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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
美國防部：中國對台部署新導彈
復興航空股東會 通過私募案
第三代Surface 8月上市
葉世文「雙開」！ 開除黨籍、註銷模範公務員
共軍東海艦隊一飛機 訓練失事
世界銀行警告 中國信貸增長過速
IMF下調 中國明年GDP成長7%
法網爭冠 謝彭拚決賽完美勝率
參選北市 連勝文與總統首同場
撤銷吳志揚提名 國民黨澄清
在野整合12日民調 柯、姚今電視辯論
東印度雷殛 10人斃命
陸女登山客 搭直升機登聖母峰
鹿谷溪水暴漲 除草工落水溺斃
伏德風承認 與政府監聽配合
法網男單決賽 蠻牛與喬帥對決
泰軍方推動和解 解除數地宵禁
墨西哥央行調降利率
板橋憂鬱婦 深夜反鎖墜樓命危
歐巴馬見蒲亭 白宮界定非正式
經濟報喜 美股指數創高
歐蒲密會 氣氛如離異怨偶
台灣與德州簽署駕照免試協定
T恤標語惹議 孕婦裝品牌道歉
到CERN駐村 藝術科學交會
陳偉殷拼戰運動家 爭第7勝
特奧邀請賽開幕 中華首先進場
陳偉殷挑戰第7勝 2局挨2轟
全民單車瘋台灣 北美造勢
呂慶龍向僑胞說明服貿議題
天氣不穩 桃園以南嚴防豪雨
台援露國農業講座 維護環保
英老兵倔強 逃家慶諾曼第週年
5月房市推案積極 廣告卻持平
隊友相挺 陳偉殷取得勝投資格
69鐵路節 阿里山行駛蒸汽車
中鋁二階擴建竣工 年產26萬噸
珍翠芭樂 果肉厚糖度高
陳偉殷退場休息 勝投候選人
中市1釣客落溪 送醫不治
宏利金融賽 龔怡萍連2天射鷹
諾曼第登陸70年 老兵感性道別
冬日甦醒 前進奧斯卡存變數
施崇棠勉台大人 成為T型人
勞保就保宣導說明會 各縣開辦
出戰運動家 陳偉殷優質撐6局
華人之光 海峽女雙爭法網金盃
無神論北韓 扣押攜聖經美遊客
陳偉殷飆速96英里 無緣勝投
土銀申設武漢分行 金管會同意
世足G組 話題之組宿敵再戰
支持身障就業 多元方案展成果
世足H組 比利時紅魔再起
加拿大就業數據欠佳
CIA玩臉書推特 推文耍神秘
台中城市遊樂園 接駁專車啟航
神木下音樂會 獨特遊憩體驗
傳產創新局 蛋糕毛巾拚觀光
大陸高考開跑 公安佩槍值勤
新鮮人夢幻老闆 張忠謀奪冠
內政部：火災事故續創新低
從陣頭到制服 蚩尤畫台灣味
豪雨特報 南投中南部山區注意
桃縣未現灌水屠體 籲業者自律
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
工業區設製毒廠 自備秘方防毒
南海爭議 陸越文鬥你來我往
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸艦隊飛機失事 傳機型殲轟7
東貝5月營收年減12.8%
D-Day70週年 玫瑰花浴自由女神
世足賽韓晉16強 機率勉強過半
中華電雲端服務 國際掛保證
台鐵推幸運護照 暢遊7支線
茂矽4月每股虧0.14元
智原5月業績今年新高 創意降
捐款2萬美元 冰與火作者寫死你
最怕傷磨 無緣本屆世足的球星
日生來台留學 體會回饋社會
北市就服站徵才 釋743職缺
綠北市長整合 柯姚辯下午登場
向陸展現實力 日越擴大交流
亞幣一週 泰銖最強
港馬會：已履行台運動彩券合約
金鶯飲恨 陳偉殷4連勝飛了
台休閒農場 吉隆坡分享會熱絡
高階封測需求旺 台廠Q2樂觀
揪團集資買禮券 女騙徒判賠
賴清德：美中台不應對抗
創業創新創意 棕櫚糖興學
填志願難題 郝龍斌盼再釋資訊
總統：陸戰隊憲兵絕不廢
金價疲軟 短線恐續弱
世界海洋日 吳副總統籲保育
汽修師傅販毒 車改裝藏槍遭逮
一見雙雕開幕 沙灘正妹造勢
美財富創新高惟經濟未明顯起色
港業者：不應減少自由行人數
王維中後援2局 失2分
推動節水 水利署擬修自來水法
醫學研究：太極拳活化幹細胞
農民義賣南瓜 助學生出國比賽
阮劇團上山下海 偏鄉童展笑容
台灣大學生嚐性 4成事後後悔
行車糾紛飆罵龜兒子 判賠2萬
談台獨黨綱 賴清德：尊重人民
世足夏日商機 電信寬頻業瘋搶
水牛逛大街 警帶回當失物招領
群光5月營收年增7% 月增2%
尋釁反被砍送命 行凶嫌犯送辦
免試填志願 北市週休專線輔導
楊泮池：台大人應創造就業
8少男演員 少女戰士面具路跑
旗山院士返鄉論壇 勉鑽研興趣
葉世文風紀案 政院說明始末
民共交流 國台辦重申反台獨
建軍90 總統：黃埔精神續保持
華府僑界迎新沈呂巡贈條約影本
人事安排蘇蔡和解 綠：待觀察
洩個資搶生意 系服廠商遭訴
連勝文：競選起跑後會和黨協調
能力決定薪水 阿基師勉畢業生
結婚紀念日前夕 菲鎮長遇刺
新北：住宅活化土地 保障弱勢
希拉蕊出書 是否選總統賣關子
兩岸政策轉變 民進黨內熱議
德里醉漢綁男童 逞獸慾割喉
創意愛地球 路跑拒用一次杯
蔣偉寧：大專校多 優先尋生源
主持座談 李克強嚴令真抓實幹
簡明仁：職場先求活存再求不敗
高屏近3百國小畢業生單騎墾丁
台北電腦展落幕 商機250億美元
男酒測值超標 臨檢不停撞騎士
陸高考作文 網友：皖難滬矯情
大陸麻疹流行 有台籍員工感染
辦合宜案不休假 美女檢座拚了
揪團偷渡 海巡逮18名偷渡客
傳撤提名吳志揚 國民黨澄清
反腐遏市 陸酒商迎合低階市場
三撇步 老饕教辨灌水牛肉
KANO永不放棄 嘉大勉畢業生
手機耳機不離身 謀殺學子聽力
抗議文化遭破壞 太魯閣人封路
郝柏村籲年輕人重視抗戰歷史
鄭捷羈押舍房呆坐 回父母家書
經理人：2016年原油恐現缺口
牽手75載 人瑞夫妻甜蜜偕老
世芯申請上市 今年第 3家外企
蔡張會 趙天麟：言之過早
工程師學會頒工程獎章給張荻薇
印尼幼稚園勒停台女疑違法任教
對見張志軍 藍質疑綠說法不一
大陸水權交易 各省餘額可買賣
遭指盜刷 空姐挨告反控前男友
社會新鮮人投保 檢視5年內需求
8旬翁大學畢業 學習堪為楷模
烏克蘭新總統波洛申科宣誓就任
一見雙雕藝術季 南台灣登場
誘少女深夜面試 色男判刑
閃靈立場鮮明 入圍陸金曲3獎
蔬菜採購量增 價格略漲
向日葵少女逐夢 拚獨木舟環島
籌課輔 基督教救助協會辦路跑
愛護大自然 吳志揚率隊淨灘
南大畢典 馬總統勉走向國際
專偷名宅 百萬雕塑當路邊貨賣
環境綠美化 北市青年公園飄香
陸豪雨成災27死 340萬人受災
兩岸學者熱議 台灣小確幸
米其林主廚江振誠 獲名譽碩士
化學廠強鹼排溪流 依法裁罰
渣打估台人民幣存款年底3500億
地方民代論壇 台美歐日交流
菲印馬越 聯手制止海龜交易
圓飛行夢 橘子送5青年上青天
陸高考登場 7萬考生北京趕考
上海商銀布局 看上馬來西亞
俄熱衷雙邊合作 陸似冷調處理
大陸科研 餓死癌細胞可望突破
台聯辦音樂會 重申反服貿
行星尺度氣流增強 全台防暴雨
柯姚整合辯論 砲火瞄準連勝文
購物遭槍擊 男受傷送醫
彭政閔致勝安 兄弟6月第3勝
祭家電優惠 全國電年中慶開跑
鼓勵罹癌婦女 吳副總統勉正向
美：陸將在印度洋擴張補給線
賴清德：缺多元聲音致疑慮加深
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大陸積極投入俄國太陽能發電
愛男人基因 影響男人性傾向
柏林僑界婦女文化嘉年華秀台灣
台獨 賴清德：尊重台灣人決定
梅雨鋒面滯留 水保局籲防備
6度C消暑 樂園推冰凍滑水道
土耳其暴雨釀洪災 多地區癱瘓
富味鄉不起訴 施明德無法接受
大學畢典 編曲拍片演唱樣樣來
10日水氣增加 中南部嚴防大雨
建築匠師回訓 金縣府盼傳承
筆已拿好 波洛申科催歐盟簽約
外資連9月淨匯入 台股動能足
國中畢業茫然 探索營指明燈
豪雨不斷 水保局警戒
眷村閒置地 蔡其昌爭取建公園
免經驗薪3萬 新鮮人熱搜關鍵
肌萎生 董庭吉獲博士文憑
陸最大新影視基地 落址瀋陽
吳副總統悼祭余陳月瑛
假日不律見 趙藤雄讀書殺時間
翹家赴諾曼第老兵返英 直呼爽
埔里傍晚強降雨 一度淹水警戒
疑久病厭世 姊弟燒炭成乾屍
印尼足球迷爆衝突 3死18傷
無錫市長汪泉：池上便當好吃
任大魯閣纖維董事 連陣營澄清
駐嘉市作家 李昂分享美食經驗
中日友好21世紀委員會年底復會
青海省鎳鐵礦毒氣洩漏 2死6傷
犬貓兄妹遭棄車站 8日可認養
原鄉體驗 展望會關懷部落學童
固本台南 馬:執政與否同樣照顧
台灣喔熊出運 登美媒拚觀光
不畏病來磨 肌萎生獲博士文憑
疑陸在南海造地 菲稱不受挑激
為黃秀霜造勢 馬總統授旗
李沃士盼廈大在金門設分班
國民黨：馬政府展捍衛台灣決心
興達港 楊秋興倡海洋科技休閒
新人禮金做公益 富里洋溢幸福
柬向泰承諾 不允許反政變活動
國際鼓藝節 展示新莊傳統製鼓
段行建勉台大學弟 蹲好馬步
美演員崔西摩根車禍 情況危急
涉持刀搶檳榔攤 情侶檔被逮
北監受刑人遭刺死 檢查監視器
北印酷熱缺電 民眾怒燒變電所
水芥菜 給你滿分營養動力
報告：陸成全球最大太陽能市場
搏歹徒傷重 陸2考生單獨考試
富味鄉調合油標示不實 非詐欺
可樂廣告運動甩熱量 被罵扭曲
訪視青農 江揆下鄉整農地
保留憲兵 執勤才於法有據
報名印度工業展 6月中享優惠
蒲亭下令 加強俄烏邊界管制
斐殺人魔 最多判刑2410年
結束烏東暴力 新總統當務之急
北監受刑人自戕 刺左胸不治
今彩539開獎
防反政變示威 泰部署6000軍警
AKB總選舉開始計票 警衛森嚴
明道大學畢典 送五力戰鬥包
省成本 武漢法拍上淘寶
南開畢典 成嘉玲期勉展現自我
AKB48選舉 渡邊麻友首度奪冠
日媒：3艘陸艦航經琉球近海
氣象局預警 西半部東北防大雨
斐保護黑人政策 遭控戕害後代
北監收容人鎖房 刺胸自殺身亡
高考槍手 濟南18名大學生被抓
烏擬提案 籲聯合國開除俄會籍
今彩539頭獎槓龜
總統：賴昔批木馬屠城今拚直航
12局逼和 桃猿魔術數字M5
法網決賽 夏娃6比4贏首盤
報告：陸金融穩健 但問題仍在
福山雅治攻蛋 挑戰4面台嗨唱
信心回升 美4月借貸攀升
大陸活雞 20日可望再現香港
設長程預警雷達 台美雙方互益
大陸公布20個邪教組織
法網決賽 哈勒普7比6贏第二盤
華航招空服員 錄取率僅2%
風雨無阻 收費員將夜宿交通部
中國939萬學生今「高考」 警方持槍巡邏
賴清德「台獨台灣人決定」 復旦校長「了解」
黃昆輝警示「馬臨時會將硬闖服貿」
刑男大律師剖析「萬年稅單」 盼建立有效稅務救濟管道
神氣家族《良心教育 教育良心》
銅鑼社區發展協會包粽慶端午用愛串連
環境專家 談環保與經濟兼顧
響應良心時代不分年紀 小朋友畫出心中期盼
葉世文案 江宜樺內政部長時就接獲黑函
仁愛鄉高山茶王出爐
稅務判決 法官常「先有答案再找理由」?
學者批:沒法治觀念 才會說把納稅當做功德
屈「圓」改寫結局 跨時空響應良心時代
綠拒經貿會議 江揆擬訪民進黨
法網封后 謝淑薇彭帥亞洲第一
法網 夏娃力克哈勒普2度封后
夜查福伯屠宰場 檢驗3項檢體
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法網 夏拉波娃擒哈勒普封后
南非總統朱瑪過勞 住院檢查
巴格達連環驚爆 逾60死
遭挾持伊拉克大學數百師生脫險
小飛機闖禁區 美國會山莊疏散
遭挾持11水手 逃離海盜魔掌
西半部防大雨 北部12日雨停
成立攝影中心 龍應台借鏡瑞士
未訂房又傲慢 台客入法遭留置
30年等待 法網男雙地主終奪冠
查福伯屠宰場 人道屠宰符規定
世足門票出包 影響上千球迷
連續壁崩孔路塌 高市令停工
小飛機誤闖華府禁區 戰機升空
特奧夏季賽 中華摘8金
NIKE女子半馬 謝千鶴封后
波特蘭玫瑰節 龍舟賽活力十足
有機玫瑰吃的驚艷 花美味鮮
廢渣變新衣 咖啡教母讚台創意
天陽航太科技新廠 11日開幕
業績佳 景碩營收創單月次高
需求增溫 群電提前進入旺季
零件缺貨 湧德營收小降
歐資金活水 有利信貸市場
大雨特報 中南部山區防豪雨
葡萄及寵物食品 年底前可銷陸
南韓企業海外設廠熱潮消退
猜中廣東作文考題 鍾漢良紅了
合宜案 最快本週訊問趙藤雄
聖朱德高球賽第2輪 克蘭續領先
華東營收續增 創波段高點
創新養殖創意行銷 苗栗蟹老闆
瞄準拉美 外交部促經貿交流
有愛無礙 友善APP翻掌尋餐廳
好膽來洗頭 屠宰場變身豬樂園
龔怡萍單輪繳65桿 本季最佳
一見雙雕藝術季 台鹽推文創
冰毒為台爭光 進軍愛丁堡影展
桶裝瓦斯定型契約 監委籲推廣
林克穎引渡判決 指標意義大
台鐵版風水釋迦 搞笑宣導防賄
毒藏機車防曬手套 難逃警眼
台灣好行阿里山線 賞文化節慶
台式職棒加油法 開老外眼界
需求低 類比科營收今年來次低
陸部署財稅戶籍和司法三大改革
鑫創營收不理想 月減逾4成
副總統返鄉訪社區 悼祭故友
工商早餐會 產官共商財經議題
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
星國善用FTA 打造區域中心
助夢想起飛 創業團隊發表成果
國外遺失身分證 國際電話掛失
台星ASTEP 經濟關係更上一層樓
憂填錯志願 家長盼廢志願序
林後四林平地森林 從無變有
信用交易 應注意追繳風險
法網女雙爭冠 謝淑薇放開打
趁步行摸女恥骨 色男判拘役
新加坡拚觀光 時時創造新賣點
宏利金融高球賽 龔怡萍躍居第7
抓準時機 新加坡打造石化中心
天雨不斷 肺炎鏈球菌伺機而動
與彎彎爆婚外情 黃大爺道歉
中紀委回應通姦：黨紀嚴於國法
臨時會攻防 小英邀綠委凝共識
首批轉帳繳稅11日零時起提兌
祈禱平安 聲樂家盼音樂撫人心
蕭敬騰阿妹 春浪迷倒星國歌迷
王毅：習近平可能年內訪印
駁陣前換將 藍：全力輔選
傳將換將 胡志強：外太空消息
蘆洲模具工廠火警 辦公室全燬
高檔整理 具成長性個股活躍
基隆老翁暴斃 倒臥體育館廁所
銀色發現者號 首航花蓮港
苗縣節能輔導團 免費節能診斷
民進黨盼對岸理解台灣真實民意
捷運車廂飄氣體 警：疑防狼劑
奇皇后抵台 中文說我愛你
發現蜂窩 警消籲讓專業的來
國教署：延後填志願時間有困難
中油：汽柴油價各調降2、3角
駁換選將說 胡志強信心滿滿
假身分證矇騙警 毒蟲遭識破
越致函IPU 抗議陸南海行為
燒炭自殺矇騙 警消技巧搶命
制度變數多 教團憂入學如賽局
日皇堂弟桂宮病逝 享年66歲
賴清德：求同存異以免一籌莫展
陣前換將 吳志揚：絕無此事
北京去年薪資漲幅10.9%
發動輿論戰 陸官媒再批美報告
美籍神父盼留台 移民署協助
國寶級蒸汽火車現身 民眾搶搭
新港媽更衣 豬哥亮祈求健康
茄萣海岸護育 兼顧戲水安全
南市學藝競賽績優 賴清德頒獎
旅奧台灣協會慶端節辦健康講座
鼻過敏吸菸 沈梅嬌戒38年菸癮
路跑頻繁 北市里長率眾抗議
退休要存600萬 壽險助實現
眼鏡蛇躲馬桶 女童受驚嚇
豪雨特報 中南部北山區注意
綠空間計畫 北市邀社區提案
暫撇政治 越菲南沙群島運動會
NIKE女子半馬 1.5萬人與會
NIKE路跑 張鈞甯小S秀運動美
越語說母愛 新移民媽媽飆淚
王毅訪印：戰略共識多於歧見
旺季 車商大打促銷戰
與嘉澤訴訟 鴻海：護護權益
頂新集團速食店 黑龍江傳爆炸
移民為德國社會注入新活力
晾衣驚見花圃屍 嚇壞林口住戶
消防局山區演練 強化搜救強度
公主搭騎士 彰化葡萄公主決賽
NBA球員抵菲 討論歸化細節
看變形金剛4 台灣大請客
東吳畢業禮 勉熱情謙卑虛心
王熙鳳鬧寧國府 魏海敏登台
美男戰死 父母領養嗅彈犬相伴
台大醫院119歲 義診睦鄰
門市爆炸 德克士：曾被恐嚇
蘋果拉貨 軟板下半年業績跳升
傳換選將 藍中市黨部：無此事
擲筊看貓神 玉皇宮票贈有緣人
聽取簡報 國安會：合憲依法
南海爭議 菲不回應挑釁行為
頂新德克士爆炸 1警嚴重燒傷
關員弊案起訴 高雄海關增人力
收費員不願媒合 可改領轉職金
嘉市小學士畢典 閱讀向下扎根
台導同志短片 入圍棕櫚泉影展
前軍事首長塞西將宣誓就任總統
感謝鄉親 副總統訪社區嚐番薯
金曲之夜 動力火車盼再唱25年
張志軍若訪高 陳菊願見面
搭公車找貨車行竊 趁卸貨犯案
燒炭誆消警 察言觀色拚死神
電腦技能競賽 學生為台爭光
李沃士：推低碳旅遊走出獨特性
塞西將就職 確認國家元首地位
勘秘密景點失蹤 尋獲折斷腳架
賴清德上海談話 蔡英文肯定
塞西宣誓就任埃及總統
駐華使節 參訪桃園老街溪整治
郝柏村：愛中華民國是台灣共識
投信：新興市場回穩 股債並進
標中都精華區 每坪底價逾百萬
德克士炸雞 目標爭大陸第一
CEPA財富效應 港陸矛盾同升溫
模具技術製箱 安肯打破名牌迷思
台東驟雨 南橫落石不斷
台北食品5展 規模再創新高
菲越海軍修好 南海島嶼交流
跑道音樂會 諾富特夏日搖擺
陸出口增7% 進口意外驟降
健康飲食生活 預防失智有一套
飯店瘋世足 優惠一籮筐
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
台鐵鐵人站員 24年從未請假
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
久病厭世留遺書 男浮屍淡水河
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
坑道音樂會 洋溢南管樂音古調
募兵宣傳 鼓勵青年軍旅習專長
莫迪政府無英語 印地語地位升
雅加達嘉年華 重現巴達維文化
大學生疑落海亡 師生難置信
之初創投林之晨 助創業圓夢
世足賽兄弟對戰 血未必濃於水
楊秋興：高雄市要示範區和貨貿
德克士爆炸 頂新：配合調查
假特偵組用監管帳戶 詐騙得逞
張良任赴峇里 允加強行動領務
林政則：將童軍活動帶到金門
投顧：印股關鍵 經濟困局解套
台塑石化調降汽油2角柴油3角
吳志揚重申 換將之說絕無此事
彰化葡萄公主 仲可丞奪后冠
捷運喋血 檢方續傳死者家屬
大陸新能源發電量 已超過核電
學者：陸將更重視蔡英文
外交部：與教廷邦誼穩固
法網冠軍戰 謝淑薇首盤勝
愛你一世 桃縣80對喜結連理
EXO推新輯 7月襲台攻蛋票搶光
有機肥當蛋糕 為103歲老樹慶生
攜超量菸入境 男突昏迷送醫
日漏報640公斤鈽 足以製80核彈
法網女雙 謝淑薇冠軍
魯夫配姐姐謝金燕 婚禮搞創意
逾千藥師凱道訴求醫藥分業
普悠瑪身影 傅(山昆)萁盼普現後山
謝淑薇法網封后 總統拍賀電
214對新人完婚 陳菊勉增產
藍籲綠勿擋服貿 創兩岸契機
星雲大師書法展 山東人氣鼎沸
愛瘋6挹注 看好可成下半年飆
經貿國是 民進黨台聯態度未變
法輪功：遭陸誣指邪教 無公信
經貿國是 網路代表改觀察員
澳洲大鱷魚吃人 肚中發現遺骸
未付最低薪資 英公布惡雇主
谷歌塗鴉賽 紐約華裔女童奪冠
大阪哈利波特主題區 7月開幕
法網稱后 謝淑薇再奪大滿貫
校園槍擊英雄 結婚賀禮收不完
陸企融資困難 銀行仍賺飽飽
104：新鮮人宜切入藍海職務
法網女雙封后 獎金40萬歐元
未來一週 全台不排除超大豪雨
慕谷慕魚封路 警究辦
優人神鼓 雲腳新北鼓王交流
南海探油 陸再籲越南勿挑釁
男大學生墜樓亡 疑課業壓力大
卡達世足主辦權 索尼要求調查
日民主黨前黨魁批現任黨魁
緩起訴金運用限縮 憂效益打折
英雕塑大師台灣創作倫敦展出
社區展成果 侯友宜彩繪文化牆
陳光標攜支票 再倡金廈大橋
體育外交 菲越軍南海島嶼較勁
經貿國是會議 議題名單達共識
屏東縣台南市列淹水警戒
姊姊法網稱后 謝淑薇弟：好爽
水龍頭流金沙 美居民憂大於喜
卡達申辦世界盃 行賄疑雲擴大
印陸外長會談 新德里高度評價
奪法網金盃 彭帥急發微博報喜
第一座法網金盃 謝淑薇寫歷史
魏德聖齊柏林 星國分享電影夢
法網爭冠 喬帥搶得首盤
收費自救會抗爭 高公局盼理性
謝淑薇奪冠 總統：國人同振奮
謝淑薇直落二稱后 父：意外
日經：企業稅收比預估暴增
豪雨特報 花東雲林以南注意
法網意外奪冠 謝淑薇假期泡湯
克服首盤緊張 謝淑薇法網奪冠
希拉蕊宣傳新書 全國跑透透
謝淑薇彭帥慶功 續戰溫布頓
魁北克再傳直升機接應越獄事件
藍：賴清德政治誠信徹底破產
比對手穩定 謝淑薇彭帥稱后
南市府：賴清德立委時支持直航
法網爭冠 納達爾追成平手
男子牡丹火車站遭撞 生命垂危
男子跨越鐵路 牡丹站遭撞命危
搭直升機上聖母峰 大陸女登山客遭批「可恥」
國民黨: 不會「陣前換將」、選倒底
卡在立院臨時會 張志軍訪台難
頂新集團黑龍江安達快餐店爆炸
北捷女乘客誤喷防狼劑 列車乘客逃命
威力彩頭彩 挑戰11.5億元
研究：簡訊助戒菸 效果加倍
6月9日 國內各大報頭條
出口競爭力 韓陸差距逐漸拉近
賴清德訪中後 蔡英文歡迎中國官員來訪
六四前遭拘押 兩中國女記者獲釋
遠雄賣壓仍重 營建股難振
美國將與伊朗 舉行直接核談判
臺中教大 文創系與營運學系期末展
關務、軍官轉任特考 6月10日放榜
陳永豐調升 負責馬總統文稿
外籍神職人員留臺 移民署協助辦理永久居留證
首提訊趙藤雄 不排除汙點證人
LET'S RUN for LOVE
航港局訂定人安、船安、港安、貨安目標
香草植物郵票與押花特展
籲請久未往來儲金戶繼續使用
親民黨重申「不參加經貿國是會議」
大陸中遠副總 遭撤黨籍移送司法機關
科學學習中心啟動記者會
中國海軍首次參加 美「環太平洋2014」演習
蔡英文二○一六之路有太多絆腳石
美國日本評價機制可資借鏡
跨部會合作「文創總動員」
證交所辦理「全國教師證券知識研習營」
台商倡建「廈金大橋」 陳光標攜15億相挺
因為愛, 蹲下來 用溫柔的力量關懷台灣
變形金剛4熱潮襲台！
好藝術11拍賣會 陳永森畫作770萬
首屆台灣主辦「亞洲郵輪論壇」打造旅遊亮點
飯店瘋世足 君鴻國際酒店推「世足美食樂」活動
購併案效益漸顯 致伸營運法人喊讚
美麗華摩天輪 10歲生日瘋狂慶
隨良心起飛 徐綾君談天使的任務
以單純的心攀越高峰 陳國鈞登山悟人生
中祥餅乾用心45年 讓消費者食在安心
美獲釋大兵稱 曾遭囚鐵籠內
納達爾擒喬帥 法網再封王
希拉蕊參選否 可能年底前決定
法網 納達爾擒喬帥9度封王
呂慶龍賀謝淑薇 祝福挺進溫網
教宗以巴領袖 梵蒂岡開祈禱會
好戰分子攻擊喀拉蚩機場5死1傷
囚犯直升機越獄 魁北克追追追
印度公司在美建紡紗廠
尖點5月營收 續創新高
遠傳推Google Play帳單支付
瑪莎拉蒂推百年限量款
松翰5月業績降 估第2季增3成
新唐5月業績 1年新高
南部午後雨轉強 屏東防大豪雨
美股創高 有利台股多方
柏林文化嘉年華 台灣藝陣吸睛
黃聯昇赴烏拉圭與台僑座談
韓首季紡織成衣進出口69億美元
咖啡豆飆價 麥斯威爾咖啡漲價
投信：美股創高後 仍有空間
宏利金融高球賽 龔怡萍20名
GDP終值上修 日經濟超標
國道載沙拉油 疑爆胎引火燒車
巴基斯坦機場攻擊落幕 共13死
台股開盤上漲19.47點
韓世越號 仍有12人失蹤
聯發科連4個月業績 創歷史新高
德克士爆炸案 嫌犯落網
雲南傳爆炸 3死4傷
OPEC料維持產量 沙國成關鍵
陳建斌魔鬼訓練 狠踩阮經天
立院臨會議程 馬總統盼排服貿
南韓出口競爭力 快被大陸追上
服貿卡關 貨貿協商停近2個月
大陸中東歐 爭取相互投資成長
墾丁雨不停 雨量全國最高
搶攻虛擬實境 索尼槓上臉書
周進發榮調諾魯 雪梨僑界歡送
原相 5月業績創 8個月高點
獲釋大兵自述遭虐待 美方審慎
陸三百城市 土地成交量價均跌
新北捷運維安 破獲K毒
一家3口蝸居網咖 嘉市警協助
51佳麗爭奪美國小姐后冠
故宮擴建 民團籲先基礎調查
中研院士彭旭明獲義化學獎
大陸中遠集團高層被開除黨籍
屏東防大豪雨 東南部防豪雨
氫氟酸液灼傷 及時治療免截肢
張豐緒病逝 11日家祭
轎車闖平交道撞火車 幸無大礙
捷運喋血 檢傳潘碧珠家屬
馬總統：地方力量可助經濟發展
傳瑞信擬出售電子利率公司持股
顏清標中檢報到 盼隨媽祖出國
遠東新80億無擔保普通公司債生效
法人：旭曜Q2可創新高
新台幣早盤 一度升破30元
台光電今年衝環保材料市占
屏市豪雨路破洞 深120公分
已掛牌上櫃公司計665家
徐旭東：服貿一定要過
凌華布局完備 未來可倍數成長
搶商機 台糖易購網週年慶有好康
王建民連6場優質先發 吞敗
布吉納法索外長巴索雷訪華
大陸專家：美毒化陸國際環境
指數盤整 個股表現
陸晶片靠進口 官媒憂安全隱患
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
上櫃日均值295.42億元
豐興鋼品報價 連5週平盤
緩行中的漫舞 桃縣7月展演
杜紫軍：貨貿年底前談完機率低
發薪日劫同事 迷魂盜判刑定讞
卡達涉行賄 FIFA贊助商不安
爭海權 越南貸款助漁民造船
人行調升人民幣中間價
美律 5月業績欠佳 續挫
新港媽搭船直航湄洲 謁祖祈福
港媒：重要基金撐A股入摩指
賴清德：若連任成功 做滿4年
山地桶裝瓦斯補貼申請 30日止
龍應台抵柏林 將訪人權紀念館
法網女雙摘冠 謝淑薇重返球后
廣東上千裸官 學者籲財產公開
五合一疫苗缺貨 第4劑延後打
慶祝鐵路節 CT273再展風華
無預警放水 24印生恐淪波臣
北京女省餐費 如願搭熱氣球
徐旭東：陸全球購礦 有利裕民
遭疑錄取權貴 高師大澄清
喊話未奏效 陸上半年房貸吃緊
爆彈客落網 頂新：不便評論
廠商申辦進出口商登記免附證明
補強警力缺口 擬提升警專容訓
美國小姐 內華達州佳麗摘冠
啟發學習 3科館共推科學中心
路燈採購遭質疑 胡志強：追查
德克士爆炸案嫌犯 意在敲詐
潘夫：鄭捷不是人 行凶還冷笑
愛地球 台灣LG關懷環保公益
高公局：6月前補繳通行費免罰
市調：觸控保護玻璃年增率降
國教署：國教入學制度今年不改
國道收費員自救會 監院陳情
冠廷雅婷退流行 最愛承恩子晴
工業電腦題材多 多檔頻創高價
44億大同聯貸案 台新銀主辦
3G轉4G 最快12日可辦
賴清德：兩岸求同存異 往前看
台大台師大台科大 組台大聯盟
貨貿談判 年底前難談完
交長：強力監督收費員薪資保障
陸3年後據稱建首個航艦戰鬥群
韓籍日軍慰安婦僅存54人
新台幣午盤升7.5分
政院否認江揆逼退葉為安插人馬
上海行 賴清德：成功城市外交
逾7級地震 泰舊高樓恐撐不住
胡志強：我民調高無周錫瑋模式
陸企降評潮 苦日子還在後頭
紐約瘋世足 巴西森巴熱情放送
裕民逐季揚 估今年獲利勝去年
顏清標假釋 保護管束1年10月
國教院：高中國文課應保持彈性
幹細胞新藥開發 神隆攜手太景
投顧：日股本益比降 評價佳
美中較勁下 陸派艦參加美軍演
路基塌鄰房驚 居民要安全承諾
統一發票盃路跑 獻愛心做公益
新北大雨傳落石及車禍災情
台股收盤漲28.28點
大故宮計畫 開發必要性遭質疑
跆拳道高手摘美國小姐后冠
不滿報導 楊秋興告周刊涉毀謗
陸公司美IPO報酬率冠全球
6月台指期漲21點
台股開高震盪 漲28.28點
學者：美積極推動亞太再平衡
英勇列車長 及時救回跳車旅客
6月電子金融期雙漲
江揆盼會蔡英文黃昆輝 聯繫中
消基會抽驗豆類 3件殘藥超量
農委會：紅豆黑豆驗出毒性高農藥
好房網檢舉591租屋網涉侵智財權
姦殺凸顯種姓歧視 省長助歪風
台股價漲量縮 個股表現
印尼自由車賽 台選手漸入佳境
陸派艦參加環太軍演 互示透明
喀拉蚩機場遇襲 塔利班稱犯案
朴槿惠訪中亞 經濟外交出擊
約性交易偷財竊車 男遭判刑
三大法人買超台股38億元
雨季行竊地下道機房 男子遭逮
私接大樓公電 女住戶送辦
陽光文化逍遙遊 17日開放網路報名
和大5月營收 歷史新高
徐旭東：與鴻海合作4G很自然
會考志願序填報 基北逾6萬人
台北港徵收遷墓爆弊 課員移送
缺掌仍展堅強 圓仔外婆育5女
暢遊好康 南台灣觀光護照放送
希拉蕊新書 提陳光誠事件內幕
中市消防隊員疑占用醫院棉被
網路犯罪仍成長 手法更精密
工研院奪星3D列印競賽首獎
婦女服藥輕生 警方及時救援
檢提訊趙藤雄 律師：配合調查
憂經費 全校協籲取消免費午餐
邊拉K邊開車 撞死2學生
高市通學步道禁菸 違者罰款
大陸祈福黨台灣騙人 警逮4嫌
華碩5月合併營收月增7%
日月光5月IC封測營收創新高
毒品用磁鐵吸附窗外 難逃警眼
女嬰離奇失蹤 母依遺棄起訴
歸於塵土 王建(火宣)母親樹葬
新台幣收升3.2分
農博牽姻緣 佳偶居雲林
陸企高層落馬 學者：有利長遠
熱浪汆印度 喜馬拉雅山腳發燒
立院教育委員會考察中市談技職
屏東農業文創品 開花結果
青島西海岸新區 獲准成立
運彩回饋 彩迷可抽百萬轎車
結合國教 員林推學生志工
5月出口走高
遭棄養犬貓兄妹 找到新主人
彩券行未關鐵門 警苦守保老本
擬與鴻海換頻 遠傳積極表態
高中生未沾菸酒 罹鼻咽癌三期
藍籲綠 勿雙重標準檢視國安會
豬骨混充人骨 台北港遷墓爆弊
印尼查獲8百公斤福馬林毒麵條
違聘外國人 高市罰逾2千萬
金價暴跌 中國大媽慘賠千億
喀拉蚩機場遇襲 28人喪命
礫間設施 改善阿公店溪水質
奇皇后出巡 河智苑：想去故宮
港大技術令花朵更禦寒 利農業
力成5月營收 22個月高點
學者：憲政體制有效運轉最重要
熱低壓形成 轉輕颱機率低
後龍水資源中心動土 汙水納管
過度日曬不明突痣 皮膚癌警示
遠傳攜三星 拚銷量市占
俄遭孤立 莫斯科市向陸企招手
美14歲少年背弟弟步行64公里
全球最長壽男人瑞逝 享壽111歲
西班牙隊抵巴西 展開衛冕之旅
石門水庫監測廊道 首度曝光
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
國票金前5月EPS 0.32元
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台裔芬蘭女尋親 生母名查出
林智勝談封王 後有追兵盡力跑
5月營收兩樣情 群創減友達增
會考填志願 郝：資訊應更透明
學者：蔡英文將更重視兩岸政策
4G拚覆蓋 遠傳先求有再求好
嘉義太平雲梯動土 具觀光潛力
重度乾癬臥床 醫師籲持續治療
南部防豪雨 中部以北可見陽光
中美投資協定談判北京登場
鋒面低氣壓影響 10日各地有雨
國民黨：文宣會議屬黨政平台
進場補貨增 西螺菜價略漲
新台幣收升3.2分
謝淑薇否認轉籍 專心備戰溫網
雲南爆炸 非恐怖攻擊
經貿國是會議 在野三黨不參加
傳北京禁國企競標越南投資合約
林文瑞當選水利聯合會長
日旅行收支 44年來首度順差
桃園縣推動自行車租賃系統
鄭捷殺人 黃春明：我也有罪
星國限制 自宅短期招租違法
改裝字典藏毒 毒販假用功遭逮
台版清明上河圖 北京12日展出
朱立倫：積極爭取消防勤務加給
警政署否認建立高危險群資料庫
北捷疑有疏失 新北檢分案偵查
日4月經常順差比去年同期大減
學者：修憲不如先行憲
隱形眼鏡夯 F-金可營收創新高
電子產品熱 帶動出口增溫
李沃士：大二膽觀光採總量管制
經部籌60億建石門水庫排砂道
藍營中市議員選舉 提名34席
陳光標：金廈大橋後再與台聯結
承租戶不見 屋內囤大批槍械
元上都遺址 發現多處遺跡
許明財支持清查遠雄有關案件
柯文哲：民調起伏參考就好
連勝文辦公室：續走訪基層
台達電5月營收 年增7%
吳志揚指市民卡應功能整合
6月豪大雨農損 雲林最重
隋杜卿：修憲不應當兒戲
台糖土地案求償 吳乃仁判免賠
台北上海城市論壇 簽4備忘錄
拉斯維加斯槍擊案 5人喪命
法人：南茂5月營收6年新高
警消隔空指導生產 母子均安
外資繼續買 上周買超25.7億
4千元遊台東 2女回不了家
大埔調查報告 監委批苗縣府
嘉聯益5月營收 年增3成
顏清標報到聲請出境 檢方駁回
世新大學傳落石意外 無人受傷
運彩5月銷售逾18億元 新高
台體大：助金門辦大型運動賽會
男疑踹嬰墜床亡 檢方起訴
在野3黨不參加 政院持續努力
中市：約僱人員可進行稽查
吳志揚勉同仁 展效率精神紀律
曲紋唇魚等列保育類野生動物
貿協與亞馬遜結盟 台產品登歐美網購
臻鼎5月營收 年增15%
李克強：中國經濟是幹出來的
行車糾紛丟煙霧彈 波及戶政所
授權爭議 嘉澤鴻海各說各話
體驗飢餓 花女學生傳承
安倍：捕鯨是日文化 期待重啟
蔡英文：臨時會是一場激烈戰鬥
台北港遷葬案 新北：配合調查
習八條禁酒 領導要部屬代喝
夏艷金門海洋風 主題沙雕亮眼
封測廠頎邦5月營收 歷史次高
泰電信業者傳擬售股給中移動
印度新總理 追緝2兆美元黑錢
遠雄涉弊話題 劉政鴻問心無愧
人行公告 定向降準0.5個百分點
夫為妻潘碧珠捨身救人為榮
南海填土說 菲陸隔空交火
支持度下滑 仍過半挺安倍內閣
紙風車劇團赴金門 宣導反毒
三星推八千元有找中階4G機
陸委會：兩岸協商仍持續進行
援菲災區 台捐米200噸
匯損 奇偶前5月稅前盈餘小減
找馬航大海撈針 台幣2億泡水
利比亞新總理違憲 政局回原點
芬蘭台裔女尋親 盼生母出面
花蓮榮家圍牆傾斜 民憂崩塌
發言不當 泰環球小姐棄后冠
內政部：審慎審查土徵案件
爭議落幕 李武男任拳協理事長
欠通行費 罰單最快十月開出
聖保羅罷工示威 警射催淚瓦斯
三陽公司派：外資不挺市場派
萬里傳小客車落海 警消搜救中
國防部：兵推成功阻中共登陸
廣東兩貪官 被開除黨籍
偷祭祀器具 竊嫌食髓知味遭逮
全球經濟復甦 有利出口成長
出清賽博持股 廣宇中性看待
陸智庫：對台需做好兩手準備
今彩539開獎
國泰女籃慶功 丁守中盼有二隊
威力彩開獎
陸首富 百億收購西班牙大廈
韓憂東亞局勢：星星之火可燎原
聯強5月營收259億 月減6%
捷運宅臨沂帝國 標脫5戶
被判當選無效 利比亞總理尊重
解禁集體自衛權 安倍重申決心
傳王國控股聘花旗 協助減債
開城園區北韓工資將調升5%
泰森同意77億美元娶Hillshire
24年不請假 台鐵人無怨言
印度總統宣示打造全球製造中心
捷運喋血 檢決送鄭捷精神鑑定
蔡英文質疑示範區 國發會澄清
人民幣強彈 升幅18個月最大
開會救戰績 兄弟教練團將異動
泰森出價加碼 Hillshire未點頭
藍：蔡不該把立院臨會當戰鬥
納達爾穩坐第一 夏拉波娃第5
國民黨：賴清德不該轉移焦點
諾華藥副作用 傳日萬件未通報
學者：人行降準後 應有調結構
豪雨特報 台東屏東注意
蘇格蘭獨立公投 倒數100天
人行定向降準 克強經濟學微刺激
威力彩26槓 頭彩上看13億
埃及總理獲留任 領導重組政府
陽岱鋼膝蓋受傷 預計休兵2週
陸委會：政院版監督草案助監督
威力彩頭獎槓龜
張志軍：盼兩岸鞏固政治互信
亞德諾砸20億美元 買美晶片商
辦遠雄 北檢傳興富發董座作證
今彩539 頭獎1注中獎
中職新人測試會 15人通過
關懷失智症 黃嘉千郭子乾獻聲
家人寄匯票 鄭捷獲金援
查合宜宅弊案 興富發董座作證
萬里小客車落海 1男子送醫
陸定向降準 促資金注實體經濟
不滿執法 廣州又爆警民衝突
彩晶5月合併營收 月增3%
國民黨：蔡英文不能忘記過去
東奧商機大 和風文化有賣點
東奧商機大 和風文化有賣點
警方破黑龍江頂新爆炸案 涉勒索10萬
中國年5千萬招手 謝淑薇父否認
江宜樺將親自邀請綠營 參加經貿國是會議
趙藤雄藍白拖出庭 神情憔悴
美女調查官做功德 偵破遷葬弊案
台聯：服貿、自經區先暫停推動 召開經貿會議才有意義
綠擬啟動修憲委員會 將廢考監
希拉蕊：離開白宮時身無分文
查葉世文豪宅來源 檢約談興富發董事長
世界盃在即 經濟家押巴西奪冠
巴基斯坦機場襲擊案 塔利班聲稱負責
6月10日 國內各大報頭條
營救陳光誠 希拉蕊拍板決定
金融時報: 中國央行做手「人民幣匯率回升」
金溥聰視察調查局 黃昆輝批「違法亂紀 濫權越權」
跆拳道4段高手 當選新科美國小姐
涉關說妻詐欺案 檢察官遭彈劾
同仁個人意見引喻不當 北捷深表歉意
貼文批反服貿抗爭 警被訴恐嚇
證交所代售「103年度甲類第九期政府建設公債」
證券商從業人員 本人開戶僅限於所屬證券商
「親子共雲遊 數位伴學習」
經濟部大力協助文創產業評價機制(一)
搭高鐵作弊遭起訴 教授放棄選大學院長
出版業轉型與數位出版(二)
民進黨上演兩個太陽延長賽？
中國再崛起指日可待
103年自用汽車、機車之汽燃費 7/1起開徵
蔡英文拉姚文智喊「凍蒜」 柯文哲「淡定」
證交所提醒股民 注意股東會表決方式
熱血瘋世足 套餐住宿優惠多
君鴻 推初夏品酒會
遠雄來 6/11起得為融資融券交易
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
警壓制聖保羅示威 群眾又集結
合宜宅案 興富發董座訊後請回
英另類喜劇先驅 瑞克馬尤過世
集衛權解禁 日擬減少阻力作法
巴西聖保羅地鐵員工罷工遭解僱
期交所辦期權入門及進階課程
富邦金前5月獲利逾200億
緬甸去年成衣 創匯11億美元
權證投資 推出專屬APP
印度市占 宏?輸聯想
經理人：美經濟復甦明確
巴西南部豪雨 數萬人流離失所
歐巴馬又逃出白宮 星巴克買茶
巴西世界烈酒大賽 台灣奪金
美股續揚 關注 5月業績
奇景擬每股配息0.135美元
光寶5月營收 月增4%
新舊衝突交織 希拉蕊詳論美中
EBay高層跳槽臉書 掌簡訊業務
台股攻高 財長：基本面強勁
滯留鋒影響 東部防大雨
亞青田徑在台北 免費入場
曾銘宗：兩岸金融三會正常舉行
投信：下半年日圓貶 看好日股
喀拉蚩恐襲 印度強烈譴責
全美壓力最大州：佛羅里達
微軟推獨家遊戲 攬重量級玩家
亞電5月營收 年減6%
台股開盤漲19.16點
綜合疫苗增加兒童熱痙攣機率
宣傳4G 遠傳微電影吸睛
失敗歸諸別人 江揆暗批太陽花
鱷魚孔雀公雞 收容所無奇不有
斐成5月營收 8個月高點
保留盈餘稅改徵5% 財長反駁
亞洲財富成長最快速 陸貢獻大
江揆：協助有理想年輕人圓夢
美高層簡報換囚 眾議員不領情
王毅訪印：共同利益遠大於分歧
巴西聖保羅地鐵員工暫停罷工
梅毒病歷上臉書 婦人提告求償
大陸5月CPI 年增2.5%
佈局能源業 股神投資不手軟
股市波動下滑 陸股交易萎縮
大陸5月PPI 年減1.4%
誰說不景氣 餐飲業瓦城營收佳
埋葬蟲合作克困境 中研院解謎
蔡依林低音厚 鍾成虎封小蔡琴
三星 傳將在越南蓋第3座廠
新台幣早盤 升破30元
北韓新反艦飛彈威脅南韓舊艦
大尺寸高解析製圖顯示器出貨增
控告Zond 台積電先發制人
四川廣元地震 規模4.8
希拉蕊北京行 無懼台灣議題
台鐵招護理人員 月薪29K
陸通膨加速 達4個月來最快
李永得：示範區應重現代服務業
約談興發富董座 拖累股價
查合宜住宅弊案 檢提訊魏春雄
鑽油井爭議 大陸吵到聯合國
臨時會審服貿 朝野都不看好
金融鬆綁 OBU獲利大增
洛城警匪追逐戰 宛如電影
調查：3成8親子寒暑假易衝突
帛琉大使履新 總統盼推醫療雲
創高後拉回 指數震盪
墨比爾斯：樂觀看待泰國政變
吸毒20年 不敢結婚
香港建房土地不夠 富豪擬捐地
台江管理處：1黑琵滯留彰化
基市國民黨部啟動議員選舉提名
六方會談南韓團長黃浚局訪北京
陸企業家 北京常體檢山東晚睡
指越南擾鑽油 陸照會潘基文
台贈斯洛伐克學生資訊設備
消防雲梯車翻覆 駕駛酒測超標
師資培育評鑑 5校6類科通過
LG曲面高畫質OLED電視將上市
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
入學填志願 家長怒電1999
中印合作 王毅：剛露冰山一角
聖嬰報到 印度農產遭殃
聖國總統訪陸 外交部密切關注
傳藝金曲嘉年華 邀青年玩變裝
投信：下半年風險性資產續領航
搶搭世足風 中市餐飲推優惠
即評發證技檢 試辦6乙級職類
翁重鈞選嘉縣長 曾永權授戰袍
新生兒缺氧腦病變 低溫可改善
外交部：與教廷邦誼穩固友好
瑞銀：大陸房產疲軟 經濟大風險
桃機馬桶不通 廁所水溢流
印尼總統大選辯論會 火藥味濃
情勢嚴峻 陸反恐法或今年頒布
喬鼎捐儲存空間 助設教育雲
年底選舉 國民黨台東首波提名
陸5月物價漲 工業需求略回暖
國際青年大使網路票選展開
檢察官強索餽贈 監院彈劾
高爾夫運動 美俄超級比一比
德拉吉削弱歐元 面臨陸挑戰
手機遊戲新品貪吃兄妹 受歡迎
人行玩真的 市場難估民幣動向
廣州盛行暑假出國遊學
推示範區 對台經濟就業效益大
希拉蕊回憶錄內幕剖析世界領袖
台南建材廠疑排臭氣 居民抗議
森林大火當背景 婚照網路瘋傳
男子輕生 留字條對父母表歉意
教部遴選20華語師赴越
免吃虧 自費醫材比價網上線
奕力Q2估增個位數 比預期低
調查：民眾購屋裝潢預算60萬
台達：以併購強化技術及通路
瑞銀：台灣經濟復甦 優於南韓
世界廣東同鄉會瓜分會會長交接
國中會考 胡志強：有調整必要
藍盼臨會審示範區 綠指有難度
蔡為姚喊凍蒜 柯：人情事故
中共黨媒：兩岸協商放緩是事實
尼加拉瓜設區域寬頻研究中心
陸盼加強兩岸自貿園區合作
兩岸客家交流 苗栗之夜同匯演
時代華納洽購Vice Media股權
林伯豐：聲音大 不一定是民意
郭永樑參加宏國消弭饑餓活動
談呂茵斯基 希拉蕊：祝福她
台達電跨電業 規劃在日蓋電廠
市場派宣稱拿下經營權 三陽漲停
會考成煎熬 朱立倫籲徹底檢討
北京：香港深層次矛盾日益突出
德律第2季業績 可望季增4成
江揆：示範區條例列優先法案
百家最好吃餐廳 陸夏日版出爐
新台幣午盤升值4.8分
瘋世足 參賽隊成北京地鐵站名
台達電：今年營運逐季成長
馬弘：中國要不斷融入世界經濟
監院聲明 監察制度對國家有利
八德合宜宅 魏春雄認協助行賄
偏遠航線重招標 保證金變4倍
作文定生死 北市說明比序原則
推國防廉潔 首邀國際組織演講
比世足更火 印尼火足賽練膽識
日本 最大淨債權國地位不保
江揆：強化技職教育資源
夏至235 相約PK愛玉冰
城隍遶境出發 連勝文到場
搭霸王車遭訴 徐正戎棄選院長
人權觀察組織：寮國人權無進展
以牙還牙 巴軍方空襲恐怖巢穴
淘寶太空旅遊 最快明年出發
台股收盤漲59.63點
兩岸議題 謝龍介批賴清德反覆
大豐風力發電 環差初審通過
若有效區隔 建北願增免試名額
姊弟為貓衝突 糾眾鬥毆
澳門賭場禁用銀聯卡
設醫療專區 胡志強盼勿政治化
健保醫材陽春 8萬人次自費
駱錦明：長遠眼光規劃台灣經濟
台股收高 漲59.63點
6月台指期漲41點
大甲媽祖赴湄洲 顏清標送行
關務特考 錄取人數創新高
進還是沒進 球門線科技幫解答
台股創馬總統就任來新高
台積電5月業績 小降1.8%
華航機胎壓異常 延誤4小時
6月電子金融期齊揚
傳南韓總統提名報人擔任新總理
南海爭端 美媒提5大觀察重點
人心隔肚皮 竟盜賣好友機車
賣彩券要求改校址 校方難接受
江揆：強化政策溝通與執行力
球門線科技 進球不誤判
自我感覺差 4成老人自認包袱
台塑化：逆境中創造新機
外交部：華盛頓時報引述錯誤
實踐將漲研究所費用 學生反彈
葡國東方博物館展台藝術家畫作
勞退金委任投資 報酬率2成5
三大法人買超台股89.79億元
酒駕遇警盤查 昏厥送醫不治
萬寶華：金融不動產求才創新高
國教兩樣情 菁英焦慮弱勢無聲
母車禍摔車外 昏迷仍緊抱女嬰
警處理事故遭車撞 重傷送醫
前西城男孩尚恩抵台 粉絲接機
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擅用車運豬留便露餡 耗油被訴
觀光局把關 突檢陸客旅館餐廳
湖北小學驚傳劫持 歹徒遭擊斃
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高中畢典 李沃士勉大學充能量
黃海波案 引發收容教育制討論
外交部：泰國維持黃色旅遊警示
台股攻堅 9309點不遠了
棒球12強賽 台灣舉辦
連日大雨 浸水營古道封閉
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
喀拉蚩遇襲 夏立夫：殲滅槍手
前5月越南外資下降34%
選總統與否 希拉蕊打書試水溫
高中生逆境成長 畢業獲獎學金
雲梯車翻覆 駕駛移送懲戒
中華電前5月 每股賺2.2元
城市生活成本 台北居全球第89
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喀拉蚩機場再遭襲 未傳傷亡
倖田來未8月開唱 原汁原味登台
遠傳前5月每股賺1.67元
兒童之家技工涉索賄 檢方偵辦
港泛民：香港白皮書打壓普選
再襲喀拉蚩 至少5槍手遭擊斃
雲梯車翻覆 駕駛曾酒駕懲戒
騎水上摩托車 花蓮3人落海
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德西暴風雨肆虐 增至6死
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扯落國父銅像 蔡丁貴8人被訴
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動物園節能減碳 水獺兄弟代言
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張志軍訪台 國台辦：溝通中
夏立夫致函莫迪 對會談很滿意
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張豐緒告別式 馬總統頒褒揚令
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桃園原民創意市集 13日登場
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結合未申報 台灣大車隊遭罰
中共招募新黨員 要重質不重量
興富發2年內推老人住宅
貴州煤礦礦災 10死
趙藤雄媳寄藥 魏春雄女送眼鏡
談接班 徐旭東：我像要垮嗎？
陸90後進職場 創業比率升
PIMCO加碼政府債 比率衝50%
7年來最慘 乙華旅行社倒千人受害
副總統：免簽國增 台灣受尊敬
陸：經濟發展台灣民眾優先參與
北市低收租屋補貼 逾千人申請
蔥油餅小販 拾金不昧
中美洲去年出口減少進口增
槍擊頻傳 美保鑣毯幫孩童擋彈
客制化職訓 中市助身障者就業
反華暴動 越法院首判2被告
陸工信部：加強支持5G研究
俄州槍擊 體育老師負傷護校
半身不遂坐輪椅 男子照樣販毒
環團抗議設廠 中油：都做了
世銀：陸經濟硬著陸風險仍存
重要客戶被併購 F-達輝說明
隆鼻變眼中風 衛福部徹查診所
希拉蕊新書發表 舖陳總統路 ?
催繳牌照稅 桃園寄發3萬多件
碩士偷拍學妹如廁 被逮後悔
美眾院議長接班人 初選失利
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華新焦佑倫：今年一定要賺錢
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內政部檢討合宜住宅轉售機制
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超豐股東會 通過配息2元
葉世文認了 索賄2600萬元
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林憲銘：3年內降低一半人力
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克羅埃西亞旅警降為灰色
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泛民抗議白皮書 矮化香港地位
傳檢方擬170億美元與美銀和解
億光：持續擴大LED應用領域
憂污染 農民反彰南產業園區
立院臨會 藍正式提案請求召開
假民調真抹黑 議員力挺胡志強
持他人證件夾毒入金 男子送辦
陸雲南旅遊團 拒收記者外國人
體育署：盼申辦亞運 暫不申奧
2024申奧 台北市暫無意願
俄勒岡校園槍擊 超市愛心送暖
合宜住宅案 檢提訊魏春雄
力麗力鵬股東會通過股利案
林百貨再開幕 面紗首度揭開
藥劑號稱治癌症 藝人受騙上當
全球人氣最旺博物館台2館上榜
上市公司設置獨董家數逾半
日本教授尋根 嘉市府找到了
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桃縣2國小工程 遭廉政署調查
單輪車環彰化 副縣長加油打氣
經貿國是會議 蒐集網友意見
合宜宅 總統：轉售條件需限制
科博館獲全球人氣館 將再更新
台入TPP 外交部：努力推動
紙風車前進金門 反毒劇走5校
警偵破鄭捷粉絲團 男大生送辦
穩定產銷 豐產大蒜多元調節
新台幣收升1.1分
葉匡時：普悠瑪行車規劃視運量
會考大衝擊 蔣偉寧道歉
何守正坐帝王椅 看好熱火奪冠
NCC：國?須補正通訊監察證明
趙藤雄羈押 長媳送藥菜不缺席
文化觀光年啟動 體驗花蓮旅行
人口結構變動 花蓮席次有增減
楠梓電子董座連任 股利倍增
桃縣2所國小疑涉弊 傳喚3人
航空城納課程 桃縣：瞭解環境
荷男大生研發 清理塑膠濃湯
盼改變台南 黃秀霜勤走基層
蒜豐產 栽種面積擬下修
豐田全球召修 台灣1723輛
夏季防溺啟動 苗市先祭水神
郵局形象改造 華航超商當標竿
酷炫兒童模型夏令營 免費開放
世足熱 陸電視出口月增4成
莫拉克重建模式 國際矚目
洗板舉牌小人 北市籲網友理性
美村路縱火案未破 議員籲正視
香港白皮書 彷彿政治炸彈
輕颱米塔形成 對台無影響
向小英喊話 馬：都在一艘船上
交趾陶大師聯展 擦亮嘉義招牌
北橫旅遊節 尋幽訪勝新體驗
嘉市偵破詐騙集團 12人送辦
成大醫：高風險兒童需監測血壓
陸5月財政收入 成長放緩
反腐 中共凸顯省級紀委排名
朱立倫：會考資訊應更公開透明
挽救蛀牙 衛福部擬食鹽加氟
郭台銘：4G是下一代工業革命
林克穎引渡案 愛丁堡地院將判
注射治癌藥涉詐騙 檢聲押5人
弘光學生研發輪椅警示系統
戲籠送偏鄉 李天祿基金會播種
石油輸出國組織 可望維持產量
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
12日北部雨緩 南部東部防大雨
北京語氣變軟 對台政策不變
家長團體：教部應拿出補救措施
網友挺RJ 劉玠廷：要有是非
吳志揚：可考慮自建社會住宅
洽簽台印ECA 擬設工作小組
網商最大合併 UC成阿里一族
嘉市城隍廟 重現夯枷儀式
普悠瑪開航 公益免費體驗
尚恩9月開唱 王心凌送蛋糕
泛陸資認定趨嚴 掛牌目標數減
林克穎被判引渡 台司法大勝利
民進黨：中國國權置於人權之上
MSCI全球指數暫不納入大陸A股
林克穎判引渡 台英關係大突破
研究：大腸癌早期診斷突破瓶頸
台8線德基段坍 中橫便道封閉
鎖定港澳客 北市打浪漫旅遊牌
民進黨：台灣前途台灣人民決定
X JAPAN團長抵台 粉絲接機
世足賽開踢 金門影城同步直播
兒遭押討債 母報警即刻救援
新加坡書展 台灣主打作家原創
台幣收升1.1分
福山雅治離台 粉絲熱情送機
十二年國教紛擾 國教署長致歉
龍塘古廟建醮 李沃士祭拜祈安
越南指大陸派2軍艦護南海鑽井
科技部：補助研發 應確保成果
林克穎引渡案大事記
學者：示範區已是政治爭議
中華電與美商謀智簽MOU
純橘色系蝴蝶蘭 陸續問世
重殘翻身移位 民團盼檢討補助
58%民眾想買屋 42%看漲
竊賊開車飛奔 警開12槍逮人
黃煌雄：陳水扁居家療養最適當
郭台銘：4G馬拉松賽 不急開台
林克穎被判引渡 外交部：欣慰
卓士昭：貨貿協商只暫停非停擺
國泰世華銀與浦東發銀簽MOU
十二年國教 國民黨中常委憂心
蘋果星巴克享特別稅 歐盟要查
印在野黨：討回遭中巴占據領土
南京屠殺列世界記憶 中日又吵
農委會推新品種馬鈴薯 用藥減
陸委會：台灣未來2300萬人決定
蔡英文：民進黨盼引進公民審議
黑鮪實境秀 饕客享口福
韋禮安金曲演唱會 門票秒殺
男倒車壓死父緩起訴 酒駕判拘
金門引進種羊 改善近親繁殖
台中縣市不動產代銷公會將合併
法務部：林克穎台英引渡首例
面對批評 柯文哲：認真準備
印尼自由車賽 台車隊拼進前10
物流愛心 郵局助小農熱銷荔枝
北檢：林克穎引渡返台立即發監
NCC要補正 國?：收文後回應
OPPO推新旗艦機 取中價位
蘋果星巴克疑逃稅 歐盟要查
管中閔致電 民進黨：找黨團
麥爾荀伯格：大數據呈社會動態
球迷RJ砲轟球團 眼裡只看錢
林中森將赴天津河北探台商
瘋世足送機票 旅展徵黃金右腳
金大退休教官 推後立體派畫風
國巨擬現金減資7成 每股退7元
家屬：英國司法站在被害人這邊
一國兩制白皮書 港媒針鋒相對
霧峰木材廠火警 消防隊搶救
台港捷運智慧卡 可能互通
星今年經濟成長 專家估3.8%
外交部：林案宣判伸張司法正義
捐長髮製假髮 造福癌友離陰霾
桌球場館遠 成亞運選手負擔
國防部：校閱部隊混雜報導不實
泰外商協會拜會台駐泰代表
總部都更 台塑再研議
遠百年中慶 目標上看35億元
熒茂違反重大訊息規定 罰5萬
台灣軟實力 博物館旅遊夯
飯店看世足 全台5種最佳體驗
前5月稅收 年增16億
旅行社倒閉 市府協助善後
設鄭捷粉絲團 男大生1萬元交保
藥華醫藥攻罕見血液疾病市場
韓職高薪挖角 犀牛希克跳槽
國王退位案 西班牙國會通過
府：台灣前途2300萬人決定
桃猿爭冠之路 陳金鋒關鍵代打
傾聽民意 連勝文積極耕耘基層
引渡 法務部：司法主權獲承認
林克穎判引渡 總統盼打贏官司
刺殺前女友 男收押
沈呂巡：林克穎案判決意義重大
艾琳達指林克穎案判決證據不足
推動廉能紀律 國軍目標零貪腐
超大資產負債表 Fed擬維持數年
加強治安 東沙巴設快速反應艦
復甦轉強 英失業率逾5年新低
賓士高雄展店 李永得讚聲
舌尖新味 大陸甜點風逆勢而起
禾伸堂子公司處分利益助獲利
林克穎引渡 家屬感謝政府協助
告別巴黎 謝淑薇感謝贊助商
國巨瘦身新股本 估Q4落實
台越毒鴛鴦夾毒入金 2人染愛滋
駐斐濟代表出席海外教師活動
英法官挺台司法 引渡林克穎
關懷考生 祝福明信片免費送
生技中心30年 培育高階專才
引渡林克穎來台 年底前有望
陸婚禮百態 禮炮車火箭彈上場
今彩539開獎
走私蟒蛇蟲子 西班牙警方攔截
陸高原空投 凸顯西藏攻防能力
蘇州大巴士側翻 20餘學生受傷
伊拉克聖戰士 綁土耳其領事
OPEC維持產量目標不變
NBA中鋒歸化菲籍 戰力升級
治港白皮書 王丹：顯北京恐慌
聖戰團體奪伊北省 誓擴大攻擊
飯店美食節 推美各州特色料理
中科四期 將二階環評
陸長程雷達 干擾台灣覆蓋日菲
管泛陸資掛牌 金管會政策明確
高公局：持續關懷收費員
吳泓諭殉職 家屬哀悽移靈
引渡林克穎 下一個大咖受矚目
綠：臨時會邀江揆報告合宜住宅
西太平洋區 婦女分娩死亡率高
馬航重組 不排除注資或撤資
鄭捷粉絲強制治療 法官提審
注射治癌藥涉詐騙 賀一航上當
叛軍攻城 尚不影響伊拉克產油
基北區免試爭議 家長籲補救
黃俊德姊姊：林克穎該受到懲罰
兼差低薪免保費 民團：還要改
摩蘇爾土領事館遇襲 48人遭擄
伊軍與好戰分子 中部爆戰鬥
人行允個人跨境貿易人民幣結算
猿客場作戰 外野啦啦隊聲勢強
豪雨特報 恆春蘭嶼注意
孫亞夫訪台 訪國內智庫學者
今彩539頭獎 2注中獎
看病遭波及 女子染麻疹
外交部：林案判決理由分2部分
西門子聯手日盟友 搶阿爾斯通
癌藥詐騙案 賀一航拍見證影片
南海爭議 越駁斥陸所提文件
美方：挺香港一國兩制高度自治
林克穎案判決 助引渡其他罪犯
一國兩制白皮書 反替占中催票
佛山黨組副書記涉違紀 遭調查
瀋陽限購房屋鬆綁 一天就收回
研究：紅肉可能與罹患乳癌有關
治港白皮書 陸稱意義重大
軍艦赴南海 陸：因越非法干擾
癌藥詐欺 2人聲押獲准
朱俊祥大將之風 護猿邁向M2
林克穎案是跨國引渡案良好典範
國定假日遇週休補假 明年連續假期有6次
周刊爆: 趙藤雄賄絡5高官最高到次長
國台辦: 台灣前途由13億中國人+台灣人決定
台灣前途13億中國人決定？ 黃昆輝：違反聯合國憲章住民自決
臨時會週五登場 小英: 將有硬戰「學生恐再來」
台灣創先例 英同意引渡林克穎
府：台灣前途由2300萬人決定
西班牙國會通過 國王遜位案
6月12日 國內各大報頭條
擬現金減資7成 國巨開盤漲停
合宜住宅弊案 檢提訊蔡仁惠
威力彩26槓 今上看12億
馬將出訪巴拿馬 賀總統就職
蔡英文: 馬斷章取義她的「自由經濟示範區」演說
移民署修法放寬港澳生畢業後工作居留一定期間得申請在臺定居
國賓大飯店與美國肉協聯合推出「仲夏BBQ美牛盛宴」
世界杯足球賽 熱力延燒 大倉久和飯店 共襄盛舉
台北喜來登十二廚 6/12-6/22 推出【漫遊美一州】美洲美食節
Hot 美食 瘋世足 新竹老爺巴西燒烤美食派對 hot燒中
張志軍訪台 王郁琦赴立院說明
福音！員工加薪、企業抵稅130%
世足賽開幕 巴西發生示威衝突
國民黨：臨時會非修憲適當時機
挺蘇格蘭留英 羅琳捐百萬英鎊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
聖戰士攻城掠地 薩瑪拉爆激戰
陳偉殷先發紅襪 爭第7勝
洛城杜比劇院 李宗盛首登開唱
台瑜珈服震撼香港 展場獲青睞
複製林克穎模式 不是沒可能
廣穎推迷你隨身碟 攻年輕族群
安泰ING歐洲中小成長基金准募
示威與罷工 世足賽維安受考驗
全球資安軟體 去年小幅成長
威力彩連26槓 頭彩上看13億
上市公司營收 5月持續成長
巴西世足賽 僅半數建設完工
龍應台會華文媒體 談德國之旅
奉調駐英 劉志攻向加僑胞辭行
大數據高峰論壇登場
陳偉殷拚第7勝 首局飆2K
世界盃開幕戰前 里約2機場罷工
歐降利率 精品業可望受惠
紐西蘭三度升息 緊縮腳步未歇
北部多雲到晴 南部花東短暫雨
陳偉殷拚第7勝 首局飆2K
美股跌 台股看5日線支撐
婦人火車切水果 亮刀引虛驚
寬頻服務 世足精采賽事不錯過
台灣大M+ 推兩大企業方案
世界盃咖啡大賽 台灣首闖6強
健保支出減 專家降美經濟預測
預測：加拿大經濟成長將轉強
世足賽開幕 聖保羅地鐵不罷工
國教檢討方向 教育團體不同調
龍應台深入了解德轉型正義機構
台股開盤下跌19.81點
大專教務會議 聚焦少子化影響
反傾銷初判 攸關太陽能走向
聖戰士攻城 傳伊拉克盼美空襲
區間車亮刀虛驚 台鐵防暴演練
蔡英文：馬總統引述 斷章取義
墨國照明科技展 台廠探市場
巴西好景市公寓 梅西嫌貴不租
台灣捐贈智利學校資訊設備
新思吃下瑞力 股價瘋漲30%
台灣大董座蔡明興：快去辦4G
振經濟 大陸將減稅和增加支出
撐經濟 南韓連13個月利率不變
聯發科通過每股配息15元
物聯網商機 正崴：機會多
陳偉殷7勝在望 比賽因雨暫停
朱立倫：台灣未來由台灣人決定
台北電影節 盜貼人生登台首映
殲15是過渡 殲31爭取成艦載機
曾虛白新聞獎 7/1起收件
亞運舉重帳篷比 舉重協會傻眼
慈濟資訊照護 病人安全添防護
和大今年成長估15%到20%
打亞洲牌 台灣大擬攜鴻海
可成：蓄勢待發 今年大成長
糧食供給增 小麥價陷空頭走勢
新台幣早盤平盤震盪
台北亞青田徑賽 青奧小將登場
考察亞運棒球場 砂土需適應
朱立倫：看到吳父眼淚更心痛
傳日銀考慮維持龐大資產負債表
全球最美泳池 峇里海景藝人愛
台灣大盼攜鴻海 匯流打亞洲牌
台贈電腦予瓜國聖卡洛斯大學
南京大屠殺申遺內容 7月揭曉
草悟道停車難 中市擬開放
永豐金：TRF客戶無人索賠
世足賽開幕 巴西總統將出席
防暴防劫囚 高雄監獄應變演練
陳方安生憂北京收窄港人治港
疫情拉警報 高市掃蕩登革熱
公務機票禁奢 陸航自砍頭等艙
台與美德拉瓦州簽駕照互惠協定
污泥回填堆置農地 3人交保
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
垃圾場設偏鄉 環署：不符正義
台股降溫先看5日線 太陽能熱
桃園老街溪拉皮 10月新景觀
亞馬遜爭食音樂 與環球談不攏
蔡明介看好下半年營運旺
數學必修減 蔡明介憂競爭力
和大今年底產能上看56億元
陸女悲慘身世騙台男 逮車手團
陸輪胎恐課反傾銷稅 業者不怕
世足賽副作用 印尼大選恐降溫
台灣大Q3設第三方支付公司
綠質疑示範區 國發會：非開後門
鐵玫瑰熱音賞 總獎金11萬
掌摑護理師 王貴芬撤回上訴
蔡明介：併晨星效益 有落差
世足登場 32強開戰
拚創意 台灣大：服貿快通過
真假律師合作接案 3人被起訴
外交部：密切關注林克穎案後續
挾帶偽禁藥 診所遭緩起訴處分
實習旅館藏身綠校園 舒活開幕
提名韓總理文昌克發言不當引議
熱低壓週末成形 南部防豪雨
正崴：下半年營運估成長5成
京元電看今年 樂觀向上
彩晶保留現金 衝刺觸控
癌症藥物詐騙 檢暫不傳賀一航
三星出手 挖角黑莓諾基亞
不畏觀望 太陽能逆勢強彈
袋袋相傳創意賽 打造大同品牌
罷工聲此起彼落 世足開幕很剉
港議員梁國雄無法脫身 須入獄
長江經濟帶 李克強：物暢其流
調查：1/4上班族創業有行動
日召陸大使 抗議逼近日軍機
夫妻吵架失蹤 警尋回欲輕生男
新店新潭路傳落石阻道
楊永明促助台入TPP 美官員正視
豐興現金股利增為3元
大學生返鄉 揪團搭高鐵享5折
印度再傳女遭綁輪暴 吊死樹頭
領務局製短片 宣導晶片護照
助水雉復育 南市推綠標章菱角
澳洲5月就業人數減 失業率不變
療養院：鄭捷粉絲傷人風險降低
大學翻倍留學未增 黃榮村憂心
總統教育獎 身病家困不餒志
陸媒：習近平近期將訪問韓國
DRAM本季估漲5%至10%
爭辦東亞青運 胡志強：很樂觀
南茂股東會 通過配息1.2元
鼓勵中小企業加薪 經部送大禮
浙江派出所附近 男引爆爆裂物
陳雲林：兩岸經濟問題遲早解決
房屋庫存高 陸15城欲鬆綁限購
疑情緒不穩 女子捷運跳軌獲救
國教爭議 教長：責任到我這裡
新台幣中午暫升4.1分
桃園2國小採購涉弊 聲押廠商
菲人獨立節示威 籲飛彈瞄大陸
伊拉克聖戰組織領袖 中東梟雄
放棄高普考錄取資格 雙榜最多
免試爭議 江揆促設諮詢專線
李源潮：白皮書寫一國兩制精神
李詩欽續任英業達董座
指派新CEO 印福思盼改善利潤率
個人跨境人民幣結算將全面開放
需求旺 可成啟動台南廠擴產
辛辛那提交換生 來台體驗參訪
世足賽開踢 巴西股市看好
陳偉殷本季代表作 破紅襪奪勝
陸軍機逼近日機 美憂地區緊張
港律師公會 駁治港白皮書誤導
總統：潛逃罪犯須回台面對懲罰
世足開戰 5焦點別錯過
林中森見河南省長 談台商問題
學界不實核帳 監院糾正科技部
河南省長訪台達光寶 交流綠能
台股收盤跌25.15點
研華搭物聯網 推智慧農業方案
未來明信片 藍色公路時空旅行
少子化招生困難 學者找出路
總統：遵憲行憲決心絕不改變
教團：菁英思維勿綁架國教
6月台指期跌6點
台股跌25點 節能股走強
作文比序 北市：教部應講清楚
海鳥保育見成效 執行再加強
SK海力士財務改善 iPhone有功
台股整理 跌25.15點
世足前夕 索尼電視業績暴衝
6月電子金融期齊跌
金正恩異母姐金雪松傳接首輔職
民調在即 柯文哲市場掃街衝刺
荀伯格：中小企業應發展大數據
7勝到手 雨神攪局殷仔要拜拜
牛爾親研拿下IPDA包裝設計獎
廚房使用頻率增 四步驟保安全
陸建行成英首家人民幣清算銀行
市場觀望 陸債又見不足額發行
捷運喋血後遺 療養院：放輕鬆
教長：穩定一免 首要工作
宏都拉斯盼與IMF達成金援協定
檢訊鄭捷父母2次 問成長過程
東莞涉黃 4個月刑拘三千多人
正隆：台灣內外銷工紙紙器成長
俄州槍擊 槍手吉他盒藏槍
就學即就業 北科大推產學專班
學童走遍鹿草鄉 用堅持賀畢業
因應腸病毒等 江揆促加強防治
談政見 連勝文盼打造北市觀光
三大法人買超台股13.77億元
鄭捷父母: 教養過程民主開放
中小企業加薪 擬可減稅
國道收費員抗議 訴求還年資
聯發科目標價 巴克萊上看620
檢遭控濫權 法部允強化訓練
國際獎成超額比序捷徑 監委憂
陳綢少年家園獲獅子基金會捐款
敦南股東會 通過減資30%
鞏俐自曝新戀情 渴望再婚
陳建良：開放自由經濟是趨勢
江宜樺：經濟穩定好轉
黃榮村：大學應具正義堡壘功能
生物支架可分解 救命不礙血管
連勝文：國家未來由人民決定
頭城海洋文化觀光季 27日登場
科博館成立學習中心培訓教師
八德合宜住宅弊案 約談5評委
第十次出訪 總統訪巴薩兩國
深夜邀輔選 陳彥博臉書開砲
助親人戒毒 報警前撥戒成專線
腸病毒高峰期 勤洗手預防
副總統：台灣前途台灣人民決定
永豐金董事會 潤泰集團退出
政大現狼蹤 警掌握特定對象
新加坡創業大賽 台資廚拿大獎
日檢方搜索諾華東京辦公室
8成駐大陸韓企 招工難
林志穎秀iPhone 6 陸概念股漲
外長會 印向陸提一個印度政策
中小企業加薪 加成抵減營所稅
涉偷公車站牌蓄電池 男落網
宏達電銷售 5月台灣市場更旺
鄭愁予詩寫嘉義 因找北回歸線
資廚團隊愛台灣 創業證明自我
宏達電迷你One 2 旗艦新色登台
世足開踢 球衣熱賣
打造文學城市 五族共寫嘉義
40萬元玫瑰石 竊賊竟便宜賣
訪英國希臘 李克強上陣拚經濟
五族共寫嘉義 異國婚姻談共和
印度婦女派出所內遭警輪暴
興誼專案 總統訪友邦巴薩兩國
陸駐美大使：陸戰略非主導全球
金額激增 香港嚴控對陸貸款
新台幣收貶0.6分
台灣魅力沒法擋 成港人寵地
明魯王冥誕 金門各界祭祀
車王電股東會 配息1.5元
解養老難題 陸興起時間銀行
拓非洲商機 貿協領軍參展
鳳山肉品市場涉偷排廢水遭罰
宏達電推新機 情人節耍浪漫
大學經營難 學者籲設IR制度
賊偷車牌換贓車 轉三手仍被逮
夏日用電大 桃縣推節電送好禮
青島港詐貸案 陸查銅交易風險
傳大眾點評網聘顧問準備美IPO
喋血案 侯友宜：檢討記取教訓
又見紙風車 金門國中生話當年
五族共寫嘉義 父子作品將並置
蔡明興秀M8 戲稱代言費百萬
退休校長感謝會 中市登場
台灣之星4G開台 求好不求快
吃宵夜看世足 小心熱量破表
陸反擊 公布日軍機近飛影片
大億股東會 通過配息3.7元
涉港人事調動 葉凱萍接港澳處
國教團體籲二免取消志願序計分
胡志強：洲際球場委外依法辦理
台灣前途說 孫亞夫低調
北市敬老悠遊卡 可搭水上巴士
腸病毒重症第4例 家人傳幼兒
駁蔡英文 國民黨：無斷章取義
英業達：太陽能事業Q2可望獲利
鼓勵大眾運輸 高市闢優先道
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
青春專案8連霸 桃警獲讚揚
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
英特爾遭裁罰上訴 歐盟駁回
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陳威仁盼從寬認吳泓諭因公殉職
品冠出輯 辦野唱會貼近歌迷
街友躲神桌下 女子拜拜嚇到
監委：反對假發票案除罪化
研究孫學 文大台大組種籽兵團
九州曼陀林演奏會 日月潭交流
彰縣農業處 田尾鄉查私宰場
風災重建典範 嘉蘭建洛神花道
屏東少棒球員多貧 困境中逐夢
癌末母想帶女出遊 醫院助圓夢
經部促加薪 估43萬家企業跟進
男子陳屍箱涵 死因身分待查
低壓帶北移 13日中部午後雷陣雨
桃縣2國小採購涉弊 校長待查
講評田徑 國手張嘉哲隔空求救
美著眼增強伊拉克軍力 避空襲
張志軍月底前訪台 參訪中南部
禮儀師證書 內政部已發15張
收費員抗爭 葉匡時表達關切
兩岸交流續 張志軍依計畫訪台
佯稱看房子涉強盜 2男送辦
梁英斌辭行之旅 拜會漢城僑中
台中榮總為兒童健康發聲
迎普悠瑪 展出花東鐵路願景
新疆副主席掛保證：放心到新疆
家無馬桶可用 義助阿伯蓋廁所
消基會：衛福部干擾民間檢驗權
金大學生打工斷臂 各界送暖
國父銅像非古蹟 國民黨不認同
韓元貶值 新台幣貶0.6分
八德合宜住宅案 4人訊後請回
巴西對克羅埃西亞 燃世足戰火
HIWIN與逢甲大學產學合作
原民風味館 直銷苗栗泰安李
升級4G方案 電信三雄開辦
挺警 楊秋興允給繁重勤務加給
圓仔滿周歲 新光金辦公益路跑
公益慶警察節 苗警挽袖倡捐血
國銀對陸曝險總額續創新高
英華達今年出貨看增5成
各路示威聲中 菲度獨立節
另類瘋世足 印尼囚犯製紀念球
監院糾正 科技部：全力改善
經濟復甦 歐盟工業緩步成長
聯發科4.1億 買新日光不動產
抽驗學生制服 逾半標示不合格
台銀中信廣州分行 金管會同意
阿里攜中國郵政 強化物流實力
圓仔生日路跑 動物變裝賽登場
氣象局預警 蘭嶼防範大豪雨
取消志願序 教部：影響穩定性
立院臨時會 13日將登場
聖戰士閃電攻勢 巴格達情勢緊
港特首與郝龍斌會面 談交流
認領愛的麵包 挺世界無童工日
警界尋人高手 蔡淑女獲貢獻獎
陳彥博臉書開砲 里長：很歹勢
陳以真新文宣 建構宜居城市
3公尺外不招呼 是罕病非冷漠
疑涉內線 成霖1主管交保
英特爾壟斷遭罰上訴 歐盟駁回
陳國恩：全力協辦吳泓諭後事
吳泓諭身故 警署爭取因公殉職
澳紐度假打工座談 歡迎來報名
張志軍訪台 台聯：一定有動作
歡送國中生 校長自創畢業歌
台法合作生活實驗 巴黎揭幕
泰央行：今年經濟緩慢擴張
孫亞夫：大陸努力瞭解三中一青
臉書雙app齊下 迎行動通訊戰
超馬陳彥博 遠征玻利維亞
會展徵才媒合 逾6成錄取
英業達經營團隊 傳承接棒啟動
印尼自由車賽 台車隊騎進第5
政策營造錢景 人行連續淨投放
張志軍若訪 陳菊願意接待見面
假食尚玩家蛙詐財 男大生遭訴
八德合宜住宅弊案 約談評委
金大與3陸高校締盟 加強交流
百億投資文創 監院糾正批草率
張志軍訪台 盼多與基層接觸
無國界籃球營 NBA球星授課
三校併高科大 海大待努力
張志軍訪台 對台接觸更全面
廣案被告 申請移案馬尼拉
教育部：免試入學可望提早達標
綠盼張志軍體會台灣真實想法
干擾總統演說 菲大學生被捕
伊拉克教練涉猥褻 令15萬交保
馬偕不孕症治療 菲國病友肯定
夏季省電妙方 北市建議看算清
爭相合照 副總統高人氣
美軍撤 伊拉克聖戰士戰鬥之路
台北亞青田徑賽 張日皓撐銅
台塑規劃都更自辦 臨辦也自建
張志軍首度訪台 將會藍綠市長
未善盡監督私校職責 糾正教部
大魯閣與鈴鹿賽車場簽約
炎夏加世足熱 量販家電促銷
白熙禮：台菲年底評估ECA
伊拉克動亂 俄關切領土完整
納吉：大馬今年經濟成長逾5%
泰軍政府否認免費電影是民粹
可成洪水樹：代工業價值被低估
張志軍訪台 陸學者高度期待
今彩539開獎
萬事達卡支援手機信用卡新技術
新北IDEAS Show 進軍新加坡
威力彩開獎
美初申失業救濟 增加4千人
美零售銷售增長0.3% 未達標
遭指對記者施暴 郭品超道歉
高美館慶 悠遊放送彈珠汽水
楊識宏攝影展 齊豫鳳飛飛入鏡
張志軍訪台 陸對台主動出擊
張志軍如願 上半年確定訪台
擴大網通市占 上奇入主碩泰
張志軍訪台 警署規劃維安警力
歐洲足總主席：不再挺FIFA主席
房改盟稅改 財部：方向一致
收費員嗆癱國道 高公局籲理性
新思：併瑞力潛在商機大
鮮奶聯漲業者敗訴 公平會尊重
致命麻醉藥 日5年12人致死
蔡依林送高跟鞋 助徐佳瑩攻蛋
泰反政變領袖被捕未獲保釋
成長放慢 印尼利率連7凍
體驗台輿情 張志軍速來台
伊拉克庫德族部長遇襲 幸無恙
河南省長訪海基 明赴新竹台中
台北亞青田徑外籍教練涉猥褻
日擬解禁集體自衛權 澳相挺
威力彩13億頭獎 1注獨得
張志軍將來訪 卓伯源表示歡迎
世足開幕前 警方驅散抗議民眾
威力彩13億頭獎 台中開出
台南晶英挑戰最具人文風格飯店
美鳳凰城槍響 2神父遭襲1死
貼近飛行 日約見陸使抗議被駁
北約秘書長：不會介入伊拉克
林案證人 林志潔：壓力很大
世界盃咖啡大賽 台選手首奪冠
威力彩頭獎 1人獨得13億
哈雷網賽 盧彥勳強碰費德瑞
今彩539 頭獎 1注中獎
烏克蘭指控俄允許坦克越過邊界
推特營運長請辭 遺缺不補
北市長在野整合 13日公布結果
星巴克喝咖啡 手機可無線充電
泰軍政府：接管是為加強民主
政大襲胸狼遭逮 稱壓力大犯案
叛軍包圍伊拉克最大煉油廠
開出頭彩 老闆娘聽到壁虎叫
俄：不還債 將對烏克蘭斷氣
GDP7.3% 中國將「大興土木」
英媒透露 劍橋大學接受溫家寶家族捐款
美國建議 南中國海休兵
國中會考爭議 監委不排除調查
檢方未同意蔡仁惠 轉汙點證人
河南省商務廳長 訪問I-ME-I義美聯電
2014世足賽揭幕 首場地主巴西對克羅埃西亞
6月13日 國內各大報頭條
車用電池再利用 打造金門低碳島
減資效應 國巨開盤續漲
張志軍來驗收 黃昆輝：馬英九急著邀功？
世足第一場 巴西3:1勝克羅埃西亞
歐巴馬稱 考慮軍事幫助伊拉克平亂
英媒：李克強求見英女王 否則取消訪問
巴西幣飆漲5.9% 世足迷荷包大失血
「李安是台灣人」 知名女星激怒中國影迷
走路靠輪椅 90歲老布希跳傘慶生
韓國觀光公社: 玩韓國住宿可退稅
「生命的探索」 周日開講
中國高級時尚品牌 開創可持續時裝新一章
2014世足 hichannel獨家多螢幕 多視角轉播
臨時會只處理國民黨22項法案 綠抓狂
《金融時報》渣打銀行臺灣企業獎 入圍名單揭曉
民調柯勝姚都贏連勝文 待中執會決定
教部應正視十二年國教缺失！
在真實人生學習尊重他人與尊重自己
教育部102年度「原住民族語文學獎」頒獎典禮
恢復設置巴黎僑教中心凝聚向心力 (三)
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義無反顧 沈富雄宣布選北市長
搭客運要求下車 男子疑陳屍箱涵
嚴格執行化粧品上市前審查及上市後品質監控
夏日美肌3步驟 你我一起正確做！
IMF總裁：IMF總部可能搬來北京
搭乘高鐵到君鴻 雙重優惠省荷包
馥敦飯店嘉園廳 知名港廚張雲天
傾心關懷 以愛相挺— Love捷運音樂會
保護航運消費權益 提昇運輸服務品質
巴西世足熱 新竹飯店拼廚藝比創意
農糧署『荔枝蜂蜜酒』 世界酒類大賽摘金
羅瑩雪：丈夫深圳工作才買房
6/11-7/13王愷個展
游錫堃︰葉世文變更淡海新市鎮開發「偷天換日」
救蒜價 民進黨籲啟動95機制
聖保羅示威5傷 警再用催淚瓦斯
伊拉克外長：情勢開始逆轉
伊拉克叛軍勢盛 美稱可能動武
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
轉戰草地球場 蠻牛爆冷2輪出局
伊瓜因踝傷 世足首戰恐缺陣
世界盃足球賽開幕 點燃1月戰火
伊拉克情勢亂 美開始撤離人員
慶90大壽 美前總統老布希跳傘
世足賽巴西開幕 場內外成對比
世足開戰 巴西力拚克羅埃西亞
伊拉克動亂震驚市場 油價飆漲
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世足首戰 上半場1比1不分上下
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世界盃開幕戰 巴西總統遭辱罵
世足首戰 巴西3比1旗開得勝
世足賽開幕 翹臀珍為演出增色
加媒盛讚台灣 單車旅遊王國
涅馬爾獨進2球 巴西世足開幕報喜
國稅局：誠實繳稅 勿隱匿所得
世足賽熱鬧登場 巴西旗開得勝
世足開踢 中華電多螢轉播
遠傳開口說愛 紐約獲獎放異彩
蕃茄造車 福特研發生物材料
美股跌 看台股能否守5日線
八里蘇澳港 房仲看好發展潛力
世足開幕戰 巴西3比1逆轉勝
創見新固態硬碟 搶行動商機
工研院舉辦溫室國際創新研討會
投顧：Q3恐震盪 景氣復甦不變
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英特爾上修財測 盤後股價勁揚
低壓帶北移 防大雨
規模小私校輔導退場 公校合併
世足首戰落敗 克國怪罪日裁判
少子化 大專主動減招萬餘人
立院臨會登場 擬議程表決戰
陸5月新增人民幣貸款超越預期
太空人瘋世界盃 秀零重力美技
投信：歐美股市 第3季有看頭
台股開盤下跌11.92點
華興第2季營收 挑戰次高
聯電拚10奈米 後年試產
立院臨時會 場內外緊繃
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新疆開審天安門金水橋攻擊案
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加油站爆炸 美國警官英勇救人
威盛推無風扇電視牆迷你播放系統
卡尼：英國升息時間恐較預期早
醃頭案 下午再開辯論庭
不上課讓生問 翻轉教育顛傳統
最後的畢業典禮 末期患童圓夢
漢微科：逐季成長趨勢不變
交長勉觀光業 扮世界領導角色
股東會題材 部分營建股活潑
合宜住宅案 檢三度提訊葉世文
藍縣黨部：金未赴彰化瞭解選情
PIDA：台灣光電產值逾2.3兆
立院臨會將登場 台聯占據杯葛
法人：東台Q2業績估增3成
新台幣早盤升4.5分
綠若盼蔡張會 王郁琦：助聯繫
蔡張會 民進黨：目前沒安排
拖板車追撞 鋼管散落國道
韓加草簽FTA 可望明年生效
大和證讚美律 下半年營收看好
機車騎士疑摔橋下 命危搶救
江揆：中央地方合作災防應變
介入伊拉克衝突與否 美掀論戰
南韓白翎島基地可望年底落成
涉商賄 陸藥廠董座跳樓官外逃
總統：兩岸王張會是劃時代發展
在野黨促朴槿惠推動南北韓峰會
狀況排除 立院召開談話會
台瓜簽署道路興建工程協定
美股走跌 台股小幅回檔
交長保證 確保收費員工作權益
要求醫藥單軌制 嘉市藥師快閃
尬Uber 陸叫車服務攻美
涉包月送毒攬客 運將送辦
港澳噴射船澳門撞堤 20傷
世足賽開踢 合勤控業績翻揚
立院開臨會 處理考監人事等案
台越首次協商 獲10項回應
全球房價漲幅 大陸第四
鄰居守望相助 報警逮3竊賊
對決費德瑞 盧彥勳放手一搏
南市十大傑出兒童 賴清德頒獎
拉抬通膨 日銀維持刺激不變
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
林鴻池：服貿不可能在臨會闖關
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
可愛馬來貘寶寶貘樹 活潑擅泳
三星推最輕薄平板 7月上市
張志軍來訪 朱立倫：工作訪問
前總統貪腐案 台瓜前嫌盡釋
抗議蘇清泉 高雄藥師訴求下台
朴槿惠提名7位閣員 加速改組
桃稅務局夏令營 捐發票可報名
陳菊訪港 行銷高雄旅遊
桃園鄰舍節 14日龍潭大鎮登場
世足開踢 紐約球迷嗨翻天
NBA冠軍賽 馬刺聽牌
撲克之星易主 加速重返美國
樟宜機場砸重金 捍衛樞紐地位
王品新品牌義塔開幕 推義式料理
亞青田徑男子競走 中華獲銀銅
英勇交警遭撞 警：符冒險犯難
表揚模範警察 總統勉勵
台壽董事改選 龍邦可逾半
世足賽開踢 運彩業威剛股價揚
台東登山客落水 1失蹤1受困
總統盼日本助台加入TPP
伊拉克動亂 共和黨批歐巴馬
原物料漲 酪農盼檢討生乳價
走過半世紀 石門水庫熱鬧慶祝
北市在野整合 柯文哲民調勝出
涅馬爾展鋒芒 巴西總監盛讚
銀行銷售保險 嚴格規範
中央畜產會：檢討生乳收購價
本田社長分享 進用身障創雙贏
在野提封考監 藍指社會無共識
警察節活動 總統：犯罪率降低
港澳客船撞堤 傷者增至61人
新貨到 紅米Note可望登台
NBA冠軍賽 馬刺滅熱火聽牌
大學生機車遊受困 警暗夜救助
調查：逾96%網友使用社交網站
朱立倫：社會住宅 照顧原民
大立光股價 巴黎證上看2800
化腐朽為神奇 阿管處展木雕
口直心快 柯文哲從政挑戰多
新台幣匯率午收30元
新台幣兌美元 中午收30元
臉書和YouTube 台網友愛用
世足賽用球 使用拜耳原料
板橋炸雞店火警 吧台燃燒
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戴勝益：員工英文好 加薪鼓勵
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新纖新總座：擴廠迎景氣
龍應台訪史塔西博物館
總統與警察座談 暢聊甘苦
示範區失焦 管：為反對而反對
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執委主席 歐洲議會領袖挺榮科
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辨色力異常報考 醫學院難為
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政大襲胸狼 身高太高被警鎖定
檢密集提訊 葉世文疲憊
收費員抗爭 高公局封交流道
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台股收盤跌8.26點
台壽：台股額度還有50億
黃埔特展 嚴明：教育國家認同
立院臨時會 考監人事列重點
急診室暴力 醉男揮拳揍醫護
民調勝出 柯文哲：持續整合
6月台指期跌 4點
聖嬰發展 颱風8月侵台機率高
台股整理 跌8.26點
台產業未轉型 管中閔：有隱憂
熱帶低壓形成 是否成颱待觀察
說好一起畢業 邀車禍亡生與會
6月電子漲 金融期跌
台股跌 8點 9200失守
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陸日空中尬機 日駁陸說法
拖病體參加畢典 罕病童領證書
江宜樺：警察是社會安定力量
汽柴油 下週估各漲1至2角
廣西水災 17萬人受災
阿里山學童畢業導覽 解說家鄉
基北區一免分發 20日揭曉
農科公共藝術 邀草間彌生創作
李志村：陸石化品過剩影響市場
家庭政策成果 高市分享經驗
罕見血資料庫 挽袖自救救人
綠要教長下台 藍：先檢討制度
綠盟：核電廠燃料棒不宜延役
公民團體：不浮濫開臨時會
三大法人賣超台股0.69億元
泰國陸總：八九月間成立新政府
日醫不想活 殺洗腎病患尋死
綠：65%民眾支持服貿重談判
救產婦 世衛倡安全血液
生命禮儀展 邀民眾試躺棺木
柯勝出 在野大聯盟考驗才開始
永續發展計畫 從製茶跨域學習
國小教室搬遷 義務勞務人上陣
羅瑩雪財產申報 身價破億
破高鐵案 刑局警官獲模範警察
陰雨影響捐血意願 台南最缺血
台塑都更案 王文淵公開承認
低壓帶北移 嘉義大雨
陸工業持續擴張 資產投資趨緩
巴西為世足 訂2億陸製保險套
校園氣象APP 掌握北市微氣象
沈富雄參選 民進黨：尊重
鼓勵走正途 高雄監獄辦就博會
因應環保 台塑：越南適合蓋鋼廠
高齡金剛猩猩 罹慢性腎衰竭
城市色彩 文大用APP調查
趙藤雄媳續送菜 吃不完當廚餘
英媒：李克強訪英 要求見女王
荔枝蜂蜜酒 世界酒類評鑑奪金
暴動善後 越方允公布懲處情形
廚師罹肺腺癌屬職災 國內首例
新台幣收貶0.8分
大甲農會賣機器 涉假帳起訴
遭藥師抗議 蘇清泉喊冤
陳日君：不排除參與佔中行動
桃園違規拖吊1小時 免保管費
搶救兄弟大作戰 教練團改組
長青大學畢典 爺奶樂穿學士服
時雨量大 台16線地利段封閉
雨天溯溪釣魚 1人溺斃
大陸房地產投資銷售持續回落
郝龍斌：兩岸溝通交流是好事
新永安有線電視 全面數位化
郝龍斌：台灣前途2300萬人決定
世足 日本vs象牙海岸5大看點
大陳撤退一甲子 6/17紀實展開幕
球迷湧巴西 外交部籲注意安全
江宜樺：居安思危保護人民
嘉義飛馬公延誤 旅客怨聲載道
部落學打獵 台鐵加掛列車攬客
張志軍訪台 陳菊願見面
呂秀蓮：保留台北市長參選權
柯文哲勝出 郝龍斌盼君子之爭
宏?手機產品 打入韓國市場
企業加薪 王文淵：沒賺錢怎加
姚文智：希望民進黨提名我
檢傳鄭捷女同學 籲外界勿干擾
竹山清水溪溺水 1男獲救送醫
不滿素人政治 沈富雄參選北市
醃頭案辯論終結 30日宣判
營養午餐遭批縮水 中市：查辦
桃縣租屋 強制加設偵測警報器
NCC盼早日通過廣電三法修正案
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
黃石公園樹倒壓人 台遊客斷魂
港澳客船撞堤 共70人傷
姚文智：我也可以贏連勝文
手機產業變化大 閎暉積極轉型
朱鸝宜蘭育雛 鳥友僱保全守護
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旅展黃金右腳 阿公封王得機票
陸重批日 無恥無聊無理
國腳與名模 為世足嘉年華揭幕
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傑出政府公關獎 新北2項勝出
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莫迪致函夏立夫 盼密切合作
競產業 總統：荀伯格帶來啟發
亞青田徑女子跳高 李晴晴奪銀
致祭殉職警 朱立倫：全力治喪
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台北亞青田徑賽 中華金牌開張
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韓元日圓走貶 台幣貶0.8分
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台塑認列釋股 今年表現較去年優
周線連4紅 台股市值26.3兆
職業性癌症 暴露量大時間長
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合宜案查金流 遠雄3會計作證
外交部維持泰國旅警燈號不變
換俘獲釋美大兵 飛返美國
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廈門經濟發展局前局長 遭移送
大陸官方整頓嬰幼兒奶粉市場
板橋遇見阿勃勒 窗外黃金雨
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大同案 仁寶訴請撤銷不利仲裁
花量穩定 畢業用花不漲價
台灣法國簽紡織合作備忘錄
菲再控中國填海 已達5處
綠中執委選舉 蘇呂不參選
進世足賽16強 近半韓民悲觀
嘉市學童拍片 公視7月上映
東航砸74億美元 買80架波音
安倍計畫明年開始調降企業稅
檢警查案疑洩漏案情 監委要查
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銀恨 連宏御：中華有金牌就好
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櫃買審議通過科嶠上櫃案
博斯克：西班牙隊仍在顛峰狀態
交警殉職 朱立倫：入祀忠烈祠
習近平主導 陸啟動能源改革
印度：不丹應自決是否與陸建交
捷運緊急停車 千名旅客受影響
嘉市檜意森活村 獲卓越建設獎
天津台辦來訪 高市府官員相迎
科技公司董座欠稅 遭聲請管收
豬骨混入心惶惶 無主骸重分類
六四餘波 陸逮捕律師浦志強
內銷貢獻 盛餘股利翻3倍
健康險附約特定功能 獲更好服務
陸製航艦2017年底服役遭質疑
聚陽前5月每股賺5.2元
Priceline砸26億 買OpenTable
救成長 馬莎百貨物色東京店面
西安打砸事件 警方稱三次出警
迎故宮展 日酒店推國寶之宴
轎車衝入豆漿店 7人受傷
大樂透開獎
台南國道10車追撞 1人重傷
遭鄭捷暗戀 女同學：早無印象
希拉蕊：不樂見蘇格蘭獨立
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連勝文辭永豐銀董事
陸：未派遣軍隊至南海鑽井平台
炸雞店油鍋起火 警消破門撲滅
台盼汶萊支持加入TPP及RCEP
港澳噴射客船意外 僅1人留院
海峽論壇大會 俞正聲15日出席
港府回應民進黨對白皮書評論
FIFPro：世足瑪瑙斯球場不合格
高鐵轉轍器異常 列車倒退換軌
高公局：收費員國道抗議恐違法
烏政府軍重挫叛軍 奪回馬立波
重陽橋下浮屍 打撈浮腫變形
河南省長往南行 擴大接觸
陸：越船南海衝撞陸船1547次
藏毒貨車心虛逃 警網攔截現蹤
推社會住宅 全國清出14處公有地
舒馬赫脫險 移至復健病房
海峽論壇 媽祖活動人數多
超載鋼梁往前衝 駕駛命大逃劫
巴西海龜精準預測世足首戰勝敗
港人立法會示威 爆警民衝突
桃猿封王 隊史第7座季冠軍
選秀好眼光 桃猿隊新秀亮眼
政院監督條例 合憲務實可行
桃猿票房戰績雙贏 目標1億
張志軍訪台 蔡張會恐難實現
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美消費者信心意外降至3個月低
巴西3比1勝克國 推特流量大增
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甄嬛孫儷獲獎 姨奶奶是胡慧中
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錯踩油門衝入豆漿店 7傷
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通用北美召回51萬輛Camaros
大陸證監會提IPO審核3要點
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伊拉克危急 歐巴馬會及時回應
美通緝犯落跑 菲同意遣返回台
義隊德西利奧傷腿無法戰英格蘭
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泰軍政府宣布解除全國宵禁
上交所擺烏龍 算錯除權價
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桃猿封王 劉保佑盼職棒增隊
林克穎翻版 美籍逃犯病逝菲國
滬港通 試點規定發布
人民幣創2年半來最大單週升幅
民進黨擬封殺 張博雅等7監委提名人
港媒: 軍頭徐才厚涉受賄、將面臨軍事審判
第六屆海峽論壇 15日開幕
臺灣房價年漲達11.28% 全球第3
划船逃菲美籍男 遣送前病故
陸英將簽數十商約 300億以上
哈雷網賽 盧彥勳傷退費爸晉4強
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世足墨西哥對喀麥隆 半場0比0平手
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墨西哥先下一城 1比0領先喀麥隆
歐巴馬：伊須解決對立才援助
裴拉塔立功 墨西哥1比0擒喀麥隆
進球遭沒收 墨西哥1比0勝喀麥隆
西班牙12碼射進 1比0領先荷蘭
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羅本建功 荷蘭2比1反超西班牙
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荷蘭又進球 3比1領先西班牙
范佩西再進球 荷蘭4比1領先西班牙
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文化部與柏林文學會簽合作計畫
智利梅開二度 半場2比1領先澳洲
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台陪審團協會 赴美考察陪審制
北市團訪丹麥研討高齡友善城市
智利再補一刀 3比1領先澳洲
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美餐廳老闆燙傷 民眾籌醫藥費
巴西薩爾瓦多市示威 11人被捕
公園枯樹壓死台客 恐難求償
美股漲 周線跌幅收斂
世足賽開踢 巴西人解心結
經部助餐飲老店行銷27日截止
馬總統健檢 台大醫院下午說明
天氣不穩 台中以南花東防大雨
智利輕取澳洲 西班牙壓力沉重
以3青少年失蹤 疑遭巴人綁架
伊拉克動盪 希拉蕊：美別介入
沒有收盤子 日醉漢毆打空服員
投顧：4G開台 三雄6月獲利有壓
中華電瘋足球 球迷開趴狂歡
歐股跌 周線連8紅止步
藍：不行使監委同意權恐違憲
朱立倫鳴槍 亞洲盃鐵人賽登場
北義僑胞威尼斯聚會
疑呼麻亢奮 黑色星期五車撞CNN
中鋼市民講座 炎夏超時空之旅
藉人頭避奢侈稅 加重處罰
日本舉國相求 故宮點頭借白菜
日本動用國家險 理賠沒上限
台灣文創之光 法藍瓷陳立恆
警察特考登場 搶4千職缺
晶技前5月每股稅前1.36元
女王頭民調 6成同意出手相救
國軍推募兵 嘉市展裝備
金泰希赴陸拍攝新劇書聖王羲之
日本很會挑 書法圍繞王羲之
大陸倡反腐 韓海參成賠錢貨
韓星李敏鎬架網站做慈善
新石器時代玉品 借展夢幻清單
油價周線飆 漲幅今年之最
暑假郵輪列車 新增外役監景點
深化台美關係 青年研習班登場
北市大掃黑 警查酒店夜店抄毒
日方展誠意 一級國寶回饋台灣
開安親班狎2女童 判刑定讞
阻叛軍動員 伊拉克封社群網站
認養失依長輩 護老園遊會登場
鴻海布局4G 馬拉松賽見智慧
石門半世紀 副總統見證歷史
故宮重要海外借展大事紀
陸玉兔號模型 UN首個模型展出
彎腰揮汗插秧 童畢業歡呼收割
同事相約出遊 車輛翻覆4人傷
細川貴志7月再度來台開唱
荷蘭慘電西班牙 博斯克無言
馬總統健檢 身高178體重75
伊拉克告急 金價周線連2紅
烏克蘭歐盟談協議 俄可參一腳
星國3D美術館 挑戰視覺感受
童子賢獲頒北科大名譽博士
證券海外併購限制放寬下週公布
港警凌晨逮捕立法會示威者
華碩電腦捐贈 瓜教育部長感謝
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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台大補強試作1年 再救女王頭
北市就服站徵才 釋232職缺
台大基礎學科 8月推免修認證
陸告誡英國 要經濟就別批人權
總統健檢 BMI值腹圍正常
港泛民發起毅行活動 爭真普選
一年期傷害險 經濟實惠
童子賢勉畢業生 永保好奇心
傳烏克蘭軍機被擊落 死傷不明
伊拉克影響 金價偏多
繼保險 證券併購限制下週放寬
台能源產業訪問團訪法成果豐
創意古法漢飲 老外也成主顧
金頭腦停播 末代冠軍孔子後人
星政府禁阿妹唱彩虹
Line年底登陸 力拚在地化
台工程技術廠商 紐西蘭開商機
陸外交部公開越船衝撞畫面
工具機到模型機 亞拓大步超越
王金平黨籍案 高院20日首開庭
中台農博會 中彰投展農業精髓
雨11天 成都44年最冷夏天
旺季到 半導體下半年景氣樂觀
派遣疑違勞基法 農試所允調查
陳文成廣場命名 台大原則同意
淨化空氣 高市籲選對植物
石門半世紀 副總統讚譽有成
半世紀新生命 茶箍老皂廠轉型
高市任我行 行車順暢停車無礙
余光中：學中英文和17億人溝通
連勝文：面臨逆境 民調是激勵
伊拉克聖戰士砍人頭 謔稱足球
人民幣升值 激勵亞幣走揚
鼓樂團加持 老糖廠變文創產業
基改作物 歐盟會員國自行決定
澳未決定承擔搜尋失蹤馬航費用
居民抗議設廠 市府：從嚴審查
會考爭議 新北：先特招後免試
烏克蘭軍機遭擊毀 傳全員喪生
大陸很忙 召日抗議舌戰越菲
畢業季節到 胡志強忙拍合照
孩子想環島 五味屋助圓夢
世足球場光禿禿 噴綠漆搞山寨
6.0地震近巴基斯坦 暫無災情
網傳動兵處理抗爭 國安局駁斥
朱立倫：教改亂改忽略技職教育
毒販以車為家 全天候宅配
棄高薪進台鐵 美女列車長樂透
天線寶寶回來了 再播60集續集
瘋世足 大陸出現叫醒服務
瘋世足 北京酒吧夜狂歡
ITC侵權裁定 三星蘋果不上訴
中正大學畢業典禮 勉正面思考
奈米藥劑注入 可助女王頭凍齡
輕食料理結業 激勵馨生人創業
警察入校園要點 楊泮池決撤案
藍：臨時會常態化說法倒果為因
協調輔選 柯16日拜會民進黨
蔡依珊創作展 中市豪宅登場
想捧鐵飯碗 保險建築業也來試
搶攻中台灣 綠營動作頻頻
觀賽遭辱 巴西總統：傷不了我
畫家雷驤手稿 贈國家圖書館
豐原添飯店 胡志強：帶動繁榮
消費回溫 日股後勢看俏
疑性剝削 莫迪閣員遭法庭傳喚
登革熱防疫利器 疫苗將問世
泰宵禁解除 仍維持戒嚴法
立院臨會 擬處理老農津貼等3案
談都更 連勝文盼推實質政策
匹茲堡發明展 台97件新發明
瑞典幼稚園前巴士爆炸 4人傷
作文要好 童子賢傳授撇步
I see you 獲傑出公關獎
張志軍行程 陸委會：對等尊嚴
網傳動兵處理抗爭 警政署駁斥
跨國醫療產業合作 成大牽線
阿美族活字典 黃貴潮榮譽加身
五爪鈦金龍 騰躍指南風景區
政府服務品質獎 嘉市警局獲獎
農委會助創意農企 登錄創櫃板
青年顧問遴選委員 王文華入列
在野整合傳變數 姚文智澄清
警察特考登場 首節到考率高
美股高檔震盪 全年仍佳
家長陳情教部 盼廢志願序
亞洲盃鐵人賽 張團畯台灣最佳
貓熊預測世界盃 大陸官方喊卡
監委人事 綠質疑7人藍盼提證據
挑戰谷歌 百度先擺脫審查陰影
防豪雨水患 北市呼籲加強勞安
寫日記63年 黃貴潮阿美族活字典
廖婉如看林佳龍 像保溫盒
男子持刀欲砍員警 大腿被開槍
選3號跳出4號 彩券買主傻眼
農博基地 化身環教場域
疑盯童手淫 生瘡抓癢男不起訴
港人立法會示威 港府譴責
熱低壓成颱 深夜發海警
農委會建農業創投媒合平台
券商業務開放 國泰證開辦OSU
募兵人才招募 爭取青年從軍
亞青田徑賽 洪琇玟鏈球奪金
彩券選號 原子筆塗格才正確
陰晴不定 斗六傳穗稻熱病
登錐麓古道迷路 2人平安尋獲
高鐵列車故障 延誤2千餘人
見張志軍 陳菊：主隨客便
員工罵顧客 判速食店連帶賠償
黃埔傳承 退將譚瑛捐戰役手稿
德國建築師 在台設計精品公寓
家扶50年 感恩音樂會登場
瘋世足 陸中醫送熬夜球迷5招
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
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舊社區宣導防火 提升防災知能
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伊拉克動盪 菲籲僑民返國
英式下午茶 充滿藝術概念
湖南300多兒童血鉛超標
彰師大畢典 王金平獲名譽博士
糖尿病患多 醫院設病友會宣導
印尼青少年網球賽 台女將摘金
TEEN TOP抵台 粉絲瘋狂接機
籃協理事長 丁守中連任
屏東平地森林開園 江揆植樹
林明溱懇託會 盼成為觀光縣長
姚明來台 現身籃球訓練營
大陸全國政協副主席蘇榮遭調查
伊朗願助伊拉克 可能與美合作
總統健檢 台大：身體健康正常
心靈耕地引二峰圳水 傳承文化
颱風外圍環流 中南部東部防雨
西南沿海浪比風大 避免去海邊
懸賞抓賊 老闆送果汁慰勞警察
阿根廷挑釁標語 國際足總調查
日疑 陸船在釣島海域登船檢查
蘇榮遭調查 疑與周永康案有關
示範區闖關 陳為廷嗆重回立院
示範區 王金平：朝野齊努力
紀錄片看見台灣 海峽論壇火熱
中華男子拔河隊 亞洲盃拔金
世足假票技術太好 球迷要當心
獲市長獎 卓佑宣病逝母代領獎
高美館慶 陳菊允挹注藝文經費
宜蘭溯溪意外 教練救人反溺斃
大陸導演陸川：感念金馬獎提攜
全國電家電體驗館 入駐屏東
籌募電動輪椅 脊損者如獲重生
橘子英雄三國 封測開跑
烏總統府外有爆炸裝置 已拆除
做好基本功 洪琇玟擲國際首金
收入豐塔利班變貪婪 不利和談
3少年失蹤 以加強占領區搜索
世足首戰宏國 法國盼年輕取勝
驚艷女王頭 解禁小故事
登革熱疫苗 保護兒少效力佳
蘇榮涉弊 2013年就有傳聞
貝克漢鼓勵青年 保持熱情追夢
黃秀霜訪基層 盼改變台南市
俄烏天然氣談判 基輔尋求妥協
宜蘭死雞群遭棄 暫無傳染病源
軍艦事件後 鈕承澤性格轉變
台南林百貨 重新開幕爆人潮
南投高中男拔河隊 亞洲盃添金
烏戰車越界 俄發外交照會抗議
金頭腦停播 孔繁錦感到可惜
全猿主場再進化 劉保佑有願景
日本逾3千瓶海中熟成酒上岸
伍佰穿格鬥戰袍 小巨蛋開唱
迎戰義大利 英格蘭：無懼
李克強治國 看不見的地方下手
今彩539開獎
桃猿封王下一戰 觀眾破萬
世足主辦城市 公車司機續罷工
吳清基：別把志願看那麼重
六四前遭拘捕 藝術家陳光獲釋
治安宣導 胡志強與員警高歌
葡中場卡巴友：C羅身體沒問題
KANO木瓜哥擲鉛球 驚豔
中共全力反腐 媒體也不放過
郭泓志飆火球 滿壘守下勝利
烏總統：適當處理擊落軍機叛軍
狠心父命危女兒不治 家屬慟
曾受血救命 夫妻長期捐血
國防部：人事案報導純屬臆測
不甩塔利班 阿國舉行總統決選
民調數據疑外洩 姚文智不滿
印度洋地震 規模6.4
安潔莉娜裘莉獲英榮譽女爵士
世足賽大敗 西媒稱歷史災難
今彩539頭獎人中獎
日疑挑釁 恐機艦遭陸雷達鎖定
日媒：陸戰機多次異常逼近美機
陸媒：陸採購錸 提升戰機性能
法媒體新北騎警紀錄片來台首映
郭兆林重力波發現 學界有懷疑
印度洋地震 澳洲取消海嘯警報
郝柏村南下高雄為楊秋興輔選
大將缺陣 世足哥倫比亞3比0擒希臘
哥斯大黎加後勁足 3比1扳倒烏拉圭
世足激戰 義大利2比1力克英格蘭
哈吉貝海警 16日可望提早解除
世足 象牙海岸2-1逆轉勝日本
陸全國政協副主席 違法接受調查
台灣行庫吸人民幣轉存中銀1.25兆元? 央行: 僅125億元
哈吉貝颱風警報 公路總局成立應變防災整備
第六屆「政府服務品質獎」交通部獲部會第一名
蘇花段鐵公路中斷期間 緊急應變海運疏運旅客
2014「第五屆台灣買得起藝術博覽會」
7/26上古夜拍會 匯集大師級藝術品真跡
一代宗師王愷 確實不凡 開展茶會擠爆展場
兒童足球瘋世足 齊聚新竹老爺飯店看轉播
海峽論壇 洪秀柱等會見俞正聲
<海峽論壇> 兩岸金融論壇 期待兩岸人民幣業務擴大發展
柯文哲：思考打場便宜選戰
世足哥倫比亞破門 1比0領先希臘
世足哥倫比亞半場1比0領先希臘
治療白內障 總統動小手術
布馮無法上陣 義大利受重創
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世足哥倫比亞 2比0領先希臘
世足哥倫比亞 3比0擊敗希臘
美下令航空母艦駛入波斯灣
烏拉圭罰球取分 1比0領先哥斯大黎加
半場結束 烏拉圭1比0領先哥斯大黎加
日北部凌晨5.5地震 未傳災情
哥斯大黎加連進兩球 反超烏拉圭
哥斯大黎加追加進球 3比1領先烏拉圭
抗議民眾扯下駐基輔俄使館國旗
下半場狂轟 哥斯大黎加爆冷擊敗烏拉圭
阿富汗總統決選 投票率衝高
世足英格蘭對義大利 1比1戰平
世足英格蘭戰義大利 半場平手
巴洛特利建功 義大利2比1領先英格蘭
花蓮連2震 最大規模4.4
巴基斯坦空襲好戰分子 數十死
假摔太多 美國人不愛世足賽
颱風環流影響 台東恆春防豪雨
巴西辦世足 盛事難掩民怨
可攜帶的行動式旅館
世界最貴咖啡 養麝香貓有學問
接辦亞運 印尼躍躍欲試
4大產業降稅 尋求折衷方案
汽車盼貨貿 實現整車輸出
簽FTA 工具機業籲政府訂目標
石化業盼貨貿速簽 維持競爭力
唐獎首屆得主 18日起揭曉
強化亞洲再平衡 歐巴馬訪亞
台南徵才活動 暑假工讀職缺
巴神致勝頭鎚 藍衫軍2比1擒服英格蘭
白內障影響視力 總統完成手術
明基材料創新跨域 搶眼球商機
大陳撤退影像紀實17日台北展
蔣公感恩堂 大陳義胞感念福澤
世足賽日隊將登場 香川受注目
世足日本戰象牙海岸 日本進球
大陳撤退一甲子 陳金麟深耕宜蘭
倉皇逃離 如意娘娘庇佑一甲子
大陳義胞返鄉 搭起保育橋梁
梁文傑回憶大陳新村的日子
恆春半島風雨不大 墾丁有長浪
美國公開賽第3輪 凱默爾續領先
輕颱影響 台9線23線注意路況
義大利踢足球 毫不馬虎
半場結束 日本1-0領先象牙海岸
大陸發表全球首台純意控機器人
嘉市拍微電影 環保局徵演員
世足分組 法國不見得中爽籤
中小企業總會改選 林慧瑛可望連任
5月外銷訂單 可望續增
本田圭佑勁射 日本半場1-0領先
小確幸大創意 台灣婚紗揚名
首季全球房市 北美漲星港跌
盼簽ECA 經部組團訪歐盟
東區店面鍍金 巷弄身價也不凡
手機平板助攻 台行動應用可期
世足 象牙海岸連進2球逆轉日本
全球LTE用戶 上看 3億戶
德國坦克開進巴西 瞄準奪冠
示威者攻立法會 香港特首譴責
保障醫療存基金 新婚功課
首推創意課程 老校再起榮耀
田馥甄挺金曲 出席獻唱組曲
藍武士發威 要比踢進16強更好
王建民第7勝 連7場優質先發
辱便當店老闆醜女 男判拘役
突破作繭自縛 產五千年第一被
天蠶變 首家休閒農場成廢墟
天蠶再變 蠶爸爸到大陸續吐絲
周杰倫蝸牛歌 入選陸小學課本
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
足球王國辦世足 百萬人批浪費
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
世足賽聚焦 中南美實力強
美鈔大放送 紐約客尋尋覓覓
持假槍上捷運 漆彈男罰2千
哈吉貝環流影響 台南雨勢零星
蘋果拉貨 砷化鎵業績甜
LED照明聯盟 搶攻國際商機
台東公路落石 綠島長泳不影響
非洲黑暗大陸 因足球有了希望
攀南二段高山症病發 救援困難
學海補助逾1億 學子海外圓夢
傳統天燈拚創意 飛進國際天空
俞正聲對台基層青年訴情
華府龍舟賽 波多馬克河畔吸睛
馬紹爾執政聯盟主席訪華
眷村改建 專家盼保留文化
男涉民宅縱火 警消聯手制伏
客庄青年創業競賽 優勝獎金50萬
台灣大4G體驗車 台北開跑
和信雲端搶商機 推5大雲服務
橘色戀人 蝴蝶蘭王國創新頁
熟齡媽媽 過30歲拚事業拚生子
浮屍身綁石頭 警調查原因
黃永阜彩筆 成就彩虹眷村
中壢馬祖新村 打造類博物館
竹市將軍村改建 民代盼保留
德羅巴振軍心 象牙刺穿藍武士
油價漲 汽油2角柴油3角
揪團搖頭轟趴 中市警逮30人
中紀委組長：社科院受境外滲透
山老鼠盜伐 檜木香漏餡遭查獲
中油：油價補貼持續辦理
因應輕颱 國防部設應變中心
海峽論壇 洪秀柱盼理性對話
傳攻大選 朱立倫：媒體編故事
哈吉貝海警最快16日上午解除
捕捉綠厝邊美景 總獎金58萬
高雄市鳳山前鎮小港 淹水警戒
隔金打馬 藍質疑蔡英文默許
連勝文：民調是台北市民的考驗
颱風影響 東琉線交通船停駛
男子幫農遭蜂螫 過敏險送命
馬吳朱三角 吳敦義：沒此考量
學生展琴藝 桃機樂悠揚
需求升溫 創見威剛SSD業績俏
德羅巴上場扭轉戰局 主帥稱讚
陳彥博挑戰玻利維亞高原超馬
運動地圖加社團 彰縣推運動島
總統白內障手術 回診狀況好
椰子樹葉砸傷男童 幸無大礙
廠房排放異味廢氣 桃縣開罰
經貿國是會議 北區21日登場
抗議警特雙軌制 考選部願溝通
力克英格蘭 義教頭：贏得辛苦
世足賽日隊輸 球迷喊要贏回來
伊拉克內亂動盪 美國大力挺
聯合奠祭 實施多元宗教儀式
不敵大象 日本主帥盼球員改進
婆婆媽媽尬舞功 吳朱拼人氣
患白內障 一年14萬人次開刀
家長陳情 盼二免標示往前挪
藍青年團影片 為警察警眷讚聲
國安局：循例安排簡報無逾分際
柯文哲找錢 擬辦大型募款餐會
印尼青少年網球賽 陳廷摘金
試院人事同意案 藍肯定綠嚴審
哈吉貝海警發布 東南部留意降雨
關懷弱勢園遊會 中市登場
涉燙傷女童耳 美髮師遭起訴
考監人事同意權 藍籲綠理性
已婚男師曖昧簡訊 傳12歲生
國際扶輪總社長 黃其光出任
高市國民黨議員 提名35人
生蠔配啤酒 諾富特音樂節獨享
搭世足順風 吃住好禮大方抽
會俞正聲 洪秀柱反映台商心聲
日本羽賽 戴資穎女單亞軍
瞭解鱷魚生態 救國團推體驗營
婦聯會曼谷晚會 寶貝默劇義演
男遭綁雙手困車內 警救出
專家推估 人行去年賺逾八千億
獲縣長獎 深受外配母身教影響
央視：手機支付程式有安全漏洞
特定傷病險 青壯年可考慮
國中生孝行楷模 學阿基師精神
洪秀柱：服貿波折 仍可轉困境
上海電影節 黃海波因案缺席
景美女中拔河隊 亞洲盃三連霸
莫迪訪不丹 維繫獨一無二關係
高檔風險升 留意美股與外資
刑事局推懶人包 一分鐘防詐騙
高捷活化土地 打造賽車樂園
哈吉貝海警 不排除晚間解除
央行理監事會 市場估利率不變
中國製造 進軍世界盃
太平荔枝認養人 體驗採果樂
南韓救起北韓5漁民將送還
投顧：新興債繼續吸引買氣
輔選楊秋興 郝柏村陪掃眷村
亞青400公尺跨欄 余嘉軒摘金
LED照明時代來臨 市場新寵
胡志強勉市長獎學生 要更努力
普生30周年慶 發展治肝病產品
享受樂活 長輩DIY做防蚊液
陸九成房企 年業績恐難達目標
台人到福建落地簽 增晉江機場
表揚居服員 彰縣長承諾增時薪
捷運血案死者公祭 北市府致哀
指南宮新景點 閃亮金龍現身
南韓桌球賽男雙 江黃配銀牌
不滿志願序 市長獎生向郝陳情
亞青男子標槍 許水彰擲出金牌
藥材飆漲 專家籲發展藥用植物
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
台壽是否嫁中信 股東會明對決
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
印尼青少年網賽 台小將摘兩金
不滿蔡丁貴被訴 本土社團抗議
聖露西亞農業部長訪華
台塑石化漲汽油2角柴油3角
颱風外圍環流影響 各地有雨
氣象局解除輕颱哈吉貝海警
山巡者如張飛 吼退不懷好意者
初衷滿心喜 志工健康送上山
30有成 普生進軍4大癌症檢測
防陸進逼釣島 日積極部署飛彈
亞洲室內曲棍球賽 中華首戰勝
貿協印尼愛心路跑 行銷台形象
哈吉貝海警解除 將轉熱帶低壓
環太軍演 陸艦與美星艦會合
三陽股東會前 公司派向市場派宣戰
生活法律會考 雄中雄女大贏家
瀕死經驗者齊聚 籲熱愛今生
世足賽開踢 港嚴打非法賭博
憂泰國遣返 大批柬勞逃回國
王張會聚互信 馬習會路還長
長灘島環境惡化 菲推搶救計畫
莆田網球未來賽 黃亮祺稱王
中亞天然氣管道C線 向陸通氣
國際特赦組織 籲陸釋放浦志強
五木寬演唱會 中文版夜空讚
藍高市岡山區議員 1新人出線
印尼總統候選人 MV出爐PK
府城書院風 台南晶英9月開幕
愛蛋黃酥 朱立倫卻只能吃半個
港財長：對港白皮書非調整政策
天氣多變獻關懷 弱勢榮民窩心
公益論壇 洪秀柱：台灣軟實力
台壽股東會殺聲起 台銀堅守立場
俞正聲：堅持兩岸和平發展政策
新北辦菲勞嘉年華 上千人參與
明代親王陪葬寶石 由鄭和帶回
大甲媽返台 胡志強祈求再當選
新北：溪洲部落7月底前動工
台北亞青田徑落幕 中華隊4金
東印怪病奪70命 荔枝也遭殃
朱未來動向 藍黨中央支持尊重
十三行博館推長江中游古文物展
捷報連連 景女拔河再奪金
順子憶奪金曲 領獎先抱金城武
湖南300兒童 血鉛超標
人民幣搭橋 拉緊兩岸金融合作
西川貴教10月首度來台開唱
世足賽葡德大戰 C羅鐵定上場
急診塞 籲分流設輕症區觀察室
台南文創復興 兩新熱點入列
貼近民眾 教宗方濟各拒乘專車
義超級馬力歐 棄兒成足球明星
南竿機場發現手榴彈 虛驚一場
桃猿逆轉勝 陳金鋒秀舞技
助理爆料 曼德拉遺孀遭荷待
哈吉貝16日轉弱 金門防豪雨
東京玩具展 新技術產品超夯
陸媒：巴基斯坦空軍炸死疆獨
張大春：12年國教內容缺常識
北市車禍 1婦女命危
瑞士傷停進球 逆轉擊敗厄瓜多
本澤馬秀不停 法國3比0勝宏都拉斯
6月16日 國內各大報頭條
陸政協副主席蘇榮被查 疑與周永康案有關
海峽論壇 基層交流做主軸
俞正聲：繼續堅持兩岸關係和平發展的政策
洪秀柱：真誠對話與交流
張志軍：推進兩岸和平發展信心不減
第25屆金曲獎流行音樂頒獎典禮
HiNet健康上網服務 五月份熱銷
行動上雲端 隨時樂學習
北市議員改選藍營力拚過半！
民進黨不願大破大立奢談改變台灣
迎接照明需求 搶攻覆晶技術 隆達業績看俏
打造東方加勒比海 澎湖興建郵輪碼頭
兩岸論壇 兩岸同名村唱「愛拼才會贏」
海峽論壇 風雨無阻如期登場
國台辦副主任：平潭開發進入新階段 對台政策要更加靈活開放
引領前瞻 國際仿生科技論壇6/27登場
德國世界盃首戰 盼再剋葡萄牙
世足厄瓜多 1比0領先瑞士
美籲陸禮尚往來 邀請參觀航母
厄瓜多頭鎚建功 半場1比0領先瑞士
頭鎚建功 瑞士扳平厄瓜多
傷停時間破網 瑞士絕殺厄瓜多
哈雷網賽 費爸第7度封王
本澤馬12碼建功 法國1比0領先
俄烏在基輔 緊急談判供氣問題
宏都拉斯門將鬧烏龍 法國2比0領先
本澤馬再進球 法國3比0領先
巴格達3連爆 15死30多傷
俄烏供氣會談結束 未獲致結果
球門線科技助攻 法國3比0輕取宏國
波赫烏龍送分 阿根廷1比0領先
奧地利萬國節展現台灣文化
世足上半場 阿根廷1比0領先波赫
桑托斯 連任哥倫比亞總統
駐烏使館遭襲 俄外長強烈譴責
法人估亞泥(中國)獲利續增
陸經濟發展 亞泥看好水泥成長
梅西破網 阿根廷2比0領先波赫
股東權益受損 三陽打入全額交割
5月券商大賺45億元
6月上旬 DRAM合約價難產
4G搶客 業者祭升級優惠
波赫回擊 1比2落後阿根廷
宏達電持股 王雪紅未加碼
美股漲 台股觀察10日線
梅西立功 阿根廷2比1力克波赫
熱低壓環流 南部金門防大雨
南二段高山症患者 吊掛送醫
巴拉圭國防部長感謝台灣援助
蘋果智慧錶 傳Q4問世
伊拉克風雲變 油價上看116
助貧童 華碩贈瓜國2校電腦
南韓A Pink正式進軍日本
巴基斯坦出兵 空襲斃105名叛軍
瞬間永恆 外交影像展移師花蓮
梅西復活 阿根廷2比1力擒波赫
美敦力避稅 砸429億併柯惠
好戰人士伊北屠殺千人 美譴責
陸年內2次定向降準 開始實施
台股開盤下跌0.16點
俄烏供氣會破局 俄方搭機返國
PC產業回溫 群電旺到年底
美國高球公開賽 凱默爾封王
法人：華東Q2業績估4年新高
德拉吉料一年內購資產擔保債券
迎暑假 海洋公園推新戲碼
車市佳 東陽前獲利可觀
黃埔90年 總統主持三軍畢典
遠航班機降金門 滑出跑道
南韓上海設點 開拓陸水產市場
水門案大樓面臨拆除 改建商廈
哥倫比亞總統大選 桑托斯連任
試院人事 王金平：社會盼嚴審
全額交割前 三陽股價跳空跌停
高圓圓新婚 宣傳新片否認有孕
國泰：景氣樂觀指數終止連3滑
陸投資擬鬆綁 鋼鐵龍頭樂開懷
貪腐不分性別 陸查處12女官員
分析：日渲染陸威脅強化軍力
亞洲盃拔河賽 台灣抱回5金牌
世足賽 南韓將力拚俄羅斯
新台幣早盤 升4.5分
谷歌新平板登場 傳宏達電代工
遠航降落超出停止線 人機平安
黃埔90年 地面閱兵場面浩大
4件咖啡含赭麴毒素A 幸未超標
中共海軍護航編隊將訪南非
旗山糖廠救狗 上演人狗大戰
友邦駐聯合國常任代表團訪華
彰顯黃埔正統 近30名退將參加
遭打入全額交割 三陽跌停
陸禁IPO超募 投行收入減半
新世代青少年高球賽獲企業贊助
世界盃日象戰 NHK收視率破表
藍中山獎學金留學國 新增澳洲
消費者買電視 最先考慮畫質
推行動學習 教部盼拓網路頻寬
馬刺擊敗熱火奪冠
裸泳遭偷拍 克隊抵制世足媒體
總統：發揮黃埔精神建台海和平
台股狹幅整理 10日線成支撐
奕力通過每股配息2.1元
台灣掛牌上櫃公司666家
英經濟恢復正常 升息有譜
兩岸增班 交長盼免送立院審查
夏日炎炎 刮痧解暑長者不宜
豐興鋼品 5週平盤後反彈
各地山區及東北部 午後防大雨
陸試點司法改革 排除地方干預
陳文琦：數位學習比國教更重要
北市學校午餐 四季豆驗出農藥
商機誘人 日將擬機器人戰略
高二女上課突昏倒 送醫急救
招人 高雄加工區職缺一百多個
韓LG化學加速進軍大陸市場
馬刺勇奪NBA總冠軍 小檔案
相機模組市場 南韓占半台居次
大陸續微刺激 料加碼基建
台壽董事席次 龍邦奪5席取勝
奕力：Q3業績估增1至2成
醫美糾紛多 醫師籲落實認證
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
南海爭議 越主權資料展嗆陸
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大故宮計畫 民憂車流大致空污
大陸財經專家：不贊成全面降準
李克強夫婦 啟程訪英國
被說做太久 胡志強：選民支持
信義線通車 信義安和站房市熱
北市銅山街地上權案 公告招商
亞泥：盼各水泥市場逾3成市占
推捷運宅 高市鎖定大寮機廠
班機衝出跑道 旅客虛驚
電信三雄搶4G客 吃到飽掀戰
張志軍訪台 贈天后宮漆器媽祖
幫派霸店經營 警逮13人
女子陳屍排水溝 死因身分待查
賓多訪中 聖國文官長抵台說明
橫向國道緊急電話 7月起停用
文化科技共融 宏?推兩岸聯展
徐旭東：還是在台灣投資最好
港與東協談自貿 港府諮詢意見
農業貿易帶動尼加拉瓜經濟成長
台土俄商機日 買主來台採購
雖無毒素 但咖啡1天2杯就好
富人投資移民 比特幣也通
趙藤雄金屬老花眼鏡 北所退回
盧布反彈 俄料維持利率
伊拉克恐爆下個911 美需伊朗助
霾害影響 教部修訂空污假標準
牢記去年悔恨 馬刺一圓冠軍夢
大陸核電建設迎春天 加快啟動
營救船長 外交部：絕無搶功
新台幣匯率 午升5分
台師大科普影片 90秒懂科學
慶祝黃埔90週年 總統：軍容壯盛
日媒：陸火控雷達瞄準日本艦機
會考不如預期自殘 醫籲多關心
陸ISO 官媒：給錢就認證
波波維奇團隊紀律 創馬刺傳奇
登山客高山症 空軍成功救援
圓仔漸長 丹頂鶴努力傳宗接代
天安門攻擊案宣判 3人死刑
圓仔邀老夫老妻 赴日拍婚紗
柯文哲訪民進黨 綠基層抗議
轄區國中畢典 林政則頒獎勉勵
國道高雄末端施工 前鎮成水路
獲利高成長 法人喊買網家
阿里山生態路跑 飽覽園區美景
台壽決議 與中信金合併破局
沈富雄籲柯 別對民進黨太不敬
桃縣增預算 老人裝假牙加碼
馬刺凌虐熱火 捧回第5座總冠軍
女兵刺槍 殺聲展黃埔精神
面板市占降 陸韓FTA成隱憂
實價登錄 北市新成屋減幅大
產訓合作 鑄造培訓班有津貼
洪仲丘父母 向被告求償2千萬
黃海汙染惡化 沿海滸苔潮擴大
台股收盤漲6.54點
張顯耀：兩岸協商不能停
台股震盪整理 漲6.54點
盼人才進政府 學者提可攜年資
學者：可考慮試委任期改為4年
6月台指期漲 5點
6月電子跌 金融期漲
改革農業 日加強企業參與
南市府松下電器 簽合作備忘錄
拚節稅 美企瘋移民
台股小漲 收復9200
外交交流 哈佛學生來台超嗨
伊拉克戰火燎原 菲勞止步
世界盃德葡戰 梅克爾親臨助威
小米攜手網家 紅米Note首賣
台南安南醫院心導管手術破千例
為食安把關 胡志強：增稽查員
排外情緒浮現 星國隱憂
王文淵：台化Q2不樂觀
再傳輪暴 印北方省府挨批無感
埔里紙教堂賞荷 嘗荷葉飯
三大法人買超台股9.88億元
遭指攜女伴遊湖 蔡正元澄清
總統：與美國合作確保台海安全
紅米Note登台 五千有找
協調共識綠不提名 推薦柯文哲
北市送福袋 賀喜出生最多
傳陸研製隱形膜 優於各國塗料
腹部持續疼痛 胰臟炎作怪
全球9國擁1萬6千餘核武
捷運血案 北市心理諮商上百件
雲林湖山水庫 爭取國家風景區
兩岸電博會 簽約金額2106億
陸定向降準 擴及股份制銀行
文教區設醫療專區 中市將把關
飲食運動增人際互動 延緩失智
人行擴大降準銀行 助小微企業
8歲女童案 疑死於罕見疾病
運能升成本降 長榮海迎曙光
綠不金援柯文哲 但會幫忙募款
偷香油錢還發財金 男判刑3月
英鎊升破1.70美元 5年來首見
世銀前總裁：習近平盼追上毛鄧
送毒到府 毒鴛鴦被逮
楊秋興捲土重來 總部依舊
朱紀璇美海官畢 女軍官第一人
新台幣收貶0.8分
韓演員金汎參加大陸電視劇演出
男欲尋短 機警友報警破門搶救
腦麻陶藝開訓 盼活出精彩人生
北市豪宅仍高價 單坪逾2百萬
牧師猥褻少女判刑 上訴駁回
駁指控 國民黨籲邱議瑩提證據
取締酒駕嚴 遏阻肇事逾3成
全球瘋世足 菲律賓熱機慢
哲學不死 沒空思考是危機
畢典落葉傷家長 校方：願負責
王文淵：服貿卡貨貿影響較大
新北整合 游錫(方方土)林志嘉拚民調
補救國教 教團盼志願序不計分
李克強：訪英盼改外界對中誤解
國教爭議 社團21日凱道集遊
農委會駁示範區損MIT形象
大陸全面布局孟加拉市場
世足熱 運彩單日銷售創新高
河南檢方查貪 4成由民眾舉報
沒錢買婚戒 搶金飾變賣被訴
傳遷戶籍選立委 劉政鴻否認
法高中會考 哲學試題多元
賓多訪北京 強調見商界人士
收開路費 市代副主席夫婦起訴
外資上周買超196.73億元
全球最大郵輪集團 澎湖建碼頭
越媒：楊潔篪訪越將談南海議題
李沃士：支持金門醫院醫療
夏天泡湯 谷關溫泉業推優惠
勞動部研擬家事外勞加薪
疑看不順眼 KTV鬥毆多人傷
金正恩曬潛艇照 南韓：放閃
陳保基：示範區提升農業競爭力
合宜住宅案 檢方再傳6名證人
快門捕手吳裕田 獲選扶幼楷模
台壽毀婚 中信金收到文再回應
臨時屋簡陋 胡志強允協助整修
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大故宮計畫 增春節空氣監測
航空城會議 營建署：開放參與
台壽股東會敗陣 台銀續督促
下水道施工意外 2人送醫急救
陸南海工事 菲籲國際施壓凍結
花蓮引進KT足球 學童開踢好樂
南投山區堰塞湖監測 風險低
細川貴志抵台 師奶粉絲瘋接機
大學指考 17日公布試場
呂秀蓮：柯若敗選 蔡英文下台
4年餘重建 那瑪夏保健有去處
傳俄羅斯停供烏克蘭天然氣
疑似青年黨攻肯亞 至少48死
暑假要到了 9成學子夯打工
大運河 陸正式申遺
西南風稍增強 台東有焚風機率
通霄浮屍 檢警相驗身分待查
李克強出訪 大使放言直評英國
新台幣兌美元 收貶0.8分
金門軍事體驗園開放 歡迎體驗
莫迪結束不丹行 強調邦誼鞏固
稻穀收購價提高 籲農民勿搶收
紅米Note登台 估10秒賣光
示範區遭質疑 陳保基澄清
國教署：入學時程變動影響性大
布國學生任標兵 同慶黃埔90
連環撞婦女不治 男子送辦
手機信用卡無晶片 即將來臨
陸開發生物支架 腎臟有望再生
日航提供外籍客下機即通Wi-Fi
車神舒馬赫出院 脫離昏迷狀態
桃縣環保局替代役 捐獻熱血
法國足球隊 藍球衣歷史近百年
遠傳技術長紀竹律退休
面板出口轉正 下半年要很拚
衝刺28奈米 聯電追加預算
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熱火爭冠失利 三巨頭前途未卜
政院青年顧問團報名延後截止
SIPRI：印巴持續發展核武
役男貼文談逃兵 星國防部要查
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朱立倫選或不選 侯友宜：支持
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聯電賣晶電股 賺4.16億元
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三緯3D列印機 國外網站肯定
避免濫用 竹縣救護車將收費
席琳狄翁10月登台開唱有望
四小龍首位 前5月台股表現讚
長江豆檢出農藥 學校午餐停用
越總理敦促 避過度依賴陸經濟
大蛇出沒嚇人 員警解危
適當管理外勞 泰軍擬視察各地
羅嘉仁陳俊秀 投入中職選秀
大陸西電東送 涉貪313億元
小金門九宮坑道檢修 暫停開放
被指干預司法 監委澄清
泰警破獲詐騙集團 逮23台人
故障微笑單車 5分鐘內不計費
臥虎藏龍2 引進魔戒特效團隊
一免報到放棄人數 擬提早公布
合宜住宅案 8證人訊後請回
多障生獲縣長獎 媽媽歡喜見證
台化投資越南聚酯絲廠審慎評估
人民幣存款 DBU增OBU減
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世界盃開踢 陸全國抓酒駕
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俄羅斯馬術團喋血 殺人罪判刑
王文淵：台化下半年變數多
日學者：沒證據顯示有STAP細胞
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李焜耀盼台中成太陽能故鄉
仁安羌英軍獲救上尉向黃埔致敬
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俄烏天然氣談判破局 歐盟不棄
走出戶外 高市啟動老玩童專車
駐瑞典代表處放映電影混混天團
三陽列全額交割 刪就業99成分
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制伏鄭捷 表揚見義勇為民眾
國際仿生論壇 27日登場
保留台鐵宿舍 文史團體有異見
聖多美保證與陸無政治接觸
513後 台媒重返越南重災區
出軌賠近億屋產 反悔要不回
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國有房地標租逾10年 可開發
中市下水道施工意外 停工調查
陸：日軍事政策不得損害陸利益
李敖之女大陸惹官司
先賣後買現股當沖 6/30上路
鐵道博館下班上鎖 男受困公廁
為抄近路涉溪 7旬翁受困沙洲
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湖南人大賄選案 50人被起訴
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員工幫老闆借錢 疑壓力大自殺
媒體刊裸泳照 克隊球員批可恥
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防致命細菌 英建議別洗生雞肉
阿里巴巴IPO前 獲利增近兩倍
伊斯特本女單 謝淑薇闖會內賽
負面經驗調查 台全球第4低
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今彩539頭獎 3注中獎
世界盃德國完美否 要問義大利
翁山蘇姬不理會緬甸選委會警告
陳光標赴美撒錢 紐時先登廣告
荷蘭總理訪越 加強兩國關係
星假球集團 意圖染指世足賽事
NBA訓練營落幕 台小將取經
涉暴恐 新疆法院一天處死13人
出席馬球賽 喬治王子萌翻眾人
助伊拉克平亂 美艦集結波斯灣
花東4飯店 發優惠券促銷
晟碟11億美元買下Fusion-io
談鴻夏戀 郭董嘆真心換絕情
緬懷癌逝父親 女帶立牌遊歐
烏克蘭總統倡停火 盼有助和議
葉匡時：松機15年內不可能廢
海峽論壇 兩岸將啟動青少年交流
首位陸生博士將返陸 難忘師恩
IMF大砍美國經濟成長預測值至2%
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海龜預測 墨西哥將踢贏巴西
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達賴事件後 中國總理抵達英國訪問
美國隊長32秒破網 世足史排第5
台灣現代浪漫歌劇 21日日本演出
「電動大客車觀摩會」正面推廣綠色運輸
馬以南丈夫今早病逝台大醫院 享年77歲
Sony家庭劇院呈現高音質「聲」歷其境聽覺饗宴
暑假住漢來 遊山玩水揪團趣高雄 第三房2,999起
教部呼籲家長及老師共同關注學生暑假活動安全
皇家季節酒店 台北北投館
香港徵兵買辦漢奸將無所遁形
這場仗值得國人大大按讚！
涼爽迎盛夏! 台北西華飯店亨利酒吧推出3款芒果季節飲品
香格里拉台南遠東國際大飯店
家事外勞即將調漲薪資 並享有特休
咖啡雖無毒 但1天2杯就好
美麗信酒店集團 聯合推出「齊瘋世足1+1」餐飲優惠
2014/summer adidas high school 3on3
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十大郵輪業者 驚豔高雄踩線行
檢方借提 鄭捷同意精神鑑定
伊拉克好戰團體 資產20億美元
12碼建功 德國1比0領先葡萄牙
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網路威脅觸法 美最高法院關注
頭鎚取分 德國2比0領先葡萄牙
穆勒獨進兩球 德半場3比0領先葡萄牙
以青年遭綁架 總理求助巴領袖
女性主政 希拉蕊認美應效法德
穆勒獨進3球 德國4比0領先葡萄牙
穆勒帽子戲法 德國4比0痛擊葡萄牙
世足伊朗對奈及利亞 半場0比0踢平
世足伊朗對奈及利亞 雙方0比0言和
世足人物特寫：德國前鋒穆勒
伊朗0比0踢平奈及利亞 世足首場和局
開賽即破網 美國1比0領先迦納
美國秒殺進球 半場1比0領先迦納
安信履約E化保證 捐款家扶
澳人錯飛薩爾瓦多 觀足賽幻滅
華裔主持人 40歲有注意力不足症
台名品展 月月創佳績
世足賽熱潮 拉近美國差距
美最高法院：代人買槍要申報
宏達電攜亞太電 推渴望雙模機
台灣單車生活化旅遊 加媒說讚
遠傳推無限暢遊方案
IMPACT研討會 論文徵稿延期
觀望氣氛濃 台股高檔整理
國王隊奪冠 洛市長興奮飆髒話
世足激戰 美國2比1領先迦納
陳偉殷挑戰第8勝 首局挨轟
中華電健康上網服務 申租增溫
女力崛起 銀行打造理財計畫
證交所新系統接棒 舊系統除役
雪恥成功 美國2比1擒服迦納
經理人：亞洲出口動能看下半年
阿里巴巴銷售減緩 雅虎股價挫
陳偉殷挑戰第8勝 首局挨轟
高溫炎熱 大台北上看35度
美短暫與伊朗討論伊拉克危機
南部紫外線危險級 外出宜防曬
僑委會贈中文書予薩國中文學校
錯愛歐元 綠色和平組織慘賠
教宗方濟各向台灣教友致意
勞動部籲改善家事外勞勞動條件
加東冰山漂流增加 遊客紛探訪
華碩電腦贈瓜國中華文化中心
台股開盤上漲20.09點
Nuance想賣 傳三星有興趣
大陳撤退一甲子 影像紀實登場
台LED聯盟將與TCL 簽備忘錄
葉匡時憶童年 學校禁說大陳話
李新穎與薩官員交換慈善經驗
男子持剪刀搭捷運 警方帶回
前議長落跑 18日發通緝
陸持有美債連3月下滑
IMF下修美國今年經濟成長展望
萬海50億無擔保普通公司債生效
唱片跨遊戲軟體 譜出一片天
晶片廠致新除息 每股5.65元
巧手編樹皮 奪國際設計金獎
韓陸海洋專屬經濟區談判持續
唐獎得主 18日起陸續揭曉
法人：盛群Q2估增逾15%
亞大菇類中心 環控年產值上億
王金平：臨會審服貿可能來不及
陳偉殷優質先發 無緣勝投
檢提訊鄭捷 啟動精神鑑定
彈琴說愛演4年 7月底滿百場
美逮中兩留學生 控走私軍用品
南韓：若南北統一 經濟大躍升
小泳士畢業 游泳領證書
桃縣河川巡防員 守護美麗資源
手工文創 阿原肥皂享譽國際
傳喬治克隆尼選州長 不是真的
抗衰退有成 華碩配息19.5元
台露簽署政府資訊通信技合協定
捷運喋血 朱立倫表揚5勇者
陸企舉債規模 超過美企
安室MV橫跨18年 美貌凍齡
李克強訪英 陸總理3年來首次
台經貿團赴秘魯拓資通科技市場
新台幣早盤 相對日韓強勢
印地語化 英語不再壟斷新德里
金正恩視察海軍：摧毀敵艦
三星股權傳變 南韓股市量增
GM稱Q2汽車召修成本達7億美元
台助瓜國司法學院現代化動土
正新世代交替 董座羅結交棒
國際食品展 台灣館強化品牌特色
伍錦霖：公務員應有5核心價值
今皓3D產品 陸知名網站青睞
瓜地馬拉華僑總會辦選美活動
蒙特婁全僑歡送劉志攻榮調英國
蘇打綠上海開唱 家凱萌兒助陣
堤維西宣示 集團業績躍升年
鯤鵬展翅 嘉檢展李燿騰墨寶
許家屯：占中毀滅香港
情境英語課程 社區高中搏出頭
電子撐盤 台股高檔橫盤震盪
總統大姊夫逝 家屬哀慟辦後事
堤維西：今年業績估增兩位數
陳偉殷挨2轟 6.2局失3分
專利門大開 電動車概念啟動
焦佑鈞：物聯網有逾十年好光景
中執會若挺柯 高志鵬：黨共識
智慧錶大戰 Swatch不急著卡位
總統：來台人次增 觀光受重視
德足轟炸機 江山代有人才出
伍錦霖：行政中立不輔選
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
殼牌約50億美元售伍德賽德持股
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
海外就醫健保核退 大陸占7成
焦佑鈞：看好DRAM市況安定
控制冰品糖分 糖尿病患涼一夏
東陽股東會 配息1.1元
都市計畫拆工廠 經部憂失業潮
澳門收緊大陸護照過境限制
放眼中東 正新印尼廠明年動土
重施故技 威強電加碼股利
製鞋大廠寶成 現金股利1元
人體夾毒入境 吞海洛因保險套
阿里2014財報 年賺千億
泛綠新北整合 朱立倫：不評論
全週休二日將臨 企業宜先因應
陸吹節儉風 逾萬演出企業關停
愛玉大車拚 冠軍下午出爐
指考科目 英文選考比率最高
CABEI金援宏都拉斯12．14億
基隆市都發產發處遭檢方搜索
溫網會外賽 王宇佐過首輪
高市援小媽媽物資 母女均安
朴槿惠親信：盼亞運助兩韓關係
華邦董座：培育年輕人終生學習
美足球教頭 世足首戰從未吞敗
替子女購屋 美專家提醒險控
施崇棠談國教 思考能力更重要
暑期工讀 高市府釋410缺
苗警模擬選舉鎮暴 場面逼真
贏你喲 胡志強率團隊議堂高歌
對流旺 山區及東北部防大雨
武漢獎勵檢舉暴恐 最高250萬
總統：青年跨國交流具重要意義
索尼遊戲機美銷售連5月稱霸
民進黨：社會期待北市在野整合
美企併購兼避稅 投資人叫好
林克穎案引渡 英最快4週決定
駁課綱夭折 教部：會還沒開
夫打瞎小王眼 判賠330萬
張志軍訪高雄 陳菊允維安
十二年國教缺失 郝籲立即改善
品牌行銷 助農產外銷
郭冠英退休案 銓敘部打回票
F股僅對優質台商外企開放
族語研發中心 培育原民籍專才
三陽再吃跌停 股價瀕臨破底
檢搜基隆市府 官員遭調查
腫瘤打不倒 勤奮向學光榮畢業
阿里合夥人 8成是6年級生
航空產業產值 明年上看千億
大演帽子戲法 德前鋒穆勒喊爽
三重蘆洲都市計畫將送環評大會
大陳島撤退影像展 盼尋影中人
北所：尚未接獲鄭捷鑑定通知
南海爭議 越再開記者會嗆陸
尼國台北國際食品展 商貿平台
力麒山林水認購權 讓予股東
郝：女童案懲處因未入學疏失
吳敦義：綠色光電扶植農業轉型
外交部：主權非單方聲明可改變
收容小獼猴 警消當保母
新台幣午盤升5.7分
士檢蓋新廳舍 導入綠建築概念
香奈兒專櫃失火 判賠產險公司
施崇棠：華碩搶攻三合一市場
力麒今年推3案 總銷130億
尼國留學生圓夢想 讚台灣進步
檢調搜索基隆市府 約談4官員
搶4G市場 遠傳加碼專案吃到飽
蘋果就電子書壟斷價格達成和解
連勝文：盼年底選舉能獲橘支持
慶飛台55年 國泰活動送機票
旺矽果股東會過配息 2.1元
德運動雜誌盛讚臺灣自行車旅遊
金山電股東會 配息3.5元
伍錦霖：考試院長是最後公職
台股收盤漲37.67點
網友邀插股 6旬婦信以為真
中磊股東會通過現金股利3元
新世紀董座：今年獲利逐季增
龍應台：故宮應成國家開門鑰匙
台股開高走高 漲37.67點
李克強抵英 關注人權官員接機
新樓醫院性侵案一站式服務啟用
大學生燒炭險釀禍 7人幸無礙
6月台指期漲 41點
嘉市舊屋力 老屋11件獲補助
6月電子金融期齊漲
調查：聯準會升息將較預期快
人行道樹斷裂 女騎士受傷
厲無畏：兩岸可設文創溝通平台
日本女性晚產和晚婚化
拿剪刀修指甲 醉男捷運引虛驚
腸病毒高峰期 正確洗手助防治
台股續創6年新高 電子強勢
未經病人同意驗愛滋 首例裁罰
碧潭吊橋下釣魚 驚見女浮屍
光寶：今年營運看增10%
傳選立委 劉政鴻：留給年輕人
暑假休憩 屏東農場逍遙遊
日補助雇資深人才 僅1人申請
璨圓：Q3可望轉虧為盈
趙藤雄媳 北所寄送靜思語
陳保基：示範區是前瞻政策
試院存廢 伍錦霖：可廣泛討論
長榮航股東會通過不配發股利
整合民調 游錫(方方土)有自信
三大法人買超台股47億元
副總統：政府應關注服務業
洪仲丘案求償 家屬盼軍方警惕
愛情陷阱詐財 詐騙集團送辦
男欲迷姦女同事判刑 二審駁回
中市出現今年本土日本腦炎首例
日月潭餐旅業 爭取穆斯林旅客
台南桂花鳳梨愛玉 車拚奪冠
三星輕薄4G平板 登台亮相
喝水不憋尿 降低泌尿道感染
產學接軌 6萬學生校外實習
情侶見義勇為 橋上救輕生婦命
新產品熱鬧上市 華邦電滿載
世足外交 巴西邀印度總理觀戰
陸網路業生態：收購收購再收購
烤漆廠排強鹼廢水 新北強拆
郭冠英案 監委7月再提糾正
義國新研發 太空11月飄咖啡香
直接訴諸使用者 亞馬遜推手機
業師教學 傳授烹飪業界經驗
美動保團體護鴿 赴警政署陳情
晶華員工去年收入增1成
36.3度 台北今年新高
學生差異拉大 課程彈性有必要
吵歸吵 陸對日投資大增
男子捷運咆嘯 送台大醫院
電廠環評承諾跳票百萬樹變路燈
王國安：台企在陸需戰術本地化
模範公務員涉弊 銓敘部修機制
李永萍：兩岸內容產業難題待解
南韓願與北韓組隊參加仁川亞運
示範區駁火 管：又不是小孩吵架
北捷放寬攜帶物長度為165公分
商務部：兩岸後續協議持續溝通
長榮桃園沖繩首航 吉祥物送機
近半星勞工怨嘆 不滿意工作
新台幣收貶0.5分
世越號再審 僅1名船員認罪
中共高官頻訪歐 突破美日掣肘
台南體育總會 擬對蔡育輝停權
套圈圈中獎率低 彩券商擬拒賣
檢提訊鄭捷 告知精神鑑定
復甦助雷諾 歐汽車銷量連9增
期交所董座 總經理邱文昌代理
企業捐愛心早餐費 助弱勢學童
俄烏天然氣之爭 義尋替代方案
故宮文物赴日 貨艙溫度維持20度
郭冠英案 伍錦霖：有瑕疵就查
富比士創新成長百大 上銀排50
神經功能再生治脊傷 日本首試
新紀錄昆蟲再現 植物園好精彩
平潭對台小商品免稅市場上路
秘書爭議 伍錦霖：我認為不好
陳士魁訪印尼 讚台商慈善公益
工人焊接傷眼 消防雲梯車搶救
年金給付調高 6萬人多6百元
湖山水庫 估明年下半年供水
涉假交易 松懋前董座遭訴
國寶赴日展 周美青率團
綠籲政院撤回示範區 提新版本
臉書當平台 花蓮同鄉會傳愛心
見證百年 中東鐵路橋變身景點
助修行者防詐騙 警專案宣導
補習師性侵未成年女 判刑8月
公道五延伸段通車 串聯竹縣市
民宅金條現金遭竊 逮3人送辦
減碳 高雄推動零衝擊建築
食品5展 商機看1.6億美元
醫院推環保 過期母乳製肥皂
調查：港人身分認同感上升
迎接e時代 台南免費授課
徵選十大伴手禮 雲林開鑼
AIC宣布台灣微軟為創新夥伴
古寧頭戰史館 著手修大型油畫
美勝迦納 AIT官員熬夜加油
宋耀明證詞 連陣營：惡意指控
全台炎熱 瞬間用電今年來新高
蔡琳高梓淇微博放閃 可能閃婚
經紀人：羅嘉仁手臂健康
台綜院：今年經濟成長率可保3
北市：爭取二免公布更細級距
梅雨季稻熱病蠢動 防治有道
建輻汙土中間儲庫 日官惹舌禍
台聯爆料 朱立倫：烏賊指控
返鄉種竹筍 套袋栽培甜如蜜
羅嘉仁：亞運非選項 徵召再說
陳士魁：僑務榮銜應避陸活動
NCC：二類電信修法強化資安管理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中碳股利8.3元 創10多年新高
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台工具機業者 登陸展新品
羅嘉仁樂當洋將 對決陳俊秀
林郁方：建太平島碼頭機具運抵
無痕保衛隊 奧萬大山林體驗
銀行銷售TRF缺失 金管會罰
英5月通膨率 創4年半來最低
柯文哲：會找機會拜會呂秀蓮
北市古亭國小 英語中心開幕
少女連生2娃 檢追查男友刑責
瑞芳猴硐登山迷路 定位尋獲5人
香蕉樹攔腰斷 疑大型動物所為
德6月投資人信心 意外連6降
科技部：電郵系統資安是重要考量
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新北高職女學生墜樓 校方輔導
迦納輸球 教練否認與獎金有關
金門查瓦斯鋼瓶 全數合格
派對疑雲 連陣營澄清指控
考監案遭批 馬：在野政治操作
印尼工半身捲機器 奇蹟復活
日本香川縣官員 抵嘉考察BRT
劉泰英：資金未到投資創業
台糖通過102年度配息0.5元
台糖102年股息0.5元
印尼黃包車之女 畢業季成亮點
清奈辦事處辦電影節介紹台文化
曾銘宗：台股價量 表現良好
吉林告官案多 首長出庭成常態
航空供應鏈擴大 人力需求增
台日漁業協議 可擴及東海南海
中國農行與倫敦證交所戰略合作
曾文水庫清淤 土方助公共工程
新任疾管署長 爭取防疫預算
大陸投行 精準切入海外市場
小三通自動通關率高 時間縮短
高市國中生遇襲 書包抗鋸救命
巴格達告急 娃娃兵挺身捍衛
花蓮文化薪傳獎 張文華謝立德
董建華楊致遠將任阿里巴巴獨董
空污排放 桃縣罰兩上市公司
印尼星馬海軍 聯手對付海盜
美女老師楊喬茵 曾想助擒鄭捷
菲總統下周訪日 將會安倍
陳俊秀打擊強 教頭讚領袖特質
塔利班砍選民手指 阿警追緝格殺
東港出現水龍捲 民眾驚奇
再失紋手人瑞 排灣族人哀慟
亞洲盃奪5金 拔河代表隊凱歸
台船工會改選 黃日進大贏家
男涉襲胸被逮 才交保又偷手機
亞幣貶 新台幣收貶0.5分
鴻夏怎麼戀 經營面板是關鍵
為示範區辯護 馬肯定兩主委
大樓外牆磁磚砸童 住戶全起訴
因公殉職 伍錦霖：從寬認定
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4G申辦不冷 業者看好後續成長
伍錦霖：年金改革不能硬著陸
三陽遭剔除中型一百指數成分股
核四6月完成安檢承諾 跳票
第2季平板出貨 華碩拚達標
刺激消費 量販業特惠促銷
謝淑薇隔海加油 妹妹在台取勝
牆砸女童 家屬求援醫藥費
熟稔亞太事務 林松煥轉駐菲
外籍登山客迷路 警送天燈壓驚
金剛猩猩黑皮過世 享年49歲
夏季海灘水質監測 6月底開跑
3月內 銀行可望重售非避險TRF
業績佳 龍巖增配現金股利至4元
台中市選舉比一比 強龍別苗頭
黑戶兄妹幽靈人口 19歲未上學
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菲證實 馬國華人被綁至菲南
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走過風雨 寶成蔡佩君迎接挑戰
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亞洲盃3連霸 投高拔河隊凱歸
投顧解盤 擬強制設內稽人員
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急診室咆哮 醉漢上銬送辦
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微波頭盔 快速偵測中風類型
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國泰飛台55年 台港線衝第1
美消費者物價 漲幅創1年多最大
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幽靈人口 衛生局以病歷助申報
勉兩岸合作 林中森提5個共同
推動創新 微軟攜手AIC
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美新屋開工 連2月破百萬戶
P3海運聯盟陸搖頭 馬士基暴跌
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深耕柬國 一銀再開2支行
捲入三陽經營權之爭 全球喊冤
主打研發 瑞昱成立星國子公司
伊斯特本網賽 謝淑薇首輪敗
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防日本腦炎 疾管署籲接種疫苗
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楊潔篪訪越 料談鑽油平台爭議
移工逃離 泰柬擬消弭掃蕩傳言
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幽靈兄妹登記戶口 老爸非生父
查違法核建照 黃景泰遭檢調查
法國罷工 恐影響亞維儂藝術節
解禁集體自衛權 日政府示文案
綠籲撤回示範區 藍：拖延戰術
陸客赴澳門天數緊縮 影響賭場
哈吉貝颱風復活 對台無影響
羅嘉仁秀火球 飆破150公里
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大樂透頭獎槓龜
呂批蔡 段：講風涼話當然輕鬆
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外交部重申台澎金馬主權
今彩539 頭獎2注中獎
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疑為建商施壓 檢約談黃景泰
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李克強訪英 隨行企業包羅萬象
歌手顧聲帶 喉嚨手術唱不停
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李克強會英女王 邀皇室訪陸
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基檢：黃景泰疑圖利建商違建戶
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國民黨立委賴士葆 主張廢考監
懷疑他逃兵 美國調查「獲釋士兵」
中國在三沙 修建首所學校
基市議長黃景泰辦公室遭搜索
先賣後買當沖 6月底上路
陳光標刊紐約時報 發窮人紅包
6月18日 國內各報頭條
戰況激烈 巴西平墨西哥
涉貪護航建商 基隆議長聲押
公路防災預警機制獲「第六屆政府服務品質獎」
漢密爾頓島攝影研討會 追隨大師捕捉動人之美
臺灣主辦「亞洲郵輪論壇」假高雄展覽館舉行
103年高中職學生原住民暑期研習營
台灣不是不能只是怯於嘗試！
重拾「台灣最美麗的風景是人」美譽
不肖人士變造跨行匯款單行騙
【元氣鰻套餐】餐桌上高貴的魚
中華郵政辦桌 答謝小農挺公益
「幸福巴士」新書發表 103年6月幸福啟程
泛中資F股卡關 台灣資本市場倒退嚕?
臺灣集中保管結算所 103年股東常會
商場經營如虎添翼 南仁湖業績成長可期
謝國樑：不會參選基隆市長
兩岸根脈相連 陳靖姑文化節在古田舉行
班加西領館攻擊案 美逮獲首謀
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿爾及利亞罰進 1比0領先比利時
模糊敵友 歐巴馬中東政策惹議
法國鐵路罷工8日 政府不退讓
阿爾及利亞踢進12碼 半場領先比利時
頭鎚建功 比利時1比1扳平阿爾及利亞
比利時再破網 2比1反超阿爾及利亞
下半場甦醒 比利時2比1勝阿爾及利亞
西班牙下院挺遜位案 上院也過
俄記者烏東遭襲 一死一失蹤
替補立大功 比利時2比1勝阿爾及利亞
巴格達連環爆 至少17死
伊拉克：發現18具軍警屍體
上半場勢均力敵 巴西墨西哥0比0戰平
世足葡隊後衛傷退 士氣受挫
伊拉克總理撤換部隊高階指揮官
世足巴西戰墨西哥 0比0踢和
伊拉克危急 歐巴馬擬會國會領袖
墨西哥門將堅守城池 0比0逼平巴西
基隆官員5交保 黃景泰仍偵訊
新北有感地震 未傳災情
基隆官員交保候傳 不願談施壓
避免孕婦酗酒 美民代提對策
無功而返 俄上半場0比0踢和南韓
9歲女童籃球神乎其技 大學搶人
內部人持股變化 觀測站查得到
台灣生技月 陸廠家數創新高
李克強會英相 人權問題避不掉
歐巴馬：班加西攻擊首謀正赴美
俄門將要命失誤 南韓1比0超前
俄羅斯亂中進球 1比1追平南韓
投信：投資等級點心債看好
遊法新去處 小王子樂園將開張
伊內戰 能源股續多頭
射擊手遊「弓online」第3季登台
北市國宅 長抱漲很大
中鋼報價小降 第3季業績平穩
台灣夜市文化 進占洛城市中心
世足俄羅斯大戰南韓 1比1言和
黃景泰涉關說仍偵訊 7人訊畢
世足商機 遠傳行動導航送好康
全台氣溫高 台北最悶熱
唐獎永續發展獎 上午揭曉
衝雲端 Adobe線上訂戶超越預期
故宮文物嚴密戒護清晨啟運赴日
宜花地震 規模4.7與3.7
美股漲 估台股高檔震盪
世上最貴郵票 台幣2.8億落鎚
甲骨文50億併Micros 接近拍板
巴西世足賽第1輪 狀況頻出
台露合辦國家能源發展夥伴論壇
俄替補臨門一腳 1比1逼和南韓
日5月出口下滑 為15個月來首見
台股開盤上漲17.05點
雅虎：女性員工和主管比例少
華泰第2季業績估增1成 創高
中鋼精材擴產鈦金屬 估獲利倍增
台灣紅酒採購團訪葡萄牙
迪士尼明星吸睛 鄭元暢變路人
學者：世足賽不能解決巴西處境
亞松森慈濟基金會發放救災物資
綠色創意 洗髮精瓶身種樹生花
股東會延後上場 三陽黑翻紅
中英簽200億美元能源大單
南韓：亞運不可能與北韓合體
柯達告華晶科 追討4920萬貨款
發展雲端 宏?啟動騰雲計畫
巴西世界盃 南韓踢平俄羅斯
拘不到前議長 檢將發布通緝
外資：今明年續虧 宏達電走跌
美批准Mt. Gox破產 助尋比特幣
故宮文物 航警戒護啟運赴日
韓星蔡琳梅開二度 10月嫁陸星
人民幣貶值 影響美元歐元美債
唐獎永續發展獎 布倫特蘭夫人
新台幣兌美元 早盤升5.9分
小蜂作祟 金門刺桐桉樹遭殃
若任試委 蔡良文推3層年金
崔炅煥任財長 韓升息無望
港蘋果日報網 遭駭客攻擊
柔和公共藝術 增添法院親民
新高 股王大立光股息28.5元
衛生福利部 新大樓落成啟用
加入經濟整合 總統盼公平競爭
實施新制 國道通行費收入略減
中鋼股東會 通過股利0.9元
查合宜宅行賄網 再提訊蔡仁惠
華泰董座杜俊元：下半年有把握
胡連股息 從4.2元加到6元
基市選舉 羅智強：沒非誰不可
傳首長自肥 胡志強駁合情理法
永續教母 布倫特蘭夫人獲唐獎
蔡健雅愛做甜點 奪金曲就開店
三陽股東會波折多 不開放採訪
台灣好物 大陸百貨上架
港占中：駭客攻擊有政治動機
中英聯合聲明 西藏香港寫入
罹患大腸癌 81歲照樣當志工
絕非追星師奶 梅克爾真懂足球
湖南軍械庫爆炸 17官兵殉職
LED耀眼 台股狹幅震盪
軟銀推機器人平台 可客製化
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
需求弱 陸5月房價上漲城市縮減
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
穿喝茫T恤酒醉騎車 警送辦
特教校性侵案 教團盼國賠究責
陸客赴美 最愛購物
世足賽的心理症候群
歐巴馬：美挺全球受壓迫同志
永豐餘轉型 何奕達全面接班
大立光作業員月薪平均約5萬元
桃園金牌好店 30日截止報名
趙藤雄聲請停押 北院下午開庭
大馬：沙巴綁架案衝擊旅遊業
直接外資 尼加拉瓜拉美第一
旺宏15億股私募增資 時間未定
大立光：4G加持 下半年更好
越南明年估成長6%至6.2%
宏?擬增資50億 因應長期發展
視障女跌落捷運軌道 旅客搶救
杜俊元：1至2年還清金融負債
台科大推赴美實習 津貼達66K
連勝文：沒做過的事 別汙衊我
日修法通過 持兒童色情物挨罰
好熱 台北台東將有36度高溫
光碟半導體廠涉排廢氣 罰十萬
抑制通膨 印度出售存米
環署列管公廁 98%達優等
若要勸別動 沈富雄：柯不必來
哈佛校產基金 高層爆離職潮
大陸全年智慧機 難破4億支
兒童心理問題 及早治療效果佳
雲嘉南身障就博會 21日登場
山老鼠牟暴利 揪人盜伐被逮
三陽市場派：選舉結果不翻盤
熟成過程染菌 美義掀起乳酪戰
西藏千年菩日文獻 即將公開
黃景泰遭聲押
吳敏求：看好下半年景氣旺
非法繁殖貓狗 可罰最高25萬
黃景泰遭聲押 基黨部不表意見
大陸70城 5月35城新屋價跌
積極發展自建雲 宏?徵才百人
中原研發ㄇ形心肺按摩器
藍黨團：不涉黨派意識嚴審試委
黃景泰涉圖利 串證之虞遭聲押
中英強化核電高鐵風電技術合作
閎康除息 股價填息逾4成
台日合作國寶宴 翠玉白菜上菜
打官司 九把刀：邱毅求償5百萬
豪宅趴疑雲 沈：對連影響不大
高督盟批問政 議員駁不公平
甫出獄組偷車集團 警逮3人
印尼偷渡船沉沒 66人恐喪生
中市現日本腦炎個案 籲打疫苗
照片見證歷史 台美交流更緊密
通霄地下水遭汙染 立委追源頭
遊戲商樂陞加碼股利至2.2元
奇力新股東會通過每股發1.2元
中鋼：今年再省成本37億元
保障婦權 國外專家審查報告
電阻元件廠旺詮配息4元
王瞳艾成創世獻唱 感動植物人
F-金可股東會通過配息6.6元
台半看旺 今年出貨增溫
東台：今年營收獲利可正向看待
台無證移民 獲白宮改變勇士獎
尹衍樑：唐獎補諾貝爾不足
日央行成為政府最大債權人
黃國昌參與學運 試委審查入題
政院：青年顧問團報名踴躍
傳波音談出售747-8飛機給ICBC
好琴聲網路選拔 將增台灣賽區
美海外討稅 放棄國籍效應浮現
人質危機 印度40工伊北遭挾
強強合作 昱晶綠能合組新公司
試委審查 關注公部門派遣人力
黃景泰議長寢室搜出現金500萬
新台幣午盤升5.8分
音樂共和國 南投校園公益巡演
挪威前女總理 獲唐獎永續獎
台股收盤漲39.33點
岩石中玫瑰 布倫特蘭倡永續
高市標地價揚 建商：房價難回
綠與柯P合 沈富雄：獅身人面
李克強：大陸尊重保護人權
宏都拉斯加工出口首季成長
黃景泰遭聲押 檢：有能力逃亡
賭城授權展 台灣館受矚目
金雞報喜 紅腹錦雞寶寶報到
台股震盪走高 漲39.33點
完成階段性任務 施振榮放心交棒
驪歌輕唱 嘉市3胞胎畢業
施壓案 朱立倫：司法莫扯選舉
6月台指期漲 60點
連勝文：會向黨內反映免試問題
中投管控不當 境外投資虧大
6月電子金融期雙漲
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示範區國際醫療不影響民眾就醫
張家祝：服務業優勢不憂陸競爭
HIWIN於莫斯科設精密機電中心
幸福巴士 串起大城小鄉人情味
東南亞最大紅燈區 吹起熄燈號
和碩股東會宣布加薪
台股神龍擺尾 叩關9300點
印尼航空取消台北航線 空姐慌
男子陳屍車內 疑因病舉槍自盡
護主忠狗出院 血清撥給動物用
含糖飲料貼警告標籤 加州否決
研華今年每股賺8元 沒問題
比利遇塞車 靠廣播聽巴西戰果
樂齡大學結業 豐富銀髮族人生
曾向高凌風詐財 假律師遭遣返
水獺兄弟親戚 黃鼠狼不吃魚
綠禮讓 呂秀蓮諷吃柯P迷幻藥
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填志願 郝：一免錯誤不再發生
陽明拚獲利 P3結盟未准是利多
618電商大戰 新戰場在手機
減試委人數 被提名人：可討論
郝龍斌盼二免填志願資訊透明
桃檢查弊 搜索大溪中壢地政所
高雄持鋸砍傷學生案 凶嫌落網
最年幼 11歲華裔闖美女子高球公開賽
日國會開始辯論賭場合法化
十二年國教爭議 總統促續溝通
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遠雄：趙藤雄配合辦案 應停押
夏日防溺 彰縣啟動救生圈架
故宮證實周美青擔榮譽團長赴日
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天蠶欲再變 蠶桑場盼永續吐絲
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自己漁場自己救 漁船包圍九鵬
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