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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
獲利恢復成長 法人喊買龍燈
求安定 泰王授權陸軍領袖執政
端午節國定假 上班應有加倍薪
立院初審放寬交通裁決訴訟代理
西班牙經濟復甦 房市趨穩
花鼓躍動 褒忠迎客
少年在外流浪 餓昏累趴超商
台股收盤漲27.9點
台股震盪 漲27.9點
印新政府料振經濟 信評應可保
洪仲丘案 沈威志18人不認罪
香港與東協7月談判自貿協定
6月台指期漲30點
6月電子金融期雙漲
槍殺案死者身分 外交部聯繫中
公平交易法增訂搜索及扣押權
後巷變成情藝巷 新人拍婚紗
大義滅親 父報警抓吸毒兒
桃機安檢漏洞 貓躲行李飛韓國
保育台灣黑熊 創意宣導品徵稿
恐怖主義羈絆 印度外交挑戰高
重要法案 國民黨籲綠理性審
類股齊揚 台股創3年新高
台糖案 吳乃仁延至30日入監
男發文想捷運殺人 高雄警送辦
駐尼使館參加外交團文化美食展
3D列印結合醫療 WMTC看好
波共末代頭子 賈魯塞斯基病逝
三大法人買超台股15億元
龍田日本移民村 神社重修
清宮寶藏御展 月底中市登場
簽賭站掩人耳目 傳真機藏衣櫃
母憶洪仲丘流淚 父批法醫鑑定
推廣環保二次袋 北市徵神祕客
大螢幕智慧機夯 三星表現最猛
埃總統大選登場 前軍頭呼聲高
抽水肥圖利 竹市警逮不法集團
北市抽驗香水 4件標示不合格
大陸禁止國企接觸美國顧問公司
邱鏡淳拚連任 農漁水利會支持
台灣米便當銷陸 羅志祥代言
宜蘭檢察長調職 員工溫馨歡送
密集賽程 爆米花考驗球員體力
怕收容人教訓 鄭捷獨自放封
質疑霸占民地 民眾彰縣府抗議
9旬翁腹痛 罹主動脈瘤
台裔生血案 洛文處聯繫學校
對的政策 商總當政府靠山
綠北市長整合 擬辦3場政見會
藥師法修法無共識 送朝野協商
北市魚蛋肉抽檢 3魚鉛超標
結合旅行社 屏東推深度之旅
蔡英文提憲改 黨內反應不一
穿山甲人張四妹再度來台換關節
茅台定製酒 價格很親民
觀光局：尋獲童阿得童月英遺體
危公安 高市籲農民勿燒稻草
喬鼎搶攻雲商機 今年起飛
新台幣收升2分
手搖飲料 尚無聯合調漲
彰化辦徵才 助身障求職
嘉大育黑天鵝 可愛模樣吸睛
日電貿今年本業營利估可成長
大陸漁民受傷 海巡協助就醫
製造業研發投入 台積電居冠
喬鼎今年營運估成長逾2成
印度鐵路事故 至少20人喪生
中職明星賽票選 沿用選秀組隊
義歐洲議會選舉 左派大勝
WEF：LINE入選全球成長型企業
慢性蕁麻疹 研究：與壓力有關
國民體育日標語 網路票選起跑
客戶管理上雲端 中小企業捧場
承余家政治香火 余陳月瑛謝幕
立院初審 首期治水減列兩千萬
最大羚羊生寶寶 3伊蘭羚報到
台商受波及 越商工部長致歉
印尼惡警欲性侵 少女奪槍驅狼
台旅客墜江 剩1女失蹤
習挺自貿區 溫和但利多可期
挑戰戈壁 台大EMBA獲風範獎
農損雲林損失最巨 占比近半
環團反對開發 籲打造海岸公園
廣西駙馬村 上門女婿家家有
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
貿協徵才 月薪38K起跳
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
夜市查仿冒 逮到通緝犯
男大生PO網帶刀上捷運 遭逮
合宜宅搶手 吳志揚：陸續推案
遭指海岸污染 桃園縣勤查重罰
高雄綠能論壇展覽 衝多元目標
慣竊偷機車 1個月涉案十多起
台裔生血案 外交部：派員協助
供應鏈排名 蘋果連7年奪冠
信錦今年營運 再造高峰
日電貿：Q2本業業績估微增
中紀委：不收斂收手者重點查處
呂慶龍赴巴黎西南推動公眾外交
夏日山海趣 東部住房推優惠
江子翠有愛 逾千人祈福
德拉吉再談通膨 暗示6月出招
祥碩前4月每股純益1.32元
食安 政院：強化第一線能力
熱氣球嘉年華 30日光雕揭序幕
被控吸金5億 主持人訊後請回
4月景氣燈號 估可連3綠
立委考察台中歌劇院 關心進度
黃金聖衣夠力 詹智堯虧周思齊
星雲悼余陳月瑛 讚許是好縣長
台中港釣魚專區 6月完工開放
台旅客墜江遺體 家屬盼驗DNA
提升產業競爭力 北市簽備忘錄
鄧志偉：爭全壘打王 不如奪冠
WHA成果豐碩 與58國會談
NBA球員布拉契 歸化菲籍
群益金鼎證：下半年站穩9200
防腸病毒疫情 桃縣籲加強消毒
陸機構 指控美監聽大陸領導人
門檻低 德14黨擠進歐洲議會
碩士夫妻檔 齊心打造鳳梨王國
台客遊韓 家貓闖關被扣罰
PS4登陸 索尼攜手東方明珠
外資買超 新台幣收升2分
中市乞丐寮 環境差待改善
罵人水泥路 婦被告公然侮辱
流行音樂論壇 產官學齊聚
羅文源認父案 李寶珠未出庭
緊鄰俄國 陸最東端機場啟用
報導：習訪南韓 意在警告北韓
串連亞洲新灣區 南高雄辦重劃
俄準備與烏克蘭新總統對話
超級包租公 繳近3百萬健保費
銘異重訊說明微機電組裝已停工
全中運締佳績 苗縣發獎勵金
柏林市民公投 反對機場開發案
印度鐵路事故 增至40死100傷
帕拉育：泰何時選舉視局勢而定
男子疑帶玩具槍上捷運 警處理
菲南被綁華人母女 歹徒索贖金
台外銷訂單 陸經濟風向球
合庫深耕柬埔寨 申設金邊兩支行
日電貿今年續布局車電應用
示範區衝擊 林聰賢盼中央說明
韓中外長會面 習近平可能訪韓
習近平抓軍權 解放軍推倒重蓋
象提前淘汰 周思齊：拚下半季
顧弱勢 高市府設庇護展售平台
陳盈駿胡瓏貿 拚亞洲盃國手
波洛申科：持續展開軍事行動
癌症算代謝病 糖解酵素出差錯
銀髮族春天 阿公阿嬤寫書法
泰迪熊嘉年華 年底中市登場
躲行李飛韓黑貓 將退運送回台
華南豪雨 37死6失蹤
英語村試營運 偏鄉童樂學習
陸官第9人 陳慈裕錄取西點軍校
索尼機免費體檢 防水檢測升級
腰斬促長新芽 修植栽遭批外行
顧能：全球供應鏈蘋果蟬聯第一
陸配仲介 福建女假結婚真打工
張正翰父：不原諒凶嫌
陳(沖)：怒海劫看產業 台漁船好
雙雄競選歐盟執委會主席
財政部：證所稅申報2719件
勝投王落難 林晨樺：求好心切
歐洲議會選舉 最新結果出爐
書畫交流 林中森陳雲林再見面
金門海巡取締蟹籠 維護資源
日銀官員籲 政府扛責拚經濟
泰軍證實盈拉獲釋 但下落未明
索尼電視事業 有望轉虧為盈
捷運效應 中市列管高風險族群
領導烏克蘭 巧克力大王扛重擔
櫃買與愛爾蘭合推生技產業
亞洲盃男籃 戴維斯入選培訓
台北電腦展 華碩推超薄新品
蒲亭坐鎮 世界冰球賽俄奪冠
經部爭第三地赴越台商適用投保
墜江罹難者回家了 家屬哀悽
台灣旅行團漳州墜江 疑點待解
幕僚證實盈拉獲釋 並已回家
俄羅斯：尊重烏克蘭選舉結果
英相：明年大選 保守黨必勝
靜宜建滯洪池 學生發起抗議
昆明半馬遇高溫 1死10人暈
助收容人進修 華碩捐再生電腦
助台商復工 台盼越積極處理
穩新疆局勢 中共軟硬兼施
趙又廷摟高圓圓 巴黎拍婚紗
陸媒長篇大論 重批美竊聽
NCC委員人事權 藍挺但泛綠保留
故宮借展 日本獨鍾明皇幸蜀圖
投資多 M1B M2年率雙增
大雨農損逾3千萬 雲林占一半
胡志強：度假打工協助梨山農務
張良任在印尼學府演講兩岸關係
品台商麝香貓咖啡 張良任按讚
全中運摘金 叛逆少女武出新生
鄭捷未禁見 民眾寄信院檢飆罵
最貴 北京房價超合理值3.2倍
捷運喋血頭七 月台27日默哀
未許可被掛主辦 高市府擬究責
促地方表態示範區 綠縣市反彈
床上充電起火 房客遭判拘役
年輕人相挺 法極右派空前大勝
陸南北船廠 爭建首艘自製航艦
印度總理宣誓就職 巴總理出席
前馬來西亞首相 讚台馬關係
市場傳言屬實 亞太電信嫁入鴻海
暴恐分子行凶 陸警可直接開槍
銘異異常推介 遭處置
印度總理宣誓就職
今彩539開獎
反恐領導小組 象徵陸反恐升級
威力彩開獎
北大訪中山大學 邀余光中駐校
鴻海旗下國?擬與亞太合併
漳州墜江理賠 兩岸分開協調會
不受政變影響 台商抵泰拓銷
全副軍裝搭捷運 警方逮捕送辦
鴻海娶亞太電 捧上百億聘金
漳州墜江 罹難者家屬陸續回台
綜所稅估600萬件 申報6成
台灣愛心大米溫飽南部非洲貧民
前湖南政協副主席 遭調查
8家休閒農場業者將赴大馬交流
滯留鋒面到 西半部宜花防大雨
擴營運人才 友邦人壽加碼台灣
歐洲手機市場 小蝦米露光芒
日股恐慌指數 創16個月低點
台裔生美國受害 國小導師訝異
鴻海娶亞太電 4G新局成型
埃及總統大選 料重現強人統治
反恐 南疆三地抓200多人
緯創攜手北市府開發教育雲
鴻海娶亞太電 台灣之星平常心
蘇格蘭若獨立 設新政府代價高
爭西沙 陸批越國際信用等級低
最新結果：波洛申科得票約54%
威力彩槓龜 下期頭獎上看9億
張正翰通過初試 統一發通知書
日本北韓展開局長級磋商
矯正署：陳水扁尚不能居家療養
反恐上膛 北京增發特警子彈
陸新法 涉公眾投資案需先徵詢
日廠攻OLED 考慮三方合作
今彩539 頭獎4注中獎
氣象局預警 新北夜間防豪雨
歐洲議會選舉 最新結果
東京迪士尼光雕童話 遊客陶醉
扭曲世界 羅傑閉鎖人生釀悲劇
新北檢就訊 傷者餘悸猶存
威力彩頭獎槓龜
國民黨:民進黨憲改主張反覆
軍機異常接近 日召陸大使抗議
澳門議會將停止討論高官補償法
陸媒：日偽裝漁船偵察中俄軍演
鴻海國?擬與亞太併 爭主導權
輝瑞頻被拒 不追阿斯特捷利康
AKB遇襲嫌疑人：不在乎殺誰
大陸外交部：日機行動具挑釁性
清朝最後的格格去世 享壽95
疑歐派勢力竄起 震撼歐盟各國
羅傑舉止亮紅燈 美仍無法可管
陳雲林率「書畫藝術交流團」訪台
蘇貞昌探視扁 籲准居家療養
5月27日 國內各大報頭條
凶殺頭七 捷運板南線不平靜
漳州墜江 最後遺體尋獲待確認
埃及投訴 中國將拆除山寨版獅身人面像
蘇起施明德等人 拋大一中架構
銘異股票交易異常 證交所採取處置措施
各地郵局5/31起 提供ETC全額無單繳費服務
2014小紳士小淑女夏令營
國中教育會考成績資訊提供方式說明
沒有第一但要創造唯一！
背叛中山思想 中華民國必亡
軍中懲罰禁閉改悔過 (三)
生存遊戲玩家當周末戰士？ (四)
捷運不幸事件第七天
江子翠站不幸事件 23日上線前由員工代表祭拜
捷運521不幸事件
新疆警方查獲 1.8 噸非法炸藥
江宜樺視察公路總局新大樓
公路總局長 趙興華陞任
蘋果光環加持 晟銘電業績升溫
健喬與躍欣生技整併
華運控股 Q1稅後淨利人民幣1838萬元
蔡英文拋修憲 王金平：需多討論
第二季第2場上市公司業績發表會 反應熱絡
財部：積極徵公務員欠稅3億
烏克蘭選出新總統 東部爆戰火
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
烏選委會：波洛申科當選總統
法網首輪 蠻牛喬帥夏娃晉級
印度總理就職 與夏立夫互動佳
3華裔死亡學生 僅洪晟元台裔
電路板研討會 29日移師高雄
證交所推出備用競價雲端服務
里約反世足示威 阻巴西隊專車
MOD戲劇包 來自星星的你助陣
國際股市穩 有利台股續攻
俄願與烏克蘭對話 危機暫降溫
泰政變誤植台政變 加報道歉
滯留鋒面到 西半部防豪雨
法網男單 盧彥勳首輪落敗
俄烏天然氣債務爭議暫有解
上海自貿 Q4端出可複製經驗
美債殖利率走低 有利資金行情
歐銀料寬鬆 歐元近3個月低點
台股開盤 上漲8.96點
捷運板南線異常 700乘客下車換車
結親 鴻海小漲亞太電漲停
越南：陸船隻撞沉越漁船
鴻海娶亞太電 成最大單一股東
加州槍擊案 台灣學生受影響
泰軍政府誓言振經濟 掃蕩抗議
羅納度挺巴西反對黨總統候選人
NCC人事案 立院投票
花蓮縣民減重 鏟肉10公噸
防錢荒 陸央行連續兩周淨投放
Q2業績看增 南茂股價走揚
妮可基嫚臉部特寫 展現演技
英國獨立黨大勝 衝擊政壇
鋰電池二次應用 台廠合作
鄭捷父母該不該出面 網友熱議
朴習會 將聚焦北韓無核化
大陸出口北韓原油1-4月掛零
越媒：陸船撞沉越船 漁民獲救
新疆警破獲製炸藥原料1.8噸
亞太電嫁鴻海 股價走強
登陸解禁 微軟索尼遊戲機看好
小摩預測 日圓下半年貶值
法網首輪 瓦林卡爆冷出局
憲改 王金平：可公開討論
反世足 巴西隊集訓首日遇示威
新台幣早盤走升
山老鼠盜伐墜谷 幸樹木卡住
感念提拔 楊秋興悼余陳月瑛
本業微增 日電貿股價近3年新高
亞太電嫁鴻海 頻譜上限有疑慮
中央氣象局豪雨特報
詐騙新手法 手機簡訊別亂點
黃聯昇參加阿根廷浴佛法會
越南指陸撞沉漁船 船員獲救
亞太電爆量 股價漲停鎖不住
韓休旅車翻紅 市場接受度提高
詐騙新法 國外寄醫療費用帳單
美共和黨策士：希拉蕊沒新鮮感
立院同意 陳憶寧等3人任NCC委員
南海對峙 陸漁船撞沉越南漁船
金融領軍 台股再創波段新高
馬航加速重整 排除破產選項
縮產學落差 台大啟動實習計畫
搶攻雲端商機 華碩力推互聯雲
工業和保健股領漲 亞股連4紅
NCC委員 陳憶寧等3人全過關
教育部說明會考成績公布方式
陸中海油西沙鑽井 首階段完成
捷運喋血案 北捷發濟助金
台裔生血案 外交部：全力協助
台北電腦展 BC Award亮相
抗議民代服務處違建 爆衝突
會考數據 教長：達一致共識
減自由行陸客數二成 港：未定
前國道收費員 自提安置計畫
男子持刀與警對峙 3警制伏
肉粽等同便當 包粽改用健康料
央大調查 投資股票時機升最大
郝龍斌：追威脅民眾安全留言
林永樂見武輝煌 重申4要求
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
簡訊快遞通知 別點選防詐騙
捷運殺人 朱立倫：社會再省思
高鐵端午節疏運 尖峰再增2班
受困秘魯台人 感受台僑人情味
陸昔日山寨外商 小米今成對象
台中素食養生展 月底中市展出
傷勢影響法網吞敗 盧彥勳沮喪
漳州墜江 往生者家屬陸續返台
泰政局動盪 菲披索馬幣表現佳
泰政變衝擊 日企建議員工避免去
國防部：黃埔歷史在中華民國
元大金收購韓東洋證 Q3完成
送粽給黨工 蘇：原盼共過端午
20公尺高架 挺得住7級地震
台北電腦展金獎榮耀產品吸睛
防範家暴 社區成員團隊入鄰里
丟鞋砸雞蛋抗拆大埔 廷帆出庭
溫暖社會 愛爾麗集團慨捐救護車
陸閩旅遊協會到訪 稱讚金門美
西安韓國光復軍舊址紀念碑揭幕
新北：推動纜線清整全面地下化
父母未探視 北所：鄭捷可理解
光寶科捐贈自製化學分析儀
大一中架構 綠：尊重多元聲音
陸：天氣誤班機旅客食宿費自理
越媒：陸艦護鑽油平台
副總統：亞洲地位日益重要
中越漁船撞擊 陸官媒證實
新台幣午升4.7分
鄭捷案 羅瑩雪讚檢辦案零缺失
台大實習計畫 接軌世界職場
陸展望引憂 人民幣貶至1週低點
eTag補繳 到郵局免手續費
滯留鋒面 石碇苗栗逼近豪雨
瑞銀韓寧任亞太投資銀行主管
大馬盼落實飛行數據即時監控
咖啡教母訪台 盛讚台灣咖啡
端午節近 粽子約漲 1成
越南暴動後續 政院促建立管考
光寶跨醫療設備 拚單月損平
府：兩岸關係九二共識一中各表
大一中架構 藍：有對話是好事
景氣復甦 央大CCI歷史第 4高
端節釋糯米穩粽價 豬肉平盤
成人過動症被低估 醫師籲重視
文林苑爭議 王家與建商和解
示範區 藍再籲地方表態綠嚴審
石家莊新規 禁邀同事參加婚喪
宏都拉斯首季貿易赤字增4.7%
端午粽料 高市查出蝦米不合格
大甲地下道淹死婦人出殯
華碩雲端用戶 今年衝5000萬
會考公布個別序位 助選填志願
觀賞水族轉運中心 6月啟動
紐約警方辦案 面臨多語言挑戰
元大金搶攻亞洲市場 三路並進
黃埔建軍90年 音樂劇完整呈現
淡海新市鎮環評範疇納人權公約
議員違建 高市府：依法處理
台股收盤漲19.17點
柯文哲：姚認為辯論會把我電慘
觀光局：漳州女遺體非童許阿笑
示範區 陳菊：非要或不要邏輯
高雄警抓賭 賭客摔落送醫亡
蘇起：兩岸架構愈模糊愈活
育苗專案 屏東800低收子弟受惠
歷經九個月溝通 推兩岸5原則
老花看不清 及早治療免焦慮
休會前最後院會 治水預算列入
妻難懷孕 夫精索靜脈曲張搞鬼
推特用戶成長減緩 亞版圖擴大
潘石屹看壞陸房市 金融風險大
6月台指期漲16點
公務員欠稅 財政部：追稅更嚴
6月電子金融期齊漲
台股續創今年新高 量能嫌不足
大一中架構 蔡辦：缺乏共識
歐領袖集會 撙節政策需重考慮
個人查詢會考資訊 北市：感謝
台北股市漲19.17點
謝春波辭世 新聞世家續傳唱
瓜地馬拉力推與歐自貿協定
亞太電嫁鴻海 頻譜結合安啦
爭會考數據 教部守住國教精神
搶嫌換裝換車牌 警循線逮人
阿里巴巴IPO 陸企身分好壞參半
副總統：105年國際觀光客破千萬
示範區特別條例 藍籲綠支持
桃猿隊再補洋投 豪瑟報到
行李藏貓 航警局懲處疏失人員
課程分流計畫 產學分享經驗
王毅：朝鮮半島和平有利3方
提倡閱讀 大學圖書館辦集點
朱立倫：放過鄭捷的家人吧
教宗方濟各 預定明年初訪菲
監督條例付委復議案 綠營卡位
北京新機場定址 帶動兩兆投資
大學設留言板 創造發聲新空間
三大法人買超台股11億元
龍捲風襲美北達科他州 9傷
特殊號鈔券拍賣 單次最高紀錄
大埔抗爭7人挨告 4戶聲援
工程車匝道遭撞 工人1死1傷
磅秤抽檢 合格率99.4%
吳志揚：升格讓全縣民享受福利
兩岸藍色公路啟動 麗娜輪首航
指考6萬2千人報名 創新低
許勝雄看景氣：往上好
印尼小五生涉霸凌同學致死
歐洲議會選舉地震 土難入歐盟
防簡訊詐騙 牢記八字訣
鼓勵生育 新北第27座公托啟用
關懷老藝人 江彬盼設電話專線
迎端午 北市商圈推鼠麴草粽
捷運喋血遇害 嘉縣府慰問家屬
監督條例爭議 綠擬提變更議程
玉樹重建 激化官民漢藏對立
高中生選讀技職 發揮興趣專長
鄭捷父母江子翠現身
鄭捷父母現身江子翠捷運站
監督條例爭議 立院上演表決戰
新台幣收貶1.1分
鄭捷父母現身 捷運站下跪
景氣燈號連 3綠 復甦明顯
鄭捷父：痛心疾首 萬念俱灰
周杰倫為金曲開課 分享創作經
上海自貿區獲准黃金國際交易
許勝雄盼越南保障台商安全
北市34動動 要青壯年動起來
陳廷威台北愛樂 再登音樂廳
陸南海強勢 傳聖母早預告
傳家傘失復得 父子再續今世緣
南茂看好今年營運表現
老翁行竊成習 判拘役易科罰金
鄭捷父：盼鄭捷下輩子好好做人
南茂今年資本支出估24億元
義左派勝選 謀畫歐盟新政
工作船走私菸 海巡緝獲
印巴總理首見面 話題圍繞母親
會考公布全國一致 中市：歡迎
SPF豬肉認證案 業者無罪定讞
捷運喋血頭七 月台默哀5分鐘
全盲優良學生 逆光飛翔真人版
美媒：搜失聯馬航開放私人承包
端午節改吃茄子 陳保基被冤枉
鄭捷父母下跪 求法官速決死刑
金門大學推動加入台綜大系統
類風濕關節炎 生物製劑勿擅停
類風濕性關節炎病友 料理療痛
為521默哀 捷運靜播無聲字卡
群創技術作業員 全面調薪
捷運喋血 鄭捷父：教養有疏失
假僧侶求婚嚇壞正妹 警查辦
法新社：泰軍方稱盈拉獲釋返家
悼余陳 綠營前後主席籲學習
開車遇土石流受困 警及時救出
江揆：節能減碳不能只是口號
豬價未回穩 花東同步休市8天
圓山兩廳點燈 重新彩繪現風華
漳州車禍2罹難者 骨灰送回台
鄭捷父母道歉 死者家屬不接受
探究台灣鄉土 國際網博白金獎
調查局掃蕩68家非法投顧業者
喜憨兒大使 瑤瑤送愛到屏東
王品舒果攻星國 台式服務掛帥
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
政院核定 趙興華掌公路總局
喔熊LINE貼圖 搶攻日本低頭族
鋒面影響 東南部局部短暫雨
端節食品 蝦米二氧化硫超標
戶政系統調整 部分時段暫停
粉塵職災 勞動部研究訂規範值
新台幣兌美元 收貶1.1分
父母下跪道歉 鄭捷還未被告知
弱勢乳癌病患 勇源基金會補助
雅虎奇摩台灣舵手王興 6月接任
居民憂農田污染 高市府澄清
撞沉漁船 陸指越南危險航行
陸90後年輕人 拍照挺浦志強
鴻海永齡三方合作癌症治療
脅迫視障歌手張玉霞 攤商緩刑
外國人夾毒來台 五星飯店交易
遠傳攻行動商機 企客營收躍進
促清查未編定林地 高市允協助
香港亞洲首賣 人造蛋每瓶90元
鄭捷父道歉 張正翰父：無意義
台壽保董監改選 台銀拉票
假冒檢察官詐騙 6嫌被逮
穆迪：泰政變 救不了GDP成長
烏克蘭政府軍奪回頓內茨機場
楊丞琳拍極光之愛 難得爆哭
避免再悲劇 學生輔導擬分3級
義地方選舉 左派傳捷報
大甲地下道淹水 中市議員究責
報導：殲31第二架組裝中
疆警頻發反恐成績 評論：邀功
不安全？陸銀擬棄IBM伺服器
示範區條例 環團憂變相圈地
景氣回溫 4月景氣續亮綠燈
越南參加聯合國南蘇丹維和行動
泰軍闖記者俱樂部 拘捕前教長
漳州墜江 童阿祝骨灰返台
旭隼董座：不斷電系統遠景佳
利比亞總理寓所遇襲 攻擊者1死
黃秀霜訪七股 盼設觀光道路
美英日學者 獲頒邵逸夫獎
法審計報告 核能發電成本飛漲
罕見田鱉現蹤金門 休養後野放
丟鞋案釐爭點 律師盼傳劉政鴻
大一中 上海學者有疑慮
街友給家的信 不再恨阿姨
陸抄襲作品 瓊瑤告了索賠億元
台8線大禹嶺段 崩坍封閉管制
年底輔選 藍敲定副主席責任區
金門端節食品檢驗 符合規定
機捷維安 桃園研議便服巡警
救護車撞油罐車 3人受傷
南非經濟萎縮 2009年來首見
2014邵逸夫獎 得獎名單公佈
平壤住宅大樓倒塌 槍決建築師
薑黃滯銷 農民擬告盤商詐欺
緊盯力旺 認購權證W4也分盤
港人遊新北 長榮首推好?假期
真誇張 男子買2元汽油喝掉
借捷運無線電 月台通訊無死角
會考揭1%級距 高市駁不合理
光寶檢驗儀器 捐贈6縣偏鄉
鴻海永齡基金與產學界合力抗癌
日評中越南海衝突 陸加碼回敬
蘆竹1工廠廢水溢流 桃縣開罰
阻監督條例付委 立院表決戰
管中閔：示範區和服貿大不同
越船迭遭陸船騷擾 越抗議求償
高公局：車牌污損將逕行舉發
台灣政商界代表歐銀年會談合作
台壽保董監改選 台銀保2告急
胡志強：爭取設自由經濟示範區
抵制示範區 管中閔：幫大陸大忙
花蓮西瓜開賣 玉里瓜農打頭陣
救護車撞油罐車 消防員無大礙
陸首艘國防標準油輪 通過驗收
台5月景氣燈號續亮綠燈機率高
會考可查個人序位 類似PR值
前公司告張韶涵違約 判還4萬
亞洲安全會議 安倍擬促陸自制
不肖孫夥友 偷阿嬤高粱酒變賣
陸首度人工繁殖汗血馬成功
習近平論經濟 政策市場都要抓
菲海軍建軍節 鄰南海基地慶祝
海巡掃蕩越界陸船 罰鍰沒網具
農科園區77廠投資逾70億元
北京公安交管局長遭調查
調查：47%民眾支持速審服貿
4G開台 鴻海指國?順利前進
苗栗消防演練 加強車輛救援
鴻海：國?會符合頻譜法規
紐約將推市民身分證
朱立倫：放過鄭捷家人
共軍：大馬切勿停止搜尋MH370
大一中架構 陸委會三點回應
鴻海盼主管機關回覆4G採購案
泰前教長籲民主 遭軍人逮捕
李娜法網爆冷 首輪落敗出局
台最大互動平台3年內上市櫃
台北新夜景 圓山麒麟廳點燈
星史上最可怕強暴犯 判24鞭
布萊爾：反對英國退出歐盟
外交部維持泰國黃色旅警
傅瑩：陸反對外國挑事端激矛盾
防制毒品責任 民團籲納家長
樂天在台發信用卡 投審會准了
ECB監管 銀行年繳1500萬歐元
今彩539開獎
奈國不許以武力營救被綁女學生
攻日市場 大同揮軍電設工業展
虹牌油漆高球賽 28日開打
關鍵電話催化 鄭捷父母現身
上海自貿首試 商業訴訟可調解
大樂透開獎
傳龍邦將釋股 台壽斥無稽
捷運死者家屬：不到靈堂不原諒
景氣續亮綠燈 賴正鎰看好經濟
歐企設虛擬水壩 擋下班後電郵
大一中架構 謝長廷：基於善意
香格里拉對話 安倍料聚焦南海
張震嶽抱著你取消年度歌曲入圍
為降汙染 滬公車排氣管戴口罩
美耐久財訂單 意外連3增
克魯曼警告 ECB通膨目標過低
央行引用標普報告 台通膨溫和
印度新總理愛將 財長拼救經濟
退輔會：新佳陽尚無遷村需要
回應台銀 許舒博：台壽保好公司
IMF總裁：金融業改革不足
建大輪胎盃 83高球女將競桿
金融挺創意 新增177億元
景氣3連綠燈 學者：後續可期
推和平進程 印巴外次可望復談
挺佐科威 印尼百餘退將站台
連勝文訪日 茶葉鳳梨酥伴手禮
新北員警可望加發繁重加成
澳門民眾圍立法會 求撤補償法
越總理晤聯合國副秘書長談南海
銀行重賣非避險TRF 有得等
柏林嘉年華會 6月6日登場
台灣觀光推廣會 釜山隆重舉行
民進黨秘書長 傳內定吳釗燮
美3月大都會房價 年漲幅趨緩
今彩539 頭獎4注中獎
陸女疑搭機攀上聖母峰 尼國查
面對中華民國 北京有兩難
韓世越號船主長女 法國被捕
德國經濟環境吸引外國專業人才
大樂透頭獎槓龜
新疆公開宣判逮捕拘留 逾百人
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爭議議案 確定休會前不處理
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斐殺人犯被判3個終生監禁
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老人照顧中心火警 12人送醫
加州兇嫌 華裔血統患有自閉症
學者：陸能否接受大一中是疑問
中國鑽井平台附近 越南漁船被撞沉
連勝文訪日 拜會東京政商界
王金平: 當年不贊成立委減半
鄭捷父母下跪道歉 希望速審速決「下輩子好好做人」
萬國科技Apotop 即將在COMPUTEX強勢登場
黃昆輝：「新一中架構」替馬英九「終極統一」重新包裝
5月28日 國內各大報頭條
COMPUTEX BC Award揭曉
斯諾登稱：他曾是CIA和NSA高科技間諜
內政部長: 警持衝鋒槍巡邏「沒必要」
歐巴馬宣佈阿富汗撤軍 但保留9800人
一中國商人 走私犀牛角在美被判6年
藏人歌星格白 被中共拘捕
傳聞接閣揆 朱立倫「無奈」
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陳雲林率團來台 書畫交流
端午節連續假期間 郵政快捷郵件照常投遞
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基本市況報導網站 5/30進行舊版網址變更
泰國實施全國戒嚴令
畢業展應協助學生「以小博大」
請大家繼續走向捷運吧！
文化部「泥土化」施政著力文化扎根(一)
推動台灣文化全球布局(二)
台大醫院電腦遭入侵 檢警偵辦
Toshiba全新MC04ACA系列企業級硬碟登場
台糖案 吳乃仁入監服刑
兩岸根雕藝術博覽會 陳文正表現“鬼斧神工”
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回應「大一中」 國臺辦打臉、堅持「九二共識」
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傳獲蘋果iPhone 6訂單 嘉聯益營運步步高
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OTC召開上櫃審議委員會 通過瑞基公司申請上櫃
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小麥悔婚 女網丹麥甜心也意外
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陳偉殷接連挨轟 金鶯4分落後
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長照中心火警 傷者無生命危險
報名國際水展 優惠月底截止
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罰TRF 曾銘宗：業者會心服口服
對流旺盛 南部恆春防局部大雨
萬科：陸房地產黃金時代已過
台法經貿合作 呂慶龍積極推動
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抱著你取消入圍 龍應台喊可惜
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陳偉殷再遭狙擊 金鶯5分落後
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台股大戶未全歸隊 外資續匯入
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史諾登再爆料：曾接受間諜訓練
台南長照中心火警 府加強安檢
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示範區溝通會 網友與官員交鋒
衝鋒槍巡北捷 內政部指沒必要
新台幣兌美元 早盤走升
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花蓮西瓜上市 拓北部市場
統一64億無擔保普通公司債生效
婦採竹筍墜谷 不幸身亡
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台南民宅火警 大雨助撲滅
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元大寶來投信獲最佳資產管理獎
電腦展 創建推蘋果電腦升級方案
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回應大一中 陸重申九二共識
捷運喋血車廂 牧師祈禱祝福
羅嘉仁遭釋 盼再續美夢
搶世足商機 飯店業推美式餐廳
謝霆鋒做甜點 討全智賢歡心
不愛韓劇 曾銘宗喜看本土劇電影
遛狗見子彈 男報警
陸4月工業利潤增速放緩
陸銀行壞帳比例恐創高點
越高層晤美參議員 聚焦南海
菜市場拜票 陳以真提政見
金融走強 台股上9100
金鶯一棒逆轉 陳偉殷敗投解套
港媒：大一中架構超出大陸紅線
法網男雙 盧彥勳首輪敗
台科大通識課 自編自導音樂劇
立委籲發粽子券 主計長：研議
騰訊覓電玩神器 征服行動市場
陳士魁：為228受難家屬做事
水獺兄弟學抓魚 天生好手
台南長照中心 起火有待鑑定
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
證交所舊版市況報導網站將下線
捷運案 朱立倫籲社會多點包容
韓療養院大火 警逮縱火嫌疑人
法人：振樺電獲利夯 估賺一股本
法人：F-亞德Q2上看30億
審計長：核四越拖 台電越不利
台灣美食 華府電視台網站上菜
電腦切換市場成長大 宏正獲利高
國台辦：馬習會不需在國際場合
史諾登：非低階職員 當過間諜
殺子未遂 兒女拒扶養
韓療養院惡火 傳病患綁床等死
烏克蘭戰鬥 俄債殖利率大漲
維護幼教品質 教團反修幼教法
捷運案4死 寶泉義賣3天傳愛
桃園替代役男捲袖 助偏鄉老人
海關貪瀆案 第4波起訴21人
巴克萊：4G時代 三雄抗兩強
紙風車幻想曲 前進大陸遼寧
攝護腺炎未改善 滴蟲藏在內
服貿未生效 陸盼深化兩岸合作
張家祝：FTA對象態度轉變
台泥鼓山廠危樓 議員促拆維安
板橋區公所包萬粽送低收入戶
腸病毒重症3例 本土登革熱現蹤
回應龍應台 陸：力推文化交流
文創鑑價平台 曾銘宗打82分
龍潭文化季人潮多 交通管制
花生糖紅麴米2件麴毒超標
迎4G 遠傳搶攻企業行動商機
總統：中華民國和WTO一頁滄桑
釀酒人獵金鶯 陳偉殷躲敗投
加大追悼遇害學生 場面哀戚
LINE詐騙 刑事局：難突破
謠傳鄭捷為姪子 鄭逢時澄清
菲南鎮長 遇襲身亡
好心人藏現金 矽谷將掀尋寶熱
車王電胎壓偵測 Q3攻歐美
人臉辨識遭控違法 警政署澄清
張家祝：應防中 而非反中
捷運喋血車廂 牧師抹油祈禱
新台幣兌美元 午升5.6分
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面對大一中 大陸緊抱九二共識
響應政策 5銀行力挺創意產業
嘉縣甜瓜定植 張花冠栽甜姐兒
李心潔兩頭燒 婚姻事業都觸礁
綠北市整合政見會 端午節登場
前鎮登革熱群聚集 高市開罰
美洲教育者年會 台灣團招生
漳州墜江 陸全力尋最後失蹤者
胡金銓電影回顧展6月紐約登場
政院：財團法人人事未違決議
成長疑慮 人民幣貶至1個月低點
粵調查華南中醫藥傳統知識
反服貿後來台 陳雲林受關注
王金平：心淨國土淨
越台廠遭破壞 台塑籲處分暴民
頭份傳學童遭綁架 警：誤傳
台股量縮 曾銘宗：繳稅因素
越南暴亂 200餘名台灣人赴陸
經長：若沒自信 難與國際競爭
捷運案 新北院：支援人力審判
4G開台緊鑼密鼓 鴻海續漲
北科大與企業打造木藝文創中心
Skype口譯器 號稱即時溝通無礙
老翁偷吃送錢要不回 陸女免還
金城武樹爆紅 農道破天荒交管
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立院臨提 小額付費設安全碼制
遊艇奢侈稅 政院：研議放寬
姚文智連署戶籍本加註同志伴侶
台股收盤漲66.42點
河正宇挑大梁 頭髮都有戲
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法人：南電業績持穩 股價俏
韓療養院大火 病患雙手未綁住
台北股市漲66.42點
6月台指期漲80點
小英兩岸質量說 陸：不解意涵
6月電子金融期齊揚
夏至遊東海岸 賞鯨嘗部落美食
大陸強化管理微信等社交APP
經理人：歐洲復甦行情續燒
北市2月住宅價格指數下跌
瓦城大心開幕 主打泰式麵食
危急自救防身 苗縣學生發哨子
台股碎步前進 站上9100
藍批民進黨 假審查真杯葛
男PO露鳥照 警逮送辦
張花冠公公過世 縣議員上香
極限廚師挑戰 台中葳格奪佳績
傳愛 南投仁愛之家包粽送弱勢
對流旺盛 南部東部防局部大雨
陸城鎮醫保人均補助提高40元
雲縣抽驗端節食品 1件違規定
立委籲警消特考降低身高標準
警政署：M-Police依規定申請
火警船難 南韓災難不斷
三大法人買超台股73億元
王炳忠中研院抗議 盼查黃國昌
泰戒嚴 教部提醒留泰師生安全
加大悼遇害學生 1萬絲帶寄祝福
涉借牌圍標中油 9家公司遭訴
無門牌號碼跨海信 郵局照送達
審示範區 縣市首長枯等無進展
義最年輕總理改變政治版圖
久站久坐腫一腿 深層靜脈塞住
國有林地 6月3日前繳納租金
立委指藏匿軍品檢舉警不理
打造工安零災 郝頒勞動安全獎
檢舉危險駕駛 立院初審獎勵
陸歌手入圍多 龍：競技場開放
專賣毒給原住民 暗語用酒代稱
陸對外開放服務業 修外資三法
屏商院校內荒地 變身休憩園區
大故宮計畫 總統:不開拓捷運
微電影交響詩 譚盾傳述女書夢
衛福部修法 中藥管理法制化
國中生全班捐撲滿 送家扶
越漁船沉沒 大陸網路只剩喝彩
歸國熱 陸7成留學生回國發展
身體清潔失能難 伊甸募沐浴車
大陸形象最差的官員 是城管
遊樂園演奏 慢飛天使散播歡樂
調查捷運血案 警北所借訊鄭捷
旭曜：需求短期有壓 下半年旺
建檔管理 北市創擋土牆身分證
經略亞太 Docomo投資無上限
蕭萬長：兩岸貿易自由化趨勢不變
電動車上路 西螺果菜市場降汙
台尼FTA生效滿6年 成效卓著
東大探鄭捷未果 轉送書盼反省
創意發明媒合展 商機逾2億元
逃逸外勞組家庭 3女懷孕產子
茄萣1-4道路環評 陳菊：依規定
美紀錄 佛州46歲女產試管嬰兒
香格里拉對話 聚焦危機管理
新台幣收升2分
漁船遭陸船撞沉 越漁協求償
示範區 高市3要1不要
隋棠金門徵婚 粉絲搶接繡球
結合農業觀光 嘉義推旅遊行程
非軍事區建和平園 南韓規畫中
首爾地鐵列車縱火案 無人傷亡
上銀主力產品 3年後世界第一
推3D金屬列印 投資逾10億
台灣下半年景氣 駱錦明：往上看
里長改裝高球車 巡邏護里民
德太空人晚間搭火箭探測太空
洗心革面 嘉義看所守辦徵才
經濟犯沈曉君 調查局押解回台
台灣創新產品 菲國拓銷反應夯
連打火機也偷 保全員送辦
技工偷公物 胡志強：毋枉毋縱
連鎖超商電子業攜手 拚3C消費
故宮南院 馬總統盼如期完工
兆豐證券董事長 劉大貝接任
金曲演唱會 韋禮安火力全開
探水足跡 北水處暑期環教上路
管中閔：杯葛示範區 便宜他國
桃園工商新亮點 遴選潛力廠商
桃園警察加給 已報內政部審核
央視當家主播 告別新聞聯播
疑酒後墜荖濃溪 男殞命
中日軍機貼近 陸駐日大使抗議
陳錕山案 李翔宙：以契約規範
賴清德遭請離議事廳 議長緩頰
捷運殺人 嫌犯不排除精神鑑定
神主牌無人認領 領回送廟供奉
新疆反恐 和田禁微信QQ
公益跨業 畢嘉士賣馬拉威咖啡
反修幼照法 逾萬幼教人士連署
國中管樂女軍 獲全國拔河冠軍
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越南財政部下令 盡速理賠外商
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
華亞科調高Q2預估 Q3樂觀
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端午將到 三星鄉長贈獨老粽子
東石划龍舟 地方孝子發起
享用端午粽 建議慎選食材
屏美館週五夜曼波 放送香包
陳菊訪3胞胎母子 贈津貼鼓勵
屏東宗聖公祠修復 文化部觀摩
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西南風帶暖濕 南部高溫34度
新台幣兌美元 終場小升2分
精密廠排強酸廢水 桃縣開罰
韓國務總理提名人 放棄資格
1女扮24人騙男 同夥大陸遭逮
苗縣抽驗粽料 1件不合格下架
營建署推南市污水接管普及率
台日企業攜手 搶攻雷射市場
民眾捷運站起爭執 警處理
分析：反補償法令澳特首不安
西部發展快 陸：區域協調增強
法網難逃 通緝犯火裡逃生被逮
陸民鋤地 挖出24件明代青花瓷
研發新能源 中油金屬中心結盟
LG新旗艦機G3 正式亮相
中鋼盤價調降1.64%
就任民進黨魁 藍批小英空心菜
連勝文訪日 平沼赳夫預祝當選
陳雲林來台 行程多低調
綠霸占主席台 馬：社會不容許
技工遭控偷公物 檢訊後請回
中俄或6月簽Su-35合約
菲拳王與伊美黛 兩最富眾議員
安大熙拒總理提名 重挫朴槿惠
台服務業搶進大陸 優勢強大
南韓船難負責人女兒 巴黎落網
共軍將領談竊密：美國才該被告
捷運站脫衣引騷動 1男跌倒傷
疑打瞌睡撞護欄 女駕駛輕傷
原能會：美NRC乾貯使用最長60年
言而有信 馬主席肯定謝龍介
要睡好 北市聯醫睡眠中心開幕
泰封鎖臉書 阻政變批評聲浪
抑制吸菸 世衛再籲提高菸稅
福島電廠建凍牆 阻輻汙水外洩
a.c.c.籃球挑戰賽 南區首登場
個案學生舞龍 嘉檢展成果
謠傳鄭捷為侄子 鄭逢時將提告
感恩親友 朴子學童送香包
轉置收費員 高公局促遠通釋缺
李沃士勞軍 感謝協助地方
台灣首獲ACI減碳認證標章
5月境外基金 漲1.53%
蔡英文就任黨魁 黨務主管洗牌
李心潔與夫聯名聲明：一同面對
李心潔沒心結 原諒老公偷吃
台灣知名免稅店 金門大學徵才
示範區網路首會 溝通開始
示範區台南座談 藍綠抗議混亂
吳中書辭台壽保獨董 台銀弱勢
成田市議會 參訪KANO原鄉
可成今年資本支出 創新高
美第2架全球鷹抵日 鎖定釣島
泰臉書進不去 軍政府否認封鎖
中華電4G體驗 拚搶先開台
中市童墜樓身亡 母目睹崩潰
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臉書一度遭封鎖 泰軍政府澄清
菲黎薩公園 入選Agoda排行榜
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北市教師犯性騷擾 唯解聘一途
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新店全聯男棄嬰 送耕莘醫院
連勝文拜會 東京支部贈不倒翁
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泰駐印尼大使：政變道德上正確
中華電信300M 每月1699元
歡喜相逢 環保志工故事躍螢幕
大陸打恐伸向網路 整治微信
今彩539開獎
辣椒取得魔物少女代理權
泰國軍政府仍拘禁76人
戴勝通：父母教子女面對挫折
退將再任領高薪 監委質疑
示範區醫療機構 管中閔：不補助
長照砸百億 人員加薪擴充日照
克服睡眠障礙 北市醫設中心
韓陸合拍電影 歸亞蕾挑大樑
金門縣議員關心小三通安全
網路示範區溝通會 網友熱議
立院初審 明訂專科護理師工作
示範區遭疑不撤案 管中閔動怒
丈夫送救命背包 刀口美麗印記
美F-16戰機 輪流部署南韓
回應大一中 宋楚瑜提一中屋頂
英獨立黨選舉勝 蘇格蘭恐獨立
陸早收清單承諾 金管會期速落實
美欲設50億美元反恐基金
政治兩頭燒 法政府暑假僅兩週
今彩539 頭獎3注中
觀光局組團赴韓行銷台灣
藍首波市議員提59人 41人拚連任
楊秋興：高雄必要爭取入示範區
退輔會：退將再任均依規定辦理
警：未對鄭捷父母高規格維安
支聯會：香港以是反共基地為榮
就任黨魁 蔡英文提3大任務
綠北市政見會電爆說 柯姚交鋒
審示範區 朝野爭執空轉
IDC：黑莓市占率恐剩0.3%
大陸要建縣級以上海島監視體系
台大醫院遭駭 工程師5萬交保
談青年未來 吳念真勉勇於嘗試
西方專家：疆獨「擴大動亂規模」
台股衝破9068點 馬英九「套房」解套
蔡英文接黨主席 支持者場外籲「救扁」
連勝文東京展開拜會 獲贈達摩不倒翁
黨魁交接 蘇貞昌籲多支持小英
北京地鐵人物同檢 搭乘地鐵成夢靨
富比世女性權勢排行 王雪紅54
華航推空中沙發 主打親子臥艙
5月29日 國內各大報頭條
採訪陸維權律師 日媒新聞助理遭拘
香港考慮「減少20%大陸游客」
施羅德：Q1歐洲企業獲利佳 民生消費類遜
微星發布6G大容量顯示卡
廣東清查裸官 東莞逾百人異動
「多元臺灣．幸福臺南」 移民署舉辦多元文化幸褔講座
521事故列車 28日上午進行基督教祈福儀式
北捷：521事件 行控中心依各方回報指揮調度
全球定位公司 於5/30正式登錄創櫃板
103年營業車第2季汽車燃料使用費6/1起開徵
日媒專訪連勝文 暢談台日合作
移民署副署長何榮村主持103年「外籍與大陸配偶關懷網絡」
2014畢業季首選單品－法拉利系列腕錶
敦親睦鄰 SH150 每週在校運動150分鐘
惡作劇與犯罪僅一線之隔！
「大一中架構」五原則似「聯邦」模式行不通
全方位強化影視音產業(三)
文化部訂定未來施政總體目標(四)
台北喜來登比薩屋
打造「台灣智慧城市生活櫥窗」 4G新時代來臨!
君品酒店X shu uemura植村秀 「美麗一夏」限定住房專案
台北馥敦南京館 推出『暑假GO好康』
「我要努力活下去！」
2014頭等艙飯店優等獎榮耀回饋！
秀傳醫療體系、中華電信、華碩電腦
台日聯手 打造全新數位漫畫平台
理想大地歡樂放暑假 放肆暢遊翱翔季
麗星郵輪誠邀您一起投入巴西足球狂熱
智原佈局物聯網見成效 大陸智慧電網訂單湧現
證交所網路闖關遊戲 有獎徵答頭獎5萬元
有房又有車 旅遊再升級
江國慶錯殺案 陳肇敏6人應賠5955萬元
江蘇省長李學勇 歡迎業者到無錫參展
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬演說 美勿輕啟外國戰端
雌鹿跳下天橋 1疾駛車輛遭殃
東南海域地震 規模5.3
曼聯老闆葛拉瑟去世 享壽85歲
美國公開賽 老虎伍茲宣布不參加
歐盟籲陸 釋放遭捕維權人士
愛情太沈重 巴黎擬撤橋上情鎖
人民幣基金夯 投信搶募集
犬隻實驗 OIE籲台遵守標準
電腦展 智慧監控吸睛
智慧科技 電腦展專區展示
證交所資訊申報教學 成效佳
避孕 美一學區學童可領保險套
電腦展 工業控制展現成果
尋馬航再遇挫 聲波訊號有問題
台東外海地震 規模5.3
巴西世足賽 歡樂氣氛不再
滯留鋒面 北北基桃防大雨
凱瑞：史諾登須勇敢回美國面對
中美諜戰升級 陸科技股最樂
野村喊買進 推特連10黑止步
量能增溫 台股可望再創高
華航新機增社交功能 互傳訊息
櫃買通過瑞基上櫃案
船難衝擊內需 韓經濟預測下調
歐巴馬：輕易派兵違背總統職責
拼音樂 蘋果30億美元併Beats
黑莓全球市占率將跌至0.3%
高盛：巴西隊將奪世足賽冠軍
巴西按兵不動 升息循環告終
世足賽加持 LED背光能見度高
日4月零售銷售跌幅創14年之最
台股開盤 上漲1.75點
陸生畢業禮物 北大學術貓最萌
暴雨後迎酷暑 陸氣溫飆破40度
炎亞綸新輯 G.NA跨海站台
業績估創新高 景碩股價走揚
張盛和看台股 數據趨勢都好
學童逾半外食 愛炸物零食糖飲
男擋救護車揮棍傷人 警逮送辦
曾銘宗：盯台股 若量縮了解原因
粽子券 陳保基：助農產消費就挺
陸31省市首季GDP 重慶增速居首
美：訊號不像來自馬航黑盒子
熱浪來襲 北京5月火爐
陸學者：大一中值得討論但尚早
大戶中實戶 曾銘宗：半數歸隊
古典爵士跨界 陳瑞斌美國演出
五彩粽艾草浴 觀光業端陽迎賓
運輸安全 商家研納保全訓練
三星秀智慧手環 為健康把關
董翔龍：轉任退將已停領退休俸
平潭建廠 宸鴻：策略錯誤
張盛和：印粽子券比包粽子慢
從糞便看肚腸 國人壞菌特別多
蒲亭不再受孤立 法總統下週見
財長有信心 舉債比低於38%
鄭捷案 立委質疑校輔導不積極
傳微軟與Salesforce雲端結盟
沃爾瑪可能考慮併3D列印公司
谷歌萊雅推頻道 培養美妝V落客
堆貨櫃擾安寧 高市促台糖遷
新台幣早盤升6.2分
全國身障技能賽 6月初報名
駭客入侵澳門銀行櫃員機盜領款
鄭煤7幹部冒領工人逾千萬薪資
全球定位30日登錄創櫃板
日本姬路港外海 油輪爆炸
研華力推物聯網 揪團搶商機
民調小贏蔡英文 朱立倫：參考
退輔會：勸阻退將登陸慶黃埔
台股創高後狹幅震盪 金融續強
宏?自建雲體驗中心開幕
教長：減必修學分增選修彈性
趙傳改唱電音 玩音樂滾動不息
美農團嗆日關稅不降 退出TPP
台積電強調不與客戶競爭
民意獲勝 澳門撤回高官補償法
菲Q1成長率減緩至6%以下
阿里巴巴看中 SingPost股價飆
葉匡時：航警人力嚴重不足
配息僅5元 宸鴻：因應支出
MIC估PC 2016轉正成長
男子國小前揮刀 遭新北警制伏
甲板作業 海巡協調國防部協助
爭南海 越陸船隻又對峙
傷口好得快 保持濕潤勝過乾燥
求償西門子 高鐵：未來會討論
奪愛揮刀砍情敵 莽男判刑
葉匡時：高鐵先減資6成再增資
大戶未全歸 曾銘宗請公會探聽
陸伺服器廠 謀奪IBM陸市占
查巴克萊報告 金管會雙管齊下
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
花生價漲 陳保基：目前量夠用
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
與網友有約 曾銘宗：沒問題
師偷考卷 兒成績猛進步校起疑
台婦聯會贈巴拉圭育幼院乾衣機
少年持刀進金龍國小 遭警逮
花東電氣化通車 7/1至7/5打8折
愛瘋占台智慧機代工產值估76%
支付寶未來醫院 手機掛號繳費
台積電20奈米製程獲高通採用
象戰績不佳 李文彬任新領隊
遭批涉弊 中市都發局長將提告
交通部：高鐵累積虧損522億元
台積電估物聯網商機近2兆美元
張盛和：房地合一課稅輪廓浮現
回應大一中 陳德銘：要再看看
江國慶冤死案求償 下午宣判
黃國昌案 銓敘部函中研院了解
料促貶振經濟 人民幣連6天走軟
台贈電腦 助巴國提升郵政服務
邢瀛輝尼國大學談台灣觀光發展
台壽保案 曾銘宗：專案追蹤
大尺寸面板產值 下半年看升
台南長照中心 縱火待判定
江揆促落實端節疏運計畫
藥師買荔枝挺農民 捐家扶義賣
台半導體產值今年估破2兆元
新北購物中心棄嬰 生母找到了
入境文件不齊 國人赴法遭拒
正明龍歌劇團 登上美加舞台
中美最大太陽能電廠 瓜國開幕
台積電今年研發支出18億美元
盧布反撲 空頭打死不退
象拚戰績 聘高英傑為顧問
股東會前 吳中書辭台壽獨董
遠見調查 傅(山昆)萁5連霸5星縣長
紐約州議會決議 挺台參與國際
歐洲商會擔心陸資訊系統安全
鋼聯擴廠 環團憂重金屬污染
大一中 陳德銘：我立場一貫
林昆煌任董事長 象再拚冠軍
大專輔導人力不足 教部擬立法
保育院志工包粽 贈弱勢家庭
陸作家獲卡夫卡獎 亞洲第二人
越南助台商重建 經部將驗收
日本近海油輪爆炸 1失蹤2重傷
台中市技工被控涉弊 檢方調查
台援多明尼加社區職訓中心開幕
氣象局預警 北北基防大豪雨
臭青母纏鐵網 警消先救再捕
宸鴻：平潭新廠照計畫量產
自閉症兒引發誤會 母籲多包容
漳州車禍 江揆促釐清原因
陸砍補助 聯發科Q2目標不變
江揆促一週內提節能創新作法
嘉縣再生家具館 檜木家具展售
遭控涉弊 中市：查有不法送辦
中研院研究員 準用行政中立法
苗栗觀音道走山 恐危及民宅
16歲睡美人 讓裘莉笑口常開
歐洲議會改選 台續建友好關係
蔣偉寧：增學歷也要增學力
新北大雨下不停 淡水地區淹水
中市童墬樓亡 市府籲珍重生命
中華電4G拚開台 下午揭曉
廠商拋匯 台幣午升1.01角
日澳潛艇交易 牽動陸敏感神經
電動汽車免牌照稅擬延長3年
及早適切治療 過動兒家長免窘
交通部研議 提高雙鐵乘客保額
北印度姐妹遭輪暴殺害吊樹頭
新北大雨 土石滑落砸1車
江揆促有意義參與國際組織
訊號出現帶 排除是馬航墜落區
歐亞經濟聯盟簽定 明年生效
西印兒童集體性虐 不從就餵屎
徵兩人創意團隊 送天寧島假期
新北大雨 新烏路坍砸車無人傷
屏東原鄉部落遊程爆滿 再加碼
赴陸訪榮民 退輔會：公安陪同
廣積小金雞廣錠 搶攻日本市場
示範區延宕 管中閔：不放棄
張盛和：5月出口可望正成長
牧德股東會 通過配4.2元股利
保護派遣勞工 立委催政院版
台股收盤跌12.71點
農場發電 優佳國中土耳其獲獎
國防部：陸戰隊沒有裁撤問題
布萊德彼特走紅毯 無辜挨揍
5星縣長5連霸 傅(山昆)萁拚東大門
中國大媽太神勇 列官方新詞語
雲南破紀錄44.5度 2男中暑身亡
7千陸客遊美 人均刷卡1萬美元
宏?推自建雲 結盟18家廠商
大啖蘋果 和碩創掛牌來新高價
宸鴻：觸控今明年是整合關鍵
社工性侵女國中生 校園蒙陰影
高鐵財務改善將啟動 票價檢討
辦自然人憑證 大安戶所加碼禮
台北股市 跌12.71點
雙生子給付4個月 公保擬跟進
房市成長減緩 葉倫無能為力
可成Q2營收 外資估季增2成
6月台指期跌 19點
6月電子金融雙雙下跌
台灣進入4G 中華電宣布開台
谷歌強攻汽車業 通用心驚驚
經濟艙椅背變薄 增伸展空間
象救戰績 管理階層大換血
新北：血案頭七 朱立倫有致意
台股9100鐵板 金融力挺不破
日媒：對陸投資3年來首度減少
自力都更 台北市5處老屋跟進
李文彬任領隊 為象迷拚戰績
圓山再現風華 紫氣縈繞金龍廳
管中閔：示範區可和他國競爭
中油工安週起跑 強化工安意識
大陸房產 尚無系統性風險
國民黨高市初選 三民4人脫穎
佯裝店員向陸客收錢 男遭逮
中華電4G 開啟台灣高速時代
三大法人買超台股43億元
高灘地流失 濁水溪設樁護堤
遏酒駕 總統：當江洋大盜對待
潘孟安：未損外籍漁工權益
高雄學童撒薄荷粉傷眼送醫
故障難修 陸玉兔號隨時會長眠
清境新宿無法補照 投縣府拆除
網路發文辱師 2生判賠
新北大雨 林口滯洪設施現功效
官員搶報馬航訊息 美海軍不悅
北京高溫來襲 地面可煎培根蛋
中華電推4G 3G無痛升級
學者：台中最有機會和台北匹敵
慣竊假釋出獄又偷車 遭送辦
少年持刀鋸進國小 虛驚一場
電影法翻修 投資國片可抵稅
東沙島太平島 海巡署加強戰備
情繫逾甲子 印尼感念台灣老兵
南韓不部署末端高空防禦系統
黎巴嫩駐韓大使首爾車禍喪生
做好募兵制 總統將聽取簡報
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新北：捷運擬增設金屬探測器
總統：台美安全軍事合作密切
蔡力行：4G今年最重要任務
反對漲學費 政大部分學生陳情
捷運驚弓之鳥 醫師：正面思考
議員控涉弊 中市都發局長提告
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宸鴻：未與歐菲光合作
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張哲琛沒升官 藍委抱屈
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新台幣收升2.3分
嘉義癱童珣珣 肩膀能動了
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港支聯：平反六四 戰鬥到底
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慶端午 北市仁愛圓環驚見龍舟
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史諾登又爆料 陸國防部再批美
創意訂6/17除息 每股3元
北捷淡水線供電異常 公車接駁
朱立倫：北市警加給 新北也發
學者：法極右派勝利恐終結歐盟
反瘋車抗議 籲撤違法展延許可
陸副總參謀長參加香格里拉對話
因應北部豪雨 國軍完成整備
俄羅斯龍舟隊 下水練習猛倒退
F-亞德股東會通過配息6.3元
養生重食安 小米飆漲
初見瑞典養父母 小女孩獲新生
首爾國際旅展 台灣喔熊博歡心
俄與鄰邦簽約 組歐亞經濟聯盟
創始人掌廚 重現美味左宗棠雞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
陳德銘：台服務業稍開放成長大
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
莫迪與李克強通話 邀習訪印度
黎巴嫩駐南韓大使 車禍身亡
香格里拉對話 美料重申再平衡
中華電4G開台 四大加值升級
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江國慶冤死案求償 軍方勝訴
粽子漲聲響起 新北消保官查價
電影法翻修 龍應台想放鞭炮
捷運血案 傷者：為家人活下去
亞泰通過配息2.5元
周進發出席雪梨設博台北館開幕
鋒面逐漸北抬 南部局部陣雨
退休警員巴義成 山上展木雕
遭指延遲平權修法 廖正井澄清
彩券行遭竊 竊賊專偷端午節彩券
陸委會：強化機制處理旅遊安全
新台幣升值2.3分
泰陸軍副參謀長：政變非預謀
電纜破皮釀禍 北捷淡水線復駛
專法防企業賄賂 法務部籲審慎
菲首季成長放緩 仍亞洲第3高
國銀首季存放款利差再降
臉書PO捷運殺人 警三重逮人
學者：民主代議制度陷危機
示範區條例 藍籲綠委停止杯葛
考監人事開放投票否 藍營未定
維也納交響樂 民眾可搭接駁車
胡志強：用政績提升滿意度
高中生送卡致謝 高捷警窩心
反毒有功表揚 緝毒領犬員在列
考監人事同意權 國民黨團嚴審
中市警督察長被控涉弊 檢調查
胡志強：查弊追究到底勿枉勿縱
阿里山奇景 會飛的瀑布
疑心臟病發 男唱歌猝死
端節送暖 核三廠員工關懷獨老
多發性硬化症拒藥怕治療恐殘廢
林中森：兩岸服務業加強合作
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國教免試填志願 老師扮解惑者
楊秋興下帖辯示範區 菊避戰
南京中山陵 銅鼎足部龜裂修復
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機電施工 二殯端午節暫停服務
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越南暴動台商驚 返台中風身亡
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電影風中家族 舊嘉市府取景
客家園區綠工程 減碳如萬棵樹
買粽送長者 萬榮國小獻愛心
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救護發明王 挑戰十萬獎金
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失蹤近2週 男子成浮屍
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星網友發文涉誹謗 李顯龍提告
花蓮夏戀祭 阿妹小豬輪番登場
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公務員不得赴陸進修 金門調查
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爭議多 馬拉威大選結果暫保留
北市掃廁所體驗 清馬桶有門道
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江國慶案 陳肇敏等判賠六千萬
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高鐵局：高鐵降價尚未實質討論
陳肇敏判賠 監委：警惕公務員
攜手日商 尚凡跨足婚活市場
第一金海外獲利讚 為股價叫屈
央行：房價所得比高 負擔仍重
泰偉電捐款 挹注金門急難救助
福特車會說話避碰撞 台北展示
示範區草案聯審 進度緩慢
賴清德祭江 台南龍舟賽揭序幕
護河湖 岡山啟動污水系統工程
美債布局 PIMCO高盛不同調
中華電：4G快3G七倍 價錢更低
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女疑赴陸染麻疹 追蹤82人
4G搶開台 台灣大遠傳拚6月
戰時與平時 菲國旗顛倒掛
英戰世足 物理學家算贏球公式
曾銘宗高歌 唱「春夏秋冬」
滯留鋒影響 陽明山北投大豪雨
高鐵降價否 交通部高鐵有異見
央行：陸影子銀行融資規模速增
共軍：日軍機干擾 相距10公尺
英國會酒吧賣酒 去年逾百萬鎊
台中優於四都 學者肯定胡志強
菲外籍生數 韓人連3年居首
立院初審 身障經費優先編列
實威：今年營收成長2成起跳
台中負債最低 學者讚管控效益
悠遊卡載具首次中統一發票特獎
女大生車禍倒地 後車撞擊身亡
德代表任滿將離台 離情依依
美Q1經濟 負成長1%
山東森林大火 蔓延7公里
李克強：盼馬認真調查馬航失聯
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余靖頸椎開刀 感謝外婆護佑
聽網民心聲 連勝文擬設工作室
長照中心火警 1員工被調查
雷虎預演 英姿飛越高雄天空
江蘇團訪台南 買農產銷賣場
虹牌油漆高球賽 葉偉志續領先
蘇丹穆斯林嫁基督徒 判死刑
師為兒偷考卷 監委要查
金門粽炒過 香味更濃郁
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備戰南京青奧 台灣拚歷史首金
越南排華暴動 國泰產賠0.7億元
議員批涉弊 中市官員提告
21築夢者故事 激發活出夢想
NBA喬治拉尾盤 溜馬澆熄熱火
戴季全婉拒職務 蔡英文感遺憾
戴季全拒新職 未來仍願助小英
新北：捷運金屬偵檢 需高科技
新北校園維安 警力保全合作
小金門芋頭代耕 農機農友協助
捷運血案噴濺 疾管署籲檢驗
營運止血 宏?要追求卓越
瀚荃車用收成 今年營收翻倍
美初申失業救濟 減2.7萬人
藍:故宮台中分院非馬政見
美Q1經濟萎縮 3年來首見
檢證人身分傳訊北捷總座譚國光
全球公債大漲 殖利率1年新低
獎勵員工 兩岸安利遊南韓
防走光 凱特訪蘇格蘭做足防護
趙天麟接中國部：派系非我考量
老人館修繕案被退 蘇治芬發飆
陳肇敏律師：收到判決再研究
建大高球賽次輪 劉依貞躍領先
女童疑公園觸電 朱立倫：嚴查
IMF總裁：非洲成長耀眼
台灣選手西國參賽 侯清山加油
石蚵死亡 金門縣府研議補償
鄭捷友人曾示警 檢方將傳訊
慈母多敗兒 林心如自認是虎媽
威力彩頭彩下期上看9.5億元
習：新疆反恐 要築起銅牆鐵壁
逆向超車自摔 基隆女子不治
讓創意變商機 創逾4.8億元
威力彩頭獎槓龜
智冠引進臉書廣告優化工具
情趣店賣禁藥壯陽藥 警查獲
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華碩PadFone X將開賣
醫美診所涉違法 檢調約談6人
民進黨：示範區並非政治鬥爭
法網女雙 謝淑薇直落二晉級
600刑警捷運護民 警：保安全
一甲子明星咖啡 邀愛在當下
外交部：有不當稱呼 力促調整
遊新疆就有獎金 活動早就結束
投顧：Q3股市淡 股債宜均衡
反對亂設示範區 民團陳情
美成屋待完成銷售 連2升
新北官員關懷疑觸電受傷萬小妹
澳副揆：馬航機必在印度洋南部
紀念六四25週年 美國會通過決議案
打擊恐攻 傳新疆關閉網路通訊
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北京反恐演練 動員2800餘人
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超渡捷運不幸者 指南宮辦法會
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陸貧困村接待費驚人 送禮自肥
六四前夕 北京動員85萬線民
華航 B777 新機 推出「親子臥艙」
亞太第一 中華民國與美國簽署防制人口販運MOU
高鐵30日加開 2班全自由座專車
MARKET CAFÉ每週三、四全新推出「BBQ豬肋排日」
英國《金融時報》─ 渣打銀行臺灣經濟高峰會
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政變之後 泰國軍警封鎖所有示威活動
桃園副縣長葉世文涉貪 遭解職
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台灣創意發明商機媒合展 初試啼聲創造佳績4.8億商機
劍麟 自6/3起得為融資融券交易
東立電子書城 正式上路
更上一層樓？ 王金平：別隨便猜測
證交所11日起 舉辦「券商從業人員宣導會」
上櫃股票宜鼎 6/3起得為融資融券交易
上櫃股票營邦 6/3起得為融資融券交易
ETF交易競賽頒獎典禮精采熱鬧 圓滿完成
捷運江子翠站不幸事件罹難旅客李翠雲家屬聲明
綠佔主席台43次 藍推廣告批浪費
指南宮 北捷平安祈福大法會
牛樟芝融入牛肉麵 前進圓山飯店
CNN9大爭議食材 台海豚肉上榜
鄭捷粉絲住院治療 家屬籲勿擾
法網女雙 詹家姊妹直落二晉級
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
教宗牽線 以巴領袖下月祈禱會
土城民宅警報器誤響 虛驚一場
前微軟執行長 傳擬541億購快艇
總匯三明治指數 台北第5低
土耳其封鎖YouTube 法院判違憲
希拉蕊訪白宮 與歐巴馬午餐會
產學交流 富邦證供參訪
美警告陸 勿升高空域緊張情勢
防通縮 投信：歐央行將採取行動
義股谷底回升 稱冠歐元區
投顧：陸經濟回穩 搭反彈行情
宣導理財 證交所辦有獎徵答
傳微軟前執行長巴爾默標得快艇
烏總統就職典禮 蒲亭尚未獲邀
世足賽近 里約租房價格下跌
各地防陣雨 端午節好天氣
專家：烏克蘭危機蒲亭打錯算盤
亞洲安全會開幕 日中正面對決
走出停滯期 台商PCB產值增
國際電路板研討會 10月登場
阿里IPO強吸金 陸網股恐受波及
日通膨暴衝 增幅23年最大
巴西示威運動變調 民生疾苦
美股走高 台股待觀察
中部萬安演習 下午不疏散管制
研究：男性沉迷A片 腦部易受損
山東森林大火 近千民眾疏散
布萊恩兼總教練 洛時：不可能
台股開盤 上漲21.66點
美學者：遲入TPP台經濟陷停滯
出貨放大 矽統Q2業績可倍增
違美禁令 法巴恐賠逾百億美元
保7.5% 陸微刺激悄擴大
支持收費員學生 論壇喊口號
立院休會前夕 處理無爭議修法
美ITC調查台灣電子廠涉侵權
韓媒：北韓將重啟調查被綁日人
為捷運事件辦法會 法師灑淨
執行長：黑莓續營機會增至8成
嗆交通部 關廠工人突襲鬧場
北京新機場選址敲定 2018啟用
小聯盟 王建民連勝
雲南盈江發生地震 規模6.1
中山高台中路段車禍 4輕重傷
韓團BlockB襲台 7月會粉絲
桃園鄰舍節登場 鄰里零距離
西門子精簡 裁員1.16萬
曾銘宗：金融營業稅落日再評估
艱苦人創業 雲林提供貸款
TRF調整期半年 金管會贊成
布局日本 復航成立大阪辦公室
首例本土霍亂病例通報
四技二專登分 展開資格審查
化糞肥為飲用水 畜牧業大福音
曹廣晶出任湖北省副省長
華人雇主疑反鎖 菲工葬身火窟
台助瓜國義診開幕及捐贈輪椅
爭南海主權 越南辦海島圖片展
新台幣兌美元 早盤升破30元
影子銀行38.8兆 陸銀恐損失慘
沒戴安全帽 女被攔查獲毒品
DRAM後市看俏 族群股價走揚
檢察官首度提訊鄭捷
救高鐵 銀行以債作股不逾5%
畢業前夕 大學生暴斃
印尼招手三星 手機設廠優惠
大陸擬允許民資投資軍用裝備
台灣醫療有名聲 赴台人數增
MSCI半年度調整 盤後生效
以古鑑今 環保署籲行動抗暖化
鳳梨荔枝產季 高雄警守護防竊
冠狀動脈支架 全吸收式效果佳
台商回台投資 已近2000億
亡羊補牢 新北校園落實門禁
新北地檢署提訊鄭捷 鞏固案情
鄭捷收押首露面 新北地檢提訊
鄭捷效應 交叉警網維護捷安
台股狹幅整理 中小型股活潑
倡節儉 上海粽子禮券大跌價
民眾鬧場 葉匡時表達遺憾
陸商品併購選項 糧食取代石油
台南室內空氣品管 7/1執行
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
北京反恐維穩 動員百萬人情蒐
花蓮遺址逾百處 喚認識守護
安全論壇 美防長將提南海爭端
劉曉波許志永遭囚 缺席民主獎
龍潭端午龍舟賽 客家庄拚高下
陸高溫持續 貓熊吃西瓜避暑
北市查核電影院 罰1消檢違規
推特人事地震 工程主管去職
台美簽署防制人口走私備忘錄
香格里拉對話 領海爭議受矚目
防人口走私販運 台美簽備忘錄
身中11彈 菲國華商遇襲亡
調查：3大品牌銷售冠中美洲
52年首次 美拼字大賽雙冠軍
10元統一發票 中特獎200萬元
青年顧問團 6/7起開放報名
英統計納入嫖毒 GDP增近5千億
員警勤務繁重加給 陳菊允評估
人事總處：莫把派遣污名化
中市房屋稅抗漲 推5項減稅
端節前夕 光啟師生慶端陽
秋遊台灣 自行車最讚
雲南盈江6.1地震 22人受傷
啟修憲可能 降選舉年齡案付委
新台幣升 聯電：影響不大
信義房屋：自住客成房仲主客層
政策影片 柯文哲盼鄉民幫高調
更上一層樓否 王金平：別亂猜
派遣運用 王金平：各有優劣
漁民捕魚失聯剩膠筏 家屬急尋
宣傳鐵路節 月台快閃合唱秀
拚通膨有成 日銀再發功機率降
KANO小將棒打K毒 籲用汗水紓壓
新光公主遭跟監 華南王子被訴
農糧署：外銷加貯存 蒜價回穩
成本攀 南韓通用薪資協商頭大
史諾登投訴無效才爆料 美反駁
今年台商回台 經部樂觀
半臉獨眼狗新家 赴加拿大重生
乾冰助散熱 大葉節能車奪冠
派遣工到年底 高市明年歸零
中華電4G申辦開跑 詢問爆線
鄭捷首度借提 平靜面無表情
寫理查三世駝背 科學推翻莎翁
大一中 呂秀蓮：持保留態度
青年壯遊台灣 開放網路報名
北橫夏日戲水 小烏來新選擇
投票同意 溪湖鎮代會主席遭罷
美商控侵權 雙A：不影響營運
勵馨20年 分享倖存者蛻變故事
新台幣午盤升1.41角
國民黨團：周延審查考監人事
醫師籲注意孩童訊息 即時援助
收費員抗議 6/8紮營交通部
無菸才時尚創意 國健署徵件
美商控侵權 華擎：沒有影響
開車不慎墜山谷 3人幸無大礙
東元電機：不反對高鐵收歸國有
融程電攻物聯網 下半年發酵
野豬花媽產龍鳳胎 端午節見客
印尼母狗喪子 移愛流浪貓
台南以北及南投 防局部豪雨
陸反壟斷 重罰尼康博士倫蔡司
孕妻遭亂石砸死 巴男認殺前妻
外資抽腿 泰銖月貶幅年來最大
鄭捷：討厭某些人 國小埋殺機
台股收盤跌33.09點
捷運站納巡邏線 便衣刑警維安
高鐵端午疏運 晚間加開2列次
華碩7吋平板新品 全家首賣
旺宏：飛索控侵權沒依據
新生高議題 姚文智連勝文交鋒
旅遊住宿 日內瓦全球最貴
想吃南部粽報導 鄭捷：太扯了
6月台指期跌23點
台北股市 跌33.09點
6月電子跌 金融期漲
被控內線 黑松監察人遭起訴
黃茂雄拓餐飲版圖 今年達十品牌
代購火車票賺手續費 女遭法辦
家總籲給家庭照顧者週休一日
擁隱形妻多年 申請補助曝光
MSCI空襲 台股尾盤下殺
景美橋溪水暴漲 民眾受困
粽子熱量高 民眾務必要節制
男子持刀街頭揮舞 嚇壞眾人
砍權值股 台股爆今年第3大量
桃副縣長葉世文涉弊 檢方搜索
過端午 外籍生縫香包初體驗
國際龍舟賽 以色列組團參加
副縣長遭搜索 桃縣府表震驚
泰越韓人禍 峇里觀光料收漁利
鐵嶺台中周開幕 展現台中文化
大坑溪畔親水秘境 假日好去處
中市身心障礙運動獎金承諾未變
交長：只求小確幸莫抱怨22K
環保慶端午 北市16里齊響應
三大法人賣超台股15億元
2成勞工週休1天 服務業居多
平均月薪3萬7 服務業仍偏低
貨幣互換 陸首次動用韓元資金
陸名大學前處長 受賄近五千萬
嘉義新公車上路 照顧偏遠需求
提升公務素質 朱立倫倡師徒制
台積電：每天6.5個寶寶誕生
還我美麗島 蘭嶼拒租核廢場
學者：六四事件激化維權意識
南韓敦促北韓回應人道問題
立院三讀 治水預算首期126.49億
請求贍養費 離婚無效駁回
濕盟：二仁溪棲地生態逐漸復甦
農委會：派遣人力 不可缺
立院三讀 強化植物防檢疫
女童觸電 朱立倫：釐清責任
優化給假 工研院中華汽車獲獎
鄭捷還押北所 暫時不想見父母
經部招手 台商響應回台投資
新台幣收升7.8分
陸南海撈過界 印尼態度趨強硬
切割世越號窗戶 潛水夫喪生
遠雄取得台南市百億都更案
立院三讀公告性別差別待遇雇主
駁質疑 藍：示範區屬興利措施
豬哥亮罹大腸癌 將配合治療
豪雨特報 中部以北注意
慶端午 台糖推20元平價粽
景美橋溪水暴漲 老翁落溪
爭南海主權 越南提3項措施
立院三讀 企業違法追回獎補助
出席六四論壇 台學者未能入境
副手涉貪 吳志揚：痛心震怒
藍：陳菊賴清德曾推入示範區
出訪星國 郝龍斌考察捷運維安
台鐵撞土石流 宜蘭線單線通車
立院三讀 擄人未致死不可處死
端午好天氣 國道多用免費時段
溪水暴漲沖走男 新北支援搶救
越國防部長參加香格里拉對話
捷運血案解剖報告 寄達新北檢
台美簽備忘錄 強化資訊交流
魷魚盛產 高市結合餐廳推料理
政院官網開闢部會新聞專區
車票蓋偽造驗票章 教授遭訴
可能內戰 利比亞維持紅色旅警
海外侵營業秘密 可轉汙點證人
張盛和：高鐵破產不可行
任天堂擴大授權 瑪利歐開賓士
預算遭砍 彰縣長痛心遺憾
懷疑遭監控 台東村長控警濫權
立法三讀 助窩裡反打擊犯罪
吐瓦魯登革熱 外交部提醒注意
桃園合宜住宅案 傳喚趙藤雄
進軍亞太 開發金併港財管公司
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
保釣團體路過 盼重視海疆主權
教授搭霸王車遭訴 聯大不知情
金門啟動海空機制 運鄉親過節
製造業缺工 青年往服務業跑
立院三讀 建專校整併退場機制
屏市汽車材料行起火 無人傷亡
大學生自發剝蒜 搶救蒜農
查登革熱 高市兩天罰十件
搶用4G 愛瘋用戶要等等
台南龍舟賽貼滿市長照片 遭批
溫家寶初中教地理 講義改7次
伺服器首季成長弱 亞太表現佳
端節前夕 金門縣長關懷弱勢
要不到錢 男涉多次毆父送辦
保食安 夜市9成攤商登錄食材
虹牌油漆高球賽 林文堂領先
鋒面北移 中南部山區有雷陣雨
韓觀光推廣會 台灣鳳梨酥夯
校長退休25年 林哲次82歲獲碩士
茄萣濕地黑琵保育 國際關切
新鮮人起薪 北部3萬1千元
幸福就敢生 台積電年產2千嬰
嘉基人才培訓 35米高空垂降
下週油價 可望降1角
不畏大腸癌 豬哥亮決定戰到底
工研院火警 無人傷亡
端午連假有豔陽 午後防陣雨
公保年金化 私校教職員先受惠
董座遭傳喚 遠雄：配合調查
泰戒嚴 菲政府籲僑民守規定
總統：放寬標準 照顧更多人
收費員轉置 釋52職缺
聯發科LTE晶片 通過中移動測試
尾盤升幅縮 新台幣守住3字頭
台鐵遇土石流 影響6250人
嘉市抽驗蔬果 3件不符規定
全民救蒜頭 量販店響應
電子紙龍頭元太首參台北電腦展
葉世文去年才到任 今年就出包
中樂透 法男子捐5000萬歐元
陸女跳井輕生 太胖被卡住
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江揆晚間出訪薩爾瓦多
中市松茂部落 位危險區將遷村
台澳合作 水下高光譜儀澳首航
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聯發科4核平板單晶片獲TCL單
為捷運祈福 車廂內擺祭壇
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派遣工實習生 納性平法規範
立院三讀 冒政府名義詐欺最重判7年
大鵬灣賽車場 大陸旅遊業踩線
電動機車補助門檻 經濟部研議
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為索100元 國中生毆同學討債
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衛福部5度搬遷 端節後新址辦公
富源國中小鐵人賽 另類畢業考
端午連假 北中南樂園祭優惠
屏東護眼月 幫助糖尿病友檢查
谷歌因應被遺忘權 新網站上線
下班車潮遇連假 北部局部塞
F-欣厚跨足生質燃料
決策階層兩性比差距 逐漸縮小
高雄港工人落海 警消搜尋
香格里拉對話 中日交鋒受矚目
美專家：大陸網路情蒐能力強
太魯閣志工撿垃圾 墜崖摔斷骨
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台銀擬與陸平安付簽MOU
法網女雙次輪 謝淑薇直落二勝
美議員提設劉曉波路 陸：挑釁
建大高球賽 劉依貞奪冠
真有人囤房 1人擁129房
立院三讀 賣黃牛車票加重罰
佳德關心失親兒 贈糕餅6百盒
5月豪雨 農損逾4千萬
立院三讀設身障車免牌照稅門檻
搜失聯馬航方向錯誤 大馬否認
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歐安組織監察員又在烏克蘭被扣
南海爭議 傅瑩：陸越會解決
花蓮縣內辦活動 縣府促法制化
端節 農糧署：蔬菜價合理範圍
陸攻美本土飛彈 東風31有42枚
成大追思張正翰 哀戚不捨
熱氣球嘉年華 光雕音樂會迎賓
紙風車鐵嶺演黑光 路燈全都關
戲智推5吋8核手機 4千有找
江揆促迅速恢復民眾對治安信心
桃園首批合宜住宅 副縣長涉案
維也納交響樂 民眾沉醉樂聲
駐印度代表處 紀錄片介紹台灣
全國模範警察 苗縣何雲宏上榜
張正翰家屬：研議設獎助學金
本周指數漲0.75% 市值逼近26兆
泰軍政府：和解過程不特赦
今彩539開獎
江揆：Line詐騙 加強防制
美對台特定鋼釘 啟動雙反調查
長照業者談服貿 盼完善配套
翁遭溪水沖走 警消持續搜救
大樂透開獎
中研院：黃國昌未違規
美索討天價 法巴股價溜滑梯
紐約貧富差距 如一線之隔
女性臥房光線亮 容易變胖
華碩4吋ZenFone3290元
企業違環保法規 撤租稅優惠
降本國人持股 辛修法吸外商
長照中心火警 越籍女看護涉案
立院三讀 酒廣告應標示禁酒駕
台壽保董事會 台銀不評論
王郁琦：監督條例要可行
立院通過 與南非等2國司法互助或引渡
印傭產子棄嬰 移民署醫院探視
立院三讀 混米銷售可罰1500萬
美消費支出 1年來首度降低
日挺菲越 訴諸法律解主權爭議
黑格：中方玩過頭釀區域新緊張
會見鄭捷男 對家人常存不滿
歐洲各地華文教師學習數位教學
桃園合宜住宅案 趙藤雄移北檢
公園地燈漏電擊女童 官員降職
聯合國增維和部隊助南蘇丹平亂
立院三讀 延長商業決算時程
退輔會：退將任職月薪低於部長
卡莉怪妞攻台開唱 萌喊一起嗨
立院三讀 重罰運彩監守自盜
春城昆明高溫 百人中暑
吳志揚：清查葉世文經手案件
今彩539 頭獎槓龜
香格里拉對話 安倍拉攏東南亞
中國晶體新材料公開發行案退回
大樂透頭獎 1注中獎
檢：解剖報告 助釐清鄭捷犯意
芝加哥PMI 7個月來新高
交通裁決訴訟代理 不僅限律師
德前總統沃爾夫將出書談辭職事
習近平見馬總理 強調南海立場
桃園合宜住宅案 趙藤雄遭聲押
立院三讀 優先供外配終身學習
鄭凱文好投 象隊終止3連敗
安倍香格里拉演講 中日交鋒
美消費者信心 降幅大於預期
立院三讀 強化台灣船員權益
艾未未北京撤展 抗議自我審查
立院三讀 放寬外役監遴選資格
讓香菸包裝變空白 法國擬跟進
三讀 刑事保證金返還加計利息
構建天羅地網 中共舉行新疆工作會
行不通 李豋輝反對「大一中」
未獲邀請 普京不參加烏克蘭總統就職儀式
外國上市公司業績發表會 4日登場
葉世文羈押禁見 趙藤雄5百萬交保
日媒訪馬總統 APEC馬習會時機適當
諾曼第實況轉播金 獅子大開口
立院三讀 獎勵檢舉危險駕駛
外資投資標的 台灣全球第3
德國防部改善從軍環境以利募兵
法網混雙 詹皓晴無緣晉級
專家發現化合物 可抗SARS病毒
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
立院挑燈後休會 爭議案臨會戰
泰軍方改革藍圖 一年多後選舉
在野復議考監人事 臨時會處理
法網混雙 詹皓晴無緣晉級
江揆出訪 參加薩國總統就職
照護失當 美退伍軍人部長辭職
白宮新聞秘書卡尼將辭職
合宜住宅案 趙藤雄否認涉案
白宮發言人卡尼辭職 副手接任
巴西殺人率增 超標暴力猖獗區
合宜住宅案 葉世文羈押禁見
亞利桑那州議會 支持台入TPP
端午好天氣 各地高溫逾30度
東部海域地震 規模4.2
休普萊特賽 曾雅妮首輪82名
老翁遭溪水沖走 遺體尋獲
四小龍台灣表現落後 亟待提升
缺席區域整合 難保小確幸
陸奢侈消費分眾 新興私人訂製
陸奢侈品市場 成長遇瓶頸
學者籲強化政策支持度 帶動競爭力
連假首日 南下上午易塞
壯漢毆父索錢 逆子羈押獲准
嘉縣龍舟賽 分2港口舉行
阿里山旅客中心啟用 煥然一新
吉普車撞天安門案起訴
韓流襲陸 金泰希飾演書聖妻子
祖克柏妻受訪 暢談另一半
紐約油價跌 庫存增
美股續創新高 公用事業股漲
北韓售予陸捕撈權首納南韓海域
趙藤雄遭聲押 遠雄：暫不影響運作
趙天麟主張 兩岸政策大辯論
報名北市優良駕駛 獲選獎6千
趙天麟：美直言關切綠兩岸論述
夏月電價 多數家戶月增204元
打造智慧科普 機器人夢工廠
活化石新科研 鱟血藥界新寵
軍事技術做血壓計 紅海變藍海
創意做公益 不老騎士環台圓夢
美：不會坐視陸在南海片面行為
世足商品有毒 環團快閃抗議
台灣燈會 日間艾美獎3項提名
叔嬸施虐 加男童被囚2年
歐股近乎持平 連7週週線收紅
歐巴馬下週訪歐 親烏疏俄
5月房屋交易減 雙北高雄價增
崇拜甄子丹 蕭敬騰獻唱好興奮
魯凱族人瑞 把總統當兒疼
瘋世足 美髮嘉年華吹世足風
陸版張安薇獲釋 未付贖金
木瓜盛產 品嚐正是時候
CPR急救章 網路也可看
摩納哥王妃有喜 年底生寶寶
直言如劍 美赤裸裸警告大陸
信義房屋獲工作與生活平衡獎
台北貿易資料館重新開館 服務多元
南海爭議 美防長批陸片面行動
新疆反恐新規 交1槍獎2千元
買夏月輕衫節電 可網路抽獎
趙藤雄交保 北檢提抗告
感光導覽員培訓 盼尋文化亮點
涉貪遭押 蔡仁惠綠建築權威
連假首日 國5高乘載順暢
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
20顆熱氣球齊飛 璀璨台東上空
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美防長黑格：陸動搖南海穩定
愛家省菸錢 謝文浩戒菸贏30萬
NBA 熱火東區封王
探索職場 勞動部安排初體驗
人幣需求仍大 港存款創新高
伊能靜初執導演筒 宋慧喬跨刀
消失的花東車站 絕版車票特賣
陸學者在日失蹤 發現疑似屍體
陸手機降溫 奕力Q2添變數
安國入主鈺寶 攜手進軍NFC
包中許願留言板 打卡分享愛
端午連假首日 台南交通順暢
地震 竹科無災情
苗漁民失聯 持續搜尋
新竹橫山地震 規模4.1
營邦6月3日起得融資融券
粵吸菸率逾2成5 全省煙霧瀰漫
南海主權爭議 越強調和平解決
一夜連殺10貓 菲暴力男被捕
因軍事介入 美：亞洲情勢複雜
電腦展加持 筆電Q2季增估1成
愛德萬獲十大最佳供應商
國銀前4月獲利 破千億元
世足E組 防守對決
設計展租金退費 嚴防借名詐騙
慶端午 中市小朋友搶粽包粽
黃埔90年 神龍雷虎空中助陣
端午連假首日 省道順暢
112歲彭玉梅健康高壽 總統讚嘆
畢業季台大辦桌 師大登龜山島
黑格稱台菲漁協為南海合作範例
江宜樺抵洛城 沈呂巡接機
世足F組 阿根廷拔尖
趙天麟：夾在天王間 收穫更大
山東一麥當勞餐廳驚傳命案
蘇正男摺飛機 飛不停還能迴旋
健康過端午 先吃蔬菜再吃粽
迎端陽 埔里鯉魚潭獨木舟競渡
中市麻芛體驗營 重現麻繩編織
技職教育發光 重建學生信心
端午連假首日 國道局部壅塞
避免失焦 龍舟賽撤賴清德照片
福島電廠凍土壁 6月動工建設
十甲慶端午 胡志強捐獎學金
高階內視醫材研發 年產值估逾20億
午後對流旺盛 山區防大雨
宏達電M8續曲 塑膠版傳亮相
游錫(方方土)跑破鞋 朱立倫：辛苦了
美將領：亞洲摩擦升溫情勢嚴峻
遠雄給款葉世文 疑端節先付賄
復旦紅毯嘉賓票選 流浪貓領先
沙巴陸女遊客獲釋 健康良好
詹姆斯展皇威 熱火晉總冠軍賽
姚文智：與柯文哲辯論拚創意
4G開台 6月首周掀戰
海盜劫泰國油輪 下落不明
傳組閣 朱立倫：支持江宜樺
農損逾4千萬 雲林較嚴重
防空識別區 美中言詞交鋒
用錢解決啦 檢掌握趙藤雄涉賄
葉世文收賄 辯稱跟遠雄借錢
防潮防汗 新型助聽器受歡迎
養生當道 蔬食料理中市搶商機
端午品粽解饞 老字號前排長龍
端午名粽具特色 媽媽粽最好吃
端午粽另類選擇 非米粽搶商機
檢擬送鄭捷精神鑑定恐延後偵結
司機夜上女子床猥褻 判刑定讞
嘉縣布袋龍舟賽 連2年出意外
白手套供出 林口合宜住宅涉賄
陸招遠命案 6嫌為全能神成員
馬總統：護漁不護短
服貿操之過急 總統：很大誤會
綠占主席台 馬：民主不容暴力
總統：兩岸議題 要看迫切性
解放軍：日不能想對話又罵人
連勝文：新生高案 應先懂再罵
桃園民進黨：徹查葉世文經手案
加入區域經濟 總統盼台日合作
傅偉哲：做青年團體的協力者
蔡英文：青壯代多參與中國事務
馬習會 總統：APEC唯一方案
製旅客接機牌 偷渡客自投羅網
海灘廢棄物 創作裝置藝術
華山步道迎端午 人體龍舟競技
商品貿易佳 韓元相對亞幣強
太陽能百萬屋頂 銀行搶融資商機
響應世界無菸日 南投淨山拒菸
立院臨時會 藍擬不討論修憲
新北守護天使 警民協勤捷運
鄭州西瓜辦 網民：茄子咋辦？
五六七年級生 退休策略大不同
大陸麻疹暴增 男感染返台就醫
台菲漁務執法協議 密切磋商中
國5解除高乘載 出遊車潮現
澳防長：台日與兩岸解爭端好例
美方香格里拉談話 陸：霸權味
臉書買蘇打綠門票 小心被騙
桃縣查葉世文案 端節後有結果
朱立倫：相信吳志揚會明快處理
台北電影節 張榕容莫子儀吸票
台南就博會擠爆 媒合率8成
助農村經濟 陸加大定向降準
陸人質獲釋 菲警：未付贖金
午後雨 鹿谷鳳凰時雨量大
隔11天再出賽 王維中無失分
反恐 遼寧買火柴也要實名登記
莫迪上台 印中暗現波瀾
台菲漁務協議 漁業署不評論
調度風波 洪一中：不會操過頭
北市龍舟賽 國際隊伍展身手
趙藤雄交保續辦公 囑繼續努力
在地義工團相助 4母女迎新家
翻轉屏東 馬英九薦簡太郎
摩托羅拉擬關閉在美唯一手機廠
高雄不賽龍舟 陸上行舟過乾癮
加油起口角 男持槍嗆聲遭制伏
仁川亞運 兩韓和平未來象徵
苗栗失聯漁民 尋獲遺體
南太麻里溪橋改建 葉匡時肯定
日據台南林百貨 6/14再開幕
張金鶚：積極監督大巨蛋案
6月桶裝瓦斯天然氣價 估持平
女神魏蔓開球 捕手黃浩然下跪
陸6103萬留守兒 日益受重視
胡佳：監獄的門再次打開了
鹿谷春茶展 凍頂烏龍好行情
全球經濟穩 金價恐續下探
桂林女持刀砍人 警開槍制伏
男臥床 2歲幼女3天未進食
避免撞鯨魚 地中海商船裝導航
飛鏢運動進校園 輔英搶頭香
李昂：寫作與美食都能豐富生活
媽送手寫生日卡 楊丞琳哭了
換大陸資金 北韓出賣爭議海域
花鼓節登場 褒忠踩街人潮滾滾
中央氣象局氣象報告
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白為民下週來台 聚焦合作採購
咖啡業者做公益 邵曉鈴頒狀謝
端午假期好天氣 北部將飆33度
愛玩客龍舟賽奪冠 吳鳳將裸泳
觸控供過於求 買舊廠風險小
新港音樂會 紀念林昭元爺爺
越南顱顏童 羅慧夫義診補助
海外購房 大陸各地偏好不同
登山客南投摔傷 警消救援
解美韓疑慮 日說明綁架問題處理
泰軍政府要泰人勿穿軍服
習近平：精忠報國是我一生目標
林佳龍訪客家庄 推示範幼兒園
外貿比重高 南韓全力推FTA
東亞經濟統合 台灣落後南韓一步
韓亞洲金融危機後力推FTA
六四前夕 鮑彤被帶離北京
虹牌油漆公開賽 林文堂奪冠
美澳防長不約而同提台穩定貢獻
核醫心臟掃描 揪出心臟病利器
防反政變示威 曼谷鬧區封路
女童遭球吻 家長到校打傷人
越南媒體：南海問題日全面挺越
英獨立黨支持者 明年大選續挺
美重話批陸 學者：強調領導權
南海爭議 外交部籲協商對話
維也納電影博物館推介侯孝賢
治霾入考績 影響陸官員升遷
摩納哥南非籍王妃宣布孕事
林智勝送票 RJ全猿趴趴走
遭指多數暴力 國民黨駁蔡英文
連假首日路況佳 車流量240萬
司機大叔路中央撿到尿布小兒
全猿主場觀眾破萬 本季第7場
平息爭議 馬拉威新總統出爐
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法網女雙 詹氏姊妹無緣晉級
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中馬：不相關方不應干涉南海
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林奕華偕母親 響應良心時代運動
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趙藤雄羈押案 北院晚間開庭
台北市再爆隨機砍人案 兇手17歲少年
北院再開羈押庭 趙藤雄到庭
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法網 納達爾再過1關 晉16強
阿富汗被俘囚禁5年 美軍獲釋
巴勒斯坦6月2日成立團結政府
塔利班換俘 遭囚5年美軍獲釋
叛教判死刑蘇丹母親 近日獲釋
菲律賓凌晨連串地震 未傳災情
休普萊特賽 曾雅妮驚險晉級
雙籍役男返台須持中華民國護照
5塔利班囚犯 飛往卡達
全台悶熱 台東可能有焚風
黑格王冠中會晤 各自表述
塔利班換俘 卡達擔保國安
義大利年輕人啃老 遲不離家
經濟蕭條 美年輕人被迫窩老家
房價過高 英年輕人難離父母巢
白宮後花園 別有洞天
歐巴馬批准換囚 共和黨抨違法
下午至晚上 國5北上高乘載
夏月電價起跑 嘉市推節能診斷
葉世文案 吳志揚將親自說明
央視財經頻道總監 遭檢方帶走
國5南下 一早車多
建構安全城市 嘉市交通大執法
分享無障礙經驗 送旅遊套票
3D虛擬試衣 揮揮手就換衣
赤壁懷古 蘇東坡古詩動畫3D化
文創入滷味 老外也買單
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台電新增網路停電查詢通報
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龍舟吹吹樂 朴子2日登場
內政部查合宜住宅評選有無違失
避遭主力坑殺 注意公開資訊
趙藤雄交保檢抗告 高院評議
江宜樺會薩國新總統 邦誼強固
葉世文案 吳志揚擬提前說明
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政商關係頻密 葉世文早被盯上
連續兩天登板 王維中2局失1分
希斯羅2航廈 鉅資新建將迎客
新疆：企業當地勞工需占7成
省電保花青素 發芽米術技轉
食粽不沾醬 取代正餐配蔬果
蕭煌奇練完踢踏 發願挑戰鐵人
中區供佛法會 副總統出席
端午食茄健康 食豆長壽
板橋疑越勞爭吵 1人遭砍送醫
台7線明池段 入夜前搶通
香格里拉對話 陸痛批美日挑釁
中央氣象局氣象報告
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飲雄黃酒避邪 含砷加熱變砒霜
電腦展 3D穿戴智慧科技齊發
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美男拍賣稀有超人閃電俠漫畫
經濟回穩 陸製造業PMI連三升
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河內慶端午 盼台商安心打拚
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登嘉明湖高山症 人力接駁下山
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華航紐約線 10/2起直飛
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教養院客家粽 包出硬頸好滋味
北市公立幼兒園 5日起報名
肉粽飆創意 香腸剝皮辣椒入餡
大魯閣擬開發20幾案購物中心
防治電玩沉迷 3步驟漸進
南韓內閣改組 防國安真空
加亞裔傳統月 台打狗亂歌助陣
林香游家肉粽飄香 擬交棒傳承
男子深夜遭砍 警方逮捕疑犯
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員林北門肉粽 飄香一甲子
國防音樂劇 盧學叡參一腳
新竹與新北角逐智慧城市首獎
端午放粽美食 吉那富原民智慧
端午彩粽拚創意 麻油雞也入餡
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中市屯藝中心 邀童暑假玩藝術
中油：汽柴油各降1角
偷渡潮 義1天搶救逾3千人
傳承吹糖技藝 許雅棠吹出驚奇
流離失所 敘國難民盼歐伸援手
歷經去年轉型 宏達電看旺今年
北宜公路巨石掉落 幸無人傷
農糧署：端午節前 菜均價合理
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世界海洋日 海生館邀民眾淨灘
遠傳4G飆速 影城試用開跑
醫院研發養生粽 熱量低無負擔
陸演員黃海波未獲釋 戲劇停拍
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台股指數空間有限 個股演出
以巴領袖 教宗宿舍會面
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抗山老鼠 千歲牛樟桃李滿天下
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馬刺西區封王 總決賽再戰熱火
嘉市石猴雕刻 多組親人獲獎
兩岸保釣 需先要有互信基礎
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遠雄：努力不夠 要檢討
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向韓追鉅款 宋欣真為國討公道
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詩人節頒獎 讓台中詩解全國渴
救國團推夏令營 動靜態全方位
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猴厲害 歐素珍獲全國首獎
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王作榮故居改紀念室 開幕揭牌
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南投水利會長就職 王金平祝賀
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男高山腳踝受傷 海鷗吊掛救援
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放信號彈挑釁 被砍還吃官司
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自稱親友欲會面鄭捷 兩女遭拒
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端午節悶熱 高溫上看35度
捷運喋血 北捷辦列車祈安法會
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法網3輪拚戰2天 莫瑞獲勝晉級
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新式戶口名簿異動 擬再簡化
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香格里拉對話 越批陸單方行動
南京停車貴 民眾恐寧違停被罰
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法網8強 謝淑薇預告重返球后
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上海建突擊隊 武裝巡邏反恐
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六四前夕 趙紫陽前秘書被拘禁
遭羈押禁見 趙藤雄訝異難接受
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遠雄疑滅證 廉政署急攔文件
合宜宅爆貪瀆 吳志揚下午說明
合宜住宅中籤戶 權益不受影響
百萬人點擊良心時代運動網站 正念集氣改變人類命運
中小企業志工熱誠串連 為良心社會盡心力
全民本良心 才是公平正義良藥
新莊民有里志工當良心種子 提倡心靈環保
模範媽媽鍾莊月子 不畏病痛熱心公益
新北市泰山區用良心打造安心社區
吳志揚公開說明 3痛心1致歉
覺得很多人害他 少年隨機殺人
費德瑞受挫 法網16強賽出局
與塔利班換俘 美盼啟直接會談
藝人歡歡台中市住處死亡
歡歡疑燒炭 死因待鑑定
歡歡憂鬱症 疑燒炭自殺死亡
申辦世界盃遭控行賄 卡達否認
翁重鈞臉書po文宣布參選嘉縣長
法網 喬帥擒宋嘉 晉8強
法院：趙藤雄決策交錢給葉世文
法院：趙藤雄另有其他行賄案
法院：趙藤雄指示下屬滅證
陳偉殷對太空人 首局送2K
歡歡過世 感情路走得跌撞
法網 夏拉波娃4輪勝出 晉8強
歡歡離世 師弟小虎隊不捨悼念
趙藤雄收押禁見 看守所過端午
奈及利亞足球賽挨炸 至少40死
5.1局失1分 陳偉殷獲第6勝
休普萊特高球賽 曾雅妮38名
金鶯雙轟支援 陳偉殷奪第6勝
薩國就職大典 江宜樺獲重視
美幼童馬路游蕩 公車司機相助
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首屆會考數據 今起陸續公布
日第一生命挾重金 傳併美同業
白天晴朗悶熱 晚上鋒面到
換俘遭共和黨質疑 美防長反駁
美大兵獲釋 父：需要時間減壓
女大生領導培訓 21日前報名
對沖基金減持黃金 今年來最快
胡佳談六四 民主火種傳了下去
六四後悍拒民主 陸有如大悶鍋
翁啟惠獲頒沃爾夫化學獎
六四學生在台 回家念頭沒斷過
挑戰升學迷思 會考數據見端倪
六四後拚經濟 如今轉型壓力大
六四踏入25週年 港人續望平反
六四坦克詩 躍上北京地鐵
端午節上班 工資可加倍
六四25週年 陸續控異議人士
玩笑話成就大發明 S.Cafe'前景優
國健署減重專線 徵海報設計
歡歡燒炭陳屍住處 現場整齊
六四天安門事件大事紀
美欲重罰法巴 惹怒法國
調查：雙北靠公車機車上班為主
走過25載 六四平反路迢迢
美中士獲釋 德國美軍醫院治療
國道上午順暢 午後北上易塞
美擬強制火力電廠減碳3成
4G開台 估網通族群分段受惠
駐韓美軍：將嚴辦性騷擾毆警案
屈中恆有4千金 不遺憾缺男丁
韓學者促國際足總刪旭日旗圖案
端午疏運 高鐵再增3班自由座
自製麵包蔚風潮 肥胖患者增
南海爭議 越南獲日奧援
安倍拚通膨 退休基金助拳
杯弓蛇影 新疆商販買刀遭報警
趙藤雄羈押首日 首餐廣東粥
合宜住宅政策 桃縣恐大調整
高市警用計 閒聊擒毒蟲
大陸打貪掃到央視 高層遭查
資料送銷毀 趙藤雄遭押關鍵
端午五毒醒 環境變遷入民宅
趙藤雄遭羈押 遠雄當場提抗告
深圳垃圾場太臭 居民送錦旗諷
台北電腦展 英特爾總裁開講
韓國會查船難初步 朝野意見歧
承接無資格保單 金管會開罰
遠雄今年搶公共工程 簽約5項
電聯車監視器 高捷擬年底建置
台北電腦展 重量級買家齊聚
被偷走的那5年 美大兵仍過耶誕
營建署：中央不再推合宜住宅
端午習俗 五瑞祛瘴氣
PC翻轉年 零組件先受惠
機器人最大買主 陸擠下日
馬首相：南海有分歧 協商解決
台星合作 悠遊卡可遊新加坡
美國照明展 浩然參展
中央氣象局氣象報告
幸福要件 韓高中生多選金錢
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
合宜住宅 評委人選高度重疊
趙藤雄羈押 北所尚未編號
苗栗賽龍舟 南北2地舉行
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泰倫加納正式成為印度第29省
超大沙雕粽 馬沙溝海灘亮相
軟板旺 毅嘉5月營收年增19%
歡歡燒炭亡 疑未走出父喪陰影
趙藤雄遭羈押提抗告 高院評議
傳蘇貞昌選常委 幕僚：沒討論
專家：珠江口白海豚不足2000
勝投帶遺憾 陳偉殷：盼多投點
人權政策論壇 籲落實居住法
北市走入鄰里 供免費水保諮詢
蔡仁惠擬轉汙點 檢：須符法規
電信三雄4G掀開台戰
營建署風評差官員 政風呈報
朕知道了 特色文創抗日韓
投信：端午後1週 台股多漲
合宜住宅遭疑暴利 營建署澄清
金門龍舟賽 兩岸三地選手切磋
涉賄 營建署查葉世文行政違失
熱愛足球出書 3老將環島推廣
趙藤雄遭押 遠雄：有代理制度
投信：人民幣貶勢 波段性滿足
巴西股匯挫 反映BRIC成長疲軟
遠雄案 消基會估未波及消費權
台北電腦展App 逛展不迷路
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北所：收容人處遇 無差別待遇
出口降 南韓加速復甦希望破滅
嘉市車禍 2人受傷急救
中共海軍戰機 定期支援南海
瓜國台商會慶端午 粽子飄香
駐斯代表處與僑胞歡慶端午
歡歡陳屍住處 檢：燒炭自殺亡
奧地利慶端午 划船賽樂融融
鄭捷北所端午吃粽 父母未探視
安謀青睞 張善政：台十年磨一劍
遠雄案 學者：房市衝擊有限
大武焚風37.9度 今年新高
台2女高音 歐洲表現突出
歡歡燒炭身亡 家人驚訝無異狀
鹿港龍舟賽 女將競速成嬌點
男求復合遭拒 駕車撞倒前妻
三星首支Tizen智慧機報到
天候影響情緒 入暑自殺偏高
大武焚風38度 再創新高溫
江宜樺參加薩國總統歡迎宴會
海外生產比增 首要考量成本低
歡歡逝世 江國賓傷心協助後事
鐵匠鑄劍 郭常喜精兵器藝術
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辛普森家庭戶外壁畫 俄州動工
貓咪被割喉 高市府監視器緝凶
奧地利僑校慶端午 童玩趣味多
不想被換下 陳偉殷怒摔手套
調查：外銷訂單 台廠為主要對手
查獲毒品刀械 2男送辦
大陸網路金融戰 電信商參一腳
巴菲特慈善午宴開拍 75萬起標
外銷廠設研發中心 4年新高
糯米粽過量胃痛 勿自行買藥
葉世文案 監委將申請自動調查
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圓仔過端午 吃窩窩頭大餐
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照顧圓仔辛勞 日客贈痠痛藥膏
世足前夕 老球迷盼帶動足球熱
關切合宜住宅 朝野曾提修法
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照顧憂鬱症 陪伴傾聽運動
棒球12強賽 明年可望登台
香格里拉餘波 陸強硬被批失分
佐科威選總統 印尼執政黨奧援
跟緊中央 廣東胡春華嚴打裸官
端午連假結束 國道午後現車潮
八德合宜住宅案 桃縣傾向解約
韓中FTA競爭政策電子商務達共識
菲南爆炸案 炸彈達人落網
台以青年互訪 推展國民外交
黃金拋售 中國大媽今年難解套
桃園合宜宅開先例 賄案反蒙塵
貿易逆差擴大 印尼盾大貶
葉世文經手案 桃縣查143案
建軍90年 黃埔6月活動滿檔
花園之島蒙塵 反農化聲浪高漲
八德合宜住宅案 桃縣要解約
韓媒：陸船越界捕蟹
取午時水打鐵 老店傳承上百年
投顧：歐元大貶趨緩 推升股債
陸專家：日介入南海減東海壓力
嘉明湖高山症 直升機無功而返
端午連假 陸兒童樂園不輸春運
西班牙國王宣布退位
柯談突破藍綠 姚指不一定無黨
蹭免費 北京動物園門口借孩子
中醫藥衛教中心 彰醫服務高齡
航空業今年獲利激增 料創新高
女吵架離家 掉海洛因露餡
葉世文涉賄 開口要錢一天到手
吳志揚道歉 八德合宜住宅解約
親子吹龍舟 朴子端陽樂陶陶
禹帝宮祭屈原 志工包粽送弱勢
知名家電商徵校園明星當代言人
武漢闖紅燈 罰抓下個違規者
香港擬於中旬恢復進口大陸活雞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
陸兒童節 濟南8名嬰兒被棄
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
富含抗氧化劑 義推出黑番茄
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
Chromebook市場 新增9國
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
苗縣女子落海 搜救中
陸軟硬兼施 上海醫療援疆
趙藤雄長子趙文嘉 代理董事長
諾曼第登陸兵 與敵同眠70年
柯姚首辯論 兩人自評60分
副縣長收賄 吳志揚記者會摘要
爆賄案 桃縣府5名一級主管下台
柯姚辯論 連辦：毫無交集
船長外海昏迷 空軍救援送醫
悠遊卡結合易通卡 暢行新加坡
海產店汽車燒毀 無傷亡
滯留鋒面襲 台東有焚風發生
反恐加六四 搭大巴進京查證件
端午輸運高峰 陸鐵加開列車
魯班公宴 獻5寶慶誕辰
諾曼第登陸浴血海灘 法國申遺
遠雄涉賄形象受創 面對嚴格檢視
會考5科精熟 合計錯37題
桃縣5主管下台 副主管暫代
美國安局蒐集大量臉部影像
越南總理下令 暴動善後要快
郝龍斌：提高捷運見警率
八德合宜宅解約 桃將推公益宅
葉世文案 遭撤主管低調不語
歐元區製造業 降幅大於初估
汐止工地混凝土掉落 3傷送醫
端午假期 機場趕辦護照量增
連假近尾聲 台南車潮漸多
端午黃蛇游走屋內 屋主求救
合宜住宅案 營建署：依法處理
學章魚哥 陸請熊貓預測世足賽
收假了 國一高雄鼎金壅塞
記取馬航教訓 IATA擬建資料庫
在位近40年 西班牙國王突遜位
大馬文具禮品展 台灣廠商參加
吳志揚：談公事請到辦公室
中信金收購東京之星 獲准
防恐 北京市立醫院配警棍鋼叉
陸媒：建商半夜偷拆清代古橋
女子跳海 無生命跡象
寫作分數高 免試入學有利
南屯躦鯪鯉 藍綠參選人拚場
茄比潛艦換壓力殼 軍方：必要
葉世文案 桃縣秘書長調參事
葉世文案 吳志揚揮淚調愛將
端午節訪廟會 黃秀霜爭取支持
再傳姦殺 印度政治野火延燒
華碩五合一產品 最快9月上市
龍舟爭冠 莫曼頓氣走消防猛男
吸引人才 陸擬降綠卡門檻
與葉世文有關21案 送廉政署
八德合宜宅出售比例降至6成
桃園綠營：吳志揚應下台
西班牙國王遜位 盼利王室革新
陳亞蘭推牛郎織女 累到吊點滴
鋒面接近滯留 7日前防豪雨
亞洲移博會 郭台銘將出席
葉世文涉貪 吳志揚連任投變數
華航：班機符規範 配合追蹤
桃縣府解約 遠雄：待通知辦理
研究：學習外語有助提高智能
桃縣府鍘5官 副主管暫代
華航：兩岸客運供給僅需求一半
Google會供應鏈 壯大聲勢
今彩539開獎
威力彩開獎
陸粽子千奇百怪 最愛家鄉味
鄭文燦：吳志揚無法切割責任
電腦展 戴爾秀筆電平板新品
電腦展 神達推健康穿戴產品
成績粗略化 會考利弊互見
遠雄案 賴正鎰：難過
陸股迷你公司 7員工市值124億
北韓船漂流獲救 2人盼留南韓
舉3指反政變泰夯 軍方頭大
今彩539 頭獎無人中獎
端午下大雨 鳳凰古城淹水
威力彩頭獎槓龜
威力彩24摃 頭彩看10.5億
防壞人 南非父母禁錮子女8年
鄭捷趙藤雄 北所吃粽過端午
歡歡過世 乾媽周遊後悔自責
疑糾紛 兄砍死弟後喝農藥命危
美5月製造業 成長不如預期
前夫江國賓祭歡歡 盼安心走
西班牙21世紀現代王室即將登場
綜所稅已申報逾489萬件
獎勵投資興建公設 新北修法
蠻牛快速衝刺 挺進法網賽8強
六四25年 陸民重經濟輕自由
西班牙國王璜卡羅斯大事記
美擬規定發電廠 減碳排放三成
重開羈押庭 趙藤雄裁押
六四25周年 回顧天安門事件
銷毀文件、湮滅證據 趙藤雄收押主因
桃縣長「止血」 八德合宜住宅解約
趙藤雄遭羈押提抗告 高院駁回
神氣家族《經世濟民良心為鏡》
當普通法院與行政法院判決不一樣
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6月3日 國內各大報頭條
文化采風慶端午 太極門分享防疫與氣功養生
與死神擦身而過 蘇光昭積極投入公益活動
黃曉薇分享生命經驗 陪伴學生成長
舞蹈家林秀偉：用文化藝術解救世界紛亂
發明達人廖禮士 飛航驚魂良心體悟
幸福經理人游舒鱗：用良心GPS推動低碳生活
不再嚇哭病患 女醫師變身「療癒」系鄰家女孩
賽車手陳維明化身孩子王 力行交通安全教育
「從自閉到藝術」的黃金加州青年大使
設計師：多些巧心 衣服更舒適安全
名人牙醫診所響應良心時代 按讚做好事
一桶油十袋麵粉撐起一家
免舟車勞頓 高鐵台中站多功能會議室啟用
OTC於6/5召開審議東碩公司 申請上櫃案。
櫃買中心海外法說會將於英國倫敦隆重登場
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復興航空創辦人 陳文寬返臺
廁所美學－打造優質化校園空間
期待明天過後悲傷終結！
特別要正視反社會仇殺因子
復興航空創辦人 陳文寬返台受勳
遠雄三檔股 開盤跌停鎖死
台彩推出「黃金右腳」刮刮樂 200元中200萬
HTC五月份營收211億元
王雪紅再掏腰包 新機送股東
肝病新發現 肝硬化可逆轉
張雨生《天天想你》 6月28日高雄首見
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F-東凌營收可望在攀高
大啖蘋果單 全新第2季營收將暴衝
南迴公路預計106年完工 行車可縮減30分鐘
捷報！花蓮港郵輪旅客數單月爆量
南星產業加持 高雄港自由港區功能提升
提供蘇澳港港埠用地 規劃接駁站及休憩區
臺中港訂於6月份辦理100號碼頭釣魚比賽
葉世文案 馬總統：追查到底
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
利革新振王室 西班牙國王遜位
IATA：乘客不聽話 政府要管
英廣前主持人性侵 恐500人受害
趙藤雄抗告駁回 北所將編號
蘋果WWDC開幕 力推新軟體
高院：趙藤雄行賄疑逾1600萬
美2少女殺友19刀 受害人倖存
狠下殺手 紐約電梯2童1死1傷
法網 莫瑞與哈勒普等晉8強
俄州閒置新建監獄 徵求買主
鄰童玩BB槍 5歲童真槍上場
F公司法說 本周登場
投信：弱勢歐元有利歐企業盈餘
景氣高成長 高股息股票看好
電腦展 台灣雲端主題館亮相
台北電腦展 搶攻創意生活商機
時裝設計新人獎 盼設計師參與
台北電腦展論壇 鎖定4大議題
台股聚焦電腦展遠雄案
廣穎推軍規防震防水外接硬碟
房價差距大 北市都更復燃
蘋果出招 裝置系統乾坤大整合
訪雷根圖書館 江宜樺：非常好
鋒面滯留 中部以北防大雨
大雨特報 嘉義以北注意
蘋果秀健康居家特色新行動軟體
達方推最薄鍵盤 搶行動商機
億光5月營收可望連2個月創高
4G開打 遠傳台灣大加入戰局
中華電虛擬主機 加量不加價
ISM出包 二度更正製造數據
新北將提高對遠雄勞檢
電腦展 華擎秀4大產品線
台股開盤上漲30.7點
遠雄集團股開盤跌停
電腦展 微星主打電競產品
台組團向美說明加入TPP必要性
會考採標準參照 學者逐題評
草間彌生巴西特展：無盡的偏執
英相：歐執委新主席需推動改革
台女性攝影作品愛丁堡展受好評
葉世文案 吳志揚：事證屬明確
陸非製造業PMI 5月回升
巴克萊亞太部門 傳裁員百人
多明尼加感謝台援助911中心
尋找鄭捷高中同學 檢警加把勁
福山雅治首場海外公演7日獻台
韓人退而不能休 仍需工作11年
趙藤雄編號2257 北所吃完粽子
5千萬彩券 加國夫婦失而復得
Pimco債券基金5月遭贖43億美元
遠雄股價跌停 拖累營建股
六四前夕 陸封殺谷歌
趙藤雄涉弊 王金平：勿枉勿縱
美國1萬3千片愛心尿布失竊
選情是否受衝擊 吳志揚避談
草埔隧道開挖 行車省30分鐘
茂林溫泉吸客 高市加快腳步
令不出中南海 傳李克強怒拍桌
蘋果新機未現 台概念股休息
日媒：美日在G7批陸在南海行為
許勝雄：企業缺人才就會停止
友邦貝里斯部長朗斯沃訪華
清涼路跑 台茂購物中心登場
人民幣中間價 續創今年新低
台7線明池段施工 實施交管
匯豐大陸製造業PMI攀4個月高點
新台幣早盤小升
豐興鋼品報價連4週平盤
孩童暑期消防營 學習防災知能
法人：光通訊廠拉貨順營收增
線上模擬 高中生多益進步百分
101歲航空奇人 交長頒獎章
歐巴馬力推減碳 面臨政治反彈
陸經濟放緩 衝擊全球民航利潤
評委重疊 朱立倫：營建署主辦
中經院：5月PMI為58.6
喜劇皇后吳君如 獲亞洲之星獎
童子賢：吸引人才發展創新應用
涉貪葉世文 曾得模範公務員
蘋果App 允虛擬貨幣上架
孔傑榮：陸高力度打壓公民自由
陸客減少 港租金可能下滑
個股表現 台股早盤漲
多益進步3百分 他們這樣念
葉世文案 綠質疑為選舉募款
趙藤雄禁見 家人送衣藥書
吳志揚：若需調查 隨時配合
中越船隻再傳西沙海域追撞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
高教工會籲合理調兼任師鐘點費
愛爾達育樂台 看見體壇之光
陸定向降準 估釋出1.4兆
營建署政風名單 內政部了解中
陸5月非製造業PMI 創今年新高
台企銀主辦如記8.7億聯貸
工研院程章林 獲頒SID會士
大陸接受京都議定書修正案
勤務繁重加給 陳菊：籌措財源
印尼歐巴馬 讚台灣是好市場
彰雲嘉豪雨 時雨量110毫米
朱立倫：與業者只有公誼無私交
港媒：彭順小三父親 吞槍自盡
揪團集資買禮券 女騙子判賠
商發院優平方案 攻新興市場
葉世文若確貪 撤銷模範公務員
消化庫存 宏都拉斯咖啡外銷增
軟性顯示器 兩年內可望量產
眷改公辦都更 遠雄得標5案
彰化主題觀光巴士 身障不受限
吳志揚：勇敢面對 為民造福
捷運血案 死亡賠償560萬
四技甄選一階篩選通過率87%
均衡飲食多運動 降低失智
英雄或狗熊 獲釋美中士掀論戰
時雨量破百 雲林多處積水
葉世文涉貪 吳副總統籲杜絕
陸無手車神何躍林 駕車寶島遊
高希均：沒拿高薪應先自我檢討
捷運殺人案 檢擬傳鄭捷父母
愛寶樂園擬上市 三星加速交班
遠傳台灣大4G開台 外資關注
朱立倫：公務員從基層教育防貪
六四25週年 自由廣場辦晚會
經長：台資通訊業不怕競爭
蔡英文人事布局 兩岸人才增
就職8天 印度部長車禍亡
AED安心場所 中市98家獲認證
台北FUN暑夏 動物保母換人當
薪資攀升 大陸買機器人做工
東芝告力晶、智旺和力積等侵權
2千億辦世界盃 卡達發債失靈
雷擊跳電 高鐵部分班次延誤
大雨特報 嘉義民雄地下道封閉
梅雨鋒面 嘉市強降130毫米
金士頓超頻記憶體創紀錄
楠梓加工區徵才 薪水最高54K
台北捷運擬建自動報案系統
泰資通部：不干涉社群媒體運作
雲林下大雨 沿海低窪淹水
業績狂飆 研華再創14年新高
河南17歲少男 殺害2名5歲女童
遠雄高雄建案未受影響
童子賢：下半年資通訊溫潤成長
查私接第四台 推人摔跛判刑
孔傑榮：陸經濟成長未轉化自由
中市環保農園 招募農夫
經濟壓力增 嘉能可裁礦廠員工
印尼死亡動物園 科摩多龍墳場
外交部：嚴明訪非行程未逾規劃
副總統盼ICT創二次經濟奇蹟
韓元升 新台幣午盤小升
男夜間偷拍裙底 閃光露餡遭逮
鋒面滯留 台南時雨量逼近大雨
嘉泥進軍海外地產 鎖定義日
私校鐘點 教部籲跟進公校標準
還原合宜標案 北檢將約談評委
江揆宴美政要 強化台美經貿
童子賢：盼4G費率造服消費者
尾盤急殺 宏達電一度跌停
律師轉達聲明 趙藤雄接受解約
鋒面滯留 台5縣市淹水警戒
台股收盤漲47.55點
毒化物管理評選 促經驗交流
北市警局：捷運維安沒有時間表
台北電腦展商機250億美元
核三廠進行蒸汽含水量測試
開高走高 台股漲47點
葉世文案 藍議員籲風紀預警
遠傳4G開台 徐旭東現身
6月台指期漲15點
中市設LCD站牌 資訊更豐富
公辦都更 姚文智提3模式
電腦展 華碩電競新品齊發
趙藤雄聲明 合宜宅是被迫給錢
台南大雨 夫妻駕車拋錨被救出
安謀：英特爾主導地位岌岌可危
遭疑宣導品浮濫 朱立倫：檢討
6月電子期漲 金融跌
砍預算損信心 澳洲利率不變
拍育雛竟虐鳥 金門開罰
外媒：陸拘澳洲華裔藝術家郭建
嘉義豪雨 鐵路停駛半小時
童子賢：台灣可發展中型公司
印度戰機採購可望3個月內定案
權值股拉抬 台股重回9100點
華航：貨運谷底回升 力拚獲利
西雅圖通過時薪最低工資15美元
101歲陳文寬 年齡不是問題
台北電腦展 華碩獲22項大獎
4G開台 徐旭東：遠傳不認輸
台科大動手做 投球機考準確性
新北冠軍製茶 正港真功夫好茶
中市日照中心服務好 澳門取經
疑爭祖產砍死弟 兄喝農藥不治
美山難英特爾東南亞總監恐罹難
印尼大選助選團 老幹新枝大PK
廢電子回收標準 增設補貼門檻
三大法人買超台股25億元
捷運喋血倖存者 質疑應變延誤
民調：56%港人支持平反六四
魏啟林：學運需補明察秋毫精神
六四週年 美智庫新書提警語
李詩欽：雲端方案輸出湖南長沙
南韓決定自主開發飛彈攔截系統
桃縣合宜政策 改辦社會住宅
假老公說錯做愛日 陸女遭擋關
經貿國是會議 綠傾向不參加
外資上周買超110.98億元
慶建軍90年 展16項現役武器
虛擬到真實 吉祥物喔熊拚觀光
李詩欽：下半年可穩定
調查：6成5青少年不識藝術家
酒醉男大鬧捷運站 遭警制伏
大豪雨 嘉市破200毫米
軍方：陸戰隊憲兵無裁撤問題
彰縣議員藍軍領表 綠嚴陣以待
國5火燒車 部分傢俱成灰
嘉市大豪雨 嘉基急診區淹水
外科名醫魏福全躍上Discovery
LED看板失靈 機房電腦遭竊
沉迷電玩 休學生竊電腦香腸
夥男友殺夫 樂器行老闆娘被訴
百隻貓熊玩偶上海亮相 超吸睛
伊斯蘭激進威脅 法擬加強反制
天公不作美 屏東犀獅戰延賽
豪雨肆虐 嘉義救出2獨居老人
葉世文模範公僕 若不實將註銷
吳志揚：葉案打擊 勿懷憂喪志
郝龍斌：遠雄大巨蛋經嚴格檢視
捷運巡守隊 強化丹鳳迴龍站
宏達電5月營收 月減4.6%
探索在地 總統盼發掘台灣人
印尼店屋坍塌 數十人被埋
醉男疑帶刀搭車 北捷交警處理
企業捐贈 宜蘭員山開辦醫療車
南韓：北韓中央軍委高層或異動
7月底人力需求近6萬 近3年新高
陸公司假帳案 美延長談判期限
烏克蘭：將可靠保障陸在烏利益
大巨蛋案 張金鶚：依法辦理
宜蘭童玩節 預售票開賣
出道25年 趙傳自喻為滾石
新台幣收貶1.4分
遠傳4G開台 用戶升級
看牆壁會變形 眼睛黃斑部病變
新北社會宅 以租代購有折扣
宏達電5月營收 不如預期
捷運公司澄清 521未延誤通報
機車故障 莒光號台南卡車
韓媒：朴槿惠專機曾遭伊朗阻攔
張群故居 北市列市定古蹟
5險1金 林中森籲大陸彈性處理
獨排漲聲 中市飯店用餐降價
泛星計畫 台生發現稀有小行星
葉世文財報 房貸1600萬
中南部大雨 6縣市淹水警戒
大雨造成特高壓線路跳脫 已復電
開關老舊短路跳電 消防隊助民
吳志揚：5人調職 非認定涉案
多層次傳銷 最憂市場不景氣
嘉義贈鄰長腳踏車 服務兼運動
世越號船主傳尋政治庇護遭拒
雲縣府：強降雨 排水難荷
掌摑護理師案 王貴芬淚求輕判
普悠瑪過門不入 台東爭停關山
錸德：光碟售價Q3調漲逾1成
經貿會議 政院：續邀民進黨
普悠瑪台北台東 每日6班直達
自動打包垃圾機 中州學生奪冠
中華奧會榮譽主席 張豐緒病逝
捐棺助難 警民用心雪中送炭
台達電：PC產業回春 感覺不錯
枋山芒果節 7日展開
LIFE攝影展 看見人生百態
外交部扮推手 台灣精采躍國際
嘉義豪雨 台鐵11班次受影響
拖板車震壞民宅 小港居民抗議
雨勢不斷 南化水庫將蓄滿
台大雲醫淹水 應變無人傷
展覽館啟用 盼成藝文展覽場所
北市違規停車拖吊費 5日調降
援菲災區 台再捐150萬美元
IATA：航班追蹤非強制
美研究：女性名稱颶風易被輕忽
東海獲校友捐贈 開辦大師講座
巴勒斯坦組新政府 以強烈反彈
溪水暴漲 台南頭前溪便橋封
鋒面滯留 台南山區逼近大豪雨
檢蒐證3年 查A7發現桃園合宜宅
台灣近代棒球推手 簡曜輝病逝
金大電影節 免費觀賞影片
遠雄醫療園區 苗縣：繼續推動
南迴公路拓寬 最快107年通車
納達爾法網對師兄 莫瑞戰好友
隧道施工苦 有家歸不得
中央氣象局氣象報告
頭城國中獲偶戲特優 縣長勉勵
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
徐旭東談郭董 既競爭又合作
桃園反毒有一套 七年考評第一
7旬翁吃粽噎住 送醫前無意識
升學填志願 桃園校長線上解惑
歐巴馬抵波蘭 重申安全承諾
中越互控 兩方海警船相撞
趙藤雄仍遭羈押 遠雄備資料抗辯
美國馬洛集團 台南將軍建廠
少女昏迷村民捐款 感動外地人
和平設老人福利站 胡志強揭幕
小貨船漂流 金門海巡施援手
吳副總統接中國國民黨副主席
鋒面滯留到7日 慎防豪雨
金管會打造數位金融3.0
傳LINE IPO 找野村和大摩
歐元區5月通膨降溫 比預期快
古蹟防火安全 專家：加強自救
車展車模票選 搭世足熱
貴州豪雨 4死逾百萬人受災
張豐緒橫跨體壇政界 時代縮影
六四領袖聚 宣示戰到專制結束
皮包被機車勾到 不是搶案啦
陸委會籲 陸應省思六四意義
陸本土奶粉均價 達歐洲2倍
六四領袖趙常青 獲青年人權獎
受韓圜走貶影響 新台幣收貶
安倍是否訪北韓 日本稱將研究
突圍 和泰車5月市占34%
台商：陸恐10年內實收工資加保
網路買保險 金管會8月落實
外交部調降塞爾維亞旅警
雲嘉南強降雨 消防加強應變
花蓮港郵輪旅客數單月爆量
蔡學良案 蔡媽媽要求檢方速辦
菲總統見慈濟人 感謝救災大愛
英特爾推14奈米處理器
高市桃源大雨 便橋又斷
桃縣推廉能自持 警語警惕
斐數理教育程度 全球倒數第一
聖地牙哥展 友達秀行動裝置
嚴明4月訪非 包機是規劃方案
平反六四 港人過半支持但下滑
口服化療納健保 胰臟癌友增希望
瑞典哥特堡減少工時 試行1年
翁明顯：碟片7月起全面調漲
金門推低碳島 找合適低碳屋圖
聯發科開發者社群計畫 Q3上線
監委：斷交前賈梅半年沒見大使
聯發科：第3季手機市場續旺
台創作人受邀任巴黎舞蹈賽評審
增輔選能量 吳敦義將接副主席
兩岸業者合拓海外電子商務市場
高市登革熱群聚疫情 再增3例
印尼大選 佐科威籲增軍警預算
陸未來10年 優先發展10大產業
趙文嘉：全力穩住員工客戶信心
法網女雙八強戰 謝淑薇贏首盤
世足開賽在即 航空業嚴陣以待
今年前4月公開市場募資679億
釐清動機 檢擴大傳鄭捷同學
中職新人測試 陽岱鋼胞兄報名
長榮新機營運 購物贈免費上網
阿湯哥明日邊界 首週票房奪冠
疑學業壓力大 女大生上吊
主要觀光景點 泰軍方解除宵禁
豪雨 全台4縣市淹水警戒
總統教育獎 楊絡竹盼從醫濟世
葉世文案 吳志揚：一種考驗
動物遭毒蛇咬傷 可購買血清
大雨直直落 農委會籲農友重安全
中越海警船相撞 陸再批越
服貿協議 馬指示黨團全力推動
李登輝：論兩岸應納新世代想法
前立委顏清標 今夏假釋有望
中市BRT掛牌 月底預約試乘
電腦展 宏?獲2項創新設計獎
亞奧會掌櫃20年 張豐緒闢財源
議程最後一天 議員怒不給發言
綠拒經貿國是會議 藍：遺憾
南市府：遠雄都更眷改嚴格把關
安藤忠雄集合式住宅 落腳高雄
巴達雅普吉蘇美等地解除宵禁
法網女雙八強戰 謝淑薇暫平盤
會台商 副總統籲兩岸共創雙贏
草根力量 楊秋興名導同台相勉
營建署：持續推動多元住宅政策
防災計畫突出 台北獲國際肯定
該選哪一種 4G資費停看聽
鴻海：4G合作態度開放
專家看韓股 MSCI調升不如不升
世銀：料不大幅改全球GDP預測
紅五月冷清 北京房市量價齊跌
神秘噪音疑與失蹤馬航有關
柏林新機場工程延宕又爆弊案
醫師：精神鑑定減刑機率不高
銀行開戶小額存款 考慮可免臨櫃
六四前夕 國際特赦：陸迫害加劇
法網女雙 謝淑薇闖進4強
IBM香港資料中心啟用
平潭實驗區 採負面清單招外資
9旬日本校友 返南二中慶百年
蔡：改革不會對中國致命衝擊
熱浪襲日 一周1637人中暑送醫
朱立倫：遠雄華中橋BT案是舊案
綜所稅申報逾9成 網路拉尾盤
風頭上 陸將辦網路安全研討會
生涯第二度 謝淑薇晉法網四強
台達智慧能源屋 電腦展吸睛
大樂透開獎
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德國城市 法蘭克福犯罪案最多
馬拉威新總統盼增金磚5國友誼
防中晶案 金管會找券商喝咖啡
破禁令 布萊德彼特隨裘莉訪陸
精品遊 駕賓士馳騁阿爾卑斯山
越南出版南海主權書籍
BenQ攜台中市 打造友善公車
越勞逃逸近1年 端節遭查獲
遠雄涉案 行庫不抽銀根
選黨職 國民黨：端正選風
工研院智慧眼鏡 揮手即上網
力旺續飆 櫃買再提醒交易風險
兩岸協商 林中森：不受影響
鋒面南移 嘉義解除淹水警戒
職棒人氣王 彭政閔邁向第十年
六四25週年前夕 北京維安嚴密
嘉市大豪雨停歇 水位恢復正常
南海對峙 陸增2艘千噸漁政船
歐洲新秩序 美擬增加在歐駐軍
因應肥咖 多數金融業獲免扣碼
中華青棒培訓 24人名單出爐
美國4月工廠訂單增加0.7%
大樂透頭獎槓龜
今彩539頭獎 2注中獎
陸最高法院：從重從快審暴恐案
六四25週年 美陸議題經貿當道
蜜雪兒品味出眾 華服誰埋單
4G霧煞煞 懶人包快上手
威寶董事長 魏應交接任
獲釋中士行為 美國軍方不漠視
香港2資深媒體人 在深圳被捕
律師轉達「趙滕雄是被迫給錢」
葉世文「模範公務員」將被追回
六四前夕 谷歌在中國已被封鎖5天
懷疑「經貿國是會議」功能 民進黨傾向缺席
藍：綠拒參加「經貿國是會議」令人遺憾
六四週年 馬總統盼大陸平反
埃及選委會：塞西當選總統
外媒：「六四」前夕官方控管更甚往年
張文郁：復查決定被撤銷 原處分不再存在
興大李惠宗教授談國家理性與程序正義
賀德芬：秉持以善意正面力量改變社會
葛克昌教授:法官應依法律審判 還納稅人尊嚴
武藝群英會發揚阿善師精神 萬人響應良心時代
青年武術新觀點 熱血胸襟良心為本
6月4日 國內各大報頭條
遠雄集團股開盤續跌停
突破台灣悶經濟 「社企」是希望!
「蘭新高鐵」試車 1776公里世界最長
六月好「桃」氣 圓山花博市集相見歡
馬英九「六四」25週年省思 全文
中國官方公布「邪教名單」 法輪功不在列引關注
陸解放軍幹部 禁出入私人會所、公款接待
朴槿惠專機飛經伊朗 曾遭戰機攔截
卡位？ 馬拍板吳敦義任第一副主席
今年替代役夯 6/20 抽籤五成中籤率
澳門喜來登酒店 推出「活力連動」健體旅程
眷村改建 胡志強：遠雄未介入
住宿買一送一 用餐享折扣 吃喝玩樂攏總有
103年郵政壽險盃 全國身心障礙桌球賽
霧台谷川大橋通車 開放中型巴士通行
金沙城中心酒店推出「活力連動@澳門喜來登」
社會新鮮人 包裝新時尚
嚇阻重大採購貪污 立委籲不得假釋、減刑
祝福年輕人安分做顆小螺絲釘
不信任氛圍充斥你我周圍！
2014總統教育獎得獎學生優良事蹟系列報導(二)
顏大和: 嚴正執法絕不退縮
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福華大飯店三十週年慶 多樣優惠初夏熱情回饋
證交所：外國上市公司業績發表會反應熱絡
新竹美麗信酒店樂融餐廳推出「創意洋式套餐」
黨魁交接 蘇貞昌籲多支持小英
重慶煤礦災變 傳22人喪生
總統盼民主法治成兩岸共同語言
六四週年 馬總統談話全文
裘莉敬佩李安 盼與陸人才合作
西國王遜位 反君主制風潮再起
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喬帥晉4強 向首個法網冠軍邁進
當選總統 塞西籲致力恢復穩定
敘利亞總統大選 投票結束
迎2022世足 卡達機場就緒
沉迷神話故事 美童結伴殺人
美明年升息 投顧：短空長多
拍假綁架影片 美兄弟檔遭起訴
電腦展論壇 施振榮蔡明介演說
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北市房屋移轉逾3千棟 月增16%
美將對大陸輸美鋼線課反傾銷稅
台股注意9200點恐高檔逢壓
台北電腦展 康寧秀抗菌保護玻璃
越南台商返台購屋增加
世足賽逼近 巴西球迷陷兩難
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六四週年 美籲陸釋放維權人士
大雨又來了 嘉義清晨濕答答
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台股開盤上漲11.55點
砸57億 日第一生命娶美同業
產銷紅肉李 漏夜修通玉穗農路
InterDigital與三星達專利協議
陳光誠：獨裁者可能進入歷史
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台灣大4G 今天開台
世銀核准對俄投資 危機後首見
搖頭丸之父 舒爾金88歲辭世
屏東1民眾受困沙洲 獲救
華為娛樂平板 7000元有找
北川景子穿白紗 沒被沖婚頭
美智庫正面看待台入TPP與RCEP
南韓舉行地方選舉投票
法網晉4強 謝淑薇答謝球迷
江宜樺離美返台 出訪收穫豐碩
宏達電營收減 外資示警
宏達電營收緩 股價破150元
慧榮SSD 支援美光16奈米
買盤進場 遠雄跌停打開
韓報：海難船主想逃 親戚牽線
新台幣兌美元 早盤走升
越高層晤美眾議員 聚焦南海
桃縣擬建社會住宅 預計8千戶
法人：京元電業績預估續揚
聯合國官員籲陸澄清六四真相
巴西農損沒預期重 咖啡陷空頭
數理教育質量 台灣全球第11
金管會核准永達保險經紀登陸
太魯閣小旅行 山村部落訪勝
澳洲GDP報喜 澳元好樂
師大附中畢典 把學校變旅館
悼六四 天安門許多訪民被捕
吳副總統接黨職 朱立倫：好事
陸能源投資 未來20年全球首位
少女時代新歌登時代最佳排行榜
施振榮：開放平台 結盟群雄
台美關係緊密 禮遇愈來愈好
美換囚爭議 眾院要防長說明
新生女嬰 疑遭棄置廟宇內
新北義交巡守 捷安添新兵
港媒：正視六四激情跨代重現
宏?自建雲與聯發科結盟
電子股加溫 台股緊守平盤
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
聯想IBM尋求更多時間審併購案
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
王建民連5場好投 本季第6勝
六四25週年 北京警繃壓力大
蔡明介：物聯網時代來臨 變化大
高市大雨 鳳山地下道封閉
鋒面降雨 嘉南二期稻如期開灌
宏?自建雲攜手聯發科物聯網
花旗證看好台端點銷售 喊買類股
章文樑訪問賓州 頁岩氣引關注
一路發 阿里傳8月8日上市
阿根廷台僑端午聯歡
迎世足 巴西首季電視年增5成
桃園縣府新一級主管 下午宣布
部分輕微積水 雲林加強清疏
憂校安風險 學生助理盼納保
膨風宣傳 月老公司遭公平會罰款
瓜地馬拉咖啡出口下滑11%
漢翔航空民營化 工會有疑慮
李遠哲：獲得唐獎者須是開路者
前署長涉案 政府住宅政策不變
胡佳：有人黑衣重回天安門
電腦展 高階3D列印機平價化
將接副主席 吳：總統盛情難卻
台灣大4G開台 軟硬體齊頭並進
美初判大陸太陽能廠反補貼稅率
宜特結盟美商 攻傳輸介面測試
調查：陸民不訪港原因涉歧視
亞東醫院捷運傷患 全部出院
愛國 南韓政府單位拒陸製國旗
日交易所集團擬跨足商品和貨幣
鄭捷精神鑑定 檢：內部評估
林永樂：活路外交獲重大成果
六四前夕 美再促北京完整說明
馬國賢談歡歡 她很開朗
車廂監視器 北捷：全程錄影
國名不當稱呼 外交部必促更正
劉德立宴前國立亞松森大學校長
大成股利2元跳4元 股價大漲
美媒關注六四事件25週年
大雨影響 台南一期稻傳損害
陸農民冒稱聯合國官員被識破
會考填志願 兼顧興趣和能力
新台幣匯率午升 3分
胡志強支持副總統任黨副主席
投顧：歐央行政策 助歐股吸金
外交部：交涉丹麥改正國名稱呼
施振榮：物聯網 台灣契機多
DIY簡易雨量筒 預警防雨災
中俄合建評級機構 聯手抗美
明德水庫發現男浮屍 身分不詳
天外飛來一棍 警查獲砸公車男
桃縣人事調整 未列新一級主管
上海抗戰紀念館 擬納國軍史料
蔡明介：雲端時代 台應加強軟體
交部：航空城案10月預備聽證
王建(火宣)99歲母親辭世 擬樹葬
悼六四 艾未未胡佳網路發聲
查合宜宅傳監控高官 廉署否認
綜所稅 591萬件完成申報
六四陸領館示威 出動紐約警察
悼六四 紐約時報廣場燭光晚會
北市醫療機構勞檢 43%違法
吳副總統：吳志揚明快止血
呂慶龍介紹台研發競爭力
八八重建 吳副總統感謝配合
促趙藤雄轉汙點 檢：須符法規
強暴案衝擊印度觀光形象
眷改案 中市：僅是審議機關
新生女嬰遭棄 送加護病房急救
達賴為六四祈禱 籲大陸民主
特斯拉電池廠落腳處 年底揭曉
酒醉鬧捷運再添一樁 男遭制伏
台灣大4G開台 目標35%市占
學生助理納勞保 兩月內提方案
台股收盤跌 3.5點
成本過重 印尼雇主籲抑制工資
工時愈長 三餐愈常外食
朱立倫：兩黨節能減碳不認真
經部：漢翔民營化可增競爭力
納吉告媒體誹謗 創大馬首例
4G競合 台灣大希望和鴻海合作
高檔整理 台股跌3.5點
台灣大布局內容 擬投資陸影院
6月台指期跌4點
星負債增 跟隨陸跨進危險區域
6月電子漲 金融期跌
質疑地下水遭汙染 路過苗縣府
G7領袖宣言 擬提儘快達成TPP
台股再創高點 量能嫌不足
玉里麵節 美食帶動觀光
世界競爭力 台灣4交通指標退
十大最殺外食餐 漢堡勿配可樂
會考個人序位 北區5日可查
家暴被害增7成 防治經費不足
雙碩士何雨宣 仕女返鄉當農夫
台裔日男殺童 隔8年半認罪
視鄰如親 里長親捧骨灰罈送終
陸74城市空氣品質 僅4%達新標
發文痛罵PK魔王 經紀人判刑
北一女畢典 馬戲團創意吸睛
遠雄建設打開跌停 量近2萬張
男電話恐嚇航空公司 航警逮人
達文西手術 奇美評估成效佳
房價漲 高市議員促增稅挹財源
金門新醫療大樓 年中啟用
施振榮：宏?聯發科合作物聯網
台中市推暑假游泳4折起優惠
自稱軍火民 男子擁槍遭逮
衝4G加值 台灣大準備好了
基改放寬 衛福部：專家建議
三大法人賣超台股10.7億元
警欠稅千萬 國稅局已追回百萬
首屆會考關鍵數據 5日見真章
葉冠亨遭求償 視訊委母出庭
監委查驅離案 約詢方仰寧等人
重大工程貪污 綠提修法不假釋
全面突襲2 女打仔鐵錘打黑幫
蔬菜品質參差 雨勢持續價格揚
蕭敬騰盼Yuki找回生活重心
外國媒體 被大陸當局騷擾逮捕
江西高官趙智勇 涉違紀落馬
批合宜官商 李登輝：不公不義
日媒：唐家璇赴日未安排見安倍
實驗室搞烏龍 遭疑隱匿禽流感
合宜宅卷證 營建署親送廉政署
蔡明介對聯發科手機發展信心足
印尼恐怖千門鬼屋頻登國際媒體
陸媒書評 介紹童書5月35日
學生打工斷手 金大協助善後
樂活一夏 垃圾掩埋場聽交響樂
台灣大4G開台 資費出爐
騎133公里 到屏縣府領畢業證書
駐希臘代表邀僑胞歡度端節
城市峰會 智慧城市成趨勢
台基因轉殖螢光魚技術領先全球
六四25年 馬總統：中共改變正是時候
龍應台將赴瑞德 拓展文化外交
廖啟清人生三部曲 譜成電視劇
民團籲廢合宜住宅 推社會住宅
豪雨農損 嘉縣初估43萬元
遠雄大巨蛋延882天 北市未核准
加州初選 華裔得票亮眼
漢翔民營化前 速完成團體協約
遭疑隔空串證 周燦雄解除委任
央行喊話 陸房貸利率不降反升
李永然：落實住宅法保障居住權
年幼失怙 排灣女孩擁22證照
西門町影城冒濃煙 無人傷
近百院士反對降低數學必修學分
張志軍訪台 張顯耀：仍在溝通
新台幣收貶3.8分
葉世文案 綠指吳志揚無法切割
六四週年 綠：中國應釋良心犯
電信三雄 4G資費出爐
查貪 士檢搜索北市新工處
馬:兩岸關係化外交危機為轉機
監委：地方強索企業不樂之捐
水獺寶寶兄弟斷奶 自力捕魚吃
吳接副主席 郝六度提黨內團結
新草衙案 許崑源籲高市府謹慎
廣西旅遊患重症 小三通待後送
中市環境大掃除 沙鹿誓師
南台灣觀光護照 送13萬優惠
矽品5月營收破74億 創新高
被爆婚外情 彎彎道歉快閃
數理教育全球第11 教部：參考
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
前桃城鄉局長 駁拿遠雄住宿券
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
經貿國是會議 民進黨不參加
電信三雄4G開台 懶人包快上手
高市玉荷包銷京阪 銷點倍增
外交部維持泰國旅遊警示
專偷名車後照鏡 香水也不放過
中市：眷改土地 遠雄標3筆
電腦展概念股 巴克萊看好6檔
中正大學生 錄CD祝畢業
金點設計獎 放眼華人市場
台灣4作家 前進新加坡書展
建築碳足跡認證 10月實施
家庭式資源回收站 串愛心助弱
舊號碼升級4G NCC准許
花蓮有機米夯 新米上市嘗鮮
捷運38站無逃生門 北市澄清
天氣不穩定 至少持續至10日
癱瘓工程師 金門分享生命熱情
透天厝監工摔死路旁 嚇壞路人
桃縣一級主管 近期副主管暫代
四行倉庫送國旗 陸擬列紀念館
士檢搜北市 郝龍斌：依法嚴辦
嘉義放晴 彷如兩個世界
廣東勞動合同集體協商 受關注
纜線附掛下水道 疑淹水幫凶
觀音道走山崩塌 先搶修後復舊
六四25年 台灣仍是大陸的希望
南海爭議 仲裁庭限期中方答辯
沈斯淳：駐日處很重視維安
全國大掃黑 9名大哥提報治平
斗六破性侵逼賣淫案 逮4嫌
挺烏克蘭 歐巴馬會巧克力大王
巴西經濟成長慢 總統為己辯護
馬總統：法令不一定是弊端之源
美太陽能新雙反 陸強烈不滿
風浪板王爺夯 海巡署商借出巡
綠拒經貿國是會議 國發會釋善意
春浪進星國 展現台灣音樂魅力
拚選戰 綠選對會邀蘇謝任顧問
康寧：今年面板需求健康
陸南部多省暴雨 數十萬人受災
貿協與亞馬遜9日簽合作備忘錄
愛爾蘭亂葬崗 發現8百童遺骸
租套房自由進出 一窩毒蟲被逮
查弊 羅瑩雪：證據到哪辦到哪
吳敦義任副主席 中常會通過
歐元區服務業PMI攀 支撐就業
高山症獲救 樹懶媽媽感謝道歉
北巿技工涉貪 士檢約談12人
陸擬自貿區設離岸人幣交易黃金
英5月服務業成長 比預期快
中市和平區選區劃分 開公聽會
美女檢察官 成功聲押趙藤雄
西螺葉菜價穩 花果根莖漲
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台灣之星趕進度 4G近期開台
涉持衝鋒槍討債 南市警逮1男
蔡英文邀蘇貞昌 重回中委會
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張豐緒病逝 大陸奧會致唁電
龍應台訪視李煥章活化剪紙藝術
南港輪胎土地開發案 先賣一半
台灣餐飲老店 經部助行銷
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新台幣收貶3.8分
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示範區網路溝通會 7月再舉辦
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合宜宅案 檢看守所就訊蔡仁惠
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蒲亭受訪 強調烏東沒俄軍
水錶大盜落網 專偷老公寓
母逝 王建(火宣)：將來再做妳兒子
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微軟今年有望推199美元手機
法媒報導六四 聚焦上鎖的記憶
重犯享特別待遇 菲典獄長革職
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特斯拉擴大與鴻海合作
3日豪大雨 農損601萬
民調：若現在辦大選 佐科威勝
批評米凱莉 李珍妮遭起訴
冷氣機擋窗口 劉政鴻視察傻眼
中市女子墜樓身亡 死因待查
印尼盾再挫 恐破1.2萬關卡
因應臨時會 綠籌辦政策會議
陸原料需求降 礦業節約度日
競選基隆市長 藍綠各推廣告
霧台小旅行 逛岩板巷嚐小米愛玉
微波破壞汗腺 美髮師擺脫狐臭
經貿國是顧問會議8日確認議題
白宮：中共應說明六四並負責
綜所稅591萬件 網路繳608億元
大陸瘋網購 網路零售全球第一
非法持槍打獵 警埋伏查獲
韓地方選舉 朝野拉鋸互有領先
手下拒扛罪 老大開槍威嚇送辦
陸全能神信徒發傳單 判刑3年
八德合宜宅 葉世文涉索賄2千萬
低碳金門厝競圖 表揚優勝者
台大醫學系擬明年不採指考國文
台大醫不採國文 網友：早該廢
北京一消防局失火 自家人搶救
亞洲新灣區 遠雄3筆土地逾20年
值勤中風昏倒年餘 新北警慰問
婦人疑欠債 遭人以刀刺傷
拒提供驅離資料 監委嗆怕什麼
豪雨災害 嘉縣損失116萬元
國民黨徵召 翁重鈞3度挑戰嘉縣長
談對手 張花冠：人民才是主角
東京家居設計展 台灣展品亮眼
梅克爾手機監聽案 德檢調查
歐巴馬會烏總統 承諾擴大援助
麥當勞搭世足熱 大薯買一送一
血糖均衡不易胖 先別管卡路里
大陸台商座談 關切轉型及貸款
國稅局查欠稅警察車輛扣月薪
中南美百億醫療商機 兆良搶進
國中會考 高雄區可填7志願
彭政閔帶頭轟 兄弟3局得12分
台日同名車站商品 5至11日開賣
泰國奪回稻米出口世界第一寶座
數學課上再多 沒興趣也一樣
竹聯幫地堂暴力 警破恐嚇取財
遠的要命的王國 下載破百萬
竊聽風暴後破冰 澳總理訪印尼
有限合夥法 不談租稅優惠
設消防船 以備小三通不時之需
內政部：未通過馬槽開發案
爭歐盟執委主席 舒爾茲退選
德網路犯罪漸猖獗 破案率偏低
今彩539開獎
因應極端氣候 陳以真提4政見
陸房市降溫 住建部：自然調節
陸：石化廠勿亂建 確定就要建
4月銀行流動準備金9兆元
美民間就業成長 低於預期
強迫回購天燈骨架 惡霸落網
明池阿鵝桃園娶妻 歡喜回家
凱瑞：療癒歷史傷口才有未來
泰國遊說東協 為政變辯護
新莊猿象戰 觀眾人數本季新低
申請4G NCC：可享7天免費體驗
國民黨建議開除葉世文黨籍
弘誼專案 江宜樺返台
航空城案聽證會 儘速辦理
昆山平潭協議打造兩岸大平台
波蘭演說 歐巴馬提天安門
費城交響樂團 獻上馬勒經典
宣示清廉 藍廉能會開鍘葉世文
促東京都更 虎之門Hills落成
法人：陸娛樂市場5年後超日本
歐巴馬出席G7峰會 討論烏危機
最後一搏 蘇丹判死刑婦女上訴
政院：江揆訪薩 成果豐碩
維他命標每顆含量 明年中實施
美ISM非製造業指數升至56.3
港人參加燭光晚會 籲平反六四
今彩539 頭獎槓龜
巴西擴大國外貸款稅務減免
歐盟7月辦烏克蘭捐贈者會議
余德龍二刀流身手 奪兄弟鋒頭
捷運喋血 北捷公布處理過程
國安局獲大陸班機恐攻情資
邀對方當副手 柯姚話不說死
北京保利春拍 張冬峰油畫470萬成交
威力彩頭彩 挑戰單注第7高
6月5日 國內各大報頭條
「兩岸學生數位行銷營」 即日起報名
彎彎爆婚外情 向老公家人致歉
台灣六四紀念晚會 呼籲中國釋放良心犯
藍委收到恐嚇傳真 指名馬英九家人
藍委收到恐嚇傳真 指名馬英九及家人
小英主持中常會 綠拒經貿國是會
巴黎悼六四 流亡人士碑前獻花
男捷運癲癇發作 乘客奔逃受傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
六四25周年 歐盟籲陸尊重人權
美國夫妻阿富汗被綁 錄影求援
義大利修女好會唱 選秀進決賽
研究：中東病毒 駱駝直接傳人
壓倒性勝利 敘利亞總統連任
傳NBA快艇老闆願售球隊並撤告
5月買賣移轉 雙北高雄月增1成
巴西球星支持示威 捍衛球員
歐美股市頻創高 海外投資大增
世足賽 禁帶平板電腦入球場
軍公教欠稅 造冊優先執行
義隆電5月業績 11個月高
亞泰5月營收3.08億 今年新高
Fed：美5月經濟擴張溫和到適度
鋒面北移 西半部午後強降雨
首屆會考成績 8時起開放查詢
台灣文化巡迴展 走入尼國民間
陸太陽能美再受挫 台廠觀望
會考5A6級分 2276人
巴西世足 禁帶外食巨旗入場
亞馬遜智慧機 6月呼之欲出
美股標普創高 估台股震盪
謝彭對西國雙姝 搶決賽門票
台廠太陽能 營收放閃
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5月物價指數 年增1.61%
多倫多有一套 推官版保險套
台股開盤上漲7.6點
Q2業績估創高 矽品走揚
同協5月營收 創18個月新高
軟銀推客服機器人 委鴻海代工
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空氣差 北京嚴查露天燒烤
員警欠稅 雲縣警：扣薪限消費
美國務院研討六四 象徵意義大
傳陸不久將廢除稀土關稅和配額
想上明星高中 寫作志願序關鍵
介文汲：盼美助台入TPP
台聯抗議謝龍介辭職 未釀衝突
新台幣早盤走升
遠雄股價漸穩 營建股小黑
美ITC判雅博侵權 瑞思邁勝訴
傳葉世文索款為選舉 吳志揚駁
世銀經濟座談 黃志鵬出席
方大同好貼心 葛仲珊饒舌相挺
民眾憶六四 陸駐英使館動粗
32吋電視面板續漲
傳江蘇已停用微軟Win 8
調查：各國負面看待大陸升最快
G7擬提全球經濟仍弱需審慎管理
韓地方選舉 朝野戰果伯仲間
再攜手 權相佑崔智友演誘惑
駐墨代表處新辦公室啟用剪綵
正義之眼 錄監系統強化建置
年輕研究獎得主 盼嘉惠病患
Fed年會 葉倫將發表演說
信邦5月營收 創歷史新高
會考成績揭 北市提填志願撇步
產後漏尿 新手媽自己也換尿布
桃園推客語 社區到點服務
物價漲 外食5月支出增213元
加拿大槍擊案3警殉職 槍手逃逸
假禮佛真行竊 女送辦
駐墨處向台商推廣TPP商機
南台灣十大愛玉 台南佛都領先
李克強批行政審批流於形式
台股平盤 物聯網族群吸睛
簡太郎：品德操守禁得起考驗
大陸全面叫停自貿區申請
摩根大通整併 總統：值得參考
合肥岳飛後人 罕與秦姓通婚
台經濟致力自由化 美商會讚賞
高雄警緝毒槍戰 2傷送醫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
別怕治骨鬆 藥物爛牙風險低
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
17項民生物資 漲幅63個月新高
福隆沙雕季 身分證有6享優惠
間諜戰 聯想IBM伺服器交易延
海外帶藥回台 超量超次要罰
海外寄藥鑽漏洞 偽藥流入醫美
登山未依申請 摔傷吊掛送醫
北大教授唱衰 陸成長頂多4%
烏魯木齊打暴恐 批准逮29人
北捷向鄭捷求償2061萬
開鍘葉世文 藍考紀會6日開會
調查：碩士起薪比大學多2千
磐儀緯創 物聯網策略合作
亞洲大避險基金轉向歐美發展
新北：捷運案發第1時間救護
大陸黃金產量 連7年世界第一
綠新北市長 兩黨主席將談整合
拉美企業家論壇在巴拿馬召開
韓媒：北韓公文批中國是惡鄰
ICF肯定新竹與新北智慧E化成果
大巨蛋進度 北市：若違約必罰
南海爭議 越南再向聯合國抗議
屏東鐵路高架 屏市增通勤車站
日警協尋逾萬失智症患者
美商會：不開美豬 BIA難進展
歐銀決策前 匯率美債波動激增
遭疑變相勒索 雲林：用在建設
高雄緝毒槍戰 警匪都送醫
高鐵營隊 6至11日網路報名
日月明功案 2高中師獲緩起訴
宏國駐華大使 外交部盼早派任
趙藤雄媳婦 連續3天北所寄物
吳志揚：合宜住宅案衝擊選情
豪雨災損 雲林專案補助
桃捷擬增轉運站 環差補件再審
巴總統就職邀訪 外交部規劃
夏威夷多國軍演 4陸艦參加
陸外交部：有權管轄領土內通訊
葉世文得模範 關中批不知廉恥
會考5A加6級 志在雄中
大陸駐越南大使換人
筆附橡皮擦 2件塑化劑超標
駐法處辦法留學生赴台行前說明
警匪槍戰 中彈2人無生命危險
石木標：4G 不排除與鴻海合作
中華電：4G費率可能彈性調整
葉世文涉貪 江揆：痛心遺憾
新台幣匯率午升 5.9分
中國移動 賺走陸電信利潤77%
宏達電Q2出貨 法人估380萬支
阿里巴巴傳58億收購足球隊
周麟拜會巴拿馬第一夫人
記憶體後市俏 族群連袂大漲
環署：空污排放從嚴 2個月內公告
中華電與台灣之星 4G專線合作
公職建築師擬彈性考試 增加給
限制性招標案 葉世文未任評審
人民幣基金 多幣別是趨勢
副總統：故宮南院文化觀光據點
工程會：八德案 人為問題
會考網路塞 屏東多校查無成績
NAND價格可望平穩走揚
鴻海代工軟銀機器人 明年開賣
女登山客跌溪床 空軍吊掛救援
房稅加重 住展5月風向球小降
會考範文 想像力是你的超能力
老翁開車迷航 車落山坡人無蹤
二氧化碳當床墊材料 拜耳研發
遠雄案 賴正鎰：業者有難處
江揆：整飭風紀 首重預防處理
澎湖南方四島 第9座國家公園
大成股利大方 連飆2根漲停
江揆：居住正義不因個案更動
陳寬享將轉任駐美經濟組組長
假傳候選人訃聞 印尼選戰奧步
會考英語數學 待加強人數偏多
買房難 駱錦明：從郊區下手
查會考成績 網路一度塞車
賴清德登陸 綠盼助兩岸互了解
北市推產學訓合作 畢業有工作
台股收盤漲20.76點
雲林快速道 油灌車撞工程車
聖心高中女學生 拾金不昧獲讚
新北消防澄清台北捷運報案時間
6月台指期漲16點
台股震盪 漲20.76點
故宮南院上梁 104年底試營運
江揆促研究學校退場空間再利用
美千里尋愛灰狼 升格當爸
6月電子金融齊揚
蕭家淇：與趙藤雄無私交
軟銀發表機器人 郭台銘赴日
台股再創今年高點 個股點火
圖書館推閱讀 巡迴書箱進軍營
江惠貞收到恐嚇傳真 威脅總統
侯西峰被控背信 更二審無罪
合宜宅扯吳朱 法部長：扯太遠
北雅加達建機場 鴻海投資利多
新北聯合徵才 搶佔求職先機
賴清德破冰 6日首登陸赴上海
花1.4萬元報13考區 仍落榜
威尼斯建築雙年展台灣館開幕
立委提質疑 朱立倫：勿標籤化
印媒：莫迪海外行 首途東京
趙藤雄行賄遭押 張忠謀：痛心
內神通外鬼 奈起訴軍方人士
地院脫逃嫌犯 北市警三重逮人
立委收恐嚇傳真 警調電話號碼
遏止排廢水超標 罰鍰擬提高
中古車難做 男轉營簽賭網被逮
檢警約談調資料 反服貿學生批
特偵組擬改設於高檢署
宜警緝毒 抄獲美制式突擊步槍
西藏發現疑似東漢魏晉石棺墓群
三大法人買超台股4.97億元
收費員訴求 高公局：行不通
公僕夫妻同時育嬰留停 試委駁
綠委盼投票年齡下修列臨會議程
環境日 氣候變遷威脅島嶼生存
瘀青冰藥敷 皮膚復原不斑駁
光華商場糾紛 男持刀威脅店員
網PO蒸食紅龍 水族業稱誇張
會考全部答對 林邇璨想唸建中
黃志鵬世銀發聲 爭台商權益
彰縣女性影展 八大生活圈映演
恐嚇殺總統 府：提高警覺
華晶科推凱蒂貓自拍神器
南方四島國家公園10月掛牌
役男因公死亡 嘉縣府慰問家屬
國巨5月營收 續創3年高峰
台南水情燈號 轉為藍燈
約翰藍儂手稿拍賣 搶購一空
收恐嚇傳真 江惠貞報警
美商會白皮書建議延役核電廠
高樹鄉民盼新豐休農納入風景區
桃機一航出境 複合商場登場
迎接世足 台灣運彩不打烊
牙醫師涉利用外勞詐領健保費
聚陽前5月營收80億 衝獲利
雲林高鐵產業專區 議員疑賤賣
京元電5月營收 歷史單月新高
陶(吉吉)要婚了 女友得準婆婆歡心
華航招空服 老師醫生律師來搶
宏達電One迷你2 下週登台
鑑識專家李昌鈺 獲頒藝術教授
越南籍女子販毒 還能以物易物
大立光5月營收 再創歷史新高
新台幣收升1.4分
西藏流亡政府斥陸全面壓迫
大雨特報 彰化以北宜花注意
上吊企鵝 黃瑞芳警世暖化危機
大陸連續4月未對北韓出口原油
客戶支持 寶成挑戰逆轉勝
疑為病所困 老翁校園自焚亡
新北市優待港客 推超值旅遊
大陸央視點名批評Windows 8
找妻未果 岳父女婿搶刀雙受傷
美商會：兼顧派遣工及產業需求
涉改造槍械 男無師自通被逮
會考作文範例 考前勤寫札記
長者長青 服務社會志工樂活
力行溝通 陳筱涵獲選會考範文
畢業季節 桃園推青年安薪就業
矽品資本支出180億元 新高
小貓躲雨卡機車 警助救離
外資看好 宏達電下半年復甦
福州贈三隻小貓熊 6日赴台
巴勒斯坦要求美遏止以建屯墾宅
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大立光5月營收再創高 6月續旺
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會考5A++6級分 美和中學3人
會考秘訣 讀書計畫穩定持續
兩鐵環島夯 陸客自由行新選項
潘世偉：派遣工不應濫用
台南澳洲巴市 簽友好交流協定
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
補習班負責人猥褻男童 遭判刑
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
穿高跟鞋彩繪指甲 灰指甲難好
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蔡昌達涉貪污案 雄院判無罪
崔健談六四：不想提的慘痛失敗
楊秋興：新新聞報導不實將提告
瑤瑤代言 台鹽海洋鹼性離子水
廣州?大商機 馬雲棄杭州綠城
英式美食 10月原汁原味登台
菲總統：大陸又在南海造陸
台積電董娘出馬 登陸推綠能
桃園幼兒教保員 13日前報名
可成5月營收 歷史第3高
國中會考 理想務實選填志願
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鋒面影響 全台短暫陣雨
搜尋失聯馬航 大馬6公司競標
喀山峰會 俄加強回教世界交流
美韓陸軍首次在美舉行聯合演習
陸七大石化基地 嚴防產能過剩
嘉市公寓火警 1女雙腳灼傷
匯豐大陸服務業5月PMI為50.7
上榜門檻 雄中比雄女高一籌
腳皮像被蟲蛀 汗水悶出病菌
國中會考 雲林113人5科精熟
金曲拚二度封后 楊乃文平常心
清寒不畏苦 張宇翔會考亮眼
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壯圍樂齡學習中心 揭牌開學
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福山雅治帥氣抵台 3百粉絲接機
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澎湖南方四島 浮潛釣魚勝地
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台8線梨山路段崩塌 續封路
杯葛故宮南院預算 翁重鈞反駁
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高應大國民運動中心 率先掛牌
地勇案無罪 蔡昌達：不怕檢驗
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湄洲媽祖進香 小三通客輪安檢
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高鐵早鳥更彈性 擬推夜貓子票
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縮工時 潘世偉送企業大老軟釘子
趙又廷高圓圓結婚 經紀人證實
圓夢基金施佩妤 會考5科A++
大巨蛋 郝龍斌：2016年完工
雲林肅治平 逮17人
賴清德登陸 國民黨盼理性交流
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諾曼第29歲市長 迎各國領袖
核電廠延役否 能源會議討論
中信金併東京之星 海外據點近百
上海行 賴清德：水到渠成
偷竊軍用鋼筷 女連長遭訴
今年度公益彩券發行888億
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滑冰總會維持原判 金妍兒銀牌
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芳苑一畜牧場雞蛋 驗出抗生素
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國中會考 4A以上錄取彰中彰女
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廣東勞動新法 陸委會表達關切
鐵人亞運選拔 賽前舉辦法會
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WEF評比資通科技 台灣名列前茅
朱立倫：YouBike應視同公共運輸
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郭冠英退休申請 還卡在銓敘部
金門縣府：開發案不影響水獺
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護維安 捷運義勇警察隊將成軍
核四停工 美商會：應說明後果
辦葉世文案 羅瑩雪：未受壓力
郭冠英糾正案暫緩 監委將再提
法規難行 管中閔：盼專業為重
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友達手機面板獲SID最佳獎
美ITC判侵權 雃博將上訴
金門選舉 國民黨提名方式出爐
泰國瘋世足賽 軍政府：回家看
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劉德立午宴巴京亞松森市長
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遠雄人壽 安撫保戶業務員
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猿象戰 觀眾連兩場不到3千人
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美過去1個月失業申領 7年來最少
合法化 美尋求大麻新消費文化
歐央行祭負利率 迎戰通縮
桃縣府沒收遠雄保證金逾億元
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豪雨特報 苗栗以北注意
IMF：陸應避免加碼刺激措施
IMF：陸應續擴大人幣交易區間
今彩539頭獎 無人中獎
央行：雙率政策月底決定
威力彩頭獎 無人中獎
新疆加強反恐 12人被判死刑
百度網易遭查 內容涉黑暗暴力
江揆去年要求葉世文去職
5月外匯存底 續創新高
威力彩頭獎連槓 看11.5億
致命麻醉藥 日醫坦承對童施打
越總理會見台商 高度肯定貢獻
美籲俄 與烏克蘭新政府對話
東京之星董事長 江丙坤出任
桃猿邁向季冠軍 最快8日封王
拚北市長 柯姚談太太經
無視阻力 G7力求簽自貿協定
歐蘭德設宴 美俄總統王不見王
國民黨將開除葉世文黨籍 支持檢調單位追查到底
內政部: 遠雄馬槽開發案未獲通過
吳志揚：薦葉世文 獨缺吳伯雄
64前夕 新疆拘捕29人
瑤瑤代言「台鹽海洋鹼性離子水」
6月6日 國內各大報頭條
李鴻源證實: 江宜樺命葉世文提前退休
遠雄今股東會 禁媒體採訪
賴清德破冰之旅 訪陸不接觸官方
CROSS推出 2014世足紀念款
前嘉縣議長6日發監 行蹤成謎
中華電信研究院與NTT DATA公司攜手合作
暑期親子集郵研習營 各地郵局受理劃撥報名
童年郵趣繪畫比賽 歡迎國小學童報名參加
澎湖南方四島 設第九國家公園
捷運義勇警察隊 守護旅客與員工安全
「大億婚宴專案」每桌12999+10%元起
【Happy Summer夏日輕食DIY】教學 開始報名
通聯記錄送交檢調偵辦 清查洩密者依法告發
旅展單週銷百萬 歡度暑假住房免費升等
朝野年年打「六四牌」卻無視民主法治自由真諦
要反體制就到體制外去反！
最高檢察署嚴加查察七合一選舉(三)
顏大和要讓司法贏得社會公信(四)
體育署推動大專校院附屬國民運動中心
羅瑩雪部長希望檢察官心寬路更寬 (二)
103年第三次航海人員測驗7/28至8/6受理報名
匯聚生命的力量 樹立關懷生命的典範
蘇卡諾總統蠟像 加入館內顯赫的政壇領袖行列
「物流產業論壇」6月6日壓軸登場
國民黨開鍘 開除葉世文黨籍
2014年第27屆國際奧林匹克路跑
漢江奇蹟背後南韓災難連連
防貪網卻防不了真正貪官！
文創鑑價機制與金融挺創意(一)
推動文創產業優惠貸款及進入資本市場(二)
飯店專業、西餐禮儀、烘焙課程 暑假優質選擇
OTC於6/13召開審議科嶠工業公司 申請上櫃案
加拿大槍擊殺3警 凶嫌落網
「搭高鐵．遊台灣」 6/27起暑期增班
中華電信取得CSA STAR Lv2雲端資安認證
亞洲郵輪論壇 推升臺灣郵輪觀光知名度
逾刑期二分之一 顏清標6日傍晚出獄
英屬開曼群島 世芯電子公司 申請來臺第一上市
夏拉波娃再勝 連3年闖法網決賽
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
大豪雨襲北台灣 低漥區防淹水
歐銀降息 德股盤中首度登萬點
淡水下大雨 觀海路局部積水
通用查點火開關醜聞 開除15人
法網女單決賽 哈勒普將戰夏娃
歐銀降息 道瓊標普指數創新高
美英對俄下通牒 揚言加強制裁
洛杉磯郡 中國旅客成長4倍
嵌入式記憶體出貨量估增 6成
倚紗窗聊天 美童墜樓亡
房仲：新北店租單坪逾萬元
三雄4G開台 市場關注新業者
西雅圖太平洋大學槍響 傳數傷
鼓勵升級4G 遠傳推舊機折抵
期交所再補助百場理財講座
巴西世足賽辦慶祝活動吸引球迷
美調查：台高度重視TPP與RCEP
美股創高 台股有機會挑戰高點
疑換裝瓦斯氣爆 老翁灼傷送醫
全台有雨 新竹以北防大豪雨
西雅圖校園槍擊案 嫌疑人落網
歐巴馬：蘇格蘭不宜獨立
新普順達5月營收 增溫
加國槍擊案 騎警全面追凶
早有預告 加國襲警凶嫌吐殺機
美調查：陸迫台統一損各國利益
谷歌推新平板 打造3D新視界
西雅圖校園槍擊案 1死3傷
賴清德訪陸：文化之旅展自信
強化廣告 推特將併Namo Media
台股開盤上漲27.11點
AK-47賣叛軍 菲高階警官涉案
嘉聯益：擴大布局 迎軟板商機
魔女宅急便 無死角拍飛天戲
西雅圖槍案 學生勇敢制服槍手
櫃買審議通過 東碩上櫃案
賴清德訪陸 主持陳澄波展開幕
力旺今起分盤30分鐘交易1次
照明市場佳 隆達5月營收俏
香港民幣利率快速接近上海水準
習近平上大學 3志願全填清華
統一大龍騰中國基金120億准募
世越號罹難者增至290 14人失蹤
李新穎出席薩國一鄉一特產活動
國泰金股東會 今年要賺更多
牛肉灌水若屬實 防檢局將處分
消費者重安全 速霸路車聲勢漲
元智畢業歌曲 學生一手包辦
張正翰告別式 灑淚送最後一程
深耕台灣 福斯將來台設分公司
F-亞德毛利率 Q2可望略升
印度惹官司 李健熙病中不安寧
警大畢業典禮 馬總統訓勉
邢峰演Lucy 盧貝松肯定演技
黃聯昇與阿根廷台僑交流
新台幣早盤升破30元關卡
搭公車遊鹽鄉 路線延至嘉市
高溫津貼 北京市加碼
吳東亮：下半年景氣 樂觀期待
台塑越南廠復工 9成
美指陸軍方進行精密攻擊訓練
北市違勞基法事業 超時工作多
中共打貪 4央企試點反腐改革
漢微科通過每股配息16元
國家公園有機耕 西寶聚落首例
印尼媒體訪張良任 倡台入RCEP
嘉聯益攻穿戴 營收占比拚1成
台股續漲 大立光領軍
宏利金融高球賽 龔怡萍射鷹
民幣貶值 陸出口受益韓商叫苦
黃聯昇阿根廷推廣台灣觀光
大同林蔚山：期許獲利起飛
捷運案補償 北市府訂捐募辦法
綠：支持兩岸不設政治前提交流
藍考紀會通過 開除葉世文黨籍
反核占路遭驅離 聲請保全證據
漢微科業績能見度達年底
世銀：大陸經濟成長逐年放緩
美費城智庫看好台灣參與TPP
越批陸 暴力解決南海爭端
日環境白皮書：核災是最大問題
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
廖世傑投書墨報 推動入TPP
毒蟲睡眼惺忪 遇警交毒品
連日下雨 水果價揚
中川威雄：3D列印漸普及
巴西世足賽 罷工示威最大隱憂
遠雄股利僅1.5元 留現金應變
再等等 下週油價估降2至3角
加國停移民項目 逾千陸民怒告
灌水增重 消基會：豬牛都要查
客戶訂單旺 嘉聯益營收拚新高
美報告：台灣是解放軍演習目標
轉播爭議 哥觀眾恐無緣世界盃
陸富豪縮手 奢華業日子難過了
失聯5天 高雄老翁台南尋獲
涼一夏 自來水園區開放戲水池
JYJ新專輯發行 兩成員入伍
NBA總冠軍賽首戰 馬刺旗開得勝
降投票年齡 藍：應聚更多共識
張正翰家屬聲明 盼不再有鄭捷
遠雄副總在押 女兒送孫子兵法
酒吧殺警 槍手無期徒刑定讞
開除葉世文 藍：時間沒拖延
人行上調匯率 民幣兌美元走堅
貓空田寮橋邊坡 地錨補強
陸海警船近釣魚台 日本戒備
交長籲開放人才 莫只打台灣盃
義勇大隊守捷運 北市府支持
NBA總冠軍戰 馬刺拔頭籌
竹南海口30餘戶 水淹進門
麻里巴農產文化節 14日展開
副總統：子女從未在遠雄工作
富士山頭 官網不標示地籍
捷運喋血案 檢詢死者家屬意見
毒品專賣泰勞 南警逮3人送辦
動保團體呼籲 認養取代購買
警大畢業典禮 總統勉廉能自持
14年驗1次電梯 高市：依法抽驗
北市環保局司機 市府上吊身亡
泰軍方逮捕反政變快閃發起人
身障新制 衛福部訂免鑑定範圍
有史以來最大減資 南科過關
罕病兒接連死 家屬民團批官僚
灌水牛肉追流向 販賣將重罰
加強APEC環境 北京市約談30人
牛肉灌水 防檢局約談業者
新台幣匯率 午升6.3分
軟銀推機器人 孫正義美夢成真
敘政策 希拉蕊與歐巴馬劃界線
合宜案扣現鈔 檢以綁條追金流
陸網路金融夯 人行要出手監管
友達配息 每股0.15元
谷歌行動搜尋市占率下滑
炸彈疑雲 國泰港龍保持警覺
南科：第3季市場需求樂觀
元富證股東會通過盈餘分配案
緬甸汽機車配件展 商機可觀
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