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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
5月電子漲 金融期跌
惡犬攻擊男童 勇貓撲狗護小主
江揆：保障台商僑民安全並求償
消基會籲莫過度包裝零食
陸宏橋計畫併購非洲鋁土礦
休士頓 郵差最常被狗咬
有政府撐腰 葛老說小摩像兩房
粵擬允勞工集體談判 港商反對
量縮震盪 台股小漲 5點
巴克萊：陸房價可能下跌15%
追女被拒妒潑鹽酸 判刑3年
雖與越對峙 陸高唱北部灣合作
少棒冠軍失格 明道家長喊冤
台歐期貨上線 元大期重金行銷
陽台吊死貓 男判義務勞務
艾倫得分致命 熱火爭東區冠軍
男擁槍販毒 竹縣警偵破
X戰警星國首映 休傑克曼吸睛
越南在排華 屏東辦越南婚禮展
漁船進水嚴重 花蓮海巡救人船
新生兒健保申辦 戶所一次搞定
穩定豬肉供需 江揆促調節
越網民18日上街頭 台商恐懼
自行車道斷點 江揆促串連
綠卡議題 總統府將開記者會
防範婦幼受暴 男人告誡男人
宜蘭朝陽步道平台坍 8人受傷
返家急探母 越南台商：想撤了
蔡仁賓護照被毀 人在飯店平安
三大法人買超台股28.5億元
越南暴動衝擊台商 渣打不收傘
新埔槍擊案 警追緝凶嫌
越南反華 陸：洗劫中國人耐心
朝陽步道瞭望台坍 訓練變實戰
放寬兼職補充保費 衛福部研議
落實職場平權 勞動部全台宣導
太魯閣號斗六發車 7月中上路
故宮朕知道了 北捷也有賣
助台商求償 經部擬組團赴越
智慧看護機器人 助行還能唱歌
韓世越號船長等4人 被控殺人
服務業科技創新力前10大出爐
金門農工校慶 學生展學習成果
德經濟成長加速 幅度大於預期
加稅傷消費 法國Q1復甦停滯
阿根廷台灣客家會成立18週年
洗大樓不再危險 小瓢蟲立大功
駐阿處頒發僑務榮譽職人員聘書
精神病患可否任警察 試院討論
專線報平安 越南學生說抱歉
府出示AIT文件 總統早放棄綠卡
發貼紙護台商 經部：有些幫助
屏東9原鄉 串聯部落旅遊
華航換大機型 載越南旅客返台
審示範區條例 會議延長戰線
玄?錫：韓陸應簽高水準FTA
總統：男女平權 選才重要考量
路邊機車當報廢 老翁拆解觸法
德反歐元政黨 可望進軍歐議會
外銷救蒜價 雲林首批400噸
綠紅和解 周志懷：路還很長
遭批反同志 校方：斷章取義
中壢平鎮電動巴士 6月上路
泰總理商議選舉 抗議群眾闖入
新台幣收升1.7分
阿里巴巴 強化打假
竹縣龍舟賽 33隊競技
文化施政 龍應台感謝馬江支持
穩外貿 陸國務院提16措施
綠卡已放棄 AIT函沈呂巡全文
嚴控食安 食品添加物要登錄
越民反中劫台商 陸刻意冷處理
華航班機 載回越南避難台商
邊界重大異常 解放軍三級戰備
考監委被提名人拜會立法院
鑫創估Q2業績恐滑落
華航飛胡志明班機 擬加大機型
越南反華暴動 陸促越懲凶賠償
明台越南業務 借道三井住友
豪宅開印度神壇 判不得運作
陸官員傳涉貪 家有近5億現金
台印貨品暫准通關協定 開辦
華為爭議 李彬：給明確答案才能規劃
大學指考 16日截止報名
日擬解禁集體自衛權
越南台商返抵國門 驚魂未定
打房聲中 仍有熱賣區
AIT佐證：馬不具美永久居留身分
茂矽Q1轉盈 中止連14季虧
釜山電視展 台灣日活動奪目
越排華暴動 印尼台商也自危
綠豆椪大賽 高市開始報名
越南暴動 千家台廠停工
府：週刊假冒元首 不排除究責
偷圖書館兩份報紙 罰1萬5千
友訊取得Check Point代理權
傾盆雷雨 新北淡水八里防淹水
反華暴動 中國指越南默許
台灣大4G高資費 網內互打擬免費
府：不具美永久居留是唯一事實
陸1700萬視障 導盲犬才71隻
論台灣民主 兩岸學者交鋒
OECD籲德國提高就業也要重公平
超迷你月球聖經 7.5萬美元落槌
電影風中家族 嘉縣糖廠取景
蘇州誠品明年開幕 也賣住宅
深層海水斷流 綠建築變烤箱
酒駕獲緩起訴 張瑞竹罰錢上課
越南反華暴動 台廠2陸幹死亡
福懋越南員工求救 民代關切
阿富汗大選 將進行第2輪投票
別嚇跑台商 越南林志玲籲冷靜
老糖廠音樂會 大齒輪舞台亮相
暴力討債集團 當鋪掩護
國際黏多醣日 口訣助早發現
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
安倍擬解禁集體自衛權 學者批
午後大雨 南崁交流道淹水壅塞
陸學者：兩岸定位可思考創新
斗南掃蕩槍毒 逮9人送辦
少棒爭議 郝：將向教育部反映
耐克入中心打線 官大元回一軍
成大和印尼UHAMKA大學 簽約合作
鋒明副總躲飯店 晚間搭機返國
苗縣無毒營業場所 35家授證
傻瓜電擊器 鬼門關前救一命
朝陽步道坍 羅東林管處致歉
台開案更三審 16日宣判
陸委會：南海主權兩岸無法合作
金管會籲金融業挺越南台商
小米將賣平板 尬蘋果和三星
鎮暴警進駐 台塑越廠區漸平靜
實質拋補 台幣小升1.7分
屏北高中設超商 地主台糖准了
正崴首季獲利年減逾 5成
圓夢缺奧援 高市府提供基金
大台南國土保育策略聯盟成立
納吉：馬航搜尋工作初期不理想
富邦金總資產破5兆元
遠傳李彬：4G資費簡單超值多元
稅務難解 Nokia印度廠5千人退休
世足賽 愛爾達提供多視角轉播
富邦金每股EV約29元
監院：6萬人使用安全堪慮校舍
桃園縣福利好幫手 資訊全上網
希特勒出生老宅可能成移民中心
在台越配 致電家鄉勿殃台商
台東龍舟賽 月底活水湖競技
風神寶寶邀兒童體驗傳統戲劇
16日下午鋒面離開 天氣趨穩
艾倫布朗：中國經濟不會硬著陸
安倍收到解禁集體自衛權報告
豪雨特報 彰化以北提防大雷雨
暴動殃及台商 越南網友羞憤
嗆聲九把刀 男庭訊後鞠躬道歉
歐元區經濟成長 僅達預期一半
瞬間雷雨 楊梅到富岡淹車軌
呂慶龍再訪科西嘉 促海洋合作
新北五股土石坍方 車道受阻
大雨特報 中部以北防豪雨
觀光局：188人退赴越旅遊團
MSCI調整小 台股影響有限
桃縣渡輪意外演練 過程超逼真
傳恐攻 北京上海反恐升級
吳東亮：台新金東南亞布局不變
動保團體：化妝品動物實驗沒必要
被控掏空高苑 余玲雅背信判刑
台銀圓山站都更公聽會將召開
張志軍訪台 陸委會：持續溝通
北市：捷運文湖線 安全無虞
涉勞保詐欺案 綠營黨工遭羈押
越南暴動 台商家屬返台哽咽
選罷法修正案 朝野16日備戰
陸製C919客機 前機身出廠
政治動盪未除 泰國黃色旅警
平板可望帶動5月大面板出貨
處理考監人事案 立院將協商
國民黨：綠營壹週刊應道歉
港團體抗議越南暴行 求賠償
亞青田徑6月登場 體署勉小將
房仲為據點 暴力恐嚇集團落網
越南暴動 政府短中期方案因應
陸在赤瓜礁填海 菲提抗議
周志懷：兩岸小火慢燉順勢而為
國小圖書館落成 朱立倫說故事
暴力討債 逼女簽性愛契約性侵
國中會考 高雄3萬考生應試
受困南投山區 警消搜3天救回
藍天Q1每股淨值逾74元
傳直銷保護機構 明年初前開張
台泥Q1獲利增3成 看好Q2
李珍妮買屋反悔 判賠違約金
人民幣存款續創高 達2875億
攻擊頻傳 泰軍事強人警告動武
阿富汗大選 6月進行第2輪投票
大興公園美化 監委盼地方參與
電瓶車上路 烈嶼朝無碳島邁進
台菲暑期文教研習會 成果豐碩
國道尖峰收費調高 最快中秋節
中越爭議 星媒籲建行為準則
越外交部：保護台商財產與安全
接班躍檯面 沙國王派子任要職
宏?推出自建雲新CI
KANO完封球 申請登錄古物
神形雕手 果雕藝術驚艷校園
被救水獺小兄弟 命名活動開跑
呂元榮訪菲 視察僑務推動情形
因雨受困排水溝 包商自行脫困
S5沒漏氣 三星如釋重負
林克穎引渡案 6月10日裁定
桃機地下室 行李處理場淹水
小米聯手台廠 力戰三星蘋果
沒扣繳憑單 有4大管道查所得
端午國道 連3天夜間免收費
越南暴動產險恐慘賠 金管會追蹤
公然聚賭 嘉縣查獲職業賭場
千家越南台廠停工 陸續復工中
赴越上市櫃公司 近半受衝擊
安倍盼研議 解禁集體自衛權
大選在即 公民自問想要的歐洲
越南致歉函 觀光局無法苟同
毒品防制 江揆促規劃輔導方式
澳軍艦索馬利亞外海扣大量毒品
流行音樂 8成民眾認輸韓
巴拿馬總統就職 馬擬親訪祝賀
史哲維身亡 警初步研判自殺
史哲維往生 中天：慟失人才
王金平：台灣當然可能政黨輪替
越台商心理受創 撤資也無處去
台灣機械業者看好泰國市場
矽導中心工程案 糾正科技部
不見起色 沃爾瑪財測黯淡
班機失聯 馬航Q1淨損擴大
聯醫推得舒飲食 減鹽抗高血壓
朝野僵持 官員枯坐會議室
議會到訪 雄檢允防選舉暴力
安全堪慮校舍 教育部逐年改進
4航班飛金門 輸運旅客
傳印度廠推離職 富智康聲明澄清
上市公司全數繳交首季財報
文台寶塔旁特產攤 金管處拆除
藍天營收獲利 拚季季高
臉書罵李顯龍 星國保全遭開除
爬牆逃命 越南台商返國
桃園驟雨 工人困河床
張志軍赴浙 與台灣年輕人交流
硬幣鑑定費 每枚0.5元起跳
AIT佐證馬放棄綠卡 黨政反擊綠營
今彩539開獎
高雄旅展 兩岸旅遊交流熱絡
象隊花蓮主場 3連戰門票熱賣
陸學者：西沙才是越南野心所在
核四停工封存 台電將開臨董會
上櫃663家公司均完成季報申報
威力彩開獎
大馬駐越總領館：掛國旗避暴動
南韓：不許日擅自行集體自衛權
菲釋放2名未成年大陸漁民
正妹嚮導詹喬愉 山難急先鋒
國民黨：AIT信還清白 壹週刊應道歉
華立Q2營收 估季增2位數
國旗遭焚 星向越南表強烈關切
聖火登101 全大運盼邁高峰
中市地下道淹水 3母子送醫
艾倫布朗：美明年上半年升息
日過去曾多次討論集體自衛權
早療App遊戲 台灣大首創
美消費者物價漲幅 近1年來最大
共軍否認中越邊境進入三級戰備
美初申失業救濟 7年來新低
歐美制裁 俄GDP成長放慢
交長：高鐵財務不解決 等破產
越外交部正式回應：保護台商安全
越暴動趨緩 政府協助台商求償
疑大雨打滑 機車騎士魂斷輪下
美艦載機在日公開陸上起降訓練
泰國呼籲越南保護泰僑民
平均壽命84歲 日蟬聯最長壽國
台中火車站軌道淹水 班次延遲
歐商會送暖 總統推台歐BIA
捍衛盟國 日擬解禁集體自衛權
越南台商專機 預計凌晨抵桃機
艾倫布朗：日消費稅衝擊短期
全球人壽將參與台南BOT案
越南排華暴動 在台越人憂心
南加州野火延燒 上萬人撤離
港提升越南外遊警示至紅色
中部下很大 時雨量破百毫米
歐巴馬嚴厲制裁中非5名領導人
美4月工業生產降 出乎意料
越南台商舉行重建臨時會議
今彩539頭獎 2注中獎
越南陸企遭襲 10人失聯
杏一第1季EPS 1.17元
威力彩頭獎 無人中獎
越南往返大陸 機票吃緊
台灣大明年營收 數據超越語音
16日越南飛台 再增222座
李登輝：政府應助受害台商求償
泰國重新大選日期仍難產
史哲維過世 親友同業錯愕
宏達電迷你One 2 六月開賣
菲：陸化礁為島 意圖圈海
江揆：助台商求償 越暫不撤僑
土抗議礦災示威 警噴催淚瓦斯
香港旅社 取消所有越南團
雲南男子駕車衝撞民眾 警擊斃
河靜省暴動 越警方扣留76人
亞太資安大會 將在北京召開
共軍總長：中美友好比不友好強
歐巴馬：911博物館是療癒之所
美住宅建商信心 降至1年低點
GM再召修 今年總數破千萬輛
越反中暴動 王毅致電抗議
美媒：在越南中國人逃入柬埔寨
英媒：中國樓市泡沫、對其經濟有利
“007”製片 將製作斯諾登電影
路透：越南反華暴亂、逾20人死亡
管碧玲: 外交部救命貼紙「自投羅網」
中天主播史哲維陳屍住處
17日中視播 神氣家族 《年輕世代 快樂精彩》
良心雞場管理員 養快樂雞生健康蛋
愛在五月天 國館講座母親節溫馨獻禮
果醬達人譚采葳 堅持「天然ㄟ尚好」
糖果餅乾店老闆娘的「幸福經營法則」
越反中暴動台僑急暫撤 華航加派專機赴胡志明
選罷法爭議 朝野立院緊繃
5月16日 國內各大報頭條
阿斯匹靈能幫助好「孕」
您是買餅乾還是買空氣?
家藏億元現金 中國一官員被捕
越南暴動台商逃命 中國媒體低調「壁上觀」
珍稀縮小版聖經 7.5萬美元賣出
共軍總參謀長：中國將繼續南海鑽油
勞動部：越南排華暴動 不影響外勞引進
台東服務站邀新住民一同參加影展
新住民免費上課 還可以領獎學金
內壢國小舉辦新住民美食大賽
優質新台灣媳婦將於24日接受表揚
人生勝利組史哲維輕生 各界不勝唏噓！
蘇貞昌籲增國會席次 廢考監
越南台商周五陸續復工
立委田秋堇要求政府立即出面保護越南台商權益
竹北醫友協進會幫助弱勢陸配
台南越配與故鄉聯絡 指稱暴民來自中北越
中華電信雲端服務搶先機
全國家長聯盟 譴責教部讓12年國教荒腔走調
彰化縣立委魏明谷發起越配一人一通電話
國泰世華「2014小樹苗理財研習營」開跑囉！
遠傳第三屆綠色輕功「我畫、我說、故我愛」
中國外交部 首次譴責越南暴動
2014 新光公益路跑賽
日本國立長崎大學 片峰茂校長應邀訪臺
嚴長壽讓花東孩子翻身機會！
台灣缺少願意捲起袖子做事的人
國際家庭日 新北市家庭教育中心表揚家庭教育績優團體
Sony大感光時代全面啟動
2014捷運文化節 博愛電梯繪畫比賽優勝作品
證券交易所進行外服務系統異地備援系統測試
連三好 南仁湖轉型有成
航港局與中部6縣市 為航政業務進行交流
姚文智為何後來居上？
體驗小小禪士的修行生活 法鼓山兒童營開始報名
好便宜！五星飯店只要3999 再抽總統套房
治療青春痘 應減少使用含抗生素的藥物
中市疑3騎士落水坑 2已脫困
中市淹水母危搶救 胡志強探視
審示範區條例 會議凌晨散會
越南反華暴動21死 包括16華人
首班越南專機 預計凌晨抵桃機
越總理指示確保社會安全
越允反華示威 須慎防情勢失控
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美股午盤重挫 道瓊指數跌200點
南海爭議 陸總參謀長訪美批越
赴越南專機返台 旅客鬆一口氣
美速食業爭加薪 罷工擴散海外
越南鬧反華 陸堅持護鑽油平台
沃爾瑪獲利欠佳 美股重挫
林克穎引渡案 6月11日宣判
女總編遭撤換 紐時否認因爭薪
歷劫歸來 蔡仁賓全家平安返國
林克穎案民事庭 英23日首審
溫哥華經文處籲加支持台入TPP
越南總理發布確保安寧秩序公告
嘉南4.0地震 震度最大3級
服務業科技創新 掌握三大趨勢
尖點多角化經營 切入金屬車刀
季報全都露 主導個股表現
李宗盛演唱會 首度前進美加
反世足 巴西各地發動示威
巴西警察罷工 東北城市陷暴亂
華東電路板展 明年5月20日見
陸越海權爭端 美：傷美陸關係
打房聲中 相對低價區不受影響
車用顯示面板市占 群創超越日廠
先賣後買現股當沖 6/3起測試
行動記憶體產值 第 2季可回升
白天鋒面遠離 19日鋒面又來
葉倫：經濟健全還有段路要走
台南花蓮兩震 規模4與3.3
應材估Q3銷售超越市場預測低點
林永樂將就台商損失與越交涉
華航專機抵台 旅客感受溫暖
照明需求熱 東貝Q2營收看增
駛入淹水地下道 婦人不治
高市超商緝毒不成 查獲擁槍男
韓團EXO大陸成員吳亦凡求去
金斯米爾賽 曾雅妮首輪第11
高捷機房冒煙 檢修正常行駛
陸總參謀長：南海鑽井堅定不移
希拉蕊參選未定 美民調逾半挺
台股開盤 下跌23.53點
夏天到 買空調送平板
世界盃在即 巴西商家笑不出來
越反中遊行 中鋼撤當地眷屬
索尼PS4銷售連4月擊敗Xbox
駿懋銀：蘇格蘭獨立引發不確定
房峰輝：陸堅定在南海鑽井探油
中東病毒奪命 沙烏地攀至160死
談領土 共軍總長：寸土不能丟
國務院：早承認馬總統放棄綠卡
迎畢業季 筆電業推優惠搶市
全球手機業攻4G 推中階價位機
東森首季每股虧 2.07元
南海主權爭議 美不贊同陸做法
法人：美磊Q2業績季增估逾1成
共軍總參謀長訪美 談東海南海
多倫多成為美遊客最愛城市之一
威力纖禁藥案 連惠心出庭
憂經濟前景 亞股下跌債券走揚
避險基金SAC首季敲進雅虎黑莓
歐美施壓 俄怒砍美債
高捷冒煙 第三軌礙子短路
新台幣早盤小升
習近平：不接受國強必霸的邏輯
五月天尬以莉高露 犀利趴飆唱
陳偉殷下場 金鶯1分領先
衛星影像：北韓擁2艘新巡防艦
宏達電促銷不斷 M8紅色新色上市
女性使用LINE比例高於男性
越南暴動 朝野立委籲聯合索賠
學者：陸金融危機可能性逾7成
外勞中風 移民署協助人道就醫
韓媒：習近平訪南韓是施壓北韓
越南計劃投資部承諾保護外商
拜登：美關切中方南海單邊行動
越南暴動 港取消赴越旅行團
消基會：消保法應納美容醫學
陸狙擊熱錢 外匯新增占款減速
反中 美媒：越要避免得不償失
行銷伴手禮 高雄展覽館不缺席
泰動盪挫復甦 經濟衰退風險增
陸90後大學生 興起另類就業風
金價回神 鮑爾森緊咬不放
陸天津市GDP最快明年超越香港
助越南台商 議員友好協會啟動
台股走低 越概股止跌
國中會考 屏縣長籲留縣升學
暑假遊加 團費最多增1.5萬
台鐵端午節車票 尖峰時段售完
陳偉殷本季5勝 生涯首勝皇家
沒補貼 陸五一電視銷量減15%
婦團號召千人 扶助受暴婦幼
教育會考 下午開放看考場
周舵：放下六四敵對心態
紡織越南廠復工 貨櫃擋暴民
蘇貞昌：保護台商對越南應嚴正
台開案更三審 趙建銘改判4年
曾銘宗：越南暴動對台股影響很小
越駐台代表:已抓千人控制情勢
聯發科躍第12大半導體廠
旅展開幕 總統推銷台灣4美1健
中壢載瓦斯鋼瓶車 衝入民宅
持續性低熱量飲食 瘦得健康
陸商務部：4月網購快速成長
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
高鐵質差故障多 消保會促降價
芭芭拉華特斯退休 希拉蕊相送
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
切片水果檢出甜味劑 開罰
地下道淹水1死 中市擬設柵欄
鄧普西：對話解決南海爭議
車禍陳屍國道 又遭來車輾過
傳王毅將訪韓 安排習近平訪程
經濟減速 陸銀壞帳連10季攀
7旬房客刺死女房東 自盡送醫
圓仔小腹微凸 水獺兄弟將取名
陳偉殷奪第5勝 助金鶯止敗
台原住民參與聯合國永續發展
邱泉興盼促進台巴貿易往來
中市水溝發現1男屍 警調查
日專家：安倍6月可望降營業稅
消基會籲衛福部 醫美入消保法
Uber再融資 估值上看百億
王金平：政院重視越南暴動事件
新北拚創意 前進新加坡
國泰金：協助客戶理賠與貸款
求復合不成 男砍傷前女友友人
醫師號召上街頭 抗議修藥師法
新台幣中午升5.18分
成立動保大隊 警心有餘力不足
政府要求越派軍警保護台商
小客車撞店家旁 引火警無人傷
越暴動 曾銘宗：外資還是買超
台灣幻想曲 紙風車週日到南投
越南暴動後 中越經長16日會面
陸駐南非大使 駁新殖民主義
對流旺 苗栗以南防大雨
國健署：考前注重飲食及衛生
民航局：越南返台航班都有空位
學者抗議降數學課 國教院澄清
紅十字會助日災區課輔中心落成
台商：受重創者需政府助重整
交通部長感嘆 台灣觀光太廉價
越南暴動 印尼歡迎台商投資
駐巴拿馬大使館贈華人奮鬥書籍
新台幣午升5.1分 成交量縮
經部成立全天候越台商服務窗口
越南紙廠復工不一 永豐餘拔頭籌
MSCI調整 中東歐非區受惠大
在台越南配偶：勿傷台商
越承諾保護台商 越媒關注
差點挨滿貫砲 陳偉殷有驚無險
潘瑋柏帶新歌出征 8月攻日
科技創新力 電子商務領先
陳其邁擬提案 16歲即可入黨
加油要快 汽柴油下週恐漲2角
印度大選反對黨領先 股價大漲
18名小六生擠 電梯停擺驚魂
選罷法爭議 立院暫不處理
俄火箭升空後故障 墜回地球
回應災情電話態度差 中市檢討
搶先復工 建大股價勁揚
股神減持通用 對沖大咖賣光光
觀光熱 台灣每3天開家新旅館
台股收盤漲7.8點
立院聲明 政院要求越南護台商
台馬高教交流 蔣偉寧肯定
林永樂與越駐台代表下午記者會
柯文哲海選團隊 不主動邀帆廷
暴雨釀災 中市淹水地區要站崗
犯罪金額未逾億 趙建銘改判輕
5月台指期跌 1點
5月電子跌 金融期漲
豐田擬退 特斯拉加州招兵買馬
立院聲明 政府應協助越南台商
台北股市 漲7.8點
嘉市沉香搶案 議員質疑警吃案
金門災害防救演習 過程逼真
傾聽青年心聲 馬就職移師中台
不畏美股回檔 台股由黑翻紅
菲人越僑示威 抗議陸入侵海域
度假天堂峇里島觀光資源趨飽和
杜紫軍：邀部會組團赴越談賠償
陸企有意在宏都拉斯投資
二手沙發藏百萬元 美大生奉還
北捷新店站煙霧排除 正常營運
陸商務部：外貿總體謹慎樂觀
美貿易代表力推TPP及TTIP
天公不作美 熱氣球首航取消
打官司搶神主牌位 大房勝訴
駕名車擋救護車 奇蹟大師遭訴
威力纖禁藥案 連惠心訊後請回
糯米供應足 端節價格可望持穩
北市：極盼公布基北區會考資訊
計程車計費錶未改 收費爭議多
李振昌中繼投2人 被打2分砲
竊案業者疑警力不足 警逮3人
緊張壓力腹痛 注意慢性發炎
4月增萬筆實價揭露 開放查詢
陸反恐演習 1分鐘制伏持刀歹徒
三大法人買超台股8億元
與人夫偷情 喪偶陸配判賠元配
越政府承諾維安 台商疑懼未消
港官員：ECFA與CEPA不同
安徽村民綁炸藥自爆 造成2死
國泰金：台灣國民經濟信心轉弱
鴻海越南廠區 17日起放假3天
國中會考將登場 注意應考規則
陳長文：總統綠卡問題早劃句點
青年論壇 台文館允研議辦理
車困暴雨婦不治 評估感應柵欄
陸手機新機潮 亞電Q2俏
越南台商工廠 數百人中毒送醫
歐洲汽車銷售增幅 5個月來最少
學者：綠營打綠卡 反幫馬總統
印尼獸父性侵女兒 生吃胎盤
執政在望 莫迪：印度贏了
朱立倫鼓勵年輕人 創意拚創業
中市消防隊：不先破窗恐傷害大
新型提款機 掃瞄血管不需插卡
抽根菸 通緝犯落網
鐵路加鐵馬 低碳遊雙溪
駐越單位全力助台商返台和善後
郝龍斌：不具美國居留權身分
新台幣收貶0.5分
張家祝：向越反映台灣關切事項
嘉義龍舟點睛 揭開競賽序幕
北市儲備清潔隊員 3碩士上榜
彰化之光 表揚體育優秀選手
內政部：逾5千台商眷屬返台
國民黨團：蘇貞昌應向總統道歉
越南反華暴力 北京：陸2死
呂慶龍再訪科西嘉島促交流
東石蚵仔安全認證 可提升產值
救溺五步防溺十招 戲水保平安
會考違規記點 手機千萬注意
F-龍燈Q1本業業外表現佳
中鋼住金越南公司復工
針孔攝影 看奧萬大山鳥育雛秀
考場旁購物中心 推百元便當
高鐵端節再加2班 17日開訂
未繫安全帶自撞 情侶橫死國道
土石流淹民宅 居民疑建案釀禍
元首外交巡迴展 邁進中臺灣
俄艦群過對馬海峽 日高度關注
教師宿舍遭竊 追回失款捐公益
泰參院要憲庭判能否設臨時政府
谷歌眼鏡任命新主管 衝高銷售
立院三讀 調高標準扣除額
24日將有流星雨 台灣可能見到
南市府工研院合作 引綠能資源
莎翁四百週年 經典名劇饗大眾
首爾食品展台館創1325萬美元商機
嘉義愛樂節 優人神鼓打頭陣
國民黨籲蘇謝 負言責退出政壇
立院三讀 完全設算改部分設算
江蘇護士變裝 服務比照空姐
里昂：大陸鬼城越趨荒涼陰森
立院三讀 金融營業稅率5％
對流旺雲嘉南投大雨 雲系北移
越台資鞋廠735人中毒送醫
李新穎支持一鄉一特產援薩計畫
印度莫迪勝選 總理17日請辭
大陸首條中低速磁浮鐵路動土
3天免費電話 越配越生報平安
香港經濟成長 2012年來最差
國民黨屏縣議員 籲支持示範區
入WHO 民間宣達團今出發
越員工帶著台灣老闆 逃命
陸客自由行 香港經驗可學習
台學生叢集電腦競賽 清大奪冠
越駐台代表道歉 盼留住台商
中央氣象局氣象報告
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國際級馬戲 逛百貨看得到
三個UFO 墜落黑龍江引議論
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日領海偷採珊瑚 陸男被逮
中市地下道淹水案 檢相驗調查
印度呼聲最高總理 挑戰重大
莫迪勝選 印度選民愛恨交織
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菲美軍演閉幕 盟友關係鞏固
文革告發父親 張藝謀：熱血
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員工婚外情 郝龍斌：週內查清
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國際快遞應符合檢疫 以免觸法
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莫迪經濟學 重現李光耀意志
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石英廠晶技前4月每股賺1.08元
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街頭槍擊一日兩起 疑同夥人
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本週上市市值增12.6億元
投信：全球股市仍多頭 步步為營
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金門資深黨員辭世 覆國民黨旗
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政經皆冷 日對大陸投資額減半
英媒：南海爭議引越南內部震盪
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美遺憾奈對遭綁女學生反應過慢
南海波瀾下 陸力推亞太自貿區
全球成長堪慮 決策者傷腦筋
法律爭議 泰參院尚未指派總理
越南旅遊退團 月底前328人
北京警：演員黃海波嫖妓被捕
星國總統籲加強社會安全網
桑妮雅和拉胡爾承認敗選
印度新總理曾訪台 態度友好
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歐巴馬財產申報達700萬美元
越南排華暴動 台商的浩劫 (You tube)
蘇貞昌鼓吹「三權分立」廢考監
內政部: 5千台商眷屬已返台、呼籲9萬越配喊話
營養午餐涉賄案 31校長判刑
越南台商鞋廠 735名員工突集體中毒
馬就職6周年 520移師中國醫藥大學
陳清秀期勉法官心中有愛 保障人權做出優良判決
行政法院應釐清訴訟標的做終局判決
越公安部長：政府絕不縱容暴動
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因應越南518遊行失控 行政院跨部會議
因應越南518遊行 府院繃緊神經
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越南示威遊行 外交部提醒注意
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中央氣象局國際各主要都市天氣預報
烏克蘭叛軍攻佔東部軍營
立場差距大 伊朗核談判陷僵局
印度人民黨獲過半數席位
支出過大 曼城隊挨罰鉅款
英特爾科展 台灣包12獎
網球球后謝淑薇訪駐義代表處
越南反華暴動 冷卻投資熱情
加拿大人平均壽命延長5年
美公布課中鋼麗鋼反傾銷稅初判
巴西反世足示威影響深遠
巴拉圭美食展 台參展獲好評
全台有陽光 午後防瞬間大雨
首屆國中教育會考 今天登場
小型股逆轉 美股收紅
國中會考 北市2萬8千考生應試
台茂夏日路跑 7月5日登場
越南反中暴動 白宮：密切關注
拚經改 歐盟：葡萄牙脫離紓困
國產牧草製捆包 盼降進口需求
葉酸碘鐵 懷孕三寶缺一不可
乳癌病友團體 18日嘉義年會
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中日韓投資協定 經部：影響小
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爭台商權益 張家祝找越經長談
傳北韓樂團團長玄松月未遭處決
韓星高素榮與英威廉王子做慈善
越南518遊行 外交部全力護台商
國中會考自然 考生：難易適中
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遊艇展吸人氣 高市增闢碼頭
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郭：蘇凸顯林義雄國會減半荒唐
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新爆料 瑪麗蓮夢露死因是毒殺
日踩線團訪嘉義 印象深刻
越518遊行 外館提緊急應變
會考英文 城市排名喬遷函入題
越518遊行 台商會籲遠離
南海爭議 越不排除提國際仲裁
紅面鴨復活 七股鹽山亮相
學者：開放陸生應有政策高度
中市學子上街 宣傳護兒童健康
金瓜藝術季 綠廊隧道迎客
排華暴動 陸公安部稱後果嚴重
越南遊行 外交部提醒勿入區域
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國際反恐同日 同志現身反恐同
副總統籲越南 公權力約束國民
蔡明亮舞台劇玄奘 維也納演出
男子失蹤多日 陳屍宜蘭山區
2跑車與貨車車禍 無傷亡
陸越工作組會談 陸向越提要求
蜘蛛盜專偷北市宅 高雄遭逮
行銷龍井西瓜 胡志強：最好吃
實現媽媽心願 紙風車演幻想曲
郵輪環遊世界 86天50萬
宜蘭綠博18日閉幕 童玩將接棒
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越518大遊行 箭在弦上
振西區 連勝文：創大稻埕特色
彰化葡萄公主 公主騎士晉決賽
中日韓投資協定生效 FTA受期待
蘇喊增立委 吳副：關鍵在效率
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反恐同 成大師生站出來
北市現場徵才 820職缺
高雄槍擊案 警逮2租車犯嫌
會考分區數據 教部邀縣市討論
越南團變更行程 提前返台
俄媒：蒲亭習近平出席中俄軍演
研究：年輕女打鼾 中風率高5倍
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彭政閔開轟 全壘打花蓮稱王
會考國文生活化 老化海嘯入題
國中會考零星狀況 及時補救
研究：長期服安眠藥增中風危險
協助越南台商 外交部十大應變
新月橋啟用 連結新莊與板橋
陸學者：學運可能影響兩岸關係
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陸俄軍演 日擔心包含攻島課目
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華擎Z97主機板獲外媒肯定
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互利 馬尾馬祖旅遊中心開幕
中市聯合婚禮 胡志強見證祝福
桃園街頭藝人徵選登場
李振昌回穩 1.1局無失分
台灣與美國奧州 駕照相互承認
未報關海鮮闖關 海巡海關截獲
會考寫作測驗 考驗議論能力
赴越喝喜酒 情況緊急提前回台
藍正龍微博認婚 歡迎藍太太
會考國文閱讀測驗 考生喊難
會考題目靈活 死背直觀題減少
陸貪官藏5億案擴大 查副局長
好物嘉年華 童趣好康獎不完
教育會考首日 台南32件違規
越南大遊行前 台商返台避難
首屆國中會考 金門缺考3人
越南遊行 總統：專機隨時待命
會考作文：對未來應具備的能力
國稅局：信用卡繳稅留意新授權
越南518遊行 外館變避難所
金門馬祖持續濃霧特報
全大運開幕 游泳5破全國
墾丁浮潛溺水 男子昏迷
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迎端午龍舟賽 郝龍斌點睛祈福
扣除額調升 多數上班族受惠
新北開認養趴為流浪貓狗找新家
詐騙集團養小三 老婆想揍他
台鹽一見雙雕藝術季登場
會考第一天 北市到考率97%
大陸品牌 利用好萊塢影片促銷
新北會考各校總動員 校長督陣
報導：陸以電子手段對付全球鷹
會考 高雄考場秩序大致良好
崧騰張俊雲：營運下半年起飛
職棒花蓮開戰 猿6比5打敗象
新北議長盃龍舟賽 百隊競速
吳副總統：運動展現國力
越南遊行 外交部闢13台商避難所
小手滑大手機 觸控指來幫忙
三星代言造勢 民眾搶扮都教授
外國人扮360行 中文說台灣事
國中會考 花蓮1考生醫院應考
韓中日經濟統合 台灣被疏遠
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泰反對派領袖再戰不贏將自首
台南中山高3車追撞 7人送醫
越南總理下令 停止非法抗議
陸企喀麥隆遭襲 1傷10失蹤
518遊行 越外交部態度矛盾
長人壓蝶王 張國基泳破全國
航空業配合 隨時開越南加班機
躲遊行 一些大陸人從越南返陸
中華電雲端服務 福建參展
河內市長籲 停止反華示威
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奈國女生遭綁 法非峰會找對策
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廣東新增2起H7N9禽流感病例
曼莫漢請辭 準總理首抵新德里
陸工喀麥隆遭攻擊 1死10失蹤
飛鳥涼持毒 尿檢呈陽性反應
猿投聯手完封 象苦吞5連敗
柯文哲：台灣共識內容要補起來
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越南暴動 陸人2死200傷
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發改委：完成經濟體制九大改革
台南2人路倒不治
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越南518遊行 分進合擊護台商僑民
亞太自貿區 台灣樂觀其成
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紐時去職女老總傳將投靠彭博
巴西世足賽 學者：恐爆登革熱
美國再次譴責 中國南海鑽油是「挑釁」
新住民家庭 搭高鐵拓展生活視野
林永樂再召越南代表 提4要求
越南518示威遊行 兩岸待命撤僑
世足倒數 王者對決
越南誓嚴厲遏止反華暴動重現
藝人趙詠華駕車擦撞兩女子
土城命案 男勒斃女子棄屍山溝
羅馬網賽 喬科維奇晉決賽
逾3千中方人員離越南返回大陸
土耳其礦災搜救結束 共301死
美伊利諾州居民 MERS病毒陽性
巴爾幹豪雨成災 至少30死
似無政府狀態 泰經濟嘗苦果
美富豪作慈善 樂施誓約獲迴響
鋒面接近 中部以北零星雨
國中會考第二天 社會數學登場
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政院版示範區草案 重市場開放
嘉義百年建築 老房子綠改造
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示範區對案 綠僅留金融與物流
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陸醫療包機赴越 接回重傷陸民
高雄槍擊案 警逮疑開槍者
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越518遊行 陸要求陸企暫停工
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台茂路跑7月登場 開放報名
信用卡繳稅 免手續費是基本
越518遊行 大陸派船接回公民
嘉義聖恩宮火警 神像付之一炬
河內傳今遊行 警察加強巡邏
元智環保戶外展 關懷環保
北市雙學區房價 年增逾1成
越南遊行 華航長榮專機待命
越南遊行 國防部機艦整備
台詞文謅謅 趙又廷講到頭皮麻
當局策動示威 越南之春機會低
面具猴賣藝 印尼重罰掃惡名
河內遊行 警方驅離聚集民眾
陸4月房價小漲 漲幅續縮
越南遊行 領務局長：大致平靜
推廣品格教育 成就學生一生
會考級距 胡志強：應公布
反中遊行 台塑：越南廠區平靜
越南大遊行 交通部因應
大陸300多城市「喊渴」
黃金週線收紅
民進黨主席政見會 下午登場
中山高清晨連環車禍 1死4傷
美伊州居民MERS陽性 無症狀
陸：國企招聘應屆畢業生須公示
促進就業 速食業職場體驗吸睛
反中遊行 經濟部密切注意
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
東利比亞79死 叛將揚言再攻擊
河內小規模遊行 警方驅離
台廠打品牌戰 張善政：大問號
西雅圖遊民 捐款給兒童醫院
張善政：研發重有感 政策要客觀
越南台灣旅行團 回報旅客均安
禁菸解憂營養 董氏貢獻30年
陸第三產業崛起 成港媒焦點
會考社會科 考生：有點難
民進黨版示範區 自由度打折扣
人行研擬中央地方雙層金融監管
雙手做環保 中市登場
釜山網賽 王宇佐挑戰7年首冠
台鐵退費 擬採分階段
美元走強 台幣週貶0.1%
越南台僑返國 機場可協助就醫
越南遊行 外交部密切關注
佐科威拜票 副手人選受關注
金斯米爾賽 沙拉斯領先雅妮暫6
彰縣府徵學生工讀 採郵寄報名
反中遊行 正新建大有準備
南部新住民 移民署助體驗台北
捕鯨遭控違法 日本繼續捕鯨
相隔半世紀 教宗中東行
水保月活動 作文繪畫競賽開跑
欠債8千元 夥3友勒死女棄山溝
桃縣空污減量 優良廠商獲表揚
陸農村農民幸福感 高於農民工
挑戰大胃王 白冰冰隊118碗麵慘敗
汽柴油 19日起調漲0.3元
國中會考社會科 北市缺考775人
國軍電腦兵推 從反登陸開始打
排華遊行 政府緊盯情勢
越南遊行 統一：正常運作
反中遊行 寶成明安報平安
停車位塌 警消搶救受困婦
台積電10奈米擬105年量產
迎端午節 五星飯店推風味粽
路邊攤起家 矽品攻全球第2大
博科聖地擄人 奈聯手鄰國宣戰
台積電看好穿戴裝置平板電腦前景
會考社會 釣魚台罷免民代入題
南鯤鯓代天府 獲國家重要民俗
涉霸凌 5歲男童遭申請禁制令
潛入安養院偷拍 美部落客被捕
台北東方文華開幕 林青霞出席
會考生活化 通訊軟體考數概念
故宮：文物赴日未涉政治思維
國中會考英聽 擬改用校園廣播
鋒面接近 苗栗到嘉義防大雨
高雄榮服處結合警方防詐騙
直升生缺席會考 教長認不合適
越南遊行 外交部：狀況平靜
河內平靜 警方撤離
熱狗四分衛 前進星國音樂節
婉拒炒房廣告 林依晨拍公益片
暴動波及台商 越協助復工
美食交流 金門新住民聯誼
竊40面水溝蓋 男稱治療愛滋
數學考題難度 考生：中上
糖尿病囚感染遭截肢 獄方判賠
會考第二天 北市到考率97%
揪團挺台灣 越配廟?送河粉
搞定熱氣球 阿嬤提前嫁給阿公
高雄槍擊案 疑開槍者排除
金融就業博覽會 24日登場
配合印貼紙 外交部：服務寧多
曾退避三舍 西方尷尬擁抱莫迪
大愛瘋下半年駕到 考驗宏達電
關懷新住民 林士昌助成立協會
殺蟲劑疑致癌 知名廠商挨告
國中會考 金門考生：數學較難
研究：兒童穀類早餐含糖量高
A走1萬元 判刑6月易科18萬
延會或臨時會 20日朝野協商
TPP部長會議登場 各國分歧多
平壤公寓大樓塌 傳數百人喪生
新機上市 筆電廠5月業績回神
會考結束 考生出場露笑容
陸媒：廣州旅行社暫停越南團
華航越南往返機票 未用可退費
旅美工藝家辦展 時尚秀呈現
人民幣TRF 金管會祭3防弊
補教：會考社會圖表時事大增
強茂看好今年 觸底反彈
瑞士公投最低工資 專家憂傷害
六龜泛舟訓練溺水 男送醫
會考結束 新北無重大違規
參觀旅展 陳菊籲旅遊首選高雄
數學非選擇題 屏東考生多沒寫
釜山網賽 王宇佐亞軍
防TRF風險 金管會強化監理
黑龍江UFO 陸：火箭衛星殘骸
新華網：反腐堅持三個不放過
電腦展 日本3D列印教父來台
高中姊妹學包粽 報答阿嬤養育
大雨不斷 農改場籲小心稻熱病
小大人負重擔 家扶助喘口氣
輪椅哥迢迢尋愛撲空任雨淋
推廣家庭醫師 醫病演微電影
第一志願門檻 5A與6級分
中投區會考 2考生提早交卷
缺席全大運 魏辰洋臨畢業抱憾
與少女性交偷拍裸照 男遭起訴
APEC部長會 推亞太自貿路線圖
越南遊行 毛治國：今天很平安
瀕危動物標本熱賣 陸動保界憂
亂吐檳榔汁 5月底起強制講習
感恩農博志工 讚為雲林寫新頁
遇援交詐騙 處女巨蟹容易上當
陸：暫停部份與越交往計劃
印貼紙 外交部：配合並護台商
越南暴動 外交部：因應迅速
毒洩入江 浙江富春市緊急停水
越警力出動 518遊行零星
中天記者一度遭越公安留置
APEC經貿部長會閉幕 美中交鋒
旅客越南返台 未感受遊行不安
抓緊言論？官員空降京華時報
熱氣球意外 東縣府：氣候適合
銀行挺越南台商 擬火速過關
美國景氣好轉 企業支出增
天公作美 綠博逾42萬遊客
取消往返越南 華航長榮可退費
台啦啦隊學生 日本受傷送醫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
勞動部研議修法 勞工債權優先
會考比基測 國英偏難其他適中
經貿國是會議 江揆盼凝聚共識
APEC部長會 達成6成果
19日東南部地區 有焚風機率
台塑化：汽柴油19日起漲3角
治淋巴癌防復發肝炎 監測病毒
80種粽子亮相 消費者開眼界
張高APEC二會 台盼服貨貿同進
台商求償 越代表提減稅
寶寶爬行抓週 萌翻爸媽趣味多
大武颳焚風 台東7天4次發燒
海權糾紛 陸南海艦隊提升戰力
福德文化祭 胡志強扮天官祈福
奧完工不運轉核電廠成訓練中心
監理TRF通則 本周出爐
蔡英文：建立優質的兩岸關係
屏東龍舟賽 開光點睛
林永樂：遮蔽館牌報導非事實
宜蘭二龍競渡 新造龍舟試水
林永樂要求越南政府速賠償台商
宜蘭村落美學 礁溪登場
放寬券商打亞洲盃 好事近了
桃縣成年禮 學生彩妝路跑慶祝
賊星該敗 分駐所前偷車被逮
世足A組 巴西猶如狼入羊群
世足B組 西荷重演上屆冠軍戰
兩岸南管匯金門 史蹟注人文
朱立倫盼新北成足球發展基地
北京二手房創25月最大跌幅
疑惡意破壞 南市議會落地窗裂
林佳龍單車遊甲后 提交通政見
畢業50年 同學會難忘老師竹條
全關連籲修法 擴墊償基金範圍
陸媒：中越邊貿穩定 遊客銳減
賓館毒趴 警逮台灣印尼21人
蘭陽海上長泳 宜蘭登場
報導：陸無人機翼龍或銷沙烏地
回歸樂壇 李千娜淚眼謝歌迷
全大運萬米 王秋竣雨中4連霸
駐台越南代表 籲台商續留越南
新疆爆炸 大陸稱東伊運所為
舉世最高基本薪 瑞士公投否決
希拉蕊問鼎白宮 主要弱點剖析
黃秀霜走南市基層 重視社福
房市熱 英央行總裁：恐傷經濟
台塑越南廠一切平安
奈叛軍攻擊喀麥隆陸工
獲利看升 7外資喊買富邦金
福隆沙雕賽 參賽組數創新高
帶團領隊回報 越南一切正常
全大運再告捷 王郁濂泳破全國
浙江古城牆坍塌 雙向路段封閉
義專家：中越衝突勾起新仇舊恨
亞洲物理奧林匹亞 台1金5銀
菲總統府：示威勿訴諸暴力
印度國會近半議員年逾55歲
超額比序積分人數 擬分區公布
土耳其礦災慘重 傳警方逮18人
台青年劉邦禹 品咖啡世界冠軍
越南暴動 台商224家受損
蒲亭將訪陸 今年第2度會習
經貿國是會議 顧問盼擴大參與
前行綠島 撫平傷痕傳承人權
陸：中俄軍演發展兩軍關係
智冠「真古龍群俠傳」人氣旺
會考分區數據 教團：不宜太細
熱浪來襲 英格蘭創今年最高溫
富春江污染 杭州市民搶水
WEF東亞峰會 本週菲國登場
胡志強探視陳婦家屬允全力協助
房峰輝訪美 敏感議題有交鋒
施工不良 平壤公寓大樓崩塌
解禁集體自衛權 日人反對者眾
陸：政治安全是網路安全的根本
民航局：越南返台機位充足
越南遊行平靜 19日動態受關注
莫迪第一項挑戰 敲定內閣人選
俄媒：習近平蒲亭出席軍演開幕
荖濃溪勘地形 救生員溺斃
越南排華暴動 政府因應大事記
亞洲物理奧賽 台1金5銀2銅
台啦啦隊女生 日本摔傷送醫
政府因應越南暴動 藍營肯定
明新啦啦隊員 日本比賽摔傷
朴槿惠將就海難發表國民談話
公布會考數據 宜守住底線
愛上神父 26女籲教宗解婚禁
反撲無力 象6連敗
越南女子詐同鄉 倒會三千萬
失足墜谷 登山客無生命徵象
越暴動 學者：政府盡最大努力
訂世界最高基本薪 瑞士人說不
馬航機 新書：可能遭意外擊落
陸專家：房地產是最大經濟風險
犀牛火力放送 24安轟垮獅
土城棄屍命案 4嫌聲押
坎城台灣酒會 華語導演齊聚
十大奢華體驗 文華東方攻頂
惡棍交易員要求晉見法總統
武裝分子攻入利比亞國會
越南518遊行 各地平靜
島國前進成立 尚無參選打算
留住台商 越南代表提減稅賠償損失
從日本世紀冤案談司法的反省與究責
5月19日 國內各大報頭條
台北電腦展將邀請日本3D列印之父演講
行動電源充很慢? 電容量和電輸出量都名不符實
移民署帶南部新住民朋友體驗台北
國是會議縮版 「經貿國是會議」籌備會開議
大肚山新住民關懷協會成立
中國越南 暫停部分雙邊交往計劃
首屆國中教育會考 社會科出題靈活
《福州晚報》每週兩期 隨台報發行
共軍要用國產車 訂千輛紅旗車
埃及新移民當替代役
龍應台：上任時已放棄港居留權
新住民製作龍舟迎端午
航港局 舉辦芳苑燈塔FUN願遊與燈塔圖片展覽
台灣文學館讓新住民親子互動更親密
首次成立移民署志工隊 新住民志工身懷絕技
端午節勞軍包裹 郵資一律8折優待
貓空纜車大修完成 凱蒂貓光鮮亮麗再登場！
精釀啤酒嘉年華 一次喝遍全球200多款精釀啤酒
交部澄清：國安洞開 禁限制海域 中國船可路過
國內上市公司103年第一季獲利持續成長
關懷無遠弗屆 移民署行動關懷列車抵七美
Hotels.com ”到暑”計時搶先玩日韓
國泰『高中3對3籃球』總決賽火熱開打
台灣新移民協會姊妹寫信給異國的越南朋友
國泰慈善基金會支持全台八所國小圓夢
國泰金控 5月國民經濟信心調查
中華電信雲端服務搶先機
金門縣新移民關懷協會舉辦特色美食交流
12年國教｢適性揚才列車｣及「高中職優質化方案」
行政院南部聯合服務中心提供3天免費越南電話服務
馬英九總統不能再姑息養奸！
年輕人應關心自己的本錢！
越配煮300多碗越南河粉 南鯤鯓代天府招待香客
執行蘇花段鐵公路中斷 緊急應變海運疏運旅客
全體國內上市公司（不含金控）794家
上週外資在集中市場買超88.98億元
積極投入行動App 訊連盼成領頭羊
狂飲有害 4杯酒下肚恐損健康
越台商受損 賠償如跑馬拉松
陸派機艦 自河靜撤公民
羅馬網賽強碰 喬帥壓蠻牛封王
西甲足球賽 欄柵倒塌49球迷傷
土礦災押25人 3人被控過失殺人
遠雄20日移植大巨蛋行道樹
柬埔寨搶歐單車市場 威脅台灣
投顧：美能源股評價可望提升
證交所測試異地備援系統
台歐期貨合作 擴大全球商品佈局
金斯米爾賽 曾雅妮並列第2
AT&T同意485億美元併購DirecTV
490億美元AT&T併DirecTV
索尼繼續沉淪 分家時候到了
娶阿斯特捷利康 輝瑞再加碼
廣穎外接硬碟容量增至2TB
聚積7月陸辦照明顯示屏研討會
避險基金縮減黃金多方押注
鋒面滯留 嘉義以北局部大雨
曾雅妮徐薇凌 同抱亞軍互輝映
消息面淡化 台股狹幅整理
德銀籌資 卡達皇室入主
投信：印度股市震盪 長期看好
印選結果出爐 盧比料再上層樓
越排華 陸撤僑 台商遭殃
台鐵自強號機車故障
台北洛城姐妹市 舞蹈慶35周年
蒲亭：中俄共推亞太新安全架構
台股開盤 上漲13.09點
韓總統為船難道歉 解散海警廳
孫大成主持中文演講比賽開幕式
520行情 曾銘宗有信心
利比亞叛將凍結國會 綁架議員
越南排華暴動 外資沒在怕
陸新屋價格成長減緩擴散
王力宏要當爸 老婆懷孕5個月
蒲亭：中俄200億美元投資合作
國軍兵推 夏立言：列國際情勢
第三地赴越台商 爭取適用投保
曾銘宗：產險儘速理賠越南台商
中美晶完成收購德模組廠
勞動部：未有實證外勞致低薪
延會或臨時會 國民黨團未決定
那指跌勢惹疑 市場現金部位增
亞股續弱 陸房市趨緩擴大
新台幣早盤升值
NBA東區冠軍首戰 溜馬電熱火
朴槿惠宣布解散海洋警察廳
日3月機械訂單大增 有助成長
美利達參與桂盟私募
環團憂填海造島草率納區域計畫
4閣員曾有外國居留權 已放棄
F-立凱營運下半年加溫
陸船抵越了 要接回數千陸民
黑冠麻鷺繁殖季 淡定帶小孩
步行抗議結束 惡棍交易員服刑
助勞工 櫃買推勞工就業指數
大同越南廠恢復正常運作
傳攜手軟銀搶亞太 鴻海不評論
結束冬眠 巨蛇闖民宅卻卡住
陸擬撤包商 台塑緊急說明
陸股挫 滬股盤中逼近2000點
車用產品出貨旺 啟?Q2營收增
綠卡事件 張慶忠：該告要告
資深媒體人陳正毅25日告別式
龍應台不滿兩岸文化交流沒進展
台股量能不出 狹幅震盪
台訪團巴拿馬參加公共服務論壇
印度準總理 心中有台灣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
醃頭嫌再鑑定 無重大精神疾病
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
擁槍販毒 癌男被逮
桃縣文藝創作獎 散文首獎7萬
已掛牌上櫃公司有664家
女雙球后寶座 謝淑薇只坐一週
日客狂掃 美債牛氣不減
駕駛疑操作不慎 遭車斗夾死
計程車調漲案 北市公運處審核
氣象資訊30年 科技落實民生
馬利分離主義者 綁架30公務員
對流旺盛 苗中彰防瞬間大雷雨
向旅客謊稱被竊借錢 男送辦
憂破產 馬航股價崩跌
持入國證越南返台 護照免規費
市場傳鴻海攜手軟銀 搶親亞太電
船難究責 南韓總統解散海警廳
午後大雨 整體葉菜均價未漲
紙貓熊入偏鄉 牡丹國小快閃
泰首季GDP萎縮 衰退風險攀
室內空品法上路 7月起開罰
調降選舉年齡 內政部支持
向越南求償 若不成可國際仲裁
菲民調：每4名成人1人失業
紀念高輝 兩岸學界舉行研討會
台南馬拉松攝影賽 7月登場
會考分區數據 下午可望定案
協防太平島 空軍4小時可到
證券四合一 3個月內提出計畫
希債賣壓再現 義西債殖利率漲
世越號艙室崩塌 搜索難度加大
李沃士：示範區條例過即申設
新娘秘書遲到 新人投訴
華航近期越南線機票 特殊處理
生命綻光華 學子獲頒獎助
黃志鵬：越須懲凶和部長級道歉
大陸網路金融夯 廣東成立協會
在越南台灣旅行團 324人均安
外資上週買超88.98億元
反核團體提告 不要核一廢料
打1996可申辦國道事故資料
收費員轉置放榜 錄取率9成
杜紫軍：台越投保協定研議重簽
關懷馨生人 犯保發端午慰問金
美前財長蓋特納盛讚歐巴馬決策
勞動部；暫不考慮全面凍結越勞
台塑河靜：陸工撤 建設進度延誤
豬木：將在平壤舉辦摔角大賽
中興新村荷花初開 晨昏最吸睛
統測成績單20日寄發
上市公司首季獲利年增9%
台半導體Q2產值 估季增12%
首季製造業產值年增0.26%
泰政局動盪 公債表現佳
竊空酒瓶變賣育兒 2人送辦
陸問題寵物點心 美飼主也受害
防陸 日擬在多座島嶼新設部隊
新台幣中午升7.8分
香港人民幣存款年底估破1.2兆
彭博談美總統大選
醃頭案改證詞 被告信件影響
內政部支持政務官禁外國居留權
貓纜修護 凱蒂貓車廂亮麗再現
世新學生抗議 憂校產變家產
龍應台請立委回家做功課
中市淹水溺斃 民代要求速改善
初審 刑事保證金返還加計利息
北市女嬰送醫前無心跳 疑溢奶
集保結算所App正式上線
陸填土赤瓜礁 可能增直升機坪
痞子英雄2 坎城展現硬實力
社會住宅及補貼 9年後達十萬戶
議員籲均分縣庫 金門縣府：訂法
陸續復工 越廠概念股反彈
朱立倫盼環教講師讓新北更乾淨
哥倫比亞巴士火燒車 31童死
農委會：老農津貼修正可省450億
佐科威搭配卡拉 角逐總統大選
大巨蛋再移樹 護樹團體槓遠雄
日實施陪審制5年 審案天數增
攻克夜市美食 糖尿病友出奇招
花旗：鎳價兩天重挫 買機浮現
圖譜指紋鑑定 揪出污水元凶
投銀首季商品營收飆 部門縮編
經部派團赴越 江揆促盤點資源
河靜副省長保證 確保鋼廠安全
足總女子世界杯 南韓獲參賽權
解僱工會成員案 上海商銀敗訴
中市兩偏遠國中 行文中央改列
新服務挹注 數字營收逐季走高
台塑河靜廠：未要求員工簽切結書
醃頭案 20日辯論終結
劉國深：北京對台政策會更細膩
台股收盤漲11.45點
滬自貿區首見中外資產管理公司
雅加達華裔代省長 打擊官僚
IMF:尼加拉瓜成長4%以上
台塑河靜廠：要求越南賠償減稅
預防腸病毒 牢記洗手5步驟
經濟師深信ECB將放寬貨幣政策
英銀總裁指房價是經濟頭號風險
陸船路過 交部：排除軍艦漁船
員林盼改制 王金平樂觀其成
大甲地下道淹水 中市議員究責
5月台指期漲12點
台北股市 漲11.45點
5月電子金融期雙漲
清查TRF 金管會金檢10家銀行
泰政盪 黃金進口恐腰斬
劉國深：綠營應認清兩岸大方向
男子110公尺跨欄 陳奎儒破全國
量縮整理 尾盤拉升收紅
蘑菇恐致命 勿隨意採集食用
集超商點數助街友 大學生響應
加氯副產物恐傷身 台水澄清
中市消防廳舍缺失 議員質疑
誹謗中鋼密會案 洪智坤判3月
TRF遭禁 永豐金：影響有限
郝龍斌：國中會考資訊應公布
杜紫軍：爭取和越官方會商賠償
越南娶親遇暴動 台籍男子平安
降雨持續 明德水庫調節洩洪
破30億元毒 調查官記兩大功
平壤公寓崩塌 南韓擬致電慰問
王毅：亞洲事務亞洲國家主導
三大法人買超台股31億元
星部長籲性侵致死死刑 NGO駁
男子400公尺 陳傑破全國
豐興鋼品全數維持平盤
輝瑞加碼 阿斯特捷利康仍不嫁
不向命運低頭 生命贏家動人心
陳偉殷回饋台灣棒運 善款加碼
滯留鋒面影響 中部以北防豪雨
港媒：廣西雲南有解放軍集結
澳紐度假打工 嘉義辦座談會
史亞平：派團赴越南訪台商損失
漁民呵護 綠島鐵炮百合顯風情
金寶：對未來幾季營運樂觀
管中閔：入閣前已放棄美公民權
馬國台灣徵才 千名留台生與會
狗醫師出診 失智長輩延緩惡化
囤房大戶 郝龍斌支持累進稅率
金曲25 鑽石級主持陣容亮相
林政則勉學子 愛心熱誠處世
違法收廢棄物 桃縣環保局追查
陳俊秀當洋將 爆米花聯盟選秀
19K徵助理 慈大澄清非大學畢
逛夜市吃美食 糖友控糖有一套
年底選舉倒數 全國啟動查賄
平壤公寓崩塌 建設速度戰悲劇
緬甸陸資礦場兩陸工遭綁架
國道追撞 1男子無生命跡象
新台幣收升2.3分
上網看新聞查資訊 女性居多
新移民助同鄉 多國語言最基本
新北文學獎 邀資深文青寫初老
男童腸病毒重症 中部疫情升溫
東華大學學士班轉學考 免筆試
學者：港服務業登陸 台可借鏡
湧德：3年內營收挑戰百億
機場服務費 最快104年調漲
史亞平：沒有召回駐越代表
越台資鞋廠 再傳數百人昏倒
雲縣議會虛驚 照明燈迸火花
立委籲太平島部署飛彈
柑林隧道口積水 轎車一度受困
中美元首外交展 台中登場
北市：依規定審核計程車運價
雲林土雞場檢送 H5N2為低病原
足球隊出國差百萬 偏鄉童待援
教團質疑來義高中處理違程序
討論不適任師案 高中師腦溢血
IHS：菲經濟15年內有望成長3倍
俞正聲左批達賴 右喊長治久安
義交撞斷腿 路人報警撐傘遮雨
偷車又酒駕 男上廁所時被查獲
曾銘宗：銀行賣TRF風險不大
驗出低病原H5N2 雲林加強消毒
立院初審 政務官禁外國居留權
總統就職6週年 施政有成果
信驊Q2需求強 新品效益明年現
水情App 自主防災e網打盡
中市土石滑落 圍牆坍60公尺
元首外交展 見證台美邦誼
東大草地音樂會 9團原音重現
蒲亭下令結束在烏克蘭邊境演習
對台免簽國家地區增至140個
學者看政績 財政健全最重要
放流稚鱟 金門擴大範圍
力旺前4月每股純益2.81元
日冰后淺田是否退休賣關子
仁愛鄉道路坍方 國姓農民受困
吃藥憑感覺 治高血壓有迷思
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
立院初審 軍中禁閉改為悔過
不負母愛 泡泡龍獲總統教育獎
士官下基地 國道車禍1死2傷
印尼總統選戰 兩聯盟推出人選
和泰規模升級 遠傳助攻雲
滯留鋒面影響 全台有雨溫度降
NAND產值估增5%
越總理將訪菲 出席東亞峰會
林志穎將攜子登台 大談爸爸經
桃機：台灣機場服務費偏低
蒲亭令結束演習 俄軍返原基地
北京病患 每天70萬人來自外地
改造大安森林公園 初估3億元
台醫療科技評估制度 菲媒盛讚
雲林人親土親 陳奎儒破全國
華信班機遭雷擊 天線留痕跡
湧德估今年營收年增逾2成
中俄軍演 陸專家：非針對美
泰政爭衝擊 首季經濟成長萎縮
恢復正常 鴻海越南廠明上班
調高機場稅 旅客盼有感服務
土國煤礦區爆炸 中華民國哀悼
化解利比亞危機 義當務之急
壓力大易健忘 食療運動可健腦
救流浪動物 十二夜捐票房盈餘
總統就職6週年 外交有成果
海線鐵路雙軌 顏寬?協商爭取
總統就職6週年 移師台中舉行
習近平：聯合國反恐應加大作為
中俄海上軍演 蘇愷30亮相
新人捐禮金 促成辦桌看紙風車
端午豬肉量足 每公斤約80元
立委促假日戰士營 組大叔兵團
哥吉拉席捲全球 全台票房破億
投交清淡 台幣收升2.3分
學者陳俊太獲杜邦傑出青年教授
越南女詐騙同鄉 警鎖定嫌疑人
鋒面影響 雲嘉中投防大豪雨
陳俊秀加盟爆米花 可望打整季
苗醫院慶 結合公益關懷助弱
失聯數月 男疑燒炭陳屍家中
陸民4千人 搭船離開越南
重疊海域劃界 菲與印尼達協議
銷售TRF 應全程錄音
拚觀光 花蓮組新商圈
日美韓將在星舉行三國防長會談
智慧人形機器人賽 金大成績佳
連日雨線路掉落 九宮坑道停電
網購業推優惠 力抗報稅季魔咒
2014文創產業新聞報導獎受理報名
首爾地鐵車站爆炸 傳11人受傷
玉山盃青棒賽開打 曹佑寧站台
1元廣告攬客 冰販挨告不起訴
桃機服務費漲 松山小港比照
越台商受損 經部雙管齊下
櫃買攜手集保推歐洲寶島債
疑患躁鬱 佛大生墜樓身亡
美投入撲滅拉美咖啡葉鏽病
中信金與京都中央信用金庫簽MOU
台43廠商參加大馬工具機展
南海問題 專家：北京以拖待變
導航誤導困山區 警借怪手救援
試辦週末戰士 國防部持保留
中華電：期許4G 迎頭趕上
台中1男童 罹腸病毒重症
雅虎日本抽腿 不買eAccess
中市警局長：定期查訪縱火累犯
四百米破全國 陳傑歸功黑白人
水彩名家陳陽春金門演講與個展
中市地下道溺斃案 檢方追查
中市淹水1溺斃 綠營議員究責
重要河川整治 5年匡列8百億
警消冒雨搭救 合歡山7人脫困
攻3D列印 金寶6月推秘密武器
南韓地鐵車站傳爆炸 至少11傷
富邦金徵才 各子公司全面啟動
逢甲大學打造專屬影音App
入股亞太 鴻海不排除任何合作
王岐山：信任不能代替監督
永豐餘捷比達併英國包裝設計商
貝克漢兒子 倫敦端咖啡賺時薪
棒壘重返奧運 11月有好消息
不符效益機場 106年前活化
TPP會員國談市場准入有進展
邀松井秀喜來台 爆米花候佳音
菲總統指控陸 違南海行為準則
金門縣府：無海岸BOT開發案
國姓大雨 1婦女傳遭山洪沖走
越南台商受害 曾永權將率團探視
國防部：不可能讓大陸軍艦路過
費鴻泰：國民黨團支持NCC被提名人
中市童腸病毒重症 病情控制
美老翁遭狗咬 天文數字索賠
小金海灘玻璃破片 撿除防傷人
台紙正隆越南廠復工
泰國代總理堅稱合法拒絕辭職
總統兩岸政策 務實開創里程碑
越南暴動 台商總會強烈抗議
雨天失控釀追撞 士官命喪國道
南韓地鐵站傳意外 11乘客受傷
南韓地鐵又出事 11人輕傷
不浪費食物 歐盟擬廢過期標示
服務費漲 桃機拚提升服務品質
男子跳下月台 北捷淡水線斷電
印製貼紙 外交部參考駐處決議
數字目標價 元大上看450元
東西武術交流 東南歐英雄會
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首信易支付 考慮赴台上市
迎畢業季 買華碩筆電送好禮
習武打死老母 男子遭訴
亞信峰會 習近平聚焦亞洲安全
打針傳播愛滋 烏干達護士判刑
推區域整合 拚財經政績
美將首控陸軍方人員網路間諜罪
經理人現階段看好歐股
今彩539開獎
鋒明財務長述說越南恐怖經歷
威力彩開獎
大長今續集 李英愛缺席
高雄旅展破25萬人 11月再見
菲總統斥陸 籲簽南海行為準則
蒲亭20日抵陸 與習出席軍演
溪水暴漲 夫受困妻遭沖走
聯博投信推學習計畫 齊柏林開講
王毅將訪韓 談朝鮮半島問題
分區成績標示 教部：未達共識
挺越南台商 金管會同意銀行措施
設計師看台灣 新銳人才印象深
駐加代表劉志攻將接任駐英代表
美將首度控告陸軍方人員間諜罪
BenQ助雙北智慧商圈行動購物牆
恐怖小王 人妻要分手遭縱火
熱火尋求衛冕 盼找回防守能量
陸外長26日訪南韓 會朴槿惠
陸拒回應網諜案 美大動作起訴
越反中暴動 大陸反應先冷後熱
會考成績因地制宜 教團批綁架
西非聯手宣戰奈叛軍 專家肯定
中紀委副局級官員 被調查
總統宣示 讓青年住得起台灣
華爾街之狼本尊 想賺1億美元
劉志攻駐英 外交經驗獲倚重
美創首例 控陸軍方5駭客間諜罪
亞青國手選拔 4強球隊產生
涉周濱 劉漢涉黑案23日宣判
越南台商抱怨 代表處往肚裡吞
犀牛批中職帳目 聯盟嚴正駁斥
日美在TPP部長會不會達成協議
Google動念 傳洽購Twitch
俄大亨判支付前妻44.8億美元
英媒：受害台商向越南政府求償
威力彩頭獎槓龜
鋒面影響 中部山區局部大豪雨
今彩539 頭獎槓龜
涉網路間諜 美起訴5解放軍
世衛：防投資協定影響健康政策
美起訴大陸軍官 象徵意義大
巴爾幹世紀洪災 增至47死
大馬前首相：馬航機應問波音CIA
救援不力 朴槿惠解散「海警部門 」
經濟部次長沈榮津 周三前往越南索賠
曾永權赴越南 慰問台商
5月20日 國內各大報頭條
曾永權率團赴越 助台商求償
泰軍宣布戒嚴 籲各方停止對峙
立委爆料: 越南烽火日 駐越代表人在國內搞內鬥
虛擬裝置喚醒人們人道畜養的觀念
澳門喜來登 推出「健體旅程計劃」
機場服務費即將漲價
泰國突宣布戒嚴 軍方包圍「紅衫軍」
新住民新娘秘書展現訓練成果
宜蘭舉辦龍舟比賽 外籍人士共襄盛舉
《金融時報》： 西方制裁促使普京轉向中國
馬總統就職6週年演說全文
台灣人團體 拜訪越南辦事處
黃昆輝：馬執政6年淪「黑幫統治」
華航、淡大合作 推出民航學分課程
新舊任移民署署長今天舉行交接
總統馬英九就職6週年關注新移民
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越女互助會詐騙同鄉3000萬
移民署首次成立多國語言志工隊
粽價漲 嘉義家扶中心助越配學包粽
6週年 總統校園回應青年議題
南台科技大學舉辦「國際藝術文化節」
總統：該推動的改革還是會推動
總統教育獎小得主圓母親回鄉探親的夢想
有媒體報導「自來水加氯6副產物恐傷身」台水說明
渣打人民幣階利活存帳戶 讓財富越存越有利
暑期和樂好修行
台北室內芭蕾講座【第一天~探索的開始】
台水公司103年評價職位人員甄試簡章公告!
型男主廚教室 五星餐點+精湛廚藝
強化校園防災、減災能量 聯防、毒災全出動!
預防衝突要靠實力及宣傳
勞工加薪靠民粹有害無益！
在生命的轉彎處發現希望 「臺銀」傳愛心
臺銀68週年慶義賣會
臺灣銀行：污損幣兌換事宜
證交所擴大服務觸角 公發公司投資人小確幸
布局中國金融市場有成 偉詮電成長可期
台彩端午加碼「億上加億」
花蓮療癒之旅 驚艷心蓮蕊荷園黃金泡菜 好風味!
馬英九就職週年演說 場外學生抗議「獨裁政權」
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皇馬巨星C羅親臨香港揭開世界盃序幕
5/26下午「萬安37號」演習 北捷正常營運
產、官、學界專家出席 103年公路防汛座談會
甫宣誓就職 監委約詢顏大和
全球突擊駭客行動 警逮百人
拘捕大陸軍官 FBI發通緝令
美起訴陸駭客 北京反應強烈
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
利比亞急遽失序 恐瀕臨內戰
陸提數據 反指美網路竊密冠軍
全球競爭力 台灣第13名
美國狗咬人頻傳 保費支出逾億
衛生會談 美稱許台灣肥胖防治
經濟支柱 義捍衛農產食品業
巴西聖保羅文化週末 暴力叢生
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巴西聖保羅遭冰雹雨襲擊
11歲女童 要跑遍各洲馬拉松
momo購物網 貼圖登場
台股量縮整理 觀察520行情
法規鬆綁 ETF全新突破
研發前瞻技術 上銀攜手清華
房貸疑難雜症 銀行推健檢服務
了解券商造市規則 避免投資糾紛
泰軍方：實施戒嚴 否認政變
谷歌買Divide 添行動管理服務
泰國軍方宣布戒嚴 非政變
美佛州MERS患者出院
泰軍宣布戒嚴 泰銖驚跌
就職6週年 馬赴台中發表演說
台中機場無法起降 總統搭高鐵
陸計劃下半年執行近百件IPO案
滯留鋒面影響 中部以北防豪雨
曾永權率團赴越 助台商求償
白宮對陸未停止網路間諜感挫折
陸駭客案 美中戰經對話添變數
張花冠公公病逝 親友不捨
Visa萬事達卡被迫考慮退出俄
陸三精製藥董座被查 墜樓身亡
凌越預收款券 90分鐘撮合一次
國姓老農脫困 警消續搜落溪妻
泰宣布戒嚴 看守政府運作如常
台股開盤 上漲22.18點
泰戒嚴 親政府紅衫軍持續示威
6週年 馬總統：讓青年參與決策
總統：全力改善學用落差
泰軍突戒嚴 泰銖嚇跌
助創業 馬：幫助多位馬浩然們
曾雅妮獲亞軍 在意1洞不完美
區間車撞行人 台鐵調車接駁
台英商務協會 深化雙邊合作
台中港發現1男屍 警調查
老農津貼 王金平：還沒到院會
炎亞綸演變態 塞李毓芬進皮箱
總統請政院成立青年顧問團
標普：澳洲AAA信評無立即風險
製造業擴張 星GDP成長超預期
總統讓青年住得起 國產署覓地評估
醃頭案 辯論終結
蕭萬長獲頒政大名譽博士學位
夏天旺季到 飲料業推APP搶市
印度股市選後大漲 陸股難追趕
調查：5月下旬主流面板小漲
視力模糊 原來骨刺壓迫頸脊椎
上山採藥溪水暴漲 4男子待援
上海自貿區跨境貸款 永豐銀搶先
打擊賄選 嘉檢成立查賄大軍
瀋陽學校潑糞水 阻學生外食
新台幣兌美元早盤小升
綠卡 總統：美方講得很清楚
朱立倫是否連任 總統：很快揭曉
示範區 菊：高市不適農產加工
創新技術 巴克萊看好力旺股價
陸反擊 國信辦批美滑稽
市場需求強 信邦營收估續創新高
泰國戒嚴 旅客夜生活受影響
解決青年焦慮 總統提5項良方
總統：讓青年住得起台灣
淡江華航合作 培育民航人才
美控解放軍 專家：疑聲援越南
立院三讀 本刑十年以下罪限境不逾8年
受困山區 空投直升機救出6人
總統：不可能對大陸視若無睹
助逃稅 瑞信認罪賠26億美元
低量盤整 台股站上8900點
立院三讀 擴大偏鄉石油補助
Nike台灣籃球訓練營登場
馬總統：修憲要非常慎重
華航攜手淡大 培育航空人才
立院周邊路權 李新：還給民眾
澳洲央行將繼續維持低利率
潘基文籲南海問題和平解決
外資看電信布局攸關鴻海後市
總統籲在野黨勿動輒霸占主席台
東吳攜手喜憨兒 推愛心禮盒
廣東暴雨 10萬人受災
王建民3A出賽 再繳優質先發
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
馬利恐重陷戰爭 美籲開啟談判
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
細懸浮微粒納管 空氣品質改善
汽車誤入積水地下道 高市防範
美專家抨擊大陸箝制新聞自由
比照導盲犬 立委促導聾犬入法
台與美佛州駕照互惠 免試申換
宋承憲：渴望遇見一見鍾情女子
泰戒嚴 外交部啟動應變機制
廣州反恐演練 200特警出動
未來挑戰 蕭萬長勉樂觀面對
移民署長交接 陳威仁肯定建樹
國發會：馬總統政見完成逾6成
社會住宅量能 112年3.4萬戶
花旗證喊賣三雄 相對看好中華電
越南暴動 總統：盡力保障台商
總統：兩岸關係有疑慮繼續說明
政院將成立青顧團 細節待公布
泰國戒嚴 禁止集會群眾移動
鋒面影響 台南陣雨未釀災
參與政策 總統促設青年顧問團
七合一選舉查察 屏地檢起跑
立院三讀 役男出境就學放寬
泰戒嚴 軍隊荷槍進駐曼谷街頭
鋒面到水庫喝飽 台南一階限水解除
下背痛逾3月 恐罹僵直性脊椎炎
推特傳相中SoundCloud
立院三讀 勞資團協逾期交仲裁
總統：核四暫停工 留討論空間
改善學用落差 學制更具彈性
總統推青年創業 創櫃板助青年圓夢
歐央行料續寬鬆 瑞士央行頭大
馬總統：做國際醫療不影響國內
曾永權抵越 慰問台商
日旅客帶柴油 桃機安檢上發條
桃縣公幼 20日起二階段報名
立院三讀 強化後備軍人權益
赴日摔傷 台啦啦隊學生出院
北市吉林段地上權案 下午開標
常萬全警告越南 不要釀成大錯
蕭萬長：越南須恢復投資信心
暴動波及外商 平陽副省長道歉
朱立倫連任與否 馬：很快揭曉
中山高南下37.6km 20輛車撞車
王維中挨雙轟 0.2局丟5分
旅美薩僑僑匯成長
巴促印：不該迴避克什米爾問題
進修部缺師資 高市：行政調整
新台幣中午升4.9分
歐洲各國央行達成黃金協定
視障者搭計程車 中市月補千元
曾永權抵越南 直奔受災工業區
泰國戒嚴 教部續關注留泰生
立院三讀 拒徵信不可就拒貸
台彩端午加碼4.8億元
北市盼公布國中會考分區標示
選舉查賄小組備戰 檢警調揭牌
關懷台商團 心理專家隨行
蕭萬長擬推青年海外交流計畫
泰觀光局：旅客觀光不受影響
醃頭案 嘉檢求處陳佳富死刑
星國經濟成長預期2%到4%
技職推甄撇步 練表達秀特色
區間電聯車撞死1男 列車延誤
福島核災時 核廠9成員工曾撤
立院三讀 調高非自住房屋稅率
綠北市長 柯文哲廣告戰將開打
成交量縮 新台幣午升4.9分
513暴動 外商促越政府妥善善後
阿里山公路施工 27日起交管
青年住得起 房仲：廣建社會宅
朱立倫：會考資訊應公開透明
遏孌童 印尼官員倡化學閹割
持屋過多 北市：資料送交中央
國道一號泰山段車禍 6人送醫
美控解放軍 陸召美大使表抗議
業者搶端午商機 粽價不調漲
推廣爵士不遺餘力 柯林頓獲獎
泰國戒嚴 華航長榮密切觀察
泰國宣佈戒嚴 股匯聞訊齊跌
台中大甲等區大雨 淹水警戒
鹽奶案被告 盼盡孝救病婆婆
羅瑩雪：大選查賄決心不容挑戰
總統：深思熟慮 絕非街頭決策
泰戒嚴 美：須為暫時性舉措
Fed官員稱縮減刺激近最後階段
立院三讀 加強護金控客戶個資
韓陸改善認證程序 降低壁壘
泰實施戒嚴 印尼高度關切
老農津貼修法再延 農委會憂心
青年顧問團 政務委員馮燕規劃
嘉惠考生 業者推落點預測App
新郎不是我 醋男殺錯人判刑
法人：老牌藥廠生達營運將創新高
醃頭案 嘉義地院6/13宣判
淨化選風 竹檢設查察賄選小組
立院三讀 訂身障機構經營資格
誆兒遭綁打傷 婦險破財80萬
政院公布總統就職週年施政成果
彰市土石流 縣府籲民眾先撤離
傳金正恩兄長金正男現身雅加達
立院三讀 保險資金禁選董監事
泰戒嚴 投信：若控制影響有限
副總統:活路外交受國際肯定
落雷 貓空纜車暫停營運
身障就業博覽會 提供600職缺
女童案餘波 北市姊妹7年未上學
地下道淹水奪命 監委調查
台股收盤跌12.11點
梅雨對流胞影響 中部強降雨
夫妻陸續腸癌 醫師籲提早篩檢
立院三讀 車站視需求設無障礙
泰國戒嚴 F-泰鼎：無影響
美間諜罪起訴陸軍官 陸批偽善
主席別走 國大黨反省變輸誠
小地主大佃農可吻合農保資格
曾永權抵越 代表總統慰問台商
5月台指期漲10點
葉倫擴大充份就業定義
國1連環車禍 泰山北上回堵
5月電子漲 金融期跌
520結婚諧音日 贈圓仔助好孕
南星計畫工程 里民抗議
台北股市 跌12.11點
郝龍斌：現在只想把市政做好
新機車未掛牌 偷牽灌氣被警逮
納豆分享築夢路 鼓勵畢業生
被控蹺班偷情 林內鄉長道歉
男車內燒炭 警巡邏救命
520台股量縮 未攻克8900點
陸召美大使抗議 多項交流喊停
台協助尼加拉瓜興建貧童教室
花蓮迎賓 太陽公主號郵輪靠泊
因病穿涼鞋被解僱 判復職定讞
立院三讀 就保專戶不得扣押
朱立倫：技職提升 減學用落差
助青年競爭力 就業計畫成效佳
總統關切青年焦慮 業界：改善環境
港人闖解放軍總部案 3人認罪
三讀 被告上訴執行刑不可較重
中藥商執照擬鬆綁 藥師界抗議
江西省人大前副主任 遭雙開
延畢增收雜費 大學生教部陳情
江揆會史國總理 推示範區計畫
醃頭案 國小成績單都翻出來
陸生學醫 總統：應由醫界討論
看學運 總統：不盲從也勿冷漠
三大法人買超台股18億元
國3拖板車撞工程車 3人送醫
日男駭客案 自導自演終落網
2016選總統 郝：無法答覆
竹市慈雲路淹水 市府允改善
薩國拉丁晚報大幅報導台灣文創
陸學者：越用國內民意向陸施壓
醃頭案 被告幼時曾遭家暴
泰國戒嚴 居民忙自拍
沈榮津率團訪越台商 21日起程
新北廣發英雄帖 蛋黃酥大PK
兒少保護行動劇 志工媽媽擔綱
立院三讀 強化營業秘密保護
總統：只要美有軍售 錢一定夠
中山高連環撞 疏導恢復通行
樂齡薪傳 銀髮貴人分享絕活
立院三讀 法拍凶宅應公告載明
鋒面降雨 嘉南二期稻可望開灌
學者：陸應以協商解決與越矛盾
醃頭案 被告撇變裝不認殺妹
尼報登邱文達專文談台醫療科技
醃頭案 檢：被告狡猾冷酷無情
名導留手印 華語電影展魅力
助青年創業 13部會跨平台服務
星TPP部長級會議落幕 7月再議
奈國女生遭綁 中華民國譴責
挑上等綠竹筍 牢記金牛角原則
習近平：中俄將簽署聯合聲明
公投解套南鐵案 賴清德不認同
新台幣收貶1.7分
青年住得起 建商：多元房正確
彰縣小吃店搶案 警逮5外勞
總統與青年互動 維安全程緊盯
姊妹7年未入學 郝：比照懲處
控阻礙和解 蘋果三星互相指責
台中下大雨 后里143毫米
立院三讀 褫奪公權仍可入農會
俄售陸天然氣 價格高於預期
立院三讀 中小企研發抵營所稅
國內線離峰航班 部分千元有找
醃頭案 檢方細數被告破綻
台北觀光博覽會 參展品牌多
4月外銷訂單 連3個月正成長
未聘足身障單位 8成只缺1人
試單過關 宏遠針織布大單到手
友軍倒戈 佐科威拚大位添變數
胖達人風波 連勝文撤告周玉蔻
泰國戒嚴 經部：密切注意台商
黃志鵬請假 外交部:有代理人
立院三讀 提原始憑證可免罰
政府關懷團赴越 助台商討公道
延慧書庫 二手參考書免費索取
東協秘書長南海談話 陸：反對
污水淨化 二林廠區放養螢火蟲
修復春寒電影 林務局推場景遊
陸駐美大使 敦促美撤銷起訴
國際收支Q1順差26.2億美元
金門查賄 盼兩岸司法互助
港官員：越南局勢可能急劇轉變
金曲25 張震嶽林俊傑爭歌王
LINE展覽 6月中市登場
平陽暴動 越警方起訴720人
金曲25 蔡健雅爭取4度封后
江翠國小榕樹倒 無人傷亡
水果季竊案多 警民合作防竊網
陽大附醫蘭陽院區104年營運
泰軍方戒嚴 總理促依憲法行事
泰國戒嚴 菲調高危機警示
青年顧問團 大學生：想參加
淘汰PVC 環署研發安全矽膠
立院三讀 老福機構評鑑差別化
路不平騎士摔昏 議員要求國賠
百大良醫搬上螢幕 勵志感人
南海爭議 陸前官員：美國攪和
不明飛行物發光 銥衛星非幽浮
指共軍竊密 陸：美無中生有
阿里山公路 5度預警封閉
F-泰鼎動能轉強 今年營運佳
大陸網軍 如何以釣魚網路竊密
登東沙島浮潛採樣 博士生喪命
宜蘭查賄小組揭牌成立
TPP談判落幕 美日表樂觀
朝陽科大論壇 企業分享經驗
中俄聲明 籲網路治理國際化
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
無落雷 貓纜恢復營運
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
航警安檢出包 人力不足成隱憂
陳彥柏種美濃瓜 跳脫傳統
專賭運動賽事 警方查簽賭網站
滯留鋒面襲 23日前全台有雨
會考分區數據 北高需自行統計
俄媒：中俄恐討論在陸產直升機
除息後3個月未發 證交所要罰
北市吉林段地上權案 宜津得標
傳親綠色彩失陞遷 邢泰釗澄清
同廠僱逾5百人 單日80人屬大量解僱
深圳18日曾有反美示威
印度準總理莫迪 首抵國會殿堂
桃園升格 吳志揚盼設原民展廳
立院三讀 立人畜傳染動物規範
26日萬安演習 北捷正常營運
金曲特別貢獻 頒給已逝彭國華
立院三讀 兒童權利公約施行法
北市助創業 資金知識雙管齊下
南庄向天湖 擬種海芋添焦點
菲狠父殺幼女 照片登臉書
中俄簽署4000億美元天然氣協議
WeChat挺台灣文創 進軍全球
醃頭案 檢：死者在住處遭殺害
醃頭案 檢認凶殘請求量處死刑
南市議員提名 國民黨展開作業
政院消保處：粽價約漲1成
藍北市議員登記 35人已辦理
立院三讀 建人畜傳染病通報制
因應排華 馬促外館建立SOP
腸病毒病患上升 停班數增7成
外交部對波赫等3國調高旅警
妻落溪失蹤 老農脫困哽咽難過
迎夏天 中市飯店異國美食飄香
會考充分資訊 高市：非回老路
兆豐保險建核心系統 中華電助陣
撐竿跳七連霸 謝佳翰不滿意
高額中獎人面相 小眼薄唇出頭
派赴尼國華語教學老師始業
印度新總理莫迪定26日宣誓就職
柴油誤判成蜂蜜 安檢員遭免職
泰危機 戒嚴管制遊行禁播電視
馬總統就職6週年 青年做主角
6月國內線優惠 離峰下殺5折
4月外銷訂單 單月累計金額創新高
新台幣貶1.7分 成交量縮
不滿屢遭取締 攤販持冬瓜襲警
婦產科有密醫 4人被訴
軍方：警局搜獲T65是模型槍
逼問選舉 朱立倫團隊無一鬆口
氣象局示警 高雄屏東大豪雨
GoPro 揭露IPO公開說明書
南投6砂石車困沙洲 警消救援
查選舉不法 檢警調盯樁腳脈絡
大量解僱法門檻降 保勞工權益
元大期配息2.07元
提升買氣 北京推零自備款房屋
金管會：中晶補件 未生效
楊秋興爆逼捐說 高市寄存證信
報稅期限倒數 352萬戶還沒報
總統：不必強求孩子進雙語小學
急暴雨 中市各地零星災情
展土開成果 高市結合音樂技藝
6砂石車6人困沙洲 全員救出
免稅店營運 金門就業中心徵才
陳(沖)：大陸主管機關頭痛餘額寶
桃機1小時出境爆量 平日兩倍
洪慈綪Q版畫像 兒子設計
泰軍方為何發動政變 Q&A
大榮國小慶百歲 老照片話當年
中部大雨 南投老婦落水失聯
新紀錄種昆蟲 金門生態添驚喜
中俄聲明 嚴重關切烏克蘭危機
633政見 管中閔：樂觀續努力
印尼總統將訪菲 加強兩國關係
研調：面板廠產能滿載至第3季
經部明赴越 廠商籲組重建小組
中俄海軍22日海上實兵混編對抗
TRF七項監理措施 6月完成
往返越南 退改票限期免手續費
金曲25 嘻哈受矚陸樂爭鋒
我愛你一生一世 高市婚登大增
歐盟控小摩匯豐 共謀操縱利率
台英合作共推人民幣債券市場
阿根廷國術會舉辦太極拳賽選拔
城市交流 澳洲駐台代表訪彰化
勞資團協逾6個月 可交付仲裁
台灣金融帳 連續15季淨流出
非法開發山坡地 雨天泥流露餡
核四一次圍阻體 6月再測洩漏
募款爭議 秋菊恐鬧上法院
誤會低價徵土地 公路總局澄清
查完監聽案 監委也怕被監聽
泰軍方突戒嚴 籲對立陣營對話
亞太電信Q4推4G服務
泰國戒嚴 外交部提醒注意
520我愛你 近5千對結婚
520台股小跌 長線看好
大數據探勘競賽 工研院獲第6名
台灣大3G故障 NCC促改善
港婦幼用品代理商 拓台灣市場
電子產品競爭強 台外銷展望樂觀
越南國會開議 南海爭議聚焦
陸專家：中俄需求趨於高度一致
泰戒嚴 39家銀行曝險278億
莫迪26日宣誓就任印度總理
上海自貿7個月 台企增79家
門諾公益健走 向長輩告白愛
福島核廠輻汙水處理系統全停機
CAS抽驗 終止一冷藏雞肉驗證
詐騙帳戶減 警示帳戶限制放寬
華擎發表9系列超合金主機板
越總理訪菲 將討論南海對策
北韓船越界 南韓海軍開火警告
菲印尼定海疆 菲：難套用菲陸
代表處投書呼應英媒挺東海倡議
習蒲相約 明年共慶抗日70年
傳ECB考慮 仿Fed決策時間表
監委批監聽 基層審檢：想太多
治水預算 綠要排2天藍籲勿拖
連日面對越南 陸拳頭越握越緊
馬拉威舉行全國大選
別小看顧門的 差點撐進亞運
美兆健檢庫 攜手美國研究癌症
會考數據 教長溝通明有結果
王鴻薇收恐嚇紙條 報警處理
泰軍方戒嚴 看守總理倡8月大選
綠批執政不及格 藍：自有公評
安謀CEO 看好物聯網市場
陸官方封殺Win8 疑因易洩密
今彩539開獎
白色巨塔翻版 院長誣醫師判賠
綠籲共商修憲 藍：修憲須慎重
高鐵轉轍器異常 部分列車延誤
大樂透開獎
美專家：美有權起訴中共軍官
鼓勵青年圓夢 總統舉成功案例
泳壇巨塔 張國基再破大會
桂盟宣示 集團大陸廠整合元年
泰國戒嚴 陸軍總司令避談政變
不付裝潢尾款挨告 張韶涵判賠
德外來人口僅次美 全球第2
英媒：美控陸竊密 恐遭報復
肯亞大學生示威 警方射催淚彈
救援被綁女學生 以國團隊抵奈
翻拍馬航失蹤電影 陸斥不負責
新加坡樟宜機場 最多旅客按讚
OECD成員國經濟 成長再放慢
興大碩專班男學生 跳樓不治
亞信觀察：凡事保密 處處安檢
泰軍方戒嚴 抗議領袖誓續奮戰
陸：外貿年成長7.5% 任務艱鉅
溪水暴漲 6車困沙洲6人獲救
阿爾及利亞撤回利比亞油田工人
呂慶龍：台法電影合作大有可為
學者：美中互控陸無力打貿易戰
大樂透頭獎槓龜
南韓擬內閣改組
日談解禁自衛權 陸促日反省
今彩539頭獎槓龜
郭泓志強力救援 獅逆轉咬猿
聲寶簽約代理日本進口知名電器
黑天鵝家族命名 黑絲絨勝出
陪家人逛街 警破仿冒服飾集團
IMD排名退步 太陽花學運影響
雨勢強 高雄桃源降破兩百毫米
維也納是文化多元移民之都
物以類聚 夫妻擁有類似DNA
北韓艦艇犯海疆 南韓開火示警
520我愛你 逾5千對結婚
Burberry攻美妝香氛 不假他手
大陸：盼盡快與俄達成供氣合約
國道3樹林段坍塌修復
352人參選澳門特首選委會委員
高鐵轉轍器異常 影響5千旅客
總統重視越南台商 黨政動起來
亞太扣毒品量 5年增為3倍
越南女副元首 參加亞信峰會
國際事務扮要角 德人多不贊同
台南路樹傾倒 壓傷2路人
泰國戒嚴 無法根本解決政爭
白金鈀金短缺 30年來最嚴重
美國起訴5名中國網軍 中國憤怒回應
朱立倫：依黨規劃該宣布時宣布
監聽制度 監委批院檢權力太大
泰國突戒嚴 軍方對政變含糊其辭
「愛您一世、我愛你」結婚登記踴躍 戶政所加班
5月21日 國內各大報頭條
端午節將至 肉粽平均漲一成
花蓮規模5.9強震 全台有感
520特刊 - 褪去阻礙創新的緊身衣
520特刊 - 雙語、國際人才缺乏成隱憂
520特刊 - 對馬總統施政的建議
今晨強降雨 雙北累積雨量多處破百毫米
5.9級淺層地震 震央花蓮鳳林
<520建言>馬應召開「國是會議」、實施「內閣制」---黃義交
俄國反普京女記者遇刺案 五男子被判謀殺
台北市衛生局舉辦課程 增加新住民衛生教育知識
中國下令政府機關 電腦禁用視窗8
<520建言>民生必需品 貨物稅可以免了！---林天財
<520建言> 反敗為勝的兩年 給馬英九總統的建議---王為仁
<520建言> 馬總統應辭黨主席 以民意為依歸---余天
明輝環球接獲三份合約 總值 4700 萬元
了解需求爭取權益 經濟部21日出發赴越
飛簷走壁真實呈現 仿生科技權威六月首登台
桃園縣僑愛國小推動火炬計畫 成果豐碩
蘆竹鄉新住民學童展現母語學習成果
完美取代筆電的平板 微軟推出Surface Pro 3
對流胞打游擊 豪雨襲全台
0521花蓮地震 公路總局即成立應變小組因應
「國泰客戶子女獎學金」舉辦公開抽籤典禮
萬寶祿生技承銷案 委由國泰證券主辦
美食化作愛心 國泰世華「食分幸福」
遠傳助和泰汽車資訊維運 機房升級、前瞻4G
【網路限定】春臨府城住房專案
聽從可由非正常管道取得股票 當心受騙
遊戲 是孩子最好的學習方式
「請勿踐踏草地」規範乃是必要之惡
蔡英文頻閃躲仍是空心菜！
《鮪魚祭》搶鮮登場，讓您獨饗鮮美海滋味！
全新大感光元件Handycam數位攝影機
中國嘉興國際御廚爭霸賽 26日開鑼
台南地區水情轉綠燈 第一階段限水解除
中華航空五大貨運站 獲頒QEP認證
新北圖書館邀新住民媽媽代言號召志工
復興航空線上旅展 九大航點優惠加三大好禮
嘉義大同國小新住民行動劇 好待村的生活日記
海倫清桃演出受限 考慮回越南發展
印尼籍外配外勞 新竹摩鐵開毒趴
假外配 宅男險被騙500萬
航港局與金門縣政府為航政監理業務進行交流
鋒面及地震影響 16時封閉台8線等3路線
2014金融就業博覽會 證交所宣導證券投資常識
獲利超預期 如興股價長線看多
吳乃仁將入獄 蘇貞昌不捨
恐怖攻擊！ 北捷「隨機砍人」3死22傷
捷運喋血 凶手落網警方調查
北捷傷者：凶嫌見未倒的就砍
捷運隨機砍人消息影像網路瘋傳
洛桑學院「競爭力評比」 台灣連續3年退步
北捷喋血 凶嫌透露做大事是殺人
「精彩火鍋」特惠驚喜饗不完 【謝師饗宴】、【春之饗宴‧囍4降臨】餐飲活動
雲品溫泉酒店 盛夏慶端陽 粽香迎佳節
520特刊 - 對陸自由貿易協定，不是萬靈丹
520特刊 - 國家利益應為重
星級名廚陳國強師傅帶領「處女星號」旅客嚐盡香港、台中、高雄美食
520特刊 - 評析馬英九總統六年執政
520特刊 - 兩岸關係的改善
520特刊 - 謙卑 良善 愛
星級名廚陳國強師傅帶領「處女星號」旅客嚐盡香港、台中、高雄美食
520 特刊 --- 民無信不立
520 特刊 --- 違逆民主化，統治正當性消失
520 特刊 --- 總統就職六周年賀詞
520 特刊 --- 高齡樂園與非核家園
520 特刊 --- 教育不能走回頭路
520 特刊 --- 時代新精神
520 特刊 --- 馬總統，做台灣總統有那麼難嗎?
520 特刊 --- 媒體環境倒退嚕亟需止血重生
520 特刊 --- 馬英九的澈悟與救贖
520 特刊 --- 審視馬英九的六年成績
520 特刊 --- 馬總統就職6周年專刊圖文稿
雨勢強 北市災變中心二級開設
發展核子飛彈 北韓恐接近達成
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
薪資問題未解 台商憂糾紛再起
全球2100萬強迫勞工 產值驚人
濁水溪漲困2人 1上岸1失蹤
水利署發布雙北淹水一級警戒
北市大雨 松山一處地下室淹水
奈及利亞驚爆 疑博科聖地發動
奈及利亞驚爆 增至118死
美國：不相信泰國軍方發動政變
費雪任Fed副主席 即將最後表決
新揚科產線擴充 陸成長可期
遠傳推4G 智慧機掀降價潮
裕日車推JUKE星戰特仕版
世醫會 邱文達談防治婦女暴力
美與利比亞叛亂將領保持距離
大麻種植 禁用美聯邦灌溉水源
美股大跌 台股走勢仍偏多
汽車胎壓監控 愛德萬提方案
台灣紡織團上海參展 拓商機
頎邦吃新單 切入美系手機新品
房屋稅修法 對自住者影響不大
世足賽 聖保羅啟動維安機制
微軟小尺寸平板計畫傳打退堂鼓
投顧：北半球栽種期 農業夯
鋒面滯留 桃園以北防大豪雨
北豪雨 台北中正區雨量冠全台
聖保羅公車罷工 教師上街示威
最有吸引力城市 倫敦拔頭籌
政府關懷團赴越 解決台商需求
威盛旗下威睿虧2.17億元
Fed官員料升息步調將相對緩慢
國經協會訪以色列 簽合作備忘
雨大 高雄市桃源區路又斷
創見推擴充卡 搶升級商機
Google踹蘋果 登最有價值品牌
自強號撞轎車 桃園單線行車
花蓮地震規模5.9 最大震度6級
花蓮鳳林強震 芮氏規模5.9
建準推呼吸系統散熱方案
屏東1民眾困沙洲 獲救
雙北淹水警戒 台南幾無風雨
地震 竹科無災情
花蓮強震 台鐵高鐵暫無影響
北捷一度地震停駛 已全面復駛
花蓮地震 新北嚴防土石崩塌
大湖平交道火車撞轎車1女輕傷
政壇動盪 泰股表現和亞股脫勾
待日銀貨幣決策 亞股第4天跌
台股開盤 上漲6.37點
地牛翻身 北市：尚無災情傳出
微軟進擊 12吋Surface搶市
新北豪大雨 暫時封閉越堤道路
鋒面解渴 台南限水解除
山區落雷 貓纜營運時間另定
地震 台積電聯電沒影響
洛城台電影焦點 龍門客棧重現
豪雨來襲 桃縣多處積水
濁水溪沿岸警消 搜尋失蹤男子
谷歌預留300億 拚海外併購
花蓮震度6級 未傳災情虛驚一場
等太久 加國醫療等候受詬病
鋒面影響 大台北防超大豪雨
花蓮地震 隔鄰南投防土石崩坍
新北淹水一級警戒 多處積水
巴西聖保羅市中心暴力猖獗
進口成長下滑 日貿易逆差減少
美公布陸次氯酸鈣平衡稅率初判
Google金字招牌 2014最有價值
中市民宅火警 4人傷重送醫
閃靈不插電 唱進景美人權園區
地震加豪雨 中華電：網路正常
連日豪雨 江揆促做好防災應變
戒嚴後泰銖前景 大摩PK小摩
法人看好 鴻海早盤創波段高點
新台幣早盤升4.5分
曾永權訪越 台商：有助重建
無懼競爭 潘朵拉稱將擴大領先
連日豪雨 農委會：農損千萬
張家祝：建火力電廠 環評大挑戰
地震搖落布幕 3小學生受傷
伸興越南廠全面復工
為iPhone出賣海軍 美上士認罪
新北基隆部分停電 搶修復供電
力旺及久大 今起預收款券並分盤
以台經濟聯席會 加強商貿交流
陸產漂白粉 美擬徵反補貼稅
南投新中橫土石崩塌 交通中斷
傳美尋求法巴付50億美元和解
鴻海揪內賊案 北檢偵結起訴
IMD排名退步 經長：檢討改進
陸落馬貪官 多半有好幾個小三
櫃買與倫敦交易所深化合作
花蓮強震 威力達1/3原子彈
遊民逾3千人 8成在六都
港官員：港具發展創新科技元素
樊祥麟：高輝誠懇待人勇於突破
與越談求償 經長：沒那麼快
王建(火宣)訴委屈 不接受毀譽參半
雅虎傳洽購影音串流公司RayV
南韓樞機主教訪北韓
泰安發表伺服器新品
連日大雨 卓蘭實中樓梯成瀑布
花蓮地震 後續有餘震勿驚慌
豪雨持續 北市嚴密監控
緯創與DELL合作 轉型綠色環保業
蚊香熏整夜 恐傷肝腎或致癌
暴洪惡火 恐吞噬美國30地標
4月高溫南極海冰反創記錄擴大
迎接4G元年 台灣大：拚首選
綠鬣蜥誤當恐龍玩具 嚇壞婦人
小貨車撞進早餐店 駕駛送醫
美股跌 台股平盤游走
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
外資：外幣放款增 兆豐金評等佳
台南女嬰疑燙傷 狀況穩定
中市間歇降雨 清理坍方落石
本業毛利率看增 大毅強漲
經濟料挺過加稅 日銀按兵不動
大雨直直落 部分葉菜價格走揚
男捷運站內遭刺傷 警調查
水利署：進入汛期 小心防災
美媒關注中美網路間諜戰
蔡英文台南座談 堅持不受訪
泰實施戒嚴 觀光業遭殃
調查：餐飲設計領域恐人才過剩
集水管脫節 高市10萬戶停水
土石流黃色警戒 集中在中南部
中共經改小組 徐紹史劉鶴掌軍
增售骨灰罐未報 慶云遭罰
桃機安檢疏漏 3督導主管記過
徐旭東：經濟轉佳 遠傳拚4G
花蓮地震 翡翠大壩安全無虞
安啦 豪雨地震科學園區工業區沒事
馬總統：台史合作獲相當成果
高輝致力國共交流 促和平發展
福島核廠地下汙水 海放太平洋
陸推動亞信成亞洲安全平台
陸當代馬可波羅 年薪166萬
花蓮地震 面板雙虎未受影響
越南概念股疲軟 紡織股不振
全球最大黃金ETP部位降至6年低
韓星裴斗娜與英國男星戀愛中
海上軍演 大陸隱形俄寶刀未老
經濟部關懷團抵越 協助台商
軟體遭排除 微軟意外與陸合作
西班牙醫學日報刊登邱文達專文
運彩Q1賺8千萬元 威剛嚐甜頭
癡呆=失智 醫界盼更名避免歧視
AT&T併Direct TV 啟?受惠
北市南港舊庄泥流沖刷 已穩定
拚零虧損 高捷董座：明年有望
新台幣午升5.4分
疑心未婚妻 醋男棄屍判刑定讞
神木村暴土石流 溪底路搶通
千金學開車 蜜雪兒：大家小心
學用整合 蔣偉寧：學力優學歷
檢察首長調動 王添盛掌台高檢
習近平：對三股勢力零容忍
陸嚴控奶粉 1/3公司將被淘汰
鹿港慶端陽 龍舟賽精彩可期
豪雨襲台 總統密切掌握動態
台北市降雨量 近超大豪雨
521不平靜 豪雨強震同襲台
瓜地馬拉紡織成衣展吸引外資
國巨擴車用比重 Q2業績看增
間歇性豪雨 桃縣兩處土石崩落
泰戒嚴 駐泰處密切關注後勢
雨量豐沛 北市今夏供水無虞
投顧：印度選後經濟成長不變
邢瀛輝出席駐尼外交團記者會
大雨農損逾千萬 台中雲林為主
薪資爭議 越政府與外企共承擔
開賓士行竊偷議員家 賊判刑
花蓮地震 全台6校受災3傷
幼兒統整教學 以遊戲取代傳統
學者：習近平決策 集權制度化
亞信 習近平倡議亞洲新安全觀
富可視手機首週狂賣 近期攻印尼
鴻海案在押者 將移審法院
薄熙來案主審法官調任最高法院
葉匡時：花東鐵路電氣化拚觀光
藍要臨時會綠延會 22日續協商
腳痠 陳傑400跨欄仍摘金
官員投書星媒 捍衛釣台主權
大雨又地震 全台4公路受阻
守護失智 企業助長輩回家
舉牌小人現身北捷 創意驚喜
少棒隊遭禁賽 教育部將討論
手機行銷成本攀 聯想獲利落後
台股收盤跌25.37點
新一代設計展 場地租金降
華為採用爭議 陳憶寧表態反對
中市傳凶殺案 1死1重傷
5月台指期跌36點
台北股市 跌25.37點
法人：HDI汽車為健鼎新動能
藥事法修法 藥師槓上中藥商
回扣案起訴 鴻海籲防制企業賄賂
翁啟惠花8千萬 北市置產
越女騙宅男 持假證件應訊遭逮
5月電子金融期都跌
挨批護樹不力 中市加緊護樹
華州足球員罹癌疑與橡膠屑有關
陸京津冀交界處擬設金融試驗區
減少吸菸 星研究提高買菸年齡
泛科學網 科普網站人氣高
量縮下跌 台股失守8900點
廠證合一 健喬整併子公司
推綠能 高市擬設再生能源中心
美新約會節目 英男假冒哈利
南韓防空識別區 大陸軍演
無業男子偷貨車電瓶 被送辦
黨魁將改選 蘇貞昌主持中常會
重污染 高市議員促緩遊艇專區
陸長樂外海兩船相撞 2死2失蹤
大陸地方債改革 剝離融資平台
ETC總稽核 抽查3個月錯7筆
豪雨襲來 高市桃源復興里安啦
嘉169線坍方 幸無波及民眾
地震遇豪雨 台11甲光豐坍方
悠遊卡當數位皮夾 APP上架
彰化供應糯米 驗農藥超標下架
政府關懷團抵越 苦台商之苦
曼莫漢幕僚關總理推特掀波
北韓建議共悼海難 南韓拒絕
宋慧喬：願繼續拍華語片
遊民穩定工作 僅占1成
三大法人賣超台股21億元
消基會質疑 藥價黑洞遭合理化
賣口碑 毒販自備純度檢驗器
降雨不斷 明德水庫持續洩洪
勇救小主人神貓 加州職棒開球
強盜通緝犯 落跑撞車身亡
台中天然氣站二期計畫環評通過
拚國際觀光 邱鏡淳帶頭清潔
十八份坑溪水暴漲 撤離8人
生活語言通 台逃犯多藏南加州
經國號C/D型接裝 戰力升級
三圖合一查詢納台北港特定區
台北測站雨量破百年紀錄
生物多樣性日 水獺兄弟代言
防詐騙 1個月內關閉小額付費
法兩千輛新火車 開不進月台
彰化秀傳成立中藥安全衛資中心
施振榮：台灣不缺人才 缺舞台
南韓夫婦節 最想簡訊傳遞承諾
中市民宅火警4傷 副市長慰問
北科大首創演藝經紀人學程
東南亞政治不穩 恐傷投資信心
航港局：研擬小三通管理機制
跟著陳傑車尾燈 余嘉軒創佳績
河南持刀殺人案 7死1傷
金門學童活潑 香港大學生稱讚
竹市認同卡 可識別電子身分
福衛二號升空10年成果發表
新北募文化志工 德籍正妹吸睛
蘇貞昌：修憲不動總綱 避爭議
重機爭國道路權 交通部允協調
印尼總統候選人 在台粉絲PK
陸不動產商展望 穆迪砍至負向
縮學用落差 總統促體制內完成
新台幣收貶1.4分
NCC人事 3人初審全過關
促降投票年齡 民團演行動劇
日法院裁定大飯核電廠不准重啟
花蓮地震 受災12校災損16萬
花蓮強震 7小時內3餘震
青藏高原冰川 30年退縮15%
女子酒後弒母 高院判16年
入幼兒園 新北促放寬原民認定
採收在即頻降雨 瓜農望田興嘆
日月潭驚見男浮屍 身分待查
一等18年 同志作家籲婚姻平權
魅力雇主 台積電最大贏家
桃機間歇大雨 班機降落濺水花
魏蔓為桃猿開球 想上小飛機
北京首都機場 一男子跳樓
空調管破裂 立委辦公室下大雨
豪雨強風 北市籲加強勞工安全
輔助犬規範 衛福部盼認證再議
印尼候選人政見 聚焦經濟自主
中市男大生行凶 路倒送醫被逮
北捷江子翠站隨機砍人 4人受傷
傳統中藥行護生計 要求考證照
王建(火宣)：馬總統施政90分
請吃漢堡 鼓勵身心障礙出戶外
日本4月智慧機銷量下滑
木板人孔蓋坑人 台電允改善
越總理指示解決暴動後續問題
豪雨成災 受災5校災損65萬
螢火蟲電影院 賞優質好片
佐科威政見 調查排華暴動
M-Police窺隱私 立委籲警內控
因應天氣多變 花蓮警裝備檢查
NOES反傾銷稅 美最快23日開徵
金融業薪資 較一般行業好
F-達輝擴產 估明年Q3投產
江子翠捷運喋血 3人命危
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸學者：兩岸經濟合作步伐太小
雨中排廢水 桃園染整廠遭停工
江子翠隨機砍人 北捷系統恢復
陸自製廣體客機 研究與俄合作
10省市發行地方債 大陸准了
免錢 Skype專用機下載版上市
雲端經營簽賭站 5人送辦
陸北斗衛星導航系統 穩步推進
捷運喋血 送醫16人中3命危
陸高調維穩 新疆查禁聖戰言論
侵占公款 穆巴拉克遭判3年徒刑
澎湖增海淡廠 擬徵觀光耗水費
WHA場域 兩岸衛生官員會談
經貿國是顧問會議25日舉行
毒蟲擠一車 過多咖啡包露餡
全大運 7項9人次破全國
張家祝：政治穩定經濟會更好
捷運砍人 郝龍斌記者會善後
張良任演講：台灣盼入RCEP
日貿易逆差長達22個月 新紀錄
鴻海內賊案 3人裁定交保
大前研一：台經濟實力遠勝大陸
弓形蟲作怪 婦人呼吸喘險喪命
北捷喋血 3人刀傷命危急救中
捷運喋血 亞東醫院全力救治
北捷喋血 高捷加強維安警戒
捷運喋血 陳威仁籲民眾勿驚慌
大陸冰島自由貿易協定7月生效
捷運隨機砍人 6人送台大馬偕
朱立倫：捷運喋血 3死22傷
北捷喋血 高捷警加強巡邏警戒
員工食物中毒 台表科擬求償
中俄天然氣協議 上海締約
交車潮出現 5月車市成長近3成
央行作價 新台幣收貶1.4分
郝龍斌：加派警力捷運維安
全大運四連霸 黃士峰備戰亞運
邱文達世衛發言舉台灣獨有數據
頒研究獎 張善政盼研究更入世
控錸德侵權遭駁回 群聯將上訴
涉誆民眾買股吸金 檢調搜索
傳林永樂請辭 外交部否認
男子心絞痛 警協助就醫獲救
蘇貞昌籲儘速通過治水預算
全台豪雨 水利署設應變小組嚴控
母疑攜子輕生 國警及時攔阻
WEF東亞峰會 南海陰霾籠罩
北京上海地鐵安檢 鬆緊不一
會考成績公布 中市：全國一致
北捷喋血送醫25人 馬偕2人重傷
南海爭議 越南擬交國際仲裁
會考資訊 馬籲維持公平原則
翁外出吃飯迷路 彰化騎到新竹
大雨不斷 彰縣農損約70公頃
朱立倫：雙北共維大眾運輸治安
高鐵轉轍器頻出包 原廠來會勘
豪雨特報 嘉義以北防大豪雨
大雨土石流 黃色警戒57條
義媒：蒲亭在中俄關係居下風
中日新22日起預收款券分盤交易
大學生捷運砍人 教部遺憾
許?賄選判刑定讞 失議員資格
男大生殺女友祖父 校方震驚
顏大和：特偵縮小規模9月換血
陸今年首發國債 在港超額認購
北市豪雨 坡地災害完成搶修
俄國軍隊 撤離接壤烏國省分
藍北市議員初選 39人登記
老外港灣撈垃圾 逾6千人按讚
侯友宜：各捷運站加派警力
涉改造槍械販售 毒蟲被逮
唐獎獎章設計 紅點總裁讚高水準
大雨農損仍以中南部為主
泰國戒嚴 駐處設4線急難電話
探視傷者 朱立倫痛心與抱歉
維租稅公平 財部查不動產交易
捷運隨機殺人 雙北提防範措施
台南女嬰燙傷 照顧醫院認疏失
回應聯盟 義大球團提資料反駁
藍高市議員登記 4現任棄選
北捷隨機砍人事件 維安引關注
滿足滑世代 雅虎股市App上線
走訪中西區 黃秀霜盼重振繁華
越南排華 台新金仍加碼投資
推廣閩南文化 北市古厝傳詩情
全大運尾聲 游泳池再傳破聲
菲越領導人 譴陸在南海行為
沈榮津強烈要求越南展現誠意
接管小船 航港局與金門交流
元太專注電子紙 拚可攜裝置
會考數據尋共識 教部樂觀看待
傳承阿善師 24日武藝群英會
捷運隨機砍人 雙鐵加強防範
南京青奧 中華5小將獲門票
大馬工具機展 台規模最大
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捷運喋血 死者最高理賠4百萬
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中信金出清兆豐金 獲利百億
捷運喋血 江揆震驚哀悼
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網友搜捷運凶嫌 諷不疼惜台灣
研究：不孕與膽固醇高有關
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捷運行凶 網友肉搜鄭捷
郵輪移亞洲 航港局籲金門發展
兩岸關係 學者：未來2年恐放緩
重複扣款稽核 遠通拿99分
泰戒嚴後展開會談 軍方樂觀
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傳倦勤請辭 林永樂否認
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520 特刊 - 機會與挑戰－馬總統如何突破困局？
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刺激帶動就業 Fed未見通膨風險
抓錯高手 K董維修飛機有一套
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陸80項開放民資 總投資上兆元
台股開盤上漲37.4點
掛牌後首次財報 微博虧損擴大
歐巴馬微服出巡 遊客驚又喜
柏林航太展 軍民航機大集合
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侯友宜籲中央提升捷運警力
鄭捷涉殺人重罪 法院裁定羈押
前3月薪資5.75萬 歷年新高
華府地鐵 專屬警察維安
山西運城爆徵地衝突 數十人傷
美餐廳起司蛋糕工廠計劃來台
新疆又傳爆炸 傷亡不明
唐獎獎章設計賽 下午揭曉
兒童選拔運動獎 基特等入圍
隨機殺人案 陳明堂：可判死刑
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京東商城IPO募資17.8億美元
大陸盼與俄合建漂浮核電站
翁文祺訪英皇家郵政 加強合作
土石流警戒全部解除
美囚辦報 獲專業記協表揚
雙北警長會面談捷運治安協防
捷運砍人案 警政署支援80警
內政部：提高見警率遏止犯罪
北捷喋血 高捷乘客提高警覺
來不及再輔導 捷運悲劇就發生
新疆爆炸 目擊者聽見多次巨響
聖保羅公車司機罷工 惹民怨
世足賽 瑪瑙斯多項建設未完工
新北34捷運站 500人次警力維安
六輕擴建環差 環團疑資料不實
台北電影節 華語片新意展活力
捷運喋血 北所：獨立羈押鄭捷
多倫多經濟吸引力全球第4
陸微刺激政策 啟動水利工程
角膜炎遇生理期 保健注意清潔
捷運砍人 葉匡時：多面向改善
上海郵輪港地位 明年超新加坡
溫差大濕度高 防稻熱病空包彈
談台股 張盛和：近關情怯
陸網路股騰訊品牌價值亞洲第一
捷運砍人 警政署：動機仍不明
中俄軍演 南韓召大陸武官抗議
陸光明集團參股以色列食品巨擘
顛覆傳統認知 胎盤其實有細菌
捷運喋血 死者張正翰親友不捨
電商具潛力 創櫃板新增電商類
外資回補 電信三雄紅通通
北捷隨機殺人 捷運低頭族減
大雨直直落 高雄玉荷包慘跌
捷運喋血 朱立倫：向民眾致歉
溜馬拚冠震撼彈 喬治腦震盪
陸媒：大陸貪官3分錢也不放過
北部防豪雨 午後雷雨胞重整軍
捷運殺人案 藝人網路貼文哀悼
郝龍斌：警政署支援80名保警
捷運被殺住院4人 情況穩定
捷運巡邏 高雄特勤警力上陣
台股類股齊揚 收復8900
空中巴士賽 曾雅妮蓄勢待發
IMD：反服貿 企業觀感嚴重衰退
被控蹺班偷情 林內鄉長退黨
捷運砍人 內政委員會邀警報告
刑事局：捷運案事前未有情資
生飲山泉水 小心寄生蟲喝下肚
環保業春天來了 陸數百億治霾
森巴軍拚第6冠 巴西股市不妙
越高官視察暴動災區 承諾維安
香港2船相撞 39人受傷
陸5月製造業指數攀至5個月高峰
美林調查 新興債受青睞
全球競爭力 美拔頭籌歐有進步
中國最性感舞劇 破禁演出
美媒：萊恩不排除參選總統
山東威海海域2船相撞 2傷1失蹤
新台幣早盤升8.6分
直落二退敵 詹家姊妹闖進4強
捷運悲劇後 警政署8方向加強
狂犬病活體實驗 動保團體質疑
鴻海走堅 續創近18個月高點
學生捷運砍人 校方：遺憾難過
成大企管 要讓張正翰一起畢業
捷運案 擬加強大專輔導人力
對付難纏C肝 抗病毒新藥上市
裁員浪潮 銀行退租星辦公室
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
香港持續取消赴越南旅行團
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
男被砍百刀陳屍公墓 身分待查
捷運殺人 內政部：加強巡邏
示範區網路溝通會 28日上線
金管會：捷運殺人案 產險速賠
彰化微笑單車 試營運啟用
北京地鐵線將修往河北
粽子食材抽驗 蝦米漂白劑超量
最大賣壓解除 兆豐金漲幅居冠
新疆爆炸案 兩車撞人投爆炸物
陳保基憂老農津貼修法延宕
四川宜賓 七旬老翁廣場自焚
南投雨歇 部分道路零星落石
加媒讚台健保 足為加拿大效法
北捷喋血 財長：寫日記紓壓
逃逸外勞躲查緝 15人擠1屋
搶4G商機 智邦攬李炎松任董事
上市公司前4月現增募330億
葉菜類均價未漲 部分走揚
業績看增 封測雙雄波段高
捷運喋血 法醫解剖檢釐清死因
提高維安層級 鐵路警察全出動
三麗鷗重摔 高盛狠砍目標股價
新台幣午升8.6分
陸俄天然氣協定 中石油獲利大
郝搭捷運視察 擬加強反恐演習
盧秀燕提修憲 投票年齡降到18歲
葉匡時：金屬探測器不易執行
利多激勵 亞股5天來首度轉強
因應豪雨 江揆促監控啟動應變
江子翠捷運站恢復正常營運
將晤越方 政府：層級會讓人滿意
捷運喋血28人傷亡 新北助撫卹
美學者：台灣民主為美政策資產
東海：教官曾訪談鄭捷未有異狀
景氣回溫 4月失業率跌破4%
捷運砍殺人 北市：4死23傷
鐵路警局長：盼高鐵能檢查行李
陸智慧「機」情 華通營運俏
假權狀騙倒 地政機關判賠定讞
央行：人民幣將與美元並列準備貨幣
現場混亂 乘客按對講機沒發話
捷運喋血 張正翰父母不願受訪
新北：34捷運站500警力維安
捷運喋血 消防員月台助逃生
藥師法條違憲 修法仁智互見
捷運喋血 江揆促追訴制裁
趙天麟登陸 訪昆山上海
外交人員選才 考選部取經星韓
警大教官：皮帶鞋子瞬間保命
捷運殺人 陳風英勇制伏凶嫌
新疆驚爆 31死近百傷
近5年 薩爾瓦多經濟成長低迷
捷運江子翠站外 白花慰亡靈
理工學院同學：鄭捷自我意識強
遭疑資料不實 六輕：實質減量
台股收盤漲107.21點
新興債3月強彈 年初來漲最多
男陳屍公墓 疑遭虐殺
醫學生淪偷書賊 獲判緩刑
捷運砍人 黃昭順親人同列車
趁雨勢空檔 雲林搶收葉菜
捷運警人數不足 難隨車巡邏
台股開高走高 漲107點
聯準會新面孔 經濟預測料改變
驚爆 陸公安部長火速趕赴新疆
怪客禁入 台鐵加強剪票口管制
電子領軍 台股漲逾百點
6月台指期漲116點
6月電子金融期齊漲
捷運砍人 醫師籲暫關3C休息
滬港通 台人幣貨市基金搶市
PO高雄捷運來一下 警鎖定2人
南海緊張 越向聯合國提告
護安全 警進駐車站大廳月台
卓伯源訪葡萄園 籲農民防豪雨
捷運遇殺人 警提自保10原則
民調：經濟 尼加拉瓜人大挑戰
代銷農產辦講座 中油盡社會責任
史瓦濟蘭總理 參訪屏科大
關懷在越台商 經濟部再派團
東海：鄭捷對中文系較有興趣
蔡正元修法 捷運隨機殺人死刑
PO文跟隨捷運喋血 警了解
新疆驚爆 習近平：嚴懲暴力
三大法人買超台股72億元
劉駿耀告張大春 兩造北檢出庭
網友發文想殺人 警方掌握抓人
未依約提供藝人拍片 業主判賠
疑精神不穩 離職警上吊亡
捷運公司：緊急按鈕未失靈
捷運遇危 武術教練教冷靜保命
信用卡利率降 350萬人受惠
南韓國家競爭力 排名26
唐獎獎章設計賽 深澤直人勝出
假旅遊真吸金 警逮21人送辦
匯豐5月陸PMI回升 5個月新高
越簽國籍欄錯誤 政府交涉改正
日4月外籍客創新高 台客居冠
下回韓中FTA談判四川舉行
台華輪船長昏倒 安排旅客搭機
槓賴清德 謝龍介辭南市議員
宣傳旅安 外交部進駐旅展設攤
情話票選 有你真好打敗我愛你
中市秋紅谷 全球卓越建設首獎
外交部將辦澳紐度假打工座談會
捷運喋血報導 NCC籲媒體自律
台灣業界參加會議暨獎勵旅遊展
捷運喋血 內政部：重點配警力
政院修正森林法 盜林刑度提高
朴槿惠支持率連4週下滑
停藥檢查難熬 甲狀腺癌誤追蹤
捷運喋血 4監委查8大漏洞
股價大跌 推特高層續抱股
創傷症候群 可諮詢社服機構
警力配置合理否 試院熱議
江揆：中華台北名稱底線不能讓
朴槿惠提名安大熙 任國務總理
犬隻氣管塌陷 新術法修復
捷運公司：7月中前裝完監視器
捷運砍人案 連勝文：痛心難過
宗教團體捐救護車 邱鏡淳感謝
包粽挺創世 手作限量粽搶手
製造業服務業萎縮 法復甦減緩
進軍好萊塢 河智苑會福斯總裁
不滿妻有保護令 男縱火遭收押
央行否認預測人民幣為準備貨幣
郝龍斌：研商義警隨捷運護乘客
失業率緩職缺多 新鮮人可把握
張正翰捷運遇害 成大畢典留位
捷運砍人 精神疾病被標籤化
捷運台北車站 警逮持刀通緝犯
柴油當蜂蜜 航警局加強訓練
訪問團拜會同奈省表達台灣關切
昇恆昌獲CSR認證 業界第一
愛在榮總 企業捐百萬助醫療
新台幣收升3.8分
財健案 國庫每年增641億
撿拾山區雜木 藝術家觸法
東港貨櫃光雕秀 黑鮪魚季饗宴
出生喉嚨腫塊堵氣管 術後保命
7要點弄懂歐洲議會選舉
韓片海盜已預售15國
展望會影像展 回顧50週年
治療乾癬 患者勿信偏方
逃離越南 兩百台人轉入大陸
台灣大力推自有品牌新機
林義傑投資外幣 沒興趣的不聽
台8線大禹嶺路段土石坍方
警政署：加強巡邏捷運站
漁業法 擬放寬外籍漁工保險限制
車廂遇持刀歹徒 警：先閃保命
陸推網安審查 審重要系統產品
新疆驚爆 美外交慰問引議論
馬刺宰雷霆 西區冠軍2連勝
捷運喋血 王清峰廢死立場不變
索尼猛砍成本 拚轉虧為盈
父親照片收錄課本 小四童低調
悼捷運案 北市府網站繫黑絲帶
廈門龍舟賽 水里商工划出雙冠
科學嘉年華 嘉市崇文國小登場
目擊捷運喋血 醫：說出來平撫
身障就業博覽會 反應熱烈
捷運喋血 檢：解剖為查明死因
台夫婦滯留秘魯 外交部助離境
香蕉減產超商熱賣 蕉價高高掛
台灣大4G機 五千有找
拉拉山神木區今起暫停對外開放
防範未然 嘉市增加警力部署
吳志揚：桃捷通車允補足警力
撙節父喪葬費 捐助社會公益
突發不幸創傷 心理諮商協助
鹿港慶端午 邀民眾吃煎堆
吳志揚：捷運安全 桃捷防範
殺手住隔壁 鄭捷鄰居心驚
賴清德：台南將加強公車應變
老少編出藺類良品 獲世界銅獎
申請住宅補貼 免繳戶籍謄本
WHA新收穫 台灣與49國會談
捷運喋血 大學生嬉鬧校方道歉
聚焦5挑戰 東亞經濟前景佳
立院初審 機長同意就可用3C
泰7方會談前 對立兩派各表述
鋒面持續影響 23日降雨稍緩
牽制陸 日與東協將開防長會議
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
捷運喋血 馬總統譴責冷血殺戮
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
越中糾紛 傷害外資意願
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
嘉南二期稻 6月開灌
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
李顯龍：亞洲未來取決美中關係
外資匯入 新台幣收升3.8分
臨時會 藍盼6/13起至少3週
歐元區PMI 服務熱製造冷
震撼占心理 防創傷症候群
簡單而強烈 深澤直人刻畫唐獎
嘉縣議長余政達 貪百萬須坐牢
唐獎證書 結合絲綢竹材刺繡
台官方團 擬會越計畫投資部長
捷運喋血 家屬斥天理何在
力旺股價飆漲 OTC盯上
印尼阻大馬船在爭議水域建燈塔
華亞科華冠 恢復信用交易
友訊取得Ruckus代理權
南海緊張 越國會抗議
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開發工銀籌設華創毅達基金
金大校長遴選 義大教務長勝出
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泰國軍方發動政變
亞洲國家領袖：TPP正取得進展
東海大學路思義教堂 設祈禱牆
吳志揚：機場捷運專業警負維安
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成立鄭捷粉絲團 警：已違法
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桃警逮詐欺一家人 專騙陸人
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重利借款逼債 南警逮女主謀
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泰士兵對紅衫軍示威地點鳴槍
中東病毒 再奪2菲人生命
泰軍方政變 泰銖貶幅兩週最大
男疑精神不穩 縱火燒鄰機車
泰政變 F-泰鼎：無影響
金門夏艷海洋風 音樂結合海灘
暑期職場體驗 鋼鐵人計畫上路
泰政變 宏全：影響待觀察
柯文哲姚文智 6/12民調決勝
北約：俄軍可能準備撤離烏邊界
泰政變 加高：泰國廠營運正常
泰政變 軍方：不影響國際關係
台塑仁澤廠受害 沈榮津：搶劫
義媒：烏克蘭危機促中俄結盟
CIO調查 陸今年IT預算增13%
世維會促北京調整鎮壓新疆政策
泰紅衫軍示威者離開抗議地點
資策會前進中東 衝3千萬商機
越總理抨擊中國違反國際法
稱鄭捷粉絲 探視問案情遭制止
泰政變 泰金寶：營運正常
藥費疑圖利醫院 健保會將討論
大糧商再混米 罰1500萬元
赴陸不留電郵 德擔憂資料被駭
泰政變 聚亨:平安 密切注意
中小企研發享優惠 半年內落實
台校環保措施 菲記者驚嘆
警方：禁制區無法申請遊行
警守鐵皮屋外 賊電鋸割洞脫逃
驚傳詐彈 陸吉祥航空航班迫降
家中的小城市 賴彥吉水都參展
捷運案 教育部籲大專增輔導師
台南設全壘打標靶 擊中有獎
印媒報導中華民國賀莫迪勝選
泰國政變 軍方全面接管政權
撫平創傷 張老師提五不
藍莓加美白產品 太陽能新體驗
新疆爆炸 北京三防線立體反恐
泰政變 全國各地實施夜間宵禁
學生輔導法 立院將開公聽會
北韓砲擊南韓艦艇 南韓還擊
救奈被綁女學生 美軍人抵查德
洪仲丘案 監院糾正國防部
治水預算 江揆將赴立院報告
金門獎勵星級旅館 促旅遊升質
農路搶通 桃源急運紅肉李
新疆爆炸 陸外交部譴責
泰政變 宏遠廠離曼谷遠未影響
立委席次 內政部尊重立院
捷運殺人 新北議會盼速審速判
印度譴責新疆爆炸案
大馬首相盼TPP談判年底有成
4G擾無線麥 NCC完成實測
議員逼守諾請辭 賴清德冷回應
泰國27團台灣旅客 目前均安
泰政變 電視廣播停播正常節目
延平高中單招 考生特招暖身
首屆台愛經合會議都柏林召開
微晶每股143元現金收購創傑
泰政變 經部籲台商注意安全
中俄走很近 義籲加速美歐自貿
筆電面板轉高階 主流尺寸吃緊
泰政變 紅衫軍矢言繼續集會
皮包擋腹救一命 助婦孺抗殺手
泰國政變 綠籲提升旅遊警戒
文化新聞邀國際學者談社群媒體
查爾斯王子評蒲亭 俄要英解釋
泰政變 軍方要求示威群眾回家
南非選總統 朱瑪連任
楊絮紛飛 合肥民眾：災難啊
越助台商重建 經部：拭目以待
玉荷包慘跌 農會：少數個案
微晶併創傑 瑞昱賺8.3億元
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泰國政變 外交部促泰護我僑民
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泰驚傳政變 泰銖恐貶到33
泰政變 軍方：中止憲法
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以色列國慶 駐台代表活力開舞
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越總理在菲談話 陸：歪曲事實
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泰軍中止憲法 國會法院續運作
泰國政變 政爭恐惡性循環
捷運殺人 鄭捷父親盼為子道歉
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道別古茶拉底省 莫迪赴新德里
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政變暫穩大局 泰兩極化仍難除
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鄭捷母校 板中發公開信致家長
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降投票齡 江揆：民調反對多
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泰國政變 聯合國高度關切
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今彩539 頭獎1注中獎
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雨趨緩 中部以北防大雨
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金鶯大逆轉 陳偉殷拿勝投資格
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全球面板4月營收年減 1成
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賺不夠花 陳偉殷勝投飛了
網論判鄭捷死刑 林飛帆籲冷靜
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華工在美法據 沈呂巡提史料
監督條例 王金平：努力協商
續爭議 美參議員要紅人隊改名
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綁10年 傳美嫌寵受害者如女王
到不了的地方 張睿家裸露養眼
法人：華東Q2業績估增15%
監察院塔樓冒煙 消防隊趕至
鐵人三項24日登場 重機前導
泰國政變 泰央行料降息振經濟
行動電池強制認證 全漢搶頭彩
桃園張老師 人生觀遭挫求助多
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北京「丐幫」幫主搭機坐頭等艙
周永康子好友劉漢判死刑
聯電50億無擔保普通公司債生效
瑞昱告輸艾薩 ITC將複審
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紐處：中華民國反對金錢外交
新台幣兌美元 早盤升5.8分
不服歐盟禁海豹產品 加上訴敗
陸鬆綁外資投資 加強國安審查
隨吐檳榔汁 強制4小時戒檳課
金門防豪雨 中部以北防大雨
看壞後市 北京豪宅降價拋售
新疆又驚爆 傳阿圖什市有巨響
學者棄職赴陸 教育部遺憾
台日互訪人數 將破400萬
泰銖彈升 距政變前水準0.2%內
藍：林飛帆勿政治消費北捷事件
海生館海洋生物典藏 亞洲知名
台股觸9000 挑戰波段高點
法人：韓系客戶續下單 南茂擴產
泰國陸軍總司令自任總理
小股東看好土開 勝華：今年就做
人民幣中間價 逾8個月新低
弘誼專案 江宜樺任特使出訪
宏達電M8熱銷 4月銷售稱霸
5月高溫豪雨 圓仔怕熱不出關
泰國政變 印尼籲恢復政局穩定
泰國政變 香港旅行社暫停出團
新加坡盼民眾審慎考慮泰國行程
瓜國前總統認洗錢 美判刑6年
北橫夏季遊 漫步森林好選擇
雷特氏誤診自閉 百患者未確診
羅傑斯：泰國如動亂 趁勢買進
日央行決策者雨宮正佳可望續任
北韓：南韓軍艦先向北韓開火
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中共中紀委網站要播反腐電視劇
冷氣著火冒煙 監察院虛驚
粉絲團挺捷運凶嫌 版主遭肉搜
殺人事件後 捷運少9.2萬人次
好鼻師 警聞臭味逮毒嫌
全球大自拍 NASA公布地球圖像
美中汽車案 WTO傳判美勝訴
研究所招陸生放榜 錄取增3成
申請保護 鄭捷父盼維家人安全
處分曝險部位後 台中銀獲利趨穩
商發院新書 提升服務業競爭力
王金平：這會期治水預算應可過
蘋果概念股續強 大立光重回二千
鄭捷粉絲團涉煽惑犯罪 檢警追查
台美5國研究 發現超導電新材料
汽柴油下週估漲2角
兒想出家 母跳海尋短獲救
解禁 美訊問過程錄影存證
印度駐阿富汗領事館遭攻擊
女外勞遭騙下海 賣淫集團落網
北所：鄭捷只願意見家人
甜菜根入粽 端午應景更健康
Fed雇員欠稅比例是美公僕2倍
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）(更正)
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）(更正)
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）(更正)
抗南瓜毒素病 亞蔬推新品種
啦啦隊員赴日受傷 健康良好
陸媒：房市限購令要鬆綁了
教授赴陸任職 中大：已解聘
江揆首出訪 將過境洛杉磯
興勤5月業績增溫 Q2看增1成
朱立倫：加強捷運場站周邊安全
日客來來來 觀光局祭城市行銷
拚觀光 歐巴馬參觀棒球名人堂
感謝傷殘軍人 嘉市端午慰問
走出捷運殺人事件 勇敢搭捷運
關懷台商團飛河內 訪越高層
陸7千人旅行團抵美 歷來最大
政府資料開放 電影音樂金融下載高
維安 越擬在工業區設立警所
內中畢業洗禮 嘟嘟領投丟水球
臨時會 聚焦示範區與監督條例
駐洛經文處處長 夏季昌接任
捷運喋血後傳聞多 高市警緊盯
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新台幣兌美元 中午升6.1分
國民黨：綠阻修法 損農民權益
三星平板電視 連33季冠全球
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殺妻分屍 越男遭判17年6月
福衛二號珍貴影像 科教館展出
金鶯延長13局敗 陳偉殷無關勝敗
印度駐阿富汗領事館遇襲
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軍人暴行犯上 一兵遭判刑
政院：台越投資協定列長期目標
獨步全球 嬰用洗腎機救8命
陳偉殷錯失勝投 自認狀況不差
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陸房地產景氣 經濟師不悲觀
台茂業績成長逾1成
皮蛇疫苗廣告 食藥署罰20萬
單晶太陽能矽晶圓供應吃緊 價揚
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泰國政變 敬鵬投資泰廠嘸驚
捷運喋血 查筆電組犯案拼圖
印駐阿領事館遇襲 人員平安
逆勢操作 俄股投資人口袋豐
防捷運喋血 新北警強化巡邏
周小川：陸僅部分房市可能泡沫
副總統：來台旅客逾九百萬人次
泰國前總理盈拉抵達軍事設施
澳潛艇重返水域搜尋失聯馬航
警用行動載具 逮背4案通緝犯
新疆防恐攻 學校周邊禁停車
文峰遊客中心啟用 促地方發展
捷運事件後 台北教官教防衛術
捷運喋血 警追鄭捷粉絲團版主
料政府鬆綁限制 陸地產股走強
陳偉殷氣 只投92球退場
副總統逛博覽會 讚台觀光蓬勃
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電鍍工廠偷排廢水 負責人請回
保全網路留言殺外勞 警送辦
簡訊詐騙 NCC要求電信業者改善
把鼻討愛 2個月女嬰說我愛你
斬雞作法 命理詐騙兄弟檔判刑
台股收盤漲38.59點
軍政府傳召 泰2前總理遵命
日驗彩色瞳孔放大片 多款傷眼
經濟好轉 希臘信評喜獲升級
會考數據 中投區要求公布
台股開低走高 漲38點
監督條例付委復議案 列入議程
高雄警局：高捷運警察比台北快
6月台指期漲 56點
印度電商鉅子 看齊阿里巴巴
6月電子金融期齊漲
京津冀協同發展 對台工作先行
腳踏車連環偷 4少年移送
經濟改善 標普調升西債信評等
國民黨籲賴清德兌承諾退出政壇
立院聲明 增公共運輸警力配置
母親節女裝買氣恢復 業者引新品牌
監察院：全面檢修內部老舊電路
家扶書香列車進偏鄉 學童振奮
華人慈善愛心獎 每人獎金2百萬
南海爭議 越菲可能聯手抗中
竹縣鼓勵身障生外出 擴展生活
捷運悲劇送暖 用行動走出恐懼
夕張哈密瓜創高價 2顆72萬台幣
台股上9000 近3年收盤新高
文章涉誹謗 星網友向總理道歉
藥廠醫院掛鉤 涉詐藥費7千萬
教宗中東行 以色列憂人身安全
開採能源或保護環境 義國熱議
泰銖貶值 F-泰鼎：影響小
暗夜不捕魚 漁船涉接駁走私
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三大法人買超台股59億元
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鄭捷粉絲團 男轉貼遭誤認版主
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鄭義和獲選南韓國會議長候選人
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治水預算4面向 納新觀念
觀光局：台旅客大陸車禍7失蹤
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端午連假何處去 傳藝立蛋趣
爆米花前百名觀眾 免費看整季
違建雨中傾倒 鄰宅遭殃
漳州台辦：7台灣旅客墜江失蹤
全年GDP2.98% 微幅上修
新台幣收貶0.2分
陸官媒自曝 藏5億貪官還嫖娼
捷運殺人案 東大為受害人祈福
群聚流感 布農族長輩憂
周定緯熱血不閃兵 舞王變暖男
異味飄散 高市查獲燒廢棄物
五福廈門翻車 家屬將趕赴廈門
降雨豐沛 嘉義水庫解渴
旅遊業者：部分家屬晚間赴大陸
郭台銘盼鴻海集團銷售成長1成
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高市連日雨 登革熱病媒蚊暴增
捷運案 郝龍斌：全力檢討改進
失業勞工子女就學補助門檻放寬
印外館遇襲 準總理提振士氣
龍應台：文化政策 基層做起
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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台灣大M+ 深耕行動生活圈
M320攻印尼 主打高規限量
漳州連日雨 搶救台灣團難度高
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24日鋒面遠離 東半部有雨
雲林破獲詐騙集團 15人送辦
台灣旅客7人失蹤 3人重傷
工人龜山清淤 挖出未爆彈
中東當間諜 菲軍官被判死刑
蔡長啟體育課 讓施振榮愛運動
國安局：掌握赴陸科研學者情資
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主婦聯盟籲基改食物勿入校園
張盛和：捷運發言不精準 致歉
山東煙台現H7N9病例
還原捷運殺人案現場 檢傳證人
東烏克蘭爆武裝衝突 至少5死
犀牛球團要提告 桃猿稍後回應
4月工業生產 歷年同期新高
刀工純熟 胭脂馬果雕奪冠
台客遊陸意外 廣州空難最慘
新台幣收貶0.2分
前進大馬當房仲 年薪破百萬
五福旅行團受傷失蹤人員名單
劉孟俊：政府GDP預測保守了點
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台灣旅行團大陸墜江相關名單
日倉庫藏女屍 疑為失蹤護士
學生募資製T恤 籲勇敢搭捷運
中市1人疑落水 搜救中
Google新平板 3D再進化
馬總統：公共運輸系統增警力
總統就捷運喋血事件談話全文
冤死捷運喋血 張正翰遺體運返
會考分區資訊 基北區擬備腹案
捷運喋血 正向思考紓解創傷
爆米花開幕 將為捷運死者默哀
漳州墜江新竹旅行團 傳2死
台灣旅行團漳州墜江 傳出2死
美籲以法律解決亞洲領土爭端
漳州連日豪大雨 降雨排前三
黑龍江發布輻射三級應急程序
1家3人組詐騙集團 逮16人
越南副總理會見關懷台商訪問團
談中職選秀 陳俊秀語帶保留
中央社將舉辦傳播發展研討會
台股衝破九千 市值25兆七千多億
4月商業營收增幅 15個月新高
捷運喋血 總統籲勿渲染模仿
海基會連絡海協會 尋失蹤人員
台旅行團陸車禍7失蹤 5骨折
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台旅團遊陸墜江 獲救者報平安
網路恐嚇高捷男 雄檢起訴
內需帶動 全年GDP上修至2.98%
泰國政變 反對民眾喊要選舉
黃秀霜訪山區 盼加強農路建設
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落石砸斷手指 超商冰塊救急
旅行團墜江 台官員趕赴漳州
瓜國美髮師來台取經 開心結訓
本周指數漲1.35% 周線收最高
籲賴清德守諾請辭 藍發動連署
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餐旅新星 飯店網羅畢業即就業
北市公寓大火 消防局搶救
電信業喊冤 小額付費功能已關
歐議會選舉牽動義政局
觀光局：五福旅行社團員2死
重疊海域劃界 菲與印尼簽協定
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書畫藝術交流 陳雲林26日訪台
花蓮西瓜夯防竊 警民合力護瓜
高教工會：助理納保應通盤適用
陽明山美軍俱樂部 老屋擬再生
泰政變 南僑：業務正常運作
旅行團墜江 總統要求全力協助
捷運喋血 各界動作安撫人心
旅行團墜江 2成員報平安
林克穎民事判決 英高院將宣判
台團墜江 政院：協助不得延誤
蒲亭：尊重烏克蘭總統選舉結果
泰政變後 股市跌泰銖有撐
巴克萊操縱金價 遭罰4400萬美元
陸官媒大報劉漢案 打虎號角起
如何賠償台商 台灣與越南研議
詹家姊妹先盛後衰 無緣冠軍戰
駐菲副代表參訪佛光山萬年寺
促企業加薪 杜震華提上網公告
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俄稱 烏克蘭陷入全面內戰
外交部澄清 姓名長仍可辦護照
水保法修法 擬劃定特別保護
抗議陸設鑽油平台 越婦自焚亡
防範隨機殺人風潮 監委調查
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旅行團墜江 2人骨折緊急手術
烏克蘭大選 外交部勸台生速離
泰軍事政變 本田車廠減產4成
今彩539開獎
仰德高球賽 澳洲女將奪冠
日擬提供外籍遊客免費無線上網
捷運喋血渲染 學界提改進意見
大樂透開獎
樂壇新秀林冠廷 台灣李斯特
李克強：經濟下滑壓力大莫輕心
美男大生 4年走26國製求婚影片
亞大英語產學計畫 證照增2倍
中職內戰 猿犀兩球團槓上
4月5大銀新放款利率 略升
泰國政變 印度關切並監視情勢
經濟佳 財長：對台股要有信心
蒲亭：對烏克蘭擺脫危機樂觀
檢：慰問捷運喋血案死者家屬
因應特招 空軍基地延期開放
股市衝數據優 景氣穩定樂觀
習近平：完善外國人才引進機制
因應泰國政變 外館增緊急電話
沈榮津：感受越南誠意
睽違14年 全運會再回高雄
英地方選舉 獨立黨大有斬獲
道達爾和路克公司合資開採俄油
泰國政變 印度召回演習部隊
金管會籲儘速理賠福建團保險
台旅行團福建墜江 7死
邱淑媞在世衛談台婦幼健康經驗
歐美吸金 亞股陷量縮困局
網友惡作劇 傳車站大屠殺貼圖
海基會透過台商協會 慰問傷者
無視禁令 曼谷數百人反政變
鄭捷父母 身心俱疲
馬拉威高院駁回總統選舉不實說
大樂透頭獎槓龜
犀牛自亂陣腳 桃猿踢館成功
今彩539頭獎槓龜
福島核災 關鍵時刻指揮有誤
台灣馬戲團 法國演出獲掌聲
捷運案 王建(火宣)：找死就讓他死
台製太陽能板 印度徵反傾銷稅
大陸加大對暴恐分子的打擊
兩岸觀光博覽會 商機上看30億
美新屋銷售升幅 半年來最大
台旅團大陸車禍 疑閃車墜江
海基會設APP 助兩岸學生就業
泰國宵禁 機場交通不受限
氣象局預警 宜蘭防大雨
王建(火宣)：監察權 棄之有益
泰軍方拘留盈拉及其姐姐姐夫
台旅團墜江 陸委會：協助善後
孝順女兒陪父母出遊 不幸命喪
矽谷4雄壓薪資 和解條款曝光
擬赴疆民眾 陸委會：留意安全
出席薩爾瓦多總統就職 江揆首出訪
四川黑金富商劉漢 一審判處死刑
台股收盤9008.22點 3年來新高
透過議員道歉 鄭捷父母：最嚴厲的制裁也無法彌補
菲極端組織 傳綁架陸籍母女
台旅行團福建墜江 3重傷7死
泰國前總理盈拉 遭軍政府拘押
漳州台辦：台旅客2死5失蹤
正義伸張 跨海追償林克穎成功
大倉久和 舌尖微旅行 北海道美食節
北捷碟血 馬總統聲明全文
抗議中國南海鑽油 越南婦人自焚
黨主席改選 蔡英文籲踴躍投票
海交會 台食品交易約6億
數位生活 節能省水一起跑！
520建言 馬英九已經拉不住年輕人---王丹
<520建言> 馬英九應向兩蔣、宋楚瑜學習---陳恩泉
<520建言> 退回服貿影響國家信譽? 馬錯估WHO議定書--- 楊仁壽
兩岸小劇場藝術節 《驢得水》席捲台北
林克穎民事案 英高院判需賠償
中俄攜手 美如何回應成關鍵
徵美車反傾銷稅 世貿判陸敗訴
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
林克穎民事案判賠 意義重大
英判林克穎該賠 被害家屬欣慰
向林克穎索償 法務外交研商
美國原油需求料改善 油價揚
烏克蘭選前 俄軍自邊境撤離
翻船遺失相機 兩年後尋獲
巴西母食古柯鹼 餵哺女嬰致死
沈呂巡：林案判決利台法律地位
轉晴3天 27日鋒面再報到
美股收紅 標普創高
曾雅妮賺不夠花 空巴賽遭淘汰
漳州墜江意外 家屬趕赴廈門
台南農改場 推非基改高產大豆
分離派阻烏大選 美籲俄別袖手
英判林克穎賠 政府：正義伸張
世足賽 巴西投機罷工趁勢作亂
加4月通膨升至2% 降息機會減
經部26日再組團 訪視越台商
股債表現良好 本週黃金小跌
歐股週線收高 美數據利多
台助西非友邦 推防砂眼等計畫
成本效益佳 台健保經驗躍美媒
台助露國香蕉產業 舉辦訓研會
景氣穩定樂觀 助企業拚加薪
迎端午 中市南屯老街踩木屐
鹿豹座流星雨 將絕無僅有爆發
邢瀛輝與尼國大學生座談
國道幼獅車禍 駕駛無生命跡象
瑪麗亞凱莉出輯 龍鳳胎獻聲
衛福部送糯米 社福機構過端午
台旅會官員抵廈門 協助善後
旅行團翻車 台旅會人員抵廈門
金跌銅漲 鋁勁揚
紐約油價漲至5週高
雲南盈江5.6地震 5傷
台客團墜江 首例適新醫療理賠
田裡上課 東華大學推食農教育
泰軍將召開政變後首場記者會
台科大建築畢展 改造生活空間
捷運模仿傳聞多 高市警不輕放
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台鐵新便當盒 附國家標準保證
副總統：新移民是台灣核心之一
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
關懷弱勢 總統訪啟智教養院
法網登場 謝淑薇盧彥勳出征
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車衝入菜市場 8擦傷送醫
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金控擴版圖 工商人才機會最多
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金融業提供逾2萬個就業機會
冤家路窄 警簽巡逮毒蟲
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陳威仁:新移民是跨國溝通橋樑
鋼鐵特訓班 蛙人部隊全都錄
超音波神經阻斷術 術後止痛佳
南海爭議 越南：萬全準備
建軍90年 陸官校慶擴大慶祝
阿善師武藝 群英會西螺
北市就服站徵才 釋657職缺
清末代皇后婉容故居殘破不堪
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NCC人事權 藍支持綠不投票
華航5貨運站獲QEP認證
臥床不動 半年骨密度流失25%
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拘留盈拉 泰軍：讓她好好思考
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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幸運神擦身過 荖葉農福建墜江
廣東懷集大洪水 3死萬人受災
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新興市場債去年波動 今年轉強
男殺學姊父親致死 警調查動機
教保員爭工作權 中辦允協調
吸觀光客 吃喝玩樂打造鯉魚潭
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越南暴動台商災損 金額待評估
美全球鷹偵察機 首次部署日本
當局施壓 越暴民上繳洗劫所得
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客庄12節慶 三義雲火龍登場
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柯文哲：死刑存廢 要遷就民意
武藝會群英 西螺熱滾滾
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中國航天子公司副總 跳樓輕生
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教宗抵約旦 敦促中東和平
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熱狗四分衛 台式搖滾征服星國
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受訪談到母親 總統哽咽
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日媒：自衛隊飛機監視中俄軍演
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劉醇逸復出 參選紐約州參議員
美槍案 凶嫌父是飢餓遊戲副導
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副總統參拜碧雲寺
廣州龍舟賽 要出動逾萬名員警
墜江重傷者 26日晨包機回台
通霄電廠廢棄油槽起火 無人傷
4G開台在即 電信業分頭搶客
美國近年校園槍案一覽表
歐洲盃發明展 台獲5金2銀
台客鐵馬行 帶動日島波觀光
山區及東北部 大雨特報
創作新媒材 白蟻果蠅能作畫
污朝聖經費 印尼宗教部長涉案
北市抽查行動電源 近3成違規
亞太電寄議約書 傳鴻海希望濃
艾倫呼籲 終止狂犬病動物實驗
好萊塢博物館 倡環保吃昆蟲
契作短期經濟林 受理補貼申請
昆蟲料理 一門大學問
全英語學習 苗栗推行動英語村
通霄電廠拆油槽 引火警無人傷
北捷運量 減1.7萬人次
人車救生圈 正修科大發明奪金
自稱四海幫堂主 性侵作代價
陸軍機逼近日機 日防衛相不滿
捷運案 胡志強：學習愛與關切
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越暴動案 2名被告首被判刑
科技部研習會 盼研發技轉應用
蘋果開發商大會 經銷商現場轉播
光寶科推出人用生化分析儀
德選民今天投票選舉歐洲議員
員工配股緩課 月底送政院協調
夜闖機艙睡覺 婦判無罪須監護
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教宗到訪前夕 耶路撒冷逮26人
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陸造第2架殲31 可攜反艦飛彈
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