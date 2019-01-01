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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
庇護工場餅乾DIY 關懷唐寶寶
搜馬航 陸擬與澳馬三方會談
精省後首辦 省府表揚模範母親
整合在即 綠北市長民調受矚
竹縣兩交通建設 江揆允支持
馬家姊妹再探母 神情哀戚
未出席日華懇活動 駐日處說明
莒光號擦撞落石 天災無涉賠償
馬航事件調查 逮11蓋達分子
憂心北韓崩潰 陸軍方研擬對策
基隆寶寶爬爬GO 趣味橫生
退輔會：菲籍婦人水電已恢復
台陸客遇襲 疑貧民區醉漢開槍
鋒面影響 雨勢越晚越明顯
上合組織挺陸 譴責烏魯木齊案
6銀行 有資格申設分行
旅客跌倒 桃機保全暫停電坡道
銀行銷售衍生性商品 5原則
統測遇集會遊行 大致未受影響
看國際遊艇展 抽機票
彭政閔障礙 千安百轟2百盜
菲空投仁愛暗沙 陸5艦環伺
護理師細心檢驗 曾阻愛滋器捐
醫護皮膚癢疹 排除集體染疥瘡
敖德薩死傷 總理指責維安單位
花蓮近海地牛翻身 單日6震
佛誕獻禮 喜憨兒跳印度舞
純台灣製 手工包一針一線體驗
新五四集遊 萬人挺警護法治
新兵入伍3天墜樓 原因待釐清
郁慕明：回歸法治不搞鬥爭罷免
鼬獾狂犬病 投縣呼籲犬貓注射
梅雨鋒面到8日 母親節溼答答
風帆橫渡小琉球 200船競技
疥瘡感染 傳染性高
名模女主播 為公益跑不停
應邀前往 宋楚瑜6日登陸
新北藝文中心 推白滄沂天彫展
牙醫場合尋支持 連柯未相見
挪威拒會達賴 藏流亡政府批評
英明年大選 保守黨工黨將激戰
西印度火車出軌15死87傷
日兒童人數連33年減少
彭淮南批 先進國家玩兩面手法
區域合作 不因政治被排除
松山慈惠堂弘母愛 捐贈救護車
希克主宰澄清湖 完封弱象
無終點路跑 花蓮3211人趣味被車追
兩百盜卻失分 恰恰自責勝喜悅
馬祖濃霧 能見度不足200公尺
台旅會4週年慶 送機票
世桌男團賽 台日並列季軍
大馬華語能力測試 參與踴躍
三太子盃男網賽 穆勒單打稱王
沙巴被綁人質 每天電報平安
北大生讀毛詩 習近平勉勇擔責
東部海域地震 芮氏規模5.3
黃金週線收紅
民眾抗議費鴻泰 與警口角
震度4級 花蓮搖晃明顯
如黛玉咳不停 結核病怕被歧視
底特律空屋拍賣 3萬台幣起跳
烏克蘭港市敖德薩 群眾攻警署
陳政高將接任住建部長
記協晚宴 歐巴馬展現搞笑功力
無終點線路跑 汪旖文封后
遭幽靈毆打拖行 不明畫面流傳
上海：人均租屋面積須達1坪半
信號彈燒車 2人落網
親民黨主席宋楚瑜將率團訪北京
莒光號擦撞落石 影響400人
苓雅戶政事務所編織包 越語班成果發表
澎湖縣新住民淨灘 愛上第二個家
多元文化美食加台味 你儂我儂
16歲的約定 新住民親子瓶中信
華碩文教基金會短片徵選 新住民家庭入選
馬總統抵二殯 送母親最後一程
5月5日 國內各大報頭條
河岸住宅工程排廢水 北投、士林區比例最高
想要健康 就多吃魚吧
晚期肺癌 標靶新藥延存活期
施羅德調查：退休準備普遍眼光不夠遠成隱憂
移民署向有志國人招手
陳純敬: 新住民是台灣未來貿易的重要人力資源
法律扶助基金會保護外配的權利
新住民家庭走訪「伊斯蘭文化與生活特展」
臺灣本土經濟食材 幻化多變異國料理
承諾國中本土語必修 不顧12年國教初衷嗎？
國泰KITURU圓夢計畫 協助海端國小陶笛隊巡演
國泰世華卡 五月寵愛母親享好禮
憑證報稅有禮 國泰證送限量公仔
街頭抗爭口味愈來愈重！
憂心非核家園變成黑暗家園
寶島股價指數 臺灣證券市場新指標
證交所5/26起舉辦3場次 上市公司業績發表會
洪崇晏討回喇叭 遭警上烤帶回偵訊
昭輝獲利亮眼 股價暴量噴出
劍湖山王子大飯店 愛你一世˙婚禮體驗日
上週加權指價
王朝大酒店推出端陽禮粽
台北富信大飯店 禮輕情意粽 端午飄香
來老爺當老爺 饗美食送住房
蔡得勝辭國安局長 李翔宙接任
李翔宙接國安局長 高華柱、蔡得勝任國策顧問
臺灣證券交易所發表寶島股價指數
寒舍艾麗酒店 2014「幸福嫁日．精選限定」婚宴專案
國安人事大異動 謝立功將轉任國安會諮委員
習近平北大演講「當官就不要想發財」
內政部：罷免立委募款須符規定
芬蘭台裔男尋親 生母淚盼重逢
蒲亭傳將訪克島 大批俄機現蹤
蓋洛普：台媒新聞自由全球第15
敖德薩爆衝突 烏克蘭控俄搞鬼
偵訊4天 北愛警方釋放新芬黨魁
歐安組織主席 訪莫京談烏危機
強烈地震襲東京灣
東京搖晃 伊豆外海6.2強震
西印火車出軌已19死132傷
北韓派員赴法學做乳酪 遭婉拒
研究：被霸凌者較常帶武器到校
巴西牛仔裝需求增 台商可尋商機
家祭秦厚修 馬總統撰祭文
4月權證發行 電子股獲青睞
葡裸退紓困計畫 不求預防措施
秦厚修大殮 家人擺放康乃馨
穿戴裝置夯 索尼智慧手環攻台
投顧：愛瘋商機 臻鼎嘉聯益看俏
緬甸成衣出口 今年估15億美元
新焦點TDR 6日起全額交割
Fed分行總裁費雪稱美經濟轉強
慶母親節 飯店用餐送合照
投信：印尼中長線布局時點佳
投顧：資金重回新興市場
三星需求緩 曜鵬第1季虧
梅雨鋒面到 西半部宜花防大雨
新日興營收增 毛利逐季攀升
馬總統母親辭世 薩國政府悼唁
雲門舞集流浪者之歌風靡德國
待季報公布 台股高檔整理
蘋果三星案 前IBM陪審員挑大樑
烏克蘭危機擴散 美元貶金價漲
日6.0地震 東京地鐵短暫停駛
同協4月營收 17個月新高
富豪出價近千萬 陸警雇凶殺人
台股開盤上漲28.55點
李克強抵衣索比亞 深化關係
香港兩船相撞事故 多人落海
烏克蘭危機惡化 美議員籲軍援
避險基金減碼黃金多單至11週低
核四封存 經長：費用不會太高
馬家悼秦厚修 來世再續親緣
Q1獲利佳 聯陽股價漲停
集遊法修法 國安局：因應調整
新疆爆炸案 警方追嫌犯10家屬
陸船沉沒太平洋岸 2死6失蹤
學生摔車喪生 雄中心輔同學
傳軟銀入股 亞太電飆漲停
交易商悲觀 大摩看跌人民幣
鋒面到 桃機二航廈天花板漏水
澳股登上近6年高 料再上層樓
轉盈有望 宏達電大漲
買毒通關密語拋鑰匙 警逮毒販
新台幣早盤升值
駁謠言 杜紫軍：溝通多管齊下
F再生查核過關 股價強漲
來自星星的你 緯來戲劇首播
NBA籃網困暴龍 第7仗勝晉第2輪
夫人陪同 李克強訪非洲講英語
國會內鬥 利比亞總理鬧雙包
曾銘宗：台壽保案 金管會中立
美國Q1市占 宏達電續當老五
神州數碼 TDR暫停交易
台嘉碩4月業績穩 Q2審慎樂觀
送別秦厚修 馬家悲慟哀戚
瓜地馬拉華僑慶祝母親節
華潤效應 傳北京查港澳國企
普悠瑪撞到人 暫停龜山站
王郁琦：人道探視可樂觀看待
曾銘宗：對格勞克斯提告
立院初審 毀損黑盒子可處罰鍰
鋒面降雨 台南水庫進水有限
原能會：核四封存與延執照併案審
保障權益 實習生盼適用勞基法
匯豐數據顯示陸4月製造業萎縮
傳西門子處分機場事業近拍板
屏東海生館 石頭魚吸睛
中菲行研發管理系統 獲美國專利
女童案 葫蘆國小家長挺校長
旺季來 台灣光罩Q2Q3逐季揚
越南長假 逾百人車禍身亡
愛台灣 台巴之女當女兵
賞五月雪 屏東尾寮山油桐花開
電子強勢 台股站穩5日線
法人：石英廠晶技4月業績略佳
王郁琦：服貿若改 試著跟陸談
陝西新規 高官出差只坐經濟艙
考試分發名額估5萬 歷年新低
歲月號罹難者 增至259人
豐興小降鋼筋廢鋼價
美馬戲團演員高空重摔 20人傷
外交目標 韓陸日大不同
高市啟動新旗航線 推優惠好康
寶鋼13億美元洽購澳資源公司
世界中學生羽球賽 6日開打
諾基亞擬投資開發智慧車科技
秦厚修安厝 與夫緊鄰共眠
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
曾銘宗警告 外資勿發不實報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
菲美肩並肩聯合軍演登場
中區技能賽 葳格高中奪佳績
新芬黨魁亞當斯獲釋 批評警方
雙北合作 開放資料跨縣市合作
寵愛媽咪 南投旅遊業貼心出擊
禾伸堂4月看增 Q2估季增1成
外資大買 華邦電創近1年新高價
台隆等7公司 擬辦創櫃前籌資
民間割闌尾 國民黨立委提告
營收亮麗 太陽能族群多漲
綠譴責陳歐珀行為不當 將議處
上市董監持股設質 光電股最高
秦厚修喪禮 綠委陳歐珀鬧場
證交所業績發表會 9公司受邀
路人跨軌道 普悠瑪延誤60分
健保鉅量資料 結合社福長照
胡志強：取締酒駕不懼治安排名
學運組民主鬥陣 謝長廷祝成功
陸製造業連4月萎縮 亞股下跌
無照密中醫 隱身巷弄看診遭查
乾式貯存遭疑 原能會：小規模熱測
寶島股價指數掛牌 首日上漲
紅姬緣椿象增 農業局籲勿撲殺
張盛和：潛藏債務還不是債務
控制氣喘 拒菸遠離過敏原
國際3E科技競賽 台生獲2銅
法部：沒侵害新檢察總長權限
新台幣兌美元 午升7.6分
女童案 郝龍斌：檢討局處缺失
核四封存維護 1部機年花20億
翁啟惠籲更積極發展再生能源
新疆4.9地震 未傳出傷亡
蕭敬騰落髮 短髮新造型出輯
綠委：陸11核電廠距台200公里內
五月溫馨保肝 免費肝檢驗
疑夫外遇 醋妻朝女潑酸判刑
調查：投資人退休投資言行不一
韓團GOD復出 賀出道15年
大立光近關情怯 待4月營收開牌
女童疑餓死案 建議處分區長
荒廢幼園變日照中心 照顧長輩
印尼躋身全球第十大經濟體
內政部：買賣房屋可商議仲介費
日關東民眾清晨震醒 釀17傷
核四改建規劃 1個月內提出
水泥基本面佳 類股跌幅最重
洪崇晏屢傳不到 遭警上銬帶回
海洋音樂祭 12日截至報名
森鐵申遺 亞太鐵道組織支持
真愛100天 洛城亞太影展出風頭
泰王登基64周年 舉國歡慶
埔桃酒國際揚名 胡志強表揚
展望佳 5外資升新普目標價
宋楚瑜6日訪陸 7日見中共高層
嚴防基因轉殖資料被竊 陸示警
台股收盤漲3.11點
嚴明：海軍陸戰隊沒有要裁掉
網友召聚警局領喇叭 行人不滿
台股整理 漲3.11點
5月台指期跌13點
阿里巴巴IPO 擬以合夥制續掌控
南清公路坍方 五峰鄉公所搶通
老人受高所得者養 失健保補助
5月電子漲 金融期跌
陳歐珀鬧場 吳育昇：綠應處分
桃園少女 手捲絞肉機送醫
利率提高 印尼成長不如預期
無法勃起性侵未遂 老翁判2年
促銷出新招 飯店募試睡員
中山高車輛翻覆 2死
財長：房價下修趨勢 有利民眾
工程造成不便 胡志強：多宣導
巴拿馬總統大選 瓦瑞拉勝出
洪崇晏現抗議場合 警順勢逮人
電子股撐盤 台股小漲
公布課稅所得數據 財部從善如流
護理師見義勇為 家屬當面感謝
核廢處理 擬成立獨立行政法人
陸研擬立法 虐童可追究刑責
三大法人買超台股15億元
518博物館日 北市辦論壇
爆米花聯盟 票價分兩級
桃機二航漏水 加強防漏
母親節 到台南吃鳳梨竹筍
勤洗手 遠離腸病毒威脅
提高躉購 杜紫軍：負擔會加重
格勞克斯涉違證交法 北檢分案
國巨4月營收 3年來高峰
空污基金出國 中市議員質疑
購物中心營運 金門盼引進精品
王金平黨籍案 高院完成分案
抗議上班穿裙 雲科大：調查中
愛情線索 彰縣贈票社福團體
殺害焚埋男友 黃靖雯冷靜模擬
F-譜瑞估Q2季減5%至增3%
巴拿馬新總統瓦瑞拉 誓抗貧窮
2600萬刮刮樂得主 已兌獎
師憂學科必修縮水 國教院釋疑
宏達電攜貴婦百貨 拚行銷
推特閉鎖期將屆 大股東續抱股
印度列車出軌 女嬰毫髮未傷
聚鼎4月營收 21個月高點
環保又便民 健保費擬App繳
恆春玉荷包採收 價格看漲
大陸南海鑽探石油 越南抗議
普及手部衛生 台大醫院推短片
服貿歷次會談 列立院調閱範圍
被指鬧場 陳歐珀澄清無不敬
文化交流 中式英文大行其道
普悠瑪號 北東分直達半直達
陸軍：已整合阿帕契辨識問題
新台幣收升4.1分
台灣微軟創意盃 成大奪冠
文曄Q2營收 估季增約1成
孫亞夫：要了解台灣年輕人看法
股王大立光4月創新高 5月續俏
連鎖餐飲進駐百貨 推立吞區
洪仲丘案 3高階軍官遭彈劾
鴻海台灣廠區 舉辦安全健康月
網購山珍海味 關懷弱勢獨老
德國年輕世代貧富差距更明顯
宏達電M8報捷 供不應求
俄烏衝突 義維和部隊整裝待發
4月外匯存底 4214億美元
逮洪崇晏 警：2次通知未到案
醫院暴力 醫護盼成公訴罪
馬澳陸不棄馬航 加強水底搜尋
繁殖名種犬集體遺棄 慘無人道
陸央企薪酬榜 麥伯良4千萬奪冠
兩德統一後重建 已花2兆歐元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
臨時工廠登錄 中市不優先開罰
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
四川中巴墜坡 學生傷亡不明
矽品4月營收創高 估5月續衝高
外匯存底4214億美元 創新高
性侵案被指輕放 法官告贏媒體
王福林退休 汪忠一接調查局長
台灣服務輸出增 電腦資訊最高
外資上周買超93.81億元
與中職區隔 爆米花輕鬆看票房
防感染 5關鍵時刻要洗手
李翔宙接國安局 蔡得勝轉顧問
內政部：莫天虎接移民署長
高華柱蔡得勝 府聘國策顧問
陸澳馬官員誓不放棄搜索馬航機
外資匯入 台幣收升4.1分
青少年人權高峰會 激盪新思維
碩禾4月營收佳 月增13%
Intel伺服器晶片獨大 定價能力強
李希接任遼寧代省長
北涼南暖 6日北部低溫18度
京元電4月營收 8個月高點
香港兩貨船相撞 11人失蹤
證交所調查 較格勞克斯直接
8歲女童案 北市提補強機制
可成4月營收 月增4.8%
阿拉伯旅展 台灣首度組團參加
訪視金門 蔣偉寧頻與學生互動
投保：最快週四受理F-再生案
躲通緝16年 未繫安全帶遭逮
母親節 新北百家銀樓金飾優惠
峇里炸彈案凶手陸續獲釋惹議
美專家：俄烏危機牽動能源佈局
助新移民適應 免費諮商上線
涉販毒又藏槍 警跨縣市逮5人
給力媽媽顧腦麻子 照看中風夫
資歷完整 調查局長汪忠一出線
景碩Q1每股賺1.78元
通膨低迷 歐元區成長預測下修
微電影獲獎 越南媽樂傳承母語
外籍船員闌尾炎 海鷗救援送醫
洪崇晏案 警依法報檢方開拘票
監委：洪仲丘案重傷國軍形象
中科表揚模範勞工 胡志強出席
索尼智慧手環亮相 商機大
修洋將等級 爆米花聯盟請2A
府：事前告知陳歐珀 沒有公祭
陸生研發無人機 銷量全球5成
苗栗瓦斯管裂冒火 灑水戒備
財長：配股有閉鎖期 緩課有理
華晶科擬現金減資 每股退3元
集體遺棄名犬 桃警調查揪凶
台灣智慧機市場 今年春季冷清
張良任印尼校園談台灣政經成就
陸公證太貴 子女棄領亡母存款
世界泰拳賽 薛思漢晉級4強
LINE詐騙頻傳 桃警籲小心
發展再生能源 不宜一步到位
陸：堅持不放棄搜尋馬航
百年老校新廁所 國小生圓夢
國中教育會考 試務人員入闈
烏克蘭恐陷內戰 歐洲奮力調停
串聯森林步道 景觀橋邀命名
台南市徽市花 今年揭曉
拘提移送北檢 洪崇晏不發一語
再生能源 翁啟惠鼓勵太陽能
教長：十二年國教會考比重漸低
約當半年薪 站務佐拾金不昧
F-再生案 格勞克斯質疑證交所
金門社區綠美化 推升級景觀化
慶祝母親節 大葉大學送明信卡
梅雨接力 下波鋒面11日靠近
北控入股鶴京 投審會准了
不服初選結果 柯呈枋提異議
電信業車拚 搶推超高速上網
B2生質柴油 3個月內消失
石英元件廠晶技擬配息2.2元
馬航得賠償家屬約15億美元
日名作家渡邊淳一去世 享壽80
巴士大小行星近距離掠過地球
總統女兒悼秦厚修 率真催淚
專家：英若升息過快經濟陷衰退
南昌一幼稚園 百餘幼童流鼻血
外資連8月淨匯入 創最長紀錄
一張空白支票 半世紀的感動
嘉鋼看好農機汽車零件
助長者圓夢 花蓮增設樂齡中心
失樂園小說作者渡邊淳一病逝
4G智慧城市 擬邀業者提案
放寬犬貓輸入檢疫 6月上路
照片見歷史變遷 吳伯雄：震撼
宸鴻4月營收月增逾1成
歐盟春季經濟展望 持續復甦
韓兒童節 民眾悼念沉船罹難者
食安國教核電 幼兒媽媽最憂心
日男趕搭機 警自掏腰包助返家
烏東城鎮爆激戰 傳數人喪生
陸Q1服貿高成長 世界第3
網通晶片廠瑞昱配發現金股利5元
寶鋼330億元收購澳洲礦商
Ｆ股 去年9成獲利
週末狂歡 週一最憂心健康問題
馬總統母親辭世 印尼政界弔唁
泰北6.3強震 尚無災情傳出
廣穎息3.5元 殖利率逾8%
臉書悼念外婆 余靖追思秦厚修
花防部推募兵制 培養第二專長
女性每週吃兩次魚 降憂鬱風險
小開命案 女友犯案縝密布疑陣
陸：日領導人製造嚴重政治障礙
施工扯破瓦斯管 火勢滅無人傷
示範區條例授權 國發會：通例
談判有成果 倫敦地鐵罷工取消
真古龍群俠傳 湧入25萬玩家
華晶科 首季EPS0.22元
芬蘭台裔男生母 答應相認
逮捕洪崇晏 警公布蒐證畫面
維持人口1億 日擬定國家目標
殺男友焚屍 黃靖雯：很緊張
外交部賀瓦雷拉當選巴拿馬總統
募款罷免立委 監院籲勿觸法
今彩539開獎
涉圍警局 洪崇晏訊後請回
威力彩開獎
女性凍卵求心安 8成存著不用
瑞儀4月營收逾新台幣36億元
4G發展 科技會報促耳目一新
渡邊淳一去世 女星黑木瞳啜泣
日法峰會 談防衛裝備共同研發
安倍訪法 洽國防設備合作
泰國規模6地震 未傳出傷亡
巴菲特進化 拚併購重於選股
奧僑校舉辦新藝術建築巡禮活動
李克強訪非 允增百億美元貸款
遇尷尬處境 安全配件助妳脫身
國安局長異動 藍綠看法不一
美飛行秀墜機 資深特技員喪命
商譽受損 Target執行長下台
東京世桌賽 陸男女團皆奪冠
國安人事異動 重新布局整軍
凱基收購星國期貨商 擴大市場
馬航聲明書 莊敬強：不會接受
南非大選造勢 歡樂如嘉年華
專業受肯定 李翔宙擔國安重任
野火肆虐奧克拉荷馬中部 1死
遭拘提 洪崇晏：警方執法粗暴
日自民黨副總裁與張德江會談
宏達電中階機種 傳委外生產
芬蘭台裔男尋母 警以痣找人
今彩539 頭獎1注中獎
夏汝文接華晶科董事長
補充保費揭漏 4成高所得低報
威力彩頭獎槓龜
共軍在東沙海域 演練實彈射擊
華擎擬配息9.576元
呂慶龍接待桃園大園鄉訪團
防小兒麻痺 3國旅客旅遊限制
美服務業擴張 8個月來最速
選總統不選主席 蔡：黨員決定
烏克蘭掃蕩叛軍 政府軍死傷慘
芬蘭台裔男尋親 母訴送兒經
深圳醫院麻醉科主任 涉貪被捕
南海鑽探石油 陸反駁越南抗議
波音商業太空艙 2017年上太空
韓拚MSCI升格 料拉抬新興股市
助芬蘭男尋親 蔡淑女感同身受
柯尼被送芬蘭 生母：絕非販嬰
財政惡化 政府負債再創新高
北京五一房市成交量 7年新低
香港人瘋移居台灣
洪崇晏被拘提 陳為廷臉書嗆分局長
移民署高雄市第一、第二服務站與台灣信徹蓮池功德會辦理幸福講座
莫天虎接移民署署長 汪忠一調查局長
5月6日 國內各大報頭條
國內三大國安單位大洗牌
研究：白老鼠注入年輕血液可返老還童
用APP繳健保費 最快下半年實現
3歲以下的小孩玩平板電腦 恐造成學習障礙
103年度「事業單位僱用外籍勞工法令宣導會」開始報名
台北市衛生局推出心理諮商 照顧新住民
謝立功為人親和 對新移民工作多有貢獻
假結婚? 台陸聯姻造成重大國安漏洞
新住民子女紀錄母親生活 小六生獲獎
安啦! 農糧署推廣非基改國產大豆
台聯：金溥聰回任 迫害人權動作頻頻
手部衛生日 世界衛生組織提出5個關鍵洗手時刻
台大醫院製作多國語言短片推廣手部衛生
觀光局網羅新住民 開辦東南亞語別導遊訓練班
韓國打撈沉船 一名潛水員意外身亡
外交部南部辦事處「行動領務」首度跨海到澎湖
中國經濟疲軟 韓國對華出口下滑
財稅專家：遺贈稅錯誤政策、造成高房價
小蟲：金正恩未處決姑丈張成澤
龍潭高平社區桐花祭 響應良心時代永續好山水
郵局發行「鴻雁傳書」郵票
黃俊杰籲 司法明辨是非才有正義
童年郵趣作文比賽 國小學童可報名參加
有勇氣逞勇就應敢擔當官司！
台灣難逃墮落美國的拖累
102學年健康體位暨領域教學模組競賽徵選活動
H5N6首例死 四川旅遊列警示
劍湖山世界讓媽咪賺很大
程序委員會 藍擋下「立即停建核四」
媽媽帶我看世界 高市多元繪本導讀
蔡萬霖先生紀念獎學金聯誼會meet小聚
券商服務E化 國泰證推雲端訂閱中心
遠傳白金會員看電影2人同行1人免費 再抽New iPad
小英談未來 鬆口「有意選2016 」
力麒建設與中國北京控股集團舉行策略聯盟
證交所5/7起 舉辦證券商內控宣導會
業績逐季成長 晶技法說行情升溫
4月底集中市場上市股票本益比較3月底下降
5月3日捷運文湖線號誌異常
李鴻源: 佔領立院第一天就應該處理
宏達電四月份合併營收221億元
專案進口到 豬肉可望回穩
宋楚瑜7日會見習近平、俞正聲
成大醫院營養部郭素娥主任：「食」在有良心 才能安心
太極鷹王孫元勳 觀察自然 體悟人生
21世紀資本論 經濟學界有雜音
八德民宅火警 2男童送醫
美司法：銀行家非大到不能坐牢
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
沙國MERS病例逾四百 新增3死
力麒北控簽約 拓水資源飯店市場
太平洋邊緣演習 6月展開
全球面板銷陸 3月數量大增
台股高檔震盪 選股為重
歐巴馬妻舅 遭球隊開除
健康便利站 自我管理好幫手
台刺青師赴法參展 人體當畫布
世界盃 各國提醒遊客注意安全
巴西公共電話亭日益減少
理賠金額攀 AIG首季獲利降
安全人員在葉門遇害 歐盟譴責
亞信Q1淨利 上櫃來新低
黃聯昇訪旅烏拉圭台僑
美股收漲 有利台股表現
滯留鋒面影響 各地短暫雨
隆達4月營收 月增4.8%
前收費員拒遠通 要國家安置
4月物價指數 年增1.65%
台灣大行動創作獎徵件開跑
台股開盤漲18.02點
體驗奇幻鬥龍 「龍麻吉」公測
歐巴馬擬規範電廠碳排掀論戰
北韓讚頌金正恩開啟年輕時代
史努比展辦設計賽 帶動文創
馬航要求棄訟 外交部積極交涉
瑞昱4月業績 創新高
韓元兌美元勁升 居40國首位
三星律師：將挑戰蘋果侵權判決
台北電影節 網羅華沙經典片
蜜雪兒蒞臨 時尚教主熱情抱抱
芬蘭台裔男尋親 母陰影露曙光
OECD：加國婦女家務多
AMD推安謀技術晶片 今年上市
期待法說 宏達電股價登高
馬唯中馬元中離台 神情哀傷
李鴻源論決策 缺乏專業分析
G7決心減少對俄能源依賴
酒駕謊報身分 再追涉2通緝案
新台幣早盤升值
再演鬼片 傑瑞德哈里斯想見鬼
教材爭議 教長：尊重表達
台南風雨持續 樹倒壓車
美期中選舉民調 共和黨占優勢
中法新合作 陸公安將巡邏巴黎
假新聞戰功彪炳 蒲亭打賞記者
采風樂坊國樂團休士頓盛大演出
痴情陸男苦尋前妻 淪機場竊賊
嘉監收容人 向母親叩首
南韓客輪再傳悲劇 1潛水員殉職
民眾選粽愛養生 街友盼吃飽
國中生疑似殉情 嘉檢相驗
占立院 李鴻源：應首日處理
北約：俄無須出兵即可奪烏東
推動健康體位 教育部徵創意
CME推鋁期貨 LME規定惹議
留「女力」 台灣逾4成企業沒作為
航海王準備出發 7月航向台灣
調查：32吋電視面板漲其餘持平
業績續創高 封測大廠矽品走堅
營收增溫 銅箔基板廠台虹股價強
國家文官學院在美獲獎
聚恆6億元聯貸案 台企銀主辦
關心薩國受災戶 台僑捐贈衣物
烏克蘭衝突 俄股避險成本升高
北市4月物價 成衣外食等上漲
技優甄審入學 7日報名
法人：順德4月業績優
三亞市向市民 發10億紅包
故宮複製文物下鄉 造福身障者
台海議題 學者籲美中保持節制
台機上盒業攜手 搶攻新興市場
國中男女失蹤 雲林警消搜尋
助薩國縮短數位落差 台捐電腦
預售屋30天登錄 房仲：利多於弊
菲機場陸女遭掌摑 陸館介入
蘋果重金犒賞新零售業務主管
副部長人事 國防部：尚未定案
總統守喪 取消6日所有行程
股王創天價 台股續強
佳能擬配現金2.2元 漲停
拒繳牌照稅 靈骨塔位遭拍賣
六四週年臨近 北京加強維穩
栽種非基改大豆 起步推廣中
外資：金可首季EPS估4元
JPMAM看好台韓半導體和硬體股
大立光目標價 巴克萊喊2400
4月下旬記憶體合約價持平
不合時宜校規 8月前修正
會見賈西亞 林義守盼職棒增溫
官員雞婆精神 尋親不再路迢迢
李新穎晤國際關懷協會分會代表
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
損失金額遭質疑 行政院澄清
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
密室脫逃 清大畢聯會玩創意
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
薩國總統就職 外交部規劃出訪
牽制陸 安倍倡大經濟圈
物價漲 外食4月支出增184元
甲子雙福 圓山金酒合推紀念酒
全球每年660萬童活不過5歲
兄涉竊遭辦 弟騎贓車探視送辦
5人男足亞洲杯 中華隊遭淘汰
法人：南電獲新客戶訂單 Q2加溫
鑽漏洞洗手機 賺百萬判刑定讞
國中男女疑投河 2死待確認
非法持械 緬甸逮捕8名陸人
3軍官彈劾 若撤職退休俸不保
台以跨國合作 推出電影饗宴
女童案為鑑 新北嚴防漏網之魚
貨運重載 大陸鐵建新重點
尼國地震 外交部捐20萬美元重建
列管民生物資 62個月新高
女童疑餓死 校長停職區長記過
可口可樂：飲料將不再添阻燃劑
宏達電登180元 概念股轉強
不滿幫遠通 收費員赴交部抗議
瓜地馬拉4月咖啡出口降8.5%
赴日旅遊 今年首季成長4成
企業校園徵才 釋近3千職缺
國軍救災部隊 10分鐘內出發
烏克蘭衝突加劇 小麥價衝高
港理大研標靶藥膠囊 瑞士奪獎
毅嘉攻漲停 1.5萬張排隊買
立委質疑教科書 江揆：非洗腦
法人：85度C展店 5月營收拚高
傳又有陸人被綁至菲南
服務處被砸 洪平朗盼揪主使者
無門檻工作 收費員質疑推火坑
甩負面印象 花蓮金針花推認證
攻醫藥商機 天擎攜手霍普金斯
非基改黃豆占需求目標 訂1成
新台幣兌美元 午盤升4.3分
默克收購安智電子材料公司
聯結車撞破護欄 車頭懸空
瑞信成立法人 擬認罪助逃稅
江揆：有責任維持安全公共環境
超商大盜落網 悔沉溺電玩
江宜樺：高度尊重中央研究院
阿基師秀廚藝 崑山科大生挖寶
絕美之城 展現羅馬完美
總統喪母 朱立倫憶起喪母痛
問不出生父名弒母 判無期定讞
洲際球場委外 工程落後將協商
FISU訪台 郝龍斌：辦好世大運
匯率波動漲規費 印尼僑胞喊貴
蔡英文：相信與蘇謝可以整合
東京著衣怨偶互控 北檢開庭
慈孝楷模 交大博士生獲獎
台科大越南節 體驗道地文化
力麒攜北京控股 開拓水務事業
清萊餘震逾百次 陸續傳傷亡
Markit推IPO 數據服務大揭密
共軍高層盼中緬共維邊境安穩
DNA鑑定 芬蘭台裔男找回母
澳央行維持利率在2.5%低點不變
旱情稍解 水情燈號暫不變
阿里山電動車OT案招商
台灣協助治癒菲國女骨癌
日送信夜簽賭 判郵差保住頭路
警犬好鼻師 助警查獲槍械
一人一袋地瓜 溫暖兩位媽
蘇花落石砸遊覽車 1乘客受傷
國泰金領軍 金融股大漲逾1%
便民 高雄高分院推悠遊卡繳費
新啟用 大馬廉航機場營運順利
捐物資 幫幫忙尼國播愛心
野村：陸房市泡沫開始破裂
喪禮鬧場 江宜樺：民眾不認同
孫大成訪瓜國對抗婦女凶殺法庭
台股收盤漲41.96點
新北婦女癌篩 祭好禮送大獎
台灣電影週 18日西雅圖登場
廣州車站傳砍人 6民眾受傷
股王創紀錄助威 收復8900
廣州車站爆砍人案 6傷
絲綢之路產業帶 陸文化部鼓吹
懲通姦婦 印尼8男性侵毆打
美銀行Q1放寬企業貸款政策
台北股市 漲41.96點
5月台指期漲57點
來自星星的你 54萬人緊盯
5月電子金融期齊漲
台星經濟會議 放眼東協市場
市場利率攀升 歐央行恐需行動
護肝 攝取多穀類蔬果溫和運動
助弱勢家庭 竹縣民團發白米
父母經商失敗 送養芬蘭32年
烏克蘭局勢亂 義盤算能源政策
雇靈車抗議國策顧問 男遭判刑
國中男女疑跳河 校長將被調職
想想論壇英文開站 孔傑榮撰文
群創Q1財報轉盈
台塑四寶 4月業績穩定成長
台北市安薪專案 抓A薪水企業
竹東至清泉客運 偏鄉試營運
國泰金淨值 逼近4000億
聯詠Q1淨利 近 5季高點
40歲竊賊 打輸60歲車主
首爾佛光山寺祈歲月號死者安息
果農思念阿嬤 捐芒果助植物人
議員服務處被砸 高市府允查辦
郭台銘：不齒陳歐珀 願出資罷免
廣州破獲涉黑集團 專騙富二代
婦人做頭髮 男子闖入刺4刀
郭台銘呼籲 立院譴責陳歐珀
一銀攜中銀主辦燁輝聯貸案
國泰金每股隱含價值增至55元
廣州市委書記看望被砍民眾
三大法人賣超台股16.9億元
季後熱戰 NBA冠軍獎盃來台
徐旭東：反核反服貿是民主過程
命職員薪補虧空 農會幹部判刑
頓內茨暫停飛機起降 原因不明
北京排汙費 去年十倍
失散40年 失智婦與女喜泣團圓
國中會考 成功高中考場不變更
大馬赴台觀摩團即日起招生
宏達電4月營收 月增36%
宏達電財測報喜 Q2賺3元
寶藏巖防災演練 微笑單車助疏散
蘇花落石砸中遊覽車 1人送醫
左左右右融化網友 赴美上節目
學者：陸對台青年政策由點擴面
網路搭訕未婚女 扮多金男詐騙
四川一H5N6禽流感病例 已死亡
中州科大辦義剪 提早慶母親節
解心結 陸78歲婦尋初戀男友
嘉縣凶殺案 找到凶嫌車輛
紀念六四 北京律師浦志強遭拘
海軍敦睦支隊訪吉里巴斯
臉書業務 助陸出口商全球拓展
進口豬肉將至 有助緩豬價
瘋狗浪8死 檢認定無人為疏失
楊淑君閃婚林煜清 懷胎5個月
西湖文旦柚落果嚴重 農民喊苦
陸首季黃金消費持平 金條大減
武漢禁便溺告示圖 配上大剪刀
量價均佳 北市康乃馨便宜2成
宏達電財測報喜 Q2轉盈
郭台銘四點呼籲 譴責陳歐珀
謝國城杯 中市盼取消明道成績
飯店跌瞎眼 保險公司免賠定讞
聯詠Q2樂觀 可創單季新高
新台幣收貶0.5分
首季獲利 群創：逐季上揚
偷牛樟被抓竟行賄 判刑2年半
群創：陸電視外銷 台面板最合適
江宜樺：綠首長支持示範區案
北市A25地上權案第3次招商
小學幽靈學童 北市還有3人
兩岸首合作郵票主題 鴻雁傳書
郭台銘：願出經費 籲罷免陳歐珀
大立光創高 歷年股王多電子股
宏達電雙8(啟)動 Q2動能強
腸病毒門診破萬 158班停課
巴士遊福隆 陸客搶購2萬份
華邦電4月業績 35個月新高
推廣體育 彰縣辦運動嘉年華
鋼琴家林佳靜 首度返台演出
物價漲 經部密切注意
災防中心揭牌 強化資訊回報
船長殺人 海外刑期抵10年
服貿 蔡英文：實質面對好好審
補習班消費爭議 中市府將稽查
工農文化示範點頒證 強化行銷
謝啟大案 綠市議員赴監院檢舉
北市刑大：無逃亡之虞可不上銬
家有過敏兒 媽媽壓力超標
防仿冒 金門鼓勵廠商陸註冊
520行情 曾銘宗：基本面很好
盧嘉辰提案 紀委會懲戒陳歐珀
宏達電外包生產 布局更彈性
火車噪音 徐欣瑩促台鐵改善
投資需地 高市和發園區預登記
國中男女疑跳河亡 雲縣府檢討
4月上市股票本益比17.43倍
男攜自製百寶箱 販毒被逮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
國泰金持有F-再生逾5千張
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
歐元區服務業PMI 近3年新高
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
攻華人影視商機 三方聯手打造
醫院慶護師節 男友公開求婚
商業服務業景氣 可望連2綠燈
苗縣鼓勵閱讀 借書大戶可抽獎
鋒面襲 8日前各地皆有短暫雨
中市：3千公斤彩繪稻米助弱勢
好康農產 北市E網打盡全都露
3日文湖線故障 可全額退費
李登輝：公投是解決紛爭的方式
明長城發現古泥土象棋
民調：逾半菲國家庭自認貧戶
盯物價 公平會查2家知名奶粉商
成衣大廠聚陽4月營收略減
北市中型就博會 816職缺
5月下旬歐盟各國選舉歐洲議員
印度潛力強 宏達電搶第三
韓在野黨要求 徹查海難
南海探油 越學者：陸違背承諾
泰總理憲庭申辯 否認濫權
毒蟲插針傷動脈 報警求援被逮
不齒陳歐珀 郭台銘：比禽獸都不如
桃縣興國派出所動工 吳志揚主持
程虹首度單飛 參觀衣國大學
將入國安會 謝立功：戮力以赴
宏達電上半年打平 全年拚賺錢
嘉義婦人命案 警找到醉酒凶嫌
奇異買阿爾斯通 法嫌條件欠佳
機捷A22區段徵收 開工啟動
陰雨溫降 醫師籲防高血壓中風
烏克蘭東部激戰 雙方至少34死
會展人才媒合 釋逾300個職缺
他人干擾家祭 江揆：情何以堪
葡國議員挺台 設處呼聲再起
張照堂套書 奪北市出版品大賞
江揆：318及時處理 結果可能不同
感同身受 盧嘉辰盼懲戒陳歐珀
威盛Q1每股虧0.85元
菲專欄作家：台灣是觀光客天堂
桃機二航漏水 媒體辦公室遭殃
看遊艇展 高市開免費接駁車
可拋式鏡片流行 F-金可獲利佳
日擬射新型衛星 監視陸與北韓
校車聯結車擦撞 十多名學生傷
少子化衝擊 屏東新基高中停辦
清萊7縣成地震災區 軍警救援
物價高錢捏緊 端午粽組合夯
穩物價 國發會：適時採有效措施
中市：公立國中老師不會沒頭路
春吶後接草根 20樂團唱整天
臉書影音廣告 昂貴又把關嚴格
朴槿惠就歲月號海難向國民道歉
觀望氣氛濃 新台幣收貶0.5分
潛水員身亡 歲月號搜救暫停
女童餓死案 葫蘆國小校長停職
象隊補洋槍 王建民去年隊友
國中男女疑跳河 檢：生前落水
沙巴再爆綁架案 又是陸人遭殃
異味超標20倍 高市鍘中纖
查獲偷排電鍍廢水 高市開罰
陳歐珀闖總統母喪被批宜蘭之恥
校園徵才博覽會 媒合逾5百人
台東村落十餘狗慘死 疑遭毒殺
公開銷毀 調查局焚巿價8億毒
跨境詐騙集團 陸遺返3人
天氣濕冷 使用除濕機應小心
被指蒐集軍情 粵民被判10年
訪北京 宋楚瑜：致力兩岸和平
檢察長異動 法部尊重新總長
議會施政報告 蘇治芬交成績單
不滿被罵走狗 警察提告
陸地方減債 7兆美元資產待售
學生溺水校長調職 家長籲留人
情定楊淑君 林煜清低調談當爸
沒忘本行 俄勒岡州長替人急救
長沙周南中學校友 緬懷秦厚修
午餐評鑑全部有獎 中市將檢討
義隆電4月業績 10個月新高
汪忠一出線 羅瑩雪：世代交替
主持交友節目 阿Ken邀前女友看
緬甸懸絲傀儡 舞動肢體美學
宏達電去年虧損 股利吃鴨蛋
新北首季勞資爭議多積欠工資
高粱老街風獅爺文物擬設館陳列
桃機美食推廣活動熱鬧展開
法人：南電4月營收 8個月高點
鄧養天獲代言 手繪蛋糕送媽媽
鄉公所地不用 金門地主擬購回
便當漲破百元 外食族吃不消
江宜樺：公聽會實質溝通非形式
新北物價指數漲 每戶多花862元
兩租霸港女惡搞 認罪獲輕判
食用油公會：Q2價格應可平穩
宋楚瑜抵達北京
新北：花價穩 康乃馨微漲
高雄農16蓋總部 建商造新地標
陸客自由行增 銀聯卡簽帳成長大
郭台銘提罷免 陳歐珀7日回應
安倍不道歉 陸：錯誤史觀
送抗議書 黃君韜質疑初選民調
反服貿諷縮頭烏龜 呂學樟提告
北市教局：葫蘆國小校長應負責
民進黨團9日開會議處陳歐珀
港占中行動自推特首普選方案
參戰自衛隊員慰助金 受理申請
陸客假借尋前妻 脫團涉行竊
胡志強：兩岸貿易協議不可避免
公平會查漲價 友華生技：配合
Q2前景 台塑南亞看好
變態老師狎2男童 重判20年
歐洲議會選舉 德選務志工打理
星國推線上系統 限制賭徒賭博
僧侶之國 緬甸信仰人文展
OECD砍全球成長預測 新興市場降溫
魔獸世界刀鋒伺服器義賣開跑
粉絲團疑侵權 政院籲注意
賈西亞牛刀小試 二軍投3局
奈國女學生遭擄 美：盡力協助
嘉泥不接受收購 台泥：照程序走
台灣醫療史 劉士永萊比錫開講
陳歐珀爭議 王金平：秉公處理
竊車回收牟利 被逮辯不知違法
晶技4月營收 月增逾6%
出錢罷免說 有無違法待認定
拜耳砸142億美元 買默克消費事業
達方告群光侵權 遭法院駁回
安徽書記招商 盼郭台銘往訪
世界棒球12強賽 明年登台
政院：釋出進口豬肉 平抑豬價
尋親血緣路圓夢 鍾侑典扮推手
幕僚：宋楚瑜抵北京可能會習近平
國泰世華銀上海分行增資
今彩539開獎
大樂透開獎
太陽能供應鏈4月營收報喜
新日光首季每股賺0.52元
遠東飯店改裝 推優惠專案
公平會：收費出單 由政府提出
烏克蘭情勢急 歐外長憂爆內戰
頭份四月八 封街辦桌逗熱鬧
路阻擾身障者 綠委擬修法解套
出口激增 美貿易逆差縮小
涉洩密給殯葬業 11警消遭訴
宋楚瑜訪陸 將談兩岸關係看法
安徽團來台 走訪北到南
天擎生技明年首季登興櫃
收費員安置 高公局全力補破網
糟蹋她3年 印度獸父遭女殺害
船難哀傷 韓客來台恐急凍
上海展 業成秀水中觸控產品
士紙停產 轉型活化土地紙業加工
國際小兒麻痺疫情增 疫苗缺貨
港府對H5N6病毒保持警覺
巴菲特併購獵物 上看500億美元
40億年前 月球以不同面朝地球
陸首部國安研究報告 出爐
邀暑期實習生 群創前進校園
為死囚喊冤 社團聚台南看守所
華碩ROG贊助英雄聯盟電競戰隊
許銘傑奪完封勝 學弟冰桶伺候
國安局：台灣議題 美無意讓步
考監兩院人事 總統府不作評論
外交部：馬航聲明書未損家屬權益
陸女拒遣返 菲機場撒潑被揍
來台旅客量 觀光客首破7成
陸男沙巴遭綁 大馬菲綁匪交火
象連22局掛蛋 彭政閔傷退
今彩539 頭獎1注中獎
回鍋副院長 伍錦霖扶正掌考院
陸設鑽油平台 越高層電話抗議
前廣西官員遭控 受賄逾5千萬
歐航安署提議 強化黑盒子規範
閉鎖期滿 推特股價崩跌10%
服貿二類電信 NCC釋疑
大樂透頭獎槓龜
柯呈枋異議遭駁 7日提名林滄敏
傳警變造MSN栽贓性侵 檢偵辦
NVIDIA營收獲利 雙喜臨門
抗氣候變遷 白宮籲採緊急行動
百年沉船有寶 尋獲30公斤黃金
研究：25歲肥胖 晚年超重機率高
嘉義朴子命案 凶嫌意圖尋短
張博雅掌監院 五院首位女院長
考監人事 兩性平權世代交替
國貿局東華座談 自貿保障原民
大立光2050元 刷新台股紀錄
北京洩漏 對平壤政權垮台做準備
廣州火車站 又發生砍人事件
新任考試委員提名人 7日公布
變與不變！守住初心 播灑良善種子
牙醫生的覺醒:傾聽是最好的治療
金鐘獎剪輯師吳寶玉：盼帶給社會正向力量
賦稅人權推手林天財良心良政獻良言
5月7日 國內各大報頭條
腸病毒拉緊報
「倒縮」超過三公分 有可能是骨質疏鬆症
宋習北京會 四體諒VS四不原則
「飛行車」的夢想即將實現
和信雲端兩大新產品 有效解決BYOD資安問題
酒商帝亞吉歐和台灣外籍勞動者發展協會發起Plan W計畫
蘆竹龍安國小課兼具家庭照顧功能 孩子下課有處去
中華救助總會舉辦母親節聯誼活動 帶新住民和子女幸福趴趴走
台陸聯姻離婚率高? 移民署:正在遞減 比本國夫妻減幅更大
臺中市政府推出「外籍勞工報稅翻譯即時通」
新竹飯店旅展餐券買氣旺 台灣人懂吃 愛嘗鮮
中共安徽省委書記張寶順率安徽團 與安徽籍陸配會面
幸福Young媽咪 活力有Go Young
移民署長謝立功感謝5年多的支持
證交所ETF與指數投資策略研討會 即將登場
澳洲母愛系列精鑄銀幣～母獅與小獅 溫馨上市！
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母親節 遠傳寵愛媽咪活動
越南新娘曾女香學中文 任電話諮詢協助新移民
新竹市印尼籍新移民丘瑞娟 榮獲全國第二名創意料理達人
柬埔寨籍林麗蟬 分享新住民成功經驗
泰憲庭判決 盈拉濫權須下台
京宴挑鬪中西薈 無與倫比好滋味
【大大茶樓】台北南京店及新北永和店 「平日推薦餐‧大大有優惠」
北韓醫界流傳 肥胖金正恩病重
菲陸軍總部傳爆炸 至少23傷
偶又來了!全國性偶戲競演 鬥陣尬戲在臺中
國民黨世代交替提早啟動
五月登上「天秤星號」
國民黨世代交替維持接班均勢！
寒舍艾麗【2014幸福嫁日．精選限定】婚宴專案
融合傳統創新 涵碧樓推出「端午情意粽禮盒」
業績表現亮麗 森鉅股價蓄勢攻堅
雀巢金牌微研磨咖啡 完美演繹現沖研磨咖啡口感
臺灣證券交易所辦理13場「證券商內部控制制度標準規範」修正內容宣導說明會
中華電信 寬頻網路設備升版作業通知
「自由行懶人包」Trafalgar 航達旅行社總代理
孕育航運人才 發展海洋產業
航港局督導「合富快輪」及「臺馬輪」應變演練
美國安局招聘 網路密碼引人才
盈拉若下台 泰紅衫軍準備抗爭
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呂茵斯基談戀柯林頓 悔不當初
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威剛無線充電器獲創新設計獎
聚積第1季每股純益1.05元
美股收黑 網路股賣壓重
證交所辦券商內控說明會
健鼎首季每股賺1.09元
立隆擬配息2元
德微前4月營收 年增45%
中階王道 威寶搶推3機
慧洋每股稅前賺1.42元
美律4月營收續強 閎暉弱
旺詮4月營收 今年來單月高點
健康疑慮 彭定康閃辭BBC總裁
第一金百億資產入息平衡基金准募
美股跌 台股有法說會利多
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全台雲多易有雨 北部氣溫回升
阿肯色駕照 台民眾可免試申請
達方首季每股虧0.39元
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馬雲致信員工 阿里提上市申請
華義4月營收 月增8成
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網壇名將費德瑞添男雙胞胎
加公務員退休金計畫 赤字累累
地方行政研習中心在美獲ASTD獎
闖馬總統母喪 陳歐珀鞠躬道歉
北京警長武裝巡邏 籲一槍制敵
南海爭議 中越高層熱線沒共識
府公布提名 伍錦霖接考試院長
最帥耶穌吸睛 上帝之子預售佳
遊戲熱賣 動視暴雪獲利超預期
嘉泥持續看好大陸水泥業發展
經長：8月下旬開全國能源會議
富鼎Q1轉盈 每股0.19元
示範區教育創新 教團盼刪除
物價變動 張家祝：物價小組監控
印陸西段爭議領土選舉投票
前總統污台灣錢 薩國發逮捕令
泰式美食受歡迎 拚味覺與氛圍
駐美官員投書 重申台入TPP決心
王福權：美應檢視台關法影響性
擬不發股利 宏達電腳軟
基本工資審議 潘世偉：需討論
新台幣早盤升6分
永作博美新片 大秀人妻廚藝
女童疑餓死懲處校長 教長尊重
中興電現金減資 股價應聲揚
台電中油攜手 建天然氣接收站
戀愛 蔣偉寧：不能用校規禁止
英特爾推出新Chromebook
桃縣查生熟食 近3成含菌超標
林永樂：周美青訪日規劃未變
示範區說明會 北高加開一場
遏河川污染 高市府稽查勒停工
試委新人事 副總統勉順利通過
嘉泥拒賣台泥國際 台泥股價跌
兩性平權 女性試委近1/2
嘉市殺人棄屍 死者丟涵洞
廣州砍人案6傷 逮1嫌
張盛和：台股表現不錯
安倍訪北約 誓解禁集體自衛權
面板驅動IC廠奕力 止跌回升
雙中央締約 拓地球科學合作
IPO捨港就美 阿里巴巴牢握實權
力麒展望樂觀 配發現金股利0.5元
電子零組件廠信邦4月營收創新高
接二連三 桃機廁所汙水溢流
澳企挖角 薪水上看10萬
布農族水蜜桃上市 量少品質好
嘉市司機命案 凶嫌載屍4天
法說行情失靈 聯詠創高後翻黑
宏達電財測轉盈 外資調升評等
多氯聯苯受害 3節可領慰問金
振樺電首季EPS達2.36元
華碩Q1獲利 花旗估6.89元
開發金併萬泰銀 公平會不禁止
被問年金改革 伍錦霖不多言
談統一 4成南韓人不願擔費用
逢甲與喬治亞州大簽合作備忘錄
要同志人權 法案遊說聯盟成立
長榮航空發表777新機
韓沉船 死亡增至269人
安徽推旅遊 與阿里山結兄弟山
高鐵母親節再加班 增北上列車
反恐升級 鄭州十萬警力上街頭
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
台塑四寶業績小增 股價走緩
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大學生下鄉 推動社區法治教育
物價漲 經長籲企業加薪
學生跳河校長遭調職 家長聲援
左左右右逛好萊塢 儼然大明星
婦人闖遭帶離 國防部檢討
美股跌 台股平盤下游走
怪叔尾隨第一千金 白宮警戒
長榮新機好玩有趣 空中可打卡
大麻合法 烏拉圭總統簽了
冠軍任務週年 香港迪士尼慶生
IMD：廣納型制度有助競爭力
嘉市司機命案 凶嫌4天伴屍眠
張盛和：自住房屋 限制總戶數
微軟小尺寸平板傳採用高通晶片
習近平：遏制台獨分裂不會動搖
勞動部擬討論分區基本工資
嚴重危安 防長辦公室險遭闖
東貝4月營收 攀上18個月新高
廉署搜通霄公所 帶回鎮長偵訊
新疆如何維穩 專家：一分為二
日股領跌 亞股受挫
台中精密園區釋地 建員工住宅
傳美國尋求瑞信認罪
天候加疫情 農產價格漲跌互見
韓十大企業去年稅前利潤下滑
閃靈登夏日音速 台灣樂團赴日
女童案 郝：最後懲處名單已出
記協籲訂定保障採訪權處理原則
每天半包菸 5旬男輕微中風
宏都拉斯今年前4月通膨3.3%
衛福部表揚部立醫院優秀護理師
阿里巴巴在美募資 恐破記錄
薩國新總統就職 擬派特使出席
統一夢世界開發案 環團提質疑
新台幣中午升4.6分
立委憂核電廠人員防護裝備不足
陸國家電網華北分部主任遭調查
嘉縣婦人命案 檢聲押凶嫌
魏揚質疑 呂學樟：提告有證據
修棒球場浪費公帑 陳菊允調查
台灣之星表態：已求婚亞太電
集會影響國中會考 警：不許可
陳永豐：我們是被動接待陳歐珀
拒警攔查逃逸 自撞釀1死5傷
新北環保生力軍 業者推萬用袋
數控展 實威展示3D解決方案
核廢設行政法人 草案年底出爐
物價直漲 郝：應上調基本工資
新台幣午升4.6分
小學田徑隊出征 李沃士授旗
示範區教育創新 教長盼支持
慶奠邊府大捷60週年 越南閱兵
阿里巴巴 孫正義扮重要角色
台灣之星喊話 盼娶亞太電
估值疑慮 騰訊領跌亞洲網路股
瞞售漏水屋 判賣家還4千萬
物價高 消基會籲速擬對策
留科技人 美擬允移民配偶就業
民調高 印尼歐巴馬有望登大位
鏡頭下笑臉 曾建霖甩憂鬱開展
安倍訪歐 批陸軍費增且不透明
旅客丟異物 桃機廁所汙水溢流
長榮航首季營運持平
外資看宏達電 多調升目標價
匯豐4月中國服務業PMI略降
謝國城杯少棒賽 中市爭權益
嘉義再傳凶殺案 只為3千元
疑爆採購弊案 檢約詢通霄鎮長
前4月 瓜地馬拉僑匯增9%
推示範區 陳菊反對政治分配
艾倫愛說笑 美日間節目收視王
觸控年增率4年首見下滑
公共傘租借系統 北科大生巧思
商周牛奶報導挨告 和解不起訴
亮刀哥自焚男 學運鬧場遭起訴
不明武裝船 南沙攔截陸漁船
少棒資格惹議 蔣偉寧：會解決
台股收盤跌19.17點
黃聯昇履新 阿根廷僑校聯誼
22人迷你小學 嘉縣科展奪冠
印尼男子疑感染中東病毒不治
5月台指期跌41點
少棒國手資格 體育署重新清查
助妳好孕4週年 出生率拔頭籌
將任監院副座 孫大川：平常心
5月電子金融期都跌
副手扶正 伍錦霖身段柔軟
現任考試委員 留任比例高
台北股市跌19.17點
謝啟大案 北市議會：送監察院
營收攀升 第一太陽能獲利超標
美容坊命案 運將殺美容師
北市：樂生與捷運工程安全共存
外媒：菲警在半月暗沙控制陸船
試院黑馬 高永光提名副院長
港議員：台反服貿宣傳損港形象
集體自衛權 安倍爭取友黨理解
因應募兵 退輔會調整輔導重點
獲提名試委 張素瓊：責任重大
台木工數控機展 吸引1.5萬買主
友達4月營收 月減3%
美亞股同步跌 台股收跌19點
韓國遊語言不通 陸客傷腦筋
小琉球護理之家 柯文哲允助解
宣導求職防詐騙 彰縣府入校園
F-35勝殲-20 大陸專家駁斥
五花肉買2斤 多一個便當錢
男搶計程車 開車撞警仍遭逮
洪慈綪8日宣布參選屏縣議員
丟擲信號彈恐嚇 警追自撞1死
蘇貞昌：陳歐珀行為實屬不當
華碩第1季EPS 5.87元
拿已兌獎彩券詐騙 男子遭起訴
敢言豪爽 孫大川接下打虎棒
8旬翁騎三輪車逆向 車禍遭訴
電源晶片廠F-IML估今年樂觀
盈拉濫權罪確立 須下台
三大法人賣超台股48億元
遶境放煙火釀災 宮主委判無罪
中信金台壽合併 還在卡關
義遠東影展 羅馬浴場2吸睛
朱郝首度出席國民黨中常會
103年核四預算 擬再調整
水域休閒夯 高市辦遊艇駕訓
女嬰遭棄育幼院 警調監視器
法人：頎邦Q1每股賺0.78元
回陳亭妃 蔣偉寧：洗腦妳常做
2男超帶新台幣出境 海關退運
台液晶電視代工增 優勢卻流失
台媽愛臉書 近8成加子女好友
魏應交：攜亞太電拚三贏
日月光4月集團營收 月減4.3%
陳歐珀惹爭議 宜蘭藍營批丟臉
蕭煌奇再累 一定和媽共進早餐
王維中後援1局 滿壘飆出三振
郝龍斌：基本工資無法反映物價
教材惹議 國教院尊重選書權
酒駕跌瞎眼 判保險免理賠定讞
金門2模範母親 國防部贈賀屏
照顧老幼水獺 考驗保育員功力
烏克蘭危機升高 印度深表關切
新北日本WIFI合作 沖繩也通
習近平：兩岸青少年要多交流
內政部：資助政治活動要受規範
新台幣收升1.1分
立隆4月營收 歷史新高
割闌尾募資 內政部：違法
池賢宇退伍 女友劉仁娜沒露面
馬英九敦聘林詹蔣為榮譽副主席
象隊美籍野手抵台 取名耐克
H7N9致命性 陸發現關連性
國中會考登場 內政部籲勿陳抗
陸委會對四川發布黃色旅遊警示
4月出口 年增6.2%
立委提案要估服貿對原民影響
北市刑大：警官未竄改報案資料
豐原鬧區停車漲價 民代盼合理
烏克蘭危機引發歐俄能源爭奪戰
曾永權促讓軍人退伍有尊嚴生活
美越簽署民用核能合作協議
住墳場越南母子 搭機遣送離台
左左右右萌翻 艾倫po照引按讚
北市最夯結婚日 99年9月9日
國安局澄清未占民地未建秘道
泰裁盈拉下台 未涉案部長留任
泰內閣：商務部長將接任總理
再生能源比重 2030年拚13%
救護車被擋道 替代役男PO上網
休閒業色賭毒遭訴 中市處停業
中俄擬合建克里米亞運輸走廊
關懷重慶台商 林中森下週赴陸
泰示威半年 盈拉終下台
房價跌 3成 中信金不怕
漢微科4月營收 月減12%
猥褻搶奪女子財物 男送辦
詹宏志攜孫芸芸 攻時尚商機
銷毀走私香菇 菇農欣慰
全球首創 北榮護理智慧給藥
台生赴星遊學打工 疑遭剝削
中原廣告行銷學生開發APP
立院初審 油電車稅減訂上限
在台治癌成功 少女返菲圓夢
綠擬修法 鎮暴警服須身分識別
看守所懇親 收容人淚眼謝母恩
華碩智慧新手機 拚連3年倍增
溝牆高低不一 水資局：立改善
投保明起受理F-再生委任求償
中信金前4月EPS 0.66元
西門子獲利未達標 認列費用增
響應罷免陳歐珀 民團宜蘭吹號
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
旺詮收購新加坡晶片電阻廠
溫馨五月天 邱淑媞市場送花
中信證券：人行報告現降準訊號
菲在南沙扣陸漁船 陸警告
朴子婦人命案 凶嫌聲押獲准
園藝競賽 台東專科奪金
手機LINE詐騙 栽警掌中
日本金澤工藝美食展 台南揭幕
滯留鋒面影響 北部低溫19度
華碩：第2季營收估季增5%
匯豐獲利下滑20% 符合預估
汛期將至 清溝避水患
立院同意權考驗 周萬來：盡力
柯雄飛病逝 警政署：因公死亡
考試委員提名 10位新人注活水
生活壓力大輕生 警消破門搶救
民進黨北市長整合 13日民調
4成青少年拒加父母臉書
嫌炒飯太辣 星國老翁報警
副總統：企業發展 要掌握趨勢
達文西手術縮胃 男甩35公斤
核廢料何處去 張家祝提無人島
張博雅配孫大川 王建(火宣)要按讚
烏克蘭拿到IMF首筆紓困金
陳亞蘭歌仔戲 楊麗花當總監
分區基本工資 學者：授權縣市
習近平：兩岸不存在誰吃掉誰
升學考試挪時間 牽一髮動全身
創惟Q1轉盈 每股0.45元
DNA鑑識 有望找回奈國女學生
台幣微幅升1.1分
沙美老街頹屋 先維護再推後續
官員喝花酒 桃縣股長十萬交保
基本工資擬分區 商業界表贊同
大雨特報 南投中部山區注意
住墳場越南母子 滿滿祝福離境
台灣經濟表現 美國學者說讚
台東傳盜獵 低海拔3水鹿斷魂
立院初審身障車免牌照稅設門檻
兒童安寧療護 讓孩子含笑離開
阮經天跳操太猛烈 服裝師搶救
開平西班牙套餐 選用在地食材
旺詮收購新加坡晶片電阻廠
都市綠洲 新北推社區農園
試委提名 重操守也兼多重特色
北市捷局：新莊機廠邊坡已穩固
李寶春京劇 新老戲賀母親節
王金平：周萬來是優秀試委人選
賴正鎰推經濟10箭 50K不是夢
泰商務部長接總理 擬7月大選
高市議員 國民黨決提名36席
慣竊怕阿飄 涉偷機車過墳場
高市孝悌楷模學生 孝行感人
統一超推新口味霜淇淋迎戰
端午節將至 粽子約漲1成
飯店慶母親節 孝子用餐可折價
桃機牆倒汙水溢流 形象受損
土星衝將至 欣賞土星好時機
藍提名徐耀昌林滄敏選苗彰縣長
旺詮擬收購ASJ所有股權
台北電腦展 華碩秀新筆電
選金議員鄉鎮長 國民黨35人領表
學運後 陸對台統戰鎖定青少年
三百萬4G門號 釋給3電信業者
江揆：爭取經濟整合有利條件
半導體熱絡 Q2出口樂觀
科大技院降格 教育部將可強制
台北很浪漫 北市府向陸客招手
加強安保 上海機場全面安檢
嘉惠延畢生 清大調整收費標準
王建(火宣)讚郭董：應該出來選總統
淡水古蹟博物館 遊客破8百萬
盈拉上任近千日 泰判有罪下台
槍殺運將伴屍4天 2嫌聲押
中山高造橋便道 交部樂觀其成
防工業區變住宅 加強查核法辦
歐元升不停 德拉吉憂心忡忡
病童最後18天 雙親用愛陪伴
混障綜藝團 用勇敢勉勵學生
人孔蓋害人命 判國賠314萬
學愛迪生 大興國小生樂玩科學
盈拉下台 學者：泰反一黨獨大
花蓮肝病篩檢 2人揪出腫瘤
雙率雙升抗通膨 學者保守
熱血護理師 出車禍仍先顧病患
工業區人員疑涉貪 檢調傳喚
任天堂全年獲利預測 優於預期
盈拉下台 官司未了
北市創業全方位補助 十月啟動
自主遊歐 Trafalgar登台
為控制傳播妹 藏千包毒奶茶
塑身衣大戰 維娜斯散負評判罰
電視劇金門開拍 李沃士探班
傳掌監院 張博雅：明天再講
派克飆分滿場跑 馬刺拓荒
英多數企業主張蘇格蘭不要獨立
家扶建彩虹屋 給受虐兒避風港
立院初審 專校退場或整併機制
藍中市議員初選登記 3區超額
F-鎧勝：對下半年樂觀
航警同班機 查獲兩起毒品案
法版偶戲藝術 團長師承李天祿
烏俄危機升溫 G7商討能源對策
無黨籍張博雅 藍綠都倚重
軍卡車修胎疑氣爆 1士兵重傷
聲援樂生 民團8日夜宿北市府
大巨蛋移樹 遠雄：將加倍回種
調查：25%星國人壓力很大
創見Q1每股純益 2.09元
扁：選北市長 綠應注意整合
禾伸堂4月營收優 史上第3高
看展搭帆船 遊艇展掀熱潮
獨臂男拒捕 飛車追逐警開9槍
外交部維護家屬權益與馬方交涉
研議警察工會 立院委員會提案
業外拖累 晶電首季每股虧0.91元
消化庫存 聚紡：今年機能衣銷量佳
上市公司首季財報 5/15前交
科龍藥檢禁賽 打亂象投布局
張嘉臨太操 宏達電找新財務長
林佳龍提治安政見 蔡錦隆反譏
台灣出口樂觀 但結構問題仍在
機上無線上網 地面連繫無時差
泰國情勢 外交部：密切關注
信用卡送旅綜險 有限額
嚴長壽籲新世代 自由不能失序
廣大興案 菲被告交保
習近平出招 對反服貿釋訊號
大馬膺選全球最佳穆斯林旅遊國
橘子第1季每股賺0.28元
亞泥重評不動產 淨值大增
迎城隍 兩岸信眾齊聚金門
陸媒：菲武裝人員強行登陸漁船
公館豆花伯摔傷腿 豆花攤暫歇
今彩539開獎
歐研究：常避免日曬恐易致死
新舊調查局長 12日交接
廣大興案被告交保 洪慈綪尊重
辣椒取得「戰國IXA」代理權
核四廢存投票簡訊 勿輕易點選
國台辦：兩岸後續協商態度不變
香港禁止進口南韓禽肉產品
十日首登板 賈西亞心懷尊敬
泰大選變數多 對峙衝突恐難免
惠普躍雲端 將投資10億美元
嚴冬攪局 美第1季生產力降
詐領保險金案 3醫師捲入送辦
出口動能 經部看好
泰國反政府示威大事記
持續降雨 台72線落石阻交通
台灣優力詐貸案 陳武雄遭訴
能源多樣化 義評估進口頁岩氣
現金減資免稅 健保補充保費可列舉
計程車司機命案 2凶嫌收押
三方人馬爭奪戰 搶親亞太電
陸學者：半月暗沙案不輸黃岩島
台驊首季每股賺0.15元
世中羽球賽 中華小將過頭關
Wii U滯銷 任天堂連虧3年
維護身障勞工權益 立委提修法
南海爭議 中越船隻又對峙
AIT：台灣經濟受全球拖累
阿里巴巴赴美IPO 兩大證交所爭寵
嘉義3凶殺案 4嫌全收押
示範區納金融 國銀估賺3千億
分區基本工資 高市憂擴大差異
監院人事 兼顧世代交替與性別
杜氏兄弟伏法 法部：詳查定罪
今彩539 頭獎槓龜
最後一戰 泰反政府派9日上街
南非大選平和 選民踴躍投票
葉倫作證 力挺高度寬鬆政策
推廣無核 小泉細川有新動作
台灣優力詐貸案起訴 陳武雄喊冤
歐洲議會選舉 德選戰氣氛冷
博科聖地攻擊奈城鎮 數百人亡
美媒兩極化走向 白宮正視挑戰
推特跌不停 股價續創新低
張盛和：雙北市房價有消風跡象
協助營救女學生 美國專家赴尼日
泰國憲法法庭 裁定「解除總理職務」
考試委員新提名10位 女性增加至8人
親民黨: 宋楚瑜提「四個體諒」習近平有共識
5月8日 國內各大報頭條
國民黨增聘3榮譽副主席
預防過敏 蜂蜜番茄優格有一套
習近平見宋楚瑜 雙方「意見各表」
「分區基本工資」 南北意見大不同
婦人生產卻生出一顆蛋?
兩岸通婚故事徵集 即日起開跑
世界閱讀週 中興大學志工隊邀外籍生分享經驗
「善牧媽媽」騎單車環台送物資 需要您的資助
《幸福的禮物》巡迴展開跑
義守大學首辦外籍生母語歌唱大賽
研究: 全球二氧化碳增加「嚴重影響農作物養分」
創作才子陳威全與憨兒天使實境上演 公益微電影
瞬間驚豔-臺灣鳥類攝影與郵票特展
Trafalgar台灣總代理由航達旅行社取得
國泰世華專為「女性貴賓」量身打造
國泰產險用保險寵愛媽咪 寵愛媽咪寵愛妮！
遠傳獲得《經理人月刊》及《數位時代》大獎
鐵漢柔情移民官 助印尼腦麻女童返國
2014總統教育獎得主 新台灣之子大放異彩
避罰億元越南盾 越勞抓傷查緝員
移民署臺中市第一服務站舉辦多元文化幸福講座
遼寧陸配高瑩 助夫家還千萬債務
103年全大運開跑 聖火登上101
從陳歐珀事件看民進黨政治文化
看到不一樣的第一家庭風範！
核災若發生國防部完成規劃施設轉移(一)
「為愛啟程」全國道安扎根宣誓大會
「2014年台北國際數控機械、製造技術展」及「2014年木工機械、木工材料展」 精銳盡出 商機龐大
創意慶端午 「君品五彩粽」限量推出
台南大億麗緻 「大億粽情禮盒」
蘋果、三星加持 晟銘電業績有料
國賓大飯店花蓮Andante Bistro韻味餐廳
F-大洋大陸新增管 理店
台南大億麗緻酒店 母親節享大餐
「最有事」的Skittles®彩虹糖又有新鮮事！
在台日本人 拍攝「灣生」找尋過往的足跡
燦坤集團餐飲品牌「五食五心」開幕
雲品溫泉酒店日月潭
悅來五星舞台志工招募 表演換宿入住五星飯店
貓空纜車年度大修維護
北捷北投會館游泳池收費 均符合相關法規
搶搭5月開播星星潮 飯店名廚開班教做韓國炸雞
羅納度進駐香港杜莎夫人蠟像館
古華飯店推中西泰式饗宴犒賞媽咪
逮捕陸船 菲：無意升高緊張
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
烏沿界俄軍撤 美北約無法證實
進攻網路社群 白宮絞盡腦汁
柏林血拚採購觀光客陸客居首
駐德國代表處舉辦拉縴人演唱會
絡腮鬍變裝皇后 歌唱賽爆紅
傳陸越南海衝突 美國表示關切
投資指數 證交所辦研討會
元大寶來人民幣利基傘型基金准募
和信雲端推兩大產品 服務客戶
葉倫：房市趨緩是美經濟新風險
美股收紅 網路股續弱
美小男童走失 忠狗以身保暖
鋒面漸遠離 西半部降雨趨緩
搶賺遊客錢 巴黎討論週日開店
日嵌入系統展 威剛秀工業方案
世界盃：FIFA秘書長抱怨連連
葉倫：美經濟仍需刺激措施
法核廢儲存場 訂2025(啟)用
Tesla銷售低於最高預測 股價挫
菲逮陸漁民 美促雙方外交解決
台LED廠 陸市占率下滑
周迅戀愛了 好萊塢華裔陽光男
謝啟大上陸媒 郝龍斌：不恰當
美股漲 台股反攻8900點
業績強強滾 聯發科再攀新高
阿根廷台僑越野車隊慶功
台股開盤 上漲31.99點
谷歌買Stackdriver 添雲端神器
空頭支票騙貨 警逮12人
府公布監院人事 張博雅掌院長
失蹤記者找到了 陸警扣押高瑜
康舒首季每股賺0.39元
燦坤拓餐飲 烏龍麵品牌開幕
經長：中大企業今年將陸續加薪
老翁山區摔傷 警消暗夜救援
憂鬱症纏身 陸每年20萬人自殺
三方搶親拉抬身價 亞太電走揚
網路付費快速通行 亞馬遜反對
金門機場配電盤短路 影響班機
卡莉怪妞自爆 愛法前總統兒
網路購藥夯 陸示警假藥多
羅艾斯：早談TPP 有利台經貿
沈呂巡：南海會議不應排除台灣
逾3天連假國內線機票 逾期作廢
印象台灣公演 蒙特婁驚艷
憂手機拖累獲利 華碩跌停
羅瑩雪：言論自由應掌握分際
工業區爆涉貪 主任30萬交保
嘉義山區大雨 阿里山公路中斷
經長：核廢經安全處理 沒問題
過半試委再提名 關中：績效好
泰政治動盪 金融市場空襲警報
五月天MP魔幻力量 赴日演出
新台幣早盤升4分
校長被提名監委 高師大訝異
行動達鈴廣告不實 台灣大遭罰
上大陸節目 謝啟大口頭請辭
投顧：市場震盪 平衡基金吸金
異國聯姻 南韓人逾6成贊成
香港前政務司長涉貪受審
副總統：監委女性提名逾4成
宋習會 王郁琦：樂觀其成
國泰金：5月有機會上調GDP
巴拉圭感謝台灣援建平民住宅
母親節商機逾180億
女闖入營區 國防部：通報疏失
黃茂雄林全當選華亞科獨董
金屬餐具安檢合格 有刮鏽勿用
王郁琦：貨貿非暫停擬延期
分區基本工資 賴清德不認同
郝龍斌：謝啟大請辭不領退休金
調查：逾7成北京人贊成副都心
謝啟大請辭 郝龍斌同意
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
高價電子股偏弱 台股震盪
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
二段式試管嬰兒 成果佳登國際
巴西隊23人名單 卡卡小羅落選
雲林全大運聖火 媽祖護送
世界杯泰拳賽 中華2金1銀2銅
台股前4月報酬率2.09%
日漫畫描述誇張 福島人抗議
總統教育獎 克服窮病體育爭光
韓外長：北韓核試 對陸挑戰
南韓民眾對政府信賴度低
陸4月進出口意外增長
澳洲4月新雇員工人數超預期
監院人事 5/13咨文送立院
抗議垃圾焚化廠 萬人圍陸官員
台灣收藏家出讓 夫差劍回蘇州
浙江土豪下聘 擺千萬現鈔金條
基本工資擬分區 郝：應一致
郭台銘：願在台捐桌球訓練館
世越號死亡人數增至269人
提名選苗縣長 藍團結挺徐耀昌
休旅車擋救護車 台南警開罰
貨貿談判改期 經長：無法解讀
華為推最薄手機 華晶科受惠
桃機廣邀專家 全面抓漏
分區基本工資 經部：可討論
宏都拉斯咖啡出口降兩成
作業系統不換 台古董病毒猖狂
泰情勢不穩 觀光局：密切觀察
華亞科：DRAM市況健康
郭台銘：台灣要團結
母親節快樂 竹縣送康乃馨
泰僵局無解 政變可能性增
商機大 日商在台建暢貨中心
世銀：東亞國家應加強保護勞工
梁女闖營區 國防部策進3作為
北韓若核試 南韓：正面挑戰陸
總統囑咐被提名人 勿個別請託
二氧化碳升高 米麥養分降低
爭取金馬獎 胡：無政治考量
包裝展創意 玉蘭花形象加值
經理人：歐高收益債企業體質改善
被提名監委 王美玉：欣然接受
女所收容人 母親節前泣訴懺悔
看好越南紡織業 裕隆投巨資
甜心女神張景嵐 盼親子同下廚
希伯特爆發 溜馬扳平巫師
狂抽虐死3歲娃 狠母判刑定讞
母臥病在床 子盜領盜刷上酒店
鋼鐵意志 陳秀桃慈暉閃耀
郭台銘：打敗韓 莊智淵做到了
22K聘大學畢業生 徐秀滄：沒良心
南海爭議升溫 越南股市重挫
走過喪子痛 8旬嬤環保報三恩
不鏽鋼餐具刮鏽 恐溶出有害物
世界杯泰拳賽 中華隊奪雙金
張博雅嚴明公正 相信會獲認可
營區遭民眾闖入 國防部檢討
數控機具展採購洽談 商機旺
蔡煌瑯槓董翔龍 互罵可恥
金融風暴遠去 生育率未見回升
日本NHK專訪郭董 5月中播出
海外就醫費用高 出國前宜投保
郭台銘：合作亞太電 志在必得
周夢蝶獲總統褒揚令告別式頒發
學童不上學不自學 金縣府困擾
江揆盼台灣成為志工島
戶所辦護照 不含換補服務
初選勝出 林滄敏：謙虛請益
母親節當天 江揆不找閣員開會
燦坤跨餐飲 烏龍麵攻銅板經濟
新台幣中午升6.1分
資產活化 創造千億收益
印度東北傳暴力 維持橙色旅警
中二中女高中生 遭酒駕撞不治
陸前4月貿易順差 大減逾4成
雷霆雙槍飆分 轟下快艇扳平
賓士易遊網合作 進軍頂級旅遊
請辭獲准 謝啟大：不領退休金
外資看好面板雙虎 買超積極
北大演講 宋楚瑜暢談仁與均
少年糾眾打死街友 警送辦
印尼疑現中東病毒 2死3隔離
墜毀南韓無人機 來自北韓
女嬰遭遺棄 生母：迫於無奈
北市查網購化妝品 半數不合格
左左右右太萌 艾倫續說笑
副總統：洽簽FTA 勿被邊緣化
食道弛緩不能症 治療不留傷口
基本工資 胡志強：應全國統一
陳德銘：繼續敦促已簽協議生效
拋棄式化妝品 輕薄易攜帶
疏濬工程涉貪 通霄鎮長遭聲押
廣州打工皇帝 年賺近5億
台股收盤漲37.68點
官兵檢舉共諜 軍方報檢方調查
監院大換血 媒體人受矚目
中美洲 薩爾瓦多吸引外資最少
印尼變態男性侵童 逾百人受害
點名選總統 郭台銘：不要害我
台北股市 漲37.68點
江揆促閣員 加強與立委溝通
5月台指期漲 42點
印尼偷情婦遭性侵 還捱鞭刑
中華民國援贈亞松森垃圾車贈交
馬稠後條件優 評估納入示範區
5月電子金融期齊漲
道安扎根 車禍死亡年減3至5%
金融轉強 台股收復8900點
張盛和：非自住房屋定議研議中
六房媽過爐 雲林路段交管
同叫楊蕙慈 警員護理師互打氣
18年老將 蘋果公關柯頓退休
任天堂明年銷售新興市場新機
立院初審 病歷個資不得蒐集
郭台銘：亞太電信加分 可互補雙贏
印陸軍司令盼山地打擊軍早成軍
核廢難解 核一1號機恐停機
華碩後市 外資看法分歧
管理流浪犬 擬辦公民會議
歡慶母親節 長輩手作康乃馨
公務員自殺沒撫卹 試院擬放寬
射耳祭抓豬被取消 布農族抗議
遊艇展登場 秋菊同台揭幕
原相估Q2業績季增5%
女學生遭撞不治 胡志強不捨
瑞士寶盛絕對報酬債券基金來台
司法官律師第一試 將同時舉行
認新莊機廠危險 民團徒步陳情
高階核廢處理 與法國接觸中
桃縣婦幼商品展 孕媽媽獲好禮
偷兒訊後飭回 又竊檢方單車
郭台銘：合作亞太 勿私相授受
彰縣辦弦樂音樂會 邀民眾共賞
新任總長交接 檢審會名單受矚
建築師擬可設法人建築師事務所
郭台銘嗆拒繳稅 盼NCC給答案
三大法人買超台股19.8億元
監委被提名人：全力為民服務
專勤隊伸援 助黑戶印尼女返國
泰拳基地 來義高中出金牌選手
中共續打貪 多名官員遭法辦
五股家具工廠火警 幸無人受困
泰國政爭 美不蹚渾水
張博雅人事 王金平：聽黨決策
好嚇人 陸地表水含68種抗生素
北市節電抽獎 大獎100萬元
法院先例 南投辦視訊訴訟服務
僅7監委留任 監院面臨大換血
雲南地震2人傷 8萬多人受災
金馬獎不來台中 藍綠互指不是
圓山金酒再攜手 甲子雙福亮相
新北抽查 近半網路壯陽藥違法
機器人划龍舟 屏東率先研發
江西婦人超市持刀 砍傷4人
立院初審 兩岸事務免公告設限
國立大學擬放寬可引進專業人士
朱立倫：讓庇護天使為您加油
賀母親節 企業綵衣娛老奶奶
台籍慰安婦紀錄片 日本首映
高鐵贈車票 偏鄉童台北展視野
護病比試評 75%醫院不合格
德工業生產意外下滑 成長減速
日本需求弱 豐田預測獲利降
食藥署：勿食用不明植物
大學辦特訓 教學生寫求職履歷
宜檢處分金 助啟智童圓旅遊夢
母愛深似海 慢飛天使走秀
仁寶首季EPS為0.57元
南韓防長：北韓核試做最後準備
公僕一次記兩大功 規定將變嚴
新台幣收貶0.2分
民團宜蘭號召 罷免陳歐珀
學生教部陳情 反本土語列必修
違建容留少年 汐止明聖宮遭拆
政府籲加薪 多家企業公開響應
郭台銘：可能會做新媒體
公平會開罰 台灣大：已修正
屏科大首創校園鐵板燒餐廳
台圖等4機關 獲服務品質獎
逮捕陸船事件 菲警：未開槍
立榮增加北東班次 開放預訂
仁寶：第2季NB估雙位數成長
郭台銘：招募新血目標才達一半
八田與一追思會 遺族來台致意
宋習會 李登輝：宋的表現可以
迎母親節 辦護照送行李掛牌
蘇永康搶點閱率 MV摯友跨刀
澳媒籲 積極與台磋商經合協定
林邊國小畢業生 拚鐵人證書
渣打人民幣環球指數 持續向上
飛捷4月營收創單月歷史次高
國民黨：服貿公開合法並無黑箱
黃少華將接宏?下屆董座
國安會：陳文政評論無中生有
星空英雄馬拉松 報名破萬
尖點4月創新高 Q2續看俏
迎城隍 兩岸民俗藝陣大匯演
大聲說愛 桃機旅客溫馨謝媽媽
副總統：兩岸由衝突朝和平發展
宏?Q1小賺100萬元
北約稱未見撤軍 俄斥視而不見
薪水倍增 賴正鎰射經濟10箭
韓渡輪故障 單一引擎渡黃海
世越號所屬船公司負責人遭羈押
遭控斂財 學運女王劉喬安澄清
美妝業登陸難 執照2年下不來
張博雅掌監院 未來仍有挑戰
獲提名監委 兩檢座感榮幸
邱毅在陸評學運 王郁琦不贊同
吳英毅訪菲 會見老朋友
郭台銘：研發穿戴式裝置方向對
謝啟大辭職 沒有退休金
排毒教父誆治癌 判2年定讞
F-泰鼎4月營收 月減1.6%
高鐵新竹影城喊卡 議員盼續建
年度維修 貓纜剪纜索
和母親約定 受刑人：等我回家
母親節前夕 大湖公園泳池啟用
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
泰肅貪委員會起訴盈拉
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
學童自製蛋糕 跪獻母親
弘光科大 亞洲髮型美甲賽得冠
大米典押計畫 盈拉將面臨彈劾
讓婦女安心 雲林選將提政見
顏大和任總長 特偵人事擬底定
鋒面遠離 北部東半部短暫雨
南韓渡輪故障 船上陸客458人
抽驗化妝品 指甲用品驗出甲醛
和碩首季EPS為1.18元
順手牽豬 警逮一嫌
巴克萊轉骨 投銀狠裁7000人
領取土地價金規定擬放寬
台北悠活村開幕 服務長者
陳歐珀惹風波 回宜蘭家鄉道歉
日查獲首宗3D列印槍枝
新月橋試通行 三太子打頭陣
新疆民殺警 1死1重傷
F-昂寶4月業績 歷史新高
經部：維持核後端基金完整性
金門體驗自然 推自然教育中心
手機市占降 三星撤換設計主管
徐旭東：領導人要具備4I
弱勢生勇追夢 亞洲髮妝賽奪冠
花蓮紅面鴨系列活動 徵主題曲
祖厝種大麻 警喬裝埋伏偵破
烏東叛軍：獨立公投如期舉行
陸委會：服貿修改等於全案不過
大馬商人對經濟前景悲觀
和碩：Q2營運估今年低點
示威者將組新政府 泰危機加深
零星落石 阿里山公路預警封閉
陸委會：陸正視六四對兩岸有益
賴正鎰風光上任
無智慧型手機 免費電話查公車
陸援建衣國鐵路 全採中國標準
刊李宗瑞慾照 報社主管判刑
瑞銀OBU委任全委 獲同意
漁汛期護漁 海巡國軍南海演訓
東莞副市長梁國英違紀被查
搬新家缺設備 信義育幼院募款
新夜市開張 桃縣衛生局忙把關
吳英毅：僑胞關心公共議題訴求
犬貓輸入檢疫 將可上網查詢
龍門客棧修復版 坎城經典放映
平穩端午豬價 台糖將釋2千頭
桃縣桐花創意美食 美味大PK
豐田獲利大增 時隔6年創新高
收容人下跪說愛 媽媽感動落淚
疑流浪狗咬抓 賓士車車頭刮花
老榮民豆花伯 列特需服務對象
道安扎根宣導 自行車首次入列
戰酒金門播映 免費索票
江揆：加速行動寬頻網路建設
莊智淵真情 莊媽媽感動落淚
北市光纖到府 網速最快2.5G
信錦4月營收 歷史新高
央行調節 台幣收貶0.2分
家事我來做 為單親媽服務
看學運 賴正鎰有感道德觀重要
基本工資擬分區 商界不同調
證交所8月推高薪100指數
台達4月營收 月增6%年增13%
被指空氣全球最髒 新德里跳腳
退役士兵蒐機密資訊 檢方聲押
恐攻陰影 北京上海維安升級
法官索討分紅 送監院建議撤職
副總統表揚勞工 讚經濟推手
桃園海域水質 縣府：符合標準
世維：阿克蘇案 警方挑釁在先
科龍否認用禁藥 想留台打球
星雲：吾言有罪 台電：萬分慚愧
遊艇展首日 參觀人數破萬
港人姚文田被判刑 受關注
學者看囤房稅 紓解不均有限
景碩4月營收 續創歷史新高
技專統測 教師盼與實務結合
官員身分登陸 王郁琦提民國
日退休消防員環台 牽台日情誼
投檢慰分屍案被害家屬 母泣訴
耐克談王建民：到哪裡都是巨星
周思齊9日歸隊 王則鈞改中繼
馬德里網賽女雙 謝淑薇晉4強
緯創4月營收 月減16.29%
最棒工讀 學生CEO月薪10萬
環評過 遠雄醫療園區7月動工
王建(火宣)盼新手：大權在握別質變
國泰金連4月 賺逾30億
彈劾若通過 盈拉5年不得參政
李登輝：習近平野心比毛澤東大
星媒：盈拉下台難解泰國僵局
老虎賴正鎰 吳伯雄：也要學綿羊
彩晶4月營收 月增2%
力成4月營收 16個月高點
科妍一針劑型產品獲准在台上市
海上對峙 陸：越先挑釁應撤退
基本工資擬分區制 楊秋興反對
英利率不動 矛頭轉向壓制房價
台灣國際打擊樂節 26日登場
觀望通膨 ECB利率按兵不動
陸越船隻南海相撞 日表擔憂
雲南農科訪問團 拜訪郁慕明
烏東親俄叛軍：獨立公投照辦
仉桂美：監察行政非對立
電動車減優惠 恐打擊產業
世界中學羽賽 中華男女搶金
蘇格蘭若獨立 英相：不會下台
晶技今年毛利率估可年增
遊艇展同台 秋菊齊倡創商機
防撞系統升級 高鐵與日本合作
今彩539開獎
南韓世足23人 大膽選擇朴主永
和泰車首季EPS約4.11元
8旬婦重生行善 樂捐抽痰機
撫摸兒子下體6年 男遭起訴
日下周公佈解禁集體自衛權方針
威力彩開獎
使命必達 頂級旅遊無極限
阿里巴巴IPO 孫正義賺翻天
凌空走道 老虎繞賓州動物園逛
盈拉被起訴 留任內閣危機四伏
收容人詩文憶母 冷悍化繞指柔
溫州動車事故官員 到蘭州升官
佳世達4月DMS營收 月減1%
電子遊戲機展 鈊象秀新品
日理研籲小保方撤回STAP細胞論文
央行特殊碼鈔券 22日拍賣
樂生聯盟訴求 捷運局：非事實
對流旺盛 花蓮防局部大雨
李宗瑞案 糾正衛福部等4機關
金馬獎不來 中市：繼續努力
美初申失業救濟 降幅大於預估
日月光排廢水 糾正高市經部
儲槽三千座？六輕：僅1126座
慢飛天使入學 母憂求學環境
周湯豪玩音樂 盼與母比莉合作
台泥國際 9日起恢復掛牌
日修公投法 擬降公民年齡門檻
高雄垃圾貯坑火災 2人灼傷
日紅茶成分原料 抑制流感蛀牙
俄軍演 試射洲際彈道飛彈
德上班族通勤 主要靠自用車
倫敦夯 外國旅客近1700萬人次
4Ｇ用陸設備 NCC：待研議
中越海上對峙 日本高度重視
青年樂生聯盟 夜宿北市府
克服語言 黃楷軒獲總統教育獎
今彩539 頭獎槓龜
桃猿雙轟致勝 象在桃園吞7敗
俄總統督導軍演 含飛彈試射
台壽保董事會 台銀以實力應戰
六四前抓人 特赦組織籲陸放人
空總開發案 國發會：整體考慮
吉普車上跳鋼管舞 警函送
德拉吉暗示 6月準備降息
年金改革 國發會：緩和財務負擔
退役士兵蒐機密資訊 收押禁見
日譯者書中添加否認南京大屠殺
威力彩 頭獎槓龜
越媒：美參議員批陸令南海緊張
俄稱撤軍 歐盟：觀察是否行動
立院初審 建立醫糾處理法源
網路評論粗鄙 美媒停止留言
通霄鎮長涉貪遭聲押 晚間請回
監聽調查德國會將請史諾登作證
逮捕陸船 菲調查漁民拒放人
全球經濟 再迎大平穩時代
擁有沉輪公司家族 南韓擬逮捕
宋楚瑜北京大學發表新書
監委提名名單公布 29位7人留任
5月9日 國內各大報頭條
「分區基本工資」? 勞動部長潘世偉:外界錯誤解讀
郭台銘：民主當不了飯吃、無意選總統
黃昆輝：宋習會、馬習會「無法代表台灣人民」
科妍1針劑型關節腔注射劑 獲衛福部通過醫材藥證
明年起國定假日 逢週休一律補假
司法官、律師特考 5/13日開始報名
科妍生技1Q EPS 0.02元
既生瑜，何生亮? 華碩: 除了大陸，Zenfone其他地區都賣得很好
不鏽鋼餐具也要注意使用安全
台南在地老饕和外國人都愛「莎麗泰式家庭餐廳」
台北市舉辦防災演練 融入新移民美食
祖墳母女返國 感謝台灣各界的協助
30人派出所前叫囂 警鳴4槍
移民署行動下鄉服務，網路鄉民踴躍響應
螢橋國小用美食和戲劇教導學童多元文化
倉佑實業5月14日上市掛牌
APP在手．入學資訊跟我走
提升對核災防範警戒(二)
消防、警察是核災應變主力(三)
歐巴馬亞洲行走危險鋼索！
美國總統歐巴馬外交難有突破
廣大興號洪大姐 正式表態參選議員
南港新移民會館 融合運動超吸睛
公路工程碳管理經驗交流 國家建設低碳化
手機APP社群網站 大安區公所一次學到好
航港局為確保海難救護成效
增列本土語文必修 學生教育部抗議
C羅進駐香港杜莎夫人蠟像館
雲林縣長選舉 各黨參選人母親節搶新住民婦女票
給越南媽媽最好的母親節禮物 黃楷軒獲總統教育獎
國泰綜合證券攜手喜憨兒母親節幸福義賣!
母親節為媽媽買一份貼心保險
經濟氣候轉朗 穩定復甦成形
遠傳4G企業行動化
中華電信103年4月份營業收入184億元
企業倫理與公司治理論壇
華豐董監改選熱鬧可期 股價隨勢升溫
北捷 全力捍衛每日185萬人次旅客權益及安全
母親節前夕 北市表揚模範母親
留言板成戰場 美媒自訂規範
蒲亭籲烏東延後公投 只為形象
盈拉下台 泰兩陣營將集會角力
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
快艇克勞福 獲選NBA最佳第六人
墨西哥6.8強震 首都建築物猛搖
兩人擲物入牆 白宮再度封鎖
各國留美學生達百萬 台灣排第7
巴西工人電死 世界盃球場第8命
騎腳踏車上班 美10年增6成
中信金信扶專案 擴大辦理
大麻合法 烏拉圭：非吸引遊客
法國趣聞 棺材墳墓當村名
南非大選 執政黨領先群雄
里約公車罷工 示威者大肆破壞
紀念二戰 蒲亭將見到西方領袖
鑫創第1季每股虧0.27元
華航9000萬美元 和解美訴訟案
遠傳電信服務佳 勇奪雙料獎
大眾電信重整 今天說分明
億光4月營收 創新高
華南雨區東移 全台短暫雨
傳蘋果將砸32億美元收購Beats
法南特花卉展 台灣蘭花驚艷
法南特國際花卉展 桃縣府奪冠
台股偏向多方 個股表現為主
美前財長：曾建議希拉蕊接財長
北京警方反恐演習 直升機上陣
欣興4月營收 月減2.2%
投信：歐股有空間 中小型看好
韓SM娛樂拉百度 線上娛樂淘金
台股開盤 上漲12.24點
倒退嚕 南韓地鐵又突槌
蘋果傳32億美元娶Beats好事近
因應製程轉換 華亞科籌資126億
敦南4月營收 年增13%
解放軍報：中俄軍演還是在東海
加拿大音樂週 台灣樂團受矚目
聯強國際4月營收 年增4%
青瓦台官員將晤世越號亡者家屬
基本工資分區訂 桃縣態度保留
桃機傳漏水 葉匡時：需改善
迎城隍 正副總統祝賀
沙國美豔女星 新戲防小三小四
韓維持利率不變 目標振興經濟
汽車業看好 傳動廠和大營收創新高
陸4月CPI 只漲了1.8%
內蒙最大黃金礦山 豎井開工了
花旗登上最大貨幣交易商寶座
週末桃縣虎頭山 歡度母親節
陸4月PPI 年減2%
前國道收費員抗議 拒遠通媒合
汽車業營運佳 東陽4月營收創新高
中美戰艦 南海遇上
新台幣早盤走升6.8分
高瑜被捕 港媒：中共示警
Nvidia估Q2銷售符合分析師預期
延畢收雜費 台師大生教部陳情
第10屆噶瑪蘭獎 受理推薦
陸通膨減緩 18個月以來最慢
聲援樂生民眾與警方衝突
陳歐珀遭綠停權半年 並辭召委
王建(火宣)：想做好監委 要有愛心
合作亞太 郭台銘：聘書聘金準備好
台股震盪走低 力守8900點
H7N9 吉林又增1例
NBA拓荒者更衣室 驚現響尾蛇
華為可用否 郭董：應公文回覆
美助卿訪越 聚焦南海爭議
南海爭議 吳釗燮：美方關切
豐原高商80師生 福島參訪
到福島旅遊 外交部：仍不宜
王建(火宣)：掌監院 人生最大錯誤
官方數據公布 大陸陷通縮隱憂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
阿卡貝拉音樂節 8月光州開唱
矽統打進前十大PC廠供應鏈
第1季轉虧為盈 宏?股價走高
巴拉圭慈善募款 駐館熱情協助
調查：民眾每天閱讀不到半小時
蔣偉寧：對生涯有助益才延畢
內政部通過 放假遇例假日補假
熱火再燒籃網 季後賽2比0
國道收費員 南區媒合會陳情
基本工資審議 物價門檻待解
蒲亭到法國 白宮：沒有歐蒲會
印尼下修經濟成長預估
教育App上線 掌握升學資訊
南海爭議 港媒：陸被當紙老虎
美網將房客成焦屍 4口離奇中槍
聲援樂生欲衝市府 8人遭逮
慶母親節 SOGO加碼美食衝人氣
尼加拉瓜盼IMF經濟協助
韓潛水員日記 自責不配獲感謝
謝淑薇將成網球女雙世界球后
重慶千手觀音 腹部內藏古文物
美2男扔可疑包裹 白宮再封鎖
收費員媒合 遠通：保障薪資
薩爾瓦多將召開首屆貿易媒合會
賽門鐵克銷售預測高於預期
河北6死命案 警方調查中
仁寶財報報喜 股價穩步走堅
阿根廷僑社歡慶母親節
日立華城變壓器 台中新廠動土
偏鄉復健免奔波 巡迴車到府
娶亞太 郭董：泛官股態度重要
打死遊民 少年法庭收容1人
援樂生占捷運 郝：勿以身試法
德州警擊斃93歲老婦 群情激憤
首屆會考將至 蔣偉寧籲認真考
彰化美食節登場 肉圓爌肉飯
樂天信用卡秋季在台發行
搶養生商機 台鐵推蔬果便當
王建(火宣)：能牽媽媽手趕快牽
等心臟移植裝輔助器 生活自理
SOGO母親節檔 首波年增4成
新台幣中午升7.7分
逼夜巿A片攤商進貨 8人判刑
屏東建置Pbike 9月啟用
陸城經濟競爭力 港深滬前三名
越佛教衛塞節 推進聯合國目標
單車熱未退 美利達首季創佳績
衛福部：孕婦手冊擬納生產計畫
日半數地方年輕女性恐將減半
嚴長壽看台灣民主 像高速公路
新航財報報喜 激勵股價盤中漲
用華為設備 郭董：政府要有信心
交易困難 宏盟和陽獅合併破局
嚴長壽：台灣不缺批評 缺實做
基本工資調漲 郝盼全國一致
職安法修法後 擬7/3實施
手機聽打跑新聞 印尼記者絕招
獲利佳 10外資升和碩目標價
台灣第一 謝淑薇將成女雙球后
嘉縣婦人命案 身中21刀
遭綠黨團停權半年 陳歐珀尊重
鰲峰山觀景台夯 未驗收籲勿入
印尼疑現中東病毒 4例待確認
亞太電招親 首波名單月底出爐
深切的火花 歷史舞台劇公演
美媒：民族主義升高南海危機
台科大邀國外師生 宜蘭玩設計
高公局媒合職缺 收費員抗議
宏?內線交易 起訴汪島雄等5人
天安門土豪金護欄 號稱超防撞
隊友開轟 王建民失7分閃敗投
大眾電信系統升級 拚重生
大腸癌確診比率高 籲定期檢查
台股收盤跌41.21點
罕病兒營養 王詹樣基金會力助
母親節禮 書記官發明復健輪椅
反南鐵東移 自救會將北上
印尼政黨結盟 角逐總統大位
參選議員 洪慈綪：阻悲劇重演
鴻海搶亞太電 集團網通股先漲
輸歐面板關稅高 經部：盼簽ECA
群電：今年加薪比去年多3成
肥咖條款 台可望6月列入合規國
台積電4月業績 歷史新高紀錄
老人發燒勿輕忽 恐罹心內膜炎
朱立倫：財稅優惠企業獲利共享
嘉市司機命案 2子彈卡顱內
宏?行銷長柏金6月離職
台北股市 跌41.21點
5月台指期跌 38點
5月電子金融齊跌
追價無力 失守8900點
給小媽咪問卷 勵馨盼社會關懷
韓歌手孫佳人和朱智勳戀愛ing
世界杯泰拳賽 中華隊2金3銀2銅
竹市樂齡計畫 邁向友善城市
使用1甲子 竹縣大肚陸橋拓寬
監督條例延宕 影響服貿進展
核四停建案列議程遭否決
強對流發展 恆春屏東防大雨
新移民學電腦 上網不落人後
單親媽無力繳款 執行官伸援手
大學生創意商標 行銷在地美食
9旬模範母親離世 靈堂前頒獎
追撞致傷 肇事者棄車逃逸
桃捷藍線 縣議員盼施工安全
勞資爭議 收費員盼專案處理
首爾改善地鐵系統保障市民安全
聲援樂生訴求 北市：非事實
嚴長壽：應共同喜歡這塊土地
單車霧台遊 公路總局加強安全
口袋國會評績優立委 朝野都有
三大法人賣超台股80億元
核三2號機大修完成 並聯發電
紅十字會獎助金 弱勢學子築夢
日眾院公投法案 年齡下修
陸物價漲幅 創下18個月新低
陸：H5N6對禽是高致病性
菲媒：法院可能起訴被扣陸漁民
強對流發展 台南高屏防大雨
泰示威者下通牒 要求推翻政府
台企銀布局海外 布里斯本開分行
母親節 護理人員免費遊綠博
母親節前 第2位高鐵寶寶誕生
4G頻譜擾 無線麥克風思考移頻
中華電前4月 每股賺1.78元
左左右右上艾倫秀 萌翻全場
大馬發明展 台灣72金揚威
華誼合作美影星 再添強尼戴普
柯文哲：民調比股票還不可靠
蔣丙煌：科技政策與人民福祉掛鉤
林佳龍選舉定裝照 多元展活力
國中女偕成年男 疑似燒炭死亡
照護傷害問題 立委民團籲重視
大雨特報 高屏防冰雹
宏?內線交易案 發言人遭訴
市民踹共 立院周邊住戶吐苦水
華晶科：Q2營收季增估2成
新台幣收貶0.8分
聯電世界4月業績 近9個月新高
數位匯流帶動 中磊Q1賺0.84元
台灣參加大馬發明展 統統得獎
面對訴求 江揆：政府按程序來
縱火燒前男友家 買凶女判刑
偷竊維生 男9個月偷63案
謝啟大疑公器私用 北市將處理
防作弊抄襲 哈佛將採榮譽守則
涉包庇色情 雄檢起訴7警
味全油品案 北檢再傳魏應充
神隆攜手李氏 攻陸學名藥市場
黃秀霜選南市長 市場送康乃馨
緬甸核准國泰世華銀行設辦事處
新象36年 展出百年藝術史觀
高鐵寶寶誕生 父母獲贈乘車券
智原估Q2業績季增7%至9%
奇偶4月每股稅前賺0.61元
陸媒體人自殺 遺書提工作壓力
港長江集團：沒有撤資
鴻海4月營收 月減4.3%
日人提告阻核電重啟 遭駁回
星劇剪成電影 陸網友：沒誠意
涉搶超商 不到十分鐘被逮
落石不斷 阿里山公路預警封閉
泰反對派大遊行 籲設臨時政府
詐兩女八百萬 愛情男騙子判刑
駐拉代表應邀講述何鳳山義行
NCC：郭台銘誤解 已依法回函
亞太電辦私募 股本估逾4百億
勞動部：生活工資擬因地制宜
創意Q1每股純益1.03元
停車位劃置 中市將普查改善
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
反腐 中共週一拍蠅 週末打虎
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
裕日車首季 每股獲利略輸和泰車
台灣將赴世衛大會 擴大參與
屏東合法民宿 突破200家
高美館百年餅店 音樂會同慶生
城隍遶境 烈嶼鄉親擺香案祈安
竹筍鬥智戰 圓仔母女情深
基本工資分區 地方多持反對
開發金前4月獲利倍增
防汛護水 經部表揚績優志工
兩岸關係發展 關鍵在對內釋疑
無錫廠火警 健鼎：營運無影響
華南雲雨東移 南部高溫34度
暑期社區工讀 政府補助工資
彩晶首季每股賺0.37元
思念癌逝父 傳承手藝分享蛋糕
鴻海4月營收 季節性修正
阿嬤我愛妳 孫女哽咽嬤拭淚
遠傳前4月每股賺1.3元
星媒：泰恐現大規模暴力衝突
為陳歐珀緩頰 許信良批郭台銘
資策會中東資通訊洽訪團訪阿曼
靠近南海 菲美進行搶灘演習
汶川地震6週年 重建見希望
科技政策主攻行動寬頻醫農生技
華映4月合併營收 月減2成
美騎單車通勤 比例大增
查獲大宗活禽私宰 罰業者十萬
陸副外長：對越南要有相應行動
胡志強主推政績 3合1打選戰
忠狗護校搏蛇 校園生命教材
敦南擬現金減資3成
虎尾糖廠日式宿舍燒毀 縣府憾
華碩4月營收 月減1成
阿里巴巴成功 郭董列3要素
台聯指修法反割闌尾 藍營駁斥
金獅影城電影節 觀眾享好康
外資賣超 台幣收貶0.8分
敦南Q1報喜 每股賺0.17元
企業不加薪繳稅 江揆：可討論
精英第1季EPS 0.42元
祥碩晶豪科業績創2年及4年新高
供應過剩惡化 鐵礦砂價格大跌
失智母伴亡子 屍臭傳出鄰報警
南山玉山 推自益型保險金信託
9歲童創意 馬國發明展獲獎
移民署：大陸民眾金門旅遊簡便
陸越南海對峙 陸戰略升級
靜宜大學妝品展 邵曉鈴讚漂亮
干擾捷運 北捷：最高可罰5萬
菲抓扣陸漁民 陸學者：美撐腰
陸南海探油 越律師協會抗議
遊戲加速App夯 網友瘋下載
涉買不明檜木 度假村老闆交保
日舉債創新高 約304兆台幣
多明尼加疫情擴大 升黃色旅警
歐盟駐台代表：反對死刑
客家自治區 陳菊：法令過就推
洽簽雙邊投資協定 台向歐叩關
上海電氣入股義能源設備公司
勞動部：月底前調勞保年金5.2%
台北電影節 Kano總舖師拚首獎
支持續留歐盟法國人 僅51%
少棒資格爭議 北市：停聘教練
中鋼加薪2.7%
中正台文所研討會 鄒族唱古謠
國際發明展 中市2校奪34獎
兼併後 蒲亭首度造訪克里米亞
中共中紀委清理門戶 高層遭查
收費員勞資爭議 二度協商破局
韓國烹飪賽 南開初試啼聲
扁保外就醫 江揆：審慎處理
通膨未達標 日圓恐飆到85美元
金門年底選舉 藍33人登記
金防部慈母日 溫馨慶佳節
謝淑薇壓力大 爸爸盼愉快打球
陸越西沙對峙 外交部嚴正關切
歐美賞閉門羹 俄眼光轉向陸資
中市工廠氣爆 鍋爐炸飛
台歐關係 歐盟駐台代表稱讚
告別衰退 英經濟攀向新高峰
本周上市公司市值增0.27%
侍奉婆婆逾50年 楊雲香獲表揚
遊艇展買氣旺 3.3億遊艇售出
俞正聲見日政要：妥善處理釣島
大眾電信拚重生 盼引資金活水
本周上市公司漲幅0.25%
陳威仁：經濟示範區非開放移民
因應肥咖與美達共識 稍延後
網路資安 經部籲電商業者重視
美團抵奈 援救遭綁數百名女孩
亞奧會官員：印尼有條件辦亞運
陳立加入 育仁轉型完全學校
長江水質異常 江蘇靖江停供水
哈利波特夯 明年登百老匯秀
H7N9 吉林省旅遊升級警示
搶客人 新航擬推優質經濟艙
澳統計局爆內線交易 2人遭逮
完善交通 傅(山昆)萁盼宜花直鐵
和碩4月營收月增6.74%
勞保年金連物價 勞動部推修法
台菲重疊海域 演訓護漁救難
萬泰銀信用卡 遭盜刷
今彩539開獎
中美晶4月營收 新高
大樂透開獎
烏克蘭東南港市爆衝突 傳8死
宋楚瑜：盼中共了解台灣意識
獲利靚 8外資升仁寶目標價
援樂生與警衝突 8人限居請回
仁寶4月營收 月減15.41%
味全涉摻油案 魏應充訊後請回
改作風 習近平：要標本兼治
蒲亭訪克里米亞 北約：不恰當
印尼大選開票 民主奮鬥黨領先
哆啦A夢講英語 將在美首登場
汽柴油 下週估調降1至2角
馬德里網賽女雙 謝淑薇4強敗
亞德4月營收 創新高
員工遭起訴 宏?：尊重司法
監委酬庸說 藍：綠惡質操弄
傳退黨內民調 呂辦：10日便知
中鋼4月每股稅前盈餘0.13元
印聖城選戰味濃 莫迪效應外溢
金控前4月獲利 3家破百億
疑遭反對 國二女和男友燒炭亡
ETC最終稽核 遠通電收過關
少年民宅開7槍 辯稱幫友出氣
英相：不會為蘇格蘭獨立而辭職
上海自貿區貨預檢 出區零等待
拚市場開放 陸承諾深化改革
世界中學羽賽 中華挑戰4金
泰紅衫軍控反對派司法政變
歐美經濟制裁 俄國出口無感
遊艇展買主之夜 陳菊舉杯相迎
俞正聲籲安倍 改善中日關係
陸委會增列吉林省黃色旅遊警示
陳鏞基開轟 統一3連勝
台壽保董事會 台銀捍衛股東權
烏克蘭東南港市衝突 增至21死
東協各有盤算 南海現狀瀕危
神隆第1季EPS 0.24元
文曄4月營收 續創新高
廣西暴雨 近萬人受災
大樂透 頭獎2注中
圍堵中國 日擬與越菲加強合作
今彩539 頭獎1注中
不再空談 ECB出招倒數計時
泰參議院議長出爐 有利反對派
美國媒體IWMF 呼籲中共釋放高瑜
吳燕玲: 突如其來的宋、習會「令人意外」
失禮 陳歐珀道歉、辭召委、停權半年
泰國下台總理盈拉 面臨腐敗指控
謝淑薇登上 世界排名女網雙第一
張博雅人事 王金平：聽黨決策
綠提核四停建遭藍封殺 李慶華跑票
國館神氣家族公益講座 愛在五月天
鴻海拚轉型 亞太電志在必得
美熱氣球著火墜地 當局搜救中
郭台銘: 清查關係企業 重申大畢36K起薪
不滿二階段整合 呂秀蓮有條件退出民調
稱護民主 泰紅衫軍擬長期抗爭
印尼國會變天 結盟戰開打
葉門總統府遭受攻擊 5人死亡
5%巴西人有童年暴力陰影
巴西民調：總統大選可進第2輪
南海升溫 美參院再提案關切
南非大選揭曉 執政黨一枝獨秀
哥吉拉上街 好萊塢遊客驚豔
陳偉殷戰太空人 首局送2K
正視歷史 華工列美勞工名人堂
陳偉殷戰太空人 首局送2K
各地轉悶熱 西部午後雷陣雨
台灣武術大師阿根廷傳藝有成
國光客運車禍 駕駛骨折18輕傷
陳偉殷掉1分 隊友雙轟超前
國軍及校園徵才 台中市登場
母親節走紅毯 送蘭花我愛您
不應街頭主導 朝野須尋求共識
飛安危機 美客機差點撞無人機
陳偉殷出戰太空人 爭取第4勝
學運後回正軌 議事殿堂決政策
政院提政策 重視青年走出方向
嘉大水生週 展示各洲水生物
國5火燒車 石碇坪林段壅塞
多元媽媽 善用保險添保障
中東冠狀病毒 感染者中年男多
中市舉辦交通安全動漫徵件活動
裴勇俊否認6月結婚傳聞
美寶寶菜市場名 諾亞和蘇菲雅
金控股股利 國泰金最大方
網路股反彈 道瓊創新高
新一代設計展 16日登場
陳偉殷7局失2分 勝投候選人
IBM中鋼共推科技教育動手做
加4月份意外流失近3萬份工作
防汛 高市整備滯洪清疏
西非伊波拉病毒 台捐款助防疫
陳偉殷7局失2分 第4勝到手
陳偉殷戰太空人 4勝可望到手
共軍將在澳門東南水域演練
世越號海難衝擊 南韓提振經濟
中年購屋 女多於男
獲利未達標 歐股從6年高點拉回
韓國企菜鳥薪情好 逾3萬美元
首屆會考17日登場 難度受矚
邵庭謝忻尋美食 美腿成蚊美食
友邦吉里巴斯部長團訪華
陸新國九條 公司詐欺將下市
台北賓館 11日開放參觀
金價跌 憂美聯準會QE減碼
母親節湧車潮 國5往宜蘭塞爆
來世再做母子 總統撰文悼母親
WTI挫跌 美庫存近新高
翁滋蔓班傑 遊艇展穿越時空戀
南海升溫 印度關切籲合作
聯發科登全球第4大IC設計廠
分紅配股緩課 財經將協商
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
轉型科技研發 中創園區見雛型
產業智慧化 扎根感知加值服務
陳偉殷變化球犀利 拿下第4勝
外配遺失金鍊 監視器助尋回
悼母親 總統不敢再碰桃花源記
陸嚴控言論 叫停同性戀研討會
文化景觀區 開發與保存衝突
桃園業者祭好康 搶母親節商機
所得稅申報 應納稅額計算至元
北京故宮古畫後 發現咸豐真跡
郭台銘臨時記者會 針對三議題
罹癌男吸販毒 警起槍彈送辦
污染防制 桃縣籲廠商自主管理
總統：父讚秦厚修 真善美化身
民航第一人陳文寬 總統將贈勳
談22K 施崇棠：能力更重要
送花展親和力 黃秀霜搶曝光
改善高鐵異常 交長赴立院報告
總統：媽媽從不介入我的公務
樂生爭議 新北：監督施工安全
總統撰文悼母 永世難報養育恩
太湖操演 海巡空軍精銳盡出
愛講秋瑾 總統：媽媽民族性強
大難不死 轎車衝山谷人無恙
總統：媽媽夢想子女考上狀元
江揆花蓮騎自行車 不談政治
食品漲 學者：短期現象
龍應台：兩岸交流北京應懂彎腰
中壢業者 重金改裝精品酒吧
小甜甜作者訪台 粉絲排隊等候
冰雹夜襲 貴州多地嚴重積水
邀媽媽合唱 世展會為貧童發聲
涉貪 新竹五峰鄉長遭判6年半
材料漲 4月營造物價指數上揚
母親節促銷 電信業4G機降價
挑嘴麝香貓只愛好豆 咖啡回甘
避偽造弊端 國民黨挺修選罷法
美媒：南海衝突引鄰國憂陸威脅
郭台銘：關連企業比照鴻海薪資
國道5火燒車 差點進入雪隧
日解禁集體自衛權 設6條件
蘋果Beats好事近 造福串流媒體
世新生玩創意 鬧區設神秘按鈕
鶯歌婦人過馬路 遭砂石車輾斃
華碩25歲 董座期許再創高峰
連勝文：人才是企業競爭力基礎
新北市府科員墜樓 骨折送醫
感恩母親 北巿為146媽圓夢
港媒：大陸對台須靠文明形象
宏達電攜中華電 力推4G機款
六房媽過爐 雲林展盛況
授證書 龍應台讚金門文化傳承
彰檢查獲電鍍廠偷排廢水
柯雄飛告別彌撒 家屬不捨
白石湖百合盛開 賞花過母親節
郝柏村：台灣目前沒有廢核資格
萌商機 哆啦A夢信用卡搶市
北市調查 國中小休閒常看電視
端午萬粽矚目 千元粽王亮相
食補過端午 野米紅麴阿膠入粽
大畢拿22K 郭台銘：應探討
端午甜在心 創意甜粽大PK
雷霆雙槍聯手59分 拆解快艇
國5車潮稍解 石碇到坪林續塞
被申報扶養 恐失低收入戶補助
柯雄飛病故 王卓鈞盼從優撫卹
防癱瘓北捷 新北啟動快打特警
吾爾開希：與父母分離如同酷刑
獨立生養孩子 圓夢媽淚說感動
鉤織綠野仙蹤 員林家商生獲獎
中和挖斷瓦斯管線 緊急修復
悲慘世界音樂劇 年底來台演出
廣州憂恐襲 打架引發群眾慌逃
總質詢結束 立院處理重要議案
北市緊急維生供水站 全面完工
魔力媽媽 肢障父養育3子女
迎遊子返鄉 邱淑媞贈康乃馨
美MERS首例 完全康復出院
原民會促取消 射耳祭豬照抓
台日漁業協議週年 台漁獲大增
開國元勳丁惟汾 紀念逝世一甲子
X戰警將上映 漫迷展出珍藏品
山洪爆發 雲南福貢縣14棟屋毀
粉紅健走 籲女性防治乳癌
嬰兒睡自己床 猝死意外風險降
防汛工程落後 雲林加強疏浚
上市化工公司環保違規 遭告發
華為設備 郭董：清楚回應非強求
談中日關係 陸：如重症患者
拚選戰 胡志強林佳龍送康乃馨
江揆讚花蓮 向國際推單車寶島
盼TNR入法 動保團體上凱道
副總統：盼被害人適度參與訴訟
竹縣健康賽 社區展活力
腫瘤住進家 醫院治療盼回家
台南鳳梨好筍節 創意小吃秒殺
國中教育會考 今年試測英聽
湖南暴雨 部分房屋公路被淹
登山客滑落山谷 直升機救援
Line求愛表白 小心詐騙陷阱
馬國廉航機場啟用 有利房市
網路金融夯 深圳三園區掛牌
星國人塗鴉罵執政黨 恐遭鞭刑
4G擾無線麥 NCC：速辦實測結果
糞便微生物治腸疾 日臨床實驗
大馬發明展全得獎 獲總統賀電
陸多地豪雨 各地警戒防洪
端午豬價 比去年漲近2成
泰歌手Tukta 來台拍MV
笑敬奉茶 竹市學童感母恩
整修完工 田尾鄉立圖書館啟用
弒母蔡京京與男友看守所結婚
桃源創作獎 影像創作新巧思
涉掛勾針孔貼女廁 偷拍男起訴
北京清華 成立國家金融研究院
郭台銘：名嘴指責要有證據
不滿被分手 男學蜘蛛人侵宅
加強服務 海基會辦陸生座談
就愛偷普拿疼 水肥車男太好認
迎母親節 李沃士送康乃馨
母親節 高捷3人同行媽媽免費
慶母親節 歐陽妮妮、娣娣熱舞
歐洲議會選舉 德國大黨占優勢
慶母親節 林明溱市場送康乃馨
陣頭展絕活 中市港藝中心尬陣
世界杯泰拳 排灣金牌選手回台
批綠失黨格 呂保留北市參選權
歐議員選舉 義3強鼎立
呂退選 連勝文：綠營家務事
最後拼圖 禮納里4大工坊開館
象犀衝突 雙方總教練驅逐出場
遊艇展買氣旺 已成交10億
夏天做環保 省電六招小撇步
大二膽開放觀光 6月底移交
南京丟失放射源 已鎖定位置
勞碌一甲子 模範母親不叫苦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
施壓匯率 美財長明訪陸
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
月內兩次火警 工廠冒煙虛驚
泰陸軍總長：政變非解決之道
府黨新人事 馬瑋國接府發言人
浪子回頭 更生人謝母恩
德首季用電27%來自再生能源
泰國政治動盪 赴曼谷注意安全
台鹽鹽雕媽祖 贈鹿耳門聖母廟
監督條例 何時初審受矚目
轎車失控撞槽化島 男子被燒死
銷陸凍頂茶有山寨版 加強防偽
日欲藉海外基地擴張國際影響力
陸學者：中紀委啟動自我淨化
李稻葵看陸房價：緩和下降
菲美軍演 兩軍實彈操練攻山
呂退初選 盼其他3人有骨氣
6.0強震 襲墨西哥西南
人事費傳增上百億 鴻海：錯誤
府黨發言人異動 李佳霏調黨部
角色鬥陣盛會 邱鏡淳扮陶斯
群創：爆22K網友 查無此名
勤洗手防腸病毒 桃縣加強宣導
曼德拉遺孀籲拯救遭綁奈國少女
陸新三板 證監會：散戶別玩
兩岸城隍遶境 金城萬人空巷
大自然是母親 鄒族古謠感恩
美籍老神父 獲南市卓越市民
母親節悶熱 北台灣12日降溫
泰國紅衫軍力挺政府 走上街頭
北韓再發出核爆威脅 恐屬實
愛不到 印度男闖婚禮槍殺表妹
嘉縣文化種子 逐鹿社區成果展
廣西罕見龍捲風 刮傷29人
建築跨飯店業 戴俊郎文創築夢
動保團體上凱道 籲農委會重視
奈國軍方曾忽視綁架女學生警告
雲南人大副主任 傳自殺未遂
龍應台：金門文化地位珍貴驕傲
安寧病房母子檔志工 攜手傳愛
外交影像展 嘉市11日閉幕
台灣美術院坎焙拉首度辦聯展
14族40語 李台元環島錄音
賈西亞中職處女秀 6局無失分
媽媽我愛妳 花蓮街頭大聲說
共創城市 北市盼市民參與
陸官媒：新疆當前首重民族團結
祖父行善 孫子捐救護車
APEC部長會議 聚焦張高會
魏健被查 疑與周永康有關
泰拳奪雙金 獲頒世界杯進步獎
共軍總參謀長 將訪五角大廈
造殺手機器人 聯國研議妥不妥
母親節車潮 國5往宜蘭塞整天
想著不能輸 泰拳獎牌獻母親
人海戰術 南京尋獲遺失放射源
封街辦桌 光華夜市有媽媽味
今彩539開獎
陸北斗海上定位驗收 有助作戰
犀牛撞翻象 賈西亞與勝投擦身
陳穎彥紀錄片 倫敦首映獲好評
大陸爽缺 每天顧貓熊年薪百萬
加強太空監視 日美達成共識
開放教師罷教 教部家長都反對
中職登板 賈西亞：還要再適應
總教頭被逐出場 雙方不認錯
德法領袖會面 稱烏公投不合法
涉偷排電鍍廢水 負責人交保
習近平：陸經濟 戰略上平常心
今彩539頭獎 1注中獎
郭聲琨：把暴恐摧毀在預謀階段
英短片籲低頭族 抬頭體驗生活
中國考慮建北京到美國高鐵 13,000公里2天到達
府發言人李佳霏轉任黨職 馬瑋國升任
郝柏村：學生占政院 暴動政變
外交部警告 前往曼谷注意安全
美育園丁40年——蘇振明教授的思想、理念與實踐
何時能看見台灣人權與國際接軌？
櫃買業績發表週一登場
總統：第1個沒有母親的母親節
唐山房價見頂 空屋10年賣不完
國際情勢不定 東協峰會挑戰高
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿拉斯加5.8地震 未傳災情
美熱氣球意外 2死1失蹤
台將耍泰拳 劈下2金3銀2銅
沙烏地MERS死亡例增至139
巴西證實第2例非典型狂牛症
蜜雪兒為奈及利亞女學生請命
歐議會主席：歐盟須更貼近民意
巴黎發明展 台8金首獲2特獎
歐洲歌唱大賽 奧地利歌手奪冠
失散23年 母女靠臉書重逢
智利強震 政府百姓因應有序
巴黎發明展 補胎液自拍器吸睛
建交40週年 陸馬關係犯沖
全台高溫逾30度 防午後雷陣雨
春天調快時鐘 進入日光時間
南非國會大選 猶如老幼之戰
陸媽口頭禪：你怎麼老是長不大
身障就博會 13日中市登場
徐若瑄美拍婚紗 李云峰耍俏皮
全國友善育兒環境 中市第2
奪冠 奧地利變裝歌后：夢成真
國大黨選情差 印度大選恐變天
要維穩 陸公安大學首設反恐系
飛雁計畫 助婦女創業
養魟賺第一桶金 年輕玩家追夢
新北環線 房價親民
夏月節電 大家一起來
夏月電價6月啟動 電費較高
學運後 朝野立委亟思解決
林之晨：政府須對學運痛定思痛
全國搖滾音樂PK 首獎20萬
抗議垃圾廠 杭州再爆警民衝突
夏米雅賀母親節 扮移動康乃馨
酒後起衝突 男拿番刀殺妻
呂慶龍勉中二中學生培養競爭力
國道1王田路段火燒車 車速慢
湯繼仁參加哥倫比亞僑校校慶
5月鋒面 台南水庫進水2千萬噸
傳愛到柬緬 中原募二手物資
新北寵物票選 毛小孩拚人氣
阿嬤圓夢賞桐花 捎信感謝警
中和西南開發 12日起徵意見
沙姆成首位出櫃職業美式足球員
同行黑吃黑 販毒遭搶還被打
會考成績分級 三等級加標示
癱瘓陸婦被棄鄉政府 3天後身亡
首屆國中會考 違規採記點制
美元走弱 台幣週升0.12%
高鐵增班 2列北上全車自由座
請領育嬰津貼 民間企業逾9成
網友關注奈國綁架 效應待觀察
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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車窗有彈孔 中市查獲改造槍械
黃金週線收黑
大陸專業挨打工 月入十多萬
母喪後首次露面 總統報母恩
電玩未納同性婚 任天堂誓改善
部分國道收費員 遠百前記者會
雙方打出火氣 籃網澆熄熱火
安全升級 北市步道設AED
陸央行發聲 批馬雲餘額寶
代賑取代救濟 環保代賑工徵人
服貿自由化影響 北市協助勞工
快遞毒品黑吃黑 報關人員送辦
母親節 台北市媽媽粉紅路跑
假冒同行放鴿子 反推銷判刑
反腐波及 前雲南副省長鬧自殺
薑麻園種薑黃 夏日推火鍋
母病逝 總統：子欲養而親不待
維也納交響樂團 彰化戶外轉播
總統母親病逝 吳伯雄：節哀
拉縴人合唱團 柏林教堂演唱
台灣樂團開唱 風靡多倫多
南海升溫 越民反陸示威
隋棠探班 韋禮安教吉他親芳澤
百年民居現風華 摘星山莊開幕
中油：汽柴油均降0.2元
京元電Q1每股賺0.36元
營養夏南瓜 在地品種更好
動保大使王文堂 促銷公益T恤
南投浴佛 民眾共度母親節
山東暴雨擋土牆塌 18死3傷
成人基本教育研習班 開放報名
SHINee抵台 粉絲接機
慶祝母親節 金門表揚模範母親
綠北市長民調在即 選將衝刺
黑幫精神領袖圓仔花病逝三總
美津濃女性路跑 媽咪我愛妳
行車糾紛飆罵白目 判拘役十天
餘杭警民衝突 陸檢警法同追捕
台灣遊艇展 商機衝42億元
景氣旺 多家半導體Q2可創高
鴻海調薪 吳副總統：有豪氣
2018年IC設計比重估33%
空軍：彈道測試宜向法院聲請
台南二中百年 校友驚不見紅樓
財報高峰 本週恐續盤整
護名勝古蹟 日擬立法收費
金門慈濟浴佛 淨化身心靈
不滿性生活 印婦夥小男友殺夫
世界美髮賽黑馬 呂雅琪2金
律師憂偷情曝光 誣指菲傭行竊
帶煙火闖學運鬧場 3男挨罰
媽咪瘋路跑 測骨質再上路
陸：南海不是陸與東協間的問題
坤泰盃全國圍棋賽 盼擴大場地
泰拳選手披金戴銀 回台獎獻母
拓荒者3連敗 馬刺聽牌
慈恩塔重開放 撞鐘祈福感母恩
北市瘋賞螢 17日加開安可場
重回聲波發現點 澳再搜馬航
奧地利變裝歌后 歌聲佳氣度大
沙灘興土木 澎湖縣府應說清楚
柏林東宣中心 猶如小河內
遊艇展落幕 破7萬人看展
調查：大陸90後跟老爸沒話聊
棄犬困古井 救狗費周章
占領又路過 表達民意還需秩序
巴西股市反彈 投信：短線壓力升
電影振興路 港府力挺文創業
午後國道 部分路段車多回堵
公共建設證券化有譜 資產擬先行
加薪 永齡農場一視同仁
蘇州電路板展 規模歷年最大
森林王子張泰山 下放二軍
桃縣環保知識擂台賽開跑
世界中學羽賽 中華奪4金
數位產業高峰論壇 提政策白皮書
金管會：鎖定假外資OBU開戶
法鼓山浴佛 慶佛誕與母親節
陸治霾神器 水霧達70公尺高
桃園慈濟浴佛 吳志揚許心願
周小川：不輕啟大規模刺激政策
小客車衝撞 傷4女毀路樹
投信：市場波動 債息佳標的受青睞
深圳6年最大雨 多處嚴重積水
南韓墜毀無人機 北韓稱無關
李健熙心肌梗塞 送醫已穩定
阿喜為健走代言 萬人相挺
大S曾愷玹新手媽 樂度母親節
梅山欣賞母親花 嘉義新據點
台塑化：明天起汽柴油各降2角
身障才藝比賽 網路票選開跑
巴黎發明展 亞大獲2特別獎
嘉大水生週 展4億年活化石
駕贓車避檢衝撞 1落網1在逃
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
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嘉南二期稻 開灌待研商
總理指派 泰兩派隔空對戰
基隆巨石直直落 幸無人車傷亡
投顧：市場多變 高收債券仍佳
雙鐵母親節獻花送禮 旅客窩心
台中慈濟病房浴佛 病榻禮佛
世界中學羽賽 李佳馨金牌獻母
中部身障就博會 釋逾千職缺
水電工染毒 專偷消防設備被逮
黃易談創作 創意是不變概念
李康生硬撐 玄奘獲歐洲佳評
來台旅遊脫團 陸男扒手偷同鄉
陸媒：京東最晚5月底在美上市
吳寶春念母恩 捐贈救護車
朱立倫：媽媽最盼望子女陪伴
共創城市 北市盼以設計改造
露營險溺水 消防隊員救國中生
發燒及頭痛 小心細菌性腦膜炎
植物園變別墅 河南南召：錯了
周湯豪出席活動 比莉動感站台
難得 陸一官署供民眾停車如廁
湖北副省長王曉東訪台 推經貿交流
建焚化爐引抗議 杭州政府退讓
紅銀板 易被誤認食人魚
乳癌防治募青年 疾病中學利他
諾貝爾經濟學家：歐元是個錯誤
教師罷工權 勞動部盼尋共識
大陸盼本土系統取代微軟XP
首季公益彩券盈餘 逾55億元
英雄聯盟全明星賽 陸韓爭冠
世界中學羽賽 雄中成金牌搖籃
阿里山公路 11日晚預警封閉
世中羽摘4金 中華比下大陸
賭客躲紙箱 腳麻走不掉
國道多處路段 傍晚車速慢
澎湖沙灘圍籬 澎縣促業者拆除
總統出席浴佛大典 參與禮佛
陸28位媽媽罷工 求分擔家務
78歲盲母 堅持煮飯給孩子吃
美人腿公主 陸女獲獎捐公益
警察搶修故障車 助歡度母親節
車輛定檢 北市19代檢廠服務
深圳暴雨 近50個航班取消
毒鴛鴦行竊銷贓 竟遇失主女兒
陸家屬：菲設圈套捕陸漁民
遊艇展落幕 成交32艇價十億
七堵百福站 男遭火車撞傷
世界中學羽賽摘金 畢業生大禮
沙巴被擄陸人 仍未接贖金通知
三鳳中街包粽 50元包十顆
豆花妹推寫真 乾媽王彩樺力挺
MSCI調整 預期對台股影響不大
德里空污致死 20年倍增
抗美 陸主導APEC談亞太自貿區
慈濟浴佛大典 感念佛親眾生恩
石化廠動土 居民抗爭過程平和
華碩電腦教室嘉惠瓜國學校
馬航失蹤謎團 家屬料庭外和解
東協峰會籲和平解決南海爭端
WCS台灣賽 冠軍將赴日參賽
收費員自救會 再訴求國家安置
PUB槍擊案 2嫌送辦
臉書營運長 承諾將捐一半身家
開轟建功 胡金龍：母親節獻禮
LINE遭盜用 把握黃金步驟
內政部：婚禮花費無定數
養老金起付年齡 日擬調高
共軍出沒黃岩島海域 遭美空拍
女兒孝親奉茶 新住民媽媽落淚
進用郭冠英 省府：依規辦理
泰拳奪雙金 向下扎根培育選手
蘆竹工廠氨氣外洩 警消防護
網友爆薪低 群創：傳言錯得離譜
象又連吞19蛋 蕭一傑先發勝
鋒面滯留 12日全台陣雨
上海警方臨檢 赫見2枚砲彈
中華好樣 世中羽囊括4金
砲戰5小時 桃猿轟垮獅
惡煞砸舞廳砍經理 警追查
長江水有異味 查不出汙染源
泰國支持政府「紅衫軍」 曼谷遊行示威
陸學者：影子銀行規模超GDP4成
馬英九「難過」的母親節
杭州民眾抗議焚化爐發電廠衝突 10名示威者與29名警察受傷
5月12日 國內各大報頭條
隨拍隨看 手機相片印相機即將上市
台灣首間TWG Tea 進駐微風廣場
看卡介苗施打的部位 可知是否有蟹足腫體質
能源局擬將現行的室內溫度從26度調高為28度
永康區母親節活動 邀請新住民家庭同樂
平等對待 為台灣開啟往東南亞的道路
陸配創業 闖出一片天
2014新住民多元才藝母親節 成果展熱鬧登場
過溝國中拍攝微電影 刻劃新台灣之子與家庭的衝突
東烏克蘭公投 89%「贊成自治」
君鴻國際酒店粽夏飄香 萬粽矚目慶端午
佛誕節百人孝親奉茶 印尼媽媽落淚
我為你祝福 法鼓山母親節禪心浴佛
重生勇士蔡斗溍幫助新住民兒童課後輔導
國泰世華銀行緬甸仰光代表人辦事處獲准籌建
遠傳4G超人氣 上萬民眾搶上網登記
警方協助越配尋回5萬元黃金手鍊
彰化縣成人基本教育 外籍配偶識字班開課
12年國教適性揚才及高中職優質化輔助成果影片
美籍台灣女婿感謝移民署協助圓滿台美傳奇異國戀
全民力挺法治先動嘴再動手
國民黨應該特別加油了！
國民黨應該特別加油了！
最高法院擬設置大法庭制度(一)
復興航空 4月份營收成長7.84％
2014捷運盃捷客街舞大賽報名開始囉!
廣達4月營收 YoY增18.2%
券商自有資本適足比率進階計算法 本月辦理授課
藍委提選罷法修正 民團批惡意墊高罷免難度
V Air威航與美國DFASS集團 攜手打造機上購物天堂
陳歐珀停權半年辭召委 柯建銘：最嚴厲處分
證交所辦理「先賣後買當日沖銷交易」說明會
吳敦義：盼被害人參與訴訟
友達光電電視市場正在穩定成長
F-金麗營運成長看俏 法人評價高
曼城英超封王 三年內二度奪冠
東部公投搞獨立 烏克蘭危機升
50歲以上美國人多對退休沒信心
台南FOCUS百貨火警 無傷亡
新莊民宅疑家暴 母女3人送醫
馬德里網賽 夏拉波娃封后
衛隊烏東驅散公投 爆衝突開槍
烏頓內茨 89%選民投票贊同獨立
天候惡劣 世越號搜救仍未恢復
法說旺季 遠傳攻雲端商機
英相：全力營救奈及利亞女孩
投信：歐股仍有向上空間
陸股陷整理 買黑不買紅等行情
李英愛將在紐約為海難遺屬募款
調查：全球經濟樂觀程度降溫
歐美復甦 投信：債市多管齊下
Fed官員估 購債年底結束
奈國綁架案 法籲召安全峰會
台股季報高峰 市場關注焦點
搜奈國遭綁女童 以色列伸援
全台陣雨 午後機率更高
企業獲利增 美股恢復平均水準
阿羅哈客運國道車禍 14傷
反恐 北京150輛武裝巡邏車上街
震旦行4月營收 月增3%
杭州警民衝突 官員：沒人死亡
台人幣存款閒置 投資選項缺
台股開盤上漲4.03點
謝淑薇正式榮登女雙世界第1
杏一4月營收 年增2.3%
角逐美總統 魯比歐：準備好了
老董健康狀況回穩 三星股漲
挺超犀利趴 黃貫中搖滾同樂
評軟板 外資讚臻鼎保守看台郡
習近平下鄉視察 陸媒關注菜單
受惠電子商務 東凌Q2業績看升
日3月經常帳順差縮幅超過預期
LED廠浩然投射燈 搶日市場
教師罷工權 潘世偉：待尋共識
同協第1季每股盈餘0.23元
西區2輪第4仗 快艇撞沉雷霆
陸暴雨60萬人受災 深圳成水城
經濟雖好轉 歐銀料仍加碼刺激
大學個人申請放榜 錄取率新高
浣熊寶寶誕生 媽媽謹慎帶仔
張鈞甯先問男友 親密戲不設限
一面倒 烏頓內茨人多贊成獨立
陳菊：有利台灣的服貿就支持
新台幣早盤升3分
錦織圭傷退 納達爾撿到冠軍
美熱氣球墜落 尋獲第3名死者
陸東北最大煤企 虧損停貸雙殺
掌國安局 李翔宙上任
女雙世界第1 謝淑薇感恩
南海爭議 越爭取國際支持
行政院：新媒體小組徵人無黑箱
曾銘宗：推TRF監理機制
黃金土芒果 量產上市
蘇打綠連3天攻蛋 門票秒殺
美防長：沒把俄羅斯歸類為敵人
台股跌破短期均線 權值股弱勢
港占中擬註冊公司 傳未獲批
自行車仍夯 鏈條廠桂盟4月營收靚
公民團體旁聽否 教委會混戰
安國Q1每股純益0.67元
解禁集體自衛權 7成日人贊成
婦人受困公車下 送醫前無心跳
南韓政府警告投機 韓元連3貶
交長：台灣高鐵挑戰度高
F-立凱第2季營運 先蹲後跳
教師罷工權 立委盼考量國情
打趴蘋果後 三星放眼生物製藥
人幣參考價上調 貶勢料告終
張善政談收視調查 民間力量大
習李親民秀 總理套餐一樣熱銷
核四圍阻體疑洩漏 黃重球：補強
毒蟲製售槍枝 高市警跨區打擊
台股今年價量增幅 全球第一
接管大二膽 金門縣：改善設施
修剪杉木致死 廠商補植
談加薪 張善政：視企業狀況
總統：維持和平 對兩岸都有利
3歲女童酮酸血症 糖尿病作祟
總統：核四停工不停建留選擇權
華航徵才逾600人 考空服有祕訣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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台歐藥業合作 進軍國際增籌碼
屏東國小新生報到 僅2校滿額
台灣大：與鴻海合作 手機為主
經濟部力推中小企業商機媒合
減負擔增福利 守護白衣天使
年底選舉 北市徵選務工作人員
英特爾科展 中華隊忙布置
旁聽惹議 綠盟：國會透明化倒退
宜蘭移動式電影院 各鄉鎮啟動
台鐵7/16大改點 柴聯降價
日大銀行獲利成長恐無以為繼
抓陸外逃貪官 中美合作有點難
詐騙新法 民調熱門議題騙個資
群創駁低薪傳聞 股價漲
世代交替 汪忠一接掌調查局
阿里巴巴美上市 憂政治風險
駁斥靠勢 殷瑋妻：靠自己
新北查桶裝瓦斯 不足近1公斤
談華為設備 張善政：就事論事
北京市嚴禁露天燒烤 食客抱怨
買氣平淡 豐興鋼本週全數平盤
深圳大雷雨 影響兩岸航班
奶粉漲價 公平會：相對便宜
曾銘宗：短期內證所稅不修
逃家女回頭 謝淑薇再創歷史
男童愛薯條可樂 蕁麻疹上身
遭指處理服貿惹議 張慶忠澄清
習近平：需適應經濟趨緩新常態
防盜採山林 仁愛警獵鼠有斬獲
看見台灣 原民生揹國旗領獎
核四圍阻體測試 台電：有憑據
修選罷法惹議 國民黨團：防偽
學運後 陸重要涉台學者要訪台
朱立倫：時候到了自然辦初選
新台幣中午升2.7分
金門漆彈對抗賽 宣導反菸毒
育嬰津貼5週年 核付205億元
中榮：阿扁居家治療只是選項
李婉鈺要告 林水山：無涉賄
柯文哲拚選戰 向年輕人徵才
泰雨季毒菇多 多人誤食中毒
飆36度焚風 大武上午像暖爐
逼車推撞肇事 曳引車司機起訴
土石流疑慮 廣深高鐵部分停駛
環團：政府防制空汙應更積極
鑫永銓獲利亮眼 股價破百
北市小二學童 1/3近視
摘星山莊開放 中市規劃導覽
投顧：泰政治僵局 股市影響鈍化
營收創3年多新高 金寶走揚
國發會：示範區為國際 勿內耗
新莊家暴 母女4人聲請保護令
鼓勵追夢 大學劇團邀弱勢看戲
拿玩具槍搶郵局 男判刑確定
台東大武焚風 中午飆36.3度
高鐵高規格設計 轉轍器異常因
胡志強：零容忍酒駕肇事
抗議垃圾廠 廣州也傳警民對峙
謝淑薇彭帥互補 共享球后榮耀
大學個人申請缺額 近3年新高
勞動部：未達基本工資就違法
張家祝：研擬公共場所擴大節電
圍阻體測試報告 蔡春鴻：嚴審
NBA快艇老闆患難 妻力保股權
台股收盤跌81.08點
健康慈善高球賽 徐薇淩封后
大班須有幼教師 教保員爭飯碗
LPGA次級巡迴 徐薇淩奪冠
胡志強籲企業主獲利回饋勞工
圍阻體疑洩漏 台電：改正就好
印尼多元宗教 節慶重內省
阿里撐腰 美團網擬赴美IPO
5月台指期跌21點
南海爭議升溫 越股挫至4個月低
5月電子金融期跌
台北股市 跌81.08點
驅離走光畫面外流 學生將提告
權值股弱 台股跌81點
大千護理師孕氣旺 分送好孕棉
倫敦金融職缺4月大增67%
核四封存 經部：最少經費保養
台南姊弟疑投海 弟遺體被發現
建材廠疑排臭氣 居民抗議
路竹高中3學生落海 已救2人
幫弱勢添衣 企業贈提貨券
貨櫃車撞死人 駕駛跪地懺悔
三大法人賣超台股76億元
國際發明展 明道中學4銀5銅
錄取國外大學 雄女聚焦國際化
央廣德國聽友聚會談文化交流
漢翔上市民營化 通過證交所審議
核四圍阻體測試 洩漏率0.33%
日漫畫稱輻汙致病惹惱福島大阪
湖北副省長抵台 感受台灣熱情
學運後 陸省市團接續來訪
呂學樟：中研院嗆總統 違倫理
陸新國九條 陸股盤中漲2%
南海爭端 星國籲速建行為準則
日產全年獲利估值 不如預期
雨後野菇不要採 誤食可能中毒
港媒：香港碼頭業面臨挑戰
烤肉釀火燒山 日男觸法就逮
恙蟲病莫輕忽 嚴重要人命
漂書閱讀熱潮 嘉義市響應
台郡投資高階製程 Q3量產
SHINee離台 追星族擋通關
沙烏地石油部長：OPEC應維持產量
健康過端午 低熱量粽子DIY
宏?：台灣Q3出貨拚季增1成
夏普去年度轉虧為盈
新台幣收貶1.7分
6天救1人 捐救護車植善果
高鐵異常 近7成可歸責
積蓄疑被盜領 削鼻可憐女報警
嘉義愛樂節 優人神鼓打頭陣
小二就近視 北市盛行率3成5
中俄將軍演 陸公告東海交管
亞航員工吉隆坡新機場提供服務
北京武警 反恐反劫持實戰演習
摸骨師陳隆添病逝 家屬低調
民營化 漢翔通過上市審議
花蓮查驗荖葉含劇毒農藥
朱木炎代償房貸 賣家判賠
赴中研院 呂學樟：非為黃國昌
外資上週賣超百億元
烏東公投結束 傳出現重複投票
育嬰留職停薪津貼 去年6萬人
慰勞護理師 南投醫院醫師獻唱
企業家贈朱德群版畫給台師大
旱溪整治中央不管 胡志強力爭
北捷街舞賽 潘瑋柏溫嵐代言
學生連署 反新一代設計展
朱經武效應 滿級分生選金大
反南鐵東移 自救會表達訴求
核四安檢封存 張家祝：負責做法
山西網友揚言炸天安門被捕
桃猿補洋投 正田樹遭解約
綠島人權藝術季 再現歷史軌跡
陸社會融資超標 貨供成長反彈
日去年度經常順差創新低
湖山水庫觀光 年底定案後推動
宿舍起火 1男外勞葬身火窟
李婉鈺按鈴 告林水山初選涉賄
英自來水驗出古柯鹼代謝物
普悠瑪通車 地方爭取優惠配票
屏東留縣升學 逾7成錄取大學
擴大服務 高市榮服處結合職訓
貓羅溪畔釣魚 赫見無名男屍
升觀光品質 台東戶外免費上網
園藝療癒 身障者學自然農法
枋山愛文芒果天價 1粒355元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
玉山金完成百億現增 業務加速
台灣大前4月 每股賺2.01元
護理師挺孕肚 暢生育招人才
頂新砸千萬 獎勵600員工來台
婦運安毒到金門暴斃 警追同夥
電流刺激大腦 助控制夢境走向
民調落敗 市議員陳進益選到底
法街頭實驗 揭露以貌取人偏見
笨賊行竊累癱 警逮還在睡
中華車增資福建奔馳5.6億元
集邦：今年DRAM產值估增3成
工地偷鐵條 橋墩下睡覺遭逮
桃縣整治東門溪 打通任督二脈
國民黨：內政委員會決議無瑕疵
進出口商拋補 新台幣貶1.7分
華航首批韓籍空服員 7月上線
台糖食安追溯系統 即起上線
考監提名咨文 府13日送立院
上台大法律 遊思夷盼維權原民
一卡通搭公車免費 延續到年底
香港雷雨 影響桃機近150班
阿里巴巴資料中心 在港亮相
經濟學家沈恩：歐盟須告別撙節
端午粽開賣 強調在地食材
桃園醫院林麗萍 無私捐髓救人
楊梅埤塘廢液污染 警方採證
烏克蘭盧甘斯克 96.2%贊成獨立
陸拿下東非鐵路大單 拉動經濟
六四前夕 北京警繃動作頻
台灣大蟬聯電信獲利王
體悟人命逆境 施盈盈矢志心諮
桃縣萬人齊心 手護河川
台3線破損 江啟臣爭取修復
3高中生蹺課落水 1失蹤
世界金門日 海內外鄉親大團聚
北市3成店家 賣菸給青少年
騙女遭通緝想詐財 惡警遭訴
大額退稅 前4月營所稅首見負
韓女團KARA將選拔新成員
BSkyB 洽購福斯付費電視資產
遊花蓮 手機App規劃行程
俄籲烏克蘭對話 落實公投結果
法總理擬降稅 低所得可望免繳
逆境典範 總統教育獎南投3例
經濟部：新一代設計展場租減半
英央行升息 預料3個月1次
財部：土增稅4月北冷南熱
走5公里領千元禮 翁昏倒獲救
共軍少將：共軍腐敗已危重
新北消防內規 出勤肇損要賠錢
十八大後 陸鐵拳打老虎
和平解決抗爭 美智庫肯定
女友勸離毒無效輕生 毒嫌遭逮
果陀重現淡水小鎮 台灣味不變
陳豐義案 王建(火宣)親查監委
呂學樟評中研院 黃國昌嗆無知
改造印尼 佐科威倡心靈革命
中市明星高中生 海外就讀漸增
參觀陶瓷3D列印 朱立倫驚嘆
科學園區增4投資案 逾17億元
垃圾清運不實 起訴清潔隊5人
美智庫建議 與台洽簽FTA
雪梨夫婦喜迎罕見雙面女嬰出生
F-金可5月營收估創新高
故宮：消費合作社盈餘依法分配
紅唇族不上戒檳班 高市要罰
迎城隍遭負面質疑 金縣府澄清
劉金標：制度化 勞資要共同努力
財部：4月證交稅年增逾5成
夏月電價 能源局：紓解尖峰用電
樂齡手冊擺烏龍 印錯按摩穴位
高中女離家 警策動返家
台東焚風36.3度 今年新高
嘉聯益Q1 每股賺0.21元
連接器廠嘉澤首季每股賺3.09元
盧甘斯克可能舉行入俄公投
NHK：安倍內閣支持率56%
行人大型車違規 新北加強取締
海大進駐海洋園區設保育中心
桃縣慶祝大會 慰勞公衛人員
鶯歌陶瓷工藝區 朱立倫籲培才
小將徐薇淩 登LPGA官網
部長沒唱國歌 法極右派批評
泰紅黃續示威 代總理堅持選舉
大陸去年農民工數 2.7億人
監督條例 藍綠13日議事攻防
菲控告大陸漁民越境盜漁
臻鼎Q1財報亮眼 本業歷年新高
南鐵自救會北上 公投盟聲援
宏?平板筆電開賣 拚月銷逾萬台
不顧北京警告 菲起訴陸漁民
服貿調閱延長 張慶忠：違法
第三方支付專法 20日報政院
孝子小六生 賣菜練就穩健台風
今彩539開獎
警：驅離走光畫面外流非屬實
Botox大廠不賣 拒收購要約
威力彩開獎
中共三軍儀隊 首次出現女兵
爆料薪低 梁小花向郭董道歉
宏?4月營收 2年多新低
板橋2起疑自殺案 1死1獲救
擴大制裁俄 歐盟增列13人2企業
金管會公布第三方支付專法草案
財務實力降 夏普否認再籌資
廢核所費不貲 德業者要求分擔
美科學研究 矮子較長壽
英富豪誘女模陪睡 生下7子女
南海爭議 陸越船隻相互噴水
梁小花現聲 對郭董說抱歉
F-麗豐今年新增600家加盟店
高鐵轉轍器異常 揪病因大挑戰
大馬擄走陸人綁匪提贖金要求
未告知病患肺結核 醫院判賠
陸4月稅收成長 房市稅收減
福山雅治與五月天 同台飆音樂
藍天第1季EPS 0.51元
餘額寶影響 陸人民幣存款減
李克強訪非 輸出經貿鐵路技術
德組織籲生物科研注意安全風險
印度出口民調：反對聯盟勝選
威力彩頭獎槓龜
爆群創月薪低22K 梁小花認錯
統一首季EPS 0.81元
希山：不公佈馬航搜索原始數據
林宥嘉邀樂團 推入伍告別單曲
印度投票結束 印股續創新高
沈呂巡：TPP若沒台 對各國都不利
今彩539 頭獎1注中獎
軍艦上南海 大陸：屬正當巡邏
南京輻射源 是遭工人撿拾丟棄
巴西世界盃 日23人名單出爐
出口民調：印度大選變天
查22K 郭董：兼顧公司與員工
夜店凌晨禁舞 日法規可望鬆綁
統一超首季每股賺2.86元
烏分離人士：入俄或許適當一步
奈國拒以囚犯交換被綁女學生
蘋果搭上Beats 高層一家親
翁啟惠：願討論憲政研究可行性
印度出口民調：變天莫迪當總理
陸國防與政法高官 都倡打暴恐
素還真代言電子投票
宋楚瑜透露 當年溝通野百合
烏克蘭分離區 要求併入俄國
確保潔淨能源未來 核能扮一角
四川公車遭縱火 1死20多人傷
烏克蘭不付錢 俄：6月3日斷氣
公平會修法 可聲請搜索扣押
朝鮮無人機 可能是中國製造
非法盜獵海龜 菲起訴9中國漁民
中國建直通美國高鐵 英媒質疑可行性
華航擴大徵才 招募 600 人
陳清秀：租稅和法律須融入「良心」和道德
許峰嘉落葉歸根 回鄉推廣綠建築
亞洲最佳大學 台12所進百大
公投後 烏東2州宣告獨立
日台經濟人之會響應良心時代 推動經濟文化交流
神氣家族 《媽媽，這樣愛您，好嗎？》
愛要大聲說 龍源國小響應良心時代運動
牽起媽媽的手 守護生命與良心
永吉國小響應「良心時代運動」 榮獲全國第2名
鄧衍森：法官要以法律良知來審判
票房編導葉天倫、葉丹青 用良心支持正版電影
南強工商掀「良心時代」熱潮 師生熱血響應
東烏克蘭公投後 要求加入俄國
英媒：全球經濟復蘇靠中國奢侈消費
5月13日 國內各大報頭條
地板清潔劑盡量少用
「水」就是最好的減重良方
金管會即將推出「高薪100指數」 法界、學界、企業界都反對
義大國際文化達人祭 帶你環遊世界
移民署與麻豆監理站共同啟動偏遠地區行動服務列車
「中華兩岸婚姻協調促進會」成立15周年 為陸配幸福努力前進
台灣男和大陸女閃婚 生活甜蜜浪漫
歐股周一衝六年新高 施羅德投資：後市仍看俏
建國國小讓小朋友能都多多接觸異國文化
2審撤緩刑 張通榮：遺憾
台北凱撒 | 端午風華再現
在野立委佔主席台 院會陷入停擺
台北君悅酒店 「粽」情獻禮
雲頂香港首次於新加坡證券交易所有限公司主板掛牌交易
企圖癱瘓忠孝東 貼圖女遭約談
陳菊市長打造高雄為新住民快樂天堂
國內首位外籍配偶仲介父母來台打工查獲遭重罰
移民署澎湖縣服務站邀新住民ｅ起學電腦
Hotels.com總匯三明治指數：
以法治救民主 以論述鑄兩岸
兩岸需要了解 而不是體諒解
宜蘭地區高中職均質化推「創活學園」
大法庭採二階段模式存有疑慮(三)
外婆橋計畫助越配阮氏凰母子終圓回家夢
澎湖西嶼國中林秀婷榮獲全國孝悌楷模
中華電信 聘陳伯鏞擔任執行副總兼財務長
香草植物郵票(103年版)
遠傳4G暖身起跑 Lady’s Run
來自星星的感動 遠傳服務天使
低價具轉機 如興股價長線看多
環球傳騎-逍遙騎士 2014單車橫越美國
高雄國際旅展 理想大地住宿好康享不完
杭州暴力抗議 中國警方拘捕53人
紀錄片行動列車 13日全國開跑
古華花園飯店慶媽祖生 推12道台灣廟口陣頭文化小吃
莫迪：十億印度人的夢不該受苦
亞洲大學排名 台大21表現最佳
安倍談話將凸顯集體自衛權意義
新媒體機要 葉乃瑜決定不申請
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
干擾烏大選 歐盟：加強制裁俄
指烏東公投非法 美歐拒承認
烏東鎮長稱 需俄軍保護
美MERS第二病例 同為自沙返國
國際特赦：大陸與北韓酷刑嚴重
肌小管病變 美童渡13歲生日
辜濂松獲ABA頒終身成就獎
券商資本適足率計算 證交所開課
陳士魁勉歐台商 提自經區建言
西西里海峽再傳船難
傳AT&T談判500億美元併DirecTV
臉書傳在陸設銷售辦公室有動作
到台灣學中文 美男子短片募款
美股大漲 有利台股盤勢
搭世界盃熱潮 宇瞻推足球碟
鋒面滯留局部雨 西半部高溫
玩家利器 新一代遊戲主機板上市
駐法代表訪法媒 談國際傳播
廣達4月營收略減 持穩
英倫情人愛侶 近20年再合作
陸續打擊信貸 社會融資總量降
紅面鴨無大礙 一週內見客
台股開盤上漲57點
美國務卿：美關切中國海上挑釁
監督條例復議 朝野備戰
世界盃 國際足總撇清籌備問題
高速公路警員 解救可愛吉娃娃
迎世界盃 巴西增購鎮暴配備
伊麗莎白雅頓意外虧損 股價挫
船難衝擊支出 南韓成長不保
議事攻防 在野占據主席台
亞太穩定 英議員：台灣扮要角
十字架聖木加持 菲小教堂人氣夯
買工會醫療信託 克萊斯勒虧損
印度通膨加速 選後利率壓力增
義隆獲聯想訂單 帶動Q2業績
歐議會主席：贊成推歐洲債券
南海升溫 越陸駭客也開戰
落水失蹤 路竹高中生罹難
巴西駐柏林大使館遭攻擊
花東鐵路電氣化 普悠瑪88折
台灣準備入TPP 薄瑞光肯定
加州眾議會 首位女同性戀議長
職棒到花蓮 象隊Lamigo三連戰
台具優勢戰略 薄瑞光駁棄台論
科技股轉強 亞股上漲
韓元走堅 南韓公債續跌
連接器廠信音吃小米 下半年旺季
研調：陸部分面板供需仍緊
台灣大攜康卡斯特 合作WiFi
密閉空間胸悶 急診多次跑錯科
營收好轉 家登精密首季獲利佳
談兩岸 總統：建和平繁榮架構
遭通緝 林勤經：願返台處理
預測獲利加倍 夏普股價大漲
汗血馬當國禮 土庫曼贈大陸
南亞100億無擔保普通公司債生效
新台幣早盤升2.5分
越召陸總領事 抗議南海探油
總匯三明治指數 台北旅費親民
告洋狀向境外網爆料 陸再逮人
關說案 張通榮二審判1年8月
黃國昌出勤紀錄 呂學樟：勿改
專法加速 第三方支付股起舞
漆彈賽意外傷眼 金門學生手術
徐薇淩奪冠 世界排名大跳躍
陸4月住宅庫存量 5年新高
龍應台：周夢蝶一生清冷成美學
疑投海輕生 台南姐弟遺體尋獲
贈女兒150萬 父反悔要不回
兩岸漁業放流 進一步合作
澳門擬增加特首福利 傳惹爭議
連偷水表賤賣 為補牙
公布低薪公司 金管會：研議
疑山老鼠 2男困南投山區求救
臻鼎Q1財報出爐 外資喊百元
小太湖髒亂 縣府通知包商清除
馬總統：今年景氣持續復甦中
桃縣租稅美術競賽 國中小徵件
薄瑞光：學運非因保護主義
類股走揚 台股挑戰月線
詹姆斯49分 熱火燒籃網聽牌
周夢蝶告別式 文壇好友送別
Beats創辦人 傳現身蘋果WWDC
鑽木引聖火 全大運展文創
教師工會：禁罷教抵觸人權公約
婦科手術 機械手臂輔助效果佳
桃機排班車 配衛導保千萬險
投顧：資金流出 美股多頭未變
出國商務旅遊 外交部貼心服務
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
韓所得高於台 購買力卻落後
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
超額資遣教師 高教工會控訴
阿爾巴尼亞首展台女攝影家作品
協尋奈國女學生 美出動偵察機
財報大逆轉 仁寶第1季由盈轉虧
禮品列所得 國防部：陸軍瑕疵
江揆最快10月底挑戰玉山
對流旺盛 北部山區午後防大雨
員工分紅緩課稅 財部未點頭
綠色產品展 獲ISO亞洲首張認證
人民幣中間價連4貶 今年新低
反對聯盟可能獲勝 印股期貨漲
防不明人士 軍方衛哨加強列管
核四封存 北市提供節能經驗
前立委邱垂貞 徵選街頭藝人
陳保基：農業科專計畫績效佳
新北學童潔牙比賽 47隊角逐
透天厝火警 屋主子穿內褲逃生
不得踐踏草地 北市考慮修法
尼加拉瓜出口成長4.2%
請辭後 謝啟大擬選北市議員
嘉縣暴力討債 5男1女送辦
建大首季每股盈餘1.12元
藝術大專生下鄉 工作隊招募中
新台幣中午升1.5分
藥師法條違憲 修法鬧醫藥對立
法官斥張通榮 以私害公戕害司法
投檢清境辦檔案展 推法扶視訊
陸反恐部隊 偏好飛禽猛獸命名
朝野協商無共識 院會議事停擺
新台幣匯率 午升1.5分
預防皮蛇廣告 遭檢舉違法
WTO智財權2位主席將訪華
大雨特報 中彰投雲嘉南注意
張通榮案 定讞後決定解職與否
默默行善 4年捐400萬元
國防部:教召同批人很正常
免學費月補助 競申外籍獎學金
市區國中列偏鄉 中市家長陳情
4年生產過剩 輪胎橡膠價陷空頭
張通榮案二審 監委：尊重司法
韓僑紐時登廣告 譴責政府無能
張通榮不認罪 二審撤銷緩刑
初選 顧立雄：過這關再拚下關
泥漿路跑 穿比基尼跑免費
學運後 櫃買中止flyingV合作
四川公車縱火案偵破
宜蘭綠博 40萬人次遊客誕生
陳歐珀懲戒案 排入16日議程
沈呂巡：缺台灣 TPP難成
農業科專成果發表 績效佳
回購華映股票 大同：無損失
朝野爭主導 復議案未列16日議程
透視度不足 高雄鴨子船褪色
興櫃去年EPS逾2元 計58家
研究：孕期4至6個月最易出車禍
宜縣府協辦徵才 供237職缺
艾倫愛說笑 左左右右多個哥
產業再造 爭取國發基金支持
環署：澎湖沙灘圍牆已拆除
宏達電M8迷你版 登台近了
綠北市長晚間民調 選將備戰
巴西總統邀習近平 觀看世足賽
台股收盤漲9.33點
孔子78代孫女 來台當交換學生
幼女露骨作證 出軌妻小王判賠
陳士魁：曾不知情與林勤經餐敘
遠看像棉被 精障女躺馬路上
陳大齊檔案特展 政大開幕
蒲亭反覆 俄股漲勢曇花一現
澳門博彩Q1獲利未達預期
王建(火宣)：調查盼還監委清白
葉倫薪資看法 華爾街有異見
5月台指期漲 9點
5月電子漲 金融期跌
廣納建言 中市警辦治安座談
宜蘭三星花海 開放摘取
卜蜂欲建雞舍 居民糾眾阻擋
反對黨可能勝選 印股匯雙漲
台北股市 漲9.33點
立錡Q1每股純益 2.3元
長照法 普照聯盟籲顧老人需求
薩國台灣商會歡慶母親節
段行建：絕對不會「秋後算帳」
助北市都更 連：不用等當選
反恐同 民團籲正視同性戀者
陸發展深海探勘技術爭南海利益
找到梁小花 段行建：不秋後算帳
六輕氣爆 雲縣府：停工改善
員林好書交換 目標全縣第一
保留眷味 屏東縣辦眷村生活節
台股開高走低 守穩8800
台大推鬼屋體驗 走訪市定古蹟
沼氣自燃 南投樹枝堆置場悶燒
昆蟲入菜 科教館：吃蟲好處多
廣達首季EPS 1.21元
爆米花發函 邀松井秀喜來台
群創：梁小花平均薪資大於31K
成大化工系冒煙 疑鋅惹禍
馬來西亞發明展 葳格小學揚威
世足旅館嫌貴 不妨試試貧民窟
陸統計局：4月房市景氣續降
三大法人買超台股19億元
產業升級貸款整合 額度千億元
梁小花事件 段行建喊冤
規模6.8地震 襲巴拿馬外海
林百里：低薪是競爭力弱的表現
台中職人圖像 出書秀絕活
缺工就業獎勵 最高10.8萬
南韓沉船第28天 搜救中斷3天後重啟
院會停擺 王金平續協商
台大管院獲贈典藏朱德群版畫
林百里：看好下半年雲端成果
嚴管TRF 影響台新金TMU獲利
合庫進軍爆米花 目標不墊底
北市3好茶 推限量好運禮盒
蔡學良母絕食 送台大醫院
煤市低迷 山西經濟斷崖式下滑
遠東新投資不動產增值784億
罷免修法與復議 暫不處理
陸工業生產減緩 努力尚未見效
張通榮判決 引選舉話題
缺席爆米花 林瀚盼首次打亞運
經貿國是顧問會議 18日舉行
廣達Q2筆電季增估10%
魔鬼終結者上戰場 聯合國研議
碩禾首季每股大賺7.05元
台新金吐出彰銀 要450億元
採藥體力耗盡 2男卡峭壁待援
病父養家偷豬肉 法官予以緩刑
淡水河整治 郝：與新北市溝通
政爭惡鬥 泰人憂心未來
典藏品交流 花東文化館舍締約
聯強Q1每股賺0.63元
新台幣收貶2分
英業達首季EPS 0.53元
廣達： 1年後陸薪超過台灣
人用都不夠 蛇毒血清難供動物
南投收容所浴佛 溫暖異國媽媽
環保稽查 5年裁罰56億元
梁小花為爆料道歉 郭董誇勇敢
蔡學良母送醫 不缺席音樂會
基層芳草人物 宜縣長表揚
枯枝落葉胸花 巧手現自然美
阿里山公路 預警性封閉
飯店三明治指數 日內瓦蟬連最貴
台灣贊助阿根廷探戈錦標賽
調查：亞洲委外業務具潛力
看好中市五期 豪宅建商搶進
宜蘭金面溪淤積 地方將疏濬
DoCoMo賣愛瘋 蘋果日本市占率攀
六四25年 陸委會促陸省思正視
仁川亞運 莊智淵五朝元老
高中職博覽會 北市供升學諮詢
創意產業化 南市府設媒合平台
仁寶擬砸460億買十萬張庫藏股
國中會考 擬公布各級別人數
金寶Q1獲利創15季新高
夏季旅展殺很大 離島遊折扣多
以前總理歐麥特 貪汙被判6年
會考登場 朱立倫指示謹慎面對
飯店奧客 十大不尋常抱怨
光寶科首季0.62元 Q2溫和成長
酒窖加觀光 馬祖惠民坑道改造
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
台積照明財務長 轉任中華電
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
瘖啞男走失 桃警助返家
遠傳攜亞東醫院 造健康雲
自然人憑證報稅 國稅局送好康
員工分紅緩課稅 財部未點頭
身障就博會 釋1400職缺
央行作價 新台幣收貶2分
CNN民調：逾半數烏克蘭人親歐
調查：三爺宮溪底泥重金屬超標
黑莓鴻海攜手 Z3印尼發表
熱氣球自由飛 15日起預約
中美晶垂直整合輪廓成形
簡易燥化術 讓有機作物更好賣
房價跌3成 銀行挺得住
慶衛塞節 星國籲勿放生動物
陳政高出線 陸棚戶改造向前行
探討稻草不燃燒 嘉市師展創意
美媒：陸已可獨立開發深海油氣
李新穎為旅薩華僑總會交接監誓
蔡學良母送醫 國防部長關心
全聯攜手IBM 平價優質不變
翻閱也算讀完 國人年讀13.5本書
京東赴美上市 股份足額認購
國中會考 2測驗不列入等級
何建功拜會葡國人文及理工大學
人權高漲 監委查案逾半相關
批魔術強森染HIV 快艇老闆又失言
QS大學評比 認知度影響大
家扶海外人員周書妤獲殊榮
薩爾瓦多女桌 與莊智淵玩自拍
江宜樺首度赴中常會報告施政
復航首支形象廣告 空姐專業演
冠亞軍都違規 少棒國手換人
台綠色拓銷團訪印尼 推動合作
林百里：自由民主要當飯吃
合併案生變 許舒博為台壽叫屈
金門高中學測升學195人 台大19人
小太湖部分垃圾 工程廢棄物
雲林高鐵產業專區 暫緩標售
關心金門大橋進度 縣議員勘查
警開8槍緝賊 女子受傷被丟包
搶救蒜價 蒜農籲啟九五機制
小護士醉倒KTV 3人撿屍遭訴
22K事件 段行建：大家誤會郭董
摩托羅拉 平價新機二連發
憂成長 德投資人信心連5降
虎尾新願景 張麗善打造小京都
全聯IBM合作 首要提升IT系統
部落讓給蝦子 射馬干永續部落
三明治指數 台灣旅遊物價微升
日月千禧響應調薪 員工起薪增
中華電人事新布局 蔡力行展身手
廖世傑在墨宣揚台灣政經活力
曾坐過牢 養雞放牠自由
老屋合併重建 高市獎勵容積
台積電董事會 核准203億元預算
台南虱目魚 銷陸加工搶市
每週一天樂齡日 新北老人快活
宋楚瑜：國家興旺需靠文化
黃秀霜探獨居老人 允建照顧網
基本工資調整 馬總統指示研究
非七合一 年底九合一選舉
產學合作 南開辦菊島遊程競賽
研究：矯正近視隱形眼鏡或致盲
勇闖博物館禁區 壯膽體驗驚魂
大陸腸病毒大流行 幼兒別前往
立院三讀 建立原民區選舉配套
雷射產業產值 後年增至2百億
蛙形玉飾列國寶 鹽寮遺址出土
被騙上床 小三挨告遭駁回
全台多雲到晴 北部高溫34度
NBA籃球無國界 首度登台
高師大5作品 入圍紅點設計獎
揚智Q1每股純益0.28元
司機當賭頭 拉同行還恐嚇
南韓抗議大陸漁船乘隙非法捕撈
大陸央行正回購970億人民幣
藍中常會 邀江宜樺施政報告
醫弱勢兒童腫瘤 成立守護專案
星美外長盼速完成TPP談判
紅毛城台灣最粗旗桿 體驗苦牢
採藥體力耗盡 2男卡峭壁獲救
高屏復興非基改大豆 產品時尚
台醫療服務讚 中東成立轉介平台
翠玉白菜借展 故宮赴立院報告
闖空門受槍傷 懷孕女胎兒不保
財部：不回應台新金的假設
Panasonic信評 重返投資級
高市議員選舉 藍3現任棄選
電價蠢動 量販節能家電拚促銷
F-敦泰：下半年營運看旺
王岐山：嚴查重要崗位提拔幹部
立院散會 監督條例付委仍未定
momo購物網 拚網路營收
越南反華抗議 台資工廠傳遭殃
金管會保護弱勢 微型保單擬擴大
晶豪科Q1每股純益1元
大陸紅十會 來台研習水安救生
聖淘沙海豚死 動保團體籲野放
陸救房市 人行令銀行放房貸
台船造長榮L型新船 命名擲瓶
亂埋污泥廢棄物 南檢開挖偵辦
歐盟挺被遺忘權 Google頭大
手機打市話資費 監院促調降
普悠瑪首優惠 88折惠7千人
越中南海爭端 多家台商遭池魚之殃
藍北市議員初選 40人領表
基本工資 王應傑：尊重制度
愛與勤奮 湖北新娘化解歧見
吊橋斷裂 監院糾正新北市府
雅加達無預警停電 多區受影響
越排華抗議 外交部提醒注意
習近平路線：省級黨務分權而治
數字第1季 每股賺3.08元
談薪資 徐重仁：要讓員工開心
黃聯昇訪視阿根廷台灣僑校
放棄彰銀 看好台新金路更寬
今彩539開獎
與時間賽跑 善心捐行動急診室
大樂透開獎
台達杯太陽能建築設計競賽啟動
象隊生力軍 耐克15日登場
黃志鵬：越方必要時由軍方護台商
國圖：民眾年平均借閱2.6冊
智冠第1季EPS 1.67元
基本工資調整 勞動部持續觀察
中共黨報：陸控制西沙牢不可破
防嬰兒啼哭 菲護士以膠帶封口
越南反中 寶成廠區放假預防
美財長訪中 談人民幣與陸交鋒
美零售銷售微升 不如預期
金管會：房貸列管銀行 減少
追思蔡學良 百餘民眾聲援
馬航裁員重組 盼轉虧為盈
翻閱網讀全算 民眾年讀書爆增
出版調查 國人最愛讀小說漫畫
中美外長通話 觸及南海問題
馬：民進黨第41次霸占主席台
藍北市議員初選 現任領表多
阿里巴巴推新服務 發外貿補貼
越反中暴動 波及台商2人受傷
史諾登揭密 監聽多非關國安
泰退休將領籲請泰王化解僵局
越南出動軍警因應暴動
碩禾中美晶看好下半年裝機潮
國民黨：服貿協議經充分溝通
大陸工業生產增幅跌至5年最低
越反中暴動 經部提醒台商注意
復航挑戰季季賺 全年獲利
今彩539 頭獎1注中獎
越南反華抗議 駐越處關注
遭綁奈女學生父：寧可女兒殉教
大樂透頭獎槓龜
美將派機偵查奈國遭綁女學生
巴黎不愧勝地 遊客連年成長
陸委會：陸開始關注台公民運動
美中戰略經濟對話7月北京舉行
2男困南投山區 1人尚未找到
林永樂：要求越方保護台商安全
酒駕肇禍 騎士遭撞頭破血流
廣東查獲4噸穿山甲走私凍體
蘋果屢被告 美專利訴訟猖獗
越反中暴動 暴民工業區燒廠房
涉案遭訴 邱大展任悠遊卡董事
計劃登陸小行星 美太空人受訓
陸：中非共建非洲高鐵
象突破掛蛋窘境 無奈續吞敗
越反中波及台商 我強烈譴責
美關切 人民幣即期匯率收盤升
飛思卡爾投訴 告宏?華碩侵權
越平陽暴動 外交部發布黃色旅警
越南反中 遠東新成衣廠停工
越暴動 燒台商廠房已上報總理
民進黨內北市長民調 明天出爐
碧昂絲妹狂毆姐夫 監視器全錄
法巴違規 傳美索討逾35億美元
陸超高速真空磁浮列車還在試驗
台灣智庫民調: 馬滿意度17%略升
記者被捕 博訊控大陸人權惡化
Facebook 計劃在中國設辦事處
人類像地球癌細胞 環境專家籲拿出良心護環境
越反中暴動 百台商工廠遭侵入
逃離平陽 台商：快逃命
施中川：賦稅不公影響經濟動能
縣市首長期許良心施政 打造幸福城市
中、越油田糾紛台商遭殃 外交部籲勿外出
越南反中 鴻海：廠區未影響
5月14日 國內各大報頭條
奶粉零關稅 照樣漲價
自己的癌症自己救
教科書「去台化」 管碧玲: 違背台灣民主精神
喝紅酒對健康的效益低
大倉久和饕客月 桃花林中盡享優惠
翰品酒店新莊 端午節盡情放「粽」一下
推動外交 外交部國際合作發展基金推出優渥獎學金
台北市中山區辦理防災演習 新住民共襄盛舉
慈濟舉辦浴佛儀式 收容人感恩媽媽
君品酒店「親夏‧游水」夏季住房專案
照顧新住民健康 台南市衛生局辦理保健通譯員培訓
新住民募集二手嬰兒用品 轉贈其他新住民
民進黨北市長民調 姚文智勝出
馬英九須向美政府繳稅？ 府澄清
倉佑 (1568)掛牌上市
馬要向美國繳稅? 台聯黨團：比照李慶安下台
看得見的『雲』、伸手可及的『端』
土耳其煤礦起火 4死2百人困井下
小確幸得來不易
教育部103年「教育關懷之旅」至嘉義市參訪
越南排華 華航大型機撤僑
中研院推動前瞻創新研究 (一)
高雄旅展 君鴻酒店祭出現場排隊商品搶翻天
索尼估年度虧損 跌破市場眼鏡
航港局推動燈塔觀光 舉辦「芳苑燈塔FUN願遊展覽」
活化蘇澳港區 興建博物館 帶動地方繁榮
第二屆臺灣經濟高峰會7/3台北舉行
「第九屆永信李天德醫藥科技獎」揭曉
禁止營業員以手機接受客戶委託下單
國內上市公司4月累計營業收入持續成長
營收逐季成長 台虹今年將再締新猶
移民署安排越配以話聯絡家人勿盲目參與抗爭
越南林志玲海倫清桃呼籲越南同胞理性
國中小新移民子女21萬人 新台灣之子比例十分之一
「合富快輪」應變演練缺失複檢
證交所今(14)日通過BS 10012等4項管理系統
雲林無黨籍縣長參選人許舒翔 訴求協助外配及弱勢婦女
雲林的越南外配阮紅巧挺台商
郭子乾化身山寨柯P 為姚文智站台
行政院率各部會參訪公路總局
吳敦義表揚勞工 讚經濟推手
青箭金裝隨手包 從金開始更親近
寒舍樂樂軒推出【敬! 美好前程】感恩謝師專案
府: 馬總統如果收到美國稅單「願意辭職」
老翁涉地下匯兌 拿嘸錢還被毆
越反中暴動 台商遭殃災情重
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
平陽情況緊張 台商不安
暴露MERS病例 美2醫護出現症狀
土耳其煤礦爆炸 增至17死
土耳其煤礦爆炸 增至157死
美可能出現第三個MERS病例
國中小新移民子女21萬人
越遊行變暴動 台廠高度警戒
土煤礦爆炸 能源部長：151死
飛捷首季每股賺1.61元
壽險業推出電話理賠服務
菱生首季每股賺0.1元
補件 商之器現金增資案重算
日電貿首季每股賺0.62元
投顧：5月淡季適合布局水資源
泰林Q1獲利 優於去年全年
解放軍總參謀長訪美 國際關注
產學合作 台屋供萬能科大實習
西雅圖機場空橋塌陷 無人受傷
亞歷鮑德溫逆向被捕 推文罵警
台股量價持穩 短線區間整理
世足賽 里約公車罷工成隱憂
求加速轉型 思愛普計劃裁員
菲：陸似乎在赤瓜礁建機場
全台多雲到晴 午後短暫雷陣雨
納粹掠奪名畫 贈藝術館引爭議
沛亨第1季每股虧0.44元
九暘首季每股虧0.28元
教部：資遣教師需合法定程序
越排華暴動 駐越處有應變規劃
德勞工成本 近兩年大幅提高
信錦第2季營收 估挑戰新高
微軟將推低價版Xbox One
桂盟擬辦私募 引進策略投資人
久大改採預收款券交易
倉佑上市 首季營收亮麗
中美經濟互賴深 大於競爭
越殃及台商 林永樂開記者會
基業毀了 越南台商忙應變
哥倫比亞財長擬干預 披索貶挫
端午節連假火車票 16日預訂
反恐 陸公安部赴新疆培訓用槍
台股開盤 上漲24.11點
巴西世界盃 德媒：問題一籮筐
搶救女學生 奈國願與綁匪對話
真愛100天 洛城亞太影展獲獎
林永樂強烈譴責 要越方護台商
左左右右 教艾倫說中文
網拍雨季商品 業績增
欣銓第2季業績 估增1成
金門起霧 對外空中航線停航
先進光：越南工廠未受到波及
越示威股市盪 財長：影響不大
英藥商：輝瑞併購不利研發癌藥
蒲亭20日訪陸 習蒲會受關注
歐尼爾轉戰文壇 文學灌籃
美官員：數大機場貼MERS警告
紅風衣黑面紗 炎亞綸女裝出輯
谷歌眼鏡開放銷售 全美買得到
台商避難飯店 駐越官員趕赴
會考分區級別人數 擬部分公布
統一越南廠遭騷擾 台幹設備安全
大陸辦貪汙案 件數人數均增加
新興國家低買美元 充實銀彈
山西煤礦瓦斯外洩 4人死亡
加拿大徵才 最重求職者效率
縫紉機伸興越南廠停工 陸廠支應
漲多後 亞股震盪
科技整合 再生能源下一步
重返熱蘭遮 尋找家的故事
亞歷鮑德溫單車逆行 警方上銬
開光點睛 台南龍舟賽揭序幕
越南反中暴動 台旅客平安
越南反中 台塑集團急會商
暴動衝擊 高爾夫明安越南廠停工
陸薪資超台 管中閔：沒那麼快
安徽農民 茶杯碎片自鋸病腳
熱 大台北高溫上看35度
新台幣早盤升2分
休息後再出發 曾雅妮明返賽場
轉送楊秋興著作 教育部否認
府：總統不可能向美報稅
國防新發展 中科院改行政法人
悶熱 女性陰道炎患增3成
中國銀行擬售股籌資160億美元
台商返台機位 外交部展開協調
越南反中暴動 陸國台辦譴責
實踐創意夢 大同打造設計中心
衛浴業凱撒越南廠遭破壞 停工2日
越南反中示威 10工廠被縱火
港媒：南早前記者傳被刑拘
世越號罹難船員 追封義死者
陳威仁：馬總統沒有雙重國籍
廣隆越廠未受波及 生產正常
人民幣中間價 再創今年新低
兩岸三地大學 綠色校園有一套
巴國音樂節 陳南呈大提琴演出
越南反中 民眾肆意燒毀10工廠
越南反中 正新停工建大無事
越南返台潮 華航增99座位
初期肝硬化 可逆轉到彩色人生
方大同自導自演 分飾7角組樂隊
金門起霧 對外海空航班停航
高碩泰訪阿爾巴尼亞 增進交流
南義民怨高 五星運動聲勢看漲
新版姐弟戀 九旬陸婦嫁花甲翁
越南反華 經濟部：損失估計中
華航飛越南班機 改大機型
花旗看鎳價 有望再漲四成
台股整理 金融撐盤
烏克蘭能源公司聘拜登兒子惹議
觀光局：南越無台灣旅行團
房市衰退 人行籲銀行速批房貸
韓團INFINITE 搶聽會「登台」
日首位太空站長 返抵地球
江揆：100年起每年調漲基本工資
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
封測大廠南茂 獲利波段單季新高
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中越爭議 孔傑榮：難引國際法
越南暴動 電纜廠大亞工廠正常運作
駐越官員趕赴 林永樂：保台商
推酷日本 角川與多玩國擬合併
搭機飛越南 台商說影響不大
台東寄養孩童 8成是原住民
台塑指控 遭侵越廠如無政府
至興越南同奈廠停工 河內廠正常
駐越辦事處：保台商安全助返台
憶印尼排華暴動 白嘉莉餘悸存
外交部將與越交涉台商重建賠償
綠初選民調顧立雄敗 姚文智勝
台生在陸求學創業 陸將釋利多
越南反中 資策會：未波及合作商
習近平會宋楚瑜 前提是反台獨
越南台商學校被波及 目前停課
會考分區數據 教長：不會太細
週刊冒元首 府不排除依法究責
陸料刺激經濟和匯改 民幣續升
克寧奶粉傳漲價 通路業促銷因應
台塑強烈要求促越保護台商
綠籲外交部召見越南代表
越南反中 經部：全力協助台商
台商無機票回台 家屬盼協助
越暴動 國民黨籲綠勿政治消費
市況轉差 日人資公司擬IPO
高盛花旗看走眼 陸股不漲反跌
補考運 鄉長帶學子求御守庇佑
新台幣中午升2.7分
涉販毒給同鄉 泰勞遭逮
越南反中 旅遊業靜觀其變
失眠又怕藥上癮 藥師籲多諮詢
惡意掩埋廢棄物 2人交保
老藥新用 心律不整藥抑肝癌
會考分區資料 教育部擇期說明
POS三雄首季獲利 振樺電居冠
越南排華暴動 台商取消赴越
劉德立參加佛誕節暨母親節活動
人頭詐領勞退金 國術館遭搜索
太魯閣堰塞湖 下游禁入溪床
種咖啡可可 尼加拉瓜獲金援
招待貧困母親 議員盼拋磚引玉
人事長：任用權由機關首長決定
新台幣匯率 午升2.7分
消基會籲政府 全面動員查物價
致新Q1每股純益1.87元
可偵測疲勞眼鏡 日本明年發售
主持人逸飛 遭控詐騙吸5億
越南排華 台商自保躲飯店
東芝與晟碟將合作在日生產晶片
海峽論壇 陸新增兩岸青年互動
APEC部長會 高虎城見各國經長
台灣居越南第 4大外資來源國
好熱 台東創全年最高溫
林永樂召見 越代表保證護台商
國銀越南狀況 金管會：良好
GPS誤認爆裂物 虛驚一場
台塑：越民藉愛國之名掠奪
港晨報能否順利出版成疑
觸控廠：北越廠商未受波及
星展銀財管估成長2成5
路過適集遊法 內政部個案認定
詐加班費2千萬 清潔隊員起訴
國泰富邦越南據點營運正常
北市聯合婚禮 單月有8對懷孕
稻田殺手 克氏原螯蝦淪陷濕地
桃女監拚特色 開川劇變臉班
國中會考 台北市16日可看考場
酒駕防制協會推同車納入罰則
交大觀光醫療App 國際肯定
高塔特痛擊溜馬 巫師保生機
台越南紡織廠停工 避鋒頭
飲料包材廠宏全越南廠暫停工
華東電路板展 估吸引2.5萬人
AIT護隱私 不對簽證個案評論
廣達後市 外資看法分歧
越南2台商學校停課
民調落敗 顧立雄：全力支持姚
姚文智：勝出關鍵在翻字
台股收盤漲57.22點
拉美3月食物價格上漲1.5%
廢核團體立院抗議 籲核四停工
胡志強表揚志工 盼成志工首都
江揆7面向說明重要施政成果
海倫清桃：台越情感血緣密切
中槍孕婦 傷勢穩定再手術
遭疑強制資遣師 長庚科大澄清
審示範區條例 朝野為發言爭執
星孩童蛀牙多 專家籲建好習慣
示範區教育創新 十外校有興趣
少年矯正有疏失 糾正教部法部
5月台指期漲53點
學運議題 法部：有責導正視聽
獲利看升 德意志證喊進上銀
日銀傳關注聖嬰對今夏支出衝擊
頭頸癌 機器手臂輔助手術
徐炳強詐領獎金 改判12年
反中暴動 越官方媒體未報導
害員工罹癌 三星允諾賠償
朱立倫：先加薪才能享租稅優惠
台北股市 漲57.22點
南海主權 陸籲兩岸共同維護
台肥國宅將改建 107年竣工
電金拉尾盤 台股收漲57點
越南台商遭縱火 僑委會助重建
大華金越南廠 預計停工3天
同權會爭取企業照顧同志員工
新北簡易都更 比生小孩還快
騎樓當作室內空間 建商遭罰
台灣百和越南廠 正常生產
人事長：居留權納規範會討論
郭冠英案 省府重申未因人設事
5月電子金融期都漲
國防部：演習掀內鬥報導非事實
獸醫施打鎮靜劑致人死 遭判刑
財長：自用住宅稅率限3戶
排華暴動 越配發聲勸鄉親自制
勞工局輔導 身障女孩順利就業
米奇小朋友相見歡 宣傳魔幻秀
中壽：每股隱含價值約43.37元
立院初審企業不環保停租稅優惠
預防皮蛇廣告惹議 藥廠停播
越南排華 中鋼越南廠停工因應
黃茂雄：同奈廠先停工1天
球員交女友 被罰生殖器畫大象
貨貿 陸：雙方準備好就可接觸
盤固拉草栽培木耳 環保安全
港商會不建議商人赴越南投資
國台辦：陳昇言論不代表台多數
越南暴動 外資廠商掛國旗
越南排華事件 在台越人籲理性
大陸赤瓜礁興土木 菲外交抗議
連長訓斥軍紀 原民役男感歧視
三大法人買超台股82億元
學生午餐吃什麼 中市一網打盡
北韓全民報復戰 南韓遺憾
台灣旅遊 菲作家：世界頂級
新客戶報到 尖點鑽針產能滿載
雙北起大風 鷹架招牌路樹倒塌
越南反中 台商鋼鐵業受損小
陸16省重度缺水 6省極度缺水
嘉義長照揭牌 失能免舟車勞頓
港議員籲港府 保障越南港商
越南排華 高應大：未影響越生
少年頭號殺手 世衛：交通事故
世越號沉沒29天 船體瀕臨崩塌
盼普及 谷歌無人駕駛車試上路
侵占風災善款 兩人被訴
物價漲幅未達標 郝：脫離民意
越南返台 華航15日增313位
端午節將至 竹縣包粽送暖
福衛2號不退役 伴5號相輔相成
霧散 金門對外海空交通恢復
飛刀犀利 李振昌3球解決對手
消除皺紋 日研發新奇美容工具
中壽首季投報率降至4%以下
周美青赴日 故宮：規劃中
中小企業商機媒合 商機上億元
警：越南拘留500名反中暴徒
陸：服貿好協議 利台中小企
全台飆高溫 用電創今年新高
劉德立與巴拉圭眾議長交流
淡海新市鎮索保護費 警逮4人
新光金每股隱含價值23元
逃離越南 華航班機返抵桃機
大馬教育研習團赴台取經
美專家：美中可能簽軍事協議
川寶看旺需求 Q2拚續強
遊戲股王傳奇 第1季獲利佳
星國報案電話 6成騷擾
越南反中抗議 星園區也遭殃
最古老精子澳出土 距今千萬年
排華暴動 海倫清桃代表致歉
新台幣收貶0.8分
巴拿馬台灣文化日 展現巧實力
越南外配挺台商 盼安定展經濟
林威助開刀治膝傷 盼快回球場
北市全民節水抽獎 特獎百萬元
越配關心排華暴動 同情台灣人
川寶DI新品出貨 下半年貢獻
越南暴動 賴清德盼助返台投資
陸客豪賭 韓賭場生意興旺
縱火燒工廠 越南拘留500名暴徒
越南平陽省暴動 觀光影響小
越南外配：台商不應受連累
私排廢水拒罰 國隆負責人管收
冒總統名查詢 法界：恐觸法
台肥降膽固醇濃縮液獲陸專利
NCC：檢討手機撥打市話資費
姚文智邀辯論 柯文哲無可迴避
抱小孩逃難 台商回台心未定
越南反中暴動 台商大廠難倖免
學運後訪台 周志懷多元交流
越南暴動 華航長榮擴機型載客
越南反中示威 港府接獲求助案
劉德立簽巴拉圭民宅興建議事錄
販毒耍詐 偽製毒品測試器
苗學子展文采 湖北副省長頒獎
平鎮鄰舍節6月登場 市長暖身
AIT：媒體披露資訊非馬總統
代女兒簽名買保險 父判刑定讞
好物嘉年華 縮小版北市府吸睛
鍊金術 當代金工創作展登場
金融業越南曝險額 793億
外交部發布胡志明市黃色旅警
屏東新園苦瓜 銷加拿大受歡迎
越南平陽同奈 外交部橙色旅警
畢業生車禍亡 校方播遺作追思
族群一家親 原民收平地寄養童
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
陸拉攏盟友 外長致電印尼批越
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
藏藝品店製毒 男被捕
大同：越南廠撤離中 無損失
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
越南暴動 台籍幹部靠員工避難
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
總統：政府6年施政不少小革命
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
因應升格 桃縣垃圾場完整規劃
議員批基礎建設 中市府允改進
李昂來嘉報到 徵美食報馬仔
越南亂局 陸駐越使館發警示
台江溼地 出現世界新種生物
志願役中士燒炭 疑感情因素
鋼板穿透拖板車頭 駕駛無大礙
逃離越南 台商控訴越南暴行
男偷安眠藥 稱2天吞380顆
獅兄獅弟遊冬山河 客串廖添丁
綠營姚文智勝出 連辦不予評論
英Q1失業率 5年來新低
豐泰越南7廠區停工2天
出動三太子大使 家扶宣導兒保
外交部：16日還有機位自越返台
武術群英會 傳承阿善師精神
陸：中日韓投資協定17日生效
金門局部霧 東南部焚風機率高
少棒爭議 明道盼再給孩子機會
憂大學教師遭資遣 教團籲改善
台東颳2天焚風 釋迦農做白工
華東Q1每股賺0.2元
高山茶驗出農藥超標 下架開罰
嘉義尬藝嘉年華 親近在地文化
迎湖山觀光 棋盤活動中心動土
港府對越南發出黃色旅遊警示
周美青赴日 故宮：希望她去
日調查：4成治腦醫師身心俱疲
陸委會：東海倡議可適用南海
聚陽前4月每股稅前4.39元
胡志明市臺校停課3天
府：若遭美追稅 馬總統願辭職
生物多樣性驚喜 總舖師報你知
青少紓壓 轉動微笑沙漏1分鐘
救蒜價推加工 雲林啟動收購
南越台灣旅客僅1團 晚間返台
北市強風吹倒鷹架 幸無人傷
越南台校18生 將返台考會考
致新估Q2業績持平至季增1成
中市首季建照核發件數 增1倍
越駐台代表：盡快平息動亂
新北原民法扶 前進部落到府
柯：若只贏1或2趴 就讓姚選
反中暴動 越當局籲民眾克制
張安樂率眾抗議駐台越南辦事處
立院初審 酒廣告應標示禁酒駕
NCC：國?4G計畫審查延兩個月
越南暴動 台商心血付諸流水
新北都更急 30年老屋48 萬戶
水獺小兄弟 將辦命名活動
葛蘭素行賄案 陸移送檢方起訴
若遭美追稅 馬總統願辭職
京津冀整合 海關通關7月先行
牽制中國 日官民齊探海底資源
學運後 海協會擬組團訪台
北市長在野整合 綠設協調小組
緯創首季EPS 0.15元
奈國2起爆炸案 祭出國際通緝
多黨支持佐科威 印尼股匯齊漲
金門中秋博餅 免稅店可體驗
聚積估Q2業績季增逾3成
華新首季每股虧0.05元
長榮客機抵東京漏油 無人傷
巨大參與桂盟私募
小米證實 論壇用戶資訊外洩
台商：自行車零件廠遭放火燒毀
永光首季每股盈餘0.4元
紙貓熊快閃 19日進牡丹國小
救經濟 10歲女捐錢印度央行
邀房峰輝參觀航艦 美國有用意
總統：要求越政府保障台商安全
梁孟松案 台積電：欣慰法院判決
Ifo:台整體經濟半年後轉好
美財長訪陸 陸提加強能源合作
越南暴動 台商：影響投資意願
綠卡失效 府籲綠營還總統公道
新北颳大風 3學生受傷
府：1年內未入境美國 綠卡失效
桃縣拖吊1小時內 免收保管費
撞死大學生後失聯 肇事男交保
娃娃機大盜遇巡邏警 人贓俱獲
贈書學校惹爭議 楊秋興不解
金門越配：毀台商廠傷越南經濟
越台商受損 擬循投保協定解決
攻雲端儲存 是方電訊攜手3大廠
遊戲大賺 騰訊獲利飆升60%
北市國中教師甄選 253名額
華豐橡膠股東會 董事大搬風
葛蘭素在陸涉賄 非法牟利百億
學童詩背秀 企業嘉惠中寮鄉
外資匯入 新台幣貶0.8分
越排華暴動 台商驚恐網路傳訊
陳菊籲企業照顧勞工 盈餘共享
梅雨季吹強風 台北板橋達8級
社工助復健 燙傷媽重返職場
水電教學升級 和春啟用新教室
大學研發展 手機電子鎖領風騷
法國女記者 中非採訪遇難身亡
越南排華 旅菲台商著手應變
澎湖沙灘濫建 財部：違法就收回
泰警逮捕21陸嫌 疑詐騙8千萬
一天期台指期權 明跨國掛牌上市
審示範區條例 朝野爭執空轉
人本控師猥褻 校方否認包庇
越南排華暴動 上市公司受損有限
越排華 李翔宙首赴立院報國安
前妻冒名作保 男枉背債21年
保育候鳥棲地 友善清水溼地
台工具機發表會 21日大馬登場
工總籲越 勿縱容暴民侵犯台商
卡洛琳首訪福島第一核電廠
越南暴動 英媒：凸顯南海爭議
警上門緝毒 男吞毒品險送命
越南林志玲：關心台商義不容辭
鴻海Q1每股賺1.49元
越南返台加班機 華航長榮評估
APEC 兩岸經貿部長將碰面5次
爭營業稅抵扣爆黑箱 壽險喊冤
示範區審議停頓 管中閔：心情沉重
英經濟回春 升息步步逼近
肝病別亂補 早期治療可軟肝
花蓮海邊工程 挖出骷髏頭
立院初審 醫院應建器捐勸募制
長榮客機漏油 羽田返台延誤
越媒：警方扣留逾400名暴徒
越南反華 港上市公司受影響
學者：中越若為搶油開戰很可笑
北市警插涉股酒店 檢方聲押
解示範區疑義 管中閔上線對話
學者：週刊漏洞多 禁不起檢驗
愛心移植未完成 罹癌小軒病逝
越南返台疏運 民航局協調
林美秀皮蛇疫苗廣告 遭罰20萬
台商回台契機 經部密切觀察
綠卡案 國民黨：蘇負道德責任
越南暴動 大同2子公司停工
越南排華 藍委促道歉懲凶賠償
民眾抗議礦災 土警方強勢驅離
NHK：越南排華 台日商遭殃
世衛：中東病毒暫未達緊急事件
台品牌代理洽談會 商機33億
排華 勞動部：不影響越勞政策
疑騎車打瞌睡 婦女墜谷受傷
舌尖2疑造假 導演：安全考量
土國礦坑爆炸 死者增至205人
台塑買八大 NCC：依法恐不成
全球礦災不斷 礦工職業風險高
工資審議開會否 政院尊重
黑幫索保護費 三重警逮人送辦
今彩539開獎
到不了的地方 觀光局推微電影
鴻海擬配股利每股3元
李煥故居 國產署：非國有財產
綠北市長誰與爭鋒 整合大考驗
不畏風險 南歐海上偷渡客激增
機器手臂靈巧 可捕捉飛行物體
鴻海Q1毛利率和營益率雙增
鐵道天災管理研討 首在台舉辦
美PPI漲幅 逾1年來最大
永旺信用卡美化財報 將遭罰
越南台商損失慘 盼專機接回台
聲援越南 菲人將赴陸館示威
排華暴動 在台越配：不應該
德州儀器看旺半導體景氣
越南台商遭殃 陸外交部交涉
日以安全鐵道帶動觀光發展
學者：台須關注中日韓FTA進度
前景樂觀 英央行續採低利率
越南反中 陸密集表態
台塑河靜鋼廠 傳2大陸人遇害
赤瓜礁施工 陸疑建防空識別區
台塑證實河靜鋼廠遭暴民入侵
陸外交部：盼各方支持陸反恐
烏克蘭全國對話 未邀反叛勢力
慘 土耳其礦災死亡增至232人
神達第1季每股虧0.05元
土耳其總理：西部礦災238人死
指派總理提議遭批 泰僵局持續
考選部：檢討警察特考雙軌制
基本工資 勞動部：尊重審議會
南京明孝陵石刻失竊
馬立郝強同台 象徵全黨團結
鴻海布局數據中心和手機機構件
金馬濃霧 能見度不足2百公尺
今彩539 頭獎槓龜
協助台商 外交部啟動緊急應變
鴻海取得國?電子3.94億股
旅義僑胞溫馨慶祝母親節
慈濟基金會瓜地馬拉辦浴佛大典
總統：若情勢惡化 專機接僑民
個人有權刪個資 網路業頭痛
F-合富Q1每股賺1.63元
上海機場 安檢即將升級
研究揭密 Fed決策疑提早曝光
總統：若情勢惡化 專機接僑民
國?4G計畫審查延 鴻海不評論
暴動波及台商 在台越網友致歉
桃猿9分大局 聯盟本季新高
烏克蘭團結會議 首都基輔揭幕
土礦災將徹底調查 120人仍被困
澳調查陸太陽能反傾銷 台受惠
安倍擬解禁集體自衛權 將說明
外交部協調 華航明增專機飛越
壹週刊：綠卡失效仍有稅籍問題
WHO緊急集會 討論MERS疫情
希拉蕊傳腦損 幕僚：絕對健康
六四前夕 又有記者遭中共拘留
越南反中騷亂 400人等待返台
府國安會議 待命撤僑
土礦災 增至245死近450獲救
券商 4月獲利大減
越南逮捕600多名示威暴民
5月15日 國內各大報頭條
美國投資簽證 8成發給陸富豪
谷歌眼鏡測試版開賣 褒貶不一
進貢給楊貴妃的荔枝 36顆賣20萬
「稻米理論」 解釋東西方和中國南北方的文化差異
華航今搭載1167人 自越返台
股價大跌 《紐約時報》突撤換執行總編
消基會呼籲政府全面調查物價
移民署安排在臺越配關心家人 呼籲理性面對排華情緒
服務站幫新住民打造數位幸福成長日記
新竹市辦理輔導課程 幫助新住民融入台灣生活
移民署臺南市第一服務站辦理新移民第二代人才培訓課程
金門金城新莊社區發展協會舉辦座談會 新住民分享生活點滴
高雄博愛職業技能訓練中心協助失明新住民朋友走出一片天
越南暴動 1名中國員工證實被打死
接管屏東縣小船檢丈、註冊等業務說明會
國泰世華「ATM超給利」 優惠客戶最給力
自己的假期自己排 不同點進出最自由
屏東縣政府舉辦跨國牽手婚姻禮俗展
排華暴動 越南配偶譴責暴力
越籍配偶希望排華暴動盡快和平落幕
呼籲越南排華應冷靜 海倫清桃：義不容辭
迎夏日到臨 星馬泰美味好消暑
學生校外賃居安全有一套 安全評核不可少
婦聯主席彭麗敏與在台陸配座談
台灣到底距離泰國有多遠？
台澎金馬人民應堅持對東海南海的主權
中研院廣納傑出研究人才(三)
府秀AIT正式聲明 馬無美國的永久居留身分
朕知道了!欽點翠玉白菜、肉形石、紙膠帶
華航4 班機 15日搭載 1325人返台
主題大地的聲音The Voice of the Earth─ 旅英當代原住民畫家優席夫個展
5月第2季MSCI指數 台股權重調整結果
群電自5/16起 得為融資融券交易
證券市場的資訊工蟻
103年第2季上市公司內稽主管座談會
暑假清涼一夏 感受南半球冬季盛會
越南排華暴動 華航加派專機
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
烏克蘭問題讓更多德人重視歐盟
土礦災 首都與索瑪傳暴力示威
平陽暴動 台商心寒
WHO:MERS尚未構成全球性威脅
密克羅尼西亞外海強震 無災情
世足賽 西班牙網站售黃牛票
22K薪 吳永輝：不該妄自菲薄
TPCA攜蘇州大學 推人才育成
越南排華 吳永輝盼台商度難關
電腦展 手持裝置配件將亮相
上市公司 4月營收續增
一品大廈店面 每坪254.7萬
汽車電子需求旺 兩岸廠商攜手攻
巴西世足賽趕工 工程意外頻
美股挫 台股關注越暴動情勢
華航台北往返胡志明 加大機型
鋒面到全台陣雨 高溫稍降
需求增 思科估Q4營收超越預期
研調：太陽能矽晶圓Q2價穩
MSCI半年調整 台股增1剔6
馬友友奏名琴 美最高院演出
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上海自貿區 簡化銀行准入流程
IBM：科技變化挑戰如金融危機
台南觀光大使 蘇奕榮洛城畫展
股東不挺 法世界報女總編辭職
陸製出口貨櫃 美發起雙反調查
增稅前買氣強 日Q1成長超預期
助越南台商 增緊急聯絡電話
華航派專機赴越南接台商返國
11層樓高墜下 美1歲嬰奇蹟存活
廣東36顆荔枝 拍出近20萬天價
台股開盤下跌22.24點
毛利率營益率增 鴻海開盤小漲
華航專機出動 日疏運量逾千人
疏運台商 華航第2架專機待命
越南情勢 林永樂：較緩和
徐佳瑩清瘦出輯 募集尋人故事
避反中攻擊 外交部印台灣貼紙
耶魯校產基金加碼新興股市
美媒：與大陸衝突 越南選項少
葉倫今開金口 料續挺刺激舉措
紐約州議會決議 強化台美關係
億光首季每股賺 1元 年增逾8成
所得稅再減稅 張盛和：不宜
電力新趨勢 義拓展智慧電網
煤炭經濟恐崩盤 山西要救市
17日反恐同 教部防治性霸凌
募兵新點子 普悠瑪號開進營區
MSCI中小型股 新增32檔
越排華暴動 交部：專機接僑民
擎泰前4月每股稅前虧1.53元
中越爭議波及外商 美方難介入
李翔宙：越若失控會護台商返台
德調查小組：史諾登來德有困難
瑞銀預測陸股今年下跌20%
自住屋上限 財長：可循序漸進
亞青田徑錦標賽 明星隊先成立
廣東首家廉航來了 最低價44元
洛城警調查小賈斯汀被控搶手機
索尼意外預估虧損 股價重挫
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台東焚風 氣象局提醒注意
傳中越邊境解放軍三級戰備
MGM看好日博奕市場 促法案過關
越南暴動 港府接獲3起求助案
設議員崗哨 高市警：治安考量
華航飛越南專機 16日凌晨返台
平價成衣熱戰 結合藝術展行銷
新台幣早盤升值
林永樂致電越南駐台代表
越南排華 旅行團帶國旗護身
陝西榆林煤礦礦災 7死
台塑河靜廠 經濟部：台商安全
陳保基駁斥香菇走私合法說
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台東焚風飆高溫 36.8度
當鋪社群網路放高利 3人送辦
暴動稍息 建大最快下午復工
中越西沙爭端 各國觀望
紡織越南概念股漲跌互見
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水泥電子撐盤 台股守5日線
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台灣兒童安全 專家評68分
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林永樂：聯合其它國家向越求償
竹縣消防局出勤 拒收饋贈
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韓海難搜救員 潛水症送醫
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奈士兵不滿命令 開槍轟指揮官
日圓升日股跌 亞股高點拉回
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越南廉航飛台 延到10月
楊慶煌騎車撞傷婦 8.6萬和解
華航加派第二班越南專機
越台商損害認定 財部：從寬
林永樂：南海議題沒有與陸合作
調查：4成去屑控油洗髮精偏鹼
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公務員初考 國文擬增複選題
審示範區條例 朝野再衝突空轉
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陸官媒：越南在洗劫中國的耐心
紐預測明年預算順差 7年來首見
北市寶寶 出生登記可辦健保卡
首次AMI研討會 搭橋促效益
越大遊行 國安局：中共升戰備
台東焚風熱 上午飆37.3度
MSCI調權重 華亞科升幅最大
美駁內戰說 烏克蘭大選準備中
總統：助社企除障礙 大顯身手
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男擋車挨告 反控蔡正元重傷害
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投信：MSCI調整小 影響不大
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金災害防救演習 廈門視訊參與
台塑河靜鋼廠1陸勞中暑身亡
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木柵平溪優惠套票 2百元有找
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正確用藥中心 嘉義長庚揭牌
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王建民奪第3勝 技壓尹錫(王民)
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宏都拉斯外債 GDP26.5%
因公撫卹 銓敘部督促嚴謹辦理
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海巡分隊長涉貪 包庇越界捕魚
基隆吊車事故 1人死亡
酒後衝撞辱警 朱高正稱抵抗權
台股收盤漲5.49點
基金經理人：央行自滿市場危矣
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口腔癌友罹雙癌 菸檳酒主因
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交委會：若情勢惡化須開加班機
台北股市 漲5.49點
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海巡追捕 漁船起出三百箱私菸
端午連假 景點停車格照常收費
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