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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
蔡丁貴籲群眾不要激動不傷警察
烏克蘭偵察機 遭東部叛軍攻擊
烏克蘭總統恢復對叛軍軍事行動
北韓可能核試 美密切注意
美籲北韓避免核子試爆
檢方仁愛派出所複訊蔡丁貴7人
安撫盟邦 美出兵波蘭波羅的海
檢察官諭令蔡丁貴限制住居
日美峰會 同盟強化戰略曝光
世華銀大樹計畫 7萬學童受惠
生技觀測指數不變 待財報佳音
邱淑媞抵西主持促健康醫院研會
俄：烏克蘭必須落實日內瓦協議
廣穎推升級版高速外接固態硬碟
車電產品加溫 台嘉碩增產線
京元電銅鑼新廠 2百機台進駐
3D列印熱 遠百推滿額抽
中華電攜團購網 精選App上架
中信銀舉辦風控課程
戶外品牌聯盟桐花祭推系列活動
行動記憶體第3季末前 可望微漲
宏正客服APP 服務不斷線
房仲：打房勿急 宜順勢而為
健康促進醫院網絡 台舉足輕重
TPP欲達陣 歐巴馬須說服日本
華為5吋低價機 五千有找
北東濕涼 中南部偏熱
親民不成 紐約警方暴力照曝光
電信訂單增 瞻博網路財報亮眼
歐巴馬：釣島適用美日安保
台騎警隊 躍上法電視台
迎世足賽 聖保羅球場加緊趕工
歐美股漲 台股9千戰鼓鳴
茂迪私募補辦普通股發行案生效
4G調查：近8成民眾想用
美媒：銀髮族樂活 台灣頂尖
台股開盤上漲34.88點
總統將探視林義雄
泡沫跡象增 綠光作空科技股
未見到林義雄 總統留信
戒嚴時期作田野 中研院辦特展
獲利展望佳 南科華亞科漲
南韓歲月號 死者增至130人
社會住宅 內政部：雙北建千戶
蜘蛛人再起 遇最強反派電光人
日美峰會前夕聯合聲明概要曝光
委國女性罔顧健康 隆臀成風
經部：核四安全無虞才裝燃料
兩岸環保協議 防霾害海漂垃圾
李述德：台星建立股市直通車
總統留信林義雄 公投處理核四
外交部：多數國家維持核電
法人估Q2接單佳 國巨漲停
槍管下的敘利亞幼童 照片曝光
廉政署幹員 搜索苗栗縣議會
陸童港街尿 陸媒：小題不大作
中日軍方 承認雙方或擦槍走火
加報告：癌症與酒精有關
服務業增長 躍升陸經濟最大領域
新台幣早盤 升2.9分
網友爆料 山西警有8張身分證
法人估封測看好 日月光創波段新高
總統探林義雄 承諾安檢後公投
陸媒：越南移交邊境衝突遺體
凌通遙控器晶片獲歐美大廠訂單
4.1局掉4分 王建民又吞敗
北京車展 日系車廠爭推新車
李登輝：林義雄應見馬才有交流
陸保監會 預警三四線房產信託
全球3月面板營收 月增18%
拜登促俄撤軍 制裁箭在弦上
加媒專訪吳榮泉 推介台旅遊
以牙還牙 俄驅逐加國外交官
內政部：警方理性執法 盼體諒
台大醫繁星 金門高中首錄取
法人對友訊營運 保守看待
陳威仁：實價徵稅 有助抑炒房
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
歲月號海難 死亡增至150人
國貿局：高雄展館使用率盼達40%
水獺寶寶量身高 前進幼兒園
合宜宅 內政部贊成限移轉對象
工研院估台灣製造業成長3.1%
反核團體抗議 藍黨部升高警戒
電子股漲 台股再上9千點
禁食次日 藍綠多人探林義雄
韓歲月號實際船主 檢方搜住家
財部囤房認定 立委認不夠嚴
德意志銀行拉美證券業務傳瘦身
日飯店鉅子西武IPO 股價大漲
陸製造業數據顯示經濟持續疲軟
外資示警 聯詠：接單無異常
港金融界登廣告 籲高度自治
宜蘭童玩節 徵短期工作人員
日船案 外務省：不違日中聲明
歐巴馬訪亞洲 兩手策略難度增
駕駛酒駕闖入群眾 標檢局嚴懲
響應林義雄 陳歐珀質詢禁語
美學者：美日峰會盼掃TPP障礙
港人登報 要求北京落實真普選
陸設三大頂層機構 避權力分散
陸：藉十三五接近高收入國家
假電療真猥褻 密醫判刑定讞
陸青年地鐵秀內褲 宣傳環保
Cree財測增溫 同欣電大毅進補
研華跨足智慧建築 林口造鎮
停核將限電 經濟部：絕非恐嚇
交通部漂書日 葉匡時捐書響應
多卡通補助惹議 續凍2億預算
補習班夜來電 家長疑個資外洩
族群領袖營 關注非暴力抗爭
道安計畫 交通部盼降交通事故
黃色小鴨將游進越南 展示5週
新台幣中午升1.3分
菲內閣部長抵港 將見特首
接觸H7N9病例 1陸客發燒
台學生數學表現特色 與基測有關
失智雙親紛走失 警助運將找人
TPP難成 但美日元首會可成推手
總統：服貿衝擊有限 商機不少
新台幣匯率 午升1.3分
旅展禮券夯 中市健檢拒黑名單
安毒藏內衣 女華僑遭逮
收費員轉置 葉匡時：盡力協助
蘋果三星爭訟 谷歌利害攸關
歲月號船難 南韓檢方徹查船主
歲月號潛水員 黑暗中感覺屍體
涉販售斃死豬 雄檢起訴12人
趙藤雄：打房別把經濟打趴
IEK：台製造業成長 擔心貨貿
李長榮綠色塑料 鎖定建築與車市
專家：陸網信組為建設網路強國
環團赴台塑抗議六輕擴建
王建(火宣)：公投解核僵 不要禁食
核四公投 台電：遵照政府決策
定期定額增 台股基金最受青睞
薩爾瓦多去年塑膠業出口暢旺
陸經濟續緩 人民幣觸16月低點
魏國彥：台環保業進大陸有商機
專利訴訟 三星要凸顯蘋果貪婪
手機股當紅 毅嘉閎暉續強
林義雄如廁空檔 向媒體揮手
雅加達遇搶 台警官勇退3匪
霧大想下船 陸籍情侶離恨天
尋馬航 澳擬派出超強聲納
聽廣播待船艙 游泳健將難逃劫
台塑：擴廠為降污染產業升級
學者：打房小心 證所稅為鑑
泰媒：泰應借鑒台灣民主
大宇資股東會 股東關心獲利
陳威仁：雙北優先推社會住宅
Q2業績穩 鴻海續創波段高點
新北庇護商品上網 朱籲多採購
日油輪大馬遭劫 3船員失?
科大生巧思 送肉粽儀式出繪本
反核人士圍藍黨部 促停建核四
外交部：對釣魚台主權不退讓
為愛而跑 家扶辦七星潭馬拉松
高鳳退場 教團盼協助教職員
港新聞自由度 公眾評49.4
華視新聞雜誌克強敵 勇奪金輪
邢瀛輝頒獎尼加拉瓜小畫家
宸鴻後市 外資看法分歧
iPhone銷售緩 威脅蘋果股價
李登輝：須考慮台灣無核電問題
陸29省市經濟成長 減速
薩國媒體報導台國際合作成果
歐巴馬訪亞洲 穩住盟邦信心
合作開發摩島 旅館班開訓
科大改回專科 蔣偉寧：不勉強
台股收盤跌17.79點
經部：核四不商轉 缺電風險增
胡志強：核電不是簡單是非題
防登革熱 高市規劃全面消毒
打鐵趁熱 台印尼摩島會議召開
出門算吉時 通緝男睡夢中遭逮
民團：應速建立定讞後DNA鑑定
台股收盤跌17.79點
投顧：原油黃金各擁題材
家門前遭槍擊 男鐵工不治
輕罪限境時限 不得逾8年
韓船難 前駐韓官員捐款致哀
5月台指期跌28點
英慈善抗癌青少年 臉書告別
打房 王建(火宣)提3建議
5月電子金融期都跌
懷疑家人瞧不起 男子燒炭身亡
肺炎菌真要命 雙胞胎催打疫苗
國內機票折扣變大 退票趨嚴
聽損者植電子耳 叫媽媽聽兒喚
反核響應 南北皆有靜坐陳情
偷龍柏誆買的 警識破送辦
反核團體撒冥紙 促馬江停核四
獲利佳 外資齊升華亞科目標價
近關情怯 台股九千點得而復失
護士加人 醫改會批評虛晃一招
台鐵車站置物櫃 年底前可找零
澳總理：不會停止搜尋馬航
台灣商辦報酬率低 投資者佈局海外
極光之愛開鏡 李思源拍李國修
鹿草西瓜節暖場 幼兒跳西瓜舞
三大法人買超台股33億元
示範區條例 環團籲勿鬆綁環評
咖啡柳橙汁價漲 早餐恐變貴
世界書香日 南投為學童說故事
新竹桐花季 26日登場
世界書香日 彰縣推廣閱讀
奉天宮愛心點燈 助植物人安養
林義雄禁食 郝：協助必要醫療
高鳳退場 代位求償沒法源
茂名反PX抗爭 24人刑拘5人被捕
環保飯店 42%台灣客沒興趣
港警：尿尿陸童是男孩
解決核四 蘇貞昌重申願見總統
自住房屋標準 1個月內訂定
患者用氧抽電子菸 臉部遭火吻
愛立信Q1毛利率升 營收下滑
韓國船難教訓 總統促加強安檢
中日需求旺 豐田連3季稱霸
華潤宣布 傅育寧任董事長
減少交通事故 總統促嚴格執法
大陸：反對釣魚台適用美日安保
政院：江揆知道義光教會淵源
職災創傷 小心壓力症候群
大陸官方：PX廠堅持環保安全
攻中價位市場 宏達電推4G新機
反服貿學生遭嗆 楊秋興緩頰
朴槿惠籲習近平 勸北韓莫試核
經長：如有替代案 核四不商轉
加速老屋重建 中市推簡易都更
新台幣收貶2.3分
3月工業生產 連2升
手機App 助失聰者感應警報
歐巴馬訪大馬 促簽TPP
3月商業營收 連7個月正成長
超級中端市場興起 聯發科搶攻
開羅警車遭炸彈攻擊 1警官亡
歐巴馬談釣島 陸籲美謹言慎行
竹市老馬盃籃球賽 邀民同樂
匯豐陸4月PMI48.3 結束連5跌
南韓歲月號沉沒 舵機可能故障
土城公墓遷移供新建土城醫院
宏達電：M8銷售旺 5月出大量
金門滿級分生 如願上台大醫科
核安騙人的 經長：無法接受
Yahoo娛樂爆慶功 吳宗憲挺女兒
贊助熱氣球活動 業者有苦難言
小米進軍10國 加速拓展大業
中市幸福好宅 106年完工
張花冠涉貪案 嘉義地檢上訴
北韓問朴槿惠 要和平或戰爭
香港記協：港新聞自由指數低
歐元區綜合PMI 近3年新高
北一女黃奕瑄 上台大跨三類組
渣打：人民幣年底升至6.04
朱炳昱：未來不任台壽董事長
嘉中創校 首位女學生上台大醫
歐巴馬訪亞洲 習致電南韓總統
嘉大校園徵才 錄用240人次
人質事件達共識 港取消制裁菲
台大申請放榜 建中2位五冠王
南北韓問題 陸：多灑水少澆油
斗六漂閱讀 分享多讀書
藍通過提名 連勝文拜會馬英九
宏達電新機 拚攻4成中階市場
拓商機 大同跨足水耕蔬菜
台達電資料中心 5年市占拚5%
聯詠擬每股配息6元
台大五冠王 林筱磬依興趣選系
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
雲林街頭藝人 首見受刑人報名
台南梅嶺賞螢季 26日登場
李亞鵬李連杰慈善機構否認指控
學生情侶吵架 遭誤認擄人報警
24日溫度回升 最高溫30度
日銀購債 無意壓低償債成本
快樂學習 北埔樂齡中心成立
連勝文拜會 馬：全黨團結支持
束帶當手銬 警：有繩帶合規定
總統：公投不設門檻沒有正當性
嘉市中小學生 平均借書19冊
男竊彩券行 鞋印露餡遭逮
奉獻醫療照護 勞工展典範
商談核四 蘇貞昌拜會朱立倫
台灣戲曲中心定名 促文化交流
六輕4.8環差環評 補件再審
台大放榜 雄中雄女多冠王
王維中選經紀人 找上波拉斯
扮捷運工人偷電纜 警逮竊賊
推廣科普 學生扮太空人出任務
半導體旺 製造業生產逐季增
汽車業是德大學生最嚮往職場
大陸淨網 協會倡議黑名單機制
巴克萊投銀 恐裁員7500人
楊秋興新書談奮鬥 盼高雄起飛
台大五冠王 白晨佑嗜財經雜誌
宏達電推新機 辦仕女趴
訪澳伊麗莎白鎮 威凱樂當DJ
涉貪案遭上訴 張花冠表遺憾
世界閱讀日 康寧小學故事快閃
林義雄批核安 核能學會釋疑
南華閱讀日 推薦自家學生故事
人民幣貶 台幣收貶2.3分
兩岸交流恢復 海基會5月赴陸
歐巴馬抵東京 實現再平衡外交
泰總理違憲判決 憲庭延至5月
菲次長：台菲經貿關係更密切
北市3場集會活動 警方交管
救一人救全家 幫收容人找工作
眾多德國人盼退休後移居國外
社區植樹趁現在 可申請補助
雪巴嚮導不幹 尼泊爾政府安撫
郭冠英回任案 監委近期約詢
NCC許可新高雄有線電視申請案
經濟增速放緩 陸不採強短刺激
大學申請入學 金大錄取分提高
林義雄女盼父：留在我們身邊
首爾女網賽 謝淑薇女單晉次輪
金門端午龍舟賽 每隊選手縮減
金針山土地 農民陳情暫緩訴訟
林久翔入苗鄉鎮 清廉巴士啟動
台灣首季商業營收 創歷年新高
國中生成蛙王 全中運摘3金
韓甜筒檢出糖精 違規遭擋關
公布前妻個資示眾 男遭訴
不爽算命失準 男火燒算命師家
調非自住稅率 房仲：應先定義
馬尼拉人質事件 港菲達共識
歐巴馬訪亞 學者：擬一舉三得
努力逃出歲月號 眾多屍體斷指
樹德科大研發新濾材 防水透氣
駐華使節問服貿 外交部釋疑
全中運 花蓮縣代表隊囊括9金
富智康規劃今年三大策略方向
伍豐海參崴賭場持股 增至2成
清境民宿擬轉都市土地管理 惹議
鼎王旗下閱咖啡 停業遷店
不滿彰縣府 綠議員包圍發言台
攻遊戲市場 辣椒攜手同業
母專注買樂透 兒走失警助尋回
宏達電否極泰來 但未脫困境
客船緊急演習 麗娜輪打頭陣
歐巴馬抵日 晚餐吃高檔壽司
菲港修好 菲政府欣慰
拾金不昧 航警拾獲百萬鑽飾
LPGA裙襬搖搖 派特森樂見好友
兩岸城市交流 北京週登場
陳肇敏遭求償案 5/29宣判
泰國央行維持2%利率不變
中市議員選舉 藍將提名37人
王韋堯發聲明 謝謝大家關心
體驗有機 認識食品添加物迷思
徐耀昌千人誓師 客家大老力挺
港人質事件 家屬：獲得公道
聯電子公司聯旭永盛擬合併
朱：速修法 公投解決核四爭議
北捷系統可靠度指標 屢創新高
接觸H7N9 1陸客發燒虛驚
內湖開發案 北市：依決議辦理
遭批護樹不力 中市：依法執行
選舉布署 花蓮民進黨縣長徵召
身障就博會台中辦 南投闢專車
聲援廢核 社運藝文界24日守夜
遊覽車快閃 合照抽郵輪之旅
富邦金：蔣國樑捏造通聯紀錄
育兒知識0歲閱讀 線上e指通
參選縣市長 25日起可收獻金
菲政府掃黃 多名歐洲女子獲救
戒菸成功率高 台灣醫院連獲獎
小賈斯汀訪靖國神社 網友砲轟
精誠集團代理圖形化分析軟體
黃沙滾滾 陸發沙塵暴紅色預警
寶鹼獲利超標 居家護理營收增
俄：若俄在烏利益受損 會回應
總統召集 江宜樺入府研商
安保涵釣島 外交部：無關主權
綠要上凱道 藍將討論核四公投
全球10大美味泡麵 竟無台產品
日法混血女模 分享城市越野跑
中台禪寺菲分院 夏令營始業
疑馬航機碎片沖上岸 澳洲調查
反淡海開發案 環團夜宿環保署
手遊「喵勇傳說」 海外獲好評
遭爆料 陳希舜:非男女關係
美日相挺 藉釣島牽制大陸
綠北市長整合 6月中前完成
河南農民氣官 自組政府遭起訴
人民幣即期收貶 14月新低
今彩539開獎
北市豪宅淨面積單價逾紐約東京
罷工流言多 寶成澄清
北韓慰問南韓歲月號海難事故
新北議員初選 藍首波24人登記
交機增加 波音獲利營收雙喜
國難當前鬧酒駕 韓星斷演藝路
郭董：核電不是政治問題
寧夏夜市快閃 紙貓熊嚐千歲宴
釐清海難死因 韓家屬要求驗屍
涉貪汙恐嚇 苗縣綠議員遭約談
郭董：關公絕對有發威指示
歌林登陸 主攻城市小資族
蘇願會馬 府盼無前提不設條件
碩禾擬配股利8元
總統：李登輝提出的問題很正確
高盛堅守商品交易 市占看增
隱形眼鏡別陷迷思 久戴出問題
男童街頭便溺 陸網友拒遊香港
調非自住房稅 北市盼速通過
公投盟衝撞 網友不同調
外交部邀駐華使節了解服貿
美4月製造業成長 些微減速
陸80項基礎建設 開放民資參與
美記者在烏克蘭遭綁 美表關切
尼詠歐 時人：全球最美女人
希臘預算達標 有望進一步減債
今彩539 頭獎 1注中
LGD估Q2出貨量小增 價穩
美日領袖壽司宴 暢談90分鐘
日美元首啖壽司 博感情交陪
歐巴馬訪日第一課 壽司藝術
林義雄禁食反核四 綠人士聲援
義大猛打14分 痛擊兄弟
爆禽流感 加州雞肉禁出口台灣
增加動能 陸80項建設開放民資
溝通核四 綠縣市長盼見總統
電動車試車摔山溝 一死兩傷
網路整備度指標 台灣第14
購屋「停、看、聽」 社會住宅105年完工
青島「海軍論壇」 通過海上意外相遇規則
黃金72小時? 搶救林義雄各界留言
調查: 恆春飯店漲最多、日月潭最貴
停建核四 綠發起24日夜總動員
郭台銘：富士康不會大幅裁員
美新屋銷售驟降 8個月新低
府院：應維現行核四公投門檻
杭州房價競降 官方試踩煞車
4月24日 國內各大報頭條
從韓國進口的甜筒出包
疾病管制署呼籲盡快帶幼兒前往各醫療院所施打肺炎鏈球菌疫苗
在美盜竊玉米良種 中國公民交保候審
歐巴馬明確表示 釣魚台適用美日安保條約
成人也要「跟上時代」! 世界衛生組織呼籲成年人也要施打疫苗
地方政府「亂蓋」 陸空城、鬼城一堆
世界書香日 外籍配偶朗讀為台灣祈福
今年1月到3月 中外聯姻將近1成
基隆市警察局舉辦「防制外籍與大陸配偶遭受人口販運」宣導
法務部結合警察廣播電台辦理廣播競賽 宣導人權的重要性
陳希舜口頭請辭
「中高關懷」計畫 移民署嘉義市服務站給予新住民高度協助與關懷
累積優惠券享免費用餐 手作披薩樂趣多
政務委員夜會女系主任 口頭請辭
蘆洲區公所辦新住民卡啦OK歌唱大賽
【感恩回饋慶五月】獻給最重要的靈魂人物
台南大億麗緻【感恩回饋慶五月】
二戰債務 日商船賠償2.42億陸放行
臺北捷運 全力配合交通部建置多卡通
北市圖文化快遞 讓新移民愛上台灣藝術
台北市立圖書館邀新移民鬥陣學台語
台灣新住民家庭成長協會 開辦免費語言交流教室
MSI發佈 全世界速度最快顯示卡
「我愛台灣，我的家」-移民署舉辦多元文化幸福講座
CROSS、迪士尼今夏推出 「愛麗絲夢遊仙境」紀念筆
蘇貞昌十足算計2016?
譴責不理性政客及投機政官破壞社會安寧
教育部辦理 「2014年APEC技職教育論壇」
國泰人壽類長看險健康也能領錢！
國泰世華行動銀行My MobiBank創新不斷
雲端行動新技術 遠傳瞄準流通服務業
民進黨團繞行立院 小英入列
綠6縣市長盼見馬 府建議先見江
韓船難喪生者打撈 已156人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
傳統電視大戰雲端 美判例矚目
俄堅持 烏國當局從東部撤軍
名吉他Ovation美國廠將停產
趕走邪惡 男童唱聖歌退散綁匪
臉書公布財報 獲利6.42億美元
蘋果第一季獲利102億美元
iPhone賣得好 蘋果Q2報佳音
澳：可疑殘骸非屬失蹤馬航
裙擺搖搖菁英賽 24日燃戰火
健康促進醫院研會 邱淑媞致詞
耕興擬配4.5元股利
旺宏55奈米快閃記憶體量產
拉美旅遊展 台灣拓商機
菱生獲光源感測器封測新單
富邦證育才 產學合作當先鋒
資策會科專會 分享研發成果
法人：安國今年業績增2位數
報稅季來到 金融憑證輕鬆報
力麗力鵬Q2滿單 瓶用酯粒暢旺
亞馬遜與HBO達成合作協議
台股九千震盪 短線恐拉回整理
西情人節 紀念勇者救美鬥惡龍
iPhone熱賣 蘋果財報超標
陸規範信訪 越級不受理
研究：報紙如冰淇淋 迎合口味
臉書財報超標 財務長年底榮退
北基桃防大雨 下午雨勢趨緩
高通財測看增 封測台廠吃補
林義雄：法先修好公投才有意義
只有中文 加拿大廣告看板惹議
英王儲妻卡蜜拉弟 撞傷頭不治
賽靈思財測正向 封測台廠進補
重回舊街頭 Google地圖增時光機
南韓海難 死者增至159人
台股開盤上漲11.90點
中華電3D造雲計劃 培育人才
美日共同文件將載釣島適用安保
巴解團結哈瑪斯 以巴和談重傷
出口攀升 南韓Q1經濟成長超標
需求增 德儀Q2獲利料超越預期
歐巴馬接受日皇歡迎儀式
傳歲月號操舵裝置故障還硬出海
母親節返鄉 台鐵25日起訂票
深圳砍人劫人質 和警對峙2時
臉書好友 高中同學最常被剔除
日船案 陸媒：日商付11億
核四公投 政院：門檻依現有
高通財測恐未達標 盤後股價挫
德儀財測看好 欣銓Q2受惠
旭曜與F-敦泰合併 凌陽淨值揚
蘋果財報優 大立光創天價
蘋果報佳音 PCB蘋概續強
打撈歲月號 難題重重 意見多
入TPP 首輪談判結束才明朗
庾澄慶演唱在即 喜獲勝利吉他
預收款券 力旺開盤跌停
談核四 呂秀蓮：台人太浪費電
南投規劃就博會 6月中登場
經濟部：牛豬分離政策不變
4月營收估創高 研華走揚
處置劉漢案資產兩千億 陸未定
農委會修法 禁進口國產米混售
弱勢暑期工讀 桃縣250名額
公平會開罰錢櫃好樂迪 9百萬
藝企合作 表演藝術補助公布
聖母盃籃球賽 119隊參賽
李四川：核四地方公投不太可能
新台幣早盤升4.3分
反服貿光頭男 立院偷警盾被逮
高鐵轉轍器異常 部分列車延誤
淡海二期界定會 環團盼逐條審
韓主權基金擬倍增替代性投資
歐巴馬與天皇 皇居校閱儀隊
蔣偉寧：202億元推技職再造
黨主席選舉抽籤 蔡英文2號
宣傳含碘鹽好 結果陸民碘過量
蘋果財報優 美律反彈
內雙溪現鳥跡 藍鵲逍遙遊
深圳頒禁漁令 治理深圳灣
機捷A11住戶 桃縣妥善安置
日商船繳賠償 陸法院解除扣押
台股平盤震盪 盤面個股表現
第2戰 火箭拓荒者半場平手
高鐵轉轍器異常 影響2000人
美網站：共軍艦隊 將更趨活躍
蔡英文：降公投門檻是主流意見
財長：房屋稅修法有空屋稅概念
美河巿案 高嘉濃起訴
App牽線 大廚到家幫你交朋友
總統府：正式邀蘇貞昌商討核四
公平會查豬肉商 無聯合漲價
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
查電鍍廢水 彰檢搜9家業者
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
港人可能加入深圳前海管理層
林志嘉：朱立倫應阻核四運轉
父母爭吵 離家留2童鎖屋內
擬執行死刑 法務部：媒體臆測
教宗致電離婚婦：領聖餐沒有錯
美日TPP協商 最後攻防戰
陸使館確認 歲月號3陸民罹難
蔣偉寧：技職不好 半邊天沒了
歐巴馬訪韓 將探討南北韓統一
人民幣續貶 陸：正常可解釋
棄辦亞運 越向亞奧會提申請
傳王兆國之子 淘空港企數百億
游錫(方方土)：若當選 核四不商轉
愛心播薩國 幫幫忙基金捐物資
美日峰會 強調主導亞太和平
港媒訪京 北京高規格接待
三節打完 火箭落後拓荒者
美談東海 學者：陸細聽不大叫
成大技轉 大億交通打造集魚燈
林義雄若陷危險 評估強制救護
北市公車 全面設禁止站立區
歐巴馬：釣魚台適用美日安保
新台幣中午升5.1分
美談釣島 分析：不會與陸為敵
BCIE分析中美洲經濟發展
趕鋪軌 高市輕軌年底測試
興隆公宅2區 今年8月動工
美驚悚報告 F-再生反駁指控
槍擊台人印嫌：迷你裙反伊斯蘭
加工處通過5案 投資額 7億
北市十大龜速路段 慢如腳踏車
歐巴馬：美日聯盟是穩定基礎
林義雄：總統無權干涉核四問題
台南槍擊搶案偵破 逮6人
降公投門檻 副總統：代議恐虛廢
江揆：落實H7N9防疫措施
美林：台95%財務長憂政治風險
中山高車禍 槽車司機腿傷送醫
鼓勵網路報稅 中區國稅局送禮
技職教育論壇 交流韓國經驗
苗縣議員涉貪污詐財 檢方聲押
歐巴馬：不可單方改變釣島現狀
照片判斷 疑似殘骸非屬馬航
亞太CFO調查 營收成長樂觀
開發新業務 索尼設不動產部門
F-再生跌停 金管會：有查核機制
美河巿案 檢：北巿府損20億
遭指秋後算帳學運醫 新北澄清
希拉蕊波士頓演說 未提選總統
火箭再輸 季後賽0比2落後
石門水利會選舉爆爭議 待審查
結合裙擺搖搖 推台灣高球觀光
新台幣匯率午升5.1分
啃老族放火燒死父弟 無期定讞
朱立倫盼蘇會馬 對話代替對抗
遭爆婚外情 陳希舜：絕不戀棧
台灣精品金質獎 3公司首度摘金
林義雄致總統信 府：社會公評
全中運蝶蝶樂 50米頻破紀錄
資策會續攻雲端巨量資料
招商 高市增5企業供兩百缺
兩方較勁 三陽股價重挫腰斬
立院初審 法拍凶宅應公告載明
溫哥華島外海6.7地震 無海嘯
台菲陸破詐欺 押解如空中監獄
GE傳洽談以130億美元併Alstom
陳希舜致歉 口頭請辭
張盛和：確定推動房地合一課稅
歐巴馬：沒對釣魚台劃新紅線
22人遭咬傷 印尼傳狂犬疫情
作客台灣 華府美食音樂推觀光
光頭哥偷警盾牌 3人遭逮移送
江宜樺：未公投前絕不裝燃料棒
英國王子威廉將結束澳洲訪問
UN：敘人道危機 350萬人待援
台股收盤跌11.47點
女大生買點數 超商店員阻受騙
張家祝：台灣出口受內外挑戰
歐巴馬指釣島適用美日安保
經長：用電零成長難達成
香港文青小旅行 路線大公開
公投門檻 江揆：依現行規定
全球穿戴市場估逾2百億美元
病態肥胖沒開刀 男甩肉80公斤
台股收盤跌11.47點
廢校舍活化 打造生態教育基地
道路整編 民眾反映未收到稅單
滑入砂石車底 騎士輪下搶命
台股高檔震盪 收跌11點
員警立院執勤昏倒 送醫無大礙
跨境詐欺 騎電動車領鉅款露餡
5月台指期漲15點
研調：太陽能晶圓去化不如預期
分割股票 蘋果排除入道瓊障礙
5月電子期漲 金融期跌
營養午餐競價 食安品質有疑慮
陸單獨生二孩 要16證蓋6章
遭立委指濫權起訴 檢察官無奈
調非自住房稅 郝：讓房價合理
談公投門檻 郝：尊重立委職權
江揆：國際連結促青年吸收經驗
核四爭議 胡志強：2共識解決
大腸癌不早篩 1/4晚期才知
金東小三通航線停 乘客：不便
李登輝反鈾發電 促思考釷取代
歐巴馬日本嚐壽司 吃一半停箸
成立國家人權委員會 專家樂見
經部：兩岸關係會影響入TPP
大巨蛋移樹 北市：方式無不妥
號召圓不老夢想 騎車也划舟
叫計程車 新增女性駕駛服務
涉貪污插乾股 苗縣議員遭羈押
江揆促達成下水道接管普及率
美國人看奧運 平板手機找資訊
考選部：資訊委外 管理力不足
李朝卿案 南投縣議會議長作證
核四未來 江揆籲回歸民主程序
廢核活動 警：視狀況增減警力
國考資訊人才 擬增列工作經驗
漁汛期至 菲下令執法避免武力
政府資訊人力比 台落後韓國
金縣府：未補助體內重金屬檢測
台菲合作 遣返44詐欺犯
偷桑椹果被捕 辯神明指派藥材
三大法人買超台股34億元
路過抗議處理演練 金門超逼真
彰檢查電鍍廢水 搜索9業者
日圓貶 佳能上調營業獲利預測
籲停建核四 廢核團體擬上街
美豬和TPP 學者：恐面臨抉擇
聯合利華營收成長 優於預期
立委視察台大醫院核災醫療應變
金城武大樹農田 申請文化景觀
印尼人才好薪情 年薪百萬平常
證交所股東會 採電子投票
陸：港依法普選 循序發展民主
礁溪公所臨時員 7月調薪5%
莫拉克災後重建 達成96.72%
藥師法擬修法 執業不限一處
大立光首季EPS 22.36元
新竹客家桐花祭26日峨眉登場
連勝文日韓取經 擬5月底出訪
外勞盜領4人存款 早記下密碼
打死人判刑潛逃大陸 押解返台
退撫基金 第1季賺111億元
反核主題路跑 北市交通管制
南韓船難船員：我們被命令棄船
軍方爆副食採購弊案 收押3人
S.H.E演唱會 小巨蛋開唱
H7N9陸客治療 2人發燒虛驚
施敏研發記憶體有成 國際表揚
印尼頭號恐嫌 號召攻擊特警
歐巴馬：美對釣魚台立場一貫
南韓船難 金秀賢捐3億韓元
宜蘭水田音樂會 26日開唱
兩岸三地在韓促進醫療合作交流
新台幣收升2分
奇思行動故事屋 小貨車巡演
勞動基金第一季獲利482億元
漁汛期至 菲北地方嚴防盜漁
被指買頭銜 連辦：社會公評
盼評鑑綁考績 教團30日靜坐
模範勞工 彰縣表揚
屏東慈恩寺產爭奪案 二審逆轉
網友指控A十幾億 李連杰反駁
老服中心農園 銀髮族開心種菜
吳志揚籲召開能源國是會議
憂出口 副總統：服貿快馬加鞭
奇力新擬現金減資 每股退 1元
中正大學生 用搖滾批判社會
訊連首季每股賺1.72元
涉竊老闆錢藏大陸 男押回偵辦
綠：願與總統討論解決核四問題
南華大學校園徵才 逾2千職缺
新校有成 葳格高中飛盤賽奪冠
草生栽培 讓果園變公園
補習班疑違法取個資 新北追查
陸：釣島屬中國 不需他國保衛
大陸發展釷核電 短期難運用
阿德雷奇又破40分 火箭再敗
宏?獲澳洲警局IT專案
林口OutletPark可望明年完工
奇力新Q2不淡 Q3估成長衝
給槍也給彈 原民獵槍除罪擴大
頂樓設農園 銀髮族交友當農夫
疑金油塊冒煙 斗六連棟住宅虛驚
私校師6月起可領公保養老年金
認養代替購買 劉以豪秀愛狗照
江揆同意陳希舜請辭
鶯歌女騎士 撞擊聯結車身亡
慰勉勞工 高市請看電影
台中港碼頭意外 1工人遭碾死
核研所：核廢料符合安全標準
試紙受潮沒校正 血糖量不準
國民黨團會議談核四 江揆與會
立院初審 企業違法追回獎補助
房價掉三成 呂桔誠：災難
自然人憑證報稅 抽HTC
首屆馬鈴薯節 斗南端美味
專家：陸海軍演習次數僅次陸軍
工程會主委 副主委顏久榮代理
F-再生遭誣陷？ 證交所要說法
國6增設匝道 改善舊正交流道
天氣穩定 各地高溫逾30度
屏東黑鮪季 邀台北市民嘗鮮
老不休騎士 挑戰美加2千公里成功
大陸國防部：人若犯我我必犯人
高麗菜價低 標購送弱勢助農民
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
深圳網賽 盧彥勳晉級8強
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
醫師破不孕迷思 年紀品質有別
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
人口失衡 中市府：建設促回流
國巨Q1每股賺0.44元
群創電視面板獲台灣精品獎
中東媒體讚台北 好吃又好玩
大陸重申反對各國對台軍售
線上遊戲戰爭雷霆 4/25上市
馬蘇會 明天上午10時登場
夏潮案 陸委會：司法案不評論
可攜環保餐具殺菌 發明展銀牌
內湖開發案 北市維持先行審議
5月桐花季 北市推6賞桐步道
聲援廢核 藝文社運環保界接力
復甦上軌道 西班牙成長加速
企業捐3D印表機 激發學生創意
國巨擬發股息每股 0.1元
埋伏8天 破獲收購贓木
馬蘇會商討核四 全程公開
港台百年小吃 君品搜羅推盛宴
新台幣收升2分
Nokia聯姻微軟 嫁妝不含印度廠
智寶擬現金減資比率約3成
紅十字會攜手牙醫 菲律賓義診
金針山百合花遲到 越晚越美麗
核四存廢 呂桔誠：調備載容量
高雄知名食品廠排污 勒令停工
美河市案 北市：5月底重鑑價
鶯歌燒前進伴手禮展 開拓新局
司法官律師考試 5月受理報名
泰高溫用電量新高 數省傳旱災
人質事件落幕 菲道出箇中秘辛
釣島爭議 歐巴馬：美會協防日
指尖的溫暖 重塑人醫形象
廈門小三通航線碼頭移五通
登龜山島高地 宜蘭學子轉大人
所得低於妻 自卑男搶鄰居判刑
大S產女 微博腳印照報喜訊
檢方涉濫權起訴 監委通案調查
仙人跳恐嚇不成 女誣告被訴
不滿彰化縣府 綠議員占發言台
人民幣續弱 貶至16個月低點
表揚模範勞工 李沃士鼓勵職訓
南投市桐花祭 週末伴夕照登場
全中運落幕 2項破全國紀錄
找嘸人 高市大筆房地待繼承
一銀寮國永珍分行 獲准成立
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林義雄禁食第3天 狀況良好
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巧克力吃過量 小心孩童易躁動
公公併 龔天行：失敗策略
群創：絕無涉陸疑假4K面板
學測國文寫作獨立考 擬延1年
示範區外商產品轉內銷優惠取消
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解核四爭議 馬蘇會受矚目
3月新承做房貸額度上升
星斥15億台幣 栽培核能專家
GITR排名下滑 張善政：吃悶虧
台聯踢館反核 藍南市主委回嗆
剛果火車出軌 57死86傷
大立光財報亮麗 外資大讚
歐巴馬亞洲行博弈 挑戰不小
桃機圍牆倒塌 急架臨時圍籬
安倍歐巴馬親不親 稱呼露端倪
陸同濟大校長訪金大 加強交流
德拉吉：通膨惡化 可能買資產
汐止保長坑等13區 適合首購
印度搭機 全程不必關手機
台灣精品獎 華碩大贏家
瀕危母語競賽 賽夏學子獲獎
陸媒稱台製假4K 群創：韓國貨
橘子代理新遊戲 營收有撐
北韓核試場動作頻 似準備核爆
將捷獲滬尾藝文園區BOT案
新浪網染黃 陸吊銷兩頻道許可
歐巴馬親督軍 TPP仍談不攏
全中運 新北市金銀銅各64面
緬軍強暴婦女 聯合國籲調查
魏丕信：中國暫無公民法治觀念
胖達人案 消費者將求償2500萬
國民黨團：核四運轉需經公投
新北牙醫師公會：王心愷無癲癇
媒體：歐巴馬談釣島避免刺激陸
降備載容量 經部：產業受影響
台灣老字號 昆山參展尋商機
寶成：東莞罷工陸續復工中
華信慶增班 上網按讚抽機票
高齡友善醫院趨勢 跨領域合作
體驗露營趣 首屆帳篷節開幕
2頻道染黃 陸新浪網公開道歉
降備載解危機 黃重球：不負責
美河市案 前捷運局高官交保
示範區業者已設門檻 防傷農業
日本夯 長榮航將飛沖繩
過去1年半 蘋果買下24家企業
債市通膨脫鉤 傳日銀很擔心
英國斐籍婦女殺害3殘障子女
解泰國僵局 艾比希毛遂自薦
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灌水肉弊案 軍方究責調職
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沒核電 經部：恐限電
南韓海難 好船名未帶來好運氣
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改善中日關係 東京都知事抵陸
勘驗錄音 李朝卿案爆扛責說
死者久不殮葬 北市將開罰
陸油價又漲了 出遊物流成本增
疑逃稅 陸扣押日商丸紅3員工
陸修環保法 向汙染開戰
經長：不能不顧產業發展需求
智寶Q1每股賺0.25元
新北議員選戰 綠開跑藍按兵
柏林艾未未特展 藝術反映現實
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汛期到防爭議 已加強規範漁船
再生駁格勞克斯 考慮護盤
歐巴馬訪亞洲 美媒酸像觀光客
吳經國海外獲頒榮譽博士
母抱前座撞車飛出 2歲童不治
美初申失業救濟 增2.4萬人
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核四議題 國民黨：公投法為主
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巴解若攜手哈瑪斯 美重評援助
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私會女系主任 陳希舜請辭獲准
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移民署桃園縣服務站通譯 上禮儀課學當快樂志工
馬邀蘇貞昌 10點會商核四問題
相信人民的力量 田秋堇談程序正義與環境人權
26日中視頻道播出 神氣家族《賦稅公平 振興經濟》
關廠工人義務律師吳俊達：用良心關注下一代勞動人權
絕食第三天 林義雄回信批馬
2014年4月25日 國內各大報頭條
「馬蘇會」將於今日早上十點登場
中東媒體盛在台灣是觀光勝地
英國研究:食物掉地上五秒內還可以吃? 國內醫師：「最好不要」
移民署「電腦胖卡車」開到國境之南恆春
核四存廢 許勝雄：全民承擔
城鄉發展協會辦理社區人文影展 幫助新住民融入社會
森鉅業績亮眼 多方人馬競逐 股價欲小不易
證券交易所推動電子投票政策
台灣文化學苑第二彈 「竹城文化之旅」帶新住民用雙腳逛新竹
新北市政府表揚外籍勞工楷模
「說演家鄉事比賽」 讓新住民娓娓道出對家鄉的感動
信義房屋打造SMART的找屋平台
金廈小三通航線 自4/25起調整
奇力新上月營收創下歷年同期最佳
韓國延世大學校長鄭甲泳率團訪臺
華航集團開航 徐州、合肥、煙台大陸直航新航點
連勝文應以年輕創意 贏得台北市長選舉
華信航空大阪、沖繩增班加油賽 按讚抽免費機票
日德兩國廢核結果值得警惕！
華航AED安全配備全面上線
移民署與松山社區大學舉辦公益講座
政府樂見食品業者建立自主管理系統
高雄港條件優良 18,000TEU級大型貨櫃輪可停靠
人民幣全球通 直匯送直航機票 幸運得主產生囉！
國泰世華銀行基金會【永恆的經典音樂會】
土銀統籌 潤隆建設聯貸案
阿帕契墜民宅 同機型全面停飛
土銀貸您度稅月 利率1.88%起 讓您夜夜好眠輕鬆稅
遊戲機及NB訂單增溫 湧德營收成長步步高
華航全面配置「心臟電擊器」
證交所對於F股的監理比其他金融市場為嚴
阿帕契墜毀 新機就出事
澳門喜來登金沙城中心酒店 向母親致敬
屏東縣服務站 新住民免費學電腦送圓仔USB
「防汛整備 守護台灣」公路總局完成防汛整備
陸配郵局開戶事件 誤會一場
母親節家扶基金會 外配模範母親受表揚
陸配家暴被殺 大陸母親獲補償金百萬
TPP談不攏 日美聯合聲明暫難產
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
批俄國軍演 烏克蘭稱準備開戰
不滿巴人派系和解 以中止和談
科技業串通限薪 集體訟案和解
台灣醫院分獲國際典範及低碳獎
科技業串通限薪 3億餘美元和解
智寶今年車用工業產品出貨看增
奇力新續耕耘四大產品線
投顧：資金轉向歐高收益債
投顧：5月新興市場選舉題材多
台新銀房貸產品獲大獎肯定
致新LED照明業績可望成長
健康促進醫院 照護糖尿病較佳
IFA展前暖身 媒體蜂擁採訪
網壇喜訊 喬帥即將變喬爸
業績增 中租首季獲利提升
英工黨：蘇格蘭獨立 不利勞工
巴西國際難民多 哥倫比亞居冠
北部東部短暫雨 中南部防曬
台灣大IDC機房 獲國際獎項
全球經濟復甦 加出口將激增
期中選舉壓力 民主黨議員不挺TPP
雲端有成 微軟Q3獲利優於預期
亞馬遜營收超標 盤後股價揚
道瓊收盤持平 台股今戰5日線
烏克蘭危機升高 美對俄下通牒
解核四爭議 馬蘇會10時登場
台股開盤上漲0.36點
中華電微電影賽 總獎金3百萬
招待赴陸參訪吸金 4人收押
呂慶龍諾曼第推動文化外交
機上盒升溫 凌陽Q2成長可期
台捐電腦 助瓜國政府e化
出租鐵皮屋火警 1男二度燙傷
艾訊科技產品 獲台灣精品獎
李崗霖開唱 獻歌恩師王治平
劉德立主持巴國記者節聯歡活動
親民文宣 習近平伉儷動漫亮相
大立光漲停 天價1875元
威寶電信 併入台灣之星
業者僱逃逸外勞 養獒犬防查緝
許勝雄：政府應查未來電需求
受惠廣告收入 百度Q1獲利亮眼
李克強籲美放寬高技術出口限制
淡季 凌耀獲利創上櫃來新低
美日聲明：強烈關切陸劃識別區
星巴克Q2獲利成長 上修財測
增稅 東京通膨1992年來最高
林郁方：已無核四問題
研究機構質疑 F-再生又跌停
馬蘇會登場 總統：好久不見
新台幣早盤升2.4分
歲月號海難 罹難者增至181人
國是論壇 聚焦核四議題
耶穌像十字架倒塌 壓死身障男
張志軍：兩岸經合 陸誠意溝通
馬總統：兩黨都贊成核四公投
業績看增 日月光創波段高點
太陽能取代核電 電價漲逾2倍
拉攏記者 臉書推新聞服務
馬：不是廢核就可解決所有問題
核四議題衝擊 台股跌近百點
禁食第4天 陳歐珀送醫
金門馬祖濃霧特報
談核四公投 馬蘇會針鋒相對
麥當勞鼓勵閱讀 兒童餐贈童書
環島插滿風機 才能取代核四
總統：蘇貞昌當年追加核四預算
地熱海洋發電待開發 難取代核四
王金平：祝福林義雄平安健康
燃煤發電污染大 排碳減量落空
歲月號船長 被捕後未寢食難安
蘇促直接投 馬：沒核安沒公投
科學園區公會：能源應長遠規劃
電力零成長 經濟零成長
一首歌觸及心靈 造就爵士女伶
核四停建 電價股市首當其衝
直升機墜民宅 駕駛生命穩定
馬總統：直接停建核四不可行
陸媒教陸客在港如何找廁所
新移民來台心情 公益講座分享
廢核 日本德國衝擊大
林義雄禁食第4天 帆廷探訪
三人成狐 父帶子女3人除狐臭
博通公布財測 封測台廠估穩
會蜜雪兒 10歲女孩代父遞履歷
陸房地產稅立法 擬今年提草案
執行訓練 阿帕契墜民宅
阿帕契墜龍潭民宅 駕駛送醫
中央氣象局氣象報告
美日TPP協商 僅確立前進路線
中央氣象局 今天白天天氣預報
旺季 台通Q2營收估增2成
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
核四若封存 台電財務雪上加霜
血壓高血糖低 陳歐珀送醫
台股挫 投顧：F股核四導火線
遭控壓低薪資 谷歌等企業和解
中美智庫報告 雙方互信減退
小S推薦胖達人 消基會求償2500萬
重挫跌破月線 恐慌賣壓出籠
美日TPP談判 有進展無結論
韓華返台升學聯考 36人參加
美日聲明 TPP及釣島是焦點
核四公投條例 蘇：門檻可談
查夜市仿冒品 Google眼鏡建功
北韓若核試 歐巴馬：勢必回應
身心障礙運動會 5月台南登場
副駕駛訓練 阿帕契事故待查
高國華入監 陳子璇說愛淚別
軍直升機墜民宅 駕駛生命穩定
林義雄著作 蘇貞昌送馬總統
台南海線區 廠商徵才釋職缺
阿帕契墜民宅 兩飛官獲救
林口Outlet Park動工
核四燃料棒轉他廠使用 須修改
歐巴馬亞洲平衡 關切陸動向
振興宏都拉斯經濟 挹注50億
綠色交通 高市打造BRT路網
韓美峰會將討論作戰指揮權移交
台股重挫 鴻海跌
越南扶貧 世銀援貸
陸利率鬆綁 存準率角色吃重
特斯拉執行長薪酬大減99.9%
台股大跌 外資：下半年恐走弱
時機敏感 花旗CEO不出席俄論壇
陸經濟引憂 人民幣連6天走貶
阿帕契墜民宅 機身嚴重毀損
新台幣中午升2.2分
美日TPP談不攏 恐影響關係
LPGA裙襬搖搖 法國女將領先
阿帕契墜民宅 與美共同調查
台中國際旅展登場 民眾搶翻天
核四震盪心理面 財報檢視為重
防範電梯意外 高市提高抽驗率
男子登山探勘落谷 警及時救出
時代百大人物 習近平再入選
復出泳壇首戰 美國飛魚被打敗
高捷大寮廠太陽光電 6月啟用
陳(沖)：捨核電 得考慮代價
太設有擔保普通公司債生效
裙擺搖搖大手筆 鼓勵台灣選手
台灣之星賴弦五 搶4G用戶
高樓戶亂丟雜物 強制遷離判准
核四延燒 賴正鎰：企業急死了
金管會：台電財務不致影響金融
搜馬航若無成果 澳擬擴大範圍
馬會蘇：不是廢核就可解決問題
蘇籲馬：掌權者應化解危機
歐巴馬離日 轉訪南韓
NCC行動上網測速活動將開跑
陳(沖)：江宜樺非常有智慧
醫生媽當演員 宣導器官捐贈
出口增 台經院調升GDP預測
都更違憲條文將失效 北市因應
清真經濟 泰盼吸引穆斯林投資
阿帕契墜民宅 進行吊掛作業
裙擺搖搖 徐薇淩表現佳
阿帕契墜民宅 民眾驚呼恐怖
新購阿帕契 曾停飛受檢
林久翔廟宇起誓 延續清廉執政
母親節火車票 各線仍有剩
首屆職類特招 26日測術科
大S女兒曝光 眨眼吐舌萌翻天
騎單車酒駕身亡 獲賠3百萬
張志軍：兩岸經濟合作要有互信
林志嘉：下修公投門檻
新台幣匯率 午升2.2分
朱立倫：核四完工封存多數共識
大立光風光 9外資喊2千元
鑫品生醫1.5億有擔保轉換債生效
營建業景氣調查 連3個月跌
資策會研發車隊路徑排班系統
阿里巴巴IPO規模可能創紀錄
蘇談林義雄 馬：核四全民決定
海生館水母家族 具心靈療癒
圓仔代言 宣導勿任意餵食動物
卓士昭：政府力推餐飲業成長
男子夢遊 摔落4米深溝獲救
時代百大 受虐印尼傭上榜
台股收盤跌171.33點
中市一氧化碳中毒 嬤死孫昏迷
核四公投條例 朝野僵持不下
海生館野放綠蠵龜 順利回大海
溫差7度濕度70% 春天鼻過敏
63年後 諾貝爾得主崔琦返鄉
各國公投 重大議題門檻多嚴謹
台股收盤跌171.33點
捐血逾1200次 陳志雄樂助人
阿帕契直升機小百科
門諾公益健走 歐陽妮妮代言
陸華潤集團又傳2高層遭調查
陸：首季城鎮登記失業率4.08%
阿帕契迫降 陸軍下午開記者會
最低工資 陸9省市上調逾1成
蘇促核四停建 馬問要股市跌嗎
鴻海出售部分通訊專利給谷歌
焦點人物：教宗聖若望二十三世
北韓船犯海域 南韓開火驅離
5月台指期跌185點
公投時機與門檻 馬蘇沒交集
5月電子金融期齊跌
上海自貿區將設鐵礦砂等交易所
民眾到寶成集團總部抗議
傳美擬再延作戰指揮權移交南韓
母親節蛋糕傳愛 分享弱勢媽媽
迫降阿帕契 正駕駛曾赴美受訓
核四公投 總統：與林義雄一致
乳酸菌解憂 動物試驗有效
休閒戶外用品發表 賞桐撿好康
爆量收黑 後市看外資與美股
俄信評 標普砍至最低投資等級
迫降阿帕契 仍在保固期內
王郁琦立委激辯監督法 無共識
阿帕契墜民宅 完成吊掛上卡車
陳(沖)：新龜兔賽跑 合作代競爭
電價攀升 南投市決裁減路燈
台中盃全國創意大獎 開放報名
汽柴油下週估各漲1角
日財相：歐巴馬欠缺統籌能力
電鍍廢水案 5業者聲押獲准
台股大跌 量創農曆年後新高
韓聯社：陸連3月斷供北韓原油
核四公投前不運轉 府院黨共識
史上更難就業年 陸官方因應
反核路跑 北市公車路線調整
三大法人買超台股40億元
黃景泰參拜媽祖 為林義雄祈福
本田全年獲利預測 不如預期
陸產能增 台灣人纖原料下滑
老舊磁碟片挖出安迪沃荷電繪作
日月光首季每股賺 0.44元
華邦電調高資本支出 逾百億元
陸軍：阿帕契全面停飛
國中生下背痛 原來闌尾炎
海南來台尋叔公 中市警助相會
日月光Q1每股賺0.44元
阿帕契墜民宅 住戶驚嚇幸平安
飲食防癌 兩岸癌友經驗交流
華邦：利基行動記憶體市場健康
傳維珍澳洲航空班機遭劫機
日月光Q2封測營收估近去年Q4
印尼：疑似劫機 班機降峇里島
學童捐愛心撲滿 助聖心購專車
政院提3名NCC委員送立院
發展人幣離岸中心 應解除限制
印尼：澳洲飛峇里班機疑遭劫
維珍班機降落印尼 疑乘客鬧事
施政報告改書面 卓伯源表尊重
收費員轉置 無門檻首波18人
美河巿案 北檢：心證載明書類
國貿會展模擬賽 兩岸學生競技
反服貿警方驅離 18人告江揆
中油嘉義訓練所新教學大樓啟用
新台幣收貶 1.4分
彰基赴露國義診 中醫受好評
維珍班機乘客 印尼：全數平安
安晨妤出輯 談家人激動落淚
印度婉拒陸司令訪軍艦戰情中心
暗夜大雨竊銀樓 警查獲霰彈槍
都江堰發現巨像 疑為三神石人
助產業轉型 南部產學簽約
揚昇少東被毆案 另一少東涉嫌
核四變政治問題 工商界：無力
馬蘇歷史會面 激辯核四沒交集
美日TPP卡住 麻生酸歐巴馬
特教生畢業送愛 幫老人煮好料
在地服務 航港局台東設辦公室
阿帕契駕駛：座艙起霧失去參考
新體育館啟用 金門兩館推體育
讓學童有美牙 嘉市辦潔牙賽
陸童「長尾巴」 危及性命
陸官員自殺潮 法院院長墜樓亡
中油五輕跳車 燃燒塔噴火煙
謝長廷籲核四問題勿延下一代
騎上中環單車活動 27日登場
核四爭議 日月光：有影響需克服
梁鉉錫捐5億韓元 助海難家屬
NCC被提名人 各有專長
市政發展 連勝文：向前輩請益
無畏核四爭議 外資今逆勢買超
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
保生文化祭 週日免費義診
歐巴馬訪亞 學者：非僅施壓陸
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
維珍航班傳劫機 醉漢鬧事虛驚
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
核四空襲 台股重挫近200點
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
3月M1B M2年增率升
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
稱報案搶警槍 吸毒男警局遭逮
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
珣珣試坐輪椅 盼能上學圓夢
台灣之星娶威寶 股東陣容強
林佳龍下鄉 前進和平區走透透
金門小麥豐收 乾燥中心全天作業
遠傳首季獲利財測達陣
訪公立幼兒園 柯呈枋關心教育
網路監管 籲交多邊利害關係人
享瘦豐胸 當心違規食品廣告
中正大與金大合作 推多元學習
阿帕契迫降案 薛凌促美方賠償
多國非核政策面臨難以達成困境
阿帕契墜民宅 駕駛未緊急逃生
槍擊台人恐嫌交保案 法官裁駁
梁啟源：核四不啟動 投資減
北部水氣減 中南部白天氣溫高
女嬰急報到 消防救護員變產婆
減輕負擔 中市加碼補助多胞胎
韓公務員被控間諜 二審判無罪
五輕跳電後勁冒濃煙 高市開罰
日月光今年提升毛利率表現
小林滅村國賠駁回 村民要上訴
深圳網賽 盧彥勳晉4強
翡翠計畫 文化交流觸及東南亞
俄軍近國界 烏克蘭稱大戰在即
同屋雙門牌 吃喝卑南宿太麻里
兒遭霸凌 北市員警疑涉恐嚇
勞退新制 擬可選一次領或月退
國際志工訪茶鄉 英文導覽旅遊
F公司監理 與本國公司相同
歐巴馬：北韓挑釁將一無所獲
徐耀昌與農民逗陣 推公館桑葚
平板電腦增溫後 瑞儀再轉型
醉漢闖駕駛艙 維珍：非劫機
冷凍車載運牛樟木 警攔截送辦
南韓船難 潛水員發現眾多屍體
防登革熱 複式動員檢查
揚言炸桃機男落網 移送法辦
楊豐碩：廢核需考量電力替代
永豐銀承受遠東國民銀越南分行
爭取亞運 高雄市態度保留
台客遊日涉竊被捕 1年9起
阿帕契墜民宅 AIT不評論
戰賈羅拉加 郭嚴文看片做功課
歐巴馬籲陸 約束北韓核爆
美日聯合聲明 陸重批
IFA展前暖身 廠商花招盡出
本周上市公司市值減2.06%
比肩蓋茲 馬雲設慈善信託基金
警廣台東e車隊 路況服務升級
核四財務窟窿 恐壓垮台電
南投辦食物銀行 供應餐食券
遠航簽約 旅金彰化人機票優惠
中共打貪 多名高官遭調查
軍：雲幕突降 機組員無法目視
悼歲月號海難 歐巴馬贈美國旗
戰時作戰權移交 韓美達共識
馬雲設慈善基金 陸富豪先鋒
台幣微幅貶值1.4分
阿帕契墜落 監委自動調查
呂慶龍到諾曼地推台灣文化
踢館全猿主場 象迷：沒在怕
台援贈露國香蕉葉斑病防治計畫
視障按摩師 獲頒北市模範勞工
五輕壓縮機異常冒煙 民眾虛驚
馬蘇會 學者籲持續溝通
通膨風險升 俄意外升息兩碼
馬蘇會 府：朝野對話好的開始
金陵金韻獎 朱立倫推崇鄧麗君
日月光修正防污 高市府准試車
核四議題震台股 國安基金待命
花蓮資源回收成果佳 環署支持
再傳台商染H7N9 境外移入達4例
泥雪交加 甘肅沙塵暴後下大雪
陳鴻文看好希克重返大聯盟
小林滅村判天災 國賠敗訴
陸Q1國際收支 經常帳順差縮水
東烏克蘭軍方直升機中彈起火
單車秀台灣 老騎士環遊東南亞
公民不服從 學者見解不一
落後前2場 火箭曾逆轉太陽
朴槿惠籲日信守承諾改善關係
阿帕契造價7億 維修待評估
新北義警訪金 贈送警方電擊器
智慧生活 App串連所有家電
艾比希提案解僵局 泰總理接受
回收場變解體廠 竊車竟可換毒
善化外勞宿舍火警 無傷亡
停電爆擠踩 剛果音樂節23死
核四喬不定 立院空轉一天
陸未閉活禽市場 流感病例入台
阿帕契墜民宅 屋主：平安就好
歐盟銀行測試 傳標準極盡嚴苛
飛機換訓初期 風險性較高
民眾立法院反核 檢察官待命
M1B年增高於M2 資金充沛
小林村國賠敗訴 高市允續重建
投球像謝長亨 王則鈞：沒刻意
遠傳手機銷售 中低階占6成
本周上市指數跌2.15%
超俄 陸客成紐約房產最大買家
德盼俄 表態遵守日內瓦協定
稀有過境鳥赤翡翠 花蓮野放
升息無用 俄公債盧布重摔
泰央行：預算延宕傷害經濟成長
核四封存 台電：須花錢維護
于右任紀念展在日 吸引書法迷
辛耘首季每股賺0.07元
維穩 北京警方首度反恐演習
聖平專案 副總統明啟程訪教廷
馬蘇會 朱立倫：有助朝野溝通
台刺青師許高斌 應邀巴黎展出
斐公保官入選時代百大人物
核四議題 民眾立院擋車
陸推新規 鼓勵外企設資金中心
人民幣即期再貶 亞洲表現最差
社群媒體推波 陸客海外購屋旺
大樂透開獎
今彩539開獎
瑞儀：擬配現金股利每股7元
經濟增速下滑 中共政治局關注
訪問歐洲6國 日相29日啟程
陸房地產貸款成長率 高位下滑
中共政治局： 財政貨幣基調不變
烏軍第二階段作戰 圍攻親俄軍
南非大選 45政黨候選人近9千
民眾阻擾離開 立委車窗被打裂
陸：支持中小民營企業赴港上市
歐巴馬：日慰安婦制度侵犯人權
小林村滅 法官：降雨地形造成
產品成本升 福特獲利未達標
籲停核四 民進黨凱道跨夜靜坐
蒲亭若溺水 歐巴馬：我會救他
陸委會：加強政府團隊縱橫聯繫
洪一中拐氣 桃猿打敗大咖洋投
老虎蒼蠅齊打 福建官員被雙開
5月部長級會議 TPP談判成焦點
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎2注中獎
山老鼠盜牛樟 警逮2人
擋立委座車遭逮 群眾圍警局
陸批美日聯合聲明 提出交涉
美企擁2兆美元現金 啟動運用計畫
護歐巴馬 日延長毀北韓飛彈令
國際法院對烏克蘭展開初步調查
美消費者信心 登9個月高點
罷工後 裕元鞋廠大半勞工回廠
美官：確認日開放農產市場途徑
紐時：美國的北韓政策陷困境
印尼高球名人賽 林文堂領先
葉倫擔心 Fed物價預測失真
馬蘇會像吵架 沒有共識
核四存廢政局紛擾 股市重挫171.33點
「馬蘇會」無結論、立院闖關失敗 朝野「火車對撞？」
馬、蘇會 總統府說明全文
廢核集結凱道 今靜坐明遊行
臺灣戲曲學院 慶祝創校57周年
美國務院發起“媒體獲得自由”活動
昨天＂吵完架＂ 蘇貞昌今天路跑練身體
未遵守協議 西方欲俄付代價
炸彈威脅 挪威客機轉降瑞典
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
TPP高壓 美日領袖同在一條船
花蓮凌晨地牛翻身 紅葉震度5級
歐安組織觀察員 烏克蘭遭挾持
11年首見 納達爾兵敗巴塞隆納
俄機頻犯境 烏克蘭憂即將入侵
涉擋立委座車挨告 檢方請回
美股下挫 亞馬遜大跌近10%
美歐對俄新制裁 傳28日推出
健康促進醫院 台灣願與陸交流
電視品牌估亞太將驅動全球市場
裙擺搖搖留在舊金山 至少3年
美股收黑 科技股領跌
美爆麻疹疫情 紐約加州最嚴重
法媒訪呂慶龍 談服貿深化民主
持有信心增強 金鎳價漲
駐法處辦座談會出席踴躍
東部舒適 西部偏熱防曬
劉德立等拜會巴國眾議院議長
蘇貞昌：期待總統儘速解決問題
歐股收低 企業財報欠佳
鼓勵家扶孩童 正隆頒獎學金
黃聯昇訪阿根廷書展佛光山攤位
春季紡品採購會 大廠愛功能面料
股市挫庫存升 油價走弱
高鐵APP 列車異常手機可知
聖平專案 副總統啟程訪教廷
加國地方反移民文宣惹議
千人反核路跑 喊終結核四
廢核集結凱道 千警待命維安
瓜國扶輪社贈孫大成榮譽會員
要人民幣續貶 黨媒：強盜邏輯
孔廟奇遇4D動畫 秀奇幻旅程
阿帕契墜民宅 受災戶清理家園
烏克蘭危機 G7將再制裁俄國
陸媒：美日聲明讓中日雪上加霜
台商回台方案 投資額近2千億
台商回台 土地問題占大宗
遇阻力 台商回台投資遲疑
央廣歡慶俄語廣播復播20週年
回台投資 土地是最大問題
布袋民俗祭典 衝水路驚險刺激
大立光擴廠 獵地3年無著落
宣導兒保路跑 超人蜘蛛人帶隊
大陸接種B肝疫苗率 跌20%
翔昇28日起持續分盤交易
北韓扣美遊客 挫歐巴馬訪南韓
古巴到美國 失明聽障男開划
F公司監理再度成為市場焦點
台中旅展 中市府設攤行銷
宜揚去年每股虧1.99元
中市迎五一 青年夢工場辦活動
PC手機成長 茂達可望好轉
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
菲律賓船員受傷 空軍救護後送
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
顧及區域穩定 陸說不會宣戰
總統參訪福特 體驗組裝車門
釀酒大亨千杯不醉 秘訣在酵母
京地下水超抽15年 儲量少65億
專家：近期是大陸沙塵暴易發期
制裁風波 陸人紐約購房超俄富
系統級封裝 封測雙雄勤耕耘
銀行開戶資訊 可查詢
火箭背水戰 首節領先
宜蘭椅設計大賞 首獎20萬元
歡迎歐巴馬 大馬推限量首日封
解烏克蘭危機 G7將再制裁俄
大陸人紐約炒房 外國買家第1名
新北行車事故鑑定 線上可申辦
台南工廠火警 7旬婦昏迷送醫
新北首創 為漁船防火健檢
網路訊息多元 學者盼識讀教育
節能減碳 大葉大學辦節水週
南韓海難 罹難者增至187人
大馬：歐巴馬到訪不簽TPP
廢核集結凱道 郝龍斌：尊重
阿帕契墜毀 美助判讀黑盒子
英媒十大亞洲小說 紅樓夢第一
看見台灣播映 新加坡觀眾共鳴
今年首季新生兒 較去年減1成
韓藝人解囊 盼走出海難憂傷
蘇永康新輯MV 杜汶澤獻床戲
雲門演稻禾 感動德勒斯登觀眾
半場打完 拓荒者反超火箭
阿帕契墜民宅 路過人車阻交通
宜蘭肉品市場 取消週四休市日
廣東南嶺發現7種新植物
柯文哲：應思考核四善後方案
福利縮水 陸公務員報考人銳減
陸影院 賣爆米花日賺六百多萬
如廢核四 台電：營運面臨困難
鼓勵環保葬 高雄啟用樹葬區
高市透天厝火警 警消救父子
毒蟲吞毒落跑 勇警負傷制伏
回台投資 生活機能需配套
iPhone5開關鈕瑕疵 蘋果免費換
浪漫五月雪 繽紛新北山區白首
高雄同志遊行 訴求設業務窗口
呂秀蓮：北北基宜核四公投即可
陸軍：鑑定小組勘驗受損民宅
氣喘患者近3成吸菸 棄喘難
前3節打完 火箭要回領先
圖書館大盜 鐵路警察獲報逮人
鮭魚返鄉 捨逃難業者要貢獻者
呂秀蓮支持蘇貞昌參選台北市長
歐巴馬：北韓是無賴國家
家庭安全教育活動 寓教於樂
教廷首次同時為2位先教宗封聖
TPP美日談判 將進入新階段
星國老照片展 述說歷史與故事
F-再生案 曾銘宗：涉不法送辦
拜媽祖吃糕餅 豐原糕餅展創意
阿帕契墜後 飛行員接受心輔
宏達電法說 5/6登場
都更違憲條文失效 內政部因應
林書豪放槍 火箭被逼延長賽
訪韓次日 歐巴馬重申安全承諾
苗栗桐花婚禮 103佳偶完婚
銀賞連鎖業 進駐九份
竹縣客家桐花祭 民眾動起來
遠傳攻母親節 紅米機現貨供應
人質事件落幕 菲向港遊客招手
保定炒房過頭 中古屋大降價
拐同鄉女來台性侵 陸領隊判刑
都更修法不及 90案暫緩審議
拿員工當人頭 燒肉店老闆遭訴
公司治理指數 曾銘宗：明年上路
陸擬採購台灣面板2700萬片
林書豪飛撲救球助攻 火箭險勝
北市幼兒健身操 5千童一起跳
崔天凱：安保含釣魚台站不住腳
核風暴 馬江召藍縣市首長開會
王志剛：陸官員訝異服貿引爭議
裙擺搖搖 龔怡萍並列30名
無緣話別 父：沉船時兒只打119
陸移民紐西蘭人數 10年最高峰
大湖泳池試營運 3天市民免費
十大工安新聞 六輕大火居首
裙擺搖搖 台將7人晉級
歲月號航行船員 全數遭逮捕
智慧手機夯 越南市場倍數成長
關鍵助攻 林書豪首嘗季後勝果
總統參訪福特 全力以赴拚經濟
核四存廢 王應傑盼回歸專業
南開科大校慶 邁向卓越具特色
原藝高峰會 逐鹿社區登場
太魯閣大修 普悠瑪西幹線代班
斑腿樹蛙入侵 新北展清蛙作戰
陸彩電轉向 白為民看好大尺寸
台商染H7N9 掌握122接觸者
喝摻毒咖啡包提神 遭攔檢送辦
總統：服貿協議有自動調整機制
嘉市植物園 男子上吊
廟賊見警心虛 落跑跌倒就逮
陸小學考：8元買水果媽媽幾歲
不滿遭批評 土耳其男再涉傷害
央視前女主持沈冰 傳獲保釋
施工瓦斯外洩 警消灑水疏散
清大校慶 校友挖時光膠囊
鹿港慶端陽 迎龍王祈求平安
桐花季結連理 新人禮服有一套
日南驛站 胡志強讚藍綠合作
枋山芒果病害 農改場籲防治
喪母得女 林嘉俐播愛越南
遊艇帆船嘉年華 大鵬灣登場
裙擺搖搖特色 結合裝置藝術
專家：不排除北韓數日內核試
太平島駐兵受傷 運輸機馳援
少數民族受教權 台經驗移植越
大湖公園回春 休閒好去處
台電核四借款 年付利息24億
外配送愛返鄉 越南媽媽無遺憾
飲水不潔病纏身 台學者助引水
收費員轉置 交部要求無門檻職
馬鈴薯美食料理 斗南薯香四溢
讀書無罪 閱讀魔術空間追夢想
共軍貪腐 習近平三方向整治
技職教育發熱 馬國官員訪光啟
福容客製化會議 引領新風潮
宜蘭聯合婚禮 綠博舉行
打破藍綠 黃文玲參選彰縣長
鐵漢柔情 同理心融化枕邊人
歐巴馬將訪 菲組織醞釀示威
吳敦義班機短暫停留新德里
港六四紀念館揭幕 傳承真相
紀錄片下南洋 致敬海外華人
誤認警為同行 毒品通緝犯遭逮
桃園孔廟考生祈福 求金榜題名
逢高 偏股型入息基金夯
宜蘭太平山 紫葉槭火紅迎賓
打造有機農業 雲林展亮點
吳敦義訪教廷 印度短暫停留
守護受虐兒 千人紅衣北車集愛
超迷你小鹿 誕生西班牙
桂林漓江排筏側翻 2遊客喪生
超級教師 提振學習興趣有特色
陸經濟成長放緩 人民幣連貶
男揚言炸桃機 覓保不著羈押
5月畢展熱 學生秀創意
訪大馬 歐巴馬：很驕傲
連偷女內褲逾百件 戀物男判刑
日媒：陸海警船駛近釣魚台
超級選秀日 馬志翔挑戰投準
三井餐飲徵才 開90職缺
白熙禮：菲核安至上 蓋好不用
歐巴馬訪大馬 洽談TPP
李振昌中繼 2次三振
體育資源延伸 金湖體育館啟用
韓劇夯 中壢業者推明星料理
漸凍人溝通平台 媽媽幕後推手
種蒲仔生西瓜 西瓜節教嫁接
菲駐台代表：台應加入經濟整合
高雄模範勞工 10外勞獲表揚
因應烏危機 美軍進駐立陶宛
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
桃警破詐騙集團 18嫌法辦
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
白熙禮：台菲合作 不重演憾事
勞動部：繼續檢討調整基本工資
嘉市桃城陶埕 風華老店重現
出訪亞洲第三站 歐巴馬抵大馬
首爾女網賽 詹謹瑋莊佳容捧冠
合歡山撿垃圾 雪季後淨山
競技疊杯世錦賽 楊筑鈞獲表揚
不甘心沒中獎 男搶刮刮樂判刑
反核 警：下午4時5千人聚凱道
苗栗兒少保護活動 親子同樂
中市1男嬰猝死 初步排除遭虐
對流旺 雙北宜花大雨
南科園區就博會 媒合率72%
廣西東興：中越貨幣可直接兌換
捷克學者肯定東海和平倡議
吳敦義訪教廷獲禮遇過境新德里
徐展元登無線台 面臨雨神考驗
搶吃貴氣冰淇淋 連夜排隊
回台投資 土地人力配套為關鍵
胡志強：中市是友善城市
核四燃料裝填 經部：無時間表
金門拍婚紗 廈門民眾留美回憶
重現烏腳病之父 大鹽雕亮相
返台設廠受阻 龍燈盼政府協調
年產值2.3兆 光電週 6月登場
募兵制後備部隊 納動員體系
香港美食App 瞄準台灣饕客
基隆鐵馬行 挑戰五分山
東京都知事訪陸 轉達安倍善意
畢業先登馬那邦 聯大師生攻頂
金龍湖健走 警犬亮相成焦點
投顧：美股短線震盪 中長偏多
印尼名人賽 林文堂暫居第5
機車族隧道穿雨衣 建議靠邊停
印尼高球賽 林文堂暫居第5
斗六森巴嘉年華 細雨不減熱情
原住民學佛 3年奔波1萬公里
冒雨娛樂球迷 黃恩賜喝到雨水
體驗彩罐日本茜草染 十三行夯
世界少網團體賽中華男晉世界組
香油錢當提款機 1晚6竊賊闖廟
IFA增布展面積 仍供不應求
澳門遊藝節 邀民眾在台遊澳門
全猿主場 林益全：不受影響
丹尼爾斯建功 林書豪感同身受
盼解泰僵局 艾比希邀盈拉會談
結合APP 南開秀花語母親卡
料羅順濟宮拆除重建 學者反對
NSO募款音樂會 企業家獻聲
蔣偉寧勉青年拓展國際視野
獎金超過60萬 暴雪開放報名
淡江大學智利簽學術交流協議
俄允救歐安組織人員 烏指虛偽
台電影返來 駐法處辦試映會
今彩539開獎
網路健康減重比賽 健康瘦身
好戲連台 歌仔戲高科技製播
SISBRO 開城工業園區首創品牌
外資估人民幣貶勢 尚未觸底
烏克蘭誓言 對抗入侵俄軍
亞瑟士辦排球賽 前國手傳承
郝龍斌：黨內團結施政才能推動
是否承認烏選舉 俄保留置評
凱道反核 藍籲冷靜勿激情對立
林義雄禁食第5天 張俊雄探視
東北風增強 27日晚北部轉涼
彰化好行演唱會 共享進步
凱道民眾反核 揚言無限期抗爭
齊柏林：環境問題 各方要對話
阿巴斯：新政府拒絕暴力承認以
今彩539頭獎 1注中獎
廢核團體遊行 警：嚴陣以待
斯圖加特網賽 夏娃晉決賽
歐巴馬抵吉隆坡 支援搜尋馬航
揚言占路 北市：警方不會坐視
商討再制裁俄國 歐盟將開會
烏俄緊張 教宗：盡力維護和平
本土社團: 如果林義雄倒下、革命的號角便響起
今年前3月 新生兒少一成
馬堅持核四門檻 呂秀蓮建議北北基宜公投
凱道今靜坐明遊行 林飛帆一起上街
馬江邀縣市長談核四 郝朱受矚
大陸打房 法拍屋上掏寶網
保釣行動論壇 籲政府作為護主權
上萬人癱瘓忠孝西 警4次舉牌
江宜樺再赴義光教會
游錫堃募款餐會大爆桌 蘇蔡謝站台
新移民家庭體驗機場自動通關 謝立功:激發孩子創意及建立國際觀
不回應國民黨 林義雄持續禁食
金管會：銀行不會對台電抽銀根
郝龍斌: 週一上班前必需恢復交通正常
維也納公寓爆炸 1死13傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿富汗總統選舉邁向第2輪決選
英直升機阿富汗南部墜毀 5死
埃及發現首例MERS病毒
營救歐安組織觀察員 美施壓俄
維珍集團擬前進亞洲 華裔領軍
陳偉殷戰皇家 爭4連勝
鐵達尼乘客家書 20萬美元落槌
吳敦義抵教廷 攜總統致教宗信
歐巴馬訪馬菲 強化軍事合作
需求強勁 估數位產品花費續升
午後鋒面加東北風 北台灣降溫
中東冠狀病毒 10天暴增百例
柏林消費電子展趨勢：智能互連
螢光點點 豐山螢火蟲大發生
北京擬規定 非私宅室內全禁菸
蘭陽文學獎 5月收件
勞動節 勞工參觀綠博免費
船難處理不當 南韓總理請辭
時間軸科技 推Qbon優惠牆
捍衛離島 日研擬修改自衛隊法
宏達電設計部高層 轉任顧問
示範區條例 28日逐條審
金鶯戰皇家 陳偉殷獨撐7局
最大咖洋投 賈西亞抵台
市調估液晶電視出貨 年增5%
裙擺搖搖 徐薇淩暫並列22
智慧電視缺合適人機介面
船難處理飽受批評 韓總理辭職
開發興達港 高市辦招商會
賈西亞入犀牛 5月高雄登場
中市幸福好宅 新婚夫妻可申請
台中港新建工程徵勞工 3萬起
回聲銷售佳 高雄簽唱謝歌迷
經部：沒公投同意 核四不裝燃料棒
見證教宗封聖 百萬信眾湧教廷
新住民第二代 體驗航空城
國賓飯店徵百人 面試還可抽獎
船難處置失當 韓總理引咎辭職
反核遊行 逾千警力維安
19世紀摩門教金幣 2千萬落槌
台入TPP 美學者：降低依賴大陸
紐約公共電話變身資訊中心
陳偉殷7局好投 本季最長局數
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
經部：台灣沒德國的條件
談國安 習近平：築起銅牆鐵壁
新加坡公共電話 外勞專用
籲停建核四 環團號召下午上街
金鶯苦戰勝皇家 陳偉殷好心情
GE洽併阿爾斯通 傳西門子搶親
台灣獲救流浪犬 萌照躍國際
竹市推智慧旅遊 結合人文歷史
歐巴馬將訪 菲律賓高規格保安
F-再生：購庫藏股1萬張
上海自貿目標 Q4端首批成績
敦南今年5度申讓F-昂寶持股
軟體平台 穿戴裝置成功關鍵
健康路跑 邱志偉號召護河
核四公投條例 蘇籲本週立法
准試車 日月光：配合要求
鄭烘原辭職 韓二度組閣聲浪高
北橫賞螢 看火金姑正當時
涉持空氣槍射擊車輛 男落網
梨山警察服務站 假日常設
杭州房市 掀第2波降價潮
常滑螢幕 小心黃斑部病變
俄勒岡州鬱金香花季吸引觀光客
沙雕季拚創意 30日截止報名
華航客機AED裝置 全面上線
竹市讀經教育 建立品格典範
觀音工業區3工廠排污 遭裁罰
高市青春影展 線上搶先看
中油：28日起 油價漲0.1元
新台幣週貶0.3%
F-再生：28日對格勞克斯提告訴
愛天使園遊會 連勝文與童跳舞
金門起霧 海空交通受影響
治霧霾 河北邯鄲拆煙囪
宣導兒童保護 金門親子健行
日富岡製絲廠可望列世界遺產
基隆樹梅節套票 5月2日開賣
南韓總理請辭 象徵意義居多
找馬航 迷你潛艇擴大搜尋範圍
業者：換LED 降核能依賴度
核四公投條例 藍：依程序審查
4月DRAM現貨價 漲逾1成
歐巴馬將訪菲 國宴品嚐大龍蝦
廢電池還有電 北市籲再利用
黃金收紅 專家：續整理
巴西公共電話亭 暱稱大耳朵
寶萊塢奧斯卡 影星群聚綠地毯
歐巴馬承諾續支援搜尋馬航客機
食品業強化自主管理 政府肯定
廢核遊行將占忠孝西路 警交管
獅子會年會 彰投首長祝賀
比利時公共電話 機場車站才有
創校90週年 國小表揚義工媽媽
中研院士連署盼公投尋核四共識
以色列公共電話 凸顯貧富差距
海洋航行者號郵輪 預報訪高雄
趁媽媽不注意 美1歲童爬上路
百貨母親節 第一波業績亮眼
復議待處理 監督條例排審難定
反駁不實 F-再生：不被擊敗
守護坡地安全 坡地醫生總動員
見證教宗封聖 信眾擠爆廣場
產險業：意外險 旅遊有保障
中市精密園區 勞工宅年底預售
難忍發臭河水 陸民跪求環保局
馬邀縣市長談核四 郝立強出席
迷姦女老師 補習班負責人判刑
台灣援贈露國聖茱德醫院重建
新儒學體驗 4D孔廟動畫放映
幫幫忙基金會赴瓜國捐贈物資
泰徵兵季 變性人怕受檢遭羞辱
田秋堇：林義雄意志堅定
南非公用電話在哪 得問路邊攤
美股跌與反核 台股恐震盪
竹市彩繪日 議員盼定期舉行
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LINE要求撥0809 小心
山巡者 山坡地的保母
熱愛爬山 職業軍人當山巡者
北市唯一女山巡者 樂在工作
檢察總長人事 藍綠各開會討論
審示範區條例 藍綠盼充分討論
反PX 傳茂名數百人再聚集抗議
房價急跌 市場憂重擊銀行
印尼高球名人賽 林文堂暫領先
廢核遊行 北檢2檢察官待命
台南民宅火警 無人傷亡
華航機隊完成AED裝置
弟入在野黨 曼莫漢：控制不了
社區資源回收站 北市補助設置
哈利波特轉大人 新戲男女通吃
美軍擴大駐菲 雙方達成協定
用愛包圍受虐兒 嘉義園遊會
日管處：日月潭水情比往年好
桃園觀音鄉 安全社區啟航
反核遊行占領 癱瘓忠孝西路
19世紀上海外灘全景照 將拍賣
兩故教宗封聖 兩教宗主持彌撒
台電：沒核四 電價漲一成算客氣
歐巴馬訪大馬 提升夥伴關係
騎士擾亂交通 滿地找假牙
沒核電 日本電價3年漲2成
持長槍打獵 遇警丟草叢
史無前例 兩已故教宗封聖
苗栗工廠火警 無人傷亡
最大咖洋投 賈西亞報到練投
富士盃高球賽 姚宣榆奪冠
家庭支持中心 免費親子共玩
機殼大廠可成法說 擴產計畫受關注
快艇老闆疑歧視 歐巴馬：傷人
桂竹筍設加工室 五峰拚產值
府院黨共識 核四一號機封存
丹麥女王參觀南京大屠殺紀念館
弔韓輪海難 首爾佛誕活動從簡
南韓總統朴槿惠批准總理辭呈
朱立倫：經濟與環保應取得平衡
賀軍翔擺脫舊形象 變性感男神
鋒面通過 28日東半部局部雨
迎母親節 網購業推餐廚用品優惠
原諒家暴顧癱夫 外配自強媽媽
核四二號機停工 將開能源會議
反核集會 北市71線公車受影響
廢核占北車前 桃園通勤族擔心
春季藝文強檔 崑劇名家匯演
核四兩共識 江揆赴義光盼轉達
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
廢核行動 北市籲還路於民
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
造勢首戰 爆米花路過中職比賽
停飛阿帕契 特檢評估再復飛
朱立倫向總統建議調整公投法
核四封存停工 運轉公投決定
挑戰戈壁 台大46人歷來最多
反恐問題 大陸列維安首務
歐巴馬籲俄停止破壞烏克蘭穩定
大陸多部美劇下架 審查恐更嚴
核四停工 台電：等同宣告破產
為船難負責 南韓總理請辭獲准
屋頂上的貓 虎尾觀光亮點
吳志揚重申召開能源國是會議
歐巴馬訪前 菲美將簽國防協議
eTag不爽裝 車友聚清水休息站
核四二號機停工 朱立倫：接受
阿里山公路 遊覽車火燒車
群創：政府應通盤檢視能源政策
核四 胡志強：中央統一發言
再到義光 江宜樺帶停工消息
反核占路 路人商家憂交通癱瘓
蘇獨聲勢升 英高官演說破迷思
生育事故醫糾 民團盼立專法
台塑化：28日起汽柴油各漲1角
基隆往台北客運 照常發車
印尼高球名人賽 林文堂第5
防忠孝橋塞 台北橋中興橋分流
核四封存 企業界擔心未來電價
自強號台南卡車 影響二千乘客
杜紫軍：能源會議從地方開始
壓馬路到戰戈壁 阿瘦董娘蛻變
阿里山火燒車 疑因遊覽車爆胎
反核占路 晚間9時記者會
科技助陣 陸土豪橫掃全球房市
台積電：充足穩定供電是必要條件
核四支出 經部：暫列資產
反核占路 雙鐵客遲到可搭下班
兩故教宗封聖 數十萬信眾見證
陸首季工業獲利 汽車佳礦產慘
國民黨團：核四封存何必修公投
廢核占北車前 公車改道將廣播
人民幣跌不停 專家長期不看貶
核四停工 台股下檔先看季線
核四兩共識 民進黨：不清不楚
府院黨取最大公約數達核四共識
包火車 興大EMBA鐵道旅遊
投顧：反核如和平落幕 台股衝擊小
美經濟好轉 台Q1估成長3.08%
沿海新建核電廠 大陸將重啟
環保署長：中市是低碳幸福城市
綠色和平：反應爐屆齡不該延役
核四停工 媽媽監督聯盟暫無回應
H1N1病毒流感 泰50死
約會變調 德里公虎咬死母虎
搜馬航 歐巴馬：保證全力協助
核四停工 外資動向待觀察
金門老翁捕魚失聯 海陸搜尋
廣交會參與量成長 亞洲客略降
核四兩共識 蘇籲江揆說清楚
占領忠孝西路阻交通 險象環生
屏風暫停演出 觀眾送行半小時
河南嵩縣景區免票 網友批炒作
反核集會 影響逾45萬公車族
陸男街頭方便 沖出宋代女陶俑
東北季風增強 北台灣早晚涼
郝龍斌：28日晨讓交通恢復正常
府院黨共識 納郝立強吳意見
反核占路 國光客運進出繞路
補核四電力缺口 環評是大問題
菲北墜機 4公務員亡
郝：28日早上北市交通須恢復
歐巴馬籲各國 正面看待TPP
勇敢得民心 若望保祿二世封聖
關島熱低壓恐成颱 影響待觀察
巴黎2警被控性侵加拿大觀光客
政院：核四無政策變更問題
馬江密集因應 盼解核四僵局
南非自由日 英國女王祝賀
桃猿主場發威 3勝橫掃兄弟象
網傳活埋流浪狗 內蒙官方否認
核四衝擊股市?金管會:不必恐慌
好教宗 若望二十三世封聖
反核遊行占路 晚間仍持續
廢核群眾占領 癱瘓忠孝西路
駐法處辦馬總統視訊會議座談會
大陸物流業 持續高成長
日第一夫人 熱情參與同志遊行
新舞台熄燈 文化部尋替代方案
占忠孝西路意義 網路正反論戰
廣東製毒村事件 兩任警長落馬
核四封存2年 產業恐現逃命潮
核四封存 台電恐遭求償百億
網購飆揚 陸首季內需年增12%
談核四 黃敏惠：對話取代對抗
核四封存 財經衝擊發酵中
四教宗盛大儀典 封聖寫下歷史
日主張釣島主權 英政府曾質疑
郝龍斌：用一切方式恢復交通
核四封存停工 避免延長戰線
北韓抨擊朴槿惠 金正恩抓軍隊
熊讚美味屋 教您煮咖啡、指點未來迷津
廢核平台「不核作」 今忠孝西路「路倒」
執政黨決定「一號機安檢後封存、二號機停工」
占路行動 廢核團體看江揆聲明
反核聯盟: 要停建不只是停工
警清晨驅離 反核團體退回凱道
4月28日 各大報頭條
江宜樺 10點記者會
六號杯蓋咖啡杯蓋恐致癌 麥當勞不換用5號杯蓋 遭轟
核四停工的會有後果?
台北市登革熱疫情提升 台北市衛生局籲民眾如有症狀應主動通報和就醫
「洋甘菊」成長帶領新民走向新世界
驅離受傷 2警察37民眾送醫
「2014新住民多元文化美食競賽」 新北市政府市民廣場好料上桌
美籍神父為台灣奉獻60年 獲頒永久居留證
行政院正式宣佈 核四一封存、一停工
新竹喜來登 媽媽愛美麗吃住玩樂懶人包
每個月捐600元 演員林嘉俐任養貧童助就學
寬頻網路升版作業停話通知
遊艇前進屏東大鵬灣 供民眾體驗出航
臺灣銀行貴金屬滿額贈錢包活動開始囉
遠傳今年第一季合併營收228.64億元 年成長3.5%
勞動節郵局比照星期六服務
遊艇嘉年華最後一站前進臺中與民眾同歡
公司治理評鑑宣導會 圓滿落幕
瞭解內線交易 避免誤踩紅線
林義雄返宜蘭祭拜 稟告祖先？
國民體育日標語(slogan)徵選活動
印證民進黨仍是說一套做一套
移民署邀新住民子女一同參訪桃園機場
蔡英文應對兩國論說明白！
台商應熟悉大陸社會保險法 降低對企業成本衝擊
兩岸僑商發展峰會談「如何跳脫兩岸服貿爭議」
「哺乳日」Audrey 哺乳內衣5.1免費送
上週市值 減少5,278.30億
股市小叮嚀：股東會旺季 持股人應注意事項
貓空纜車 5/5~5/19進行纜索剪裁
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大陸及東南亞籍配偶電視使用率最高
航港局於本(4)月19日全面完成檢查南部轄區
交通部航港局北部航務中心
Hold住Young世代與經理人的心！
移民署與TVBS合作 今播出台灣是我家
花蓮市立圖書館 新住民家庭親子共讀會
抗癌媽媽李永紅 台灣娘家環島送電腦
印尼黃惠娜不離不棄家暴中風夫 榮獲自強媽媽
美菲將簽國防協定 稱非針對陸
總統：封存核四為後代留選擇權
斯圖加特網賽 夏拉波娃三連霸
警勸離反核 民眾高喊警察離開
反核夜宿忠孝西路 警首波驅離
footwork音樂先驅DJ拉夏德辭世
反核占路 警水柱驅離爆衝突
反核夜宿占路 警優勢驅離
德：俄有責任促烏民兵放觀察員
噴水車驅離 警抬離占路民眾
巴人擬加入聯國組織及國際協議
吳敦義出席封聖 教宗親切交談
警推進忠孝西中山南 勸離抬人
沙中東冠毒病 又8人病死
驅離反核群眾 監察院前僵持
烏東分離分子 釋放1名OSCE觀察員
法核安報告 核安事故件數持平
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方濟各創舉 同時封聖兩教宗
一銀今年徵才超過300人
遠銀中小企業放款 獲評甲等
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復華120億戰略配置強基金准募
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反核群眾返凱道 交通秩序恢復
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韓海難 死亡增至188人
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美菲國防合作 陸恐憤怒回應
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台股開盤下跌93.98點
江揆10時記者會 說明核四
警方驅離群眾 通勤族鬆口氣
陸多地通知 取消專職秘書
核四封存停工 台股開盤挫百點
美商擬每股91元收購F-IML
林義雄赴宜蘭祭祖 中午北返
投信：夏季旺季 油價上漲可期
美商溢價收購 F-IML漲停
風中家族 李淳郭采潔談戀愛
中東冠毒病毒 沙國死亡數破百
國防部：阿帕契復飛不會拖很久
王維中96哩火球 大聯盟首K
核四停工 太陽能樂透
上海湯臣豪宅賣11億 被質疑
核四封存停工 LED類股雀躍
豐田美國銷售總部傳將遷至德州
滿手現金 美銀行難拒公債
殲20新照 噴射尾管大小眼
台大醫院：22人送醫 多外傷
財報疑慮 F-再生澄清仍跌停
名片大國民劇本1萬5千美元拍出
舊金山裙擺搖搖 高寶璟奪冠
核四停工停建 杜紫軍：實質一樣
驅離反核民眾 警逮捕5人
烏分離分子押歐觀察員遊街示眾
金正恩親信黃炳誓 連連晉升
郝：有責任讓市民過正常生活
核四兩點共識 江揆：展現善意
日重啟核電 總統：具參考價值
中美洲糧食安全 台灣提供協助
矽品漢微科研華董座 獲ERSO獎
杜紫軍：目前沒考慮漲電價
驅離換交通 民眾有稱讚有反對
日本顯示器獲利欠佳 股價重挫
新台幣早盤升6.2分
國際鋼價平穩 豐興連3週平盤
日相安倍參拜明治神宮
江宜樺：停工封存非停建核四
生技股王精華 瑞信降至888元
火箭領先拓荒者 林書豪沒得分
朱鎔基身體不適 未赴清大活動
吳敦義訪教廷 體現活路外交
示範區條例 綠要撤回藍要審查
全國公投 江揆：不用特別條例
張德正恐嚇前妻 二審不給緩刑
2飛機舊金山灣上空相撞 1失蹤
涉缺錢尋買主賣槍 男遭逮
夏季電價 豐興煉鋼量減
美國與菲律賓簽署國防協定
勞動部擬立法每週工時40小時
台股開低走高 期貨轉正價差
歐洲高股息股 暑假前進場最低
阿里巴巴IPO象徵陸科技業壯大
IMF：陸若成長遽降不利亞太經濟
火箭踢館 上半場領先拓荒者
港漁業欲振興 轉型遠洋捕魚
高雄捷運謾罵姐 警強制送醫
廣州公務車預算 香港的五倍
緊密合作關係 伍豐擬入股凱升
陸軍：阿帕契沒有買錯
櫃買業績發表會 5/12開跑
立委：派飛官說明 恐影響求償
轉置收費員 逾期日罰50萬元
內政部修都更施行細則 遭質疑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
公投門檻 江揆：並未不合理
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
林文伯：台灣需多方面能源
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
談核電 總統引日重啟經驗
已掛牌上櫃公司有664家
火箭持續領先 林書豪得分開張
旅行坐太久 小心肺栓塞
杜紫軍：台電若增資 由全民買單
胡志強：核四光講道理沒人聽
潛艦國造 國防部：美反應正面
反核民眾占忠孝西路 波及飯店
周舵：六四別只停留在義憤
若核四停建 影響中長期經濟
IMF：亞洲必須追求結構性改革
廣西農民抗議不修路 國道插秧
收費員轉置 立委質疑數字灌水
林文伯：盼台灣回歸法治與和諧
台電評估封核四成本 先賠100億
林鴻池：核四封存無須立院報告
紐奧良高球賽 南韓盧乘烈摘冠
新台幣中午升5.5分
研議縮短工時 勞動部擬辦座談
日澳防相會 加強國防裝備合作
張燦鍙未報到 聲請暫緩發監
回應林義雄 江揆：已做大讓步
山老鼠丟包竄逃 緝2嫌1在逃
郝：綁架市民生活 無異劫機
傳韓陸峰會可望上半年召開
網家美國C2C平台上線
陳繼仁：太陽能替代在台很可行
臉歪嘴斜 顏面神經麻痺惹禍
日議員：經濟發展須有核電廠
警驅離 40就醫3留院觀察
高市啟動職場減災 落實防墜
江揆：核四停工封存非停建廢棄
日學者：核能是人類智慧結晶
傳輝瑞擬再洽併阿斯特捷利康
龍捲風襲美中部 恐釀重大傷亡
林義雄祭祖 家屬盼賜予力量
拓荒者拉尾盤 逼火箭進延長
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輕颱塔巴形成 對台無影響
美菲簽國防協定 促進區域安全
台幣午升5.5分
澳：海面找到馬航殘骸機率極低
核電爭議 日議員：日電價漲2成
投資人評估局勢 亞股連3黑
港8大金融組織 反對占中
備戰亞運 男籃培訓隊名單出爐
水庫拉警報 梅雨6月來解渴
台電舉美案例 啟封耗30億美元
大陸首季空氣品質 京津冀最差
行動領務 外交部前進澎湖
網路通訊革新 抗城鄉數位落差
柯建銘控偽文 羅瑩雪獲不起訴
新社古堡占國土 部分強制拆除
逾百遺體仍困歲月號 重啟搜尋
配合驅離 北市出動20人掃街
示範區條例初審 暫無進展
台股收盤漲35.59點
小米3降價 遠傳29日跟進
火箭晚節不保 拓荒者3勝聽牌
3無尾熊有喜 寶寶現蹤育兒袋
都更施行細則 立院要求再修
台股收盤漲35.59點
張家祝：不用核電 電價漲4成
能源選擇 考量成本安全兼顧
推漫畫夢工場 邱鏡淳扮列車長
股王寫新高 台股黑翻紅
貴州參訪團 加強農業合作交流
再度升息隱憂多 俄股恐再下探
歐巴馬抵菲律賓 亞洲最後一站
文化工具箱 電影懶人包看台灣
外配媒體使用率 電視最高
核四公投時間 江揆：無法確定
核四廠外架拒馬 氣氛冷清
大立光收1990元明再戰2000
5月台指期漲69點
5月電子漲金融期跌
盜龍柏發票丟現場 警循線逮人
宏達電傳任命王文淵代理財務長
坐月子中心找不到 中醫可調理
落海25小時 越漁民幸運獲救
海山活動中心 社區募資興建
蘇花蘇澳端 29日封路演習
核四封存管制 比照運轉中電廠
核四封存計畫經費 6月底出爐
張善政：限電應考慮科學園區
核四停工 廢核平台籲說到做到
解缺電風險 能源會議9月前開
江揆：日停核電又重啟 可深思
呂玉玲：李遠哲曾與林溝通非核
林義雄重返義光教會 持續禁食
黃梔花登上花藝配角 價格夯
核三廠1號機 並聯發電
花蓮賞石展 兩岸奇珍玉石交流
歐巴馬抵菲 南海爭議成焦點
美2機相撞 駕駛員夫婦大難不死
反低薪禁派遣 勞團五一上街
因應東海南海衝突 美已有方案
歐巴馬訪菲 媒體安檢超嚴格
圓山飯店62週年 推限時搶購
印度醉客搭錯機 安檢照過關
三大法人買超台股40億元
國中生做回收 集資助非洲貧童
攜摻毒咖啡 警追1公里逮人
郭台銘：一定加碼貴州投資
海軍陸戰隊太平島演練衛疆作戰
中市議會國民黨團書記長交接
美式甜甜圈熱銷 今年展2店
雞肉價漲 農委會：增加供給量
北市1月住宅價格指數上漲
台中春季電腦展 勞動節登場
活體連鎖換肝 北榮創新紀錄
金大中正締盟 交換學生學習
南投美人腿節 茭白筍紙衣秀
盼評鑑綁考績 教團30日擬靜坐
聯強召開董事會 擬配息2.8元
國民黨湖口鄉初選 林志華勝出
南韓公布歲月號船員逃生畫面
友推易騙名單 女大生詐財被訴
輝瑞證實 有意買阿斯特捷利康
3月景氣燈號 綠燈
3月景氣燈號 綠燈
3月景氣燈號 續亮綠燈
林義雄離義光教會 赴醫調養
重劃遭控圖利 中市府澄清
新台幣收升3.5分
南海爭議 美支持菲尋求仲裁
嘉義遺址試掘 安排學生觀摩
歐巴馬：今天宣布對俄國新制裁
罹登革熱主動通報 北市發獎金
台樂團前進國際音樂節
溫柔同理心 張麗善提執政方針
劉德立晚宴巴前總統佛朗哥伉儷
盛群：Q1落底 Q2增逾15%
尼國震災趨緩 旅遊燈號灰色
前南市議長未入監 檢將拘人
代言貓纜放假 凱蒂貓520見
花蓮南平站 2人感電灼傷
擴大徵才 網家今年招300人
屏東慶祝勞動節 優惠慰勞工
慢飛天使叫媽媽 母親驚喜
林義雄調養 台大醫院不表意見
便利民眾報稅 嘉市有好禮相送
廣西道路爛成泥 農民插秧抗議
避免過勞 竹市籲職場安全管理
信驊Q1每股純益2.42元
多雨時節 農改場籲防穗稻熱病
林義雄赴醫 禁食尚未結束
國際競圖 水頭客運中心將議約
視聽障齊演舞台劇 無障礙傳愛
小米3資費 中華電5/1降價
桃園庇護工場 母親節禮品開賣
尊重國家元首 藍委力擋綠提案
鐵工返家挨暗槍 疑遭誤殺枉死
洩預警機情資 前少校判20年
龍捲風夷平城鎮 美中部15死
繼續看下去 盛竹如為桃猿開球
疑遭車撞擊 母石虎陳屍馬路
日關西空港協議會 拜會吳志揚
毒販懶人吸食器 裝在天花板
台灣大道易塞 中市：經濟因素
穿破胃胰臟 誤吞魚刺別輕忽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
駭客偽FB Chat 認證詐騙
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
地政服務 台北台東跨區合作
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
火車怪手擦撞 五千乘客受影響
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
核四封存 朱：政院釋最大善意
核電封存 美加案例不同難評估
扶植成棒 爆米花聯盟世界創舉
李克強訪重慶 與挑夫話家常
歐巴馬訪菲 讚揚新軍事協定
旭曜Q1每股純益1.06元
機動抽水隊 防汛救災新武器
核四封存停工 日媒關注
東北季風影響 北部低溫19度
加稅傷需求 Panasonic降財測
求穩定 印陸會商邊境巡邏規範
法媒報導台灣反核四活動
護衛北京 萬歲軍長還不滿50歲
北市A25地上權案流標
軍管臨時人員 金縣府發慰助金
低收戶申覆繁瑣 中市允協助
IE新漏洞 Win XP安全拉警報
調查：全球Q2平板估季增4.9%
政府不收再生稻 中市籲延收購
少了中華職棒 緯來收視不理想
核四爭議 綠營盼江宜樺說清楚
中市一公墓爆爭議 市府代管
維護慈湖生態 取締違法網具
二把手人前消失 北韓局勢詭譎
偷採河床大理石 警埋伏逮竊嫌
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國賓首度大徵才 3成過關
出口商賣匯 台幣升3.5分
一家6口擠6坪豬舍 善團伸援
國道通行免費補繳 增OK超商
港台商貿會籲簽港台經貿安排
衝突風險未減 曼谷國安法再延
菲美加強國防合作 歐巴馬歡迎
高市報稅好康 憑證試算抽好禮
陸國債在港發行 今年創紀錄
製作錯誤判決書 法官降級改敘
研究：陸第2季GDP預估7.4%
林義雄禁食區清空 下一步未知
示範區條例初審 僅處理3條文
南部航線客船 交通部安檢過關
外資上周買超199.23億元
李紀珠：調高金融營業稅應正名
國發會：內外需回溫 景氣樂觀期待
久石讓來台 風起加長版首演
南韓鐵道社長結束北韓訪問
中鋼非方向性電氣鋼片產線投產
產學合作 金大研究人車分道
女僕透露 希特勒愛吃甜食
民調：6成受訪民眾贊成停建核四
合庫申設紐約分行 拓美東市場
大船進港 台中港創貨船紀錄
歐巴馬訪亞 星媒：TPP無成果
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涉嫌盜竊 東京警方逮捕兩陸民
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對抗反政府派 泰紅衫軍再集會
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龍捲風襲美中南部 至少18死
安倍堅信 承諾零核不負責任
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美銀凸槌 股利加碼緊急喊停
1天內4度出問題 港鐵致歉
比特幣中國 停止招行客戶存款
中共上海副書記轉任遼寧副書記
市售調合油 查出5件標示不明
歐盟對俄制裁 新添15名官員
外交部籲日 重視區域和平穩定
李克強：建設長江經濟帶擴內需
降刷卡利率 350萬人適用
彰縣長藍軍初選 柯呈枋求勝出
強化東亞防線 美圍堵態勢明顯
網傳砍人案 廣州警方：是鬥毆
韓船難 安倍訪韓社團獻花致哀
華映Q1每股盈餘0.01元
今彩539 頭獎槓龜
歐盟銀行測試 模擬末日景象
威力彩頭獎槓龜
高官訪陸 安倍命轉達修好之意
美擴大制裁俄國 涵蓋蒲亭親信
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未充分揭露商品 金管會罰永豐銀
三太子盃網賽 陳迪晉級第2輪
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土城交流道車禍 2傷
廢核團體29日繞行立法院
遼瀋戰役景區爆炸 6人死亡
板橋車站踩空 女子卡月台間隙
美成屋待完成銷售 止跌強彈
俄誓言反制新制裁 讓美嘗苦果
移轉亞洲 美政學界有雜音
G7擬制裁俄羅斯 陸：反對
攪亂烏克蘭 歐盟擴大制裁俄國
IE有漏洞 微軟急忙補破網
加拿大將制裁俄2公司9個人
大立光1985 創台股新紀錄
立院初審 加重詐欺處罰
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林義雄宜蘭祭祖 身體不適送台大
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臺韓青年壯遊交流合作
民進黨推翻馬政府社運將持續折磨台灣人民
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大量改為融資融券交易
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槍決5人 北、中、南、花執行完畢
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中央氣象局國際各主要都市天氣預報
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科妍皮下填補劑獲陸上市許可
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吳敦義參訪教宗夏宮 大開眼界
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新台幣早盤 升6.5分
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南韓：北韓將在邊界實彈操演
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郭台銘：環保節能 調產業結構
彰基醫院與露國簽備忘錄
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科技股反彈 指數走揚
立院同意 顏大和任檢察總長
進軍美加 比亞迪推電動巴士
法人：受惠世足賽 合勤控營收揚
廢核團體擬繞立院 警增援待命
陸養老土地飆高價 月成本5萬
涉歧視 快艇老闆料將遭重懲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
台通首季EPS逾1元 全年展望佳
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸多數省分今年首季成長未達標
核四停工 學者：對台股影響不大
朴槿惠獻花焚香弔歲月號遇難者
聽神經瘤早發現 電腦刀效果佳
深耕大陸市場 胡連首季毛利率4成
烏克蘭緊張 美軍波海部署完成
印尼版都教授 網友超級比一比
北韓將在NLL北方海域實彈演練
經常帳順差擴大 韓元升至高點
北韓擬操演 南韓：將強硬回應
62票同意 顏大和任檢察總長
高鐵異常 加開1班全車自由座
贈勳 袁健生推崇總統政策精準
港政改諮詢 主流重視依法辦事
國道回數票回收 新增郵局
黃聯昇授旗阿根廷台僑越野車隊
日法合力研究新型核反應爐
報告再擊F-再生 金管會：調查中
台第一座量產二千公升生物藥廠落成
核四爭議 綠要江揆報告藍反對
嚐到甜頭 連鎖店全家推抹茶霜淇淋
黃郁文入監鬧失蹤 檢展開拘提
北市籲抗爭勿影響國中會考
旗下達鴻減資逾4成 宸鴻大漲
全票過關 顏大和平常心面對
議員批對俄制裁輕 美財長辯護
兩岸生創作 百米卷軸校園巡展
連接器廠詮欣4月營收挑戰新高
駐薩大使館展示技術合作成果
沒品沒常識 快艇老闆淪笑柄
失和調解推責棄嬰 夫妻遭訴
國合會訪薩 評估推動技合轉型
越南外匯存底創新高
遼寧景區發生爆炸 7人死亡
高鐵異常 台北板橋間列車暫停
祭祀鄭成功 日平戶市募整建款
陸智庫：大陸經濟今年成長7.4%
韓華組團弔唁歲月號客輪遇難者
史國總理德拉米尼5月訪華
新台幣中午升9分
消費者信心指數 2年半新高
林園國小團隊 機器人比賽摘金
餐廳僱不到工 聘逃逸外勞被逮
郭台銘：鴻海兩岸四地布局大數據
投信：5月進場東協 獲利希望高
膠筏沒電漂流4天 海巡救回
新台幣兌美元 午升9分
張燦鍙發監未報到 士檢拘提
非核家園 郝：落實節能省碳
郭台銘：提供平台 助年輕人創業
勿成綁架式民主 郝：尊重包容
力求成長 諾基亞任命新執行長
分局旁 台東市公所遭竊賊光顧
核四封存 部分員工調其他廠
轉轍器出包 高鐵完成搶修
船難因應不當 南韓總統道歉
寫信大法官 謝長廷促核四釋憲
核四問題 許勝雄：恐影響GDP
顏大和將任總長 司改會盼守信
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因應新媒體 行政院成立小組
高鐵搶修 下午1時起全線正常
中華郵政LINE上線 送貼圖
老外眼中怪食物 創意料理變身
港人向便溺宣戰 陸網友擬拒遊
核四停工 新北研擬節能措施
腦麻工程師 勇闖人生舞台
消保團體抗議建商收瓦斯管線費
F-再生：指控者不解陸土地實務
印男不愛眼鏡女印女約會偏愛戴
教團飢餓30 推教師評鑑綁考績
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高鐵新董座 48天目睹3出包
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南韓：北韓射擊演練意圖挑釁
6旬翁援交少男 判刑4年2月
財務長人事案 宏達電不回應
台股收盤漲62.40點
民團籲撤賭場條例 政院未討論
憨子學自立 母親節最珍貴禮物
桃機西南側圍牆倒 5月初修復
5月台指期漲22點
救市第一槍 廣西南寧鬆綁限購
電子權值股上揚 台股登5日線
子宮頸癌新療法 有助晚期患者
國軍英雄館疑營利 北市將查
台3月製造業景氣 轉為低迷黃藍燈
5月電子金融期都漲
鄒族首支古謠隊 為頭目獻唱
與台灣交流 貴州官員提4建議
泰國人妖獻寶 涉公然猥褻送辦
陸戰隊裁減移澎湖 未定案
綠要江宜樺報告核四 遭否決
北韓射擊演練 南韓軍機警戒
郵局形象改造 9月郵差換新裝
財政短絀 高市府追加預算
研究：大陸貧富差距世界第一
台灣阿成賣書 籌措選舉保證金
機電股王F-亞德業績佳 類股漲
封測廠頎邦擬配現金每股2.6元
民團憂示範區 造成醫療階級化
反核四 高師大師生剃頭明志
3千有找 華碩推小資圓夢方案
金山至台大客運 5/6營運
垃圾場火警頻 泰亟思減量
關懷失智者 柯呈枋訪日照機構
歐巴馬承諾 助菲抵禦外來侵略
巨蛋移樹挨批 郝龍斌允新規範
淡大校長晉見巴拉圭代理總統
反核團體圍立院 立委座車遭堵
買母親節蛋糕 順手做公益
北韓射擊演練 南韓海域平靜
反種族歧視 熱火反穿熱身衣
力成Q1每股賺0.78元
綠占據議場主席台 院會暫停擺
花東線電氣化 爭改東華大學站
HPH國際網絡理事長邱淑媞卸任
關心勞工企業 許舒翔提政見
辦公室滲水 桃機致歉立即改善
瑞昱Q1每股賺1.62元
三大法人買超台股0.53億元
歐巴馬捍衛外交政策：避錯哲學
求愛不成潑酸毀容 無良男判刑
力成首季轉虧為盈
張善政：災害示警強化智慧運用
民調：逾7成挺核四先停建再公投
力成蔡篤恭：對未來二季樂觀
海上漂流4天 吃生魚止飢
外資今賣超 終結連26買
福泰10年 拓青年旅館新品牌
水保月開跑 活動全台展開
營收多於預期 德銀獲利超標
死囚鄭性澤 盼顏大和非常上訴
沙國疫情升高 黃色旅遊警示
新北檢反賄選 推i幸福筆記本
詐騙新手法 誆欠高額醫療消費
帶幼兒抗爭 北市議員指責家長
諾基亞第1季淨利 1.08億歐元
陸媒：美國真面目 把陸當對手
食品加工業土地難覓 民代請命
長照法草案 民間團體疑慮多
星國職場歧視 雇主偏好外國人
陸：美國亞太戰略影響海洋安全
預收洗衣費逾千元 需履約保證
打貪波及高端餐飲 俏江南賣了
收購挖土機電腦 收贓轉售牟利
境外移入麻疹 引發國內群聚
金門迎城隍 12獅隊競技爭霸
葉倫公布利率預測 越說越混淆
男到魚塭抓魚 疑失足溺斃
屏東愛文芒果 5月中旬才量產
新台幣收升 3.5分
致青春籤運好 票房趙薇沒信心
廢核團體籲停建核四降公投門檻
反核抗爭 綠委照樣被堵與被跟
收容人電話懇親 祝母親節快樂
乾旱 阿薩姆大吉嶺產茶成本增
世界先進估Q2產能仍滿載
中市男子人間蒸發 家屬擔心
十篇文學變影像 勾引閱讀族群
證交所赴F-再生實地查核
洗澡疑虐長輩 南高查養護中心
力成併Nepes新加坡廠
座車遭堵 林明溱直呼好恐怖
金大進修部招生 甄試筆試入學
高鐵異常 延誤萬名旅客
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
需求旺 可成：持續擴產
畜牧沼氣發電 雲林取經泰國
沈呂巡投書 台需開放面對競爭
五一反低薪遊行 500警維安
研磨毒品藏咖啡包 男落網
力成：全年毛利率15%不難
媒體採訪自由 北市警續溝通
新北工會行善團 號召勞工行善
敲不破銀樓玻璃 烏龍搶匪落網
力挺人選落敗 劉政鴻籲團結
停獎台文論文 龍：再開諮詢會
嘉縣強震演習 災害防救逼真
法務部晚間將執行死刑
涉包庇色情 台南警員送辦
企業捐住警器 金門強化防火
技能競賽 木工裝潢女學生摘金
男子人間蒸發 警方調查同居女
聯昌推無線充電 估首年可獲利
羅馬浴場2 阿部寬再秀身材
蔡篤恭：樂見台積電跨高階封裝
腸病毒門診創新高 高峰期已到
顏大和：王子與庶民犯罪同待遇
老夫妻爭吵 殺傷妻後上吊
新北市都計施行細則公告施行
華南雲雨區東移 南部局部雨
台北愛樂清唱劇 演蔣渭水精神
4外勞鬥毆 1受傷送醫
水源整宅都更案 最快6月開工
英經濟成長加速 復甦層面擴大
廢核團體繞立院 籲降公投門檻
力成董座：三大產品線均衡成長
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核四議題 總統促解決缺電危機
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智慧手機夯 可成第2季營收增15%
女陳屍摩鐵 警介入調查
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全球市占降 三星手機營收衰退
台拚觀光 賴正鎰籲借鏡聖淘沙
吉祥人偶亮相 頭份四月八暖身
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2014通訊大賽 為企業尋才
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台女販運柬漁民出海 判刑十年
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星國今年經濟成長估2%到4%
訂房避踩雷 易遊網推評鑑APP
霜淇淋炫風襲台 飯店搶跟進
丹鳳中學原民社 布農歌謠動人
高雄觀光新亮點 蓮潭纜繩滑水
首爾美容奧賽 環球科大總冠軍
網頁瀏覽器 資策會推5大防護
發票對獎沒看清 2百變20萬
26檔上櫃股票期貨 5/2掛牌
賈西亞指叉球會飄 捕手嚇一跳
南投支援員警15傷 警局慰問
30日中部以北陣雨越晚越明顯
客台台長遴選法 邵玉銘盼消疑
矽創Q1每股稅前賺1.41元
駐韓處領務下鄉 服務江陵僑區
新華社安徽分社副社長自殺身亡
陸官方救房市 南寧開第一槍
北韓射多枚砲彈 南韓海域平靜
法務部：批准5死囚槍決
傳與老董合作 鴻海：初步規劃
鳥居龍藏影像 布農缺齒成年禮
發動機起火 澳洲客機緊急降落
新北全面清理遭占用公地
韓元升值 台幣收升3.5分
港官員再籲包容教育大陸旅客
反核占忠孝東 下班尖峰交通亂
印尼海事學生 遭學長霸凌致死
上海東方明珠塔 每晚燈光秀
綠要江揆報告核四 協商破裂
死囚鄧國樑槍決 情緒平靜
紐西蘭奇異果遠農藥 蜂未受害
反核民眾占路 郝坐鎮市警局
把我家當旅館 刺傷友人遭送辦
台壽定調 合併案回歸股東會
任命新執行長 諾基亞漲聲雷動
保時捷大賣 福斯獲利傳捷報
花崗石醫院轉型 規劃文創園區
台灣大首季EPS 1.52元
兄弟象K歌趴 歌王蔡小虎主秀
殺警犯劉炎國伏法 未留遺言
幫幫忙基金會捐贈宏國物資
服刑再性侵殺人 戴文慶伏法
法務部：5死囚殘暴泯滅人性
RIA研討會 落實法制評估作業
康寧：顯示玻璃今年表現轉佳
謀害台商等5命 杜氏兄弟伏法
歐盟金檢 模擬房價暴跌21%
反核四占路口 影響生活引抱怨
府：大前研一對核四廠有信心
林義雄籲抗爭者遵守非武力原則
財部：報稅所得反映貧富差距 失真
台灣大哥大：4G預計7月上路
歐巴馬保證轉向亞洲 盟國存疑
反核圍立院 閣員立委共乘突圍
反核占路 北市43線公車受困
雅虎增加流量 推兩套新影集
F開頭粗話 大威自嘲創新解
溺殺債主母子 鄧國樑槍下伏法
可成擬配息5元
脅迫表訴求 學者：崩裂民主
擁抱蒲亭 德前總理施若德遭批
工行獲利成長 近5年來最慢
求死2次 劉炎國終槍決
伍豐股利4年新高 募資13.64億
男偷車敗露 石塊襲警送辦
男子長庚科大墜樓 死因待查
歐盟制裁俄烏 針對軍政界人物
反核占路 郝龍斌譴責惡劣行為
紐西蘭奇異果以新品種調控疫情
亞信峰會 5/20上海登場
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美將助菲建置海岸監控系統
打老虎 前四川省委副書記雙開
死囚戴文慶槍決 器捐不成
大樂透開獎
前總理會蒲亭 德：不代表當局
桃園龍壽街路面改善 擺脫爛路
菲向美表達參與TPP意願
譴責占路 郝龍斌宣示強勢作為
解泰僵局 艾比希遊說延後大選
殺死大陸台商 杜氏兄弟伏法
蘋果重返債市 舉債排行竄升
劉炎國求死 律師槍下留人失敗
擴大參與 郝立強將任黨副主席
中央視察 金門應阻絕毒品流入
反核占路 百人撥市民熱線譴責
中印將加強邊境事務磋商合作
烏東盧甘斯克 親俄民眾闖官署
金管會核准樂天在台發信用卡
桃縣電子腳鐐監控違法業者
希克主宰猿主場 犀牛踢館成功
為特定政黨拉票 印婦遭輪暴
廢死聯盟赴法務部抗議執行死刑
死囚伏法 檢察官：正義彰顯
樟宜航空大獎 長榮獲最佳貨運
樂桃低空飛 日官方：險些釀禍
境外結構商品管理 金管會擬放寬
法務部下令槍決 否認政治動機
強烈風暴襲美 增至29死
中非叛軍攻擊醫院 22死
北水處訓練抓漏 準確率98%
攻千億商機 Qbon平台上線
今彩539頭獎 3注中獎
不滿劈腿 運將刺殺女友身亡
美2月大都會房價 成長降溫
大樂透頭獎 無人中獎
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轉轍器疑水土不服 高鐵仍摸索
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三太子盃網賽 王宇佐首輪過關
吳彥祖演魔警 最帥男警再上街
費雪獲支持 接Fed副主席在望
研究：陸房地產今年區域差異化
防止浪費 北京調漲水價
喬治克隆尼訂婚 輸掉單身打賭
國際危機多 考驗美國亞洲政策
大前研一：同情但不同意學生
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WSBL國泰女籃封后 4連霸
答德媒訪問 安倍：不輕易廢核
馬航疑墜孟加拉灣 希山：調查
美消費者信心 6年高點回落
藍最新人事 郝立強將任副主席
F-再生再提4點說明 駁斥指控
變革後首發 宏?紐約秀新品
美南槍手開槍 傷6人後自殺
紀念六四25週年 全球發起網路大會
聲援林義雄 顧立雄號召律師點燈祈福
率員擋立委「回去開會」 蔡丁貴昏倒送醫
檢察總長顏大和62票過關 在野黨缺席
核四 柯建銘：江揆必須到立法院報告
大前研一：無能源政策 不宜核能公投
4月30日 國內各大報頭條
5月3日新住民廚藝PK 多國中西料理免費吃
核四震台股 四大基金護盤
國台辦：積極考慮增自由行城市
阿帕契案 陸軍否認美施壓封口
反服貿暫歇 國台辦：省領導恢復赴台訪問
死刑傷國際形像 立委促彌補
「103年郵票選美公開抽獎」票選結果
我國第一屆公司治理評鑑已正式啟動
HiNet歡慶5月 多項好禮免費送
輪椅上的捷運安全守護者 北捷工程師張志榮
北市政府依法作為 全力維護捷運旅客的權益
郵政寶寶 熱情洋溢 LINE 在一起
「玩美機場」讓我們一起看見美 聽見美!
回顧省思一八九四年甲午戰爭
反核喊爽容易 但後果呢？
移民署與松山社區大學舉辦 新住民心情故事公益講座
印尼經濟起飛 新移民之子待遇高
陳菊為新住民親子說故事
移民署嘉義縣專勤隊查獲非法外勞
斗六溪洲森巴嘉年華 外籍配偶展各國風情
教育部跨領域打造「完美機場」 讓世界和國人看見台灣軟實力
台南夏季國際觀光旅展
高雄市政府表揚模範外籍勞工
政府應給予新住民子女教育的協助或資源
台南大億麗緻「商業午間套餐」和「竹川套餐」洽公、約會最佳選擇
移民署長謝立功於「中台灣領袖學院班」中演講
移民服務站就業合作 為新住民求職作準備
TOSHIBA X Tt eSPORTS曜越 推出電競一夏特別活動
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中華電信公布2014年第一季營運成果
林義雄停止禁食 黃昆輝欣慰、蘇貞昌鬆一口氣
中華電信取得行動寬頻業務 4G特許執照
林義雄發表停止禁食聲明
「投資達人私房秘笈SHOW」講座圓滿成功
IFRSs工作小組彙整公報差異 協助公司版本升級
證交所ETF有獎徵答340名得獎名單全數揭曉
台灣處決五死囚 人權團體質疑
推動公司治理方面，證交所己規畫五項實施計畫項目
受惠風電商機 上緯營運動能強
捷運頂溪站廁所全面更新啟用
世界地球日 苗栗縣教育環保界良心串連護地球
輔大學織品服裝學系 5/3起畢業展演
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中市小開遭殺害 檢聲押女友
習近平視察新疆 烏魯木齊火車站突爆炸
兩岸交流 海基會5月赴陸參訪
美歐加碼制裁 俄批再祭出鐵幕
緝陸商李方偉 美懸賞500萬美元
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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風暴肆虐美南 至少31死數百傷
FedEx員工扮藍波 行兇後似自盡
洛杉磯郡商用建物爆炸 8傷
快艇老闆失言 終生不得參與NBA
快艇老闆種族歧視 NBA使殺手(金間)
種族歧視 NBA祭出史上最重處分
傳阿爾斯通批准奇異併購提案
宏?拚創新 穿戴裝置7月問市
走過危機 宏?拉長戰線
8成法國人信任自來水質 大錯
打幸福牌 國泰金善用網路影響力
紐約百貨紙袋 驚現陸勞求救信
原相擬每股配息2.06餘元
英瑞申請第一上市
投顧：新興市場具吸引力
法人：旺矽4月探針卡估滿載
力成收購NPL公司股權
研調：陸Q2智慧機 出貨拚億支
華東電路板展 5/14登場
獲利好轉 宜特每股配息1元
台中春電展 台灣大推4G體驗
飯店業搶市 推義大利霜淇淋
五一勞動節 台鹽邀遊七股鹽山
唐榮燁聯不鏽鋼 5月報價勁揚
投信：傳利多 生技股先蹲後跳
吳敦義圓滿結束教廷訪問
政府打房 掀置產海外潮
中部以北短暫雨 入夜雨越大
德專家學者研討台灣民主發展
2016里約奧運施工問題多
世足賽近 巴西旅館降低收費
EBay估營收低於分析師預測高點
傳哈利王子與女友分手
能緹今起預收款券並分盤交易
分析師：台股伺機挑戰9千
史特林受爭議 賣快艇利大於弊
台PPP平減後 所得近4萬美元
NBA開鍘快艇老闆 籃壇關鍵時刻
台股開盤上漲13.59點
俄媒：俄警捕200非法陸籍移民
快艇可能要賣 娛樂大亨想接手
穆迪：陸地產商發債速度料緩
盼評鑑綁考績 教團飢餓30
主計處：首季GDP 3.04%
三太子赴美巡演 本土鞋相贈
曾銘宗：銀行不抽台電銀根
曾銘宗：台股基本面很好
討好媽媽的胃 餐飲業送好康
加婦購百萬豪宅竟是鼠窩
世銀：大陸購買力人均破萬美元
推特用戶成長減緩 股價創低
開罰快艇老闆 火箭拓荒者支持
陸澳加強深海搜尋馬航客機
韓海難死亡人數增至210人
獲網友力推 商品可賣貴一些
宣揚南海主權 越南辦圖片展
展望樂觀 力成創近半年高點
朴槿惠喊改革 向官商勾結宣戰
大學若漲學費 最高1.37％
曾銘宗：台股基本面良好
曾銘宗：銀行應不抽台電銀根
亞泥(中國)首季盈餘年增13倍
包圍立委 管中閔：非民主程序
笙科資本公積加碼發放現金
李克強：長江要作經濟新引擎
氣象局：5月梅雨期正常偏乾
蕭煌奇拉坏無礙 高空彈跳也行
韓歲月號海難 演藝圈捐款踴躍
曾銘宗：外資持續看好台股
高階封測旺 矽品51個月高點
全度妍應邀擔任坎城影展評委
圓仔水來瘋 只顧玩水不回家
大學指考 5月1日起報名
滬港通 專家：陸開放金融市場
統測會考將至 立委憂社運干擾
慶祝勞動節 金酒辦運動會
投顧：中線買新興債 不憂俄烏衝突
遏制陸 崔天凱：以萬變應不變
淡江大學與國立亞松森大學締盟
國防部：要求英雄館加強辦證
庫藏股 F-再生打開跌停
封測市場佳 華東業績估季增1成
台股震盪 期指逆價差擴大
死囚槍決 法部否認政治動機論
台電核四借款 利息列費用
馬航墜孟加拉灣 澳洲不採信
食用油風波淡化 大統益創歷史新高
寶島股價指數 下周上路
深圳人均GDP超台 被指誇大
桃縣購物嘉年華 5月好康上場
港研發成果選擇在大陸產業化
奧萬大實習 暑期工讀好機會
收賄包庇色情業 台南員警收押
粵港澳自貿 主打跨境人民幣
王雪紅登CNBC財經名人榜
憂競爭力 德意志證喊賣華碩
梅雨第1波鋒面 5/4報到
擔心成長趨緩 世界先進走跌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
魏國彥盼還立院乾淨平和環境
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
國台辦：樂見兩岸能源合作
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
法人：南茂未來2季業績估增
反核抗爭 藍質疑綠營核心價值
家住國道旁 氣喘易失控發作
草案：廣州人代 不得隨意逮捕
李春城受賄 大陸檢方立案調查
掌中戲林投姐奇譚 桃園登場
消費成長 首季GDP略升
聯想筆電電池恐過熱 速送檢修
任副主席 郝龍斌：一起承擔
向陸客兜售盜版光碟 男子被逮
外資評台灣大 最高105元
新五四運動 藍營擬聲援
陸領導人Q版漫畫 建親民形象
養豬中心動土 聖國感謝台協助
法人：晶技訂單能見度估到6月
譴責占路挺驅離 市民熱線爆量
微軟Xbox One 大陸9月開賣
端午高鐵加87班 5/3開訂
新北護理傑出獎 照護健康推手
法部：監刑法修正 強化人權觀
國台辦：續安排省市負責人訪台
福大減資逾半 力圖轉型
勞動部：讓勞工尊嚴勞動
接黨副主席 朱立倫：無關2016
尼加拉瓜首季經濟成長5.1%
新台幣中午升3分
台人均支出贏日韓 學者評失真
投信：台灣投資人最看好亞太區
協議監督草案 國台辦重申立場
疑剎車故障 貨車國道旁起火
微笑單車攝影賽 獎金最高1萬
可成目標價 聯昌證上看355元
死神面前 客輪學生互讓救生衣
登山迷路 消防局尋獲助下山
法說會前 友達股價轉弱
留資金 曾銘宗推金融進口替代
死刑傷形象 立委要外交部澄清
美國：陸鋼絲傾銷 徵反傾銷稅
精神分裂 中市倡改稱思覺失調
復興航揪團價 4人行1人免費
能高越嶺西段落石 暫時封閉
陸迎五一假期 各行業掀折扣戰
以PPP評估 陸經濟規模將超越美
抗爭警到位慢 郝：警政備詢
包圍立院 9人交保
胡志強：共赴黨難 責無旁貸
宏達電三方合作 北美推M8限定
外資4月淨匯入 挑戰4年半新高
首季專利申請 年減2.76%
林祖嘉：陸對台開放 優於外資
陸媒：陸研發出空戰訓練系統
反核群眾運動 立委籲理性合法
常委肯定馬布局郝立強任副主席
核四爭議 胡：國民黨已展誠意
高雄關貪瀆案 檢調再發動搜索
瓊瑤告陸劇 國台辦：法律健全
羅瑩雪：執行死刑是該做的事
教部采盟昇恆昌 跨域玩美計劃
卜蜂獲利靚 連飆2根停板
6成上班族 每週5天午餐外食
曾銘宗推金融業進口替代
審示範區條例 朝野吵程序問題
元培科大就博會 釋2200職缺
TMU業務 3家可能被罰
朱立倫盼淡江大橋今年動工
景德賣廠 貢獻中橡EPS逾4元
衡增稅效應 日銀維持刺激不變
新訂清境特定區計畫 環署退件
解決惡鄰纏身 好萊塢明星教戰
薩爾瓦多發表吸引外資方案
北市資源回收率 蟬聯全國第一
北市議員選舉 民進黨人選出爐
花旗襲擊 漢微科：沒那麼悲觀
陸：李克強5月訪問非洲4國
NBA重懲老闆 快艇球員如釋重負
台股收盤跌80.67點
南科減振案涉違失 彈劾謝清志
陸新規5/1上路 打擊假洋奶粉
歲月號適航性警告 船東屢漠視
失意男失聯 瑞芳警熱心尋獲
阿帕契案 美：未指導台調查
登山不顧隊友致死 5山友遭訴
友達Q1獲利 每股賺0.03元
台股收盤跌80.67點
平溪線鳥海山線 締結姐妹鐵道
5月台指期跌80點
互看不順眼 男涉殺傷鄰居送辦
營收動能趨緩 花旗喊賣漢微科
稱修佛涉密醫 男子遭移送
暴力中選國會 伊拉克大事記
人民幣匯率 盤中創18個月新低
台指期領跌 台股失守8800
5月電子金融期都跌
聯發科Q1每股純益6.82元
債券組合基金抗起伏 求正報酬
接軌國際 竹縣打造漫畫夢工廠
南雲交流道 105年3月完工
收購肇事車借屍還魂 6嫌落網
郝立強入決策 馬改革擴大參與
中市爭取設立國民運動中心
多空因素交錯 新台幣午升3分
友達Q1賺0.03元 優於預期
首都警察勤務加給 北市5月發
聯發科估Q2季增12%至20%
輪椅上的工程師 守護北捷安全
矽品Q1每股賺0.67元
新兵遭戰車輾斃 車長駕駛緩刑
樂齡中心揭牌 長者快樂學習
聯發科8核LTE單晶片 Q3量產
辛普森家庭笑鬧550集 樂高助陣
死刑議題 外交部加強對外說明
專利申請衰退期 僅次金融海嘯
林義雄聲明：停止禁食
新疆哈密5.1地震 傷亡尚不明
懷舊火柴盒展 述台灣光陰故事
創新研發 提升竹市產業
三大法人賣超台股46億元
慶母親節 超能力媽媽選拔出爐
政局動盪 4月雙北房屋交易保守
告蔣國樑誹謗 蔡明忠出庭
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印陸會商邊界事務 聚焦西段
神奇妙蒜 農糧署推廣國產蒜頭
撥雲見日 快艇季後賽聽牌
矽品Q2營收 估歷史新高
友達：連4季賺錢 逐季更好
中華電光世代降價 百萬戶受惠
標售國美商隱 每坪衝141.5萬
藍姓小開失蹤 找到遺體凶刀
反核廢 退出與官方協商平台
兒童毛毛樣病 台大籲早治療
台灣首季發明專利申請 鴻海居冠
電信三雄4G執照到手 掀開台戰
郝龍斌做餅 力薦庇護工場產品
監委屏東巡察 關心豬價
憂弱勢生吃不飽 業者送便當
總統盼今年失業率降至3字頭
執照到手 台灣大7月推4G
高市圖新總館 懸吊式綠建築
切除加放射治療 降蟹足腫復發
男子遭分屍 財務糾紛引殺機
新台幣收貶0.8分
退輔會農地 承租人疑人頭搶標
江揆：違法失序 依法執行
林中森：政府會兼聽各種意見
華航先進機上影視娛樂將登場
星國內閣微調 第4代領導成形
上海商銀徵才 新鮮人薪水上看4萬
安倍：台灣是日本重要友人
警勤務加給 內政部：需符指標
台達電首季EPS為 1.87元
替友人出氣 男開槍被逮
紀錄片重現身 金敬姬未遭肅清
政大研議漲學費 將辦公聽會
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印尼梅拉比火山蠢動 警戒升高
中華電拚4G 年底目標40%市占
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張瑞希以杜鵑之巢鳳還巢
49萬人擺攤營生 餐飲業居多
為財狠殺小開男友 分屍焚埋
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4男偷水溝蓋 1夜51只
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成大越南文化週 5/3登場
國術館按摩癱瘓 消費糾紛處理
蘇貞昌；力推補正公投法
優人神鼓播種 巡演傳遞善念
奇景賣投資股票 賺逾千萬美元
林文伯：Q2高階封裝需求強勁
聯電Q1每股純益0.09元
林義雄停止禁食 籲持續抗爭
國台交英雄號角音樂會
海英俊：企業要安定的社會
中市將規劃小型工廠用地
永豐金證併康和證員林分公司
正新配息3元 稱霸輪胎股
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
太陽能電板下種菇 增闢財源
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
NCC發執照 4G上半年開台
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
李稻葵：服貿有利台灣年輕人
天氣不穩 各地有短暫陣雨
反核抗爭 蘇貞昌籲勿失焦
首都加給 北市近7千名警受惠
鐵漢柔情 員警巧手螺絲變藝品
淘寶假貨 影響阿里巴巴IPO
空污致喘 雨天氣喘患者好天氣
駐捷克外交官被捕 印尼提抗議
含基改原料逾3% 擬強制標示
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宏齊：產能塞爆 6月前都滿
洪仲丘案 高等法院完成分案
圍立委座車 蔡丁貴遭警移送
威航：本土廉航信賴度高
包圍立委限通行 法界：恐犯法
韓輪歲月號 船主曾擬脫手
中華電第1季每股賺1.32元
捍衛個人名譽 蔡明忠親出庭
群眾問題 檢警：蓄意者不寬貸
聯電估Q2出貨 增11%至13%
桃園火車站交通 列重點改善
以小搏大 運彩迷抱走400萬
審示範區條例 初步共識改名
蔡丁貴圍立院 柯：陷社運險境
MIT實驗比特幣 學生可領3千塊
北市警增加給 高市警反應不一
徵選街頭藝人 受刑人賣力演出
立委協調 台鐵將加開海線班次
救災不缺席 獲護理特殊貢獻獎
奇異出170億美元 搶阿爾斯通資產
身心障模範母親 屏東表揚10人
林義雄停止禁食 民進黨團欣慰
發現棕簑貓死亡 古坑鄉送檢疫
占領捷運恐觸刑法 可判刑5年
林義雄停禁食 業界盼回歸體制
南蘇丹陷內戰 9千餘童成娃娃兵
胖達人內線案 7月傳小S作證
羅瑩雪：執行死刑並非殺人
外資買美元 台幣收貶0.8分
控告 蔡明忠：蔣國樑所說不實
網路無照賣狗 挨罰5萬
渣打估 央行最快6月調息
旺宏Q1續虧 營運穩定改善
審示範區 黃昭順服務處遭抗議
立院初審 保險資金禁選董監事
新北WiFi讚 日城市擬合作
IMF：俄經濟陷衰退
江西新增H7N9 列黃色旅遊警示
圍立委座車 蔡丁貴5萬交保
網友號召癱瘓捷運 警加強防範
南海糾紛美是否出兵 菲國激辯
北市國美商隱 標脫率逾7成
觀光育將才 沈方正籲面對難題
政院：樂見林義雄結束禁食
台達電：第2季各產品線均成長
醫護爭勞權 號召五一上街
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郭正亮：藍轉守為攻 情勢逆轉
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歐元區通膨0.7% 不如預期
李稻葵：陸經改三隻箭10年超美
第2期作起 公糧不收再生稻
鳥巢築在熱水器 險釀災難
影射賈靜雯女兒 呂文婉判賠
台電擬發行168億元公司債
冷靜狠殺小開男友 挖屍時掉淚
GDP要保3% 學者：要加油
罕見椰子蟹 花蓮美崙溪畔現蹤
亞運棒球 業餘培訓隊32人
王貞治盃青棒賽 嘉市5/1開打
研發減重藥丸 醋酸鹽抑制食慾
中市弱勢大專生暑期工讀報名
勞動節放假 上班雙倍薪
另類畢展 男大生製酥義賣助學
全國廢核行動平台晚間退出凱道
郝立強任副主席 馬促團結對外
大聯大Q2營收 估季增1成內
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冒領助理費 高市許崑源等判刑
涉詐助理費判刑 議員研議上訴
黃昆輝下鄉 反示範區開放農產
李稻葵：陸短期內不可能入TPP
辭副主席 林詹蔣支持世代交替
金門各界抗議金酒捐款縣府遭改
聲請暫緩發監被駁 張燦鍙入監
英特爾新平台將面市 祥碩可受惠
陸：美應停止制裁陸企和個人
空中尋馬航班機 澳：正式結束
反核團體撤出凱道 廢核不終止
泰選委會：7月20日舉行大選
貴州台名品展開幕 480家廠參展
國發會協調歐商建言 促鬆綁法規
建台廢廠土地求售 底價60億
學者：環境穩定 有助經濟
台奧業界合作 發展觀光醫療
兩岸三地千大企業 台企業爭氣
空中尋馬航機結束 轉向深海
攻行動商機 瘋狂賣客聯手玉山銀
李鴻源：國家被民主制度綁架了
新加坡青少年籃球隊訪花蓮
陸軍力提升 歐洲軍火商相助
荷姆斯連環爆炸 敘至少百人亡
器捐協調師潘瑾慧點燃生命希望
圖書定價制度 各方意見分歧
南韓：TPP談判類似韓美FTA
鴻海惠普攜手 攻雲端伺服器
雙雄迎新機 滑螢幕搭機變有趣
電信三雄拚4G 開台搶客戰
金門辦社區關懷據點 照顧老人
新整肅 溫州三江教堂被拆了
鴻海惠普合資 成立伺服器事業
泰國敲定7月20日重新大選
警勤繁重加給 朱立倫：有考慮
聯發科擬配息15元
凝聚人氣 花蓮彩虹夜市招名攤
卯上優酷 愛奇藝計劃3年內IPO
烏總統：首應防止恐怖主義擴散
外交部維持曼谷黃色旅警
拚觀光 駐印尼處動起來
國防部：首梯招募增額錄取231人
學運衝擊 馬：黨須與青年對話
郭：夾在藍與公民間 綠處境難
台廠手機觸控 Q2季增1.2%
印度總理人選莫迪疑違規拉票
取名約瑟 菲教堂洗禮免費
電信業寬頻方案 拚升速降價
Flickr街拍日5/4登場
三商行轉型投資控股公司
宏齊：核四停建是台灣悲哀
水域連結破壞 金門水獺常遭撞
美Q1經濟 僅成長0.1%
五一小長假 陸估載客增1成5
泰史首例 果農賣生榴槤遭判刑
歐盟太陽能多晶矽 陸課雙反稅
今彩539開獎
勁量分拆 電池與護理產品分家
防激動衝大廳 交部裝鐵捲門
總統兼黨魁 政務黨務團結改革
新疆烏魯木齊火車站 驚傳爆炸
鮑伯霍金斯病逝 享壽71
北市警增加給 他縣市警看法異
團體桌球世錦賽 男女組各首敗
台達電獲企業社會責任首獎
時報文化出版董事長孫思照辭世
LED商業照明聯盟成立
PPP計算 印度成第3大經濟體
調金融營業稅 稅收增2百億
十四張拆遷抗爭 江一豪判無罪
促就業 陸祭出大學生創業補貼
勞動節前 24逃逸外勞被逮
台灣大聲明 駁串供說
蒲亭將訪陸 中俄5月東海軍演
烏東親俄民眾占公署日增
公投法修法將協商 藍立場沒變
歐盟準備金援烏克蘭
宣傳台灣 外交部有請高中生
寒冬損投資 美經濟成長急凍
美民間就業成長 5個月來最大
僑威TDR沒交財報 停止交易
護島 日擬首度大規模登陸演習
烏克蘭部隊將在基輔演習
總統引大前觀點 務實面對能源
副總統：副主席異動 正面幫助
副總統返國 聖平專案平安順利
陸媒：烏魯木齊爆炸案數十人傷
斯里蘭卡拳賽 中華2男拚冠軍
今彩539 頭獎 2注中
2016前哨 台建會首登陸
習近平新疆考察 烏魯木齊驚爆
自民黨副總裁將來訪 陸：歡迎
統一雙轟 兄弟6連敗
遠見社會責任 台灣大遠傳奪獎
芝加哥PMI 半年來新高
推廣海洋能源 日選實驗海域
三太子盃網賽 盧彥勳受傷退賽
失業者減 德受雇人口逾4千萬
台灣舞者於UNESCO演出
英男星鮑伯霍金斯病逝 年71
近年多起事件 陸定調維族攻擊
快艇老闆史特林 思想犯罪重跌
新疆驚暴 世維大會籲理性化解
移民署澎湖縣服務站的「行動關懷列車」 與新住民啖美食 宣導法令
移民署新北市專勤隊 查獲24名逃逸外勞
「幸福無國界．臺灣是我家」表揚活動 開始受理推薦
教育部擬將本土語和新住民語列為必修課程 家長反對
五一遊行 警力增派維安勞動部
民眾攔蔡正元車 公布畫面提告
民進黨桃縣長初選 鄭文燦出線
防癱瘓北捷 北市比照跨年因應
警員中風不治 江揆指示從優撫卹
廉航安全不打折 AirAsia新購GE引擎
反低薪、禁派遣 2萬勞工聚勞動部抗議
「今日的鳥類 明日的人類」 愛鳥人籲環保救老鷹
選北市長 姚文智促府院搬遷
301檢討 美關注陸竊商業機密
老貝5月社區服務 照顧失智者
美恐怖主義報告 陸聚焦維吾爾
TPP與TPA 美國會未有共識
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
殘殺小開男友 黃靖雯遭羈押
歐盟東擴以來德經濟受惠多
Fed政策不變 QE再減百億美元
新疆爆炸案 死者增至3人傷者79
Fed政策不變 美經濟持續好轉
美國火車出軌起火 周邊人員撤離
百大潛力大學 台灣四校上榜
歐盟遺憾 籲台立刻暫停死刑
傳洛杉磯國際機場暫停起飛
美方：依法辦案懸賞緝拿李方偉
波處投書 重申台入TPP意願
歐普拉有意收購快艇隊
美國經濟動能增強 道指創新高
護生態多樣 義推保存種子活動
耐吉瓦荷酋長商品遭抗議
全台降雨 彰化以北防大雨
歐議會選舉 民調：反歐盟勢增
新疆爆炸砍人案 3死79傷
南加州班機 恢復正常起飛
盆栽被偷 臉書公布影片後尋回
溫哥華島鋸木廠槍案 2死2傷
駭客冒名報警 華州民宅被攻堅
新疆驚爆 習近平談反分裂鬥爭
海地難民在巴西疑淪為奴工
Fed維持QE減碼步伐 年底料退場
莒光號冒煙 疏散旅客移除車廂
手機能否被搜索 美法院討論
景氣復甦現金足 利歐美高收債
4月境外基金 股小跌債小漲
巴西總統羅賽芙連任之路崎嶇
罹癌人數增 癌症險補醫療缺口
莒光號新竹冒煙 無人受傷
核四停工 中鋼強化節能再利用
華府僑社堅定支持中華民國
員警北上支援 柯雄飛凌晨不治
行動領務跨海澎湖 民眾喊讚
盼評鑑綁考績 教團持續靜坐
統測遇遊行 台北2考場影響大
李克強談加快改革 別再試點了
反低薪禁派遣 勞團下午上街
周麟訪旅哥斯大黎加僑界
李千娜出輯挑戰 MV羞貼男模
報稅季到 財部估臨櫃查詢者多
台與康州締結15週年慶
連2升 陸4月PMI微揚至50.4
參展遊艇進場 陸上行舟將交管
挑戰80高齡環台 標哥再出發
首季GDP保3 管中閔：預料中
網友擬癱北捷 龍應台盼不要
陸電信巨頭議設基地台合資事業
報稅開跑 財長2日巡視
自拍仿罕病者 前球星俠客道歉
管中閔：示範區非一個人說了算
日政府金援電廠 避免電費調漲
金融營業稅落日 財長：談太早
火箭對拓荒者 首節豪妙傳
抗爭影響GDP 管中閔：待觀察
桃總工會陳情 盼縮短法定工時
高階封裝強 封測台廠Q2樂觀
沱江艦下水作業 雙船體吸睛
腰痛半年 大腸癌作祟
弘光科大 創意季將展露巧思
債券報酬率創高 示警遭忽視
哥吉拉新預告 巨獸化身守護神
「返來」巴黎上映 受各界肯定
流行音樂調查 五月天最受歡迎
黃世銘洩密案 高院完成分案
中經院：4月PMI 60.2
陸4月製造業成長低於外界預期
專詐大陸新疆民眾 7嫌落網
台北電腦展 穿戴觸控將現身
令狐榮達拜會美眾議員謝安達
拾荒婦偷鐵馬變賣 宜警逮捕
捍衛權益 華隆爭取代位求償
台鐵端午節車票 16日開賣
林書豪飆三分彈 火箭半場領先
蘋果提訟案 陪審團要更多證據
防破壞 金城武大樹農田列文資
勞動節 韓4成上班族得工作
劉德立歡宴巴拉圭前總統魯戈
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
淘寶到台灣 布局全球試金石
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台北母娘文化季 副總統扶轎
添加物強制登錄上路 漏登要罰
馬雲化身風清揚 促陸民生經濟
楊謹華胞弟 判刑13年定讞
適才適性就業 中市推職涯中心
普誠Q1轉盈 每股0.07元
NBA球隊老闆 料齊力逼退史特林
淘寶掃除障礙 台灣民眾願淘寶
修網路當代號 速率當毒品重量
台灣淘寶人 一身時髦來自淘寶
高市公布違規測照 籲遵守秩序
代購業看服貿 競爭力是王道
王維中登板 中繼3局掉4分
北上支援警病逝 柯雄飛回部落
迎戰淘寶 台網購業盼陸再開放
搶網購商機 業者多角化經營
勞團綠委促調高基本工資
跨境電商金流 台灣銀行業搶進
掃黃嚴厲 陸東莞首季GDP仍成長
故宮：未獲周美青率團赴日消息
淘寶幫手支付寶 深入陸民生活
林書豪3節17分 火箭領先
桃縣公幼入園 3胎家庭可優先
五一到 粵數萬警上街武裝巡邏
屏東水產品 104家獲雙認證
歐盟遺憾死刑 外交部加強說明
桃縣插畫徵件 總獎金16萬元
打電老虎 陸審計國家電網董座
日寄台貨櫃輻射超標 開櫃調查
調基本工資 總統：視經濟情勢
印度清奈車站驚爆 1死10傷
莒光號冒煙 2百多人全額退費
調查海難引議 韓海警主管調職
Google改政策 不再偷看學生信箱
日核廠停機 多數電力公司虧損
境遇困頓 男子工寮割腕獲救
台聯提修法 每週工時40小時
網友號召占路 北市府籲勿觸法
退撫給付金額 12年增10倍
抗稅無益 財部將做懶人包說明
江揆：持續仔細聆聽勞工聲音
財長：4月出口 周周好
杭州賞螢跳票 上萬人喊退票
警察難為 自願退休人數增
朱立倫：接副主席反映基層民意
國發會：示範區條例爭議已減
XP退役 PC零組件喜迎換機潮
林書豪21分 火箭追成2比3
吳敦義：室內設計應符四大目標
台女逾期停留 遭美拘留
金融公公併 張盛和：會好好併
柯雄飛不治 妻：來生再做夫妻
廢核團體抗議暴力壓制
竹市推廣App 提供便民服務
江揆：審慎規劃 保障居住正義
歲月號海難死亡增至213人
國際痛苦指數 委內瑞拉第1
清奈列車驚爆 拘留1嫌疑人
柯雄飛病逝 江揆：從優撫卹
網貼癱瘓北捷文章 男到案說明
移工眼中 泰國工作環境佳
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投信：農糧價揚 肉品漲
宋承憲：渴望辦安靜婚禮
畢業即就業 元培創設面談實習
江揆促經濟部持續監控水情
公務員退休人數 102年負成長
撞死闖紅燈行人 學生賠錢緩刑
彰縣警推微電影 宣導預防犯罪
台東馬偕啟新樓 陳樹菊盼人才
民眾星國車禍 外交部聯繫家屬
支援警不治 遺子籲警保重身體
美女坐大腿 豐川悅司新片享福
動腦闖關 華航送不限航點機票
Q1智慧手機市場 三星穩居第1
外交部：周美青訪日未定案
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推在地農產 農改場辦瓜果節
咖啡鎳價領漲 商品連3個月走揚
首屆桃園市長 鄭文燦拚吳志揚
行動醫療加中醫 守護鄉親健康
翻拍星星劇 韓國控印尼剽竊
春電展移師台中 電信業尬場
李顯龍允照顧年長與低薪勞工
文化勞動權 台出陣盼重視
防經家禽傳染 擬禁市場販售
修所得稅法 擬調高標準扣除額
4台人星國出車禍 1死3傷
警阻仇殺 寶萊塢情節真實上演
選北市長 姚文智促府院搬遷
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華航臉書闖關 有機會獲機票
連25年 美列陸侵犯智財黑名單
日籍工程師疑自殺 高雄警調查
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柯雄飛不治 葉毓蘭將率眾默哀
規模6.7地震 襲萬那杜外海
運台貨櫃輻射源 疑是天然石
北捷松山線工人 摔落工地身亡
邁步新人生 解析六大城馬拉松
台糖 8大事業部虧 立委促改善
江西7名越南新娘 集體落跑
漁船遭日攻擊 海巡戒護返台
印尼勞工五一遊行促漲最低工資
捷運工地缺口 工人摔落不治
竊車勒索 警與失主聯手逮人
9類國考年齡限制 試委籲檢討
國道鼎金系統增匝道 工期1年
逾期居留外籍男打人遭逮送辦
兩嫌偷香油錢 疑撞死騎士肇逃
退輔會農場承租 公開透明招標
醫護遊行 爭取勞動權益
KANO故事館開幕 提供解說
感謝校車司機 學生煮養生湯
詩人周夢蝶病逝 享壽94歲
客雅大道常積水 竹市府改善
全國音樂比賽 原住民揚眉吐氣
網羅非法外勞 仲介抽佣遭送辦
立院初審 金融營業稅率5%
復職被駁回 李朝卿將提訴願
驅離噴水 警：不針對特定對象
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盼依法行政 白色正義聯盟挺郝
風帆橫渡小琉球 193艘競技
五一小長假 陸警加強防爆維穩
金融稅負提高 曾銘宗：開放業務
減少死刑 歐議會盼台順應趨勢
融入國際 江宜樺：重談判人才
移植豬膀胱組織 傷患肌肉再生
貴州團到訪 楊秋興為高雄招商
中油：20公斤桶裝瓦斯漲36元
時事漫畫高峰論壇2日世新登場
特教生看圓仔 體驗生命教育
戴三分眼鏡 林書豪季後賽新高
星國車禍 台乘客1死3傷
周夢蝶病逝 高齡創作詩不輟
中華電數位學習賽 10萬生報名
跳脫線上遊戲 紙風車三國奇遇
松山文創遭批 北市：存續考量
立院初審 賣黃牛車票加重罰
升格桃市長初選 綠鄭文燦出線
勞動節無加薪 菲勞工走上街頭
立院初審 完全設算改部分設算
陸轉型 李克強：促大學生創業
燕子口落石 司機輕傷
龍應台：周夢蝶是時代勳章
詩壇苦行僧 周夢蝶領文壇風騷
成交量下滑 陸45城房價跌
標準薪資身障扣除額 初審調高
檢警：歲月號為超載放掉壓艙水
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
阿帕契墜民宅 吳志揚慰問住戶
義大賈西亞 10日高雄登板
國發大樓案首年經費 初審通過
放牛班的春天原唱 來台巡演
金管會：再亂售商品 總座不保
無違失 郝盼方仰寧忍辱負重
日本汽車銷量 16個月來最低
公投法修法協商 朝野沒共識
兩會互設辦人員 不得從事情蒐
出口增加 英製造業成長超標
台東舊縣議會列歷史建築
桃園機械廠排廢氣 污染超標
李克強談經改 五大重點
金大雕塑創作營 聚跨國藝術家
五一遇新疆爆炸 北京「警」張
台南龍舟賽 參賽隊數寫新高
涉貼文癱瘓北捷 男稱有趣轉貼
想吃牢飯 21歲男偷酒後報警
慶祝勞動節 李沃士籲參加職訓
冷藏解凍豬肉 5月起須標示
排放超標 食用油廠勒令停工
工會勞團群眾遊行 衝撞勞動部
自留賠款免營業稅 產險鬆口氣
日本食品輸台 將附輻安證明
拍攝微電影 彰警打造親民形象
交保猝死遭質疑刑求 檢警相驗
陳芳明：周夢蝶詩風自成一格
反低薪禁派遣 勞工上街爭權益
勞工上街爭權益 勞動部尊重
新體驗 吳清山伴身障生看圓仔
巴克萊下修台GDP至3.6%
苦行亦兼善 總統曾讚周夢蝶
林義雄停禁食 陳菊牽掛消減
臉書販毒嗆抓不到 6人被警逮
扣除額調高 最快明年適用
五一大遊行 群眾和警兩波推擠
內政部：預防羈押前提是涉違法
依法執行死刑 王建(火宣)：應按讚
好體力拚經濟 工業路跑登場
腸病毒重症今年首例 女嬰住院
東縣副議長補助獨居老人偵煙器
青年導演競賽 2台灣新作入圍
華潤董座落馬 媒體曝購礦弊端
勞動節 港澳工會遊行拒外勞
中共黨媒：在新疆保持嚴打高壓
北檢檢察長請辭 羅瑩雪慰留
稱網軍 警政署也認內容不妥
陸委會民調 服貿支持度各半
國際設計師聚政大 探超越設計
金融業與富人加稅 朝野肯定
倫敦帶頭漲 英房價成長7年新高
百大潛力大學 中生代爭突圍
網友號召路過機場 航警調查
檳榔攤賣保力達B 違反藥事法
防水獺傷亡 金縣：修水域連結
山寨都敏俊 宣傳戶政辦護照
馬總統：沒有外貿 經濟難發展
公民運動 林濁水：對兩黨不滿
夫與嫂亂倫自拍 各判賠40萬
周美青若訪日 台日關係新突破
儲訓人才 侯友宜傳授危機處理
陸警：新疆爆炸案犯嫌當場炸死
湖南新增 1例H7N9
表揚金婚 黃體雄夫妻百歲恩愛
外籍男持偽卡盜領 換錢匯國外
台民星國車禍 3傷者狀況穩定
泰重新大選 艾比希可能不參加
示範區教育創新 不涉土地開發
新聞自由報告 台列自由地區
WSJ：AT&T擬收購DirecTV
青梅觀光工廠 陳菊盼加值農業
苑裡公所給福利 臨時人員加薪
民眾揚言路過 監院：不容恐嚇
遊艇布展 陸上行舟也有看頭
金門3D電影節 影城優待民眾
虛報夾帶石材 報關業者羈押
李沃士勉特考新進人員充實職能
青島高新區 外企德韓商為主
客戶消費增 萬事達卡獲利超標
電腦出包 旅客癡等擠爆英機場
抗議金酒捐贈遭改 縣府助陳情
陸指新疆爆炸嫌犯為宗教極端派
全球新聞自由度 10年來新低
阿部寬上戶彩 宣傳浴場遇大雨
陸大叔玩手機 失足摔成癱瘓
今彩539開獎
詐欺案增 江揆促宣導勿上當
威力彩開獎
五一小長假 陸公路堵55公里
紐奇異果暢銷 源自自然保育
馬國公布MH370班機失聯初步報告
史上最大富人加稅 受薪者獲益
內蒙元代銅器銘文 刻有總統
四百輛莒光號 預計淘汰逾半
首波梅雨4日到 全台易大雨
周休二日趨勢 工總籲多溝通
迪里夏提：聯合國應派員到新疆
江揆：對危害安全抗爭堅定執法
8歲女童重8公斤 警：疑虐童
英房價年增幅 創7年最大紀錄
美初申失業救濟 意外攀至9週高點
駐日美軍基地擬首度部署全球鷹
議員指北捷警血汗 要新北分擔
烏東親俄暴民攻擊頓內茨地檢署
傳林義雄出院 台大醫院不評論
新聞自由報告批陸嚴控意識形態
文壇擬設周夢蝶詩獎 鼓勵創作
財部籲避免用XP系統報稅
美消費支出增幅 近5年來最大
五一前後 陸客團和去年差不多
俄森林大火蔓延到內蒙 正搶救
學者：唐獎法治獎有助經濟發展
格勞克斯再發報告 F-再生續駁
失業的勞動節 義工會上街抗議
今彩539頭獎無人中獎
威力彩頭獎貳獎都槓龜
賈羅拉加7局好投 象屠獅止敗
埃克森美孚Q1獲利 多於預期
機票惹的禍 哈利王子戀情告吹
北京雷雨 使大陸各地航空大亂
李登輝：示範區攸關政治經濟
WSBL 台元季軍
美恐怖主義報告 大陸表達不滿
美官員：歐巴馬釣魚台說法適當
馬航事件 大陸歡迎馬國續搜尋
三太子網賽 王宇佐成地主希望
福特CEO將退休 營運長接任
打造「玩」美機場 看見台灣軟實力 (you tube)
外交部南部辦事處「行動領務」 前進澎湖擴大服務
銀行亂賣TRF 金管會加重處分
歐盟5/1發布聲明
中國連續25年 列入美國301「黑名單」
「國際悲慘指數」台灣榜上有名
烏魯木齊火車站爆炸 3死79傷
5月 2日 國內各大報頭條
陸媒: 新疆爆炸案偵破 2自殺炸彈客身亡
不動產價格跌 3銀行影響較大
藥商回扣案 黃健庭盼還清白
新黨4日舉辦新五四愛國運動
非法外勞業者養獒犬防查緝
資深越南新娘范裴倫認養越南孤兒院貧童
上帝開的食療藥房 花蓮有機農作
移民署5月3日新北市民廣場 異國美食大比拼
文化藝廊 美術設計協會 【愛‧於台南】 攝影展
基隆市家庭教育中心 神奇家庭的幸福之旅
新竹喜來登旅展優惠省很大 5/5線上29折
五月五端陽品粽香 巧思展現南洋風味
公路總局圓滿完成16場 勞安自主管理研討會
桃園縣新移民學習中心 獎助學金補助跨國交流學習
中華電信HiNet數位學習大賽魅力無法擋
國教署吳署長邀請特教師生走入人群 遇見圓仔
不齒反核拿幼兒當盾牌！
譴責瀆職官員政客民進黨職業學生及暴民
遠傳推50吋大電視 搭配大寬頻3C專案只要$4,990
遠傳電信 十年一刻 節能有成 獲
遠傳獲4G行動寬頻特許執照 資費、優惠搶先掌握
寶島股價指數 接軌國際
「勤洗手、足睡眠、多運動、洗玩具、及早治療」遠離腸病毒
五四大家拿國旗勇敢站出來！
五月四日沉默大眾勇敢站出來走上凱道
國泰人壽「幸福推手」關懷計畫
臺銀澄清錯誤報導 李董尊重小股東提案權利
土地銀行2014年北區員工春季親山健行活動
首爾地鐵追撞 幸無嚴重傷亡
司法人的「良心」救了史上被關最久的死刑犯
公路總局新大樓正式啟用
證交所對F-再生公司之瞭解情形說明
無線充電產品商機俏 聯昌自創品牌搶市
臺灣證券交易所舉辦寶島股價指數發表會
證交所對F-再生公司之瞭解情形說明
難過母親節! 馬總統媽媽逝世
第41屆日間艾美獎入圍名單出爐
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
搶救IE漏洞 微軟提供緊急更新
北約立場逆轉 再視俄國為敵手
新芬黨魁被捕 英愛政府都撇清
憂分崩離析 烏克蘭徵兵抗俄
奈及利亞公車站挨炸 至少16死
能源與環境設計領先國 台灣第5
內外不利夾雜 台股震盪
毅嘉4月營收 年增24%
蒲亭要烏克蘭撤軍 白宮：荒繆
韓發現影片 顯示船難最後時刻
核四議題 中華電節能服務火紅
北市敦南老公寓 一樓單坪404萬
NBA委員會共識：快艇老闆別幹了
房屋買賣移轉 雙北 4月略增
利率緩升 投信：股市有機會
蓋洛普：伊利諾州最多人想搬走
義五星運動造勢 進軍歐議會
搶歐洲訂單 台成衣廠柬國擴廠
立錡擬配息6.5元 7年新低
廣穎推OTG新品 搶行動商機
巴西總統勞動節演說挨批
卜蜂：秋節前 豬價恐居高不下
華州小城 想發大麻財
降雨趨緩 各地氣溫回升
LinkedIn財測未達標 盤後股挫
維穩升級 北京反恐突擊演習
金融市場好轉 麥格理獲利攀
越南首季咖啡出口大幅成長
F-金麗澄清無繳稅問題
台股開盤上漲55.42點
投信：新興市場修正近尾聲
陸把關洋奶粉 41家獲准進口
平板出貨趨緩 華碩全球市占第3
台媒環境亞洲最自由 全球排47
晶片開發商再告高通補上宏達電
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歐巴馬欽點4資深公僕 擔任大使
湖北轎車失控衝向人群 2死9傷
統測將登場 3地活動強碰
傅洛曼：美日TPP談判跨門檻
跳空漲停 聯發科股價破500
客輪學生遺言 弟妹別參加畢旅
洛城亞太影展 台灣9片參展
北市女童疑餓死 沒上過學
4G挑戰高 多家外資保守看中華電
業績題材 封測大廠矽品續創波段高
報稅季節 桃縣延長戶政服務
醜聞不斷 多倫多市長請假就醫
西湖景區遊客擠爆 逾66萬人
精神分裂症 正名思覺失調症
中東病毒疫情燒 約旦醫護感染
Q2業績看增 力成創半年高點
新台幣早盤升值
女童疑餓死 母與鄰居不往來
國是論壇 近日抗爭盪餘波
嘉市沉香木搶案 業者告吃案
提升競爭力 市集輔導計畫啟動
陳保基：密切關注端午豬肉供應
寶島股價指數 跟上國際腳步
抗癌藥3期臨床報喜 智擎漲停
政院公布經貿國是會議顧問名單
幹細胞治珣珣 補件再審
上銀首季獲利佳 法說會提前發酵
北韓第二號人物換人
陸五一塞車 省過路費多花油錢
歐巴馬提名李柏特為駐韓大使
股東會電子投票更普及
LED訂單塞爆 宏齊強攻漲停
豪雨特報 蘭嶼注意大雨強陣風
京元電4月業績 估略優3月
港媒：新疆反恐要汲取美國教訓
NBA猛逼 專家：快艇老闆恐提告
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
小提琴家大衛蓋瑞 6月再來台
小跌 汽柴油下週估調降1至2角
內蒙森林大火 部分地區仍延燒
蕭煌奇MV 愛妳愛到殺死妳
河南官員酒後打人 遭免職調查
電子領軍 台股重返8800
疑餓死女童沒上學 學校未通報
麥可傑克森遺作 音樂獎搶聽
法人：景碩Q2業績估創新高
公投條例付委 江揆上台備詢
母親節返鄉 國道瓶頸路段車多
乳癌新藥核准 標靶化療雙效
李克強訪非 推動中非戰略升級
表揚快艇老闆 NAACP分會長辭職
柯雄飛病故 陳威仁：從優撫卹
退輔會：台東農場租金公開無疑
股市禿鷹案 彈劾金管會前官員
新單挹注 良維Q1毛利率再攀高
嬰兒奶粉喊漲 公平會立案調查
南市安定區 開辦獨居老人陪醫
挺人才產業 企業產經大學發帖
28奈米有慮 外資中性看聯電
涉詐領健保費 3嫌送辦
卡洛塔妮獲認證 友華營運看俏
花蓮今年首季觀光客成長逾1成
借住消防隊 日台打火兄弟結緣
女童疑遭虐死 馬偕報警揭發
北德州賽首輪 龔怡萍72桿
聯發科與英商歐勝微電子合作
萬華新意象 公路總局大樓啟用
嘉市沉香木竊案 業者告警方
招生過多 泰教師將供過於求
嘉聯益布局穿戴 法人按讚
新台幣中午升7.9分
許嘉棟：外匯存底 不用再增加
傳輝瑞擬加碼議購阿斯特捷利康
平板沒智慧機實用 iPad退燒
全國身障運動會 朱立倫授旗
慈濟人資助瓜國中學教室修繕
拜耳傳獨家洽購默克消費者事業
童疑餓死 家人稱早產從小就瘦
台灣4月車市 賣出3.4萬台
整形護士通姦 隆乳露餡賴不掉
比特幣開賣 華義漲停
六輕擴廠送環評大會 台塑有信心
母親節前夕 光華夜市封街饗宴
傳烏克蘭奪城 直升機遭擊落
婦日喝1瓶高粱15年 腦萎縮失智
巴拿馬運河營收將不如預期
星國車禍 3受傷台人恢復良好
桃縣桐花健行 8百名額秒殺
五一小長假 大陸維安升級
紀念六四 將辦全球網路大會
偽造財力詐貸 帥過頭6月定讞
港大公報前副總編輯羅孚逝世
五一塞車 新人趕吉時赤腳狂奔
全新首季EPS0.3元 優於上季
證交所查F-再生財報 差異不大
中俄東海軍演 日本搶先演習
經貿會議顧問莊爵安倡監督機制
邀謝任專委 北市：借助專長
女童解剖照外流 檢：一併了解
高雄地震 甲仙震度4級
豪雨特報 蘭嶼可能出現大豪雨
新台幣午升7.9分
竊嫌刺青搶眼 警認出逮人
晶片商傳控告 宏達電：研擬中
疑餓死女童沒上學 郝：懲處
女童失學疑餓死 懲學校未通報
學者：政策應多與青年希望連結
霧峰河岸工程啟用 帶動觀光
弔唁警 陳威仁：別再有警倒下
邀謝啟大任參議 郝：適才適所
大葉動畫小島 入圍青春影展
都教授 任台灣三星電子代言人
友達連4季獲利 股價大漲
薩爾瓦多逆差 5年增逾5成
買山坡地住宅三撇步 e指搞定
生技股王精華營收緩 外資降目標價
醫院：總統母親加護病房觀察中
台聯促知進退 謝啟大：想做事
F-再生大單敲進 勝悅擺脫頹勢
台大教授李賢源：低利是劫貧濟富
薄刀峰纜車停擺 70人空中驚魂
台日合拍電影 恐怖片屍憶開鏡
黨政平台整合 朱：決策符民意
財政健全方案 估增650億稅收
台股收盤漲75.88點
穿戴顯示器夯 未來兩年增9成
傳NBA快艇老闆身患前列腺癌
動保修法 號召510上凱道
韓報：海難調查不力 輿論譴責
健康加值中心 慈大分中心揭牌
台北股市漲75.88點
波克夏砸29億美元 娶AltaLink
5月台指期漲86點
男律師佯警 詐同性戀財物遭訴
郭冠英案 監委：甄選過程荒唐
5月電子金融期雙漲
陸客勞動節買氣 韓紅參銷售旺
宋慧喬將赴坎城 為影片宣傳
iPhone6進補 大摩喊買鴻海
女童疑餓死 江宜樺痛心
臉部平權日 圓仔當大使
台股收復8800點 電子生技轉強
滕王閣續推 背古文得門票
簡訊推銷毒 台中逮3販毒集團
防檢局：H5N2檢出1例
投信：台股5月科技股看好
植胚胎受孕 適量運動勿劇烈
多倫多市長治酗酒 專機飛美
新普首季EPS2.45元優於財測
牙痛失眠憂鬱 竟唾液腺管作怪
柯雄飛逝 遺孀網路貼文訴心聲
美死刑瑕疵案 找無血管藥不夠
抗爭不斷 連勝文挺郝龍斌
三大法人買超台股105億元
江宜樺：情勢較穩定時撤拒馬
濕地環境藝術 成龍魚寮綻亮點
國際遊艇展 3億豪華船上岸
海難死傷慘 朴槿惠將正式道歉
烏克蘭強攻東部 1飛行員殉職
吳志揚：航空城河川區納整治
家禽批發市場 驗出H5N2病毒
杜塞道夫文化協會帶僑胞賞畫
搜馬航 澳洲下週召開3方會議
港人拍攝便溺賽 和陸客起口角
群聯儲存裝置專利 授權予立達
楊聖培創意 國際發明展獲獎
上戶彩訪北投 想和林志玲合作
嘉市慢壘賽 56小時不打烊
新普上半年EPS估4.79元起跳
冒文建會發珠寶證照 檢調搜索
購票賞遊艇 高市抽機票
張曼玉音樂節獻唱 評價兩極
江宜樺：預防性羈押 針對累犯
新普5月起 員工加薪5%
五一小長假首日 陸鐵破千萬人
周夢蝶病逝 馬總統弔唁
魚寮變藝術品 成龍濕地新亮點
閩客文學獎 國中師雙料第一
陸港矛盾升溫 媒體輿論戰
立委問公投領票 江揆：不記得
亞太鐵道組織 5日參訪阿里山
南韓地鐵相撞 78傷
通膨減緩順差增 印尼經濟復甦
三星智慧機 台灣Q1摘雙冠
精神病友 美國醫師分享康復路
慶母親節 拓展基金會辦音樂會
體驗飛安 學童興奮上飛機
周夢蝶用生命寫詩 龍應台不捨
教團推連署 籲恢復國文節數
新台幣收升4.6分
裝人工生殖器糾紛 男求償敗訴
南島文化節 祭憶套餐徵選
旅行社健康認證 雄獅東南獲獎
雲林土雞染禽流感 無人員感染
首爾地鐵相撞 傳增至170傷
避罰款拒捕 越勞查緝員均掛彩
對流旺盛 蘭嶼大豪雨
公路警戒路段 簡訊溫馨提醒
X戰警未來昔日 台灣提前上映
證交所查核 F-再生記錄符合
女童越南染麻疹 疑傳染台家人
桃機空調施工 旅客一度好悶
兩階段整合 呂秀蓮：自毀黨格
封裝廠超豐Q1每股賺0.91元
財長：富人錢多 繳稅做公益
火箭拓荒者 第6戰移師波特蘭
五四將至 教團喊搶救國文時數
台東市公所竊案 警方宣布偵破
身障選手出征 李沃士授旗
亞太鐵道組織來 蒸汽火車待命
龍應台：周夢蝶占文學絕對位置
推動在地文學 北門高中設專區
屏東愛文芒果區 推動草生栽培
胡志強為總統叫屈 要求公平
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸奢侈品消費 網購成長快
防占領捷運 新北警方加強巡邏
NCC將釋出34張廣播執照
台美商務論壇 強化雙邊關係
英學者：新疆問題正持續升級
文化部：全權處理周夢蝶後事
歐元區製造業PMI 3個月新高
宋福祥：核四一定要蓋
家禽市場檢出H5N2 通報OIE
百餘模範勞工 胡志強表揚
桃縣金屬廠排廢氣 處罰鍰監控
兩度打錯人 教唆男子判刑6月
五一首日 陸客在港消費變弱
屏東創意冰品賽 即日起報名
國際研習 外交部安排學太極拳
聯陽Q1淨利 創15季高
大肚火車站地下道工程年底完工
未入學兒童 教育部一週內清查
師罰禁足7天 學童憋尿出問題
挺過冰雹 那瑪夏水蜜桃將上市
處理海難失當 朴槿惠民調大跌
養雞場染H5N2 雲林消毒管制
台藝大校長訪金 研商生活美學
林義雄出院後 身體狀況尚好
沒搶到路權 公投盟將撤離立院
因應反恐 西安PTU部隊成軍
陸反腐效應 房地產降溫
本周上市公司市值增1.09%
調查：全球封測產值年增2.3%
王宇佐出局 三太子網賽無台將
明道大學：結束是謠言
合邦擬減資逾6成 再私募增資
台股本周上市指數漲1.06%
都教授爆紅 成詐騙集團新寵兒
歐元區失業率 維持在11.8%
非洲鳥耍招 發假警示聲偷食物
烏軍攻叛軍 拉高對俄攤牌風險
民主陣線宣戰 辯論示範區
小娃捐撲滿 以母之名認養路燈
俄羅斯記者來台 驚呼好自由
女童疑餓死案 警消探視母親
中俄軍演 陸專家：對美威懾
友達新版永續發展報告獲授證
菲總統自評身價 台幣4千餘萬
施明德紅衫軍風波 黃越綏判賠
雲林破廢棄非法掩埋 移送法辦
原能會家訪開跑 延伸應變區8公里
教師夫妻推銷佛珠 校方處理
股匯雙升 台幣收升4.6分
韓地鐵追撞 無台灣乘客
學者憂台灣房市 籲注意流動性
酒駕肇逃 母子機車3貼遭撞傷
防檢局：H5N2未發現傳染人
星銀：陸Q2恐緩慢成長
企業永續經營 培訓青年領袖
金管會將舉發格勞克斯
爭取林地限採補助 百餘人陳情
印度智慧機成長快 低價機混戰
國發會：示範區有助突破產業
江揆：天然氣取代核四 成本增
高鐵再加開班次 3日零時開訂
江揆：核四1號機只安檢不施工
烏軍攻叛軍 俄：和平協議玩完
韓語導遊荒 觀光局加開訓練班
台人星國車禍 過程影片曝光
放養流浪犬 農委會審慎評估
馬總統母親秦厚修病逝
蘭嶼大豪雨 雲嘉注意局部大雨
美日聲明後 大陸海警三巡釣島
王育敏籲加強關懷弱勢幼兒
華碩推Intel 9系列主機板
新店行政區都更 冠德最優申請
金大台藝大締盟 推動學生交換
Q1房市北冷南熱 Q2觀察指標
股市禿鷹案涉洩密 官員遭彈劾
馬總統母親病逝 享壽93歲
3日雨勢緩 梅雨鋒面4日到
防汙染 華紙監測系統提前上線
台灣設計展 首次前進台東
新哥吉拉太肥大 日本迷不按讚
海洋產學策進會 提供政策建言
家禽運銷管理 防檢局祭獎勵
飛指部移併空軍 軍：尚未定案
奈遭綁架女學生 傳已賣至鄰國
台星青少年籃球賽 花蓮4連勝
法國禁女同性伴侶收養對方小孩
養殖區設紙廠 高市：過程依法
安倍：美日TPP有重大進展
今年前2月 菲勞匯款增加
秦厚修一生低調 總統母子情深
葉倫改口 Fed放低成長預期
視病如親 楊秀花獲南丁格爾獎
英地方選舉 2015大選前哨戰
家人最後道別 馬總統母親逝世
美專家研究長壽秘訣 破除迷思
萬科總裁：習李經濟與過去告別
女童疑餓死案 擬懲處校長主任
台灣貴州達成3億多美元貿易額
日人攜女訪花蓮 歌聲傳懷念
美民調：年輕世代不信任體制
新北日舞影展 播奧斯卡紀錄片
菲網路色情勒索 全球多人中招
江宜樺：停工停建 完全不同
秦厚修病逝 大陸網友紛致哀
綠營中國事務委員會 5月停開
台法工藝 巴黎設計節重點展出
美非農就業 激增28.8萬人
輝瑞加碼 阿斯特捷利康仍不嫁
證交所查核屬實 F-再生:欣慰
大同獲年度影響力品牌獎
富人稅 王應傑：讓政府有錢作事
時漫映時事 暢談現在與未來
預防性羈押 江宜樺：僅強制罪
送心千里 北京直升機助運避堵
上銀Q2勝Q1 H2勝H1
今彩539開獎
南韓地鐵追撞 2百人受傷
大樂透開獎
女童疑餓死 擬懲中山戶所主任
打撈馬航失聯班機 蛟龍號待命
斯里蘭卡拳賽 中華1金2銀3銅
美就業成長猛 失業率6.3%
馬航關家屬中心 付家屬150萬
央行：外匯存底夠才能應付熱錢
遭指翹班 謝啟大：不實指控
紐國農業衝研發 整合產值增
日打造透明公廁 上廁所好害羞
青年權益遭漠視 美掀世代論戰
贊成或反對修憲日人 各2成多
倫敦交通噩夢 地鐵將再罷工
協調停火 美國務卿抵南蘇丹
72億豪宅 英房地產新紀錄
倫敦房市新天價 71億頂樓豪宅
網搜和食關鍵字 毛豆居次
大樂透頭獎槓龜
健全財政 學者建議調高營業稅
送別秦厚修 馬總統夫婦哀傷
終結衝突 南蘇丹總統願行動
今彩539 頭獎5注中獎
大馬將與澳陸談搜尋馬航新方向
新聞集團砸錢 買禾林出版公司
金縣府：金酒捐贈縣府未受糾正
陸2艘軍艦 通過琉球周邊公海
王宇佐惜敗 但找回網球熱情
烏危機 俄要求安理會緊急集會
吳中書：台灣通縮壓力勝通膨
張建銘首發滿貫砲 義大3連勝
紐時：核能發電是最佳能源選項
葛洛斯：美通膨升前升息機率低
北韓二號人物崔龍海要職遭取代
國民黨54上街 挺警察要安定
五一黃金周 香港民眾抗議陸客自由行
網路瘋傳 台灣有「警察網軍」
總統母喪 郝朱胡致意節哀
秦厚修病逝 蘇蔡盼馬總統節哀
神氣家族《捍衛人權 公民開講》3日中視播出
ANNI來台灣召開會議 協助台灣成立國家人權委員會
阿富汗山崩 恐有數千人喪生
阿富汗東北山崩 逾2000人失蹤
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
阿富汗2次山崩 至少350人喪生
紐約地下鐵出軌 無人傷亡
烏克蘭南部城市大火 31人喪生
美證實中東呼吸症候群首例
加州獎勵省電企業 兩台商獲獎
泰變性人選美 22歲妮莎奪冠
評審變性人選美 白靈：非常美
巴西工黨聲望降 勞動節聲量小
統測登場 考生可備耳塞應試
首波梅雨4日到 連5天防大雨
美全球監聽 美德關係卡卡
法民眾致函歐蘭德 要求牽紅線
世界盃：里約足球場附近禁賣酒
美抽驗蔬果 蘋果常有農藥殘留
美認定三星侵權 判賠蘋果36億
海難搜救爭議 打撈企業享特惠
前4月越南外資下降4成
北捷文湖線號誌異常 公車接駁
新五四運動 新黨：未邀個人
烏克蘭情勢險 美股收黑
偷竊逃逸撞死人 騎死者機車逃
國軍已建置核生化防護
烏克蘭情勢升溫 布倫特原油漲
陸經濟成長放緩 微刺激要轉型
工廠邁向市場 陸經改轉型路遙
互補走向競爭 台商與時間賽跑
歌頌母愛 高雄醫界辦音樂會
大陸內需龐大 全球爭相搶進
LPGA北德州賽 龔怡萍淘汰
紐約地下鐵出軌冒火花 19傷
秦厚修辭世 郝龍斌盼總統節哀
總統失慈母 尼國第一夫人哀悼
浪漫螢光秘境 新北探訪
需求強 金麗科威盛4月業績夯
雙倫轉動 周杰倫最怕唱錯歌
中鋼講座 小野分享台灣生命力
加國安大略宣布6月中省選
印度液晶電視兩年內取代映像管
烏克蘭情勢升溫 歐股收黑
台商投資台灣高峰會30日登場
宇瞻推高容量固態硬碟 攻雲端
嚴控農藥 紐國未聞蜂群受害
促產業發展 林之晨：擺脫舊框框
慶祝佛陀誕辰 金門浴佛
房市北冷南熱 Q2反轉關鍵
A-Lin演唱會 1小時完售
池珍熙李英愛再演長今還沒譜
美首現中東病毒 患者曾赴沙國
常吃啤酒加炸雞 胃癌找上門
紅十字總會表揚999名志工
三星在美遭判賠蘋果36億元
美初步裁定大陸印尼傾銷味精
4G基地台加溫 台廠Q2吃補
風中家族 楊祐寧郭碧婷激情戲
金銅齊漲 漲幅均創新高
走出夭折 北賓黑天鵝又有了
烏克蘭海港城市激戰 傳43死
藍鵲家族築巢 轟動台北賓館
呂慶龍接待巴黎發明展台灣團
電動公車 十月起日月潭趴趴走
印尼放寬外資投資製藥電廠廣告
韓異端領袖貪瀆 全洋子疑涉案
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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砂石車翻覆壓怪手 司機受困
第6戰 火箭首節領先拓荒者
日月潭碳排居冠 電動車當救星
國民黨彰縣長初選 林滄敏勝出
五一假期 陸客赴港澳人數降
被動元件廠 光頡營收增逾1成
桃縣之美護照 鼓勵行動學習
陸4月服務業指數增 報54.8
侵占撿來相機露餡 婦人起訴
專家：中東病毒傳染力不及SARS
轎車自撞3死 5月男嬰不治
陳保基盼年輕農民投入種苗業
青年公民論壇 政府談政策
師招待生看舞蹈 盼縮城鄉差距
哈爾濱驟降10度 飄起5月雪
保險事業利潤減 波克夏獲利降
火箭上半場領先 林書豪7分
迎母親節 桃園業者慰勞媽媽
秦厚修暫厝二殯 馬家尚未露面
烏危機 陸：政治解決唯一出路
台北關標售私貨及逾期貨
桃園千人賞桐 石門健行看美景
新北聯合婚禮夯 報名秒殺
初選林滄敏勝出 對手提質疑
張家祝：台若邊緣化致產業外移
除東湖站 北捷文湖線復駛
北京地鐵出軌 開上綠草地
3節打完 火箭領先1分
扶養外甥女 未婚阿姨成媽咪
水獺兄弟長牙 貓罐頭補營養
動漫節開跑 邱鏡淳與民同樂
大陸三峽大壩 堵船常態化
綠北市長選情 顧：我開低走高
疑感情糾紛 苗栗男子遭毆死
誘少女離家過夜 男判刑定讞
日黃金週 粉蝶花海遊人如織
砂石車翻覆壓怪手 司機死亡
自由車日 兩岸民眾單車遊金門
師姐上門收功德款 男性侵判刑
印度東北再傳族群衝突 23死
衛福部感恩餐會 感謝母職辛勞
業者建議媽媽買保險 照顧自己
海華杯運動會 菲城熱烈登場
116歲秘魯老嫗 有望成最老人瑞
福隆沙雕藝術季 作品逾80件
新北桐學會展開 一起來賞桐花
媽媽我愛您 學子寄卡片傳情
中南部山區及宜花東 大雨特報
里拉德絕殺 拓荒者淘汰火箭
陸民購買港基金產品增加
蔡力行推中華電轉型數位匯流
楊秋興拚市長 副總統站台力挺
數百公里往返 女主人尋獲恩狗
匯兌收益 順達首季獲利增
雲非法掩埋案 要求提清理計畫
少年竊盜集團 點蠟燭煮麵果腹
福青園遊會 卡片感恩父母師
宜蘭孝親聯盟 號召為父母洗腳
阿富汗山崩 傳2100多人罹難
出貨增 全漢Q2業績看2位數成長
明代重建大成廟學碑 河北出土
民進黨北市長初選 中旬出爐
姊妹擔家務工讀 慈孝家庭楷模
台灣大徵微電影 獎金百萬元
烏克蘭衝突升級 北京憂
沙鹿玉皇殿獎學金 胡志強頒發
鳳凰花畢業聯演 傳藝登場
母帶男嬰出遊 疑酒駕肇事3死
女童案 郝龍斌：校長須調職
北捷文湖線 下午全線恢復
紅會志工 救災急救敬老樣樣來
張鈞甯愛犬病 推工作陪到最後
50歲以上防骨折 補骨趁早
鮮芋仙韓國第3家店開幕
大陸在南沙赤瓜礁 進行擴建
關懷身障生 護士犧牲假日陪伴
母親節義賣 到家扶撿便宜
大陸央行資產 連3年稱霸全球
中市遊艇嘉年華 免費搭艇破浪
余靖臉書憶外婆 馬以南看塔位
王品旗下舒果亮眼 詢問度高
F-福貞首季每股賺1.21元
金門迎城隍 獅王爭霸賽登場
魏國彥到彰化 了解毒廢水偷排
世桌團體賽 中華男4強創紀錄
文湖線當機 統測考生影響有限
富邦金志工日 高層化身解說員
阿里山茶獎項更名 盼品牌加分
3D電視失敗 4K2K記起教訓
TRF遭罰 TMU業務短期難回榮景
逃難香港 秦厚修當售票員養家
蒲亭：對俄語族群不再有影響力
母乳哺育 醫院倡營造親善環境
文湖線搶修7小時 萬人受影響
陳純敬：新住民子女是貿易資源
國小生捐長髮 為癌友加油
竹縣表揚模範母親 向媽媽致敬
胡志強遺憾未再探視馬媽媽
被指花錢媽 陳菊：公道在人心
世界少網團賽 中華女晉世界組
報導：陸建055型戰艦 進度加快
歐安組織：烏東被擄觀察員獲釋
連勝文對馬總統母親過世表哀悼
九份二山休旅車受困 3輕傷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國軍吸收菁英 展軍備募人才
核四是否商轉 正反方激辯
慶祝護師節 吳志揚感謝辛勞
宿舍強制評比 文大校方允改善
學甲西瓜節 力推在地產業
駐斯國代表張雲屏推廣台灣觀光
魚寮展藝術 成龍濕地秀
毆老婦男投案 傷害罪送辦
北京地鐵車廂出軌事故 已排除
慈祥和藹勤儉持家 鄰悼秦厚修
陸80後共黨員收入比非黨員高
NASA拍攝地球影像 上網直播
陸籍女在柬遇害 柬警確認犯嫌
休旅車九份二山落邊坡 3輕傷
女童案懲處 北市將重開考績會
舞蹈空間德國演出展現創意台灣
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