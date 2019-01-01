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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
網路辱罵警低能 遊戲玩家被訴
戴勝益：盼陸石二鍋年底轉盈
未爆彈釀災 泰訓練廢五金業者
人工培養軟骨 鼻翼重建大突破
韓藝人趙寅成抵台 粉絲接機
前英相闖主臥房 梅鐸決意離婚
三大法人賣超台股2.35億元
行動裝置熱 指紋辨識技術專利夯
登山客摔落傷 空軍救護隊後送
AIT處長：美對台承諾很穩固
重建區農特產 展售活動將登場
世界最髒 印尼西大魯淪垃圾河
中共打貪 陸官員疑現自殺潮
二手相機相助 偏鄉童辦攝影展
黑猩猩好聰明 拿樹枝登牆逃亡
歐盟將向陸太陽能板玻璃課重稅
阿里山花季 吸引近40萬遊客
崔天凱：中美應有效管控分歧
律師團籲警勿滅證 追究到底
群聯擬私募 上限5千萬股
印度總理熱門人選妻子人間蒸發
ECFA網站專區 瀏覽人次破千萬
吃油條糕餅怕失智 發粉限鋁量
總統肯定張豐緒貢獻 親贈勳章
網路金融監管政策 陸快推出了
國民黨：兩岸協商從未私相授受
樂騏肉品 北市要求校方停用
規模7.3強震 襲巴布亞紐幾內亞
行房後出血 婦罹子宮頸癌
住家遭祝融 鄒族夫婦待援
頭份慶四月八 號召變裝吃辦桌
帆船輸凱特 威廉：求耳根清淨
新台幣收貶0.2分
駐印尼處捐車輛給雅加達省政府
陸陳情體系資訊化 信訪全上網
芬蘭3A信評展望 標普砍至負向
潭子區道路延伸 胡志強允爭取
防駭 美金檢會籲銀行堵漏洞
貨色齊快速到貨 情侶擁槍販毒
韓片權法換角風波 金秀賢拒演
台積電賣出5%世界先進股權
午後台北最熱 32.2度
學運遍地開花 陳菊：這是好事
一方詐財一方毆人 雙雙吃官司
幼童搭慣電梯 逃演走樓梯怕怕
葳格運動會驚喜 準師丈現身
雲林水利會長改選 綠營盼延期
李振昌完美中繼 四上四下
博鰲兩岸圓桌會 羅慕斯旁聽
豆芽菜應購有根部 白嫩少吃
涉開車撞人 最高法院法官交保
VAIO電池過熱 索尼考慮召回
嘉義精神病友 踢足球走出陰霾
學運退場 林飛帆家人低調
男負氣跳溪 警及時伸手拉上岸
驅離惹議 方仰寧：柔性勸離
褐鷹鴞誤觸鳥類獲救 縣府野放
五合一疫苗缺貨 施打年齡延後
教師評鑑入法 教部：切割考績
百歲首度住院 人瑞骨折慶復原
學者：國際談判現實要做好準備
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
李佳薇在台打拚 多個伴寵物犬
東烏克蘭 俄疑只想掀亂不出兵
生鮮肉品添保水劑 業者涉欺騙
宜蘭米香節 擬打造蔬果隧道
台日韓扶輪社 捐贈屏基巡迴車
貢寮馬拉松 千人共享山海沙灘
防建管弊案 廉政署宣導廉政
尼加拉瓜強震 1死33傷
蕭亞軒天雷地火 獻聲蜘蛛人
索尼：VAIO筆電有燒毀危險
頒獎優良社區報 關注身邊事
通姦案未了 韓星難復出躲台灣
週末好天氣 僅宜花東短暫雨
學者：陸應積極對台入區域經貿
八八水災旅社塌 國賠千萬定讞
模範母親 感謝碾米廠老闆借貸
對陸官方關係不佳 日企謀補強
南投美人腿公主選拔 受理報名
縣府高捷合作 屏市建置Pbike
快打部隊出動 3嫌藏大樓遭逮
宏達電攜中移動 推M8攻4G
食在健康 推廣無毒有機農產品
烏山頭鐵人三項 選拔青奧國手
新加坡羽賽 戴資穎止步8強
創新創業群聚 花博會館中選
魯台名品展 450家廠商入列
喜迎桐花祭 2遊樂園免門票
日能源新計畫 核電列重要電源
德國有條件挺QE 歐洲共識在望
三星S5開賣 台北街頭造勢
終結連4升 新台幣收貶0.2分
團體桌球世錦賽 台精銳盡出
妮琪米娜愛搞怪 成百變俏秘書
奈及利亞童婚新娘毒死丈夫
港泛民議員赴上海 商討普選
日月光徵2千人 35K起跳
搶攻穆斯林市場 嘉市飯店獲認證
發粉含鋁引失智 爭議不平息
外銀：全球40國央行投資人民幣
專利商標公文電子送達比例漸增
服貿可否重談 國台辦：再研究
台積電賣世界先進股票 賺20億
象隊人手吃緊 郭健瑜勤練內野
女欠稅不繳 入監隔天立即繳清
自閉兒點字溝通 角逐教育獎
勞動部：國定假日補休擬納勞工
甲狀腺功能高低 牽動長者憂鬱
日食神港名廚 創新中華料理
蘭州水汙染苯超標 陸民瘋搶水
新加坡羽賽 戴資穎無緣4強
歐巴馬28日訪菲強化雙邊關係
環東自行車賽 風光美挑戰高
南市查灌水肉 未流向學校
陸：海上戰略通道安全受威脅
公司治理不佳 幸福人壽遭重罰
遭控阻生參與學運 新北警否認
校園宣講服貿 教授緩頰遭嗆
爭取兩會會談 提昇金門知名度
唐肇廷遭球吻 慶幸沒打到臉
全民節水日 節水撇步報你知
高捷打造屏東公共自行車租賃
逃稅案免入獄 義老貝社區服務
周小川：陸政策僅需微調
不滿驅離 網友集結中正一分局
秦漢飾演中國版花漾爺爺
賴稱協調南鐵案 國民黨批卸責
星羽賽 李勝木蔡佳欣挺進4強
臉書攜Oculus 攻消費電子產品
南投火災受災戶 林政則慰問
網友包圍分局 鎮暴警察待命
加拿大國會議員 14日訪華
保水劑肉品 屏東學校沒使用
陸新公民運動發起人上訴遭駁回
菸捐補助 健保署：消息有誤
管陸資 國安局納入投審會委員
印度國會大選 問私德不問蒼生
陸出國遊人數消費 躍世界第一
魅力春季展 秀時尚機能紡織品
菲美國防協商 關鍵項目獲共識
中田英壽走紅毯 鎂光燈不斷
河川地問題久懸 簡太郎解決
民進黨魁改選 蘇蔡謝競合受矚
砂石車山路翻覆 司機不治
新北清廉防弊 鳳梨酥也退回
星烹飪大賽 台生披金戴銀
日憲第9條 候選諾貝爾和平獎
本周上市市值 小增0.36%
尼國強震 僑民台商平安
爭設示範區 金門各界支持
赴愛丁堡藝穗節 冉而山籌經費
一個不能少 女大生上梨山開講
方仰寧對話 群眾鼓噪不滿
桃園林口水情燈號 14日轉綠燈
尼泊爾飛安疑慮 歐盟禁入領空
搶監督條例主導 朝野各說各話
羅錦龍臉遭球吻 緊急送醫
金門救小水獺 動物園穩定成長
交易收入降 小摩獲利滑落19%
新加坡羽賽 李蔡配闖進4強
學習秀親民 李克強雜貨店購物
美時：結盟效益上半年顯現
大國外交 陸外長擬訪古巴拉美
臉部軟體 精準預測未來長相
本周指數漲0.22% 周線連3紅
印政治領袖談強暴：男孩犯點錯
北京日本人學校學生跌破500人
「戰爭雷霆」帳號申請開跑
民眾圍中正一分局 公園路塞爆
美帶動全球成長 動力卻不如前
日美舉行第二次網路安全對話
電影資金不明 納吉繼子遭訴
韓：日美韓軍事情報共用難實現
母親男友逞獸慾 2少女遭殃
惠譽：蘇格蘭若獨立不利英信評
泰民族報報導林飛帆退場名句
今彩539開獎
郝：方仰寧沒錯 不會要他下台
立法院周遭交管 部分公車改道
南海仲裁 菲使：最快明年揭曉
民進黨高市黨部主委 同額競選
大樂透開獎
包可士談中美經貿 共同利益多
陸：區域經濟整合 兩岸應合作
警：群眾若理性 無驅離計畫
客戶違約減 富國銀獲利增14%
民眾包圍分局 郝赴市警局了解
陸學者籲效法台灣創投政策
管中閔肯定學運 但籲清楚結果
美生產者物價 漲幅大於預期
王金平黨籍案 郝：團結更重要
羅錦龍送醫檢查 暫無大礙
保水劑牛豬 國防部普查並求償
陸同意重談服貿 國台辦否認
打擊發威 桃猿郭嚴文轟垮犀牛
陸學者：服貿強的一方較想開放
PIMCO壓寶俄國 看衰土耳其
反安倍參拜靖國神社 日人提告
星光閃閃 英國會首次外借拍片
今彩539 頭獎無人中獎
大樂透頭獎1注中獎
日大型防災演習 擬在琉球實施
法國人下班不收信 訊息不精確
郝龍斌：不刺激群眾 警方慎重
北約籲俄從烏克蘭邊界撤軍
翁山蘇姬獲頒威利布朗德獎
郝龍斌籲民眾和平理性表達意見
中華特奧募925萬 投入培訓
美議員聯名挺台 外交部感謝
陽岱鋼第4轟 善款累計12萬
美消費者信心 9個月來新高
群眾移往立法院 部分續圍分局
陸股改革 退市制度央企做起
香港電視再申請牌照 裁207人
德計劃2016起實施外車收費
北約：俄因烏克蘭日益孤立
經濟陷危 安倍要見日銀總裁
加強控制司法 土耳其踢鐵板
轄區抗議難停 方仰寧扛指責
郝：不會任意要求執法同仁下台
象獅混戰 陳鏞基3打點建功
歐巴馬任命新衛生部長
聲援方仰寧 網友設臉書粉絲團
抬離公投盟 保六總隊負責執行
菲綁匪索7000萬贖金 中國領事館稱未收到
CNN：馬航MH370最後通話者為機長
立院「明天過後?」 監督條例7版本火速付委
蔡明憲: 大陸攻台美國不會派兵保護
近千民眾包圍中正一分局 支援警待命
千人圍分局 洪崇晏帶頭
台東縣潑水節開跑
民進黨改造 綠委籲中生代接班
支持警方 花籃淹滿分局大廳
聲援公投盟 網路號召圍警局
群眾聚立法院 少數續留分局
英康瓦爾城堡 開放出租20年
郝龍斌方仰寧通聯 盼堅守崗位
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
天下一分局長 方仰寧柔情鐵漢
以父為榮 方仰寧女兒臉書力挺
群眾未散 郝龍斌市府坐鎮指揮
挺警察民眾赴分局 高喊加油
伊朗駐聯合國大使 美拒發簽證
反對非法正義 挺警民眾赴分局
粉絲團發起一人一信 留方仰寧
藍營政見會 丁批連西遷政策
烏克蘭危機 美歐俄烏17日會談
尼加拉瓜再傳強震 規模6.6
義葡萄酒大展 逾15萬人捧場
揭露NSA監控 美記者獲新聞獎
進駐米蘭世博 義葡萄酒設專館
義總理訪維洛納 拉攏分離派
美股續沉淪 科技股跌不停
斯洛伐克學者肯定馬總統
白天溫暖偏熱 注意防曬
歐股連2黑 周線跌
立法院抗議群眾 天亮後漸少
環球影城 神偷奶爸飛車啟用
2013年通膨 敘利亞冠全球
油價漲 周線收紅
火箭作客灰狼 林書豪先發
陸海洋局長：戰略通道被威脅
高雄加工區 15日聯合徵才
品牌講座 國際專家傳授心法
原相Q2業績 法人估持平
不滿圍警局 臉書逾9萬人挺警
廣穎攝影大賽 籲用心記錄生活
林書豪飆三分 火箭半場領先
鈀金飆高 供應堪慮
中鋼市民講座 唐從聖分享演藝
嘉中校慶 表揚郝龍斌等校友
北市環保傲人 港生參觀回收
宏遠春夏機能服 音樂會展示
沈呂巡：經貿協定攸關台灣未來
農村缺工採牛蒡 七旬工下田
華商：服貿對台有好處
陸朝鮮半島事務代表14日訪美
支持方仰寧 民眾送花致意
包圍警局 連勝文：非民主常態
荒地築夢 改裝咖啡車展翅
雀巢董座身體微恙 不影響視事
台關法與6保證是美對台政策基石
美國Subway不再生產鞋底麵包
傳亞馬遜年內推智慧手機
警局被圍嗆 內政部支持警方
火箭領先2分 進入第4節
發揮公德心 勿染血貓空貓大爺
台銀仰光辦事處 金管會准設
台灣助供水 海地村民展笑顏
雪霸國家公園與螢共舞5月登場
離職領15萬 亞馬遜探員工忠誠
嘉中90大壽 校友回娘家
青年上班族 盼調薪12%
蘭州水含苯超標 遲18時通報
現代汽車中國通副會長閃辭
包圍警局 郝龍斌：不認同公審
猝逝加拿大前財長下週國葬
魏揚將回校園繼續關切社會議題
英媒：馬航事件 陸遲移交貓熊
美副國務卿勃恩斯 10月退休
火箭反撲失利 遭灰狼咬傷
力挺方仰寧 郝龍斌不准辭
朱立倫：警察努力 社會看到了
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大手牽小手 家扶宣導愛囝仔
總統：有漁民的地方 就有海巡
陸3艘海警船近釣島 日警告
郝龍斌：考量民眾安全 未驅離
總統挺警 支持依法行政
齊豫憶李泰祥 唱兩版本橄欖樹
美貿易代表署歡迎台有意入TPP
暗槓資安漏洞蒐情資 美否認
澳：多個訊號來自馬航MH370
金門春季越野賽 外師體驗
協助新住民 教育部推教育輔導
日總務大臣再參拜靖國神社
出關播種 嘉義栽植太陽花
大陸去年垃圾簡訊 2千億則
龍潭民宅私釀米酒 查獲上噸
櫻花怒放 華府陷絢麗花海
桃縣影視徵件補助 15日截止
台愛心助鋪路 露國民眾欣喜
中華電MOD 高畫質轉播中職
台南節水活動 冷飲不離手
21年後 日獨居1845萬戶
挺方仰寧 粉絲團12萬人按讚
電腦展 3D列印智慧穿戴亮相
港泛民議員訪滬 凸顯矛盾
李克強微刺激 在改變地方財政
港媒：馬惜珍申撤逮捕令
全球穿戴裝置出貨 今年增3倍
歐巴馬帶妻約會 看熱門百老匯
安倍邀萬人賞櫻 吟詩誇薪水增
連兩天出賽 李振昌1局失1分
陸證實3海警船 駛入釣島領海
體驗谷歌眼鏡 下周二有機會
民進黨選主席 選舉人數少1萬
台南死亡車禍 騎士喪砂石車底
廣大興案 菲海防隊員提請願書
美媒：陸若占釣魚台美軍可擊退
藍排監督條例公聽會 綠擬抵制
包圍警局 郝：民眾無法接受
平地桃新品種紅玉 果肉耐碰撞
聲援警方 白盟將獻花打氣
東京迪士尼遊客破6億 米奇迎賓
莫迪瞞婚 國大黨要求刑事調查
拚就業 高市3大學設平台
桃縣藝術下鄉 大溪首場演出
中午破32度 台北好熱
拋開輪椅拐杖 身障者明潭圓夢
韓女團A Pink在台灣爆紅
旺季來臨 LED廠提前暖身
法界：包圍警局 觸犯妨害公務
畢卡索最後的邂逅 陶博館倒數
爬梯機與到府洗澡 老人需求高
包圍警局 林飛帆為現場生緩頰
4K電視需求增 封測Q2吃補
中市萬人健行 走出三千萬
警局被圍 藍北市選將挺公權力
借錢未果 菲勞涉殺老闆被逮
台日漁協週年 總統臉書推短片
嘉義查盜獵 赫見3種保育動物
烏山頭水庫鐵人三項開賽
南山義工日 胡志強歡喜送愛
立院議場修繕 估兩週內完工
國中生當志工 獎金捐弱勢
馬航失聯前 副機師曾試撥電話
藍北市長 丁守中連勝文尬人氣
大甲媽遶境 大學生保庇舞相迎
台赴日旅遊熱 團客租無遊覽車
天安艦事件 南韓促北韓道歉
北斗考生祈福 盼金榜題名
半導體暢旺 日月光徵才8千
醫材爭議 卡住爬梯機給人方便
龐大癌症人口 大陸印度陷危機
幹細胞治腦中風 改善患者失能
總統：漁權爭議解決 國際肯定
馬航失聯前 傳副機師曾撥電話
考評家園 北投文化里沒菸蒂
退役蒸汽火車 貴婦人將再現
調查 民眾長照險意識薄弱
銀行財管客戶 家庭會員當道
挺方仰寧 連勝文贈盆花打氣
凱特告訴孩子：王室也要吃青菜
包圍警局 朱學恆：休想我支持
陸媒曝 周永康兒媳拿黑道好處
選高市議員 台聯將提8人
數字概念變遊戲 創作童書獲獎
敬酒 黃偉哲白狼都說沒互動
夢想自造家 朱立倫勉創造價值
聲援警 中正一警分局前人潮滿
大馬企業將在台徵聘馬籍畢業生
張安樂：台灣警察是弱勢族群
高市轉型會展產業 扣件打頭陣
蘭州水含苯超標 原油外泄所致
NB代工廠首季出貨季減17.7%
團體投保194元 有30萬保障
挺方仰寧粉絲團 16萬人按讚
治療腦中風 幹細胞應用新顯學
藍北市初選政見會 聚焦學運
憂陸衰退 精品基金首季壓抑
車市續旺 裕隆集團表現搶眼
視障聽電影 總舖師聞香說書
春暖花開演唱會台中登場
職訓豐年祭 勞動部明潭秀成果
井岡山景區索道故障 5人受傷
宜蘭兩派青少年糾紛 2人遭砍
防染毒 高市警動員緝毒犬臨檢
尤努斯來台植樹 種子在地茁壯
布魯爾51分6抄截 神之領域
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
小客車滑落山溝 4人受傷
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
公投盟立院前靜坐 過程平和
桃縣客家舞蹈賽 競爭激烈
金門迎城隍登場 體驗閩南民俗
博鰲亞洲論壇 議題由經跨政
瞄準周永康 四川再傳人事地震
民眾愛美元 壽險推保單
客家桐花祭開幕 樂園湧數萬人
象吞5連敗 領隊：不要想明天
媞升宜蘭 馬為邱淑媞披戰袍
中生代接班 謝長廷：樂見討論
彰市長盼聯絡道延伸工程擴效益
馬總統：對台有利的事拚命做
迎母親節 請媽媽免費喝咖啡
學運影響 大陸參訪團幾乎取消
民眾拿國旗唱國歌 獻花挺警察
林偉賢獲榮譽博士 跪謝父母
南山義工日 偕華山關懷老人
璀璨春韻 希望飛翔演唱會
桐花樹下碎紙片 遊客：沒fu
學運維安 保五小隊長腦溢血
日閣員拜靖國神社 陸照例抗議
縣市跨域合作 金門宣導說明
運動家族粉絲多 路跑難脫身
菲勞涉嫌 持螺絲起子刺死業者
南投桐花祭開跑 哈客市集迎賓
慶健保19年 宣導正確用藥
改編太委屈 17萬讚挺方仰寧
藍委挺警方 綠委指方言論失當
大陸反避稅 關注移轉訂價揭露
投顧：歐美股市漲勢仍在
菲南交火 至少12死29傷
星羽球賽 李勝木蔡佳欣進4強
王品大會師 擠爆新竹喜來登
揪校園性侵犯 法採大量DNA
投信：巴西股市有撐 拉回布局
春訓操很凶 陳子豪爭得先發
被嗆下台 方仰寧妻不忍夫受辱
接受民眾送花 方仰寧展笑容
獻花聲援警方 男子鬧場
保五警疑支援累爆 同事震驚
1999熱線 逾7成挺方仰寧
北港媽祖文化節 藝陣大賞登場
杵音響起 日月潭水彩畫展
馬無法證實 馬航副機師打手機
慶潑水節 戴克辛籲泰人互諒
新加坡羽賽男雙 李蔡配爭冠
民眾包圍警局 蔡丁貴發文感謝
短跑型男迷失 易緯鎮調整中
苗市天后宮媽祖 遶境祈福
台交會 聚焦兩岸自貿區合作
象隊洋砲2選1 洋投等簽證
治療漸凍人 中國附醫申請試驗
蔡正元指廣告造假 丁守中否認
藍營政見會 丁連激辯飄煙硝味
光纜遭挖斷 中華電：搶修完畢
印度總理前幕僚爆黨魁垂簾聽政
星羽球賽 李勝木蔡佳欣將爭冠
木蘭聯賽開踢 地主花蓮奪首勝
馬凱：先擱服貿力推貨貿
日閣員參拜神社 中華民國遺憾
圍警局嗆方仰寧 洪崇晏遭肉搜
聯卡中心斷線 啟動備援協助
開怪手整地 人車翻落山坡獲救
環東賽首站 劉書銘蕭美玉居首
江西纜車墜落 1死4傷
今彩539開獎
陳子豪寫歷史 生涯首安紅不讓
納薩伏擊 印度選務人員殉職
雅加達：鴻海設廠恐無免費土地
方仰寧 柯媽媽：公私分明正直
13日傍晚鋒面近 北部有陣雨
張其強：郝龍斌處理態度一致
日本旅遊缺車潮 5百團恐無車
嗆方仰寧被暗殺 洪崇晏涉恐嚇
涉縱火燒死13人 林基雄病死
人幣國際化 學者：勿操之過急
台對外開放 陸怨陸資不如外資
陳彥博挑戰越野 備戰高原
陳江和擊破郭泓志 兄弟止敗
今彩539頭獎 1注中獎
塑膠袋傷害生態 歐盟擬減塑
學生質疑個資外洩 警查無紀錄
名單未定 經貿國是會議擬延後
媽祖藝文煙火季 郝盼保佑台灣
陸科協高官違紀遭查 曾訪台
挺方仰寧21萬讚 反制粉絲團出現
兩岸自貿區合作 成台交會亮點
英研究：午睡可能提高早死機率
華裔富家女 紐約跳樓身亡
爭路權 中山南慢車道狀況不斷
郝龍斌：對抗爭包容已達臨界
郝龍斌: 方仰寧不准辭、不必辭
美軍：無須登釣島即可殲滅共軍
臉書聲援方仰寧 人數破20萬
洪崇晏率眾討公道 蔡丁貴臉書感謝
索羅門群島7.6強震 發海嘯警報
103年司法特考 5.13報名
世衛大會矮化台灣 立委促抗議
台大法學院服貿論壇 座無虛席
台北喜來登 「端午情‧粽香聚」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
東部動亂 烏總統召開緊急會議
敘政府和反抗軍 互控毒氣攻擊
王建民5局失2分 本季首勝
索羅門群島強震 局部海嘯警報
復活節將至 美國孩童喜獵蛋
球星NT2S 成粉絲砥礪名句
索羅門群島強震 海嘯警報解除
PAP失政權 李顯龍：有可能
Instagram當機 網友不滿
以色列哈瑞迪人得當兵了
翁山蘇姬：緬甸民主化路途仍遙
如可能 翁山蘇姬願競選總統
西半部晴朗 高溫可達32度
港股直通車 李克強經濟學試煉
火箭對鵜鶘 貝佛利歸隊先發
醫學雜誌：癌症為陸第2大死因
濃霧特報 金門馬祖注意
台露合作 露國九重葛道路完工
多倫多台僑中心與台留學生交流
中華民國延攬海外醫師返鄉服務
美法豬肉進口 堅持不含萊劑
挺反方仰寧粉絲團 網上爭鋒
台電：含網址電費簡訊有詐
慶祝復活節 飯店蛋料理迎春
會展亮點 高展館扣件展打先鋒
鵜鶘三分彈猛 火箭半場落後
母親節加班車 台鐵4/25開訂
光寶創新獎徵件活動起跑
行銷工具機 經部盼增1成出口
赴巴西看世足賽 防登革熱瘧疾
日間托老 子女安心上班
電腦展 健康醫療智慧互動現身
歡慶母親節 飯店住房餐飲特惠
3節打完 林書豪11分
台水推廣水資源教育服務
男星與深田恭子合作 一見鍾情
零組件廠豐祥申請第一上市
美環保署長將訪台 拜會馬總統
工總會員大會 聚焦機會與危機
切入穿戴市場 領域專業作起
輻防服務雲化 原能會辦說明會
火車誤點8小時 陸女求償敗訴
陸汽車出口 南美洲居冠
翁庭華走過九份 國美館展出
法說登場 半導體Q2成長可期
火箭逆轉鵜鶘 林書豪18分
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
因應缺口 法國豬肉5月底抵台
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
王金平：放下堅持 謀求祥和
遊日缺車潮 觀光局協助協調
薪水短少 河南逾千教師上街頭
男涉搶鑽石項鍊 高市警偵破
併F-敦泰 旭曜每股純益可提升
彰化戶政所可辦新生兒健保卡
歷年最多 貴陽查獲逾萬槍枝
黃金廊道 未停止公糧收購
新北潑水節 濕背秀祝福消災厄
疑同袍衝突 苗栗1新兵輕生
文山大同北投泰山房市潛力區
高球名人賽 史畢斯與華森領先
菲華僑烈士節 僑界公祭烈士
上海車禍 多名台灣人受傷
尖石桂竹筍節 19日登場
東貝Q2營收 估2位數成長
新店溪2起落水 1失蹤1送醫
挺警察 民眾送分局巧克力
藝術銀行台中開幕 龍應台開戶
黑龍江火車脫軌 15傷
美環保署長訪台 分享永續環境
公投盟集會 北市警：重新許可
睽違14年 美部長級官員訪台
新移民愛台當志工 分享經驗
韓中FTA會議 15日北京舉行
藝術銀行開幕 帶動正面能量
武財神騎馬 現身就業博覽會
中油：汽柴油價不調整
龍岡米干節 水花火舞聯歡
公開檢討 綠委：黨也要大腸花
北頭洋路跑 完賽獲飛番勇士狀
名人賽菜鳥史畢斯 放眼綠夾克
美元走弱 台幣週升0.81%
退休後忙啥？胡錦濤剪紙讀醫書
連勝文拚出線 夫人牌出馬拉票
江蘇中小學生 武術列必修
陸：世行應為開發中國家引資源
澳擴大搜尋馬航 嘗試肉眼觀測
年逾25場演習 印度軍事外交
市府西遷交鋒 連勝文批丁脫節
丁守中拚電話民調 邀各界站台
美閣員訪華 學者：具正面作用
關西藝術節 打造客家小鎮
保生文化祭 遶境踩街
與年輕人對話 總統臉書推短片
北車天籟 原民孩童歌唱快閃
新墨西哥州議會 通過友台提案
芒果畸形病 農政單位籲防治
馬航仍搜尋 詐騙盯上乘客家屬
輕艇賽落水 張花冠自嘲特別秀
韓星趙寅成離台 粉絲送機
卑南童現身台北車站 快閃表演
隨地小解 印法院：管不了拉鏈
泛太平洋體操 陳智郁吊環摘金
葉毓蘭：我聽不下去歌頌洪崇晏
外交部：台美實質關係深化提升
新亮點 高市金獅湖翻新整建
郝龍斌：方仰寧表現可圈可點
誆買屋送女友騙錢 假建商起訴
中華電音樂加值 iKala助陣
免費看牙醫 新竹收容人感謝
青年上班族 月開銷增4千多元
陳菊：世代交替是自然成形
日本養雞場爆禽流感 3年來首見
曹錦輝前女友指控 變心捲款
抗癌媽媽做餅乾 助更多弱勢
徐重仁：清掃是心靈的修煉
台北飆高溫 午間32.9度
高市議員提8席 台聯求永續
濕濕樂 高雄泰式潑水迎新年
烏克蘭發動反恐 籲民勿外出
泰潑水節2天 逾百人車禍死亡
川藏公路通麥大橋坍 交通中斷
北京大氣汙染 車輛排放是禍首
知名MOTEL頂樓起火 無人受傷
國道服務區首見 媽祖駐駕保佑
菲拳王復仇 2千萬美元入袋
搜馬航 大陸艦船調整任務區
黃金週線收紅 逢低布局
融券回補密集期 25萬張等買
廢木料當寶 北市賣改造家具
電路板協會白皮書 7月完工
新加坡羽賽 李蔡配冠軍戰惜敗
中生代接班 謝長廷：改革為重
美股疲弱 台股短線續高檔震盪
感情生變 曹錦輝經營麵店走調
白衫軍集會 白狼聲援
方仰寧臉書粉絲團：未購買粉絲
黃國昌：警取消路權才引起爭議
防腸病毒 竹縣衛生局籲多洗手
迎媽祖回鑾 餅店送壓轎金
投顧：信心回升 歐股買盤可期
送榮民骨灰歸鄉 董翔龍謝里長
新加坡羽賽 李蔡配無緣冠軍
星羽賽 李蔡配奪銀
雪隧同學會 百人憶當年
也要別人好 徐重仁倡利他社會
名牌精品店前賣假貨 女送辦
綠籲集遊從寬 藍促從嚴執法
中央氣象局氣象報告
星星發威 韓啤酒在陸加倍熱銷
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
全民節水 廚房省水報你知
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
投顧：東協成長 越南成關鍵
武財神加持 就博會媒合逾6成
北市就服站媒合 釋304職缺
亞瑟士路跑 挑戰翻蓀越林
歐蘭德民調創新低 跌到18%
斗煥坪新兵自殺 軍方說明
看見台灣 休士頓影展大放異彩
湖南雄黃礦 4成居民砷中毒
星羽冠軍賽 李勝木蔡佳欣飲恨
節水小撇步 馬桶省水不可少
瑞士記者盛讚台單車旅行之美
李蔡配錯失領先 星國羽賽居亞
千人逼方仰寧請辭 檢座：悲涼
尼克湖人塞爾蒂克 難兄難弟
宏?拚雲端 外資：2年內難獲利
真大膽 男子二度廟前搶皮包
大馬發明展 台獲7金4銀5銅
烏克蘭出部隊鎮壓東部分離行動
天熱蛇出沒 警消籲注意
NBA季後賽 老鷹小牛搶得門票
工業燃煤鍋爐汙染 陸將嚴控
張慶忠遭潑水 朱立倫：祝福
廣東萬名村民抗議建火葬場
東北季風影響 14日北東有雨
挺方仰寧粉絲團 按讚破25萬
上海探親車禍 台旅客7傷
鋒面近 北台灣14日降9度
國際帆船賽 27日基隆嶼繞島
智利野火肆虐 燒毀500棟民宅
韓日下周會談 聚焦慰安婦問題
台塑化：汽柴油價格不調整
烏山頭鐵人3項 警界美女奪冠
梅門平甩功 盼甩掉爭議
高中生出頭 挑戰亞運跆拳道
四川朝天區交通局長 涉賄被捕
上海首開新東方快車 可遊歐亞
陸高鐵推早鳥票 節假日不打折
新兵自殺 陸軍：個人因素
新北市紀錄片播種 在地週起跑
諾貝爾和平獎得主 獲榮譽市民
核准公投盟集會 郝：合法申請
中韓FTA 15日北京會談
葉匡時赴屏東 低調視察大鵬灣
專家：禁垃圾食物廣告有侷限性
桃園龍岡潑水節 民眾同歡
烏山頭鐵人賽 謝昇諺感冒失常
烏克蘭部隊東部出擊 1死5傷
大勝 匈牙利執政黨獲2/3多數
戶役政電子閘門異常 已修復
交通部立院報告 遠通扣款趨穩
暖化不逾2度 需減碳排4至7成
頻敲全壘打 陽岱鋼15場5轟
台積電Q2營運 外資按讚
男子擾弱鄰 美法官令舉惡霸牌
柯文哲:驅離應非方仰寧下令
建中樂儀隊 仿阿湯哥出任務
白色正義盟籲沉默者站出來
呂秀蓮：別拿年齡做文章
藍排公聽會 綠開黨團大會因應
夢想公民課 入圍新北紀錄片獎
媒體指金操盤選舉 國安會駁斥
新糖攝取指南 世衛擬調整
護轎勞累 員警暈倒送醫無大礙
智利野火威脅港市 4人喪命
京滬高鐵累計載客破2億人次
藍：選舉依既有機制無關國安會
轎車撞小貨車 1死2傷
星羽賽 李宗偉爆冷敗北
政治紛擾擺一旁 曼谷慶潑水節
大馬與各方談馬航黑盒子保管權
失蹤客機黑盒子 恐沒電發訊號
14年首位 美國環保署長抵台
保送張泰山 黃恩賜偷笑當英雄
日中華料理名廚周富德病逝
首爾台北俱樂部會長白茸基訪台
香港電影金像獎 狂舞派奪2獎
大甲媽遶境 魏家4兄弟親迎
陸再淨網 掃黃打黑兼言論維穩
中生代接班 蘇貞昌：價值問題
索羅門群島外海又傳7.7強震
婦陳屍套房 警透過臉書尋子
美國環保署長抵台 馬啟思接機
大馬否認失蹤馬航機師曾打電話
減緩暖化 未來十到廿年是關鍵
香港金像獎最佳女配角：惠英紅
羅馬反撙節遊行 暴力收場
白色正義挺警 大學生站出來
打貪 前廣東警分局長涉賭被捕
環東賽次日 馮俊凱曾筱嘉奪冠
高緹耶設計精華 倫敦首展轟動
香港金像獎最佳男配角：張晉
美國環保署長抵台 14年首位
單獨二孩 催熱寄血驗子產業鏈
香港金像獎 一代宗師奪多獎
韓日慰安婦會談將在首爾召開
香港國際貨櫃碼頭宣布加薪一成
RC語音聊天也被騙 玩家小心
中東冠狀病毒蔓延 葉門也淪陷
致青春獲香港最佳兩岸華語電影
蔡少芬先生張晉 奪最佳男配角
凱特品酒搭噴射船 似打破有孕
教宗主持棕枝主日 和群眾自拍
拿回路權 蔡丁貴：理所當然
麥卡錫來台 象徵意義重大
佛光山在日建法水寺 信徒樂捐
香港金像獎最佳女主角：章子怡
少女玩躲貓貓 控保全藉機騷擾
氣候報告公布 美歐促加速行動
香港金像獎最佳導演：王家衛
香港金像獎最佳男主角：張家輝
章子怡以一代宗師 捧9座影后
香港金像獎最佳電影：一代宗師
歐巴馬政府首次 部長級官員訪台
林飛帆：5/1與勞工上街頭
馬航黑盒子 恐已失效
國台辦：不考慮重談兩岸服貿
法遺失SARS病毒 稱無風險
國內各大報頭條
拿回路權 公投聯盟集會申復案通過
超商集點活動換馬克杯 商品品質遭到質疑
睡覺打鼾可能導致肺炎風險上升
教育部國教署補助外配子女教育輔道計畫 期望四海一家親
新竹縣府手作課程 新住民熱烈迴響
美媒論談: 學運退場後兩岸關係新焦點
蘇「群眾包圍分局有正當性」 國民黨：匪夷所思
苗栗海寶國小新移民學習中心 為外配子女開設各種課程
採茶日賺五千 跨部會推廣新移民工作媒合解決缺工問題
外籍配偶生育壓力大 大陸配偶重建輸卵管
姐姐妹妹show暨模範婆媳表揚大會 新住民獲獎
立院初審通過「二審不得比一審重」
證交所推法務服務現代化方案
新竹縣社會處新住民家庭服務中心開辦課程 親子同樂
搶攻LED商機 晶技今年業績不看淡
柳柳舞團 南港區新移民會館展現水蛇腰
幸福潑水婚禮 朱立倫市長為佳偶見證幸福
嘉義縣市大陸籍配偶多 子女佔新移民六成以上
台東首次舉辦「潑水節」東南亞新移民過新年
國民黨北市長初選結果19日公布
高雄岡山河堤公園潑水節嘉年華
智利港市野火肆虐 11人喪命
俄尋求安理會開烏克蘭緊急會議
俄指基輔當局對烏人民發動戰爭
商烏危機 安理會開緊急會議
車神舒馬赫 有些微起色
世界最大溫度計 可望重見光明
美名人高球賽 華森封王
美股連跌 台股遇壓
拚競爭力 IMD院長受邀訪台
中資砸58億美元 買秘魯銅礦
出口成長 孟加拉成衣振奮
國泰產險零事故研究所上線
台北春電展4/17熱鬧登場
群聯員工認股權憑證案重新起算
頎邦第2季業績 估創新高
投信：聖嬰跡象 農產品價恐升
投顧：投資亞股可先看東亞
投資人民幣 存款優於保險
陸缺工 工資緩漲
李新穎與中美洲統合體處長餐敘
市況差 花旗傳裁最多300人
通膨過速 安倍經濟學恐失人心
北台灣涼爽 高溫降9度
蘇貞昌宣布不參選黨主席
同協第2季 估維持旺季水準
蒲亭靠攏中國 俄企瘋點心債
彰化員林火警 5死
美環保署長 參訪校園低碳教室
烏東衝突 歐美考慮擴大制裁俄
烏克蘭動盪 美制裁俄恐加碼
蘇貞昌：不忍撕裂 所以放手
台股開盤下跌10.82點
柯建銘：蘇貞昌退選 成就大我
絕命賭局 為錢不要命
出兵烏東平亂 前總統指CIA搞鬼
監督條例公聽會 綠委疑正當性
索尼攜手中華電 推4G體驗
學運致校園撕裂 蔣偉寧盼抒解
大陸掃黃 擴及網路
蘭州自來水苯超標與石油管無關
法人：泰藝電Q2業績看增
OPEC產量下滑 原油多單大增
H&M攜手王大仁 平價時尚搶市
法人按讚 毅嘉強勢
嘉義鹿草徵才 一併招募國軍
王郁琦：張志軍來台沒延宕問題
美利率動向 新元最易受影響
美署長訪建安國小 為環保按讚
花東鐵路電氣化 白天試車首航
陸GDP年增率 Q1不看好
新台幣早盤升1.1分
碧潭吊橋鑽探 環團質疑
台灣虎航首任執行長 關栩出任
瑞銀：澳元升值恐推遲澳洲升息
經紀人放高利 逼小姐墮胎上班
李克強：經濟成長不低於下限
美化堤防 台北河濱公園展原味
台開有擔保普通公司債5億生效
台灣虎航空服員錄取率創新低
麥卡錫訪台 馬總統：意義重大
蔡丁貴要求立院開放廣場
台灣虎航 首任執行長關栩履新
俄軍費占GDP比 去年超過美國
保生大帝聖誕 金門各界祝禱
布局手機與平板 宏致營收增
正文Q2營收 法人保守
中共中紀委 反腐揮刀砍自己人
法人：久元4月業績可優3月
陸科考船沖繩海槽作業 日艦阻
無人機事件 北韓批南韓捏造
資源回收合作 屏市長拜訪證嚴
呂：蘇不選黨魁 政治年輕化
美股續挫 台股失守10日線
教長與學生相約 立委盼擴大
角逐印尼總統 佐科威獲入場券
已掛牌上櫃公司有663家
涉改造電表竊電 3嫌落網
法人估景碩4月業績續創新高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
總統：台美全面合作建堅實基礎
上櫃日均值299.72億元
麵包店惡火 祖孫三代5人喪生
水泥基本面佳 股價拉回修正
全中運迎賓 桃園美味端上桌
科技股挨熊掌 空頭銷聲匿跡
公有停車場 合格率偏低
民進黨主席 謝長廷也退選
陳偉殷戰光芒 搶勝需自助人助
點金靈當機 元大寶來證搶修
替友出頭揮刀殺人 男判18年
大億科背光模組 明年起恐停產
ETC補繳免手續費 再等等
堪薩斯州槍案3死 歐巴馬致哀
藍批蘇扭曲 籲綠停止鼓動非法
越踢假球醜聞 警方擴大調查
阿根廷民俗文化節 台共襄盛舉
國際平穩 豐興鋼價平盤
雷射廠華立捷送件 登錄興櫃
李世明頒發烏拉圭僑務人員聘書
NB出貨 蘋果華碩逆風成長
環保署成立國際環境夥伴計畫
勸離若引質疑 郝願承擔責任
北京再陷霧霾 官方發布預警
港高院拒絕馬惜珍申撤逮捕令
夏天逼近 台南冬夏候鳥交替
拉貨潮起跑 華通拚逐季成長
馬將參與兵推 假想區域衝突
蔡英文：堅定承擔 承先啟後
菲央行官員：低利率非神聖不變
提高全球成長 IMF政策新挑戰
新台幣中午貶4.9分
國際環境夥伴計畫 台美合作
腸病毒蠢動 桃縣籲落實防疫
立委堅持 遠通吸收超商手續費
示範區土徵部分條文 學界籲刪
水獺寶寶開眼 代理媽媽忙翻
網路安全受重視 新漢逆勢飆
呂：蔡英文若要選總統別選主席
美股上市俄企 慘遭外資修理
管中閔：1週內檢視示範區條例
美對台軍售 嚴明：非來者不拒
環境夥伴計畫 台美關係里程碑
龜山社造 公西舊街重現風華
遭指忘恩負義 丁守中：難接受
擴大布局 中信證券入股美BTIG
水利會長改選 19日投票
中聯辦：未講過泛民不愛國愛港
台幣午貶4.9分
分析：習近平欲建政治聯盟
堆高機壓傷手 復健遭開除獲賠
傳福建口頭通知 鬆綁房市
麵包店火警 屋主熱心公益
烏俄局勢惡化 油價隨金價走揚
集邦：太陽能電池第2季獲利升
測得油污 迷你潛艇部署尋馬航
豪擲58億美元 大陸購秘魯銅礦
壯男心肌梗塞 AED救命
網購疑個資外洩遭騙 女憤投訴
清宮寶藏御展 5月底中市登場
唯一預測南韓降息 ING可能改口
經部：陸無法取得台灣水文資訊
向醫院調病歷 警：查執法過當
學位論文電子化 教長承諾回溯
美國名人賽 華森力壓小將封王
野村：陸Q2將調降存準率
台灣虎航：最快10月首航
雲林擬限燃料含硫份 業者盼緩
和旺簽汐止合建案 今年推案
手套藏毒車廂藏刀 警眼尖查獲
大陸抗汙 阿里巴巴邀網友e起
違約風險攀 陸加強信託業監管
美環保署長：台灣成環保典範
法人青睞 宸鴻股價再飆
一場學運 打亂民進黨主席選戰
網家美國C2C平台 月底上線
抗議職場內暴力 護士陳情昏厥
大佳歡樂牆 6新主人都是小孩
台股收盤跌50.63點
驅離公投盟 方仰寧：警局決定
交長：遠通不及格 給補考
台鐵置物櫃不找零 交長允查
美新衛生部長人選 共和黨批
男涉持槍毒 警查獲送辦
陸媒批河南官員包圍巡視組截訪
胡德平：當局不會對父有新評價
台股收盤跌50.63點
爆發禽流感 日熊本縣雞禁輸出
吳壽山看好外資續買上櫃股
蜂群消失 殘留農藥可能是元凶
立院初審 二審執行刑不可較重
4月台指期跌11點
物聯網大爆發 電信業動起來
潘世偉：加薪縮工時列標案評分
喝機油又燒炭 2女送醫命危
5死惡火 僅大二長子幸免於難
丁守中：市政大樓西遷恐擴失衡
麥卡錫盛讚台灣 演講秀中文
立院初審 強化後備軍人權益
蘇不選黨主席 陳菊賴清德肯定
方仰寧：警民關係應建立互信
4月電子金融期都跌
獲利看升 法人喊買旭富
美7名寶寶死家中 母親疑下毒手
高屏山區 注意瞬間大雨強陣風
綠營持疑 監督條例公聽會停擺
環境夥伴計畫 交流環保技術
麥卡錫：美台合作因應氣候變遷
名人賽花絮 小麥未婚妻變髮秀
扣件展 副總統心繫國7環評
巴士事件 菲市長將赴港道歉
外資上週買超214.18億元
台股量縮下跌 留意台指期結算
台中軟體園區 慶土地滿租
攀登加里山 3人失聯
MTV電影大獎 飢餓遊戲2大贏家
警扮夜遊飆車族 智破賭場
檢調搜索竹縣農業處 傳喚2人
集集綠隧路跑 改為全馬
三大法人買超台股53億元
照顧失能者 北市增生活輔具
6.1強震襲索羅門群島 無傷亡
伊雷兔樂團 創作旋律輕電音
桃園全中運 盼賽事零缺點
印尼學者籲加強與台交流
專家：泰國逐漸走向老齡化社會
學運勤務後結婚 警謝妻體諒
馬航失蹤 逾半馬人認政府隱瞞
尤努斯訪中大 諾貝爾之椅揭牌
增進姊妹省州情誼 林政則訪美
黃敏惠娘家現蛇蹤 老母受驚嚇
降溫 處置股票資券成數趨嚴
春電展三展合一 多項專區吸睛
傳推塑膠版M8 宏達電不評論
蘇謝退選 林佳龍：敬佩
聖多美普林西比外長訪華
加國麻疹疫情 行前宜徵詢醫師
林鴻池：忍辱負重 請辭待命
朱立倫：用訓合一 起薪30K
叫我第一名 飛捷股利同業冠軍
楊泮池盼師生平和理性守法
AMC10測驗 國一生拿滿分
淨化司馬庫斯水質 環教好部落
新台幣收貶1.01角
慈濟宮祭典噪音 開22張罰單
教練被控操過當 無犯意不起訴
人民觀審 嘉義開模擬法庭
麵包店火警 彰縣府致贈慰問金
蘇貞昌後退 保留向前空間
全球海洋酸化 魚恐失生存本能
貧富差距擴大 印尼大選難題
紐西蘭豪洛基市長訪台
鹿谷小半天高架橋 22日通車
Cosplay大會 比萌拿獎金
監督條例 擬由王金平調解
政大復校60年 林懷民再駐校
花旗南韓消費信用部門個資外洩
大雨下不停 馬來西亞網賽暫停
連勝文：我也幫過丁守中很多忙
英代表促台 2050年前降碳排量
梅子產量豐 幾家歡樂幾家愁
示範區土地取得 管中閔允檢討
春電展 穿戴新品受矚目
羊舍改餐廳 羊奶料理休閒風
司權會籲顏大和 嚴守司法獨立
民進黨地方主委 肯定蘇謝退選
男高音王典 挑戰全本磨坊少女
巧克力味新配方牙膏 天價3千元
竹市運動年 系列活動保健康
採茶缺工 移民署媒合新住民
張家輝扮鬼王黨首領 角色凶殘
何香蓉在校表現優 同學不捨
陸俄大幅增加軍費
韓調查：罹癌男女際遇大不同
潛艦國造 嚴明：美願協助配合
攀登加里山失聯 3人尋獲
回訪金門 法國初中師生讚美麗
加強貨貿溝通 經部辦3座談會
拒盤查衝撞傷警 警逮人送辦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
許舒翔將揹縣旗登雲林最高峰
示範區環評 照原規定走
4蒙面人持刀槍 洗劫回收廠
京津冀一體化 多項政策正推行
IPO改革 陸證監會組織調整
公司治理評鑑上路 聚焦5大構面
港禁止進口日本熊本縣禽肉產品
柯文哲隨大甲媽遶境 感觸多
特教生尋手機 熱心警陪找回
類風濕關節炎 北榮研究登國際
台食品商訪馬 盼拓展清真市場
竹縣公務員疑涉貪 檢持續調查
三商壽砸近40億 取得TiT商場
一日體育老師 張容軒回饋母校
立院初審 大量解僱規範更明確
北市辦公大樓火警 無人受困
麵包店大火 3代5口葬火窟
法籍背包客運毒遭逮 市價千萬
談學運 政法大學：未邀黃國昌
布國官員訪華 深化雙方合作
700MHz中階機 遠傳搶頭香
德國台商聚會 討論隱形冠軍
柑仔店不賣糖 轉行賣故事
全球首棟3D列印屋 荷蘭動工
IPCC公布報告 減碳勢在必行
知名餐飲祭優薪 徵求儲備幹部
歐元走強傷通膨 德拉吉不耐煩
東北季風影響 北部低溫18度
福島核廠出包 輻汙水送錯地點
元首外交影像展 嘉義16日起
房價盤旋 網路流量委賣量增
寶兒加入鬥舞幫 進軍好萊塢
藍天獲新莊國際園區BOT案
歐美成熟市場 今年景氣要角
央行買匯 台幣收貶1.01角
蘇貞昌退選 朱立倫：尊重
教師資格檢定 及格率6成
排廢水 桃縣同意義美改善計畫
毒蟲遭警查 逃跑嚇得屁滾尿流
世界軍費再減 中日支出逆勢增
蘇貞昌退選 曹啟鴻：為顧大局
火箭將戰馬刺 力保西區第4
林佳龍批路不平 中市：已改善
打造綠色港都 陳菊丹麥取經
金大：擬到大馬宣導招生
最具魅力城市 北京8台北40
美專家：陸是俄烏危機贏家
港社運人士楊匡在大陸受審
18日總質詢 民進黨團不反對
女方提告 曹錦輝盼和解落幕
和平島污水廠聯外道 9月通車
調查：76%亞洲企業今年營收看增
超商低頻音擾眠 二審逆轉免賠
公投決定政體 烏克蘭領袖支持
核四安檢 檢測一次圍阻體結構
未見紀念胡耀邦 六四不會平反
陸新娘未趕到 妹妹扮新娘救急
頂溪站捷運聯開案 公開標售
傳可能拚市長 蘇貞昌幕僚否認
住宅時間電價初稿 明年出爐
馬來西亞網賽 詹詠然晉8強
胡耀邦忌日近 網路現紀念貼文
印尼爭取中華電信設廠產平板
端午節前豬肉量足 不致大漲
連環四月食 台灣10月看得見
經部：服貿不生效有邊緣化風險
亞泥中國首季盈餘為去年同期13倍
研究領導人：頻繁製作STAP細胞
學運波及 喜來登住客退訂
WTO上修今年全球貿易成長預測
金管會：陸資不會控制台金控
美財政赤字大減 抨擊砲火平息
毒蟲竊銀樓 筆記本記載犯案點
潛艦國造 國防部：盼美技轉
奈及利亞首都爆炸案 71死
美環保署長訪台 彰顯實質合作
黃國昌：確有收到薊門論壇邀請
霸凌陰影 男子自上手銬關狗籠
陸版手機規格較優 華碩道歉
勞工債權優抵押 金管會有意見
凱道抗議衝突 2議員判有罪
公司文化難題 考驗通用女掌門
線上教學徵才 保證底薪6萬
金管會嚴密機制 控管陸債權曝險
質疑伸黑手 德憂俄揮軍烏克蘭
日月光子公司環旭 擬辦私募
葛光越參加拉脫維亞兒童歌唱賽
愛河變牛奶河 高市府：非汙染
引外資入債市 集保力推國際化
屏東黑鮪進港 19日拍賣
今彩539開獎
環團反對示範區環評鬆綁
驗DNA抓性侵犯 法高中首見
威力彩開獎
示範區環評疑慮 環保署澄清
嗆方仰寧會被暗殺 洪崇晏道歉
猥褻女兒致自殺 男判4年
維青遭武警槍殺 世維大會抗議
俄氣象員加料 預告烏克蘭變天
新北用力招商 大企業也給力
東莞掃黃 飯店老董人大職被免
釋出準備金 花旗獲利意外增
女童餐後猝逝 安排解剖釐清
美零售銷售成長 1年半來最旺
烏克蘭危機 日鈀期貨飆新高
妖西：占政院是準革命行動
王郁琦：兩岸磋商解服貿爭議
冰火兩重天 內蒙古初春迎寒潮
服貿恐洩水資 科技部：嚴審保密
機械公會：台工具機已落後韓
雲南動物園裝電視 幫貓熊解悶
藍北市黨部：中立辦理初選
王卓鈞南北奔波 探視基層員警
日商東芝訪桃縣府 關心航空城
碧潭吊橋案 新北籲勿刻意扭曲
春電展 宏?推白色商品
WTO估今年貿易成長4.7%
防論文抄襲 日推電腦檢測系統
桃捷人事異動 老董老總雙辭
春電展 華碩顯示器買大送小
全球貿易排名 商品出口排名跌
產品單一重亞洲 商品貿易跌
烏克蘭似籲聯國 派遣維和部隊
今彩539 頭獎3注中獎
麥卡錫訪台 AIT：實質合作象徵
日媒：陸海調船航行日專屬海域
精神病史男跳樓身亡
威力彩頭獎槓龜
金管會促調薪 擬推高薪指數
春電展 聯想推二合一新品
FTA數量少 不利商品出口
王郁琦：服貿不過 影響入TPP
俄軍機活動頻繁 日機緊急升空
世新校友連署 盼延續破報立報
H7N9 香港確診第10例
習近平再談強軍 要求力尋馬航
推特穩人心 稱元老無意賣股
烏克蘭親俄派求助 蒲亭關注
安倍會歐巴馬 將強調日美同盟
公車站爆炸71死 奈憂叛亂擴散
美專家助南韓查疑似北韓無人機
韓國情院證據造假門 院長脫嫌
退一步海闊天空 蘇貞昌「不參選黨主席」
敏感時機 胡錦濤訪胡耀邦故居
年度「政軍兵推」演習 15日上場
蘇謝退選 蔡英文：堅定承擔
呂秀蓮：要選總統的人別選主席
漢翔民營化 申請上市
國內各大報頭條
立報破報休停刊 世新學生不滿
外食比例高 一年吃到10座101
威航總經理出招 吸引4萬名「熊粉」
英國《衛報》 美國《華盛頓郵報》 獲普立茲獎
惠理康和250億基金 證期會准募
蜜蜂消失的謎團 台大研究團隊找出新解答
台中「新住民就業促進」活動開跑 台中走透透
南勢角學園首場活動 了解越南文化看MV
新移民專屬求職書出爐
歐巴馬訪首爾 還朝鮮王朝國璽
移民署跨部會合作 解決缺工需求問題
南鐵抗爭 林飛帆：願再幫忙
亞洲會展新地標 - 高雄展覽館盛大開幕
南勢角學園舉辦新住民活動 培養學生國際觀
泰國華僑拍攝教學影片 向新住民宣導相關安全須知
3月份全體證券商盈虧
學運過後 江宜樺18日再度立院備詢
「公司治理、資訊揭露評鑑系統」 17日展開宣導
Sony SRS-X5 / SRS-X9無線藍牙揚聲器在台上市
高雄展覽館開幕 首日人潮近3萬
越南公債大幅度上升
航港局督導貨櫃集散站 防颱防汛作業
臺中市新移民家庭服務中心 邀新移民一起出遊
台水公司積極取得環境管理系統(ISO14001)認證
桃園航空城核心計畫發展策略 國際高峰研討會
旗山六龜新移民姐妹 東南亞文化交流
移民署呼籲社會各界切勿輕信網路瘋傳四萬八移居臺灣廣告
證交所辦理第一屆公司治理評鑑系統說明會
外配社會福利計算方式舉證困難 台南市議會要求加強訪視
首季轉盈 跨足觀光領域 和旺蓄勢攻堅
雲林縣新知婦女會表揚模範婆媳 姐姐妹妹一起show
遠傳春電展 最新最夯旗艦/小米機現貨供應
4G即將開台 遠傳電信領先業界
國泰產險「零事故研究所」網路上線
12年國教｢適性揚才｣及「高中職優質化輔助方案」
給方仰寧按個讚是應該的！
諾貝爾和平獎得主尤努斯：喚起良知 人人可以改變世界
義見粽情 義大皇家酒店端午伴手禮盒
林蘭君善用班級團氣 教出三打醫生
證交所推動優質企業上市列車全國走透透
北捷保全人員 定時巡視西門及東區地下街
故宮古畫郵票–戲嬰圖
三月份全體證券商盈餘較上月增加
張淑貞撒下改變社會的良善種子
F-美食展店迅速將提昇營運動能
【謝師宴優惠專案】消費滿額！贈下午茶券！
黑手扮天官 賜福得福
Hotels.com化身泰國達人探索心旅程
慈母心寸草春暉 溫馨五月愛媽咪
2014台北國際汽配展 四展圓滿閉幕
法國PROMAX 世足聯名四色限定
歐巴馬：美國不容宗教暴力
智利古城野火燒3天 12死
美處投書 不該忽略台參與TPP
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
高盛：科技股不致重演網路泡沫
駐美官員：TIFA為台入TPP奠基
春電三展合一 企業應用亮相
證交所推法規檢索資料庫
租屋費用漲 美中產階級喊苦
美股後市仍佳 資金買氣未退
投顧：升息緩 市場吸金
集保與宜蘭家扶兒童同歡
投信：義大利股市正面訊號現
智邦啟動世代交替 董座換人
陸客加持 店面交易高行情
房仲：3月委售量 北往南遞減
美股漲 台股觀察10日線
向春水堂取經 波霸酒品受歡迎
陳偉殷先發光芒 爭取第2勝
東北季風減弱 白天回暖
谷歌瘋無人機 買下Titan
元首外交巡迴展 第二站在嘉義
紐時：巴西世足賽公共工程延宕
美俄元首熱線 盼外交解烏危機
美基因玉米 大陸市場卡關
記者揭密獲獎 史諾登：感謝
徐光普頒贈巴西僑務顧問聘書
古巴利用瑪利爾港售北韓武器
研究：低血糖時 夫妻容易吵架
林書豪犀利切入 火箭首節領先
烏克蘭利率閃升 貨幣頹勢難振
陸經動能流失料比數據顯示嚴重
台股開盤上漲41.23點
陸家庭投資房市意願 近榮枯線
春電展 中華電搶4G商機
QE退場效應降 熱錢回東南亞
法人估堡達Q2業績溫和成長
陳偉殷6局失1分 金鶯領先
兒童英檢夯 模擬考生大增
掌禁區優勢 火箭半場領先馬刺
美經濟報喜 亞股3天來首漲
力成資本支出 攻高階邏輯封測
台灣女性攝影家作品 倫敦首展
台食品業前進星馬 貿協扮推手
踢爆監控 衛報華郵獲普立茲獎
影后成84歲老婦 觀眾認不出
海搜馬航 潛艇首出動6小時結束
藝術家駐村 20號倉庫建網絡
中鋼首季每股盈餘 比去年同期遜
全台每5分40秒 1人罹癌
林書豪外線開張 火箭3節領先
秀姑巒溪泛舟3鐵 敲戰鼓
日媒：安倍密會胡耀邦之子
歐經濟脆弱 難挺美強力制裁俄
巴拉圭媒體報導台農業發展成果
新台幣早盤 升0.3分
呷七碗原料逾期 新北開罰
大腸癌連6年榜首 乳癌破萬
拼春電展 電信業搶智慧機商機
陳偉殷先發滅光芒 勝投在握
被動元件廠興勤出貨 正向看待
出頭難 安倍拚女性就業恐落空
廣西副鎮長飲酒亡 陪酒官免職
傷口化膿不癒 骨髓炎險截肢
普立茲攝影獎項 紐約時報橫掃
有起色 中經院上調台今年GDP
瀏覽器下載侵權片 陸法院禁止
陳偉殷優質先發 第2勝入袋
老翁重陽橋跳水 尋獲送醫
貨貿溝通 經部：有難度也要做
Nasdaq執行長批HFT操縱股市說
陸網友假冒主管 谷歌訴諸法律
沒錢嫖 隨機硬拉女上車
火箭拔馬刺 本季橫掃
寶成東莞罷工事件 持續溝通中
高股利大放送 飛捷股價強強滾
電子強漲 台股重回8900
校運跑兩百米 高職生猝死
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
3成市民過胖 北市減重抽大獎
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
吳敦義：產業強化體質 化危為安
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美學者：癱瘓立法機制一事無成
國民黨團會議 馬英九今晚坐鎮
200日均線未破 標普指數不成空
學運影響 綠北市長提名將延後
無人機案 南韓拒北韓共同調查
廣東代表團訪越 加強經貿合作
卜睿哲：台入TPP難排除陸影響
國防戰鬥營熱門 中籤率36％
陸社會融資年減19% 貨供成長緩
赴日旅遊無淡季 初夏瘋祭典血拼
台灣慈濟賑災 感動智利民眾
肥胖少動吃不健康 恐致癌
桃園在地徵才 逾1500職缺
女神卡卡8月首爾獻藝
調查：養兒女需新台幣436萬才夠
金日成冥誕 金正恩謁靈
水泥股獲利佳 股價翻漲
全中運將登場 桃縣推選手優惠
陳偉殷求好心切 第2勝釋壓
汽車業景氣佳 東陽首季獲利受惠
宏都拉斯咖啡出口價量齊挫
胡錦濤露面 分析：要老人別干政
敦南Q2營運 拚成長
帝亞吉歐出價加碼聯合酒業持股
陳偉殷蓋光芒 二勝入袋
周永康案 胡平：中共兩派妥協
台聖醫療合作 總統：積極配合
惡火噬家人 長子慟尋家人合照
假網拍真詐財 7嫌落網
日啤酒廠麒麟 將在大陸賣牛奶
斯洛伐克度假打工 6月實施
調查：環保人士遭殺人數增加
呷七碗調味劑逾期 矇騙遭重罰
國際復甦 中經院上修台GDP預估
盜帳號詐騙 LINE變Lie
菜鳥傳奇 王維中大聯盟初登板
衛福部長將率團出席世衛大會
收容所潑水節 解外籍人士鄉愁
朱立倫：政黨世代交替是必然
1里設2變電所 後甲居民陳情
法人：宏正今年營收將站上50億
火箭橫掃馬刺 西區老4到手
新台幣午升2.5分
遊覽車大缺 赴日旅遊恐開天窗
保生大帝聖誕 台灣後裔閩慶祝
4G大戰 外資瑞銀證看好電信三雄
陸擬設海峽創新銀行 融資台商
指方會被暗殺 洪崇晏鞠躬道歉
港府：無充分證據起訴馬惜珍
朝陽科大與稅務局 攜手創雙贏
金門迎城隍 民宿遊客體驗醮慶
新台幣中午升2.5分
兩岸經貿 副總統：共創雙贏
新台幣午升2.5分
立報破報休停刊 世新：轉型
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IMF會後 安倍會黑田
國防部：嚴格把關陸企海域探勘
楊金龍：美元對人民幣交易增3倍
關說縱放酒駕婦 張通榮拒認罪
調漲基本工資 北市府擴大適用
出貨增溫 法人喊買喬山
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藍北市長黨員投票 選將拚支持
苗栗農工特色課 大玩生質能源
疼孫竊玩具車 嬤觸法送辦
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比眼藥大廠 諾華希爾有意收購
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中紀委統計 陸公款吃喝明顯少
企業贊助齊東詩舍 推詩的復興
台印國會議員友好協會成立
火狐開發商 任命代理執行長
傳烏克蘭東部員警 投誠俄羅斯
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談接班 郝龍斌：團結及和解
集保：人民幣離岸中心 引外資
學運過後 江宜樺18日首度立院備詢
台股收盤漲59.29點
竊嫌出庭後 掙脫手銬脫逃
寶特瓶蓋打洞 回收針頭避被扎
日製釣島導覽 強調是日領土
友達：陸面板產能明年超越台灣
涉恐嚇道歉 可爭取減輕刑責
用自己人 通用掌門撤換2主管
國防部援警氣墊床 首批30套
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活化興達港 拍賣市場招商
台股收盤漲59.29點
病榻性侵前女友 惡狼判刑確定
餅店發媽祖壓轎金 索取熱烈
砂石車撞民宅 駕駛輕傷
創意創業 新北帶找國外金主
胡耀邦忌日 陸網站重提習仲勳
經濟成長加速 景氣循環股看好
營養午餐傳漲 北市：未創新高
蘋果專利官司 三星派主管作證
第1鮪確定 3百公斤公鮪奪魁
4月台指期漲40點
4月電子漲金融期跌
印度民調：人民黨絕對多數執政
麵包店大火 烘焙區疑為起火點
電子助攻 台股收復8900
攻雲商機 神通攜手Google
高鐵外國老人半價 監委籲檢討
書不倒設計 學童獲發明展金牌
收最高 台積電市值逾3.17兆
商圈套房 單坪高出均價3成
樂活公園桐花開 音樂會迎花季
全身無力 罹甲狀腺機能麻痺症
缺廁所 印尼5千萬人隨地便溺
通訊異常 華州報案電話大斷線
飛魚回來了 費爾普斯復出泳壇
失蹤多年報協尋 假結婚案曝光
經部辦貨貿座談 傳產業大吐苦水
義民間團體籲米蘭世博拒絕基改
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三大法人買超台股56億元
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米蘭世博籌備 義總理訪視相挺
天下第一攤揭曉 15攤商鍍金
家門口遭熊襲 佛州女撿回一命
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麵包店大火 師生悼罹難高職女
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韓貿易涵蓋率恐急攀 經部示警
化學廠排廢水 起訴負責人
台南疑牛流行熱 市府加強防疫
26納稅人養1官員 陸媒反駁
流感疫情緩 病毒B型為主
羅瑩雪：勇於衝撞就要負起責任
地震逃生設計 童獲發明展金牌
東吳大學建資訊智能開發平台
國家情報院造假 朴槿惠道歉
日本遊覽車荒 旅行業叫苦
辛苦了 黃景泰慰問支援學運警
20縣市財政評比 竹縣表現佳
日本智慧機市場 蘋果銷量倍增
魏國彥：台灣可當環保輸出國
全台最快樂玩家 夏威夷免費玩
省電 荷蘭道路標線用夜光塗料
慢慢說樂團 創作兼心靈伴侶
屏科大校長獲越南榮譽博士
台灣金聯百戶平價屋17日開跑
學者：習近平集權但非政治強人
大鵬灣帆船活動 26日展開
總統分享垃圾政策 麥卡錫折服
腸病毒流行 雲林籲常洗手
心臟出血漏洞 陸駭客不落人後
新台幣收貶0.2分
呂：憲法像祖母睡衣 不適台灣
男砸錢求愛遭拒提告 女不起訴
山坡地水保設施 北市免費健檢
童玩達人 火車笛吹出噗噗聲
炸雞配啤酒 外生最愛韓國美食
福建官員：沒有閩十條鬆綁房市
教宗方濟各8月將訪南韓
星國立法 波爾多酒不能隨便叫
金門中學生 星馬見學拓視野
妄想被監控弒母 男判刑18年
江揆與青年對談 最快週末展開
女毒犯擁槍 藏身學生套房
中共政治鬥爭工具 六四難平反
兒少網路素養 台灣大關心
吉林段地上權案 5/20開標
腸病毒流行期 5歲以下易感染
竹縣國中女生溺水 送醫急救
籲停建核四 林義雄22日起禁食
烏克蘭危機 考驗歐巴馬底線
大甲媽回鑾 點心站吃免驚
腦死器捐小腸 花蓮慈濟醫首例
塗氟防齲齒 圓仔出馬宣導
癌末愛不沒 病房婚禮感人相諾
染中東冠狀病毒 92例死亡
陸客愛國畫 中華郵政推新郵票
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
代幣當真幣 用自動售票機換錢
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
四川怪獸足跡化石 疑為手獸
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
潛艇首尋馬航機 未有重大發現
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
廈門文博會 打造多元風貌
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
女童猝逝 檢警16日解剖釐清
廣告台詞影響 慣竊偷酒認廠牌
百變賴佩霞 一分鐘變時尚惡魔
犯嫌出庭脫逃 士院致歉究責
花蓮愛心卡換IC卡 通用台北
成龍溼地藝術 希望魚寮登場
角逐總統 印尼三黨積極結盟
政策若需調整 日銀：不遲疑
波馬爆炸週年 受害人緩步重生
日本老人健康篩檢表 宜縣引用
國防部支援氣墊床 警政署感謝
苗栗大窩祕境 日賞桐夜賞螢
4度蟬聯第1 災救演習求精
新品盡出 宏?手機拚數倍成長
江揆：與青年接觸 廣納意見
成衣大廠聚陽 首季獲利創新高
吸引年輕人 馬英九促黨提改革
高市府：配合中央促成國7開發
學者：反服貿打亂陸對台布局
楊開煌：趙紫陽平反很難
猜猜我是誰 男騙布袋戲DVD
登報尋妻 洩個資觸法判緩刑
籲停建核四 林義雄將再度禁食
創意粽子 排骨酥刈包入粽
防災校園 竹南國小獲全國金獎
蘇花公路施工 部分路段交管
聖週度假 菲警：上網勿曝行蹤
提上訴 馬：與王金平政務合作
葉克冬：兩岸前景光明也有干擾
大學生欲跳樓 同學及時制止
排廢水被停工 業者提改善計畫
業績佳 中壽總資產破新台幣1兆
馬：監督條例若務實可納入討論
三大法人買超 鴻海波段高
印度首次正式承認第三性
英通膨率 降至4年半低點
巴馬亞洲行 將走訪日韓馬菲
陸：朝鮮半島軍演核試都反對
兩岸小劇場節 反映新世代思索
台電維修外包工墜谷 傷重不治
台大法律生 登陸被封詩詞男神
學者：兩岸經合是國際經貿一環
中東病毒奪命 菲政府嚴守國門
七旬婦仰漂陂塘 幸運獲救
爸媽鑑定團 飯店徵才出奇招
美國商會讚台入TPP行動積極
江揆：未考慮先貨貿再服貿
研發支出 台積電居冠
台鹽超商首度合作 推優惠
石英廠晶技首季每股稅前0.81元
新台幣兌美元 微貶0.2分
詩詞男神談祕訣 張仲宇：死背
藍營北市長人選 19日晚揭曉
批陸抄襲 瓊瑤致信廣電總局
蒙地卡羅網賽 盧彥勳晉32強
庾澄慶出道27年 體格依舊
豬價回穩 持續在每公斤80元以下
羅瑩雪：曾討論汽機車酒駕有別
保四員警涉放高利貸 遭收押
台電：民主程序解決核四難題
世界城市峰會 台4首長將與會
國中生溺斃 校方加強預防輔導
谷歌隱形眼鏡 協助盲人目視
日人口少21萬人 連3年減少
見警盤查加速逃 竊樟3人落網
實價登錄網 查詢時間次數放寬
無障礙有缺失 高市議會允改善
江揆：經貿國是會議非搪塞
台中啟用首座校園地震預警系統
新北罰百萬 呷七碗致歉回收
書像降落傘 外籍生推英語閱讀
藍新北議員領表 第2選區爆量
扣件展落幕 商機倍數成長
市場回溫 券商首季獲利年增75%
中華電：無印尼投資案
大馬警方證實獲高華贇近照
國民黨苗縣長提名 全看民調
國民棒子燙 哈波差點完全打擊
藍營北市長初選 連丁民調爭鋒
西點烘焙班夯 台觀開課爆滿
戶外通路虛實整合 訴求一次購足
宏?推中階手機 全年至少出十款
謝長廷：民進黨需要來場大腸花
F-艾美下半年成長看空氣清淨機
張睿家擁長腿 丁字褲秀翹臀
3月底人民幣存款達2683億
高展館開幕 商機夯
反服貿學生代表洛城會台僑
日旅遊缺車潮解套 團費暑假漲
台灣封測業產值 估年增5.9%
挺俄國 烏克蘭總統候選人挨揍
彭浩翔展身手 香港仔偷窺秘密
天晴到週末 日夜溫差達10度
索羅門遇洪災 台助災後重建
專業國際債 特定自然人可買
大麻販賣機 美科羅拉多州亮相
中信金增外部董 併購案解套
運作改革 民進黨團擬組小組
巨量資料應用 產學密切合作
谷歌雲端平台登台灣
青年對大選冷感 歐盟力促投票
ECB總裁口頭示警 歐元不為所動
國產署地上權標售 北冷南熱
傾聽意見 江揆與勞工領袖有約
潑水節過後 泰抗爭重回街頭
朱立倫：開發瑞芳第二期工業區
城市外交 東京都知事將訪北京
胡耀邦子：大陸錯過政改良機
東京都知事將訪北京
宏?拚雲端 任務艱鉅
謝長廷仍認為選總統不宜選主席
24萬本書逾期 北市圖催還
紐約流浪漢 曼哈頓大橋築蝸居
首季工具機出口增 遇韓壓力大
反對到幫忙 蔡依珊默默付出
美環保署長訪台 陸表不滿
碩辣椒數位娛樂城 上線營運
美伏克爾法則 金融業影響不大
勞力士再換將 杜福爾接執行長
台港科研機構為企業尋出路
中市防扒 警方走唱宣導
廈門文博會 聚焦工藝數位內容
H7N9指揮中心謝幕 鞠躬感謝
坎城影展海報 致敬馬斯楚安尼
烏克蘭掃蕩東部 裝甲車隊逼近
組織文宣新媒體 馬促黨提改革
今彩539開獎
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泰國潑水節收假 全國交通壅塞
爭取認同 馬20日與青年座談
嬌生獲利增 調高今年財測
全球銷量增 可口可樂獲利達標
摩托企業事業 Zebra買走
英相：將對俄羅斯進一步制裁
籲團結 馬：上訴非針對王個人
神似總理候選人 印度分身搶手
經部：3主軸4策略拚出口
總統：服貿若重談 難入TPP
馬國網賽女單 謝淑薇晉16強
北市西寧北路火警 無人受困
防街友 北市圖巡查無人圖書館
江揆宴工會領袖 聆聽服貿意見
胡現身挺習 學者：改革壓力大
服貿未過 銀保證會計受災
美消費者物價 漲幅大於預期
銀保證赴陸投資 有限額
UN：烏克蘭親俄派製造恐懼不安
林義雄反核禁食 民進黨：感佩
陸國安委首開會 習近平主持
台鹽7-11合作店中店
台灣老字號精品 24日昆山展
蔡回鍋主席 整合考驗壓力大
俄財長：烏國危機衝擊俄經濟
七合一選舉 首度使用紙票匭
日文宣釣島主權 外交部抗議
程文欣成南京青奧運動員楷模
春秋航空暫停上海飛沙巴航線
蔡回鍋主席 黨內：面3大挑戰
大樂透頭獎 2注中獎
月全食現身 美部分民眾見血月
認祖歸宗案 王文洋槓李寶珠
今彩539 頭獎無人中獎
馬：入TPP須美支持陸不反對
擾學生 清邁大學管制陸客入校
服貿交付公投 藍委意見不一
藍委肯定馬總統執政路線正確
傳徐才厚已死或瀕死
尤美女版 總統：完全不合憲
樂極生悲 加大學生派對5人喪命
央行：拓寶島債市場是時機
王黨籍案 部分藍委盼撤銷上訴
昆山台版好市多 5月網路開賣
陳子豪猛敲3安 首次奪MVP
吳經國稱讚世青拳賽場地佳
內規嚴程序透明 美國會少爭議
台灣老字號精品 24日昆山展
馬航搜尋未果 陸取消海上閱兵
陸委會：陸應務實面對台美交流
馬總統出席黨團大會致詞全文
烏克蘭揮軍出擊 東部傳爆衝突
翁山蘇姬訪法 籲挺緬民主轉型
大甲媽祖回鑾 鑼鼓鞭炮震天
CNN：馬航副機師手機傳出訊號
救房市 上海建商送車重賞賣房
斯諾登洩密報導 獲普立茲新聞獎
防檢局：蜜蜂大量消失農藥殘留非唯一原因
前立委勸進選桃園 蘇貞昌推辭
兩岸小劇場藝術節 5/2日起跑
尊重環境倫理 喚起環境良心
馬：最艱困時刻、要團結共度
落實民主、停建核四—為「禁食」行動敬告親友---林義雄
馬重申: 上訴是防「不在乎黨紀」者
管中閔：GDP計算依國際標準
南韓渡輪翻沉 搶救400多名乘客
空氣汙染增強颱風威力
國內各大報頭條
大陸首季經濟成長7.4%
揮別「汗味」人生
腸病毒疫情攀升
知名牙膏舒酸定廣告不實 罰50萬
行動車開往偏鄉地區教導新住民使用電腦
幸福在我「嘉」 移民署嘉義服務站舉辦講座分享家庭經營觀念
壽豐鄉公所帶領新住民認識花蓮的美
完美度假料理 旗津道沙灘酒店
移民署小胖卡免費電腦課程 增強陸配網拍功力扶持全家
君鴻酒店母親節優惠套餐 訂位贈名牌保養品
交通部103年第一次航海人員測驗於4/16放榜
台灣助抗癌新住民找回生的意義
渣打銀行「心幸福」活存帳戶三重送
昆士蘭布里斯本 迎接數位化新時代
桃園航空城核心計畫發展策略高峰研討會
中華電信研究院取得NCC/TAF 4G LTE測試認證
2014台北春季電腦展 中華電信展場回饋享不完
臺北市立圖書館開辦新移民臺語研習班
貪圖小利假結婚 害己反失低收入補助資格
103學年度公立幼兒園招生即將開始！
連勝文借重吳清基專業經驗！
里民有正義 守護良心一起來
台中市陸配關懷促進會 打造陸配溫馨娘家
長年觀察青少兒 使用網路調查報告出爐
國際童玩節啟動記者會 共同響應良心時代
吃有機、化美妝 永豐讓卡友內外都漂亮
模範外籍新娘鄧彩蘭 10年後成全國新移民婦女楷模
為權利而抗爭－關廠工人案的法律與社會意義
避免股價異常飆漲，證交所21日起將祭出監理機制
凱基證券 率先開辦國際證券業務
鉅祥首季營收超前
證交所提供查核案例 提醒投資人注意交易安全
台灣證交所董事長前往新加坡，洽談加入東協交易平台
稅捐機關追稅不舉證 納稅人倒大楣?
藍寶石材料需求熱 越峰前景看俏
創新、貼心服務 讓感動無所不在
明新科大首次辦潑水節 推展國際化
轉動幸福摩天輪
神氣家族《良心良政 轉動幸福》
H7N9防疫 白因子 獲證實有效
韓國客輪沉沒 4死仍有 284人失蹤 (21:54)
英理髮店掛金正恩照 北韓關切
義前總理老貝逃稅 罰社區服務
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
烏克蘭出兵平亂 俄稱瀕臨內戰
美挺烏克蘭對東部採取軍事行動
緊張當頭 俄再射洲際彈道飛彈
烏克蘭危機 美擬進一步制裁俄
歐洲多國尋核廢料場 困難重重
德醫護人員分布 城鄉差距大
紐約市警局解散穆斯林監控小組
農業復興 義扶植小農食品業
旺宏獲三星穿戴裝置訂單
奧菁華中文學校藉音樂慎終追遠
俄羅斯總統：烏克蘭瀕臨內戰
凱基亞太高股息基金 准募
洗髮精害秀髮打結 婦告沃爾瑪
西貢布料配件展接單逾兩百萬美元
乘客申訴 全美航空回覆色情照
擎泰第1季每股稅前虧1.24元
中信金CSR報告通過國際認證
公司治理評鑑宣導 明起跑
復活節巧克力蛋 當心吃太多
亞太電推福利媽咪專案
華東4月業績估佳 Q2看增
南電Q2業績估增兩位數百分點
台股加溫 看電子法說
可口可樂推年份瓶
春電展 台灣大搶推4G機
巴西復活節大彩蛋 創作秀巧思
2月境外基金規模破3兆
前景不明 地上權土地相對弱勢
台北瑜珈生活節 新設計愛自己
投信：美科技股回檔屬健康
英特爾財測超標 盤後股價揚
阿里財報耀眼 IPO好兆頭
全台晴到多雲 西半部溫差大
雅虎報喜 1年來營收首度成長
假想區域衝突 馬4度參加兵推
南韓客輪沉沒 350人生死未卜
加國學生派對濺血 警官子涉案
警方調蒐證帶 擬約談學運代表
美匯率報告 促陸少干預匯市
阿根廷僑社歡送李世明榮調約旦
歐買尬貝拉傳說 公測開跑
波馬爆炸週年 拜登：永不退縮
台股開盤上漲4.36點
必和必拓Q3鐵礦砂產出超越預期
旭曜中階產品增 可提升毛利率
台美墨天文探測合作 墨媒矚目
加稅衝擊 日經濟評估恐下修
南韓渡輪沈 350乘客逾百獲救
美主管APEC官員17日訪台
吳當傑：基本面好 股市樂觀
總長人事審查 顏大和信心上陣
韓輪沉沒珍島 逾170人獲救
台木工數控機展 吸引多國買主
加媒刊吳榮泉服貿協議投書
為增點閱 強國網廣告染黃
慰勞警察辛勞 小人國免費遊
新唐M4微控制器 搶攻物聯網
3秒主唱身綁鐵鍊 痛到飆國罵
新台幣早盤升6.5分
巴克萊喊 加碼可成
宏達電持股 王雪紅未加碼
大陸首季工業景氣指數 略升
華潤董座否認指控 採法律行動
電腦展 參展商Q2信心上揚
手機股表現搶眼 宏達電大漲
國三生志願傾向 職業多於學術
電腦展買家信心 落在持平略好區
泰谷10億有擔保轉換債生效
大陸打蒼蠅老虎 瓊川粵前3名
無法手術肝癌 新療法腫瘤縮
藝術家探台北 提出生活觀察
內政委員會審都更 邱文彥主持
陸首季經濟成長放緩至7.4%
立委籲台鐵 誤點10分鐘就賠
蝙蝠俠75週年 用夜跑來紀念
南韓渡輪沈沒 338名師生獲救
烏克蘭軍事平亂 白宮力挺
強化手機防盜 業界大團結
反瘋車自救會 占領經部中庭
日銀推升通膨 主婦忙學炒匯
波馬爆炸週年 傷者重回終點線
富邦人壽簽下北市地上權
南韓渡輪翻覆沉沒 已知1死
法人：創意今年業績估增2位數
新鮮人薪資 13年來掉 1成
客輪沉 朴槿惠：不放棄任一人
黨內改造 朱立倫：年輕人參與
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
晶測廠欣銓獲德儀供應商卓越獎
台股早盤狹幅整理
國台辦：張志軍適當時機訪台
丁守中：我不會把黨比喻成丐幫
南韓渡輪翻沈 原因疑似觸礁
反服貿 陸：願聽台灣各界意見
全球宗教多樣性指數 台灣第2
大陸首季商品房銷售 下滑
問到蔣國樑 蔡明興快閃
協議監督 陸：協商不應受阻
台股轉強 台股基金規模勁揚
疑車速過快 小貨車撞橋墩
南投信義住宅火警 1女嗆傷
幫助蒜農 買豆漿送蒜頭
竹山見濫墾焚燒林地 警方偵辦
南韓歲月號沉沒 1船員罹難
體驗實習 助青年進入職場
顏大和：不向總統報告行政不法
波馬爆炸截肢者 再次舞動人生
紙膠帶拼貼孔廟壁畫 免費教學
陸委會：尤美女版是簽不成條例
日眾院委員會促政府持續捕鯨
德里男確診H1N1 本季首例
顏大和：特偵組宜改設於二審
植物人是否甦醒 新方法能測量
新台幣中午升8.2分
林郁方：王金平案可黨內解決
國發會售台積電 列政院歲入
大學生挨詐買點數 警網攔阻
新台幣午升8.2分
示範區納教育 教團憂淪私有化
突吞嚥困難 食道弛緩不能症
兩岸警破跨境運毒 市價近億元
銅打線占比升 超豐波段新高
推國際醫療 江揆促維民眾權益
聚陽獲利創新高 成衣族股價有撐
黨改啟動 曾永權與黨內會商
推創櫃板 多扶和漢田待發
中市桐花祭 4月下旬登場
經部：依程序辦理風車設置作業
南韓渡輪翻覆沉沒 增至2死
觀新藻礁 桃縣編2百萬保育
美律近期跌2成 外資喊逢低買進
打年輕牌 連營：新世代接班
陸：不希望兩岸後續協商受影響
服貿協議重談及公投 陸拒絕
美APEC官員明訪華 將晉見馬總統
文化界反服貿 龍應台將對話
總統：監督條例不能嚴到不合憲
陸首季GDP弱 Q2可望轉好
旅美投手曾仁和 奪1A首勝
英媒：大陸暫緩與英人權對話
民進黨改造 擬開放網上提建議
販毒不悔改 女藥頭3嫌收押
南投原鄉火警 1女嗆傷無大礙
陸彈舊調 協商解決政治分歧
憂低頻噪音 反風機抗爭暫無解
中科院轉行政法人 自主性提高
交部：評估全面禁單殼油輪進港
發現獮猴鼬獾 竹市加強防疫
外勞偷狗吃下肚 監視器揪凶
張顯耀：海陸兩會將明確分工
總統您好特展 移師嘉義市
長春段地上權案 北市富邦簽約
真假律師合作接案 1押1交保
俞正聲：盼工會挺兩岸經濟合作
馬：兩岸勿以危機意識無限上綱
沈啟：全力貫徹桃園航空城目標
影視人才缺乏 文化部再加強
新加坡廚藝賽 弘光科大奪3金
朱立倫：同理心 解決問題方法
台股收盤漲7.11點
台科大藝文通識課體驗傳統戲曲
科技股重挫 帶衰矽谷新創公司
歐盟規範高頻交易 議員支持
揪少女上床4P 男判刑定讞
豐原朴子里沒自來水 立委爭取
高雄市議員林瑩蓉服務處被砸
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警眷控誹謗 柳林瑋：發言屬實
洪崇晏挨告 北檢：依法處理
台股收小紅 漲7.11點
陸客誤闖快速道路 竹東警救出
德意志證上修旭曜目標價
4月台指期漲59點
新竹水利會務委員改選傳賄
富邦澳幣保本基金 開始募集
江蘇工廠爆炸 屋倒傷亡尚不明
4月電子期漲 金融期跌
尾盤震盪 台股收漲 7點
台北魅力展新品服飾 驚艷四射
韓輪歲月號事故 107人失蹤
總統：兩岸服貿協議禁得起考驗
綠博15年 5百萬人次遊客
不滿離婚 男刺傷前妻載走女兒
馬：蔡曾主張協議無須送備查
ICRT歡慶成立35週年
少子化衍慣寶寶 5成童兇挑拗
機車停車位不足 竹市府允改善
虎山健行做環保 再抽圓仔禮盒
回擊連 丁：只強調年齡太膚淺
檀香山座談會 兩岸和平受肯定
日守離島用新戰車 防相試乘
韓陸將召開無線電會議
女子疑遭性侵懷孕 檢警偵辦中
服務弱勢 中市設西區社服中心
獲利看升 大和證喊進F-亞德
佐科威鋪總統路 密會各國使節
越漁政局成立 維護漁權主權
立院周邊交管 公車配合調整
苗栗黑心廠 保險粉漂白豆芽菜
教育部籲勿輕易放棄一免錄取
都更條例初審 增通知送達規定
頸椎骨刺惱人 醫籲及早治療
南韓闢建和平公園 選址進展
警破兩岸詐欺集團 逮12人
中市治水 胡志強：全力以赴
洗手3秒半 3/4細菌洗不掉
張德正涉狠嗆 前妻淚求放過她
總統：ECFA非糖衣毒藥
竹北女童猝逝 檢解剖釐清
劃時代 電力火車花東縱谷飆速
頸淋巴移植腳 馬國象皮病男癒
三大法人買超台股45億元
外環道開發 劉政鴻願保育石虎
放寬配對 衛福部：換腎可增加
三義外環道環評 正反雙方陳情
言詞惹議 中天龍捲風罰50萬
聖旨到 河北現嘉靖帝聖旨制曰
馬總統：隨時可以辯論服貿
粉餅含鋇 醫師：疑代工疏失
中市客家園區 9月後遴選競圖
陸客病倒控不聞問 旅行社喊冤
波馬爆炸週年搗彈 黑紗男遭逮
台灣貿易競爭力下滑 退出前10
郭冠英復職 石定：無關外交部
IRONMAN登台 謝昇諺躍躍欲試
愛的魔法盒 幫弱勢圓夢
併萬泰銀 開發金資產逾8千億
陸官員受賄數千萬 被判無期
中市百貨週年慶 日本太鼓演出
台光傳輸技術突破瓶頸 估明年量產
男才出獄 涉殺前妻載走女兒
玉山銀PayPal合作跨境金流
鼓勵長者走出門 北市推共餐
協調有解 反瘋車自救會退出經部
開發石虎棲地 動物園：應審慎
3月高峰 4月大面板出貨減
學運退場 柯：與王合作解危
花粉熱過敏 結膜炎患春季增
林育(群)做公益 甜甜圈關懷貧童
陳以信：服貿未過 兩岸倒退
艾司摩爾營收估值 不如預期
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我們都來了 藍正龍客串扮大俠
梁國新：應儘速通過服貿協議
菲免簽優惠名單 再添7國
台聯籲終止核四裝燃料棒計畫
奈總統女兒婚宴 來賓獲贈手機
為友助陣當街叫囂 警快速打擊
韓改口：客輪293人下落不明
阿部寬尬琴歐洲 比臉比身材
進軍印尼 鴻海5月提具體方案
國泰金：民眾景氣樂觀指數下降
拉法葉艦案定讞 郭力恆免坐牢
高市民代服務處被砸 警已掌握
張燦鍙黃郁文 28日發監
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411驅離 黃昇勇：我下令
瞄準中小企業 是方推雲端服務
宏達電攻春電展 雙旗艦衝鋒
防汛大作戰 忍者龜部隊出動
三葉蟲化石 中市東峰國中展出
承包清雞糞 僱逃逸外勞被查獲
嘉義建收容所 護居民汛期安全
面對連或丁 柯文哲：都是苦戰
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芒果空包彈 屏8鄉達救助標準
反服貿流血 法院收到警方證據
首季酒駕死亡 較去年少35人
韓客輪海難 美艦將協助搜救
大玩臺中 App一指通
網約性交易 白嫖竊衣落跑遭訴
大雪山社區螢火蟲季19日登場
廣案2被告 菲發拘捕令
高調享齊人福 寧波男遭調查
雲林破獲假結婚集團 逮33人
援警氣墊床 國防部：依法辦理
反服貿學運後 林陳首會續交流
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
國有地蓋原民園 占用戶阻動土
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
網路宣傳 陸委會推官版監督法
董國猷：台歐盟應開(啟)投資談判
拉法葉案定讞 追繳郭力恆百億
保羅沃克弟弟 玩命關頭7代打
防陸資一條龍 觀光業限縮開放
南韓渡輪翻覆 乘客跳海獲救
STAP爭議 日理研主管致歉
延攬連勝文 郝龍斌：用人唯才
陸：結構調整 經濟成長趨緩
大馬籍乘客家屬獲賠台幣2千萬
亞洲男排錦標賽 中華隊第5名
6插俄旗裝甲車駛入東烏克蘭鎮
阿里巴巴赴美上市 規模贏臉書
宜蘭童玩節 徵日報小記者
中華電研究院 把關4G認證
防LINE詐騙 警方教訣竅
風機爭議 經部1週內開協調會
造型與眾不同 更吸引異性
馬國律師出食譜 推馬來風味菜
小貨車疑爆胎 南二高車禍2死
紀錄片戰酒 獲休斯頓影展金獎
李朝卿拚復職 內政部仍未決定
拉艦案定讞 啟動討百億佣金
母親節蛋糕微漲 養生款熱門
彰化火警遺孤 北市輔導助學
反風機 經濟部：重開小組會議
中壢住宅火警 救離5人
克服恐慌 焦慮生闖進台科大
17日晴到多雲 東半部有雨
立院初審 老福機構差別化規範
外交部發布尼拉加瓜黃色旅警
中華電信子公司是方電訊進軍雲端
外交部澄清與郭冠英無關聯
韓元升值 新台幣收升3.4分
投銀獲利減 瑞信淨利降34%
政府跨部會 探討資訊服務採購
姜豐年當志工 盼籃球遍地開花
金門海帶生長好 將採收販售
兵推 總統：國雖安忘戰必危
保險粉漂白豆芽菜 一賣30年
出借氣墊床 國防部: 無違法
南市府：龍燈未取得設廠許可
黃昇勇：學運影響北市治安
討汪傳浦鉅款有望 3法官居功
呼應林飛帆 南市府送南鐵資料
馬航搜救 陸反介入能力被質疑
英失業率降 跌破央行指引門檻
桃縣客家桐花祭 學生快閃熱舞
印度大選 兩個甘地對打
復職案未明 李朝卿妻考量參選
服務學習 僑中學生洗車送愛
110專任教師 遴選金大校長
南港桂花節 四季藝遊展風采
陸：將倡議亞洲新安全觀
羅文源認父插曲 王文洋提祖譜
綠北市長整合 兩階段民調決定
外埔危險道路 立委爭取改善
三商人壽首季虧 下半年轉虧為盈
經貿國是會議 許勝雄：勿拖過年中
烏攔通訊 稱俄下令格殺烏士兵
阿里赴美上市 手續費有香港味
男開車暴衝 釀3傷
不慣鐵路電氣化 老農差點被撞
北市買房要15年 負擔力過低
推特挖谷歌高層 股價漲聲大作
法電視台專題報導反服貿學運
中東致命病毒 菲國傳出首例
調查：桃園財政最佳 苗栗較差
拉法葉案定讞 郭力恆限制出境
多管齊下 盼孩子留鄉升學
韓沉沒客輪 無台灣乘客
大學教育金籌備期 台居華人首
真好玩科技明年登興櫃
農委會輔導 獎勵蛋雞友善生產
三義外環道環評 退回再審
研調：電視面板主流尺寸續漲
雲林限排揮發有機物 業者叫苦
烏克蘭軍行動 防長赴東部視察
烏克蘭籲俄 勿輸出恐怖主義
爭議軍艦命名 印尼高官道歉
感念創校園長 樹德頒名譽博士
馬總統17日出席釣魚台研討會
虐死女童案 保母重判13年
涉殺死情婦 陸法院院長遭撤職
桃檢續查洪案 傳4人說明
加薪有差 首梯募兵較去年進步
南韓海軍全力拯救歲月號乘客
台壽保多項缺失 金管會罰
消保官關切 呷七碗願退款賠償
聯電擬由資本公積 配發現金
通霄海水養殖區動土 商機可期
民進黨改造 等新主席拍板
昨獲利了結衝擊 今金價回穩
蔣偉寧：學運展現創意思辨能力
立院初審 擴大偏鄉石油補助
蓋達葉門大陣仗齊聚 美狀況外
看好景氣 許勝雄籲企業主加薪
反核四 綠推公投特別條例
呂勸選北市長 蘇沒規劃
不畏戰 亞洲最大廉航看好台灣
無障礙設施缺失 高市議會改善
布農族孩子 歌謠賽士氣高
水腳B求婚沒戒指 誠懇打動妻
修繕古厝洋樓 金門護傳統建築
研調：面板庫存健康 五一提前出貨
港澳紅十字會讚台灣莫拉克重建
午餐排富 東縣財政進步第1名
綠營打連勝文 連陣營籲勿分化
總統邀做客 小桃阿嬤入府餐敘
示範區推教育 教部盼創新經營
亞泥併陸廠 變為成都水泥業一哥
偷嘗禁果 英12歲女孩當媽
報稅無紙化 今年查所得提早
南二高車禍 急診醫師現場搶救
蕭美琴促花東發展推動小組開會
屏東縣長選舉旗幟 可掛3個月
協議無須備查 蔡辦：指鹿為馬
Y17親子館退費 30日截止
日顯示器展 台為海外最大參展國
泰國預定7月舉辦大選
石虎生態補償地 原地劃設不算數
台南新廠爭議 龍燈：符合法規
關懷植物人 捐尿布到創世
盼免於核災 陳歐珀也將禁食
議員服務處遭砸 陳菊隔海關切
傳三星S5銷售報捷 外資靜觀
蒙地卡羅名人賽 盧彥勳次輪敗
都更條例初審 違憲條文明處理
沙拉油調漲 台糖：仍為最低價
羅文源認父案 法院將傳李寶珠
需求大 亞泥看好大陸水泥業前景
駁二獲獎 高市：再造更多驚喜
銓敘部：郭冠英月退應不到8萬
技嘉擬配息3元 創10年新高
台組團考察俄羅斯電子產業
海搜馬航 藍鰭-21再度下水
北市錫口文化節 逛松山微旅行
超跑結合畫作 台北新藝博亮相
看好客戶訂單 威強電估Q2成長
國際證券業務 凱基證拔頭籌
烏危機加劇 北約加強東歐部署
法律費用鉅 美銀由盈轉虧
李寶珠重申 王永慶配偶身份
360安全衛士在台上市
英鎊漲 Burberry少賺
吳宇森傾力 太平輪似亂世佳人
南韓渡輪翻覆事故 增至4死
逃稅說 推特不在土耳其設分部
今彩539開獎
鐵路法擬修 占車站大廳將罰款
中華職棒 華視週日看得到
91年公報 還原蔡英文當年主張
政院：驅離學生與否尊重立院
潑水節暴露狂 遭泰警逮捕
全國十大好米賽 產地取代個人
美新屋開工回升 仍不如預期
分析：中共國安委彰顯大安全觀
嫖娼後 陸網路名人薛蠻子交保
大城產業園區 進二階環評
遭逆轉 盧彥勳仍滿意紅土表現
陸經濟減速房市量縮 拉鋸再起
拓海外商機 樂點卡拚2位數成長
南蘇丹內戰未歇 5萬幼童瀕死
綠：監督法制化 降低黑箱疑慮
南韓客輪沉沒 4死284失蹤
圓中國夢 陸學者談民主政治
陳振川赴港 宣揚台灣唐獎理念
吉隆坡女網雙打 謝淑薇晉4強
婦團建言總統護慰安婦史料
楊惠姍張毅獲聘上海客座教授
FBI：美留學生莫被中國吸收
PC回穩 英特爾行動晶片受挫
英失業率跌 5年來最低
每股80元 杏一4/23上櫃
美工業生產成長 優於預期
今彩539 頭獎2注中獎
烏克蘭稱 俄幹員入東部作亂
Q1經濟放緩 陸：合理區間
三峽農會爆假農民案 檢調搜索
協商慰安婦問題 日韓歧見仍大
上海台商：服貿對連鎖業重要
陸委會：服貿目前沒有重談準備
統一後來居上 義大6連敗
瑪莎拉蒂接單旺 傳考慮造跑車
美2014年度最棒工作：數學家
漁船擱淺 4人游彭佳嶼獲救
擴劑型產線 健喬入股健康化學
親俄武裝分子占據頓內茨市政廳
Google手機模組化 計畫亮相
誰解學運危機 府黨還原過程
圍警局 17日約談涉案人
反風車占經濟部中庭 警戒備
南國書香節組委一行 參觀義美聯電聽取簡報
蘇貞昌：有2014才有2016
學運退潮民進黨茶壺風暴再起
2014年南國書香節 8月15日舉行7天
江宜樺: 台灣應利用醫美優勢、全力發展國際健康產業
中天龍捲風惹議 停彭華幹通告
柯建銘「血濺立院」 行政院駁斥
國內各大報頭條
黑心豆芽菜 你我吃了30年
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南韓發生20年來最嚴重海上意外
報告：中國污染、美國也遭殃
馬總統中研院演講 場外抗議
三義外環道開發案退回重審 石虎重現生機
親俄武裝分子 進入烏克蘭城鎮
包道格：占立院 美不會歡迎
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玉山銀行與PayPal合作 跨境金流服務
筊白筍產季 南投舉辦美人腿公主選拔 外配也可參與
兵推結束 馬：國雖安、忘戰必危 !
天合聯盟提供 贏取國家地理遠征的機會
「2014台北傳統市場節」 邀請外配共同參加
蔡正元呼籲 黨員投票支持連勝文
呼籲支持連勝文 蔡正元退選聲明全文
高雄美術館邀請新住民欣賞版畫藝術
士林區公所開辦閱讀課程 讓新移民從繪本學中文
為高雄旅展暖身 新竹喜來登5/5官網優惠上線
北捷研擬「婦幼優先座位區」並非「專用車廂」
新加坡第一曆書紀念幣 純銀套幣閃亮上市
國泰世華銀行環保措施 喜獲三大國際驗證
教育部辦理人才培育科技計畫
朝野兩大黨還沒回過神來！
泛綠廿年宣傳戰與組織戰已將台灣去中國化
寶貝媽咪健康 新移民支持團體動起來
工業電腦廠威強電 訂單增
「志」同道合暢遊泰國 彩虹之境
銘異股票異常證交所所採處置措施
公視PNN網路轉播【唱四方】週六晚八點台東外配小餐館
原民會舉行第六屆原住民族女性意見領袖人才培訓
【夏季精饌海陸套餐】網羅初夏鮮味，華麗登場!
畢業季師饗起 君鴻餐飲每位最低430元
歐巴馬訪日只住一夜 日方尷尬
2014博物館日 新住民文學探索之旅
俄羅斯軍機 連續三天繞日本飛行
新住民租屋免驚 有蝸牛與崔媽媽法律諮詢服務
韓國沉沒渡輪 至少有2名中國人
4G加持 毫米波出貨增溫 昇達科今年營運樂觀
移民署便利鄉、宅配愛行動加值方案
台北禮品展、伴手禮展 4月連袂登場
國建插旗觀光飯店 國泰商旅開幕
六都改制 公務員增加2,198人
韓沉船15救生艇閒置、船長落跑
2014台北春季電腦展開鑼 !
減稅不是萬靈丹 稅制周延公平才能民安國富
實現正義從遵守正當法律程序開始
江西發現千年烏木 價值數億
愛上台灣的理由 看見良心微笑
全球最大學校響應良心時代 人類覺醒的偉大時代
沒有程序就沒有人權 公民力量喚醒程序正義
膳魔師110週年 贊助偏鄉國小單車迷
稅改搶救崩世代 台灣未來不能等
日對陸投資銳減 日商漸離陸
烏軍部隊遭東部親俄群眾繳械
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
娃娃機有男童 如何鑽入無人知
CNN：南韓渡輪喪生者增至6人
百名學生被綁 傳奈及利亞救出
投顧：債市搭配成熟國家股票
巴西反世足示威 54人被捕
美股連3紅 外資動向成焦點
點名銘異 證交所再下重手
華南金徵才 職缺逾400人
被動元件廠 國巨Q2接單看好
春電展 台灣之星試推4G飆速
研調：Q2單晶需求有望揚
春電展 體驗O2O新趨勢
北市宅單價前三高 小宅產品
中華電獲金牌服務獎
北市7成5購屋 總價2千萬內
智原推完整聯電28奈米方案
IC設計廠偉詮 Q2業績看好
世足賽住宿缺 里約貧民區租房
巴西2月經濟成長減緩
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艾未未大型作品 紐約展出
IBM營收續降 業績達標難度增
全台晴朗 西半部高溫飆32度
嘉義住宅火警 兩人送醫不治
攜女兒燒炭 涉殺前妻男尋獲
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南韓沉船簡訊 學生：我還活著
瓊斯帶頭衝 火箭首節領先鵜鶘
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養父母囚禁虐9年 阿根廷女獲救
凌耀Q2業績可望回升
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嚴寒氣候已過 Fed看好美成長
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傑出專案經理人 20日頒獎
獲邀名人堂 紀政加州故地遊
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正宮揪小三 婦仇者幽默看劈腿
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卜睿哲：關切學生占據立院示威
美股助陣 台股挑戰波段新高
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422地球日 鐵馬遊澎湖
PS4熱賣 創惟旺宏大漲
福建對台貿易額 首季跌2成
韓客輪海難 國際致哀協尋
涉司法黃牛詐千萬 男羈押
越爆發麻疹疫情 108人亡
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三義外環道案重審 劉政鴻無奈
馬總統重申釣魚台主權
吃飯聲大 泰航機上陸客互毆
婚姻懲罰稅 財長：恐無法退稅
住宅火警2死 母姊逃過一劫
包道格：很想知道服貿有何不好
明星待遇 林書豪休兵火箭吞敗
華碩ZenFone 兩岸同規同價
北市警約談 洪崇晏未現身
代工亞馬遜新機 宏達電不評論
併入中信金恐生變 台壽保跌停
蔡正元呼籲黨員 票投連勝文
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中共潛伏胡宗南部隊密諜 病逝
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
課綱公聽會 朝野立委互罵
逃稅挨批 星巴克歐洲總部搬家
陸媒：傳韓沉沒客輪有2名陸客
亞泥展雄心併購 股價平平
蔡英文登記參選 感激蘇謝
陸拒基改玉米 美損63億美元
馬王存款減 黨籍案登監院財報
台面板廠提升技術 刻不容緩
台大葉克膜2千例 逾3成救活
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婦人言行突慢半拍 腦巨瘤作怪
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節電 巴拿馬水力發電量遽減
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財長：研議調整北市住家房稅
自在攝影展 鄉土味視覺體驗
嘉義火警2死 張花冠致救助金
解精卵結合之謎 可望治療不孕
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男殺妻帶女兒尋短 長庚搶救
中研院新書 探色戒的國家認同
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公園旁房價 大安森林公園居首
南水北調 北京建水質監測門神
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房地合一課稅 原則離繁趨簡
外媒質疑經濟前景 陸官媒反駁
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奶茶有異味 消費者要求賠償
殺妻擄幼女燒炭 家屬趕赴醫院
中市媽祖園區 地方翻身良機
善款不斷 何欣懌感謝各界愛心
雲林破獲人蛇集團 羈押13人
江揆促加強腸病毒疫情監控
蔡英文：核四公投條例正確方向
倉佑今年獲利挑戰年增6成
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台股收盤漲20.34點
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阻偷情 印尼強制公僕參加祈禱
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親赴海難現場 朴槿惠被嗆
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韓船難百人失蹤 心碎簡訊曝光
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特賓訪台 拜會毛治國
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泰山高中廖文暄 全中運3金
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保德信菁英獎 3志工捐獎金
客輪沉沒先逃難 船長慘遭砲轟
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經紀收入增 大摩獲利報喜
為方仰寧朗讀 網友中正一抗議
莫迪瞞婚 法院令警提調查報告
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強勢澄清後 華潤董座宋林遭查
奈遭綁架女學生 已百餘人獲救
英復活節長假 百萬人出國旅行
爆米花聯盟招手 陳俊秀仍留美
全球智慧機 Q2挑戰2.8億支
賣4K2K電視 陸企圖心大
警方約談 施明德女兒：不會去
全球智慧機戰 陸品牌來勢洶洶
悼船難 南韓藝人推遲演藝活動
陸：2020全國公共交通一卡通
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投銀進帳豐 高盛獲利超標
中信併台壽 龍邦經營權戰延續
川湘台菜融合 尋味新菜色
令留原地 韓客輪斷乘客逃生路
藍：府院還原真相 柯建銘放話
象隊新洋投 錯失完全比賽成名
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搶救韓渡輪 失蹤者生還希望小
消費稅調漲 日本砍經濟評估
就是要搞學運被換 公視究責
方大同巡迴演唱 避談是否邀琪
慰安婦註被迫 婦團認符合實情
南韓客輪翻覆 增至10死
南韓船難 日願馳援碰軟釘子
俄警告停供天然氣 歐盟願談判
沉沒歲月號 恐載更多陸民
泰軍控澳泰2記者誹謗 引爭議
南韓客輪沉沒 證實11人喪命
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江揆18日備詢 遭杯葛與否受矚
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英外賣肉品 被查掛羊頭賣狗肉
總統提黨改 郝龍斌：應給時間
中信集團包場 19日天母滿場
南韓客輪翻覆前 突然改變航道
注射精神分裂症藥 日21死
美初申失業救濟 增加2千人
沉船意外 南韓家長籲廢除畢旅
陸委會：兩岸進行中協議續溝通
陸十三五 啟動規劃編制
力抗強敵未成 謝淑薇無緣8強
課綱微調 綠委籲勿模糊焦點
綠倡公投選舉脫鉤 藍將研議
南韓船難死亡增至14人
消費降溫 日銀依舊看好經濟
俄看重四方會談 法盼有所進展
村上春樹新作 發行30萬冊
威力彩頭獎槓龜
聽見孩罹難 南韓父母悲痛慘叫
林智勝傷癒首轟 鬆了一口氣
房市量縮 陸財政收入增速下滑
17老人搭客輪慶生 僅5人生還
與港淵源深 華潤高層遭調查
膳魔師獻愛心 偏鄉童騎出夢想
今彩539 頭獎槓龜
渡輪氣穴 成倖存者最後希望
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維青遭槍殺 陸警：疆民先襲警
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法新社：南韓客輪沉沒 14死
新舞台將熄燈 辜：存有希望
法新社：南韓客輪沉沒 18死
連勝文感謝蔡正元 丁守中批2人打假球
蔡英文領表 稱將「世代更新」
318學運 警方下週起約談
韓沉船事故 搜救人員尚無法進入船艙
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太胖太瘦都不行
陸配變指紋躲查緝 仍難逃移民署法眼
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「外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫」 為新住民子女提供補救教學
教育部國教署補助新住民子女教育輔導
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違法兩岸婚介 內政部開罰40萬
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新光人壽人民幣傳統型保單 利率高達3%
新選任之董、監事 應注意證交法股權規定
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江揆：王金平曾同意警方進議場
丁守中質疑「期約」 連勝文：借重蔡正元
教部擴大採認大陸地區大學及高等教育學歷
未來事件交易所徵稿「出點子讓台北更好抽大獎」
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基因改造黃豆多 衛福部將從嚴規範
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「幸福諸羅」家庭教育課程 教導新住民營造幸福家庭
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中國大媽搶金週年 虧數百億元
新竹縣政府社會處協助新住民考駕照 生活方便好安心
新住民小六生當導演 掌鏡拍攝「家庭生活」獲首獎
聖母峰雪崩9死 全是尼泊爾導遊
宣明智看學運 表達不滿是好事
開放證券商辦理國際證券業務凱基證券拔得頭籌
19日中視播出神氣家族《司法正義 全球覺醒》
19日中視播出神氣家族《司法正義 全球覺醒》
鄉林建設號稱 未來五年兩岸營業規模上看10倍
台南鹽行「良心婚宴」 400位賓客串起愛的連線
補教老師拋開分數迷思 找到孩子天賦價值
南韓｢歲月輪｣海難 航港局防範
台北喜來登4/30起推出 【桃李芬芳謝師恩】謝師宴專案
俄航：烏克蘭禁16到60歲俄男入境
行動失敗 烏克蘭裁撤空降旅
四方會談同意 緩和烏克蘭情勢
南韓客輪沉沒 法新社：25死
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
時代百大 吳季剛王大仁候選
諾貝爾獎大作家 馬奎斯辭世
柯林頓千金雀兒喜 今年將當媽
在美上市首日 新浪微博大漲19%
南韓客輪沉沒 英外相表哀悼
烏克蘭現轉機 歐巴馬疑俄承諾
蔡明亮舞台劇 5月維也納登場
化難題為商機 義發展核廢處理
反示威 阿根廷議員提案
東日本4.7地震 暫無災情
馬卡龍MARCH 熱銷
復活節齋戒自懲 巴西女不飆車
經理人：石化燃料發電比例漸減
4G商機熱 索尼供應鏈有撐
運動服飾為俄羅斯運動品主流
國際記憶體研討會 首度登台
上半年估5家海外企業來台掛牌
矽創Q2業績 估季增2位數
經理人：陸經濟成長率仍高
電腦展 物聯網雲端方案亮相
安全能源管理方案 電腦展現身
雙北預售屋接受度 北台灣最高
台積電業績超標 有利台股攻高
西部高溫32度 日夜差10度
金馬濃霧 機場關閉
留中央公園馬車 紐約媒體請願
微博紐約上市首日 漲逾19%
伏德風傳和Netflix談內容協議
三星攜手格羅方德 搶單台積
百年孤寂作者 馬奎斯辭世
神腦資訊月 推平板筆電優惠
財力有限 越放棄辦2019亞運
濯足節 方濟各為穆斯林洗腳
陸能源局正副司長 被帶走調查
台股開盤上漲50.61點
咖啡價不下來 巴西擬釋庫存
法說會報佳音 台積電股價波段新高
警21日約談 林飛帆臉書貼照
馬奎斯重要作品一覽
新台幣早盤升5.2分
美商務部長：TPP是經濟優先要務
華語電影節 星國盛大開幕
妻夫木聰賣竹輪 慘遭玉女凌虐
台塑60億無擔保普通公司債生效
火箭季後賽 21日迎戰拓荒者
鴻海120億無擔保普通公司債生效
韓客輪傾覆 傳由資淺船副掌舵
法人：台星科第2季業績估成長
4.2局挨11安 王建民吞敗
江揆：綠核四公投條例可行性低
絕命賭局血妝逼真 嚇哭小嬰兒
房市修正恐傷加拿大經濟
都更若修法不及 將修施行細則
美放話經理人 將加碼制裁俄國
電源晶片廠昂寶 可望逐月創新高
外媒：習親信將接新疆書記
陸3月房價上漲城市數減少
華潤公告 將全力配合調查
美前進計畫影展 5月來台
國會空轉 藍盼檢討橘籲溝通
向海難致哀 金秀賢取消活動
南韓客輪沉沒 菜鳥航海師掌舵
採認大陸學歷 增18所
立院修繕經費 285萬元
甫出生 美國小貓歷經奇幻旅程
馬奎斯魔幻風 吹拂全球文壇
報載陸貨幣政策料維持不變
杜道明：服貿不過會有大問題
呂秀蓮盼對反服貿學生從輕發落
市調：4K2K電視陸占3/4
法人：美磊4月業績看增
宜蘭第一鮪拍賣 民眾免費嘗鮮
台積電法說報喜 一度上9千
台中認養毛小孩 動物醫院就行
靖國神社春祭 安倍將不參拜
1局失6分 王維中受震撼教育
許勝雄扛修繕 立院擬不告學生
南韓總動員 搜救海難失蹤者
立院修繕 總務處列細項
大陸籲 上合成員加強網路控制
南韓船難 潛水人員入船身搜尋
臻鼎打蘋果光 美林證調升目標價
希山：不排除退回原點搜尋馬航
日銀料避再寬鬆 轉向政策微調
台北當代館 呈現韓國多元藝術
台北春電展 紅外線腦波儀吸睛
DRAM現貨價 2天漲近1成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
王金平：學運時總統私邀定赴約
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
信用緊縮 陸3月新屋漲勢趨緩
假冒檢座 詐騙2000萬得逞
IMD：台灣太政治化 流失競爭力
屏東塭豐海水供水站啟用 助養殖業
春遊桃縣角板山 賞梅兼打梅
彰化兒童嘉年華 邀小朋友參與
港媒：大陸軍改醞釀新動作
綠北市整合速度 謝長廷嘆無語
國道平整度 5月底漸恢復水準
傳潛水員入船艙搜尋 海警否認
杜道明建議台灣朝服務業轉型
中華電攻春電展 祭出優惠回饋
拚選情 連戰為連勝文打氣
傳再祭打房 營建股鎮定
韓輪海難 日願派艦救援
反性騷 李婉鈺推女性互助運動
新台幣中午升2.6分
府：還原事實 放話者是柯建銘
人事總處：員額管理非齊頭精簡
反服貿民眾遭約談 籲全民自首
陸媒：傳歲月號陸民增至4人
歐巴馬訪亞洲 再平衡政策充電
丁守中指對手刊不實廣告
上市公司新董監 2日內辦異動
全中運週六登場 逾萬選手較勁
陸3月房價 多數漲幅縮小
巴拿馬網購 商機看好
南韓海難 習近平致電朴槿惠
6件麻黃素疑流入製毒 送辦
法人：波若威Q2營收估增4成
衛報華郵獲獎 卡尼暗諷靠機密
文壇巨人馬奎斯殞落 各界致哀
南韓船難簡訊 傳警方查是假的
弘光科大與澳洲合作 芳療接軌
華寶興業：MSCI指數料納A股
提振美銷售 本田推跨界休旅車
機械故障 貨櫃車國道起火
馬奎斯卡斯楚 數十年友誼惹議
總統：民眾不放心 政府多說明
黃金吞肚走私 印富商就醫被逮
VMware攜趨勢科技 布局雲端
一號張老師宋時選 銅像揭牌
新台幣午升2.6分
歐洲12國花粉 2/3驗出農藥
台積電夠強 10外資上修目標價
藍北市初選 連勝文陣營衝刺
論壇張貼宏達電新手機圖 遭逮
南韓海難 潛水員接力進入沉船
重劃區房均價高過同行政區
吸黃金客群 高市辦國際遊艇展
樂天高球賽 曾雅妮順利晉級
蒲亭：若我溺水 歐巴馬會救我
3千噸高雄艦下水 海巡添尖兵
成大聲明 否認校長發言性騷擾
振曜大方配8元股利 股價急衝
中午偏熱 台北33.3度
約談反服貿群眾 警：4人自首
傳陸039D潛艦針對西太平洋
南韓海難 驚傳手機簡訊詐騙
台股收盤漲22.5點
不滿提分手 男殺女友判無期
老人住宅需求 監委籲檢討
宏達電傳網羅三星前美行銷主管
索尼PS4連3月賣贏微軟Xbox
涉恐嚇顏寬? 侯女遭起訴
台刺青器材商 德國刺青賽摘冠
全球競爭力 總統關切趨勢滑落
5月台指期漲23點
藍北市初選 檢方派員了解
陸使館確認歲月號有第4名陸民
紐約檢方盯上高頻交易商
5月電子期漲 金融期跌
基改食品引人憂 研議標示從嚴
少年戴口罩性騷擾女學生 送辦
普悠瑪進台東 卑南族如迎祖靈
台北股市漲22.5點
今年首季巴拿馬通膨1.1%
詐領健保費 2診所醫師交保
安倍拜登電話會 談TPP
台股一度衝9千 尾盤拉回
快去加油 汽柴油恐大漲4至5角
扛立院修繕 許勝雄盼下不為例
毅嘉業績紅不讓 本週漲近3成
馬奎斯曾當記者 留名新聞界
迪化街火警 連棟木造建築起火
住院醫師工時 整形外科最鐵人
江揆：若不驅離恐國際誤認政變
疑假車籍詐貸 日盛租賃遭搜索
彰縣啟用溫泉體驗 泡腳免費
李敏鎬祈禱海難失蹤者平安歸來
藍：北市市長初選查無違法事證
柯文哲：對連較有趣對丁標準戰
AIT讚南台灣 環保成績斐然
愛家顧工作 孫燕姿當空中飛人
送驗行動電源 不合格率偏低
三大法人買超台股24億元
市調：液晶電視市場 成長趨緩
加強食安 陸成立專家委員會
拚綠能 陳菊觀摩瑞典馬爾默市
明師高徒計畫 助肢障就業
中共再打貪 外宣辦官員被調查
力旺Q1每股純益1.46元
好驚人 大陸餘額寶規模2.6兆
因公殉職消防員 公祭覆蓋國旗
退輔會澄清 未砍軍官健保補助
撅屁股怕弄破吸食器 毒蟲被逮
媽祖聖誕遊藝閣 北港展特色
凱特：威廉需要羊駝毛假髮
遭指假核安真續建 新北市澄清
藍北市初選 丁守中連勝文衝刺
涉夜店撿屍性侵 2男遭訴
竹縣社區活力大賽 邱鏡淳授旗
毒粉風暴 殘酷控訴墨西哥現況
投票前夕 連勝文低調現身黨部
嚴防蝦早死病 嘉縣提高防疫
漢微科Q1 每股純益8.23元
聖週五 菲國真人釘上十字架
船頭不見了 韓歲月號全沉沒
好吃又好玩 台主題樂園誘港民
馬奎斯百年孤寂稿 差點寄不出
穩軍心 共軍再發動撰文挺習
新台幣收貶0.9分
高行健悼馬奎斯：跨時代作家
麵包店大火 卓伯源慰問家屬
一指掌握 嘉義田園App啟用
遭前夫殺害女 利刃刺穿心肺
中一中美術展 展現17歲青春
聯電在上海辦論壇 探討性價比
遭指對公投兒戲 綠：江揆誤導
丁春誠只要一分鐘 壓倒張鈞甯
美的葬禮 盼喚起文藝再興
塭豐海水供應站引水 全國最大
科學園區增7案 投資逾13億
用Line通訊息 警破販毒集團
百年孤寂作者馬奎斯 生平回顧
進用身障未足額 航空高鐵上榜
網行銷人才 宏達電為重返榮耀
春藝饗佳作 6歌仔戲天團登場
雲南煤爌滲水事故 19人罹難
吸毒缺錢 男月偷百根止滑銅條
遊客當心 雪霸行政中心蛇出沒
孫越以己為例 鼓勵戒菸賺獎金
龍燈新廠抗爭擴大 建照遭撤銷
中鋼 6月鋼價維持平盤
龍燈新廠建照遭撤 市府籲冷靜
衝業績 麥當勞改裝大陸店面
印尼經貿官員訪台 聚焦ECA
復活節假期柏林遊客或逾2百萬
嘉義小巴士遊覽車擦撞 5傷
設拒馬爭議 方仰寧：依法執行
江揆：原民憂服貿搶工作是曲解
宜蘭大拜拜 500桌呷平安
臉書粉絲專業聲援 方仰寧感謝
日媒：陸帝國主義思維與俄相通
男潛逃越南 假冒公署詐騙遣返
日擬持續捕鯨 但數量減半
內疚船難獲救 韓副校長上吊
越南棄辦亞運 印尼或考慮接手
屏東水利會務委員選舉競爭激烈
推入TPP 總統盼加拿大協助
演員黑支打醫師 判刑4月
羅瑩雪：公民不服從違法須負責
郵輪抵台中港 千名旅客遊台中
陸：與俄不對抗 大國關係典範
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
談太陽花 宣明智回憶大學遊行
下院投票率高 印媒：選民求變
江揆20日與青年對談
耐斯企業50年 成立爵士樂團
名畫搬到校園 嘉市學童導覽
江揆敬重林義雄 盼勿自我傷害
苗栗戲劇宣導拒菸 巡演7國中
夏普風險降 重返債市有譜
南韓演藝界齊為海難祈禱
男境外染麻疹回台 監測82人
男殺前妻案 雄檢助被害家屬
北京空氣太糟 法星尚雷諾送醫
國軍高雄招募 戰車蛙人操出動
監督條例 兩國論成爭議點
胡志強：投資進清水 帶動發展
搶監督條例主導 朝野議事攻防
完全比賽消失 賈羅拉加披黃袍
聲援林義雄 民進黨將立院靜坐
釣魚台寫入聯合文件 日美分歧
加房產持有稅 建商公會：要合法理
台上市公司市值飆上25.5兆
罕病肢障僱外勞 勞動部擬放寬
耶穌受難日 菲律賓信徒灑熱血
南韓船難 獲救副校長上吊身亡
設廠惹議 龍燈：釋疑前不動工
McLaren獨鍾跑車 不造SUV
可可飆漲 復活節蛋售價驚人
王品5月6日除息
不利遊艇業 黃昭順反徵奢侈稅
中島健人銀之匙 化身酪農
佔領華爾街 揭幕遊牧影展
TPP部長級會談 日美未獲進展
歐美休市 新台幣收貶0.9分
普悠瑪將上路 地方籲安全嚴謹
上工前搶路人 得手2百元遭逮
入TPP 總統盼今年創造條件
2019年亞運 體育署：不考慮接
台股本周漲0.66% 連4紅
烏克蘭情勢緩 俄股漲幅3週最大
外交部維持奈國橙色旅警
新北火燒山 警消灌救
總統：台美高層互信 關係進展
(待)麗寶雕塑雙年獎 明年加碼
義再生能源占首季發電量4成
大雞不晚啼 6歲前早療黃金期
傳簽MOU 金管會：滬台通還早
南韓船難 查有4名大陸人失蹤
標政府案用一定比例原住民合憲
青年對話 江揆：總統不設底線
缺錢加怕辦不好 越南棄辦亞運
台師大反服貿學生陣線：拒絕摸頭
投書媒體 郝龍斌：還原真相
疑假車籍詐貸 日盛租賃澄清
苗栗桂竹筍產季 促銷嚐鮮
馬：不統不獨不武是最大公約數
紅火案 監院要金管會檢討
陸客抵制大馬旅遊 殃及新加坡
示範區案排除野保法 限觀賞魚
阿里山公路追撞 7陸客受傷
憂成長 人民幣匯價近本月低點
袁詠琳開球嬌喊 林威助太嚴
江揆：尊重民調 努力溝通
歐買尬「貝拉傳說」加開伺服器
男偷內褲藏褲襠 有錢不付遭逮
青梅滯銷 農糧署：廠農合作
接手2019亞運 北中說不
江揆：重啟談判對大陸是不可能
詹皓晴退謝淑薇 馬國網賽爭冠
民團：婉拒許勝雄代位求償
台師大服貿座談 改師腸花論壇
新化人連署 要求撤回龍燈案
爭2023亞運 新北：依期程申辦
產假放寬座談 無共識
日參院批准與土國等簽核能協定
國民黨北市長選將 19日出爐
陸三公經費瘦身 年減台幣40億
軍公教案 藍市黨部：丁無不當
傾聽對話 馬江週日與青年有約
傷蜜蜂 農委會擬調整農藥用法
民間自付修繕費 立院法尊重
1顆水煎包 警逮2竊纜線毒蟲
追查毒品 警開槍傷自家人
慶復活節 印尼外海船難7死
慰問船難 林永樂致電韓代表
國民黨：柯文哲刻意渲染黨產
民進黨主席選舉 2人登記
育秀盃創意獎 學生展實力
中越邊境傳暴力 已知7死
民意反彈 印尼將領道歉又改口
聲援林義雄 蔡丁貴號召圍立院
尋馬航 鐵達尼號名導願出力
兆豐商銀泰國設第4家分行
今彩539開獎
戴勝益：王品集團離職率最低
南韓翻船 交通部將辦緊急演練
大樂透開獎
所羅門擬現金減資6%
南韓檢方尋求逮捕客輪船長
奧迪預測 大陸銷量雙位數成長
專家建言大陸 減少干預人民幣
陸業者：非銀行金融服務成長快
保育石虎 公路總局研商對策
政院驅離 江揆：警政署調查
大洋洲台僑華僑團體辦聯合年會
印尼官員訪台 經部：私人行程
法總統顧問 涉利益衝突下台
重話批交大校長 周威佑道歉
議員言詞汙辱校長 教育部譴責
勞斯萊斯 估銷量連5年破紀錄
首次約會頭12分鐘 決定成敗
麗寶再擴飯店 版圖將達17家
迷你自動咖啡機 比A4紙還小
越南衛兵與陸偷渡客槍戰 7死
反服貿拒代位求償 許勝雄：尊重
陸新公民運動4成員 遭判刑
幸福企業聯誼 北市讓幸福加乘
自殺副校長 骨灰要撒船難海域
今彩539 頭獎槓龜
北京電影節 美導演批陸審查制
蒙地卡羅網賽 費瑞爾扳倒蠻牛
涉殺妻擄幼女 男押回高雄偵訊
大樂透頭獎槓龜
學生暢所欲言 加深服貿了解
張正偉再見安 郭泓志又遭象踹
老歌掀波 Pandora吃上官司
台北瑜伽生活節 力倡樂活生活
學習對象 華為：不盲目鎖定
文學巨擘隕落 法總統悼馬奎斯
規模7.0強震侵襲墨西哥市
國防部駁斥高層撥恐嚇電話報導
數百學生失蹤 韓檀中籠罩哀傷
寶成集團東莞鞋廠 罷工近兩周
蘇貞昌公開信 籲總統停建核四
搜救人員成功進入船艙 未發現倖存者
華航推「周末夜上海」 萬元有找
黨員投票 丁守中、連勝文拼出線
沉船自責 獲救教師自殺身亡
學運是政變? 政院：陳其邁「刻意扭曲」
華潤董事長宋林 遭實名報導後「被免職」
香格里拉台南遠東國際大飯店
既判力的適用應以維護人權為重
黨員投票 連勝文10647票大贏
「愛 讓心飛揚」 幸福跟著起飛
Extra請客 五星餐廳任你選
民調、黨票雙贏 連勝文勝出
台北花園大酒店翠庭中餐廳推出「中印雙廚四手聯獻」
精彩火鍋 推出季節限定鍋物料理
台北寒舍艾美酒店‧5/10~5/11【愛媽咪】
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
墨西哥強震 未傳重大災情
困難抉擇 希拉蕊新書6月發行
阿爾及利亞總統連任 獲8成選票
落實烏克蘭協議 美俄言詞交鋒
客輪沉沒 南韓今晨逮捕船長
渡輪沉沒 南韓今晨逮捕船長
歐巴馬將訪亞太 聚焦經貿
若失業不降 傳歐蘭德無意連任
太魯閣登山車道 澳洲作家按讚
希拉蕊新書將上市 全美關注
呂慶龍訪波爾多 推科技合作
台導演新作紐約首映 李安背書
美國報業整體營收下滑
偏南風氣溫高 注意防曬
歐巴馬亞洲行 促談TPP
北京電影節 陳瑞斌將登台獨奏
波蘭勇伯 由葡萄牙划船抵佛州
美貿易代表署：美日TPP談判膠著
經部：產業轉型 速度需加快
超級英雄赴華府 難破世界紀錄
藍北市初選投票 丁守中好心情
歐巴馬下週出訪 亞洲4國博感情
陸調產業結構 台出口憂喜參半
竹子湖賞螢導覽 限額40名
南華文學獎 25日截止收稿
信義房屋五獲公司治理評量認證
南韓客輪潛水隊 見船身內3具屍
拚初選 連勝文等家人齊投票
巴布亞紐幾內亞外海 6.9地震
天津停買房送戶口 恐影響房價
偉詮電LED燈管 Q2末量產
15農田水利會改選 投票登場
南韓客輪潛水人員 見3屍體
國3保育廊道 拍到石虎出沒
通訊將首度登IC最大應用系統
南華大師講座 邀黃春明開講
海地總統將訪華國是訪問
涉殺妻擄稚女 高市警偵訊犯嫌
聖母峰最嚴重雪崩 生還者餘悸
社區設節能系統 中市有補助
德古拉傳奇特展 揭吸血鬼面紗
感冒上吐下瀉 吳慷仁機車不了
學科能力分組 7成校長支持
春電展周休觀展人次估20萬
Q版便當車 台鐵南港站新亮點
國人購屋 三房格局最受青睞
朱立倫：新北依黨初選時程安排
新驗證機制 保障電商交易安全
外交部國際青年大使報名創新高
韓沉輪 陸：不排除更多大陸人
馬奎斯逝 祖國哀悼獻花致敬
陌生人堅不放手 客輪老婦生還
尖端科技人才獎學金 開放報名
政院：遺憾陳其邁刻意扭曲
福建力推兩岸數據訊息共享中心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
豬價回穩 可望每公斤75元
綠北市長整合 23日恐再攻防
初選裂痕 連勝文：謹守不批評
樂天錦標賽 曾雅妮滑落54名
陸華潤董事長宋林 免職
屏東低溫及強風災損 專案補助
防禽流感 澳門暫禁活家禽買賣
韓客輪慢疏散 船長：安全考量
貼文辱女校長 周威佑鞠躬道歉
大陸去年三公支出 大幅壓縮
全天候販毒 竹市警偵破
韓客輪船長棄船 恐終身吃牢飯
阿根廷各界歡送李世明
李振昌後援 解決藍鳥大砲
服務新移民 移民署成立志工隊
觀鷹門道 猛禽辨識手冊教秘笈
理髮師狎少男網友 判刑10月
南韓海難 韓媒痛批搜救一團亂
延至6月底 中信金儘速約台壽
全中運開幕 逾萬選手齊聚
綠世代更新 黨內促走入校園
前3月結婚4萬對 中外聯姻逾1成
美元轉強 台幣週貶0.32%
頭圍上河圖 記錄宜蘭頭城風華
問及前女友 林宥嘉倒退嚕
彰化福田園區 邀賞4月雪
傳洛時大樓現槍手 警方逮1人
子伴丁守中投票 連勝文全家陪
宜蘭泰雅編織展 傳統結合時尚
美日峰會 是否提及釣島受關注
青年有約 江揆20日連趕2場
獼猴環教營隊 邀大家來看猴
見警丟菸蒂 通緝犯心虛被逮
中信金可望明年登陸設子行
藍營北市誰出線 晚間見分曉
北市初選今揭曉 郝龍斌籲團結
愛地球路跑 朱立倫白華樂鳴槍
藍不同意核四公投條例逕付二讀
救蜜蜂穩生態 年底改農藥用法
藥師鐵馬行 宣導用藥安全
工業復興 義外移廠商掀回流潮
前威寶總座周鐘麒 轉戰中華電
馬航水下搜尋 澳盼5至7天完成
嚴審陸資 299件未過關
街頭藝人認證 彰化八卦山尬場
移民署：服貿沒鬆綁自然人呈現
傷病負擔大 醫療保障補缺口
印度爭取拉薩設領館 陸悍拒
交大校長：周威佑應向全民謝罪
電氣化將通車 花東一日生活圈
周永康最信任的人 陸媒揭財富
藍北市初選 上午投票率3成
苗栗客家粄食展售 好吃有看頭
蘇貞昌：願說明核四公投條例
南韓海難 美職棒韓籍健將哀痛
研磨器磨毒品 集體拉K遭逮
反綠版核四公投 府院立場一致
陸專家：國企改革核心在市場化
藍北市長初選 馬英九投黨員票
星國人排外 李顯龍重話開批
議員辱校長 大學同聲譴責
慈心雲林攜手發展社區有機農業
樹林樂活鐵馬行 單車免費烙碼
大葉數位學程面試 廠商找人才
廣交會4天 成交金額跌
空軍司令部舊址開發盼明年招商
徐旭東看好台灣經濟 大舉徵才
土生華人桌幃 跨文化藝術品
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升學制度不改 課程改革難推
建園百年 動物園還原搬家盛況
冰毒翠貝卡首映 李安現身支持
香菇落花生 端節穩定供應
偽網拍詐騙 香港女學生險上當
屏東第一鮪拍賣 部分捐公益
宣導兒保 環球科大演金牛餃
潮州浴佛節 副總統吟詩祝福
投信：日REITs整理再出發
陳孟亨木笛音樂會 20日登場
創意三寶料理 長輩行銷農產
韓客輪家屬絕望 盼吊船領遺體
一郎君到圓仔 動物園明星坐鎮
保生慈濟文化節 兩岸信眾交流
台南棒球隊 KANO演員入列
輸血延續生命 病患感謝捐血人
嘉勉鐵路英雄 總統親上菜
藍：綠和解掛嘴邊 卻製造紛爭
推展影視產業 編劇最大功臣
遠東建築獎 羅東上海拔頭籌
捐血救人 感動40年
學運路過 翁重鈞親切交流
歐巴馬下週訪日 參訪明治神宮
陸傳媒產業規模 今年逾5兆元
春電展 邀民眾體驗3D列印
賴清德：不因經濟犧牲生態健康
台北港查獲走私菸 市價逾千萬
德副閣揆21日率經貿團訪北京
贈功名福袋 彰縣為考生祈福
嘉南農田水利會 將遷烏山頭
黃金週線收黑
綠北市長整合 謝長廷嘆較慢
中市為考生祈福 盼學子不忘本
蔡英文：可考慮為核四藍綠對話
馬航水下搜尋工作盼一周內完成
醋媽楊綠茵 養生賺人民幣
免簽非保證入境 去年158人遭拒
菲：中東返國疑病毒帶原者康復
為博士資格 余政憲獲准出境
觀音藝品展 訴求社會淨心
桃城文學獎 新舊世代齊聚傳承
博物館創意 銀葉果實吊飾驚豔
屏東第一鮪拍賣 聲聲保育
全國電春暖花開演唱會 花蓮登場
三月迎媽祖 斑鳩媽遶境祈安
涉足聲色場所 高市5警記過
南韓或動用浮動船塢打撈歲月號
嚴爵生日趴 家家扮仙女祝賀
桃縣客家桐花祭 千人舞蹈開幕
瑞德邊境常查獲超額現金走私
軍方高雄募兵 展精銳武裝
藍北市長初選 邱復生：展民主
動物園百歲踩街 郝讚快樂天堂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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江揆與青年對談 網路直播
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
韓沈船死亡人數增至32名
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
英大主教：承認同性婚姻有困難
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
揹縣旗登峰 許舒翔倡環境教育
林志玲否認凍卵 覓得良伴優先
程式漏洞 波及6千App
宋林案 疑牽涉賀國強長子
新光登高賽 打火英雌奪亞軍
館長變身彩虹 提倡多元閱讀
南韓擬將安山市及珍島劃為災區
黨員投票結果 連勝文居首
明鏡：昆明事件與疆獨無關
黨員投票 連勝文贏丁守中
藍營北市長參選人 連勝文出線
郭泓志火爆洩憤 球場工具受氣
母親節檔期 優惠抽獎搶商機
著合身洋裝 凱特坐進戰機駕艙
桐花綻迎遊客 客家大院湧人潮
陸促綠能 太陽能台廠應建通路
涉殺前妻擄稚女 李男認了
連勝文勝出 國民黨：全力輔選
兩岸協議 劉德勳：可以更細緻
藍北市長初選 連勝文勝出
聲寶陳盛沺：父親要求廣結善緣
浴佛法會 吳副總統王金平與會
接替越南辦亞運 大馬：太貴
陳盛沺：聲寶轉型製造服務
最後一名紅色娘子軍 百歲辭世
歲月號船員稱 曾盡力疏散乘客
囍宴 同德家商畢業成果展
與丁守中通電話 連勝文感謝
丁守中：全力支持連勝文
傅高義憂溝通有礙 日中衝突增
宜蘭連2震 最大震度皆4級
德國狼犬展覽賽 全場身價不凡
中信員工挺兄弟 象隊主場爆滿
台東咖啡闖出名號 供不應求
宜水利會長 許南山宣布勝出
全中運登場 副總統勉創佳績
歐巴馬外訪 多國盼蜜雪兒同行
農田水利會 牽動地方選舉
水利會改選 藍依然大於綠
初選勝出 連勝文呼籲黨內團結
連勝文出線 郝：團結爭取勝選
台北市南門士東市場獲最佳認證
凌越21日起持續分盤90分
管風琴家拉特利 來台辦獨奏會
外資流入 陸新增外匯占款續增
大立光4月營收 上看30億關卡
拚連勝文 柯顧較勁受矚目
柯文哲拚出線 綠整合難題待解
泰選委會商討大選 民主黨參加
據報美日峰會將提領土主權共識
全中運桃園登場 開幕璀璨動人
學者：兩岸和台美關係應共進
初選失利 丁守中：大局為重
初選出局 丁守中雖敗猶榮
今彩539開獎
春電展 筆電比便宜 相機送出國
歐巴馬到訪夫人缺席 日本介意
台北市戰局漸明 新北持續詭譎
決戰首都 連勝文亟待團結奧援
雨後驕陽拚收視 主角備小泳褲
遠傳配件下殺 瞄準女性商機
柏林復活節遊行 籲和平反戰爭
供查醫藥扣除額診所 家數擴增
連勝文馬英九通電話 報告初選
馬英九與丁連通電話 盼黨團結
溫州城管打民眾 千人包圍抗議
副總統禮佛 籲選舉支持楊秋興
聯漲咖啡不罰 公平會等判決書
上海台聯會對台生講解服貿
今彩539頭獎無人中獎
涉殺前妻擄稚女 李男收押
初選拚戰 連勝文領先丁守中
不喜歡延長賽 陳鏞基一棒致勝
蔡英文：綠北市人選中執會決定
服貿 陸名校生願到台資銀工作
7.5強震襲巴紐 海嘯警報發出
江蘇如皋化工廠爆炸 8死9傷
朱立倫籲團結支持連勝文
詹詠然女雙晉決賽 姐妹鬩牆
蘇貞昌盼不分黨派解決核四問題
高1公里 沙國將建世界第一高樓
陸收入陷阱問題 學者：差距大
包養男友 女淪詐騙車手
出身政治世家 連勝文身段柔軟
大腸花論壇 移師凱道
40年首次 日擴增與那國島軍力
首座「六四紀念館」 在香港開放
馬英九投丁守中 鏡頭曝光
珠峰雪崩 已造成15死
歲月號船長被逮捕 最重可能無期徒刑
連勝文出線 馬主席祝賀
福容圓滿謝師宴 中西美食展敬意
新竹老爺【幸福媽咪饗宴】
9/1前，寒舍艾美酒店 【訂作幸福】
君品酒店對母親的思念與感恩
YU SUSHI初夏鮮爽饗宴
天成大飯店TICC世貿會館 美饌飄茶香 清爽好滋味
西班牙名聞遐邇伯爵夫妻釀酒師首度來台
亞都麗緻巴賽麗廳首場嶄新對外活動「澳洲明星主廚饗宴」
雞排妹鄭家純 大腸花脫內衣
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
南韓船難 潛水員撈出3遺體
敘境遭挾持10月 法4記者獲釋
巴紐強震 海嘯警報解除
波防長：美地面部隊將進駐波蘭
康貝爾：中日雙方均應克制
澳洲打工度假 小心派遣陷阱
康貝爾：美須完成TPP諮商
保障不明 德各種員工都抗議
南韓船難 潛水員再撈出10遺體
放寬派遣 日本年輕人前途茫茫
鋒面接近 北台灣下午變天
伊朗稱稀釋200公斤濃縮鈾
印度景氣欠佳 派遣產業受歡迎
專家：中藥可治冠狀動脈狹窄
歐巴馬會安倍 尋TPP動能
鋒面接力 北台灣未來一週有雨
復活節前點聖火 聖城擠爆信徒
日防災大臣參拜靖國神社
大眾銀推出外幣優利定存
快充IC門檻高 昂寶業績步步高
北市府：蘇貞昌將拜會郝龍斌
禮品文具展 文創設計耳目一新
東歐動盪 美考慮再部署150人
助生態保育 聯電啟動希望工程
壓榨季節工 歐盟訂法遏制
亞航CEO 衝浪全馬樣樣行
一種特殊溶液 讓腦變透明
馬奎斯辭世 家鄉故人溫馨緬懷
天后齊聚小巨蛋 為公益飆唱
台南梅嶺賞螢季 26日登場
烏問題 陸情感親俄但保持中立
JR改名紀言愷 秀肌再出發
人民幣傳統保單 掀利率大戰
樂天高球錦標賽 曾雅妮32
筆電代工 第 2季估溫和成長
3月外銷訂單 可望續成長
見蘇談核四 郝：和解第一步
南京乞丐月入5萬 不肯改行
遊宜蘭綠博 羅東夜市買一送一
中共退休高官 多愛尋幽訪勝
結縭70年 夫妻相隔15小時過世
亞洲區挑戰賽 台女手球隊奪冠
宣導用藥安全 藥師進社區校園
台星經協生效 星媒大幅報導
陸客赴港 將可參觀六四紀念館
新北選情 朱：尊重黨內時程
不滿搜救不力 韓海難家屬抗議
江揆：高等教育要逐步調控
韓媒：船難死者增至49
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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會面談核四 蘇：敬佩郝龍斌
歐巴馬將訪韓 歸還朝鮮國璽
農田水利會第4屆會長選舉完成
紙風車福興公演 介紹彰化歷史
行動新品問市 3月製造業看增
歐巴馬訪韓期間 將歸還古印章
襲胸欺負友人妻 色男判刑10月
日月光封測 估季增逾 1成
自貿區若開放對外擔保 有商機
藝術家助學童 彩繪漂流木
首季商業營收 可望拚同季新高
宜蘭旱地海芋 綻放迎賓
姚文智拋政見 接受兩階段整合
郝：安全無保障前反對核四營運
江揆樂見會蘇貞昌 將盡快聯繫
民幣夯 上海銀推跨境貿易帳戶
替馬航家屬募款 福斯高層丟官
企業社會責任 經部赴南部宣導
台選手重返波士頓參加馬拉松賽
李厚豪控侵占 經紀人無罪確定
烏克蘭總理：蒲亭夢想恢復蘇聯
關懷弱勢 胡志強響應義剪捐款
菲國聖週旅遊潮 至少22死
春到北海岸 百合漸綻放
高公局：平信通知繳款服務不斷
提琴家蔡佳蓉 狂野奏冰雪奇緣
馳名商標廣告 陸5/1起禁止
夫入監 孕婦企圖跳樓幸獲救
原住民射箭全國觀摩賽中市登場
油價漲 汽油4角柴油5角
彰縣府堪用物 台北惜物網拍賣
江揆：服貿逐條審查是穩健作法
大洋洲台僑年會 墨爾本舉行
中和工地意外 男遭鋼筋刺胸
弟子規描紅 百歲人瑞參與
市況穩定 記憶體封測增溫
尋求核四解套 蘇貞昌會郝龍斌
台出陣成立 五一走上街頭
陸產業改革 有利台水泥業
買10美元付1萬 美餐廳超額收費
6旬超級阿嬤 撿海菜養大7孫
醫師不當處方安眠藥 1年15件
摩斯：負起員工全部醫療責任
菲南綁架多 政府求助叛軍
萬歲千里騎 抵達舊金山
全球最富神廟廟產 可能已調包
連勝文出線 郝肯定丁守中
交通事故圖數位化 十年有成
集集路跑 綠隧下享受舒暢感
江揆：公投門檻調降可開放討論
胡志強：相信連勝文會勝選
被綁逾2月 菲南工程師獲釋
與江揆對談 青年聚焦學運議題
支援歲月號搜救 韓1士兵不治
連：黨辛苦時刻 應多爭取認同
鐵馬遊澎湖 低碳島展示館啟用
洗心革面除刺青 醫美診所義診
保險風控長 金管會訂高標
網路時代 少林方丈：更有自信
竹林煤窯砲台 瑞芳賞桐樂趣多
女突嘴歪臉斜 調骨架針灸復原
環球推廣台灣 陳敏先騎進印尼
民調：8成泰人憂政局危急時刻
阿根廷僑校歡送李世明榮調約旦
南韓船難 檢察官尋求延押船長
衝撞警消辯夢遊 毒蟲撤銷緩刑
單車慢騎樂活 2200人上路
談出線 顧立雄：與柯支持差不多
睽違近4年 魏聖美LPGA封后
南韓船難 家屬：聽到兒呼喚
瑞典取經 陳菊勾勒新灣區願景
忽略嬰兒髖關節脫臼 易長短腳
關懷弱勢 竹南宮廟發送白米
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山路2車對撞 9人輕重傷
網拍名模二手衣義賣助唐氏兒
勞動部：擬建海外就業資源網站
清華紫荊季 解說學系特色
竹縣復活節活動 彰顯愛與關懷
東烏克蘭傳反猶情事 總理震怒
推台灣品牌 陳郁秀用紅青金
板橋男跑步 激烈衝刺險丟命
朱蘇會 朱：討論核能及核四
出生地逆轉勝 魏聖美樂天封后
梅子飯糰酵素 與生活結合
搶進名校 陸父母寧離婚棄房產
陸大學入學考試 改革草案亮相
法蘭克福華裔人士歡慶媽祖誕辰
南韓船難 兩演員捐款助救援
搶錢毆打遊民 惡男判刑又拘役
中信併台壽 金管會21日討論
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母親節養生風 蔬菜中藥入蛋糕
千里騎達陣 康孟麟萬歲
粉絲太多 陸警喊停金秀賢活動
台股9000點 追高有風險
保護生態 竹市抓外來種牛蛙
台南魚苗放流 盼增漁業資源
江揆：整合部會專案助青年創業
監看釣魚台 日成立預警機部隊
小六生掌鏡 拍新住民幸福家庭
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好心肝基金會 為身障者保肝
搶母親節市場 網路保養彩妝祭折扣
除教改積弊 學者盼推適性教育
兩岸金融往來密切 稅務應早規劃
馬與青年談自貿 允減農業衝擊
韓批准鐵道公社社長訪平壤
民眾路過 反對中市建媽祖園區
專案經理人獎 邱鏡淳獲表揚
韓輪船難 晚半小時才疏散乘客
台灣半導體照明 進軍安防市場
陸慈善百大 王健林居首
江：經濟改善前不宜大幅調學費
馬：全黨支持連勝文達成目標
社區更換省電燈具 北市有補助
高規低價手機夯 宏達電推渴望新機
台中水利會改選疑賄 1人交保
金管會：台企業赴陸投資獲利縮水
蘭州水汙染 村民3天內須搬離
全中運舉重 2挺舉刷新大會
北市傳統市場節 3萬人爭嚐鮮
侵占學員飛行學費 菲籍女起訴
台北城風情 撫臺街洋樓開展
海難韓輪未按指示及時疏散乘客
柯文哲：連勝文只能算是偽天龍
京港澳高速公路車禍 釀7死
新港媽祝壽 重現盛大六佾舞
澳洲逛動物園 英小王子超開心
竹山高中手繪明信片 義賣濟弱
台影中心 新北盼速與中央討論
烏克蘭東部武裝衝突 5死
調查：海外留學 台父母首選美國
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
21日鋒面影響 東半部短陣雨
盧廣仲左手開球 搖滾棒球場
華人十大傑出專案經理人頒獎
青年提同志議題 總統親答
海滄建志工制度 兩岸經驗交流
遇自稱參與太陽花 馬主動握手
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兄弟拚戰精神 讓熱情姊妹淚崩
兩岸拚4G 台廠應正視陸品牌實力
新北義消潛水搜救分隊成軍
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群創植樹 年吸二氧化碳近兩萬噸
大馬女網賽女雙 詹皓晴首局勝
被點用人風格 總統：樂意調整
英雄出少年 陳子豪扛兄弟3棒
江揆：房價所得比應在10以下
台南2車對撞 釀1死8傷
青年座談提問多 馬不談王
大馬女網賽雙打 詹皓晴封后
感念興學 樹德頒名譽博士
金門旅遊 首季人數成長
綠拋馬蘇會 藍樂觀其成
觀光熱 金門再赴港辦旅遊推介
連勝文出線 王應傑：期待大開大闔
香港發現千年前宋元古井
北京市擬推廣20萬輛新能源汽車
留美還淨大使 彰縣讚環保志工
詹皓晴打敗姐姐 大馬女雙封后
神蹟治腦瘤 哥國女成信仰象徵
矮人一截 布農小將樂樂球奪冠
大馬女網賽雙打 詹皓晴冠軍
農委會捍衛優良農地 不任意釋出
華碩ZenFone 春電展熱賣
臉書女友是個媽 印男槍擊自殺
校慶獻唱 張秀卿勉學弟妹追夢
文化部：從未推動兩岸文化協議
猿喊遊街 象迷：不是新鮮事
日參拜靖國神社 外交部遺憾
阿部寬上戶彩 5月訪台宣傳
揪團玩線上遊戲 送喬丹簽名球衣
綠推核四公投條例 蘇貞昌出擊
詹皓晴擊敗姐姐 大馬女雙奪冠
摩斯：全力協助受傷員工醫療
巨石內藏神秘石屋 重慶擬調查
起重機撈沉沒韓輪 意見仍分歧
北韓官媒簡短報導南韓海難
泰私宰狗肉 狗皮成副產品
開車遇跑跑哥 警鎖定一嫌
烏克蘭問題 北京立場受關注
大陸轉型改革利經濟 兩岸股市受惠
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鳥籠公投 江揆：不是我設計
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人民幣雙向波動走勢 已成形
巧克力綁大選 斐商家大發利市
東京六本木藝術夜 遊客動起來
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FBI逮余胤良 布局7年花大筆錢
林義雄禁食 籲聲援行動勿擾鄰
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客輪沉沒慘劇 韓宣告兩地災區
上海法院扣押日船 賠二戰損失
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H7N9 廣東又新增1例
聯邦盃女網賽 德國與捷克爭冠
百略捐千台血壓計 嘉惠全台30間醫診
面對面 江揆與青年對話
大腸花凱道開講 雞排妹脫胸罩拍賣
4月21日 國內各報頭頭
馬航又出包 輪胎爆炸折返
蘇貞昌 朱立倫將於本周針對核四議題近對談
物價喊漲 學校營養午餐價格也蠢蠢欲動
慎選食物 還你睡眠好品質
韓潛水員陸續撈出 船艙漂浮屍體
論壇：台灣邁入「世代交替」、戰爭開打
新移民嘴甜肯付出 改善婆媳關係
台南東原國小優質圖書館 為新台灣之子提供圖書資源
「新住民電腦課程100%免費」 上課還能抽獎拿禮物
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核四比照博奕公投 政院出示立院公報反駁
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防範韓國「歲月號」客貨輪意外事件
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苗栗梅園國小柔道隊 入選國泰圓夢計畫
小六生當導演 掌鏡拍攝”新” 家庭生活幸 獲首獎
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不相信警察 林飛帆等人赴北檢說明
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「空心蔡」回鍋黨主席仍是長空
照顧家庭 越南外配辛苦撐起家庭經濟
蘇貞昌密集拜訪藍營 今會江宜樺
假投資、真移民 移民署闢謠
推廣志願服務鼓勵多元參加 移民署成立志工隊
證券商人員 運用效能大幅提昇
航港局舉辦「自由經濟示範區政策說明會」
新台灣之子拍越南媽媽的故事獲獎
上週台股發行量電子類指數漲幅最大
移民署台北市服務站 成立首支「快易通」志工隊
上週上市公司 總值增加1,720.54億元
新移民家庭用圖案訴說家族譜
「台北魅力展Taipei IN Style」 4天1.5萬人到訪
法律扶助基金會台東分會協助受家暴陸配
LPDDR2缺貨價漲 晶豪科受益匪淺
皇家季節酒店 台北南西/北投館
「2014臺北母娘文化季弘揚母愛音樂會」
桃園縣愛心志工協會 用愛串連良心時代
服飾店老闆娘 率員工響應「良心時代」運動
西華飯店推創意母親節蛋糕
迎接IPv6網路新時代 農糧署網站完成升級
寒舍艾麗酒店【懷舊粽夏月】
香格里拉台南遠東飯店「府城香粽禮籃」預購9折優惠
馬航班機 緊急降落吉隆坡
爆胎 馬航客機安全急降吉隆坡
荷蘭國家公園 野火嚴重肆虐
國泰世華銀環保獲認證
鴻海贊助創業平台 攻6大領域
紡拓會強化機能布料結合流行服飾
元大金獲公司治理認證
春電展 觀展人次上看43萬
春季魅力展成功 秋展擴大規模
對沖基金連4週減碼黃金多單
台股挑戰9千點 外資是關鍵
特斯拉登陸 準備交車
微弱鋒面影響 東部零星有雨
週轉沒問題 蒲亭不怕俄企違約
投顧：烏克蘭情勢 農產品價恐揚
北京車展開幕 福斯叫陣通用
富旺4億元無擔保轉換債生效
衝買氣 遠百送算命故事票
新日光1.5億美元海外轉換債生效
評估經濟 日銀和政府指數現差異
歐巴馬復活節做禮拜 引小騷動
靖國神社春祭 安倍不擬參拜
聯昌29日發表無線充電新品
拚台中旅展 飯店線上旅展搶先
台股開盤下跌5.14點
日本上年度貿易逆差創新高
出口減緩 日本3月貿易逆差擴大
台、韓休兵 亞洲貨幣戰喊卡
公投門檻降 陳威仁：可討論
輝瑞傳和阿斯特捷利康洽談收購
申請特殊車牌遭拒 美婦人提告
志聖展望正向 目標價喊40元
涉百餘名茂名官員案 重啟調查
原能會：沒核安絕不許裝燃料棒
陳威仁：降房價所得比多管齊下
小米新品三連發 3S傳亮相
出貨正向 被動元件廠興勤股價俏
陸擬推存保 引發銀行倒閉揣測
新台幣早盤 升0.1分
南韓歲月號 罹難者增至64人
超級選秀日 媲美熱血魔球
缺防災專業人員 韓政府遭撻伐
林嘉綺談老公求婚 浪漫又好笑
復活節假後 韓元直逼5年高點
李克強：適時重啟新核電廠建設
陸辦8國海上軍演 拒邀日
宅配運毒 警揪販毒首腦
火箭對拓荒者 豪首節飆三分
打房力道增 行政立法合作鎖定囤房
穩豬價 台糖配合政策擴大釋豬
講粵語易得鼻咽癌？陸媒駁斥
選北市長否 沈富雄3方面思考
營收佳 多檔太陽能股攻上漲停
降房價所得比 房仲：增加租房
甘冒癌症復發 產下健康女嬰
三星S5銷售報捷 閎暉漲停
醫材廠百略做公益 捐千台血壓計
紐約復活節遊行 頂上創意鬥豔
日銀通膨目標恐影響貨市功能
台灣虎航招考 48歲空姐再戰
港假期快結束 出入境人數多
流標4次 高市美術館國小難產
江揆蘇貞昌 下午談核四議題
投顧：歐股吸金 義股漲最多
陸委會：兩岸協議先經國安審查
傳呂學錦閃辭 鴻海：純屬市場傳言
量能不足 台股狹幅整理
合併案續行 台壽漲停慶賀
年底五合一 台東綠營登記冷
廣東汕頭新增H7N9個案
海口網警受賄 陸網管內幕曝光
杜紫軍：加入TPP需所有成員同意
高富帥飆分 火箭半場領先
世界地球日前夕 越宣導環保
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國際行情平穩 豐興鋼價平盤
傳承高球賽 庫查1桿險勝封王
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會江揆 蘇：將請教公投門檻
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經濟部：列國安局為投審會委員
林義雄禁食 經部籲保重身體
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陸官方：陸非法集資情況仍嚴重
核四討論 朱蘇23日會面
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雲南富源煤礦爆炸 13死
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港媒：全球品牌排名 大陸急升
新星丹恩迪漢 激似李奧納多
哈登飆三分球 火箭3節領先
接手亞運 印尼有意 錢非問題
新台幣中午貶0.5分
新疆提出絲綢之路規劃草案
可成目標價 大摩上看288元
政院：綠營沒立場否定公投制度
量血壓預警心顫 居家一機搞定
服貿在台設點 國安局加強維管
陸專家：日登釣島幾枚炮彈消滅
電腦展App上線 支援三大平台
朱立倫：討論調公投門檻好時機
沙拉油漲惹民怨 台糖：市場最低價
升息難測 華爾街放空債作白工
ST長油瀕下市 7年來第一家
馬航爆胎迫降成功 乘客平安
巴拿馬觀光業前景看好
朴槿惠：嚴懲海難失職公務員
朴槿惠：客輪船長行為無異殺人
台灣虎航招募 辣媽PK學生妹
學校周邊色情業 中市嚴格取締
藍：核四安檢完成再啟動公投
28奈米量產 高盛調升聯電評等
遼寧艦艦載機編隊訓練 首公開
航空推午休搶票 省1500元
降房價所得比 營建股跌
林飛帆將赴檢說明 檢依法處理
若接辦亞運 印尼奧委會憂變數
民版兩岸監督設刑 卓士昭擔憂
華亞科強漲 6年來新高
替媽祖魚請命 立委倡海洋保育
宏達電渴望610 傳將登陸
菲鎮長遇刺 黑沙開採恐引殺機
潘世偉盼企業調薪留住人才
男賊教會偷手機 急變賣遭逮捕
王卓鈞：學運警力逾10萬人次
華視職棒首播 收視表現亮眼
蘇會反核團體 蔡丁貴嗆圍立院
1.5萬支紅米機 半小時售罄
核四安檢完成日 蔡春鴻：難測
台幣午貶0.5分
股價與獲利脫節 核電廠贏臉書
迎母親節 全家蛋糕預購增5成
環保無縣界 許舒翔提環境政策
節慶變調 印尼船難增至10死
外國客瘋日月潭 住房價冠全國
大陸酒和鐵煤等業虧 銀行賺錢
馬年迎馬 動物園迷你馬添丁
罹癌兒少治療 彰縣補助2萬
服貿 蔡得勝：陸不希望改變
情侶經營應召站 拘禁小姐遭訴
林義雄：台灣不應該有核四
央行：宏國年成長可達3.1%
歲月號海難 1名越籍配偶失蹤
祖孫三代 輪流性侵女看護
朝野談核四 江蘇會下午登場
員警眼尖 湳雅派出所連破2案
台網速全球第12 菲東南亞最慢
遼寧艦訓練宣傳片 展國防自信
林書豪飆分無用 火箭輸拓荒者
中市營養午餐 胡：儘量不漲
首季筆電面板出貨 台灣增南韓減
全中運游泳放異彩 5人破大會
5月台指期漲6點
蛋雞場僱逃逸外勞 面臨重罰
民調高 朱：做好市政工作
台股收盤跌15.47點
台北股市跌15.47點
外資捧 台股連續10週吸金
台灣塔商機 中市預估百億元
廢核聯盟串聯抗爭 籲停建核四
江蘇會將登場 會後記者會說明
台股狹幅震盪 量創今年新低
F-勝悅擬配5元股利
劉政池涉詐貸 傳遠雄人員作證
為母親賀節 音樂家國樂饗弱勢
5月電子金融期都漲
參觀將破百萬人 士林官邸歡慶
傳中銀掌1.25兆台幣 央行否認
服貿爭議 經長：FTA談判喊卡
親親做公益園遊會 挹注創世
通緝犯車禍閃人 警揪出送辦
市售瓶裝水 逾3成無異開水
司徒文論點 張家祝遺憾
接辦2019亞運 高雄允評估
青年對談 國民黨：非自我取暖
女兒疑跳機車失聯 警協助尋獲
林飛帆赴檢 律師：為正義辯護
三大法人買超台股20億元
安倍獻祭靖國神社 南韓痛批
救護證明網路申辦 省時便民
選購隱形眼鏡 陷透氧含水迷思
俄：前蘇聯俄語民眾可取公民權
歐巴馬訪南韓前夕 傳北韓蠢動
墾丁七種珊瑚 開始產卵
江揆會蘇貞昌 商談核四
紙貓熊快閃 北投溫泉泡湯
萬歲千里騎 成功挑戰金門大橋
控訴遭抹黑 徐耀昌陣營提告
打子宮頸癌疫苗 中市有補助
王郁琦：部會應多學習網路宣傳
立院初審 增人畜共通傳染防疫
主動赴北檢 魏揚：勇敢承擔
北宜直鐵逾十年 將敲定路線
車禍癱瘓住院年餘 珣珣回家了
花蓮兩岸賞石展 檜木寶馬亮相
江澤民家鄉泛舟 網民拍照上網
郝：容積銀行有助房市正常化
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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遭毆腦重傷 中輟生變數學天才
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依法論法 服貿「 缺乏正當法律程序」
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府：馬總統樂與蘇貞昌會面
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張金鶚、張盛和 22日會商打房
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日147位國會議員參拜靖國神社
歐巴馬將訪韓 美助歲月號搜救
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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海地總統訪華 喊中華民國萬歲
槓韓美軍演 金正恩視察部隊
部分都更條文將失效 北市因應
兒臉書貼文批海難 鄭夢準道歉
副總統訪教廷 將贈教宗肖像畫
重視環保 聯電斥資設環保基金
日可能逐步調降公司稅至25%
韓媒：金正恩指導空軍飛行訓練
城市科大愛地球 推廣大眾運輸
展開禁食 林義雄：心情平靜
幸福揚藝彰化好行 展建設成果
瓜地馬拉在香港設處 推廣貿易
制裁升級 俄投行佣金大縮水
美學者：TPP期中選舉前完成不樂觀
捍衛名譽 蔡明忠告蔣國樑誹謗
台電：核能存廢勿單一考量
4G手機夯 宏達電概念股熱舞
工業電腦夯 5檔3月營收新高
法人：美律擴產 資本支出增逾4倍
前國道收費員爭權益 衝進交部
小米新網址 費用1億元上下
房產業：房價所得比計算應釐清
新台幣中午貶0.6分
元智資傳畢業展 人生大事
職缺供大於求 15年新高
聲援林義雄 蔡丁貴號召圍立院
不滿名嘴染黃 女赴法院提償
貝佛利無礙 可打第2戰
台東縣長選舉 綠徵召劉櫂豪
疑氯氣外洩 仍有學生不適送醫
江揆探視林義雄 留言珍重健康
掌葉蘋婆太臭 中市居民抗議
林義雄：妻女心情沉重但支持我
陸媒：兩岸最終對等政治協商
日本核能專家 25日訪華
9人路過苗縣府 向林久翔討債
港六四紀念館將開幕 面臨訴訟
日華懇會長平沼赳夫率團訪華
陸媒：上海自貿區可望土地變更
逃逸女外勞 商借老公遭拒被逮
新台幣午貶0.6分
宣揚西沙主權 越再辦資料展
綠化環境 AIT社區花園揭幕
ZenFone熱賣 華碩走高
特斯拉：考慮在大陸生產電動車
促節電給獎勵 台電祭重金
專家：陸房產登記新制衝擊房價
南韓：北韓恐4度核試
星民調：交通運輸 民眾最不滿
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小半天橋通車 副總統返鄉慶賀
海地重法治 馬總統讚重要宣示
沒核安沒核四 朱郝立場一致
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嬰兒趴睡悶死 保母判刑定讞
首季民間投資達成率略差
溺殺雙屍判死 凶嫌：我知錯了
3月失業率微降 就業市場穩定
歲月號船難 首通求救電話曝光
新北陶瓷採購會 拓外銷商機
教育部擬修法 增資遣教師機制
廣案開槍8被告 菲發拘捕令
日閣員拜靖國 安倍心腹在列
陸航母攻台 漢光兵推納入模擬
江揆轉述 馬總統盼林義雄珍重
高市喊窮 端節沒龍舟
人質事件 菲擬賠2000萬港幣
涉貪腐調查 華潤電力股價重挫
核四公投條例 列25日議程
台菲漁業執法協定 七月前簽署
抑房價 張金鶚和中央協商
跟上時代 成人要打疫苗
鼓勵遷入 高市續發移居津貼
台股收盤漲23.52點
連勝文選北市 藍常會擬通過
西太平洋海軍論壇 陸首度主辦
防國道癱 高公局成立應變中心
AIT：歡迎台有意入TPP意願
分享剪報 胡志強：盼反躬自省
因應趕工潮 台泥再漲廣東水泥價
公投盟抗議 警方：防禦性部署
KTV包廂設賭場 警逮23人
南韓海難 河智宛金妍兒捐款
前國道收費員 不排除強烈抗爭
台股收盤漲23.52點
5月台指期漲28點
面板及觸控股走強 友達漲幅大
超乎預期 遠百母親節檔期樂觀
男擄九旬婦勒贖 不堪碎念放人
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韓媒：船員棄船請求 未獲回應
運河工程 巴拿馬總統滿意
5月電子金融期都漲
諾華賣動物保健事業 禮來接手
大立光衝高 台股收漲23點
高級沉香木遭搶案 警逮2男
觀光帶動 墾丁大街老屋逾千萬
故宮數位作品 休士頓影展獲獎
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台中國際旅展 25日登場
探視林義雄 江揆代表總統關懷
人體生物資料庫 雙和醫院駐點
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