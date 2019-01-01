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News Archive | 2014
漢文新聞列表 Chinese News List
劍湖山「魔幻光束煙火」 全台最長610秒
總統府公佈紅包、春聯 發放24萬份
民進黨林佳龍出線 國民黨「混沌未明」
郭瑤琪再審遭駁回 確定入監
民進黨對中政策初稿「善待陸配、陸生、陸客」
世界各地迎接新年 崔燦煙火漫天際
熱水器裝陽台 嘉義5學生中毒
黃小鴨爆裂 不減跨年興致
竹縣跨年 伍佰搖滾迎新年
101煙火 照亮台北城
高山倒數吶喊 清境人氣仍旺
迎2014 全台煙火秀爭艷
抗議暫歇 泰總理盈拉籲和解
南蘇丹政府與叛軍傳同意停火
五月天領巨象 伴5萬人瘋跨年
跨年迎新 全大陸瘋倒數
迎2014 馬總統：幸福一世
高雄嗨跨年 大咖藝人伴煙火
煙火綻絢爛 雲林跨年嗨
五月天瘋倒數 OAOA迎新年
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
夏威夷假期 歐巴馬陪伴家人
煙火屑飛濺 沖洗後無大礙
台北跨年 S.H.E壓軸
俄驚爆 蒲亭揚言殲滅恐怖分子
倒數跨年 香港逾30萬人同慶
男友突求婚 米可白跨年許終身
煙火屑飛濺 北市21人受傷
台北跨年拋簽名球 1男遭砸傷
百萬人嗨跨年 港都疏運順暢
北捷跨年總運量 近250萬
大陸新規定 或影響百姓作息
技術故障 蒲亭新年演說鬧雙胞
埃及檢方延押半島電視台記者
南蘇丹政府與叛軍和談延後一天
紐約跨年 百萬人齊聚時報廣場
拉脫維亞放煙火 歐元區第18國
金銀價跌 工業金屬疲弱
總統:103年充滿挑戰
信心強勁 美股續創新高
元旦升旗 總統：未來充滿期待
元旦白天回暖 出遊好天氣
低溫3度 阿里山迎曙光
李鴻源：新年新希望把事情做好
蘋果：未與美國安局監控手機
網壇高壇聯姻 麥克羅伊訂婚
處決姑丈 金正恩：果斷行動
歐股收高 漲勢延續
免費最後一天 國道2日起計費
墾丁上萬人潮 溫暖迎曙光
天氣晴朗 二寮曙光現美景
美油儲料增 油價跌
有人假扮神父 試圖接近舒馬赫
美偵監 傳植入三星等間諜軟體
北韓：若爆戰爭 美難太平
孫大成感謝洛城僑胞熱心公益
總統：讓今年成為經濟突破年
房仲：今年房市價穩量微縮
跨完年續攤升旗 嗨迎103年
逆轉勝 LED迎向關鍵年
陸12月製造業PMI低於預期
總統：讓台灣成為自由經濟島
北京長城倒數迎新年
凌越 2日起 每日僅撮合二次
三貂角迎曙光 溫暖登場
日月潭金龍山 千人捕捉曙光
助綠能經濟 漢翔整合發電設施
半場結束 林書豪貢獻6分
高雄元旦升旗 府會拚場
力拚經濟 總統：今年是突破年
陸製造業指數下滑至4個月低點
蘋果否認對美國安局提供後門
曙光14槓 虛擬曙光湊熱鬧
拚經合 馬邀蕭成立民間委員會
嘉市升旗健走 送國旗小書包
總統：打破僵局 強化兩岸經貿
總統：服貿拖延引貿易夥伴疑慮
金正恩：姑丈是敗類 果斷處決
總統揭財經政策 燒旺復甦火焰
總統：參與區域整合非免費入場
總統：唯面對挑戰 保經濟活力
港泛民發起投票 定普選原則
元旦健走 紀政：邁向新氣象
陸12月新屋價漲幅居去年之冠
彩券業績創高 高額刮刮樂開賣
台北跨年 116萬人創紀錄
元旦升旗 胡志強期許台灣愛
元旦升旗 投曙光中迎新年
苗縣元旦升旗 活力健走迎新年
宜蘭佛大第一道曙光 千人迎接
竹縣升旗健走 兩萬民眾響應
計程欠費補繳期 最長60天
火箭末節墜地 林書豪14分
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
藝術下鄉 聯合展演擴大舉辦
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
總統元旦祝詞 經濟為軸提藥方
免費最後日 國道元旦上午順暢
雪梨元旦升旗 熱鬧滾滾
率先賣娛樂大麻 美2州迎商機
廢核行腳84天 凱道當終點
王毅：以相互尊重管控中美分歧
蕭萬長：全力以赴促成入TPP
元旦健走 花博公園萬頭攢動
2013加國股匯市：股漲匯跌
金門軍民升旗健行 迎接新年
宣揚拒絕撲殺 毛小孩元旦升旗
社運團體集結 元旦升反核旗
紐約瘋跨年 成人紙尿褲派用場
馬總統：全民團結拚經濟
275萬人 北捷跨年創新高
十二年國教 103年正式上路
綠：馬喊拚經濟承諾從未實現
小鴨陣亡 基隆升旗憲兵上場
展望2014 陸官媒聚焦改革
升格進入倒數 吳志揚主持升旗
2013年 華府政壇歹年冬
迎新送舊 越南民眾歡樂跨年
陸去年12月PMI 達51%
台鐵春節車票 1月7日起開訂
阿里山迎新年 中華白海豚特展
選舉年布局 綠拚縣市長過半
桃縣新人事 朱康鎮掌新聞處
元旦寶寶出生 新手爸爸感動
H7N9陸客 病情嚴重但穩定
高明賢升任土銀總經理
Panasonic擬裁員千人
探親公益之旅 吳憶樺將啟程
大陸官媒：王張互訪值得期待
布局關鍵年 封測廠強攻微機電
謝金燕經紀人廣告 金管會盯上
香港離岸人民幣資金破兆
泰緬金三角跨年 萬人齊聲倒數
日韓夾擊 台灣出口腹背受敵
台北市府跨年會場 16件救護
教宗：別只看羅馬美 忽視弱勢
方便就醫 竹縣醫療專車明上路
東北角迎曙光 熱力溫暖派對
610次莒光號 延駛至3月底
黨主席改選 兩個太陽受矚目
成熟股市喜迎新 台股落後補漲
香港迎新年 維港煙火38萬人
新年耍寶 圓仔四腳朝天啃竹子
陳彥博元旦健走 盼續挑戰自我
彰縣長選舉 林滄敏宣布參選
基隆小鴨暴斃 許願牆祝禱哀悼
哈登飆分無用 火箭遭國王逆轉
元旦升旗 台灣省政府送壽桃
越購俄潛艦 首艘抵越
拚經濟 工商團體籲政府拿決心
谷歌老董稱錯失社群網路是大錯
求好運 增上寺守護箭人氣旺
周思齊：等合約敲定即投入春訓
車禍恍惚酒測過關 追出毒駕
葉非比：台關切印尼大選年情勢
新兆頭 大陸製造業下滑
新一年 共軍關注美日海軍部署
七合一選舉 藍力保執政優勢
新年文告 金正恩塑造硬漢形象
中市元旦 登山健行熱情迎新年
打破藍壟斷 蔡：綠應更包容
學者：拼經濟 須多管齊下
物價漲 工總籲回歸市場機制
蔣經國贈國旗 元旦飄揚33年
分享台灣之美 生態領航家開站
賴正鎰：向國際開放助房市增溫
安倍新年感言 強調修憲拼經濟
迎日出 阿里山音樂會登場
學者業者盼服貿協議速生效
港媒：周永康上月5日被捕
李俊俋：力推司法軍事體系分離
煙花可以吃 倫敦「嚐」新年味
疑挑撥妻子 癌末男槍殺鄰居
迎新年 動物昆蟲齊升旗
勸導有效 高市跨年噪音收斂
華航花車 連年獲獎
現場製麵 桃機美食再升級
美玫瑰花車遊行 元旦必看活動
元旦新氣象 中信兄弟率先開訓
愛你一世 新人產婦湊熱鬧
玫瑰盃歷史悠久 花車遊行造勢
紐約迎新年 看見台灣
2013夯APP Snapchat異軍突起
不顧爭議 日閣員又拜靖國神社
迎吳憶樺 茄萣國小邀同窗球敘
援交國中少女 前大學講師判刑
竹縣保障勞工權益 避免糾紛
鑫晶鑽4吋藍寶石晶圓 估成長
遼寧艦結束南海訓練 返青島
第2屆運動彩券 啟動
陸委會籲正視服貿協議問題
大馬跨年 3萬人抗議物價漲
4G元年 電信業拚更上層樓
高中生命案 詹姊：媽媽要撐住
減少血汗護理 人錢補休不能省
印度去年11記者殉職全球第3
老七佳吊橋 元旦啟用
東方白鸛現身小金門 鳥友追蹤
強化投手 兄弟擬找日籍教練
農夫的腳藝術雕塑 雲林揭幕
防CO中毒 金門助換熱水器
兄妹結夥強盜 運將遭劫車丟包
放煙火行新法 全球接力迎新年
紅白藝能大賞 田馥甄揭幕大使
中信人壽併宏利 資產逾2千億
美股前景佳 看好3大產業
1月桶裝瓦斯降價 天然氣不調
增情感 聯合婚禮百人遊動物園
馬年風箏 嘉縣升空
頂級蜜棗 1顆165元
第2屆運彩 220億保證盈餘
衛福部社福評比 中市勇奪第二
威剛：第1季DRAM肯定缺貨
新竹搶修灌溉工程 農委會肯定
5566高鐵合體 迎戰五月天
學生元旦出擊 化身行動垃圾桶
新北市府網站換新裝 改版迷路
政院：深化區域經貿列工作重心
獲釋神父返法 歐蘭德盛讚勇敢
愛你一世 聯合婚禮夫妻重求婚
防流感 桃縣加強接觸者衛教
蔡籲民進黨徹底改變 綠：尊重
生食海鮮染A肝 男多於女
金融挺創意 銀行壽險業響應
捕鰻苗迎曙光 男子落海失蹤
中央氣象局氣象報告
日媒：中森明菜將嫁神社職員
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
20公斤桶裝瓦斯 大降72元
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
第二批阿帕契 2日抵高雄港
春節氣價凍漲？中油：待評估
駁火9小時 印尼特警斃6恐嫌
登雪山跨年 2人失聯搜救中
嘉市一氧化碳中毒 2死3傷
習立威嚴秀親情 軟硬操作自如
威剛：NAND價格展望保守
新年揮毫 總統提倡正體漢字
女童陳屍雲林水圳 待指認
新市長上任 馬車恐成紐約絕響
春訓邀黃欽智 草總：觀察狀況
彩券新經銷權 帶動周邊商機
貴瞎 網友票選房市代表字
圓仔熊兵3防線 跨年清垃圾
第2屆運彩開賣 增加運動玩法
威剛：運彩今年可望小賺
馬年招財幣夯爆 紫南宮排人龍
威剛在花蓮打造農業生技農場
空氣好不好 陸190城市即時報
布里斯本網賽 詹皓晴女雙敗
團結拚經濟 朝野合作待考驗
石門農田水利 榮耀走過半世紀
馬總統挺文創 業者樂觀其成
觸控殺價競爭 愈演愈烈
共軍：建立隨時準備打仗的思想
金正恩：營造改善兩韓關係環境
因戲相愛 傳鈴木京香將結婚
日媒：共軍考慮調整軍區設置
港泛民主派遊行 爭取普選特首
睡意會傳染 圓圓圓仔排排睡
越高運越好 卑南族元旦盪鞦韆
跨年夜 法國人發10億則簡訊
歐記健保上路 百萬美民受惠
警包庇色情業 警政署主動辦
小鴨暴斃少一味 基隆遊客冷清
南鐵工程爭議 蘇煥智倡改高架
3校調整學費 審議會暫無結論
官大元新年薪希望 要找經紀人
印度醫院保溫箱 高溫灼嬰不治
小鴨修復 可能不勞外國鴨代班
深圳女網賽 詹詠然雙敗打包
日相：2020年前完成修憲
力挺運彩 體育署長掏腰包下注
攻百億商機 中天新藥Q2上市
韓華僑團舉行元旦團拜
少女時代允兒與李勝基戀情曝光
林煜清新球季 盼效法前輩完投
旅瓜台灣商會舉辦跨年聯歡餐會
綠委挺選總統 小英：時間還早
歐盟9國開放羅保2國勞工
一氧化碳中毒 大學生2死3傷
習近平包裝搞微博 不輸歐巴馬
經紀人：舒馬赫狀況穩定
參與區域整合 7月底前準備好
習近平攏人心 秀場總盤點
港泛民元旦遊行 個別行為激進
環境用藥宣稱天然 需檢具證明
身心障快樂遊 博物館花園迎賓
國道計程 eTag達555萬
拚經濟 立委提締約程序法制化
中國金融信息中心 上海啟用
減重36公斤 女老師有祕訣
最後免收費日 國道順暢
元旦寶寶報到 元旦阿姨迎新生
太陽花蓮露臉遲 戰機搶風采
日總務相參拜靖國 大陸抗議
景氣溫 台幣今年仍有貶值壓力
5生一氧化碳中毒 3人脫險
再暖1天 3日起降溫
大陸大貓熊之父 將來台看圓仔
國道未拆收費站 速限50公里
拚經濟 藍籲朝野合作棄成見
防一氧化碳中毒 通風是關鍵
杜拜跨年煙火秀 創下世界紀錄
圓仔入選風雲熊 動物園催票
歐洲之星去年載客千萬 創紀錄
全世界都缺貨 草總嘆洋砲難覓
英復甦有力 英鎊升勢強勁
助學公開不完備 漲學費難過關
中碳看好車用電池市場潛力
學生租屋安全 嘉市將聯合訪查
維也納新年音樂會 高雄直播
嘉義男浮屍 疑失蹤大學生
愛你一生一世 禮讚佛化婚禮
漁船翻覆 5船員獲救送醫
去年底買氣冷 今年房市藏隱憂
今彩539開獎
英首相：5管齊下推動成長
IBM去年股價跌 道指唯一輸家
嘉大生CO中毒 2死3昏迷
日媒：陸擬改編7軍區為5戰區
傳中共政治局會議 談周永康案
日閣員拜靖國神社 外交部遺憾
教宗元旦文告 為和平發聲
港泛民萬人遊行 爭取普選特首
海軍：烏坵案媒體報導不實
東歐勞工解禁 歐盟指有利經濟
陸客來台增 帶旺飯店房產交易
2013年黃金下跌28%
雙天團高雄合體 神曲降臨
贏得今年首勝 費德瑞氣象一新
專家：陸航艦不會走蘇聯模式
駐法處元旦升旗 僑胞踴躍參加
選舉登記受阻 泰大選恐難順利
今彩539 頭獎1人中獎
築地市場遷址 預期推遲一年
野柳漁船翻 直升機救落海5人
陸：共軍駐港部隊是主權象徵
5船員觸礁落海 國軍救援脫困
涉索賄 高市兩警聲押
煙火秀水果煙霧 全球喜迎2014
美國科州搶頭香 開賣娛樂大麻
玫瑰花車遊行 華航再贏首獎
首架超音速商務機 省時一半
彭博時代結束 白思豪接掌紐約
維他命E或許可延緩失智症惡化
藍：綠拖延審查 無助認識服貿
愛護環境作公益 普利司通捐樹苗
2014 愛你一世全台瘋跨年
港媒傳 周永康上月被捕
倫敦擬投巨資 建造「空中自行車道」
又見一氧化碳中毒 嘉義大學生2死3昏迷
第四屆公益彩券元旦開賣 送出200份大樂透
台聯: 郝、朱「台北黃金雙子城」跳票
1月份農機用油 持續辦理漲幅補貼
豔冠群芳 華航蟬聯美國玫瑰花車國際首奬
2名港獨擅闖軍營 遭逮捕
馬總統揮毫 外賓與新移民齊聚慶新年
陳凰鳳贊助四方報推出越裔時尚娛樂版
在台染H7N9陸客 病危但穩定
1986年月曆 隔27年今年適用
行動小胖卡化身電腦教室 新移民學電腦沒煩惱
103年1月6日開放現股當日沖銷交易
103年1月6日開放現股當日沖銷交易
元旦升旗 司儀口誤「馬英九正在下臺」
理想大地一馬當先 榮獲年菜評比大獎
第二批阿帕契到港 還是不能飛
春節將屆 航港局籲請船舶所人進行船舶檢查
越南新娘當歌手圓夢
清潔工作 治好了我的憂鬱症！
信義板南2線聯手 275萬人次運量再創新高
大陸領導人習近平成功挑戰美國日本
新北市新年更便民 新移民免費諮詢啟用
智慧無限大 產學量多多
歲末酬賓優惠 Omusic好禮獎不完
合庫推「外匯定存、大陸匯款」優惠方案
郵電司長 副司長陞任
上櫃智捷 自103/1/3起得為融資融券交易
中華電信霹靂系列 驚艷上市
台中監獄受刑人送醫出車禍 2死
新北市府便民新措施上路 提供新移民業務服務
證交所代售「103年度中央政府建設公債」
跨年日民眾搶與圓仔合照 新移民不例外
稱人人是贏家 美大麻合法開賣
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
陳光標想買 紐時說不
巴勒斯坦駐捷克大使官邸內炸死
TPP若生效 全新規則影響多國
美2013富豪捐款 祖克柏最多
索馬利亞飯店連3爆 傷亡不明
傳索馬利亞汽車炸彈 多人喪命
紐約新市長 誓言消除不平等
闊別近10年 吳憶樺啟程返台
華航玫瑰花車 再奪國際首獎
救南極受困俄船 行動即將展開
大田攜屏科大 自行車變健身器
金溥聰：鴨子划水盡力推TPP
洛城花車遊行 華航又拿首獎
正價差大 看好台股1月走勢
返鄉之旅 吳憶樺啟程返台探親
搭熱氣球登釣島失敗 陸男獲救
加拿大僑民參加元旦升旗典禮
台股中小基金靚 今年續看好
旺宏F-譜瑞 獲蘋果單
股東會日期登記 3日搶早
投顧：未來科技重多元滿足
黃金告別牛市 投資人心碎
遠雄獲新竹後火車站都更開發權
紐約新第一家庭 現代家庭縮影
飛雅特買股 完成克萊斯勒合體
金溥聰要開課 教子女愛國老歌
出掌紐約 白思豪面臨兩大挑戰
疑內賊 埃博物館近百文物消失
慶元旦 墨爾本僑界舉辦升旗禮
白天舒適 下午多雲局部短暫雨
現代和起亞汽車估銷售落後預期
除夕新年 法千餘輛車被燒
毅嘉去年營收 年增8%
出貨暢旺 SK海力士賺飽
台股開盤上漲7.09點
泰碩營運看俏 股價強勢創高
李泰祥5日音樂會 橄欖樹重現
新手開車玩手機 風險特別高
第一線獲全球商業卓越獎
全國電推家電5年延長保固
臭氧濃度高 高屏午後空品不良
王郁琦：服貿擬下會期審
今年觀光客 江揆訂目標9百萬
製造業疲軟 星上季經濟萎縮
美油儲降 油價3天來首漲
DRAM市況看俏 記憶體股漲
陳守煌：逆境中學習順服
北京元旦搶金潮 1小時5千萬
陸男熱氣球登釣島 墜海被日救
瑞信看衰歐元 今年恐大貶
王金平：蕭萬長人望好又有能力
新年好康 Moto X大降價
新台幣盤初勁揚 升逾1.6角
江揆：思考推無煙囪產業
財長：減稅拚經濟效果不大
台灣12月PMI53.6 上升
開車摔駁坎 男昏迷不醒
吸引年輕人 圖書館出奇招
一氧化碳奪命 檢方勘查現場
財長：今年股市正向樂觀
匯兌加滿單 力鵬Q4獲利靚
老蕭再出馬 財長：人才不閒置
交通部郵電司長 王廷俊陞任
3大學欲漲學費 教部尚未核准
無薪假42家 共1501人
遠通APP遭駭 查餘額受影響
開年首交易 陸股跌跌不休
接觸H7N9老翁 55人服藥
涉向色情業索賄 高雄官警羈押
葉匡時向觀光業者喊話 籲加薪
LED產業拚逆轉勝 率先表態
台灣12月PMI上升 經濟穩
槍戰受傷 港易小玲開懷重生
電玩家攻占核四 台電總座澄清
韓俄免簽 正式生效
中市男童遭綁 38小時獲釋
美科州開賣大麻 民眾清早排隊
Rain讚女友：夠義氣的姊姊
新加坡房價7季來首度下跌
不畏櫃買祭處置措施 凌越漲停
節能4G帶動 台股狹幅震盪
洛城花車同志婚 費城遊行競豔
明基材推首款矽水膠放大片
日月明功案 檢方再傳21人
學者：獲利廠商 與勞工分享
中小企業放款 增破2500億
亞運棒球 體育署再開協調會
大陸衛生單位研究禁菸立法
文化部：推動兩岸協商出版議題
密州大險勝史丹佛 稱霸玫瑰盃
兒童尋寄養家 月逾1500人
經部：鼓勵企業加薪 未列減稅
吳憶樺返台探親 解思念之情
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
提高青年主權意識 越出版書籍
美印外交衝突 律師籲嚴辦個案
經部：今年未規劃漲電價
鄰居是照顧者 星國推在地養老
港珠澳大橋 珠海口岸開建
罷免連署卡春節 中選會：依法
近10年1月東協與中國表現佳
富者恆富 首富蓋茲去年賺最多
經部：服貿開放辦展 增加就業
母子吃罰單爆粗 辱警吃官司
港人闖軍營 陸媒連日抨擊
陸製造業走緩 亞股高點拉回
大客車稽查 北部1成3違規
南市查畜禽場 保年節肉品安全
本島博弈 反賭聯盟籲立委撤案
伊朗女腦死 美護士代家人吻別
室內裝燃氣熱水器 3姐妹中毒
美拒移交維族人 陸批雙重標準
迅杰加盟WPC 評估無線充電
橄欖油染銅葉綠素 邊境再攔
春節到來 江揆促穩定禽肉產銷
國際經貿小組 總統主持會議
染紅基隆河 重罰業者60萬
總統：政府努力排除貿易障礙
12月PMI續升 經濟走穩
腳踹飆粗話辱嫂 男判賠5萬
盧彥勳肌肉拉傷 男單出賽未定
子女補習費 南韓父母最大負擔
墨西哥推動與薩爾瓦多貿易
墨巴自貿談判 首季可望完成
房市泡沫 財長：希望慢慢消風
總統拚TPP 外交部：努力
飯店廁所濕滑 女跌破下巴求償
寄養家庭送愛 成寄養童避風港
兩度輪暴油燒 印女不治爆示威
賭場條例審查 多數條文無共識
破瘖啞假老公 比手劃腳偵訊難
良維大單挹注 今年獲利拚翻倍
江揆勉團隊 做好規劃執行溝通
專家：今年日圓恐續貶
男酒醉街頭行搶 老婆來電露餡
高中生命案 檢疑另3人也涉虐
遠通：App用戶資料受保障
屏東生技園區新增 6廠進駐
信任閱讀的感動 公益圖書開放
美東北拉警報 暴風雪將來襲
華航玫瑰花車 奪國際首獎
北市火警 大批消防人員馳援
衡陽超大賄選 人大主任送法辦
台幣貶 華碩有數億匯兌收益
學者：港韓爭取到服貿優惠
春節農產品 陳保基：價格平穩
基隆或東南亞鴨 最快晚間決定
衝量 現股當沖 6日上路
陸6代以下玻璃基板投片增
名車茶葉紙錢都騙 4嫌送辦
北市供學童免費鮮奶 即日開跑
江揆：民間投資商機逾千億
盤整 台幣午升9.1分
專利電子申請 智慧局祭撇步
少年酒駕 轎車撞超市7人傷
布局緬寮 貿協 3月組團拓銷
陸男乘熱氣球近釣島 落水獲救
振興台股 方案一波接一波
中市首座 名人硯獲頒耐震標章
集體賄選 湖南政協副主席雙開
圓仔裝淑女 3秒就破功
民進黨團：將審條約締結法草案
王力宏跨年演唱 妻同台切蛋糕
天冷鼻塞多日 小心鼻竇炎上身
外交部：台可望入北太漁業公約
追求領先 三星老董籲創新思維
刻會員印章查財力 莊雅清緩訴
大統回收油 140萬瓶將銷毀
接國發會 管中閔：江揆未談
管中閔籲支持金融業創新創業
出口攀升 韓元創新高
人畜共通傳染病 修法強化防疫
台股收盤漲1.03點
現股當沖 證交所準備好了
數字科技1/20上櫃
役男出境就學 年齡擬放寬
朱納入北市民調 藍：純屬不實
去年商辦冷 土地交易3年新高
立院初審 部分碩生作品代論文
林濁水：柯文哲問題牽動綠選情
立院初審 身障用電優惠入法
台股整理 漲1.03點
日水族館大王具足蟲絕食滿5年
1月台指期跌15點
老藥砍價退場 健保利益拉鋸
游錫(方方土)翻盤說法 綠：造謠生事
1月電子跌 金融期漲
國道計程收費 江揆促加強宣導
遠通遭駭 江揆提醒資安重要
排風扇裝捕蚊燈 健行科大巧思
阿根廷僑界升旗慶元旦
弘光科大師生研究 登國際期刊
台股紅盤漲1點 力守8600
贏半澤直樹 紅白收視率高
國道2車翻邊坡 2人受傷
台聯批跳票 雙北：合作密切
江揆期許台灣成品牌 行銷世界
科大研發保全系統 防偷摘水果
北市無障礙計程車 再添25輛
老翁熊抱看護 辯稱給糖吃
三大法人買超台股 29億元
馬國廚藝賽 城市科大獲4特金
5樓墜落彈地面 女命大僅背痛
中華電MOD 攜手霹靂合作
陸委會：委任立法仍需立院備查
在花車中心許諾愛 美同志婚了
四川政協主席李崇禧 免職
運兵車採購弊案 檢訊涉案士官
洪仲丘最後家書 洪母掉淚不捨
國民黨團：全力支持推動自經區
基隆黃小鴨修復 下午測試
產學合作 雄才大略推2.0版
高中職特招 多項時程提前
高中生命案 醫師顏正松遭約談
陸男登釣島墜海 台日通報救援
祖師爺級扒手犯案 搭捷運行竊
北市學童一週一乳 從小補充鈣
江揆訪統一 期勉食安更精進
證券分析師 不納國考
倡認養 林逸欣為流浪動物發聲
行動電源5月起檢測合格始販售
邱鏡淳看元旦寶寶 勉增產報國
雙北合併 朱立倫：水到渠成
搶救8旬老樹 新北水溝改道
胡志強批文宣 雜誌告妨害名譽
法院家事服務中心 桃縣啟用
南周新年獻詞：有擔當表達真實
海巡：熱氣球陸男被日船救起
業界批重學術 朱敬一：過去式
心臟出問題 穆夏拉夫緊急送醫
行銷蜜棗 屏東高樹辦馬拉松
接觸H7N9陸翁 醫護未感染
基隆小鴨見客 保證沒刀疤
2013年802萬人來台觀光
台苯桌球賽 莊智淵首戰克里山
一氧化碳奪命 學生家長擬提告
新台幣收貶2.9分
印刷業者：面對服貿 化為轉機
南非僑界舉辦元旦升旗典禮
路跑夯 慢跑鞋出清搶報名
餘額寶成土豪金 躍陸最大基金
三星股價挫 市值少80億美元
王大閎宅異地重建 捐給北市府
長庚重建手術 打響台灣醫療
陸客捧場 澳門博奕成長加速
福特新插電電動車 準備亮相
一氧化碳奪命 嘉大心理輔導
史瓦濟蘭僑界舉行元旦升旗典禮
澳洲打工 台背包客關注勞動權
男童被綁獲釋 台中警方保護
嘉大生2死案 檢警解剖相驗
救護車車禍 釀2死
逛貓村摸大金磚 憨兒樂開懷
管中閔：鬆綁法規 培養賈伯斯
童被綁獲釋 全程遭蒙面未受虐
跨年買春遭逮 懊悔哀會衰整年
張花冠涉貪案 證人腹瀉請假
北市房價漲幅勝港星 亞洲第三
高中生命案 兩人涉逼寫自白書
詮欣衝毛利 獲利拚7年新高
MOD馬年衝 拚三大目標
護理不再責任制 缺工仍難解
第二批阿帕契抵台 將陸運歸仁
興大103年漢字榜 勤字勝出
拚經濟 江揆與南部產業界座談
台東往返台中 自強號停靠金崙
搶伴手禮商機 咖啡及茶祭優惠
民調：美民眾對政府缺乏信心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
環團：停建核四 推再生能源
聯合文學30年 改全彩生活風
新港奉天宮建醮 籌備會就位
中市跨年晚會 垃圾清7噸多
中華電綁約電視 今年目標翻倍
圓仔將亮相 白天最活潑
男童遭綁38小時 歹徒逾5人
參選高市有譜 楊秋興：在思考
印尼總統熱門人選 與台淵源深
印度IIT就業媒合創紀錄
錯騎同型色機車 警員尋回
警查緝通緝犯 民助暖爐禦寒
紀念六四 台北北京紐約絕食
明基材搶攻隱形眼鏡市場
澳門博弈收入 2013創新高
一氧化碳奪命 男大生音樂夢斷
出版業者：期待服貿更開放
賈乃暗指肚皮舞名師 男判拘役
跨年晚會收視 姐姐謝金燕最高
老師傅傳技藝 學子體驗手作龍
中監受刑人送醫車禍 2死1傷
亞運棒球組隊 多方協調有進展
蔡復一廈門故居 宗親陳情恢復
2013北京每週一天重度空汙
看圓仔人潮多 北市交通配套
伊朗南部規模5.5地震 1死
大陸駐舊金山總領館遭縱火
圓仔精力十足 直播秀滿場跑
登釣島墜海陸男 安返福建福清
看好市場 卡內基前進金門
中市戶政所受理新生兒健保加保
緊鄰北韓 丹東將通高鐵
陸委會：不認同陸媒體6倡議
中興通訊 成立行動事業團隊
想錢想瘋 男子偷腦上網賣
波克夏績效測試 未達股神目標
3日北部降雨率增 高溫略降
發展受挑戰 私校高中職商對策
德州能否選出 女正副州長
黨媒萬言報導 吹捧早年習近平
陳澄波冥誕 油畫與音樂對話
部落死亡率高 衛生所主任撤職
哈比人太好看 2013年盜版冠軍
市民大道3路口 撤兩段式左轉
東京都知事選舉 舛添聲望高
南蘇丹列紅色旅警 不宜前往
仁川亞運棒球 中職挺工會要求
小心被騙 萬金聖誕季沒辦摸彩
特招時程提前 增閱卷人力因應
遠通App查餘額 暫停2天
康師傅TDR筆錄洩 北檢要查
調查：英恐有75萬青年不想活
趁屋主不在闖空門 還連住5天
計程收費首日 五股車流增1成
食品GMP認證 經部提4變革
國合會停華語志工 證照師接手
南科銀行聯貸120億元
擄童用新手機假車牌 檢警追查
今年5月報稅 所得凍漲族輕鬆
資金往股市 房仲：保房市健康
器官衰竭 以國前總理狀況惡化
金管會准國泰設上海自貿區支行
歐元區製造業 2年多來最猛
檢方不上訴 廖正井無罪確定
靈修女信徒交保 士檢提抗告
高中生命案 2被告逼寫自白書
物聯網裝置戶 看好30倍成長
大客車安檢 不合格率改善
台企銀擬在上海自貿區設租賃
假好心真性侵 狼運將判刑確定
日本抽福袋 蘋果好禮大方送
經部人事異動 劉明忠掌標檢局
陽岱鋼昔被三振 老婆鼓掌叫好
元宵提燈新選擇 具民俗味夜跑
收費便宜 長照巴士被當計程車
老人裝活動假牙 桃縣起跑
金門迎城隍 新舊城隍擬會面
外資補美元 台幣收貶2.9分
立院初審 軍審法配合新障別
立院初審 增原民教育專款門檻
梧棲港外污染 魚網沾滿油
衝9百萬旅客 觀光局搶新市場
前台北縣議長蘇清波逝世
少啃蘋果 勝華去年營收減25%
不拘束人身自由 關禁閉成歷史
歐元上路多年 百億馬克未回收
開平金牌主廚 示範健康年菜
國銀大陸獲利近15億元
生死攸關 馬緊盯區域經濟整合
3維族人抵歐 陸稱恐怖分子
基隆鴨術後無疤 3日重游港區
清寒高三生 受助就學奪金手獎
示威擬封曼谷 經損估2千億銖
郊遊義演 為街友募款吃尾牙
傳周永康乾兒子孔濤被捕
義大犀牛收假 新教練團就位
盧彥勳大腿拉傷 退出清奈網賽
高鐵春節部分車票 3日釋出
涉為大陸蒐集情報 李世德遭訴
中職打亞運 保險內容是關鍵
天寒 李沃士：宣傳防CO中毒
印度巴士墜谷 至少30死
台鐵高雄至鳳山 恢復雙線行車
迎吳憶樺回來 茄萣家人忙張羅
柬國罷工 台成衣廠：影響不大
日日春陳情 盼北市接收文萌樓
6名偷渡陸客 韓警方逮捕
想看圓仔 動物園有撇步
受困俄船乘客 獲救登上澳洲船
央視新聞聯播 賣萌引驚呼
華視順利轉播跨年 駁斥出包說
看圓仔 假日免費接駁車上路
NCC：華視轉播中斷說非事實
新年不安寧 泰國股匯齊倒地
威盛去年業績 近5年新高
農業研發成果產業化 產值倍增
101跨年煙火 收視飆超吸睛
小米手機銷量倍增 雷軍不滿足
清查GMP糖果餅乾 下週公布
特招二免設計 難撼排名觀念
採購反潛機故障 國防部說明
南韓防長：防範北韓兩面戰術
吊車傾斜壓電纜線15列車受阻
加入TPP 管中閔：先尋共識
吊車惹禍 逾4千台鐵乘客延誤
仁川亞運 中職暫不考慮停賽
土銀：房價跌4成 不會有損失
陸中科院士 抄論文騙上億經費
醉父隔衣咬幼女胸 猥褻判緩刑
響應政府拚經濟 統一全面加薪
鋒面接近 3日北台灣短暫雨
新年伊始 英交通運輸全面漲
今彩539開獎
洪案司法審理 農曆年前難結案
陸官員與媒體偶遇秀 網友諷刺
亞運中職組訓 體育署列為選項
捷運增便利 新北邀素人說故事
威力彩開獎
研勤控Mio侵權 遭駁回
反制反對派 泰紅衫軍將出動
GMP精進方案 1月底前啟動
全球最塞車 比京鬧區擬限徒步
紙風車368 阿里山演出
復合遭拒潑鹽酸 恐怖情人遭訴
習八條當頭 陸公務旅遊萎縮
凌群雲端資料庫獲台灣精品獎
北市2起有感地震 震央內湖
夫妻所得分開申報 藍委提意見
末日博士羅比尼 看好全球經濟
台日製造業12月揚升 陸放緩
小鴨在台命運多舛 外媒紛報導
非常上訴 郭瑤琪：監委允代提
搶陸銀生意 餘額寶存款近兆
陸駐舊金山總領事館遭縱火
駕熱氣球釣島獲救 陸媒靜悄悄
洩羅琳筆名 律師被罰1千英鎊
穩定春節物價 相關部會注意
綠北市提名 立委籲先等藍出牌
紀念六四 王丹發起絕食行動
轎車連撞機車 2騎士死亡
女童浮屍無人認 疑父母也落水
高通準當家 大陸考驗等著他
美初申失業救濟 1個月新低
東南歐移民問題 德內閣現矛盾
橄欖油染綠問題多 義加強檢驗
威力彩頭獎槓龜
湖南男童感染H9N2禽流感
菊營：歡迎對高雄有抱負者參選
今彩539 頭獎1注中獎
大埔案行政訴訟 3日宣判
呂指不敢選上北市長 蘇辦否認
嘉義盲眼算命師柳得男病逝
阿帕契仍停飛 第二批7日陸運
受困南極旅客 全數登澳破冰船
高中生虐死案 被告增至15人
清潔太空船 壁虎機器人等上陣
作曲家李泰祥病逝 享壽73歲
P-3C故障 空軍：美方負責
靈巖山寺 1/11萬人朝山大法會
行政院：7月前完成加入TPP準備工作
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探扁 柯文哲：阿扁一直關不是辦法
吳憶樺3日返台 叔叔組團接機
組改越改越胖？ 人事總處稱要裁3429人
空軍改良＂超級經國號＂ 稱能遠距攻擊大陸
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神氣家族 「遇見幸福每一天」
內湖兩起地震 23年來第9次
私闖軍營 駐港解放軍將「嚴懲」
專家稱: 四川龍門山斷裂帶為「地震熱點」
美國科州大麻合法開賣 生意興隆
加入銷毀敘化武行動 中國派艦護航
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中國男子熱氣球登陸釣魚島失敗獲救
大埔拆遷案4戶勝訴 判縣府還地
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高雄市舉辦新移民家庭教育課程
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改「親美友日和睦」為「親陸友外反霸」吧！
港人新年走上街頭 要求2017特首直選
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櫃買中心於 1/8召開達輝公司申請上櫃審議
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中華電信公司103年4G建設第一波徵才
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生命鬥士李泰祥 韌性化為音符
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高中生命案被告19人工程師收押
李泰祥病逝 許景淳不願確認
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
李泰祥73年歲月 獨創生命樂章
學者：拜靖國惹火美國絕無好處
紐時衛報籲美 從寬處理史諾登
新年股市開紅盤 歐股全收黑
李泰祥告別式 將採基督教儀式
舊金山領館遭縱火 陸促速破案
陸總領館遭縱火 FBI主導調查
製片人公會獎 自由之心等入圍
陸總領館遭縱火 美承諾緝歹徒
美國務院：高度關切陸領館縱火
美股開紅盤 三大指數收黑
油價重挫3% 紐約跌破96美元
冬季風暴襲美 數千航班受影響
正隆贊助家扶寄養家庭招募
遠傳年節商機 音樂加值起飛
台泥居陸產能第6 亞泥第12
比京教堂 彩繪窗保留反猶故事
狐狸肉充驢肉 陸食安又出包
雙北台南房市 去年交易量增
鋒面後冷空氣 晚間開始降溫
陸總領館縱火 美：非恐怖攻擊
新年應景 手機披金搶市
投顧：新興市場今年審慎樂觀
黑莓玩完 R&B天后也救不了
風雪來襲 紐約進入緊急狀態
金麗科去年業績 增0.44%
駐美領館遭縱火 北京要求嚴懲
美股收黑 台股紅包行情遇挑戰
昇陽科12月營收 月減7%
桃市冷凍工廠大火 消防搶救中
旭曜今年出貨看增
旅巴拉圭僑界升旗慶元旦
涉監看使用者訊息 臉書挨告
全國電社區園遊會 台南登場
旅巴拿馬僑胞升旗慶元旦
美國第一家庭相本 送錯人家
比特幣挖礦熱 台積電超微受惠
駐西代表處將辦台灣有影放映會
政策不同調 歐元兌美元料走軟
台股開盤下跌27.8點
涉逼寫自白書 工程師羈押禁見
華義GOD菁英封測開跑
黃色小鴨重生 再游基隆港
和解露曙光 三星蘋果復談
無人駕駛汽車估2025年上市
大埔案行政訴訟 4拆遷戶勝訴
火燒船4人失蹤 尋獲船長屍體
李泰祥追思會 台南再現橄欖樹
推動改革 重慶設深改領導小組
冷凍廠大火 防氨氣外洩搶救難
楊秋興若選 王金平：用心輔選
總預算案 王金平：盡力趕協商
加國中部東部天氣酷寒
亞太電SHOW達人 4日決賽
黃小鴨復活 10時重返基隆港
涉嫌掃描私人訊息 臉書挨告
疑不忍女兒被病折磨 全家投海
空污特報 雲嘉南細懸浮濃度高
廖添丁傳奇新戲 傳藝登場
大埔行政訴訟 張藥房4戶逆轉
陸爆錢荒 點心債今年再融資熱
拓國際版圖 小米機新加坡搶市
國際經貿小組 馬總統主持
元宵小提燈 粉紅超萌馬首亮相
李泰祥寫無數名曲 版稅收得少
寶德能源科技現金增資生效
CES將起跑 3D列印大熱門
大埔案 劉政鴻：待內政部處理
台灣研發占GDP比重 破3%
劉明忠接任標檢局長
立錡Q1可望淡季不淡
陸總領館遭縱火 2008年也有過
台幣趨貶 矽品Q4毛利有撐
大埔案勝訴 農陣續推修法
迎吳憶樺 茄萣家人百感交集
廣東製毒村 警方陸海空清剿
在野疑缺溝通 藍籲合作拚經濟
去年半導體成長 美光居冠
新台幣早盤 盤整偏升
迎吳憶樺 茄萣師長忙張羅
SBL明星賽 台啤暫奪4先發
網路開店夯 業者營收倍數成長
大埔案逆轉 律師：土地正義
矽品將辦線上法說 歷年首次
私立高中職會議 提案學費解凍
開店123三關鍵 立足馬年
三星籠罩低氣壓 股價連跌6天
保單借款 注意契約效力
漲多獲利了結 亞股下跌
屏縣整合慈善資源 春節發紅包
創櫃板啟用 江揆期許共拚經濟
柬國罷工 成衣族群股價兩樣情
違規搭火車 加重罰有困難
東京鬧區火災 新幹線電車亂班
南韓外國遊客增 經濟效益反減
南韓擬在喬桐島部署監視雷達
基隆鴨萌樣再現 民眾爭睹
美股下跌 台股失守8600
陸媒：領館縱火現場有藏獨標誌
豬朋狗友 車禍只顧寵犬棄傷友
陸非製造業PMI微降 需求仍穩
好狗命 德國推高檔寵物餐廳
泰股重摔 安本搶進沒在怕
要求停止填海造陸 學生陳情
借貸成本降低 亞洲貸款大增
電腦展台廠看Q1信心 持平
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 明天白天天氣預報
電公車電池系統5成經費可補助
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
劉明忠：從未想過出任標檢局長
北韓促改善關係 南韓：先裁核
勞委會：服貿對勞工衝擊不大
小米目標4千萬支 供應鏈吃補
用水荒 陸城市擬實施差別水價
中台灣元宵提燈 小飛馬亮相
萌主圓仔 授權商品發燒先登場
泰迪熊熱潮 發行電子書捐公益
基因去年前11月EPS 0.51元
潤娥萬人迷 色不迷人人自迷
台援外 醫療資訊貢獻度最高
總統致電哀悼 盼李泰祥安息
好消息 下週油價可望降3角
調查官結業 總統：勿違法監聽
尼加拉瓜去年外銷減6.79%
橋梁隧道老舊 日擬嚴加檢查
耶誕樹圍爐 王書喬送餐喜憨兒
私立高中職學費 擬設公式調整
侯友宜恢復黨籍 馬英九早已知
隨機擄高中女生性侵 警逮1男
巴拿馬運河局盼完成拓寬工程
DRAM現貨價1個月飆28%
推廣電動自行車 環署延長補助
港銀行家：陸地方債比例不算高
檢警海巡查獲毒品逾7百公斤
瓶中信23年 英女子收到回信
內政部收到判決書後 再做決定
大埔4戶家屬：心情複雜感欣慰
班機不準時 民航局：不改可罰
心血管疾病照護 奇美獲認證
赴陸參訪夯 政務官立委興趣高
晶技去年12月業績估Q4高點
上海土地出讓收入 大陸居首
馬年燈會主燈 龍駒騰躍吸晴
新台幣盤整 午升3.5分
楊秋興：輸在起跑贏在終點
政治衝突持續 泰銖料下週續疲
入圍最性格獎 圓仔3天後亮相
參選與否 簡太郎：審慎思考
因應少子化 學者籲公校減肥
陸股開門綠 滬指跌破2100
放棄會計師高薪 圓夢當調查官
單車撞死殘障騎士 判賠三百萬
國立大學學生 宿舍燒炭死亡
宏?商用筆電獲陸媒推薦
遠百宣布加薪3%
投資古雷 業者：核准了再說
李泰祥病逝 台南音樂會不更名
龍應台：李泰祥帶著一團火走
澳門博弈收入 拉斯維加斯6倍
軟腳黑琵康復 七股野放飛藍天
油價補貼公文延宕 江揆要究責
大埔逆轉 縣府官員：那ㄟ按呢
陳昭姿：扁智力僅小學 應釋放
車禍減少 越去年近4萬人傷亡
小白虎滿月 剃胎毛標示身分
台灣微電影創作協會 今成立
印女兩度遭輪暴 生前懷孕
駁探扁選情 柯：回歸醫療專業
海巡署最大噸位 宜蘭艦下水
省電換現金 抽出百萬得主
大埔案未實質審查 內政部敗訴
母攜2女上吊 1女掙脫倖存
學生版媽媽咪呀 成再見老媽子
小白虎3兄弟滿月 頭好壯壯
看圓仔搭貓纜 送凱蒂貓限量筆
李述德：研議推動寶島指數
超萌馬小提燈 2/13發放
元大證入股韓東洋證談判傳喊卡
李泰祥逝世 將長眠金寶山
吳壽山：創櫃板看見台灣生命力
農陣：籲內政部檢討 勿上訴
台灣珊瑚礁 吸引美專家研究
大約在冬季 齊秦討回著作權
非製造業PMI降 陸股也疲軟
年節效應發威 團購業績創新高
單槓太難 美放寬陸戰女兵標準
台灣燈會 主燈龍駒搭鋼鐵熊
攻中彰投 綠設中台灣輔選總部
秒殺 股東會有11天額滿
大馬民眾抗漲 官方要懲主謀
樂生保留區安全惹議 北捷澄清
綠嘉市長初選 李俊俋保持中立
台股收盤跌66點
在野提砍總統年終 列議程遭駁
大統油品銷毀回收 收入當賠償
搶當「火星人」 千人通過初選
涉暴力討債 2幫派分子羈押
庇護工場推春節禮品 圓仔吸睛
查盜伐林木 起獲珍木200噸
大陸白牌橫行 UHD電視價跌
1月台指期跌75點
上市董監設質比 光電業居冠
學者：原能會應改為核管會
政大碩士班學生 宿舍燒炭自殺
台股震盪走低 跌66點
家長登報陳情 北市：非霸凌案
水泥業基本面佳 股價拉回
台灣燈會在南投 服務業工讀熱
1月電子金融齊跌
李泰祥逝世 公視播紀念節目
現代汽車計畫採用谷歌眼鏡
正新天津廠倉庫火災
蘇貞昌：遲來的正義不算正義
雅加達省長：全力協助鴻海進軍
雅加達省長：台商投資流程簡化
電死癌細胞 試驗療效佳
原生種櫻花 鍾永源成功育苗
4戶勝訴 大埔案成指標性案件
滑雪沒飆速 友：舒馬赫運氣差
布魯斯史普林斯汀新歌 美先聽
台股拉回 無礙多頭格局
美CES 聚焦大尺寸手機
清華教研大樓 校友捐1.5億
藝術銀行總部 3月台中開張
三大法人賣超台股40.6億元
黃世銘案開庭 傳楊榮宗作證
新莊國民運動中心 週年慶好康
愛你一世一生 北京再掀結婚潮
聯發科CES展LTE無線充電
創櫃板首波19家 擬籌資1.1億
防爆大作戰 小鴨屁屁開洞排氣
印尼擊斃恐嫌 赫見佛寺清單
年關到 中市餐飲推平價年菜
雪梨會外賽 謝淑薇單打首勝
北市櫻花景點 賞櫻專頁報你知
大埔案 內政部：會請苗縣說明
張宇主持我是歌手 比唱歌緊張
大埔案 張藥房妻要縣長道歉
日月光排污案 起訴廠長等5人
資處科殷鑑不遠 餐飲過量警報
黑豹旗表現佳 竹市成德高中
經部：油價補貼公文並未延誤
威力纖案 製藥商3人延押
立委指啟智學校虐生 教部調查
日月光排污染大事記
新莊火警 民眾受困頂樓
舊iPod 捐老人院做慈善
廣東打擊犯罪 陸豐成重點
更生人家遭祝融 南投檢方協助
交安自律宣導 重機型男上陣
士校大池啟用 美化陂塘助保育
義大投捕健檢 林彥峰嘆減重難
騙錢又詐死 美銀行主管遭逮
法總統人氣差 熱情握手沒人理
德女環境部長出櫃
職涯圖卡諮詢 服務求職者
嘉義大埔美開發 吸引青年返鄉
雪山失聯2登山客 尋獲
檢警海巡緝毒 數量726公斤
晚楓梅花爭豔 南橫美不勝收
紐時聲援史諾登 引發網友熱議
非基改喜瑞爾 即將在美上市
台疫苗首例 國光年底攻陸
漁船走私毒品 市價逾6億
追思李泰祥 南京東路禮拜堂
立院三讀 降新加坡進口關稅
王菲公開登照 祝女兒生日快樂
未來事件預測 看好田中入洋基
曼莫漢：莫迪當總理是印度災難
宣傳改革 陸開拍鄧小平電視劇
中國大媽又發威 金價飆升
林懷民：李泰祥去一條日光大道
30小時驚魂 志工南蘇丹撤退
北市工地意外 工人命危
新莊火警 救出2人送醫
員工票選 美航尾翼換條紋裝
美駐南蘇丹使館 撤離更多人員
殺一儆百 德逃稅大戶紛自首
低溫特報 4至6日低溫探十度
華州公路遇酒駕 報案電話湧入
行政院中辦送春聯 供民眾索取
嘉義啟智校慶 扯鈴舞獅展成果
曼莫漢：執政創最高9年成長
歡樂宜蘭年 邀民眾團圓圍爐
收費員抗議 爭資遣費及工作權
大埔案 內政部：完全依法行事
葛洛斯誤判 總回報基金大失血
爭彰縣長提名 黃君韜願捐財產
投資印尼 鴻海：準備好再宣布
謝淑薇擊敗澳選手 明拼第2勝
內政部：區段徵收建設重要手段
立院三讀 兒童優惠以年齡為準
金正恩元旦演說 聲音不同去年
4G搶破頭 投顧：國?最精明
CES登場 保健穿戴裝置夯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
路威愛台灣 獲永久居留梅花卡
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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印尼遭斃恐嫌 計劃攻擊美使館
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
銀行看好金門 成立財管中心
台苯賽首戰勝 莊智淵壓力仍在
嘉義暖如春 高溫27.2度
水污案不知情 張虔生不起訴
為客家文化加值 打卡來抽獎
陸整吏治 儲備幹部列重點抽查
大埔案勝無喜悅 受害戶推修法
吉他自動演奏機 成大研發有成
205遷廠有譜 高市期待榮景
參與區域經濟整合 總統親督軍
雄檢起訴 日月光：尊重司法
台幣收貶6分 再破30大關
日月光排污案 起訴處長等5人
台南全家投海 初驗無外傷
週末冷氣團到 北部低溫12度
馬：7月底前提加入TPP計畫
2013大陸電影票房逾千億元
智能障礙男離世 器官遺愛人間
立院三讀 強化專利邊境保護
陸數據空襲 港股跌逾500點
引柳宗元古文 檢告誡張虔生
立院三讀 空大可收港澳陸生
陸網路曝光殲16飛行相片
冷坑道變熱洞房 金門拍婚紗酷
宏?Z5智慧機 CES亮相
立院三讀 非重大違規可返杏壇
OBU外幣放款餘額續創新高
陸官方：嬰兒猝死無關B肝疫苗
少年學家將 成績退步不准來
雪白花海品茗 梅花茶會雅味足
政大生燒炭 啟動輔導機制
小鴨返基隆 攤商生意好一點
屢創新高 和大連續4年加薪
打工變調 駐澳代表籲注意安全
開車擦撞騎士 蔡佰祿挨告和解
錄取高普初考 3年內不得轉調
政院官員辦公怨 新莊改善交通
張元豪原址祭父 燒判決文告慰
國考分階段 普通科及格可保留
世界級桌賽開打 莊智淵圓夢
火燒船船長遺體尋獲 家屬哀痛
年後調養 菲專家：蘋果排毒
朴槿惠：致力朝鮮半島和平
飛雅特併克萊斯勒 聲勢看好
籌建南迴醫院 徐超斌走的辛苦
來台圓夢 非洲童盼當醫師救人
嘉市校長會議 約定讀3本專書
記取服貿 馬：注意經合溝通
郵局6百萬戶 80億將重計息
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南韓民眾最愛外賣餐 炸雞奪冠
大陸4日凌晨 大規模流星雨
社區總幹事遭刺 無生命徵象
請蕭助推經合 總統盼全民同心
檢：通聯顯示 張虔生不知情
拚經合 總統：隨時考核首長
電商訪福建 為合作鋪路
電商進大陸 有特色就有機會
張家祝：經濟整合 有得有失
日月光海放管 查無違法
鐵公路兒童優惠 年齡早納考量
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搶先看圓仔萌主 粉絲教戰守則
比利時女性 罹乳癌率全球最高
陸軍否認陸航飛官爆退役潮
大埔案律師：歸還4戶原地可行
兒童節禮物 社家署將公告優惠
張家祝：優先推動加入TPP
迎吳憶樺 親友如辦喜事
金門公廁評核 24處列特優
獨老過好年 華山基金會募年菜
巴士輪暴死刑案結辯 延後宣判
上海摩托車車牌 要價60萬
華裔女童請願 盼業者推身障娃
民間推TPP 蕭萬長下週啟動
江蕙愛圓仔 籲拍照勿用閃光燈
張家祝：掌握資訊推動入TPP
證交所發展 新商品受矚目
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迎新狂歡鳴槍 菲2死26傷
吳豐盛接國營會副主委
盤點法規鬆綁 每月開跨部會議
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中移動咬蘋果 代價昂貴
日月光排污案 在押處長交保
宏?圓仔平板 15日開賣
聚陽全年營收增13%
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偷渡船遇險 義海軍日救千餘人
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中華電4G徵才 首波啟動
搶看圓仔 團體預約首日開放夯
吳憶樺抵台 叔姪溫情相擁
曼谷封城示威前 競選活動開跑
蕭：關鍵時刻 民間力量要出來
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疑為前妻糾紛 刺斃社區總幹事
買金針認標章 掌握望聞觸要領
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10年分離 吳憶樺重回台灣
三芝區疑國中生墜樓 送醫命危
內政部通過廬山溫泉業遷建案
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冷氣團發威 週末下探10度
網攻頻傳 年底資安漏洞超大
高雄一金屬廠 偷排廢水遭停工
推動區域整合 總統：只許成功
閣員要勇往直前 總統語重心長
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舒馬赫過生日 粉絲醫院外祝福
智冠代理蔬菜別囂張
大埔案可上訴 內政部動向未定
台股週線小紅 光電股最飆
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民航局：班機延多不可歸責業者
鐵娘子重門面 生前年整髮百次
吳憶樺返台 叔叔接機激動落淚
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大樂透開獎
抗議者：占曼谷不波及大眾運輸
兒童優惠以年齡為準 北市配合
台股週線小紅 光電股最飆
無照酒駕機車 男遭吊汽車駕照
鳳飛飛逝世2週年 鳳迷獻唱
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台虹去年營收破百億 創新高
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失聯山友尋獲 預計4日下山
失聯十五載 獨居兄妹終團圓
大埔宣判 陳為廷：僅有微正義
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三島由紀夫 與諾貝爾獎擦身過
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遭處罰金 日月光：無重大影響
大埔案 李鴻源：傾向不上訴
大陸官方：禁節目夾雜外語
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吳憶樺返台 叔姪緊抱數分鐘
收費員怨遠通 找工作受刁難
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大埔案 內政部傾向不上訴
未實質審查 大埔案逆轉關鍵
政治動亂損經濟 泰財長憂心
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郭台銘陳俊聖 登亞洲人物榜
製造業設研發部門 大企業最多
今彩539頭獎 1注中獎
淡江大學女子墜樓 身分待查
大樂透頭獎 無人中獎
柬埔寨動盪 避免前往金邊
安倍經濟學發威 高價福袋熱賣
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康寧3D強化玻璃 準備投產
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月光排毒水張虔生不起訴 5部屬頂罪
圓仔六個月健檢 忙壞一堆人 (you tube)
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又一人擅闖軍營 港男遭拘捕
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特赦斯諾登 歐巴馬稱「從未考慮」
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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中鋼出貨平穩
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加國爆H1N1流感 釀26死
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平分6.4億美元彩金 幸運兒出面
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櫃買8日審議F-達輝上櫃案
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陸政法貪腐嚴重 再提正風要求
康熙10年 首錄影就不想繼續
持刀搶3千 男判7年半
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港官員：QE減碼 影響難估計
DRAM現貨價 2天漲1成
港政務司：勿挑釁北京
年關近 千公斤米免費愛心待用
祭亡父 吳憶樺明為父遷住新塔
北區國稅局：待補稅18億元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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新北升格3年 車鑑會始成立
新北53條溪流 封溪護漁3年
活化農地 新增6進口替代作物
美槍管新規 限精神病患擁槍權
北捷信義線 7車站污水納管
國發會掛牌 邀歷任主委回娘家
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英國魔鬼浪 水淹民宅路破碎
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拾金不昧 國中生撿皮夾還失主
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土銀將加速海外布局 提升獲利
華航諾富特 推輕上海年菜
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立委提揭露人保護法 部會支持
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關鍵期防守奏效 火箭險勝尼克
H7N9疫情 上海通報1例
AIT推獎學金 鼓勵教師遊學
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雪梨網賽止步 謝淑薇備戰澳網
設置兒童醫院 利弊仁智互見
哈林各飆半場 火箭險勝尼克
外資連4月 淨匯入近90億美元
婦腹大不穿內褲 天冷抽脂求助
漲價4倍 古巴開放購車玩假的
上海新增一H7N9病例
墾管處辦龜山好望角人文之旅
庫存不足 高雄籲挽袖捐血
參觀農博 陳菊許願連任
傳德里捷運面臨孟買恐攻式威脅
酒駕醒不來 男睡車陣中遭法辦
CES 宏?發表7.9吋平板
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艱辛市長路 楊秋興：非沒機會
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F-35趕進度 美破例准用陸零件
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環保回收業堆廢爐渣 宜縣開罰
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老農津貼修法 立委盼討論年限
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攻3D列印 金寶CES推新品
全國蘭花展 十萬株蘭花現嬌姿
日圓貶值 來台日客略減
桌球老江湖塞弗 逗樂全場觀眾
中風症狀與成因 民眾多不清楚
學童歲末團圓 拉風乘哈雷
大陸阿嬤3度考碩士 只為圓夢
大埔案 劉政鴻忙打掃暫不回應
宣導春安 辜莞允拍警方桌曆
美迎強力風暴 裸身5分鐘變冰棒
買不起房 台大教授要配舍延長
令狐榮達：續爭取遣返王又曾等
馬年悠遊卡開賣 民眾爭購
年後轉職 多考量薪資及穩定性
酒駕撞起重機 男騎士送醫不治
女權先驅 許世賢紀念館揭幕
親綠社團促民進黨 整合柯文哲
台苯男桌賽 莊智淵敗給水谷隼
產業研發經費遞增 缺人才
遊韓國集體腹瀉 禍首諾羅病毒
共軍將領異動 北京軍區受注目
健康風 美蔬菜廚房進駐遠百
中古屋局部修繕 最愛整浴室
圓仔將亮相 動物園交通管制
獨居老人逛賣場 樂辦年貨過年
福建去年天災損失6百億
投信看好今年日美不動產證券化
菲觀光客源 台灣排名第7
女倒臥家中廁所 送醫不治
扶輪社友婚宴 吳憶樺還不想婚
德政界檢討 旋轉門條款
美汽車業2013年衝出佳績
德受雇人口增 總數4千多萬
保羅沃克死亡車禍 時速逾百哩
屈從壓力 蒲亭將冬奧抗議解禁
拚北市 呂秀蓮競選後援會成立
南投沙雕藝術節 營造另類燈區
參選新竹縣長 彭文正獲支持
空氣差 西半部監測站紅色警戒
河南礦災瞞報災情 官員被免職
入秋H7N9 大陸增至13例
紅米大降價 陸智慧手機價格戰
廁所故障 國父紀念館盡快處理
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基隆刀疤鴨風采依舊 鴨迷捧場
光華數位新天地 一樓重新開放
公民論壇 與六輕共存榮
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大馬宗教風波 政府籲各界冷靜
身家安全 連勝文參選重要考量
油價補貼 經部中油：未延誤
顧立雄：不管誰出線 都應入黨
點酒精膏不慎 打工女手臉燒傷
3%富人 握有全球20%財富
投顧：今年經濟東北亞勝東南亞
緬甸獨立日 翁山蘇姬強調修憲
陸拖船金門觸礁 海巡助脫困
美汽車產業2013年銷售亮眼
防H7N9 上海黃色旅遊警示
陸舊金山領館縱火案 嫌犯落網
寒假打工 當心誤入歧途
冷氣團先後到 9日另一波
桃縣姜太公廟 熱鬧動土
蘇貞昌：柯文哲現象值得注意
活到老學到老 8旬夫妻成佳話
布里斯本賽 費爸修威特晉決賽
資源回收場火警 估損失8百萬
阿亮替粉絲圓夢 自肥抱瑤瑤
台苯男桌賽 莊智淵晉準決賽
網購保險套解禁 電商業者叫好
台灣大進攻回穩 逆轉勝台啤
落石坍方 新中橫望高寮處中斷
日發現台灣漂流漁船 船員失蹤
印尼火山再噴發 至今疏散2萬人
家扶新主委上任 傳承照護弱勢
圓仔與媒體見面 活潑不怕生
被指歌詞露骨 汪峰：斷章取義
愛爾蘭國會議員訪華
英媒選40大好去處 台灣第35
陳慧坤紀念畫展 展現原鄉情感
德再傳未爆彈爆炸 1死13傷
慢動作搬球桌 莊智淵難得搞笑
捐資命名大樓 台大教授盼規範
頻斷電 阿根廷槓上電力公司
山寨金正恩 民政局長助孕達人
圓仔太萌不怕生 媒體也瘋狂
台灣精品 金合利鋼刀獲肯定
公寓傳屍臭 女留遺書疑燒炭
曼谷封城前 泰反對派先遊行
吳憶樺堂兄 盼再與堂弟共枕
民進黨屏東募款餐會 場面熱烈
李登輝：發展經濟也要發達文化
圓仔要見客 貓纜不放假
小威勝艾薩蘭卡 布里斯本封后
吳中天太搶戲 蘇有朋眼紅排擠
投顧：陸利率自由化可望延續
山東煙台外海 發現金礦
亞太電攜手酷派 將推新機
友人：舒馬赫脫險 性命可保
亞太電攻行動上網 全力拚4G
要做第1 波特自曝嚴苛訓練
張秀卿梅開二度 嫁作台南婦
倒數36小時 見圓仔勿驚擾
大陸春晚李玟開場 港台最大咖
單車環台 募急難救助
年關近 北市消迪化街辦演習
今彩539開獎
陸雪龍號脫困 得借西風
高雄1漁船船員失蹤 家人焦急
麥克波利無酬演戲 為女揭傷痛
凱瑞穿梭外交 斡旋以巴謀和
經紀人：舒馬赫情況危急但穩定
火燒漁船人失蹤 海巡艦馳援
金酒末節逆轉 對戰達欣3連勝
機捷全面動態測試 1月中啟動
轎車廂型車事故 2人傷重
搶看圓仔 團體預約達7千人
偷金鍊 小偷被迫吞96根香蕉
威廉王子免試入劍橋 學生反彈
重出江湖 遊客憂刀疤鴨蒙塵
今彩539頭獎2注中獎
舒馬赫未脫險境 發言人澄清
璞園展鬥志 力拚防守退裕隆
印度建築倒塌 6死數十人受困
堅持大選 泰執政黨競選起跑
林一方等人 下週控告郭瑤琪案8位法官
巡防護漁 台增2艘3千噸級巡防艦
軍購P-3C反潛機 未交機「3架2故障」
馬雲、郭台銘、李嘉誠等 入選“亞洲人物榜”
閣員自稱臨時工 馬英九不爽
臺灣流感疫苗 首次攻進大陸市場
歲次甲午共383天 多出一個「閏九月」
大浦案敗訴 內政部傾向「不上訴」
台南文化中心講座 食在健康 智慧生活
12日國館講座 『快樂養生DIY』
烏龍稅單加上行政救濟絞肉機 稅災民怨
政府施政程序不正義 民怨沸騰
稅務機關濫用實質課稅 有違憲之虞
吳憶樺返家 近鄉情怯眼眶泛紅
『原素食府』推出極品素宴年菜外帶
維多麗亞酒店 多款中西式新春伴手禮盒任您選
呂學樟：關說案14日前重審
祭亡父 吳憶樺哭了
吳憶樺喇記者 中天：私人行為
台尼跨國合作打擊犯罪
1Bite2Go Café & Deli 全新餐點
力麗哲園迎新推好康 冬遊花蓮、墾丁1699元起
北極寒流侵襲 美急凍零下50度
今年候鳥計畫8日起接受報名
職缺增 澳資訊業陷人才危機
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
卡達網賽 納達爾挫法對手奪冠
霍普曼盃網賽 法國奪首冠
美前第一夫人芭芭拉 出院返家
素溪冬運維安 美願臂助
美小飛機迫降紐約高速公路
法作自由引導人民 不到陸展出
柬埔寨政府鎮壓示威 法籲對話
慶三王節 紐文處贈書包
新的一年 黑莓展開救援行動
波特蘭機場老地毯 居民不捨換
傳紐約將開放大麻醫療使用
小飛機迫降紐約高速公路 3傷
星44年首暴動 客工壓力引爆
菲律賓性別平等 傲視亞洲
冷氣團發威 嘉義清晨9.9度
同性婚姻 調查：港人支持度低
尋根 吳憶樺先祭祖
懸浮微粒濃度高 空氣品質不良
美日防長電話會談沖繩基地問題
泰民主發展 仍處惡性循環陣痛
港大學與陸企合作 研發新藥
採訪泰抗爭 催淚瓦斯讓人難忘
搶看萌主圓仔 入場券怎麼抽
犀牛教育訓練 美女主播主講
想看活潑圓仔 抓準2個時段
亞幣多貶 台幣週貶0.05%
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揪團打狂犬疫苗 獸醫到府服務
競逐MRAM 三大陣營火拚
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分享經濟增價值 重振生產力
穩定財政 南韓安渡經濟風暴
搭高鐵返鄉 憶樺：會緊抱家人
鞋盒行動 溫暖弱勢學童雙腳
防諾羅病毒 勤洗手避生食
穿國旗帽T返鄉 吳憶樺高興
印緬越等國成衣出口表現優
輕鬆看圓仔 搭大眾運輸最省力
大立光去年12月業績 創高
被爆吻辣妹 吳憶樺友人否認
春節晚鳥出國 曼谷長灘最划算
洪易動物雕塑 文創園區開派對
辦事塞錢 逾4成印尼人視平常
伯娜隆拚日立 衛冕得過程思嘉
爸爸去哪兒 陸電視真人秀贏家
春安工作 桃縣加強取締酒駕
愛上尼泊爾 余信賢放空並拍臉
永箔科技6日登錄興櫃交易
黃金週線收紅 專家：宜保守
梨山賓館賞櫻 推回憶玖玖專案
台船日海域失火 海巡未發現人
金正恩慶生賽 羅德曼公布名單
正財利船員失聯 家屬盼快搜尋
喜迎金馬年 戶政所辦生肖字展
旭曜Q1可望淡季不淡
矽統去年業績 上市來新低
大埔案 劉政鴻：經濟怎麼辦
台苯男桌賽 上演奧運銅牌戰
新巨訂單增 台美兩地擴產
兄弟新隊名確定 中信兄弟
正財利號 1印尼漁工獲救
罕病基金會 關西蓋無障礙農場
創世獅子會攜手 募發票助弱勢
壽險業：檢視 不可忽略癌症險
美媒體人佛斯特病逝 享壽81
荷巴特網賽 大威臨時退出
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
臨時小旅行 業者推App訂房
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
不會印尼話露餡 通緝犯遣返台
黃衣中信兄弟 保留大象吉祥物
可愛小雪倫 台鐵找到了
吳憶樺南下 親友高鐵站接人
拐賣猖獗 陸擬罰買主
企業社團送年菜 關懷弱勢
勤益科大畢展 學子秀文創
佛教會點燈 李沃士盼感恩前行
建花東快可行性 104年揭曉
影星史蒂芬席格 考慮參選州長
券商自有資金 可先買後賣當沖
入黨問題 柯：讓社會慢慢討論
雲林農博喜訊 十萬遊客出爐
視障教育資訊化 縮短數位落差
過好年 農委會調節措施啟動
陸富豪炒美房產 年花3千億
中油：汽柴油價各降4角
廣東毒村 警察開警車販毒
吳憶樺吻女 友人：在巴西正常
圓仔萌翻台灣 在陸也享知名度
超萌圓仔 帶動5億周邊商機
不朽的追求 威廉莫里斯特展
惠中寺寒冬送暖 胡志強感恩
北市櫻花季 推薦10大景點
頎邦Q1業績可望持平
登山應分級 減救災人力耗費
日人賽嘉飛行 受困山區
可成去年營收 連4年創新高
春節近 經部關注物價
金溥聰備詢 國民黨團有信心
李鴻源：勿因大埔案污名化徵收
李鴻源：防災型都更可創造多贏
網購美妝 小心含汞損健康
黃春明教學生演戲 8日公演
日黑鮪魚競標 逾2百萬元結標
促創新創業 育成計畫徵件起跑
祭亡父 吳憶樺眼淚潰堤
做好電池回收 汞傷害不上身
打火弟兄蓋廳舍 先普渡好兄弟
官媒撰文談包子 陸網友諷刺多
北市中運泳賽 建中龍門傳捷報
七合一 綠拚由南向北推進
微電腦瓦斯表 盼達期程目標
台中查緝隊 屏東破安毒工廠
中華電工會8日上街 反新董座
基隆放晴 黃色小鴨吸睛
吳憶樺返老家 茄萣鄉親夾道
圓仔PK小鴨 飯店搶攻萌商機
遠傳獨家機款 攻低價機
春節整理家園 竹市籲民眾配合
至去年11月底 郵政儲金略增
台苯男桌賽 莊智淵復仇闖決賽
新社香菇寮傳火警 燒毀3處
返家心情 吳憶樺：有幸福感
與圓仔拚場 贈陸鹿羊動畫首映
果凍淋乘客 搭火車女子吃官司
加入TPP 金管會準備好了
波蘭婦女在印度遭綁架性侵
大陸2013年查辦3萬餘貪官
外資投資會計師事務所 擬開放
美半百歲兄弟 為三明治怒揮刀
消金資料 擬可委外
佛跳牆商機 kitty也搶
大埔案後續 總統指示妥適處理
歡迎吳憶樺返家 陳菊好禮相送
看見台灣 馬吳江齊欣賞
專竊公寓 粉紅鐵馬顯眼遭逮
麥帥橋下河濱步道 發現男浮屍
陪總統行程 江揆李鴻源多互動
萌主圓仔見面會 場地大解析
柯文哲現象 蔡英文：社會氛圍
陸廣電局：主持人禁模仿方言
比特幣ATM 曾銘宗：不准
游錫(方方土)：堅守崗位 選新北市
半世紀前關鍵報告 助美抗菸
仁愛部落賞梅祕境 遊客驚艷
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網路約會最熱門一天：1月5日
EXO撲台 粉絲瘋狂機場混亂
談大埔案 副總統盼兼顧情理法
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十歲女吹陶笛 盼賣藝貼補家用
考滿分看情慾片 竹縣府調查
副總統：愛心是台灣進步動力
CES登場 大尺寸手機平板夯
台股量能充沛 紅包行情仍可期
雪龍號南極受困 美出動救援
79歲日人玩飛行傘 受困山區
鮭魚少一半 市場攤商偷斤兩
高鋒營收創高 首季訂單滿手
優良市集 花壇公有市場獲認證
KTV廁所裝針孔 男遭起訴
宏達電Q4每股賺0.38元
大貓熊之父：圓仔發育非常好
漁船翻覆 兩人獲救
竹市照顧老人 鼓勵走出家門
新阿房宮1882億 驚動習近平
寒流強襲 美國中西部急凍
插管近月難氣切 家屬求助立委
台東醫院：調麻醉師擬7日手術
柯文哲現象 游錫(方方土)提兩段民調
日人蜜月遭槍擊 厄國懸賞緝兇
農家女林麗雲 鹿港辦水墨展
中市文化志工 蔡炳坤授證
本業虧損 宏達電去年業績不佳
落海60小時 旱鴨子幸運獲救
印尼火山噴發 危險區範圍擴大
看好投資 陸客大購波爾多酒莊
踏雪尋梅趣味賽 夫妻歡樂梅園
陸發布今年首次大霧黃色預警
男子自殘 波及幼兒受傷
陸金改推進 挑動理財神經
金門空氣品質差 老弱病少出門
穆夏拉夫不適 律師盼免出庭
氣候空氣 影響過敏氣喘患者
夢想之舟 手獵飛行展成果
修威特克費德瑞 布里斯本奪冠
鐵獅玉玲瓏尬大稻埕 澎哥不怕
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘇貞昌：不一定是黨員才叫人才
紙貓熊加紙黑熊 3月攻占台北
冷氣團6日減弱 空污可望改善
投入主場行銷 中信兄弟新紀元
孟加拉選國會 暴力攻擊11死
捐血送薑母鴨 民眾排長龍
台苯男桌賽 莊智淵亞軍
陸房價調控落空 官媒籲問責
綠兩岸路線 擬確立憲政共識
6日白天回溫 9日起濕又冷
圓仔商品熱賣 備貨3倍應戰
兄弟教練改組 打擊教練王金勇
台塑化：6日起汽柴油降4角
蜜雪兒生日禮：單獨留在夏威夷
空氣差 高屏離島空污持續觀察
加強機動力 日陸上自衛隊改組
要道補丁 陳菊指示優先改善
追思李泰祥 台南音樂會滿座
陸媒憶習作風 內容類似習八條
大遊行癱瘓曼谷 泰反對派熱身
北京小黃拒載周潤發：下班了
喜越迎春 朱立倫：歡迎新移民
比京折扣季 竊賊伎倆多
5百象迷力挺 兄弟歡笑中開訓
李泰祥女兒獻唱 追思父親
合約疑慮 象近30人暫未簽約
病例激增 菲首都爆麻疹疫情
吳憶樺到台中 開展公益活動
紀念陳澄波 辦東亞巡迴大展
印工地倒塌15死 恐有多人受困
羅志軍現身 破遭查傳言
美祈禱早餐會 連勝文獲邀參加
印度發射地球同步衛星運載火箭
傳試建聯合作戰司令部 陸否認
中油預算 聚焦探勘資產活化
基隆鴨復活 20萬人爭睹
慈濟歲末活動 李沃士期許感恩
洪興幫登紅白 陳小春父愛滿溢
日人受困山區 徹夜未眠
凱瑞訪約旦 尋求支持和平計畫
周思齊現身開訓典禮 象迷驚喜
蕭亞軒當老闆 被員工稱蕭安妮
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印度地球同步衛星運載火箭升空
資源再利用 工業局盼釐清權責
超高解析度面板 今年出貨看增
賣場年菜搶市 主廚秀加持
假交易明細 詐騙天堂遊戲寶物
吳憶樺：沒有留在這裡的打算
教宗方濟各宣布 5月首訪聖地
江翠國中資優班 扎根基礎科學
莊智淵圓夢 感恩幸運的一年
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敘利亞和議 美首提伊朗可協助
法民眾悲觀 士氣20年最低
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康寧與正達合作3D玻璃
外逃貪官押返海南 吸金50億
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2014喜越迎春 新北市歡迎新移民
全國第1個新住民廣播營發表成果
「圓仔」會客給面子 活動一小時
「圓仔」首亮相 上午4千人入園
提升新移民子女學習 花蓮移民署歲末愛心捐舊電腦
柯文哲: 黨外有人民調比他高就讓賢
陸領事館被燒 修繕費美政府買單
「俄羅斯拉登」 揚言攻擊冬奧會
「屏東縣女性夢想館」提供平台 新移民女性受到同等尊重
9度實問虛答 立委諷金溥聰「跳針」
臺灣珊瑚郵票
大專『校園證券投資王』決賽豋場
金溥聰：美現職閣員訪台有機會
來自雲南新移民手製蕃薯麵網路熱賣
洪案委任律師顧立雄 自訴2軍官過失傷害
新北學童繪製我的家 設立新住民組
「極地渦旋」造成北美大雪嚴寒
大陸清真寺 發生踩死14人事故
疑人員破壞 大陸陝西長途客車爆炸4死
台水公司「水費帳單e起來．好康享不完」公開抽獎
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台水辦理基隆 台中及高雄供水系統降低漏水率
美F-35戰鬥機 將採用“中國製造”零件
培育未來導向的創新世代
北京APEC是「馬習會」適當場合
兩岸政策菁英班圓滿成功
臺股IPO旺 投資人慶豐收!
履約或賣出孰划算
彰化印尼外配居台25年終成台灣新移民
李鴻源：2年內雙北合併不大可能
大埔案不上訴 李鴻源憂骨牌效應
新竹峨眉鄉托兒所長 樂當孩子王
施羅德投信：2014年台股投資關鍵字「巨人」
12月外匯存底 4,168億美元
男廁壞半年 江宜樺「冏」下令7天修好
台灣教授帶隊課輔幫助新移民
上櫃股票惠普 自103/1/7可融資融券交易
葉部長6日考察 蘇花藍色公路
2014年1月6日より現物株デイトレード解禁
徐重仁轉戰全聯 與超商競合
南韓軍機停高雄 軍方依規核准
北極寒流急凍 美恐創低溫紀錄
宜蘭冬山木材場大火 警消撲救
沙烏地吉達 天外飛來屍塊
伊朗願軍援伊拉克 對付蓋達
羅姆尼：接受媒體嘲諷領養道歉
羅姆尼領養非裔 名嘴嘲諷惹議
不畏危險 大學生勇闖火災救人
俄前首富 往瑞士與妻兒團聚
國家影評人協會獎醉鄉民謠獨大
4K穿戴式 消費電子展聚焦
恢復失業津貼 白宮上緊發條
新型流感襲美 至少波及25州
同性戀家庭教育 教宗關注
迎戰CES展 宏達電低調
蔡明亮到美國「郊遊」又得獎
投信：陸股將展開2至3年多頭
證券網路整合 減少作業成本
拒受訪 西雅圖海鷹隊員遭罰
投信：題材不斷 生醫續看好
Zynga相挺 比特幣再瘋漲
現股當沖上路 券商也適用
日商東麗擴張新興市場業務
法慈濟歲末祈福會 參加者眾
自潔染整紡織技術 長足進步
宏達電陷虧損 今年盼撥雲見日
小米機出貨看旺 英業達進補
現股當沖上路 注意量能
巴拉圭將加強與台灣國防合作
東京辦奧運 將創百萬就業機會
回暖3天 9日強烈冷氣團報到
陸查地方債 暴露影子銀行風險
現股當沖上路 量能有望增溫
薩爾瓦多大使館辦升旗慶元旦
圓仔蓬鬆白毛 全靠媽媽圓圓舔
美財長將訪德 擬力促擴大內需
圓仔亮相估掀熱潮 貓纜不公休
天候惡劣 嚴重影響美飛航運輸
金溥聰備詢 立委搶登記發言
寒流肆虐 加拿大嚴陣以待
12月物價年增 0.33%
新普Q4營收高標 創歷史新高
空污南下 雲嘉南高屏空氣差
陸鐵路貪官 每小時受賄5萬元
台股開盤上漲6.46點
羊肉灌汙水 流入廣州餐廳
北極寒流 美東北中西部冷颼颼
圓仔見面會 交通參觀總攻略
寧夏北大寺信眾推擠 14死
日歐續挺寬鬆 美英不同調
尼加拉瓜跨洋運河明年動工
沒保障 水上救生團體鳴不平
現貨價揚 DRAM族群漲
虧損符合預期 宏達電股價冷靜
跌深反彈 美油價上漲
過好年 經部持續關注物價
手機降價 今年科技支出估降1%
金溥聰立院備詢 媒體大陣仗
高雄捷運民眾報案 偷拍居多
漁船沖繩外海失火 台日續搜救
台灣大總經理賴弦五傳閃辭
圓仔亮相 寒風排隊為搶頭香
圓仔正式亮相 粉絲高呼超可愛
全球央行外儲攀 美元分散重現
歐元區12月失業率恐維持高峰
犒賞員工 三星去年砸3兆韓元
瑞昱Q4業績 歷史新高
新台幣盤整偏升
大埔案 李鴻源：研究是否疏失
象球員合約疑慮 教部：將了解
學測試場分配表7日公布
CES展智慧機趨勢 外資盤點
陸證監會：推動下市制度常態化
遊客驚呼：圓仔本尊超可愛
法人：華東去年估可獲利轉盈
圓仔拚了 撐過1小時秀活力
臍尿管退化不全 嬰兒肚臍噴尿
兩岸十大經貿事 投保海關居首
電子菸屬偽禁藥 宣傳療效觸法
徐重仁出任全聯總裁
葡足壇巨星 黑豹尤西比奧辭世
大陸中鐵負債高 總裁跳樓身亡
陝西巴士爆炸案 4死25傷
搶看圓仔 1200人拔腿衝
圓仔人來瘋 首登場動40分鐘
奕力觸控 打進HP戴爾供應鏈
反抗畫筆 媒體漫畫看全球時事
陸推改革及全球成長 港股看漲
解兩韓僵局 朴槿惠促家屬團聚
學測應試可戴口罩 不得拒檢
主要國家今年發債料逾7兆美元
圓仔被叫醒 再向觀眾秀萌
跳槽拚加薪 掌握236原則
美乃滋貴參參 日主婦買不下手
看到可愛圓仔 遊客腳步黏住
世足賽在即 巴西籌備進度延宕
黃仲崑演戲敬業 遭咬留齒痕
六輕擬擴建 環團籲釐清儲槽數
南山滿期金提前發 達15億
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
開高走低 守住8500點
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
劉政鴻：畫地還農副總統沒跳票
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
單親媽地瓜車遭偷 警追出竊嫌
酒駕傷亡年初最高 飲駕應分離
業界出走 澳洲國產車銷售萎縮
買賣豪宅課重稅 房仲：影響小
台網通業推新品 參加CES展
中市府整體施政滿意55.5%
吳憶樺遊日月潭 訪聖愛營地
素溪冬奧 南韓盼擠進10強
陸庫存增 橡膠跌幅7個月最大
徐重仁接全聯總裁 經部知情
停惡鬥拚經濟 總統引例愛爾蘭
印尼空中扒手猖獗 珠寶失竊
大立光營運報喜 股價不領情
圓仔亮相 入場券還有1萬張
台北市驗水產 魚蟹含禁藥
攤區小鴨引關切 發律師函制止
羅智強掌政論節目 首集談變天
外資減碼韓股 韓元貶至1週低
不滿弱勢日圓 南韓放話干預
圓仔醒了 遊客搶拍
加強軍事關係 印日防長會談
中油地上權案簽約 進帳逾8億
與歐盟簽經合協議 總統盼加速
陳樹菊哥哥 不想退休勞資調解
24小時2起性侵 警逮1男
車禍撞倒變電箱 台電搶修
世界網壇 納達爾小威登帝后
先導型檢測 阻蝦類早死症疫情
國際放年假 豐興鋼本週平盤
人民幣匯率 新年連三貶
大埔案 胡志強：檢視徵地案
未來信難燃熱情 1個月僅百件
金溥聰不回應立委質詢國內政事
術後兩眼失明 男獲賠千萬
國民黨招考 月薪28K起跳
點擊農場興起 臉書人氣可造假
去年物價上漲率 4年最低
北市傳墜樓意外 女子身亡
入園帶悠遊卡 更快見圓仔
美媒幫大忙 1張照片尋回失蹤男
陸第2個中美科技園 落在青島
迎春節 越南要求政府機關節約
落海60小時獲救 海流圖建功
落海奇蹟獲救 曾連發未失溫
莫瑞將拚女王杯第4冠 備戰溫網
查違規漁船 海巡誓師大掃蕩
洪仲丘案 律師自訴2軍官
多倫多降為灰色旅警
徐重仁 人性化思維的流通教父
堤維西今年挑戰200億
阿帕契停飛 金溥聰：會了解
屏東醫院黃昏門診 即日開辦
陸成長恐減緩 亞股挫
總統出訪規格 外交部未鬆口
文創業指數上線 走勢震盪
同性婚姻 港人支持率不過半
韓媒：金敬姬可能已去世
圓仔見面會 中午湧入人潮
粵市場抽檢 再現H7N9陽性
台灣大總經理 凱擘鄭俊卿接任
現股當沖上路 成交值挑戰千億
出口商賣匯 台幣午升4.1分
年節食品 醃漬蔬菜防腐劑超標
現股當沖擴大 曾銘宗：要觀察
台電中油睦鄰款 增加照顧弱勢
北市槍響 停車場內男遭射擊
圓仔擬真娃娃夯 中午賣完
小便斗故障 文化部將懲處失職
海霸王餐廳滑倒 工程師獲賠
景點男廁壞半年 江揆要求嚴懲
比特幣ATM 金管會可取締
美閣員級訪台 將有正面消息
今年全球消費科技支出料減1%
圓仔亮相 準備工作大揭祕
台北101 公股無釋出打算
經絡醫登興櫃 大漲2成
投顧：美國復甦 帶動新興市場
划獨木舟 吳憶樺讚日月潭漂亮
台股收盤跌46.53點
陸房仲女王 年終領2500萬
羅智強轉戰主持 討論是否變天
助美光封裝？ 日月光不評論
開平走低 台股跌 46點
傳賴弦五轉戰 鴻海不評論
新北擴增銀髮俱樂部及日照中心
1月台指期跌14點
圍捕通緝犯 拒捕開槍警回擊
1月電子金融齊跌
反竊聽檢測 金溥聰：定期在做
臘八粥結緣 中正師生窩心
大陸轉向服務業 今年薪情看俏
屏東去年消費糾紛 食安榜首
經委會決議 中油發電應自用
兩岸法院交流 漳州想先試
漁民養家 暗夜賣命搏浪撈白金
EXO離台 粉絲送機場面失控
金溥聰：已設專案小組推TPP
寒冬送暖 竹市府關心獨居老人
量增價跌 台股守住8500
教部：指考視障生可選報讀系統
清潔工拾獲骨灰甕 警找到家屬
攸關台商權益 投保列年度大事
蔣偉寧：評估推動學童免費鮮奶
陸新規 堤維西車安產品大爆發
視障生應考受限 指考會改進
原鄉自治權 地制法送朝野協商
海巡執法誓師 陸海空立體出擊
棒球情人高國輝8日開刀
美軍岩國基地 將成遠東最大
霧霾損健康 陸起發放補貼之議
三大法人賣超台股36億元
珊瑚礁大使 17日赴美國交流
儲槽數遲未確認 六輕擴建難
雪龍號等風向變 擇機脫困
旺詮去年營收年增逾16.7%
扶老反被誣 陸男自殺證清白
台商關切權益 首重投保
十大值得一遊國 菲律賓入列
桃園縣建築諮詢服務櫃台揭牌
返鄉專車加碼 加50送到南迴
蕭家淇：大埔案上訴與否未定
桃猿隊體檢 郭修延抽血怕挨針
鐵路高架計畫落後 嘉市民抗議
專利法增修訂 3月底前施行
天冷猝死增 衣著保暖最重要
健全評鑑制度 民團籲修法官法
聯詠類比科偉詮Q4業績逆勢升
靖國掀波 日相欲與陸韓對話
新年 大陸千元手機價格戰開打
台股量能衝 曾銘宗：好的開始
徐重仁加入全聯 統一超不回應
竹縣生殖技術 赴港醫學交流
大埔案效應 中市捷運逐站溝通
涉誹謗加盟店 清玉老闆遭訴
防大陸船隻越界 海巡擴大掃蕩
誆買股涉吸金逾4億 檢調搜索
想像叢書融實務 盼激發創造力
圓仔亮相首日 預估萬人看萌樣
捕鰻苗要寫日記 民眾批不實際
開啟對話 南韓促兩韓家屬團聚
談駐美工作 金溥聰：全家投入
囚信徒2子凌虐 主嫌判刑定讞
與潘粵明緋聞 伊能靜勝訴
管控風險 台銀將嚴審房貸
徐重仁：要掀流通業二次革命
屏東推銷伴手禮 邀買主訪產地
慈濟歲末祝福 志工分享人生
重建路迢 小林村民促銷甜粿
流感疫苗2萬劑 新北免費打
反核團體提國賠 經濟部尊重
支持家庭育兒 高雄再設中心
面對批評 蘋果擬增加女性董事
逾期鋼瓶街上跑 彰縣稽查
魚塭轉型觀光休閒 盼再創榮景
朴槿惠：日圓貶 韓經濟有負擔
外匯存底4168億美元 新高
金正恩生日 小蟲羅德曼訪北韓
柯文哲：求勝優於入黨
第二批阿帕契 7日啟運歸仁
三星拓版圖 放眼汽車智慧產品
黑豹旗轉播 體育署澄清無補助
疑霧霾惹禍 湖北1歲童罹腫瘤
豬哥亮當歷史教授 風靡小綠綠
金溥聰：美未觸及馬習會議題
斗南傳槍響 開20多槍無人傷
羅德曼：我愛金正恩 北韓不壞
豬哥亮讚謝金燕 沒讓謝家丟臉
小白虎3兄弟 拍照好萌
越南去年外資增5成4
2天折扣差很大 女不滿憤投訴
LG拚4G 搶進台灣前4強
印度法院：婚前性行為不道德
吳憶樺天主堂禱告 嚐埔里水果
紙風車368一年 愁資金不足
上班日亮相 圓仔沒破父母紀錄
差點看不到圓仔 小妹妹大哭
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
維他露寒冬送暖 黃國榮感謝
宸鴻Q4營收 季增逾4成
青春一加一 嘉市微電影拚觀光
共軍軍艦 去年下水數十艘
離島建設基金 建構澎湖安全
備戰新球季 王建民7日赴美
圓仔首度亮相 國際媒體報導
擴散條件差 高屏地區空氣仍差
頒何鳳山獎章 林永樂：可考慮
大埔拆遷戶律師：是否上訴未定
小三通再減十萬 金門設法改進
鄉林：憂實價課稅 傷市場動能
是否變天 羅智強政論節目開播
吳芊頤手作菜單 騙過人眼
象談薪僵局 體育署：不便介入
7日清晨氣溫低 白天溫度回升
日船南極捕鯨 澳團體施壓政府
入出國及移民修法 送朝野協商
白先勇王大閎 獲行政院文化獎
上海自貿區 電信電玩電商解禁
顧能：連網汽車商機可期
攤商擬展歡樂鴨 基隆港不同意
世青跆拳道賽 前美女主播代言
睦鄰經費遭疑 台電：公益為主
警匪街頭槍戰 逮1持槍男子
嘉市組織調整 新設都市發展處
人民幣離岸中心 互換協議關鍵
歡笑與淚水 海燕災區華校復課
廁所故障 國父紀念館長記申誡
圓仔上班首日 一路睡到收工
日相：近期與陸韓領袖峰會無望
金管會：陸企寶島債風險可控制
總統春聯紅包袋 花東民眾索取
林永樂：總統有機會赴APEC
公墓芒果樹 玉井公所全移除
金溥聰：外交不能逞一時之快
基隆查獲走私香菇近千箱
沈斯淳：台入TPP符亞太利益
菲爆麻疹疫情 駐菲處籲留意
小S探聽吳奇隆 蘇有朋聊不下去
爭萌 美白色小獅虎4兄弟
中捷徵地 逐站溝通盼雙贏
谷歌組汽車聯盟 推車用系統
陸H7N9增2例 廣東共8例
上海股市 新年3連跌
醫療糾紛判賠千萬 長庚擬上訴
康寧保優勢 研發手機曲面螢幕
看圓仔撇步 中午或閉館前人少
中信兄弟談薪 球團釋善意
3經濟學家 看好美加快成長
台幣30.235元 半年新低
蘋果熱賣 宸鴻Q4營收增4成
薛琦：省縣一起完成地方建設
德總理滑雪受傷 取消會議
聯發科擴大與威睿電通策略合作
豬哥亮推電影 女師送姐姐桌曆
網民切換裝置 平均1小時21次
亞諾法推循環性細胞檢測系統
徐重仁林敏雄願促農產產銷平衡
訪聖愛 吳憶樺盼有機會助人
逢甲倡導綠能 太陽能提供照明
六輕儲槽數 雲環局：依法處理
夏普拚增資 將繼續賣資產
低溫商機 溫度購物節登場
金門迎春節 彩妝街景
外資上周買超134.3億元
林宥嘉冷笑話 大過年要死了
德總理滑雪受傷 骨盆骨折
政論初登場 羅智強談2016
虹冠電去年Q4業績 歷史新高
撿皮夾侵占 兌外幣露餡吃官司
台灣上市股票本益比18倍
鴻海攜手統一超推智慧手機
美消費電子展亮點 連網汽車
傳豪宅稅出爐 財長：言之尚早
安倍想見面 北京：拿出誠意來
象缺領隊 球團承諾儘速宣布
台鐵東部春節車票 7日開訂
築巢人小廳上映 滿座近9成
錢尼長女 傳放棄選聯邦參議員
在野提砍總統年終 立院擬表決
安倍：盼民眾對景氣復甦有感
感謝養母恩 吳憶樺請吃火鍋
以國醫院：前總理夏隆日益惡化
LG曲面手機 背蓋傷痕可癒合
迎新霸凌 印尼大學新生死亡
防黃牛訂票 台鐵浮動碼防駭
正財利生還者 7日抵基隆
通緝犯路旁小解 警埋伏逮人
德總理滑雪受傷 取消部分活動
現股當沖 首日量能微增
7日白天再回暖 日夜溫差大
夢想鴨竄出 攤商：原創藝術
元大期去年每股稅前3.34元
安永：外資銀行看好大陸改革
閉館的北京故宮 終於得以喘息
新北交通事故死亡數創5年新低
球場傳爆炸聲 詹詠然虛驚一場
電玩展角色扮演大賽 開放報名
銀行ATM 不提供比特幣服務
曼谷封城 盈拉不祭緊急狀態法
宜蘭火場英勇哥 立志當消防員
立院初審 增外領人員任用資格
傳任閣揆 蕭萬長：根本不可能
機長：倫敦機場上空險撞上UFO
大客車培訓班 學員結訓即就業
去年外匯存底增136億美元
通保法修正 警擔心影響治安
大馬央行禁比特幣
後PC時代 英特爾要走出活路
通保法修法 警：影響辦案時效
基因醫療技轉 火影忍者啟發
今彩539開獎
威力彩開獎
陸銀監會：試點3到5民營銀行
A型流感肆虐 台美加流感增
羅智強：重義氣角度看金溥聰
圍捕通緝犯 警匪駁火40槍
WTA小年終 海碩盼爭取來台
圓仔亮相 宿敵馬來貘影片示好
齊柏林澄清 沒向李鴻源道歉
美參院即將表決 葉倫料掌Fed
孟加拉總理：國會大選合法
廠商排汙觀音坑溪遭罰報拆
當沖首日 櫃買成交日增13%
英企業信心 20年來最高
兼職生補充保費 擬提高門檻
蕭：我不是總舖師只是幫忙炒菜
車輛國道挨鋼珠 排除行車糾紛
加入TPP 蕭：應跨越藍綠
美股氣盛 多頭行情不滅
申請長照 擬須接受評估
陳偉殷訪中職 拜會前輩郭源治
樓塌停搜救 西印果阿傳新危樓
葉倫料掌聯準會 挑戰在後頭
遭指干擾檢評會評鑑 法部駁斥
威力彩頭獎槓龜
瑞士2紀錄片 探討核廢料存放
缺運動癌症發生率 英婦女第十
安靜害羞葉倫 預測經濟超犀利
日媒：台灣掀起圓仔熱
輝達新晶片 鎖定智慧機玩家
今彩539頭獎 無人中獎
示威衝擊 星港減飛曼谷航班
醫院：舒馬赫狀況嚴重卻穩定
羅智強處女秀 給自己1分
葉倫在聯準會屬鴿派 擅長溝通
韓元若續貶 恐掀亞幣競貶潮
葉倫小檔案
北極寒流襲美 數分鐘凍傷失溫
奇美實處分奇美材獲利1.3億
醫院內感染 日本大阪11人死
歐盟權力中心 柏林似勝比京
11歲童 為倫敦幫派運毒跑腿
葉倫掌Fed 改善政府性別平衡
法國王餅傳統 現代溝通工具
運動品牌阿迪達斯 簽下林書豪
黑莓找宏達電舊將 掌裝置事業
美國會開議 失業津貼受矚目
美經濟好轉 搶救失業當務之急
北市男子遭砍傷 意識不清
負債壓力大 陸1上市公司總裁跳樓亡
“圓仔”亮相 成國際焦點
HTC第四季營收428.9億元 EPS0.38元
上週外資在集中市場 買超134.30億元
金門小三通走下坡 旅客年減10萬
蕭：若不入經合未來經濟更困難
欠稅境管違兩公約 財政部拖延修法
COMPUTEX 2014 公布五大亮點
三星SmartTV 體感控制功能升級
全球一動、新竹市 無線上網續約
國泰關懷新移民 8日發表紀錄片
羅德曼率隊赴朝鮮 為金正恩祝壽
旗新航向幸福 高雄旗山志工隊照護新移民二代
美國參院批准 耶倫成為女大掌櫃
桃園國民黨部拚選舉 五族群新移民在列
扁珍龍潭購地弊案 國科會敗訴
雲林夜光天使班辦團圓宴 許總率車友載小朋友試乘
現股當日沖銷新制 首日成交量值略高
櫃買實施「現股當日沖銷交易」首日 成交量值提昇
遠傳網路門市開春送好禮 周周抽小米手機
新光金控「愛你一世」跨年趴 與貴賓同樂
17SUPPORT公益電子商務平台聯名網上線
樂天線上年貨大街「SUPER SALE」 滿3000最高送666
緬甸去年底釋放政治犯
春節期間 中華電信帳單繳費順延
「證券雲」新亮點-證交所推上市公司重大訊息記者會實況轉播
南部五星級飯店搶攻2014年第一波熱潮
台中市長夫人邵曉鈴募善款捐新移民
彈劾黃世銘6:6未過 不能再提
體育署澄清 無補助黑豹旗球賽
移民署與佛光山合作 讓新移民品嘗臘八粥
傳宋楚瑜選台中市長 胡志強不回應
重拾國民黨魂就從「漲價歸公」下手吧！
嘉義魚塭再創榮景 新移民等業者攜手轉型
越南去年度向台灣輸出4萬6千人勞動力
國科會升級科技部 3月掛牌
2014樂享澳洲昆士蘭出遊
新年送好禮 手感傳心意
柬埔寨罷工 台灣成衣廠宣稱影響不大
中華電信歡慶年終尾牙
中華電信102年12月份營業收入208億元
總統府發佈 管中閔轉任國發會主委
林書豪有熱情 阿迪達斯簽下他
錢尼長女 棄選聯邦參議員
被指不滿袁健生 金：媒體造謠
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
日文殊號反應爐 電腦中毒
美最高法院令暫停猶他州同志婚
舒馬赫病情危急 檢察官將說明
歐股呈頹勢 多半收低
8國籲 2030為再生能源使用年
消息人士：舒馬赫情況略有改善
酷寒亂議員行程 葉倫案仍表決
據報車神情況改善 醫稱仍危急
數據好壞參半 美股收低
產量增 國際油價跌
華府貓熊寶寶 18日正式亮相
白宮發言人鬍渣現身 記者驚呼
去年IPO大幅成長
元隆前11月每股虧2.88元
葉倫成聯準會首位女當家
經部補助紡品行銷開發百萬元
投信：今年續由成熟國家領航
搶當房仲 執行應變溝通力重要
創傑12月業績 去年次低
倫敦金融城市長 月中首度訪台
葉倫小檔案
元月上旬電視面板報價再跌
權證賺錢 直接賣較划算
投信：台股首季不看淡
智慧聯網商區論壇 9日登場
聯準會新主席 鴿派葉倫善溝通
台北國際電腦展 將秀五大亮點
網路時代 職場八大趨勢
台股測8500支撐 看權值股
國際電子展 台科技廠商爭豔
隆達筆電LED背光訂單回溫
林毅夫：陸經濟可望維持高成長
葉倫掌Fed 紐澳股市走揚
飛機上摑童 美男子遭判刑
Fed面臨叉路 葉倫任務艱鉅
閎暉去年營收 減逾2成
三星 CES秀可彎螢幕電視
法演員反猶惹議 新作多處禁演
3架阿帕契 陸運抵台南
葉倫接掌聯準會 挑戰在後頭
至歸仁 阿帕契直升機搭拖板車
2014年巴西國定假日連休少
師生畸戀話題人物 再度入獄
CES登場 華碩新機齊發
早晚溫差大 西半部注意局部霧
立榮首航松山浦東
華碩推新機 四合一筆電吸睛
巴西籌備世足賽挨批 總統回嗆
2013年巴西緝毒創新高
高階機需求減 三星財報未達標
陸舊金山領館縱火案 陸嫌遭逮
圓仔上工第2天 民眾熱情報到
台股開盤上漲15.35點
陸擬讓民間投資銀行納金改試驗
邵逸夫去世 享壽107歲
加強網路禮儀 從中小學做起
上班第2天 圓仔活力十足
學測入闈 師提醒檢視課本概念
韋恩十大預言 標普看漲20%
滬自貿區鬆綁 業者：僅二類電信
加國大城市房市持續暢旺
台援助聖露西亞耶誕夜水災重建
談袁健生健康 王金平：精神好
新台幣盤初升逾1角
孫大成探望瓜國男童
上班第2天 圓仔2分鐘沒電
邵逸夫逝 華人影視傳奇告別
義隆搶下社群網站手機觸控訂單
立院三讀 延未登記工廠輔導期
當沖首日放量價跌 金管會：正常
鴻海攜手謀智平板開發計畫
邵逸夫離世 TVB：傷痛失落
立院三讀 確立科技部法源
港影視泰斗邵逸夫 慈善聞名
幫助OK繃小孩 靖娟發起募款
邵逸夫辭世 港特首表哀悼
格羅方德聘吉哈擔任執行長
立院三讀 放寬身障者重製著作
107歲逝 邵逸夫2段姻緣
清晨太陽刺眼 機車追撞警車
馬總統將出席宏都拉斯政府交接
蘋果Q1財報 27日出爐
長榮加立榮 上海1週29班
新興市場不妙 華爾街大咖喊賣
阿根廷舉行華語文數位群英會
鴻海與謀智在台合作研發
軍審二階段移交 70人移監
愛在健保微電影 足球夢獲獎
北商技術學院 平鎮校區落成
東海識別區 馬：和平解決爭端
元大寶華：春節至 恐推升物價
林書豪代言超盡責 剃髮明志
基亞細胞培養疫苗廠動土
當沖放量價跌 曾銘宗：正常
韓男團SJ利特痛失3摯親
滑梯跌落傷 幼童創傷中站起
劉德立盼巴拉圭媒體宣介台文化
外資憂難翻身 宏達電續挫
台鐵春節訂票 9時逾48萬票
8500上整理 權值股回穩
便斗未修 龍應台：院長該生氣
Fed副主席 傳費雪呼聲高
警助照顧學童 反遭醉漢嗆
中央氣象局 氣象報告
龍潭弊案向扁求償 科管局敗訴
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
香港影視大亨邵逸夫大事記
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
台灣砷化鎵廠營收回溫
總統出訪 外交部下午記者會
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
校園遊戲空間零傷害 保安全
遊戲機熱 F-貿聯營收創新高
CES展 元太秀電子紙技術
龍應台：文創產需金融業相挺
聯發科8核晶片 訂單傳捷報
安靜內斂葉倫 預測經濟超犀利
證券雲 重大訊息轉播上網看
金蓮淨苑送臘八粥 傳佛陀慈悲
法人：營收創高 矽品Q1不淡
陸領館縱火嫌犯 不屬任何組織
花仙子迎親 台中鬱金香花海
緬懷邵逸夫 劉德華：一路好走
修懲罰法 悔過強調心靈改造
邱復生：邵逸夫華影視功臣第一
亞泥海螺戰略合作互供技術
圓仔睡趴 遊客瘋搶擬真娃娃
台鐵東線春節票 秒殺2千多張
大學術科試場分配表公布
邵逸夫影視王國 影響億萬華人
日圓貶不利韓 韓元貶至8週低
邱議瑩：金溥聰未曾抱怨袁健生
春節旺新機到 長榮航獲利看好
台南國際鼓樂節 春節豋場
走回頭路 黑莓想重拾實體鍵盤
桃縣公共圖書館 擴大數位閱讀
7歲童控家暴 父判拘役70日
台鐵深澳支線 9日復駛
柯文哲條款 綠：未接獲提案
陸進口紅麴米 黴素超標數倍
日本OPA 擬進駐大亞百貨
掃毒 警查獲即溶包毒品
法人：金山電獲利每股估5元
長榮美加5航點 每週增十班
訴女性故事 簡扶育相機寫歷史
羅智強論政 朱：兩年後的事
傳內閣改組 政院：一無所悉
年關前低溫加班 小心偏頭痛
人類吃堅果 蛀牙早了幾千年
樂金推首款OLED曲面電視
迎戰七合一 綠推首波網路廣告
金融挺文創 放款3600億
監院彈劾黃世銘沒過 不能再提
夢想鴨引爭議 攤商調整尺寸
玉山與富士山 2月締友好協定
不凋花見證愛情 台中蘭展示範
冬蕉價格俏 警逮涉偷蕉賊
創意遇金融 文化部當翻譯角色
假治療真性侵 密醫判刑
邵逸夫離世 逸夫樓遍留大陸
名片掃描暗藏玄機 修補漏洞
犀牛開工 江奕昌加入教練團
黃世銘彈劾案沒過 特偵無評論
異動傳聞 范姜泰基：謝謝關心
越今年輸出勞動力 目標9萬人
立院三讀 設科技部掌科發政策
出言罵醫護 黑支遭誹謗罪起訴
違停起衝突 男子攻擊航警遭逮
陸遊戲機解禁 晶片廠漲
陸民營銀行試點 電商最有希望
疑母索房產 女割腕自殺
美台商會主席沃佛維茨8日訪台
陸軍：阿帕契等美方通報才復飛
油價漲通膨高 印尼成長下滑
遏制北韓挑釁 韓美達共識
韓星金賢重感激時代未演先轟動
圓仔乾媽命苦 保育員鬧人力荒
金門新村申購踴躍 傳有人頭戶
民團籲動保業務納績效指標
宏達電4G機 三箭齊發
國際鼓樂節 春節撼府城
薩前總統被要求交代台捐款去向
醃頭案傳證人 10日再審
奇美材第1季出貨可望成長
尼加拉瓜去年通膨5.54%
中美合作碑 登錄嘉市古物
諸羅知縣周鍾瑄像登錄嘉市古物
台3D晶片技術 效能領先全球
荷巴特女網 莊佳容無緣8強
美河市案恐違憲 北市澄清
農藥資訊調查 全聯質疑可信度
小木瓜非不良品 品種不同
亞泥攜手海螺 強化先進節能
成人民幣離岸中心 台灣需自助
CES掛保證網通強 友訊漲停
微軟新Xbox銷售破3百萬台
奧克蘭網賽 盧彥勳直落二晉級
彭淮南談葉倫 謙和溫文
危害作業勞工 免費職業病健檢
區間盤整 台幣午升1.61角
自備封口機 即溶包毒品狂銷
宏達電加入高規低價手機戰局
洗衣精不得添農藥 擬2月公告
勞安衛生教育訓練評鑑出爐
懷生重劃區爭議 最高院辯論
對中政策報告 謝長廷盼更包容
大陸菸民逾3億 菸害賽霧霾
阿扁獄中跌倒 趙建銘將會診
動亂 旅泰遊客1月估少40萬
孝心轉公益 捐米35年不間斷
春節交通 高市總量管制景點
再度彈劾沒過 黃世銘暫保總長
葉倫當家 美公債殖利率續低
美河市案 法務部：未指違憲
香港東方好萊塢 邵氏王國奠基
男大生燈牆排愛 送父當生日禮
醃頭案被告陳佳富控遭刑求
因應H7N9 台灣準備好了
紀委會查柯建銘案 列立院議程
國軍體能抽測 憲兵最厲害
走不過情關投河 校方創傷輔導
亞泥海螺擴大合作 進軍國際
按讚買賣夯 印尼點擊農場溫床
零下53度 美蒙大拿州冷過南極
紐約愛樂2月來台 獻演經典曲
華興去年每股稅前賺1.56元
大埔案 內政部：沒互推責任
彩繪輪胎 新來義部落發現創意
男學生墜樓 無生命徵象
首爾健康熱線 外國人嘛ㄟ通
機場囂張哥 違停襲警送辦
劇毒農藥 4年後可望少10種
美大學美足 佛州大奪冠
吵架跳河 大學生無生命跡象
府：愛爾蘭經驗 團結發展經濟
葉倫掌聯準會 銀行業剉咧等
陳保基：調收購價 幫不了農民
台鐵建三姓橋站 便利竹市民眾
台股收盤漲12.29點
中菲行12月營收 年增1成5
企業獲利成長攀 加持美股漲勢
翁遭盜領老本 不肖理專判償還
台股整理 漲12點
1月台指期漲25點
傳希拉蕊選總統 影子班底成形
韓：分別處理金剛山和家屬團聚
量能升溫 台股站回8500
1月電子金融雙漲
邵逸夫長壽 規律少食打太極
到派出所欲奪警槍 男遭警壓制
天氣晴朗 遊客湧入看圓仔
火場英勇哥 宜縣長表揚
春節疏運 雲林加開客運
吳憶樺嚐美食 感覺自己有點胖
春神來了 LED強勢飆漲
男駕車失控 撞傷2人
攻網路交易 宏?入股支付連
佛州大勇奪美大學美足冠軍
契約滿半年非自願離職可請給付
疑涉暴力討債 嘉縣議員遭搜索
正財利獲救漁工 疑遭鯊魚咬傷
聖宏專案 馬總統23日訪非美
年關近查假高粱 檢警十路搜索
彈劾黃世銘未過 王金平不評論
立隆去年Q4營收微增
三大法人買超台股13.49億元
停業工廠冒火 幸無人傷亡
回到未來能不能 推特沒答案
紙風車反毒戲劇 籲遠離毒害
主管投靠敵營 友達群創兩樣情
類流感 門診增萬人次
立委將提修法 擴大網站無障礙
團體預約 輕鬆看圓仔
豬瀨收錢遭告發 東京地檢受理
軍冤會：不受理申訴案15件
軍方擬修懲罰法 取消體能訓練
結帳找錯錢 打人砸隔壁檳榔攤
北市墜樓意外 女送醫前無心跳
圓仔打卡下班 先找水盆君
新移民協會成立 邵曉鈴關懷
提邵逸夫 8成陸民聯想逸夫樓
好友挺朱 4年匿名捐7千萬
機器人創商機 助台科師生創業
火場英勇哥臉書 3百人想加入
總統出訪聖宏 順訪布吉納法索
廣州空污嚴重 市長搭捷運上班
東京知事選舉 舛添動向受關注
海燕衝擊 菲通膨率2年新高
彰檢提訊 陳巧明喊冤
台北書展大獎 創造台灣新風景
定位垃圾車 樂圾通不匆忙
藏毒怕被查 急駛變龜速
黃世銘案 監委針鋒相對論憲政
印度試射可攜核彈大地2型飛彈
日月光去年集團營收 創新高
告核電廠製造商 台5百人響應
供佛饗眾 臘八贈粥祈福消災
互看不順眼 男被毆還遭砍
佛光會熬煮臘八粥 桃縣結緣
總鋪師大集合 為獨老圍爐
同業入獄 緬甸記者示威
北市佛跳牆指數 今年微漲
警辦射擊訓練 少彈60顆究責
珍康萍任坎城影展評審團主席
派外勞做額外工作聘用資格取消
6歲前 7成未接種流感疫苗
金豬生肖效應 韓小學新生超額
警破剝皮詐騙 家族犯罪集團
鱘龍魚吞電池 湖南做胃鏡手術
十大美女主播接力橫越台灣
陪學生上網咖 師鐸良師出書
馬總統訪聖宏 周美青不隨行
纏綿1小時 運動量同慢跑半小時
迎年貨大街 北市公車班次加密
江西連體女嬰 成功分身
中市13期重劃動工 3年完工
新台幣收貶8分
尖點去年營收 連4年創高
台北書展2月開跑 尋閱讀美好
地瓜車找回 單親媽贈警地瓜
年貨大街將開跑 北市調停車費
遠通App查餘額 恢復服務
官方二手物交換平台 環署啟用
強化救災 苗縣建消防訓練中心
天公作美 看圓仔遊客可望破萬
情趣店賣泰勞威而鋼 老闆被逮
去年12月出口 年減1.9%
280座無人島 日加速國有化
送走晚楓 南橫櫻花盛開
雲朗五週年 進軍義大利旅遊
旅日歸國 許銘傑加盟桃猿隊
新北破竊電集團 不法獲利百萬
強敵來襲 中電信愛瘋5s降價
舒馬赫預立遺囑 370億分妻兒
索尼攻CES 推輕巧機皇
水庫吃飽飽 3月前用水無虞
朱立倫：大台北殯葬設施應共享
率眾抗爭 法院引天安門判無罪
撐過搶七大戰 盧彥勳艱苦晉級
洗衣精問題 賣場：配合規定
老農務農60載 捐款助弱勢
索尼攜手美影音商 推4K影片
日安保局成立 谷內為首任局長
邵逸夫創華語片盛世 參與金馬
北美館 邊緣地景3月見
台灣平板成長強 三星拚續稱霸
多花色朱槿盆栽 每天不同驚喜
台北辦年貨 東西區都買得到
中彰投協議 台灣燈會合作疏運
社區徵案補助 小學大學拚巧思
年貨大展 廠商簽食安切結書
逢甲大學印紅包袋 8日發送
西班牙國王么女被控金融犯罪
宗慶后：已1/3歸女兒管
保存不善 科研原始資料流失快
無業男縱火燒死父弟 判無期
環團促透明審查日月光復工計畫
北市3首長 就職補宣誓
屏縣燕南飛計畫 籲年輕人從農
加強交流 印日開啟空軍合作
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台中新社白毛台葡萄 限量上市
網路交易夯 宏?入股支付連
建設公司老闆 小說獲書展大獎
8日晚冷氣團南下 北部轉溼冷
高瑞彬任澳洲電訊中華區執行長
老店老滋味 台南發表記錄書
付費路跑屬消費行為 傷可求償
上班第2天 看圓仔遊客破萬
3D艋舺彩繪 萬華戶政所驚豔
蘋果紅色星期五 亞洲享優惠
陸遊戲機解禁 日商擬搶市
揭弊保護專法 最快3月送立院
去年出口不振 今年Q2可好轉
與飛官配對聯誼 空軍一號見證
中日互指佛地魔 國際輿論瞠目
電鍍廠污染田 彰縣求償5千萬
土耳其肅貪 開革首都數百警官
國道收費員權益 馬促誠意解決
屏東菸廠文件展 回顧菸廠風華
張春賢講工作 開口閉口習近平
總統出訪中停地點規劃中
港台旅客赴韓 腸胃炎疑諾羅
年終需求增溫 商服指標攀升
高雄春安主軸 拚治安過好年
春節加班機 金門澎湖第3波
夏月節電競賽 7縣市奪標
馬拉松新招 美女主播為愛齊跑
台北台東 增春節航班
德國央行：比特幣風險高
CES 群創推4K高色飽面板
王建民赴美 兒吊臂當單槓
電鍍污水鉻鎳超標 高市移法辦
雪龍號駛出亂冰區
王建民赴美 感謝球迷支持
陸巡邏機近釣島 日機緊急升空
無聲戰爭 總統促定期資安演練
紙風車劇團 嘉市反毒巡演
共軍38軍長 升蘭州副司令
中華電尾牙 營收創高報喜
轉移剋星 奈米粒子捕殺癌細胞
疑買不良手機 男扔汽油瓶洩憤
綠委：金溥聰未曾抱怨袁健生
防花東線車票壟斷 警查緝黃牛
洪案續審 釐清是否操練過當
經濟難回春 歐元區通膨降溫
外資匯出 新台幣收貶8分
聯電55奈米驅動IC出貨旺
北京：日軍國主義是最黑暗的魔
金門承諾補貼 台金三波加班機
家暴求償 王雪峰夫舉照片反駁
華東去年營收年增6.98%
車神妻籲媒體 勿擾醫院和家人
年貨大街停車 假日尖峰提高
持續腹瀉 甲狀腺機能亢進作怪
歡慶春節 金門農業展豐富多元
圓仔年糕上桌 甘蔗甜味取代糖
春節遊北宜花 鐵公路加班疏運
中華電追求4轉型 3大業務
基隆關查獲走私菸 市價2千萬
台開取得金門免稅店執照
經建會年終餐會 管中閔感恩
教宗論同性戀 耶穌會期刊釐清
融合中西 台畫家上海開個展
工業用地緊 經部張羅逾百公頃
崔健受邀春晚 要求真唱伴奏
日土高峰會 談核能及安保
郝龍斌出訪美洲 10日啟程
高中生命案 陳巧明遭提訊喊冤
孕婦頭部中彈昏迷 4個月後產嬰
王建民：不努力就沒機會
屏縣抽驗紅麴製品 1家不合格
索尼Vita遊戲機16日開賣
警局短缺子彈 警政署：未遺失
F-譜瑞智原Q4表現優預期
4年捐7千萬 無名氏善助弱勢
出口市場障礙多 德企業抱怨
剿阿布沙伊夫 菲擴編反恐部隊
連戰：不敢反對連勝文參選
中信兄弟公布領隊 陳正宏接任
陽明高中隨手捐 助老募年菜
台灣電視產業 邵逸夫關鍵推手
花東火車票 浮動式認證碼防弊
看好景氣 12月進口增逾1成
群光電12月營收 歷史次高
夢想零極限 陳彥博拚南美西非
管中閔接國發會主委 推動進步
行動領務便民 駐菲處南下納卯
Fed政治化 葉倫包袱沉重
日吉祥物收賀年卡 台灣人也寄
再審停刑都遭駁 郭瑤琪將發監
荷巴特網賽 詹詠然雙打進4強
美研究 讀小說能改變腦部運作
對戰騰訊 阿里聯手新浪微博
宋達民僱傭爭議 勞工局開罰
電動方程式賽車 首款車亮相
聖宏專案 破紀錄飛4萬公里
管中閔：盼出口維持長期擴張
檢警掃蕩 搜出逾4百瓶假金酒
傳軍冤會退件率高 政院澄清
少女遭輪暴燒死 印總統見家屬
移居火星計畫 德前太空人存疑
黃世銘二度彈劾未過 蘇蔡失望
澳洲驅離難民船 印尼拒絕接受
雲朗進軍國際 雲品分拆為掛牌
eTag重複扣 遠通補還
上櫃浩騰傳掏空 約談負責人
東部鐵路訂票 9日第二波
雪龍號破冰 成功突圍
北極渦旋侵襲 紐約寫百年低溫
柯文哲參選 李登輝籲綠團結
今彩539開獎
挺創意 曾銘宗李紀珠有異見
8日晚鋒面到 北部東部有雨
受困近5天 雪龍號突圍
台泥與海螺中建材 關係深厚
大樂透開獎
F-矽力擬收購賽拓克
消費性電子展 開幕5大亮點
疑掏空資產 浩騰無人回應
象球員未簽約 新東家承諾處理
日3大經團盼消費稅漲至10%
菲總統新年期許：抨擊當耳邊風
放款覆蓋達標 台銀合庫要加油
管中閔任國發會主委22日生效
手擲機冠軍 國中生不輕言放棄
台電中油睦鄰費 立院擬砍3億
巧克力沙龍 2月比京初登場
瑪莎任專輯總監 家家讚天使
澳男卡洗衣機 潤滑脫身像分娩
吳憶樺逛逢甲夜市 民眾直呼帥
政變傳言 泰陸軍不正面回應
深圳增H7N9病例 東莞1死
亞職事件 澳職棒道歉開除球員
蘋果官方商店 進駐天貓
嘉縣議員疑暴力討債 漏夜偵訊
eTag雙向扣款 遠通調天線
麥格理預言 日圓澳元續貶
象新領隊 擅長行銷的球癡
大馬版谷歌紀念愛國導演
今年全球裝置出貨成長7.6%
舒馬赫頭盔相機 拍到可讀影像
價揚 太陽能矽晶圓廠營收亮麗
三陽發表新車 陽岱鋼代言
遠通網站遭駭 未影響客戶權益
eTag放他車 車輛怪異位移
金未批袁健生 藍批蕭美琴放話
美貿易逆差 創4年來新低
陸媒台北亮相 陸委會留意後續
14歲可否騎機車 比國爭論
金管會盼先讓台商回台掛牌
大樂透頭獎槓龜
去年出口不振 學者憂心
今彩539頭獎槓龜
援非貧童 費德瑞慈善賽戰宋嘉
德再保：去年災損1250億美元
涉金融犯罪 西國王么女遭傳喚
死命讀沒休息 表現反而較差
Fed官員籲 QE宜漸進退場
馬多夫案 小摩將賠17億美元
誤導放水疑雲 澳洲職棒道歉
極地渦旋侵美 1.87億人受凍
陸領事館縱火案 持綠卡中國人自首
影視大亨邵逸夫逝世 享年107歲
中國公開銷毀 6噸沒收象牙
2014七合 一 7縣市靜悄悄
換內閣? 鄭麗文及「臨時工」閣員遭點名
金溥聰澄清 沒說過「袁健生身體不好」
中國加強監管「地下金融」
12月出超僅14.1億美元 同比衰退65.7%
央行: 推動外資持股質借「已見成效」
郭瑤琪8日上午發監
首批敘利亞化學武器離港
IMF 三週內將上調全球經濟增長預測
廣東製毒村 專從感冒藥提取冰毒
泰國上千示威者為“封鎖曼谷”熱身 民眾遊泰注意安全
莊敬高職與南華高中首次設立新住民專班
撞開浮冰裂縫 中國“雪龍”號脫困
努力考證照 印尼新移民圓夢
EASY SHOP「開運內衣」 不賣假貨
越南新移民 努力好學
現股當日沖銷交易新制實施第二日交易情形
新竹拚創意路跑 新娘穿球鞋集體奔馬路
大學生走入社區 ‧在地創新展實力
食安查驗人力嚴重不足 亟需擴充
遠傳大寬頻 好運連連 飆網FUN新春
馬尼拉雲頂世界呈獻 “Do You Hear the People Sing?” 星光演唱會
中華綠生活休閒發展協會 6天年假 親近大自然
馥敦飯店南京館 寒假春節『圓仔』住房專案
台北市永春國小辦募襪活動 新移民孩子助弱勢
雲科大視傳系成果展 新住民主題受關懷
凱雷出售61%股權 東森國際有意買回
寒冬圍爐最首選 環肥燕瘦任君挑
助產士重返醫院 幫助新移民等弱勢更多選擇
Bee House「藝文蜂巢-莫內之美」國人住宿專案
維多麗亞酒店 五星年菜帶回家
受到家扶協助 新移民二代努力求學
照護弱勢新移民 竹山國小教外配西點
2014 義大皇家酒店 再創新局
證交所代售「103年度第三期政府建設公債」
證交所提供查核案例 提醒投資人注意安全
新竹拚創意路跑 新娘穿球鞋集體奔馬路
與青年有約 馬英九戲曲學院秀魔術
連志偉冤死陳情 要陸軍高中負責
審議通過外國發行人 達輝公司申請上櫃
新移民精心研發 「蜜棗達人」孝行感天
趨勢科技推行動裝置照片整合工具 搶搭新年禮物潮
釣島附近 陸海警船登漁船檢查
教宗將任命樞機主教 眾所矚目
小蟲為北韓行辯護 稱有助開放
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美運交魚叉飛彈 台潛艦戰力增
美國導演工會獎 史柯西斯入圍
北極渦旋發飆 美逃犯寧回監獄
達方去年12月營收 月增2%
跨境企業 藉整合帳戶掌握資金
防炒匯 外資質借台幣見成效
投顧：美財報週 驚喜行情可期
金門免稅店 放眼東南亞
11月渣打人民幣指數升逾6%
超級紅包百萬二獎 刮出5注
福特執行長 否認將掌微軟
美軍直升機墜毀英格蘭 4人喪生
中華電人文園地正式揭幕
旺玖去年業績 上櫃來新低
力積12月業績 攀去年高峰
中華電去年每股賺5.14元
現股當沖第2天 量能續增
美股漲 台股守穩看量能
推特上市後首個財報 下月亮相
併爾必達加持 美光營收超標
引渡林克穎 沈呂巡：審慎樂觀
蜷曲旅行箱偷渡入美 泰女遭逮
阿根廷女童巴西機場墜樓倖存
世衛：無證據指H7N9人傳人
泳池「吃人」 巴西女童溺斃
宏?新執行長 下周會媒體
冷氣團報到 傍晚起氣溫溜滑梯
食物袋染新種細菌 法嬰兒猝死
3架阿帕契直升機運歸仁
台核能紀錄佳 歐巴馬讚可信賴
神達雲端服務獲Hertz採用
圓仔亮相第3天 粉絲熱情不減
陸六成主管 恕難與日企共事
薩前總統認收台捐款 否認私用
深圳新增一起H7N9病例
固特異主管遭挾 法警干預
總統與青年有約 觀學生展演
傳陸設網安小組 習近平掌管
台股開盤上漲36.31點
三星攻CES 秀高效能平板
治空汙 大陸各地訂責任目標
集團營收創高 日月光小漲
投資環境評比 台灣第3
聯發科去年Q4業績 單季新高
加國報不缺閱聽眾 數位化才傷
前交通部長郭瑤琪發監報到
男童手舉異常 卡介苗後遺症
第3天 圓仔想逃班
第3天打卡上班 圓仔賣萌上手
陸新信貸減 成長前景恐受限
索尼擬在美測試網路電視服務
美冬奧滑雪隊 維安飛機待命
駐哥倫比亞處舉辦台灣電影月
eTag出包 葉匡時加強督導
馬總統：台灣傳統現代結合精緻
葉匡時：尊重中華電信工會意見
股匯雙漲 新台幣盤初勁升
原相Q4業績 略優預期
李鴻源：還沒收到大埔案判決書
小豬率胖子一班 運動過新年
紐約逾百警消 假創傷真詐財
王張會進度 王郁琦：討論中
金融營業稅 曾銘宗盼維持現狀
高中女車禍器捐 遺愛人間
擴產效應 順德Q1業績看增
大陸春運客訴暴量 每日數萬通
CES展 華為推4G手機
蘋果應用商店銷售 破百億美元
調金融營業稅 財長：時機不宜
美加冷過火星地表 北極熊投降
一氧化碳中毒 1家4口送醫
旭曜去年業績 歷史新高
國際馬槽展 台奪國外組第3
李鴻源：與齊柏林是好朋友
陸海警船 釣魚台附近檢查漁船
核能協定影響廣 美信任台灣
馬多夫案 受託人追回百億以上
財長：不宜調高金融營業稅
涉貪入監 郭瑤琪自稱政治犯
王郁琦：王張會無條件交換說
共軍將領調整 涵蓋多個軍區
北韓宣布 3月舉行國會選舉
多倫多天寒地凍 機場被迫關閉
圓仔3度想逃班 8分鐘睡著
澳政府網站漏洞 個資看光光
外交部3語宣傳 圓仔進軍國際
工研院與富士通研究所合作
如北韓邀請 美願派特使訪問
修平科大走入社區 助居民行銷
江揆怒男廁 王福林：週五修好
元大寶華：1月出口年增恐衰退
寒流狂襲 美經濟急凍
再出包 葉匡時：遠通加倍奉還
大學生助弱勢 校園募款買年菜
陸遊戲機解禁 任天堂股漲
師大語言島 虛擬情境學華英語
越南海資料展 宣示捍衛主權
台美互信 美證實馬總統將過境
電子強勢 價量齊揚
陸債如滾雪球 海通證券示警
韓國羽球賽 戴資穎逆轉晉級
管中閔接國發 王金平不多評
台鐵西部幹線 熱門南下秒殺
學生快閃推廣京劇 總統讚賞
桃猿隊結合地方 中壢鬧區開訓
吳憶樺將訪嘉義 接受主教午宴
美光報佳音 記憶體族群揚
治理空汙 大陸長三角省市聯手
桃機木雕展 推廣在地文化
曾銘宗呼籲 企業金融加薪
王金平黨籍案 下午再度開庭
犬貓等開放用人藥 無共識
嘉義春節交通 阿里山易湧車潮
潛射魚叉飛彈 首批已交運
水泥業強化戰略協議 股價溫
鴻海製黑莓機 2百美元有找
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
羅德曼訪北韓 美議員批愚蠢
台佛跳牆指數漲 陸臘八食材穩
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
南韓去年醫療旅遊順差逾億美元
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
緯創軟體上櫃 盤中大漲53%
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
副總統：只想拚經濟沒想選總統
黃世銘彈劾不過 司改會抗議
台大生仰慕高職女 手機拍裙底
美證實馬總統將過境洛杉磯
威脅我就是威脅黨 鄉書記停職
超萌圓仔 陽岱鋼帶妻女排隊看
沿海離島地區 晚間防強風
汽車業景氣佳 台零組件業受惠
國道重複扣款 遠通：會剔除
男偷剪電纜線 被電死
題材多 IC設計十餘檔漲停
擴散條件不佳 高屏地區空氣差
鼻水流不停 原來是大掃除過敏
董座空降 中華電工會上街抗議
母以死勸 郭瑤琪入獄改不絕食
F*AS上櫃承銷價每股105元
台股去年表現 華亞科最飆
曾銘宗：今年GDP應有3%
彰濱空污 環團籲先管制總量
國道重複扣款 遠通下午記者會
2013高壇收入榜 伍茲吸鈔力強
東京選舉 舛添擬以無黨籍出馬
彈劾黃世銘未過 綠：監院可廢
財長：今年台股與出口皆更好
韓元近8週低 出口降息疑慮
增加營收 雅虎公布新廣告工具
彈劾黃世銘未過 王清峰：尊重
利用物流 走私槍枝到大陸牟利
嘉縣議員疑暴力討債 交保限居
綠：老農津貼修法污名化老農
市調：陸面板供應商龍頭換人做
食在安心 逢甲大學推健康禮盒
陳保基：盼老農津貼修正通過
雙B掛身障牌免稅 監委籲查核
松下與謀智合推智慧電視
前委國小姐遇害 委總統稱殘殺
南韓擬修法規 建立對外軍售制
獲十大優質烏魚子 張花冠祝賀
美雷鬼頭二人組 北韓拍饒舌MV
500人排字 苗國中看見台灣
UBike進駐 朱立倫：非妥協
日大銀行ATM擬與泰韓連線
eTag用戶資安 交通部查辦
計程車運匠 酒後撞4車
中華電工會反新董座 政院尊重
赴日觀光降 列大陸旅遊10大事
環科獲利轉正 股價重回票面
日韓進口草莓 農藥超標退運
和泰車市占居冠 外銷逾8萬輛
雙幣別ETF 擬下半年可見
觀賞人道攝影展 副總統勉行善
營養師研發 外購年菜重健康
國際電子展 新科技吸睛
北市推健康便利站 檢測更簡便
林中森：推兩岸產業互補合作
4機車追撞 警籲減速慢行
日強姦犯逃亡 四千警力追緝
奧克蘭網賽 盧彥勳逆轉晉8強
傳大廠洽雲端 鴻海態度開放
彰縣建公共自行車系統
陸境外投資十億美元以下改備案
柯：律師世代結束泛指一種性格
假高粱酒報導有誤 金門酒商告
薩前總統收捐款 外交部不評論
假金門高粱案 製造商聲押獲准
韓美加強協商 因應北韓生變
衛福部擬修法公布不合格化妝品
蘋果陸第十家分店本週北京開幕
巴拿馬運河拓寬工程爭議難平
宋達民夫婦赴市府說明僱傭爭議
推高雄自由行 直飛旅客享好禮
立委籲換高鐵董座 葉匡時評量
西濱環差通過 估108年完工
法人：水泥漸入淡季 價格小回
桃猿開訓 吳志揚：縣民當後盾
志工媽採紅豆 所得饋在地老幼
接國發會主委 管中閔：戒慎恐懼
盤整 新台幣午升2.3角
外資估宏達電 Q1出貨減
自經區 管中閔：可與上海合作
林豐正胞姐 疑爬樓梯跌倒身亡
立院臨提 建請放寬補充保費標準
大埔案判決書 法院下午寄出
圓仔擬真娃娃熱銷 20分賣光
台灣投資環境 全球第3
中市北區公所 獲國際品質認證
食品禁稱療效 禁引本草綱目
虐童致死 立委哽咽籲修法判死
先賣後買當沖 納入評估
環團憂污染濕地 反新吉工業區
防酒駕 高市籲勿勸酒拚酒
大白天遭搶 名醫妻受傷送醫
陝西煤業IPO 陸2年來最大
中共反腐 民眾廉政感知增
有愛無礙 林佳龍打造志工首都
返鄉票難求 花蓮推免費專車
立委徐耀昌 宣布參選苗栗縣長
安非他命當小費 用餐客人被捕
立院共識eTag超商免手續費
澳趕難民船 印尼軍方：有共識
急煞車 尼日光節約時間不實施
遭疑包庇美河市案 廉政署駁斥
傳新機畫素不變 大立光險跌停
台股收盤漲43.71點
日本受生活保護人數創新高
圓仔叼走胡蘿蔔 圓圓箭步奪回
高市春安檢查 大連化工吃罰單
陳屍水圳女童 解剖內臟無傷
市調：陸電視面板出貨減幅低
土地重估 東森每股淨值看增
電子展 機器人教小孩寫程式
台股震盪 漲43點
1月台指期漲36點
蘋果App 去年海削百億美元
TPP 學者：產業應有新思維
防阻擾救災 竹市加強窄巷取締
1月電子漲 金融跌
吉隆坡第2國際機場 5月啟用
疑違法派看護工 宋達民罰3萬
助植物人 台中長榮捐待用尿布
申辦自然人憑證 北市送好禮
什麼都做 陸電商進軍手機遊戲
吳憶樺訪嘉義 還記得一些華語
陳光標在紐約 稱與紐時談收購
量來了 台股價量俱揚
調查：5成小大人自覺需扛家計
歐晉仁：吳憶樺養母很偉大
不能準時見圓仔 團體客抱怨
阻施工無罪 台電：尊重判決
交銀：陸今年經濟成長7.8%
日關西收視率王 家鋪隆仁病逝
美市占排名 宏達電落至第5
陸媒6倡議 龍應台：片面粗暴
新竹美食觀光 邱鏡淳推薦
桃猿啦啦隊擴編 海選挑正妹
賣陸商假驢肉 陸：沃爾瑪不冤
立錡致新Q4業績 符預期
國防部改口 悔過室留體能訓練
谷關特定區 原遊樂區變保護區
東森買回電視股權 年前揭曉
桃猿曾豪駒轉任教練
三大法人買超台股44億元
租約明訂權利義務 避土污連累
奇力新去年出貨創新高
桃猿完成全隊談薪
體檢未過 李國生桃猿重新議約
美業者推E Ink電子紙壁鐘
愛的小紅包 助弱勢童過好年
立院初審 長照機構5年內轉型
傳楊冪有孕 劉愷威：有消息會說
被指包庇美河市案 北市澄清
遭印報復 美使館俱樂部得歇業
兩岸文化前瞻論壇 擬6月舉行
郭修延出頭 林智勝接受挑戰
老農陷泥田 寒風枯坐1小時
國際競爭殘酷 馬促落實自由化
協助青年創業 3年30億
勞動檢查 沒加班費超時較嚴重
郭瑤琪發監情緒穩 編號347
歐洲樂透彩 53億頭彩2人分
新北查火鍋料 2項防腐劑過量
鳳山疑似爆裂物 防爆小組移除
警察當鄰居 派出所露營區熱門
家庭諮詢 親職問題取代婆媳
排18小時 父親幫女兒買車票
13歲童貼心 包襪代工助家計
博鰲論壇4月8日舉行
越界買魚 大陸漁船被緝獲罰款
英市長將訪台 瞄準自經區商機
更便民 中區職訓中心升級服務
名醫妻遭搶受傷 加護病房觀察
做孩子榜樣 父子同過全民英檢
看人道攝影展 郝籲施比受有福
台塑四寶12月營收亮麗
重現風華 台鐵深澳線9日復駛
KANO列大阪亞洲影展開幕片
垃圾轉運站規劃缺失 糾正環署
歲末送暖 醫院分享臘八粥
台鐵深澳線復駛 9日中午首發
新台幣收升7.5分
因應流感 新北擴大提供疫苗
對中政策結論 綠9日掀牌
下藥性侵少女 3男重刑
提案監委：黃世銘違法失職嚴重
500萬美元 助雲門淡水園區
見天后張惠妹 EXO變追星族
北市住宅補貼 最快1月底撥款
迎金馬年 台彩春節加碼7億
公平會查高鐵漲 無濫用獨占
陸法規緊縮 淘寶網禁售比特幣
素溪冬奧 朴槿惠盼選手載譽歸
悔過三八制 軍方改口有體訓
高長：陸企漸強 台商瀕挑戰
徐耀昌參選苗縣 擬以無黨身份
設計黑莓手機 鴻海不評論
超級紅包 南投1人中2張百萬
涉以檸檬茶包裝毒 男送辦
文化部：若三晉違法到台就罰
台電員工李升茂 畫作看見台電
雪網雙打 詹皓晴8強止步
雪梨網賽 詹皓晴女雙無緣4強
澳網會外賽 王宇佐男單開胡
全國唯一 海科館設火車月台
是否想見吳憶樺 林益世不回應
遊戲大廠採用藍光 中環錸德樂
央視春晚 張國立首拿主持棒
河北空氣髒 全年才4個月達標
俄船脫困 南極救援行動劃句點
搭小黃運毒 一夜查獲兩起
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
習近平：抓牢新疆反分裂主動權
陸護土新動作 加強南海警察權
洗衣精摻農藥成份？台塑生醫駁
貪腐風波 土耳其開革16警長
太平頭汴坑蝙蝠洞 蝙蝠再現
福特執行長：不會接掌微軟
酒測超標 男躲卡拉OK店
臻鼎去年營收 歷史新高
通緝犯開車衝撞 警開槍制伏
桃縣龍潭燈會 交通規劃避阻塞
拼經濟 安倍展開地球儀外交
歐巴馬讚揚 台電：更加努力
環球學子戒菸 獲防制績優
被郭瑤琪指粗暴偵訊 檢座駁斥
高職生手工打造 幼兒園大變身
家庭教育年 超過15萬人參與
教育替代役男 為獨居老人打掃
桃縣辦星光音樂會 培育人才
盜一級香杉 男被起訴
桃猿薪資漲 積極洽簽陳禹勳
H7N9流感 南京添首例
地心引力獲英奧斯卡11項提名
爭WTA小年終來台 希望濃
自由化 總統：台灣這次玩真的
抬青蕉橙包中 高三生衝學測
上工第3天 圓仔乏了
陸媒選十大國外人物 教宗在列
廣東H7N9 連數日新增
轉溼冷 9日晚北部下探11度
推自由貿易 總統：要追上星韓
立院初審 增合作社準社員機制
泰鼎去年營收 年增10%
遠通致歉 增客服配合資安稽查
廣東H7N9增1例 累計十例
外交部維持巴林橙色旅警
嫂子賣毒 標榜樣式多迅速到貨
檢舉人變賣假酒 身分待釐清
知名年菜店頂讓 新東家敗訴
為扁診治 趙建銘赴中監
行動遊戲平台 阿里挑戰騰訊
胡德夫唱訴40年音樂觀
抽驗工地帽 3成不合格
因應系統更新 戶所服務將暫停
誣告航機有爆裂物 男判刑5月
國民黨引檢評會 控王金平關說
720度環景 農博場館收眼底
曾豪駒婉拒引退賽 無悔無憾
新北市府：公托政策家長滿意
上官婉兒嫁兩次 先父後子
退休士官長 肺臟移植復元氣
高市醫院周邊人行道 禁停機車
輕鬆照隨意看 台影像技術叫好
華冠去年營收 年增47%
成大解析登革熱 有助開發疫苗
開放先賣後買 券源要解決
來台依親 陸女與母一起賣淫
陸客來台遊 今年上看3百萬人
身障免稅車過多 財部有檢討
搖滾辦桌 台日港陸尬歌喉
揚智創惟Q4業績 季增逾2成
明報換老總 前員工質疑動機
民間籲公有地都更應提供公益
宋達民僱傭爭議 新北擬罰3萬
終結連4貶 台幣收升7.5分
蘇貞昌：加入TPP符台灣利益
天氣欠佳 埃及前總統延後受審
雙幣ETF 人民幣台幣優先
舞台劇淡水小鎮首次大陸亮相
楊秋興：總統期許贏回高雄市
強化南海聲索 陸迫他國正視
反對派封曼谷 泰部署萬餘軍警
訪阿里山 吳憶樺鄒族童互動佳
保留機會 大馬快餐業禁聘外勞
韓國羽球賽 台灣選手搶過頭關
疑配合學生請病假 診所遭稽查
綠對中政策文件 首納智庫交流
歐元兌美元 Q1料貶逾6%
菱生去年Q4營收 季增2%
歐元區失業率 保持12.1%
看護工案 宋逸民經查無違法
烏魚子物美價漲
祈禱學測滿級分 板中師生祭孔
女子雙手提行李 男子性騷遭訴
威剛宇瞻去年業績 近3年新高
陽岱鋼排隊一小時 圓仔在睡覺
中信金再與日銀簽MOU
中信行銷主場 桃猿隊老神在在
混充米事件 監院糾正農委會
女童陳屍水圳 死因待解剖鑑定
五月天國際元年 登世界大舞台
嘉縣議員交保 雲檢抗告否未定
臺大新聞工作坊 13日開鑼
首創 護理員居家指導外籍看護
替子買票 前立委判刑確定
雲林仔豬傳胃腸炎 加強防範
平溪天燈節 元寶天燈迎財神
學者：都市越更新 越醜陋
自營商買賣漲跌停股 擬延長
中信金去年稅後純益215億
陸委會：訪陸不涉及國內選舉
地心引力 橫掃英國奧斯卡提名
可成大陸廠斥資16億擴產
2022卡達世界盃將不在夏季舉行
宋肇基為母賣獎牌 球迷伸援手
台滬經貿合作 陸學者有期盼
台塑集團年終初定4.24個月
毒品誤運超市 德警方意外查獲
華宏Q4營收季減7.39%
拚市政外交 郝龍斌將出訪美洲
幫兒孫買返鄉票 長輩漏夜排隊
苗縣長選舉 藍待整合綠尋突圍
4樓跳下輕生 菲嫌壓傷女警
亂彈阿翔憶當兵 古裝唱四季紅
富邦金102年獲利創歷史新高
遠通：被駭電腦無用戶資料
林克穎案 英國首度開引渡庭
年關近 關懷金馬困苦更生人
鮮奶漲價抗罰 3大業者敗訴
隔代逾10萬戶 爺奶養孫辛苦
混充米 農委會已註銷糧商登記
法人：景碩去年營收創新高
身障牌照問題 社家署支持修法
電腦模擬射擊 增警大生素能
曼谷封城 泰保證外國使節安全
林克穎引渡大攻防 英地院開庭
情境模擬射擊 6優點提升技能
警匪駁火案 通緝犯身亡
歐晉仁：吳憶樺增台巴人民情誼
西國節目辱華 陸使館譴責
共同社設公司 專售影像產品
黑衣人強占社區 警逮5人
名醫妻白天被搶 郝：積極處理
李康生擁銷魂眼 想尬偉仔電眼
醫材樣品審查 監院糾正衛福部
計程收費改月結 高公局再評估
博鰲年會 兩岸對話受期待
廣告20分鐘 陸電視台遭重罰
揮口蹄疫陰影 金門牛肉銷台北
華裔殷亦晴出任法品牌設計師
入夜氣溫一路降 高山可能降雪
成大校區光復兩字被拆 警追查
成衣工爭加薪 柬埔寨鐵腕鎮壓
賣獎牌籌醫費 宋肇基母不捨
陸南海捕魚新規 菲國查證
永康街搶案 警不排除預謀犯案
釐清核災 日擬做爐心熔燬實驗
老農津貼改革沒共識 送協商
集保：電子投票占出席比率35%
防重複扣款 遠通設五關檢核
打拚改變命運 黑手成發明家
舒馬赫事故 檢察官：無關速度
謝和弦戒大麻 道歉跨火爐
國民黨：蘇貞昌才是政治操弄
尚凡今年營收續拚新高
採購涉不法 檢搜西湖鄉公所
今彩539開獎
林克穎引渡案一波三折 延開庭
騰訊攻行動 投資叫車app
美老年人不退休 高風險創業
退伍士官組集團 陸女遭騙失財
賀麻吉金正恩 小蟲唱生日快樂
工研院節水計畫 金縣：可合作
長照服務法初審 納外籍看護員
避險基金 連5年輸美股大盤
台研究指佐沛眠致病 藥廠否認
習近平：處理好維穩維權關係
印度總理：本會計年度成長5%
綠：台灣前途決議文不須改變
CES 群創推高階內嵌式觸控
社區認養海灘 護金門海岸潔淨
CES 華碩推4K顯示器新品
陸長安大學訪金大 加強交流
加強衛教 修改卡介苗接種說明
稱總統地瓜 尚反對黨領袖被捕
柏林新機場 今年仍不可能啟用
日食品含毒案 逾千人身體不適
奈國宗教衝突 30死40屋毀
散布粒子抗暖化 可能破壞熱帶
陳雅德足甘心 藥事社服傑出獎
台塑四寶去年獲利大成長
辛國女7天之癢 夫訴請離婚
億筆個資外洩 韓發卡公司道歉
陸南海新規 綠：應保漁民權益
台鐵：春節訂票 東西線順暢
滑雪頭盔拍到 舒馬赫滑出雪道
陸遊戲機解禁 日商醞釀戰火
美民間就業 激增近24萬人
峇里島浪漫婚禮 眾明星愛
跟進露華濃 卡尼爾退出大陸
林克穎引渡攻防在英地院展開
首季歲修 乙烯少PVC價格俏
修憲案違憲 盈拉政府再添壓力
泰抗議升溫 外交部籲注意安全
陸委會：不接受陸南海管理條例
法冬季拍賣開始 消費者減預算
香港又有人感染H7N9
進AC米蘭 日本國腳本田圓夢
今彩539 頭獎4注中獎
參拜靖國遭陸批 安倍回嗆
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調查：顯示面板產業小幅成長
專橫好色 福斯執行長傳記揭短
馬爾他遭疑賣國籍 爭議持續
雪龍南極救援 凸顯陸極地雄圖
九月風暴 羅智強還原寓所情況
替金正恩慶生 小蟲領唱生日歌
警民衝突後遺症 漢堡設管制區
中東火力強 賓利去年銷量增
開工2天 肥貓賺超過勞工1年
陳永昌等人 7日告發承審郭瑤琪案8法官
美國宣佈 加派800駐軍赴韓
大通銀行捲入170億欺詐案 遭罰25億美金
「青年創業方案」12部會3年投入30億
台聯批王郁琦 圖以服貿換取「馬習會」
法務部監所首長大搬風 44人異動
迎春節 台彩加碼獎金7億
英國《衛報》網頁 在中國被封鎖
美國大部地區 遭遇破記錄嚴寒
紐約州成為美國允許使用大麻第21州
永康街搶匪落網 55歲胡姓男
味之素烹大師 嚴選天然素材
扁一週跌六次 家屬籲「保外就醫」
玉山銀、玉山證 通過ISO50001認證
台中市新移民女性家庭關懷協會正式成立
德國八旬老翁 被指控二戰大屠殺起訴
「明天過後」出現在美國 比南極和火星冷
逃逸越南外勞藏匿嘉義遭逮
關中建議保障年金 每月1萬元
遠通電收遭駭 3小時82億次
國泰用影片記錄 重視新移民
新北市家事服務中心 提供新移民法諮服務
近年來投資人違約人數及違約金額大幅降低
公共運輸便捷 武陵農場賞櫻花
體育署全球資訊網 農曆春節後新裝亮相
大中華經濟圈 捶手可得
證券櫃買「富櫃五十指數」季度審核結果
櫃買將舉辦「Auto Server Co., Ltd.上櫃掛牌典禮」
遠傳大寬頻 好運連連 飆網FUN新春
車美仕2013表現亮眼 連續5年營收創新高
向英商林克穎求償 跨海官司打到底
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瑞銀估黃金 年底1050美元
高雄市第一服務站游主任拜訪高雄市整體造型學術交流協會
張藝謀超生 被罰三千七百萬元
金管會新春記者會 曾銘宗提5重點
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稅法白色恐怖 立委批限制出境如擄人勒贖
台菲關係 駐菲代表新年期望：精彩可期
台聯立委許忠信、黃文玲 告別立院
看護遭濫用 印尼籲台加強查緝
三位視障者現身說法 分享就業的心路歷程
正財利漁船獲救印尼漁工 疑遭鯊魚咬傷
外貿協會3月組團開拓緬寮
外交部：不承認影響主權作為
美軍官證詞：蘇聯屠殺波蘭軍人
BB彈射玻璃門 男子遭逮
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國際足總：卡達世界盃時間未定
日整編7師旅團 組快速機動部隊
厭惡黨爭 美獨立選民成主流
引渡林克穎首日大攻防結束
修補關係 歐巴馬邀訪梅克爾
Fed會議紀錄：就業佳 決定縮QE
台灣東部海域地震 規模5.7
美國紐約州將允許藥用大麻
北美首例 1加拿大人死於H5N1
凌通Q4業績 季減逾4成
F-昂寶Q4業績減12.6%
工研院推聚微商業模式
3年後陸面板 估市占2成
投顧：實質復甦 看基本面題材
統一超攜公益團體 關懷老人
違約交割人數 連 2年減少
12月商辦交易 月增逾 1倍
林克穎引渡庭 挑戰台法理地位
敘利亞內戰 抵巴西難民激增
法在台協會邀 台資通訊團訪法
氣溫一路降 北部宜蘭整天溼冷
阿根廷政府購買世界盃轉播權
防核擴散 台灣連 7年受肯定
梅西百貨裁員 省成本股價漲
台灣東部海域地震 規模5.7
敦南去年營收 增11%
深澳支線復駛 彩繪列車登場
林克穎引渡庭首日 辯方下險棋
蘋果推低價愛瘋 專家說不可行
湧德12月營收月增5.34%
個股表現 觀察量能
CES展 聯想推超薄筆電新品
網路券商E*Trade一度當
澳航信評 穆迪打入垃圾級
CES展 曜越推雙模電競滑鼠
Fed會議紀錄 縮QE共識高
陸自貿區開花 11省市爭建
永康街砍殺名醫妻 男子落網
低溫溼冷 圓仔粉絲熱情不減
台股開盤下跌0.21點
英特爾表態 不與台積打價格戰
加國確認首宗禽流感死亡病例
新州州長陷醜聞 影響角逐總統
助兄潛逃 越警被判18年徒刑
合歡山玉山降冰點 尚無雪蹤
上班第4天 圓仔再度逃班
阿美族發源地 發現史前祭祀場
郭台銘現身 為大尺寸電視加持
陽岱鋼返日 謙虛感謝大家
劍指南海 共軍新艦艇密集成軍
大毅去年營收 年增6.2%
陸銀倫敦發25億元人民幣債券
嫌犯洩憤 台灣大：與事實不符
大學開博弈課 反賭團體抗議
收到大埔案判決書 內政部開會
健保卡遺失 一年80萬人次
大陸去年CPI 年增2.6%
美聯準會：11月消費信貸增加
外線熄火 火箭首節落後4分
大埔案 春節前決定上訴與否
行政審批 陸邁向負面表列管理
返鄉專車開賣 傳出黃牛票
國防部春節巡弋 三軍展軍力
南韓央行維持利率2.5%不變
看好臉書廣告魅力 投資人追捧
陸12月通膨舒緩 PPI續降
製造業寒冬 陸PPI負成長
新台幣早盤升值
馬年套幣開賣 買氣熱過低溫
永康街強盜案 警方查犯案動機
李泰祥15日家祭 不辦音樂會
楊恩殺出 火箭半場落後5分
澳國慶T恤惹議 超市不賣了
竹市改善人行道 保障民眾安全
拚入TPP 美商會力薦蕭萬長
永康街搶案 警：歹徒臨時起意
傳邵逸夫明火化 無線暫未公布
榮成獲利創新高 股價漲停
寒假工讀 餐飲住宿業職缺多
強烈冷氣團到 防低溫大雨強風
減少交通負擔 谷歌員工搭駁船
揚塵難擴散 雲嘉南高屏空氣差
利用餐廳掩護販毒 男送辦
反高教鬆綁 教團憂大學淪培訓
訪日外籍客破千萬 創新高
陸玩家打電玩 挺政府反貪腐
永康街強盜案 名醫妻仍觀察中
台股指數震盪 個股表現
龍駒騰躍 台灣燈會主燈安座
延長失業補助 美過半民眾支持
陸PPI續降 經濟露疲象
102年出生數 跌破20萬人
臨時起意 無業男缺錢搶醫生娘
中央氣象局 氣象報告
監委：免洗餐具衛生標準寬鬆
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
黑莓重啟動能 閎暉亮燈漲停
印老象壽終正寢 象群淚眼悲鳴
中央氣象局 明天白天天氣預報
限制提供法庭錄音 律師抗議
挺在地農業 阿聰師推香蔥餅
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
品牌手機拉貨 晶技1月不淡
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中保去年營收突破55億元
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
拓展經濟外交 朴槿惠月中出訪
引渡林克穎 法務部:刑不至死
陸生產者物價續跌 亞股疲軟
疑未出席領車馬費 李紀珠澄清
陰雨綿綿 圓仔一家三熊正好眠
港媒：邵逸夫遺體移送殯儀館
巴西熱爆 動物園寶貝吃冰樂
毛豆新品不斷 綠金產值耀眼
華人幸福創新論壇登場
王超張明 出任大陸副外長
報導：大陸052D型艦很快服役
三星S5 4月前報到
哈登大爆發 火箭3節領先湖人
發揚客家菜 桃縣推整合行銷
升息預期 大摩看好金融股
大陸年度數據出爐 經濟挑戰大
止訟 蘋果三星同意中間人調停
總統盼開放陸生納健保
天冷吃多不動 小心膽固醇高
氣溫持續降 淡水上午比清晨冷
馬總統：把高教危機變轉機
春安工作 桃縣加強金融防搶
腸病毒71型重症 北部增1例
王金平：楊秋興競選條件好
藏身夜市販毒 2男落網
不滿賠4成 大統盤商縣府求援
出口目標 經部訂成長4.2%
台人詐騙 恐在孟加拉警局過年
TPP無貨幣條款 美議員施壓
蘇打綠出道10年 巡演啟航
總統盼學費調整透明公開化
綠對中總結報告 下午將討論
臻鼎營收大爆發 股價小補
遠通系統遭駭 江揆促全力偵破
永康街強盜案 警調監視器逮人
台塑集團大賺 股價溫和反彈
笙科深耕智慧電表 業績估創高
寒冬送暖 中市議員濟弱勢童
買機票手續費 交部要求標清楚
因應新型流感 日擬儲備新藥
環團籲 林務局林試所納環資部
媽媽食物當玩具 圓仔抱竹筍啃
台日將開第三次漁業會談
多項國考新制變革 複選題上路
台北旅遊網 年瀏覽數據破新高
手術後遺症 傳金敬姬似植物人
三星董座 今幫主管打氣兼慶生
台商中風後送金 將再轉台診治
外勞染肺結核 得免勒令離台
哈登飆分領軍 火箭擊退湖人
韓國羽賽男雙 李蔡配次輪落敗
侯麗芳捐旗袍 分享湘繡藝術
久石讓來台 指揮第五維度
遺址文物獲保 清水鎮政路通車
反腐 傳廣東擬禁官唸EMBA
貢寮九孔鮑魚 產量增10倍
大陸工作不順 返台竊車被逮
大埔案 江揆促內政部審慎處理
薩國災民要求查明台灣捐款流向
P8反潛機 美軍首度對外媒公開
持刀搶醫師娘 北檢分案偵辦
實質拋補 台幣午升1.37角
老人免費乘車 嘉市悠遊卡啟用
海軍15年兵力整建 國艦國造
顧立雄籲綠 速訂民調遊戲規則
美商會：台今年一定要入TPP
5百義工 佛光山洗佛淨心
馬總統：通盤檢討陸生三限六不
整頓日月潭 拆文武廟前攤販
綠營挺TPP 美商會審慎觀察
靈修性侵案 女信徒50萬交保
瑞銀：投資台北房地產應謹慎
國道誤扣 江揆促補還
霾害影響 周柏雅籲向中國抗議
台印尼經貿協定 逐步進行
招攬外資 南韓公佈促進方案
製造120吋大電視 鴻海走堅
服務受肯定 高志鵬獲認證
8代面板 助平板與手機降價
花蓮整合志工資源 照顧老榮民
韓國羽賽女單 戴資穎晉級8強
百歲老榮民 獲贈新衣帽暖過冬
新北拓銷中東 穆斯林商機
蒙藏會聲援西藏人權 反對武力
永康街搶案破 郝龍斌盼維治安
內政部：今年出生可望破20萬
深澳支線復駛 紀念票券熱賣
德國前國腳希茨史貝格出櫃
春節6天 29日午後開始交管
王張會 民團：先至立法院報告
紐約音樂節 凱特布蘭琪將出席
遠通遭駭 張善政：非常嚴重
習近平掀包子熱 合影男童爆紅
和潤和運 去年賺20億元
大專校長會議 張忠謀談人才
逃逸外勞藏匿嘉義 遭逮
海軍籌建潛艦國造能力
陸客今年海外旅遊人次料破億
李長榮集團獲卓越中堅企業獎
蔣偉寧：博弈課不宜作必修課
台股收盤跌41.33點
掃描郵件 雅虎使用者同意和解
公獅吊死 印尼動物園又添獸魂
黑豹旗8強賽 彰藝中鄉親集氣
革新糧業 農委會署疑不同調
武陵賞櫻 每日名額增千人
四千日警搜索 強姦犯落網
雙宏整合 施振榮：沒有動機
海外拚外交 安倍啟程赴非洲
駕車闖紅燈 撞死單車騎士肇逃
台股走低 跌41點
印籌募9萬山地打擊軍抗陸
印度反腐小黨 都會區聲勢看漲
台滬交流十大新聞 簽服貿居首
藍通過 費鴻泰任首席副書記長
巴拿馬總統：運河工程一定完成
1月台指期跌56點
美首艘濱海戰鬥艦 巡航南海
外商高薪找嘸人 台待加強英文
1月電子金融齊跌
疑收賄賣簽證 約談前越辦祕書
創世辦桌助弱勢 盼義工投入
歷史經驗 封關前紅包行情佳
正面想法 讓偏頭痛藥物更有效
攻華人市場 施振榮揭9大商機
量大收黑 台股力守8500
確保人權 江揆盼起訴精準
竹市寺廟送暖 助弱勢家庭
愛滋研究突破 標靶治療有望
搶年菜商機 中市餐飲祭優惠
美FDA核准糖尿病新藥
陳喬恩見郭富城 大唱愛不完
世界劇場設計展2017在台灣
護勞權 高市勞檢31家受罰
同欣電去年營收創新高
公司法修正 可兩次分派盈餘
走私海上遇險 海巡署馳援送辦
空中巴士模擬飛行 邱鏡淳體驗
陳澄波百二誕辰 東亞巡迴聯展
三大法人買超台股1.1億元
送老人年菜短缺 張花冠籲伸援
博弈課爭議 教部尊重大學自主
濫用看護工 印尼籲台加強查緝
教部：有共識配套才推學測變革
南韓要求離散家屬團聚 北韓拒
假辦球賽請補助 桃檢調偵辦
高市建喜閱網 增學童閱讀興趣
保持良好姿勢 避免背痛上身
談選舉 胡志強：中市非贏不可
日本福岡市長將率團訪華
日化學工廠爆炸 已知5死
聯電世界先進Q4業績 符預期
男為買毒 騎機車搶婦女
防流感擴散 俄州醫院限制訪客
桃猿陳禹勳 簽約金450萬元
不爽他人開名車 持空氣槍射窗
綠對中政策 謝長廷盼民調
北市萬支監視器 提供破案契機
美東灰色旅警 外交部提醒注意
年節零嘴 高市逮3違規食品
奧克蘭網賽 盧彥勳前進4強
全美觀眾票選 珊卓布拉克風光
國際電子展 台灣廠商受矚目
持刀搶醫師娘 胡男移送複訊
鴻海推大電視 瑞軒不缺席
Q4經濟成長概估 29日公布
武陵賞櫻車 台北往返730元
不求回報 8旬嬤志工逾萬小時
王郁琦登陸 十日向王金平報告
癱瘓12年 樂享志工熱水澡
種族歧視影響升遷 華州警提告
SDP換社長 鴻海不評論
男挾女兒欲跳海 警攔阻救命
綠對中政策 謝：未讓人很有感
最暢銷日車 豐田Aqua奪冠
台北年貨大街 馬年發財金亮相
楊秋興：帶職參選 全力以赴
新台幣收貶1.2分
總統：台灣關係法維繫台美合作
大馬宣布性別人權組織非法
金管會103年施政5重點
經長：拚今年至少簽1個FTA
鴛鴦檔出老千詐賭 坑殺組頭
鴻海今年強攻4K2K主流電視
學者盼服貿重啟談判 排除農業
菲增兵中業島 欲達50年控制
澳網會外賽 王宇佐闖進第3輪
陸：訂時間表 放寬服務業投資
陸汽車銷量 去年破兩千萬輛
美6大銀行 去年獲利創新高
憂被邊緣化 總統促入區域整合
美企今年投資 預計逾2兆美元
內褲遭扯繞頸 美父疑窒息死亡
307圓仔公車 引進萌叫聲
雲林二崙派出所 打造為故事屋
黃世銘年終獎金 朝野共識全刪
連體鯨墨國現蹤 雙頭雙尾鰭
東京選舉 舛添細川動向受注目
環團談組改 盼森林管理不分家
海軍3D圖資 掌握海域情報
張忠謀：台灣開放才有競爭
王毅：陸尊重美在亞太正當利益
轉貼幼童髒話影片 美警協挨罵
名醫妻狀況穩定 轉普通病房
盤商提告首勝 高振利判賠
榜眼投手陳禹勳 曾肖想打擊王
遭謠傳死訊 張忠謀：空穴來風
雪管處獲贈攜式加壓艙
港媒：金正恩生日 習近平冷待
上海自貿區 台企入駐18家
春安工作 加強交通與治安維護
雲南白族女孩 來台換臉重生
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
金寶平價3D列印 CES獲獎
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
吳憶樺謝養母 從叛逆找回自我
櫻舞飛揚 日月潭環湖路跑
海軍：啟動潛艦國造程序
台灣燈會主燈 春節先亮相
嘉市集團結婚 將送金鏟子
藤田梓獲波蘭獎章 串台日波情
高雄關貪瀆案 雄檢約談官商
女兒翻白眼 義消爸爸急救保命
交付軍機 袁曉風判無期確定
圓仔發財金 郝龍斌祝熊好野
陸男貪遺產 元配變養母
境外生 2020年目標15萬
桃園升格 吳志揚：利經濟起飛
提前辦證 利春節赴陸探親旅遊
熱浪侵襲 澳昆士蘭下起蝙蝠雨
日經團連新會長 人選大致已定
陸生總量學校採認 教部擬擴大
毒蟲選好日子搬家 仍遭警破獲
冷氣團影響 下探10度
中市：歌劇院歸中央 中部福氣
中市軍方閒置地 促移撥蓋公園
孕婦找前夫假結婚 涉偽造文書
協助雲林農民 郝促銷高麗菜
捕獸夾現身鬧區 台南加強稽查
桃機拍片 蕭敬騰分享美好經驗
漁船進水獲救 遭查獲走私海產
在聯合國 大陸控訴安倍拜靖國
今年出口目標 經部提4.2%
林克穎引渡庭進入第2天審理
蘇：鼓勵兩岸智庫與城市交流
胡軍比腕力 謝霆鋒怕輸當裁判
搶進日本市場 關鍵環保高效率
中共總書記出席政法會議 罕見
檢協會：近千檢座反對修通保法
春節將至 食安小組查年節食品
延續泰迪熊熱潮 持續中市現蹤
搶進滬自貿區 一銀拚後來居上
台達電12月營收 去年最高
陰雨綿綿 看圓仔遊客大減
遠傳Qbon平台 3月上線
曾銘宗：散戶中實戶回來了
欠稅限境逾7千人 改革呼聲起
華碩去年營收 續創新高
綠對中政策 憲政共識尚無結論
提振出口 駐外人力布局擬調整
駐越秘書涉賄 外交部主動移送
巴格達汽車炸彈攻擊 6死20傷
南投鐵馬阿伯 每月捐錢助貧童
負債千萬捐救護車 男堅持行善
持刀搶醫師娘 胡男聲押獲准
同樣82歲 一天3老翁猝死
王張會時地未定 先赴立院報告
陸：安倍若執迷不悟 奉陪到底
陸捕魚新規 台船未受檢
聲請法庭錄音限制 個資法規範
違規臨停釀死亡車禍 車主法辦
戴資穎碰王適嫻 順其自然
熱機完成 歐布萊恩奪月MVP
傳當年力保ETC 蔡英文否認
3D家用列印機 顛覆購物觀念
簡太郎：屏東地層下陷防治有成
金管會擬推雙幣信用卡
水上巴士衝人氣 打卡送船票
陸航推兩岸相親航班 3月起飛
學測作文分開考 更能測出實力
因應示威封城 曼谷地鐵增班
菲黑耶穌出巡 信徒踩頭攀花車
股匯雙挫 新台幣收貶1.2分
溪流整治 大尾鱸鰻現身
總統：樂意加入區域經濟整合
諾基亞告宏達電 德法院駁回
客庄茶花展 燭光襯托越夜越美
立院三讀 勞動部設基金運用局
怒潑最高法院紅劑 男獲不起訴
和泰車去年營收 歷史新高
張藝謀超生被重罰 1個月繳清
消費習慣變 英零售業耶誕吃癟
春節國道初三最塞 估3百萬輛
春節東線紅眼自強號 7折優惠
私校校長連署 盼通過年金改革
高雄關員涉貪案 檢追3百萬
龍應台：表演藝術界小生日
莓農試種白草莓 限量供嚐鮮
大澤隆夫返烏山頭 向傳奇致敬
監委查美河市 另立新案究責
想安心過年 大埔家屬籲勿上訴
SIGMU績優者 年終7位數
貝萊德被爆 用非公開資訊操作
國票金去年EPS0.52元
3逃逸越勞遭逮 一度持刀拒捕
兩岸貨貿談判 拚年中前完成
海軍時空膠囊 昔作戰中心曝光
陸學者：不棄台獨黨綱交流無望
蘇貞昌：檢討法令友善陸配陸生
金門防偽劣酒 加強檢測設備
德里肅貪專線 3小時逾3千通
週末看圓仔 交通順暢有撇步
花蓮返鄉專車 網路7分鐘訂完
南海捕魚新規 陸：正常做法
苗栗大埔案彈劾否 監委未決定
游錫(方方土)：有信心勝選
黃河太瘦致氣胸 鍛鍊肌肉保命
涉搶中市賣場 吸毒狂歡被逮
大金雞港亮相 吳君如率眾啟動
假辦比賽真詐領 約談8涉案人
陸企發寶島債額度 動態調整
國泰世華銀青島分行獲准籌建
陸法人：陸今年CPI看漲
看好兩岸經濟建設 國產拚成長
吳副總統江宜樺 感謝影視人員
陳保基願訪蘇貞昌 談老農津貼
兩岸對話基礎 綠折衷凝聚共識
動保團體籲設動物保護局
泰僧侶可能被禁騎機車或開車
德擔憂羅馬尼亞成入境歐盟後門
出狀況 達美客機急降成田機場
棒辣椒手機遊戲 陳偉殷代言
金融三會 今年原則會舉行
北韓拒離散家屬團聚 南韓痛批
計程儲值扣款 高公局查流程
南蘇丹停火協議仍繼續進行中
eTag重複扣款 遠通加倍還
勞動部可望半年內掛牌成立
北市松江路火警 無人傷亡
圓仔號碼牌 北捷月台電視轉播
俄伊元首商談伊核及敘利亞和談
綠對中政策檢討 基本立場未變
大陸洪澇 去年受災逾1億人
員警執勤規範不周 糾正警政署
回應美商會 經建會：鬆綁法規
林克穎案法官認定台灣法理地位
趙紫陽30年前 承諾民主治港
德國同意 摧毀敘化武殘餘物
陸委會對北京發布黃色旅遊警示
陸委會：通盤檢討陸生三限六不
投保代求償 投資人4千萬未領
目睹鱷魚噬弟 辛國少年嚇傻
曾銘宗：與自己競爭
藥物過敏榜 降尿酸藥第1名
蘇：對中政策未派人與中國溝通
歐媒：業界盼台歐簽貿易協議
今彩539開獎
英利率不變 前瞻指引告急
連勝文將告鍾小平誹謗
eTag重複扣款 遠通加倍還
士林官邸專案住宅 單坪75萬
葉倫把關 美勞工換頭路有信心
民宅起火 煙竄松江路錢櫃
蠟燭兩頭燒 ECB利率不變
威力彩開獎
刷卡買機票 注意海外手續費
知彭于晏落金馬 蔡康永幫露臉
南山砸12億買臨逢甲夜市地
菲黑耶穌出巡 數百萬信徒朝聖
邵逸夫喪禮低調 禁訪問拍攝
破政治僵局 突尼西亞總理請辭
美初申失業救濟 1個月來新低
展望會50 台灣最快自立助人
林克穎案法官認定台英司法互信
救經濟 德拉吉加強低利承諾
日立高球慈善賽 胡金龍第3
巴曙松：金融發展 競爭勝壟斷
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
余靖交大演講 勉學生多助人
新澤西州長涉醜聞 記者會說明
雪梨國際網賽 戴波特羅晉4強
比國研發 脂肪幹細胞造骨
最後一哩 綠對中政策路顛簸
金門馬拉松賽 逾3千人報名
邵逸夫逝世 習近平等唁電致哀
美58歲媽借腹 替女兒生寶寶
歐洲病夫翻身 希臘夢想發債
歐盟點頭 陽獅宏盟合併
賦稅不公 政府亂拔毛
邁入兩公約時代 應重新檢討違憲法令
「欠稅限制出境」侵害人權 財政部陷國家於不義？
臺灣與國際人權接軌 聯合國/NGO籲從廢止「欠稅限制出境」開始
11 日中視播出神氣家族「運好不怕命來磨」
台積電遭放空 曾銘宗：查核中
學者：馬習會今年可能性不大
國道客運 除夕16時至21時票價優惠
學子心鏡頭 記錄台灣「新」故事
國泰世華卡幸福得利 刷卡最高享7%回饋
103年度「全國大專校院校長」會議
「第六都」桃園市長選舉國民黨贏面大
中國海關：2013年陸貿易額超越美國
五星級《開運年菜》禮盒登場！
漢來除夕圍爐宴 300吋大螢幕啟用
流量存量同步增加 借券市場海水正藍
年輕人不讓位 鑑識專家直言
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
新州州長關橋醜聞 檢方調查
日法2加2會議 擴大防衛合作
橋樑門醜聞 新州州長開除親信
美學者：大陸對外政策料轉和緩
林克穎引渡庭 法官未宣判
夫妻機上爭吵 巴西客機轉降
前越辦祕書涉收賄 50萬交保
陸訂南海捕魚新規 美國批挑釁
冬奧前驚見六屍 俄南警戒反恐
引發外交風波 印女外交官離美
花蓮南濱夜市火警 8攤商燒毀
紐約原油期貨 創八個月最低價
百萬獎頻傳 超級紅包助圓夢
所得稅影響 國泰金12月轉虧
台開邀專家分享城市設計與科技
引發風波印外交官 美要求離境
遭熱咖啡燙傷 婦人狀告麥當勞
旅客機艙內爭執 巴西飛機迫降
拒引渡回台 林克穎陣營頻出招
紐航客機發動機故障 緊急降落
法日會談 加強兩國防衛合作
佑華Q4業績 季減17.5%
搶商機 燦坤購物節開跑
南濱夜市火警 疑人為縱火
台股還有漲升空間 首重選股
安步當車遊聖保羅 導覽費隨意
低溫 更強冷氣團12日報到
法議會迎台灣團 研究部長與會
另有生涯規劃 高孔廉2月請辭
去年PC出貨大衰退 史上最慘
財報季開鑼 美鋁表現不濟
起司缺貨 老美嘆嗑零食少一味
老將高孔廉 兩岸談判執行要角
高孔廉請辭 府：馬總統知情
合歡山玉山罩低溫 清晨見陽光
全國電迎春破盤開跑
信錦去年營收90.53億元
明星賽 林書豪西區後衛排第4
台股開盤上漲44.5點
禾伸堂去年營收 年增8.6%
CES 台達電推智能綠生活
華立去年營收約344億元
優衣庫帶旺 母公司迅銷財報讚
挺新創企業 電信業推優惠
大陸LED晶片自給率8成
軸承廠信錦去年營收 逾90億
邵逸夫遺體出殯 僅家屬出席
鈺創去年業績持續轉好
透天厝火警 警救三代4人
手機訂單增 矽格營收創新高
圓仔猛爬摔兩次 圓圓只顧吃
廣州餐廳砧板 驗出H7N9
阿根廷暑期中文密集班開課
App搶購 蘋板1元帶回家
台裔女追夢 挑戰移民火星
2013全球最安全航空 長榮上榜
新興市場不妙 挪威基金力挺
搭國道客運 除夕有折扣時段
尼克森去年營運可望轉虧為盈
超眾年營收逾60億 續創新高
國際桌總年終 莊智淵無緣8強
枇杷膏含糖 註糖尿病患慎用
黑莓式微 蘋果蠶食企業顧客
三晉都市報台北版 沒有出現
代工需求強 華冠今年營運俏
陸：綠對中政策 找不到出路
私校教師集結 盼年金法制化
台核子保安排名勁升 全球47
圓仔累到睡著 圓圓接力爬棲架
火星一號計畫 移民單程票
除夕搭國道客運 票價8到9折
祖孫情誼 高職生微電影奪冠
搶年菜生意 高市業者各出奇招
股匯雙漲 新台幣盤初走升
藍光芒春聯 馬盼新年前景光明
官員：中美航太合作現積極信號
史諾登曝機密 美三軍曝險
日下水道工程 3工人倒地送醫
陸12月出口、順差均未達標
保障婦權 CEDAW報告完成
禁演令拉鋸 演員部長打法律戰
立院三讀 中科院轉行政法人
林中森：與高孔廉合作無間
永光去年營收逾87億元
旅遊安全 奧萬大聯道監測防災
陸：綠對中政策 煽動敵意對抗
大陸標單增 全漢營收逆增
越男迷信砍姊腳 姊跳針難跳腳
考試委員黃俊英過世
王郁琦：登陸時地議題還在協調
春節舉家出遊 宜警幫忙顧厝
陸裔美籍赴台旅遊人數增加
高雄海關貪瀆案 4關員羈押
金士傑兒女 只認SUPER亮
陸委會：盼綠支持陸配陸生法案
集邦：太陽能矽晶圓價格上揚
王郁琦：林中森高孔廉間沒問題
宜鼎12月業績 去年次低
黃俊英過世 馬總統震驚不捨
日調查阿茲海默症研究案爆竄改
多元創新 桃縣推整合套裝旅遊
王金平：有盡力維護黃世銘年終
台郡毛利率估減 外資降目標價
品嚐台灣 紐約台菜西吃
全民打貪官 陸新網路遊戲
年底還出包 考慮終止遠通合約
房市大老喊話 營建股反彈
監委：輻污食品把關太寬鬆
張志軍：綠若不開放 難尋出路
金門建縣百年 3千人跑馬拉松
疑賣簽證案 林永樂：沒包庇
3建案廣告不實 罰120萬元
立院三讀 刑事退保擴及被告
台股漲挑戰10日線 營建較強
考試委員黃俊英驟逝 考院治喪
葉匡時：不希望遠通再出差錯
傳法總統戀女星 騎車夜探香閨
王張會 張志軍：春節前沒安排
繼紅蘿蔔與竹筍 圓仔迷上竹片
黃俊英病逝高雄 享壽73歲
教長盼學費調整回歸常態機制
葉匡時：遠通應注意社會形象
韓元料創3週來最大週線貶幅
總統正視流浪動物 認養代購買
谷歌新品 傳將為健康把關
海基會秘書長 鄭安國呼聲高
外埔地層下陷 中市查地質
加H5N1死亡首例 國際關注
TPP危及瓜地馬拉就業外貿
研華昆山協同創新研發中心啟動
葉匡時：遠通用戶個資沒被駭
澳網男單 蠻牛莫瑞費爸同半區
韓陸自貿談判落幕 無實質進展
紅米機2萬支 13日再開賣
過好年 下週油價估降4角
私校年金 教團盼脫勾處理
銀髮旅遊夯 觀光局推四大路線
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
台鐵春節票 東西線都有剩餘
邵逸夫遺體出殯 儀式低調
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
奧迪汽車採用輝達處理器
中央氣象局 明天白天天氣預報
立院三讀 增親屬會議替代方案
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
立院三讀 規範司法官財報資格
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
提升競爭力 教部研擬人才條例
立院三讀 身障用電優惠入法
黃勝雄4百萬加盟義大犀牛
立院三讀 調原民教育專款下限
陸去年貿易順差 2600億美元
東京選舉 前日相細川擬出馬
乳品衛生用藥檢驗 全數合格
人幣今年表現料笑傲金磚4國
化工廠火警 外包商1死1傷
消費電子展 超省油迷你車驚艷
共犯押解回台 外交官交保不語
對中政策 謝長廷：迴避憲法
黃俊英驟逝 關中意外且遺憾
攀岩成課程 大學生學團體合作
美利達年營收逾253億 創高
快遞通關營業稅 財部：可研議
助旅美教授尋親 警完成任務
鑑定亞馬遜鸚鵡 只需一根羽毛
淡水男子疑曬衣墜樓身亡
封測大廠南茂去年營收微增
五合一疫苗缺貨 第四劑延後打
黃俊英辭世 陳菊哀悼
網通廠正文明泰 營收回升
遠通：合約年限內擬建補償機制
傳併購亞太電 中華電：不評論
運星艦新北艦 週末開放參觀
需求穩 義隆去年營收創新高
苗栗山林火警 老婦送醫受阻
管中閔：加入區域經濟無可迴避
邵逸夫出殯低調 董建華弔唁
台資設獨資醫院 陸大鬆綁
授權談判 美國會提TPA立法
簽證風波 外交部：無護短包庇
傳選黨主席 謝長廷：還沒決定
家鄉味 吳憶樺最愛糖醋吳郭魚
國父紀念館男廁修好了
核子保安排名升 台電嚴謹管理
黃俊英肺腺癌病逝 陳菊哀悼
促進就業 YouBike徵才
公用單車不悠哉 恐賠近萬
遭指投資賠錢 連勝文下午提告
尼加拉瓜研討基本薪資問題
外資匯入 台幣午升2.32角
拚市政外交引聯想 郝龍斌澄清
傳吳志剛不選 吳伯雄：尊重
提倡尊嚴勞動 勞委會辦攝影賽
改造手槍埋地底 警開挖查獲
金管會：推動態密碼須多方配合
陳水扁跌倒 台中監獄加強照護
台鐵推捷運化 台南仁德站啟用
台資獨資醫院 陸擴大一般城市
震旦行去年12月營收創新高
黃俊英驟逝 胡志強感遺憾
手勢感應技術成長看明年
獅子會辦捐血 送麵抽電視
二林鎮長涉貪 法院重開聲押庭
印美風波 女外交官調職新德里
小米襲日 傳推50美元智慧機
掉單車獲賠尋回市府再持有違法
德籍女罹登革熱 疑似在日感染
王建(火宣)：涉司法關說民代應辭職
漲多整理 利基股將再領漲
法人：燿華傳接聯想大單
台股收盤漲14.67點
佳冬蓮霧燕巢蜜棗 全國冠軍
通路業辦購物節 送百萬購物金
台股震盪 漲14點
1月台指期漲11點
學術界出身 黃俊英從政路艱辛
立委江惠貞父親車禍 手術搶救
日圓料走堅 安倍恐徒勞無功
漲電費增衝擊 大學盼優惠方案
台積電去年Q4營收順利達標
捷克電話亭 變身小型圖書館
1月電子金融雙漲
吸引年輕觀眾 犀牛推學生優惠
謝長廷質疑綠：沒站在主流價值
教長盼繁星15% 台大未達標
慶消防節 新北辦寶寶爬行樂
假比賽真詐領案 多人交保
施振榮提產業文創化續接國藝會
台股小漲 量能略縮
江惠貞父親車禍骨折 手術急救
對中政策 民進黨不排除辯論
學生兼助理若納保 人數恐打折
上海自貿區掛牌 Q4進出口佳
大陸海關：台對陸出超大增
王建(火宣)：涉司法關說民代應下台
印准浦項鋼鐵126億美元投資
遭指隱匿服貿衝擊 經建會澄清
細川擬參選訴反核 日大臣批評
王郁琦：訪陸行確定後主動說明
曾銘宗：介入調查重大事件
黃勝雄花簽約金 紅包如磚頭大
陸：心態不開放民進黨難找出路
學費若調整 府：一定照顧弱勢
蔡英文：紀要為基礎 深層討論
博弈課遭指下賤 大學不認同
阿里山車禍 路樹緩衝幸無致命
做不出飛龍 澳機構向女孩道歉
砂石車撞擊 江惠貞父親頭裂傷
三大法人賣超台股13.38億元
韓國羽球賽 戴資穎無緣晉級
王張會 張志軍：不會在春節前
為買房暗吞千萬 大學助理緩刑
強化動保 總統建議仿治安會報
醃頭案主嫌 精神鑑定正常
連勝文告鍾小平 遞狀後發聲明
治脊椎傷患 日將做新臨床實驗
虐童成癱 保母判刑5年半定讞
王菲遊印度 遭網友撞見
台星科去年營收年增逾15%
桃警戴LED袖套 指揮超吸睛
黃文玲告別國會 朝野肯定表現
新北警犬隊 13日成軍
陳菊：黃俊英是可敬的對手
碩士賣麵包 手做最踏實
年關近 新北下午公安稽查
奧克蘭網賽 盧彥勳勇闖冠軍戰
德總理滑雪骨折 土議員譏天譴
盧彥勳傳捷報 奧克蘭網賽爭冠
無懼挨批山寨 夢想鴨照推
韓神箭手金水寧 沙國公主教練
醃頭主嫌開庭異常 緊張所致
遠通電收遭駭 士檢分案調查
中國輸銀輸出保險業務挑戰千億
故障修復 P-3C飛抵屏東
印尼新人想結婚 得先捐苗種樹
聲寶尾牙 陳盛沺扮總鋪師
西藏爭取離區免稅 促對外開放
印外交官父：美方指控另有隱情
高孔廉證實2月離職
新北抽驗食品 8件不合格
陸食藥品知假買假 仍可索賠
2年期定存單 得標利率反彈
房市泡沫陰影 台綜院月底研討
鴻海去年12月營收創新高
連勝文擬告 鍾小平：事實陳述
過動症童表現 也會影響親手足
義大擬找洋砲 填補高國輝火力
爭ATP首冠 盧彥勳戰伊斯內
台東年後5飯店營運 急需人才
新台幣收升4分
中共反腐打虎 高官紛落馬
童免費喝鮮奶 教育部：沒方案
南濱夜市熄燈 彩虹夜市過渡
東京選舉 前日相小泉成關鍵
南韓：韓美聯合軍演是防禦性
調國道行車紀錄 警方：合法
雜誌爆會女星 法總統考慮提告
小朋友扮演傳統婚 學兩性差異
度假別墅被盜變廢墟 屋主傻眼
桃縣查年貨 醃製蔬菜不合格多
高市慈善團體 陳菊讚聞聲救苦
壽山淨山 掃蕩私闢休息站百處
伊甸辦桌 老人家歡喜圍爐
保障安全 竹縣持續取締超速
傳翠玉白菜同時展 故宮口風緊
闖進冠軍戰 盧彥勳：太神奇了
陳盛沺：土城廠開發盼明年推案
華碩手機平板 威寶首賣
犀牛旅日雙投 瞄準開季一軍
高孔廉：談判團隊資訊應更流通
H7N9浙江增2例 今年4例
釣魚台爭議 駐大馬處投書駁
缺水電燒柴過日 煙燻空污擾鄰
義作家艾柯：年輕人應練記憶力
無執照 宜縣：吳淡如民宿違法
國產年貨上漲 鮑翅參跌價
高中生遭虐殺 彰檢起訴陳巧明
小羊誤闖國道 飼主吃罰單
創櫃板申購首日 8檔超額認購
鴻海去年Q4和全年營收 創高
陸放寬獨資醫院 台業者意願低
詹詠然荷巴特網賽雙打4強止步
故宮展定窯白瓷 劃花流暢如畫
遠傳去年每股賺3.61元
金融業不守法 不排除撤照
柯文哲訪游錫(方方土) 談宜蘭經驗
慶豐包子走老運 擬全大陸連鎖
中油油管遭挖破 漏油污染清理
不畏對手難纏 盧彥勳艱苦取勝
連勝文告鍾小平 求償500萬
三星越南廠區暴動 越警調查中
高孔廉：盼退休 也盼世代交替
旅遊App 外交部南辦送好康
父百歲冥誕 陳玉梅捐救護車
騙赴泰投資吸金 遣返男遭訴
中市推酒後代駕 人車安全回家
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
和碩Q4營收 季增5.8%
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
遷南濱夜市 花縣盼春節前開張
兩蔣特色菜 金門吃得到
曾銘宗；張忠謀事件 單一個案
ING出售安泰投信給日本野村
霸位不讓座丟粉圓 男出面道歉
氣溫回升 12日冷氣團再來
推低碳島 金門補助購節能家電
甄選女性影像 收藏百年軌跡
日月明功案 詹姊：重判陳巧明
新竹神社去留 移民署盼維護
醃頭案開庭 進行實質審理
宏?新執行長陳俊聖上任
南韓動起來 鎖定TPP談判
陳巧明遭起訴 詹女盼法院重判
陳盛沺：聲寶要做民族品牌
股匯雙漲 新台幣收升4分
台中創意大獎 愛心柵欄獲金獎
陸春運網路購票迭創新高
去年稅收創新高 仍短徵
醃頭案 檢方：第一現場清洗過
Tizen行動作業系統 延後推出
境外移入麻疹 患者搭高鐵高捷
春節路邊停車 中市停收5天
台灣軟實力 敏盛推醫療經管
李登輝：民進黨情勢好但不團結
陸鬆綁台資醫院 醫界冷淡
陸南海新規 菲斥違反國際法
吳憶樺返茄萣母校 扯鈴憶兒時
土國家電商採購 商機十億美元
曼谷示威封城前 泰人生活如常
傳郭雪芙金希澈 韓節目送作堆
資金排擠效應 陸股續挫
野村宣布收購安泰投信
中鋼發行無擔保公司債229億
立院經委會13日考察台中港
立院共識 劃王郁琦登陸紅線
託友照顧遭遺忘 2歲童迷途
醃頭案 法醫：疑未死即遭肢解
林益全創高峰 新球季挑戰自我
歷經起伏 盧彥勳拚ATP首冠
南市防搶演練 狀況逼真路人觀
廣達Q4營收增23% 優預期
夢想鴨 葉匡時憂破壞台灣形象
國道行車全都蒐 法務部：違法
洗衣精摻藥疑慮 肥皂公會反駁
本周上市公司市值減0.19%
謊報高鐵有爆裂物 男子遭逮
僑委會：未補助社團辦政治活動
供學童喝鮮奶 酪業估成本驚人
台灣大去年每股賺5.8元
金龜山風景區 金門盼建觀光帶
Mac銷售 兩研究公司不同調
台灣演藝坊赴菲 謝金晶獻吻
高中生遭虐殺 提早出門埋殺機
供學童喝鮮奶 研議中
企業關懷重建區 尾牙捐電視
假比賽真詐領 師遭校方解聘
陸韓冷軋鋼品銷台 損害成立
貨櫃藏K他命 抄出480公斤
高中生遭虐死 詹姊盼重整家園
雲門稻禾回娘家 5校免費看
筆電代工廠去年英業達和碩最猛
統一超去年營收突破兩千億
鍾小平：我比連勝文更痛苦
大陸H7N9 單日新增5例
提供全用路人資訊 高公局疑慮
航空三雄 復航營收成長強
高中生虐死 20人旁觀管教
無多重人格 攸關醃頭主嫌量刑
開發金去年獲利年增64%
大陸文化部長：歡迎龍應台訪陸
本週上市指數跌0.2%
陳盛沺：土城開發 看好銀髮族
宏?去年營收 年減16%
台灣大去年稱霸電信獲利王
爭取入TPP 經部：加快推動
曼谷封城 美使館建議僑民儲糧
歐盟籲德勿為難移民領社會福利
ECB總裁護歐元 說到做到
運動產經研討會 金門登場
若需還地 內政部苗縣研商因應
以色列宣布建1800戶新屯墾住宅
去年證交稅短徵 今年期達標
挖破油管 後勁溪雪上加霜
日房總半島外海 觀測到慢滑動
花蓮農會平價年菜 選在地食材
週末見冬陽 冷氣團12日報到
日月明功死亡管教 彌留才送醫
遭法媒報導緋聞 歐蘭德要提告
備選戰 印反腐小黨募千萬黨員
股價異常 銘異又被盯
陸軍司令李翔宙接軍備副部長
陸：美應避送錯誤訊號
銷毀簡訊App 伴侶更易偷情
境外移入麻疹 家人尚無感染
吳憶樺返母校 叔叔養母動容
銀髮旅遊商機 一年上看40億
交通部：交通資訊雲無個資外洩
王張會 民進黨籲公開透明
金控去年獲利 富邦金獨占鰲頭
全國電未來生活館 台南登場
陸IPO首叫停 輿論批荒唐
雪梨網賽 皮諾科娃爆冷封后
日就業排行 服務業JTB奪冠
先看後聞挑年貨 效期防造假
台秀場藝人 菲華校師生同歡
80%以色列人：以巴和談會失敗
十大最安全航空 長榮上榜
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