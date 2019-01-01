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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
屏東第1鮪確認 24日拍賣
北市辦徵才 釋341個職缺
洩三星新手機照片 工程師判賠
台商服務團吉隆坡座談交流
慰震災 中國合夥人3男唱祝福
逾8成民眾認為 養兒無法防老
被椅絆倒死 友獲賠千萬保險金
陽明山國小生 力行掃除道
墾丁風強浪怪 氣象局曾警示
四川地震 IOC主席侯格示慰
台關心雅安地震 海協會致謝
雅安多陣雨 陸防地質災害
康寧捐一日所得 募款傳愛四川
專竊醫生護士 警逮醫院大盜
立委踹門案 北檢分案偵辦
入培德第3天 扁續進食
陸紅十字會勘災 網民冷嘲熱諷
長泳意外 8送醫2意識模糊
兄妹聯手 挖翻礫石救外婆
日圓貶 工商團體提建言
大陸北斗系統 投入雅安救災
雅安賑災 蔡衍明捐港幣5百萬
有機鴨間稻 雲縣鼓勵標章認證
高雄成人泳會：下水後海象轉差
波馬凶嫌少不更事 成保命關鍵
推撙節 教宗方濟刪減主教薪水
雅安地震 寶興生命線搶通
薩馬朗契紀念館 天津開幕
日圓貶 日面板降價應為個案
護漁不停歇 海巡邁進4方向
王進旺：和平處理釣魚台爭端
王進旺：暫不宜赴釣魚台插旗
警破地下兵工廠 查獲9長槍
黃金跌 專家：短線測支撐
蘇貞昌：停建核四 發展經濟
雅安災區首批2億應急資金到位
陸軍方直升機出動 霧大救災難
陸：救災物資足 暫不需外援
一代不如一代 施振榮反對
倫馬 黑絲帶追思波馬受害者
泰北南邦4次輕震 無人傷亡
自經區不鬆綁外勞 施振榮肯定
阿里山沼平車站啟用 重現風華
大陸雅安強震 慈濟搶進勘災
雅安震災被埋 或可活過72小時
H7N9病患 壽險理賠高規格
美韓軍方預測 北韓近日射飛彈
四川強震 朴槿惠致電慰問
愛地球 北檢22日發送再生土
月亮黑一角 26日月偏食
金榜題名 彰縣辦考生祈福
美軍撤 伊拉克首辦地方選舉
農產品入花藝 好吃也好看
APEC部長會議支持多邊貿易
雅安強震已186死
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
寶興5.8萬人受災 26死
哈大高鐵提速 有利陸東北經濟
江翠護樹大會 青峰現聲力挺
義工行善蓋房 林家歡喜圓夢
美愛德荷州長率團訪華
紅十字會派員 勘災川震
菲前副總統夫人 遇襲重傷
李克強喊話：災民別擔心醫藥費
國道轎車撞小貨車 1死2傷
休士頓影展 台紀錄片大放異彩
謝昇諺張嘉家 亞洲盃男女鐵人
強制車險 注意續保與重新投保
台塑汽油降1元 柴油降1.1元
上海H7N9病患 3人出院
泳客：游一步退兩步 感覺恐怖
A股納MSCI 影響台股有限
台南城鄉發展 蘇煥智提區自治
台灣關心雅安震災 國台辦致謝
雅安震災 富邦金捐百萬美元
巴拉圭選總統 看好紅黨候選人
乙武洋匡開球 謝台灣助日賑災
揮別陰影 穩發新漁船下水
陸運20運輸機據傳二度試飛
遏制北韓挑釁 韓美軍方達共識
克尼亞瑟夫 首度來台演出
賑災 陸民信李連杰勝紅十字會
國片求生存 馮凱笑稱拿命換
總統：政府默默做事 盼民眾按讚
蘆山又餘震 規模5.4
核能要不要 一場數字之戰
印尼船員胸痛 國軍直升機救援
蘆山災情重 房屋全數損毀
四川公安：依法重處散播謠言者
薩馬朗契紀念館 廣受好評
陸銀行業緊急捐款災區2億元
影響碳排 擁核反核各有主張
印度4歲女童遭性侵 情況危急
偷車賊撞警車 警開8槍逮人
核能風險評估 資訊透明才放心
四川災區學校27日前全面復課
核廢放哪裡 核能發展絆腳石
18大後 陸首個省級書記訪台
環花東自行車賽 浩捍隊大贏家
視障生拿相機 用鏡頭體會棒球
吃雞蛋糕 蘭嶼孩子成績大躍進
印童遭性侵被告 妻因狼吻下嫁
防疫大作戰 朝野關切國光態度
政院：考量時間 再提法案清單
客家桐花祭 總統赴苗栗開幕
倫馬開跑 為波馬受害者默哀
周小川：堅持穩健貨幣政策
經濟變動劇 台灣需價值鏈整合
邊境八國 台灣企業投資新去處
法鼓山皈依大典 關切川震
雅安強震 中信金捐人民幣500萬
墾丁長泳 曾詢問漁民海象
雅安震災 嚴凱泰捐台幣4千萬
靖國神社春祭 日副相麻生參拜
全國健美賽 黃建智獲總冠軍
台姐複賽 參選佳麗多才多藝
英軍最偉大戰役 印度東北抗日
日加入TPP談判 星表歡迎
雅安大地震 逾兩百人死亡失蹤
台北春電展 參觀人次破40萬
救災 陸：建議捐資金為主
台泥捐雅安賑災款百萬人民幣
五楊分流 均速80公里以上
4月下旬面板報價持穩
雅安地震陸撥人民幣十億元救災
印5歲童遭強暴案 被告明出庭
警抄賭場 查獲逾期居留越南嬤
簡富智首轟又雙響 象隊勝桃猿
維安高規格 倫敦馬拉松登場
英女王87大壽 溫莎低調慶生
球迷破30萬人次 歷年最快
慈濟法聯絡處啟用
雅安強震 旅客慶幸平安返台
生涯首轟 簡富智：我好想哭
越配原當媒婆 意外變台灣媳婦
江揆贈匾慶安宮 祈國泰民安
年金改革法案 朝野都有意見
H7N9確診破百 浙江增5例
日瞄準醫療商機 開拓海外市場
鄧普西抵北京訪問
兄弟檔重武逃亡 小鎮單警追拿
訪川渝遇強震 高孔廉安返
慈濟前進重災區 勘查地震災情
第三方詐騙 通訊行民眾皆受害
爆炸案主嫌疑受俄國賓拉登影響
蘇貞昌：3萬大軍投入明年選舉
再傳凶殘性侵 德里警長位難保
羽球亞錦賽 大陸包3金
犀牛逆轉勝獅 戰績獨居排頭
陸震災 APEC會議默哀慰問
波爆兄弟檔嫌犯 哥恐遭弟輾死
波馬嫌犯躲藏船打爛 主人心痛
優人金剛心祈福 周美青觀演
施明德：民進黨應支持核四公投
首位連任總統 助義度許多難關
大馬公布提名名單 十部長落選
民眾開車前 赫見車後躺女屍
查爆炸案動機 待訊問重傷嫌犯
反對死刑 歐盟: 台灣罔顧來自全世界的關切
四川地震 日、俄願伸援手
陸H7N9接近百例大關 死亡18人9人治癒
四川餘震不斷 黃金72小時搶救大作戰
好大膽 波馬嫌犯照常到校上課
陸H7N9共102例 20死 (4/21)
雅安強震 台商無重大損失
台開金門「免稅商店街」 27日起舉辦商品展
先捐錢才能進災區 台灣紅十字會否認
扁住台灣最大性侵犯監獄 獄方謹慎
賑災 郭董捐5千萬人民幣
雅安賑災 台塑捐人民幣 5千萬
越配苦讀考取保母證照 金門地區外配第一人
畢業季來臨 五星飯店推謝師宴優惠
蘆山地震已致188人罹難 25人失踪
【響應2013世界地球日 】WRIGLEY台灣留蘭香 百位員工齊種樹
台北寒舍艾美酒店 「樂活愛」母親節活動
川震約兩百死 救援行動艱難
華府路跑嚴警戒 金溥聰跑全程
波馬案 美查主凶在高加索關係
同性婚姻法 法反對者又上街頭
新興當地貨幣債 吸引資金流入
亞太區巨量資料市場成長強勁
高規格維安 倫馬圓滿落幕
母親節搶客 五星飯店拉長戰線
台南國際芒果節 亞洲買主齊聚
金門免稅商店街 27日辦特展
房仲：新捷運 住宅區向外拓展
紀錄片不老騎士 獲奧觀眾讚賞
蘇明芬入主華豐 首要拚轉盈
川震未衝擊 台股看法說
美民眾捐款波城報案英雄買新船
G20未反對日銀寬鬆 日圓貶
另有行程 柏老恐缺席央行年會
無視金慘跌 避險基金加碼多單
天氣回穩 山區有陣雨
台資企業慷慨解囊 捐助救濟品
穀雨節氣 維生素B群食物可補身
無線區域網路商 加強在台研發
洽簽稅務協定 官員赴加說明
巴拉圭總統大選 卡特斯勝選
薩爾瓦多表揚台灣志工教授華語
蘆山餘震不斷 居民擔心斷糧
人行稱陸犧牲成長以達經濟改革
台股開盤上漲45.30點
波馬炸彈客甦醒 書寫回應訊問
3月失業率下降 為4.17%
電信法說 遠傳26日打頭陣
全球市值前5大企業 陸消美長
川災區堵 陸：未批准別進災區
立委遭恐嚇 國安局：早已監控
川震 兩岸三地藝人捐款逾千萬
台鐵出遊補助 交部：多屬自費
新台幣匯率盤初走升
總統：台日漁協 各方反應正面
美QE 今年不會劃上休止符
曾雅妮世界排名 落居第4
攻電視 專家：蘋果還沒準備好
餘震逾2千次 搶救遇雨挑戰大
季後賽首戰 林書豪首節2分
波馬兄弟檔 原計劃更多攻擊
小黑狗卡水溝 5小時搶救送醫
反年金修惡 勞工五一上街遊行
李鴻源：國家公園收費用於管理
胡德平：陸反腐還有三工作要做
3月失業率降 年輕族群漸改善
川震衝擊陸GDP 物價恐先漲
硬骨頭卡食道 罹吸入性肺炎
蜀道難 寶興生命線再度中斷
川重三井造船擬聯姻拚全球市場
俄國救難隊 將赴寶興震災區
蔡得勝：國內反恐部隊有6個
港媒：貪腐窒礙四川賑災
台壽與逢甲簽訂產學合作
靖國神社掀波 韓外長訪日喊卡
法部：尊重立委職權但不應逾法
台股走高 利多帶動
巴拉圭變天 紅黨富豪當選總統
30歲女外食嗜肉 息肉塞滿腸
蔣孝嚴：兩岸未達政治對話階段
半場結束 火箭落後雷霆13分
川震訊息新貌 微博微信正當道
納智捷徵才2百人 底薪26K
地震不殺人 豆腐渣工程是兇手
通車後首上班日 五楊高架順暢
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
外媒：李克強更能調兵遣將
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大學指考 首度全採網路報名
德里5歲童強暴案 警逮共犯
澳人裝病換連假 經損恐逾十億
爭任天堂印鑑 曾愛玉敗訴定讞
曹啟鴻：大型活動支援無人飛機
傳北韓放軟 願與陸對話
蔡明亮當文化大使 邀孩童閱讀
大同親子館 遊戲空間分齡分層
地球日禮物 短吻海豚菲海現蹤
3節打完 火箭大幅落後
鴻海今年續認養一畝田
蔡得勝：曾有疑似恐怖分子入境
立院初審 捷運站充電免被告
桃園高雄傾向維持一階限水
壯族書記訪台 經貿文化交流
波馬嫌犯將起訴 可能求處死刑
函送立委 民進黨團要法部說明
Doris 登全球第一搖滾女
中鋼首季獲利明顯改善
中華電WiFi自動認證再擴大
川震後 水庫誘發地震爭論再起
微笑老蕭：微笑有十個力量
竹縣防災演習 強化自救觀念
幸福保衛站 內政部：樂觀其成
川震 水泥類股或受惠走揚
蔣尚義何泰舜 獲ERSO獎
訪韓陸客 較去年同期增71%
陸地震預警系統示警 雅安沒裝
大陸防震 或可參考日本經驗
多明尼加官員訪華 促農業合作
蘋果股價失血不止 庫克恐下台
評估後續救援 紅會小組赴四川
季後賽首戰 火箭不敵雷霆
會考成績單 2.6萬份出錯
恆春長泳兩溺水者 仍未脫險
助陸賑災 政院：捐1百萬美元
大型藝文廳消防合格率低於3成
德里少女性侵案再傳3起
廢棄物填海造島 環團要求停止
量縮盤整 台幣午升3.9分
投置人工魚礁 台助瓜國育魚苗
手機競爭 台DSC出貨大減
總統接見環團 溝通核四議題
北市驗兒童休閒食品 13違規
陸震災概念股 建材醫藥類大漲
陳幸妤：扁需精神科培德給骨科
新機激戰週登場 宏達電平盤
傳海軍司令換人 國防部否認
扁移監培德 中榮協助醫療
高市脫貧方案 議員疑粥少僧多
中市警破獲改造槍械 主嫌落網
立夏健走品美食 嚐鄧麗君最愛
援川震 寶成捐2千萬人民幣
奮勇救主 印尼看護餘悸猶存
水利署：續推動高屏大湖計畫
殷鑑不遠 四川政府籲廉潔救災
豪季後賽首戰 體驗震撼教育
台股收盤漲39.58點
捷克國會議員團訪華
地科師教實驗 自然現象易理解
蘋果獲利恐現衰退 十年來首見
台股持續走高 收漲39點
環團會總統 訴求沒核安沒公投
缺錢少人 立委質疑國土安全室
越國防副部長：堅決維護主權
立委踹破門 王建(火宣)：無法無天
車借無照友 友撞傷人連帶賠
寶興帳篷奇缺 1頂擠6戶災民
印度首富遭脅 政府突擊隊維安
5月台指期漲11點
5月電子期跌 金融期漲
德企業女性 穿不透玻璃屋頂
放視大賞 26日登場
專家稱H7N9病毒出現變異
辦海上活動 專家籲訂準則規範
上班族夢幻服務業 王品奪冠
立委踹門案 北檢調閱拍攝畫面
長泳意外 溺水者家屬難接受
台積電續漲 台股逼近8千點
歐元區經濟前景 德中小企業憂
反賭盟批促賭 陳雪生：遵民意
國家公園收費 李：專款專用
國防部移交火砲 太平島首射擊
在台中遇見愛 微電影行銷中市
校長室外築巢 五色鳥校園示愛
嘉基保康單元區 長輩歡喜掛牌
三大法人買超台股42億元
為波士頓而跑 數千紐約客響應
李鴻源：1個月內查清長泳意外
遭疑侵占善款 王定宇不起訴
日刀鋒戰士訪台 與學童競速
貪杯吼警察 瑞絲薇絲朋致歉
基督教協會募物資 送四川災民
學校拒兼任投保 高教工會抗議
張煥禎赴災區 評估醫療需求
韓美推進戰時作戰指揮權移交
喜獲3胞胎 竹市長道賀
被罵孬種 藍委促曾勇夫提告
從小外婆帶大 家扶兒祝長壽
閱讀起步走 3歲擴大到5歲
阿里山公路車禍 20陸客輕傷
四川地震 港府撥款賑災
川震 解放軍13集團軍上檯面
加油站污地下水 裁賠房價損失
調查：7成8上班族想進服務業
瓜國木瓜外銷 台灣協助有功
鼓勵閱讀 邱志偉籲發購書券
柯尼斯柏格逝世 享壽83歲
6部隊加預醫所 構防恐安全網
外資上周賣超24.06億元
裕月輪命名 裕民運能提升
114疑似病例 排除H7N9
偽造調藥資料 詐數百萬健保費
台灣電影南印度映演促進交流
裕民船隊換新 船齡低於6年
北市勞工金像獎 短片徵選開跑
新台幣收貶 3分
中市推低碳蔬食 22校試辦
冰雹雷雨恐襲蘆山 嚴防土石流
川震187死 172萬人受災
矯正署：扁飲食與醫療絕無問題
馬國青少年發明展 台6隊參賽
3月外銷訂單 年減6.6%
救災遭疑水壓不足 高市說明
舊單車整修再利用 偏鄉童圓夢
世衛專家訪上海 提防疫三建議
彰銀招考新人 名額90人
蘆山通寶興搶通 送出傷患
援川震 虱目魚養殖戶捐款
宸鴻科技 福建平潭設廠
仰德培育好手 亞巡續簽3年
吳伯雄：兩岸應珍惜和平成果
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
兩岸農業交流 提高附加價值
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
樂遊澎湖灣 身障者啟航
二技申請入學簡章 將開放查詢
採購疑涉弊 中油員工廠商羈押
鈔票做記號 男子逮內賊
長泳意外 屏縣：不必因噎廢食
你好台灣 南韓藝人將登台獻藝
中華電降價方案 取代免費互連
日高官：參拜靖國不應限制
立院臨提 國家公園收費差別制
川震凸顯習近平軍權一把抓
南茂與高雄大學簽合作備忘錄
印尼總統訪星 強調打擊貪汙
互連免費 中華電喻山海關大開
中華紅會派人赴川 估震災需求
野戰醫院醫官自殺 搶救後無礙
葉匡時：五楊高架免罰期放寬
專偷民宅1樓 南市警逮3嫌
攬才困難 生技中心歸因薪資
民眾上網建言 竹市長重視
頭目手繪日誌 彙整出書當教材
酒駕車輛移置費 台中調高1倍
宜檢辦山老鼠案 再查5警涉案
配天宮火警重建 需時3年
大陸台商學校 無H7N9疫情
捕風捉影 攝住劇場後台
南京機場排骨麵一碗456元
台電核後基金貸款 年底可降低
四川地震 港府撥款賑災遭質疑
難見陸高層 日議員團取消訪陸
區間盤整 新台幣收貶3分
根除貪污 菲海關局長提議廢局
巴黎報亭150歲 慶生找出路
H7N9染病家屬 提問被制止
四川地震蘆山缺糧 有災民抗議
撿到手機要報酬 男不起訴
盜伐紅檜樹瘤 5人被逮送辦
地球日推蔬食 賴清德帶頭吃
年金改革 國民黨團擬自推版本
焦雄屏獲台北電影節卓越貢獻獎
舊車報廢止稅 寄聯單有獎勵金
三星智慧機續稱霸 市占3成
刑事局：165專線未遭入侵
南迴拓寬招標喊卡 民眾憂延宕
會考問題接連生 恐損國教信心
北宜公路車禍 重機車騎士受傷
綜所稅將開徵 新增便民措施
萬能科大移民署 將簽策略聯盟
桃縣酸雨嚴重 環保局積極改善
券商預估 港房價恐大跌25%
北市國小教師甄選 招考60人
酷酷張懸 平時最愛聊天
越南未成年少女墮胎比例增
西雅圖附近夜間槍響 5人喪命
季後賽首戰落敗 豪：還要學習
台船啟動5年計畫 拚年年獲利
中鋼設水質中心提升水資源管理
文大畢業展 客家婚嫁一覽無遺
留才 梁國新：產業先轉型升級
聯電推能資源生產力提升計畫
優質認證撤銷 慧燈中學要申訴
證交所辦借券說明會 釐清觀念
前御廚稱 金正恩迷西方奢侈品
陸民政部要求規範救災捐贈
紙風車反毒劇場 苗縣連演3天
大馬發明展 台奪4金1銀3銅
日圓貶 對日接單減逾15%
探究古生物奧秘 台博館展琥珀
上海車展 大批新車亮相
偶像劇開拍 胡志強行銷咖啡
抗癌鬥士巧手 垃圾變工藝
人民幣基金夯 復華及富邦搶進
加強防疫 花蓮市場置乾洗手
美麗灣在地徵才 預計年底開幕
乙武洋匡 沒問題三班演自己
國光：全力配合生產疫苗
雅安救災資金達61億新台幣
疫區陸生來台 擬需健檢證明
波士頓案嫌犯 槍戰時致電母親
平溪線江之電 互惠票券拓觀光
城市交流 吳志揚陳菊座談
搶母親節商機 百貨加碼促銷
垃圾收取 日內瓦擬改不落地
四川強震 澳總理致哀
惡犬破壞農作 海巡設陷阱捕獲
解水患 高市降挖公園操場滯洪
四川地震 義聯捐6百萬人民幣
陸大單挹注 3月機械接單成長
山東首現人染H7N9疑似病例
H7N9重災區上海 病例下降
苦讀考取保母證 越南外配開心
華光社區拆照 北市：已暫緩
新婚女星菅野 努力經營生活
三圓建設配現金股利10元
豬哥亮開球 籲進場挺職棒
男子偷到累趴 竊案現場倒頭睡
外館安全 外交部：有應變機制
因應恐襲風險 駐菲處啟動機制
接單悶 3月外銷訂單年減6%
特教生關懷 高市府：持續加強
不畏砲火 斐醫團敘利亞懸壺
非核家園法草案 朝野擇期再審
遊覽車中潭公路車禍 陸客虛驚
礦業訂單降 開拓重工獲利不佳
土銀否認祭桃園分戶貸款管制令
完成訪問 北京故宮院長返陸
H7N9禽流感 浙江再添2例
協助身障者 紅十字會開游泳班
趕救川震 物資車堵了一天一夜
民間醫療探扁 促組醫療團隊
西赤字龐大 救經濟難上加難
推旗津觀光 規劃廟前路徒步區
日內閣拜靖國 北京提交涉
連戰：兩岸和平發展是正確道路
因應恐怖攻擊 駐泰處掌握局勢
藉互助會名義吸金千萬 男遭訴
前3月僑外陸資來台成長
雙子星案避嫌 調查小組恐換人
歐盟赤字微降 債務比率卻增
財訓所開發案 華固建設得標
波士頓案嫌犯父 擬赴美查真相
新北核安監委會參訪核四
今彩539開獎
核四公投議程 23日朝野攻防
攸關島爭 日擬定海洋計畫
威力彩開獎
德國台灣商會聯合會舉行年會
廉航趨勢 交部擬降航空業門檻
擄女友欲燒炭 警及時救援
經紀人履約玩跳傘 妮妮好開心
星印領袖會晤 加強關係
四川地震 祖父趕回家孫已亡
大馬外交部：川震無大馬人傷亡
國寶入原鄉 烏來展故宮文物
攝影大師曼雷 精彩照英倫首展
陸H7N9確診104例21死
備戰東亞賽 男籃培訓隊開訓
雙炸案 胡宗賢：原料網路購得
印度部長：強暴又不是德里才有
四川地震 192死
搶救地震災區 陸路不行改空投
百萬美金捐四川 擬海基會轉交
會考成績單烏龍 郵局自認有錯
前中壢市長住家遭射鋼珠彈
表決同性戀法 法議長收恐嚇信
愛在閱讀 新北表揚故事劇團
比爾蓋茲建議南韓研究新反應爐
人權觀察控緬對洛興雅種族清洗
谷歌蒐個資 德罰14萬歐元
陸總長：中美防止對抗
日圓貶至百圓大關 市場看法異
遊肯亞陸女客 遭河馬攻擊致死
威力彩頭獎 1人獨得15億
今彩539 頭獎2注中獎
美3月成屋銷售 意外下滑
百及物流 鶯歌成立台灣總部
倡公車運輸 新北：未欠價差款
「移監、踹門」事件 曾勇夫舌戰立委
美國西雅圖槍擊事件 5人死亡
台聯黨團：政府砸錢贊助 拍攝統戰電影
日本閣員相繼參拜靖國神社 中、韓強烈抗議
威力彩獨得15億 歷史次高
國土安全辦公室形同虛設 立委砲轟
憂老本不保 勞團五一上街頭
日右翼份子聚釣島水域 中國海監船監視取證
波士頓嫌犯恢復意識 通過筆談回答訊問
Mercedes-Benz Collection 打造成功男人卓越品味
福容大飯店母親節專案 為您傳遞愛意
民調: 江內閣施政評鑑下滑 無蜜月行情
台北西華B-one乾杯季 碳烤多重奏
馥敦飯店南京館 推出『昂古印茶春季雙饗組』
競逐台中市長 藍綠政治人物紛表態
反恐合作 移民署與宏都拉斯簽署MOU
陸專家揭示H7N9來源
陸H7N9確診108 死22
中國稱 海監成功驅離多艘日船
不與平壤糾纏 美韓可能增演訓
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
姓名拼錯 聯調局不知凶嫌赴俄
波城凶嫌遭正式提告 恐判死刑
擺脫頹勢 美股反彈
去年偵訊波城凶嫌結果 國會問
風險高 紐文處與警密切合作
鄧普西：美中交流盟邦列入考量
貿易文化交流 台桂簽備忘錄
網購國外商品 標檢局籲注意
波城爆炸案 耐吉停售敏感T恤
切入成衣廠 台灣紡品印尼促銷
川震賑災 蘋果捐800萬美元
台達電車用市場傳捷報
逾萬車臣人在境內 比利時緊張
凱瑞訪歐 歐盟盼貿易協定進展
漫畫影射自己 法前部長籲禁售
台加天空合作 5月洽談
水氣減少 天氣轉穩定
加警逮捕兩名蓋達恐怖分子
遠傳攜亞東醫院 推智慧健康雲
德儀財測超標 盤後股漲
中南部需求夯 快遞業延長取件
四川地震 有災民領救濟品遭拒
索尼攜遠傳 獨賣中階機
美外州網購課稅法案 白宮支持
智慧機陸市占 首季三星領先
台股近關情怯 多頭待補量
孫大成專訪 談台瓜合作成果
有害健康 紐約擬提高購煙年齡
紐元要崩了 貝萊德忙走避
即刻救援 蘆山應急電台開播
台股開盤下跌14.46點
劉德立演講國際禮儀
駐墨處慶祝設處20週年
習近平治軍新招 將領須當兵
川震救援隊遇山體滑坡 暫失聯
富邦中國債券傘型基金 准募
電視促銷大戰 業者推0元專案
谷歌摩托控侵權案 蘋果勝訴
元大寶華：4月接單 恐不樂觀
自由行夯 租車業者加速擴點
教育儲蓄戶 受益案例近3萬
海軍敦睦支隊訪多明尼加
新台幣匯率盤初升值
王金平：公投案出立院沒那麼快
波士頓案 疑信仰驅使無關組織
陸派8海監船赴釣島 對日監控
四川賑災 台壽捐人民幣三百萬
機捷疑違約轉包 交工程會裁定
物資缺又降雨 川震災區恐疫禍
8陸船入釣魚台海域 單日最多
復甦蹣跚 陸製造業成長趨緩
港特首：本著同胞愛捐助川民
四川地震 罹難者升至193人
蘋果是什麼公司 華爾街搞不清
日本168議員參拜靖國神社
台股走跌 台積電高價股拖累
網路預約 宅配業推APP優惠
李克強早餐概念股交易量爆增
宏達電三星機皇 傳迷你版再戰
台銀大舉徵才 5月中報名
季節變換 台南候鳥交替高峰期
馬：兩岸關係與國際空間不衝突
候鳥南遷 禽流感將帶來威脅
金門低碳樂活島 加速辦理
鈴木亮平瘋狂造肌 年吃4百雞
中西醫療合璧 救回命危學生
美國務院：可考慮提供北韓糧援
川震後被遺忘 天全縣仍缺物資
允小刀上機政策 美延後上路
天熱穿短袖 魚鱗癬患者怕怕
諾基亞告侵權 宏達電暫無影響
荷法院令意法停售宏達電麥克風
總統：台日漁協 降低釣島爭議
邀藝人跳水 陸電視節目受批評
中央氣象局氣象報告
曼尼熱吹向風城 犀象戰吸票
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
地牛又翻身 內蒙也有地震
加破恐怖攻擊 嫌疑人是博士生
就業市場熱 職訓局籲注意陷阱
義守首設全英醫學外籍專班
經部：沒核四 5年後面臨缺電
貝萊德主權指數 台灣排第7名
人民幣中間價再升破6.24
綠：年金改革應從軍公教先著手
台日鐵路促觀光 推無償兌換券
葛來儀：台日漁業協議時間點佳
迎接國際賽事 高市加強反恐
川震教訓 王建(火宣)：速更新老房
觀光推動小費制 一次給50元
三星等涉壟斷 歐盟展開調查
世界名廚晚宴 台雪菜登上國際
遭鐵管砸死 家屬獲賠190萬
偷15名牌包 賊判義務勞務
國中推晨讀 目標一週三天
無薪假效應 美航班亂象引憂
韓國防部長收到匿名威脅包裹
釐清核安疑慮 經部公布問答集
陸海監入釣島海域 陸拒日抗議
BB彈射前中壢市長家 男落網
政院：核四辦全國性公投較妥適
迷路協尋 陸客誇台警人情味濃
美媒：火箭不無交易林書豪可能
車鑰結合酒測 入選德iF獎
習近平見美參聯會主席鄧普西
波士頓爆炸案 弟稱兄是主腦
外交部：釣魚台列嶼主權在我
陸車市打噴嚏 豪華車商心驚驚
頭彩落彰化 街坊猜測誰中大獎
馬偕改良兒癌治療 降復發率
日化妝品業績 受降價聲浪影響
英媒：救災志工反成搶救挑戰
陸媒：四川地震救援工作有進步
日圓貶通膨隱現 日人轉向黃金
海岸築單車道 金議員籲降衝擊
狹幅盤整 台幣午升4.9分
災區生返國求學 可採外加名額
林(峰)正酒駕案 緩起訴確定
危險上學路 印尼小學生走鋼索
傳解放軍越界 印誓言保衛國土
高市拚烈酒賽 推農產高值化
太平島軍演 越媒關注
缺帳篷 陸官方運3萬頂赴災區
友邦政要訪華 促經貿外交
水蜜桃上市 山羌搶先試吃
柬國現代野人 深山生活18年
消基會籲持續拒買不降價商品
拉達克對峙 印度召陸使
立院續空轉 綠籲藍遵協商結論
下猛藥 遠百母親節比照週年慶
中橫慈母橋下浮屍 死因待查
防護樹志工 工地門縫鐵板把關
鄭愁予訪加州 講解詩作
豆腐渣再現 抗震小學未用先裂
印尼：耐吉允諾擴大投資
共軍總參：北韓或四度核試
央廣前進雅安 提供廣播報導
維護旅遊品質 觀光局展開稽查
雙子星案疑點多 議員要求廢標
台股收盤跌27.61點
朱立倫：創造身障就業 作功德
南投推動 讓閱讀成最美風景
陸媒首提共軍介入港民運可能
谷歌預言 澳洲科技業將大爆發
高檔整理 台股跌27點
國合會派專家 助泰生產柑橘
被控偷拍案 整形男醫不起訴
國民年金 社福團體籲改革
高捷活春宮 女主角向警方說明
基北區特招 郝：把握兩原則
電金失色 台股跌27點
5月台指期跌27點
大環境變化快 債市熱度不減
5月電子金融期都跌
沒核四 經部：104年恐限電
財政部：審慎處理公股股權
國家公園收費 營建署另提報告
四川強震 美西華人募款賑災
台中防禽疫 署醫無預警演習
中美洲去年外銷成長7%
印尼聯考烏龍 查考卷印刷招標
大馬投票日 禁穿政黨標誌衣
雅安地震另類焦點：無錶哥
國產署售地上權 房仲業看好
禁用保麗龍餐杯具 台南首開罰
經部：有合適方案願提早棄核四
陸客遊陽明山失蹤 尋獲遺體
三大法人賣超台股38.87億元
中美將合拍電影：藏地密碼
風景區門票亂漲 陸擬立法控管
河南300愛滋者省政府請願
台達電和泰攜手 電動車充電站
楊惠姍張毅琉璃聯展 北京開幕
柯華葳：很多學生沒讀完一本書
群創超高解析電視面板十一搶市
波士頓爆炸嫌 友：超級控制狂
陸代表訪美 磋商北韓核問題
競爭激烈 星國觀光成長恐減半
四川地震 馬總統籲捐輸祈福
林中斌：習軍權穩 意在主東亞
經典國手義賣 恰恰球棒最高價
驅蟲防曬劑 淨水場微量檢出
延續亡夫愛心 何雪路捐服務車
賞桐花吃粢粑 竹市邀同樂
中市招寄養家庭 盼成第2娘家
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核四停建公投案 再列院會議程
三門低地板公車上路 國內首見
南科華亞科估DRAM續漲
第一金投信 賠投資人約2千萬
波士頓凶嫌起訴 美盼正義伸張
代管台中歌劇院 文化部緩議
上週流感添6死 單週最高
陸：迫使日右翼船隻離開釣島
少年Pi主角接拍棒球電影
化身烘焙師 麵包撲滿獻愛
推廣醫療 貿協率業者進軍外蒙
新台幣收貶0.2分
台糖案 洪奇昌聲請移轉管轄
德足壇名人陷逃稅風暴
勞動節上班 工資應加倍發給
季節交替 注意躁鬱症好發
揹工權益 田秋堇籲立法保障
法駐利比亞大使館遭炸彈攻擊
金尚昌案外案 律師涉教唆偽證
克服障礙良藥 乙武洋匡：樂觀
3月工業生產 年減逾3%
賑災 國泰金捐人民幣7百萬
議員籲雙子星案廢標 郝：尊重
摔落拼裝車無外傷 9天後暴斃
華亞科：第2季營運較第1季佳
高捷猥褻案 女生稱拗不過才做
金鼎特別貢獻獎 李金蓮樂開卷
波伽利台南開唱 百名視障免費
移民增 澳人口將破2300萬
搶完奶粉換掃金 陸客塞爆香港
學者：大陸恐開啟強勢外交
男開車亂射 彈擊前中壢市長家
大專院校書法賽 潘承延奪第1
塗層難尋 愛瘋5S傳延後推出
謝依涵過夜說 死者家屬痛批
副總統：損及別人名譽 不道德
揚言屠狗萬隻 台南警方追查
羅智成透明鳥 獲金鼎文學獎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣精品 華碩再奪風雲獎
山東確診1例H7N9病例
踩著媽媽腳背 南開製發母親卡
科系名稱疏漏 學校：將改善
疫苗研發 衛署不排除任何機構
真愛幸福點燈 為植物人祈福
陸客逛故宮失蹤 陳屍陽明山
明代蒙古山水地圖 保利春拍
比照工資案 勞委會與印尼協調
菲：東協峰會南海準則將有進展
大螢幕搶市 華為推6.1吋機
法務部：陳由豪擁陸籍身分證
蘇貞昌：年金改革以公平為基礎
未婚夫性虐待 護士悔婚獲賠
宏達電新機皇登陸
上海車展 人潮增買氣減
西衰退緩和 政府準備拚經濟
白先勇孽子 明年首度搬上舞台
蒙娜麗莎瘋瘦身 入選iF獎
歐綜合PMI 連15個月萎縮
矽格與子公司麥瑟簡易合併
雪見蝙蝠屋 東方寬耳蝠入住
四川賑災 桃園設捐款專戶
台法交流 陳菊行銷亞洲新灣區
職工投保查核基準 仍維持現況
國民黨法律諮詢 台南增服務點
週刊報導酬勞糾紛 于美人提告
全球人壽澄清 無經營三陽意願
越禽流感複雜 多人死亡
力鵬砸20億 擴尼龍粒廠產能
郝龍斌扮PI 伴學童探索書海
船隻入釣魚台 日陸言詞交鋒
週刊爆料未平衡 正光後代獲賠
屏市連環車禍 1死3傷
智慧電動車 估創產業3億產值
羽球瓜子上身 畢展時尚搞創意
量縮盤整 新台幣收貶0.2分
中鋼越南鋼廠 首產電磁鋼捲
豐田電動車租賃 開進日月潭
陸客阿里山車禍 罰遊覽車業者
H7N9流行區 增列山東省
陸學者：辜汪會談有4點啟示
南榮國中停水電 體驗川震災區
工業生產減幅 15個月最大
南科：未來1年營運審慎樂觀
螺絲黑手產業 28K找嘸人
搶救千歲七里香 盼喚回生命力
英語魔法教室 吳志揚扮醫師
菲國貧窮人口 高達27.9%
陸商七彩虹集團 入股承啟
海協會長何時換人 可望揭曉
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國際科學競賽 建中生獲銀牌
拓台俄市場 華航全祿共用班號
台灣大遠傳 要求對等互連
朱立倫：工程品質政府責無旁貸
西國捕兩嫌 背景似波士頓凶嫌
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台金聯平價屋搶手 售近7成
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華碩蟬聯台灣精品風雲獎
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澳盛銀台灣子行揭牌
陸配顧癱夫 不離不棄獲表揚
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發現氙同位素 證實北韓核爆
網球世青資格賽 中華隊奪1勝
LED光源運用 發展植物工廠
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多元豐富閱讀 新北盼遍地開花
陸學者：汪道涵豁達重和解
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日圓貶 車市買氣趨觀望
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賑災 頂新捐人民幣1400萬
印度總理顧問：經濟走出谷底
神農返鄉 創新加值農業
殺女友載屍百里 男判15年
成棒聯賽 林宇祥創無安打比賽
胡宗賢遭押 看守所中讀法律書
家庭外勞 不適用基本工資
首度報稅 國軍辦稅務講習
金尚昌案涉教唆偽證 律師交保
同性婚先驅 比利時友善同志
衛生署：幼童疫苗接種率逾9成
丟車丟槍落跑 警採證追犯嫌
不滿陳情案處理 涉恐嚇被訴
印尼官員：印勞比照台工資合理
財長：檢討證所稅年底才適當
風力太陽能發電 恐難取代核四
促台美關係 愛達荷州長獲獎章
票選母親節蛋糕 抽千元禮券
兆豐金每股擬配現金1.1元
若人類H7N9 農委會估損億
兆豐金現金股利 金管會了解中
五楊十層樓高 馬提醒注意災防
菲陸使遞交國書 轉達友好訊息
安倍託人供奉靖國 釣島掀巨波
北京研發H7N9疫苗
退輔會：募兵制退役擬優先安置
諾基亞推新機 傳找威瑞森助陣
國際舞蹈日 林懷民代言演出
大陸網購 擬給7天反悔期
台紅十字會抵川 將前進重災區
匯豐：陸4月PMI走弱
勞委會：政府負支付責任入法
核四公投朝野分歧 26日再議
今彩539開獎
帛琉通里薩2航空 暫停飛台
睽違17年 中職新竹球場滿場
吳育昇貫徹黨決策 馬頒獎章
大樂透開獎
陸生批防疫歧視 教部：未定案
年金改革 馬盼藍委提對案共商
痛失1隻腳 舞蹈老師誓再跳舞
近鐵進駐遠雄自貿港24日動土
立委踹門案 檢方勘驗門
奈國北方槍戰 187死77傷
承業與三總簽訂質子治療機合約
球迷美少女爆紅 兄弟象邀開球
H7N9 安徽浙江增3例
反恐 台宏簽合作備忘錄
邊界對峙 印度要求陸撤離
法表決同性婚法 比京同志聲援
不敵蘋果 日本最年輕富豪慘賠
救經濟 匈牙利利率9連降
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高捷猥褻案 函辦年輕男女
百人夜護華光 24日拆金華街
陸商不知遭通緝 來台旅遊被逮
藍色公路遊程 金盼促海上觀光
棒球熱繼續燒 職棒連3場滿座
中共政治局常委會部署抗震救災
德里女童強暴案 被告坦承犯案
Wii U不紅 任天堂難翻身
謝長廷：為護台 應親美和中
台灣協助海地 高科技防災
大馬開放通訊投票 28日舉行
靖國加島爭 日與鄰國關係緊繃
受李安指導 Pi稱三生有幸
巴拉圭新總統出爐 總統致賀
貴州山崩9死2失蹤
五楊火燒車 救災迅速駕駛虛驚
保生文化祭登場 郝龍斌揭幕
20年公債得標利率 略下滑
司法院：被害人訴訟參加須詳議
保險業投資國外不動產5月上路
迦納政府斥反對黨杯葛大選結果
國務院公布美中建交機密史料
北韓為核武國 美國稱無法接受
大樂透頭獎槓龜
今彩539頭獎 1注中獎
日閣員參拜靖國 橋下徹籲三思
日執政黨提案 加強自衛隊能力
首名比國青年 將赴台打工度假
爆炸案嫌犯起訴 疑因信仰犯案
美3月新屋銷售 攀升1.5%
曼尼延長賽開砲 大秀犀牛漫步
移民署與萬能科大簽策略聯盟
平價時尚風 席捲亞洲
公車撞路樹 新店4人送醫
奪島聯合軍演 日派約千人赴美
駐陸機構 海基會北京代表處
高盛砍商品前景 不再放空黃金
兩會辦事機構 不掛國旗
波士頓爆炸案2號嫌犯 病塌上遭起訴
陸104例H7N9 山東出現首例
《核四公投》綠營午休仍佔據主席台
102年國慶焰火 擇定新竹市
台聯主張:「反核三法」應一起表決
僑委會推出「海外僑營事業打工度假試辦計畫」
美聯社推特假新聞 FBI調查
陸媒：新疆暴力攻擊15人死
馥敦飯店南京館 推出『小龍年畢業季 歡唱謝師宴』
台灣出現H7N9首例 蘇州返台病危
台灣H7N9首例病危 曾與139人及110名醫護接觸
疫情指揮中心 25日跨部會議
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
推文稱白宮驚爆 美股短暫大跌
陸海軍：陸不會只有一艘航母
美聯社遭駭 親敘團體宣稱犯案
蘋果上季獲利 近十年首度下滑
看馬戲 美婦人洗手間遇老虎
蘋果預期本季銷售額下滑
中華電雙購機 推媽咪共省
大巨蛋用中鋼鈦板 安全又節能
人力資源發展獎 職訓局奪首獎
投顧：陸反奢華 影響零售成長
波馬嫌犯 病情轉為不好不壞
山水見證 飯店業推峽谷婚禮
大小相近 手機平板分不清
薄瑞光：台日漁協 處理恰當
歐美股漲 有利台股挑戰8千
白天多雲到晴 入夜鋒面降雨
蘋果釋利多挽股民心 股價歡騰
謝台賑災 紐約州議會辦台灣日
資安廠：Mac惡意程式增多
台股開盤上漲34.63點
華光守夜爆衝突 警移送8人
安倍否認日侵略談話 南韓譴責
行動裝置夯 博通財報超標
瞻博網路財測未達標 盤後股挫
安倍拚QE 日韓經濟兩樣情
陸：下艘航艦將建得更大
日經指數攀漲至近5年來高峰
妹被埋 8歲兄徒手2小時挖出
台灣伴手禮展 邊逛邊吃拿大獎
2012年巴西外國遊客增4.5%
聯合國下修拉美國家成長率
被控意圖恐怖攻擊 嫌犯否認
晶片價格反彈 SK海力士轉盈
4月商業營業額 恐持平
促族群融合 以富豪建工業園區
ECFA簽署 台國際接軌開始
新台幣匯率盤初走升
幽靈科系疑慮 教部維學生權益
中印邊界對峙 印度可能增兵
頭顱案查線索 開挖陳家化糞池
軍人就業 退輔會盼企業支持
坎城導演雙週推薦「台北工廠」
7常委默哀川震 災區公路搶通
財長：現談證所稅檢討方向太早
張哲琛：年金改革軍公教應同步
陸打貪 五星級飯店改建超市
白宮爆炸假新聞 敘人宣稱犯案
醃頭案 抽出化糞池送驗
博通業績估增 台廠進補
追思畫家王農 家屬辦紀念展
不在籍 李鴻源：大陸無法監控
法議會通過同性婚姻和收養法案
三星在深圳建移動通信基地
會考成績單烏龍 教部不買單
陸：1台企因川震而停產
推運動紓壓 董氏邀企業家分享
支援川震 多地富士康啟動捐款
蘋果要發債 無緣3A頂級信評
臉書議約 印度新生男嬰轉手賣
陸郵局募款 號稱絕無郭美美
投信：蘋果預料中 短彈有望
拆華光爆衝突 檢赴分局偵訊
杜鵑花新品種 提升市場競爭力
蘋概股反彈 台股盤中登8千
火箭教頭：林書豪會振作起來
蘋果公布財報 鴻海走堅
本土語言科系停招 教長允檢討
宏達電機皇登陸 股價平穩
解密文件：美曾憂台擁核與獨立
美景氣復甦 只有富人有感
國台辦：台灣賑災近2億人民幣
監視器畫面解讀 邱大展：遺憾
陸H7N9疫情通報台灣21次
沈呂巡倫敦大學演講東亞情勢
表揚傑出華人 巴拿馬大使頒獎
健康減重 國合會志工辦比賽
中央氣象局氣象報告
陸企華為或放棄美國市場
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
陸：遣返台通緝犯 依協議處理
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
廖家牛肉麵拆除 住戶心酸落淚
失眠幻覺 川震災民現心理創傷
大陸國台辦：海協會26日換屆
凝視與對話 探討女性藝術創作
扁移培德治療 陳致中批難接續
4月PMI 可能緩步擴張
巴克萊下修蘋果供應鏈目標價
黑莓新機料比愛瘋貴50美元
母親節檔期 百貨業有感回溫
金價跌慘 美鑄幣局金幣熱賣
生意難做 大陸半數韓商盈餘差
鴻海70吋大電視 5月中發表
英媒：陸挺北韓 基於國家利益
台美綠能產業MOU 下午簽署
解疑 陸紅會重啟郭美美案調查
美國長征 不老騎士期待
拆華光衝突逮13人 學生聲援
陳偉殷戰運動家 爭本季第2勝
榮電欠薪解套 擬安置基金解決
日媒：安倍外交轉為強硬
亞太區企業 去年逾期欠款惡化
高市預算短收百億 土增稅超編
加險遭恐攻 凸顯鐵路運輸脆弱
秘件 台美斷交前確定對台軍售
頭顱案 拆管抽水肥篩檢蒐證
退輔會：中榮將提供扁醫療支援
政治對話 陸：循先易後難思路
小米機登台 雷軍稱來考試
川震忠犬 與主人生死不離
淡江大橋環評 居民環團意見歧
蘋果財報優預期 概念股反彈
我是歌手紅遍兩岸 國台辦回應
南海爭議 歐洲議會支持仲裁
面板展望樂觀 群創漲停
志工車禍肇事 人安：評過才用
免費法律諮詢 中小企業受惠
小學生5萬善行 助馬偕蓋病房
投顧：中信金售總部獲利逾百億
管中閔：自經區便利經商
四川地震 港府撥款賑災受挫
劉德勳赴港 討論台港合作交流
國外銀行估越央行再調降利率
陸報告：20年後城鎮人破十億
阿里巴巴將與大陸官方聯合打假
外資匯入 新台幣午升8.3分
陸股午盤小漲 午後或趨盤整
太平島停泊需求 國防部評估
沒核四會限電 經濟部：非唬人
台北安控展 聚焦智慧防災安全
小米機攻海外 盼用戶尖叫推薦
二技技優保送甄審 25日報名
疑疲勞駕駛 自小客撞汽車旅館
車市冷 車商轉攻客戶服務
高中職升學 6月15日前定案
分散投資 澳外匯存底前進大陸
復康巴士質量 新北要再提升
退休金計算 立委籲統一12年
武財神護持 就博照光明
郝龍斌：台北車站擬公安演習
防H7N9 日列指定傳染病
中興通訊微軟簽署專利授權協議
民團憂金門開發 內政部允把關
經費短缺 海外台教中心遇難關
越台教中心停擺 華測受影響
驗H7N9 6實驗室分擔
地層異常滑動 柴山8月起預警
台股收盤漲80.94點
電影法脫節 龍應台擬大修
淡江大橋案 修正後送環評大會
投顧：修正後 黃金股重新評價
蝙蝠疑遭射殺 林管處籲勿觸法
核後端基金遭指濫支 台電澄清
專偷變身公主珍藏卡 男落網
台股震盪攻高 收漲80點
核能問答集 綠：不應恐嚇人民
專家：H7N9將來恐人傳人
5月台指期漲65點
挽頹勢 蘋果擬倍增大陸直營店
5月電子金融期都漲
類股齊揚 台股收復8000
企業僱退伍軍人 研議減稅
有線電視分組收費106年上路
新舞台存廢 25日開會討論
北韓核問題 中美密集溝通
慈大與廣西中醫藥大學簽約合作
趁廟會伸鹹豬手 男騷擾女大生
國合會協助甘比亞孕產婦保健
戒含奶瓶睡覺 幼兒塗氟不蛀牙
學生援華光 律師：未妨害公務
手指摸女童下體 表姑丈判刑
十大好玩遊程 民眾網路票選
工人腳傷困雪山 直升機救出
藝人政治站台 心潔：尊重選擇
重防恐 安控展監測功能更智慧
三大法人買超台股55.66億元
德足壇大亨涉逃稅 執政黨頭痛
維權者禁入災區 憂豆腐渣再現
坎城影展 史匹柏李安當評審
張良任稱中華民國是和平促進者
瓜地馬拉官員訪竹發展計畫中心
李新穎墨大學演說台墨關係展望
李鴻源：外國人集會排除政治類
竹縣食茶有禮 盼提升文化水準
反年金不當改革 工會五一上街
兄弟檔炸波士頓 犯案動機曝光
華光社區都更案 財政部規劃
竹市崧嶺路居民 告別提水過活
屏東就業博覽會 5千職缺
辜寬敏：台獨有票 誰說沒市場
台南議員李退之 住家遭竊
拚繁榮 彰濱爭列入自由經濟區
福隆沙雕季 5月登場
屏東今年首例 本土登革熱
陸龍岩電視台踩線 介紹金門
直銷蔬果 中油加油站買得到
汪洋被罵漢奸 中共對日似分歧
美炸彈客 早列恐怖份子資料庫
中市推動訓用合一 助弱勢就業
新台幣收升 4分
曾雅妮失球后後 群雌逐鹿中原
救災不力 蘆山副鄉長被免職
陸對台特種部隊 投入雅安救災
日媒：防衛省局長擬25日訪陸
棄置事業廢棄物 2收押1交保
台灣獨立樂團 登歐洲音樂節
竹科宜蘭區 首家企業簽約進駐
H7N9謠言 可罰50萬元
多障生增 惠明盲校募款吃力
扁送培德 中監：醫病信任為要
市場蕭條 樂金電子獲利狂降
撙節影響 巴克萊獲利不如預期
深圳天價公寓 總價11.8億
愛立信Q1營收 低於預期
攝護腺肥大 內視鏡剜除少出血
電視跑馬混亂 NCC明確規範
伸頭車外嘔吐 陸男子遭撞飛頭
孟加拉樓塌 82死700傷
拆違法漁網 護金門慈湖生態
防疫情 籲掌握接觸禽類人群
曼尼3轟 都獻給老球場
傳陸第四艦隊 以航艦為核心
任天堂年度獲利 不如預期
支出減少 瑞信Q1獲利大增
漢微科掛牌不到1年 漲3倍
世衛：H7N9最致命病毒之一
李鴻源：不能剝奪台商投票權
雙子星調查小組 成員將更替
派出所前行竊 男子當場落網
醃頭案挖化糞池 釐清命案現場
中央氣象局氣象報告
毒癮發作搶劫 遭民眾制服
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
被控傷害 吳宗憲：會和解
屏東第1鮪拍賣 總價176萬
鎧勝：對未來2至3季樂觀
推自經區 馬盼讓台灣脫胎換骨
世青網球資格賽 中華女將奪勝
雪隧行車糾紛 客運駕駛不起訴
照顧台僑 駐韓單位與醫院簽約
油價公式再修正 5月報經濟部
微軟專利授權 中興簽了
對話解決北韓問題 中韓共識
專家建議查明H7N9來源
H7N9台灣首例確診
58童5萬善行 積逾萬公益金
港合會望與台方磋商經貿協議
外資匯入 新台幣匯率收升4分
四川地震毀廠房 台商：復工難
首例H7N9 江蘇工作返台
謝：追求理想要兼顧人民感受
爭受教權 教團促提高教師員額
鋒面通過 天氣不穩到26日
辜汪會談20周年 總統將出席
前港高官成立組織推動普選
防禽流 在大陸勿接觸禽鳥類
疾管局：H7N9仍是禽傳人
金歷任鄉鎮長協會 將慰問華僑
H7N9 陸22例死亡
總統：ECFA年底可望全完成
陸網站黃金團購 千根金條秒殺
台南五月音樂季 35樂團與會
喜宴準時開席 台中市政府有禮
寒冬擋復甦 德企業信心降
雙子星案調查小組 成員改7人
金仲秀：日圓料長時間續貶
年後未現身 2房客陳屍公寓
阿里山新橋動土 供災民安全路
台H7N9首例 患者病情嚴重
點燃生命之火 募近1.5億元
台H7N9首例 接觸139人
大學生上課 與師互動不到3成
張國清調任重慶市委副書記
台首例H7N9病例 蘇州台商
川震196死 餘震4135次
自貿港產值 估2年2百億美元
江蘇信鴿驗出H7N9
快樂購卡 3月買氣回溫
瀚瑞微電子撤銷控告義隆侵權
台首例H7N9 感染源不明
鋼鐵人座駕 奧迪A6亮相
騙色誆取精作法 神棍遭重判
抽水肥查醃頭屍身 掛喪布惹議
山東首例H7N9患者病危
佯賤賣福利品詐財 警逮5人
台灣茶飲進軍印尼 貿協給力
路線未定 水頭商港聯外道停工
首例H7N9 疾管加強檢疫
以部落格檢舉逃漏稅 無法查辦
推勞動幸福 高市籲勞工勿過勞
穆迪：菲經濟估增6.5%以上
H7N9 醫院3接觸者有症狀
衛署：H7N9病毒株研發階段
探勘地熱 總統盼有助能源自主
茄萣海岸景觀讚 高市加碼打造
民進黨決議 籲讓扁返家療養
預防H7N9 全大運加強宣導
行竊憂露餡 乾脆監視器一併偷
諾基亞告宏達電 德法院駁回
銀行業：ECB下週料降息
傳統市場禁宰活禽 不排除提早
周杰倫演講 轟動北大
首季新增房貸 5年來新低
歐洲銷售減 福斯汽車獲利降
防H7N9 世衛建議注意飲食
海基會：已請蘇州台協加強防疫
PSY將捐新歌收入5億韓元
八八重建 江揆提醒注意防汛
H7N9防疫7方向 等級不變
佯助謀教職 詐介紹費遭簡判
世衛：染H7N9活禽市場為主
新北：淡江大橋會避免影響夕照
中信金：售信義總部待評估
從基層到校長 賴弘毅守護盲生
許榮洲無罪 檢方將提上訴
台東天后宮匾額 流落拍賣網站
蔡英文：我們已是主權獨立國家
H7N9 蘇州台商：怎會這樣
日圓貶 外籍觀光客大增
台電總座 大同校長朱文成接任
朱文成接總座 台電工會有異見
開球貴賓拚創意 桃猿想找帥哥
菲總統赴汶萊 出席東協峰會
大陸國務院李汪體系隱然成形
台酒新板地上權 重新公告招商
管中閔：自經區未涉外勞議題
禽流感新病例 台股受心理衝擊
H7N9首例現 高市加強防疫
華光衝突逮14人 訊後請回
台美合作 開發地熱商機
王毅：陸對朝鮮問題態度公正
疑洩軍情 日超熟女中陸男計
角逐台菜桂冠 台星中師徒PK
神奈川議員參訪 肯定金門地位
H7N9感染首個案 桃機戒備
市場禁宰活禽 恐提早明訂日期
國企績效獎金 最高2.4月
六輕四期擴建環評 補正再審
英議員籲投鉅資 推單車文化
侵權案勝訴 宏達電欣慰
流感入台 世衛不建議入境監控
國光：8月做出H7N9疫苗
因應疫情 陸生健檢擬加嚴
藍委擬提案 退休計算十年平均
偷搶買毒解癮 2通緝犯被捕
台南成立H7N9疫情指揮中心
醃頭案挖化糞池 絞肉機成關鍵
市場禁宰活禽防疫 苗縣勤宣導
雷塔受命組閣 盼破義政治僵局
罕病學生巫以諾手術 校方集氣
新車助陣 福特獲利優於預期
美國需求增 寶鹼獲利亮眼
勞工年金 馬：聚共識永續經營
台日合作 雲碼公司揭牌
日：與陸對話窗口開 將談國防
政院：國企績效獎金不齊頭式發
林政則訪美 姊妹州外交展成果
中韓外長會 北韓問題是焦點
中平少棒出征 吳志揚提前加菜
防H7N9 北市提升應變等級
H7N9確診 壽險業理賠從寬
不公布染H7N9台商航班
陸官員：H7N9地區可能擴大
靖國參拜 安倍：閣員有自由
日提釣島執法交涉 北京不接受
H7N9患者嚴重肺炎 全力救
今彩539開獎
H7N9台首例 國軍成立應變小組
菲增派海軍陸戰隊 保護候選人
吳伯雄：讓台港關係更密切
H7N9確診 鴻海專案因應
台H7N9首例 總統院長應變
台首例H7N9 港密切注意
下班前喝啤酒 男子撞死翁
拔光牙齒指甲 古惑仔殘暴私刑
鴻海：未投入太陽能事業
國防部：順利達成漢光演習任務
EIU：投資人看好全球經濟
台首例H7N9 通報WHO
搶攻陸市 蘋果左右為難
高市議會組次團 綠營關切
東協峰會 學者：南海非重點
管中閔：示範區預定7月底上路
張家祝：盼朱文成改革台電
森林王子得分破千 史上第一人
網路交易課稅 財部專案查核
鳳山溪變紫紅 高市緝凶令停工
習近平：中美關係開局良好
總統：以行動面對區域經濟整合
防H7N9 百貨量販加強消毒
波城凶嫌判生判死 將曠日廢時
禁宰活禽將提前 養禽業願配合
印勞薪資喊漲 藍委：無法接受
專家：H7N9主要來源活禽
原能會：核四管制著重施工品質
陸H7N9 死者增1人
機車校車疑擦撞 1學生死亡
台灣爆首例H7N9 大陸移入
越南台教中心 教部擬留一所
孟加拉大樓塌 近百死千人傷
年度最棒工作精算師 記者墊底
美耐久財訂單 減幅7個月最大
蘋果WWDC 6月10日展開
稅支減少 康寧獲利增4.2%
遭疑核四預算偷跑 台電否認
陸委會籲前往大陸加強自我照護
網路嗆白沙屯媽祖 網友圍剿
野鴿駐足窗台 稀釋漂白水消毒
今彩539 頭獎1注中
威爾藉祝壽 推銷兒子演主角
焦點人物 義總理提名人雷塔
國企獎金方案確定 國營會遵照
台韓女團合唱保庇 嗨翻小巨蛋
愛盲協會40年 副總統肯定
張泰山得千分 鄧志偉猛打慶祝
百年湯屋糾紛 手足鬩牆上法庭
H7N9刁鑽 2度未檢出
港官員：台H7N9是外來個案
四川地震 台紅會援毛毯5千件
羅淑蕾發言風波 馬促研究處理
東港富商綁架案 主嫌逮獲
新品秋季出 蘋果股價低檔徘徊
養生館春色無邊 警抓不勝抓
台洽簽ECA 部分國家關切
再生能源占比 12年內達18%
替代核四方案 企業籲政府說明
教頭：豪小子能逆勢反擊
H7N9侵台 世衛籲勿觸活禽
春煞十年 抗禽流感有以待之
致命流感病毒 H7N9易傳人
777加持 波音獲利奏凱歌
總統大選不在籍投票 在野黨憂中國影響
台股攻上8千 能否站穩看成交量
評論：AP遭駭發布假新聞 影響不亞於恐怖攻擊
國台辦：川震台灣賑災款逾10億
孟加拉8層樓倒塌 事發當時2000人在大樓內
「無風無搖」高鐵停駛 乘客罵翻
美韓原子能協定延長2年
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
貌似外星人 阿塔人形實為人類
波士頓嫌疑人可能拆煙火做炸彈
創能儲能結合 將成太陽能主流
高鐵號誌異常 9：30前停駛
日入TPP談判 美通知國會
定期定額投資 逐漸回溫
元大期：貨幣競貶轉成貿易戰
宏達電機皇登陸 推獨特功能
高鐵首次非天災大規模停駛
鄧普西：美信守美日安保條約
新版百元美鈔 10月流通
高鐵突停駛 延誤上萬旅客
火箭再戰雷霆 豪首節2分
台官員獲任WTO委員會主席
南韓經濟成長加速 2年來最快
晶片吃緊 三星頭大求助對手
高通財測遜於預期 盤後股挫
高鐵全線停 台鐵支援增停靠站
鋒面影響 天氣不穩定
半場結束 豪小子7分
駐希臘代表處加強旅客救助聯繫
首例H7N9 防疫股受關注
吳炫三作品南義展出 各方矚目
巴西人首季出國消費提高
高鐵停駛 旅客叫苦
高鐵停駛 自強號左營疏運
洛杉磯 全美交通最差城市
台股開盤下跌8.33點
同工不同酬 返鄉印勞抱不平
禁宰活禽令 江揆：研擬提早
三星S4缺貨 美國延宕上市
高鐵停駛 旅客1年內可退票
高鐵停駛 台鐵加開自強號
台灣生技專精 小疫苗創商機
凱特上空照 法雜誌2人挨告
亞松森市長訪台 劉德立餞別
陳致中公寓 150萬美元拍出
巴西吉普賽母親賣女被捕
傳陸加將簽協議 分享非法資產
江揆：加強H7N9疫苗研發
擬炸加火車嫌犯 不承認加法律
川古文物受損 強震重創旅遊業
林書豪疑似受傷 第3節沒打
禽品無虞 學校營養午餐照常
李新穎出席墨西哥美國學校校慶
美聯遭駭 推特傳將採雙重密碼
首爾提議南北韓會商開城問題
防疫 恆大跳空漲停
H7N9首例 財長籲股民免慌
高鐵搶修號誌 加開7班區間車
火箭反攻失敗 再輸雷霆
高鐵搶修 10時30分前難通
江揆：H7N9仍屬禽傳人
高鐵暫停 經委會延時開議
高鐵停駛 台中站人龍等通車
新台幣匯率盤初走升
債券殖利率低 全球央行轉抱股
H7N9台首例 軍方啟動應變
台經院上修GDP至3.71%
高鐵停駛 旅客候車心急
新北市電影節 祭超強片單
北韓建軍紀念日 各國警戒飛彈
寰宇論壇聚焦提升兩岸人民生活
印勞薪資喊漲 勞委會籲勿干預
汶川寶寶 四川雅安地震喪生
H7N9襲台 航空股下挫
歐蘭德訪陸 著重經濟外交
台經院：3月製造業景氣回升
大陸酷派打低價 嗆聲聯想三星
投保中心受理琉園案委任求償
王郁琦：世衛不建議旅遊限制
H7N9襲台 台塑加強防疫
人民幣中間價 再創匯改新高
高鐵11時半 恢復正常運轉
高通財測稍差 台封測廠待觀察
澳洲軍方擬借調哈利王子半年
微軟發函 5月新Xbox亮相
旅遊警示 指揮中心下午公布
經長：國企獎金改善案公平合理
H7N9疫情 江西恐也淪陷
副艦長聚賭 海軍：敗類
立委提案 促提高勞保投保上限
外資調升目標價 宏達電續漲
台中春季電腦展 相機降幅多
谷歌主管領高薪 創辦人拿1元
市場禁宰活禽 擬提前實施
家禽養殖場 上緊發條防疫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
王郁琦：赴陸旅遊警示調為黃燈
火箭輸雷霆 美媒：豪胸肌挫傷
康那香口罩機啟動 基布增4成
禽流感疫情延燒 雞鴨生意衰
軍方：3套愛國者三型部署南部
港特首：港台也應簽類ECFA
首例確診小跌 投信：續觀察
雅安地震能量僅汶川地震3%
許勝雄呼籲 同理心消弭對立
川宜賓連3震 專家：無關蘆山
載H7N9病患 北市專車專用
社群平台夯 駭客喜愛攻擊
電影法修法 立委促盡速
高鐵停駛 零星搭機旅客受影響
美檢討優惠關稅 緬甸經濟利多
疫情股發燒 台股8千關卡震盪
扁家維州住宅 仍待價而沽
南韓不滿安倍 召日使抗議
民宅遭掃射40多槍 2人中彈
麥克風專利 宏達電澄清無影響
85萬台人在陸 衛署籲重防疫
黃重球：總座案5月董事會確定
H7N9襲台 卜蜂：無影響
H7N9首例 病況嚴重但穩定
國中大隊接力賽 26日起跑
H7N9 河南確診第4例
經部：兩岸服貿協議正確認文字
民間投資升溫 台經院上修GDP
東海岸音樂季 蘇打綠助陣
四川宜賓地震 24傷4千屋損
勞動節到 中市寵愛勞工登場
調查局查獲上億元海洛因
居家防禽疫 漂白水驅野鴿
成大實驗室火警 灑水器澆熄
防疫戰 江揆：第二預備金支應
鴻海印尼預計5月簽備忘錄
赴陸返台發燒 男排除H7N9
法國總統歐蘭德 抵北京訪問
亞馬遜傳擬推電視機上盒
農委會：提供地方電宰廠名單
吳伯雄：兩岸三地加強產業分工
3月製造業景氣回升 服務業跌
學童早餐不營養 高糖單缺牛奶
查校園周邊飲食 北市8成合格
禁宰括禽提早 北中市先做
林雪兒黃義方 演繹排灣古謠
金價跌 陸網路購金潮暴增4倍
傳金正恩姪子金韓松失蹤
北韓若拒對話 南韓擬反制
非吃到飽夯 電信業添分級收費
扁家房產拍賣 特偵向美提分享
豐興投資溫泉飯店 多角化經營
北市地上權開發 富邦人壽得標
勞工8樓摔落重傷 雇主緩刑
亞幣走揚 台幣午升1.31角
高鐵停駛 乘客抱怨未說明
H7N9感染首例 台商擔心
台中活禽宰殺攤 勸導改電宰
陸官衛哨兵遭殺案 凶嫌起訴
H7N9疫情 估經濟影響不大
軍艦演習出包 5人列檢討名單
Fed下週集會 QE料不退場
APEC會議 台分享高鐵經驗
過濾千餘監視器 鎖定擄人主嫌
陸台商中風 後送金門轉台診治
江揆：高鐵若人為疏失應懲處
市場禁宰活禽 提前至5/17
和毒販同租屋 通緝老翁被逮
鋼鐵人3首日票房 賣破4千萬
網路互連免費 威寶亞太指獨厚
薩國消保單位要求企業加薪一成
防禽疫 南市養禽場強化管制
波士頓炸彈客惹疑 俄兩度報美
吳伯雄讚香港 梁振英展笑容
高鐵停 立委搭機飛馬公轉台北
星展給予台股買進評等
台灣ICP登陸 有望持股過半
H7N9影響 市場活雞買氣減
台股收盤跌1.96點
公視董事提名單 龍應台：盡快
川震72小時後 陸不放棄救人
華光爭議 法務部：行使公權力
富邦人壽標得成功高中旁地上權
高檔整理 台股小跌1.96點
5月台指期漲12點
林宗堯盼立院成立核四監督平台
高鐵停駛 中市：應告知地方
5月電子期漲 金融期跌
防H7N9 郝龍斌：禦敵從嚴
新聞不能比爛 新防會籲勤查證
在美房產遭拍賣 陳致中無奈
美學者：東海和平倡議解爭端
量縮整理 力守8000點
大陸5省2市 禽流感二級警示
H7N9首例 台大醫院治療中
防疫禁宰活禽 北市配合因應
投資印尼 鴻海：計畫商貿合作
勞保月投保薪資 採12年計算
德州肥料廠爆炸 初估損失上億
等8年 巴基斯坦男子獲居留證
簽團體協約 全教總盼政府協助
辜汪會談 兩岸關係里程碑
壯碩男腿跨孕婦 強盜財物判刑
H7N9接觸者 3人排除感染
大立光首季EPS 13.79元
總統選舉公投 擬可不在籍投票
軍職退撫 調退休給付計算基準
三大法人買超台股46.6億元
桃園林口26日解除一階限水
消保官：賣中古車里程數應符實
林宗堯：核一二三廠可考慮延役
南星計畫 環團抗議汙染超標
撤離學童躲輻射 日本高院駁回
五一勞動節遊行 江揆指示因應
50載奉獻路 協和奶奶活校史
日本東北物產 嘉義展出
巴拿馬經濟今年可望成長8%
立委促停證所稅 張盛和：不宜
H7N9現首例 北市啟動消毒
新竹棒球場 盼體育署補助整修
清潔工被壓死 大樓主委緩刑
疾管局：不接受防疫破功說法
紙本電子發票 擬統一規格
國學大師王國維 清大出書緬懷
郝龍斌：年金改革案須多溝通
教職漸90制 高中以下85制
高鐵停駛 3萬餘人受影響
英媒：農民工決定陸經濟未來
王農女兒：建美術館完成父遺願
工殤日拒累爆 勞團籲廢責任制
建信人壽估初年度保費續增
5千年風華 柏林展伊拉克古城
談辜汪 蘇起：冒險妥協善意
新北動員防疫 邀觀旅業衛教
中山高6車追撞 車堵7公里
星展看日圓 將貶破100大關
教部備6千口罩 優先支援偏鄉
韓專家：安倍欲否定侵略以建軍
安倍欲切斷過去 東亞恐更緊繃
台港簽貿易安排 專家：需時間
禁宰活禽提前 市場攤商憂
北韓為吸引外資大力開發端川港
新台幣收升8.2分
機場割草夜斷魂 家屬提告敗訴
義大利藝術家裝飾羅浮宮金字塔
陸油價降了 有助物價回穩
屏東黑鮪魚季 中市行銷
惠譽：川震對陸保險商影響有限
拉達克對峙 陸機飛越印度基地
反風車假處分開庭 逾百人聲援
波士頓炸彈客 屍首無人認領
台灣伴手禮展 地方特產吸睛
衰退不止 西國失業率破27%
貨幣供給M1B及M2年增率升
不滿年金縮水 勞工五一上街
H7N9七省市 旅遊黃色警示
雙子星案 檢約談前捷運局官員
立院初審 不論金額應主動退稅
五一假期 廣鐵客流量將超春運
美麗竹市 3社區大學推環保
反風車佔領工地 爆零星衝突
禁宰活禽提前 彰縣配合宣導
貝里斯治安惡化 旅遊警示灰色
波士頓爆炸嫌犯 傳遺孀有前科
廢證所稅 國民黨團會議未議決
美爆炸案主嫌領津貼 妻扛家計
海生館科研論文數 全球第一
防疫情 中市違建理貨場拆除
證交所將辦3場業績發表會
疑H7N9肺炎 增驗痰防漏網
江澤民曾探視佛教高僧
防H7N9 國考先做準備
神明戲偶劇團成立 將行腳台灣
中監籲讓扁休息 莫捕風捉影
高鐵停駛 誤3.5萬人行程
王郁琦：海協若掛旗海基會也掛
提早禁宰活禽 嘉縣加強查緝
公僕退休基準 銓敘部尊重立院
粒狀污染物排放 環署加嚴標準
製毒集團測品質 養鼠做實驗
日圓走軟 索尼上修獲利預測
街頭開槍掃射 2人中彈無大礙
陸國防部：航艦不是宅男
媒合攤宰顧消費 雲林創三贏
躲過三衰 英經濟成長0.3%
不畏朝鮮緊張 韓廚來台秀美食
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中美爭霸 東協加六下月談自貿
好奇心驅使 種出七彩胡蘿蔔
禁宰活禽提前 中市將配合
華航與俄羅斯全祿航空共用班號
越11次標售黃金 效果有限
台經院提油價修正 反映現況
首例禽流感 刺激防疫用品銷量
傳受朋友洗腦 波馬凶嫌變奇怪
拚經濟救內政 歐蘭德訪陸
教育部：中小學防疫物資尚充足
洩漏刑資索賄 警遭查辦
桃園商品展 吳志揚籲撿便宜
港官員：台港人民幣業務可互補
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臉無痕切除術 助舌癌患找笑容
陸軍方：兩岸避免骨肉兵戎相見
波城爆炸凶嫌 婚禮極度從簡
3人遊大陸發燒 初步排除感染
花蓮搶先 即日起市場禁宰活禽
H7N9 浙江再確診2例
朱立倫訪模範母親 感謝貢獻
東港綁架案 主嫌稱與富商不識
混合型應用程式 3年後過半
絲織公會聯誼 將暢遊台北城
陸軍方：保釣 兩岸有責
全力防範H7N9 越慎重再驗
世衛：國際旅客勿特別擔憂流感
上市公司財報申報期限 大調整
車衝湖邊人掉水裡 女失溫送醫
新台幣收盤價 創1個多月新高
地方特考 馬祖本地人無人上榜
高雄欽州直航 前進東協跳板
南海爭議 國際仲裁小組成立
陸軍方：盼美對釣島問題慎言
腦血管瘤破裂 女泡湯昏迷送命
調查局破獲高雄11公斤海洛因
央行錢進海外 泰銖聞訊重貶
女訪女 一時興起性侵友人
研華創新合作聯盟 6廠商加入
雅安震災 環球科大陸生募捐款
防流感 菲籲台陸旅客主動通報
瞪大雙眼圖 讓單車失竊率下降
高鐵號誌異常 靠重開機解決
編輯室公約 納反媒體壟斷法
南投夫婦毒死案 男判無期定讞
中美軍方高層 談台灣釣島南海
友善環境 台鐵斗六擬增手扶梯
ECB：低利率主要嘉惠強國
江宜樺：年金須改革 不宜延宕
做功德 大哥出獄想當禮儀師
嬰屍金爐燒 殯葬業者判刑
立院核四監督小組 藍薦林宗堯
四川宜賓再震 逾4萬人受災
招收陸專科生 首年限福建廣東
陸國防部記者會 首邀台媒參加
報稅App 最快1分鐘繳納
醫師：防禽流感 提升免疫力
教職退撫改革 高中改採85制
四川地震遇難196人
因應H7N9 宜蘭應變演練
經部建議 台港從產業合作開始
H7N9疫情 赴陸團度小月
防歧視開麥拉 微電影首獎6萬
返台移轉投票 蕭家淇：散各地
業者擬金門拍片 縣府表歡迎
陸銀代客來台投資 6月生效
誆人赴陸遭軟禁 前調查官判刑
補助攤商禁宰活禽 待研議
5/17起攤商私宰活禽 開罰
菲外交部：菲女在巴紐遭輪暴
郝龍斌：26日起推動禁宰活禽
新北：禁餵野鴿 勸不聽開罰
金門海岸侵蝕 縣府救助水利署
北美生技展 台農業生技秀實力
大馬經濟特區 首季吸資5百億
中華車轉投資東南 上調銷售量
高鐵停駛 持乘車票獲兌換券
建仔26日3A再出賽 受期待
東協單一市場 完成3/4談判
出入境查驗 採臉部九宮格比對
M1B年增率 創1年半新高
傳樂視電視將發表 鴻海不評論
地鐵空氣 新研究：有毒粉塵多
民進黨：部分入黨申請不合規定
台仍是H7N9動物疫情非疫區
防疫自保 119要先問旅遊史
核一二三延役 蔡春鴻認同
抗議台日漁協 沖繩知事赴東京
辜懷群盼留住新舞台 也尋新地
辜懷群尋求部會 求保新舞台
日電貿子公司仕野通過合併案
反恐行動 蒲亭盼美俄加強合作
防壟斷3版本 僅政院版不回溯
人民幣效應 外匯存款破3兆元
江宜樺：把天災當嚴肅事看待
外孫女走了 鳳山火警奪8命
微型保險 造福近5萬人
星展看黃金投資 最好時間已過
核四公投案 26日朝野再戰
高層對話才能化解拉達克對峙
陸委會對陸5省2市發黃色警示
前縣議員犯案 苗2槍擊案偵破
建商違規施工 北市府罰30萬
台退休準備適度 家庭支援下降
幼兒蛀牙率上升 塗氟護牙進校園
數位水晶展 台爭取展出
今彩539開獎
侯導經典舊作 修復版燦爛重現
H7N9侵台 亞洲各國警戒
H7N9疫情 高市赴陸團減半
朝野攻防 年金改革修法添變數
威力彩開獎
羅傑斯：金價跌到1300就買
壟斷解套 谷歌提議搜尋改造
經濟減速 3M獲利不及預期
未婚產子殺嬰棄屍 女遭判刑
防恐 交部建議兩鐵增護車警力
百齡罈冠軍盃 首輪雨神攪局
防疫作戰 醫團籲重視醫護人員
多明尼加商機會 廠商參與踴躍
星國被解雇者增 白領最受衝擊
挑戰6次 文盲外配考取駕照
猿風加油 歌舞與球迷同樂
國際青年訪華研習 交流政經
郎平接任中國女排主教練
網購運貨增 UPS獲利超標
催芽劑案判無期 家屬反應有別
美初申失業救濟 減幅大於預期
歐巴馬10月可能首訪大馬
中油獲緬甸D區塊30%權益
兩岸企業家峰會秘書處成立
防釣島衝突 陸日擬設國防熱線
中共：宏觀政策要穩住
豪胸部挫傷 感到沮喪
聯合國決派遣維和部隊進駐馬利
陸：台港可仿ECFA簽協議
渣打開台民跨境人民幣匯款業務
埃克森美孚 Q1獲利上升
威力彩頭獎槓龜
M2及M1B雙升 市場游資豐
今彩539 頭獎槓龜
高鐵夠謹慎 卻未做最壞打算
大陸通過首部旅遊法
人權觀察盼台暫停執行死刑
拚成長 IMF籲政策保持寬鬆
中法提升核能航空合作水準
研究：活禽是H7N9源頭
無識別性 加牌鞋款註冊踢鐵板
草屯1飯店地下室冒煙 房客虛驚
林晨樺好投 率犀牛宰象
孟加拉樓塌 超過230死
波士頓案嫌犯父將赴美葬兒
高鐵號誌怪 軌道空卻顯示有車
第一季國銀逾放比 943億元
政院核可 陸銀六月起可來台代客投資
美國對新疆暴力事件“嚴重關切” 陸反彈
千金難買的領導學心法
放下追逐成績的執著 高材生用心開創彩色人生
主持國際論壇不會「剉」 有撇步
雅虎董事長辭職 無意續任董事
新住民歌謠競賽 陳瑪莉勤練台風圓星夢
臺灣戲曲學院7周年校慶 舉辦校友回娘家活動
陸前商務部長陳德銘 掌海協會
紐約市長: 波士頓炸彈客想炸時報廣場
張嘉郡承認離婚 但會繼續服務鄉親
核四公投交付協商 一個月後再戰
北德州賽首輪 妮妮暫居第2
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美認為 敘在境內動用化學武器
英稱獲得情資 敘利亞動用化武
敘踩紅線用化武 美恐軍事干預
炸彈客想再犯 炸紐約時報廣場
北德州賽首輪 妮妮暫居第9
世衛更新H7N9通報 納台灣
義賣波城紀念T恤 獲熱烈迴響
炸彈客意猶未盡 險再攻擊紐約
投信：陸股下半年重啟行情
攻亞太飛機租賃 台加業者攜手
馬總統兩岸政策 法學者讚揚
蘋果WWDC 門票秒殺
台股需帶量突破壓力區
水氣偏多 各地都有短暫雨
串媒體平台 增加與觀眾互動
亞馬遜財報超標 數位內容加持
物價沒起色 日拚通膨挑戰大
App產製平台 省時省錢
林書豪右胸挫傷 列觀察名單
索尼攝影大賽 林春重英倫領獎
卜睿哲：兩岸穩定 符合美利益
法3月失業率 創16年新高
限奶令 港奶粉走私勝毒品走私
台股開盤上漲12.72點
北德州賽首輪 曾雅妮並列11
四川全省27日哀悼地震死者
高鐵停駛 損失三千萬
台灣女婿近藤悟 花姿照獲大獎
銀河機熱賣 三星獲利超標
智冠集團Q2推「俠盜特攻」
逆光飛翔華府發光獲觀眾票選獎
認錯搶補 大立光跳空漲停
母血基因檢測唐氏症 法開綠燈
調查：MCU出貨 續創新高
哀悼 四川將鳴笛3分鐘
駁陸克文棄台論 駐美官員投書
新台幣盤初 勁升逾1角
拚併購 谷歌首季砸2.91億
日官員：將批准787復飛
陳妍希出輯 Google助陣
進入大國協調階段 北韓贏很大
核試下一步 北韓經改受注目
改形象 陸學者倡彭麗媛掌紅會
劉德立感謝巴國眾議院支持
歐蘭德：中法在非合作空間很大
星巴克獲利達標 歐銷售具挑戰
高鐵停駛遭批 歐晉德：我扛責
致敬抗煞英雄 總統默哀1分鐘
邢瀛輝頒獎尼加拉瓜小畫家
H7N9蔓延至江西
人民幣中間價 續創匯改新高
歐巴馬政府考量 售台新F16
交易商看多金價 創1個月之最
解決醫護荒 總統：責無旁貸
王建民3A再登板 責失1分
外資匯入 台幣攀抵2個月高點
疑似選舉暴力 菲13死13傷
微笑單車服務 深夜不打烊
柯漢雯助災民就業 獲頒服務獎
匯豐挺宏達電 目標價326元
鋼鐵人威猛 雷神索爾年底接棒
美無薪假航班亂 參院緊急補救
陳德銘出任大陸海協會會長
電子領軍 量增價揚
投信：政策偏多 台股支撐強
陸自稱廣告業市場規模世界第2
廬山溫泉區 混凝土車撞進餐廳
陳唐山蔡同榮 發起顧主權連線
百度獲利未達標 廣告營收不振
海軍敦睦艦隊 28日訪貝里斯
曼尼桃園踢館 豬哥亮開球
啟動創業 中小企業處推利多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
汶川未受地震影響 縣府謝廣東
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
社口媽進香 Q版神偶吸睛
投顧：美中露疲態 新興債看俏
女傳訣別簡訊 警及時救回
新一屆海協會領導機構成員名單
廢核團體籲記取車諾比核災教訓
楊潔篪：鼓勵兩岸民間政治對話
郵局徵才 5/27起報名
論盡和諧社會 胡錦濤出文集
馬總統視訊演說 列美國會紀錄
華爾街青睞俄搜尋龍頭 勝谷歌
台綜院建議 僅公布油批售價格
王清峰：物資將送進雅安災區
華裔孕婦被控殺胎 受訪述心境
剎車燈缺陷 現代集團召回汽車
台贈電腦 助墨國推展資訊教育
禮品文具展 紓壓小物超吸睛
3陸海監船駛入釣魚台附近海域
陳德銘掌海協 兩會商談重經貿
中工澄清 雙子星案非BOT案
下週汽柴油價估漲 2角
H7N9殺傷力 台大醫院有感
大法官陳碧玉 基金投資破億元
泰邀印尼協助 推動泰南和談
林書豪：下一戰復出樂觀不保證
疫情影響旅遊 大陸線冷國內熱
辜汪會談 陸：啟迪兩岸關係
成炸彈客目標 紐約現大批警力
陸海監船續在釣魚台海域巡航
雞死亡 飼料供應商賠5百餘萬
亞幣走揚 台幣勁升1.41角
心測中心：特招傾向不考非選
橘子取得「商界」台港代理權
防疫 北市：寵物鳥勿棄養
陸旅遊警示區 增為6省2市
高鐵停駛 消基會籲提預防措施
洪秀柱：批判政府分寸要拿捏
第2批普悠瑪號 暑假加入營運
愛瘋熱褪 三星智慧機市占居冠
口罩熱銷 業者稱產能足支防疫
台歐智慧產業交流平台 啟動
海基會致函祝賀陳德銘
楊潔篪陳德銘同提兩岸政治對話
大型徵才 27日南投高中登場
李鴻源：人口政策最棘手
治禿專家解開鳥羽顏色之謎
禽類監測採樣 花蓮未發現異常
報稅 內政部籲用自然人憑證
美眾院亞太小組通過台政策法案
陸：盼兩岸商簽科技文化協議
暗槓珠寶再勒贖 父子檔判刑
紡織業結盟有成 盼行銷國際
日銀未出新招 允維持強力寬鬆
調查：假睫毛逾 8成標示不完整
防H7N9 星國高度警戒
投顧：內需強勁 東協經濟轉型
立院朝野攻防 下午處理核四案
台股收盤漲0.31點
防災演練 朱立倫：時時警戒
學者：以學生為本位教學易共鳴
台出現H7N9病例 澳洲關注
中市：口罩供貨正常
南韓促對話 北韓不理會
陳德銘：爭取上半年林陳會
張嘉郡：協議離婚獲家人理解
5月台指期跌7點
安倍經濟學熱 日投銀鹹魚翻身
台股震盪收平 小漲0.31點
中科園區爭取德精密機械設廠
覬覦台電工程 黑道圍標遭訴
國防部：審慎評估所需武器裝備
5月電子金融期都跌
張志軍：堅持九二共識不動搖
美姊弟遇船難 游14小時獲救
李嘉誠反擊罷工 指搞階級鬥爭
台股站穩八千點 週線收紅
小布希搶先當外公 柯林頓認輸
黨內初選納排綠 藍：尚無規劃
偏鄉護理荒 總統促衛署速解決
三大法人買超台股40億元
陳德銘：拜過媽姐 想遊阿里山
術後認知退化 失智症作祟
H7N9 港陸研究：雞隻傳播
陸社科院預測今年經濟約增8%
嘉義六腳大排頭骨 暫排他殺
榮電問題 政院允安置基金解決
痴情男 2次婚姻難挽陸配心
江陳會走入歷史 林陳會接手
陳雲林：繼續為兩岸關係做事
核四公投案 朝野黨團各有立場
台巴簽合作議事錄
中尾武彥當選亞銀總裁
TVBS奮起台灣 檢視政策
保麗龍泡麵碗 衛生署：有控管
庫德工人黨武裝成員將撤土耳其
華邦：第2季Flash可回升
資策會與加拿大簽合作備忘錄
助建安養院 嘉中音樂班獻愛
陸發射高分一號衛星
世維發言人迪里夏提抵台
司法保護服務 清境農場設據點
日銀：兩年內接近達成通膨目標
6成7青年 未來職涯茫然
害人成植物人 判賠逾3千萬
關廠工人連線 28日絕食抗議
參加廣島花博 吳鳳科大舞活力
陳德銘：經濟合作兩岸協商重點
台灣幻想曲 新竹故事首演
台灣名品展 27日在安徽
新台幣收升4.5分
回收物兌換宣導品 高市擴點
H7N9潛伏期 延長到10天
經建會：3月燈號續亮黃藍燈
北韓：南韓將兩韓關係推向戰爭
廣西暴風加冰雹 1人死
辜汪20年 陸學者籲政治對話
高實質利率推動 外資青睞大馬
一夜救兩命 苗栗救協上山下海
遠傳股利3.5元 創新高
查炸彈案動機 檢約談胡女友
東港擄人勒贖案 2嫌收押
釀火災煙燻包包 炸雞店判賠
日月光Q2資本支出2億美元
日月光Q2出貨 估增2位數
口罩日產80萬片 供應無虞
蕭家淇：陸白領到台灣有限制
防H7N9 宏?啟動自主管理
菲提南海國際仲裁 陸重申拒絕
三星S4早鳥預購 民眾搶頭香
勾人夫起衝突 小三判刑妻遭訴
福鹿春茶賽 大葉烏龍勝高山茶
陳菊：高市公車年底民營化
整治三爺溪 經費可蓋小巨蛋
勞委會：勞保年金月領仍較保障
沙鹿跨站 被批遮雨棚如補丁
銀髮族懷舊料理 志工助圓夢
許榮洲涉殺女童無罪 檢方上訴
小布希中心揭幕 美5總統同台
新疆部屬維穩工作
網友最看好桃園房市
阿里山森鐵 台鐵協助營運
台語詩文說防疫 施文儀一把罩
疑玩窗簾繩 男童勒脖命危
打擊犯罪 北市監視系統有效
小布希弟選總統 母親說不
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
頭份四月八 彩繪花燈爭豔
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
營造業職災死亡微增 墜落居多
大法官：都更條例違憲
發薪低於規定 印尼雇主吃牢飯
宜蘭民宿節 住民宿迺夜市
旅館獲評星級 業主獲獎勵
導演偏鄉關懷 小影迷樂翻天
高鐵停擺 監委申請自動調查
五一實施優質團 陸客不再爆量
中市防汛演習 吊掛受困民眾
裕日車每股配發現金13.3元
核四公投案交協商 冷凍1個月
防禽流感 江西抽檢鄱陽湖野鳥
員工探病 宏?令在家上班
H7N9深圳加強探測旅客體溫
經部輔導生技業者 推旗艦公司
楊潔篪：鼓勵兩岸民間政治對話
103特招國英 傾向不考非選
混凝土車撞店家 駕駛困5小時
美人尖戳謊言 通緝犯遭逮
慈濟獲美國白宮頒傑出領袖獎
印尼勞工跳水救主 義行傳家鄉
陳菊支持兩岸發展 陸：歡迎
張明正：巨量資訊是金磚
逃逸外勞被抓 緊張轉為解脫
違正當程序 都更條例部分違憲
蘇貞昌：絕不許黑道染指民進黨
股市動向預測 谷歌搜尋告訴你
連亮7顆黃藍燈 緩慢U型復甦
疑巴氏量表造假 調查中榮醫師
FTA 香港與東協加快談判
陸五一長假 桃園加強防疫宣導
專利金戰 微軟勝摩托羅拉行動
前途多艱 本田全年財測欠佳
產量下滑 起亞汽車獲利銳減
僵持 南韓決撤回開城園區人員
豐興首季靠圓棒鋼型鋼撐獲利
兩岸企業家峰會 望下半年對話
農夫遭翻土機斷腿 送醫急救
研究：握緊右手 有助增進記憶
83歲婦疑夢遊 走失30小時
彭啟明：5月梅雨看空
市況穩 ECB料無需啟動購債
新台幣收盤價 1個半月新高
美食吃透透開跑 好康一波波
兩岸政治對話 陸學者聲聲催
H7N9疫苗 國衛院：未合作
都更違憲 房仲：衝擊老公寓
陸男疑襲胸飯店女 檢調監視器
上市公司本周市值增1.15%
都更條例違憲 律師肯定又遺憾
英竊賊幫愛偷車 臉書照片露餡
廣西書記離台 感謝四川賑災
豬哥亮撂英文 揮手問候曼尼
當代館展出台新藝術獎入圍作品
癌末病患搭高鐵 享受難得旅程
核四公投 立院逕付二讀交協商
內政部通過 桃機園區計畫
人員密集 監所全力防疫
為3元債 印尼8歲童殺6歲童
南韓從建議對話到撤離開城始末
本周台股指數 漲1.15%
防禽流感 菲禁大陸禽產品
強對流雲系 高屏恆春半島大雨
陳偉殷27日先發 拚勝投連莊
李鴻源將至澎湖 視察南方四島
美眾院友台行動 外交部感謝
台灣零售業年成長率 創新高
都更違憲 學者：可抑制炒作
混障團金門演出 感動高中師生
波士頓凶嫌 移往監獄醫療中心
綠中國事務委員會 游錫(方方土)加入
台紅十字會賑災物資分批送四川
台灣雲谷育成計劃 中華電助攻
老店新氣象 亞都致力突破
被指占用市產 國民黨：合建
文化部：藝術銀行推銷台藝術家
辣椒新網頁遊戲公測 人氣旺
台北論壇舉辦辜汪會談紀念活動
都更條例違憲 北市洽詢營建署
陳德銘任海協會長 三三會祝賀
土地被徵收 緬農民抗議遭鎮壓
新光金擬配股利0.31元
朴槿惠近期訪陸 估發聯合聲明
交部將協調高鐵 建立轉乘機制
都更條例違憲 內政部：已修法
加速推自經區 政院設專案小組
都更違憲條文 立院排專案報告
玻璃裂照飛 遠航：檢視無虞
迪里夏提：盼與不同團體交流
南海裁判權 菲稱7月可望確認
表決未到或棄權 藍營將罰
陳玉珍告恐嚇誹謗 業者不起訴
混障綜藝團不改名 放棄大陸行
今彩539開獎
土耳其：敘使用化武將加深危機
香港將參與制定大陸十三五規畫
詐騙綁票老梗橫行 警成功攔阻
大樂透開獎
海協換屆提民間政治對話受矚目
新北失智老人墜樓 送醫命危
藍盼通過核四公投案 在野質疑
福建也有H7N9確診病例
都更釋憲 文林苑兩方各有解讀
赴陸黃色旅遊警示 擴為9省市
核四公投逕付二讀 政院尊重
衰退當頭 西減赤目標延兩年
金酒排放廢水 議員建議轉農用
翻土機絞斷腿 農夫急送醫縫合
建築貸款增幅 近3年新低
海協換屆 有助服貿協商安排
陸善意回應 高市：樂觀其成
大馬選舉：朝野支持率各半
核四公投案協商 朝野仍有攻防
萬人瑜珈馬拉松 28日登場
陸委會：兩岸政治商談不成熟
國防支出減 美經濟成長欠佳
前首相邱吉爾 英新鈔肖像人物
大阪飲食博覽會 挑逗味蕾
新北防疫 市場消毒役男戴口罩
音樂追思郭芝苑 合唱團獻唱
健保局遭冒用寄發惡意郵件
歐再生能源使用增加 瑞典最優
和食申請世界遺產 日人積極
新加坡華語電影節 中港台交流
今彩539 頭獎1注中獎
大樂透頭獎槓龜
美消費者信心 創3個月新低
建商：待都更法令明朗 再動
泰勒技壓前東家 賞彭政閔2K
歷史觀引反彈 安倍說法微調
俄精神病院大火 凸顯照護問題
樓塌逾三百死 孟加拉工人抗議
中國國防部記者會 首度開放台灣媒體參加
阿里山森林鐵路 委台鐵營運
《核四攻防》佔領主席台功敗垂成 台聯：反核決心堅定
太極門環北道館十七周年慶祝活動
911飛機起落架 現紐約遺址
艾琳修女: 謝謝臺灣 馬總統贈賀禮暖壽
蘇貞昌：不會讓黑道進入民進黨
日媒：陸逾40軍機飛釣島威嚇
圓明園流失鼠首兔首 將物歸原主
美參院通過「台灣政策法案」 軍售F-16C/D復活?
世界太極氣功日 以響應推廣
美百歲鎳幣拍出 逾三百萬美元
喝香檳作慈善 美老婦誤吞鑽石
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
終結航管員無薪假 美兩院通過
敘用化武 歐巴馬：嚴謹調查
北德州賽次輪 曾雅妮成績略滑
雷塔組義內閣 國會下週投票
拉美人口老化 恐致罹癌人數增
雷諾日產合作 生產小型車種
美成長低於預期 金銀銅價拉回
外國人向巴西申請庇護增多
IDC：智慧型手機超過手機
歐洲客遊法國 可麗餅是誘因
台服役戰機 美博物館收藏
經濟成長不如預期 美股多數跌
漫畫史皮諾 與丁丁並駕齊驅
北德州賽次輪 妮妮排名回升
南韓撤 開城工業區面臨關閉
巴電視台合作簽約 劉德立致詞
歐股收黑 企業財報欠佳
對面的女孩殺過來 義全球首映
雲量偏多 短暫陣雨
北德州賽次輪 妮妮躍上第6
日青年訪華 外交部甄選輔導員
防脫北者 北韓毀部分邊境村莊
高雄房屋買賣移轉 鳳山再奪冠
馬倫提斯訪緬 擬建立TIFA
美經濟成長不如預期 油價拉回
北鳳山新成屋多 首購族最愛
悼震災 四川鳴笛默哀3分鐘
首批軍訓役 約1/9鑑測沒過
入伍訓射擊 逾四百人不合格
恐怖分子觀察名單 專家：沒用
場地佳風光好 盡在宜蘭全大運
美經濟成長低於預期 美元走貶
因應肥咖條款 企業成本高
台北冰球賽 30日開打
資安驗證 僅政院與農委會過關
動作團隊逼迫 二宮和也免替身
兩岸客輪 台北港5月首航平潭
烏坎村民堵路 與警對峙
愛德萬併購W2BI
劉德立主持巴拉圭記者節聯歡會
多層嫁接育種 居家歡喜採芒果
騎遇日月潭 28日周邊交管
基本學力測驗 27日截止報名
都更條文違憲 北市開會回應
紅十字賑災物資 兩梯次送四川
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陳偉殷拚連勝 3局無失分
公園散步遇熊 華州黑熊放生
AIT高雄處長 鐵馬環台趣
H7N9台商 病情嚴重但穩定
波士頓案 凶嫌母列利害關係人
第1季新生兒 較去年同期多
氣象預報限制 立委擬修法放寬
地球環境日 金門5鄉鎮淨灘
北韓將起訴韓裔美人裴俊虎
印勞協會籲外勞薪調至基本工資
陸網軍擾台 轉向交管號誌儀控
日黃金週 逾半閣員出國挨批
陳偉殷拚連勝 5局無失分
製造假車禍 強盜性侵重判
北市辦徵才 101職缺
天雨視線差 南二高10車追撞
殷仔拚連勝 金鶯7局得分開張
黃宗宏假釋獲准 最快下週出獄
媽祖遶境更乾淨 資源回收有成
韓華回台升學 52人應考
阿嬤如廁墜水溝 沖走半公里
蔡英文：兩岸交流公民社會先行
陸中低階智慧機熱 台廠迎肥單
祖克柏2012年薪2百萬美元
臭度異常 影響高市3萬戶供水
亞幣上揚 台幣週升0.45%
南一中體育館 王金平揭牌啟用
核四公投案 蘇貞昌：正面迎戰
1橋蓋近7年 越南民怨起
郵輪旅客體溫高 未達隔離標準
推動泰南和談 印尼否認泰邀約
諾富特韓國美食 品嚐健康養生
藥事論壇 總統：專業充分發揮
克魯格：減支阻礙經濟成長
吃定運動家 殷仔勝投連莊
陳菊：疼惜台灣目標要一致
陸工業利潤增速下滑
奮鬥前進 總統盼媒體持續監督
雲南楚雄山火 多天未熄
雨勢不斷 騎遇日月潭喊停
張德江：香港競爭優勢弱化
開城變廢城 南韓恐斷水電
電宰雞疑漲價 畜產會將協調
蔡英文：年金與財政改革應同步
李安當題材 大型沙雕台南亮相
總統教育獎得主 日上課夜洗腎
紀柏舟新動畫 坎城影展觀摩片
養禽業者流感就醫 應告知行業
韓調查：地鐵電梯內手機輻射強
哈利波特之旅 威凱揮魔杖對決
忍受泡泡龍病痛 獲總統教育獎
柏林五一遊行 警方嚴陣以待
旺季到 穩懋全新營運加溫
法企贈獸首 陸媒：向中釋善意
藥膳三菇飯 大學情侶奪便當王
陽明繪畫賽 希臘兒童歡喜獲獎
達德商工行動餐車 服務弱勢兒
開庭罵檢察官 代價十萬元
總統訪產學訓學員 讚激發創意
小黃運將免等客 派車app
立即廢核衝擊大 學者以日為例
黑色追緝令失竊跑車 離奇尋獲
勇投百萬嫁妝 開創農企業商機
投票竟須出國 大馬留台生傻眼
景氣復甦 王文淵：還需時間
勞保年金案 花蓮勞工響應抗爭
卡達堅持雕像不露鳥 希臘運回
春電展台中登場 電信業尬場
三明治工獻藝 再造樂山幸福感
紐約尋獲911遭劫客機起落架
教育部：沒要求南台科大改名
南科轉盈 台塑集團優於去年
黃重球澄清 核四非拼裝車
西2男砍手詐領保險 傷口露餡
愛立信攜韓商 測超高畫質電視
陸防長會歐盟外交代表
南開校慶 落實產學夥伴關係
麥寮媽遶境六輕 廠鄉一家親
台塑擬邀二線廠 投資福建古雷
陽光騎士團環島 賀生日倡戒檳
核四若不建 產業界憂經濟
波士頓案遭劫車 華裔驚險逃脫
愛沙尼亞國會議員訪華
產學訓合作 總統：創多贏局面
林佳龍：核四是不安全錢坑電廠
陸電子垃圾增 環保回收成難題
陸西沙旅遊 28日首航
臉書營運長 年領逾8億美元
貴州山崩 1死6受困
台塑六輕迎媽祖 敦親睦鄰
H7N9防疫 彰化開特別門診
H7N9病例 日本客來台遲疑
中央氣象局氣象報告
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李卓翰：台電沒能力處理核廢料
沙林毒氣小檔案
波伽利台南開唱 賴清德接機
司法互助奏效 台菲阻止詐匯案
都更釋憲 張金鶚：不溯及既往
國際都會氣氛 馬讚胡建設台中
旗津廟口開講 台聯促停建核四
蔡明亮推閱讀 開闊孩童心胸
學者看能源 種類越多越好
關廠工人連線 28日靜坐絕食
吉林卸任北京市委副書記
泰銖升值 泰經濟成長恐難達標
馬總統：核四不安全 絕不運轉
吳志揚訪上海 雙方允加強交流
雅安強震 張榮發捐千萬美元
縣黨部募款餐會 蘇貞昌籲反核
港媒：中共對政治談判有急迫感
金門展銷會 盼成台灣精品櫥窗
周美青喜見恰爸 關心職棒場地
唱歌拉K歪風 花蓮警強勢掃蕩
KANO投手家族 返台祭祖
捐血救人 感謝熱血散播愛
專家：H7N9變得更易感染人
矯正署澄清 否認慢性謀殺扁
莫言受聘山東大學講座教授
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付出40年 修女投身特教環境
都更釋憲 王家：北市曲解
桐花五月雪 桃縣推遊湖賞桐趣
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鐵道防恐 拒運未受檢可疑物品
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雪季後 合歡山清出大批垃圾
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公益健走募款 助病患安寧善終
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日鄭成功館落成 邀李沃士參加
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暴風冰雹襲廣西 6萬人受災
交通部：台鐵票價暫不漲
販毒糾紛 1男遭水泥封桶棄屍
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湖南確診首例人感染H7N9
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徐祖遠不再擔任陸交通副部長
波士頓爆炸案 案情逐漸明朗
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張泰山滿貫砲 陳鴻文失勝投
胡金龍帶頭衝 義大首度6連勝
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荷女王退位 比國跟進傳聞再起
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扁就醫 矯正署：馬總統未干涉
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俄軍機近日領空 日機急因應
費玉清思亡母 開場哽咽數秒
販毒貨款未明 朋友嫌隙引殺機
今彩539頭獎2注中獎
忍爆炸案悲痛 美醫護人員傳愛
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蘆山地震亡者頭七 生者開始家園重建
指揮中心：口罩庫存5千萬片「足足有餘」
日本首相：中日軍事2年內將失衡
總統弔唁林洋港 靈前哀思
中國H7N9增湖南省一例 2市8省淪陷
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北約飛機阿富汗南部墜毀 4死
北德州賽第3回合 妮妮持平
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北德州賽3回合 妮妮排名略降
北德州賽第3輪 妮妮並列12
各地短暫陣雨 防瞬間大雨
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終結政治僵局 義新內閣出爐
油桐花開 佛光大學飄四月雪
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歐蘭德訪陸 收穫不豐
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求歡被拒菸燙少女 男遭判刑
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新移民配偶 2/3是陸配
金融業 今年現金股利大縮水
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奇美博物館搬遷 5月起封館
台灣戲曲學院校慶 校友回娘家
豪傷不適 火箭半場落後17分
總統親筆賀卡 感謝美籍修女
瓦斯安全鎖 白翼誌獲多國專利
桃園鐵桶撕票案 3嫌收押
報繳稅方法多 網路App便利
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不怕苦大膽試 台醬油海外傳香
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查高鐵異常 日專家來台解難題
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專剋運動家 陳偉殷投出代表作
軍機飛釣魚台 陸：日顛倒黑白
5歲以下子女減稅 有排富條款
調查：7成基北家長反抽籤入學
禁宰活禽 高市輔導設電宰場
拉高防守強度 火箭追到4分差
北投焚化廠 伴民運動找健康
未告風險致患者發炎 牙醫判刑
蘇貞昌：入黨改實質審查
高屏溪頻遭污染 高市加強稽查
鐵桶水泥封屍 死者倒栽蔥
日首辦主權恢復典禮 遭抗議
蕭萬長：兩岸交流是互信基礎
朱敬一上公民課 論核四之辯
陸客赴南非大增 成第4大客源
種福田 福島人感謝台捐善款
促兩性溝通 男體驗裙裝孕肚
以色列醫療研討會 30日登場
核能媽媽 憂心台灣產業競爭力
兒保日 金門宣示保護兒童
暫無學籍 徐若庭缺席全大運
汽柴油調漲0.3元
藍刊物評漁協 對兩岸影響可控
火箭反撲無力 雷霆聽牌
孫亞夫：兩岸應充分肯定辜汪會
德里強暴更猖獗 再傳女童受害
歐巴馬與記者晚宴 笑問影帝秘訣
小心誤報稅 點光明燈不能扣除
南投溪水暴漲 1釣客落水溺斃
健保審查上線 核定時間縮短
行動裝置 半導體Q2成長動力
豪傷無力 火箭惜敗雷霆聽牌
提波士頓案 歐巴馬正色讚媒體
禮品文具展 商機近9百萬美元
H7N9 江西新增2例
避風頭涉販毒 幫派男送辦
副艦長公然聚賭 遭記2大過
搭不到公車就射人 彈弓男判刑
幸福企業記者會 邀副總統見證
兩韓意氣之爭 開城將變空城
報稅資安 財部繃緊神經
員工涉不當場所 台電：將處分
讓愛傳下去 學童飛鴿謝路竹會
好萊塢片商看好中國市場商機
湯繼仁籲支持臺灣參與ICAO
硫磺島經典照片 星條旗老兵逝
企業用盜版 員工恐要擔刑責
北市徵才活動 釋101個職缺
投顧：把握歐股轉機題材
劉兆玄：兩岸應設智庫化解歧見
郭芝苑告別式 獲頒總統褒揚令
旅美醫師故事 張花冠盼來嘉拍
拆華光社區 民眾清理護古蹟
曉劇場獲邀至東京 上演鬼故事
李鴻源訪青螺濕地 盼兼籌並顧
暗管污染水源 高市將封管重罰
風獅爺電音團創意 金門餅出爐
平板電腦面板 台廠成長空間大
孫亞夫：兩岸政治分歧先易後難
馬總統：年金整體還是繳少領多
子孫娘娘壽誕 韓華祭拜
搶救陸紅會 網友籲彭麗媛出馬
木乃伊製作之謎 星國展出
王毅30日起訪泰印星汶
調查：澳洲物價冠全球
索命記憶 蘿莎莉道森全都露
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陸全面廢除勞教 學者說難
樂儀旗舞觀摩賽 展現青春活力
非洲親王 來台學中文為愛留台
奧地利客家會春遊訪古城
關廠工人絕食 籲擴大墊償範圍
被三碗豬腳激怒 菲勞刺人判刑
戰酒介紹金酒 坎城影展播映
貨貿與爭端解決 期今年完成
投信：指數空間小 看中小型股
借錢不成持刀搶室友 男遭判刑
中共政治局罕見4月商議經濟
投信：5月科技股相對表現佳
陸專家：兩岸須創政治對話氛圍
歡聚時光 訴說家族悲歡離合
白沙屯媽祖回鑾 數萬人吃飯擔
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陸：深海潛水器幾可全球作業
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關懷受虐兒 防止發生悲劇
韓媒：北韓準備西海岸軍演
截4腳掌 狗狗裝義肢重獲新生
簽台日漁協 選台北賓館意義深
賽車逐夢 林帛亨要開到不想開
賭場開在地下室 規避警查緝
因應陸禽 克流感藥延長使用
助關廠工 勞委會通過首件補貼
嗅覺比狗強 蜜蜂受訓聞炸彈
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孟加拉樓塌 停止搜救生還者
北投艦岩社區 進行排水改善
蕭萬長：解政治分歧時機不成熟
台塑汽柴油 調漲3角
西沙群島開放觀光 陸首團出發
國際舞蹈日 林懷民籲舞頌生命
大馬首海外投票 台逾4百選民
馬國選情熱 在台馬僑躍躍欲試
內政部：目前不考慮境外投票
桃縣動員 宣導H7N9防疫
竹圍漁港淨灘 千名志工響應
夫妻互相指控 法院判准離婚
自強媽媽喪女 忍痛受表揚
巴拉圭首都市長 首度率團訪華
中美洲議會議長 率團訪華6天
譚雅婷心理再進化 射破大會
瀕臨淘汰 火箭諸將感洩氣
郵輪集團 擬在台投資碼頭
重慶人事去薄化幾近完成
快樂義走 中市3萬人參與
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黃美珍 生命勇者媽媽受表揚
田中光：印度是機會之地
賑災 滬台商捐百萬給陸紅會
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快樂義走 人夫組守貞團相挺
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總統：年金改革確保30年不倒
蘇起：兩岸政治談判時機未成熟
激起破關慾望 糖果App爆紅
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東港擄人勒贖案 又一嫌落網
旅日名將吳昌征 後代來台尋根
日相訪俄 著眼能源經濟
印尼手工藝展 傳統服飾吸睛
病毒郵件入侵 國防部及時應變
防範H7N9 李鴻源視察松機
增口罩產能 最高日產80萬片
入黨爭議 民進黨立委各有看法
29日氣溫回升 南部達30度
H7N9 浙江新增1例
郭正亮：辜汪模式已不夠用
鐵桶封屍 將解剖遺體釐清案情
民調：逾6成蘇格蘭人反對獨立
中市小黑蚊消毒 校園社區同步
防H7N9 機場檢疫旅客填表
楊秋興：南台灣百廢待舉
染H7N9台商 持續治療
防黑幫入校園 掃毒正本清源
感應晶片控制用電 歐洲推節電
染SARS醫護 記憶力變差
校園掃毒防黑幫 救犯罪邊緣生
協助遊民 需要更多陳榮良
穿山甲受困社區 消防隊搶救
劉俞瑤撐金 目標恩師全國紀錄
李克強：防H7N9不能鬆懈
習近平：堅決反對奢靡之風
義新政府就職 因槍擊案蒙陰影
羅錦龍首勝 猛獅橫掃墊底象
東莞雞隻疑H7亞型 大量撲殺
葉竹軒初登場 奪MVP嚇一跳
英媒：全球失業青年逾3億人
不滿歐蘭德 法民意盼改組內閣
荷蘭王儲登基 雅子妃正式出訪
仲介代孕遭逮 員工涉恐嚇客戶
大馬海外投票 台灣投票站突槌
H7N9 福建新增1例
孫譓檸負傷 驚險跆首金
海軍：副艦長聚賭依規定懲處
焦點人物 義大利總理雷塔
陸紅會稱要重塑公信力
核四建不建 人民都是大輸家?
南韓撤離開城 朝韓徹底撕破臉
陸反貪腐 瑞士名錶在中國銷量下滑26%
「親王」變「孩子王」 羅帝米愛在台灣
高華柱：網路攻擊列漢光重點
李鴻源:加強國境線機場及港埠檢疫 杜絕流感於境外
龍應台：大陸應先引入台灣視頻
引進央視 江丙坤遭批「無知而荒謬」
台連黨團批:廉政署辦案沒半套送禮真周到
陸官媒快訊報導馬總統談話
「辜汪會談」20週年 馬重申九二共識
葉匡時慰勉 孤懸澎湖離島燈塔員工
五一假期難擋陸客出遊 台旅會呼籲注意
兩岸直航效益佳 發展潛力強
國際海空港 自由貿易港區策略論壇
高鐵被駭？ 國安局：中國無此能耐
網路App 報繳稅最方便
臉書退燒 每月數百萬人棄守
孟加拉塌樓失火 1生還者斷魂
日本秋季敘勳 台灣3人獲頒勳章
義新政府就位 白宮申賀
駐以處辦正體字華語文測驗
立委訪證交所 聚焦證所稅
台商布局策略 經部將辦論壇
5吋手機夯 日系業者再推新款
資金推動 雙印股市長線看好
投信：留意高收益債券升等題材
美竊賊跌倒製成廣告 網路爆紅
北德州賽 朴仁妃封后妮妮28
陸3月工業公司獲利成長減緩
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晶圓代工 台積電穩居龍頭
陽光露臉 30日又有鋒面
北德州賽 妮妮並列28作收
企業雲端伺服軟體 邁向商業化
景氣衰退 美貧富差距擴大
科技廠法說周 眾股比美
曾銘宗率團出席中美洲銀行年會
北京現代擬擴產 目標第5大
台節目之光 女人我最大登星國
台股開盤上漲21.65點
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首季GDP明公布 各界關注
半百喬丹再婚 娶35歲女模
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提振產業投資 南韓將公布政策
引進陸媒 王郁琦：江個人看法
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新台幣匯率 盤初走升
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川震災區5月迎暴雨 恐再釀災
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台股量能減幅 與韓國相當
三星、谷歌盼合作OLED事業
山東首例H7N9 兒子也確診
技術士檢定簡章 30日發售
經長：出口要綜觀第二及三季
財政缺口大 澳減支因應
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英房價上揚 成交速度6年最快
波士頓雙炸彈客疑受訓 美追查
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流浪犬赴加重生 急徵護犬大使
海象變 蘭嶼輕艇翻覆人獲救
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台北港客輪首航平潭 加強防疫
總統：有九二共識才有辜汪會談
IMF：亞太經濟展望審慎樂觀
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徵金融營業稅 陳裕璋態度保留
台股低量震盪 守住8000點
島爭阻和平條約 安倍訪俄盼解
華爾街主管待遇 小摩打敗高盛
西瓜產季到 學甲區辦評鑑推廣
台藝術家吳季璁參加墨西哥聯展
瓜國義診 台捐醫藥
美媒：洋基應讓王建民上大聯盟
王郁琦：辜心願正在一一實現
徐自強更九審 走前門出庭
鄭成功開台祭典 馬國廟宇尋根
經長：疫情影響不大 立委仍憂
國際青年訪華 體驗台灣軟實力
鳳山8命火警 犯保協會慰問
啃蘋果 日東偏光片市占高
怕染疫 陸五一農家樂旅遊停擺
高鐵擬比照飛安 傳爆就停駛
蘇：調查異常入黨 必要時約談
更九審開庭 徐自強否認犯案
學者：習李下半年有政改新舉措
參加廟會 老翁吃麻糬噎斃
防H7N9 新北禁餵野鴿
高市：暫不除建物人名落款
北市甄選約聘僱人員 41職缺
新北禁餵野鴿 最高罰6000
五一假期首遊三沙 陸官員居多
路線改 歐撙節立場軟化恐加速
防H7N9 新北強化學生衛教
IMF籲亞洲及早因應過熱風險
農委會3天內公布禁宰補助金額
陸執行制裁北韓決議 網友議
汪道涵子：理想使辜汪一見如故
停駛惹怨 交長籲高鐵暫停調漲
迪里夏提：1維族人遭同學攻擊
小提琴家郭立功 返鄉分享琴藝
美銷售佳外資讚 宏達電強漲
國安局：高鐵停駛非陸駭客所為
總統：憲法架構下推動大陸政策
醫衛專家：不必禁陸客來台
資安事件 來自大陸攻擊多
東協城市調查評比 助台商布局
馬尾絕技絕響 印神人羅伊枉死
立委批花錢辦禮品 廉署提說明
中情局幽靈資金 送阿富汗總統
非國人疫情隔離費 惹爭議
外資匯入 台幣勁升1.45角
總統：辜汪會談開啟歷史新局
李述德：證所稅有檢討空間
馬：辜汪留下務實協商求同存異
單一傷口腹腔鏡手術 微創無痕
大甲鐵道陸橋下陷 議員籲檢測
龜山島茂林涼山 年底起收費
台經院：3月製造業亮衰退藍燈
肉身阻風力發電施工 警抬人
躁鬱症瘋狂購屋 判建商還錢
立委盼司院 實證研究參審制
高鐵停駛衍生費用 視個案處理
台股收盤漲7.68點
宏利2基金加掛人民幣計價獲准
美商欠工程款 AIT：續溝通
醫師每週工時 醫團籲下修
綠入黨審查 地方盼規則明確
台股狹幅整理 收漲 7點
資通安全 政院：擬防衛機制
兩岸成果 總統：應可告慰辜汪
癌婦忍病痛 接送子女上下學
谷歌買摩托失算 無助打專利戰
韓陸FTA 定原產地通關架構
國中生嘗禁果 父母判賠30萬
建置電子城牆 中市盼修公債法
中市罰酒駕 標準比中央嚴1倍
台股力守8000 待擴量上攻
5月台指期漲26點
5月電子金融期都漲
囂張荷蘭駭客 西班牙落網
阿美族謝靜茹 跨出大會新紀錄
做公益 上班族年花8182元
靶場整修回填土 竹縣初測無害
汛期將至 水保月活動開跑
高華柱：成立新資電作戰部隊
北市徵儲備駕駛暑期工讀
看見資訊革命 小企業擁抱網路
三大法人買超台股77億元
小白板藏K他命走私 2嫌送辦
5月墾丁觀星 南十字星座夯
馬：防傳染病 社區藥局成效佳
手銬鐵鍊綁妻 男子被判3月
郭芝苑紀念館 文化部積極協調
原民作家談文學 創作傳承文化
藍：綠卸責抹黑 無法解決問題
國泰產險獨創志工團體保險
陳威仁：坦率報告核四檢測結果
柏林開徵城市稅 觀光客失血
辜汪會談 辜嚴倬雲：幕後心酸
防流感 北市：牢記6不3要
國教對應制 高市家長釀遷偏鄉
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柏林畫廊辦台灣影像詩之夜
德里鄰狼狎7歲童 被告遭逮
染黑傳聞 又掀綠人頭黨員問題
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國教複雜 3成5弱勢生搞不懂
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漢光29號演習 台電參與演練
尼加拉瓜交通部長伉儷訪華
庫柏無敵帥 媒體點名演鋼鐵人
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武術群英會 5月5日雲林登場
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翁偷烤雞鱸魚 外套鼓脹遭識破
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暴力猖獗 巴國政黨低調打選戰
台灣旅行團張家界翻車 3死
日產跑旅車JUKE 6月抵台
外資上週買超172.69億元
電一下大腦皮質 治憂鬱新福音
鐵公路暫不漲價 航空9月再調
宿舍到牢房 波士頓嫌成階下囚
外交部盼日勿傷鄰國人民情感
北法五樓公寓塌 3死14傷
學生全面尿篩 高市評估
亂吐檳榔汁強制講習 環保署挺
新台幣收升9.9分
薌劇團高市首演 深入11大學
關廠工人盼擴大工資墊償範圍
IMF警示 亞太市場過熱風險
拚經濟與制衡中國 日相訪俄
酒駕貨車撞民宅 1命危
台旅行團湖南翻車 3死11傷
田中光：台灣印度應可完美結合
歐洲需求萎靡 美企成長藏隱憂
禁活禽 H7N9入夏可望趨緩
港元掛勾人民幣 還要好幾年
英檢助圓夢 謝文翰盼赴美實習
中市仁友客運 釋出11條路線
港食材價格較去年升17%
競速滑輪賽 南大楊合貞奪金
金門縣長李沃士表揚模範勞工
台灣精品 北京登場
無縫近端行動商務 推智慧加值
成大氨氣感測器 日內瓦奪金
頻尿難解 骨盆機能整合可改善
火車性愛遭判刑 主辦人提上訴
疑邊坡翻車釀禍 業者赴陸善後
新疆暴力衝突又逮捕一批嫌犯
屏東希望合唱團 赴德參加比賽
自來水臭度異常 高市稽查重罰
彰化少棒隊出征 高鐵贈車票
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
兩岸設處 蘇：應有領事探視權
中央氣象局 明天白天天氣預報
闖小金門海域電魚 2陸男送辦
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
保護路樹 花蓮市建置資料庫
調查 年輕上班族最愛華碩筆電
慢飛天使成長 母親節獻禮
清除落款 朱立倫：整頓市容
北京舞蹈師辱打學生遭熱議
湖南車禍 台旅會趕往處理
唸財金愛習武 周承昇追求夢想
KANO血褲橋段 巧撞經典賽
日圓貶 首季日客來台略減
涉妨害公務 關廠工人法院聲援
湖南陰雨 台旅行團路上翻車
夫妻檔涉偷金飾 夫落跑回籠
防疫 中市規劃就醫採檢流程
張家界車禍 雄獅：天雨路滑
竹市防疫 許明財籲民配合重視
典範科大計畫首年補助逾11億
議會調查雙子星案 張金鶚釋疑
陸：打擊恐怖主義絕不手軟
替老闆扛酒駕 男涉偽造文書
喬喬演日本妹 KANO小嬌點
林瑋恩：自信變強 成績自然好
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轉爐石擬填海 環團抗議
阿凡達取景地 張家界
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出國練有差 陳傑破個人最佳
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華碩處分和碩 兄弟徹底分家
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末代基測逾17萬考生 創新低
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花生糖含黃麴毒素 回收銷毀
歐元區經濟信心 降幅大於預期
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張家祝：10月漲電價計畫沒變
以房養老 5/1起受理申請
生命勇者 蔡安哲獲總統教育獎
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變壓器疑涉弊 台電願公開檢驗
盲生逆光飛翔 奪總統教育獎
布拉格樓房瓦斯氣爆 數十傷
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南韓第一國寶崇禮門復原落成
反官田鋼鐵 逾百民眾抗議
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企業帶頭做公益 不動產業居首
30歲謝政剛 經驗擊敗大學生
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新北去落款 擬僅留個人或團體
城市綜合競爭力 星連3年奪冠
鋼鐵人3票房狂飆 強壓阿湯哥
秘密帳戶 學者批瑞士銀行業
上海主教金魯賢逝世
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林益世涉貪案 一審30日宣判
中國大陸准彰銀籌建花橋支行
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傳前屏縣議長為綠募黨員 藍查
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機票擬漲 金議會國民黨團反對
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對陸軟趴趴 印度議員痛批政府
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膩了嗎 英臉書用戶月減逾百萬
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土銀澄清土建融管控 舊規定
焦佑鈞呼籲 台幣應趨貶
北捷優雅通勤文化 星國取經
聊天app崛起 簡訊恐式微
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黑馬陳奎儒 110跨欄竄出頭
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罹難旅客家屬赴陸 處理善後
南韓滯留開城園區員工多數撤離
中市敲頭哥再傷人 遭傷害起訴
緬甸銅礦計畫再遭抗議
魏辰洋大運踢金 備戰世錦選拔
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陽光騎士團 苗栗宣導戒檳榔
照護用廉價機器人 日補助研發
年輕世代最愛汽車 豐田四連霸
英邪惡養母買精 迫養女代生兒
總統教育獎 旭光空手道雙響炮
教授身分 檢發函要求統一見解
美3月消費支出 比預期旺
普生攜美商 攻癌症分子診斷
新進民進黨員 擬設排黑條款
漢微科首季每股獲利 新高
港大學畢業生 月薪破7萬
遠航飛安限期改善 否則停飛
法公布國防白皮書 重本土安全
歐洲議會代表團訪華
通知封屍嫌境管 移民署：依法
傳無名將關站 雅虎：營運正常
對戰曼尼 潘威倫變身球迷
便利商店搶餐廳生意 商機龐大
疑收營造商百萬 檢約談仲裁人
蜜蜂減少 歐盟通過禁用殺蟲劑
核電廠出口 日俄競爭激烈
金融營業稅 金管會：2%適中
大台北銀行計畫更名
爭商標權 北富銀勝訴
中產階級消費力 斐黑人勝白人
林書豪上場否 麥帥陷兩難
學者菲座談：兩岸交往急不得
森進一開唱 勤練台語謝台灣
缺資金 歐洲信評機構胎死腹中
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考試沒考好 國中生自殺未遂
泰南分離團體提出和談五要求
時隔十年 日俄發表聯合聲明
日產本田 北美召回轎車跑車
何春蕤：低調集結自由應被保障
兩岸政治對話 學者：有迫切性
美國海軍艦長簡傑克 華裔之光
美成屋待完成銷售 升1.5%
安倍外交出擊 拼經濟牽制陸
敘總理躲過暗殺攻擊 6死
希臘裁員案過關 上萬公僕走路
阿里巴巴入股微博 新浪股價飆
引進央視 龍應台: 先把台灣頻道輸出
中國燃氣控股與臺銀等 完成美金4.5億聯貸簽約
復徵銀行3%營業稅 陳裕璋反對
交易量萎縮 台股Q1吊車尾
湖南張家界翻車 3名台灣乘客遇難
維多麗亞Happy Mother’s Day
華航諾富特飯店推出『驚豔韓國美食節』
台北福華吹藝文風 母親節用餐抽演唱會門票
弱爆了 三星S4較愛瘋易毀損
郝龍斌重申 無核安即無核四
Q1 經濟成長率僅1.54% 台研究機構預測「全破功」
福建也淪陷 新增1例H7N9
衛報推特遭駭 入侵AP駭客幹的
資安顧慮 外交部：禁攜手機開會
臺灣港務公司徵人 5月1日~5月9日報名
國際海空港自由貿易 港區策略論壇
醫不建議遠行 李登輝取消訪日
涉洩個資與侵占 員警遭檢聲押
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
利多激勵 歐股收紅
荷蘭女王告別人民 籲支持新王
柏林學界僑界人士座談東亞情勢
首位NBA球員出櫃 白宮力挺
越成衣商斥資 建針織廠
商用太空船 首度動力試飛成功
日股吸金 一枝獨秀
固網升速降價 遠傳大寬頻跟進
賭城計程車愛繞遠路 官員警告
手機信用卡 安全免緊張
資策會資安平台 政府主機採用
歐美大漲 台股有望挑戰前高
未聞春息 加拿大4月仍寒
高溫有焚風 下午有鋒面接近
台日漁業協定 增加台區域安全
楊念祖：台灣需未來性新進戰機
H7N9人傳人 世衛指無證據
陸LED照明 轉拓展新興市場
友達梁兆龍涉壟斷 美判入獄
國際舞蹈日 林懷民光榮代言
聯合國：巴西將成功根除赤貧
陸生分屍案 加明年9月開庭
首季經濟成長率1.54%
東亞暨拉美學術研討會圓滿閉幕
網家推網路專用注音輸入法
駐薩員眷辦義賣會 場面熱烈
台股開盤上漲36.18點
NBA球員出櫃 名人喝采力挺
黑莓Q10銷售看俏 股價勁揚
微軟Azure雲端銷售破十億
日韓3月工業生產不如預期
湖南翻車 3罹難台客送殯儀館
央大調查：台消費信心連4升
經部：兩岸服貿獲具體優惠
新台幣盤初勁升1.57角
大堡礁瀕危 鱷魚先生父親挺身
南韓無人偵察機墜毀 無人傷亡
每5分48秒就有1人罹癌
搶先三星 LG推可彎曲電視
通膨超標 英消費信心意外下滑
研調：純晶圓代工產值增14%
豪傷未賽 火箭首節領先雷霆
出口拖累 台首季經濟成長疲弱
陸政委下部隊 兵戴口罩阻鼾聲
兩方清代玉璽將現身嘉德春拍
總統：堅持和平方式解決爭端
電金合擊 指數創今年新高
全大運 陳昭郡三千障礙破大會
川震善款透明度 陸紅會遭撻伐
印尼五一大遊行 台商警戒
涉貪等4罪 林益世案下午宣判
豪傷未上 火箭半場落後雷霆
福建確診第3個H7N9病例
台灣藝術家 前進波蘭雙年展
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
翻黑下跌 鋼鐵類股走疲
股王漢微科 股價挑戰900元
Fed開會 將改口談延長QE
表揚社工 陳菊：弱勢守護神
港川震捐款受阻 人民日報嗆聲
留遊學糾紛多 契約仔細看
男子積欠賭債 扮蜘蛛人偷鄰宅
在陸推廣台灣精品 林依晨代言
疑川震善款流向 部分港人抗捐
復甦緩 全年GDP處3%邊緣
拉達克對峙 陸堅不撤再設帳篷
阿里山鐵路 發行限量紀念車票
防堵假洋奶 陸五一祭新規
勞退金收繳率高 催收款20億
南京理工大學爆炸 3人被埋
關閉開城 傳是金正日遺訓
張家界車禍 11傷者穩定
收游資 央行標售一千億定存單
海大螢火蟲季 夜間賞螢導覽
中華車攜鴻海 合體數位書車
疑收營造商百萬 仲裁人遭收押
韓富豪靠繼承致富 白手起家少
兩岸老鼠會吸金 3人聲押
陽光口友 斷檳環台宣導
外資挺 大立光重返800元
獲贈新式口罩 南市防疫受惠
台鐵阿里山便當 5/1上菜
環署氣象局整合推出紫外線資訊
GDP下修 許勝雄籲招商引資
業外獲利大進補 華碩走揚
前廉署專員涉違規 港特首重視
強攻禁區 火箭第3節反超
GDP下修 投信：台股影響小
加強海上防衛 菲將購2艘新艦
資策會投入 6大關鍵技術
外資匯入 台幣攀抵3個月高點
癌症患易再罹癌 風險1.7倍
入黨排黑 扁恐無法重返民進黨
陳偉殷出戰水手 挑戰3連勝
梅雨季到 氣象局估偏少
陳菊為粉絲發聲 江蕙允加一場
好消息 台灣消費信心連4升
台黑面琵鷺保育 國際鳥盟肯定
外交部：重視保密與資安規範
百貨首季多辛苦 3月起才回溫
立院三讀 編預算照顧援外人員
北市推二代健康卡 多卡合一
高中職免學費 北市現3億缺口
江揆：基本工資調漲不變動
陸紅會致歉 公布汶川善款流向
張平沼：保守看第2季經濟成長
社工路36年 葉玉傑無怨無悔
爭申奧失言 東京都知事道歉
股匯齊揚 台幣勁升1.28角
罹癌速度變快 狩獵型飲食害的
險勝雷霆 火箭保一線生機
海外被害死亡 遺屬可領扶助金
以老助老 銀髮志工散播愛
盜連惠心印章借貸 李淳容改判
車籠埔斷層園區 1日正式開館
水源頻遭污染 陳菊要嚴查重罰
宏達電站上300元 5/2法說
蘇貞昌：民進黨入籍設二審制
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台北港自經區 新北擬擴範圍
雷霆最後一擊失手 火箭續命
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前景存疑 黑莓恐無意再戰平板
珠三角空氣品質改善 粵港成果
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金溥聰投書 台日漁協符美戰略
休士頓影展 故宮奪6項殊榮
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副艦長聚賭案 移送雄檢偵辦
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食藥局：3個月訂奶粉標示規範
峇里島愛滋患者 逾7千人
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廣西豪車擦撞 車主賑災了事
駐美處：金溥聰從未說網路軍演
屏基：夏天 尿路結石好發期
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北市推二代健康卡 整合悠遊卡
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印度遭性侵4歲童不治
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藍營核四辯論 專家立委無交集
景氣下半年轉佳 全年估3%
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勇救高職生 教官：和死神擦身
世衛H7N9報告 衛署提抗議
上班族過重 健康飲食三多三少
旺宏總座 獲頒交大名譽博士
南韓撤開城 得先繳8百萬美元
吞嚥功能障礙 中風後隱形殺手
友達液晶顯示部門轉虧為盈
三大法人買超台股117.8億元
防曬有一套 手機預報紫外線
立院三讀 司研所改名法官學院
英媒：解放軍駭客攻擊死灰復燃
協議離婚爭產 判妻還夫2百萬
台商布局趨勢 轉向東南亞
貧困顱顏患童 易陷遲緩危機
孟國勞工安全 聯合國派團了解
屏科大2發明 俄羅斯展奪金銀
林永樂：積極爭取自由貿易協定
結婚2週年 威廉凱特各忙各的
台中鐵路高架 104年底通車
管中閔：GDP破4%變非常難
YMCA聖樂合唱 安魂曲致敬
外國人治H7N9 公費不全包
數位美國資料中心 首落腳台灣
防堵H7N9入侵 嘉縣總動員
捷運聯開案 北市公開計算條件
中共黨媒挺紅會 網友罵翻了
丁世鉉：重啟開城責任在南韓
新台幣收貶1分
菲籍男女陳屍租屋處 檢警調查
馬來西亞大選 安華捲土重來
基本工資調整案 江揆：不改變
平民怨 大陸軍車換新式車牌
太陽劇團台灣公演 車商贊助
女警替假刑警代查車號 不起訴
旅遊防疫單 提醒陸客發燒別來
龍舟賽 金門縣政府強調安全
走私菸猖獗 海巡查獲18萬包
近2千師生齊奏 直笛快樂頌
投銀營收攀 瑞銀獲利超標
十二年國教霧煞煞 補教謀商機
基北特招考3科 數學考非選題
台日漁業委員會將舉行預備會議
假投資詐財 黃琪判刑1年2月
中監：探扁久候因陳幸妤拖延
濃霧 金門對外海空交通中斷
台商回台 土地取得是最大難題
民間消費大減 管中閔訝異
林益世恐嚇得利 一審判7年
漁業協議後續作業 台日將研商
勞保年金改革 潘世偉：續溝通
陸客遊金門脫團 飛松山遭逮
李正雄救援山難 獲選模範勞工
葡銀行爭氣 免於2次紓困
吳副總統：台灣品牌受國際認可
GDP下修 經部提對策
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸新型驅逐艦 號稱媲美神盾艦
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梅雨期到 公路防災演練複合式
陳啟祥繳處分金 緩起訴確定
台達電首季EPS達1.73元
線上遊戲玩一晚 雙眼出血性中風
張正傑邀朱陸豪 詮釋德布西
林益世涉貪案偵審大事記
禽流感陰影 南市籲莫棄養鳥禽
一份工作50年 技工堅守崗位
防H7N9 印尼機場備掃描器
敵後情報員 擬發年終慰問金
北市全中運奪冠 郝勉拚世大運
免學費地方喊窮 教部將協商
納智捷Sedan 手排版上市
新北房市熱 每年增2萬多戶
楠梓加工區投3百億創8千就業
港奶粉滯銷 業界籲廢限購令
桃李產季到 苗栗攬客採果賞桐
第一個行動美國資料中心啟動
季後賽首勝 巴森斯：不想再輸
高鐵爆裂物案 江揆促提高警覺
復甦遭羈絆 德失業人數連2升
咖啡因食品激增 美要查安全性
深陷衰退 歐元區失業率創新高
假冒市長助理詐騙 男遭法辦
沉默殺手 勿輕忽病毒性肝炎
張亞中：台應參與影響中國夢
大馬醫藥旅遊業 放眼亞太首選
南投男子陳屍車內 初步排除他殺
投資消費不減 經濟成長有望
港祭限奶令 陸客多跑幾趟反制
檢舉廢油污染 高市民獲獎十萬
侯貞雄：下半年景氣不易好轉
客運司機荒 公路單位幫媒合
義火車模型 工藝與技術結晶
洪財隆：兩岸應以朋友關係為先
陸客闖關抵台 航警初查無疏失
林益世案 特偵將研議是否上訴
一審敗訴 大陸上訪媽媽提上訴
陸民需求大 假洋奶橫行
林益世被判有罪 律師：遺憾
矗50年 聖母醫院老宿舍將拆
台日將首度召開漁委會預備會議
房屋稅5/1開徵 估計微增
五一假期 陸客比去年少千人次
H7N9若進第五級 基測延期
鐵路高架 屏市和平陸橋成歷史
央行阻升 新台幣收貶1分
亞太新形勢 台灣角色值得關注
歐通膨減緩 ECB降息壓力增
小飛機空中相撞 南加州1死
林益世案外案 特偵續辦貪污案
魔幻達人加持 台在菲推廣觀光
保護家屬隱私 雄獅不公布回程
港悼念海難死者 十一煙火暫停
醫護累壞了 拒過勞保病安
台中助蓋圖書館 台東飄滿書香
陳啟祥錄音剪輯 法院質疑供詞
林志炫水漲船高 大陸商演不斷
桃縣大溪設H7N9防疫照護站
台北居大不易 北市遷出居首
不畏逆境 單親媽獲肯定
桂竹筍豐收 山豬和竊賊先收成
拚經濟 中小企業放款目標新高
隔壁性愛外勞難耐 對門DIY
大尾鱸鰻盜版 導演盼下架
湖南車禍 遊覽車避險造成
張良任參觀以色列理工學院
蔡英文：林案判決與預期落差大
林益世案關鍵 請託非職務行為
陳水扁培德作業 負責整理書櫃
犀牛崛起 曼尼扮演關鍵角色
摺廣告單幫家計 貧童逆境向上
法務部：扁不符保外醫治要件
南京理工大學爆炸1死3傷
最夯品牌 蘋果中華電豐田
首季房市量價俱增 北熱南溫
北市都發局長 邊泰明接任
反對年金改革 勞動節萬人上街
捷運聯開案 郝：將公開資料
年金改革 馬總統倡6個一點點
電信業股利亮眼 台灣大居冠
GDP下修 副總統：應更努力
林益世判7年 藍：尊重司法
戴勝益：發消費券打破悶經濟
台灣大Q1 三大動能加持
勞工5/1上街 總統促聽訴求
義肥皂車大賽 趣味橫生
人道救援 慈濟與教廷簽約合作
松山飛金浦週年 暫無增班需求
老榮民失蹤12天 陳屍消波塊
外拍女模控詐欺 雜誌社不起訴
類固醇迷思 氣喘兒恐反覆發作
遊金陸客飛台 業者：證件難辨
口腔癌患環台 南投籲戒檳榔
城市寶寶機器人 夏令營吸睛
風勢亂 謝佳翰硬撐破全國
日本黃金週 業者：觀光客減少
林益世妻母舅 被控洗錢均無罪
白沙灣戲水 5/1開放
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墾丁BOT案 國賓得標
林益世赴派出所報到
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衛署：首例接觸者解除列管
總統：宣布漲基本工資 就做到
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韓女會陸網友 見光死引糾紛
軍人報稅 國防部成立諮詢小組
奪島軍演 日赴美取經
交部提國道計程 橫向免費2年
昔立陽光法案 林益世今遭判刑
傳墜樓意外 鴻海：勿渲染
星國今年經濟成長估1%到3%
張家祝：多管齊下 全力拚經濟
雄獅團傷者 最快明晚返台
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林益世案法官：拋藍綠回歸法律
中東買黃金搶破頭 溢價飆升
財產來源不明判刑 林益世首例
銷售不如預期 輝瑞降年度財測
上市保險公司首季財報完成申報
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林益世關1年 可抵繳千萬罰金
全大運桌球 陳建安目標雙金
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首季房市夯 愈紅愈要冷靜
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H7N9 活禽市場藏危機
房仲：4月桃園退燒 雙北回溫
胸部打針發炎致切乳 密醫判刑
法外籍兵團 紀念卡梅宏戰役
兩岸服貿協議 今年可望生效
假釋出獄 黃宗宏：非常抱歉
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謝長廷：審查黨員從介紹人著手
彎彎跨刀 台北探索館展新貌
屏婦女棄屍案5嫌 地院判無罪
張平沼憂核四影響GDP表現
荷蘭高人氣女王：畢翠克絲
尬蘋果 諾基亞投資高解析相機
蘋果籌錢 17年來首度發債
壽險業投資不動產 可望解禁
梁兆龍遭美判刑 友達將協助
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植物人39年 母愛照顧不停歇
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國道新費率 網站試算1日更新
OECD：3月通膨率降至最低
今彩539頭獎 1注中獎
東海和平倡議 提供解島爭啟示
大樂透頭獎槓龜
恐嚇得利遭判刑 林益世將上訴
新國王登基 荷蘭舉國騰歡
陳金鋒開砲 象雨中吞下6連敗
開死亡證明圖利 檢漏夜偵訊
芝加哥PMI 意外陷萎縮
美消費者信心 登5個月高點
桃機雷雨 20餘航班轉降
中市夜傳槍響 4人受傷送醫
擦碰商船 大漢艦右舷裂縫滲水
安倍訪俄簽15項經濟協議 領土問題「無解」
關閉開城工業區 韓企業損失9億美元
李鴻源：閒置校舍擬改出租宿舍
Q1GDP僅成長1.54% 「蛋頭」學者仍抱3%希望?
陳光誠家屬 遭不明人士襲擊
林益世「輕判」7年4月 各界譁然!
三月新發信用卡數 台新銀7.5萬張居首
大食代廣場 勞工月五折超值優惠
台北探索館「快捷城市‧輕漫遊」展區完工揭幕
林益世案 法部：二審可能不同
眾人皆曰不宜 王建煊贊成開放鳳凰央視
林益世案 小英：不符社會預期
府回應: 勞保年金改革要讓財務結構更穩定
太陽活動減 地球將邁入冷卻期
富士山申遺 可望6月達成
鏖戰19局 運動家險勝天使
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
賽普勒斯國會批准歐盟紓困案
梅克爾：預算紀律和成長不矛盾
斯洛維尼亞債信被砍 恐需紓困
蘋果發債 可能達170億美元
紐約世貿新樓封頂 西半球最高
氣候變化 阿爾卑斯山河變色
巴拉圭登革熱肆虐 48人死亡
歐盟官員籲德 提高薪資水準
吸入二手大麻 華州婦人遭開除
投資臉書大賺 俄富豪改啃蘋果
爛醉開車 美密州女校長送法辦
天氣不穩 各地有短暫雨
等死兩歲女 從幹細胞獲新氣管
續留洋基再好投 建仔奪第2勝
美學者：華府樂見台日簽漁協
拓廣外交空間 台日漁協寓意深
聯發科首季營收 近高標
北界動亂 以色列舉行軍演
大陸科企奮起 與矽谷比拚吸金
調查：9成火雞絞肉含病菌
理容KTV槍擊案 警鎖定查緝
林書豪效應 NBA重兩岸市場
智慧型眼鏡將面世 科幻成真
台NGO赴美交流 展現軟實力
勞動遊行下午登場 估萬人上街
中央社日文網站 「睛」艷改版
搶人才 雅虎加碼育嬰假福利
美料持續寬鬆 美元近兩週低點
美資產最大外國買主 日擠下陸
中央社共同社簽署新聞合作協議
中國陜汽將在巴西設廠生產卡車
展售農產 水社遊客中心轉型
超今日美國 紐時躍美第2大報
黑莓新手機 多倫多開賣
母親節表愛意 簡訊投稿享好康
國道計程案 陳歐珀砸官員
李鴻源：政治運作應與幫派區隔
歐政學界盼台歐進一步貿易合作
經濟趨緩 陸PMI增幅減速
美債魅力降低 抑制日圓貶勢
媽媽嘴咖啡店重新開張
卡菲舞團在德呈現台灣舞蹈美學
洛時：南韓應斷絕北韓經貿關係
宣導資訊安全 教部推上網健檢
老翁想跳河 警鳴笛搶救
美日安保適釣島 陸：因小失大
價格下跌 美鋼Q1虧損
安倍經濟學罩門 人口老化
美初裁向陸進口夾板徵反傾銷稅
金三角發展經濟 毒品問題仍在
倡改善排氣污染 北市送機車
泰金三角改種咖啡 罌粟已少見
周麟歡宴巴拿馬國合之友會
威爾史密斯父子 2日登台打片
陸首部精神衛生法 五一上路
王建民奪第2勝 本季最長局數
鼓勵花東生入學 東華減免學費
歐元區債信危機緩 經濟仍弱
第5戰打不打 豪有問號
台灣政策法案 國務院低調回應
涉持槍彈 男落網送辦
欲易獲韓居住簽證 多繳稅
布局高階封測 台廠腳步快
以星空作畫 米羅特展6月來台
揮陰霾 受害婦女演陰道獨白劇
北市工程圍籬倒塌 壓傷2人
粵最低工資人民幣1550元
惠普巨量資料伺服器登台
成衣廠多血汗 社會良知難發揮
脫團抵台陸客 送回金門
新產品加持 應華下半年展翅
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
經濟成長引憂 亞股高檔拉回
張家界車禍 輕傷旅客1日回台
大陸製造業4月PMI微降
日次大電視廠 前進印度設廠
不當銷售瓦斯遮斷閥 廠商遭罰
台灣西瓜節 果雕料理大車拚
台灣首家 一銀成立仰光辦事處
澳5大機場 雪梨評價最差
經濟部：今年GDP保3有機會
專家：陸極重視海洋政策
對方缺點 調查：情侶分手主因
eTag挪他用 葉匡時：徹查
下跪哥還有3職 惹議
反風車執法過當 警：無觸法
助高中生選系 交大生設平台
股市4月天 笑傲債券商品美元
江揆：推短期措施 盼全年保3
好玩遊程票選 金門計畫爭取
江揆：創造通膨在台灣會被罵死
年金若不改 江揆：台灣希臘化
工資調漲 江揆：做決定就不改
公投核四 江揆：聽到不同論述
改革台電 江揆：有弊立刻辦
談領導 江：賞罰分明該換就換
創新變革 江揆努力解悶
陸客愛買 全球廉價鑽石大漲
販毒吸毒開毒趴 9嫌落網
梅雨到 高雄有機會解除限水
報稅第1天 張盛和讚民眾踴躍
查黑道入黨 綠擬組調查小組
迎城隍小吃王賽 推介地方特色
終極防臭襯衫 穿百日一樣清新
助產士涉販嬰 判9年定讞
大陸經濟 虛擬膨脹實體萎縮
張盛和：台股緩步趨堅可期
日核廠停機 8電力公司虧損大
貓困4樓牆邊 消防員冒險救援
台南賞候鳥 遊客不擔心禽流感
謝幕僚否認請託黑道招黨員
泰銖回軟 泰央行降息壓力減輕
王建(火宣)建議 停證所稅增證交稅
救高捷 高市擬修約解決折舊
女檢陳玉珍涉貪 首度鬆口認罪
金陷熊市 黃金ETP部位大減
高捷：免折舊 拚4年收支平衡
五一黃金週 香港一金難求
淹水監控系統 宜蘭高雄先試點
世界動保組織 在台國際交流
買凶殺吳善九 主嫌吳信中起訴
營業稅如漲 銀行獲利少4百億
行動事業給力 臉書業績進補
抽水路坍 新北市將要台電調查
電宰活雞 16日前享獎勵金
旅美歸國 陳傑400欄3連霸
王建(火宣)：開放鳳凰央視對台有利
長照獲喘息 家屬展歡顏遠嘆息
Fed購債速度 年底前料減緩
修約救高捷 議員憂再增債務
台援助改善民生 巴拉圭致謝
橘委擬凍預算 內政部爭取支持
母親節足感心 北市商圈推優惠
教育人員進修借調 可留職停薪
麥可漢內克有戲胞 導戲演很大
閉嘴聽音樂 完美告別舞台
柯建銘：從不搞人頭黨員
鳳凰古城店家：五一算是毀了
中教大葳格攜手 策略發展教育
教長：助原民小學需求到位
判林益世嘸貪 檢：案子未定讞
兩岸三地企業 台積電擠進前十
駐阿根廷代表處發行電子新聞信
國道計程 交通部推3項新方案
從區里做起 北市推在地型就服
南韓六方會談代表訪陸
國軍文藝金像獎受理報名
直銷未報備 廠商遭罰
對方冒充女人 他捅傷他
北市調解案 調解成立比率漸增
陸企擬在南韓闢建北京中心
拉達克對峙 印陸僵局未解
政府遭指派遣大戶 政院澄清
年金改革 8大工會：撥補優先
林俊傑搓神燈 許願想要任意門
反年金修惡 勞工上街拚未來
總統：持續對話 落實尊嚴勞動
滿福飽愛心餐 竹市百店送溫暖
板橋服裝店火警 公休幸無人傷
勞動節示威 菲國勞工訴求調薪
國際上網設警示 5千元先斷網
獲典範科大第3 屏科大建品牌
五一大遊行 雅加達交通癱瘓
李顯龍：新加坡仍追求經濟成長
4K2K電視夯 大摩按讚供應鏈
彰縣表揚科展作品 進軍全國賽
邊界對峙 中印文攻武嚇
中美洲議會訪團獲頒國會獎章
西瓜名擬人化 小蘭慧玲黛安娜
駁安倍 陸推日本侵略證物展
南韓執政黨籲續供應開城水電
流通服務業缺才 科大開專班
全大運桌球 陳建安陳思羽雙金
投顧：獲利穩 美大型股仍看好
研究：北台灣大地震頻率較低
關穎成人妻 牛仔熱褲辦結婚趴
張良任促以商 擴大進口台機車
漫遊費爆單 5千元就警示
杜絕校園毒品 竹市府檢警攜手
解放軍換車牌 嚴守五防四不發
彩繪原民圖騰 營造新中橫意象
勞工團體遊行 警初估3萬多人
勞委會：改革不會讓勞工吃虧
羅東文化工場 歌仔戲駐點演出
駐紐處舉辦動感台灣電影會
無大陸簽證滯金門 移民署相助
成大教授高家俊 榮獲工程獎章
電子產品虧 索尼主管棄分紅
推科技養豬 丹麥助雲林意願高
陸軟硬兼施 力爭南海核心利益
美與宏都拉斯啟動快速通關認證
郝：打造台北為客家第2故鄉
陸版鋼鐵人3 硬攙中國元素
陸抗禽流感新藥 量產時間未定
西印度3歲女童遭擄走性侵
陸民偏愛 平價鑽石水漲船高
水患自主防災 嘉市荖藤里獲獎
上傳母親節留言 贈物網推公益
桶裝瓦斯天然氣 5月價格持平
洪便當與鄰幹架 2人都起訴
電動單車酒駕超標 男被送辦
短跑新星羅巖耀 全大運奪金
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
教師禁領雙薪 教部擬再提案
部分克流感將到期 衛署擬再購
陳唐山轉述 扁盼在高雄服刑
阿富汗路邊炸彈爆 3英軍陣亡
走向人群行醫 嘉基實習生談點滴
感謝養母不棄 更生兒跪下洗腳
大馬選務傳作弊 選委會澄清
國際青年訪慈濟 體驗資源回收
泰山變電所工程惹議 台電澄清
比議員肯定 東海倡議成果漸現
H7N9影響 長假陸日客減少
台南議員槍擊案偵破 逮捕5人
孟加拉樓塌案 4百死百餘失蹤
2萬勞工上街頭 抗議年金修惡
脫隊陸客 想付印甲骨文手稿
模範勞工製木筷 遊客伴手禮
海基會：下次會談時間尚未磋商
技職學府展多元 學子好選擇
加州星巴克下毒 化工碩士被捕
中央氣象局氣象報告（更正）
海上會香 神轎齊聚安平港
反風車案 內政部2天內提報告
夏普年度虧損 可能高於預測
違規 法國巴黎人壽遭罰
王建民3A成績 明顯優於去年
蘋果大舉發債 成本高過微軟
腦含氧低 搭機不宜做重大決定
包庇電玩案 陳玉珍施永華認罪
6財團法人 總支出遭小刪
農委會：5月續辦農機用油補貼
張家界車禍 4輕傷旅客將回台
中檢查獲網路簽賭站 員警涉案
犬蛔蟲鑽眼 學生右眼險失明
加速清淤 水庫淤泥成工程土方
陳雲林擬6日來台
綠中國事務會 蔡游入列謝缺陣
沙早警告美 注意波城爆炸嫌犯
指對手抹黑提告 蘇震清敗訴
總統盼台日把東海變和平之海
騙財騙色8女子 假富商起訴
節能低碳綠生活 1度電救地球
車籠埔園區開館 分享斷層蛋糕
雅虎入股法影音網站 計畫受阻
后里淨水場疑斷層 環評搞不定
練台生大裁員 壹電視氣氛低迷
4月MVP 林益全擊敗曼尼
河北發現金錢豹蹤跡
台北詩人 戲劇走進王添源世界
壹電視裁員 陳守國：為永續經營
大陸一批嬰幼兒副食品汞超標
登南湖大山 科技經理高山症亡
五楊高架增匝道 環差通過
派出所土樓造型 化身觀光大使
法人官派代表 立委提年齡設限
失手殺女子 還陪死者母報失蹤
雙炸案 汽油含助燃鎂粉
瘋曼尼 高捷發行首轟球員卡
經濟表現亮麗 菲勞工嘆無感
林益世穿白外套 赴派出所報到
創新低 宏達電股利僅2元
陸先進救難船 訪高雄交流
酒駕撞警車 男自投警網
爭取優秀學生 東華大學動作大
小英：青年應跨文化跨領域學習
合肥台灣名品展 商機上億美元
陳光標來台健檢
全大運閉幕 相約明年雲科大見
H7N9 湖南又添一例
索尼業績虧 主管零獎金
江揆：虛心傾聽勞工訴求
年金改革案 藍開黨團大會溝通
英人愛看書 去年銷售創新高
喜憨兒劇團公演 周美青軋一角
夢想最終站 陳彥博啟程赴澳洲
南海東沙環礁珊瑚產卵
失業的勞動節 義檢討勞動政策
防惡質舉發 中市過濾紀錄
刊染禽台商照片 查是否洩隱私
駐以代表處舉辦台灣照片展
中科廢水 環署：開發單位把關
沈斯淳：台日經貿協議似堆積木
以房養老申請首日 無人提出
教授領雙薪 應避免世代剝奪感
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少年砍斷外勞手 判賠270萬
文創產業 評價制度挑戰大
介面大改造 iOS 7恐遲到
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台中KTV槍擊4傷 5人到案
榮退教宗將返梵蒂岡定居
研究：痘痘藥可治男人色迷心竅
美4月民間就業 增幅不如預期
消費者灑錢 萬事達卡獲利佳
陳彥博追夢 好友周思齊力挺
死於火球 美墜機組員一語成讖
不滿分手 男子刺死女友埋屍
李名覺獲東尼獎終身成就獎
服貿協議 仍在經濟部檢視中
安倍訪中東 承諾巨額援金
落實廉政 江揆指示查核政務官
英種族多元化 可望匹敵美國
中市捷運綠線 106年試運轉
印度東北爆豬瘟 死6百頭豬
蘇：不容黑道入黨也不容被抹黑
曾勇夫：政風防貪 絕不養案
非核論壇 學者籲找回流失電力
邊泰明接都發局 暢談就任理念
陳偉殷2日戰水手 挑戰3連勝
企圖誘拐學童 男辯喝醉酒
葛洛斯：央行救市 投資人吃虧
富士山申遺有望 環保課題大
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法總統上任一年 元首位成惡夢
購買事後避孕藥 美降至15歲
你背滕王閣序 我送門票
十級陣風波浪大 客輪乘客受傷
綠人頭黨員 初選機制才是關鍵
不滿人口政策 星人再度抗議
大馬選舉 傳選務作業疑慮
強納森好投 獅5連勝攻頂
美4月製造業成長 今年最低速
張良任會見以色列奧會主席
雄獅團4傷者返台
金溥聰聲明 未批評江宜樺
台不再列入特別301檢討名單
五一勞動節 全球勞工齊怒吼
低調奢華 陸官揮霍公帑地下化
波士頓爆炸案 警方再逮三嫌犯
漁場擴大 宜蘭漁民近日漁獲增
林益世輕判 特偵組將上訴
台灣2萬名勞工上街頭 嗆「官逼民反」
精神科醫生爆料「阿扁根本不在培德醫院裏」
鄭州富士康 四天內兩人跳樓亡
黃金熊跌信心失 牛市料告終
涉幫助嫌犯 波士頓爆炸再逮三嫌
落選中科院院士 中國清大教授當選美國雙院士
蘇貞昌將訪美 華府公開演說
反恐移民署態度積極 與美國休士頓大學城中分校
「觀光賭場管理條例」通過 馬祖博弈有譜
投審會通過 台商回流增2家、投資7.5億
Sony全新數位相機 躍動登場
學者：大陸對「不統不獨不武」漸感不耐
陳光標來台健檢 希望陳菊請客吃飯
防林益世第二？ 政院發動廉能調查
中美洲議會訪團獲頒國會獎章
公開發行公司 Q1募資大增150%
保險業資本適足率揭露改五級 八月底上路
銀行對中小企業放款 首季增275億元
母親節 收容人免費電話孝親活動
運動舞蹈全國錦標賽 5日豐原登場
體貼老媽 陶板屋首創大字版菜單
調查波士頓爆炸案 美再逮三嫌
歐洲最大沙丘 法國大西洋岸
新聞自由報告 台媒自由度高
台自行車業 歐銀季刊大幅報導
北市房屋移轉增 中正內湖彈升
網路報稅 可利用券商電子憑證
期交所高額獎勵期貨商及輔助人
REITs正夯 美日續看好
練就橡皮手臂 威廉感謝台灣
寵物癌症宣傳月在美展開
新聞自由報告 大陸小幅改進
法工會分裂 五一遊行人氣不旺
法國五一贈鈴蘭 帶來整年幸運
美QE不變 將視情況增減購債
美股跌 台股添變數
彭淮南：匯率由巿場決定
東北季風減弱 雨緩氣溫升
MIX舞動劇坊 法國首演
電腦展 安控和物聯網推智慧案
資策會研發輕局端基地台方案
行動廣告加持 臉書營收超標
陸成功發射中星十一號通信衛星
福特等在美銷售風光 日廠落後
美駐韓大使館接獲恐怖威脅信
押寶One 周永明背水一戰
國道貨車追撞 2人不治
波士頓爆炸 美國人憂自由受限
PSY柳賢鎮韓流吹進美球場
台股開盤上漲17.77點
機捷延伸段 3度招標等無人
宏達電新One 黑色本週開賣
沈呂巡演講 闡述釣魚台議題
三星蘋果手機 將前進五角大廈
房仲：台北房市微幅成長
禁教授雙薪 教長：繼續研擬
營收增加 星展獲利超預期
黑莓執行長預測平板電腦將消失
華碩創意徵件 抽平板
中華民國贈款 助露國貧童剪髮
傳卡特擬再訪平壤
遺骨會說話 美拓荒者餓極吃人
美元兌日圓貶 7個月最長貶勢
石素梅：擬經濟預測預警機制
歐銀料降息 效果恐有限
新台幣盤初勁升逾1角
冷氣維修費疑慮 教育部允檢討
偏鄉弱勢兒 伊甸盼社會伸援手
歐洲人勞動節怒吼：撙節害死人
打貪？中國移動高層頻遭調查
總統：努力加入區域經濟整合
科風案 投保擬求償
台灣4月PMI56.8 下跌
豪傷未上 火箭首節領先雷霆
綠卡抽籤擬提案廢除 恐入歷史
退休官員轉私校 立委指當門神
匯豐4月陸製造業指數低於預期
疑似馬達起火 六輕火警無外洩
因應暖化 農試所調適水稻生產
經濟躲過衰退 英鎊強彈
韓女星全度妍 演技冠群芳
媽祖誕辰 奉天宮六佾舞祝壽
總統：解決爭端 台與歐盟一致
金融股攻堅 台股攀上8100
消費增加 Visa獲利優預期
來台健檢 陳光標開唱
陳偉殷首局亂流 三振化解危機
沈斯淳：台日續協商釣魚台議題
台達電股價創13年新高
大陸H7N9一週增19例
南韓緊急貸款 助撤離開城企業
人民幣中間價 再創匯改新高
蔡英文：中委會應擴大參與
波士頓爆炸關鍵人 美簽早失效
豪傷未上 火箭半場領先雷霆
刺青師傅當藥頭 稱客人害染毒
美媒：大陸經濟或重蹈日本覆轍
韓元攀抵7週高 貿易現順差
越南姊妹花參加美食賽 獲鼓勵
中國大媽搶金 恐不敵黃金空頭
政院查操守 王郁琦：合理
擬降北京疫情等級 台防疫謹慎
鳳凰吊橋傾斜 20餘遊客落水
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
5月淡 車商大送影音設備
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
手指卡鐵框 空服員驚嚇
隊友守備差一點 殷仔投得辛苦
安倍：修憲前先處理公投法
移民署簽合作協議 增反恐經驗
廣告涉種族歧視 百事急撤下
美媒：陸愛用現金恐與貪腐有關
寵愛勞工 中市開講座充電
女朋友男朋友 芝加哥盛大映演
建仔前隊友開轟 重創陳偉殷
威剛推隨身碟內建Chrome
火箭多點開花 3節領先雷霆
核能發電成本 說法不一
動能趨緩 台灣4月PMI下跌
防曬過度 吃鈣補骨可能白做工
桃好山好水 拚幸福好玩旅程
薩爾瓦多首季貿易赤字增4%
天兵搶嫌 犯罪現場掉手機
陸客來台醫檢 今年估12萬人
六輕幫浦火警撲滅 無人傷亡
媽祖誕辰 新北宮廟忙遶境
經部：服貿協議包括3部分
虛擲優勢 索尼攻智慧錶鎩羽
花嘴鴨繁殖期 母鴨帶小鴨閒逛
(上白下田)中篤獲勳 感謝台援三一一
英華威：風車噪音比冰箱低
殷仔投完4局退場 敗投候選
闖桂文亞宅偷竊 2賊認罪判刑
宏達電法說會 關注營益率
推動TPP 沈斯淳：設專案小組
國安局：防陸方藉投資統戰
教科書談政黨惹議 立委盼檢討
李克強夫人程虹 譯著北京熱銷
母親節應景康乃馨 量減價揚
世衛：H7N9構成嚴重威脅
國泰金股利 5年來最佳
北市勞動局暑期實習 開放受理
駁黑幫傳聞 綠：不會被染黑
台幣午升9.1分
廣告建功 CBS獲利超預期
陸男砍2童傷3人後自殺
更動管線致阻塞 住戶判賠
馬總統：做志工會上癮
全民國防 海軍蘇澳基地開放
北韓關開城園區 加倍押注陸援
外勞小三復仇 非法仲介被逮
釣島問題吵很兇 中日都有壓力
朱文成掌台電 經部：最佳安排
排除反風車抗爭 女警暈倒送醫
火箭贏雷霆 繼續季後賽之旅
台電總座交接 工會：期待新生
泰促央行降息 遏熱錢推升泰銖
新北招商 崴方振躍進駐土城
陸需求旺 精品業必爭
產險業首季獲利 第一保居冠
趁女酒醉襲胸 檢聲請簡判
狩獵變調成凌虐動物 大傷觀光
彰化情殺命案 女子身中十多刀
宏都拉斯重返委內瑞拉能源協定
穆迪股價漲 巴菲特再減碼
教長：冷氣維修費餘款不得挪用
老闆無良 美精障工獲天價賠償
江揆：逃陸經濟犯 續協商遣返
火箭客場取勝 回家再戰雷霆
匿蹤技術洩密案 軍方澄清報導
朱文成：建好核四責無旁貸
醫美5迷思 醫：微整形須慎思
吳中書：全年經濟成長率可到3%
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台股收盤漲34點
四技二專統測 可戴口罩應試
摩斯開砲重創 殷仔吞下第3敗
核四電價公聽會 各說各話
寬鬆猛藥 日銀資金供應創新高
5月台指期漲22點
台股漲34點 電金出擊
匯豐：陸經濟走軟
博弈專法 未滿20歲禁入賭場
華碩踢走亞馬遜 躍居平板3哥
墾丁公教會館 國賓飯店將進駐
汛期到 江揆指示各部會因應
聯準會不排除加碼購債
5月電子金融齊揚
金融生技領漲 台股再創高
傳趙太庸出任六方會談南韓團長
延遲交貨拖累 西門子下修財測
新品將亮相 宏?股價暖身
天降黑熊 陸農民夫婦被抓傷
勞安表揚 郝龍斌盼北市再提升
銷毀廢棄藥 竹市籲正確用藥
退撫基金首季 收益159億
平生涯最短局數 殷仔：沒投好
掌握水質 水公司原水養魚
江揆：首要工作 推出口振內需
交長：賭場營業 最快108年
西雅圖五一火爆 模糊移民訴求
航空燃油費調降 今年新低
南韓金援駐開城企業3千億韓元
退撫基金 首季收支比177%
三大法人買超台股82.9億元
疑酒駕 高雄車禍2死1傷
偏鄉遲緩兒更弱勢 伊甸籲伸援
禁活禽 每隻電宰獎勵25元
搶超商摔車丟贓款 強盜罪起訴
員工疑內線交易 檢調搜索晨星
政院通過 涉色情判徒刑得歇業
台藝術家參加柏林表演藝術展演
雲端太平 上山與螢共舞
川震災區櫻桃熟到爛 生薑滯銷
資訊電子工業 附加價值率下滑
8成4弱勢童 1年內家有冏事
俄媒：陸發展航艦 初期6艘
逢低回補 台灣購金飾增2成
中市理容店槍擊案 1人交保
政大駐校藝術家 邀吳念真開講
看好新機前景 宏達電Q2樂觀
台東原民狩獵 農委會協調停辦
你話我畫 學童畫出長輩記憶
打房收效有限 陸4月房價續漲
四技甄選入學 7日截止審查
壹電視大量解僱 北市介入調查
北海道增航點 長榮首航旭川
傳波音批准銷售777廣體客機
陸媒：實現中國夢 要全面改革
荷蘭橡皮鴨展出 全港轟動
YouTube：電視大戰結束
新台幣收貶2分
張國煒：H7N9長期影響不大
吃麻糬年糕 同鄉4天2翁噎死
大學影展開跑 兩岸青年PK
15日起 赴土耳其享電子簽證
河北幼兒園搶學生 投毒兩童亡
年金案 藍營決議9日推整合版
美籍韓人遭北韓判刑15年
吸毒成癮變藥頭 妹妹也拖下水
駐台代表選伴手禮 狀元餅出線
H7N9影響 陸羽絨衣恐漲價
當代傳奇受邀 愛丁堡演出蛻變
了解H7N9 港官員訪北京
夫潑強鹼毀容 美婦移植新臉
王毅：他國勿在南海興風作浪
學感恩祈福 五百學童體驗浴佛
曾勇夫：林案二審應有適當判決
藍營決議 成立證所稅檢討小組
助認識校系 大學生設升學百科
研調：安卓成液晶顯示器藍海
盧御承好公益 助創事業第二春
長榮航空增飛旭川 北海道稱王
技師新制考試 擬採二階段
5都4月房屋移轉 亮麗回溫
活禽攤商轉型 經部祭十萬補助
張花冠盼更多日本企業設廠
亞銀總裁：日圓須設法擺脫貶值
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
義遠東影展落幕 逆光飛翔獲獎
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
搶救尼特族 立委盼教部開藥方
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
學解說當志工 國中生找到興趣
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大學影展開跑 兩岸三地尬創意
菲國信評 標普升至投資等級
聯發科：配合提供檢調資料
BMW獲利超標 重申全年財測
連勝文：法律非由社會觀感決定
范蠡與西施 兩岸崑劇聯合演出
宏達電毛利率 Q3拚提升
巡守隊評優 為村里付出獲肯定
港府：台港貿易協議對兩地有利
配天宮祝融 媽祖祝壽移觀音殿
反空降 台糖工會籲總經理內升
刺激消費 連勝文建議輕稅簡政
河川整治特優 竹縣：民眾配合
迎母親節 中市飯店推優惠
護大象 美國艷星邀菲總統晚餐
台東到宜蘭 慈母探病女路艱辛
三角貿易收入增逾9成 毛利降
黑鮪魚季被批 屏縣反駁
石素梅：據當時情勢預測經濟
陸商比亞迪美設廠 產電動巴士
雷霆犯規無效 火箭挺進第6戰
貴陽訂辦法 檢舉貪腐者有獎
整頓市容 新北推5色纜線標章
共度危機 義總統府縮減開支
央行阻升 新台幣收貶2分
頎邦擬獲欣寶電子100%股權
運彩經銷商申請書 8日起索取
女少將池玉蘭 調陸軍委員
防疫 學甲放鴿笭體驗取消
酒店幹部搞毒趴 旗下小姐助興
保育黑鮪魚 朝文化創意轉型
環保績效評比 8縣市獲優等
菲信用評等 標準普爾升投資級
陸：第2季經濟成長上看8%
黑鮪魚文化季開鑼 週週有活動
增你強Q2營收 估增1成
南韓間諜涉親近澳官員獲取情資
金價跌陸嬸搶購 台灣買氣淡
參選話題 胡志強：時間還早
博弈專法 懷德：樂觀其成
德新納粹殺人嫌犯審判6日登場
六輕火警 空氣品質無異常
醫美認證 診所不捧場
青藏鐵路 年底鋪軌日喀則
加強防疫 南市邀養雞業者講習
服務貿易協議 李俊俋憂缺評估
北市核四公投民調 投票意願降
郝頒文學獎 勉學子不斷創作
台日漁業委員會 7日首召開
桃孝行獎 原民女童照顧癱瘓父
服貿談判 陸委會：產官合作
杜英宗：修正證所稅 有利經濟
業者建議設黃金現貨交易中心
漁船走私子彈 屏東岸巡查獲
歐通膨率低 歐洲央行料將降息
大陸瓶裝水標準 傳不如自來水
第二類電信擬納陸資 業者擔憂
陸媒：9成眼藥水含防腐劑
林益世案 黃世銘：研議上訴
身障者領補助 內政部放寬標準
容積獎勵設總量上限 明年實施
陸：美勿用宗教問題干預內政
反對漲機票 金府會將訪民航局
大馬留台生籌款 資助返馬投票
陳光標怨行善缺表揚 高市澄清
膠原蛋白飲品 4成標示疑瑕疵
券商4月發行權證 今年次高
舊鋼骨希望樹 木片願望掛枝頭
台東鐵人三項 獲挑戰家族首選
中鋼與IBM共推科技教育
張家界罹難者運回 親友相泣擁
德國有組織罷工行動參與增多
質疑政策 工商團體求見王金平
亞銀總裁：陸和印度續強勁成長
防H7N9 金門收治演練
台北母娘文化季 開放稜轎腳
統測大考在即 高職擊鼓祈福
查黑心加水站 高市聯手出擊
喬鼎營收可望逐季成長
雲朗辦托盤賽 速度穩度大考驗
富邦金總座申讓持股500張
經濟欠佳 施振榮籲專注轉型
中華電法說 行動上網亮眼
金價戰 專家：中國大媽料被套
土耳其崛起 台土交流日增
CUE電影 發行免費雙週刊
現宰活禽轉電宰 17日前獎勵
追蹤黑琵 台江持續繫放
歐盟惜資源 廢電器中淘金
容積獎勵訂上限 103年實施
男亮槍耍狠 掉子彈遭警逮
保單全額保障 金管會檢討
新聚點計劃 郝：助新移民生根
電業法修正條文 擬8月報院
4月車市買氣掠低空 月增5%
世界最爽缺 台灣2女孩入複賽
中日角力 牽動東亞戰略態勢
華光社區 北市：重啟文資鑑定
金價大跌 信眾廟宇金牌還願
台達電獲企業責任獎雙料首獎
格達費子塞夫案審判 延至9月
ECB基準利率 創歷史新低
王毅：首訪東南亞 求溝通合作
拉薩爆口蹄疫 陸稱情況已控制
切爾西花展百週年 台灣再獲邀
經濟壓力 星國婦女重返職場
蘇貞昌：堅決不讓黑道入黨
伏德風別抱 中華電：優惠不變
扁家房產拍賣 特偵提八成分享
財報有疑慮 新焦點列全額交割
官兵娶陸配 國防部：主動回報
昇恆昌邀偏鄉童 體驗桃機
博弈專法 反賭聯盟籲懸崖勒馬
新北地院擬遷入新莊知識園區
銀行申設國內分行 婦貸可加分
矯正署瘋微電影 上演阿甘故事
3月商業服務業景氣 轉綠燈
兩岸昆劇攜手 范蠡與西施登台
今彩539開獎
民營電廠不降價 不排除協處
不畏逆境 鄒族女獲總統教育獎
調查：8成穆斯林反對自殺攻擊
威力彩開獎
藍盼院版年金案付委 台聯擬擋
疑內線 聯發科經理百萬交保
歐洲央行基準利率降至0.5%
新藝術博覽會 名人作品人氣旺
機捷何時通 交長3日報告院長
蓋賭場拚翻身 連江縣長有腹案
被指通話費較陸貴 電信業澄清
陸購蘇愷35 將獲許多精準武器
日欲修憲 陸盼反省歷史
享電子簽 赴土國旅遊料將增加
遠見企業責任 台灣大6度獲獎
樹科大捐桌椅 偏鄉學子坐大位
緬甸總統登盛辭黨主席
核四斷然處置遭質疑 台電說明
智庫：英經濟2015年才復甦
歡慶母親節 燦坤推平板博覽會
奮起湖苗圃失竊 堂兄弟失風
美初申失業救濟 逾5年來新低
王毅：警惕有勢力在南海挑是非
美3月貿易逆差 3年來次低
先買後賣當沖 金管會研議配套
陸央行發文規範RQFII投資
陸委會：兩岸協議經審慎評估
上海房展 五一假期買氣不足
兩岸服貿談判 已先與業者溝通
台灣女孩展活力 參賽最棒工作
菲華青年觀摩團啟程訪台
苑裡風車 自救會籲立即停工
張金鶚：北市擬推房屋定期健檢
台日漁業委員會 7日台北開會
台電總座交接 李漢申感慨
綠部分黨公職 擬拋新兩岸論述
黨魁議題 藍：政黨有多元聲音
陸地方債驚人 風險管控繼續
今彩539 頭獎2注中獎
斐巨富嫁女兒 親友私家機惹議
英特爾新當家 營運長升任
威力彩頭獎槓龜
科學園區首季出口 年增2位數
邊境對峙 陸：與印繼續磋商
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歐巴馬提名傅洛曼接美貿易代表
史密斯父子抵台 粉絲熱情迎接
友達ADR訂價擬募逾3億美元
3發猿子彈 兄弟7連敗
退休轉任應規範 免陷人於不義
大馬選前 反對黨指有幽靈選民
傳查德當局壓制政變 至少4死
日首家民間卵子銀行 將營運
德拉吉闢新戰線 利率可能再降
查波城案 哈薩克稱與美合作
曼尼狂轟5分 義大擊退統一
聯合行動支付公司立案 釋出61%股權
自由之家：中共新聞自由進步2分、台灣退步1分
陸H7N9禽流感 一周增加19例
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世維大會發言人訪台 再掀熱比婭來台話題
「博弈專法」將送審 四等親可申請禁賭令
台糖案執行 吳乃仁聲請移轉
被批當門神 黃榮村宣布辭校長
傳中共中央 將監管澳門博弈肅貪
用正面情緒提升免疫力
百萬年薪業務員變勞工 放下身段一路發
朝鮮李雪主「夫人變同志」 可能兼要職
美國防報告 首次稱朝鮮「構成最嚴峻威脅」
第一屆雲朗觀光集團托盤大賽─總決賽
謝立功母親節送暖 拜會比利時何華珍修女
台北老爺中山日本廳來自鹿兒島的明蝦 華麗豐腴的貴婦美味
台北西華飯店推出四款手工精製端午粽
關西六福莊 享受幸福桐花季
吸金四億潛逃 張依犁押解回台
寶麗藍 微量卸妝水震撼上市
母親節 老爺讓媽咪笑瞇瞇
飛機上有盜 持偽卡盜刷買精品
華泰王子大飯店「純巧焦糖蛋糕」心意濃郁
亞洲醫美熱潮發燒 杜克引進基因注入抗老特效藥
江宜樺頒獎模範勞工 山莊管理員獲獎
H7N9通報逾月 續查感染源
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐媒肯定東海倡議 談判免衝突
公民遭北韓判刑 美籲立即釋放
美下任總統 希拉蕊民調勝拜登
美股勁揚 標普500創新高
油價反跌為漲 飆升近3美元
沙國通報 新型冠狀病毒奪5命
發展核飛彈 北韓恐朝目標推進
省油討喜 日商推桃紅小型車
東京時裝週參展 商機不斷
信義房屋雙喜 獲二項品牌大獎
美機場驚傳槍擊 犯案男子喪命
蘋果發債 巧妙避稅92億美元
旅法台籍導演劇本 獲法補助
法雷平發明展開幕 台精品驚艷
資策會推智慧觀光服務平台
歐美股漲 有利台股攻堅
菲國信評升格投資級 印尼落寞
高盛示警 94年利率急升重演
滯留鋒面影響 全台短暫雨
競選團隊有罪 衝擊劉醇逸選情
美又傳槍擊 兒童玩槍惹禍
台股開盤上漲29點
英經濟學人評巴西美山水電廠
波士頓嫌招供 原欲國慶日犯案
金斯米爾賽首輪 曾雅妮排19
失業率升 OECD籲韓改善
金斯米爾賽首輪 妮並列19
楊采妮首執導筒 7日來台宣傳
美元兌歐元創2週來最大升幅
黃小柔曾遭跳票 看盡人情冷暖
韓青少年認為應贍養老人的大減
韓媒：李雪主可能另兼要職
美兒童過敏案例持續增加
任重道遠 股神為接班人求高薪
持久粉底脫妝 美婦告蘭蔻
巴西4月份貿易逆差創新高
新台幣盤初升值
ETF退場 黃金熊市恐惡化
桃機捷運延宕 解約列選項
傳內線 聯發科晨星股價盤整
涉違規 農夫桶裝水被要求下架
領導人拍板 美墨高階經濟對話
英特爾新任執行長 16日上任
治癌藥可能與壞死性筋膜炎有關
陸服務業擴張減緩 成長堪憂
中彰投獲共識 合推自由經濟區
雙北購屋理財 台中買屋度假
幼兒園搶學生毒死2童 陸逮嫌
市場看跌金價程度 3年來之最
產後昏倒 母命危男嬰摔落地
爭釣魚台 中日各出招
抗低通膨 Fed鋪路QE4
運用科技 美超市減少結帳人龍
女性展長才 巴菲特：美更繁榮
台股輪漲 造紙股亮麗
美報告：美亞太優勢將遭陸侵蝕
桐花文學獎 總獎金115萬
IC設計占IC比重攀升
陸選秀力邀 蕭敬騰忙發片婉拒
周麟出席巴拿馬泛美華福大會
轟動限購 曼尼首轟套卡預購
IPO有影 推特聘大摩銀行家
類股齊揚 指數續創高
教授雙薪改革不成 全教總絕食
國際特赦組織：敘數十記者被害
染H7N9台商 病情好轉
黃榮村請辭校長 中國醫大慰留
中央氣象局 氣象報告
談台灣觀光 沈方正：文化出發
中央氣象局 今天白天天氣預報
陸4月非製造業PMI下滑
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中華民國援助聖露西亞小學電腦
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
港媒：北京對台政策醞釀3方向
泰銖強升 不利泰米出口
外資大量空方被軋 期市看多
反核團體：519遊行促停核四
等待美就業數據 亞股3天首漲
下週汽柴油價 初估可持平
港外匯基金首季收入數百億
關廠工人絕食 1人昏倒送醫
鄧小平孫子 廣西當副縣長
美國防報告 北韓核彈終可射美
曼尼手感加溫 暫居全壘打王
杜私校亂象 教團籲速修私校法
展望低於預期 宏達電走跌
校園空間不足 教育部長允協助
美眾議員晤蘇 關切扁醫療人權
週末台北嘉年華 盛況可期
洋基總管：建仔投球威力不足
老鼠製成假牛肉銷售 陸警偵破
蘇：年金改革勿對勞工揮大刀
陸城鎮化啟動 聚焦戶籍與土改
統測4日登場 15萬人應試
調查：國人攝取蔬果 顏色不夠
看電視煞到佳人 贈千萬要不回
陳菊：楠梓污水廠依法興建
瘋暑假 小大師夏令營魔術吸睛
母親節促銷石斑 5百超市聯手
國姓農會改選 多人涉賄交保
國防部：涉機敏國軍有管控作為
烘焙達人謝美玉 包子變西點
瓜國與歐盟夥伴協定尚無法生效
美聖蓋博市議會阻華裔議員就任
H7N9大敵當前 重個人衛生
蘇貞昌：不容黑道介入民進黨
中職再次機會 徐生明：基層做起
幼兒張嘴金閃閃 竟是誤食錨釘
乾隆百寶箱 故宮辦新媒體創作
吳鳳餐旅學生錄取星國餐飲集團
台幣午升1.04角
母娘文化季 副總統祈庇祐民眾
安倍訪中東 推銷核電
救石斑 爭取活魚至上海天津
成大飲料鎖 奪德iF設計獎
韓生酒駕撞死人 家屬求償無門
泰南暴動不斷 官方指無關和談
張家界車禍善後 骨灰回台
涉監守自盜 東電化課長遭訴
調查：NB代工 估月減14%
4外資上修宏達電目標價
國防部：池玉蘭調職原因單純
10大幸福好玩 22縣市PK
獲利增17% 麥格理股價大漲
金價匯率牽動封測雙雄Q2毛利
傳染病防治法修正 藍綠存歧見
接觸寵物防傳染 勤洗手不同床
菲國五月花節 重現台北火車站
波士頓炸彈客 受蓋達教長啟發
犀牛重回老巢 戰象力保龍頭
澳人預期壽命 全球第五
蔣公青天白日勳章可能重拍
台股收盤漲6.52點
攻亞洲 國際企業爭相進駐南韓
湯繼仁瞭解世運會籌辦情形
菲首季觀光客增 台旅客居第5
軍公教年金案付委 勞保暫緩
兒子訂婚 張菲不想當公公
5月台指期漲21點
台股整理 收漲6點
高世貿工安意外 6人輕重傷
竊車集團借屍還魂 5人落網
污水處理爭議 高市府要強降價
5月電子金融雙漲
義新總理歐洲行 力推經濟成長
陸官收賄數千萬 遭判無期徒刑
陸軍後勤展 拆彈裝備初體驗
搶救國文聯盟 籲增國文課
大學生創意影音履歷 廠商贊賞
菸品健康捐 每包擬漲20元
量縮價穩 周線連三紅
國防部：陸配數據非指機敏單位
官員接受性招待起訴慢 陸媒批
關廠工人絕食 勞委會籲速結束
重視國文 教團籲慎修課綱
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國壽隱含價值 每股逾百元
三大法人買超台股34億元
性剝削女外勞還拍照 主嫌被逮
計劃炸緬甸使館 印尼逮兩嫌
洛城亞太影展 林來瘋吸睛
家禽市場污染 北市已告發
花蓮西瓜未採收 山寨版偷搶市
誆投資吸金4億 主嫌押解回台
中華三菱促銷 送華碩手機平版
坐鷹架午餐摔落 高雄世貿6傷
紅寶石舞廳械鬥案 男判11年
看好陸內需 中海油債券搶手
日相擬修憲 陸官媒痛批
山東直升機墬毀 多人傷
產婦未滿月 忙製毒牟利
還高利貸 男偷車行搶被訴
尋找摯友40年 一重逢就娶她
奉獻半世紀 何華珍將揮別台灣
印儲銀降息 經濟有反彈跡象
汙染太傷人 孟姜女河驚變血河
吳敏求：旺宏最快下半年賺錢
社福基金也貪 印尼議員吃牢飯
現代甄嬛傳 浮城謎事女人爭鬥
新台幣收升2.6分
墾丁悠活未環評營運 環署開罰
公民影像運動 校園扎根紀錄片
捐骨髓救人 美男放棄運動生涯
兩岸小劇場 8作品尬青春
成大母親節賀卡 滿懷感謝祝福
鉅晶吸金案 張伊犁自大陸押返
李鴻源：入國民黨無關選舉
攔路搶奪未果 男躲廁所被逮
禁宰活禽 彰縣設聯合查核小組
國泰金不動產增值1888億
專偷刮刮樂 警逮無影手慣竊
網友議 安倍講話蒲亭當眾玩筆
孟加拉樓塌 死亡人數破5百
感恩洗腳禮 號召愛老人動起來
救經濟 印度利率連3降
落實六產 高市衝刺農牧產值
營收下滑 法巴Q1獲利銳減
破人蛇集團 救5外勞出火窟
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黃榮村：請辭對民進黨遙遠示警
台塑美國德州廠事故 9人受傷
國泰金：復徵營業稅 不利競爭
率眾遊行砸雞蛋 毛振飛拘役
親近母親河 陳樹菊將返鄉捐車
中央氣象局氣象報告
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台名人微博影響力 林志穎居冠
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
增加收入 逾9成上班族想兼差
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
環署：是否拆悠活主管機關決定
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國際醫療服務獎 兩岸南韓交流
閩台小三通 客運量破千萬人次
陳怡蓉穿迷你裙 大秀美腿
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保留資金 台塑盈餘轉增資配股
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4月底上市本益比21.72倍
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海外青少年志工培訓班受理報名
核四公投案 綠委告江宜樺
邊界對峙 印度擬檢討對陸關係
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黃榮村請辭 胡志強惋惜
餐盒鈉含量過高 超商願評估
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吳珈慶將回大陸 會再回台就醫
義大犀牛副領隊張哲欽請辭
子女跪洗腳 精障病友母足感心
夠安全 美國防部可用三星手機
本周上市市值增1.45%
成龍溼地節 國內外藝術家獻技
夫眼盲妻不棄 牽手克服困境
考試入私校 擬不能直升高中
網路正名 外交部第一時間因應
歐盟看衰 歐元區恐連兩年衰退
迪士尼生產線 退出孟加拉
央行阻升 新台幣升值2.6分
總統：促東亞和平 台灣有貢獻
外資4月 淨匯入逾11億美元
偷麵包給懷孕女友 檢助失業男
鋼琴伴20年 黃時為比國競賽
陸媒：越南蘇愷30侵南海領空
新黨籲金門 與陸建立特殊關係
聯發科中國區總經理章維力接任
本周上市指數 漲1.41%
李瑞環：偷告狀不能進領導班子
中橫白沙橋段崩坍 夜間封路
新豐住宅火警 4人嗆傷送醫
抓豬競技 原民鄉長籲尊重文化
屏縣：已開罰墾丁悠活2次
環團呼籲 全面盤查觀光業環評
駐多國大使館參加國際書展
鳳梨皮製調味餅 泡麵健康煮
中市反酒駕 飯店業提供酒測
散布李宗瑞性愛照 8人緩起訴
揭塵封記憶 記錄印尼阿嬤故事
大馬選舉 名人分享台灣經驗
東山高中新大樓 藝文新空間
服貿協議正面影響製造業農業
鴻海整合員工需求 轉化做公益
報導：中國大媽掃金資料可疑
病態建築 高市文學館通風差
歐元區今年衰退較預期嚴重
苗栗縣與美韋恩郡締結姊妹縣
新華社：安倍的危險遊戲
郝龍斌與李安對談 12日登場
外交部：台日漁協落實東海倡議
全國非凡母愛獎 16人得獎
觸電癱成植物人 公司判賠千萬
蘇丹達佛礦區災變 百餘人死傷
移轉管轄 吳乃仁洪奇昌延發監
涉棉被悶死丈夫 妻子遭押
遭令停業 墾丁悠活擬行政訴訟
奧運金牌貝爾基 展現超軟身手
國人理財平台 已見成效
胡智囊陳世炬 任中辦副主任
民進黨入黨申請 擬增排黑欄位
軍版小蜜蜂 官兵民眾都服務
觀音佛像竊案 日韓對槓
老人共餐運動 盼長者走出戶外
未環評先營運 營建署依法處理
鐵馬環鄉 小學畢業典禮不一樣
各方慰留 黃榮村：謝謝關心
老鼠帶恙蟲病源 金門加強滅鼠
緊追肇逃車 警表揚見義勇為女
教部：綠委門神說不是事實
美智庫報告 解放軍壓美日聯盟
印度外長訪陸 將與王毅會談
法學者：鼓勵年輕人創造新企業
包裝飲用水標準不一 陸將整合
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限制教授雙薪 教部朝打折研擬
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