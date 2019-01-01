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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
林孟欣競技疊杯 疊出一片天
蕭習會期許 經部：務實
蕭3期許 陸委會：利兩岸關係
佘契爾夫人 英國政壇獨領風騷
北市圓山10景點 假日好去處
陸H7N9 24例感染 7死
學者：ECA 加入RCEP試金石
台股大跌 外資：利空已反映
捷運站偷拍裙底 檢聲請簡判
防抱樹重演 江翠國中豎高牆
紅磚厝文化 廈門音像盼合作
疑與同學吵架 女大生跳樓身亡
泰女子公路賽 黃亭茵單站冠軍
拚出口 經部續強化拓銷
佘契爾辭世 英女王首相悲痛
江翠樹移植 新北：估存活9成
金管會：今天量能明顯增加
梅莉史翠普 電影演活鐵娘子
OBU外幣放款餘額創新高
防傳染病擴散 星國盼國際合作
台鐵貨車宜蘭出軌 影響通行
男嬰疑受虐致死 父收押
推動自由經濟區 結合地方建設
和平思維 民進黨盼中延伸兩岸
史瓦濟蘭官員將訪華5天
佘契爾夫人辭世 政府哀悼
佘契爾夫人辭世 擇日隆重禮葬
公務員月撫慰金 設窮困條款
歐盟：佘契爾貢獻多 令人緬懷
朝鮮危機 印度：會及時作決定
拉加德：整體經濟復甦不夠全面
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
威力彩槓龜 頭彩上看7.7億
AIT建案承攬商 未回應指控
佘契爾夫人辭世 胡志強致哀
陸委會：陸配外配權益應衡平
嬰疑受虐致死 父：當時像瘋子
火箭戰太陽 得靠林書豪好手感
法報：北韓危機 中國首度表態
港大：新SARS病毒更易感染
僑委投書美媒 籲美售台F35
聯準會QE壓陣 防夏季再變盤
英國鐵娘子辭世 舉世同表哀悼
鐵娘子傳奇 平民攀登權力頂峰
嬰疑遭父虐死 母從韓國趕回
日盛投信：若有賠償責任會承擔
法將公布所有部長資產
英鐵娘子佘契爾 生平大事記
斐媒誤報教授希望曼德拉早些死
佘契爾去世 法總統哀悼
歐巴馬：佘契爾夫人改變歷史
佘契爾夫人逝世 馬總統致哀
柴契爾夫人晚年孤獨 稱後悔從政 (歷史新聞)
WHO報告稱 大陸H7N9無證據顯示「人傳人」
維基解密將公佈 170萬份美外交文件
「蕭習會」談簽署服務貿易協議 總統府稱「讚」
「打破一言堂」 藍中常委謝坤宏宣布選主席
英"鐵娘子"柴契爾夫人去世
馬祖登山怪傑李小石 擕媽祖神像、馬祖特產挑戰世界第4高峰
H7N9流感疫情 總統府「警」張
給博鰲論壇「梅花餐」按個讚
台灣人公共事務會呼籲美國國務卿凱瑞於訪中行程中捍衛台灣利益
H7N9患者增至24人7死 一童康復（4/8日）
陸中科院稱H7N9病毒 與＂韓國野鳥＂有關
烏龍! 鐵娘子逝世誤植英國女王畫面
漢光演習實彈射擊 馬英九親自視察
朝鮮問題 靠中國當和事佬！
國賓飯店A CUT STEAKHOUSE 盎然春意獻美饌
朝鮮半島D日危機? 江宜樺: 相關部會已備應變計畫
英鐵娘子佘契爾名言集錦
檢調破製毒工廠 起出安毒半成品
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
陳偉殷戰紅襪 首局三上三下
陳偉殷秀慢曲球 前3局無安打
搶首勝 陳偉殷5局無失分
飆破百球 陳偉殷挨轟退場
陳偉殷晚節不保 金鶯3連敗
世衛：H7N9致死率言之過早
鐵娘子葬禮 比照黛安娜王妃
佘契爾夫人逝世 義政界哀悼
電信業搶商機 推智慧機破盤價
韓股弱 投信：匯率才是重點
台灣爵士音樂CD 法國發行
新興債基金獲資金淨流入
佘契爾夫人辭世 潘基文哀悼
英有機紡品 毛料和棉銷售成長
緬甸成衣業 面臨重重困難
美鋁獲利超標 營收未達預期
日月光擬配現金每股1.05元
佘契爾夫人影響巴西經濟發展
久病鐵娘子 孤獨病逝五星飯店
美副防長：大陸可阻止北韓挑釁
佘契爾夫人辭世 加人懷念
海莉抵台獻唱 車廠贊助
鋒面通過 天氣不穩定
日抗通縮料壓抑匯率 日圓續貶
舊機需求夯 市調上修愛瘋銷量
江蘇官員：H7N9大流行不易
歐美全面收紅 台股盼止穩反彈
日媒：北韓預告10日發射飛彈
台股開盤上漲13.83點
聯發科Q1業績 達高標
鐵娘子辭世 福克蘭島民哀悼
電子產品帶動 出口可望續成長
美潘尼百貨 找回前執行長救火
微軟新Xbox 傳採超微晶片
愛心平板電腦 偏鄉教學新利器
國發基金通過 3投資案
希拉蕊選總統 得先籌1億美元
聯合航空擬5月復飛波音787
向媽祖祝壽 新港萬頭攢動
美元有撐 日圓恐續貶
越南傅培梅 開課傳手藝
新台幣匯率盤初走升
副總統：高教品質提升助台前進
食品股回穩 大成卜蜂反彈
陸研究：H7N9源於中韓混血
首季沒虧 宏達電股價彈升
美商學研究所國際學生申請趨緩
連假輸運挨罵 交部1週提報告
檢查及勤看屋 避免買到漏水屋
人才白皮書初稿 近日公布
4成美國人憂北韓威脅 創新高
柏老倦勤 葉倫掌Fed機率大
馬：盼兩岸合作H7N9疫苗
陸媒讚揚鐵娘子促進中英關係
國務院：未涉AIT案合約糾紛
政院非核家園法 在野續杯葛
陸通膨趨緩 物價年增2.1%
台敦睦支隊抵薩訪問
開城暫停營運 朴槿惠表遺憾
工研院與美大學 簽育成意向書
中風驟逝 全球領袖痛悼鐵娘子
230萬上身 人魔變希區考克
陸3月CPI增幅 低於預期
信心薄弱 指數反彈無力
台巴合作 聾胞通訊中心啟用
台美經貿現曙光 總統促增合作
H7N9 立委籲加強防疫戒備
阿根廷洪災 台灣愛心溫暖災民
阿夫蒂娃來台 首次新竹演奏
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
投信：變數鈍化 陸股短空長多
內政部：住宅補貼回歸弱勢為主
防北韓 東京部署愛國者飛彈
國道回數票 10日起回收
外交部：密切掌握朝鮮半島情勢
台女自助遊日本 染德國麻疹
台北汽機車4展 打造車展盛會
朝鮮危機 總統欣慰兩岸和平
再捐薪資 傅(山昆)萁助弱勢族群
亞銀：亞經濟面臨資本流入風險
好景不常 玉米暴漲泡沫破滅
報告論李身世 監院長表達看法
雙子星案 郝：施政報告說清楚
陸專家籲建軍艦立體警戒圈
推棒球 高市首長較勁藝人隊
人才白皮書建議 學測統測合併
推貿易自由化 輔導參展受理
聽童聲 民團盼政黨簽廢核宣言
總統：製H7N9疫苗嘉惠兩岸
鎖定女車主竊財 男搜括時被逮
百公里越野挑戰賽 13日登場
27疑似病例 全排除H7N9
餵鳥污染環境 北市嚴加取締
中市宣導火鍋店 勿提供生蛋
世界廚王台北爭霸 接受挑戰
朝鮮半島情勢 國防部掌握
夫涉虐死幼子 妻不解犯罪動機
設局揪入股漫畫店 詐財判賠
江揆：積極尋求處理核廢方式
鐵娘子重家庭 丈夫是堅實後盾
外交部：駐布國大使館暫緩興建
納比斯科奪冠 朴仁妃世界第2
李朝卿案 監委月內安排約詢
沒在怕 美觀光客照遊北韓
曼尼因傷告假 考驗職棒票房
區間盤整 台幣午升5.4分
巴克萊：北韓開戰機率微乎其微
避免過敏 醫師：注意清潔方式
佘契爾辭世 死對頭礦工要辦趴
備口罩百萬個 新北防疫動員
江揆：疫區旅遊警示參考WHO
監院與尼國簽監察機構合作協定
人才白皮書建議 重新重視二專
亞銀：台灣今年經濟成長增強
彭博調查：美原油庫存攀升
王力宏雪梨演唱會 僑校合唱
挨轟吞敗 陳偉殷：直球被逮中
客家桐花祭 盼創千萬觀光人潮
綠：反對經濟成長與學費掛鉤
消基會：購捷運宅 應停看聽
監獄風雲翻版 女持筷刺警遭訴
陸出口強過預期 高盛等疑慮增
涉營賭場 許瑞山否認財產可疑
男人那話兒越大 似越有吸引力
卜睿哲：北韓行動對台衝擊不大
品格青年高峰會 提升競爭力
藍人事異動 府諮議掌新媒體部
同事涉案 辜仲諒：相信清白
體驗潑水祈福 中和享異國美食
人才白皮書初稿 籲研究所分流
打蘋還不夠 大陸矛頭轉向微軟
防北韓襲 南韓邊境發應對手冊
百貨業看好母親節業績
台股收盤跌24.25點
北京全面治理「中國式過馬路」
善化農會賄選案 南檢擴大偵辦
陸配身分證縮年限 藍綠不同調
侵占機密文件案 扁律聲請停審
台灣最美瞬間 百件攝影得獎
林明成：金融整併 首重綜效
台股開高走低 收跌24點
鐵娘子辭世 印度總理致哀
鐵娘子辭世 印尼表哀悼
寶成員工種植物 推紫斑蝶保育
酒駕意外驗出腦瘤 家屬謝警察
4月台指期跌28點
4月電子金融期都跌
提高搭乘率 高雄擬公車捷運化
傳喚雙屍案涉嫌人 檢不表意見
北韓警告 在南韓外國人撤離
王品業績強強滾 挑戰150億
遠百：日系彩妝品業績未墜
為自閉兒 菲女逾期停留14年
青少年環島 廠商贊助鐵馬圓夢
卜睿哲：未來兩岸進展可能趨緩
登陸 友達秀OLED手機面板
台股量縮觀望 再破波段低點
防禽流感 銷毀查獲陸走私禽鳥
歐元區衰 德出口跌幅大於預期
傳神繪百態 漫畫地鐵18怪夯
北韓警告在南韓外國人撤離
大立光771元 重回股王
香港躍居全球最長壽城市
卡債自救會：更生清算比例偏低
三大法人賣超台股74億元
維解爆 伊美黛強迫軍人扮女裝
課程融入遊戲 體育課變有趣
核四停建決議案 緩列院會議程
北市防疫 落實資訊透明
佘契爾偉大或貪婪 英報兩極
卜睿哲：陸不應急於政治協商
紅火案 二審5月底宣判
菲國二戰英雄節 日使道歉
活到老畫到老 繪本阿公創作展
賴清德：台南和日本情誼深厚
涉藏匿賴幕禎 胞姊不起訴
開城歇業 北韓部分食品恐漲
藝術季 阿夫蒂娃首到新竹演奏
貸款諮詢平台 10日上線
學者：國民共三方對話有助共識
文林苑案 北市：3個月內協商
以房養老 內政部近期公告受理
王品集團第14品牌 年底開設
特教學校揭牌 朱立倫籲供就業
麥特戴蒙新片 光頭造型飆戲
醉漢持刀搶超商 巧遇法警被逮
基本工資漲 擬修投保薪資分級
戴瑞明：佘契爾夫人助台英關係
林啟賢選竹北市長 張碧琴支持
闖菲海洋保護區 大陸漁船擱淺
疑另結小四 小三殺男判17年
恐禽流感 印尼禁進口陸禽產品
世界衛生亞洲論壇將談H7N9
黃富源：育嬰假留薪恐影響國庫
新台幣收升1分
新兵正傳賣座 當初想找柯震東
港首季GDP預測3.9%
違停汽車傳毒味 2人送辦
鐵馬瘋台趴 萬人辦桌看表演
去年糾紛4千件 陸加強護台客
油價修正 台經院取消平抑措施
台東隔離台商 排除染H7N9
包機創商機 花蓮航站旅客大增
佘契爾夫人辭世 星總理致哀悼
綠擬智庫名義 兩岸合辦研討會
卓伯仲交保 檢：不提抗告
石碇生態閱讀 火金姑亮美麗
不景氣 越南首季手機銷售減
交通太亂 陸交警拔槍逼退
簡又新：佘契爾友台憶難忘
救災菁英 桃園成立特級救護隊
殺女大生 林男判賠逾2千萬
陸禽流感疫情 雛雞價暴跌9成
祭掃蔣家故里 陸民遭約談
空巴美國設組裝線 2年後營運
WhatsApp否認谷歌收購
綠島免稅商店 6月營運
醃頭案 死者頭顱送法醫所複驗
遠百業績滑落 母親節拚54億
總統盼加強與加拿大經貿合作
華銀續管控房貸 桃園2%起跳
無畏禽流感 亞銀上調陸GDP
促銷庇護品 王彩樺：有保庇哦
美戲院賭場 拒谷歌眼鏡入內
為偷一百元 連翻兩棟樓仍遭逮
中橫便道 預計4/11開放
衛署：不與陸合作H7N9疫苗
雙子星案 綠議員要求郝先道歉
術後少露臉 胡志強：我心難耐
查走私禽鳥 人員造冊自主管理
瓜達拉哈拉網賽 盧彥勳過頭關
張峰義：台蛋H7N9風險為零
亞銀：台灣今明年經濟回暖
阿嬤為廟宇貢獻 村民為她開路
巨大上海巨鳳持股 全數出售
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
雙子星案紛擾 郝龍斌致歉
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
亞銀：亞洲開發中國家成長加快
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
朝鮮半島情勢緊張 台客照出團
新左營站開發商場 陳菊籲相挺
南韓軍方：北韓準備好發射飛彈
男嬰命案 檢安排父母對質
陸客來台 防疫官：不需恐慌
看望漁民 習近平詢南海安全否
綠：兩岸目前沒有政治協商基礎
中華電動機車上市 新款2顏色
新式車牌問題 江宜樺：會檢討
日官員來台 北市安排懷舊之旅
山西關公遶境 駐駕台中南天宮
汪毅夫訪成大 盼展曾祖父文物
火箭迎戰太陽 力拚季後賽資格
全中運首金出爐 新北女網奪冠
陸銀參股 國泰金：求最大利益
孩童不戴安全帽 越警嚴罰
狹幅盤整 台幣匯率收升1分
熱氣球成效佳 觀光局加碼補助
防範禽流感 中市雞農勤消毒
訊息收費服務 臉書擴大測試
張榮發基金會認養 新校舍上梁
北韓飛彈 能打到哪？
美女照勾網友 已婚婦詐欺遭訴
福島核電廠再傳輻射汙水外洩
Android風光 被控壟斷
微創手術傷口小 術後復原快
王文洋爭產 百慕達告帳房
打造國際泳池 票價暫定百元
大樹風災損失 國稅局：可減稅
嘉縣防禽流感 加強遊客監控
新舊車牌重複 車種辨識避困擾
陸海監巡航釣魚台 向日船喊話
因應禽流感 北市專車載病患
人民幣明起直兌澳元
劉延東：對疫情及時解疑釋惑
小米機來囉 遠傳開放預購
習近平秘書曝光
平板電腦今年成長 估近7成
王郁琦：應秉同理心接納陸配
高市十大肇事路口 官員允改善
法媒：國際不願膨風的北韓消失
核四核安小組名單 綠籲公布
學測統測合併 形同消滅高職
蘇貞昌訪星 民進黨低調
4歲童玩槍 殺死副警長妻
直銷保護機構 業者有疑慮
道瓊成分股 中華電台灣大獲選
遭質疑球員兼裁判 台電否認
核四外部專家 不排除納林宗堯
中市防疫 稽查家禽理貨場
偷濟公扇子 宵小派出所前被逮
36疑似病例 排除H7N9
水頭港聯外道 考量金門發展
急變換車道 轎車國道釀追撞
外交部：目前無計畫自韓撤僑
桃園房貸 公股銀行嚴加控管
新北組生技聯盟 提升競爭力
北韓領導人金正恩小檔案
杭州來訪 南投邀組台灣燈會團
國安基金會議 財部：例行性
水煮蛋脫殼器 新發明待價而沽
龍應台考察戰俘營 重新看歷史
曼尼復原狀況佳 已隨隊練球
試辦機車考照講習 報考減少
江揆：嚴密掌握南北韓情勢發展
亞銀：陸薪資漲 傷經濟競爭力
陸部份班機 停供禽類餐點
OECD：斯國銀行業危機深重
仁寶3月營收 創近2年新高
江揆：若朝鮮戰爭 有應變計畫
雙面金正恩 北韓文宣產物
高捷籌錢 5月底增資15億
集中市場首季投報率2.85%
打造優質旅遊 金融與旅業結盟
恩怨放兩旁 陸官員赴日學環保
大陸電台開播「南海之聲」
防H7N9 高雄漁友不缺席
能源供應告急 亞銀倡多樣化
林書豪推特追隨者 衝破百萬
海莉來台 再唱月亮代表我的心
經典賽國手球衣球具 上網義賣
2度性侵自閉女兒 狼父遭訴
環泰女子公路賽 中華挑戰第1
助林克穎逃亡 友認無辜不洩蹤
強盜性侵流鶯 男遭判25年
林懷民要巴西徒弟媽祖遶境體驗
雙子星案 邱大展：會討回清白
北韓威脅 台人赴南韓退團4成
關廠貸款紓困補貼 最高可全額
期交所5月再祭獎勵 活絡期市
公務員退休金 替代率上限8成
赴美當交換生 北市：仍有名額
北韓核子恫嚇 日本有理由害怕
陸28人染H7N9 8死
工程逾期完工 銀行判付保證金
經部推能力鑑定 業界肯定
墾丁珊瑚產卵 提早1個月
向中廣討國有地 交通部勝訴
佘契爾熱情友善 彭淮南緬懷
富邦金首季大賺百億
亞銀專家：能源組合應納核電
金水試所養殖海帶 採收上市
法專家：H7N9病毒可能突變
新竹大學生失蹤 不幸溺斃麗池
太子接班 施振榮：目前無計畫
印度評估水下戰力將達歷來最弱
羅由中：盼馬台簽署經合協議
迎夏季 酷比汽車推優惠健檢
北韓擬射彈 陸：勿使緊張升級
殺女友 憂鬱症男判8年10月
紐約人壽求退 金管會盼留
連日雨 金門湖庫水增24萬噸
陸推崇佘契爾夫人是傑出政治家
陸多地暫停活禽交易
南投林農輕生 林管處遺憾
外牆噴漆掛白布條辱父 兒遭訴
翟山坑道音樂會 南管將展魅力
王文洋百慕達爭產 台塑不評論
群創3月合併營收 月增34%
俄城路面頻塌陷 居民如履薄冰
百年古蹟禪寺 判還北市千萬
英女王將參加佘契爾夫人葬禮
萬事達卡支付卡案 歐盟喊查
柏老宣示 要銀行降流動性風險
日部署飛彈 專家稱攻日機率低
客戶名單 不等於營業秘密
陸媒：一己之私 誰有誰知道
今彩539開獎結果
防疫專家：H7N9發展難預測
公保養老金計算基準 打88折
雙子星案 北市：未圖利國民黨
呼應教宗 中華民國賑災阿根廷
南非表達對佘契爾夫人推崇
大樂透開獎結果
陸禽流感疫情 未發現人傳人
接力搶救 救活拖板車下騎士
光寶3月營收 月增24%
死豬還在漂 江蘇擬設壩攔阻
現股當沖 金管會：中期措施
新北2457低收戶無租金補貼
伊朗核電廠附近強震 已知3死
是否永遠禁活禽 上海徵民意
宜蘭傳出母女燒炭自殺 警調查
金門大橋工程延宕 糾正國工局
今年首例 越男童死於H5N1
唐雅君出獄 對事業沒把握
南非前外長稱讚鐵娘子
李鴻源：1年內推千戶弱勢住宅
機械設備 工具機出口衰退
對外人信心喊話 南韓首要之務
小米機 遠傳：台灣市場包容高
2通緝犯藏匿大陸 刑事局遣返
鐵娘子執政民調 僅5成肯定
海外藝遊專案 助青年出國充電
盼陸壓北韓 歷史教訓：靠不住
兩韓情勢緊張 經部關注
謝長廷：民進黨兩岸政策已檢討
北韓專家出書 爆平壤老謀深算
反侵害獨立審判 近半法官支持
大樂透頭獎無人中獎
歌手紛赴大馬演唱 測試當紅度
憂韓戰再起 全球聚焦朝鮮半島
今彩539 頭獎無人中獎
北韓出現更多緩和戰爭緊張跡象
倒數1年 微軟將不再支援XP
尼國研究中心 控政府封殺資助
應用程式營收 蘋果打趴對手
蘇貞昌赴訪 新加坡低調
達梭軟體商：可助實現中國夢
IMF：全球無通膨風險
達梭聚焦大陸4大產業
總統：核四公投 讓事實揭露
調查員被控竊盜 辯稱在查案
村上春樹新書 首刷50萬本
衛署：陸願提供H7N9病毒株
勞委會：持續查緝逃逸外勞
俄：反對在朝鮮擴大軍事存在
蕭萬長返國 巧遇外籍粉絲
佘契爾夫人辭世 李光耀表哀悼
江揆：勞保費率緩漲納改革思考
7記雙誤照贏 盧彥勳：高興
陸H7N9 確診28死9例
惠譽揮刀 砍陸人幣債信評等
北韓核武實力 依舊神祕
H7N9禽流感致死率30% 高於SARS11%
大陸願接受台灣核廢料? 江宜樺：詳情還要了解
駐朝外交官稱 朝鮮10日將發射導彈
陸全國確診28例 8例死亡（04-09 20:08）
朝鮮揚言開戰 赴韓旅遊4成退團
三大法人賣超台股43億元
來亂的! 朝鮮歡迎外國使節參加「太陽日」
李登輝是日本私生子？ 羅淑蕾：多把精神放在公領域
加拿大友台國會議員團訪華
台商回流增3家 投資23.2億元
新加坡返台 蘇貞昌：努力爭取與各方友好發展
北韓危機 美陸將領未接觸對話
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德州社區大學驚爆刺戮 14傷
全球IT支出 估年增4.1%
北韓鳴戰鼓 美僑安全警示未變
變數增 投信：留意外資動向
江蘇孕婦染H7N9 病況嚴重
澳洲將為世界次大棉花輸出國
面對威脅 南韓議員：發展核武
畫家趙無極過世 享年93歲
多元化 達梭去年逆勢成長
北韓箭在弦上 恐多處搗蛋
美股漲 台股關注南北韓情勢
美媒：美與北韓3月密會無交集
華南雲雨東移 各地天氣不穩定
哥倫比亞大遊行護和平
禽流感來襲 害慘大陸養雞業
開城北韓工：接到休假兩天命令
宣傳台爵士樂 羅堂軒巴黎演奏
學測統測合併筆誤 白皮書修正
台積電料今年銷售成長2位數
漢光澎湖預校 火力破曉出擊
北韓威脅 加擬入飛彈防禦網
雷霆兩千 反登陸作戰利器
火箭迎戰太陽 豪首節4分
雅虎蘋果情投意合 擬加深合作
日傳將允許台灣漁船近釣島作業
台股開盤上漲44.41點
自行車共享 紐約5月開辦
促進經貿 澳元直兌人民幣啟動
火箭戰太陽 豪上半場7分
涉竊LG技術 三星顯示遭搜索
澳陸簽署戰略夥伴協議
參謀總長：朝鮮緊張影響台灣小
新台幣匯率盤初走升
陳光誠談訪台 想知道的太多
前3節打完 火箭超前太陽
情勢緊張 大陸禁觀光客至北韓
外交部：首爾平靜 暫不撤僑
巴西北部非法移民問題嚴重
溫溼度得宜 玉山降4月雪
日月光高雄擴產 招募6千員工
陸去年執行死刑 數量冠全球
外資敲進韓股 韓元匯價穩
翡翠水夠 大台北7月前不缺水
縮短陸配身分年限 11日審查
國際特赦：數國恢復執行死刑
國教免學費 教長重申不排富
蕭德揚心雕石創作 史博館展出
認識台灣 遠朋西語班赴台研習
北藝大管弦樂團以色列首演成功
經濟反彈 美2月職缺創5年高
韓媒：北韓軍人正忙於農事準備
同為台灣媳 她們爭的只是平等
陸出口增幅未達標 4個月首見
陸配：面談如履薄冰
美情報：北韓恐隨時發射飛彈
梁祝50年 靜婷黃梅調獻藝
潘世偉：幫助關廠工人解決問題
在韓台生3百人 教部積極聯繫
觀望 台股開高震盪走低
小歐尼爾妨礙中籃 火箭險勝
連日雨勢 九宮坑道落石封閉
兩會明年互設辦 王郁琦：樂觀
元大金董事長顏慶章退休
人民幣中間價 續創匯改新高
林試所定位 環保署：歸農業部
第17次台日漁談 下午登場
交部：旅遊警示燈號尊重外交部
雙屍案 檢方從咖啡杯找跡證
4月雪 玉山降雪2.5公分
安倍罩門 日債殖利率節節走升
港媒：陸新三反說法無中生有
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
人幣頻創新高 擴大波幅或可期
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
兒虐個案增 每年2萬童受害
助杰新資遣勞工 北市辦說明會
陸：供台H7N9毒株正辦手續
無畏緊張局勢 陸北韓邊境如常
蔣偉寧：絕不合併統測學測
哈登另類絕殺 火箭射下太陽
談局勢 陸媒向美日南北韓喊話
傳哈爾濱產機器人 鴻海不評論
在台涉通姦 菲籍女撐過追訴期
兩岸4G技術交流會 23日登場
印尼最長鐵馬 13公尺破紀錄
南大學者研發健康補氧機
習主張 陸：聽取台灣各界想法
陸：陸配應受公平對待
經濟困窘 弱勢家庭易釀悲劇
旱象暫解 近期二階限水機率低
兩韓開戰 經長：不樂見
醫：飲食均衡及運動 有助減肥
傳蘇派員與陸接觸 民進黨否認
助學生早睡早起 明道贈早鳥餐
到宅幫坐月子 高市新手媽喊讚
南韓軍方：北韓恐向東或南射彈
中國移動手機錢包 月中啟動
韓國旅遊警示 維持灰色
東北亞緊張 再傳東北共軍調動
台北汽機車展 吸引6.5萬買主
陸：民間談兩岸政治對話 務實
日媒：北韓恐同時發射多種飛彈
總統：兩韓不會發展成全面戰爭
越籲南北韓保護越人安全
蘇建和3人 每人補償五百萬
台股漲 新台幣午升5.8分
兩岸夫人會 王郁琦：不急
馬：美方將分享H7N9疫苗株
貨櫃車現身 北韓疑撤駐英大使
陸證實北京登山失蹤台商身分
總統：台灣開放才能興旺
家庭教育專線 統一為單一碼
泰銖升 泰ETF發行升溫
張善政：加強兩岸臨床試驗合作
東元赴陸投資 特種電動車
中信併東京之星銀 傳6月敲定
涉襲胸強吻女房務 陸客緩訴
陸丹東赴北韓旅遊 暫停發團
財產申報 彭淮南存款增46萬
維修冷氣做掩護 男涉販毒送辦
漁談 外長：堅持主權保障漁權
睽違3季 火箭季後賽門票到手
尼加拉瓜3月通膨0.13%
亞銀下調越GDP成長率
陸將舉行辜汪會談20週年活動
羅東夜市命案曙光 逮菲女釐清
雙屍案死者妹 盼謝依涵說實話
經部：專家進駐核四確認核安
拚提名 高市綠議員喬民調方式
工研院攜手東元 進軍電動車
抗癌新藥 康富獲技術移轉
遊覽車意外頻頻 糾正交通部
上海探疫情 疾管局2專家返台
陸前鐵道部長劉志軍 遭起訴
大陸洞悉三星 李在鎔壓力大
趙無極辭世 龍：一個時代結束
台股收盤漲24.26點
憨憨記者 央廣圓夢當主播
迎佛誕 法鼓山5月辦浴佛法會
工商節能 北市最高補助4成
養老金燒成灰燼 焚鈔鑑定救回
金門大橋 發包單位要確實管理
大馬國會選舉 5月5日投票
台股紅盤震盪 收漲24點
拒同性婚禮 華州花店挨告
威爾史密斯父子 5月攜手訪台
側錄印尼警敲詐 記者反淪行賄
4月台指期漲20點
北韓目中無人 考驗美戰略耐心
台股狹幅震盪 橡膠強勢
動動手指 線上虛擬環遊世界
填海影響生態 彰化環團抗議
4月電子金融期都漲
樹木移植保育 3個月內研議
台積電Q1業績 超預期
宜蘭防禽流感 捉野鴿賞50元
朝鮮半島緊張 旅客赴韓不擔心
兩韓緊張 高市旅遊業照常出團
台日漁業會談 擬落實釣島漁權
馬總統：防疫料敵從寬禦敵從嚴
贈女鴿子蛋鑽石 分手討不回
亞銀：印尼經濟成長將創新高
矛盾 北韓籲使館撤又迎使節團
陸3月貿易逆差8.8億美元
台南破毒廠 搜85萬顆一粒眠
企業捐助 中市競速輪椅隊成軍
立委訪日個資全露 外交部道歉
縮陸配身分年限 台聯反對
賣屋稱可種大麻 房仲男不起訴
公立幼兒園減少 教部設法因應
演故事 竹市府盼增兒童閱讀力
漁談突破 台漁民作業水域擴大
國內首創企業英檢 著重聽讀
聯電Q1不淡 季減3.71%
中華電首季每股盈餘1.18元
專家：上海防疫關鍵期4月中旬
父產留小三 不行 殺之
菲控被捕陸漁民意圖行賄
結合泳圈充氣概念 浴缸超省水
週刊報導雙星案 北市府駁不實
手語翻譯培訓 竹縣府推廣
防過勞修法 無共識待討論
媒體報導不實 郝：不排除提告
新台幣在陸銀掛牌開賣 准了
抗議陸船盜漁 菲激進組織示威
轉單效應 焦佑鈞：言之太早
H7N9病毒株 大陸將送台
大陸空污 中日聯手對付
光世代雙向100M 降4百元
陸再通報3新增禽流感確診病例
台東逾3千工作 提供鄉親就業
新台幣收升5.2分
世博台灣館 竹市民憑卡換票
借券增 不主導台股漲跌
高空盪鞦韆 挑戰參賽者心臟
愛護地球 中市推低碳蔬食
人才培育白皮書 廣納意見修正
澳國庫部長 力挺美日QE
抄襲同窗論文 博士生判9月
八里雙屍案 檢方傾向月內偵結
瓜達拉哈拉網賽 王宇佐退賽
通用回心轉意 重返臉書登廣告
戰雲密布 陸對北韓出口降
科技校院繁星推薦 11日放榜
NCC：節目冠名贊助是趨勢
台日簽協議 漁民作業範圍擴大
男涉多起竊案 贓物變賣全購毒
生育規劃諮詢 掌握懷孕黃金期
密談遭洩 郝：未向他人提過
停止核四爭議 總統：交付公投
經部盼5月底前 不施二階限水
推觀光 高市向日韓星馬行銷
電動車充電便利性 經長盼提升
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
研究：方臉人更有運動天賦
中市原民學生午餐免費 不排富
蔡英文：兩岸政策要凝聚共識
辦雙屍案 李昌鈺指點微物跡證
顏慶章裸退 赴美講授台灣經驗
美將領：減支將影響空軍備戰
光世代降價 268萬用戶受惠
BBC專訪 關心金門發展
匯豐：持續投資台灣
高市賣場前街頭械鬥 1死4傷
延長春訓投3局 王建民感覺佳
玉管處28歲生日 盼生態永續
南大早鳥專區 學生不再熬夜
UIPCG世錦選拔科大生奪冠
南市溫室氣體報告 獲國際認證
蘇貞昌：拓展關係不限東南亞
台中立體書亮相 挑戰金氏紀錄
訪國光劇團 龍應台憂人才斷層
男童染H5N1死 越加強檢疫
論數位匯流 學者：進度落後
派出所美觀 逃逸外勞問路被逮
搶救百年老榕樹 土城國小集氣
台日漁業會談大事記
東京家族催化 妻夫木聰想婚
英國教被爆掩蓋神職人員性侵
桃園美國學校校舍啟用
收賄讓非法外僑居留 警員重判
涉詆毀同業 塑身衣負責人遭訴
美校園濫刺案 凶嫌：早想殺人
北韓與疫情 國安基金密切注意
李沃士：年輕人多到外面看看
中華電固網調降 四百萬戶受惠
揮淚斬雞 南京全城殺禽殺畜
鐵飯碗失色 報名數減1.4萬
台商子女夏令營 5月報名
王進旺：非協議範圍仍會護漁
性侵犯假釋輕率 法務部遭糾正
海基會4月中旬赴川渝訪台商
外長：堅持主權 列免責條款
亞幣止穩 新台幣升破30關卡
台日漁業協議 陸：嚴重關切
遷壽山動物園 改天文館納評估
鴻海3月合併營收 月增逾1成
助弱勢安居 中市推幸福好宅
探疫禽 農委會派人赴陸
邱大展：相信司法會洗刷冤屈
人權牧師選主委 盼找回黨魂
蔡英文：農業是台灣經濟新動力
新光金捐生命搶救機 助7縣市
陸專家：北韓意在逼美韓談判
北韓放話攻擊 平壤似仍平靜
和碩3月營收 月減5.95%
5百萬補償 蘇案3人擬覆審
台灣大首季每股賺1.42元
辦桌賽花燈 頭份四月八逗熱鬧
淨值回票面 5檔恢復融資券
警圍捕涉嫌毒販 得來速槍響
世界疊杯奪冠 李沃士頒補助費
新iPhone 傳出3種顏色
搶大紅包 新竹男意外中頭彩
亡羊補牢 新北訂護樹責任制度
釣島安心捕魚 預計5月生效
台日漁權 國台辦：主權為基礎
萬用鑰匙偷車 機車行改裝販售
灑粉末解鄉愁 印度生過節慶
鴻海Q1營收 符合淡季預期
不丹前副總理訪台 分享幸福力
北市出租國宅 改裝通用設計
陸正式任命崔天凱任駐美大使
異議成功 撤銷法官陳世博調動
南韓：北韓恐清晨發動奇襲
CEO出書 分享媒體經營
新台幣貶 壽險業受惠
H7N9零病例 41人排除
疑索賄助逃漏稅 稅務員遭約談
台糖土地案 檢：將發通知執行
赴韓團延後或轉團 改票費免收
泰女子公路賽 中華隊獲總冠軍
釣島漁區談定 台灣漁權大突破
台日簽訂漁業協議 總統欣慰
奧迪汽車集團 來台採購零配件
鐵娘子葬禮維安 倫奧以來最高
身障者職場發光 獲選模範勞工
漁談突破 台日倡東海和平
瑞軒：電視內銷倍增 搶前3大
釣島漁場擴大 漁民：不無小補
王郁琦：陸不會接受憲法各表
補教師疑妻偷情 求償小王勝訴
偷總統賀禮牛隻 辛國官員遭訴
A7合宜宅中籤率 約13%
駐美 崔天凱英語溜思慮密
泰央行總裁：泰銖升值太快
斯西經濟風險過高 歐盟示警
中鋼獲國際鋼鐵協會維護專案獎
3台商回台 投資23億元
若台爆禽疫 擬禁傳統市場活禽
黃玉振：海外客語認證數位化
仿生研究貢獻大 國際期刊重視
A7合宜宅合格者 下週登記
用過核燃最終場 127年選址
參訪金門 嚴長壽強調教育重要
法院疏失沒減刑 多關1年4月
台日簽漁協 保釣團體指無新意
綠指辦雙星案洩密 北檢否認
桃機一航 臨時夾板圍籬倒塌
菲華暑期研習會 台教師擔綱
反風車絕食 將北上轉戰能源局
兒少事故傷亡比率高 糾正政院
未談定漁區 交漁業委員會協商
回數票回收 第一天433萬元
啟動華光文資保存 北市將討論
公開透明 總統盼外界參訪核四
排班累薪不優 台鐵變木頭飯碗
北市天下第一攤 成績揭曉
幸福保衛戰 朱：好政策推全國
韓民調：2成認為北韓會突襲
不認侵權 陸喬丹反告美喬丹
釣島漁權突破 東海倡議成推手
台生納醫保 陸委會：樂見
北韓將辦馬拉松 不見開戰氣氛
歐盟多國經濟失衡 債務問題大
蘇浙皖家禽樣本 檢出禽流病毒
金門迎城隍 邀全國城隍參與
副總統：觀光客將突破800萬
美復甦獲動能 高盛降金價預估
法務部：維持死刑但減少使用
被控未授權拍電視劇 男不起訴
日出動局長 台日漁業協議有成
經部拚5月底前 不二階限水
歐巴馬提預算案 盼解債務僵局
近3成網購族 手機購物
歪頭妹變天使 溫暖截肢男大生
金控獲利 前段班大洗牌
名嘴眭澔平 涉侵著作權遭起訴
星國電影節 台灣片成開幕片
立院初審 放寬原住民互助教保
釣島12浬內 台日衝突可弱化
刀具不實廣告 富邦媒體遭罰
今彩539開獎
百分小學生 曼尼招待進場
失智疾病 將有專險可投保
50至64歲 最愛上網購物
賴素如團隊：報導不實 將提告
官員表態 美QE年底應退場
台日簽漁業協議 釣島安心捕漁
台日漁業協議全文
懷孕禁危險工作 擬修法保障
綠：中國隱匿疫情 協議淪空文
笑退病魔 女大生譜生命樂章
廁所收賄被活逮 水里2官遭訴
李登輝交大演講 盼台灣自強
男子酒後離家 掉河失溫送醫
研發洩密 台微前副總背信遭訴
涉替廠商護航 郵局員工遭訴
17年路迢迢 台日漁談終結果
等北韓射飛彈 東北亞神經緊繃
林永樂盼台加關係進一步發展
謊稱白宮外有炸彈 男子遭逮
鬆銀根 黑田：已使盡渾身解數
銀行2月衍生性金融商品交易減
企業申調陸員工來台 上限十人
今彩539頭獎 4注中獎
獅象新竹戰 竹科廠商購票支持
為求復甦 日銀或延長寬鬆政策
習近平結束海南考察
猛獅雙響砲 棒打兄弟象
WEF資訊科技評比 台灣第十
被控逼簽本票 李珮菁：未脅迫
研究：臉書無法取代真實朋友
紐約天才青少年 自學23語言
台北國際汽車零配件四合一展 1,350 家廠商參展
違紀、事故頻繁 陸前鐵道部長被提起公訴
日媒稱: 日允台船在釣島捕撈「阻兩岸聯手」
立院將修法 陸配取得身份證縮短為4年
友霖生技糖尿病新藥 通過美國FDA查廠認證
陸H7N9 確診33例9死
4/14日國館講座『樂活寶典』
刑男大律師：從塞普勒斯危機談賦稅人權改革
亞洲100名最佳大學 台灣17所入列
高華柱：國軍可監偵北韓飛彈
「台日漁業協議」重大進展 台灣最大贏家
陳光誠現身美國會聽證會 要求向中國的人權狀況施壓
移民署:內政部放寬大陸人民來臺服務
移民官助回鄉 昏迷印勞奇蹟甦醒
台水與日本東京水道局 簽署技術交流MOU
102年郵票選美揭曉 台灣貓頭鷹奪魁
外交部建議國人 暫緩赴韓國
佘契爾辭世時 飯店床上看書
簽漁業協議 日盼維東海和平
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
資訊科技評比高 歸功人力建設
黑格：北韓當局遊走危險線上
義專家：北韓危機拉近北京首爾
減支影響 美軍方暫停民間節慶
美國年輕勞工 深受經濟重創
新興企業債 投信：投資新選擇
中鋼講座 談文創時代野性思維
人民幣結構商品 可天天比價
市場少污染 工研院改裝電動車
巴西每週喝酒人口比例增
海灣等7檔恢復融資融券交易
櫃買中心加入亞太交易所組織
UNICEF：荷蘭兒童最幸福
巴西通膨飆高 政府矢言遏阻
台北春電展 宏達電大陣仗參展
台北春電展 企業用戶展相挺
歐巴馬預算案 共和黨批浪費錢
蘋果捨三星 A7傳轉單台積電
日媒：金正日御用列車往東移動
美國防預算逐年刪 共和黨反對
美股漲 台股須觀察北韓與疫情
全球PC出貨 首季衰退14%
台達電動車充電器 通過UL認證
南美國家關注委內瑞拉總統補選
偶有短暫雨 北部偏涼
澳洲名駒身價破億 創拍賣紀錄
朴正熙遭暗殺 羅傑斯紀錄歷史
台股開盤上漲35.78點
美媒質疑 大陸延遲通報疫情
北藝大管弦樂團 訪以獲好評
諾基亞2款新機 連發登台
宏達電新機 24日登陸
陸：7個月內製成H7N9疫苗
消防員挾持案落幕 槍手遭擊斃
日銀政策發酵 日圓維持弱勢
北藝大樂團訪以 奇美名琴加分
亞洲最佳大學 台17所進百大
亞洲最佳大學 日本傲視群雄
鋪路IPO 阿里巴巴高層改組
歐巴馬預算案 克魯曼唱衰
網路業開派對 宣示成關鍵產業
阿根廷宣布凍結燃油價格
冰風暴將襲加國南安大略省
黑田東彥：刺激措施足達成目標
佘契爾英姿 探索頻道重現
竹籬笆內生活 眷村文物展重現
唐僧落葬古剎傳遭拆遷
投信：企業基本面不受北韓影響
北韓嗆戰 南韓無視壓力拒降息
韓媒：北韓飛彈發射台朝向上空
瓜達拉哈拉賽 盧彥勳晉8強
Fed記錄誤寄 高盛花旗先知
新台幣盤初升5.3分
解決共軍車牌濫用 需取消特權
經長：核四拼裝車講法不恰當
送大禮 鴻海大電視回溯降價
224方案 讀大學不是夢
中華電再推鴻海40吋顯示器
第一上櫃公司去年獲利增近3成
星媒：蘇貞昌晤李光耀和吳作棟
品牌廣告不實 廠商遭罰
公務員退休改革 試院可望過關
謝：憲法各表是可實現目標
台日漁業協議對象 台日漁船
經費挹注 台大國際排名續提升
菲北清晨強震 未傳傷亡報告
H7N9肆虐 陸餐飲業也感冒
外資續買超韓股 韓元走堅
抗議外勞預核制 勞團監院陳情
憂孩子長不高 測骨齡掌握
元大寶華：QE3規模9月恐減
世界最佳機場 星樟宜機場奪冠
世衛：擬專注H7N9感染模式
保持不敗 三星併購動起來
彭心儀抵墨參加APEC會議
衝上7800 電子強勢
電信三雄Q1超標 外資按讚
竊車變造轉賣騙財 2嫌送辦
釣島作業海域擴大 5月可行
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
拚早餐市場 速食餐廳送咖啡
守護東海岸 環團420上街
王建(火宣)回應李登輝：我們都罪人
跨越中山凱旋 高市有自行車橋
美槍枝悲劇 4歲童槍殺玩伴
母親節疏運 高鐵加開30班
衛署1週內取得H7N9病毒株
招商攬才 經部將組團赴美
停個資利用 舊用戶需臨櫃遭批
自由光電輕旅行 遊賞中市中區
太陽能聚焦雙反 代工存隱憂
環資部法初審通過 需朝野協商
建物耐震把關不力 糾正營建署
陸學者：陸將給北韓更多壓力
北韓恫嚇 關島調高警戒層級
中鋼：密切關注韓情勢
防疫 陸動物園餵鳥飲板藍根
南科：4月DRAM可望續漲
北市安養中心公安 3成不合格
雙子星案 檢調提訊賴素如
外島募兵難 高華柱：應增預算
周董恰恰重回戰線 象拚止敗
桃桐花祭 20處賞桐景點曝光
忘年友誼生變 男噴對方噴霧劑
漁談突破 馬：東海倡議獲重視
多維：陸左派藉共軍鷹派重燃
網咖當據點販毒 南市警逮多人
美協助 最快8月產H7N9疫苗
外交部：對釣島主權絕沒退讓
傳統市場禁宰活禽 視疫情而定
營收回溫 仁寶和碩反彈
美戰機屢訪南韓 意在威懾北韓
闖菲被捕陸漁民 軍方疑為間諜
立院初審 職安諮詢納職災勞團
325停課標準 教部考慮調整
鴻海新40吋顯示器 擴市占率
幸福保衛站 朱立倫盼推行全台
新台幣匯率午升6.7分
視障者扮明燈 社工服務更貼心
華揚史威靈案 郭清江獲不起訴
上網貼綁架謠言 大學生遭罰
警示燈號不變 建議暫緩赴韓
偵測北韓飛彈 美海基雷達就位
衛署：H7N9疫情短期難解除
高市地價新高 每坪306萬元
教長肯定大學努力 排名當參考
試院過退休改革 關中讚公務員
北韓頻移動飛彈 疑想干擾情蒐
陸首季融資增6成
索賄被拍 孟買警局32警停職
公務員退改 50年可省6千億
有陪侍服務 擬一律課營業稅
高雄3歲童棄屍案 檢起訴3人
江揆：漏水率 目標降至15%
母親節假期 台鐵加開126列
不畏戰 南韓外籍主管處變不驚
助新農人行銷 南市辦農產發表
男眼疾就醫 發現蠕形(蹣)
瑞穗產學合作 開發特產伴手禮
涉吸金數千萬 檢調約談負責人
宜蘭全大運 9千選手競技
大腦透明技術 革新腦部研究
綠將再提核四停建 藍喊違憲
王志雄遭判刑6月 1百萬交保
總統視訊會議 與美學者對談
防疫 衛署：署醫準備好了
陸已發放16萬份禽流感試劑
傳謝依涵指認毒杯 檢不表意見
高雄美術館土地 天價標出
台日簽漁協 總統：歷史性任務
3車手取贓款遭逮 查出涉2案
江揆促首長掌握法案進度
大型物流中心 後年拚2座
赴英工作 持免簽入境恐遭拒
台日簽署漁協 江揆：重大突破
因應H7N9 江揆促監測防治
法官：蘋果谷歌無意言和專利戰
台股收盤漲105.18點
京城買地 創高雄天價
教師檢定放榜 近6成及格
美各地示威遊行 施壓移民改革
外國人歸化要件 擬刪品行端正
阿根廷台灣全僑運動會熱鬧舉行
台股一路攀高 收漲105點
群眾彰縣府抗議 警方戒備交管
微軟傳著手研發7吋平板
鴻海40吋電視 凱擘22日開賣
北韓飛彈 高華柱：有能力因應
巴克萊再降Q2筆電出貨預估
總統：盼台日特別夥伴關係續增
高利債務壓力大 報警逮放貸人
美股新高 台股漲百點
4月台指期漲92點
4月電子金融期都漲
朝鮮情勢 長程預警雷達聚焦
紅毛猩猩滿周歲 動物園開趴
公務員退改 粗估影響42萬人
立委質疑 核廢貯存池空間不足
北韓挑釁 日本嚴加戒備
賞櫻聽音樂 阿里山充滿藝文味
立院教委會通過停建核四提案
陸M2首次破百兆人民幣
傳北韓特種部隊空降特訓
江揆：零基預算精神編預算
坐月子到宅服務員 高市再招生
海協會設辦事處 政院通過法源
不滿女網友 廁寫色情廣告被訴
題材多 投信：醫療生化續看好
疑混淆視聽 北韓飛彈動向成謎
三大法人買超台股20億元
變更赴韓行程 復航不收手續費
12年籌劃 清大學資中心啟用
候車難 消基會籲智慧運輸系統
擴大海外版圖 迅銷上調財測
西澳僑胞關懷台灣打工度假青年
男子陳屍小貨車 警方研判自殺
年金改革 政府年省82億元
忍無可忍 央視批抗日劇太誇張
馮翊綱談迷香 相聲戲劇找平衡
公文章戳藍變黑 朱立倫省百萬
用餐愛犬咬人 飼主遭訴
被誣指假學歷 指揮家國賠勝訴
2醉漢共騎車 撞癱人均判刑
氣囊瑕疵 日3車廠大舉召修
連續飛車搶奪 2嫌落網
學者：北韓不會在紀念日搗蛋
砍殺女恩人 男判無期
科技繁星 建台推8人紅不讓
防禽流感 港加強檢測大陸雞隻
大陸贈病毒株 估一週後寄到
調整生理時鐘 耐力執行力兼備
特教生訪昆蟲展 歡笑聲不斷
核安短片 原能會：有改善空間
宏國毒梟列美黑名單 資產凍結
潛民宅偷吃酒菜 竊嫌遭警活逮
防範腦中風 頭頸定期健檢
反制北韓 南韓將以愛國者攔截
歌手寶兒5月在台舉辦個唱
長榮海運 強化紅海航網
老嫗金飾遭竊 小偷是女婿
陸：接觸禽類染H7N9危險高
彰縣防H7N9 禽場加強監測
逾5萬隻 鄱陽湖末批候鳥北徙
陸媒：改善僵局 日政界訪陸潮
猥褻性侵男童 狼師判刑
抗議年金改革 勞團五一上街
慶祝氣味濃 北韓恐趁機搗彈
新台幣收升1.8分
竹市棒球場老舊 擬整修與遷建
見證恐怖平壤 北韓豔諜金賢姬
土耳其大火 燒毀19世紀別墅
綠停建核四案 藍決議封殺
涉性侵女兒15年 求婚父遭訴
陸學者：H7N9鳥禽病毒混種
自經區引外勞降薪資 管中閔駁
市調：電視外接連網比率高
陸統計：外資企業數略降
郝龍斌告壹週刊 求償千萬元
陸客全球搶奶粉 台也成目標
公務員協會籲退回年金改革草案
武漢直航台南 17日包機首發
印尼國際餐飲展 台美食受歡迎
北韓：開城工業區可能不復存在
四技二專甄選 提升面試比率
索尼不言敗 拚電視事業轉盈
陳元在中共黨媒回顧江澤民文章
患乳癌成平胸族 坦然走出低潮
王郁琦：海基會駐陸正在處理中
中部萬安演習 16日登場
犀猿戰延賽 曼尼上場再等等
助運動新秀 台塑3年近5千萬
中科首季進出口額 成長逾3成
通膨風險升高 印尼利率續不動
嘉義醃頭案 主嫌陸配抵台
H7N9 越南列最危險疫病
幫蝴蝶造窩 埔里邁向生態鎮
全美州務卿協會組團訪華
成大中央社系列 聚焦財經新聞
核四安檢小組名單 經長允公布
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
台水與東京水道局 簽合作備忘
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
修改陸配身分證年限 延期再審
卡在月台火車間 男傷重不治
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
女駕駛墜邊坡 獲救忙安撫愛犬
川崎病難預防 幼兒發燒勿忽視
老店再現風華 黃敏惠盼創商機
巴拿馬物流園開發多 競爭激烈
央行阻升 台幣收升1.8分
酒後砍人案情迷離 警調查
55年次金門人 可領紀念酒
台北春電展 筆電大廠優惠多
亞洲航線看好 陽明前進緬甸
罹癌轉換心境 樂手慢活賞美景
選舉開銷40億 大馬史上最貴
陸客搶購奶粉 量販：沒缺貨
政院通過 人氣小吃店要開發票
總統：台灣人人有愛心
反腐與禽流感 陸餐飲十年寒冬
防北韓攻擊 日部署飛彈防禦網
南韓促北韓 對話解決問題
彰化賞桐花 福田社區已綻放
桃園缺水影響 潑水節改射水槍
陸專家：沒必要談雞色變
阮經天迷賽車 大鵬灣飆正式賽
競爭激烈 豐興鋼筋再降300
陸女「學雷鋒」 遭警察銬打
中華電HiNet 拚用戶爬雲端
體驗賺錢辛苦 小學生賣泡菜
不自覺型中風 悄悄來易復發
爭西區第6 豪季前想都沒想過
國科會創新創業計畫 40隊入選
歐洲疲軟 IEA再降油需預測
繁星商管榜首 林雅筑志在從商
陽明：貨櫃觸底 營運逐季走強
開城工業區存亡 南韓要求談判
俄：北韓核問題 俄美日同立場
全球最友善國家 WEF：冰島
北貢寮南春吶 台東也推音樂季
職涯探索 青少年工讀好機會
朝鮮情勢 國軍掌握狀況
100M降 立委：看到吃不到
全球化競爭 教部：教育國際化
科技繁星放榜 賢德工商創佳績
私地主盼退押標金 北市：依法
小英：清廉政府是人民的期待
江蘇再增2例H7N9確診病例
瀚瑞微電子撤銷控告義隆侵權
慣竊超商偷酒 掉瓶失風被捕
公務員退休改革 105年啟動
4G釋照 立委盼改善台東網速
驅護樹挨批粗暴 朱：會更精緻
剛果叛軍：不要逼我們殺南非兵
PC慘兮兮 高盛喊賣微軟
金門慈湖禁設魚網 金管處拆除
漁民在菲被捕 陸盼菲公正處理
台灣製備疫苗株 兼顧H7N9
韓駐陸大使：韓國不會開第一槍
高學歷上班族 近4成學非所用
第1季稅收 不如預期
女穿緊身衣褲 印尼亞齊擬禁
北韓：強有力打擊手段待命發射
威爾鋼之父訪亞大 讚銀耳價值
寶成簽新台幣100億聯貸
大郭：草總空降象隊 需要時間
防H7N9 注意食品調理
火車性愛派對案 主辦人判6月
李登輝：不會去投核四公投
3月準備貨幣日均數較2月減少
辦理電子投票 維持公正獨立性
併購維力 統一2度申報被駁
台日漁業協議 副總統盼續合作
政院：年金修法月底前送立院
京城高雄標地 每坪破300萬
研議H7N9疫苗 國光視情況
轉運手出場曲 官大元挺大元
H7N9滬再添3例 1已病逝
北韓發射飛彈 恐花21億台幣
南海仲裁 菲：對各方都有利
基北特招素養評量 北市：漸進
協助調查醃頭案 劉淼淼抵台
金門長泳 名額勝去年
兩韓若開戰 僅有短期轉單效應
清明太塞教訓 國道將預報路況
赴北韓跑馬拉松 對方保證安全
奧萬大賞螢最優 至5月下旬
得獎造假案 糾正青年署
希臘1月失業率 史上新高
H5N2 立委質疑農委會隱匿
被控詐貸逾億 戴勝通不起訴
開發票爭議 臺一牛奶大王敗訴
國道計程後 連續假期彈性費率
玉山銀強打兩岸行動支付
H5N2疫情3鹼基會加驗確認
農委會否認輸美米鉛過量
賴素如聲請交保 檢認仍須羈押
獎懲不公遭批 交通部：更謹慎
去年罷工 斐礦業損失逾5百億
米粉含米量 將明確標示
抗H7N9 長三角區域聯防
台聯杯葛 陸配身分年限再議
首季PC出貨 恐跌破8千萬台
法研究：不穿胸罩 乳房更挺
海協會駐台機構將獲高度保障
立院初審 中油預算刪8千萬
外婆住院 兄弟冒雨扛被送溫暖
保羅麥卡尼 英國最多金歌手
停建核四案 立院12日擬表決
向井理宮崎葵 戲外不聊天
取締低頭族 首季開罰8千件
美進口米含鉛量過高 陸台入列
大二膽若撤軍 有替代方案
今彩539開獎
監院憂中研院主導生技園區案
飛彈恐嚇鄰國 北韓人歡樂過節
再赴北韓參賽 真男人平常心
薪資最低論 管：3年後見真章
威力彩開獎
首季原油進口量增逾1成
浙江湖州鴨子驗出H7N9
工安不良廠 排除參與重大工程
美初申失業救濟 減4.2萬人
新北捷運自建 捷運處招兵買馬
南韓不降息 分析師說讚
投資寶島債稅率 財金部會溝通
北韓神經戰 中美日韓各有盤算
陸保護個資規定 違者恐涉刑責
御茶商標戰 御茶釀敗訴
逆光飛翔揭幕北京大學生電影節
映少年PI 向瑞典介紹台灣
籲回大馬投票 航空客運都促銷
雨水可觀 日月潭近滿水位
陸H7N9確診38例 10死
新評會公布傷很大新聞排行榜
陸盼各方採行動使朝鮮局勢轉圜
輪暴照片上網 加高中女生自殺
張金鶚：半年內推房價指數
新北議會建請緩辦類PISA
鐵娘子葬禮 全球政要受邀
網拍賣改造槍 試射影片吸客源
馬拉威痛批瑪丹娜：誇大貢獻
陸：八寶煤礦2事故53人死
美麗灣案 東縣府駁斥環團
未列檢測小組名單 林宗堯說明
今彩539頭獎槓龜
蘋果勤攬才 料推殺手級app
威力彩頭獎槓龜
亞洲鐵人會府城 20日起競技
習近平視察南海艦隊新型潛艦
傳台米鉛超標 美農部尚未回應
醃頭案陸配抵台 檢警低調
威力彩槓龜 頭彩上看9.1億
駐美處否認壹週刊小核電廠報導
傳台米鉛超標 美農業部待查證
美財長警告 減支過深恐損復甦
陸配4年取得身分證 黃昆輝：有雙重效忠的問題
行政院會通過 兩會互設辦事處草案
李登輝支持核四「不會去公投」
玉山銀行騰訊QRcode 開啟便捷「兩岸行動支付」
老婆交遊廣闊? 日首相安倍尚未入住官邸
傳美空軍缺錢 三分之一戰機停飛
國營老店轉型 台糖開拓大飯店版圖
北韓恐射飛彈 舉世提高警覺
陸確診38例H7N9 10人死亡（4月11日）
13日中視播出神氣家族《航向幸福快樂地》
台灣最棒的寶藏 美籍老師文化初體驗
美：金正恩挑釁 意在穩固政權
不甩朝鮮叫囂 美國務卿今訪南韓
大陸提供台灣H7N9病株 一周後寄達
美參議員透露 朝鮮恐擁有核彈頭
八里雙屍案 呂炳宏3人不起訴
美研究：中國米鉛超標百倍
台北凱撒大飯店 10年有成 感恩回饋
台北華國大飯店母親節慶祝活動
Skittles® 彩虹糖搞怪 推出新口味!
福容大飯店 全新假期提案 給你前進的力量
越反對台擴建太平島碼頭
疊杯世錦賽 選手榮耀返台
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
G8譴責北韓 凱瑞將訪東北亞
朴槿惠喊話 籲北韓對話解危機
G8譴責北韓 警告將採行動
美全球威脅報告 憂北韓核擴散
世衛更新流感病例 單日最多起
美股連4紅 兩指數創新高
歐巴馬軟硬兼施 籲北韓勿蠢動
美情報：北韓恐能發射核飛彈
美首度證實 北韓恐擁核飛彈
中小尺寸面板 快速成長
專家：家長要輔導兒女網路形象
72檔投信基金淨值 創新高
還記得我嗎 羅傑斯尋台友人
法自馬利撤軍 首批士兵返國
第一上市公司 獲利佳
通訊業搶商機 2新機登台
遠傳獨推 App讓照片變影片
高雄美術館地飆天價 房市看漲
美威脅評估 指陸擴張海域控制
看好嬰兒潮商機 業者攻休旅車市
天氣不穩 苗栗以北宜蘭防大雨
法命名佘契爾夫人大道 引熱議
傳北韓擁核飛彈 美國防部澄清
工研院新創台灣生醫材料公司
電腦展 行車安全智慧成亮點
台助巴拉圭推動出口拓銷計畫
銷售慘澹 PC業將掀整併潮
歐美漲 台股上攻須增量
傳北韓可能擁有核飛彈
全國電春季破盤促銷 開跑
台股開盤上漲3.14點
促進經貿交流 張俊福率團訪墨
輸美米含鉛過量 非美官方報告
IMF下修美國今年經濟成長
出口慘 星GDP意外萎縮
華碩變形筆電 春電展開賣
無懼北韓威脅 南韓加人淡定
保朝鮮半島穩定 美盼陸出手
防北韓 美部署海基高性能雷達
凱瑞訪南韓 聚焦北韓危機
房仲：海外房市 馬來西亞增溫
耗資千億 澳洲擬建東海岸高鐵
重慶逾百童身上現紅點 急送醫
網路霸凌少女自殺 加總理悲憤
駐丹麥代表處辦少年Pi欣賞會
英房價達5年高點 倫敦漲最兇
嫌愛瘋太貴 印度人改用國貨
新台幣匯率 盤初升值
三星S4欲來 陸蘋果迷關注
壹電視誰入主 結果將揭曉
陸上訪媽媽求國賠 湖南開庭
好萊塢愛台 約翰庫薩克5月來
尼國熱烈歡迎海軍敦睦支隊到訪
萬華劇團斯洛維尼亞戲劇節演出
日月光擴產 增產值逾5億美元
韓媒：北韓捏造南韓囤積大亂
宏達電新機看旺 股價回暖
利空襲擊 投顧：航空股中立
清明國道塞 交長：改過非記過
IMF儲備貨幣Q3納澳元加元
陽明山園蟲蟲交響曲活動開跑
葉匡時：機捷再延1年仍高難度
陸否認軍隊集結中國北韓邊境
陸分析師：A股投資者進行防禦
台股量縮觀望 反彈力道減弱
日貨幣寬鬆 美房貸機構受惠
掀北韓核飛彈疑雲 美國忙滅火
陸投資南韓日增 不容北韓撒野
板橋騎樓疑縱火 燒毀17機車
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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波蘭夏瑪圖維文化中心介紹台灣
傳大陸加強監視北韓邊界
投顧：新興當地債資金充沛
醃頭案 陸配到案釐清案情
金融行情 待ECFA服務協議
台北東京自來水 簽合作備忘錄
蘇貞昌：立院議決停建核四合憲
粵專家：H7N9人傳人機會不大
禁私宰雞鴨 滬11定點收宰
美股創新高 投信續看好
全中運 14日國5高乘載暫停
假藉北韓開戰詐財 韓警籲當心
農委會派員赴陸 考察疫情
總統：港空結合成中部自經區
蘋果3i恐延遲 鴻海波段新低
車牌重號 交長：必要時調人事
降價 估汽油4角柴油5角
日股夯 高盛4度上調預估值
不明行李 高鐵1列車疏散旅客
建莊嚴國會 朝野立委盼遷立院
澳總理：新預算案留降息空間
婚禮常見賓客 吃夠本拚美豔
全中運 竹市代表隊授旗
漢翔再獲引擎零組件合約
火箭教練：現在不是休息的時候
每天一瓶米酒 男罹患食道癌
台日漁協 30天內完成程序
出貨創最大跌幅 PC股冷颼颼
泰迎潑水節 清邁邀寮緬等同慶
北韓女兵穿高跟鞋巡邏 外界驚
車廂不明液體 高鐵疏散旅客
河北監控北返候鳥 鄰近北京
楊宗緯戰蕭敬騰 我是歌手焦點
水費遲繳 違約金上限5月調降
小摩讚宏達電 目標價3字頭
出征全中運 蔡炳坤授旗代表隊
曼尼台中復出 招待滿分小學生
富邦金爭取 兩岸證券業商機
京城高價搶地 營建股反應淡定
咖啡價跌 尼加拉瓜仍有成長
亞股跌 日圓近4年低點
量縮盤整 台幣午升4.5分
鳳凰古城收門票 商家罷市
溫減法 藍營盼儘速通過
自強號板橋車禍 男卡車廂命危
最高法院：教授不算授權公務員
我是歌手總決賽 7強爭歌王
選手赴北韓 外交部保持聯繫
韓半島危機 政府周全因應
詹啟賢：不和不合法廠商出席會議
韓女子團體T-ara推子團
高中女生畢旅 墜樓送醫不治
兒童局：幸福保衛站縣市可自推
投信：7500至7650具支撐
國衛院3個月可產20萬劑疫苗
拚通膨 日銀寬鬆不限2年
警漏告知 男拒酒測免吊照
台股收盤跌36.35點
OBU人民幣存款 創新高
總統：致力兩岸和解促東亞和平
促銷奏效 4月上旬車市略佳
我是歌手總導：歌王若空缺不怪
調查：每20長者1人患失智症
傳搭上飛利浦 晶電逆勢揚
台股震盪走低 收跌36點
藍核四公投案 擬列19日議程
教部推分組學習 129校響應
世衛監控疫情 無需限制赴陸
加強溝通 印尼總統加入推特
北京市：不排除H7N9來襲
4月台指期跌32點
4月電子金融期都跌
教師課稅經費 教團籲重分配
蘇：台星經濟協議會有好消息
陸第一大姓 李王張占前三
亞幣看升 當地貨幣計價亞債俏
日媒：北韓在新義州空降演習
DBU人民幣存款逾185億元
教師課稅配套 教部專案檢討
嘉義家扶愛心天使 獲楷模表揚
精湛交趾陶藝師 登錄文化資產
張虔生：高雄擴產營收十億美元
綠營版反媒體壟斷法 付委審查
量縮下跌 台股力守7800
張虔生：日月光今年相當不錯
工業用水大戶 經部優先輔導
會人妻遭勸阻 男砍人判刑
需求弱 巴克萊降鴻海廣達評等
北韓危機 星媒：陸應攤牌
苗栗書展開幕 偏鄉學生享書香
三大法人賣超台股31億元
人民幣中間價 續創匯改新高
日月光董座：電子業很有機會
展現自信 傳日將調高通膨預測
衛署：疫苗會議未來會邀廠商
綠提核四停建變更議程 遭封殺
核研所：未再接受台電委託案
許信良：不可能不和陸政治對話
八里雙屍命案 起訴謝依涵
高鐵不明行李 警方證實爆裂物
愛迪生出發 偏鄉童逛科技大廠
林昭任案更審 教部：指標意義
環台超馬 井上真悟奪冠
裝盲詐保險金 警監視識破
大批燕死 越民憂禽流感
大陸貴州礦災 7死2傷
竹市數位視覺創作展 豐富實體
聯合國出郵票 彰顯中華文明
陸政協委員遭槍擊 中400彈
禽流感重挫雞價 陸辦百雞宴
陸網友曝光我是歌手決賽曲目
兩韓如開戰 工總看好轉單效應
立委盧嘉辰服務處 遭放汽油桶
日月光：持續投資台灣創造就業
被指不合法 基亞：由政府判定
另類星光內戰 陶子不選邊
印尼信用卡交易方興未艾
新台幣收貶1.5分
環台超馬井上奪冠 蔡萬春亞軍
七旬老翁老婦 繩牽溺水
大甲媽入校園 小朋友躦轎腳
北市中山區新北首圈 點閱熱
國籍航空 暫停使用陸禽蛋餐點
台日協議 陸：反對日單方行動
印尼潛艦基地 可望年底啟用
中俄北韓邊境城市進行防空演習
偷大閘蟹失風 竊賊泡池中耍賴
林磐聳藝術設計 看見台灣意象
赫見汽油桶 盧嘉辰服務處報警
許勝雄：核四資訊應取信於民
美國政要紛紛訪陸
數百鴿子落難蘭嶼 身價暴跌
動物衛生組織：H7N9難檢測
花縣脫貧計畫 幫弱勢翻身
高市議員遞補 2人宣誓就職
修理達人鄭爵祿 古董車大復活
作曲家郭芝苑病逝 享壽92
淨化河川 台南2淨水場動工
馬拉松選手赴北韓 不擔心情勢
處理身後數位帳戶 交給谷歌
驚人冠名費 我是歌手叫好叫座
彰化桐花祭 11處景點賞桐
華語歌唱表演 陸急起直追
陸網友：決賽「我是台灣歌手」
抗疫 黃國青：陸應追查牧場
江宜樺17日視察核四
秋紅谷音樂祭 催生原創音樂
監委：資淺檢察官淪辦案機器
維得寶兒成長鈣 驗出含鉛超標
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
雲林環境排名次 墊後鄉鎮反彈
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
母親節蛋糕商機大 預購有優惠
醃頭案嫌精神鑑定 視案情重做
盤整 新台幣收貶1.5分
學費抗漲 南華大學招生創佳績
許仁壽參加亞洲交易所年會
陸：對話北韓問題符合中美利益
與北韓對話 南韓府院立場迥異
杜拜超奢華 藍寶堅尼當警車
KKBOX攻日 深耕音樂市場
立委服務處遭置汽油桶 無火藥
雨中環台超馬 選手身冷心不冷
罪嫌不足 呂炳宏3男不起訴
環中路高架橋工程 蕭家淇勘察
陸：對台小額貿易點將擴大開放
駐菲館員涉交通事故 陸使道歉
鴻海70吋大電視 5月推出
成龍濕地藝術節 辦桌迎客
謝依涵一人犯案 下藥刺殺棄屍
獲不起訴 歐石城：老天有眼
催生棒訓中心 南市赴美取經
援賽準備就緒 金額無需增加
農委會派員赴大陸 下週返台
台日簽漁協 越媒關注
教授非公務員新解 極具指標性
我是歌手效應 台灣唱將紅透透
金門鄉親捐款助故里弱勢
女學生墜樓 校方協助處理後事
疑憂鬱跳軌 男遭自強號撞死
建仔牛棚狀況佳 13日模擬賽
尖銳品隨身上機 台灣不跟進
城市棒球隊難產 南市議員催
3年後 女性勞參率至51%
蘇貞昌：兩岸問題急不得
廈門兩岸貿易中心掛牌
鴻海最快年底推4K2K大電視
引爆裝置放行李 警調畫面找人
高中女墜樓 家屬盼查原因
獼猴現身步道 遊客不當餵食
大馬2月工業與製造業指數同挫
創新加差異性 我是歌手突圍出
作曲家郭芝苑病逝 龍應台追思
教授非公務員 仍應遵守法律
睽違45年 紅葉少棒再抱金盃
核四若商轉 核一將提前除役
台交會登場 兩岸攜手拓市場
台灣可望成最大人民幣離岸中心
開發洄瀾灣特區 台開標售土地
曼尼重返打線 首打席開轟
國防部：無恢復徵兵制規劃
港經文辦探討台港生技業合作
顏炎釧涉賄選 2審判4年6月
胡金龍中職首轟出爐
陸飲水協：農夫山泉不如自來水
國建台南北區購地 朝豪宅規畫
北市質借處 標售除役警重機
為無核化 凱瑞：願與北韓對話
禽流感疫苗 衛署：先解決法規
案件翻盤有望 林昭任激動
馬利難民湧入茅國 需人道援助
校園軟體競賽 5台生進決賽
郭芝苑堅持創作 用音樂走一生
紅葉再抱金盃 組隊路坎坷
拚買氣 101推滿額回饋
假裝公安詐騙 警扮蜘蛛人逮人
大台北房價揚 可購坪數縮水
詹火生：蕭習會成果大
台灣歌手唱功 打動大陸人心
房貸加持 小摩獲利增33%
八里案爆料 呂炳宏：訴諸法律
江揆會工會領袖 傾聽改革意見
違黨團決議藍委 可能遭罰
犀牛滿分小球迷 曼尼：很棒
溼地生態奧祕 免費探索體驗
瓜地拉哈拉賽 盧彥勳8強止步
聯電獲營運持續管理系統證書
CPL連6週下跌 中石化減產
金援就緒 賽國爭取紓困加碼
花蓮洄瀾灣特區吸引買家
觀光局樂天合作 擴大日客來台
教授身分見解 最高檢槓最高院
鴨綠江畔陸民：看到北韓飛機
中華選手抵北韓 感受不到緊張
經濟學人：北韓並無製核彈能力
寄信遭阻提訴訟 邱和順敗訴
高鐵爆裂物 警方查行李箱男子
高鐵服務處有爆裂物 立委虛驚
上市公司本週市值逾21兆元
雙屍結案 檢：以慰死者及家屬
八里雙屍案偵查大事記
今彩539開獎
上市指數 本週跌1.52%
梁國新：服貿上半年會有好進展
大樂透開獎
台電5月發行131億元公司債
陸知青迷台灣歌 我是歌手也愛
奶粉罐藏毒 警登門查緝識破
台灣組團出席亞洲國際培訓年會
北市要求緩拆華光社區
法務部：並無輕視文化資產
凱瑞籲陸運用對北韓巨大影響力
美零售銷售降幅 9個月最大
中紐乳企加強合作
滬H7N9再添2例 增1死
醃頭案嫌疑人 婚後態度變
陸城鎮化商機 台泥盼推升產能
法上議院 通過同志婚姻法案
釣魚台12海里 政府善盡護漁
壹傳媒調薪 獨漏壹電視
為錢殺兩命 謝依涵盜領35萬
102年全中運 宜蘭開幕
環球結盟姊妹淘網 異業做公益
驚見爆裂物 高鐵加強列車巡檢
玄天上帝誕辰 金門古寧頭路祭
玄天上帝誕辰 金門古寧頭路祭
壹電視交易案 尚未有結果
壹電視交易案 尚未有結果
謝依涵偷師CSI 說詞反覆
謝依涵偷師CSI 說詞反覆
台灣金曲夯 我是歌手愛選用
台灣金曲夯 我是歌手愛選用
兩岸特色金融計畫 成果豐碩
H7N9疫苗 盼下半年生產
兩岸特色金融計畫 成果豐碩
H7N9疫苗 盼下半年生產
40到80 鴻海策略布局多屏
40到80 鴻海策略布局多屏
兩起汽油爆裂物 警查可疑人士
兩起汽油爆裂物 警查可疑人士
中銀台北人民幣結算達342億
鴿殤 廣東活埋數十萬小鴿子
中銀台北人民幣結算達342億
鴿殤 廣東活埋數十萬小鴿子
巫婆歌諷佘契爾 BBC陷兩難
巫婆歌諷佘契爾 BBC陷兩難
外勞殺狗被捕 飼主怒聚派出所
外勞殺狗被捕 飼主怒聚派出所
被控狠奪兩命 謝依涵拜拜收驚
我是歌手比賽 蕭敬騰允再來
八里雙屍案 預計15日移審
大甲媽遶境 彰化市熱鬧滾滾
法證實減肥藥美蒂拓恐奪千人命
大樂透頭獎槓龜
今彩539頭獎槓龜
法減肥藥美蒂拓 衛署：未輸入
能源跌 美3月生產者物價下跌
簽漁協 安倍稱台是重要夥伴
蔣偉寧：感謝法院給林昭任自新
全球首位子宮移植女 懷孕兩週
瑞士辦北韓問題6方會 俄支持
102年全中運 逾萬選手參賽
日欲入TPP 與美磋商有突破
赴北韓馬拉松賽 代表團報平安
美消費信心 降至9個月低點
檢方科學辦案 突破謝女心防
訪西班牙 陳菊：輕軌5月動工
北韓叫囂 檔案指不脫歷史軌跡
余德龍致勝安 桃猿送象5連敗
鄭達鴻代打建功 犀牛登頂
我是歌手 林志炫屈居第2
林志炫我是歌手 輸羽泉奪第2
國中籃賽 金華封王 永仁稱后
退將王文燮 率團參訪嵩山少林寺
高鐵發現疑似「爆裂物行李」 桃園站疏散全車旅客
候鳥北返 H7N9北京剉著等
陸H7N9確診43例 11死
學會識字 越配陳氏蘭喻重生 擔任火炬計畫輔導志工 學習幫助別人
北京確診H7N9禽流感首例
日本近畿6.3級地震 震源深度10公里
遠航班機傳巨響 旅客空中驚魂
外交部：太平島主權在我
美檔案 北韓潰敗陸恐越鴨綠江
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日內瓦發明展 台獲30金
日：淡路島地震規模6
歐元區財長通過賽島百億紓困案
駝峰給靈感 發明節水植栽相框
台灣創新發明 吸音如網羅魚群
廢物中找價值 香蕉皮粉劑獲獎
美股拉回 標普終止連4紅
日內瓦發明展 台創意獲好評
蔡明忠捐款南加大藥學研究
日TPP頭期款 美拿汽車保險
呂秀蓮：民進黨應多了解大陸
星巴克袋裝咖啡降價
歐股跌 惟週線收紅
台灣刈包小子 入圍美威比獎
美再否認北韓具核彈能力
響應地球日 戶外用品打折
對抗通膨 巴西可能調升利率
紐約金價崩跌 遁入熊市
全台陣雨 北部偏涼
西螺市場電動車 工研院訂規格
林書豪首節6分 火箭落後灰熊
北京發現首例H7N9疑似病例
韓美願對話 等金正恩點頭
紐約油價跌 數據傳利空
加國陸生案凶嫌 謀殺罪審判
失誤多命中低 火箭半場落後
參與RCEP 考量WTO模式
美改口 將促日避免競貶日圓
北京市確診H7N9 華北首例
哈登帶頭衝 火箭3節狂追分
為女伸冤遭勞教 陸媽索償敗訴
我是歌手未奪冠 網友鼓勵林楊
押人討債 男判6月
北韓孤立封閉 美情蒐困難重重
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哥倫比亞航空放映少年Pi
李瑞環著書 籲勿迷信高壓
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汽油詐彈 警鎖定車號追人
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金門古蹟活化 盼增藝文風氣
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譙惡鬼假佛心 口業男判刑
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涉製黑心冷氣機 2業者送辦
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筆電代工廠 淡淡4月天
工程款延遲 工程會助廠商追討
汽油詐彈 追查化工背景者
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博士月薪 平均 5萬多元
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哈林47分 火箭逆襲功敗垂成
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王品今年徵3千人 目標30K
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教授假發票案 北檢辦107人
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灑豆解厄運 擾人罰2千
京禽流感患者 接觸活禽購自津
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炸彈案 警：找到疑似作案車輛
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受傷離開球場 豪：最糟方式
山西關公遶境 駐駕台北行天宮
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國道機場支線 擦撞車禍1傷
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衣角捲電扶梯 美國男子窒息亡
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辣妹引性慾 保全性侵自首緩刑
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玉山口禱告 林明德籲敬重大地
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男嬰命案 母委律師擬提國賠
賣屋後反悔 屋主判賠違約金
腳傷本季報銷 小飛俠生氣失望
Q1不淡 半導體Q2仍可成長
陸：H7N9疫情無顯著變化
搶戲王 甄嬛老公獻聲我是歌手
華府櫻花節遊行 動漫人物出場
天氣逐漸放晴 週四起又陰雨天
致富要素 努力運氣更要靠腦力
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大陸禽流感 河南首添2例
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雙屍案 謝依涵15日移審
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親子認識建功嶼 貼近金門鄉土
菲華僑界緬懷抗日烈士
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南韓提議對話 北韓惡言回拒
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江蘇發現疑似隋煬帝陵寢
北京市：不會大規模撲殺家禽
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創意八部 李欣穎分享創意源
旗山朝天宮北港謁祖 縣長迎駕
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爆裂物案 嫌疑男子疑穿警服
美猶他州新法 准死囚捐器官
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凱瑞晤日外相 聚焦北韓危機
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新北核四公投 立院邀政院說明
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高鐵放炸彈 蔡正元：應處死刑
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劉延東：聯防聯控H7N9
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日福島外海地震 規模5.2
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核電周遭地質狀況 立委促說明
阿港伯故居西河堂 引人懷思
高鐵置爆裂物 最重判無期
入北韓拍片 LSE斥責BBC
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林洋港辭世 林政則推崇貢獻
擺脫陰霾 媽媽嘴5月開張
炸彈案 嫌疑人停車場身影曝光
前進北韓 田協展現體育軟實力
亞洲盃桌球賽 莊智淵銅牌
「同心25號」演習 4月15日8時報到
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金價崩跌 短線恐再測底
阿港伯過世 馬英九感念不捨！
爆裂物案 檢警尋獲兩關係人
高鐵台中、嘉義站 16日13:30接駁停駛30分鐘
金正恩消聲匿跡兩周 國際社會關注
小筆電 2015年恐走入歷史
一延再延 葉匡時：五楊高架20日通車
神隱2周 金正恩露面
兩會互設辦事處 台聯：形同引清兵入關
北京發現1例 4歲男童為H7N9病毒帶原者
《我是歌手》轉播過頭 蘇貞昌示警
炸彈雙煞 機場停車疑潛逃出境
漢光實彈操演 總統赴澎視導
山西關公神轎「高大」 行天宮外迎駕
A7合宜宅 首日登記平順
雷射筆照直升機 澳男恐監禁
爆裂物案 兩嫌疑已出境
促美與北韓對話 北京欲語還休
大甲媽安座 信徒熱情相迎
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新台幣匯率 盤初升值
傳統市場禁宰活禽 擬提前實施
與北韓談判 凱瑞：美態度開放
否決紓困案 關廠工28日絕食
國安局長：雙炸案應無政治企圖
竹縣工廠火警 無人傷亡
亞洲品牌新勢力 挑戰歐洲精品
荷莉貝瑞挑大梁 重返大銀幕
韓星金喜善以華語片重返銀幕
陸首季成長7.7% 低於預期
遊牧影展 搖滾迷回味經典
陳偉殷先發6局退場 失3分
壹傳媒股票暫停買賣 待新消息
台股觀望整理 7800點失守
防H7N9 高市備齊防疫物資
廣州鴿販猝死 當局：無禽流感
金鶯遭完封 陳偉殷吞敗投
凱瑞倡北韓無核換削減飛彈
謝長廷籲民進黨 注意美國變化
香港壹傳媒暫停交易 待發公告
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
南韓：北韓威脅射飛彈恐長期化
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
日債波動大 日銀目標恐難達陣
股市漲新興貨幣貶 成長模式變
誆徵模特兒人體藝術 趁機性侵
朱鎔基之女 任中銀香港副總裁
國際社會喊話 北韓批狡猾空洞
雙屍案 士院首次人工分案
湖北襄陽火災 14死47傷
生吃雞蛋豐胸 中醫闢謠
竹子開花罕見 農友：福氣啦
創新創業計劃 題供年輕人舞台
台商服務團啟程赴馬來西亞
世銀：東亞應考慮撤回振興措施
買北市小套房 男為投資女自住
陸GDP未達標 亞股跌
85%港人憂慮通膨 易患焦慮
PC冷蘋果淡 廣達創波段新低
總統：MIT開創局面但路還長
投顧：高收益債防升息風險
維護高教品質 大學盼調漲學費
查維斯接班人 贏得總統大選
東港勒贖案 刑事局投入偵辦
陸首季GDP增7.7% 放緩
陸首季CPI 漲2.4%
北韓拒對話 南韓遺憾
李鴻源：雙炸案很快就能破
市場禁宰活禽 最快月內開始
勒贖案 陳姓富商返台稱無結怨
經部赴美招商 可望簽7項LOI
直升機門掉落學校 幸未傷人
陳保基：台灣米不含鉛
交長：評估雙鐵安檢裝監測器
金鶯吞蛋 殷雄扛第2敗
網購儲值9萬 女學生險被騙
炸彈案 車主兄弟有不在場證明
台南禽流感疑例 初步排除感染
馬杜洛當選委內瑞拉總統
維也納故事多 僑胞街道巡禮
勝敗殷仔不在意 發揮更重要
蔡得勝：陸094潛艦仍研製中
6人得分兩位數 火箭輕取國王
金鶯教頭：滿意殷仔表現
台促進區域和平 總統與美視訊
出口商拋匯 台幣午升6.5分
要北韓棄核 陸學者：美應棄核
葉匡時：五楊延宕將向廠商求償
元大期：金價跌恐引發空頭拋售
人民幣兌美元破6.25關卡
直升機門掉校園 學生呼誇張
反媒體壟斷草案 刪除過渡條款
陸3月份出口明顯下滑
汰舊換新 南濱抽水站更換機組
櫃買APP即日起上架
媽祖回鑾 大甲清出32噸垃圾
櫃買業績發表會 5/7開跑
交大研發電晶體 速度世界第一
兩岸兩會辦事機構初期最多3個
開挖大樓抽地下水 中市擬收費
小吃店開發票 財長：個案核定
基本工資勞工 暫保1萬9千2
委國馬杜洛險勝 支持者狂喜
不服王志雄交保 北檢提抗告
陸經濟成長低預期 學者籲改革
北韓情勢 蔡得勝：獲資訊分享
湖南煤礦礦災 7死
掉機門直升機 曾救援凸槌
青輔會造假案 前機要涉貪遭訴
經前食慾佳 患雌激素戒斷症
台股收盤跌58.10點
春電展 華碩盼業績成長逾2成
立院審大法官審理法 將辦公聽
健保分級表未更新 勞工多繳費
恐龍胚胎新發現 台登期刊封面
夥眾尋仇打死人 男頂罪遭訴
台股震盪走低 收跌58點
以色列建國65週年 台灣同慶
AIT：新址工程沒有延宕
台北市30.5度 今年最高溫
利空眾多 台股7800再失守
Note 3 傳將捨塑膠殼
4月台指期跌21點
4月電子金融期都跌
越國家主席籲確保漁權
偽鄰印簽收郵件 偽造文書起訴
花蓮地震 規模4.0
安倍晤凱瑞 籲北韓自制
基亞籲各界 同心抗H7N9
兩韓緊張 外長：已有應變準備
關廠紓困補貼 上修最低至7成
北富銀信用卡 行銷預算逾億
H7N9升溫 中市加強防範
培育射箭好手 大學生上山傳授
立院初審 設關港貿單一窗口
誆拍廣告騙名錶 假執董遭判刑
雪梨自畫彩虹道 全球聲援
蓄水吃緊 嘉南農田灌8停8
房仲：桃房價漲 購屋轉進林口
三大法人賣超台股58億元
雙屍案 下午4時開移審庭
台川工業設計競賽 在台座談
福布斯華人富豪 蔡衍明台首富
空勤直升機掉機門 同型全停飛
H7N9升溫 峇里島繃緊神經
越勞桃機跳氣窗逃逸
壹電視買主 香港公告為主
香港首例變性人爭婚權開審
國中會考 精熟級約答對8成5
夏季來臨時 H7N9較易控制
林洋港囑土葬 胞弟：公墓最好
陳保基：月底開台日漁業委員會
狂播我是歌手 NCC查適法性
國安局：各國苦無北韓對話管道
宜大悠遊認同卡 消費享折扣
謝：綠兩岸政策要讓中國能忍受
防疫 高雄觀光業盼參與演訓
轎車追撞機車逃逸 2騎士命危
桂竹筍上市 邱鏡淳邀民品嚐
炸彈案 不慎引爆毒氣會蔓延
父不父鄰不鄰 色侵少女均判刑
博鰲行前 馬告知蕭政策資訊
台若傳疫情 國衛院：疫苗OK
新台幣收升6.8分
北市：素養評量漸進方式推動
機門掉落 李鴻源：專業調查
防地方債危機 陸銀監會祭新規
金跌 南部觀望 北部大戶進場
梅山轎車墜橋 1死1傷
菲海擱淺陸船 搜出保育動物
禽流感防疫 台南送檢逾千件
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
MTV獎大贏家 復仇者與派特
人工腦膜 拚3年內臨床研究
北京世針聯在港設針灸中心
研調： 8吋平板電腦來勢洶洶
龍應台：台灣歌手是台灣之光
兩岸文博會 10月廈門舉行
6區聯合特招 成績等級擬細分
練台生買壹電視 14億
陸官媒悼胡耀邦 引猜測
長虹董座：下半年房市緩漲
王取代李 成中國第一大姓
壹傳媒14億售台電視業務
南科1至2月營業額 光電逾半
陸：房地產企業不得惜售
南台觀光聯盟促擴增兩岸班機
學研合作 加速育成新興產業
金價重摔 羅傑斯稱還沒跌夠
雙屍案 謝依涵續押不禁見
油桐花季到 全台多處好景色
壹電視買賣大事記
中信金擴大財管 盼增尖端客戶
建築受青睞 科教館擬供拍婚紗
公平會查寫手門 三星未接獲
內政部催生 找胡婷婷拍微電影
反風車爭議無共識 經部籲理性
南韓防長：北韓暫無戰爭跡象
訪民祭胡耀邦：人民念著他
謝依涵開庭哽咽 坦承殺人
陸童排除染疫 因肺炎續住院
南科減振案 謝清志控檢濫訴
H7N9疫苗 最快7月上市
反核騎士隊 重機遶雲林宣訴求
提告三星寫手門 宏達電評估中
台電總座人事案未定
見證大團 獨立樂團原創發聲
穗肥施得巧 產量品質免煩惱
菲：出借基地前提 朝鮮開戰
陸禽疫情持續 恐影響羽毛球業
南美東岸看好 長榮擴充航線
中山高嘉義施工 22日晚封閉
法官問續押否 謝依涵說沒意見
火箭衝上第6 教頭：整合成功
李克強可能5月下旬訪印度
住宿不偷拿 台灣人正直度第9
接小孩遇大雨 母竊雨衣被函辦
大客車翻覆邊坡 6人傷
宣導交通安全 印尼警花魅力大
台男涉嫌綁架男嬰 越警調查
真假警察鬥法 男子遭識破落網
三葉蟲展 邵曉鈴與院童手探索
勞會：勞保條例修法近期送立院
國門購物首站 知名伴手禮匯集
增進姊妹州情誼 林政則訪美
申報廢棄物 增2千家事業列管
菲美軍演圓桌會 大陸罕見參加
黑莓Z10登台 台灣大獨賣
里昂證；金磚退燒 東南亞正夯
近兩成英企 支持英國退出歐盟
警墾丁查毒趴 14嫌昏睡腿軟
北韓恫嚇各國盤算 南韓輸很大
防疫作戰 衛生署儲備克流感
手寫門事件 公平會立案調查
好夢連連 興煥投注站再開頭彩
疑癲癇發作 轎車追撞1死2傷
跨校際合作 治癒犬隻動脈導管
壹傳媒14億出售壹電視
搗彈暫擺一邊 北韓忙過節發米
佘契爾隆重禮葬 維安大陣仗
續押解除禁見 謝依涵想哭
媽祖醫院施妙手 人瑞趴趴走
王品犒賞員工旅 南韓酒店賺到
低調媒體大亨 練台生買壹電視
學者：採撙節政策 義經濟衰退
越美海軍將交流 為期5天
主動篩檢 北京發現禽流帶原者
永信去年售地賺 股息逾10元
壹傳媒出租辦公室給練台生
元培街放學易打結 竹市長會勘
回報震災捐款 日人捐款助台東
經濟部輔導8成溫泉業者合法化
逾8成台北親師 反類PISA
台灣觀光協會會長 賴瑟珍接任
五楊高20日通車 省30分鐘
A7站開發 學者質疑社宅少
內政部：A7站土地標售符法令
金門海帶生長好 5月大量上市
減稅 陸財政收入增速放緩
立院初審 對號座保留弱勢比例
凱瑞：繼續重返亞太 陸媒關注
涉性騷泰籍病患 台大醫師遭罰
H7N9 專家：尚不致人傳人
焦點人物：委內瑞拉馬杜洛
富士康忙招聘 新愛瘋產線暖身
疫情中心：H7N9致死率降
滬無增禽流感 專家警戒人傳人
亞幣止穩 台幣收升6.8分
北京首例禽流感病患 有望痊癒
賴清德：挺吳洪 無利益交換
陸H7N9醫師：發病與否難料
老人防跌 苗栗補助浴廁裝扶手
雙A：Q2業績將成長
日老牌男星三國連太郎去世
NCC函東森中天 到會提報告
壹傳媒：售壹電視可理順業務
投入研發經費 台積電續稱冠
天然ㄟ最好 薩國美妝品出口夯
挺十二年國教 紫南宮發獎學金
習歐會 法國總統4月底訪陸
醫保生疑慮 金縣府：契約明定
大陸膠帶開放進口 業者憂生計
練台生買壹電視 裁員危機再現
金門迎城隍 體驗民俗藝陣
國產署將招標11宗精華土地
陸媒：中國式騎車到處可見
卡拉OK噪音難罰 北市府：研議
鴻海跨入農業用太陽能
兩岸故宮交流會 19日談合作
外資上周賣超164.79億元
中部水情燈號 將轉正常藍燈
6/2渣打路跑 公益助視障
獅會捐到宅服務車 助長者就醫
幸福大師雷諾瓦 故宮展畫作
女模控未依約 經紀公司判賠
神秘練台生 兒子：父低調認真
金價跌不停 1400美元失守
聖文森國官員 調查局受訓
印度女遭綁 淪性奴十個月
渣打公益路跑 6月2日開跑
疑似在陸任公職 26人查處中
春天來了 宏達電推粉紅蝴蝶機
訪西班牙塞維爾 陳菊行銷高雄
陸H7N9確診62例 14死
羅志祥跳揮手舞 宣傳台灣觀光
H7N9帶原男童家 重兵把守
東京迪士尼慶30歲 粉絲超嗨
服務外商 經建會推單一窗口
雙子星案 葉匡時：不影響機捷
基隆桐花祭 民眾憂交通衝擊
以色列紀念陣亡將士
首季經濟成長低於預期連累陸股
陸16日專題形式發國防白皮書
今彩539開獎
威力彩開獎
新人新氣象 花旗獲利營收雙喜
詐騙對岸民眾 警破跨國集團
Dish開高價 搶親史普陵特
人幣頻創新高 匯改測試風向球
車牌重號3萬餘 不換牌沒影響
中非叛軍與居民衝突 15死
緊縮外勞政策 新加坡不回頭
紐約地區製造業 成長不及預期
不顧爭議 BBC播北韓紀錄片
廣州鴿販猝死 死因調查中
陸H7N9確診63例 14死
保衛大台北 漢光淡水反突擊
兩岸商標論壇 研討實務問題
多明尼加參議院副議長訪華
壹電視難上架 黎智英放手
故宮國寶入原鄉 烏來展文物
與歐首個FTA 陸與冰島簽了
染毒創新高 北市：加強查察
陸財政負成長 要過緊日子
核四緊急應變計畫區公告
金價崩跌 楊天立：非理性下殺
消防員酒駕逆向 女子被撞身亡
分析：半島情勢難緩但開戰不易
總部地目將變 南六處分利益大
世銀上修大馬經濟成長預測
疑癲癇發作衝撞機車 2人冤死
以色列駐華代表：深化台以交流
針對微創業 手機雲端帳簿上市
亞洲羽球賽台北開打 星光閃閃
法戲劇性逃犯 面對國際通緝令
法同性婚姻法案 將提前二讀
經濟部台商服務團抵大馬
雙屍案不起訴被告 睡到自然醒
德國反歐元人士成立新政黨
威力彩頭獎槓龜
安保合作 日與北約簽政治宣言
美參院移民法案 傳提議計點制
今彩539頭獎 2注中獎
國手球具球衣 16日網路義賣
對美學者演說 總統將揭4主軸
三重光榮國小教師 墜樓不治
假藝術真性侵 年輕女須提防
裴瑞斯事件 法鐵否認種族歧視
台灣消費者信心 較上季上升
德記者臆測梅克爾將續任總理
下藥迷姦少女 3男判刑
威力彩下期頭彩上看12.2億
蘋果四虎將 待遇更勝CEO
金正恩參拜太陽宮 紀念祖父誕辰101週年
空勤總隊直升機掉艙門 幸未釀災
網爆「雲南37名在押人員集體落跑」
壹電視14億出售給年代 港股16日恢復交易
中國與WHO 緊密評估H7N9疫情
威力彩頭獎槓龜 9億獎金累積至下期
波士頓馬拉松爆炸案 已致兩死近百傷
朴槿惠5月訪美會歐巴馬
台灣7名選手 2人失聯
美股慘跌、台股開盤下跌72.62點
王雪紅連9個月未買宏達電
金價跌 鮑爾森2天虧十億美元
雙炸案犯嫌 傳在大陸落網
波士頓爆炸案已致3死 警方逮一嫌犯
日本600名自衛隊員娶陸配 日媒憂洩密
4/15陸確診63例H7N9 14例死亡
傳2炸彈客大陸落網 下午押解回台
台灣首次響應世界無鞋日 體驗貧童生活
炸彈案 兩嫌疑人押返
炸彈案 犯嫌訂房未住躲查緝
IMF：台灣今年經濟成長3%
羅紹和：共軍白皮書透明度不高
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
南非公園大象飆 撞翻車遊客傷
波士頓爆炸 至少2死23人傷
波士頓連環爆 紐約升高警戒
波士頓爆炸 華府警戒升高
美警：波士頓3爆關聯性待確定
波士頓馬拉松 台7名選手參賽
波士頓爆 倫敦馬拉松加強維安
歐巴馬將就波士頓事件發表談話
波士頓驚爆 歐巴馬用詞謹慎
波士頓連環爆 爆炸地禁飛
經濟利空 歐股收黑
上海服裝展 強打台灣品牌
爆炸案衝擊 美股慘跌
波士頓爆炸案 台2選手失聯
日內瓦發明展 車輛中心獲2獎
投顧：月線為台股重要觀察指標
穿戴智慧裝置 谷歌下一步
紀念佘契爾 將建博物館圖書館
設計情報 宏達電App最齊全
陸成長減緩 金銀重挫銅價跌
賣壓湧現 油價跌破90美元
調查：台旅客正直度 全球第9
波士頓爆炸案 受傷人數傳破百
離爆炸兩百米 台選手協助救援
LED訂單能見度到Q2 續旺
波士頓連環爆 核廠空域戒備
北韓零核難 學者籲美務實對話
傳夏普取消墨西哥廠售鴻海計劃
波士頓爆炸案 北約震驚
谷歌啟動尋人工具 幫找失蹤者
天氣穩定 中午有高溫
多倫多擬建賭場 民眾爭發言
無架空線輕軌 陳菊：考量風災
體育署長：查證名單盼選手安全
金正恩挑戰北京 促陸與美對話
巴拉圭21日舉行總統選舉
田徑協會：非代表隊 仍會協助
美股因爆炸案挫 台股恐測前低
東港勒贖案 警追歹徒劫車
鮮血四濺 波士頓馬拉松成煉獄
波士頓馬拉松 世界五大
WEF：全球經濟信心顯著提升
印度巴士輪暴被害母籲被告絞刑
外交部：波士頓僑胞留學生平安
陸告別保8 全球日子難過
台股開盤下跌72.62點
波士頓連環爆 各界領袖關切
苗縣府遭槍擊 無人受傷
美爆炸案 馬總統譴責暴行
防禽流感爆發 越積極防疫
工商早餐會 聚焦金融勞保年金
台日漁業協議 俄媒關注
離開終點線後爆炸 台人逃死劫
總統：建立互信 追求台海和平
學費調整草案 親師生都有意見
法首度公布閣員資產 8富官
波士頓驚爆瞬間 火球夾濃煙
開跑4小時9分鐘 馬拉松連環爆
南韓拚經濟 砸172億美元
波士頓馬拉松 台選手7人
併購史普陵特出變數 軟銀重挫
新台幣匯率盤初升值
公投攻防 王金平：尊重程委會
波士頓連環爆 歐巴馬未稱恐攻
陸股雙雙低開走弱
陸國防白皮書 披露各軍種人數
陸打房新招 明碼實價賣房
波士頓驚爆 警詢問關係人
廈門千人護地 包圍政府示威
波士頓爆炸 白宮前拉封鎖線
波士頓馬拉松 林德義60才跑
房仲：桃房貸縮 可望遏投資客
江揆：安全前提 逾半讓核四商轉
PSY新曲 佳人受矚目
工商協進會支持核四公投
總統：變動情勢下引領台灣前進
駐哥倫比亞處與哥大學辦華測
韓貨網拍業績暴增 2成
中經院上修GDP至3.63%
香港壹傳媒股價下跌
波士頓馬拉松 戴廷聯二度參賽
波士頓馬拉松 杜皆興出身三鐵
美艦隊訪港 可能討論北韓問題
國內機票調幅 擬6%至35%
專家：爆炸案可能使用黑色火藥
無薪休假 廠家人數微幅減少
量縮整理 台股盤中跌37點
911後最大攻擊 美加強維安
總統：台灣民主發展會影響大陸
傳韓星安勝浩與小16歲女熱戀
苗縣府深夜遭槍擊 無人傷亡
台捐贈巴拉圭整建奧林匹克泳池
兩岸和解 總統：重建台灣優勢
防H7N9 台東放山雞場驅鳥
宏達電新機旺 外資欽點3字頭
一氧化碳中毒 1家4口送醫
歐巴馬朴槿惠 5月7白宮會
波士頓爆炸案 紅十字會助尋人
波士頓爆炸案 菲政府表示哀悼
波士頓連環爆 台灣學生嚇壞了
波士頓馬拉松 台選手6平安
海西講堂邀劉憶如開講
總統：台是負責任的利害關係者
拼經濟 安倍內閣支持率再升
日圓貶油價跌 車市添利多
苗栗縣議員住家 遭槍擊
專家：爆炸案影響股市是暫時的
總統盼與大陸協議開發東海資源
停建核四公投 台聯擬議事杯葛
台南議員住家服務處 遭人開槍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
總統：兩岸交流 減少誤會
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
馬拉松爆炸 綠衫軍對溜馬停賽
河南上百豬狗離奇死亡
滬打房細則未推 二手房市量跌
總統：續帶領台灣邁向和平繁榮
大學申請志願序通行碼17日寄
總統：維持現狀可稱台灣共識
台中旅展將登場 折扣吸人潮
夏普鴻海合資廠 虧74億日圓
被控與夫詐騙 女二審判無罪
陸增購美國債2604億元
男酒後按摩猝死 檢警調查原因
學者：上海關活禽市場有效防疫
宏都拉斯安全部獲世銀等金援
人民幣夯 投信：靈活投資
彭心儀抵墨介紹台灣電信經驗
波士頓爆炸案 傷者多下肢重傷
人民幣升值 衝擊廣交會成交量
防恐怖攻擊 日警嚴加戒備
康州槍案代表 跑馬拉松遇爆炸
港媒：陸高層分工確定
大陸三軍 總人數148萬人
總統：台灣是美國經濟安全夥伴
賴明詔：H7N9可能提前變異
波士頓馬拉松爆炸 澳選手驚魂
大陸水泥業 辜成允看好下半年
處理爆裂物步驟 防護偵檢處理
無業男家中吸毒 母姊聯手檢舉
波士頓驚爆 再現多枚未爆裝置
富國：金價股價重挫是買進機會
愛國日連環爆 難排恐怖攻擊
民間投資旺 中經院上修GDP
金價崩跌 結婚用飾金便宜了
H7N9基因互換 成潛在威脅
新一波實價登錄 2月買賣略低
總統：自由貿易島發展唯一方向
美爆炸案3死逾百傷 慘如戰場
傳深圳前海 將設廉監局治貪
譙老闆蕭查埔 判臉書貼文道歉
雙炸犯嫌 無政治宗教狂熱
馬拉松驚爆 警搜索波士頓公寓
總統：兩岸和解 符合國際利益
涉洩密 前總統府專委發監執行
波士頓馬拉松 李敬明警界退休
區間盤整 台幣午升1.8分
葉金川：H7N9 不須太恐慌
波士頓爆炸案 陸28選手參賽
美爆炸案調查第一步：幾人犯案
看台灣經濟 江宜樺形容悶
總統：和平解決爭端是最好方法
台糖案 吳乃仁5月初報到執行
研考會：近7成贊成核四公投
新北發展棒運 盼遍地開花
無戶籍僑民 返國需簽證將改善
廣州猝死鴿販 排除染H7N9
華碩評估實施庫藏股 反彈
總統：維持死刑 但減少使用
陸國防白皮書 明打日暗批美
韓江原道鐵原美軍用直升機墜落
睽違5年 漢光演習實彈射擊
苗栗台南 一日4起槍擊
波士頓馬拉松爆炸 夏海蔭失聯
立院三讀 可有條件裝防墜措施
達仁設核廢處置場 原住民反對
雙子星案 郝龍斌記者會釋疑
未來大型招標案 郝：提高標準
外交部：台灣選手6人平安
大陸北韓高層對話 去年底中斷
美國死傷慘重爆炸案簡介
國內機票 公聽會反漲聲大
馬拉松爆炸案 跑友震驚譴責
陸客搭郵輪上岸 未量體溫惹議
穆迪砍陸信評展望 降至穩定
介紹一日最嘉遊 國際志工操刀
腹平減重樂台中 目標百公噸
美直升機毀兩韓交界 無人喪命
波士頓爆炸 李敬明：氣氛緊張
馬談東海倡議 先解決資源問題
雙炸案 刑事局下午開記者會
試算票價 北金航線可能漲最多
陸：若被強加戰爭 能決戰決勝
Google：東南亞蘊含商機
美爆炸案 杜皆興：歡呼變驚呼
謝長廷訪美 闡述憲法各表
挽留貓熊 泰國盼陸點頭
人才會報 江宜樺親督軍
立院三讀 家事服務中心有法源
波士頓驚爆 印度總統譴責
台股收盤漲37.52點
彰銀台新併 財政部立場鬆動
咖啡菌害 宏都拉斯損失4億
南韓核廢料 2024年達飽和
潛公寓偷運動鞋 慣賊遭判1年
傳學鬥籲尊重壹電視勞動權
報導：陸正實測多彈頭洲際飛彈
調查：奢侈稅壓房價無效逾半
陸軍方否認增兵北韓邊界
開低走高 台股漲37點
扶輪社友：戴廷聯樂於助人
台北居不易 基隆居時間換房價
東港勒贖案 歹徒劫走車輛尋獲
江宜樺溝通力 駱錦明肯定
4月台指期漲19點
4月電子期漲 金融期跌
美軍直升機韓邊界墜 機員生還
讓安妮上學示威活動 傳遭清場
2頭獎中獎人 捐款花蓮做公益
波士頓爆炸案 江揆：震驚痛心
人民幣中間價連3日創匯改新高
核四公投議程 立院19日處理
電子權值股拉抬 站回7800
核四民調 藍指理性綠說非實況
美爆炸案 學者：經濟影響有限
高鐵炸彈案 歹徒有技術沒經驗
朱立倫：重大刑案警應掌握時效
淘寶網統計 夜淘族最龐大
波士頓馬拉松 台灣選手全平安
北京各醫院擴大檢測H7N9
陸官網民調 8成反對一黨執政
發展城市觀光 從體貼老外做起
竹市增電動公車 打造低碳交通
國人自製航太鏡片獲突破
飛利浦發表節能高效LED燈
大電視降價 中華電攻進春電展
促身障就業 特例子公司上路
核四安檢監督 經部公布名單
公布陸軍番號 專家稱陸展透明
波士頓留學生 教部提供協助
三大法人賣超台股13億元
車疑暴衝 加油站1人傷
立院三讀 未帶駕照行照免罰
6/17起 傳統市場禁宰活禽
崇越科技：暫不考慮組職棒隊
壹電視工會盼2年不裁員減薪
珠海遊玩小潛艇沉沒 3人失蹤
寵愛勞工 中市推消費優惠
佐渡島外海油田大 日開始試挖
苗栗2槍擊案 警：歹徒同一批
誘驗孕2度性侵表妹 男遭判刑
疑帶走晶片技術 搜索跳槽員工
開發金拚EPS 提高財務槓桿
藥學晴告前經紀 誣告不起訴
印度車禍 路躺1小時無人聞問
馬總統史丹福視訊 坐無虛席
學雜費調整草案 教團盼撤案
Psy推新曲 經紀公司股價漲
高鐵爆裂物 查DNA指紋現形
洛城道奇台灣日 球場加強警戒
總統：兩岸關係改善符合美利益
民航局：國內機票最快十月漲
陸海監船巡航釣魚台對日船喊話
最後一抱 馬拉松父子天人永隔
中市仁友客運欠薪 公車脫班
博弈專法 擬20年不課贏錢稅
學者：台核電廠地質都不好
核電廠選址遭疑 台電說明
百大名人義賣 晶華搶先預展
文林苑協商 張金鶚：先成局
釣男同志仙人跳 主謀判8年多
國3茄苳交流道拓寬 明年完工
朴仁妃登球后 妮妮第3
雙子星案 北市提19點澄清
新台幣收貶0.1分
課徵證所稅不周延 監院糾正
國道追撞 大貨車駕駛命危
家禽屠宰政策變 監院糾正政院
法總統致慰 境內加強警戒
爆裂物案兩嫌曝光 對岸幫逮人
核四檢測 最快10月底前公布
行李箱炸彈案 鬧鐘皆設定時間
大專學雜費調整 朝野都有意見
萬安演習 大樓住戶演練疏散
美爆炸案後 投信：短空長多
雙炸案主嫌家 油桶紙片俱在
臉書新行動軟體 邀蘋果入夥
民調：7成民眾憂H7N9侵台
劉德勳任策進會董事長
台東熱氣球 載客飛行縱谷
工商早餐會 提5大建言
金價暴跌 陸豪客逆勢搶金條
檢調搜索 祥碩：舊案調閱資料
波士頓驚爆 駱錦明女兒在附近
歐洲諸國將協力打擊逃漏稅
同性戀婚合法化 越集共識
萬安演習 雲林管制有漏洞
研調：大面板4月出貨短暫修正
大樓防墜措施 兒童局：有必要
台南槍擊案 警方派員保護議員
踢爆溫家寶 紐時記者獲普立茲
中正與馬國簽署鈑金成型合作
火箭墜落 再輸將跌落西區第8
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
護海外利益 陸專家：因應需要
金價暴跌 日投資人趨之若鶩
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高盛：歐洲拋金疑慮 重壓金價
遠航班機訊號異常 檢修後載客
東海議題 蘇：主權不能退讓
鳳飛飛長眠寺 遭控侵占國有地
預防新興職業病 將辦專家交流
兩岸共打協議 遣返271人
今年第1季 越勞輸台人數最多
萬海航運復航南美洲
台灣青年鋼琴家 將在德國演出
福山雅治再發威 伽利略開紅盤
實價登錄 豪宅店面億元交易多
盤整 新台幣收貶0.1分
台中國際旅展 飯店餐券超搶手
鄰居：雙炸主嫌家曾傳刺鼻味
警：案發後 已掌握炸彈犯身分
家倍圓滿 創世助植物人安養
內視鏡超音波 檢查器官更詳細
降死亡率 衛署將提早產兒計畫
關廠工人貸款案 勞委會先預審
西拉雅風景區 山光水色好遊賞
戴廷聯報平安 家人如釋重負
東港勒贖案被劫車 警採跡證
林進春病況好轉 到案發監執行
陸海事第一艦 海巡01入役
防H7N9 北市召開應變會議
大馬：未有H7N9病例發生
波士頓爆炸案 斐2選手受傷
開發金擬提高經常性收入比重
券商公會：盼重新考量證所稅
新航台灣總經理 張榮強接任
春遊東勢林場 日賞桐花夜賞螢
苗2槍擊案 警：同車2地犯案
紐時爆溫家得獎 陸斥別有用心
家禽理貨場違建 中市將拆除
新航台灣總座 入行7年32歲
炸彈案嫌押回 入境上腳鐐
非蘋手機股 上半年戲份重
4同窗聯手 打造板金觀光工廠
蕭家淇：推食物銀行 修法較快
新兵正傳主題曲 莒光日熱播
農委會盼邀陸禽流感專家來台
陸富豪買飛機停看聽 租賃看俏
量血壓防中風 阿基師抗壓保心
橡皮艇偷渡 陸父女非法入金門
壹傳媒股價收盤微漲1.1%
德投資人信心 降幅大於預期
陸軍力報告：空軍可隨時作戰
星免費搭地鐵 疏散尖峰人潮
臉部偵測軟體 助警找嫌犯
學校跑道材質 立委促教部檢討
賓士撞死兩命 癲癇男十萬交保
長頸鹿南下娶親 共譜老少戀曲
規模8大地震襲伊朗
武警一年用兵百萬多次 網友批
波士頓驚爆 歹徒加料增殺傷力
陸私人飛機市場超日 亞太最大
陸將設不良食品企業黑名單制
布倫特原油 跌破百美元大關
台新金彰銀整併 金管會不置評
炸彈嫌押回 馬：兩岸改善成果
台式浪漫婚紗風 印尼佳偶愛
原能會：核四廠附近無活動斷層
APEC部長會議 張家祝率團
朱立倫會日議員 談棒球搏感情
央行統計 人民幣存款破5百億
強震襲伊朗 恐致數百死
華信慢遊台東 部分收入捐公益
江蘇新確診3例H7N9病例
波士頓爆炸 陸女1昏迷1失蹤
涉爆裂案律師遭申訴 公會調查
罵人神經病 李婉鈺遭判拘役
炸彈案押返 律師犯嫌一路緘默
國安密帳案 李登輝否認貪污
波士頓爆炸案 少許旅客轉團
徵證所稅遭糾正 財政部尊重
伊朗強震 台駐印度處大樓搖晃
新北核四公投 已送政院待核定
稀有鳥種現蹤 金門好賞鳥
義教師力推零垃圾 獲環保大獎
炸彈案 警：犯案動機續查
甄子丹穿憋褲 陳妍希大讚有型
抓住良機 陸在歐洲投資躍升
號召揪團金門拍婚紗 藝人代言
投資銀行爭氣 高盛獲利奏捷
國道連環撞 貨車司機不治
LED照明展 6/18登場
新北將全面檢測道路標線防滑度
共軍白皮書 林中斌：未提經費
聯合國譴責索馬利亞恐怖攻擊
馬術團喋血 清境農場傳凶殺
證所稅遭糾正 阿土伯肯定監院
伊朗強震 北印度西印度有感
米吉亞初登板 被判勒令退場
北極圈論壇 中印星有望加入
總統：東海和平倡議具實質效果
對美學者演說 總統倡三方多贏
挺友跑馬拉松 兄弟各失一條腿
防委外代操弊端 勞委會提藥方
拉美銷量攀 可口可樂獲利佳
新藥助攻 嬌生獲利優於預期
即將發監 洪奇昌：莊嚴面對
疑鳥擊遠航客機 原因待查
無雇主導遊 可入職業工會納保
藍：穩健減核 像幼兒斷奶過程
炸彈案逮兩嫌 鑑識功不可沒
潑水節收假 8萬泰警指揮交通
浙江新增5例H7N9病例
白沙屯媽祖進香 逾8千人報名
羽球亞錦賽 台選手晉級會內賽
網PO浴照 菲男星意外露鳥
今彩539開獎
炸彈案兩嫌 叫車結識多年
台新彰銀案態度變 張盛和否認
大樂透開獎結果
北京H7N9首例 停用克流感
伊朗大地震 沒有台灣旅行團
軍方：漢光規劃依權責專業執行
華光安置調查 延到22日
波士頓驚爆 歹徒疑用土製炸彈
黃金跌深反彈 投資人勇於進場
政黨外交 蔣孝嚴率團訪美
波士頓驚爆 歐盟同聲譴責
波士頓爆炸案 朴槿惠致哀
遠航訊號異常 檢修延誤起飛
波士頓驚爆 專家：一人下手易
美新屋開工激增 集合住宅衝高
汽油跌價 美消費者物價下滑
外商保險業進出台灣 有法規範
籲返鄉投票 馬國人被星國調查
IMF預估 台灣今年成長3%
陸研究生被毒死 嫌疑人是室友
上市櫃陸投資 利益減逾百億
甲級中餐技能檢定 將上路
發布國防白皮書 陸劍指美國
胡宗賢曾任董事 黑松驚訝
伊朗強震 中鋼印度設廠無影響
共軍犯台跳板 澎湖實彈演習
統一3發全壘打 轟垮兄弟
禽肉衛生 認清合格屠宰標章
霸山頭盜牛樟 神木村山林遭殃
墜毀南韓美軍直升機 機種確定
駐波士頓朱永昌 選手即時通
驚爆馬拉松 過程驚心動魄
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美製造業生產下滑 跌破眼鏡
龍潭警查毒趴 赫見液態安毒水
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歐洲運動賽事 將加強安檢工作
大樂透頭獎槓龜
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炸彈案犯嫌 胡宗賢是執業律師
今彩539頭獎 1注中獎
陳(沖)：證所稅對市場衝擊不大
非法開採 迦納礦坑坍方17死
華映總座林盛昌接手凌巨
IMF砍全球經濟成長預測
炸彈案 1人置放1人開車
國內機票價 得讓業者活得下去
金溥聰：總統最重區域穩定和平
曼莫漢致函歐巴馬譴責恐怖攻擊
IMF上調日本經濟成長率
波士頓警方：沒有進一步威脅
IMF：美日財政令人憂心
波士頓連環爆 當局全力緝凶
就業趨緩 美官員挺QE持續
陸H7N9 確診71例 14死
馬總統視訊 和平倡議受肯定
休息心跳快 早死風險增
行李箱破案 兩岸打擊犯罪奏效
馬拉松連環爆 美再遭恐攻震撼
中國國防白皮書 公佈三軍及二炮兵力
胡宗賢疑似法人董事 黑松重大訊息"緊急換人"
伊朗東南部7.5級地震 至少40人死亡
中國H7N9已發現63例 病例持續上升（04/15)
總統視導漢光 對國軍更有信心
雲品酒店日月潭 晝賞桐花怒放 夜賞星光螢
新竹老爺【明宮精緻組合餐】自由配‧隨意選
超人氣日本寶塚歌劇團入住台北國賓大飯店
維多麗亞Happy Mother’s Day
亞都麗緻 母親節優惠活動
搶攻畢業季商機 台北福華自助餐優惠滿10送2
漢光實彈射擊 靶船全命中
金價慘跌 全球央行失血
漢光實彈 錦江級艦76砲故障
東海議題 蘇：主權不能退讓
海軍76砲射擊故障 馬英九令立即檢討
炸彈案 胡宗賢拒夜訊檢發許可
伊朗強震 巴國21死千屋倒
伊朗7.8強震 鄰國災情慘
為殷仔首勝集氣 駐美處動員
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬：波士頓爆炸為恐怖行為
歐巴馬：攻擊無辜 是恐怖行為
炸彈案 胡宗賢行使緘默權
波士頓攻擊 傳使用壓力鍋炸彈
漢光澎湖實彈 雷霆兩千展威力
實彈演習 集火射擊撼澎湖海域
國造雷霆兩千 殺傷力天羅地網
三星S4即將登台 S3先降價
投資人知識網 正式上線
春電展 宏達電「粉」蝶翩翩
權證風險有限 適合小額投資人
波士頓爆炸 指向國內恐怖攻擊
房地產界：黃金變現 有利房市
加強維安 倫敦馬拉松如期舉行
佘契爾夫人葬禮 逾4千警維安
富豪汽車拓展中古車據點
可疑物品現機場 紐約虛驚
Google力推企業網路行銷
美股漲 台股可望開高
波士頓宗教儀式 歐巴馬將出席
波士頓爆炸 3死者有大陸學生
白天多雲到晴 夜間鋒面接近
營收前景黯淡 雅虎盤後大跌
英特爾Q2財測超標 盤後股揚
委國總統擬對反對黨採強硬手段
波士頓爆炸案 謠言陰謀論四起
強調質感 超商自有品牌升級
IMF砍巴西今年經濟成長預測
學費調整配套 資訊公開趨嚴
披薩討喜 義業者大舉招募人手
選總統 義五星運動推名記者
春電展商機 微星筆電推優惠
法國前預算部長辭議員席位
波士頓驚爆 大陸留學生罹難
台股開盤上漲21.76點
陳菊：建置太陽能普及城市
對岸網軍入侵 總統促軍方防備
金價重挫 預測專家跌破眼鏡
調查H7N9 世衛專家將赴陸
炸彈案胡嫌認了 遭聲押禁見
猛攻印度 蘋果三星大打價格戰
通膨避險需求降 黃金爆拋售潮
總統首全程校閱 肯定漢光演習
宏達電攻陸 端E1客製機
誤行五楊收費道 頭2月不罰
避風險 勞保基金禁買冷門股
千萬跑車肇事 2人送醫無礙
江揆下午視察核四
金價重摔 有助印度減赤降息
檢調搜索 祥碩股價低迷
芝加哥智庫：馬總統演說讚
新台幣盤初升破29.9元
反學費調整方案 學生串連抗爭
陳威仁：對雙子星案沒放水
盧彥勳出征 駐墨代表處集氣
俄羅斯禁萊劑 檢查加肉品處理
經長：林宗堯擔心被貼標籤
卜睿哲肯定馬兩岸協商牢記主權
成龍捐古厝予新加坡 安徽封殺
薛瑞福盼中華民國總統在美演說
李鴻源：要加強反恐意識
包道格：台日漁權解決爭端範例
台南運將遭割喉 起訴蔡姓凶嫌
陸海南艦隊 釣魚台附近巡航
陳福同展水彩畫 記錄故鄉情
食衛不符規定 誇大療效占大宗
三星S4將登台 宏達電迎戰
傳北韓去年試驗核彈頭
港媒：美國應反思反恐戰略
憂公共安全 安控股漲
製作壓力鍋炸彈 蓋達雜誌有教
夢幻機返航 FAA近期決定
金價跌 商品教父伺機撿便宜
日人口少28萬 減幅創新高
困車下4天 澳男靠狗取暖生還
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
台股觀望 上下30點震盪
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）更正報
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）更正報
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）更正報
核去核從 客台推核能系列報導
數位行銷 中華電推行動推播
美西機場加強安檢 嚴防恐攻
3律師沒來 陳玉珍案開庭改期
巴拿馬國際商展 周麟歡迎台商
宴請安檢小組 經長：人之常情
北韓歸來 馬拉松國手哀美爆炸
與炸彈客打官司？鴻海嚴正否認
人民幣兌美元升破6.24關卡
舌頭小傷久未癒 原是口腔癌
爆炸悲劇 波士頓哀戚悼死者
阿症老藥新用 可治海洛因成癮
大馬外來投資 台排第4
總統：漁業協議實踐東海倡議
薩爾瓦多推動中小企業外銷
大馬今明年經濟成長約5.6%
樂天錦標賽 妮妮得全力取勝
躲高級住宅販毒改槍 3嫌落網
勞保年金改革 勞委會建採乙案
牙齒穿金鐘罩 幼兒免費塗氟
表現優 建仔20日登3A
大學學費調整草案 立院退回
波士頓連環爆 印尼譴責暴行
陸北斗平台公司 獲鉅額融資
中工：市府預算非墊款 係委建費
波士頓驚爆 越僑學生驚恐
財長：證所稅修法後不安定性降
統一擬買大統益股權 公平會同意
上市公司3月現增募資近44億
動保界爭取資訊透明化
陸專家：陸地方債已經失控
走出校園 羅東高中訪美收穫豐
北韓不許南韓企業代表訪開城
調查稱：陸民滿意疫情資訊透明
多明尼加投資說明會24日登場
拚文憑 印尼近七旬伯參加聯考
金價跌 全球拚QE更有理
炸彈案 兩嫌疑人羈押禁見
IMF：陸今年經濟成長8%
台旅行業首次進軍河內旅展
大陸西北局部 沙塵暴侵襲
大陸巡防艦近釣島 日加強戒備
台大申請放榜 錄取率3年新高
電線砸車 台鐵高雄段單線行車
泰青少年懷孕問題多
台大個人申請放榜 5名5冠王
容安瀾：台日漁協凸顯東海倡議
研究：萼形柱珊瑚含4隱藏種
吳壽山：努力拉高外資投資比重
外銀拋匯 台幣午升7.4分
五楊高架ETC 初期誤行不罰
超效率念書法 錄取台大4冠王
洛城電視台傳爆裂物 虛驚一場
基金委外 立委提道德責任險
王品：員工旅遊未特別挑韓國
基北區特招 師大心測中心命題
橘郡馬拉松 加強維安
財部：引民間資金健全地方財政
微軟鴻海簽署專利授權協議
廢彈爆 越童2死6傷
首家養豬業掛興櫃 今年有望
北一女網球隊失格 教部護權益
新北核四公投 政院無預設立場
美投6億 攜手台師大發展華語
陸專家：美對外政策可能調整
散播健康 北一女生錄取醫科
孕婦石坡跌一跤 判北市府國賠
台股收盤漲8.02點
美媒：陸重啟IPO恐拖累股市
家長等公費 緩打幼兒肺炎疫苗
經委會通過核四地質調查提案
新北校舍屋頂擬供太陽光電租用
櫃買：寶島債上半年可達3檔
狹幅整理 台股小漲 8點
證交所列重點 艾美特：財務正常
撈金時機不對 南韓央行挨轟
台中街藝徵選 增展場鼓勵秀藝
公股遭批肥貓 財部：薪資不高
前海軍將領疑涉共諜 雄檢偵辦
勒贖案遭劫車 警請車主助採證
南星造陸 環團疑地下水砷污染
4月台指期漲34點
收視聽率計算 張善政：可討論
4月電子期漲 金融期跌
台股狹幅整理 觀察外資動向
肩一高一低 注意脊椎側彎
陸專家：3種鳥類催生H7N9
竹東國中適性輔導 教出金鐘獎
春電展登場 電信業者開打
台中咖啡小市集 傳送在地醇香
雙炸案 兩嫌疑人羈押禁見
攬外籍客新招 台日鐵路換票
調查：5成民眾疑健保開藥氾濫
5區重建中心 助身障者就業
北監受刑人送醫不治 檢警調查
傳愛勵馨 健身業者號召募物資
一本畫冊 老兵闊別64年聚首
中華經國路口易釀禍 竹市改善
三大法人賣超台股22億元
山豬窟綠地復育有成 年中開放
陳菊：不遵法律都要受檢驗
外長：漁業協議建東海和平模式
腹語師的女兒 療癒親情衝突
考察漢光演習 立委肯定國軍
中一中女中40人錄取台大
經部：漢翔民營化 現在時機好
勞保年金改革 撥補計畫仍模糊
台清大2超女 比賽最嬌點
歐巴馬預定6月下旬訪柏林
超級電腦大賽 兩岸清華對戰
母親節將至 餐廳促銷搶客
世界地球日 竹市推環保運動
調查：911後美刑求被羈押人
最新超人電影 胸前S代表希望
焚風吹襲 台北高溫32.3度
住家槍擊案 曾順良：莫傷無辜
卡列拉斯演唱會 彰縣籲搭接駁
通訊軟體 陸電信商憂影響收入
南印度班加羅爾爆炸 16傷
學者引史料 證釣魚台主權在我
同窗十年 2人同上台大醫學系
美孚提告再撤告 趙天麟不起訴
女誤匯386萬 受方完璧歸趙
增收益 高捷為高鐵磨軌
墨西哥市網賽 盧彥勳退賽
五楊高乘載 宣導2個月再取締
新北沒禽宰場 協調北市增供
新台幣收升2.8分
婦人疑跳水自殺 外籍看護救主
總統：補助地方比前朝8年多
炸彈案主嫌胡宗賢：對社會不滿
亮票遭判刑 3中市議員將上訴
斯國學者籲支持台參與ICAO
疑溶氧低 宜蘭死魚綿延兩公里
台日學者：東海和平倡議解爭端
道奇台灣日 花燈受矚目
開源節流 總統盼地方自給自足
炸彈案2嫌 檢警：有僱傭關係
核四龍蝦宴 綠籲安檢小組請辭
中風復健路漫長 病友會給支持
德買氣冷 歐汽車銷售降10%
雙子星案 調查小組名單出爐
羅援：核心利益受損核武是選項
駕贓車拒檢逃逸 警開槍追捕
ASML新舵手 財務長出任
陳以信盼大陸 重新定義一中
台大申請入學 雲林正心放異彩
基北區特招不自辦 教部尊重
政院：國土安全室是協調平台
漢翔民營化 經長：強化競爭力
綠色小鎮停業 中市府籲解決
防候鳥傳毒 籲南部鴨場預警
陸要求勿擅用境外新聞
中央氣象局氣象報告
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金門推深度遊 民宿業體驗擎蚵
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
強盜殺運將 男判無期定讞
首季農產品出口地區 陸居首
中一中語資生 通5國語言
馬總統資源分享說 韓學者稱讚
法國核能安全事件增10%
金門起大霧 海空交通中斷
韓向美購36架阿帕契直升機
樂舞交流 青海少數民族展風情
想學綠建築 農村子弟上台大
推廣城市輕運動 林依晨代言
北京H7N9首例與帶原者出院
棉被誤認為炸彈 台南議會虛驚
臉書新標的廣告 義憂侵犯隱私
聯合公園 8月來台攻小巨蛋
偵訊不能服藥 檢方：依規定
台灣寧夏直航 方便陸回民來台
蘇：綠能取代核能 政府不願做
未說過不用民代 馬駁週刊報導
撞壞壁燈挨告 瞿友寧獲不起訴
恐龍考古專家 興大開講
五楊高無交流道 避免冤枉路
瑞士存款密帳 德國嚴查逃漏稅
市場禁宰活禽 動保團體肯定
DRAM模組合約價 漲逾8%
防炸彈案嫌自裁 北所嚴密戒護
林中森：歡迎陸資到台投資
新加坡虎航 台灣航線增班
為信徒找頭路 財神廟辦就博會
炸彈攻擊 在美土耳其組織譴責
外銀拋匯 新台幣收升2.8分
無法忘情長空 眷村子弟蒐文物
溜過電檢 北京影展播雪獅旗
加強研發 臉書再向蘋果挖角
軌條砦影響捕魚 村民建請拆除
新北22秘境 賞螢好所在
先進IC構裝成趨勢 挑戰台廠
陸派軍艦巡釣魚台 都是最新型
三星發聲明 在台寫手行銷喊卡
劉志軍系列案 北京開審
走過戒嚴 政治受難者分享過往
禁宰活禽 農委會找適當時機
鼓勵程式開發 谷歌眼鏡秀規格
台電招考員工 不懼高不怕苦
開朗男童反暴力 炸彈粉碎幸福
冰島女總理夫人 陸校園亮相
看好陸發展 羅傑斯促女學中文
關聖帝君送駕典儀 隆重莊嚴
錄取大氣系 馮偉安愛看天氣圖
促進谷關發展 擬統一分配溫泉
H7N9 上海新增1例
上台大社工 彭婕綸盼幫助弱勢
高市：南星地下水砷濃度未超標
廣東佛山菜肉同價時代來臨
三宅島地震 日本美國數據不一
財政部辦路跑 特別加強戒備
打疫苗亂說話 新北：加強專業
不敵H7N9 粵家禽業虧大了
火箭出征洛城 攸關湖人季後賽
防H7N9 FAO助越南
日三宅島近海強震 規模6.2
全中運閉幕 4項6人破全國
台大申請放榜 建中人次居冠
中小學教科書價格 維持不變
拾獲胡金龍首轟 黃媽媽開球
第2季業績 華碩估持平
飲食不西化 老來好健康
上台大醫學系 雄女視障生如願
日使：自衛隊可助穩定朝鮮半島
馬拉松爆炸案 體育署持續關注
總統：改革遭遇困難 持續溝通
江揆視察核四 籲台電掛保證
搶陸網購商機 經部助業者行銷
76砲故障 總統要求海軍檢討
防漏大作戰 台水投資645億
自製釣竿勾皮包 男賊落網
陸艦巡釣魚台 日艦跟監
擅用照片出書 作家莊華堂遭訴
南印度爆炸 朝恐怖攻擊調查
金門酒糟牛肉 營養優於進口
多空訊息雜陳 台股難脫整理
Capcom發表新網遊
韓媒：韓中日峰會恐難5月舉行
不滿低薪 海外求職首選上海
樂士浮生錄來台 展現古巴熱情
防海嘯 核四廠有七大措施
柯建銘：未介紹黑道背景者入黨
金價大跌 台灣央行未失血
功能人工水晶體 可解老花散光
宴客惹議 台電：無巴結疑慮
胡宗賢DNA檔 炸彈案賴不掉
雅加達機場傳炸彈 虛驚一場
呂秀蓮：釣魚台像睡美人莫騷擾
iTunes穩居數位音樂龍頭
江揆：定期公布核四檢測進度
歐洲問題多 未來央行總裁難當
引台商回台 櫃買中心赴陸宣傳
房貸收入降 美銀獲利低於預期
緬宗教衝突 蘇姬：需時間解決
台灣海外求職 陸零售業缺人才
鬼武者魂繁體版 30日封測
全中運閉幕 北市成績全國第一
澳女臉書炫結婚 收到正宮訊息
申請入學 金門15人上台大
佘契爾葬禮 有致敬也有抗議
日東北5.8地震 東京也搖晃
面試後性侵少女 惡老闆判重刑
黑狗兄像極澎恰恰 贈襪表情誼
雅子妃擬訪荷 11年來首出訪
台鐵電車線斷 誤1萬5千旅客
核四廠長：不會要求安檢放水
菲國被捕台詐嫌 獲准保釋
台電：核四安檢5月展開
起大霧 金台航班停千人受影響
漢翔：堅定要民營化
陸：制約發展矛盾不斷顯現
比利時國土小 民眾度假愛出國
陸客搶購 香港金條下單4倍
香港女歌手陳僖儀車禍死亡
邊境不平靜 象牙海岸求助聯國
示範區設博奕 管中閔：有風險
中醫藥防H7N9 專家肯定
國人赴波士頓 外交部提醒注意
陸又見數百死豬狗 無關禽疫
建商貸款手續費 央行無法可管
今彩539開獎
台生劉惠澤 亞洲之聲英講摘銅
掌聲噓聲並起 佘契爾走入歷史
職棒工會拜會體育署 交換意見
美職台灣雙雄 週末接力出賽
產險個人傷害險 最高賠2百萬
佘契爾夫人葬禮 政要貴賓出席
逢馬國大選 蘇打綠演唱會延期
海軍76砲 成功級艦主力
若炸彈齊發 警：後果無法想像
南韓電纜線 開城工業區生命線
Google看好亞洲中小企業
東海和平倡議 日學者：助和平
成都台商 關心雙重課稅問題
Q1銀行裁員 美銀下手最狠
醫界推測幼兒不易染H7N9
倫奧週年賽 將不邀刀鋒戰士
電扶梯突停 深圳小學生4重傷
歐最大反恐演習 模擬9國遭攻
阿里山預約入園 改每日8千人
補洞學習法 鄭(人予)倢台大四冠王
師伴玻璃娃生 白沙屯媽進香
春電展首日 6萬人次參觀
海軍：錦江級艦開關故障未射擊
管中閔：經濟悶是感覺 非數字
祖母葬禮致詞 佘契爾孫女爆紅
總統：男女薪資差距逐年減少
推鼓浪嶼旅遊 首站基隆展演
鐵娘子佘契爾 風光告別人世
翁山蘇姬訪日 透露當總統意願
今彩539頭獎 1注中獎
羽球亞錦賽 超級丹亮相
英鐵娘子佘契爾生平大事記
佘契爾夫人 鐵娘子叱吒風雲
羽球亞錦賽 小戴還在適應場地
中小企業拓新市場 語言最挑戰
文林苑都更 達成三原則共識
大陸展開掃黃 蘋果又被盯上
陸H7N9確診82例 17死
IMF警告 歐洲公司債藏風險
波城爆炸案第3日 仍謎團重重
一場比賽兩樣情 犀牛大勝桃猿
三星S4 下週搶灘美國
波士頓爆炸案 中國人一死一傷
高利率吸引 台灣人民幣存款年底上看1500億
H7N9陸全國確診78例 死亡16人 (04/17)
馬關條約118周年 馬英九：日本統治釣台法源已消失
柴契爾夫人葬禮 四千警力戒備
歐巴馬和參議員 收到含有蓖麻油毒素信件
大衰退! OTC去年整體稅前純益大減18.5%
德州肥料廠爆炸至少60人死 百棟屋毀
詐騙集團首腦 刑事局押解返台
台積電Q2成長可超越季節水準
默克集團「新技研中心」 在台落成啟用
德州肥料廠爆炸 傳15死至少160人傷
俄高層嫌隙 總理為政府辯護
白宮截獲可疑信件 美國安啟動
白宮截獲毒信 總統維安引關注
美國會傳可疑包裹 兩大樓疏散
減赤撙節所本 經濟研究出了錯
FBI：歐巴馬信件含蓖麻毒素
美妙早餐過後 陸生爆炸案罹難
美國會可疑包裹 警詢問1男子
美媒：警確認爆案兇嫌黝黑男性
呂令子喪生 波士頓大學哀悼
傳爆炸嫌疑人落網 美官員否認
今年績效 東協日本基金最亮眼
太陽能電池 現貨報價續揚
義4成退休者 月領不滿千歐元
樂天錦標賽 曾雅妮出發
與大陸別苗頭 歐巴馬擬訪非
法總統護經濟政策 籲歐洲團結
英爆禽流感 非H5和H7病毒
樂天錦標賽 曾雅妮暫並列33
供應商業績慘 蘋果股價臉綠
和泰宣導交通安全 巡迴150校
白宮截獲毒信 傳當局逮嫌疑人
重要性日增 斐受邀法文化季
美股跌 台股守7800點
委國：總統補選不可能重新計票
鋒面接近 中部以北有短暫雨
聯準會褐皮書：美經濟溫和成長
EBay第2季財測低於預期
巴西升息1碼 擺脫空前低利
台灣大凱擘 100M上網啟動
美驚爆 監視器疑似拍到炸彈客
台股開盤下跌27.59點
櫃買126家 殖利率逾5%
台薩經濟聯席會議登場
長榮布局中南美洲市場
劉德立購贈兔唇基金會筆電
白宮攔截毒信 FBI逮嫌疑人
日圓貶 日3月出口超標
易綱暗示 人幣浮動空間將擴大
DRAM今年產值 估可增3成
桃機漏水 行李處理場積水
Google 靠中小企業起家
張俊福率團訪墨西哥 成果豐碩
信件是否含毒 總統府可把關
馬自達跨足傢俱設計 米蘭亮相
干預減 全球外匯存底幾無成長
狗班長選狗窩 為毛孩子找新家
蘋果光褪色 宏達電帶頭攻
全國第1鮪拍賣 總價近47萬
新台幣匯率盤初走升
陸生命喪波士頓 留學生恐卻步
雙炸主嫌辯不會爆 警駁鬼扯
扯上核四 溫減法初審停擺
炸彈案嫌欲影響台股 不容易
爆炸罹難陸生 活潑開朗人緣好
朱團十鼓 入選亞洲藝術瑰寶
韓美想談判 北韓開條件
PSY爭議多 圖書館跳舞挨轟
習近平搭計程車 宣傳親民形象
美國運通Q1獲利優於預期
高市推青年發展 助大專生脫貧
首屆海洋文學獎 最高獎5萬
涉販菲穿山甲 陸漁民面臨重刑
建輕軌 高雄引入西班牙系統
紐西蘭同性婚姻合法化
陸官方打房 多數城市房價續漲
社工相助 中風身障者脫困自立
富比世兩千大企業 陸工商銀居冠
爵士輸球 送湖人季後賽門票
台股開低翻紅 收復7800
全中運 桃園創歷年最佳成績
陳菊：輕軌是高雄百年交通建設
鳳凰古城收票惹議 傳願降價
封殺槍管 歐巴馬：華府可恥日
均優學習論壇 聚焦課程公共化
陸專家：H7N9不排除人傳人
美德州肥料工廠爆炸 恐釀百傷
金價跌 香港3天被搶購一噸
新竹風大 反空降演習跳傘取消
槍管法案挫敗 歐巴馬：可恥
火箭作客湖人 豪首節5分
雙橡園聯誼 周慧婷推文化交流
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
富比世兩千大企業 鴻海排名升
恐怖分子入境 移民署：可掌握
吳中書：加強經合洽簽力道
華航首架波音737新租機加入
立院初審台水預算 刪7百萬
日機緊急升空數增 大多防陸機
董氏調查：半糖茶飲不是真半糖
蘋果光暗 大立光跌掉股王寶座
翡翠蓄水85% 迄今未缺水
信心不減 陸3月外國投資續增
警員喊話罰款吊照 男停車酒測
北韓：不與敵對的南韓對話
書香無國界 胡志強：多讀書
北市超級環保秀 20日登場
調查：投資人報酬率不符期待
向人才招手 藍招考地方黨工
韓歌王趙容弼新歌壓倒PSY
謝長廷訪卜睿哲 談憲法各表
半場打完 豪送5助攻
美肥料工廠驚爆 恐至少60死
聯興操演 三軍聯戰破曉登陸
旅宿餐飲遊艇 可望進駐烏石港
國圖80年慶 總統宣揚正體字
非女性專利 阿里郎彩妝蔚潮流
車撞國5分隔島起火 1人亡
轉賣出借谷歌眼鏡 眼鏡將變磚
五一黃金週 香港嚴防H7N9
日本貿易逆差創新高
陸億萬富翁逾6萬人 京粵最多
環署預告 增訂小客車減碳目標
每天2杯甜飲 兒童當心長不高
陸房價加速反彈 廣州漲幅最大
陸駐英使：不允任一國搞亂亞洲
小黑蚊進入活躍期 防治有方
金門大霧停航 千餘人受影響
高鐵炸彈案 江揆籲強化安全
汽修廠化身賭場 警逮20人
警破高鐵炸彈案 馬總統親打氣
火箭前3節領先 豪取12分
疑氨氣爆炸 美肥料廠傷者破百
日收郵件千封 總統府層層把關
法務部：3個月內提反恐草案
彩迷拚12億 寄現金袋投注
長頸鹿宵順娶親 盼傳宗接代
區間盤整 台幣午升2.2分
王榮周：華南金全面朝北京進軍
沒娶妻 陸剩男逾1200萬人
台日簽漁權協議 美學者肯定
盧嘉辰：有心人藉炸彈案傷郭董
不平靜一週 德州肥料工廠驚爆
陸宣布今年建寬頻目標 商機大
德州工廠爆炸 居民疏散
網拍女模久咳 竟是氣喘傷肺
北京故宮博物院長單霽翔訪台
國企民營化 立委提案護智財權
基北區免試入學錄取率7成2
雙子星案 檢調傳陳椿亮作證
兩岸政治對談 美學者認機會小
拚經濟 蕭萬長倡結合日技術
基北特色招生 北市：政策不變
火箭出征湖人 延長賽決勝負
基北特招 可能考3科
歐都納估微成長 盼政府助升級
獲雙觸控專利 宏達電不評論
大陸物品違規中轉 擬訂罰則
聘逃逸外勞 研議加重雇主罰金
眷改轉讓 監院糾正國防部
加入區域整合 經部規劃因應
還有未爆槽 德州小鎮緊急疏散
陸客搶購德超市嬰兒奶粉缺貨
研究：牙周病會延遲懷孕
五溝溼地遭破壞 經部籲先停工
嘿咻赫見他人吻痕 醋夫殺妻
高中職免試放榜 14萬人錄取
台股收盤跌17.72點
嫌丈夫性慾強 妻持菜刀斷命根
火箭輸湖人 季後賽碰雷霆
美肥料廠爆 台肥：恐影響價格
行為不檢師 1至4年不得任教
2013國際旅展 越盛大舉辦
德州肥料廠爆炸前 消防員滅火
OTC：券商可辦陸衍生性商品
台積電Q1每股純益1.53元
台股持續整理 跌17點
學者建議美召開東海和平會談
江揆：續改善台中機場聯外交通
德州工廠爆炸 鎮長：就像核彈
銀行開放項目 溝通納服務協議
核四攻防 藍要公投綠喊停建
德州工廠大爆炸 可能70死
金管會：振興股市 適時推出
整合式照護 助患者脫離呼吸器
炸彈案疏散機制 交部：該檢討
德州工廠傳60死 多為消防員
雙子星案 議員提醒議約要慎重
來台回訪 單霽翔故宮專題演講
基北特招 議員：民眾搞不懂
5月台指期跌4點
5月電子期跌 金融期漲
UN：亞太發展中國家經濟好轉
綠將提停建核四 籲藍委支持
棒球經典賽 將納國光獎章範圍
觀望財報 台股收跌17點
呂秀蓮推新北公投 不排除釋憲
成大玉山環境論壇 22日登場
竹縣桐花祭 邱鏡淳邀民共賞
樂天高球賽首輪 妮妮並列52
觀光局再創活動 夏至北回歸線
台南招儲備清潔員 報考創紀錄
馮賢賢：NCC不懂收視率機制
全家棲身斗室 印尼貧民輪流睡
賈索大三元 湖人第7闖季後賽
開車低頭撿打火機 撞死人遭訴
德州肥料廠驚爆 恐釀嚴重傷亡
德州肥料廠爆炸 至少3死
張忠謀調高晶圓代工成長預估
敲生頭疑致聾 國樂老師被訴
三大法人賣超台股8.61億元
戒菸怕誘惑 門診戒菸易成功
陸央行：考慮擴大人民幣波幅
嘉大與台糖建教 強化產學交流
台日鐵路合作 一日券免費兌換
海基海協 業務溝通互設辦事宜
波士頓爆炸案 鎖定兩嫌
闖廟行竊 連神像都不放過
陸3月外資直接投資回穩
德州工廠爆炸 餘燼滿天飛
偷電纜被逮 行車記錄器佐證
陸生波城爆炸案罹難 各界祈福
只送不賣 河北現愛心饅頭店
機上餐跨業合作 華航再精進
香港明天更好基金 拜會胡志強
台積電調高今年資本支出
男子酒駕8次 開庭當天也酒駕
媒眾交流 新聞評議委員會解碼
首爾市長朴元淳將訪北京
環保行動劇 環署號召百民觀賽
中國建投監事長 跳樓身亡
匯豐估半年後金價1650美元
台塑福建特殊鋼廠 5月投產
藍營決議 年底幫官員打分數
美爆炸案 陸：中美應加強合作
重劃地主控勾結財團 民代提告
無償捐贈 新北投車站回家有望
國防部敦化段都更案 5月招標
新北投車站回歸 北市作好準備
破行李箱炸彈案 總統頒獎檢警
內政部：可修法保障原民參政權
學者：不公平競爭致數位匯流慢
新台幣收貶1分
偶像劇台中開鏡 有助城市行銷
毒信嫌疑人 自稱揭發器官交易
信義線年底通 淡水新店不分流
觀光客免費上網 日本增設熱點
陸H7N9病毒株 啟運台灣
合庫人壽今年目標 損益兩平
德州疑無水氨爆炸 專家說分明
黑鮪魚季將開鑼 櫻花美眉代言
台灣影子銀行風險 不嚴重
免試入學 建中錄取率近15%
亞剛回顧展 邀全民化身藝術家
人瑞裝心臟節律器 百歲仍硬朗
北捷信義線通車 可直達北投
風災重創無悔 玫瑰栽出一片天
金門大霧散去 旅客陸續離境
G20公報草稿 重申避免競貶
台企銀設租賃 拚半年獲利
台啤水果啤酒 添葡萄柳橙口味
波士頓爆炸 赴美旅遊影響不大
曾流浪街頭 林晨瀚網路創業
北韓：對話前提 美韓停止軍演
養育子女 考取公職可保留3年
日下年度通膨 可望逼近2%
5個月協商 蘋果簽編輯室公約
南韓官員：北韓無力全面開戰
迪卡儂進駐屏東 全台第2店
北京首季城鎮人均收入近5萬
藝人發起方舟行動 新莊大匯演
美炸彈案 總統：持續提高警覺
北韓：對話前提是美韓中止軍演
成大新生測體能 柔軟度不足
華南永昌證北京辦事處揭牌
公職考試舞弊 擬5年不得再考
薩馬朗契紀念館21日天津開幕
大台南文化叢書 首輯發表
信扶專案成功 今年推廣品牌
台灣在德舉辦系列華語文測驗
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
賓士增產小車 第2季引進台灣
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
總統候選人 義左右派達成協議
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大台中首購房市 3大區熱銷
台中日南車站 年底動工再造
台灣外交官眷屬在智利舉辦畫展
活化閒置宿舍 雲林展亮點
屏東芒果鳳梨 宅急便訂得到
陸死豬漂金門 防疫所：已銷毀
侯和雄涉貪 判5年2月定讞
花蓮農地活化 玉米種植面積增
北捷信義線跨線營運 衝擊最小
跨世代美聲饗宴 20日在彰化
好奇看車禍 釀成撞況連連
德州肥料廠爆炸 可能全鎮撤離
南茂科技 19日興櫃掛牌
收容人遭毆致死 北監將查處
美肥料廠爆炸 台灣業者不怕
台東海水 養出優良石斑魚苗
新娘造型競賽 大德學子雙響炮
釣魚台 日學者：陸正離間美日
三星S4登台 27日全球開賣
高考一級職等升 報考門檻拉高
賣鹿茸坑遊客 南市警逮26嫌
一動一靜雙胞胎 免試都上建中
術後疼痛 自控式止痛效果佳
葉少爺撞死人案 家屬仍拒和解
行為不檢師懲罰放寬 性侵排除
切低位腸癌 微創手術保住肛門
回饋家扶 婦女捐出辛苦錢
聽北京院長演講 馮明珠嘆缺錢
嘉義徵才職缺5百 包括HTC
台中國際旅展 國外行程殺很大
行動寬頻 全球可望破20億戶
中非叛軍以豪華旅館當總統府
緣分不滅 遠傳中移動再簽協議
歐股止跌反彈 無懼美爆炸案
央行阻升 新台幣匯率收貶1分
金門迎城隍 打卡送Q版吉祥物
中日韓領袖會談恐延期
格羅方德擴產 狠砸44億美元
看好歐洲需求 華為逆勢徵才
兩會首次業務溝通互設辦議題
台積增資本支出 漢微科登股王
北京間接表態 東亞局勢仍難料
大學生頻受騙 屏警防堵奏效
陸委會：互設機構法案協商並行
4年12億 串起全台自行車道
台教育界為港生進行升學宣導
雲科大設計5系聯展 無滯行
ASC大賽 台灣清大躍至第2
發展呂宋中部 菲擬建子彈列車
拓毛豆產業 台南擬設生產專區
澧河變黑水 當地政府買水漂清
義電信總裁：同意李嘉誠入股
低容量NAND漲6%至12%
許芳宜勉勵學子 相信肯定自己
北韓開戰說 脫北者：說大話
成交低迷示警 薛琦籲活絡股市
陸守黃岩島 菲漁民迫玩躲貓貓
消基會：開放油品市場以利競價
警追贓車流向 台南查到澎湖
遭解職打官司 陳致中敗訴確定
綠委批核四小組黑箱
金門持續大霧交通斷 包船疏運
大同4K2K電視 Q3上市
核四小組遭批黑箱 台電澄清
日志工團體訪高 市府盼促交流
陸銀參股銀行 限現增
釣魚台漁場擴大 最快5月生效
遭停職控違法 呂財益敗訴確定
專搶外勞財物 桃警逮3男
美濱海作戰艦自由號駛抵新加坡
KKR私募基金 看好科技業
聯合國：台GDP今年3.6%
雙炸案 胡宗賢：非針對郭台銘
工程會：蘭嶼校舍補強確保耐震
教長：今年免試生應可達65%
好消息 油價下週可望降1元
習近平搭計程車假新聞港媒道歉
江蘇新增1例H7N9病例
聯合行銷 宏?攜手派拉蒙
回應寫手門 三星：眼見為憑
聯合國：亞太有8億貧窮人口
免試入學放榜 報到率是關鍵
拓商機 商發院饗賓餐旅合作
新版木蘭 融合京劇打擊與肢體
首見公開活動 李朝卿關懷仁家
機械故障 美新火箭試射延後
全大運引聖火 將傳遞經玉山
諾基亞營收銳減 股價慘摔
檢調傳陳椿亮 查雙子星案招標
財長示警 德國會通過援賽案
蘋果不甜了 全球供應鏈剉咧等
浙江新增2例H7N9病例
H7N9疫苗接種時程未定
向左走向右走 談幸福愛情錯過
金大學生車禍亡 學校協助善後
AIT立委餐敘 肯定台日漁協
基北特招 丁亞雯：明年考3科
基北特招理想高 推動操之過急
QR Code刷卡 即將啟動
減肥咖啡摻西藥 警方查辦
藍委將評分官員 行政院：尊重
小虎鯨擱淺 農委會送救援站
火箭季後賽 對上哈登老東家
五楊20日通車 節省30分鐘
睫毛膠疑含甲醛 負責人交保
高孔廉赴大陸綿陽 與台商座談
坎城影展競賽片 陸導演入圍
今彩539開獎
泰潑水節交通意外 321死
核四公投議程 19日朝野攻防
白沙屯媽祖徒步進香 深夜起駕
村上春樹新書一週發行百萬冊
北韓開對話條件 對峙出現轉機
經紀營收攀升 大摩獲利勝預期
威力彩開獎
用美沙冬戒毒 可望對因下藥
緬甸拒絕伊斯蘭組織調解衝突
饗賓餐旅 十年拚百億營收
奈總統謀和平 擬特赦叛軍組織
市況趨穩 美初申失業救濟小增
建商房貸 金管會需與經部溝通
富比世2千大企業 大馬20家
豪完整球季 率火箭飛進季後賽
阻疫情 養禽場強化防鳥
中油：浮動油價公式透明可檢討
雙炸案 檢警：兩嫌離境未計畫
研究調查 廠商看好下半年景氣
釣島 陸：日應對話協商
警方：德州爆炸可能高達15死
時代百大榜 台灣人李開復進榜
沖繩常態部署愛三型反飛彈系統
德州驚爆後 美股開盤震盪走低
杜琪(峰)盼攜華仔 踏坎城紅毯
大安圍棋班兩生 免試上建中
陸熱錢流入壓力增大
公益彩券 財部禁網路代購
威力彩25槓 頭彩上看15億
犀牛反撲無力 不敵桃猿
迎接季後賽 豪還要更好
威力彩頭獎槓龜
日最大出口國 美超陸重奪寶座
蘋果搭指紋感測 台廠勝算大
財務脆弱壽險 金管會加強查核
上海新增1例H7N9病例
今彩539頭獎 2注中獎
諾基亞智慧機熱銷 但總營收減
羽球亞錦賽 小戴唯一地主希望
美國安部：未鎖定波士頓案凶嫌
美4月費城製造業 擴張趨緩
美領先經濟指標 7個月來首降
英副相：倫敦馬拉松四倍維安
歐巴馬赴悼亡禮拜 將發表演說
北京發出禁令 記者不得擅自引用外媒消息
台水公司徵才143人 25,930元起薪
國民黨招聘基層黨工 4/22起報名
3月中國70大城市房價普漲 僅1城市下跌
中國確診83例H7N9 北京首例患者出院
合庫人壽與家總 發起「守護幸福」活動
威力彩頭獎25連摃 下期上看15億
FBI公布爆炸案兩嫌照片
扁移培德 府尊重法部依法處理
扁無預警移監台中培德醫院 民進黨震驚
波士頓爆炸案 FBI公佈錄影緝兇 （影視）
修平科大體能戰技競賽 推廣全民國防
日本北海道海域 發生7級地震
日防相稱 自衛隊加入釣島警戒
扁移監台中培德醫院 法務部列7大理由
澎湖海上花火節Part2開幕 低碳遊、免費充
單霽翔首訪台灣
波士頓大爆炸 警方追捕2嫌1人傷重不治
法務部槍決6人 7:20召開記者會
跨日大戰 兄弟擊敗統一
德州爆炸 逐戶搜尋傷亡者
北韓提談判 凱瑞不接受願檢視
德州肥料廠爆炸 災居領空禁飛
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
寄毒信謀害歐巴馬 嫌犯遭起訴
媽祖起駕進香 萬人擠爆白沙屯
玻璃娃陳彥廷 挑戰徒步進香
鎖定爆炸案兩嫌 美籲大眾協查
北韓核武灰色地帶 美情報不一
誓言緝凶 歐巴馬力挺波士頓
波士頓爆後 紐約發生種族攻擊
美參院擋槍管 彭博斥可恥
美國嬰兒死亡率持續下降
防流感 世衛籲注意市場衛生
鐵娘子辭世 帶動英名牌包銷售
行動創作徵選 評審先拋磚
全台陣雨外出攜雨具 早晚偏涼
鎖定北美 台灣觀光量身訂作
豐田油電車 全球銷量破5百萬
波士頓案 加自由黨魁發言遭批
五楊高全線通 禁行大貨車
台積電報喜 有利台股開盤
美爆炸工廠 曾因安全問題遭罰
讓高雄轉型 陳菊：借鏡畢爾包
拉加德警告 英經濟表現欠佳
建輕軌 陳菊：具空間革命效果
司法傳訊 IMF總裁泰然處之
季後賽 美媒：林書豪是關鍵
IBM上季獲利低於市場預期
半導體B/B值 31個月新高
台股開盤上漲77.55點
樂天錦標賽次輪 妮妮急起直追
巴拿馬商展 台灣館風光剪綵
陳水扁移往培德醫院治療
Q2展望優預期 台積電漲停
世銀論壇 王雪紅捐hTC平板
微軟成本管控奏效 獲利超標
老鷹樂團出紀錄片 破不和傳聞
新台幣盤初 升6.2分
台積電漲停 相關設備同慶
高盛讚宏達電 目標價320元
體操人葉裕美 新書分享婚姻
富爸爸風光 茂迪同步漲停
談寫手門 王雪紅籲公平競爭
河南豬狗暴斃 與H7N9無關
聯想傳洽購IBM伺服器部門
谷歌獲利超標 盤後股價揚
傳夏普將供應三星IGZO面板
韓媒：韓流吹進美國海軍官校
行動市場旺 IC廠連袂走揚
6前台東市代涉貪 月底入獄
台積電領軍 台股衝破7900
扁移培德 王金平：尊重法務部
集全台紅樹林 鵬管處推輕旅行
金門霧散 海空疏運旅客
越時裝周斷電 麻豆摸黑走秀
服務台商 桂台合作研究所掛牌
華語教學能力認證 簡章發售
經理人：資金流向高收益新興債
陸船香港相撞沉沒 6人失蹤
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台灣經濟 朝野立委籲突破悶局
PSY新歌破1.5億瀏覽人次
北京：H7N9來自市場可能高
研究：撙節有害希臘民眾健康
五楊高架省時環保 馬總統肯定
南韓成立航空安全技術中心
鳳凰古城酒吧清晨失火
千島群島7.0強震 無海嘯
培德醫院 獄政首座醫療專區
澎湖太陽光電 年供二百萬度
居家療養不合法 扁移培德治療
扁移培德 綠：違反醫療專業
麻省理工學院傳槍響 1校警傷
波城爆炸案 狗狗出動癒療人心
兩岸故宮交流 台北開記者會
巴拿馬與越南簽經貿協定
APEC部長會議 張家祝啟程
傳百仕通退出競購戴爾
樂天錦標賽次輪 妮妮暫列37
傳金正哲竄升北韓太子黨領導
韓財長：日圓貶對韓衝擊甚北韓
習近平夫婦 同入時代百大影響
馬總統：花東鐵路電氣化不能延
微軟邀青年腦力激盪 企劃台灣
突破 台菲簽司法互助協定
社會組女籃賽 5月紅館開打
陸愛鳥週 尷尬撞上H7N9
上班工作閒暇 愛聊天上網
警查高利貸 搜出槍械子彈
司法互助 台菲拔河兩年落定
台東出現稻熱病 農改場籲防範
免稅商徵才 創金門近年紀錄
台積電領漲 晶圓代工類股齊揚
悼罹難生 波大設呂令子獎學金
中非共和國 旅遊警示調紅色
散H7N9謠言 河源學生被罰
推台灣軟實力 青年大使拚了
兩岸詐騙集團 警在台逮7人
台幣午升9.2分
改善公務員風氣 越禁上班飲酒
貨車化學桶漏液 3人不適送醫
麻省理工槍擊案 傳校警身亡
台積電今天貢獻指數超過60點
獄政史首例 為扁設療養專區
中華電凱擘賣鴻海70吋電視
巴國前軍事強人穆夏拉夫被捕
習近平要撙節 陸富豪大買飛機
外資調升台積電獲利及目標價
入TPP利工業 農業待保障
金價失色 泰國金店失血
馬拉松驚爆 嫌犯留現場看慘況
檢討油價公式 估6月定案
美術班團展 揮灑青少年創意
捷運交會宅夯 網路開價先漲
人民幣邁向3個月最大週線升幅
屏東第1鮪 重約300公斤
3月LED燈泡價格 穩定下滑
中風糖尿病患 失智風險增倍
S4預購 三星：寫手門不影響
核四公投議程 立院上午空轉
專家：深度經濟整合可吸引外資
就診逾90次 年近6萬人
試辦會考作文 考生選材狹隘
維護治安 總統勉警察縝密面對
台股收盤漲139.45點
男嬰命案對質 父哭訴錯了
寶藏巖規劃案 邀各界共襄盛舉
波士頓街頭交火 警方逮兩嫌
赴美招商成效佳 多家美商來台
澄清流言 鴻海法院開記者會
綠委援扁踢館 踹破曾勇夫門
台股強彈 大漲139點
涉收賄 北巿環保分隊長起訴
馬來西亞去年經濟成長5.6%
陳致中赴培德探扁 批法部違法
樂天高球賽次輪 妮妮並列37
FAA將放行 夢幻機復飛有望
世界最長壽 日老人慶116歲
5月台指期漲 194點
醫院藥師調劑量 衛署盼納規範
5月電子金融期齊漲
電子零件增加 車廠召修頻繁
陸野鳥暫未發現H7N9病毒
北榮主治醫師：扁病情穩定進步
試辦會考 數學非選零分多
新德里傳駕車隨機迷姦女性案
麻省理工槍擊 警方包圍市郊
飛越7900 台股挑戰前高
石家莊打破最晚降雪紀錄
三大法人買超台股94億元
入黨爭議 綠籲指控者提證據
內政部修法 爆竹業申報納網路
阿里山沼平車站 結合藝術人文
遼寧艦青島軍港首次亮相
槍手逃離麻省理工 警逮兩人
基北特招 國英傾向不加考非選
波士頓爆炸案 傳1嫌疑人落網
內政部修法 防新建物空調超量
兩岸企業家峰會 擴大合作深度
學者：兩岸產業合作產官研著手
扁住院7個月 北榮損失3百萬
亞洲超級電腦競賽 台清大第2
散布H7N9謠言 罰50萬
波城爆炸案罹難陸生 家屬赴美
五楊高架火燒車 駕駛無礙
波馬爆炸案 傳1人落網1人逃
台灣組合屋助敘利亞難民安家
國泰籃球瘋 今年改為3對3
新台幣收升7分
盜牛樟再火燒山 2山老鼠落網
北京故宮42套文物 10月來台
國民黨團：綠委踹門是不好示範
科學驚奇 美發現最似地球行星
溫昇豪當爸好開心 噴淚迎女兒
呂元榮訪澳 台商擬返台上市
王雪紅談寫手門 三星不回應
低價鋼板進口 中鋼擬訴反傾銷
核電廠漸除役 義發展核廢清理
中鋼6月盤價 平均降442元
偏鄉管樂陷困境 扶輪社友捐助
王雪紅赴美 促進兩性平權
台菲簽署 刑事司法互助協定
陸成長減速 IMF：毋需慌張
波士頓爆炸 美媒披露嫌犯姓名
員工協助方案交流 助勞資雙贏
陸軍：蔡姓士兵依規定停役
陸H7N9病毒株 即將抵台
陳水扁送培德 獄方：平穩配合
習的假新聞 陸民的真期待
警方：波城爆炸 嫌犯1死1逃
促台緬交流 立委盼邀翁山蘇姬
1嫌亡 美警大動員追捕第2嫌
亞洲鐵人三項 高規格戒備
未經查證 鴻海告聯合報
三大法人買超台積電2.1萬張
特種生放榜出包 基北決議錄取
雨水少產量減 綠竹筍價看俏
宏達電小蝴蝶機 遠傳獨賣
傳藝鳳凰花畢業聯演 4校獻藝
陸報告：美重返亞太 南海不穩
義總統選舉 左派推普羅迪參選
張容軒返母校 指導學弟妹籃球
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
勞動節 勞工免費遊宜蘭綠博
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波城爆炸案嫌犯疑涉校園槍擊案
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
五楊高架 南北共構近3公里
陸新型禽流感人際傳染疑慮升高
南科中止連12季虧 Q1轉盈
遠傳西門潮店 300門市達陣
竹市青年志工座談 盼傳承精神
APEC部長會議 印尼增警戒
非法肥料闖關 台中港攔下貨櫃
百公尺立體書 台中創金氏紀錄
做菜達人林道昌 國術館展廚藝
媽祖文化節 踩街陣頭熱鬧登場
外資匯入 台幣收升7分
李泰祥出席文化獎 提手指揮
北投公園百歲生日 梅庭特展
陸供台H7N9病毒株 啟運了
特種生多錄取 不影響他人權益
波城爆炸案 嫌犯一死一逃
倫敦馬拉松 外交部籲注意安全
侯孝賢為花東發聲 獎金捐樂生
台灣2經貿團 秘魯拓商機
詐騙集團欺婦 2人失金氣呼呼
范晉嘉開講 勉特教生永不放棄
大追捕 波士頓水城全面封鎖
刺激銷售 福斯擬增陸車款
鈔票做記號 店長揪內賊
清晨移扁惹議 法部：安全考量
跨世代演唱會 彰警高規格維安
捷運信義線通車 外圍房市受惠
冰雹大的像雞蛋 貴州受災慘
扁送培德 郝：尊重醫療專業
涉收賄遭羈押 高雄關3人停職
蘇貞昌：扁若保外就醫有利和諧
迎接季後賽 豪盼火箭打出自我
裝自來水 雲林瓊埔村遠離砷水
台商品出口值 全球第17
免試凸槌 未達標錄取明星高中
拿第2 台清大超級電腦再戰美
整修新竹棒球場 體育署會勘
報關勾串走私香菇 3人遭收押
吳經國蓋紀念館 懷念薩馬朗契
APEC會議 張高會受矚目
學童省零用錢 捐助教養院
為登陸 故宮大陸申請註冊商標
新睫毛膏 弘光國際發明展奪金
義流浪老人 以火車為家
法務部：批准6死囚槍決
南海抗陸 菲總統登時代百大榜
利多加持 港股飆高501點
雙炸案遭收押 胡宗賢不提抗告
廢核團體：停建核四才是民意
雅虎氣象App 網友瘋下載
上市公司市值 站回22兆元
借錢遭拒涉燒車 縱火損友法辦
殺2妻3子 陳瑞欽伏法
學者版反壟斷法 仍採過渡條款
警封鎖波市追嫌 大眾運輸暫停
經建會：強化經濟 注入新動能
守護東海岸遊行 週六凱道集結
本周台股指數 漲1.4%
團派4小旦 孫金龍任湘副書記
優質認證 10私校被撤銷
中非共和國旅遊警示燈號為紅色
王牌再現 建仔20日3A登板
住院病患燒病床 高醫虛驚
報復美國 北韓預校生勤學習
扁移監前傳自殺 法部：會查明
特偵組主任陳宏達 將歸建高檢
林志炫人氣看漲 出新輯盼攻蛋
泰銖勁升 泰央行：強過基本面
國寶人壽盼快速累積低利保單
縱火燒死3女童 林金德遭槍決
勞保年金改革 25日公布院版
核四公投議程 23日朝野再戰
核廢候選場址 蘇呂立石反核
直下式LED 占液晶電視4成
港碼頭工潮持續23天 尚未解決
台南3死囚伏法 情緒平穩
法務部：依法執行 6死囚伏法
兒不婚 翁潑汽油欲縱火遭簡判
監獄書法班有成 創作大陸展售
教部澄清 狼師不得回任教職
安倍再拼經濟 促發揮女性力量
陸盼MSCI納A股 股市大漲
茶壺藝術 蘇子清棄高薪追夢想
死囚林金德伏法 1槍斃命
殺害妻兒 陳瑞欽伏法沒遺言
曾勇夫上任4年 槍決21人
原民區桶裝瓦斯補助 5月申請
縱火致26人死 陳東榮伏法
微電網儲電系統 構築低碳社區
反腐倡廉 中共鎖定縣處級幹部
浙江新增3例H7N9病例
基北免試入學報到 各校有缺額
波城爆炸兩嫌 疑為車臣移民
死囚矇眼槍決 避與槍手對上眼
行動運算夯 微軟IBM很頭大
倫敦馬拉松將登場 維安大陣仗
死囚張胞輝 平靜走完最後一程
航空營收增 奇異獲利達標
金門天候不佳 運輸機助民返台
義大戰統一 雙方主將缺陣
耕讀園殺人 紀俊毅李嘉軒伏法
非洲中部多國承認中非新領袖
今彩539開獎
美驚爆 在逃19歲嫌身分曝光
鴻海提告 聯合報表遺憾
英控GSK 濫用市場獨占地位
波城案車臣嫌犯 警透露一姓名
波馬爆炸嫌犯 臉書留言將自殺
玉山捐贈圖書館 第3座啟用
死囚器官捐不出 醫師：尊人權
大樂透開獎
槍決林金德 檢盼罹難3童安息
麥當勞獲利近持平 美銷售下滑
波城犯可能自殺攻擊 全美警戒
執行死刑 總統尊重法務部權責
肯亞暴雨63死 數萬人離家園
廣州一社區 上下交相「糞」
廢死盟：曾勇夫槍決涉違法
波士頓爆炸嫌犯 臉書遭移除
會考成績單弄錯 彰化留存未發
校園槍擊 波城爆炸案兇嫌露餡
法務部：維持死刑 但減少使用
陸與WHO聯合考察H7N9
雙屍案雙炸案加民意 逼出槍決
防治腦疾病 醫界成立基金會
站長協尋 攝影師丟包失而復得
PC凋零 百仕通不搶戴爾了
五一黃金週 陸加強防疫
介壽公園擬建停車場 護樹隊憂
台女訴離婚 在陸法庭被炸死
美爆炸案犯來自本土 全美震驚
巴克萊宣布高層人事變動
防錯行五楊高架 提醒用路人
陸日關係差 程永華籲對話解決
葉博文：林義雄倡立即停建核四
倫敦馬拉松 警方加派4成警力
地球日前夕 江翠志工揪護樹
波城爆炸2嫌為兄弟 車臣後裔
依法執行死刑 曾勇夫心情沉重
今彩539 頭獎7注中獎
大樂透頭獎槓龜
僅被敲2安打 波拉斯完封象
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三陽工業股務爭議 金管會開罰
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歐洲議會：死刑非正義 是報復
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抗議台日漁協 沖繩知事擬上京
波郊緝兇 警封鎖陸空居民避難
法7人質獲釋將返法
男疑索錢未成縱火 幸無傷亡
地主希望 小戴體力下滑出局
陸H7N9 確診91例 17死
鏖戰12局 義大與統一言和
需求飆 金價站回1400美元
波城爆炸2號嫌 父稱天使1個
搶劫槍戰飛車 波士頓驚魂夜
中職打擊王 換林益全
死囚器捐太沉重 醫院不敢要
家有足爽寶寶 歡喜能量不斷電
人生十字路口的智慧抉擇
四川發生7級地震 市民稱比汶川地震厲害
陸客商務簽證 大躍進
百人「出腳」 台灣首度響應世界無鞋日
不要把王家當社運舞台！
四川7.0級強震 死傷恐逾百
四川420地震 逾3千人死傷
四川420地震 傷亡人數持續增加
德總統府疑獲炸彈郵件 已處理
南投凶殺案 2男1警受傷
與2嫌撇清 車臣領袖怪罪美國
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
波城凶嫌逃亡 網路假帳號掀波
波城爆炸嫌犯 曾赴俄羅斯半年
義總統選舉陷僵局 普羅迪退出
發災難財 拍賣馬拉松獎牌
義總統選舉無結果 政局仍亂
財報利多 美股彈漲
美FAA通過787電池修改案
樂天錦標賽3輪 妮妮起步不順
商品股領漲 歐股收紅
傳美警方包圍波城爆炸案嫌疑人
金跌深反彈 銅遁入熊市
暴雨攪局 建仔登板改明天
馬杜洛宣誓就任委內瑞拉總統
天氣不穩 各地有陣雨
王建民洋基3A賽 球迷再等等
樂天錦標賽3輪 妮妮暫列34
養羊產業盛 南市推廣消費
比利時皇家溫室 年僅開放3週
波城追凶 洛時：美媒荒腔走板
油價跌深 續反彈
波城警方：逮到爆炸案嫌疑人
四川發生7級地震
康貝爾：台日漁協重要里程碑
日圓重貶 台LED廠壓力增
東南亞登革熱升溫 衛署籲注意
日圓雖貶 國際鋼市勝負拚策略
國軍聯合婚禮 報名開跑
波城爆炸嫌犯遭逮 台僑鬆口氣
美學者來台 帶校長練觀課
傳躲船上 波城爆炸案嫌犯落網
國圖書香大遊行 沿街享受閱讀
波馬爆炸案 警拘2男1女問話
取經畢爾包 陳菊盼改造高雄
陸船港沉沒 3死3失蹤
四川地震 2人死亡
印尼大專師來台 攻博士比率高
樂天錦標賽3輪 妮妮並列32
槍戰追車鎖城 美警活逮嫌疑人
衛報：台灣旅遊令人無法忘懷
台灣愛心助清奈燒燙傷病患重生
五楊高架全線通首日 車流順暢
爆炸案嫌重傷 歐巴馬誓查動機
四川地震 恐有數百人死傷
金門單車成年禮 學子測體能
卡列拉斯彰化演唱 周邊交管
台星簽FTA 張家祝：快了
五楊高架通樂 北桃行車順暢
為記憶而走 總統倡運動防失智
國家公園收費 擬明年元月上路
波馬凶嫌行為正常 無犯案跡象
日本動物樂團 量身為孩童演奏
雅安地震5死 大陸軍隊救災
台灣文創產業 前進香港深圳
陳菊：西班牙反核經驗可借鏡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
四川地震 重慶等地搖晃明顯
四川雅安地震震央 北連汶川
華府馬拉松 金溥聰反暴力而跑
南韓發現聲稱處決國防部長傳單
南韓民調：婚後最憂經濟負擔
新北推停車繳費簡訊提醒服務
樂齡學習 教育部：扎根地方
劉德立與巴拉圭奧會主席交流
貓熊團團圓圓故鄉 臨近震央
賞螢好所在 奧萬大推螢光票
五楊高乘載道 現違規進出險象
美人權報告：台法律維重要權益
桃園桐花祭 副總統跳桐花舞
日圓貶 台PC廠中性看待
參觀環教場所 集戳章抽大獎
四川強震 重慶台商驚幸無恙
全大運增辦項目 銜接世大運
拚搏全大運 兼搶世大運門票
奧運銅牌曾櫟騁 全大運居幕後
四川地震37死 陸一級因應
槍決聲響 國際特赦質疑台承諾
公布嫌犯影像 美爆炸案轉捩點
東亞升溫 中美區域整合對壘
區域經合熱 台灣斷鏈危機大
飲水思源 hTC平板優先贈台
與美視訊 馬：有助政策獲支持
疑酒駕撞分隔島 3人輕重傷
雅安大地震 32死逾600傷
農政防疫國際談判主將 同步異動
夜店撿屍 4男性侵醉女遭訴
香港旅行團在四川 團友均安
雅安60多隻貓熊平安無恙
雨衣大盜贓款 發還保全公司
向上提升 企業永續獎評選開跑
四川強震 空路鐵交通受阻
高架國道救援 增設五楊小組
母子詐騙集團 母落網子在逃
日圓貶 被動元件台廠材料成本降
李克強赴川震災區
四川大地震 無台灣團受困通報
西服國手選拔 剪裁名師齊聚
結婚熱潮 101年後回降
詐騙贖人 車手摔斷腿被逮
亞幣走揚 台幣週升0.52%
香港6旅行團在川 團友安全
陸客商務簽 移民署：最快3天
德人比南歐人窮 梅克爾不認同
雅安救援車隊 高速路照收費
雅安強震47死 房倒交通受阻
產學疑人事失專業 陳保基否認
四川強震 特搜隊待命
香港反駁美國人權指責
視覺饗宴 兩岸當代繪畫展登場
外銀下修今年大陸GDP預測
澄清湖種子展 探索水資源秘密
酒駕團赴育幼院 服務改惡習
全國電春暖花開演唱會 台中登場
基北免試報到7成 北一女最高
印度女童遭性侵案 總理關切
醫院都是人 雅安強震釀56死
電腦展 企業規範零組件成趨勢
中華民國贈希臘盲人手杖
過度搖晃嬰兒 小心搖出意外
日國際漫畫賞 報名辦法公布
蘆山醫院也受災 人滿為患
台日韓手機戰 日圓貶值影響小
馬：嘉義機場納直航 創造商機
趕救災 成都軍車墜山崖
安倍邀萬人賞櫻 以花自喻
馬赴嘉義黨部座談 綠場外抗議
亞洲盃鐵人三項 台南安平開賽
陸司法獨立特區或試點津滬渝深
波城爆炸凶嫌網貼恐怖攻擊影片
屏東教育團訪德 取經雙軌教育
阿里山締結姊妹鐵路 設紀念石
印尼火點增 星國現霾害
中國印度小股部隊邊界對峙
瀕危團羽鐵線蕨 再現永續生機
四川地震 海基會發函慰問
學創意小吃 馨生媽媽走出悲傷
迦納沒收1億多個陸產劣質保險套
雅安地震死亡人數上升到71人
日圓貶 台PCB廠各有利弊
波城驚爆 嫌疑人妻子：很難受
食物分配不均 過胖挨餓皆有
中共省級副書記將完成換血
洋桔梗病蟲害管理技術 助益外銷
法7名獲釋人質抵法
有違反歧視公約 德政府被批
APEC部長會 盼續杜哈談判
外交部：廢死必須有民意共識
笭響義竹 鴿笭文化季開籠
辯紓解壓力 男偷拍如廁挨告
四川強震 紅會：準備救援
北京故宮院長訪嘉義 印象深刻
塞爾維亞科索沃簽協議 法祝賀
四川強震 鴻海：無影響
全國少年籃賽 21日開打
五楊交通週末順 上班日待考驗
吃的安全 選購合格屠宰標章禽肉
快閃熱舞 藝術融入日常生活
扁移監培德 江揆：最理想做法
殷仔拚首勝 與建仔同日先發
賑災 陸全國台商協會捐近千萬
5週年前夕 大地震再襲四川
吾拉魯滋永久屋 全數完工入住
江揆：多數民意認為應保留死刑
馬訪基層 談外交兩岸成果
傳蘋果退5百萬支手機 鴻海否認
白沙屯媽來了 北港人海沸騰
實彈射擊 射耳祭原汁原味
雅安震災 陸三軍出動
揭密我是歌手 炒很大也賺很大
雅安震央周邊3水庫堤壩現裂縫
踹破曾勇夫門 援扁綠委遭函送
楊宗緯受大陸矚目 MV遭外流
雅安震央 全鄉房屋幾全倒
借鏡美反恐 專家：流程要強化
雅安地震 餘震恐多
大難不死 小土狗成搜救隊成員
陸救災軍車閃轎車墜河 1死
不要告別東海岸行動 千人響應
金門迎城隍 縣長敲鑼揭幕
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
震災重創雅安電力通訊網絡
五楊高架少匝道 救災面臨考驗
波馬案驚險緝凶記 媒體軋一角
江宜樺：兒童醫療要與國際接軌
ASC認證漁場 台南冠全球
抗流感作戰 病毒株包3層抵台
澳盛估央行年底 可能升息
波馬嫌犯落網 罹難家屬痛恆在
雅安地震死亡人數升到113人
亞瑟士路跑賽 何盡平奪冠
財劃修法 財部：地方財源增
函送立委 邱議瑩：轉移焦點
涉竊汽車旅館設備 男被逮送辦
至16時 雅安餘震516次
揚言汽油彈伺候 男涉恐嚇立委
世貿：APEC可助杜哈凝共識
長榮航空6/18入星空聯盟
追思地震遇難者 中超賽前默哀
波馬痛失雙腿 成關鍵目擊證人
布萊德利庫柏 訪波城爆炸傷患
昇恆昌：金門應設休閒運動設施
中國星跳躍傳悲劇 有人溺水亡
藝人揮灑創意 我的最愛探隱私
義大林益全 生涯50轟出爐
五楊高架首日 誤闖率1.3%
同鄉會長交接 副總統共聚同歡
金廈開拓婚禮產業商機
金門安全蔬果標章 大陸參訪
張峰義：大陸病毒株先用於研發
蘇貞昌：培德雖大 但非扁所需
龍興國小校舍 風災後重建落成
BigFour大馬演唱 嗨翻
駁二空間改造 北京故宮院長讚
四川強震 台灣旅行團都平安
波市封城緝凶 專家稱前所未見
李克強：地毯式清查災區救命
加國點頭 日可加入TPP談判
兒醫貢獻獎 許文明盼重視兒科
四川強震 NB代工廠：無影響
雅安強震 殃及成都
台灣執行死刑 歐盟遺憾
波馬案兩大突破 目擊者成關鍵
亞洲盃鐵人三項 新生代冒出頭
習近平：災情就是命令
貨櫃車爆胎 橫越國道8車道
克國加入歐盟 德國丹麥未點頭
秋紅谷音樂會 雨中別具風情
員警負傷緝凶 警長慰勉
推動建設 馬盼爭取雲林認同
打姊夫重傷 男判3年半
雅安一震 多少生離死別
雅安地震增至156人死
雅安強震 34座水庫受損
習李一上台 兩道難題考驗
日將棋團體賽 職業棋士輸電腦
日參加TPP談判 正式獲同意
中職象猿戰 因雨保留比賽
性侵凌虐5歲童 德里再現示威
三毛好投神全開轟 犀牛登頂
函送立委 綠營與邱議瑩同面對
應各方要求 義老總統競選連任
大馬選舉 獨立競選人數創新高
卡列拉斯與小賈姬 彰化飆天籟
陸H7N9 確診96例 18死
四川強震 雙A：供應鏈無影響
春電展 華碩業績挑戰年增3成
扁移培德前傳自殺 矯正署否認
宣傳反核 蔡煌瑯南投辦演講會
賑災 富士康捐人民幣5千萬
迎地球日 群創海灘清垃圾
東北季風增強 北台灣轉溼涼
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雅安強震 傷亡近6千人
義大利老總統 政治操盤手
羽球亞錦賽 大陸與韓國實力強
夏威夷州支持台灣積極參與國際
四川強震 旺旺捐人民幣5百萬
雅安地震已知157人死亡
雅安強震 歐盟哀悼慰問
扁轉培德病監 陳菊籲保外就醫
美國警方稱: 已活逮爆炸案嫌犯
「春決」過後 ! 曾勇夫心情沉重
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中國確診91例H7N9 WHO國際考察組啟動
陸H7N9病毒株 運送抵台
四川強震 台商捐款3.5億元
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南灣長泳「意外」 數十人體力不支求救
德州肥料廠爆炸 60人至今下落不明
川震 民進黨表示哀悼與慰問
川震返台 賴正鎰感受劇烈搖晃
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納波里塔諾連任義大利總統
義總統選舉 納波里塔諾連任
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陳偉殷戰道奇 首局失1分
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陳偉殷搶首勝 戴維斯開砲相挺
川震傷亡續增 李克強指揮救災
日圓走貶 不影響日商來台投資
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波城嫌犯居住區 移民局捕兩嫌
建仔3A優質勝 美球評稱讚
四川雅安強震 安倍慰問並示援
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日圓貶 部分日系商品降價慢
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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