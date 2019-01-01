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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
客家成年禮 邀您來體驗古趣挑擔
勤益、台中、修平三校聯盟 提升工具機人才競爭力
"大食代"春夏開胃美食 加碼文創風！
江揆：開大門走大路 鼓勵公投
張通榮：專業分析 確保核安
血跡驗證 台南凶殺案偵破
激勵人心百大女性茱蒂丹契奪魁
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
運輸用鋰電池 美將全面檢討
歐經濟疑慮猶在 美股收低
宏達電攻陸 王力宏代言助陣
外資流出台韓 投信：短線震盪
保權益 美國視覺特效盼設工會
旺中不買 壹傳媒交易案破局
經理人：未來債市仍看俏
歐美股跌 台股恐續整理
同志婚姻辯論 美最高法院聽證
白天氣溫回升 入夜鋒面到
俄大亨驗屍結果 英：應為上吊
王牌歸隊 建仔登洋基官網首頁
日圓貶值 韓下砍GDP終值
甜滋滋 比國推巧克力風味郵票
金磚5國開銀行 與世銀別苗頭
延續棒球熱 本週犀牛主場開幕
隆達發表全系列LED燈具產品
建仔再起 台灣之光將重新閃耀
百年廟宇遭祝融 配天宮傳奇多
台股開盤 上漲17.58點
柏南奇：先進國QE 造福全球
賽國紓困引憂 歐元維持低檔
柏南奇：量化寬鬆非以鄰為壑
歐盟設小組 挺賽普勒斯振經濟
比國打工度假 租屋慎防詐騙
春雨快來 鄭明典：這週機會增
華航首推咖啡雞 日韓航線飄香
交易傳破局 壹傳媒高層不置評
改良787 波音完成首度試飛
招攬人才 法國改善簽證措施
巴黎書展飄香 首創廚藝區
金磚五國峰會 習近平抵南非
土石流奪33命 巴西總統悼念
巴西聖保羅殺人暴力增
習近平訪南非 晤金磚國家領袖
周麟設宴款待巴拿馬華裔領袖
江揆：公投決定核四存廢較適合
英特爾線上付費電視談判有進展
守護農產品 屏警開治安座談
壹傳媒暫停股票買賣
日本語能力試驗 4月1日報名
陸農夫山泉水源變垃圾山
賽國紓困開先例 歐盟打破禁忌
咖啡雞 華航4月起經濟艙供應
金磚5國高峰會議 南非登場
韓中日FTA 啟動首輪談判
陸貓熊運抵 加拿大總理親迎
馬總統盼適當時機訪聖露西亞
電子撐盤 台股平盤震盪
新台幣匯率 盤初走升
寶經院上修GDP至3.65%
南非金磚峰會 警方嚴陣以待
澄清卡位戰 江宜樺：沒談選舉
高麗菜跌 立委促啟動耕鋤機制
鴻海營益率攀高 7外資喊買
載原木車翻覆 國道阻塞搶通
何永生：宏達電3年重回百大
哆啦A夢電影 觀眾破1億人次
巴拿馬中華民國教育中心啟用
外勞襲臀 民眾圍捕到案
伍茲重返第一 球壇起伏歷程
青瓦台：陸下令制裁北韓
王者之劍世界錦標賽 4月開打
景氣回升 投顧看好中小型股
黑莓平台App逾10萬種
認路高手突忘路 患阿茲海默症
民調：韓3成大學生背負學貸
反核團體向黨團請願停建核四
趙樹海好廚藝 自豪老婆也說讚
中央氣象局 氣象報告
俄辦冬奧 投信看好下半年
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
陸工程師竊軍事資訊 遭美判刑
巴西擴大運用乾淨能源
中央氣象局 明天白天天氣預報
員工抗議剝削 圓山：永續經營
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
兒童愛速食 針眼粒粒發
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
漁船遭陸艦射擊起火 越抗議
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
越南抗議：陸向漁船開槍
綠批漏宜縣 江揆：未在避難圈
翡管局派專船 助原居民掃墓
美元借貸成本攀 點心債發行增
國際因素轉好 寶經院上修GDP
漢光萬彈齊發 4月澎湖登場
石門水庫人造雨 降雨不如預期
勞保年金改革 上班族及早準備
嘉市玉山國中 形象藝術入校園
廣州中學擬開設淑女班
陸中央打房 地方新國五條寬鬆
諜影幢幢 美憂陸成內部威脅
朱立倫：核四公投是很好方向
愛卡拉執行長：網路一夕可變天
賽國銀行仍不開 嚇壞全球股市
狗拿耗子 流浪犬新出路
高雄在越南宣傳亞太城市高峰會
澄清說法 林永樂：總統管外交
男神似老夫子 警相片隨身逮人
外交替代役 4/1開始申請
都更條例修法 藍盼本會期三讀
高市府挺犀牛隊 組團加油
巧克力大師賽 6國高手雲集
李朝卿涉貪污案大事紀
彰化葡萄公主 4月1日起報名
伍茲重奪球王 女友推文賀
副總統： LED業 高潮在後面
ATM猛提款 警逮詐騙車手
郝龍斌：無意以民調取代公投
東京開放天空 華航擬增班
維他命A眼藥膏缺貨 病人乾等
大老婆反悔提告 求償小三敗訴
新台幣午升2.5分
賴瑟珍靈感 地方食材空廚創意
美威力球第4高彩金 得主現身
國合會華語學程 103年招生
陳保基：經濟示範區納農科
友邦官員來華參訓促ICT商機
劉勁逸戰死神 抗癌永不放棄
中國人保集團獲利成長32%
反核團體籲刪預算停核四
出現隨機擄童 蔡炳坤籲警覺
同志議題發燒 職業美足成焦點
陸貓熊夫婦出使加國 總理迎接
投信：A股契機到 看好中小型
實現爺爺諾言 帶奶奶看日出
政策說明 國民黨南市辦宣講會
寧濫勿缺 新北續推幸福保衛站
壯生3款血糖機故障 未銷台灣
文林苑案 張金鶚：已有曙光
大陸紅會副會長訪莫拉克災區
陸狠批蘋果 意在扶植國內企業
再生平埔新小林 記錄八八重建
柳營連續殺人案 南檢聲押
文林王家：不要都更 重建祖厝
印度搭公車 南韓女遭鹹豬手
照明科技展 1300買主來台
●宏達電新機皇 美數十萬人預購☆
利率動向 梁國源估不調整
傳放棄壹傳媒案 台塑不置評
賣App賺9億 雅虎網羅少年
婚後孕前健檢 中市提供補助
涉售未核准醫材 檢調搜業者
傳郭董訪山西 增兩岸宗教交流
未核准採血管 北榮：已退貨
清明掃墓 竹市大坪頂交管
葉寅夫：LED業今年比去年好
經濟示範區納農科 原料恐流竄
郝龍斌：翡翠供水全力支援新北
台股收盤漲0.24點
綠委：採計證照制 揠苗助長
LED燈泡易讀標章 5月登場
朴槿惠呼籲北韓 放棄核武
中小企業商機媒合 新品齊發
台股震盪整理 收漲0.24點
4月台指期跌14點
國防部：中共封殺國際空間
越南將成三星最大手機生產基地
李朝卿涉貪起訴 收回扣百餘件
建台南小巨蛋 南大將開說明會
狹幅震盪 台股約收平盤
4月電子漲金融期跌
警涉貪 許瑞山要秘密證人顯名
大陸能源局長 吳新雄兼任
聯電告主持人誹謗 北檢不起訴
傳截止期過 鴻夏仍將持續談判
讀數不準 嬌生回收血糖計
模擬聯合國 北科大生表現亮眼
新設護理之家 須具灑水設施
台糖購地案 洪奇昌赴監院陳情
政院版非核家園 再列立院議程
把課文變劇本 師登國教微電影
互認學位 大馬留台生料破萬
靈長目添生力軍 2新種狐猴報到
三大法人賣超台股 6億元
涉毒 菲逮捕兩岸20嫌
提升旅遊品質 花蓮推低碳公車
採芹繞泮池 考生祈求金榜題名
大馬路上塗鴉 星國女子被起訴
吃安樂死馬匹肉 鷹群中毒險死
金針酸菜筍乾 含添加物比率高
二手物交換 徐中雄義賣做公益
美審同性婚案 旁聽門票超搶手
屏東首場開幕賽 屏女健康熱舞
朱立倫：核四涉重大 適合公投
嫁妝本養木瓜苗 開創有機農業
台等5國鋼品 印尼祭反傾銷稅
親子包水餃 盼珍愛家庭
北韓軍下達作戰準備
放高利貸給運將 男送辦
勞委會調查 職場歧視女高於男
萬眾騎BIKE 號召萬人參與
涉連續機車搶奪 毒蟲落網
江揆：陸農產在台加工但不輸台
新台幣兌美元貶 0.2分
與大學生互毆案 吳宗憲未到庭
兒童假期遊雲林 集章送大獎
夏普：與鴻海合作破局
分期買車年利破百 重利罪送辦
互稱官銜 王郁琦：是正視現實
行銷離島遊 金馬澎聯手
熟諳監視系統 神探里長助破案
北韓1號戰鬥勤務態勢啟人疑竇
新竹車站百歲 與紐約車站同年
在地咖啡入菜 華航推廣台美食
缺討海人 台徵5百印尼漁工
總統：台灣從接受外援變援外
冰雹3次襲廣西 廣東遭逢暴雨
開發金投資文創 瞄準民生消費
控主持誹謗不起訴 聯電不置評
台灣世展會 南岳君任新會長
台新銀主辦?亞電工聯貸
柳營連續殺人案 凶嫌收押
原民法律扶助 4月起實施
濫捕水質差 長江快沒魚了
配天宮失火 將搭建臨時行宮
鴻夏戀破局 因未獲當局許可
每年千人被蛇咬 別錯誤急救
MLB官方授權 電信業者直播
職訓局助企業人才提升 獲好評
朱立倫：核安監督會正面把關
核廢最終處置 江揆：還須努力
華碩變形新機 台灣全球首賣
日圓走貶 福特執行長憂心
防恐怖主義 李顯龍：保持警戒
親子音樂會 大提琴PK機器人
北韓軍下令備戰 陸籲各方克制
曼尼版犀牛娃娃預購 6月交貨
陸牛肉麵沒牛肉 豬肉假裝的
平鎮賽神豬 特等獎逾1公噸
中信銀拓版圖 瞄準東南亞
陸股收黑 滬止跌穿2300點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
抗議年金改革 教師集體穿白衣
娃娃車轎車擦撞 3人送醫
2年3轉變 吳新雄掌陸能源局
盤整 新台幣收貶0.2分
運動熱 台灣大轉播大聯盟賽事
早期發現 金門到家評估遲緩兒
老翁疑頸纏石塊投海亡
桐境仙峰館開幕 嚐美食賞工藝
南非朱瑪將晤習近平與蒲亭
連續殺人案 凶嫌終於認了
是否續押李朝卿 地院開庭
電話問就醫資料 健保局：詐騙
研究：社交孤立增老人死亡風險
菲仲介組織恢復對港輸出家傭
顧胃腸 雲林辦免費篩檢
風潮音樂25年 華山設旗艦店
綠屏縣黨部 推線上入黨
傷口浸髒水 男子感染險截肢
碧娜代表作 穆勒咖啡館來台
小降雨 石門水庫入流量微升
署花百年院史 綠色隧道展出
中央社與佳德攜手 送愛失親兒
文化部花6千萬 補助活化劇場
南投涉貪官員坦承 檢建請緩刑
國道車禍人狗失散 好心人拾獲
鴻夏戀緣未盡 夏普表明願續談
金磚峰會 商討建構開發銀行
威懾大陸 印度建核潛艦基地
李克強：給權力塗上反腐劑
年節因素 2月房貸餘額減百億
學生個資外流懲處 駁回再決議
主權爭議 菲規範對沙巴稱呼
清明南北迴夜車 票價7折
新閣上路 斯國力求避免受援
曼尼台灣初登場 嚴格自我要求
台酒大陸遍地開花策略改弦
江宜樺：10月按計畫漲電價
北韓下達1號戰鬥勤務態勢命令
油價公式 台綜院提2修正案
自經區方案 政院27日討論
蕭習會 博鰲：會有安排
台糖案被指失職 台中地院反駁
羽球亞錦賽 4月台北開打
中興八景 台灣文獻三館居冠
紅火案開庭 律師拋特偵利誘說
博鰲競爭力排名 台灣亞洲第3
拾砲彈走4公里送警 警嚇冷汗
國小百萬圖書館 師生：像誠品
張家祝：不排除電業自由化
搶檳榔攤繳高利貸 男車禍落網
遭質疑虐鼠 南市動保處：改進
135處景點 優惠親子過節
建行籌設分行 金管會同意
公平會：壹傳媒案律師指未撤案
修移民法 臉書創辦人投入遊說
向越南漁船射擊 陸：正當
李朝卿遭起訴 藍：尊重司法
老人易骨折 微創手術治療佳
羽球亞錦賽 郝：留下勝利獎牌
中市第二供水區 27日午停水
台電預算 藍評估復議綠盼重送
防賭破壞棒球熱 5檢坐鎮球場
博鰲：鴻海競爭力居台灣龍頭
隨機殺人案 老翁被砍46刀
外遇鹹溼對話 行車紀錄器抓包
關懷新住民 移民署與大學簽約
匯豐：台灣今年GDP達4%
胖子搭機耗油 專家提秤重論價
讓救護車暢行 大學生獲設計獎
王郁琦：精準執行馬總統政策
王郁琦盼兩會機構有實質功能
美媒：王建民重新出發
力排眾議 賽國財長挺歐元
登革熱又現蹤 高市防疫情擴大
國防部：發展資訊戰力確保優勢
核應變區變更 江宜樺尊重
海科館訪金門 盼引進特有水產
珣珣小有進步 暫時取消手術
王郁琦：盼公平對待陸生陸配
雙北快速公車 年底前再增4線
油價公式 學者籲簡單透明
金磚峰會擴參與 開銀兩年啟動
犀牛主場票房 破全盛期紀錄
王郁琦：向陸傳話必須明確授權
無串證之虞 李朝卿二千萬交保
鴻夏戀多磨 出資日期到錢未到
墾丁音樂季 聯運最多省近千元
王郁琦：溫家寶身分敏感
甘肅遇旱 65萬人飲水困難
永慶房仲25周年 門市破千家
緯創擬配2元股利
申設自由經濟示範區 最快年底
經營農業市集有成 獲模範農民
金門蓋飯店 陸最大服務業投資
足療奇緣 興仁棒球隊遇恩人
嫁豪門娶富女 韓人最重品格
用環保標章面紙也能護林
夏普聲明 未收到鴻海付款
臉書祖克柏 傳組政治團體
大陸政策 王郁琦漸入佳境
徐州北市交流 分享垃圾不落地
台商斷掌案 檢方認定自導自演
利差低 陸分行在台營運不佳
北韓挑釁 5成韓人：不足應付
鴻海：與夏普合約 3年有效
媳控公公性侵 二審改判無罪
擴大核災應變區 原能會擬法規
自由經濟示範區 新北準備好了
台灣精品工商展 招短期人力
街頭強擄 北印度疑傳汽車輪暴
陸：日方應多做增進互信的事
過去1年 鴻夏股權合作一波數折
王金平：APPU挺台參與國際
台企銀獲准籌建上海分行
搶職棒商機 義大推周邊商品
陸任命20部委29名官員
履約保證書爭議 最高院辯論
電度表規範修正 增訂使用期限
張永固接全球人壽總經理
華光違建拆 居民揪守夜抗議
屏東選票結構 藍精算布局
犀牛行銷戰 謝金燕拿棒子開球
停核能 2025年每度漲4成
政策推全國 朱：中央地方攜手
美2月耐久財訂單 增幅超預期
義重審殺人案 美女大生不滿
國防部：幻象妥善率達部頒標準
疑與辜交換條件 特偵：非事實
海浪發電設備 國外買家興趣濃
涉買眼鏡蛇野放 4人遭判刑
中非新強人 宣布3年過渡期
無1年期限 鴻夏續談股權合作
自經區 朱立倫：新北準備好了
今彩539開獎
社區老人送餐服務 金門試辦
白文正交保金歸屬 元配敗訴
文林苑都更 王家願參與協商
大樂透開獎
詐騙食髓知味 警將計就計逮人
部分外勞核配比 勞委會擬調整
律師提人大違憲訴訟 未獲回應
西經濟回春有望 赤字居高不下
宗教衝突恐蔓延 緬甸擔憂
美房價漲幅 創逾6年新高
遛狗官司 董娘判賠
陸民權人士告百度網路審查遭駁
新北罰單冠五都 每人年罰八百
法礦泉水有殘留 衛署關切處理
王建民洋基小聯盟春訓球場練球
老車換新 財部盼考量方式
蔡英文：加速替代能源布局
台灣芭蕾舞團 法比大賽獲獎
疑動手傷前女友狗致死 男遭訴
抗議當局 甘肅傳藏族婦女自焚
代客殺烏賊 陸魚販切到未爆彈
日擬部署沿岸監視部隊 遇阻力
大樂透頭獎 無人中獎
敘反抗軍控制區 促美飛彈協防
匈牙利再降息 利率創新低
新北召開核安會 邀台電報告
阿媒刊投書 讚揚台灣治安
今彩539 頭獎1注中獎
洪奇昌：台糖土地絕無只租不售
發揮及時雨 新北超商續合作
習近平與朱瑪 簽署多項協定
祖克曼與室內樂團 來台奏樂
二千萬交保 李朝卿由女兒接回
非假日仍夯 五千球迷進場
鴻夏戀 剪不斷理還亂
綠提核四停建 藍定調違憲
職棒屏東熱戰 高國慶開轟致勝
巴西女醫師涉嫌謀殺20病患
藍黨團促與行政部門溝通核四
太早吃副食品 恐損寶寶健康
美新屋銷售降 雙月表現仍棒
美3月消費者信心 遠比預期糟
歐擬新法 用大戶存款內部紓困
旺中不玩了！ 壹傳媒交易回到原點
涉嫌貪污 檢起訴李朝卿
石原慎太郎「神隱」 日媒稱其病重或裝病
陸購蘇-35 專家稱「台優勢將盡失」
三星推出8吋平板 移植筆電原味
金銀三會前 陸來台第三家分行准了!
三哩島核災34週年 環團立院請願籲停建核四
讓阿扁居家戒護就醫 吳敦義：未勸過馬總統
327地震 政院成立緊急應變小組
吹皺一池春水還是帶來活水？
國人是該到了「全面推行省水省電新生活」的時候
有此一說 韓媒怕朴槿惠「生活孤單、獨斷專行」
避稅 美華人富豪放棄綠卡
馬英九: 送教廷法藍喜鵲瓷器 無不妥
雙子星弊案 賴素如遭約談
地震 中市大里5大樓受損
夏都: 衝刺外客住房比倍增 擴新點鎖定南台灣
地震影響 高鐵5班暫停、6班取消
大陸與巴西簽署貨幣互換協議
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北市公寓頂樓大火 警消搶救
巨大去年每股賺8.02元
是否穿40號球衣 建仔不在意
亞太電信 送件申請上市
台日分工AMOLED面板 抗韓
宏達電2款中階機 傳4月登台
房市熱 信義房屋桃園增設分店
設開發銀行 金磚五國暫難達成
北韓再挑釁 五角大廈嚴肅面對
歐議員辦酒會 歡迎董國猷到任
蘋果上半年展望差 下半將回神
待量能放大 台股可上攻
供應商向力成子公司提訴訟
鋒面通過 各地有陣雨
金磚經濟 巴西中國大陸最樂觀
曼尼加謝金燕 犀牛票房將破表
美官員：經濟面臨沈重財政負擔
料日銀加碼刺激 日圓匯率續貶
亞果出任務 本尊現身還原真相
李永得訪越 宣傳亞太城市峰會
台股開盤 上漲16.39點
印度飛安引憂 機師勤前貪杯
通膨來了 日圓計價黃金飆高
克魯曼籲賽國 棄歐元保經濟
陸銀壞帳比降 躲過違約潮
犀牛戰象 預售票1.6萬張
同志婚 美大法官立場歧異
曼尼沒明星架子 重視台灣出賽
犀牛商品熱賣 曼尼娃娃最搶手
宏達電營運 新機出貨成關鍵
流亡藏人新德里燭光集會悼自焚
副總統辦公室：未勸馬讓扁返家
謝金燕開球 犀睛女孩吸人氣
雨量不豐 石門水庫進水百萬噸
自由經濟示範區 北中南並行
南投地震 規模6.1
巴西中國大陸簽貨幣互換協議
習近平外交風格 自己開一盤棋
陳學聖捐款俄國視障人士
陸南海艦隊巡抵曾母暗沙
南投地震 深度15.4公里
中大調查：消費信心 連3升
SBL總冠軍戰門票 即日預售
遏通膨 阿根廷延長凍結物價
新台幣盤初升4.3分
金門部隊流彈傷人 農民送醫
鴻夏戀 經長：先期程序未完成
英少女橫屍民宅 疑遭惡犬攻擊
南投地震 日月潭震度6級
南投地震規模6.1 今年最大
中部地震 嘉義暫無災情傳出
逃命圈擴大 蔡春鴻：可不修法
南投地震 高市未傳災情
米廣告誤植 大潤發遭罰
廢核衝擊台美 經長：想像力豐富
地震 高鐵台鐵受影響
曼尼初登場 可望對決陳鴻文
交易生變 壹傳媒重返台灣紙媒
南投地震規模6.1 全台有感
地震 台積電中科廠疏散員工
金磚峰會登場 聚焦經貿合作
地震 台中傳零星災情
北韓告狀 控韓美營造核戰危機
水情緊 經部研商因應措施
金磚外匯儲備庫 人行發言力挺
巴菲特公司恐免費成高盛大股東
加媒：多倫多市長酒醉失態
陸生赴台就讀 新增湖北遼寧
韓元3天來首次貶 北韓再挑釁
未打先轟動 犀牛主場預售破表
台灣地震 妮妮臉書心繫家鄉
鋒面報到 水情稍紓解
配天宮火警 初步研判香擔引燃
奪回球后攻防 決戰納比斯科
南韓前線緊急備戰 虛驚一場
一夜降雨4毫米 翡水助益有限
南投地震 中市電梯停天橋壞
南投地震 通話擁塞幸設備未損
經長：10月電價調漲 既定計畫
地震 彰化壓傷1名店員
地牛翻身 台電：供電正常
南投地震 國軍各部隊正常
總統套房開毒趴 逮13少男女
地震 竹科受影響有限
台股震盪 台積電站回百元
仁愛地震 九二一後南投第3大
BMWX5休旅車 宣布召修
地震 桃機起降正常
地牛翻身 群創正常運作
政院：江揆重視核四 不分藍綠
張家祝：核四議題無關台美關係
甲骨文推新伺服器 拼硬體銷售
工安事故頻傳 韓企聲譽蒙塵
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
南投地震 日月潭遊客受驚嚇
迎關公來台 郭董將出席記者會
南投地震 南科半導體光電停機
衛署：法問題礦泉水3天提報告
披新戰袍 草總與徐總爭首勝
南投地震 科學園區暫無災情
南投地震 花蓮未傳災情
傳愛立信擬買微軟IPTV
湖南首次直接進口台灣稻米
林中森：盼台湘優勢互補
國安會：從未與美方討論核四
台中地震 中市成立應變小組
假新聞被揭破 陸媒又一椿
北市動產質借 去年達8萬多件
國台辦：台銀在滬換台幣 快了
南投地震 國軍待命救援
南投地震 火警多起
高雄震度小 高捷緩駛因應
軍禮迎馬國總統 未受地震影響
央大調查 消費者信心連3升
黑田2年達陣說 前官員也唱衰
中部強震 翡翠水庫大壩無恙
陸：盼今年舉辦兩岸和平論壇
學術英語能力 培訓不可少
宏達電新機皇來了 29日開賣
南投地震 鐵公路受影響
吳清基：科技大學壯大技職教育
南投地震 中科廠商正常運作
陸：兩會互設辦 爭取今年突破
法核災研究估損7600億歐元
粵村官不貪 落選後享原待遇
陸白領來台 勞委會建議限人數
彭于晏主演韓中合作電影將上映
法礦泉水疑污染 進口商送驗
墾丁音樂季 屏縣府宣導勿酒駕
數位亮點 士林北投提供機上盒
北市加強工地防噪 陳情創新低
天雨國道追撞 送報司機身亡
人口激增 印尼擬恢復計畫生育
改變男性主導 女性首掌美特勤
地震 台中24人受傷
南投地震 福建有感
搶先用新眼鏡 谷歌發邀請函
緬甸憂宗教暴亂 3鎮實施宵禁
地震 台中中興大學停課
地震 南投5人受傷
陸學者：金磚銀行仍在概念階段
南投地震 國道耐震無恙
美售台反潛機 104年全交機
地震 南投集集婦人被壓死
谷歌發怒 瑞典被迫刪流行語
新台幣匯率 午升0.7分
地震 高鐵左營站旅客影響不大
強震 北捷一度耽擱
南投地震 中市18人受傷
陸：隨時可向金門供水
壹傳媒股票續暫停買賣
地震影響 苗栗高鐵一度停駛
漫遊未通也要錢 行動話費增萬
南投地震 女店員被貨架壓傷
美促世貿查進口設限 印尼拒絕
中市校園災情多 中興大學停課
台北101：阻尼器未晃動
地震 全台水庫未傳災情
陸殲20戰機首次掛載導彈
清大博士生 均發放入學獎學金
新型冠狀病毒添1死 共11死
沃爾瑪將試辦網購取貨寄物櫃
陸：台灣國際活動 外國勿插手
中華電：股利政策方向不變
南投地震 台積電應變疏散員工
南投地震 北市校園無災損
地震 消防署獲報1死19傷
台股收盤漲37.76點
地震影響 中部大學現災情
陸：盼台灣同意林毅夫返台
居民肉身擋拆 華光違建爆衝突
地震搖出盲斷層 估計長百公里
越南第一季經濟成長減緩
江翠國中不當剪樹 停工求償
錢被偷鬧事 菲職籃外援被捕
無成長 歐元恐貶至與美元平價
印尼推修法 辱罵總統囚5年
4月台指期漲25點
二階段限水 4月上旬決定
金融領軍 台股收漲37點
分析：大陸貓論鞋論 獨缺人論
4月電子金融期齊漲
港府打房 李嘉誠力挺
同志婚合法化 決戰美最高法院
外食近6成 衛署將評核早餐業
3種病毒活躍 星登革熱恐擴大
南投地震 江揆指示應變搶救
南韓擬以信任進程推動兩韓統一
青少年健康知識來源 網路漸增
空勤直升機 飛中部山區勘災
地牛翻身驚全台 南投釀悲1死
林永樂：慶誼專案展現活路外交
地震 北市工地無災損通報
議事錄爭議 立院經委會陷空轉
台股橫盤 乏量上攻震幅小
解放軍發戰時抗命立案準則
台電預算退回爭議 藍綠互批
陸白領來台 停留1年限額十名
英軍官還原二戰史 馬總統感謝
掏空金尚昌案 林鴻明部分認罪
自由經濟區 江揆：經貿自由化
楊念祖：兩韓戰爭機會不高
列遺願清單 癌末少女擁抱人生
行銷亞太城市峰會 李永得訪越
立委提案 嚴懲虐童致死者
藍綠交鋒 非核家園草案無進度
認識蔣渭水 藍青年團辦論壇
網路傳隨機擄童 雲林警方闢謠
三大法人買超台股 8億元
自由經濟區 經建會提四大重點
綠委提案 中央機關遷離逃命圈
金馬奇幻新單元 解放性樂園
雙子星案 檢調20路搜索
孫大成參觀瓜國環保活動
遠征軍解圍 英二戰老兵謝國軍
火箭信心足 主場迎戰溜馬
勝利搞定一切 伍茲廣告挨轟
震撼教育 木柵國小實境疏散
自由經濟示範區 兩階段推動
臉書貼文評民團 警挨告
五人制足球 可獲升學保送資格
國際法庭擬仲裁南海爭端
立院初審 可有條件裝防墜措施
地震過後 高鐵台鐵恢復正常
龍應台：要與NCC成密切夥伴
華光社區拆違建 兩住戶落淚
駐墨爾本辦事處 放映少年Pi
涉恐怖組織 新疆20人被判刑
印尼半數人口 居土石流危險區
新竹泰國籍收容人 歡慶潑水節
蔡英文：政府不願面對不同聲音
新台幣兌美元貶 5分
小港轉運站 太陽能供電免電費
2月景氣燈號 續亮黃藍燈
自經區吸引投資 推租稅優惠
新住民遭下藥搶劫 逮2男送辦
南投地震 空間情報小組啟動
巨匠助弱勢童 免費學電腦英語
俄專家：售陸武器為時尚早
優質高中職認證 9成通過
賽島後 歐元區還有沒有未爆彈
推動自經區 放寬人員投資限制
星級旅館認證 全台376家
暴力討債團 臉書發訊指揮小弟
核四停建與否 總統：公投決定
陸疑向越漁船開火 越學者痛批
職場人生 至少一段辦公室戀情
學業城鄉差異惡化 學者籲重視
陸傳允更多外人交易股指期貨
殘件未現 故宮將釐清並懲處
網攻頻傳 英擬設監控中心
疑射擊流彈肇禍 金門軍憲調查
女性餵母乳半年 可降癌症風險
疑司機疲勞駕駛 4貨車追撞
兄弟溺殺無辜男女 檢求死刑
出獄再犯可能性 大腦掃描預測
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
國安高層說 經長：有待查證
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
南投地震 全國37學生受傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
林書煒：烘焙增進親子感情
陸天然氣新增探明儲量創新高
南投地震 蘇花公路無重大災情
茂伯乘涼過的樹 慘遭整批鋸斷
券商參與境外 年商機估逾百億
茂伯乘涼的樹挨砍 新北要重罰
台灣第三方支付 歐付寶上線
中市醫院無大礙 1病人被砸傷
平潭將成對台小商品免稅市場
南投地震 鐵公路查線維持安全
雙子星案約談邱大展 郝：尊重
美女議員李眉蓁 嫁珠寶商夫婿
殯儀館大體受損 北市懲處4人
溫家寶身分 陳雲林：哪敏感
金門部隊流彈傷人 軍檢調查
台糖遊憩事業 3年內轉虧為盈
地牛翻身 女神徐若瑄怕怕
英業達伺服器 看增1至2成
漢神巨蛋竊案 損失近9百萬
墾丁珊瑚保育週 體驗海膽放流
夏普籌資 私募基金列入選項
歐盟拍胸脯 賽國紓困非範本
2月續黃藍燈 可望漸入佳境
宜蘭全中運 28日聖火之夜
政院：核能存廢無關台美關係
金磚國基金陸擬出資41%
曼尼正式登錄 可望對決陳鴻文
港民主派爭普選 發起占街行動
爸媽當前吵 寶寶敏感壓力大
南投地震 海協會致電關心
馬：兩岸應在國際間包容扶持
台地震滬有感 在台旅客皆平安
ADSL光世代調降 用戶受惠
落實食育 台南發表5套教材
南投地震 中市百貨飯店如常
全國掃黑 檢肅5犯罪集團首腦
曼尼重砲登場 犀牛拚首轟首勝
地震被嚇壞 董志成鑽桌底
私藏美製霰彈槍 男稱打獵用
同價不同時 自強號票價擬調整
地震晃 雲林無恙草嶺地貌變
李新穎訪墨工商大城談雙邊合作
陸：做好蕭萬長博鰲論壇安排
人權觀察：洛興雅援助陷危機
古坑蓮霧拚市場 雲縣府助拓銷
搶空窗期 索尼奪3月銷售冠軍
金磚國家成立工商理事會
照顧社區老人 竹市府表揚志工
徐超斌籌設基金會 蓋南迴醫院
新台幣收貶5分
歐元區經濟信心 降幅甚於預期
財訓所4廠商搶標 4月決定
5天搞定 華銀開辦全照人民幣
恰恰領軍 象經典賽國手抗曼尼
民告官避干擾 山東試異地審理
全球採購大會 採購額可再創高
緬甸宗教衝突 旅遊警示調升
感染棒球熱 蔡英文訪興穀少棒
嘉義飛日本 525包機首航
藍營年金小組 自推改革版本
吳寶田：都更修法莫讓城市倒退
戴水晶盔開球 謝金燕超吸睛
台積電：生產營運不受地震影響
反媒體壟斷法 政院加速推動
地震 日月潭遊客受驚景點無恙
隱形斗篷成真 物體憑空消失
歐美太空船 撞擊測小行星偏向
南投地震 北市兩國小輕微災損
中原租屋博覽 房東搶人大作戰
管中閔：對今年景氣有信心
農損7百億 陳保基：不足採信
台科大竹北設校 縣府設期程
2衛所創意促健康 獲國際認證
台電：未支付美高額核能費用
曼尼台灣首打席 外野飛球出局
優質高中職認證 部分遭質疑
涉以不實發票核銷 里長遭訴
菲改革受肯定 信評升至投資級
犀牛目標國際化 高市共推棒運
菲信用評等 首度晉升投資級
波隆那兒童書展 美的台灣登場
電音女神謝金燕 嬌媚開球
南投地震 中部鐵路交通受影響
賴素如遭約詢 藍盼釐清真相
犀牛主場開幕戰 超大國旗登場
美業者：巴拿馬為進軍拉美門戶
廟旁採玉米 老婦遭圍牆壓死
總統：地震後續不能掉以輕心
共軍艦艇編隊巡航曾母暗沙
彭麗媛帶動陸民間觀政潮
男子偕女友父女販毒 全被逮
弒母逆女出庭 沉默不語延押
馬：核四公投 不同立場可辯論
加強合作 俄斐簽農林漁協議
印度巴士輪暴 辯方祭拖字訣
滬男砍人欲殺進小學 2死多傷
涉盜領高欣欣亡姊 女改判無罪
北韓通知切斷南北韓軍事熱線
南投地震 出險估三百多萬
招募送行者 殯葬業校園徵才
陸國台辦海協關心台灣地震
醫師研究 止痛針可減胃鏡不適
以賽為戒 斯洛維尼亞持續撙節
趙藤雄：自經區可改變經濟結構
台中港入選自由經濟示範區
歐元摜破1.28 4個月首見
英研究：看電視不會教出壞孩子
林中森展開湖南參訪行程
非核家園草案 藍綠僵持無進度
王學軍任安徽省代省長
包機飛日 嘉義盼強化聯外交通
中興大學安全無虞 28日復課
示範區租稅優惠 10年落日
台商成共諜 利誘軍官遭判刑
犀牛回敬大局 曼尼首安出爐
基港納自經區 張：港市攜手
學者：憂自經區衝擊台灣農業
男稱擁臉書股權 法官主張駁回
南投地震 中市13名師生擦傷
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張通榮提議基隆設海上賭場
震央南投 逾40校受災
曼尼手氣旺 連敲2支安打
高市爭取 盼澄清湖免費入園
鉛球大躍進 小六生潛力無窮
高中職優質度 不能只憑數據
八仙洞文化遺址 距今逾2萬年
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雙色盆花火鶴 國內首度育成
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中市61人受傷 已出院44人
不榮譽退伍者 擬限一次退
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緬民主轉型 軍方表態參與
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台積電設廠 苗縣府加速環評
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蘇：人民力量改變壹傳媒交易案
南投地震 江揆促做好後續應變
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環台超馬賽 30日東吳起跑
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李克強：推動利率和匯率市場化
土國總理獲頒突厥可汗和平獎
優質學校遭疑 教長要檢討名單
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算法改變 西班牙上修去年赤字
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茂伯乘涼樹遭砍 研習亡羊補牢
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金大延攬劉德勳 縣府聘為顧問
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英銀行資本強化 還要加把勁
銀行明開門 賽國政府嚴陣以待
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南投地震 疑與盲斷層有關
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訪談新書發表 展現李光耀想法
查43偷渡客 竹海巡歷年最多
三菱汽車電池過熱會融 停出貨
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養生館藏春色 警員疑插股約談
新象牛戰 2萬人滿場破票房紀錄
全台震動 水電科學園區無礙
雙子星案 賴素如：與我無關
年金規劃 軍方力求收支平衡
今彩539頭獎槓龜
陸委會：參與國際是權利義務
溫家寶來台事 陸委會：審酌情勢
壹傳媒工會盼勞資共創雙贏
兩岸政治商談 陸委會：不成熟
金磚五國設開發銀行 世銀支持
南投6.1強震 1死逾80傷
美成屋待完成銷售 降0.4%
同志婚姻 美政府放棄辯護
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犀牛人氣旺 商品收入200萬
陸武警公安預算 今年再增1成
台援器材 聖露西亞總理接受
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中國南海艦隊 巡弋南沙群島各礁
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地震出人命 總統視察「災變中心」
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雙子星案涉收賄 賴素如聲押
6.1級地震 台電總經理: 核四無虞
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雲朗觀光集團賞春趣 「千金」「君」「雲」遊
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金磚國將建開發銀行 細節待定
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夏普搏翻身 押寶IGZO技術
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葉匡時：台8線持續管制
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新台幣匯率盤初升值
北榮：扁照顧方式 法務部評估
賽普勒斯資本管制 恐實施數月
金磚國德班宣言 籲聯合國改革
火箭不敵溜馬 中斷3連勝
熱線斷 南韓企業照常入北韓
台北烘焙展 規模挑戰亞洲之最
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祖克柏政治團體 傳數週內成立
核四史前遺跡 中研院允研究
BSA免費平台 供企業管理軟體
曼尼熱延燒 義大主場戰門票夯
台紐ECA 裴仕文：高品質協議
聯發科登全球21大半導體廠
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陸1-2月工業獲利上揚
台少盟：8成8贊同降公投年齡
電池又出包 GS湯淺股價跌趴
習近平：一國事情由本國人做主
震後無恙 日月潭纜車開放
IMF：台灣電力補貼幅度頗高
童瑤個展 重拾記憶中童年
量縮整理 人氣低迷
外交部：密切注意朝鮮半島情勢
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸爭貨幣發言權 人幣得先改革
陸銀股東報酬率為歐美同業兩倍
防曝光 陸官奢宴轉戰隱密會所
陸增面板產能 來台採購漸減
台銀陸賣新台幣 需求最關鍵
紐代表：台紐恢復直航有助觀光
施政滿月 朴槿惠支持率相對低
龍池競渡圖 一窺北宋龍舟賽
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曼尼首戰 票房創例行賽新高
陸農產進口加工 農委會掛保證
美前官員：TPP助日走出溫室
研調：太陽能矽晶圓4月續漲
火箭首節當機 主場不敵溜馬
現代輕忽印尼 恐失東南亞商機
台糖售地案 綠委聲援吳乃仁
發揮機位效益 擬推當日有效票
賴素如涉案 郝：有點意外
進軍松山機場 視障按摩新據點
翁啟惠盼政府提供充足核能資訊
公設保留地變更草案 7月報院
羽球小天后戴資穎 獲青年獎章
外交部助泰緬童 提升教育水準
自由經濟示範區 高雄盼金融業
內政部閃星光 盧廣仲服替代役
巴拿馬建築業恢復榮景
犀牛主場盛事 曼尼讚球迷熱情
文林苑案開庭 法官提合意停訟
習近平：與非建立跨國基建夥伴
教育資訊缺 影響陸生來台意願
菲觀光客增 台灣列第5大來源
疑插股色情按摩店 員警聲押
犀牛拚首勝 左投賴鴻誠先發
記者掉溝傷 總統關切派人探視
陸媒：陸已實體控制黃岩島
退休教授領雙薪 翁啟惠不支持
市調：電視面板開始賺錢
普立茲獎得主 台灣改變一生
朱立倫：將提供更多青年住宅
收賄案 郭瑤琪更二審判8年
驗市售滑鼠墊 1件塑化劑超標
賴素如涉收賄 副總統：不評論
台北老店身影 追憶百年風華
全球採購大會 上看50億美元
職棒熱 澄清湖球場交通卻打結
外交部：爭取務實參與ICAO
震央南投 啟動橋梁校舍檢測
E2K接裝 預警戰力提升
央行理監會 房市管控成焦點
民進黨團籲李朝卿主動請辭
政院能源安全說帖出爐
日本核災區景象 谷歌街景還原
賴素如遭聲押 最快下午開庭
新台幣匯率 午升2.2分
預防輻射傷害 碘片發送喬不攏
台鐵郵輪式列車 首推賞鯨樂遊
賺陸客錢 傳北韓保證不會開戰
高雄珠寶竊案 3嫌另犯5案
總統談快樂 心情平靜有幸福
清明連假 江揆促做好交通疏運
遭損友綁架 警破擄人勒贖案
冰島女歌手 碧玉8月首度登台
黃河50年萬具浮屍 官方回應
麵包師讀EMBA 陳飛龍不認同
韓砍成長預測 將下猛藥救經濟
副總統：台灣是可信任夥伴
餐飲金牌師呂哲維 獲青年獎章
馬總統：隱形冠軍 創新增產值
江揆促半年內提青年發展白皮書
台股收盤跌27.24點
罹血癌堅守外交 馬博元獲獎章
李慶華：爭產報導不實 將提告
偏好正妹店員 好市多竊嫌露餡
故宮文物殘片遺失 士檢著手查
經建會：自經區未觸藍領外勞
友達：4k2k面板領先搶市
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北京永定門城樓傳淪高檔會所
金鶯2號先發 陳偉殷首戰光芒
恐嚇幼兒園沒人理 遭報警逮辦
政院施政方針 6大施政方向
陳飛龍：台餐飲業具國際實力
4月台指期跌20點
量能不足 台股收跌27點
江揆：安排首長參訪核四
最高法院擬增設大法庭
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金磚國德班宣言 允建儲備庫
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立院初審 酒測趨嚴刑責提高
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馬總統：陸生來台朝放寬方向走
三大法人賣超台股22億元
業者炒蛋塔熱 驚動警方關切
年增3％ 江揆促建污水下水道
壹傳媒續停交易 暫無新公告
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公務員退休破萬 創17年新高
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三星競爭 朱敬一不悲觀
消保處籲勿赴麥克蒂拉市
台南小巨蛋破局 南大卯上市府
雙子星案 中工不表意見
雙子星案 議員盼司法還真相
傳高孔廉新職 海基：子虛烏有
女大生需特殊血 民眾熱心挽袖
職棒台南開幕戰 預售狀況佳
騎單車酒駕不算 騎士受傷獲賠
賴素如遭聲押 北院將開庭
曼德拉肺部感染再住院
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教部：擬增入學委員會國中比重
勞退基金 前2月收益2百多億
不一樣兒童節 桃縣籲不出作業
晉升股東 SHE享受最高規格
龜山島取溫泉 點燃全中運聖火
地震電梯積水 上百住戶爬樓梯
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道路協調爭議 金門縣長道歉
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侵占丁柔安購車尾款 女遭判刑
海軍女軍官胡家瑜 獲青年獎章
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韓美軍演 B-2轟炸機投入
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新台幣兌美元升0.1分
最棒度假島嶼 龍涎香島居冠
立院初審 開放離境證券業務
試辦國中會考 29日看考場
美航全美合併 美法官准了
民進黨：反對中國任何圍堵交流
黑田警告 日本負債無以為繼
陸官方稱將加強保護商標權
印尼監獄凶案 傳軍人涉嫌大
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綠色接駁 高市80鐵馬租賃站
師涉隱匿性侵 校方報教部查處
父子檔暴力討債 中警逮4人
改善空氣質素 港府推新藍圖
演習模擬地震 總統籲小心餘震
曼德拉再入院 南非全國祈禱
港媒：孫寧奠定陸翻譯一哥地位
美男童伴母屍 幫屍身擦乳液
巴西黑寡婦女醫 涉殺3百病患
石化業突圍 發展高值產品
看好經濟復甦 貿協將招新血
近場行動支付 中華電雙管並行
腎細胞癌年輕化 發現多屬晚期
6成餐飲 未標示牛肉產地來源
學生個資外流 生教組長記申誡
搶看不慎撕破 中獎彩券變廢紙
林依晨赴星 微電影推觀光
石蚵文化季 料理賽暖身
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央行維持利率不變
嘉明湖吸客 台東組山難專責隊
英老兵訪孫立人故居 感謝營救
挑戰經典 麥斯密克生擔綱人魔
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月球掠掩角宿一 台北肉眼可見
克拉克機場擴建 菲國批准計畫
兩岸合作 人口販運被害者返鄉
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危機罩頂 德失業人數意外上升
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台東民生農用水 穩定無虞
能源補貼高 經部推合理化方案
北韓戰鬥態勢 外界過度揣測
陸國務院新規 親閱民眾陳情書
陸酒店上學校網站 招募性服務
能源補貼高 台電說明原因
支付連線上刷卡代收 正式上線
亮槍砸店 檳榔攤老闆受傷
陸海監船 擺陣勢巡航釣島
榮電案 立委爆曾金陵不惜請辭
捷運文化節 郝：台北城市名片
越南國際建築展 台商不缺席
327地震 學校災損逾2千萬
副總統：二林園區計畫早日促成
立院決議 年底取消月台票收費
輸球當教訓 豪避免再犯錯
日3大車商 再砍陸產量
遊陸染腦炎 美校判賠生12億
賴清德：解決水患助觀光發展
包機飛日 嘉義盼改善機場設施
油電等7國營事業 去年虧千億
女設計師乳癌 雙標靶治療重生
李小林將訪日 傳習近平密使
海洋堂公仔展 科教館隨意拍
美癌末少女圓夢 病房辦舞會
金門迎城隍 縣府歡迎兩岸遊客
房價上漲區域 央行籲加強風控
桃縣府高階異動 5人上任
機車考照安全講習 4/1試辦
不知被通緝 男子報案救溺被逮
美日釣島防衛計劃 陸軍方暗批
南投強震 日駐華代表慰問
中華電自動分流 支援新One
陸禁送禮宴請 高端餐飲迎寒冬
新北首次核安會 台電成箭靶
南投震災 發傷亡救助金
陸委會：服貿商談持續進行
賽國資金限制 歐盟聲明背書
行動上網幸福感 女生比較高
兩岸三島交流論壇 談宗教禮俗
弱勢盤整 新台幣收升0.1分
韓節目辦演唱會 4月台北開唱
舞台劇收信快樂 6月再搬演
竊賊不識貨 千萬雞血石丟水溝
韓中日FTA 首輪談判落幕
職棒台南開幕戰 4千球迷相挺
林益全開砲 義大犀牛首轟出爐
曼德拉入院意識清楚
挽信任危機 陸肯德基推新模式
兒童局：增全日托保母訪視頻率
東元接獲陸資企業10億大單
兩重大命案 黃世銘：辦得出來
談核安 閣員建議員工現身說法
北市核四公投民調 7成會投票
郭董：鴻夏戀絕對沒有破局
統一見解 最高法院將設大法庭
黃茂雄：貨幣寬鬆不如日韓
縣市長選戰 綠擬儘速提名
優質校爭議 教部4月1日釐清
賈伯斯前老闆出書 談培育人才
郝鵬任青海代省長
資金流動 考驗央行打房
台民將買A股 陸券商摩拳擦掌
台銀滬兌新台幣 4月2日啟動
台經院提浮動油價修正公式
范麗青：盼兩岸新聞交流進展
地下碉堡剋星炸彈 韓5月啟用
瀕絕犀牛 現蹤印尼婆羅州
鋒面到 3水庫準備人工增雨
護資產 李沃士指示買洋樓活化
通膨緩 景氣升 央行利率不變
牛肉標示稽查 合格率近百分百
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復活節長假 斐交警嚴陣以待
防駭客攻擊 日擬成立特搜隊
賽國銀行恢復營業 未爆擠兌
壽險業海外投資 有望鬆綁
華光衝突波及記者 記協抗議
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曼德拉肺部感染 再度住院
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撿到義大首轟 大學生獲贈季票
核四施工 田秋堇憂影響核安
球迷遞紙條 感謝林義守挺職棒
核四工程疑慮 原能會嚴格監督
批打房溫吞 彭淮南駁張金鶚
今彩539開獎
森林王子3壘打 統一反超比分
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威力彩開獎
美Q4成長率 上修至0.4%
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賴素如痛哭：若被羈押不想活了
八里雙屍案 咖啡店封鎖線撤除
壽險正常放款提存率 比照銀行
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涉命案 刀鋒戰士獲准出國比賽
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李克強等紅燈成新聞 網友熱議
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今彩539 頭獎3注中獎
雷電交加 苗栗大雨帶冰雹
通膨溫和 2Q利率不變機率高
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威力彩頭獎槓龜
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高國慶再見安打 統一險勝桃猿
B2機飛南韓 美向亞太展軍力
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陸國務院通知 實施簡政要求
標普500 衝破歷史收盤高點
雙子星揪弊 檢調密蒐2年
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
香港雷暴警告 200航班延誤
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台北美食之夜 法三星名廚與會
南投地震 尼加拉瓜慰問
戴爾執行長傳晤百仕通談收購案
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日製造業預測3月生產反彈
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新台幣匯率盤初走升
職棒發燙 開季票房超越顛峰
康州血案 5分鐘26人殞命
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核安議題 朝野立委盼凝共識
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北韓火箭待命 專家：恫嚇居多
LED燈泡售價 2月再降
挑戰7900 拚月線收紅
單位繳補充保費 應申報明細
宏達電機皇開賣 台科技迷入手
賴素如涉案 馬：痛切檢討
桃園降雨 石門水庫增3百萬噸
待拆舊屋倒塌 1人輕傷
漢翔獲英引擎合約 進帳32億
麗媛風刮不止 陸籲媒體低調
賴素如涉案 總統向國人道歉
賴素如程宏道交保 北檢提抗告
329青年節 師生爭勞權
諾基亞挖泛歐主管 宏達電祝福
張顯耀：兩會互設辦可就地服務
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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失智症非正常老化 醫師籲注意
北市學童交通車 33輛違規
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韓元邁向5月來最大單月貶幅
行竊菸酒專賣店 7嫌落網
Panasonic強打電視機
雙屍案疑找到凶刀 檢不證實
四輪驅動夯 福特集中資源衝刺
財政局長涉洩密 郝：勿枉勿縱
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台南降雨少 水庫仍喊渴
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台股上攻 看4月營收季報
大陸城市 近9成空氣差
自經區免稅惹議 財政部澄清
回應NCC 蔡衍明：笑傲江湖
伊朗等國阻撓 武管條約再破局
政院版非核家園 續遭杯葛
蘇起：看兩岸關係應破除4迷思
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京報警告港泛民：勿誤判
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射擊流彈肇禍 金防部追查
蘇起：習有信心 台可能陷被動
媽祖遶境加持 婦癌篩檢保健康
賴素如涉收賄 黃敏惠：很意外
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地勇案 陳啟祥程彩梅獲緩起訴
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八里雙屍案 雲端分析行車軌跡
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春祭忠烈 馬總統主祭
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工安意外 鋼管滑落1死1傷
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尾盤拉抬 台股周線翻紅
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中央氣象局氣象報告
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中間價調升 人幣抵19年新高
韓元單月貶幅 10個月最大
新疆地震 鐵路暫停駛
參訪金門 北市片商盼成夢工場
疑食物中毒 花蓮12學生送醫
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職棒開紅盤 檢察官監賽不放鬆
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兩棲營忠靈 入祀太武山忠烈祠
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中華電資策會簽數位匯流MOU
陸明年6月底前實施不動產登記
北市聯營公車評鑑 5業者優等
匈牙利商 盼與台合產電動機車
青年職涯工作站 可拍影音履歷
熱心偏鄉義診 張懷仁獲表揚
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出口商拋匯 台幣收升6.5分
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印尼野猴闖民宅 咬死小嬰兒
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吳寶春條款通過 同等學力放寬
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美食吉那夫 顯現原住民智慧
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尋求救贖 菲信徒自釘十字架
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雙屍案尋獲器械 鑑識是否凶刀
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陳瑞堂：集中策略 陸挑戰轉盈
木乃伊柯象返駕 官將首開路
追思徐風 張菲笑淚湧心頭
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上市指數 本周漲1.57%
期貨交易經手費 4月調降
青年節 蔡其昌籲重貧窮化問題
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肉身護樹抗議 樹醫診斷健檢
安利中國團 來台創11億商機
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總統訪梵專案 外交部齊力完成
離島造林弊案 主嫌判25年
犀牛台中出賽 球迷熱力未減
分散掃墓車流 國道提前免收費
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賴素如交保 高院：有串證之虞
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今彩539 頭獎 1注中獎
抓行動商機 eBay營收看俏
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大樂透 無人中頭獎
楊松弦再見安打 獅隊驚險奪勝
買賣黃金逃稅6億 26人遭訴
因應美B-2機 北韓飛彈待命
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單日2支再見安 中職史上少見
外媒：北韓稱兩韓進入戰爭狀態
海巡新艦成軍 馬宣示保疆護漁
賴素如交保 北院重開羈押庭
李鴻源：依法應讓李朝卿復職
嬌小辣媽駕聯結車 越配丁氏翠分擔家計
北院裁定 賴素如收押禁見
西藏礦區塌方 83工人被埋
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
臉書手機似有影 傳宏達電生產
台東清晨火警 母子死亡
少年Pi視覺特效公司賣出
試辦國中會考 9萬人上場
涉種族歧視 美議員失言犯眾怒
海軍敦睦支隊下月初訪瓜國
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火箭抗灰熊 豪首節6分
雙屍案 檢方：有信心破案
北韓宣布戰爭狀態 南韓警戒
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習近平：中非堅定互利合作
吉林煤礦爆炸 28死
再生能源成本高 恐帶動高電價
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火箭不敵灰熊 吞下2連敗
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達米妮悲歌 全球視野獨家紀實
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憶起森呼吸 宜蘭綠博開幕
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為保不缺電 加州拚再生能源
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泰電力瀕困境 暹灣天然氣將盡
義3成城市 家戶用電自給自足
公建跨域加值 政府省千億
缺電難解 印度經濟之痛
供電吃緊 菲寄望再生能源
葉匡時率跨域學習 開會也創新
試辦會考自然 核電廠地震入題
香港黑幫港深聚會 逮2百餘人
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大甲媽出巡 經濟產值驚人
媽祖博士 熟悉兩岸媽祖事
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浩天宮大庄媽 庇護海線3百年
打擊不斷 劉曉波妻弟遭逮捕
國中會考 首節缺考達1/4
盼開轟 曼尼生涯平均4場1支
丁守中推不在籍投票法草案
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全球併國華人壽 今完成交割
曼菲斯灰熊凶猛 大掌拍毀火箭
國人赴馬其頓 免簽待遇到期
石化高值化投資 今年估逾百億
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馬總統：台灣宗教愛心無遠弗屆
亞幣走揚 台幣週升0.11%
賴素如友人代喊冤 稱百萬已還
基北區特招題型 定調逐年漸進
核四廣告 綠委籲資訊對等
犀牛洲際首戰 小學生外野免錢
美前官員：朝鮮對峙比以往嚴峻
北韓挑釁有前例 金正恩變數大
阿美族部落學校 花蓮成立招生
越南無預警漲油價 民怨
美光收購爾必達 南茂可望受惠
遠傳推帛琉上網吃到飽
陸創業新噱頭 寵物婚介所
南風吹 台南黑琵大舉離境
中經院下週公布台灣3月PMI
郭台銘：君子愛財取之有道
疑求婚不成 醉男鬧自殺要跳樓
傳呂炳宏將提國賠 律師稱誤會
女童迷失樹林 閃燈球鞋求救
兒童夢想職業 棒球員獲選第3
北韓進入戰時狀況 南韓淡定
會考英聽 北彰考生：簡單
台灣訂製中華偉運號 上海交船
活塞裝襯套 陳氏引擎重生
拚買氣 百貨化妝品檔大獎再現
里長A補助款 判刑5年半
核四議題 藍黨團大會說明
福州超級馬拉松 兩岸選手競逐
酒後爭吵 男子砍殺女友2子
台德勘研可燃冰 西南海脊採樣
關公遶境 王金平祈兩岸和平
總統：新艦成軍 不在炫耀武力
黨政一元 郝支持馬續任黨主席
會考英文 網購職場生存入題
石原出院 罹輕微腦梗塞
陸愛滋感染學生 增2成5
陸媒評習近平足球夢
高價禮金拆鴛鴦 陸女鬱自殺亡
北市送大禮 兒童節玩夢想
表態選市長 林佳龍：當仁不讓
試辦會考首次考英聽 大致順利
環遊世界追夢 華裔機師抵台
監委：檢警亂放話 洩偵查秘密
安倍晉三訪蒙古 陸媒：制衡陸
誆吸毒能助性 害前老闆陷毒海
新北艦成軍 總統宣示海洋維權
扁病情 立院邀主治醫師報告
總統：海巡編裝 朝艦載機努力
青少年愛簡訊 美團體推求救線
桃火車站 免費停電動機車單車
就愛純米活動 米籽條首度曝光
日光節約沒省電 美民眾抱怨
手頭緊 義民眾自製節日餐點
尊貴象徵 泰雅博物館展貝珠衣
替妻安樂死 美老翁獲緩刑
超馬媽媽被截肢 踏三輪車逐夢
雲林紫斑蝶季 籲反核護生態
桌上遊戲三國殺 陸大學選修課
替代能源接不上 比利時供電緊
LED磊晶廠去年全軍覆沒
越南花木蘭 開聯結車養家
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
樹醫診江翠國中老樹 估移植期
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
過度開發 大陸河流數量減半
加國安省人謀不臧 電價飛漲
熱身腰不適 曼尼洲際沒出賽
伴我童行 為弱勢生築人生夢想
困苦不改志 北京賣菜叔出書
致敬張愛玲 華麗緣奪金穗首獎
瑪丹娜富有 兄淪遊民雪地受凍
張國榮逝世10年 粉絲紀念
恰恰揮強襲球 潘威倫中彈退場
會考亂寫急出場 被導師罰站
阿里山台灣味 黃敏惠赴陸宣揚
釣魚台護漁 新北艦扛重責
管中閔：南部有發展才不會伸手
會考寫作 發現不一樣的自己
走1K捐10元 心路募得百萬
試辦不影響升學 會考一團和氣
解放軍首設女子特種兵
柯象金尊返雲林 再現朝拜盛風
皮影戲館啟用 高雄偶戲節登場
甜祕客奪奧斯卡 竟靠手機拍完
職棒台南第三戰 週末掀熱潮
藝想樂園嘉年華 夢時代現人潮
關心浯江溪 生態保育人士賞鳥
會考國文 考生：考題靈活
北京新規 單身限購一住房
金門石蚵小麥季 官員推薦特產
拉薩礦區山崩挖出首具遺體
會考寫作 考生反應好發揮
法國將實施夏令時間
總統搭艦出海 視察海巡操演
安平港發展 賴清德抱不平
禍不單行 2經典賽國手傷退
解政治僵局 義總統擬提前辭職
謝拋兩岸政府條例 憲法對話
核四續建與否 卡內曼未表意見
試辦會考首日 平均缺考25%
雙子星案 下波追查官員議員
陸禁用「特供」標籤
馬籲賴素如誠實面對配合偵辦
卡內曼：不宜輕忽決策的品管
掃墓不燒金紙 防範林火
賴素如收押 北市：尊重司法
黨主席選舉 馬：沒改變決定
世界團體桌球經典賽 中華爭冠
賴素如收押禁見 律師將提抗告
今彩539開獎結果
收押禁見 賴素如面色凝重
烘焙爭霸賽 蘇文泰林彥伯奪冠
習近平結束俄非4國訪問
漢神巨蛋千萬竊案 2嫌落網
鄧志偉本季第2轟 獅5連勝
安倍訪蒙古 將合作開發資源
重現經典熱 洲際球場湧逾萬人
賴素如有勾串之虞 法院裁押
郭嚴文微笑開轟 桃猿扳倒犀牛
全原運開幕 原民服裝吸睛
SBL總冠軍戰 球迷熱情加油
賴素如涉貪污收賄案大事記
情侶疑吸毒泡澡1死 擇日解剖
職棒週末熱戰 票房持續亮眼
湖北仙桃台協成立 林中森與會
鳳飛飛倩影再現 歌舞伴鳳迷
科仔七分鐘 青年科學家玩論壇
法促北韓停止挑釁行為
美與北韓若開打 戰況激烈可期
SBL冠軍戰 璞園搶首勝
為母聲請保護令 于美人淚控夫
賴素如上手銬 送看守所羈押
內門宋江陣 北京廈門陣頭尬場
北市聯合婚禮 郝祝早生貴子
今彩539頭獎 無人中獎
原民傳統拔河 巴拉雅拜勁旅
紀念音樂會 回味鳳飛飛
江翠老樹同學會 抱樹60小時
媽媽嘴解封鎖 呂男：將重開幕
康納曼vs朱立倫 探討決策關鍵
忠烈祠祭英靈 大陸遺屬安慰
齊邁可：美應與金正恩對話
陸人參與敘利亞內戰 當局避談
主持海巡二新艦成軍 馬英九宣示護漁決心
兩岸“金銀三會” 4月1日在台北舉行
央視: 西藏礦災83人被埋1天 未發現生命跡象
報復B52加入美韓演習 平壤宣佈進入戰爭狀態
保釣船長楊匡 深圳被扣遣送回港
山西關公祖廟聖像抵台 將環島巡遊21天
賴素如羈押禁見 馬英九“創巨痛深”
塞普路斯銀行儲戶 可能損失60%存款
廣西台辦：3獲救台遊客無大礙
賴素如遭羈押 藍考紀會將開鍘
陸國務院各部委 副首長仍超編
台灣賦稅人權指標不及格
兩公約玩真的？國家報告審查會之後呢
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
肯亞落敗總理 接受法院裁定
邁阿密網賽 小威6度封后
美恭賀甘耶達贏得肯亞大選
炸彈威脅 艾菲爾鐵塔疏散遊客
炸彈虛驚 艾菲爾鐵塔重新開放
鋒面到全台有雨 北部偏涼
試辦會考第2天 社會數學上陣
美復活節 白宮草坪將滾彩蛋
火箭迎戰快艇 豪首節5分
比暫關近半反應爐 無礙供電
故宮：本國學生憑證免費參觀
迷你iPad 深超可望接單
投顧：景氣回升 美股有望續揚
國營事業招考 最快9月底
火箭戰快艇 豪半場奪10分
提升素養 綠芽獎徵選環教圖書
訂2030能源政策 歐盟起步
機捷卡號誌 恐104年底才通
駐約旦代表處 首度對媒體公開
金銀三會 銀行業利多可期
機捷拖太久 交部將罰款並求償
交流核安 總統見媽媽督核聯盟
火箭第3節暴衝 領先22分
輪胎雙雄 單季毛利逾25%
黃金週線收黑 專家：短線盤整
總統邀藍委談核四 綠促停建
搶9旬翁未得逞 34歲男判刑
墾丁音樂季 最久戶外音樂活動
共軍成立首支女子特戰連
國營事業招考 估釋900缺
火箭撞翻快艇 中止2連敗
澄清湖免費入園 高市府拚7月
營運開城工業區 南韓立場不變
桂林冠岩翻船 台灣遊客失蹤
習近平結束訪問行程 返回北京
試辦會考社會科 考生：不難
風雲緊 美化學部隊重返南韓
報名高普考 已逾12萬人
賊用電鋸 盜走法博物館象牙
英震動頭盔 助消防員火場探路
陸倡新型大國關係 各國有盤算
社會科彰化區 考生多提前交卷
習上台 陸北韓政策基調不變
掃墓人湧車塞 警方加強疏導
美中新關係 取決爭議解決能力
大陸對非洲 經濟文化雙攻勢
陸客消費 台北飯店平均漲一成
曼尼腰部不適 能否上場未定
嗆辣復活節蛋 想吃先簽切結書
地震後2分鐘 陸將自動速報
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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賴素如看守所過首夜 食慾不振
博鰲蕭習會 最快4/6登場
千人抗疫健走 風雨無阻
壽山餵獼猴 4月起罰款
國家公園遊客量 墾丁居冠
開幕戰前集氣 洋基訪西點軍校
藍：不在籍投票 政院速提案
職棒開打一週 逾12萬人進場
少了哈登 火箭大勝快艇
單車成年禮 嘉推運動島
美牙醫不衛生 患者急驗愛滋
中油：汽柴油 各漲2角
水利署：集水區雨量有限
牙醫不明墜樓 法院判保險要賠
逢困境扛重擔 家扶表揚自強兒
印尼變性之家 老小姐溫暖角落
陸將領：美國威懾 北韓備戰
學者：陸對台政策 將軟化深化
清明掃墓防恙蟲 長袖衣物護身
臉書跨界手機 簡訊獲利剉咧等
試辦會考數學 考生反映偏難
列夫席茲 挑戰貝多芬經典
IC設計業 譜瑞居每股獲利王
義能源政策 降成本少排放
義再生能源 可望占3成發電量
缺電危機 南非全民咬牙以對
補貼成阻礙 印尼供電求突破
火力為主 越未來5年供電吃緊
改善供電 越核發展日益重要
涉侮辱總統 埃及名嘴被捕
晶圓代工 台積電穩居龍頭
會考數學科 考生：計算題較難
印尼尤莉媽咪 帶變性人建家園
天氣濕冷 試辦會考近3成缺考
核四公投決定 總統盼找出共識
程宏道律師：一定提抗告
台銀總座赴滬 啟動台幣業務
配套足 智慧手錶市場蓄勢待發
抱樹守護綠資源 愛樹團體聲援
台遊客翻船 桂林暴雨景區暫閉
北非神祕綠隕石 可能來自水星
投信：量縮 狹幅震盪逐步盤堅
捐地遷祖墳 顧後代教育
金門千人剝蚵 體驗地方產業
雙子星紛爭 第2順位議約暫停
尚福林抵台 盼金銀會有成果
教部：會考成績標示擬更精確
桂林翻船失蹤台客 未參團出遊
總統：核四公投 催生公民社會
日白老虎產4子 大受遊客歡迎
愛藝術本盲目 失明者逛博物館
試辦會考缺考多 仍具參考價值
陸銀監會主席尚福林來台
金銀三會 學者樂觀看待
陸民感染禽流感 2人死亡
看守所：賴素如情緒算穩定
新竹火車站百歲 日皇族裔祝福
心情不佳 失戀男砍人判4年
台南零星降雨 水庫仍渴
陸銀監會主席抵台 盼有好成果
振興日本經濟 安倍推安全核電
對狗狗下手 美刺青師父挨批
賽國啟示 金融規模非愈大愈好
馬總統：非核家園是終極目標
關車門未注意致騎士傷 遭判刑
馬總統：核四議題須考慮全民
股東擬撤資 呂炳宏：沒聽說
皮包護照失竊 移民官助返家
貝克漢賣豪宅 謝絕投資客
賴素如案 蔡英文：須防再發生
經濟至上 印度堅決擁抱核電
鳳山5街道狹窄 高市將改善
馬總統：弄清楚核四 一次解決
阿州破冰船求脫手 出價離譜低
賴素如律師：羈押理由不完備
全原運跆拳道 曾櫟騁奪冠
加國收容台灣流浪狗傳溫馨故事
黃昆輝：核四公投兩命題易混淆
陸民索賠財產 水泥車輾死
副總統：健保改革仍待努力
持續降雨 石門水庫小進帳
擱淺美艦吊離 須賠菲環保經費
犀牛戰桃猿 球迷湧入洲際球場
梧棲遭砍兄弟檔 傷勢穩定
推前瞻性科研 年撥20億
德州檢方連遇害 檢座陳屍自宅
三結春牛祭 農博展亮點
中央氣象局氣象報告
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陸發現人染H7N9 被疑遲報
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中央氣象局 １週天氣預報
新聞小辭典：H7N9
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
第2季海外股市 投信看好中日
經部：檢測小組4/2進駐核四
獲張建銘簽名 球迷欣喜若狂
火箭全員投入 逼快艇上岸報銷
台民買陸A股 4月1日啟動
政府無息貸款 蕭友梅圓開店夢
台逾 6成投資者 財務規劃落後
台遊客落水 海基會助家屬赴陸
媽媽督核聯盟關注核安核廢
伊朗女藝術家 畫作展現批判性
台塑汽柴油每公升調漲 2角
台南林百貨 4月公告委外經營
偵辦雙子星案 檢：按既定步驟
雲林特色物產 落花生綻亮點
西藏礦區救援難 搜救犬高山症
台電：計畫增高核電廠海嘯牆
蔡春鴻：核廢處理與國外差不多
紹興死魚 民諷喝完肉湯換魚湯
不朽傳奇 麥可傑克森風采再現
醬油傳香百年 西螺當仁不讓
3度猥褻胞妹 狼兄遭判刑
曼尼再休兵 中職首轟還要等
題目靈活重整合 會考走出特色
落選鏡頭 拍賣A咖明星試鏡帶
招生掛帥 國中會考變調走味
黑衣參加公祭 警攔24少清查
緬甸解除報禁 許可外媒長駐
朝鮮半島局勢險 菲籲僑民警戒
期交稅調降 期貨手續費跟進降
桂林翻船 台灣旅客1失蹤
陸軍事崛起 美海軍布局東南亞
好歹去看 馬邀反核媽媽看核四
世團桌球經典賽 中華獲亞軍
嚐鮮 壽山動物享彩蛋過復活節
學者：人口多寡非決定核安因素
李朝卿復職案 台聯抗議
陸各地打房細則能否見效待觀察
台電：核電廠均建於堅固岩盤
陸學者：彭麗媛出訪顯陸多元化
輻射監測站選址 總統籲說清楚
國防部：招募對象禁雙重國籍
陸神州十號太空船出廠抵酒泉
反核起跑 綠宣導從小朋友做起
教練前男友 對楊淑君已無感覺
北韓文攻 鎖定日多處為攻擊地
南海仲裁案 陸可能誘菲撤告
H7N9禽流感致死 世衛關注
日職一軍先發 鄭凱文吞敗
傳吉林省委副書記涉貪 遭調查
陸南海艦隊 西太平洋實彈射擊
台電斷然措施 46分內可定位
巡釣島 日擬改裝4護衛艦
爆冷 陳建安挫奧運金牌張繼科
曼尼坐板凳 犀牛照樣撞翻猿
象獅纏鬥 統一6連勝
陸國務院諸多新規 明起實施
王毅：習近平出訪 陸外交開局
核四停建 張家祝：無法認同
獅隊洋砲開轟 擊垮兄弟象
台電與民對話平台 總統允安排
H7N9禽流感 人傳人待釋疑
網路找援交 男子遭騙53萬元
曼尼吸票機 犀牛本週進帳千萬
北韓南攻 恐造成重大破壞
縣市首長起訴後復職 先例多
SBL冠軍戰 璞園再勝達欣
高屏醫院攜手 減少轉診奔波
總統見反核媽媽 討論熱烈
金正恩年輕識淺 美憂誤啟戰端
核生化防護 軍方可因應處理
未雨綢繆 台研發H5N2疫苗
辛亥革命紀念館 林中森留墨寶
朴槿惠內定駐美中日3大使人選
多倫多購物商場槍擊一死一傷
韓美陸戰隊下月聯合實戰演練
陸蘇愷27墜機 2死
陸H7N9禽流感 台灣警戒
習近平結束四國之行 陸媒：成果豐碩
遊桂林台灣團翻船 一名遊客失蹤
功夫街舞獨創潮流 新春歌舞歡喜登堂
傳事業群高層異動 鴻海不評論
大陸對俄軍購 契合普亭軍改
中俄軍事合作升溫 攜手抗衡西方
榮總建議 扁居家療養或轉院
雙子星案 邱大展：偵查不公開
藍考紀會開鍘 賴素如停權
防H7N9入侵 桃機加強檢疫
中國砂輪創辦人白永傳自傳電子書於日本正式發行
財長：核四使社會不安影響股市
扁保外就醫否 法部3週提報告
韓媒：防美韓藉口報復 金正恩秘令＂不開第一槍＂
特香齋 限量推出優惠餐券 舊雨新知貴賓享受超值美饌
金雕玉琢鍊成鈺 上善若水運圓滿
國民黨考紀會決議 賴素如停權
南非：曼德拉病況有進一步起色
比京復活節 孩童獵蛋喜開懷
投保受理琉園案委任求償
金融股股息殖利率 第一保領先
盈德竹蟹 韓千年進貢美食
全台天氣不穩 西部防雷雨
利空利多交錯 台股走勢待觀察
業者聯手 把關App安全下載
陸降溫房市 北京上海加強打房
續任前提下 戴爾傳考慮百仕通
油管關閉 美油價近6週高點
清淨家園考核 9縣市獲獎
台股開盤上漲15.64點
傳將發表微軟平板 宏達電不評論
經長：要讓民眾瞭解最新資訊
梁朝偉留言張國榮 盼從頭來過
3G視訊加哭墳 陸夯代客掃墓
宏達電Q1跌 威盛虧逾2億
新台幣開貶走平
跌倒痠痛勿輕忽 恐四肢癱瘓
開放台民買A股 陸股漲跌互現
店頭勝大盤 後市仍看好
六四領袖：改革靠民間不望習李
衛署：國內未檢出H7N9病例
賴素如心情低落 情緒平穩
日銀料加碼寬鬆 製造業信心增
南韓3月出口成長低於預期
美前官員示警 經濟泡沫難持續
陸3月PMI回升至50.9%
外資憂心供貨 宏達電疲弱
金銀三會 兩岸代表審慎應對
展現好心情 曾雅妮推特秀靚照
總統盼大學提高教育競爭力
中市新幹線公車 10日上路
賴素如服務團隊：司法濫權押人
陸PMI上升至11個月高點
金正恩：莫給韓美報復反擊機會
市場觀望 台股量縮下跌
李朝卿復職案 李鴻源重申立場
燃油附加費降 出國便宜些
移民改革有譜 美著手起草法案
總理訪陸 澳元可望直兌人民幣
日銀：日經濟3季來首見改善
台美學生交流 認識珊瑚礁保育
護樹人蜷曲睡覺 遮雨棚內冷醒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
元大寶來亞太公債基金創新高
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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藏身鄉間販毒 5嫌落網
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陸空軍證實 1架蘇愷27墜毀
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太極雙星案 郝龍斌籲速偵速結
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碩士返鄉務農 種出神農牛蒡
綠籲尊重醫療專業 讓扁回家
金門零星降雨 湖庫水量進帳少
陸銀參股 財長：公股不釋出
雙子星開發 立委籲交部捍資產
手頭緊連偷8機車 男被逮
國科會：台灣有計畫 不怕三星
曼尼腰傷告假 旋風何時再起
陸媒：Ａ股對台港澳吸引力有限
交投清淡 新台幣午貶0.5分
調查：美學名藥售價差異大
美媒：攔陸海警船 將引軍艦來
消基會驗在來米粉 米含量不足
尼加拉瓜僑匯創20年新高
美大學男籃 後衛骨折刺穿小腿
壹傳媒交易案結論 周三分曉
阿湯哥會巴西奇哥 羨煞貝克漢
陸禽流感 衛署加強機場檢驗
貨櫃落腳印尼小鎮 化身圖書館
總統：打造台灣成自由貿易島
調班檢測核四 不影響電廠輪班
謝依涵為錢殺人 檢未表示意見
江宜樺3日會反核廢團體
Focus Taiwan改版 新視覺饗宴
下市股票礙事 新規定輕鬆拋棄
無薪休假多3家 人數微增
金銀三會 尚福林：成果肯定好
涉騙藝人投資 假美鈔集團遭訴
核四對話 總統盼真相愈辯愈明
日股基金Q1淨流入勝去年
土壤整治不良 陳菊促續罰中油
偵查不公開 立院盼設機構監督
台股收盤跌19.37點
台北股市跌19.37點
大陸推職業足球 來花蓮覓人才
量縮觀望 7900點失守
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亮票案爭議 高市府會促正視
4月台指期跌 3點
4月電子金融期齊跌
松鼠傷癒回校 清大盼尊重生命
賴素如遭羈押 律師提抗告
南新國小校史室 盼啟發學童
不滿投票結果 印尼群眾燒官廳
腸病毒流行季節 北市：勤洗手
遺屬年金請領嚴格 勞委會說明
顛覆想法 莎翁其實是奸商
十場關鍵戰役 探索頻道重現
綠議員促李朝卿 辭職拚官司
金銀三會召開 金融股開高走低
三大法人買超台股28億元
成大研究 維生素E可抗癌
建交後首次 星國元首訪緬甸
德公寓大火2死 土耳其裔憂心
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言論自由日 綠6縣市響應
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醫糾調解不成 擬暫免裁判費
專家：SARS罪魁不是果子狸
國民黨開鍘 停賴素如黨權
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陸網友籲查死豬有無禽流感病毒
越南房價 業者專家看法不一
挑戰賽雙打 王宇佐奪冠
張珮珊：夫妻相處賺多難免大聲
太極雙星案 市議員赴監院陳情
迷昏男子拍裸照盜財 男重判
台灣人買A股 3大證件不可缺
卡內曼腸胃不適就醫 狀況穩定
宏達電攜中華電 鳳蝶機問世
愛台灣 南非職業歌手來台長居
鋒面加人造雨 苗栗旱象稍解
經建會同意農委會森林永續案
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任新職 張金鶚：實價課稅要做
雙子星案 檢方再傳彭建銘
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江西新鋼轉爐爆炸4死30傷
緬甸報業回春 民營日報爭鳴
日媒：陸海監船近釣島 侵領海
高市民進黨團總召 李喬如出線
清明防火 送金門民眾小水桶
轉動藝台灣 開啟台韓文化對話
金銀三會 金融業盼有好消息
陸情侶賭氣點百碗麵 遭批浪費
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核四安全檢測 台電釋疑
涉販售未准藥物 雲林警逮一男
哈利波特真實版 貓頭鷹當信差
朴槿惠：嚴厲應對北韓挑釁
性侵女兒4百次 狼父判20年
副總統籲賴素如 坦承勇敢面對
南投4.2地震 屬327餘震
台灣豐厚人文 打動新加坡人
中央社89年引領議題創造效益
綠委提案 盼二二八賠償延2年
設計仙人跳勒索牙醫 男遭判刑
愚人節玩笑 推特推出子音版
大陸禽流感 台灣民眾不必恐慌
台鐵電車線斷 宜蘭列車停駛
沙巴索地 蘇祿軍增援打游擊戰
4月天然氣價降 桶裝瓦斯持平
中市長人選 蘇嘉全盼協調產生
吸金案 會員陳情雄檢依法偵辦
立院初審 防企業海外避稅
北榮醫師：扁回北監自殺風險高
火箭主場作戰 拆穿魔術勝算高
大陸有錢人 主要從事三行業
乙武洋匡自娛：我長出手腳了
遭搜索 雲林肉品市場：無不法
高市鐵路地下化 106年通車
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
教部：國中會考成績維持三等級
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
張國榮電影星月童話 將有韓版
宏達電中階鳳蝶機將登陸
叔叔性侵3歲姪 二審仍判8年
查保麗龍餐杯具 台南百家違規
改善男女失衡 越補助生女嬰
申請復康巴士 中市派人協助
陸積極開發北方航道 引俄疑懼
國3南下中興段 1日晚間封閉
春浪邁向國際 沈光遠扮推手
高雄杉林推飛行傘 拓觀光商機
陸環境惡化 代價破兩千億美元
交投清淡 台幣收貶5.3分
大型抹香鯨 紙風車造陸上海洋
穿戴裝置來了 智慧手機料退位
困境不低頭 新台灣之子獲表揚
南韓推減稅優惠 提振房市
投資A股 華北台商興趣缺缺
供過於求 橡膠遁入熊市
台灣麥當勞徵才 3年2千人
候鳥北遷 禽流感對台威脅低
提密件押議員 檢：偵查不公開
手巾含菌量高 腸病毒防治漏洞
查詢農村旅遊美食 可上統一超
宏都拉斯汕埠 全球最暴力城市
立院初審 二二八賠償延4年
奧地利伸援 音樂會幫馬偕募款
愚人節噱頭 網站賣史前怪魚
8旬高倉健 被糗歲月不饒人
陸銀參股國銀金控 比率提高
飆髒話辱警 苗縣議員遭訴
壹傳媒2日恢復在香港股市交易
桃猿加油法 4日推客家超級霸
頭顱案 排除毒藥物過量致死
台港澳民入A股 資金效應可觀
陸媒：上海人不知吃過多少死豬
客家甜心王心凌 4日桃猿開球
日本棒球隊 移師台中春訓
陸巡航釣島 防止局勢反覆
網路販毒 相約交毒被逮
愚人節假行搶 路人報案
日棒球界師徒 將獲國民榮譽獎
涉偷拍女子如廁 沒拍成判無罪
美首例全臉移植患者 結婚了
紙風車動物昆蟲展 為孩子圓夢
上櫃公司年報 僅台金礦未完成
華亞科3月轉盈 營運轉機現
大陸禽流感 小三通加強檢疫
鴨間稻 學童體驗農村樂
北市傳命案 夫妻1死1傷
搶救貧窮 義超市以勞務換購物
高市支持原民生國教會考加分
吉林又發生礦災 6死11失蹤
北市送檢驗包 測試雙氧水殘留
施振榮：利他是最好的利己
台灣設計蔣 找尋文創靈魂
博鰲論壇 習近平擬發表演講
曾志朗：教育是培養心靈的過程
朝鮮半島緊張 菲應變方案就緒
陸百城房價連續10月上漲
調節花期 仙履蘭皇室大喜
達欣球員一日教師 新鮮有趣
機車電動車展 爭取全球商機
台北市都發局長丁育群請辭
兄弟魅力不減 主場預售票賣光
盧安達攻擊事件 橙色旅遊警示
沙巴增設安檢站 加強監控入境
金門驅鳥 防鳥球後推防鳥旗
義隆電控侵權 禾瑞亞否認
補貼措施到期 日汽車銷售續降
產學大聯盟 3申請案入列
卡內曼身體不適 總統致電慰問
提振信貸 日銀行業籲第3支箭
開放設異地支行 優於外資銀行
春燕到來 日券商廣招新鮮人
考察台捷運 雅加達省長有意願
李炎松接中華電董事長
新光三越刷卡回饋 衝成長3%
1、2月統一發票12張中千萬
荷鬱金香花園 展期到5/20
雙鐵清明假期 熱門時段票賣完
菲民調：8成民眾對生活滿意
兩岸銀行准入 取消OECD條件
涉行賄清潔隊員 檢搜索約談
內政部：李朝卿繼續停職
跑最快 彰銀昆山行辦人幣業務
緬甸同意玉山銀設仰光代表處
北韓官媒：朴鳳柱回鍋任總理
投資上市陸企損失 美法院判賠
副總統：首長要有更好的操守
台經院油價修正案 學者有異見
涉殺台籍船長 陸漁工被押回
外資上周買超50.09億元
大陸直銷團員涉性騷擾 限制出境
上市公司去年財報全數申報
男性勃起障礙 6成夜尿頻尿
談核四預算 立委砲火猛
北市都發局長丁育群因病請辭
林佳龍：有信心打贏中市長選戰
缺水找創意 發明省水小便斗
護樹無交集 志工：續當魯賓遜
和愚人節同音 男酒駕遭逮
美維州大車禍 百車追撞 3死
台灣反避稅制度104年上路
李源潮露面 赴廣東調研
杜琪(峰)懶得選角 古天樂成御用
北市企業大量解僱 恐違法
男涉毆女友 女開走名車珠寶
總統：邁向非核 發展再生能源
銀聯卡公司 可來台設據點
消費者喊降 車市買氣縮
今彩539開獎
賽國存戶失血 俄決定坐視不管
雅茗天地鮭魚返鄉 下半年掛牌
威力彩開獎
工讀生變總裁 麥當勞徵才賣點
優質學校惹議 教部認證會再審
西藏礦區坍方 發現36名遺體
美高科技總部搞怪 拼留人才
總統：習對台政策與前任差不多
送監院調查並停職 李朝卿首例
總統：朝自由化 成長動能浮現
墾丁音樂季登場 享樂不要毒
全原運 新北團體總錦標奪魁
陸禽流感 世衛將更新預警資訊
台鐵電車線斷 8千旅客受影響
陸銀QDII備忘錄2月內生效
繼續停職 李朝卿感到錯愕
涉貪停職領半薪 可視需要停發
台灣大幅放寬參股比 受矚目
李朝卿案 李鴻源：非高層指示
國銀赴陸布局 腳步加快
李朝卿案 監院將併案調查
新興股票基金 資金淨流出
韓華志工會慶祝成立9週年
今彩539 頭獎3注中獎
賴素如律見 哥哥：在女所磨練
李朝卿停職 府尊重內政部決定
藍營決議 公投決定核四停建否
台星鋼鐵五金業締結姐妹會
卡洛琳甘迺迪 將任美駐日大使
建屋帶動 美營建支出成長
美3月製造業擴張 不如預期
威力彩頭獎槓龜
考量民意 內政部擋李朝卿復職
考量核安 江揆：非生來喜核電
陸媒：失事蘇27飛行員 可能為避免撞上民宅而犧牲
中國將持續在釣島等 保持正常巡航執法
吳敦義：李朝卿專心打官司 較合乎社會觀感
我接掌"亞太大學交流會"秘書處 增添多國遊學機會
大陸國五條細則 一線城市趨緊二線偏鬆
內政部：李朝卿繼續停職 移送監察院調查
國賓大飯店邀請日本東急集團最頂級-國會東急飯店主廚柘植實主廚來台
臺鹽通霄觀光園區海邊賞櫻趣 喜迎春假假期
移民署:港澳遊輪旅客在臺期間 即可申請網路入臺證
台灣共識：一個具有自由民主、文明制度的中國政策
賴素如提條件換交保 高院駁回
賴素如收費不菲ㄠ同志 國民黨：馬主席早就在注意
媽祖文化節活動 中華電信提供腳底按摩機等服務
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美貿易障礙報告 關切豬肉米酒
陸人患禽流感 世衛更新警示
2遊客巴西遇襲 女遭性侵
美報告 關切台技術移轉大陸
經費短缺 西雅圖不辦煙火
日東側外海地震 規模6.0
美准小刀登機 空服員連署反對
迎春假 台鹽通霄觀光園區旅遊
券商3月發行權證 回溫
首檔人民幣計價基金 5月開募
財金系畢業生最嚮往企業 富邦金
春假出國夯 業者搶上網商機
進名校快找老公 美媽建言惹議
哈雷機車 推110週年紀念車款
蘋果維修歧視大陸 庫克道歉
金銀三會落幕 留意金融股表現
斯托克頓市破產申請 法院接受
法國別出心裁 復活節另類獵蛋
TPCA辦論文獎 獎金百萬
北部東部陣雨 出門帶雨具
薄熙來落馬 好萊塢想拍電影
保時捷 獲世界性能車款大獎
PSY新歌 走紳士風
巴西3月貿易順差下滑
巴西經濟成長預估微升
韓交易稅升溫 看升韓元押注降
大陸打壓 蘋果恐損失慘重
火箭迎戰魔術 首節領先18分
供應擴增 原物料牛市光環漸暗
台股開盤下跌2.08點
英特爾北京論壇 系微展新技術
兩韓緊張升溫 外資賣超韓股
豪哥攻守穩 火箭半場領先魔術
教長：學生炫富非常不好
傳富士康間接投資樂視網子公司
漂浮死豬 滬未驗出禽流感病毒
蘋果Q2財報 23日出爐
龍應台：台灣設計蔣缺歷史縱深
售台業務失敗 壹傳媒股價大跌
豪19分 火箭3節領先16分
新台幣盤初升值
台灣3月PMI 大幅彈升
李朝卿繼續停職 江揆支持
美指陸設置汽車等貿易障礙
三安爆醜聞停牌 璨圓跌停
陸貪官大污扶貧款 揩油逾百億
神舟十號可能搭載女飛官
板凳險失守 火箭擊退魔術
女童命案 許榮洲二審逆轉無罪
人民幣中間價 創匯改以來新高
總統：積極參與區域經濟整合
投信：俄股遭低估 本益比折幅大
黑格晤李顯龍 強調亞洲再平衡
日軍方：俄忌憚陸 或與日合作
兒童節廢核行動 小孩喊反核
宏都拉斯機場稅調升
收復7900 金融回神
苦等17年 癡情牧師喚不回妻
外長：台日漁業會談獲具體進展
江國慶案偵審大事記
江揆：基本工資4月1日調漲
美中學數學測驗 3台生滿分
大螢幕夯 諾基亞趕不上潮流
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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越參與TPP 挑戰待克服
呂學錦卸任中華電信董座
搏翻身 夏普傳將賣波蘭廠
新台幣開賣 陸民買來蒐藏
衣櫥內種大麻 毒男送辦
許榮洲二審逆轉 江母：無意見
蘋果向陸民道歉 陸官媒歡迎
抽驗吹氣玩具 塑化劑超標百倍
8家兒童醫院 暑假成立
豪小子帶頭衝 火箭一飛沖天
台大工會成立 將向校方爭權益
警涉貪案 王保憲否認包庇賭場
清明連假 學生免費遊阿里山
高鐵基本費率調高 票價暫不變
增親子互動 社教館所推優惠
世衛：H7N9病源不排除非禽
女童命案逆轉 許榮洲停押責付
大陸為何啃蘋果 外媒剖析
李朝卿續停職 獨派抗議促辭職
潘內達：美不清楚金正恩動機
軍方：江國慶案求償不受影響
台灣茶協會7日起 火車站奉茶
卡特籲尼泊爾 不要屈服於大陸
北市都發局長 郝：邊泰明接任
3月PMI大升 4月待觀察
印度再傳女孩遭綁迷姦
中橫落石砸車 乘客受傷
國民黨團：支持公投定核四去留
許榮洲判無罪 檢將研究上訴否
大甲媽遶境 氣象局簡訊報天氣
邱文達：禽流感防疫等級擬提高
台日直接漁談 外交部：有可能
查弊案 監委擬約詢李朝卿
李炎松提鐵三角 撐起中華電
義隆再告侵權 禾瑞亞股價震盪
新台幣午升8.5分
李鴻源：李朝卿未撤案 移公懲
展望改善 澳洲維持利率不變
全球晶片市占 三星首破10%
美貿易障礙報告 經部重申立場
外交部：南韓旅遊警示燈號不變
基本工資調漲 王如玄：好事
中華電新總座石木標提新願景
2度獲器捐 肝硬化男感謝大愛
通緝犯藏槍毒狂逃 警尬車追捕
南山工會抗議解雇業務員
日相：全球如有變 通膨難達陣
陪嬤急診 國一女長跑返校考試
美驅逐艦調動 朝鮮海域集結
拚研發 三星砸12兆韓元
陸銀參股 高盛看好民營金控
懸浮微粒標準 環保署：續檢討
軍方主動法律諮詢 車禍最大宗
巴拿馬與加拿大自貿協定生效
亞太與中亞太陽能需求將大增
得愛滋報復誘性交 男教師起訴
基本工資調漲 工商界不反對
陸報副編審籲棄北韓 遭停職
米粉不含米 立委籲明訂標準
台茶協會：自經區茶品應標產地
澳洲牧羊犬值勤傷羊 飼主有責
人染H7N9 南京傳第4例
涉不當取供 北檢已傳喚陳肇敏
因口角疑毆人致死 2男遭訴
政院版非核家園 再列立院議程
台股收盤漲13.94點
寶塚歌劇團 首度來台公演
迎兒童節 中市彩繪盆栽登場
北韓：將重啟所有核設施
謝長廷：是否參與選舉會聽意見
台股持續整理 收漲13點
打造雲端城市 華碩攜手北市府
血掌紋翻盤 許榮洲逆轉無罪
傳親晤李朝卿 副總統：非事實
學者：電力問題恐影響PMI
台聯：陸生獎金應併外籍生辦理
禽流感不尋常 衛署邀專家會商
多檔台股基金近月績效勝大盤
周杰倫魔天倫演唱會 耗資1億
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4月電子金融期都跌
央廣含羞草學園 入圍金輪獎
船外機頻失竊 漁民向警方陳情
雙子星案 郝龍斌：嚴辦到底
陸北斗衛星 將助泰預測氣象
甘迺迪之女 追隨祖父外交路
扁是否保外就醫 郝盼從寬處理
高院：許榮洲自白與鑑識不符
雙屍案傳測謊 檢：偵結後說明
電子小漲 收復7900
保障童權 藍委設守護兒童連線
台糖案 綠營聲援吳乃仁洪奇昌
外商進駐 雅加達購物中心攀增
缺直接證據 女童命案真相難還
女童命案逆轉 民團籲究當年責
台日開放天空 航點增近1倍
三大法人買超台股31億元
阿里山山椒魚生態教學 童驚喜
報導：北京空污嚇跑外國人
IMD院長：台吸引外資待加強
台商回流 UPS擴中南部業務
印尼仁醫李德美 偏鄉水上義診
紐約市地鐵新廣告 警別吃太鹹
金馬50補助少 龍應台挫折
陸新禽流感不易人傳人但恐致命
北市敬老金發放 放寬為65歲
北韓重啟5兆瓦石墨減速反應爐
民團呼籲 廢核當兒童節禮物
竹市萬安演習 展現救災能力
台灣新紀錄種螃蟹 小琉球現蹤
電腦展台廠景氣調查 回升
家栽藍風車 力挺防兒虐
疊杯選手 3日赴美參加世錦賽
酒駕釀火燒車 男心虛肇逃
銀行局：放寬陸銀參股衝擊不大
調基本工資 179萬勞工加薪
港媒：令計劃妻辭基金會要職
墾丁音樂季 春吶春浪飆創意
廟會陣頭打群架 路人紛走避
台船海豐集團大單 正式簽約
日本新技術 電視飄香味
竹市運動中心動土 盼促運動風
新台幣收升0.8分
中韓自貿區第5輪談判 快了
三安財報疑雲 入股璨圓恐生變
基本工資計算 勞團籲提出公式
職訓雲端班 徐中雄兒子也參加
台積電安謀 16奈米合作有成
基北區特招 北市：採漸進辦理
社工日 中市表揚績優社工
搶金項鍊截成段銷贓 警逮4嫌
服務偏鄉學生 替代役男延退伍
安定身心 法鼓山號召萬人禪修
掃墓防火災 金門獅子會送水桶
壹傳媒交易案參與者 今撤案
H7N9檢測試劑運抵北京
搭遊輪港澳客 免費申請入台證
娃娃奇幻旅程 苗栗陶瓷現風華
首季經濟成長率概估30日公布
水質改善 陸稱西湖水清澈見底
遠傳門市可買遊戲點數
危險性愛3天內 可投藥防愛滋
陸爆禽流感 粵港加強防疫監控
越南修憲草案納入西沙南沙群島
菲國家庭 不到1/4有儲蓄
停職送監院 李朝卿：有點遺憾
十二年國教 全家盟籲速定案
大陸禽流感 金門雞舍消毒
賴素如遭押提抗告 高院駁回
南市4特產 獲碳足跡認證
大鵬灣國際帆船賽 橫渡小琉球
售台業務受阻 壹傳媒股價跌
綠營雲林基層 發起反核
血糖值破表 偏鄉巡醫救命
江揆：準備啟動禽流感防禦體系
沙巴增巡邏船 防蘇祿軍進出
陳菊：經濟示範區 高雄條件優
首爾國際車展 參觀民眾踴躍
日罹德國麻疹者急增 成人居多
總統：博鰲交流具重要意義
江宜樺：全面徹查機場捷運工程
涉殺人棄保逃 二審改判20年
外銀網路揪團 推美元高利定存
關懷自閉症 101點藍燈
亞運金牌宋青陽禁賽 教練喊冤
平壤重啟核反應爐 南韓表遺憾
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酒後爭執女跳車不治 男友遭訴
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工商銀行參股永豐銀2成
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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烏來台車修竣 4月下旬復駛
江宜樺：深切痛惡貪污行為
墾丁音樂季 約束業者賣酒
美電信商獨賣策略 宏達電未證實
連假商機 中市百貨購物節起跑
林班地種蔬菜 雞糞堆肥釀汙染
衰退持續 歐元區失業率寫新猷
又見桐花四月雪 雲林幽徑賞花
NCC：數位匯流確應加緊腳步
惡少砸豆腐店 懸賞萬元緝凶
政院老棒對壘少棒 兒童節登場
臉書動態時報 商標鬧上法院
防禽流感 雲林高度戒備
防H7N9 北京檢測肺炎患者
二手車eTag移轉 電話搞定
金門員警偷百年石磨 記過送辦
國光：有能力製造H7N9疫苗
雨季到 北市辦坡地防災教育
南榮國中食物中毒 百餘人不適
北韓重啟核反應爐 陸表遺憾
曾拍性感照 菲選美佳麗退賽
謀學生出路 高職設飛機修護科
咀嚼學問多 左右人體健康關鍵
僑民入伍中文不佳 國軍輔導
停業色情店再起爐灶 警逮送辦
新台幣匯率 收升0.8分
防禽流感 港府跨部門研對策
補發健保卡 郵局也能辦
婦人中威力彩 捐近億給社福
涉虐童致死 養母判12年
爭離岸中心 星人民幣清算啟動
收賄包庇賭博色情 2警遭訴
大魯閣投資高雄 開發大商場
上海：防疫H7N9效率棒
總統祝福兒童 快樂學習成長
吳志揚：桃園航空城計劃難得
美再促美豬輸台 農委會不開放
賴素如心情平復 胃口轉好
青少年志工 中市16人獲獎
陸爆發H7N9 越媒關注
製售壯陽偽藥 警逮17嫌
挺馬續任黨主席 南市連署近萬
攻抗凝血藥 國光攜手天道醫藥
總統接見蕭萬長 行前加油
夏普擬募股增資1千億日圓
兒童節願望 男童淚眼想爸爸
國際安全檢測小組 進駐核四
新港奉天宮建醮 104年舉行
福斯召修逾萬輛 更換電腦閥體
許榮洲案 監委：未定讞不評論
南北奔波 偏鄉童看電影圓夢
DRAM合約價 漲1%至3%
南韓駐菲官員：不會有全面戰爭
機房故障影響通話 遠傳已修復
義總統提十智者 盼解政治僵局
納智捷玉山銀 合推御璽卡
實價課稅 張金鶚：須有配套
俄主要利率不動 朝寬鬆邁大步
搶嫌頻變裝 鞋子露餡遭逮
創新研發 台鹽獲台灣精品獎
公務員個人專戶 自提最高5%
台灣競爭優勢 發展亞洲知識庫
馬商怡保花園：未出資太極雙星
金門配售酒10年 清明加碼
花蓮東洋廣場 近11億脫標
朱立倫：移植樹木 會做好保護
前妻討屋 冰館老闆敗訴
蘋果主管：黎智英盼穩定不裁員
丘逢甲古物 豐原潭子都想要
血壓血脂血糖 胖小子異常率高
末日博士：未來十年看印尼表現
營建署不續辦安家方案
槍殺妻友人 刺青師曾想烤小鳥
蘋果的愚人節道歉 誠意陸民疑
駁流言 上海：沒有新增病例
秋蟬的悲鳴 紀錄受難者苦難
永豐金結合工行 打通任督二脈
烏來福山 20日辦專業路跑賽
江宜樺：大學至今不再想當總統
印度最高院撤銷義使限制出境令
基本工資 賴正鎰盼一次調足
蘇進強：文化是兩岸最大交集
政院審博弈草案 取消贏錢稅
江宜樺：會查核四錨栓採購問題
美肥咖條款 盼上半年完成協議
比京影展揭幕 命運狗不理參賽
陳其邁：台電核安預算疑遭挪用
樂舞技高一籌 樹德奪雙冠
通話斷訊 遠傳調月租費
陸爆H7N9 世衛強調查病源
坦尚尼亞大樓倒塌 54人死傷
蘋果道歉 陸官媒：比續傲慢好
NCC：努力建構數位匯流環境
大同超美型小電鍋 8日開賣
工商參股永豐銀 盼為模範
壹傳媒撤案 中信金：不評論
遭質疑挪用預算 台電澄清
今彩539開獎
大陸空汙 每年120萬人早死
扁醫療事 王建(火宣)：請大家閉嘴
搶攻智慧機 亞馬遜聘微軟老手
道教節閉幕 宗教觀光接軌全球
核災省思 日電力系統大改革
護隱私不力 谷歌恐遭歐盟罰款
核廢 前監督委員籲由當地管理
賴素如收律師費遭質疑 馬查證
大樂透開獎
林宗堯：可選春吶演練核災疏散
雙子星案 檢調追查市府官員
段宜康指機捷有弊 江宜樺擬查
為勞工發聲 國營工會擬組黨
機捷纜線瑕疵 安裝時才發現
警戒 江蘇新增4禽流感病例
借治病性侵2女 假濟公遭判刑
綠島車禍 美國籍遊客傷亡
紓困到手 賽普勒斯財長辭職
持筷刺死受刑人 男判9年2月
綠：74%新北市民盼核四停建
壘哥得分狂飆 達欣搶回1勝
聯航重返台灣 再延9個月
壹傳媒撤案 台塑不再投資媒體
印度明星拳手 陷海洛因風暴
歐債危機拖累 俄經濟成長減速
赴陸組吸金集團 金爺遭遣返
普格案 第一金投信遭重罰
北韓兩手策略 重經濟也拼核武
毒誘同志上床 愛滋男師收押
蘋果保固優惠限大陸 港台除外
韓流LG服飾哈吉斯 台北開賣
台新金併紐約人壽 金管會駁回
東京歌舞伎座重新開幕 人氣旺
大樂透頭獎槓龜
高鐵票價備查制 漲不漲看業者
百年佛緣 星雲出書鼓勵讀書
恰恰滿貫砲 助象轟倒暴力猿
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失業率創新高 歐元區青年最慘
墨西哥挑戰賽 盧彥勳過頭關
美工廠訂單增幅 5個月最大
探索腦部 歐巴馬灑1億美元
高盛喊賣 惠普股價遭空襲
壽險業海外投資 將鬆綁
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復職生波 李朝卿擬開記者會
確診7禽流感病例 陸嚴陣以待
西藏礦區坍方 發現59名遺體
F22進駐 美聚焦朝鮮半島
龍應台：中正紀念堂應重新定位
台灣設計蔣競賽 暫時停辦
馬接見「博鰲論壇」代表團
吳敦義: 未"斡旋"李朝卿復職事
朝鮮重啟核反應爐 潘基文憂局勢更惡化
中國H7N9禽流感病例 已增至7例
挺希拉蕊選總統 募款網站起跑
涉商業間諜 美一中國學者被捕
工程車出軌花東線斷 公路接駁
宏達電機皇 美19日開賣
臺銀上海分行 開辦新臺幣零售業務
福田出席博鰲論壇 擬會晤中國領導人
創新研發常勝軍 臺鹽再奪「第21屆台灣精品獎」
中國戈壁沙塵 漂洋過海抵洛杉磯
登陸推畫展 蘇進強：兩岸局勢「今非昔比」
移民署歡慶兒童節 繽紛氣球增添新移民台灣生活色彩
江蘇省發現4例 H7N9禽流感病例
蘋果疑限制手機價 公平會關切
加州一30萬人城市 愚人節宣佈破產
北海小英雄 前進「2013兒童博覽會」
禽流感疫區陸客來台 暫未設限
「H7N9流感」列傳染病 疫情中心繃緊神經
慶祝兒童節 行政院有獎徵答活動獎品追加1,000份
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
市長選舉舞弊 紐約兩人被捕
保金加碼 程宏道50萬元交保
里約公車墜橋 7死
資策會攜手NSO 開音樂會
投信：看好大中華股市
威剛搶攻企業SSD市場
DRAM價仍有3成上漲空間
阿基米德發明展 台作品亮眼
電腦展國際買家信心高於台廠
政府能力不足 南特法院判賠
美星峰會 歐巴馬感謝軍事協助
造船景氣 台船：L型復甦
殖利率升 對新興市場債影響低
台醫師義診 成功人道外交
華南雲系東移 陣雨機會增
華協全球分會4月中雪梨開年會
委內瑞拉總統補選宣傳開跑
鐵路工程車出軌 7人跌落受傷
蘋果新款愛瘋 傳本季開始生產
4日起4天 國道0至7時免費
台美人傳統週 白蛇傳迎蛇年
地震又下雨 大埔鄉民驚又喜
連假將至 台股盤整機會大
全國電社區園遊會 屏東登場
3月房屋移轉增 全台房市回溫
銀行擴大徵才 重外語能力
最大贏家 華碩41產品獲精品獎
加國陸生慘案 母親哭訴不想活
美證管會准以臉書推特揭露訊息
陸將超美 成為首大原油進口國
亞洲薪資攀升 全球通膨增溫
承認瑞士帳戶 法前部長被起訴
防被抱走 法醫院為嬰兒配手環
台股開盤上漲35.94點
擁抱社群 維基解密黨招募黨員
鐵工局維修車互撞 8人受傷
俄勒岡州長簽署學費平權法
韓去年海外醫療收入近2億美元
Jay-Z改行 簽下洋基卡諾
南韓人進出開城工業區遭延緩
北韓宣傳羅德曼為謝罪代表團
蔡依林魅惑巴黎 法媒報導
救人第一 911人員請母出馬
宏達電製臉書手機 傳將亮相
馬以南駁週刊 否認涉雙星案
全球首例 薩航機票論斤計價
防H7N9 北市加強監測預警
投信：新興企業債收益具吸引力
遠傳買小送大 購手機贈平板
蘋果黯淡 高盛不建議強力買入
趙啟正：中日必有一戰說法荒唐
孫大成勘察海軍敦睦支隊參訪點
駐泰代表處放映少年PI爆滿
陸專家：H7N9人際傳播不強
蟲蟲危機 成都蚜蟲滿天飛
新台幣盤初升值
宏達電Q2 外資憂市場太樂觀
聯發科奕力：陸記憶體未缺貨
貿易拓銷團訪哥國 成果豐碩
關心媽媽身高 隋棠拍微電影
陸銀入股 永豐金開高走低
鐵路工程車出軌 延誤上千旅客
兒童人數 較5年前減逾16%
拚氣氛 象young女孩登場
賓士SLK敞篷跑車 配備升級
教長：檢討輔導教師遴聘過程
搶錢的世界 趙樹海挑大梁
選舉將屆 澳銀總裁續任3年
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
會江揆 反核團體表達訴求
北韓挑釁 韓元貶至6個月低
國道回數票 高公局：未停售
金融強勢 開高震盪
投信看台股 區間震盪
陸專家：H7N9還不需製疫苗
清明祭祖 環署籲紙錢集中燒
經部能力鑑定獲證者 企業認可
品牌領航大師對談 8日登場
學者：H7N9大爆發可能性小
鼓勵幼兒健檢 南市辦篩檢活動
H7N9 衛生署擬升防疫等級
漢微科超越大立光 登股王
中美洲財經首長會 談區域經濟
優質學校認證 教長：全面檢討
新北健康小學堂 顧健康拿好康
犀獅對決 統一拚連勝
希拉蕊現身倡女權 粉絲超興奮
陸新任駐美大使崔天凱履新
面對禽流感 上海人照吃玩
仍見花鯊被捕 海巡嚴加查核
偷4百萬鑽探刀 賤賣前遭逮
防H7N9 禁陸客參訪禽畜場
南韓對財閥依賴 有增無減
凱瑞：北韓啟核反應爐違反公約
中樞遙祭黃帝陵 馬總統主祭
拿起繪本 中市鼓勵爸爸說故事
陸H7N9病例 3人接觸豬禽
女童命案 國防部向家屬致歉
蕭萬長5日抵海口 張志軍接機
新聞集團擬售社區報紙集團
苗栗桐花開 推15條賞桐路線
清明連假 軍醫院全面正常運作
長榮新航線 桃園飛日本岡山
許榮洲律師：談刑事補償還太早
聯大通過武器管制條約 美樂見
Zynga在英推真錢博奕遊戲
台幣午升3.8分
睡前不刷牙 幼兒1歲就蛀牙
畜場禁陸客訪 自陸返自主管理
北市福林橋調撥車道時間將縮短
鐵工局平板車出軌 8人受傷
菲媒爆料 總統妹欲選副總統
鳳山7死火警案 羅家提告
悠遊卡也瘋媽祖 祈福求平安
國際畜產不打流感疫苗 美豬打
希拉蕊拜登同台 引選戰話題
NCC將邀手機業者檢討維修
法部：推動人權標準與國際接軌
李案祭公懲法 內政部：不得已
欣賞陳澄波畫作 語音導覽上路
認了行賄賴素如 賈二慶請回
禽流感防疫擬升級 醫院待命
賽博數碼傳欠款 鴻海︰已付清
新竹國小松鼠季 歡慶兒童節
印度富豪兄弟 攜手拚電信王國
輪暴女同學 印尼小學生恐坐牢
高醫引進機械手臂微創手術
江：蘭嶼不會成核廢永久儲存地
李顯龍：美應強化東協貿易議題
公公批媳婦 于美人盼和丈夫談
台股收盤漲29.17點
外儲吸引力 澳元加元與美元同
認證優質校惹議 不排除撤回
防禽疫 彰化家禽場消毒驗血
立院初審 軍人酒測標準入法
華光拆除勤務惹議 警允檢討
台股持續走揚 收漲29點
財長盼博弈特別稅上限17%
陸印尼大使：珍惜和平區域穩定
4月台指期漲31點
4月電子金融期都漲
掃墓加出遊 估國道下午車漸多
市場觀望 台股收漲29點
忽視食品檢舉案 中市府遭糾正
核廢問題 政院將設溝通窗口
游資無去處 央行定存單搶手
克流感延效期 衛署掛保證
逼債惡劣 地下錢莊男子被逮
非法傾倒事業廢棄物 8人送辦
影響行人 號誌控制器要瘦身
跨國詐老人財 16台人菲落網
地下錢莊專貸運將 2嫌法辦
陸各地國五條細則 力度不一
推廣棒球 教長允諾擴大規模
中油台塑濫用獨占？公平會研究
隱形眼鏡戴不當 乾眼症多女性
遷核廢無時程 反核廢團體遺憾
核廢料場址 烏坵達仁已排除
家屬控醫療疏失 台中榮總澄清
房市回溫 中市七期商辦興起
簡嘉程出國參賽 賣咖啡籌旅費
消極處理性騷案 監院糾正台電
馬國解散國會 60天內改選
鋼琴家嚴俊傑 首次演繹黃河
三大法人買超台股39億元
李顯龍：美陸應強化互信
陸法院不受理非訴強拆 惹爭議
博鰲亞洲論壇 具有重要影響
滬銀監局：台資銀在滬經營良好
檢調辦太極雙星 中工議約暫緩
陸新領導層 展開春季外交攻勢
唐雅君獲假釋 最快下午出獄
可口可樂推綠茶 與統一爭龍頭
臺大竹東青少年門診 友善服務
財長：維護泛公股銀行主導權
納比斯科高球賽 球后也怕怕
鴻海擴大轉型 著重電子商務
屏東土芒果 產期可能提早結束
宏達電攜遠傳 獨推入門機款
河南旅遊局來台 促觀光交流
港特首出席博鰲亞洲論壇
開心迎4月 國小生免費搭貓纜
退撫法草案 公務員協會盼辯論
H7N9中央疫情指揮中心成立
拆華光與媒體衝突 警方致歉
社群網站夯 可口可樂增行銷
雙子星案 議員：郝龍斌有責任
遠傳手機採購 宏達電占3成
新台幣收貶0.5分
慶兒童節 韓籍新移民教唱童謠
獻愛心 婦人捐車禍賠償費
防範禽流感 籲禽畜業者少交誼
大甲媽平安悠遊卡 加持有保庇
日媒：陸H7N9毒性恐轉強
迎兒童節 陳菊與學童跳台客舞
陸新人事 發改委副主任劉鶴
南韓：軍事因應南韓人開城遭脅
復職生變 李朝卿質疑未審先判
陸年均441民警亡 多半過勞死
大甲媽5日起駕 周邊交通管制
蕭習會 兩岸或增互信互利
防H7N9 赴陸勿接觸禽鳥類
陸專家：H7N9病例可能增加
壹傳媒股價續跌 下挫5.7%
八里案 呂炳宏不用向警方報到
志工援救斷腿狗 小琉球出任務
南市連署 挺馬繼續領黨改革
外匯存底 月減近22億美元
養生雞蛋達人 推養生蛋糕搶市
臉書機4日發表 宏達電口風緊
北京制定H7N9防控方案
台糖售地案 前處長抱病喊冤
H7N9列第5類法定傳染病
犀獅大戰 預售票熱銷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
誤入巴境 女童穿新衣返印度
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
赴馬其頓 免簽待遇延長5年
男性沒子女 比女性更易憂鬱
拚商機 中市百貨花招多
國際汽機車4大展 10日登場
國防部：台美軍售有助區域穩定
防H7N9 越禁跨境大陸家禽
詐騙集團滲教會 上百教友受騙
外勞持刀砍人斷掌 判3年半
程宏道獲交保 北檢提抗告
唐雅君獲假釋 付保護管束
大陸H7N9致死 全球首度
驅邪避凶 印尼七爺八爺吸睛
阿拉大火國賠 中市代位求償
星生態園 悠遊亞馬遜水下叢林
徐自強案待釐清 最高院再發回
紀念鄭南榕 高市訂言論自由日
馬總統促人權標準與國際接軌
北市首期管制醫院 污水全納管
復職生變 李朝卿：無頑抗情事
歡慶兒童節 故宮魔術秀招手
可貸資金逾千億 支應都更需求
大陸禽流感流行 南韓加強防疫
瑞銀：全球經濟 三輪車式復甦
郝：雙子星4方負連帶履約責任
兒童節 綠博傳藝孩童免費入園
波動逾1角 台幣收貶0.5分
菲HIV感染 今年恐增4千例
深層海水政策疏失 糾正經濟部
衛署公告H7N9新興傳染病
糖果夢公園 台中文創園區亮相
鍾南山：H7N9尚無人傳人
紀念船難女工 陳菊獻花感念
織襪黑狗兄 盼台美簽FTA
柏林火車站發現二戰遺留未爆彈
放映汪洋一條船 鼓勵學子上進
火箭戰國王 哈登有望歸隊
陸13地上調最低工資標準
反壟斷草案 NCC刪過渡條款
寶塚歌劇團 演員來台亮相
墾丁辦音樂活動 將收保證金
清明4天連假 前3天有雨
防禽流感 南市緊盯養禽場
履約保證書爭議 銀行敗訴定讞
北京故宮院長 18日訪台5天
大陸惠安民眾 金門掃墓祭祖
學生鬥毆打死人 4助陣者判刑
高規格防疫 衛署寧可反應過度
曼莫漢喊話：可重返8%軌道
核廢處置場 蘭嶼堅持不列入
郭金發再登場 高唱燒肉粽
美國務次卿赫瑪茨出席博鰲論壇
歐盟：賽國提改革 前路多挑戰
博鰲蕭習會 6日機率高
綠籲政府嚴密監控禽流感疫情
紙風車動物昆蟲展 兒童節開展
新北電影節 邀來總統級藝術家
3月外匯存底 全球第4
外交部：不建議民眾此時赴北韓
美國務卿凱瑞 支持南海仲裁
總統：注意春假期間疫情發展
曼尼歸隊先發 首打席吞K
大甲媽遶境 嘉縣提供環保餐具
第2季NAND價 恐走軟
稱天熱去摩鐵 猥褻菲傭遭判刑
H7N9 金門加強防疫
新球季首戰 陳偉殷4日戰光芒
防H7N9 篩檢8小時驗分明
宏?顯示器獲德國紅點設計獎
5年期公債 得標利率上揚
抗H7N9 桃機防疫作戰
擋核四案 新北確認地方性公投
高市市地重劃 遷葬區內公墓
恐懼H7N9 陸現網路謠言
法羅浮宮新館長 馬蒂內茲出任
台青年約旦關懷難民 迴響熱烈
中台灣燈會 獲ISO認證
誆指壓助復原 密醫性侵遭判刑
葉匡時：強化台中新航廈舒適度
李朝卿淡然 藍營議員抱不平
選購兒童座椅 認明商品標章
H7N9浙江增2病例 1死
長榮航空闢桃園日本岡山航線
高安：武管條約不影響美台軍售
從博鰲看兩岸 陸學者盼馬習會
維修漏洞 蘋果手機被詐數百隻
養豬協會爭取飼料玉米持續免稅
外配女兒愛讀書 獲嘉市模範兒童
張根碩抵台 飛吻贈歌迷
H7N9嚴重性 中外專家分歧
假爆料法務部遭駭 前職員緩訴
宸鴻看好筆電觸控 下半年加溫
銀行定型化契約 十月專案金檢
清明連假旅客多 北金加開班機
公平會 中止審理壹傳媒交易
抗癌小畫家 獲周大觀圓夢獎金
上市指數 本周漲0.3%
上市公司 本周市值22兆
暫無H7N9病例 印尼仍警戒
陸：未來金融仍有不確定性
月存1萬 黃承志捐復康巴士
大馬首季增聘1萬4千名公務員
苗栗風力發電機爭議 協調破局
陸H7N9病例增 市場正常營業
核廢選址 江揆：相關單位再溝通
政府喊窮 英女王加薪百萬英鎊
犀牛猛攻 打下4分領先
林文淵續任台苯董事長
江揆：相信台灣能安度H7N9
馬國與坦國邊界爭議 訴諸法庭
雲科石榴班區 盼打通聯外道
詐騙網路服飾店 離職員工涉嫌
曼德拉病況穩定 漸康復
上市股票3月底本益比21倍
監委：電價未計浪費虧損 欠妥
義風力大王掛勾黑道 資產扣押
和信攜手源訊 聯手攻雲端
3券商委託拍賣太子股票
馬總統看少年PI 李安道謝
廟會爆衝突 衍生議員與警拉扯
今彩539開獎
清明假期前 陸股續弱勢盤整
陸：滬皖蘇未發現動物H7N9
曼尼敲安打 退場休息
行動月租資費 業者降1成
機捷纜材遭疑 交部搬合約澄清
防H7N9 22醫院待命
H7N9 港府採早期預防策略
美媒：港股民憂鄭少秋新片上映
斐總統抵查德 商討中非局勢
操作政府基金涉內線 檢調搜索
陸外逃貪官在星洗錢遭判刑
總統：面對歷史 盼減少衝突
清明國道易塞 估4日車最多
防疫預算 不足可報第二預備金
禮盒受賄說法 李朝卿駁斥
空總開發案 採複合商業使用
查酒駕兼緝毒 江揆指示研議
納比斯科賽 妮妮拚重返球后
世衛致函邀邱文達率團赴WHA
疾管局：陸禽流感疫區增列浙江
香港美食藝術展 免費邀觀賞
犀牛開火 阻獅連勝
胡金龍改守外野 敲2支長打
H7N9潛伏期 陸：7天內
人感染H7N9 陸確診9例
新北公投提案准了 呂秀蓮感謝
因應流感 北市啟動防疫機制
連假外島疏運 軍機待命
崎頂園區開發公聽會 警民拉扯
李朝卿案 內政部重申立場
黨產已信託 藍批綠營刻意渲染
阻獅連勝 林其緯憾未完封
陸連續推出H7N9防控規範
今彩539 頭獎1注中獎
罕病童想看少年PI 總統相助
王建民任餵球投手 再磨變化球
對賴素如案心痛 馬促司法釐清
盈正案翻版 政府基金虧逾十億
金正恩炮製舊策略 也增添新意
美亞太助卿職缺 傳高層角力
湖南一名新H1N1病例死亡
華映收購凌巨股權達門檻
犀牛攻勢連貫 阻止獅連勝
程宏道交保 高院發回更裁
美議員：如握證據美可先制北韓
投信公會：勿枉勿縱 務必嚴懲
不睡過頭 妮妮設10次鬧鐘
投信涉內線遭搜 相關單位配合
開城禁止進入 兩韓危機恐升高
專家：H7N9恐形成大流行病
H7N9疫情 上海延遲20多天通報
生育率下降 台灣兒童人數比五年前少16.4%
內政部: 處理李朝卿案 符合法治與自治監督原則
獲瑞士藥證 國光生技可緊急生產H7N9疫苗
越配苦讀唸師大研究所 立志效法孔子
郝龍斌：雙子星案不排除廢標
大陸返台女發燒 排除染禽流感
代操基金坑殺政府基金 金管會：如屬實將嚴宬
綠委林佳龍 安排陳光誠拜會王金平
中國H7N9已確診9例 3例死亡
內政部：國家公園年底前收費
漢服娃娃走秀 古典優雅!
台日漁權談判大突破 日擬取消釣魚台“執法線”
土國發現地獄之門？ 毒霧密佈
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
沙國男子打癱人 今判被打癱
操作政府基金涉內線 協理交保
為錢縱火焚兒案 英夫婦將判刑
傳60吋蘋果iTV今年底上市
流感疫情 世衛不建議旅行限制
關島設反飛彈系統 美提升防衛
禽流感是否流行 世衛：尚不知
共體時艱 傳歐巴馬自動減薪
殷仔本季初登板 隊友開砲助威
十鼓擊樂法第戎演出 觀眾稱讚
新Nexus 7傳7月問世
防範北韓 關島部署反飛彈系統
備妥蛙鏡 曾雅妮盼奪冠
阿根廷豪雨成災 至少54死
香灰纖維 媽祖紗潮T遶境現身
捷克代表：核能議題複雜棘手
金日成冥誕 北韓傾力籌備
加分屍案凶嫌 患偏執精神分裂
日銀決策前 日圓近1個月高點
巴拉圭總統候選人將討論治貧
電腦展 雲儲存網路硬碟熱
臉書行動廣告營收上看十億美元
殷仔臨危不亂 連3局雙殺解危
臉書手機 消費者反應冷
陳偉殷本季首K 送佐伯瑞斯特
現代起亞將在美召回百萬輛車
清明假期雨多 7日冷氣團報到
內壢染整廠大火 廠房全毀
多倫多台北經文處贈書漢堡學院
蕭萬長名列博鰲商界領袖
牛棚放火 陳偉殷勝投飛了
曾雅妮拚勝 球后路易斯不輕敵
蔬果價跌 3月物價可望緩和
沒祖墳的清明節 河南民怨起
救賽不靈 德拉吉考慮B計畫
北韓重啟核爐 專家估半年完成
化療藥遭稀釋 加國震驚
江宜樺領軍老棒隊 與少棒交手
退休金拖累財政 歐洲紛改革
美大學生問題 學貸與濫用藥物
台捷免雙重課稅 進洽簽階段
空總舊址開發案 國防部配合
不適任教師通報 安親班也納入
加拿大友台國會議員團將訪華
U3將起 晶片廠策略大不同
朱宗慶二重奏組合 首辦音樂會
菲破詐騙據點 逮兩岸37嫌
里長趕包素粽 分享大甲媽信徒
射箭野炊 原民成年禮膽識體驗
兩韓緊張 韓股匯跌趴
反核添柴 綠月內推能源白皮書
油價公式修正 民眾反映待觀察
火箭作客國王 豪首節單臂灌籃
浮動油價公式修正 5月報經部
慎終追遠 高市推樹撒葬
殷仔好投 金鶯牛棚被敲再見轟
利率調降發酵 澳零售銷售增
兒童節 總統憶女兒幼時模樣
連假首日 國道大塞南下龜速
南韓政府施壓 要央行降息
滬再傳流感病例 官方確認死因
游錫(方方土)率團訪馬 參加台商年會
掃墓加出遊 台南湧現車潮
韓媒：北韓疑運中程飛彈至東岸
回歸叢林 紅毛猩猩遭蛇吻亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
連日豪雨 阿根廷水災52死
美防長：強化美菲國防合作
機皇激戰 愛瘋5降價了
火箭抗國王 豪半場7分6助攻
北極熊這一家 探尋極地生態
新埤到枋寮 台1線塞爆
陸9人染新禽流感 病毒恐突變
人權組織籲大陸釋放4反腐人士
H7N9死者家屬控醫院未隔離
兒童節玩科學 科教館活動滿檔
北韓開城逐客令 南韓：誤傳
3節結束 豪取12分
菲國強震 首都有感
兒童節象猿大戰 王心凌開球
防範H7N9 農委會加強防疫
陸禽流感 台暫不禁陸客團
越南勞動力供需失衡
不爽指認對象要脅 少年殺人
北韓嗆核攻擊 美籲停止挑釁
國人愛吃又浪費 年耗2千餘億
世貿祕書長遴選 馮慧蘭熱門
劉德立感謝巴議會通過友台議案
江揆：加強注意往來陸疫區人員
港務公司招考 最高薪5.7萬
北韓通告美國 已做好戰鬥準備
思科併購英網路公司 提升技術
愛滋女性弱勢 易放棄婚育權利
火箭擒下國王 迎接3連勝
施堉霖巴黎參展 秀台灣時尚力
養禽場及鳥店 北市監測消毒
調查：三房住宅受換屋族青睞
涉竊機車 夫婦辯己車失而復得
好消息 4月底2階限水機率降
防H7N9 越提高警覺
低碳與非核家園 立院將討論
連假湧人潮 機場乘客火氣大
峇里警勒索遊客 影片網路熱傳
元大澄清 涉內線者早非員工
隔代教養家庭 兒童幸福感差
陳由豪漳州PX廠環評過關挨批
兩岸交流頻繁 大學嚴防禽流感
蔣偉寧：今年催生職棒第5隊
豪灌籃3分樣樣來 火箭升空
李朝卿案 江揆支持內政部決定
因應H7N9 港專家赴滬交流
新北：江翠國中工程移樹非砍樹
前黑手黨企業 義政府無力管理
太陽能陸轉單增 注意歐盟動向
日銀加碼購債 再祭寬鬆猛藥
抱樹抗爭第8天 志工護樹到底
日盛投信：提供資料 未被約談
壓力盡釋 妮妮放手打納比斯科
搭乘免費掃墓公車 清明達高峰
高雄電腦展 台灣大推優惠
防禽流感 嘉義提供疫情專線
防H7N9 中市加強檢疫
沒拿優質先發 陳偉殷自責放鬆
馬來西亞尚無H7N9病例
烏龍罰單 竹市議員替民討公道
雞場消毒 養雞大縣戒備
閣揆首長都拚了 老棒不敵少棒
江蘇衛生廳：板藍根防禽流感
谷歌高階觸控筆電 無網不歡
乏人照料 隔代教養童亟需關心
中美電話討論 朝鮮半島形勢
8天開4次羈押庭 程宏道再押
春電展登場 雙Ａ拚平板
中華電路況快易通 連假避塞車
酒駕撞上安全島 男子被逮
陸爭國際話語權 威脅論未止息
倒數4天 MSN正式退休
呂炳宏聲請免報到 地院裁准
公車撞收費站 6乘客傷
防H7N9 中區防網：勿恐慌
副總統：連鎖產業欣欣向榮
機捷延伸再招標 丸紅恐喪資格
鐵絲網圍路 夫婦拘役50天
天津常住人口 首逾1400萬
嘉義托育中心 助童快樂成長
新屋葉五美公祠 8千子孫祭祖
蕭習會 可能8日登場
溫州傳有市領導共用情婦
印度官方駁斥觀光客驟降說法
北市：3月資遣人數增逾千人
博鰲蕭習會 兩岸政策觀察重點
新北市掃墓車潮 午後稍緩
丁肇中參與研究 暗物質有線索
博鰲論壇將開幕 海南管制空域
清明掃墓 國道南段湧車流
陸專家：雞鴨鵝 易染禽流感
菲美軍演將登場 美戰機助陣
陸：H7N9疫苗尚在研發
墾丁音樂季 反毒大宣傳
中日進行「夫人外交」
郭台強：計畫增30家實體商店
墨西哥挑戰賽 盧彥勳再度晉級
南橫坍方中斷 遊客強行通過
三亞名流派對 主辦方否認淫亂
西出陽關 磅礡雨景現悲情
大甲媽遶境5日起駕 沿路交管
防群聚感染 小兒勤洗手戴口罩
臉書推「新家」 料聚焦宏達電
客家主題公園 巨型迷宮亮相
鳳山拷潭公墓路窄 高市闢路
湖南新H1N1死者家屬觀察中
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
在菲觸礁 美艦4軍官解職
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
H7N9 浙江再增1病例
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
四川1小學203人集體發燒
大甲媽遶境 醫護人員隨行照護
專家：湘H1N1已知 不恐慌
江家古厝祭祖 數百子孫場面大
H7N9病毒疑由候鳥帶進大陸
程宏道再羈押 律師將提抗告
署北醫送禮 病童樂開懷
犀牛手感火燙 曼尼敲打點
德銀涉隱匿虧損 傳德央行調查
酒駕起訴率偏低 花檢檢討提高
南韓決部署德製金牛座巡弋飛彈
預測外匯走向 RBS最準
胸罩藏毒 難逃警花法眼
日圓兌美元貶幅創17個月最深
國小畢旅 志工感謝資助者
女友似亡母 一查是親妹
南韓防長：北韓無全面衝突準備
王心凌俏麗開球 林智勝獻抱抱
滬3月房市 價量齊升
國道塞爆 免費時段車流勝春節
牌照稅開徵 9家銀行刷卡免費
大眾運輸免費 塔林居民好幸福
桌球好手 陳建安世界排名躍進
4天連假 量販民生品強力促銷
台南球場滿座 刷新例行賽紀錄
智慧型眼鏡 大陸百度湊一腳
H7N9 北京醫所運作無異
奇兵瓊斯建功 火箭擊退國王
鍾南山為首 廣東成立防疫組
北韓威脅升 英相主張留核武
機組員塞國道 復興航延後飛
滬再增1例H7N9 累計4死
基北區免試 松山板中受青睞
入境陸客發燒 非來自疫區
疑爭家產反目 父子互毆送醫
李鴻源：長遠應推廣國家公園學
禽流感防疫 專線詢問倍增
未來清明連假 國道擬高乘載
曼尼中職首轟出爐 帶2分打點
博鰲簡約數位化 微信公布資料
怕H7N9 北京雞肉銷量減半
埃及總統穆希首度出訪蘇丹
清明連假 5萬人桃園機場出境
李顯龍訪美 盼美加深亞洲參與
反媒壟專法 4月擬送立院
德里女童遭性侵 全家被污名化
三星進駐美百思買 開體驗店
朝鮮半島情勢 國軍提高警覺
H7N9上海增1死 3例疑似
滬鴿子體內 發現H7N9病毒
越配盼效法孔子 教育新移民
阻H7N9 故宮啟動防疫機制
猿象桃園大戰 球迷雨中吶喊
坑殺政府基金案 金管會早掌握
英生舊零件作相機 台灣也下訂
印尼軍方證實特種部隊闖監行凶
今彩539開獎
威力彩開獎
兩韓若開打 台廠未必得利
盜客個資辦機 電信業員工判刑
世台商會理監事會將在大馬舉行
殯葬工人罷工 斐喪家自掘墳墓
兒童節 謝長廷訴求非核家園
清明返鄉 國防部協助澎湖疏運
台灣經驗 藉博鰲與世界交流
H7N9發病急 高燒是指標
曼尼中職首轟 聯盟第7千發
張志豪致勝轟 象踢館桃猿主場
俄批北韓激進 扼殺6方談判
股票高手蘇松泙 41年不蝕本
陽岱鋼敲滿貫砲 打破小低潮
非核家園案進程 待朝野凝共識
命運狗不理首映 比京觀眾歡迎
馬大選 社團促選民評價候選人
陸：H7N9採個案報告制
歐蘭德親信 被爆開曼群島投資
紀錄之夜 猛獅咬犀牛
南非大主教屠圖獲鄧普頓獎
經濟若惡化 ECB暗示將降息
菜鳥挺身而出 達欣擊敗璞園
上海再增3例人感染H7N9
坎城電視節 台灣主打紀錄片
台胞疫區若不適 學者促速返台
今彩539頭獎1人中獎
威力彩頭獎槓龜
香港出現疑似新型冠狀病毒個案
四川官員PS照惹議 道歉
總統：海島台灣 電力無法外購
紓困代價高 賽經濟料巨幅萎縮
行動廣告看漲 臉書將推手機
兩岸企業家會議 蕭萬長列嘉賓
陸H7N9病例14人 5死
交保遭撤銷 程宏道再收押
諾貝爾獎得主丁肇中 發現＂暗物質＂線索
H7N9上海新增1例死亡 (4/4日)
防控H7N9疫情 中國官方: 與世衛密切聯繫
愛不設限！ 親子歡慶婦幼節
神氣家族《吉祥如意舞春風》 6日中視播出
印尼外配報名歌唱比賽 親子練「甜蜜蜜」欲奪冠
二次韓戰威脅 韓政府加大金融監測
H7N9 陸確診14例6死
陸H7N9增至14病例 初判病毒來源是鴿子
台北福華江南春經濟江浙合菜 歡聚樂享佳餚
2013台中國際旅展 想樂主義就在福容大飯店
台北喜來登【畢業鐘響‧謝謝老師】謝師宴專案
拒H7N9 上海撲殺2萬活禽
三記重拳 打趴馬英九政府?
陝西訪民祭拜習近平父親 遭驅趕
中國16例 H7N9、6死 上海6日起暫停活禽交易
美官員：北韓恐將發射飛彈
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美官員：北韓可能近期再射飛彈
臉書推新軟體 打造手機新家
市場檢出病鴿 上海撲殺禽鳥
臉書推手機軟體 宏達電扮要角
戰雲密布 美售南韓F15戰機
美前助卿：陸應對平壤直言危機
納比斯科首輪 妮妮前9洞平穩
陸禽流感5死 世衛：未人傳人
朝鮮緊張 凱瑞月中出訪韓中日
美議員籲做好準備 痛擊北韓
拚2%通膨 日銀被批不切實際
陸不挺北韓 美學者：不致戰爭
911碎片 找出更多人體殘骸
天冷 華府櫻花盛開預測失準
銀河機銷售給力 三星獲利超標
臉書推新「家」 挑戰蘋果谷歌
滬H7N9相關市場停活禽交易
兩韓緊張 通用研擬緊急預案
大尺寸女裝稱海牛 零售商道歉
英國4月天 20年來最酷寒
祖母開槍助擒賊 獲頒獎章
邁向登板 王建民6日模擬賽
投顧估台股Q2挑戰8499
台電民營化 考驗智慧
歐盟與南美共同市場將恢復協談
鋒面接近 天氣不穩定
大甲媽遶境 人人是千里眼
澳總理訪陸 關注北韓威脅
封測Q2成長 行動通訊當推手
不讓谷歌專美 微軟也將推眼鏡
2018英協運動會標誌亮相
巴西3月汽車銷售量增兩成
台電總座人選 考量核四與績效
曼尼熱燒北台灣 就怕雨神攪局
納比斯科首輪 妮妮暫並列23
華寶通訊支持瓜國華語文教學
原能會：三哩島核災重演機率低
臉書推新軟體 專家：正確戰略
何建功與葡國大學談交流合作
Zynga執行長 只領1美元
空軍週檢中隊 大型軍機美容站
週檢中隊 飛安無名英雄
阿湯哥瘋台 小籠包牛肉麵備齊
巴國家文化中心視覺藝術館開幕
大後協社區 年長者的互動天堂
文革博物館文物離奇失竊財路斷
社區照顧 嗜酒老翁變戒酒志工
陸客海外觀光 去年灑千億美元
帶孫族變多 屏東打造創齡世代
日圓貶破97 4年來首見
廖咸浩：基礎課程不宜全英語
台資助瓜地馬拉苗圃培訓計畫
促進大學生健康 戒菸列重點
尼人權保護檢察官署長將訪台
蕭萬長下午抵海南 張志軍接機
高齡社會 長照能量猶待建立
林佳龍提案 設全國性食物銀行
日銀激進寬鬆 索羅斯驚呼危險
與禽流感患者接觸 滬1人發燒
共和世代新歌 籲正視貧童問題
蔣公逝世38週年 總統謁陵
宏達電臉書手機 軟硬體再結盟
陸軍：蔡姓士兵停役需符規定
離島青年遊學台灣 教部有補助
臉書推手機軟體 提振廣告營收
前進緬甸 台緬經合會說明商機
初選是否納黨員投票 綠陷兩難
動感台灣電影展 巴拿馬登場
博鰲也要蓋機場 軟體更關鍵
推廣閱讀 菜販捐款募書
腸病毒病患大增 越加強防範
綠天王卸公職 設基金會成風潮
綠天王設基金會 專業性待深化
日祭寬鬆猛藥 日股創4年半高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
掃墓以功代金 榮耀祖先又減碳
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
雨來水庫解旱 水利署稍寬心
成都確診一例H1N1重症病例
酒駕男恍神 撞民宅2戶受損
歌劇團做公益 邀長者免費看戲
微笑老蕭博鰲論壇為台灣創活路
陸禽流感6死 美著手研發疫苗
大陸禽流感 台灣餐飲未受影響
蘇蔡基金會 關懷弱勢不缺席
朝鮮情勢緊張 國安會開會因應
現金減資 IC設計廠不同調
調查：歐洲10%煉油廠將關門
國銀放款中小企 月增164億
國防部：創新思維建軍備戰
納比斯科首輪 曾雅妮並列23
專家：H7N9關鍵是否人傳人
防H7N9 署花醫將演習
陸海外旅遊消費額 世界第一
侵入愛人屋擅拿物 男同志遭訴
汽柴油8日起估漲2角
春雨來了 中北部水庫解渴
禽流感疫區返台 2人發燒待驗
浙江1名H7N9病患死亡
壽險投資不動產 訂補充規範
馬總統：政府要健全文創環境
南部及時雨 抗旱喘口氣
港女子新型冠狀病毒測試正常
韓30大企業 今年投資不手軟
朝鮮情勢 國防部成立應變中心
佩刀的文化 魯凱青年有堅持
孟買興建違建塌 28死60傷
連假次日 國道終於沒大塞
半月之美 越辦殘障人選美
江翠護樹 社區對話尋求雙贏
穆迪看日銀新寬鬆 長期存風險
春雨南投 水庫解渴雷擊氣象站
日銀擴大寬鬆 央行備戰
雨量不夠 高雄一階限水未解除
潘翰疆抱樹抗爭 拚意志守護
北韓嗆核攻美 專家：口出狂言
印度輪暴案被告 獄卒威脅索命
宏達電臉書手機 美國獨賣
賴清德倡提名全民調 綠委力挺
金正恩挑釁 專家：意在內政
經典賽英雄榮歸 職棒熱延燒
職棒革新 黃鎮台扮關鍵推手
犀牛重砲曼尼 扮演強力吸票機
景氣回溫 能源股首季相對亮麗
徵才限定身分 星國2公司道歉
堵H7N9 嘉市發消毒水防疫
女性行旅危險8國 印度列其一
租房再轉賣 京津詐騙上億元
疾管局將派人赴陸了解H7N9
洛時：一旦開戰 北韓無勝算
最有智慧城市 台中桃園進決選
北市迪化抽水站 設備汰換更新
宏達電推臉書新機 社交零距離
自選勞退投資標的 擴市場大餅
筆電Q2出貨 外資估季增4%
疑個資遭洩 卓哲毅告房仲撤告
男女交往5人在場 豫高中新規
檔案局檔案 民眾申請應用多
防檔案架傾倒 檔案局有撇步
習近平談南海爭議 協商解決
蕭習會8日中午舉行
飛虎隊檔案 檔案局完整典藏
沒有GDP 廣東：一定不幸福
媽媽煩惱 多來自職場與家計
A走藍寶石礦 男判1年2月
大陸台商學校未出現禽流感病例
陸禽流感引憂 歐航空股挫跌
氣象局前進鎮瀾宮 天氣即時通
實現承諾 留英女高音醫院獻唱
大立光3月營收 月增32%
防H7N9 北京推中藥代茶飲
陸維權律師遭拘引關注
李三財成功創業 韓流相助
花蓮湧人潮 台鐵加掛疏運
蕭萬長赴海南 參加博鰲論壇
壽險投資海外不動產 將鬆綁
印尼魚翅 台大宗買家之一
智慧機規格戰暫歇 軟體稱王道
惠普高層人士搬風 董事長去職
瘋遶境 電信商搭媽祖商機
涉買凶赴陸潑硫酸 台商妻起訴
菲美聯合軍演 區域威脅中登場
研究：H7N9含3種基因
拒搬遷 四川村民被推土機輾死
徵祕書測酒量 色男性侵女被訴
陸空軍預警機具全時域作戰能力
上網為愛犬找主人 非賣狗免罰
贏日本 德疫苗大廠選台設中心
台將成為亞洲動物疫苗供應中心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
林書豪自拍影片 揭開一天生活
北韓情勢 政府完成應變計畫
震災心相連 秋田竿燈祭謝台灣
想開槍自盡 男持槍被捕
缺營養 印尼偏鄉傳近百人餓死
疑下雨溼滑 冷氣工墜落亡
球迷冒雨看犀象 場外又見黃牛
連鎖加盟 汽車業推一坪致富
中保開店快手 小型加盟主歡迎
發燒旅客 全數排除H7N9
上海暫停市場活禽交易
陸客故宮摔傷 119急送醫
貝桑松文化藝術城 隈研吾作品
兩韓若開戰 菲擬出借軍事基地
防H7N9入侵 越全面戒備
憂危國安 谷歌地圖賽印度挨告
索羅斯葛洛斯示警 日圓恐崩盤
鄭容和技癢 記者會彈唱新歌
禽流感再襲 港股腿軟倒地
掉台鐵票認賠 葉匡時：重評估
長時間健走 健身效果媲美慢跑
女童遭反鎖車內 警破窗救人
陸H7N9疫情升 農委會戒備
江澤民胡錦濤露面
就業通訊強項 智慧城台中桃園
香港出現首宗疑似H7N9病例
金正恩一團謎 專家難猜心
蕭抵海南 國台辦副主任接機
新北防疫 肉商養禽場加強消毒
總統請媽祖上轎 祈國泰民安
福島核廠故障修復 無立即危險
港股重挫610點
北韓情勢 國防外交關注
程宏道遭押提抗告 高院駁回
超跑火大 藍寶堅尼遭火噬
H7N9防疫 張峰義：有信心
江蘇新增2例人感染H7N9
北韓籲俄使館人員撤離
北韓核戰威脅 反促美陸聯手
清明連假 墾丁飯店業績讚
悍將歸隊 火箭戰力升級
北韓建議俄 撤離平壤使館人員
蕭偕夫人抵海南 神情輕鬆
日狂印鈔 投資人將再放空日圓
清明連假 6日國道恐再現高峰
蕭習會8日登場
防範禽流感 航班停用陸禽類
台維斯盃中華不敵大陸 失2點
參與遶境 小齊盼走完全程
印度防性侵內衣 電擊性侵色狼
麻辣鍋重鹹 1餐鈉含量抵3天
象主場滿座 啦啦隊女孩處女秀
孟買違建倒塌 至少41死
今彩539開獎
台導演薛如今入圍都爾亞洲影展
大樂透 開獎
美就業成長遜色 失業率降低
建商超跑撞出火 女藝人送醫
石油進口降 美貿易逆差縮小
中非內戰 孤兒與人民流離失所
駐印度代表春祭駐印軍國殤
外交部籲北韓自制 勿升高緊張
犀牛雨中勝象 阿福5局完封勝
就業爆利空 美股開盤重挫
日cosplay團 春吶首唱
北韓動作頻頻 緊張情勢升高
曼尼飛棒虛驚 球迷雨中玩親親
歐陸踢鐵板 法拉利押寶日本
納比斯科首輪 崔蘿蓮暫居首位
肯亞總統就職 歐美派大使參加
謝台賑災 吳副總統獲日贈T恤
鋒面雲系停滯 中南部雷雨
太魯閣列車遭擦撞 車頭破大洞
雨中盼2小時 終於看到阿湯哥
樂團歌手電音趴 墾丁嗨翻
今彩539 頭獎1注中
高市疑病例 採檢排除H7N9
大樂透頭獎 1注獨得1億
葛洛斯斷言 美成長率保2不成
上海送檢樣品 19份禽流陽性
北韓通知外國使館考慮撤離
大甲媽祖 風雨中起駕
H7N9 陸確診16例6死
朝鮮網站被駭 金正恩成“豬八戒”
雙重國籍士兵不回營 軍方調查
誤信官員拋售二手房 北京20餘名買房者被騙近億
朝鮮半島局勢緊張 國安會啟動因應機制
北韓揚言開戰 南韓股匯齊跌
陸爆發禽流感 港航空股價重挫
遭媒體指涉弊 馬以南8日提告
北韓：10日起不保證使館安全
韓媒稱: 朝鮮兩枚中程導彈上發射架
朝鮮建議 駐該國使館撤離人員
陸客故宮摔死 檢方相驗釐死因
呂越雄開立全台唯一越語出版社 致力推廣越南母語
博鰲論壇開幕 歷年最大規模
印尼發生7.1級地震 未發布海嘯警報
港首宗H7N9疑例 陰性反應
性侵醜聞 教宗籲採果斷行動
紐約法院判決 全面提供事後丸
捷克移轉核料 美再倡非核化
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
納比斯科次輪 曾雅妮表現持平
北韓施故技 美將領認不致開戰
加托兒所驚傳槍擊 2男子死亡
納比斯科次輪 曾雅妮排名滑落
傳金正恩憂遇刺 維安如臨大敵
朝鮮風雲起 英不撤駐平壤使館
疫區活體市場 世衛籲勿觸動物
就業爆利空 美股收黑
慎對北韓情勢 法不考慮撤僑
天氣不穩有雨 冷氣團逼近
北京紡織展 台商成果豐碩
巴西總統啟用薩爾瓦多足球場
美數據利空 歐股挫
魁北克幼兒園槍響 幼童均無恙
俄羅斯發明展 台灣作品金厲害
巴西成海地人口販賣轉運國
加拿大3月流失5萬份工作
中美洲議會副議長拜會周麟
以球會友後 蕭萬長將見曾培炎
南京麻雀傳成群死亡 引關切
希拉蕊演說談女權 未提選總統
桃園房價漲 中壢交易熱
若遇逆向行駛 靠右開車求自保
美就業數據欠佳 金漲銅跌
防H7N9 滬停辦信鴿賽
隆達一條龍完備 挑戰亞洲一哥
美就業數據差 油價跌
台灣貿訪團訪智利創佳績
搶奪女子金項鍊 歹徒推又打
比京影展創辦人：台片奇幻感性
外交育才 小尖兵拓展國際視野
阿根廷與台簽機械業合作備忘錄
墨國工資較低 產品欲搶進大陸
憲兵裁減 維安人力恐吃緊
人力吃緊 府憲兵勤務單一化
外交小尖兵 感受把台灣扛肩上
稱紅水達標 河北環保局長遭懲
白宮：沒有計畫自南韓撤僑
金鶯開幕賽 殷仔專屬T恤開賣
墓園徵點歌 網友：死了都要愛
納比斯科次輪 曾雅妮排名52
防H7N9 陸副總理層級指揮
預防禽流感 校園落實洗手
媽祖遶境作環保 廢電池換竹扇
全民英檢推向國際 美校也採認
防禽流感 新北訪視養禽場
印尼經濟起飛 民眾消費力高
北市辦徵才 238職缺
大甲媽防搶轎 警方嚴陣以待
中央氣象局氣象報告
清水散步 展中部海線人文藝術
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
印尼人荷包豐 奢華消費不手軟
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
印尼好錢景 服務業新天堂
火箭戰拓荒者 豪首節2助攻
外媒：緬甸擔心陸影響力
杭州鵪鶉驗出H7N9病毒
檢討責任制 勞委會擬速提修法
LED夯 台廠攻導線架散熱板
陸金融業發展 學者示警別自欺
蘇花貨車翻覆 單線搶通
美新太空計畫 捕捉小行星研究
雨神攪局 獅猿戰午場延賽
清明養肝 首選綠葉蔬菜
壽山國家自然公園暫免費
窮夫妻掙錢 演性愛秀被捕
清明連假第3天 國道順暢
中市防疫 公費克流感延至月底
手腳要快 移居高雄月領萬元
半場結束 豪9分5助攻
鹽雕創作 台日藝術家交流
中市首購夯 七期房價挑戰新高
怪風肆虐 高市大樹滿目瘡痍
全身油壓反強壓 男性侵按摩女
高屏溪暴漲 5工人困沙洲獲救
南方四島 可望成下座國家公園
防疫中心：航班不拒載加強消毒
太百推刷卡回饋 全館可用
阿湯哥圍裙上身 體驗包小籠包
海軍敦睦支隊到訪 瓜國歡迎
日系化妝品不降價 業績仍稱冠
藍青年團參與國際 推政黨外交
性侵頻傳 中印度官方求助宗教
發明展奪金 王雪敏學習專注
3節打完 豪砍18分
防禽流感 越監測入境旅客體溫
鋒面強烈對流 降豪雨龍捲風
醫療補償 生育事故擬優先
碧砂遊艇泊區 7輕食店招租
怪風肆虐 高市清潔隊員善後
公務員育嬰 留職留薪納考量
孟買違建倒塌案 增至68死
博鰲將開幕 蕭萬長坐第二排
公務員申請育嬰假 逐年增加
豪取22分 火箭踢館成功
近日降雨 可望不必二階段限水
試委籲擬措施 鼓勵男性育嬰假
北京官方稱染H7N9風險增
前台酒董事長 欠錢千萬判還
15萬人湧墾丁 查獲4人吸毒
英女遊印度遭姦殺 荷疑犯遭逮
愛戀妄想騷擾女 男判拘役
魂牽夢縈一甲子 俄老兵尋舊愛
亞幣競貶 台幣不排除破30元
聽障市集達人 王惠娟無聲創作
許信良：馬困境 綠勿見獵心喜
及早準備教育金 孩子學習無虞
火箭大破拓荒者 4連勝
春季電腦展 威寶祭十大優惠
萬沙浪克服劇痛 炒菜示愛女友
毒蟲衝車落跑 女友狂罵小孬孬
H7N9帶動 防疫股可望受惠
陸維權律師王全章獲釋
慶祝佛誕節 中市浴佛點燈
台宏特產設計獎暨優良商家頒獎
王建(火宣)：課賭客贏錢稅是好點子
大甲溪添美景 福興吊橋啟用
王金平：台日漁談有好的進展
大馬第一所中文大學誕生
金溥聰訪南加州 拜會羅艾斯
防疫備戰 邱文達視察應變醫院
曾志朗：台灣學者應搶世界大餅
首組縣隊參賽 台東揚名發明展
H7N9死亡率高於SARS
核四公投 藍達共識綠擬攻防
財團法人年終 金管會尊重立院
星雲中國夢 人民幸福社會公正
孟買違建塌71死 女嬰生還
想當陸領導人翻譯 先學古詩詞
萬丹疑似龍捲風 鐵皮屋掀頂
納各界意見 漢光採實彈演習
尼國投資商機座談會10日舉行
上海漂死魚 有人撈來吃
防H7N9 金管處停禽鳥救傷
南京暫停市場活禽交易
陸客故宮摔死 檢方驗屍追死因
防範H7N9 中市加強管控
台灣越籍女婿 行銷文學推母語
非核家園法 朝野待溝通
雙子星案 檢調將提訊賴素如
印度輪暴被告：遭囚犯打斷右臂
天母犀象戰 球迷冒雨進場
防疫大作戰 花蓮檢查物資儲備
遊江蘇返台發燒 台男非禽流感
李鴻源：盼出生數每年達18萬
民族工藝獎藝師 完成十八羅漢
防疫備戰 邱文達：不必太擔心
台東大雷雨 工程車受損
疑不滿遭吵眠 女兒怒殺母親
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
阿湯哥下榻飯店 牛肉麵伺候
AIT新址 包商抗議美商欠款
半天岩紫雲寺 台3線祈福起駕
美艦毀珊瑚礁 菲將正式索賠
南部旱象稍解 仍須節水
人畜疫情頻傳 3漏洞待嚴控
防禽流感 長榮航加強座艙消毒
大甲媽抵彰化 民眾熱情相迎
曼尼中文版球衣 老外也有興趣
高雄地震 規模3.7
抗H7N9 聯醫和平院區備戰
陳彥博跨界挺職棒 開球好想哭
疫情掌控內 蛋雞價不波動
蒙古民族樂團 嘹亮歌聲來台
曾永權悼林仙保 囑林益世盡孝
台泥輸送帶失火 幸無人傷亡
恢復鄒族古道 里美步道啟用
人民幣優利定存 吹向中小銀行
中央防疫訂H7N9查檢表
苦吞三柏忌 妮妮：不會太在意
杭州市場批發家禽 進出均管制
內門宋江陣頭決賽 陳菊打氣
未滿40歲受高教比 女高於男
為植物人換新床 同濟會展愛心
預防禽流感 雲縣加強防疫措施
獅猿戰因雨再喊停 球迷好失望
7日收假 國道估200萬輛次
刮腿毛整髮卸妝 女人最痛恨
濃霧暗夜廢土棄海 岸巡查獲
關注禽疫 疾管局派醫師赴上海
兩岸四地廚藝賽 10日大PK
抗煞尖兵 再上禽流感防疫前線
對付北韓 英媒主張來硬的
首映會 阿湯哥簽名拍照大方送
連鎖餐廳以促銷活動贊助育林
防疫戰 藥師遇購退燒藥宜詢問
習與墨總統會談 提升戰略互信
工人受困高屏溪 驚險搶救
開季F 豪小子自評提升至C
美智庫國家亞洲研究局率團訪華
機場捷運 高鐵局：延宕就罰
北市活動中心換新裝 5年有成
情勢緊 各國駐北韓外交官不走
北市消防人力缺 逐步補2百人
孟買樓塌72死62傷 建商逃
佛教祈福 吳敦義籲反自殺
林毅夫開講經濟 不忘說想家
怪風受災戶 高市將特案救助
標準普爾維持英國AAA信評
校園植樹 專家：以本土種為主
獨裁者下場 促金正恩展核武
陸學者：債務危機恐爆發在中國
許信良：贊成讓黨員參與初選
鵪鶉染禽流感 赴陸別去菜市場
防H7N9 北京市開始應急
揚言無情攻美 北韓恫嚇事件簿
王建民投模擬賽 打者頻揮空
瞌藥見人溺水 海巡不敢大意
戰雲籠罩 朝鮮半島步步危機
習近平將偕彭麗媛出席博鰲論壇
防疫戰 新北備38萬顆克流感
上海再增2例H7N9
談新結構經濟 林毅夫舉台灣例
拖板車撞護欄 1死1傷
女高中生坐雲霄飛車 送醫不治
今彩539開獎
阿湯哥走紅毯 粉絲有求必應
知名企業徵才 提供逾2百職缺
陸專家：H7N9病毒用閃電戰
延續客家血脈 黃玉振訪日本
博鰲論壇扮陸公共外交舞台
林宗慶大殺四方 璞園率先聽牌
大雨未解除 那瑪夏停班停課
巨漢希克鎮壓全場 犀牛撞翻象
人民幣定存 留意匯率等風險
名律師酒駕 5千元交保
加強安全 故宮增警衛哨巡邏
曼尼旋風到台北 可惜提早退場
防小行星撞擊 美研擬捉星任務
警方：酒駕超標 移送法辦
黃玉振參加日本客僑年會
志工寒天護江翠樹 對話盼雙贏
墾丁下雨 樂迷熱情擋不住
假期票房熱賣 職棒連3天滿場
大甲媽遶境彰化 行程延誤
瞌藥疑見人溺水 1場烏龍
抗禽流感 兩岸攜手疫苗研發
粉絲熱情 阿湯哥：我愛你台灣
今彩539頭獎槓龜
北京董姓台商 登山失蹤3天
台維斯盃中華再敗 9月升降賽
無懼疫情 北京人雞鴨照吃
面臨威脅嚴峻 防疫總動員
老蕭開拓平台 為台經濟請命
H7N9 陸確診18例6死
美高空防衛系統 準備進駐關島
NB業 上半年度小月
大陸防疫指揮 提升到副總理級
WHO: 無證據顯示 H7N9病毒來自豬隻
李鴻源希望 台灣出生數每年維持18萬
阿湯哥離台 手比愛心揮別粉絲
越配開店經營難 火炬計畫協助「特美香布丁蛋糕店」逆轉勝
中國H7N9感染增至18例 6人死亡
春風化雨 謝師饗宴到新竹老爺
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
家庭生活杯 小威壓大威晉決賽
納比斯科3輪 曾雅妮成績攀升
伊朗核子談判 未突破僵局
納比斯科3輪 曾雅妮暫居31
冷氣團發威 淡水12.3度
世衛：禽流感18例 十人病重
陸學者：慎防禽流感隨天暖北移
防H7N9 北京禁止賽鴿放鴿
阿湯哥旋風訪問 上午離台
博鰲開幕 蕭萬長登看板人物
時機敏感 美延後飛彈測試
比京殭屍遊行 近千人街頭搞鬼
降漏水率 台水砸645億改善
天外奇蹟 勇男靠氣球飛越海洋
黃金週線收黑 短線恐再測支撐
印尼：鴻海投資上半年簽MOU
回顧大島渚 8部經典高雄限定
抗H7N9 陸向世衛分讓毒株
降高血壓等 快走跑步效果相當
去年漏水量 相當2座石門水庫
美男童險溺水 鄰居小狗求救
新左營火車站商場 帶動商機
納比斯科 曾雅妮升至30名
駐雪辦處設新州國人僑胞聯繫網
火箭對抗金塊 豪首節7分
金銀會共識低預期 金融股淡定
冰島總理訪陸 簽自由貿易協議
板藍根抗H7N9 專家：待驗
少女坐雲霄飛車致死 檢警調查
前6投都命中 豪半場取16分
避稅 上市櫃公司現金減資熱
醫師：睡前摸頭 改善孩子脾氣
北韓飛彈就緒 下一步可能網攻
大樹受災民眾 借宿親友家過夜
逾5年時效 海官退學生免賠錢
投顧：美股後市聚焦企業財報
美航空母艦訪星 加強交流
印尼市場胃納大 外資新戰場
印尼經濟快速起飛下的隱憂
3節打完 豪攻下23分
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
陸需求旺 面板驅動IC廠受惠
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
不在籍投票 藍盼制度綠限公投
習近平：無和平 發展無從談起
傳谷歌布光纖 奧斯汀準備飆網
天氣好轉 高雄搶修山區斷路
壯志凌霄 女飛官陳月芳創第一
高市鄰美術館價揚 十年翻七倍
和MSN說再見 彎彎畫出不捨
火箭失速 不敵金塊
獅猿戰午場改期 晚場照打
避免節外生枝 美延後飛彈測試
助弱勢青年遊學 青年署補助
服藥後開車撞交警 男拘役
總質詢將結束 立院朝野備戰
菲軍方：不明戰機飛掠南海領空
習：和平如陽光 不能搭台又拆
愛上易經 法國男來台學風水
中經院16日更新GDP預估
北市勞工影院 免費看怒戰天神
北韓情勢緊 印尼打算撤外交官
多倫多台僑善心澤被病童獲肯定
陸：要求北韓保障使館安全
那瑪夏路斷 存糧3週不斷炊
北韓文攻武嚇 南韓人照玩樂
屏東霧台道路坍方 交通中斷
友人代出氣 餐廳前廚師緩刑
蕭習博鰲聚首 夫人都陪同
陸將開放郵輪觀光西沙群島
中油：汽油漲1角 柴油不調整
江翠護樹 蘇打綠吳青峰聲援
楊秋興邀舊屬聯誼 同遊佛光山
傳承經驗 沙國職訓師來台受訓
北市禽流感監測 無異常
兩女騎車雙載 撞電桿1死1傷
豪取23分 火箭仍輸金塊
記憶體價格走勢 Q2恐不同調
江翠護樹 民間提替代方案
台糖台北會館 11日開幕
憶鄭南榕 蘇：威權壓迫又回來
漢堡中華會館清明掃墓追思先人
豪受訪 談亞裔身分阻礙籃球路
陸節能政策 左右下半年面板市場
少女猝死 家屬盼日後急救周全
麵店變學童接送點 外配獻愛心
連假北返 下午2時起湧車潮
愛吃美食 鄭麗文做菜也拿手
謾指前夫罵妓女 女子誣告遭訴
微軟：MSN可在大陸復活
家暴頻傳 立委提修法擴大保護
老人菜市場暈倒 百人跨過離開
墾丁音樂季 毒品交通垃圾改善
月底前 2階限水機率低
詹啟賢：兩岸應攜手防疫
抗流感針劑 儲備445劑
政院盼優先法案儘速通過
騎自行車赴博鰲 潘石屹被攔下
習述陸經濟力 欲升亞洲話語權
翻譯軟體牽線 聾啞孤兒找到愛
玉山見冰點 水氣減無雪跡
兩韓緊張 南韓參謀首長延訪美
遏酒駕 謝國樑另提管束修法
貢寮釣客落海 海巡救1男命危
金溥聰：以軟實力 推動外交
韓媒：北韓大量打造小型潛艇
媒體人邱勝安10日公祭
週歲男嬰死亡 頭部瘀青有屍斑
退撫改革 試院最快11日通過
全中運在宜蘭 地景裝置吸睛
李錫奇特展 顯現創作熱情
習述陸捍衛區域穩定 強化合作
台中機場航班日增 爭取捷運站
閩南語能力認證 8日起報名
志工種茭白筍 助濕地淨化水質
羅援：北韓上萬火炮瞄準首爾
搭訕性侵病少女 男判3年2月
桃園桐花祭 音樂舞蹈襯托美景
華府枕頭戰 戰到最後一根羽毛
4度酒駕撞死路人 男判刑3年
全美大笑賽登場 奸笑最難
下水撿釣竿抽筋 釣客溺斃
潘翰疆寒天護樹 感動校友送暖
大甲媽遶境彰化 警方視訊掌控
武漢去年升降機事故19人死亡
台調漲最低薪資 菲政府歡迎
北韓挑日子有玄機 迷信數字9
登劍梯祈福 民眾赤腳挑戰
防H7N9 北市監測綠地野鴿
韓半島情勢 外交部周全因應
M國陰謀 陸將領評禽流感惹議
暫居領先 朴仁妃：我也會怕
防H7N9 陸緊急管控禽鳥
延畢生漸增 教部盼大學多輔導
流蘇盛開 二二八公園賞四月雪
老友午宴 蕭習夫婦同桌對坐
越配遇創業低潮 火炬計畫協助
桃園蘆竹追思園綠美化工程破土
祖克柏狂言：科技人有錢聲音大
宜蘭大同野溪溫泉 地方促觀光
里昂網球挑戰賽 王宇佐爭冠
桃機穆斯林餐廳 旅客新選擇
母親節商機 購物中心送住宿
南京麻雀集體死亡 排除禽流感
投信：國際股市回檔 台股恐補跌
陸禽流感疫情5通報 3人排除
北韓公開南韓防長成標靶照片
明倫美術班創作 兒育中心展出
考生祈福 卓伯源勉努力有收穫
南投防疫 開設諮詢專線
歷史經驗 東協金磚基金Q2熱
美媒訪世博台灣館 竹市長推銷
黃玉振邀海外客家鄉親賞桐花
全美大學男籃賽 爭冠隊伍出爐
中央氣象局氣象報告
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習近平博鰲演講 成語不斷
傳遭詐賭輸產權 卑南包子澄清
清明收假 國防部協助疏運
地震影響 329看屋人潮減
陸領導換屆巧遇疫情 引議論
曼尼手部不適 犀象戰未先發
台塑汽油漲1角 柴油不調
又傳釣客落海 未穿救生衣溺斃
半農生活計畫 花蓮招募新移民
搶救原民族語 北市鼓勵勇敢說
安第斯千年冰川 25年即消融
老翁闖入鐵軌遭火車撞死
陸禽流 加國發二級旅遊警示
疏解馬祖民眾返台 軍機再出勤
象隊主場票房佳 擦亮黃金招牌
反串美女 寶萊塢一哥掀話題
H7N9試劑分發大陸各實驗室
藍：民眾擔心兩岸政治性協商
陸建航母碼頭 國防部掌握動態
體驗廟會文化 民眾飆汗扛轎
週歲男嬰猝死 警研判曾受虐
金門縣府包船疏運 民眾稱讚
新光三越簽約 拓點重慶
桃縣加強H7N9防治衛教宣導
西出陽關 大手筆做循環雨景
防H7N9 農委會加強監測
抗禽疫 金門防禽鳥類入境
防疫專家赴上海 不取病毒株
程宏道律師：沒聽過小花說法
印媒：大陸潛艇頻繁出入印度洋
根治肥胖新藥 就從嬰兒開始
民調：6成法國人傾向內閣改組
工人修補漏水 5樓墜落死亡
習近平：推進亞洲經濟一體化
收假湧人潮 台鐵加開列車
福建男子謊稱H7N9病例被捕
嘉市千人寫生 15畫家贈畫
南市防禽流感 籲民眾勿恐慌
李述德：陸企已露在台上市口風
上海續增2例H7N9確診病患
保育者抗議 德餐廳撤賣天鵝肉
麗星郵輪啟動上海母港航班
北京學者：北韓真想開戰
清明雨暫解渴 南部旱象未解
陶博館醃脆梅 體驗彩繪梅甕
朝鮮情勢急 北韓駐英使館平靜
迎老蕭 張志軍六提兩岸一家人
廢棄物大變身 機器魚以假亂真
張志軍：服務貿易工作商談結束
疊杯世錦賽 林孟欣決賽將爭光
學者：陸判斷朝鮮半島局勢嚴重
張昭鼎基金會 回顧科學歷程
曼德拉出院 回家靜養
北韓威脅 陸日南韓國債風險增
丹佛固若金湯 火箭客場墜地
北韓軍事動作頻 關島人淡定
新北市府：江翠泳池不變更設計
商港聯外道路 金縣府檢討調整
與螢共舞 阿里山賞螢趣
禽流感 煮沸2分鐘可滅病毒
猿獅大戰 球迷興奮加油
印度知名學府教授 性騷遭停職
法民調：甲級足球員薪資過高
陣頭男吸毒持槍 稱怕被欺負
經部：瑞士核能政策具參考價值
護樹希望破滅 最快5月移植
清明北上車潮 各線大致順暢
納智捷Sedan 台灣精品獎
志願服務方案 北市助視障朋友
英外相：北韓未有大型部隊集結
台姐南區初賽 明星臉雲集
陸委會：兩岸服貿初步完成協商
陸：不排除H7N9更加擴散
北市交新樂季 樂迷享優惠套票
專家：陸無人機非偵打一體
犀象台中首戰 球迷熱情叫陣
陳偉殷9日戰紅襪 搶本季首勝
陸委會籲兩岸往來加強健康照護
台清交課程加入YouTube
蘇貞昌宣傳反核 親子玩遊戲
新書發表 王炳章之女現身說法
視察碼頭 李沃士盼阻絕禽流感
大樹風災 高市農損360萬
璞園擊敗達欣 完成2連霸
林晨樺奪首勝 犀牛橫掃兄弟象
陸H7N9 確診20例
經部：兩岸服貿初步完成協商
護樹幻滅 志工隊：真心換絕情
張志軍：在海南可放心吃雞鴨
那瑪夏路斷 2週內搶通
假檢警詐騙未絕跡 長者常上當
漂流2年 日海嘯船骸載魚抵美
禾伸堂龍潭廠火警 無人傷亡
大甲媽來了 西螺不夜城
大師兄重回先發 桃猿弄獅
陸中投公司：停購歐洲國家債券
漢神巨蛋女墜樓 嚇壞逛街民眾
經部：瑞士核能政策具參考價值
續推泳池 新北：提升學生泳技
中澳建互利共贏戰略夥伴關係
北韓核威脅力 外界霧裡看花
職棒打2週 逾20萬人次觀賽
估10日左右 北韓將射飛彈
加班盯局勢 金管會要民眾免驚
渥太華龍岡日 駐加代表祝賀
璞園2連霸 達欣復仇夢碎
SBL冠軍戰 平均票房破百萬
蕭習會 聚焦經貿合作
安徽新確診1例H7N9病例
政大生獲選模擬聯合國最佳代表
璞園封王 周美青見證
隱形殺手蔡文誠 助璞園封王
防北韓蠢動 美韓大將坐鎮指揮
父疑精神異常 嬰委外婆顧猝死
青瓦台：估北韓10日發射飛彈
蘇貞昌: 鄭南榕殉道日應訂為＂言論自由日＂
習近平暗指朝鮮＂為一己之私把世界搞亂＂
中國態度轉趨強硬 王毅：不允許在中國家門口生事
美國洛城18台 專訪世博台灣館
上海周日新增2例 感染H7N9禽流感
金融時報: 金正恩希望歐巴馬打電話「騎虎難下」
股匯雙跌 台股破季線、台幣破3字頭
台聯反對「兩岸合作開發疫苗」
榮獲中國酒店星光獎 力麗哲園歡慶送好康
因應朝鮮局勢 馬召集國安會報
河北運鈔車遭劫 2人死亡
台股補跌 重摔近200點
傳朝鮮可能試射導彈 日相授權自衛隊攔截
生父是日本人？ 李登輝辦公室回應「荒唐」
香港7宗H7N9懷疑病例待驗
蕭習會豋場 兩人不談政治談經貿
城市小姐冠軍合體 City媚出輯媽祖保庇
子宮移植首例 土女子期待喜訊
納比斯科 曾雅妮力爭上游
美官員：延遲試射非向北韓退讓
納比斯科 曾雅妮暫列48
世衛：流感病毒對兩抑制劑敏感
去年半導體營收 年減2.6%
日銀大動作 日圓貶至4年低
是否選總統 希拉蕊明年決定
歷史經驗 台股清明後多上漲
台商宜搶進成都武漢醫材市場
台廠銷售策略 攻大陸血糖計
證交所：上市公司去年營收亮眼
削減社會福利支出 白宮提條件
投信：點心債價格可望續創新高
中投怨美 拒陸資於門外
總統東海倡議 呂秀蓮多表贊同
春季催買氣 福特促銷4大車款
商品價跌 避險基金減碼多單
傳三星電將推6.3吋行動裝置
呂秀蓮邀吳季剛設計台灣節能衫
冷氣團減弱 溫度回升
體驗宏達電機皇 北美行銷鳴槍
併地方行政 阿爾薩斯公投未過
前官員爆 陸地方債較預估增倍
利空衝擊 台股補跌壓力大
3月物價指數 年增1.39%
台股開盤下跌111.13點
不敢賭 美採行動防北韓蠢動
中投：已停購歐洲國債
吉拉德會習近平談雙方關係願景
禽流感升溫 航空股重挫
男嬰疑受虐致死 父坦承失手
韓媒：北韓恐第4度核試
南韓首富返國 網友：不會開戰
日圓續貶 日經常帳重返順差
人幣美元齊升 反映陸經濟信心
海軍支隊訪瓜國 媒體顯著報導
股匯雙挫 新台幣盤初走貶
陸官員稱不會放鬆對蘋果規定
路燈老是不亮 原來電纜被割光
華郵：習近平關切北韓好戰言論
WHO：H7N9尚無人際傳播
換手機 南韓人最熱衷
道瓊永續指數 台灣大入選
巴克萊升台積電目標至128元
品牌發展 施振榮徐重仁對談
大陸即將啟動澳元直兌人幣
陸3月CPI料漲2.4%
陸禽流感引憂 日股外亞股走弱
化北韓危機 美議員嗆陸無作為
台灣今年物價 穩健溫和上漲
納比斯科收兵 曾雅妮並列48
台糖土地案 洪奇昌聲請再審
中研院數位特展 網羅台灣文化
副總統出席佛誕節祈福大會
傳銷擬專法規範 違者可判7年
疾管局：台有能力檢測H7N9
台股盤中帶量 重挫180點
陸：H7N9共21例 6人死
里昂網球挑戰賽 王宇佐亞軍
聯準會料續買 美債表現冠全球
兩韓緊張 韓元貶至8個月低
上海染禽流感男童 陸稱已康復
陸進口市占 韓奪冠台居次
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
奧國信眾增 中台禪寺設分院
美韓反北韓挑釁 傳要以牙還牙
聯發科Q1業績 估近營運高標
五股化學廠火警 毒災隊出動
台灣敦睦支隊訪薩爾瓦多
IFRS宣導會 9日起跑
陸：不排除更大範圍檢出禽流感
陸小將勇闖名人賽 伍茲嘆老了
日圓貶值 查價日貨漲多跌少
受疫情影響 陸醫藥類股領漲
抽菸30年 罹主動脈瘤險沒命
日圓貶 專家：未必衝擊陸出口
禽流感疫情升溫 防疫股強勢
太陽能重挫 與韓供應鏈關聯低
習近平：企業家是增長財富力量
防範H7N9 港加強檢測病毒
豐興鋼品報價 全面持平
曾雅妮：繼續努力 盼重返巔峰
研究生三難 綠籲教育部重視
文林苑案 協商小組將啟動
國安基金10日開會 討論收支
高教評鑑國際年會 9日登場
國民記憶庫 打造台灣故事島
老樹壓壞禮門 台南孔廟忙整修
陸3月份物流業景氣指數回升
林鴻池盼年底前進行核四公投
台灣人文創新 星國企業取經
金門大橋決標 李沃士盼追進度
澳予有薪假及補助 鼓勵捐腎
尼加拉瓜投資推廣局長訪台
逾半上班族 想創業未行動
投信：危機若沒來 韓股將反彈
新台幣貶破30 7個半月新低
高教評鑑攜手日泰 盼共同培訓
中市防疫 加強醫院感染控制
特考缺額 警署擬提高需用比例
遭美商欠款 包商促AIT解決
國安基金行庫資金 待命
施振榮：借重華人市場經營品牌
被指涉雙星弊案 馬以南告週刊
高市增水源 推3級污水並防漏
台揚董監改選 鴻海建漢將進駐
台股大跌 管中閔：反映消息面
護樹12天 抱樹志工被迫下樹
至德園魚蝦遭殃 故宮：將檢討
天災人禍 觀光股嚇趴
新台幣午盤 貶破30元大關
蕭習會 蕭盼兩岸共參區域整合
疊杯世錦賽 林孟欣個人賽奪冠
陸：救治H7N9患者不論費用
疫情升 轉投資觀光營建股臉綠
消防安檢固定承攬 內政部檢討
宏達電將公布營收 股價先跌
北韓重啟核設施 不利南韓信評
唐雅君假釋案 高檢函轉裁定
118家上櫃公司EPS逾3元
抗H7N9 世衛擬派專家赴陸
關切朝鮮情勢 總統籲北韓自制
美包商欠款 AIT新館恐延宕
衛署：取得病毒株管道多元
立院初審 專法管理傳銷事業
洪秀柱看大馬選舉 需理性
玉山主峰雷災 將修繕恢復原貌
印度批准興建兩座核電反應爐
美鋁大不如前 美股風向球失準
綠色典範獎 15日起報名
台股收盤跌189.56點
發揚客家文化 邱鏡淳赴日宣傳
昆蟲世界 印尼攝影師微距探索
投顧：經濟初復甦 股優於債
立委提案 設公共工程稽查平台
林(峰)正酒駕緩訴 檢：知法犯法
世衛：不須對H7N9限制旅行
若有病毒株 2個月可生產疫苗
營收創新高激勵 可成逆勢揚
台股量增價跌 重挫189點
鴻海傳擬在日生產太陽能板
防範H7N9 總統：嚴加戒備
羅東帝爺生 520桌呷拜拜
三壘手單場三響 紅襪痛宰藍鳥
中市3月物價指數小跌
促華語教學 台師大推線上互動
雲端服務佳 竹市獲行政院肯定
單局狂灌9分 紅雀血洗巨人
凌虐8旬前丈母娘 男判1年
4月台指期跌197點
4月電子金融期都跌
水利署：6月底前供水有信心
防禽流感 苗中小學實施量體溫
逐一握手 蕭習聚焦經貿氣氛佳
亞幣競貶 電電工會：一刀兩刃
大甲媽抵新港 信眾鬧熱相迎
禽畜糞轉堆肥 化污染為助益
社會半盲文化 施振榮批媒體
揮別MSN 學生網友不捨
竹市延平路車禍多 市府擬改善
陸首邀外媒 說明H7N9疫情
外資上周買超101億元
電台主持人 涉賣偽藥牟利
AIT包商欠款 工程會關切
陸：啟動H7N9疫苗製備工作
國泰金：金融情勢穩 不確定性增
三大法人賣超台股67億元
備戰名人賽 伍茲感覺好極了
南科3月業績 22個月新高
陸：衛生應變力10年來進步大
推遊艇產業 高市結合觀光
消費協商未出席 露天榜首
因應防疫 花蓮查核儲備物資
軍方：預警雷達成軍禮無涉機密
上海返台 台東1男子快篩觀察
缺大型書店 苗縣辦書展饗書迷
谷歌傳洽購WhatsApp
資產公司討債 立委憂難以管理
英媒：陸開放西沙旅遊恐引爭議
陸萬達傳欲購歐洲連鎖電影院
助學生自主學習 海大廢二一制
陸專家：H7N9內部是H9N2
A7合宜住宅 下週受理登記
蕭：台參區域整合 習：做安排
延長線起火致死 男判付百餘萬
蕭萬長：談經貿 沒有16字
H7N9防疫 桃縣總動員
疫苗工作小組成立 盼獲疫苗株
台商企業研習 擬擴大至陸生
H7N9疑例 3人待檢驗
談綠兩岸 謝：過去政策失敗
北市議會開議 雙子星案成焦點
疾管局首會 研議機場後送流程
新聞小辭典：衛生計生委
響應公益 捐發票可得綠博門票
APEC會議 商討亞太反恐
九二一公園生態池 成菜園
再生能源 環保署推全民論壇
行政院通過 陸客優質團上路
菲國領導人施政 民眾滿意
台北閱影展 邀看文學電影
禽流感與朝鮮緊張 未影響觀光
新台幣收貶1.35角
楊毅：台參與區域經濟陸釋善意
男嬰疑受虐致死 父遭聲押
堵H7N9 竹市設防疫小組
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清明及時雨 泰安桂竹筍季登場
陸籲協查自焚案 印稱未獲訊息
移民改革 美兩黨料本週達協議
曾雅妮世界排名下滑至第3
風火輪精神 何榮心扶幼楷模
朴仁妃納比斯科奪冠 再拚球后
禽流感襲擊 陸四大行業很受傷
友達3月營收 30個月新高
南韓改口 北韓無核試跡象
台塑化3月營收 月減近6%
北市議會開議 綠籲停建核四
傳在日生產太陽能板 鴻海不回應
需求升 南亞3月營收月增7%
枇杷膏糖量高 將加註警語
宏達電首季賺0.1元 創新低
傳統市場若測到疫情 可能禁宰
護樹志工被逼下樹 過程驚險
3月出口 近20個月以來新高
控女不孝占屋 7旬母追討勝訴
習慣北韓威脅 南韓人處變不驚
大學學雜費 擬公立新生先漲
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日圓貶破99大關 4年來首見
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收賄判無罪 法官涉貪遭訴
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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