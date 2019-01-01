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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
泛星彗星來臨 天文迷觀星熱
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
小麥節裝置區縱火 鎖定3少年
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
嗜肥肉油炸品 9歲女童初經到
續增樂齡學習中心 密及到鄉鎮
陳其邁：應組獨立委員會護核安
成熟低調 陸兆禧選綽號鐵木真
植樹節 金門排雷區植栽綠美化
中選會：公投案應先確認事權
公佈婦女個資避孕法 東莞惹議
中市鰲峰山樹枯 林務局將補植
造林補助免稅 國稅局註銷稅單
劉義周：核四非地方自治事項
郭台銘：4月5月景氣金蛇出洞
總統：參考韓國大企業發展經驗
量縮盤整 新台幣收升1分
梵蒂岡選教宗 秘密會議時間表
心保和尚陞座 接任佛光山住持
經辦人盜保險箱 銀行判賠
跳橋自殺摔落軟土 躁鬱男輕傷
隱匿公文 葉盛茂再發監
在野不挺 岩田難任日銀副總裁
腸病毒流行期 勤洗手防範
美密蘇里州州長率團訪華
大甲媽要出巡 各寺廟貼香條
鎖定頂級客層 復航賣高檔麵包
春天來了 上野貓熊發情嘿咻
飛美斐航班機 少女平安產子
就業紅娘 樂助弱勢
江宜樺：本島開放博弈有困難
國中生靠自學 多益差點就滿分
老貝官司纏身 手下議員嗆法院
黑田任日銀總裁人事 料可過關
國稅局查獲 人頭避奢侈稅案
行銷阿拉斯加 看極光嚐美食
消防車車禍 老夫婦1死1傷
漁民之死 印度和義大利陷爭端
SBL 蔡文誠單週最佳球員
大幅增加 越手足口病例破萬
早晚溫差大 小心腦中風
談經典賽 郭台銘：選手已盡力
陸委會：曾蔭權來台為探親
癡情逃逸外勞 為見女友遭逮
漱口水近半過酸 常用恐有害
江宜樺：核四首重安全
以色列候鳥天堂 在台影像現蹤
國際舞蹈日 林懷民任代言人
台灣賓士 開拓都會年輕族群
新光三越百貨改登陸二線城市
肇事鑑定民怨多 監院糾正交部
議會決議 要朱立倫對癈核表態
新教宗10位熱門人選
英工業生產降 跌破市場眼鏡
貸款正常 易綱稱陸成長能達標
國道回數票 4月起回收
董事長領軍 萬泰銀校園徵才
兩棲動物沙門氏菌 籲注意清潔
陸國務院任免一批副部長
公平會正式受理壹傳媒交易案
民進黨：CALD盼扁保外就醫
新加坡研擬引進F-35戰機
前進緬甸 貿協7月辦機電展
腎利人生 避免濫用藥物
奢侈稅將檢討 房仲業先叫苦
希望之芽義診團 柬埔寨獻愛
反核另方聲音 江揆盼充分表達
植樹月計250場植樹贈苗活動
人大代表：陸法官作風須轉變
台開免稅商店街安座 各界祝賀
為棒球打氣 社群網站送簽名球
大亨小傳 坎城影展開幕片
大陸學歷擴大採認 增70校
茂谷柑滯銷 老農難養智障兒女
謝：陸支持制裁北韓 台應重視
妮妮球后保位關鍵戰 週五登場
降雨量低 新竹水情稍緊
陳國祥：陸媒可學習台媒爭自由
激勵金 中華隊每人20萬元
迎台灣燈會 南投展開籌備
退休金投資自選制 勞委會研議
確保金援 希臘恐裁15萬公僕
新教宗選舉 米蘭大主教呼聲高
麗江古城大火 103間建築毀
董國猷：盼持續拓展台比關係
調查：擁千萬存款才能舒適退休
府：蔡沛然是僑民 無逃避兵役
擴大採認陸學歷 大學樂見其成
雙屍案3人交保 高院發回更裁
因應清明 國道6天凌晨免收費
擴大採認陸學歷 教部不怕磁吸
國健局：補助學童漱口水均合格
歐盟峰會前夕 歐元區再拉警報
銀行不良債權 自行催收為原則
多軌並行 台美貿易續加溫
和平電廠環評 台泥：可溝通
1月衍生性金融商品交易創新高
披犀牛戰袍 曼尼球衣99號
陸漁船越界 海巡帶回罰25萬
林義守：紅襪有意來台設農場
股務收回自辦 擬需股東會通過
南韓：果斷應對北韓毀停戰協定
今彩539開獎
水情緊 竹科管理局籲節約用水
印度作家推崇台灣的統一發票
銀行發現金股利 金管會：審慎
大樂透開獎
大樂透開獎
美媒：林書豪可能淪為交易祭品
美媒：林書豪可能淪為交易祭品
周思齊：經典賽找回球迷熱情
周思齊：經典賽找回球迷熱情
刀鋒戰士槍擊案 警勘驗廁所門
刀鋒戰士槍擊案 警勘驗廁所門
兩岸最長航線 新疆飛高雄首航
兩岸最長航線 新疆飛高雄首航
旅遊網站掀廣告戰 谷歌賺飽飽
旅遊網站掀廣告戰 谷歌賺飽飽
漱口水pH值 非蛀牙必要條件
漱口水pH值 非蛀牙必要條件
蔡沛然無兵役問題 役政署背書
蔡沛然無兵役問題 役政署背書
教宗選舉 煙囪告知結果
教宗選舉 煙囪告知結果
禁大杯含糖飲料受挫 彭博上訴
禁大杯含糖飲料受挫 彭博上訴
高院：雙屍案3被告恐滅證
高院：雙屍案3被告恐滅證
大客機助威 復航營收看增3成
大客機助威 復航營收看增3成
印度輪暴嫌亡 驗屍報告：自殺
大專排球聯賽 13日爭霸
印度輪暴嫌亡 驗屍報告：自殺
大專排球聯賽 13日爭霸
銅鑼農會選舉傳賄 兩陣營互批
銅鑼農會選舉傳賄 兩陣營互批
澳門紀念國父兼辦台灣攝影展
澳門紀念國父兼辦台灣攝影展
犀牛擁曼尼重砲 中職票房利多
亂丟垃圾 星國擬重罰上萬
處女秀 經長張家祝立院報告
犀牛擁曼尼重砲 中職票房利多
亂丟垃圾 星國擬重罰上萬
處女秀 經長張家祝立院報告
北韓廢停戰協定 四問題受關注
北韓廢停戰協定 四問題受關注
今彩539 無人中頭獎
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經典賽 日本10：6贏荷蘭
經典賽 日本10：6贏荷蘭
駭客爭議 陸：願與美對話
駭客爭議 陸：願與美對話
大樂透頭獎槓龜
大樂透頭獎槓龜
江宜樺：檢視原能會組織層級
江宜樺：檢視原能會組織層級
蘋果平板市占降 谷歌微軟成長
女兒喜事低調 總統盼各界諒解
貪腐加性醜聞 揭教廷神祕面紗
高國輝開砲 犀牛熱身賽退獅
選舉新教宗 菲樞機是亞洲希望
OECD國家 1月失業率又增
馬：廢核非今天 需有替代能源
經典賽激勵金 球員感謝政府
台灣海巡艦 將配40厘米快砲
A7合宜住宅 318舉行動土典禮
台灣智庫：7成民眾盼核四停建
總統府回應 蔡沛然是僑民＂無逃避兵役的問題＂
隱匿公文入監 葉盛茂喊冤
台大醫師自殺 疑因研究遭質疑
冒黑煙 選教宗首輪投票無結果
南非前駐上海總領事 在上海裸奔被召回
福島公投結果 阿根廷指「英國操弄」
雲品假期 春豐滋長 知足祈福
傳佛山普立華遷移 鴻海不回應
石素梅：8月公布國民幸福指數
傳平壤曾出現剷除金正恩行動
麗星郵輪Star Cruises邁向20週年
馬英九女婿 花2500萬台幣在香港購屋
林中森頒發 世界華人傑出發明獎
世界華人傑出發明家 台北授證
美官員：持續打擊北韓飛彈核武
美官員：持續打擊北韓飛彈核武
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
非法廢溶劑處理場 3主嫌收押
非法廢溶劑處理場 3主嫌收押
台大醫師自殺 疑因研究遭質疑
西斯汀教堂關閉 秘密會議展開
西斯汀教堂關閉 秘密會議展開
冒黑煙 選教宗首輪投票無結果
駭客張貼美第一夫人等名人個資
駭客張貼美第一夫人等名人個資
美司令：陸擁核量接近情報估計
美司令：陸擁核量接近情報估計
面板股拉回 投顧：基本面未變
面板股拉回 投顧：基本面未變
早春似隆冬 法蘭克福機場大亂
日股漲 日本基金笑了
早春似隆冬 法蘭克福機場大亂
日股漲 日本基金笑了
網駭華爾街 五角大廈反擊
網駭華爾街 五角大廈反擊
網路攻擊成為美國頭號安全威脅
網路攻擊成為美國頭號安全威脅
與德媒餐敘 魏武煉談台德交流
與德媒餐敘 魏武煉談台德交流
賓士汽車資融 推出App程式
智慧家庭連網G.hn 將爆發
賓士汽車資融 推出App程式
智慧家庭連網G.hn 將爆發
華銀定位 今年是行動年
華銀定位 今年是行動年
谷歌董座去年紅利600萬美元
谷歌董座去年紅利600萬美元
日圓貶 日客遊韓興致大減
日圓貶 日客遊韓興致大減
台股欲站穩八千 待量能增溫
台股欲站穩八千 待量能增溫
傳夏普拒售影印機事業給三星
傳夏普拒售影印機事業給三星
日擬協商TPP 傳安倍將宣布
日擬協商TPP 傳安倍將宣布
風雪肆虐 法成立危機小組因應
風雪肆虐 法成立危機小組因應
長榮投資 加州首府設飛行學校
長榮投資 加州首府設飛行學校
多雲到晴 下午鋒面到
多雲到晴 下午鋒面到
浩然LED球泡燈 獲美標章
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全球最大男鞋專賣區倫敦人氣夯
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甄子丹玩易容 享愛妻獨家護膚
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智冠「霹靂神州」 改版
台股開盤上漲24.19點
智冠「霹靂神州」 改版
台股開盤上漲24.19點
歐離岸人幣中心 英具先行優勢
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台名醫尋短扯論文 美方待複審
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美名人個資遇駭 蜜雪兒被掃到
美名人個資遇駭 蜜雪兒被掃到
經長：核四安全 公投才有意義
經長：核四安全 公投才有意義
兩岸明星電競賽 14日開打
兩岸明星電競賽 14日開打
宜蘭地震 規模3.8
宜蘭地震 規模3.8
歐巴馬訪以 飯店不供一般麵食
歐巴馬訪以 飯店不供一般麵食
安利中國團 淡水高雄自選行程
韓駐美公使：會評估加入TPP
安利中國團 淡水高雄自選行程
韓駐美公使：會評估加入TPP
馬唯中維安 陸委會：協助聯繫
歐巴馬將訪以巴 記者警察特忙
經典賽台日戰收視 今年來最高
馬唯中維安 陸委會：協助聯繫
歐巴馬將訪以巴 記者警察特忙
經典賽台日戰收視 今年來最高
束崇萬任典範董座 助改善營運
涉司法黃牛 孟昭文父親被判刑
政黨將對日銀人選表態 日圓升
束崇萬任典範董座 助改善營運
涉司法黃牛 孟昭文父親被判刑
政黨將對日銀人選表態 日圓升
上海漂死豬 達5916頭
上海漂死豬 達5916頭
意法愛立信賣不掉 考慮關門
意法愛立信賣不掉 考慮關門
台泥陸廠出貨 接近滿載
善終觀念 呼吸器成長趨緩
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善終觀念 呼吸器成長趨緩
金門塔山電廠跳機 台電查原因
金門塔山電廠跳機 台電查原因
加國陸生分屍案開庭 家人崩潰
美：回應美轉向 陸島爭不妥協
加國陸生分屍案開庭 家人崩潰
美：回應美轉向 陸島爭不妥協
三星S4千呼萬喚 要豔驚市場
三星S4千呼萬喚 要豔驚市場
台股漲 新台幣匯率盤初走升
台股漲 新台幣匯率盤初走升
查維斯死因傳言 委國將調查
查維斯死因傳言 委國將調查
挪威主權基金增持澳債逾3倍
挪威主權基金增持澳債逾3倍
貴州煤礦事故 21死
貴州煤礦事故 21死
習近平將出任大陸國家主席
習近平將出任大陸國家主席
台灣助農牧永續 巴拿馬提成果
台灣助農牧永續 巴拿馬提成果
姚淑蘋油畫個展 繪出思鄉情
姚淑蘋油畫個展 繪出思鄉情
潘世偉：勞保年金不同社會福利
潘世偉：勞保年金不同社會福利
期交稅可望降為10萬分之2
期交稅可望降為10萬分之2
台援聖露西亞肉品加工屠宰場
台援聖露西亞肉品加工屠宰場
韓元連5貶 失業率意外攀
韓元連5貶 失業率意外攀
巴西與紐攜手 簽民航教育協議
巴西與紐攜手 簽民航教育協議
鼓勵植樹 中油全台 5地辦活動
鼓勵植樹 中油全台 5地辦活動
上市公司2月營收 減近15%
上市公司2月營收 減近15%
巴克萊調升台達電至132元
免等冒煙 簡訊報教宗選舉結果
巴克萊調升台達電至132元
免等冒煙 簡訊報教宗選舉結果
台日漁業二次預備會談登場
台日漁業二次預備會談登場
妮妮：我只想微笑打球
妮妮：我只想微笑打球
研調：陸將成最大太陽能消費國
教宗選舉信號 煙霧顏色有秘方
研調：陸將成最大太陽能消費國
教宗選舉信號 煙霧顏色有秘方
誆包養誘性交 遭警查獲
誆包養誘性交 遭警查獲
誇大美體塑身鞋效能 廠商受罰
瑞銀：主權基金資產3年增6成
誇大美體塑身鞋效能 廠商受罰
瑞銀：主權基金資產3年增6成
寄養爸爸：孩子就像績優股
寄養爸爸：孩子就像績優股
工程會：啟動工程產業兩岸小組
工程會：啟動工程產業兩岸小組
泰銖創19個月高 外資捧泰債
泰銖創19個月高 外資捧泰債
三星燒錢作廣告 換來冠軍
桃園航空城開發 完成政策環評
三星燒錢作廣告 換來冠軍
桃園航空城開發 完成政策環評
雙屍案被告 士院下午開聲押庭
雙屍案被告 士院下午開聲押庭
拚觀光 杭州全球招聘代言人
拚觀光 杭州全球招聘代言人
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 氣象報告
公銀整併 財長點名3家
公銀整併 財長點名3家
結合萬安演習 北市兵棋推演
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
結合萬安演習 北市兵棋推演
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
威脅發酵 南韓罐頭泡麵熱銷
威脅發酵 南韓罐頭泡麵熱銷
金融電子跌 台股紅翻黑
金融電子跌 台股紅翻黑
陸破獲61個拐騙聾啞犯罪集團
中央氣象局 今天白天天氣預報
陸破獲61個拐騙聾啞犯罪集團
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
暖化影響 季節降雨差距拉大
暖化影響 季節降雨差距拉大
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
曼尼參加犀牛練球 喜見胡金龍
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
曼尼參加犀牛練球 喜見胡金龍
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
習氏外交 不急求成但求穩
核四停建 經長：人民公投決定
習氏外交 不急求成但求穩
核四停建 經長：人民公投決定
招碩博士陸生 今年名額增1倍
招碩博士陸生 今年名額增1倍
印地安泉賽3輪 盧彥勳輸莫瑞
男欲引廢氣輕生 警救回一命
印地安泉賽3輪 盧彥勳輸莫瑞
男欲引廢氣輕生 警救回一命
台原能協定 美關切核管獨立性
台原能協定 美關切核管獨立性
劉憶如為港劃謀獻策 受禮遇
劉憶如為港劃謀獻策 受禮遇
防網購糾紛 消基會籲實名認證
防網購糾紛 消基會籲實名認證
接班民調高 朱立倫：沒意義
接班民調高 朱立倫：沒意義
監獄性侵3年26件 監院糾正
監獄性侵3年26件 監院糾正
陸推城鎮化 村莊空心化
陸推城鎮化 村莊空心化
披犀牛戰袍 曼尼練球
披犀牛戰袍 曼尼練球
核四民調 立委促1個月內辦
三星紐約秀新機 時代廣場強打
復甦象徵 豐田5年來最高獎金
高華柱：單一化總統府憲兵勤務
三星紐約秀新機 時代廣場強打
復甦象徵 豐田5年來最高獎金
高華柱：單一化總統府憲兵勤務
自由車環台賽 彰化站大佛競速
自由車環台賽 彰化站大佛競速
印地安泉網賽 盧彥勳不敵莫瑞
雇街友騙手機 美夫妻檔牟暴利
印地安泉網賽 盧彥勳不敵莫瑞
雇街友騙手機 美夫妻檔牟暴利
副總統：大國不修睦 四鄰不安
副總統：大國不修睦 四鄰不安
龍應台贊成非核家園反核未表態
龍應台贊成非核家園反核未表態
妻姊都捐肝 擬雙肝移植手術
妻姊都捐肝 擬雙肝移植手術
雲林蔬菜促銷 商家採購作公益
雲林蔬菜促銷 商家採購作公益
大金門停電 台電：已復電
校內現性愛傳單 台大加強巡視
大金門停電 台電：已復電
校內現性愛傳單 台大加強巡視
藍營：直接停建核四 重蹈覆轍
財長：甩證所稅陰影 量能回籠
藍營：直接停建核四 重蹈覆轍
財長：甩證所稅陰影 量能回籠
傳佛山普立華遷移 鴻海不回應
外國遊客被敲竹槓 首爾擬賠償
外國遊客被敲竹槓 首爾擬賠償
陸官員：烏坎民選有利問題解決
傳統市場節 北市議員扮攤商
陸人搶奶粉 搶到荷蘭去
陸官員：烏坎民選有利問題解決
傳統市場節 北市議員扮攤商
陸人搶奶粉 搶到荷蘭去
學生交通車 內外都要架鏡頭
學生交通車 內外都要架鏡頭
宏達電新機皇 延到月底上市
宏達電新機皇 延到月底上市
季節降雨差距大 考驗水庫調配
季節降雨差距大 考驗水庫調配
拚2014 綠擬5月開全代會
拚2014 綠擬5月開全代會
騎贓車再偷機車 4小時落網
北市去年指定古蹟 中正區居冠
騎贓車再偷機車 4小時落網
北市去年指定古蹟 中正區居冠
信義計畫區D1 富邦優先承買
信義計畫區D1 富邦優先承買
曜越產品 獲德國紅點設計獎
曜越產品 獲德國紅點設計獎
石素梅：8月公布國民幸福指數
傳平壤曾出現剷除金正恩行動
台灣本田衝量 目標年增35%
台灣本田衝量 目標年增35%
盤整 新台幣午升5.8分
盤整 新台幣午升5.8分
台紐ECA 好消息近了
台股收盤漲0.8點
調基本薪 勞委會：回溯牽涉廣
台灣基金獎頒獎 業者宣誓自律
美的台灣 波隆那書展遇見幸福
萬劍彈計畫 高華柱：審核中
放寬陸籍白領不涉陸人來台工作
高屏大湖開發 必要性挑戰多
台北股市漲0.8點
春天雲海 九份奔騰擄人心
低賣台糖地 吳乃仁遭判3年多
反壟斷草案 NCC將開說明會
宋文琪：與魏家相互尊重增互信
3月台指期跌8點
3月電子金融期齊漲
大金：看好今年變頻空調市場
懷疑行賄警方 檢提訊電玩會計
牧馬侯誕辰 金門各界致敬
台股漲0.8點 8000攻防
農曆二月初二 江蘇現剃頭潮
副總統期勉投信業 公正廉明
私校退撫金 估2成轉積極標的
朱立倫：沒核安 公投沒意義
南海探勘 東沙具天然氣水合物
不談去留 經長：做好任內工作
漁民之死掀波 印度恐驅逐義使
花蓮健康減重 2年甩31噸油
警助翹家女 苦練美髮得獎
公平會處分民營電廠 金額創高
瞄準目標 洛城華人網創巔峰
客車墜7樓高長江大橋 14死
金門停電 機場碼頭備用電奏效
三大法人賣超台股36億元
有被警惕到 酒駕罰掃墓
蘇一仲：透過公投反核四
塞劑退燒無效 原來誤拿痔瘡藥
台日漁業會談 盼擴漁場作業區
核四銅牆鐵壁說 陳振川致歉
嘉興今年死豬多 因沒上餐桌
港經發會委員 建議參考台經驗
荷蘭：強吻不合法 但不算強暴
海基會：已驗證張安樂台胞證
八里雙屍案 士院重開聲押庭
前暨大校長許和鈞任台南副市長
王郁琦：張安樂曾表達返台意願
高屏大湖環差 遭環評大會駁回
紓解血庫不足 輔大號召捐血
張家祝：核四公投時程應延後
嘉義海邊放流鱟 生態新紀元
海洋探勘 南海可吸收二氧化碳
持槍尋仇 高雄警逮6嫌
人行道破損 竹市府允改善
警破電纜竊盜集團 逮5嫌
北韓斷熱線 南韓靠軍方管道
施政廷月光 入選波隆那插畫展
呂秀蓮：爭取非核是正當性防衛
退休準備不足 台灣受訪者心聲
台資辦養老院 陸民政部：歡迎
青藏高原逾9成冰川在退縮
外交部國經司長調任駐義大使
日邀台悼311 唐家璇延訪日
狼師猥褻女童 判刑3年4月
瀝青盲樣送驗 北市工務局獲獎
有機營養午餐 學童每天吃光光
台灣參加阿根廷畢拿瑪國際影展
騎贓車偷不鏽鋼 男子被逮
海研5號首航 發現海底火山群
大陸鋼筋進口 公會：協調各方
新台幣兌美元貶0.5分
幸福指數 總統盼與國際接軌
南韓大田車站發現韓戰砲彈
台汽電：已與台電和解
巴拉圭農牧部長參訪台花卉中心
山友拾獲IPAD 警找到失主
八里雙屍案 女咖啡店長提抗告
智慧手機週邊應用 快速增加
台智混血女大生 舞台走秀吸睛
建仔近日返美 等待大聯盟合約
馬唯中在港行蹤引關注
滬死豬沒撈完 長江再現50隻
災防公共安全 台加深度交流
阿里山賞螢 螢光閃閃
南水局：沒高屏大湖需節水因應
陳鴻文披黃衫 象領隊：久等了
兩岸聯手 滬遣返吸金台嫌
菲馬交界海域 截獲可疑蘇祿軍
八里命案 擴大查草叢行車路線
首次提朴槿惠 北韓批穿著奢華
新教宗聖號 透露任內抱負
練球備戰 曼尼：狀況還好
高市議員李蕙蕙 當選無效確定
SBL季後賽 誰也不怕誰
常委賀升格丈人 馬笑答很幸福
捐母乳補助 新手媽媽議員代言
大專排球聯賽 台灣師大封王
已婚男同志活得久 女性則反之
美近岸作戰艦 赴新加坡部署
白色情人節 檳榔娃娃見證愛情
美商應材研發中心南科啟用
美汽車銷售成長 3年來最龜速
羅志祥代言觀光 瞄準日本客
台日漁業預備會談還需再談
替友人出頭持槍傷人 7男遭逮
杭州徵「馬可波羅」 推廣觀光
維權人士探劉曉波妻後失蹤
萊坊：大馬富人投資首選房地產
監獄多起性侵 矯署：調查議處
美首設網路部隊 反擊網路戰
遵武器管制 國軍致力地區和平
國手歸隊 高志綱期許職棒更好
洗澡水過熱燙死侄子 姑姑判刑
陸續鼓勵企業與緬甸合作
吐瓦魯設駐華使館 總理出席
陸籲日 反省歷史才能搞好關係
OBU人民幣存款 續創新高
監督核安 新北籲決策資訊透明
等待春燕 仁寶越南艱苦經營
人才政策 行政院將成立會報
7部國片 進軍香港影視展
美媒：習近平有中國軍事夢
美林：看好台灣半導體供應鏈
公保給付計算 擬前15年平均
全球最棒甜點 台北芒果冰上榜
台日將速召開第3次漁業預備會
美零售銷售成長 5個月新高
港官員干涉新聞自主 引起議論
TLPGA傳承賽 14日開打
陸新一屆國家機構領導人將出爐
初選納黨員投票 綠5月決定
雷諾勞資談攏 裁員17%
安倍臉書抒懷 滿心感謝台灣
呼吸英雄反核遊行 陳菊肯定
低溫酷寒 英國恐冷到復活節
姊弟販毒遭逮 辯籌措開刀費
回家真好 火箭展開主場7連戰
TT基因缺陷 未必生缺陷寶寶
民營電廠遭重罰 台電扳回一城
今彩539開獎
綠新系大老 吳洪歷任要職
蘇：若尊重民意 早該停建核四
北市鷹架倒塌意外 1人受傷
期貨公會：爭取降選擇權交易稅
美進口物價漲幅 創6個月新高
航空城通過環評 最快明年招商
李昌鈺：可用死刑對殺人累犯
洪中海辭世 榮服處公祭緬懷
工商團體邀企業簽署幸福宣言
麥寮汽電遭罰 將提行政救濟
漁談未達一致 日方：加速協商
兩岸貨幣互換 正在洽談中
中職熱身賽 象隊擊敗桃猿
台團參加APEC中小企業會議
殷瑋在英演說 推銷台經濟成果
黑煙二度升起 教宗選舉添懸疑
朱民：陸過度投資 應發展內需
配股高水準 宸鴻每股現金21元
今彩539 頭獎3注中獎
八里雙屍案 警方比對被告傷痕
台日漁業會談卡在漁船作業水域
美企業庫存增幅 20個月最大
打房 深圳否認推限漲令
北韓首提朴槿惠 猛批專橫跋扈
藍委：政院不能片面宣布廢核
美國會報告 陸擁核數眾說紛紜
八里案 法院：無3人勾串證據
加臉書 Netflix社群化
世界上最神秘選舉 教宗選舉結果「看狼煙」
核四民調 立委促1個月內辦
台聯黨質疑 蔡沛然是兩岸太子黨
張安樂申請返台投案 海基會證實已發證
吳乃仁洪奇昌判刑定讞 批政治介入司法
蔡沛然兒時照曝光 連馬唯中都沒看過？
澳門威尼斯人 明道大學徵才
法務部大風吹 曾勇夫借古諷今
八里雙屍案 3被告仍交保
新教宗「方濟」誕生 來自阿根廷
歐巴馬指責 中國駭客攻擊美國
中國官媒引述 安倍說「台灣是日本重要友人」
習近平當選國家主席 掌黨、政、軍大權
白色情人節做「幸福巧克力」”超甜蜜”
扁痔瘡手術完成 陳致中陪同看護
離譜! 台電去年賠621億麥寮電廠賺近60億
耐斯王子住房專案 賞櫻門票我買單
仍交保 八里雙屍案3被告笑了
雙屍案仍交保 檢：對不起死者
紐約州連槍擊 4死2傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
新天主教宗誕生 身分稍後宣布
阿根廷伯格里奧當選天主教宗
羅馬天主教選出新教宗方濟一世
明泰產品獲德國紅點設計獎
首位非歐洲教宗 來自阿根廷
生活簡樸 新教宗樂助窮人
集邦：太陽能 能見度提升
S4上市在即 蘋果嗆聲三星
買氣揚 太陽能報價續漲
華府研會 美官員罕見稱釣魚台
PC內建DRAM成長創新低
美股漲與政策利多 助台股
北部高溫降10度 15日回暖
日入TPP 農業開放成新戰場
減熱量 麥當勞推全蛋白滿福堡
超微新晶片 會辨識人臉及手勢
伊莉莎白大賽 台音樂家入選
安卓之父下台 谷歌高層吹搬風
鴻海發行日圓公司債 營運需求
政府打房 港銀上調房貸利率
黑莓稱獲百萬支智慧型手機大單
新教宗方濟 19日就職彌撒
台股開盤上漲6.91點
火箭迎戰太陽 首節5分領先
首位美洲出身教宗 教徒雀躍
瘋賞櫻 日本機票一位難求
拉美教宗出爐 信徒狂喜慶賀
新教宗與阿根廷政府關係緊張
新教宗方濟 英相表歡迎
Fed提案 美銀行事業恐縮半
習近平篤定當選 票數看民望
上半場打完 林書豪拿11分
陸大部制改革案 過了
美母子墜公寓8樓 男嬰倖存
Skype推包月優惠方案
新教宗選出 歐蘭德致賀
推濕地法 張曉風不求親手完成
少雨枯水 嘉南區執行非常灌溉
營運策略有成 IBM股價創高
美ITC研究禁進口愛瘋後果
劉醇逸將宣布參選紐約市長
調查：盜版易中毒 花費反增
銷量大爆發 蘋果深耕印度有成
首位拉美教宗 全球領袖紛道賀
教宗演說：樞機遍尋天涯找到我
豪奪13分 火箭領先28分
旗下電廠遭罰款 台汽電重挫
新手媽媽富貴手 清洗後塗乳液
南韓利率不變 政府擬加碼刺激
金正恩執意試核 姑父勸阻無效
水情吃緊 高雄擬第1階段限水
防意外 全日托育擬分流管理
林芳郁：扁痔瘡開刀 術後良好
建仔今晚赴美 盼重返大聯盟
核四購問題錨栓 原能會調查中
新台幣匯率 盤初走升
豪取13分 火箭擊退太陽
美祝賀新教宗 期待合作
新教宗方濟 只剩單肺
阿里山賞櫻 醫：注意保暖
疑失速撞路樹 火燒車1死1傷
歐議員力挺東海和平倡議
日媒：安倍改善與台灣關係
呂炳宏：有問題可問律師
鴻海大陸通路 展店數預算未減
陳保基：美豬若進口 下台負責
美討論金銀操控 尚未啟動調查
粵24公里道路 30官員涉貪
8年級最嚮往企業 王品連霸
文昌帝君誕辰 萬安堂發獎學金
金溥聰酒會 美國會要員親賀
去年隱形眼鏡銷量年增7%
新教宗燙手山芋：性醜聞同志婚
狂轟猛炸 火箭30分大勝太陽
吐國大使履新 總統促緊密合作
8000關卡震盪 台股小跌
大陸領導人選票 用寫的
林芳郁：扁醫療報告2週內出爐
沙巴事件 未影響菲南和談
張德江當選大陸人大委員長
101年挖路 45座足球場
救火隊張德江 陸人大委員長
日電子大廠拚減支 擬砍獎金
新教宗選出 馬總統祝賀
高雄加工區徵才 釋300職缺
新教宗方濟 作風謙遜簡樸
桃園減壓供水 不影響民生
林克穎潛逃案 起訴女友等人
照顧教員 50私校多撥退撫金
粗心爸獨留兒車內 警告誡
外國人夜店醉鬧 滬民潑水抗議
中油台塑同步漲 民進黨團籲罰
政大攜手馬來商 供海外實習
習近平當選大陸國家主席
銘傳金門分部 專班與大學招生
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
教宗來自阿根廷 民眾欣喜感動
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
陸選出13名人大副委員長
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
股票信用交易 增審Q3財報
陸國家主席習近平 喜訴民族情
加拿大重心移亞洲 要建輸油管
彭博：貧富差大 陸應以台為師
台塑中油油價 公平會關切
國際兒童電影節 4月在台南
日相智囊背書 日圓貶至100
李源潮陸國家副主席 團派象徵
誤解吃西藥傷腎 血糖失控洗腎
特農區設風力機 2個月解決
北市身障就業推廣大樓上梁
全日托育數 兒童局擬下修2人
預售屋轉讓手續費上限千分之一
中市文化專車 藝遊文化亮點
涉案遭停職 前員工討薪資敗訴
上山看工程 工人摔死山谷
創建者盃 曾雅妮只想享受樂趣
總統：積極參與區域經濟整合
12年國教 監委憂成教改災難
學者：連訪陸代表馬習時期展開
沈斯淳投稿日媒 談台日關係好
雙屍案 女咖啡店長抗告遭駁
習李時代揭幕 政改受期待
石世豪：監理調查不與產業競爭
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習近平當選陸國家主席1人反對
婦女移植5器官 平安產女
罕見 50種海蛞蝓現身墾丁
拚經濟 副總統：迎春暖花開
暗槓證件冒辦機 手機店長判刑
盤整 新台幣午升4.5分
台南鐵路地下化 被徵戶討公道
整合休假 人事總處：審慎研議
包道格：釣魚台漁季有衝突風險
祝賀新教宗就職 特使團規劃中
新教宗聖號方濟 暗示親貧改革
導正技職教育 培養動手做
韓媒：金正恩指導實彈射擊訓練
防海盜 遠洋船隻可僱武裝保全
品管員罹強迫症 產品反覆檢查
漁業會談 台作業範圍可望擴大
習近平當選主席 陸股午盤小紅
高院：謝依涵犯罪嫌疑重大
GPS頸圈 瀕絕種灰狼返鄉
菲總統賀新教宗 願攜手促和平
核安問題 蔡春鴻：全力溝通
東京知事：博弈場是成人迪士尼
客委會：超商擬推客家特色便當
核四44變更設計未獲原廠接受
吐瓦魯駐華使館開館揭牌
扁痔瘡術後 聘看護照料數日
刑法通姦罪 官員籲檢討
北美招商攬才訪問團 受理報名
治氣胸新法 台大改寫國際準則
蔣偉寧：十二年國教提升競爭力
張安樂若返台 北檢：歸案處理
只為索討萬元債 疑逼人跳下崖
文昌帝君加持 功名寶袋超搶手
美台商將訪海地 尋求投資機會
台股收盤跌43.75點
台北電腦展商機250億美元
林克穎潛逃案 女友助易容
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2013華測 5月初荷蘭舉行
教宗方濟 上帝之手再掀話題
陸思道：教廷與台一直是好朋友
薩金特：歐洲陷入糢糊不清
3月台指期跌36點
震盪整理 台股跌43.75點
英次長訪北市 允助辦好世大運
謝依涵指警誘導自白 抗告遭駁
黑田上任 料將開緊急決策會議
陸人大好戲開場 可惜閉門演
新教宗方濟 生平大事記
災害演練 台82線將封閉管制
江揆：法規合理化 多做多宣傳
公民課玩角色扮演 學習成效增
利多漲不動 台股攻8千未捷
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323關燈日 號召百萬人響應
習近平接班 正式掌握黨政軍
再映少年PI 瓜國熱烈迴響
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美天主教意見多 新教宗挑戰
問死豬答殯葬 陸部長再解釋
洪山川盼新教宗助兩岸教會溝通
保母費隨補助漲 內政部擬對策
石門減供 北水局籲農提前插秧
多元就業方案 助逾6萬人就業
北門分院大火 縱火男一審死刑
3月電子金融期齊跌
三大法人賣超台股65億元
雨水少 栗松溫泉吸人潮
醉爬電桿尋短 警鋪被墊救命
山坡地保育條例 擬增農育權
比民望 習近平似勝胡錦濤
健康促進 偏鄉國小獲金質獎
調查：陸剩男多半沒房沒車
反貪腐風暴 重審北京奧運帳目
採草莓初體驗 盲生：像氣球
教廷權力更迭 教宗選舉大事記
港媒：兩岸政治議題將成習課題
陸部長：今年房價一定跌
守護健康 健保局17日辦健走
士林官邸玫瑰季 15日登場
新任教宗產生 菲天主教歡迎
習上胡下 藍肯定政權和平轉移
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冰雹大風襲貴州 20萬人受災
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英國文創部長：奧運經驗助台北
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海戰25周年 越尋烈士遺骸
新台幣兌美元貶6.5分
女僑生郵寄詐彈 判刑2月
元培就業博覽會 釋5千多職缺
江宜樺盼加強台美貿易自由化
不是公主病 纖維肌痛可減輕
朴槿惠持平價皮夾 意外受矚目
美潛艇支援艦將訪菲
明朝永樂錢幣現身肯亞小島
白色情人節 送牛奶傳情
杜筑生：台灣與教廷關係穩固
就業大躍進 澳降息循環近尾聲
金門道路工程 挖出機槍子彈
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白色情人節 圓圓有發情徵兆
總統：全民決定核四 前所未有
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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降雨少 高雄恐夜間減壓限水
山老鼠竊林木 3嫌落網
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討債逼人跳崖 聲押5嫌獲准
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審非核家園草案 朝野發生推擠
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格陵蘭議會選舉 執政黨因「擁抱中資」敗
陸配身份證開頭是29 被指貼標籤
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戳破謊言 親民黨: 核四商轉僅能減少4～8%電價
三星S4 4月至6月全球開賣
府、院同調「現在停建核四違憲」
外交部長: 規劃總統或夫人「率團前往梵蒂岡」
中國人大選出 李克強任總理
日本擬在釣魚台上空 部署高空氣球雷達
歐巴馬電賀習近平 討論美中關係
維基百科搞烏龍? 王毅曾擔任台灣外交部副部長
韓國學者稱「儒家思想非孔子創始」 遭反駁
2013年「華語文能力測驗」 第一次正式考試將於5月4日舉行
WONDER 4精彩台聯大四校活動 3/16清華大學精彩登場
台聯: 中國下指令干預台灣社團
新竹老爺【Le Café自助餐廳】多彩蕃茄創意料理
台北王朝大酒店推出「與我童樂」&「親子三人行」住房專案
台北福華麗香苑業界首創，隨心所欲打造獨特漢堡
教宗方濟首日 作風隨和
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
新教宗警告 天主教會地位恐降
歐巴馬賀習近平 高層下週訪陸
美國防副部長 下週訪亞洲4國
多頭氣勢如虹 道指連10紅
再作新嘗試 李安跨足電視
友訊產品獲德國紅點設計獎
新墨西哥州挺台 加入國際組織
3月NAND漲12%至14%
微軟平板銷量 傳未達標
NHK：鴻海擬續與夏普協商
三星S4超感應 眼球手勢操控
習近平接班 凱瑞下月訪中日韓
童吃到保險套 美麥當勞挨告
教宗少男情懷：沒娶妳就當神父
北台灣偏涼 中南部溫差大
資策會業者合作 推雲端平台應用
三星S4震撼登場 蘋果剉咧等
馬倫提斯任美代理貿易代表
疑因官司糾紛 前檢座遭毆
台股開盤上漲37.91點
創建者盃首輪 曾雅妮並列40
殯葬業獲利佳 龍巖毛利逾7成
日盛銀人民幣商品 報酬率佳
思念亡母竟自殘 警救回男子
創建者盃首輪 曾雅妮並列39
地產冷 大陸建設去年表現佳
加促購美國貨鬆綁 冀望TPP
陸式打房 紐央行有意效法
台韓股票博物館 簽合作備忘錄
南丁格爾獎 5百護理師競爭
億光善盡社會責任 助中輟生
惠普平板找陸廠代工 台廠憂心
江宜樺：直接停建核四違法
美議員提案 助台參與民航組織
三星S4現身紐約 百老匯揭幕
法神父：教廷不會接受北京條件
永定國小鋸樹 家長抨不良示範
總統訪梵蒂岡 外長：有可能
新台幣盤初 升值5.1分
國會表決過關 黑田掌日銀
抗衰退 歐盟領袖鬆綁預算限制
三星新機亮相 台供應廠受惠
蘇貞昌：經立院同意即可停核四
英特爾搶台積電單 意在蘋果
青年政策研發競賽 優勝獎5萬
江宜樺：直接停建核四違憲
李克強新任大陸國務院總理
大陸軍委副主席：范長龍許其亮
李克強 任內推動城鎮化成重點
周強曹建明出掌大陸兩高
中鋼前2月每股稅前賺0.19元
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校園防災演練 重視在地特性
屏東用水 6月前沒問題
大聯盟熱身賽 林哲瑄挨2K
林佳龍發動停建核四連署
韓媒：陸檢討北韓政策 美鼓舞
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創建者盃首輪 龔怡萍並列第3
連線不穩 北韓控敵對勢力網攻
勒斃人妻 情夫判刑12年
三星新機波及 威盛創今年新低
台醫協會義診 多明尼加好評
量能萎縮 台股震盪整理
日將宣布加入TPP協商
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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復興航空曼谷線 啟航
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陸鐵路總公司掛牌了
通緝女扮男裝 臉上無痣被識破
習近平上台 習酒可能單獨上市
復航添新機 航網串聯東南亞
高鐵沉陷 雲林減彰化溪州增
總統親賀教宗就職 夫人擬同行
日圓先生預言 日目標通膨無望
創建者盃首回合 龔怡萍暫第3
投顧：經濟復甦 利信用型債券
善化農會賄選 4交保5聲押
政院非核家園法 台聯杯葛
台灣優勢產業說明會將在菲登場
記憶體價揚 模組廠股價齊漲
三星S4亮相 分析師：噱頭多
壓力測試過關 美銀行提高股利
司徒文：兩岸維持現狀是錯覺
中市勞工大學鬆綁 方便進修
江宜樺：提升再生能源到9%
核四公投 朝野立委籲理性看待
蕭萬長率團訪日 加強經貿關係
華航孫洪祥 任航空公會理事長
破繭行動 吳明敏控告3調查員
習近平：與美擴大合作管控分歧
台灣蔬果栽培講習 露國歡迎
健保卡註器捐 法律效力乏人知
V&A博物館 年營收5.4億
小果苦瓜受青睞 技轉研發藥品
民調：9成港人支持回歸英屬地
核四公投 李慶華：勢在必行
歐洲唯一友邦 教廷與華關係好
兆豐金行政救濟 金管會：尊重
助客消除倦怠 復航推純氧氣室
日專家：夏普選擇鴻海比較好
連4降 下週油價可望降1角
偷老爸車牌做案 父親告不孝子
外交部：元首親賀教宗符合邦誼
女稱殺埋男嬰 驗出女嬰無血緣
總統率團親賀 教廷：樂意歡迎
八里命案 李昌鈺：破案機率大
網友搞直選 馬英九領先習近平
三星推新機 大立光激情
美參眾院聯手 助台入ICAO
新興市場漲輸全球 小股民逃命
新台幣匯率 午升8.5分
接掌最高法 周強法律科班出身
北市開封街店面 創實登高價
台灣參與ICAO正當性十足
團派未失勢 周強卡位領導人
專家預估日股 今年再漲2成
瓜地馬拉舉辦中美洲最大農展
八里雙屍案 檢警部署擴大追查
友善樂齡博覽會 竹市將登場
研發牧草炭化 廢草變黑金
三星推新機 股價利多出盡
歐房地產 投資客多青睞德國
藥健康拒藥害 記者醫師都投稿
三星S4亮相 宏達電走跌
大馬資金市場 規模創紀錄
抗旱 高雄22日第一階段限水
通姦除罪 江揆：社會大眾討論
補充保費 首月進帳26億
永定國小伐樹 教育局痛心疾首
台股收盤跌24.27點
RCEP預備會議 月底登場
二次金改案 黃睿靚淚灑法庭
震盪整理 台股跌24.27點
3月台指期跌40點
傳日可能取消牛肉進口關稅
日加入TPP 美議員敲警鐘
投信：升息環境高收益債表現佳
3月電子金融期齊跌
權值股殺尾盤 台股跌破月線
北市透天厝再創新高價
腦處理缺陷 她的世界全顛倒
經濟面未跟上 台股缺續強動能
二次金改案 陳致中欲調興票案
IMF估大馬今年經濟成長5%
總統訪教廷 學者：務實外交
李克強任總理 習李體制成形
越競爭力下滑 賄賂歪風猖獗
瞞天過海詐賭 澳賭場損失千萬
三大法人賣超台股56億元
籌父醫藥費 印尼男上網賣腎
上班炒股 陸官員被炒
李克強任總理 溫家寶成焦點
表決槍管 美議員對嗆火藥味濃
超級電腦大賽 清大積極備戰
中美洲企業籲與歐簽定貿約
三星杜偉昱：行銷不是花大錢
宇昌案不起訴 蔡英文將提再議
前田正吾：日圓將貶至100
南韓人類發展指數 排全球12
美副防長18日訪南韓
耶穌會中學西傳 教宗曾令解散
推生態保育 達人雷時生教攀樹
星國收緊人才政策 白領受衝擊
陸軍委換班 恢復1正2副架構
假香港馬會跨境詐騙 3嫌法辦
北大薰陶 李克強英語呱呱叫
蔡英文當鵲橋 隨扈助理締良緣
牙醫愛集郵 國際郵展任評審
新台幣兌美元升3.8分
陸最高檢察長 曾替江澤民講課
台灣美食 馬尼拉放異彩
新北團膳弊案 業者：被動行賄
備戰環台賽 美利達先騎9千K
南非工業產品展 台商不缺席
醫病共謀 詐領保險金6千萬
三星秀S4 宏達電場外耍新機
登報尋逃妻 被依個資法起訴
開車收發簡訊 危險等同酒駕
涉圍毆前檢座 1羈押3交保
北投梅庭 觀光人潮破百萬
夏普停售墨西哥廠 鴻海不評論
陳鴻文月薪35萬 加盟兄弟象
7成企業 招募新鮮人有困難
技職生巧思 圖片一秒變漫畫
環團倡湖山水庫停工公投
民營電廠聯合行為 監察院要查
破獲職業賭場 34名陸配聚賭
勞保局：老年給付一次請領趨緩
阿里山花季登場 蒸汽火車亮相
反媒體壟斷法 18日開說明會
調查：5人有1人受失眠之苦
闢工商綜合區 金門變更都計
朝馬國民運動中心 簽約委外
桃園演練強震後救災 場面逼真
杜筑生：梵蒂岡是有原則的國家
墾丁音樂季 8場音樂會申請
高價單車竊案 高市警逮2嫌
慶誼專案 馬總統伉儷訪教廷
韓BoyFriend4月來台
總統訪教廷 主教公署：意義大
雨量少 金門小麥恐減產
陳鴻文期待三振曼尼 不敢拉弓
男子撞車失蹤 2天後陳屍溝渠
江宜樺：立院決議無法高過公投
兩岸貨幣互換 列入合作議題
馬總統訪教廷 輔大校長同行
華光社區案 北市曾建議緩拆
北市站前現最高單價與總價店面
南區就博會 釋出6萬高起薪
日研究：綠茶咖啡可預防腦中風
787電池重新設計 可能復飛
通膨飆升 俄利率按兵不動
兒出櫃 美保守議員改挺同志婚
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
高麗菜盛產 農糧署籲企業團購
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
網路使用 竹市近8成最高
深層海水產業夯 花蓮積極推動
學藍帶廚藝不需出國 明台開課
陸首次出版東京審判全紀錄
阿里山花季 櫻之道分流遊客
印地安泉賽 謝淑薇女雙止4強
前教廷大使：台梵關係不致生變
南北走透透 陳光誠6月來台
習的玩笑話 官員認真研究
張曉風辭立委 辭職辭明志
新北市紀錄片徵件 發掘心故事
陳鴻文披黃衫 傳承陳義信霸氣
啟動生命之愛 嘉縣學童獻撲滿
陳金鋒搭女檢 相揪反詐騙
高麗菜價滑 醬油廠認購免費送
技職出身拚創業 做中學占優勢
陸作家：我的書被盜版是應該的
習近平改革路 鞏固權力是關鍵
中市性別影展 逢甲大學上映
八里命案 檢警交叉比對陷瓶頸
蟲蟲危機 掃墓小心恙蟲
印尼網友激增 兩年內將破億
日本宣布加入TPP協商
苑裡反風車 肉身擋怪手施工
糖尿病患者路跑 量血糖防昏倒
區間震盪 新台幣收升3.8分
雄檢查獲製毒工廠 逮3嫌法辦
弘揚文化 韓華志工會辦華文班
調查：失眠者睡前常看電視
台灣運轉中核廠 通過壓力測試
結合電影 金門營造觀光景點
本周上市指數跌1.09%
總統伉儷訪教廷 獲義禮遇通關
入TPP協商 日本財經界肯定
曼尼練球備戰 球迷讚聲不斷
研考會：漸進推組改 規模精實
南北韓局勢緊張 商旅注意
2台商回台 投資逾16億
經典國手回饋社會 捐球具義賣
台灣祥盦書會 首次海外展出
WHO：非洲車禍死亡人數攀升
宏達電嘸驚三星 品質有信心
媒體人邱勝安逝世 4月公祭
本周上市公司市值減1.11%
DBU人民幣存款 129億元
雅加達分屍案 陸籍男子落網
立委妻遭偷窺案 雄檢澄清
空大課上雲端 數位學習不打烊
專家對兩岸政治對話看法不一
透過電腦說話 自閉兒出書
滬學者：北京已總結對台政策
新北愛肝年 推長者健檢
避清償子女債務 可選有限繼承
行動商務夯 營業額看俏
陳鴻文花花感情好 同穿一條褲
社團邀陳光誠訪台 仍待核准
菲新任陸使 赴北京履新
三星S4亮相 韓航喜獲甘霖
央行：國際熱錢影響亞洲股匯市
籌備世大運 北市辦研習會
雲林反核座談 環團農民齊關切
蕭萬長率團訪日 促進台日經貿
金門加強取締電動機自行車違規
抗三星 宏達電行銷費用增倍
愛子猝死 母促校園心臟檢查
朱木炎控IOC案 遭駁回
黑龍江煤礦事故 困20人
下屆國際綠能展 台灣明年舉辦
兩岸客家重鎮交流 互推旅遊
朱木炎告IOC 仲裁法庭駁回
日圓續貶值 央行密切注意
英媒：彭麗媛將隨習近平出訪
金管會：兆豐金不宜做不良示範
環團指騙選票 橘盼看今後表現
高雄22日起 第1階段限水
環團：斷然處置仍會輻射汙染
寄生蟲治療突破 台科學家參與
台電：核電廠斷然處置措施有效
機車考照上道安課 4月起試辦
日入TPP 估GDP增兆元
綠營：相信洪奇昌吳乃仁操守
危機降溫 西債務增幅少於預期
倫敦鯨風暴 小摩CEO難脫身
今彩539開獎結果
林智勝：別讓棒球熱曇花一現
皮膚癌風險降 與阿斯匹靈有關
只飲米漿豆漿 嬰兒營養不良
大樂透開獎
無照裝假牙 陸男密醫判6月
女檢涉包庇電玩 逾十檢座作證
創建者盃首輪 龔怡萍暫列第3
北韓向日本海發射兩枚飛彈
乳酸菌降脂肪肝 弘光研發有成
灰狼客場疲軟 火箭進補時機
涉貪女檢與業者對質 當庭翻臉
CAS駁回朱木炎案 奧會尊重
總統赴教廷 華航第19次專機
羅致政與北京駐港官員交流
開快車 皇馬射腳本澤馬判罰
A7合宜住宅 18日動土
福斯失動力 交部認定通案瑕疵
前員工賣股 歐買尬：私人糾紛
佛大校犬截肢 學生發動募款
紐約製造業指數 連兩個月擴張
大陸仍為國銀第三大債務國
汽油大漲 美消費者物價彈升
中華冰上悍將 力克墨國奪銅
公廁發現人頭 疑似被醃製
保德信獎高雄第一 陳菊喊讚
新北紀錄片徵件 獎金25萬元
為環保闖政治叢林 張曉風無悔
馬總統訪教廷 陸低調回應
南非大火 2死數千人無家可歸
博士賣雞排 教部盼別放大個案
台灣大氣腐蝕嚴重 鋼橋鏽很大
加入ICAO 台灣感謝美支持
大馬駁斥美籍女子遭多人性侵
格雷陰影小說夯 造福情色商品
台出口市場 較中韓集中
美工業生產增幅 3個月來最大
蔡：停核四 政院可向立院報告
司徒文評募兵制 國防部遺憾
犀牛主場首戰 預售票熱賣近萬
嘉義人頭疑醃製 三重查身分
TLPGA傳承賽 張瑄屏奪冠
今彩539 1人中頭獎
福斯6輛新車 免費刮刮樂
央行：今年通膨壓力減輕
大樂透頭獎1人獨得
迎陸客 60人搖2千多杯珍奶
核四公投 朱立倫：盼高投票率
方濟讚本篤16世豐富天主教會
新牛象大戰 熱身賽人氣旺
安麗盃 大眼妹分組第1晉級
馬總統訪教廷 陸：盼兩岸慎重
美密大消費信心 降至1年低點
室內撐竿跳賽 謝佳翰破全國
智庫：陸軍事支出逾日韓台總和
「通姦除罪化」話題發燒 吳育昇曾被酸
想知道即時匯率? 玉山銀首創「到價通知」
三星推出S4「旗艦機」 使用視覺操控
張曉風請辭不分區 陳怡潔遞補
太極門新春茶敘熱情轟動南臺灣
轉動自心變身快樂領導人
你快樂我快樂 創造多贏的精采人生
中國務院副總理等人事 16日出爐
國務院人事底定 王毅出任外交部長
美經濟報告：打開全球肉品市場
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美官員：歡迎日加入TPP談判
美財長下週訪陸 談網攻匯率
義大利國會開議 兩院議長難產
少年Pi街畫 洛城3D呈現
IMF：歐元區金融風險仍高
法總統電賀習近平當選國家主席
董國猷：台灣致力締造和平
多倫多機場行李車險與飛機相撞
世青大會將吸引眾多阿根廷信徒
與學生起衝突 法律系教授被捕
接受腎臟移植 患者狂犬病死亡
美股走低 道指漲勢熄火
全台好天氣 西部白天偏熱
國防部暑期戰鬥營 報名開跑
最新實價揭露 豪宅投資衰退
倫敦地鐵海報 百年風華吸睛
歐股跌 自4年半高點拉回
火箭主場戰灰狼 首節落後5分
蓮霧王國夢 女大生紐西蘭取經
失誤頻頻 火箭半場落後18分
醜聞下台議員 評估選紐約市長
睡眠呼吸中止 腦癌機率增加
陸增持美債 逾1.2兆美元
穩懋捐2百萬 助社福公益活動
安謀豐收 去年市占再提升
梅鐸小報竊聽案 傳再爆6百件
金價漲 抗通膨避險需求旺
北韓威嚇 美增設飛彈攔截器
詭異分屍命案 死者母親指認
鄭崇華：替代能源及節能並重
油價週線連2紅 美元貶
導遊領隊考試登場 9萬人報考
法國社會學界近日悲喜交加
委國放棄保存查維斯遺體
死豬奇幻漂流 陸多地都有
3節豪取19分 火箭落後6分
清明逢賞櫻期 旅館及早訂
核四公投 政院：立委主動提出
香港春季成衣展 台灣廠商搶單
職災諮詢專線 助民掌握權益
豪奪24分 火箭逆轉勝灰狼
北市YouBike 再增3站
擴散條件差 高屏空氣品質不良
修壞提琴 提琴公司判賠定讞
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
創建者盃 妮妮低空飛過淘汰線
發展再生能源 化危機為轉機
電子業高耗能 緊盯核四存廢
經濟復甦期盼 日本重擁核電
核電非僅經濟影響 環境需納入
美中發展核電 看好招商引資
鋼鐵業需穩定供電 維持競爭力
3度猥褻2少女 男判3年7月
少女誤入歧途 社工援手助重生
價格透明 低單價住宅成交最熱
英保溫移植肝臟手術 全球創舉
創建者盃2輪 龔怡萍並列第4
導遊考試 金門考區到考率高
教宗就職機會難得 總統訪教廷
總統鼓勵收容人 找回向上力量
香港人大：李旺陽案欠交代
養豬場廢水不合格 桃縣開罰
產後護理機構 5月起評鑑
哈林連線 火箭逆轉擊退灰狼
美放棄在歐部署部分飛彈攔截器
王彥愷和江其駿萊比錫書展受獎
將卸任校長 李嗣涔專心做研究
韓女整容一個樣 外國人最難懂
台北文青生活考 展跨世代記憶
老人長照安養機構 新北市最多
菜價仍低 大單特惠價續推動
日月潭水位降 遊艇5月恐停航
颱風假 人事總處正名災防假
蘭博大尾鱸鰻衫 恰搭電影熱潮
CPR不敵CO 未開窗雙中毒
處決毒犯 印尼恢復執行死刑
台南抗旱 免費提供再生水
馬總統備法蘭瓷 贈新舊教宗
孫女傳戀情 李登輝：沒這回事
國5平原段 陳歐珀促解編
疑遭下毒 男持刀追砍家人遭訴
漢和：陸擬向俄買蘇愷35戰機
莫拉克災後重建影片 澳門播出
博士生賣雞排 李嗣涔籲勿放大
怕被凍結 陸北韓商人急領現金
經典賽 波多黎各棒打美國
水情吃緊 科教館辦水資源教育
磐石會長交接 副總統勉拚經濟
黃俊雄口白 大稻埕上演史艷文
醃漬頭顱案 三重追查失蹤女
大陸李內閣 下午出爐
醃漬頭顱案 跡證有利案情突破
總統訪教廷 王金平：陸應尊重
總統：提充分資訊人民決定核四
區漁會改選 農委會籲踴躍投票
畜試所炭化技術 讓廢草變黑金
研發有成 海瓜子可望恢復產量
新苦瓜抗氧化 可研製抗癌藥
就博會6千職缺 中山大學塞爆
原民學童情境教學 體驗當醫師
蔡明憲新書內容 國防部不評論
深化民主 李登輝：強化認同
印巴關係急凍 和平進程添變數
聯合國：美無人機侵犯巴國主權
腕錶藏針孔 英家醫偷拍女患者
軍中樂園金門拍攝 徵選演員
減碳愛地球 中油植樹萬株
亞洲盃木球賽 10月金門競技
TPP與RCEP 美陸別苗頭
熄燈日 飯店人員戴探照燈服務
蓋茲：資本主義重視禿頭勝瘧疾
關中：導遊領隊國考 提升素質
總統出訪 教廷盡地主誼列景點
印尼龍目島習俗 娶老婆要用偷
大學生義務教英語 盡社會責任
辛巴威展開公投 可望通過新憲
陸國務院提出人事候選名單
假欽差出沒 傳騙盡雲南官場
陳菊訪星馬 領三太子攜綠豆椪
路易斯：曾雅妮壓力太大
中市每年新增結核病 老人居半
夫婦遊墾丁 摘水莞花遭逮
核四停建 簡錫(土皆)盼綠一以貫之
美媒：李安可能執導摩西傳
南風吹 台南黑琵開始離境
陸購蘇愷35 影響台海均勢
頭顱案無外傷 比對身分緝凶手
高市府挺犀牛隊 購票組團加油
金管會：兆豐金案 一視同仁
無人飛機設計 93支隊伍較勁
搭訕病女性侵 色男判刑
陽岱鋼義賣球衣 喊價10萬
俄反貪腐議員 坐擁豪華公寓
勞保老年給付 一次請領趨緩
大甲媽祖文化節 熱鬧開鑼
印尼傳月底政變 總統親滅火
核四議題 綠營民團意見不一
農委會：牛豬分離政策不變
鷹揚八卦 首日南路鷹未現蹤
陸海監船巡釣魚台周邊海域
陸國務委員各有所長 引人關注
陸全國人大 通過國務院新人事
張高麗任陸副總理 表現受期待
賭場開幕 菲國總統：增加稅收
石門水位破下限 人造雨待命
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
瑞士夫妻遊印度 妻遭輪暴
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
汪洋角色吃重 料19大入常
滴水皆珍貴 星國迎世界水日
頭顱分屍案 研判熟人所為
劉延東 陸第二位女副總理
前陸總理愛將樓繼偉徐紹史入閣
火箭逆轉灰狼 林書豪攻守俱佳
賭場台勞 薪雖多離家苦
駐澳處舉辦少年Pi電影欣賞
王毅任陸外長 對日熟稔為考量
斷頭分屍案 追查寄信人身分
要改革 人民幣先生周小川留任
自行車燈假台灣製造 業者挨告
中共首席智囊王滬寧動向受關注
談判專家高虎城 10年磨一劍
黃俊雄奇想 史艷文將戰外星人
發票2、3獎 4月各郵局可領
法務部：從嚴從速偵辦酒駕案
溫系人馬 馬凱出任陸副總理
推觀光促就業 高市發展飛行傘
陸國防部長常萬全 裝備經驗豐
慈烏反哺 弱勢學童餵母謝恩
黑膠市集 天天想你售1.6萬
陸退役少將：解放軍軍令如空文
外貿協會組團訪菲 促商機
分屍命案 手法無奇不有
少年PI特效公司 徵才2百人
斷頭案緝兇 考驗治安防衛城
沒人代工 最便宜平板電腦難產
雙屍案 檢警仍鎖定財殺
平板電腦硬碟應回收 明年上路
總統南投訪友 試騎骨董三輪車
綠島行 龍應台：真誠面對歷史
台灣失明流浪犬 飛美國找新家
黃俊雄：布袋戲就是生命
中共涉台人事大致底定
計程車司機 怨習近平未聽心聲
習時代 中日外交何去何從
蘇打綠設計展 重回演唱會現場
愛奇兒台南踩街 民眾喊加油
杉林區大愛園區活動中心啟用
網路霸凌 臉書最嚴重
中市掃蕩日租套房 裁罰6家
自閉兒晏晏 鍵盤敲出溝通密碼
哭鬧表達情緒 早療找最適道路
威廉懷德：建設馬祖是使命
法前第一夫人出專輯 諷歐蘭德
習近平接班掌權 面臨內外挑戰
陸涉台人事搬風 兩岸關係續穩
大陸25部委 唯2女首長
美濃與永定客協締盟 增進交流
超級細菌抗藥 蜂蜜或許是剋星
周小川楊潔篪 反對票偏多
低價團入侵 導遊收入大減
陸代表爭合照 周小川宛如明星
陸拉高鐵到北韓邊 防緊急事變
綠北部7議會提案 籲停建核四
醃漬頭顱案 警方查可能藏屍點
季後賽激情 裕隆爆冷擊敗璞園
馬達過熱 桃機行李輸送帶故障
洗車工踢狗一腳 反遭人打死
遭猥褻 印度女自焚不治
李克強記者會 將說明執政理念
李顯龍：東海可能發生災難
交通部：國道不宜變快速道路
許多安卓手機軟體 竊用戶隱私
三星S4料熱賣 超越下代愛瘋
總統：穩健減核 逐步廢核
今彩539開獎
台北傳統市場節 御定食造勢
對戰偶像費雪 周婕妤平常心
搶女大生手機 男子落網
草屯也有頭顱案 5年身分成謎
協商TPP 安倍救經濟第三招
經典賽國手發威 犀牛轟桃猿
方濟會媒體 提教會要服務窮人
梵蒂岡忙碌準備迎接教宗就職
中華職棒熱身賽 兄弟四連勝
兩會反對票 有看頭且有玄機
今彩539 1人中頭獎
肢體衝突 魏永泰禁止觀賽2場
砂石車撞汽車 5傷
台製太陽能燈照亮保加利亞城鎮
蒙特婁反警示威兩百人蒙面被捕
陸新人事 肩負經濟與國際挑戰
頭顱分屍案 發現疑為丟棄男子
SBL季後賽 達欣擊敗台灣大
12歲失戀小男孩 64年後成教宗
核四預算 民進黨團主張刪除
陸9部委換將 8成50後
移民署輔導 主婦變成料理達人
頭顱案 死者二哥認投保駁涉案
台灣參與ALMA 國際按讚
ALMA 一窺宇宙最深處
國貿局組團訪希臘了解投資機會
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
義大利國會 參眾兩院議長出爐
尼坦雅胡組成新政府 美國歡迎
醃漬頭顱案 警查死者二哥釐清
瑞士漫畫節 安哲獲新秀首獎
印地安泉網賽 納達爾晉決賽
頭顱女分屍案 二哥涉殺人重嫌
古都馬拉松 神明啦啦隊加持
王豫元：台梵共享普世價值
創建者盃3輪 龔怡萍並列18
吳炫三紐約展 呈現台傳統圖騰
頭顱案屍體不明 查嫌疑人動機
頭顱分屍案 死者二哥否認涉案
利變養老險 退休族退休首選
全台暖呼呼 西半部有濃霧
投顧：溫和復甦 陸股具潛力
供電不多說 面板廠塑節能形象
男子陳屍樓梯 警不排除他殺
台股高檔續震 沉澱後再攻
路易絲來襲 曾雅妮球后保衛戰
美工程師星死亡案 凱瑞關切
越南嫁來台 苦練成歌仔戲花旦
江宜樺赴離島 溝通年金改革
治療結核病 成果受國際肯定
美大學校隊車禍 懷孕教練身亡
頭顱分屍案 死者二哥投鉅保
鳳飛飛走了 徐風也癌逝
按摩浴缸國家標準 標檢局修訂
訪教廷 馬總統伉儷晚間啟程
核四公投案 橘盼朝野共商
北韓：核子計畫非談判籌碼
走私被抓賴給賣家 男判1年
前2月外銷接單 可望成長5%
習近平：攜手推動兩岸和平發展
陸國家主席首談話 習訴中國夢
曾雅妮陷低潮 球后寶座面挑戰
李克強：民之所望施政所向
陸官員：盼兩岸成立衛溫研究會
明台車險案 金管會已處分
國醫界大會 吳副總統致賀
醉男失足墜湖 員警救回一命
穩固邦誼 總統：期待訪梵
黃金週線收紅 逢回可低接
已歇業師大商圈餐廳 抗罰成功
新教宗不跟時代 照用打字機
日圓走勢 經部續觀察
台大實驗林迎春 展逾百株牡丹
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸客來台配額 擬4月調整
南區就博會 大企業校園搶才
慶聖派屈克節 美百萬人綠來瘋
涉販賣假學歷 男遭判2年
持木板毆流浪狗致失明 男判刑
互承認學歷 台梵文教交流密切
瀕死老樹 高市官民合力搶救
大貓熊熱絡相會 咬尾挑情
李克強：兩岸同屬一個中國
謝過胡錦濤 習致以掌聲
李克強：與美建構新型大國關係
半導體盼安全穩定具競爭力供電
ISU花式溜冰賽 金妍兒奪后
連4降 下週油價降1角
不滿意餐廳服務 警叫囂判3月
涉持刀刺殺友人 男起訴
加強產學聯盟 韓為企業育才
企業響應 韓產學雙贏
南韓砸重金 打造技職專才
深井地震站 挖到地熱天然氣
陸人大會議閉幕 習近平講話
醫糾法立法 今年可望完成
李克強：中國不會稱霸
台北國道馬拉松 萬人開跑
申請強制車險理賠 資料需完整
北市男倒臥樓梯間 胸口有刀傷
民進黨培訓反核宣導達人
醫師自行義診 彌補古坑醫療
大陸鐵道部摘牌
李克強：財政收入難高速成長
臨場反應快 李克強輕鬆應答
首波人工增雨 2水庫入列
太平枇杷節登場 蔡炳坤推薦
前世界撲克冠軍 涉賣淫被捕
限制多 美國人仍瘋北韓觀光
飯店吹復古風 經典名菜上桌
北市身障生 就學安置706人
南韓現代汽車 盼在台永續發展
資產淨值趨零 高市搶救高捷
呵護台灣 南投民眾熱情種樹
陸經濟 李克強：可續健康發展
參加職訓 陳宥瑞圓民宿夢
頭顱分屍案 嫌疑人稱不知情
旅印度遭輪暴 瑞士女連串苦難
瑞駐印外交官遭性侵 十年懸案
一天兩起 駐韓美軍襲韓警
四川再傳青年喇嘛自焚
降結核病發生率 花蓮加強宣導
李克強大談理念 反腐著墨多
水源短缺 大高雄難解旱象
春燕悄現蹤 北市求才需求增
奧地利中華僑校辦兒童創意講座
美減支傷教育 學界憂人才外流
馬拉松代跑竟第1 獎金飛了
李沃士：協助縣內大學大陸招生
不在籍適用全國選舉 朝野歧異
大學生收購高麗菜 義賣展愛心
辱罵推踹房客 房東判刑
愛心書桌 助偏鄉學童學習
油頁岩革命 最夯替代能源
關係霸凌難察覺 比率近9成5
建商說好送車庫 竟是腳踏車庫
電玩好處多 促進健康練眼力
櫃位遭遷移 男刺人判3年
火炬計畫 韓籍主婦變料理達人
施羅德：人民幣今年升2至3%
李克強處女秀 手勢多宣示多
海中驚見袋屍 疑為嬰兒遺骸
陸在建第一高樓 疑海砂屋
王建民經典賽球鞋 義賣7萬元
江揆：年金改革會痛 不能不做
輔仁大學 直屬教廷教育部
李克強首次記者會 談施政目標
舊金山首映 不老騎士滿場
陸兩會落幕 民盼錢省下救民生
改革的紅利 陸博士總理挑戰大
太陽能未臻成熟 可從屋頂開始
亞幣競貶 台幣週貶0.15%
宅男女神團挺棒球 揮棒好興奮
防治小黑蚊叮咬 北市教3撇步
粵十名市長談下河 半數不敢游
北京飄香公廁 官方稱免數蒼蠅
八里雙屍案 檢不排除再提抗告
退休生活 及早規劃醫療安養
前議員印尼染禽流感 歷劫返台
輔大賀新任教宗 校長赴教廷
動機凶刀屍體 頭顱案破案關鍵
火噬相鄰兩工廠 1外勞灼傷
網站物流攜手 公益贈菜4千顆
訪教廷 府：爭取媒體採訪需求
謝怡芬帶粉絲 前進澳洲馬拉松
新書被指洩密 蔡明憲坦然面對
陸涉台人事 藍：兼傳承與新血
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
近半上班族 不了解升遷制度
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
陪訪教廷 江漢聲盼增教廷互動
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
白嘉莉將返台 伴弱勢童看舞劇
藍：樂見習近平重視兩岸和平
文學家傳 3代合力出鍾鐵民集
警辦頭顱案 海量檢索雲端運算
金門之美 網路微電影全都錄
職棒熱潮再現 新球季票房看好
瑞士女印度遭輪暴 大使關切
陸政府報告 人大反對票創紀錄
鐵道部摘牌 陸媒指改革路仍長
台塑汽柴油 調降1角
延續經典賽熱潮 中職球迷會夯
福島核廠港內魚 輻射銫創新高
去年暢銷藥 治B肝藥物奪冠
花蓮集團結婚 60對新人牽手
金門用水吃緊 4月擬分區供水
21樓墜3樓露台 吊車運遺體
涉頭顱案 嫌疑人拒看死者照片
國防部：未解密資訊不應揭露
彰化反核遊行 千餘人上街頭
王毅證實張志軍接國台辦主任
施羅德：黃金長期仍看好
思源博士論文獎 台獲2首獎
潛水訓練 驚見疑為嬰兒骨骸
半夜拎垃圾袋 頭顱案可疑跡象
高學歷賣雞排 博士：個人選擇
持假護照欲偷渡 伊朗男將遣返
五楊高設風速監測器 提醒減速
重複用胰島針 健保局：個案
調通聯扣電腦 檢警續追雙屍案
氣象局：未來1個月雨量不多
1期稻作種植面積 增逾5%
陸委會：續推動兩岸制度化協商
蔡明憲籲暫緩實施全募兵
李克強首場總理記者會 網熱評
男子稱染禽流感 疾管局排除
王毅：盼下任台辦主任儘快訪台
師大業者抗罰成功 北市：尊重
盼改善關係 日相欲會陸韓領袖
觀光局：無法強制旅館收小費
球后之爭 路易斯桿弟幫倒忙
頭顱分屍案 第一現場恐在新北
周董砸1億 魔天倫世界巡迴
風速女王蕭美玉 亞錦三連霸
通膨壓力逼3% 英民眾荷包縮
金妍兒封后 宣告女王歸來
江內閣滿月 學者：核四是挑戰
方濟即興隨和 警衛維安傷腦筋
29起公墓火警 南投消防忙翻
火箭戰勇士 林書豪：關鍵之戰
方濟首次週日祈禱 信徒塞爆
計畫生變 莎拉布萊曼太空夢碎
魚刺插入肺葉 男子險喪命
心臟病患 肥胖者存活率高
國台辦公告 張志軍接主任
彈塗魚變毒魚 粵民中毒患者增
SBL季後賽 璞園扳回一城
開名車仿得來速交易 毒販落網
南投地震 規模4.6
肖鋼接任陸證監會主席
首次主日祈禱 方濟籲憐憫寬恕
安麗盃女子撞球 凱利費雪封后
王毅：世界需要更多了解中國
凱特希望懷男嬰 威廉想要女兒
南投地牛翻身 未傳災情
張志軍任國台辦主任外交經驗豐
中國外交部副部長 接任國台辦主任
李克強：中國強大起來、不會稱霸
馬總統17日深夜 啟程出訪梵蒂岡
頭顱分屍案 死者二哥涉重嫌
曾雅妮跌落球后寶座
駐菲代表處「台灣美食品嚐會」 政要使節都說讚
草山攝影聯展 即日起至5/14日
台聯: 九家民營電廠坑錢 台電自導自演
辜仲諒解除境管 十億保證金來源是否合法？
台南遠東國際大飯店的醉月樓 推出「北京烤鴨宴」
Extra益齒照護網響應「世界口腔健康日」
扁國防部長出書 證實美國吃定台灣納稅人
台北寒舍艾美酒店再度參與2013年“地球一小時”熄燈計畫
彭淮南：反映貶值 日系商品有15%降價空間
最後一份工作 李復興要讓台肥「老店回春」
黛妃生前給男友留言 疑遭竊聽
美憂心北韓領導人穩定飛彈射程
貝納：反對同性婚姻立場不變
外幣匯價 APP可推播
曾雅妮讓座 路易斯封新科球后
期交所推模擬交易
泰銖菲律賓幣升 相關亞債耐震
劉醇逸選紐約市長 華裔喊凍蒜
逾7成台股基金績效 勝大盤
歐騷亂加劇 美股指期跌歐元貶
紡拓會行銷開發計畫 拓商機
火箭戰勇士 林書豪首節得2分
穆迪警告陸融資平台違約風險攀
賽國課稅換紓困 歐債再生波瀾
教宗就職大典 各國領袖排排坐
鋒面影響 中部以北東半部有雨
彭淮南立院報告 股市聚焦
洛杉磯申奧 利弊難衡量
林書豪得7分 火箭落後勇士
林書豪得7分 火箭落後勇士
LED路燈 賀喜能源成績耀眼
路易斯奪冠 曾雅妮失世界球后
市調：薄膜觸控原料 需求增
亞銀示警 資本湧入恐釀風險
憂歐局勢 金價逾1600美元
紐國大旱 經損上看20億紐元
台股開盤下跌40.8點
戰勇士 前3節豪取19分
投顧：新興貨幣債市 前景佳
陳妍希披婚紗 逃婚先換平底鞋
美私人飛機衝撞民宅 多人死亡
利比亞私酒毒死人數增至87
頭顱分屍案 親人勸說不為所動
創建者盃 龔怡萍並列第8
國際綠能環保展 明年台北登場
不在籍 陳威仁：全國選舉為主
外資捧 日股漲勢直追小泉時期
火箭不敵勇士 林書豪得21分
博士賣雞排 教長檢討學用落差
賽國告急 韓股匯齊跌
賽國課存款稅 動搖歐儲蓄信心
球后掉壓力消 曾雅妮路更寬
年薪133萬 韓人自認中下層
新台幣盤初小升
駐韓美軍軍紀 韓促美整肅
葉匡時：五楊通車不會延到9月
經部邀外部專家 4月檢測核四
季辛吉：美陸應擬因應北韓崩潰
雙屍案 法部：當初偵查不完備
國會未批 中美洲歐盟協定卡住
台北自行車展 4千買主來台
創建者盃 妮妮陷柏忌困境
新球后出爐 妮妮推特道賀
台日漁業會談 外長：審慎樂觀
沒了薄熙來 大陸兩會變沉悶
金鳳翔飛到關西 盼增觀光效益
歐危機籠罩 歐元創今年低點
減學用落差 蔣偉寧：控管總量
全國漁會改選 5月1日完成
補助企業職訓 協助中高齡就業
春訓名額減 林哲瑄下放小聯盟
苦哈哈 2月券商獲利大減7成
憂心歐洲議題 7900點失守
Fed本週集會 聚焦購債步調
無薪假趨減 35家1千餘人
未達標 夏普第2筆高通投資延
兩岸商務包機 4年成長70倍
大陸智慧機今年估 3.3億支
台灣掛牌上櫃公司 638家
劉醇逸選紐約市長 醜聞蒙陰影
陸新國五條打房無效 各地普漲
兩岸貨幣互換 額度3千億人幣
賽國課稅 歐元區恐爆擠兌潮
中油：信義區總部 不遷了
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
國際早餐日 台灣送34萬漢堡
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
限師退休領雙薪 教部擬修法
高市警破兩岸詐騙集團 逮5嫌
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
穀倉防蟲新利器 LED誘蟲器
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
頭顱分屍案 毀棄屍體罪移送
把握繁殖期 圓圓人工授精
歐局勢引憂 亞股下跌
賽國勢危 商品價格全盤皆墨
商品多單 增幅創8個月之最
瑞士女遭輪暴 印度逮5嫌
續任總裁 彭淮南：是責任
憂歐洲問題 金融股大跌2%
台江國家公園 完成黑琵紀錄片
盼資訊透明 藍22日參訪核四
打房無效 陸2月房價漲
打漁郎轉行 黃克賢變有機達人
陸總理李克強翻譯 32歲
國5週日高乘載 將縮短1小時
憂師沒班教 教部盼降班級人數
機場捷運A7站合宜宅今動土
林永樂盼9月參與國際民航組織
奢侈稅退不退 彭：財政部決定
新台幣匯率 午升1.7分
鋒面離太遠 苗栗人造雨作罷
綠擬告江揆 林鴻池批曲解法律
教宗方濟做自己 演說耍幽默
立委：國光疫苗擬與陸合作不妥
沒有慶祝行情 陸股開低走低
巷弄救火 中市將購消防摩托車
北京負責港澳工作新班子露面
傻瓜電擊器 設置捐贈無頭緒
調節加建蓄水池 林口缺水有解
加囚犯攀垂繩 挾持直升機逃獄
張博雅：不在籍公投3個月準備
楊紫瓊榮獲卓越亞洲電影人獎
國防部否認中程飛彈明年量產
巴克萊下修NB首季出貨
立院設核安委員會 經長支持
證交所鼓勵董事會兩性平等
男童偷錢遭鞭打猝死 起訴雙親
反蒐證受限 法部：詳細檢討
中市護千年老樹 防大樓擋日照
搭車遇色狼 喝斥引注意保平安
消防局長回任 竹縣：綜合考量
亞銀前官員：陸接總裁機率低
美私人飛機墜毀 2死3傷
越鐵路提速案 高鐵出局
觀光局：最快3個月內推小費制
宏?明法說 平板出貨受關注
台股收盤跌116.15點
超高解析面板 年增逾40倍
頭顱分屍案 檢方聲押死者二哥
綠籲勿放寬陸籍白領 藍批鎖國
329銷售速度 決定今年案量
蘋果料加發股利 增幅逾50%
印度考慮放寬外國直接投資限制
經濟減速 印度名校出品落漆
美股創新高 標普本益比仍低
彭：兩岸貨幣互換 盼年底完成
3月台指期跌117點
台股跌116點 開低走低
歐債危機再起 跌逾百點
議員指罔顧女性勞安 北市澄清
豐興鋼品 本週平盤
日圓重貶 彭：進口商品應降價
【類股期指】3月電子金融期齊跌
景氣樂觀指數 近1年新高
徐若瑄慶生 吳中天樂當人肉椅
聯發科併晨星案 韓公平會過關
為父母掙面子 立誓考校長
合庫：金邊分行 月底開業
奪回球后寶座 妮妮從心出發
三大法人賣超台股106億元
張志軍：堅持對台大政方針
台東36度 宛如豔夏開冷氣
傳性侵影片 美高中生定罪淚崩
高雄獎 紙紮人死亡情境勝出
陳威仁：政院未干涉核四公投案
波多黎各射日 經典賽爭冠
擬限退休師雙薪 教授反應不一
避免路樹遭濫剪 中市統一發包
人造雨暫停 石門擴大管制供水
陸3總理首亮相 改革說89次
楊席凱出任愛立信東北亞總裁
葉匡時：國工局定五楊通車時間
反核團體求見 政院：會安排
台聯：民營電廠坑錢 台電參與
台聯指參與IPP坑錢 台電反駁
陸武器出口增 自認價廉物美
外資上周賣超94.3億元
林永樂：馬總統將晉見教宗
前妻詐錢供出國旅遊 男判還
賀新任教宗就職 馬總統抵羅馬
強暴未遂遭斥 印度少年殺鄰居
熱身賽 曼尼：尚在找適應方式
降雨少 淤砂阻斷美崙溪出海口
彭淮南：房市控管措施不退場
宜蘭海底屍骸 相驗應為人骨
訪教廷 總統：雙方關係新發展
肖鋼掌陸證監會 股民盼續改革
破日劇盜拷光碟工廠 逮捕2人
下次漁談預備會 外長盼月底前
高中命題闈場 首供會考用
撞死機車騎士 公車司機判6月
小英低調訪印尼 將會政壇要人
中部水情吃緊 藍轉綠燈
大學考試研究 不排除兩試合一
中油總部2樓層 千坪空間招租
前深圳市副市長開除黨籍
房貸壽險新規定 估下半年調整
國樂金曲迎春 曾心梅助陣
馬總統：新教宗對台不陌生
民告官 南通被拆戶罕見勝訴
新台幣兌美元貶5.3分
陸：日炒作火控雷達 別有用心
疑經濟因素 夫妻燒炭亡
環團籲六輕 海水淡化自籌水源
散播關懷與愛 家扶社工獲獎
血液製劑傳抬價 立委促究責
人體力與美 華麗馬戲星國登場
參與ALMA 天文科技邁大步
預防火警 竹市全面清查巷弄
馬專機上受訪 酷酷嫂要幫拿麥
沒人買 意法愛立信分家
習近平將出訪俄斐等4國
兄弟換總教練 謝長亨接任
選舉攻訐 高市醫界籲簽公約
經濟成長減緩 小摩看衰陸股
紐國旱災 牛乳供應料持續下滑
日圓未穩 日系車難降價
保險拒賠燙傷 上訴二審駁回
王立軍任內近兆工程 多未完工
自由車環台賽 亞塞拜然首站王
機場捷運A7站合宜住宅動土
頭顱分屍案 2天鎖定嫌疑人
北市愛滋個案 年增率10%
搶先飛 台東熱氣球6月升空
馬總統訪教廷 陸舊調重彈
5歲學球 曾雅妮走過球后之路
黑田東彥辭職 亞銀將選新總裁
北水處續援板新 共度缺水危機
談核四安全 原能會：時機不對
KTV包廂開K趴 6男女送辦
IDB：拉美國家面臨成長減速
機房失火釀網災 宜慎選UPS
福斯在大陸召回問題車
七分篩檢法 自我簡易測結核病
鐵路員工大罷工 德通勤族苦等
亞太6國 1/4男子曾性侵
美財長訪北京 陸財政部接待
孝親及時 男子捐6成肝救父
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
陳菊訪吉隆坡 觀摩綠化經驗
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
貿協與密州簽合作意向書
熬過背部手術 路易斯登球后
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南市辦部落大學 傳承原民文化
大陸地震預警系統 世界最大
稱好玩好奇襲胸 3少年送辦
導遊罵人扣扣 檢聲請簡判
陸股也收黑 深圳成指破9千點
頭顱分屍案 調監視影像找屍體
喜憨兒攝影展 秀學習成果
宏達電中華電攜手 攻雲端科技
頭顱分屍案 死者二哥收押
雙屍案 檢警查筆電再傳嫌疑人
青年住宅抽籤 郭董舊宅墊後
印度軍購傳弊案 回扣十億美元
林口A7動土 周邊看屋增
高粱下肚酒駕多 金門宣導防制
賽國存款稅 不影響俄資金流動
水情吃緊 中部水情燈號轉綠
王建(火宣)促加稅 照顧罕病家庭
歐債利空來襲 港股倒地不起
財訓所再招標 可望標脫
記協：反壟斷草案收視計算不明
素人藝術家王業 花蓮開畫展
旅德青年藝術家謝璨羽印章作畫
反媒體壟斷草案 業者多反對
部分日本家電業者 暫不調降
孩子不愛吃蔬果 傳授3招對策
費神父奉獻25年 金門人緬懷
美聖巴巴拉海灘 發現大批大麻
南投微雨 難解旱象
脫下后冠壓力 妮妮再出發
涉欠債殺人棄屍林口 男遭起訴
年金改革 民間建議隨收隨付制
清水員警酒駕肇事 調職送辦
台幣29.815 半年多新低
駐韓美軍禁酒減假 整飭軍紀
移盟倡修法 保障新移民權益
特戰山隘行軍 挑戰最長路程
宏達電調整行銷 中華電助攻
大巨蛋 趙藤雄：104年完工
馬總統抵羅馬下榻飯店
王文洋跨足生技業 近日說明
兩會後 陸省級訪問團來台禁奢
陸反腐 藝術品拍賣瘋民國熱
昔日死對頭 草總披上黃金戰袍
義國禮遇 馬總統車隊國旗飄揚
微信走台味 推阿喜動態表情
央行籲日商降價 服裝率先回應
光寶併建興 台系列成分股調整
保育魚種恐滅絕 金門保護棲地
馬總統坐前排 彌撒後晉見教宗
蒲亭：賽國課存款稅創危險先例
台觀光推廣會 抵大馬宣傳
滬打撈死豬 逼近萬頭
歐元兌美元 貶幅14個月最大
全家舉辦台灣第一個通路選秀
日本腦炎流行季屆 幼兒打疫苗
頭顱分屍兇刀待查 裁兇嫌收押
漢翔民營化 經長表態支持
義兵潛逃 作保大使遭印度譴責
謝長亨任象教頭 盼延續棒球熱
宏達電新機皇報喜 預購創新高
印尼頻傳兒童遭性侵 最小5歲
涉性侵表妹 男遭判7年6月
詐保殺親 治安史上多案例
草總執象隊兵符 職棒票房利多
副總統盼台美促進合作關係
假結婚入台 監委查國門管理
A7合宜宅 4月中開始登記
拚貓熊寶寶 圓圓二次人工授精
新北Q版地圖 票選各區特色
豬哥亮為徐風作媒 會幫忙後事
慶賀團伴手禮 教廷咸認合適
日圓貶不降價 消基會籲拒買
銀行整併 彭淮南：公平透明
美籍女教師遭性侵 大馬逮8人
性侵瑞士女印度6嫌 將出庭
推特創辦人 有意角逐紐約市長
習近平首站訪俄 專家指意義深
周守訓熬3年 港都終見天日
甄選會研議 申請篩選提前公布
北市社子島發現浮屍 疑似男性
看心靈勇氣 蘇貞昌推薦給馬江
謝長亨領航 兄弟象目標總冠軍
藍地方首長會議 馬江將與會
頻滋事 駐韓美軍被禁酒
不畏歐債 萬事達卡逆勢成長
賽國犧牲小存戶 傳ECB反對
英媒：東海和平倡議可解島爭
關切進口商降價 經部續觀察
B-52轟炸機將參與美韓軍演
馬總統訪教廷 美媒關注
推特產 金門辦蠔香XO醬研習
賽國修訂存款稅 歐央行不干涉
攻玉山遇雷擊 1山友送醫急救
張博雅：合併選舉無法採不在籍
基本工資審議 維持每年召開
香港影視展 台灣酒會人氣旺
大陸百年名店 大廚來台獻藝
重慶一大學三百教師 唱歌維權
龍應台：詩最能表達真摯情感
今彩539開獎
美籲協助中非結束內戰
象急換主帥 草總球衣還沒做好
威力彩開獎
傳行賄陸官員 華爾街日報喊冤
日媒：陸船再侵日領海
不在籍投票 多數離島民眾支持
盼民代為政策辯護 藍開研討會
檢傳證人逾百次 釐清319案
炒熱職棒 球團出招拉攏球迷
綠版反媒體壟斷法：捉大放小
轉型生醫 旭能攜手安那柏格
宏?推出Altos伺服器
西部外島防濃霧 花蓮防大雨
中華7人制橄欖球隊 出征香港
賽普勒斯 彭：對歐債影響不大
更多人連署籲人大批准人權公約
馬總統下榻飯店 世界名流聚集
澳新研究：絕種動物重現有望
南海海槽若強震 日損失龐大
賽國拿存戶開刀 俄股受災慘重
阿斯特捷利康將裁員 厲行重整
江宜樺藍委餐敘 盼挺重大法案
賽國會延至明晚 議存款稅
媒體監管體系 英朝野達成協議
傳中石油董座 接陸國資委主任
民眾當心 認證碼詐騙轉至臉書
民調：6成日人挺TPP協商
增陸客觀光品質 交部推2措施
攻大陸牙材市場 康聯攜手鴻君
陸：軍品出口向來慎重負責
台灣文化 安曼原味呈現
同意性行為年齡 印度擬上修
南非巴士車禍 24死66傷
IOSCO信評委員會台北登場
今彩539 頭獎槓龜
豪無言 火箭在家狂輸30分
加國直升機越獄 囚犯雙雙回籠
中華奧會前秘書長湯銘新病逝
美盼TPP淘汰品質較差FTA
角逐亞影大獎 台灣全軍覆沒
威力彩頭獎槓龜
德里4名少年性侵同校少女
美國防官員訪日韓 北韓成焦點
美住宅建商信心 意外連2降
彭淮南：新台幣不會被邊緣化
單局灌9分 犀牛撞倒獅
美大學1人自盡 宿舍出現炸藥
亞影大獎 大陸奪最佳電影獎
iOS介面 黑莓執行長嗆過時
馬總統參訪梵蒂岡博物館等景點
奇異公司多層轉包 李遠哲反對續建核四
王毅被指「日本通」 日本政府寄以厚望
習近平會中國港、澳新領導班子 兩特首出席
第一家庭 有義務適度公開資訊
立委評鑑 第一名民進黨全包
徵存款稅 塞浦路斯銀行爆擠兌潮
美保證願＂動用一切軍力＂保衛南韓
習近平促港人以國家利益為重 港人解讀不同
黃俊杰呼籲：大幅修改侵害賦稅人權之相關法規
「苛政猛於蛇」 人民自覺發揮監督力量
總統：不擔心女兒在香港安全
賽國局勢引憂 歐元近今年低點
表態相挺 希拉蕊支持同志婚姻
存款稅爆擠兌 塞浦路斯銀行休市2天
準移民官廉政座談 廉政署長親自參與
養蚊子 「無殼部會」寧花租金拒進駐新莊合署辦公大樓
歐特克聯袂中華大學 為桃竹苗營建業注入BIM應用新思維
核四開放「擁核立委參觀」 民進黨: 淪為工具
黃浦江死豬近萬頭 嘉興8名養殖戶是禍首
存款稅加銀行休市 「塞」到台股大跌116.15點
蘇貞昌挽妻看電影 談核四議題
天成飯店集團 邀請百年名店樓外樓杭州美食主廚客座來台
香格里拉台南遠東國際大飯店 兒童節住房優惠
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
存款稅未決 賽普勒斯銀行休假
賽普勒斯徵稅衝擊 歐股收黑
福島核電廠斷電 燃料冷卻停擺
福克蘭爭議 阿總統請教宗幫忙
美商會：台廢核 替代能源難尋
總統伉儷訪梵教堂 遊客搶拍
中信銀推保本人民幣結構商品
台10家服飾品牌 東京參展
車市淡季 法人：買氣趨緩
馬總統訪義代表處 元首第一人
LED國際研討會 下週登場
台塑電廠遭罰 法人估損失不大
凱瑞：亞洲再平衡是進行式
總統：兩岸和平 契合教宗理念
府：已爭取隨行記者應有待遇
西部多雲到晴 北部偶雨
難挽頹勢 藝電執行長下台
敘利亞反對派 推舉希托任總理
升高威嚇 美韓定期演練轟炸
彭博再出招 禁止香菸展售
台股開盤上漲32.13點
歐美跌 台股恐續弱
民調：美支持同性婚姻創高
失去后座 曾雅妮瞬間飆淚
歐盟：賽國存款稅收目標不變
看好美股 高盛、大摩空翻多
疑賄選 二崙農會總幹事遭偵辦
微笑再出發 妮妮先感謝球迷
合併案韓過關 聯發科晨星齊揚
傳百仕通考慮出價併購戴爾公司
龍應台：送喜鵲瓷瓶 無不妥
台灣關燈1小時 環保效果驚人
阿里88 記錄災後的不可思議
國台辦主任訪台 陸委會有條件
不在籍投票 李鴻源：值得投資
鼓勵技職生就業 學制研議調整
清代刺繡郵票 中華郵政發行
魁北克直升機越獄犯回籠
新台幣初盤升值
湖南2萬民眾 拒喝自來水
巴西里約山區豪雨 16死
山嵐雲岫 攝住草山雲海
不改摳門 蘋果現金淹腳目
張金鶚接台北市副市長
聯結車撞民宅 老婦睡夢中枉死
醫療品質資訊 健保局官網查
最終責任入法 江揆盼勞工安心
賽國課稅 美關切國際金融界憂
陸恐撤部份最大太陽能方案補助
復興空廚開餐廳 舊金山風味
大銀行小經濟 賽國如冰島翻版
三星投資夏普 鎖定面板新技術
六堆運動會 23日登場
蔡英文拜會印尼國會議員
夏維耶捐百萬 推展台灣足球
歐盟高層萌退意
賽國課存款稅 恐牽動歐元前景
福島核廠斷電 廢燃料池升溫
電金回神 守穩7800
滬給劉翔免費終身醫療 惹議
台中柳川橋現白骨 警研判男性
樂高亞洲工廠 落腳浙江
鄭夢準：南韓應部署戰術核武
美財長訪北京 今會陸領導人
中小企業商機媒合列車開跑
張金鶚 房產專家反炒房
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
推動王道精神 施振榮攜手台大
收入不平等 南韓消費兩極化
頭顱分屍案 屍體疑棄台北
空中巴士獲獅航空前大訂單
國際自由車環台賽 台南站開跑
江宜樺：死刑政策未變
美財長訪陸 人民幣中間價微貶
豪反省慘敗教訓 迎戰爵士
超商跨業選秀 深耕年輕客層
營建業盼張金鶚健全房市
陸上月FDI 9個月來首成長
打鼾不理會 睡出疾病來
ING投資長：仍看好高收益債
多角經營 航空業跨足實體餐廳
郝借長才 張金鶚接北市副市長
人力銀行：零售業招4.1萬人
綠：反核者也應公平獲核四資訊
新機預購衝高 宏達電強漲
DRAM合約價漲16.46%
印尼學生若擁手機 斷絕助學金
張金鶚：都更若不做 絕對衰退
大學申請篩選 20日公告
操作車床釀意外 廠長雙掌被切
媒體模擬凶案 NCC：已了解
美麗灣案 環團促暫停環評結論
319槍擊案 扁呂盼重啟調查
總統訪梵 不排除非正式互動
習近平會美財長 盼合作向前
山豬肆虐農田 原住民員警逮獲
專業移居 高雄將月給1萬津貼
獲三星訂單 夏普下半年將獲利
新北推居家照護 維護臨終尊嚴
興大保育週 石虎標本吸睛
農委會培育觀賞蘆薈 增產值
離職男熟地形 多次偷公司被逮
托兒費太高 英推減稅措施
多明尼加擊退荷蘭 經典賽爭冠
台幣午升8.2分
抓逃逸外勞 用1百元順利逮人
去年財報 4/1要申報
房仲：樂見張金鶚助房市發展
基金轉亞洲新興市場
重慶男跳樓挺薄熙來
傳在廣西推太陽能 鴻海不回應
輾死酒駕路倒騎士 判賠百萬
ICO籲重視中美洲咖啡菌害
僑務秘書遇害案 缺關鍵證據
有機奈米粒子 高師大研究有成
林永樂宣達活路外交 友邦支持
縮短學用落差 產學專班成重點
渤海灣沉船 12死2失蹤
江宜樺：核四公投不變
甄選要看英聽 台商學校補設備
無助關係修復 婦團籲廢通姦罪
載頭顱案犯嫌 司機記得爆炸頭
接副手 張金鶚首要面對文林苑
王建(火宣)：打房不易 期待成功
陸官生逃學 校方家屬協尋
擅赴陸修船 長榮海運董座緩訴
學者：北市借張金鶚長才解都更
反媒體壟斷法列立法院會議程
張正傑為病童演奏 PK機器人
陸客買奶粉 衛署：無奶荒疑慮
行人狹巷被撞吃罰單 判決免繳
男疑涉虐母 社會局訪視關注
西印度巴士墜橋 37死17傷
羅馬天主教宗就職彌撒指南
首見外賓 習近平接見美財長
台股收盤漲27.13點
騎馬舞靠邊站 印尼鬼步舞夯
經典賽 多明尼加淘汰荷蘭爭冠
3月台指期漲41點
航運景氣 長榮：審慎樂觀
香蕉抗性澱粉 擬量產銷日
北海道物產展 日幣貶售價微降
金融反彈 台股漲27.13點
衛署盼再調菸捐 董氏盼漲菸稅
即時監控橋梁安全 國研院首創
3月電子金融期齊漲
台北體育用品展 商機2億美元
隔代撫養津貼 南韓擬全國推行
王丹籲大陸政府批准人權公約
警涉貪案 王保憲否認投資賭場
疑官員家屬涉案 越民抬棺抗議
外僑滯台25年 移民署助返馬
雙屍案 歐石城盼破案還清白
慣竊否認 警驗鈔票指紋偵破
跌深反彈 台股收漲27點
辜仲立：今年景氣比去年好
共青團中央第一書記傳換人
三大法人賣超台股74億元
教宗就職 全球聚焦梵蒂岡
氣候變遷繪畫賽 國中小徵件
騎機車上學 女大生魂斷輪下
房間數大增 旅館業憂惡性競爭
變壓器驗收不實 台電被糾正
金廈起霧 東渡小三通停航
東京街頭持刀刺人 警逮1男
黃奇帆：重慶沒有模式
試辦以房養老 民眾關切資格
借錢不成變恐嚇 男超商落網
水情告急 抗旱層級將提升
底特律瀕破產 上千陸客欲搶房
台20線重建延宕 民眾陳情
希臘劇場赴台演普羅米修斯
高雄第一階段限水 中鋼：無虞
北韓疑轉順差 恐不利國際施壓
剪髮菸燙女友 男判賠119萬
亞洲超級電腦賽 兩岸清華較勁
陸：習近平訪俄促經貿合作
香港百萬富翁人數達60萬
鰲峰山觀景台 交通部允補助
菁華房地荒蕪閒置 糾正經建會
用錯洗髮產品 大量掉髮禿如翁
文林苑案 郝龍斌兩週內會王家
科學園區新增投資逾14億元
今年宏都拉斯通膨將超過7%
新台幣兌美元升1.4分
國壽不動產增值 可收逾4百億
印儲銀：續寬鬆貨幣空間有限
鄱陽湖神秘水域發現沉船
房價真相 張金鶚：市府應查證
旅行台灣 百照獲選最美瞬間
漁船濃霧迷航 海巡派艇救援
中俄韓三國陸海聯運航線復航
疑財務糾紛 雲林傳槍響
洪榮宏大腸長息肉 更注重健康
人質錄音帶 法外交部確認中
大學申請 一階篩選通過率新高
腦中風找上門 吃素非萬靈丹
中華民國國旗 飄揚梵蒂岡
江宜樺：新莊聯辦 下半年進駐
松鼠在清大中箭 就醫無大礙
張曉風辭職遺缺 陳怡潔遞補
人工增雨 最快21日晚間
總統參加教宗就職 座位在首排
嫌棄頭顱搭車 警採指紋送比對
柏老強化掌控溝通 力抗鷹派
貨櫃市況轉佳 長榮逐季看好
陸生上吊亡 輔大助善後
IDC：全球PC出貨料放慢
振興經濟 印度央行再降息
鐵路改革隱憂 車票恐比機票貴
防治自殺 花蓮培訓講師辦演講
示範樂隊巡迴 演奏悲慘世界
香丁提早上市 果農不漲價
陸海警局長由公安部副部長兼任
三星尬蘋果 腕表裝置成新戰場
若立院刪核四預算 江揆：接受
租屋煉毒 化學藥劑製假麻黃鹼
合署新莊 文化部：通盤檢討中
保障原民訴訟權 法扶提供律師
四技二專統測 逾14萬人報名
推觀光 嘉義仁義潭擬建摩天輪
宏?去年每股虧損1.07元
林內號召令 保衛紫蝶過隘口
北京建設城南 3年投資近2兆
容積移轉 高市擴大適用範圍
越婦人工受孕 產下5胞胎
NAND合約價 最高漲逾1成
疑行車糾紛 淡水男子遭圍毆
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
網路分享保養品心得 女罰1萬
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中市勞工大學 新社山區開課
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
宜蘭民宅火警 發現男焦屍
螢光乍現 東勢林場賞螢季提前
國中生爆衝突 持刀片割傷學長
阿提斯劇院 來台演普羅米修斯
教宗方濟就任 馬總統觀禮
台北捷運站 4月設心臟去顫器
空襲2周年 沙柯吉重返利比亞
未報持股變動 李焜耀遭訴
國衛院定位不明確 糾正衛生署
羅祥安：看好大陸自行車市場
二度洞房失敗 圓圓第3次授精
睡眠狀況改善 趙舜病情進步
核四議題 藍批綠政治操作
存款稅提案 賽國國會將否決
證交所EPS 創7年新低
海象突變 台東男子採海膽溺斃
熱氣球活動夯 花蓮辦試飛體驗
4年漫長等待 野台回來了
新台幣收升1.4分
WBC冠軍戰 草總球評告別秀
高市建商贈車 弱勢受惠
美媒：吳仁寶沒上過時代封面
教宗就職彌撒 百萬群眾聚集
赤腳大盜行竊豪宅 專偷貴重品
李遠哲：老人應自食其力
為毒持刀搶超商 男被逮送辦
紙風車昆蟲展 跳蚤放大3萬倍
二崙農會總座疑涉賄 檢方追查
金廈起霧 部分小三通停航
傳陸原鐵道部副手接鐵路局長
勞工自選投資 勞委會研議推動
房產查封 春聯覆蓋封條遭訴
得半日閒 北京故宮週一休半天
吳澧培告法官檢察官 綠聲援
蒙古街童美聲 合唱團首來台
特例子公司 擴大身障者就業
約會顧門面 英男比女花更多
藝穗節報名 21場地揮灑創意
兩岸企業交流 苗縣熱情招商
籲停建核四 綠營北市黨團連署
未聞日商降價 通路促銷因應
安謀執行長 總裁席格斯升任
歐洲銷售降 BMW估獲利持平
陸：中日韓將展開首輪自貿談判
5月底前 嘉義民生用水無虞
樂高將在陸建廠 亞洲第一間
辜仲立：中租今年布局寮國
豬哥亮掛念徐風 將到靈堂致意
神岡老樟樹 警報器保全
習近平：經濟是中美關係壓艙石
缺治水經費 南市借抽水機應急
張國煒疾呼 莫失航太產業商機
台灣自行車零配件 表現亮眼
欠稅逾2億元 前負責人遭管收
頭顱分屍案 4筆通聯成關鍵
美麗灣：環評無違法
張志軍平潭將亮相 綠營人出席
佛大創科院揭牌 校長驚險完成
出口起伏大 國貿局預估難度高
寧夏青海中共書記換人
垃圾食物定義 王育敏促速規範
德投資人信心 意外創3年新高
黃煌煇：台灣缺水 應以價制量
印尼航空搶陸客 溫太醫把脈
吳建豪嚴守禁酒令 只聞不喝
OECD下調法國經濟成長預測
中租首檔微電影 辜仲立處女秀
老外掉筆電 女警協尋失而復得
地產閒置遭糾正 經建會：會處理
縮學用落差 產業不能置身事外
陸：境外網路攻擊主要來自美國
冒江宜樺撥款 退休公務員判刑
健保資訊公開 內容繁複看攏無
習近平：堅定走和平發展道路
台灣燈會 竹縣府：產值逾百億
南印度政黨退出 政府：不影響
請紙風車來 屏東媽媽大動員
大摩看多 喊恆指上看5萬點
勞退擬可自選 盼自提達6百億
融雪洪水侵襲 新疆三百民房塌
治癒愛滋特例 台灣患者難比照
中職打不法 刑事局主秘任顧問
反駁美 陸報告指美駭客最多
閃電造成停電 斐金礦損失慘重
台旅會誡陸客 廉價團即購物團
江宜樺：扮公投反方 但不辯論
陸利用外資連跌8月 2月轉正
北京最後一場雪 汙泥滿佈
新北青年住宅 3成可賣使用權
綠：中官員訪台 台須守3原則
拚出口 經貿首長擬率團拓銷
伊戰十週年前夕 攻擊致50死
勞退自提自選 賦稅優惠效果佳
女星陳妍希 最想和劉德華合作
涉詐貸18億 檢搜連鎖加油站
大陸太空外交 戰略包圍印度
社區安寧照護 善生善終尊嚴走
南非電力吃緊 呼籲節約用電
蟻害致金門停電 加強通報機制
世大運選辦運動種類後年擇定
宏?今年平板出貨衝千萬台
感情糾紛 男偷拍恐嚇縱火遭訴
拓商機 台優勢產業前進菲國
竹子湖海芋盛開 歡迎民眾賞花
金銀三會快了 聚焦參股議題
試辦教育會考 提供PR值查詢
復興空廚總座 就愛加州味
陸：贊成適當規範武器貿易
草總接兄弟象兵符 新北：祝福
經部研議 設海外共同物流中心
江揆：核廢料放蘭嶼 心情沉重
協調會破局 苑裡反風車續抗爭
黃季敏落淚 自勉不能含冤亡
安全最重要 張國煒反核
金門水頭港聯外道 民疑毀生態
瑞恩拓展業務 波音肥單到手
江宜樺：沒有陸客搶購奶粉現象
校園持刀傷人 高市府啟動輔導
歐巴馬將訪以 討論3大議題
派員登陸 謝長廷盼勇敢辯論
逾6成陸居民 指房價物價太高
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變天 華北大雪華南暴雨冰雹
王振堂：宏?Q1可望損平
方濟就職演說 籲護弱勢及環境
牽扯頭顱案 醒吾：檢未查通聯
長榮拓點 擬增芝加哥等3城市
李焜耀遭訴 佳世達：無限上綱
台人受限 2月至今陸通報1件
頭顱案 冥冥中自有定數
英國女客遊北印度 險遭性侵
富邦金收購華一銀 金管會同意
斐白人申請美國難民庇護 遭拒
美2月新屋開工 增0.8%
學生自殺 菲大修改學費規定
省電專利戰 宏達電在德敗訴
參加教宗就職 馬總統飯店留言
毛加恩關鍵1罰 璞園氣走裕隆
星國代表美食 學生推海南雞飯
福島核廠復電 冷卻系統漸修復
大馬低收入戶 免費上網半小時
民團：醫院公布財報不應有別
駐波蘭代表處辦活動 藝文會友
賽國總統：存款稅國會難過關
美國防官員：加強美菲合作
最高法院禁制 菲節育法受挫
桃猿吃大局 兄弟慘敗
習李首屆 國防預算仍高居第一
涉詐貸18億 負責人百萬交保
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中共改作風 有幹部我行我素
大樂透 頭獎1注中獎
離開證監 郭樹清任山東副書記
陸改作風 杭州龍井價落千丈
長榮Kitty機彩繪巴士上路
馬總統元首外交 學者肯定
台灣大拚下勝利 拒絕被聽牌
義大自辦熱身賽 曼尼仍待調整
教宗就職 馬創元首外交里程碑
女童受虐不治 父親同事涉施暴
美職巨人幫 中職桃猿再相會
存款稅課大放小 賽仍憂難過關
西門子拚獲利 傳將裁上千人
敘傳化武攻擊 政府反抗軍互批
馬總統：教宗熱情開朗
台灣央行: 如無法取得紓困金 塞浦路斯銀行體系將崩解
習近平將出訪 俄羅斯及非洲
美韓軍演 美國出動B52核轟炸機
世界富豪最多城市 莫斯科、紐約、香港
八里雙屍命案 檢方最後一刻「放棄抗告」
吳澧培告法官蔡守訓、李英豪
319槍擊案疑點未解 呂秀蓮批李昌鈺：浪得虛名
馬總統晉見教宗 外交關係新頁
教宗方濟即位 15萬信徒觀禮
總統不期而遇拜登 談TIFA
美高官密集訪華 中美高層迅速接觸
港房價去年漲幅23% 冠全球
陳裕璋：未說核四停建股市大跌
移民署推動里鄰關懷 大城小巷 貼心服務新住民
美國陸戰隊演練意外 已造成7死9傷
台灣保釣船 成功混在漁船隊伍中出海
中國習李體制 新時代開始！
力麗哲園高雄巨蛋國際旅展優惠放送
borsalini 2013春夏全新系列，以優質的皮革工藝
重建良善人性需要文化 文化延續需要師徒相傳
樂活人生心動能 歡喜轉念大智慧
敘傳化武攻擊 美俄說法不一
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
總統：兩岸應儘量避免政治惡鬥
總統：外交無奇蹟 是長期累積
美參院聽證會 對美豬登台施壓
台捐助西撒難民營 歐盟肯定
NAND產值 估增25.5%
歐巴馬冰雕 耶路撒冷看得到
證交所擬定期審視獨董資格
自由女神像 美國慶日重新開放
桃園中路計畫區 房仲看好
數位行銷比重約占營收2.5%
台1月成衣出口成長5.1%
天氣多雲到晴 下午鋒面接近
三星S4造價 比S3貴15%
賽國拒徵稅 歐盟考慮下一步
賽局未解 電子多空交錯
微軟涉賄 美展開調查
2012全球專利申請增6.6%
專偷蘋果產品 美家族大盜落網
華碩迷你分享器 一支口紅大小
歐元集團主席：支持賽國改革
正副總統空中飛 美議長當家
馬里蘭州學區禁擁抱兒童惹議
台股開盤下跌3.74點
委國總統選舉民調 馬杜洛領先
未申報瑞士帳戶 法預算部長辭職
WinRT平板銷售差 輝達憂
巴西里約山區豪雨 釀27死
尋覓34年 紫心勳章還家屬
美軍膛炸7死 停用迫擊砲
省電專利敗訴 宏達電早盤跌
南昌武漢先後爆炸 1死多傷
蔡得勝：總統家人維安依法行政
新台幣匯率盤初升值
索尼中階機連2發 Q2上市
柯提斯新節目 沒來台灣感可惜
蒙特婁陸生命案 凶嫌出庭昏倒
金廈濃霧 金門海空交通中斷
水情告急 夜間減壓到4月底
台灣手機成長快 年增6%
俄股受賽國波及 投信：逢低進
王郁琦：兩岸有不同 應續交流
財部傾向調漲菸稅 以價制量
晨星聯發科合併 韓政府令改正
亞鄰忙打房 南韓卻欲振房市
蘋果雇用奧多比技術長為副總裁
賽國不足慮 美股看漲20%
王毅履新 陸外交奉行互利共贏
陸前財長任社保基金會理事長
籌忠誠資金 北韓透過外館販毒
換季到 保養品業者推新品
韓陸外長熱線 聚焦北韓
韓公平會令改正 聯發科：合理
金融強勢 7800有撐
韓銀總裁指全球危機至最後階段
拚大陸市場 微軟天貓店開幕
張金鶚當官 營建逆勢微揚
陸女誘前軍官洩密 美掌握行蹤
韓元貶至近6個月低 賽拒徵稅
各擁題材 國泰富邦競速
台大醫一階篩選 90人過關
習：明年世足賽還有章魚哥嗎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
水情吃緊 江揆將視察石門水庫
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
存款稅掀波 歐元先生震撼教育
頭顱分屍案 檢再採集證物送驗
港媒：中美盼降低地緣衝突
胡亂搖晃嬰兒 恐失明癱瘓
男女孩都好 性別比失衡縮小
台北全運會 吉祥物21日亮相
陸升匯率 人民幣創19年高點
戰功彪炳 安謀CEO退而不休
第3屆經典賽 多明尼加封王
資金湧入 泰銖攀抵16年高
檢討油價公式 估5月中出爐
陸驅漁船 越再抗議
蔡得勝：陸對台網攻相當嚴重
陸第一夫人彭麗媛處女秀受關注
外資籌碼鬆動 台積電跌破百元
習近平：陸不稱霸 說話算數
免簽倍增 副總統：人民受歡迎
沈世宏：氣候變遷風險大於核能
俄人看中國人 勤奮愛國假貨多
台大申請 建中1階過關創新高
習近平：改革開放 敢啃硬骨頭
日系品降價 國貿局：效果漸現
環保署：立即停核減碳幾不可能
偵訊頭顱案主嫌陸配 警不證實
中市號召餐飲業 減少換盤率
全球民主指數 台灣亞洲第3
高鐵假訊號 朝排水絕緣解決
台參加瓜地馬拉首屆環保博覽會
抗旱 高市污水廠供取回收水
記功惹議 教部強調階段性敘獎
涉易容化母妝賴帳 蔡京京推諉
3月下旬 面板價格緩跌
學生個資外流 校方將討論懲處
抗旱 竹市府籲節約用水
行簡約 陸公務車多採購紅旗車
加瑜伽褲透明 台廠：依規格
今日春分 北京下黃色雪
新北老街自治有辦法
強擄女友談判 警獲報迅速救人
台日漁權 外交部盼擴作業範圍
拉弓指天 多明尼加全勝封王
核發投信執照 金管會審慎
中市公園委營 創多元休憩空間
王舉黃大洲為例 替張金鶚打氣
愛立信決勝點 行動寬頻雲端
加國服飾召回 儒鴻：靜待反應
養錦鯉種生菜 女子獲優秀青年
歐盟達成央行監督銀行權力協議
出訪教廷 馬總統晚間返抵國門
自創品牌 副總統肯定自行車業
關燈1小時 嘉市籲民眾響應
媒體連環爆命案 警政署查洩密
三效合一生物製劑 投入生產
印尼修法 加重通姦罪刑度
陸要台梵斷交 陸委會不能接受
慶誼專案 外長：非常成功
外資看國泰金 多持中立
陸委會：續與陸方溝通遣返要犯
投信：拉美股市具補漲契機
國會否決存款稅 賽國民眾狂喜
王郁琦：張志軍若訪台盼稱職銜
新台幣匯率 午升1分
習近平訪俄 中俄將發聯合聲明
防範共諜 蔡得勝：強化保防
長榮若撤資 經長：還有華航
臺萃生技進駐 嘉大盼多贏
環署盼儘速通過毒管法
中市路燈供認養 每盞電費千元
金廈小三通客輪中午復航
通譯人才不足 司院：全盤檢討
變調成年禮趴 夫妻姊妹同拉K
敘傳化武攻擊 世衛出手相援
撞癱游泳教練 老翁判賠千萬
故宮門票將漲 團體漲1.5倍
經部：樂見福斯設廠台灣南部
天然氣保養停供氣 依比例減費
中華邀5自行車廠 進軍歐洲
台股收盤跌40.44點
張金鶚當官 太設審慎觀察市場
妙齡女頭長畸形物 切除解危憂
認養結緣30年 相見憶當年
睽違12年 阿湯哥4月訪台
平珩回鍋 接兩廳院藝術總監
軍方：將額精簡與各國發展一致
3月台指期跌35點
不老騎士洛城首映 賺人熱淚
尼烏支持中─南美貿易協商
台股震盪收黑 跌40.44點
日銀拚經濟 前歐銀總裁不看好
紐乾旱 全脂奶粉價格漲至高點
聯準會QE步伐 料持續至Q4
友訊創辦人遺孀告弟妹 不起訴
大坪頂5號道開發區 後市看好
彰縣國中會考 1.5萬人報名
3月電子跌金融期漲
2男攜違禁品入澳洲 遭逮
強投豪打 多明尼加全勝寫紀錄
蔡赴朝任陸國新廣電總局局長
基金專家：看好新興市場
紀念亡父 3姊妹捐喪葬結餘款
尾盤賣壓重 台股失守7800
金馬神祕場 瘋狂假面秒殺
逆勢中見轉機 兄弟象危機行銷
國際自行車展 商機3億美元
收8億繳庫2千萬 立委批故宮
董座遭訴 佳世達跳空走跌
國安局關切陸東風16部署
主張牛豬分離 經部立場不變
走到哪買到哪 陸移動購物勁增
太設中山北路億元豪宅完銷
福斯在陸召回逾38萬輛車
防詐保 金管會全面檢討制度
北市外籍旅客消費 陸客居冠
空軍：EC225非總統座機
富豪多 蘇富比要在陸辦博覽會
三大法人賣超台股135億元
馬訪梵蒂岡 星媒：兩岸趨穩定
移民署：馬唯中持中華民國護照
美校園槍手判刑 出庭毫無悔意
法務部重申扁不符保外就醫
大安區病童之家 店家捐百萬
頭顱案 檢方再驗毒物反應
恙蟲通報病例多 金門宣導防範
北市用水量 創20年來新低
大同托嬰中心開幕 採混齡收托
史博館清代刺繡 發行郵票
台南民生工業用水 5月底無虞
投信董座擬專任 1個月內檢討
新聞自由評比 台灣微幅進步
韓媒金融網路癱瘓 疑駭客入侵
廈門攬才 盼兩岸科技產業對接
南韓電視台銀行疑遭駭客攻擊
父傷頭送醫 子急探病涉酒駕
宜蘭地震 規模4.3
竊車改裝 專租售計程車司機
不再重男輕女 國際排名進步
廢水澆麥田 陸民收糧只賣不吃
小龍蝦狂挖洞 元陽梯田浩劫
高血壓福音 增一氧化氮含量
新台幣兌美元貶 4.4分
邁阿密網賽 謝淑薇晉級次輪
17屆台交會4月廈門舉行
祖父告贏孫 香酥鴨老店恐熄燈
推適性輔導 老師先補技職課
自助加油刷卡換錢 鑽漏洞獲利
前2月外銷訂單 年增1.1%
童詩童畫推廣農業人文
韓媒：王滬寧操刀大陸大國外交
年近20萬人死 恐與糖飲有關
旅遊需求 亞洲機隊擴充有靠山
駭客入侵 南韓調升情報戰等級
歐洲商會 支持台灣調漲電價
專利授權破局 三星反告愛立信
虐待動物 高市開十萬元罰單
朴槿惠：儘速修復遭駭網路
石門水庫續吃緊 恐二階段限水
台灣燈會 逾千萬人促龐大產值
兒童最大 后里馬場免費入園
吳寶春勉小學生 珍惜求學
抗陸 美日將擬釣魚台防衛計畫
MOD快樂說英語 分區優勝出爐
難斷奶 葡銀行仰賴ECB資金
大同托嬰中心 26日辦理抽籤
二仁溪整治 環保署發表紀錄片
土銀：今年台灣房市持平
三大電信業者 預付卡費率調降
大馬GNI 3年增48.8%
內政部：張安樂明天收到入台證
亞職年底在台打 棒球瘋整年
緝毒犬建功 嗅出75公斤安毒
種稻籌經費 玉里少棒隊磨毅力
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
屏縣府首招考 約7名公職護理
分析：朝鮮局勢不利習政府新政
幼兒園疑食物中毒 13人送醫
吳寶春想唸書 明道大學招手
中共調整5省書記人事
北韓核試 成有力售核廣告
男大生抗癌7年 勤學獲助學金
傳三星推滅台計劃 鴻海不回應
高市議員張勝富 當選無效定讞
週末若有鋒面 將實施人造雨
台灣國際蘭展 訂單逾92億元
油價營業稅 經長：和財部溝通
掌象隊兵符 草總22日上任
頭顱分屍案 不排除各種可能
石岡劉家掃墓 循客家古禮
TimeBox 保留回憶夢想
報名全球最貴旅行 先掏4千萬
台積電：不評論三星滅台論
中醫師學植物染 進駐藝術村
高雄市議會 遞補第7名議員
保肝篩檢 王彩樺任保肝大使
曾櫟騁代言全原運 科技點聖火
中俄有望達成石油增供
五金雜貨藏毒 緝毒犬嗅出安毒
菸酒工會:漲菸捐不顧庶民經濟
敘傳化武攻擊 以研判似有此事
調高陸客配額 兩會完成換文
SBL裕隆賀夫 連莊月MVP
老鼠會吸金10億 3嫌羈押
華光社區案 法務部：依法執行
奇美材業績 第2季可望轉佳
日系商品價格 公平會密切觀察
國安局網域遭攻擊 逾3百萬次
專家：星今年經濟成長2.8%
北榮：扁是大腦萎縮非小腦
20年來首次 英批准建核電廠
陸學者：未獲准入藏採訪 正常
樂天聯手臉書 助中小企業行銷
頭顱分屍案 專家：凶嫌矛盾
天氣忽冷忽熱 台東出現稻熱病
北韓疑網攻 韓股腿軟嚇趴
違法捕魚被罰 醉漢不滿鬧自焚
台幣29.845 逾半年新低
潘威倫秀球威 大陸球員圍觀
走過必留痕跡 警憑鞋印破竊案
遊覽車使用 交通部將採性能制
油價公式 擬不納痛苦指數
營建署徵濕地心故事微電影
城市峰會暖身 高雄邀陸媒參訪
行政院中辦行動專車 原鄉座談
學生資料外流 校方：口頭告誡
民進黨下鄉反核 號召十萬尖兵
宏?推雙卡雙待智慧手機
2月接單 24個月以來新低
兩廳院藝術總監 平珩接任
許富惠張延蕙 20年社工無悔
涉詐誆治癌 排毒教父判2年
首季接單 經部估成長0.7%
貨品暫准通關 台印度簽議定書
父母分居 女童疑遭集體虐死
八里案 監委要查檢警是否洩密
科博館恐龍展 亞洲大巨龍露臉
劉鶴吳新雄 任陸發改委副主任
長甲集團2.5億美元聯貸簽約
清明台鐵票 第1分鐘賣7萬張
華光社區違建 21日起拆除
英14歲女生手機被沒收上吊
巨大美利達 看好今年景氣
航空業獲利 今年上看百億美元
吳寶春事件 教部檢討同等學力
藏春甕醃脆梅 陶儲罐多功能
起亞菁英賽 曾雅妮扮追趕者
特易購砸重金 打造數位平台
投審會看好陸資僑外來台投資
議員籲合署大樓供新北市府使用
日圓貶值商機 旅展日本團夯
雙北預售實登資料 僅50億
蘇貞昌籲中同理心看兩岸差異
爭取亞銀商機 台灣急起直追
民眾託券商買陸股 年底前有譜
公益行善大行動 金門學童響應
電信三雄降預付卡 百萬戶受惠
外交部：赴印度女性要提高警覺
北市清明掃墓 推廣新祭拜流程
何奕達接棒 代理元太董座
金門古洋樓 後方鐵皮屋礙觀瞻
賽普勒斯人憤慨 怒氣朝向德國
梅克爾：賽國銀行得為紓困出力
日核廠冷卻系統停 疑老鼠作祟
陽光男孩罹癌 學校募款
蔡衍明挺國片 包場看大尾鱸鰻
停船疏忽致重傷 船長判8月
黃鎮台：亞職賽升國旗唱國歌
台銀在陸新台幣業務 還在等證
財產信託收年費 監委質疑
訪教廷圓滿 總統期待雙方關係
防破產 賽普勒斯研商替代案
醫療資源不足 台東立委同關切
美台投資 郝：以地方角色協助
頭顱案 死者二哥否認到底
踹女友致癱瘓 男判8年
美商寶鹼公司 斥巨資南非擴廠
台商陸民看新台幣 精打細算利
宏?建北廣告塔 新裝登場
環團：毒化物應全面列管並公開
水情緊 江宜樺視察石門水庫
蘇州工業園區火災 一消防員亡
職棒票房利多 挑戰連3場滿座
濃霧籠罩 金門海空交通受影響
今彩539開獎
友達廢水回收技術 目標零排放
馬達加斯加颶風 災民吃蚱蜢
吳寶春進修無門 中山大盼解套
中外餅舖 設庇護工場傳愛心
醃頭案 霞浦警稱不知情
性侵茶藝館侍女 男判5年6月
延畢學專長 楊泮池盼正面看待
路燈採購傳弊 檢調搜索約談
客戶流失 聯邦快遞下修財測
菲警成立大隊 打擊網路犯罪
高中排球 東山封后內湖稱王
慘敗不失志 豪想拚連勝
陸富豪為地位想當公務員 惹議
朴槿惠籲習近平促北韓回歸對話
陸戲蔣公面子 引創作自由思辯
務實外交 馬訪教廷創多項第一
張安樂入台證 1年內須領取
頭顱案陸配妻 獲居留後返福建
歐斯本：英GDP成長預測砍半
內門宋江陣 發帖廣邀武林
李克強：中美要相互尊重
對人權決議施壓 南印度抗爭
奈傳炸彈攻擊 41死44傷
房貸集中風險 在合理範圍
土銀：兩棟古蹟建築不出售交換
今彩539 頭獎槓龜
羅祥安：台灣是小 夢想應要大
美夢破滅 無錫尚德破產重整
府：遺憾週刊對馬唯中不實報導
官媒：金正恩視察無人機演習
任中超大使 貝克漢：沒收酬勞
立委：江揆允補助社團補充保費
國會否決存款稅 賽國找B計畫
王毅：中美大國關係從亞太做起
員工罷工 德航將取消5百航班
陽岱鋼開轟 鄭凱文搶一軍先發
前妻新歡舊愛相比 伍茲遜一籌
三星計劃對台宣戰 鴻海成為首要目標
潘世偉、王儷玲 勞退自選投資幕後推手
習近平：願助南北韓和解
星媒體：馬順利出行 中國反應溫和
新北市議會建請中央停建核四
電視台銀行遭駭 南韓提高警戒
錯過開球 妮妮退出起亞菁英賽
北韓發布空襲警報 疑展開演習
南韓遭駭 IP源自大陸
李鴻源：擬到大陸戒護白狼回台
致命的遲到! 曾雅妮退出起亞菁英賽
陸委會：條件成熟時 歡迎國台辦主任訪台
扁民間醫療小組公布病歷 強調「專業無關政治」
礁溪老爺推出「發現自然」專案 帶您現摘蔬果
北韓再放話 揚言襲美軍基地
陸昔首富破產 太陽能產業縮影
港媒：北韓第一夫人確產女
總統宴中華隊 酷酷嫂化身球迷
陸委會鬆綁 台企大陸幹部赴台每家限10人
江宜樺憂「台灣人均1年只讀2本書」
首華皮件 今年EPS預估5元
立院停建核四決議 台灣環境保護聯盟「叫好」
李克強有就事論事改革銳氣！
習近平最大挑戰在於內部貪腐問題
二起重大命案「陷膠著」 江宜樺: 國人對治安失信心
僑民課海外所得 僑委會盼放寬
總統：留下吳寶春 不能被搶走
馬倫提斯：明年到美開TIFA
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
王建民重回洋基 先試身手
網羅建仔 洋基願端小聯盟合約
建仔經紀人：尚有多隊洽談中
洋基前王牌 建仔動向受矚目
股市觀測站 新增權證查詢功能
睡過頭 曾雅妮退出起亞菁英賽
羅艾斯籲助台加入全球經濟體系
投信：新興債受青睞 發行量增
集邦：太陽能供應鏈漲勢趨緩
中鋼構擬配息2.1元 創新高
Q1北市商辦 平均售價小漲
法總理：4月底自馬利撤軍
IMF總裁拉加德住所遭搜索
財部澄清 無稅上加稅
妮妮身體不適睡過頭 比賽失格
東北季風 大台北區有短暫雨
柏老：QE減碼 就業需續好轉
南韓遭駭 Kospi有望補漲
妮妮身體不適睡過頭 比賽失格
教宗將參加巴西世青大會
客戶轉向 甲骨文財報低於預期
台股力圖振作 待量能回溫
台股開盤 上漲30.92點
華碩Fonepad 開放預購
旅德僑胞將舉辦兩項全德會議
火箭迎戰爵士 豪首節4分
美連鎖藥妝店規定 員工報體重
身體不適 鬧鐘沒響 妮難過
哈登半場20分 火箭大幅領先
全球化衝擊 台灣黑狗兄不低頭
委內瑞拉採措施管制黑市美元
水情緊 水資源投資具潛力
迎戰爵士 3節打完豪取18分
買屋抗通膨 329檔期量能升
拒交用戶信息 法猶太人控推特
駐紐約官員投書 籲陸開放資訊
紐約街頭塗鴉 許唐瑋以畫交流
新台幣盤初升值
任期倒數 柏南奇傳倦勤
百仕通傳網羅賀德 競逐戴爾
預測：台幣升值將超過人民幣
暴風冰雹打沉福建渡船 11死
東莞雷雨冰雹 8死136傷
美國會聽證 陸俄網路威脅強
3月外銷訂單年增 恐仍負值
高殖利率營建股閃亮
立院國安機密會議 增機密詢答
頂住爵士反撲 火箭順利升空
財政部：投信整併 綜效不大
歐巴馬：若用化武 敘難逃責任
索尼飛利浦撐腰 軟體廠告蘋果
美矢言推兩大洋自由貿易區談判
技職再造更新設備 基礎優先
地理優勢 馬盼造全球創新中心
寶經院：QE3退場 最快Q4
傳建仔返洋基 岳母：他決定
美商會年會 重視亞太經濟安全
結構性用工荒 陸推訂單農民工
大陸IP駭南韓 北韓未脫罪
傳王建民與洋基簽小聯盟合約
南韓：北韓空襲警報 軍演一環
與藥商打麻將 粵衛生官員免職
遏危機 賽國總統尋他法找金援
低價當道 聯邦快遞砍亞空運
城市科大攜手車商 培訓技師
綠委突襲 台電預算遭退回
哈林聯手53分 火箭力克爵士
多數加拿大人支持恢復死刑
台股量縮整理 上攻乏力
投信：台股8千關卡暫難突破
美商譏法人懶惰 法要嚴審進口
台日產業合作 共推雲端新產品
台科大觸控牆 手機珍藏畢業照
頭顱案死者二哥 測謊待判讀
壓力大喝酒助眠 男子憂鬱上身
校園固網快5倍 備戰線上書審
急重症搶救網 12縣市有破洞
台電預算未報告 經長遺憾
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
日公債殖利率降至10年低點
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
傳推99美元平板 亞馬遜否認
南韓：網攻源大陸 北韓難脫嫌
交長：國內機票調漲年底前完成
久旱不雨 越南胡椒產量創低
身心障礙大學甄試 22日展開
糕餅公會：烘焙業獲利比科技佳
干預疑慮 泰銖自16年高回貶
消保官：買房殺價恐虛增車位價
大學指考簡章 22日發售
外交部推動助青年參與APEC
南市水資中心 回收供應工業區
中華電信董座 傳李炎松接任
改善高捷財務 高市擬接手資產
微型企業雇主性騷擾 罰10萬
入ICAO 外交部盼國際支持
台鐵票價將區隔 無站票車較貴
航運晴雨表 陸推兩岸貨櫃指數
華光違建拆除 居民帶磚瓦抗議
夜夜腳亂踢 不寧腿症擾人
傳郭董赴日洽蘋 鴻海不置評
若福斯投資 經部：積極協助
台灣幻想曲 演高雄在地故事
曾雅妮睡過頭 算退賽非失格
陸新設鐵路總公司 仍是正部級
頭顱案母子懇談 陳佳富未鬆口
疑心肌梗塞 男昏倒工地不治
台美TIFA會談 美國商會關切
兩重大命案 江揆盼水落石出
洋基前王牌歸隊 王建民再出發
檢調查收購案 超豐：配合調查
匯豐陸PMI揚 經濟溫和復甦
涉恐嚇核貸 軍火販黃如意遭訴
盤整 新台幣午升4.4分
匯豐：陸製造業PMI優於預期
基督城重建 紐成長3年來最快
陸奧運金牌選手十月訪台
台電預算被退 國民黨團：不承認
掉落壓傷客人 店長老闆賠
老翁陳屍水溝 疑騎車自撞
通緝犯穿T恤 印WANTED
財政部防駭演練 1年2次
政院：確保核安 不希望違憲
VLSI研討會 關注4G通訊
投顧：修正後 美股持續樂觀
日圓續貶 台隆美妝品降15%
政府捐款 助友邦防治砂眼
僑民課海外所得 僑委會盼放寬
財長：調高菸捐 就不提高菸稅
養蘭技術 巴拉圭向台灣取經
馬總統：創造條件加入TPP
故宮漲門票 擬延至7月實施
許忠信：分開計稅應限勤勞所得
葉世文：高雄也可推合宜住宅
急重症醫療 基層醫師嘆不均
漢城僑協頒獎學金 助華僑學子
自由車環台賽 第4站台中登場
公務員高普考 22日起報名
長鬃山羊藍腹鷴 現身翡翠水庫
路燈採購傳弊 2鄉長訊後請回
阿里山花季 一葉蘭嬌羞登場
各國企業家將出席瓜國投資論壇
農會選舉落敗 候聘人燒炭昏迷
台股收盤漲13.81點
北市客家公園徵才 主播也報名
文化部報告：每人每年讀2本書
新北食品違規廣告 多宣稱瘦身
日出口降 日圓效應尚未顯現
陸太陽能巨擘破產 華爾街慘賠
諾魯男嬰脊裂症 術後康復良好
盜牛樟木買毒 2男落網
中堅企業 江揆：經濟穩定基礎
狹幅整理 台股收漲13點
4月台指期漲21點
元大寶來投信助泰發能源ETF
王建民經典賽好投 老東家招手
預算被退 台電：盼立院解決
陸媒：運20更改塗裝
4月電子漲金融期跌
韓語歌詞作怪 PSY新歌惹議
港泛民成立聯盟 要求普選特首
權值股止穩 重回7800
台南飄雨馬上乾 水庫沒進帳
十八尖山花季 許明財邀賞花
女遊印度風險增 德里強暴倍增
歐巴馬訪以 加薩邊界火箭爆炸
故宮突漲價 旅行業大反彈
雲南乾旱 春茶價格漲逾1成
總統盼職棒延續經典賽熱度
台美TIFA談判 美官員樂觀
四川遇旱 二十年來範圍最廣
技專申請篩選結果 22日公布
三大法人賣超台股49億元
被控摸侄女下體 無證據判無罪
企業響應 催生身障特例子公司
毒管處規劃 化學物依重量登錄
經部續推自由化 助加入TPP
響應環保 清大推線上申請入學
政院修法 增訂原產地自行具證
兩岸醫療合作 三總助燒傷陸童
歡慶兒童節 北市8場館免費
徵經銷佯訂貨 陸人詐財逾千萬
江揆促積極推動健康促進醫院
動物昆蟲放大版 與小孩零距離
張學良毛澤東信 紐約高價拍出
納骨塔不足 骨灰罈淪落倉庫
李光耀：中美30年內不會衝突
越神秘怪病 病因官民不同調
券商權證避險專戶 證交稅擬降
尼加拉瓜地熱發電能量驚人
教部：沒聽說不參加會考記警告
喚醒熱情 江揆要組中華老棒隊
少年Pi印度特映 李安函問候
司法院：觀審制讓人民安心參與
稻熱病蠢動 花蓮發布疫情警報
亞太內需強 帶動美企業商機
清明節掃墓 北市公車免費搭
北市公幼教師甄選 6月初試
遊鳳凰古城 4/10起要買票
IF設計獎 亞大入圍4作品
乙級證照考研究所 教部研究
兆豐台企銀持股 考量分批處理
鄭明典：24日適合人造雨
新台幣兌美元貶0.8分
力成收購超豐涉內線 檢調約談
徐煥昇找鄉音 深耕客語教學
高麗菜盛產 大葉捐發票就送
全運10月登場 為世大運暖身
發監前潛逃大陸 涉貪鎮長遣返
網路購票 42%未揭露資訊
前夫硬求歡 菲總統妹申請保護
比利時甜心馮索 想嚐台灣美食
101次求婚電影 22日上映
中市百貨換季 春購節登場
未來6年 韓電子業出口邁大步
印尼記者：哈佛部長馬總統翻版
少年Pi想台灣 盼隨李安腳步
歐巴馬訪以國 以南遭火箭攻擊
高失業率下出口攀 歐經濟復甦
爺奶春裝走秀 老人展時尚
阿斯特捷利康又裁員 聚焦研究
涉貪前新化鎮長 押解返台
阿嬤想開演唱會 女大生助圓夢
日月潭遊學 玩出語文力
Line進軍美國 攻臉書老巢
頭顱案 檢察官防洩密影響偵辦
籲槍管 遺孀刊藍儂染血眼鏡照
選總召 高市民進黨團將換龍頭
存戶課稅惹議 歐盟德國忙卸責
美國鄉村樂團 來台演奏夜來香
人工增雨 24日將啟動
共軍副總長：不應在亞太爭奪
馬擄姦美籍女教師 6人是慣犯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
長榮再拓日航點 增飛岡山旭川
嘉義物產優 名揚東京食品展
水頭聯外道路 生態與發展爭議
大陸音樂下載 傳不再免費
NASA否認太空船駛出太陽系
玫瑰花行動劇 開南師生訴反核
水情吃緊 嘉南灌區供8停8
兩岸宣布：互設辦事機構列協商
高屏溪流量新低 備用水井備戰
紓困無著 ECB將斷賽國銀根
棒球世界排名 台灣升到第4
劉政鴻斡旋 反風車抗爭破僵局
跨性別廁所限制 美州延後辯論
觀光年曆推春浪 春吶失望
吳鳳科大國際文化祭 促交流
尋替代方案 賽普勒斯向俄求援
沙巴主權爭議 菲擬交國際仲裁
抗旱準備 吳志揚視察戰備水井
藤枝林道路基流失 修護難
若明公投 郝：不支持核四續建
世貿年貨大展 4/18起徵展
避打房假離婚 滬官方搞笑警示
老來得子 孫兒自閉症風險增
媽祖國際觀光文化節 陣頭尬場
頭顱案測謊 被告律師指不恰當
舞展綁小腳跳舞 學生：很新鮮
清明掃墓 防災口訣4不2記得
台青年澳洲打工度假創新高
長榮日本航線 岡山旭川開航
習近平22日起訪問俄羅斯
倒臥菱角田內 農民送醫不治
眼動脈逆流 容易腦中風
外資匯出 新台幣收貶0.8分
習近平：陸將履行應盡國際義務
李新穎墨國演講 述台政經成果
兩會互設辦事機構 納協商議程
歐元區綜合PMI 萎縮惡化
防災 馬總統：事前預防重要
經建會官員訪墨 分享台灣經驗
金縣府：社福表現佳 仍續努力
水湳土壤整治 民代籲借鏡香港
象海豹走斑馬線 巴西馬路秀
貼補家用 原住民上山採箭筍
春暖花開 中市餐飲吹異國風
行銷中興新村 將辦全國性健行
閱讀面相學 書店就是攝影棚
代言全運會 曾櫟騁盼遇新秀
馬訪梵 美媒：台外交珍貴一刻
李鴻源：治安穩定未惡化
滬推公廁指南 方便更方便
導盲犬返台 不適應車不讓人
石世豪：各國依媒體生態訂規範
涉虐童致死 保母坦承犯行
韓簽FTA 美商會：勇敢競爭
高市議會訪大阪議會 盼增互動
印尼擬修法 婚前嘿咻囚5年
銀行海外業務 有獲利有風險
培養幸福達人 大仁設幸福書坊
陸插手台研討會 陸委會：不妥
A片沒著作權保護 日商告輸
陸南海演習 菲籲尊重海上疆域
保險公司及保單 擬有評等
美太重蓋達 恐忽略陸情報
臉書按讚 讓青少年逃避責任
民進黨：肯定郝龍斌道德勇氣
台美跨國合作 苗栗教育添亮點
美退協總會長訪華 拜會退輔會
女疑跳軌遭撞死 母親目睹慘劇
便利箱袋漲價 郵局推便利包
陸鐵路票價 鐵路公司有自主權
清明假期 台金海運訂位額滿
職棒防賭基金 累計近8千萬
幫人蛇偷渡小孩 交通媽咪判刑
非法吸金10億 雄檢再押6人
華南冰雹龍捲風 24死數百傷
重啟簽注詐運彩金 前襄理緩刑
退撫基金自提比例 銓敘部讓步
大馬控告8蘇祿軍 極刑伺候
銓敘部草案 18趴改革擴大
反壟斷草案 各界意見分歧
兒找朋友當內賊 父母只告友人
王子魚泣遭打趴 憂前男友奪命
日電貿總座異動 子公司合併
中職冠軍預測 專家看好桃猿
第一階段限水 高市府籲節水
賽國籌錢 傳向俄求50億歐元
振興股市降稅 期限內完成
人倫悲劇 7旬父殺子
菲媒：陸艦赴南沙運建材
李安：宿世緣分把我帶到印度
歐巴馬到西岸 巴人聚焦屯懇區
德製造業萎縮 摔破市場眼鏡
中信銀推保本人民幣結構商品
宏?CSR論壇 強調永續價值
求中博彩 大馬凶手砍人頭祭神
國手穿西裝 與總統親切互動
年金改革 銓敘部：納基層意見
阿聯法院判無罪 斐醫生洗冤屈
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核四攻防 藍：綠突襲誤導民眾
年金案調整 公務員協會不接受
吃代餐減肥 仍需運動
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威力彩開獎
周守訓轉當導演 政界好友捧場
美初申失業救濟 增幅比預期小
蔡英文：台灣必須再現創業精神
聯合軍演結束 韓美續防備北韓
睡過頭 名將福瑞克也發生過
共軍在南海訓練搶灘登陸
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兩岸關係研討會 張志軍將出席
新北市議會建請穩健減核
2度猥褻女大生 診療師遭起訴
龍應台：出版是國力也是國安
桃機廁所特優標章醜 交長令撕
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華航送機票 邀少年Pi訪台
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台塑化派息0.26元 創新低
總統：積極找貿易大國簽FTA
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華航台日新航線 桃園直飛高松
民調若一致 郝：是否公投可議
行政院：會全力確保核安
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檢察長訪視 女童母盼還公道
威力彩頭獎槓龜
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兩岸關係研討會 虱目魚首上桌
今彩539 頭獎3注中獎
日銀總裁：期待物價兩年漲2%
李克強：不放空炮 不當太平官
裕隆逆轉璞園 季後賽首輪扳平
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美2月成屋銷售 創3年新高
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陸律師提全國人大選舉無效訴訟
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停建核四案 國民黨團下週復議
兩岸貨幣互換協議 年底可望簽署
仇日有因！ 中國去年拍攝200部「抗日片」
留下吳寶春 馬總統有交代！
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港媒：歐巴馬出訪中東 「項莊舞劍」志在亞洲
神氣家族人生講座 樂活人生心動能
「醃頭案」兇嫌獄友 嚇到要求換房
白狼張安樂之子 代領入台證
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
訴諸以民眾 歐巴馬籲追求和平
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台新銀獲模範銀行獎
投信：陸股新成長引擎 啟動
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北韓非核化 美官員：才有得談
港商中原地產 啟動新人培訓
鼓吹恢復和談 歐巴馬訴諸以人
僑委美媒撰文籲助台入ICAO
駐歐處特映Pi 回響熱烈
電腦展亮點 多功能平板
美光營收超乎預估 盤後股漲
大陸電影市場 超日趕美
吹偏南風 天氣穩定晴朗
暴風雪釀禍 加國連環車禍百傷
北韓網路戰 可與美中情局匹敵
崔威勒：卡拉布魯妮是真誠女人
2月失業率4.24% 略升
竹子湖海芋季 陽明山交管
豬投上海太嚴重 陸官方下指示
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歐銀融資將斷 賽國設法獲紓困
歐傳擬關2賽國銀行 凍結資產
法拍錘日 佳士得教孩童懂拍賣
成大中央社系列 聚焦英文新聞
提倡極簡生活 富豪喜蝸居
金援賽國 歐元集團促提替代案
蔣尚義等獲ERSO獎
習近平伉儷俄非之旅 啟程了
低價智慧機商機大 三星也垂涎
公投表態 李鴻源：現在還早
隔熱紙技師 北市推訓用合一
永定國小鋸樹 新北農業局重罰
金溥聰：蔡煌瑯質詢 不符事實
尚德倒閉 無錫工廠繼續運作
江揆：安檢後談公投決定更恰當
美調高舉債上限 貝納提條件
陸國家食藥監管理總局 掛牌了
蔣偉寧：閱讀教育須再努力
FIH去年虧3.16億美元
進修無門 吳寶春上電視說明
半導體B/B值 連2個月逾1
新台幣匯率盤初升值
談習近平 彭麗媛：他能駕馭我
陸人買房不住 溫哥華空公寓多
江揆：學歷非晉用人才主要條件
擴散不佳 高屏空氣品質不良
德銀：港利率漲 房價恐跌2成
北美業績強 耐吉獲利優於預期
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公投 朱立倫：核安資訊要透明
司法改革 法民眾盼嚴刑重罰
孫大成演講台瓜雙邊合作
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水情告急 經部成立抗旱小組
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量能不濟 台股陷季線保衛戰
推在地就學 朱立倫籲不迷思
春雨不可靠 專家：要開源節流
淨收入減 利豐棄3年獲利目標
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國際水合年 北市落實節水
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北韓模擬南侵 捉數萬美國人質
港媒：北京領導人子女撤美回國
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張志軍首談對台政策：只會更好
三星滅台 王振堂：不可能
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
豐興急降廢鋼收購價
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邁阿密網賽 盧彥勳晉次輪
(土界)雅人情定菅野美穗 下月結婚
台美不老騎士 今夏兩地尬車
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宏?：下半年對PC成長是良機
開殯葬花車 王秀英捐所得行善
投信：7600至7800間有撐
寺廟花瓶也偷 毒鴛鴦落網
人力銀行：就業市場U型反轉
補充保費檢討 擬半年內提出
春節影響 1月薪資年減逾2成
台北市立大學 籌備處揭牌
張志軍就兩岸關係提出多項宣示
彭麗媛陪出訪 陸喊外交軟實力
橘委陳怡潔上任 關注婦女議題
關懷地球 23日晚熄燈1小時
政院非核家園法 在野續杯葛
張志軍：讓更多台企共享發展
駐秘魯代表處放映少年PI
賽危機未解 歐元逼4個月低點
紐約郵報：建仔可望重返洋基
陸：民進黨人士願了解陸 歡迎
購買殯葬商品 內政部籲停聽看
林中森盼兩會互設機構功能強
疑拿打火機燒特教生 舍監解聘
光頭盜搶超商 特徵太閃遭警逮
郵件社交難防駭 韓網路癱瘓
線上追思 內政部推電子輓聯
冤獄23年 紐約客獲釋
張志軍：保持兩岸大交流局面
拿爛美鈔白吃西餐 賴帳男判刑
景氣露曙光 投顧看好高收益債
粵村官貪污率高 趨向集體化
張志軍：希望有機會到台灣
夾帶安毒入金販售 5男送法辦
自由示範區 擬納屏東農科園區
社福團體補充保費 擬動預備金
台灣換肝3年存活率 高達8成
弱勢盤整 新台幣午升1.3分
愛在彈指間 女主角練就打字功
四技申請一階篩選 6成通過
衣換季詢塑身 腰內肉最擾人
台資婦產科 在陸宣導自然生產
解兩岸政治難題 張志軍3看法
環團籲停建關西外環道
Vanquish跑車 引進台灣
江揆：核安立場與郝朱一致
植物寶特瓶 國產第1瓶亮相
瑞銀投信：Q2換檔再上
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反壟斷專法 藍盼政院速送版本
財產申報 林永樂是臉書股東
愛瘋5帶動 內嵌觸控商機看好
洩漏偵防車行蹤 警判6月
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黑莓執行長推新機 嗆愛瘋落伍
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類風溼病情穩 生物製劑才減量
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軍訓抵軍事訓練 上限15日
經紀人：紅襪未對王建民表興趣
副總統：外商投資有助產業創新
狹幅盤整 尾盤失守7800
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被控貪污 教授請求考量情理法
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結晶釉胭脂紅 鶯歌燒驚豔青花
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4月電子金融期都跌
涉殺印度漁民 義兵返印受審
老師遭解聘 北市提判決證合法
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台科大申請一階 一滿級生過關
教授是否公務員 最高法院辯論
北韓涉侵人權 聯合國立案調查
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換肝存活率 高雄長庚蟬連最優
綠版反媒體壟斷法 適度管制
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金門引水解渴 兩岸持續溝通
夫嫌窮惡遺棄 妻訴請離婚
韓星張根碩跑車爆胎 未釀大禍
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三大法人賣超台股31億元
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關廠貸款紓困補貼 最高可全額
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私審學生涉強制罪 3師遭訴
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傳產升級 工業區與雲科大聯盟
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反核四續建 郝龍斌說明立場
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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涉暗摃嫌犯現金 雄檢法警遭訴
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中職開幕戰 經典賽6國手先發
女陳屍產業道路 頭臉8刀傷
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短跑型男易緯鎮 近來腰痛纏身
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朱立倫盼北北基與閣揆溝通核四
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夏立言：爭取明年參加國防對話
亞太美國商會促美與台簽FTA
印尼號召東協海軍聯合軍演
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斐汽車衝入牛群 6人死9傷
阿基師：我也想念台大EMBA
OECD：陸經濟3年後超美
黑莓Z10登美 成敗在此一舉
馬總統會郝龍斌 交換核四看法
銓敘部：年金改革沒有大倒退
全原運曾櫟騁代言 炮聲引聖火
草總披黃金戰袍 盼擦亮象招牌
消合社發提貨券 故宮月底收回
加州議長訪華 外交部歡迎
老翁新店泳池倒地 送醫命危
交部新人事 港航局長祁文中
方濟籲教會加強與伊斯蘭對話
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長榮需地爭議 交部提案恐難行
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疑情海生波 六旬翁毆婦棄屍
轎車撞進機車行 花蓮6傷
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低價愛瘋 謠傳用塑膠外殼
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習近平啟程訪俄 西方諸多揣測
蘇格蘭宣布獨立公投 民調「正反都不過半」
兩岸兩會互設辦事處 正式列入協商議程
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習近平訪俄羅斯 中國「第一夫人」也成焦點
王建民確定落腳洋基
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美官員：國際質疑陸無力阻北韓
朱立倫：將與江宜樺談核四議題
蘋果再傳漏洞 可重置別人密碼
林仙保驟逝 沈若蘭哭倒癱軟
父親驟逝 林益世獲准南下治喪
三洋電擬減資15% 月底改選五席董事
南進 玉山銀收購柬UBC銀行70%股權
飯店客房大變身 藝術佈展超神奇
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以色列道歉 與土關係正常化
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維護古厝 巴西民警衝突
故宮文物文創演講4月漢堡登場
惠譽恐降英頂級信評
挑戰 與臉書788好友碰面
比國新法 醫美手術得醫師親為
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法世界旅遊展 記憶旅遊為主軸
德國高壽人瑞90%是女性
巴西夜店大火 警方起訴16人
財報利多激勵 美股收紅
釣魚台爭議 日大使質疑陸舉動
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觀望賽普勒斯局勢 歐股持平
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火箭迎戰騎士 豪首節4助攻
40歲詹明崇 詮釋現代神農
假扮機長 法男在美被捕
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樂觀賽國協議達成 油價上漲
肉品障礙訴諸WTO 美方審慎
日駐美大使：盡快推TPP談判
習蒲會 簽聯合聲明
豪取4分 火箭半場領先騎士
WBC直播 中華電收視創紀錄
共塑多極體系 中俄微妙競合
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財政吃緊 美關部分機場塔台
王建(火宣)：一個人別佔兩個位子
仁安羌戰役英老兵訪台 謝恩
教宗接見駐教廷大使王豫元夫婦
3節打完 火箭大幅領先騎士
司法官律師第1試 將合併
越每年2萬人死於肺結核
加國班機駕艙冒煙緊急降落
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雲林槍擊案 被擄女放回追逃嫌
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包庇走私香菇 2海關官員收押
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經部多管齊下 爭取加入TPP
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日栗林公園春遊 江丙坤賞櫻
MOD互動 下一步攻運動賽事
日本促銷觀光 不忘感謝台灣
南投市賞鷹季 天空之橋會天鷹
未警示致人死 工地負責人緩刑
美元走強 台幣週貶0.34%
張雨生墓園欠稅 不會輕易查封
開幕賽獅猿戰 桃園球場現人潮
德旅遊達人訪台 探索寶島之美
李源潮：中日關係空前混亂
宛如電影 印尼監獄遭闖入行凶
剝箭筍機 春天吃筍更方便
面對旱象 江揆：政府因應準備
翡水供應 大台北5月底供水足
日新幹線技術 擬提供台灣
蘇貞昌：反核聲浪已遍地開花
企業贈自行車 鼓勵選手拚奧運
關門危機解除 美兩黨喘口氣
重聽無事證 林仙保未涉貪汙案
茶改場雜草起火 南投1翁死亡
職棒開幕戰 經典賽國手對陣
去年火災1574次 續創新低
林仙保驟逝 王金平不捨難過
江揆：讓年金制度永續經營
金門美術家聯展 以藝會友
防衛釣島 日擬增潛艇及人員
癌症重粒子線放療 台日交流
副總統：人才培育讓台名列前茅
清明時節 蔣孝嚴哽咽憶亡母
拉脫維亞：不會步賽國後塵
新光海航 引進台灣培訓模式
林仙保一生霸氣 見證紅派浮沉
北市都更處25日報告文林苑案
石蚵小麥季 金大備全麥饅頭
高鐵：未與日JR簽約技術輸入
歐元區財長將會商賽國紓困方案
基北特色招生 北市辦說明會
習：任何國家不能單獨主宰世界
女子3千障礙 陳昭郡破全國
台老兵背骨灰返鄉 陸將拍電影
拜登訪歐 2晚住宿燒百萬美元
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疑夫妻口角 婦人攜子自殺脫險
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作家韓良憶 睹照片懷想張國榮
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肉包餵狗奏效 查獲安毒工廠
第三方支付鬆綁 保障網路購物
阿里山詩路步道 余光中種櫻樹
因Pi結緣 荷特效師盼再訪台
聖露西亞官員訪華 促關係深化
兒童醫療輔導師 化解就醫恐懼
陽光屋頂 減少依賴傳統能源
郭雪芙職棒開球 緊張手發抖
台灣沙板季 多國好手墾丁競技
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家電業吸睛 體驗館攬客
北港車禍 8旬夫婦死亡
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興大農民講堂 為果樹看診
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金門慢壘賽 廈門台商日商參加
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李沃士：打造大二膽成觀光亮點
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今彩539頭獎 4注中獎
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愛滋器捐5病患 面臨停藥抉擇
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把「ㄆㄨㄣ」變黃金 「身土不二」愛臺“新”農夫
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歷史性一刻 前後任教宗相見歡
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洋基官網宣布 簽下王建民
洋基官網宣布 建仔重返洋基
洋基簽王建民 美媒喊明智
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冤獄23年獲釋 男子心臟病發
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總統訪梵成功 外交體系總動員
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趁假日盜伐 查獲牛樟1.7噸
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極端氣候 專家籲開源節流
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特戰山隘行軍 里程破百
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金門貨輪撞大陸船 無人受傷
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泰4月潑水節 街頭狂歡打水戰
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面臨壓力 台股震盪打底
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夏威夷漂到台灣 相機奇幻現身
Toshiba 外接硬碟 500GB 的高儲存容量
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20分鐘 台南2凶殺1死1傷
養精蓄銳 建仔未現身練投
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中非叛軍篡國 法派兵保僑民
反對領袖辭職 敘在野勢力挽留
美槍管 彭博力戰擁槍勢力
賽國騷亂未解 歐元匯率走貶
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投信：Q2美科技股仍為主流
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房仲:桃園龍安生活圈區具潛力
量能放大 指數才可上攻
反同性戀婚姻法案 法民眾示威
台寬頻網路家戶 達650萬
4.8地震襲千里達及托巴哥
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中非惡化 法籲僑民注意安全
降雨少 期待27日另波鋒面
美威力球頭彩 史上第4高
傳臉書手機認證 宏達電不評論
韓再轟日圓貶值 要G20施壓
豪哥首節2助攻 火箭領先馬刺
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火箭落後馬刺 豪得分未開張
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豪得分開張 火箭再度領先馬刺
台股開盤 上漲66.36點
避險基金作空銅 看多金
張小月出席打工度假青年聯誼
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新機開賣 宏達電早盤走揚
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哈登關鍵進球 火箭擊敗馬刺
戴爾執行長料提高收購價碼
霧霾阻觀測 陸天文台變博物館
賽島紓困過關 恐拿人民錢還債
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張盛和：金融公公併 未討論
韓遭駭客攻擊 來自歐美4國
台股漲 新台幣盤初走升
製造業服務業2月景氣 雙跌
幸福保衛站 內政部尊重地方
港媒：深圳官員限期申報財產
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起亞菁英賽 洪晏瑀並列第57
中央氣象局 氣象報告
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四川傳藏婦自焚
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亞洲盃冰球賽 台灣奪冠
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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