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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
韓元走揚 新台幣匯率盤初升值
高科技製造業 年後人力需求旺
火箭戰公鹿 立陶宛菜鳥將先發
台積電股票報酬居首 打敗蘋果
日銀行放款激增 遇上通縮瓶頸
民眾赴陸換器官 醫界籲設限
壢新醫院邀雲門分享創作
陸經濟家估首季GDP增約8%
救護車駕駛酒駕 判罰金拘役
英特爾搶單衝擊 台積電走跌
科大申請入學 3月4日報名
台股量能未放大 持續盤整
捍衛聯盟票房不佳 夢工廠虧損
作曲家艾曼紐 為朱團造驚喜
罹大腸癌 測KRAS基因免費
龍應台：公民社會正在香港成型
港媒：李源潮將出任國家副主席
巴拉圭議長獲麟兒 劉德立祝賀
農委會強調 未停發老農津貼
鋼軌愛情文鎮 迎白色情人節
以房養老3月試辦 精算表出爐
潘越雲唱雨夜花 如入時光隧道
本田回日本設廠 49年頭一遭
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
蒙古媒體訪問團拜會中央社
TIFA復談 農委會堅持牛豬分離
巴克萊：看好台商回流貢獻
避險需求 美債表現一馬當先
國企績效獎金改革 最高2.4月
英料擴大寬鬆 英鎊貶勢超日圓
金門霧散 海空交通陸續恢復
智冠集團獲韓遊戲代理權
義大利選舉陷僵局 市場恐震盪
銀杏演化史 學者花16年驗證
全球連署釋放劉曉波 台灣響應
單手腫如象臂 陸癌婦來台治癒
高市推旗津觀光 徵求建旅館
友邦淨利飆升89% 優於預期
上海營改增 年減稅900億
國企獎金如獲共識 適用101年
郭素春：連戰談話符九二共識
消費者信心調查 8個月新高
外交部：美新防長立場友華
石門水庫電廠防淤 3月初竣工
胡錦濤訪台 吳釗燮：短期難成
嘉義228追思 促公布真相
熱氣球安全 藍委促立法管理
油耗未加註說明 寶騰遭罰
制裁北韓核試 南韓特使訪北京
安倍拚通膨 柏南奇力挺
撇「性都」印象 東莞推宣傳片
國台辦：李安得獎與有榮焉
喝解酒液 酒測值照樣超標
國台辦：曾培炎訪台將高層對話
婦人腸阻塞 大吃芒果惹禍
德國社民黨黨員人數銳減
水尾塔整修縮水 遵民意再加層
連戰訪航天城 神九太空人陪同
國台辦：大陸明令禁止賭博
太極雙星案 約談捷運局承辦人
法國是德國最大貿易夥伴
海莉再來台 獻唱東洋經典
經常帳順差擴大 韓元走升
亞幣走揚 新台幣午升9.1分
二二八假期 燈會加開接駁車
綠：公投命題應為是否興建核四
大陸前副總理曾培炎抵台訪問
墨國禽流感 瓜國加強邊界防疫
佛教祈福法會 吳副總統出席
寵物用人藥 農委會1週提品項
香港經濟成長加速 1年來最快
貴重儀器養蚊子 監院痛陳浪費
瑕疵名牌鞋搶翻天 半天賣千雙
陸稱依法依規管理網際網路
減爭議 新北警配發秘錄器蒐證
貨車疑爆胎 石材砸毀1車1死
防潮汐鹽分 愛河設橡皮壩攔水
刮刮樂熱銷 台彩：全力供貨
港府：促進與大陸經濟融合
李安奪獎 府擬頒一等景星勳章
被問第二春 徐立德：不談小事
申請以房養老 未領津貼者優先
政治對話 國台辦：可智庫先談
林慶台自身經驗 輔導中輟生
胡志明市驚爆 越加強消防安檢
成龍劉德華低調訪大馬
兩台船長遭日留置 外交部協助
自然孔大腸手術 傷口小復原快
集邦：台灣適增屋頂型太陽能
誆購便宜機票 業務員詐財判刑
榮電勞工問題 擬安置基金處理
投信：布局新興市場 面向更廣
湖北小學踩踏事故 4死7傷
民調：逾3成認一中各表利台灣
歐美紛擾多 聚焦亞洲市場
台股收盤漲17.08點
酒駕新制 酒測超標最高罰9萬
傳赴印尼設手機廠 三星否認
增發股利激勵 亞航股價飆漲
台北股市漲17.08點
3月台指期跌4點
北市：勞健保解封土地可望招標
新北紀錄放映院 推李安三部曲
台商回台 審核通過22家
疑感情糾紛 中市女大生跳樓亡
3月電子金融期齊漲
亞洲舞龍賽 9隊競秀苗栗
政院：核四安全測試不中斷
騙換衣推警鎖門 女子墜樓輕生
陳保基：打造綠色生態幸福農村
衛署擬立法 約束境外器官仲介
雙子星案捍清白 邱大展告媒體
國台辦：一中架構共識增
台鐵弊案 起訴19人
台電：核四運轉電價仍會漲
7900得而復失 小紅作收
14呎鯊魚攻擊 紐男身亡
曾培炎抵台 將會蕭萬長
埃及熱氣球慘劇 1死者疑懷孕
德國度過40年來最昏暗冬季
教部推美感教育 生活周邊做起
三大法人賣超台股4億元
台灣人氣爆米花 印尼正夯
陳彥博返台 5月再戰澳洲
北市就業人數增 失業率下降
宏達電手機 飛上外太空
臨別櫻花季 日月潭螢火蟲季來
商船大副受傷 海巡馳援送醫
卓文萱越南演唱 台商攜手送愛
安海瑟薇嬌點 防撞衫美麗錯誤
美轉向亞洲 台有機會入TPP
反覆流鼻血 檢查竟是惡性腫瘤
以房養老 照顧救助邊緣人
公投法修法 藍綠各有方向
推性別平等 彰縣出手機APP
Instagram用戶達1億
解決泰南動盪 泰盼大馬合作
教宗本篤十六世 任內大事記
燈會迎春門 成遊客拍照景點
陸餐廳仇外標語 菲僑社憂排華
警尿急 加油站意外捉吸毒男
反壟斷法 意見收集後開說明會
港府掏千億 減稅補貼電費房租
大馬研發人參新培植技術
河南去年外貿額 富士康占過半
新台幣兌美元升3.5分
駐尼使館放映少年Pi行銷台灣
涉偽造文件詐貸 警破理財公司
代價不貲 但德國決心廢核
印尼限外資餐廳連鎖店數量
福建土樓神韻 苗栗連演3天
陳保基：絕不會停發老農津貼
採認陸專科學歷 教部擬修辦法
3世界新種金龜 墾丁亮相
超商成長空間 業者估逾千億
婦女節 女性嘉縣免費搭公車
1月工業生產 連7升
加州傳槍擊案 2警殉職1嫌死
寒假作業外包 主管動員9下屬
執政黨命題：是否支持核四停建
陸個子最高政協委員：姚明
充電起飛計畫 助企業提升人力
義新國會議員 3成是女性
南山人壽 撤電話行銷
買假肚皮當街掉 陸女求償遭拒
陳氏與六桂宗親春祭 慎終追遠
1月M1B M2年增率雙降
比爾蓋茲力挺印尼推廣創業運動
推動募兵制 李鴻源：創造三贏
女科技人的一天 揭神秘面紗
中鋼內銷鋼品 平均漲802元
馬：農漁產品銷往大陸大幅增加
意外 1月燈號亮黃藍燈
未富先老 陸今年老人將逾2億
史上最亮彗星 比月亮還搶眼
加深結盟 宏達電遠傳簽備忘錄
大馬若動武 索地菲人揚言自衛
賠國華借款 1保3銀得標
含萊劑美豬不進口 馬重申立場
酒駕新制開跑 警：加強取締
酒駕撞人折返輾斃 二審判無期
南韓盼北韓勿再挑釁
出門買晚餐被撞 台南女子死亡
外幣結算平台 3月1日營運
南非牛肉產品 含水牛山羊驢肉
簽約大聯盟 胡智為回饋母校
大專學費調整方案 重啟公聽會
觀光菁英訓練甄選 受理報名
台南騎樓暢通 3月取締開罰
親子館兼平價托嬰 北投亮相
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
歐銀總裁訪華 強化雙方合作
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
騙警換衣鎖門 情傷女墜樓不治
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
NCC：3條件從旺中承諾而來
紙風車劇團 28日蘆洲演出
LED創意設計 兩用插座奪魁
牽連二二八 四川版畫家遭槍斃
台灣燈會 Hebe母樂當志工
房仲：房市熱 桃園高雄價升
核會談落幕 6強伊朗擇日再談
大坑步道燈不亮 立委爭取修復
義10年債殖利率 3個月新高
印度抑通膨 估預算赤字達標
晶技董座：Q2起營運逐季向上
市庫代理案招標 最快9月定案
長榮交響樂團 3月新春音樂會
林口購物商城 日商三井得標
品格教育進社區 師生齊掃街
吳東昇：看好電視增亮膜產能
捷星延誤自日返台 旅客抱怨
水溝成群錦鯉 一夜暴斃
顛覆印象 女科技人多才多藝
吳東昇：盼新閣揆阻證所稅
林克穎案 判賠家屬755萬
美若減支 恐使75萬人失業
金馬奇幻影展 毒戰震撼揭幕
小英邀丹麥專家 開養豬研討會
打擊地溝油滬最高罰人民幣十萬
芬研究：生男嬰 母親壽命較短
五楊高不再延 311全線開放
中華戰南韓職棒 排定先發打序
賽思麥克法蘭：不再主持奧斯卡
PCB年產值 估成長3%
網羅拉米雷斯 犀牛只怕程咬金
復甦中有挑戰 1月亮黃藍燈
奇美砸重金 先進醫檢機駐偏鄉
陸12屆人大代表2987名
併客家文化 催生美濃自然公園
第一金：海外獲利目標占4成
出口商拋匯 台幣收升3.5分
義中左派勝選 求五星運動合作
內政部推動 建構友善育兒環境
台大開啟生態傘 象徵森林保育
美新防長任命案 高華柱祝賀
核四公投 蘇貞昌：有必勝決心
歐元區經濟信心 升幅優於預期
英第4季經濟 萎縮0.3%
陸學者連署籲人大批准權利公約
地球一小時活動 323登場
人民幣存款 央行：達81億元
國道計程橫向免費 試辦機率高
1月工業生產增幅 26月新高
大陸專科生來台 名額擬採外加
不實登載案卷 前書記官判5年
Google付費App 開放
郵政儲金破5兆元 歷史新高
酒駕肇事 高市去年67死
連戰訪陸 總統樂見民間交流
護中華隊士氣 草總不輕易換將
惡搞同事照片供瀏覽 女遭起訴
武裝份子現馬國 國人商旅注意
曾永權爭取 屏北聯外道路發包
VISA：兩成大馬人無儲蓄
拚觀光 金門辦台陸港澳推介會
廢土氾濫 朱立倫籲源頭管理
馬國旅行業訪南台 盛讚人情熱
義舉債成本 創4個月新高
涉猥褻4歲幼女 肢障男遭判刑
取締酒駕 新北：大街抓到小巷
蘇貞昌：兩岸交流應漸進發展
蕭曾會 著重兩岸經濟合作交流
送報生家屬：找到林克穎最重要
法眼明察 一張發票揪出山老鼠
新航點 呼和浩特張家界最搶手
建仔防澳客 關鍵在第一球
油價補貼 3月底前檢討
前2月商業營業額 可望增2%
偵辦雙子星案 捷運局人員請回
試辦鐘點外勞 預估3月中實施
景氣穩定復甦 恐至下半年
精碟3/8全面停止光碟片生產
研考會：國家檔案開放申請應用
滬女30婚 偏愛江蘇男
林昭亮音樂會 3/3南投登場
TED獎得主 將建雲端小學
擺攤算命詐財 一牛剝兩皮遭逮
台鐵弊案起訴 8公務員喝花酒
射頻治療突破 分段消融肝癌
助真正弱勢生 楊永斌提免學費
全球連署 籲陸釋放劉曉波夫婦
壯圍國中類流感 師生戴口罩
退位前最後接見 教宗感性道別
救火不讓鬚眉 陳郁君獲表揚
M1B年增降 股市資金仍充沛
血液疾病昂貴藥 獲健保給付
法務部：不可忽視校園毒品
防空汙 日企業擬向陸銷集塵機
藏人自焚 洛桑桑蓋譴責北京
核四公投 馬盼藉辯論呈現真相
奢侈稅 財部：修而不廢
小平板電腦面板出貨 高成長
港經濟成長1.5%至3.5%
卓越中堅企業 10企業獲獎
住宅火險保費 最多降3成5
勞工退休 瑞典擬延至75歲
綠委質疑干預學術 總統府澄清
美元匯款手續費將調降
標檢局頒太陽光電裝置國家標準
狄爾萊海灘網賽 盧彥勳過頭關
新北廢土新樂園 勤查嚴罰
金管會：南山撤電銷無關個資法
燦星旅併五福告吹
賤賣土地 前國產局副局長判刑
監督核四 藍委促設特別委員會
土虱飆速抗韓 走出閃電陰霾
調查：第4季房價所得比略減
分隔島阻隔不便 爭取設缺口
林志玲自拍影片 跨海聲援反核
台鐵弊案起訴 鍾朝雄5人交保
政治對話 陸委會：非優先事項
江揆促擬務實可行消防救災方案
陸小學4死事故 8官員撤職
稅收不振 南非延減赤計畫
盈拉將會納吉 盼解決泰南動盪
天主教醜聞案 料影響教宗選舉
今彩539開獎
生科館受輻汙 清大申請拆除
桂綸鎂與Ella表態反核
管中閔：自由經濟示範區未排基
林宗堯提核四解救方案
歷史性退位 教宗：為了教會
朱浤源：二二八成政治操作工具
經典賽熱身賽 中華輸給恐龍
菲人索地 沙巴村莊傳槍響
一次看病拿十種藥 健保局要管
精碟退出 光碟產業可望回暖
NCC支持催生傳媒產業政策
日核電廠維安 耗資上兆日圓
林宗堯：對張家祝有期待
熱身賽吞敗 草總：輸贏不重要
違規酒駕 台中市擬加重處罰
陳兆熙：二二八主因期待落差
M2餘額增 須引游資投入建設
熱氣球違規 最重罰3百萬元
蕭曾會 討論兩岸5方面合作
解資源不足 洪茂蔚提自籌經費
美非運輸耐久財 增幅1年新高
蜜雪兒反肥運動 改革飲食習慣
員工開殺戒 瑞士工廠3死7傷
微軟郵電換新衣 迎Win 8
張宇涵大號3分 救不了台科大
航空CEO 肯定桃機建三航廈
今彩539 頭獎槓龜
王豫元參加教宗最後接見活動
疑感情糾紛 男赴約遭槍傷
公司債騰貴 葛洛斯斥不理性
缺政治奇蹟 美自動減支大限近
印度一箭多星發射成功 成第五個衛星大國
胡、溫卸任後訪台 國台辦：積極創造條件
白宮否認 見歐巴馬價碼50萬美元
央行：人民幣存款總額已達81億元
消息人士：王毅可能出任陸外長
美媒報導: 台灣堅持實施死刑
功夫上菜秀－108位太極門新生代弟子臥虎藏龍傳好氣
夢想成真擁抱幸福
藍可兒陳屍水塔 旅客控告飯店
營區開放 裝甲兵學校打頭陣
星光大道接上快樂能量 「足爽」寶寶展現教育新希望
台北凱撒大飯店 開工祭‧上班族聚餐優惠
香格里拉台南遠東推出「336愛奇兒」友善周餐飲住房優惠
台北王朝大酒店健康推出 人氣冠軍米穀粉麵包
大倉久和三月震撼大台北 ! 天皇級龍標燕窩饗宴,
國賓明園西餐廳 春日回饋 好食成「雙」
結束訪陸 連戰欣慰兩岸互動
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
扭轉股價 蘋果：正研發好東西
米蘭古董車展 跨越時間珍藏品
猶他州議會 支持東海和平倡議
巴西總統捍衛港口民營化
歐盟籲義大利堅持改革
瑞恩併愛爾蘭航空 歐盟否決
華碩擬擴大行銷 拼佔美國市場
柏老評估退場 但保有帳上資產
股東會作業 需申報報到時間
巴西夜店大火 學生餘悸猶存
日1月工業生產 連兩個月攀升
名品展首度前進河北 5月登場
天氣回穩 各地多雲到晴
龍應台法英文化外交 成功達陣
2月境外基金 亞股亞債較佳
澳央行：34央行持澳元作儲備
買三星晶片 陸廠沒興趣
西園29與艋舺商圈共創新氣象
凱瑞訪歐 秀德語法語擄獲人心
分析資料商機大 賽仕擴大招才
大馬網賽 謝淑薇又遭天氣攪局
法作家赫瑟辭世 新書下週出版
亞洲再平衡 台美討論政策運作
大風雪 多倫多上百班機取消
3艘中國海監船 駛入釣島海域
惠普傳售PC事業 台PCB隱憂
火箭抗公鹿 豪首節4分4助攻
陸海監再巡釣島 駁機槍瞄日船
首次訪法 凱瑞秀法語
庫克喊話 蘋果股價不買帳
松機降落費升 花東等8機場降
酷朋財測不如預期 盤後股價跌
路傑克任財長 美國會通過
黑格就任美防長 重申亞太重心
下巴見紅 林書豪第2節末退場
廣告亂擺害摔 房仲賠錢獲撤告
黑田獲提名掌日銀 匯貶股漲
核四公投命題主文 藍儘速研擬
大學學費調整草案 最高10%
疑似被撬掉 頤和園石雕失蹤
中華最後實戰練兵 羅錦龍先發
運用3招 實現理財計畫
駐加代表處台灣之夜 加政要雲集
買官被騙 陸法院判不用還錢
核四年度預算 立院傾向凍結
新化農會賄選 2收押2交保
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
前3節 豪奪6分6助攻
債務引憂 陸省分下調成長目標
白先勇憶父：二二八救許多人命
黑田獲正式提名日銀總裁
黑田掌總裁大位 日銀改拚寬鬆
台高壓用電設備標準 與國際接軌
韓2010年生男孩兩成無姻緣
金門關帝廟大陸進香 宗教交流
金融長期不穩停頓 經濟受威脅
人民幣 全球第13大支付貨幣
馬：對二二八就事論事將心比心
促同性婚姻 陸生致信人大代表
境外器官買賣仲介 擬課刑責
南韓居民境外刷卡 去年創新高
軟銀避險 美併購省20億美元
兩岸青年交流 應加碼支持
二二八紀念音樂會 彌平傷口
港少女阿國被禁 傳涉偷運古董
飛人集社東西社 偶劇喚童心
公鹿艾里斯絕殺 火箭墜地
時間難喬 金溥聰吳釗燮下次會
核四公投 林義雄主張續建為題
蒸汽火車來了 馳騁舊山縣觀光
研究：陸債台高築 恐爆危機
照顧張振聲 台大允年撥40萬
228追思音樂會 邀藍綠參加
賴清德：二二八可原諒不能遺忘
少年PI的奇幻漂流西班牙分享
王豫元參加教宗公開接見活動
維多利亞的秘密今年擬進駐香港
扁辦：扁走路不穩 病情惡化
艾里斯絕殺3分彈 轟下火箭
男偷香油錢 百年土地公順便搬
飲食男女幕後 李安國際推廚藝
燈會結合祈福 冷門角落變熱點
韓元升 南韓工業生產意外降
總統追思二二八 再度鞠躬致歉
台中婦幼展登場 搶萬元月子餐
禮儀師證重專業 具市場吸引力
資產減值 淡水河谷虧損擴大
熱身賽吞敗 草總：當然想贏
找對激痛點 頭痛可能要醫腳
匯豐首輪前9洞 妮妮暫列13
土耳其台灣春宴 熱鬧交流
王在希訪金門 盼成和平島嶼
土耳其台灣春宴 熱鬧交流
王在希訪金門 盼成和平島嶼
馬：研究增二二八占教科書比重
馬：研究增二二八占教科書比重
羅嘉仁春訓再登板 後援無失分
羅嘉仁春訓再登板 後援無失分
赴陸換器官 2百萬換高度爭議
赴陸換器官 2百萬換高度爭議
北京霧霾被風吹散 卻帶來沙塵
北京霧霾被風吹散 卻帶來沙塵
陸前駐美大使 回鍋任副外長
陸前駐美大使 回鍋任副外長
雙胞胎大集合 郝：幸福加倍
雙胞胎大集合 郝：幸福加倍
全球支付貨幣 人幣首度超盧布
全球支付貨幣 人幣首度超盧布
江揆：台灣一步步走出歷史不幸
江揆：台灣一步步走出歷史不幸
近年3月 俄與台股基金強勢
近年3月 俄與台股基金強勢
未來挑戰大 蘋果宜保留銀彈
未來挑戰大 蘋果宜保留銀彈
劉德立拜會巴拉圭最高法院院長
劉德立拜會巴拉圭最高法院院長
學者：南韓將是印尼最緊密夥伴
學者：南韓將是印尼最緊密夥伴
央視街訪夢想 再遇妙答
央視街訪夢想 再遇妙答
汪濟88歲 北高辦巡迴展
陸學者：人民幣時刻遠未來臨
府：王獻極陳情 總統已傾聽
汪濟88歲 北高辦巡迴展
陸學者：人民幣時刻遠未來臨
府：王獻極陳情 總統已傾聽
中亞不穩 恐衝擊陸經濟利益
王建民扛首戰 目標拉長局數
中亞不穩 恐衝擊陸經濟利益
王建民扛首戰 目標拉長局數
葉匡時：年底普悠瑪號到台東
葉匡時：年底普悠瑪號到台東
大陸海外併購 台可扮關鍵角色
亞洲海運新評比 長榮居冠
大陸海外併購 台可扮關鍵角色
亞洲海運新評比 長榮居冠
泰囧在美失利 票房慘淡
泰囧在美失利 票房慘淡
需求弱 外資再砍NB出貨預估
需求弱 外資再砍NB出貨預估
陳菊：沒有人忘記二二八
陳菊：沒有人忘記二二八
學者：中日做姿態 但控制衝突
學者：中日做姿態 但控制衝突
中興新村八景 公開票選
中興新村八景 公開票選
燈會公益攤位遷移 8成配合
燈會公益攤位遷移 8成配合
加強對美 民進黨緊鄰白宮設處
加強對美 民進黨緊鄰白宮設處
盼轉型正義 原民部落齊放狼煙
安倍：向戰死英靈表敬是當然的
盼轉型正義 原民部落齊放狼煙
安倍：向戰死英靈表敬是當然的
板農代表賄選案 2候選人交保
板農代表賄選案 2候選人交保
恰恰當精神領袖 率隊抗壓求勝
恰恰當精神領袖 率隊抗壓求勝
寫給陸青年 蔡：綠非洪水猛獸
寫給陸青年 蔡：綠非洪水猛獸
雙子星若有不法 郝：嚴懲不貸
雙子星若有不法 郝：嚴懲不貸
營區開放 裝甲兵學校打頭陣
機車強制險 明起調降保費
機車強制險 明起調降保費
台電：核四與電價無直接相關
台電：核四與電價無直接相關
詹啟賢：將出版二二八專書
詹啟賢：將出版二二八專書
彭政閔開砲 中華隊擊敗恐龍
彭政閔開砲 中華隊擊敗恐龍
習妻彭麗媛 傳主動繳回分配房
習妻彭麗媛 傳主動繳回分配房
美富豪砸錢 擬送夫妻上火星
認識二二八 高雄辦系列活動
美富豪砸錢 擬送夫妻上火星
認識二二八 高雄辦系列活動
紀念二二八 林聰賢籲各界面對
紀念二二八 林聰賢籲各界面對
中油工會建議 速辦油價公式座談
中油工會建議 速辦油價公式座談
陸政協會議 3月3日揭幕
陸政協會議 3月3日揭幕
美豬進口 陸要求無瘦肉精證明
美豬進口 陸要求無瘦肉精證明
恰恰轟退恐龍 中華邁向經典賽
恰恰轟退恐龍 中華邁向經典賽
人權影展 二二八紀念館放映
人權影展 二二八紀念館放映
紀念二二八 郝：歷史不能遺忘
紀念二二八 郝：歷史不能遺忘
永安天文宮慶典 書法賽傳文化
永安天文宮慶典 書法賽傳文化
史匹柏將任坎城影展評審團主席
史匹柏將任坎城影展評審團主席
職場選邊站 有技巧
第18洞獵鷹 妮妮衝到第7
職場選邊站 有技巧
第18洞獵鷹 妮妮衝到第7
批小丑贏義大選 德政客惹怨
批小丑贏義大選 德政客惹怨
金門輔導文創產業 再招募廠商
金門輔導文創產業 再招募廠商
紀念二二八 家屬籲受難為忠烈
紀念二二八 家屬籲受難為忠烈
霧霾與勞動力降 恐衝擊陸經濟
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日月潭單車活動 挑戰勇腳路線
紀念二二八 中市音樂會追思
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王添(火丁)孫：228是台民主啟蒙
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獨派二二八紀念遊行 蘇蔡參與
賴清德：研議湯德章紀念日
遺愛故鄉 捐款設食堂照顧老人
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賴清德：研議湯德章紀念日
遺愛故鄉 捐款設食堂照顧老人
重返世界舞台 中華隊準備好了
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
紓解賞燈人潮 高鐵新竹站增班
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專家：遼寧艦編隊訓練 需2年
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二二八紀念日 三姓公廟辦追思
追思二二八 總統：鞏固人權
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逐鹿東南亞 三星視印尼為重鎮
臉書貼照誹謗 雙性戀女惹官司
傳楊潔篪將任陸國務委員
攬客糾紛 飯店老闆毆死人判刑
歐盟甲苯胺 陸實施臨時反傾銷
索尼再賣樓 賺410億日圓
不聊春晚 王力宏低調談核四
釣島爭議 陸：日打悲情牌
大馬網賽 謝淑薇艱苦過首輪
飛羽攝影展 金門鳥類盡在其中
追思二二八 雲林盼愛希望和平
陸：日艦近距離跟蹤 有證據
釣島爭議 陸：日方抹黑中國
東部機票漲否 葉匡時：慎考量
胡潤富豪榜 李嘉誠華人首富
勸喝高粱酒 國中女生昏迷
增二二八比重 教部擬檢討課綱
陳德銘林毅夫陸政協會議受關注
二二八中樞紀念儀式 宜蘭舉行
投資人拋售 金價下探1400
連戰結束訪中 稱“不虛此行”
臺鐵工程弊案偵結 起訴2副局長等19人
富邦產險入駐福建平潭
NHK: 中國巡邏機飛近釣魚台 日機升空攔截
中國海監船艦載直升機 啟程巡航南海半月
台鹽生技優惠專案 微笑產品台灣百貨巡迴 榮耀MIT
核四施工處長突傳退休 各界錯愕！
抗癌難 癌細胞複製壓力是關鍵
教宗抵達夏宮 準備正式退位
英惡劣看護 餵食老翁發霉麵包
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
白宮掌外交大權 凱瑞空間有限
中世紀以來首例 教宗退位
巴黎首場秀 王大仁獲讚嘆
中華電個人雲 推超商雲端列印
晶圓廠將進駐中科 周邊房市增溫
因應貨幣競貶 紡織業加強合作
台企銀業務 鎖定小微企業
宏達電新機 MWC揚眉吐氣
巴爾札克文學館 展台學生作品
美股創高 台股有機會補漲
獲利慘 團購龍頭CEO丟飯碗
被警犬咬 男子求償三百萬美元
馬自達今起降價
台中1月移轉 西屯奪冠
兩會刺激內需 法人看好食品股
鋒面接近 北部傍晚有雨變冷
谷歌保留現金 等待投資良機
大華府華語文測驗 4月展開
臉書併微軟廣告事業 挑戰谷歌
廣告鼓吹花老爸錢 鞋商挨批
巴西與陸中國石化協商建煉油廠
最受推崇企業 蘋果6連霸
福島核廠作業員 身體不適死亡
日CPI連3降 抗通縮有困難
台股開盤上漲19.74點
日本成美證券最大海外持有國
歐議員：東海行為準則強化互信
籃球外交 羅德曼陪金正恩觀賽
紐約州嚴限槍 擁槍派怒上街頭
香港電影節 預見下一個李安
陸2月製造業PMI低於預期
卓文萱越南開唱 台商興奮莫名
韓元走強 南韓2月出口降
美元發飆 上月表現勝股債商品
邢瀛輝宣講東海和平倡議
台股漲 台幣盤初升值
大摩：陸低估家庭消費支出
公投 李鴻源：內政部負責選政
連習會 王郁琦：府未託付任務
張博雅：公投命題與中選會無關
江揆：電價看漲因世界客觀情勢
反核團體：公投無法讓核四安全
兩岸最遠直航點 3月新疆飛台
亂敷草藥黑面馬 皮膚腫成麵龜
美購巴西軍機 助阿空軍重建
向陳彥博看齊 謝淑薇單日兩勝
申讓安國持股 創見：合作不變
避減支大限無解 歐巴馬砲轟
馬自達：日圓不穩 降價僅暫時
核四工程 藍委籲徹查
印度擬調高手機稅 廠商叫苦
液晶顯示器Q1出貨季減6%
陸大部制改革 關鍵在政治決心
陸難題 胡耀邦子：維權與腐敗
美房市轉安 房地美年度獲利
國中奧賽 教部肯定團隊精神
北市約聘僱人員甄選開始報名
盤中飛越7900 挑戰前高
華固：今年中小坪地上權案增多
休旅車撞橋墩 2人骨折送醫
陸高層人事底定 汪洋任副總理
春遊屏原鄉 體驗浪漫南島婚禮
健保18歲 宣導就醫用藥觀念
萬眾潛逃 雄檢北檢併案通緝
血壓體重計耳溫槍 可免費檢測
新教宗 魁北克樞機主教呼聲高
王金平：馬連兩岸共同目標一致
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中華隊最後備戰 2日主場迎敵
南非警車拖行 男子死亡引眾怒
蟲族之心 11日上市
台積電：與富士通合作還在談
大馬8強賽 謝淑薇戰桑茲
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孩子常吃速食 當心愈吃愈重鹹
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枯水季 水利署加速水庫清淤
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小摩蟬聯第一大債券承銷商
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核四公投 綠尚未決定另提案
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感恩之旅 日商來台做公益
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曾罰蘋果道歉 英法官投效三星
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美官員：寬鬆過早退場恐阻復甦
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產學小聯盟審議 74件通過
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李佳霏：府發言人沒有個人意見
陸2月PMI微降 經濟平穩
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汽車廣告不實 納智捷遭罰
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若停核四台電破產 江揆願下台
想趁清晨逃臨檢 酒駕仍被移送
河北張家口礦災 11死2失蹤
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再等一等 油價估降0.4元
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中共黨報編輯建議放棄北韓
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十二年國教 學者建議分段實施
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全國普仁獎 孝行惕勵莘莘學子
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研發經費比率 總統：繼續提高
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馬泰簽新跨境條約 持證才能入
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黃主文籌組行動聯盟 宣揚反核
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國際專家呼籲 凍結執行死刑
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酒駕新制後 中市取締4件
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匯豐次輪前9洞 妮妮並列21
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涉洩情資 前海軍上尉判3年
陸外媒俱樂部 抗議採訪遭襲
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無薪休假趨緩 42家2千餘人
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外資匯入 新台幣午升9.9分
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江揆：核四檢查若安全 應運轉
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朴槿惠：歷史是自我反省的鏡子
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工研院攜手電池廠 搶日市場
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凌波與胡錦 中市重唱梁祝
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小英憂養豬產業 促提高競爭力
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農會2日選舉 農委會籲莫賄選
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江揆：連戰訪陸前未提16字
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審人權報告 歐代表：正面發展
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傳轉單 凌耀：營運正常
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使用核能 江揆：跟時間賽跑
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藉慶生下藥 男性侵前女友遭訴
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中歐協商 化解電信太陽能爭端
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陸故宮外垃圾河 撈出萬根玉米
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涉毆揚昇小開重傷 14人遭訴
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搜房網：陸新屋價連9個月攀漲
竹檢辦公大樓上梁 明年竣工
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副總統：兩岸和平多人貢獻成果
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萬眾傳潛逃大陸 檢方追行蹤
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核四處長閃退 台電：個人因素
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埃及9死亡港人 6遺體獲辨認
羅德曼會金正恩 美官方尷尬
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酒駕新法上路 高市開罰15件
馬自達降價 日系車多數不跟進
涉炒作收回扣 約談3經理人
台股收盤漲66.65點
醉後睡醒騎機車 男酒測仍超標
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日擬新海洋計畫 加強護島
投顧：固定收益資產需靈活管理
宏都拉斯總統拒絕宏幣貶值
阿里山櫻花季 假日團客限1萬
3月台指期漲57點
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大陸印尼協議 加強海上安全
墨僑領捐款 促進台研究拉美
德國漢堡放映台灣電影系列
月線有撐 台股待量衝關
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江揆：核四停建對電價會有影響
產學小聯盟 創新合作模式
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楊德昌回顧展在墨成功舉行
學者：台不該涉中美日三強角力
王立軍案 成都檢院集體記功
學者：抗衡大陸 可能美歐同盟
1月份補充保費 9億待收取
中選會：尊重立院公投案命題
雅加達氣球爆炸 釀21傷
捷運環狀線挖斷電纜 新店停電
陸政協會議文件 全面無紙化
偷運古董 港少女阿根廷遭勒索
經理人遭約談 第一金投信不評論
青海旱災 6200人飲水難
三大法人買超台股57億元
酒駕新制開跑 醉漢被逮
台綜大4校 招收運動績優學生
採用本社稿件務經授權並請刊出中央社社名
去年逾21萬歐洲旅客訪台
南非長人重砲 盧彥勳次輪淘汰
翡翠水庫集水區 查獲捕獸鋏
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農漁會將選舉 檢方羈押2人
澳洲新南威爾斯台駕照免試換照
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合法掩護非法 金門電玩店送辦
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若核四停建 江揆願為政策負責
養雞達人魏趨鼎 堅持素食飼料
羅致政：綠營不該缺席兩岸對話
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新台幣兌美元升3.9分
阿根廷台灣僑界關懷送愛心
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廟埕招攬除斑 婦女險遭毀容
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匯豐高球賽次輪 妮妮暫列21
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金門普渡燈設計賽 研議送家戶
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綠指委託公投涉違法 藍營駁斥
公益音樂會 盼撫平二二八傷痛
自然人憑證工本費降為250元
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國際專家查人權 關注都更議題
視覺特效獎得主：深受李安照顧
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江揆：公投是反核運動重要突破
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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關注紹興 學生檢視校長候選人
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江揆：培養技職人才 提升待遇
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樂士浮生錄 4月撼動台灣
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退役中將遭訴 律師：無法閱卷
涉抓人頭充董座 萬眾併案通緝
通緝犯借贓車代步 露餡被逮
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核四上班時間教炒股 台電澄清
鋼琴家薩洛 來台獻演愛慕
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農委會：續辦農機用油補貼
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扛中華隊4棒 林智勝抗壓作戰
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台南暢通騎樓 首日罰單42張
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新制酒駕違規 全國106件
新航點 華航飛新疆長榮飛內蒙
江宜樺：相信任內基本工資會增
研究：家事做不夠導致女性肥胖
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江揆：1個月提自由經濟區計畫
新制上路前被抓 酒駕男僥倖
函館市長訪基 張通榮效法觀光
賽基藥廠訪台 擬加強癌症研究
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年假影響 北市2月房屋移轉跌
掛號繳費 行動網銀就醫一指通
歐盟擬立法限制銀行業獎金
曾培炎提兩岸經濟合作3建議
凌波與胡錦 走出病痛做公益
大馬網賽女雙 張凱貞晉決賽
酒駕新制上路 嘉市開首張罰單
拼布悟禪意 融入宗教圖騰
把路燈當光明燈 空軍認養電費
童姦殺 印度部長公布姓名惹議
4樓墜落 遮雨棚接住撿回一命
朱宗慶出任中正文化中心董事長
國軍精簡 恆春洋蔥改機械採收
永續資源 國合會歐銀簽備忘錄
19家壽險 提高民眾保障優良
曾培炎：陸經濟成長更重質
偷儲值19萬悠遊卡 店員遭訴
陸學者：陸應拋棄北韓
大毅收環保裁處 估罰11萬
八音慶天穿 客家日熱鬧登場
江宜樺：綠核四公投立場矛盾
香港今起限帶奶粉出境
亞銀總裁職位 國際憂大陸接手
智盛延遲公告無薪假 罰1萬
比利時工資高 企業大裁員
農糧署金門座談 討論高粱契作
美自動減支影響 官員難斷言
日星堤真一 娶小16歲圈外女
宣傳台灣觀光列車 3月泰國通車
僵直性脊椎炎 易誤認運動傷害
曾培炎盼合作 工總樂觀其成
日擬新海洋計畫 外交部關注
綠色電價制度 經濟部規劃中
招優質陸客團 觀光局努力目標
1月建築融資大減近160億元
行銷高雄 陳菊2日訪日
上市公司市值 本周減0.2%
上市指數 本周跌0.28%
陸客台灣中轉 卡在證件問題
張錫升任國泰投信董事長
家暴不幸 零工酒後砍死外配
英製造業指數意外跌 英鎊重貶
羊毛與千葉花 歌聲療癒人心
政協報到星光閃 成龍慎言
溫家寶將交卷 李克強扛重擔
不滿被當小弟 開槍殺人棄屍
日禁出口武器 不含F35零件
台灣燈會踩街 SHE慶天穿日
不滿男子想硬上 男殺人判無期
今彩539開獎
火箭對魔術 欲擺脫悲情2連敗
大樂透開獎
日扣押仿冒品 9成來自大陸
和談協議剛簽 泰南傳出爆炸
江宜樺：公投案不可能採低門檻
大馬網賽 謝淑薇衛冕失敗
失業竄高 歐元貶破1.3美元
核四公投 江揆籲公民勇於投票
選台大校長 朱敬一願積極投入
曼谷市長選舉 訴求乾淨非暴力
行動霸主 Google很低調
朱敬一：台大需募30個講座
孟加拉衝突 台商衝擊難免
台灣捷運成就 歐銀總裁欽佩
政院版非核家園法 漸進達標
英文好 上班族有望更高薪
台灣網站百強 臉書連3年奪冠
長榮擴建棚廠 機場用地擺不平
德里女童公立學校內遭性侵
綠：推核四續建公投有邏輯問題
中華戰澳洲 陽岱鋼當開路先鋒
車市逢淡季 車商掀價格配備戰
吳伯雄：兩岸有智慧存異求同
大馬網賽 謝淑薇無緣衛冕
國道計程免費 20公里最看好
馬來西亞網賽 謝淑薇8強止步
今彩539 頭獎2注中獎
巴西Q4經濟成長 不及預測
加稅損所得 美消費支出仍成長
涉收回扣 3投信經理人交保
楊玉明破3千分 台啤仍敗陣
帶職選校長 朱敬一自認非首例
大樂透 頭獎槓龜
美媒：陸大學疑培訓網攻人才
埃及9死亡港人 6遺體獲辨認
檢察首長異動 廉政署長換人
瑞銀上調台灣GDP至4.2%
公投停建核四台電破產 江宜樺賭烏紗帽
雙子星案 郝龍斌說不再處分官員
核四安全性 江宜樺：與坐飛機的風險一樣
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英女王腸胃炎 取消訪問行程
競爭壓力 麥當勞將改菜單
投資不足 巴西經濟成長減緩
巴西樞機主教：教宗不是超人
冷氣團來襲 北部下探11度
德企業負擔2/3技職教育成本
美股漲 數據利多抵銷減支疑慮
蓋屋手藝佳 老匠師致力傳承
歐股跌 經濟數據利空
德取經 高雄高工觀摩技職教育
火箭抗魔術 豪首節8分2助攻
建仔抗澳 中華隊盼破7年魔咒
施堉霖創作 勇闖巴黎時裝展
金價跌 美減支引發通縮疑慮
WBC開戰 中華電網路直播
台設計師施堉霖 受邀巴黎參展
分段強行削債 非立即造成衝擊
台籍軍伕回憶錄 見證二戰
患瘧黑尿吸血螞蝗 難忘夢魘
熊玠：日本釣魚台主權立論反覆
親歷二戰 見證人性光輝
強勢進攻 火箭半場小幅領先
駐美處：未趁安倍訪美煽動抗議
油價挫至今年低 陸歐數據欠佳
日據台灣社會 老農之筆還原
寒冬漸遠 LED產業望春風
退休英文師 含淚翻譯父親遺作
郭大同譜曲 感念父親二戰際遇
偷兒拆車失主修車 車行揪竊案
減支衝擊 美國機場會很塞
歐巴馬簽署命令 全面減支啟動
台灣設計師 齊集巴黎時裝週
紐約地鐵調漲 代刷卡活動抗議
新航來台招空服員 月薪8萬
紀念二二八 渥太華大學辦活動
核四策略小組 逾20綠委組成
台北賓館開放參觀 播專題影片
容安瀾：美應維持兩岸策略模糊
星戰星艦混一談 歐巴馬小失言
台灣為李安瘋狂 展現愛國心
第3節防守乏力 火箭1分落後
河床開房間 從飯店進駐北美館
核四公投時程 須視是否提協商
台大選校長 學生認訴求乏回應
日舉債估破千兆日圓 創下新高
服務貼心 飯店洗腎副理獲獎
911市長 紐約客最推崇
誆節電倒撥電表 水電工遭判刑
通路新策略 鴻海主打電子商務
防守回溫 火箭客場奪勝
除草趁機盜紅檜 2工人遭送辦
綠迎戰核四公投 謝：結合民團
宏?印尼拼手機 不怕大廠PK
慶婦女節 金門規劃專線紅娘
三星蘋果賠償減近半 部分重審
促調真相 六四家屬函人大政協
菜價跌趴 大量買超低價
MSN說再見 4月8日退休
避聯邦政府斷炊 共和黨要出招
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
郭正亮：公投可考慮通訊投票
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
視察海科館 總統籲重視海洋
安倍財經智囊：一年後分勝負
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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巴拿馬春節聯歡餐會
台援助聖露西亞淡水蝦養殖
金泉間風浪大 小三通一度停航
匯豐3輪前9洞 妮妮暫列32
溫家寶臨別報告 將提民營經濟
播糯康死前訪問 央視：示法治
陸人大會議 將定多項重要人事
復中教師劇團 宜蘭粉墨登場
生技新軍 宣昶有瞄準機器人
中華戰澳洲 總統臉書集氣加油
映少年PI 阿根廷駐館獲掌聲
北京天壇回音壁成塗鴉牆
新台灣人 越南籍配偶最多
禽流感公費疫苗 特定對象接種
中華隊首戰澳 先發打線就緒
農會選舉 農委會籲守法
甜美紅龍果 冬天也吃得到
巴菲特公開信 促樂觀看未來
停建負責說 蘇貞昌：政治操作
經典賽 副總統開球盼中華隊贏
襪娃達人林淑芳 針線守護家鄉
中華隊先馳得點 1分領先
經濟前景差 加國減支因應
年金改革 江宜樺關中擬會藍委
建仔首局無失分 球迷狂歡呼
股市提振方案上路 23項措施
防守定勝負 火箭拆穿魔術
年金改革 朝野立委將提版本
警破製毒廠 查扣浴盬新興毒品
菜價慘 百貨公司幫忙賣
欠污水廠處理費 高市仲裁敗
按摩妹控遭侵占手機 男客遭訴
女性領袖營 洪秀柱勉勵打基礎
彭政閔敲安 中華隊先馳得點
區間盤整 台幣週貶0.02%
搶救老樹 福田基金會提供救援
治療勃起障礙 男性滿意度高
青春期愛逞凶 覺醒就讀心理系
建仔伸卡球發威 雙殺解危
中華隊搶攻 3比0領先
肥咖協議 盼10月前完成
認助人雪中送炭 清寒生足感心
竹光盛宴踩街遊行 警管制交通
林智勝轟長打 中華3比0領先
非洲象盜獵 泰需求恐是元凶
為經濟把脈 薩金特月中來台
台南鬧區槍響 警方攔查逮2人
美空軍官校將迎接首位女校長
陸空氣汙染 秦俑也吃不消
經典賽掀棒球熱 波浪舞繞整場
恰恰開轟 中華4比0領先
王建民5局無失分 恰恰開轟
檳榔刀刺頸奪命 男殺妻收押
朴槿惠北韓政策 軟硬兼施
彭政閔胸口擋球 全壘打爆發
總統：減核應穩健 難一步到位
首座華裔命名街區 洛杉磯揭幕
驅逐令逾期 馬菲沙巴開戰
巴拉圭駐館映少年PI 無虛席
匯豐：大陸出口轉向高價值產業
八里淡水河浮屍 疑女副教授
完美6局 王建民超優質先發
越力拼解決經濟3大問題
教改阿甘街頭演講籲廢超額比序
北市辦7場徵才 434職缺
陸全國政協3日下午開幕
溫差大於6度 好發睪丸扭轉
陽耀勳登板中繼 挨陽春砲
職場遇騷擾 詳實記錄有利舉證
台灣燈會 擂茶機器人吸睛
建仔投球英姿 登上MLB首頁
海協會新聞團訪中央社增進交流
周美吟王素蘭 獲傑出女科學家
北港燈會亮點 水塔夜影展風情
郭泓志後援飆速 澳洲三上三下
陳鴻文終結澳洲 中華4比1勝
中華隊擊敗澳洲 全場觀眾沸騰
改善水利 彰化 2工程完工
農會改選 梨山選票放保險庫
新手開車上路 3年半才上手
王建民：在台灣土地上贏球很棒
不滿遭押 北巿環保分隊長抗告
冥婚牟利 陜西盜墓10具女屍
日媒：美日太空合作 制約中國
牽手一甲子 8旬夫婦慶鑽石婚
人民幣國際化 陸客瞎拚扮推手
台奪奧斯卡 印媒：藝術需自由
台南林百貨重生 最快年底開張
吳副總統：點燃蠟燭 照亮暗室
減支生效 恐波及美經濟軍事
坡地工程意外 挖土機駕駛不治
林依晨談婚事 先出國唸書再說
反停發年終慰問金 榮民擬提訟
老貝涉逃稅 米蘭法院判刑4年
上海虹口區旅遊業 金門踩線
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台南林百貨 重現日據風采
不畏家貧逆境 龔敏昕樂觀向上
林書豪防守佳 第4節仍遭冷凍
勇警匍匐前進 阻女跳樓輕生
八旬翁助清寒生 30年7百萬
勃起障礙初診年齡 降至53歲
新航招空服員 3月底前報名
高工生考進台電 先就業再升學
吳友欽：擬規劃鳥類棲息專區
飲料攤養一家 單親兒努力向學
俞正聲任政協主席團常務主席
傑出女科學家 走出性別刻板
駐西處舉辦少年Pi特映
宸鴻：觸控筆電滲透率上看2成
顧老本爭權益 高市勞工上街頭
王建民再起 台灣之光重新閃耀
失業找不到工作 女割腕尋短
飛虎隊長102歲 總統送壽軸
港限奶令 陸官媒：乳業羞辱令
遭蛋襲 楊秋興將提告
陽明山花季延長 遊園專車半價
郭泓志好投 中華隊無後顧之憂
交通部風景管理區 廁所擬收費
探尋預售屋價 可參考附近新案
政協記者會 重批日購釣魚台
屏東農會選舉傳賄選 檢傳7人
汽油桶錢箱 募發票助植物人
隊長風範 彭政閔打出中職價值
駐雪梨辦事處放映少年Pi
傳有私生子 美婦人要喬丹負責
匯豐賽第3輪 曾雅妮並列19
工業局：政府鼓勵觸控產業
陸政協盼台鼓勵陸企投資
匯豐高球賽第3輪 妮暫列19
新館施工傳招不滿 AIT澄清
文大女學生墜樓 警調查原因
文大女學生墜樓 校方瞭解中
美：領養俄童意外死亡 俄質疑
綠定調 正面迎戰核四公投
為核四賭官位 郝肯定江揆魄力
陸政協：陸奶粉品質99%達標
減支啟動 美國人負面觀感多
環教宣導 桃米生態村尋寶
今年更好？ 江朝瑞：看笑容就知
央廣多語有聲書 服務視障聽友
呂新華任陸政協發言人
訪日 陳菊：盼台日交流更密切
謎幻樂團主唱 棄槍回頭玩音樂
陸政協：盼普選的港首愛國愛港
陸核電占比低 新建審批擬重啟
林智勝堅守游擊 守備美技立功
台日隊伍踩街 燈會宛如嘉年華
李學炎子李為平 成就不遑多讓
農會改選順利落幕
萬金石馬拉松 參賽強手多
今彩539開獎
今年前2月 德里51宗性侵案
屏農會選舉疑賄選 2樁腳交保
嚴防暴力 南投農會選舉平順
日與歐盟簽EPA 快則下月談
保原民自治權 立委提修法
蘇貞昌：保外就醫非特權
大聯盟官網：建仔帶中華隊奪勝
藍挺漸進非核 綠批沒時間表
日秋田新幹線出軌 無人受傷
石原感冒住院 引關注
小綠綠遭滬江逆轉 無緣衛冕
今彩539頭獎 2注中獎
緬甸媒體法規限制多 引疑慮
美智庫：增稅比自動減支更可怕
大港開唱 陳昇喊廢核
達欣延長取勝 斷璞園15連勝
經典賽 日本逆轉勝巴西
中華隊抗荷 王躍霖擔綱先發
能仁移泰山 拚全勝封王
荷蘭攻守兼備 完封南韓
三星賠償蘋果 減至近6億美元
陳玉珍涉貪案 特偵近日偵結
陸兩會前夕 港記者電郵遭攻擊
核四議題 總統：共同面對承擔
新石垣機場完工 7日啟用
309廢核遊行 蘇蔡將參加
二戰裝甲兵破日軍 揚威瓦魯班
中國大陸需求增 加劇象牙盜獵
日美太空合作 衛星監視中國艦船
官官相護 政府成結構性人權侵害者
陳清秀：財稅官員成「酷吏」
親善文化交流世界一家親
中國全國兩會開幕 世代交替受注目
上人力網找到工作！瘖啞陸配「畫」出幸福
移民署服務列車深入非洲各地提供僑民服務
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
上街嗆撙節 葡民要政府下台
法謝勒霹靂舞賽 台隊雖敗猶榮
北投民宅火警 發現1焦屍
中部以北偏冷 淡水11.1度
USTR報告關切美豬出口台灣
沒海豹 北極熊將難生存
美八旬老翁攔賊 助警破30案
少年Pi熱 邁阿密搭重映熱潮
涉性侵酒醉女乘客 色運將遭訴
沈子傑借薩克斯風 向巴哈致敬
廢核遊行 政治人物不上台
腳踝傷勢 小跑車派克進廠保養
好泉釀美酒 農場變觀光酒廠
行動通訊 消費者體驗成亮點
陸在台遭侵權 司法兩套標準
洛城市長選舉 三強鼎立
喜羊羊著作權 檢認非大陸公司
防竊密 美關注台灣營業秘密法
春節因素 2月物價恐升
法界：刑罰維智財思維需檢討
男性雙憂 勃起障礙與泌尿道症
非核家園快閃行動 呂秀蓮受邀
DRAM模組有25%上漲空間
膝傷無虞 陳偉殷春訓登板
雲端筆記Evernote遇駭
作家婚紗照展 老中青傳情意
宥嘉大馬開場 要比五月天嗨
駐雪梨辦事處放映少年Pi
提高食品安全 陸擬設黑名單
經部：牛豬分離政策不變
萬金石馬拉松 萬人聽濤開跑
猥褻兒子友人 男遭求刑10月
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
陸政協委員提案鬆網管
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
再創繁榮 印度擁核最力
金價盤整 短線再測支撐
減支生效 美國家公園遭殃
台鐵便當將增產 日供應5萬個
年金改革 江揆關中將會藍委
台商經驗傳承 6日辦研討會
未讓外勞健檢備查 恐罰30萬
賴士葆：公投主文出爐再找人提
租屋藏槍械 存放子彈近5百顆
中華強碰荷蘭 王躍霖先發
限制型股票留才 科技廠大不同
促在地農業 東華設綠色餐廳
陸兩會將揭幕 完成新老交替
藍文宣攻勢 質疑綠核四立場
美籲補足未進足米 農委會說明
經典賽拚晉級 中華隊主場抗荷
智慧裝置普及 教國團教一指通
陸非製造業商務活動 2月降
亮演人生 幫死人圓夢
匯豐第4輪前9洞 妮妮2柏忌
家中引爆瓦斯桶未遂 男判刑
微軟更新電郵服務 奪回市占
美警想吃人 英網友供人肉食譜
漁業會談時程 台日磋商中
印度擁核 加強拓展國際合作
為蘭展暖身 南市辦蘭花布置賽
安倍拼經濟 日豪宅買氣增強
傳陸有意挺馮慧蘭 爭世貿龍頭
中華隊抗荷 球迷湧台中加油
亞太城市會議 陳菊出國行銷
前女友偷精做人 男子告診所
行車糾紛生恨 刮車嗆聲吃官司
中油汽油降6角 柴油降7角
台灣專利代理人從業 閩將試行
助受暴婦女 崇她社玫瑰日募款
創意燈區 電影動畫人物成主角
台北工具機展 5日登場
匯豐賽 龔怡萍往前衝
張家祝：最高標準要求核四工程
中油：計程車客運油價補貼續辦
外交部：政府牛豬分離立場明確
中俄磋商 日本海聯合軍演
郝龍斌：更多人關心核安是好事
裝修房屋致鄰居漏水 判賠
正面迎戰核四公投 綠要推文宣
CNBLUE巡迴首場獻台灣
駐韓美軍又出包 半夜開槍亂射
海巡署：不會和大陸聯手保釣
替代能源無著 加核電無法輕廢
經長擬邀工商團體參訪核四
廢核遊行 南台灣相約凹子底
超萌小北極熊 紐約動物園亮相
短期震盪 台股具向上動能
水中復健 身障兒彩繪人生
僵直性脊椎炎 醫師：及早治療
MSN伴網友14年 將熄燈
北捷月台門 15站優先施工
觀賽拍伍玆照片 小威遭到喝斥
歐洲台灣青商會會員柏林聚會
陸：運20具戰略空運能力
港媒：張高麗將是陸金融大總管
澳同志大遊行 首見軍人助陣
中華隊戰荷蘭 先發打線出爐
亞果任務 英官員：未袖手旁觀
借殼出口夾贓物 運通公司判賠
未設警語致消防員墜樓 男判刑
核四公投攻防 蘇貞昌坐鎮黨團
中華低溫抗荷 休息室備暖爐
假釋爬屋行竊 留鞋印賴不掉
中華對荷蘭 王躍霖首局無失分
陸局長嗆美 反對智財權政治化
中華對荷蘭 1局結束0比0
熱錢湧入 亞太不動產蓬勃發展
友人結婚 威廉夫婦現身瑞士
公投法5日協商 門檻受矚目
新統計 納粹集中營數量破4萬
大二膽發展觀光 政院：評估中
雙A法說 聚焦PC景氣
學雜費座談會將啟動 聚焦配套
長途旅運工具 藍委提設哺乳室
產經：台日漁業會談可望啟動
中華對荷蘭 2局上0比3落後
男疑憂鬱症想不開 臥軌遭撞死
政協工作報告 深化兩岸和平
新制酒駕上路 中市取締40件
姚明：陸體育應分類改革
日本北海道暴風雪 至少8死
中華隊2局結束1比3落後
環盟金山反核 為廢核遊行熱身
立院委員會 7日選召委
攜帶錢母搶銀樓 招不了財被逮
中華對荷蘭 3局上1比3
中華對荷蘭 3局1比3落後
魔獸世界5.2版本 近期上線
北市2月買賣移轉棟數 創新低
賣性侵T恤挨批 亞馬遜急撤
中華對荷蘭 4局上1比3落後
匯豐高球賽 龔怡萍第5
降雨少 經長籲節約用水
行動列車 移民署服務南非僑民
同志媒體獎 娜姊將頒主播古柏
中華隊得4分 5比3領先
學生反核 恆春行腳到高雄
中華對荷蘭 5局上5比3領先
疑前女友結新歡 男強押遭判刑
爭搶王建民簽名 球迷差點暴動
世界地球日 環資協會徵行動家
媒體圍莫言 腳架骨牌般倒一片
5局打完 中華隊5比3領先
印度跨省買新娘 水牛可抵帳
中華對荷蘭 6局上5比3領先
熱心男推女友下懸崖 分手收場
大學生販毒 行車記錄器鐵證
太魯閣多落石 副總統促速改善
陽岱鋼兩分砲 中華8比3領先
賞燈也看經典賽 為中華隊加油
陸政協委員 紅色後代占1%
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
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雲南5.5地震 已知2人受傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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機票組合 美國來回旺季少2萬
陸設領導小組 統一海洋事權
陸官媒：中共要容得下尖銳批評
改編單身溫度 賦予文學新生命
王鏡銘滾地雙殺 中華領先5分
農會選舉 新北投票順利
宗教圍棋賽 好手嘉市較勁
中華對荷蘭 7局8比3領先
台大首例 換心十個月再換肝
秀林風災復建 副總統肯定
中華對荷蘭 郭泓志8局上封鎖
台塑汽油降6角 柴油降7角
拚戰不怕痛 中華隊化身鋼鐵人
紅十字會宣導自主防災 降損失
中華對荷蘭 8局完8比3
陸企業家人代：少收稅節約開支
900隻狗塞卡車 陸志工相救
中華隊贏了 8：3棒打荷蘭
賈慶林：已就台灣等宣傳陸主張
助身障者圓夢 高市伸援手
嘉市表揚婦女 籲傳愛促祥和
少年PI獲獎 中市頒榮譽獎章
紐時：建仔有望再續大聯盟生涯
11年不剪 陸婦女髮長2公尺
今年一二月 腦死器捐少
中華隊擊敗荷蘭 經典賽2連勝
經典賽對陸 日隊前田健先發
速利老車會師 女車手秀甩尾
遏止酒駕 中市密集取締
永仁擊敗滬江 HBL封后
賈慶林：政協應與台灣各界對話
男子疑精神不穩 涉縱火4傷
書法家翁櫻芳 草山行館個展
綠蠵龜現身七星潭 可惜已死亡
嘉市駐市作家 鍾文音進駐
匯豐高球賽 龔怡萍第5
試辦以房養老 辦分區說明會
副總統盼蘇花改 邁向模範工程
祖孫騎車返家 遭撞3人傷
終結非正常上訪 陸政協列成就
金曲嚴詠能步紅毯 禮金捐肯亞
嫦娥五號採月樣本將降中國北部
陸兩會 民眾關注反腐社保
陸官方自稱軍事透明
辦亞太城市峰會 陳菊赴日行銷
陸登月嫦娥三號 下半年發射
詹秀蓉書法 讓高雄機場好氣質
中華棒打荷蘭 馬總統臉書喊讚
習近平倡學習 籲幹部強化本領
雙連教會設教百年 逾千人同慶
陸政協排場簡化 仍發紙本報告
小英之友成立 蔡交付反核任務
年後求職 北市就博會湧千人
大馬網賽雙打 張凱貞封后
泰總理允諾修法終結象牙交易
公餘學畫 簡俊淦10年有成
張凱貞大馬女網雙打奪冠
就業網站 助瘖啞陸配找工作
減環污 英專家：興建新核電廠
奧運到經典賽 嘟嘟反荷有一套
經典賽 日領先大陸5分
呂秀蓮：反核擁核宣傳應對等
5收費站 5日增開ETC車道
17連勝 能仁不敗稱王
中台灣燈會落幕 為中華隊加油
張建銘打開得分大門 穩定軍心
香港捕45人違例攜帶奶粉出境
外匯專家：英鎊匯價將彈升
經典賽 日5比2勝大陸
推廣健康飲食 匈牙利推鹽糖稅
習近平接班 期待高風險大
蘋果封殺色情信 無辜者也難逃
兩會圍繞主旋律 提案五花八門
台灣關注鯊魚等類種保育
全勝晉8強 中華隊應燃雄心
漂亮抗荷 謝長亨目標3勝晉級
雲南地震規模5.5 30人傷
陽岱鋼敲全壘打 草總讚好帥
李安得獎 陸政協藝人各有看法
蘇煌班德贏得曼谷市長選舉
林冠綸45分 不敵台銀砲火
主管薪酬公投 瑞士可望過關
男發酒瘋持刀攻警 遭開槍制伏
路易斯發豪語 爭女高球后寶座
靜宜大學 大陸蘭州招生宣宣傳
兩岸最遠直航 高雄至新疆即將直飛
新媒體實驗室 今成立
富士康遷內陸 因工荒非關工資
追蹤人民幣升值 玉山銀：最高報酬上看8%
金正恩建議「歐巴馬來電聊籃球」
韓官方透露 朴槿惠懂5國語言
台北福華海山廳「櫻花饗宴」
「安利中國」獎勵員工來台 台北威斯汀六福皇宮高規格接待
台北國賓『舒活英倫食尚下午茶』國人住房專案
陸新總理 17日會媒體
北海道暴風雪 至少造成8人死
亞幣競貶 台幣重貶1.04角
不瘋西方文化 哪來「李安瘋」！
國民黨團：不可能降公投門檻
BBC：台灣拼回收科技島
亞銀總裁 日籍人士出線機率高
趙小蘭受流彈波及 夫婿反擊
羅德曼：金正恩盼歐巴馬致電
英女王染腸胃炎 入院治療
華為：放眼凌駕蘋果三星
投顧：義選後 歐仍具投資價值
蘇斯博士童書作者109歲冥誕
遠傳攻企業雲端 加送頻寬搶市
置產客桃園首購 轉往平鎮內壢
成長趨緩 陸恐延緊縮貨幣政策
投資人減持商品多單至近4年低
陸旅遊業金門行 看好觀光消費
台達電去年EPS 估6元起跳
輻射冷卻 淡水清晨7.5度
電金法說會 台股本週焦點
台北燈節閉幕 安心亞壓軸演出
愛立信獲選英O2供應商
鈴木一朗車禍無礙 球場照熱身
吳釗燮澄清：未指美處鼓勵反日
全球拚經濟 大寬鬆第3波啟動
陸外儲足買全球央行黃金 2次
多事之秋 歐盟舉行財長會議
不景氣 比利時王儲減少出訪
豪哥飆分 火箭首節小輸小牛
台股開盤上漲1.59點
CeBIT 華擎展4大產品線
北海道暴風雪 父捨身救愛女
僑委會春訪團 越南演出
討好少數族裔 加卑詩省府出包
豪小子飆分 火箭半場領先
陽明贊助樂動校園計劃
航空城新國道 串聯西濱國1
第一金涉炒股 財部徹查公股
黑田出席任命聽證 矢言抗通縮
第一金投信公開信 向投資人道歉
飆分火力強 火箭領先30分
豐興鋼品 本週平盤
新台幣盤初 平盤附近整理
價格反彈 俄鋁Q4轉虧為盈
自小客撞安全島 火燒車1死
印尼表演國旗飄揚 台藝人感動
涉掏空炒股 普格跌停
總統監誓 龍應台等人宣誓
科技公司市值排名 蘋果3連霸
非ETC車五楊高經轉接道收費
採購滅火器傳弊 台鐵主動調查
江揆關中會藍委 總統將與會
火力全開 火箭提早升空
陸港奶粉水貨成兩會熱門議題
全球首例 美治癒愛滋新生兒
券商發行權證 2月維持千檔
黑田：為擺脫通縮 什麼都做
產品價漲 DRAM族群逆勢揚
徹查投信券商 跌近百點
雲南大理地震 16萬人受災
5實驗室認證 銷日食品免複驗
LED液晶電視 市場再擴大
澳洲若贏南韓 中華確定晉級
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
男遭詐騙 求償獲賠287萬
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地方特考 錄取率3.66%
洪易艷麗雕塑品 7月日本展出
中央氣象局 明天白天天氣預報
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火力豪旺盛 火箭大勝小牛
張德江當選人大主席團常務主席
黑田東彥稱應考慮加碼資產收購
大陸造船業稱霸 南韓拱手讓位
王金平：政府不開放瘦肉精美豬
台灣中藥典再版 新增百品項
實現中國夢 文化推一把
瀋陽地下道爆炸 傷亡不明
全球採購大會 商機46億美元
選後暴力陰影下 肯亞投票展開
APEC創業活動 英特爾擬贊助
練球取消 中華隊休假一天
投資偏好轉向 債券基金募集熱
胡志強術後調養 避免公開行程
郝龍斌：沒有核安就沒有核電
賀飛虎將軍 金溥聰贈總統壽軸
政府組織人事未定 朴槿惠道歉
拒絕無效醫療 醫盟籲簽意願書
中華隊棒打澳荷 帶動運彩買氣
印度與陸擬就阿富汗議題對話
中華2連勝 歷屆最佳成績
感染腸胃炎 英女王淡定住院
尹衍樑：建好安康公營宅
免高屏溪水溢流 堤防因應
掛心中華隊 胡志強赴球場加油
4陸船駛近釣島 稱釣島是領土
遊陸重病 老翁後送金門治療
陸軍費增幅 人大避答
經典賽開打 中市觀光業受惠
傅瑩 陸人大首位女發言人
江揆關中會藍委 聽取年金意見
核四公投 朱立倫鼓勵全民參與
曾雅妮：球后頭銜壓力大又寂寞
揮別過去 印尼舊情人物件拍賣
鑑賞期可例外 消基會疑開倒車
核四攻防 藍慎思主文綠降門檻
台股跌 台幣匯率午貶0.4分
公投法協商 綠要部會首長來談
安哲秀捲土重來 朝野備感壓力
開車撞路樹 男子燒成焦屍
政府改組僵局 朴槿惠轟在野黨
不再臭烘烘 陸補貼農村換廁所
生技重挫 櫃買：正常監理
獵犬遭吠驚惶撞車 土狗主判賠
學生行腳廢核 核三廠出發
洲際棒球場 國際賽事熱門場地
宿敵對決 陽耀勳先發抗韓
台客在日險遭雪埋 驚險脫困
兩派打群架 警起獲槍彈
陸人大發言人未透露軍費數額
北海道大雪 22台客險遭雪埋
傳櫃買中心關切 生技股重挫
對日 陸人大：來而不往非禮也
蘇貞昌：號召全民拚公投過關
預約善終 死亡決策展現大愛
消保處把關鑑賞期 不開大門
土地公生 北市辦客家養生壽宴
恐怖消防栓 斷人腳筋
旅館拆窗 住客拍照墜崖亡
酒後起爭執 女涉失手殺死男友
台股收盤跌97.29點
軟性顯示器市場快速成長
中華隊2連勝 運彩銷售攀升
暴風雪釀9死 日政府緊急因應
談政改 傅瑩：中國不照搬
交流 高市與日群馬縣友好協定
學生行腳遶境 沿途宣傳廢核
3月台指期跌91點
民雄農會選舉傳賄 檢搜索傳喚
膚況不一 微整型非一體適用
台北股市跌97.29點
麥格理生技法說會 神隆等參與
回應陳長文 總統會去投公投票
安康公營住宅簽約 推256戶
波特蘭徵藝術稅 市民誤當詐騙
3月電子金融期齊跌
電金熄火 台股跌破7900點
集集暗夜大火 7家攤區燒毀
勒頸砸死少女棄屍 男無期定讞
獅子出逃 重慶動物園閉園追捕
國工局：五楊段通過複驗才通車
模擬投票 台大生票選校長
投信涉炒股 證期局調查
經典賽中荷戰最高收視9.98
三大法人賣超台股83億元
燈會有隻粉紅象 民眾守候拍照
妮妮不在乎球后 只想開心打球
一國兩制變控制 傅瑩否認
毆死哭鬧幼女埋屍 狠父母起訴
三叉神經痛作祟 忍6年錯拔牙
北市查緝密醫 23件移送偵辦
回應陳長文 江揆會投公投票
拖板車翻覆 鋼筋散落國道
言論惹議 唐湘龍：盼理性討論
五月天大馬飆歌 感謝歌迷
國際青年大使 推台灣軟實力
棒球經典賽 日創高收視率
老榕疑染病 管理單位忙整治
陸人大代表籲讓女性自主避孕
政協委員處女作 成龍反盜版
陳竺：解決奶粉問題涉企業誠信
吸客新招 居家商品布置樣品屋
華固願與富邦開發信義D1地
工具機前景好 產學合作拚創新
楊虎城之孫籲兩岸合撰抗戰史
弱勢生補助縮水 高市教團不平
朱德之孫：航艦泊青島震懾日本
屏東溫室種菊花 品質不輸中部
新台幣兌美元貶1.04角
緩起訴處分金 助童逆境成長
污水下水道接管率 中市要提升
火箭教頭：砲轟外 其實有防守
軍人遊玩溺水 2人無生命跡象
植樹減碳 花蓮林管處贈苗木
臉書文高峰：週一14時36分
呂秀蓮籲放扁 公投擋核四
學雜費調整問題多 反漲聲浪大
加工處辦就博會 提供1萬職缺
飛虎將軍李學炎 爽朗出席壽宴
台日漁業預備會議 擬東京舉行
家扶助幼30年 呂保岳獲表揚
兩會開幕 選港特首標準受關注
3千年前新蒙古人骸骨印尼出土
酒駕新制 累計違規737件
傅瑩首秀前 老公：她睡眠少
保障農保權益 造林地續約展延
回鍋掌文化 劉銓芝接軌農博
尚福林：防控金融領域風險隱患
考察團抵東京 評估日申奧資格
寵愛女性 高市推貼心措施
越航培訓機師 女性職場新選項
陸男嬰隨車被偷 全城搜索
北韓核廢料合約 台電：未生效
林永樂：美豬目前不是議題
公私場所空污裁罰增計不法利得
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
未登記工廠 中市設工業區輔導
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
房仲：富邦若買D1 可掌主導權
陳德銘：今年外貿審慎樂觀
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
漢諾威電腦展開幕 70國參展
新北建物移轉 新莊賣座王
漸凍博士陳銀雪 送愛台灣尾
卓伯仲收押期滿 檢將聲請延押
大專聯賽冠軍週 棒球先起跑
曾春榮返教職 朱立倫公開打氣
檢察首長異動 陳守煌任檢察長
女涉殺同居男 解剖釐清死因
參選資格問題 內門農會槓高市
信箱牆崩垮 老婦被壓命危
龍應台：討論核電 盼成熟理性
台大周邊違停自行車 拖吊
重形象 人大主任囑代表勿閉目
淡江遠距班 中南美政要當新生
偽造李宗瑞簽名 賴慕禎遭訴
復航看好金門 推風獅爺彩繪機
國防部：募兵制建立專業部隊
濫倒煤灰九千噸 中檢法辦業者
廣慈案仲裁 柏德應返還土地
視聽新媒體平台 66業者加入
金酒案判12年 陳水在：上訴
陸政委：盼兩岸金融市場互通
人大登場 習李就位
中韓之戰門票售罄 現場不賣票
險遭雪埋 日本旅遊團5日返台
龍應台訪歐洲 推紀錄片合作
酒駕新制上路 高市舉發逾百件
前議員回娘家 讚中市新議會
蘋果iWatch毛利率料6成
大頭男聰明 聰明女頭不必大
本土社團控濫權 發起破檢行動
中華隊表現亮眼 收視開紅盤
擬提早無限額寬鬆 日債漲
金門籍學生 享交通圖書券
閱讀班認證 家長學生合讀百書
陸人大女發言人 傅瑩軟語堅毅
水利APP競賽 獎金最高3萬
第一金投信董座 薛淑梅代理
餵食彌猴 玉管處將開罰
愛心警PO網為小土狗找新家
少鈣不愛動 輕熟女骨鬆骨折
核廢料處置 台電：全力以赴
陸續控房市 股市帶量重挫
民間社會住宅 優惠繳低額租金
兩會熱搜榜 中國夢高居首位
當街聚眾鬥毆 南市警追查
黃韻玲開車擦撞孕婦 母子均安
外籍移民比國課重稅 歐盟關注
下下籤偷香油錢 男求神明原諒
設新媒體實驗室 商機伴隨挑戰
和解金規模創新高 匯豐獲利降
科大搶學生 祭高額獎學金
照護方式不對 腰酸背痛跟著來
推動觀光 食住行樂可獲高粱酒
OECD核能專家來台同儕審查
台中市咖啡週 行銷都市意象
香頌歌手來台 唱出戀愛心境
經典賽古巴勝大陸 與日本晉級
瘋少年PI 遊客傷百歲白榕
肯亞大選傳暴力 17死
澳韓戰 韓國1局上3分領先
正妹球僮吸睛 犀牛球團跟進
涉性侵國二女 補習班導遭訴
羅大佑穿燕尾服 搖滾尬交響樂
同袍玩跳水 2官兵救人反溺斃
妮妮登后108週 進入保衛戰
新媒體收視 張善政讚多元指標
江揆：公投意義大 籲全民投票
澳韓戰 韓國3比0領先
男子見義勇為阻性騷 竹市表揚
外遇婦不想分 索分手費吃官司
台灣國際蘭展 9日台南登場
北市國小運動會 3項破紀錄
涉插股酒店 員警業者記者判刑
影響行車 經典賽海報恐拆除
成龍：最不嚴的國家就是中國
炒股案 財部分兩波清查公股
二局打完 韓4比0領先澳洲
楠梓加工區 徵260個職缺
遊客暴增 太魯閣經濟效益高
高檔車銷量 陸3年後可望超美
信箱牆倒塌 壓死老婦
核廢最終處置延宕 原能會緊盯
中美洲與墨FTA 哥國有信心
綠不另提題目 推公投降門檻
國際蘭展造勢 前進台北車站
外交部：赴開曼免簽可留30天
流浪犬變身勇犬 助移民署破案
陸人大記者會 台媒沒機會提問
投保受理沛波操縱股價案登記
聯電飛索合作開發40奈米製程
歐巴馬兄肯亞參選 爆家暴醜聞
彰銀換監察人 財部：例行輪調
上周外資賣超8.11億元
是否買D1土地 富邦：考慮
總統：年金改革 盼這會期修法
南韓秘密武器 辣妹加油團現身
陸中學地板塌陷 7生住院
憂環境 陸人購綠色汽車意願增
陸政協眾星雲集 媒體分批旁聽
末期拒急救 董安寧專線釋疑
自強號急駛過 女疑跳軌身亡
明華園宮廷夜宴 迎安利中國團
景女拔河隊 獲國民外交表揚狀
史瓦濟蘭最高司法首長訪華
張德江：增強兩岸關係政治基礎
日職棒火腿隊 擔心陽岱鋼狀況
投信涉炒股案 金管會嚴懲
今彩539開獎
企業主管獎金多 德政要盼設限
社群網路帶動新媒體時代
陸故宮院長：過半文物正腐蝕
澳韓戰 韓國6局4分領先
威力彩開獎
台東知本國有地 推溫泉商場
推舉新教宗 選舉方式特殊
涉假冒副理詐財騙色 男遭起訴
美11州友華 外交部感謝
陳菊率金屬航太業赴日交流
澳韓戰 韓國7局5比0領先
藝人反核 郭采潔堅持核安
有權選新教宗 歐洲樞機主教多
緬甸全民盟 本週召開全國大會
陸客優質團 每天不逾12小時
中華車開先例 (啟)動春季業績競賽
決勝第9局 韓國5分領先澳洲
中韓之戰 球迷盼打敗韓國隊
印度民權家絕食 促政府覺醒
成都 殲10殲11搭配演練戰術
韓國強拉尾盤 9局再下1分
大馬與菲蘇祿軍領土糾紛升高
奶粉問題 陸：推專法管理
核四公投 蔡：該爭就要爭
調查：8成9企業徵才評估健康
威力彩頭獎槓龜
英國真有蝙蝠俠 抓壞人送警
南韓背水一戰 6比0完封澳洲
今彩539頭獎 2注中獎
反腐 王岐山：打好殲滅戰
對決澳洲 建仔心臟跳很快
藍委：勞保基金政府年撥兩百億
南韓約8成青年學非所用
皮膚貼片療法 攝護腺癌患福音
勞保年金 立委：政院傾向乙案
腸胃炎住院一天 英女王出院
陽耀勳抗韓 對決張元準
來台旅客 每人花費減逾1成
催收委外一再轉手「個資滿天飛」 金管會無法可管？
力行平民化 中國兩會高官車隊「等紅燈」
募兵制不順 台灣明年將無兵可用
日本北海道暴雪 死亡人數攀升至9人
出口首破億美元 台灣成蝴蝶蘭王國
第3代金龜車 台灣引進3百輛
澳6分負韓 中華未能提前晉級
兩公約國際審查落幕 NGO發表觀察意見
李永然：兩公約施行後 賦稅人權沒進步
蘇友辰呼籲 國際審查委員關切台灣賦稅人權議題
菲、馬沙巴領土爭端 已致27人喪生
林毅夫：2020年中國GDP可達1.2萬美元
觀光局推「陸客優質行程」 控管品質
陸今年赤字 人民幣1.2兆元
中、韓賽激發全國民眾熱情 政治人物也關心
險遭雪埋 22名旅客5日返台
世界首例 愛滋帶原嬰兒治癒
5案無罪被告 反告11檢察官「濫訴」
第四局下韓國滿壘 無功而返
富比世富豪 蔡衍明登台灣首富
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
富比士全球富豪 台灣排行榜
蔡衍明登台灣首富 蔡萬才第二
以揆：唯軍事威脅可阻伊朗擁核
教廷涉貪報告 樞機盼聽簡報
美股攀高 指數近歷史高點
拓商機 台灣牙材醫療業訪波蘭
出售嬰兒命名權 騙局一場
遠東銀推早鳥就業 網羅學子
歐元區決議協助賽普勒斯
萬海獲頒台灣港務客戶貢獻獎
台灣攝影及版印年畫波蘭展出
日月光：環保樓工程 福華承攬
冷氣團減弱 氣溫回升
工作日少 2月北中高房屋移轉低
蘋果iWatch 向耐吉取經
IDC：今年PC出貨續降
台灣大門市 轉型3C通路攻陸
鴻海與陸樂視網合作 攻大電視
陸GDP今年目標7.5%
富比世富豪榜 蓋茲科技界首富
禍不單行 諾基亞遭歐指數除名
內憂外患 台股短線整理
大陸設經濟成長目標在7.5%
溫家寶：鞏固深化兩岸和平發展
新Office365 更社群化
經濟恐3度衰退 英鎊料續貶
台股開盤上漲43.1點
比利時國庫窮 預算擬再減
聲譽最佳大學 台大排名創新高
春節因素 2月物價年增2.97%
DRAM現貨價 2天漲逾5%
全球最佳聲譽大學 哈佛連3霸
查維斯返國 政局更加混亂
富比世富豪榜 香港稱霸亞洲
美衝浪搖滾始祖 投身不老騎士
碩士郵差 廖康君找到向上力量
婦聯會捐款 培育國際青年領袖
開車撞死人 陸留學生天價交保
隕石襲俄經過 科學節目大揭露
瀕死恆星 中研院找到關鍵分子
女省長李斌 傳接陸衛生部長
崔天凱：駐美消息可信度滿高
避免政府關門 美眾院提權宜案
韓報：經典賽南韓面臨3大壁壘
蘋果現金怎麼用 股神獻策
富比世富豪 23人不到40歲
台股漲 新台幣匯率盤初勁升
財部：特種飲食業營業稅率未增
世界女富豪增加 但仍屬少數
台灣2月PMI為50 下跌7.7
中韓棒賽將開打 球迷集氣加油
唐守義涉槍砲案 台南地院審理
不在籍公投 江揆：樂觀其成
前進東京複賽 中華隊大有機會
李鴻源：房價與容積管制兩回事
高市要國產署繳廢鋁渣代處理費
攜超額現金入加境 溫哥華最多
超馬媽媽：人生馬拉松才要開始
排名新高 台大：國際化提升
全民抗韓 江揆：中華隊加油
屏縣府：嚴格取締刺網作業
巴西進口產品占比創新高
公投不在籍投票 李鴻源：保留
英媒：潘岳可能任陸環保部部長
聽損藥物傳遞困境 三總找方法
溫家寶：一些領域腐敗易發多發
江揆：公投非委託提案 不違法
企業進駐 東京商辦市場露曙光
近5年漢諾威電腦展 科技股漲
利率調降生效 澳洲零售成長
溫家寶：今年通膨壓力仍大
葡愛下月可望獲紓困貸款展延
驚蟄到 宜食陽性食物及養肝
台灣國際蘭展 彩繪接駁車亮相
中央氣象局 氣象報告
外媒：習近平鞏固軍權
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
趙心綺作品 首獲史密森尼收藏
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
鳳山火警7死案 鑑定鄰家起火
陸客每天赴港次數 傳將設限
抗韓大作戰 中華健兒拚全勝
巴拿馬去年經濟成長 傲視拉美
教改阿甘出招 敲鑼挑戰教育部
呼吸道又感染 查維斯病情惡化
電金回神 收復7900
2月物價近3% 3月可望緩和
陸國防預算年增10.7%
谷歌漲翻天 股價上看千美元
不在籍投票 總統支持江朱意見
蘇貞昌：可考慮境內不在籍投票
颱風停班課 高市部落區長決定
偽裝傻子散財 金光黨專騙老婦
台日漁業預備會議 擬東京舉行
台灣文化週在瓜國大學舉行
柳吉在：可啟動南北韓峰會
圓山空廚改廉航航廈 胎死腹中
兩岸辦事機構法案 4月出爐
巴西大河導水工程2015完工
暑期戰鬥營夯 錄取採電腦抽籤
陸釋放財政紅利 赤字創新高
港保釣委要求北京加強保釣教育
趙心綺蝴蝶鑽飾 飛入好萊塢
國內論文引用次數 台師大居冠
載到中華球星 運將也瘋狂
工程轉行建築 交大生印尼造屋
日銀副總裁提名人 籲買長債
續打房 溫家寶：抑制投機投資
政經展望差 歐元逼3個月低點
膝蓋痛服止痛藥 老翁胃潰瘍
災損 香蕉柑橘減產價揚
特生中心協助動保查緝盜獵
健康指標台韓相比 氣死台灣人
專騙老婦金光黨 警逮祖師爺
關廠工人籲勞保改革公投
李學炎大壽 總統委金溥聰祝壽
大陸維穩費預算連3年超過軍費
外交部：出國勿買來路不明物品
擁核尬反核 南加州陷兩難
藥費高 健保局管控浪費
東沙找嘸兵 王進旺：提高待遇
陸經濟成長7%至8% 新常態
中鋼第六高爐點火啟用
小提琴家林昭亮 任台師大講座
中龍鋼新增產能 強化競爭力
霧霾污染 溫家寶：下決心解決
堂主當街被狙擊 2幫凶判刑
師大學生調查：性別友善待加強
棒球隊同住 台韓各吃各的
溫鞠躬告別 李埋頭讀資料
向公司索討獎金 前總經理勝訴
警大弊案 牽線者判刑10年半
江揆：無核安就沒有核四公投
中鋼：今年鋼鐵業比去年好很多
不在籍投票 郝龍斌：支持
核四藏9未爆彈 台電澄清
國碩提建言 籲政府推廣綠能
朱：不在籍投票可提高投票率
吵對阿政策 國務院白宮曾暗鬥
乾旱嚴重 越咖啡減產恐加劇
最後報告 溫家寶三鞠躬
總統臉書提及王拓的小說
陸提城鎮化 為自由遷徙創條件
半年賺3百萬 澳夢幻工作招手
經典賽台韓戰 運彩看好創紀錄
高市表彰超額進用身心障礙企業
李述德：新掛牌公司求質不求量
陸去年12月石油進口超過美國
工具機展登場 類股多走揚
涉炒股收回扣 查扣經理人財產
台股漲 台幣匯率午升9.4分
電視面板 3月上旬跌勢溫和
經典賽荷澳戰 一局上1:0
立院邀請江揆8日核四專案報告
核廢場 台電盼民主程序解決
病情惡化 查維斯呼吸功能衰退
打死稚女 角頭判刑17年
韓怪食物太油輸球 球迷：藉口
綠：中國應承擔區域安全責任
降吸菸率 菸捐擬漲20元
護釣島 日擬轉退役艦給海保
經典賽 荷蘭4：0領先澳洲
江揆：坦然面對核四公投結果
維護燈會整潔 邱鏡淳感謝志工
江南Style混音版專輯推出
工研院：2017年節電30%
警破金光黨 9旬婦保住老本
台北工具機展躍居亞洲第二
台股收盤漲65.37點
越南規劃8年高科技發展計畫
渣打：日圓將貶至98元
台巴簽合作捐贈議事錄
想買論壇報嗎 巴菲特敬謝不敏
溫家寶期許新班子尊憲法反腐
總統：盼工具機晉升兆元產業
3月台指期漲69點
北美洲台醫生協會多明尼加義診
台2月PMI跌 3月可望彈升
台北股市漲65.37點
買嘸中華門票 民代電話被打爆
渣打建議減碼黃金
陸國家副主席人選惹猜測
中韓大戰 總統：中華隊加油
交部：五楊段若不安全 不通車
3月電子金融期齊漲
核四公投 王清峰表支持
綠委憂核電安全 擬凍台電預算
溫家寶藉工作報告回顧政績
辦案兼救人 雲警傳佳話
美股助攻 台收復7900
國5高乘載管制 擬縮短1小時
世界地球日 郝響應為地球而跑
陸學者：兩岸交流紅藍綠三缺一
政院：不提公投修法 門檻不變
不在籍投票 內政部推移轉投票
新教宗白袍亮相 3種尺寸任選
棒球隊奪冠 遠東科大犒賞大餐
溫家寶談陸人口：適應結構變動
資策會展示工具機服務運籌中心
4月人力需求增 製造業求才多
魏應交下田插秧 種孔孟好米
為赴日做準備 4球員申請出境
豪率火箭 10月來台抗溜馬
三大法人買超台股32億元
經典賽 澳洲7局破蛋得分
和碩Q1筆電出貨 估減20%
澳5歲童鼓勵病童：夥伴撐下去
溫家寶：建強大軍隊 維護領土
南部缺水 鄭明典質疑水庫操作
郭泓志愛奶茶 與店員親切合照
陸經濟嚴峻 李克強壓力大
陽耀勳先發 韓教頭：不怕左投
生活不健康 印度人殺手
中華戰南韓 預期收視再創新高
不在籍公投 選務至少5個月
陸物流業景氣指數：平穩發展
公害陳情 北市居冠噪音最惱人
李肇星評傅瑩：非常優秀的女孩
經紀公司：建仔隨時能打大聯盟
遭拒36次 日本醫療人球送命
中風癱瘓人皆知 成因霧煞煞
地方特考錄取人數 創5年新高
水田溪邊拉琴 傅永和返鄉獻藝
發情期還未到 團團先採精
家有罕病兒 羅景文助弱勢築夢
教舞疑猥褻女童 男師遭判刑
澳洲再敗 中華晉級靠拚韓
小麥文化節 齊來趕鳥趣
林毅夫：陸還能快速發展20年
鈕承澤阮經天 9日上街反核四
中華隊戰南韓 綠委組加油團
田壘斷璞園連勝 單週最佳球員
世仇對決 中華戰南韓顏面之爭
竊百餘水溝蓋 跨縣銷贓仍遭逮
都穿白紗 日迪士尼首辦同志婚
創彰縣之先 鹿港童免費喝牛奶
華碩去年Q4每股賺7.82元
住房率增 國際五星飯店進中市
渣打維持台灣GDP為3.9%
韓星韓彩英有喜 懷孕11周
警破扣客集團 大陸指揮台犯案
新台幣兌美元升 5分
叩客首腦藏大陸 台車手變打手
陸金牌月嫂搶手 陸民兩倍薪水
台新金看好手續費收入成長
糊塗偷兒闖空門 丟車鑰露餡
江宜樺：現行投票年齡規定合理
義樞機派系多 教宗人選無共識
推動教廷改革 期待非歐新教宗
認購食物銀行 助社福邊緣戶
拒瘦肉精美豬 豬農抗爭到底
經典賽對決 中市擬妥交通疏導
工總率團參訪核四 籲重測核安
大立光2月合併營收月減45%
戴立忍鄭有傑 眾導演宣言反核
傳統市場節登場 攤商大PK
好天天齊步走 30日齊健走
鼓勵造林綠化 樹苗免費領
阮經天邀豆哥烈姐共組天亮娛樂
克魯曼：削減支出不利成長
2月外匯存底 月減24億美元
政府釋利多 陸股跌深強彈
新郎官陽耀勳 帶喜氣抗韓
歐巴馬提名環保首長 內閣成形
擅開法律事務所 男詐千萬遭訴
兩會去奢侈 陸媒：愈來愈寒酸
馬總統：民主化創造出創意環境
流感季尾聲 新增2例死亡
大馬空陸夾擊 蘇祿軍仍頑抗
陸主權基金 去年獲利逾1成
印尼信用卡激增 逾千萬張
江宜樺邀立委 視察核四安全
校園竄結膜炎 保持衛生免紅眼
水里鐵馬逍遙遊 逛景點嚐美食
矽品2月合併營收 月減逾7%
富比世富豪榜 首見越南富翁
春節天氣好 遊樂園進帳豐
台幣日圓同貶 裕隆暫不降價
球迷巧裝扮 為中華隊加油
經典賽 中市飯店業績多2成
東京食品展開幕 嘉義館報佳音
人大會場 李肇星與記者互訪
全方位衝業績 高捷拚附屬事業
江宜樺：速更新核事故應變手冊
北京故宮院長：4月訪台
新北：物價相對北高穩定
印尼：雅加達本週恐再大淹水
護士拒做CPR 美老婦送命
樓閣舞蹈劇場 獲邀赴星演出
3月植樹月 林務局8日送樹苗
華碩去年EPS 29.79元
醉漢不願酒駕 寧願睡路旁
交長：風景區公廁不宜收費
薄案後 重慶市長：一切都好
中華先搶東京門票 再拚舊金山
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
落榜十次 試院臨時僱員拼榜首
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
東吳迎校慶 百人單車環台
沙巴拿篤 黃色旅遊警示
想要美鼻型 伊朗隆鼻數冠全球
青年物理辯論賽 協同高中奪冠
甩低迷 1月商業服務業轉綠燈
金酒賺錢 增加清明家戶配售酒
石斑魚生魚片 東京食品展稱讚
外媒：廣東上浦村或成烏坎第二
原民法庭首判 原民持私槍無罪
華潤元大基金深圳開業
孕婦嬰幼赴日 先打麻疹疫苗
衛署擬漲菸捐 補助治療不孕
友善育兒環境 中央下鄉宣導
台南年後首場就博會 5千職缺
甫卸任總統 李明博挨告
國際知名度增 台大聲望創新高
籌錢 Panasonic賣樓
關務署：小三通與金門貨物分流
北市小內閣改組 新任首長宣誓
不在籍投票 民進黨：僅限公投
先發抗韓 陽耀勳：平常心
投資台 陸首富宗慶后憂增競爭
肯亞總統大選 副總理領先
9日遊行 綠禁攜政黨個人旗幟
開公司車 偷公司原物料
區間盤整 新台幣收升5分
屏商院與屏商會 策略聯盟簽約
捐發票換樹苗 大家來植樹
郭守正：智慧大電視巨大革命
納智捷踩油門 強攻中俄車市
推台灣文創 高雄航廈藝術化
中韓大戰 手機也能看
販賣海洛因 警逮5人毒梟集團
谷歌遭指助長非法象牙交易
不當按摩頸部 年輕人中風
唐守義只認製槍彈 不認319
放水製造噪音 法官判禁止
安麗培育撞球種子 榮耀台灣
紅十字會深耕 推廣防災體系
日媒：非地主 韓恐難發揮球技
大義滅親 老母帶通緝兒投案
通緝犯販毒為生 警搜槍毒送辦
日韓怪象 青少年暴食薯條
燈會博愛電動車 上萬人使用
新北徵才 家樂福釋300缺
向國際發聲 詹秀蓉機場展墨藝
南科2月每股虧0.06元
宋文琪：101去年獲利倍增
匯豐陸2月服務業指數52.1
莫言不理大記者 只理小記者
東京食品展 日經濟回春有利台
華碩Q1營收 估季減逾1成
經典賽中韓戰 中華隊先發名單
鴻海樂視網合作 設合資公司
大陸軍費增速持續多年達兩位數
培生策略轉舵 金融時報傳裁員
陸挺安理會就北韓核試適當回應
高齡駕車 8旬翁撞死同年婦
陸銀1月外匯占款增幅創新高
提振獲利 陸富豪拚海外併購
金管會研議 縮基金經理人權限
中市府：已准反核團體場地申請
溫家寶工作報告 陸民反應兩極
球迷尬創意 抬出北韓領導人
朱宗慶接兩廳院第4任董事長
控拉皮拉歪臉 女告醫求償敗訴
觀光工廠開幕 展金門麵線製作
研究：女性看帥哥 較有幽默感
江宜樺：1個月內弄清核四訊息
原民法庭見解 檢方要上訴
建仔牛棚練投 東京先發沒問題
泰安投資1.5億美元聯貸簽約
宗教之旅 巴國總理將訪印度
2月底台股本益比23.58倍
歷劫歸來 遊日團員直呼幸運
博弈專法草案 6日政務審查
Zara創辦人 全球第三富
日女偕夫來台 宿教會竟遭性侵
中華對南韓 1局上中華未得分
遊淡水訪古蹟 新書探私房景點
韓媒：贏台灣不容易但仍有希望
中華對南韓 1局結束0比0
陽岱鋼苦楝有成 綻放粉紫花朵
2月底外匯存底 終止連6升
不在籍 江宜樺：政治信任問題
金管會防弊 研議投資標的規範
拚全勝 中華隊投手全員待命
確保國人為核心 星國將研考
陸大部制改革大戲 10日登場
中華對南韓 2局上0比0
槍殺吳善九 主嫌遭遣返
吳善九槍擊案 主嫌遭捕遣回台
美女在側 陸男顧形象憋尿昏倒
中華戰南韓 運彩賣破6千萬
南部水情 水利署：已加強調度
2台商回台 投資40億
中華對南韓 2局結束0比0
中美洲咖啡產業商機考察團訪瓜
借手機被po網 工程師險觸法
原民特殊習性 司法應尊重
中華戰南韓 加油棒哨子賣翻天
買凶殺吳善九 檢認吳信中主謀
前進東京 中華隊信心滿滿
尬三星 華碩二合一市場拚2哥
印度羊群暴斃 頂級羊毛恐大漲
泰國因菸害年損五百億台幣
台北影視音園區 5日辦說明會
邱淑媞：補助人工生殖待討論
中華隊得分 3局上1比0
不在籍 李鴻源盼多給選務時間
迫害瘖啞情侶 逼演春宮再性侵
寵物店狗叫擾人 鄰居告限噪音
5對富豪夫妻 聯手打造美食店
顏慶章出新書 暢談過往
今彩539開獎
中華先發陽耀勳退場
中華對南韓 3局結束1比0
大樂透開獎
搶看中華戰南韓 運動餐廳爆滿
等待掌聲 溫家寶自豪談政績
推觀光 金門輔導提升餐飲業
空窗湯屋是違建 苗縣府禁營運
澳盛估美國2014年底升息
國內航空票調漲 將有尖離峰價
拿北韓領導人照片 韓媒：負面
核廢場公投 應尊重烏坵居民
中華再得分 4局上2比0領先
撙節遇阻 歐盟料放寬預算規定
陽耀勳浴血抗韓 感動球迷
澳推夢幻工作引外客 民眾不滿
市小運田徑賽 李泳緻勇奪雙金
台開媒體園區擬導入創意經濟
上海港遭大霧 數十船出入受阻
4局結束 中華2比0領先
降匯率風險 車商擴展生產基地
iPhone 5S傳8月推出
微軟IE10 我的最愛變圖像
台駐港機構 辦迎春感恩酒會
紙風車演唐吉軻德 教孩子勇氣
西斯汀教堂關閉 準備教宗選舉
創意經濟 霍金斯：學習改變
擴大折繳代金容積移轉 研議中
5局上 中華2比0領先南韓
新北醫師公會 用音樂作慈善
斐刀鋒戰士家人：擁槍不為自衛
藍8日前定公投主文 推不在籍
鐵路特考519人 12日報名
小賈斯汀大遲到 粉絲痴等氣炸
陸今年財政赤字破兆 歷史新高
469搶1 高市人事最競爭
中華對南韓 5局結束2比0
2萬3431人擠爆洲際球場
替竹聯討債殺人 陸男在美判刑
中華對南韓 6局上2比0
陸電視熱賣 五一面板需求增
民進黨：反核非藍綠對決
6局結束 中華2分領先
藍：馬贊成核四公投不在籍投票
蓄鬚風盛植鬍增 偏方不可靠
中華對南韓 7局上2比0
大樂透頭獎一人獨得
總統：讓民眾充分了解核四資訊
中華隊接力長傳 韓飲恨本壘
南韓3上3下 7局打完抱蛋
今彩539 頭獎槓龜
8局上 中華2比0領先
美股開高 道瓊破收盤高點
習的助手：推政改 是現制優化
準備選新教宗 西斯汀教堂關閉
溝通年金 馬英九肯定黨內座談
8局結束 中華隊確定挺進東京
中韓之戰 球迷：中華拼勁十足
朱敬一訪問德國應用科研組織
朱敬一歐盟演說介紹台醫療科技
中華殺進複賽 強碰日古
王鏡銘救火 投出MVP身手
英蝙蝠俠露面 中餐外送員搞笑
智勝一擊再現 打下8強門票
中華一分負韓 無礙晉級
吸金近5千萬 主嫌潛逃遭通緝
陽岱鋼巧打快腿 經典MVP
中華前進東京 再拚舊金山
北韓再恫嚇 揚言廢停戰協定
晉級卻負韓 有球迷難接受
王建民東京出戰 大聯盟關注
中華隊挺進東京 總統臉書加油
香港奶粉限購令 引發網友熱議
2月NB代工出貨量 下滑18%
林務局3/8贈送樹苗3千株
台新金法說會 彰銀合併案退回原點
引領女性時尚 三星推出＂淑女＂手機
3A:2受挫韓國隊 中華隊仍進級八強
朝鮮廢除＂停戰協定＂ 進入全面備戰
日媒體：三星將買夏普3%股權
委內瑞拉總統查韋斯 癌症去世
中華經典賽晉級 球迷轉進東京
溫家寶建議 政府建長效機制打房
查韋斯去世前說 懷疑遭美"下毒手"致癌
日本將與英國合作 生產防生化武器裝備
道瓊指數跨過14,200點 歷史新高
副教授夫婦命案 疑女店長認乾爹不成幹的
第一金投信 賠償3基金投資人
俄資進越南金蘭灣 建軍事基地
不在籍投票 內政部初估約100萬人
呂秀蓮懷疑 有誰比「馬、扁恩怨」更深？
醫師: 整天不離電腦及手機 20歲就有「初老」症狀
江宜樺為什麼要賭這麼大？
歐元貶 外匯存底減24.77億
WBC台灣隊抵東京 晚間開始練球
台北喜來登比薩屋【暖鍋‧暖心】燉鍋料理
新竹老爺【中山日本料理】初春美食
央行重申國內商家不得收人民幣
道瓊勁揚 早盤創盤中新高
北韓放狠話 11日廢停戰協定
經典賽未晉級 南韓總教練道歉
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
遭韓逆轉勝 球迷：雖敗猶榮
南韓隊遭淘汰 總教練道歉
中華隊晉級 拚戰精神感動全場
委內瑞拉總統查維斯病逝
焦點人物：委內瑞拉總統查維斯
看棒球經典賽 洛城台僑也瘋狂
看好車市 裕隆徵才1500人
證交所啟用中南部備援系統
沃爾瑪兌支票 美男子拿到偽鈔
查維斯辭世 委國軍警戒備
委總統查維斯病逝 享年58歲
葛洛斯看貶日圓 喊到100
白宮：美敞開與委國對話大門
夏普可能獲三星百億日圓投資
歐美股漲 台股電子題材多
不滿安卓獨大 大陸擬設限
氣溫回升 日夜溫差大
貶勢將盡 日投資人逃離外債
敗給韓國 郭泓志：會繼續加油
夏普籌錢 與三星洽談合作
中華隊機場準備赴日 球迷送行
NBA海外賽 火箭台北戰溜馬
蘋果股價被低估 高盛抱不平
陽耀勳手還好 郭泓志出征ok
大師兄：中華最強 全力拚
CeBIT 神達發表終端新品
台股開盤上漲25.4點
抗癌20個月 查維斯病逝
牛市邁向第5年 商品股看俏
台灣三星回饋 贊助陳彥博
翻版查維斯 鮮為人知的接班人
查維斯病逝 油價可能波動
經典賽輸韓 球迷加油不苛責
拚行銷 三星砸110億美元
謝長亨：去日本就是要贏球
東京首戰先發 王建民：會努力
查維斯病逝 多國首長表達哀悼
血便誤為痔瘡 男子罹直腸癌
掌權多年 查維斯堅守國家主義
禁買令解除 不動產標售添買氣
經典賽 日隊：王建民是勁敵
憂首季財報不佳 宏達電走跌
查維斯辭世 各界反應不一
歐盟財長背書禁肥貓條款
韓美軍演 北韓揚言廢停戰協定
英綠建築展 台商參展搶商機
棒球路試煉多 老友感嘆郭泓志
東京我來了 中華隊8日首戰
三一一滿2週年 紀錄片看重生
出口帶動 澳上季成長0.6%
台股漲 台幣盤初升值
台北張家界 4/1直航
朱敬一：兩岸醫療合作有前景
業績上揚 太陽能族群強漲
為兒入伍餞行 父酒駕恐丟飯碗
副教授夫婦命案 檢警約談9人
調漲菸捐 菸商反菸團體論戰
傳iPhone 5S著手量產
沒了查維斯 委中關係沒大變化
教部鼓勵中小學 全班合讀百書
外資上月增持南韓股債
無人飛機現紐約機場 美調查
凱瑞：北韓挑釁美持續必要防衛
經典陣容 中華隊拚戰東京
港媒：李源潮料任國家副主席
加油好興奮 棘上肌拉傷舉不起
長春盜車賊 掐死車上嬰兒
宗教祈福燈區 擲筊所得做公益
夢想實現 加開辦太空旅遊
差很大 韓股漲輸日股29%
查維斯逝 委國民眾悲傷憂心
不倒翁的人間 日震災民展韌性
台股漲幅收斂 電子偏弱
歐巴馬：美支持委內瑞拉人民
日流行德國麻疹 嬰兒孕婦別去
涉超商縱火咬店員 婦遭起訴
華碩擬推智慧手機加倍平板出貨
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
傳夏普洽三星合作 鴻海淡定
SBL季後賽門票 推套票優惠
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
北海道特色便當 台鐵吃得到
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大白菜價回穩 續促銷高麗菜
陸專家：北韓放話 想與美對話
廣州一人獨中5億元巨獎
習近平談霧霾：過去PM二百五
查維斯辭世 雙強爭接領導人
陸發改委：擴大內需歡迎台企
韓俄增持黃金部位
UN擬制裁北韓 中美初步協議
台灣春雨少 水位續降恐限水
人民幣清算在台首月突破百億
陸LED廠 陽光營收成長亮眼
三人行不行 屏風環島演16場
北韓廢停戰 外交部：不樂見
中華前進東京 副總統好感動
傳量產愛瘋5S 鴻海不評論
蘋果法拉利 談開發車內娛樂
核四問題 台聯提逃命圈公投
南台灣廢核大遊行 9日登場
三菱電動車 有意引進台灣
提款卡遭冒領 浮屍命案疑他殺
駐俄處映少年Pi 推動台文化
大聯盟官網：中華隊防守堅強
看好陸車市 正新建大競飆高
推廣台灣旅遊 青年署招募志工
貨車出軌 蘇花鐵路暫中斷
紀念311獻花 台灣受邀參加
夫婦浮屍案 檢座法眼認定他殺
統一星巴克 今年增至300店
美重量級議員支持台美投資協定
新貧族成家難 學團挺多元成家
錢聖武病逝 高市議會：免補選
貨列脫軌 台鐵接駁疏運乘客
北市春節工安 職災案件4死
陳盛沺：推節能替代核能
大腸癌篩檢 2萬3千人切息肉
爵士女王王珍妮 4日病逝
十二年國教模擬測驗 桃園登場
陸女生微博賣畫 圓旅行夢
中華隊赴日信心滿 球迷熱情
查維茲病逝 外交部表達哀悼
新台幣匯率 午升1.05角
卓伯仲延押案 法院8日開庭
委副總統任臨時總統 恐違憲
亞齊貴婦荒唐 抽獎換帥哥交歡
陳光誠：兩會期間陸仍暴力維穩
北市不動產買賣 中山區居冠
葉匡時：五楊高架將完工通車
拉胡爾表態 不以印度總理為志
陸：2020成世界航太強國
江揆：不在籍投票單一選舉先推
游錫(方方土)提案 籲綠組扁醫療團
淡大男學生墜樓 送醫命危
獲利創高 外資調升華碩目標價
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北韓區域情勢 國防部密切關注
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自來水工程工人 疑溺水失蹤
越南4月發射衛星 探天災氣候
第2季旅遊 紐澳降大陸漲
薄案 孫政才：正依法處理
逃逸近10年 外勞思子心切
不在籍投票 初估1百萬人適用
外媒製作中共高層關係網站
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桃園林口 將實施夜間減壓供水
富比世富豪榜 印尼25人上榜
嘲諷污染 陸院士向習唸霧霾詞
IMF肯定瓜地馬拉經濟表現
不在籍公投 蕭：應單修公投法
台股收盤漲17.59點
巷弄小違停多誤救災 郝：處理
買凶殺吳善九 主嫌遣返後收押
江宜樺：確保核四安全才公投
陳菊訪東映 邀設高雄分公司
未來4年 陸智慧手機出貨翻倍
朱立倫：核四公投 不打假球
中華隊前進東京 沒空休息
孫政才：低調務實 少說多幹
3月台指期漲36點
台北股市漲17.59點
未設舊制勞退專戶 4業者遭罰
台商布局海外 中市邀返鄉投資
美股多頭今昔對照 多有雷同
東海國際週 異國美食飄香
3月電子金融期齊漲
GMP藥廠控管欠周 糾正衛署
駐挪處映少年PI 獲觀眾讚揚
台股個股表現 收7950點
陸學者：國五條打房效果不會快
防林益世脫罪 檢引實質影響力
曾雅妮一路加油 勉勵郭泓志
美司令：減支開始影響亞太戰略
瑪莎：球是圓的 但命是硬的
陸成立首家鄉村婦女民間基金會
環團：核四續建耗資上兆元
拖板車鋼板掉落 國道受影響
男引廢氣自殺 警手機定位救人
台灣菸酒工會 反對調高菸捐
貨運列車蘇澳出軌 估下午搶通
調查：7成主管網搜求職者背景
台珠寶設計蝴蝶 入華府博物館
王建(火宣)建議媒體辦核四公投辯論
三大法人買超台股6億元
台鐵貨車出軌 影響旅客上萬
偷拍裙底風光 捷運之狼被逮
成大與俄合作 設波動力學中心
雷鋒電影 首映沒人看
杭州市長 兩會期間心臟病發逝
MTV電影獎 熊麻吉風光入圍
林園漁港增色 高市整頓抽水管
鳳梨酥夯 屏東鳳梨面積增加
留任傳聞 周小川微笑不答
中市容積移轉 首納護樹及都更
陸航艦 擬今年遠海試驗
星雲新聞獎徵件 獎金逾千萬
傳俞正聲指反中央團體不利香港
中天董監事變更 不影響旺中案
監委籲速建立不在籍投票
美106歲老翁 喜獲中學文憑
台南工廠火警 無人傷亡
強化協商 勞資會議辦法翻修
宏都拉斯外債增近5.9億美元
國泰金估今年GDP成長4.23%
貨列出軌 台鐵忙疏運遊客
經典賽 日媒盼4武士大發揮
口服藥物 多囊卵巢懷孕不是夢
沒CPR而死 美婦原就拒急救
中職即將開幕戰 球團盼續熱情
真善美新聞獎 潛力獎名額加倍
中華戰南韓 平均收視飆逾12
新台幣兌美元升5分
學生墜樓不治 淡大協助善後
學者夫婦雙屍 女店長疑涉案
職場徵才 表揚傑出女性
涉持毒 吳恩文萬元交保
國泰金：核四對今年經濟影響小
陸：制裁北韓不是中美兩家的事
涉持毒交保 吳恩文：深自反省
熱身賽將來台 豪難忘瘋狂粉絲
抓吸毒遇同名 柏凱逮柏凱
外媒：政局穩促資金重流入大陸
陸海監續巡航釣島 對日船喊話
非洲中部象群 10年遽減6成
老人輔具問世 背部搔癢不求人
史國司法暨憲政部長率團訪華
澳洲去年經濟成長 5年來最優
陸稱86%奶粉安全 網友難信
研究：質子確實比較小
王金平：不在籍投票是趨勢
技專繁星甄選入學 7日報名
央行定存單得標利率 反彈
台援聖露西亞電腦教育師資結業
藍推不在籍 綠：凸顯應降門檻
新加坡恐爆發登革熱嚴重疫情
TIFA議程 經部：密切聯繫中
手洗尿布10餘載 孝媳受表揚
查維斯病逝 14年掌權告終
雲林淨化空氣 種植喬木減碳
幼童罹過動症 速就醫療效佳
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
國姓鹿神祭 品嚐現採鹿茸美食
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
五楊通車一延再延 葉匡時致歉
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
夏普結盟三星 百億日圓入袋
獲邀三一一追悼會 外交部肯定
遠傳攻企客 營收拚增2成
遭警虐死司機 遺體將運回莫國
MTV電影獎 Pi獲兩項提名
日銷售冠軍 索尼機皇登台
北市交音樂會 演奏施捷安魂曲
元智藝術節 校園藝術融入社區
中山高林口北上 轎車車禍回堵
春浪前進海外 辦到新加坡香港
男涉案拒捕 高市警開槍制伏
中石化董座：霧霾罪魁禍首是煤
宏達電2月營收低 盼新機效應
攜超量藥物入境 恐遭移送法辦
WBC預賽南韓出局 媒體驚訝
醫院前疑錯踩油門 暴衝撞4人
異常就醫浮濫領藥 糾正衛署
谷歌：聽電視 變趨勢
北市大樓起火 消防隊疏散人群
狹幅盤整 新台幣收升5分
客家聚落燈區 寓教於樂
創業加速器領袖高峰會8月登場
前總座索獎金案 鄉林依法處理
夏普勾三星 鴻海：協商無期限
亞太空運中心 馬促建第三航站
陸：擴大內需 推城鎮化規畫
查緝地下電玩 媒體記者疑涉案
編舞家孫尚綺 創跨國舞作浮動
美副貿易代表將抵台談TIFA
貨列蘇澳出軌 午後已單線搶通
臨時木工缺錢 持鋸子搶超商
雙忠廟尊王聖誕 出社遶境祈安
紅景天涉詐欺 檢調搜索傳喚
央行首季理監事會 28日召開
台南藝術博覽會 藝術家大匯展
李鴻源：公投不在籍年底較可行
LED背光滲透率 今年逾9成
核四公投 總統盼全民作最好決定
深層海水催花 石斛蘭春節綻放
迎戰勁敵 豐田高層主管大換血
婦女節福利多 男性籲設男人節
問去向 鄭立中：還不能回答
柏林旅展開幕 國際業界迎挑戰
售屋課重稅 陸房市現逃命潮
走動玩生活 屏推熟齡旅遊學程
2014台灣燈會 移師南投
攜手同心拒毒害 全國動起來
林中森將赴湖南湖北訪台商
大改裝 SOGO拚5%業績
慶38 婦女免費遊馬場
微波爐烹貓案 檢聲請簡判
陸：鼓勵台港澳僑資本辦醫
漢光演習課目 國防部規劃中
陸籲兩韓和平機制取代停戰
警邀通緝犯製毒 中檢起訴3人
貿易投資減少 歐元區經濟萎縮
綠委律師嘉義串聯 訴求反核
吳恩文持毒 毒品市價約千元
民生用水 4月底前供水無虞
金門檢察長調職 獲贈榮譽縣民
防林益世脫罪 特偵舉案例駁斥
陸打房 外媒指恐雷聲大雨點小
淡水天元宮賞櫻熱 啟動交管
教長籲球迷 加油勿踩紅線
烏來餐廳火警 無傷亡
經濟危機 2/3義家庭缺錢
朴槿惠與安倍通話 談未來發展
心虛落跑 毒蟲與警扭打仍遭逮
浪子回頭變導演 拍片找自我
挹注市庫 高市推公地標租售
林益世案辯論 母子淚嘆悔收錢
核能安全 江揆：應專業判斷
反核風潮起 藝界兩樣情
汪洋：改革是破解政府利益格局
落難石虎野放 虎妞重回山林
旗津媽祖海陸進香 雲端即時通
工研院4月起預測製造業GDP
洛市長選舉 賈西迪葛魯爾爭鋒
夫婦浮屍案 女店長及男友複訊
夏普三星看對眼 對鴻海無害
部分地區售屋稅負將加重
同樣開過刀 陳彥博佩服郭泓志
中市違建納容積移轉 合法有望
謝長亨：有信心打進美國
中華隊8日出賽 北市府將直播
巴克萊：台灣3月後通膨回穩
胡春華談廣東：冬天不落葉
拉脫維亞盼明年加入歐元區
節省開支 羅馬人腳踏車代步
陳銳結夥搶奪 判刑2年定讞
陸今年春運總計運送旅客逾2億
北韓宣布劃外海為禁飛禁航區
台灣廟會藝陣 柏林火車站吸睛
防宗教性侵 監委發起人權聯盟
核四公投 江宜樺籲工商界發聲
夏普牽手三星 鴻海事先知曉
巴黎時裝週 慶香奈兒百年風華
拜文昌帝 開智慧增功名旺考運
北美貨主滿意度 陽明居領先群
江揆盼擺脫黨派對立 減少耗損
僵直性脊椎炎苦 誤為運動傷害
江揆：我不是最年輕行政院長
法修女馬達加斯加遇害 釀暴動
商用電腦市占 華碩居冠
習談霧霾PM250 網友反感
達欣砸5.6億 新店購地
臉書稱人賈奶冥師 男吃官司
金龜山貝塚遺址 金門多元規劃
衛署副署長涉護航 移監院調查
幼年僵直脊椎炎 易誤認生長痛
焦佑鈞：電費調整應一體適用
推學習共同體 北市補助70校
大馬首度公布擊斃蘇祿軍照片
失業投靠友工廠 恩將仇報行竊
查維斯病逝 英外相表哀悼
貪腐問題 歐盟年損千億歐元
不在籍修法 政府部門不主動提
歐企撥算盤 歐元偏弱有甜頭
壟斷瀏覽器 歐盟重罰微軟
上班途中昏倒 33歲警中風
總統：日核能政策轉變值得深思
陸人大代表：廣州不少人肺變黑
查緝地下電玩 約談警察及記者
台灣本田衝買氣 送影音導航
綠：兩岸應簽新聞自由保障協定
男子才毀廟 動手行搶又送辦
今彩539開獎
陸國五條落實前 成交量料增
載貨列車出軌 北迴設施受損
中共前紀委副書記：讓權力入籠
陸支持聯國對北韓核試適度反應
微軟未履行承諾 歐盟重罰
陸核專家：亟需核安法
兩岸政治問題 王毅：智庫先談
台鐵貨車出軌 初判軸承過熱
吳清基：陸生來台有助兩岸發展
全球舞蹈首獎 台藝大畢演詮釋
成立互助會吸金逾2億 男遭訴
北韓劃禁航區 民航局指不影響
經濟委靡 歐元區Q4出口衰退
歐洲專利申請數 三星奪冠
偷檢察官皮夾 替代役男遭訴
周守訓轉換身分 改行當導演
關注核四議題 工商團體建言
核安問題 馬：不會只聽台電
裕日車推8年保固 業界最高
賴士葆：反壟斷應重視媒體發展
入股 三星看上夏普面板
年金改革 總統欣慰意見漸整合
北韓若動武 南韓誓言反擊
誰是查維斯第二 恐後繼乏人
徐旭東：條件好 台商就會回來
高中免試 13招生區備到滿
女主人企圖自殺 法忠犬救命
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人大重慶團大位 1年換3人坐
大馬廉航亞洲航空飛進印度
蘇：勿用選舉觀念面對廢核遊行
火箭要贏小牛 先守好諾威茨基
北韓劃禁航區 國防部密切注意
博弈專法 擬禁刷卡換籌碼
查維斯病逝 外交部表達弔唁
郭泓志挨轟 殷仔：對手打太好
存脂肪幹細胞 廢物可能有大用
過年假期 台塑四寶2月營收跌
今彩539 1注中頭獎
梁振英：奶粉禁令非針對陸居民
鋪海纜損漁獲 漁船海上抗議
避房屋利得稅 陸現離婚潮
自由經濟示範區 3月底前公布
防經濟成長龜速 波蘭利率再降
美民間就業 增加近20萬人
副署長涉護航妻醫院 北檢調卷
楊潔篪：在外交領域支持三沙市
影視園區 業者質疑計畫不詳盡
新北擬八里設綜合娛樂園區
一星主廚掌鍋 偏鄉學童享美食
中華複賽抗日 建仔可能先發
三沙旅遊不會遠 可宣示主權
勞保投保上限 江宜樺：難放寬
日媒：要注意中華隊陽岱鋼
被控愛瘋壟斷 蘋果要法官駁回
北韓廢停戰協定 南韓如臨大敵
學者夫婦浮屍 女咖啡店長聲押
核四公投主文 可能7日公布
經典賽 中華隊企圖心高昂
核四公投停建「穩輸?」 政府要花1.5億
游錫堃提案 黨出面成立扁醫療團
江宜樺：公投不是讓全民決定「核四是否安全」
凱特說溜嘴懷女嬰 英媒瘋狂報
日本輸古巴 中華複賽首戰抗日
央行重申 商家不得收受人民幣
查維斯病逝 海峽兩岸政府同表弔唁
委國悼念查韋斯 近十國領導人將參加喪禮
朝鮮撕毀停戰協定 安理會閉門磋商
NBA球星讚金正恩是「偉大領導人」 遭吐槽
天安門撒傳單 男子速被押走
台鹽生技珍愛女人獻禮
福容台北好愜意 無國界自助式下午茶饗宴
10席比6席 立院召委選舉國民黨「大有斬獲」
國立聯合大學與內政部入出國及移民署簽署策略聯盟合作協議
核四吵不停 地震來警告?
新光金：今年度股利收入將會有大幅成長
夫妻浮屍案 女店長涉強盜殺人
免狗仔騷擾 夏威夷參院立法
國泰商旅8日辦招募面談
南印度3歲女童遭綁架輪暴
執政任期 查維斯一語成讖
查維斯病逝 反對黨捲土重來
衝8千關 觀察量能
多雲到晴 北部山區短暫雨
尬蘋板 新聞集團攻教育平板
美聯準會稱房市助經濟溫和成長
台灣春訪團歌聲響亮越北
大陸撂重話 批日本貶抑日圓
LINE在台推3款新遊戲
聯強2月營收 月減29%
資本支出降 記憶體市場看俏
全國電社區園遊會 羅東登場
王貞治：中華隊比以往難對付
查維斯辭世 總統補選受矚目
宏達電新機皇 遙控器功能夯
三星入股夏普 意在OLED
台股開盤上漲0.6點
北韓設禁航區 可能試射飛彈
聯發科2月業績 2年新低
日提名中尾武彥 出任亞銀總裁
阿嬤的夢中情人 重現隨片登台
通膨加速 巴西維持利率不變
彭博扮保母 籲降耳機音量
三星Note 3傳下半年問世
洛時：美委關係可望轉好
厲以寧：陸最大風險是金融
多倫多蓋賭場 美高梅宣布計畫
男子過街被撞 友人竟去買啤酒
人員遭扣 聯合國籲敘叛軍放人
寶經院：聯準會貨幣政策不變
核四公投主文 藍提停建不運轉
定位感知新晶片 Q2手機可見
美國經濟看好 美元隨股市走高
貨列蘇澳出軌 恢復雙向通車
毒嫌擁槍自重 抄出烏茲衝鋒槍
寵物音樂節 唱歌給狗聽
加州貓科保護區 公獅咬死人
戰小牛 豪首節5分3助攻
自來水工程工人溺水 屍體尋獲
新台幣匯率盤初小升
JCB總座 融入台灣風土民情
癌症特別門診 倡個人化醫療
女朋友男朋友英國首映 獲好評
大陸張家界核心景區 禁陪照
陸研擬流動人口可在工作地落戶
民主基金會努力 終結性別暴力
江揆：公開核四資訊嚴格檢視
藍版核四公投 正反理由並列
美官員籲委內瑞拉循憲法補選
新機登台 宏達電股價回溫
議員質疑用人 北市：適任為主
辜嚴倬雲獲勳 歸功全國婦女
三星砸重金遊說 仍不及蘋果
標普上修葡萄牙信評展望至穩定
北京：港特首須愛國愛港
抗小牛 火箭半場落後4分
王建民先發抗日 提前練投備戰
中央氣象局 氣象報告
貿協與粵節能協會簽合作意向書
協助巴拉圭 一盞燈計畫發光
中央氣象局 今天白天天氣預報
漢諾威電腦展 台灣館吸睛
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
江揆：打造性別平等社會
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
要孩子不要核子 孕婦盼廢核
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
地下電玩案 主嫌警察記者聲押
東台灣反核 訴求拒絕核廢料
涉收回扣 前清境農場場長遭訴
特教師涉毆生 教部盼重啟調查
白色情人節 萬華健身房祭優惠
甘比亞官員訪華 參訪重建區
擁槍男拒盤查 衝撞員警遭逮
開平震盪 台股關前整理
台股前2月報酬率2.58%
高屏出現稻熱病 農改場籲防範
陽岱鋼優秀表現 贏得對手讚賞
查維斯病逝 遺留諸多問題待決
抽驗電動吸乳器 標示全不合格
精算資產 高輪推民營化
台商經驗分享會 擬前進高雄
5.6地震 宜蘭台中5級
臭氧濃度高 中嘉南空氣不良
失誤多 火箭前三節落後4分
經典賽抗日 中華隊有勝算
人道援助敘利亞 台灣捐組合屋
中華隊再練球 日媒聚焦王建民
藍提核四公投主文與理由書全文
北海道特色便當 台鐵試賣
公股轉投資2年虧百億 遭糾正
逾半職場女性：薪資男女不平等
陸學者：人行今年有可能升息
蒙古駐華代表抵任 外交部歡迎
沙巴事件 菲叛軍傳加入戰局
藍推不在籍 盼核四公投延年底
派遣遭性騷 竟然不罰要派公司
夫婦浮屍案 疑索財不成引殺機
地牛翻身 竹科廠商不受影響
國中推適性輔導 參訪鄰近職校
花蓮規模5.6地震 全台搖晃
反撲無力 火箭4分飲恨
竹科傳槍擊案 警方偵辦
國際食物銀行會議 台代表出席
供過於求 合成膠長線報價看跌
沒勁 陸逾8成年輕員工想轉行
核四公投 李慶華尋求朝野連署
藍提核四公投主文 環團感失望
減少霧霾 陸將增核電比重
馬以南控壹週刊 刑事敗訴定讞
校園企業徵才 求職者滿場
地震 面板雙虎生產線不受影響
瓜地馬拉採礦 3階段許可
傳港美爭阿里巴巴IPO
拍反核片 楊雅(吉吉)：盼帶動討論
台中震度5級 急診病患驚嚇
華航董事長 孫洪祥接任
彭愛佳哽咽：願受批不願拖累父
酷航首度來台徵空服 全程英文
國債鐘 每人負債23.2萬元
6分鐘護一生 百萬婦女沒篩檢
日職棒前輩採訪 讚陽岱鋼出色
一封遺失函 疑引發沙巴流血
乳癌當漲奶 早期篩檢避免延誤
陸駐日大使：擔心局面惡化
量縮盤整 台幣午升3.8分
轉投資虧損領高薪 監委籲檢討
政院：尊重立委提出的公投提案
防失聰 紐約市長擬管耳機音量
白先勇等50年 父墓園列古蹟
智慧城市物聯網 研華布局亞洲
孫洪祥出任華航董事長
陸鬆綁RQFII 可全投陸股
立院召委選舉 藍10綠6
陸調查：過半支持戶籍向外開放
日銀拒絕加速開放式資產收購
台法合作 看穿藝術大師的腦
收購戴爾 傳聯想有興趣
火箭逆轉不成 4分落敗
5級地震 花蓮未傳災情
林口建築工地挖出3枚炮彈
印度女共乘三輪車 遭狼吻
柏林旅展 電音三太子出風頭
藍營盼反核團體任公投辯論正方
中華對戰日本 信義香堤直播
瘋輕軌 高市議員吳益政攝影展
研華董座：看好華碩和碩發展
高普考開缺 3542名
敘叛軍挾持維和人員 菲籲放人
花蓮地震 台北搖晃11.4秒
估今年具保護玻璃筆電占12%
北韓核試 洛時：大陸陷兩難
劉德立拜會巴拉圭外長
越南機車市場近飽和
涉侵占禮金 前清境場長加一罪
蘋果手錶掀革命 鐘錶龍頭存疑
宜蘭震度大 網友臉書洗版
談預算 歐巴馬宴請共和黨議員
南韓出口沒勁 大陸也不妙
台股收盤漲10.21點
水災影響 澳貿易赤字增加1倍
威寶穩增長 樂觀估營收達標
總膽管結石 裝支架內視鏡清除
新冠狀病毒 中東新增1例
台北股市漲10.21點
打擊企業肥貓 歐盟再祭規範
旅日名將郭源治為中華隊加油
威寶領先 宏達電機皇預購開跑
竹編沒落 工藝家寄望技職教育
3月台指期跌7點
誤挖他人樹木 警逮7人
容積轉移新制 中市：積極宣導
綠非核期程 張家祝：不負責任
港媒：北韓或真會挑起戰端
PIMCO將推亞洲抗通膨基金
張春賢：疆獨情況仍嚴峻
暴雪襲美東 聯邦政府停止辦公
3月電子跌金融期漲
甘肅旱災 10萬人飲水難
鮭魚回流 7期商辦熱銷
日派左投 草總：中華打擊難纏
配合法官法 政院修財產申報法
金融撐盤 台股守穩7900
日媒英語提問 林毅夫現場翻譯
日媒高度關注 王建民秀伸卡球
核四公投 綠不參與提案連署
江揆：法人董監事要考慮性別比
櫻花季疏運成功 江揆:供借鏡
觀傳局推台北PI的設計之旅
駐希臘代表處辦少年PI欣賞會
朱立倫：綜合娛樂區結合台北港
全球觀光競爭力 台灣排名躍進
印尼省長訪台招商 將會朱立倫
陸將領稱 聽黨指揮是命根子
三大法人買超台股14億元
政院非核家園草案 未訂時間表
高屏溪遭污染 影響2萬戶用水
樂見公投主文 藍盼理性對話
婦女節禮物 北科大自製保養品
渺渺以港名義參展 判還輔導金
陸司法部長：積極推動勞教改革
災害失蹤死亡 擬改由法院裁定
釣客突暈厥 布袋海巡隊救援
幸福指數統計 8月底前公布
南海爭議 台印刷品輸越遭池魚
漢堡王調整據點 重新布局中市
降雨少 江揆：及早因應枯旱
社會團體挺廢核 籲為愛站出來
被問多黨選舉 陸黨派說沒必要
華人華僑台日論壇 強化合作
經建會：注意年金案對內需影響
成大解讀基因圖 解開老化機制
反核遊行 江揆促因應部署
擋救護車 妨害公務遭聲請簡判
民進黨：反對公投主文提運轉
整治公款吃喝 茅台銷售仍成長
中市兒藝節 19場童劇音樂會
傳政院接管台電 經長：誤會
紫荊影展捐善款 傳遞社會關懷
沙巴交戰 蘇祿蘇丹片面停火
台旅遊競爭力 政策面全球第5
為中華隊加油 遊樂園推優惠
國內航空票價 楊曜籲機制透明
為中華隊加油 台南球場轉播
張良任在以宣揚台灣軟實力
漢堡王：調整分店 非撤離
新台幣兌美元貶2.5分
涉監守自盜 約談零件大廠主管
毛澤東孫：我爺爺曾被捧上神壇
夫妻命案 女店長警詢坦承犯行
殲15正進行小批量產
林毅夫：台灣經濟絕不能輸人
工地勞安 女性勞檢員不讓鬚眉
日月光前2月營收年增約12%
新光金資產重估 認列近3百億
電腦全球保固 是行銷語言
年金改革 試委憂心恐鼓勵早退
熱情球迷 搶訂票赴日集氣加油
綠營指農會選風差 檢調應介入
2月出口季調後 年增2.1%
呂秀蓮：有核電廠就沒有安全
國際競爭 蕭萬長：台灣需創新
華航董座：航空景氣 審慎樂觀
菸蒂不落地 環署辦菸盒設計賽
法Q4失業率 13年新高
台灣觀光競爭力逐年提升
雅虎達標 執行長獎金百萬美元
觀光競爭力排名 台進步4名
通膨壓不住 印尼利率續不動
哥倆好 梗犬成拉不拉多導盲犬
陸女太空人：想到台灣看看
陸禁奢防民怨 人大從簡
台助尼加拉瓜 咖啡飄香亞太
日媒：中華隊警戒中田翔
退休潮 高普考首度報缺創新高
蘋果本季營收 花旗不看好
婦女就業 組裝作業員受青睞
蘇匯宇錄像 盧森堡電影節放映
台灣工銀啟動第3波海外布局
中市太平枇杷上市 促銷熱賣
八里雙屍案3嫌交保 檢方抗告
華航今年添4機 搶飛亞洲航網
年度文選頒獎 向作家們致敬
經典賽推波助瀾 赴日旅客增加
開學群聚傳染 諾羅病毒釀腹瀉
高市建輕軌 周邊土地飆商機
陸穀人家囍米 婚宴禮盒熱銷
紀念陳澄波 嘉市辦影展
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
燈會搭羊駝熱 吸引民眾目光
中共高層倡廉 基層送禮有新招
日隊監督：中華隊銳不可當
夫婦浮屍案 女店長收押無表情
興大首推 低收入戶學生加分
賣仿冒金門高粱酒 男送辦
車牌8888夯 搶手標出
房仲業6萬起薪 徵儲備經理人
雙金合體 蕭煌奇黃裕翔同台唱
招有證照者 擬年底加辦高普考
偏遠農舍製毒 警逮4人
金鐵霖：彭麗媛非常聰明
長春盜車殺嬰 陸官方：是個案
交投清淡 新台幣收貶2.5分
首檔寶島債券 12日掛牌
技職教育應兼顧學生的社會價值
林毅夫：陸維持8%成長20年
佯投資開發案設局 詐會員上億
台日設鋁業廠 開產業合作先例
苗栗城鎮目標 蕭指點幸福縣
北北基合併案 綠籲尊重民意
核四專案辦公室 最快下週成立
水袖與胭脂 讓角色找情感
聯合國將制裁 金正恩恐不讓步
丁守中將另提公投案 藍營尊重
糖尿病不吃藥 醫師解迷思
北韓揚言 對美國發動先制攻擊
電玩店涉賭 北市：已主動停業
感恩之旅 日本災區學生訪台南
陸6月可望重啟新股發行
辱韓生波 教育界盼藉機反思
李克強導師：陸最大問題是金融
旅台鄉親捐款 金大設獎學金
老師傅捐放映機 見證電影歲月
核四公投延後 工商團體贊成
最低薪資制 星國仍不考慮
柏林旅展全球旅遊業者強力競爭
台灣國際蘭展 大獎花亮相
華航新董座 續看好兩岸日本線
堅守匯率 瑞士砸近2千億美元
嘉市射日塔集氣 為中華隊加油
台灣女性進步指數 大中華之冠
投資設備大增 前兩月進口新高
立委憂陸白領到台 經濟部釋疑
童書印五星旗 越南書商收回
涉教唆傷害 花蓮前市代判十月
性騷擾案 台電：待判決結果
調查：近8成受訪日本人哈台
陸科技部長：推電動車解決霧霾
台大校務會議 推薦5人選校長
兩岸金融往來 需考量稅務規範
兩岸海上互信機制 視東亞情勢
陸委會：兩岸優先議題是經濟
愛吃加工肉品 恐增加早死風險
台灣最早獵人 史前館辦特展
選教宗 遭教士猥褻者開黑名單
雙屍案 咖啡店負責人強調清白
台南警方破犯罪集團 逮13人
遲來的保送 單親孝子技藝精
經典賽國光獎金 體育署擬專案
義隆控侵權 禾瑞亞保留追訴權
挽信心 金管會與投信董總有約
為老公站台 小S使盡全力
人大代表富人多 改革路難行
台灣國際蘭展 3千買主來台
美廣告出櫃 同性戀形象進主流
王毅：外交和對台工作都有挑戰
德1月工廠訂單 意外滑降
整治萬年溪 屏將開闢圳寮濕地
選校長獲推薦 候選人持平常心
賭博電玩案 主嫌警察記者收押
林毅夫談台灣 哽咽想回家
送報員遭輾斃 警方查肇逃
林毅夫想回台 陸委會：依法審
郭董人在日本 傳鴻夏首腦會談
PC平板互換 華碩衝第一
俞正聲：堅持一中 兩岸交流
巨蛋特色 滾地球快飛球要緊盯
核四安全 郝：尋專業組織評估
北北基合併議題 公聽會登場
陸政協委員：各地治霧霾列考績
追憶溫世仁 甘肅創作京劇紀念
年初出口不淡 經濟回溫
摩洛哥針對性侵加強修法
傳郭樹清調中投 陸證監會否認
金融發展方向計畫 聚焦債市
藍色公路活動 9週年慶先登場
馬國擊斃菲入侵者 增至52人
學者：出口快速成長恐至下半年
台達電2月營收 月減28%
印尼覆舟火山噴煙 當局籲遠離
總統：家人是從政最重要支持
日網友：王建民先發 日本糟了
美：北韓續製毒品及偽造煙草
山林守護隊甄選 背沙包拚體能
夫婦浮屍案 檢座出外蒐證
李新穎參訪墨國最大商港
學收驚偷支票 女判3年3月
咖啡館涉命案 車友怕怕
法美術館貼半裸照 遭臉書移除
肯亞副總統候選人 疑選舉有弊
桃猿邀球迷 隔海為中華隊集氣
刺激需求降 馬來西亞利率不變
英QE不變 官員考慮下重帖
虛開發票助逃稅 12業者送辦
廉航成長快 桃機不限制不鼓勵
今彩539開獎
八里命案 侯友宜：未參與偵訊
核四公投主文 蘇蔡都質疑
興櫃今年來交易日均量倍增
威力彩開獎
特教師涉毆生 國教署長帶隊查
氣象局：地震時垂直波先到
機車咖啡店 李峻銘載夢想出發
釣島議題 總統重申盼擱置爭議
雙子星損民調 郝龍斌願受檢驗
涉強姦 共軍歌唱家之子被拘捕
冠名贊助 台北暗殺星改名
告示牌年度熱門曲 PSY入圍
總統：擱置爭議 兩岸可向前進
酒後打死人 男子收押
觀望義亂局 ECB利率不變
俞正聲強硬談話 港人憂普選
新疆驚傳砍人案
英國專利戰 蘋果勝三星
紅會台灣善款 25億助日重建
五月天讚HTC 科技界中華隊
德里輪暴男被害人受訪光碟呈堂
矛與盾的對決 建仔拚拉長局數
斐2兄弟遭同1大象攻擊致死
豪哥再坐板凳 火箭調度惹質疑
美國會發言停 布瑞南案將表決
花蓮5.6地震 餘震19次
龔天行：台灣可做國際金融中心
朱立倫：台北港將直航平潭
學生拾金不昧 婉拒失主大紅包
馮小剛籲陸當局 解禁文革題材
瀕危遺鷗現浯江溪 鳥友驚喜
宏達電機皇登陸 五一長假前
經部：貿易表現仍穩定發展
政院擬放寬陸籍白領來台
刊登警監聽紀錄 義老貝判一年
美初申失業救濟 降至6週低點
金門發現死亡鯨豚 腐化處置
美貿易逆差擴大幅度 甚於預期
廈門機場單位訪金 交流擴建
今彩539頭獎 1注中獎
馬：無須特意分中華民國和台灣
威力彩頭獎槓龜
奧地利國會議員拜會金門縣府
華航復興研究廉航 長榮沒興趣
廈門推辦法 挖角三百名台專家
美Q4生產力遽降 勞動成本增
電路板協會理事長 吳永輝出任
經典賽對付中華隊 日軍情豐富
激戰5局 北體女排艱苦獲勝
英央行拒新一波QE 英鎊彈升
國台辦副手：兩岸關係要有耐心
核四公投 中選會尊重立院提案
雲南怒江建壩 可能遷徙6萬人
簡化音樂家通關 美倡樂器護照
經濟預測降 德拉吉仍未失信心
下台魔咒? 民眾檢舉李明博多項罪名
花蓮規模5.6地震 台北搖晃11.4秒
夫妻雙屍案 女店長收押
檢求處無期 林益世案4月宣判
藍版公投主文出爐 黃昆輝：應先"逃命圈"公投
每年3千萬觀光客 澳門環保局長訪台北電動運輸經驗
林毅夫「連長」想回家 高華柱「營長」：叛逃罪無可赦
北韓揚言核攻 南韓股匯債齊跌
衛署副署長賴進祥調政院顧問
安理會通過制裁朝鮮 中國支持
首位新住民獲選第22屆傑出女青年! 林麗蟬：「臺灣重視多元文化」
朝鮮揚言發動核攻 美國沒在怕！
陳德銘任海協會長：以後會知道
熱情台灣球迷 赴東京巨蛋加油
美國因移民而強盛 謝立功出書解讀移民文化及問題
廢核大遊行 江揆：樂觀其成
WBC荷蘭隊創奇蹟 6:2打敗古巴
台北福華推出經典粵菜、懷舊台菜美饌獻藝
經典外百老匯音樂劇《搖滾芭比》中文版全球首演
三局下 四壞球中華隊擠進第一分領先
美官員：中方升高對北韓態勢
安理會決加緊制裁 北韓續叫戰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
翁山蘇姬政黨爭議中開全國大會
北韓揚言核攻 美稱有能力防禦
蓋達再受創 賓拉登女婿落網
布瑞南過關 將任中情局長
投信：精品銷售 看新興市場
房仲高薪招儲備幹部 重視能力
投信：台股近關情怯 好事多磨
王又曾現身 前往移民法院出庭
投信：中小型股報酬優於大型股
台日中小企合作 新潟打前鋒
國際股市樂觀 台股衝關氣勢升
王金世英動怒 搶女記者手機
降價奏效 馬自達再推延長保固
網戰升高 美國安局調查局介入
天氣穩定回溫 花東短暫雨
動物保育園實習生 遭獅咬死
嚴懲北韓核試 聯合國擴大制裁
台股開盤上漲20.49點
調查：7成上班族 工作帶回家
抗日就在今夜 中華隊氣勢強
韓陸日FTA談判 月底啟動
白宮：安理會決議 北韓更孤立
洋基李維拉 傳賽季後退休
義隆控侵權 禾瑞亞重挫
包庇賭博收賄 特偵起訴陳玉珍
7/1起免換駕照 遺失免補發
聯合國擴大制裁北韓 南韓歡迎
北韓遭制裁 南韓監控金融市場
江揆：公投主文語意清楚
港人探望劉霞 一度被公安帶走
日本經濟 Q4重返成長
建仔先發 滾地球王子要發威
對付王建民 日派出5位左打
共同基金最愛 谷歌打敗蘋果
新台幣盤初升值
紙風車368 台中連演3場
經典賽 北市大螢幕實況轉播
北韓遭制裁 陸籲重啟六方會談
中華戰日本 中市府現場轉播
國際教育高峰會 台灣將參與
中華加油團赴日 情緒亢奮
王又曾拖字訣 短期難返台受審
核四公投 江宜樺盼理性論證
學者：南海爭議歐盟應表立場
中情局長任命案 無人機成焦點
查維斯主義 阻礙委國經濟發展
愛達荷州通過友台決議文
陸2月出口猛增 優於預期
上海百萬家庭沒孩子
寶經院：出口成長速度有限
原能會：不能幫核四安檢訂時間
湖山水庫截水牆密合不良
美專家：核能代價大 安全第一
台股再越8000 營建加溫
卓伯仲是否延押 法院下午開庭
原能會：8公里應變年底前建置
港人北京遞信 要求教釣島歷史
宜蘭資通訊 中華電聯手拚
腦中彈倖存犬 代言反虐待動物
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
聯國制裁北韓 金正恩視察前線
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
不在籍投票 李鴻源：最快年底
電金領軍 台股帶量上8000
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
股王寶座激戰 漢微科一度到手
中信人壽徵才 逾200人
去年新登記工廠 年增逾12%
台援助幹道通車 瓜地馬拉感謝
陸春節境外奢侈品消費增近2成
大聯盟春訓 羅嘉仁中繼無失分
抗日取勝 中華投打雙雄領銜
金管會要投信業防弊 重振信心
三星夏普聯姻 分析師解讀雙贏
起訴陳玉珍 特偵求處最嚴厲刑
金墩米事件 糾正農委會衛生署
連3降 下週油價估降2角
積極參與 紐文處協辦UN活動
中華戰日本 台茂同步加油轉播
荷蘭戰古巴 1局結束0比0
兒離婚媳來嗆 盛竹如不回應
陸2月出口增 貿易順差揚升
吃掉桃太郎 壽司店業績爆量
總統：取消女性官兵8%上限
春臨北京 霾害也來襲
荷蘭戰古巴 2局開轟2分領先
東港查獲私菸 市價1600萬
總統：逐項檢討讓公約變國內法
東方比利出書 畫療抗化療苦
橘籲協商公投主文 藍尊重
荷蘭戰古巴 2局荷2:1領先
領先大盤 金融股創高
陳玉珍涉貪遭訴 曾辦尹清楓案
瓜地馬拉估今年觀光業成長4%
新台幣匯率午升4.4分
三八意含貶抑 中市祭獎金徵名
希望廣場5蔬果 甘藍帶著走
堅持網路自由 美國不讓步
感謝賑災 日球迷推台日友好
陸兩高異動 周強可能入主高檢
總統：努力促進兩性實質平等
北韓飛彈威脅 美：有能力防禦
耳洞穿軟骨 少女耳朵險變形
校園徵才 中油釋400職缺
單親家長管不動 高職生淪坐檯
台糖釋屏東地 13日辦招商
八里雙屍案 直接物證是關鍵
陳玉珍母：請特偵組拿出證據
公務員初考 35博士全槓龜
遭求最嚴厲刑 陳玉珍繼扁第2
日核災重建攝影展 淡大展出
服貿協議 林中森盼速有好消息
張斗輝榮升 胡志強頒發獎章
新疆襲擊事件 4死8傷
新疆直飛台灣 南航華航續開航
陳德銘：服貿協議預計很快簽署
吳副總統主持 國際蘭展開幕
傳月底不入股夏普 鴻海不回應
陳玉珍貪污案偵查大事記
桃園新北林口 15日起限水
校園徵才開跑 華碩參與
湖山水庫缺口 水利署要求改善
陳德銘：不要擔心中日韓FTA
TIFA提前至10日舉行
阿里山祝山林道 人車分道
辜汪會談20周年 邀辜汪家屬
文林苑都更 北市持續溝通
台灣燈會 電視牆為中華隊加油
荷蘭戰古巴 6局再轟3分
賈雯蘭作自己 首登紐約時裝週
買船票挺公益 樂遊澎湖花火節
中華隊加油 Mio號召球迷集氣
西藏官員：達賴集團策劃自焚
地瓜葉加工 搖身一變台灣苔
高市男女餘命略減 女仍高於男
抓緊空檔 電影放映師拚上初考
台股收盤漲54.63點
送報員車禍亡 疑客運車肇事
圖博人權遊行 綠委聲援
林永樂：盼朝鮮緊張局勢化解
白川退職領多少 日銀理事決定
防弊 證期局：建核心持股制度
陳玉珍買股購屋 漂白不法所得
台北股市漲54.63點
戰荷蘭 古巴7局轟1分
南市破暴力集團 逮13人法辦
3月台指期漲69點
王又曾落跑美國 子女在台服刑
回饋台灣 賈雯蘭培育時尚新銳
西來大學參訪南華 推兩校文憑
赴美升級E2K 最快今晚返台
建輕軌 陳菊：落實生態環保
特偵組：陳玉珍車上收錢快閃
TIFA提早 雙邊會談持續
第8局 荷蘭6比2領先古巴
3月電子金融期齊漲
台股收上8千 亟需補量
陳德銘談台灣 內容較往年多
除弊 投信公會提團隊決策
正確認識疼痛 找出疾病根源
台積電聯電世界2月業績同降
婦女怕乳房檢查 2成失先機
公投反核四運轉 呂311遞件
慣竊隨機闖空門 嘉義落網
6元之差 大立光守住股王寶座
核四公投主文 江宜樺：寫得好
空氣差 敏感族群注意防範
台研發子宮頸癌疫苗 在美試驗
三大法人買超台股42億元
經典複賽 荷蘭6:2贏古巴
網購達人 陳德銘自曝鬱悶經驗
慶婦女節 嘉市加碼生育津貼
學者夫婦命案 紅樹林尋找線索
第一金投信：有改革的決心
不在籍投票 李鴻源：尊重立院
日大生赴核災區 關懷重建希望
祭出金錢獎賞 減重者會拚命
除弊 金管會：推動團隊決策
台東災後復建進度慢 工程會關切
建仔先發抗日 岳母隔海加油
若核攻 南韓：金正恩自取滅亡
中華對日本 贏家打荷輸家對古
行政院：公投門檻不宜降
陳德銘：常網購 曾被拒送
鑄劍師看技職 學以致用接職場
兩岸三地有子行 富邦今年達陣
高屏溪污染解除 恢復供水
堅持原型創作 江家慶闖出頭
查維斯遺體防腐 菲業者願代勞
韓華歡度國際婦女節
愛的書庫到梨山 嘉惠偏鄉學童
北韓廢棄互不侵犯協議 斷熱線
陳德銘：陸美積極推進BIT
十大傑出女青年 許淑淨獲獎
防詐騙 警：合法軟體保隱私
芭比大叔情侶 收藏3千個娃娃
新台幣兌美元貶2.3分
沙巴交戰 蘇祿軍：僅損10人
幫市民尋寶 中市成立二手中心
台安寧療護之母 躍星國紀錄片
又哭又笑扮陶醉 職業觀眾惹議
十大女青黃慧芬 盼女性多從軍
動物園侏儒河馬 龍年頭尾包生
古寧頭污水廠增設備 居民反對
閩破獲特大運毒案 台灣人涉案
防複合性災難 高市模擬演習
草總：建仔狀況好 不怕左打
仙人跳強盜財物 5人判刑定讞
摩托羅拉行動 傳裁員10%
岩壁巡檢 翟山坑道封閉4天
印地安泉網賽 謝詹分頭晉級
日圓走軟 陸商務部長關切
美元兌日圓 升抵3年半高點
最快下週 拉米雷斯加盟義大
截水牆補強 湖山水庫安全無虞
陸民航局：兩岸熱門航點增班小
兩廳院董監事交接 朱宗慶履新
陸春運鐵路載客量 創新高
新疆大風 8000旅客受阻
聽見台灣燈會 視障者新感受
美學者報告：陸微博刪帖超神速
製販龜鹿二仙膠 違藥事法送辦
還江國慶清白 檢座獲十大女青
1月製造業燈號 亮低迷黃藍燈
積木夢工場特展 珍珠奶茶亮相
憂移工成奴工 勞團籲納長照法
媽媽監督核電聯盟訴求守護未來
醫美太商業 洪浩雲重返外科
個資外洩引詐騙 資安不輕忽
為中華隊加油 小天欣賞郭泓志
馬國拿篤鄰區 旅遊警示升黃燈
中華日本開戰 雙方公布打線
北北基合併 公聽會看法各異
菲國女主管比率 全球第5位
南極冰下湖 俄稱發現新菌種
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
女性官兵體能 馬總統讚賞
陳玉珍涉包庇賭博及關說檢察官
陳菊：女性參與決定高雄未來
美股氣盛 企業獲利居功厥偉
苯價下跌 己內醯胺結束漲勢
三八婦女節 新書為外配發聲
雲縣府：水庫結構安全列第一
雪中送炭 英才基金會發獎學金
廢核遊行9日登場封鎖博愛特區
八里雙屍案 尋凶刀第一現場
藝術交流 台灣祥盦書會將訪菲
金大學生實習 服務兩岸民眾
狹幅盤整 新台幣貶2.3分
推廣台灣美食 我愛MIT開幕
馬自達轉型 盼業績年增10%
毒蟲落網採尿 意圖摻水被抓包
經典賽中日戰 中華打線出爐
陽家軍一門4傑 阿美族之光
增亮膜產能 友輝年底擴增近倍
放寬陸籍白領來台 最快4月初
比利時中學教科書E化
吳邦國：網管促進社會和諧穩定
打擊綁架 菲警設報案熱線
1局上王牌壓制 日本未得分
諾基亞執行長 去年薪酬砍半
中華戰日本 運動餐廳爆滿
中華隊1局三上三下 0比0
溫家寶訪台 鄭立中：應不太遠
為中華隊加油 球迷大啖壽司
台灣免簽 加州觀光進補
勞委會：支持外籍看護工納長照
聯合國要求剛果嚴懲軍人強暴犯
藍：國光與核四 不能相類比
2局上 日本打擊三上三下
中鋼：無虧損 子公司虧
吳邦國報告完 陸權力交接倒數
台南球場直播 球迷逾3000
陸委會：勿非法挖角台灣人才
環保袋採購案 卓伯仲延押
羅慕斯拜會中信金
中華戰日本 中市府轉播送飯糰
蘇嘉全農舍風波 公懲會處申誡
拯救枯萎髮絲 春天最佳時機
導遊領隊普考 金門千餘人報考
大腹婆日增 逾3成腰圍超標
八里雙屍案 被告派出所報到
阿里山花季 9日起免費接駁
核四公投 凝聚能源政策方向
江揆：核四全面檢測年底前完成
中日大戰 運彩熱賣近9千萬
新北市府：選委會協助自辦公投
中華隊安打未得分 2局0比0
玉山星空音樂會 邁入第4年
花蓮港轉型 將開發渡假村
陳玉珍收賄期間 殺出程咬金
只在乎贏球 豪不在意上場時間
持槍遭查獲 水電工：撿到的
一技在身較實在 高中生拚證照
就醫負擔重 原民獲交通費補助
日官員護寬鬆 陸當局表憂心
毒米事件遭糾正 農委會改進
3局上中華美技守備 0比0
管碧玲：台電違決議發包工程
高解析電視 友輝：有利增亮膜
發包核四工程 台電：已下架
採訪劉霞遇襲 港新聞組織譴責
五楊高架救災演練 空運傷患
陸官員：推動基層民主規範化
漂亮阻殺立功 林泓育率先敲安
侵權案駁回 宏達電：重大勝利
工作天數少 鴻海2月營收降
國泰環球通賣到翻 比廉航划算
首見新移民 林麗蟬獲十大女青
3局未完 中華隊先得1分
2仲介違法賺差價 詐欺罪起訴
江揆：速完成核安事故應變計畫
3局完 中華隊1比0領先日本
流浪狗歹命 剛被收留又被毒死
陸：支持安理會對北韓適度反應
驗車太嚴 金門民眾抱怨
澳洲展出台灣新世紀特展
八二三55週年 金門辦夜行軍
4局上 中華隊成功阻日
江揆：核四不建 影響電價1成
心繫中華隊 賞燈民眾齊加油
郭嚴文微笑點火 中華先馳得點
4局完 中華1比0領先
送報員遭輾斃 客運司機送辦
國防部：逐步提高女性官兵比例
英媒：陸兩會成富人集中的議會
德工業生產停滯 出乎市場意料
環保袋案 法院裁定卓伯仲續押
日相智囊：復甦優先 通膨其次
復興7國際線早鳥 最低36折
江宜樺：核四停建 台電會破產
守住5局 中華1比0領先
臍帶剪用19年 台灣醫援柬國
英氣象局：週末酷寒 瑞雪將到
李新穎墨國大學演講台墨關係
廢核遊行 藍尊重公民聲音
5局完再下一城 中華隊2比0
廢核大遊行 工商團體：尊重
游擊霸林智勝 飛撲守下失分
6局上 中華2比0領先
德拉吉暗示 經濟惡化才會降息
府：總統樂於與民間團體對話
6局完 中華隊2比0
蘇丹面臨大量人才外流危機
彭政閔隊長風範 中華追加分數
律師：副總統提告 壹週刊判賠
7局上中華好投 2比0領先
今彩539開獎
7局完 中華2比0領先
涉藉興訟騙法官 男詐財遭訴
大樂透開獎
建仔6局無失分 閃耀東京巨蛋
星外長：東協要重拾團結和可信
八里雙屍案 檢警疑尋獲凶刀
廢核遊行 綠上街不帶黨旗
拉加德：ECB有降息空間
陳玉珍涉貪喊冤 法院裁續押
中華隊8局上丟2分 平手
全台處處觀戰 民眾熱情加油
巴克萊數百名員工年薪逾百萬鎊
中華再超前 8局1分領先
世大運選手村 分3案得標
金控2月獲利 月減近3成
中華隊9上掉1分 再打平
廢核大遊行 經部尊重
日圓韓元走勢 央行密切注意
建仔先發抗日 岳母：100分
挺菜農 全國電送高麗菜
基金合併門檻 擬調整為5億
9局打完 中華日本3比3
讓爸爸請育嬰假 法國要立法
領袖遺體長供瞻仰 全球無幾人
美就業成長佳 失業率4年新低
歐尼爾：義選舉敲撙節警鐘
今彩539 頭獎1注中獎
豪華車銷售 BMW奪回王座
中華10上掉分 3比4落後
保養品生技蓬勃 新北獎勵投資
大樂透頭獎槓龜
中華對日本精彩 台球迷瘋狂
延長賽 中華隊3比4輸球
中華抗日惜敗 球迷肯定
星國放寬單身者購屋限制
中繼登板 小小郭又放火
贏不了全職業日本隊 中華之憾
苦戰十局 中華遭日逆轉落敗
周董2打點 無奈成空響
球隊輸球 不掩林哲瑄好守猛打
關中：公務員搶退休 退撫基金面臨危機
中國海監船 首次登日本漁船臨檢
五楊出包廠商承包核四 綠委批江宜樺憑什麼保證安全
高潮迭起 3:3中、日打成延長賽
兩公約國際審查當務之急 成立國家人權委員會
10日國館公益講座 「快樂領導人」
打造幸福好樣 神氣家族《活出健康心人生》
點亮心燈串連世界 能量小龍傳送愛與和平
中華今夜拚翻盤 全力戰古巴
廢核遊行 江揆待命
什麼都漲 陸物價漲3.2%
史上最強中華隊 對日之戰1分飲恨
三八婦女節大陸放假 台灣婦女羨慕
中台灣廢核遊行 中市登場
0:14七局提前結束 中華隊WBC拜拜
草總、建仔：中華隊已盡全力
總統：中華健兒精神感動大家
日球評：中華隊沒贏很可惜
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
查維斯喪禮盛大 反美人物集結
惠譽將義大利信評降至BBB+
新教宗選舉會議 12日開始
北韓揚言核戰 南韓稱情勢嚴峻
國軍女性人力進用未達8%上限
金錢或政治 沙柯吉費思量
馬杜洛就任委國代理總統
賓拉登女婿紐約受審 堅不認罪
挺同志 柯林頓籲廢婚姻保護法
台灣性別比監測 搶救千餘女嬰
天氣晴到多雲 日夜溫差大
電爐Q4完工 聚亨轉型工業鋼
電弧爐業：強化用電效率才正確
台灣參加里斯本國際旅遊展
自焚抗議 西藏運動恐更激進
大聯盟官網：建仔好投中華惜敗
綠迎戰核四公投 立院另闢戰場
核四公投 藍盼反核團體參辯論
銀行未跟風降息 加財長感謝
核四公投案 藍盼這會期過
羅錦龍先發打古 發揮高度優勢
睽違5年多 TIFA將重啟
TIFA 堅守美豬不開放
查維斯國葬 反美領袖落淚
美股收漲 就業數據亮眼
歐股創4年半新高 美就業亮眼
金漲銅跌
反核先求己 環保媽媽籲儉樸
護理改革續推動 25億專款
習對藏政策 桑蓋：言之過早
少林住持：少林寺不能沒遊客
美就業增幅超乎預期 WTI漲
西門子重技職 行之百年成傳統
德雙軌技職教育 重視企業實做
教長兌現承諾 與學生相約對談
台灣免簽 洛杉磯大贏家
經建會訂今年經濟成長3.8%
311重建慢 災民寄望新政府
水位降 農委會啟動相關措施
英澳發布對菲旅遊警示
TIFA重啟 美方：重大成就
馬杜洛籲 立即召開委總統補選
很低迷 陸2月PPI續衰退
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
拓政黨外交 殷瑋赴英參加論壇
台精密光學元件產值 成長6%
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
警察鐵路3特考 12日起報名
肇事逃逸致死 落跑騎士判刑
索尼董座史特林格 6月將退休
每天花3.7元 獲地震險保障
賴清德籲企業主 提高勞動條件
廢核遊行 綠營天王總動員
陜西房姐 陸批准逮捕
挖書藏毒養狗看門 警攀降逮人
波蘭肉品加工廠 傳混入過期肉
壽險不動產自律 下周補充說明
中華戰古巴 球迷集氣加油
花蓮港創新 開發商場及渡假村
低收入戶逾14萬戶 增13%
首梯軍事訓練 成功嶺懇親
網售含藥減肥食品 4人法辦
澳洲台灣婦女聯誼會 會長交接
韓媒：北韓揚言核攻瞄準首爾
歐巴馬拚經濟 美態度趨強硬
國防部：東南海軍事衝突可能低
戰勇士 豪小子首節3分1助攻
福島核災2週年 全台廢核遊行
台灣咖啡採購團訪巴拿馬
廢核遊行 商總：尊重基本權利
陸通膨加速 逼近政府所設目標
初春採果樂 馨生人走出悲傷
陳偉殷熱身賽登板 飆4次三振
白崇禧影像展開幕 高華柱致敬
銓敘部：退撫改革案4月送立院
楊潔篪：陸領導人親赴博鰲論壇
陸研擬登釣島測繪 軍方也參與
港社運人士楊匡北京下落不明
楊潔篪：對話解決北韓核試問題
霧霾襲 大陸遷都之議再起
朱立倫：反核遊行展示公民力量
豪5分2助攻 火箭2分領先
學生憂PISA特招 盼緩實施
台電盼 理性檢視正負面資訊
赴天津逾3月 孫春蘭請益學習
中華加油 駐日代表送加菜金
楊潔篪：美應妥善處理敏感問題
台灣燈會將閉幕 竹縣感謝志工
教檢10日登場 9千人應考
豪奪10分 火箭落後3分
紐處慶婦女節 甘國副總統親臨
司法官個案評鑑陳請中心揭牌
美防長訪阿期間 炸彈客攻擊
壹傳媒案 補件11日到期
國八生憂免試 教長盼直接對話
街景個資案 谷歌要砸錢和解
涉吸金逾43億 起訴34人
白崇禧120歲冥誕 特展追念
要給他點教訓 男砍死老友遭訴
台東縣長參加坎培拉熱氣球節
豪15分4助攻 火箭擊敗勇士
陸換屆 流亡藏人期待中觀其行
涉性侵學妹 男遭訴
一心多用 女性男性一樣弱
福州訪問團參訪金門 加強交流
背水一戰 古巴教練下達必勝令
陽明山花季 各色杜鵑迎客
習近平將訪俄斐等4國
中華戰古巴 台南球場直播
反對黨選舉 翁山蘇姬盼注新血
邀人辦同業卡 銀行員工遭解僱
近百民眾群聚核三廠 要求廢核
關鍵罰球 豪助火箭贏球
核電廠若停建除役 供電是考驗
美防長訪阿富汗 塔利班送炸彈
日網友：中華隊輸球有風度
互動偶像劇 MOD首播
越咖啡嘉年華揭幕 台業者參與
竊占還燒毀他人房屋 男判拘役
環狀線轉乘 北捷：不影響權益
台灣原民園 華山園區展出
美准小刀登機 達美執行長反對
連環恐襲 新疆傳一級戒備
天元宮櫻花稀落 朱：下週盛開
經典賽中古戰 郝:球迷來加油
傳中華隊沒早餐吃 棒協澄清
印地安泉網賽 盧彥勳晉第2輪
回憶之旅 歡迎老兵返金暢遊
八里雙屍案 最快下週提訊店長
提前還款 中小企業放款減
廢核大遊行 訴求立即廢核
長照十年 醫界：獨缺兒童
E2K全數升級 戰力救援增
湖山水庫截水牆 改善獲共識
翻垃圾遭嗆 男刺清潔隊員判刑
楊潔篪：中日對話防釣島失控
南台廢核遊行 陳菊賴清德聲援
習近平：官商交往 勿勾肩搭背
楊潔篪：反對網路干涉他國內政
國科會副主委訪德參觀轉型產業
日本核災問與答
5縣市反核遊行 警估6萬多人
上海黃浦江漂浮大量死豬
交部：推高雄港成新世代自貿港
4/1起 在陸台灣人可買A股
中華抗日 體育台收視創新高
印地安泉網賽 盧彥勳獲勝晉級
農村素人創作家 傳承生活智慧
陸內需旺 房市開發火上加油
紀政70生日 為中華棒隊集氣
內蒙甘肅風沙大作 現沙塵暴
嬰兒車摔溝渠 1歲女童亡
陸工業生產年增9.9%
廢核遊行 原能會重申中立
創黨首度大會 蘇姬籲拋開私利
逾8成職場女性 偏重照顧家庭
中央氣象局氣象報告
湖山水庫缺口 專家：削掘誤差
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
學者：核四公投 瞎子摸象
中華迎戰古巴 代表處贈加菜金
核廢最終處置 110年完成
白先勇：父親奉獻一生保護民國
北京地鐵日客量破千萬
五楊拓寬工程 工程會關切
花蓮地震 規模3.4
假日市集開張 鄒族獵人做生意
經典賽中華戰古巴 打線出爐
台東反核 遊行不分族群
多位樞機主教 繼任教宗呼聲高
埃及法院確認足球暴動死刑判決
經部：確保核安 穩健減核
台灣國際蘭展開園 人潮不斷
學者：老年休閒商機 可開發
貨車失控撞超商 路人不治
東京複賽1局上 中華先攻未果
1局中華失守 古巴2分轟
傳凱特懷公主 影片還原是誤聽
漢諾威資訊科技展匯聚科技菁英
運彩熱賣 過半彩迷看好中華隊
鄒族永久屋市集 獵人新出路
教長：十二年國教彰顯各校特色
新北首場就博會 媒合達3成
鹿茸重量增 養鹿人家好收益
2局上 中華0比2落後
肝病篩檢列車 開進馬祖見成效
TIFA 10日經部登場
2局結束 中華0比2落後
中日戰激烈 緯來公視收視暴衝
台南棒球場直播 球迷熱情不減
搶早鳥客 紐約美髮店清晨開門
美籍修女 獲選嘉縣傑出女性
3局上 中華0比2落後
美須化解陸疑慮 攜手制裁北韓
3局完 中華0比2落後
311滿2年 福島核廠仍殘破
4局上 中華0比2落後
蘇籲立即停建核四 回應民意
陸官員：勞教改革不久後展成效
4局古巴再開轟 中華落後6分
5局上 中華0比6落後
古巴攻守積極 暫領先中華
騎術檢定過關 新北騎警添新血
5局完 中華0比6落後
6局上 中華0比6落後
大風吹 北京機場局部樓頂被掀
三亞將建全球最大免稅店
中華隊受關注 王貞治來打氣
洛陽牡丹 杉林溪文化節爭豔
僑委會春訪團 抵菲撫慰僑胞
首先發遇亂流 羅錦龍失2分
6局古巴狂轟 單局奪8分
林煜清臨危受命 難擋古巴攻勢
今彩539開獎
越咖啡嘉年華 熱烈大遊行
0比14結束 7局中華被扣倒
蘭嶼青年：這些年來我們很痛苦
新中橫自行車賽 交通管制
美代表團抵台 TIFA將登場
中華隊遭古巴扣倒 8強止步
陳光標訪星 不忘準備現金
總統重申穩健減核 樂於對話
經典賽輸古巴 球迷心情低氣壓
中華隊慘敗 球迷落淚
球評：中華隊拚全力 不應苛責
沙巴騷亂 大批菲人逃難返鄉
義大犀牛備大別墅 迎拉米雷斯
廢核遊行訴求 江揆：理解尊重
經典賽中華首輪強勢 複賽慘敗
陸媒問人大台灣團代表性
草總懷抱夢想 中華隊打出經典
日光節約時間 美撥快一小時
今彩539 頭獎2人中獎
廢核大遊行 群眾高喊終結核四
充氣娃娃標初夜 喊破300萬
廢核團體夜宿凱道 繪製反核旗
經典賽 中華隊選手感動
聯合國維和人質 送至敘約交界
拚公投 綠與公民團體互動受矚
璞園創SBL史上最高勝率
決戰UBA 文化、臺體明爭冠
草總不怪球員 盼帶動職棒提升
TPP談判 十商會籲速達結論
總統關切遊行 與江揆密切聯絡
德男子疑來台反核 遭拒入境
樞密會議12日舉行 選教宗
從兩公約 看台灣賦稅機關侵害人權
廢核大遊行 北中南東四地同步舉行
309反核夜宿凱道 天亮升「反核旗」
江宜樺: 尊重訴求、期盼全民共同思考台灣未來
兩公約實施後 賦稅依然無人權？
移民署協助居留延期 甘比亞學生持續圓夢
照顧癱夫20年 泰配辛苦撐家計跪求上天要當臺灣人 移民官協助歸化
陽岱鋼瞞膝傷 跟球迷說抱歉
對古巴輸得難看? 中華隊分12批零零落落返國
日本藝妓現身日勝生加賀屋
八里雙屍案 法界：關鍵在運屍
北投日勝生加賀屋「天翔下午茶」全新推出 春意十足
Elite Concept精品花藝概念店 隆重開幕
陸裁撤鐵道部 民眾熱議
福克蘭群島誰屬 居民展開公投
對陸修好 美恐棄戰略轉向政策
五角大廈：美軍台海角色應轉變
傳溫家寶將曝政改遭壓內幕
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
傳馬唯中結婚宴客 府:沒有評論
中華八強止步 總統勉勵給讚
奈國遭綁7外勞 傳已遭處決
法反核人鏈抗議 要求終結核能
美海狸逛大街 員警護送返溪
減支僵局 歐巴馬擬再協商
白天有點熱 西部溫差逾10度
北義小鎮四旬期遊行 萬人狂歡
國泰甜美總座 推難抗拒機票
柳營牛奶節 牛奶大餐迎客
翡翠9成蓄水 5月前用水無虞
睽違5年多 台美TIFA登場
涉性侵女網友 車震男遭訴
手足吵架 多傾聽少憂鬱
季度調整 台灣50成分股不變
清單記不住 恐心智衰退
堅定反核 千人凱道升反核旗
亞幣競貶 台幣週貶0.02%
查維斯抗癌路崎嶇 細節曝光
經典賽8強 中華隊史上最佳
陸大部制改革 鐵道部再見
財產糾紛 拉扯母致傷女判刑
不在籍投票 民主國家普遍
不在籍 內政部研議移轉投票
國際氣氛樂觀 台股續攻可期
陸國務院部門 減至25個
TIFA 台向美提7議題
外配深耕台灣 獲十大傑出青年
華航想接回球員 MLB無需求
民宅內開毒趴 警搜索逮9人
誆錢不見要搜身 男猥褻罪判刑
中央氣象局氣象報告
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兩會之最 莫言最惜字如金
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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火箭作客太陽 豪首節4分
陸媒：行政體改還要看職能轉變
技職教育成功 為國力紮根
師生偷窺週記 登堂入室誘觀眾
黃金右腳林睦卿 幸福結婚圓夢
倒車不慎撞死路人 男遭判刑
未訂性騷防治措施 2企業遭罰
黃金週線收紅 可分批低接
釐清需求 輕鬆買對保險
春暖花開 台南冬候鳥開始離境
半場打完 豪4分3助攻
逃命圈條款審查 朝野動員攻防
李維拉將退休 盼再拿世界冠軍
南韓企業家白茸基訪台
DRAM現貨價 3月已漲逾2成
南市儲備清潔人員 逾3千人考
3節打完 豪9分4助攻
換機潮將現 11ac成新戰場
維和人員獲釋 菲表示歡迎
國中基測衝刺 勿補全科
核四興建與否 郝：視民選擇
長期抗戰 福島核廠除役路遙
連3降 中油下週油價降4角
梅峰春之饗宴 16日登場
中華隊經典戰役 燃全台棒球熱
不一樣14歲 陳慧潔募款助人
311將至 德法萬人遊行反核
豪11分 火箭遭太陽烤焦
未經退股擅領增資款 黃男起訴
陸深化改革 放權是關鍵
台大生模擬選校長 朱敬一領先
公投法降低門檻 朝野無交集
傳天津大火 傷亡不明
柯文哲：保外就醫宜明訂規則
江揆宴立委 泛綠不賞光
不在籍投票 綠堅拒通訊投票
鴻海擴大在台招募5千員工
陸中央放權錢 反腐更關鍵
陸國務院組成部門25個
景氣溫 台大校園徵才職缺新高
谷歌新發明 鞋子會嗆人
陸政府瘦身 廣電出版整併
核能問題 馬：人民公投決定
港媒：陸政府換屆 報告目標低
台灣燈會閉幕 3天內拆除燈具
太陽替補發威 曬傷火箭
陸衛生計生合併 繼續一胎化
敘利亞衝突兩年 突破希望渺茫
馬唯中低調離台
抗癌小鬥士 立志為兒癌發聲
311兩週年 核災陰影未褪
陸專家：海警局是大部制亮點
菜刀砍門追前妻 七旬醋翁緩刑
鴻海徵才 擴展軟體與電子商務
中職台南熱身賽 球迷熱情相挺
台大徵才 段行建：找熱情學生
挪威幼稚園老師 讓學童舔血
警車違規多 北市警：執行公務
美研究：蜂毒可消滅愛滋病毒
江揆：公投前 提供透明核安資訊
桑蓋堅持中間道路 籲藏中對話
止步8強 中華健兒陸續返台
謝長亨：中華隊實力發揮極致
陸5年查省部級以上幹部30人
台大新校長 11日可望出爐
體驗旅遊夯 安利團帶3億商機
韓女星自曝：腹肌用畫的
蘆洲線不延伸 五股八里不通
車內吸K假寐 警逮3人
笑話寫手也休假 歐巴馬諷減支
台灣燈會 民眾滿意度高
防貪腐 陸擬不動產統一登記制
讀高中或高職 4/3前決定
台大校園徵才 職缺逾2萬
國際人權：人道援助沙巴災民
港議員：水貨客逾半是港人
日媒：唐家璇將訪日改善關係
KANO將殺青 黃敏惠探班
張志軍陳德銘台辦海協政經兼顧
白崇禧與二二八 研討會探歷史
西藏抗暴54週年 蘇蔡聲援
北市徵才活動 釋406職缺
KANO反核 劇組在片場遊行
交流道間綠意 漳和溼地啟用
科技辦案 北市監視器驗收合格
肯亞總統大選 副總理贏總理
KANO場景保留 嘉市府評估
棒球教練遭祝融 城隍廟辦募款
委員會議程開始 關注朝野互動
蔬食餐廳開張 台灣小姐秀上菜
鐵道部拆分 陸媒早就知
美媒：薄熙來態度轉變
陸政協委員建議：成為核電強國
中央氣象局氣象報告
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大學繁星推薦 11日放榜
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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台塑汽柴油 調降4角
陸學者：重組海洋局是強國戰略
外資論壇登場 台股多方指標
棒協：大聯盟處理交通一視同仁
福特廢料回收 貢獻逾2億美元
剛到任員警虎鼻師 嗅毒味逮人
蔣友柏重倫理 難忍員工炫耀
華碩校園徵才 求職者湧入
不在籍投票 考驗民主信任
海地官員訪台 考察公衛醫療
高雄鐵路地下化 江揆聽取建言
兩韓軍演較勁 衝突恐一觸即發
新中橫自行車賽 美國選手奪冠
陸人代：保全沒勞保多住地下室
球員分批返國 球迷疼惜
阿嬤票房佳 李亦捷將喇舌導演
嘉市歌仔戲藝術節 老外策展
311震災 環境毒物持續威脅
江揆：全力扭轉重北輕南
11日東北季風增強 北部轉涼
精進灌溉 越南咖啡冠軍秘訣
冤枉坐牢13年 判賠千萬美元
大師兄扛4番 相信未來會更好
TIFA 台美成立2工作小組
凌波重唱梁祝 粉絲回味
人行副行長：處理好鐵路債務
陸計生系統 龐大利益主體
騎單車遇煞星 老翁遭砍送醫
英女王將簽新憲章 挺同志權利
惡魔之舌侵襲 福島災民難返鄉
走過三一一 紅會關懷心靈重建
陸：南沙護漁維權行動啟動
下次大海嘯 1/6日人恐遭殃
上海刮大風 百餘船取消入港
酒駕撞電桿 一死一重傷
三一一重建 世展會助恢復生計
李克強：下決心轉變政府職能
冰上悍將 齊聚小巨蛋鏖戰
蘇姬連任黨魁 改革任重道遠
球迷熱情沸騰 機場變球場
總統盼與美合作 共拓互惠領域
入TPP 美：非單一國決定
TIFA會談 美方盼每年1次
飛行傘掉深山 韓女驚險獲救
陸五年來 查辦涉貪高官30人
撙節措施惹怨 保守黨政權難保
TIFA登場 總統肯定美誠意
台向美提 文心蘭芭樂銷美
經典賽 日本大勝荷蘭
TIFA 推文心蘭芭樂銷美
恰恰萌退國家隊 隊友不捨
外交部：台美TIFA成果良好
經典賽效應 中職熱身賽球迷多
建仔周董 週一週二回國
重啟TIFA 工商界：助互動
駭客入侵改匯款銀行 企業受害
TIFA提美豬 經部重申立場
日反核很藝術 提供櫻花燈追悼
陸審結涉港澳台案 增近50%
設投資小組 TIFA最大驚喜
台美投資工作小組擬探討BIA
準備選新教宗 樞機祈禱求指引
傳馬唯中結婚宴客 總統府無回應
中國「組織改造」 減至25部會
日本311地震兩週年 30萬人回不了家
中華隊分批搭機返台 總統關切
311今兩週年 日人核災夢魘猶存
中國兩會11日重頭戲 政協大會將選出領導層
福克蘭島公投 決定是否留在英國
美、韓開始演習 朝鮮宣佈廢除「停戰協定」
翁山蘇姬連任反對黨主席 分析指其「志在總統」
馬唯中婚後住香港 綠營擔心成「肉票」
新光金控前進台大校園徵才
歡沁女人節 tokuyo全新按摩抒壓產品54折
契合式課程簽約 景文觀光餐旅畢業保證就業
蘇花汽車起火 發現2具焦屍
委國大選 傳反對派領袖決參選
查洩密 哈佛秘搜教師電郵
紡拓會率團前進滬中針會
台股上8千點 中小型基金活跳跳
成衣商推虛擬試衣 服務網購族
歐美股漲 利挑戰波段高點
亞洲公債 外資占比大幅成長
歐擬金援賽普勒斯 阻市場騷亂
市場減持商品多單至4年低點
印地安泉賽 莫瑞3輪戰盧彥勳
北部轉涼 中南部有陽光
親善賣咖啡 越南選出咖啡女王
奧地利婦聯會舉辦海華文藝季
巴黎街舞賽 台隊八強止步
投顧：歐股受惠歐企境外獲利
台股開盤上漲6.74點
扣匯損 東証報酬率和標普無異
歐洲高收益債去年佳 今年謹慎
駐瓜地馬拉大使館獲頒感謝牌
福島核災 「加害者」返鄉貢獻
山東交通事故 7死11傷
惠譽恢復泰國信評BBB+
出口未受惠 薩廠商叫苦
傳日職找建仔 經紀人不評論
新台幣匯率 盤初小升
李鴻源：重要政策應用全國公投
退撫基金至2月 收益127億
日核災兩週年 美：核廠更安全
地緣政治風險升溫 韓元貶
高華柱：國軍核災防護有能量
融入在地 女大生創意咖啡奪冠
長者春遊 陽明山賞花
港媒：粵當局武力鎮壓揭陽維權
內政部：不考慮通訊投票
金融面板強漲 創波段新高
建仔歸國 體育署專人接機
繁星推薦放榜 錄取率新高
陸大部制新單位名 過長又拗口
傍晚投票 台大將遴選出新校長
開價貼近實價 6成民眾願購屋
南北韓熱線電話 北韓切斷
習酒逆市漲價 北京熱銷
陸黃浦江打撈死豬逾1200隻
日將試開採海床下封凍天然氣
繁星放榜 桃園壽山高中最多
投顧：黃金中長多格局還在
邵庭港都裸背上陣 尺度大解放
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五楊高延後通 交長向國人道歉
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建仔：目標回美國大聯盟為主
繁星推薦 台大醫增額錄取4名
傳習嚴打軍隊貪腐 重懲谷俊山
物價漲不停 陸貨幣供應近百兆
蔡春鴻：核管法不適納地方公投
阿里山博物館 展新風華
柏老稱不需賣資產 退場成謎
印度女大生輪暴主嫌 獄中上吊
戴耳機聽歌入睡 大學生聽力損
傳馬唯中結婚 王金平祝福
瑞典莉蓮王妃逝 羅曼史留人心
葉匡時：國道計程 橫向暫免費
傳鐵路票價漲 陸：市場決定
印地安泉賽 盧彥勳首闖第3輪
幸福指數擬列入馬桶數
總統贈勳 江宜樺：榮幸惶恐
壹傳媒交易案 參與者已補件
陳(沖)受勳不敢居功 自嘲有苦勞
健身設備訂標準 保障民眾安全
海軍：漢光實彈納標二雄三飛彈
核四公投 高華柱：我會去
傳大馬凌虐菲人 菲要求說明
核電除役衝擊大 用電出現缺口
軍演展開 南韓嚴密監視北韓
殷仔：如有選擇 盼核能遠離
八里雙屍命案 警：將有結果
公投不在籍專章 內政部擬妥
北韓愛挑釁 逼大陸態度轉硬
好嚇人 蒼蠅入耳產卵成蛆
工具機展閉幕 規模買主創新高
反核升溫 LED股表現強勁
馬盼借重專家培育高等科技人才
奉獻家扶38年 翁慧圓榮退
環團質疑 開發高屏大湖炒地皮
豐興鋼鐵行情 本週小跌
十傑徵選 增設兒童性別人權類
福春香草莓 福島人的驕傲
十二年國教 高市府允宣導
特殊職業排除90制 立委質疑
核四停建電價漲多少 立委逼問
弱勢盤整 台幣午升3.7分
美轉強 陸年初成長力道顯弱
孫大川：原民自治為首要政策
獲利下修 資生堂社長傳將離職
王峰：改革即變法 難一步到位
日媒關注海洋局擴權 陸：整合
港媒：徐紹史將任陸發改委主任
劉源：中日為面子鬧僵
經典賽 體育署擬專案給獎
繁星放榜 中市2人考上台大醫
成龍錄新歌 當大陸兩會提案
德里輪暴案 主嫌獄中上吊身亡
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學測考生權益受損 盧秀燕爭取
非核家園 綠推動反核三法
朱：反核運動勿被政治污名化
機電商會在台 期許做兩岸橋樑
植樹改護樹 民團籲全民參與
自由經濟示範區估 4月中核定
歸來豆薯 獲首張吉園圃標章
台股收盤漲23.58點
重砲拉米晚間抵台 備戰中職
助日賑災 美民間捐款破2百億
印輪暴主嫌自縊 被害家屬不滿
顏寬?初登場 頻看稿很緊張
台聯黨團籲明確拒瘦肉精美豬
台北股市漲23.58點
陸高層人事 輪廓浮現
3月台指期漲35點
美股漲勢 獲利貢獻大於聯準會
申請海上救援 立委：應收費
金融領漲 台股創近1年新高
曾勇夫勉新首長 加強辦案品質
3月電子金融期齊漲
王進旺：加強海域巡護維護主權
台灣房屋地產集團進駐大馬
鷹揚八卦 南路鷹過境八卦山脈
塑膠碗盤強制標材質 明年實施
全壘打王拉米加盟 犀牛光芒強
繁星遇增額 醫學系研議增比序
三大法人買超台股14億元
大學繁星58人 華江北市第一
大學個人申請 12日報名
外交官考試 擬加考心理測驗
星展估人民幣在台資金占2%
經典賽後 胡志強想蓋更大球場
香港代購奶粉 價格連4漲
王建民回台 球迷接機
經典賽晉八強 體育署擬發獎金
捨台大法律 李雨璇選社工助人
環署補助西螺果菜市場電動車
陸對北韓政策微調與否 受關注
花蓮城垣園拚文創 籌經費改善
繁星圓夢 南投進台大再創高
十二年國教 高市議員憂心忡忡
印度輪暴主嫌亡 律師：是謀殺
拚交通工具 政協委員騎摩托車
陸人代籲關注臨時夫妻現象
王建民：中華徵召 願再參加
幫母賣雞排 許申儒繁星上中正
郝龍斌彭淮南 共同植樹立名牌
王建民：美職 大聯盟優先
營隊少年涉性侵少女 二審駁回
清寒女學生上台大 立志當記者
自救救人技能 嘉義中學生必備
馬國安理會：蘇祿軍為恐怖分子
父性侵智障女 二審判8年
走過50年 群星會齊聚歡唱
棄國立讀私校 繁星照樣好成績
局勢不穩 陸客仍赴北韓旅遊
臺南藝術節 場次多卡司強
節能減碳 民團籲從戒菸開始
新台幣兌美元貶 2.2分
違規日租套房 中市府加強取締
直轄市地方特考 擬併高普初
王牌露臉 松山機場險暴動
偷刮刮樂彩券 男自稱重病遭逮
屏北小清華 大學繁星甄選亮眼
棒球熱 北市：補助小學新球隊
敦煌莫高窟 將出3D實景版
全球首見 鱷魚裝「義肢」
威力彩得主助少棒 捐逾億元
電價影響經濟 3個月提報告
勞退被友誤選一次領 求償敗訴
養蘭技術佳 品種權概念待提升
韓媒：金正恩陸存款數十億美元
閒置校舍營舍 擬試辦青年社宅
經典棒球賽商品 網拍夯
罕見胰臟癌 腳部潰爛30年
國際早餐日 麥當勞請吃滿福堡
阿里巴巴CEO 陸兆禧接任
臉書營運長出新書 提倡女權
黃浦江打撈死豬達2813隻
坎坷人生 楊惠洋子繁星上金大
池上老戲院上妝 上演時代故事
上班族年度學習計畫 考證照夯
繁星入學 彰女學生立志當牙醫
強化防災 花蓮舉辦災防演習
新北核四公投 呂秀蓮遞連署書
環境APP 紫外線空污隨時查
環境APP 紫外線空污隨時查
外資上周買超36.95億元
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中央氣象局氣象報告
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日悼震災 首邀台駐日代表獻花
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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苗栗風力發電施工 民眾抗爭
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竊盜新手法 請人代偷檳榔
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涉收賭場10餘萬 員警遭起訴
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新教宗選舉會議 嚴格保密
雄中張競中 繁星上台大醫科
前NBA球員 菲職籃永久禁賽
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紓解掃墓壅塞 高市闢天堂路
日系車降價 買氣未明顯反映
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日系車降價 買氣未明顯反映
立院處女秀 管中閔妙答
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唐家璇訪日 陸外交部：非事實
屏東農科園區 物流整合式通關
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繁星放榜 桃縣立高中成績亮眼
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中華戰古巴 收視高點落慘輸前
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華映擬收購凌巨18.1%股權
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王英凡出任陸首任亞洲事務特使
陸兆禧接任阿里巴巴執行長
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台灣大2月EPS 0.42元
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春雨少 中部水庫蓄水量續減
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金門拍婚紗照 廈門準新人喊讚
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人民幣兌美元 貶幅2週最大
祖靈要求 南非8歲童娶6旬嬤
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建仔鍾情大聯盟 哪一隊都好
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補強湖山水庫 專家盼達零滲漏
列車哺乳室 台鐵高鐵研擬增設
311震災兩週年 日多地追悼
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新竹火車站百歲 蒸汽火車祝賀
接棒台灣燈會 南投啟動籌備
新光醫院銀髮餐 白蘆筍上菜
棒協：已協助球員及家屬喬機位
桐花婚禮報名 徵102對佳偶
林管處拆廟 天上宮信眾抗議
八里雙屍案 檢警找到目擊者
亞幣競貶 台幣收貶2.2分
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前兩月稅收公布 預算達標可期
三星智慧手機 去年陸市占奪冠
關切新教宗誕生 修女僅能默禱
內洞遊樂區無障礙之旅開放報名
TIFA 台美技術階層續協商
台東弱勢生 繁星錄取台大
棒協：絕無讓中華隊餓肚子
高雄水情吃緊 擬定備援調度
捨雄中讀私校 繁星照樣上台大
安倍透露 日本可修憲加入「維和部隊」
美報導稱「中國衛星碎片撞壞俄衛星」
台大校園徵才 台積電博士生60K
俞正聲當選陸全國政協主席
俞正聲家族 國共關係淵源深
古老預言：下任教宗是末代教宗
總統府證實 馬唯中婚事
料日銀寬鬆 日圓貶至3年半低96.66圓
德里輪暴犯 傳用床單上吊
星展銀行：台灣人民幣規模預計將達1400億元RMB
台大醫學院長楊泮池 獲選台大校長
311追悼會台灣代表受禮遇 中國外交部抗議
江宜樺滿意度3成 王金平：比以前好
福克蘭公投一面倒 盼續留英
WBC大驚奇! 日本16:4勝荷蘭、荷蘭7:6勝古巴
比利時度假打工 29日上路
埃及熱氣球 港人罹難沒理賠
玉山金前景 野村花旗叫好
名逃逸外勞闖收容所 自投羅網被移民官「抓包」
林毅夫當選政協常委 返台之路更複雜
曾蔭權訪台 行程屬私人性質
美海軍艦載機訓練墜毀 3名機組員死亡
台灣微軟PiL創意教師競賽頒獎
美林證券預估 今年台灣經濟成長率2.9%
PUMA推出春夏全新FERRARI系列
玉山銀2012稅後盈餘70.6億元 EPS1.46元
陶氏「希望閱讀計畫」 提供偏鄉小學圖書資源
南韓鉅鵬董座訪台 12日見總統
難有貢獻 十傑取消外交類獎項
美韓軍演 改善聯合作戰增援力
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
動物實驗新化妝品 歐盟禁絕
勞動新聞：北韓已廢止協戰協定
美公布 處理北韓問題四原則
港內衣泳裝展 設美容紡織品區
美憂網路攻擊 籲陸對話建準則
台達電擬配5.3元現金
唐尼倫演說 鋪陳美陸關係方向
傳聯想欲併購 黑莓漲翻天
巴黎街舞賽評鑑 台隊榮獲優等
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葛洛斯上月減持美公債部位
各地多雲到晴 北台灣陽光露臉
台股多頭氣勢 著重個股表現
韓星李敏鎬會影迷 嗨翻洛城
北韓好戰言論 美提高制裁動作
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日銀會議紀錄：經濟似停止衰退
紐約禁大杯含糖飲料 法官不准
北大武山失聯工人 尋獲
韓儒伯：台美不該重蹈美牛困境
台股開盤上漲0.28點
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OECD：東協經濟持續成長
陸汽車銷售超越預期 印度萎縮
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拉米來台 先幫小兒子看遊樂園
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3月降大雪 法氣象局發警報
新台幣匯率盤初走升
江揆民調 王金平：比以前好
唐尼倫：朴槿惠5月會歐巴馬
外媒：王建民回大聯盟為先
首檔寶島債今掛牌上櫃
青瓦台：朴槿惠5月上旬訪美
副總統植白梅 盼各界多植樹
葉璦菱排萬難 獻唱鳳飛飛
姜東熙涉打假球 羈押調查
雲端資料中心 美TPP衝開放
黑龍江煤礦災 18人被困
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雲端食譜 老饕有福
榮景已過 加房價10年內難漲
沒帶夠車資 陸妙齡女謊稱夢遊
賞櫻小酌 酒商授選清酒撇步
索羅斯拋金 12年多頭恐告終
高中職課綱 7月先微調
巴西興起東方語言學習熱
平民化寶島債券 上半年發行
健保愛心專戶 協助逾千弱勢者
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陸政協：加強與台灣各界對話
格陵蘭大選 陸影響力牽動選情
助品牌行銷 貿協邀業者教戰
經典賽熱 中職熱身賽預見人氣
聖保羅旅館住宿 商務活動居多
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中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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台日漁業預備會談 13日舉行
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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蓄水量7成 大台中暫不限水
震盪 力守8000點
未控溫致貨物損 航空公司判賠
台開金門免稅街配復航彩繪機
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扛上鎖腳踏車逛街 警逮竊嫌
陸售人臉娃娃梨 感覺要睜眼
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輕障母引狼入室 4女兒遭性侵
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