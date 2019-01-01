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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
初一走春 國道3及5壅塞
馬團九百年慶 王豫元應邀參加
過年遇火劫 盧家1死3傷
起個大早 新春祈福現人潮
阿里山公路車禍 1男童亡
1957社福專線 春節不打烊
湖光山色 卡打車遊阿公店水庫
春遊 30家觀光工廠不打烊
挺扁團體鬧場 府籲理性自制
陸巡航釣島海域 稱日船跟蹤
美誰最愛過農曆年 越裔勝華裔
廉航飛龍接連出包 旅客拒下機
老厝文創亮點 林峻丞深耕三峽
為愛犬作羹湯 獸醫提醒禁忌
東京將開放天空 預期降票價
藏人過新年 唱歌跳舞慶祝
愛心輔導弱勢 修視病如親學分
太魯閣初三至初五 交通管制
9A總裁彭淮南 春節照常上班
棄矽谷 顏君庭覓台灣設計舞台
溼地故事館 虛擬實境全展示
蛇年好運到 傳藝錢母接財神
水頭港擴建 金門發展空間大
智慧機器進逼 更多飯碗恐難保
安心過年 住家巡邏服務保平安
默劇打破嚴肅 姚尚德散播歡笑
悠遊九寮溪步道 感受泰雅風情
學做年菜 馨生媽媽走出悲傷
汽油11日起 每公升漲4角
夢想鬥士 陳彥博的奇幻旅程
稻草金蛇祈福隧道 三星有亮點
舊物捐義賣 別送垃圾增困擾
牙醫江雪珍 讓喜憨兒露齒微笑
選購鞭炮撇步 認明標示
番茄當兒養 戒毒浪子年賺百萬
員山生態教育館 圖文話蛇事
青年吶喊 還我選擇技職的權利
因應發展 金門盼向陸接電
兒麻林資惠 槓鈴撐出人生彩虹
認真面對比賽 火箭衝刺季後賽
國情咨文 歐巴馬將鎖定經濟
學習粉絲團博主 肄業男大生
喜劇的飢餓 陸片泰囧新神話
臀部耐凍 坐冰柱比賽6人奪冠
陸海監船近釣島 日警戒
初一海邊撿貝類 1男不幸溺斃
大年初一 總統掌聲鼓勵朱立倫
星國春到河畔 台藝大學生獻藝
4D電玩 台中世貿英雄迎賓
駐波蘭代表處邀僑學界共慶春節
喜羊羊過蛇年 蛇族參一腳
葉匡時：將對廉航進一步督導
陳(沖)：1月出口比去年成長
對撞車禍 阿里山公路恢復通行
阿里山車禍 尚有2人未脫險境
聖壺節高峰 三千萬人恆河沐浴
救護車上產女 女消防員接生
坎培拉文化節 台灣參與推廣
新春發福袋 總統扮馬老師
初一火劫1死3傷 疑電線走火
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台塑汽油漲4角 柴油漲5角
法華禪寺邀留法學生圍爐
暹邏代天宮燈會 台泰齊慶春節
慶春節 雪梨僑界晚會聯歡
初二往南走 愈有機會見太陽
周麟大使與旅巴台鄉親除夕圍爐
總統發紅包 民眾樂透
王樂生揮毫 向旅菲僑胞賀年
拜拜返家車禍 祖孫1死1命危
高公局：初二國道將現車潮
聖壺節 恆河兩岸成帳棚新巿鎮
陸春運半月 逾8千萬人搭火車
鳳山火警 產出死胎羅女仍昏迷
跑攤拚福袋 男子樂中汽車
中南客運停駛 高市年後調解
英狐狸闖民宅 咬斷男嬰手指
總統向連戰拜年 讚連勝文優秀
英媒：巴克萊擬裁2千員工
武德宮：今年財經 漸溫宜慎
中台禪寺禮佛 副總統為國祈福
年初一 泰華寺廟祈福過春節
駐宏使館以觀賞少年Pi賀春節
北京除夕夜 又陷嚴重空污
初一頭彩加持 彩券行買氣旺
返家過年 林益世如期警所報到
風雪來襲 義氣溫驟降
周麟拜會巴最高法院新任法官
李登輝鼓勵老蕭 為人民發聲
英馬肉醜聞 傳歐洲黑道涉入
大樂透開獎
美日奪島軍演 在美離島實施
暴風雪肆虐 美東北部7死
台資助瓜地馬拉培訓憲法師資
陸乒乓外交要角莊則棟病逝
金防部春節遊藝隊 與民同樂
梁英斌與旅韓華僑歡度春節
世界最大鱷魚 腹脹暴斃
初二白天 高溫可達20度以上
大樂透派彩 凌晨2時公布
美東北大雪 受困駕駛寫信訣別
大陸禽流感傳人 港方提高警覺
馬肉風波延燒 法6商家撤產品
賀歲電郵 小心暗藏資安陷阱
阿里山公路車禍 3死8傷
陸官媒社評: 釣魚台危機成"中日意志戰"
大家族孕育希望活力 純真赤子快樂獻寶
向連戰拜年 馬英九讚連勝文"優秀"
教宗本篤十六世突請辭 六百年來第一位
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
印度聖壺節意外 火車月台踩踏
陸媒：貴陽兩人染禽流感 病重
奈及利亞凶案 3北韓醫師遇害
印度大壺節踩踏 約20死
哥倫比亞強震 15傷 毀百屋
少年Pi得英國奧斯卡最佳攝影
英奧 少年Pi得最佳攝影視效
初二回娘家 中南部陽光露臉
歐元兌美元匯率觸兩週低點
人生轉念 拼出親子奇蹟
立委春節餐桌 傳統創新兼具
兼賞飛機羊駝 農場別有洞天
足球小將廖玟淇 赴日留學築夢
女性中階公務員 首度超過男性
考公務員 男性保障名額呼聲起
葛萊美獎 吹過島嶼的風抱憾
分析：霧霾凸顯大陸生態赤字
台灣麝香狸咖啡 飄香東瀛
演什麼像什麼 陳漢典專注角色
財經退休官員 教書夯
賞櫻私房景點 北投風尾步道
英奧斯卡 亞果風頭健掃3大獎
青年餐飲夢 傳統餐廳獲四星
行動業務員 公事包變iPad
憲兵軍犬組 防爆維安先鋒
北京人太多 雙節公車應運而生
波音夢幻機出包 問題其來有自
憲兵軍犬訓練 領犬員博感情
政局經濟及餘屋 影響今年房市
春節醫院門診 APP報你知
蘋果傳開發彎曲玻璃似腕錶裝置
阿拉伯之春開花結果 須經陣痛
春節大紅包 37注得百萬
低成本過年 陸反向探親興起
超級奶爸 蘇俊賓女兒經甘苦談
吹過島嶼的風 葛萊美鎩羽
初二回娘家 高雄湧現車潮
大樂透頭獎1注獨得
蘋果告三星侵權 傳庫克原反對
上網一指搞定 銀行獨厚無摺戶
徐三泰：創業是責任 做就對了
英奧斯卡 少年Pi獲2技術獎
苦學廚藝 特教生搖身變講師
過春節 財經首長動靜皆宜
火箭戰國王 林書豪首節2分
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
習近平對外 兩手策略更圓熟
補強年輕人團體合作 刻不容緩
副總統盼景氣升溫 薪水增加
阿里山車禍 受傷女童不治
美醫療開支多 健康壽命不如人
春節長假 工商界多選擇陪家人
舌尖上的趣味 王志剛上菜
研究：大陸1/4女性曾遭家暴
年初二 國道部分路段壅塞
火箭戰國王 林書豪秀扣籃美技
不懼寒風 紐約華人熱鬧迎新春
深藏不露 黃富源曾獲摔角冠軍
華光民陳情 總統指示妥善處理
華府大遊行 歡度農曆春節
火箭戰國王 豪前3節得12分
陸個人所得稅收 年減近4%
運動會分級 何卓飛：陣痛難免
演員獎無性別 好萊塢女星不愛
人比人氣死人 玩臉書好鬱卒
試委：多元考試法 性別非問題
春節返鄉旅遊 警動員交通疏導
政治不安引憂 歐財長力圖振作
台美免簽發酵 美籍航空增飛台
祈福兼踏青 桃園新春好選擇
林書豪6犯畢業 火箭不敵國王
郝龍斌廟宇祈福 盼國泰民安
第55屆葛萊美獎 得獎名單
田寮泥火山雞 封存好滋味
服務選民 立委備灶神圖農民曆
警政跟著走 下載App保安全
7年級單親妹 美甲創業闖出頭
月世界添新裝 走春賞奇景
妝品人氣大使 不愛舞台愛研發
陸去年貨品貿易超美 躍居一哥
花語對你微笑 全台櫻花陸續開
春節走春賞花趣 樟湖音律步道
F4再聚首 陸80後感動回味
景氣回溫 總統：春燕快來了
小學名人榜 陶像臉譜留校園
首度挑戰大聯盟 台灣殷雄發光
桃園燈會 秦淮燈彩搖曳生姿
巴黎華人歡度中國春節
技職淪次選擇 宣導進不了國中
實習技職生獲聘 破22K迷思
靈鷲山禮佛 副總統盼國富民強
網路幽浮影片 專業手法造假
家族辦桌團圓 江啟臣探望爺爺
客製貓跳台 手創拚堅持
鋒面影響 北部東北部初三有雨
亞銀總裁：日銀有理由擴大寬鬆
初二午後 國1國3交通順暢
菲大鱷魚暴斃 將製成標本
對台不陌生 雅加達省長盼合作
王力宏劉謙 互調侃打人事件
美制裁陸軍企 陸外交部不滿
菲總統訪叛軍 啟動社會服務
馬總統發福袋 華光住戶陳情
0中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
毛利遭壓縮 蘋果翻身大不易
陸戰機初一緊急升空監視外機
赴台宣傳用重建費 岩手縣惹議
陸駭客侵網路 美憂經濟受害
馬總統：景氣好轉 盼繼續努力
俄北煤礦爆炸意外 證實9死
疾管局：陸傳禽流感 加強防疫
拼經濟 安倍內閣支持率逾7成
愛立信拚服務 獲信實鉅額合約
高市死亡車禍 1男不治
義澄清：千層麵不含馬肉
高市兄弟互毆 被誤傳兇殺案
莊則棟逝 中美乒乓外交留傳奇
李偉文任大華府僑務諮委
馬肉醜聞全歐拉警報
G7擬發聲明 平息貨幣戰疑慮
百家陸資企業赴比投資喊假的
梵蒂岡：教宗將於2月28日辭職
金色眼鏡蛇多國軍演在泰展開
本篤16世請辭 籲推選新教宗
牽制大陸 日擬供菲巡邏船
教宗辭 熟教廷人士：有點突然
教宗請辭 台灣區總主教驚訝
馬總統禮佛 籲團結迎挑戰
教宗辭職 歐蘭德表尊重
日提供巡邏艇 菲稱非對付大陸
日圓貶 台泰訪日觀光客大增
陸學習粉絲團 疑似停止
教宗宣布辭職 法德政府感動
外交部：高度推崇教宗貢獻
星國迎新年 每人約花3萬6
教宗請辭 各界震驚
今彩539開獎
威力彩開獎
月曆女郎性感 泰飛鳥航空挨罵
活化黨史 國民黨送修孫科書櫃
呂慶龍僑團拜年 說明和平倡議
大樂透開獎
柏林影展 台灣電影人受矚目
調查：英企業信心 創歷史新低
教宗本篤十六 教會精神領袖
葛萊美獎 音樂盛事
經濟回春 日上市企業股價大漲
日圓走軟 官員政策說辭助貶
教宗請辭 英相：世人將懷念他
氣象局：大年初三 北台灣轉涼
台俄關係 陳俊賢：穩健前進
初三車潮 高公局建議上路時段
威力彩 頭獎槓龜
新北男子疑墜樓 警查身分
今彩539 頭獎2注中獎
劉德立與巴國簽技術合作議定書
2男疑竊盜 巡邏警逮捕
蕭萬長回嘉義 寺廟上香祈福
連續15年 總統回馬家庄祭祖
日本審慎研究 公開中國雷達鎖定日艦證據
半夜公佈加當機 大樂透對獎一團亂
印度宗教沐浴節重大傷亡 已36人死
延續數百年的教宗選舉方式
大樂透開獎 (2/11)
爾虞我詐 韓稱朝鮮即將核試爆
朝鮮12日地下核試 國際關注
愛的熱情接力 同心打造快樂天堂
大樂透頭獎2注中獎
年節思親 男子偷渡大膽被查獲
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美公布制裁 大陸軍企商人列名
北韓撤離核試場 本週待關注
傳G7將發言 緩和匯率戰疑慮
美股吞黑 漲勢稍歇
歐股續挫 延續頹勢
新冠狀病毒 英確診全球第十例
繼任教宗 巴西紅衣主教呼聲高
手機尺寸如腰圍 中廣漸成常態
年節思親 男子偷渡大膽被查獲
金銅齊跌 亞洲多休市
歐巴馬感謝教宗 為他祈禱
油價4天來首漲 歐元升
羅一鈞當怪咖 治愛滋不改其志
陸委會：兩岸協議保障年貨食安
兩岸航線持續夯 週航班破六百
高職也拼升學 學術化缺乏特色
開藝文咖啡 陳牧謙為己造舞台
所得翻倍 台商看好內陸購買力
賞櫻熱 台灣觀賞景點多
研究狗狗癌症 黃金獵犬最佳
馬總統親植紅梅 府內花木扶疏
利旭恆設計夢 從大陸走向國際
北義山區女屍 疑為台灣旅客
府園藝班長 為5任總統拈花草
推廣有機農業 游錫(方方土)身體力行
空中偵照任務 維護台海安全
偵照之神 剛葆璞冒死蒐情資
如臨店購買 臉書購物異軍突起
暗藏交易風險 臉書購物須小心
臉書購物商機 網購業者觀望
鄧麗君3D浮空投影 倩影再現
成本上揚 陸外資下滑
重返世界舞台 中華隊拚經典賽
歐巴馬國情演說 庫克傳獲邀
奧運金牌部隊 最遲6月開訓
雍正很忙 四爺傳奇陸劇愛演
哈孝遠用嘴打球 不跑步很愉快
年後度小月 國產車市拚買氣
初三北部陰有雨 中南部晴多雲
歐系特殊車款 蓄勢搶攻車市
黑手變廚師 義大利麵餐車築夢
遠離毒海 習藝成蛋捲達人
沉澱心靈 泰安溫泉撫慰身心
過年遠離喧囂 馬拉邦山採莓樂
客家過年習俗 虎頭柑保平安
丸美林曉芬 守護摃丸事業
俄禁瘦肉精肉品進口 美表不滿
騰蛟啟盛 台灣燈會在竹縣
大樂透頭獎槓龜
山上農會水果酥 料好實在熱銷
教拳助學 柯文明盼促良好循環
林崇偉助身障 努力研發APP
客家過年 祭祖過到天穿日
老舊製糖廠 變身阿凡達場景
校園種農產 義賣助學生
部落拚經濟 野菜披薩上桌
跪爬採菜 小腦萎縮農友不喊苦
拚個好年 夜市攤販春節不打烊
保存老榻榻米機 原民傳承技藝
圖騰花海迎春 亮麗美景好過年
百衲被傳家 拼布惜福分享愛
春節出遊 藍色公路是首選
年假出遊前 治安風水師保安全
家得寶轉投蘋果 黑莓翻身難
新春悠遊捷運 吃喝玩樂全都有
本篤請辭 新教宗復活節前選出
本篤16世請辭 范宏畢敬佩
新春祈福 搭台北捷運最輕鬆
新靈魂玩老工藝 帆布包逆轉勝
病毒入侵地球 防疫戰鬥營啟動
黨徽放地上 邵唯晏搞顛覆
女疑吸毒肇逃 警連開5槍落網
研究：偷吃曝光 手機扮要角
春節大紅包 32注得百萬
神奇APP 精采節目不漏接
工作忙 段行建過年成家庭日
黑格任命遇阻 民主黨強推表決
紓解車潮 45萬輛摸黑上路
大坑櫻花祕境開放 遊客如織
添新血 封測台廠持續招募員工
禮佛發紅包 吳敦義兼政策行銷
南韓測得北韓地震 恐展開核試
韓媒：北韓揚言續發射長程火箭
奶爸Man一點 有助孩子成長
青海5.1地震 未傳傷亡
陸日火控雷達案 美挺日
安倍力抗通縮 美國表態相挺
董俊良：宏達電要快樂微笑
過年好好玩 家族團康回味無窮
和一般地震不同 北韓恐核試
中央氣象局氣象報告
中央氣象局陸上強風特報：
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
日媒：北韓疑似核子測試
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
投資型保險文件 不得載明免稅
北韓恐核試 日本召開安全會議
北韓核試 傳先知會大陸美國
疑北韓核試 南韓測到人工地震
北韓驚傳核試 南韓股匯齊跌
疑北韓核試 日緊急應對
腦植節律器 盼改善阿茲海默症
北韓核試若屬實 難逃全球譴責
南韓研判 北韓3度核試
疑北韓核試 日成立對策小組
吳副總統新春祈福 民眾等簽名
團拜發紅包 副總統籲勿酒駕
法部：已兼顧安置華光弱勢居民
核試威力 估近7千噸黃色炸藥
陳沖祈願 財神加持台股
疑北韓核試 南韓美軍監視升級
北韓飛彈核試大事記
新生命激勵 有機農場自救助人
無悔20年 動保先鋒陳玉敏
北韓證實成功進行地下核試
北韓核試屬實 南韓股匯受驚
日媒：北韓宣布核試成功
多位新教宗人選浮上檯面
新華社：聯合國將討論朝核問題
北韓宣布核試成功 日強烈抗議
繼任教宗 加樞機主教希望濃
紐時：新教宗 想法重於出身
菲樞機主教 教宗熱門人選之一
在野黨籲朴槿惠開啟南北韓對話
北韓核試採微型裝置 威力更強
冷氣團南下 變冷有雨
好天氣 新竹遊樂區湧人潮
北韓核試 潘基文痛批挑釁
工廠火警 消防隊員摔落命危
朴槿惠：絕不容忍北韓核武裝
印尼天后 華裔歌手辣翻葛萊美
初三車最多 290萬輛上國道
馬總統：正與日協商釣魚台漁場
安倍經濟政策 美公開表態支持
就業機會多 外籍學生紛赴巴西
教宗辭職 外交部尊重與不捨
天主教世青大會 7月照常舉行
全年虧損 巴克萊裁3700人
八旬男屍確定身分 家人了願
李明博伉儷將獲頒無窮花大勳章
痛斥北韓 歐巴馬防衛亞洲盟國
查不法闖關 金門岸巡春節忙
加人傳愛心 情人卡送陌生人
北韓核試 陸民稱酒瓶被震倒
北韓核試 陸媒：陸應減援助
北韓核試 外交部國防部關注
PSY檳城團拜 民眾瘋跳騎馬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局陸上強風特報：
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
菲巨鱷落龍死因化驗 2週出爐
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北韓核試 陸：堅決反對
新春祈福 總統：景氣已好轉
北韓核試 日譴責並追加制裁
北韓核試 行政院掌握訊息
批挑釁 菲譴責北韓核試
金正恩上台後 北韓挑釁頻頻
總統拜年遇挺扁人士 府籲自制
日特急電車車禍 13人受傷
陸外交部：強烈反對北韓核爆
涉開趴持毒 藝人祝釩剛交保
馬肉風波 法總統強調制裁
美國務院：依可靠資訊制裁陸企
台南發福袋 馬總統人氣旺
三星以變應變 不怕和蘋果決裂
掌中春秋入圍法費索爾亞洲影展
北韓核試 法總統強烈譴責
息杯停盞 陸春節吹節儉風
競選活動開跑 菲各政黨誓師
北約強烈譴責北韓核試
歐盟籲北韓停止挑釁
副總統祈福 高雄走透透
G7承諾 不以政策定匯率目標
火場墜落電梯井 消防員命危
法鼓山點燈祈願 靈鷲山走春趣
日特急電車車禍 18人輕重傷
WHO：持續監控禽流感
核試若出紕漏 恐致多重污染
政院緊急避難室 設長官區
國1高雄段順暢 景點交通仍堵
教宗請辭 星國天主教界驚訝
疑感情因素 羈押男上吊亡
北韓政策 李明博朴槿惠達共識
北義山區女屍 家屬將前往查證
教宗辭職 總統不捨但尊重
南北韓警告 北韓恐繼續核爆
中華隊初三開工 郭泓志報到
除匯率戰疑慮 G7發表聲明
經濟回溫 OPEC油需預測升
南韓官員：北韓核武化尚未成功
楊潔篪召北韓大使 表強烈不滿
阿里山又車禍 婦人不治
美清邁領事館戒備恐怖攻擊警示
消防員命危 愛妻聲喚盼奇蹟
連放18年 廣州春節煙火首喊卡
今彩539開獎
大樂透開獎
小金門擲筊賽 學童得轎車
江宜樺關懷弱勢 將訪社福機構
北美撐腰 可口可樂獲利成長
周麟宴巴拿馬台灣鄉親除夕圍爐
北韓核試 蘇貞昌：不能輕心
泰人去年遊台成長近兩成
教宗裝心律調整器 與退位無關
瓜地馬拉華僑春節聯歡
中海油併尼克森 過最後一關
今彩539 頭獎4注中獎
北韓核試 總統第一時間掌握
陸學者：穩朝鮮半島需標本兼治
日圓勁升 G7官員澄清聲明
愛妻聲聲喚不回 消防隊員殉職
北韓核試 美媒：考驗習近平
消防員救災殉職 撫卹追贈官職
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美韓元首通電 美重申防衛承諾
同性婚姻法案 法國下院通過
迎接新球季 陳偉殷現身春訓
卡達網賽 謝淑薇晉級二輪
旅奧僑團系列活動慶春節
國情演說在即 美股飆高
最爛情話：你真是個性感寶貝
北韓核試 安理會擬制裁
凱瑞急電陸日韓 斡旋北韓危機
巴克萊大裁員 歐股止跌
韓美自貿生效1年 美逆差增
凱特比基尼孕照 義雜誌將刊登
大眾銀行廣告 獲英廣告效益獎
陸收入分配改革 打破壟斷為要
正月迎媽祖 九庄媽護平安
傳承九庄媽文化 盼年輕人參與
九庄媽 新社的守護神
陸年內將推進勞教制度改革
六年開百店 柯梓凱的冰沙王國
中市編工館 保存編結織染繡
方便計畫 中市打造五星級廁所
陸推城鎮化需改革配合
研究確認 加拿大漢堡無摻馬肉
黃金白金齊漲 終止連3黑
消防員救災殉職 撫卹追贈官職
北部偏冷 中南部白天舒適
碧山巖採草莓 古厝思古幽情
春遊北投泡湯 平價多選項
知名冷凍食品有碎玻璃 下令回收
用車服務 多扶打造無障礙環境
府中央塔樓 過去的台北101
追捕美殺警嫌 1員警殉職
60公尺高升旗 府憲兵風雨無阻
藍營文膽 蕭旭岑兼作樂評人
春節放天燈 家人情侶一起來
小心過年肥 喝酒等於喝油
小龍年養寵物蛇 先評估少棄養
油價漲 OPEC上修需求
里山精神 坪林打造有機村
坪林里山中心 建立藍鵲農學
有機茶農：生命自有出路
貼合職場經驗 輝能來電人生
熬夜過勞嗜油炸 針眼找上門
友善育兒職場 勞委會提修法
兒童局：續供平價社區公共托育
打造幸福育兒島 立委獻策
打造友善育兒環境 全民總動員
關島男子持刀濫砍 死傷多日人
國家隊紀律第一 團隊輔佐訓練
孤單北半球 陳彥博挑戰超馬
前進東京 中華先戰澳荷韓
車上娛樂煞車連動 7月列定檢
練外丹功 黃敏恭成專家
力抗輿論展現志氣 瑤瑤殺很大
歐巴馬演說 將提經濟成長計畫
力行吃素 呂秀蓮改善三高
智慧包布 照顧嬰兒輕鬆上手
李新穎出席墨國際扶輪社友聚會
改變教育 許毓仁投入故事分享
環境再造 新光社區彩繪希望
搶內需 台商：1.5線潛力大
中都溼地 貯木池成候鳥棲息廊
援中港溼地 魚塭變生態庇護所
鹽田溼地 變候鳥天堂
救活二仁溪 白砂崙溼地現絕美
棄相機務農 返鄉創造香草天堂
瓜國國合之友會賑濟震災災民
向業者借錢 星官員被停職調查
用心思洗碗 從基層到高階主管
走過低潮 小資女成美容達人
旅薩華僑舉辦新春聯歡餐會
實習淪奴工 建教合作需制度化
資源缺很大 技職難為無米之炊
28歲創業 酷卡翻新廣告形象
蘋果手錶新作 研發團隊近百人
日料理革命 50度洗70度蒸
破迷思 美女兵上前線水到渠成
兩岸青年志工 交流也學習
歐巴馬國情咨文 斥北韓挑釁
年假旅遊夯 業者大讚好彩頭
美教授新書 講述儒學與台灣
旅多台僑歡渡春節
春節大紅包 32注得百萬
陪單親兒看展 林佳龍說故事
陸官媒：制裁北韓 不應猶豫
消除又重組 李倍服裝設計圓夢青年圓夢系列報導
蓋達另起爐灶 伺機捲土重來
火車名稱如密碼 老外頭大
陳日君：教宗曾撤換對陸妥協者
情人節逢春節 飯店樂透
辦信用卡不易 外國人盼放寬
拚經濟 歐巴馬喊上調最低工資
颱風上不上班 老外狀況外
往宜蘭車潮多 國5南下壅塞
新春值勤 中辦慰勞公路總局
美媒：殺警犯屍體已現
北韓核爆 日外交官下週訪北京
歐巴馬：自動減支有害軍備就業
港媒：北韓核問題 陸已盡力
遭革職挾怨報復 美殺警嫌身亡
歐巴馬：美國將與歐盟談自貿
火箭戰勇士 首節暫落後
中央氣象局氣象報告
中央氣象局陸上強風特報：
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英國平均餘命 男女差距縮小
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牛魔王現身高雄 劇團踩街吸睛
情人節 百貨搶浪漫商機
歐巴馬咨文提議 共和黨多反對
智慧紙尿褲 長期照護好幫手
北韓核試 陸民質疑官方未保民
情人送好禮 規劃理財或保障
歐巴馬演說 淡化外交聚焦內政
展望小龍年 陳振川盼無縫接軌
歐巴馬演說 呼籲槍管最激情
柳樹富糖份 製生質燃料更環保
共和黨批歐巴馬加稅與赤字預算
難得長假 遊戲業老闆享天倫
火箭戰勇士 半場結束豪攻十分
洛警局：未發現殺警凶手屍體
印度爆H1N1 132死
北韓挑釁 擋不住韓元韓股升勢
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歐巴馬：駐阿富汗美軍人數減半
歐巴馬國情咨文 過半觀眾喊讚
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歐巴馬國情咨文 聚焦自貿網攻
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火箭9分擊倒勇士 豪攻14分
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田中光：台是印度東望政策跳板
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
歐盟擬加重制裁北韓
投資自學 徐三泰抓時機創業
查維斯住院照 反對陣營批騙人
回台或登陸A股 台商各有所好
陸面板產能急增 台廠壓力大
春節台南賞鳥 人潮比往年多
新冠狀病毒 英國再現病例
春節尾聲 鐵公路疏運正常
台加洽簽稅務協定 劉志攻釋疑
數據及政策支撐 陸股紅盤看好
安倍欲修憲 改自衛隊名稱
太陽能產業 今年較去年樂觀
日學者：台灣有機會加入TPP
聯合國教科文組織聲援馬利
新應用加入 砷化鎵需求仍看俏
港官員：房市泡沫可能爆破
台日漁業會談 外長盼有進展
白牌平板商機 雙A搶進
試辦以房養老 預估年後上路
陸媒：陸已出口軍機1700架
眼球革命 光學廠商機無限
蔡英文：國家議題需全民對話
外交部春宴 駐台使節擔綱演出
國營事業招考 預計下半年
康州殉職人員 歐巴馬追贈獎章
小龍年投資 股市可為主軸
印尼部長：經貿政策利台商投資
小龍年貨幣資產 多元分散配置
中美亞太競合 學者：維持平衡
小龍年商品投資 黃金仍具魅力
聰明刷卡 小龍年自在生活
韓媒：北韓擬同時核試和射飛彈
姚明獲頒休士頓親善大使
陸持美債 破1.2兆美元
重慶擬提規劃 助企業境外投資
薄熙來律師 來頭不小
建構廉能政府 曾勇夫提四不
法瑞德飆分 新秀挑戰賽MVP
學生組工作室 拍微電影獲獎
提升國民認同感 俄羅斯砸重金
台股將開市 金管會備戰
台灣援助宏都拉斯學童眼鏡計畫
新閣18日上任 23日座談
農曆過年入出國 天天破10萬
野柳神明淨港 侯友宜下海體驗
收假上班開學日 西部好天氣
北市22日辦徵才 有19職缺
澳洲公開賽3輪 曾雅妮排第4
不滿菲政府忽視 菲王族闖大馬
台北燈節 主展場全區試燈
入出境創高 桃機初六破10萬
台南古蹟吸人潮 遊客明顯成長
露國台灣獎學金說明會反應熱烈
劉德立拜會巴拉圭教育電視台
陸黃金消費832噸 年增1成
巴國眾院議長支持東海和平倡議
澳高球賽 申智愛高寶璟領先
健人就是腳勤 四招抗小腹
推廣漢字 郝龍斌揮毫祈福
陸大巴士駛入涵洞 車頂被掀翻
陸春節7天假4.4億人次出行
中市躁鬱男發作 揮刀砍父母
澳洲高球賽 曾雅妮追到第4
通里薩飛機故障 旅客行程延誤
孟加拉40年最大社會革命
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新閣上路 內外都有挑戰
廣東鴨隻傳疫情 撲殺3萬隻
春節期間 小三通移民官不打烊
美重返亞洲 金眼鏡蛇軍演新貌
春節尾聲 陳菊美濃拜年發紅包
日協會認證 九族獲封賞櫻名所
研究：男性包皮攸關「性」福
收假車潮湧 北市籲搭大眾交通
關懷重建區 陳振川向居民拜年
備戰經典賽 建仔17日報到
國道午後局部塞 國5入口長龍
陸學者：日機跟蹤共軍海軍編隊
高美濕地遊客 漲潮受困獲救
東京蘭展 沈斯淳探台蘭業者
部落客遇刺 孟加拉示威持續
陸造船廠承建鐵達尼二號
春節好忙 陸接待遊客2億人次
朱為正投書說明東海和平倡議
考慮TPP 日米農跨海產銷稻米
動漫節8.2萬人次 再飆新高
疑似小中風 李光耀住院治療
山西貪官出獄 官員富商來歡迎
拚科教 新北成立指導教師社群
竹島日典禮 安倍擬派高官出席
釣客不慎跌落消波塊 送醫急救
古巴也發生隕石墜落
台法文化獎 比法3漢學家得獎
今彩539開獎
防隕石 NASA建預警系統
陸春節高速公路免費 流量倍增
高雄燈會揭幕 環港煙火吸睛
阿里山迷途 8登山客獲救無恙
抗議人口政策 星上千民眾聚集
陸行為挑釁 駐日美軍譴責
陸春節內需旺 金銀珠寶最搶手
曲亭水庫破了 山西火車停駛
19日冷氣團到 北部轉溼冷
今彩539頭獎1注中獎
澳打工迷路 英少年喝尿熬3天
金門馬公北竿 增開加班機
新華社駁斥大陸對北韓失敗論
日官員將訪陸 擬談雷達事件
綠執委建議蘇 接受會馬談釋扁
紐約富孀棄養女 法庭判分遺產
台彩開獎有夠玄! 2/15大樂透二獎10注中
中國持美債1.2兆 持續最大債權國
外長：總統出訪三聖 規劃中
俄隕石爆炸 等同20顆原子彈
親民黨不分區立委張曉風 傳倦勤
花蓮地震 規模4.5
自由經濟區VS.反跨媒體壟斷 朝野拼優先法案
春節假期 每天出入境均超過10萬人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
以色列救走7名敘國內戰傷患
印象派大師馬奈特展 轟動英倫
葛寧卉賣珍奶 瑞士吹台風
農村?開公司 呂耀中賺到夢想
各地回溫 東半部恆春短暫雨
融合澳德日 走出台灣技職特色
立院新會期 朝野各提優先法案
孩子患病 激發出台灣醋飲驕傲
立院將開議 重大議案挑戰多
友善土地 三個男人養一個夢
NCC人事 政院須先溝通藍營
春節大吃防爆肥 當令水果解膩
財劃公債修法 待凝聚共識
打造咖啡LV 門外漢闖一片天
產學失調 職訓縮短落差
產學合作 為企業量身打造
總統日 歐巴馬與哥兒們揮桿樂
北返車潮下午到 國道交通疏導
產業大學計畫 縮短學用落差
鴻海70吋電視 預計Q2推出
楊英風遺作 台中國小重現
首批軍事訓練役 20日入伍
泳渡長江 毛澤東快過孫楊
水果當精品賣 姊妹創業向錢衝
台股18日開紅盤 挑戰8000點
天真開拓 哲學咖冠領能源界
最後休假日 運動寫日記收心
美女檢察官 踢踏舞出好體力
金溥聰：TIFA 三月復談
師長扮慈母 新移民之子不孤單
聯軍空襲居住區 阿富汗擬禁
陳劭彥時裝影片 征服英時尚圈
堅持信念 王彥堯扭轉千萬債
大電視夯 3C通路搶進
郭董訪印尼 鴻海投資還有得喬
台股高點 美林上看9000
中共領導人興趣 習近平愛足球
深化台歐交流 龍應台出訪法英
髮左分紅領帶 陸領導標準造型
人氣不退 生技股後市看漲
從大連實德看具中國特色職足
北京霧霾 驗出大量危險有機物
NB失速 代工廠另闢新戰場
超高解析度面板 台韓新競爭
ACE菁英賽 盧建順暫居第2
中台灣元宵燈會 晚間試燈亮相
江內閣18日上任 馬總統監誓
聽不見的烘焙師傅 踏實圓夢
襲俄隕石 差點在英國釀災
拓新興市場 經部籌組10訪問團
陸新春火警逾6千宗 釀36死
藍：江宜樺繳1萬元回復黨籍
台英打工贊助證明19日起申請
北京大霧 空氣中至重度汙染
索尼PS4 傳推串流服務
技術挑戰賽 林書豪35.8秒
中央氣象局氣象報告
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18日上任 江宜樺做足準備
創意發想 台灣芒果冰揚名東瀛
ACE高球賽 盧建順暫居第2
臉書吸金 免繳所得稅還退稅
總統：景氣復甦中 大家要努力
春節收假 台鐵疏運現人潮
陸社會總體信任度 跌破60分
新閣上任 藍以黨輔政助掌民意
盧建順暫列第二 爭長春賽冠軍
澳洲賽第4輪 曾雅妮抓鳥打鷹
促創業 陳良基：改變獎助思維
紐約划到舊金山 帆船刷新紀錄
台大校長遴選名單 6人出線
元宵提燈籠 回收電池做環保
中油汽油漲3角 柴油漲2角
拚經濟 郝龍斌求神明保佑
男遭浪捲走失蹤 持續搜救
綠拚2014 3月培訓起跑
閩客赴台大增 海上直航好忙
亞洲超模生死鬥 台選手爭冠軍
揮別憂鬱龍年 小龍年景氣復甦
建仔報到練球 洋基關注經典賽
國民黨主席選舉 規劃7月登場
春節收假日 氣溫飆高暖洋洋
花蓮飯店爆滿 春節業績長紅
IBM：軟硬整合精緻化 台灣商機
春節收假日 預估國5北上車多
NBA技術挑戰賽 里拉德掄元
隕石墜俄 專家籲建防禦系統
綠中國事務會 蘇仍盼謝游加入
中國事務委員會議題 謝游低調
年後轉職潮 雙北套房出租夯
G20會議閉幕 籲勿貨幣競貶
花季將登場 行動旅服站起跑
星登革熱病例 達5年半新高
就學貸款 2月底截止申請
四川崇州反貪局長墜樓身亡
HP：大環境改變 台灣有機會
春節假期 台南清運近萬噸垃圾
澳洲高球賽 曾雅妮獲第二
刮刮樂熱賣到爆 缺貨沒得買
泰南再傳炸彈攻擊 超市燒毀
整合黨內議題共識 考驗蘇貞昌
清淨家園計畫 北市東昌里奪冠
開幕戰 曾雅妮打下開年好采頭
自行車撞滷味攤 2人燙傷送醫
滬官員豪宅遭曝光 糾風辦回應
春節假期 ATM提領順暢
奢侈品進口額 南韓去年創新高
金管會開放券商買賣陸有價證券
禁女袒胸露乳 美北卡州擬立法
母子佔有慾 奪柏林影展金熊獎
申智愛澳洲封后 曾雅妮亞軍
採購爆貪 衝擊印度軍事現代化
春節入出境旅客逾百萬
泰國高球公開賽 曾雅妮搶連霸
美國移民政策 移民署出書探討
學習粉絲團博主 7年級打工仔
蘇嘉全祖墳 公有地部分已歸還
習近平會外賓 張志軍陪同
緬甸船菲海沈沒 1死14失蹤
百萬人次湧台東 學校也成焦點
駐法處春節團拜 祝賀國運昌隆
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M型經濟 旅遊市場火紅
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諾曼地台法文化交流 內容豐富
台商出口轉內銷 先顧通路品牌
蘇花東澳段 19日起管制通行
參選台大校長 楊永斌展企圖心
寒流來襲 日本全國籠罩冰點下
清境奔羊節 體驗牧羊人樂趣
大陸東北首個核電廠併網發電
春節假期 金門海空順暢
女娃送醫不治 初判無虐童
李自正擔任阿曼木球決賽頒獎人
台灣食品品牌 進軍大陸具優勢
陸多地霧霾 影響春運造成空汙
官場現形 湖南針孔偷拍懶政
搶救斷糧狗園 動保團體捐飼料
朱敬一：做好國科會主委
大馬10大富豪 8位是華商
台塑汽油漲3角 柴油漲2角
球迷一路相隨 曾雅妮有動力
參選台大校長 楊泮池肺癌權威
北捷市府站機房冒煙 警消控制
北捷市府站火警 暫不影響發車
立德棒球場奇緣 建仔：很妙
濁水巷賞櫻 5天逾11萬人次
北捷市府站火警 無人傷亡
春節疏運 高速公路初三最大量
建仔牛棚練投 球迷爬樹圍觀
處理未爆彈 日新幹線一度停駛
柏林影展 孩子的姿態奪金熊獎
豪相信 未來成為全明星
為籃壇誰強互槓 詹皇仍讚大帝
放天燈祈福 總統盼景氣升溫
WBC日本隊 集訓首戰慘敗
牽制大陸 日擬供澳潛水艇技術
隕石小行星同襲 機率億分之1
好天氣持續 19日有鋒面
隕石碎片價值不斐 發財夢蠢動
民調：逾半日人反擱置釣島爭議
沙巴索地事件 菲南問題副產品
播出隕石落釣島言論 日媒致歉
小學開學日 歡迎回校活動多
援北韓 紐時：大陸民眾漸不滿
紐約四季飯店遭竊 損失慘重
春節後 陸多單位未正常上班
酒駕墜溪 車毀人傷
疑似小中風 李光耀已出院
大陸學者：陸對北韓政策失敗了
成軍首役前夕 義大犀牛做公益
中台灣元宵燈會試燈 靈蛇升空
傳谷歌擬跟進 開設零售店
馬總統盼新內閣做出成績
新內閣第一個考題：國家人權報告國際審查
羅援：中日軍機一度距離5公尺
俄羅斯尋找隕石碎片 無所獲
開放兩岸直航 小三通首度負成長
內閣18日交接 8:30總統府宣誓
傳身體有恙 胡志強現身無異樣
油價同步再漲 95無鉛歷史新高
江內閣宣誓 新閣正式上路
股市開紅盤 開盤破8千點
大陸網友PO圖文 台灣防空部署全都露
上班族擺脫「收假症候群」 年後收心超簡單
前立委朱星羽過世
俄羅斯隕石墜落事件 專家說「不可能攔截」
借鏡美國廣納多方人才 謝立功《美國移民政策的發展》新書上架
移民署:春節陸客來臺較去年成長逾3成
【義美出好米】免洗免浸、安心好米
江宜樺: 政務官應珍惜"每天都是任期最後一天"
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少年Pi票房風光 衝6億美元
賽普勒斯大選 保守派左翼對決
民調 柯利亞連任厄瓜多總統
傳BBC工會將罷工24小時
小龍年 亞股受矚目
中東股神砸重金 投資京東商城
景氣復甦跡象增 金多頭部位減
休市期間美股漲 台股紅盤可期
證交所：蛇年台股多頭可期
日圓續貶 G20未點名批判
台南中西區 房市潛力熱區
房仲：北市中正區持續看漲
整合性雲端伺服器產品將增
高雄房市穩 三民鳳山左營熱門
利曼十大經典賽車款 奧迪入選
凱特愛買 時尚教母促多穿舊衣
通膨溫和 韓銀降息空間增
中市傳休旅車墜谷 7人送醫
冷氣團19日到 北部降8度
農曆年後開市 台股多頭可期
飛機上摑童 美國男子法辦
日圓續貶 南韓汽車廠股價疲軟
星國1月出口 增幅不如預期
韓銀總裁：關注日刺激措施衝擊
江內閣上任 23日新閣座談
護眼 業者推液晶顯示器養眼機
台股開紅盤 登上8000點
龍應台訪法 文化交流整合契機
莫斯科地鐵安裝人臉辨識系統
亞洲貨幣戰 台綜院研討
看好越南 南韓企業新生產基地
日圓走勢 要看日銀新總裁提名
馬侃：黑格任美防長料通過
西德州中級原油價連兩天跌
財政扣押危機 白宮國會舌戰
釣島爭議 紐僑挺東海和平倡議
股匯齊揚 新台幣升9.6分
黃敏助：大戶歸隊 台股看好
AT&T訴訟 友達：完全和解
南亞丙二酚廠火警 初估損千萬
南投就服站開工 求職送錢母
官方：現任總統贏得厄瓜多大選
免費輔導創業 勞委會開班授課
和平山區休旅車墜谷 7人輕傷
美兩黨歧見深 財政扣押警鐘響
韓元回貶 日圓跌助長干預預期
台積電補漲 股價創12年新高
江揆期許內閣團隊創新變革
柯蒂亞演身障 舉手投足都是戲
厄總統連任 續推社會主義政策
韓新財長重視財政 振興料設限
副市長人選 郝：4月初前提出
傳溫家寶曾為南北韓峰會牽線
許仁壽：今年台股 樂觀期待
日媒：陸船再入釣島「領海」
陸全國人代名單 人事布局線索
總統新年期許 溝通好阻力變小
和平山區車墜谷 1人轉院治療
紅盤上8000 賣壓加重
席佛：林書豪不是曇花一現
核四最後預算 台電6月提出
不喜亦不懼 陳(沖)自況心境
馬：加強黨政平台避免問題累積
新內閣挑戰多 總統盼經濟向前
郭台銘：鴻海推工者有其屋
免學費 幼兒入園率創新高
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需求攀升 泰GDP成長加快
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新閣上任 江揆要閣員放手去做
郭台銘：自動化園區留在台中
春暖花開走春 氣喘病患增2成
江宜樺就職 太太帶相機全都錄
印度爆禽流感 台未測到病毒
太太愛的抱抱 陳(沖)紅眼眶
經典賽熱身 中華練兵首戰古巴
技專產業攜手計畫 雲科斬獲豐
江揆上任 感謝陳(沖)貢獻
新內閣上路 朱立倫推崇江宜樺
桃園燈會 每晚8時煙火映花燈
習倡儉約 陸春節零售銷售失色
新春團拜 胡志強：健康無虞
蘇貞昌期新閣 達345目標
金融漲幅居冠 國泰金創高
郭台銘盼新任台大校長引領創新
天公生 金門民眾太武山拜天公
SJ-M將來台 攜新歌會粉絲
李安談電影語言 盼更多元化
郭台銘：新北市可發展博奕產業
吳碧珠盼郝高升 郝：做好市政
容不下批評 浦志強李開復遭禁
ACE菁英賽 盧建順第10
苗栗（火旁）龍點睛 群龍競技
吳伯雄籲團結 跟隨馬總統奮鬥
新春團拜 關中：退撫基金穩固
中美洲去年貿易赤字增2.9%
賴浩敏：觀審條例草案已送立院
怕再爆房叔 陸多地限以人查房
宏?Q1出貨 估季減1成
團拜 陳菊盼城市治理更進步
台中市副市長 黃國榮接任
春節 陸人銀聯卡消費大增
副總統肯定陳(沖) 期許江宜樺
學者：景氣燈號第二季轉綠
湘一地產局春假自行放10天
股匯雙漲 台幣午升9.9分
江揆：建立富而好禮社會
新春團拜 監院盼抒發民怨
關中：蛇是軟實力最佳寫照
新台幣在陸兌換 還等兩份批文
年金改革案 藍盼快過綠指空話
德經長：短期貨幣貶值無益經濟
新交通部長 盼多些想像力
新春團拜 賴清德祝新內閣順利
厄總統連任 不當好好先生
劉燈城：台股有望超越去年高點
中美洲農長會 共商咖啡菌害
五楊高全線通 至少再等十天
投信：基本面未變 黃金Q2看漲
德國將調查亞馬遜臨時工待遇
馬總統：全力以赴保障台商權益
雨水節氣到 飲食宜少酸多甜
陸媒：期待兩會為改革闢路徑
農委會強化管理 維繫稻種純度
宏?平板出貨目標逾500萬台
日圓再貶 安倍內閣春風滿面
旅奧僑胞舉辦盛大新春聯歡活動
台股收盤漲36.88點
江揆：重大議題設專門平台
2月台指期漲34點
台北股市開紅盤 收漲36點
高中男與父母露營 負氣搞失蹤
兩岸博弈特區 葉匡時樂觀其成
飲食紀錄聰明動 打敗壓力肥
2月電子金融期漲
ETP減持黃金 創7個月之最
陽明山花季停車難 北市推優惠
高齡翁控妻不顧 訴請離婚勝訴
元月金控獲利逾200億
消失的笑顏 印尼童丐處境堪憂
妙齡女腹部劇痛 染接吻病毒
林中森：兩岸產業合作很重要
台股一度登8千點 震盪拉回
春節前宣布休假 益通恢復上班
勞動派遣抽檢 22家企業違法
中油：未以油價公式彌補虧損
NBA明星賽 西區險勝東區
駕車衝撞前女友 男遭判刑
台灣燈會 竹縣管制交通
助免試比序 廣設體適能檢測站
三大法人買超台股45億元
開工日 知名內衣配件廠火警
年節暴食 檳榔入菜助清腸胃
南投縣府團拜 盼李朝卿早歸
美劇作家獎 亞果凌晨密令風光
金門聯合補位 助千餘旅客返台
專偷BMW車 警逮集團14人
大馬公積金局派息創13年新高
全球採購夥伴大會 20日報名
配天宮燈花 蛇年規模不及龍年
減低酒精依賴 花蓮縣推動節酒
江揆上任 促首長提施政目標
王郁琦：兩會互設將公開透明
職棒團拜 黃鎮台期許動起來
江揆勉閣員 規劃執行溝通力
永不嫌晚 英102歲嬤戒菸
黃國榮任副市長 牽動中市人事
印尼北部土石流 15人喪生
春節前 台銀人民幣存款逾億
李沃士：一年多次簽方便陸客
周進發參加越棉寮華人春節活動
東勢林場 環評有條件通過
蛇年團拜 曾勇夫引常山蛇勉勵
國民黨：黨員繳交黨費行之有年
開學日 學校收心操花招多
新台幣兌美元升4.1分
菲海軍巡邏艦 擬裝反艦導彈
開學控飲食 高油糖鹽致笨
中小企業創新服務補助擴大範圍
飛魚季 小琉球漁民盼網開一面
越南警方阻止民眾紀念中越戰爭
長期失業男 1秒偷走樂捐箱
埋線減肥火紅 西醫牙醫參一腳
慈濟澳洲分會舉行新春祈福會
全台溫暖 嘉義29.3度
5年擁18萬 宜縣助弱勢存款
春節9天 百貨業績成長
黃敏惠：嘉市連3年不舉新債
陸官學生衛兵遭砍 留醫院觀察
上海驗出致癌毒校服 引恐慌
妮妮生涯累積獎金 史上第9
春節收假 陸企列隊迎員工返廠
學測成績單 20日寄發
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新春團拜 張花冠盼更多就業
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華航新董座 待董事會選任
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即將駐歐盟 董國猷：全力以赴
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曾雅妮抵泰 公開賽盼爭3連霸
央視前主播帶A片 在英被捕
天公作美 台南春節遊客增2成
愛唱小丑 朱星羽人生寫照
怕入獄沒錢 男偷加油站被逮
憤怒鳥龍珠 舞龍競技秀創意
樂金Full HD智慧機攻市
鄉親捐百萬遺產 鼓勵學子奮發
醫師：化妝保養品 有用勿亂用
柯旗化故居 高市盼列人權景點
設綜合娛樂園區 新北不排斥
闊別30年 員警助老婦尋親
忽冷忽熱 中風把握黃金3小時
民航業淨利微薄 經營面臨挑戰
研究在地化 成大設斗六實驗室
吳宗憲做筆錄 稱與學生互毆
印尼人球案 女嬰轉院遭拒枉死
國產署推標租 估增租金8千萬
台中港月旅客破萬 送紅包賀年
管中閔看經濟成長 盼破4%
未婚女馬桶產嬰 送醫急救
台南水道古蹟 市府盼規劃發展
韓美將在日本海聯合反潛訓練
陸官多重衛哨 清查衛兵遭襲案
比利時民眾沒錢 寫信找國王要
站哨陸官生遭刺 利刃傷肩頸
春節101及新光三越業績成長
智慧手機今年銷售挑戰10億支
職訓局核心課程 甄選專業師資
顧環保 高雄天公金集中燒
動漫節5天展期 吸33萬人次
中國東航駐韓高層舞弊判刑6年
陸大部制改革 李克強主導
埋線減肥 中醫界：沒那麼神
中鋼1月營收 年增7.46%
私宰保育鯨豚 台東漁船遭查獲
胡志強春節前開心 復原良好
股匯齊揚 台幣收升4.1分
港媒：陸兩會後可能司法改革
陸股蛇年開門收跌
金馬奇幻影展 推大衛林區專題
重理性溝通 江揆先闡施政理念
胡志強：手術後心臟年輕20歲
清火場拾金不昧 清潔員獲表揚
西大陸棚主權 菲交聯合國裁決
本篤十六退休 月領2500歐
春節喝開了 路倒脫序狀況多
陸南海艦隊演練實戰攻防
哈爾濱一客機迫降 原因不明
取得戶籍學籍 寄養童開心上學
張家祝：解決民眾問題贏得信賴
昆山將設兩岸產業合作試驗區
奢侈稅將滿2年 年前委售增
台灣微軟：優惠升級Win8
3隻黃牛逛大街 駕駛人傻眼
金酒配售卡租金漲 縣府籲謹慎
王品1月營收 年增5.51%
自由經濟示範 月內提政院
赴沙巴索地菲人 將被驅逐出境
談核四 張家祝：不安全不必談
拉米雷斯加盟犀牛 只差細節
新焦點持有麗車坊百分百股權
裝第四台不慎損古董 技工判賠
拚營運 高捷盼4年轉虧為盈
陸客春節來台 人數成長逾3成
男尋仇反遭撞擊追打 傷及路人
鄧亞萍拿公款 陸網友接力質疑
廣達元月營收 月減7.02%
新會期 王金平提4重要議案
陸將推帶薪年休假制
朱星羽猝死 初驗排除他殺
林中森擬3月中旬訪陸
星防長：美中戰略競爭仍能合作
金門大霧 台金小三通航班停航
線上商品數 PChome奪冠
情人節爭風吃醋 男開槍被逮
報復女友毒酒奪4命 男判無期
中華電大徵才 招募逾千人
日租套房傳命案 宜縣府開罰
吳釗燮：美豬議題未到討論時候
活化首步 李紀珠爭郵局存外幣
好事多磨 陳鴻文披黃衫再等等
春節全台旅遊新高 產值逾百億
竹市元宵花燈展 獨占鰲頭
3月轉佳 外資買友達群創
世界首創有觸感義肢 原型出爐
心血管嚴重塞 開胸繞道優先
義大利退休族 購買力衰退3成
滯日旅客返台 抱怨連連
7外勞奈國遭綁 公司撤離員工
涉詐領兒童津貼 日夫婦落網
香港迪士尼 開幕7年首度獲利
德央行：本季經濟重返成長
張家祝：油價浮動公式可檢討
友達擬現增發ADR
陸外交部否認北韓通報再核試
UBA複賽 衛冕軍台藝大吞敗
港機場快證領取櫃台月底關閉
宏?元月營收 年減16%
主計總處週三報告幸福指數
銀行衍生金融商品 季減近3%
男嬰猝死 北市府：死因待查
男童疑噎奶猝死 警方調查中
心臟手術滿週年 日皇體能變好
8飛行員獲照 台東增購熱氣球
江宜樺上任 展現更強有力領導
今彩539開獎
趴趴走 陸民去年出境全球第3
擠下宏? 華碩登NB第3大廠
威力彩開獎
星馬領袖互訪 強化雙邊關係
中台灣元宵燈會 炫麗開幕
續留歐盟 僅1/3英人支持
龍應台：由文化讓國際瞭解台灣
酒帳案執行 顏清標：坦然面對
日報告：東通核電廠位處活斷層
陸足協假球案 33人終身禁賽
華人過年紅包 台灣出手最大方
藍行政立法研討 討論優先法案
陸官學生遭刺傷 憲兵逮嫌疑人
陸中石油擴大與俄石油合作
兩岸不聯手保釣 總統提3理由
杜拜網賽 謝淑薇輕鬆晉級次輪
澳議員擬上訴 盼能入境大馬
泰估今年經濟成長至多5.5%
刺傷陸官衛兵 嫌疑人台中落網
威力彩頭獎槓龜
神全花花拚先發 中華擊敗古巴
今彩539 頭獎1注中獎
傳懷疑劈腿 刀鋒跑者怒殺女友
UBA複賽 地主輔大不敵義守
中油高雄廠跳機 五輕停爐
慎選電視節目 可改善子女行為
敲出3分轟 神全：感覺穩定
中華隊守護神 郭泓志飆速守成
空氣閥故障 五輕燃燒塔冒烈焰
龍應台：文人從政要承受壓力
懲罰北韓核試 歐盟決加強制裁
俄轟炸機飛關島 被指支持中國釣島立場
郭台銘建議 淡水地區可發展博弈產業
馬祖博弈特區法 葉匡時希望本會期三讀
不要543 蘇貞昌盼政府達成「三四五」
中國3海監船 逼近釣島3海里巡航
台彩初九再推出「新版刮刮樂」
新焦點完成收購台灣麗車坊100%股權
移民署：出入境旅客量再創新高
2012年第四季及全年我國石化產業回顧與展望
查維斯半夜返國 似圖穩住政局
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
再訪印度 卡麥隆今會曼莫漢
美國會對外交流 兩岸是大宗
美州政府擬案 禁雇主索密碼
德政府將嚴格規範加工肉品販售
耐吉：不再請刀鋒跑者代言
1月預售屋甩低迷春節加溫
央行暗示挺貶 英鎊匯價創新低
讀者文摘 4年內2度聲請破產
新興亞洲基金吸金 將破百億美元
新生嬰死而復生 加醫院擺烏龍
房仲:高雄三民鳳山拚購屋潮
保時捷元月全球銷量 年增2成5
德拉吉提醒 各國談匯率宜謹慎
電信展將屆 規模年成長14%
冷氣團報到 氣溫驟降
英新央行總裁 擬推塑膠鈔票
龍應台頒台法文化獎
歐洲梅蘭協會新春聯歡
衝8千關 觀察龍頭股表現
大馬祭反傾銷稅 台灣鋼材中標
台法文化獎得獎人提高台能見度
台股開盤上漲30.87點
降雨少 桃園林口板新水情稍緊
恐嚇援交少女 男遭判3月
日圓彈升 日財相開金口
索尼期下款PS超越Wii新機
格瑞納達詩會 台詩人楊澤出席
NBA湖人老闆白斯辭世
陸超美 奪智慧裝置最大市場
胡立歐4月搭專機 小巨蛋開唱
抓不住智慧潮 蓋茲：微軟錯了
湖人隊盛世 白斯一手締造
安倍下週決定日銀總裁提名人選
亞股續強 墨比爾斯：改革期待
林肯上身 戴路易斯再戰小金人
蘇貞昌：核四應停建而非加預算
垃圾山變綠地 北市環保新頁
募兵軍訓役 首批三千人入伍
外資匯入 新台幣盤初勁升
陸日軍方對談 願建機制防衝突
嘉義地震 規模4.5
布克獎作家開轟 批凱特沒個性
美辦公文具零售巨擘 傳談合併
三星今年將推高級智慧語音電視
輕取世界第23 謝淑薇很興奮
紅火蟻社群基因 中研院解謎
嘉南地震 最大震度4級
遊覽車撞收費站 司機受傷
郭台銘倡新北博弈 懷德歡迎
涉殺學長 陸官生恐遭退學
豐興鋼鐵疑氣爆 燒毀屋頂
日媒：陸船首度離釣島1公里
步槍兵專長訓 納榴彈槍火箭彈
限制以人查房 輿論質疑護貪腐
歐元區瓦解風險降 創5年最低
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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主計處將公布GDP 各界關注
癌患缺錢 侵入民宅偷學生紅包
北市垃圾袋費率 調降2成
蘇花東澳段 單線雙向管制
看齊蘋果 谷歌要開專賣店
電子領軍 指數維持小紅
美媒釣島圖說 稱日向陸人購島
小額退補稅 財部研擬新做法
反傾銷調查瑕疵可向經部反映
瑞薩電子傳本月將撤換社長
華航新董座 1周內出爐
港特首：不應盲目爭取旅客人數
熬夜玩通宵 年後皰疹患者增
建仔鬥犀牛 中華隊亮出王牌
去年來台旅客 大陸比日本多
顏清標：一天也不能被多關
酒駕罰鍰 3/1起最高9萬元
春節自行放假48天 陸批懶政
發行ADR 友達再漲停
剪瀏海 蜜雪兒笑稱因中年危機
學測違規 有人撕卡有人丟試題
試卷塗鴉 拼愛心畫漫畫都扣分
江宜樺：本島設博弈區待尋共識
年成長目標不變 鴻海小漲
歐巴馬高球會伍茲 惹爭議
朱立倫：綜合娛樂區非博弈特區
外交部：不與中國大陸聯手保釣
補習班老師 行竊腳踏車
國光客運撞收費站 5人輕傷
揪團減重 每人可瘦1.5公斤
德代表：台灣應致力再生能源
健康管理 泰國蜜柚產值大增
江宜樺：誠懇溝通邁向民主對話
歐盟獎學金甄試開跑 最多8名
基本工資 潘世偉樂觀期待調漲
快樂捐血 可獲贈無毒地瓜
汽車險改收費出單 5月上路
控光泉侵害肖像權 楊貴媚敗訴
夫呼巴掌聽力損 鋼琴老師獲賠
德駐台代表：台需防止人才流失
為憤怒鳥互毆 男女遭判拘役
調查：台大生仍最獲企業青睞
海運景氣 船聯會：審慎樂觀
陸官生刺學長 疑藉行兇獲開除
泰國公開賽 妮妮挑戰3連霸
朱：與中央合作推動工者有其屋
長榮：估油價80至100美元
銷售吃敗仗 黑莓傳將退出南韓
躲霧霾 空氣遊成賣點
拓新興市場 緬甸汶萊列重點區
亞幣走揚 台幣午升1.35角
中油：五輕重開爐 不影響供料
江宜樺盼立院早日通過優先法案
孫尚綺新作「浮．動」台北首演
資金流向新興市場 股優於債
體育用品展40週年 路跑暖身
環保有成 北市垃圾袋打8折
動保團體籲取消神豬比賽
男嬰猝死 檢方調病歷查死因
外交部：美議員來訪促台美交流
大馬課反傾銷稅 公會全力協商
人民幣兌美元匯率 連2天走貶
粵試點 上訪恐成不合格共黨員
國際馬拉松將登場 高雄交管
逼少女服毒及猥褻 女判13年
女書記官撕文件 妨害公務起訴
推永續校園 教部招大專生投入
研調：亞太太陽能需求年增5成
改退制 公務員盼銓敘部幫發聲
台大女學生墜樓亡 現場留遺書
台股收盤漲17.35點
鈴響前被迫停筆 學測送分
屋漏逢雨 波音恐爆罷工
萬安36號演習 驗證縣市通報
德教會籲民眾週日勿工作
蚊子館活化 高市府收租增就業
台北股市漲17.35點
2月台指期漲23點
大江大海日文版 入選人文大賞
烏坎民主典範 領導指為頸上繩
棗子質好價穩 農民獲利佳
中華民國立委團抵瓜國訪問
指考報名變革 將取消郵遞報名
陳樹與女法官訴訟案 和解落幕
2月電子期漲 金融期跌
台助瓜國成立災防廣播電臺
歐洲馬肉風波發展時間表
春節2萬人腹瀉 初二最多
電子領漲 台股收漲17點
經濟信心調查 民眾持續樂觀
銓敘部：三層年金有望比現職多
印尼日本協議 加強戰略合作
三大法人買超台股26億元
產險公會：登山險盼上半年問世
勞退金收益 3月揭示個人帳戶
核安黨政平台 毛治國任窗口
喬山：今年估釋出逾3百人職缺
印尼：2025年成經濟強國
陸官生涉殺衛兵 移送雄檢
豪備戰下半季 盼火箭衝季後賽
車市旺 產值估季增2.9%
高雄六龜地震 規模4.5
三代同堂當同學 長輩免學費
男嬰猝死案 托嬰中心未立案
體認生命可貴 大學生研究生醫
台南市新聞處長 趙卿惠接任
港媒：陸對日外交官 可能晉升
豐原郵局將成歷史 推紀念郵票
電信展 三大特色亮眼
世博台灣館近期啟用 邀民共賞
領過老年給付 不得再參加農保
看好政策 菲股漲勢全球最猛
李登輝摯友中（山鳥）嶺雄病逝
鬼鏡拍賣 有膽下標
火柴棒頂休息 印尼半吋蛙驚豔
慶元宵 北市延三商圈限量特賣
涉價格壟斷 茅台遭罰巨款
慶元宵 花壇燈排遶境登場
檢討補充保費 股東會後提出
山西貪官出獄 如英雄凱歸
入監服刑 顏清標：說到做到
上回入獄 顏清標瘦了30公斤
幼兒公費肺炎疫苗 3月開打
新台幣兌美元升2.3分
江浙滬暴雪 春運交通受阻
鹽水蜂炮將登場 防護要做好
戰略發展 星馬將建高速鐵路
TVBS推全球新聞 先辦論壇
安利中國萬人遊台 消費創紀錄
烏龍停車費催繳單 車主霧煞煞
外籍師單車環島迷路 警協助
印尼幫傭拋丟男嬰 虐童遭逮
燈會進度 竹縣府要民眾放心
電信展 4G與智慧生活搶先看
大馬創新展 台10作品參賽
疑涉弊 前彰縣環保局長遭約談
下有對策 酒水變「特色飲料」
通緝犯假冒弟身分 警識破逮捕
嘉義好市多動土 8月開幕
烏坎陷困境 學者：非民主之過
安心亞好犧牲 內褲正對藍正龍
刀鋒跑者出庭 檢控預謀犯案
安利高檔行程 團費3倍很享受
中華隊勁敵 象投向澳洲隊報到
歐洲汽車銷售 創歷年1月新低
拍徵才微電影 捉住網路族的心
搶國考商機 用書對折起
傳韓星裴斗娜熱戀英男星
品味新春餘韻 虎尾市集延展
變形白蘿蔔 蛇年好兆頭
魯斯塔維合唱團與雲門同台演出
特殊郵展 罕見造型圖案全登場
警追竊賊案中案 意外查獲毒品
中金：日圓貶 陸出口微降
運量攀升仍虧損 高輪推民營化
ECFA首例 國片兩岸同上映
誹謗設計師夫婦 牙醫師判賠
茄價下跌 屏縣府：近日促銷
李明博：執政功過歷史評價
陸客團購物行程 4月試辦限制
補庫存 石化產值估季增2.3%
新春初始 越總理視察飛彈部隊
菲設特別小組 督導莫洛國發展
台灣燈會 企業贊助水舞燈區
九族櫻花婚禮 飆婚紗創意
上海常住人口超過台灣
悲劇重演 貴州5男童窒息亡
無照攬客裝假牙 陸男密醫遭訴
壟斷遭重罰 茅台五糧液股價跌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
搶人 高市祭重金鼓勵移居就業
富士通老人智慧手機 首度外銷
罕見植物 金門設法保育
中共反腐 當前治標為主
環署：大專生環境素養有待提升
軍訓役不合格 教召優先徵集
市中運登場 景美課間操揭幕
宏達電新機 英美即將亮相
派出所變賞櫻地 所長兼清潔工
颱風來襲 菲南嚴陣以待
翡水支援 大台北5月前用水足
研發人工視網膜 FDA准上市
4G釋照應用 六電信商提建言
歐獸醫籲管制馬匹護照
打擊貪腐 再抽驗地方工程
大陸探親染麻疹 今年連2起
午餐有機蔬菜 新北全面推動
中華隊熱身賽 建仔對決胡金龍
基本工資漲 工程界：影響不大
不老騎士騎進星國 感動人心
張誌家涉打假球 判賠600萬
日對陸貿易逆差創新高
埋首揹牛樟 山老鼠撞警就逮
春節後 百貨量販出清檔開跑
基本工資喊漲 工商團體憂心
日本好友病逝 李登輝不捨
台大女學生亡 檢方初判非他殺
偷情女想分手 男曝性影片判賠
故宮南院工程 總統促如期如質
工程會成立小組 助業界進大陸
亞幣走揚 台幣收升2.3分
企業附設托嬰 滿5人須申請
揭陸官場腐敗 紐時彭博獲獎
德投資人信心 近3年新高
金管會擬推動 創意產業籌資
陸動物園招飼養員 考馬列思想
反壟斷法 NCC排20日討論
博狀元 花蓮延平王廟傳承
行銷台南 國民黨團21日登陸
鴻海規劃 提高產線自動化比例
美研究：床頭吵 床尾病
上市公司合併營收 年增14%
陸兩會前 涉台人事消息滿天飛
欠稅返台 護照假章戳被逮送辦
成大長榮航空 簽訂建教合作
工程會協助業界 進軍國際
軍訓役入伍訓 新兵要摺豆腐被
銓敘部：退制改後盼20年不動
新閣上路 藍綠互相肯定
王建民先發主投 球迷寄厚望
江揆拜訪在野黨 政院：聯繫中
北投慈后宮遶境 百陣頭會師
建仔2局無失分 重現伸卡威力
馬肉風波 食品大廠雀巢也淪陷
馬22日邀黨籍立委討論核安
朴槿惠就職禮 陸派劉延東出席
檢討浮動油價公式 上半年定案
農會選舉將近 檢受理69案
疑突來強風 工人墜落亡
捨性別 英地方議會推中性公廁
涉砍殺衛兵 陸官生羈押
飲食影響睡眠 偏食難獲好眠
顏清標刑期 家屬指不公提救濟
尖石女童送醫不治 檢解剖釐清
陳士魁拜會金門 交換建設意見
首府禁區逞威 爆冷力克文化
智盛無薪假 桃縣府介入協調
酒駕累犯近2成 有人逾十次
提升苗栗醫療資源 邱文達允諾
中共18屆2中全會將決定人事
金管會放寬期貨部位限制
俞正聲出席陸對台工作會議
ETC利用率 監委緊盯
北市垃圾袋降價 新北不跟進
真版大尾鱸鰻 殺人犯拍教育片
服飾店火警3傷童 家屬擬拔管
顏清標入監 檢方：殘刑5年多
謝長廷開微博 陸網友搶當粉絲
卡麥隆訪印度 義醜聞搶版面
日非正式員工比例 去年創新高
老翁遭搶 跳上女匪機車追錢
輔導觀光工廠 邀廠商分享經驗
蘭陽溪田傳惡臭 疑使用生雞糞
婦攔車引虛驚 監院籲理性陳情
性生活不合又遭妻毆 離婚判准
酒醉男質疑警收賄 法院判無罪
電影太政治 恐影響獲金獎機會
刀鋒跑者涉謀殺 iPad關鍵
金管會：郵局作外幣 得過多關
王建民上場 球迷爆增加油相挺
屏潮計畫浪費公帑 糾正政院
日千葉縣外海地震 規模5.8
今彩539開獎
大樂透開獎
大二膽發展觀光 金門力推
酒駕零容忍 新手標準適各駕駛
陸：中國是網路攻擊主要受害國
電信展 電信業優惠多
海上採油商機 日擬蓋大浮體
罕見北瓜 八卦山台地栽種
查百億吸金案 林文中獲法眼獎
菲國南海仲裁通知 北京退回
奧博物館展裸男 觀眾也脫光光
教唆傷害案二審 黃枝成交保
李奧納多籲泰國禁止象牙交易
馬英九請喝春酒 籲喝酒不開車
解放軍駭客攻擊 陸官方否認
質疑聲中 王建民重燃台灣之光
台科大拚4強 教練換女裝
阻升里拉 土耳其央行降息
BBVA台北分行獲twA評等
與法議員交流 龍應台感性對話
RBS：大馬今年經濟成長樂觀
WBC熱身賽 古巴擊敗澳洲
癱瘓復健療法 數月後人體試驗
洩評委名單 前彰化環保局長涉賄
今彩539 頭獎1人中獎
韓媒：大陸正客觀評價蔣介石
全球最大貿易國 陸否認
搶匪扮警察 劫五千萬美元鑽石
備戰熱身賽 建仔：調整節奏感
建仔超人氣 中華隊熱身賽連勝
挑戰雙北 賴清德：不考慮
上午跑完行程 顏清標下午報到執行
世博台灣館 21日落成啟用
比利時機場鑽石搶案 損失百億
不必投幣不用卡片 買可樂、租腳踏車一機搞定
元宵燈會 中華電信送燈籠
大樂透頭獎1人獨得4.14億
宏達電產品 在德國機場遭扣押
宏達電旗艦機 以One命名
台股漲 新台幣勁升1.66角
ECFA簽訂後首例 臺灣電影兩岸同步上映
安利萬人團 3.12展開臺灣之旅
核四再追加預算綠喊停建 朝野將展開攻防
2012年第四季及全年我國特用化學品產業回顧與展望
台新金董事會通過 爭取彰銀合併台新銀
合格證照「不是唯一保證！」
熱線15分鐘 江、蘇會有譜
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美報告控 陸政軍主導網路攻擊
查維斯返國 隨時可宣誓就職
加州槍擊 至少3死
宏達電新機秀 拍攝功能吸睛
美報告點名解放軍 依指示網攻
宏達電新機 紐約亮相
王雪紅端新機 不怕三星競爭
周永明：今年是品牌分水嶺
冰雹雨襲 巴西聖保羅陷癱瘓
疑乾洗手著火 美病童燙傷
安倍訪美 紐約華人抗議
歐議員：東海行為準則可解爭議
獲利大減 必和必拓CEO換人
兩岸LED合作聚焦照明廠
龍應台：文化外交不是口號
泰輸美歐纖維紗線衰退多
清晨溫度最低 白天稍回溫
越南出口袋包箱 年增近2成
電信手機題材多 台股樂觀
LED廠元月營收 月增逾2成
台灣4G建設 估1484億元
共軍兼駭客 陸國防部否認
台法文化獎可有新做法
戴爾Q4銷售獲利超越市場預期
日出口攀升 貿易逆差仍創新高
韓銀：前景好轉 無降息必要
抗日 LVMH日本旗艦店喊漲
財政扣押無解 歐巴馬喊話
華裔失蹤女 陳屍洛城飯店水塔
加州男大生劫車槍擊 4死
台股開盤上漲60.43點
教國中生認識技職 教部出手冊
日1月貿易逆差創新高
北市建物火警 無傷亡
中山親子旗艦館 現身花博園區
洛城飯店女屍 疑加失蹤華裔女
加科技城盼與台灣經貿交流
美陸網戰諜對諜 防火牆成陷阱
美銀美林建議敲進金磚4國股債
廣告銷售增 新浪Q4意外獲利
化妝品展 宅配送電影折價券
經商環境目標 4年內進前十名
黛比的幸福生活入圍沖繩電影節
劉志攻新春拜會蒙特婁傳統僑社
倫敦吹台風 田明彬再闖時裝週
氣球通血路 洗腎不跳針
報告：歐洲銀行料出現大整併
軍訓役上路 體能訓練不縮水
北市南京東路火警 發現2焦屍
陸鐵路貨運帶頭 年後物價看漲
高通連5年居全球手機晶片龍頭
球敘不受訪 白宮打壞媒體關係
蘋果推低價愛瘋 陸市占將大補
金融股領軍 台股登上8000
外企信心不振 陸FDI連8降
宏達電機皇現身 股價走跌
新學期 北市推防幫拒毒反霸凌
ITIS估半導體產值逐季成長
學測163人滿級分 3年最少
韓銀暗示不降息 韓元續堅
共軍兼駭客 傳美貿易行動反制
微博立功 找到紀錄片主角後代
服務業商機 貿協前進京交會
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
勞保局推行動服務 年金隨時查
彰縣前環局長涉貪 30萬交保
化妝品季 百貨推折扣優惠
紐元驚跌 紐國央行放話干預
元宵節炸寒單 台東近30場
台北燈節將登場 周邊道路交管
搶救財政 京都市賣公廁命名權
吳敏誠下跪 死者家屬不接受
日貿易赤字創新高 日圓走貶
台北燈節 21日晚7時點燈
高雄發現刺青女屍 身分待查
學測國英作文 抱蛋人數下降
中華隊移師台南 潘威倫先發
96歲嬤 捐壓歲錢助學
中華民國立委團成功訪墨
hTC新機 美媒：印象深刻
HSBC：台灣人最愛存退休金
巴拉圭留台校友會正式成立
美ITC將複審摩托告輸蘋果案
哥倫比亞銀行併購匯豐巴拿馬
你走路我捐款 運動助心路
北韓遭國際譴責 揚言毀滅南韓
中一中與中女 滿級分人數腰斬
Netflix被控誤導投資人
日圓貶 鈀金料站上12年高點
創櫃板鎖定 6大新興產業
綠：江宜樺應先拜會在野黨團
國美撤港店面 租金喊價近千萬
李開復有信心 網友會改變中國
安全閥國家標準修訂
爭搶優秀生 大學祭百萬獎學金
日圓貶值 台灣豐田取消漲價
退化性關節炎 針灸中藥有療效
鳳山大火3童拔管 增為7死
河太臭 陸民續邀環保局長游泳
傳彰銀併台新 台新金一度漲停
北韓新宣傳片 歐巴馬陷火海
拍攝共軍61398 外媒遭扣
IEK估台封測產值年增9%
財報佳利差大 高收益債仍可為
金融股走強 權證市場轉熱
蛇年台灣車市 和泰估37萬輛
宏達電新機亮相 供應鏈兩樣情
5人制足球紀聖琺 赴西挑戰
學測滿級分 盧奕廷創板中紀錄
新東陽董座車槍擊案 9人起訴
淡季供過於求 面板報價跌
外資匯入 台幣午升1.36角
外資減 陸商務部：全球都嚴峻
保釣人士向日求償 盼政府協助
租約到期廣告不實 廠商遭罰
檢座之女劉忻怡 盼進台大政治
印度大罷工 經損估千億台幣
台中女中免試生 表現水準上
財政部：未鬆綁行庫「公併民」
首批軍訓役上路 役男：很幸運
溝通年金 江宜樺將與藍委座談
勞檢連鎖餐飲 45場次違法
台灣好行 高鐵推阿里山線聯票
科學園區去年營業額成長5%
日銀理事：今年寬鬆規模將空前
安倍訪美 日主管匯率官員隨行
北港朝天宮慶元宵 謝金燕獻唱
4年內 越第2家航空公司倒閉
甲狀腺功能低下 當心肥胖上身
陸拒南海仲裁 菲單方續推
陸媒：城鎮化諸多難題待解
細故砸椅 老妻失手打死老夫
HTC機皇亮相 外資觀望
歌林10筆資產 3月下旬開標
澳4成銀行界人士獎金縮水
朝野互動 江蘇熱線15分鐘
台股收盤漲68.22點
1月薩國僑匯 2.81億美元
元大寶來亞太海外債指基金開募
腹腔鏡胰臟手術 可保住脾臟
學測滿級分 建中北一女42人
烏坎村幹部：民主的路一定要走
違規延長假期 婁底局長免職
港機場查違禁品 台客比例高
印尼華人成就大 印總統也重視
菲國巨鱷 疑因焦慮死於肺炎
台股登8000 收漲68點
2月台指期漲65點
監委籲江宜樺展開院際對話
投顧：業績佳 精品類股看俏
姚明談林書豪 可專心為他加油
民生調查 食用油單品漲22%
雷蛇發表「蟲族之心」周邊產品
電金攜手 台股攻上8000
2月電子金融期齊漲
醫系零錄取 東石高中有望打破
菲武裝分子劫走3陸籍毒嫌
技術士技檢准考證 21日寄發
甄選落點 補教估降2至3級分
天后之戰 朴子配天宮辦首映
美堪薩斯市氣爆引大火 14傷
同性戀權益 德選戰敏感議題
三大法人買超台股72億元
地下錢莊借款 遭誘賭博欠更多
安倍：日本購買外債必要性降低
日外交官抵北京 與陸磋商難題
佯低價代購愛瘋 姐弟詐財遭訴
學測成績不理想 甄選仍可一搏
他們做自己 學測好成績
宏達電行銷戰 何永生信心滿滿
新日光擬併旺能 公平會同意
蘇：不排斥江蘇會 不急於現在
陸國防部 反控美網攻
老夫帶小三回家 老妻失手殺夫
市售手提燈籠 5%不合格
產品遭德扣壓 宏達電：已放行
泰公開賽 曾雅妮挑戰3連霸
中鋼1月每股稅前賺0.09元
假比丘化緣嫌累 偷車代步被逮
明礬冒充安毒販賣 詐欺罪起訴
助師成長 教部首創客製化系統
吳邦國訪澳門 考察擬不清場
嘉中8人滿級分 6人國中同學
遊南美飯店降級 旅行社判賠
破壞鐵捲門行竊 警追逐逮2人
米勒化名寫劇本 8年催生慾謀
陸三亞變相開賭 官方勒停
大葉搶頂尖生 加贈創業進修金
江揆盼會蘇 允先與黨團溝通
新台幣兌美元升8.6分
科學園區年營收挑戰2.15兆
偏遠工廠火警 大批消防車搶救
SJ-M抵台 粉絲熱情接機
義國會大選 3成選民尚未決定
學測滿級分 簡瑞霖曾可維雙冠
準新娘埋線瘦身 全身冒膿(泡)
韓研究：咖啡因易引發關節問題
溝通傳承 北市設都市設計中心
新北抽驗紅龜粿 檢出工業色素
雲門流浪者之歌 音樂原唱合體
經濟發展 就看全球貨幣政策
義大選 德擔心貝魯斯柯尼回鍋
民生與民主 烏坎村民難取捨
嘉中8人滿級分 都愛打壘球
原住民自治法 馬盼有突破
雲南乾旱 60萬人受災
感謝賑災 日人手推車徒步環台
震旦行EPS3.57元 新高
世博台灣館啟用 牽線台商欣慰
聯電獲德晶片廠最佳供應商獎
管中閔8字箴言 期許經建會
題目難 南一中滿級分人數減少
投縣榜首 中興普台見73級分
攬才 富邦金徵儲備幹部
越中邊界衝突 越擬列入教材
水利署：4月底前供水無虞
學測滿級分 唸書不熬夜
科學園區轉型 激勵創新創業
桃縣部落巡禮 輕鬆遊原鄉
中央氣象局 氣象報告
廷仔微博遭砍 網友說「目田」
火箭隊 10月有望來台獻藝
急症重病就地醫 醫師駐診台東
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
學測成績揭曉 雲林4人滿級分
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
微博被封 謝：留言都還沒看
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
謊報失車詐保險金 9嫌落網
陸海監船 南海維權巡航
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
侯文詠外甥 學測滿級分
沒補習 學測一樣衝高分
紐央行嗆聲 外匯干預戰火升溫
紙媒廣電整合 收視2成將禁止
顏清標入獄 培德醫院健檢
棄視障身分 嘉女生考70級分
星國谷歌地圖 室內也能趴趴走
學測成績出爐 雙胞胎志在醫科
台新金建議彰銀併台新銀
比國去年外資流失近5百億歐元
疑操作機械不慎 一外勞喪命
科學園區估增職缺逾1.1萬人
魚不會飛 訴說愛與夢想故事
健保財務協商 民團憂有責無權
紐央行嗆聲 外匯干預戰火升溫
大病一場 資優生立志從醫
兩岸食品市場看好 統一續投資
不顧政府壓力 泰央行維持利率
春節疏運 雙鐵破千萬人次
淡海輕軌 長14公里設20站
NCC：旺中案3條件尚未成就
雄女視障生滿級分 從醫圓夢
HTC推新機 三星沒閒著
怨照明不足摔車 男求國賠敗訴
燦星發新股 收購五福旅行社
烈嶼紅樹林 金管處：原地復育
整治浪費 解放軍剩飯做炒飯
中華隊熱身賽 嘟嘟對決獅隊友
新浪賺很大 微博開銷也多
攜槍防身 男遭查獲
外資匯入 新台幣收升8.6分
游支持蘇會江 小英籲江先調整
海外收購 陸境外開採原油猛增
資誠：今年IPO具成長動能
主計總處幸福指數 3月初報院
海協會新聞參訪團28日訪台
台灣設置北中南農產品加值中心
台陸貿易1月份增70%
大學甄選 估71級分可拚醫科
詩詠阿里山 營造阿里山新生命
豐圳公園廁所無人清 臭味四溢
「61398」在微博禁止搜尋
清明節 金門推金紙集中焚燒
豪預測 火箭雷霆季後賽碰頭
智慧生活展 玉山銀行秀智慧
涉改槍販售 2男子遭逮
（火旁）龍暖身 火車站雙龍會
金管會：彰銀台新案 依法行政
陸今年對台工作 持續大於變遷
幸福指數統計結果 8月公布
歐美談自貿區 陸盼開放透明
大馬經濟成長 2年半來最優
建核廠民調 不支持者緩增過半
調查：民眾消費信心指數上揚
旺中併購條件未達 可再提申請
3條件未成就 旺中併購未生效
小傷口不留意 年後易留疤
台東清寒生 學測成績亮眼
日央行總裁人選 下週見端倪
陸嚴控微博 言論自由未可測
摸彩聯歡 慰勞清潔隊員
旺中併購案爭議大事記
中華隊台南熱身賽 球迷捧場
性侵女兒 生父被控繼續騷擾
交保後竟騷擾女兒 生父被拘提
華南金今年獲利挑戰百億
1月僑外來台投資額 增3成
財部：不同意台新銀併入彰銀
台北燈節輸運 北捷比照跨年
追悼李海天 總統頒褒揚令
MWC展 宏?推3款智慧機
跨越邊界 台北文學季將起跑
華亞科擬私募24億股
兩岸產業搭橋會議 今年8場次
微博或維穩 大陸正臨抉擇
義政黨貪腐無能 五星運動趁勢起
老農津貼今年將訂新門檻
周進發參加澳洲新省新春茶會
台積電賣中芯賺0.36億港元
威盛去年虧損 近5年新高
市場難守 美商甜甜圈暫離台灣
共軍網路駭客 總參三部二局
春節放爆竹 北市勸導24件
期交所放寬14項商品部位限制
內政部通過消防設備人員法草案
立院將開議 總統邀藍委座談
蘋果保光環 推陳出新是關鍵
港媒：俄邀陸開發北極大陸棚
為績效編違規事項 環保員遭訴
推朝野對話 江宜樺跨出第一步
泰國拼3連霸 雅妮圖穩住后座
財產申報範圍 監院7月研討
學測成績 金高中2超70級分
強制設審計委員會 今起適用
聲援謝長廷微博 伊能靜遭刪文
立院26日開議 邀江宜樺報告
陸：堅決抑制投機投資購屋
陸：積極推動談判解決領土爭議
外長：台灣成功擴大國際參與
中共軍媒：不能不預防和平病
閣揆會在野黨團 時間未確定
陸地方政府 樂觀看經濟
韓民調：逾六成韓人支持擁核武
小英苗栗參拜 竹南鎮長陪同
專用道顏色 全台統一標準
海協副會長 將率團參訪台媒
桃機捷運 10月通車有困難
李雲迪：未提出央視春晚台詞
蘇貞昌：民主同盟是普世價值
大馬徵鋼鐵反傾銷稅 涵蓋台灣
彩券行好運 刮出2張頭獎
苗縣榜首劉永鋐 讀書隨心所欲
聯想邀楊致遠任董事會觀察員
雄中雄女原民生 學測展實力
南海國際仲裁 菲宣布下一步驟
與各國使節晚宴 總統重申和平
桃機門禁故障 越勞闖機坪遭罰
身歷其境 少年PI攝影有祕訣
今彩539開獎
國際收支最新統計 23日發布
使節團代表 讚東海和平倡議
印度罷工傳暴力 事態擴大
曾雅妮雙手合十 泰國拚3連霸
韓新世界黨議員擁核論遭駁斥
吳東亮低姿態 盼完成人生大夢
財長：6月前檢討奢侈稅
WBC日本隊 28人名單出爐
駭客部隊曝光 陸禁攝影網搜
陸頒新法 納第三地投資為台商
賴士葆：財部擬調儲蓄扣除額
公平性 藍：依規定繳5年黨費
陸前副總理曾培炎將訪台
期待江蘇會 藍盼朝野理性對話
立委訪問團拜會瓜地馬拉總統
雄中豪小子 籃球校隊滿級分
併購成不成 NCC球交旺中
朝野互動 蘇貞昌進退都是考驗
iPhone減產 富士康停招工
高雄春節旅遊人數 破7百萬
全球自由度調查 台獲高度肯定
英雄聯盟電視聯賽 3月開打
遭判刑確定 葉盛茂3月發監
杜拜網賽 謝淑薇次輪淘汰
阿嬤的夢中情人 在北京首映
外交部春宴 史亞平神秘獻唱
4月電力恐吃緊 泰推節能運動
吳副總統肯定江揆邀會在野領袖
交保後騷擾女兒 涉性侵父聲押
核四 賴士葆：政府正面迎戰
蔡英文籲開國是會議
今彩539 2注中頭獎
印度大罷工 經濟活動癱瘓
憂股權稀釋 財部反對台新建議
安倍將訪美 強調加強美日同盟
援外工程小組成立 進軍國際
狠批凱特 英名作家著作大賣
美辦公文具商合併 拍板定案
美獨棟住宅開工 創4年新高
美PPI上漲 4個月來首見
防媒體壟斷法 訂禁止整合紅線
統一超：宜蘭奮起湖便當下架
吃超商便當疑中毒 業者不避責
台藝大複賽開胡 保4強希望
林泓育開轟 中華隊3連勝
謝長亨：中華隊打線調整中
龍應台推動台歐藝文電視合作
經濟艙變身 座位不再老是卡卡
富士康停招工 蘋果股價跌跤
英科學家警告 染髮劑含致癌物
手機可以買可樂 雲端科技再突破！
吞不下彰銀 台新銀要與彰銀「合併」
台灣聯合大學 20日舉辦「環境研究國際研討會」
HTC ONE 開創智慧手機新觀點
龍應台在法國表示 希望任內訪問中國
春節期間 台水供應正常
安倍力貶日圓 民調聲望飆
民調：52.4%民眾不支持核四
判刑1年4個月定讞 葉盛茂3月將再發監
謝長廷新浪微博遭刪除 眾說紛紜
十八大後首次 連戰率團會習近平
集團收視率逾15%禁整合 卡住旺中案
俄雙面手機 上市日近
2012年第四季及全年我國電子零組件產業回顧與展望
台新金想解套 財政部不准
推機器人計畫 富士康暫停招工
馬堅持核四追加預算 江、蘇會「一夕翻盤」
馬祖設賭場 福建官員稱「大陸禁賭無法配合」
外交部「春酒」 林永樂感謝駐華使節
缺錢闢財路 美郵局推服飾品牌
巴西貧民窟居民消費力大增
美藥物過量致死率續上升
台股漲 券商元月賺26億元
搶人民幣商機 銀行祭高利
印度軟實力耀眼 社會問題不少
太陽能電池新技術 陸廠具優勢
Fed會議紀錄 考慮調整QE
1月大尺寸面板出貨 月減1成
歐議員：東海爭議 問題在大陸
行動記憶體 韓廠市占近8成
東北季風減弱 各地氣溫略回升
電信展 行動探索館展示創新
提升防救災效率 業者推雲端平台
台灣NEC 揭示智慧安全風貌
法前文化部長酒會歡迎龍應台
重振電玩銷售 索尼力推PS4
資策會前瞻所 推動智慧綠建築
美股挫 台股上演8千點保衛戰
巴西買俄防空武器 簽意願書
自由之家：台灣是健全民主國
歷史經驗8千點續強機會5成
全球最夯手機 蘋果包辦冠亞
台股開盤下跌8.58點
止血 富豪汽車裁員減支
索尼新遊戲機 PS4紐約亮相
李光耀警惕崛起中的大陸
陸連日反擊駭客說 逼美亮防線
長程線虧損降 澳航獲利增
反學費脫勾 研究生教部抗議
心靈勇氣 王家衛讚許
火箭迎戰雷霆 豪首節攻8分
安倍訪美 與歐巴馬高峰會
南韓總統交接 軍方加強警戒
蔬菜銅板價 北市連3天促銷
受韓元影響 新台幣盤初走貶
邊賭博邊吸毒 警逮12人
商品重挫 傳聞避險基金拋售
口頭干預日熾 外匯市場免驚
南部聽損者佳音 聽語中心成立
股本膨脹 燦星旅漲停未鎖住
半場結束 豪12分3助攻
美圖片社群網 身價25億美元
台東公主勇士選拔 開始報名
韓元貶 美恐不延長刺激措施
日處決3名死刑犯
索尼PS4 主打串流社交功能
財部表態否定 台新金吐回漲幅
世博會台灣館 再奪行銷大獎
台裔廖俊智 獲選美工程學院士
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台股震盪拉回 力守5日線
林園高值園區 工業局6月民調
哈登中場3分彈 火箭縮小差距
高雄國際馬拉松 週日鳴槍起跑
溫告別作控房 一線城早已回溫
疑大陸涉竊機密 美政府反制
安倍：東海爭議不會很快落幕
永定國小鋸樹 台灣藍鵲找嘸巢
企業內控制度 10廠商獲頒證
談奧斯卡 李安太太不預期
連戰24日訪陸 將會晤習近平
柬貨船沈沒 陸韓船員生死不明
台股修正 造紙生技逆勢
罕見雙生牙 拔1顆痛2顆
一銀擴大全球資金管理服務
教部：目前沒大學要漲學費
谷歌傳推Chrome觸控筆電
刀鋒跑者案 斐警證詞矛盾挨轟
專門應徵收銀員 男偷竊遭逮
核安App 電信展可體驗
王金平：老農津貼不宜輕言廢止
美陸傳利空 亞股高檔拉回
大陸官員自殺增加 今年更頻密
路傑克：將籲陸納市場導向匯率
外交先於軍事 凱瑞籲投入資源
哈林聯手75分 火箭克雷霆
專用道顏色統一 鐵馬磚紅色
港媒：俞正聲將出任對台小組
兩會前夕 陸進入會議季
交保後騷擾女兒 涉性侵父收押
228上班未休 工資應加倍
309廢核遊行 環團號召上街
建成4年 陸希望小學變垃圾場
新興市場貨幣 獲經理人青睞
消費講母語 近百店可享優惠
遷林園5鄰 4月公告查估結果
越股開春 盼望燕子來了
禮貌工作環境 提升公司向心力
IBM看好行動技術 投資倍增
TIFA 農委會重申牛豬分離
桃縣文化局圖書館 改裝啟用
南韓30大品牌 三星資產居冠
亞洲第二 王金平：立院效率高
響應蓋茲 印度富豪簽贈與誓言
疑陸網路間諜入侵 華府重災區
投信：經濟轉型 陸股走更長久
賭債糾紛開槍重傷腿 2男判刑
未見PS4實機 索尼股價跌
府：民眾核安疑慮 政府放心上
迎燈會 高鐵32班全車自由座
股匯齊跌 台幣午貶1.6分
櫃買海外法說會下周登場
吳副總統：景氣榮景在即
緩解塞車 雅加達捷運3月動工
媒體禁整合門檻 產學看法不一
兩岸虛擬經濟不平等 盼解決
牛豬分離 養豬協會做政府後盾
涉收賄 北巿環保分隊長遭約談
點仔膠作者 獲本土語言貢獻獎
蘇：馬推翻 還有什麼對話必要
傳波音明展示787新設計電池
德盛安聯：股市07年來最樂觀
王振堂：掌握TD-LTE商機
候用校長儲訓 朱立倫勉榮譽心
哈林攜手75分 賞雷霆3連敗
南市警破簽賭網站 逮5人
血壓體重計 民眾可免費檢測
副總統：4G改革一定要做
美記者力推 不老騎士台美連線
徐旭東：政府應助電信業創新
人幣看升 點心債創新高
竹市世博台灣館 盼群聚效應
人民幣兌美元中間價 回貶
世博台灣館 總統：受尊敬開始
眷村改建違採購法 糾正國防部
越配涉偷百元鞋 賠六千被函送
台灣燈會登場 規劃2萬停車位
APEC 台灣提女性發展倡議
新閣座談23日舉行
盯平板瘋影集 30歲得白內障
台生優質 港頂尖大學來台招生
江揆：妥適部署護漁 捍衛主權
研調：9.7吋iPad捲土重來
江揆：加強新冠狀病毒疫情監測
涉性侵父聲押 小美發聲明致謝
實價登錄後北市老公寓跌 1成
台股收盤跌71.64點
高市助視障者重建 可運動購物
投顧：高收益債 違約率低
歐銀總裁將訪華 交流開發商機
台北股市跌71.64點
巴國基督書院董事長拜會周麟
3月台指期跌61點
送行者收入穩 屏監開班授課
警察鐵路3特考 缺3890人
3月電子金融期雙跌
最不性感女星 英民調：暮光女
政院修家暴法 增訂保護令對象
市中運破紀錄 兩選手締佳績
今年普考增額人數 可望大增
3D列印客製耳朵 康大秀新技
查財產不明罪 林益世岳父作證
加強合作 陸海軍送軍艦給海監
朴子童繪燈籠 元宵踩街揭序幕
校樹攔腰鋸 校長：為學生安全
菲日海洋事務對話 明天登場
首批軍訓役男 狀況良好
震盪整理 台股量縮破5日線
用妻手機打給小三 法官判離婚
公館周邊自行車違停 拖吊
「少年Pi」柏林特映會觀眾讚
花博主席來台 會勘后里場地
莫斯科打擊犯罪 嫌犯資料上網
毒品換裝變咖啡包 外瓶貼品牌
共軍總參謀部：要能打仗打勝仗
廢核遊行 經長表達尊重
俄女上網搜地址 驚見男友偷吃
陸官媒：公布美侵犯陸網路證據
三大法人賣超台股9億元
植斗法會吃平安 萬和宮人潮多
赴醫院洗腎 趁機行竊病房
江揆：建兩岸證期交易合作平台
陸輸美水槽雙反稅 美終判確定
台灣燈會 23日起發放小提燈
原鄉巴士開跑 中市考慮增名額
傳統戲曲下鄉 苗栗演出20場
核安會組織法草案 政院通過
兩岸慶元宵 馬祖22日點燈
助青年就業 補助企業僱用
索尼發表PS4 未秀實機
搶種過量加需求減 菜價大跌
吉利將在瑞典設歐洲研發中心
北港元宵燈節 展現奇幻面貌
故宮文物赴日 提夢幻清單
標普：大陸經濟有下調風險
紀露霞封麥演唱 邀聽眾齊懷舊
印尼總統：當官應禁得起批評
精簡品牌 紐時又要賣環球報
印尼無鼻婦 美特效師還真面貌
美輪胎執行長 抨法人生產力低
腎難求 活體移植觀念待提升
利多 今年普考可增3至5百缺
新台幣兌美元貶8分
林懷民獲美國舞蹈節終身成就獎
數據變3D 腦部探險不是夢
支援樂齡教育 華碩捐再生電腦
法警錄取不分男女 增列體測
擄古董張逼簽本票 4人遭判刑
成大動物實驗區啟用
匿名電話威脅 陸航中途降落
活體腎移植 母子連心又連腎
陸擬加強美豬檢驗 3/1生效
小感冒吃成藥 女子差點要命
台灣燈會 十國百團千場大匯演
台文館本土母語 線上展覽上路
十八大後首次 連戰將會習近平
技能檢定證照 納製茶寵物美容
疑酒駕拒攔查 男擦撞警車逃逸
駭客無孔不入 竊情報利益豐
棄妻兒不顧 夫欲離婚法官不准
立委訪墨 墨媒刊專文介紹
朝日：陸船追蹤日漁船逾1小時
太空商機無限 星國成立太空署
澳洲野兔逆轉 盧彥勳遭淘汰
諾魯男嬰脊裂症 抵台治療
蔡友才：金控淨值要5千億才夠
淡江榮譽學程 強化學生競爭力
北市環保局：員工涉不法送辦
滬股挫 15個月單日跌最大
李奧納多入戲深 流血玩真的
民調：南韓民意支持擁核
阿公阿嬤慶元宵 發糖果巧克力
富士康停招聘 鴻海：無關出貨
開年黑 陸股破月線
連習會 觀察陸對台政策的參考
憂政府打房 陸股一蹶不振
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
臉書最多秀99歲 百歲嬤哀怨
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
兆豐銀海外獲利占比逾5成
北京故宮院長 預計4月來台
連續偷排廢水 高市加重罰中油
台北燈節點燈 蛇斑斑劇場開演
通緝犯攜槍逃 與女友各擁毒品
國保欠費無力繳 可申請分期
金門警破賭場 屋主賭客都送辦
張花冠：取消老農津貼須有配套
威剛擬公開座談 聽取運彩意見
罹脊裂症諾魯男嬰 來台就醫
婦聯會高雄聽語中心 揭牌啟用
泳裝客製化 合身又有個性
拉攏將官 金正恩給美元簽帳卡
陸官方承認汙染導致癌症村
立委訪團拜會中美洲及瓜國議會
利空夾擊 港股不支倒地
陸：與日使對北韓核試交換意見
歐元區綜合PMI 萎縮超預期
桃高中職博覽會 提供選讀資訊
旅墨僑胞捐贈醫療椅予墨國醫院
低頭族手麻頭痛 穴道按摩紓緩
香港失業率微升至3.4%
監獄太可怕 刀鋒跑者力求保釋
無心跳捐器官 擬改寫死亡定義
反媒體壟斷法 吳豐山憂過苛
運動過量或不當 小心肌腱斷裂
地下水污染監測 擬納重金屬
逃逸外勞當班底 2工頭落網
陸職足找貝克漢當國際形象大使
越南失明廚神 掀旋風
新台幣匯率收貶8分
情牽大武山 3月遨遊屏東
習李新政百日 陸媒撰文解析
核試後 金正恩首次視察軍隊
朱星羽解剖相驗 待法醫所鑑定
連戰訪陸 陸委會：政黨交流
布農族人返鄉 邂逅母熊帶小熊
燒死房客情侶 老翁無期定讞
台南都會公園 設施破損議員批
泰雅文化將登陸 展現社區成果
農委會否認介入貢寮漁會選舉
沙巴索地僵持 不確定性高
思愛普創辦人加入「贈與誓言」
研究：近7成女人假裝性高潮
兩會互設 以分支機構方式處理
王振堂：樂見宏達電反擊
泰國公開賽 曾雅妮首輪排54
連習會 學者：習將示對台主張
特色活動多 全台慶元宵
中科台中園區 啟動擴建計畫
江揆：專業討論核四 勿淪民粹
臉書元老警告 快速成長存風險
高雄春藝 以色列金雞登場
浙江法院審理文革殺人案
研究：有機番茄確實更營養
WBC熱身賽 小雞先發抗中華
男女赴廈門買毒 金門查獲送辦
雨衣大盜贓款 保全公司盼發還
企業對陸政府服務滿意度僅1成
暴力聚眾滋事 販毒黑幫落網
兩岸電子商務障礙 經部已反映
用球沒共識 古韓熱身賽突喊卡
越修憲法 人權成話題
吳秉叡：農委會介入漁會選舉
印度總統：今年啟動火星任務
災防演習 26日展開
南山：今年股票利得比債好
星國新硬幣圖案 魚尾獅入選
韓研究：幼時喝母乳 長大聰明
退制座談 銓敘部允反映意見
子怨嘮叨想跳樓 母癱軟送醫
武裝份子襲印尼東部 8軍人死
桃機新董座 內定尹承蓬
義選後政局恐不穩 金融界憂心
雙子星議約 北捷再做確認
江宜樺訪國民黨團 展溝通誠意
王夢麟詮釋老憨兒 過足戲癮
故宮結合科技 再現清代同安船
男拒捕開槍逃 警追緝到案
雙子星案若議約不成 北市備案
廣告挨罰 中華電信敗訴確定
房姐事件 陝西省長：調查中
寒流來襲 恐影響義國會選情
板橋曲藝匯演 慈惠宮前慶元宵
器捐死亡判定 法令解套
移民官眼尖 查獲婦人護照塗改
金門之旅啟動 送好康
高鐵新竹站月台 賞燈會最佳點
北韓核試 日驗出空氣含輻射氙
國泰證全方位發展 業務成長
英政府籲銀髮族 返大學受職訓
首家日商進駐台日創新園區
老喊餓 早稻田：跳繩可降食慾
黑幫開禮儀社掩護 討債兼賣毒
小摩警告 新興股市恐大幅修正
貼臉擁抱 哈利似與金髮女熱戀
兩岸同步拓點 神腦衝營收成長
核四爭論 工商團體籲朝野協商
台教中心泰國揭牌 推留學台灣
廣東調高最低工資標準
大尾鱸鰻掀戰 導演：勿內鬥
台新彰銀配 金管會盼要合意
防媒體壟斷 政院設專案平台
連戰訪陸 行前將與馬總統會面
廣告誤導遭罰 中華電接受
燈節開幕 總統期許幸福滿門
金控售子公司 要向金管會說明
國民黨籲蘇貞昌說明核安立場
78%中共高官反對公開財產
台灣燈會 LED串燈如晶圓
老貝祭出退稅信 義民眾上當
加稅損買氣 沃爾瑪財測欠佳
周麟代表政府捐交巴國工作車
台北市交通局長林志盈請辭
台與加拿大緬省 互相承認駕照
竹島日典禮惹議 日韓再槓上
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東印度員工響應罷工遭上司割耳
遊戲盡出 棒辣椒拚上半年獲利
校園掃毒 新北結合宗教力量
校校有童軍 朱立倫盼3年達成
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逆轉雷霆 豪：激動的一晚
陸官員辦公室裝修豪華 遭記過
迎台灣燈會 國道機動封匝道
內蒙古發現超大型金礦
北市：雙子星案程序完成後說明
日媒：日漁民憂台日漁協不利己
不滿分手囚禁女友 男緩刑3年
快閃記憶體控制器 企業將大用
日法相：死刑制度不需檢討
新上市櫃 強制股務委外辦理
美初申失業救濟 3週來首增
江揆讚中小企業是台灣經濟關鍵
林懷民獲獎 施振榮：以他為榮
中日韓FTA 最快3月開始談
陸：對連戰到訪表歡迎
燃料跌價 美消費者物價持平
紐約警局新系統 打擊犯罪利器
房產業者收購桃園店逾5成股權
龍應台訝異法低收入區文化建設
今彩539 頭獎槓龜
文化逆轉秀 輔大無退路
威力彩頭獎槓龜
敘反對派集會 考慮和談
羅婦不治 鳳山火警8人罹難
男載女兒撞車 1死1傷
安倍執政後首次 日本處決3囚
中共對台負責人 俞正聲取代賈慶林
台灣燈會 幻影水舞測試吸睛
中國海監船 釣島追逐日漁船
兩岸貨幣清算機制啟動 銀行吸金40億人民幣
金管會: 金融整併應透過股東互信協商 以符穩健原則
德人民最信賴警察和司法人員
手機隔空買可樂 「雲端生活家」打造智慧生活
2012年第四季及全年我國食品產業回顧與展望
統一企業 今年將大舉投資大陸
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
花蓮多次地震 規模最大4.5
賭城驚見行車槍擊案 3死6傷
海得拉巴恐怖攻擊12死84傷
安倍到訪 美議員關切二戰問題
海得拉巴爆炸 英使館旅遊警示
安倍訪美 歐巴馬關注中日局勢
病童燙傷 乾洗手加橄欖油惹禍
谷歌推觸控筆電 台業者相助
台灣網通設備 去年Q4產值減
1月全球面板營收 月減16%
元月投信基金規模 突破1.9兆
期交所辦期權入門及進階課程
學生施壓 要求公開查維斯病情
抗議薪資凍漲 比勞工上街嗆聲
南印度恐襲 疑印度聖戰士所為
貨幣趨貶 亞洲科技股看俏
壽險推投資型保單 月配息逾千元
柬去年前3季輸歐成衣增25%
尬微軟 谷歌攜台廠推觸控筆電
女童姦殺案 印度總理特別撫卹
鋒面通過 溫度下降
鴻夏結盟談判 3月底難拍板
美股跌 台股止穩待觀察
惠普估Q2獲利超越分析師預期
截至去年底 合法民宿增近1成
日圓貶 泰銖菲披索印盧比受惠
調查：企業領袖對全球經濟樂觀
純晶圓代工廠12吋產能估倍增
寶經院：短期Fed維持貨幣政策
國道車禍 1死7傷
日騰污染河川 上海市政府開罰
強化網路安全 台盼參加美演習
台股開盤下跌9.58點
全台鬧元宵 影像業教夜拍撇步
安倍訪美 汽車業關切日圓貶值
菲校外教學車禍 7死近40傷
墨主流媒體呼籲政府予台免簽
傳陸考慮措施抑企業產能過剩
澳銀：利率適當 干預門檻高
波哥大華僑聯歡慶春節
外交部短片 力倡釣島主權
新加坡成長超標 亞洲經濟放晴
龍應台與法文化界積極交流
瓜地馬拉與厄瓜多關稅互惠
台股跌 新台幣匯率盤初走升
威剛辦運彩座談會 廣徵意見
法長笛家班諾德來台演出
世衛：新冠狀病毒已造成7死
嬰兒怕挨針 無尾熊式不亂動
夏普傳新營運計畫 鴻海不回應
靜待雙子星案 中工股價震盪
性愛教師 揭烏干達性文化
日圓貶 外資連4周減持日債
習近平出訪 首站俄羅斯
大學博覽會 23日北高登場
總統：提高觀光品質 創造價值
涉毆孕婦 顏聖冠偕助理道歉
連戰訪陸 郭董隨行
加駐華代表：台應推來台學中文
吳姐姐說完歷史 改講聖經故事
金融率先翻紅 台股跌幅收斂
圖書館設手機室 來電不再尷尬
安倍訪美行 台灣擬要求美簡報
安倍會歐巴馬 領土問題成焦點
日圓貶值 台灣食品業競爭加劇
日媒：陸在釣島周邊設海上浮標
憂干預 韓元3週來首次單週貶
加駐華代表盼擴大牛肉輸台
環保燈會 經部推生質柴油車
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
十二生肖 成龍首爾造勢忙
雙子星案翻盤 中工低調因應
雙子星破局 第二順位中工議約
歐盟加國簽FTA 缺臨門一腳
東勢新丁粄節 作伙看大粄
黑面三媽遶境 財神爺跳騎馬舞
歐盟盼與印尼締結全面經貿關係
陸奢侈品市場嚴冬 開店急煞車
台協助瓜國成立年長者照護之家
ITIS估首季食品產值減7%
陸民街頭護憲 被警察帶走
警護送醉婦返家 男友應門亮刀
春節後首颱 菲律賓成形
中華隊熱身賽 曾仁和出戰古巴
推高雄厝 高市專款補助建築師
王振堂推警政安全雲 加強治安
三星強攻政府企業 踩黑莓地盤
國安密帳案 李登輝出庭
陸公廁擬臭味分級 限蒼蠅數
農委會：施政與中研院看法一致
高市學童 環校健走迎開學
業界：中工不排除撤行政訴訟
花旗執行長薪酬 看績效給獎
自然人憑證好用 超商服務多元
農委會設農科院 研發基因科技
外交部：台美溝通管道暢通
運將疑心肌梗塞 失速撞車身亡
前美司令：先發 制北韓核武
國泰富邦帶頭 金融大漲近1%
中市百年宮廟風華 元宵節登場
下週油價 可望跌2角
出口商拋匯 台幣午升7.6分
誠實教育 印尼小學推誠實廁所
台中業者促銷 屬蛇遊園免費
水泥涵管掉國道釀災 1死7傷
直選中共支書 粵全面推動
洛城添懸案 死亡飯店難脫惡名
開炸 邯鄲和寒單相輝映
綠委：馬應倣效蔣經國暫緩核四
泰國公開賽次輪 曾雅妮回穩
義選舉變數 投信：歐風險已降
代收代付惹議 NCC促改善
國際土木專家 齊聚台灣賞花燈
凌群與日東海集團合資攻雲端
憂美QE縮水 人民幣連貶
推生技 總統盼中央地方一心
大陸兩會維穩 傳維權人士被捕
專向運將暴力討債 警逮10人
太極雙星破局 西區軸線翻轉延
罹癌骨頭疼痛 放射線治療緩解
陸准瑞銀經營陸股衍生品交易
投信：Q4台股挑戰8500點
特定農區 擬修法禁建集村農舍
農地近10年減約3.9萬公頃
北京故宮文物遭刻字 引眾怒
南加州僑社挺東海和平倡議
中工獲雙子星議約 股價震幅大
美日峰會 料強化亞太軍事同盟
變更農地 高市對2千地主民調
立院26日開議 邀江揆報告
兩會保安 陸稱儘量減少影響
執刑前訊問有違失 糾正法務部
面板廠新產品撐淡季業績
台股收盤跌9.74點
客家天穿日 女媧補天新意義
酒後騎車撞貨車 父重傷稚女亡
桃機董事長 尹承蓬接任
蘋果失寵 對沖基金別戀AIG
台面板材料首季產值略降
3月台指期漲2點
體驗鹽水蜂炮 身體莫曝露在外
雙子星案責任歸屬 捷運局未談
台北股市跌9.74點
台灣燈會 竹縣籲多搭大眾運輸
3月電子期跌 金融期漲
環河南路火警 4人受傷送醫
待遣返越勞破壞鐵窗 4人脫逃
會議年登場 峇里島商機可期
台股量縮觀望 震盪收小黑
投資人有信心 大中華基金搶手
華碩10吋平板 25日開賣
網路代馬路 竹市稅務視訊服務
宣示反核 蘇貞昌將赴貢寮走春
港媒：傅瑩可能為人大新發言人
系統化教閩南語 登國教微電影
立委訪薩爾瓦多 國會交流熱絡
北市抽驗元宵湯圓 品質合格
台援助露國小學成立電腦實驗室
台股3大利多支撐 高檔震盪
層層透視大都會 解構建造奇蹟
悲慘世界火熱 奪搜尋冠軍
謝長廷們上微博 本尊：不是我
三大法人賣超台股13億元
日高官參加竹島日儀式 韓反彈
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蹺課當詐騙車手 警逮2高中生
離婚殺妻沉海 男判11年半
解剖藍可兒屍體 警方三緘其口
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空污致癌評估 環團籲六輕停工
30年公債得標利率走高
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台印度國會議員交流盼深化情誼
越銀行高層被捕謠言衝擊市場
泰公開賽次輪 曾雅妮並列27
港學者：河源地震多由水庫引發
南義卡塔尼亞大雨成災
新閣座談 討論年金能源反媒壟
宜蘭五結走尪 23日登場
南華推獎優扶弱 盼招優秀學生
228司法受難者展 台南展出
環署：環團籲六輕停工錯置戰場
新台幣兌美元升2.2分
北港燈會 行春雲林遊藝北港
陸可能著手研製核動力航母
專家：建商炒作 助漲陸房價
手下欲脫離黑幫 老大暴力勒索
北韓將開放外國人使用3G網路
陸農民工2.6億人
破獲竊車集團 2年偷21車
台灣燈會 迪士尼踩街鬧元宵
涉貪 北巿環保分隊長遭押停職
超微「末日之戰3」上市
台新金盼與財部 討論彰銀問題
核四爭議 宜縣府主張公投
疏解醫師荒 花蓮南區增聘7人
台企銀完成優退 年省2億元
調查：台商對陸投資傾向正面
保1% 去年GDP1.26%
憂資產泡沫化再現 柏南奇滅火
韓女為挽丈夫心 遭詐騙貂皮衣
台企銀刺激績效 效益估增3成
中部反核民團 串連發聲
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
調查：台商缺工問題嚴重且持續
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
日韓島爭 朴槿惠矢言守護主權
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
缺車 Rover下修台灣銷量
中央氣象局 １週天氣預報
把嘉義推向國際 旅行業者考察
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸漁政船駛入釣島附近海域
法影星片酬排行 丹尼布恩奪冠
春燕到來 建商看好今年房市
通緝女打官司 自投羅網被逮
奧斯卡將頒獎 中市為李安集氣
港媒：習近平借詩言志
微電影反霸凌 小學生自編自導
犀牛曾邀入隊 建仔感謝
轉骨方不亂吃 體質調理問醫師
國道遇橫禍 一家天倫夢碎
網路遊戲留紀錄 防封鎖紛爭
拗很大 與小三肛交辯稱非性交
娛樂大亨林建岳 掌港旅局
平鎮鬧元宵 特等獎神雞成焦點
慶元宵猜燈謎 宜蘭贈蛇年燈籠
自由經濟示範區 基議長爭納入
滬股挫 創21個月單週跌最大
太宰治女談日殖民 寫霧社事件
學者：單身男貢獻陸經濟逾2%
北韓有髮規 女樣本髮型18種
太極雙星匯款未到 北檢一併查
青椒製燈籠 走創意路線
力倡釣島主權 林永樂開講
新春開工 滬涉台系統訪台商
維持東海穩定 台美日目標一致
韓元走揚 台幣收升2.2分
林哲瑄歸隊 中華隊打線完整
雙子星案 中工等市府通知
星赴台旅客創新高 盼再創佳績
無力徵收 高市檢討公設保留地
台南老農陳情 盼莫停老農津貼
樹德科大金門分部 教部勘校地
火箭延續氣勢 出征籃網
專家共識 心跳停止5分鐘器捐
男大生愛吃火鍋 痛風找上門
以色列擊樂家 引爆跨疆界感動
李開復：微博上聲音與現實不同
農委會：老農津貼不會停發
異域照興訟 作者告導演不起訴
北上廣深房價續漲
陸初步確認連戰訪北京行程
六輕空污評估 將開專家會議
重返白色恐怖牢房 受難者感慨
港府遏制房價 提高印花稅率
奧斯卡服裝預測 走高雅別緻風
逐蘇祿蘇丹王室 菲盼大馬延期
中華電信：金門光纜率將達9成
諾基亞網站遭駭 個資恐外流
僑委會春節文化訪問團訪泰
景氣復甦 今年成長3.59%
安倍批陸 陸提交涉
經部加速大城等3園區開發
樹德科大設分部 金第3所大學
馬總統見連戰 未託付特定任務
遠傳推夏普5吋智慧手機
Q1破3% 基本工資調漲有望
奧林匹克路跑 推廣珍惜水資源
頂級郵輪 品味客人營造氛圍
高雄地下簽賭站 下注金逾5億
菲日海事對話 南海爭議凝共識
流行風 北歐寶寶嚴冬戶外午睡
中華古巴台南熱身賽 球迷捧場
德儀推業界最小LED驅動器
龍應台離法 成功推展文化外交
綠委盼提核四公投 藍營不表態
國科會通過國家科技發展計畫
老兵首發團返金門 將重遊故地
超量存放瓦斯 瓦斯行挨罰
海得拉巴恐襲16死117傷
陸媒：李雙江之子涉嫌強姦
法務部：已盡力改善扁醫療環境
台北燈節小提燈 14處發送
反黑反毒反霸凌 校園挺紫錐花
高院裁定 扁珍執行刑各20年
露鳥磨蹭短裙妹 電車男判6月
英3男策劃恐攻 形跡敗露定罪
英中央行規劃貨幣互換
夫妻檔賣偽農藥 毒害有機農作
奧斯卡頒獎 多凸槌片刻
罷工被起訴 星國陸司機決認罪
雙子星案破局 捷運局立不敗
SJ-M嘴甜：永遠愛台灣歌迷
建第一高樓 沙國請英大樓建商
蘇貞昌：民進黨反核立場一貫
宣導嚴肅釣島 外交部影片出招
陸證監會查案 4成屬內線交易
印准2名謀殺嫌疑人返義投票
主計總處GDP預估 每季1次
合勤攜手外商 推微型基地台
拍出台灣之美 獲世界3D大獎
景氣復甦 工商團體樂觀
台灣燈會 台達永續之環開幕
德2月企業信心抵10個月高點
今彩539開獎
歐盟：歐元區經濟今年料又萎縮
鑽戒掉托缽 美遊民歸還引迴響
菸捐座談會 董氏拒參加
茅台五糧液被重罰
香港將限制嬰兒奶粉出口
大樂透開獎
韓民調：長相決定男女第一印象
兩岸產業合作區 陸選定昆山
台銀9處ATM 可領人民幣
跨手機代理 台灣大推三星手機
監委：認定扁是否保外就醫沉重
女警尋人 幫嬤勸回離家多年兒
釣島短片 學者：讓大眾了解
來台觀光客 最愛逛夜市
元宵賞燈會 北部偶雨中南部晴
林懷民得獎 台灣給創作感覺
南印爆炸 政府承認事先獲警告
天后之戰廟前首映 鄉親捧場
奧斯卡最佳導演 紐時看好李安
解決泰南問題 泰擬採特赦策略
王品去年每股賺15.69元
輔大克醒吾 保4強希望
歐元區景氣差 第4季可望成長
林美照車禍挨告 開庭調解破局
瓦斯違規超存 不服取締欲毆人
瓦斯違規超存 不服取締欲毆人
今彩539 頭獎2注中獎
今彩539 頭獎2注中獎
大樂透頭獎槓龜
大樂透頭獎槓龜
印度疑恐怖攻擊 旅遊警示橙色
印度疑恐怖攻擊 旅遊警示橙色
古巴狂攻猛打 土虱震撼教育
陝西貪官楊達才開除黨籍
台聯：不支持任何形式和平協議
扁辦籲讓扁保外就醫回家治療
璞園12連勝 飛人復出渺茫
紅色閃電發威 熱身賽擊敗中華
中華輸古巴 草總：投手再調整
習近平將會晤連戰 美媒關注中共對台政策
助收容人找頭路 媒合率破4成
江、蘇會受阻 黨內放砲批柯建銘
太極雙星履約金未繳 第二順位中工遞補
中國將設立 昆山兩岸高新科技試驗區
無雷家園 金馬十萬地雷清除畢
監院提扁醫療報告 扁「連站都站不穩」曝光 (you tube)
福斯商旅小團圓在美濃
還有救藥 台北榮總說「扁不是廢人」
三星雙卡大螢幕 5吋機身有看頭
總統：安全無虞才會讓核四運轉
核安議題 馬總統：政府應釋疑
反核團體質疑核四安全
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日相訪美 談釣魚台北韓經濟
母車禍亡 4歲姊救2歲妹
保加利亞5月中以前國會大選
1月國內投信基金增6.2%
台股可望再度挑戰8000點
敘利亞反對派3月初組臨時政府
貴金屬價跌 工業金屬走軟
德信心增強 歐股勁揚
創新公司評選 奧迪入選
台股獨家開盤 美股漲有利
經濟財報利多出籠 美股勁彈
南美非洲峰會 擴大參與安理會
利多激勵 原油價漲
元宵西部好天氣 東部短暫雨
台股開盤上漲31.43點
華光社區開拆 首拆職眷舍
火箭作客籃網 首節豪4分
核四是否停建 總統提四步驟
龍應台：推文化交流促兩岸和平
釣島爭議 凱瑞：日方展現克制
美華州核廢料外洩 細節待釐清
穆迪揮刀 英痛失頂級信評
除隱形殺手 排雷日進2公尺
地雷炸斷腿 反雷奔走40年
當年埋地雷 八旬老兵歷歷在目
無雷下一步 禁集束彈藥有難度
排雷砍樹 學者憂破壞生態
林書豪戰籃網 僑胞熱情加油
法凱撒獎 「愛．慕」大獲全勝
專訪安倍惹議 華郵：內容無誤
豪助攻秀 火箭上半場領先8分
釣島爭議 安倍：不存在
工程會盼海博館年底完工
中華隊熱身賽 陽耀勳出戰象隊
2CELLOS 來台快閃演出
宏達電與美和解 將補隱私漏洞
藍優先法案 力拚年金核四過關
美日聯合聲明 日應加入TPP
華航世新合作 成立實習旅行社
台股漲 新台幣匯率盤初走升
法凱撒獎 「愛．慕」最大贏家
3節結束 林書豪6分6助攻
搶奪犯藏花蓮 屏警追查逮獲
日攝影家加納典明 來台辦個展
大學博覽會 獎學金喊價高
總統：核電兩難 誠實溝通解決
藍議事研討會 聚焦核四年金
迎春揮毫 國際書法家切磋技藝
鴻夏戀難圓 傳夏普擬中止協商
GDP上修 總統：走上復甦路
DRAM現貨價2月來漲近7%
綠黨團25日會議 蘇貞昌督軍
訪倫敦藝文中心 龍應台很震撼
恐襲預警 印度中央地方互槓
火箭衝破籃網 豪取9分
強化黨政平台 藍營樂觀其成
募兵簡章 超商拿得到
陸封謝長廷微博 龍應台不評論
傳宏達電砍單 可成：空穴來風
藍盼速修年金 綠提特種委員會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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修財劃法難度高 待凝朝野共識
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
華光社區拆遷 情理法的拔河
景氣復甦激勵 台股小漲
法部：已給扁最好醫療照顧
棄繁華就低薪 原鄉女回部落
年後需求降 蔬菜銅板價開打
NCC人事案 藍不急綠盼重提
印度富豪捐善款 近7百億台幣
開春路跑 日月潭交通管制
昔監獄今美食 華光社區拆遷
鹽水蜂炮啟炮 熱鬧炸2天
紹興社區 台大工會籲現地安置
繼蘋果臉書 微軟也淪網攻目標
安倍向陸喊話 大門永遠敞開
馬雲：北京霧霾 我特別高興
涉下藥迷姦 韓星朴施厚遭調查
台北國際自行車展 3月登場
進軍大陸 金泰宇翻唱迷人島
國際洋蔥歉收 台灣洋蔥價穩
台灣燈會 外交部設攤宣導
鴻夏戀暫停 夏普另找新歡
雙子星案 郝：不會有首長下台
火箭拆解籃網 對戰13連勝
壹傳媒交易案 補件機會高
建教合作 納智捷深耕越南
郝龍斌：雙子星案沒有破局
兩年後 陸買下全球6成奢侈品
蜂炮與天燈齊名 帶來觀光熱
陸鬆綁 台民投資陸A股將開放
總統接見日媒 重申釣島主權
新閣座談 江揆勉興利大於除弊
金融重回5日線 蓄勢挑戰前高
逢高戒慎恐懼 但景氣復甦佳
二連勝 林書豪：球隊更成熟
感冒藥製安毒 1嫌送辦
釣島短片詼諧 外交部：增了解
離散逾一甲子 謝介石後代尋根
101年動保檢舉數 新北第一
瑞薩新晶片 最低LTE耗電
微軟也遭駭 北約會將側重網安
拆華光 自救會：違反居住權
綠提核四公投 藍黨團大會因應
女兵招募夯 目標增加近2倍
華光社區拆除 分12區塊
交投清淡 台幣午升5.6分
重返紐約 林書豪最想念球迷
日美峰會 安倍盼美供頁岩氣
台中查獲賭博電玩 9人送辦
投信：QE退場仍早 風向球先出
鴻夏戀 鴻海：協商無時間表
再籲保外就醫 蘇盼勿阻扁人權
綠營貢寮走春 籲立即停建核四
7男夜遊 涉吸毒全送辦
涉A回扣逾億 前台塑員工起訴
少年幫校園逞凶 13人落網
洛時旅遊展 台灣館吸睛
日皇太子生日 談雅子病情
康師傅擴張 招募中高階人才
港澳大學祭獎學金 搶台優秀生
史亞平：釣島短片沒有扭曲醜化
台股收盤漲39.17點
艾恩宏得逞 蘋果股東表決卡關
英信評遭砍 財相堅持不改路線
榮總：扁病況穩定 不是廢人
多倫多台灣之夜迎新春
台灣燈會將登場 民眾迫不及待
台股狹幅整理 收漲39點
3月台指期漲42點
陸街頭現啃指男 咬斷2人手指
就業環境佳 頂尖生赴港澳尋夢
傳承百餘年 鹽水蜂炮更多元
3月電子金融期齊漲
陸大部制改革 新體改委無望
景氣持穩 台股狹幅震盪整理
網路批同業騙錢 命理師吃官司
兩岸環保交流平台 加推電子報
第3回合 曾雅妮前9洞抓1鳥
周麟巴拿馬受訪 宣揚台灣教育
北榮新複合手術室 醫療更安全
華語金曲甜蜜蜜 印尼民謠改編
控管非法移民 德盼建泛歐系統
生吃豬血盼好運 越2男喪生
盜墓逾5百座 警逮6嫌
義大利貢多拉船 愛河添浪漫
江揆：核能不可失公共討論本質
兩公約國際審查 民團籲重視
奧斯卡前夕 少年Pi閃耀華府
三大法人買超台股9億元
職訓評核系統 數位化獲認同
李遠哲吳念真籌辦民報
亨氏內線案 高盛帳戶遭凍結
囤積7噸牛樟 男涉盜伐遭逮
強迫女兒賣淫 母重判7年2月
阿里山花季 每日預約入園1萬
想招財進寶 男竊石獅遭逮
生技業產值 達860億元
核四海水循環水泵 無安全疑慮
遭偽造文件貸款 銀行獲國賠
國道計程 免費20公里暫領先
HTC新機 找五月天代言
英媒：陸擬容忍基督教在藏傳播
新台幣兌美元持平
房仲：新北市換屋族 Q1增多
春節最夯禮品 送牛奶最多
浙江民房大火 8死17人獲救
黃敏助：今年證券業否極泰來
義選舉倒數 五星運動造勢場子熱
台商回台添2家 投資逾2億
預祝奪獎 居港台人為李安加油
國際收支上季順差逾35億美元
營收趨緩 LVMH購併胃口開
德國檢驗出67項含馬肉品
逾千名陸客 4月起搭郵輪遊台
金融謠言 越股市損16億美元
大單買高麗菜 1公斤僅6元
溪口藝陣文化節 陣頭強強滾
元宵提燈 環署籲妥善回收電池
籌註冊費 家扶孩子舞龍募款
中台灣花燈賽 黃福龍3度奪冠
江揆施政方針 核能經濟列重點
桃市鬧元宵 陣頭歌仔戲拚場
山東包機抵花蓮 促進觀光交流
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中市推廣梨樹認養 暑假採收
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
許和鈞出任台南市副市長
江揆：重大政策民調 了解民心
陳保基：老農津貼沒要停發
大限將屆 鴻夏戀恐無疾而終
壹傳媒交易案 15日內補件
全國花燈競賽 手護台灣奪首獎
凱撒獎 愛慕再奪影帝影后
蔬菜生產過剩 郝龍斌促銷
因應新挑戰 閣員提類智庫機制
下週油價 可望降3至4角
掌握統計趨勢 APP隨身GO
鬧元宵 東縣府籲晚12時結束
華光社區開拆 居民憂住屋結構
第一金：陸村鎮銀行首年5據點
六堆攻炮城 上百隊搶15萬元
補上班日 新台幣收平盤
免稅商回饋金門 發急難救助金
大學博覽會 時裝走秀吸睛
MWC將臨 超微秀新晶片技術
星港口便利象牙走私轉運
東南亞登革熱升溫 慎防蚊蟲叮
桃縣高中職博覽會 尬場拚人氣
元宵收妖除煞 勝安宮辦補運
蘇花清水段施工 27日起交管
黃炎東新書 論總統憲政角色
法部榮總說分明 扁病況進步中
中科二林園區 緊鑼密鼓招商
酒後爆口角 男番刀砍死友人
防刺桐釉小蜂 農改場提治方
中共18屆2中全會26日登場
腹主動脈瘤如炸彈 破裂致命高
重返金門陣地 老兵撫砲憶往事
新華社：安倍訪美遇冷處理
環保素材 義民神轎花燈奪特優
1月外銷訂單 可望連5升
呂秀蓮：釣魚台應成海洋保育區
產業改變 民生設計博士生增幅大
華光社區未來 擬規劃商場
泰國第3輪 曾雅妮並列24
台灣燈會 逾百名國外記者採訪
泰國公開賽第3輪 妮妮24名
壹傳媒案 蔡衍明等須補說明
中華隊慘遭象K 郭泓志止血
蘇州花燈台灣燈會亮相
就業有保障 軍警校院招生夯
金門開班 協助考導遊證照
鄉土文化季 台語歌手助陣
卸任後首度登陸 老蕭參加博鰲
雙子星案 北市兩首長願扛責
香港大專費用高 著眼就業市場
中共18屆2中全會 議決人事
WBC熱身賽 兄弟完封中華
最貴鐵皮 滬車牌近40萬元
出席勞資會議 勞工將可公假
台股本週市值增1.13%
太極門新春茶敘 提燈籠祈福
金融帳連10季淨流出
資料存雲端 簽賭站考倒警方
經濟戰略 老蕭推兩岸企業峰會
本週上市指數漲1.01%
吳中書：各國上半年 維持低利
台灣燈會 騰蛟啟盛閃耀竹北
去年經常帳順差創新高
前美副國務卿 率智庫訪華
華光住戶要安置 多數不符條件
年金修法 公務人員協會盼參與
胡民樹玩天燈 青小龍飛上天
人民幣存款 央行：達70億元
客家流行歌曲大賽 葉鈺渟奪冠
今彩539開獎
含獸醫藥馬肉 法稱恐進食物鏈
大馬大選可能4月中舉行
希望之光 為畫話協會募款
台灣燈會試燈 節目炒熱氣氛
核四續建否 江宜樺：共同討論
安倍談話 學者：釣島態度軟化
馬肉風波中 法農業展開幕
長江城市群 打造陸經濟第四極
保護中華文化 陸官員：台勝陸
星馬合建高鐵 時速500公里
東京馬拉松將登場 跑者興奮
瑞典國會議員團應邀訪華
電影Pi取景地 帶動台印旅遊
夜間氣氛佳 鹽水蜂炮鬧整晚
中醫針灸常識 線上開課
國防部博愛分案 估明年中完工
苗栗鬧元宵 2萬串鞭炮炸龍
龍應台樂見故宮文物赴英展出
三太子跳進印尼 媒體爭相報導
教練生日 義守奪勝獻禮
陸大部制改革 擬循序漸進
葉門政府部隊與分離分子衝突
蘇貞昌：東亞和平 台日要努力
奧斯卡將登場 有望創多項紀錄
今彩539頭獎 1注中獎
內政部統計 去年家暴案增1萬
吳壽山接任櫃買中心董事長
國會大選撞宗教日 埃考慮改期
浩杰連線 璞園13連勝寫新頁
重大議案待審 總統：場場硬仗
廣達再優離百餘名員工
停建核四 高志鵬擬提公投
美、日領袖會晤 歐巴馬隻字未提中國
扁、珍各合併執行20年徒刑 最快2018年假釋
又2家台商回流 投資2.6億元
蘇貞昌率眾貢寮走春 籲停建核四
連戰登陸 25日會晤習近平
太極門賀新春 「星光大道」迎賓客
航亞洲最大郵輪 來台數爆增
連戰率政商名流 25日首會習近平
法務部: 陳水扁「無回家治療之餘地」
平溪天燈節最終場 全日交管
世界行動通訊展 三星推出TV Discovery服務
榮總聲明 未建議扁回家
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
奧斯卡整合社媒 與民共享盛況
倫敦台灣書院 龍應台勘察地點
亂傳MIT有槍手 警揪造謠者
加曼尼托巴省承認台灣駕照
元宵天氣好轉 入夜有寒意
林書豪與巫師鬥法 首節3助攻
中共舊文重提 毛澤東生活不苦
人民幣定存優惠 短天期為主
新會期挑戰多 藍黨團專案因應
102年預算 台電等國企虧損
立院開議 核能預算法案有攻防
立委選委員會 交通經濟熱門
NASCAR系列賽追撞多人傷
海德拉巴橙色警示 避免旅遊
星座不同 保單各有所好
火箭外線準 上半場暫領先巫師
龍應台無意參與競選
獨立精神獎 「派特」最風光
火箭戰巫師 林書豪3節得5分
1月失業率 可望續降
慶元宵 台北內湖夜弄土地公
亞幣盤整 台幣週升0.31%
改作風 陸省會黨委減副書記職
蜜雪兒飆舞 跳媽媽style
推廣台法經貿 勒恩工商會座談
北京水源地上游 現垃圾巨坑
副總統：經濟已現春暖花開跡象
曾想當俠女 錢瑩瑩推廣平甩功
日媒：陸外交部長內定王毅
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
韓美2015年移交作戰指揮權
江宜樺3/1拜會台聯黨團
外交部：漁業會談不受短片影響
火箭後繼乏力 巫師逆轉勝
影后年齡差很大 獎落誰家難猜
奧斯卡將登場 精彩亮點一籮筐
卡達桌球公開賽 陸包男女四強
雙子星案 捷運局長陳椿亮請辭
NAND合約價 3月底轉緩跌
奧斯卡影帝 戴路易斯無人能敵
火車卡半空 美動物園百人脫困
院版非核家園草案 未訂時間表
模組廠德國參展 搶工控商機
傳愛到大馬 東吳號召募中文書
李安拚戰奧斯卡 中市元宵祈福
中華隊熱身 建仔可能對決鋒砲
三星Note8.0配8吋螢幕
荔枝拚觀光 芬園體健園區變身
鬧元宵 北市花布燈籠DIY
毛治國自勉 盼當凱蒂貓鋼鐵人
教育資源網 單一帳密可漫遊
油價降 汽油4角柴油3角
政績比一比 綠推執政力報告
東京馬拉松起跑 如辦嘉年華
林中斌：習可能與達賴恢復接觸
高市酒駕取締 醉態百百款
混馬肉食品 德部長贊成分窮人
雙子星案 郝龍斌：陳椿亮請辭
檳榔攤大盜落網 業者鬆口氣
燈會開幕 迪士尼明星先踩街
立院開議 藍拚年金綠推非核
顏損傷友學化妝 秀出自信形象
經濟成長高失業率降 待觀察
1金1銀6銅 台揚威大馬科展
綠：民進黨非兩岸交流局外人
油垢多釀火災 燒肉店主判拘役
陸媒：查維斯特別推崇毛澤東
簡立峰：青年自學 擺脫22K
年度爛片獎 暮光酸溜溜
產學小聯盟 估近百計畫入選
負起政治責任 陳椿亮請辭
高雄國際馬拉松 肯亞大贏家
立委訪問團參觀薩爾瓦多婦女城
蕭：核電資訊公開 人民會判斷
蕭：美提經貿需求 台也可說不
林書豪出戰華府 金溥聰成粉絲
蕭萬長：增投資經濟成長可破4
台股多頭伺機 可望隨時上攻
垃圾吞噬深圳溼地 紅樹林命危
吳中書：兩岸產業互補對台有利
家扶兒勇敢築夢 道出內心感謝
野柳48勇士 抬神轎衝海淨港
妮妮射鷹抓鳥 泰國賽暫居第6
推台軟實力 外交部甄選紀錄片
日月潭環湖路跑 賞櫻又遊湖
別放煙火了 北京元宵節霧霾重
個人申請門檻 平均約降2級分
審查人權報告 十國際專家來台
經濟續看好 泰股逢低布局
吸金案凌志車 北檢26日拍賣
駐德代表春宴僑團負責人
反毒反酒駕健走 嘉市萬人響應
性愛簡訊氾濫 FBI捍衛員工
元宵後 鋒面冷氣團接連到
泰國第4輪 妮妮暫居第3
日央行下屆總裁 傳定黑田
北韓逃出者 出書描述心路歷程
面板雙虎 力拚觸控
北市禁止放天燈 違者罰鍰
洋酒入湯圓 元宵節奶酒好銷
妻外遇生子夫不願原諒 判離婚
總統盼經濟大邁進 增文化經費
馬祖漁民落海 安檢所長救人
家扶助學茶會 蔡令怡勉受助生
雖然落敗 林書豪感謝球迷支持
中國癌症村地圖 陸媒披露
南沙海域 陸擬常態化護漁
空汙及濃霧 德里1月高溫降低
台文學正體書 現滬弄堂圖書館
金價跌 中期恐陷整理
私人圖書館 思想沙龍滬正紅
美塔霍湖發現超大金魚
台灣燈會開幕 迪士尼明星踩街
高中生街頭洗車 收入捐公益
連戰登陸：看看過去展望未來
抱功德箱落跑 男缺錢行竊遭逮
促移動就業 勞委會研議補貼
眷村文化節 郝篩湯圓慶元宵
吃多炒瓜子恐傷腦 陸抽驗含鋁
蘇貞昌籲讓扁保外就醫
安倍：不允許挑戰釣島問題
傳播學界連署催生傳媒產業政策
泰公開賽最終回 曾雅妮63桿
菲國碧瑤市花節 爆炸事件3傷
王毅傳任外長 改善中日關係
奧斯卡看門道 最嫩最老爭影后
朱立倫盼天燈回收 勿污染環境
連習會 陸對台政策可觀察
男子搶劫買彩券 全部槓龜
共軍厲行節約 依戰鬥力花錢
泰公開賽 曾雅妮單輪寫紀錄
賦稅人權宣言 盼實踐租稅正義
反核備戰 蘇將出席黨團大會
洋寒單爺碰上洋炮手 大呼過癮
台北生活便利 加駐華代表說讚
嘉市慶元宵 邀什家將團逗熱鬧
陸二炮部隊設資訊化藍軍
陸海監編隊續巡航釣魚台海域
二二八中樞儀式今年移師宜蘭
印度周刊評選清奈為最佳城巿
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
習八條衝擊 陸菸酒回收業蕭條
中央氣象局 明天白天天氣預報
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WBC熱身 建仔挨鋒砲轟失分
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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蔡英文：台灣興起社會力量
王建民對決陳金鋒 上萬人爭睹
燈節送暖 北市促銷銅板蔬菜
日媒：陸海監漁政船同日入領海
中央氣象局 1週天氣預報
中央氣象局 1週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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台投資者RQFII將獲進展
南投開筆迎春 書畫家聯手作畫
日核災效應 加州鮪魚輻射汙染
英國會電腦上色情網站數千次
世博館放天燈 竹市消防監控
燈籠DIY 小學生許願護海洋
國防部：漢光29號演習規劃中
角逐台中市長 蘇嘉全點名3人
學者：安全協議比和平協議重要
經典賽熱身 中華逆轉擒猿
台北燈節 提自製燈籠可摸彩
反腐可望成陸兩會熱門議題
陸少將：國產發動機研發近尾聲
求供倍率降 北市初次失業數增
中華電元宵送愛 關懷智障生
4顆包餡湯圓 熱量1碗飯
菲華籲政府鼓勵僑生返台升學
泰國公開賽 曾雅妮並列第3
朴仁妃泰國封后 妮並列第3
國片總舖師 國父紀念館前辦桌
陸網友看漲物價 盼調升工資
連2戰拉尾盤 曾雅妮後勢看好
惟毅環島打卡 盤腿跳介紹台灣
檢視台灣人權 國際專家來台
不佳天候中 義進行國會大選
年節吃出水腫 多喝蛤仔冬瓜湯
准否陳椿亮辭職 考量郝智慧
防搶劫 菲部署公車警察
夢想起步 總統承諾保障人權
大米糕桃慶元宵 萬人吃平安
法務部：扁不符保外就醫條件
雲林吃飯擔 流傳百年
陸鬧元宵 結婚相親大會也登場
習近平：開創依法治國新局面
最後祈福 教宗承諾續奉獻教會
台鐵探索營 帶孩童認識鐵路
體壇盛事 台灣之光同日閃耀
副總統：人權保障 讓人幸福
新成屋中古屋 同區價差大
駐印度代表處舉行元宵餐會
燈會點燈 總統盼百業興盛
台中元宵燈會 為李安祈福開場
安全考量 世博館改放大天燈
蘋果申請專利 iWatch現形
投顧：美企業獲利可望提升
天燈節最終場 15萬人捧場
金元宵燈會 提燈踩街傳播歡樂
劉志桓絕殺 高師大擊敗輔大
周杰倫新歌 攜林義傑郎朗跨界
夜弄土地公 內湖鞭炮聲不斷
龍應台：文化拓展 為台灣發聲
專賣K毒 大學生高中生當下線
奧斯卡小金人 大學生送上台
高雄燈會落幕 陸客抓尾巴賞燈
帶笑放鬆出賽 雅妮恢復威力
焦點人物 義民主黨主席貝沙尼
安倍：與歐巴馬做事很契合
Google+ 專業團體愛用
璞園暢飲台啤 14連勝創新高
三星推8吋平板 擅多工處理
連戰抵北京 25日會習近平
上萬人等進站 高鐵新竹險癱瘓
駐瓜使館辦少年Pi電影欣賞會
朴槿惠：南韓首位女總統
朴槿惠新路線 兩韓破冰關鍵
朴槿惠就職 北韓政策受考驗
經長視察核四 成立工作小組
奧斯卡將登場 眾家明星預演
連：九二入中共報告 象徵重要
爭搶最佳導演 李安對戰史匹柏
鹽水蜂炮萬箭待發 晚上發威
雙子星案「落漆」 北市捷運局長請辭
蕭萬長四月將再參加博鰲論壇
台塑汽油降4角 柴油降3角
建議｢讓阿扁回家｣ 榮總否認
『賦稅人權宣言』全球連署 台灣啟動
李安「少年PI」 挑戰奧斯卡11項大獎
朴槿惠就職 會見美中日俄特使
《環球時報》美國版 20日起正式發行
鬼城蔓延 陸房市泡沫隱憂
美國務卿開始出訪 先歐後亞
卡斯楚弟弟 續任古巴國家主席
Danieli's丹耶澧義式美饌 VS.膜拜酒傳奇
美核廢料池洩漏 事態仍在發展
立院開議前夕 江宜樺拋出核四公投
是方機房失火 客戶網路卡卡
李安獲獎 總統府發賀電
中國「阿甘」來臺環島 騎鐵馬賞美景圓夢
新光金控召開董事會
李紀珠要為中郵注入活水
安利萬人台灣觀光團 要不一樣的「深度旅遊」
因應立院開議 府院黨晚間開會
大炮城接力炸 蜂炮鬧元宵
惠譽看好亞洲新興國AUM成長
林書豪轉火箭 紐時：適得其所
日圓跌趴 日銀新總裁呼之欲出
傳德企業也遭中國駭客攻擊
奧斯卡獎座 成本500美元
黃金多頭部位降幅 6年來之最
投顧：新興市場中小企業有利基
歐洲金融市場關注義大利大選
台股高檔整理 蓄勢攻8000
銀行人民幣結構商品 熱銷
去年紡織總產值 年減9%
美債吸引力降 亞債抬頭
石垣島觀光夯 復航包機旺
紡織業美國參展獲佳績
德國最佳車款 MINI奪3獎
惠普再戰平板 尬蘋果三星
三星平板 Note8.0問世
台灣燈會 正隆提供環保用紙
MWC登場 顧能看好出貨增
金控法說登場 華南金打頭陣
電信展落幕 觀展人次成長1成
駐法代表處放映少年PI
天氣晴到多雲 東部有局部雨
台股開盤跌0.02點
投顧：歐市維穩 歐股仍可投資
東芝社長傳換人 副社長接大位
巴黎慶元宵 兒童提燈踩街
火狐智慧手機 最早Q2問世
鴻夏戀恐破局 夏普股價聞訊跌
奧斯卡紅毯 準影后爭豔
台貨船日漁船相撞 台船員均安
陸國務院27部委 傳減至18
比擬立法禁7歲以下兒童用手機
台擁釣魚台主權 美日學者論述
奧斯卡轉播 迎接網路時代
奧斯卡頒獎 李安挑戰11獎項
三星S4 傳3月紐約亮相
男童遭父毆 社會處安置3姊弟
春天養生 保肝好時機
連習會 習：續推兩岸關係發展
奧斯卡首個獎項 決殺令奪男配
鴻夏戀 股權合作昇華到商貿
台股跌 新台幣盤初走貶
奧斯卡謝詞最常點名：溫斯坦
陸國家主席傳3月14日選出
「少年Pi」奪首獎 最佳攝影
年金改革 政院辦首長說明會
南韓總統就職 王金平率團慶賀
「少年Pi」好開頭 連奪兩獎
環保署：西部空氣品質不良
偏遠離島航線重洗牌 將換新機
澳元兌日圓創4年半新高
李光耀病後首度露面
服務業製造業景氣 連3升
奧斯卡紅毯 再現復古風華
樂金擬提高智慧手機銷售5成
美日回收治貧血藥 國內無使用
大聯盟春訓 羅嘉仁後援無失分
南韓首位女總統 朴槿惠就任
柏南奇國會證詞 牽動美元
斯洛伐克僑界及友人為李安加油
台灣會展領航 前進印尼
匯豐陸製造業PMI 擴張放慢
警報器響還在睡 消防員解危
「愛‧慕」奪奧斯卡最佳外語片
吳壽山：盼台股突破8500點
市政會議缺席 胡志強術後複檢
連戰談兩岸：道路正確不應逆轉
債券指數型商品 3年成長逾倍
市場觀望 台股量縮整理
奧斯卡女配 安海瑟薇奪獎
台灣製造業外銷逾半 創新高
吳思華盼大學與鄉鎮合作創新
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
Pi獲奧斯卡獎 視效軟體沾光
萬海證實 貨船與日漁船擦撞
第85屆奧斯卡獎部分得獎名單
澳元遭高估 澳央行恐被迫降息
匯豐陸PMI初值 4個月新低
疑涉軍中性騷擾 少將遭訴
陸調查：多數企業重視政府關係
台中機場濃霧 8百旅客受影響
傳王晨吉炳軒 任人大副委員長
雙子星案 北市捷運局長准辭
財政吹緊縮風 全球經濟傷風
防制毒品 教部盼共建宣導網絡
愛‧慕奪外語片 導演歸功演員
綠委：沒有核四也不會缺電
景氣樂觀 台製造業近2年新高
年目標 蘇貞昌：安全自由幸福
破例 周小川傳將續任人行行長
民眾舉反核旗 宣誓擋核四預算
台日船隻事故 台灣船員均安
黑田料掌日銀 日股漲聲起
平價品牌 海倫杭特穿上奧斯卡
亞股走高 日銀料積極鬆銀根
宏都拉斯電費調漲4.3%
總統監誓 董國猷就任歐盟大使
傳與全球一動整併 威寶否認
聯發科：合併晨星案仍無進展
富比世：大陸正走上高收入之路
新台幣午貶1.4分
會見中共兩代總書記 連戰首位
「少年Pi」再下一城 奪3獎
陸改善船舶用核發動機
經濟基本面強 東協今年亮眼
勿忘二二八 獨派將辦遊行
連習會 陸學者：雙方默契佳
外幣保單 評估匯率風險及費用
揪少年暴力討債 治平對象回籠
掌證交所 李述德：幫大家賺錢
元宵放鞭炮 北京空汙又超標
疑不滿挑釁 少年持刀砍人
Pi下視覺效果 高喊台灣好棒
涉偷竊名牌包 賴慕禎遭起訴
台灣導演李安 勇奪最佳導演
紫南宮呷丁酒 減米酒不失風味
李安抱回第2座導演小金人
定期定額高收債新興債 勝算大
珍妮佛勞倫斯 奧斯卡封后
奧斯卡 影星媒體爭奇鬥艷
林益世案 檢盼延後辯論遭駁回
丹尼爾戴路易斯奧斯卡三度封帝
大型開發案 郝：朝分工處理
台灣雙A MWC大展身手
呂發起一人一信 讓扁返家治療
沙巴索地 菲蘇丹誓要成功
奧斯卡最佳影片 亞果出任務
建物有障礙 徐中雄：無法容忍
燈會落幕 高市估產值20億
新北彩虹蔬果包 省荷包助菜農
核四 學者：核安與電價取捨
第85屆奧斯卡金像獎得獎名單
李安奪導演獎 亞果獲最佳影片
每年嬰兒數 李鴻源盼達18萬
北市地下停車場火警 4人送醫
前景黯淡 歐企業緊抱現金
少年PI 獎項票房皆開紅盤
孝行獎選拔 內政部籲推薦
再奪導演獎 李安感謝電影之神
疑失手打死女兒 警逮捕母親
薛琦：證券單位四合一是好政策
台灣燈會 日本團參觀取經
PI完美呈現 李安多次謝台灣
陳椿亮請辭獲准 接任人選未定
台股收盤跌39.21點
邦諾1分2 書店與平板恐分家
消疑慮 惠普董事長將會投資人
陸外管局不動聲色投資英不動產
陸官員駕車衝入劇院 26傷
李安再摘奧斯卡 陸網友樂翻
3月台指期跌51點
潘安邦告別式 兒唱澎湖灣追思
台股盤下整理 收跌39點
越南開採鋁礬土 越做越虧
3月電子金融期雙跌
奧斯卡新科影后 領獎跌一跤
拚奧斯卡最佳影片 片商砸重金
連習會 陸方重要官員出席
台股盤中觀望 尾盤下殺
李安奪導演獎 馬總統祝賀
陸客在巴黎航班偷紅酒 引眾怒
雙子星開發案 中工低調不發言
外交突破 王金平赴朴槿惠就職
箭竹筍盛產 筍農憂量多價跌
李安奪奧斯卡導演獎 家人感動
黑田若掌日銀 需在野黨配合
選理想校長 台大生設模擬投票
朴槿惠就任 台韓關係受期待
李安奪小金人 謝台灣也謝妻子
胡志強：將頒李安榮譽市民獎章
水湳機場停機坪 打造PI特效
兩岸政治接觸 連戰：適當重視
黃敏助：盼台股擺脫低量
鹽水蜂炮落幕 57人受傷
蜜雪兒頒最佳影片 亞果面子大
拉美9國咖啡出口增近1成2
三大法人賣超台股15億元
張家祝：3週內檢視核四問題
枋寮早生愛文芒果 上市搶手
李安奪最佳導演 南一中沾光
江揆：正面接受核四公投檢驗
江揆願接受核四公投 總統支持
府院黨定調 核四訴諸公投
胡志明市驚爆 10死3傷
日流感肆虐 皇太子感染
李安奪大獎 母親：為兒子驕傲
李安奪小金人 總統致賀電
請辭獲准 陳椿亮：心靜如水
圖書館借閱榜 甄嬛傳也上榜
偵破改造霰彈槍 警逮人送辦
拒二手菸 實踐設無菸人行道
曾永權盼行政立法攜手同心
連戰：兩岸處關鍵階段非深水區
金門移民站 洽公也可猜燈謎
菲總統簽法 賠償人權受害者
傷身 近4成梅子超量添加代糖
日本發生規模6.2地震
交往討嘸錢 女誣告性侵遭判刑
核四公投 台電：牽動能源政策
年借書千冊 小姊弟成借閱楷模
日關東強震 規模6.2
不滿意胸部 隆乳升級勿求快
山區垂釣失聯 男溺斃
香港迪士尼計劃擴建
華南金確立5大策略方向
李安奪金人 好像台中得獎
核四公投 台電：全力配合
華航臉書揪團 人氣升票價降
6全國性公投 未達門檻遭否決
日人授心創復原 家扶贈烏克麗麗
拆真文物建博物館 百年油坊毀
新台幣兌美元貶4.4分
李安加入兩座金獎導演俱樂部
最佳導演李安 二度打破十年律
迎農博 虎尾啟動生態清潔年
外資上週買超91.82億元
李安：沒有台灣 無法完成PI
少年PI裡的虎 他用電腦繡出
安海瑟薇禮服 網友聚焦「點」
總統：李安好讚 讓台灣驕傲
新建工程事故 北市勒令停工
疑涉收取回扣 花縣議員遭約談
江揆：立院發動估8月核四公投
華南金銀彈滿 發動購併戰
江揆核四立場 公投核安嚴把關
中市闢主3號道 地主盼緩拆屋
盧廣仲當兵去 開心秀平頭
涉殺幼女棄屍 母流淚懊悔
宗教交流 金門關帝廟大陸進香
華航搶客新招 臉書按讚降票價
台積電：產業政策不應公投決定
呂秀蓮：核四公投應限於新北市
妻子支持 李安電影路結實纍纍
仇隙凶殺 外勞刺死同鄉逃逸
財神眷顧投注站 開10次頭彩
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政治關係民先探 陸學者：必要
著重犯罪防範 金門春安結束
肯德基在陸 淘汰千個雞舍
彰藝中心工程 卓伯源盼成典範
再攀奧斯卡高峰 李安感謝台灣
中央氣象局 氣象報告
連戰向習提兩岸關係16字箴言
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
安麗總裁劉明雄：致力行銷台灣
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
少年PI造浪池 擬建電影園區
原鄉秘境4玩法 暢遊阿里山
枯水少雨 高雄3月恐缺水
核四如停建 每人分擔1.5萬
中選會：委員會決定公投日期
誤觸採購法 監院糾正故宮
台工藝新秀入選慕尼黑首飾競賽
台積電28奈米製程獲高通訂單
義國會選舉贏家 面臨改革考驗
新竹世博館帶動商機房市夯
台灣燈會湧人潮 高鐵加強輸運
核四公投 外資憂添不確定性
日強震 外交部：無國人傷亡
涉包庇賭場 前警副所長遭起訴
政院優先法案 盼行政立法合作
電訊公司火警 疑電線短路
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母涉失手殺女 父疑另有其人
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憂高雄水情 南水局提前因應
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北捷引導系統 貼心服務不漏接
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少年PI鍍4金 特效公司同慶
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綠：先停建核四 並修公投法
顏清標健檢慢性病 回中監服刑
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公投過關與否 設有雙門檻
UBA女籃賽 錢薇娟重掌兵符
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華碩秀新品 施崇棠化身魔術師
執政黨祭核四公投 球回綠手上
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遭控行為不當 蘇格蘭主教辭職
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BBC專訪 龍應台：李安棒極
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機房起火事故 數位通致歉
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桃猿熱身賽 擊敗天津雄獅
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連戰會晤習近平 互稱老朋友
接證交所董座 李述德提一願景、兩任務、三策略
謝介石之孫返台 圓多年的尋根夢
核四公投、緩審預算 江宜樺尊重立院
胡錦濤會連戰 8年第12次見面
美國一對夫妻 意外發現是親兄妹
非法吸金17億 檢起訴詐財主嫌
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
三星發邀請函 S4呼之欲出
洛時：導演與男配角爆冷門
內需撐腰 新興中小型股漲相佳
雲端起飛 中華電多服務(啟)動
納智捷與台南市府 合推電動車
台新銀創新 手機可換人民幣
電價薪資漲 印尼紡織成本增
MWC 三星推新視訊服務
台日電池交流促商機
韓銀：日匯率政策恐延宕韓復甦
道瓊永續指數 中華電入選
數位躍進年 中華電設3目標
美股重挫 摩台期恐壓低結算
增資富泰華 鴻海：依序核辦
李安獲獎 英創意教父也欽佩
嘉義住宅火警 1男葬身火窟
鋒面接近 下午有短暫雨
攻電視 LG購WebOS系統
谷歌傳擬推音樂串流服務
1月失業率4.16% 續降
陸元春電視銷售佳 五一續動能
龍應台：文化帶台灣走向國際
中興推Mozilla智慧手機
台股開盤下跌56.27點
美前官員：安倍訪美得到想要的
經濟效益 美核電廠延役成主流
黑田掌日銀 財相舉雙手同意
刺激措施出籠 通膨避險商品漲
台日船相撞 日逮捕台船長
王品集團徵才 釋131個職缺
盤整 新台幣匯率盤初小升
美準財長：優先處理人民幣匯率
日考慮提名財務省次官掌亞銀
經長：核四訴公投是討論所得出
國際前鋒論壇報改名 紐時整合
宏達電機皇返台 投顧看旺
管中閔：停核影響需專業評估
黑莓Z10印度開賣 美國押後
雲南黑戶村 近萬人生存艱難
馮光遠：李安準備功夫充分
王岐山：紀檢幹部禁辦人情案
連習會 王郁琦：民間交流
江揆：公投補代議 門檻不宜低
國內機票漲 政府業者旅客分擔
奧斯卡配樂得獎人：李安富遠見
洛時旅遊展 台灣館奪最佳展館
牽制三星 谷歌盼扶植其他夥伴
旅瓜台灣商會舉辦元宵節聯歡會
美代理財長：減支傷害經濟擴張
類股多跌 台股7900震盪
中共18屆2中全會召開
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
巴西登革熱猖獗 感染病例飆增
林昭亮攜國台交 奏優美樂音
雨少 水利署成立枯旱應變小組
核四公投 王金平：複雜變數多
北捷局長 蔡輝昇接任
楊天生家族 進軍重型卡車市場
失業率續降 勞動市場正向發展
越電動機車亂 交通令人憂
台灣美食享譽聖露西亞
連習會 國際媒體關注政經議題
中間價提高 人民幣抵2週新高
李安奪獎 成台灣強勁代言人
料食博奕大餅 Zynga大漲
薩國華裔日 僑胞捐熱血慶祝
毛豆黃豆兩用新品種 進軍國際
行照免換 機車莫忘強制險
視網膜病變致盲 糖尿病勿輕忽
國防部：演習訓練不打折扣
公投門檻高 環團籲核四先停建
連見胡：兩岸政治對話將無可免
中共舉行18屆2中全會
德系重型卡車 引進台灣
藍委肯定核四公投 綠籲停建
法鼓山皈依大典 開放網路報名
呂：政院核四公投機關算盡
減支大限華府示警 華爾街淡定
C.N.Blue巡演首站台北
日產執行長：日圓匯價還不夠軟
財產申報不實 國軍7人受罰
台船長遭日逮捕 外交部了解中
蘇貞昌：核四不能用鳥籠公投法
連戰邀胡錦濤 到台灣嚐小吃
山東小鎮水汙染 幾乎天天出殯
疑涉採購回扣案 花縣議員收押
總統：共同開發 東海唯一出路
去年實質平均薪資減幅1.6%
李安獲獎 印尼與有榮焉
違規大戶 北市警：公務需求
北市小內閣改組 郝宣布人事案
TDK機器人賽 3月底前報名
總統：兩岸和平發展 美扮要角
龍應台：李安是真誠台灣之子
亞洲資金投資房產 歐洲最多
沙巴索地菲人 菲總統警告速返
BBC譴責陸干擾英語短波節目
紫禁城護城河 垃圾布滿河面
村長苦勸健檢 婦人罹癌療後佳
霧鎖桃機 80航班受影響
黃嘉祥紐約服裝展 引人注目
毛豆外銷創新高 再添2新軍
失手打死女兒 母親收押禁見
冷凍人才缺 教部找大學想辦法
簽陳鴻文 象將付小熊5萬美元
政院：核四需安全檢測不應停工
區間盤整 新台幣午升2.6分
仰賴核電 法國能源獨立
避財政扣押 歐巴馬訴諸群眾
泰央行暗示短期不降息
朱立倫：核四公投不容資訊隱瞞
江揆：公投不表示建核四政策變
陸駭客週休二日 疑領錢辦事
陸海外併購金額可望再創新高
籲核四停建 綠杯葛立院議事
綠金外銷創新高 闢地因應
懸浮微粒高 高市空氣品質差
涉竄改考生成績 退休官員遭訴
住宅火警1死 初步排除外力
台北坎城合作 尋找下一個李安
與李安合影 中市府推合成圓夢
核四公投 郝龍斌：樂觀其成
補充保費繳款 寬限半個月
壹傳媒案補件 辜仲諒：不了解
沙巴索地菲人：與大馬簽約才撤
高盛料金價循環週期已翻轉
陸報章網民熱議李安獲獎
台東熱氣球拚外交 將赴澳升空
經濟部：堅守牛豬分離立場
路透：周小川續任 推金融改革
胡志明市機場整修 航班受影響
少年PI造浪池 納電影園區
南韓有限開放外籍醫生醫療行為
涉吸金17億 主嫌遭訴車拍賣
日銀新總裁提名 週五前送國會
麻生:下屆亞銀總裁也是日本人
湖山水庫環境調查報告審核通過
法獨立核安機制 重核廢料處理
宜蘭婦女團體 號召遊行反核
歐洲商會25周年 轉全國協會
萬海：德春號船長是協助調查
人本給學生寫信 呼籲面對髮禁
英頂級信評遭砍 英債未跌反漲
官員請託黑道喬事 監委：離譜
新突破 人工晶型孔洞超越天然
台股收盤跌66.78點
連戰：政治對話談判無可避免
幼齒傳播妹坐檯 國中女生在列
向菩薩保證娶情婦 陸官員停職
二二八賠償 綠委促展延2年
3月台指期跌56點
台股開低走低 收跌66點
3月電子金融期齊跌
台股跌66點 失守7900
麥田見學 學生親身體驗農事
好萊塢特效公司 扎根高雄不變
總統：台應加速與歐簽TEM
核四影響評估 經部估算中
人事究責 郝龍斌：到此為止
索羅門賑災 台捐20多萬美元
立院若緩審核四預算 江揆尊重
陸社科院籲逐步取消超生罰款
翔準擬由母公司收購下櫃
台灣有機農業 躍國際志工舞台
劉德立出席巴拉圭台商元宵晚會
義新國會左右拉鋸 議事恐僵持
學測成績複查 1820人申請
難道餓極了？貓熊捕羊吃
慶韓星生日 台粉絲集資救貓狗
三大法人賣超台股48億元
學生學測滿級分 卓伯源勉謙虛
陸公海賭王案 竟貓鼠勾結
埃熱氣球爆炸墜毀 19外客死
陸土壤污染是國家祕密 輿論批
台聯黨團交接 江揆展溝通誠意
印尼當官好薪情 津貼福利多
濃霧受困沙洲 釣客獲救
萬安36號演習 宜蘭率先登場
群創去年Q4本業轉盈
葉盛茂案 執行刑3年8月
不滿股票遭扣 恐嚇執行署遭訴
福特4款爭議車 台未生產進口
葉博文：公投命題 核四續建否
台電招考新血 月薪30K起跳
美籍女婿暴瘦 尿毒症病變
樹葉刺傷 今年首例破傷風死亡
埃及熱氣球爆炸 19死2生還
教部設計評量 檢測國民素養
新台幣兌美元貶3.8分
強化台日貿易 貿協簽備忘錄
關島馬拉松 邀請好手參加
士林夜市店家涉恐嚇同行
學童減壓 北京小學取消期中考
中海油併尼克森 戰略意義大
東京食品展 嘉縣盼訂單破紀錄
LG旗艦機登台 助攻銷售量
少年PI熱 墾丁觀光將受益
1月外銷訂單 連 5升
新竹物流贊助 雞城故事巡演
台灣燈會 睡魔龍王28日登場
調查：企業看3月景氣 偏樂觀
反陸統治 又傳2藏人自焚身亡
陸買加國油企 最大海外併購
迎天穿日 雲林詔安客邀同歡
涉詐財 竹縣家畜防治所長交保
金門大霧 海空交通中斷
柴油廢氣致癌 雲林校車檢測
殲20秀彈艙照片 料掛霹靂彈
新北工安意外 1工人墜地亡
連胡會多敘舊 氣氛輕鬆
辜仲諒：希望司法還我清白
義賣愛心商品 雲林家扶助貧童
春節國旅熱 高市逾7百萬遊客
不雅 伊媒體改蜜雪兒低胸禮服
南島婚禮 屏北景點免費接駁
機房火警 NCC要求補償用戶
苗縣就業徵才 籲先求有再求好
分享棒球路 陳金鋒：痛苦啊
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人權報告審查 民團表達訴求
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牛番茄盛產 南市農業局促銷
投信：陸股下半年可望向上
台灣竹樂團 菲國演出成功
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不滿遭辱罵 男打死鄰居判刑
港泰簽署經貿合作安排
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台中加工區 營業額創新高
兩會前夕 滬指跌破2300點
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立院共識 公投前核四暫停施工
學者：韓元貶 台幣也有空間
顧及現實 歐洲國家難斷絕核電
施振榮：少年PI感動人心
北市消防局長：退休後陪母親
促進關係 緬總統首訪歐洲5國
南大冰水瓶 大馬發明展銀牌
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接單趨穩 前2月估成長逾5%
獎勵企業投資 北市補助34案
亞洲將增百台核機組 陸居首
胡錦濤：兩岸和平發展前景廣闊
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