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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
王建民老驥伏櫪 旅外世代交替
蛙式紀錄破不停 蔡秉融好泳
德里小黨主政 外溢效應受關注
北市聯醫 開設三九天特別門診
利比亞扣留4美軍人員 傳獲釋
林慧萍改玉女形象 火辣跳鋼管
總統：台國際醫療產值大幅成長
日願遷普天間基地 美防長歡迎
招攬外籍富人 日擬放寬簽證
國際醫療服務中心 桃機同步
丁守中：市政辯論納各黨內初選
入冬天冷 檢視傷病保障
泰國選舉登記 南部遭示威干擾
江揆：台灣醫療有國際競爭力
星導演澎湖拍戲 挨家挨戶選角
尾牙春節近 北市加強取締酒駕
陸搶挖人才 國際醫療有挑戰
怒罵王八蛋 判賠鄰居萬元
嘉市檜意森活村 元旦試營運
林鴻道當選中華奧會主席
梅山嘉年華 茶竹梅創意料理
彰濱工業區車禍 轎車相撞2死
搶登最高峰 美9歲男童創紀錄
小鴨洗澎澎 一上午洗好半邊臉
疏洩採購底標 消防主秘緩訴
蘇貞昌：台灣早已主權獨立
大陸兩會 明年3月召開
國道連環追撞 9人送醫無大礙
元旦起 陸生父母可來台探親
印尼媒體：安倍拜鬼暴軍國野心
韓團EXO新片暢銷破百萬
檢舉交通違規 拍照上傳即可
高雄資訊月 遠傳優惠一波波
搶商機 Wechat版本更新
圓仔玩阿給 熊球交相纏
內政部統計 房市交易回溫
台灣擴認澳門學歷 澳門表歡迎
禁男警留長髮 警政署：可檢討
打牌釀口角 鐵椅插破對方眼球
柏林跳蚤市場賣點 前東德物品
顧立雄：台獨黨綱沒有凍結問題
高山症瀕死 加壓袋解危機
懷舊樂團獻唱 拍賣藝品做公益
陸封殺比特幣 台電商接收商機
不懼球吻 蘇貞昌奪下得分王
復仇影展 4片顛覆想像
屋頂救貓 埔里消防員摔成重傷
台中國際機場 醫療中心揭幕
台獨黨綱存廢 藍籲蘇蔡速表態
侯友宜捐衣送暖 避談選舉
元智中文系畢製 文學結合創意
華航佳節葡萄酒 台灣囝仔釀製
要玩不藥丸 法務部揪熱舞反毒
推環保 東海大學演綠色創意劇
村落美學成果展 宜蘭登場
北市簽產銷合作 行銷雲林蔬果
正心仁愛健行 企業校友偕伴
迎新年 彰縣直播維也納音樂會
關公當低頭族 幽默畫作拿大獎
企業送暖 贈米又辦千叟宴
禁燃油機車 中市：僅特定區域
老友白嘉莉力挺胡志強連任
安倍效應 成田機場湧人潮
特偵否認監聽柯建銘至11月
亞幣走弱 台幣週貶0.15%
暴雪AMD夢想聯賽總決賽登場
華仔播報風暴氣象 五月天力挺
丹佛發執照 大麻布朗尼等上市
北京當局廢勞教 關鍵在地方
搶eTag客 信用卡回饋車拚
促銷盛產蔬果 台北雲林創雙贏
元旦到宜蘭頭城 迎浪漫曙光
鹿港小吃宴 遊客讚不絕口
北市徵才活動 寒假兼職機會多
大陸人大通過單獨兩孩 廢勞教
陸放寬一胎化 消費族群利多
桃園1染整廠水污 遭勒令停工
美新鎮小學屠殺 駭人細節曝光
惡法勞教 大陸廢除
幾米浮空迷城特展 羅東登場
下週油價漲幅 估約5角
女登山客不適 軍方馳援送醫
大陸錢荒 投信：不影響點心債
台東花開幸福 農遊專車啟動
攻宅商機 燦坤推0元專案
安倍拜靖國 在陸日商恐內傷
習近平展親民 自己排隊買包子
當選奧會主席 林鴻道全力以赴
竹科宜蘭區 首家企業動工
北市疏散門工程延期 注意改道
賀軍翔30而立 粉絲來台慶生
普安堂爭議 民間辦文資論壇
彩虹眷村路跑 賞彩繪跑出健康
國際醫療中心啟動 貿協推服務
年底保單健檢 4點檢視需求
國民黨慶 金門98歲黨員歸隊
財部：督促國產署辦地上權招標
低溫寒害 雲林凍死萬尾魚
軍委主席1年 習11次走軍區
鹽田白小鴨 搖頭晃腦送夕陽
建國高架橋汽車起火 無人傷
大學生自摔 衝入對向車底重傷
高苑OB賽 殷仔負傷開球
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
元旦工作 薪資須加倍
萬丹紅豆節 陳保基促銷紅豆
違規變換車道致人傷 男緩刑
郝龍斌雲林行 拜訪張榮味
黃小鴨澎澎洗不完 半身亮晶晶
加國議員訪華團 將晉見馬總統
崑濱伯捐簽名米 義賣助家扶
綠中市長初選倒數 寒風中衝刺
寒流發威 屏東4人不治
嘉縣多元性別健康中心開幕
放寬生二胎商機 台企喜迎
紙風車昆蟲展 元旦高雄升國旗
教育交流 日本師生體驗客家情
北中南東7處低溫 創今年紀錄
劉錚飆分無用 璞園逆轉勝台啤
高雄屏東 29日空氣品質不良
寒冬百人捐新年禮 溫暖貧童心
台北車展起跑 國產品牌拚場
避爭議 公明黨籲另建追悼設施
伊反政府議員被捕 激鬥5死
捏學生手臂瘀青 國中師緩起訴
青少棒親善交流 台日簽訂宣言
國科會推動離岸風力增能源自主
短耳鴞掛網 金門原地野放
龜山小學童 療癒謝怡芬思親
反廢水 中小學辦環境保護日
國際醫療把餅做大 引外資人才
移民署宣導新住民經營婚姻
OB賽撞期 郭泓志陳偉殷拚場
高雄國際醫療服務中心揭牌
企業寒冬送暖 搶賑米擠爆會場
美失業津貼 國會新年新議題
企業捐圖書館 媲美東京名書店
凍頂茶展售 特等獎維持高價
僑聯總會頒獎學金 讚許僑教
研究：記得什麼 文化影響大
郭泓志又開轟 新球季添話題
疑天氣寒冷 竹市2人送醫不治
失業數字戰 法總統失公信力
楊潔篪：安倍必須糾正錯誤
低溫難耐 街友改宿平安站
計程費 林口五堵省64元最多
比國扣黑心馬肉 批歐盟無作為
賊星該敗 搶皮包跌水溝摔斷骨
手機定位服務助法國警察抓強盜
習近平買包子 消費百元
家扶愛心物資銀行 涓滴聚流
屏東吐司賽 中山工商奪冠
花旗專家看好英鎊明年持續走強
黃小鴨澎澎秀 29日再開演
尾牙近防酒駕 北市警擴大取締
寒流防中風 流感疫情蠢動
九把刀：核災是無法復原的災難
助人助己 高中生發起無飲料日
營區滑手機 國防部：仍在試行
保訓會：公務員讀書推廣成效佳
未辦妥保存登記屋 算持有戶數
德里巿長：選票打貪腐只是開始
融入在地元素 猴硐處處有貓影
計程費 關西白河增84元最多
光頡現增訂價暫定每股20元
艾美陸新生產基地 擬Q4量產
售禁建都市土地 適用奢侈稅
台灣大猛攻 對戰裕隆3連勝
看見台鐵月曆 尋找入鏡旅客
泰國選舉登記 南部6省無法進行
還我釣魚台國際論壇 提建言
今彩539開獎結果
安倍拜靖國神社 日本車企憂
70年代復古電玩 網路復活
中風老翁猝死 疑低溫釀禍
屏東國際機器人展 車拚創意
屏東潮創機器人館開幕
綠對中總報告 將討論陸生陸配
為選民陳情 雲議員被指翻桌
中北部冷 恆春白天攝氏20度
學生揉菜單惹議 南一中盼終止
為救子 辛巴威父親徒手戰鱷魚
郝龍斌訪張榮味 未觸選舉話題
華仔攻小巨蛋 開場從天而降
斐遊客不守規定 遭獅子咬傷
今彩539頭獎 1注中獎
迎自造者時代 金寶3D列印出貨
宜中逆轉屏中 闖HBL8強
結合民間登月 美應超越陸野心
睽違5年華仔開唱 融化粉絲
2013年謝幕 他們留下歷史
松山又被絕殺 所幸不影響8強
寒流威脅 送醫人數增加
達欣11人得分圍攻 台銀吞敗
歐研究：年輕人不再愛用臉書
美媒：安倍參拜靖國陷美於兩難
效法歐巴馬買外賣 習近平排隊買包子
民調：過半民眾認為陸政府對台不友善
稅捐解釋令違憲 學者籲全面檢討
雲頂世界酒店隆重開業 中國首屈一指的滑雪勝地 – 密苑
香格里拉台南遠東飯店推出除夕圍爐團圓宴與春節餐飲活動
台北寒舍艾美酒店 味覺環遊‧Let’s Go Around
福泰飯店集團傳愛 衣物送暖
嶄新品牌 引領風潮 蜂巢Bee House 開幕
宜花地區冬季暖泉五星聯賣
日本原裝新春年味 大倉久和濃濃東洋風
雲朗觀光校園深耕計畫 輔仁大學外語學院產學合作
新北土城火警 無人受困
侮辱同志與非裔 美實境秀惹議
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
ETA囚犯稱 承認西班牙司法
土西南外海6.0強震 無傷亡
移除敘最危險化武 年終難達成
推動和談 凱瑞元旦走訪中東
華航花車亮相 誓再奪首獎
多倫多市長當選年度新聞人物
日本立吞酒吧夯 體虛者難消受
啤酒節揚名國際 德釀酒業發達
白思豪掌紐約市 柯林頓將監誓
借酒澆愁 巴西人反越喝越愁
品酒不拚酒 南非人輕鬆喝
清晨濕又冷 淡水9.9度
ETA囚犯願循法律管道爭自由
跨年追曙光 各大風景區出招
跨年煙火秀 全台遊樂園比浪漫
新加坡啤酒「飲勝」最夯
派對跨年 飯店巧思吸客
陸媒：北韓反常加強邊境巡邏
通行費收據回數票 收藏搶手
歲末大掃除 美民攪碎痛苦回憶
山葉盃足球複賽 明年1月開踢
金價若跌破支撐 恐加速下滑
高屏空氣不良 中南部恐有揚塵
堅持品質 葡萄酒是法國的驕傲
精品太高貴 富人也喊吃不消
人氣國寶巧克力 美食融入文化
老闆愛車成癡 三星肖想賣車
三井住友提高海外獲利目標
摺疊機魅力猶存 名流愛不釋手
前11月 越南與大馬貿易大增
外資抽腿 菲股雲端跌落谷底
就愛看喜劇 私人訂製票房夯
西門子產零件 用金屬3D列印
曼莫漢記者會 擬披露選後計畫
林書豪先發對鵜鶘 首節3助攻
港支聯會 購永久六四紀念館址
F-晨星2月下市
10.9度 嘉義清晨溫度回升
現股當沖1/6上路 量能估增
阿里山優良冬茶 嘉市頒獎展售
30日起 國道計程免收費3天
林書豪半場3助攻 得分掛蛋
美國童軍2014年起接受同志
日本山形新幹線車禍 釀1死
櫃買中心元月起新制上路
外交特考 103年設英檢門檻
天冷捐血少 南市血庫拉警報
台灣女生虐貓 紐約讀者撻伐
販賣仿冒精品 臉書當展場
台馳援帛琉風災 宛如耶誕送暖
台灣加倍奉送 帛琉災民住獨棟
總統府小白宮 帛琉另類景點
陸商在美設紡紗廠回銷大陸
國發會主委 管中閔可望接任
港股王騰訊 成2013年焦點
走進歷史 國道收費員感傷
冬日傳愛助偏鄉 鞋盒愛滿載
財部明年新制 更無紙化
分析：安倍不糾錯 中日難轉圜
迎新年 台鹽推彩繪鹽雕
劉德華展肌情 感性談家事
空廚年菜 九孔佛跳牆蒜燒甲魚
不畏寒冷 萬人為農博而跑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
上海自貿區滿季 金融業等開放
自貿區溢出效應 仲介業賺很大
不畏低溫 中原溜冰府前升旗
推進永續 9農藥明年禁售使用
快閃商場 紐約青少年鬧翻天
立院審預算 黃世銘擬列席
除吸菸區 國家公園4月起禁菸
曾率團來台 四川政協主席遭查
景氣補漲 看好全球價值型股票
黃小鴨持續洗澎澎 盼亮麗光鮮
迎新年 彰化縣辦多場跨年晚會
美中學數學測驗 台55人滿分
新埔林氏家廟修復 保存文物
竹縣元旦健走 民眾往返可接駁
林書豪末節展身手 火箭勝鵜鶘
柯建銘不處分 國民黨團要翻案
睽違8年 可口可樂推賀歲瓶
衡陽市人大5百人涉賄 幾停擺
美酒吧槍案2死 新秀歌手遇害
總統府復辦尾牙 盼起帶頭作用
檳榔攤掩地下加氣站 警逮1嫌
中壢藝術館翻修 亮麗再顯風華
APP繳水電費 一舉數得
讓動物善終 徵動物安寧病房
軍法轉型 部隊將設法律人員
軍審移司法 林毅夫案下月移交
食安心 明年元月增4溯源餐廳
印尼航空 將加入天合聯盟
犬貓未打狂犬病疫苗 元旦開罰
第三航廈興建 航科館遷館
醫院咆哮 警上門查獲通緝犯
收費站結緣 國道警護妻至熄燈
30日起 汽柴油每公升漲5角
年終獎金 先理人再理財
耶誕節血案 少年肢解姨母男友
泰國同志擬組政黨推動平權
藍南市人選 擬學術文化界覓才
企業違規 員工不放無薪假
推競選網站 丁守中宣示決心
大隊接力奪雙冠 明道中學有成
溫網室補助將調整 增受益農民
疾管署：越南南部腸病毒蔓延
第4節先生 林書豪率火箭升空
怕花錢 3/4英人在家過除夕
天冷重油凝 船員加熱引火警
大佳河濱 3D壁畫餵圓仔喝奶
乘寒流偷電纜 小蜜桃機車露餡
蘇貞昌：台灣已是主權獨立國家
跨年迎曙光 宜蘭各地辦活動
記憶體模組廠 參展策略大不同
坦承口氣不佳 議員蔡秋敏致歉
竹縣志工優秀 澳門團體取經
原相明年進軍醫療量測市場
美國T簽證 去年給印度人最多
大汐科園區 天橋30日開放
童振源：綠應擬中華民國決議文
稻作推新制 提升品質養地力
婦人記憶力減退 小中風作怪
巨量資料 決勝跨境電子商務
迷你網球場 中市豐原啟用
酒駕強制險加費 3月上路
台61漢寶王功通車 路跑慶祝
南投清境跨年 如期舉行
自拍不夠夯 臉基尼才算流行語
想吃牢飯 男子開車撞派出所
台南跨年三部曲 送舊兼迎新
圓仔玩麻布枕 滾來滾去好忙
行動App 改造消費型態
日月潭金龍山 迎新年曙光
數據看一戰 死傷千萬規模超大
跨年活動 谷關梨山不缺席
瘋跨年 高雄三大活動迎新年
除舊布新迎新年 北市掃除誓師
騙悠遊信用卡 盜刷男吃官司
為跨年夜供電 紐約6單車待命
德國12月氣候溫和隆冬恐遲到
內政部多項措施 103年上路
打工度假 外交部籲善用美意
元旦起 銀行信合社業務多鬆綁
通姦和解後再告 證據不足敗訴
女遭詐賭逾千萬元 男友涉案
台大竹北校區講座 談科普藝文
連夜趕年貨 花生工廠傳火警
江揆：目前無內閣改組規劃
民調在即 林佳龍及蔡其昌激戰
陸人來台停留 元旦改制簡化
公建使用年限 明年提規範計畫
江揆：經濟藥方不只示範區
斥資1億 豐原果菜市場啟用
保農作防猴害 要事先申請
雲林路跑意外 選手遭撞送醫
張榕容產後狂瘦 披白紗辦婚宴
健康迎新年 元旦健走受歡迎
湖南平房爆炸 6死
不開放 江揆：如溫水煮青蛙
小老百姓黨入主德里 先掃特權
賴瑟珍心繫觀光 領軍華膳驚喜
時薪族加薪 1月起調漲6元
集嘉新機2連發 搶年末商機
銀髮健康保險 最高80歲可買
LTE升級上陣 宏達電1/7發表
2014 各地活動迎跨年
又錢荒 今年陸股黯然失色
北市康樂街大火 兩人命危
30萬車無eTag 安裝免費
誣告他人侮辱 集點達人遭訴
送年菜給獨老 嘉義募款不足
許茹芸發新聞稿 宣布已結婚
低碳漫遊 金門宣導電動車
南投花季開跑 繽紛花海迎賓
外資假後若歸隊 看好紅包行情
爭選北市長 柯文哲呂秀蓮過招
蘇貞昌：綠色執政縣市成績亮眼
男子疑嗑藥死亡 檢警調查
印尼小貨車撞貨櫃拖車 18死
大陸3海警船 近釣島海域
環境險峻 吳副總統勉拚經濟
自由行旅館缺缺 蜂巢投入戰局
黃金週線收紅 短線操作宜保守
委內瑞拉：獲大陸50億美元貸款
全球麻疹疫情 較去年增3成
工頭涉性侵少年 檢方延押獲准
耶誕假期 兩教宗共進午餐
陸官媒評十大新聞 薄案在列
酒駕執法見效 死亡人數銳減
明年新制 經濟部多項上路
共青團開闢微博微信
陸首次登月郵票 元旦發行
明道摟郭雪芙 粉絲超反彈
吉林強拆女副市長 遭雙開
鞋業二代結連理 打造婚紗鞋
收費站拆除前 仍須減速通行
宏?新執行長 投資人按讚
日本債券清償 藍綠委不同調
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
撞路跑選手 雲縣：疑疲勞駕駛
日冰上女王荒川 生日宣布結婚
安倍將出席日股封關儀式
島嶼主權 日加強國際宣傳
領導幹部自我報告 中共擬抽查
看準商機 福建擬推廣台灣特產
台塑化：明起汽柴油漲5角
推廣生命靈數 葉一龍認識自己
內湖火警 八旬夫妻遭祝融
陸央企長期虧損 國資委將嚴處
安倍拜靖國 7成日人盼顧外交
中市表揚志工 蔡炳坤授證
地上權使用權借款 尚待突破
衡陽超大賄選案 湖南立案調查
國道收費員轉業 政府助媒合
社交媒體似加深泰人政治對立
安倍拜靖國 南韓擬斷軍事交流
印媒報導台女大學生塞罐虐貓
呂秀蓮：軍事活動退出釣魚台
跨年倒數 北市府前廣場彩排
俄南火車站驚爆 10死3傷
李鴻源很多事想做 明年是關鍵
多運動吃蔬果 糖尿病新發率降
新北抽驗中藥 3件不合格
遠哲科學競賽 中山工商奪冠
文化外交 台灣彩瓷歐洲巡迴
副總統下鄉 參訪秀傳健康園區
小鴨洗完一面 另一面又髒
十二年國教 身障生簡章出爐
陸今年遊戲市場規模逾4千億元
路跑選手車禍 無生命危險
虱目魚契作銷陸 漁民慶豐收
節約用水 冬山鄉公所獲特優
慈濟歲末祝福 祈福感恩積福德
轉角遇幸福 許茹芸嫁韓籍老公
田中將大 上看2千萬美元年薪
泰清邁動物園預備迎接貓熊寶寶
黨基層薦選高市 楊秋興：再說
含農藥 日大廠冷凍食品下架
達梭推出生醫授權解決方案
韓鐵路罷工 反對黨要政府協商
澳洲打工度假 工作多元陷阱多
惹惱媽媽 圓仔被逼到牆角
推農漁產 南部首長聯袂行銷
北投男子身重4刀 送醫救治
比國監獄零用錢 每月最多兩千
走入歷史 名間收費站午夜開拆
寒流30日減弱 跨年回溫
女炸彈客出擊 俄車站18死50傷
客家委員會進駐新莊副都心
收費站賣回數票 至29日深夜
佛朗哥頭練拳雕塑作品 挨告
安倍參拜靖國 民調支持度持平
綠首長同台 拉抬市長選情
南海古沉船近千艘 考古難
中共下令 主管在公共場所禁煙
個資保護 歐盟盼明年突破僵局
佛光山為27名印度沙彌剃度
明鏡：美偵監歐非亞海底電纜
深圳女網雙打 詹詠然過首輪
李崇禧被查 似與周永康有關
內湖火警2死 疑電線走火
內湖火災 尚瑞強痛失雙親
台中糕餅 前進大馬檳城
龜山住宅火警 5人緊急逃生
保存奧運遺產 英救希特勒橡樹
赴澳打工度假 個人選擇大不同
女炸彈客攻擊 俄下令加強維安
購物網遭冒用 逾百人被詐騙
美賀喜巧克力 大馬柔佛設廠
蜘蛛人坐鎮 點燃101煙火
車神舒瑪赫 滑雪受重傷
OBU轉換儲值金 元旦起失效
女記者遭毆 烏克蘭逾5萬人集會
睽違4年 屏中重返HBL八強
亞塞拜然製歐最長蛋糕 52公尺
內湖火災2死 疑電暖爐肇禍
江揆：經濟成長未保2要檢討
舒馬赫滑雪出事 傳頭部重傷
寒流天冷 慎用電暖爐免災害
傳與李鴻源有心結 江揆否認
三分彈轟炸璞園 達欣3連勝
江揆：不輕易換閣員
收費員慰助金 最快1月中發放
江揆：公務生涯無下個職務可言
1/1起 胎紋納定檢機票上漲
憲委會通過 法將開徵富人稅
海冰似有裂縫 援俄考察船有望
率先賣娛樂大麻 美2州迎商機
新華社：張藝謀罰款恐單筆最高
劉德華甜言蜜語 馴服上萬粉絲
車站驚爆15死 蒲亭令加強維安
歐記健保元旦上路 成敗受矚目
台灣赴澳洲打工妹 淪落風塵
丁守中公布競選官網 宣示參選市長
又一高官涉貪 四川政協主席遭調查
4合1 陸人來台停留法 元旦起跑
聯邦失業救濟案到期 百萬美國人將斷炊
國民黨：台獨黨綱存廢 蘇蔡應速表態
經濟部選出 年度十大卓越中堅企業
凌越科技繼續漲停 櫃買籲防「炒股」
股市封關挑戰8600點 財長期待、沒把握
內閣改組？ 管、李、張受矚目
開放當沖活絡股市 曾銘宗：可以提升5%到10%
擁六百件當代藝術品「寒舍艾麗酒店」 跨年前夕信義商圈開幕
湖南人大賄選431人受調查 人大形同癱瘓
「李鴻源借調期滿」 江宜樺話中有話
建議凍結台獨黨綱 獨派要柯建銘離開民進黨
櫃買全新網站 帶來嶄新體驗
彰化幸福新移民照護措施
5成4上班族「今年特別冷」 87.27%上班感到痛苦
櫃買新增「文化創意業」掛牌類別 將於103/1/6實施
精彩跨年！中華電信多元服務 與最在乎的人迎接103年！
元旦郵政照常投遞快捷郵件
大陸登月工程 正一步一步走向成功
全國績優公共圖書館 於書海間領航 幸福生活
幸福迎新年 1314(一生一世)國泰熱情相約金融中心廣場
台中市扶輪社辦新移民演講 台灣媳婦說唱俱佳
新光人壽二手市集 全台募得220萬
苗栗頭份耶誕親子派對 新移民歡樂玩氣球
國道計程制上路 國泰世華eTag好行
國泰世華銀行董事會通過申設大陸地區子銀行
移民署雲林縣專勤隊及服務站 製作年曆傳送新移民溫暖
台北喜來登12/2起推出「萬福迎春」年菜外賣與年節禮盒
台灣第一GWONews 網路首播美、日、菲、越、印尼、印度、泰、柬埔寨多國新聞
高鐵嘉義站土地順利標脫 溢價率13%
喜萊登總動員助原童 募款成果超乎期待
捷運忠孝復興站廁所全新更新啟用
明年新制度 彈性面額股票正式上路
陸委會：兩會檢討會春節後召開
金正恩菸不離手 欲建立形象
黃世銘年終43萬遭刪除
收費站最後1日 小夜班後熄燈
舒馬赫滑雪傷頭 無生命危險
黑寡婦再出擊 炸俄火車站16死
明鏡：美國安局攔截電腦傳輸
敘利亞和會 敘當局要伊朗與會
薩爾瓦多火山噴發 民眾疏散
舒馬赫滑雪傷頭 陷昏迷情況危
台中暗夜大火 已知1死2傷
日圓維持弱勢 亞股指期漲
中信金捐款助菲 獲表揚
陸一胎化放寬 淘帝挾利多上市
景氣加政策利多 生醫業續受惠
投顧：基本面可望推升歐股
投顧：今年可轉債報酬率逾1成
台郡產能到位 明年拚成長
台灣大自有品牌 推3機1平板
美減刺激 美元兌日圓觸5年高
公益彩券銷售倒數 獎金將分完
動搖國安 史諾登橫掃2013
不玩了 LG傳將淡出PC事業
陸爆錢荒 工商銀市值冠軍不保
埃新憲通過6月內先辦總統大選
期待封關行情 台股有望走高
廖港民參加阿曼商會年終餐敘
龜山民宅火警 幸無傷亡
隆達明年照明營收 估增逾6成
嘉義10.3度 寒流白天減弱
最老泰山收費站 上午卸招牌
美檢討小組未建議取消監聽
台北民宅疑一氧化碳外洩 1死
基亞肝癌新藥完成三期臨床收案
台中暗夜大火 燒死3人
台股開盤上漲17.09點
車神舒馬赫 手術後情況仍危急
鈊象推「金好康零錢包」App
安倍拜靖國 陸海警巡航釣島
政大3交換學生赴阿曼表現佳
跨年倒數 大明星彩排搶先看
日銷售稅上路 恐威脅日圓貶勢
雷霆嚴防 火箭首節落後12分
未來車 谷歌PK蘋果新戰場
傳天津自貿區政策超越上海
近視產婦玩3C 眼矇矇就醫增
台股漲 曾銘宗看好4層面
打工業用地炒作 財部對策先行
國道免收費3天 少收1.8億
紐約跨年水晶球 大法官將啟動
調查：陸空前貨市利率恐持續
火箭命中率低 半場兩位數落後
曾銘宗盼多做點事
不畏櫃買中心示警 凌越漲停
焦點人物：F1傳奇舒馬赫
能源國家型科技計畫 分3目標
美油儲降 油價連2天漲逾百元
台股封關衝8600 財長樂觀
李鴻源：去留一念間先把事做好
法富人稅 憲法法庭通過
偵辦日月光案 雄檢加快腳步
火箭難升空 3節落後20分
現股當沖衝量 曾銘宗有信心
名人度假愛滑雪 喪生不在少數
美股市值暴衝 報酬率強壓美債
人民幣中間價 進逼6.0關口
綠營要刪特偵預算 藍營籲協商
股匯雙漲 新台幣盤初走升
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
韓前11月經常帳順差超出預估
空軍：飛行員救人挨罵非事實
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
璨圓明年營收 看增3成
火箭難破雷霆嚴防 客場慘敗
陸媒：深圳工廠聘用童工
沈世宏：閣員是臨時工
冬蕉蓮霧產季價高 警巡護果
金融領漲 台股淺嚐8600
增進台英交流 英2議員訪華
賣不動產入帳 三商壽估賺30億
舒馬赫滑雪出事 車友集氣祈福
2013年最佳衣架子：教宗方濟各
眾目睽睽處決張成澤 殺雞儆猴
四川政協主席疑涉礦業弊案
元旦起 基本工資時薪115元
上海自貿區啟線上跨境貿易平台
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
曾銘宗：不動產資金流向股市
一氧化碳中毒 1死5傷
財長：12月出口不太好
3首長：不戀棧 會盡心力
國道計程首日 上班大致順暢
LG 搶當智慧電視平台老大
貝萊德：澳元料貶至80美分
全國技術士檢定 1/7起報名
中共黨媒：大陸民眾渴求親民
跨年螢光秀 台東市交管
兒童遊樂場 有業者全不合格
日明年通膨料薪資漲幅5倍
第八百萬旅客 最快深夜現身
漲聲響起 王品6品牌擬調漲
圓仔亮相倒數 動物園繃緊神經
收費站卸招牌 收費員不捨落淚
啟智學校疑虐生 教部專案調查
寧夏男子感念助學 香港尋恩人
加強海外心戰 加軍借重超人
明年市況看俏 南科華亞科同漲
葉匡時：去留有什麼好擔心
陸貨市利率降 人幣觸20年高
拆收費站 葉匡時：沒塞車問題
非核家園 2050年有可能
台師大基礎課 推免修認證考試
火箭先發得分低 遭雷霆狂電
李鴻源：和院長理念一致
台鋼鐵廠遭越課反傾銷稅
曾銘宗：日勝生美河市案未超貸
國道計程首日 車流正常
鬥法逾2年 三星蘋果再談和解
大陸學者：多種手段打日本痛處
業績達陣 研華創13年新高
GMP藥廠也出包 督保盟批評
亞洲城市數奧賽 台生奪亞軍
美河市案 日勝生否認買空賣空
有機發光二極體面板產值增
外遇殺女 最高院5次發回更審
台科大領導書院 育中高階人才
櫃買全新網站帶來嶄新體驗
台南越女分屍案 越籍丈夫被訴
迎跨年 北市府旁三階段交管
中共18大以來 四川3高官落馬
現代車換北美首長 期擴大市占
兒童遊樂場 問題一籮筐
甲蟲侵害 古坑咖啡挑豆去瑕
LED降價衝量 替換潮啟動
收費站謝幕 站長一職留回憶
死因惹議 法部：檢依權責辦案
台中3死火警 掌握縱火犯嫌
北韓拚經濟 設旅外僑胞經合處
男殺女友棄屍自首 判20年
張藝謀夫婦坦承超生 否認特權
減霧霾 武漢跨年煙火臨時喊停
南韓鐵路工會停止罷工
國際價跌 豐興報價微降
新球季首戰 詹皓晴享受比賽
年關需求 台幣午升9.9分
殺妻女發回更審 男再逃死刑
愛心不斷電 罕病友獲贈發電機
抗議遷墓脫序 4年輕人起訴
新疆再現襲警衝突 8死
路跑選手車禍 雲縣協助轉院
羅由中籲大馬與台簽自貿協議
國內機票1/1漲 早鳥享7折
風景區樹木罹褐根病 彰縣防治
報復女排長 男在牙刷抹精液
陸2014新規 降關稅生二孩
車神舒馬赫重傷 腦科名醫搶救
傳俄羅斯電車爆炸 10人身亡
科專成效 經濟部完成檢討案
護魏應充推傷記者 保鑣不起訴
經部：明年無調整電價計畫
超商年菜預購稽查 漲多跌少
胡志強：民調比我高就讓賢
已掛牌上櫃公司有658家
外資上周買超78.91億元
俄羅斯電車爆炸 10死10傷
屏科大開農場 身障生種菜
檢察總長薪資 比法務部長高
新疆不平靜 8人攻警局斃命
韓元兌日圓邁向空前年線升幅
綠能價漲 春節不休
屏縣野放大冠鷲 宣導保育
胡志強建議中央 設定治安指標
電車爆炸 俄羅斯斷定是恐攻
美13州明年起調漲最低工資
東貝LED照明爆發 翻倍增
美男涉3搶案 手機紀錄成證據
台灣大賣手機 明年25%自製
竹市春安 許明財要求強力肅竊
台股收盤漲88.39點
福島除汙 暴露街友被剝削悲歌
嚴凱泰：明年汽車掛牌40萬輛
淘帝大漲 1張賺逾13萬
高鐵春節車票 31日開訂
要連勝文搬出帝寶 郝龍斌否認
獨派：柯建銘應離開民進黨
嚮往美好社會 脫北者逃離北韓
台股開高走高 漲88.39點
1月台指期漲82點
台股突破8600 電金表現佳
造價百億 英擬建單車高速公路
1月電子金融期都漲
涉性侵信徒幼女 押靈修創辦人
英國政府求職網 赫見徵應召女
薛凌：應調查空軍救人挨罵事件
微星主機板保固升級 最高5年
冰飲使味覺遲鈍 更想吃甜食
台灣大攜鴻海等 攻4G手機
教宗備受愛戴 周邊商品熱銷
跨年倒數 北市檢查101大樓
俄羅斯遭恐攻 電車爆炸10死
詐賭為由恐嚇取財 擁槍男送辦
竹縣跨年晚會 看表演放煙火
北市營養午餐 學生最愛雞排
挪用3千萬貸款 農會男判8年
三大法人買超台股94億元
俄羅斯電車爆炸案 死者增至15
呂秀蓮：不必勞煩外星人參選
俄爆炸案頻傳 冬奧維安風險高
印尼盾慘兮兮 今年重貶21%
童陳述不實 男涉強制猥褻無罪
地上權住宅貸款 困難需突破
孕婦用眼過度視力退 就醫改善
手機發燙 超眾泰碩雙創天價
火燒車不見駕駛 驚怕肇逃
海科館試營運 基市民免費入場
曾繁城王伯元 獲潘文淵獎
台中跨年晚會 宣導垃圾不落地
布里斯本網賽 謝淑薇女單失利
俄連環爆 外交部籲提高警覺
嘉市跨年晚會 警市區交管
王郁琦：馬習會時機僅APEC
元旦起 護理人員回歸正常工時
子宮肌瘤 易出血也常反覆流產
蝦場老闆賭妞妞 一夜輸數千萬
迎曙光秘境 屏東旭海牡丹灣
凍結台獨黨綱 辜寬敏批幼稚
看雪梨跨年煙火 民眾紮營搶位
9藥品需BE試驗 先下架
新台幣收貶0.5分
返五星俱樂部 陳菊：加倍努力
跨年推優惠 速食業績看漲1成
割妻頭放近處 男辯稱表達思念
李鴻源：社會住宅 蓋屋是下策
財長：出租型社會住宅是好方向
2013 全球至少70記者殉職
學生運動不足 竹市推課後運動
台灣人才不足 教育是關鍵
旺宏再控飛索及客戶侵權
副總統：綠建築提升產業競爭力
港現H9N2病例 疑外地傳入
車神舒馬赫滑雪意外 情況仍危
防中毒意外 裝熱水器遵守五要
鸕鶿大軍抵金 估明年元月破萬
蘇有朋粗嗓音 老天有眼再翻紅
一氧化碳中毒 加籍女子不治
新北商業登記 超商收件送咖啡
房市十大新聞 QE退場居首
陸祭新法 通用召修146萬輛車
供給增加 明年油價看跌
揉菜單風波 南一中校長盼停息
陸官媒：新疆恐怖活動活躍
立院臨提 遠通應負擔追繳成本
農田汙染兇手 台灣黑土地現形
?星創意聯手 搶攻U3市場
學校自立廚房 把關學童營養
遠百大店轉型奏效 帶動成長
咖啡包摻毒品 斗南逮1毒蟲
教團籲教師評鑑和工時入法
半導體景氣 明年比今年好
一人一平板 中女中推行動學習
中市3人葬火窟 市府協助家屬
31日起 捷運站收北市停車費
俄南連環爆 蒲亭令全國警戒
第8百萬旅客 預估31日現身
中市普設監視器 破案數增加
女學生自殺 東大這學期第2起
北市3公辦托嬰中心開幕
太空邊緣賞地球美景 要價不斐
華航飛威海 首航迎曙光團客滿
家犬攻擊 美前市長重傷夫枉死
四技二專技優保送 30日報名
南韓國會外統委譴責日相安倍
習近平出任中共改革領導小組長
力旺擴大與中芯合作
點燈在華視 20周年生日
壓腳哥涉詐200元 中檢起訴
運將跨年夜亂喊價 最高罰9萬
跨年倒數計時 藝人現身彩排
高振利抗告駁回 羈押確定
中藥金銀花川芎 含重金屬超標
台鹽推環保 用太陽能又收廢水
高公局：依法發收費員慰助金
奇摩拍賣推第三方支付工具
電信商跨手機代理 商機一把抓
宏達電蝴蝶S 粉色上市
東方白鸛現身 金門鳥會邀觀賞
印尼直升機墜機 1死4傷
天氣轉佳 跨年夜降雨機率低
圓仔白閃閃秘密 全靠媽媽舔
中央氣象局氣象報告
急重症護納勞基法 門診影響小
中央氣象局 明天白天天氣預報
南韓永川牛隻疑感染口蹄疫
商家接受比特幣 可買漢堡啤酒
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
大陸全年進出口額預計增7%
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
王郁琦：兩岸資訊應該對等流通
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
涉猥褻女童 補教師判7年半
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
港證實H9N2個案 大陸傳入
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
寒流來襲 中市啟動防凍計畫
三鶯二橋動工 紓解地區交通
因應跨年大量需求 中華電備戰
執子之手 情侶古屍放閃3500年
陸地方債增至人民幣17.9兆
宏?3名高層離職 出缺不補
炸彈客炸電車14死 俄加強維安
養豬場沼氣發電 屏東有成果
北京：大陸人民不歡迎安倍
101煙火 衛星放送全球曝光
內政部都委會 通過航空城計畫
于美人告恐嚇等案 前夫不起訴
台女虐貓 印度多家媒體報導
中市大宅門特區 規劃設轉運站
澳門失業率1.9%
想看活潑圓仔 參觀時間要挑對
元旦起零售跨業拼滿額回饋吸金
開發中國家人口增 貧窮問題多
世維：國際應阻止中共新疆暴行
京滬捷運總里程 逾1千公里
金管會研究 簡便查存款戶方式
北愛和談值關鍵 美籲各方讓步
全年外人投資 可望達標
車神舒馬赫手術後 情況仍危急
國道收費站熄燈 岡山收費站拆
避磚落傷人 北巿清查全巿建物
大馬旅遊部盼明年收入逾7千億
日股漲幅冠全球 安倍得意
車神舒馬赫腦傷嚴重 情況危急
強打毒品犯罪 兩岸互助見成效
新北顧客導向 明年推新措施
歸亞蕾降價 滿月酒再演同志媽
紙風車阿里山演出 供應晚餐
武德宮建醮 功德主千萬展文創
陳菊：持續查緝非法排汙
民進黨：提名辦法沒有兩階段
舒馬赫仍昏迷 醫師不預測病情
疑抽海水迎小鴨 卡油沾塵難清
校園播A片 北港高中展創意
門診醫護人員 早應符正常工時
第8百萬旅客 預計31日出現
美聯邦健保市場 投保破百萬
三貂角迎曙光 愛心圍巾免費送
嘆時不我與 美收入不平等
基亞肝癌新藥攻歐美授權
車神舒馬赫情況危急 仍陷昏迷
王張會 王郁琦：會提國際參與
跨年夜 青年志工籲垃圾不落地
被調查 陸政協委員楊剛遭免職
習近平掌深改小組 專家不意外
國土保育 擴大檢視海岸垃圾場
傳美國安局 攔截微軟錯誤回報
點亮大燈籠 為台灣燈會暖身
凱蒂貓陪跨年 搭貓纜一生一世
禁奢令發威 陸倒數活動省著辦
舒馬赫手術後仍昏迷
比特幣非貨幣 央行籲留意風險
飆速審航空城計畫 民團籲嚴審
金門爭經示區 再爭金廈經貿區
乾淨跨年 學生跨年夜撿垃圾
大咖炒熱氣氛 跨年趕場超搶手
寒流溫差大 中醫：好發憂鬱症
涉迫女供性侵 母覓保無著遭押
企業後援陳敏柔盼成曾雅妮第二
台北跨年晚會 陽岱鋼獨家現身
新年新措施上路 金門便民利民
家事服務中心 新移民法扶服務
收費站熄燈 收費員權益不打烊
賀陳弘：清大特色還需再強烈
台北跨年跨國際 馬朱郝同台
跨年15站YouBike停借
中共設改革小組 習近平任組長
看不到的台灣 嘉明湖美麗驚豔
華航首航威海 明年展望正向
食安調查：8成民眾不信任
張惠妹任紅白大使 要大家好看
追求極致速度 F1賽車獨一無二
新北勞檢 大有國光統聯遭重罰
台北跨年 推出超萌圓仔小物
央行阻升 新台幣收貶0.5分
文資審議 新舞臺列文化景觀
馬達加斯加大選 2候選人稱當選
埃及警突擊 逮半島電視台3記者
甄子丹周潤發飛天媲美體操選手
跨年夜偏冷 出門別忘保暖
陸政府債務逾百兆 地方欠很大
風車鴨旁有圓仔 擬1月開放
立委臨提 緩徵計程車國道收費
小黃專用通行費手冊近日趕出爐
跨年迎曙光 全台熱鬧滾滾
元旦新春開筆 北市贈福筆袋
買年貨 東京阿美橫人山人海
李崗選角像募兵 想飛終圓夢
金管會央行聯手盯比特幣
苗栗元旦升旗 優人神鼓祈福
美金融服務業 試語音客服省錢
土耳其政爭不止 股市全球墊底
金門推健康高齡友善城市
賴正鎰稱王允任商總副理事長
想當紐約市長 代價逾6億美元
舒馬赫腦傷 恐需數月才獲全貌
今彩539開獎
與希臘關係敏感 德使官邸挨槍
合庫金公告入股金融機構 非銀行
威力彩開獎
跨年難叫車 業者推APP叫車
中共成立領導小組部署重大改革
基亞4子公司 3年內IPO
航空城案 內政部：部分同意
美基地搬遷拉抬民調 安倍落空
冬禽流 疾管署:疫情威脅續增
迎新年 金門跨年晚會元旦升旗
基隆跨年晚會 黃小鴨相伴
整肅 北韓召回UNESCO副代表
工業用地貸款 列金檢項目
不滿黃世銘 立委砍年終獎金
南港瓶蓋工廠 可異地保存
法德藥獲長效降血壓藥訂單
校正公電（CAP450號）
雇大陸官二代 美媒：德銀也有
兩階段民調 柯文哲顧立雄歧見
桃園跨年晚會 伍佰開唱
布里斯本 謝淑薇拚女雙球后
美債漸失色 投資人仍難割捨
計程首日 eTag戶速增4萬
舒馬赫重傷 4冠王維泰爾震驚
高山清境跨年 停車問題成困擾
日中古車網龍頭 1/2起申購
台南跨年三部曲 迎接2014
王元均擊敗周俊勳 獲十段頭銜
台南跨年 31日下午起交管
英專家：房價漲聲起 明年續漲
新北總預算刪幅大 創升格新高
希臘前景佳 公債報酬率冠全球
工廠遭祝融 Swatch頭大
陸發監管聲明 比特幣應聲跌
籲停火 烏干達警告南蘇丹叛軍
CNN年度20大新聞回顧
日銀準備貨幣大增 創新高
下半場火力全開 台南踢贏韶關
高雄瘋跨年 兩大晚會別苗頭
林書漾設計自閉兒學習輔具獲獎
貢獻不凡 新舞臺列文化景觀
新舞臺 北市東區藝文都心
日萌熊大賺 經濟效益千億日圓
央行明年1月續標千億定存單
伏爾加格勒又爆炸 法嚴厲譴責
央行1/10續標兩年期定存單
遠雄金融中心 31日點燈
愛滋藥費增 統一採購換學名藥
主導改革又肅貪 習近平樹權勢
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威力彩頭獎槓龜
車神舒馬赫重傷 德總理獻祝福
聘大陸官二代 華爾街操作現形
美歐股票型基金吸金
美票房創新猷 鋼鐵人最風光
CNN年度全球10大新聞出爐
立院：海基顧問不得領考績獎金
日唱片大獎 放浪兄弟奪最大獎
跨年演出 蕭亞軒將酌高粱抗寒
梅艷芳逝世10週年 群星追思
迎新年 高市府會紛辦升旗
蒲亭獲選泰晤士報國際風雲人物
美成屋待完成銷售 升幅未達標
F1賽車王 滑雪頭部受重傷命危
民進黨臺中市長初選 30日晚間民調
「凌越」無量漲停 OTC再度警示
Windows XP4月終止支援
習近平排隊買包子 外媒也瘋狂
俄客輪南極擱淺 三船救援受阻
台灣央行警告 比特幣非貨幣
俄羅斯前石油大亨 獲瑞士簽證
習近平兼深化改革組長 總攬黨政軍財經大權
先勢奪下「年度最佳公關獎」
高考一級考第三試 31日放榜
關務、軍官轉任考試 1月7日起報名
中國政府揭露 負債總額20兆元
日本股市股封關 日經年漲56.7%
不明飛行物飛臨京機場 警攔截
2013新移民信義情活動 新移民歡度聖誕
賽珍珠基金會主辦 新移民子女創作感受母愛
社福團體賽珍珠為新移民辦圍爐
太早退休、領18％ 李遠哲批「國債21兆有因」
荷神父穿梭宜蘭行善50年 獲永久居留證
苗栗志工組隊探訪新移民家庭和獨居長者等弱勢
北京上空遙控飛機 干擾10航班
刪海基會預算 顧問無考績獎金
林佳龍出線 林蔡2人都贏胡志強
台灣美麗觀光景點系列IC公話卡特輯報導
公開發行公司 自即日起股票得採彈性面額
年關難過? 基隆黃色小鴨突暴斃
推動F*AS有成 Auto Server近期掛牌
國泰世華首推 『線上』申辦約定轉帳
遠傳電信 陪您精彩迎接2014
土銀「猜指數 送黃金」 神準王中大獎
遠傳電信積極投入大量成本加強網路建設
小鴨爆裂 疑鷹爪肇禍
台股封關小黑 全年漲912點
中華電信加碼千元大紅包 「馬」上幸福！
HiNet元旦大回饋 100M享100GB雲端空間
臺灣若開放"一卡兩岸通" 可在大陸提現
教育部17屆國家講座頒獎
日本政府「擴張主義」將再度失敗
凌越1/2起全額預收 開盤收盤各撮合一次
視障教育資訊化 打開視障生一扇窗
王郁琦將登陸 為兩岸寫新頁
102年度加權股價指數上漲11.85%
首波登錄創櫃板公司 籌資資訊揭示
投資人變更印鑑應親自辦理
證交所公告 103年第1季得為認購權證
股東會事前登記 1/3上午9點開始
台中跨年晚會 蕭敬騰壓軸
雪梨跨年 煙火絢麗迎接2014
搶陸二代惹議 華爾街收斂
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
穆夏拉夫住處附近發現炸藥
清奈網賽首輪 盧彥勳奏捷晉級
站體拆除 全台最老泰山收費站
封關在即 歐股收低
無懼QE減碼 道瓊再創新高
市場獲利了結 國際油價回軟
期待新年新制 年底封關樂觀
全台瘋跨年 電信三雄嚴陣以待
計程車業者：跨年夜不加收費用
不攤平設停損 投資權證勝率增
彈性面額制 明年上路
投信：日本至明年Q1都樂觀
美國人最崇拜歐巴馬與希拉蕊
美元兌巴西幣匯率創新高
俄冬奧維安風險高 白宮願協助
美股維持高檔 港韓股市指期漲
玫瑰花車上演同性婚禮 引爭議
凌通Q4估損益兩平邊緣
威盛AirTalk跨年晚會亮相
汽車娛樂系統 谷歌尬蘋果
雪梨跨年煙火 台灣背包客朝聖
台達電CES展 秀行動電源投影機
日可再寬鬆 日債明年跌幅有限
早晚低溫 跨年保暖
安倍喊買 日股明年繼續向錢衝
首家日企明年第一上櫃掛牌
中市晚會 蕭敬騰領唱跨年
總統府前升旗 金釵領唱國歌
台鐵新車時尚 1/2微笑上路
商用航空慶百年 重現歷史航程
桃園跨年 陳綺貞壓軸迎新
彈性面額股票制度上路
台股開盤上漲13.07點
奈米刀切腫瘤 香港創亞洲首例
淘寶台灣年貨大街 搶商機
北韓漁船越海疆界線 南韓支援
阿里山日出音樂會 免費接駁
三星雄踞電視市場 8連霸可期
陸重啟IPO 5公司獲准上市
瓜國男童聖地牙哥平安康復
台南跨年三部曲 迎接2014
新疆喀什事件 陸警宣告偵破
嘉市跨年晚會 接駁公車疏運
三貂角迎曙光 福隆免費接駁車
屏東南北跨年 優人神鼓迎曙光
台南跨年 下午起交管
迅杰Q4估減9%至10%
三貂角迎曙光 明信片愛你一世
侵權案恐禁售 宏達電緊急上訴
日茨城縣5.4地震 無海嘯
北韓恐在明年初韓美軍演後挑釁
美油罐列車撞火車 12車廂爆炸
夏威夷女新ID 姓氏36字母全列
金正恩視察馬息嶺滑雪場竣工
高雄兩晚會 天團天后領跨年
雲縫找陽光 追曙光碰運氣
基隆元旦升旗 憲兵任升旗手
陸重啟IPO了 5企業搶頭香
基隆黃色小鴨 港區晚會陪跨年
花蓮跨年 戰機衝場迎曙光
人行放手 人民幣站上6.0
專家：陸航艦將朝核動力發展
雲林跨年 古坑擴大交管
101煙火 排灣族合聲配樂
疑一氧化碳中毒 5人送醫無礙
元旦府中樞紀念 王金平參加
搶高鐵春節票 10分鐘5萬張
守護清境 跨年宣誓愛山林
螢光晚會曙光獵手 台東瘋跨年
愛立信發布 十大熱門趨勢
中市3死火災 男吸膠隨手點火
立院三讀 僱外陸配要提勞退金
立院三讀 運將與攤販可領勞退
防陸及北韓 日擬部署全球之鷹
雨季捎佳音 印度股市明年看漲
美政府堅持約談蘋果執行長
風暴大陸狂賣 創華仔最佳成績
台北跨年夜 台日藝人嗨翻天
中區國稅局供在地 報稅便利包
微軟大改組 老將爆離職潮
新台幣盤初勁升逾2角
天合光能將在新疆建太陽能電廠
台首屆遊艇展 開啟海洋新紀元
新舞臺變更需審 中信金：再議
越南新憲法等法案明年生效
年終最後日落 安平旗津關山
助冰暴災民 安省超商贈禮物卡
傳港民運人士楊匡深圳失蹤
總統賀年春聯 盼馬年百業振興
竹縣迎新年 晚會摸彩清晨健走
看好明年 封關日狹幅整理
台灣扣件展 國際買主破2千
離婚率 台灣高於日星
內閣傳改組 李鴻源：做好本分
首款曲面螢幕手機 1/6登台
動物布偶大軍 參加府前升旗
立院三讀 弱勢緊急就醫有補助
彰縣跨年晚會 卓文萱唱壓軸
第800萬旅客 即將現身
提升競爭力 總統勉開發腦礦
惠普拚改造 加碼裁員5千人
一生一世跨年 北市推19景點
學生救藻礁 再寄信總統閣揆
梅克爾：新任期首重預算和能源
北市迎跨年 周邊三階段交管
立院三讀 凌虐明確排除天堂路
大陸反腐 國企31高階主管落馬
滬自貿區 明年推五創新五功能
央行馬年套幣 1月9日發售
封關日旺 導航類股氣勢旺
波許杜蘭特 獲單週最佳球員
職場抗寒3寶 暖衣熱飲保溫杯
拉拉山北橫 元旦交管疏導
安啦 市售洗衣機抽驗全合格
偷拍竊錄 最高罰30萬元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
跨年熱區 松山園區象山站交管
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
空軍：指揮官沒罵救人飛官
巴拿馬基本薪資 拉美第一高
綠台中市長民調 林佳龍勝出
宜蘭迎曙光 龜山朝日夯
台大基礎學科 推免修認證考試
北捷跨年不收班 分線分站疏流
光罩Q4估減個位數 維持獲利
信義區微笑單車 跨年暫停營運
網購二手轉賣車票 5招辨真偽
以色列林志玲 轉型甩花瓶形象
微笑列車 輪椅族鐵馬族開心搭
瘋跨年 高雄大咖藝人加煙火
領國旗圍巾兌換券 竹市排長龍
縱火弒父 男二審判無期徒刑
北市跨年壅塞區 駕駛提早改道
因應跨年交管 市府轉運站將封
嘉市跨年晚會 荒山亮獻唱
拆 台灣年度社運代表字
迎2014 圓仔黑糖賣萌祝賀
拚經貿 外交部推海外商展
葳格高中設餐廳違規 斷水斷電
疏運人潮 北市加開散場專車
司機殉職 銓敘部要台鐵數據
迎元旦 量販店開打
換肝人無緣跨年 阿信送3願望
日圓年貶幅 料創34年來最大
梅嶺梅花盛開 1月中前最美
文學評論家夏志清 紐約病逝
救山難 擬PLB搭無人飛行器
高鐵春節票 小年夜除夕最搶手
即測即評發證檢定簡章元旦發售
親民套餐熱賣 陸股也掀包子熱
情侶縱火燒家 男友二審判刑
便道封閉 國道警擔心延誤搶救
超商搶跨年 祭出霜淇淋奇兵
孤獨學術路 國家講座頒獎
致新12月恐降 Q4可符預期
101煙火秀 結合台樂法影像
央行阻升 台幣中午收30元
空軍：肯定救護隊主動救人
北市公有停車場 跨年將管制
宣導預防犯罪 雲警PO臉書
台股步步高 股民賺逾30萬
茶葉包乾燥劑藏毒 航空運來台
搭捷運跨年撇步 加分提前走
大宗物資走跌 食品業：不漲價
港股今年最後交易日微升
研究：北京空汙 禍首石化燃料
跨年計程車亂喊價 最高罰9萬
活化空間 朱立倫籲靈活思考
添加物強制登錄 103年上路
德媒：車神舒馬赫好挑戰高速
基隆黃色小鴨爆裂
輕鬆搭捷運跨年 2線進4站離
101煙火秀 5衛星國際放送
第八百萬旅客達陣 日女背包客
綠中市提名出爐 藍依既有時程
公銀年終豐 財部：員工貢獻高
初選未出線 蔡其昌：繼續加油
台股收盤跌11.92點
三星大螢幕中階機 台灣大代理
全球煙火秀較勁 歡慶2014年
百度和快播播盜版影片 被罰款
手機賀年 LINE送8款貼圖
台北跨年好療癒 送圓仔眼罩
黃色小鴨爆裂 基隆鴨皮躺港區
逼車撞死騎士 駕駛判刑7年
美減購債效應 債券料續跌
台股狹幅整理 跌11.92點
民進黨：林佳龍民調優於胡志強
新電聯車跑得快 省約10分鐘
1月台指期漲9點
印尼盾領貶 亞幣貶幅5年之最
港股今年表現不佳 明年樂觀
打貪 河南官員及鄭煤董座被查
陸學者：地方債主因是城鎮化
1月電子金融期都漲
港學者憂金融中心地位受威脅
蕭家淇：支持胡志強連任
圓仔幸福拍貼機 北市跨年專屬
101公告現值 每坪502萬
美專家：戒菸也應每年肺部檢查
封關小黑 台股全年漲912點
國防部：總員額有下修空間
中市跨年晚會 粉絲排隊搶位
民調落後 胡志強：我非候選人
小鴨爆頭除舊歲 命運坎坷
程委會又沒共識 議程草案未定
雖非完全防護 滑雪應戴頭盔
基因轉移 小豬發綠光
消基會憂跨年夜 未成年買酒易
12月PMI走勢 外界關注
醫護工時制 郝：確保就醫品質
衛部：護理正常工時不影響夜診
中市警局大樓動工 胡志強主持
三大法人買超台股60億元
俄羅斯連環爆 維持黃色旅警
民調勝出 林佳龍：將承擔大任
跨年收垃圾 北市派圓仔熊兵
民調勝出 林佳龍籲黨中央進駐
五月天月曆少 議員成代罪羔羊
性侵信徒幼女 靈修創辦人重判
升旗健行 台灣省政府慶元旦
第8百萬幸運兒 獲50萬好禮
台北賓館 元旦開放參觀
跨年緊急需求 重機警察待命
張志軍：三中對兩岸關係有影響
用愛護礙 邀輪椅族作伙看電影
犀牛美式球風 投打洋教練抵台
蔣偉寧：教部奧會共同規劃願景
度蜜月成八百萬旅客 櫻花妹樂
彰化高中生命案 母精神鑑定
張愛玲幕後功臣 靠夏志清推崇
棒球明星挺台灣 台北跨年登場
陳光標要買紐時 陸媒：說大話
台74線快速道路 全線通車
基隆小鴨暴斃 速修補起死回生
剛晉升就占缺 空軍修改規定
王毅與3國外長討論日本問題
KANO熱血激情 引爆跨年夜
小鴨基爆 陳菊願借高雄鴨
梅艷芳逝世十周年 港藝人懷念
郭書瑤肌肉健壯 渴望拍動作片
救護機車迎跨年 保障民眾安全
安全因素 基隆婉拒高雄鴨代班
檜意森活村 雲嘉南新亮點
登山客高山症 海鷗救援
國防部推募兵 留營率提升
新台幣收升8分
悠活環評 屏縣有條件通過
卸任奧會主席 蔡辰威：永遠在
重開羈押庭 電鍍廠3被告交保
浯江書院揭新匾 供遊客拍照
前大里市長涉貪 更一審判無罪
搭高鐵追女友 3年打動芳心
公衛醫療專案 助友邦逾2千人
便利身障者跨年 北市設專區
鄭明典：小鴨爆裂疑與日照有關
流感高峰期 跨年注意咳嗽禮節
自由行陸客來台販毒 2人送辦
花東機票首補助 至電氣化通車
農博時光明信片 寄給未來自己
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
核災波及 日光猴子軍團關門
創惟營運長汪進德轉總經理特助
宜蘭馬年生肖紅包 平安討喜
基隆鴨裂 桃園鴨也曾生老病死
製造業三角貿易 毛利率下降
塔山電廠長上任 保供電品質
軟腳黑琵康復 1/3野放
邁向2014 元旦健走夯
國科會副手異動 考量產學經驗
台技術團助耕 印尼農民感恩
天氣回暖 高雄跨年晚會人潮現
明年1月農機用油免稅補貼持續
鑫晶鑽專利布局藍寶石光學
鑫晶鑽明年第2季漸入佳境
李顯龍：星GDP成長3.7%
跨年免塞車 高捷公車加密班距
王建民：即使辛苦也要留美試試
台灣工業部門附加價值明顯下降
大陸經濟 改革與成長間找平衡
台南街友躲地下道 天寒不驅離
跨年時刻 通訊軟體流量大增
綠中市長選舉 蔡其昌力挺團結
事故車輛發現槍枝 虛驚一場
台股今年漲逾1成 市值增3兆
選舉年 德政黨大額政治獻金增
總統：教育創新 納入自經區
葳格餐廳斷水電 學校運作如常
印尼點名台魚翅大買家 籲改善
中市電鍍廠埋暗管 遭查獲移送
桃園爆裂黃小鴨 迄今未修復
基隆小鴨暴斃 跨年確定缺席
基隆小鴨爆裂 展期將再協調
少女性侵日記 靈修男誣寫小說
台股上漲近12% 領先韓陸港
任期倒數 彭博簽室內禁電子菸法
封關收紅 陸股今年仍熊冠全球
搶廟產害住持 惡檢求刑15年
S.H.E穿戰服 度一生一世
萬大中和樹林線先導公車上路
助隊連勝 林冠綸單週最佳球員
高雄登革出血熱 新增第4例
泰緬金三角邊界 熱鬧迎跨年
跨年到元旦 越夜越冷
志工最後一天 如願見到胡志強
藍第二梯縣市長 1/22提名
商借小鴨再游基隆 估週六登場
元旦升旗 世新旗袍正妹迎新年
環署抽驗清潔劑 未檢出壬基酚
陸二次入世 習近平掌舵調體制
卡位跨年晚會 信義區人潮湧現
搶救舒馬赫 醫生稱情況略改善
近北捷士林站 男疑糾紛遭砍傷
拉脫維亞加入 歐元區第18國
廢核團體 自由廣場跨年
匯市封關 台幣收29.95元
躋身觀光大國 千萬旅客不是夢
基隆黃小鴨自爆 壯志未酬
元旦追曙光 東部多雲碰運氣
遭批對政爭感興趣 藍：非事實
新北簡易都更上路 門檻降一半
第三方發行禮券 有條件開放
流感疫情升高 疫苗尚有剩
傻瓜投資法 2013年大贏家
三星給力 中移動4G陣容壯大
帕妃吉村由美 第二段婚姻離了
兒童疫苗公費加碼 弱勢另補助
聲請再審遭駁回 郭瑤琪將入獄
井仔腳鹽田 民眾揮手送夕陽
東南亞替代小鴨 周六重回基港
藥商1月可上網賣保險套
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涉抽皮帶刀殺學長 學弟遭訴
本國銀行獲利 可望再創新高
人氣旺 櫃買市值6年多新高
悠活案 環盟：產官學屠殺海洋
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劉政鴻隨扈轉消防 升官遭質疑
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感動沸騰 2014元旦健走
公告現值漲 恐影響售屋成本
金酒工會理事長交接 各界祝賀
創櫃板元月10日起開放認購
習近平新年賀詞 聚焦改革
趕跨年 國道傍晚多處塞
啟蒙當代文學 夏志清倡新風潮
悠活環評有條件過 曾忠信無奈
大馬股封關收黑 年漲幅冠東協
大陸春晚將走復古風
2次手術 舒馬赫病況略有改善
江揆：103年完成TPP準備
新北綠營民調 朱侯都勝游
南韓總統賀年 籲創建正常社會
回數票 14服務區無限期回收
悠活有條件通過環評 大事記
201314 一生一世跨年夜
謝淑薇吞敗 本週挑戰球后無望
歲末好消息 法遭綁架神父獲釋
徐中雄：胡志強參選機率99%
成人最愛用臉書 推特人氣退步
愛輪魔幻光束 綻放五彩絢爛
黃小鴨爆裂 估4日重返基隆
分析：馬習會若實現將改變中國
北捷運量 逾160萬人次
比利時兩大城 接獲恐攻威脅
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綠：42%民眾盼內閣大幅改組
兩階段民調 謝：未事先告知柯
接體總會長 張朝國：飲水思源
倫敦新年煙火秀 挑戰感官享受
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跨年晚會 南北開場PK
俄船受困南極 美酒佳餚迎新年
網狀馬甲裝 謝金燕性感開唱
高鐵春節票 3天未付款將釋出
經過長考 王浩接北市社會局長
第三方發行禮券103年可上路
捷運站旁相約談判 2學生遭砍
五月天跨年趕2場 嗨翻高雄
國道計程通行費1月2日開始收
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日擬統籌運用情報與特種部隊
防遊民犯案 中市加強觀護輔導
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屏風辦公室 無限期暫停
北市總預算 刪減14.11億
迎新年 上海主打4D燈光秀
東南亞小鴨 基隆鴨替身上陣
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銀根緊 陸股今年跌6.75%
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查小鴨死因 物理教授：灌太飽
阿信高音疑鎖喉 網友毒舌諷
江宜樺：創造學術研究理想環境
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陸H7N9再侵台 醫界不意外
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五月天若超時罰錢 陳菊一肩扛
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舒馬赫情況略改善 未脫離險境
中市3死火災 遊民放火遭羈押
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總統元旦祝詞 拚經濟紓房價
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港專家稱H7N9進入第二輪爆發
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阿里山星空晚會 上演求婚戲碼
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福山雅治 日本台北連線跨年
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泰王新年新願 泰國和平
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基隆小鴨暴斃 來不及愛你一世
2013惹人厭字彙 自拍上榜
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姐姐謝金燕 南北趕場驚豔全台
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