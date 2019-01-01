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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
民進黨：18趴應併計替代率
緬新聞自由躍進 4月有民辦報
學測作文入題 曾永義寓意人生
製片人公會最佳電影亞果出任務
原民天籟撞上古典 揉合衝突
移民署跨國合作 逮11人送辦
男子撞死賣花婦 肇逃被逮
剪春花賞年畫 台北藝文走春趣
傳薄熙來案28日貴陽開庭
故宮訪上海 兩天兩博物館
學測數學 考生：難易適中
莿桐嗅芬芳 花海廣達50公頃
學測國文題 疑與北區模考雷同
南一中考試鈴未響 延作答時間
追思楊登魁 眾藝人將獻唱
兩岸金證會合作 維護市場穩定
李紀恆當選雲南省長
學測數學科 近5年最難
不僅科學家 伽利略有生意頭腦
奧地利中華僑校新春園遊會
學測著重純文學 多選近代作家
詹火生：年金改革方向正確
顏寬?險勝 重整旗鼓更警惕
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
雅加達舊城區 盡現荷式風情
台中港旅客量 101年創新高
歐巴馬籲支持槍枝管制者多聆聽
誠品生活合富 30日掛牌
美食舞蹈 嘉縣新住民慶佳節
買納豆遺失手機 男贓物罪判刑
台塑汽柴油 調漲3角
原住民童愛閱讀 林青霞贈錶
全球強化空安 港府籲業界準備
羅艾斯到訪 海軍表達盼購潛艦
經濟危機中 義肥胖人口減少
學測數學偏難 送分題在後段
禁酒令滿月 中共部隊難見勸酒
限查公司股東資料 港記協反對
併購增 速聯採用PLM管理
合歡山路面結冰 道路封閉管制
台南4考生身體不適 移場應試
新式車牌缺失 監委要查
學測落點分析 大學生創App
賽門鐵克瘦身 提升獲利
疫苗助戒酒 小酌就會醉
灌漿崩塌 2工人活埋
印尼豪雨土石流 11人喪生
童子賢：和碩去年表現80分
板橋智慧圖書館春節不打烊
學測社會科 考生：多記憶題
再碰林書豪 威廉斯被趕出場
粵政協委員：吃奶問題解決不了
學測首日 嘉義出現狗陪考
金大祭獎學金 鼓勵入學
粵人大代表：人代不應成為獎品
學測 高雄考區零星狀況多
紐國進口奶粉 初驗未有雙氰胺
不滿施政報告 港人抗議遊行
考生試中嘔吐 意外波及臨座
羅艾斯訪高 分別會秋菊
學測社會 集會遊行瘦肉精入題
合歡山降雪 入冬來最大
藍青年團懷舊 探訪老街文化
能源政策宜深思 牽一髮動全身
學測 北基考區手機違規多
公務員90制 屆齡退休也要延
王者之香 花博天使館辦國蘭展
村長離奇死 艾未未發表紀錄片
和碩：今年獲利可望顯著成長
忙養家親情淡 單親媽感慨
前球王 澳洲野兔修威特抵台
埃及警民衝突四日 至少41死
讓弱勢榮民好過年 高市送年糕
恆天然再聲明 自清乳品安全
灌漿崩塌 2工人被活埋死亡
補選勝 王金平：藍軍強力動員
敘化武若易手 以誓言攻擊
防工廠犯罪 台商接受泰警訓練
馬英九訪高雄 拜會陳田錨
澳網決賽 喬帥擊敗莫瑞封王
經濟學人：世界經濟仍有風險
港人還我奶粉行動 堵陸水貨客
安倍：為日中首腦會做準備
情人看浪漫之都 歐亞大不同
選舉謝票放鞭炮 經試場遭制止
蜂炮示範發射遭罰 中市擬修法
網友送點數 學生回覆遭詐騙
陸日關係趨緩 釣島空防仍緊張
罷免行動 蘇貞昌：民意為依歸
罷免後續 蔡英文：須謀定後動
千尊聖嬰出巡 菲人搶糖搶福氣
巴西夜店大火 至少200死
日政府支持度升 增自衛隊兵力
義准紓困 老銀行醜聞掀口水戰
社會科公車題組 疑有爭議
陸春運鐵路回程票開賣 剩站票
狀元周伯勳搶眼 台銀挫台灣大
國防部：軍人終身俸年限未變更
英國撙節措施 高盛資產看淡
華航資訊長 打造「行動航空」
坎城唱片展 法部長訪台灣攤位
學測首日偏難 補教界估頂標降
大火教訓 明火表演須申請
日圓貶多少 日外匯市場估行情
春運首日 陸鐵路運五百多萬人
改作風 陸空軍釋出航線給春運
春節 南航兩岸航線增60航班
台灣公共場所大火 曾釀64死
官員財產申報 浙江已試點執行
喬帥力克莫瑞 澳網三連霸
巴西夜店大火 逃生不易死傷慘
美媒社論 籲美促日中擱置釣魚台爭議
傳薄熙來抵貴陽 28日開庭
冷氣團加水氣足 合歡山積雪10公分
中國大型軍用運輸機 試飛成功
紐西蘭政府 保證乳製品「安全」
鹽水蜂炮到台中 遭罰3萬
幸福國度不丹前總理 拜訪幸福宜蘭縣
李明博可能特赦 傳親信入列
阿拉夜店翻版 巴西死231人
文化補助不是一種施捨
蘋果在上海設研發中心
台灣缺水 2030年恐破表
傳薄熙來案開審 官方噤聲
施顏祥：林益世曾請託事情
台北凱撒大飯店 『悠遊台北×藝文之旅』國人住房專案
夜店大火 巴西史上第2大火警
巴西夜店惡火 阿俄曾發生
陸再次實驗陸基中段反導攔截
樂極生悲 巴西夜店成煉獄
巴西夜店大火 下修至232死
巴西夜店大火 231人喪生
希拉蕊將卸任 動向眾所矚目
蝴蝶機夯 電信業推預購
蘋果新機有影 供應鏈傳備料
苗栗高鐵經貿園區招商座談
成衣出口 緬甸馬來西亞潛力大
韓1月消費信心 創8個月新高
日圓貶 日企得利 南韓重創
易綱：人幣近均衡 警告貨幣戰
世界盃甜點賽 台灣隊信心上場
歐美續漲 台股留意蘋概股影響
速霸陸在台業績逆勢成長
氣溫日升 一週好天氣適大掃除
學測第二天 英文自然登場
日經濟顧問：日圓還有貶值空間
原油季節性漲幅 將高於往年
美調查787電池充電器無異狀
台股開盤上漲13.09點
非關男孩童星 登大人扮帥殭屍
美減支恐無解 國防首當其衝
紅心辣椒 推多款韓音樂遊戲
危機後遺症 歐失業率料創新高
都柏林旅展 台灣之美吸睛
陸官媒：薄熙來兩會後才開審
廣告程式偽裝App 個資恐洩
世界青少年桌球賽李佳陞獲銅牌
精華區房價緩漲 郊區看升
經濟看好 美元兌日圓2年半高
三星露鋒芒 蘋果不再獨領風騷
亞幣偏弱 新台幣盤初走貶
官媒否認薄案開庭 外媒全撲空
大通盃青棒菁英賽 29日開打
貴陽：沒有薄案開庭消息
勞工紓困貸款 申辦人數減少
宏達電去年Q4 跌出智慧機5哥
蘋果訂單穩固 廣達反彈勁揚
吃中藥進補 蜜棗頭好壯壯
人民幣啟動 金融大漲1%
發明展得獎品 教育部幫找生意
宏?看好Chrome PC
港期貨夜市最快3月推出
助弱勢原民 郝龍斌贈再生家具
金融撐盤 台股7700拉鋸
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
低頭族床上玩臉書 脖子轉不動
演員工會獎 林肯再奪男主角
陸城市化 港出口業有利
李朝卿涉貪案 裁定延押
王金平：選舉重要是人選
演員工會獎 亞果又連莊
最後一哩新風向 中華電傷害減
跨部合作 提升發明獎作品價值
陸企擬在港設數據中心
安倍施政滿月 支持率上升
案情複雜 陸媒：薄案兩會後審
高市減赤28億元 逐年再少借
陸遊戲機將解禁 索尼任天堂樂
以房養老審查 長者月領類年金
紐西蘭奶粉檢測過關 未礙健康
日總預算創新高 國防經費增
布萊恩準大三元 湖人勝雷霆
演員工會獎 派特獲最佳女主角
戒檳專線上路 協防口腔癌
美演員工會獎 亞果再奪獎
出口重疊 日圓貶 韓不利
台中罰蜂炮 胡志強：合情合理
情人節影孤單 菲總統聽主安排
少年Pi票房 擠進歷年百大
台南眷村年貨大街 31日開張
貨車鹽酸洩漏 消防解危機
亞果出任務 奪演員工會最大獎
年節飲食適量 避免腸胃炎上身
陸外管局：熱錢今年可能流入
南庄老街過年擠 苗警交通疏導
霧霾再現 北京空氣嚴重汙染
總統：潛艦老舊 有更新必要
諾羅病毒發威 考生增至10例
補選險勝 胡志強籲小勝大謙
總統：TIFA協商近期展開
泡水加醋 降低金針二氧化硫
朴槿惠就職大典 PSY獻藝
超商年菜抽查 4項標示不完整
Fed本週開會 料將繼續購債
金融交易糾紛 1/3業者判賠
外食族少菜 年輕罹患大腸癌
尹衍樑捐1億 支持台文化輸出
北市查年節食品 17件不合格
國道回數票 年後先回收再停售
總統重申釣島主權 盼資源分享
蘇貞昌3日率立委訪日
學測英文生活化 房價酒駕入題
830項大陸農產開放 未知數
乳牛吃亞麻籽 牛奶更營養
北市男子遭人砍傷 疑債務糾紛
謝依旻奪女流棋聖 再登三冠王
學測英文生活化 考生：偏難
外資賣股 日圓軟 韓元續貶
林進春病況好轉 檢將儘速發監
呂擬520上凱道與總統論核能
ESPN 改名為FOX體育台
美國演員工會獎得獎名單
亞幣弱 台幣午貶1.85角
薛承泰：以房養老今年試辦
再戰總統 希拉蕊堅不表態
擬體育白皮書 何卓飛廣納建言
央行必要時干預 維持匯率穩定
影評：李安奪奧斯卡導演勝算高
學測英文生活化 暖化又入題
犯罪嫌疑重大 李朝卿延押
法院裁准 林益世可回高雄過年
買賣釀糾紛 男開槍逞凶被逮
9成米粉涉假 農會及名牌在列
王金平：府院黨30日再談年金
視察空軍 越總理：提高空防
核四不商轉 備用容量恐減半
學測 高雄考生病況頻傳
國防廉潔評比 台灣獲肯定
李朝卿延押 律師團擬抗告
台股收盤漲42.09點
檢討補選 藍：不滿意仍要努力
美中高層通話 學者：意圖緩和
景女拔河隊 目標世運奪冠
防災買房 圖資雲有感應用
量縮觀望 投信：外資沒看壞
冬季進補小心冒痘 多吃蔬果
量縮整理 台股漲 42點
校正公電（CAP068）
薩爾瓦多去年出口成長0.6%
大陸轟毒紐奶 恆天然忙滅火
電金反彈 台股收復7700點
2月台指期漲80點
2月電子金融期齊漲
央行准中銀台北為人民幣清算行
鬆綁地方公投 綠委推特別條例
出生地就業歧視 補習班遭罰
魏德聖KANO 中正大學取景
無牙披盔甲 動物園穿山甲現蹤
英文單字難 僵硬扭傷都有考
李明博計劃特赦 朴槿惠反對
三大法人買超台股32億元
三星咬蘋果 手機銷售冠全球
追公車露鳥 女錄影男判拘役
年節點心高熱量 少份量配水果
走出天災陰霾 豐田銷售冠全球
印尼禁水果進口 恐衝擊台農
傳承文化 卑南族成立花環學校
年金改革 江宜樺向藍黨團說明
春節疏運 高屏區加強稽查
幸福溫飽站 有困難就招待便當
學測成績單 2月20日寄發
楊登魁音樂會 演藝前輩來相送
黃金館走春 發財衣熱賣缺貨
勞委會春安勞檢 客運賣場違規
梅山好景點 春節載客遊賞
渣打深耕台灣高壇 蕭萬長稱讚
金門老人福利到社區 送餐先行
貝老讚獨裁者 引發爭議
成大生星國當志工 展台式親切
謝依旻再登女流棋聖 獲3頭銜
安倍國會演說 強調重振經濟
勞保年金改革 潘世偉口風緊
試場門突關驚考生 延長15分
蘋果供應鏈 鴻海：提升競爭力
詐騙首腦回台過年 警逮正著
國小生跳蚤市場義賣 捐款家扶
蘋果透明化 供應商資訊上網
屏東獨居老人 寒冬享雞湯
陽耀勳狀況好 經典賽盼抗韓
陸白皮書彙編 納入釣魚台
新台幣兌美元貶3.1角
合歡山降雪 國軍協助清路面
整治後勁溪危民房 六河局修繕
去年12月景氣轉綠燈
中鋼子公司與武鋼合作環保項目
不打經典賽 羅嘉仁：很掙扎
粵官員財產 僅限內部「公示」
學測自然 好奇號日本地震入題
機器故障致嬰腦病變 護士緩刑
道路標誌不一 男車禍家屬獲賠
新光三越今年目標成長2%以上
屏東高架鐵路 將改善噪音
蕭萬長：打造台灣為幸福加值島
中共政治局：處置不合格黨員
猜猜我是誰 老招詐騙3千萬
物理搭時事 化學近4年最難
唐獎成立 盼延續諾貝爾獎精神
蕭萬長：政府應擺脫經濟成長迷思
點燈求平安 春節遊雲林
漢城華僑協會冬令賑貧
外國專業人士在德多半降格求職
惠譽：港銀行貿易融資將成長
新北環快通車 雙北更便捷
日圓走貶 央行籲進口商降價
台幣貶 晶圓雙雄：有利營運
中市衛生局 稽查年貨大街
喝水嚼口香糖 嘉義考區十違規
股市漲 上指創7個月新高
日客寄卡片給總統 感謝台灣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
郭樹清大砲性格 最常喊改革
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
夢幻機出包 將調查監控系統
金門觀光客成長 再創新高
美弗公司：奶瓶未含塑化劑
黑龍江列車與客車相撞 10死
血掌紋雪冤 性侵殺人真凶重判
學測次日 台南2生不適移試場
去年訪港客近5千萬 升16%
北京人大閉幕 首議案交通擁堵
朱明國 當選廣東政協主席
高鐵苗栗站動土 104年通車
聯發科發表五合一衛星導航方案
勞委會綜規處長李來希 調技監
楊宗憲緬懷楊登魁 有淚有笑
專家：陸部署反飛彈需預警衛星
學測落幕 染諾羅考生11例
江宜樺：年金定案前可充分討論
金門助民眾返鄉 機場聯合補位
外資上周賣超61.96億元
伯尼挑戰賽 盧彥勳牙痛退賽
台南鐵路地下化論壇 2月召開
球團反對 王維中不打經典賽
行動廣告 商機廣大
清潔有進步 蘭嶼仍吊車尾
疑涉商業糾紛 菲國華商遭槍殺
米含量低 新竹米粉業者擔憂
購自西班牙巡邏機 越接收使用
中鋼印度1.1億美元聯貸簽約
嘉市城市意象商品發表
西螺轉運站 春節前啟用
翁山蘇姬訪南韓 將晤朴槿惠
核四最快104年年中商轉
上市公司財報 需符IFRSs
15港銀簽跨境人民幣貸款協定
晴光伴手禮活動 送外幣紅包
李來希調職 公務員協會質疑
半年被逮2次 毒販怨警太勤勞
龍年2/6封關 蛇年18日開市
學測 高雄考生病況多
Google案 北市不上訴
動能恐難續 三星股價連2黑
學測自然科 補教估頂標稍降
米含量低 許明財要求稽查米粉
陸：望黃岩島局勢不再反覆
不給殺價 幫派首腦教唆砸攤
廈門中院成立涉台案件審判庭
行竊遇警心慌 駕車撞電桿
苗栗高鐵經貿園區座談 受關注
台5學者訪以國魏茲曼研究院
睽違16個月 景氣轉綠燈
廂型車搶道救護車 警挺身攔車
害摔死案 北檢：難認殺人故意
新北走春趣 遊博物館集章送禮
高醫CAD獲認證 打造心服務
茂宜島挑戰賽 李彭配雙打奪冠
大貨車側翻連環撞 中山高塞爆
台幣29.56 逾4個月新低
勞保費率 逐年調至19.5％
傳播幸福力 不丹特使訪陳菊
國有地活化 西螺轉運站將開站
梅竹賽停辦 改台大清華過招
高市春安勞檢 罰款停工並用
治地鐵逃票 上海推誠信系統
財務艱困 花蓮人均負債近4萬
米粉含米不足 衛生署：將查廠
萊恩：希拉蕊若當總統早解財危
倍頻音鐵琴 聲若水晶音樂
港澳奶粉都短缺 處理各不同
陸媒：恐再有高官不雅影片曝光
坎城唱片展 台藝人作品獲青睞
取締酒駕 中市擬自治條例嚴辦
法務部：從嚴從速偵辦酒駕
學測難落點難估 甄選別放棄
推廣針灸推拿 比國碰壁
打造免稅島 金門拚遊客五百萬
景氣轉綠燈 未來審慎期待
羅老號運發射台 南韓月底發射
林書豪寫中文 祝球迷蛇年快樂
查獲假名錶2萬餘隻 市值上億
備用容量率降 台電示警
周星馳襲台 笑果強壓羅志祥
兩岸證券監理 陸證管主席抵台
許勝雄：台幣應在29至31元間
陸愛因斯坦傳人 許良英過世
陸火車撞大客車 9死40餘傷
許勝雄：經濟可望一季比一季好
年金改革 試院：未違信賴保護
考生上吐下瀉 新北開備用試場
民調：逾6成主張優存8%以下
銀妝吸睛 合歡山間歇性飄雪
涉嫌侵犯隱私 谷歌在英吃官司
綠：不分職業別 退休年齡一致
HBL準決賽 29日紅館登場
全球最佳MBA：哈佛商學院
曝光官員不雅影片記者 遭偵訊
戎祥猝逝 賴芊合守靈堂伴夫
經部通過聯發科等6項業科計畫
活化經濟 羅艾斯挺台美FTA
冬季腹瀉 輪狀病毒侵犯幼兒
新北十大罰單戶 金額都逾百萬
電信展 2/21南港展館登場
涉猥褻媳婦 公公遭判1年4月
安理會決議制裁 北韓嗆聲美國
謝：綠要親美和中 對決國民黨
人民幣業務 最快30日開辦
新台幣大貶 投信：電子股利多
遠航馬公兩岸線 29日飛青島
謝依旻奪回棋聖 家人與有榮焉
藍營：年金改革案4月底送立院
凱基大華證合併基準日6/22
推廣電動車 歐盟擬增建充電站
農委會籲印尼恢復水果輸入
日估成長率 新年度2.5%
缺成長計畫 雅虎CEO有危機
計劃綁彩券老闆 警逮4人
今彩539開獎
高壓電纜挖斷 中永和一度停電
威力彩開獎
江宜樺：年金改革化危機為轉機
勞保改革 不調投保薪資上限
陸機電商會台代表處30日揭牌
農保賽濃霧攪局 伍茲蓄勢爭冠
建置計程設施 國道陸續封閉
羅艾斯：台灣迫切需要升級潛艦
攜手聯發科 宏?將推8吋平板
美艦破壞菲海域 可循賠償前例
巴西經濟成長預測 連4降
金證會 學者：宜互利互惠
教宗放和平鴿 險成海鷗午餐
勞保費率 全產總要問怎麼算
歷經3專案 美女調查官：充實
英裁員不斷 資遣費創新高
台工具機展暖身 率團赴印拓銷
羅艾斯：應儘快復談TIFA
茂迪去年每股虧11.52元
百物騰貴生活苦 星執政黨敗選
兩岸證監會議 陸委會已先聯繫
提前賀節 龍應台探視周夢蝶
美經濟回神 開拓重工獲利超標
陸媒稱境外勢力指使2被控藏人
景氣待觀察 看好1月續綠燈
亞幣競貶 台幣趨貶壓力仍大
陸雜誌報導台民主轉型 被叫停
宏?：今年營運將優於去年
美耐久財訂單 遠超市場預期
房貸餘額 建築融資 創新高
美官員訪華 台美關係更上層樓
傳新iPad將亮相 容量加大
今彩539 頭獎1注中獎
回應安倍 陸：盼日陸相向而行
狂牛症病例減 日放寬美牛限制
威力彩頭獎槓龜
債限暫解 惠譽指美降評風險除
朱瑞峰遭約談 陸媒稱政府有權
乘客堅持抽菸 班機返降桃園
印輪暴案第6嫌 認定為少年犯
美成屋待完成銷售 8月來首降
半個月內第三波 日本前首相村山訪華
林益世案開庭 施顏祥作證
李明博卸任前實施特赦 朴槿惠反對
南投縣長延押 將在牢中過年
年關到詐騙活躍 警方再破詐財3千萬集團
花蓮1夜2震 最大規模3.7
新焦點、嘉實多 機油更換服務搶市
亞幣競貶 央行將放棄彭淮南防線
民調︰6成4不支持馬續任黨主席
中華海峽兩岸職業經理人 協會正式成立
疑串證 前彰縣府行政處長遭押
荷蘭女王宣布退位 傳位45歲王子
全新3D特效 盡在微星 Fire Strike
經濟不景氣 「HAPPY GO愛心捐點」增18倍
台美「二馬」還真有相似之處！
導入「全球最新設計概念店」 FRiDAY’S阪急店開幕
App─WeChat社群 公眾帳號免費申請
中華電信 中監架設春節孝親電話
妻中6億威力彩 夫：別作夢
抽菸不聽勸 莊男列不適搭機者
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴達雅網賽 謝淑薇張凱貞出局
荷蘭媒體：畢翠克絲女王將退位
荷女王宣布4月退位 王儲繼位
花蓮1夜2震 最大規模3.7
迎人民幣 銀行外幣零元開戶
柏林影展彰顯獨立製片成果
萬泰銀率先推出行動支付服務
美戶外紡織展 台商機4百萬美元
機能環繞 苗栗高鐵經貿區看俏
亞洲紡織業 面臨薪資問題
雅虎財報奏捷 盤後股價翻紅
巴西加強檢查夜店消防設施
保時捷911 獲德國最佳車款
柬埔寨又2童感染禽流感死亡
微軟續投資巴西 研發雲端科技
春節期間 中華電帳單繳費順延
天氣轉好 白天氣溫略回升
功能先進 奧迪採矩陣LED頭燈
太魯閣晶英獲知名旅遊網肯定
智慧鍋 一指搞定年菜
2014 陸IC市場破千億美元
股神巴菲特 傳曾想買NYSE
利多題材 激勵電子金融股
歐元區信心增 大量資金回流
棄城獲ITN獨立影展3大獎
生醫攜手彰基 血糖機遠距照護
台股開盤上漲29.48點
世界甜點大賽 台灣隊雖敗猶榮
荷蘭執行長：畢翠克絲女王
智慧手機市場成熟 蘋果光失色
紐約華人屢遭搶 嫌犯照曝光
通訊App收年費 有人想轉台
IMF料下修南韓今年成長估值
兩岸證券開放 郭樹清正面回應
匯率競貶時代 美元成贏家
亞銀總裁兼掌日銀 日喊沒問題
豬王旺新年 模王接棒守歲
聯發科4核心晶片 攻進印度
荷蘭新王 風流漢變居家男
新台幣盤初走貶
台鐵再加開 2/1開放訂票
1月消費信心 止跌回升
兩岸首度金證會 券商關注
老化皮膚鬆弛 雙眼皮變蛋糕裙
美防長人選：縮減美國角色
年度觀光目標 770萬旅客
經典賽國手名單 3人退出
華為手機3哥 宏達電跌出5強
席琳狄翁上春晚 可能唱茉莉花
火箭戰爵士 豪首節5分3助攻
失憶婦半路認老公 員警解圍
甄嬛傳爆紅 眾小主也紅通通
壓力大 韓7成上班族憂鬱纏身
李明博特赦 親信獲自由
金證會 金融股激情暫退
三星電子洩酸 綠色招牌蒙塵
中央氣象局氣象報告
澳企業信心增幅 創逾十年最大
勞團籲解決虧損再談調勞保費率
中央氣象局 今天白天天氣預報
歡樂宜蘭年 踩街送香包
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
看台北書展 可輕鬆宅配
巴拿馬最大機場運量增近2成
陸糧食污染年損失人民幣兩百億
虐童致死 主嫌二審判30年
輕忽勞安 北市裁罰882場次
半場結束 豪斬獲7分4助攻
專家：陸反導武器距實戰尚遠
貶過頭 韓元終止連4貶
電子點火 台股緩步墊高
公職退休金薪資 擬15年平均
習近平要求節約反浪費
穩定供水 水利署：2030年無虞
立委籲動預備金 增租屋補助數
加拿大貧富差距擴大
印度大道揚軍威 女性牆角低泣
印度諷刺：崇拜女神 踐踏女性
除舊布新 回收汰舊燈泡妥包裝
花東疏運B計畫 鐵公路聯運
蘇花30日起 暫恢復正常通車
蘋果拒加發股利 恐挨告
春節遊南橫 賞櫻又泡湯
法院認良心未泯 虐童嫌逃死刑
春節遊旗津 過港隧道高乘載
人幣貶至3週低 人行降中間價
防空汙噪音 台南送鞭炮光碟
伊戰失四肢 美軍雙手移植成功
前3節 林書豪5投5中
年金改革方案 總統30日公布
世大運籌委會 郝：重要里程碑
灰熊厲害 追17分逆轉七六人
財神廟違建將拆除 信眾盼暫緩
2工會欠繳健保費 移送法務部
軍方：國軍清廉程度獲國際肯定
虐童嫌免死 姑姑哭喊不接受
消費信心回升 投資股票升最大
外交部：絕無干涉僑胞自由行動
血液檢驗升級 防輸血染愛滋
國防廉潔指數 台灣與英美同級
零汙燃料電池 效率勝核電1倍
朝日：唐家璇憂村山談話被修改
台灣去年FDI逆勢成長
陳保基：美豬不可能開放進口
平昌特奧開幕 中華台北參賽
登山客肺水腫 海鷗救援
火箭大勝爵士 豪取12分
粵司法廳長：年內或停勞教制
劉德立巴拉圭介紹農曆新年活動
台幣續貶 午貶6.9分
周麟向巴友闡述東海和平倡議
台中議會鬧哄哄 抗議團體不斷
澳洲水患威脅 外交部提醒注意
學者：失業率可能坐4望3
交長：桃機排名進全球第十
原民週轉金貸款 2月開放受理
斥資千萬 新北解剖中心啟用
港奶粉缺 梁振英：與陸合作
高屏溪被污染 高雄停水5千戶
開放大陸農產 陳保基不否認
防長者遭撞 苗警貼心送螢光條
火鍋湯頭鈉麼高 2碗就爆量
毛治國：博弈專法草案近日報院
民宅火警 疑藏製毒工廠
日中島爭升高 學者尋降溫
穆迪：陸房地產商信貸改善
新榮擊敗強恕 準決賽開紅盤
景氣漸好轉 黃金不吃香
十年前 日銀總裁反對匯市干預
管新灣：陳啟祥拒向林益世致歉
陸企來台掛 T股 兩岸努力目標
春節疏運 國道北高估6小時
火箭攻陷爵士主場 3連勝
台股收盤漲87.33點
戴振耀北上促銷農產品
宜蘭員警疑違法 檢方搜索分局
建置T股 學者：透明化是挑戰
開高走高 台股漲 87點
台養魚技術聞名 菲前官員取經
2月台指期漲92點
美最老駕駛 超級阿祖換駕照
月退不隨調薪 改參考物價指數
2月電子金融期雙漲
習近平：絕不放棄中國正當利益
陸能源投資近人民幣65兆元
李惠仁告陳保基隱匿禽流感
美REITs吸金 後市續看好
印尼運毒判死 英婦狀告英政府
荷女王退位 英王儲還有得等
走過低潮 美房市成經濟亮點
電子強攻 台股衝破7800
嫌貸款慢毆行員 警逮軍火教父
春節遊台東 縣府設申訴電話
通膨冷卻 印度降息刺激經濟
三大法人買超台股90億元
韓男星高洙 歡喜得男
美國在台協會主席薄瑞光訪台
甩肉大障礙 看壞新聞讓你胖
兩韓經合 逾7成南韓企業關注
林喊重返執政 朱稱歡迎回家
印尼促重啟杜哈談判 拉米樂見
北捷東門站7號梯 將全日向上
吹過島嶼的風 原民唱進葛萊美
博物館失火 保險公司賠千餘萬
HBL淡商險勝南湖 6連勝
粵副廳長 上任未滿月被調查
英漫畫惹火猶太領袖 梅鐸致歉
陸：不主動挑起海上爭端
花在彰化 感受花鄉美麗魅力
雜誌停刊 看歷史：選題不適宜
開發大埔美 嘉縣設交流平台
台鐵春節疏運 東線再加開列車
牡丹花展 珍貴黑之司獨家亮相
資策會攜手迎廣 推雲端機櫃
寶經院估景氣轉好緩慢
電影KANO重現80年前嘉義
總統盼台法建立年度諮商會議
學科評估 北大清華人大居前3
買爆竹煙火 確認標示保安全
日商佈局全球 增用外籍人士
花蓮砂石業歹年冬 年終發不出
新台幣兌美元升0.1分
陸股收紅 上指進入牛市
鳳山天公廟建醮 普渡五千桌
南海國際仲裁 美眾議院支持
警查盜刷 意外緝獲囤爆竹煙火
高盛減持工行 10億美元入袋
陸人爆料 選人代要上億買票
煙火求愛行不通 新北准仙女棒
流感疫情蠢動 1學童併發腦炎
醉男牽走他人機車 遇警辯牽錯
傾聽與陪伴 讓心打開抗憂鬱
人民幣優惠定存 外銀年後推出
石頭暫甩五月天 赴柏林影展
高屏溪污染 南化水庫支援用水
KANO男主角 外型性格獲選
孫炳斗獲頒文大名譽博士
美非法移民成公民 政府成本高
米粉標示不實 公會限期改正
3分神準 簡浩獲單週最佳球員
陳良基：整合產學研 創造價值
安徽軍工董事長遭立案調查
服務新住民 定點家訪並行
西班牙減赤目標 歐盟可能放寬
撈過岸 廣西老鼠會原鄉吸金
仿生機器人 四肢器官都人造
密醫看診誇療效 新北衛局查辦
書展主題國比利時 徜徉爵士樂
通膨緩 印儲銀降息救經濟
國防部：機密預算已逐年減低
禮盒業績冷清 庇護工場直催
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
嘉市失能老人圍爐 黃敏惠上菜
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
雙子星案 中工：力爭到底
陸學者：公布武器進展是自信
返鄉栽蓮霧 種出全國第一名
台南招商有成 街友未增加
春節5點不忘 健康平安過好年
飛機抽菸不可長 機長果斷返航
鄧麗君冥誕 雲林歌唱賽追思
陸研議台民人民幣直接投資A股
勞保年金改革 遭批荒謬如核災
T股掛牌 核定適當時機會商
HBL準決賽 后綜延續傳奇
金證會 兩岸證券主管每年會晤
中工民生社區都更 送市府審議
看景氣 經長：審慎樂觀
華航送暖 邀弱勢童及老人圍爐
陸十面「霾」伏逾百萬平方公里
日提削減預算支出 7年來首見
少年PI造浪池 大家搶著要
盜挖七里香 3山老鼠送辦
林格倫獎得主 書展朗讀作品
17年後 星人口再增160萬
翁山蘇姬晤朴槿惠 盼共同努力
一連被逮2次 毒男詐警得愛滋
利率操縱 美料謀求RBS認罪
H5N2高病原標準 不會改
新北擬設跨堤平台 塑親水環境
歐聖條款 證交所修營業細則
北市稽查現切水果 1件不合格
李為平展醫術 為美軍移植雙臂
冒檢座詐騙 雲林逮18人集團
新棉被禦寒 8旬榮民流淚
台灣旅館 276家獲星級
台退役將領籲兩會 設軍事小組
沈若蘭作證 自嘆害到媳與弟
造林不含桃李梅 高市府擬解套
台灣之光 上肢移植國際權威
加強經濟交流 賈慶林將訪大馬
印度輪暴案 續在新德里審理
海關緝獲毒品案 增逾6倍
販毒進化 精油瓶身內摻神仙水
趙建民：習將有新兩岸政策
安心採購年貨 金門抽驗食品
蘋果股價恐遭低估 有便宜可撿
RQFII額度 人民幣1千億
鄭韶婕復出 跟著感覺走
農委會輔導業者 用米製米粉
陸官場飯局 高官負擔基層悲歌
撞死送報生 英商發監前逃出境
新北推年貨城 搶年節商機
區間盤整 新台幣升0.1分
QDII來台擬放寬至十億美元
日圓貶 經部邀進口商談降價
馬接見顏清標父子 勉勵顏寬?
東洋廣場廢標 花縣將重辦招標
看歷史發致讀者信反駁指控
高鐵春節定期及回數票可展延
桃機進步 季評比前十全年25
日擬設600人釣島專責部隊
涉盜伐林木 5員警變山老鼠
基隆翻轉 李鴻源：串聯北北基
薄瑞光訪華 外交部歡迎
南鯤鯓代天府平安橋 春節開放
林永樂訪中南美 宣示釣島主權
撞死人落跑 國境大隊議處失職
北市員生社 委辦毛利上限8%
假富少騙3女獻身 二審判緩刑
僧多粥少 金門員警難返鄉服務
撞死人逃亡英商 早有落跑前科
券商登陸 有條件放寬
有機金針認證獲肯定 價格走俏
總統：反貪四不 期許也是承諾
醫糾案 賴秀穗盼有真相再調解
貿協啟用電子商城易成網
大專太陽能車競速 高應大摘金
兩岸金證會結論 券商滿意
日新年度預算 金額創新高
地毯是納粹掠奪品 梅克爾氣炸
中堅企業遴選 128家入圍
駐奧代表處與僑胞共慶新春
日加速震災重建 福島新設總局
旺宏IBM 持續開發記憶體
高市環保住宿 優惠加碼
預算有限 租金補貼戶數減少
三醫院組北聯器捐網
涉性侵堂妹 男遭求刑5年
陸對台RQFII試點有利兩岸
提前退伍 軍方研議一次退
太陽光電融資 高市通過首例
余杰：劉曉波會帶領陸民主化
TDR資訊揭露 比照原上市地
多位日政要到訪 陸：有助溝通
券商申請QFII資格 擬放寬
移植手部 高雄長庚將人體試驗
李小鵬當選山西省長
聯電與星廠開發3DIC技術
掃蕩詐騙集團 警逮134嫌
疑嗜吃柿子 女胃藏大糞石
台維斯盃 陳迪盼小兵立大功
年金歷史性改革 馬盼永續發展
開庭偏坦 法官擬罰俸送監院
優存7%加利率浮動 最高9%
檢：為逮共犯無法先緝落跑英商
中華電財測 EPS4.85元
9成米粉涉假 監委查把關機制
英商落跑 死者家屬怒批離譜
志氣特映 何卓飛：血汗淚交織
安倍對陸釋善意 倡開高峰會
浯江溪現水獺 保育人士驚喜
抓違規致少年車禍 假警判6月
猿象談交易 陳冠任：有利球員
假國安官員騙感情 女老師報警
高階應用處理器 陳(沖)促發展
陸方：歡迎台退休基金投資大陸
Skype跨平台計畫有成
今彩539開獎
檢討補選 馬英九籲勿妄自菲薄
證實北韓核試 專家：難度很高
大樂透開獎
日圓貶 央行：對物價影響有限
英籍遊客 長灘島遭性侵
王丹：陸不會政改 因法西斯化
路遙女兒：反對設路遙文學獎
春節哪裡最塞 九份南庄入榜
輝瑞全年獲利預測 優於預估
獲利營收雙喜 康寧股價衝高
QDII放寬 投顧盼更多利多
義消酒駕肇逃 1死1命危
台幣看3字頭 王文淵憂心通膨
投信：金證會助兩岸金融流通
蔡英文：年金改革社會溝通不足
馬總統30日說明年金改革方案
渣打人民幣活存 無起息額限制
張鈞甯扮黑髮美女 日電視亮相
印度輪暴調查 男被害人將作證
境外基金深耕台灣 金管會鼓勵
中華隊好消息 林哲瑄打經典賽
F系列需求增 福特獲利超預期
爵士主場慘輸 喬丹來也沒救
抽菸害飛機返航 衛署擬罰2萬
幫撞死人英商落跑 英男責付
杜絕假球危害 兄弟象上法治課
失職移民官記大過 隊長記過
陸日舉行峰會 安倍正面看待
OECD會員國 年通膨率穩定
大馬與陸關丹園區料吸資75億
貨幣寬鬆 匈牙利連6個月降息
以色列央行總裁 6月底卸任
英商落跑 國境查驗匪夷所思
金容俊辭去韓總理被提名人資格
李顯龍：政府沒有全方位遠見
兩岸金證會 多項利多搶眼
今彩539三星四星彩派彩結果
台化今年展望佳 年終拚4個月
大樂透頭獎槓龜
習近平視察武警部隊 強調維穩
大馬國防貪腐 與陸俄等同級
陸學者：吳邦國訪俄促關係提升
UN：國際旅客突破10億人次
美房價漲幅 逾6年來最大
大S否認懷孕 指自己公布為真
穿長袖蓋黑膚 林克穎預謀潛逃
單季17連勝 國泰封后
荷女王要退位 英媒猛虧查爾斯
朱瑞峰：重慶警方不為調查貪官
美消費者信心 逾1年來新低
朴槿惠就職 韓國民眾製「結婚請帖」
五楊高架全線通 元宵節前後
迎春e指購 一鄉一特產尚好禮！
肯尼亞出土中國明朝銅幣 鄭和到過非洲
北京霧霾指數破表 公務車3成停駛
年金改革方案 總統今親自說明
吐露心事抗憂鬱 「有說有健康」
年金改革今說明會 馬說退休願放棄18％
巴西夜店大傷亡 用戶外煙火是主因
陳冲、江宜樺有新職 府：報派的
Google街景有新玩法 景點網站、地圖可切換
西方反恐戰爭 讓仇恨有增無減
APP推陳出新 出國旅遊更方便
春節出遊拒當「路怒族」Airwaves聯手全國加油站
農委會展望「建構新價值鏈農業」
大倉大飯店日本山里鐵板燒,, 多元極品食材驚豔您心
台北福華養生酒釀湯圓 給您心房滿滿的溫暖
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蘋果升級iPad 容量加倍
歐巴馬演說：決心改革移民法
投信：歐元為歐盟經濟添變數
油電漲 打擊印尼孟加拉成衣
凱瑞獲美參院通過國務卿任命
李為平移植傷兵雙臂 全美焦點
誠品生活上櫃 承銷價156元
WeChat 公眾帳號啟用
國際書展登場 電子書搶市
陳光誠：今年定會訪問台灣
台幣貶 銀行拚外幣定存
日圓引爆競貶 人幣多頭撤退
醫技先鋒李為平 與台關係密切
FTA生效 南韓原產地偽標案暴增
巴西夜店惡火 廉價煙火疑元兇
晴到多雲 東半部有短暫雨
因應大陸 印度日本海上對話
年金制度改革方案 即將公布
手機產品出口額 台居全球第3
農曆年前 投信：台股區間震盪
利多頻傳 摩台可望拉高結算
台北書展開跑 先邀全民遛書
抗衰退 倫敦劇院票房再創新高
科大拼特色 爭設航運訓練中心
調查：45%巴西人曾服鎮靜劑
台股開盤上漲30.95點
拿20元牛奶糖 清潔工法辦
抗日 美專家籲南韓降息
亞馬遜Q4營收攀 盤後股揚
促經濟成長 巴西需高素質外勞
海力士獲利超標 行動晶片帶動
南韓12月工業生產意外成長
蘇花公路全線通 大客貨車上路
央行與中銀辦人民幣業務說明會
遊戲商機媒合 逾百位買主來台
全球ICT產品火車頭：亞洲
車輛失控撞騎樓 4人傷
比利時信評展望 標普維持負向
Janet新書 分享快樂祕訣
違勞基法 北市公布21家企業
台股漲 新台幣盤初小升
Zynga狀況差 再損1大將
日零售銷售增幅 低於預期
鰲鼓濕地 成立生態旅遊解說
陸客增 去年來台旅客成長2成
歐議員讚馬總統：成熟政治家
凱瑞：美將持續支持對台承諾
送愛心 金門捐米11公噸濟弱
分子疫苗突破 估乳癌9成有效
走過八八水災 新來義設工藝館
南韓羅老號火箭預定下午發射
微軟推出新家用版Office
馬總統宣布放棄領18趴
男尊女卑 婦女地位低落
台灣新聞自由度 全球第47
總統：政府掛保證 安心30年
台股金融領軍 挑戰7855
陸股2月18日開新春紅盤
外資挺聯發科 持股增逾萬張
世界最大網友監獄 報告：中國
看好陸市場 F-合富飆漲4成
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
大陸訂單增 裕日車股價表現穩
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
年金改革 總統退休放棄18趴
陸徵信條例 禁採指紋存款資訊
投保受理詮鼎投資人委任求償
混凝土車撞騎樓 初判非酒駕
業者：兩岸期貨合作前景看好
年菜干擾藥效 心房顫動防中風
涉偷渡陸女賣淫 警追查共犯
北市轉運站大樓 演練消防應變
金廈春節煙火 初一晚同步登場
慶祝普悠瑪入列 台鐵推紀念酒
聯合取消折扣 加氣業者遭罰
越籍生畢業想留台 涉變造證件
電信智慧展 網站辦幸福活動
擅拆他人鐵皮屋 男賠錢
人幣連4貶止 人行上調中間價
網購遭盜刷 消費者不須付費
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查獲神仙水 可迷昏上百女孩
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2013台北燈節 主燈有虛實
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金證會放利多 證券領軍金融股
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楊潔篪會見村山：妥處釣島問題
湯普森豪取32分 勇士剋騎士
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涉持棍棒砸店 警逮2嫌
帆船排名錦標賽 台南外海競技
總統：改革後 年金絕對不會倒
胡志強與偶像團體 齊防制酒駕
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爆雷政富案 記者稱遭死亡威脅
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南韓全年經常帳順差創新高
外交官之子掌外交 凱瑞歷練完美
台贈公務車 瓜地馬拉致謝
18趴過渡5年 浮動上限9趴
逐年調降18趴 關中目標9趴
惠譽：歐元區仍需緊縮
總統宣布年金改革 自砍18趴
年金改革 關中：可穩定30年
凱瑞將任國務卿 總統參院力挺
綠版年金改革 一律65歲退休
787電池不穩 全日空換十次
澳打工度假失聯 外交部協尋
1.9億陸民 靠進口糧食養活
法盼國際觀察員捍衛馬利人權
陸：兩岸經濟合作進展多
狹幅盤整 台幣午升0.5分
關中退休金引關切 幕僚澄清
總統：年金改革每5年檢討一次
陳光誠：緬甸能 大陸也能
台65線完工 31日通車
印尼薪漲 台鞋廠裁員逾2千人
年金修法 王金平：4月送立院
全家外出旅遊 警協助看家
年金改革 陳(沖)：化危機為轉機
義消酒駕釀2死 家屬籲處重刑
高雄停水 台水：晚間恢復正常
媽媽未控B肝 寶寶易成帶原者
春節急診 北市多家醫院24H
促銷年貨大街 郝龍斌將走街
泰囧無法上映 陸盼台放寬限制
人民幣業務 最快2/6開辦
反大陸農產進口 千人將上凱道
江宜樺：改革沉重 盼共體時艱
台灣出版力強 總統盼多推閱讀
歐盟重罰 樂金電子意外大虧
台股收盤漲30.98點
輔導課業涉猥褻 男狎女童遭訴
老翁墜樓 到醫院前無呼吸心跳
中央社新聞產品 書展看得到
惠譽：港評級AA+ 展望穩定
回到歷史那一刻 討論課受歡迎
斥資40億 安南醫院2月開幕
越企業逃漏稅手法多
斯洛維尼亞與台學界將辦研討會
抗愛滋疫苗 法醫院將臨床實驗
量增收紅 台股漲30.98點
車籠埔斷層景觀 世界級資產
台西車禍 10童受傷
江宜樺：方案勞保費率可再討論
中市補助裝假牙 估千人受惠
照顧弱勢學生 越南頒法令
金融資產強 台股價量齊揚
王金平盼理性討論 讓改革可行
陸：由ECFA探討亞太合作
2月台指期跌12點
勞保費率調升 雇主負擔增千億
2月電子跌金融期漲
軍職18趴 跟公務員降到9趴
金融股後市 里昂看好3檔
減稅吸引投資 薩修國際服務法
接觸石棉20年後 間皮瘤上身
總統：漸進改革 年金不會倒
羅老號火箭發射升空時間確定
女友嫌窮分手 奮寫小說賺百萬
美雙臂移植傷兵出院 如獲新生
水中幻影大師 水草展登場
低收入戶環境亂 苗市協助打掃
竹南鎮長補選 綠委籲挺李震華
台灣發表全球首例複製迷你豬
車籠埔斷層園區 連結觀光景點
宋茜曬台灣美食照 韓粉絲熱議
擋年金制度墜崖 馬為未來搭橋
愛慕聲勢旺 片商搶推奧斯卡場
白狼擬返台 刑事局：已掌握
小六冬令營 體驗無基測新學制
三大法人買超台股87億元
滬學者：陸副總長失言
日月光去年每股賺1.71元
傳陸研發高超音速轟炸機
台民赴陸 陸擬推電子化一卡通
廖子誼摘22分 北一女勝陽明
西門子助3選手出國比賽
債影響 惠譽：人民幣前景負面
陳昱安弒父 死刑定讞
媒體報導 南韓發射火箭
首波磅秤年節檢查 合格率高
老榮民捐積蓄 義助遺孤就學
市長官邸換裝 蛻變全民的家
YouTube協商頻道收費
菁山水圳打通 休閒農業展新機
秋後算帳 江蘇控16示威者
歐元兌美元 創逾1年最高價位
台74線高架隔音牆動工
南韓火箭升空 衛星運轉待確定
傳陸發改委副主任遭立案調查
年金改革 教職75制改90制
傳曾蔭權不在陸政協委員名單內
薄瑞光訪台 陸盼美恪守一中
轉帳公司助詐騙 不法獲利逾億
英商落跑 女友稱不知情
春安將展開 苗栗警分局誓師
感謝台灣捐助 日團體訪家扶
旺中案3條件 可能4月中決議
蘋果告三星外觀設計侵權敗訴
機車騎士倒地亡 汐止警追肇逃
年金改革多繳少領 30年穩定
新台幣兌美元貶1.1分
敘人道救援 UN募款遠不足
印尼墓園奢華風 游池餐廳俱全
花縣驗年節食品 2件不符規定
台西車禍 10童受傷送醫
南韓羅老號火箭發射成功
容積獎勵總量 營建署將設上限
軍職18趴降 影響22萬餘人
矽品：1月2月辛苦 3月回升
澳洲打工身亡 外交部協助家屬
環境教育遊程手札 呈現嘉義美
解放軍艦隊赴西太平洋軍演
高雄輕軌簽約 104年通車
杜拜國際醫療展 台廠商參展
警政署：春安開跑民眾過好年
蘇貞昌喊話 籲讓扁回家過年
放走撞人英商 分隊長還升官
財測降 中華電維持現金股利
兩岸貿易熱 年增5.6%
寒冬送暖 助弱勢辦年貨
英國防官員訪越 加強軍方合作
IBM：快閃記憶18月價砍半
藍色小精靈 穿梭台北書展
日航試辦冷藏快遞 4月送台星
弱勢長者放天燈 許願祈福
中華電：聚焦行動上網寬頻雲端
北市刑案發生數減 破獲率上升
潑油燙死人後自殺 家屬遭判賠
光寶科收購建興電 溢價逾2成
上海選舉習近平為人大代表
三太子吳建衡捐獎金邀行動愛台
未成年拉K 還向同學推銷
嘉市獲贈AED 配置19場所
揪團做公益 雲警送溫情
西財政緊縮 經濟衰退煞不住
社會住宅中長期方案 6月出爐
港出版業：台港合作空間大
徵21K 故宮：臨時人員薪酬
父入獄 子涉暴力組織被逮
副市長回任教職 南市府歡送
平安過節 總統促做好春安工作
內閣異動報導 府：捕風捉影
判陳昱安死刑 最高院：痛苦
反毒學習單 題目竟問拉K方式
大專教授退休金基數 擬維現制
重案連連 馬尼拉治安亮紅燈
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
所得替代率 公務員降比勞工多
發布愛心訊息 臉書超人氣
日月光Q1出貨 估下滑1成
泛綠立委：讓扁回家過年
殺父判死 律師：非無替代方案
公務員優存降 5年省270億
被批無誠信 金牛肉乾業者反駁
SOGO估今年業績成長5%
11及12月發票 9張中千萬
陸3艘海監船巡航釣島
被指誤診陳水扁 榮總否認
捐肝孝子 多元就業找回自信
淨贏56分 永仁寫勝差紀錄
應華攜手日商 投資隱形眼鏡廠
市占提升 聯想Q3獲利奏捷
涉賄證據不足 黃郁文當選有效
林文伯：匯率升貶 智慧考量
滑翔翼操作不慎掛樹 女子骨折
茶水間出國手 手足球賽闖出頭
凱瑞任美國務卿 外交部祝賀
防民眾沉溺賭博 星修法重罰
陸軍艦赴黃岩島以西巡邏
銓敘部試算總統優存月息23K
台北書展香港館 聚焦生活品味
房仲：容積管制 增取得成本
王品再攻大陸 石二鍋搶灘
沒廠商投標 春遊太魯閣無專車
反毒問拉K法 教部稱有助檢舉
進軍平潭 中華電：有簽MOU
長戴隱形眼鏡 孕產婦真傷眼
高屏溪原水改善 陸續恢復供水
吸引陸客 義配合華人習慣
花1元買購物袋 中200萬
海基會將辦台商學校教職員座談
蘋果訴請三星提高賠償 遭駁回
全國漁會魚貨大街 年貨便宜賣
區間盤整 新台幣收貶1.1分
全教總建議 高中師也採85制
女子酒後開車 車禍送醫不治
金門牛肉乾 幾乎不用金門牛肉
馬促取締酒駕 降低死亡人數
涉暴力圍標 花警拘提13人
歐元區經濟信心 創7個月新高
卓越中堅企業 上銀等獲選
台成清交 碩士班報考人數均減
詐騙陸人 對象還分等級
夢幻機電池頻壞 日航空頻更換
新聞自由 台全球47亞洲最優
疑燒炭變火燒車 女子被救回
林文伯：封測代工需求可成長
股權流通性偏低 將列全額交割
林文伯：封裝產品殺價成常態
年金改革方案 修法挑戰多
山區倒廢土 警埋伏扣車移送
金證會 投信：方便投資人民幣
阿卡部落祝福 滯泰台童將返台
沈呂巡在英簡介東海和平倡議
放棄18趴 關中跟進
退休公務員 至少月領3.2萬
巫正威扮推土機 南湖剷平泰山
下罟坑遺址標本 新北八里展示
日月光盼今年走勢逐季成長
陸擴大內需 城鎮化為突破口
新公務員所得替代有機會破8成
鍾鎮濤狗附身 撒嬌索吻張泰山
報價調漲 不鏽鋼市場回溫
率眾持槍傷人 警追9月逮捕
基北免試 北市4校開放15%
中興智慧手機出貨 擬增50%
農委會：大陸農產進口項目未增
新版eTag面積大 舊版搶手
動漫館主打原創 台日畫家瘋繪
中堅企業躍升計畫 產值增千億
蘇花搶通 工人辛苦誰人知
酒駕重罰9萬吊照 3月上路
陸機電商會掛牌 兩岸產業搭平台
伊能靜：女藝人關心時事受歧視
總統：台美都盼和平解決釣島
登革熱跨年 高市籲辦年貨防蚊
軍職退撫新制 年省60億
李榮民談台設辦：確定工作重點
年金改革 退撫基金潛藏負債減
火箭作客金塊 挑戰4連勝
年金改革 公務員協會要求溝通
父親遭逼債 女兒報警求援
關中：不動18趴 前功盡棄
勞會研擬勞退自提6%儲蓄運用
景氣綠燈 馬：努力創經濟動能
改90制 關中：可省6千億
火箭發射成功 李明博力讚
藍營肯定年金改革 在野批失焦
藍委擬修法 酒駕吸毒列羈押
桃縣邀專家 召開航空城論壇
疼惜下一代 馬總統推年金改革
信心佳 歐元升破1.35美元
全球人壽：交割作業 繼續準備
年金改革 尹啟銘：早改代價少
涉勾結山老鼠 3員警裁押
遭免兼庭長 洪英花爭國賠敗訴
林煜清黃欽智 投進經典賽
暴力討債 桃園警方逮14人
日首例 遭蜱蟲咬染病毒死亡
關中：我對得起公務人員
陸部署控制能源消費總量
國公營事業員工 2日上街抗議
2/4起換新鈔 百元鈔限量換
春安起跑 出遊大額現金存警方
人大代表：將在兩會呼籲引鞭刑
日圓貶 經部邀進口商談降價
竹南鎮長補選 藍盼乘勝追擊
今彩539開獎
容積限制 房仲：恐引發搶建
關中：沒總統堅持 改革難上路
性侵家暴發生數增 陳(沖)促因應
楊登魁家祭 親友送最後一程
前政府訂零核電政策 安倍推翻
回收廢棄管制藥販售 業者送辦
客機出包 波音財測仍符合預估
基北免試可跨區申請 資格限定
大陸團消費 納入營業稅查核
年金改革確認 王應傑讚馬總統
在菲觸礁美艦 面臨拆解吊離
江宜樺：收入提升要看經濟發展
小英：年金改革應開國是會議
猩球崛起印尼版 猴群攻擊村民
年貨大街走街促銷 郝送發財金
毀譽由人 關老爺淡定改革
容積獎勵總量 上限擬設20%
武器車隊自敘入黎 以軍機空襲
被控賄選 蘇有仁二審改判4年
美民間就業 增加19.2萬人
幫女兒洗澡 父手指猥褻遭訴
單親媽擬擺攤謀生 營業前去世
退制改革規模 關中：超越想像
超高解析電視 估三年增十倍
移民湧入 波蘭語英格蘭管用
奧斯卡最佳導演 美看好史匹柏
中鼎去年新簽約金額601億元
角逐白宮大位否 希拉蕊不鬆口
大聯盟查禁藥 A-Rod撇清
兩岸航運會談 大陸同意中轉貨
年金改革 商總憂有損競爭力
國防大減支 美經濟意外萎縮
服避孕藥治痘 肥胖抽菸不適用
抗痘藥當避孕藥疑致死 法停售
台塑化業績差 王文淵要求破兆
LINE：今年將深耕台灣市場
今彩539 頭獎槓龜
日寶塚男角不穿裙 怕粉絲夢碎
成功射火箭 南韓入太空俱樂部
康寧：若日圓續貶恐不利盈餘
歐巴馬移民計畫 分歧似浮現
全球企業科技支出 料優於預測
響應援敘 國際認捐近十億美元
<在野黨反應> 親民黨：見樹不見林、思維混亂
<在野黨反應> 台聯：年金改革雜亂無章
中華電財測 今年每股盈餘4.85元
稅後虧損、董監酬勞增加 證交所31日公佈名單
疑有「帕金森氏症候群」 民進黨籲讓阿扁保外就醫
膳魔師中山北路形象店 展出骨董級保溫瓶
馬指示：今年春安加強取締酒駕
台股可望連3月收紅
美收購民間槍枝 2天達2600多支
台中市政府因顧及財政緊縮措施之實今年沒舉辦年終尾牙活動
台北華國大飯店響應「晴光伴手禮大街」活動
揮別國務院 希拉蕊退而不休
祥獅獻瑞 喜迎金蛇 台北喜來登不打烊
“羅老”號發射成功 朝鮮半島局勢緊張
美媒撰文 盛讚希拉蕊
接掌台科大 廖慶榮推快樂校園
傳成龍可能出任陸全國政協委員
披露溫家寶涉貪 紐時遭駭
恆生：人民幣今年將升1.4%
蘇貞昌: 調降勞保年金替代率 逼死勞工
福斯商旅Caddy IPC 溫馨上市 讓輪椅使用者行動更為方便與自由
台日央行總裁風格大不同！
蔣偉寧: 配合組織改造 Up新世代教育
國道新春疏運 北高估6小時
閣揆換人? 馬總統: 持續觀察與評估
山櫻綻放 八仙山春節粉彩迎客
連續假期 中華電信繳費期限順延
因應人口增長 星國擬填海造陸
總統府深夜發布新聞稿 江宜樺內定接任閣揆
濟貧扶病 蓋茲：行善應重成果
美受傷前議員疾呼 遏槍枝暴力
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美「慰安婦」紀念碑引爆緊張
開槍射死小偷 華州屋主被捕
巴西夜店大火 378人傷亡
重振市場 黑莓10苦戰
歐議會議員籲歐盟感謝馬總統
中華電設人力公司 提升服務
王品石二鍋陸首店 上海開幕
臉書獲利遽減8成 盤後翻黑
緊急通訊 中華電開辦衛星通信
巴西男護士性侵盲女病患
避太陽能效減 認證產品需求增
將離國務院 希拉蕊展人生新頁
看好台北房市 港地產商持續展店
泰紡織業出口 多元化為目標
西部晴到多雲 東部短暫雨
珍惜親情 試算與父母相處時間
梅根福克斯 要跟007尬啤酒
日月潭火燒船 1遊艇暗夜起火
台灣智慧機出貨 估年增22%
鼓勵民眾捐血 宅配業者送加菜禮
花旗：陸股今年笑傲G20
麻煩纏身 谷歌臉書砸重金遊說
槍枝回購兩天 新澤西收數千支
證交所公告上市董監事實領酬金
黑格任防長 美前官員出櫃力挺
不當推介個股 投顧遭罰款
期貨業務員代理他公司客戶 停職
開辦人民幣業務 銀行系統齊備
日女柔道醜聞 代表隊教練施暴
台股開盤下跌0.11點
主計總處概估 去年GDP保1%
日工業生產增幅 低於預期
數位閱讀發展 書展再探討
紐西蘭維持利率2.5%不變
新機未打動人心 黑莓股價挫跌
「小馬」返台 部落不捨歡送
霧鎖北京 跨國企業抗污大作戰
以色列疑襲軍工廠 敘戰雲密布
關中：鐵飯碗才是真正的汙名化
外交小尖兵 訪美收穫多
悲中之悲 印度賤民女性境遇差
政務官棄優存 江：非改革關鍵
中鋼2日講座 談職場不敗術
羅老號成功傳訊 南韓邁入太空
南韓升空衛星訊號 地面站收到
新台幣盤初小升
朴槿惠：羅老號圓太空強國美夢
法全面禁止銷售黛麗安
小馬滯泰兩年 阿卡部落有愛
台灣大尺寸面板 今年出貨持平
美校車槍擊案 匪挾6歲童對峙
宏達電索尼華為 眾機齊發
少女鎖門輕生 警爬陽台搶救
博通去年淨營收增8.4%
傳產電子弱 台股開平震盪走低
屏鐵路高架工程意外 1死1傷
火箭作客金塊 豪首節切入犀利
迷思破解 性愛消耗熱量超低
三星賠償蘋果金額將減7成
韓元續貶 政府擬祭交易稅
經濟前景樂觀 英消費者信心增
高通估銷售獲利雙超市場預期
十面「霾」伏 陸口罩熱賣
為公益發聲 王梓騎單車環島
年金修法 下會期通過有變數
支出帶動 菲Q4經濟成長超標
中油徵社會關懷提案 獎金5萬
施工中衛武營音樂廳火警
火箭半場領先 豪取9分
拚經典賽 中華隊2月4日報到
陸資一頭熱 歐洲冷淡以對
景氣復甦 主計總處上修GDP
襲菲警6台詐嫌 遣送返台
暴力勒索砸店 高市警逮11人
江：綠版勞工應繳保費高出1倍
蒸燙拌取代油炸 圍爐好健康
馮慧蘭：世貿開放平衡至關重要
江宜樺：盼1年內完成年金修法
DRAM現貨價 18個月新高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
陸奢侈品市場被看好
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
太陽能報價續揚 個股狹幅整理
IPO 不因證所稅停滯
總統：核四安全至上才會運轉
生日購物發票 抽中百萬轎車
中古屋元月交易 量增
周麟訪巴拿馬海關總署新任署長
台灣鐵人創意賽 德高中生奪冠
受虐童王昊姑：改判無法接受
景氣差 新航解聘76外籍機師
腦血管瘤引爆 30歲男馬上風
台法打工度假 今年內完成
學習單爭議 教長澄清非教吸毒
美國會談槍管 各地槍擊案不斷
展新移民畫作 藍黨部飄異鄉夢
狠削養生館 警搗破暴力集團
GDP上修 經部：審慎樂觀
恆生：聯準會聲明符合市場預期
日圓貶 直營日商未降價
美食高掛 台南眷村年貨街開張
家電下鄉止 陸中小企業生存難
教育挑戰 蔣偉寧：面臨五化
北市稽查百貨賣場 6家違規
聯想擬推Windows手機
檢控林益世暗領錢 盼扣4帳戶
3節打完 豪9分3助攻
陸經濟復甦 投信看好
陸企坐大 學者：市場應更開放
總統：政府重核安 邀專家來台
小弟脫離黑幫 首腦砸家長座車
元月中古宅 北市價小跌
蝸牛未煮熟 男子遭線蟲侵腦
年金改革 蘇：政府不要亂批評
台灣大通訊軟體 春節貼圖搶市
小馬將返台 阿公煮玉米迎接
學生幫清雜物 獨居嬤不好意思
狹幅盤整 台幣午升2.1分
英商落跑 外交部協助司法行動
修法防海盜 國輪可僱武裝保全
反毒學習單 學者：為杜絕引誘
年貨磅秤散裝食品 不合格率降
移民和槍管 歐巴馬：今年闖關
台灣捐贈瓜京醫院監控螢幕
歐復興銀專刊：台灣高科技島
消費轉好 去年經濟成長1.25%
豪取22分 火箭不敵金塊
前官員：越南不與他國合作反陸
新北幸福保衛站 寒假取餐下降
綠指地下室當變電所 台電澄清
疑助林克穎潛逃 董女訊後請回
退制改革 銓敘部擬33場座談
滯泰台童「小馬」返台
陸反腐禁令 衝擊消費
貴州選舉栗戰書為人大代表
兩岸關係增溫 外資看好金融股
環團：霾污染 高市嚴重
資本市場對陸開放 有助全球化
全球國會反貪大會 馬尼拉登場
澎湖行銷觀光 整年都有賣點
台柬結婚難 內政部：事實認定
王毅談兩岸：繼往開來再結碩果
議員夫作證抨配槍 倡議者反擊
餘額查詢機 eTag新增便利
台股收盤漲17.04點
華盛頓州參議會通過友台決議文
電玩展登場 人潮湧現
韓圓太空夢 逾百企業群策群力
北京空汙嚴重 日校戶外課喊停
物資載具革新 美打造大飛艇
陸打貪倡廉 高端白酒價格崩盤
台肥南港觀光飯店開發案 拍板
亞洲引領全球復甦 美意外萎縮
製造業景氣 連10個月藍燈
豪帶頭反撲失利 火箭兵敗金塊
銓部：認定危勞 不適用90制
方芳：年輕藝人要關懷前輩
台股震盪走揚 漲17.04點
偷千萬鑽戒 陸男過境被逮遭訴
子宮內膜翻土 中西醫聯手助孕
增添年節氣氛 越官方放煙火
2月台指期漲52點
2月電子金融期齊漲
韓星具荷拉罹盲腸炎 手術住院
特教兒入園鑑定安置 3月報名
營運逐季增溫 3外資挺日月光
尾盤翻紅 台股1月漲150點
北京霾害 陳光標發送台灣空氣
林秉彬追思會 2/1舉行
潘世偉：綠版年金改革不利勞工
吉本芭娜娜文字 排讀者髒東西
滯泰男童返台 最想找阿公
宏?揮刀 前年董事酬薪大縮水
小馬返台 舅舅盼過年前團聚
大學生揪團賣K毒 警逮10人
董事酬金 日月光居冠
元月基金績效 越南最強
中冠攻進鋼鐵業資訊化市場
國道五楊段 陳(沖)期勉順利通車
三大法人買超台股53億元
陸生力軍加入 王品營運升溫
技職教育 郝：貼近產業需求
卯勁大掃除 腰痠背痛找上身
花縣春節搭小黃 加收50元
屏東工安意外 疑安全扣環沒扣
陳(沖)：台商回台16家通過審核
猴王追殺競爭者觸電 全村停電
洪秀柱聯手謝國樑 守護自閉童
兩個老頭的愛情 陸同性戀完婚
雷政富不雅光碟案 渝稱辦到底
日防衛省：陸艦艇經宮古島附近
大立光對上半年展望保守
熟悉超商作業 男連搶4家被逮
內政部：台柬婚案例依個案處理
派出所迎春 櫻花初綻
陳(沖)寫家書 敘述家族故事
開贓車撞死情侶 起訴同夥7人
全國教育會議 嘉義市分享經驗
越南遣送1反動份子出境
日商優衣庫：1成春夏裝降價
北市家貓死因 腎衰竭居首
美顧問：網路安全是政府新挑戰
訪核四 施顏祥邀朝野立委
陸人代一當60年 申紀蘭遭批
日月潭火燒船 船主疑遭縱火
港交所數據中心開幕 技術先進
曾蔭權：現不宜參加全國政協
陸學者：霧霾比SARS可怕
春節燈會 照亮台南舊城
金門拾獲小水獺死亡 將製標本
瀋陽伊勢丹百貨傳將停業
經濟自由度指數 彭淮南提質疑
艾森豪獎學金常設辜濂松計畫
芝加哥濫殺 就職表演女孩喪命
防止中毒 花蓮補助熱水器更換
北市家犬死因調查 癌症居首
徵信社抓姦涉恐嚇 總裁送辦
調整作息 癌婦如願生寶寶
總統推改革 退休基金協會肯定
衛武營工程火警 籌備處促改善
新台幣兌美元貶1.2分
蜜棗之鄉挖黑金 高樹開發咖啡
慈濟內湖園區 棚架新違建拆
年金修法 洪秀柱盼速處理
北捷台電大樓站 廁所改建開放
休耕地活化 出租率逾5成
眼控電腦 助漸凍人對外溝通
滯泰男童返台 牧師盼受好教育
苗警破暴力討債 逮13嫌
性交易變性侵 男硬上觸法網
涉強盜殺人 雨衣盜一審判無期
ITN電影節 錢人豪得3大獎
欣興去年Q4微減 首季估下滑
國防部：擬延長將校級服役年限
巴西夜店惡火 老闆崩潰欲尋短
珊瑚園區開張 最大紅珊瑚亮相
凱瑞任美國務卿 陸媒稱待觀察
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
滯泰男童返台 先安置寄養家庭
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陳雲林：加快ECFA後續協商
性平教師手冊惹議 教部澄清
預防乳癌 行動乳房攝影車啟動
HER2型乳癌 標靶藥物有效
外勞緊縮 星失業率5年新低
單車訪瑞典華僑 清大生出書
春安啟動 高市擴大臨檢
英飛凌Q1營收 不如預期
大立光千萬畫素產品 Q2現身
涉教唆自焚 四川藏僧被判死緩
老人安養併公托 老志工講故事
德銀成本增 Q4虧損大於預期
閱讀取代考試 教部列績效指標
兩岸海關協議 2/1生效
陳(沖)：年金改革起步慢 不能拖
1月房市旺 中高價房熱絡
涉收保護費 12嫌送辦
華文影視媒合擴辦 獲得肯定
總統：一直在觀察評估內閣表現
勞檢權下放 新北：分工更明確
阿根廷中文學校舉辦教學成果展
寒冬送暖 更生人嚐牛排慶春節
區間盤整 新台幣收貶1.2分
台維斯盃 楊宗樺對決澳洲野兔
出口成長目標 經部檢討
林克穎潛逃 總統：絕不作罷
總統看待景氣不自滿 全力以赴
合庫金拚海外獲利 資產擬活化
台灣大財測 每股賺5.71元
襲菲警6台籍詐嫌 押解返台
捐助喪夫外配 雲林傳佳話
竹南鎮長補選 3選將全力衝刺
春安啟動 雲縣加強取締酒駕
陳陽春水彩畫展 西國受讚賞
營收超預期 愛立信股價大漲
春安起跑 中市添特勤中隊
偽造記者證 詐騙集團躲盤查
韓防長：發展射程涵蓋北韓飛彈
農會選舉傳暴力 張花冠籲嚴辦
李明博：北韓核試將遭嚴厲制裁
不滿被辱罵 油漆噴車洩恨遭逮
年金改革 勞委會盼充分溝通
春節將屆 雲林稽查食品衛生
山路會車致靈感 發明創意奪魁
台積太陽能製程開發獲突破
優質形象 陸年貨市場台味濃
自認超級英雄 現實世界較熱血
雨衣盜無期 被害家屬淚求死刑
菲經濟亮麗 去年成長6.6%
德失業意外減少 十個月來首見
愛滋切身痛 肇因未戴套
環快永和段傳弊 檢調搜索約談
日外相：台灣是日本重要夥伴
黃奇帆續任重慶市長
吳美紅接任陸委會發言人
在柬國設詐騙機房 15嫌送辦
陝西房姐 北京擁房近萬平方米
春節新鈔 2月4日可兌
燦坤網路商城2月開賣生活用品
檢調搜索 中工：全力配合
英國來台招商 盼吸引軟硬體業
環快永和段傳弊 營建署了解中
年節近 韓進口陸白菜激增
統一獅法治教育 檢察長出馬
徵信社總監 持光碟恐嚇女科長
東京奈米科技展 台灣館陣容大
大樓警衛室變簽賭站 警查獲
菲愛滋病患 去年增3千餘人
馬台相互承認大專文憑
陸崛起 安倍：周邊國家都憂慮
基北免試簡章 2月8日前拍板
妻傳辱罵簡訊 夫訴請離婚獲准
去年移轉跌破33萬棟 9年新低
新北海岸釣魚 不穿救生衣開罰
宗教團體法 賦予宗教法人地位
兩岸海關後續協商 最快3月
花博用地 胡志強盼以地易地
攻企業雲 華碩攜手SAP
房市交易量 SARS以來最低
改革難獲掌聲 馬：仍須走下去
兩岸投保海關協議 明天生效
生技博士再加值 月薪57K
RIM改名黑莓 新機力求奮起
陸委會：金證會重點在政策協調
白沙岬綠島燈塔 9月開放
人民幣業務 學者：新里程碑
立委盼彭淮南續任 為國打拚
台商回台添4家 投資逾百億元
東海爭議 總統：談就有助和平
不確定故意殺人 雨衣盜逃死刑
小馬回台東 祖孫歡喜團聚
陳明堂接法務部政務次長
峇里大叔娶13歲妻 輿論譁然
英相訪阿爾及利亞 合作反恐
兩岸投保協議 2/1生效
新北好康競標 搶年節網路商機
旅館公會理事長 賴正鎰當選
智慧遊台灣 台北電腦展先示範
金管會：金證會成果 儘快落實
欠債為由 持槍抵頭押走牙醫
用餐難 南港展覽館增餐飲店
台南小巨蛋備忘錄失效說法不一
冰上迪士尼 完成8公主心願
遺族撫慰金擬修 只能一次領
通膨趨緩 大馬利率不動
法國關廠 固特異將裁員39%
建商：容積移轉 房價將上漲
投保協議將生效 陸提配套措施
年金改革 藍駁蘇貞昌扭曲誤導
彭淮南會立委 私下談話不公布
活絡藝術 文化部擬推藝術銀行
江宜樺：綠版年金增勞工負擔
UN部隊擬進駐馬利 法國支持
政府基金 彭淮南認同集中管理
菲提國際仲裁 陸稱背離共識
全球航空客運 去年增5.3%
台維斯盃 小胖打頭陣
陸嚴查三公消費 力推半份餐
年金改革 王建(火宣)為總統按讚
性交易後搶女萬元 男緩刑4年
醫界反菸 促政府調漲菸價
作客輸金塊 林書豪：失誤太多
今彩539開獎
全國燈塔特色多 6座列古蹟
星國去年實質薪資成長1.2%
猿象球員交易 耿伯軒換王英山
威力彩開獎
原能會：核四工期非台電說了算
澳盛銀行願撤原分行
維護球員安全 宿舍設巡邏箱
長榮船員訓練 通過日本驗證
英商潛逃 駐英代表處三管齊下
中共1號文件 關注農業問題
陳(沖)：絕不能危害派遣工權益
台灣大資本支出 128億元
陸貨幣存量飆升 加劇經濟風險
林克穎案 扣女友手機追線索
俄去年成長3.4% 不如預期
英商落跑 法務部請英議員協助
海運難賺 王令麟布局大媒體
智利台灣杯高球賽增進國民外交
衛署：健保差額補助是短期措施
劉靖中獲金門榮譽縣民
北市歲末安檢 百貨遭罰12萬
園區棚架查報 慈濟：全力配合
金門不動產資訊網 3D導覽
竹南鎮長補選 3選將衝選票
UPS今年財測 低於市場預估
柬爆H5N1禽流感 港禁柬蛋
全國大選結果 大馬設網站公布
港老人4月起獲增加生活津貼
涉非法募款 劉醇逸政治路難行
陸國家海洋局批菲 政治挑釁
台北好時光 郝：城市越來越美
台灣大設子公司 擬與聯強拆夥
陳(沖)宴請閣員 勉繼續努力
日女柔代表隊教練施暴 擬請辭
所得激增 美消費支出成長
彰化袋屍命案 警方逮死者男友
波動因素 美初申失業救濟大增
1月境外基金漲5%
比爾蓋茲與德合作 救亞非飢民
能仁險勝強恕 保住不敗金身
傳接閣揆 江：傳聞就歸於傳聞
福華第3代 進軍頂級坐月子中心
馬總統：18趴走入歷史
與緯創簽約 宇辰觸控整廠輸出
謝長廷：領18趴不是罪惡
AKB岸峰戀愛 理光頭致歉
春安啟動 李鴻源：嚴抓酒駕
今彩539 頭獎3注中獎
新北頻傳捕獸鋏 狗狗夾傷截肢
陸會主秘兼發言 與陸更近對等
消費加溫 萬事達卡獲利超預期
霧霾加凍雨 北京交通事故多
見美議員 李克強：應管控分歧
瑜珈館疑一氧化碳外洩 9送醫
江宜樺：政府撥補 助勞保財務
威力彩頭獎槓龜
四千人簽名陸官員財產公開運動
芝加哥PMI 創9個月新高
黑格：大陸軍事現代化聚焦台灣
江宜樺接閣揆 副院長毛治國
葛洛斯警告 金融市場榮景不再
霧霾嚴重影響 大陸京廣高鐵停駛1小時
證交所公佈 41家上市肥貓黑名單
日韓匯率競貶 台灣應思突圍勝出
反農地徵收 農民2.3上凱道
陸委會發言人層級下調 由主秘擔綱
熟知總統理念 江宜樺任閣揆
兩岸和平小天使 訪台交流第一站太極門
神氣家族《點亮幸福之心》中視2日播出
紐時之後 華爾街日報也遭駭
徵信社抓姦涉恐嚇 女總裁聲押
江宜樺接閣揆 陳冲1.28即獲告知
台北喜來登【五福元宵慶團圓】
墨西哥國家石油公司爆炸 25人喪生
空中驚魂 副駕如廁機長入夢
徵信社抓姦涉恐嚇 江梅綺收押
閣揆換手 親民黨批「奈何偷偷摸摸」
華泰王子大飯店 楓丹春季情濃義大利
江宜樺接閣揆 藍委：有利協調
江宜樺接閣揆 綠：嚴格監督
具專業視野 毛治國接副閣揆
內閣江毛配 陳(沖)轉任資政
敘伊揚言 反擊以國空襲
攀上高峰 江宜樺扛重責
熟政策立論 毛治國被稱毛老師
黑格任命聽證 支持亞洲再平衡
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
引領度過危機 陳(沖)深獲肯定
無縫接軌 內閣換手續拚改革
陸網路與太空發展 黑格表關切
美再傳校園槍擊案 1學生中彈
避免違約 美國會通過暫擱債限
美民代提議 建立違反槍管登記
改成妻姓 佛州男子被當詐騙
1月房市熱絡 換屋族撐盤
元月券商發行權證檔數倍增
多晶矽大廠產能利用率下降
建商盼奢侈稅儘速落日或廢除
花都演出 台灣流行樂掌聲響起
蘋果平板市占萎縮 華碩奪第4
安古蘭漫畫節 台灣館開幕
豐田春節服務不打烊
機場營運受排擠 台酒工會請願
資策會創研所獲能力成熟度認證
台漫畫家受歡迎 歐兩國邀參展
房屋移轉年減9% 雙北降2成
全台溫暖 溫差逾十度
專家：標普今年上看1600
緬甸蒲甘佛城萬塔 穿越千年
台股走勢 觀察蘋概股表現
林永樂抵聖露西亞訪問
兒童鈉攝取量 世衛首次建議
台股開盤上漲3.73點
韓上月出口創11個月最大增幅
人權觀察：陸司法保障人權退步
排除發展障礙 印度需改善女權
澳製造業指數 降至3年半新低
陸經濟現轉折 勞動過剩將告終
調查：美3成小型企業憂歇業
政院記者會 江宜樺不出席
拉美裔將成加州最大族群
嘉義住宅火警 老翁受困被救出
技嘉推新品 筆電立即變平板
禁行大客車 全台逾200路段
補習班涉侵權 金額達5千萬
雲南山泥傾瀉 7百人安全受脅
陸1月製造業PMI意外萎縮
22縣市教育局長 齊宣誓反毒
閣揆換人 王金平讚江宜樺聰明
美銀美林：外資追捧 日股續揚
新台幣兌美元盤初走升
夏普上季傳轉盈 5季來首見
大通盃青棒賽 冠軍8日出爐
陸股1月收紅 3成6股民虧損
陳(沖)：健康因素請辭
假社團真能力分班 教部要杜絕
墨石油總部爆炸 14死80傷
深耕台灣 富豪培育國手級技師
新校長上任 教長勉具體行願景
閻惠昌接NCO首席客席指揮
路易威登獲利增 看好今年前景
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
環快永和段傳弊 檢聲押5人
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
廠數微增 3千餘人仍放無薪假
高市年節食品抽驗 9件不合格
陸1月製造業PMI為50.4
車撞橋墩失火 駕駛不治
二期技職再造 著重證能合一
國家清潔週 全民大掃除
查獲偽中藥 6噸流向不明
誤當諾羅治 老人家險耳聾
標普領漲股市 擊敗債市匯市
談退制 銓敘部公務員協會溝通
索尼PS3後繼機種 即將問世
換閣揆 投信：觀察後續政策
是否被徵詢 葉匡時不評論
股王撐盤 指數再創高
續任與否 彭淮南未回應
美防長人選：北韓是擁核國
東森總座：今年020大量成長
蘋果要求禁售三星手機遭駁回
蘇貞昌：換內閣還要換政策
匯豐台灣PMI升10個月新高
涉暴力討債 6嫌送辦
爬山喘氣不止 肺腺癌末期
年前販毒泛濫 嘉義警破4集團
董事酬金百萬 華航：僅3萬
防酒駕 親民黨團籲酒精零容忍
越野挑戰賽 號召3千選手
台大三總結盟 組器官勸募網絡
亞需求旺 迪奧雪梨首家店開幕
操縱價格 多倫多水泥業受調查
李鴻源：江宜樺會帶好行政團隊
加拿大11月經濟成長0.3%
波音787停飛 全日空營收減
安全起見 蘋果再封殺Java
翁山蘇姬安在旭 首爾相見歡
內閣改組 投顧：台股冷靜觀望
藥局雲端照護 預警猝死及中風
壹傳媒交易案 吳秀明：如巨浪
習近平住過 山村變知青體驗園
立院新會期報到 許忠信搶頭香
港司機聽鬼故事肇禍 被判入獄
劉德立賀巴拉圭工商部長履新
遭撞學生反酒駕 家長挺嚴懲
花旗：股票基金吸金 勝債券
雅加達惡水 經損估33億美元
兼任師未獲投保 健保負擔倍增
陳(沖)籲支持江宜樺新團隊
桃園縣將改制 北市經驗分享
港零售業樂觀 料雙位數成長
台灣打工換住宿 瘋迷香港青年
葉匡時扶正 內定接交通部長
司院：盡力消除判決與民心落差
美軍司令：和平解決東海爭議
合庫金大變身 4步到位
朴子打造刺繡景觀街 春節遊賞
閣揆異動 外資：中性看待
創意產業化 國科會偕企業推動
總統1/27約見 敲定江宜樺
高中職招生不足 教部介入輔導
台鐵春節第2波票 除夕還有位
美台TIFA會談3月底前召開
申請生育救濟資格 衛署擬放寬
閣揆換人 建商盼先拉抬經濟
紐時遭駭 賽門鐵克糗大
交通部長 葉匡時升任
太平島行動通信啟用
陳(沖)：不能被孤立於國際經貿體
經部：TIFA 3月底前復談
撇陰謀論 陳(沖)說明請辭過程
市調估今年觸控面板增 3成
涉提供護照給林克穎 檢傳大衛
TIFA會談3月底前台北召開
巴克萊升台灣GDP預估至4%
日圓跌至92 創2年半新低
離島公費師培 首年成績擬調降
富士康睿俠RSH 合攻零售
春節長假 期交所調高保證金
竹南鎮長補選 3選將拚了
大鵬灣之春 海空文化特展登場
拜貸款之賜 瑞穗金融季獲利攀
外交部：TIFA 3月底前復談
免試比序辦法 國教盟籲檢討
安倍：會考慮派駐公務員到釣島
亞幣走弱 台幣午貶2.2分
更新軍備 菲擬購南韓產戰機
TIFA近期復談 美高層訪台
河南義昌大橋坍塌 26死
實現承諾 陳以真捐年終獎金
勞麗詩訪台 最想帶保養品奉母
閣揆換人 張平沼：值得期許
晶華尋主管 每人斥2百萬培訓
修法受刑人付保費 衛署憂呆帳
溫家寶：權力過分集中是腐敗源
觀光勝地峇里島 毒騾人生終站
未後悔接閣揆 陳(沖)：我是先悔
保育濕地 李鴻源：推動立法
中保北市府推緊急救援系統服務
虐童嫌逃死刑 民眾司法院靜坐
葉匡時辯才無礙 專長組織政策
江宜樺接閣揆 朱立倫祝賀同學
TIFA 3月底前台北復談
組改簡稱難懂 教育部統一名稱
自家議員狂轟 黑格防長路顛簸
TIFA會談 TPP優先議題
宏達電尾牙今登場 股價小跌
高盛調高大立光目標價
台股收盤漲5.95點
台股狹幅整理 收漲5.95點
談新閣揆 胡志強：完全支持
2月台指期漲12點
彭淮南留任 邁向10A總裁
觀護少年說愛 獻花抱媽說抱歉
出版同志書 基本書坊號召捐書
告別演說 希拉蕊籲建立巧實力
陳(沖)不悔 拚完政務顧健康
林克穎潛逃 犯保志工關懷黃家
普悠瑪號認證結果 4日揭曉
中美洲咖啡病害 估損6億美元
2月電子金融齊漲
公務員鳴不平 座談會砲火四射
受政治影響低 年前穩有利後市
市場觀望 狹幅整理
經長：盼有更好人才為國服務
日奧運金牌選手 性侵判5年
警逮販毒男 查獲防身衝鋒槍
林中森：盡力協助台商子女學校
法鼓山心靈處方籤 手機可下載
方便自由行 金門盼建行動查詢
落跑英商 提條件願回台再審
陸：國際糧價低 去年進口新高
三大法人買超台股67億元
總統：年金改革要讓軍人有尊嚴
追思林秉彬 副總統稱許貢獻
二手物達人 李延平鍋碗也熱銷
落跑英商跨海談條件 北檢拒絕
彭淮南續掌央行 任期創紀錄
建教生權益 台少盟籲落實保障
台資企業將在柬股市上市
釣島議題 馬總統重申和平倡議
公視董事難產 國際組織促檢討
傑出台商選拔 23日截止
台灣江蘇燈會 金雞湖畔登場
陸新飛彈驅逐艦長春艦入列
嘉市春節拿紅包 免費住總統房
公視人事 綠籲勿挾洋自重
陸鋼鐵業利潤 不及茅台1/8
水災加電價漲 印尼通膨升溫
陸企租賃農地 陸擬立法監管
富士康攜手睿俠 布局通路
萬隆公營住宅 年前選屋
新台幣兌美元貶8.6分
幸福熱食 助弱勢過春節
7大學聯手進書展 呈學術成果
江宜樺遊說 毛治國接副閣揆
屏東雞冠花 外銷量增
福建公安遣返2台灣通緝犯
裁員及日圓貶 夏普虧損縮小
疫情隱匿案 王政騰降二級改敘
女毒販拚年關 海巡抄出百萬元
GDP逾3 調基本工資露曙光
環快永和段弊案 5人羈押禁見
下週油價恐漲0.6元
調查：台學費便宜具亞洲優勢
美軍司令：健全美中軍事對話
金蝶獎常客林銀玲 嫁妝奪金獎
北京1月霧霾 59年來最多
教廷數位化 首批手抄本上線
顏寬?就職 顏清標傳經驗
獨居長者圍爐 吳副總統贈圍巾
中選會公告 顏寬?當選立委
有去無回上火星 450陸人搶
台商教師座談 關注教科書免稅
家用桶裝瓦斯天然氣 不調價
勇闖滿洲國 大稻埕人當御醫
春安啟動 斗南查獲毒蟲送辦
封店送暖 弱勢童免費吃牛肉麵
三星家族爭產 李健熙保住股權
犀牛教練團 李居明戴威廉報到
男遺失鑽戒 地勤拾金不昧
台聯：3日上街籲抵制中農產品
居家值機計畫 身障者工作有望
陳菊盼新閣揆多關懷高雄
高壓力工作者 易過勞成疾
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
街頭抗議無效 馬環保組織參政
金門兒童成長營 學習倫理
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
免試共同就學區 6月底前定案
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
竹南鎮長補選 2日投票
麒麟賣星獅股權 泰富豪吃下
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
犀牛球員回母校 回憶高中趣事
不滿遭檢舉 運匠恐嚇運匠
夏普虧損縮小 鴻海不回應
藉廟搞集團 用毒控學子
推廣醫療服務 貿協促異業結盟
搶年貨商機 花蓮商圈促銷抽獎
屏東林邊蓮霧節 3日登場
台灣人在滿洲國 記錄大時代
港府管治趨負面 民情指數續跌
退休員工挺 讚關中有guts
Panasonic 意外轉盈
托嬰中心開幕 陳菊鼓勵多生育
江宜樺內定閣揆 郝龍斌肯定
林克穎稱願回台 死者家屬質疑
維權網：維權者朱承志監視居住
彎彎彩繪公車 木柵平溪線開駛
成都農民抗爭 遭公安鎮壓
打擊奶粉短缺 港府多管齊下
攻擊官員 刑事局對岸遣返歸案
中工否認招待官員喝花酒
日圓貶價反漲 消基會籲徹查
日籍投手小林宏 挑戰美國職棒
力晶變更折舊 費用少近百億
蘇籲處理釣魚台 勿配合中國
年關大掃黑 港警拘62人
日本團抵台南 行銷青森蘋果
春節減刑 越釋386名受刑人
北桃各有盤算 共同就學區難定
低鈉高鉀 世衛提得舒飲食護心
鄉長涉賄交保 4日重開聲押庭
九族櫻花祭登場 召喚春神祈福
世界不動產年會 5月到台中
亞幣走弱 新台幣收貶8.6分
春節到屏東 節慶活動多
中油工會抗爭 發起春節不加班
金酒業績新高 挹注縣庫70億
陸兩會新聞中心26日運作
陸艦艇經巴士海峽前往南海
勞會推自由經濟區單週40小時
鄭貞茂：今年景氣 美好一年
海巡威力掃蕩 逮陸漁船越界
香港中古屋價再創新高
茅于軾：陸人焦慮因缺社會正義
涉改造販賣槍彈 2嫌送辦
歐元區失業率持平 通膨降溫
大肚溪口濕地 李鴻源：先拆堤
揪山老鼠盜千年木 檢察官獲獎
新閣揆挑戰 許勝雄：經濟為先
花蓮推燈會商機 聯運票抵住宿
結束1月艱辛賽程 火箭獲喘息
台積電賣中芯賺港幣0.37億
蘋果超三星 奪美手機銷售龍頭
WHO官員表示 癌症非絕症
宏達電尾牙登場 席開千桌
美國小秘書 一夜之間成國王
北市1月房屋移轉 近半年高點
南市破犯罪集團 多人未成年
上市公司本周市值增2.51%
拚經典賽 中華隊先戰NC恐龍
國研院國網海洋中心主任佈達
上市指數本周漲2.39%
葉匡時 曾跨足電信旅遊醫學
進口日系產品促銷 有譜
台肥南港蓋飯店 漢來凱撒得標
鰲鼓溼地 李鴻源：可帶動發展
宏達電尾牙 周永明拿M7亮相
陸網路攻擊 美考慮強硬回應
小英：盼內定新閣揆以人民為念
禽流感懲處出爐 農委會：尊重
鎮長補選決戰激烈 竹南夜瘋狂
中華郵政新董座 內定李紀珠
美豬進口 美盼勿差別待遇
高鐵再增春節加班車 2日預售
七旬老翁疑涉性侵 落網否認
寒冬送暖 蔡英文台中圍爐
經部爭取BIA列TIFA議程
美核子動力潛艇 抵菲補給
美駐土大使館外爆炸 至少2死
陸大橋爆炸坍塌 公安部嚴查
莫拉克重建區 15條新旅遊線
王雪紅：宏達電今年必創高峰
今彩539開獎
鄭貞茂：銀行今年可獲利2千億
223處危險路段 禁行大客車
大樂透開獎
吳秀明：公平會要達 5平衡
碩禾1月出貨倍增 今年肯定好
指林克穎偷護照 大衛盼調監器
台灣財神爺 陪泰人過新年
泰華慶春節 台中椪柑上陣
薄瑞光：TIFA復談恢復互信
煉油更賺 埃克森美孚獲利成長
台維斯盃網賽 中華背水一戰
今年經濟成長 菲總統府樂觀
續任總裁 彭淮南：謝謝大家
政院祕書長 內定陳威仁接任
陳士魁內定接政務委員
新任經長人選 前後任政次熱門
陸：願與美推動合作夥伴關係
印度智庫籲加強對台關係
寧可少領錢 德國提前退休者眾
李登輝：領導者應謙卑
今彩539 頭獎1注中獎
墾丁1轎車衝入樹叢 2人死亡
美1月就業人口增 失業率攀升
大樂透頭獎槓龜
德政治人物滿意度 梅克爾領先
星外長籲速建立南海準則
巴克萊執行長放棄去年紅利
陸：盼日勿採釣島升級行動
陸資本項目現14年首度逆差
台啤黃家明爆發 大勝台銀
能仁技壓三重 本季12連勝
輸出入銀行調整定位 總統贊成
緬甸人心思變 又怕變得太快
德國各地僑胞將舉行活動慶春節
埃及不平靜 民眾再上街頭
恐怖攻擊 美駐土使館外爆炸
傳王岐山坐擁美國豪宅
島嶼爭端 安倍倡「海洋鑽石網」堵中國
台資地產開發商 2/3日回國徵才
兩岸和平小天使交流 太極門扮推手
阿拉斯加航空 十天兩機師昏倒
馬總統贊成 輸出入銀行改隸經濟部管轄
移民署：簡化居留定居申請規定 陸配在臺生活更便利
河南大橋坍塌事故 官方稱天氣因素
陳冲發布最後人事令 陳威仁繼任秘書長
蘇貞昌發一元紅包 民眾爭搶
竹南鎮長補選 康世儒胞弟當選
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
會晤敘反對派 美俄UN各自談
谷歌與法國協議 設基金助媒體
歐盟查反壟斷 谷歌提議避罰款
紐約地標 中央車站慶百年
巴西夜店大火案嫌犯 延押
布魯塞爾旅展台灣亮麗登場
經濟利多 道瓊站上1萬4千
埃及警民衝突 至少1死
嬰兒死產 傷心父母盼醫學研究
經濟財報雙利多 歐股收紅
美使館外爆案 土：極左派所為
西部舒適東部雨 5日晚鋒面到
台日生醫微創產業 簽2備忘錄
建商：五股可望成房市新亮點
美經濟利多 金銀齊揚
房仲：台北房市買氣反彈到清明
時代：東亞緊張如一戰前歐洲
印尼選美新后登基 直說愛台灣
朱棣文將卸任 歐巴馬建新團隊
經濟報喜 油價漲
經部通過43項企業創新研發案
可能與歐和解 谷歌股價創新高
凱瑞就任國務卿 希拉蕊謝幕
去年礦產權利金徵收 增近8成
成長前景看好 谷歌股價攀新高
高學歷低薪化 22K有海外版
大麥克指數：巴西幣被高估
澄清吏治 菲國病夫變猛虎
找人性侵情敵 女判10年
大陸春晚幕前幕後 紀錄片揭密
綠提55歲退役 藍盼漸進改革
拚經典賽 林哲瑄相挺
年金改革修法 藍說不易綠悲觀
文學館壓箱寶 台北書展吸人潮
深山藏古蹟 文史人員涉險探勘
骨鬆病患大掃除 保命防跌
陸春運神器 硬座寶駝鳥枕暴紅
書展童書館 看故事遇見幸福
年金改革案 藍聽意見綠提版本
書展簡體館 兩岸出版交流平台
縱橫全球 希拉蕊傲視美史
調查：上班族西進意願更增
華航推超值假期 比廉航划算
藍委修法 勞工所得替代75％
陸公布新一屆全國政協委員名單
迎春節 高市果菜價穩貨足
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
春節執法 桃抓酒駕與窄巷停車
封測雙雄先進製程 異中有同
百年回眸 台北賓館開放參觀
多倫多小猴監護權爭訟不休
溪洲部落大火 焚房5間半
保母疑照顧不慎 兩女嬰死亡
朴子配天宮徵工讀 學子賺學費
北韓核試倒數 美核潛艇示威
重慶北路民宅火警 消防局搶救
竹南鎮長拚補選 3選將投票
印度女權 希望之火點燃
正義非一蹴可幾 求變仍須努力
印度公車輪暴案大事紀
3招自我檢測 骨鬆防跌保骨
年節最大謊言 韓民調：年薪
越茶葉大亨命喪桃花劫
蘇貞昌：美豬比美牛更棘手
台北住宅租金行情 亞洲第11
綠年金改革案 黨團盼策略完整
哥倫比亞號爆炸十週年 美紀念
賭場藏鐵工廠 警逮29人
施顏祥：內閣改組是好事
待業青年 盼月薪高於3萬元
慈濟台中圍爐 視障夫妻獻愛
掌握生活小確幸 學測高分不難
十年打拼 越太平台商勤耕耘
男子涉改造槍枝 中市警查獲
外海規模5.5地震 全台有感
韓星澤演與鬼鬼吳映潔扮夫妻
江宜樺妻：公共事務總得有人擔
TIFA 經部：各有關心議題
溫哥華警方調查公寓亂刺案
桃觀光工廠一日遊 2百元有找
多名前港高官 任大陸政協委員
樂曲迎春 台南百箏將齊鳴
涉砸店打人 12嫌送辦
成龍入列 陸政協明星味濃
行無礙 蘇貞昌為電輪族大掃除
高鐵贈票 偏鄉學生表演感恩
學測英文非選 拼字錯誤不少
托嬰兩死 家屬要求給交代
民調：青年憂買房 不憂結婚
柯宇綸翻版 男偷帽燒車吃官司
弱勢童感謝扶助人 溫馨感人
台灣每42分 1人罹患大腸癌
癌症非絕症 國際醫界駁迷思
體驗農趣 手栽食材帶回家
青年海外就業意願 4成選大陸
朱棣文請辭 接任人選臆測多
綠年金案 林萬億：絕無不同調
同業翻牆偷鑽 工人夢周公無罪
內政部統計 近5年越配人數降
國企員工遊行 經長：尊重
林永樂訪聖文森 拜會高層
林永樂訪聖露西亞成果豐碩
馬尼拉哈比屋餐廳 小人當家
中華電加值服務 網羅過年商機
瓜國癌症兒童感謝台灣慷慨協助
台灣與巴拉圭續推動太陽能計畫
蘇花搶通 陳(沖)肯定施工人員
5萬人湧世運場館 體驗飢餓
曾永權勉青年 對台灣有使命感
參加新秀賽 巴森斯心繫季後賽
欲跳河輕生 警挽救情傷男
烏魯木齊水庫決堤 至少1死
學測林語堂文章 不少考生離題
內湖碧山巖 春節彈性交管
濕地日 濕盟促擴大認養闢建
貴州嚴重超載小巴 墜山13死
調查：台5成青年願海外就業
全國政協名單 常委中僅俞正聲
電視廣告賣壯陽藥 5人遭法辦
陳(沖)：經濟政策持續推動
戎祥殞落 眾星送最後一程
正妹型男叫賣 迪化街衝買氣
認知不足 獨居長輩用藥問題多
世界通訊大會 以擬邀台商會談
環保包裝減量 年減千噸垃圾
安倍訪沖繩 允減輕基地負擔
36%上班族辭職 拒絕被慰留
國公營事業員工上街抗議
AKB板野要離團 粉絲震驚
新化年貨大街 開賣引人潮
好海洋協會除夕慕尼黑辦音樂會
甘肅貴州巴士墜山 26死
凶殘強暴可處死 印度內閣通過
台酒陳情 盼機場設國營事業區
老兵故事館 金門特色景點
林惺嶽畫展 彰顯台灣土地魅力
內閣人事 江宜樺：確定會說明
河南塌橋事故 4人被拘
陳澄波日 打造畫都嘉義
柯富元通緝 時效至139年
台維斯盃網賽 中華雙打吞敗
竹南鎮長補選 康世明宣布當選
托嬰兩死 竹縣加強稽核保母
年菜結訓 馨生媽：下廚沒問題
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李鴻源訪台江 關心濕地保育
投資配息債券基金 留意填息率
上街義賣春聯 資助貧戶修屋
桃員警涉毒趴 法院裁押
鄭貞茂：台幣 應不會明顯走弱
漁船被日本扣 陸派員了解
年前找頭路 北市就服站釋職缺
台糖工會號召成立公營黨
義失業率11.2% 歷史新高
陳保基：不開放含萊劑美豬進口
國際反洗錢 台灣中長期風險
習視察基地 首度以微博發佈
削價戰引怨 兩人涉縱火燒船
參訪金大 立委籲與產業結合
梅庭迎春揮毫 民眾大排長龍
陳(沖)：未來2週每天還要上班
法蜘蛛人再出擊 攀哈瓦那大樓
國公營員工不滿 經部：可體會
兄弟張正偉 補進中華隊
屏東原鄉假日市集 促銷產品
提包藏K毒逾百公斤 男被逮
上海人大閉幕 新領導層露面
竹南敗選 綠：強化在地服務
過年到 北市精選30必買美食
總統訪視身障教養院 送加菜金
台維斯盃網賽 中華隊無緣次輪
陸船疑擅闖專屬海域 日逮船長
完成重建 立德盃少棒賽登場
代兄出征 康世明當選竹南鎮長
推公民科學 特生中心辦展
迎蛇年 榮濱年貨大街熱鬧登場
希拉蕊卸任 凱瑞就職美國務卿
大馬殭屍路跑賽 跑者血跡斑斑
竹南鎮長敗選 藍：持續耕耘
政院：陳(沖)7日提內閣總辭
推崇種樹賴桑 馬總統籲多效法
聯強：今年業績優於去年
振秧藝術創作 見證土地重生
3副手入政協 王毅留任機率高
大馬簡化入出境 10分鐘通關
法眼明察 黃珮瑜施宣旭獲獎
台灣大學生 阿曼開個人畫展
富邦金謝年會 董座宣布調薪
熱戀攻心 4日書展閉幕上映
母女分離30年 警協尋相見歡
鎮長補選落敗 藍綠虛心反省
富邦金促城市商銀聯盟
陳威仁任政院秘書長 郝不捨
馬總統勉青年團 堅持夢想
淡水廟祝遭槍擊 影像逮人取槍
今彩539 開獎
隊史20年 淡商首吞3連敗
效法革命志士 馬勉青年創時勢
大陸歡迎土耳其加入上合組織
顏色分書區 劉文瑄創黑色書房
閉門思新閣布局 江：通盤考慮
紐時遭駭 有損大報社名聲
甘肅車禍遇難者升至18人
埃及首都衝突 國人旅外注意
朱立倫慰問台北榮家 贈加菜金
內政部：托育最好找系統保母
慰勞警眷 分局辦親子音樂會
台鐵：普悠瑪依約完成出廠測試
竹南補選 政黨牌失靈派系勝出
民宅查獲 超量存放爆竹煙火
近萬保母 未加入社區系統
車禍頻傳 陸春運敲警鐘
山貓到西區變病貓 火箭有優勢
今彩539 頭獎2注中獎
美式足球超級盃 廣告性感當家
超級盃兄弟對決 記者會現真情
埃及示威延燒 總理車隊遇襲
日北海道強震 規模6.4
藍綠大戰 達欣險勝台啤
保母籌不出交保金 檢改聲押
吸睛？超級盃廣告更甚於球賽
馬總統台中拜訪「種樹的賴桑」
有始有終 陳冲視察蘇花115.8K
康世明當選 民進黨批「馬政府開竹南鎮民玩笑」
大陸高速路坍塌11死 炮竹貨卡惹禍 (視頻)
攜超量菸入境 罰11萬7千元
越區捕魚 日本海上保安廳扣留中國漁船
散盡家財種樹 馬總統專程致意
朱立倫座車擦撞 人無恙
秀傳與神戶醫療聯盟 簽定醫微創產業合作備忘錄
高鐵自由座照常 加開14班南下列車
台塑汽柴油調漲6角
美第一狙擊手 德州中彈身亡
潘安邦病逝 外婆澎湖灣成絕響
張家祝掌經濟部 經建會管中閔
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歐蘭德訪馬利 居民熱舞歡迎
拒做同性婚蛋糕 美老闆遭調查
安古蘭漫畫節 內容專業化
客源廣 美國生育旅遊夯
遊走灰色地帶 月子中心引爭議
美國產子 給下一代更多選擇
生育旅遊風險高 慎選月子中心
享福利不盡義務 錨嬰遭忌
半導體廠Q1淡季表現不同調
東部有雨 下午趨緩
美光躍居全球NAND第3大廠
拚政黨外交 蘇貞昌率立委訪日
今年物價可望溫和上漲
臭氧濃度高 高屏空氣品質不良
金證會送大禮 大型券商受惠
廢手機 上萬門市可回收
蘭博館回饋鄉里 縣民免費參觀
育嬰一夜兩死 保母交保
財經內閣 江：不須每個都動
長照險正夯 儲蓄保障一網打盡
越南慶祝建黨83週年
亞幣走弱 台幣週貶1.41%
微博成反腐主戰場 專家嘆亂象
火箭戰山貓 首節林書豪5助攻
鄭天授赴瑞典東約特蘭省招商
陸女詐台男 詐欺集團判刑
自來水園區 河津櫻綻放
閃靈跨界推手機遊戲 歌迷對戰
三星推看書App 6月前免費
豪8助攻 火箭上半場領先山貓
美駐土使館爆炸DNA揪出嫌犯
旅瓜華僑總會頒獎優良學生
韓駐台代表：台灣最大優勢是人
芥菜多變化 達人示範創意料理
警察變山老鼠 監委調查
共軍空中對抗 納第三方演練
維吾爾學者赴美 北京機場遭扣
民調：阿拉巴馬州 全美最保守
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前職棒球員 涉暴力討債遭逮
客家伴手禮 客庄商城一次購足
土國離奇失蹤 紐約女客死異鄉
國3汐止南港 2/5晚封閉
菲恐怖份子釋放2名攝影記者
維繫人與土地 立委推修古蹟
前3節打完 林書豪9分8助攻
勞團盼處理假勞工 勞委會清查
伊朗太空猴 美專家掛保證
高雄燈會將登場 留意交管措施
官稱工資漲 陸民諷只夠買馬桶
寒假打工避陷阱 切記5不3要
紙風車368 過年前恆春演出
軍事訓練4個月 首批2月入伍
看好超級盃效益 美市長推槍管
火箭勝山貓 林書豪9分8助攻
港媒：習控軍隊比胡更深入
盜刷客戶信用卡 貪女判3年半
華航花車功臣羅楚瑩 李安好友
軍事訓練體能 比照志願役標準
自由經濟示範區專法 朝野關注
年前創波段新高 年後看好
竹南鎮長補選 藍將提檢討
歐美日需求湧 太陽能營收彈
南華結合佛光山 拓展學生視野
褚志遠涉暴力討債 警員驚訝
哈登大三元 火箭擊敗山貓
內閣人事 江宜樺盼過年前底定
近千農民上凱道 籲護農莫忘本
開關車門疏失害死婦人 男判刑
詐騙不成 強押搜刮財物
吳清基頒獎學金 勉清寒生向上
駐韓美軍又出包 疑酒醉性騷擾
帶槍談判又攜毒 男子遭警逮
汽柴油4日起 每公升漲6角
慈法禪寺祈福 吳副總統傳燈
榮濱年貨大街開賣 郝秀廚藝
迎蛇年 壽山蟒蛇館開幕
軍事訓練週休2日 月薪6千
孩子比照父母 不易吃出小胖子
落選中華隊 高國輝：再加油
賞螢趣 票選台灣十大賞螢點
慶新春 柏林僑界晚會聯歡
陸非製造業商務活動 連4升
裸照展討公道 女模挨告不起訴
飲水機未檢測水質 補習班遭罰
波士頓遊覽車撞橋 超過30傷
橡皮筋勒頸虐狗 救援小組搶救
東海和平倡議 謝發達投書星媒
木乃伊做斷層掃描 盼解身世謎
農委會：製米粉的在來米量充足
發現肺癌重要標靶 女高生獲獎
蘇貞昌抵日 將見日本政界人士
老美褚志遠 當年強打聞名
網購O2O 廖尚文：今年爆發
港媒：俞正聲將任陸政協主席
貨幣清算 穆迪：台銀行業受惠
睡後痛如刀割 恐患叢發性頭痛
躲霧霾 陸新興商機「清肺遊」
國家清潔週 彰縣籲民眾動起來
北京降雪 影響鐵公路運行
農曆年 央行促ATM提領順暢
雲林好食帖 物產展亮點
嘉大營隊偏鄉服務 連續11年
班艾佛列克獲頒美國導演工會獎
蘭潭音樂噴泉啟用 嘉市新亮點
焚化廠自製改良劑 種出大地瓜
蘇見不見石原 民進黨內論戰
捐發票換樹苗 林管處送愛
郝龍斌：全心全意做好分內工作
月世界惡地形 建天梯登高飽覽
京滬高鐵2大股東 傳退股
美豬 江：陳(沖)宣示立場不變
問題官員復出 官媒批背民心
房屋隔音差 建設公司判賠住戶
雪梨僑界與打工度假台青迎新春
控12罪 印度輪暴被告全不認
總統看不老騎士 籲照顧銀髮族
黃金週線收紅 逢低分批布局
護環境 環署籲少放鞭炮燒紙錢
老外鬱卒想借槍輕生 員警排解
總統：人力資源是台灣珍貴資產
憂萊劑美豬叩關 豬農嚴陣以待
油氣西來 緬甸成大陸西海岸
陳文茜座談 盧廣仲從軍前獻唱
人力業者：台人赴陸就業意願高
菲商場買榔頭 將被警方監控
送千箱秋刀魚 武廟市場超人氣
年終大掃除 勤打掃少用清潔劑
費時16載 長程預警雷達成軍
8規定 習兩個月反腐談6次
陸南海演習 菲：未犯主權
外蒙童下水道生活 張鈞甯震撼
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8規定與禁酒令 陸餐廳遇冷
電梯3度強吻少女 保全遭判刑
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陸反腐禁令 台資餐廳兩樣情
批踢踢認同卡升級 七百店優惠
中共改作風 刮走相關商家生意
8規定反貪腐 重點在持久
中美晶恐出現13年來首度虧損
中市平價托育 2年不漲價
江內閣上路 朝野關係有期待
阿里山創意料理 提升服務品質
電影發燒 場景也成旅遊熱點
關懷馨生家庭 圍爐送祝福
中共黨報：應整治車輪上的鋪張
台中毒鴛鴦 同日生同日法辦
毀壞菲珊瑚 美賠償並助重建
中美晶挑戰3月轉虧為盈
史上最近 小行星15日訪地球
十噸鐵材賣8萬 警逮竊賊送辦
向校園毒品宣戰 新北多管齊下
春節前一週 北部有雨中南部晴
改作風 粵茂名花卉銷量降7成
中美晶太陽能稼動率 年後倍增
張容軒第4節發威 台灣大打虎
補冬藥材漲跌互見 漲幅2成內
大肆入侵美媒 陸駭客人人怕
俄國志工興起 政府要約束
五月天開唱 擠爆洛杉磯體育館
南市社區募物資 義賣助家扶
陸城客族 缺乏幸福感
少年Pi 最佳奇幻電影
陸城鎮化商機 台上班族想西進
持偽鈔兌換變行搶 警逮人送辦
馬總統看不老騎士 讚老驥伏櫪
中壢警破職業賭場 逮45人
冷凍廠氨氣外洩 居民緊急撤離
經濟部長 內定張家祝接任
紐時：自焚效果 藏人也懷疑
經建會主委 內定管中閔兼任
交通出身 張家祝換跑道拚經濟
陸英語名師家暴 法院判離
談官民關係 李克強：為民打工
印度恐龍蛋 1顆不到台幣3百
財經諸葛亮 管中閔掌經建會
書寫超脫病痛 罕病鬥士出書
潘安邦驚傳病逝 享年52歲
沙雕停辦 南投市改推觀光文化
財經人事異動 總統思考再借重
保存傳統文化 星人要喚醒龍窯
美國導演工會獎 小班擊敗李安
天氣佳 電玩展周末人潮創新高
學而優則仕 管中閔能力獲肯定
蘇貞昌東京發紅包 台僑興奮
長庚醫院證實潘安邦逝世
超商店長搶超商 得手待現場
潘安邦病逝 移至台北一殯
資深藝人潘安邦 腎臟癌病逝
防疫春聯 保險套成題材
當代新春版畫展 應用生活美學
獅隊同樂會 中華隊球衣藏福袋
施顏祥：張家祝優秀傑出
反強暴法趨嚴 印度總統頒行
財經人事 藍肯定綠指老面孔
習近平訪窮鄉 稱自己過去也苦
花賞茶事 暨大賞櫻茶道交流
葉匡時：張家祝有創新思維
曼谷市長選舉 執政黨民調領先
老農上凱道 提5大護農主張
紙風車恆春表演 蔡英文相挺
美國女遊客遇害 土國逮15人
潘安邦病逝 未完音樂夢留遺憾
管中閔掌經建會 工商界：適合
HBL女子組 永仁不敗晉4
重返政壇 CEO張家祝接經長
職訓局聘僱員 年終依考績發給
習近平開個人微博 似評估中
迷你偵察機 對抗塔利班新武器
台鐵：有信心獲普悠瑪上路文件
張家祝掌經濟部 具實務經驗
假援交騙遊戲點數 學生遭詐
早期腎癌沒症狀 可超音波檢查
超級盃返紐奧良 兄弟教頭對決
拚經濟 江內閣重要課題
直言有擔當 管中閔要經濟快轉
瑞芳民宅火警 1女子昏迷送醫
巴拉圭空難 總統候選人喪生
安倍晉三視察沖繩 勉自衛隊隊員
馬新內閣 先拼政治再拼經濟？
陳冲7日提總辭 內閣名單除夕前公佈
蘇貞昌展開外交之旅 首訪日本
潘安邦病逝 「外婆的澎湖灣」成絕響
日本沖繩石垣市 企圖為釣島申遺
陌生女出錢 保母獲交保
組織改造裁6萬兵力 年節省開支300億
福建省法院 5年審結涉台案件1.4萬餘件
「交通內閣」? 江宜樺：需要通才兼專家
人力銀行: 台95%上班族想赴大陸發展
南沙研習營 兩梯40人參與
總統福袋30萬份 除夕行程開始發放
呂秀蓮倡議：釣魚台「海洋保護區、共同不開發」
香格里拉台南遠東國際大飯店
新竹老爺Fun假期 新春元宵暢遊風城
拒中國農產攻台 農民上凱道嗆馬
台北王朝大酒店賀新年 年節加菜不加價
美移民改革 盼留住外國留學生
提神飲料恐傷身 青少年應注意
嘉義民雄火警 父女葬身火窟
2月櫃檯指數仍有看頭
奧迪A1 獲選最佳都會小車
迎蛇年商機 電信業推優惠
避險基金連3周 增持商品多頭
比利時裁員激增 工運團體抗爭
廣州LED展 聚積主打顯示屏
國際盤報佳音 台股信心增
箭在弦上 歐盟峰會討論預算
景氣回溫 油價看漲
陸服務業擴張 去年8月來最快
耶誕樹妙用 海岸保護網
台灣國際援助 美人道組織讚揚
股市開年旺 全球經濟看好
台股開盤上漲26.79點
天氣回穩 西部多雲
山西逾50輛車連環撞 4死
歐債危機恐捲土重來
經濟看好 日圓兌主要貨幣走貶
江宜樺：內閣人事不會拖到過年
飛雅特擬明年完全收購克萊斯勒
桃園工廠火警 無傷亡
韓媒：金正恩用HTC新型手機
粵將試點財產公示 官員先秀工資
外資加碼 台積電創12年新高
日石垣市促釣島列世界遺產
新台幣匯率盤初走升
星光接連殞落 遺憾龍年
超級盃打一半 超級巨蛋停電
鴻海大電視 春節後陸產能增3成
中央社躋身台灣百大網站
接任經長 張家祝：勉力以赴
江宜樺肯定張家祝管中閔能力
財報佳 Panasonic漲
台灣1月PMI 明顯上升
中科四期廢水 農戶籲全回收
阻北韓核試 南韓高官訪北京
張祉鑫共諜案 海軍少將遭約談
台資助宏都拉斯 發放貧童玩具
滬台資文創展 吹環保風
澳航搶攻商務市場 亞航班提早
日貶匯率圖存 亞洲產業戰開打
交通色彩新內閣 航運股小漲
超級盃球員廝殺 廣告同場競技
韓元兌美元 自3個月低點彈升
江宜樺：部會首長需要通才
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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春節假期 南迴南橫交管
春節遊屏東 最高獎6萬
金融營建齊揚 台股越7900
產學專班 學生課業就業一把抓
超級盃斷電比賽暫停 史上首次
境外節目多 總統盼儘速改革
鴨肉偽製成毒羊肉卷 陸警破獲
櫃買中心辦學生研習營
人權組織批馬國遣返維族人回陸
宏都拉斯咖啡菌害估損5億美元
南韓結婚人多 生育偏低
陸少將：應以利益盟反包圍日本
朱：拚經濟 對江內閣有信心
涉白吃白喝 12嫌送辦
水深危險標誌也偷 鴛鴦盜落網
備戰經典賽 中華隊報到
考照也要污 粵考官集體交紅包
詹姆斯摘30分 熱火焚暴龍
塞車路怒族 3招化解火氣
烏鴉啄49人 啣走美足超級盃
小龍福袋亮相 總統除夕起發送
勞保費雇主負擔 工商界籲調降
張家祝溫和專業 遇關說不買帳
陸媒：對北韓問題應更強勢
上櫃股票日均值134億元
吊掛鋼琴遭電擊 家屬控台電
非蘋平板出貨首度超越iPad
農民工悲歌 討薪千元辦9種證
陸2艘海監船 駛入釣島海域
房市熱 金管局：港金融風險大
夏普現金部位 不足以贖債
新內閣換血 市場聚焦交通背景
港人用平板 為了一心多用
內定經長 張家祝：盡力以赴
公債高 港金管局：美陷兩難
金融股吸金 占成交比重逾2成
陸中央與地方 GDP統計打架
張家祝掌經部 施：為國家慶幸
機車換空氣濾清器 可改善空污
年節價格廣告 公平會緊盯
市售圍巾 半數成分與標示不符
父女葬身火窟 警疑父親縱火
尹啟銘：無愧 瀟灑離開
海外債券基金配息 不納健保
陸股氣勢如虹 開紅盤多上漲
內閣7日總辭 18日交接
1968App 新增定位功能
新年到 郵局銀行今起換新鈔
兩岸合資設券商 永豐金拔頭籌
賄款兜不攏 沈若蘭泣訴翻供
亞太電信送暖 今年不辦尾牙
日歌舞伎名角 市川團十郎病逝
中醫茶飲腹部按摩 解膩助消化
澳洲9月大選 民調不利執政黨
呂秀蓮：釣魚台海域應非軍事化
台北最貴菜園 一拍流標
科技巨擘競逐商機 雲端戰開打
年關需求 台幣午升1.06角
歐洲央行理事：德利率會上揚
缺動能 外資降大聯大目標價
外媒：富士康擬在陸辦工會選舉
立春 農民忙春耕
2小時速解體 警破日系車墳場
台股上週登亞股吸金王
新北拚招商 加碼薪資職訓補助
過年多狂歡 台南嚴抓酒駕
台維斯盃網賽 加勝西晉8強
女兒指控 父性侵15年還求婚
韓銀理事：利率料暫按兵不動
環署審中科 綠委籲條件勿放寬
道瓊離高點不到2% 上攻有望
警施妙計 毒鴛鴦被逮
1月PMI續升 景氣翻揚
鼓勵保母登記 胡志強要求管制
推動急救 慈祐宮贈百台AED
培養華流巨星 台港跨海結盟
台股收盤漲67.19點
外交部：重視人權報告國際審查
福特戴姆勒雷諾 研發燃料電池
台北股市漲67.19點
備戰新球季 陳偉殷騎車訓練
警告北韓 美國南韓聯合軍演
調查：2成偏鄉童罐頭當年夜飯
2月台指期漲81點
重殘男買麵包未付錢 警送便當
行房計次算錢 醫師夫妻判離婚
憂陸農藥殘留 越改吃自產蔬果
羽球亞錦賽 林丹將來台參賽
央視春晚講反貪 民眾叫好
2月電子金融期漲
英語情境中心 北市將增4間
入山非法打獵 警移送6人
台小畫家蔡承融 阿曼分享創作
公共場所藏危機 4成通勤遇狼
氣勢不墜 台股登上7900
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高鐵彰化站 6日動工
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醫師闖紅燈撞死人 自首獲緩刑
醫師闖紅燈撞死人 自首獲緩刑
美公共WiFi案 產業兩樣情
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又見架網捕鳥 金管處籲自律
又見架網捕鳥 金管處籲自律
傳大陸當局鼓勵設計電玩挺政府
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國家人權報告審查 民團籲重視
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推案續增 營建股加溫
聯發科 每股純益12.9元
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聯發科 每股純益12.9元
在韓失蹤陸客 10人遣返西安
三大法人買超台股84億元
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中油：春節員工應依班表出勤
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中市南屯區公所 年前搬新家
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聯發科：合併晨星方向不變
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數千歐盟高官薪資高過德總理
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大電視割喉戰 32吋恐停產
防鳥護農利器 金門選定恐怖眼
大電視割喉戰 32吋恐停產
防鳥護農利器 金門選定恐怖眼
陸千噸海監船 強聲可震碎玻璃
龍應台：衛武營是南方大磁鐵
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印尼傭成富婆 繼承沙國夫遺產
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聯發科智慧手機晶片 衝2億套
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加州遊覽車車禍 8死38傷
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方便就醫 慈濟設腫瘤聯合門診
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宏達電估首季營收 600億元
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經濟問題龐雜 張家祝坦言有壓
陳威仁：江宜樺已指示職務分工
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陸韓劇數量多 仍符法定比例
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新北群櫻會 賞櫻抽機車
新北群櫻會 賞櫻抽機車
好酒來提味 年前香腸熱賣
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新台幣兌美元升8.8分
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永豐金登陸設合資券商 持股逾半
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韓星黃政民新戲秀華語
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春節旅遊 外交部提醒注意安全
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搶人質 菲回游與恐怖組織激戰
陸人演日本兵 1天死8次
韓光州將辦國際設計師協會大會
陸人演日本兵 1天死8次
韓光州將辦國際設計師協會大會
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人潮不減 迪化街破50萬人次
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金溥聰：台美中應維持三邊平衡
社區保母系統 爺奶托育不例外
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
年終大掃除 3招省力做家事
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
大學生送暖 發起環台義剪
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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德拉吉祭刺激無功 歐元反升
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迪化商圈開賣 湧入50萬人次
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中央氣象局氣象報告
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安全認證通過 普悠瑪6日上路
河南黑保安截訪 法院判刑
台股獲利回吐 力守5日線
備戰經典賽 中華隊台中開訓
豪車對比白饅頭 陸年終兩樣情
台美新協定 代表處享刑事豁免
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陸重男輕女 父母自願賣嬰
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匯豐港PMI升 11個月最強
普悠瑪安全 6日樹林花蓮首發
薛琦接政委 著重對外貿易談判
星展銀：人幣升勢料重現
懷孕罹卵巢癌 手術母子均安
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寒士吃飽 3萬人同步尾牙
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1月物價溫和 2月壓力恐增
聯邦盃網賽 謝淑薇缺陣
台股7900失守 營建股續漲
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拉美經濟衰退 中美洲一枝獨秀
僵持一週 美警攻堅救出罕病童
聖露西亞留台校友會成立
三星拚併購 向盟友谷歌看齊
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北港鬧區火災 一人昏迷急救中
商品價漲 澳基準利率按兵不動
政策激勵 越股蛇年樂觀
春節旅遊景點 墾丁最受歡迎
內閣改組 財經人事大致底定
快艇兵源匱乏 遭巫師戲耍
投資越南 台日韓星4強鼎立
匯豐：大陸服務業擴張腳步加快
高市揪密醫 展開大掃蕩
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汽油彈挾母嗆燒車 逆子判刑
施惠芬接任海基會副秘書長
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北市查運動健身中心 開罰3家
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陳威仁高升 郝：人才為國所用
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台美新豁免協定 待遇近邦交國
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印尼成長減速 逾2年來最慢
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吃魚翅喝花酒 前消防科長遭訴
陸民工萬元鈔隨風吹 路人爭搶
台股收盤跌36.22點
遼寧120人 在醫院染C肝
貪汙是國難 越共中央帶頭掃貪
憂兵力分散 蔣中正棄用兵釣島
遏酒駕 藍委競相提案
台北股市跌36.22點
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日首相弟盼台日漁業交涉有成
高壽老州長 獲外交之友獎章
落跑英商撞死兒 家屬求償千萬
東海和平倡議 錢復：務實做法
年前 陸挹注金融體系空前資金
台美新豁免協定 強調尊嚴禮遇
陳(沖)好讚 總統贈藏頭詩肯定
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家暴性侵防治有功 李鴻源表揚
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通緝犯尿遁脫逃 警追捕
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盼馬獲智慧 陳(沖)引羅斯福名言
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顏清標抗告駁回 年後入監服刑
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安倍施壓 加速逼走日銀總裁
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最高院：吳啟豪未逃避法律制裁
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殺父後表懺悔 吳啟豪逃過死刑
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陸：沒有強求台灣開放陸農產品
中投標售 1/31宣告中止
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前大里市長貪污 二審判16年
情人節 平溪浪漫放天燈
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鹽城溫州 台胞證32處落地簽
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多倫多台灣同鄉會迎新春
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疑抓毛蟹滑倒 小二男童溺水圳
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二手家電捐寒門 電視最受歡迎
交易登錄不實 新北地政士挨罰
台塑去年稅前獲利 史上次低
教師逼穿裙 男性化泰女抗議
銀行業競推人民幣高利存款
警破獲男持槍 供稱王淵抵押
淡水轎車疑燒炭亡 警方查身分
國泰金元月EPS達0.29元
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野柳跳海淨港 發平安米祈福瓶
王躍霖牛棚練投 謝長亨稱讚
法總統籲歐元區 對匯率尋共識
札幌雪祭冰雕 中正紀念堂壯觀
關廠工人怒 霸占鐵軌半小時
歐蘭德籲 訂歐元匯率中程目標
大樂透頭獎1人獨得
中華隊集訓 左投林逸翔陪練
陸收入分配改革定案 限高提低
台北車站臥軌 8關廠工人遭逮
關廠勞工臥軌 誤近6千旅客
豪扭傷腳踝 出賽與否再觀察
日艦遭陸雷達瞄準 非比尋常
邵玉銘出書 總統憶及保釣風雲
新北市首度公布物價指數
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創世萬人尾牙 連詠心當志工
梁英斌以李安新片展現台軟實力
關廠工人：無法接受權益打折
美研究：曬太陽有助遠離類風濕
北韓加緊叫戰 疑可能多重核試
PC路歹行 戴爾被收購下市
疑看顧不慎 宜蘭女童溺斃
「普悠瑪號」趕工認證 6日首發
台彩9日連3天 加開「100組100萬」紅包
接政院秘書長 陳威仁擅長溝通協調
外匯存底4,065億 增33.88億
闔家團圓 春節壓力症候群湧現!
街友尾牙席開2千桌 民眾嗆＂失業好久了！＂
范姜泰基研考會副主委 蕭家淇內政部次長
北美館展出 鄭善禧12生肖年畫
安倍能讓日本不再失落嗎？
初三情人月 理想大地邀您共度
遊樂園春節大PK 劍湖山門票599
抗議雷達鎖定日艦 日本召見中國大使
索羅門群島8級地震 海嘯警報取消
專家：駭客主要來自中國和俄羅斯
關廠失業勞工臥軌 台鐵癱瘓3小時
台銀101年稅後盈餘73.06億元
總統府首位女發言人 李佳霏談報負
宜蘭縣三漁港 榮獲「十大經典魅力漁港」
稽查公安 侯友宜帶隊突擊賣場
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失業勞工抗爭 誤台鐵上萬旅客
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
林永樂訪聖克里斯多福會見高層
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保加利亞：真主黨策劃巴士攻擊
高雄鳳山火警 7人送醫
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國會預算處：美今年赤字降破兆
經濟指標穩健 國際油價上揚
經濟指標穩健 美股上揚
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巴西夜店大火 死亡人數又增
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美政府對標普提50億美元訴訟
法外長：3月撤兵馬利
搶人民幣業務 銀行祭高利
2014世足逼近 巴西問題多
工研院蓄冷箱 物流業添翼
印度輪暴案被害父 盼被告絞刑
英國會通過 同性婚姻合法
DRAM模組合約價月漲逾1成
金門觀光潮 吸引陸資蓋飯店
不確定風險仍在 投資重配置
基本面支撐 高收益債仍可期
電腦DRAM搭載量 成長恐壓縮
奇摩風雲車 HYUNDAI大贏
入股變借貸 微軟不偏袒戴爾
料寬鬆 日圓兌歐元近3年低點
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日打擊通縮 退休基金減持公債
歐蘭德：歐元匯率宜控制
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OECD：韓應解決社會不平等
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故宮南院動土 總統主持
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東港查獲走私菸 價值逾五千萬
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韓車夯 現代起亞銷售創紀錄
火箭對勇士 豪首節7分3助攻
美國信用卡詐騙集團竊2億美元
App找工作 年輕打工族最愛
寶經院：2月物價上漲逼近3%
澳12月零售銷售 連3個月降
美國務院：新豁免擴展法律保護
陸維權者籲取消刑訴法綁架條款
簡太郎內定接政院副秘書長
遊戲商Zynga財報優於預期
音樂家祖賓梅塔為教宗獻藝
北市計程車春節加成 7日開始
火箭半場轟77分 豪射13分
普悠瑪首發 乘客興奮好奇
日企想撤離大陸 比進入困難
油罐車匝道翻覆 駕駛輕傷
李佳霏接任總統府發言人
陸新規縮貧富 分析指約束不夠
陸近3成打工族 不回家過年
人民幣業務今開辦 利率比一比
台股漲 新台幣盤初走升
韓元升日圓貶 外資撤韓轉日
歐銀資產負債表減 銀行還貸款
關心年節供貨 郝龍斌巡視市場
霧鎖金門 船班航機一度停航
全球怪餐廳 台灣美食最獲好評
網友票選頂級超跑 藍寶堅尼奪冠
林志玲登陸 跳騎馬舞說相聲
美學者：美中經濟有合作空間
金融領軍 台股再創波段新高
李佳霏入府 首名女發言人
3D魔幻聲光秀 台南市府變裝
火箭前3節破百 豪取20分
過年瘋桌遊 全家同樂不無聊
內閣改組底定 18日交接
關廠工臥軌 勞委會盼和解
內政活字典 簡太郎接政院副秘
南韓要日本打消設獨島部門念頭
韓元挫貶 日圓貶引發干預疑慮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
星展Q4獲利增4% 低於預期
戴爾走險招 救公司也救自己
金融股大漲 成交占比再逾2成
蘭陽互動劇場 如潛海與魚互動
烹調年菜 少油少糖高纖維
具工程專業 陳純敬接交部政次
美企疑陸去年GDP灌水
美前防長：不可能毀北韓核設施
成都機場大霧 9千旅客滯留
春節放鞭炮 除夕初一無限制
宏國外匯存底減2500萬美元
北市抽驗生鮮蔬果 3件違規
藍年輕化 殷瑋接文傳會副主委
豪28分 火箭3分彈轟炸勇士
關廠勞工占軌道 台鐵依法辦理
傳推特收購社群電視分析公司
求身心自在 法鼓山邀走春祈福
台大連兩起職災 北市要求檢討
衛報：傅蘋指自傳可能有誤
中華隊投手群 羅錦龍高人一等
年節食品 橘指抽查資訊零散
臉書上市凸槌 那斯達克將和解
尼加拉瓜出口台灣 5年增5倍
1月營收將公布 宏達電翻紅
新台幣現鈔運抵上海
王郁琦：兩會互設已初步溝通
揭反腐 朱瑞峰成中共試金石
採購案作假遭罰 神州數碼跌停
新台幣抵陸 春節前兌換待努力
銀行呆帳 越南重大財經問題
巡春節物資 陳菊允改善魚市場
乙烯走高 衍生物內銷價調升
市售電暖器 抽驗全合格
陳唐山等立委訪澳大利亞
民宅暗夜火警 疑招牌電線走火
調查：照護疏忽 去年20童死
熟輿情 范姜泰基研考會副主委
春安掃毒 赫見校園簽賭販K網
「N減1」點菜法 遏舌尖浪費
如此毒販 販毒還勸藥腳莫過量
總統：故宮南院 建立亞洲平台
藏獒進行拉皮手術 命喪手術台
陸專家：中日可能擦槍走火
砍18趴 22萬餘人受影響
房市續熱 港府擬再出招
粵掀打貪腐潮 媒體窮追猛打
南太平洋海嘯警示解除
謊稱原產地台灣 廠商遭罰
AIT賀農曆年 歐巴馬也入鏡
外交部：索羅門強震 台人平安
胡志強左右手 蕭家淇入閣
林來瘋週年慶 豪率火箭宰勇士
谷歌傳投資Vevo5千萬美元
罵警察是豬 男子拘役60天
印尼發現愛滋草本療法 可製藥
賓士新休旅車 注重環保
日官員：日銀目前政策工具已夠
港特首赴穗訪問 會見胡春華
新德里惡狼 強暴未遂鐵棒插嘴
機器人產業 營業額拚千億
年關需求 台幣午升9.7分
印尼穆斯林迴避蛇年慶典
大陸智慧手機市占激增
被控貪污 教授：感到懺悔遺憾
立委提案 酒店需供酒測與叫車
林口暢貨中心評選 創造就業
普悠瑪首發 乘客評價正面
竹市自由車場 盼成世大運場地
美愛瘋用戶忠誠度 輸給三星
彰化站動工 高鐵特定區展特色
傳將打壓中介 澳門賭場股大跌
大立光持穩 高價股氣勢旺
中鋼爐渣案 糾正行政院經濟部
中小盤查抄沒績效 掃毒打折
接政院副祕 簡太郎：全力以赴
地勇違規堆爐渣 高市府遭糾正
看藝文表演 前十天可退換票
教授是否公務員 三審年後辯論
台股收盤漲19.71點
江內閣老幹新枝 經濟第一要務
婦陷家暴陰影 家扶志工伸援手
台指期及選擇權 擬歐期所掛牌
點心債夯 俄羅斯銀行參一腳
亞洲金融市場下週休市一覽表
2月台指期跌 1點
林育群美聲 錦戶亮聽到泛淚
狹幅整理封關 台股漲19點
龍年最強基金 泰國拔得頭籌
台股龍年封關 站上7900
車禍挨告開庭 林美照：賠不起
2月電子金融期漲
退休理財 全權委託保單興起
朱團2年度演出 展現打擊活力
嘉縣府不辦尾牙 送弱勢年菜
黃仁清譜蛇年曲 阿國獻唱
聯電去年每股純益0.63元
憑空比劃廝殺 美學童觸校規
台幣轉人民幣 台銀利息不打折
農村再生斥3億 加值50農村
黃季敏：錢來自股市和黃金獲利
張花冠：故宮南院改變嘉義命運
陸艦鎖日艦 美國防部籲克制
投保薪資上限 潘世偉：暫不動
交流修法互設 陸委會3重點
期交所走向國際 擴大影響力
對等原則 兩會互設可能有官員
關廠工貸款案 潘世偉：可討論
越配返鄉過年 親情傳溫暖
德教育部長博士頭銜被摘除
河北貪官攜情婦潛逃 越南落網
回娘家遇祝融 三姐妹天倫夢碎
男子變造發票 兌獎遭逮
基北免試 兩附中敲定20趴
三大法人買超台股67億元
聯電Q1營業逼近損益兩平
抓緊兩人世界 威凱奢華度假
兌現承諾 段宜康年終全捐出
台越警合作 遣返毒品通緝男
高鐵彰化站動工 強調在地特色
基改作物爭議大 義熱烈討論
春節油價依機制調整 恐漲3角
綠：反對中國在釣魚台蓄意挑釁
馬：景氣好轉 今年會讓人振奮
指許博允性騷 李慶元獲不起訴
教部籲參加會考 盡學長姊責任
戀情昇華愛情 先吃22頓飯
違規食品廣告 去年開罰逾2億
開名車撞死人 男判刑10月
訪卸任縣長 新北贈春節慰問金
香灰織紗 製媽祖潮T問世
索羅門強震 至少5死3傷
正德國中教技藝 登國教微電影
耽誤火車乘客 關廠工連線道歉
友達Q4還是虧 今年重新出發
簽賭站藏身高級住宅 警逮6人
反媒體壟斷 NCC提草案架構
調查：逾7成民眾質疑司法公正
陽明山花季初三登場 多搭公車
顏清標：會勇於面對入獄
相約網友家聊天 行竊失風被逮
草泥馬進駐 省農會農場迎賓
新台幣兌美元貶3.7分
涉拒馬砸死人 警賠千萬獲緩訴
台南鐵路地下化論壇 場外火爆
接吻33秒 獎金21314元
台幣現鈔抵滬入庫 春節後兌換
陸媒：粵5月上調最低工資
未成年買彩券 消基會籲罰業者
斗六展風情 新春邀悠遊
埃及列旅遊警示 旅客可退團
黃重球：電價傾向每年調整
宏達電1月營收不佳 看好後市
花神來了 陽明山花季初三迎賓
兼具知性創意 過年春遊台北城
春節遊南投 7路段易壅塞
春節油價 中油：完全反映市場
接新職 蕭家淇：未考慮太久
雲南白藥5產品 港令回收
白蛇傳靈感 蔣友柏設計櫥窗
看好人民幣 新光銀衝衍生商品
迎蛇年 象牙色大蟒亮相
尋找客運大亨 5家客運免費搭
28%上班族討厭過情人節
跨媒體結合 須向NCC申報
葬儀社當掩護 警破暴力集團
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
花草浴大馬戲 台中向遊客招手
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
名家揮毫 桃機有年味
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
雲縣宅急便 祝福新生兒
中央氣象局 １週天氣預報
宜蘭外海地震 規模4.2
中央都更基金補助 增公司組織
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
年金改革 總統：各黨相差不多
砌與器展 酒器與建築設計契合
台銀台電都更案 上網公告
春節保健康 醫：老人4要4忌
南區老人也時髦 美甲過新年
走私越南菸 海巡查獲逾百萬包
已故師捐退休金造橋 遺愛人間
趙又廷談高圓圓 可做出一桌菜
龍應台：3月起檢視公視法修法
康師傅TDR回扣案 券商遭訴
警喬裝清潔工 查獲改造槍彈
郭源治傳心法 羅錦龍投得順暢
出示稅單 江宜樺：依法繳稅
視覺效果公會獎 Pi獲4座獎
竹南保民宮摸春牛 遵古禮點睛
年柑配好茶 宜蘭農會應景促銷
媽媽監督核電廠聯盟婦女節成立
警自拍自製影片 推廣春安工作
世界級綠企業 台積電分享撇步
免美簽首飛夏威夷 華航達陣
RBS控利率 恐挨罰5億英鎊
深圳上調工資標準至7500元
台灣市場愛休旅車 高價車照賣
黃重球：十年內台電逾萬人退休
青年高峰會落幕 決議文送中央
誤以為蚊蟲咬 竟是耳前廔管
李安獲頒視覺效果公會遠見獎
豐原元宵燈會 法海鬥白娘子
呂秀蓮籲新內閣 多下鄉聽民意
勞動檢查 陳菊：追求零災害
台商春節聯誼 18日舉行
4公里燈海 台北燈節幸福登場
中共黨媒：北韓若核試應減援助
蘇貞昌與日政要談安倍經濟政策
雲南暫停勞教 陸啟動改革
疑涉水利署弊案 謝瑞章羈押
張忠謀：半導體未來3年有春燕
春節油價浮動 經長：尊重中油
迪化年貨街近尾聲 搶便宜要快
台中舊酒廠 酒莊重開張
央行阻升 台幣收貶3.7分
力晶銀行貸款 獲展延
香港最低時薪 調高至114元
大學涉賣學歷 南檢傳百餘學生
蘇貞昌談釣島 台日要和平對話
伊甸南投圍爐 長輩歡喜吃辦桌
春節前農產品增量 供應充足
戴爾私有化定案 專注做好產品
林煜清陳鴻文成好友 並肩作戰
回應美亞洲再平衡 陸擬西進
歐元疲軟 日圓兌美元貶破94
上市公司本周市值增0.64%
台股本周指數漲0.65%
去年電子商務銷售 首破兆美元
菲共游擊隊平均每週殺1平民
龍年封關 台股連15年收紅
天天狂飲可樂 澳男牙齒掉光
隱匿公文 葉盛茂判刑定讞
林憶儂圓夢 返千里達看媽媽
虧損擴大 友達：增提民事賠償
馬總統：運動國家才是健康國家
冰島鯡魚大規模死亡 疑缺氧
李鴻源：簡太郎適任政院副祕
王郁琦：兩岸是特殊關係
春節連假 國軍醫院急診不打烊
台達電贊助 點亮台灣燈會
拚經典賽 中華隊四大先發出列
北京1月僅5天沒霧霾
OBU人民幣存款 再創新高
葉盛茂案定讞 檢方將限制出境
高雄春天藝術節 逾30強檔
?生：港府財政儲備將創新高
中市酒後代駕 春節免收服務費
供扣除額資訊機構 今年增1倍
勇士坦言犯規 阻火箭破紀錄
靜坐勞委會 關廠工連線籲撤告
李述德：櫃買市場今年可期待
歐盟與加將簽自貿協定
關廠勞工貸款案 馬：法律問題
埔里發現裹被男屍 有他殺嫌疑
迎新年 金門風獅爺穿新衣
臥軌8工人 檢方訊後請回
腦出血在美手術 安在旭已脫險
罪犯大腦解謎 研究曝邪惡區塊
消基會：徹底檢討油價浮動機制
年節民生物資 中市：穩定充裕
積分卡換現金 苗查獲賭博電玩
保險金信託保管業務 擬採高標
被控性侵前女友 警專生不起訴
富邦金元月每股賺0.42元
研究：腸內較多致胖菌容易吃胖
黃維德返台過年 宣導防家暴
菲總統：菲陸交惡 殃及觀光業
美國重返亞洲 印度歡迎
為台北縣長畫像 再溝通周錫瑋
花旗3個月人幣活存2.88%
農漁會選舉近 檢成立查賄小組
年年有魚 大賣場白鯧省荷包
20台企徵才 泰科大生有興趣
回首過去 施顏祥認真做甘願受
國民黨：馬總統當年未領雙薪
總統：年金改革 對歷史負責
連摔36個月 西國房價止跌
民進黨：看不到勞委會對策
10萬明信片 呂籲讓扁回家
花蓮地震 規模4.5
高盛：陸今年經濟成長8.1%
國發基金通過投資日創投基金
截肢深淵奮起 周文彥奔向新生
索羅門強震 日觀測到海嘯
戴爾私有化 施振榮：有助轉型
景氣調查 美企CEO信心增溫
明遺古街活化 入住貼近歷史
人民幣在台業務 啟動
菲前叛軍協助 救出3外國人質
三星手機電池起火 韓男子燒傷
谷歌手機 可當旅遊秘書
調查：年終獎金 4年新低
陸南海演習 菲嚴重關切
今彩539開獎
幸福燈海 郝：快樂一整年
國防部長高華柱留任
基隆麗榮皇冠火警 影城急疏散
大法官：外國人收容需司法救濟
雅加達又淹水 市區交通癱瘓
精神耗弱男流落金門 母親接回
小年夜領護照 延長至晚間7時
陸管巴基斯坦港口 印度關切
以房養老 陳(沖)促金管會因應
習近平：拓展軍事鬥爭準備
經長：兩岸服貿談判 收尾階段
邱復生：增無線電視國際觀節目
移民法違憲 移民署：儘速修正
電線勒脖恐嚇前女友 男遭起訴
美州議會通過多項友台決議
中鋁被剔 聯想集團打進恆指
遼寧政協委員超生 遭撤資格
英積極運作 砍歐盟預算
微笑打者郭嚴文 期待再戰巨蛋
台達永續之環 燈會添環保概念
各機場設服務台 服務返金鄉親
上海副市長 最年輕副省級官員
蛇年新春 星國聖淘沙百花爭艷
顏清標宴客 談選舉委屈
人行樂觀 預期成長動能續強
駐歐盟代表處3月舉行華語測驗
紀錄之夜 豪5顆3分單場新高
需求升溫 德製造業訂單增加
福斯設廠台灣 2015投產
政策不明朗 高中不願拉高免試
友達平板電腦面板出貨大增
RBS操控利率 計罰6億美元
日艦遭陸雷達鎖定 安倍批挑釁
宏?數創獎 建中復興商工掄元
里昂風水指數：港股蛇年無大凶
總理府同意 巴黎將試設吸毒室
今彩539 頭獎2注中獎
周小川可能特例續任人行行長
有意角逐總理 印省長首都演講
拒與療養院為鄰 星國頻傳抗議
北韓核試日 以往有?可循
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硅化木三重出土 初估5千年
反對派領袖遇刺 突國爆發抗議
德勤：5吋螢幕手機將強勁成長
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取消臉書好友 恐使人心理受傷
德教長博士被拔 陷政治風暴
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美上班族摸魚 8成時間逛網
龍年漲672點 市值增1.8兆
人民幣業務開辦 各銀行拼利率吸客
江宜樺出示贈與稅稅單 證明誠信
人民幣存玉山 5千元起享優利定存
和鑫光電裁員600人 南科管理局將開罰
11天空窗期 民進黨憂＂政府在放假＂
華碩平板 日本市占領先蘋果
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兩岸和平小天使交流晚會 激盪愛與和平
凱道新春開筆 千人揮毫添喜氣
兩公約施行監督聯盟：人權報告國際審查 政府各部會置身事外
法務部：首次國家人權報告國際審查結論性意見將追蹤管考
移民署：重視暫予收容外國人之基本權利 主動修正移民法第38條
HTC一月份合併營收 155.4億元
開春到七股鹽山、通霄觀光園區領「好運綿鹽」」
關懷“心”住民 移民署：從社區出發
外交部：政府牛豬分離立場明確
大陸斷橋事件 遇難者升至13人
台北凱撒大飯店│公司聚會、長輩壽宴、晉升慶祝聚餐首選之處
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金正恩賀新年 鄰國都不在名單內
所羅門群島8級強震 9死人數恐仍上升
台北國賓 三元報喜黃金炸元宵
國防部年終記者會 復興鍋端上桌
蔡英文發平安粥 陸配粉絲索簽名
人民幣業務第 一天 爆13億大量
｢HAPPY GO圓夢」5個月募集280萬愛心捐點
美媒：釣魚台衝突也是美國問題
巴西南部攻擊事件頻傳
英外相：歐盟領導人支持英公投
春節長假 理財大小事記得辦
居家擺設迎新年 紅色金色貴氣
景氣差 網拍尾牙獎品賺年終
春節家庭旅遊 七股鹽山熱門
去年手機獲利 蘋果三星全拿
投顧：亞幣貶 利新興當地債
疑一氧化碳中毒 情侶陷昏迷
疑一氧化碳中毒 情侶陷昏迷
第4季DRAM產值增6.9%
出貨高峰 聯邦快遞延長時間
日圓貶拖累 保德信Q4虧損
歐洲央行會議前 歐元貶美債升
華航免簽直航包機 飛抵夏威夷
鋒面到 宜蘭基隆北海岸防大雨
經濟差 英銀髮自僱勞工大增
行政院會 陳(沖)率內閣總辭
Westpac逆勢看多日圓
TIFA 311起舉行2天
楊德昌電影回顧 月底墨國登場
TIFA復談 牛豬分離不變
台法中學生交流 法教育部重視
惠譽：無成長政策 歐債無解
聯發科1月業績 月增逾11%
希臘財長：歐元走升 使人愁
美保富銀行月內二度遭搶
尼康砍財測 股價應聲大跌
春節北部濕冷 中南部好天氣
火箭戰熱火 首節暫落後
台灣揚名馬德里國際旅展
女子疑闖平交道 火車輾斃
有助減肥 加國研究出棕色脂肪
上半場打完 林書豪拿4分
主權基金投資地產 高燒不退
陸維權律師具名控周永康是民賊
利率水準低 澳就業人數增
太陽能業者搶食內需市場
陸股布局 消費看好
歐元升危及復甦 歐銀總裁頭大
老翁當組頭 為免腦筋退化
TIFA 台爭多項議題納議程
國債人均負擔 月增7000元
去年建物開工總樓板面積 微增
台商參展地壇廟會 北京先圍爐
除夕上午 逾半數醫院門診
卜睿哲：台灣必須維持防衛力量
前3節打完 林書豪拿7分
內閣總辭 經建會歡送尹啟銘
黃立成衝變身 年節戲院送紅包
私有化涉賤賣 股東怒告戴爾
對付空污 陸要國企煉油業升級
美日寬鬆 人行憂助漲通膨物價
8旬老人的堅持 癡迷集萬種幣
太一營收公告不實 重罰百萬元
港股直通車今年可能試行
江內閣接棒 洪奇昌有期待
法官員建議台灣 全球推廣華語
24元發票中千萬 父子險翻臉
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
心靈勇氣 麥特戴蒙自編自演
歐銀開會前 歐元近1週低點
陳光誠：大陸應學台灣民主
北韓威脅將開城園區改軍事區
高雄鳳山火警 調查疑電線走火
陸投市場資金 本週創新高
東海和平倡議 與美立場重疊
韓元貶 日銀人事引發競貶疑慮
我們穩住了 陳(沖)勉新閣續努力
公司管太多 南韓空姐想穿褲
江宜樺：要讓台灣繁榮安定
春節返鄉 國道8日下午現車潮
人民幣兌美元貶至6週來最低
火箭不敵熱火 林書豪摘13分
鴻海創新慈善嘉年華 8日登場
反勞保年金緊縮 勞團政院陳情
春節油價 綠籲凍漲
暖化海溫升高 珊瑚北移日本
陳光誠：人權與貿易不能脫鉤
除夕至初三出勤 工資應加倍
春節屏東交通流量 輕航機監控
港特首控告信報誹謗 發律師信
蕭家淇：支持胡志強連任
贈弱勢年菜 郝龍斌：台北有愛
備戰經典賽 曾仁和報到
紐文處向媒體說明台美關係
安定民心 突國總理重組內閣
兩岸關係研討會 3月中登場
南迴搞軌更二審 李泰安判無期
陳(沖)盼休息 把健康轉回來
南韓去年旅遊收入創新高
追林克穎 外交部通令外館注意
陸女新德里遭印度友人強暴
北市祈福專車 年初一開到初五
印尼羽球聯賽 戴資穎勢如破竹
東芝買美能源技術管理公司
李沃士關心年貨供應 慰問弱勢
轉Skype卡卡 微軟教撇步
蓋特納擬出書 談應對金融危機
哈登強拉尾盤 關鍵失誤遭火焚
核試計畫掀波 傳北韓特使訪陸
港媒：中日釣島亮劍逼美揭底牌
投保意外險 孩童安全更有保障
人民幣業務 央行要求按月填報
江宜樺：依法繳贈與稅
陸2月初3天 人幣信貸大增
賣李宗瑞光碟 電腦老闆判拘役
春節國道救援 善用1968
雲科大校長交接 典範領航
春節出國 5地旅遊警示宜慎行
日媒：殲10在東海追美偵察機
投資帶動經濟 陸股空間仍大
公務員34.3萬 近8年新高
迎新春 台南百花祭登場
取信女網友 男改護照少十歲
周麟籲巴拿馬保護台灣僑民
陳內閣總辭 18日交接
若解決高抽籤率 北市願增免試
英醫護缺人手 年3千患者枉死
總統：只有文化能讓國家偉大
恐慌指數降至6年低 商品看漲
谷歌服務翻新 振行動廣告營收
陳(沖)肯定公建預算達成率高
送年菜 助350弱勢享年夜飯
尹啟銘卸任 先休息沉澱
父挾兒步步驚心 警破門救人
小琉球禁刺網作業 加強執法
左轉害人切脾臟 運將判賠百萬
新移民就業專區 盼提供好工作
陳(沖)提醒閣員 春節勿怠忽職務
經部：牛豬分離立場不變
女性中階文官 首度超越男性
傳陸客在泰遭斥「回中國去」
年關需求 台幣午升9.7分
消防電話指導 男童救回曾祖父
移民署：建置外國人辨識系統
醫父心肌梗塞 忍痛一夜幸救回
體重惹議 新澤西州長火大
鳳山火警傷者 留院觀察
周麟捐交巴拿馬教會工作車
雪隧意外 首都客運達成全和解
評夢想家案遭告 馮光遠不起訴
喬治盧卡斯：不賣迪士尼持股
被控背信 馬志玲夫婦判刑
狠父性侵女兒 判12年半
嬰兒潮世代 健康不如上一代
春節期間 阿里山設接駁專車
政大南友冬令營 小學員樂翻
觀望 陸多晶矽報價持平
陳(沖)：台灣經濟走出谷底
陳(沖)：身障鑑定新制應簡化
柏林影展開幕 逾百部電影展映
義專家：信評三雄利益衝突大
首部台語微電影 金門美景入鏡
投資A股ETF 掌握陸股契機
葛洛斯示警債市 羅傑斯跟進
觸控面板今年估成長34%
陸官媒：包庇不乾淨幹部誰之過
口袋夠深 韓企再掀海外併購潮
面板更好看 工研院開發新技術
馬喻改組 林書豪也未必打全場
疑蒸年糕引火警 婦雙手灼傷
馬志玲夫婦遭判刑 律師：上訴
迎新年 八卦山大佛辦祈福
鴻海1月合併營收降 季節因素
信評涉操弄市場 義檢方揭內幕
日圓貶值 德國關切
雲科大 YunTech創一流
陸7省市調最低薪資 深圳最高
萬華刈包吉流水席 宴請街友
孝敏赴日拍電影 韓歌姬首人
老照片緬懷礦山 戶外踏查體驗
英可能還有恐怖醫院 政府要查
搶華文學習市場 教部推磨課師
外資本周買超 逾202億元
雲南森林火災 1500人救火
北京搗毀10個假酒集團
環境清潔景點 碧潭溪頭西子灣
防農藥殘留 雲縣抽驗蔬果
澎湖病患危急 國軍直升機救援
外長訪中美 友邦盼資通訊合作
得手18萬撕票 1死1無期
電鋸殺人狂3D 奪美票房冠軍
春節送暖 卓伯源探視住院病童
張錫銘奔母喪 靈堂下跪落淚
更二審判無期 李泰安將上訴
德外長訪菲 同意加強雙邊合作
高普考合併地特 試委反對
春節南來北往 慎防病毒感染
衣服變透明 「性」致藏不住
新台幣兌美元貶0.8分
癌友遊大雪山 身體不適求救
實價登錄 揭露率首破8成
找MSN聯絡人 登入選右邊
人行：抑制投機性購屋需求
被指涉黑 港特首接受信報致歉
高鐵春節尖峰 自由座將管制
國軍自製復興鍋 撙節春節餐費
益通動能無預警放假 員工傻眼
台南小巨蛋 南大期待恐落空
攜寵物搭車返鄉 消基會籲免費
電視需求驟降 索尼連8季虧損
龍應台法英考察 文化布局全球
遠傳今年財測 EPS3.5元
老翁揪團助弱勢 全村捐千斤米
1月出口 增21.8%
春節遊嘉大昆蟲館 觸摸雞母蟲
屏東拜頭香百貨福袋 獎品豐
瑞信獲利不如預估 擬加強減支
印度估經濟成長 10年來最低
拆吊觸礁美艦 菲總統批准
日月光1月集團營收年增22%
英媒：大陸禮品廣告被喊停
疑債務壓力 夫妻燒炭雙亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中研院出版高教科技建議書
陸：明年實現南海常態護漁
韓媒：中國促北韓中斷核試遭拒
國道客運加班 鐵公路海空聯運
情人節應景 高雄愛情主題影展
情人節拚買氣 選玫瑰正當時
國際3D獎 少年Pi再傳捷報
喝酒暖身 小心酒後失溫致死
搞軌案 法院：李泰安未見悔意
春節後 龍應台英法考察文創
朴槿惠與各黨 促北韓中斷核試
元太1月合併營收 年增82%
返鄉人潮增 流感傳染機率高
老婦罹癌 女假扮親兒盡孝6年
大陸空汙嚴重 日人憂受害
白犀牛產子 新手媽表現佳
8歲童誤吞十元幣 胃鏡取出
嘉南屏供水 4月底前無虞
涉毆女模熊貓眼 戴譙彥不認罪
賭場派車接客 剛開幕就遭破獲
性侵日女 運將二審判8年半
港人燒五星旗被判監9個月
經部：春節油電水穩定供應
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兩岸主管機關副手 離退多執教
刈包吉流水席 4天招待9千人
金雕昆蟲 蝴蝶蜘蛛栩栩如生
富士通裁5千人 重整晶片事業
搞軌案判無期 李泰安神情黯然
星媒：習李空間將大過胡溫
岡山轉運站 打造便捷生活圈
毒蟲遇警心虛 跳樓槍枝露餡
手機裡的眼淚 俄國放映
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認錯人槍殺無辜 槍手判18年
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曾仁和疑似投球失憶 求教大郭
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美颶風災區市長訪慈濟 致謝意
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纏鬥6年 英女讓醫護惡行曝光
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談改組 總統：不造成整合困難
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日盼與陸恢復海上聯絡機制協商
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住宅式宮廟消防違失 監委示警
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比國流感肆虐 病患數創新高
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公費留學 中研院盼拓展至業界
復甦受威脅 ECB利率暫不動
拍少女裸照和性交易 2男遭訴
交通部 毛老師下課葉教授接棒
威力彩開獎
今彩539開獎
德里57人感染H1N1 3死
獎勵春節包機 已20團申請
總統：改組像籃賽 不會同批人
被控偷珠寶 印度婦遭夫家火刑
雷達事件 陸：日炒作危機
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日艦遭陸雷達鎖定 安倍批評
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總統：棄18趴展共體時艱誠意
內政部：台灣人口快速老化嚴重
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鐵捕高志綱過生日 許願全贏
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英老牌音樂商 HMV關66店
台灣空手道高手 大馬奪3銀
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法癌症患者 存活率改善
歐盟峰會若無共識 預算難拍板
威力彩 頭獎無人中
淡水河男女2人溺水 身分待查
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今彩539 頭獎無人中
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台塑貨櫃輪 船長船員2人命危
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傳陸國防部否認瞄準日方艦機
風浪大貨櫃輪意外 2人受傷
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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黑格任美防長案 波折重重
金溥聰出席全美祈禱早餐會
美西第1高樓 象徵韓經濟實力
歐盟審預算 協商恐陷僵局
羅浮宮朗斯分館 名畫遭塗鴉
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黑琵亮麗 春節賞鳥好時機
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腹瀉攪局 連拉多次快急診
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中信銀建議人民幣占外幣1成
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美准許波音787進行更多試飛
林書豪參加技術挑戰賽
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小年夜 馬總統陪媽媽買年菜
挑戰開始 總統勉新閣戒慎恐懼
南韓1月農林水產出口增近3成
日經常帳接連逆差 28年首見
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風浪大 台東往返蘭嶼船班取消
日媒：陸傳停售東京大爆炸爆竹
雷達鎖定案 陸日隔空口水戰
春節期間 北捷視人潮加開列車
陸1月出口猛增 優於預期
新台幣初盤小升
新店火警 疏散60人
加女房產經紀人挑逗廣告惹議
春節假期 北市交管
助身障人士 總統籲捐復康巴士
復興鄉櫻木花道 絕佳賞櫻景點
陸客春節湧港購物 日均兩萬人
朴槿惠提名鄭烘原為國務總理
美離職警殺3人 警方大搜捕
澳央行下修GDP和通膨預測
餃子麻辣好彩頭 陸年菜大不同
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
冷氣團影響 北部濕冷到初一
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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藍發紅包袋 向金門民眾賀年
鴻海慈善嘉年華 張菲現身主持
新化植物園走春 擲筊拿獎金
年後出遊更便宜 華航機票6折
主攻台商族群 台菜年夜飯登陸
四省交界處 米糕味正濃
公平會過年查價 蒜頭漲最多
汽車旅館前拉K 警捉販毒男
潘基文：北韓核試破壞兩韓和解
外交部：無不當招待美議員訪華
公視熱推藝文節目 陪觀眾過年
過年出遊 小心兒童走失
硬體缺席 亞馬遜攻陸踢鐵板
雲南森林火災 疏散2千多人
郭台銘：去年成績單算滿意
學測社會科 一題答案調整
台鐵高鐵 近午漸湧返鄉人潮
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日股疲弱 領跌亞洲股市
毆打室友致死 男遭起訴
郭台銘：組監督聯盟護文教預算
柏林影展開幕 為期10天
行政院：顏久榮接工程會副主委
春節購贈禮券 確認履保機制
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春遊太魯閣 遊園專車可代步
菲外匯存底 1月創新高
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政院：王儷玲接金管會副主委
歐元近2週來低點 德拉吉警示
雅加達水患難解 陸將助治水
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泰國3年逾2萬婦女兒童受虐
陸否認用火控雷達瞄準日艦機
東北季風強 擾亂蘭嶼返鄉路
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金門警方查獲 娃娃城賭博電玩
農委會修法加重盜伐刑責
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給吳東亮假發票 珠寶老闆緩訴
王儷玲：為高齡化社會做點事
約旦台商捐衣助敘利亞難民過冬
北市最低價仍在北投區
陸1月CPI增幅 符合預期
李登輝：政黨有競爭 也應合作
下週油價恐漲3至4角
江坡華城多名人 失火引緊張
推廣電動機車 彰縣補助加碼
春節武陵賞櫻人潮多 交通管制
南科1月業績增 華亞科減
皮爾斯24分 塞爾蒂克勝湖人
南韓：未考慮制裁開城園區
六合彩經營科技化 警循線查獲
國軍醫院 初一初二門診暫停
台積電1月業績 增27.7%
視察疏運 陳(沖)首次進交控中心
思考未來 李嘉洺借宿環島
郭台銘：台灣應發展雲端教育
丟十萬元心慌 男失而復得
新年走春 中市寺廟祈福兼觀光
免簽待遇 殷瑋見證受國際尊重
女失聯4年 父見面潸然落淚
揚名好萊塢李炳憲角色玩偶上市
亞姐陳彥蓉返台 發紅包賀歲
關懷長者 老五老送獨老年菜
嚴凱泰挺HTC 宏達電感謝
桃園春節假期 塞車路段全都列
粵前統戰部長違紀 雙開
陸1月CPI升2%
陳菊慰勉消防人員 籲注意安全
義消還願 幫世界最高媽祖洗臉
正崴今年營收成長 目標2成
新台幣兌美元貶1.2角
聯電1月業績 止跌回升
日股收黑 連12週漲勢止步
提副總理族裔背景 德政要惹議
數據報喜 陸股年前歡喜封關
陸官媒：釣島已成中日意志較量
陸春運奇招 有人溜冰返鄉
信件不翼而飛 遭偷回收變賣
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蛋砸陳長文 紅十字分會長遭訴
中華電1月每股盈餘0.32元
春節人潮返鄉 北捷仍不得閒
防抄襲 國科會頒學術倫理規範
總統：媽媽煮的味道是打拚動力
兄弟事業有成 返鄉回饋鄉里
被控壟斷車票 業者喊冤
大學生報警 控吳宗憲打人
解除婚約 男方要求還聘判准
周大觀基金會 送愛到菲國
警公開場所值勤 民眾可反蒐證
歐峰會達協議 預算案可望解套
大直別墅實登3.4億元 新高
雷達事件 陸軍方反控日艦跟監
春節祈福 雲林廟宇具特色
正崴跨足醫療雲 創造新價值
駐尼大使邢瀛輝與尼記者圍爐
倫敦時裝週影片展 陳劭彥入選
仁寶元月營收 年增30.3%
春節9天假 中市飯店搶商機
陸1月新增貸款 超越預期
池上田媽媽美食 春節不打烊
台達電元月營收 月增8%
砍女友73刀致死 檢求處重刑
光寶集團副總裁滕光中退休
讀賣：拒訪陸 李登輝5月訪日
馬總統9日發表除夕談話
順達號遇大浪 台船長受傷不治
長假效應 台幣貶值1.2角
麻生喊話 日圓兌美元勁升
陸銷售衰退 日產淨利不如預期
群創1月合併營收 月減1成
因應年假 台東門診時間調整
電價調整新機制 經部：研議中
春節疏運 軍機協助台北飛南竿
港出重手 大抓水貨客
1月稅收 年增28.8%
人事總處：政府用人秉精實原則
艱苦人創業 雲縣助微利貸款
春節登嘉明湖 先登記再入山
馬祖天候不佳 軍機助返鄉
李玟獲邀 好萊塢慈善演唱
不實發票 台新金：廠商疏失
大樂透 春節加碼6億
感念母親栽培 教授捐助學金
迎鄉親回家過年 李沃士送紅包
港房市熱 中原指數再創新高
經馬拉松協商 歐盟預算有譜
緯創元月營收 月減4.43%
馬爾地夫觀光客 1/4是陸客
蕭家淇打包 林志玲照片壓箱寶
錢淹腳目 蘋果考慮發優先股
智冠元月營收 月增7%
返鄉高峰 中山高南段湧車流
去年12月稅收修正 增174億
台北花市營業到除夕下午
索羅門強震 台捐助20萬美元
陸外交部：雷達事件日無中生有
雲林子弟發光 黃俊博特奧奪金
欠租金擊斃房東 黑幫眾遭訴
通貨發行額1.8兆 歷史新高
台灣大1月EPS 0.49元
南韓春節返鄉人潮湧現
電信三雄 台灣大元月獲利王
陳(沖)卸任茶會 離情中有笑聲
女嬰大陸染麻疹 返台隔離治療
德2012年貿易順差歷年次高
偷車被警追跳橋骨折 賊遭判刑
台塑四寶1月營收 年增2成
集集燈會 百名不老騎士代言
兒童醫學中心 年中可望設立
出口低迷 日經常帳盈餘創新低
金門拚觀光 烈嶼營區開放
武陵農場交管嚴 民眾提前賞櫻
重現昔日金門 豆導拍軍中樂園
小年夜國道順 除夕另波返鄉潮
被控毆學生 吳宗憲：願致歉
印尼國會議長：男人都想多妻
1月準備貨幣 月增519億元
春遊苗栗 APP影像看路況
鋼鐵遭課反傾銷稅 公會：失當
春節掛急診 兒童感冒占大宗
腹痛拉肚子 原來假牙卡大腸
包裝不良 葡勝納自主回收
索羅門又強震 規模7.1
慈濟北義賑災 地震災民感動
當另類公務員 毛治國有法寶
助辦貸款騙女網友 男詐財千萬
打傷自閉兒 父上吊亡
日副相：日圓走貶速度過快
女粉絲火警昏迷 五月天加油
法付贖金救人質 滋養恐怖分子
泰南宗教領袖反對宵禁
春節團拜 溫：改作風勤儉辦事
江宜樺難忘提攜 盼不辜負陳(沖)
越南外勞路倒不治 兄抱骨灰返
陸CPI月增率 1年來新高
鴻海捐款 蔣偉寧感謝
火控雷達鎖定案 陸日互嗆
全台513處 禁行大客車
大樂透開獎
今彩539開獎
大馬12月出口與工業生產萎縮
S.H.E春晚禮服重50公斤
政院研議 酒駕納預防性羈押
水閥故障釀車禍 水公司判賠
安倍指示重議集體自衛權行使
國軍春節留守 馬總統感謝
迎花季 武陵農場宣導交管
被批污染水源 金酒否認
外籍婦舉步維艱 微創手術治癒
避爭議 惠普減少陸生雇用
台金船運取消 旅客轉搭班機
勞退基金1月獲利 219億元
和談未奏效 緬北仍有衝突
石油出口猛增 美貿易逆差銳減
租豪宅開毒趴 警逮捕36人
大樂透頭獎槓龜
亞洲不振 麥當勞同店銷售下滑
今彩539 頭獎2注中獎
行車惹糾紛 宜縣消保官道歉
遏止酒駕修法 藍委：準備就緒
春節期間 府院首長行程滿
金管會、工程會副主委 王儷玲及顏久榮
內政部：105年老人將超過幼年人口
雷達鎖日艦 中國外交部指「蓄意散佈假信息」
安倍21日訪美 中日議題成焦點
中國春運高峰 7日運送旅客1億33萬人次
中華電呂學錦 過年慰勞員工
馬對物價上升無感覺 府：總統說法與事實相符
生肖不討喜 蛇年受冷落
除夕行車順暢 高公局: 多利用免費時段
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財政扣押 白宮：傷害中產階級
巴西南部持續傳出暴力攻擊
除夕返鄉 中午前國道高乘載
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除夕不得閒 陳士魁奔波命
超級風雪 紐約甘迺迪機場關閉
黑頸鶴過冬 西藏雅魯藏布江夯
風雪影響 華航紐約航班延遲
朴子配天宮御賜燈花 特有文化
年關近壓力大 挨罵服務網上夯
分擔家務 蘇貞昌在家是煮夫
財報亮眼 標普創5年來新高
壓歲錢存20年 男27歲買房
巴西嘉年華會成商業噱頭
陸蛇年春晚 洋味特濃
冷氣團減弱 中南部溫差大
流連社區情 沉浸蒜香美景
台灣好行 春節慈湖攬勝免開車
拜年讀書換遙控車 父子簽協議
學習理財 英將列為中學必修課
王建(火宣)訪緬甸 請貧童吃排骨飯
春節幫手都回家 陸民頭疼
春節圍爐 保持通風
春節遊雲林 心曠酸菜情
風暴來襲 紐約起降航班停擺
新北除夕到初三路邊停車不收費
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新春圍爐 通風安全保平安
春節16處國家遊樂園區賞玩趣
春節常濕冷 出遊泡湯成首選
迎新春 家具擺設助招財
春節遊武陵 1日遊搭大眾運輸
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宗教民俗與小吃 北港風味獨特
百貨除夕僅至傍晚 量販正常
朴子刺繡產業發達 向下扎根
菲罹癌少女 可望赴台治療
火箭戰拓荒者 豪首節摘7分
八里五福宮 招財童子求財金
續雙親夢 請辭技師做咖啡
歐股收紅 陸貿易數據報喜
陸數據亮眼 布倫特期油漲
暴風雪襲擊南安大略省造成混亂
奧塞：世界的起源是完整畫作
免美簽加淡季 3月遊美最划算
日月光春節加班 全勤發紅包
陸貿易數據佳 金跌銅漲
徜徉文化美 悠遊虎尾溪藝術
世界有兩急 用水與衛生問題
亞太消費者信心指數 印尼居冠
辨識身分有新招 掃描膝蓋認人
火箭戰拓荒者 上半場豪得十分
用紙做家具 蕭光廷致力推環保
海外漫遊 電信業春節搶商機
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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美動物園花40萬美元留住小象
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攝影記者創業 整合行銷做公益
八年級漁夫 許秦源年收百萬
夜猴從一而終 會生較多幼猴
身分證掛失 春節1996也通
吹過島嶼的風 吹向葛萊美
港媒：解放軍備戰 重兵屯閩浙
期貨業連續19年春節不打烊
蛇年到來 歐巴馬夫婦祝賀
火箭戰拓荒者 豪三節14分
迎春節 菲總統向華人賀年
金山財神廟 財神銀行借發財金
石碇五路財神廟 虎爺換錢水
肯吃苦 張丁文紅茶搖出百萬薪
烘爐地福德宮 贈5萬份錢母
困境學習 李佳懷少年Pi圓夢
春節福袋分類化 選購明確
印尼聯賽 戴資穎助隊伍奪季軍
出遊前 6步驟檢查輪胎安全
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洪秀敏個展 粉彩畫風生動
四人得分上雙 火箭勝拓荒者
農曆除夕 龍山寺晚間燃燈祈福
李鴻源上菜 招牌米粉高官愛
春節最煩人的話：何時結婚
印度保護女性法律 幾乎沒人知
聽障兒的棒球夢 強打者鄧志偉
飯店圍爐超夯 候補也要吃
中國空汙嚴重 日提緊急對策
陳保基：春節物價整體持平
車潮多 國道中部路段壅塞
陸空汙嚴重 日製清淨機暢銷
火警受傷孕婦 仍重度昏迷
媒體轉業揉麵團 拍出幸福披薩
邊打球邊看書 歐陽成功變老闆
乘著黑白鍵 黃裕翔逆光飛行
古德曼：TIFA復談難避美豬
總統春節會餐 肯定空軍戰功
總統談物價 府：與事實相符
泰國草擬同性婚姻法
停收費奏效 國道凌晨輛次新高
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新版護照查驗章 增添文藝風
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吸引異性別下錯功夫 最重美齒
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除夕加班清垃圾 總統讚清潔隊
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日人理想旅遊鄰國 台灣是首選
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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南海爭議 菲多管道與陸對話
馬總統：修法讓醫師責任明確化
馬祖春節疏運順利 楊綏生致謝
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總統發福袋 民眾排長龍討吉利
陸除夕鐵路旅客354萬人次
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