漢
En
News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
國防部:志願役盼103年加薪
黑幫斷人雙手 桃警逮捕嫌犯
台以工作協議 外交官眷屬喊讚
耶誕心願禮物 匯集贈家扶兒童
亞洲瘋巧克力 可可供不應求
烏龍稅單 稅災戶憂鬱妻離子散
邵音音海邊看裸男 隨時要跳海
雪佛蘭棄歐 通用南韓明年裁員
瑞典央行 1年來首次降息
名廚報好食材 重振寶島聲譽
默園謠傳要賣 陳家親友否認
推示範區 總統促培訓師資宣導
港男手機遺失 警用臉書找失主
台幣29.716 三個月新低
為早產兒募款 職棒球星將揮桿
林克穎爭交保 法官改期開庭
墨西哥即將結束石油壟斷
象隊轉賣定案 常務理事會通過
小鴨游基隆 基市警局推APP
金門老照片展 盼設故事館保存
塞蒂：大馬無懼美國退場機制
示範區租稅優惠起算點還要喬
受限舊法 郭力恆不須再服刑
潘基文將訪菲 視察海燕災區
日本新防衛政策 陸：高度警惕
防廢水污染 高市收購農穫
長澤雅美融入台灣 愛吃鹹酥雞
李克強會晤港特首 支持施政
誤當自己家 警化解失智婦尷尬
嘉市議員張志成 當選無效確定
投信：明年高點勝今年 股贏債
麗臺切入智慧機產業
清境高風險區 雨霧中會勘
凍豆腐加防腐劑 新北開罰
胖豬車禍癱瘓 狗朋友不離棄
復甦增強 德國投資人信心上揚
陸第3方支付 清算比特幣喊卡
張文環文學作品 學童舞台演出
整合供應鏈 智慧終端業組聯盟
陳勇志判決文錯置 發回高院審
談亞運徵召 詹智堯尊重各方
火燒百戰百勝 遊樂園盼轉型
中信：全力留住周思齊
設校爭議落幕 李永得扮和事佬
越南課反傾銷 不鏽鋼業促答辯
冷軋不鏽鋼 越對台課反傾銷稅
農博展品雨潮損 雲縣：改善中
航空城新亮點 桃縣澳門拚招商
登革出血熱 高市出現第3例
器材檢修 金門飛輪教室停借
威盛求償 祥碩：法律捍衛清白
財務糾紛 同學炸鵝肉店少東
高鐵92折 每天逾3萬人受惠
年終大掃除 QR碼預約清潔隊
抗議道具遭沒收 台聯告警方
章子怡：陪睡誹謗官司獲勝
北市駐地院家事服務中心開辦
萬金聖誕季動漫 大學生飆創意
兄弟象新隊名 新東家賣關子
屏息票房佳 徐仁國謝台灣影迷
泰國連續姦殺女童嫌犯遭眾怒
環保稽查人力 5都占全國6成
信合社授信對象種類 擬鬆綁
金門酒糟牛肉 成飯店佳餚
社福判決陸移民勝 衝擊港府
台南化製澱粉案 檢方擴大搜索
屏東課土石稅 可望增2億稅收
遭影射睡人妻 吳秉叡二審獲賠
吳君如金雞sss 搶攻賀歲檔
參與暴動 星國遣返53名外勞
中職立場強硬 澳職來電致意
商總改選爆冷 5都代表落選
梅克爾三連任 大聯合政府上路
沒唱紅毛澤東 復旦照辦郵展
國台辦：規劃張志軍會王郁琦
企業挺 微軟吹響平板反攻號角
陸外交部肯定金正日貢獻
外交官受辱 印美關係起勃谿
傳陸中石油高管遭調查
威盛告侵權 華碩不置評
空氣差 辦公室暗藏健康殺手
邀中職打亞運 黃鎮台暫不回應
凱瑞：不承認陸東海識別區
列管閒置設施 初估中市居冠
蘋果A7 讓晶片業人心惶惶
疑黑吃黑虐死友人5嫌遭判重刑
台啤連勝 劉錚獲單週最佳球員
巨寶傳排臭氣 巨騰：子虛烏有
新北貢寮等區18日上午停水
代孕嚴肅 配偶應納入評估
經部：國營事業獎金有法源依據
專家：陸餐飲市場將去公款化
菲商場防搶 買鐵槌出口才准領
印國大黨傳將提名拉胡爾選總理
緯創軟體明年1月上櫃掛牌
計程上路免費體驗期 敲定3天
中信接手兄弟象 承諾永續經營
兄弟象留大台北 另有副主場
台灣電商網站 要收比特幣
今彩539開獎
日修防衛大綱 為改變國策鋪路
偷排廢水 南市2工廠遭罰
大樂透開獎
教宗慶生 邀街友共進早餐
原民持獵槍無罪 警署檢討法令
越夜越冷 冷氣團18日晨報到
高國輝脊椎受傷 新球季恐報銷
商總改選 賴正鎰當選理事長
投保後溺斃 陸配家屬盼還真相
惠譽：台灣銀行業評等展望穩定
凱瑞籲陸 勿設南海防空識別區
11月新台幣REER指數走低
Fed資產暴增 泡沫疑慮加深
經建會：明年經濟成長逾3%
印外交官遭辱 美外交官被報復
碧昂絲出輯 破iTunes銷售紀錄
保險業計算RBC 些微鬆綁
高公局：收費員權益已全力爭取
和康生技力拚本業轉盈
涉拉法葉案 郭力恆被限制出境
斷掌寄養小腿 陸男植回手掌
清境危險民宿 內政部將公布
商總16常務理事 以產業為主
再查茂利 封450噸化製澱粉
通膨低迷 美消費者物價持平
保險業房產公允價值入帳將上路
國道計程上路 OBU系統將關
今彩539 頭獎1注中獎
永生來台打造幹細胞臨床重鎮
大樂透頭獎槓龜
賴正鎰翻上虎背 準備馳騁
傳金溥聰接副閣揆 政院否認
王郁琦訪陸 春節後成行
是否參加泰大選 反對黨陷分歧
梅克爾 邁向最有權力女性之路
茂利化製澱粉 5月前製造
一代比一代富 趨勢恐將中止
台7甲宜蘭南山段塌 交通中斷
網購玩具 亞馬遜貨最齊全
谷歌熱搜 台北榜謝金燕第一
暗藏化製澱粉 茂利負責人聲押
美住宅建商信心 平8年高點
三星申請專利 有意研發電動車
兩常用殺蟲劑 恐危害神經系統
人民幣前11月實際匯率升7%
日本未來五年 將增加2400億美元軍費
台灣稅務戒嚴 稅災戶哀鴻遍野
預測末日總失準 美牧師辭世
陸通報港 H10N8死亡首例
陳偉殷訪華航 向公益持續邁進
朝鮮官媒 刪除所有張成澤有關文字
李雪主現身 平息地位不保說
再賣問題澱粉 茂利負責人收押
多元文化短片首映 『小周杰倫』相聲獻才藝
南檢追問題澱粉 再查獲兩千包
移民署多元文化宣導短片首映 『小周杰倫』相聲+RAP+樂器獻才藝
比特幣採礦毒蟲入侵台灣 電腦變慢該當心
郭瑤琪確定判決書送達 三週內發監
繪畫藝術拉近新移民親子關係
許信良：柯入黨反而不利民進黨
連勝文若選臺北市長 馬尊重、王力挺
蔡同榮疑中風 送臺大救治
公視新移民新節目 「我在台灣，你好嗎」
基隆社教博覽會 新移民快樂學習
越南針對逾期勞工即將開罰
二會蘇貞昌 柯文哲：建立溝通管道
美預算案 通過參院程序關卡
擋大選 泰反對派再發動大集會
體壇頭號吸金王 伍茲狠撈23億
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
俄大手筆金援 力挺烏克蘭總統
台7甲宜蘭南山段 單線搶通
倫敦增機場運量 擴建先於新建
臉書開始在動態消息播影音廣告
自民黨要求政府發布釣魚台氣象
美國：134年來的11月 今年最熱
全球134年來的11月 今年最熱
微軟預期明年初任命新執行長
巴媒：史諾登盼落腳巴西
沙柯吉才說要復出 親信就出包
宋志育：設備監診 提升效率
年終自己加 高利定存年利1.5%
今年台灣成衣順差84億美元
經理人：企業獲利歐股高點可期
韓系對手砍價 頎邦正面迎戰
創見推OTG隨身碟 搶商機
美彩券金額狂飆 可望創新高
2/3巴西遊客喜拿旅館東西
印度國會通過反貪腐法律
待聯準會決策 日股指數期貨跌
法籲南蘇丹各方克制 解決衝突
中壢廠遭罰 日月光：尊重裁量
美承認印度女外交官遭脫光搜身
三星開專賣店 有請蘋果前雇員
利率會議美股小跌 台股看量能
日月光高雄3廠業績估占25%
拉美經濟缺動能 需拓就業機會
谷歌惠普召回過熱筆電充電器
冷氣團發威 淡水12.7度
雃博4項產品獲精品獎
歐巴馬：盼華府多點「紙牌屋」
美國醫學中心槍案 2死2傷
台籍演員黃勝煌獲佳評非偶然
H10N8陸1死 全球首例
教宗獲選同志雜誌年度人物
台股開盤上漲8.82點
台裔女控歧視 緬州人權會背書
亞洲明年要成長 得靠歐美
普生延攬陳定信擔任首席顧問
學貸吃不消 美法學院新生首減
汪傳浦帳戶訴請解凍 數度遭拒
台援助擴建中美洲經濟統合計畫
合歡山小雪 道路一度管制
日銀傳擬擴大貸款機制1兆日圓
梵蒂岡留台校友會熱烈成立
陸專家：北韓政策不會重大調整
閩台三傑 出生福建在台創作
進口需求增 日貿易逆差創新高
蔣偉寧：盼建學費常態調整機制
陸媒：李嘉誠投資大陸水泥廠
國防部：志願役調薪 近日核定
傳索尼擬出售語音識別服務事業
國企獎金 特優多0.2個月
台股周轉率 財長：明年就會好
台贈哥倫比亞貧鄉學童耶誕玩具
威盛提告索巨額賠償 祥碩跌停
國道計次全面轉計程 世界首例
電信業迎耶誕 暢貨中心夯
疾管署將說明H10N8禽流感
港專家：H10N8死亡屬個案
新台幣盤初升逾6分
南韓全年觀賞電影逼近2億人次
3D列印機上市 金寶漲停
國道計程 元月2日起正式收費
高盛讚美律 上調目標價
台鐵駕駛殞命 交部爭取因公亡
曾接觸活禽 H10N8病患逝
澳央行總裁不排除再降息
飛指部募兵百分百 立委質疑
調查：65%退休族很幸福
惠普CEO 加薪150萬倍
陸上月69城市新屋價較上年漲
駐希臘代表處關懷盲人捐MP3
雙北宜蘭山區 提防局部大雨
巨債明年到期 陸面臨違約風險
日月光排污 經部報告下週出爐
促交流 G20代表團將訪開城
越南查獲空運走私象牙
北韓人均GDP遠落後南韓
春節國道費率 擬每公里1元
工程會擬產業全球化推動方案
自然組學生增 教長盼興趣優先
國泰金：台灣民眾經濟信心脆弱
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
蔡同榮疑中風 暫無意識
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
食安受重視 美商不再用怪成分
法人估奇力新12月接單量略佳
H10N8 醫：H7N9翻版
H10N8病毒 曾現身洞庭湖
聯準會貨幣決策前 亞股續漲
協尋失智老人 美推銀髮族警報
歐通過銀行成立基金保障存款人
美通報阿帕契故障 台現地特檢
韓元終止連2升 靜候Fed
IDC：台灣物聯網將蓬勃發展
擴大韓廠合作 奕力明年可好轉
郵包炸彈破案快 劉政鴻嘉許
凱瑞訪菲 確認南海夥伴關係
韓星張娜拉盼真命天子
IDC：2年後4G逾8百萬戶
張盛和：成長率依主計處預估
十大兒保新聞 性侵占4成
量能不足 台股平盤整理
遷廠效應 三星手機價跌很大
經部：國企政策應並列利弊因素
南投花卉嘉年華 外拍團吸宅男
促停獵海豹 女演員掏百萬加元
廣積Q4業績 可望創新高
跨年散場 1.4萬輛小黃待命
首例H10N8 江西加強監測
平地最低溫 新屋12.2度
印在野領袖籲逮美同性戀外交官
四技二專統測 19日起報名
大腹便便 淋巴液滯留腹腔作祟
南迴公路 卡車撞遊覽車1死
缺血不慌 星手機App解血荒
智崴飛行劇院接獲大陸訂單
財長：調土地公告現值 求公平
監控惹議歐巴馬與科技業談改革
火箭練球 林書豪再度缺陣
林書豪背傷 將尋求專家協助
花東鐵路電氣化 明年6月完工
吳憶樺成年 巴駐台單位不涉入
吳憶樺非唯一 台巴混血兒悲歌
開闢新錢景 臉書測試影音廣告
憂停工失業 日月光工會陳情
陸廠搶食 日韓LCD市占流失
加男子12億彩票獎金全數捐出
中移動4G機海 宏達電搶商機
阿帕契出狀況 陸軍全面停飛
南非重量級學者訪華
德拉吉指處理銀行倒閉計畫不足
大田4產品 獲台灣精品獎
闊別十年 吳憶樺1月3日返台
群創擬募資207億 盤中小漲
耶誕晚會 中壢21日搶先登場
報備成本不實 慶云遭罰
茂利問題澱粉 將依新法重罰
李婉鈺想婚了 明年成人妻
逃逸外勞產女 母女一併遺返
雲端視訊加持 APP速報案
軍艦相遇 陸：中美有效溝通
連勝文：財產無不可告人情事
台聯批治安差 新北婦幼隊釋疑
清境農場案 李鴻源：進行討論
好難打 北上廣深房價漲很大
治水財源 109年後地方自籌
推文創跨年檔 新光三越拚持平
資策會助南非中文學校教學
全球移民匯款 養活窮國
松翰Q4營運 可望淡季不淡
美醫院槍案 男子闖診間開殺戒
退休生活幸福感 公教人員最高
北市跨年交通輸運 三階段交管
失明男跌落月台 忠犬撲身護主
SOGO今年可望微幅成長
公廣政策 龍應台提三大願景
迎馬年 蒙古野馬寶寶亮相
向滇緬後裔募兵 軍方認為可行
南迴陸客團車禍 多數輕傷
弱勢盤整 新台幣午升3分
再賣問題澱粉 茂利面臨重罰
吳志揚赴港 桃園航空城招商
蔡同榮中風 綠委關心祝福
中市閒置市場 胡志強：已活化
花東鐵路電氣化 趕明年6月通
面板廠存亡 貨貿成關鍵
國道計程 約7成車日省45元
朝陽科大送暖 老人溫馨過冬
H10N8疫情 大陸專家曾示警
央行理監事會 外銀估利率不變
陸客台東車禍 3人輕傷
補償農損 高市收購過熟花椰菜
合作放寬 越公僕來台修碩博
港專家：H10N8爆發風險低
美國兆彩開獎 至少2人中頭獎
涉貪案定讞 郭瑤琪將發監
工研院攜台塑 跨染料太陽電池
H10N8 台灣野鳥曾檢出
南海爭議 凱瑞：美菲並肩合作
北捷跨年疏運 分線分站小撇步
H10N8 江西旅遊疫情提高
災害防救首獎 張花冠代表領獎
台股收盤跌3.89點
高中生命案 檢擬取消現場模擬
SK海力士傳明年建新晶片廠
好友製炸彈報復 被害人願原諒
風雨為掩護 山老鼠落網
立委：合庫恐涉超貸案
追污染源 高市增後勁溪採樣點
台灣大捐復康巴士 造福病患
明年GDP保3 企業看法不同
印度央行意外維持基準利率不變
台股開平收黑 跌3.89點
目睹風災有感 占墾戶自行還地
投信：美續任領頭羊 股市續揚
學生助理納勞保 教部下週報告
瞪人凶狠勁 原是動眼神經麻痺
12月台指期跌23點
台股小黑 觀望QE
12月電子金融期都跌
龍應台：爭取公視預算加倍
盜拷最新A片同步賣 新北破獲
投信：明年指數上看9200點
印度利率按兵不動
好不一定要紅 洛神花葵新品種
張盛和：八大行庫未提加薪
不想領22k 兄弟返鄉種蜜棗
停工臆測不斷 日月光收跌
挺文創 融資逾1800億
推3D列印 台科大攜手新金寶
提升救援率 立委支持換購黑鷹
查廢水排放 彰檢提訊7被告
吃定羅東美食手冊 免費索取
2013國際小姐 菲律賓佳麗封后
性騷誣下屬 前貓纜副站長判賠
魏應交TDR案 不起訴確定
三大法人賣超台股20.59億元
中市經濟成長 胡志強頒獎表揚
桶裝瓦斯 經濟部擬補助弱勢
保肝篩檢 21日在國父紀念館
不搞笑 巴西2014年只工作3個月
港府：H10N8人傳人機率低
買到上吊凶宅 獲賠2百萬
張艾嘉訪尖石 籲多關心別人
國際移民日 移民署推宣導短片
牙醫師涉詐領健保費 詐欺起訴
行願非洲巡演 胡志強籲助養
谷歌眼鏡新功能 眨個眼拍好照
回收袋冒充 茂利涉賣問題澱粉
貨車撞遊覽車 陸客8輕傷
氣溫驟變 冷空氣來血壓易亂
立院初審 增身障者著作近用權
DG框框舞 力拚尾牙女王
一氧化碳中毒 女子浴室昏倒
血壓不穩別泡湯 吃火鍋勿太鹹
未合法登記 清境2民宿須停業
契約工指勝訴不理 榮工：誤解
另類青年跨年 學生義工減垃圾
林內新生兒有福 肺炎疫苗補助
陸秘建月宮一號 春節亮相
大台中高峰會 李登輝要開講
外交官在美被捕 印度誓言營救
十大旅遊關鍵字 媽媽嘴尬小鴨
北北基宜山區 防範局部大雨
新台幣收貶2.9分
清境7民宿不合法 名單公布
總統：國土保育 應追究到底
微軟當家大熱門 尋求活水助入
精英獎 陽岱鋼最佳男運動員
秦始皇陵新發現 好大的軍備庫
調查出爐 北市民最愛輕運動
竊賊偷電纜剝線 墓仔埔也敢去
實踐國小廁所舊 高低年級錯置
冒險犯難標準 銓敘部願檢討
捍衛真愛 張惠妹獨資開唱
李詩欽：明年拚雲端整案輸出
南蘇丹反對派領袖 否認政變
服務偏鄉 竹縣推愛心醫療專車
越南祭新法 逃逸越勞揪團自首
李詩欽：英業達明年營運俏
因應高齡化 郝力推通用設計
吳副總統：解放雲端力量
國企獎金 擬與GDP連動
北富銀簽署首樁跨境人民幣貸款
鎳價升 有助東明毛利
陳柏良加盟中超 台灣第1人
印女外交官遭搜身 痛哭好幾次
彰檢提訊7被告 釐清毒廢水流向
陳守煌去留 羅瑩雪：未決定
殺妻與岳母 最高院4度撤死刑
敦泰華映內嵌觸控面板獲酷派單
男轉行詐騙 藏陸遭逮被遣返
總統：治水有成效 但仍不夠
少子化衝擊 高雄2科大要合併
青壯年不愛動 北市擬送半價券
台微體安畢黴進軍歐美
學者黃福慶林明德獲旭日中綬章
跨年夜計程車喊價 北市將開罰
貢獻獎 關中看見另一個台灣
網購帶動 陸估零售年增1成3
惠譽：升息有利台灣保險業獲利
華隆自救會 盼政院提解決方案
茂利賣問題澱粉 不排除假扣押
永不放棄 馬志翔談KANO
印尼女省長涉貪 多次赴台跨年
攻歐疫苗市場 國光推自有品牌
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
名廚率學子包水餃 鼓勵街友
有線高度競爭 考慮廢資費管制
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
第3季整體房價所得比 略升
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
全家未來5年 投資百億
日月光：無裁員計畫
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
標售土地新高 高市年破60億
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
清境民宿 5家納優先處理
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
卜蜂設雞場 張花冠：嚴格把關
H7N9 廣東省再添1例
屏東戶政延長上班 受理健保卡
電電公會陸設點 投審會准了
出人意料 印儲備銀行未調利率
習近平充分肯定香港施政
鄭羽書與女兒 分享書信傳遞愛
哈登扭傷嚴重 出戰公牛添變數
副總統：徐生明是不落日光芒
藝人毒品案藥頭 警方押解回台
林中森訪陸 再與陳德銘見面
鑽管噴油落荒逃 笨賊遭判刑
甄子丹變美猴王 化妝像苦行
維也納新年音樂會 台三地轉播
臉書影音廣告 恐惹毛用戶
比特幣中國 人民幣充值喊停
國道計程收費小撇步 先加後減
歷45年 印度反腐法案立法
2014網路對消費影響力再增
陳錦芳：盼台成新文藝復興搖籃
陸：批判達賴本人 而非稱號
攜超量菸酒闖關 被罰逾9萬元
菲海燕災情 凱瑞感震憾
12月上旬DRAM合約價漲3%
威盛索賠 華碩：意圖干擾營運
雲林農博 全面禁菸
宏?變革 發展自建雲
童仿灰太狼燒友 製片商判賠
大陸冷氣團影響 冷到21日
跨年疏運 北市將加開散場專車
新北警：治安改善 竊盜下降
北市檢驗市售米 全數符合規定
日月光水汙 K7廠稱系統異常
爭搶毛巾 大貓熊母女黃巾之亂
陸再試射東風41導彈 可攻美
南韓手機遊戲商 拓台灣市場
全球遭囚記者 人數創歷來第2高
北市抽驗漢堡皮吐司 全數合格
大馬台商會長：台馬貿易將增進
吳君如G乳 陳可辛摸過掛保證
白袍醫師音樂傳愛 守護青少年
農博主次展場 接駁車很方便
憶聲推歌林品牌 盼年成長5成
加工區廠房再興 增投資促就業
中市閒置設施 35件列管活化
中移動推4G 補貼將加碼
日股表現不凡 券商增聘畢業生
缺錢返家 男騎微笑單車回桃園
台幣29.745 3個月新低
清境條款 違規民宿擬加重罰則
清境危險民宿 業者籲留生路
迎跨年 Kitty貓纜也不錯
跨界產學合作 壢新醫中大結盟
徐總獲精英獎 遺孀：最大肯定
傳鄭州廠產值增 鴻海：不評論
產後媽咪 6成瘦不回來
英失業率 意外創逾4年新低
南蘇丹衝突 數百死上萬人逃難
全家營收穩定增 進軍陸餐飲業
兩岸工作會議 高市促產業高值
防禽流感 上海春節停活禽交易
全國性減刑 總統：效果有限
清境風險區 7民宿違法將停業
新秀投手林國裕 加盟桃猿
藝陣文化祭落幕 聯豐獅陣奪冠
新北推紀錄片拍攝 理性與感性
帶鳥闖關 叫聲露餡男被逮
台東地價漲 延平鄉山區最便宜
助檢舉污染 南市推河川巡守隊
讓獨老團圓 華山基金會募年菜
挨批關說案烏龍指控 特偵澄清
新北消防：依標準送醫蔡同榮
屏科大馬來班學生 畢業多就業
計程上路即拆票亭 3個留紀念
美188億兆彩頭彩 2人均分
圍棋賽金門登場 兩岸好手交流
全國環保知識賽 苗縣學子奪冠
橘：2014不排除選直轄市長
專家：H7N9病毒活躍華南
還債先利先本無共識 送協商
精英委任楊龍光任總座
德：歐元區危機改善 須修條約
創新發明賽 雲科大奪金銀
魏應交不起訴 頂新不評論
穿緊身褲 印尼亞齊取締
跨年交管 15站微笑單車暫停
高雄蔬果登汶萊 陳菊領軍行銷
冬季聯盟再吞敗 中職無緣冠軍
夫看診資料亂蓋章 許曉丹遭訴
聯電砸181億 擴28奈米產能
魏家TDR案 永豐證已被罰
毛孩過好年 高雄展寵物用品
暴動後2周 星對小印度區限酒
獲精英獎 陽岱鋼意外
北市房價所得比 近2年新高
金門抽測桶裝瓦斯 全數合格
共軍東風41導彈嚴重威脅美國
師徒林敬能郭婞淳 雙獲精英獎
元富證設合資券商 選定天津
十大房市新聞 奢侈稅修法居冠
中華紙漿排廢水 花檢展開調查
跨年人潮湧 市府轉運站將封閉
新北不辦國中會考模擬分發
查鎳汙染 高市海洋局：未異常
被指拿TDR 江丙坤澄清
影響美國防人物 習近平居首
陳守煌：去留尊重長官決定
幫派開慶生毒趴 警逮送法辦
保險海外併購 業者盼更明確
歌林明年登陸 先攻網購小家電
清境逾百民宿 僅5家沒違建
標靶新藥 高醫參與臨床試驗
空識區爭議 北京：表演夠了
部會攜手 雲彰地層下陷漸緩
屈臣氏IPO 傳挑3投銀處理
全球記者遇害人數降 遭綁激增
跨年交管 北市籲民避開壅塞區
馬英九：雙方創造解決爭議條件
消防月曆影劇風 宛瞥見甄子丹
貓頭鷹情緣 重建區掀風潮
應陸旅遊法 金門縣擬改善措施
中信金與日本紀陽銀簽MOU
林克穎聲請保釋 再遭駁回
陸實施新制 比特幣暴跌
未雨綢繆 歐盟擬禁複製肉品
柯文哲參選 許信良：不需入黨
傳拿康師傅TDR 江丙坤要告
施崇棠上火線 盼台灣品牌齊拚
蔡同榮病況嚴重 台大積極治療
施崇棠：CES展 端新武器
耶誕商機 美店家百小時不打烊
清境風險區違法民宿 最重恐拆
傳水污染 華紙永豐餘否認
高市海音中心 第一期工程發包
黃色小鴨 總策劃范可欽請辭
罰款後 茂利不法所得將再追繳
入夜低溫 中部以北下探11度
蔡同榮傳中風 綠營震驚
購TDR 江丙坤：不參與決策
俄將特赦 暴動小貓成員料獲釋
林克穎爭交保 英法官裁定續押
跨年交管 北市公有停車場管制
國安局：特勤防彈衣安全無虞
處決張成澤 打亂大陸北韓政策
前10月 三大科學園區營業額增
陸證實 戰艦險與美艦互撞
林克穎聲請保釋 法官裁定還押
帛琉總統迎接台賑災物資
疑涉賄賂案 上海衛生官員遭逮
執行割禮 坦國逮捕38名婦女
南蘇丹政變 美籲僑民撤離
藍：綠民調政治操作 不隨起舞
泰國民主黨盼選舉延後
管中閔：示範區有助TPP談判
今彩539開獎
新村申購個資 金門縣協調保密
華碩嗆奉陪到底 威盛：看證據
金主入遠雄 董監讓增資認購股
法官裁定續押 林克穎交保夢碎
龔清概會北京台商 閩南語溝通
年終檢討 綠民調：馬僅39分
桃園以北山區 注意局部大雨
槓桿新規 傳Fed決定延後
印外長：沒帶回外交官不進國會
違法民宿 李鴻源：非說拆就拆
危險民宿：判死也有上訴機會
計程上路 逮ETC逃費變容易
春節近 北市啟動平抑物價措施
春節國3新竹至燕巢 收費較低
林克穎保釋駁回 爭取引渡回台
福島第一核廠將全廢爐
國道回數票 12億元還未收回
陸央行出手 比特幣跌近50%
葉佳瑛續任國寶人壽董事長
江揆：做好防災 減少損失
檢衛：徐東銘城府深 追查不易
金融挺電商 金管會通盤檢討
全募兵預算 每年約增500億
國土小組會勘 水泥開採未污染
衣國自沙國撤回14萬非法勞工
被控私通外國 穆希將再受審
加強即時性 臉書買體育資料商
運量縮減 聯邦快遞獲利欠佳
蘇花142K落石坍方 搶修
義收容所虐非法移民 歐盟譴責
威盛告華碩 施崇棠：奉陪到底
非eTag車主 3天後可查費
共軍試東風 林中斌：三中配套
普安堂護產者 文化部陳情
土耳其肅貪 5警察首長遭免職
陸委會對江西發布旅遊黃色警示
影響美國防排行 習近平居榜首
今彩539 頭獎1注中獎
俄國素溪冬奧 法2部長將出席
美新屋開工 創逾5年新高
計程欠費 補繳期最長約2個月
研調：宏?出貨年衰退近3成
廢水案 施崇棠：地球只有一個
阿塞德留敘過渡政府 西方點頭
問題澱粉 查波霸粉圓鑫鑫腸
林克穎還押 沈呂巡：正義之舉
全球旅遊市場 亞洲為成長主力
H10N8發展 世衛尚難預測
忙出新車 福特預估獲利衰退
共軍試東風 國防部:嚴密監控
蘇花南澳段中斷 19日搶通
受訪者不誠實 解處女懷孕之謎
凍結汪傳浦帳戶 美金7億台灣要不回?
美國警告中國 勿設南海設防空識別區
人民日報解密 1949年共產黨派1500人滲透國府
耶誕節焦慮可能引發心臟病
林中斌：陸識別區 挑戰美單邊
QE溫和減碼 美股大漲激勵台股
美史上第2高彩金 得主一次領
全球211名記者遭監禁 土耳其最多
政府清廉推動 移民署率先試辦廉政評鑑
十二年國教成果影片 國立澎湖海事發車
美國肥貓「得了便宜又賣乖」
鼓勵學生參加國際競賽成果頒獎
國民黨「懇託列車」啟動 首站推介許明財
犇和牛館 爐烤頂級美牛
鐵工局：台中鐵路高架2年通車
查劉政池家族呆帳 檢約談銀行7職員
年底旅遊季 「雙時區」腕錶讓您精準掌握每一刻
啟動族語保母托育服務，拓展族語文化傳承基礎！
不動如山 ! 黃世銘二度彈劾撤案
北歐家具簡約風 + 時尚微型車= smart BoConcept
國際金價 跌破1200美元
陸錢荒再現 人行注資穩人心
腦麻兒媽媽的幸福錦囊
歐銀行出問題 德堅持各國處理
美飯店推睡眠方案 包一夜好眠
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
涉金錢醜聞 東京都知事將請辭
QE減碼 每月剩750億美元
美2014年元月縮小量化寬鬆規模
美量化寬鬆縮水 美股先跌後漲
美QE規模明年1月起減100億美元
就業改善 QE減碼百億美元
美經濟復甦慢 Fed主席：運氣差
美參院通過2年預算協議
美監控外國領袖 專家：先評估
傳歐巴馬將提名包克斯出使北京
歐盟財長同意銀行破產計畫
QE減碼 美元兌日圓創5年高
聯環TDR 明年1/28下市
中部工商午餐會 產官雙向溝通
鼎元砍拖油瓶鼎承
資策會助紐西蘭書院華語文教學
雙螢 遠傳買手機送電視
看好台股 投資人布局ETF
寒假迷網把關 中華電守門
QE溫和退場 美股勁揚
伺服器Q3出貨成長 營收衰退
美將縮減刺激 亞股指期勁揚
傳歐巴馬將提參議員包克斯駐陸
矽創Q4不淡 可望較Q3持平
吳憶樺憶往 成長道路辛酸
護食品安全 義擬建全球資料庫
傳美參議員將任駐陸大使
歐盟財長達協議 銀行聯盟有解
11.8度 淡水新竹冷颼颼
基隆小鴨彩排 萌樣首度亮相
減碼QE 柏南奇：葉倫力挺
法德友誼 梅克爾連任首訪巴黎
正港美貨 蘋果新Mac開賣
美QE減碼 韓密切監控市場
美QE減碼 加幣重貶
需求加溫 甲骨文財報超越預期
台股開盤 上漲51.35點
觀光局APP 吸引北美觀光客
港專家：美退市對港影響不大
兩岸春節班機 華航網站設專區
復興廉航徵名 愛台灣系列領先
港媒：中共出版江澤民青年傳記
比特幣暴跌 人行網站遭駭
美國會通過預算減支630億
美QE減碼 南韓：影響有限
不滿友人討債 男開槍洩恨被逮
涉恐嚇遭訴 蔣友青案首度開庭
聯發科Q4可超標 大和升目標價
華研掛牌上櫃 大漲70%
威茲航空班機 孕婦機艙內產子
涉獻金醜聞 傳東京都知事請辭
QE溫和退場 財長：有助出口
台贈醫療器材 智利國民感動
高通新執行長獲加薪配股
王郁琦：訪陸堅持對等尊嚴
曾銘宗：承銷商不可退佣
日本加稅在即 富人股票大挪移
內布拉斯加父子情 陳綺貞獻唱
男疑闖平交道 慘死火車頭
美法庭拒絕重考慮監聽電話授權
QE溫和退場 新台幣盤初走貶
陸運20 可能2017服役
軍情局葉玫在英被捕 待遣返
美參議員包可士 傳將使陸
誅張成澤 陸網出現惡搞圖文
長榮交響樂團 新加坡演出家後
日月光排污案 矽品吃補
服貿 不開放陸資政治民調
觀光賭場管理條例 送交協商
QE確定 投顧：新興股市利空除
吳憶樺闊別十年返台 嬸嬸期待
日連鎖鍋貼店社長 傳遭射殺
華研掛牌 布局大陸做更多
新台幣貶至3個月來低點
立院審環署預算案 促加強稽查
進出口業盼明年GDP 3.5%
海力士傳建新廠 南科華亞科跌
地方特考將登場 電信偵防防弊
QE減碼 韓元貶幅1個月最大
自體免疫差 補冬加劇虹彩炎
美股大漲 台股重返8400
傳出使大陸 包可士：不該我談
吳中書：盼明年經濟成長逾3%
腸病毒重症增1例 入冬仍提防
桃機新識別 4T主軸
行人闖平交道 影響上萬乘客
日月光案爭議 沈世宏質疑陳菊
投信：QE如預期 看好台股
美縮減刺激 亞股看多走揚
涉恐嚇美國學校 蔣友青出庭
K7是否停工 最快20日確定
傳將接監院長 胡志強：沒謀求
吳中書：台灣不需明顯升息
申辦奧運功臣 東京都知事辭職
北捷博愛電梯 推廣禮讓文化
藍下週排審服貿 綠不排除抗爭
清境7違法民宿停業 正式發文
越陸貿易成長 上看5百億美元
曾銘宗：利率短期不會大升
釜山聖母高校訪崇光 締姊妹校
中石油大帳房被查 反腐疑升級
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
飯店創新 6大科技驚豔旅客
耶誕應景商品 燈串標示不全
國中試填志願 第2階段開跑
哈登無懼傷勢 火箭首節領先
推新能源 工研院設認證實驗室
涉打死人 楊謹華胞弟判13年
環保署槓陳菊 綠委質疑護航
四大洲花式滑冰賽 台北登場
美債殖利率較其他公債6年高
設廉政評鑑架構 移民署先試辦
美縮減量化寬鬆 人民幣走貶
大陸再投4000億 治京津風沙
兩房臨類似聯準會銀行壓力測試
現股當沖放寬否 金管會再檢討
賭場管理草案 楊綏生盼速通過
防邊緣化 副總統籲推區域整合
大甲媽嫁女兒 邀99對新人
巴拿馬人對國家經濟信心增加
港特首選舉 習近平：按基本法
軍官逃英遭查獲 台盼儘速遣返
觸控式螢幕 凌空操作不怕髒
嘉市鬧區火警 2人命危
火箭4人得分破10 半場領先
商機滾 第三方支付股走強
免費WiFi 外國客免排隊
監控K7廠 排放設備缺失多
華寶併入仁寶 2/27下市
查寵物食品 近8成標示不合格
學者：QE縮減 有助台灣出口
花東電氣化延宕 毛治國道歉
北市查生前契約 9業者全合格
聯想春節備貨 Q4面板採購增
冬季老人肺炎增 應早施打疫苗
收獻金案纏身 東京都知事請辭
師奶殺手 消防猛男月曆秀肌肉
日月光海放 沈：高市前後不一
上海醫院擅用照片 伊能靜勝訴
美官員指瑞信詐騙逾10億美元
阿聯酋飛台 促穆斯林客成長
國際設計競賽 台生年獲70獎
立委指台銀雙重優存 財部澄清
吳壽山：上櫃明年沒悲觀理由
門諾募款 歐陽龍女兒辦音樂會
搜身印度外交官 美：已給禮遇
涉恐嚇美國學校 蔣友青否認
投信：利率低股市看好
火場英雄救美 猛男月曆代言
嘉義竹崎蜜棗 量少行情看漲
日月光：停工臆測不予評論
金管會：信用卡電話服務可簡化
黃世銘彈劾案再戰 各界關注
火箭急升 3節領先17分
金溥聰向立院請假 綠營不滿
陸智慧機明年估達4.36億支
蘇花南澳段搶修 恢復通車
國際詐騙猖獗 外交部提醒小心
年貨大展 一次滿足需求
許明財競選連任 藍軍大團結
QE將退場 新台幣午貶4.9分
火車上辦創意 工研院覓明日星
櫃買明年新增文化創意類別
江宜樺痛心污染 促查明真相
建流浪動物家園 世聯會辦義賣
屏市萬年溪景觀橋 22日啟用
助街友吃尾牙 郊遊辦義演
陸婦染H10N8亡 印尼警戒
亞洲雙簧年會 開幕曲獻黃敏惠
違法民宿 李鴻源：不能貿然拆
同室操戈 華碩宏達電腿軟
合庫涉超貸案 金管會追查
日月光案 高市環署在政院舌戰
立委指合庫違法放款 要求嚴查
自經區 不排除與滬自貿區對接
傳轉單 日月光：營運正常
處理清境 李鴻源：沒選舉考量
企業加強做公益 金管會研議
國土保育 民進黨團籲速立法
QE退場 印尼盾貶至5年新低
台股收盤漲58.36點
國道計程收費 江揆促加強宣導
火箭全員得分 輕鬆擊敗公牛
江揆擬上火線 宣傳經濟示範區
教部：外校到台 盼半年有進度
內嵌面板供陸手機 華映漲停
三峽國中適性輔導 玩出一片天
台銀明年預算 淨利逾63億元
黃色小鴨游基隆 測試彩排
藍輔選列車啟動 首站赴新竹市
台股漲58.36點
台捐款疑案 薩國會約談前總統
南鐵自救會 邀賴清德座談
印尼設點騙陸人 得手泡酒店
厚毛皮大衣護身 圓仔不怕寒流
菲重建費用估高達82億美元
印外交官遭脫光搜身 凱瑞遺憾
美QE減碼 韓元領貶亞幣
紐上季GDP加速至4年來最快
三思而PO 臉書用戶自我審查
自殘到食屍 印尼巫術難除魅
示範區與上海自貿區物流可合作
1月台指期漲60點
老翁吃藥尿不出來 攝護腺作祟
1月電子金融期都漲
台股收漲58點 力守8400
預算協議過 美焦點轉如何支出
立院暫共識 限縮監聽聲請要件
投顧：台股體質優 看8800
網友不了解服貿 陸委會續溝通
減緩地層下陷 推海水供應系統
揚智攜手LG九洲 進軍墨西哥
立院初審 空大可收港澳陸生
冒險犯難撫卹 70年僅40人
台北杜拜天天直飛 明年2月
服貿開放廣告業 助台商行銷
後QE時代 投資回歸基本面
牛排館要癌友脫帽 網友罵翻
QE退場 管中閔：衝擊不大
兩岸印尼跨境合作 破詐騙集團
8成偏鄉童 放學忙於家務
玻璃娃娃車禍 警同網友追肇逃
洛斯帕飛樂團主唱性侵 判35年
女學生錯過班車 廁所當旅社
名牌包藏毒 男遭逮跪求放過
三大法人買超台股23.74億元
學者：包可士重視美經貿利益
日月光停工否 勞委會密切觀察
防土石流加水災 日惹緊急戒備
李雪主謁陵 未佩戴金日成徽章
清華名人堂揭幕 樹立學習典範
高市環局：依法行政立場一致
就職4週年 黃健庭：邁向國際
非都市工業區土地 擬課奢侈稅
塗石膏不能動 男性侵3女判刑
國中科奧賽奪冠 黃靖惟獲表揚
停業無照民宿 違建部分要拆
冬至湯圓PK 雙連圓仔湯奪冠
遏超速 竹北1週取締439件
江揆：篩選潛在弱勢提供協助
發展軟體 林憲銘：幾無害自然
爭取20年 竹縣義興大橋動土
王建民與紅人簽下小聯盟約
查劉政池呆帳 約談前農銀職員
陸前海歡迎與台經濟示範區合作
普安堂告文化部 盼中央有所為
美國傳統 南加州耶誕花船遊行
參與區域整合 明年中ready
高EQ處事 吳陽龍耕作舒壓
藍：政治獻金處理申報合規定
展望明年 緯創董座：偏保守
台滬經濟區合作 上海學者看好
新台幣收貶2角
多元水利用 補地下水防下陷
韓女藝人賣淫風波 李多海清白
弱勢欠水費 北水處設協會代繳
陸媒：北韓批張未必指桑罵槐
越南祭重罰 逃逸越勞現自首潮
日月光停工否 高市：嚴謹處理
自行車騎經校園 宣導下車牽行
檢評會確認關說事實 藍籲正視
土地憑空消失 重劃交接暫停
副總統籲重視食品安全
經驗多 傳包可士將接替駱家輝
竹市西濱公路車禍 兩人送醫
首爾打造新韓流 設漫畫街
上大聯盟機會高 王建民當紅人
德長程巴士市場快速擴張
軍犬功成身退 找到新主人
誇大食品有療效 業者遭送辦
數百菲共闖首都 民眾錯愕
潔牙不良 29歲女一口爛牙
建仔當紅人 拚年薪3百萬美元
劉政鴻惡人說 苗縣委律師提告
堅持追美夢 王建民加盟紅人
雲門40年 林懷民憶台美斷交
黃博志五百檸檬樹 北美獎首獎
黃世銘二度彈劾案 監委撤回
整合科技醫療 江揆誇佳世達
林懷民：欣賞舞蹈 感覺最重要
K7廠水汙案 日月光送陳述書
茂利案 南檢追查化製澱粉流向
劉德華求情無效 風暴列限制級
萬人資料庫 男潰瘍女肌瘤
澎湖天后宮加天窗 擬降低高度
Echo好神舞大紅 路人揪跳
郭董：公司發展會向小股東說明
海燕颱風重創菲 慈濟以工代賑
雲門新作 稻米情結大發作
李爸爸託付 蔡明亮照顧李康生
雲林農博 開幕晚會現場轉播
防制登革熱 意外查獲大麻工廠
談侵權案 陳文琦盼尊重智財權
基隆小鴨首亮相 萌樣吸睛
郭台銘：集團明年成長更快
提升來客率 麗豐明年獲利看俏
深圳確診首例感染H7N9個案
日月光案 沈世宏憂訴訟爭議
曾銘宗：連勝文投資時 非關係人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
吃三明治丟名琴 尋回高價拍出
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
客運車撞候車亭屋簷 幸無人傷
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
竹市氣溫下探11度 3人送醫
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
探究失智症 自製MRI平台
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
上海赴台自由行 簡化手續
陸委會：王張會面細節未確定
廣告誇大瘦身 罰名嘴劉駿耀
稽查化製澱粉 查扣3家食品業
孩子補習沒 APP輕鬆查
水溝蓋縫卡女童 高市汰換
寒冬助獨老 藝人做年菜助弱勢
持續落石 蘇花南澳管制通行
瘖啞簡訊報案 東警有專線電話
日月光停工陳情書 送達環保局
苗栗工業區道路動土 引商進駐
議會放手 台東總預算分文未刪
台北愛樂首登金門 演奏名曲
大陸冷氣團 低溫至21日
取締山坡地檳榔 顧及農民生計
郭董：未來在美投資將達10倍
行銷觀光 台中市府推APP
阿Ken深情吻 朱芷瑩嘴發麻
金門新村登記 縣府保個資安全
攻網購 F-麗豐樂觀看明年
高樹景觀作物 繽紛花海吸睛
三貂角燈塔郵筒 寄情愛你一世
江宜樺肯定佳世達 上下游整合
攔市長車 菲富人村警衛被帶走
賞小鴨免憋尿 APP報公廁
離災不離鄉 阿里山永久屋動土
不只北京上海 西安也霾害
參選雲林縣長 張麗善動起來
桂圓取代糖水 熱量大減
羅德曼：金正恩是永遠的朋友
永豐餘被控竊占 花檢列偵字案
自經區對接 大陸是合作選項
高市環局連夜審核日月光陳述書
日月光廢水改善 加工處監督
天氣溼冷 北市開設遊民避寒所
裕隆舊廠開發 延至明年送件
梨山賓館下雪秀 感受耶誕氣氛
普生檢測技術獲國家新創獎
義監獄擺烏龍 連續殺人犯脫逃
治癌不用打針吃藥 獲新創獎
僑委會海青班 上萬人受惠
H7N9 廣東深圳添1例
陸委會：陸資規定運作順利
歐洲商會讚自經區 促貿易協定
赴深圳龍崗區 慎防H7N9
3門低地板圓仔公車 造型超萌
減碼不擾市 聯準會找到妙方
Dream Girls不解散
歐洲發射先進望遠鏡追蹤銀河系
朝大野小 德反對黨在國會勢弱
日月光排汙 經部：有改善空間
黃世銘彈劾案撤回 監委將重提
金錢樹葉塞嘴玩 嘴腫送醫無礙
開發中國家出口成長 亞洲最盛
唱你媽的歌 男男吻曬恩愛
歸還韓戰共軍遺體 韓陸達共識
謝依涵：對被害人家屬非常抱歉
行竊當自己家 苗栗怪賊落網
郭董：不反對寶島債但不以為然
北市國小103年取消校外掃區
北門分院大火 縱火男二審判死
葉玫英國落網 循外交管道處理
學生獻技護甲 華山長者樂開懷
清境風險區民宿 盼地質鑽探
台幣29.945 3個半月新低
德國近1600萬人生活窮困
區對區對接 委由智庫研究
以總理矢言 續擴建屯墾區
江揆：企業轉型提升附加價值
副總統：貿易自由政府掌握風險
王建民進紅人 穩後段先發戰力
阿聯酋促銷 台灣飛歐不到3萬
廣案是否起訴 菲檢方還在趕
毒品增多 金門檢警調加強查緝
藥膳慎吃過頭 冬至進補看體質
彰化警察故事館 開幕啟用
日月光：K7廠陳述說明已送出
4G動能 東北亞爆發成長
中美洲尋親隊母親 找到12家人
辱罵員警 藝人龜臉緩起訴
台灣精品選拔 微星獲獎13件
人民幣傳統保單將問世
墾丁海域深層冷水 緩珊瑚白化
蔡同榮狀況仍危 台大積極救治
內政部放寬義消年齡上限
監聽光碟數不符 立院要法部查
抗議江玲君說法 學生丟汙水球
查毒澱粉 高雄市一業者歇業
QE影響房市 房仲：沒那麼快
公視派遣工 邵玉銘：原則納編
德極右政黨黨職人員多曾犯法
黃色小鴨彩排 碰欄杆擦撞拖船
公廣派遣工會 盼全數納編
速審服貿 綠籲藍不要誤判情勢
散裝年貨 北市研擬籤詩式標示
立委籲積極營救被俘情報員
心臟電燒技術了得 北榮奪金獎
非主謀 楊謹華胞弟改判13年
雲端查病歷 偏鄉衛生所連線通
華碩攜AMD 夢幻網咖開幕
三星LG 秀105吋曲面電視
潤泰新參與潤泰全現增維持股比
電纜故障 台中大遠百客困電梯
WTO：全球貿易限制愈來愈多
金正恩照片 叛將張成澤被修掉
施振榮號召企業家 贊助公視
逃避入獄殺人替代 最高院發回
集體收紅包 二殯殮工認罪輕判
聯合國：亞太明年經濟成長緩慢
福特六和總裁范炘任美商會會長
童子賢當選北市電腦公會理事長
黃世銘案敏感 監院氣氛詭譎
地質敏感區 最快明年3月公告
全村男丁捐款 金門大道宮修成
矽品明年資本預算96億元
以總理矢言不放棄擴建屯墾區
商總改選 賴正鎰：完全合法
蒲亭：俄須對烏克蘭伸出援手
冬至自製湯圓 養生又健康
韓戰解放軍遺骸 南韓將還陸
逾6成陸民認為物價高
由新年曆看金正恩 權力穩得很
產婆接生父子 邱祖胤萌生小說
屏東農漁產品 前進新加坡
偷竊被發現 男推人致死遭訴
QE縮減 對台間接影響有待觀察
PS4開賣 露天狂銷500台
陸億萬富翁 準備撼動無線市場
華亞科擬增資 4.5億股為限
壽險衝類定存保單 埋地雷
共軍動作頻 南京軍區也軍演
撙節稅 西班牙胖子樂透彩金降
今彩539開獎
把關食安 政院：加強查緝
臉書再發行股票 股價重摔
義國工業總會：經濟停止衰退
老人比率高 金門加強長輩服務
東京都新知事 安倍屬意女性
威力彩開獎
北市有線電視費 上限仍495元
大馬民調：首相執政滿意度探底
入夜冷颼 淡水11.7度
車牌違規上國道 7分鐘就追捕
南非今年近千頭犀牛被盜獵
南蘇丹動盪 英派機撤僑
小印度區暴動 星國搜尋榜第3
日月光停工影響大 高市將因應
與美高層會談 金溥聰不克返台
法防長：售戰機鎖定印度與波灣
QE將退場 彭淮南：不評論
陸公民走私美高科技晶片 判3年
威盛嗆認錯 華碩重申立場
改作風 中共令黨員喪事從簡
外交官被捕禮遇說 印嚴正駁斥
3部台片入選柏林影展影片大觀
凱瑞遺憾 印度不領情要求道歉
陳柏良進中超 年薪過300萬
泰國抗議團體加強火力阻擋選舉
北北基山區 提防局部大雨
QE退場啟動 亞洲嚴陣以待
威力彩20槓 頭獎上看16億
疑謀財溺斃老夫 婦遭殺人起訴
美初申失業救濟 意外上升
期待返台 吳憶樺惡補中文
歐盟峰會 抗議群眾諷危機快樂
威力彩頭獎槓龜
今彩539頭獎槓龜
查無實證 永豐餘提告
查毒澱粉 高市稽查夜市攤商
郭德綱被封殺 身價不跌反漲
烏克蘭總統：反對派請等待選舉
中市查廢水 永豐餘及環台違法
烏克蘭總統：西方勿介入家務事
撤瑞郎上限 瑞士央行還不急
外交官風波 印度美圖修復關係
洪案審判長 怒被告不清楚法令
台電佟百聖7局完全比賽勝大同
柏林影展誤植 郊遊變西遊
蘇貞昌：談黨主席連任還太早
統一超賣無印持股 賺逾10億
羅智先接統一超董座
美成屋銷售 連3個月下滑
美領先指標升0.8% 超預期
中國央行祭禁令 比特幣值暴跌一半
俄羅斯國會批准大赦 2萬囚將獲釋
中國禁「人肉搜索」 網站將連坐
東京都知事突請辭 上任僅1年
美聯儲宣佈減緩QE 道瓊大漲
各縣市喊窮瘋跨年 花錢不手軟
立委批：eTag形同誘騙全民安裝
70年僅40人 關中：檢討「冒險犯難因公撫卹」
女領事遭脫衣搜身 引起印度國內公憤
腦麻兒媽媽的幸福錦囊
凌越飆漲 櫃買籲注意風險
金價破1200美元關卡 3年新低
新北市家扶歲末感恩活動 新住民家庭在內
商總理事長改選 王應傑陣營稱無效
傳統基金會：政府失靈、公民運動救台灣
面對學生啟示 新移民後代尋根
歡慶移民節 祝福幸福外配
臺中移民節熱鬧落幕
稅制未解嚴 稅官動輒罰很大？
臺權會：臺灣政治不應陷入權力爭奪
蔡正元：被擄台商張安薇還活著！
西藏再傳 自焚身亡事件
南非烏龍手語翻譯 進神精病院
新移民異國美食大車拚
朝鮮警告南韓 將不發預警攻擊
新移民子女表現活潑 志工意外
馬到成功 ! CROSS推出馬年皇家紀念筆
台灣縣市美好生活評比 新竹市第1、台北市第5
國民黨雲林提名介紹會 曾永權期「藍天再現」
中國電機工程學會20日舉行會員暨會員代表大會
國際少棒邀請賽始祖 諸羅山盃嘉義登場
日月光偷排有毒廢水 追討不法所得是對的
全球超過7億色情網站 嚴重戕害兒童身心
為執行金門機場暫停起降期間疏運旅客作業
信義線通車優惠12/23截止 要把握最後假日
電梯禮讓新運動 「分流排隊搭電梯」共創關懷禮讓文化
臺灣風情展北京跨年 華航等贊助幸運者赴臺過元宵
身障者受騙成人頭 感謝移民署破案
根留台灣 「王鼎時間科藝體驗館」開幕
移民署嘉義隊查緝逃逸外勞
中原大學辦境外生文物展
苗栗縣新移民歡慶祝移民節
機場捷運延伸中壢火車站工程 順利發包 於春節後動工
世展會志工張艾嘉 永久屋訪舊友
櫃買中心於今(20)日下午 召開董 監事會議
Toshiba推出嶄新超薄7毫米固態硬碟Q系列Pro
維護載運砂石船舶航行安全
提升股權資訊透明度 證交所為新上市公司舉辦宣導說明會圓滿結束
「十大精采路線」票選倒數 客運業者大展身手求佳績
大飯店跨年夜出奇招 尋找新竹科技金頭腦
張安薇獲救 駐大馬代表處證實
若立院堅持 金溥聰年底前回國
立院初審監聽資料挪他用課刑責
暱稱凱特小寶貝 威廉留言被駭
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蔡明亮新作西遊 入選柏林影展
蒲亭將特赦 下獄十年石油大亨
烏女權領袖 教廷露胸抗議
美零售業者遇駭 竊四千萬個資
是否參選總統 希拉蕊明年決定
歐防務 北約籲發展無人觀測機
達吉特遭駭 4000萬顧客受害
消費者報導：美雞肉遭細菌汙染
軍艦南海對峙 美批陸不負責任
愛滋病毒致病機制 美學者破解
倫敦劇院天花板塌 恐有傷亡
倫敦劇院天花板崩塌 傳30傷
布萊恩膝傷 恐六週無法出賽
激情上攻後 美股跌多漲少
倫敦劇院天花板塌 88輕重傷
2014房市 房仲：價平量穩
QE溫和退場 台幣有趨貶壓力
賴正鎰：商總改選合法
資策會助阿根廷學校華語文教學
調查：房價 看漲比重下滑
紐約洋基與十月先生貝爾川簽約
葉玫：不坐牢前提下 願回台灣
潛逃英國 葉玫：不後悔
美股小回 台股回歸基本面
吃牛蛙祭五臟廟 保育團體說不
微軟老家華盛頓州 創新冠全美
蔡明亮新作西遊 入選柏林影展
清晨冷颼颼 宜蘭嘉義12度
歐美台股揚 基金更更亮眼
葉玫願見 外交部：提出可安排
法海外建築獎 德波宗巴克獲獎
葉玫提條件 國防部籲坦然面對
日月光K7廠停工否 下午公布
賣股繳稅 祖克柏申讓臉書持股
巴西向瑞典採購戰機
自保毀台 涉外人士：葉玫不智
反種子寡佔 義發起保種計畫
Fed料以每次百億減碼QE
台股開盤下跌7.19點
半導體B/B值 平今年最高
K7下午拍板 日月光股價平穩
明年資本預算縮 矽品偏弱
SBL耶誕週 好康享不完
台鐵櫻桃鴨便當 進基隆迎小鴨
依空法師接受阿根廷官方報專訪
新墨西哥州准同性婚 全美第17
廣州副市長涉嫌違紀被查
南北歐反對 歐盟經改獎勵延後
台灣音箱專利巧思 專家肯定
日企忙囤現 冷對安倍加薪要求
發展無人機 歐盟樂見
美QE退場 陸貨幣操作壓力增
韓元創4個月來最大週線貶幅
廣州房價扯 中央說漲地方稱跌
新台幣盤初 升值
中研院下修GDP至1.8%
華福申請第一上市
法人估景碩12月業績估略佳
美國NBA球衣熱銷榜 詹姆斯稱霸
玉山金獲亞洲企業傑出管理獎
法人估加高獲利較去年略佳
茂利化製澱粉 關廟麵也中槍
台開：創意加持 建築導入樂活
中研院估台明年經濟成長近3%
北韓處決張成澤 美：挑釁徵兆
王金平：服貿應協調後再處理
筆電面板報價 終於上漲
耶誕送禮 加國市長：女人愛錢
奕力12月可望攀高 Q4持平
春節加班機 上海時間帶喬不定
監院彈劾41人 農委會居冠
軍艦南海對峙 美防長嚴批大陸
防禽流感 粵活禽市場休市清洗
李克強籲美：放寬對陸出口限制
QE漸退 人民幣兌美元貶
低基期亮眼 台股展開年終行情
政治獻金 王金平：不必再問
體貼羅馬貧民 推米其林級指南
微軟挖安卓牆腳 招手印手機廠
越英海軍交流 擴大合作
小鴨玩具抽測 3件塑化劑超標
環境雲監測 首階段建置完成
韓媒：金敬姬病重
毛利率看衰 代工五哥綠臉
永冠漲停 重登百元
冷氣團發威 玉山清晨飄雪
金溥聰尊重立院 絕無拒赴報告
葉兩傳出庭 否認侵占鑽石
和康生掛牌上市 漲近4成
中信金股東會通過2大購併案
中央氣象局氣象報告
日月光案 陳菊：尊重環局專業
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
日盛證獲公司債報價優良券商
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
美手機設計公司控華為侵權失敗
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
李沃士：藉活動行銷金門
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
北韓威脅南韓 擬不預警攻擊
忠靈祠添F5 退役戰機伴軍魂
離島加班機第2波 26日開訂
Fed砍QE 日銀維持寬鬆
美財長籲國會3月初前提高債限
葉玫案 國防部：不涉政治庇護
科學園區加持 新竹人最幸福
尼加拉瓜畜產出口減2.8%
衛福部：癲癇藥物應是健保補助
諸羅山盃少棒賽 21日開幕
冰風暴來襲 加國南安省拉警報
保育國土 侯友宜：痛擊不法
活體拔毛 重創大陸兔毛出口
日月光中壢廠 稽查未裝暗管
北市房價高 美好生活指數跌
台金線第2波機位 26日開訂
新北打擊汙染 府警檢調聯手
外交風波 美兩天3度致電印度
吸毒貽害 手腳截肢臥不成眠
復出6場 小飛俠布萊恩又骨折
軍情局：葉玫曾假借公務追韓星
陸市：QE退 黃金大媽再套牢
江揆：十二年國教隨時檢討修正
圓仔耶誕禮物 江蕙改歌詞獻唱
南韓燒肖像 北韓揚言無情報復
癱瘓工程師賴志銘 獲表揚
年菜型錄僅供參考 損消費權益
就職8年茶會 劉政鴻訴委屈
祥碩：威盛興訟動機可議
中信金持兆豐金 明年出清
郝龍斌：應考慮特偵組退場機制
指劉建國是黑道 尹伶瑛判賠
梨山藝術節 平安夜啟動
三重傳火警 宮廟主持人疑受困
新經濟環境 中研院提2警訊
中壢廠無暗管 日月光感謝指正
郝龍斌：讓江宜樺重新組閣
美參院1月6日表決葉倫任命
白宮闖錢關 歐巴馬安心放大假
大立光優於預期 再創歷史高價
落軌盲友養不起忠犬 網友捐助
宇瞻工業用SSD獲台灣精品獎
不適服現役 軍方：有退場機制
蔡碧玉：趁民氣可用辦環保犯罪
孫大成慰問瓜地馬拉癌童
亞幣偏弱 台幣午升3.9分
台與加愛省互相承認駕照
尼國自來水擴充計畫獲1億融資
刺激內需 學者提強力財政貨幣
經部：台商不滿 有再協處機制
健保署：補發慢病處方箋須審慎
黃色小鴨就定位 基隆港見客
通報不良化妝品 可參加抽獎
高鐵彰化站 23日上梁
內政部：處理違法民宿步調一致
彰化4大商圈 聯手行銷促消費
黃世銘評鑑 法務部函送監院
高雄寵物展好康多 飼主搶便宜
微笑單車違規 嚴重取消資格
北京便宜坊海外首分店 在高雄
內政部：逐步落實全國套圖
萬金聖誕季爆人潮 接駁車啟動
陸企來台籌資 金管會提說明
選不選 胡志強：要對中市最好
俄羅斯反同志 美冬奧代表出櫃
巴菲特點名 風電族群紅通通
營造業挺服貿協議 盼走向對岸
上海機場年客運量 突破8千萬
台股收盤漲1.13點
朝野共識 服貿這會期闖關無望
國際金融協會：QE影響中國有限
新聞小辭典：阿波羅劇院
大型股拉抬 紡織股反彈
菲律賓機場槍擊案 鎮長喪命
台股整理 漲1.13點
馬尼拉機場槍響 鎮長一行4死
主治醫師探扁 手術傷口復原中
IMF：大馬成長有下跌風險
1月台指期漲23點
1月電子漲 金融期跌
馬晤捷克訪賓 盼與歐經濟合作
印尼擬修法 外國人詐騙求重刑
矽晶圓拚轉盈 力守每片1美元
北科大設導師 輔導學生創業
網上交換耶誕禮 竟遇比爾蓋茲
消防局防災館 參觀人次破百萬
台微體與外商合作 證券商看好
鹽奶案 伯母欲燒冬衣給緗緗
蕭家淇：拆清境違建看法一致
南北韓緊張 共軍渤海黃海演習
豆子劇團嘉義場 邀弱勢童欣賞
台股小漲量增 日週線收紅
台壽併入中信金 無縫接軌
包裝輕量展 松山文創園區登場
永豐投信新總座：擴大資產規模
金囍客家婚禮 傳統文化展新意
立院三讀 私校可租私人土地
建商推三寶 鼓吹移居台南
圓仔即將亮相 動物園特訓準備
赴科索沃 享免簽待遇
劉政鴻就職8年 委屈仍向前衝
高底薪贈愛瘋 詐騙集團誘新血
趙德胤作品冰毒 入圍柏林影展
三大法人買超台股11億元
九旬翁口腔癌 早發現早治療
立委指聯大失職 教育部將釐清
Google：全球政府刪除請求暴增
永豐餘排廢水案 環局告林務局
陸作家遊台 垃圾不落地看民主
賭場條例 反賭聯盟要求逐條審
底特律美術館珍藏 約值9億美元
傳大陸成功研製潛艦單殼體
選財務長 江俊輝：台灣做典範
頂新款項 王金平：交給縣黨部
港專家：H7N9進入第二輪爆發
烏克蘭局勢緊張 旅遊警示調升
台大簡報課 長者評分定高下
生活平衡獎 勞委會邀企業參選
國民黨：特偵組有存在必要
在美售假酒 印尼華僑罪名成立
把關農特產 嘉義籌建食安大樓
北捷信義線通車優惠 23日止
手機防盜 美官員推毀滅開關
外勞偷蘋果旗艦店 疑員工內應
與母爭吵放火燒車 男判10月
黃色小鴨21日開幕 基隆交管
婚紗公司取名施華洛 判改名
新台幣收貶3.5分
明年GDP預測 駱錦明保守
11月外銷訂單年增0.8%
出生未滿月 嘉市女嬰猝死
金正恩慶生賽 羅德曼選拔球員
小鴨游基隆 台鐵加開古董列車
公車轉運 台南保安站啟用
11月外銷訂單年增率 連5紅
男子暴斃看守所 解剖無內外傷
台大燈具傳弊 檢方約談13人
檢驗油品 NIR只要60秒
拔蘿蔔 邱鏡淳推銷農產品
蘇貞昌問倒鄭弘儀 被喻蔡導風
賞鴨內急迷路 APP一指搞定
阿里山劃淨區 烏賊車止步
法務部：陳守煌免除檢察長職務
日月光若停工 沈：咎由自取
日月光K7 高市勒令停工
台苯男桌賽 林文淵加碼獎金
閩台三傑 書畫家發出台灣之光
離島還地於民 申請期限延5年
陳守煌記警告 免除檢察長職務
K7廠停工 日月光將開記者會
安眠藥用量 衛福部加強查核
順應民意 雅虎信箱恢復多工
提升軟實力 太子打造智能宅
美雞肉染菌 聰明處理確保食安
北韓高官：李雪主張成澤確有染
「素食」皮草當紅 A咖名人力挺
嘉市地藏庵 菩薩像拆除
胡志強：打造台中成主流城市
江揆核定陳守煌免除檢察長職務
暗黑破壞神3新資料片開放預購
亞運棒球 體育署釋誠意邀中職
霧霾加寒流 上海又髒又冷
遭免檢察長 陳守煌：尊重長官
星光大盜 豪宅竊案搬大銀幕
中信盼留周思齊 雙方還沒談
近年外勞人數增 將破50萬人
機場捷運延伸段 春節後動工
再見女郎 鼓勵再愛的勇氣
台南稽查食安 統一乳品列首波
餐廳老闆欠房租 遭催開槍洩憤
日月光K7停工 供應鏈思因應
公視蹲點拍攝 記錄北風馬祖
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國光獎章頒獎 選手心繫奧運
外銷訂單全年轉正 有機會
前高層洩密 微軟驚傳內線交易
查案情 彰檢讓黃芬雀母女會面
大愛獎 總統嘉勉身障者家長
高市：K7廠停工 不得裁員
蒲亭簽命令 特赦俄前首富
搶穆斯林市場 外交部推清真宴
K7停工 高市要日月光照發薪
豬哥亮隋棠 大稻埕談戀愛
計程通行費表 國道服務區發放
桃猿調薪 郭修延加薪5萬
尋清境解套 楊秋興拋鄉村旅店
陸南海艦隊編隊 再啟遠航訓練
沈世宏：日月光停工 嚇阻不法
永豐銀南京子行 明年首季開業
家鄉出賽 莊智淵壓力奧運等級
吳志揚就職論壇 談理想桃園
台灣11月外銷接單 意外亮麗
關懷文山區弱勢 兆如遊園送愛
冷氣團 21日中部以北11度
柯文哲建議胡志強 當監察院長
日月光開記者會 回應停工案
示威擋選舉 泰總理籲軍方中立
連九貶 台幣收29.98元
北京：反對朝鮮半島緊張言行
活化休耕地 國產黑豆有商機
黃敏惠就職8週年 與老人共餐
挨批訴外裁判 檢評會澄清
經部：全力協助日月光儘速復工
大馬印尼協議放寬女傭工作程序
中非宗教暴亂 死亡人數逾千
華碩連續11年蟬聯精品獎贏家
佯可遊說總統 詐騙百萬被判刑
香港女在菲中槍毀容 來台重建
高市：8理由 勒令K7廠停工
大陸空汙嚴重城市 集中河北
最讚曙光景點 北福隆南阿里山
宏?Z3手機 獲泰媒肯定
走出水災 茂林創2億賞蝶效益
陸委會：爭取立院速審服貿協議
傳張安薇獲救
考量陳水扁狀況 地院停止審判
K7停工 日月光可提復工申請
黑手黨亂倒垃圾 毒害那不勒斯
林口往返台北 快速公車更便利
文化部修法 毀損古蹟有刑責
上市市值 本周小增0.41%
傳協調江揆李鴻源 副總統否認
國教滾動修正 定期檢討檢視
登報尋逃妻 違個資法判3月
葳格附小全國英文單字賽亮麗
上海加班機23日8時開放訂票
系統轉換釀錯 北市紅單遭誤植
4鄉鎮品牌蓮霧 東港農會促銷
日月光工會：未獲K7停工通知
本周上市指數漲0.38%
柏林街頭也可成為藝術空間
扁因病無法到庭 涉侵占案停審
米蘭大教堂建電梯 義意見分歧
浙江地方官受賄七千萬 判無期
有前科禁考軍士官 違憲
廣案決議完稿 菲檢送批
自由經濟示範區 租稅優惠拍板
台南市：關廟麵未使用茂利澱粉
日月光K7停工 加工處促改善
國光獎章 棒球共領720萬元
港女整形Discovery播
林佳龍與柯文哲 雙城對談
駐大馬代表處確認張安薇獲救
大陸霧霾月 拉薩也受害
戰車電玩商 設台灣分公司
烏魚子初賽揭曉 嘉義達人奪冠
北美館30而立 22日免門票
智慧綠建築 中市開幕展示
涉貪鄉長不復職 竹縣重廉能
廖峻金門會老班長 話當年趣事
遠傳電信力推 開口說愛
1月6日赴立院 金溥聰願配合
加工處：K7停工不適用無薪假
有壓力不鬆懈 郭婞淳力拚奧運
泰民調：選舉恐無法順利進行
外勞增警訊 潘世偉盼產業升級
德交通及數位建設部長上推特
印度：美國須瞭解世界已改變
李沃士：溝通政策 施政加分
助收容貓狗保暖 北市籲民捐毯
英可支配收入增 復甦靠消費者
請弱勢吃尾牙 新光辦愛心市集
經部憂日月光K7停工骨牌效應
K7廠停工 日月光儘速申請復工
錢荒再現 上海股市9連跌
林中森陳德銘 21日上海會面
曼德拉榮登谷歌今年搜尋榜首
印度外交官豁免權 美採拖字訣
日月光：停工期間依法給付薪資
劉孔中：匯流法在台恐難推動
國光客運中山高車禍 十多人傷
遠傳拼4G 700MHz第一個開台
張安薇獲救 張家菲國友人關鍵
職業工會保費凍漲 失業者不調
停工 日月光每月影響千萬美元
嚇到了 三進亂倒化製澱粉被逮
破冰徵兆 日外相與陸大使會談
策略結盟 鴻海黑莓簽5年約
國際傳真社：俄前首富獲釋
火箭戰溜馬 林書豪出賽是問號
愛女收涎 殷瑋贈玉女分享喜悅
駐外人員風紀 外交部允改進
新北：普安堂歷史建物儘速登錄
今彩539開獎
清境民宿 檢方指示聯合稽查
北部濕冷 淡水入夜下探11度
35天虎口餘生 張安薇獲救
腦麻兒耶誕祈願 要尿布給哥哥
K7廠停工 影響營收不到3%
大樂透開獎
估穿戴顯示器營收明年倍增
蔡正元：張安薇25日前回台
米蘭起飛計畫 盼帶動區域發展
鄭秀玲批服貿 經部反駁
疑涉周永康 陸公安副部長被查
倫敦崩塌戲院 檢查後安全無虞
華晶付2.5億權利金與柯達合解
刑事局：張女平安 健康檢查中
停工 張虔生承諾員工工作權
同志除罪遭撤 印政府聲請覆核
普安堂歷史建築 最快明年公告
大馬警長：菲將透露張案細節
網購搜尋 亞馬遜槓上谷歌
國光客運撞車 19傷者送醫
李東生被查 專家：習打老虎
黑莓營收大減 找鴻海當救兵
耶誕夜 馬立郝同台破流言
邱議瑩：沒拒見外交部代表
查排放污染 雄檢帶回7人偵訊
歐盟將就中非聯合行動做成決定
美Q3成長率 上修至4.1%
老貝巴拿馬嫖妓 遭友偷拍勒索
張女獲救 男友家屬：找到就好
日月光K7停工 陳菊關心勞工
日月光K7停工 聯電：沒影響
基隆黃小鴨開幕 霍夫曼將缺席
國防部：確保應考人服公職權利
南蘇丹和談 傳取得很大進展
台灣單車騎乘環境優 德媒盛讚
大樂透頭獎槓龜
張安薇獲釋 最快明抵馬尼拉
警方：台女遭綁非首例
經濟前景不明 義民眾縮衣節食
水污染防治法解釋 經部不置喙
刑事局：張安薇安全 近期返台
今彩539頭獎1注中獎
陳奕迅全國語攻蛋 粵語壓軸唱
特偵組：檢評會兩套標準有偏頗
與黑莓合作 鴻海：開創新局
李東生被查 周永康落馬漸明朗
通保法草案 法務部：不宜倉促
李東生被調查 網民籲再接再厲
歐盟簽協定 只等烏克蘭點頭
傳金接副閣揆 府：空穴來風
南蘇丹政府：準備與對手對話
服務消費增 美經濟成長破4%
歐巴馬：將提名包可士出使大陸
許皓程大號三分 金酒灌醉達欣
傳胡金將接新職 府：絕非事實
潛逃女中尉提條件 國防部籲坦然面對
俄羅斯大赦 前首富將獲釋
英劇院天花板崩塌 76人受傷
郝龍斌建議 江宜樺重新組閣
日月光K7廠 裁定停工不得裁員
陳守煌免檢察長職務 改調最高檢察官
北韓高官證實 張成澤曾染指李雪主
Nike Golf 宣布台灣區總代理為倫華集團子公司 – 艾盟仕
台北凱撒大飯店 聖誕義賣送愛心
1/30台北喜來登宴會廳廚戲夜【幸福列車‧共享團圓】
台北花園「驚艷花園-莫內之美」國人住宿專案
台北看圓仔幸福旅行遊全台
許添財：蔡同榮女兒已返台
台北國賓大飯店精心規劃中西式年節禮盒
皇家季節酒店與您歡喜迎小鴨
課稅如拔毛 需依正當法律程序進行
營救張安薇 馬總統外甥受矚目
張安薇獲釋 菲軍警低調避談
鴻海富智康與黑莓5年策略合作
具財經經驗 包可士獲選使陸
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
葉倫掌Fed 美參院元月表決
東京東北方 規模5.3地震
奧斯卡最佳外語片一代宗師決選
歐記健保 逾50萬美民註冊
美：情報偵搜要制衡 但須持續
玻利維亞衛星升空 陸火箭運載
墨西哥總統簽署石油業開放法
美英曾監控歐盟官員以國總理
GDP報喜 美股飆新高
歐股連3紅 週線大漲
年關近 巴西機場航班延誤
金溥聰：未打電話給李鴻源
油價漲 美GDP超標
北台灣整天溼冷 22日漸回溫
基隆飄雨寒冷 賞鴨人潮暫未現
調查：巴西人遲婚又閃離
奧斯卡外語片 一代宗師入決選
金價彈漲 重返1200美元
鴻海富智康與黑莓5年策略合作
同學媽請飲料 湖南19童中毒
世界首例 法成功移植人工心臟
美印外交糾葛 行政司法扞格
11月工業生產 可望續成長
54年前漂流瓶 重見天日
行程不全 陸客在邊境口岸鼓噪
台幣連9貶 未見資金大逃亡
伴手禮展 月底前報名享優惠
台南餐飲店火警 無人傷亡
日本安保戰略 陸：堅持反對
兩岸媒體前瞻論壇22日登場
推省水產品 估年節水27萬噸
聯電擬加碼投資聯穎光電
張安薇首露面 感謝菲方營救
玉兔結束午休 拍出全景照片
助幼兒玩科學 科教館推生命樹
外防風雨內搭刷毛衣 溫暖賞鴨
三星二代智慧錶 傳MWC亮相
張安薇預定中午返抵台灣
基隆黃色小鴨 寒冬裝可愛
台灣三星推家電 贈百萬黃金
傳接副閣揆 金溥聰鄭重否認
金溥聰：樂意配合立院回台報告
廚師巧藝 馬卡龍耶誕樹新亮點
力旺客戶晶圓出貨 可望增3成
象漾媽咪月曆 助偏鄉義賣開跑
新北狂犬疫苗免費打 年底截止
醜聞纏身 多倫多市長人氣仍旺
基隆寒雨 情侶發抖爭睹萌鴨
北部防大雨 沿海防強風
歷劫歸來 張安薇預定中午抵台
張顯耀：高度關注大陸改革發展
朴槿惠執政週年支持率54%
2013表現最差說法 歐巴馬淡然
日月光工會：員工正常到班
疑涉周永康 陸公安副部長去職
陳來勝接國寶人壽總經理
樹木修剪技術 新北將推動認證
學生約教長 跨年晚會撿垃圾
台美簽署完成核能利用合作協定
買完酒莊慶祝 陸富翁墜機
小學母校百年校慶 總統憶今昔
63年來首次 紐約地鐵擴建
郭永樑獲頒榮譽會員證書
越南手機出口大幅成長
紐約禁保麗龍餐具和電子菸
歐巴馬：包可士使陸非常適合
謝金燕蕭敬騰 中壢炒熱耶誕
小鴨遊進基隆港 八千人爭睹
張安薇返台 移民署助入境
服務業薪資 呈現兩極化
藍：沒有人要求連勝文搬出帝寶
菲南林茂槍多 淪綁匪溫床
李新穎主持興建溫室破土典禮
籠罩冰點 合歡山乍見冰霰
基隆萌鴨抗強風 鞏固接縫
張安薇平安 外交部感謝馬菲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
體內不定時炸彈 萬芳醫院篩檢
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
服務業中高階人才 炙手可熱
台贈電腦設備助薩改善醫療
網購速度戰 3小時到貨
發布石棉警戒 巴黎地鐵癱瘓
虛擬時空 桃小學童故宮遇乾隆
陳偉殷頒獎學金 34人獲獎
歐巴馬推崇包可士 將提名使陸
中華電尖石送暖 關懷原鄉部落
專家：習近平重視拉攏中間群眾
霍夫曼缺席 小鴨入基隆少一味
金溥聰赴立院報告 外交部協調
遊戲之星票選 2萬玩家響應
傳江蘇省委書記涉周永康案被查
山東奪命快遞 1死9中毒
陸客滯港 部分接受旅社賠償
等從軍夫63年 等到冰冷屍體
高市：善待勞工納K7復工條件
林書豪缺陣 溜馬踹翻火箭
日月光事件 企業正視危機管理
防貪防逃 廣州村官須上繳護照
歷劫歸來 張安薇下午抵台
日鐵服勤員愛上台灣 離別哽咽
搶年貨商機 全國電推滿額送
國防部：妥適研修招生簡章
員林重劃完工 明華園大戲慶祝
下週油價估漲0.1元
美機構：北韓最近不會核試
聽障選手見教長 盼媒合訓練
資源回收 接軌國際建永續目標
張安薇班機延後抵台
駐阿根廷處舉行歲末僑界座談會
基層特考 金門598人應試
蘇貞昌：黨員都有參選權利
勞委會：依賴外勞非長久之計
朱炳昱：台壽加入 中信金獲利多
故宮文創下鄉 苗栗開展
降依賴 星國建第5座新生水廠
黃其光盼5年後根除小兒麻痺
冬蝶翩舞 橫嶺古道漫遊
張安薇所搭班機降落桃園機場
李鴻源：公設保留用地擬解編
港富豪巡法酒莊墜機 恐罹難
基隆黃小鴨開幕 水舞樂音迎賓
元旦迎曙光 佛大叩鐘抽獎
張安薇抵台 揮手致意
對陸投資卻步 前11月雙減
楊清瓏：亞運徵召應尊重選手
東山台達數位教室明成果發表
創意續航 太陽能模型車競賽
自動需量反應 7年達1成滲透率
俄前首富獲釋 德前外長扮推手
水庫進帳 明年1月前供水無虞
地方特考登場 10萬人搶公職
北檢是否傳喚 先待張安薇康復
台援建巴拉圭貧民住宅落成剪綵
呷健康 宜縣府推綠色市集
陸設國安會 學者：兼顧內外
打球放棄學業 陳偉殷嘆可惜
跨年整潔 學生發起自備環保杯
張安薇抵台 刑局安排就醫檢查
杜莎夫人蠟像館 將進駐星國
新北高中職博覽會 供就學選擇
許壽裳圖展 一探光復初期文化
故宮潮苗栗遊 國寶文創吸睛
女得腦癌 摯友扮代理孕母產女
耐斯心願卡贈禮 弱勢童笑開懷
杉林大橋重建通車 融河川治理
張安薇返台 微笑揮手致意
被指槓馬 郝胡淡化
美國任命包可士 重視對中經貿
22日起 可搭船遊基隆港賞鴨
古董自強號出動 鐵道迷爭拍照
學者：服貿不過 稀釋台灣優勢
左投林子崴 考慮中職
孩有夢攝影展 藝人有夢相隨
全年出生數20萬人 有得拚
大陸朱鷺搭商務艙到南韓
江宜樺：看到轉機 沒理由悲觀
環署高雄合力 稽查後勁溪工廠
糟糕博物館 蒐集搞怪畫作
律師界聯名 挺顧立雄選北市長
購地上權宅 鑑價貸款待解決
郭泓志扮耶老 祝福王建民
疑酒駕撞客運站 學生1死3傷
下週審服貿 王金平：不太可能
就愛梨山 鶼鰈教師一待12年
國考退燒 考生：年金改革衝擊
日月光K7廠停工裁處書送達
為工作 上班族孤單過聖誕
無照運將撞死人 嗆會轟烈報復
無礙e網 助身障者數位學習
相信音樂歌手 高雄輪番上陣
吳昕陽要用文化 讓百貨一直變
張安薇抵台 刑局與家屬說明
大掃除分工 避免酸痛報到
全球最大芭比 台茂閃亮登場
雞排妹愛心公益 義賣茶飲募款
布局2014選戰 蘇貞昌前進離島
人民幣傳統保單 中壽搶頭香
張安薇平安返國 揮手比讚
圓夢 北水處邀弱勢童吃耶誕餐
機票漲憂影響觀光 金大生抗議
糊塗伯丟車 警熱心助尋回
陳芳語新專輯 米奇造型現身
全美最老 93歲市長尋求第20任
跨年趴 東縣府送iphone
保險法修正 年底前送政院
世界棒球排名 台灣第4
老朋友包可士來 陸要買美牛了
頂新捐款惹議 王金平澄清
林中森：租稅協議不溯既往
嘉市管樂節 踩街熱鬧滾滾
人民幣傳統保單 熱度難料
龍山寺將開放點燈 排隊人潮多
猶他州禁令遭推翻 數十同志婚
關懷弱勢 馬頒獎助金給身障生
刑事局：感謝菲國大馬政府協助
環保稽查 沈：不查原因如縱放
張安薇案 菲南激進組織所為
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
活化宗祠家廟 傳揚客家文化
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
張安薇案 警立即啟動應變處置
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
外資入服務業 陸擬採負面表列
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
跨國婚姻 10年來少一半
惡意排廢水 環保署增訂刑罰
列每日觀察 林書豪歸隊日近
王金平：國會規則採共識決
三商營業最終日 民眾撿便宜
金門縣府：金酒盈餘捐縣府合法
大馬警方：張安薇獲救歸功合作
張大公：妹未受虐 綁匪只要錢
沙國油長：明年全球油市穩定
萬金聖誕季馬槽賽 村民飆創意
共軍隱形戰機 可能8年後服役
張安薇案 首宗遭激進組織所為
台南問題澱粉 首波銷毀
日駐陸大使：日中關係不會破裂
蔡其昌市區造勢 全力拚民調
金針花單親媽 逆境習技脫貧
22日白天回溫 北降雨區較少
習近平對台 更強調政治議題
李登輝林佳龍 同台開講
美首位海軍女上將 黑人女性
印尼設廠 鴻海擬選雅加達日惹
中壢慶耶誕 蕭敬騰謝金燕開唱
奧斯卡外語片 一代宗師入決選
張安薇案 政府跨部會積極營救
胡志強談原民政策 強調原味
三谷幸喜愛三國 清須會議圓夢
泰國民主黨宣布抵制大選
日月光案若訴願 環署切割無關
印度5警輪暴少女 被訴並停職
張安薇被綁初期 不知男友身亡
下波強烈冷氣團 27日報到
張安薇平安獲救返台 外媒關注
日月光董座張虔生22日訪陳菊
烏干達通過反同志法 歐盟關切
菲國友人救妹 張大公避談贖金
疑未有安全車距 國光客運肇事
防日月光翻版 立委促修水污法
新北歡樂耶誕晚會 蔡依林壓軸
青山茶展售 產地標章受青睞
連戰代言台灣水果 在陸銷量好
公民記者關心南橫 奪三連霸
泰國在野黨決定 抵制明年選舉
國史館24日新書緬懷嚴家淦
85度C春節禮盒拚業績增1成
新高 日新年度預算28兆台幣
引商機 大愛園區商業中心開張
昇貿教育基金會照顧弱勢學童
張安薇歷劫 醫：留意心理創傷
日月光：按處分書規定停工
疑遭美英監聽 歐盟將主動討論
余靖協助營救人質 馬總統外甥
在野抵制選舉 泰國情勢更激化
黃金蝙蝠紀錄片 盼民眾重保育
二代店 85度C台北東區擴點
總統外甥協助救張安薇 府低調
經理人：日股漲多 長期仍低
林中森：兩岸經貿合作進軍全球
辜仲立：明年景氣比今年好
國際城市青少棒賽 22日開打
觀光小販多 柏林要規範
經理人：日經濟回溫趨勢不變
北投吉慶耶誕巷 雙鴨合體吸睛
甜蜜路跑 正妹跑一段吃一站
F-中租年終平均8到10月
酒駕衝入客運站 學生1死3傷
李禮輝：5年人民幣資本可兌換
板橋民宅火警 警消搶救
大陸12月 每天1貪官落馬
俄前首富抵柏林 終和兒子團聚
民主黨抵制 泰大選恐難順利
今彩539開獎結果
總統外甥余靖 曾待美特種部隊
為同仁換腦袋 施振榮傳王道
中租商務私人飛機案 明年倍增
中租助台廠 開發日太陽能市場
馬總統肯定朱立倫 觀光推世界
總統外甥余靖 曾執行反恐任務
叫好叫座不賺錢明鏡英文版縮編
基隆鴨公仔 霍夫曼授權僅1款
天燈祈福 大同明年拚獲利
包可士駐中 歐巴馬缺大陸專家
習近平抓經濟 李克強權力弱化
明華園大戲媽祖 員林隆重登場
不敵裕隆 達欣4連敗
小鴨商品未授權 范可欽駁斥
今彩539頭獎摃龜
修冷卻系統 太空人漫步太空
印度女外交官買樓 資料造假
外交官被捕風波 印度態度趨緩
包可士使陸 美電視主持人抨擊
總統外甥 張大公：家中好友
張安薇遭綁架大事記
江揆喊話 盼企業為員工加薪
張安薇獲救返台 家屬: 未被虐待「綁匪只要錢」
萬年烏龍稅單引爆納稅人怒氣
賦稅人權希望工程 全民站出來
柯建銘聲押黃世銘 不合法遭駁
中國富商在法墜機 恐凶多吉少
911前最大恐佈空難 洛克比空難25週年祭
閃婚當台灣媳婦 外配陳鳳玲挑戰法院通譯
陸河北發生H5N2禽流感疫情
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
污染環境 義環團呼籲嚴刑重懲
非洲聯盟籲南蘇丹耶誕停火
俄釋放前大亨 德：對話好基礎
洛克比空難 美英利決查明真相
美3架運輸機南蘇丹遇襲 4傷
全球最大耶誕老人在巴西
人工心臟移植成功 法總統恭賀
耶誕行善 「美」好心人代結帳
第一道冰風暴輕掠多倫多
耶誕旺季 歐盟籲留意黑心玩具
大多數加拿大人反對郵局改革
余靖自傳書 在美評價高
歐盟警報系統 速傳食安訊息
莫三比克客機失事 機長蓄意
提神飲料出包 美要求廠商改進
日食品爆發標示不實 和食蒙羞
印尼食安把關差 當心燕窩咖啡
法食安管理完備 食品來源易追
歐巴馬警告南蘇丹 勿軍事政變
冷氣團減弱 各地白天回溫
河北H5N2禽流感 殺十萬雞
嘉義清晨11.9度 平地最低
防一氧化碳中毒 檢查熱水器
港浸大：針灸可治顏面神經麻痺
陸誇張防霾 香菸濾嘴也入列
香港台灣風情攝影賽 促進交流
利比亞汽車炸彈攻擊 6死15傷
談自由化 先問準備好了嗎
驅離文化中心引衝突 德22警傷
科州校園槍擊案 受害者不治
龍山寺開放點燈 排隊人潮又現
冬季三九貼 改善虛寒體質
計程坎坷路 5位交通部長頭大
國道計程 誤闖車道不再發生
薩國經濟部長頒贈李新穎感謝狀
檢視入WTO 政策應落實
12月熱浪襲美國東北 翻新紀錄
迎接自由化 農業要調體質
林書豪缺陣 火箭領先活塞
傳張成澤數百名親戚送往勞改營
QE退場 台幣週貶0.97%
力排眾議 黑莓不放棄硬體
碳捕存諮詢會 環署徵各界意見
亞洲市場今年氣虛 投資人臉綠
今年全球因災難經損逾千億美元
取締超速 副議長盼改警告標示
區域經濟加速 WTO相形變弱
張志軍：媒體常駐要儘早安排
大陸耶誕村 不敢過耶誕節
陳奕迅自嘲肥人 像大拇指長毛
張大公：妹遭綁時 有電話聯繫
酒後持番刀殺友 黃男判10年
三谷幸喜愛林志玲 害羞收年曆
美校園槍案 傷者昏迷多天不治
臉書線上廣告大躍進 搶下第2
韓元俏 凱蒂貓向阿里郎招手
委國總統會卡斯楚 大聊查維斯
傾訴秘密社群網站 成長驚人
谷歌app支出 逐漸接近蘋果
張虔生拜會 陳菊促速提改善
曾遭拒入境 紐國註銷打工簽證
綠扁帽余靖 新書首刷銷售一空
區域整合加速 台灣須趕上
金融開放拚港星 有譜
花東鐵路電氣化 總統四度視察
飯店年菜外賣 小家庭成主流
自經區金融再鬆綁 效益擴大
扶植獨立書店 文化部組輔導團
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
新北飯店圍爐夯 住宿也熱賣
俄前首富獲釋 癌母微笑相聚
資安素養評量 助防範網路詐騙
邱奕文接足協秘書長
飯店慈善義賣 為泰雅學堂募款
張安薇醫院靜養 身體狀況不錯
日月光董座張虔生訪陳菊
太空站首階段修繕 順利完成
黑心油事件 企業危機處理啟示
七校聯合募款 助寒士吃尾牙
抄家滅族 傳張成澤家屬送勞改
火箭哈林缺陣 魔獸神勇拆活塞
祈福保平安 法鼓山邀點光明燈
威力彩20摃 頭彩上看16億
張虔生訪 陳菊：停工無人勝利
新台幣恐測30元大關
示範區 明年擬赴海外招商
張志軍首談王張會 盼明年促成
彩券王 美男兩度贏得百萬彩金
投信：美溫和縮減購債 穩市場
洪奇昌：台滬合作關係經濟發展
遠傳導航App 新功能搶商機
全國大專盃 亞太劍道3連霸
學者：少數民族衝突 陸快沒招
五峰超級馬拉松 千人參加
高鐵彰化站上樑 邁向通車營運
陽光幸福音樂會 鹿港樂曲愛鄉情
利比亞自殺炸彈攻擊 至少7死
計程收費上路倒數 加強宣導
中油：汽柴油 各漲2角
空運走私Ｋ 200公斤創紀錄
電視購物抽獎 幫太太買最好運
鮭魚返鄉 萬國通路園區動土
火樹銀花璀璨 熱帶印尼慶耶誕
屋頂修繕通報 勞動局派員輔導
大山背樂善堂蟻害 修復竣工
跨海牽紅線 月下老人赴泰
家具行起火 幸無人傷亡
770萬人次 來台旅客創新高
查獲陸滅蟻藥 黑心劇毒騙很大
東山創新教學 導入數位教室
房市明年價穩量縮 重品牌
雪梨僑務年終座談 僑領歡聚
援救張安薇成焦點 余靖低調
訪陳菊 張虔生允用環保高標
萬國通路董座 籲台商返鄉
世界球會盃 拜仁慕尼黑奪冠
情蒐源頭 美解密文件部分披露
接種B肝疫苗 陸4嬰兒死亡
後勁溪銅鎳高 環保局疑日月光
耶誕節 科技卡片夯
超商店員暗槓10萬 判刑8月
餓夢不再 南機場食物銀行開張
研發泡水車救星 光啟學生獲獎
救災誰最行 機器人好漢搶寶座
生技股後市 法人看好
迎聖誕 線上遊戲廠推活動
吳副總統返鄉 為踏雪尋梅開鑼
總統：普悠瑪號優先用在花東線
姊弟戀開花 熱火韋德宣布訂婚
綠扁帽課程 陸軍曾派員參加
創見廣穎7產品獲台灣精品獎
風波暫解 印度外交官仍恐被捕
183成員齊聚 難忘零分經歷
第八百萬旅客 觀光局備神秘禮
航警破空運藏K他命 市價5億
冬至團圓 圓圓大玩搓圓仔
單國璽馬拉松 佛光山到真福山
張虔生訪陳菊 提改善要點
新疆維穩 陸專家：不能只用錢
金門跨年晚會 歌手與民眾同樂
遭撞中二中生 籲助植物人
宜蘭地震 規模4.4
陸市撐腰 昂寶矽力杰獲青睞
海青技訓班 銘傳金門分部招生
人手一金 80客同機飛印度
海中漂流15小時 保溫箱救2男
南京煤耗量北京2倍 霧霾加重
試槍走火辯遭槍擊 竹北警偵破
防救災通訊維運 金門連3冠
傳聞用670萬元 贖回張安薇
張惠妹愛是唯一 今晚憑愛入場
轉當遊騎兵 林哲瑄續拚美夢
冬至 百人搓黃色小鴨湯圓
台達電跨教育 推互動數位學習
賣出海砂屋 法院判還價金
爭取更多客戶 桃勤拚占市場
性侵女網友 日籍男起訴
傅政華履新當天 李東生報導停
鬧小鴨 范可欽：霍夫曼失厚道
華埠小姐候鳥歸 台灣味回甘
雲林農博 設早期拼裝車展館
羅東運動公園 落羽松轉紅
巴金森氏症 喝地下水風險較高
稻穀保價收購不變 農民暫安心
南僑前11月每股賺2.54元
QE溫和退場 黃金操作宜保守
促綠色經濟 環團盼推再生能源
潘基文籲國際社會 續援菲災區
創作者進駐港藝 近距接觸藝術
俄禁秋刀魚 漁業署：協商解禁
鼓勵有機農業 目標15萬公頃
紐時彭博對記者獲陸簽證樂觀
詐騙款項 司法黃牛判還錢
有機食品列稽查 標示需符法規
悠遊卡更便利 謄本結婚都可繳
6萬人賞髒小鴨 設法洗澡
冰風暴襲美南 2死數千戶斷電
民進黨辦選戰營 陸生體驗民主
陸委會：監督兩岸協議已有機制
十大精采路線 木柵平溪線奪冠
陳偉殷捐款信託 獎學金盼永續
國中女生拾金不昧 員警稱讚
觀賞黃色小鴨 搭漁船也行
潘基文籲南蘇丹 停止暴力衝突
防汛 北市總體檢水利建造物
12年市長 彭博打造健康紐約
美股再創高 台股啟動紅包行情
肇事逃逸者到案 玻璃娃娃原諒
陸農業部長：城鎮化非去農村化
投信：美科技股後市看俏
大陸海警船巡航釣魚台海域
德判侵權 宏達電：不影響銷售
登月嫦娥玉兔 進階月面測試
冬至日人最愛 泡柚子湯
桃園身障博覽會 孩子找回自己
黃景泰：小鴨傳達單純快樂
蘇貞昌：入黨認同 非要控制誰
熱帶耶誕 星烏節路銀白閃耀
總統：續推產銷透明化 食安心
夫妻吵架 寒冬棄置女嬰
陸專家：陸產出H7N9疫苗株
肯亞列車衝入貧民窟 已知六傷
學者：鄧死後 陸經改沒大突破
耶誕路跑趴 跑友追到老婆
古巴籲美共譜文明雙邊關係
俞正聲：盼媒體促兩岸和平發展
中央氣象局氣象報告
謝長廷:政黨不執政 就要淘汰
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
抗寒賞鴨 10萬人湧入基隆港
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
陸客來台 最滿意台北人情味
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
兩岸媒體6倡議 合組聯誼會
詹秀齡開畫展 蘇貞昌樂當助理
央行理監事會 利率可望連十凍
小鴨票證惹爭議 智慧卡再澄清
陸委會：盼陸解除對媒體限制
男國道超速 下交流道自撞被逮
酒駕怕被罰 交互蹲跳無功而返
氣溫漸回升 27日冷氣團報到
美食兼逛街 站前百貨新趨勢
機場辦護照爆增 領務吃不消
搶玩具 圓圓與圓仔各抱一邊
呂慶龍演講 邀法菁英訪台
失控連撞6次 女送醫命危
文學漫飛 南投發表6本好書
Dream Girls度耶誕
中市原住民歲時祭 頭目祈福
蘇花南澳段 解除夜間封路
考古館結盟 十三行締約西都原
用戶激增 LTE領網通業起飛
外籍母半年出境 已屬特別安排
台塑化明天起汽柴油漲2角
快速道路砂石車翻覆 駕駛受傷
促總理下台 曼谷再現抗議潮
閒置空間利用 高市設托育中心
大陸雪龍號 首次環南極航行
河北H5N2禽流感尚無人感染
歡樂耶誕城滿月 創16億商機
社區迎春年畫 行銷八卦山觀光
耶誕將至 麋鹿趣事報您知
渣打IFC 推人民幣貿易融資
全運會再奪冠 陳菊頒獎5千萬
人夫小三通姦 判賠元配30萬
浪漫又創意 美男設計電玩求婚
拚初選 林佳龍蔡其昌卯足勁
馬志翔精神喊話 小球員眼淚飆
QE將退場 銀樓飭金買氣淡
迎數位匯流 有線電視整合品牌
新店北宜路坍方 不影響交通
貝佛利骨折 牽動林書豪角色
陸客來台北 最煩惱去哪裡購物
歲末義診 慈濟撫慰外籍收容人
農友熱情喊支持 總統握手回應
兩岸媒體倡議開放相互常駐
晟敏挑大梁 夏之雪韓流襲台
張惠妹獻唱：任何愛都需要尊重
西班牙耶誕大禮 胖子樂透開獎
臉書創辦人行善 捐300億持股
網購大陸低價相機 台女遭騙
替癌友募款 新人扮史瑞克夫婦
俞正聲：盼媒體促兩岸和平發展
耶誕大餐 英家庭改買現成火雞
下游產品成熟 面板漲價不易
研發UAV 國防部按計畫執行
救張安薇 外甥女友人余靖出力
23日濕冷 27日冷氣團報到
張大公：張安薇冷靜求生
耶誕節將屆 英商場買氣旺
加強保護幫傭 美捕印度外交官
張惠妹獻唱真愛 萬人寒冬同歡
藍：服貿宣傳 總統沒有怪罪
呂秀蓮：黨人才多 不需外星人
機車行當兵工廠 警逮2人
陳國祥：報導兩岸須呈真實全貌
曼谷大遊行 蘇德籲選前先改革
新疆民兵幹部倡聖戰 判刑6年
日皇先安排後事 漸成老人風潮
101驚喜合唱 快閃北京國貿
山葉盃足球賽 南區代表出爐
耶誕在比法 家庭味重宗教味淡
防大陸 日印海軍聯合演訓
抗議炒房 鍾小平號召萬人上街
日法2加2會議 下月首度召開
俄獲釋大亨：遭當局強迫出國
周永康涉貪近5千億 足判死罪
加冰風暴 交通混亂多處斷電
外甥余靖救人 馬總統微笑欣慰
新機器人肌肉 比人強大千倍
網友獻唱 8歲女最後耶誕圓夢
余靖：4週前赴菲救張安薇
西國胖子樂透 總獎金34億美元
菜鳥胡凱翔立功 裕隆險勝金酒
藍：堅持大是大非 立場未變
職場往上爬 美女性今年有斬獲
搶救張安薇 馬外甥余靖爆紅
張志軍：媒體互設要早日安排
張安薇贖金 傳菲幣1000萬
2次無殼蝸牛運動 4千人上街頭
失葉率4.16% 比南韓3.0%差一大截
兩岸換俘談判 突顯羅賢哲洩密嚴重
獲釋俄石油大亨 退出莫斯科政壇
中共禁「公款賀卡」 樂了郵差苦了印刷業
柯文哲: 臺灣只有馬英九有問題
馬是臺灣頭號惡人 陸媒評「不具代表性」
百日閃婚來台 印尼外配挑戰法院通譯
公廁洗手液含菌超標3.2萬倍 消基會：三不管地帶
國際移民日 移民署推宣導片倡多元
大學校院協助高中高職優質精進計畫
朱立倫選不選新北市長都牽動二○一六大選
「十大精采路線」票選出爐、優惠方案就要美夢成真！
把愛傳出去 超級任務只剩一哩路
華航特選葡萄酒 醇厚酒香台灣之光
主計處: 實質薪資4萬5112元 不及15年前
日本人氣名店「溫や烏龍麵」進駐大食代
不必擔心 聖誕老人跑去哪
聖誕驚喜！老師、我把公車變小了！
103年第一次航海人員測驗1/18~1/27受理報名
桃園三國小獲得績優新住民學校
集思廣益 共創權證未來
台電台中廠舉辦新移民技藝班
太景:太捷信獲FDA認定為「抗感染藥品」
兩名逃逸泰勞生吃福壽螺 鬼門關前走一回
數百首版權音樂 聖誕歌曲放心播
臺紐經濟合作協定生效 原住民族經貿合作關係進入嶄新階段
Visa推出頂級卡2014年尊享禮遇 滿足持卡人生活品味需求
1妻2妾高院法官起訴 不法所得4647萬餘元
印尼外配立志考取法院通譯
擴大平盤以下可融券及借券賣出標的制度上路滿3個月 有助於提升市場交易品質
把愛傳出去 超級任務只剩一哩路
華航頭等艙選酒 台灣人釀造中選
西國胖子樂透 兩城鎮最大贏家
肯亞火車出軌衝入貧民窟 10傷
巴西巴士車禍 14死20多傷
巴西公路遊覽車翻車死14人
美自南蘇丹叛城 安全撤出外僑
傳迪士尼世界遭惡整 疏散暫關
西甲瓦倫西亞隊 星富商要買
中移動將銷售蘋果iPhone
明年股勝債 美兩黨惡鬥機會小
歐巴馬：會在南蘇丹採必要行動
投信：歐洲金融科技股成亮點
郭紹儀：明年力麗力鵬投資擴建
軟板廠Q1 拚淡季不淡
台半新品動能 明年獲利看俏
飛達輪胎獲台灣精品獎
冬至到 紐約高溫破21度
避險基金減碼黃金多單
「啃」蘋果 股價不一定甜滋滋
禍從口出 歐蘭德惹外交齟齬
正面因素加持 美明年經濟走俏
中國移動 下月中開賣蘋果手機
冰風暴 加拿大南安省災情慘重
蘋果和中移動達協議 搶佔陸市
昇貿八里籌建五星級大飯店
氣溫略升 嘉義清晨12.9度
人行料解錢荒 陸股有望反彈
裴勇俊戀情曝光 女友企業千金
法官胡景彬涉貪 特偵組偵結
11月失業率降至4.16%
美經濟成長優於預期 亞股漲
學者：陸拒美媒簽證圖影響報導
彰化民宅火警 幼童一死一傷
部分停工 日月光開盤上漲
台股開盤上漲32.63點
與黑莓策略合作5年 鴻海開盤漲
中區熱血傳承高球賽 彰化開打
美52層高公寓 男子攜幼童墜樓
年度南韓代表成語：倒行逆施
陸網購賣台灣水果 釋迦最熱銷
林克穎案 沈呂巡：積極處理
全球最愛看電影國家 南韓居首
IMF樂觀看美明年經濟前景
冰雪高溫齊來 美加正式入狂冬
沈世宏：水污防治增刑罰制裁
美經濟看好 油價近兩個月高點
單獨兩孩 陸人大常委會開始審
油國組織看明年供應 不會過剩
陸券商：人行料避公開市場操作
經長：協助日月光改正復工
三重茶藝館火警 女命危
金可拚外銷 3年內占比達2成
日月光案 沈世宏：態度一致
績優新住民學校 桃3國小獲獎
編排灣族字典 艾格理神父病逝
河北空氣最差 台商開會陷霧霾
中移動賣蘋果 法人保守看動能
美影響力減 歐巴馬外交挨批
細胞自噬解密 助疾病治療參考
戴濾光眼鏡 醫師籲經專業評估
法官胡景彬涉貪遭起訴
保食安 元培科大成立志工隊
股匯雙漲 新台幣盤初走升
機皇搭軟螢幕 三星蘋果再等等
十三行博物館締盟西都原博物館
資策會攜緯創央大 拓雲端教育
大雨特報 北海岸新北山區注意
春節23至6時 國道免收費
郝龍斌籲拆清境 李鴻源不評論
眼鏡彈走子彈 美國少女命大
專家警示 美全球影響力弱化
彰化民宅火警 1死3傷
外交部：馬總統出訪案評估中
大陸遼寧艦 完成作戰科目試驗
募兵難 夏立言：經驗不夠
計程省時 北高少5至30分
類股齊漲 再戰8500
海底電纜斷 越南網速慢
中移動賣蘋果 軟板無精打采
天冷 屏東送醫不治人數增
出口增加 越經濟成長優於預期
中央冷氣用太陽能 陸企新研發
總統：運用財源改善醫護待遇
抽驗聖誕燈串 5成標示不符
高市罰日月光停工 沈世宏支持
豐興鋼報價 本週再觀望
吸毒入監同囚 出獄一起再販毒
擬售產集資 現代集團股齊揚
基本面趨佳 航運買盤湧
三星高檔家電 攻佔北美市場
中油贈再生電腦 助偏鄉學生
中央氣象局氣象報告
失業率略降 勞動市場穩定
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
華爾街看好美元兌歐元明年走堅
南市防災月曆 消防正妹搶鏡
立委憂國道春節塞 交長有信心
金可：明年營收獲利續增3成
天津霧霾搞突襲 交警拒配合
單親3少年 隨意偷機車
口畫家楊志傑 捷運站辦聯展
大學系所評鑑 6班未通過
外交部：邦交國正常 沒閃紅燈
葉玫尋庇護 沈呂巡：英沒成案
廣州大學生 染愛滋病人數增加
緯創攜手陸電信 切入北京家庭
調查：北京上海貴過巴黎紐約
紅米機開賣 3999元
作物枯萎 農民抗議工廠排廢氣
國道5號收費 交長提評估期
助亡子冒險 母請網友灑骨灰
長榮有愛 捐贈立達啟能交通車
前十月實質薪資 不及15年前
緯創切入馬來西亞電子教室
火箭戰小牛 林書豪有望復出
QE溫和退場 有利壽險
準備亮相 好奇圓仔探索活動場
楊秋興發水果月曆 索取一空
傳金正恩爛醉下令殺張成澤部屬
薩爾瓦多貧窮率降4%
誆治療真性侵 男判16年
疑青年宅圖利 日勝生：沈重
系所評鑑未過 不得新班制招生
企業展愛心 為家扶學童圓夢
龍應台：印刷業應拚國際市場
伺服器旺 超眾新巨勁揚
戴防酒駕手環 國防部：已取消
暗管繞流排污 罰鍰上限擬提高
攻智慧終端 緯創設新事業處
台中埔桃酒 巴黎得大獎
5大污染海岸縣市 桃竹中彰高
關注日月光勞工 高市緊盯權益
年關近陸銀錢荒 高息搶存款
藍委擬排服貿審查 泛綠反對
小百科：恐陷內戰的南蘇丹
陸大中型鋼鐵業 徘徊盈虧邊緣
貝克漢跨足博奕 代言金沙賭場
沈呂巡：外交官不可被殺銳氣
憂印尼禁出口 鎳價攀7週高峰
百丹特切割製造業務予子公司
魏德聖新作配樂 台南跨年公開
基隆跨年 商船齊鳴小鴨相伴
區間盤整 台幣午升1.8分
彰化火災1死2傷 疑電線走火
紅米機8千支 25秒賣光
種有機菜 養綠繡眼除蟲
王張會 張志軍：別在乎稱謂
高市查獲K他命 市價逾5億
北市副議長周柏雅宣布選北市長
公督盟質疑擋案 藍黨團反駁
公安食安環安 桃縣嚴守不放水
拚台灣觀光 志玲徵冒險王
投信：QE退 CTA重回正軌
柯文哲：民調還有進步空間
高市：依法審日月光復工計畫
日皇80感言：感恩惜福憶二戰
宏都拉斯僑匯成長8.9%
貪檢操守評A級 高檢署遭糾正
國道計程 擬推小黃專用車表
按摩按到椎間盤破裂 女憤投訴
ETC補繳 立委促免手續費
服務業強勁 越南經濟加速
工業區土地貸款 央行進行管控
逼吞子彈火燒臉 醋男判刑7年
駁外資唱衰 F-中租提澄清
自強號過站未停 司機員記過
台股收盤漲47.39點
momo購物 年營收150億
法官胡景彬涉貪 起訴請求重刑
購物網統計 面膜年銷5百萬片
張大公：因為余靖 喜劇收場
新加坡男娶外配 10年增4成
1月台指期漲61點
台股開高整理 漲47.93點
改編國歌吸睛 張凱返竹縣演出
電金穩健 台股漲47點
司改會：檢評會應公開檔案
有瑕疵 南韓召回豐田捷豹汽車
印媒：陸越界闖入拉達克
1月電子金融期都漲
孟國掃蕩非法網路電話 逮台人
F-慧洋明年獲利看好
傳貪 陸人民大學暫停自主招生
營建署：航空城案 無撤銷疑義
推動低碳生活 嘉縣特優獲表揚
洗手乳疑菌超標 查台中火車站
年底打工機會多 職訓局籲把握
泰抗議團體阻擋候選人登記
強酸汙染河川 強拆違章工廠
慶耶誕 竹市醫院教會送暖
經長：兩岸貨貿明年中前要完成
進口聚乙烯 不採臨時措施
尾牙聚餐多 投警加強取締酒駕
上銀攜手台科大 實習月薪3萬
3妻擁3億 涉貪法官入不敷出
謊稱家人受傷 男子專騙長者
拆清境違章 郝龍斌：拿出魄力
三大法人買超台股21.72億元
傳興國想嫁國大 教部：無法源
新北教育局男子墜樓 雙腳骨折
彭淮南公開信：匯率由市場決定
香山濕地保育有成 鱟現身新竹
正港耶老好苗條 而且不會呵呵呵
羅德曼訪北韓 美專家砲轟
台籍漁船失火 4人失蹤
磁條卡好下手 美商個資洩元凶
十大愛貓地 日貓咖啡源自台灣
小王子首過耶誕 王親擠爆王宮
雲端情人 和智慧軟體陷熱戀
美國聯邦眾議員魯文索訪華
經部：水電費擬納第三方支付
軟組織惡性肉瘤 年增5百人
鬼娃照嚇孕婦 表親判拘役
出殯逢假日 奠儀寄放分駐所
傑出大陸台商選拔 開跑
陸黑老大自封村支書 判25年
中科院：長滯空UAV研發順利
查緝廢棄物 胡志強：加強裁罰
高鐵彰化站上梁 朝通車邁一步
南韓：張成澤11月已遭監禁
漁船起火4人失蹤 海空搜救
小三通人數減少 縣府設法改善
北市競爭力 拿五大面向冠軍
陸打B肝疫苗死亡 增至6嬰
滅火器藏K他命 市值逾5億
新台幣收貶2.9分
J女郎曾愷玹 結婚將迎新生命
北市坡地安檢 無A級危險社區
挑戰癌細胞 紀孟君譜生命樂章
11月工業生產 年減0.12%
金門大橋 工程會：有問題速解
27日冷氣團 嘉縣籲防寒害
雙面人增壯7公斤 變科學怪人
男子登大小劍山失聯 仍未尋獲
綠中市初選 林佳龍蔡其昌衝刺
台籍非法網路電話業者孟國落網
玩命關頭7 馮迪索：2015上映
11月商業營業額 連3升
大台北山區防大雨 沿海防強風
徵最爽實習生 美魔女PK猛男
嘉惠澎湖人 遠航票價88折
兩孕婦車禍 1挫傷1擦傷
空中扒手猖獗 印尼台商遭殃
寒冬送暖 郵差加入送雞湯
工程常流標 胡志強：防圍標
立院初審 延長商業決算時程
基隆河染紅 初判非強酸強鹼
韓三成夫妻每天對話卅分鐘左右
HBL 12強複賽24日開打
日月光停工 聯發科：短期無斷鏈
耶誕拆禮 app下載料創新高
全能星戰見面會 陶(吉吉)0分聚焦
吳鳳日本文化週 茶道揭序幕
宏?新CEO 顏維群呼聲高
男墜樓骨折意識模糊 送醫急救
F-勝悅握技術 笑傲大陸市場
雲門2邁15年 春鬥獻3新作
鴨公仔惹議 黃景泰發存證信函
台人孟國被捕 駐印處密切關注
中華電攜宏達電 馬年再奔騰
腔棘魚特展 呈現研究成果
傳陸新型直升機成功首飛
南清公路易崩塌 立委盼修復
北京最高店租 全球第10貴
識別區滿月 陸：削弱美日同盟
勞動精算師App 幫算加班費
黃金蝙蝠紀錄片 雲林首映
彰化火警 男嬰送中榮未脫險境
惡意排廢水 環署擬用刑法嚴罰
幕僚：民調非連勝文參選考量
迷人電眼 臥蠶最佳比0.4
農漁百大精品展 26日開展
國際書展 主題國日韓星泰
日本岩手縣2學生 重遊嘉義
救援失火漁船 海巡人員受傷
國際書展 百萬暢銷作家來台
連鎖餐廳網路口碑 王品大贏家
外資上周買超18.82億元
愛陪伴 失智老者妝水水過耶誕
疑視線不良 轎車墜堤防1死
漁船失火 海巡國搜海空馳援
小朋友耶誕傳愛 為獨居嬤打氣
桃縣環保局 加強查稽沿海污染
王建民公益揮桿 五月天捐CD
習近平卡通形象影片 海外播出
小蟲離北韓 沒見到金正恩
養育幼子 考取公職可保留3年
追汪傳浦 英方年初給台資訊
德前副總理侯斯勒將任職WEF
備戰世青跆拳道 韓籍教練助拳
中央氣象局氣象報告
機車置物箱大盜 雲警逮落網
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
太平雲梯吊橋 105年啟用
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
家當燒光孫女亡 婦只剩6百元
貪檢考績遭糾正 高檢虛心接受
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
毛澤東冥誕活動 習近平多出席
中央氣象局 １週天氣預報
陌生人捐百萬手術費 男童能站
不死鳥心法 郭泓志：每天禱告
陸首艘自產航艦 傳在大連建造
平安夜 大台北14度陰雨天氣
遠航標售不動產償還兆豐銀
開放平盤下賣出 助台股量能
瑞士巧克力分析課 細密如品酒
大陸：盼台灣開放進口限制
厭氧菌助轉製乙醇 中鋼搶綠能
新北教育局員工墜樓 搶救不治
資助貧童 嘉義女中19班響應
洪慈庸挺顧立雄 送祝福卡片
呂秀蓮：公布外星人地球人對話
印尼27歲廣告人逝 業界反思
宏達電：明年4G在台目標第一
立院初審 高普初考合格綁3年
大陸地方債達人民幣20兆元
全年製造業生產 可望正成長
德儀收購陸成都UTAC廠房
遭停工 日月光提復工計畫書
共軍二炮頻試射 先東風再巨浪
高苑職棒球星 回娘家PK學弟
吸毒駕車被攔查 男辯不知違法
台幣30.009 近4個月新低
陳其宏出任佳世達總座
助弱勢家庭 南部物資銀行揭幕
UN維和南蘇丹 日允供韓子彈
星國暴動案 25嫌犯獲准保釋
涉貪法官 胡景彬擁3妻妾
亞運成棒 中華隊明年5月成軍
美國帶頭 全球IPO重燃生機
華映售地 估獲利0.86億
德銀看衰陸股 俄式危機籠罩
歐央行前總裁：明年全球成長
大立光獲利看俏 股價再創天價
義女醫官科索沃救貓 軍法審判
德耶誕購物潮 都會商圈受惠
陸單獨二孩政策明年初開始實施
明年公債國庫券發行計畫出爐
南蘇丹衝突擴大 英關切再撤僑
創新展示 十三行借西都原經驗
北市河川污染 9成5來自家庭
國考分階段 普通科及格可保留
全年商業營業額 可望創新高
看見台灣包場多 挑戰2億票房
泰普吉島 赫見汽車炸彈
中華電建4G 1都2縣3鄉
樂陞賭董事會通過第3次私募
王專吉條款 下屬酒駕長官記過
中區傳承賽首輪 汪德昌排頭
矽格明年資本支出估14億元
桃機第3千萬旅客 即將誕生
日月光停工 短期影響不大
QE退場 中信銀點出4大趨勢
榮化中鋼合資節能示範工廠啟用
張成澤突遭整肅 傳因利益衝突
陸官媒請網友評毛澤東 少有
張安薇：若非余靖 我回不來
暴動小貓獲特赦 斥蒲亭公關秀
財產來源不明遭訴 胡景彬最高
低溫殺手 中風把握黃金3小時
體育署育樂營 鼓勵走出戶外
裴勇俊交新歡 韓企業老闆千金
暴動小貓第2名成員出獄
建會百年 草屯農會辦系列活動
油價緩漲機制 兩條件重現
華航賀節選酒 台灣人精釀中選
工業區土地貸款 台銀：已管控
美國賭王 想在歐洲大城開賭場
人民力量大 小黨入主德里巿府
宏?延攬陳俊聖任執行長
春節汽柴油價凍漲 只能降
健身教練：健身是身心挑戰
二重疏洪道 新增五華越堤橋
濕冷耶誕 冷氣團26日提前到
基隆河染紅 查獲源頭暗管
涉貪胡景彬 行事謹慎故布疑陣
印度小老百姓黨崛起 德里執政
服貿審查 發開會通知後又取消
涉貪法官胡景彬起訴 漏夜移審
蘇貞昌金大演講 下一步怎麼走
蘇貞昌：自由經貿區應全面開放
日月光撤暫停執行申請
一生一世跨年 北市推19景點
談北市長 綠徵詢小組本週開會
台商會長座談 反映侵權問題
雷霆主場吞敗 讓出聯盟霸主
金城武太平輪落海 免替身上陣
今彩539開獎
一片樂觀 歐股明年看漲12%
中共通知 要媒體勿發錯誤觀點
新北調查 3成青年依興趣求職
捨高薪 潘大鈞釀酒找到成就感
威力彩開獎
國際城市青少棒 12強出爐
暴動小貓獲釋 批俄國監獄體制
陸委會：王張互稱官銜重要前題
群創投資陸子公司3300萬美元
經委會要求 中油評估總部遷址
上海報業整併 新聞晚報將停刊
宏?變革 陳俊聖領軍
富邦金併華一銀 獲准
鴻海旗下富智康預期今年轉盈
宏?台灣手機銷量 明年拚倍增
央行不樂見 工業區養地
法界：小鴨爭議 關鍵在契約
中移動賣iPhone 效應未知
還原耶誕場景 馬槽現謙卑
公仔惹議 藝文鴨展區暫不下架
中油預算審查 臨時會力拚
美消費支出 升幅5個月最大
威力彩15.9億頭獎 1人獨得
微升 安倍內閣支持率54%
威力彩15.9億頭獎 屏東開出
集保愛心義賣助慈善團體
撤銷暫停執行 日月光未回應
康聯募資 超額認購144倍
外遇生女遭撤銷國籍 越女敗訴
歐盟禁出口武器和派傭兵至中非
研究：比特幣投機 不像貨幣
散布諷刺影片 阿聯判美男1年
央行：台幣價格競爭力優於韓元
涉貪法官胡景彬移審 裁定續押
今彩539頭獎1注中獎
軍職轉考公職 國防部盼放寬
海軍招生 邀學生參觀神秘潛艦
威力彩15.9億 今年第2高
孫正義籌錢 想併美電信業老四
南韓通訊app 勤布局東南亞
調查：逾6成企業明年會調薪
暴動小貓獲釋 將致力關切人權
專家：亞洲再平衡政策應多協調
美消費者信心 登5個月高點
敘戰機空襲阿勒波8天 300死
屏開頭獎 彩券行老闆：真的嗎
學者：北京下一步「挑戰臺海中線」
兩岸媒體代表 呼籲善盡社會責任
強推「服貿協議」 台聯: 不惜流血抗爭
便宜沒好貨? 亞航60億美金購25架空巴
彭淮南罕見公開信 重申匯率由市場決定
外交官受辱 印度反美浪潮漫延
聖誕夜 濕冷低溫13度
考選部電腦考場 高雄高商揭牌
地方特考結束 三等考到考率57.77%
俄獲釋暴動小貓成員 呼籲抵制俄國冬奧
勞斯萊斯公司 涉嫌在中國行賄被調查
實施34年 中共擬廢止「勞改制度」
郭瑤琪申請再審 嗆入監就絕食
太景新藥「抗感染藥品」 獲美國FDA認定
陸客自由行來臺人數突破50萬
102年陸客自由行來臺人數突破50萬人創新高
中央機關廉政評鑑工具 移民署率先試辦
鄭麗文宣導服貿不力？ 國民黨澄清
高雄市歡慶移民節 新移民活動熱鬧多元
台媒: 國軍不知「為何而戰、為誰而戰、何以為戰」
信義線通車免費搭乘結束 參與體驗旅客約1,150萬人次
南投竹山中和國小校慶 多國文化融入其中
違規使用電聯車插座 最高裁罰5萬
Airway聖誕週 松山機場觀景台換新裝
台北萬華龍山寺地下街 台北小越南！
教育部辦理「就業導向課程」說明會
孫中山若地下有知也會扔鞋
證交所「券商從業人員法規」課程結束
高雄85大樓 君鴻年菜外賣
聖誕佳節 HiNet放心播報佳音
中華電信耶誕幸福月 Hami生活加值 一路響叮噹！
王金平黨籍案 明年1月再度開庭
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
加拿大冰風暴 善後工作難
AK槍設計人卡拉希尼科夫辭世
陸公司或違日新型產前檢查規定
勸阻內戰 美特使抵南蘇丹
AK殺人多 設計者成蘇聯英雄
歐洲3大股市收高
經濟數據堅挺 美股再創新高
巴西東南部豪雨釀災
耶誕前夕 巴西聖保羅機場爆滿
吳憶樺巴西海邊度假憶台灣
顧能：物聯網改變世界
耶誕加值財 電信業搶商機
上銀跨高工大學產學合作
尖點明年拚成長 待下游廠回溫
助菲 富邦金泰豐出錢出物資
超豐12月業績 估優去年同期
越南為世界前五大原棉進口國
宏達電4G低階 晶片商多元化
櫃買30日審議榮昌上櫃案
北市商辦Q4空置減售價揚租金平
法運核廢料火車出軌 幸未釀災
全球LED光源替換潮 啟動
蘋果漲 美股牛氣沖天
利多紛傳 全球股市攀6年高峰
台股或可續揚 關注量能
脫離美國 矽谷很感興趣
酒杯經濟 義葡萄酒絕地逢生
錢荒肆虐 陸股本月血崩
耶誕櫥窗 巴黎百年傳統
聯準會官員喊話 QE砍2百億
每年糧食浪費量 可養20億人
駐美處：台美核能續約非為核四
耶誕夜 北部又濕又冷
耶誕後強烈冷氣團 低溫探十度
陸錢荒再現 人行神秘市場猜疑
強風豪雨襲 英耶誕節難歡樂
劉德立關懷巴拉圭老人贈物送暖
台股開盤上漲16.56點
蘋果天價買北電專利 傳求售
阿根廷舉行華青回台觀摩說明會
富智康預期轉盈 鴻海開漲
後年重大公建預算先期作業 啟動
陸版黑鷹 傳可能成航艦載機
疑圍標收賄 二林鎮長聲押
售地獲利題材 華映漲停
騎機車上學 高中生撞傷老夫婦
在俄租地種稻 首批運回陸
歡度耶誕 台贈祕魯弱勢童玩具
陸客自由行 突破一年50萬人
期待創新局 宏?強漲
背傷復出先發 林書豪秀灌籃
立院三讀 滅毒害證據教師解聘
人行3週來首將進行逆回購操作
美債跌勢加深 投資人轉向歐債
打擊避稅 義通過網路廣告法
郭瑤琪：入監之日 絕食開始
立院三讀 年金設專戶不得扣押
台灣捐助薩國自行車道計畫
張大公讚余靖：最偉大的朋友
新台幣盤初升逾 2分
復出江湖 惠普傳推手機平板
AK槍之父：設計殺人機器非本意
微軟Xbox明年推遊戲大作
林志玲大陸推年曆 獲頒榮譽證
學者：美接受日國防經濟改革
隱形眼鏡族 患眼結石增3成
張安薇出院 僅右手小指骨折
立院三讀 保險契約可信託
立院三讀 牛郎店也適用高稅率
王金平：民調不能反映選民決定
台贈巴拉圭電腦豎琴啟用
傳台積電蔡力行 接中華電董座
伴手禮郵票 鳳梨酥太陽餅
泰國反政府示威 旅遊警示黃燈
中華民國贈薩國接駁車及玩具
背傷復出 林書豪秀三分外線
大陸冬季霧霾天 加重憂鬱症
金正恩參謁錦繡山太陽宮
新加坡年度漢字：霾
感謝鳳飛飛 鳳迷集資燈箱廣告
總統籲東海各方和平協商識別區
高精準狙擊步槍 韓研發成功
張大公：胡說團體不要亂作文章
王金平：若服貿打破共識壞和諧
日股漲逾1萬6千點 6年首見
威力彩頭獎是誰 彩券行也在等
看好社群廣告 臉書股價衝新高
農曆年假短 近程旅遊夯
量縮整理 金融撐盤
擔心賣不好 黑莓2新機喊卡
馴鹿免檢疫 耶誕老人進美國囉
張大公：官方說法沒有付贖金
韓立特別法 加重刑責遏止虐童
計程春節費率 每公里0.9元
桃機今年第三千萬旅客產生
教宗見教宗 方濟各耶誕前請益
睽違6年 日股上1萬6千點
工業用紙領軍 紙類股反彈
加拿大10月經濟續有成長
小牛三分彈狙擊 超前火箭
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
歐美獲利差創新高 歐企迎頭追
兩岸自經自貿區互尬 創新商機
重返演藝圈 朴施厚要散發香氣
立院三讀 惡意逼車增罰鍰
春節疏運期 高鐵比台鐵多1天
台灣車市熱 12月銷售成長佳
陸第二個自貿區 傳落腳粵港澳
立院三讀 扣繳憑單無紙化
錢荒又來了 人行注資維穩
中華民國贈薩爾瓦多醫療設備
自製爆裂物嚇父母 逆子判刑
張大公謝眾人營救妹妹
數位匯流 復興鄉最棒耶誕禮
銷售現佳績 電玩也掀同志風
陸體育彩券賣出6千億元 新高
民調人氣高 朱立倫：仍須努力
吳憶樺將返台 外交部協助
疑接種B肝疫苗亡 陸通報8嬰
大學學測 寄發准考證
番茄當主角 遠東科大自製早餐
日月光：以後每滴排放水都合格
林書豪復出20分 火箭仍敗
總統：肅貪如打掃 不怕灰塵揚
尼加拉瓜經濟穩定成長
越政府經濟會議 推動明年發展
波蘭送的特別禮 耶誕前到葳小
騎單車講手機 最高罰六百元
環境教育文創賽 胡志強頒獎
AK步槍設計者辭世 平淡終老
投信：布局美亞兼顧報酬與風險
柏林耶誕市集木工雕塑最吸睛
聯準會擬限縮對金融業緊急借貸
悠遊卡繳規費 北市增51機關
人行注資 陸貨市利率回落
賞梅巧遇穿山甲 鸞山梅花盛開
羅東跨年晚會 搖滾迎新年
三中全會 中共組團海外宣教
立院三讀 非法院拘禁可提審
立院三讀 單車未讓行人增罰則
蘋果聯姻中移動 攻陸還有硬仗
台人孟加拉觸法 外交部已協處
中小學校長：節省跨年挹注教育
黃文玲指承攬惹議 公視澄清
日新年度預算案 總額創新高
二林鎮長涉貪 200萬交保
愛買率先整合虛實 業績逆成長
總統選舉獻金 蔡蘇還剩4千萬
特斯拉S車獲美安全評等再確認
新人事激勵 宏?盤中漲停
警押酒駕 國道又攔到酒駕
海韻電明年Q1 淡季不淡
權證今年發行檔數 創歷史新高
桃機年三千萬旅客 蔣光安驚喜
擅用北捷車廂插座 最高罰5萬
無線寬頻建設 延伸桃縣復興鄉
小牛逆襲火箭 林書豪復出吞敗
護理人員 明年起全面納勞基法
微笑單車計點制 1個月宣導期
緬懷嚴家淦 國史館發表新書
政院核定蔡力行接中華電董座
貓關塑膠桶 女涉虐動物遭送辦
火雞鹿肉耶誕餐 推廣在地食材
立院三讀 定點攔超速及早標示
拐騙藥包 減肥女吃官司
孕期食用花生 寶寶較不會過敏
拿錢有無辦事 郭瑤琪定罪關鍵
自經區 不排除任何區對區對接
弱勢盤整 新台幣午升0.9分
英業達明年展望佳 股價勁揚
日中古車網龍頭 明年1月上櫃
陸新排放標準 台泥不擔心
營建署：桃航空城計畫依法辦理
停止補助不法企業 列立院議程
揭發美情蒐 史諾登：任務完成
包可士使陸 衝擊美TPA立法
慈善助學單車環島 胡志強嘉勉
定檢煙囪戴奧辛 台南全數合格
拚4G第一 宏達電硬朗
台南市議員提名 藍春節後啟動
購票搶到好位 業者甭想退票
信義線通車優惠止 千萬人體驗
涉施虐致老翁身亡 看護判賠
德國雲杉耶誕樹 年售上千萬株
曜越獲3項設計紅星獎
美河巿案 約談前聯合開發處長
冬送暖 民團籲檢討低收入標準
威盛宏達電 王雪紅：明年很好
馬泰邊境連環爆 2死27傷
年節近 中共整頓會所權色歪風
台股收盤跌5.97點
見面會暖身 圓仔執行A計畫
酒後毆救護員 秦楊和解獲緩訴
男藝人遇詐騙女 難識演技破財
資金外流 泰銖貶至3年低
台股量縮整理 跌5.97點
苗栗男嬰猝死 檢警解剖鑑死因
阿里山人車分道 林木共存獲獎
蓄意排汙 環保署：一次就停工
勞斯萊斯涉印尼行賄 英方調查
緯創軟體25日起詢價圈購
21萬募兵目標 監委籲再思考
曼谷天鐵14年來首度大當機
自經區特別條例 年底送立院
陸妻隱匿精神疾病 夫訴離獲准
台股尾盤翻黑 電金表現弱
鴻海黑莓結盟 分析：提高利潤
新人事激勵 宏?大漲逾6%
1月台指期漲8點
帛琉賑災 海軍中和艦返高雄
日最大伴手禮供應商 來台上櫃
1月電子期漲 金融持平
檢調搜捷運局 日勝生股價驟跌
庇護後首受訪 史諾登：我贏了
印尼：鴻海擬設廠萬丹或日惹
外交風波 駐印美官耶誕失色
新吉工業區 環團憂污染曾文溪
新店溪青潭27日劃重要取水區
高鐵嘉義站耶誕禮 旅客驚喜
蔡力行空降中華電 致力改革
6件童鞋 環境荷爾蒙超標百倍
日月光 議員促環署環局勿諉責
彰化跨年晚會 喝牛奶吃爆米香
德交通部長望後年實施外車收費
三大法人買超台股0.91億元
斗六繪本館 獲建築空間特色獎
二戰解碼天才 英國特赦刷污名
指報導不實 林益世二審免賠
茅於軾談維穩 實施憲政就行了
河北老年公寓失火 4死2傷
日月光：會合乎環保標準
染紅基隆河 環保局灌水泥封管
民告官獲勝 陸可拘拒執行官員
基隆鴨耶誕點燈 溫馨平安夜
原鄉推無線寬頻 雲端新境界
星國女孩單車環台 募款助婦幼
六暉明上市 明年營收增15%
裴勇俊新女友 韓LS產電千金
照顧老幼 竹縣元旦起注射疫苗
家園殘破 菲災區耶誕氣氛不減
左大川接蔡力行兩董職
劉家昌駁婚變 70歲離婚太晚
牙醫獻愛 弱勢家庭免掛號費
日月光污染 營運長：難過抱歉
楊志良：新四不現象 台灣崩壞
麥安懷收賄案 同案被告判刑
烹調變化 銀髮養生蔬果579
形塑親民 中共七常委上雜誌
陸客背包失而復得 人情味濃
美河巿案 去年曾遭監察院彈劾
寒冬送暖 明道生救助關懷弱勢
大林耶誕踩街 洋溢歡笑
農博乘方舟 置身食物歷險
合併3年 陳菊籲看見南台灣
檢調搜聯開處 北市：依法處理
新台幣收貶3分
高職就業導向班 明年設百班
研究：流感疫苗 效果女優於男
國土保育小組25日向江揆報告
中華電董座空降 工會：很倉促
流感週週攀升 打公費疫苗擴大
慈鳳宮啦啦隊賽 冠軍5萬元
北京太擠 批發市場明年加速搬
上鉤綠蠵龜痊癒 游回大海懷抱
小鴨爭議 范：停售歡樂2鴨
普安堂拆 護樹團體憂老樹遭殃
台電劃分事業部 105年組改
績效遜色 迪士尼CEO薪情差
美耶誕前商場血拚 人潮銳減
范可欽：我們的鴨是合法的
2女屋內死亡 警方調查
傳黑莓新機中國製 鴻海不評論
劉家昌護妻 反駁婚變說
瑪利亞清潔隊 胡志強讚為巨星
想搶田中將大 洋基等樂天放人
廢氣害農損 富喬澄清符合規定
離島適性輔導 著重生涯意識
金屬中心與台灣TDK簽備忘錄
張清芳爆料 卜學亮醉找樹小解
陸掌握問題疫苗 流向27省
阿妹挺同志遭詆毀 經紀人喊告
兩岸合作 偵破網路賭博案
假冒採購人員 騙徒引網友撻伐
第三方支付 賭資變現新手法
外陸配就業勞動手冊 即日索取
寶特瓶變公共藝術 礁溪亮相
陸紙媒遇寒流 新聞晚報將停刊
降成本 台電擬建天然氣接收站
美河巿案 北市將配合司法調查
范可欽喊話 邀霍夫曼參加閉幕
同志婚禮 東海教堂前走紅毯
國泰金估明年GDP2.93%
家扶體驗營 陪弱勢童生命教育
應用3D列印 骨科手術省一半
假冒採購人員 連包子店也騙
陸十大經濟新聞 錢荒打房入選
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
小腦萎縮症病友打鼓慶耶誕
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
桃園機場濃厚耶誕味 旅客驚喜
不滿慈湖列濕地 金門要公投
文化中心頂樓 下週開放賞鴨
苗栗元宵炸龍 4炆4炒添年味
控糖穩穩 唐美雲為糖友祈福
受刑人自縊 戒護員搶救未果
涉謗陳菊胞弟圍標 邱毅遭判刑
企業捐2輛到宅車 服務偏鄉
青潭自來水保護區 將禁養豬隻
外資賣超日月光 終結連13買
圖免費安裝軟體 恐因盜版受害
興大女學生遭車輾 當場死亡
外交部探索頻道合作 宣傳創新
罕見掛識別證 頸椎早發性骨刺
傳泰爆炸案未歇 大馬遊客止步
桂綸鎂步入30 帥哥群齊慶祝
陸走私臭內臟 越南查獲銷毀
中醫師：三九貼 87%有改善
圓仔玩被子 從東滾到西
高麗菜價穩 1顆約60元
手機聲控輪椅 助身障者移動
緩邊界緊張 印巴作戰處長會晤
史諾登爆料奏功 首談庇護生活
滿10家 中信金再與日銀簽MOU
陸航班準點率 宣稱近8成
籃網輸球雪上加霜 主將驅出場
互聯費降低 衝擊中國移動獲利
南華大學文藝季 戲說大林傳奇
新纖賣樓給炎洲 增長期收入
景氣升 長榮陽明同步看好明年
敘利亞經埃及 秘向伊拉克購油
未建新變電所 北市東區恐限電
日本高中生 體驗嘉市生活
議員嫁女辦桌 酒錢鬧糾紛
納智捷新車放量 明年銷售倍增
許志安求婚 鄭秀文終於點頭嫁
葛記豪好忙 仍獲單週最佳球員
霾伏再現 上海將迎重汙染
范可欽釋善意 宣布停售2小鴨
威力纖案 檢聲請延押製藥商
主廚PK年菜 獨居長者樂圍爐
台幣連11貶收30.039元
耶誕節前夕 新北處處傳樂音
罐裝貓 女大生：帶出遊的嘗試
東海平安夜 戶外音樂會傳詩歌
證交所擬推商品及人民幣ETF
安啦 明年電價無調漲規畫
中華電董座 1/29交接
官員失言 李鴻源：不對號入座
防狂犬病 103年加強查犬貓
葉寅夫：第4季照明年增達3成
請吃飯表謝意 張安薇擁抱余靖
口袋型AED 北市添搜救利器
呂秀蓮：徵詢小組至今未聯繫
農博 小英：下世代農業起點
馬：自經區結合區域整合拚經濟
考選部處長台東遇搶 警速破案
台援賑災物資 帛琉總統感謝
集集也推黃小鴨 陪過年衝觀光
霧霾籠罩平安夜 陸8省重汙染
發展自經區 OBU業務再鬆綁
中職年度球員卡 25日上市
新北投溫泉送暖 業者明年凍漲
談募兵 監委：悲觀的比樂觀多
保險套包海洛因 人體運毒被訴
父罵老闆女遭解雇 判決不合法
出售純金金飾 須開免稅發票
新災損評估系統 準確度大增
計程費 中長途春節比平日便宜
丁國書接達鴻總經理
關廠失業工人 新北報怨音
關說風波後 王金平首到府月會
無線寬頻應用 深入復興鄉
江揆：暫停監所內美沙冬治療
避買法拍凶宅 司法院提4方案
旅平險意外醫療保費 降17%
現增未成 台矽能退票
促金酒少捐贈縣庫 議會同譴責
易小玲手術 長庚26日記者會
三星S4 被控有安全漏洞
跨年垃圾不落地 喬喬搞笑宣導
小鴨細雨點燈 共度平安夜
第三方支付 王俊博：腳步要快
突破侷限 唐寶寶獲選優良學生
日調查：6成民眾過單身耶誕
管中閔：預算難編 檢討支出
前宜縣長劉守成中風 已漸康復
元旦升旗 北市分階段交通管制
不平安夜 風暴襲法萬戶停電
跨年舞台搭設 北市府周邊交管
創櫃板開板 首波20家掛牌
BenQ數位相機 主打夜自拍
銘異飆漲 證交所點名注意
義總理保證 元月提改革協議
銀行違規 美歐重罰430億
中區長春高球賽 汪德昌奪冠
籌資 南亞出脫台塑化股票
金門賞鳥季節 分享快樂生活
無動力飛行傘 須符合歐盟標準
貓裝桶女大生 盼網友明真相
歡慶耶誕 北市大送暖特教生
范可欽小鴨聲明 黃景泰不回應
土解雇警長 遭控違反歐盟規定
元大金併紐約人壽 准了
國防部公布將官晉任名單
初三國道高峰 估290萬輛次
暗罵民政局 燈節設計師緩起訴
新年假期後 葉玫將被遣送返台
林佳龍發表月曆 蔡其昌辦晚會
示威干擾 泰大選候選人續登記
世界百美 韓女星娜娜亞洲第一
鄭秀文恐婚 許志安求得我願意
美河市 監委續盯土地徵收問題
釣島最壞狀況 羅援：兵戎相見
日中古車網 可望登百元俱樂部
綠民調 6成盼重啟服貿談判
航空城案 內政部籲理性發聲
台灣股票博物館周年慶
台鐵春節區間快 北花200元
聯手超商 神魔之塔虛寶大放送
今彩539開獎
交配發狂 動物園公虎咬死母虎
藍籲綠勿阻服貿協議 國會速審
交屋潮 新增房貸16個月新高
大樂透開獎
音樂串流服務 唱片公司提倡
潤泰新處分潤泰旭展進帳逾7億
加速布局緬甸 金管會報佳音
星主權基金 入主倫敦金融商圈
陸決心改革 重獲外資青睞
CES登場 華碩秀變形新品
餐飲陪侍不分男女 一律高稅率
日加強離島防衛 增編預算
林蔚山看好大同電鍋外銷
黃小鴨髒兮兮 耶誕洗香香
雲林農博 很藝術很鄉土
萬金聖誕季平安夜 萬人歡度
能仁延長克新榮 跨季21連勝
明年報稅 超過9成憑單無紙化
耶誕假期初始 斐車禍喪生嚴重
新種螃蟹 小琉球現蹤
美河巿案 前聯合開發處長複訊
印巴會談 促控制線和平安寧
匯率戰拜拜 通縮戰開打
蘋果併地圖商 卻出現羅生門
美耐久財訂單 止跌強彈
國防部：推動募兵制不改變
統一擬發行50億無擔保公司債
大樂透頭獎槓龜
兄弟18年 防護員衣思訓失業
羅智先再接掌大統益董座
今彩539 頭獎槓龜
比國新王耶誕談話 作風親民
政大成立全國首座俄羅斯中心
春節國道單一費 ETC續9折
疑酒駕逆上國道 男撞車不治
美男擁逾萬種電玩 創世界紀錄
25日北部仍溼冷 防大雨
張貼性愛照逼死前女友 男起訴
李紀珠望聖誕彌撒 難忘接送情
廢勞教制度 北京：水到渠成
打擊海盜 歐盟目標：零挾持
國道計程 春節北高估6小時內
美元漸強 日圓歐元恐失色
俄組經濟聯盟 2015年上路
陸廢勞教 單獨兩孩明年實施
美新屋銷售降 仍優於預期
暢銷1億支 世界槍王「AK-47」之父去世
習近平奉為神主 毛澤東誕辰120週年
中國山東 嚴格限定官員出訪
台灣流浪律師 跨海大陸求職
「重大訊息業務宣導會」 反應熱烈
市場三大機構首度合作 推升量能打造ETF新紀元
遣逃女中尉 年初押回台
金管會核准 元大金併紐約人壽
稅單浮濫 攏是為了「稅務獎金」？
行政救濟失靈 稅務「訴願」變「宿怨」？
法官判決無主見 賦稅人權無保障
今年緝毒豐收 江宜樺肯定
高鐵春節加開291班次 31日起開放購票
考察增員需求 試委訪民航局
企圖逃亡蘇丹 埃及逮捕前總理
南蘇丹暴亂 數千人死亡
NBA球星羅德曼結束訪朝 金正恩無暇見面
台南就業服務站提升新住民求職能力
中共的神主牌 毛澤東今120週年冥誕
台南市舉辦國際移民日慶祝活動
大陸明年「持續打房」 京、滬、廣、深列重點
行動胖卡：電腦教學新住民
馬親家與人互毆 總統府低調
移民署小胖卡停駐台中
立院三讀 保險年金不得扣押執行
國台辦：陸開放台40項資格考
國臺辦：「積極推動」兩岸媒體互設常駐
印尼女子逾期留台產子 移民署協助返國
國五計程收費 宜蘭人北上怒吼
103年春節疏運計畫
中華電信國際電話 春節促銷方案
連鎖加盟奧斯卡獎
國泰世華銀行上海分行榮獲「2013年上海優秀台資企業大獎」
新光金控響應環保 「綠色耶誕」為主題
2013新北平安夜 馬、立、強互報佳音
吳敦義：好發明應供商業使用
「這一夜，我們在加爾各答」音樂茶會
活化中山嶄新象 古蹟再造現活力
懷念學習孫運璿當年踏實執行力
證交所提供查核案例分享以提醒投資人注意交易安全
傳金正恩殺姑丈後「哭泣不安」
中華郵政公司說明籌辦外匯存款業務進度
氣象局發布 10度低溫特報
美河市案 聲押2捷運局官員
賴正鎰釋善意 王應傑等不領情
預測心臟病發 鈣沉澱是關鍵
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
南蘇丹傳種族屠殺 恐陷內戰
慶耶誕 史諾登籲終結集體監控
聯合國：南蘇丹衝突數千人喪生
聯合國安理會通過增兵南蘇丹
凌晨3地震 最大規模芮氏4.7
埃及警察總部驚爆 增至15死
紐約新市長 女兒坦承吸毒酗酒
美河市案 捷運局前處長遭聲押
耶誕夜太空漫步 成功修繕幫浦
海德威每股虧0.47元
短期NAND合約價 恐續跌
紡拓會估 越南出口成衣大增
中保跨年晚會 助設AED
遠傳優良店長 獲表揚
台企銀主辦日正食品聯貸案
紡拓會：改善工作 孟國出口關鍵
市場升溫 定期定額人數大增
賣瓜不自誇 麥當勞：少吃速食
搶商機 中華電推跨年App
國泰世華銀上海分行獲優秀台商
富邦金連3年獲節能減碳標章
TPP未達目標 明年初盼共識
機票漲機位縮 搭機像擠沙丁魚
芝加哥小麥期貨價創19月最低
蘋果衝刺陸市占 需求卻降溫
突破前高 觀察量能
耶誕清晨冷颼颼 北部雨不停
明年照明LED占封裝業逾3成
巴西電玩遊戲市場蓬勃發展
單獨兩孩政策 北京將審議
潘納朵尼麵包 義式愛情甜點
手機出口大爆發 越南憂喜參半
要求學費凍漲 師生教部前抗爭
蔣中正紀錄片 看歲月點滴
英業達加碼英懋達 成最大股東
陸勞動人口減 擬延後退休年齡
加黑色耶誕 一氧化碳中毒案增
台股開盤上漲11.00點
豪雨肆虐 巴西東南部災情擴大
地王多 北上廣深賣地收入新高
上任來首場 教宗主持子夜彌撒
港澳出現千元偽鈔 仿真度高
美年度報告 關切陸經改速度
日圓貶近5年低 提高出口展望
耶誕包裹超多 UPS不堪負荷
iPhone綁約 公平會今說明
外資耶誕休假 日股漲跌震盪
耶誕不快樂 耶老在華府遭暗算
陸出現疑似新型飛豹戰鬥機
陸明年還要打房 北上廣深限購
京元電資本支出 估逾35億元
年終大掃除 智慧家電助陣
陸殲-20戰機疑測試隱形材料
新唐攜手法商 搶攻體感市場
陸霾伏大 聖誕老人平安夜迷路
英業達衝太陽能 股價淡定
子夜彌撒 教宗籲信徒敞開心胸
葉匡時：蔡力行是世界級CEO
佳節喜氣 耶誕襪包新生寶寶
國道車禍追撞 車毀人平安
黑莓創始人售出350萬持股
東協六國 星自台進口最多
黑洞噴流加速過程 中研院揭露
天氣冷 上消化道出血多2成
學生助理納勞保 教部提3衝擊
美河市案 日勝生：未不當得利
新台幣盤初升逾4分
陸銀搶收債 溫州倒閉潮恐再起
舌尖上的安全 網友調侃口號響
元大寶華：明年成長2.72%
中港加工區今年招商達標
Panasonic債鹹魚翻身
台灣11月製造業景氣 連3跌
重大傷病卡從嚴 影響近3萬人
華南金子公司併 創投管顧合一
週刊報親家風波 府：沒有評論
交通部長：春節計程未與民爭利
耶誕老人趴趴走 秒送5千份禮
傳金正恩令軍隊提高戰備
黑莓創辦人退出接管計畫
批判北韓 南韓15人驅離開城
F-六暉掛牌 首日漲逾1倍
南韓：金正恩上台後脫北者驟減
權值股回神 台股站穩5日線
越國際旅客757萬 陸客居首
美律擴廠 激勵股價強漲
職棒球星揮桿 為早產兒獻愛心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
香港耶誕新年假期多
郭富城頂牛角 溫柔霸道飾魔王
高樹國小百年校慶 白頭校友聚
食品製藥機械展 串連產業鍊
平安夜視察 金正恩令加強戰備
想結婚 陸手機交友App爆紅
家長恐慌問題疫苗 陸官方安撫
現代汽車大陸年銷量 首破百萬
遊戲股王傳奇 進軍手機遊戲
蘋果手機限價綁約案 罰2千萬
尼加拉瓜外匯存底創新高
兩岸春節加班機首批428班
總統府月會 江王互動自然
梁國源：明年台灣經濟溫和成長
立隆營運總部今動土
百容改善產品組合毛利率逾2成
立委盼修法 允許公私校合併
太瀚獲英特爾入股 矽統可受惠
傳跨年前入黨 柯文哲：誰說的
前捷運處長遭聲押 法院將開庭
暴風雨強襲英法 至少6死
雨塵髒身 黃色小鴨洗澎澎
補缺口 台矽能擬售旗下電廠
國台辦：服貿延宕業界民眾受害
哈登腳踝好轉 不確定打馬刺
大麻產銷合法 烏拉圭違國際法
打老虎到關鍵 新華網急刪報導
識別區重疊 研判陸倡軍事互信
移民署：胡焱榮冒名申請護照
農博熱鬧開幕 各界聚慶雲林
陸貨幣市場利率續降 小型股漲
食安有無信心 民調反應兩極
日軟銀擬購美第4大手機業者
毒蟲竊路燈電纜 警埋伏逮人
不公平行銷 美國運通挨罰
智財局：小黃鴨應不侵犯著作權
營建股量縮價跌 日勝生重挫
特斯拉安全獲認證 概念股安心
柯志衡種綠菊花 屏東唯一授權
獲新訂單 晶技通訊應用看增
樂天球團放人 田中將大可赴美
張毅接替蔣潔敏 任國資委主任
李鴻源否認參選 評侯友宜幹練
台北燈節好萌 圓仔花燈慶元宵
美河市案 郝龍斌：違法不寬貸
安國Q4業績可望創歷史新高
三通5年 國台辦：利兩岸和平
陸委會：陸應尊重維護新聞自由
強生製藥上櫃 盤中大漲
國土保育小組下午向江揆報告
兩韓領袖視察部隊 平安夜緊張
史上最嚴 陸祭出嬰幼奶粉新規
蘋果綁約 電信業：近市場競爭
李遠哲談永續：重GDP觀念錯
胡志強：現在關心市政而非選舉
全球民眾歡聚 喜慶耶誕夜
圓仔喝奶留白鬍 變身耶誕老人
近十年最後5交易日 台股最強
米格魯驗狂犬 今再審查
盤整走勢 新台幣午升4.3分
製狂犬疫苗 需多次動物實驗
LED照明點燈 相關類股熱
美河市案 北市兩度送政風資料
罰蘋果綁約 公平會開全球首例
竹縣跨年活動 31日起交管
員警疑包庇賭博電玩 檢調搜索
中市慶元旦 升旗及健行
公車輾腳截肢 保險公司判賠
葉匡時：花東電氣化期程已提前
色情雜誌當產品名 日企鬧笑話
赴府聽司法改革 王金平平常心
立院初審 強化專利邊境保護
火車司機挺身 盼還蔡崇輝公道
基地遷移案 沖繩擬准填海造地
鰲鼓濕地候鳥集結 邀民賞鳥
美河市已全數交屋 商場招商中
苗栗元旦升旗 摸彩品近千份
王郁琦：王張會稱官銜不是問題
耶誕老人飛非洲 蜜雪兒報行蹤
台股收盤漲17.27點
新竹縣跨年晚會 伍佰壓軸
台南中國城閒置 103年爆破
葉玫逃官案 將移司法審理
台股量縮整理 收漲17.27點
平安夜 南北韓領導人視察前線
料續減購債 美債殖利率攀高
F-鈺齊明年起柬埔寨擴廠
選不選 黨內盼胡志強儘快表態
坊間中成藥 首訂重金屬限量
1月台指期漲19點
推廣友善廁所 北市擴大辦理
最「要命」節日 研究：耶誕節
立院初審 延未登記工廠輔導期
1月電子金融期都漲
高市公車易主 一卡通免費續攤
耶誕風情 農糧署示範環保花藝
跨年活動 環品會籲攜環寶五器
台紅麴研究 登國際雜誌封面
東京都知事 2月9日選舉
德東小村因耶誕老人郵局聞名
賴清德：讓英文成台南第二官語
羅東林管處整治工程 獲防災獎
王建民打小白球 自評60分
台股量縮小漲 電金撐盤
臨提 女買公立泳池月票應折扣
鼎天明年旺 車機PND齊發
音樂散播愛 黃美珍少觀所開唱
志願役失明 劉建國籲輔導就業
國道收費 中市議員盼能繳現
耶誕節前英法風災 電力交通斷
胡焱榮委律師 出示泰身分證明
蔡英文訪雲林 蘇治芬挺選總統
台經院籲政府獎勵加薪企業
沒補償 中市建國市場住戶抗議
李遠哲：勿迷信GDP成長
陳光標：明年赴台設太陽能產業
三大法人買超台股1.79億元
綠擬修法禁圈地 藍：充分討論
暴風雪襲美加 至少17死
竹市古蹟 許明財感謝宗族保護
大陸修行訴法 為解決徵地民怨
活化中山樓 設公車站牌盼人潮
食安即時查 台糖豬品有身分證
24勝0敗 大聯盟開搶田中
高中生首拍紀錄片 拚倒媒體人
華晶科推出輕巧無線智慧相機
錢荒地方債難解 陸經濟挑戰大
林杰樑遺孀籲支持安寧醫療
日月潭中興停車場 元旦起收費
建優質茶區 農委會與茶農契作
立安寧意願 徐生明最後的溫柔
中台灣精密園區 認定不應開發
IBM攜手大學 培養資料專家
童旋轉木馬畫作 入選總統賀卡
寒冬送暖 南台中家扶缺經費
柏林竊賊愛3C 囂張破窗洗劫
雲林農博辦桌 推廣履歷食材
元旦升旗 藝人劉香慈主持
台日漁業會議 26日東京登場
航空站鳴笛被控傷害 不起訴
腦死女孩呼吸器 法院限期拆除
林哲瑄否認明年改當投手
總統促速審服貿 勿誤經貿生機
華晶明年手機相機營收比逾5成
沒eTag吃罰單 遠通：誤解
性祭拜騙3母女 性侵6年判刑
中台灣精密園區鄰斷層不予開發
新台幣收貶0.8分
陳光標秀錢牆 勇曬財產不怕查
花蓮地震 規模4.4
王張會 總統籲平常心看待
頭前溪工程 淨化飲用水
義大戰力調整 釋出蔡森夫
田中將大赴美 挑戰達比修身價
韓駐南蘇丹維和部隊營區遭砲擊
阿帕契停飛 不影響下批交貨
行動上網夯 亞太電推A+預付卡
美軍進烏干達 預備南蘇丹撤僑
傳接宏?董座 黃少華不置評
看見台灣公益分享 埋環保種子
11月M1B M2年增率雙升
心障患者作手工皂 送關懷與愛
休假剛好記住車號 警逮竊嫌
英耶誕節網購旺 料超越節禮日
彌補虧損 美郵費漲6%
醫院有錢 人力公益支出少
農地承包確權頒證 陸明年試點
索尼Panasonic拆夥
特宏興喋血案 起訴8漁工
田中將大獲耶誕禮 感謝樂天
牧場源頭認證 確保食材安全
美駐喀布爾使館遭火箭炮攻擊
慈善助學單車環島 台中出發
洗不乾淨 基隆黃鴨繼續髒兮兮
赴西班牙取經 餐飲生大秀廚藝
師奶殺手裴勇俊 女友結過婚
大故宮計畫爭議大 進二階環評
馬：治權互不否認 推兩岸關係
綠選十大民怨 經濟不振為首
唐美雲演男狐 情挑癡情道姑
持刀槍暴力討債 4男落網
推廣運動 體育署長寶拍未老
桃園升格倒數 吳志揚點燈
黃曉明傳情變 Baby斥不實
數位行動車 開進台東
成大通過台南高工併入案
泰總理提議改革與大選並行
兩岸神明聯誼 宛如宗教嘉年華
面試20餘次 64歲找到工作
防識區 馬：不排除與陸協商
利機新購廠辦 規劃奈米銀生產
泰總理盈拉：組織改革委員會
免費計程 立委籲不可任意取消
時光微旅 展兩岸四地袖珍藝術
有線電視跨區 數位天空進新北
朱立倫：侯友宜是失聯國民黨員
帝寶效應 房仲：豪宅價再攀高
日相：盼銷售稅不會打擊經濟
蕭家淇：胡志強應該會選
疑包庇賭博接受招待 警遭約談
省人力 樟宜機場擴大自助登機
圈鍊精障母頸致死 男子遭訴
雨衣大盜王淵 無期徒刑確定
涉貪腐醜聞 土耳其兩部長辭職
領18%自認不公 李遠哲放棄
手機配件便宜賣 警下標抓假貨
低溫特報 台南以北下探10度
中央氣象局氣象報告
產學攜手 殯葬科系入學即就業
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
蘇貞昌公開信 盼贏3都以上
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
喀布爾美使館區 兩枚火箭襲擊
仁愛帝寶 豪宅一哥地位難撼
福懋進口油 邊境檢出銅葉綠素
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
海基會26日訪廣東台商
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中市長初選 林佳龍蔡其昌力爭
巴格達教堂附近驚爆 傳12死
陸客脫團又返隊 下午隨團返陸
濱海台2線落石坍方 交管搶修
毛冥誕前 官媒頌揚網友提倡議
長華購買台灣住礦電子7成股權
以檸檬紅茶包裝毒品 男被逮
毒澱粉登頭條 衛福部獲金酸莓
入冬第二波 寒流26日報到
年關將近 江揆促嚴查走私
變造護照 伊朗男言語不通露餡
教學大樓落成 各界盼發揮功能
里民自發 耶誕老人走街頭
年末寒流 27至30日最冷
礁溪某旅館開應召站 警方查獲
郝龍斌健檢 郝健康籲多運動
火警男嬰昏迷 卓伯源發慰問金
數量雖減 星國烏鴉頻傳攻擊人
捷運局前處長遭聲押 稍晚裁定
調查：逾7成陸民對反腐有信心
參戰八二三 榮民處助爭身分
李安余光中對談 公視將播出
中市府第二預備金 刪5千萬
南市：關廟麵未驗出順丁烯二酸
3天2落海 海陸空搜尋未果
妻夫木聰演技派 帥哥變笨蛋
疑吸毒過量 男陳屍家中
客家產業博覽會 品味十足
外交官：包可士過去對台友善
盤商討款 高振利躲法警室不出
北京成長目標 砍到7.5%
農改場育成珍蜜 爆漿蜜棗登場
資料被駭 達吉特急忙補破網
長華明年續擴LED導線架產能
元旦升旗 北市公車路線將調整
陳鴻文戰四方 哈經典賽球員卡
洗腎鬥士唱福音 撫慰腎友心
持股重估挹注 陽明有望虧轉盈
沖繩美軍普天間基地搬遷有譜
1996專線 103年起免費
金門電影節好評 延2天
撿到30萬 美小黃司機拾金不昧
秘書長萬萬歲 席捲政壇新風貌
台幣連12貶 30.047元
巴西前首富 拋股權還債
耶誕將近 週末線上銷售勁揚
美銀行興訟 想擋下伏克爾法則
美河市案 北市：重擬權益分配
酒駕追撞貨車 男傷重身亡
KANO預告 21場跨年齊播
企業布局 先自經再自貿
日月光案 監委申請自動調查
航科館暫熄燈 遊客期待新展館
好氣又好笑 金魚慣竊竟是鳥兒
18%改革 銓敘部：尊重立院
女友屢揶揄 男子鎖冰櫃自殺
F-台南三大策略 明年拚損平
江玲君開記者會 綠委質疑
胡志強選否 胡婷婷支持父決定
在月夜睡個舒適覺 玉兔將挖坑
群創籲政府支持自動化產業升級
走私 粵港邊界現40公尺地道
王郁琦：推動總統出席APEC
馬：服貿百場溝通 無黑箱作業
陳光標捐款做大橋 金門歡迎
反毒宣導 兼募發票救植物人
新台幣不致過度走貶 注意物價
藍初選登記 基市4人投縣3人
中華奧會主席 28日改選
教育部定103美感教育年
涉偽造財力詐貸 帥過頭判6月
勞保紓困貸款 1月3日起申請
割傷食道聲帶 醫師醫院連帶賠
外交風波動畫 印媒：不好笑
訪查日月光 專家指無暗管偷排
孟加拉傳逮台人 台提探視權
商總爭議 張平沼動向受矚
明年一月起 電子發票格式統一
週刊影射 張大公：不看小雜誌
走私大陸香菇 查扣7公噸
M1B年增率 2年8個月新高
王建民領銜 球星募242萬元
北市工地職災 網站全都露
泰國央行：泰銖持續波動到1月
立院初審 食品攙偽最重關5年
新北：機車報廢補助 環署政策
米格魯做實驗 動保提擴大審查
救失聯山友 冒風雪陸空搜尋
撞球好手張裴瑋 當運彩經銷商
美河市案 前捷運局處長羈押
製造擦撞行搶 苗栗3人落網
涉嚴重違紀 李東生遭免職
教宗耶誕文告 籲促和平護環境
美軍遷基地 沖繩知事可望點頭
減碳津貼淪抽獎活動
日本蘋果店 下週可能抽福袋
跨年濕冷 101煙火注意風向
港媒：解放軍醞釀體制改革
東歐勞工流入 歐盟社會緊張
跟母雞廝混 印公雞遭榮譽處決
亞東醫院：抗議醫改會錯誤數據
金廈導遊座談 交換經驗
元大金獲財資大獎肯定
土耳其三部長辭職 總理遭挑戰
北市公車車禍 2人受傷
加工處：日月光無暗管偷排
死了37年 毛澤東仍影響中國
APEC馬習會 總統：陸排除
江揆：主動出擊 阻止不當破壞
壹電視股權移轉 投審會准了
今彩539開獎
宏達電One換金裝 耶誕亮相
是否胡連任 總統：未到掀鍋蓋
泰抗議團體拒絕政府改革提議
日銀行監管機構 嚴加監督銀行
日本缺工 安倍第2支箭不妙
體育課變3節 仍待課綱審議
江揆促103年公告地質敏感區
高雄輕軌營運廠商 高捷出線
總統親家與友互控傷害 檢偵辦
關說風波 總統：沒有後悔
陸智慧機業者需求增 日商擴產
日經濟大餅成長 耶誕蛋糕縮水
日本甩通縮 黑田籲把握良機
王豫元參加教宗主持耶誕彌撒
兩岸政治談判 總統：習更緊迫
總統：王張會象徵兩岸關係進步
陸委會：沒說推動總統訪陸
總統：九二共識兩岸最重要基礎
瑞興銀跨出大台北 桃園設分行
美河市案 前處長課長互咬卸責
陸委會：金廈大橋尚需評估
巡察金門 監委關心申遺進度
總統：防空識別區無主權涵義
京城建設高雄大案 衝營收
傳駭客竊取Target顧客PIN碼
今彩539 頭獎3注中獎
總統：加入區域經濟 政府積極
美河市案 檢認定圖利廠商3億
總統：服貿協議不可能重新談判
教宗籲教友和無神論者戮力和平
美明年經濟 連空方大師也看好
慨捐150億 美富豪跳樓身亡
分析：馬習會特殊安排下有機會
曾顯智狂轟28分 松山勝泰山
烏克蘭女記者遭痛揍 當局徹查
美同志平權躍進 明年將是關鍵
彩色耶誕趴 嗨翻第一科大
總統：服貿協議被扭曲
總統：陸提停軍售 美不會接受
小賈斯汀推特留言 準備封麥了
跨年煙火秀 杜拜保證破紀錄
蘇：總統盼馬習會 國家不幸
英王室共度耶誕 喬治玩包裝紙
台幣帶頭 德銀喊亞幣將回神
李遠哲: 不要相信「GDP成長、生活會變好」
沒貼eTag不能上國道 遠通客服騙很大
「產銷履歷食材」辦桌服務啟動
「隨扈摸魚、大包小包」 副總統辦公室澄清
王張會 馬：兩岸互不否認、具正面意義
緝毒大有斬獲 江宜樺表揚有功人員
南京工地出土古劍 削鐵如泥
美加冰雪 聖誕節60萬戶停電
俄撤銷 對綠色和平抗議者指控
國籍兩空 越南母女恐淪人球
剛斷交 甘比亞總統賈梅腦癌開刀命危
宜花地區 冬季暖泉五星聯賣
捷運信義線、板南線攜手陪您HIGH跨年！
國泰金與台大團隊：預測台灣 2014 年的經濟成長率為2.93%
2014國泰世華信用卡搶鮮上菜
臺灣銀行榮獲「102年度金質獎」受表揚績優機構
臺灣土地銀行主辦遠雄建設事業現金增資案圓滿成功
台中市元旦升旗 新移民與泰迪熊最吸睛
交通部長考察台北郵件處理中心
明年GDP3.2% 管中閔打包票
「美感教育創作」 看得見、聽得到
三億法官現形是司法黑暗的一天
台中慶祝移民節 見證外配佳偶
萬馬奔騰喜迎鴻運典藏冊
嘉義縣多元文化日 尊重新移民貢獻
農業金庫27日股東會暨董事長交接
第4屆公益彩券 元旦正式開賣
中華電信Dr.APP企業M化博事通 企業體驗計畫啟動！
新北減碳津貼變抽獎 台聯批「攏系假!」
『鬧熱新年』8天、35場客家藝文饗宴 邀您共享客家藝文風情
賽珍珠基金會2014「童心協力－弱勢新移民家庭新春圍爐活動」 紀培慧為新台灣之子募集愛心
北市住宅價格指數 漲勢喊停
兩公約訴訟運用 非走不可的路
希拉蕊：期待2014年到來
國防部：要求美檢討軍售項目
國防部：持續爭取與美聯合軍演
國防部：已接收潛射魚叉飛彈
立院初審 酌刪政院新聞預算
耶誕節不平安 伊拉克攻擊44死
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
貪腐醜聞擴大 土耳其里拉貶值
聖文森豪雨成災 至少8死
鼓勵捐血 中信人壽給公假
車展吸睛 加碼藝人見面會
昇陽國際硫化氫外洩 6人送醫
日經指數站上6年高點 里拉貶
法養老院耶誕 呂慶龍演布袋戲
耶誕節大戰 湖人布萊恩缺陣
面對責難 法總統向民眾賀耶誕
好年冬 500日企市值暴衝
晶技明年車用占比 拚倍增
富鼎規劃力鉅董座入董事會
寒流南下 連5天低溫恐十度
寒流到 低溫大雨強風特報齊發
蘆竹科技公司火警 消防搶救中
慶耶誕 佛州200衝浪客扮耶老
大陸搶攻 台灣平板訂單漸流失
待美經濟數據出爐 日圓連4貶
外資放假 台股恐高檔整理
日月光：配合高市環保局指導
肅貪風暴擴大 土耳其改組內閣
耶誕禮遲到 亞馬遜賠禮退費
打B肝疫苗疑致死 陸再增2嬰
台股開盤下跌0.03點
拚年終 全國電體驗館聯合促銷
南清公路地基下陷 無人受傷
志願役士兵加薪 政院拍板
日相稱新成長策略明年6月完成
十大教育新聞 國教變動居首
教育2013 學權風起雲湧
教育負面新聞多 危機中見轉機
2013十大教育新聞回顧
耶誕槍擊 新澤西州酒吧3死2傷
集保與台總擬合併 公平會准
美日政策分歧 日圓空頭氣焰熾
志願士兵加薪 最多月領破5萬
擬增住礦電子持股 長華走堅
推募兵 夏立言：不走回頭路
第三方支付專法 拚本週報政院
傳安倍將訪靖國神社
耶誕包裹晚到 美民眾怨很大
合歡山雲霧開 暫無雪蹤
張盛和：房市已到強弩之末
高速傳愛 搭高鐵做公益
滅蘋果威風 索尼日本稱王
攝護腺肥大 輸尿管變形傷腎
陸媒盤點十大刑案 薄熙來居首
央行理監事會 聚焦利率房市
林書豪率隊飆分 火箭首節領先
NBA耶誕大戰 熱火烤焦湖人
彭博預測明年新台幣領先回升
山老鼠丟石塊 5森警受傷
南京出土古劍 高富帥漢貴族的
新台幣匯率盤初升值
煙火耗資 龍應台：視投入比例
搶手硬漢胡軍 為愛女少接戲
習近平紀念毛澤東 左右都關注
台灣整形專家魏福全助港女重生
肅貪衝擊政治 土耳其改組內閣
日相安倍參拜靖國神社
樂金旗艦機G3 傳搭指紋辨識
總統：募兵未變 驗證延兩年
竹縣新豐火警 無人傷亡
火箭替補作戰 半場領先9分
職訓有成 嘉義收容人考取國照
反選舉 泰國曼谷警民爆衝突
學者：陸防空區與日正面較勁
髒空氣來襲 上海霾黃色預警
傳日相安倍抵靖國神社參拜
鹽奶殺嬰案 北檢起訴伯母鄒女
游錫(方方土)雲林演講 倡有機生活
阿帕契檢修 夏立言：美會負責
港女易小玲下顎重建 手術成功
上台週年 安倍參拜靖國神社
總統：提高加給 增募兵誘因
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸估今年經濟成長7.6%
外資放假 指數碎步前進
北台首長年會 十年有成創多贏
毛爺爺變走資派 黨報頌文遭諷
林書豪關鍵得分 助火箭續領先
屏東蓮霧蜜棗 宅急便到府
吳伯雄會胡春華 聚焦經濟合作
越配返鄉過年 越航加開航班
平反惡人說 趙藤雄登報
景氣未明顯復甦 人力需求保守
規劃奈米銀廠房 利機強漲
安倍：拜靖國是保證不再戰爭
熱心加油員 獲陽光服務達人獎
糾眾討債介入工程 里長遭羈押
安倍拜靖國神社 陸：嚴厲譴責
安倍：拜靖國不是要傷害中韓
美加冰風暴 50萬戶斷電27死
巴拿馬博弈業今年大豐收
指標轉強 美明年經濟可期
歐晉德：特許期延 高鐵定降價
防濫權上訴 司院法部有異見
港媒：毛定調和平解決香港問題
哈登末節跳出 火箭踢館成功
高中英聽看圖辨義 擬不念選項
蜜棗新品續推 美味搶搶滾
志願役加薪 軍官未納入
大陸全年經濟成長 初估7.6%
數千人合唱圓夢 美童耶誕辭世
安倍拜靖國神社 北京怒批
美河市案 郝龍斌：絕不寬貸
大陸官媒批安倍 露出猙獰面目
2014看圓仔 公布教戰手冊
梅山迎新送舊 觀日落迎晨曦
假茅台酒抵押 陸男騙走10億
106年後 每年僅需募7千兵
名片掃描玄機 小心機密全都錄
于北辰：542旅不再有吼罵聲
汐止女童墜樓 無生命徵象
林永樂：日應正視歷史記取教訓
瓜地馬拉經濟成長 人民無感
泰國選前抽籤 催淚彈驅離群眾
傳飛利浦入主 晶電：市場傳聞
專利公文電子化送達 年省百萬
台南二寮迎曙光 限4千人
悍妻拒戒酒 檢方移送偵辦
盤整 新台幣午升4.6分
黃小鴨成灰面鴨 再請示霍夫曼
上海股市 明年上看2950
台日漁業會議 東京登場
IEK：越南美白商機適合台廠
陸媒：安倍將日本帶往危險方向
3人得分破20 火箭擊敗馬刺
高中英聽第2試擬與學測同步
台南啟智學校傳體罰 母告老師
王金平：檢評會未認定是否關說
五到三不原則 健康辦年貨
最年輕原始行星盤 清大發現
食物中毒 36台客首爾急診
美路州行動住宅失火 3童慘死
日圓貶日股揚 領漲亞股
福斯勝通用 將重奪陸外車一哥
子女遭緗母斥 鄒雅婷加量摻鹽
元旦多雲 追曙光離島機率較高
冀台產業合作 江丙坤：具潛力
抽驗兒童自行車 1塑化劑超標
緗緗母懷孕時 鄒女對床釘鐵釘
跨年看煙火 松山南港最佳
跌不停 滬股午盤失守2100
大陸鐵路春運 要載2.6億人
胡志強：黨沒叫我選或不選
成龍溼地藝術展即日徵件
歐晉德喊話 延特許期高鐵降價
自經區條例草案 政院通過
謊報機上放炸彈 樂桃乘客虛驚
陸媒：參拜靖國時機耐人尋味
高鐵保證運能足夠 春節免搶票
薛琦：破悶經濟 自經區案重要
和解還是伎倆 伊朗耶誕送祝福
陸漁船越界 丟石塊砸金門釣客
安倍參拜靖國 南韓遺憾
美術班學生圓夢 藝術品開賣
傑出市民謝淑薇 致力網球發展
同罐奶2種鹽加3把 緗緗夭折
外交部：日本勿傷害鄰國感情
台股收盤漲18.13點
下個甲午 共軍因應新三國演義
蜜棗乾利器 高市授權技術
張盛和：房市近年量縮價穩
重建港女 長庚完成高難度手術
長庚外科醫技北京嫣然醫院合作
跨年搭捷運 2線進場4站離場
台股整理 漲18點
華銀再奪台灣最佳財務策劃師
奶粉摻鹽案 最快27日移審
蔡崇輝案 試委籲銓敘部釋善意
銓敘部：台鐵應助家屬提證據
嫁妝金錶失竊 竹市警尋回
混充米標示不實 擬重罰四百萬
1月台指期上漲 1點
台股量縮 挑戰8500失利
1月電子漲 金融期跌
蘇花改工安意外 1人死亡
參拜靖國 安倍：無意傷中韓心
新兄弟 林逢春備妥60場驚喜
蘆竹化學工廠火警 無人傷亡
鹽奶殺嬰案 檢認鄒女惡性重大
安倍參拜神社 日汽車廠(口坐)咧等
國考限制身高年齡 試委籲檢視
明年經濟成長 目標3.2%
安倍拜靖國 專家：愚蠢舉動
103年任務 國民黨力拚勝選
海巡隊長貪小利 詐諮詢費遭訴
名片辨識有漏洞 細查看求自保
陸：安倍拜靖國 日本承擔後果
北台發展十年有成 竹縣接棒
毛澤東卡通動畫 沒提文革
溫飽一頓 行德宮籌街友尾牙宴
趙藤雄登報 宅神回敬少女時代
處決張成澤後 北韓加強邊防
安倍拜靖國 南韓：傷韓日關係
安倍參拜靖國 美：情勢惡化
網路賣隱形眼鏡 未獲許可遭訴
高中二次英聽 7成維持等級
綠：憑什麼服貿不能重啟談判
嗜冰少女異食症 缺鐵貧血搞怪
誣告男子殺夫 婦人判賠20萬
宜市跨年晚會 送30支手機
抽驗兒童地墊 甲醯胺全超標
安倍參拜靖國 陸使程永華抗議
團結工聯籲 明文禁止勞動派遣
安倍參拜靖國神社 美國：失望
美國會圓頂 6千萬美元整門面
三大法人買超台股4億元
花團錦簇 台中蘭花展1月登場
經濟成長過3% 管中閔有信心
輸水幹管遷移 中和地區將停水
曾永權力薦金門縣長李沃士連任
大陸土改 明年可能縮小徵地
搭捷運跨年秘訣 加分提前走
台南艦東沙救援 受損返航
文化部：加強落實文創國際化
36人送醫 雄獅：負擔醫療費
垃圾袋裝5百萬 英法院判給教會
彩色襪路跑 募獨居長輩年菜
阿聯撥3億賑災 大馬超感恩
紫南宮跨年跑跳 可獲馬年銀幣
女神天團挺兄弟 郭雪芙超期待
推有機農業 游錫(方方土)促制定新法
強化企業誠信經營 江揆促研議
宜溫泉季將閉幕 泡湯遊玩趁早
吳育昇罷免案 提議人數過門檻
釐清疑點 雄檢傳日月光副總
中市林懋陽故居 修復工程開工
南和行賣問題澱粉 負責人收押
台北觀光護照手冊 名人帶路玩
艾瑪華森使壞賣騷 銀幕大解放
林正二賄選判刑 親民黨挨罰
德企業研發年投資540億歐元
示範區 最終目標自由經濟島
藍：蘇貞昌惡意指控不符事實
帝寶高房價 李鴻源：是通案
環保執法6守則 環署要求遵守
京元電明年微機電業績估倍增
江揆：因地制宜籌設運動設施
梁伯琪病逝 趙紫陽照片現微博
不滿算命失準 男縱火判刑
德國運回部分儲存海外黃金
綠：柯文哲需先入黨才能獲徵詢
自經區效益 GDP增300億
歐巴馬夫婦勞軍 感激奉獻犧牲
京元電銅鑼新廠明年 4月開幕
鄒雅婷涉鹽奶殺嬰大事記
彰化跨年晚會 喝鮮乳配米香
車天窗冒煙 警砸窗救燒炭男
撇整形 李毓芬每天妝髮3小時
新台幣收貶1.3分
學者：落實自由經濟打破悶經濟
北京高調紀念毛 凸顯反貪氛圍
台東返鄉專車 自強號2千多位
印日加速磋商核協議和飛機採購
台灣電競協會 施文彬一手促成
京元電董座：明年成長機會大
F*太景 1/17上櫃
小泉拜靖國6次 中日關係觸底
江揆：台灣農業不怕開放競爭
立院初審 促進轉口貿易業務
立委：募兵制恐延5年還做不到
墾丁迎曙光 優人神鼓相陪
泰國選委會建議：延後國會大選
安倍拜靖國 新華社重批拜鬼
繆瑞林任南京市長
文物放大門 文化部：延宕搬家
安倍拜靖國 日產關注中日互動
天冷防意外 專家籲安檢瓦斯管
服貿協議 綠營：決定權在立院
問題澱粉案 查扣逾2億不動產
暴冰雨襲擊 多倫多黃色旅警
跨年到升旗 高捷48時不打烊
印尼女傭薪資 台灣比星港高
枋寮農會連5年 運銷全台第2
日示警 日語輸入法存資安風險
山林輓歌 阿里山盜伐現形
戰力調整 中信兄弟釋出4球員
台南黑琵軟腳 疑感染肉毒桿菌
十二夜發酵 北市犬貓認養率升
為農博而跑 全國萬人馬拉松
泰大選登記 警民衝突數十傷
安倍參拜靖國 陸韓美砲火齊發
M化迎4G 中華電搶攻企業客戶
文化部預算161億 刪2千萬
遭指護航日勝生 李鴻源：誤會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
陸委會：王張會沒計畫談馬習會
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
開羅公車遭炸彈攻擊 5傷
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
內視鏡超音波 驗明消化道腫瘤
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鄧麗君雲林故居 展臥龍山群像
對陸出口消費財 4年增近3倍
寒流南下 挾境外空污
推動商品安全 學生加入志工
俄專家：阿拉法特自然死亡
林書豪送耶誕祝福 臉書引聖經
晉禾送暖 發萬包米吃千叟宴
台幣連13貶 收30.06元
律師：盼緗緗父母幫忙求情
基隆湖海路落石 雙向封閉
石門水情燈號 轉為正常
浩然持續捐贈育幼院LED燈泡
手機行動支付 明年拚上線
私校編制外工作者將適用勞基法
越界陸船襲釣客 海巡加強巡邏
習近平評毛澤東：是人不是神
江蕙圓仔相見歡 人熊擊掌超嗨
張花冠涉貪案 傳喚證人陳明文
靖國神社事件 陸召喚日大使
海嘯9週年 亞齊仍缺防災設施
爆衝突 泰選委會建議延後選舉
安倍拜靖國 陸：已向日提抗議
央行記者會 下午5時45分開
陽岱鋼紀錄片 火腿隊臉書強打
搶攻新興市場 注意收帳問題
台南艦出勤受損 元旦後檢修
momo購物台 進軍東南亞
央行連十季 維持利率不變
江揆頒獎 談及弟弟過世
王張會預定議題 不涉馬習會
中市通過低碳條例 核備後實施
傳敘境蓋達分子圖綁架聯國人員
陸委會籲陸改善台媒採訪環境
泰警民衝突 一警中彈身亡
公視精選影片 深入霸權核心
陸防部：堅決捍衛國家主權安全
陳菊挺蔡其昌 以從政資歷保證
天氣冷了 學甲溼地黑琵變多
M2目標區2.5%至6.5%
日月光污染案 蘇炳碩還押
前NBA球員大手筆 賭城建場館
老齡化加速 越高齡人數占一成
寒流下探9度 跨年夜稍回溫
聯合國：南蘇丹急需金援救難
安倍參拜靖國 學者：挽救聲望
鐵釘釘床 律師：鄒不知會流產
通緝男偷車被追 撞路燈被逮
最高拍賣價藝術品 波特蘭展出
軍艦對峙時 陸：中美直接通話
歡送除役軍犬 領犬員移交
十大藝文新聞 李國修病逝奪冠
花蓮縣府食安把關 食品界力挺
柯建銘建議凍結台獨黨綱
貸款黑道惹議 瑞穗會長下台
習近平：別指望陸交換核心利益
嘉義地院家事服務中心揭牌
寒流來襲 中市送街友睡袋熱食
千隻保育龜遭竊 興大報警緝賊
亞運棒球隊 體育署：組最強隊
天公不作美 義風雨中過節
西雅圖樓火災 華美屠殺案發地
攻水資源商機 力麒將進軍大陸
12%老年人 主動脈瓣膜狹窄
溪水暴漲 宜蘭6人受困無危險
日相安倍執政周年 警訊顯露
大陸：試射洲際飛彈 正常科研
高鐵特許期問題 元月開協調會
一卡兩岸通開通 露曙光
柯建銘提議凍結台獨黨綱
柯建銘提凍結台獨黨綱 遭反對
違法傾倒汙泥 環檢警查獲怪手
台南運將割喉案 凶手判刑
參拜靖國 安倍與小泉時空不同
駐北京日使館籲日僑注意安全
中市診所協會 助弱勢掛號免費
陸發放執照 開放行動通訊市場
醫院財報萬年董事會 衛福部查
物價漸漲 日本告別通縮煩惱
優質烏魚子 嘉義初賽出爐
政治動盪 泰銖跌至4年低點
馬幼興鼓勵學弟 示範借位擁吻
米格魯狂犬病毒實驗 明年啟動
寒流來襲 高市啟動街友關懷
工業團體聲明 反對增設限條款
年終獎金爭議 台塑工會釀抗爭
趙又廷痞2手穿孔 縫了繼續打
日駐滬領館 提醒日僑注意安全
國統搶攻陸球墨鑄鐵管市場
雄檢傳副總 日月光不表意見
故宮：博物館商店盈餘點滴歸公
愛地雅擬發行3億元轉換公司債
一名港人感染H7N9死亡
金管會推動 跨國電子投票
第三方支付專法 年底報院
8百架次軍機曾進入東海識別區
諸羅山少棒賽 日本京都4連霸
勞動力公益信託 明年2月上路
立院初審 限縮檢察官上訴權
嘉市跨年晚會 市府廣場邊交管
市場憂錢荒 陸股重挫
環保稽查考核辦法 春節前出爐
聲請假扣押大統 最高行駁回
綠：台獨黨綱早已被決議文取代
14歲糖尿病友 挑戰鐵人三項
拚連任 國民黨推薦李沃士
通膨無虞 央行維持利率不變
雄風不持久 醫建議先治陽痿
立榮1/1起 領先推自助購票
跨年收垃圾 北市派圓仔熊兵
小三通客輪魚網絆 海巡助脫困
英媒：日相參拜與陸關係將更糟
房貸授信 央行不排除專案金檢
張大公拜訪蔡正元 表達感謝
北韓質問朴槿惠 南韓譴責無禮
鹽奶案 緗緗外婆曾發現奶過鹹
凍結台獨黨綱 綠派系冷熱有別
難解 高市議會擱新草衙條例
印刷不清 刮中4百萬變1百元
江蕙愛圓仔 動物園相見歡
新訂單挹注 估智崴明年業績飆
中小企業放款 金管會訂高標
東芝拓海外 擬買英核公司股權
誤植單位 北市檢驗報告搞烏龍
27日離台 余靖：我愛台灣
漳州5批台製食品檢驗不合格
國民黨基隆市長提名 採全民調
日相參拜靖國 陸外長強烈抗議
北市消費申訴案 台哥大居冠
長照服務法 衛福部盼速初審過
今彩539開獎
泰政府拒絕延後選舉建議
大陸軍方：正發展新型直升機
利率不變 業者：因景氣不佳
威力彩開獎
智庫：英將超德成歐經濟最優國
推廣電競 施文彬成立電競協會
痞子2斥巨資 打造微型影城
馬習會 蘇貞昌籲總統心有人民
總統將人民擺第一 藍批蘇荒謬
鹽奶案起訴 緗緗母：大嫂好狠
學生用餐掀波 校長向店家致意
故宮珍藏衍生品 金門買得到
堅守食安 黑橋香腸市占第1
台北12月雨多 歷年第2多
美媒：安倍拜靖國引亞洲新緊張
陸委會籲陸漁民勿入禁止水域
重環保 日資助燃料電池站
安倍：美日確有許多誤解
網購突飆升 UPS措手不及
英國瘋綠能 豐田猛產油電車
陸網友拿毛語錄 諷中共失信
泰國政府拒絕 延後大選
美媒：美亞洲再平衡 陸感威脅
SBL明星賽票選 明天開跑
戶政所辦護照 外交部：研商中
汐止幼童墜樓 疑外婆疏失
利變型保險新規 元旦上路
柯建銘籲凍台獨黨綱 藍委看好
美第一夫人傳遞耶誕祝福給非洲
曼德拉遺孀 受到部落王室肯定
美初申失業救濟 減逾4萬人
成長緩 明年上半年升息機率低
美河市案回函惹議 李鴻源說明
陳昱瑞半夜偷練 屏中大勝青年
陸媒列舉兩岸年度10大人物
是否中毒 阿拉法特死因難定
痞2微型影城 蔡岳勳盼成景點
今彩539頭獎槓龜
泰國政府堅持選舉日期不變
民調：美民眾怨國會啥事都不做
最年輕新科棋王 王元均奪百萬
土總理改組內閣 反對黨抨擊
威力彩頭獎槓龜
江揆：續推人權保障措施
郭台銘：未持有未居住帝寶
火山噴發新島 與日西之島接合
彭淮南：台灣產業需要轉型
木材生瓦斯 奧國小鎮能源典範
日圓連4貶 5年低點徘徊
土媒體：總理兒子將成調查對象
台積電 遭Tela控專利侵權
土檢方肅貪調查 聲稱遭阻難
搶救募兵制 待遇加碼至33K
安倍參拜靖國神社 將再惹惱中、韓
接受專訪 馬：APEC馬習會「碰壁」
阿帕奇第二批 元月交貨仍停飛
罷免吳育昇 闖過第一關
黃世銘案 27日傳江宜樺作證
彭淮南：抑制高房價 三管齊下
人權保障法院帶頭做 行政機關才會怕
沒證據就開單 稅官獨大誰制衡？
幸福的心 迎接2014龍馬歡騰
合歡山降雪 車輛需掛雪鏈
南市立文化中心講座 食在健康 智慧生活
聖誕日 阿根廷食人魚咬傷70人
俄國報告稱 阿拉法特是「自然死亡」
凍結台獨黨綱 黨內圍剿、國台辦樂見
惡性競爭、經營不善 台中太陽餅傳人輕生
動物疫苗國際大廠 在台技轉授權
教部採認澳門地區大學學歷 以利國際接軌
國民黨台北市參選人應俱備的條件
「公路汽車動態資訊」 元旦啟用
北藍天南綠地 高雄民調「陳菊56%、楊秋興20%」
年菜新創意 大億麗緻推出新春料理
新年換新裝 金典大廳全新登場
證交所公告淘帝公司 公開發行股票自102/12/30上市
國泰「蔡萬霖先生紀念獎學金」成年輕學子築夢推手
刷國泰世華卡 天天都是Lucky Day
2014年勞工保險紓困貸款 2014/1/3開始申請
遠傳輔導企業M化 2014目標千家企業導入行動商務
102資訊月 遠傳優惠Fun送到高雄
漏報遺產稅 財產全充公？
張懸辦演唱會 首場秒殺再加場
太平山降入冬第一場瑞雪
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台南傳槍擊 1男中槍送醫命危
阿根廷食人魚出擊 耶誕節70傷
太平山降雪 凌晨已累積2公分
法劇院經理抗議 駕車撞總統府
安倍遭批一意孤行 缺外交策略
日媒：安倍政治秀 親信擋不住
歐盟：安倍拜靖國無助區域穩定
美股續強 道瓊標普指數創新高
名品展 明年搶進陸二線城市
洛城飆高溫 融化白色耶誕
安倍拜靖國 曝露美挺日有限度
投信基金讚 平均報酬率達 1成
新台幣連貶 產業界叫好
美聯社年度男運動員：詹姆斯
吳憶樺巴西度假海岸存洪荒記憶
抗議裁員 漢莎航空法員工罷工
景氣復甦 美國債收益率觸3%
台以學府協議 共頒博士學位
巴西購物中心 耶誕銷售不佳
黑妹妹代謝低 瘦身減肥當自強
宏陽每股虧2.37元
外資撤離 泰銖貶至3年低
寒流來襲 新竹清晨9.6度
台贈巴拉圭國防部平板電腦
達美網站出包 機票售價變1/10
2013 人民幣升值近3%
拜靖國 港媒：勿再對日存幻想
交長鼓勵運將 APP算通行費
港媒：中泰將簽互免簽證協議
韓陸將舉行經濟部長會議
台股開盤上漲4.84點
力麒明年推案逾230億
交長：半年後補助小黃裝計程錶
日股若失神 日圓看升7%
員工協助網站惹議 麥當勞撤下
日通膨5年來首次突破1%
台科大拓產學 設橡膠技研中心
寒流挾污染物 空氣品質不良
四川商場連環爆 4死35傷
拚年終 全國電滿5千送600
交長：不接受高鐵延特許換降價
暴徒襲中非總統府 首都砲火響
網路預約辦護照上路 民眾按讚
新高 人幣中間價升破6.11
職場壓力 韓30多歲男健康差
菱生明年微機電封裝 看增
瓊斯得分破十 火箭首節領先
美消費信心創4個月高
軍犬移交新主人 離情依依
12月消費者信心 續降
非裔美人慶寬扎節 歐巴馬祝福
寒流 太平山武陵農場下雪
日圓貶 美元一度兌105日圓
冷氣團發威 心血管患者應注意
氣溫陡降 拉拉山飄雪
突破8500點 春節前不看淡
LTE機戰 宏達電升級上陣
節能標章廣告不實 燦坤遭罰
新台幣早盤升值
桃園跨年 開通官方帳號抽電視
歲末迎新 朝野立委盼共同打拚
武陵下雪 遊客開心
陸：凍台獨黨綱提議 積極信號
HTC內賊案 北檢偵結起訴
攻上8500 台股指數創高
逃逸外勞掛鉤山老鼠 盜採林木
灰熊厲害抓籃板 火箭半場落後
瓜地馬拉調升基本薪資5%
越柬高層會談 深化雙邊關係
故宮：二階環評將加強溝通
港保釣委赴北京 控告日撞毀船
四川商場天然氣爆炸 傷亡多
黃世銘案開庭 傳江宜樺作證
警圍捕開槍嫌 男子舉槍自盡
太陽餅傳人輕生 中市市況未減
交長請收費員放心 助完成轉業
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大陸國企改革 劍指鋼煤產業
12月消費信心降 投資股票升
H7N9恐升溫 廣州全員戒備
天冷缺血 存量剩5.5天
地表最辣 死神辣椒美國現身
阿里山盜林案 與封步道無關
倒數亮相 圓仔母女A計畫特訓
原相Q4業績 可望趨近高標
准填海造地 遷普天間基地近了
內政部推修法 屋租弱勢可減稅
國道計程歷5部長 葉匡時啟動
中共打貪 高官楊剛再被查
霍華德5犯 火箭3節落後6分
看見校園 原鄉國小微電影獲獎
電信商動起來 採購4G設備
阿里山盜林案 多集中下半年
心血管病患 冬天適度運動
安倍參拜靖國神社 林永樂遺憾
宏國前10月外債增逾兩成
台南深夜槍響 男子傷重不治
HTC內賊案 首席設計師遭訴
內賊遭起訴 宏達電淡定
日股仍被低估 明年可望續上攻
公費流感疫苗 北市元旦再加碼
軍犬移交 領犬員掉下男兒淚
國防部：違紀案已逐年降低
灌腦萎縮男農藥 腦傷男輕判
HTC內賊案偵查大事記
計程費簡易版 最快十秒有答案
總統頒文化獎 肯定得獎者貢獻
林書豪末節甦醒 火箭逆轉戰局
園區新增8投資案 逾9億元
軍犬功成身退 新主人加倍奉還
呂秀蓮：決議文已修正台獨黨綱
陸官媒：安倍應列不受歡迎人物
阿里山盜林 山老鼠埋鍋造飯
客運e化 每日51萬旅客受惠
新北月曆大方送 騎警隊迎馬年
安倍拜靖國 傳美曾勸退
立院通過台星經濟夥伴協定
中山足球場擬改旅館 紀政反對
美債吸走資金 拉美貨幣看貶
涉收快單費 5地政測量員交保
華人幸福創新論壇 1/9登場
檢評會檔案送立院案 交付協商
動物煉獄 泗水動物園環境惡劣
移民契約可終止 留逾2成尾款
韓鐵路罷工 資方下最後通牒
ETC聯名卡上路 銀行拚優惠
兒童紡織品 標檢局修訂標準
遭控侵權 台積電：訴諸法律
老婦險遭騙 警分析台股阻匯款
冬天仍有腸病毒 女童重症康復
太陽餅傳人身亡 鄰居傷心
新店坡地社區土石崩塌 無傷亡
嘉市元旦升旗 送國旗小書包
新台幣午升 8分
台星經協 總產值增逾400億
103年春雨偏少 1月乾冷
內賊遭起訴 宏達電：毋枉毋縱
TCL發表8核手機 聯發科漲
血型稀有 熱血應援團2萬人
警施巧計破詐騙 逮少年車手
寒流影響 北市連3天空氣差
台中太陽餅 業者：沒想像好賺
林書豪顯神威 火箭逆轉獵灰熊
星媒：安倍拜靖國危及區域穩定
非法賭博 韓3藝人判刑
美律漲停創高 股價3倍跳
營業秘密修法 HTC案成首例
施工維修 台82線8K管制
陸委會服貿民調 4成5民眾支持
繪動百駿圖展 應用炫新科技
感謝助養 非洲院童高唱台語歌
尖石新光部落下雪 學生開心
女車禍倒地 高雄員警護士相助
孫政才掌重慶 黨政班底大改組
亞挺得過QE減碼 亞銀有信心
台女大生涉虐貓 印尼媒體關注
2年換5醫師 綠島鬧醫生荒
日本避險基金全球表現最佳
政院：台星經協 重要里程碑
越界金門捕魚 陸漁船遭查扣
達觀社區坍塌 緊急搶災擋土牆
蘇貞昌：台獨黨綱沒有凍結問題
原鄉孩童謝稱哥哥 總統樂開懷
韓星高英旭性侵累犯 判蹲苦牢
台股收盤漲49.15點
陳偉殷任榮譽講座 升格當老師
耶誕夜驚魂 美男威脅吃女室友
香港保釣人士遊行 抗議安倍
魔幻新氣象 氣象局推互動系統
賴正鎰：盼化解商總選舉恩怨
台股震盪走高 漲49.15點
南港經貿園區地上權 新壽得標
寒流來襲 新竹6人送醫
兩岸經貿談判 加強國會溝通
1月台指期漲42點
1月電子金融齊漲
台灣擴大採認澳門學歷
指數創今年新高 周線連二紅
加州最乾1年 野火威脅大
F-綠悅後年陸市占近半
便民跨一步 戶政所擬試辦護照
星爺西遊降魔 稱霸大陸票房
賴正鎰盼政府多建合宜宅
授權羅曼疫苗技術 名利雙收
助街友度寒冬 彰縣供熱食衣物
新北行動急診室 提升救護存活
高雄連環撞車禍 5傷送醫
黃世銘案 江宜樺出庭作證
陸工業主營業務 獲利增速降
持槍搶車男 抗警後自轟身亡
尾牙酒駕增 郝龍斌：加強取締
三大法人買超台股61億元
MIC提明年科技產業十大趨勢
太陽餅傳人輕生 鄰店：沒徵兆
修工作細則 生理假不用附證明
竹東地政員涉貪 邱鏡淳表痛心
MIC：資訊硬體產業三大風潮
日本新舊島接合 神似史努比
凱蒂貓路跑 莎莎獻出第一次
陸生服務學習體驗 重學ㄅㄆㄇ
日月光污染案 雄檢傳張虔生
林邊蓮霧盛產 農會展出有宅配
愛情線索 屏東2場特映會
日火山噴新島連舊島 似史奴比
同學會尋國小恩師 墓前祭拜
外媒報台女虐貓 國際網友圍勦
陽岱鋼新球季賽事 台灣看得到
久病託友辦後事成真 男子猝死
MIC：明年通訊產業三大關鍵
寒流來長者獨坐超商 警助返家
信義路公車站台區 元旦起禁菸
11月景氣燈號 續亮黃藍燈
安倍參拜靖國 日將續向美解釋
景氣燈號 11月續亮黃藍燈
遭蓋達綁架 7旬翁不甘被美遺忘
民進黨春聯 邀罕病書畫家題字
新台幣收升3.5分
日月光案 雄檢傳喚張虔生
瓜國嬰兒來台換肝 復原良好
遭洋基釋出 郭阜林盼留美打拚
MIC：4K電視滲透率將倍增
母親走火入魔 引教主性侵幼女
王菲拍廣告 傳上看1.7億
計程元年 首裝eTag仍免費
經建會：明年景氣可望亮綠燈
基隆雨停 賞黃色小鴨人潮增多
互毆案 蔡龍：沒有欠錢
影視局補助編劇 為人才媒合
深夜槍響1死 南市警查疑點
留下歷史 2013年11張最棒自拍
德工商總會預測 明年出口暢旺
歐巴馬全家夏威夷健行 路人喜
蘋果再度要求 禁售三星舊產品
陳偉殷棒球經 不斷複習基本功
德汽車俱樂部反對高速公路收費
山屋避雪身體不適 高中生獲救
大陸反腐十件大事 薄案入榜
驗基因治禿 生髮搞噱頭
保育北投石 北市設自然保留區
赴韓旅行 集體旅客腹痛腹瀉
火鍋趴暖呼呼 國小養生體驗
港保釣擬告日本 陸法院拒受理
公職人員交易行為處罰規定違憲
聯明掏空案 吳宗憲被判緩刑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
投資環境佳 大馬總資本存量增
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
睽違8年 觀霧降雪地鋪白毯
金庸徐志摩瓊瑤一家親 網友驚
陳偉殷二世 陳冠宇盼再拚1年
普天間基地遷移 沖繩縣准填海
技術突破 冬季也可喝到紅烏龍
陸發國九條 保護投資菜籃族
台幣終結貶勢 收升3.5分
台鐵新電聯車 1/2上線
金建縣百年活動 跨年晚會啟動
陳菊：黨主席總統不在人生規劃
元旦登記結婚 北市送好孕稻
傳喚張虔生 日月光：尊重司法
專家：失控安倍恐引發區域衝突
11月購屋及建築貸款餘額新高
106學測 國英範圍擴大
微軟買諾基亞 傳陸反壟斷調查
獲選平民英雄 莊春貴受表揚
梅山嘉年華 茶竹梅餐免費品嚐
威寶吃補 明年店數估增5成
外交風波 印耶誕夜召喚美副使
金大與暨大締盟 每年交換學生
黃小鴨洗澡 出動20公尺吊臂
補習班涉體罰 北市將開罰
日月光案 張虔生等訊後請回
查辦2年 79機師逃稅獲緩訴
日推JDR 有助遊戲生技發展
天冷緊閉窗 使用熱水器易中毒
亞銀商機博覽會 明年3月登場
分享經驗 總統盼訓練災防人才
綠：凍結台獨黨綱非黨內共識
印度再傳 女子遭集體性侵
台援助海燕風災 菲國公開感謝
瓜國男嬰換肝 離台前夕致謝
雇員代替老醫師看診 雙雙被訴
連5黃藍燈 明年有望亮綠燈
參加祭典要部落公函 學校澄清
星國客家會館 首邀台團體演出
張虔生訊後請回 日月光低調
奶粉摻鹽案 被告律師盼停押
陸另類城鎮化 淘寶村高成長
大佳河濱堤壁 3D貓熊畫吸睛
感受人情味 邀福島學童訪高雄
寒流挾空污 晚間北部趨緩
台北雙年展 談地球變動
誠品進駐虎尾 古蹟變身書店
農業境外技轉 不損害台灣利益
ETC照相 無法取締交通違規
求職場開運 上班族：關公最靈
涉詐賭暴力討債 2年坑千萬
台星協定最快明年2、3月生效
小鴨APP 美食景點一手掌握
港現千元偽鈔 市民提高警愓
梁祝50年 凌波胡錦再合唱
通膨熱起來 日本加薪壓力變大
霹靂布袋戲大展 28日登場
柯建銘律師指黃世銘違法取證
HTC案 簡志霖8百萬交保
野柳傳釣客失蹤 尚未尋獲
加油要快 下週油價估大漲5角
合歡山銀妝 鳶峰就可見雪蹤
上市公司市值突破24兆元
阿明師改良太陽餅 孫輕生唏噓
台電明年招考逾6百名技術人員
異國青年 體驗台灣客家文化
安全考量 計程後封閉公務便道
北京：日不糾錯關係改善無從談
本周上市指數漲1.5%
新北有線電視 維持每月5百元
研華今年業績達標
國內外米禁混售 政院通過
28日晨 中部以北下探8度
涉餓死寵物犬 男恐遭判刑
國泰世華銀 海外布局大陸寮國
金門掩除互花米草 護沿岸生態
新壽前進南港 20億標地上權
福島小學生遊屏東 感受生命力
明年景氣 德業界審慎樂觀
中共打貪 12月5高官落馬
卓越中堅企業 10企業獲獎
體驗飢餓 高中生見證人道救援
反黑毒霸凌晚會 捐創世發票
耶誕節後 出現禮物轉賣潮
凍台獨黨綱 學者：柯有勇氣
肅清餘孽 北韓召回駐瑞典大使
愛心送菲 政府表揚行善團體
凍台獨積極信號 柯建銘不評論
林中森：兩岸互補運用巧實力
泰陸軍總司令不排除政變可能
大馬登革熱蔓延 民眾注意防範
奧迪砸錢 搶當豪華車一哥
僑委會參訪金門 訪縣府與大學
寒流發威 淡水嘉義下探8度
寒舍艾麗開幕 主攻亞洲商務客
凍台獨黨綱掀波 綠兩岸受矚
聚焦目標市場 台精品打通路
黃世銘報告 江宜樺：已銷毀
英耶誕後折扣 外國消費者狂買
女殺前女友伴屍日餘 遭判刑
談電子商務 詹宏志拜會經部
貝魯特爆炸 反對派名人是目標
綠兩岸政策調整 理想現實拉扯
不領情 韓要退回日供彈藥
瓜農被打死 湖南城管獲刑
非洲領袖會議 南蘇丹總統缺席
奶粉摻鹽殺嬰案 伯母羈押禁見
業外再進帳 長榮海全年望轉盈
總統推國際醫療 產值上探百億
破計程車窗偷零錢 慣竊被逮
拜靖國 美媒：安倍棄和平主義
黎前總理：爆炸為真主黨所為
泰選委會：選舉不變 盼對話
男搭霸王車 為215元被法辦
鹽奶案 鄒雅婷痛哭遭檢方斥責
WHO：沙國再添4起MERS病例
陸批危害國安 封殺戰地風雲4
不滿政治人物 英國人避投票
為抵債訓人前妻 趁機輪姦判刑
鄉林：明年兩岸推案近千億
大樂透開獎
日本管Tibor 將另起爐灶
歐元兌美元 衝上兩年高點
今彩539開獎
大陸80後特質 對當下消極
祈禱後 埃及警民爆發衝突
板橋迪毅堂 新北市定古蹟
奶粉摻鹽伯母痛哭 羈押禁見
峇里島巨蟒出沒 纏死警衛
敘利亞政府軍伏擊 60叛軍喪生
學者：美陸衝突早發生有利美方
黎巴嫩汽車爆炸 法總統譴責
大樂透頭獎槓龜
HBL籃賽 5隊獲8強賽門票
今彩539 頭獎1注中
通用福特在陸召回逾150萬輛車
凍台獨黨綱 藍籲綠勿騙選票
麥格理降評 推特股價重摔
暴動小貓成員 嗆蒲亭挺前大亨
台銀單節3分 慘遭金酒灌醉
南蘇丹政府軍聲稱攻佔石油產地
AK步槍設計者 長眠英雄墓園
鄰邦：南蘇丹總統承諾停火
政府下令限警權力 土法院封殺
欠稅限制出境 學者痛批「擄人勒贖」
安倍參拜靖國 日對陸出口不妙
匯率貶救出口 工商團體期待
日本專家稱 安倍執政中日關係將越來越壞
香港出現 H7N9死亡首例
英智庫預言：中國15年內成全球最大經濟體
郭台銘：帝寶與他無關
立法院10大新聞 馬、王政爭「遙遙領先」
打奢侈浪費 中國禁止公款邀名人招商
中國開放私人飛機 製造商躍躍欲試
證交所有價證券 處置交易資訊公告
台北凱撒大飯店 獲頒觀光業雙料獎項
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
南俄羅斯汽車炸彈爆炸 2死
美國安局監控電話 法官判合法
阿布達比網賽 費瑞爾喬帥對決
74人困南極 陸破冰船接近
歡度耶誕 美民用智慧手機購物
失業津貼到期 美政府要求延長
彭博主政12年 紐約變安全了
漂泊歐洲賣唱 冷顏澆不熄夢
美小黃司機還900萬 失主賞30萬
嘉義6.2度 今年平地新低
合歡山玉山新低溫 逾零下9度
棄災民探姊 多倫多父母官惹議
寒流挾空污 避戶外劇烈活動
吳憶樺返台省親 巴西熱情相送
中非動盪 法籲聯合國扮要角
寒流發威 嘉義比金門冷
寒流影響 雲嘉南空氣品質差
地底深井測站 助找盲斷層
珠超足賽首來台 30日開踢
中市公車候車亭 趣味瓢蟲首獎
台中公園夜間造景 下月完工
經濟指標好 民調：美民眾無感
中堅企業發展 跨部會攜手輔導
北捷高價共構宅 松山線居多
國人飲食改變 豬價不符成本
寒流發威 高山猶如大冰庫
集保獲頒資料隱私保護標章
抽查商品標示 1665件異常
美高標準貿易談判 陸備感威脅
10月租賃業營收 略增
炒金與炒比特幣 雙殺中國大媽
深圳明年最低工資 全大陸最高
廈深鐵路通車了 可望促進經濟
美股標普 5天來首收黑
寒流發威 阿里山結冰
耶誕行情延燒 歐股收紅
傑克倫敦老樹 躲過砍斷命運
中市糕餅公會：太陽餅業績成長
泰反政府示威傳槍響 1死數傷
兄弟完美落地 中信入主創新局
謝淑薇彭帥溫網封后 年掃5冠
性侵拍裸照 恐怖情人判刑
東北至長三角 陸高鐵朝發夕至
一鳴驚人 台拳手世錦連獲兩金
MIC：陸擴內需 聚焦五重點
桌球世錦賽 莊智淵陳建安拍金
陸鐵路春運搶票 戰況又升級了
台日釣魚台捕撈歧異將持續溝通
美政府監控計畫 法官判合法
美元貶 金價創4個月最長漲勢
南韓觀光客破1200萬人次
首闖共軍駐港總部 港團體示威
越南加速推進城鎮化
小鴨再洗澡 吊掛清潔人員
郭婞淳舉出四大國際賽冠軍
中華男籃破心魔 連剋中國大陸
WTI漲破1百 2個月來首見
大遷徙 陸春運首日火車票開賣
北京今年賣地 收入逾8千億
經典賽拚出感動 中職重返榮耀
台東迎曙光 比基尼沙灘慢跑
南英OB賽 郭泓志敲全壘打
台水加強活化土地資產
自由經濟示範區 專屬網站上線
反民營化 南韓鐵路罷工加劇
低溫來襲 啟動寒害通報機制
小鴨二度洗澡 洗脫一層垢
賭場條例 擬復議協商後逐條審
利比亞政府扣留4名美軍事人員
現採甘藍 千人農遊體驗
印度南部火車失火 至少23死
阿里山茶祭 向陸羽獻茶謝恩
台達電搶進東協電動車市
迎跨年 松山園區象山站交管
陸鐵總里程 破了10萬公里
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
除夕不放假 陸餐廳圍爐宴搶手
國道收費站票亭 春節前拆一半
跨年後迎曙光 台鐵加車至福隆
遭洋基釋出 郭阜林：不灰心
東亞運奪金 中華男排新里程
蘋果執行長 年薪漲1.9%
南僑「泰」會賺 今年獲利創高
大陸人大通過廢止勞教
陸媒：廈深鐵路成推動經濟引擎
寒流發威 日北部風強雪大
馬股創新高 馬幣卻連挫10週
Back to list