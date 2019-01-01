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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
畜牧處：雞飼料價 公平會調查
關懷湧進家扶 扶助戶期待摸彩
雲縣推豬廁所 低碳零廢棄
曼德拉病逝 日相致哀
京元電11月營收 站上12億
毒販涉衝撞警車 警開槍制伏
主管涉內線 光寶科：配合調查
蔡其昌強造勢 林佳龍行程滿檔
曼德拉病逝 法降半旗致哀
日眾院通過決議抗議陸劃防識區
光寶經理司機涉內線 檢調約談
台達電董座：綠建築為台灣節能
台塑四寶前11月營收 穩健
螺絲廠涉排廢水 高市勒令停工
台日漁業會談 部分意見達共識
立錡新唐11月業績 今年新低
羅東林業園區 無障礙步道啟用
高捷一卡通 可跨行業消費
華宏11月營收 月增6%
未用在民生 陸公款越積越多
朴仁妃63桿 裙襬搖搖領先
槍擊建商董座座車 4人聲押
晶華創辦人 贊助觀新藻礁保育
迎戰學測 中一中高三生誓師
新電池封存技術 讓壽命更長
今年網購人氣商品 便鞋入列
離婚房產爭議 夫刺妻致死
盜刷信用卡 毒蟲食髓知味落網
欣銓11月營收 年增4.6%
詹父：檢警應追查陳巧明責任
市場反應好 金門芋頭行銷北市
旅遊再升級 桃縣徵意見送好禮
愛滋感染年輕化 推校園防治
臉書看中印度 擬買數據分析商
裙襬搖搖天氣好 朴仁妃創紀錄
上海陷霧霾 北京人偷笑
東吳超馬 關家良一挑戰8連霸
禁奢大戶 執行署鼓勵檢舉
量縮盤整 新台幣收升2.5分
7日早晚氣溫低 北部短暫雨
不滿報導 男子到蘋果日報縱火
台塑化外銷油價佳 輕油廠全開
腳踏車大作戰得獎 沙國看不到
搶救國土 檢：單一窗口嚴查
營建署：提供女性友善廁所環境
達賴喇嘛致函曼德拉家屬表沉痛
優人神鼓抵星國 演出金剛心
中榮音樂會 彭佳慧為病友獻唱
台灣大球員一日教師 歡笑互動
瘋光棍節 香港最捧場
黑豹旗青棒賽 大直恢復參賽
競選廣告遭罰 蔡英文訴訟獲勝
嫦娥三號傍晚進月球軌道
科技諮議會閉幕 達5項結論
統一超獲日本樂清在台永久授權
清境特區計畫 營建署：無延宕
江揆訪巨大 盼圓騎車環島夢
桃機旅客量 將破3千萬人次
東海岸開發 環團憂成清境第二
櫃買推聯名卡 食衣住行有優惠
你很特別 心智障障學員秀自我
中央地方合作 金門建智慧城市
民主先鋒曼德拉 歐盟北約齊悼
槍擊建商座車 4人收押禁見
蘇選北市長 綠：不實報導
大宗物資走跌 麵粉沙拉油降價
飼老鼠咬布袋 男偷公司車還債
資訊月 觀展人次上看95萬
打賭不想輸 曾雅妮裙襬拉尾盤
義總理：勿忘曼德拉堅持的價值
紙器廠復工爭議 高市府會共識
內需佳 德央行上調GDP預測
流行音樂創意傳播研究中心成立
行銷南台觀光手冊 副總統加持
衛保志工高靜 救命為善最樂
達文西手臂瑕疵 更換防萬一
原料價跌 台化11月營收略減
GDC台北峰會 創10億商機
搶商機 長榮桂冠推小鴨情境房
注新血 國民黨招考人才
手機遊戲辣椒咖啡1號店開張
視察金檢調監 羅瑩雪慰勉辛勞
浙H7N9再添一例 二級警示
槓新系 柯文哲：見不到段宜康
包庇一樓一鳳 員警收賄起訴
德竊賊多寒天出沒 大城竊案多
轉音小王子 葉秉桓辦演唱會
三義茶花節暖身 苦茶油行情夯
凱蒂貓貓纜 運量增逾7成
漢微科11月營收 月減3成1
矽力杰每股140元上市
童仲彥指報導不實 T台將提告
擬修法 退休金資遣費優先清償
達成共識 桃猿簽下3新秀
巨大做Ubike 6千萬學來
執行救災 菲軍用直升機墜毀
通膨不妙 ECB如履薄冰
看球星裙襬搖搖 感受高球魅力
棕櫚渡假村 環團要求暫緩開發
陳偉殷關心流浪動物 電影包場
查清境民宿 司法行政未衝突
韓澳FTA 部分台產品受影響
景碩11月營收 年增3.9%
曼德拉反對歧視愛滋 世衛悼念
台鐵內部桌曆 自家人旅客入鏡
台大生挺國片 張作驥映後致意
北一女儀隊聚首 祖母綠先登場
中共首例 盧布在綏芬河流通
東京晴空塔 遊客破千萬人次
華映11月營收 月增6%
老農津貼修法 立院擬聯席審查
松江南京站週邊房市 年漲2成
本周上市市值減0.42%
本周上市指數跌0.47%
聯環TDR發行量不足 將下市
曼德拉逝世 習近平致電哀悼
非法慈善演唱 菲拘捕印度歌手
銷毀封存大統油 北市可供證明
日月明功案 死者姐控被呼巴掌
妙管家擬告 環團相互聲援捍衛
感念育種哲人 高市出書紀念
防酒駕基金成立 紀念器捐醫師
緬懷曼德拉 印度舉國哀悼5天
北京故宮研究院長 金門好奇行
中市耶誕樹點燈 熊厲害助陣
談判呼聲高 泰示威尚無動靜
比利時研議 開放同性戀捐血
金酒有後勁 逆轉達欣奪第2勝
法展開軍事干預 巡邏中非首都
集保連4年愛心捐血
廢爐渣污染 水公司：無害水源
日促撤防空區 陸籲停止糾纏
全球獻哀悼 曼德拉家屬：感動
妻無照撞人 童仲彥：已和解
火車撞三輪車 老婦命大輕傷
曼德拉辭世 南非民眾府邸哀悼
今彩539開獎
國小校地爭議 議員槓中華藝校
兩岸樂高機器人賽 學子尬創意
傳逾20名外媒年底將遭陸驅逐
退輔會：董監事酬勞按規定辦理
大樂透開獎
選美為由 佳麗遭騙南非軟禁
一銀登陸第3分行 選定廈門
葉門遭恐襲 菲外交部譴責
日本經濟改革影響 研訓院研討
德推最低工資 恐帶來裁員
iPhone 5s出貨 最慢3天
習近平：中國積極解決朝鮮問題
梁英斌頒南韓僑務促進委員聘書
大馬東岸水災 逾4萬人疏散
滬自貿區 韓正：盼明年可複製
德媒：組閣協議反映遊說影響力
暴風雨肆虐北歐 增至9死
謝長廷：綠北市長提名可明快點
美非農就業 激增20.3萬人
菲南武裝份子劫獄 綁走警長
北市吉林路民宅冒煙 警消馳援
H7N9病例 香港本週第2起
大樂透4.7億頭獎 1人獨得
曼德拉辭世 舉世哀悼推崇
美失業率降至7% 5年新低
大樂透頭獎1人獨得 高雄開出
美消費支出增幅 高於預期
今彩539 頭獎槓龜
吳岱豪飛扣 台灣大輕取裕隆
台灣大學附近 男子疑似墜樓
爭議多時 日秘密保護法案過關
日秘密保護法案 萬人集會抗議
曼德拉15日下葬 長眠故鄉
曼德拉死訊 全球媒體不停報導
南非宣布 全國降半旗至國葬結束
傳北韓張成澤幕僚 求南韓庇護
移民署外國人諮詢網七種語版上線
曼德拉15日國葬 將安息兒時樂土
索國汽車爆炸 1國會議員亡
泰反政府抗爭 9日將掀高潮
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬伉儷將赴南非追悼曼德拉
德社民黨員表決 料同意組閣
2014世界盃分組抽籤結果公布
南非15日國葬曼德拉
拉美諸國異議 WTO協議未定
古巴異議 WTO協議未定之天
WTO協議磋商 7日上午再談
中非共和國衝突 兩天死3百人
美：紐約列車需落實安全措施
歐巴馬小布希將赴斐追悼曼德拉
貴金屬行情疲軟 工業金屬價揚
悼曼德拉 歐巴馬將親赴南非
曼德拉過世 法非峰會默哀
死前必遊嘉年華 平溪天燈獲選
經濟報喜 美股止跌
新增違法水井 加強查填
風華再現 知本溫泉季開跑
霧霾襲大陸 口罩熱銷
中越設海上工作組 維南海穩定
祭高薪 永慶徵才3600人
陸機電商會：扮橋梁促兩岸合作
僑務委員投書 籲重視東海倡議
增市場效能 期交所推新制
東飄雨西山晴 宜花東局部大雨
美利多激勵 歐股收高
24小時跨夜戰 東吳超馬開跑
15歲未升學 擬安排繼續教育
為耶誕暖身 科教館辦知性趴
美前勞工部長拜會令狐榮達
美經濟前景轉佳 激勵油價走揚
TPP星國開談 年底前似難達協議
兩岸共同品牌 農技合作呼聲高
兩岸共同品牌 看好電動車手機
傳粵潮州隨時爆烏坎事件翻版
WTO協議能否達成 即將分曉
餵食不慎噎死人 越籍看護緩刑
紀錄片一枝獨秀 李安也力挺
紀錄片議題廣 激起公民意識
全球海運公司 長榮第5大
本土片退燒 紀錄片登影院要角
港媒：望智庫為港謀畫解困
郭奕臣個展 呈現紐約反差
送信送愛心 中華郵政綠色奇蹟
日郵收費銀髮照護 仿效恐不易
體育學術團體研討會 7日登場
地瓜當主題 觀光工廠說故事
台高效率援風災 菲國感謝
歐巴馬崇敬曼德拉 形象如父親
人行禁用 百度停止比特幣交易
曾雅妮居領先群 裙襬搖搖拚冠
傳古巴棄否決 WTO達歷史性協議
曼德拉逝世 越高層致電哀悼
走過風災 達邦國小擊鼓重生
人權成就 李登輝緬曼德拉
照亮弱勢角落 天使指數提高
上海市長談霧霾 向外賓說抱歉
桃管樂嘉年華 踩街管樂馬拉松
中科院通用科展 擠爆軍事迷
黃志鵬：台越關係穩健邁進
越官員：台越簽貿易協議待突破
北歐暴風雨 數十萬用戶斷電
投資越南 台商看好成衣鞋業
曼德拉特集 探索頻道推出
超豐11月營收 站上8億
陸設識別區 台關切區域情勢
曼德拉辭世 南非民眾歌舞送別
獨特花果香 宜蘭冬山素馨茶夯
媽祖台中再登場 搭公車避壅塞
新北推賞花快報 花訊報你知
廣州超生罰錢 金額不知去向
江西人大副主任 愛喝名貴洋酒
特偵上訴密帳案 李登輝：無理
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
兩岸產業合作 長期共推品牌
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
新北修法 海砂屋改建有解
高屏空氣品質差 外出宜戴口罩
韓無人戰術飛船 試飛失敗
傳樂線九宮格遭破解 台彩否認
台灣贈支持中美洲兩性平權計畫
脊椎微創手術 當天可下床活動
外資近3月淨匯入 70億美元
穩定偏鄉教學 代課逐步改代理
簡太郎養生 燙青菜不調味
美冰風暴 德州冷過阿拉斯加
韓報：金正恩妹妹將任要職
外交官：古巴不阻撓 WTO達協議
時代十大MV PSY榮登榜首
柯文哲力推 防酒駕協會成立
經合會 敲定新增經貿團體設點
詐騙得手4萬9 男子中風身亡
加就業機會 連3月溫和成長
識別區爭議時 共軍曾聯合演習
曼德拉理想未竟 南非仍須努力
資訊月 品牌筆電銷售傳捷報
結合港優勢 傳南沙建影視基地
模組廠推OTG產品 搶行動商機
陸頻爆炸 楊潔篪籲金磚國反恐
台援薩國創新企業種子基金頒獎
江蘇持續霧霾警報
達邦國小登玉山受阻 陳情教長
林佳龍拉運將 蔡其昌夜市造勢
野望影展得獎作品 現身海科館
魯17歲女生 迷姦13歲男童
獲北韓釋放 美老兵：想見老婆
育英技職成果 副總統推崇
增飛台灣 英航卡達航空也想來
WTO達成協議 挹注近兆美元
凱蒂貓纜車 貓纜運量成長5倍
華航續引新機 蟬聯理想品牌
第一次 WTO達成貿易改革協議
遠翔科營收獲利可創新高
再見曼德拉 好萊塢悼時代英雄
資訊月 品牌筆電祭優惠搶商機
NCC：2月內核許可4G寬頻 ?
桃機車位查詢系統 造福旅客
老翁拾物遭輾斃 2騎士緩刑
醫師疑蹺班婦枉死 家屬控訴
水手開10年71億合約 卡諾加盟
搶商機 全國電送春節購物金
動物園生態鳥園 32種鳥現身
金門蚵道青苔 縣長要求速清除
核三1號機 併聯發電
貓空地名藏野溪 壺穴祕境樂活
女多男少 勞動參與率待提升
資訊月 消防猛男正妹吸睛
北巿雁鴨季 2米高小水鴨吸睛
增供給升所得 降購屋壓力
傳產找出路 雄(奚鳥)投入光雕
李鴻源：不會貿然處理違法民宿
第六度酒駕 貪杯男將鋃鐺入獄
十月公益彩券盈餘24.57億
婦掉手機 定位系統尋回失物
曼德拉過世 不致重挫南非經濟
廢核行腳 台中府前核災演習
水資源宣導 胡志強祭利多
房價何時跌 利率所得是關鍵
南台灣觀光護照 副總統稱讚
哈登回神 火箭轟垮勇士
風險畫分衝擊 清境民宿業憂心
適齡兒童標章 71節目獲認定
貿易便捷化 降廠商進出口成本
芳療愛自己 陸小芬為癌友演講
興大農產論壇 傳授食的安心
美學者：兩岸統一需台多數同意
北一女儀隊50 重現歷史
新黨：勿再引用不實報導
國民黨：綠升高對立 無助衛台
逾期23年 借書終還圖書館
疑挹注違法民宿 觀光局澄清
台灣為重要驛站 賞候鳥好時機
曼德拉去世 大馬官民哀悼
寄養家庭相見歡 經驗分享交流
同向雙人跳 1230親子樂
兩岸共同品牌 學者樂觀其成
青年尋職難 多利用政府資源
搶商機 中市飯店推會議假期
中市向中央爭取 增加基層社工
陝西傳爆炸案 2死14傷
利多匯集 日股展望佳
防大樓意外 高市建不安全名單
熱血高球痴 齊心共掀裙襬搖搖
外國人在台灣網站 7語文任選
已婚翁包養 58歲婦遭訴
柯文哲盼民調 呂秀蓮籲守機制
世足32強分組 各組都不輕鬆
亮假槍恐嚇公車司機 男遭起訴
大咖毒販交易 警包抄逮人
菲同志獲未婚妻簽證將赴美成婚
500隻流浪狗 坐飛機找新家
印人保守 逾7成結婚盼找處子
重複申請補助 文學獎資格被摘
醫師手機平板查報告 三總上線
澳洲同性伴侶 首都搶頭香結婚
慶祝國際移民日 新住民秀才藝
世貿達協議 多邊貿易起死回生
建商揮軍南下 桃園台中建案增
歐巴馬點燈 美國家耶誕樹閃耀
賞楓趣 陽明山楓葉紅了
亞洲空手道賽 台灣獲4銀8銅
紀委會決議 陳明文：文來就簽
國史館：開羅宣言具國際法效力
桃管樂嘉年華 樂團踩街傳熱力
南北兩首長 台南旅展破冰
清境風險套疊 南投縣質疑
立院教委會9日考察核一廠
體總改選 張朝國任新會長
男偷超商 口袋鼓鼓露餡遭送辦
豪宅一般宅 課稅分級價難脫鉤
更公開 中油以記者會公布油價
盯軍紀 高廣圻無預警視導部隊
成年禮 家長為子女披巾
中市選舉 綠營兩將拚民調
板橋國中多功能體育館啟用
胡鞍鋼：大陸經濟2020年超美
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北一女校慶舞會 樂團歌手同樂
主普壇揭碑 推廣中元祭文化
鱟資源調查 小金門現稚鱟
微創鳳凰成果 3萬就業機會
嚴控三公 陸政府存款超成長
烏來泡湯小旅行 朝聖洗滌心靈
空軍救護黑水塘登山客病患送醫
三灣柑橘季報到 農村樂活促銷
建中校慶 百年紅樓續創高峰
中山高車禍 5傷送醫
專偷轎車 學電影比得手速度
城堡花海爭艷 大佳河濱樂遊
裙襬搖搖 柳簫然躍居領先
桃園石門觀光節開鑼 賞楓啖魚
海帶養生產品多 金門養殖尖兵
疑房貸壓力大 女吞藥自殺獲救
雲林破獲職業賭場 逮52人
歡樂耶誕城 姊姊謝金燕壓軸
風強亂節奏 曾雅妮裙襬排名滑
嘉義幼兒足球賽 鏖戰激烈
學者：世貿協議估陸效益6千億
紅米登台 爆米花節造勢
WTO達成協議 經部肯定
資訊月 累計觀展人次達79萬
水泥車撞人 1女送醫前無心跳
柳簫然裙襬搖搖拚年首冠
疑課業壓力大 台大新生墜樓
質疑自白書 死者姐：非弟獨寫
林務局募新血 考騎檔車負重跑
死者姊：靈修團體成員常罵人
巡山員墜谷 空軍執行緊急送醫
民雄鵝肉節 創意踩街揭幕
小米雙引擎 明年拚銷量翻倍
北京：重拾多邊貿易體制信心
侯友宜淨灘 提記錄片籲愛家園
風險疑慮 清境農場：安全無虞
華碩推聖誕節限量版顯示器
隔壁親家 企業邀弱勢孩童看戲
台鐵站務員 請纓義助身障者
資訊月衝人氣 業績報捷
新北文青世代 七八年級掛帥
風帆進水 3人落海獲救
基隆DaDa節 千傘雨中齊舞
關心流浪動物 陳偉殷請看電影
公園啟用 陳菊王金平相送暖
改善物流維修 小米機進攻海外
霧霾回北京 多地嚴重空汙
日耶誕彩光 掌聲使投影片酷炫
清境民宿疑慮 住房率掉2成
曼德拉遺體將穿越首都街道運送
獎金媽媽收 高寶璟拚冠沒壓力
WTO突破 陸學者：中將得利
WTO達協議 助廠商通關便捷
擦拭布就業館開幕 呂慶龍剪綵
鎖定核心歐洲企業 看復甦行情
持假證件偷3C 男子被逮
華義SF校際盃冬季大賽開跑
國際熱錢推漲人幣 明年貶壓重
世足抽中死亡之組 澳洲沒在怕
臉書企業服務 支援11種語言
影像去除 張成澤失勢益加可信
領漲股變落後 歐股看長線
經長：雙邊多邊區域整合並行
今彩539開獎
呂秀蓮：勿性別年齡歧視
泰抗爭領袖：人少就結束示威
調查：政府廣告有8成收看率
ITA擴大 經長：明年有機會
陸新一波打房 房市明年可降溫
買硬碟看見台灣 業績估增2成
顧能：英特爾居龍頭 但退步了
2801人同煎蚵 締金氏紀錄
北市死亡車禍 1死1重傷
美只能控制東海緊張 無法化解
參與米蘭世博 外交部積極處理
陸百城霧霾 南京誤闖紅燈免罰
足協改選 林振義爆冷出線
港府罕例 官員遭蛋擊特首譴責
洋將讀秒強攻 達欣逆轉勝
今彩539頭獎1注中獎
泰總理稱 家人愛和平而非權力
睡覺打鼾嚴重 中風死亡機率高
台灣人權指標出爐 滿意度不到四成
藍委提減刑 王金平：值得討論
兒遭靈修母虐死 未留遺書
馬英九希望 大陸不要再畫「南海防空識別區」
澳科學家發現 海床下有淡水層
今年前11月 福建出口臺灣近2億美元
美國12萬噸基因改造玉米 再遭中國退貨
歐巴馬小布希同行 齊悼曼德拉
北韓驅逐美國老兵紐曼
比特幣暴跌30% 百度停止接受支付
有樣學樣 韓國宣布擴大航空識別區
越籍輔導員「發聲」為母語及多元文化傳承
陳瑞斌 “傾聽 完美 拉赫曼尼諾夫” 鋼琴演奏會
周永康傳與黑幫過從甚密 被查
日月明功 陳巧明簡訊表明立場
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
獲釋美國老兵紐曼 返抵舊金山
大陸人大：日本無權批評防空區
檢查重水廠 聯合國人員抵伊朗
維和 非洲聯盟同意增兵中非
不測視力 紐約老人開車疑慮多
德高齡駕駛事故多 專家籲設限
基礎設施差 巴西多高齡駕駛
銀髮族駕駛 義專家籲謹慎評估
華裔對美貢獻展 重現移民路
歐洲高齡駕駛 健檢非唯一做法
烏克蘭反對派籲百萬人上街抗議
義國古鎮 點亮全球最大耶誕樹
弔唁曼德拉 加總理赴南非
駕駛人停駛年齡 英無法律規定
氣溫續回升 迎風面短暫雨
台中商圈購物節 祭汽車大獎
酒後騎單車 中市警將取締開罰
大陸成亞洲最大零售經濟體
臭氧濃度高 高屏空氣品質不良
麻辣燙照三餐吃 陸女患食道癌
歐巴馬10日參加曼德拉追悼會
香港舞蹈團 故宮合演蘭亭集序
第11季SBL 公視HD直播
對流旺盛 宜蘭防大雨
加國高齡駕車 安全與人道並重
港學生基礎能力 居全球前列
頂客族保險 重醫護兼累積資產
美新婚婦貼伴遊廣告 偕夫殺人
蔡明亮堅持藝術 李康生陪吃苦
李康生自認樂觀 愛玩像小孩
開心就好 李康生支持多元成家
陳瑞斌鋼琴獨奏 南加州演出
南卡州郡長 拒降半旗悼曼德拉
忙又遠 捷總理不想親悼曼德拉
桃園賞楓 台灣好行慈湖線8折
陸人大嗆日眾院 無權說三道四
明年觸控市況 義隆禾瑞亞喊讚
高齡駕駛 法考慮每5年醫評
善團捐烏克麗麗 音符滿偏鄉
資產升 精品與消費性電子看好
計程轉換免收費期 擬一週內
資通訊商機 新北助媒合
東吳超馬 日本選手稱王封后
圓明園特展 獲選全球經典案例
台股局勢偏多 選股不選市
日：若指責保密法 陸已是軍國
紡品行銷遴選 輔導金百萬元
新創農業會議 以國妙點子亮眼
十年有成 芬蘭不能只有憤怒鳥
最有價值光棍 微軟共同創辦人
艾奎諾追稅 華裔洪欽欽挑大樑
治理霧霾 考驗大陸執政能力
助流浪動物 藍青年團幫出郵資
陸政府船隻靠近釣魚台列嶼
博士過多或過少 難一刀兩斷
就業問題難解 博士供需恐失衡
博士供需 學者主張結構改革
蔣偉寧：博士量稍多 比不足好
力抗韓流 曾雅妮裙襬搖搖拚冠
美最終消費者不再 全球少助力
美蝙蝠童再出擊 把愛傳出去
中石化青島乙烯項目 民眾抗議
天氣轉冷 室內通風保安全
調查：外國人指大陸自信和崇武
拼成長 洲際酒店擬拓大陸版圖
圓仔5個月大 健檢不安分
陸船靠近釣魚台 防空區來首次
美光發威 股票報酬打敗特斯拉
郭瑤琪哽咽：我真的沒有拿錢
冰風暴襲美 蒙大拿零下42度
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
關西六甲山 因半澤直樹加分
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
吃神戶牛 有標記身分證才正統
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
大阪影城 哈利波特魔法味漸濃
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中油：汽油不調 柴油漲1角
頭燈不刺眼 奧迪搶市利器
梁振英：不排除對菲制裁
防一氧化碳中毒 補助換熱水器
防空區 傳南韓將有消息宣布
一氧化碳中毒 快開窗戶通風
理念相吸 泰豐結盟曼聯
淡水台2線管線工程 近期完工
霸8旬母房產 男製假租約遭訴
冬季到關門窗 一氧化碳成殺手
單車上太武山 金管處擬方案
金門護國寺法會 李沃士祝禱
准一卡通公司 高市拚刷卡通路
服貿協議闖關 本會期難度高
9日起汽油不調 柴油漲1角
自由化衝擊 織襪業力圖破困境
推低碳飲食 南市辦餐廳認證
桃縣公益運動會 設CPR競賽
台菲ECA進展 明年雙向諮商
出海釣魚擱淺 岸巡拖回
南韓將宣布防空識別區擴大
中油改開記者會 宣布油價
經貿團尼國貿洽會締造亮麗商機
運量破61億人次 北捷送好禮
食安修法 立院籲增窩裡反條款
美國經濟成長 有待觀察
資訊月 品牌商強推類單相機
家長登廣告 控女兒遭霸凌
訪基層加溫 連勝文初選前表態
聲援郭瑤琪 顧立雄柯文哲同場
巨量資料 挑戰中見商機
北一女校友重聚 傳承綠色感動
署長多慮了 縣府促現勘清境
美醫籲體外實驗取代動物實驗
北京清大有神廚 托福考高分
補貼員工票 台鐵：促銷空位
谷歌彰濱資料中心11日落成
礁溪景觀花海 冬天美麗迎賓
送走楓紅 武陵梅花綻
南韓向南擴大防空識別區
清境民宿 李鴻源：一定去會勘
中壢警破空屋命案 死者友行凶
陸推教改 大學聯考不考外語
陸開經濟會議 年底改革衝刺
日籲國際社會反陸防空區
王力宏婚事 林俊傑自嘲沒人愛
經合會 擬公布第2家經貿互設
警深夜攀樓 破獲職業賭場
謝璨羽作品透過科技成活動壁畫
微笑單車擴點 全市共129站
黃金週線收黑 短線操作宜保守
煎熬但快樂 工藤真實封后
糖廠欠債 印五百蔗農不能嫁女
紀念珍珠港文惹議 美廠商道歉
父走失16年 子盼回家團圓
江揆：從未後悔出席總統記者會
美元偏弱 台幣週升0.05%
簽伊朗核協議 成功率不超過5成
宜蘭民俗版畫展 蘭博登場
熱海戀歌 日本鹿耳島取景
雲林農博倒數 陣頭起跑
德組閣協議 社民黨通訊投票熱
陸客迷戀九份脫隊 警伸援手
休旅車逆上國道3 險釀車禍
識別區爭議 國防部：持續注意
大陸海警船 釣魚台巡航
保險含長期照護 不容忽視
掌握走失人口 配戴愛的手鍊
中華電辦講座 洪蘭談兒教
南韓：擴大防空識別區範圍
山區持槍打獵 宜警逮4嫌
TPP談判 美國遭批想草率定案
風災伸援手 白熙禮感謝台灣
陸防空區 日籲國際社會反對
4G六雄拚開台 搶用戶大戰
學生盼復辦梅竹賽 清交樂見
空汙暫緩解 上海掀清肺遊熱
越配扛家計 父母伸援停留逾期
陸霧霾 遮40年最亮金星
台鐵七堵五堵站 第三軌通客車
艾爾頓強獻唱 挑戰俄反同志法
首名越籍輔導員 搭起台越橋梁
資訊月人潮爆 下午管制人流
每月薪資提1成 積極存退休金
南韓擴大防空區前 傳有諮詢美
港協進會主席 來台參與香港週
新竹家扶中心園遊會 幫助弱勢
朱立倫：拚施政 不隨在野起舞
入住賓館燒炭 年輕夫妻獲救
租屋處疑暴斃 新北2女不治
立凱電9日45元掛牌上櫃
蕭家淇：胡志強對連任正面思考
假買真偷 玉市出現蒙古竊賊
收割趣 陳菊型男合力割稻
嘉縣多元文化日 尊重移民人口
識別區爭議 外交部籲和平解決
長跑13年 吉他手求婚成功
同志師結婚 美天主教學校解雇
委外經營 天空之橋夜間開放
語尾上揚 加州男孩「娘娘腔」
走出唇顎裂 立志語言治療師
暗戀桃花源 聲樂家賣愛心餅
冒險犯難認定 法界：職務性質
台鐵司機殉職 法院認非冒險
德國斯圖佳中文學校提前慶耶誕
漫畫競賽 動漫人物活靈活現
農委會明年起推多元認養方案
吳副總統盼全民樂婚願生能養
反腐小黨建功 德里議會變天
張花冠：歡迎到阿里山找茶
少年參加校外組織 吸菸風險高
柯顧拚北市 雞排妹成話題
明師高徒計畫 助傳承技能經驗
2014世足賽 A-D組戰況分析
網路農場料理 蒸Q米布丁奪冠
盈拉願辦公投 依民意決定去留
談TPP 公民團體憂心
陸就業市場嚴峻 鼓勵出國就業
霸凌陳情 郝龍斌：慎重處理
兩岸協議檢討會 積極準備中
防淹水 中市擴大清查坡地
裙襬搖搖奪冠 高寶璟職業首勝
資訊月 華碩業績破2億元
林書豪復健影片 裸上身秀身材
共軍山東演習 動用間諜衛星
廣告陳情霸凌 校方：絕無護短
東海緊張 韓美英海軍聯合演習
上海霾剛散 北京霾又來
拚觀光 高市競逐廉價航空市場
陸土豪 千萬連體鈔當嫁妝
原創基地節 創造美好年代
台北市生活費 亞太排14名
苗縣金頭腦獎 考在地文化資產
高雄市2場跨年晚會 強棒卡司
淵源深厚 羅家倫家屬贈書政大
台北資訊月 廠商傳捷報
中市長初選挺誰 蔡英文不表態
南韓擴大防空識別區 美支持
回應人民議會 盈拉建議公投
淡水貨車疑爆衝 連撞車3人傷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
解危機 泰總理提議解散國會
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 明天白天天氣預報
副總統28字箴言 期勉企業
9日鋒面通過 降雨區增氣溫降
千人扮精靈 英小鎮寫世界紀錄
外國人租組屋比例 星政府要管
台北資訊月落幕 觀展人次創高
每推都想進 曾雅妮裙襬衝第6
園遊會用火不慎 6生輕傷送醫
流浪狗議題 動保修法缺共識
黃敏惠：嘉義不缺美 缺少發現
鰻苗疑暴斃 宜府：加強查緝
公彩形象宣導 嘉市創意踩街
企業社會責任永續發展主流趨勢
泰反對黨國會議員集體辭職
陽光助學 嘉惠中部顏損傷友
基因療法 治療血癌患者成效佳
鴻海11月營收 挑戰今年新高
撞傷闖紅燈路人 公車司機緩刑
胖卡車巡迴 新住民免費學電腦
朱立倫轉戰北市 郝：純屬謠言
陳柏霖擔文化大使 分享閱讀趣
黃敏惠：以投身教育為榮
歡樂耶誕城 林俊傑情歌浪漫夜
巡山員考試 作文出自看見台灣
偉人辭世 南非民眾夜悼曼德拉
二度彈劾審查會前 黃世銘出招
粉紅豹愛台灣 難忘熱情小粉絲
資訊月 宏?銷量成長1成
桃航空城 老翁輕生今告別式
為非行少年掌舵 14人獲金舵獎
菜英文 近6成上班族放棄理想
識別區避衝突 南韓與陸日協調
凱蒂貓人氣高 民眾大排長龍
宋江陣聞名 角色臉譜當門牌
台塑石化明起柴油漲1角
陽光獎助雲嘉孩子 勉勇敢逐夢
幼兒客語學習 新北母語扎根
錯失首冠 柳簫然續拚世界第1
烏克蘭示威再起 估百萬人參與
泰民主黨全體辭議員加入示威
越總理將訪日
新遊戲上市 遊戲筆電熱賣
宣傳管樂 嘉市送車窗旗
德里變天 再給國大黨教訓
反映電價 日纜恢復原票價
職涯第2戰奪冠 高寶璟驚訝
菲再爆殺記者 總統府矢言查辦
自經示範區租稅優惠 恐限縮
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蘇岩礁隱沒東海中 中韓爭主權
大陸故宮喘口氣 控制參觀人數
刊登全名指控霸凌 恐觸兒少法
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角逐初選 蔡其昌4縣市長推薦
台大列金磚五國新興體百大第4
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16歲冠軍高寶璟 展現大將風
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市調：10吋觸控4年增逾3倍
王力宏演唱會高調示愛回台低調
美兩107歲二戰老兵 將首次會面
林又立參加鐵人三項 驚傳暈倒
2014世足賽 E-H組戰況分析
清境民宿 李：中央地方一方向
陸頒公務接待新規 限陪餐人數
菲與叛軍達協議 邁向終結衝突
新北耶誕城 林俊傑唱跳壓軸
裕隆洋將踢人 台銀教頭憤離席
追悼曼德拉 53國領袖將赴南非
英國會議員加薪11% 料輿情反彈
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烏克蘭百萬人示威 嗆總統下台
臨終拔管 曼德拉自主呼吸辭世
法官不懂稅 判決書照抄
實質課稅原則被濫用 有如太上皇條款
畢業團拍空拍影片 大葉首創
龍山商場變身「台北小越南」
《Taiwan News》推出全新英語學習頁面！
「點‧台灣」公益講座──教育的幸福分享
理想大地義賣年曆 愛心獻畢士大教養院
「市場信息投資競賽」11月份人氣王票選揭曉
證交所開辦「民意信箱」
教育部公布首屆 境外學生輔導工作績優學校及人員獲獎名單
權證「價內」「價外」區別大 投資前不可不知
日市議員涉藏毒 傳遭廣州批捕
證交所與寬量國際合辦國際投資人與台灣企業股東價值創造論壇
新移民行動學習 胖卡服務學電腦
台東移民節 新移民歡樂慶祝
除夕圍爐在家免動手 五星冠軍料理輕鬆上桌
高市民政局辦技藝班 新移民心得分享
2013年兩岸海運論壇 於臺中盛大舉行
廖炳燿的夢----讓西門町成為全球最好玩的地方
竹縣移民日嘉年華會 千人同歡
中市長選舉 蔡錦隆將宣布參選
證券期貨四大單位首次攜手合作
台影東主有喜 古禮迎親 王爺娶親
Yahoo奇摩電子商務2013年度十大排行榜出爐
遠傳獨推紅米機 台廠趕貨
世界領袖將齊集南非 美國四總統出席
改選太慢 泰示威者馬上要政權
支持穆希遭判刑 埃及女性獲釋
烏示威群眾 拉倒基輔列寧雕像
星小印度區暴動 燒砸汽車
北極冰融 跟歐美熱浪大雨有關
談判媾和 哥國叛軍宣布停火
40多年首見 星國小印度區暴動
北韓證實 撤免張成澤職權
星國暴動 李顯龍：徹底法辦
東海和平倡議 穩定區域和平
曼德拉喪禮 歐蘭德邀沙柯吉
DRAM現貨均價 今年新高
普誠Q4業績 恐降
明泰11月營收 月增7.7%
泰國成衣出口額 下跌4.1%
中華電攜手雷亞 攻遊戲商機
威力彩頭彩上看8.5億元
中華電領銜 航空城聯盟成立
選舉影響 明年印尼勞工薪資漲
光頡11月營收 年增逾5%
大巴黎中文學校舉行演講比賽
保羅沃克追悼會 料數千人參加
需求升溫 陸貿易順差創4年高
避險基金黃金多單降至6年低
台灣節能減碳 義環保雜誌報導
台嘉碩11月營收 減1.8%
安倍鬆口氣 豐田日立承諾加薪
展望轉佳 美股和亞股指期漲
曼德拉葬禮 陸國家副主席出席
全台白天氣溫降 越晚越冷
數千影迷聚集 悼念保羅沃克
台股可望續揚 挑戰高點
抗蘋 三星推AMOLED平板
空前公司債明年到期 陸恐違約
尾牙客單價升 飯店業受惠
遊戲機熱 湧德11月營收回溫
獲釋美兵：遭北韓扣押時住旅館
台股開盤上漲72.04點
東陽營收連10月刷新同月紀錄
火箭教頭：林書豪可望12日歸隊
計程費公告 eTag車續9折
烏示威群眾洩憤 肢解列寧雕像
陸媒：土地二調最快年內發布
日本第3季成長趨緩 不如預期
陸南水北調 東線一期通水
陸國寶級粵劇名伶紅線女病逝
廣州腸癌患者多 疑與灰霾有關
利率改革 人行開放同業存單
降證交稅衝量 曾銘宗：效期短
華亞科業績連6月創高 股價揚
陸物價漲幅 連3個月達3%
前日銀官員：日圓料升抵100
路透社：泰國總理宣布解散國會
大中登興櫃 茂達潛在收益豐
泰總理盈拉：將盡快舉行選舉
食安警察 邱文達：人力有困難
李鴻源：清境模式 查山林違建
泰國總理宣布將解散國會
股匯齊揚 台幣盤初升逾1角
泰國總理盈拉稱將解散國會
瑞士要求銀行配合美追逃稅
立凱掛牌首日 股價甜蜜蜜
瓦斯漲被罵 經部：週延溝通
泰抗爭 外交部緊盯發展
美QE收傘 紐時估明年
泰國反對派領袖：將繼續示威
鴻海走堅 創除權息來高點
清境合法數不一 李鴻源解釋
陸11月物價漲3% 穩中有降
擁房遭疑打房不力 李鴻源澄清
欣興大啖蘋果 股價起步跑
蕭家淇：胡志強有參選意願
陸11月PPI 年減1.4%
調查：資料中心流量大增
計程費率 2年後可能調高
創新高 人幣中間價6.113
修提審法 司院：人權保障躍進
審國企預算 經長請假立委不滿
華東11月營收 年增逾14%
乳牛達人蘇耀東 25年沒違規
成大邀產學合作 4企業參與
立隆11月營收 今年單月次高
陸上月通膨年增3% 低於預期
銀行發寶島債 又見惡性競爭
高盛瑞銀看好韓股明年創高
泰總理解散國會 反對派不買帳
健保雲端系統 掌握病人用藥
陸社科院台研所 周志懷接掌
冰風暴連3日襲美 交通大打結
東北風增強 沿海地區注意強風
公共工程延宕 胡志強不悅
盈拉提解散國會 泰銖回升
衛福部查阮綜合 最重取消資格
越陸召開會議 磋商領土爭議
正視工會 全教總盼勞動權落實
節能環保重回主流 LED超閃
勞團：反對越南政府剝削勞工
富爸爸鴻海加持 F-乙盛漲停
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸海關：兩岸貿易 成長近2成
類股齊揚 台股創 2年多新高
台積電：陳俊聖未離職
桃縣啟動幼兒園基礎評鑑
漲價惹怨 中油：會做必要調整
北韓：張成澤反黨反革命 解職
產業景氣佳 工業電腦看俏
菲府與分離組織 簽權力分享
節水評比 政院機關居冠
攝護腺肥大應就醫 延誤恐損腎
火箭2連勝 林書豪復出日近了
詹父：陳巧明始作俑者
董座看好明年車市 裕日車創高
1-11月 尼國通膨4.4%
國道計次全面轉計程 全球首例
美律拚賺5元 新客戶明年有撐
推電動機車 環署公告電池規範
響應淨灘 IBMBA不落人後
台股大漲 紡織股漲多回檔
績效遭疑 經部：交全民評估
慶開台8週年 威寶祭好康
術後疏忽致病患死亡 醫師緩刑
陸IPO解禁 國企搶頭香
利多加持 亞股走強
薩爾瓦多今年觀光收入近9億
陸前11月貿易增 順差擴大
NCC主委：系統涉陸資待了解
市長選舉 胡志強：黨中央沒談
花改場北沙參 推動中草藥發展
前10月 工具機出口減近2成
假期近 峇里島飯店漲逾2成
投資人估QE減碼 金價波動
5大罪狀 北韓證實撤免張成澤
宏達電緊急上訴 英禁令暫緩
歷屆經合會 持續完善ECFA
教宗感謝台贊助修繕阿根廷教堂
酒駕肇事被通緝 又因酒駕遭逮
音樂紓壓 智慧商店示範成果
法新社：曼谷10萬人示威
顧立雄公布競選主軸 議員到場
小鴨游基隆 開幕當天交通管制
軟硬體差異化 平板成長放緩
泰反政府示威 曼谷10萬人上街
市調：曲面手機 新世代競爭
承銷寶島債殺價競爭 又是公股
以國台灣研討生命科學 盼雙贏
大陸十面霾伏 黨報籲治汙
4G題材發燒 波若威登百元
美就業報喜 韓元升至4個月高
曼德拉葬禮 台灣接洽與會
成大研發 蝴蝶蘭香入商品
里約首同志婚 百對戀人結連理
陸擬廢嫖宿幼女罪 改重罪論處
豐興鋼報價再平盤 客戶補庫存
外資匯入 台幣午升1.05角
兩岸三地論壇 政商二代聚集
督保盟：實習醫生濫用問題大
泰總理宣布大選 十萬人照示威
兒子虐死 父：陳巧明始作俑者
以愛為腳印 魏神父來台50年
WTO談判模式 美學者籲改革
黃世銘評鑑案 14日公布結果
金管會：特別津貼絕無違法濫編
台北世大運 新增高爾夫舉重
高鐵4節車廂自由座 多近3倍
家扶緊急召募 認養史瓦濟蘭童
蔡同榮：推修法降公投門檻
北榮添醫院暴力 酒醉隔離治療
朱立倫：施政主軸 招商拚經濟
歐美熱浪豪雨 與北極冰融有關
復航國賠案底定 進帳 6億
呂：光說不練的人勿攪和民進黨
麵攤米粉 檢出超標防腐漂白劑
顧立雄競選場 柯文哲反成焦點
靜止戶錢進國庫 曾銘宗：訂法
軍犬認養 10日公布複審結果
紅米機開賣 10分鐘賣完
新北：藥酒自用不得逾1百公升
國道大客車胎紋夠 稽查均過關
養兒20年發現非親生 男訴離
紀念李小龍 黃色戲服高價賣出
南韓擴大識別區 日審慎接受
降證交稅 曾銘宗保留
泰執政黨：總理盈拉將參加大選
指數頻創高 投資心態偏保守
生態鳥園開幕 翠翼鳩育幼吸睛
台股收盤漲76.90點
老翁提款頭昏 鈔票灑滿地
美聯社：印尼列車起火燃燒
食藥署：基改占0.9％將標示
新生兒的祝福 教會鼓勵生育
民調 王金平籲護秘密通訊等權
橙色革命後最大示威 列寧像毀
泰國總理盈拉將參加大選
漢翔民營化 經委會喊卡
台股開高整理 漲76.90點
大陸研發支出 十年內追平美國
平板電腦轉用低價面板
非洲童訪環科大 人道關懷交流
與警設局占毒品 大姐頭判6年
印尼火車撞卡車 至少2死
電影127小時真實主角 涉家暴
12月台指期漲72點
尋求債務紓困 希國會通過預算
台股開高整理 收復5日線
12月電子金融期都漲
布偶迷你玩具槍 美機場沒收
同欣電11月營收 減逾14%
讀懂中國大媽 炒金炒幣又炒房
紅米機開賣 10分鐘內銷售一空
高中生疑遭虐死 檢帶母搜住處
迎鴨迷 客運推出小鴨加班車
三大法人買超台股78.96億元
南韓擴大防空識別區 陸媒淡化
港議員言詞激進 官員提警告
三星搶4G換機潮 推新機J
彰化十大伴手禮 玻璃砧板入選
運天然氣卡車撞火車 雅加達4死
佛教學校制服趴 智光票選新裝
果迷曾遠航 轉用微軟平板
社會住宅惹議 李鴻源指示檢討
斐成11月營收 月增1.5%
郭人豪離婚：什麼都沒了
房價高 4大都會區還有便宜
薄瑞光來訪 台美交流意見
谷關鼓舞節 請圓仔家族同樂
CNN：泰國明年2月2日前大選
護健康 教部提醒耶誕少發糖
小飛俠復出首役 湖人敗北
身障者秀才藝 台中展多元創作
為安居想入獄 男行搶超商遭訴
世界先進漢磊11月業績同降
掩埋場審查 嘉縣府重申依法
霸凌陳情 教育局成立調查小組
美國俄州酷寒 水管爆裂頻傳
陳巧明喊冤 詹姐：清者自清
高麗菜耶誕樹 林內促銷特產
日月光11月集團營收 續創高
原能會：斷然處置不等於摧毀
自經示範區 白領薪資規範不變
職人精神再發現 阿忠師上菜
印尼火車撞油罐車 至少30死
助弱勢婦女創業 高市府力挺
鐵路電氣化延 台東推返鄉專車
百度和果殼 相繼停收比特幣
2600萬刮刮樂 百萬獎三百個
照明放大鏡 造福中高齡就業者
張家祝承諾 明年不調水價
陸解除霧霾預警 上海仍嚴重
5公分到5公里 視障設計T恤
上櫃股票擬列入個股期貨
新台幣收升3.5分
11月出口 持平
夫私帶小孩離家 判緩刑2年
11月出口 零成長
王建民做公益 為早產兒揮桿
陸改革 俞正聲：提供兩岸商機
響應環保 竹市廣設機車充電站
阿里巴巴海爾攜手 創物流合資
美預算談判 接近達成協議
泰國反政府示威大事記
廣告市場大餅 電視獨霸將盡
絲織公會一甲子 盼再創榮景
阿里山高山茶競賽 評審嚴把關
中央社記者何宏儒獲優質新聞獎
大宅門特區 議員建議改回舊名
海生館野放海龜 建構傷病通報
銷售增溫 華碩11月營收新高
小飛俠復出吞敗 自評不及格
綠島冬天迎賓 輪船每天3航次
控雅虎未刪檢舉文 求償遭駁回
泰官員：大選可能訂2月2日
優質新聞 中央社獲獎
證券 4單位合推股票配個股期
體驗電動機車 小琉球推動有成
方便民眾取酒糟 金酒設取糟場
盧易之台北愛樂青年 首度合作
撿死猴烤食 非獵捕不起訴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
經合會將首度在海基會大樓舉辦
男吃安眠藥輕生 警民搶救
國家文官學院績優學員訪澳
明年GDP 巴克萊估3.5%
合庫育樂營 103年1月舉行
日本蟑螂搞偷渡 紐約首現蹤
中西藥混著吃 當心藥命危險增
陸11月出口破記錄 是積極信號
華人藝術紀 聚焦兩岸藝術家
憂鬱母帶病兒服藥輕生 遭起訴
照顧癱夫14年 獲選自強家庭
國民黨：與胡志強保持密切聯繫
立委赴圓指所 考察軍事設施
慰安婦招募展 感受悲憤無助
偏鄉服務 大學志工獲益良多
大甲芋頭搶手 將增契作面積
經委會決議 汽柴油春節凍漲
參考美式球風 彭政閔學新觀念
CPI漲 陸民上網齊抱怨
外資上周買超65.69億元
超萌圓仔 圖檔開放授權營利
英首相用餐麻辣鍋店 坐地起價
日月光K7廠排廢水 高市重罰
剪刀偷車新招 警逮1嫌
帳戶管理成本 銀行擬揭露
中移動iPhone預購 本週開跑
玉晶光11月營收 月減逾2成
蘇珊大嬸自爆 有亞斯伯格症
傳陸資 NCC：要TBC說明
外孫女反鎖屋內 外公攀降摔死
南韓擴防空識別區 無礙台航管
飛雅特傳砸重金 造義製豪華車
看見台灣 坐穩年度票房前十
研究：離不開手機 讓人更焦慮
明年元月桶裝瓦斯價凍漲
原能會行政費 遭凍6千萬
沙國戒律嚴 帶酒會罰款
立院初審 非法院拘禁可提審
陸委會：簡化港澳學生來台程序
財政部:全年出口正成長可達
阮綜合醫療疏失 高市祭重罰
張成澤被捕 北韓電視播出畫面
騎贓車欲拜神求保佑 男仍遭逮
悼曼德拉 70國領袖將赴南非
不信選舉制度 泰國民主岔路
南韓擴大空識區 陸：遺憾
亞幣走揚 新台幣收升3.5分
醫護保全若提告 北榮協助
婦疑遭拖延死亡 檢釐清死因
蘇晤薄瑞光 重申亞太民主同盟
搶救非洲飢童 逛賣場別忘捐款
瑪麗蓮夢露御用攝影 來台開展
臉紅如酒後 紅血球增多症作祟
聯強11月營收 創新高
微笑單車擴點 新增5站
女客被性騷擾 台鐵將積極面對
北美名廚來台 品嚐台灣出新菜
提審法翻修 避免再有洪仲丘案
香港狂打房 萬名經紀人恐失業
陳禹勳傷後顛峰 一圓職棒夢
湖山水庫完工 可減抽地下水
上海大媽好神 背淨化器買菜
靈修疑虐子 自白書筆跡查詹母
美科技大咖 提議約束政府監控
宣導防災 南市消防隊推集點
兒童人權海報展 重視孩童權利
留日遇害女學生 家屬捐扶助金
殺價承銷寶島債 台銀不回應
修法阻醫療暴力 仍待凝聚共識
圓仔元月6日亮相 遊客抽號碼
平抑房價 曾銘宗：盡力
仁寶11月營收 32個月新高
監控手機資料 不只美國安局
安恩擎泰11月業績 今年新低
英駐台辦事處讚許台灣人權發展
3級品管 擬要求業者自主管理
遠傳切入手機代理 角逐第一
剪紙國寶李煥章 藝師半世紀
鱟文創商品多樣 識別圖案簡潔
亞洲資通訊廠會師 63億商機
山坡地蓋農莊 苗縣府加強取締
男當街刺婦 被逮昏迷警所內
彭政閔拱葉君璋 當第5隊教頭
緯創11月營收 月增8.15%
清境跨年照辦 宣示愛護山林
伊拉克汽車炸彈攻擊 11死23傷
德媒：北京試探鄰邦實力
辜仲諒留象 明年3月底開球
陸仍未換發紐時彭博社記者簽證
林文月獲日本研究功勞賞
績優長照機構居服員 苗縣表揚
十月渣打人民幣指數升2.4%
奇偶前11月獲利仍小增
台南地區水情趨緊 轉綠燈
臻鼎11月營收 續創新高
泰鼎11月營收 淡季不淡
男子睡著 被鎖在飛機內沒人知
老翁搭錯火車 急下車傷小腿
職棒球員打國家隊 工會促改革
晶電11月營收 歷史次高
陸商務部長 駁消費增速下滑說
周志懷證實 接掌陸科院台研所
陸明年CPI 分析師看升
防意外墜樓 教兒童勿當蜘蛛人
地上權標售熱 今年破400億
未裝eTag 計程半年後9折
打翻羊肉爐燙友人下體 男遭訴
學校企業動起來 相挺北市環保
南洋華僑青年 抵金門尋根
李登輝：國家權益靠自己爭取
友善高雄職場 配合業者獲表揚
K7廠遭罰 日月光續推環保
投信：台股年前挑戰8500點
傳北韓當局上週處決張成澤
新隊名球衣 彭政閔：明年就知
拉抬出口 經部續推出口列車
專利戰 省錢最重要
南非留台校友會成立
憂 2013房市代表字
正崴11月營收 創歷史新高
星國暴動 警方擬控告嫌犯
銀行清理 ECB欲打破僵局
遭醉漢毆傷 醫護人員提告
人民黨勝選 印股創新高
醉男毆傷護理師 北榮創隔離區
藍駁蘇：老調重彈 不符事實
歐洲空氣差 重則減壽數月
漢翔未能民營化 經長：可惜
禾伸堂11月營收 今年單月次高
台達11月營收年增11%
擴大識別區 朴槿惠：維護主權
國會選舉挫敗 德自民黨魁激勵
被控與陳巧明勾結 查無違法
男臥軌自殺 鐵路警調查身分
興隆公營住宅2區 公開招標
無人機未上 亞馬遜先用機器人
雪佛蘭棄歐洲 通用韓廠將減產
OECD：全球經濟料同步成長
HBL女籃 淡水商工拔頭籌
接掌台研所 周志懷海派擅溝通
今彩539開獎
看好未來陸建立專利秩序
李沃士盼加強兩岸氣象交流
方濟各年輕患病 醫院修女救命
陸委會籲大陸尊重保障人權
機械出口持續負成長
威力彩開獎
台馬經濟聯席會議恢復舉行
王振堂掌北市電腦公會 成果豐
兩岸政商二代聚北京 傳承味濃
波波實習醫生：患者緩解沒到場
2013年度代表字：假
國道預儲收費遞減 計程無折扣
永昕12/25上櫃
清境風險差異 150公頃先勘
龍潭鄉長涉毆人 一審判4個月
群創11月營收 略增
明國際人權日 馬王同台頒獎
綜觀台灣產經 王振堂提三建議
高雄關貪瀆疑案 雄檢再搜索
蘇貞昌籲政府負責分辨真假農民
男入住摩鐵 太陽穴中彈身亡
越晚越冷 十日清晨下探13度
金控11月獲利 富邦金獨領風騷
無視抗議 巴黎拍賣印地安聖物
北榮首創分流治療 民團肯定
瓦斯漲惹怨 經長為中油喊冤
曼德拉追悼會 達賴喇嘛將缺席
北韓黨大會 現場逮捕張成澤
柯文哲：從未排除代表民進黨
逐鹿雲端 Adobe錢難賺
暴動後 星國小印度區恢復平靜
OECD：主要經濟體前景改善
陸資買台系統台 投審會說明
三星倡另類尾牙 不罰酒不乾杯
耶誕訂單不旺 出口恐遭轉移
北韓同意在開城設電子出入系統
優人神鼓明春大馬慈善公演
泰王批准解散眾院明年2月大選
威力彩17槓 頭獎上看10億
石牌聖誕巷 黃色小鴨燈飾繽紛
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎 1注中獎
張成澤垮台 北韓將全面整肅
陸設識別區 日籲啟動聯絡機制
通保調查低分 法部說明並檢討
比特幣竄紅 駭客勒索變猖獗
小王子主題樂園 明夏法東開幕
盈拉仍是戴克辛手中王牌
機上滑手機 歐洲將開方便門
蘇、蔡不敢投入七合一選戰?
轉移示威焦點 泰國總理宣佈解散國會
新加坡罕見暴亂 逮捕27人
朝鮮證實 張成澤被雙開
陸客來臺大鬆綁 免聯審3天發簽證
宋楚瑜幕僚夏龍病逝
臺灣畫冊首發式 二岸百名攝影師聚焦
來臺求學港、澳生有福了！移民署：放寬多次入出申請
冷戰時期古巴債務 俄羅斯一筆勾銷
中國、巴西合作衛星 發射失敗
越南外配離家自殺得救 台中員警獲表揚
賽珍珠主辦新移民二代創作比賽 感受台灣多元文化
騙很大！礦工變「翡翠王子」
披頭四樂隊登上太平山頂 360度飽覽香港美景
大法官：稅官動輒罰錢「太超過」
460公里]圓夢之旅 旭海小朋友立志成為航空菁英
首批大陸發行人發行之寶島債券 將於今(12/10)上櫃掛牌
台灣人權促進會：馬人權治國是玩假的
移民署首位越籍輔導員 回母國「發聲」
溫馨公益情 散播教育愛
以「一國四區、四制、四席」解決台獨問題
移民署：放寬港澳生可申請多次入出境證
Toshiba全新企業級 固態硬碟HK3R系列
中華電信11月份營業收入192億元
民間發起智慧航空城產業聯盟 共同打造台灣下一代競爭力
12/15「2013臺北馬拉松」
交通部102年第四次航海人員測驗 於12/10放榜
嚴前總統家淦先生逝世20週年
中華郵政全台包場
台銀榮獲「最佳本國銀行」等三項大獎
秒殺奇機 入門絕選
臺灣阿龍就愛LINE著你！
「質感新服 完美契合」 LEXUS專業穿著嶄新亮相
航港局將於12/13日舉辦 102年度應用成果發表會
交通部航港局召開自由貿易港區業者座談會
提昇「離島地區非專用船舶載運液化瓦斯及汽柴油」 之適航性 維護人命及財產安全
航港局完成辦理 102年第3期自由貿易港區事業專責人員講習
西門子台灣深耕一甲子 今年成長4％
年底旅遊選擇更有意 住房收入捐贈喜憨兒基金會
台經院活絡REITs專家座談會
中市藍營黨團 盼換消防局長
ETF動畫徵選活動～把握最後數機會
證交所將強化上市公司獨立董事適格性之審查 以提升董事會運作效能
筆電意外吃「大補丸」 仁寶營收衝32個月新高
102年國際郵輪到港數成長亮麗 103更精彩可期
金溥聰返國 外交部：規劃專案
高金素梅與許知遠被爆分手
TPP協定 可望兩三月內敲定
美國航空全美合併 全球最大
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
曼德拉追悼會 全球領袖雲集
烏抗議激化 蒙面人突擊在野黨
美核電廠爆炸失火 據稱無危險
發現直接證據：火星曾有淡水湖
愛滋治療疫苗 西班牙明年試驗
反恐 美英幹員加入線上遊戲
歐洲主要股市溫和上揚
火星曾有淡水湖 蓄養微生物
愛滋疫苗將試驗 具功能性療效
經濟顯露改善 美股小漲
德國數據疲軟 國際油價跌
不願輸民主黨 共和黨力爭亞裔
歐洲媒體集團擬接手德電視台
慶30年 投信公會將辦音樂會
台股創高 量能推升成關鍵
炎洲11月營收 年增14%
旺玖11月業績 10個月新低
證交所建立民意信箱
凱鈺11月業績 今年新高
權證熱 瞭解資訊好挑選
中租出書彰顯中小企業精神
惠理康和美元平衡收益基金准募
台灣華歐會議代表 訪法3智庫
曼德拉追悼會 4小時排程敲定
認賠百億美元 美出清通用持股
專家背書 明年全球經濟加速
印度總統率5人代表團悼曼德拉
全台天氣涼 低溫持續到13日
悼曼德拉 美現卸任元首不缺席
烏克蘭衝突 歐盟代表親赴求解
德儀料Q4銷售和獲利符合預期
陸筵席禁魚翅 環保組織挺
英業達11月營收 微減
Fed官員：QE減碼機率增
電音三太子訪哥國中華民國學校
巴西民眾生活水準提高
駐美官員投書 倡東海和平協議
華寶華冠11月營運成長 放緩
華碩基金會捐贈多明尼加電腦
台股開盤上漲7.19點
港建築業缺工 爭取八千外勞
兩岸經合會 上午登場
印度查逃稅 諾基亞破財消災
台灣20大品牌 訊連5度蟬聯
廣告產品吸引目光 推特股價夯
7檔陸銀發行寶島債今同步掛牌
陸援菲海軍醫療船 10日返航
美光股價創高 華亞科抗跌
中巴衛星發射失敗或因製造管理
K7廠遭重罰 日月光一度跌停
陸加速鬆綁 點心債殖利率降
日月光K7廢水 含鎳恐污農田
新台幣盤初升值
總統盼把台灣變人權之島
料法生產反彈 歐元近6週高
經合會登場 高孔廉提2期許
人民幣中間價 續創新高
結束紓困 美出清通用持股
境外空污移入 全台懸浮微粒高
頒亞洲民主人權獎 馬王同台
台灣明年就業市場 較樂觀
打囤屋 財部：地方政府就能做
球員工會青棒營 澄清湖開訓
華仔提拔 林家棟為風暴瘦身
救護員執勤遭砸傷 不排除提告
高孔廉：應速完成兩岸貨貿協商
爭主權 加拿大重繪北極地圖
婦疑延誤治療亡 家屬赴醫抗議
兩大股王交鋒 晶華辦王品外燴
台股震盪 新掛牌股回檔
鄭立中：陸已做好服貿開放準備
美駐日大使 探訪長崎原爆區
追悼曼德拉 宿敵美國古巴同台
經合5會 討論電商與產品檢疫
日電貿11月營收 月增逾5%
湖北高院庭長嫖娼上網 將免職
搶救日新醫院 籲保留歷史建築
兩岸供應鏈合作 高孔廉籲設機制
江揆：桃園航空城效益2.3兆
嚴家淦紀念信封 12日供售
高雄關貪瀆疑案 雄檢聲押6人
為利潤犧牲環境 齊柏林難理解
美頁岩榮景 對亞出口料創高
淡季不淡 盛群創3年多高價
雅虎同意透露搜尋廣告營收
南韓導演訪陸 推韓陸電影交流
立院三讀 學校可勸募滾存續用
登報陳霸凌 蔣偉寧籲還原真相
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
火箭作客拓荒者 豪有望復出
細懸浮微粒飆高 外出宜戴口罩
蔡錦隆表態 參加藍中市長初選
災難新聞看多 心傷比在場者重
台糖量販年菜預購 優惠95折
人權音樂會 總統向受難者致敬
美數據佳憂QE縮減 資金外流
瓜國謝台灣贊助婦女及兒童計畫
沾上航空城題材 艾訊大漲
希華11月營收 年增逾16%
桃航空城拚智慧 中華電擘畫
台灣爭取參與聯合國氣候公約
營收跳升 神達漲停
中美洲各國負債問題示警
超低溫 南極洲曾冷到負94.7度
立院通過 護北太平洋漁業利益
尼加拉瓜經濟可望成長5%
傳陸氣墊艦現身南海 加入演訓
韓陸擴大防空識別區 美稱有別
陸經濟再平衡 消費產業將獲益
泰總理：大選前不會辭職
遠東科大愛心番茄 拍賣助社福
陸社科院：汙染成經濟發展難題
4教育基金會 連3年特優
性侵勒斃同居人女兒 男判死刑
總統：人權普世 須受各國檢驗
高鐵苗栗站上梁 104年完工
越企業500大 台資企業上榜
北韓政治肅清 兩韓關係更不穩
等待經濟指標出爐 亞股震盪
禮券毀損 編碼能辨識可補發
新台幣中午升7分
資策會攜手迎廣 捐贈雲端系統
爭北極主權 加國向UN遞申請
助青年就業 職訓局盼推產學訓
高中生遭虐死案 彰檢搜索默園
中市古蹟張廖家廟旁牌樓遭撞毀
台積電供應鏈論壇 劉德音演說
日月潭跨年 金龍山秘境迎曙光
住房創紀錄 國賓11月營收亮眼
日月光案 環保署追不法利得
外籍看護落跑 遞補等待期縮短
心靈過勞易致病 醫籲勿輕忽
性侵勒斃少女 男無悔意判死
佯裝公安專坑大陸人 警逮7嫌
亞當山德勒 好萊塢賠錢貨榜首
補充鈣 北市將供學童免費牛奶
假公益A發票 慈善志工吃官司
中共禁奢 官員以試吃代替送禮
人權進步 變性擬與醫療脫鉤
蘋果強攻亞洲 三星緊張
傳開發金高價併 萬泰銀漲停
陸復甦顯著 韓元觸及2年高
國際人權日 民團籲租稅解嚴
經合5會 兩岸關心貨貿進展
日月光廢水 高雄查有無污農田
王品尾牙打頭陣 戴勝益跳姐姐
狹幅盤整 新台幣午升7分
大陸房租 連漲47個月
讀電影 李志薔與學生分享心得
2014選戰 親民黨：不缺席
預測：陸明年經濟成長7.5%
不滿電桿未移除 台南民眾抗議
總統：避免戰爭 做到人權保障
衛福擬修法 仲介器官有刑責
教長：未發函禁止耶誕發糖
圓山坑道首次會勘 啟文資鑑定
農博百大亮點 東勢茶鵝紅蘿蔔
鄭崇華獲頒北科大名譽博士
社會住宅 李鴻源：沒意見不合
日月光高雄K7廠 營運正常
蘇貞昌：歡迎人才入黨選北市長
國健署：5歲兒童近8成齲齒
捷運松山線 商辦最高漲12%
師資大學評鑑 4受評類科通過
妻遭判刑入監 夫訴離獲准
日月光：全力配合法令要求
美西北部爆冷 意外頻傳
資助看見台灣 鄭崇華遺憾環污
中共中央經濟工作會議開幕
台中資訊月展 出清價衝業績
假意尋包真性侵 男判刑定讞
因宿怨互看不順 2男持刀互砍
陸漁民海上受傷 韓海警急救助
農漁品漲 台聯黨團籲平抑物價
迎新年 台鐵遊輪三仙台追曙光
曼德拉追悼會 元首外交超微妙
台股收盤跌1.23點
熱門打卡地 台南花園夜市第1
停車糾紛意外輾爆頭 男師判刑
勘查污染 高市採後勁溪底泥
分靈到大陸 拱範宮媽祖開光
台股陷盤整 跌1.23點
增菘瑋憶小聯盟 賽後填問答題
台股量縮 金融逆勢揚
印度手機品牌崛起 韓廠心驚
微笑破千萬 郝推騎乘新文化
張金鶚：房價變動應審慎觀望
呂秀蓮選台北市 美麗島老友挺
預測虧損 澳航股價跌歷史低點
罕病女童被冷落 網友獻愛心
基隆南投 藍擬列第2梯提名
呂盼派系黨務中立 勿親痛仇快
英銀總裁：仍需刺激措施
陸政策助面板廠 台廠力拚
女師拍微電影 為弱勢教育發聲
張成澤親信 亡命海外軍方上將
陸城市競爭排名 上海超越香港
投信：歐股明年續航 看好Q4
李華偉特展 分享圖書館經營
台積電11月業績 8個月新低
追悼曼德拉 歐巴馬抵南非
醫療連線 郝允助馬祖推健康雲
12月台指期跌1點
排廢遭罰 日月光下午開記者會
大哥賣蛋捲 竹市鼓勵更生人
12月電子期跌 金融期漲
憂心濫交 印尼穆斯林燒保險套
教育基金會 6年倒40家
誆稱翡翠礦主 騙企業千金生女
迎台北馬拉松 北捷將提早發車
聯電11月業績 7個月新低
港澳生辦居留證 免學校同意書
國際宜居城市獎 新北花蓮好讚
蘇貞昌回屏東 暖場2014
大立光再創高 站上1140元
鬥臭張成澤 北韓媒盼民眾支持
受難家屬捐絕筆家書 盼維人權
蔡錦隆武昌起義 胡志強不回應
誆稱投資泰國吸金 百餘人受害
利刃加身 台南老樹遭砍
三大法人買超台股41.54億元
按讚太無情 臉書考慮同情鈕
友達11月大面板出貨增
日月光：未收勒令停工裁量
大陸經濟體制改革 料明年重點
中山人資專班 每月助學金5萬
宜蘭地熱發電 展現初步成果
國際人權日 蘇蔡談守護人權
故宮人潮多 開發計畫環評初審
陸中央經濟會議 料有十大改革
空氣惡化 懸浮微粒平日4倍
中華電全年獲利目標 提前達陣
竹縣查火鍋料 2件不合格
捐WTO千萬 台回饋國際社會
國父紀念館擦銅像 男墜落昏迷
泰總理淚崩：退讓到無可退
台灣軟實力 民主開放社會
工廠廢水 彰化農地遭污染
鳳山羅家火警 隔鄰業者判刑
廣告稱「島內」 台銀：不知情
高鐵苗栗站上梁 添鑽石綠建築
為老樹 護樹團體告郝龍斌毀損
苗栗客運擦撞機車 1人命危
台南晶英酒店徵才
假金塊典當 詐騙20萬遭訴
廣告稱台島內 民進黨團指違法
新iPad 中華電13日開賣
美國務卿呼籲北京 釋放劉曉波
廣達11月營收13個月新高
投信：台股明年上看9千點
陸經濟保7 學者：重要信號
登革疫情新高 週增本土69例
毛利人台東尋根 發現傳家寶
托瑞入名人堂 哈勒戴退休
竹市科學競賽 啟發小學生創意
屏東登革熱嚴重 疾管署促開罰
兩岸導遊之星 金大學生參賽
大故宮計畫 進二階環評
日月光記者會 延後到下午5時
日月明功案 詹姐：母親變了
朱立倫：山坡地應加強管理
49筆污染列管農地 高市改善
菲台商總會捐款 經慈濟助災區
被爆欠酒錢 陳信安：莫名其妙
台南傳強盜殺人 老婦陳屍自宅
新台幣收貶0.5分
運輸業自願節能 估3年省9億
英國僑民換發護照 新規定上路
岳父發言 朱立倫：沒人可代表
陳巧明涉重嫌 彰檢物證突破
陸工業生產成長 不如預期
日月光案 民團：追回租稅優惠
陸客車銷售增 日系車持續好轉
和碩11月營收月增0.49%
丁樂群參加布朗德爾中心落成禮
周大觀基金會 捐樂器到屏東
登報陳情霸凌 校方開協調會
大馬警長：張安薇還活著
記憶體價跌 威剛單月獲利銳減
蕭萬長：太拚經濟 反犧牲環保
台泰合作 遣返涉非法吸金男
慈濟菲分會 災區教室計畫啟動
水電公關預算遭疑 中油澄清
網咖偷手機 男5案遭通緝
公車任意搭 高市運量多2成
中共：舉債留爛帳 離任也追責
TPP協定 新加坡會談未達共識
台北市防災館 參觀人次破百萬
美Q3太陽能安裝 大幅成長
三仙台捕曙光 旗魚鏢手秀絕技
TPP談判 明年1月繼續
北美館30年 22日免費入場
基因缺陷 將致同患肝癌糖尿病
SBL移師苗栗 13日開打
電鍍廠排毒水 檢搜十家業者
里長抗議污染被殺 6男起訴
北市進出口商業公會訪駐墨處
調查：規律運動人口上升
男童受困車內 鐵絲勾車門救人
搶救日新醫院 列為暫定古蹟
卓伯源不選中市長 支持胡志強
南京大屠殺辭典 陸明年出版
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
林子偉拚整季 自認心態變成熟
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
強生製藥12/25上櫃
後勁溪污染 水利會：加強檢測
曼德拉追思會 即將開始
台電發行公司債 136億元
治安若再墊底 中警局長願辭職
F-艾美11月小家電營收亮眼
珊曼莎來台 享總統級禮遇
監委質疑 北市路平績效疑灌水
自稱雕刻家 持冒領護照送辦
疾管署：香港新增兩例H7N9
懸浮微粒濃度高 桃縣籲防範
交流道通了 雲林民代盼綠美化
張藝謀超生 陸衛計委：無特權
青年創業楷模出爐 副總統頒獎
國小校友會製公仔 憶往事
維多利亞冠鴿 首次成功繁殖
TPP協商未達協議 1月續談
遷村週年慶烤肉 2男盜實驗林
高市今年首例 出血性登革熱
NB代工廠 11月營收驚喜
環保局稽查 日月光中壢廠正常
耶誕鈴聲漸響 中市百貨搶商機
文化交流 日本高校訪台中一中
全球逾5百作家 籲保護隱私
排廢污水 日月光：深感其咎
創惟高層異動 王國肇兼執行長
鞋神觸診 陳宇璿：真的好神
學習美式棒球 陳連宏勤做筆記
經合會公布兩岸第2家經貿互設
遠傳全年獲利目標 近乎達標
基隆購低地板公車 行駛海科館
基金申報生效制 範圍擬擴大
元智管院碩士生 獲詠夢獎冠軍
曼德拉追悼會 百位領袖致哀
飢餓勇士站出來 防災急救演練
美國無伴奏人聲樂團 抵嘉演唱
新iPad登台 初期恐供不應求
董陽孜書法 融舞蹈爵士樂齊騷
慈濟簡易教室啟用 菲災童復學
示範區2階 逐步達自由經濟島
朱：青年住宅BOT政府未出錢
兩岸新增經貿辦 明年上半互設
嘉縣防污染 夜鷹早鳥奏效
勁永11月亮麗 月增1.9倍
南韓長期發電計畫 降核能比例
11日季風 北部低溫12度
衛福部：病歷資料外洩有刑責
全為曼德拉 空軍一號很熱鬧
騙酒女墊款又搶3銀樓 男遭訴
量縮盤整 新台幣收貶0.5分
廢水污染事件 日月光道歉
文林苑案僵局 北市：持續協助
劉時豪加盟桃猿 背號60號
國寶匯聚故宮 環評監督宜嚴謹
陳巧明涉虐死 家屬盼勿枉勿縱
谷歌建香港資料中心 計畫取消
經合5會 大陸提六個繼續
TPP談判 2013無法完成
李亞鵬談王菲：我比她有錢
薰衣草紫色騎跡 收集千個夢想
空氣差 76測站72個超標
衝銷量 三星曲面手機打折賣
行業薪資差異大 德醫生收入高
兩岸海關電資交換系統明年上線
F-綠悅明年起大幅擴產
精英賣總部貢獻EPS4.6元
中鋼前11月稅前盈餘220億
血筆記泣訴遭性侵 男判3年半
廢水事件 日月光保證不再發生
台美民用核能年會 聚焦4議題
私刑斷小指 警破暴力討債集團
阿基師校園開講 勉學子要用心
台灣大全年獲利目標 近乎達陣
薩克斯：南非憲政是曼德拉遺產
鴻海11月營收 今年新高
蔡錦隆選中市 綠營看可敬對手
廢水事件 日月光：非蓄意
林美秀籌善款 與憨兒歡度耶誕
獨步全球 烏拉圭將讓大麻合法
抓黑心業者 檢察官摸黑取樣
登報陳情霸凌 校方啟動調查
海底變化多 深層海水布管再等
泰國陷新僵局 軍方動向受關注
高教工會疑兼職勞動者個資遭洩
上市櫃公司投資大陸獲利小增
大陸流動人口 達2.36億人
金酒陳靖寰 獲單週最佳球員
經合5會 擬加強兩岸電商合作
徵命名 大潭運動休閒公園出線
相中印尼日惹設廠 鴻海不評論
日月光排廢水案 移雄檢偵辦
隆乳矽膠不合格 法業者判4年
喜劇和寓言故事 提供換屋指南
雙子星案評選怠失 糾正北市府
里長設故事牆 說台灣高爾夫史
經合5會 持續落實投保海關
電電公會陸駐點 昆山東莞優先
中信金與日本中國銀行簽MOU
恐怖情人 男勒斃前女友外祖母
爭取捷運 林右昌發起萬人遊行
社會撫養費問題 陸：整頓改革
新北地王 板信雙子星5度蟬聯
NCC：TBC投資變更有效
港染禽患曾赴深圳 源頭調查中
天津台辦人員訪金 盼加強交流
印貿訪團辦簽證 伊朗要驗愛滋
二度彈劾黃世銘 監院擇期再開
星國暴動 24人被起訴
台泥11月營收出貨創歷年新高
電子商務登陸 盼增持股上限
留人才 陸企明年調薪8.8%
護樹團體告郝龍斌 北市澄清
歐巴馬與古巴領導人卡斯楚握手
中共經濟會議 陸民盼給力
華銀構築珠三角連線
藍基投提名作業 11日公告
開發前11月每股賺0.52元
香港外來投資 大陸為主要來源
K7是否停工 日月光：續溝通
北市長 蘇建和撰文推薦顧立雄
兩岸區對區合作 續研議討論
帶動觀光 金管處新措施
亞洲郵輪崛起 台灣到港數新高
土雞減產需求旺 價格上揚
設南海識別區 學者：陸會放緩
客庄旅展開跑 限時1折競標
供應商提告 國光：不影響營運
電信三雄 前11月獲利超標
航空需求成長 亞太中東最強勁
鋼琴賽優異學童 李沃士勉堅持
經部：推動兩岸產業垂直合作
桃園高樓宅夯 季增53%
立院耶誕晚會 王金平扮頭目
破冰契機 歐巴馬與卡斯楚握手
上海殺嬰案 伯母涉案遭逮捕
廢水含氰化物 河川魚蝦無倖免
1至11月稅收 創新高
宏遠營收增 時尚機能布料奏效
電鍍廠排毒水 環署：應予停工
彩晶11月營收 月減2成
雲端照護 北市連江攜手合作
鴻海11月營收優 Q4估逾兆
集塵設備悶燒 二殯火化場冒煙
財政部：積極推動賦稅人權
豪華車銷售 賓士今年首超奧迪
清理銀行談判 德國姿態放軟
宏?11月營收 月增逾1成
法瑕疵隆乳製造商 詐欺判刑
永光11月營收 年增近1成
富邦金獲利靚 新光金獨憔悴
精英總部大樓66.8億元標脫
歐巴馬頌曼德拉 暗諷專制國家
西門紅樓特展 談歷史唱老歌
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學者：2013是中共強軍元年
自稱雕刻家胡焱榮 責付收容
整合防救機制 國土辦樂觀其成
曙光郵輪列車 17日起訂票
大樂透開獎
貨貿協商 經部：爭取最大利益
丟梁振英爆紅 野狼玩偶港賣光
鼓舞災民 小賈斯汀菲災區開唱
資安顧問：比特幣是駭客新溫床
追思曼德拉 群眾熱情不畏風雨
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廢水案移雄檢 日月光：非蓄意
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華航前11月營收轉正成長
清境民宿 縣府公告登記與否
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富人也省錢 美精品業苦哈哈
微軟雲端負責人 宣誓效忠
施明德：藍綠都已喪失核心價值
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2翁持刀互砍 1人右耳險斷
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外長赴南非駐華辦事處悼曼德拉
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大樂透頭獎槓龜
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挺扁團體中監前辦人權之夜
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恐遭拒簽證 曼德拉國葬達賴缺席
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開羅宣言七十周年看歲月失語唯「史」能言
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明年股東會事前登錄制度 大變革
2013年兩岸海運論壇 盛大舉辦
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2013年兩岸海運論壇圓滿閉幕 收穫豐碩
上午烏龍警報 一場虛驚
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喝健怡可樂 當心腰圍壯大
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柏瑞投資：2014年首選日本
明年選舉 恐影響房市推案
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美國會議員達成預算協議
美參眾院預算委員會主席達協議
美國會議員達成兩年預算協議
TPP協定 美日談判成關鍵
中華電坐上11月電信獲利王
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博通估Q4營收優於原先預期
氣溫偏涼 空氣品質不佳
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歐蘭德抵中非 悼2陣亡法軍
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海峽時報風雲人物：習近平安倍
美握手世仇 網友：又不是親嘴
巴西研究所課程多低於國際水準
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裸照設騙局 多國遭陸駭客入侵
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南廣高鐵接通 將延伸東協
美國會談判達成預算協議
廢水事件 日月光續跌
烏克蘭警方出動 解散示威人潮
Q4業績估高峰 鴻海攻上80元
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西門子建議燃氣取代燃煤發電
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傳張成澤與銀河樂團女團員鬼混
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房仲：明年房市價量微升
印度欠稅醜聞升級 諾基亞喊冤
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張盛和：租稅優惠不是用來懲罰
勁永11月業績衝 股價揚
王金平案處理 張博雅重申依法
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強茂11月營收 年增11%
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防空警報誤響 15秒後排除
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威寶出嫁 許勝雄：盼餅做大
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俞利隔空喊話 盼粉絲支持屏息
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超眾熱導管攻入日系車廠
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曾雅妮高球訓練營 12日登場
台股盤中震盪 觸及8500點
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美國務卿將訪越菲
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
慶尾牙 王品明年展望佳
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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薩國第一夫人偕李新穎訪婦女城
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美縮減刺激時機引憂 亞股走弱
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識別區爭議 總統籲協商解決
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廢水事件衝擊 日月光緊急善後
亞銀上修陸今明年成長預估
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懸浮微粒濃度高 屏東天色陰沉
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男遇警臉慌張 奇異筆藏毒遭逮
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醫師：懸浮微粒影響呼吸道系統
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國中科學奧賽 台6金蟬聯稱冠
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副總統談司法 仍有努力空間
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高市婉拒申辨 無緣彩色路跑
兩岸租稅 王郁琦：溝通好才簽
陸網購雙12奇銷 馬羊都有賣
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國中科學奧賽台稱冠 總統電賀
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東北角曙光趴 胖卡早餐車出動
泰國美食節 傳統服飾舞蹈上菜
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三重雙屍命案 男友遭訴
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火車性愛趴 主辦人判6月定讞
星國暴動 民間籲反思勞工政策
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三結稻草節 遊草磚迷宮
疑遭下毒 社區近百隻狗暴斃
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酒後打破警車玻璃 男嫌到案
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陸首台自主研發雲端電腦 問世
氣候變化大 氣喘過敏就醫增
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電纜線遭偷剪 南市警逮1男
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中油新竹地上權案2.6億標脫
雙子星案遭糾正 北市尊重監院
按摩院藏春色 應召站專找日客
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新壽與逢甲保險系產學合作
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屏東登革熱告急 直逼歷史紀錄
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立院初審 中研院增工程科學組
國防部：募兵制政策未改變
駐菲陸使：陸菲關係繼續推進
國壽斥60億 購瑞芳物流園區
陸禁比特幣交易 套利潮暫歇
外長：與美高層互訪會有進展
悼曼德拉胡亂比 手譯員騙很大
李嘉誠 賣亞轉歐態勢成局
經濟部：依採購法委託華陽投資
2014第一道曙光 全台焦點
販毒付款翻新 實物交換也行
研究：外貌佳 在校成績或較好
台日往來旅客 將破3百萬人次
時代風雲人物 教宗方濟各膺選
12日回暖 南部可達25度
台鐵鶯歌段 男遭火車撞擊不治
兩岸備忘錄 加速與上海港合作
台指期權契約將在歐洲掛牌
醫團反修醫療法 立委：過渡用
今彩539開獎
女大生險遭拉上車 警追查2嫌
廢水疑污染農田 農委會調查中
與谷歌更親密 樂金平板美開賣
BMW傳擬設立北美首座引擎廠
美國回春 IEA油需預測上修
記取蘇聯教訓 習近平鞏固共產
行動app營收 日本冠全球
HBL 淡商3連勝晉8強
談成功 劉德華：我就是那頭豬
調查貪汙罪嫌 陸軟禁周永康
福建百年古廟 也遭強拆
新竹服刑人死亡 檢方擇日解剖
泰陸軍首長：找出中道弭平分歧
日月光廢水 待驗農漁產停供貨
時代年度風雲人物：教宗
尾牙最期待女藝人 姐姐謝金燕
大陸春節 除夕不放假
伏克爾法則 本尊沒參與制定
谷歌中心啟用 卓伯源稱意義大
YouTube成長 超乎想像
美分析師：蘋果微軟可能合併
經建會：工作年齡人口將逐年降
類定存保單遭盯 壽險保費入冬
人民的教宗 獲選時代風雲人物
新年新希望 總統促推有感經濟
谷歌資料中心 卓伯源喻都江堰
心口不一美英以曾挺斐白人政府
窮學生負債多 那可不一定
副總統：利多方案 推創業環境
分道揚鑣 Sam Sung離開蘋果
駁不實報導 藍籲蘇勿自損格調
援助帛琉 外交部：積極作業中
大陸壓軸網購節 手機狂購可期
家長敢花 超級家教時薪飆7萬
勒斃前女友外婆 男遭聲押
K11廠 日月光提三點回應
Xbox One銷量 破兩百萬台
今彩539 頭獎4注中獎
谷歌台灣資料中心 掀神秘面紗
日強化國防 建綜合機動防衛力
美國演員工會獎入圍名單出爐
德組閣協議逾6成社民黨員表態
進口增汙染擴大 陸能源績效差
山水米遭撤照 60年來首例
美獲釋老兵稱「認罪錄影是受脅迫的」
泉順還有八張執照 農委會「無法可管」
國際人權日！稅災戶吶喊賦稅無人權
E世代逐夢踏實 勇敢向前
日月明功案 檢將傳陳巧明
廣達11月營收月增25.3%
韓亞航空難 目視進場機師緊張
八大類股全黑 台股破8400
狀告蘋果侵權 三星南韓敗訴
高雄硬筆書法家 鼓勵新移民學習
賽珍珠基金會舉辦新移民子女創作比賽
大麻合法化 烏拉圭世界第一個
嘉義縣舉辦多元文化國際日暨移民節
日月光股價續黑 開盤跌2.37%
台東縣舉辦國際移民日嘉年華
兩岸中小企業促進會 擬引進台灣精緻農業赴陸拓展
日月光風暴 停工產能成焦點
花蓮女青年會舉辦園遊會 關懷弱勢與新移民
航港局將於澎湖地區舉辦 103 年度第 1 次
北京媒體主編疑涉賄 檢方逮捕
為提升小船監理業務品質 配合船舶法修正
用路安全 人生100
海峽兩岸 珍郵特展
民進黨聲援郭瑤琪 稱「政治追殺」
「第14屆海外臺灣學校聯席會議」圓滿落幕
喜見漸多國際人士研究「鄭和學」
文湖線12日上午中山國中站至忠孝復興站間供電異常
Kitty凱蒂貓代言貓空纜車 運量增約4成5
日月明功負責人 躲8天後到案
住漢來Hello Kitty房 享受全新Room Service早餐
虐死案 檢警拘提陳巧明等4人
擴大電子投票範圍 促進股東行動主義
新光人壽與逢甲大學簽訂產學合作
遠傳一舉奪雙 消費者保護模範+台灣創新企業20強
兩北韓副總理逃到大陸避難
國7說明會 反對人士抗爭
追思會自拍惹議 英相一笑置之
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
黑暗先知史諾登 促公民做決定
傳以國前央行總裁 出任Fed副座
壁燈危及兒童生命 IKEA召修
電子信箱部分停擺 雅虎道歉
綠能環保車險 保費便宜 1成
ING：明年加速成長 雙高看好
桃園清晨大火 祖孫3人喪命
宣導法規 證交所加辦說明會
LPGA未來賽 重返南加
歐盟遊說 烏克蘭有意簽協定
遏阻販毒 烏拉圭大麻合法化
李澄然投書 籲東海倡議解爭端
迎曼德拉回鄉長眠 庫努總動員
保利潤 三星加速大陸遷廠越南
歐美收黑 台股整理機率大
NASA：國際太空站幫浦故障
臉書納入標普指數 盤後聞訊漲
核電廉價神話 法議會調查
沙柯吉表態 將重返政壇
啟?連3年獲研發成效獎
巴西吸菸人口 6年減2成
經濟轉強 美預算赤字減逾2成
演員工會獎提名 自由之心贏家
台灣LED產品 照亮澳洲小學
北部清晨下雨 天氣轉好等下午
新機給力 蘋果陸市占竄至第3
鐵窗阻逃生 祖孫3人命喪火窟
日月光水污染 環局追不法利得
追污染不法利得 高市有前例
紐銀利率不動 暗示明年升息
體育外交 駐瓜國大使館贈足球
三星與歐盟就反托辣斯和解有望
日月光事件 國外封測廠有機會
台股開盤下跌28.15點
韓亞航陸女 調查：遭兩車輾死
廢水事件未息 日月光股價再跌
兩小無猜親一下 美男童遭停學
台援助露國香蕉葉斑病防治計畫
美國職棒大聯盟 擬禁本壘衝撞
加男同志遇襲成殘 各界伸援
彰化電鍍毒水案 8人羈押
矽力杰新上市 開盤漲逾 6成
南韓連7月維持主要利率不變
日月光水污 後勁溪出海口採樣
三星 傳保守看智慧機銷售前景
新台幣盤初升勢趨緩
北捷文湖線供電異常 狀況排除
澳高等法院判決 反對同性婚
全國啦啦隊賽 週末熱鬧登場
安倍漲勢料持續 外資力捧日股
孫大成視察瓜地馬拉義診活動
調查：中國員工世界最勤勞
財務吃緊 加郵局市區送信喊卡
退輔會配合募兵 加強就業輔導
和碩陸廠員工亡 工作環境遭疑
尖端科研循環 總統盼學以色列
五月天人肉搜索 尋找封面女孩
李鴻源：營建署長缺未實質討論
經濟部與三井不動產簽LOI
日本青森縣知事14日訪華
陸戰隊迷彩服 階級標識改黑色
同居人口角 女遭割頸殞命
美續對陸鋼釘徵反傾銷稅
亞洲觀光論壇 北韓官員缺席
龜山大樓火警 13人嗆傷
陸經濟會議料敲定貨幣財政政策
日月光陷風暴 矽品產能有空間
醫納勞基法 衛部：視人力補足
娜姊榮登2013年樂壇最賺錢女星
桃竹超商搶案 警逮兩嫌
台歐學者匈國舉行華歐學術會議
傳遷移部分產線 日月光不回應
北市地王易主 101大樓奪冠
司法節慢壘賽 23隊競技
文林苑案 王家盼原地重建敗訴
南韓西海5島將設緊急警報
資策會攜手IBM合作巨量資料
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
日超越美 成為app最賣市場
行動記憶體需求 明年估增 4成
換裝登場 羅智強廣告初體驗
李業廣：台港文化可結合創新
藝陣文化祭 16日苗栗鬥陣
日月光水污案 檢傳喚關係人
控蘋果侵專利 三星在南韓敗訴
抽驗小鴨商品 3成塑化劑超標
嫦娥三號 預計14日登月
欲重建敗訴 文林苑王家將上訴
三星告蘋果侵權 韓法院判敗訴
陸土豪流行語 反諷拜金主義
澳高院反對 同性婚姻1週夭折
聯準會動向引憂 亞股走弱
日鐵服勤員上高鐵 旅客新鮮感
賑災菲國 馬總統：不計前嫌
中經院：明年GDP可保3
駕車撞壁起火 男子成焦屍
文林苑案王家敗訴 北市：尊重
台港兩會 擬建立醫衛通報機制
101擊敗新光 首登北市地王
信達資產港掛牌首日飆漲
宅配通漲5成 抽中1張賺半張
拚經濟 江揆要財經部會動起來
專家：陸應挺台入區域經濟整合
LED照明聯展 四大協會攜手
菲總統赴日峰會 將晤安倍晉三
陸除夕不放假 官媒辯回歸傳統
AIT重申沒有官員訪台計畫
市鳥黑鳶漸離 基隆鳥會擬食誘
搶一年份甜甜圈 夜宿排隊3天
吐槽除夕沒假 陸專家：不理性
台中爭花博預算 立委台糖考察
金宇彬人氣旺 十部戲等他點頭
攻大陸內需市場 神隆新廠落成
泰抗議民眾翻牆闖總理府後離開
盜賣漁用油欠稅未繳 男遭管收
車市續旺 12月上旬大賣
出征英國 曾櫟騁續拚下屆奧運
施家古厝爭議 文化部：速現勘
流感疫苗防流感 也防兒童重病
外食族多 潘威倫屏東宣導飲食
使用護唇膏小心 天然自製佳
鎮壓示威 泰前總理謀殺罪起訴
犀牛戰力調整 釋出投手林克謙
台北機廠爭議 龍應台：再了解
鑽漏洞洗手機 賺百萬詐欺判刑
泰國軍方領袖拒見抗議團體
兩岸氣象合作 資訊技術交流
越海航前董座貪汙案 越民關注
耶誕近 台贈哥國貧鄉學童玩具
整年表現 李鴻源自評75分
濕疹久治不癒 當心皮膚淋巴癌
羅智先：加碼投資生技
學者：中韓FTA 對台如原子彈
職災大幅下降 江揆肯定勞委會
鴻海：高精度OLED 重點研發
新台幣午盤略升3.8分
環保署：依法追日月光不法利得
七旬婦偷水溝蓋 說日子不好過
澎湖天后宮案 文化部專案調查
江揆：做好事是對自己良心負責
H7N9 江揆：勿掉以輕心
驚現禽毒 深圳市場3樣本陽性
黃色小鴨入港 客運業者備戰
馬提台日漁協 籲和平解決爭端
科技校院繁星計畫 簡章公告
酒後心情差 男子縱火送辦
親師教育團體 聯合反漲學費
台中市感恩日 胡志強鞠躬感謝
消防新大樓 綠建築救災中心
打房再緊縮 房仲：不影響大眾
比特幣交易 華義：會控管風險
彰化毒廢水案 暗管超過1公里
新北高工產業專班 學用合一
印尼火車意外 技師捨身救婦孺
遼寧艦殲15 南海風浪演練
北市查有機農產 13件不合格
馬偕遠距照護首次結合心臟科
泉順撤照 契作有機農徬徨
江揆促客委會整合客家資源
年度十大新聞 洪案榜首
陳根德：若炒航空城 絕子絕孫
韓自動翻譯系統 增韓翻中技術
健保寄帳單 年耗7千6百萬
投資事業未能安置 退輔會撤資
聯合勸募助弱勢 募款缺7成
陳保基修法改革執照 盯緊糧商
台股收盤跌72.44點
三井來台 鎖定複合型商業住宅
陸老翁隔海尋友 竹北警助圓夢
路老師雞婆 守護銀髮用路安全
提存增 金控12月獲利恐降
北巿府未違法 文林苑王家敗訴
上課教摺紙 數學原理輕鬆學
低碳生活展成果 竹市辦園遊會
北市住宅地價 帝寶蟬聯第一
台股開低走低 跌72.44點
菲掃蕩非法移民 逮78大陸人
新北瀝青價差大 議員質疑有弊
蘋果派團隊赴陸廠 查員工死因
新興股市今年漲幅落後已開發國
12月台指期跌40點
立委指偏袒航空城 民航局澄清
12月電子金融齊跌
立院初審 軍中凌虐定義明確化
阿里傳拉攏三星 打谷歌
環保局：日月光排放資料涉造假
援帛琉 王清峰否認不滿外交部
看見台灣看故鄉 偏鄉童感動
唐若文將接任AIT執行理事
郭瑤琪喊冤 民進黨團聲援
海外股票基金 Q4印度占鰲頭
台股破8400 看好緩升走勢
中興園區要砍路樹 南投市反對
北市稽查健身中心 28項缺失
疑工作壓力大 男在辦公室縱火
學童喝鮮乳 嘉縣4年前已實施
童子賢：對和碩勞動環境有信心
港版用工荒 洗碗月薪逾7萬
超愛蒐集 家有86棵耶誕樹
泉順律師：撤照是違法處分
彩繪耶誕包 捐助創世作公益
全斗煥美術品首拍 完全成交
環局：日月光要有停工心理準備
大馬十月製造業與工業生產報捷
太白粉路跑污染路面 台南撤銷
印度最高法院撤銷同志除罪判決
王振堂：局勢變 謙虛面對未來
公務員自殺納撫卹 關中：研議
超大芋粿巧 錦草社區傳承敬神
胚胎放愈多愈好 人工生殖迷思
三大法人賣超台股15.12億元
王振堂：產業新藍圖仍續努力
澳總理曾打小孩：禁體罰太超過
日本年度漢字 「輪」中選
喀布爾再傳爆炸 傷亡不明
枋寮藝術村 跨國交流創作
慣竊搶彩券 拿3萬中6千
宜蘭二結王公過火 17日登場
印尼爆麻疹疫情 美發旅遊警示
林杰樑妻談避毒 民眾獲益良多
耶誕節將至 林書豪備禮迎家人
雲林農博試營運 開放免費進場
紐約哈哈哈 魯蛇女成長紀事
萬事達卡將推「世界之極」卡
路旁小解遭吠 男打狗10分鐘
停車暫借問 中埔橙藝食足
竹市動物園整修 猩虎等新家
推動智慧城市 嘉義市願做表率
學者：美閣員訪台有助雙邊關係
男縱火害5命 最高院發回更審
台積電28奈米業績54億美元
動物園巧思 布置水果耶誕樹
大埔行政官司辯結 1/3宣判
羽聯超級總決賽 小戴力克泰將
鹽奶案 不排除妯娌對質
日月明功案 檢拘到陳巧明
泰抗議民眾再出招 總理府斷電
捷運通車利多 帶動信義區地價
南韓民航向陸提交飛行計畫
攻全球商機 神隆擴大投資常熟
日月光水污 環署：偶發可能低
童子賢：社會重視環保是進步
文湖線供電異常 影響逾3千人
全球5歲以下孩童 1/3沒報戶口
新台幣收貶2分
兩岸合作申遺 龍應台：討論中
富邦馬拉松首創 賽況即時上線
日月明功案 檢拘陳巧明搜索
人體測試惹議 軍公布法院公文
李鴻源：日月明功未登記為宗教
網路交友釣魚 女子慘遭設計
DRAM價 明年Q1末恐跌
空汙經濟 上海現防霾房
藍提國會改革 6人才能組黨團
創情色報復網 加州男喊沒違法
投銀：美將帶動全球經濟高飛
偵兩百公里 成大研發海嘯預警
深圳前海盼台資券商明年進駐
苦蕎製點心 農會搶禮盒市場
聚陽前11月稅前EPS 9.05元
人才荒 亞洲銀行業加快升遷
可建築素地 也要課奢侈稅
企業環保 王振堂提兩建議
陸官員：前海與上海同屬新布局
外來人力議題 星國民眾最關心
裝甲旅採購涉弊 檢調搜索
泰總理：15日與社會各界會談
陸官員：深港同城化勢在必行
印尼央行維持基準利率7.5%
七七行館案 北市府再罰30萬
日月光水污案 高市認為蓄意
山西被挖眼男童郭斌 出院
甜柿直送大陸 台中港首航平潭
中市綠初選激烈 各擁團體造勢
車主被扣款 抱怨遠通反要舉證
北市土地平均漲13.26%
喀布爾軍火庫意外爆炸 無傷亡
LED照明雙展明年3月登場
專業衝浪教練 東縣府補助培訓
101跨年煙火 聆台樂賞法畫
流竄賭場查緝難 警扮農夫破獲
企業永續獎 日月光遭撤資格
十大人氣美食 黑巨鴨漢堡吸睛
北市電腦公會 改選理監事
阿里山沼平車站 工程金質獎
助山區救護 商人捐4輪傳動車
與陸合申遺 陸委會：對等尊嚴
高雄義大跨年 煙火秀我愛你
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
懷疑另結新歡 男殺同居女友
趕工熬夜抵抗力弱 牙痛患者增
非法外流資金 大馬全球第4
雙城戲獅甲 2公尺高樁決勝負
13日早晚氣溫低 東部短暫雨
過胖致心臟衰竭 手術減重控制
美富少年酒駕致4死 緩刑脫身
陸支持本土信評機構整併國際化
南非手譯員亂比 歸咎精神分裂
台股跌 新台幣收貶2分
昆山台校校車翻車 1人傷勢重
深圳前海計畫 重點與香港合作
新蕙蘭 兩年後耶誕節前買得到
文林苑案 張金鶚：尊重判決
日首例 法院准變性人合法當爸
傳高雄廠逐步停工 日月光不回應
日處決2死囚 服刑期差很大
北一女儀隊 祖母綠風采依舊
排放涉假 日月光：續提說明
德拉吉重任 建壓力測試可信度
7單車客山區失聯 警消尋獲
郭書瑤變聲小騎士 想配皮卡丘
加速入TPP 總統：江揆督軍
陸委會：貨貿納下次會談可能低
獅隊釋出羅國禎 逐夢之旅止步
國防部：9禁閉室恢復使用
法咖啡廳稱 點餐有禮貌給折扣
法移居海外青年 人數劇增
男暴斃另處護理之家 家屬究責
職業道德列北京公務員考核標準
蔡依林藝術頭像 成為焦點
長榮新航台北新加坡 共掛班號
象辦惜別宴 洪瑞河交棒林逢春
泰總理籌組會談 反對派不參加
蕭萬長：政府應重視職業教育
柯文哲談入黨：將獅子趕進籠子
英小王子有替身 扮馴鹿過耶誕
桃園跨年晚會 陳綺貞壓軸
大專學費調整 暫無學校提出
日月明功陳巧明 帶往默園訊問
環保局重罰日月光 陳菊力挺
雲門稻禾到台中 林懷民親講解
南科台灣第1犬 屏商院展出
兩岸合申遺 龍應台：無關政治
平價托育供給不足 糾正教育部
未盡正當程序 縱火5死案發回
少棒最高額獎金 威力彩盃開打
蒲亭：盼烏國朝野政治解決危機
看盡新莊千帆 文史生態書出版
張成澤失勢 陸重視北韓穩定
立院初審 月子中心將有法可管
鹽奶殺嬰案 伯母實物模擬加鹽
黑膠唱片展 主打懷念鳳飛飛
罵吳宗憲劈腿 宋新妮舊愛賠償
法院判敗訴 王家：心疼難過
殺貓欲烹食 老翁遭罰10萬
特殊工業區 須提空品監測計畫
示範區將上路 財管競爭加劇
經濟自由化 總統盼台日合作
家長團體籲凍漲學雜費
雷軍：遊戲廣告是網路獲利模式
不收再生稻 鼓勵轉作替代作物
電腦公會理事長 童子賢呼聲高
被指要人體彈道測試 高院否認
國小設校 議員中華藝校互槓
南韓將對伊拉克出口24架戰機
體育署推巡迴防護員 照護基層
虐殺男童逃死 非常上訴遭駁
世界遺產 大陸第2多
台灣文學史長編 探索發展脈流
總統晤日眾議員 籲各方協商
女嬰眼睜不開 染蜂窩性組織炎
日閣通過530億美元追加預算
求職網：明年年終獎金可望反彈
配角化身主角 桔醬豐富味蕾
糖尿病友7成胖 減重不孤單
OECD：20國集團GDP增
觀光局好客民宿 清境今年掛零
網拍賣情趣藥品 貨源跳蚤市場
退休公教轉職 退撫儲金私校付
全球航空業獲利 優於預期
亞洲新灣區加持 高市地王易主
王昊姑姑泣訴司法殺人
科索沃招商 盼與台經貿合作
營造花海 抗爭殯葬園區
國道收費員 可領7個月慰助金
水汙禁採收農作 高市全額補償
弱勢兒少追夢 企業贊助8百萬
金門舉辦兩岸名校交流研討會
吳壽山：寶島債強化全球競爭力
突破逆境 北市頒發教育關懷獎
牛逛街嚇人 2機車滑倒3傷
加強交流 金辦澳門旅遊推介會
少年鬥毆釀1死 竹市警逮凶嫌
印度：對大陸戰力比1比3
二殯借地爭議 北市：學校優先
立院初審 刑事退保擴及被告
藝術品採購違失 糾正台藝大
陳(沖)促2015年前入TPP
緯創攜手高市府 建立未來教室
正達推智慧建築玻璃
李顯龍：新加坡需要外勞
金防部鼓勵青年學生投入軍旅
航空業明年獲利 可望創新高
三商百貨明年Q1走入歷史
北韓肅清風暴 共軍東北軍演
101新地王 信義區土地鍍金
漢微科：領先對手差距沒變
擅編價目表發送 公平會罰
中央社小百科：世界遺產
查圍標案未送辦 龍應台道歉
向勞工致意 總統臉書風格悄變
台彩威力少棒賽 預賽競爭激烈
懶散蜥蜴是動物 卻學鳥類省呼吸
民眾報案未受理 北市警局澄清
凱蒂貓代言 貓纜運量增4成5
淡水小白宮 文資局：不會拆
鏟田拆屋 大埔徵地掀爭議
查砍樹怪客 南市警積極追
志工張有美 長照保健真愛付出
陸防空識別區 IATA重安全
區運會拳賽 菲中學生腦死
霾經濟 陸網購衝破40億元
羽聯超級總決賽 戴資穎拚4強
退休高官轉任領高薪 糾正政院
反集束彈 立委籲停止投資貸款
蘇打綠瑤瑤 跨年台南接力唱
肥胖自卑運動 歐陽靖跑步重生
澳洲四代亂倫案曝光 震驚全國
13日回溫 北部東半部短暫雨
陳巧明遭拘 成員稱無4大護法
綠北市長 小英首為顧立雄站台
今彩539開獎
挑選手譯員 南非承認可能出錯
砍樹逾3百棵 台南警逮1嫌
威力彩開獎
涉虐死高中生 陳巧明等遭拘提
美股猛飆 思科股東獨憔悴
蒲亭：俄不當超強 經濟成長降
中移動炒話題 秀出金蘋果
台灣勞工工時長 雇主應改善
FLA：富士康工時未符規定
藍委反漲瓦斯 盼中油有同理心
大勝對手30分 北一女晉級
南韓爆多名女藝人涉嫌性交易
教練一球不放鬆 超強永仁連勝
藍提增組黨團門檻 在野反對
日月光罰太少 陳菊盼修法
威力彩連槓 頭獎飆11.6億
長榮海業外進帳豐 全年拚轉盈
圍標案 文化部：已送廉政署
美初申失業救濟 兩個月新高
美零售銷售增幅 5個月最大
張成澤傳與金正恩夫人有染下台
威力彩頭獎連18槓
蒲亭：俄經濟問題多 生產力低
今彩539 頭獎槓龜
共軍軍機浙江墜毀 飛行員逃生
日月光污水案 雄檢擴大調查
台鐵區間車 雲林撞死婦人
亞洲市場夠大 廉價航空前景佳
金球獎入圍 自由之心傲視群雄
國產中保聯手綠建築 明年衝量
孤立 陳(沖)：十年內台灣北韓化
同志有罪判決 印度政府要翻案
男打輸鄰居 台南數百棵樹遭殃
陸軍機浙江墜毀 人員下落不明
檢方動之以情 黃芬雀主動吐實
曼德拉入殮照疑外流 引發抨擊
全球奉獻指數 台52陸倒數第2
FLA報告 鴻海正面回應
71屆金球獎電影類主要入圍名單
瑞恩航空月曆 法官判具性暗示
統計: 全台房屋「供過於求」
涉貪定讞 郭瑤琪告李宗賢偽證
AIT：麥卡錫規劃稍後訪台
上海深圳28日起直通動車
國際人權日 大法官薩克思談南非經驗
賦稅人權覺醒力量大 台灣引領全球
iPad Air 中華電16日開賣
美股跌 台股恐震盪
北韓宣布處決張成澤 大整肅前兆
扁腦病變持續惡化 家屬籲讓其返家療養
防串供 許愛珍夫劉享易遭羈押
排廢水污染河川 朝野籲重罰
年度十大新聞、人物出爐 圓仔唯一動物
挺顧立雄參選説明會 蔡英文：給朋友打氣
移民雙月刊專訪首位十大傑出青年新住民林麗蟬
4萬外勞行蹤不明 監察院糾正內政部
港媒: 周永康想扶薄熙來遙控
拜登電安倍 重申美不承認中方識別區
美國指控中國公司 盜竊專利種籽
馬臉書PO文 遭網友罵「不知民間疾苦」
北市新移民通譯服務 英泰越印尼語都通
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帶福袋將幸福帶給新移民
年夜菜國際化 新竹飯店推中西式年菜自由配
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全球傑出飯店指標 Agoda.com「金環獎」2013得獎名單出爐
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七合一選舉 民進黨雙北推不出強棒
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航港單一窗口作業及服務平臺發表會 圓滿成功
中小企業e化成果發表 高雄西子灣舉行
特偵組政治偵防 濫權監聽 黃世銘漏夜拍馬 淪為鷹犬
日月蒙上污點 真是無光！
國泰世華「OTA手機信用卡」榮獲金炬獎-年度創新設計商品獎
12/16遠傳正式開賣iPad Air和新一代iPad mini
心存善念做好事 30人獲「八德獎」
K7廠長聲押 日月光：尊重司法
加泰隆尼亞定明年舉行獨立公投
金球獎提名 自由之心入圍7項
陸軍：義務役挹注滿足員額需求
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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泰軍頭同意週末會抗議領袖
孟加拉獨立戰爭屠夫 絞刑處死
祭71億元肥約 水手簽下卡諾
檢方辦高中生命案 1人遭聲押
烏群眾繼續示威 美放話制裁
旅美左投王維中 明年升大聯盟
前妻溫妮目睹 曼德拉嚥氣安息
歐盟：宗教不能合理化同志歧視
加泰隆尼亞明年底舉行獨立公投
北韓宣布 金正恩姑丈遭處決
祭出叛國罪名 北韓處決張成澤
聯合國：敘利亞有使用化武狀況
追思會維安出槌 美特勤局撇清
推廣台菜 廚娘素瓊法國出食譜
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股東會電子投票範圍 明年擴大
期貨模擬競賽 得獎名單出爐
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美研究：高中生外型 影響未來
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美眾院通過削減自動減支法案
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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特偵組：未監聽司改會執行長
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各面向偏多 台股農曆年前看好
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山老鼠改造鏈鋸盜伐 警逮3人
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南韓議員：張成澤疑被機槍處決
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嫦娥預定14日晚著陸 中國太空發展最大考驗
第二批阿帕奇運抵臺灣 陸外交部重申反對
檢評會14日公佈關説案評鑒
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北市綠營內鬥 顧立雄批柯文哲不適合選
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退而不休 九十高齡 服務新移民
金正恩六親不認 北韓恐陷動盪
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美科羅拉多高中槍擊案 兩傷
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無視禁止 法迷你小姐選美仍辦
巴西向法施壓推南美與歐盟協議
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北韓處決張成澤 羅德曼照來訪
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王張會談 議題將契合台灣民意
陸21保健食品假冒的 含禁藥
哈利抵地球最南端 英王室第1人
叫聲像鴨子 本尊竟是小白虎
日月光風暴 供應鏈觀察效應
環保局進駐 日月光：全力配合
咖啡師大賽 滿室飄香秀技巧
副總統：應助律師會計建築登陸
擎泰每股稅前虧7.79元
水污案 傳喚日月光副總
台中衝浪賽 憤怒鳥鋼鐵人搞怪
台北花卉展 電影場景魔幻登場
醫療電子 MCU廠成長新動力
雲林農博 遊客如織缺失待改
婦女勤耕耘 馬盼選舉反映佳績
食安問題 總統承諾嚴查重罰
細心雕琢 楊才鋒糕點發光
沈啟源攝影展 呈現節慶盛典
攻年終商機 順發3C推優惠
藍擬提紀委會重審柯案 綠不擋
滬自貿區 外企冷感9台企進駐
新北專用垃圾袋 2合1更環保
雙北基隆宜蘭 大雨特報
嘉基落實環保 連3年獲獎
賑災援帛琉 總統讚愛心輸出
「真古龍群俠傳」明年Q1封測
大湖草莓季報到 變裝開跑
搓湯圓買番茄 竹縣好熱鬧
A乘客手機勒贖 運將起訴
車體險買乙甲賠 違規
6歲女童助癌友 捐留3年長髮
日本東協峰會 倡議海空自由
日籍麵包師傅 進軍百貨公司
虐死案 詹姐要陳巧明也寫切結
美科州槍手 疑報復辯論社老師
火箭擊敗勇士 林書豪替補8分
鐵路電化工程意外 工人墜落亡
渣打公益馬拉松 明年2月開跑
防炒作新股 滬深交易所祭新規
民眾防火意識高 火災死傷減
月薪30萬 猿續約陳金鋒1年
大型氣球遊行 卡通明星拚場
經部：水龍頭標準擴大適用範圍
虐死案 詹姐批陳巧明沒人性
日月光污染農田 農民怒求重懲
陸城鎮化 區域城市群與縣改市
林書豪回師金州 替補拿8分
兩岸產業競合 台灣應經濟解嚴
紅會組醫療隊 擴大境外救災
殉職義消公祭 千人列隊送行
子變性情 許愛珍婆婆怨陳巧明
碧昂絲無預警推新輯 反應熱烈
南投一養護所火警 幸無傷亡
LED照明起飛 台廠搶商機
青年才俊 奧地利新外長27歲
傳周永康被捕 未出席領導葬禮
蘇貞昌：企業家賺錢應取之有道
台金線漲價 學生發動遊行抗議
環保農博會 蘇治芬：設飲水站
堤維西反托辣斯案達成和解
真愛無礙 力克胡哲分享人生
主人突離世 陸忠犬守墳2個月
扁切扁桃腺 妻偕子北上探視
馬總統：持續關心台南建設
環署：廢水未依法處理勒令停工
北捷男童落軌 幸旅客搭救無礙
茶言觀色 三義茶花節展花姿
高中二次英聽測驗 無重大違規
耶誕腳步近 芭比夢幻派對瘋
善耕台灣 路竹會送健康醫家人
寒冬送暖 法鼓山歲末關懷
廣達估Q4筆電出貨微幅成長
千人揮毫 慶彰化建縣290年
中央氣象局氣象報告
學者：美中投保協議TPP重疊
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
建設環保 南投縣府賞看見台灣
違法排廢水 工廠業者數字造假
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
電鍍廠排毒水環署助追不法利得
美中軍艦機遭遇 南海有幾回
台南盼多年 台86線全線通
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
耶誕路跑 街上派對護台灣黑熊
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
6萬志工 吳志揚感恩奉獻投入
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
碼頭聯外道路不終止 民團抗爭
議北韓 不要姑父網路新詞爆紅
進口油疑銅葉綠素 邊境擋下
動物園耶誕樹點燈 雙熊成主燈
台新金今年年終比去年好
平鎮推法式滾球 民眾好奇有趣
克服體能劣勢 金甌險勝晉級
黃世銘洩密案 檢評會建議撤職
耶誕變裝 小胖威利病童報佳音
司法保護文創展 衙門添藝術
蘇花武塔段落石 單線通車
風車鴨換新裝 耶誕女郎相伴
兒少優質節目 13個獲五星獎
德民調：前總理施密特最受愛戴
水稻新品種 苗栗2號技轉簽約
民代批污水接管 原中縣邊緣化
預拌車撞運豬車 屎尿流一地
管制網媒 星國政府有新規定
末節進攻強勢 普門搶進複賽
車頭坑砂石業者 2人送辦
入黨議題 蘇柯都說不要勉強
宜蘭托育資源中心 服務全方位
上太空猴子 伊朗：安返地球
歡樂耶誕城 新板變身兒童樂園
黃世銘移送 監院：依規定處理
從關懷出發 資管學子展成果
美技師開車炸機場 中計落網
50公斤毛澤東金像 近5億元
兒童優質節目 公視6獎大贏家
衛福部：外籍看護訓照後納長照
黃世銘遭建議撤職 府不評論
繫上黃絲帶 中興新村居民護樹
檢評會決議黃世銘3人移監院
農博試營首日 測試狀況改進
環境教育 邀汙染業者看見台灣
彰銀去向 台新金願開門談
非因公死亡 台鐵駕駛遺孀不滿
曼德拉遺體 運老家安葬
檢評會：黃世銘濫權監聽又洩密
竹市綠麋鹿市集 為動物園募款
教宗魅力大 羅馬拉美旅客激增
16日降雨明顯 17日降溫
關說案 陳守煌林秀濤稱轉達
兒童文學牧笛獎 首獎從缺
鹿港古厝 全球攝影賽事得亞軍
日月光案 副總五百萬交保
房仲：高雄桃園議價空間近3成
檢評會：陳守煌林秀濤已坦白
9旬老兵當志工 服務新移民
中寮柳橙節 在地農產飯店行銷
洩密案 檢評會：依證據判懲戒
最高檢：無法接受檢評會決議
台北市譽揚藝文組織 屏風獲選
因應台北馬拉松 北捷提早發車
宏遠成衣添機能 轉跨新美學
涉司法關說 陳守煌：清白坦蕩
日月光排汙 加工處：絕無包庇
訪中美洲友邦 府：僅評估作業
日月光排污疑雲 經部：無包庇
檢察總長撤職 檢評會：為表率
副總交保 日月光：尊重司法
北市豪宅保值 5年漲幅逾3成
風車鴨耶誕煙火秀 震撼登場
加強關係 美國務卿訪問越南
檢評會決議 王金平：不便置評
中鋼董座：目標做亞洲最好鋼廠
對中非軍事干預 逾半法人反對
遭批洩密 彭文正：勿張冠李戴
今彩539開獎
曼德拉遺體抵家鄉烏塔塔
泰抗議團體尋求支持 軍方中立
睽違2年 「陳老師」上海開唱
蘆竹科技公司火災 消防搶救中
司改會：監察院應彈劾黃世銘
陸城鎮化會議 記住鄉愁少拆房
處決姑父 金正恩政權可能不穩
遊覽車貨車擦撞 15人輕重傷
王樂生：旅菲金門子弟勤奮樸實
國民黨：司法關說源頭在柯建銘
嫦娥三號完成月面軟著陸
潘思亮：景氣往上好轉
嫦娥奔月 玉兔登場
十大抗癌鬥士 外國人來激勵
虹灣地區 月球探測處女地
拚初選 林佳龍蔡其昌晚會造勢
33K起跳 鼎泰豐錄取46人
挺烏總統派群眾 首都反嗆示威
馬拉松明開跑 主辦單位籲防寒
涉竊取種子 陸科學家遭美羈押
看見台灣包場 日月光喊卡
不要姑父有影響 南韓軍禁高球
曼德拉下葬在即 長眠故鄉庫努
日與東協高峰會：確保飛航自由
蘇貞昌：黃世銘應立刻下台
員警硬闖管制區 警方道歉
台灣旅行團韓國車禍十人受傷
嫦娥三號登陸 玉兔探月將啟
今彩539頭獎槓龜
處決姑父後 金正恩公開露面
反對派促干政 泰軍方拒蹚渾水
台旅行團首爾車禍 10人受傷
台啤抄截平紀錄 偷走台銀勝利
埃及2014年1月辦新憲公投
新鎮血案週年 美又爆校園槍擊
社民黨批可與梅克爾組聯合政府
台灣遊客曾浚瑋一家韓車禍住院
羽聯超級總決賽 戴資穎進決賽
南海中美軍艦幾乎相撞 美國提抗議
陸學者：張成澤事件中朝關係「凶多吉少」
南非亂比手譯員 傳涉性侵謀殺
陳長文: 馬英九「不是真的笨」
扁台中榮總開刀 大批警察戒護
脫北者: 金正恩姑與張成澤早已離婚
看見台灣心力量 邦交媒體迴響
被檢舉獎金綁架的稅捐機關v.s.侏儸紀時代的稅務判決
美2億豪宅 比特幣買得到
美甲師越配歌手 出唱片圓夢想
新竹老爺大酒店BB元氣早餐 活力新登場
君品酒店再創不可能任務！繼龍蝦吃到飽再推「暢快朵頤頂級野生帝王蟹」
台北國賓聖誕派對 閃亮PARTY
台北喜來登溫馨歡樂派對 一同陪您狂歡倒數
新鎮槍擊案週年 歐巴馬籲修法
日月光中壢廠排廢水 停機封管
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
維京航運渡輪芬蘭外海觸礁
暴雪肆虐以色列 加薩淹大水
肯亞首都巴士爆炸 4死36傷
屠圖改口 決定出席曼德拉葬禮
4天暴風雨 以國3萬戶停電
巴黎往巴塞隆納 高鐵通車
趨吉避凶 印尼七爺八爺人氣旺
台北馬拉松 郝龍斌：路跑正夯
魁省官員：魁省心理上早已獨立
加薩走廊暴雨 以國支援抽水機
撫觸治療 遊走情色邊緣惹爭議
不畏寒 紐約上千耶誕老人上街
台北馬拉松 市府廣場萬頭鑽動
6千耶誕老公公 馬德里路跑
馬利自殺攻擊 兩維和士兵喪生
風雪襲擊加拿大中部及東部
九把刀：好的創作者要有同情心
天氣不穩定 嘉義以北持續有雨
雲嘉南懸浮微粒高 空氣不良
千人包水餃 推廣優質國產豬肉
台北富邦馬拉松 蔡明忠跑半馬
再批日 陸：安倍惡意中傷
客家流行歌曲大賽 明年登場
藝游味境聯展 沉浸藝術饗宴
虐燒致死 討債3男重判
桃縣文創新平台 說中壢老故事
台股高檔震盪 投信：逢回布局
勞安扎根計畫 輔導6萬中小企
泰國特赦案 連紅衫軍都不挺
嫦娥登月 玉兔巡視器抵月面
長榮首架商務專機103年營運
推自經區 總統聽取江揆簡報
老師說耶誕老人是白人 美校罰
張成澤垮台 未亡人動向成焦點
涉排污 日月光中壢廠部分停工
蘭嶼豪雨 北海岸宜蘭局部大雨
幫汪峰上頭條 搶新聞成話題
經濟解悶 先化解歧見
邱復生：思索大中華市場出路
美科州槍手 原打算傷害更多人
電信攜手醫院 提升醫療連繫
彰化工業污染 送驗11件稻作
報告：港人骨折個案將急升
台北市長人選 藍否認默契說
中壢廠停機封管 日月光：調查中
橋頭農作驗8件 重金屬合格
彰化毒米案 改農糧署高層配合
日立高球賽 盧曉晴為公益揮桿
台北馬拉松跑者倒地 緊急送醫
航空M化 便宜廉航昂貴商務機
孫中山簽名信封 現身兩岸郵展
轉攻手機 散熱廠引爆新商機
東北風影響 沿海注意強風
電子垃圾暴增 2017年多1/3
姐妹花昔受扶 投入社工助人
華航觀光彩繪機執飛台港線
台甘斷交 18日最後撤離
韓車禍傷重台男童 轉普通病房
台港澳愛心獎頒獎 馬總統電賀
爭取回教徒 雲嘉南推清真美食
禁多妻制州法 猶他州局部廢除
中區國稅局 兌換月曆活動開始
退休客運司機 笑看公路史
張鈞甯回鍋痞子2 變身蜘蛛人
霧霾擾 民眾因應各自有方
金正恩連續兩天公開露面視察
陸研究擴大消費稅 精品或納入
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
驗出毒素 陸禁止進口美西貝類
ETC車道前 4車追撞無人傷
英國跆拳道大獎賽 魏辰洋摘金
興大農藥檢測中心 為食安把關
耶誕老人紐約遊行 貓熊湊熱鬧
科技IPO註冊 明年依舊火熱
電腦展 智慧觸控廠商報名多
65億整治後勁溪 恐前功盡棄
基隆汽修廠冒濃煙 警消搶救
冒雨路跑 陳彥博笑看跑者百態
訂台鐵票 日文簡體中文也通
美企CEO 理工娘子軍壯大
韓車禍男童傷勢穩定 暫不返台
全球高股息概念股獲市場青睞
越南海外勞工 赴台人數占第一
優質網路訂房 20家飯店上榜
三星覓新商機 擬善用巨量資料
騰訊將投資前海特區16億美元
日陸齟齬 投資湧入東南亞
北韓政盪 南韓國債風險未增
圓仔找媽媽玩 飛撲抱大腿不放
卡巴斯基：全球網路陷分裂危險
銘傳倫理書刊 助深化品德教育
就學兼打工 張雅婷圓美髮夢
不怕苦 謝易珊打工闖美妝界
時尚加攝影 陳宣翰打工啟熱情
親子嘉年華會 許明財盼助弱勢
加油且慢 汽柴油分降3及4角
入黨問題 顧立雄：恐傷柯文哲
耶誕禮首選 平板一機抵數機
保經代酬佣 金管會擬整治
反腐酒滯銷 陸官員賣酒救稅收
連吃二次霸王餐 男子遭訴
頂級威士忌 台收藏家秒殺
美駐陸使館外 傳訪民引爆炸藥
總統挺政院自經區方案 促宣導
越配美甲師 化身歌手唱家鄉歌
兆彩連21槓 升至美樂透史第4高
新北宜蘭 局部地區豪雨
風暴襲美 紐約州積雪53公分
自經區方案 開放專業服務業
草莓紅了 白石湖採果樂
訊號異常 高鐵列車延遲
會期尾聲 藍催服貿綠要廢特偵
農博次日 園區人山人海
FTA奏效 韓對土出口激增
H7N9病例 6成接觸禽鳥
自經區案 重法規鬆綁長期效益
亞幣偏弱 台幣全週小貶
台中訊號異常 高鐵6車次延遲
耶誕老人穿花衣 送客家好禮
台南千人讀經 國中女生奪狀元
喜大普奔人艱不拆 陸新詞竄紅
社民黨員挺 德大聯合政府底定
遙控登月玉兔 陸3D呈現
電影救救菜英文 勵志動人
登月嫦娥和玉兔 可能原地保留
日月光：中壢廠已改善營運正常
林鴻池：下會期力推自經區條例
11月外銷訂單 恐轉負成長
育幼院辦義賣 警察寶寶助陣
助菲國災民 慈濟發慰問金白米
自經區方案 租稅優惠拍板
建議總長撤職 檢評會將報法部
2014年必遊地 巴西日本上榜
檢評會對黃世銘決議 監委併案
台印開發摩島 二戰博物館落成
機車卡公車底 騎士無恙
挑人車少馬路 電鍍業者設暗管
狀況排除 高鐵全線正常運轉
苗栗家扶授課 弱勢家長學脫貧
草莓紅了 苗栗大湖迎商機
南鐵自救會 布條又遭毀損
小爸媽強迫 美1歲多娃兒吸大麻
台北馬拉松 7萬人淋雨瘋路跑
海放爭議 環局加工處各說各話
新北文化志工 黃金博團體最優
宜蘭結頭份 髒亂地變生態公園
蘇貞昌：堅持主權反核獲支持
東北角迎曙光 樂團接唱嗨翻天
高鐵出狀況 左營站影響不大
台旅團韓車禍 傷者家屬赴韓
公視為新住民開節目 感謝付出
5年10億 國發天使基金啟動
海南暴雨 緊急轉移15萬人
流浪狗疑遭削臉 動物團體救治
麥克道格拉斯 新片調侃吃嫩草
持續加溫 連勝文勤跑基層
PS4周三開賣 粉絲耐心等
史無前例 陸全面禁輸美西貝類
選花YOUNG 彰化花卉代言
魏辰洋這一金 差點被減重擊敗
滬自貿區 韓正：明年拿出內容
黃小琥蕭煌奇 大馬互拋笑彈
助弱勢病患 里長揮毫義賣
黃金週線收紅 操作宜保守
男跨北二高高架圍欄擬跳 獲救
巴士輪暴案週年 印女權路迢迢
大統油品案 彰院16日宣判
農博次日 遊客爆滿超承載
食品違規 檢舉獎金擴大額度
北市客委會推兒歌 大唱細老鼠
嫦娥三號登月 陸媒回顧月球夢
竹市男童墜樓 送醫急救
夏龍病逝 親民黨辦頭七法會
霧霾擴散 改變大陸生活作息
虐死案 檢不排除安排被告對質
車久停路旁 警發現1女身亡
轉轍器訊號異常 上萬旅客延誤
日月光中壢排污若有毒 司法偵辦
自由經濟區 高等教育實驗鬆綁
自由經濟示範區盼立院明年通過
政院宣導自經區 下鄉納入重點
修車廠竄火傳爆炸聲 付之一炬
布萊恩復出首勝 湖人贏山貓
蔡明忠跑半馬 看好富邦金年終
討債槍傷老翁 男遭判12年
檢評會：特偵組應另案監聽關說
謝：民進黨再不執政 就快消失
自經區擬設實驗大學 教部樂見
十大流行運動 單車居冠
尬基隆小鴨 北投有耶誕小鴨
柏林防竊宣導片 被批種族歧視
釐清案情 檢搜索日月光K7廠
指定受益人 注意贈與稅
日月光事件 陳菊：依法行事
日駐葉門外交官反抗綁匪遭刺傷
再傳林書豪隨時可能被換走
北排水工程完工 嘉市治水新成
自經區吸台商 先健全投資環境
中央氣象局氣象報告
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不限實體示範區 可設實驗學院
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
拚有感經濟 馬江聯手催油門
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
破性符得幸福 女孩男孩一樣好
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
宅男上身 陳柏霖直呼好辛苦
高雄優質蔬果 進軍新加坡
八旬阿嬤兼3份工 清苦仍助人
臉書人工實驗室 了解用戶喜好
環保玉米杯 凸顯農博特色
半世紀對話 祖孫種地瓜
自衛隊變軍隊 日首相明年力推
A抓姦影片給他人 徵信員判刑
自經區租稅優惠縮水 減為3項
蘇貞昌：黃世銘不要再硬拗
長照團體雨中上街 籲重視權益
公股銀行公公併 首重範疇經濟
搭國道客運到礁溪 送交通券
台商：台灣經濟示範區有吸引力
北京密集出招 國際宣示強國夢
亞太影展 蔡明亮李康生拚獎項
電子垃圾 開發中國家超越歐美
嘉南高黑琵1679 今年最多
晚鳥耶誕餐 外帶成新寵
日月光中壢廠涉排廢水 檢偵辦
男遭火車撞死 影響北迴線運行
藍籲蘇貞昌 勿再袒護柯建銘
擁夢飛翔 小勇者追逐人生夢想
示範區投資 百萬美元事後申報
台灣大祭好康 辦曾雅妮見面會
浪漫過耶誕 十大景點懶人包
高鐵訊號異常 上萬旅客受影響
陳菊：服貿協議要受國會監督
張成澤處死 北韓經濟政策不變
建國中學林宗穎獲旺宏獎
查日月光水汙案 檢搜5廠
工商團體：自經區要更大膽作為
五月天演唱會 有網購假賣家
國際機器人籃球賽 台大五連霸
蛇們都不怕 印尼少年與蛇共舞
農博展新象 雲林邁新程
台塑化:汽柴油分降3到4角
張靈甫陣亡地 藍紅論戰
烏克蘭20萬人集會抗議
業者：日月光停工半導體恐斷鏈
台中市長 藍營紀國棟宣布爭取
義研究 吃高熱量食物未必變胖
自經區啟動 農業投資5.7億
綠台中市長提名 立委君子之爭
不排除傳喚董座 日月光：尊重
比利時舞廳天花板崩塌 數人傷
游錫(方方土)：黨內領袖不敢宣揚理念
陽台未裝鐵窗 男童墜樓不治
提升海事安全 菲將購無人機
日與東協峰會 承諾強化合作
羽聯超級總決賽 戴資穎亞軍
北北基宜 局部豪雨
隆重國葬 曼德拉長眠老家
北韓處決張成澤 王毅急電俄國
廢死案被告互推 檢方追查釐清
代兄弟出賽 菲中學拳手往生
北京台企：台灣自經區政府有心
烏克蘭衝突 聯合國籲克制
伊朗外長：將繼續參與核談
文化交流 日本高校訪新北
訪有機玫瑰 蘇貞昌諷黑心企業
高鐵轉轍器異常 通車來54次
自經區奏效 端賴吻合市場需求
夢想導師林哲瑄 詮釋優秀球員
男殺前妻擬輕生 警急逮人
桃要日月光排污核准前不得操作
彰化查廢水污染 取樣土壤檢測
藍包場看見台灣 齊柏林親分享
政府論壇流形式 泰僵局未解
整肅張成澤 金正恩姑母或點頭
新鋒面形成 16日雲多易雨
霍夫曼反對 黃色小鴨不旋轉了
瓜地馬拉內政部次長訪華
與得意電子訴訟 鴻海：護權益
德內閣初定 社民黨掌經濟外交
三重社宅無出租 新北：非事實
美議員馬侃現身烏克蘭抗議集會
林毅夫：陸明年經濟成長率8%
台彩威力少棒 桃園縣獲獎百萬
大馬摔掉獅王 冠軍留台灣
台旅團韓車禍 傷者家屬抵醫院
張成澤剪除 北韓經濟政策不變
鐵槌黨作案 菲最大商場傳槍響
亞太影展 郊遊奪最佳音效
北北基宜 注意局部豪大雨
國葬備極哀榮 曼德拉安息
李康生奪亞太影帝 為台爭光
南非傳奇領袖曼德拉大事紀
南非傳奇領袖 曼德拉名言錄
南非傳奇曼德拉 舉世哀悼推崇
紐時：習近平不應遷怒外媒揭弊
洋將逞威 台灣大擊敗台銀
亞太影展 郊遊奪2獎為台爭光
智利總統決選 2女將對決
李康生雙料影帝 豐收一年
亞太影帝李康生 陪蔡導苦出頭
章子怡奪亞太影后 感言吐愛意
兩公約簽四年政府無知 人民無感
中國航太一大步 「玉兔」成功軟著陸月球
處決張成澤後 朝鮮開始召回駐外人員
汙染後勁溪 工廠鎳超標5百倍
農協搭橋 農商旅升等、簽3千萬農產品合約
<阿拉伯的勞倫斯> 名影星彼得奧圖過世
威力彩連18摃 今拼頭彩11.6億
港媒：周永康案最快本週公布
景氣差 機車行辦週年慶
葉匡時：組專案小組診斷高鐵
美神秘客小費 一出手21萬台幣
七七行館 凌晨強制拆除
美媒：中共展開對周永康正式調查
葉匡時：國道春節維持夜間免費
聯國警告：全球電子垃圾暴增「美、中禍首」
高齡老兵當志工 為新移民服務
天安門地鐵站 安檢比照機場
台北市長提名 國民黨：無所謂默契說
慶祝海峽兩岸通郵5週年
印尼外勞分享：慶幸自己遇到好雇主
捷客粉絲團總動員 回應快手得好禮
稽核做得好 公司會更好
11月份全體證券商盈虧統計
高雄市新移民美食比賽 柬埔寨料理奪第一
女人變有錢 《2013理財美人選拔賽》
2013行銷傳播貢獻獎揭曉 時間軸抱得四獎歸
國泰啟動寒冬送暖關懷
越配美甲師當歌手 出唱片圓夢
高振利一審判16年 罕見「上銬收押」
新移民舞蹈秀 老公陪同伴舞
陸媒: 開羅普降大雪係造假
人權鬥士曼德拉辭世讓全球不捨
2013教育基金會年會「點亮公益，幸福臺灣」
2013行銷傳播傑出貢獻獎
海經會：用行動支持身心障礙者
2014劍湖山世界打造「全球唯一一生一世的遊具戀語」
電鍍污染 環署擬求償1.7億
【熱氣球嘉年華住房專案】寒假春節不可錯過!
認識權證123-投資權證的訣竅
櫃買中心將強化上櫃公司獨立董事審查
陸登月計畫懷夢想 圖探採礦物
日本駐葉門外交官遇襲受傷
德新閣員公布 蕭伯樂續任財長
巨星殞落 彼得奧圖病逝倫敦
俄素溪冬奧開幕 法總統不參加
誅張成澤 美認金正恩危險人物
法華禪寺座談 法市長高度評價
孟加拉Q3成衣出口年增24%
華冠獲新訂單 估明年營運有撐
台股再戰8500 聚焦QE減碼
待製造業數據出爐 亞股指期跌
王雪紅宏達電持股 不增不減
日冬季獎金翻紅 汽車業最風光
TPP商機誘紡織業投資越南
倒數日曆 耐心等待耶誕節
凌陽子公司深圳買辦公室
NAND後市 製造廠動向關鍵
蓋伊滿場飛 火箭國王首節平手
華航攜老虎航空 攻廉航商機
梅克爾內閣名單出爐 財長留任
歐峰會在即 持續聚焦金融失業
投顧：歐高收債 可望再現佳績
經理人：美日歐復甦利精品市場
天氣不穩 北部下雨時間長
基隆黃色小鴨 北市超萌充氣
廣東東莞H7N9再添1例
火箭攻守失序 半場落後國王
劉政池七七行館 陽管處拆除
梅克爾公布新閣 女性首任防長
大統案 彰化地院上午宣判
新iPad mini燦坤開賣
日圓貶值助陣 日銀短觀報佳音
台股開盤下跌8.11點
南韓領先電視市場 日企市占減
搶商機 立可得推日系卡片
外籍人士北投墜谷 警消搶救
大陸民眾建議實施霧霾假
奶奶過世 Ella忍悲頒獎
富味鄉案 地院開2次準備庭
嫦娥登月 玉兔完成互拍
排廢事件擴大 日月光開盤跌停
美籍男子北投墜谷 多處創傷
日月光若不法 經長支持從嚴
巨額和解金衝擊 堤維西跌停
火箭禁區真空 國王10分領先
北京首入亞太影展 電影界憂心
新台幣盤初升逾8分
利比亞油港持續關閉 油價漲
東陽每股稅前賺2.61元
倫敦銀行主管年終獎金增44%
羅瑩雪：陳守煌最後打消辭意
蕭家淇：中市長唯一支持胡志強
越日高層會晤 深化兩國關係
遠傳投資時間軸 獲行銷傳播4獎
蕭家淇：七七行館今晚拆除完畢
國王得分破百 主場擊敗火箭
愛瘋6 傳明年6月問世
巴士從天降 菲車禍至少22死
創惟Q4營利 估創13季新高
勇源輔大乳癌基金會 救助急難
彼得奧圖過世 愛爾蘭總統哀悼
QE退場疑慮 台股測月線支撐
沒信心 黃金ETP部位大減
疑包庇日月光海放 加工處澄清
拆七七行館 劉家聲請停止執行
東南亞3國 向陸遞飛行計畫
李康生亞太再稱帝 自嘲爆冷
東海局勢詭譎 韓軍機凌離於島
開曼東明上市 看好陸高鐵4G
軍艦事件 陸媒：美強闖內防區
日大型製造業 連4季見改善
陸12月匯豐PMI值下滑
豐興鋼報價5週來 首度上漲
基隆黃色小鴨充氣測試
送貨到台南 沿路偷單車法辦
靈修虐殺案 檢提訊黃芬雀
日月光廢水案延燒 走勢疲弱
中共著手修訂 高官領導人待遇
現股當沖上路 台股量能看增
美兩黨破冰 稅改協商明年登場
捷克參議院副議長霍絲卡訪華
潑糞案新進展 蕭敬騰將說明
林書豪背傷缺賽 火箭難敵國王
憂青年遲就業 黃光男盼教謀生
蕭萬長緬嚴家淦 經濟奇蹟推手
迎合需求 台星泰成立廉價航空
智利總統決選勝出 巴舍萊回鍋
李雪主現身影片 疑為緋聞闢謠
退撫基金賺365億 4年新高
日月光電鍍兩案 環署送政風室
無薪休假趨緩 38廠千餘人
大統案 中市法制局助盤商求償
阿凡達3部續集 紐西蘭取景
大統混油 高振利一審判16年
石定：宏都拉斯邀馬總統出訪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
深夜爆裂物 鵝肉店老闆遭炸傷
馬總統：官民同心 推誠實企業
台灣虎航 下午宣布成立
愛爾蘭擺脫紓困 債台仍是阻礙
攻金磚有成 韓系車市占衝高
香港網購機票投訴 激增
苦等不到小金人 彼得奧圖抱憾
稽查員風紀 環署研擬查核作法
大股東售持股 台虹股價重挫
富味鄉案 被告否認詐欺稱客製
北韓事件 中美俄議重啟六方會
北市抽驗熟食 一款便當不合格
PS4周三開賣 旺宏創惟抗跌
總統：續嚴家淦成就 富強國家
索尼攜電信三雄 搶年底購機潮
尼加拉瓜斥資改善咖啡生產
微軟傑出工程師變節 跳槽谷歌
年終節慶 瓜地馬拉商機多
經部：簽經協沒有中國大陸因素
美QE減碼威脅 澳元再貶
黃色小鴨防爆裂 基隆做足準備
2隻泰迪熊 直送梨山過耶誕
強化安全設計 防誤吞電池傷亡
華航54歲生日 台灣虎航誕生
日本群馬縣知事 17日訪華
計程超商繳費手續費 交部檢討
緬懷嚴家淦 總統：智慧善協調
停日月光優惠 經部：需修法
牧師推廣有機農業 部落受惠
北市火鍋料 凍豆腐4件不合格
政府親俄 烏克蘭30萬人示威
大統混油 高振利重判16年
羅瑩雪：二屆檢評名單早已決定
日月光案 檢：依事證追查層級
民進黨：縣市長提名採黨員徵召
超商當廚房 男連十天竊三明治
菲人迎耶誕 9天晨間禮拜開跑
錄耶誕節目 歐巴馬戲弄金鋼狼
回收舊物慈善機構 赫見骨灰罈
跨年垃圾減量 推環保杯換熱飲
未滿5歲童 桃籲接種肺鏈疫苗
台東市首間渡假酒店 簽約開發
包裹炸彈 卓蘭鵝肉店少東受傷
弱勢盤整 新台幣午升6.5分
暴風雪襲美加 陸空交通大亂
大陸擬2017發射嫦娥五號
韓車禍傷重台男童 醫師會診
不畏廢水案 美林喊買日月光
日月光不法利得 估約1.1億
被指放水 高市：會查稽查紀錄
港商擬在前海設金銀交收倉
計程30日上路 免費最多3天
TDR後遺症 T股推動暫緩
iPad Air開賣 電信買氣冷
高振利一審重判 法院防逃拘人
防偷排廢水 胡志強要求嚴查
中市電動公車啟用 胡志強試乘
印尼央行禁市場交易用比特幣
劉家聲請停拆七七行館遭駁回
旺季價增溫 鋼鐵股震盪小漲
立院初審通過台星經濟夥伴協定
行館遭拆 劉政池曾提假處分
韓聯社選出南韓10大新聞
巴克萊下修雙i明年Q1出貨
高耀潔新書 揭陸愛滋實況
防水污傷農 高市專案收購農產
搭網購商機 兩岸郵政推e小包
消債代辦有陷阱 法扶籲謹慎
CDC：萊姆病美東奪3命
朴槿惠：北韓恐挑釁 加強警戒
換俘議題 羅瑩雪：不換羅賢哲
台股收盤跌63.07點
男性網購金額 超越女性數千元
Skype調降56國通話費率
幫忙受困車 美男大婚日變忌日
教職員AED救命 胡志強表揚
李嘉誠計畫出售香港電力股權
有毒廢棄物送泰國 南檢逮5人
英雄館豆漿含防腐劑 下架停售
陸銀明年巴塞爾債料達百億美元
大統混油偵審大事記
陸將針對部分產業定價監督調查
國際憂識別區 日籲陸看清現實
12月台指期跌60點
台股開低走低 跌63.07點
投顧：美景氣好轉 看循環股
冒名討卡債 男子吃官司
3歲兒前殺前妻 男判15年
林克穎案 英國再開庭
平板智慧手機 8成學童使用
12月電子金融期都跌
傳微軟重金利誘 三星心動
揚智晶片獲NAGRA認證
國際憂識別區 日籲陸認清現實
台股跌破月線 量創近月新低
停工衝擊產業 經部：尊重裁決
紙貓熊大軍 爭取攻占台北
美大學校長薪破百萬 哈佛除外
有逃亡之虞 高振利報到被羈押
遭潑糞案 蕭敬騰：將會提告
耶誕晚會 雲林3大學同樂
7個孩子的媽 德出現首位女防長
三大法人賣超台股29.84億元
國家表演藝術中心籌委會成立
藍營反對廢特偵組 違者祭黨紀
空氣槍獵殺國慶鳥 男判刑
兩岸郵展 單價兩百萬郵票曝光
美時攜手美商艾威群攻全球市場
竊聽餘波 印尼駁第一夫人干政
高雄闢財源 再推開發非公用地
自拍惹議 英首相：賣了做慈善
燈光煙火秀 遊樂區邀跨年
蕭敬騰遭潑糞案 蔭山友紀喊冤
新北環境認證 有393創新高
法官：缺彌補誠意 重判高振利
手機在美賣不好 華為：要行銷
新疆警方抓人 擊斃14人
立院初審 規範司法官財產申報
港消委會：陸3款米鎘含量超標
明年經建目標 GDP3.2%
不符規定 地院未沒收大統資產
廈深鐵路將通車 陸推閩台遊
苗栗郵包炸彈 燈泡原理引爆
助顏損者 Selina繪手袋
空手道剛柔會世界盃台奪9獎牌
郵包炸彈 台灣社會罕見
未速件解剖 中檢：可再快點
張虔生：日月光是負責任的企業
民團：王建(火宣)涉包庇黃世銘
技專申請入學簡章18日公告
亮麗秀髮代價 紅毛猩無家可歸
管中閔駁請辭 念頭未進腦海
虎航新計畫 擴大亞洲市場
張虔生：絕無故意偷排廢水
15款可疑郵包 刑局籲別碰
中華電行銷 獲雙料第一
紙風車下鄉演出 盼青少年反毒
賞鳥微旅行 新北推8條路線
H7N9疫苗 明年底完成試驗
四技二專甄選 7成4要面試
英國6成家長偷看孩子臉書訊息
8旬翁開車撞電桿 送醫不治
新台幣收貶1.7分
代言諸羅山盃 許躍騰憶兒時夢
食安問題 許勝雄籲健全規範
阿里山日出音樂會 規模最大
鷹架掉落刺中工人 送醫不治
副總統：好發明應供商業使用
技優甄審登分簡章18日公告
擁現金恐逃 高振利羈押不禁見
抗癌11年 8旬嬤規律治療
陸11月H7N9增3例
進軍廉價航空 華航設台灣虎航
除舊布新 連鎖家居店祭優惠
張虔生：重環保 絕無偷排
北市工安意外 小怪手砸傷工人
風暴打戲多 劉德華警告別打臉
經建會19日赴政院報告示範區
劉德華拍風暴 3D效果MIT
母拋夫棄子 5子女免扶養
貨車南二高翻覆 壓死駕駛
中一中美術班 創意燈籠快閃
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昆凌助人戒菸 把愛傳出去
外資上周買超171.36億元
台旅團韓車禍 輕傷旅客返台
北韓人民軍 誓師效忠金正恩
大溪民宅火警 3人獲救
更生團契 為受刑人送耶誕禮物
士兵自殺爭議 母告嚴明涉誹謗
泰反對黨會商 是否參與大選
黃色小鴨夯 新北飯店搶商機
台網友最常搜尋品牌 臉書奪冠
華銀第3家大陸分行 落腳福州
花蓮市農會 網路商城拚食安
周小川：金融業別搞自我發財
新北招募都更家教助自力更新
大統案 彰縣助消費者盤商求償
假裝員工偷化妝品 男子遭訴
張虔生：無偷排 沒暗管
人大招生 傳收11歲富二代
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
代理孕母修法 衛福部態度支持
動物園寫生 為台灣黑熊發聲
王毅再提重啟六方會談
成大和英國大學 簽約合作
執勤技癢彈一曲 捷克警影片夯
雷諾與陸東風簽約 建休旅車廠
河南法官嫖娼案查明 法警免職
黑心油受害盤商 中市助求償
觀光局彩繪機 首航東南亞
美國務卿將訪菲 探視海燕災區
廠商挺 臉部辨識法規有望出爐
美國防部機器人比賽本週開戰
梓官漁民抗議日月光 警民衝突
人民幣存款1551億 新高
傳將再掌內閣 蕭萬長否認
不續聘彭文正惹議 法部早核定
明年GDP 經建目標高於3%
退輔會主委拜會 李沃士建言
韓星李弘基雪滑摔倒 臉部骨折
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金門新村 20日受理承購登記
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殺前妻後欲自殺 男遭收押
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日月明功3師 教評會決議停聘
提升餐飲水準 金門評核早餐店
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日月光說法 檢：不影響偵辦
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金正恩立威 南北韓情勢受矚
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補習師猥褻學生 判3年10月
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宏全控股銀行聯貸7千萬美元
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治水有成 大溝溪生態園區揭牌
王毅評陸外交：遏制主權被侵犯
陸：喀什事件暴力恐怖分子所為
高通不放人 微軟新當家難覓
食安問題 業界籲嚴懲惡意廠商
泰明年大選 民主黨研擬策略
機車設怠速熄火 省油又省荷包
文心AIT 內湖樓王
高中生疑虐殺 檢提訊詹母喊停
高中打木棒 棒協：人命關天
全球財富至2018年將成長近40%
漢唐開股臨會討論3董解任案
日月光案 雄檢增解密專家突破
跨境人民幣投資 陸公告辦法
DBU人民幣匯款 月增6成6
四維航賣船 獲利8685萬元
日月光延燒 行政院南服憂勞權
宏達電張嘉臨 扛下業務重任
國土保育小組 將會勘中部花蓮
交長致電歐董 莫讓交部頭痛
張虔生道歉 強調責任及回饋
海巡調太平島加給 二兵破5萬
中職：亞職利誘事件是捏造謊言
台灣海外專利申請 集中陸美
林克穎想交保遭駁 英審引渡案
明年太陽能需求 估增17%
周永康被調查 與妻同被看守
劉德華家庭擺第一 做人看緣分
綠能技術專利 明年起加速審查
曼德拉銅像揭幕 雙臂擁抱子民
鋒面續影響 17日全台濕多雨
北市實價登錄 小住宅交易大宗
今彩539開獎
警民對峙 普安堂3天後再拆
代理孕母草案 限國籍禁供卵
周永康遭正式調查 最重判死
中銀人民幣在台結算逾1.2兆
威力彩開獎
國小警衛費 竹市府為學生把關
成大廣場命名 校長擬重訂規則
彰電鍍廠 彰濱工劃專區供進駐
哈比人荒谷惡龍 台美票房奪冠
自經區原物料委外加工出口免稅
高盛斷言 QE本週不會減碼
AIG飛機租賃 50億美元拋售
未查就爆料 中職停止與澳交流
志願役加薪案 報政院核定
台聯：王郁琦訪中應先報告國會
林克穎盼延後 英如期審引渡案
IEA：陸政策影響全球煤市場
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輔大變電室爆炸 幸未釀災
連3屆世界盃少棒賽 落腳台南
兩岸事務主管制度會談將浮檯面
和碩過濾員工 使出臉部辨識
王張會 陸委會：將向國會說明
亞運協調會 中華職棒不出席
不畏利空 外資力挺日月光
亞齊省旗遭扣 群眾圍軍營抗議
全國啦啦隊賽 天團9連霸
全國桌球賽 陳思羽奪女單首冠
視訊對質 中職確信澳球員說謊
巴舍萊回鍋 致力縮短貧富差距
21U世棒賽 明年台中開打
中職不打亞運 列管球員例外
法國又爆 實驗室馬肉上桌
談兩岸 陸學者對民進黨提建議
廣東H7N9 晚間再添1例
敘人道援助 UN盼募集65億美元
林祖嘉：兩岸租稅協議非大查稅
大安區老公寓 每坪躍上8字頭
肯亞獨立周年慶 遭恐怖攻擊
威力彩頭獎槓龜
北海岸西部沿海16日晚防大雨
全球電子廢棄物 近5千萬噸
凱瑞訪越 加強美越關係
哈佛大學：傳校園被安置炸藥
今彩539 頭獎2注中獎
美製造業擴張 意外減速
能源產業需求高 威脅全球供水
北韓可能轉趨強硬 日加強情蒐
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哈佛大學傳被安置炸藥 警調查
被掠劫雕像 柬埔寨成功爭回
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失眠、慢性疼痛 靜脈光能療法新選擇
華航併Tigerair廉航 持股90%
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張虔生道歉 允30年每年捐一億做環保
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秋後算帳！ 北社聲援彭文正
金正日追悼會 金正恩出席
金正恩現身 姑姑老婆未露面
朝鮮軍民誓師大會 誓死保衛金正恩。
廣東拍賣碳排放權 300萬噸成交
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張虔生允捐30億 日月光股價反彈
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殺菌皂恐標示不實 美擬查核
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美股大漲 台股有利止穩
投信：2014高點上看9200
PCIe將成高階固態硬碟主流
研調：明年大尺寸面板產能增
投顧：企業成長續推升歐股
券商11月獲利 月減近6成
國瑞車輔導工具機廠改善體質
陸紡織貿易順差1806億美元
印巴紡織業瞄準大陸紗線市場
巴舍萊再次當選智利總統
巴西12月第2週貿易順差
防汙染 巴黎環城公路將降速限
令狐榮達籲以東海倡議解爭議
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金磚5國大學排名 陸清華第一
QE意外緩退 陸狂買美債
安華高買巨積 取得儲存晶片
財部：學校舞會免稅新解
全台有雨 越晚越冷
陸全年快遞量可望全球第一
台太陽能廠商 捐助菲海燕災區
台股開盤上漲38.11點
日月光開盤漲 擺脫頹勢
拚突圍 LG傳結盟華為
BAND下載量破2000萬次
台捐助薩廣電節目設備現代化
柏老稱聯準會願抗壓做艱難決策
大鵬灣賽車 一房難求
澳央行摜壓澳元 動口不動手
羅志祥新廣告 男扮女裝變甄嬛
疑土地遭私賣 福建警民爆衝突
H7N9疫情 12月已增5例
受惠軍審歸司法 郭力恆出獄
強化家庭教育 教部擬研發教材
Wechat推黃色小鴨貼圖
東海風雲 駐法蘭克福處籲和平
新台幣早盤升值
全球面板銷售 台韓廠佔逾8成
追捕小型魚 2鯨鯊誤闖定置網
中山高八堵連環車禍 3人受困
凌越恢復買賣 股價漲停
會勘清境風險區 釐清危險民宿
金正日歿兩週年 美盯北韓動向
卡達全球最大國旗 覆蓋7足球場
台灣動畫片禮物 入圍日舞影展
台中資訊月 電信業拚商機
減風險投資 歐銀行資產大縮水
澳銀不排除降息 澳元仍過高
港新股集資額 將重返全球前3
柯文哲赴民進黨 二會蘇貞昌
面對領土糾紛 日調高軍事支出
桃機美食活動 搶好康優惠券
豪雨特報 中部以北應注意
爛醉男子酒駕 指定女警接送
票房吸金機 巨石強森登榜首
電子領漲 台股上漲65點
白宮：不會協商舉債上限
偵監惹議 歐巴馬將向庫克請益
前10月 建照樓板面積增逾2成
民生物資稽查 鮮乳列首波
宜蘭溫泉季 25日耶誕嘉年華
陸城鎮化 明年推五大配套政策
艾訊7件產品獲台灣精品獎
外勞組工會 謝立功赴漁港參訪
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越海航貪汙案 前董座判死刑
兄弟象轉賣案 中職尚未審
推牛蒡產業 佳里辦購物嘉年華
新疆疏附事件 逮6人
張虔生滅火 日月光強彈
總統府展藝品 總統推藝術銀行
李新穎接受薩國農牧合作收成獎
部遷新莊 龍應台盼無縫接軌
華碩贈貝里斯平板電腦
基層特考 金門分工確保零缺點
陸央視報導 金正恩現身
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澳洲預測政府預算赤字擴大
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啟?明年有4大成長引擎
高振利入看守所 糖尿病看醫生
全球綠商機夯 國貿局力推
外企來台IPO可望增溫
調漲學費案 大葉大學撤回
幹細胞移植 玻璃娃娃見曙光
陸需求帶動 BDI本季看好
春節返鄉難 立委促早排警假期
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
韓智慧裝置市場 今年首見萎縮
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
現當代作家彙編 再發23冊
成棒年度盟主爭霸賽 因雨延賽
建軍90週年 軍教電影再現
3D列印機 威寶10門市展示
台名品展促16.5億美元商機
雲南重開東南亞陸路 可跨境遊
數位機會中心 開上國道服務區
大陸新型戶籍制度 2020形成
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圓仔到處撒野 玩成小泥熊
嘉義觀審模擬法庭 審攜子自殺
期鎳1.4萬美元不鏽鋼族群漲
新北：朱立倫滿意度7成8新高
精神康扶之友 高鐵學習之旅
金門修築舊城牆 村民議會陳情
產能滿載買盤捧 綠能續揚
林書豪背傷 對公牛恐缺陣
北車停車場變身 添藝術氣息
民眾陳情議會 防止火葬場翻案
江宜樺視察澎湖 了解整建工程
換俘 國防部：絕不考慮羅賢哲
春安勞檢 罰浮洲合宜宅21萬
在捷運抽菸 捷運警察隊將告發
飯店挺在地農作 推在地料理
躲稽查 業者疑合設暗管儲存槽
倫敦停車費 世界最貴
志在社工 黃于慈追夢到屏東
日月光停工否 高市：秉公處理
全面推都更 北市通過行動綱領
傳摩根大通擬出售駐港投資部門
拉艦佣金追討 判決書送瑞士
新台幣午升7分
柯文哲再會蘇貞昌 入黨不鬆口
3季財報公布前黑莓高層紛離職
和美停耕銷污染穀 嚴格檢驗
中市跨年晚會 蕭敬騰壓軸
軍方：郭力恆曾提3次假釋未准
縱火弒父 子法庭見父照道歉
天冷 標檢局籲小心用熱水器
南韓防長：北韓恐於明年初挑釁
霸凌案初步調查 不排除霸凌
假書記官驗存摺 警破詐騙集團
傳徐才厚涉貪腐 問罪最高將領
換發護照 網路試辦下週上路
嘉縣老翁上吊 警疑畏罪自殺
研究證明耳針助減重 專家質疑
照顧原鄉 竹縣開原住民專班
馬立郝強 平安夜連線報佳音
冬天賞螢 阿里山有8種
金正恩侄子現身巴黎 陸媒關注
天雨起霧 清境會勘看不到什麼
街友變停車場管理員 滿懷感恩
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綠：蘇柯會共識 團結才會勝選
泰大選 民主黨參選面臨兩難
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江宜樺：蓋館場是為推運動風氣
台鐵司機殉職 銓敘部：已撫卹
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稽查20家鮮乳廠 月底前公布
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