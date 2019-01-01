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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
癲癇恍神輾斃2人 駕駛判刑
港媒：廈深鐵路12月通車
末節轟38分 火箭逆轉勝灰熊
投入治水 總統：續編6百億
總統：危機失控下可摧毀核電廠
朱立倫留人才 擬推人才幹訓班
MSCI半年度調整 盤後生效
牛樟芝培養箱 當盆栽還可採收
.taipei 明年開放申請
台南學生抖動病情 全面封口
亞銀：氣候變遷重創太平洋經濟
基地台 高中職以下得不同意設
食安小確幸 蛋捲機熱賣
富邦產險 逆勢大徵才
5成陸民：防空識別區易增衝突
湖人小飛俠 簽2年延長約
名校設高雄分校 陳菊允推動
軍艦化身援菲大使 總統感光榮
蔡煌瑯力挺 李文忠展現團結
高CP值趨勢 全家推自有品牌
蔡炳坤率團 赴大陸展示農產品
泉州定期飛台北 首航了
健康暨友善城市表揚 竹市亮眼
商周不公布檢驗單位 學者不解
傳陸計畫打擊銀行規避貸款限制
英聽第二次准考證27日寄發
4G大飆網 服務內容五花八門
原民泰迪熊 創意市集集合
MSCI盤後生效 亞太電抬頭
陸新能源汽車 北京上海先推廣
薩爾瓦多中小企業進軍歐盟市場
狹幅盤整 台幣午升8.3分
發債未達標 印尼盾貶至4年低
富邦金澄清沒要買兄弟象
皮膚病難癒 醫籲輔以光照治療
角色扮演推閱讀 實習師獲獎
曜越電競滑鼠獲最佳創作發明獎
蘇獨白皮書即將公布 首重經濟
立院三讀 加強公務員進修貢獻
墨西哥留台校友會經驗交流
范可欽告瑪麗蓮 逾期不起訴
信義線通車首上班日 分流奏效
352牧場 農委會查無用藥異狀
力麒與北京控股 簽策略聯盟
市調：偏光板市場規模年增5%
中南美各國咖啡出口回穩
調查：半數國中公布排名
大韓航空傳面臨賣飛機償債壓力
婚姻制度修法 藍委民團籲審慎
亞職球員疑帶辣妹 檢不願證實
員林外環道票選 員林大道奪冠
陳德銘訪台 郝龍斌：將會面
績優創新傳統市集 胡志強頒獎
布萊恩簽約2年 續當湖人一哥
郊遊完整上映 蔡明亮：回大馬
中選會人事 立院12/3投票
台股收盤漲60.51點
拓展新興市場 徐重仁提策略
向林肯致敬 俄大樂隊表演驚豔
台泥收購孫公司股權 貢獻獲利
台股開高走高 收漲60點
民進黨辦籃球賽 立委組隊鬥牛
化敵為友 中華電攜Line合作
陳德銘抵台 要感受台灣心跳
亞職傳放水 體育署加強防涉賭
12月台指期漲57點
認購蔡家布丁 朝陽科大做公益
12月電子期漲 金融期跌
中共：新疆生畢業 先政治合格
老榕樹褐根病 金縣府發包診治
犯錯學生禁露營 家長反彈
免奔波苦 北市金門推跨域合作
台股收復月線 後市看外資
投資數位行銷 亞太區落後全球
警破販毒集團 起出毒奶茶
發掘在地力量 雲林草根展成果
經建會：陸資投資有門檻
看見台灣 政院擬研議國土問題
法藥廠事後丸 過重女性恐失效
受扶助家庭 家扶選楷模代表
印尼美女車手 邱澤望塵莫及
假球疑案 胡志強籲詳查不姑息
不滿店名雷同 恐嚇騷擾遭起訴
他媽的是口頭禪 8旬翁判無罪
援菲 碧昂絲U2等巨星捐歌募款
開車墜橋 男子無生命跡象
網拍環境用藥 環署：應有許可
幸福雲林食安心 鯛魚宴上桌
陸劃防空識別區 澳召見陸大使
遭日本列疫情警示 外交部抗議
三大法人買超台股12億元
小鴨轉游碧砂 黃景泰：沒意見
鮮乳調配烤地瓜 吃出健康安全
台灣漢學資源中心 拓展至越南
智慧比價系統 交大研發獲獎
利樂包回收 變身環保椅
網購瘋上癮 淘寶還有1212
黃平洋：現在中職絕不會打假球
俄舞團總監遭潑酸 源起搞派系
泰國示威 民眾商旅注意安全
川湖今年EPS 估逾14元
男子涉搶提款人 警民合作制伏
求平安 宜蘭殯儀館電腦貼符咒
彰化綠營初選 候選人力拚民調
教幼女助手淫 父判3年8月
流行性腦脊髓膜炎 增3例
星級旅館衝新高 全台473家
昔日黑道大哥 今倡弟子規
涉污染環境 桃縣9工廠遭罰
無障礙廁所地圖 方便身障者
黃金鑽石真偽 北市免費鑑定
冷鋒催楓紅 奧萬大紅葉季絢麗
全球宜居城市排名 台北第27
蒲亭晤教宗 抗議如影隨形
登革出血熱 南台灣增3例
休耕地種花 新市花海美麗綻放
澳盛估台今年GDP2.18%
勞工就業調查 近3成違法加班
Rain好萊塢重返大銀幕
新台幣收升 2.3分
疑久泡湯不適 1人無呼吸心跳
李亞鵬與年輕女子激吻 引熱議
宏國執政黨贏大選 對手拒承認
參加金馬獎 成龍先逛故宮
台北資訊月 健康照護綠能崛起
陸劃識別區 兩岸退休官員熱議
猜猜飛機飛多高 學童舉手熱烈
疑從天橋墜落 男送醫前無意識
許丙丁文物展 國寶人物緬懷
智慧型手機發明之爭 蘋果勝訴
韓孝珠被勒索 嫌犯是前經紀人
大佳河濱公園 允騎三輪以上車
管筏載私菸 見海巡棄船逃逸
富邦證取得銷售結構商品執照
南清公路多落石 竹縣盼解決
加強情蒐 印尼將設情報委員會
林內鄉推廣菇類 宣傳在地食安
台北資訊月 四大主題展創新
家有慢飛天使 工程師辭職照料
久元陳桂標獲傑出總經理獎
9旬翁遭撞疑丟包 肇事者否認
拚4G 台灣大：絕不落後
屏東萬金聖誕季 30日點燈
司機躺臥計程車內 死亡多日
中非混亂 法要安理會授權動武
陳德銘訪桃航空城 尋合作機會
學貸還完離婚 女判賠前夫
以亡父名訂車票 男子緩起訴
酒後搭車起衝突 男返理論遭逮
天冷腦中風 慎防動脈瘤破裂
捷運錯挖管線 東區一度停電
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
陸前駐日大使：劃識別區是維權
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
宏達電拚行銷 時代廣場買廣告
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣投資人對房產股票信心強
泰國更多部會 遭抗議群眾占領
兄弟買家 麗寶出局中信呼聲高
葉匡時談管理 民眾卻關心交通
沖繩4架魚鷹機 將赴關島訓練
新疆兵團人事任免 副司令去職
陳德銘抵海基會 場外抗議平和
刺傷女友主管 男自殺不成判刑
台南出現今年首例出血性登革熱
受惠食安 網路貓掌棉花糖熱賣
提升教學品質 國小教師再增
呼應李安 龍應台：台灣不亂
建將軍碑 金門選定石雕公園
圓仔直播秀 首次出外景
外勞落跑9年 酒駕肇事被逮
挑戰嚴峻 美企CEO更迭加快
潑漆縱火被告 南檢聲押失敗
義大利通訊社專訪代表高碩泰
耶誕廣告商機大 推特努力衝刺
屏中人聲樂團 奪國際金牌
高齡友善城市 嘉市獲頒11獎
日本古董車隊 環台感恩之旅
參與鱟復育 學童體會生命教育
紡拓會海外拓展豐碩 明年更佳
鐵漢徐生明 特展現柔情
李安：台人才優秀 但思想怠惰
陸女找妹半世紀 警半天助圓夢
不滿被監聽 大馬召見星大使
盤整 新台幣收升2.3分
台商首次參與阿爾巴尼亞博覽會
微軟坦承 Xbox One有瑕疵
陸網路名人禹晉永 詐騙判重刑
宅配業攻對岸 不畏陸業者來台
管中閔：入區域經濟 避邊緣化
性行為研究：英人床事趨大膽
岡山羊肉 百米捲餅千人呷免驚
未掌握漲潮受困 岸巡助脫險
李遠哲演講 勉學子全方位學習
跨境犯罪研討 26國代表與會
霧台大武村 明年不必坐流籠
酪農協會：明寄存證信函予商周
施振榮：宏?不會下市
李紀珠：示範區與自貿區可合作
法增兵中非 支援維和任務
躲過轟炸 淨水廠藏地底百年
宿醉送小孩上學 酒測超標送辦
迎獨立公投 蘇格蘭公布白皮書
27日晚起 各地氣溫驟降
陸設防空區 程永華：不得不
乳品公會允不調降生乳收購價
雅虎信箱 自家員工不愛用
澳盛：台灣央行最快明年中升息
陳德銘：尋兩岸合作機會
副總統勉建築界 提升環境品質
李行開金口 張艾嘉接金馬主席
民航機闖東海 陸：視情況因應
台女遭擄案 江揆促積極救援
陸新聞團訪台 分享社區營造
台北資訊月 品牌商優惠大方送
戒菸補助增 2千學童齊拒菸
台灣大雲端機房 首期可望招滿
看A片對表妹下手 男大生起訴
設獨董審計委員會 範圍擬擴大
奧克蘭街頭傳槍響 7人受傷
泰國反政府浪潮 台灣正常出團
民航局：新加坡也送飛航計畫
臉書當聯繫管道 警逮賣毒男
北市小小黃 擬推第三人責任險
洪仲丘倒地 衛哨證稱有急救
蘇貞昌籲陳德銘聽台灣不同聲音
綠戰南投 蔡煌瑯輔選李文忠
褐根病危害樹木 金縣府防治
買兄弟象 中信金：不予評論
國家文藝獎 4得主共享榮耀
客家好菜上桌 五百份下殺5折
服貿受阻 王金平盼公聽會加速
台北資訊月 智慧手錶搶鏡
營造健康城市 北市奪14大獎
北投溫泉湯花 品質原料掛保證
大陸銀行可來台 發行寶島債
昔染毒悔悟 今成反毒志工
聖露西亞總理訪華
施振榮：我不是舊腦筋
吃得安心 馬促提正面表列名單
北市兩線低地板公車將上路
中華電4G求才 徵500人
為了救濟金 希臘人刻意染愛滋
全家自有品牌 年營收估25億
13廠CAS生乳禁藥 未檢出
接手兄弟象 中信呼之欲出
警街頭巡邏 小客車衝撞逃逸
陳德銘來訪 東立盼兩岸分工
律師欠稅 憂管收速繳清
醫療巨量資料平台 效益大
女吃減肥藥成植物人 2醫遭訴
中石化分階段投資大陸石化基地
雅虎信箱 自家人也不賞臉
30年公債得標利率下跌
冷氣團帶污染物 影響至28日
傳中信買象隊 金管會：沒詢問
大聯大啟動組織整併
公懲會停止審議彈劾 監委質疑
涉逃漏稅 銀行凍結菲拳王帳戶
華碩獲16項CES創新獎
日本農業轉骨 安倍親自操刀
陳德銘：兩岸經貿合作拓新亮點
部會運作癱瘓 盈拉政府陷危機
郭泓志飆速球 主投1局失1分
北市流感5死 聯醫供免費疫苗
傻瓜精神感動人 食物來自土地
改革教宗權力 方濟各願納建言
陸防空識別區 菲國語帶保留
最具魅力投資地 印度超越大陸
重慶夏合會共識 維護民族領土
爭取提名 藍：竹市雲縣需協調
監控網站 傳美透過光纖電纜
遼寧艦赴南海 或出島鏈威嚇日
今彩539開獎
金市定價有鬼 遭當局調查
日輸血染愛滋 2003年來首例
大樂透開獎
遼寧艦跨海訓練 測試不同水文
抽驗米不合格23件 僅罰8件
德一成就業人口活在貧窮邊緣
取消面額十元 擬以淨值基準
陸設識別區 馬：不涉領空主權
索尼智慧假髮 導航量血壓皆可
炒風往南吹 財部徹查紅單
劉丁維挺身而出 首府逆轉勝
冷氣團逼近 29日下探10度
豪宅周邊房價 漣漪效應不再
氣候變遷 物種多樣性受威脅
劃東海防空識別區 陸打持久戰
美營建許可 創5年來新高
女同事煞不停 斐男警告性騷擾
陸富豪海外置產 逾6千億美元
今彩539 頭獎槓龜
大幅領先險翻船 新榮險勝東泰
陸航母赴南海 國軍關注因應
10月購屋及建築貸款餘額新高
大樂透頭獎1人獨得1.29億
酪農擬提告 商周盼多溝通
江揆：區域發展有賴和平合作
國家債券有風險 德籲立規範
泰占領部會示威 尚未影響遊客
教宗籲改革教會 重批資本主義
美房價漲幅 7年多來最大
UBA 成大險勝台科大
陸太空船12月登陸月球
臉書牽線 美婦找到願捐腎臟女
世貿談判未達協議 待峰會努力
日航空業將不再向陸提飛航計劃
史諾登秘藏機密 破壞威力驚人
陸天山天池湖發現 兩條巨獸嬉戲
追張藝謀「超生」 南京報紙頭版登尋人啟事
掏寶網“雙11”食髓知味 “雙12”又來
釋迦牟尼 可能活在西元前6世紀
參觀海基會大樓 陳德銘讚好
防空識別區風波 日陸持續過招
稱希臘人為錢染愛滋 世衛致歉
潘基文籲陸日談判解決釣島爭執
挑戰陸空防區 美轟炸機飛釣島
菁英盃國武術賽 世代薪傳
亡者歸來真相白 冤錯案十大問題
王力宏網秀女友照 大方認愛
海協會長一行訪台 抗議如影隨形
勞工金像獎特優片 敘說新移民辛勤
台灣年人均所得62萬 亞洲四小龍墊底
年度風雲藝人：珊卓布拉克
少年PI虎曾陷危 動保組織否認
「台灣出版協會」正名
新移民成長課程結業 盼使家庭和樂
移民署副署長開列車 關懷宜蘭新移民
陸：東海防空區不影響兩岸民航
媒體渲染假球 黃鎮台不以為然
低溫特報 台南以北10度
冒用副總統名義斂財 男羈押
櫃買公告寶島債券 大陸地區發行人資格與條件
櫃買通函修訂「上櫃公司產業類別劃分暨調整要點」
三福公司 麗豐公司 已公開發行股票 11/27上市買賣
上市公司第四季業績發表會 正新、群光及大聯大11/28日壓軸登場
中信買象 贊助育樂公司營運
留意注意股票 謹慎投資處置 掌控交易風險
撥打客服電話免等待 證交所積極改善服務品質 贏得投資人信賴
綠北市長整合 選將意見不一
兩岸雲平臺交流論壇 啟動雲端應用無限可能
台南新住民關懷協會 照護新住民不遺餘力
高鐵局102年標售 嘉義車站特定區土地
勤快 細心 加上 清潔法寶
北捷 獲第11屆金展獎優良事蹟獎殊榮
雲林102年移民節系列活動 11月24日布袋戲登場
102年師資培育之大學主管 聯席會議
兩岸合作 人蛇集團押解回臺
國人應走出邦交國 數字的迷思
買兄弟象 中信育樂非中信金
賀年抽獎明信片（102年版）
證交所提供查核案例分享 提醒投資人注意交易安全
HiNet光世代100M獨享HD hichannel 100M多螢影視專區免費看
102資訊月 中華電信 邀您數位生活一起走
台南大億麗緻酒店 台灣傳統戲劇除夕團圓晚宴
交通銀行及中國農業銀行 首批陸企來台掛牌寶島債券
新竹市整合成功 許明財拚連任
櫃買台灣 看見世界
悅城科技公司股票 自11/28日開始上市買賣
陸大學招生處長 貪污數億被捕
貸款換石油 陸掌控厄瓜多原油
德兩黨徹夜會商 議大聯合政府
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日眾院通過特定秘密保護法案
蘇格蘭爭取獨立 公布建國藍圖
沙國茱麗葉獲釋 留葉門伴情郎
美軍機飛越釣島 未通知陸
不理防空識別區 美軍機飛釣島
美：陸日應以外交化解釣島爭執
陸日釣島爭執 美：以外交化解
潘基文籲陸日以談判解領土爭執
超載貨船翻覆 30海地移民喪生
世衛：希臘為錢染愛滋是個案
米蘭玩具展 傳統創新齊聚一堂
蕭萬長返台 感謝企業界同行
瑞士研究 臉打肉毒影響手觸感
美國家感恩節火雞 白宮辦票選
巴西電動車生產落後
華郵：陸應撤銷東海防空識別區
貨船巴哈馬翻覆 約30移民喪生
國際艾美獎 巴西奪最佳女演員
東海防空識別區 法籲各方克制
陸CPL過剩 中石化擇優生產
信用卡刷保費 可享1%回饋
經理人：日圓趨貶 利日股續攻
威剛參與泰迪熊大型裝置藝術展
台北資訊月 瘋3D列印
壽險推出保戶試算住院理賠金
布局大尺寸觸控 開發新材料
專利分析賽 嘉大遠距照顧奪冠
陽明售後租回貨櫃獲利逾9億元
今年逾百檔基金 報酬率逾兩成
資訊月 金士頓請阿喜站台
遠傳投資百億 8大機房盼商機
電信業擦乾淚 擁抱通訊軟體
美股不墜 外資空單減
資訊月 聲眼腦辨識控制引矚目
英完美女廚神 被爆是老毒蟲
回應東海變局 美軍事外交齊下
美第1本書 聖經詩集拍出破紀錄
三星推客製手機 力爭企業客戶
惠普財報超標 股價盤後勁揚
多雲到晴 午後逐漸轉有雨
銷售旺季到 投資人看好亞馬遜
台北資訊月 設國家創新館
華信飛進關西 首航台中大阪
10噸鐵片掉落國道 虛驚一場
億光捐國北教大LED照明設備
陸設防空區 美媒：美日雙重標準
台股開盤漲39.61點
與中東歐經貿 李克強提三方向
陸航艦南下 港媒：須鬥勇鬥智
蘋果股價 「漲」回年初水準
陸擬鬆綁QDII及QFII
令狐榮達謝羅艾斯支持台美關係
阿根廷愛育學校15週年校慶
陸需求增 全球銅庫存降
天價 聖經詩集拍出1420萬美元
拜登亞洲行 傳將向陸表關切
氣候變遷研討會 台經驗交流
英家禽場發現MRSA首例
漢堡王拓法國版圖 挑戰麥當勞
黑松推台灣首台行動支付自販機
電影動物受傷 美媒槓動保協會
抗衡大陸 日擬擴大防空識別區
徐光普獲頒里約榮譽勳章
宜鼎上櫃 股價漲4.83%
國科會：博士人才10年現缺口
三星智慧手錶 銷80萬支
8萬公斤陸炸芋頭 農藥超標
陸百萬美元富翁 逾百萬人
美生產力減緩 聯準會憂前景
滬昆高鐵施工塔吊倒 交通中斷
避險需求降 金價步向今年低
葉匡時：為飛安向陸提飛航計畫
金管會：現無金融業申請買職棒
一般大學招生額 5年少3千名
資源循環法 追不法利得首入法
中階機今發表 宏達電股價整理
開發金案 辜仲瑩判刑4月
冷死了 陸多地氣溫創今冬新低
人事總處：公務員年終1.5月
酪農擬提告 商周：不願看到
11月消費者信心 下降
專家：美越防空區 陸或感意外
創傑上櫃 股價漲17.24%
頎邦4K電視封測占比 估1成
兄弟象4億出售 中信重返職棒
台泥收購孫公司 港交所公告
南澳28日停水 用戶及早儲水
台股越季線 挑戰8300
紐西蘭防長訪越 加強國防合作
李鴻源：有節奏進行國土政策
風暴強襲美東 恐亂感恩節交通
台灣第3季製造業 銷售值微減
股匯雙漲 新台幣盤初走升
防災型都更 針對雙北和台南
台灣關注東海區 陸國台辦回應
百家陸企受邀赴韓舉行洽談會
研考會：初步列3層面國土問題
陸專家：美機進識別區是稱老大
明年PC市場 平板奪半壁江山
台首檔連鎖美容上市 早盤大漲
資訊月 新款筆電2萬有找
愛德萬推類比測試模組
投顧：憂QE 股債平衡布局
美律營運高歌 股價再破高點
國學家葉嘉瑩 90歲展手稿
遼寧艦赴南海 陸：正常安排
營邦上櫃 盤中上漲逾3成
電影路難行 陳哲藝曾躲被痛哭
資源循環法 填海造島入法惹議
陸國台辦：核電合作按協議進行
台積傳獲英特爾單 大和中性看
消費信心 投資股票跌較大
尹衍樑：南山101合作放煙火
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
日商砸8億 龍潭新廠落成
民進黨的主張 陸：不可能接受
陸假日辦就黃金週諮詢民意
美石油2015年可能供過於求
藍常委提案促廉能會調查關說案
挺身護病患 美資深護士被刺死
陸機今年飛越韓離於島達37次
紅單炒房 財政部：列查稅重點
學者：陸航艦路線決定爭議走向
種苗節宣傳 十字花科菜雕搶眼
桃機航班資訊亂碼 旅客霧煞煞
北韓經大陸網路發動反南韓輿論
助師培篩選 情境測驗明年試辦
汰弱留強 日電子廠售3晶片廠
深耕市場 台名品展揮軍內蒙
彭淮南：台灣實坪房價比日本高
花旗：上證和國企指數明年看漲
日本金援尼加拉瓜發展電力
曾銘宗：中信金廣告贊助兄弟象
準上櫃股其陽 超額認購337倍
圓仔好朋友 水盆君大揭祕
樂天增發股利 股價飆新高
男涉擁槍毒 遭搜查身抖不停
科妍皮下填補劑獲衛福部認證
資訊月 搶攻年底購機熱潮
消協抽日韓商品 8成標示不符
查核銀行保管箱 合格率低
汽機車四合一展 叫好又叫座
出貨旺 台泥再漲華東水泥價
陸：陳德銘訪台不取代兩會協商
開發金案 二審認違反證交法
超眾業績回溫 Q4淡季不淡
同性婚法案 學團反對倉促修法
2包裝米出問題 台糖道歉回收
越到年底越旺 太陽能強漲
中信入主新氣象 選秀會登場
搶換機潮 華碩資訊月新品齊發
越南加強控制經濟 考驗投資人
推動台灣電影 新北成立諮詢會
投信：台股有挑戰九千點實力
櫃買：產業分類改合併營收為主
陳希舜：機場捷運104年通車
陸設防空區 日將籲台韓等協商
資訊月 聯想主打Yoga系列
解決爭端機構 陸已指定14家
自動生物標記 半小時檢測肝癌
教部推教師情境測驗 大學樂見
疑少年PI虎遇險 李安澄清
雲縣長選舉 許舒翔盼跳脫藍綠
陳德銘抵高雄 零星民眾反服貿
薩爾瓦多貿易逆差增8.5%
大聯合政府 傳德政黨同意籌組
尿路結石增加 體外震波疼痛少
弱勢盤整 台幣午升4.7分
日亞化追告億光在美子公司
禾瑞亞領軍強彈 敦泰義隆同漲
兼任教師薪資調整 2週內報院
訪農科園區 陳德銘：不虛此行
頂新買帝寶 銀行鑑價低於市價
領土問題 南韓：東北亞緊繃
傳建豪宅 營建股震盪走低
國家創新館 估吸引百萬人潮
搭小黃刷感應卡 有機會抽手機
阿根廷華興中文學校校慶
拜登亞洲行 防空識別區成焦點
景氣不佳 管中閔盼出口回穩
社福老兵白秀雄 捐書助弱勢
北市8月住宅價格 持續上漲
報金管會 中信育樂買兄弟象
佯稱畫家猥褻男大生 翁判刑
越女偽身分證應徵 排骨店挨罰
工研院行車顯示器 視界冠全球
陸企發寶島債 額度人民幣百億
不知便當價 人頭老公遭識破
設國安會法案 日參院表決通過
陸：對美軍機全程監視有效管控
公有納骨位漸少 北市籲環保葬
日不配合防空區 澳航將知會陸
為動物發聲 美人道協會傳失職
寶島債交銀遞件 農銀下午跟進
拒飛航計畫否 葉匡時聽國安會
泰反政府抗爭鎖定更多政府機關
背信案開庭 華隆前總座遭圍堵
人蛇集團躲陸嫌犯 押金門轉台
台股收盤漲47.86點
新北救護系統 派遣僅需39秒
李安：正業拍電影 非評論走向
資訊月 華碩筆電拚年增2成
張家祝：治水編6年6百億恰當
台股開高走高 收漲47點
外環道路涵洞頂崩落 將發包修
立委疑福利浮濫 港務公司澄清
悅來陸客營收比 盼升至1成
銀行保管箱合格率低 未開罰
12月台指期漲54點
賣贓物庫安毒 前書記官判刑
搶頭香 大陸交銀寶島債遞件
12月電子金融期都漲
太陽能火燙 台股飛越季線反壓
泰勒絲作陪 威廉王子開金嗓
憂陸海軍壯大 日十年首增軍費
醫院暴力 高雄長庚加強防暴
破賣淫集團 大陸首次押嫌至台
人社博士公費3萬 教部否認
亞太電攜BBC 4G影音鋪路
泰示威者占領特案廳 人員疏散
竹南離岸風力示範區 環評通過
漁業署：規劃兩岸漁業資源協議
設標準流程 兩岸應召站遭破獲
韓日商品疑標不實 消保官再查
兩岸新動能 遠傳駕馭雲商機
美軍機入陸防空區 共軍：試探
查暗管排污水 稽查員扮忍者龜
爭口氣 老漁夫戒掉46年菸癮
元培異國展 韓式美食令人垂涎
丁守中拜會議員 強調參選到底
陸防空識別區 台與美日續聯繫
陳德銘來 自經自貿合作成焦點
泰示威領袖 欲建立非民選政權
三大法人買超台股26.7億元
美獨立精神獎 自由之心7提名
春節旺季漲價 出國旅遊傷荷包
中信金贊助兄弟 助品牌形象
南韓：離於島屬經濟海域問題
鄒若齊：鋼鐵業面臨嚴苛挑戰
鄉代摑掌護理師 違醫療法可罰
美超節省爺爺 身後鉅款捐慈善
前米迪亞老闆涉炒股 檢調約談
義前總理貝老 關鍵大事一覽
核電斷然措施 藍籲蘇勿扭曲
陸防空識別區 學者認各方自制
產學合作 氫包裝水問世
李安澄清 未批評兩岸電影
貽誤致男童虐死 彈劾家防主任
中共三中後 陸推滇桂金改
美專家：陸劃防空區增衝突危險
桃縣鄉代疑掌摑護士 傷者提告
力麒與北京控股 簽約相互投資
電視產值 文化部目標千億
經常門偏高 陳菊：人事費沉重
宏達電中階機 電信三雄抬轎
被稱李安翻版 陳哲藝怕了台媒
印度南部核電廠附近爆炸 6死
10月景氣燈號 續亮黃藍燈
復甦弱 景氣燈號續亮黃藍燈
新台幣收貶 2分
不滿摧毀說 原能會預算遭擱置
文學地景 作者讀給民眾聽
陸艦赴南海 國防部：注意動態
刊李案照片 報社主管記者緩刑
陸設防空區 美日防相將通電話
中台科大考證照 1年2師榜首
李泰祥住院 文化部致慰問金
看見台灣讚 家長請學童看電影
SBL新突破 擬開放食物進場
立院初審 保險契約可信託
桃縣小黃 103年起跳95元
中台科大：擁專技證照起薪高
選雲縣長 環球科大校長試溫
購屋難 台北人多數乾脆不生
專家：陸美不會因識別區起衝突
竹市獲補助 改善17公里海岸
炸芋頭塊含農藥 專家質疑源頭
無畏韓元走強 南韓成長料加速
楊森隆卸犀牛董座 吳承璋接任
韓防空識別區使東北亞局勢困難
影視音政策 擬納兩岸兩會議程
北市評選十大優良視障按摩院
路見不平 青年志工樂填平
花蓮公立幼托 明年9月起免費
國防部：充分掌握周邊動態
陸艦赴南海 軍方研判編隊訓練
葉少爺酒駕撞死人 判6年定讞
鮮乳到底能不能喝？該信誰？
北市男子疑遭砍 手部幾乎見骨
宏達電雙旗艦 銷售破百萬支
反毒 竹縣廣設社區藥局諮詢站
資助海外貧童 盼拋磚引玉
推動南鐵工程 照顧住宅將招商
台北好水直接喝 媲美國際城市
明年NAND產值 估增13%
亞職案 檢警研判非計畫性收買
澳洲反對陸設防空區 陸交涉中
與時間搶命 扶輪社捐AED
飛經陸防空識別區 日旅客不驚
疑摑護士 女鄉代：伸手摸口罩
數位進程佳 2有線業者漲5元
台灣精品咖啡豆 嘉縣囊括6席
藥用蔬菜朝鮮薊 觀光工廠開放
兩岸服貿 陳德銘盼台灣達共識
欽點多項工程 總統促提前完工
抗議拆大埔 楊儒門潑漆不起訴
金華演習 展現反恐維安能力
學者：兩岸特區合作可更大膽
亞太資訊界奧斯卡 台獲3金
台東自產油品 抽檢均合格
隨漲抗跌 可轉債可望勝出
台北房貴 力麒盼政府控制地主
北市汽車拖吊費 擬調降1百元
蘇貞昌：台灣應與美日一致行動
鴻海增產 iPhone 5s免久等
將定基本工資 德籌組聯合政府
工人遭電擊 疑施工誤觸高壓電
弱勢盤整 新台幣收貶2分
示威傷前景 泰國閃電降息
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
耶誕首選禮 顧能唱衰智慧表
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
推廣SBL 學生週五免費看球
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
保金字招牌 台糖多管齊下
陳德銘：兩岸農業合作機會多
防醫療暴力 蘇清泉盼速修法
完成遊日願望 嘉義老婦辭世
內蒙古攝影展 一覽草原風光
雲林農博門票 虎尾人爭免費
大黨各讓步 德組閣談判有結論
人民保母真保母 警幫哄孫
劉政鴻：台積電一定到苗栗
酒駕害3命 葉少爺判刑6年
美豁免制裁 台可進口伊朗原油
第三勢力隱現 雲縣長選情撲朔
12月2日 地價稅截止日
李安訪菲 促進電影交流
景氣續亮黃藍燈 復甦待加強
馬：縮短工期 提升花東生活
內蒙歌舞展藝 靜宜大學登場
台股第1檔文創 華研音樂上櫃
寒流南下 28日晚最低溫9度
朱立倫邀李安催生台影中心
疑歧視山地原住民 教育部澄清
台南高工 併入成大有望
自由化 管中閔：台灣沒準備
女嬰死亡案 李昌鈺：測謊找嫌
葉少案 被害者家屬：刑度不夠
內蒙古參訪團 採購埔里農特產
青島爆炸書記戴花喊維穩 挨罵
投資上揚 英經濟成長加快
女嬰死亡案突破 檢方鎖定嫌犯
首波寒流報到 台北下探10度
單親媽賣烤地瓜 撐家計養3娃
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力麒攜手北控 攻水務飯店建設
學者：美日挑釁防空區恐釀衝突
當代傳奇蛻變 12月登戲劇院
大漢橋北向匝道103年3月封
演唱會取消 布洛克分3期退費
金門書展登場 展出近萬冊圖籍
陳保基允諾 訂驗米公告時間
立院初審 治水經費上限送協商
台電：斷然處置為核安額外防線
民航管理 國安會：依國際規定
竹科攜手事務所 助新創企業
經建會：明年出口 審慎樂觀
赴泰旅遊 外交部提醒注意
北市老屋健檢 103年續辦
李安否認少年Pi虎明星受虐
保管箱缺失 金管會要求改善
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香腸加工新技術 減熱量無添加
小男生伸舌濕吻 薛紅急喊卡
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多元成家 馬：需更多對話溝通
上海銀柬埔寨辦事處12月營運
慶生毒品轟趴 29人送辦
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涉違紀違法 湖北副省長落馬
好孕攻略 齊縫客家巨幅百子被
印尼盾溜滑梯 恐貶破1.2萬
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線上遊戲橫掃天下 28日上市
女嬰死亡案追凶 北檢拘提伯母
對台採購貢獻 經部表揚外商
陸：適時設立其他防空識別區
艾桑彗星將過近日點 眾所矚目
商周補件準時 專家會議近日開
法擬禁暖色系顏料 紋身業抗議
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聽聞高升北京 韓正笑開懷
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銀行信用卡業務 虧損居多
性侵住院前女友 判3年10月
藍竹市整合成功 許明財拚連任
手機遊戲新獵命師行動公測
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林義守晚宴款待海協會長陳德銘
黨內解決王案未見效 馬：可惜
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陸設識別區 星媒籲立行為準則
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遼寧號赴南海 國軍全程掌握
阿里推聚寶盆 服務金融機構
女嬰死亡案 伯母遭聲押禁見
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感恩加碼 威力頭獎上看6.4億
英媒：陸日釣魚台爭議危險升高
僑諮委投書 籲和平倡議解爭端
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世界女壘亞洲資格賽 中華晉級
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明年春節前 全台供水無虞
蔡明亮獲金馬 買菜一路被恭喜
歐洲央行 傳考慮有條件貸款
立委視察軍港 關切陸航母動向
疑妯娌失和 伯母加鹽女嬰奶粉
美機入陸防空區 英媒：不意外
HBL男籃 花體搶下預賽首勝
嚴明：國軍應加強反敵諜滲透
江揆：自經區未歸零檢討
商周抱歉 酪農籲面對面說明
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病情穩 李泰祥弟：兄自行呼吸
西勞工怕失業 任老板大砍薪資
今彩539 4注中頭獎
伯母坦承加鹽 女嬰母親憤怒
南京杭州 拉高二套房首付比
多元成家 江揆：社會無共識
奶粉加鹽害女嬰 法院開聲押庭
陸涉國家安全罪被捕人數上升
比國參院 初步允未成年安樂死
陸設防空區 卡洛琳：升高緊張
群眾持續占領 泰國政治陷僵局
樂極生悲 葉門婚禮鳴槍濺血
德媒：美機入陸禁區 國際憂心
奶粉加鹽害女嬰 伯母收押
東海防空區執法 陸軍力吃緊
PSA總裁鉅額退休 法社會轟
民宅變渡假屋 柏林立法禁止
左右大聯合 德新政府年底上路
芝加哥PMI 優於預期
5百土耳其人赴敘 對抗阿塞德
美消費者信心 意外攀升
美領先經濟指標 升0.2%
陸設防空區 韓軍機無預警飛進
白宮：陸作為令鄰國不安
美國不理中國防空識別區規定 軍機照飛
台灣出版協會 成立大會聲明
開放陸企發行寶島債 增到 8檔60億
蘇貞昌：中國鐵板一塊吃定台灣
傳遼寧號經台海 陸未正面回應
女嬰死亡案 伯母坦承奶粉加鹽
恐怖分子上色情網站 美國監控
玉山飄雪3公分 合歡山轉小雨
「遼寧號」經過台灣海峽 未知會台灣
陸十八大後 13省部級領導遭調查
總統：司法互助 打擊跨境犯罪
美媒：中日水域恐爆發危機
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台彩合約期滿 連續2期感恩加碼3億
傳四代 吳福洋襪子故事館開幕
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泰國下議院 否決總理不信任案
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馬與五院長茶敘 王金平請假快閃
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12/2至12/24 證交所將於北中南舉辦11場上市公司業務宣導會
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臺銀榮獲ISO 22301營運持續管理制度標準認證
巴西世足球場坍塌 3人死亡
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棄百萬年薪 美主廚為窮人做飯
性侵嬰兒 南非考題駭人生氣
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國防部：遼寧號駛離台灣海峽
華研12月上櫃 驊訊漲停慶祝
英媒：拜登訪陸化解釣魚台爭議
救張安薇 法部聯繫菲司法互助
港媒：東海戰雲密佈 陸不能退
林書豪傷退 火箭首節領先
鴻海尾牙 1/26台大體育館
兼任教師薪資調整 擬兩案報院
廈門平潭申自貿區 定位盯台灣
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是否捐年終 葉匡時：配合政策
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王力宏公開戀情 李雲迪跟進
女嬰伯母涉案 媽媽將出面說明
歐向陸太陽能玻璃開鍘 課關稅
瓊斯裡外攻守讚 火箭半場領先
台破獲毒品走私案 越配合調查
劉德立宴請巴拉圭副總統伉儷
低溫特報愈晚愈冷 北部9度
泉順米疑雲 陳保基允移送檢調
股匯雙漲 新台幣盤初升值
遼寧艦亮肌肉 具國際兩岸戰略
企業投資博覽會 29日登場
口鼻保暖 防冷空氣侵肺
工作型態改變 非典就業新高
9億呆帳 海外信保基金續追討
美光股價創高 南科華亞科沾光
陳德銘遊港 高喊台灣我愛你
專家：航艦入南海恐為設防空區
主辦2020世博 杜拜煙花朵朵開
韓總統府駁日媒嘲弄朴槿惠文章
陸航艦經台海 學者：無害通過
原民地區國小 8成有附幼
女嬰伯母涉案 媽媽：很震驚
國泰金估台灣GDP1.82%
愛瘋雙響砲 奪日近八成市占
偵辦亞職放水疑案 車主已鎖定
菲上季成長率 1年多來最低
遼寧艦航台海 蘭寧利：避誤會
不低就 長期失業者盼薪逾3萬
警消人員限身高 李鴻源允檢討
寒流來襲 農作物啟動寒害通報
類股齊揚 台股飛越8300
台原偶戲團 秘魯巡演受歡迎
泰國總理盈拉撐過不信任投票
公布營收獲利 蔡宏圖：可調整
中央氣象局 氣象報告
行動指紋加密裝置登台
女嬰母親：難以想像嫂子下手
美肯定台對東海防空識別區立場
林書豪膝傷無礙 火箭3節領先
總統：招境外生 台灣還有空間
王品莆田攜手 舒果搶進星國
中央氣象局 今天白天天氣預報
布魯克斯火燙 火箭射下老鷹
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
黃世銘彈劾案 會議召開有變數
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
補習班偽裝幼兒園 立委質疑
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
上月韓有95.1億美元順差
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
泰示威領袖：準備好戰死沙場
查認證果汁醬油 經部下午公布
中轉適度鬆綁 陳德銘：會反映
女嬰母親：想把緗緗生回來
外交部：政府高度關切區域情勢
日料加碼刺激 日圓日股連動高
吳福洋襪子故事館 織創新文化
蔡宏圖：明年景氣比今年好
杜紫軍：盼儘快完成貨貿協商
黨報批陸國防部公布資訊太慢
戴勝益：以星為跳板 拓東南亞
謝謝台灣 日本古董車環台感恩
降民法利率 金管會憂地下金融
孫亞夫：盼加強兩岸自貿區合作
泰總理輕鬆度過不信任投票
資訊月 通路商組特惠者聯盟
替補火力旺 火箭輕鬆獵老鷹
泰國示威 台商僑民安全
司法官律師考複選題 試委質疑
疑氣溫驟降 男猝死家中
泉順撤照否 陳保基：2週決定
中職選秀狀元 鄭凱文呼聲高
李嘉誠反擊香港吸血鬼批評
米抽驗申訴期到 資訊全公布
遊戲開發者台北峰會 12月見
遊客合歡追雪 玉山3.5公分
舒果進軍星市場 單店1年回收
致理學院救國團合作 共創雙贏
職棒第5隊 鎖定中部市場
扁在哪開刀 法務部：尊重醫師
加州警匪對峙 至少2人質遭挾
國泰金股價創30個月新高
陸客自由行 12月調至3千人
腹瀉便血1個月 潰瘍性腸炎
陸動作頻頻 日擬加強海空軍力
陸美航母 都曾行經台灣海峽
涉恐嚇美國學校 蔣友青起訴
亞職疑假球案 相關人否認
新事業助攻 順德30個月高點
H7N9病例 浙江又新增1例
薪情差 今年增加不到兩百元
民進黨嘉市主委 投入市長初選
陸韓戰略對話 討論防空識別區
中研院人文專書獎 5學者獲選
盈拉逃過不信任案 抗爭仍持續
陸少將：入識別區要擊落很可笑
預防青春陷阱 中市提供輔導
張麗善捲土重來 訴求新雲林
孫運璿紀念展 揭浪漫堅定生涯
女嬰案 議員：對奶粉廠商抱歉
WTO部長會議 張家祝率團與會
大統案 12月16日宣判
高振利妻列資遣 檢方認態度差
今年訪台旅客 挑戰8百萬人次
陳德銘到台中 本土社團將揮旗
台日簽署金融監理合作備忘錄
造健康雲 華碩攜手三芝蘭學苑
出口商拋匯 台幣午升7.2分
拼裝遊覽車鑽漏洞 交通部防堵
感恩節休假 美必勝客主管被炒
美容品已拆封 要求全額退遭拒
熱心公益 老松獅子會捐復康巴
圓剛獲資訊月百大創新產品獎
企業贊助體育 教育部目標百家
寒流發威 鳥兒躲風避寒
微軟找CEO 福特穆拉利聚焦
1題翻案 66華語導遊補錄取
體驗文創 北市推漫遊信義導覽
宏都拉斯外銷實績衰退
美官員將赴台出席民用核能年會
陸航母赴南海 菲斥提升緊張
成大生物科技教學大樓動土
外交部：宏國設陸辦無具體進展
阿里山避難步道 獲農建工程獎
印尼報：陸劃防空區宣示意味大
公務員地方特考 增661名額
奶粉加鹽殺嬰 送驗4次鈉不同
圓仔有進步 可以自己便便
通姦是否除罪化 正反舌戰激辯
大陸打貪 信訪局副局長也落馬
台股收盤漲66.55點
醫院暴力 護理師全聯會倡修法
乖巧女摻鹽釀死 鄒家鄰居震驚
制衡大陸 日將公布新國防政策
台股開高走高 收漲66點
內蒙古訪阿里山 合唱高山青
新公布米抽驗 不乏嚴重違規案
陸地方借債成長風氣蔓延郊區
12月台指期漲81點
哥倫比亞兩友台團體成果分享
吳育仁籲團結 遵守黨內機制
菲第3季經濟成長 亞洲第2
核三廠大修結束 順利發電
12月電子金融期都漲
越南國會通過修憲
朝野立委：陸航母經台海非對台
菲律賓憂心大陸設南海防空區
女同志合虐殺 3女判無期徒刑
傳美曾監控加拿大國際峰會
縣長初選登記 李沃士爭取連任
李雲迪接力王力宏 微博曬女友
感恩節日子 小羅斯福總統敲定
勿買不明毒品 外交部未回應
台股上8300 量價齊揚
與鄰居不睦 朝人搖屁股遭訴
江揆：專案會議推文創
晶華牛肉麵冷凍包 年貢獻千萬
社會救助 地方可採實物給付
兄弟象狀元籤 選秀鄭凱文
不滿告狀母親 蔣友青恐嚇母校
戶籍法修正 擬免用戶籍謄本
開羅70年 邀邱吉爾孫女來台
奶粉摻鹽 伯母臉書PO親子照
三大法人買超台股103億元
陳德銘：台灣軟體可銷大陸全球
檢：蔣友青發布21次恐嚇言語
立院初審 約定利率上限16%
LV紅場搞時尚 俄人嫌礙眼
學雜費常態調整 總統盼多溝通
耶魯教授拘留期間死亡 警調查
東管處展示館 自行車可進入
行政執行徵起金額 創新高
日：飛經陸防空識別區 未受阻
台南學生手抖 校方願扛醫費
總統：公布食品清單安民心
大統案開庭 12/16宣判
消保獎 中央通訊社獲3獎
時隔70年 屠殺倖存者再見恩人
殷海光妻子辭世 享壽85歲
藝人未婚生子案 被告不起訴
甘斷交 馬總統：積極強化友邦
陸拒韓要求 不調整防空識別區
海外信保 陸台商續約限5年
蔡宏圖：國泰年終 遠高公務員
台灣援菲不間斷 白熙禮感謝
台日金融MOU 有利雙邊布局
陳德銘訪台積電 張忠謀接待
兄弟象不來 胡志強：尊重球團
北市長選將徵詢 綠：不宜太快
陸設防空區 菲國憂南海也遭殃
雲端影音轉碼 看影片不再卡卡
台日金融監理合作 意義重大
耶誕近了 台茂打造芭比愛之船
史上頭一遭 中共頒黨內法規劃
東明受惠城鎮化 緊固件高成長
正確用藥 開封丟棄棉花乾燥劑
五院茶敘 總統盼立院速審服貿
聯合國邀林昭庚赴會 簽證被拒
北市創環保二次袋 12月試賣
韓提修改防空識別區 共軍拒絕
韓無黨派議員安哲秀擬創新黨
駐哥國代表處辦留台校友餐會
葉少案定讞 雄檢發執行通知
新台幣收貶0.8分
泰示威人士 切斷警察總部電力
多元成家方案 正反方週六上街
花卉裝置設計展 打造童話仙境
小鴨游基隆 藝術館將推照片展
查GMP果汁醬油 1件待確認
屏東林後四林平地森林3月開園
WTO促擴大ITA 恐不樂觀
宸鴻：整合各廠區產能人力
世銀籲注資供電窮國 不含核電
上海自貿區 5台企進駐
爬擎天崗跌傷 救護人員尋獲
虛擬車展先跑 辣模助陣吸睛
宅男女神阿喜 寫真書銷售亮眼
星國將立法 管制遠距賭博
紀念孫運璿 徐立德談卓越領導
中壽標台北學苑地上權擬蓋總部
員警追嫌犯 心臟不適昏迷
久坐不動 健康紅燈老化快
徐生明獲精英獎終身成就獎
屏東市公所 健康城市獲獎
有進展 美航全美航合併在即
日季節集團創始人堤清二病逝
摑掌事件 女鄉代指不再參選
殺妻及岳母 妻家屬請求夫判死
軍方：遼寧號廣義無害通過
陳德銘：台積電是兩岸人民驕傲
印尼盾貶破1.2萬 5年新低
藍營雲林縣長提名 2人登記
出口相助 瑞士Q3成長超預期
因應資訊月 信義區停車費將調
台北學苑地上權 中國人壽得標
苗老人健康照護 啟動雲端科技
想3假換1真 偽鈔集團及時破
陸防空區 專家：各方在擺架勢
正新淨利率 全球輪胎廠之冠
兄弟轉手 何卓飛：還有第5隊
姜郁美：牛奶駭人事件是教訓
寒冬舞陽光 企業串起愛心公益
半身不遂 汽車黑手成陶藝家
陸劃防空區 陸委會：密切關注
黃鎮台去留 29日開會決定
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
黃世銘案 監院彈劾未過
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘇格蘭風笛樂團 台中演出
發展核電 孫運璿堅持對的路
台北學苑地上權 141億標脫
兩岸產業發展 園區合作新平台
兩岸特色自貿區 昆山尋機會
勞基法擬修 保障退休金資遣費
陸：請日本自己先撤消識別區
自經自貿合作 台灣利益為前提
財神祖廟武德宮 辦百年大醮
中央伸援手 支援台東急診
陸委會：樂見兩岸溝通影音產業
寒流襲台 侯友宜夜訪遊民
民宅火警 九旬嬤逃生無礙
搶金到比特幣 陸媒：折射焦慮
選秀會球迷滿座 參與感十足
浪跡天涯 描述納粹迫害同性戀
自由行增溫 年旅客衝8百萬
西班牙證實走出經濟衰退
復甦失衡 德失業人數連4升
睽違30年 鋼琴家史寇達來台
南韓核電機組停機 升缺電疑慮
29日寒流 中北部低溫9度
列台灣好行 12月公車遊金門
張榮發獲頒海洋貢獻獎
施振榮不戀棧 宏?物色新掌門
工廠排強鹼廢水 魚群暴斃
磁力線上 獲日本創投入股2成
打造耶誕車站 助慢飛天使
越晚越冷 淡水低溫下探9度
向外勞詐財 移民隊員涉貪起訴
GDP保2否 官方29日公布
擎天崗跌傷男尋獲 入溪谷救人
北市瓦斯安檢 33件不合格
降民法利率 影響93萬人
北投纜車案 顏萬進判12年半
年終爭議 徐立德：恐影響攬才
內蒙歌舞展魅力 草原風光吸睛
台灣教育雲產學研聯盟 成立
威而鋼加持 那件事未必更滿意
伊朗邀原能署參訪重水廠
陸：航艦經台海 與東海無關
歐元區經濟信心 升幅優於預期
投手戰力強化 草總：將補洋砲
丹麥負利率 料延到2015年
劉政池竊占案 約談陽管處官員
徐生明少棒賽 遺孀勉永不放棄
取得歐盟公民權 亞非人占半數
王貴芬盼道歉和解 護士不想見
響應賑菲 國小童捐零用錢
造福重症者 中榮推動照護網
台幣29.680 兩個月新低
遼寧號經台海 國軍全程監控
103年首批替代役 下月受理
東明諳通路哲學 產品去化無虞
李康生預料拿獎 爬蔡明亮頭上
第一金陸布局 數馬奔騰
泰總理籲停止示威 避免傷經濟
走私動物製品 自港運回南非
女子不知懷孕 產子血崩雙亡
日機也入識別區 陸：及時識別
滿意選秀結果 洪一中笑得開心
戀情公布後 王力宏閃婚
金門書展登場 近萬冊圖籍
疑將入獄 女想不開燒炭自殺
筆插兒女肛門 碩士爸判19年
群電Q4業績走強
德媒：北京挑釁航母過台灣海峽
60年前抱錯嬰 日男恨落貧戶
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去年死亡數 1/4心血管疾病
資訊月成果展 MOTA遊台北
柯案 陳守煌29日紀委會說明
銀行靜止戶 擬全面取消
政大教授林元輝訪韓 洽談合作
捍商標 Burberry在陸上訴
黃世銘洩密案 北院29日開庭
警察廳舍老舊 苗栗議員發聲
寒流來襲 北市加強關懷遊民
1醬油待確認 經部12/2公布
聯電賣日子公司土地賺8億餘元
香草航空問世 388元心動價
傳馬不信國安 府：子虛烏有
自行車道升級 高市邀專家體驗
張榮發獲獎 勉畢業生學以致用
星媒：美機飛過 陸不排除報復
台北攝影節 集結千幅攝影創作
購地變少 李嘉誠怨地價太高
台灣遊戲業產值 上看5百億
泰國示威未升溫 盈拉要求和談
原民劇VALI之歌 逐夢追星
月報改季報 金管會短期不實施
期交所獲頒個資保護國際認證
宏國選出新總統 馬總統電賀
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林昭庚未獲簽證 外交部遺憾
港府：港人移民台灣人數下滑
亞職疑假球案 扯出案外案
王力宏清新樣貌 迷倒女粉絲
大聯大搶攻新興市場
黃世銘彈劾案未過 司改會遺憾
泰反政府示威 未見收場跡象
房市漸強 英央行終止房貸優惠
中保開店快手 明年可望損平
瑞銀合併3事業 衝高利潤
謝金河：不要想像陸會對台讓利
今彩539開獎
柯建銘控王建(火宣)關說 監院反駁
味全21項調和油 回收銷毀
王力宏才華洋溢 感情低調
科研：舌頭穿洞 可控制輪椅
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談網路 上海自貿區稱依法管理
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國民黨：施壓者是柯建銘
王貴芬十萬交保 向護士道歉
王力宏結婚 范范希望快見新娘
美學者：陸防空區危險性難料
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國際數理賽 台學生奪11獎牌
多元成家議題 藍籲廣徵意見
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王貴芬含淚下跪 盼勿傷及家人
日軍機入陸識別區 中方沒動作
遭起訴 蔣友青未正面回應
不甩陸識別區 美日韓軍機飛越
美轟炸機飛越 法媒：陸錯估美
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屈臣氏IPO 李嘉誠準備好了
今彩539 頭獎槓龜
歐洲電信業整合 時機已成熟
威力彩頭獎槓龜
HBL 南山擊敗基商闖進複賽
共軍軍機再赴東海識別區巡邏
沖繩南方海域 美日聯合軍演
日學者：陸防空區是沒必要挑釁
台商PCB產值 明年有望回溫
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醒吾半場好球 國體大逆轉晉級
奶粉暗藏2吋針 英生產商調查
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仁寶華寶宣布合併
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監院彈劾黃世銘 5:5票未過關
高振利不認詐欺 遭求刑20年
劉政池案 陽管處長十萬交保
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難敵太陽熱情 艾桑彗星似消融
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台官方今GDP 預測 2%恐不保
日本海保廳出動 6500噸級世界最大巡邏艦
中國派主力戰機 巡邏東海防空識別區
研究：日輻射汙染因颱風惡化
第三方支付惹議 數字遭搜索
「警察抓小偷」說 王金平槓上王建煊
黃世銘彈劾未過 查案監委低調
遼寧艦泊三亞港 三國四航母聚南海
彰化辦移民節活動 段旭明高歌暖場
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臺灣織襪業始祖 吳福洋襪子故事館開幕
鳳山就服站協助 越南媽媽就業守護子女
越南外勞逃逸多年 酒駕遭逮
台水公司將於11/29至12/13 辦理顧客滿意度調查
越南單親媽媽依靠國民年金養兒
台灣智慧航空城 產業聯盟成立大會暨國際高峰論壇
李鴻源：台灣6都太多
中華電信榮獲2013年「台灣Top 50企業永續報告獎」
迎接資訊月 HiNet專屬好禮大方送
HiNet首頁創新首推自動排版
何志隆的「漢陶造玉－翡翠青瓷」展
102年教育部舉辦 第一屆師資培育國際學術研討會
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遠傳聖誕省很大 上網1G只要$100
TOYOTA迎春健診 馬上行大運
櫃買中心香港法說會成果豐碩
嗆聲總統未滋擾 3女大生不罰
印尼外勞被撞死 雇主和肇事者是同梯
保2絕望 台灣大幅下修GDP至1.74％
103年股東會事前登記作業應注意事項
陸設防空區 日機照飛進行空防
韓將擴大識別區 涵蓋離於島
寒流襲台 送醫猝死頻傳
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
李安訪菲律賓 探索未來拍片
伊朗核電廠附近地震 7死30傷
埃及反對派抗議 一學生喪命
東海風雲緊 美航母沖繩演習
香港渡輪發生事故 80人受傷
防空識別區掀波 唐家璇籲磋商
港渡輪撞上不明物 80人受傷
港澳間水翼船出意外 80人受傷
比特幣埋垃圾場 英男富豪夢碎
被義參院逐出 老貝欲另闢戰場
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國際扶輪社年會在以閉幕
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證交所12月辦上市業務宣導會
期交所推股票期貨交易競賽獎勵
研調：全年液晶電視出貨略減
台灣大手機購物 業績破億
亞太計量大會強調與生活相關
研調：4K2K電視滲透率低
富通集團投資杭州華新電力線纜
公布注意股票 注意交易風險
順德明年初LED產能 估倍增
順德銅材料自製產能 提高1成
平衡基金當紅 明年續看好
產品週期長 醫療生技仍有看頭
盛達推雲端智能管理系統
台股收月線 待量能加溫
日物價勁升 安倍打通縮見效
歐學者：搞懂中國是西方挑戰
往來港澳船出意外 80人受傷
參加芝城感恩節遊行 現台灣味
寒流發威 淡水9.5度
金士頓獲資訊月百大創新產品獎
滬自貿區負面清單 可望縮短
義隆觸控單晶片獲資訊月金質獎
日人轉抱日股 新興債遭冷落
蘋果黑五促銷送禮品卡 不打折
12/2起 5場IFRS宣導
郭書瑤首座金馬 當寶供佛桌
日橫田基地周圍傳巨大爆炸聲響
台股開盤漲11.71點
傳李安想赴菲律賓拍3D拳擊片
寒流發威 玉山零下2.7度
檢調搜索 數字：不影響營運
陸：戰機在東海防空區常態巡邏
低溫特報 夜間防10度以下
受惠愛瘋5S趕工 鴻海走揚
日併購顧問 大摩搶下第一
港媒：北韓高官赴大陸學經濟
駐墨西哥代表拜會墨京樞機主教
台股漲 新台幣盤初升6分
澳政府作梗 美資併澳穀商流產
寒流來 太平山只見些許霧淞
王力宏閃婚 將公布全家福
澳元步向1997年來最長貶勢
感恩節開不開門 美零售業兩極
高山急凍 合歡山直逼零下8度
美商場繃緊神經 迎假期購物潮
駐日美軍基地附近 驚聞爆炸聲
美銷售旺季 爭論電子商務課稅
NAND現貨價11月跌逾2成
婚姻可否撐過4年 聽直覺怎麼說
巴拉圭贈劉德立榮譽省民證書
白天出太陽 晚上低溫要防寒
太陽能電池夯 昇陽科業績看好
寒流發威 新竹兩人猝死
駁王建(火宣) 王金平：議事效率高
紅米機登台 三星迎低價風暴
談永續 副總統：滿足世代需求
藏毒拒盤查 男子打110告狀
陸油價漲了 今年第7次
韓正：自貿區對系統風險零容忍
陸劃航空識別 藍籲團結綠抗議
鐵皮屋失火 獨居8旬翁亡
山水米涉詐欺 起訴3主管
寒流來襲 全台猝死逾30人
中華隊抵巴參加世界中學運動會
陸經改利多發酵 港股將續漲
歐盟峰會不會簽烏克蘭貿易協定
陸媒：劃設防空區 針對日本
景氣差 上班族周年慶看緊荷包
韓陸就擴大極地合作達共識
營建第4季加溫 類股上揚
購物季刺激蘋果銷量 軟板股強
山東食品廠液氨洩漏 釀7死
盯梢大陸 美日加強監視釣島
電子走堅 8400近鄉情怯
致新子公司致達進軍陸觸控市場
屏東不很冷 沒有猝死人口
黃世銘洩密案 29日首度開庭
持續低迷 製造業連7黃藍燈
5成2學生 興趣與天賦沒交集
阿里山森林浴 陳德銘意猶未盡
立院聲明 要求抗議陸劃識別區
徐旭東：做得好多給年終是應該
避寒 北市安置所單日湧64人
專家預測加元將對美元貶值
歲末優惠 電信業花招百出
越籲國際社會協助克服戰爭後果
鐵漢徐生明 用line傳溫情
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
廣東發現新品種巨菇 含微毒
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸媒：中美日航艦齊聚南海
力霸案發監 王令台盼平安去回
太平洋鄰里協會會議 京都舉行
日電信大亨孫正義覬覦潔能市場
天冷喘起來 APP助免喘
寒流報到 8人送醫前心肺停止
寒流來 高市啟動街友救助
降吸菸率 拒菸納新北國小教材
聯準會料減碼 黃金持續遭看衰
夏秋颱風多 冬季各地乾冷
兩岸特色自貿區 昆山很積極
女子眼球脹痛 眼窩後方腫瘤
民進黨彰縣長初選 魏明谷勝出
律師：伯母自認罹患胃癌
冷氣團來襲 高市籲注意保暖
增醫療暴力刑責 衛福部支持
瓜地馬拉和俄羅斯簽投保協定
減購債前 美公司債發行量創高
外勞被撞死 身分查出嫌犯被捕
愛瘋5S趕工 概念股振起
鋼鐵報價平盤 類股走平
紀政帶頭 元旦健走邁入11屆
宗教百景 金門入選宮廟具特色
宅配通將上市 料掀申購熱
阻斷青少年買菸 超商簽公約
槍擊要犯涉4命 三審生死辯
舊版公開資訊觀測站 功成身退
韓警捕獲代考託福大陸槍手
副總統：要讓創意變生意
傳韓團KARA妮可將赴日經商
陸遼寧艦首次靠泊三亞軍港
義大利黑手黨惡鬥 傳活人餵豬
印陸邊界 傳印度願西段換東段
欠稅逾千萬 廢五金業者遭管收
防空識別區爭議 台聯告馬總統
陸大學章程公布 宣稱政校分開
抑鈣素骨鬆藥會致癌 廢證下市
立院紀委會 黃世銘未列席
賞雪遇低溫 警消未接獲救護案
大阪11月下初雪 24年首見
綠彰縣初選 魏明谷3民調都勝
一銀獲選台灣最佳銀行
自來水技術人員測驗 千人合格
政院討論國土問題 環團抗議
頂級品牌擴張快 陸消費者冷感
全年觸控筆電出貨估近2千萬台
衝撞警車逃逸 找人頂替被識破
出口商拋匯 台幣午升7.2分
拒售青少年菸 超商籲勿叫代買
傳布局新動能 欣興股價有撐
路人甲圓仔超搶鏡 搞笑翻觔斗
日本任命首位女性首相秘書官
鹽奶疑計中計 北檢清查疑點
港噴射船意外 船上有台灣旅客
台肥買台灣甘藍菜 菲律賓賑災
白蘭氏健康夢想耶誕樹 慶周年
運援菲物資 中和艦抵宿霧港
立院三讀營養午餐先採在地農產
台商披麻衣陳情 海基會允協助
立院三讀 科目流用數額入法
沿海風大低溫 寒流急診病患增
立院紀委會決議 不處分柯建銘
罷免應附身分證影本 逕付二讀
昆山推電商與金融 對台超優待
香港噴射船意外 85傷
韓元邁向6年來最長升勢
薩爾瓦多在台灣推廣咖啡
女久咳不癒 狗毛惹禍
香港客船意外 澳門旅客16傷
南檢相驗 台南未有天冷猝死者
疑助竊聽 印尼星國關係陷緊張
數字遭搜索 第三方支付股走跌
紙媒進軍電視 愛立信助陣
古蹟修復 台博館南門園區開館
國土問題 政院開跨部會議因應
低價搶通路 糧商之子混米遭訴
台鹽文創鹽雕 現代藝術亮點
稱兒負責運作 山水米董座脫身
合成膠漲勢歇 有利下游輪胎廠
台股收盤漲44.4點
五股爆炸案 煙火商和解改判
信義線藝文展演 盡覽沿線特色
傳1000抗議民眾闖泰陸軍總部
宣德新團隊入主 今年可望轉盈
台股開高走高 收漲44點
中鋼集團 獲台灣企業永續獎
街友婉拒收容 寧寒流宿街頭
12月台指期漲50點
駐瓜大使館贈瓜國防部軍樂器
暑假作業赴日楊亮俞盼見北野武
二度彈劾黃世銘 監委近日決定
施捨乞丐犯法 雅加達取締惹議
台灣20大品牌 宏達電滑鐵盧
陸製廉價平板充斥全球市場
北市市政大樓戲沙區 公告禁菸
代謝症候群患者 也易罹癌
同性婚姻 正反兩派隔空論戰
12月電子金融期都漲
自衛隊海外攜械限制 日擬廢除
1000抗議民眾闖泰陸軍總部
搭配時令 中市餐飲推創意料理
王金平：提醒勿濫權上訴非關說
連6紅 台股攻上8400
黑幫擁槍自重 警逮12人
台東縣長選舉 藍僅黃健庭登記
寒流來襲 中市緊急安置街友
愛瘋5S趕工 鴻準大漲
節能減碳 竹縣再推快捷公車
連3漲 汽油下週恐漲0.4元
引詩人名言 黃世銘：絕不退卻
推廣鮮乳 彰化副縣長邀試喝
傳全力生產愛瘋5S 鴻海收漲
陳德銘加持 智崴登百元俱樂部
葉少報到服刑 再度道歉
陸媒促政府 當機立斷回敬日本
總統鼓勵大學轉型 非消極退場
美商店感恩節搶客 員工吐苦水
國企顧客滿意度調查 台水開跑
黃世銘案 律師王清峰王如玄
黃世銘律師團：司法絕不能軟弱
三大法人買超台股90億元
郭泓志再飆速 K掉3韓國打者
黃世銘：立院調偵查個資應釋憲
11月房市 北溫南熱
兩岸定期航班增 每週828班
園藝葉未眠 興大綠意盎然
紀委會：柯建銘司法關說不成立
鹽奶殺嬰案 北檢首次提訊伯母
國庫飽飽 4G六雄標金繳清
葉少服刑 被害家屬：公理伸張
曼德拉自傳電影首映 斐民感動
郭泓志二度登板 對韓飆3K
包裝米頻出包 消基會籲訂標準
警擺大抱枕 跳樓少年獲救
企業永續獎 電信三雄獲獎
人才短期交流 簽證視同工作證
F-富驛副品牌泊逸明年大展店
西國信評展望 標普調升至穩定
金馬影帝李康生 再戰亞太影帝
港噴射船意外 兩名台人受傷
宏達電拚資訊月 聚焦4G
北上廣 陸旅遊業最發達城市
群創綠色低碳 關懷弱勢獲獎
強力慰留 黃鎮台續留會長
蔣友梅台北個展 另一個空間
新台幣收升0.1分
來台吃雞肉飯 陳德銘：好吃
比特幣3年漲萬倍 直逼金價
德媒：島嶼爭端陸空軍高度戒備
第18屆台法文化獎得主出爐
首爾發明展揭幕 台團展軟實力
台灣國際品牌價值 華碩奪冠
國土保育專案 分5小組進行
澳職：願提供中職任何協助
義國家電視台播出台婦女紀錄片
商周乳品資料 專家指不足採信
洪蘭原民科教計畫 國科會喊停
楊志良批評 台大尊重多元意見
史諾登案後 美科技業加強資安
蔣友梅新詩集 思念祖父母
十大危險行業 土木工程業居首
保育國土 政院：鐵腕執行
日股旺 日退休基金資產創新高
中鋼明年初內銷報價 調降
鹽奶殺嬰案 鄒女：願替緗緗死
反對多元成家 王建(火宣)要上凱道
貼圖宣傳台灣觀光 喔熊代言
寒流侵襲 金門10度無傷亡
愛瘋嘉義短片 最佳影片滷豬腳
星國就業率和勞參率創新高
葉少發監服刑前 檢警緊盯
鹽奶殺嬰案 鄒女盼死者母原諒
中央氣象局氣象報告
國一生創意杖 奪國際設計3獎
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
主計總處預測GDP1.74%
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
醃頭案被告延押庭 待法官合議
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
攻醫療雲 華碩攜手三芝蘭學苑
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
夢到被逮 睜眼果見警察
GDP今年不保2 明年低於3
綠初選勝出 魏明谷：責任重大
果陀超級奶爸 年底壓軸喜劇
上海台商醫院 萬芳名醫坐鎮
陸識別區 政院：無助兩岸關係
食品安全會議30日舉行
醃頭案被告：血是警察滴的
和鑫掏空案 前董座遭訴
抬出公共利益 黃世銘堅不認罪
關說不成立 綠尊重藍擬重審
掌摑事件 王貴芬將赴醫院道歉
加州允同志婚 藝人出櫃很平常
游資多 十年期公債得標利率跌
未成年無照駕 擬修法通知家長
黑幫討債祭酷刑 白花油灌眼耳
公親變事主 男子調解遭重毆
民進黨團籲廢監院 藍指不宜
藍：紀委會決議須受全民檢驗
拔頭籌 交銀獲准在台發寶島債
香港週 拉近台港距離
柯建銘控施壓 王建(火宣)批無知
聯電永續經營 努力獲肯定
出口差 今明年GDP大幅下修
單車道難方便 潭雅神廁所有解
30日寒流減弱 氣溫回升
天寒心暖 彩繪長輩服務站
國際盃美容美髮大賽 聚焦苗栗
桃縣客語匯演 闖關美食大車拚
英外來移民陸客最多 超越印度
瑞典Q3經濟成長 比預期糟
大白天鬧區吸毒 女子被逮
兩岸春節加班機 上海大增1倍
全國經典會考 彰化辦頒獎典禮
從台灣看台北 柯文哲走訪台南
艾桑彗星存亡 兩派專家各論述
劉保佑力挺黃鎮台 批媒體炒作
公館聖誕季 落羽松黃小鴨同歡
宗師郊遊爸媽 亞太影展再交鋒
政院：海空防不因陸識別區改變
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臨檢當修路 外勞酒駕逮正著
財政部修正奢侈稅 僅微調
7千萬造東方輪 7百萬廢船賣
鹽奶案聲請交保 鄒女訊後還押
走勢盤整 新台幣收升0.1分
圍捕毒蟲 員警遭咬傷
冒名應徵超商員 訂手機再調包
聯發科併晨星 陸方終於放行
檢列證據清單 黃世銘稱不具體
南投1男疑低溫亡 相驗排除
葉冠亨退學 和春：學籍可保留
大城園區環評 進二階或通過
創世功德桶 桃園高中1元行善
陳德銘參訪中部產業 盼多交流
性侵乾女兒 無罪改判6年4月
保育國土動起來 檢方主動查緝
台南2人猝死 疑天冷病發
黃鎮台再次強調 防賭機制完善
東海和平倡議 政府續發聲國際
弱勢課輔恐斷炊 高市議員請命
搭公車玩新北 坐擁窗景小確幸
入夜幅射冷卻 30日凌晨低溫
救台灣地 各地檢署成立專案組
機器人競賽 屏東國際賽得獎
晨泳不適 男子心肌梗塞身亡
土城國小百年慶 老榕樹重萌芽
上市公司市值本周增3.79%
中程施政計畫 金門辦公聽會
第三方支付業務 台銀明年開辦
習視察濟南軍區 要求強軍目標
不推特效藥 經部續拚經濟
彰縣長選舉 藍多人鴨子划水
歐元區通膨升溫 超越預期
上市指數 本周漲3.57%
中和艦菲律賓人道救援紀實
陸官員財產公開 從新任者試點
泰國抗爭未歇 外界籲朝野談判
復甦來勁 歐元區失業率下滑
寒冬圍爐送溫暖 民代企業攜手
明年股東會 1/3起登記
中職電視轉播 考慮公開競標
曾志偉盡心力 撐起亞太影展
安全蔬菜進校園 保師生食安
日媒：南韓擬參加TPP
老婦疑天冷猝死 須解剖釐清
蘇貞昌籲監委再提彈劾黃世銘
小行星發表 原住民族布農為名
東亞鰻魚協議會 因應鰻苗遽減
華映獲企業永續報告獎佳作
第一銀行獲英媒台灣最佳銀行獎
日皇伉儷將訪印度 盼攜手發展
義媒：防空識別試探美中底線
順德60周年慶 放眼全球市場
台艦人道任務 菲官員誠摯感謝
陸設識別區 歐盟：無助化歧見
台銀人民幣存款 最高3.2%
台達囊括台灣企業永續三大獎
田馥甄發片 終身大事隨緣
中興推智慧手機 搶進印度市場
日古董車感恩旅 陳菊辦桌相迎
女壘亞洲資格賽 中華進世界盃
宏?獲台灣企業永續3獎項
霧峰高球賽 鐘春興奪冠
RBC不足 遠雄宏泰人壽遭罰
友達晶材處分土地估6.76億
經濟動能不強 今年不保2
宏達電獲企業永續報告獎
國泰班機維修 領隊不滿請下機
GDP差 投信：台股不看淡
向陸表立場 陸委會：積極處理
GDP下修 工總憂心惡性循環
吳家誠：商周牛奶報告不負責
李登輝：陸畫識別區與台無關
簽歐盟協定 烏克蘭總統要金援
交通取締重點 郝：機車超速
上半場奠勝基 台啤擊敗金酒
被問同志婚 李登輝：我基督徒
保育國土 新北與檢頻出擊有成
陳綺貞穿禮服頭紗 攻蛋開唱
今彩539開獎
胡志強會陳德銘 盼增加交流
大樂透開獎
經濟低度成長 學者籲找願景
攔路被測失智 楊志良深有感
谷歌隱私政策 被轟綁架個資
GDP不保2 商總籲力行自由化
飛天鑽洞護國土 扮忍者龜查污
零下8.6度 合歡山飆新低溫
寒流來襲 送醫病患增加
印度加速成長 但升息恐壞事
洪蘭研究惹議 原民科教說明
亞幣趨貶 台幣短線難脫盤局
浦東機場啟動航空快遞集拼中轉
會展業拚出口 搭橋上海4城市
期權學刊獲社科引文索引收錄
台聯拚新北 李登輝挺林志嘉
農委會：逐月公布不合格米名單
高柏宇板凳殺出 義大衝上第1
加拿大經濟成長 兩年來最猛
今彩539 頭獎2注中獎
海巡營區試行開放智慧手機
台橡轉投資印度合成橡膠廠揭幕
大樂透頭獎槓龜
安倍 堀北真希獲最佳服裝獎
基督大學盟：不認同同性戀婚姻
美日軍機入識別區 陸戰機升空
泰反政府示威陷瓶頸 力圖升溫
周士淵生涯三千分 裕隆勝台銀
催買氣 美零售業好康大放送
黃世銘洩密案開庭 3律師大有來頭
「東海防空識別區」台灣隔7天提抗議
烏克蘭總統改口 願簽歐盟協定
黃世銘案 檢聲請江宜樺作證
張藝謀終現蹤 接受超生調查
陸查證進入識別區美日軍機
查證12架美日軍機 中國軍機升空
張菲首發演唱會 就在今夜
感恩節瘋血拼 美民眾大打出手
比媒：陸設識別區平衡經濟開放
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美日12架軍機入東海 陸查證
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南韓：加入TPP談判
黑色星期五多倫多免黑貓收養費
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巴西同性婚姻權責 以愛為基礎
夏威夷同性婚 再遇阻礙
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林書豪右膝扭傷 缺陣2週
盧森堡新政府將就位 榮科下台
直升機墜蘇格蘭酒吧 多人受傷
苗栗1器材行起火 損失數百萬
寒流發威 新竹清晨8.5度
歐巴馬家庭去向 莎夏說了算
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紐時：美建議飛機守陸飛航規定
港氣溫下降 受冬季季風影響
創櫃板明年初上路
凡尼美食展 阿發師展台風情味
中小企業放款暴衝 超越目標
新州州長民調升 有望問鼎白宮
台紐經合協定 廠商具證應真實
陸識別區恐僅測試 劍指南海
凡尼美食展 阿發師做台灣小吃
台紐協定生效 櫻桃降價了
殷瑋站著辦公 提升效率兼健康
夢幻陣容 退役球星為公益成軍
港媒：防空區測試誰是大陸朋友
黑色星期五 美掀購物潮配抗議
傳美建議民航飛機守陸飛航規定
人權聯盟 籲陸釋放良心犯
美股提早收盤 標普500收黑
王力宏全家福多李靚蕾 曬幸福
歐股幾乎持平 連3個月線收紅
12月桶裝瓦斯估漲 天然氣不調
維護食安 江揆：非三分鐘熱度
越國會閉幕 修憲具歷史意義
美國務院：仍不接受東海識別區
藍圖 國民黨青年團刊物問世
林書豪因傷缺陣 火箭首節領先
低頭族後遺症 醫建議肩頸運動
蘇格蘭警用機撞酒吧 死傷不明
多益獎學金團隊 擺攤助弱勢
火箭多點開花 半場領先26分
陸12月2日發射玉兔太空船登月
大陸需求料攀 金銅齊漲
農博開拓亮點 農夫腳踏雲林
台鐵電車線故障 搶修恢復
過敏兒比例高 3人就有1人
中年男子登革熱確診 嘉縣首例
挺反多元成家 下午齊上街
觀光工廠 吳福洋四代襪子情
黑松率先加入行動支付行銷
僑諮委投書華郵籲美解中日衝突
食安問題 江揆：極不安與愧疚
竹東住宅火警 無人員傷亡
奢侈稅定調微調 房價歸基本面
公視特別節目 解析艾桑彗星
巴森斯神準 火箭三節領先
港今年拒逾4千名陸孕婦入境
掌摑事件 王貴芬赴長庚道歉
購買力平價 台人均GDP勝韓
民調：南韓成人月吃4次泡麵
歐元貶值 布倫特原油連2黑
維護食安 總統：嚴查重罰
美：商用飛機遵守陸識別區規定
資訊月登場 信義線營運正常
陸官媒：飛防空區美軍機是熟客
陸嫦娥三號 12/2升空登月
吳副總統：經濟應自由化
印尼逾6成民眾支持建核電廠
大事故 中石化市值蒸發逾千億
貓纜歲修 12/2起停駛4天
限量美國威士忌 1瓶近12萬元
點餐衝突 男湯杓刺死廚師判刑
團隊籃球建功 火箭輕取籃網
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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林智勝代言防愛滋 揮棒出擊
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開羅宣言特展 12/1開幕
南韓陸軍配發K11多用途步槍
預防犯罪漫畫賽 32學子獲獎
陸稱查證美日軍機 日防相否認
浪襲8死 家屬提國賠
美日擬提文件 促陸撤防空區
馬偕找微軟 醫療管理上雲端
耶誕樹抵白宮 歐巴馬家好開心
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李克強：向西開放 助轉型升級
陳德銘訪台中港 盼海運合作
同性婚法案 立院本會期初審難
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寒流商機 飯店鍋物勾引消費者
李安菲國行 掀起台灣旋風
寒流發威 高市加強關懷街友
村落文化節 展現草根正面力量
全國漆彈賽 重溫金門戰地氣息
韓女星嘉熙 自曝1天吃7餐
副總統：雲端數位匯流應用寬廣
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港媒：習近平拍板劃設防空區
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比特幣超越金價 陸學者示警
資訊月登場 電信手機爆商機
南韓入TPP 台陷轉骨壓力鍋
陸上行舟 全國室內划船賽開賽
陸建三亞航艦基地 意在掌南海
女友床上躺男人 男友開槍判刑
工業區渴水 經長：回收可解
同性婚姻 婦團及法律生齊挺
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國際身心障礙日 金門表揚楷模
蔡英文：黃世銘律師團有政治味
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黃世銘洩密案 檢評會表決
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耶誕腳步近 北台飄芭比風
印總統訪爭議領土 陸溫和回應
印總統訪爭議領土強調不可分割
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特殊貢獻移民 嘉市表揚
60歲台商 不畏中風再出發
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奇摩開發聯手中東錢進台灣
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布條遭毀 南鐵自救會重製再掛
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朱立倫：義消救護志工是活菩薩
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中央氣象局氣象報告
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伴侶盟號召上街 爭取婚姻平權
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檢評會表決 若違失重大送監院
髮型師獻愛心 為迷途孩童義剪
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照顧寄養兒少24年 北市表揚
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高英茂籲檢討邦交國迷思
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台南手抖學生出院 病症未改善
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台鐵七堵障礙 影響逾萬旅客
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1日早晚氣溫低 日夜溫差大
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中市愛心園遊會 關懷身障者
英直升機墜酒吧事故 現已3死
陸股重啟IPO 改註冊制
食管法將修正 食安基金入法
女子離家輕生 陳屍鯉魚潭水庫
桃園國際槌球賽 長者身手矯健
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莫三比克客機墜毀 全員喪生
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GDP差 投信：股市仍看好
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多元成家 全球議題
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屏東萬金聖誕季 點燈
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沈啟：飛航計畫以飛安為考量
相隔逾半世紀 日皇訪印度
桃市夜間火警 7旬老夫妻獲救
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戰到最後1秒 裕隆險勝台啤
葉少爺服刑首日 適應良好
日二皇子生日感言 談女兒婚期
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女總統掌白宮 美媒整理5要素
專家：陸網路化企業未來才存活
陸設識別區 日籲ICAO研商
俄駐大馬士革使館遭襲 土譴責
反盈拉 泰示威者圖攻佔總理府
葛林：陸設防空圈為挑戰美國
泰兩派示威民眾衝突 2人中彈
學界：台灣已有房市泡沫化危機
歐巴馬：美國很快就會有女總統
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軟硬兼施 美民航提飛行計劃書
「行動小胖卡」電腦教室 7種語言 新住民“免費”學
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藍籲蘇蔡嚴肅面對司法關說案
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雪隧內溜直排輪 醉男遭警攔截
直升機墜英酒吧 8死14重傷
小飛機墜毀阿拉斯加 4死6生還
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烏克蘭鎮壓和平抗議 美國譴責
印度探測器朝火星展開星際漫遊
美航和達美 向陸通報飛航計畫
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寒流來襲 保暖防意外
中市勞工住宅 辦理第2次標售
機車排氣檢驗 不再黏貼標籤
富邦路跑賽 結合公益送愛心
海協會陳德銘 上午訪宏達電
台灣藝術家協會聯展 港藝登場
美媒：陸畫識別區 仿美圖強
新北新增人口 集中5大重劃區
東海局勢 港學者：可談判解決
港評論員：陸設防空區沒意義
WTO部長會議 經長2日啟程
陳德銘：貨貿協商不會停
八德民宅火警 婦人嗆昏
美食推動外交 呂慶龍法國演講
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公私幼不均 推廣非營利幼兒園
教師能力測驗 東印逾萬被當
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台灣志工細心深入 感動陸生
泰國紅衫軍領袖下令結束示威
陳德銘逛誠品 熱衷DIY書籍
中期照護服務成果 6成返家
陸識別區 馬總統籲避升高情勢
印尼塔寧巴群島6.9地震
企業全體加薪 明年不到1成3
高解析電視 跳躍式成長
新興歐股價格低 風險相對高
陸識別區掀波 馬重申東海倡議
林書豪缺陣 火箭挑戰5連勝
陸東海識別區 與台日韓重疊
設東海識別區 陸內部鷹多鴿少
耶誕近 桃禧閃亮環保樹亮相
超機車撞傷人 女判賠逾百萬
陸東海識別區惹議 也借力使力
愛的大使 2007全球最醜狗過世
南非錯誤觀念 防治愛滋釀悲劇
國際組織出手 金援印度防愛滋
為8元毛巾 美民眾血拼見血
保守信仰礙防治 印尼愛滋蔓延
外長：開羅宣言意義重大
銜接十二年國教 大學考試微調
強化表達 國英寫作擬單獨施測
幸福竹塹演唱會 換票做公益
轉賣民眾拾獲筆電 警察緩刑
玩命關頭男星保羅沃克 傳身亡
陸廉航搶進兩岸航線 再增航點
競爭力下滑 明年出口下修
扮裝玩遊戲 資訊月吸人氣
中大分享衛星遙測 7友邦取經
體會書法樂趣 8旬長者參展
瀋陽開發區化工廠爆炸 2死
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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邱吉爾外孫女：邱吉爾勇敢無懼
衝突釀死傷 泰紅衫軍集會喊停
逢甲魁地奇賽 掃帚滿場跑
智慧電視大戰 蘋果淪落後段班
美媒：影星保羅沃克車禍身亡
強化交流 民進黨首辦陸生營隊
義巧克力大廠 堅持不上市
總統：開羅宣言確立台灣地位
陸11月PMI 51.4%
世界中運 中華隊奪2金3銅
台印勞工會議 共識擴大直聘
政府砍糧券 減損老美生產力
動作明星保羅沃克喪生 享年40
台南市區公車 府城客運接手
陳德銘訪宏達電 周永明接待
傳影星保羅沃克車禍身亡
Chromebook 擄獲企業芳心
八德民宅火警 婦人嗆昏不治
緬甸拼稻米出口 重登亞洲米倉
衝突致死傷 泰紅衫軍停止集會
印度經濟突變好？專家：不見得
刑案被害人數 5年降34%
陳德銘下午訪中遠台灣辦事處
解除制裁 伊朗將吸引外國投資
制衡大陸 日防相強調美日合作
墜機喪子 美婦跋涉1公里討救兵
缺角的拼圖 小六生獲文學金獎
駕駛過失多 每年500人喪命
加油要快 汽柴油漲4及5角
陳德銘：打造兩岸平台進軍世界
東北高鐵 冬季減速降價
陸民跨年地點 台灣夯
新移民嘉年華 南投縣同歡
潭子工廠火警 一外勞嗆傷
寒冬暖陽 竹東千人健走
陳德銘：宏達電好品牌 再加把勁
首批收容流亡藏民抵加
台灣好行 台中機場直達日月潭
陳德銘探陸資 座談瞭解問題
泰總理盈拉險遭抗議民眾包圍
施作台電工程墜落 工人命危
翁跌落排水溝 疑失溫致命
認養除役犬 需過層層關卡
援菲救災完成 台軍艦返航
濫開藥物偽病歷 醫師判刑
抗議者來勢洶洶 盈拉安全離開
小胖卡變身 供新住民電腦教學
辨識控制好吸睛 應用潛力無窮
20國設防空識別區 美國4個
司徒文：陸開羅宣言主張不成立
保羅沃克英年早逝 網友哀悼
國防部：陸可能續劃南海識別區
王志剛：陸改革擴增兩岸商機
李登輝無罪 檢將決定是否上訴
睽違6年 優人神鼓赴星演出
取證照獲工作 弱勢家庭有希望
感官辨識控制 台廠準備迎挑戰
法版魯賓遜 難捱印尼荒島生活
圓仔是學人精 媽媽做的都要學
水情預警 雙北污水管網納監控
陸兩航空首航桃園 旅客說划算
認養除役犬 居家空間須夠大
民調：老美對人缺信任感
辦陸生營隊 民進黨刻意低調
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復興路成福興路 美籍男毆司機
直升機意外 蘇格蘭佬無心過節
大學招生 長程目標推新型學測
陸生：與民進黨交流 有助了解
計程制將上路 資遣文寄收費員
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開羅宣言 陸：解釣島問題基礎
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陳德銘來訪 嚴凱泰接待
賑災菲國 台肥捐高麗菜
東元獎20年 得獎逾百人
漁船擅自航行大陸 船長判緩刑
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同理心辦案 林志寬獲績優刑警
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保羅沃克做公益 竟遇死亡車禍
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中選會人事同意權 藍挺綠反對
改革盲點多 師長憂學生壓力大
首檔陸銀發行寶島債定價
習近平夫婦 一同關切愛滋病
添加風味奶粉 應標示調製乳粉
陸官邸制 國家副主席不在列
擋鏡頭開罵 冬盟攝影師犯眾怒
真善美新聞獎 黃效文獲終身獎
陸媒：美3大航空遞飛行計畫
上海霧霾天 馬拉松照辦
傳監聽檢座 特偵組：不便回應
智慧手機 海巡和親友分享淨灘
養成好習慣 4招顧好攝護腺
台灣閱讀節 創點書及借人服務
資訊月首日 華碩銷量年增2成
郝龍斌會陳德銘 聚焦產經發展
邱吉爾外孫女：以邱吉爾為傲
總統：人道援助為外交累積能量
廈大研討會 談民進黨兩岸政策
約旦女童走失 警尋獲母泣謝
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
李遠哲：不努力 恐看不見台灣
竹市環境 近百志工攜手維護
前11月越南外資成長54%
審少年犯 達米妮父母訴最高院
民調：多數德人支持組閣協議
花博萬花節 白雪公主樂遊
台灣甲子園 黑豹旗青棒賽開打
11月房市交易 平價宅熱
陳德銘訪陸企在台機構
擴大紀念開羅宣言 強化話語權
新龍之谷 月營收挑戰破億元
泰人民政變逼宮 總理去處不明
治安滿意7成4 馬執政後最佳
獲工藝成就獎 李榮烈獻花謝師
竹南咖啡開講 農陣蔡培慧遭撞
無懼催淚瓦斯 泰國抗爭持續
黃色小鴨基隆場 范可欽操刀
拜登訪亞洲 宣揚美返亞太決心
陳德銘：盼春節前舉行兩會會談
高市議員初選 綠熱藍冷
識別區爭議 馬籲各方與陸對話
岡山羊肉節 百米羊肉捲大請客
陳德銘：盼兩岸經濟政策多合作
身障民眾齊健走 檢視基隆幹道
斐僑界歡送僑務組長 離情依依
資訊月逢周休二日 人次達30萬
名人公益路跑賽 鍾承佑跑第一
挺中國人權 施明德籲總統表態
上門縱火殺傷人 男被捕
台塑化：汽油漲4角
We公民新聞 節目全球首創
台北市畸零地 總銷逾38億元
許信良：憲政共識委婉放棄台獨
新移民二代演戲 認識媽媽故鄉
總統文化獎 得獎名單揭曉
立院：對甘放款 注意確保債權
廈深高鐵將通車 上海直通深圳
治安吊車尾 中市：會繼續努力
特教生送愛 抱走圓夢計畫大獎
資訊月效應 世貿站5萬人次
飛東海民航通報陸 美日不同調
善牧湯靜蓮修女 東元獎人文獎
因應陸識別區 安倍將與拜登談
國民黨：蔡英文雙重標準
高市馬協成立 為騎警隊請命
彰化勞工運動會 競技同歡
澳盛人民幣優存 年息3.3%
金暉獎頒獎 年邁志工獲獎
劉兆凱：東元獎獨立性不言而喻
台灣日本人會表演 謝謝台灣
泰官員：抗議者未占領政府建築
資訊月 全國電業績拚增2成
嫦娥三號 升空登月在即
連戰宴陳德銘 政商大老出席
網龍三國手遊 好康大放送
隔夜拆款利率 上週大致持平
柳樂優彌愛李安 不排斥演斷背
暑假作業返屈尺 露天放映同饗
曼谷動亂 政府籲深夜莫出門
同性婚行不行 克羅埃西亞公投
姚嘉文：開羅宣言非條約
南韓要業者不向陸通報飛行計劃
火車紐約出軌 部分車廂落水
文化差異大 海外志工笑中有淚
泰示威持續 陸軍總司令籲談判
彰化青創會長交接 蘇貞昌勉勵
歐洲仍存性傾向歧視 半數受害
泰國衝突 暫不調高旅遊警示
未來一週天氣 晴到多雲
首爾發明展 台灣成果豐碩
紐約火車出軌 傳多人受傷
蔡文誠關鍵罰球 璞園險勝裕隆
兩岸學者：民共應加強交流
桶裝瓦斯漲1元 天然氣微降
1天8行程 陳德銘台北走透透
紐約火車出軌 已知4人死亡
示威升溫 泰政府籲民眾勿外出
保羅沃克車禍身亡 電影界傷心
張藝謀坦承超生 道歉願受罰
柯文哲東京演講 必勝達摩點睛
冬奧前 同志團體促調查俄法律
台中墜樓意外 女子送醫急救
泰反對派與總理會談 未獲協議
內銷油品較外銷貴 中油澄清
談不攏 泰反對派仍要政府下台
學者出奇論 人來自猩豬雜交
泰抗議趨暴力 1人中槍亡3傷
買法拍屋 5件事要注意
出道四十年 張菲首發演唱會「座無虛席」
泰抗爭者闖總理府遭催淚彈驅離
陸廉價航空首航 旅客稱價廉、方便
以法國為師 課稅應遵守正當法律程序
連戰宴陳德銘 展現兩岸關係龍頭地位
高鐵元旦加開10班次 4日起開放購票
「秘魯」成為亞洲人長程旅遊首選
中國發射嫦娥三號 將在月球軟著陸
紐約地鐵出軌4死 疑超速
高雄市長提名 藍營楊秋興遲不表態
新移民二代學子 用戲劇帶大家「回娘家」
精彩十現！2013全國育幼院運動會
喜事連連 國壽人壽囊括「保險品質獎」全數獎項
遠傳企業社會責任報告書 再獲2013台灣企業永續獎
僑民大回流顯示國人要有福惜福
台中治安最「落漆」 內政部澄清無洩密
一年一度移民節熱鬧非凡 高雄岡山新移民歡喜慶祝
南投移民節嘉年華 新移民齊聚同樂
htc公佈 11月份營收154.7億元
「台北香港週」 展現香港藝文特色
苗栗舉辦美容美髮大賽說明會 在地新移民當模特兒
綠新北市長初選民調 今晚舉行
102年度全國高級中等學校性別平等教育委員會
與Visa一同在韓國歡慶聖誕及新年
保羅沃克好友 淚灑車禍現場
木柵站聯開大樓轉乘停車場 開放汽車停車
認識權證再投資 小錢可發揮大魅力
Hotels.com戀戀溫泉 飯店預訂4.5折起享泡湯趣
兩岸旅遊熱 北韓官員來台取經
令人緊張 不明機現台北情報區
陳德銘明訪鴻海 擬討論智財權
國安密帳案上訴 李辦：遺憾
拜登亞洲行 調解日中兩強爭端
筆記露餡 鄧文迪心儀布萊爾
紐約火車出軌 至少4死63傷
密州不認同性婚 同志爭離婚權
歐記健保網站整修 大有起色
陸發射嫦娥3號 探測月球
泰反對派給總理兩2天還政於民
克國同志結婚公投 踢鐵板
華府動物園小貓熊 取名寶寶
天主教會力阻 克國反同性婚
義華人工廠大火 7人喪生
台紡織業南亞拓銷團 商機豐碩
印度股市仍有利多 利指數走升
30歲圓買房夢 信義高薪募人
瑞典桌球賽 台灣隊披金戴銀
越南中國股市 投顧持續看好
現代酷跑抵台 新車大展亮相
經理人：重股輕債 降低風險
專線服務 證交所添客服生力軍
美感恩假期消費減少 網購增
陸11月製造業成長超越預期
美黑色星期五 線上銷售創紀錄
經理人：經濟好轉 供歐股動力
法蘭西學院頒發漢學博士論文獎
林延祥連任亞太滑水總會副會長
法漢學博士論文獎 台女婿獲獎
陸嫦娥三號發射升空
原物料5年來最慘跌勢恐擴大
輻射冷卻 西部溫差最多16度
暗黑食品科學 科教館辦講座
英相卡麥隆訪陸 中英關係回溫
tslc晶圓級LED封裝技術
華府貓熊妹「寶寶」 1月亮相
台股轉強 攻堅待補量
三星樂金搶風頭 備戰ICES
台股開盤上漲22.41點
保羅沃克車禍 疑與超速有關
求轉運 失婚男美賣場撒鈔票
泰國動亂 逾千港人在當地
瑞信：陸恢復IPO有利券商
陸司法改革 港媒：邁向公平
疑售情報予陸 華裔加人被逮
就業復甦疲軟 牛市無熄火跡象
基輔35萬人示威 抗議背離歐盟
蔣偉寧：大學繁星上限15%
拜登亞洲行 維持與中日微妙平衡
台鐵列車故障 台北萬華單線通
看手勢操控 蘋果併購透玄機
大學甄選審高三成績 教長尊重
英11月房價全面上漲
國外旅客下滑 立委擬刪預算
不保2 管中閔：負該負的責任
巴西靈媒：德國會贏得世足賽
子曰超激版 卜學亮閃金回歸
主計長：出口影響經濟成長下修
陸嫦娥三號奔月 玉兔車永留月
醫院暴力 邱文達嚴正譴責
陸經濟報喜 紐約原油價漲
元旦跨年加班車 台鐵增60列
拒羞辱 黃世銘請假不到立法院
拜登亞洲行啟程 安全經貿主軸
中信跨運彩及球隊 立委盼防弊
大連鐵礦石期貨交易量超越星國
台灣11月PMI 52 上升
澳穀商嫁美資破局 CEO辭職
武陵農場冰霜覆 銀白如雪景
袁建生缺席 國防委員會譴責
港媒：防空區強化國安會必要性
經濟結構問題 經建會將提規畫
迎耶誕 桃園藝文特區燈海閃耀
元旦高鐵加開10班 4日開訂
火箭上役破馬刺 信心大增
紐約列車出軌 同路段今年第2次
女王頭未來命運 擬民調決定
陳德銘訪內科 了解科技產業
學產土地遭占用 5年內清查完
限量馬年圓筒裝郵票 上午搶光
陸專家：嫦娥玉兔將降廣寒宮
股匯雙漲 新台幣盤初走升
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中油秀探採技術 推海外勘油氣
台灣攝影師揚名越南國際大賽
陳士魁：僑務不休兵 找新策略
魔術方塊推新款 打擊大陸仿冒
馬總統肯定國際共商兒童消費權
柯佳嬿發聲 盼參加同志婚禮
台股盤中電強金弱 高檔整理
澳元6年最長週線貶值
中央公布治安民調 胡志強詫異
馬總統：語言保存就是文化保存
陸火星探測 有可能2018
41廠2千餘人 仍放無薪假
中華電信釋股案 交委會擬刪
提振經濟 經部藥方：自由貿易
台大與鄰居關係 立委促檢討
購物旺季 造紙類股上漲
台鐵列車故障 延誤萬人
韓美貿易順差增 添韓元壓力
美黑色星期五旺 手機股慶賀
毅嘉11月營收 軟板續旺
礁溪溫泉季 6日登場
億光明年照明比重 拉高到3成
陸私人轎車十年成長13倍
東海風雲起 韓擬新建神盾艦
淨利差降 韓銀行關閉55分行
服貿 陳德銘：按台灣法律程序
準備竹子大餐 動物園煞費苦心
英網購星期一線上支出料締新高
陸識別區未知會 嚴明：不恰當
落後補漲 宸鴻盤中漲停
尼加拉瓜經濟成長5.2%
立院司委會決議 譴責黃世銘
明年景氣 中經院期待看到春燕
蒙臉垂降侵鄰宅 砍人強盜遭訴
陸：嫦娥奔月盼建探月基本體系
慧洋處分2船 獲利1.5億元
新北高職達人 工科技藝金閃亮
送貨新招 亞馬遜出動無人機
涉詐保險金騙愛情 男送辦
對伊新制裁與否 白宮國會角力
顛覆畢卡索 鶯歌陶博館展陶藝
中美洲歐盟貿易協定 瓜國生效
嬰幼品成分無中文 新北促標示
勞委會：明年設職務再設計中心
克國過半反同性婚 人權團體批
馬總統：開羅宣言就是條約
消基會籲基改標示標準 從嚴
他里霧漫畫館 農博百大亮點
北韓關押美國公民 白宮籲放人
趙天麟：議員助理關說醫療暴力
美減購債烏雲籠罩 金價下跌
說好移民不履行 妻訴離判准
泰國暴動升級 股匯債哀號
太陽能產業 整併風潮再起
營邦Q4營收 挑戰新高
卡麥隆抵陸訪問 否認避談人權
自強號故障 25年老車問題多
台南殉情情侶驗屍 無明顯外傷
港媒：陸訂3條高鐵戰略路線
地位確定 馬：台灣屬中華民國
台南新沙卡里巴商場 本週拆除
工程移樹 中市與護樹團體溝通
日談TPP代表 經濟再生相住院
安成藥3日上櫃 蜜月可期
股匯齊揚 台幣午升1.07角
陸3攔美日軍機 未闖我識別區
陳德銘訪台達 聚焦綠建築
憂IPO致資金轉移 陸股挫跌
海外血拼 日本藥妝擬免稅
OPEC料不動 供給恐過剩
七合一提名 藍第2梯次將啟動
立院交委會封殺中華電信釋股案
吳榮邦獲攝影獎 發揚台灣之美
故障自強號同型車 3天內檢查
豐興鋼品報價續持平
金門廈大校友 組聯誼會交流
國安會：依體制不宜赴立院報告
WTO部長會議 聚焦多邊貿易
陳德銘來訪 鄭崇華籲推綠建築
小山豬神情呆滯 送驗狂犬病
台鐵員工睡過頭 車來了站沒開
太平島建碼頭 初審凍2億預算
板信39.8億 併台北九信
精華區校地低度利用 立委質疑
內政部：未公布治安滿意度調查
趙無極畫落槌 破個人拍賣紀錄
嘉義減重冠軍 撇步少吃多運動
總統引邱吉爾言：團結無事不能
立委刪他年終 管中閔：沒問題
沈啟：送飛航計畫仍被日機攔截
下一代行動產品 看好智慧手錶
中市春社日照中心 長輩試讀
豪宅查稅 營建股整理
金檢發卡銀行 金融股疲軟
北市免費篩檢 四癌早期發現
美網路星期一拚場 促銷戰開打
台股收盤漲7.78點
台股整理 漲7.78點
上海也霧霾 汙染等級最嚴重
美銀：陸借貸成本飆升傷股市
山老鼠竊扁柏 4嫌羈押
12月台指期跌12點
歐洲基金夯 震盪後再上
12月電子金融期齊跌
若擺脫通縮 日股將再啟行情
黃世銘缺席備詢 羅瑩雪無奈
遇政治爭議 官員列席備詢受矚
台股近前高 收漲7點
看見台灣破億 包場排到跨年
王貴芬掌摑護理師 桃檢起訴
景氣築底 PMI止跌回升
防治口腔癌 嘉義縣獲績優獎
上海自貿區利多 人行金融鬆綁
管中閔：政務官擔責先檢視政策
陸紅米機預約旋風 登台引爆
三大法人買超台股36億元
泰總理：尊重民意走出危機
十二夜無場外募款 勿被騙愛心
台灣金控週年慶 中市辦園遊會
與陸識別重疊區 空軍偵巡未停
旅行舒展身心 洗腎友不困難
郝龍斌會陳德銘 促推廉價直航
藝術人文活動 小學生最愛舞蹈
外資上週買超191.4億元
猥褻性侵女助理 被判5年6月
李鴻源：從未公布治安滿意評比
租車搶加油站 彰警逮2人
防口腔癌 農委會滿意度低
精子遺傳 老鼠警告子孫躲臭味
首爾發明展 朝陽科大表現亮眼
抗議作物受汙 農民陳情
立院決議廢組 特偵組不評論
許忠信疑績效差 國發基金澄清
大同派出所 朱：警政署零出資
經建研考合併 擬興建國發大樓
賓士車違規超車 險撞及來車
火球飛刀合拍廣告 搞笑登場
台廠搭網通成長 邏輯要轉彎
韓星張根碩捐款助菲律賓賑災
預備金被刪 藍中市議員想翻案
罷免案查對遭質疑 中選會澄清
示威持續 聯合國關曼谷辦公室
甘霖一日志工送餐 盼共襄盛舉
東海防空識別區 升高陸日緊張
挺同性婚 學生團體盼速修法
北市大安區 首見預售屋登錄
新台幣收升4.3分
腦波意念遙控汽車 嘉大奪亞軍
宏達電11月營收 月增3.2%
陳德銘來台 促兩岸農技合作
陽岱鋼夫婦搞笑 宣傳台灣觀光
遞送飛航計畫 交委會通過要點
小一學童窩溝封填 20日截止
上海自貿區 陸金融改革起步走
港提升泰國外遊警示級別
樂器行感恩 辦四分衛演唱會
殺15陸漁工 船長判20年
滬自貿區鬆金管 台商：待觀察
童醫院柬埔寨義診 愛心飄過海
陳德銘拜會長榮總裁張榮發
閩公布電商方案 招徠台商進駐
陶晶瑩真的假的 8年再度發片
七旬農種皇帝豆 獲認證價格好
高鐵漲 立院建議更換歐晉德
台東民代諷 交通不便形同獨立
大貓熊館停電 圓仔直播暫停
陳德銘經貿團 帶來陸電商業者
首爾發明展 崑山科大奪3獎
小鴨游基隆 推超值觀光護照
新金管處長上任 聽取業務簡報
美庫存飆高 汽車業恐減產
貓頭鷹鬥牛場景 畢卡索陶開箱
11月有撐 宏達電財測安啦
海巡18歲女兵 巾幗不讓鬚眉
黑色星期五支出降 業者壓力大
北市跨年夜 身障專區3日報名
Panasonic搶攻汽車零件
遭點名影響出口 宏達電續努力
人民幣國際化 上海自貿區先試
立委呼籲 經濟要有引導政策
陽岱鋼任觀光大使 無償代言
中油新北精華地 招商活化資產
中壢民宅氣爆 2印尼女子送醫
拒絕電話行銷 星國民眾可登記
運發基金短收 立委憂破產
中央氣象局氣象報告
農機用油 汽柴油各補貼3角
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
兩岸聯展 台金畫作被典藏
上海空汙嚴重 首發橙色預警
ACM程式競賽 臺大團隊奪冠
初上大聯盟 羅嘉仁緊張腳發抖
基隆小鴨 360度轉如音樂盒
警政署：未公布治安滿意度調查
李小龍大批遺物將在港拍賣
宏?獲泰國電信商AIS採購案
當代鋼琴名家李普金 來台首演
竹北發展快 國際銀行多
猥褻外甥女 男判1年10月
兄弟象轉賣進度 細節還在談
桃園石門觀光節 賞楓嚐鮮魚
泳客心肌梗塞亡 家屬質疑疏失
加倍奉還獲選日本年度流行語
桃檢起訴 王貴芬再致歉反省
木琴家高瀚諺回鄉 11日演奏
健全房市 彭淮南籲各部會合作
3日季風影響 日夜溫差大
廣西南寧吸金案 檢警拘46嫌
中市易肇事路口 闖紅燈最多
台船印尼漁工 受困南非成棄兒
芋香毛豆新品種 進軍日本市場
合併增地價稅 中市要求修法
陳德銘：盼明年上半年談完貨貿
李登輝密帳案無罪 特偵組上訴
南投市長許淑華爭取縣長黨提名
錯過關島行 高志綱：相遇得到
新北租屋平台沒人用遭批浪費
高規低價智慧手機 點燃戰火
台北飛航情報區 多1度添困擾
盈拉堅拒下台 承諾警方不動武
調查：僅4成民眾肯定台灣人權
東海識別區反應 陸批日讚美
李沃士通過藍縣長初選資格審查
良心犯女兒求助 陸委會允協助
追查汙染 雲縣府：違法就罰
張榮發：兩岸團結合作 創雙贏
菲國颱風重建支出 9億多美元
廟會放鞭炮擾民被罰 竹市首例
國史館4日舉辦嚴家淦特展
裙襬搖搖 國際名將陸續抵台
三造宏? 施振榮：成功才退
外資匯入 新台幣收升4.3分
周大觀基金會助菲罹癌少女圓夢
陸比特幣交易平台 盼獲合法性
長時間苦練 工科生獲金手獎
李鴻源：讓宗教結合觀光與生活
桃猿球星校園巡迴 迴響熱烈
總長不由總統提名 立院協商
服貿爭議 郝龍斌籲放慢腳步
瑞典桌賽 洪子翔U21組摘金
管中閔澄清爺們 意指男子漢
教授與裸女同床 判賠空姐老婆
陳德銘明訪 鴻海必談智財權
經部抽驗 1認證醬油有疑慮
綠建築行政大樓 高科服務升級
TPP談判 美日確認年內達成目標
故宮在台灣 揭文物赴美展祕辛
油瓦斯漲價 綠盼透明藍籲謹慎
軍管時遭資遣 金縣府檢討慰助
張藝謀超生 官方：給點時間查
潑油縱火燒傷人 男遭判7年半
中市7月大女嬰猝死 死因待查
陸看護毛巾悶死老翁 2萬交保
企圖行賄 逃逸外勞遭送辦
降雨減 石門水情燈號轉綠燈
全台瘋跨年 歌王天后互尬場
特偵：密帳案判決違法經驗法則
陳德銘：下次來看圓仔
泰動盪 港旅行社取消曼谷團
日機疑似攔截 98年有15次
萬里漁港倉庫大火 緊鄰儲油槽
浦東機場一外籍男子離奇墜亡
房屋移轉 新北增最多中南熱
原民製槍打獵爭議 最高院辯論
安南醫院：無外力關說暴力案
五大發卡銀行專案金檢展開
立院初審 遏阻醫院暴力事件
中紀委巡察 政治局委員也查
營運看俏 台達電股價創新高
陳德銘盼上半年談完貨貿與爭端
農產進軍南洋 陳菊封櫃啟運
學者性格 管中閔直言惹議
澳幼鵰偷攝影機 空拍罕見畫面
泰總理回絕要求 抗爭群眾不退
北一女建中 同日舉辦校友聚會
求知名度 網路公司登電視廣告
檳榔防制日 農委會整頓檳榔林
明年預算重編 主計長期待不用
手指性侵女子 金門男子遭訴
歐對陸太陽能板課兩年反傾銷稅
朱立倫看見台灣 加強環保稽查
紀委會查關說 藍擬重審綠尊重
日中古車網龍頭 明年Q1上櫃
鎖定豪宅查稅 不動產業質疑
寶島債再添建設銀及中國銀送件
日官員：日皇訪印度無中國因素
收緊游資 央行6日續標定存單
勝華11月營收 今年新高
陸駐菲大使：有權再劃設識別區
抗議平和 陳德銘：兩岸進步
宋楚瑜籲兩會重視中小企業聲音
李敖控誹謗 許倬雲判賠2百萬
央行13日續標2年期定存單
世界高球天后 朴仁妃來台搖搖
福氣鴨氣球樂園 圓仔相伴隨
宏?智慧機 百萬支出貨達陣
樂透詛咒 第3對中獎夫妻離異
陸防空識別區 國安會討論因應
藍營雲縣長提名 趨向單純
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美駐菲大使 樂見增加輪替駐軍
ADIZ攔截 伴飛監控
卡麥隆訪陸 中英5領域達共識
雲林口湖火警 發現1具焦屍
英相訪陸經貿掛帥 人權擱一邊
泰國曼谷周邊 旅遊燈號提升
以色列駭客學校 教企業抗網攻
華碩T100筆電台灣出貨破萬台
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防QE減碼 美銀行業忙囤現
印媒：日皇到訪 創造抗中聯盟
美股泡沫憂慮 諾獎得主示警
新興市場經濟 聯合利華看衰
美媒：陸設識別區將美推進亞太
台灣贈大陸山羊 喜羊羊猝死
控反對派領袖叛亂 泰發逮捕令
港女嬰案峰迴路轉 母親被補
陸識別區 政院：無主權退讓
政院：賭場設置僅限離島
學者：WTO短期看淡 長期看多
淡水河谷投資 連3年減少
宋楚瑜會陳德銘 盼顧中小企業
破天荒 央行開放券商外匯交易
全球宜居城市 中市自然類首獎
北市天價套房 每坪逾166萬
兩岸直航後 日攔截干擾次數多
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警追通緝犯 拒捕自盡亡
當紅美式甜甜圈 不如外表風光
小時代3 郭采潔回歸演女王
威力彩槓龜 頭獎上看7.6億
週日營業規定 法政府考慮放寬
帶球履新 江玲君感謝江揆打氣
線上籃球電競賽 台選手奪冠
劉曉波妻劉霞可能重度憂鬱
中信金招手 廖了以跨足金融圈
渣打 農銀在英共推人民幣清算
兩岸防空重疊區 國軍正常操演
低溫療法 男嬰奇蹟存活
威力彩頭獎槓龜
未獲批准 張藝謀未婚生3子女
世衛秘書長訪法 歐蘭德接見
元首飛航計畫 不同意通報大陸
今彩539 頭獎 2注中獎
違法捕魚 斐法院籲台船東出面
傳買中嘉及東森 頂新不考慮
新iPad mini 旺季供貨吃緊
泰國朝野對抗 要角分析
藍：曲解開羅宣言史實才是賣國
拜登抵東京 展開日陸韓行程
疑吞氰化物劇毒 通緝犯不治
泰抗爭領袖要群眾占領市警局
兩會第十次會談 陳德銘盼春節前舉行
民航局長指控 日自衛隊干擾我民航機
嚴懲醫院暴力 立法院擬定「王貴芬條款」
GDP保2破功砍年終 管中閔撂「做爺們的不在乎」
立院決議：廢特偵組、預算全刪、黃世銘移監院
台送陸山羊 喜羊羊猝死
傳陸發文件 指周永康被捕
王雪紅早餐會陳德銘
立院院會 3日行使中選會同意權
奧運跳水男星鬧出櫃「與一男子戀愛」
高雄新移民演出《魔法森林》 彼此分享心路歷程
嚴明：中共防空識別區對台不友善
網購送貨使用無人機 美國、中國都在測試
花蓮移民節熱鬧展開 新移民文化與在地混搭風
服務台灣 新移民歡樂自信
綠新北市長民調 游錫堃勝出
屏東移民節嘉年華 新住民跳「素蘭要出嫁」
黃色小鴨 12月21日到基隆 !
TEDxTaipei Women登場！
莊敬高職開設新移民技職專班 創全台首例
中國建設銀行香港分行及中國銀行香港分行 申請上櫃同意函
101跨年首選 TGI FRIDAYS 推「超級套餐」
同性戀合法化弊遠多於利
兄弟象賣華翼 中信贊助
第3屆臺越教育論壇於 高雄義守大學盛大舉行
歡慶溫馨12月 台中金典推出感恩月優惠專案
秀色可餐 ! 台農1號紫色花椰菜上市
貓空纜車Hello Kitty年 12/6起跑
中信金贊助兄弟象 十年花十億
觀光局舉辦團餐大車拼 花蓮理想大地「心機」獲選
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投資環境健全 權證發行檔數再創新高
臺銀人民幣存款－跨年超有利
臺灣銀行獲准辦理第三方支付業務
遠傳白金會員年終讀響 暢銷書免費贈
新光人壽岡山大樓上樑典禮
廣三案 地院判賠中商銀35億
平安春禮 免費相挺
雲頂香港踴躍籌款 捐助菲律賓風災災區
台北國賓大飯店 le bouquet繽紛蛋糕房歡慶9週年
歡慶溫馨12月 台中金典推出感恩月優惠專案
君品酒店跟著小鴨遊趣基隆囉~
新北選局 綠叫牌藍更增彈性
通緝犯拒捕 疑服劇毒身亡
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
社會分歧 影響泰國民主走向
上月全球PMI為2年半來最高
週日禁營業 法擬有限度放寬
歐股3大指數同步收低
陸主權立場強硬 美巡邏機駐日
東海緊張 美巡邏機部署日本
蒲亭：烏克蘭抗議如屠殺非革命
訂單湧現 全球PMI上月衝高
談政治太敏感 鮑伯狄倫遭起訴
保羅沃克身亡 恐因尬車失控
多頭暫歇 美股收低
泰國內部動亂 法國譴責暴力
消息面激勵 國際油價漲
美促陸 廢除識別區飛航規定
美促陸 取消識別區飛航規定
夏威夷正式開放同性結婚
東明詢價圈購 16日掛牌上市
12月DRAM合約價 估平或小漲
傳新愛瘋藍寶石螢幕 台廠題材
亞股資金動能轉強 台股有空間
陳德銘訪鴻海 郭董將談智財權
WTO主導地位？本屆會談受矚
帶動產業 工研院獲科技管理獎
台股碎步 挑戰今年高點
車市旺 11月賣出3.47萬輛
買賣權證 先認識基本特性
工研院太陽光電測試實驗室齊備
美股債下挫 亞股指期走弱
ITC初判確認台鋼片雙反調查
WTO小型套案 聚焦 3議題
中華電推優惠 促升級100M
黑松基金會 邀民眾參與公益
全台晴朗 溫差10度
蘋果再出手 併推特合作夥伴
美媒：陸日互不滿 卻互相需要
陸美新型關係 貓熊扮大使
里約旅遊消費 拉美第2貴
巴西人平均壽命延長
「笑傲江湖」公測開跑
雅虎熱搜榜 棒球最熱門
台股開盤下跌6.87點
美法官駁回蘋果APP壟斷指控
學者：陸設防空區 應增透明度
世中運 中華隊再傳捷報
陸防空識別區 拜登盼釐清意圖
固態硬碟明年進入戰國時代
賣輸索尼微軟 任天堂財測不保
五月天唱進麥迪遜 廣告狂播送
凱特摩絲變兔女郎 躍花花公子
陸明年GDP目標 可能定保七
正反博弈 滬自貿區金融鬆綁了
春節澎湖班機 傍晚開放訂位
烏克蘭示威 法籲朝野對話
韓擬擴防空識別區 美立場不明
程守宗：黑莓將繼續存在
喻克國為納粹 鮑伯狄倫遭起訴
甄選成主流 大學搶開先修課程
黃世銘缺席 王金平：應受規範
拜登亞洲行 美將循例向台說明
宏達電有進步 股價小漲慶祝
港證實首起H7N9人感染病例
IDC：今年PC出貨減一成
中選會人事 立院11時開票
港現H7N9 暫禁部分深圳活雞
鍾榮光師生影像展 中原登場
中選會人事案 藍黨團全力支持
愛立信助攻 韓電信LTE加速
拜登：中日應舒緩緊張關係
黑五遊戲機銷售 微軟稱霸
淡金路火燒車 駕駛死於車內
陸官員：全面開放二孩是下一步
陳德銘訪鴻海 郭董接待
彩晶內嵌觸控面板 出貨延明年
超市坍塌救援 拉國感謝台灣
紐約列車出軌 市長照打小白球
安成藥上櫃 早盤大漲逾4成
大和證：明年半導體成長7%
國際身心障礙者日 越南響應
台股盤整 新台幣小升
央行再祭打房 營建股下跌
日薪資繼續下滑 通膨站穩腳根
長園大單到手 進入起飛期
富邦金：明年經濟溫和成長
悼保羅沃克 影迷車禍現場賽車
女拉K落網 竟惋惜藥頭也被抓
威盛11月業績 月增18%
火箭戰爵士 高富帥缺陣
漢光演襲 古詞融入阿卡貝拉
高雄展覽館 獲國際金牌建築
智慧機展望 聚焦4G八核
朱立倫：政務官發言應謹慎
食品業登錄制 添加物業者優先
南韓連17月呈現旅遊逆差
陸央企落馬潮 柳鋼董座也被查
歐雙反助價格穩定 太陽能強彈
港特首：關注H7N9個案
IBM網購星期一銷售增19%
清晨低溫 司機疑猝死車站
鹽奶案 律師：家人盼勇敢面對
不畏美股回檔 8400有守
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
東港王爺聖誕 粉絲臉書祝壽
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
立院同意 張博雅任中選會主委
專家：明年台股上看9200點
漁民走私保育動物 海巡攔截
拖吊車司機出殯 同業車隊送行
印度經常帳赤字縮小 3年低點
中階救宏達電 外資存疑
助業者闢土 總統籲審服貿協議
杜紫軍：企業永續需長期競爭力
張藝謀未罰款孩子有戶口 惹議
蘋果市值破5千億 離上兆還遠
富邦金：台灣股債市有新動能
網購星期一 商機上看20億美元
洗衣精含殺蟲劑 恐損生殖系統
台音樂家阿根廷譜饗宴
主計處：宏達電非出口不振主因
曾雅妮盧曉晴 爭裙襬搖搖佳績
陸非製造業PMI微降 景氣仍佳
十年培育蜜香毛豆 助益產值
經濟成長未保2 總統盼明年好
陸專家：月球上可建飛彈基地
聯準會動向引憂 亞股多數跌
立院同意 6中選會委員全過關
民進黨新北市長初選 游錫(方方土)勝
宏達電如攜中國移動 外資看好
遠雄悅來上市 首日漲近3成6
前景看俏外資拱 昂寶創新高價
屢傳大樓磁磚砸人 北市總體檢
全球自行車大會 北市獲主辦權
醃頭案被告 延押2個月
油門誤當煞車 行人撞成植物人
澳洲維持低利 明年仍按兵不動
洗衣精檢出含農藥 廠商盼釐清
新北聯合招商 創逾萬就業機會
圓仔當蜘蛛熊 身手俐落爬鐵網
包庇收賄 監院彈劾貪檢陳玉珍
40歲插大 6年擁20證照
HTC連累出口 王雪紅：會恢復
外交部：日若擾我機 嚴正交涉
統一證看好行動文娛醫療3產業
學生作弊 高應大：考試禁手機
台南新沙卡里巴商場 年底拆除
賊星該敗 偷車賊亂停車遭逮
大雪山楓紅秘境 機不可失
泰警移拒馬：民眾要入總部也行
中石化輸油管爆炸事故 62死
反教育商品化 教團籲凍漲學費
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國際宜居社區 台南5案全獲獎
調查：半數學生不知止痛藥風險
內衣外銷 宏國迭創佳績
阿根廷台灣客家同鄉會聯誼
斗六太平老街施工 商家怨聲大
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推非基改大豆 農改場辦觀摩會
銷售減 現代和起亞股價大跌
原民自製獵槍爭議 17日宣判
火箭不敵爵士 挑戰6連勝失利
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陳德銘訪鴻海 誇高科技跨國
紀念孫運璿 蕭萬長：電利台灣
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前主播蔣雅淇夫婿關弘鈞病逝
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陳德銘愛DIY 務實不愛場面話
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初選勝出 游錫(方方土)喊團結贏新北
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滑板阿甘環島 籲關懷流浪狗
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孫一鶴鞠躬 謝台灣造就孫運璿
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救保育龜 立委提走私未遂也罰
華碩目標價 里昂上看274元
7年收賄2千萬 彈劾涉貪女檢
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化療落髮作畫 謝清秀辦髮畫展
原民自製獵槍 安全與文化拔河
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結束8天參訪 陳德銘離台
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巴拉圭華語課程舉行結業典禮
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羅文源姊弟 撤銷發回更審
馬總統：台美關係比斷交前密切
觀摩神像製糖雕 女奪廚藝金牌
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車撞分隔島起火 女駕駛成焦屍
江揆：培育未來10年人才庫
緊張驟降 曼谷抗議轉為嘉年華
林書豪膝傷 牙齒也鬧蛀牙
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灑水器無故灑水 判賠百萬元
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流感併發症會致死 籲早打疫苗
兄弟象將開記者會 談轉賣事宜
國際宜居社區 宜縣獲2金2銅
按摩員工指遭扣薪 雇主澄清
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朱宗慶打擊樂團 穿藍白拖演奏
清廉指數排名 中國大陸在中段
三貂角迎曙光 圍巾九孔粥送暖
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廢核行腳抵后里 升旗訴理念
國際清廉度 台灣居東亞第4
新台幣收貶6.6分
姚晨風暴快崩潰 劉德華給安慰
與陳德銘會談 郝：盼多啟航線
審計長：舉債瀕限 再借空間少
旺詮11月營收 歷史單月次高
明年首季增僱需求5年同期次低
生質柴油管理辦法修訂實施
泰抗議領袖：奮戰還沒結束
傳金正恩姑丈張成澤去職
疑精神不穩 男進銀行喊搶被逮
誣竊27元 印郵差雪29年冤
南京擬新規 地鐵逃票影響申貸
西雅圖另類旅遊 體驗遊民生活
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愧對上帝 女毒販見十字架認罪
凱蒂貓貓纜 12/6登場
推廣壽司拉麵 日本耍酷振經濟
北市防災館 參觀人次將破百萬
技職之光 樹德科大最大贏家
10萬有找 震旦推3D印表機
鋼片遭雙反調查 經部審慎因應
遭指限自由 下一代聯盟籲理性
中華電：明年4G衝30萬戶
陸禁彭博社記者 英表抗議
比特幣爆紅 專家稱難取代現金
元太推工地用電子紙顯示器
整修路面誤生意 商家盼速完工
中信銀取得兄弟象十年冠名權
中市女嬰猝死案 園長保母交保
阿里山公路 觸口遊客中心啟用
宜居城市獲獎 胡志強分享喜悅
承銷商預測 推特明年漲幅有限
NAND合約價跌6%至11%
在地抗氧化紫花椰菜 明冬上市
傳管中閔惹惱江揆 行政院否認
泰王誕辰 政府退讓反對派戰鬥
中信簽約 冠名贊助兄弟象
劉政池案 檢調約談國產署長
PISA評量 台數學素養贏韓
禾伸堂生技興櫃送件
龜山工廠大火 1人嚴重燒傷
助弱勢耶誕樂 嘉義家扶募福袋
陸媒：航艦編隊缺潛艇和補給
妙管家驗出農藥 廠商主動下架
遼寧艦艦載機 殲15量產交付
大統欠18億罰鍰 移強制執行
清境民宿占地 3年起訴14件
羽聯超級總決賽 戴資穎獲門票
醫師不畏感染 口對口救人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
裙襬搖搖 曾雅妮盼惦惦拿冠軍
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
回收食用油 高振利曾有意再賣
地主要拆既成道路 村民抗議
傳北韓高官去職 南韓密切關注
華江雁鴨季 小水鴨登場助陣
網站更新 歐巴馬發表健保談話
世貿部長會議 農業議題是關鍵
冷氣團加持 大湖草莓季將登場
南沙太平島建碼頭 化身救護點
清境民宿 內政部將提套疊模型
原民持獵槍無罪 不符非常上訴
谷歌獲選大馬最受歡迎品牌
谷歌雲端服務降價 提高競爭力
中華電放眼海外 投資三大市場
電臀麥莉希拉 舞進搜尋冠軍
麻豆白柚銷內蒙 裝櫃啟運
妙管家防(蹣)洗衣精下架
世中運 王偉旭4百公尺奪金
陸專家：殲15量產代表具戰力
文創慈善論壇 音樂跨界擴族群
北韓政盪 金正恩姑丈傳遭免職
振樺電土城廠動土 後年完工
洗衣粉標準修訂 6日討論
中正台文所10週年 獲贈古匾
33藥品需重新評估 先下架
喜憨照顧雙重老化 盼安養所在
清境災害潛勢套疊 2週內提
林慶台好聲音 獨鍾傳福音
4日下午季風增強 北部雲量增
採收樂 高市路竹番茄節登場
大千新大樓啟用 提升苗栗醫療
環中路高架橋完工延宕 中市怨
彈劾貪檢 監委盼司法院速懲
售屋所得依實價課稅 影響深遠
情侶拒捕吞毒亡 女方家屬不解
黑白面琵鷺金門度冬 鳥友驚艷
奇美許文龍 獲頒旭日中綬章
中信贊助 華翼4億買下兄弟象
豪宅查稅 國稅局：不難掌握
桃管樂嘉年華 藍魔鬼領銜演出
油氣價公式惹議 中油說明
軍事迷有福 中科院6日展成果
中華民國首都疑慮 教部道歉
柏林愛樂四重奏 1月首度來台
新台灣人戴維斯 單週最佳球員
收養待釐清 羅文源案發回更審
深圳官員：至今沒H7N9病例
中區職訓中心獲頒國際品質證書
陳意涵宅男哥 見郭書瑤好緊張
新東家：象隊新名將符球迷期待
星媒：泰抗議恐成持久戰
蘭庭小全本 詮釋崑劇玉簪記
索尼PS4 銷量破210萬台
33項下架藥品 影響不大
王金平黨籍案 北院4日首開庭
陸百大品牌 私有企業興起
想看孫子長大 阿嬤奪停酒冠軍
台面板廠折舊完成 明年更好
數學賽台灣複賽 金門一人優勝
警官被抓姦 判賠40萬
上萬死魷魚驚現南韓束草海灘
陸：必要時出動軍機監管識別區
中市工策會預算險刪 表決過關
無名男屍 中壢警方籲指認
國民黨訪脊髓協會 鼓勵少煩惱
事發現場悼保羅 馮迪索謝粉絲
太平島海巡女兵 驕傲南疆執法
法原創馬卡龍 飛上長榮商務艙
陸防空識別區 印刻意不選邊站
清境民宿 投縣：有危險將拆除
資訊月 觀展人次44萬
涉辱罵員警 陳國華繳錢換緩訴
大學擬漲學費 教部：依法審議
前官員領軍 對外關係協會受矚
非洲大象正遭受大量屠殺威脅
獎盃太美 柳簫然嗆聲搶冠軍
王金平黨籍訴訟 藍聚焦關說
台幣29.702 兩個月新低
反映成本 5私大擬微漲學費
北韓金正恩姑父張成澤疑遭免職
攙鹽害姪女 鄒女：臨時起意
女嬰疑噎奶猝死 檢追照顧疏失
中華電表揚青年 鏡頭傳承感動
張安薇遭綁架 傳逮捕兩名嫌犯
小學生比賽煎荷包蛋 大秀廚藝
腦連結不同 女善協調男會找路
佯投資廣西南寧 394人受騙
清大排驚見機槍子彈 送鑑定
藍新北市長提名 不受綠影響
香港H7N9感染人數沒有增加
海貿會擬來台設辦事機構
度過產業低潮 群創連3年路跑
瓦斯漲 馬要中油面對民眾感受
拜登：美強烈反對陸防空識別區
嫌犯影像放臉書 星國警方破案
台女遭綁疑要贖金 警：未接獲
台歐經貿會議 未談雙邊FTA
團餐也創意 地瓜法式焗烤
苗農技藝超群 金手獎奪8座
回應西方 俄將部署反飛彈系統
發現神奇基因 可提高水稻產量
金馬反對航空城內設博奕業
PISA評量 縮短落差成挑戰
台灣大音樂會 元旦阿里山登場
中信返職棒 兄弟象老招牌續存
羅文源齒危髮禿 盼祭拜王永慶
拜登：美對日安全承諾堅定不移
陸：中美應有效管控分歧
台液晶螢幕市占 華碩穩坐冠軍
傳惹惱江揆 管中閔澄清
金門龍舟賽沉船 議員關心安全
新版GPA 估明年首季生效
女王頭命運 學者地方意見兩極
陸委會籲國人防範境外疫情
世貿組織：不會傷害農民
PISA評量 上海3冠王
亞馬遜無人機送貨 現質疑聲浪
經濟移民政策 經建會將提規劃
巴西經濟 兩年來首度萎縮
新增兩岸經貿團體互設點 待談
泰王生日前 抗爭活動泰式休戰
電電公會陸駐點 擬升級
投資用不動產 可採市價認列
宏達電One Mini 英國禁售
獎不完 陳菊肯定團隊表現
台灣風土出版 珍貴史料再現
經建會月內 提出口策略
陸非法捕魚 韓開罰近3億元
女嬰死亡案 鑑定報告將出爐
港現禽流感病例 將隔離17人
駐德代表處投書德媒談東海情勢
百年名店馬卡龍 上長榮巴黎線
今彩539開獎
多元成家議題 郭采潔：別對立
部分國不熱中TPP 另有選項
小鴨游基隆 業者爭搶商機
世界球后朴仁妃 想拚巴西奧運
大樂透開獎
陸客樂赴葡萄牙 買房換居留
陳士魁盼僑務研究學門成形
南韓買麵包 可用比特幣付費
張安薇案逮2嫌 外交部謹慎低調
張安薇案 菲方查案陷膠著
虎標萬金油爭產 大房子女無罪
蕭明道捐5復康巴士 新北最高
洪瑞河賣兄弟象 心情如唱車站
陸劃防空區 陸委會：已表立場
高野大飯店送件申請登錄興櫃
誰買了兄弟象 黃鎮台出面解釋
寒蟬慶殺青 演員卸沉重壓力
花蓮禽流感頻度高 監測中
王偉忠創立餐廳挨告 獲不起訴
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陸設防空區 美媒：習近平拍板
曾銘宗：房貸風險控管具成效
清廉度進步 法務部：續推反貪
閃過不信任案 烏克蘭總理訪陸
台商指控陸國企 國台辦調解
斐男與小姨子調情 釀5死2傷
第三方支付專法 月中報政院
PISA數學 台學生差異拉大
搶救農場敗訴 居民斥看見汙染
良田變工廠勝訴 環團批環評
壽險業買寶島債 不列海外投資
兄弟新東家 華翼出身傳媒產業
雙北 綠中執委：問題不在老人
和康生技12/20上市
渣打估明年台GDP為3.9%
泰華僑：泰政府貪腐令人憂心
兄弟象賣華翼 金管會進行了解
大學學費調漲 共識難取得
殲15量產 專家：展軍事外交
清境採防災標準 縣府支持
前車之鑑 泰軍方避免介入政爭
非法象牙貿易增 年扣押35噸
基護工會投書 長庚醫院提告
迷你One禁售 宏達電提上訴
最高院發回 羅文源認祖添變數
碧潭聊天突遭砍 學生送醫
拜登促日中 緩和緊張情勢
世足加持 阿迪達斯看好明年
拜登：日陸需做危機管理及溝通
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎3注中獎
陸設防空區 美日同意聯手應對
PISA評量出爐 東亞名列前茅
央行猛印鈔 葛洛斯憂資產風險
傳沃克尬車喪命 妹沉痛否認
遊行民眾扮納粹 以色列關切
耶誕大血拼 英國比美國強
日相爭取拜登支持 抗陸防空區
富豪送禮指南 夢幻樹屋18億
造福盲人 美博物館供觸摸服務
美官員：陸不該再設防空識別區
「勸架」之行 美國副總統訪日、韓、中
趙無極名畫《抽像》 北京天價拍出
曼谷示威進入第九天 女總理拒不辭職
陳德銘返陸 盼望很快再來看「圓仔」
大陸4銀行發行「寶島債」 各20億利率3.7%
北韓政局生變 金正恩姑丈遭黜
拜登今訪陸 防空區議題受關注
韓聯社稱 金正恩姑丈被解職
透明國際：中國清廉指數80名、台灣36名
十年逾千公務員 違規赴陸進修
郭姓新移民小朋友 千辛萬苦回台就讀
彰化縣府舉辦移民節慶典 各地美食飄香
新世代青年再進化 為美好將來播下希望種子
結婚變貴 北市飯店婚宴漲2成
嘉義市歡慶移民節 新移民幸福同慶
台南大億麗緻酒店 大台南國際旅展
王金平黨籍訴訟 庭上兵戎相見
電力更強 耐力更久！
教育部針對 大專學雜費訴求之說明回應
電影金馬獎從台灣之光 變成華人之光
點燃火炬熱 傳送幸福情-苗栗縣移民節歡慶活動
Toshiba全新企業級固態硬碟PX03SN
世紀交通 運輸重要檔案展覽 南部展次廣獲各界迴響
新住民火炬計畫績優學校 校長心得分享
為執行金門機場暫停起降期間 疏運旅客作業
證交所擘劃雲端服務策略藍圖
證券商從業人員法規及業務宣導
手續費折讓款需撥入客戶交割帳戶
劉文雄：審慎評估選台中市長
證交所通函增訂「藉由經營權移轉入主上市公司」
證交所與證券商負責人座談會
和食成功登記無形文化遺產
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
報告：台灣達先進雲端服務低標
英外交官訪伊朗 兩年來首度
阿拉法特死亡 法專家排除毒殺
宜蘭民宅火警 父子受傷
日盼美強硬對陸 美走外交路線
死因不一致 阿拉法特遺孀苦惱
美籲烏克蘭傾聽人民聲音
防空識別區引緊張 拜登抵北京
阿拉法特死因成謎 遺孀苦惱
寶寶專用攝影機 獲CES創新獎
今年權證檔數 再創新高
拜登抵北京 美籲陸降東海緊張
看財報投資 投顧：歐股選金融
台塑網獲工業精銳獎
券商估台股明年高低差僅800點
張成澤落馬 北韓權力體制動搖
工研院UWB技術為智慧床墊加值
第3季巴西經濟衰退0.5%
科技諮議會 聚焦人才創新策略
定期定額 5年最多賺8成
資訊月 遠傳光纖方案優惠
中華電拚4G 首批標案60億
民調：多數法民眾憂國家續衰退
南韓外匯存底 連續5月創新高
平板今年銷售長紅 明年恐降溫
威盛無風扇系統 攻工業市場
慶馬年 美財政部發行幸運紅包
教育模範芬蘭 PISA退步
美股挫 恐不利台股表現
李南陽籲依國際法解東海爭議
網購星期一銷售火熱 創新高
加中華民國婦女聯合會分會大會
輻射冷卻 日夜溫差大
反漲學費 學生赴教部抗議
台交換生加漢堡學院秀文化
丹麥社工任務：叫小孩起床上學
華為進軍韓網路市場 美表關切
「米各說」特展 誠品松菸開跑
南韓擬用華為 美國私下搞破壞
台助中美洲統合計畫舉行捐贈式
台股開盤下跌13.11點
斯洛伐克留台校友會熱鬧成立
班史提勒留印 湯姆克魯斯介紹
拚業績 通訊業力推攜碼專案
礦業榮景衰退 澳經濟成長放緩
滬自貿區金改試點訂時間表
妻不實傳聞多 王力宏怒喊要告
港媒：港深須合作防H7N9
傳華為將架設南韓網路 美反彈
英禁售迷你One 宏達電走軟
新北傳1女童墜樓命危
港富豪家族分家 335億港幣
美光可望登全球第4大半導體廠
陸提世貿爭端解決 控美商務部
股匯雙漲 新台幣盤初升逾 1角
中移動助陣 蘋果明年營收吃補
財長：出口慢慢好轉
搶手 微軟新Xbox供不應求
年近7旬 歐巴馬叔叔終獲綠卡
王金平黨籍案 台北地院首開庭
紐西蘭產品 財部勸說降價
國道6車追撞 2人受傷
鴻海走堅 除權息來高點
黑莓商業及政府客戶增加
雷洪甜蜜軋戲 錯亂喊風水老婆
國安局：美認東海需和平解決
央行房市控管措施 見成效
遊戲機熱賣 新鉅科今國光受惠
人民幣兌美元中間價 匯改新高
新屋8.4度 寫下紀錄
女賊闖空門 突不適跌坐遭逮
操作壓路機墜地下室 工人命危
WTO會議張家祝籲挺多邊自貿
台鐵特蔬便當 鹹豬肉搭花東菜
陸長城汽車漲勢 笑傲美特斯拉
投資用不動產市價入帳 壽險樂
竹縣跨年晚會 伍佰演出
LG曲面智慧機 台灣下月開賣
期交證交所 聯手舉辦造市活動
二技統測 6日報名
菲南地牛翻身 規模5.7
劉政池案 前國產局長百萬交保
台灣購物節 交出亮麗成績
港協進會主席李業廣下週訪台
兄弟象換新東家 建議留周思齊
併彰銀？ 兆豐：沒評估也不急
畫面簡潔 臉書推「取消追蹤」
陸笨賊盜墓迷路 呼求警察救
奇力新小型電感元件擴產
卜睿哲：台入TPP可循WTO
馬尼拉台貿中心揭幕 60有成
數學差距拉大 補救成效待檢討
立院初審 妨害秘密可罰30萬
大陸沿海部署200架殲轟7A
桓達登錄興櫃 認購價75元
屢闖超商行竊香菸 男子送辦
越高層主導調查毒品走私案
資產塑膠強 收復8400
拚獲利 索尼傳洽購瑞薩晶片廠
WTO會議 立委團協助拼經濟
康師傅考慮併購 推動業績成長
世中運 中華隊獲歷屆最多獎牌
陸媒：拜登來訪 識別區非重點
總統：台史建交45年邦交密切
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
曾銘宗：大戶未進場 台股量縮
故宮門票 103年4月將漲
疑感情因素 桃警開槍自裁
外資看好 敦南爆量漲停
錢多房多女人多 陸官員落馬
彭淮南重感冒 缺席立院財委會
黨籍案首開庭 王金平：平常心
南投山林火警 陸空灌灑搶救
新車發威 裕日車市占增
估Q4獲利增 泰林近6年高點
蕭萬長：入TPP是迫切議題
泰動盪 觀光業具韌性料復甦
原鄉故事 陳菊允建構部落地圖
李鴻源：台北就是首都
台灣購物節 商機上看343億
人才白皮書 提4目標5策略
首都南京公文 中市行文註銷
Snapchat挖角臉書高層
是否連任 朱：做好市政最重要
靜止戶解凍手續 立委促簡化
拚出口 王志剛：三三制助動能
維和20年 陸首派安全部隊
王金平黨籍訴訟 雙方律師攻防
陸鬆綁對外投資 擬改為備案制
底特律破產聲請 法官批准
主角驟逝 玩命關頭7暫停拍攝
元智志工偏鄉送愛 闢希望農場
防H7N9流感 桃機加強檢疫
百大經理人 黃鎮台也當MVP
十大產銷班 嘉義花卉蔬菜入選
台股11月底本益比17.54倍
大學欲調學費 最遲13日提出
柯文哲備選戰 明年2月起告假
悠活案違法 糾正內政部屏縣府
投保受理綠能等案委任求償
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裙襬搖搖高球賽 配對賽揭序幕
被爆遭色誘 國安局處長否認
跨年放煙火 立委促公布花費
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英首相：陸商旅客一天可獲簽證
養殖協會辦桌 力推台灣鯛
安恩買庫藏股 進度超前
百貨週年慶冬季品 愈冷愈夯
財長：台股市量能受房市排擠
不動產市價認列 資產營建受惠
清境民宿 李：違法高危險就拆
再生能源躉購 祭獎勵措施
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史諾登爆料 衛報稱只登不到1%
習近平不樂觀明年經濟發展環境
人行：人民幣離自由浮動不遠了
泰迪熊探訪病童 病容轉露笑容
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台鐵3精華地 開發收益逾千億
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迎新年 高市議會邀升旗抽好禮
財長：抑房價 都更是正辦
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台股開低走高 漲25.45點
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立院初審 代書逾期登錄可改正
小布希畫作 變身耶誕義賣品
照顧老人 竹市府興建體健設施
北市警：至善路二段無飆車
安南醫院：不寬貸暴力行為
重建被批牛步化 高市允加速
信義線通車 臨江街攤商遭恐嚇
黃色小鴨露臉基隆 可抗7級風
眷村保存活化 軍方修法解套
不動產市價認列 估增值4千億
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非營利幼兒園 五年盼達百所
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卡地亞展覽 王室珠寶霸氣閃耀
美前副國務卿肯定台和平倡議
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黨籍案律師爭辯 調總長洩密卷
陸唱反調 擴大資科協定敲不定
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英超冠軍獎盃 首度抵台
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嘉大研發電動中耕機 節能減碳
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避免產銷失衡 彰縣建預警機制
歸化便民設施 戶政所製新表格
拜登：陸生該挑戰教師和權威
南韓官員：張成澤夫婦安全無虞
文化部當紅娘 為文創業者牽線
股市量縮 謝金河盼引房入股
親民黨瞄準中台灣 攻民代席次
泰抗議 僑委會啟動緊急連絡網
農村手作大集合 台中免費體驗
防識區 蔡得勝透露已與陸溝通
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
傳記稱蒲亭愛男人 克宮斥胡說
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江揆：自經區租稅政策快有結論
陸村民護家園 刺殺2強拆人員
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
5日早晚氣溫低 中南部溫差大
走讀諸羅 嘉市國小製古道意象
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101煙火秀 上網先睹
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核三廠一號機跳脫 安全停機
人才白皮書 蔣偉寧重執行管考
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國道麻豆段連環撞 2人不治
王凱任共軍第13集團軍長
業者星國參展 推廣台灣動畫
王建(火宣)：重視婚姻制度
查摃丸含抗生素 吃4顆就超標
賴清德：支持醫療暴力改公訴罪
陽岱鋼簽2年4億日幣合約
培育技術人才 四年兩萬四千名
韓起薪高 馬：台灣物價比較低
區間盤整 新台幣收升1分
黃健庭：帶台東走向國際觀光城
駁拜登 陸：加劇緊張是日本
執照核發 中移動4G準備上路
職業安衛展 體驗闖關防職災
布農小行星發表 原民學童分享
王力宏新婚 林志玲羨慕極了
OHCA送醫 男多女2.5倍
英足球退役球星 指導台灣兒童
王建(火宣)：若貪污多 台灣敗
桃機點燈 徐佳瑩原民兒童獻唱
審象隊轉賣案 中信代表會在場
ADOC計畫獲亞太電子化成就獎
花蓮地震 規模3.6
摃丸含動物用藥 業者：已下架
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雲林張麗善等4人 藍首波提名
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涉違反證交法 陳文南再被約談
傳奇11月營收 月減1成
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肉含動物用藥 雲林衛局處罰鍰
裙襬搖搖 體育署加碼贊助
拜登會習近平 籲加強美中互信
高中科學班升學 擬不用考學測
推銷產品 英首相找上馬雲
六福皇宮日客逆勢成長 年增3成
追討救國團大樓 國產署敗訴
學者：人口赤字高房價使消費弱
瓦斯弱勢補助 中油不預設立場
微笑單車英文 YouBike
觀光菁英養成 四年三百人受訓
文創成果展 採茶舞機器人吸睛
中英醫院乳外門診 早篩癌治療
比利時薯條 擬申請文化遺產
碩禾11月營收 再創新高
廟宇占用國有林地 糾正林務局
峇里套案 張家祝籲支持
園區新增9投資案 逾8億元
美前副國務卿肯定東海和平倡議
陽岱鋼換新約 旅日球員新高
紐奶粉拒降價 經部：密切注意
利率操縱案 歐盟祭出空前重罰
技工工友辦理存放款 監院糾正
葉門入世貿 張家祝：雙贏互利
助韓籍友撿屍性侵 男子遭訴
菲台貿中心揭幕 捐助海燕災民
拚裙襬搖搖 盧曉晴：積極打
OPEC日產量目標 料不變
遭驗含殺蟲劑 妙管家原價退費
酒醉男闖診間 救護車司機受傷
反腐小黨吹皺德里議會改選春水
代課老師滿天飛 頻換老師惹怨
諾魯總統華卡率團訪華
台北身障跨年專區 即日報名
時尚產業基地落高雄 明年營運
不支薪拚命做 黃鎮台贏得人心
乳房腫瘤切除 微創無痕新福音
大陸發放3張4G執照
北約籲阿富汗簽署與美安全協定
台捐助杜哈信託基金 WTO肯定
抗爭恐再起 泰當局國安法伺候
曼德拉女兒：父親病況穩定
習近平會拜登 提及東海防空區
朱銘遇畢卡索 東西大師秀陶藝
公務員赴陸進修 陸委會不支持
大學生結核病確診 師生勿恐慌
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周永康子周斌協助調查 遭軟禁
李源潮會拜登 強調中美不對抗
公開選委外 故宮：合法透明
新北耶誕演唱會 新板特區交管
iPad加大 謠傳12.9吋
魚鷹撞機受傷安樂死 製成標本
借殼上市規範出爐 先停牌半年
央行：台北市房價所得比太高
黃昭堂逝世2年 蘇蔡緬懷
拜習會 美媒：盼私誼起效益
金門建縣百年 將邀榮譽縣民
駐美官員投書 籲和平解決爭端
加女中14億 近1年才知發了
陸設防空區 日擬安保戰略
巴總理：印巴恐為克什米爾再戰
全台最貴菜園 富邦是最大地主
斐富家女 逛街順手牽羊成風氣
新莊幼兒墜樓亡 重罰30萬
拜習會 避免公開談防空識別區
瑞士政黨倡議 開放同性婚姻
女童墜樓亡 母親痛哭失聲
德里市議會改選 投票率逾六成
女童墜樓亡 父母各5萬交保
銀行3個月內全面解凍靜止戶
出口創新高 美貿易逆差縮小
美民間就業 增幅1年來最多
業者：短時間線上遊戲是趨勢
周永康子返大陸 助調查貪腐案
觀光賭場條例 立院5日初審
外貿協會菲駐點成立
雙螢幕手機 耶誕節前俄國開賣
今彩539 頭獎1注中獎
見拜登 習近平對防空區表立場
黑豹旗棄權 大直高中球員投訴
國軍：積極推動眷村資產保存
日啟動國安會 討論陸設防空區
極危險放射物質失竊 墨發警訊
新理論：人類祖先不似黑猩猩
分析：東海議題中美有必要對話
OPEC同意 維持產油上限
記者遭綁年餘 阿布沙伊夫放人
拜登訪北京 鼓勵公眾挑戰政府
311震災滿千日 住屋問題大
被綁1年半 約旦記者在菲獲釋
臉書朋友討厭你？新App告知
谷歌應用程式 懂得用戶心意
美新屋銷售升幅 30年來最大
美服務業擴張 比預期慢
司改會陳情 籲二度彈劾黃世銘
藍2014縣長首波提名 許明財等4名
台北副市長: 房地產問題會「動搖國本」
博弈法卡在立院一年半 離島民眾請願
若房市泡沫化跌3成 2家公股行庫無法承受
外媒: 中共前政治局常委周永康被雙規
美財政部開始發售 馬年紅包袋
大陸南京天空霧霾 出現兩個太陽
施羅德高倫博士年度十大預測：看好美日股，減持房產黃金能源商品
高雄市苓雅監理站輔導新移民考取駕照
威力彩衝7.6億 買氣增4成
新竹縣國際移民節嘉年華 12月8日歡慶同樂
統計: 台灣人口首度女多於男
台中生活不忘原鄉 新移民圖書歡迎利用
不肖人士 偽造跨行匯款單行騙
「鄭和典範」是兩岸共同語言
蔡衍明告壹傳媒 不起訴
平價優質教保服務開創另類選擇
夏威夷航空與美國旅遊推廣協會 共同參展台南旅展
抵押貸款詐欺 美國政府告多家銀行
慶祝捷運累積運量突破61億！
南投縣移民節慶祝活動 熱鬧進行
屏東縣2013移民節嘉年華會 精采非凡
反服貿 零售業群賢樓前嗆聲
2013「億響天籟~聖誕音樂會」活動
拜登在中國稱「設立防空區導致地區不安」
櫃買中心公布102年下半年度 優良中央公債名單
土地銀行2013年北區員工 秋季親山健行活動
2013消費者金融品牌大調查 金質獎第一名
凱蒂貓悠遊卡 12/6限量售
薛凌: 新國防部「電磁脈衝」防護待加強
中華電信《Wi-Fi漫遊自動認證》日本 香港正式開通
103/2/24起盤中集合競價 撮合循環秒數調整至10秒
「Meet Taiwan」 會展產業航向國際
央行: 11月底外匯存底下降
十分鐘搞定 國會自律在哪？
櫃買中心頒獎表揚 績效卓越之中介機構
喜憨兒樂團遇上如果兒童劇團 舞台上歡笑聲不斷
葉國防部遇襲 醫護遭當場槍殺
判決定讞 再審非常上訴救濟
北市公車學生票 改採記名卡
SBL在高雄 小林村分享拚勁
威力彩頭獎槓龜
曼谷僵局未解 泰王動見觀瞻
底特律破產 可能將藝術品變現
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詐取比特幣 德國逮捕兩嫌
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好餓 塞爾維亞大熊出國找食物
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貧窮移民湧入 德英籲歐盟解決
義隆11月業績 近4個月新低
矽統11月業績 近5個月新低
穆迪將西班牙信評展望升至穩定
阿根廷警罷工 暴民如群魔亂舞
暴風將襲德 交通單位全面戒備
霹靂App遊戲 明年Q1上市
輻射冷卻 嘉義清晨8.1度
褐皮書：美經濟適中溫和擴張
谷歌攻機器人 大手筆併7企業
資訊月 微星電競筆電降價5千
Google出馬 耶誕老人行蹤曝光
阿發師法國辦桌 議員起立致敬
11月物價 年增0.67%
全球一動搶攻音樂加值
駐瓜使館頒繪畫賽得獎瓜國兒童
台股開盤上漲12.53點
艾康擬推股東表決 促蘋果買股
穩懋搭上4G商機 可望回溫
無視美反彈 樂金仍找華為建網
非營利幼兒園 提供平價服務
英媒：周永康被雙規
葛老：比特幣無內含價值是泡沫
婦自疑體重增 子宮腫瘤25公斤
觀光賭場條例 初審結果受矚目
營收飆高音 美律強勢
港漢申請兒子來港 發現非親生
加維持利率不變 加幣應聲下跌
美軍方擬與陸談東海識別區
不滿葉匡時缺席 交委會休息
新台幣盤初升逾 1角
蔣偉寧籲產業界多用本土博士
羅：審預算法案 黃世銘會列席
拜登未公開談防空區 不表讓步
陸劃防空識別區 美防長批不智
王郁琦：公務員赴陸進修將管制
泰國動亂 觀光損失大
張忠謀：研發不夠 博士低就
28奈米測試穩 台星科走高
競爭激烈 澳航預測上半年虧損
上海霧霾連天 南京中小學停課
因應陸識別區 拜登將與韓討論
桃縣結合資訊系統 利搶救生命
賽門鐵克換科技長 聘微軟老將
英女王年輕扮王子 舞台照曝光
王郁琦：密切關注拜登訪陸行程
性障礙 醫師：白領求診增2成
NBA球場冒濃煙 球員疏散
台灣單車騎士陳同華抵墨西哥
2百萬密碼遭盜 臉書雅虎在列
美聯準會動向引憂 亞股多數跌
美情蒐也追手機位置 全球難逃
謝發達：爭取星國助台入TPP
佛州高中校園口角 釀成槍擊案
南韓國會議長籲陸促北韓無核化
減支近尾聲 料振明年全球成長
柯文哲：兩個太陽 不知跟誰談
駐星代表：黑心油未損台灣形象
年終迎轉職潮 企業應重視職能
談交棒敏感 台積電走跌
歷史與文學特展 作家再現歷史
臉書雅虎Google 2百萬密碼遭盜
女多於男 百年來首次
群益關鍵傘型基金看好兩大亮點
美股回穩 台股平盤小跌
三鐵共構保安全 北市消防演練
朱敬一：搶外籍博士生 要快
防地方主義 陸主張一把手分權
加州參議員余胤良拜會令狐榮達
11月物價平穩 12月恐增幅大
偽造匯款單據 郵局籲賣家小心
陸4G釋照 立隆吃補到明年
最快2024年 博士供不應求
首例 盧森堡出櫃正副總理就職
守護泰迪熊 中市號召志工
拜登：陸防空區引發區域憂懼
台會展業產值可望破338億
台彩威力盃少棒賽 花蓮開打
潮汐高漲 越胡志明市嚴重淹水
接主持棒 羅智強否認萌退意
大約簽艾斯貝瑞 洋基灑錢爭冠
瓜地馬拉咖啡11月出口劇減
德銀證券員工傳遭日本警方逮捕
機場設賭場惹議 修法擇期處理
球場冒煙 NBA馬刺灰狼比賽取消
農地重金屬污染 監委促改善
氣門嘴領導廠 六暉年底掛牌
11月NB出貨增逾1成 優預期
文化界人士赴立院 反對設賭場
婦人迷靈修 施虐兒子致死遭押
識字班改變長輩 逛賣場成樂趣
國土開發 簡太郎：嚴格執法
台塑美國與寧波廠準備擴建
陸告知拜登：設防空區符國際法
亞塞拜然拒發簽證 立委促了解
經濟停滯 歐銀行恐續裁員
涉南港案 余政憲更一審緩刑
美跳傘相撞出人命 2死者皆老手
報導：美只想當中日調停人
經部：陸放寬連鎖業 有助業者
旺季 昭輝突破50元新高價
攝護腺癌上身 醫師也輕忽
玩命關頭7停拍 共同度過艱難
參選雲縣長 張麗善：破釜沉舟
事緩則圓 綠籲柯文哲少點火氣
塑膠布卡高鐵電線 農民不起訴
無障礙計程車隊 新北成軍
李鴻源：會公布清境違法民宿
疑兒吸毒施虐致死 母訊後收押
廢棄資管系統103年建置完成
智原4G基地台受矚目 股價漲
產官攜手推夜市雞肉美食
泰王呼籲全國合作維持安定
電影愛情無全順 特映感謝成大
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
防空區添亂 拜登：美立場堅定
中央氣象局 明天白天天氣預報
墨西哥球場冒煙 馬刺灰狼休兵
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
社區無障礙空間 竹市照顧弱勢
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
失智襲全球 2050年將逾1.3億人
產學失衡 張忠謀：改教育制度
觀光賭場條例缺共識 擇期再審
婦人靈修虐兒 日月明功未登記
北韓局勢恐不穩 山雨欲來
看好就業成長 美債價格創低
世貿議程滿檔 台洽雙邊不停蹄
迎耶誕 洛克斐勒中心點燈
陸商務部：下個自貿區評估中
雞飼料逆勢漲 查5個月無下文
國防新大樓 103年完工
泰王蒲美蓬慶生 籲全國合作
大立光營運加溫 股價逆勢攀高
獲利展望欠佳 渣打股價無光
區間盤整 台幣午升9.2分
天冷行竊失風 偷兒陽台比比挫
拜登不承認防空區 陸籲美尊重
陸發4G執照 網通股樂
曾雅妮盧曉晴 為公益賺基金
張花冠涉貪案 再召開準備庭
棲架裝樓梯 圓仔攻頂成功
公糧停收再生稻 中市農民抗議
宣導志工精神 陪部落孩童騎車
官舍租金高 謝發達：努力工作
政府派遣 勞陣籲3年內改聘僱
歐銀利率料不變 暗示新政策
不覬覦監院 胡志強留台中打拚
尖嘴鉗剪防盜磁片 女偷衣判刑
蔡衍明告壹傳媒 北檢不起訴
陸4G釋照 景碩基地台載板增
陽明山山藥季登場 郝龍斌力薦
洩評委名單 余政憲圖利罪判刑
林書豪帕森斯缺陣 火箭2連敗
嘉泥前董座涉內線交易 獲緩刑
泰王生日演說 籲泰人團結
印地方選舉 民調：國大黨潰敗
北市房價泡沫化 營建股震盪大
大客貨車駕訓 擬增駕駛時數
台股收盤跌42.46點
夫妻登山失聯 竹縣消防局搜救
細懸浮微粒威脅 中南部空品差
國土保育 江揆促部會魄力處理
筆電備貨季 僅HP增購面板
清境民宿 李鴻源：2週後公布
會報提要求 江揆：無關管中閔
涉違證交法 富味鄉負責人交保
銘傳冬令營 低收入戶生免費
台股震盪走低 跌42.46點
12月台指期跌55點
泰國食尚週 餐廳推優惠
福懋油品摻偽 中檢起訴5人
傳蘋果與中國移動合作
監獄就業媒合 重刑犯想當義工
12月電子金融期齊跌
用手機惡習 大聲講話排第一
辯為強身盜牛樟 3嫌被逮
歐銀行挨罰 主管獎金可能不保
原物料價跌 銀行商品團隊瘦身
江揆促部會 有效回應輿情
警察記兩大功人數 減少7成3
遭質疑食安預算低 台中擬追加
尬亞馬遜 谷歌測試無人機送貨
衛福部：女嬰比例有進步空間
毒蟲見警心驚驚 跑路丟毒品
大直高中棄權 校方：因改場地
紐約出軌列車 有安全警示系統
國考退燒 初考報名少逾2萬人
墨西哥尋獲放射物質 擬速封箱
女嬰死亡鑑定出爐 檢傳訊父母
雲縣長選局 藍綠加第三勢力
白宮喜迎耶誕 數字看細節
新北綠色能源產業聯盟成立
騰訊：台灣遊戲廠具研發優勢
立委批服貿 陸委會：有規範
台股跌42點 8400點失守
黃色小鴨回眸 化身海上音樂盒
無礙運輸 北市聯營公車拚過半
婦人虐兒致死 曾帶兒靈修
台日民間漁業會談 蘇澳登場
竹光國中適性輔導 鼓勵多嘗試
要High不要害 反毒標語夯
入監12年 幫派堂口棄江湖路
陸4G牌照發放 啟動兆元產業
新國防大樓 立委促強化防護力
三大法人賣超台股33億元
金融挺創意產業 目標融資倍增
美年輕人服搖頭丸送醫多
報導：周永康被控涉謀殺習近平
葉門國防部設施傳爆炸與槍響
服貿開放 吸引外資與台合作
北上廣深賣地收入2兆 創新高
葉門國防部驚爆 傳釀大量傷亡
張花冠涉貪案 檢辯論述爭點
蔡正元致函菲媒 不代表張家
山老鼠謊報身分 竹東警識破
結合微軟體感 看見3D台北
新大樓明年啟用 將釋部分營區
義嗆辣警察 辣椒噴霧對抗示威
簡太郎：水庫重水保與清淤
主人與妻口角 土狗報警解圍
北醫大國際美食節 促文化交流
國巨11月營收 月減1.5%
油電雙漲 烏魚子漲逾2成
檢評會拒提卷證 立院要求說明
全年飲料業營收 可望創新高
單車推廣 江揆：導入民間能量
不耐掛號等太久 男子推護士
睽違81年 林百貨店旗再飄揚
新思獲台積電16奈米製程認證
地制法修法 直轄市原鄉自治
光寶科11月營收今年次高
賀陳弘：創新和學位非01問題
嘉市花海節 7日起登場
美新鎮校園慘案 報案錄音曝光
豐原大甲溪畔 垃圾堆積成山
小英屏東開講 否認選總統熱身
大立光11月營收 創新高
新台幣收升0.2分
酒後偷車還路倒 男子被送辦
商業服務業景氣 轉黃藍燈
立委：又見管委會阻設防墜鐵窗
北市電腦公會理監事12日改選
總統：政府協助更生人重返社會
法拉利車隊環台 6億街上跑
林義傑勉學子 跨出舒適圈
槍手滲入葉門國防部 爆發槍戰
大都會劇院不完工 擬不辦金馬
雞飼價 不見得與國際同步
長期捐款助學 功文基金會獲獎
大佳城堡花海 童話仙境再現
陸城鎮化方案 近日可望出爐
遼寧艦殲15明年南海實彈測試
外匯存底4155億美元 略減
比特幣掀風潮 線上支付也OK
廢核行腳到苗栗 關注反風車
裙襬慈善賽 曾雅妮單組獎金后
愛情詐財 騙女5百多萬元遭訴
桃竹苗就服 推新歌鼓勵求職路
五工家具商圈 風華特展搶商機
葉門國防部驚爆 槍手攻擊醫院
鹽奶案 伯母律師聲請戒護就醫
陸識別區 總統：無助兩岸關係
虹冠電11月業績 上市來新高
萬金聖誕季 引進光雕秀
騰訊：看好行動互聯網發展
裙襬慈善賽 盧曉晴成后中后
保原民參政權 藍促速審法案
韓防長：韓防空識別區含離於島
兩岸茶文化交流 推廣台灣茶業
稱投資傳銷失利 持玩具槍行搶
高中英聽試場分配表 6日公布
四技二專申請 明年推線上書審
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
涉收賄 郭瑤琪判8年定讞
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
李鴻源：清境僅4家民宿合法
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
民團指經部烏龍 經部：誤解
葉門國防部遇襲 20死數十傷
世貿會議陷僵局 印尼總統斡旋
越南國民所得達1960美元
抗議進口食材 義農民封鎖道路
聯合國文化遺產 韓泡菜入列
矽品11月營收 續站上60億
高中生之死 姊姊：弟未吸毒
客庄亮點獲認證 推廣文化觀光
諾基亞債信 難脫垃圾等級
港日WiFi認證 中華電開通
中信金董座捐助 設辜濂松講座
票選旅遊盛事 黃色小鴨暫領先
綠能11月營收 27月新高
明年DRAM產值估增12%
膝蓋啪一聲 小心副韌帶斷裂
劉德華風暴搏命 規劃來台造勢
錯用農藥 蔬果1成藥檢違規
修馥記擋土牆 新北將求償
王水河雕塑 紀錄片活靈活現
專家：美中關係危險度增加
裙襬搖搖公益賽 高寶璟喊刺激
霧霾嚴重 上海百航班延誤
人行下令 禁金融業交易比特幣
可成11月營收 續創新高
三星陸供應商 被控未發加班費
清境民宿成箭靶 業者鳴不平
援菲軍艦返台 受英雄式歡迎
防陸南海劃區 政府將與陸溝通
陸學者：東海防空區針對日本
地方產業亮點 南庄獲千萬補助
兩岸協議檢討會 盼年底前舉行
台中夫妻登大霸失聯 警消搜救
雪見遊憩區 7日重新開放
高寶璟球技 盧曉晴大感驚奇
網購業者推神秘盒 每月送驚喜
桃縣八德市場 獲三星優良市集
重振MIT 邱復生推心良品運動
衝刺年終業績 中市百貨改裝
6日早晚氣溫低 9日北部更冷
新普11月營收 歷史新高
陸載人登月計畫可能取消
台郡11月營收 續創新高
風力發電機 學生以木頭磨葉片
食蛇龜保護區 翡管局加強復育
奇力新11月營收月增7.7%
搶救心肌梗塞 傳輸心電圖救命
韓華志工會獲首爾團體表彰獎
高屏溪攔河堰 水質監測啟用
劉德華抵大馬宣傳新戲
陸學者暗指習近平缺乏器量
盤整 新台幣收升0.2分
4萬外勞行蹤不明 糾正內政部
亞太電耕耘環保 獲獎不斷
在菲被綁 約旦記者暴瘦卅公斤
北韓政盪 專家：張成澤會復出
高階公務員 擬禁赴陸進修
菲媒報導中華民國軍艦援菲
GM忍痛 雪佛蘭將棄守歐洲
圓仔吊單槓 圓圓趕來搭救
助災民安身 慈濟研發折疊平台
台日漁業會談 作業方式引爭論
斐笨搶匪 穿贓衣逛街被主人逮
信義區耶誕樹 重環保文創
郭瑤琪：擬提再審或非常上訴
遇警棄車跑 逃逸外勞酒駕遭逮
外籍專家：產業毛利5% 難留才
海燕賑災 菲總統：台灣夠朋友
嚴凱泰：明年車市上看40萬輛
連任與否 胡志強：黨內未接觸
馬：國際與兩岸關係已良性循環
順達11月營收暴增 歷史新高
對陸表嚴正立場 藍籲綠勿誤導
進化羽絨衣 添加備長碳鐵氟龍
強盜性侵女子 男遭判14年
回金管處掌舵 林永發盼創佳績
鹽奶案 律師：鄒女處崩潰狀態
4校1軍營 蔬菜查驗農藥超標
弱勢補助 中油：已減少漲幅
看好內嵌觸控 彩晶買和鑫產線
安國11月業績 歷史新高
迎校慶 北一女對建中型男主廚
靈鷲山緬甸朝聖 心道開示點燈
收賄判8年 郭瑤琪：遺憾
僅4家合法 清境民宿多涉擴建
匯損 11月外匯存底略減
呂秀蓮：只選1次台北市長
營運不佳 金酒廈門公司停徵才
林書豪膝傷 恐休息3週
6萬循環信用持卡人 轉換信貸
巧成分組獎金后 曾雅妮：幸運
李鴻源：拆清境違法高危險民宿
日產大陸成長 料優於業界水準
陸網路可搜尋周永康涉貪報導
男女比例也有城鄉差距
營建署：山坡地建築 定期安檢
防刺探 微軟擴大個資加密
GDC台北峰會 9國買主來台
夫妻登山失聯 搜救中
菲恐怖組織 尚握有17名人質
北戴河會議 習近平激動談反腐
欣銓董座盧志遠獲總統科學獎
張家祝：台灣世貿發聲國際重視
陸學者：中美可對話防空識別區
國防新樓戰情室 掌握海空動態
迎捷運人潮 101將添新餐飲
重新擦亮品牌 台糖提6招
日經濟大臣罹癌 TPP缺席
全球半導體市場 估成長5%
三星跟流行 請當紅歌手代言
凱蒂貓纜車將登場 料掀搶搭潮
非洲經濟成長 法國渴望參與
回應勞工心聲 勞委會勞團座談
總統促培養大師級科學人才
高興沒兩天 法失業率又創新高
謝長廷：民進黨1個太陽剛好
跨年煙火214秒 高市尬北市
世貿僵局 張家祝：還有希望
來自阿根廷的信 7音樂家獻藝
被指土污改善不周 環署：尊重
具對價關係 郭瑤琪涉收賄判刑
大直高中棄權 棒協：願助復賽
總統科學獎得主 找興趣下功夫
李克強：中美要妥善處理分歧
滬自貿區跨境人民幣交易啟動
兩岸刑事金門會 交流打擊犯罪
鑑定出爐 女嬰父母收死亡證明
台灣之光 3人獲頒總統科學獎
資訊月 華碩平板銷售倍增
國碩11月營收 新高
台電：核三跳機勿與車諾比混談
美同性結婚訂蛋糕遭拒 提告
李沃士獲提名 國民黨團結支持
關懷弱勢 大同蛋捲義賣開跑
產業界人士首度獲總統科學獎
陸：比特幣不得作為貨幣使用
英國百視達 即將走入歷史
傳瑞典為美效力 偵蒐俄情報
清境案 李鴻源：江揆致電討論
顏面神經麻痺 針灸可治療
基隆路整宅案 北市核定通過
清境近半高危險 非指半數民宿
機電出包 國防新大樓幾經延宕
日政府通過5.5兆日圓振興案
英今年成長預測 升至1.4%
教育部：人才白皮書12項新策
暴風雨侵襲 蘇格蘭交通陷癱瘓
泰紅衫軍擁政府 抗衡反政府
金融挺文創 最快明年上半起跑
新日光營收 近32個月新高
減肥成功 女甩肉覓良緣
日月明功曾入高中 校稱已未聞
新增近百件蚊子館 中旬確認
紅樹林過密 學者建議部分移除
日能源計畫 核電列重要電源
兄弟象轉手 薛香川：永續經營
今彩539開獎
張成澤遭肅清 學者存疑
開網路商店 巴黎市府賣文創品
香港馬來西亞商討加強人幣合作
促中撤防空區 美媒：拜登未竟功
飛越32K 北市幸福企業徵才
威力彩開獎
評估預測 歐洲央行利率不變
歐盟兩東歐成員 近半人口貧窮
新一代USB 正反面皆可插
美Q3成長率 上修至3.6%
赴紐澳歐留學 搭新航行李優惠
大馬副相：國光撤資4千億蒸發
印巴若再戰 曼莫漢：巴贏不了
保險業投資創意產業 年底前鬆綁
周永康被捕 消息越傳越多
民進黨：防空識別區涉及主權
日振興經濟 祭出5.5兆日圓
亞洲電視獎 大愛奪最佳劇本獎
烏克蘭親歐派續抗爭 美表支持
美官員籲 設QE減碼時間表
美初申失業救濟 兩個月新低
十二夜 藍青年團關注流浪動物
安倍救經濟 投逾5兆日圓
天然氣公主促西方制裁烏國總統
澳盛估央行最快明年底升息
今彩539 頭獎槓龜
政府捍衛主權 助BBC赴東沙
外僑生活支出 亞洲最貴是東京
史坦柏格籲美中對話 避免誤判
庫存猛增 美成長1年半最旺
白宮迎耶誕 2歲娃跌倒成新聞
亞洲電視獎 男女主角獎落台灣
承諾低利 ECB下修通膨預測
李小龍黃色打鬥裝 3百萬落槌
台財長警告「台北房市達泡沫化指標」
拜登會習 美不承認東海識別區
收茶葉罐藏2萬美金 郭瑤琪判8年定讞
威力彩16槓 頭獎上看8.5億
貨幣地位遭否定 陸比特幣暴跌
亞洲電視獎 台灣奪影帝影后
用心關懷、將心比心開創生命新契機
國館講座 凍齡心妙方
南非國父曼德拉去世 享年95歲
比特幣(BTC)係「蝦米」?
中國央行：比特幣不能流通使用
台灣聯大微電影金馬獎‧台灣學生藝術無限可能
中國產麻布製品 成功打入台灣市場
空中大學即日起招生 歡迎新住民入學
傳柯建銘勸退呂秀蓮 要蘇貞昌想選北市長
2014選南投縣長 國、親四人喬不定
許毓仁 分享好故事，影響更多人
涉貪案定讞 郭瑤琪限制出境
數位學習有助偏鄉新移民
高雄岡山舉行移民節嘉年華會 各國新住民齊聚慶祝
屏東縣推動數位化閱讀 包含新住民主題書展
新移民二代 戲說母親故事
「貓纜版Hello Kitty商品」於今12/6開賣
推動科學文化教育 中華電信邀您數位生活一起走
廿一世紀是中國人世紀 逐漸成為事實
102年全國樂齡學習中心 成果交流會議
資訊月 遠傳iPad mini、New iPad 64G挑戰業界最低價
讓開車族一路暢行無阻
合庫主辦國光客運 聯合授信簽約典禮
102年1月至11月份集中交易巿場 募集資金總額逾1,118億元
針對台灣氣候特性研發 山頂鳥讓羽絨衣再進化
德國各邦再提訴請禁德國國家黨
暴風雨襲歐 恐掀起巨浪
安理會授權法非 軍事干預中非
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
搶匪劫巴黎珠寶店 盜走名錶
美速食業員工爭加薪 百城罷工
中非首都爆衝突 至少105死
葉門國防部遇襲 52醫護喪命
曼德拉為生命奮戰 親友聚住處
葉門攻擊52死 總統親人喪命
陸劃防空識別區 白宮批挑釁
蹺家赴敘助戰 挪威姐妹花落難
南非前總統曼德拉過世
南非前總統曼德拉辭世 享壽95
曼德拉獻身南非 備受世人尊崇
頂尖高球女星 今天齊搖裙襬
法總統宣布：軍事介入中非
科技基金亮眼 前十名漲逾3成
服務升級 保險業推電話理賠
國光客運買新車 聯貸16.8億
曼德拉辭世 舉世同哀
夢時代氣球遊行將結合路跑
大陸3年後服裝網購上兆元
資訊月 LG業績成長5成
資訊月 3D投影機全新體驗
經理人：歐元區明年谷底復甦
王力宏轉機 墨鏡夾克一身黑
曼德拉辭世 英首相致哀
曼德拉逝世 南非民眾不捨
廖世傑拜會墨國出版集團總裁
12月DRAM現貨價 漲8%
隆達11月營收 月增10%
觀望美就業數據 亞股指期跌
南非傳奇領袖 曼德拉重大記事
歐盟推崇曼德拉 正義自由代表
東北季風增強 迎風面短暫雨
曼德拉辭世 世界領袖哀失典範
紅米機襲台 遠傳9日獨家開賣
歐巴馬悼曼德拉：至善之人
潘基文推崇曼德拉 正義的巨人
工作學習流動 教部擬接軌機制
美公司債發行 連2年創新高
日銀總裁薪水倒退 安倍學有難
曼德拉逝 美前總統柯林頓哀悼
曼德拉遠去 精神永垂不朽
美學者：TPP未排斥台加入
屠圖悼曼德拉：他教南非團結
美股續跌 台股看個股突圍
最醜狗過世 主人設獎學金紀念
希拉蕊拜登之爭 歐巴馬拒選邊
曼德拉電影 破南非賣座紀錄
曼德拉逝世 大陸致哀
高層大洗牌 三星拔擢女員工
曼德拉曾訪華 肯定三民主義
耶誕送暖 高市飯店不落人後
台股開盤下跌2.93點
曼德拉辭世 外交部哀悼
淡季到 聯發科11月業績減
悼念曼德拉 陸媒重溫光輝歲月
Spotify傳免費行動音樂
營收創高 大立光開高震盪
大陸華東空汙嚴重 上海破表
施振榮：宏?一定要變
爭加薪 紐約速食業員工上街
宏達電美市占退步 蘋果續稱王
曼德拉過世 白宮降半旗致哀
曼德拉辭世 馬總統致哀
澳總理：不會停止情蒐印尼
關懷偏鄉 蔣偉寧南投教數學
新台幣盤初升逾1角
電池雙雄營收猛 順達強勢
傳大陸軍隊改革漸次展開
美消費能力最強族群：亞裔
全世界致敬 曼德拉名言錄
昂寶飆漲 敦南潛在收益暴增
購物釣魚猖獗 4招防禦免受駭
陸4G題材吃補 立隆漲停
F-貿聯11月營收 月減5.5%
曼德拉3段婚姻 晚年終得幸福
新高 人幣中間價升破6.13
王金平：曼德拉對台灣很有好感
港媒：北韓局勢波譎雲詭
唐獎證書設計競賽 開放報名
三星新款WP手機蓄勢待發
日改革未竟 經濟大臣先掛病號
人生鬥士 曼德拉家庭多波折
雞農憂飼料漲 公平會：進口慢
兩岸經合會 12/10在台北
人權精神長留 總統悼念曼德拉
曼德拉病逝 李登輝表慰問
巴菲特股市不敗秘訣大公開
北京餐館吃頓飯0.13比特幣
明年新品添柴火 堡達業績看增
警訊 LINE詐小額付費增多
曼德拉辭世 中華民國至感哀傷
元大寶華：國內物價可望持穩
原相Q4業績 可望趨近高標
關注香港議題 北京設高級智囊
嬰幼接觸塑化劑 過敏發生率增
2017年U20足賽 韓主辦
李鴻源：2週內公布違法民宿
曼德拉去世 加拿大政要哀悼
華豐淨值回票面 明年可發股利
張成澤海外親戚陸續被召回北韓
日本和東協峰會將呼籲飛航自由
林書豪膝傷後 首度與球隊練球
越關注大陸設東海防空識別區
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台股蘋概股雀躍 挑戰8400
西班牙貓熊寶寶 取名星寶
瓜國公民基金會謝中華民國資助
兩岸經合5會 10日在台北
水貨煤油電暖爐 標檢局擬檢測
中科院成果展 民眾近距看武器
曼德拉辭世 歐巴馬致哀
曼德拉辭世 陸以正：非常難過
CPL漲 力鵬接單旺到農曆年
曼德拉辭世 巴西總統致哀
買和鑫觸控廠 彩晶股漲
花襯衫搖擺舞 曼德拉魅力非凡
1週1天改喝白開水 學童甩肉
信邦車用及風能大單入袋
張成澤因故撤職 天天寫悔過書
中科院研發新無人機 能攜武器
擴大國安承諾 陸軍事風險升高
日擬與東協發公報 籲飛航自由
開放設觀光賭場 台聯黨團反對
曼德拉女聞死訊 不願首映喊卡
蘋果飄香 PCB蘋概股雀躍
國際青商會 贈台南百部輪椅
竹縣元旦健走 扮動物宣傳
澳洲航空信評遭標普打入垃圾級
陸4G題材 泰藝電鎖漲停
美銀：比特幣可為電子商務工具
募早療經費 社福團體辦園遊會
江西人大副主任違紀違法遭調查
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警方破騙局 退休教師保住積蓄
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郭永樑宴宏媒領袖說明台宏關係
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阿根廷台灣耆老 訪布市議會
希拉蕊拜登誰接棒 歐巴馬避談
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瓦斯漲價被罵 中油有話說
雞飼料逆勢漲 協會擬赴公平會
陸訂單回溫 華星光獲利三級跳
救失業 施振榮：塑造國際舞台
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下週油價估漲1角或不調
曾會曼德拉 白嘉莉憶謙沖風範
BCIE：金援中美14.5億
俄49名外交官員 在美涉詐欺
上海空氣汙染 全破表了
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餐飲衛生 監委要食藥署檢討
曼德拉病逝 蘇蔡發文悼念
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種族隔離結束 南非黑人仍窮困
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