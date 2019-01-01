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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
性平教材遭糾正 教部承諾檢討
油進口無異常 銅葉綠素待釐清
宣導警察辛勞 嘉市拍微電影
韓正傳入京 學者看法不一
外資：陸改革要過一段苦日子
觀彗星 天文館16日凌晨開放
劉政池違法地下室 6百平方米
LG曲面手機 明年首季登台
台嬰兒用品產業 前進香港展會
兩岸路線 綠研擬新決議文
非洲海盜猖獗 全球損失慘重
訪台搭經濟艙 小阿信勤儉上身
職訓網路行銷班 就業近百分百
張懸取消演出 陸委會：遺憾
車禍調解穿紅衣輕挑 求償千萬
搶扣件商機 外貿協會明年辦展
龍燈前3季EPS 0.46元
關懷老幼 金門企業贈愛心車
安迪沃荷畫作拍賣 破個人紀錄
魚貨商欠稅管收 籌二千萬放人
乖乖部分商品標示不實 處罰鍰
國軍援菲救災 任務圓滿完成
鼓勵騎公共腳踏車 高市徵名
聯航再飛台 比市場價少1萬
台灣文學金典獎 李喬獲獎
巴拿馬台灣文化週 促進交流
黨內解爭議 王金平：順其自然
王建民再拚大聯盟 展望春訓
2014台北雙年展布西歐策展
劉泰英：今年保2%可能性不大
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
興大旅遊App 獲全國大獎
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台東姊弟援菲 率先捐零用錢
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
亞職賽盛大開幕 預售票近萬
台灣電路板學院 獲國際認證
總統：美方協助 台經合強化
疑似爆裂物 苑裡公所前放4天
山羊取代除草機 東京郊區實驗
南投意麵節 投保吃的意外險
信義線將通車 北市公車擬整併
問題油品 新增3校被波及
台宏雙邊合作計畫捐贈簽署
幫派老大出頭 鐵鎚打小王
IEK：汽車產業布局新興市場
送客抱親女員工 醉老闆吃官司
信義線將通車 東門站轉乘攻略
台中BRT施工 英才路將圍籬
35億年歷史 最老完整化石出土
農委會明年起不收購再生稻
能源總署：中東緩和 油價走低
防假橄欖油 歐盟通過更嚴標準
陸民企看三中 沒改國企很失望
葡萄牙第3季走出經濟衰退
同服務下 4G費率不高於3G
劉泰英：出口不好 非匯率因素
華為因應網路安全 推國際標準
天外飛來奇機 各單位互推
新台幣反彈 收升4.4分
陸經改 台應正視機會與挑戰
福壽油品案 林雪蓉飆葉明功
泰山葡萄籽油 新北下架
說詞兜不攏 銅葉綠素來源成謎
陸學者：國安會應向軍機處看齊
構裝材料市場 逾245億美元
用戶口名簿 戶政最多學貸第三
新研究：黑洞噴出原子束
立委助理酒駕案 警澄清未禮遇
含銅葉綠素 嘉縣查封11油品
東北季風增強 15日氣溫略降
食油安全 加拿大推薦芥花油
佳麗寶賠償問題 台日大不同
遠航擴大超商購票 贈吃喝玩樂
菲律賓脫臉 替代役男返鄉
人民幣存款再創高 十月衝得快
演唱取消 張懸歌迷：到台灣看
綠基層串連 籲蘇蔡再戰雙北
食用油不安心 劉泰英很生氣
美航空母艦抵菲律賓進行賑災
台味展時尚 弘光科大秀創意
高凌風抱病登台 稱快樂像火鳥
德法不給力 歐元區復甦放慢
支出降 英零售銷售意外下滑
劉冠余：配合政府合法租用
涉竊佔國土 劉政池移送複訊
在人生轉彎處找到心契機
涉兒童色情案 全球348人被捕
向谷歌索用戶資料 台灣逐年增
黑莓Q5登台 台灣大開賣
甘比亞突宣佈與台灣斷交 我蒙在鼓裡
劉政池遭聲押禁見 士院開庭
甘比亞宣布斷交 江揆震驚遺憾
盜獵案 保育動物命喪槍下
大批黑琵報到 保育季當主角
援助甘比亞 台灣不遺餘力
新移民學藍染 開心秀成果
甘比亞大使赴外交部說明「來去匆匆」
劉政池竊佔國土4罪 300萬交保
證交所公告102年第4季 得為認購(售)權證(含牛熊證) 之標的證券
證交所代售 102年度甲類第十期中央政府建設公債
搶救落水的男童 中國留學生獲日本天皇召見
證交所參加倫敦證交所亞洲日 推銷台灣資本市場
櫃買中心與證交所將共同舉辦
102年度「金安獎」頒獎典禮
新移民教育下一代 家庭態度成問題
紐時再爆：摩根大通與溫家寶女兒關係密切
理想大地飯店十年有成 屢獲多項年度「神秘客大調查」殊榮
2013運動員生涯規劃研討會
兩岸青年要多互相了解增進感情
日本一市議員 攜毒品在深圳被捕
遠傳影城奪下「金馬50」獨家直播權
遠傳獨霸Nexus全系列機種
國泰世華財富管理與施華洛世奇合作
融入北投在地特色 吸引新移民前來上課
赴陸參賽 苗栗大閘蟹凱旋歸
受移民署幫助 印尼外配重獲居留證
移民署雲林縣服務站辦理「家庭教育暨法令、福利宣導課程」
Hwallery2013秋冬新品 讓你穿衣保健康
全國烏克麗麗嘉年華會 新移民共襄盛舉
貓纜系統12/2至12/5進行檢修 暫停服務 12/6恢復營運
上櫃公司102年度第三季財務報告 審閱結果出爐
艾桑彗星爆亮 台灣有望目睹
白宮：允民眾續用原本保險
海燕救災 聯合國用衛星照片
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
劉冠余：配合政府合法租用
葉倫任命聽證 為QE強力辯護
歐巴馬宣布計畫 救健保法缺失
向谷歌索用戶資料 台灣件數增
菲風災罹難人數 增至4460
美兒童醫院槍響 一男中彈被捕
涉竊佔國土 劉政池遭聲押
冰山離南極北漂 龐大如新加坡
路透：甘比亞宣布與台斷交
統一證看好股票期貨
助菲賑災 中信金捐千萬元
集嘉雙卡機 搶入門市場
集嘉智慧機 訴求三方通話功能
長榮海開闢NHS航線
廣穎推耶誕純白系列儲存產品
瑞昱U3網路晶片獲創新獎
透過固定收益 掌握人民幣升勢
東北季風增強 迎風面短暫雨
第一線網路接點 布點上萬
人類養狗 源自於養狼
白忙近月 印當局千噸黃金夢碎
呂慶龍拜會法國羅里昂市長
甘駐華大使：未獲甘比亞通知
索羅斯大舉敲進微軟 減碼谷歌
甘比亞與台灣斷交 立即生效
美飛機1乘客高空落海 緊急搜索
美股創高 台股上攻惟量是問
台灣揪劣油 國際橄欖組織耳聞
亞洲10大運動員 林書豪第2
日圓貶破百 日股漲破萬五
多倫多市長去留 省長可能介入
訂單攀升 應材財測達標
學測指考分合 將辦分區座談
永豐餘擴產家紙 將斥80億元
甘比亞共和國小檔案
港媒：習近平將掌管兩新機構
辣椒Q3轉盈 小賺0.24元
中山高2車禍 2人命危
巴克萊銀行 裁英1700員工
甘比亞與台斷交 仍盼維持友誼
日圓貶破百 週線續挫
台股開盤漲33.99點
斷交 外交部收起甘比亞國旗
全國電促銷 推液晶電視優惠
IFRS效應 潤泰雙雄漲停
台泥獲利大增 每股2.06元
陸媒：統一康師傅稱產品達標
金溥聰否認高升 不談誹謗官司
緊黏安心亞 蕭閎仁成宅男公敵
威盛旗下威睿Q3大賺16億元
技術人員未被要求限時離甘比亞
聯發科推11ac雙核網路晶片
傳多名中共常委將加入深改小組
葉倫：應制定非銀行機構規範
甘比亞宣布斷交 外交部因應
創見搶進行車紀錄器市場
陸國企改革 繳中央紅利擬上調
淡馬錫減持美股 拋售臉書
甘比亞駐華大使抵外交部
台援軍訓中心 十月才移交甘國
台大社會奉獻獎 頒給沈芯菱
穆迪降低美4大銀行債信評等
亨氏食品裁員 股神加持也沒用
陸城管疑酒駕闖禍 撞死國中生
油含銅葉綠素 15件不合格
蔣偉寧：性平教材是給老師參考
玉山東莞長安支行 金管會同意
林書豪板凳殺出 火箭首節領先
新台幣兌美元匯率 盤初升值
花漾導演周美玲多倫多會傳媒
霧霾又來了 上海變髒變冷
巴菲特增持埃克森美孚股權
一城4000人死 超出菲總統估計
張榮發張忠謀 獲台大名譽博士
研華購併英國顯示器廠GPEG
星巴克奔馳鐵道 瑞士火車飄香
蜂害已除 後慈湖恢復入園
阿里山遊園車解民怨 獲金擘獎
營運中工廠 食品業老舊廠較多
陷醜聞 韓國觀光公社社長辭職
國際兒童色情案 主嫌早落網
林書豪切入犀利 火箭半場領先
汪濟夫婦書畫聯展 作品百幅
張忠謀談博士學位 恩怨不解緣
賈掬步出外交部 未回應斷交
港府：依法禁保釣船離港
港金管局：歐美經濟仍弱
類股齊揚 盤中站上8200
人蛇泰女 來台曾任旅行社副總
駐美處頒華府僑務榮譽職證書
越共總書記將訪問印度
屏空軍士官涉貪污 10萬交保
台甘斷交 中華民國震驚遺憾
三福：台面板占特化品營收比高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
外交部：斷交是賈梅個人決定
美可能放寬連鎖裝置車安全要求
全代會外鞭炮傷人 警傳喚調查
陸對非洲大戰略 鞏固政經勢力
愛無國界 台甘民眾共推拋錨車
港金管局：港幣現不與人幣掛鉤
火箭穩住罰球 前3節小幅領先
王品明年進軍美國市場
塑化劑團訴 消基會再上訴
甘斷交 楊永明：應非兩岸零和
台甘合作計畫 視政府指令進行
獄中遙控 媒介外勞非法工作
甘比亞斷交 朱立倫籲朝野冷靜
南投仁愛地震 規模3.9
泰3成婦女 默默忍受家暴
外資盛讚美律 股價一飛登頂
甘比亞與台灣斷交 陸還沒表態
港外匯基金第3季獲利近2千億
信義線轉乘攻略 古亭任務加重
跨黨派立委 促入UNFCCC
國際衝浪賽 頂尖好手台東競技
甘國斷交 北科大甘國專班尷尬
日設定溫室氣體排放新目標
兒童色情案偵破 全球386童獲救
台甘關係 外交部下週立院報告
信義線轉乘攻略 大安站成樞紐
宏都拉斯蝦年出口2億美元
三中後 共軍渤海黃海軍演
摻油案風波 味全向大統求償
鞭炮疑傷人案 律師認事證不足
埔里溫泉之旅 品嚐溫泉點心
檢方比對資料 查銅葉綠素來源
火箭末節險翻船 靠罰球勝尼克
涉竊占國土 劉政池3百萬交保
人民與台無仇恨 馬總統籲援菲
消基會諷塑毒無害 昱伸成冤案
台甘斷交 經貿影響不大
台選手參加維也納殘障鋼琴賽
新台幣盤整 午升3.3分
銅葉綠素油流向 食藥署未說明
副總統：智慧綠建築增企業獲利
台灣學者：陸應正視開羅宣言
香港冒牌金正恩 人氣火紅
南投仁愛地震 輕搖無恙
下週油價 恐漲3角
遲未領畢業證書 廖一久：怕凹
西印度火車出軌 恐已4死多傷
菲國雷伊泰省旅遊警示燈升橙色
廖世傑拜訪墨賣場台商
毛巾展風華 虎尾新亮點
甘斷交 江宜樺：不會骨牌效應
信義線轉乘攻略 中正紀念堂站
福壽葡萄籽油 允現金退貨
公車WiFi輻射 環團籲警示
穿戴裝置朝普及與利基市場發展
甘比亞終止關係 中華民國遺憾
亞職開戰 三星獅啦啦隊吸睛
暴力討債 竹警破黑幫組織
高雄大樓火警 1嗆傷無大礙
印尼神鷹特遣隊 化解以黎衝突
避免近緣交配 解碼台灣鮭基因
圓仔9公斤重 跑步樣似小毛球
出貨看增 4外資升華碩目標價
甘比亞總統曾斥外援 替陸講話
南韓：尚無金正恩訪中徵兆
味全頂新製油向大統求償1.5億
甘斷交 外交部：賈梅作風可循
中華民國助瓜地馬拉災後重建
電子產品縮水 長榮擬砍貨機數
拉美司長：與中南美邦交穩定
小摩降廣達評等至中立
江揆：斷交原因不排除各種可能
三福化工搶陸面板化材商機
尼克烏龍駭獸 火箭驚險收勝
劉政池3百萬交保 限制出境
王品將重返美國 挑戰連鎖天堂
台股收盤漲42.21點
獲利佳 水泥股拉尾盤
美國防支出減少 洛克希德裁員
烈嶼洪氏家廟重建 循古禮奠安
台股平盤上整理 收漲42點
大賺僅帳上 雙潤明年股利不含
國防部：台甘軍事配合外交檢討
甘斷交 江揆要求外交人員負責
11月台指期漲35點
紀委會 邀曾勇夫黃世銘說明
張懸國旗事件 江宜樺遺憾
駐巴大使館舉辦台灣文化週活動
11月電子持平 金融期漲
替友出氣遭辱 男公所放爆裂物
22年後全球人口1成有糖尿病
民進黨憂斷交潮 籲危機管控
阿里山展新風貌 廣邀走訪
傳產強勢 台股站上5日線
印尼火山再噴發 急撤逾5千人
櫻花鉤吻鮭基因定序 完成解碼
深度優質旅行 光點計畫啟動
台男沙巴遭槍殺亡 妻疑遭挾持
印度第2艘航母將服役
高市一卡通衝量 爭取可搭高鐵
遭指未估泡麵風險 衛福部澄清
共組詐騙集團 越勞台人被查獲
年度代表字 江宜樺選望與品
信義線轉乘攻略 西門翻轉軸心
抓學妹扮狐狸 牛津大學惹議
台灣鮭基因解碼 防近親繁殖
台旅客遊沙巴 1遭擊斃1被擄
三大法人賣超台股16億元
警包庇色情 王卓鈞：絕不護短
賴清德：監院調查有助南鐵工程
台旅客沙巴中槍喪命 妻失蹤
信義線轉乘 北車到世貿13分
巴菲特買進埃克森美孚4千萬股
核電廠停機 日下調減排目標
甘比亞在台生 斷交處理待研商
被恐嚇玩死你 東縣村長告議員
推港文化 叮叮車駛進松菸
王金平：會答覆紀委會提問
圖坦卡門姊妹像失竊 埃及求助
元威殿池府王爺 彰市街道遶境
南鐵案監委調查 自救會不接受
年度代表字 胡志強圈選惶
陸外交部：與甘方並無接觸
台船長遭日押 交保獲釋
嬰幼兒過敏年增 北部逾1/2
破地下化工廠 涉賣違法洗髮精
江宜樺：若無法挽回 終止援甘
亞職賽國旗飄揚 開幕唱國歌
楊潔篪：推進兩岸關係以人為本
中崙溫泉取得標章 嘉義第二家
日本市議員疑攜毒 在廣州被捕
亞洲博聞珠寶展 台北登場
大陸萬支假狂犬疫苗 追查不到
大統資料混亂 回收油品進度慢
傳陸泰簽定高鐵合作協議
慈濟援菲物資 重災區發放
聚亨：泰國電爐廠明年首季試車
利入境 台籲港澳居民慎填資料
甘斷交 楊進添：賈梅作風強勢
三星5秒賺百萬 富士康60萬
國安密帳案 李登輝一審無罪
新台幣收貶1.4分
北富銀主辦富樂聯貸
客家流行歌曲大賽 祭高額獎金
三星獅奪勝 韓生好激動
警大校運熱鬧無比 學生飆創意
中油推月曆 以員工畫作為題
首位美駐日女大使 卡洛琳抵日
警官性侵女警 糾纏判4年
嘉市故事收集站開張 到宅錄影
台男命喪沙巴 大馬警海空緝凶
疑久病厭世 男女到旅館燒炭
甘比亞斷交台灣 陸稱事先不知
菲風災死亡 上修至3621人
號誌故障騎士慘死 北市允負責
中捷開發案被退 不排除提國賠
雲縣查獲苦茶油 成分標示不實
大和證：上銀目標價265元
紀委會 盼王金平書面答覆柯案
日市議員涉攜毒 陸機場遭拘
江宜樺：博弈與觀光無必然關係
李登輝獲判無罪 律師：不意外
中共三中改革文件 60項任務
李文忠湯火聖衝初選 擦出火花
張顯耀：深化兩岸交流創雙贏
走出人生陰霾 曼德拉孫女出書
桃警破販毒集團 逮27嫌
台夫婦沙巴遇難 大馬警方偵辦
土總理將訪俄 商議敘利亞危機
網友票選蛋炒飯 鼎泰豐第2
李登輝無罪 特偵研究是否上訴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
嘉義農漁產品 驚艷上海食品展
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
日廢油精煉廠爆炸 逾10人傷
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
身體亮紅燈 豬哥亮辭萬秀豬王
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
相愛最重要 羅馬市長挺同志婚
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
疑前女友結新歡 持刀刺死遭訴
信義線攻略 北投站穿針引線
甘比亞斷交 陸涉台外交同口徑
本周上市公司市值減0.64%
與甘斷交 陸委會持續關注
羅瑩雪撤告 江揆：有檢討空間
釋放守護北極者活動 全球登場
菜市仔車拼 北市集獲24顆星
海燕襲菲 政院促做防減災依據
本周上市指數跌0.64%
輔英科大：甘比亞專班不受影響
弟陷官司 劉政鴻避公開行程
東北季風影響 16日氣溫再降
掃黑 竹市警跨區查大批槍械
非熱門景點 旅客應注意安全
金馬50風華展 獎在多人不在
彰化縣府出書 分享幸福施政
國銀大陸分行 獲利逾10億
中壢國際鐵人賽 近2千人較勁
綠厝邊攝影 鼓勵民眾環境營造
嘉義寫真 KANO場景重現
盤整 新台幣收貶1.4分
華亞科等4檔恢復正常交易
程建人：台甘關係仍有一點可能
臉書社群 警助8旬翁找家人
台女假結婚 面談移民官識破
醫援菲律賓 路竹會宿霧義診
認證加持 攤商營收增7%
公益彩券園遊會 藝人代言發聲
學者：兩岸應討論國際參與議題
前10月 上市櫃股票成交值略減
2022冬奧 北京等6城競逐
借殼上市 最長3年觀察期
吳念真催淚劇 高雄票房破9成
揚言燒炭嚇老婆 弄假成真不治
加強示範區溝通 管中閔不出訪
貓纜將年檢 12/6恢復營運
甘比亞片面斷交 台留折衝空間
商銀資方打壓工會 勞團譴責
黃鴨不來 台中市推泰迪熊
多次語出驚人 賈梅常惹議
上海商銀：未打壓工會幹部
郭書瑤4金加持 奮戰金馬新人
民團反趕場服貿公聽 藍盼加速
台甘軍事合作 國防部將檢討
李登輝：我無罪 對自己有信心
推智動化技術 加速智慧化生產
陸委會高雄舉辦兩岸交流研討會
雲豹決賽 米沃工場獲百萬獎金
菲國風災 高市捐3萬美元
鎮公所前放爆裂物 男子聲押
出口回春 大馬經濟加速成長
雲林快樂豬 農博牧場成形
陸未接觸甘國 衝擊兩岸疑慮減
路竹會義診 甘比亞人民感念
甜甜圈市場 美國新品牌登台
大馬沙巴東海岸 旅遊警示調升
信德年閉幕禮 23日全球同步
濱田茲音訪台 想見五月天阿信
遊戲新幹線獲BLESS代理權
中共發布深化改革重大問題決定
涉內線交易 約談東友總座特助
南台灣女子高球賽 呂雅惠奪冠
明年全球趨勢 貧富差距及失業
水產食安 高屏籲提高抽驗比例
2022年冬季奧運 6城市申辦
紀念父親樂善 捐復康巴士遺愛
李行讚李冰冰 拿金馬星路大開
驚世媳婦盼逃死 聲請釋憲失敗
議員認興霖案罰太輕 衛局說明
李登輝籲別上訴 不然會凍未條
承辦亞職 黃鎮台拚國家顏面
台男命喪大馬沙巴 設籍北市
勞團譴責資方打壓 北市籲理性
抵費地蓋平價宅 胡志強贊成
二行詩朗讀 秋紅谷詩歌迴盪
監聽國會案 兩協會辦座談探討
台日若開放博弈 銀娛擬投資
經理人：歐企業衰退結束轉獲利
法媒：甘比亞因利益與台斷交
含銅葉綠素油 高雄下架16項
自貿區提台灣 台協：好消息
北院：李登輝不知鞏案餘款流向
3中文件 加強對台開放合作
蘇貞昌：沒動念選台北市長
台韓簽國際展覽合作備忘錄
駐甘比亞大使：與賈梅溝通無礙
網龍無雙萌將傳iOS版上架
微星獲CES創新產品獎
10月工具機出口 月增8.5%
玩蛇板撞電線桿 男童命危
藝術駐新北 雲門2進社區校園
羅由中：暫勿赴沙巴仙本那旅遊
3中文件 多數涉經改
支出有歧見 歐盟槓歐元區大國
胖達人條款 預計年底出爐
高雄旅展優惠多 民眾搶翻天
今彩539開獎
斷交事件 陸：防有心人利用
陸放鬆一胎化政策 廢除勞教
瘋狗浪再逞凶 瑞芳1釣客落海
陳菊：土地重劃禁得考驗
印謠言食鹽缺貨 價飆十倍搶購
食不安 前衛署官員籲天然尚好
大樂透開獎
擁護黃鎮台 球迷：有你真好
美官員：陸展現市場化改革決心
國際衝浪賽 姚元浩破浪晉級
東亞建築講座 談南韓建築進程
金門演練應變 強化空污應變力
中共將發展混合所有制經濟
鄭兆行關鍵一擊 犀牛領先樂天
日女受刑人20年來倍增
蕭萬長訪美 加溫台美經貿關係
王品送20萬朵玫瑰慶20週年
中共推動國防改革 要聽黨指揮
台灣鯛風波 韓電視台貼文澄清
食油風暴滿月 疑點仍一堆
朱是否拚大位 高育仁：視需要
習近平：設國安會當務之急
降助弱勢門檻 民團推修法扶法
台男命喪大馬沙巴 家屬難過
疑包庇色情 廉政署約談2官警
PK日職啦啦隊 犀睛女孩熱情
專家：北京欲強化大中華經濟區
BBC：甘比亞與台灣斷交
3中文件 盼建開放型經濟
自貿提台灣 學者：易成功
甘比亞斷交 蘇貞昌：嚴重警訊
交部評估在高雄辦亞洲郵輪論壇
夏立言：兒子即將回台準備服役
陸政府職能改革 大量取消審批
世界花式溜冰 中華隊第4
強勢賈梅退出大英國協 曾惹議
台男命喪沙巴 上海從事成衣業
今彩539 頭獎槓龜
涉外人士：不排除直接赴甘溝通
大樂透頭獎槓龜
犀牛自亂輸球 觀眾席一片沉默
專家：中共改革深廣度前所未有
逃離災區 菲軍艦運送災民
赴甘比亞溝通 外長：作業中
甘比亞總統賈梅 主政近20年
台商遇襲 外交部促馬國速偵辦
陸放寬一胎政策 專家：是時機
美特勤風流帳 遍及全球17國
三中會 學者：陸對改革下決心
茅于軾評改革：利益集團難撼動
美特勤怠忽職守 泰國妓院喝掛
韓澄清台灣鯛 外交部將助宣傳
負日 義大教頭：只能盡心盡力
美製造業生產增幅 大於預期
中共：任何組織不得超越憲法
船員落海昏迷 國軍直升機救援
台甘軍事合作 國防部將檢討
外媒關注 台灣甘比亞斷交
頂新向大統求償1.5億元
大陸廉價航空 進軍台灣市場
甘比亞與台灣斷交 大陸也狀況外？
甘比亞218名留學生 處境尷尬
中韓日共編歷史教科書 日反對
台夫婦大馬斃命 警諾全力緝凶
烏龍稅單糾纏萬年 稅奴永遠無法翻身？
美麗華恢復供電 人員脫困
搶房、搶快、搶優惠 力麗哲園春節訂房即日起開放
台北凱撒大飯店~許您一個豐盛團圓宴
萬馬奔騰 『近』在福容大飯店
美國消費者票選第一名甜甜圈品牌Krispy Kreme12月登台
國安密帳案宣判 李登輝判無罪
理想大地飯店十年有成 屢獲多項年度「神秘客大調查」殊榮
台灣派特使 搶救甘比亞外交關係
台人命案 刑局聯絡官赴馬協查
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美官員：下週或與伊朗達核協議
美眾院通過 續賣不合歐記保險
東部海域地震 規模5.2
利比亞民兵衝突 15死上百傷
歐巴馬：與保險主管亟思對策
台灣發明人克羅埃西亞參展
英安妮公主：應考慮食用馬肉
法神父遭綁架 已轉往奈及利亞
台灣文化光點計畫 推向加拿大
拉美人民憂執政者欠缺領導力
巴西舶來品市占率持續成長
南特影展開幕 趙德胤角逐競賽
藍帶畢業典禮 呂慶龍勉勵學生
東方占星學 參加比國發明展
富比世媒體集團傳求售
東北季風影響 迎風面有短暫雨
冷氣團到 18日台北市14度
烏日遇雨就淹 擬加高防洪牆應急
美股續揚 週線連6紅
台大光雕音樂會 總圖當背景
師生秋鬥 主軸反教育商品化
1至10月 越車禍近八千人死
李新穎拜會薩爾瓦多第一夫人
中壢鐵人賽 近2千人清晨起跑
港媒：共軍可能設作戰司令部
港媒：習近平改革藍圖大膽
國產柳橙上市 農政單位力推
墨京台灣精品展 推動雙邊經貿
歐股走高 週線連6紅
德國桌球賽 莊智淵陳建安晉級
出版事業衰退 富比世集團求售
首爾直升機撞高層公寓 1死
好心人基金會捐贈尼加拉瓜輪椅
市場變化 平衡基金邁入第3代
金馬50風華展 半世紀收眼底
美元走軟 金價週線收紅
海巡查獲走私菸 1千多箱
鋼鐵論壇盼業界帶動綠色發展
經部國營事業招考 17日登場
租金走升 日REITs添動能
南大門復原出包 韓官員遭撤職
庫存攀 紐約油價連6週跌
癌童化身蝙蝠俠 7000人助圓夢
起草人：陸改革時間表 展決心
宜蘭身障園遊會 集發票送苗木
服貿停滯 經部憂自由化
愛台灣 工商團體籲服貿快過
服貿延宕 外界憂心後續進度
多倫多市長惹議 議會削減權限
詐騙頻傳 竹縣警宣傳反詐騙
中美執法合作 加強追逃追贓
驗假油儀器 長榮空廚啟用兩年
直接溝通 前駐甘比亞大使啟程
捕鰻船擱淺 漁民堅持不下船
鐵道迷有福 台鐵推火車月桌曆
起草人：三中改革強調市場作用
中共深化改革 陸網友盼落實
華航日本線優惠 預約楓紅櫻花
台男命喪沙巴 家屬盼還公道
紀委會調監聽譯文 釐清關說案
李克強沒擔綱 疑習李體制生變
服貿加速 藍不排除自排公聽會
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
民團籲重視職災勞工心靈創傷
機車數量新低 趕報廢免繳欠費
眾院紀委會取消2議員訪台調查
台中泰迪熊 力拚黃鴨及圓仔
降尿酸藥無限制 特定族群危險
中共三中改革文件 單行本上市
圓仔愛探險 一揭蟲隱村祕密
身障保齡球賽 展滾動不懈鬥志
10月外銷訂單 值得關注
蘆洲警涉賄案 2嫌送新北檢
台甘關係 外交部24小時因應
土銀內控缺失 遭罰200萬
陸放寬民設銀行 對台金融利多
第4季DRAM 上下游齊看旺
南韓直升機撞江南華廈 2機師死
食安衝擊 餐飲業祭優惠挽人氣
日媒：陸海警船入侵釣島海域
首爾直升機撞樓 暫無居民受害
喝咖啡看戲 竹市推廣村落文化
氣候變化影響 每年死40萬人
台灣大行創獎 反映近期熱門話題
聽白先勇談文學 日學者感幸福
紀念開羅宣言邀邱吉爾孫女來台
傳藝一甲子 蕭璧珠紀念音樂會
巧匠新藝 大學生尬創意
紀念開羅宣言 國史館抄蔣日記
想贏日本 林晨樺差點下場投
中油加油站公廁整潔週起跑
大西洋極南端6.8強震
東北季風增強 陸空污影響台灣
買兄弟象 麗寶：接觸中
籃球大帝喬丹 拍賣芝加哥豪宅
社會企業市集 創造在地經濟
星國沒地震 地震車模擬體驗
筆電代工 第4季3好2壞
資策會強化企業雲端伺服器共識
習李體制受疑 專家另有解讀
安親班逾時費 不超過120元
首爾遭撞樓 江南區名人大宅
不只網購 樂天擴大服務觸角
雷霆二千成軍 取代工六火箭
富味鄉案詐欺起訴 18日首開庭
專家：習近平致力推動黨政分家
百貨業辦寶寶抓週 超級可愛
顧：蘇若選北市應宣示不選總統
探索火星大氣之謎 MAVEN將發射
甘比亞學生 沒獎學金可能離台
新北警疑貪小利當色情業者線民
大馬警方預期 遇劫台婦仍活著
迎金面媽祖 40宮廟齊聚台北
李安眾人前告白 林青霞嬌羞笑
陸放寬生二胎 估影響二千萬人
孝行不分老幼 中市22人獲獎
封測台廠 第 4季不淡
經部組團赴菲 考察電子商務
印火星探測器 離地19萬公里
朴子刺繡 模特兒走秀
大馬雜誌票選 台灣為美食之都
李鴻源：不要為了蓋建築物而蓋
胖乩童猝死 醫師籲減肥
男子命喪沙巴 犯保擬訪家屬
LED照明出貨 明年增近 7成
運動手表連手機 可雙向操控
蘇蔡戰2014 綠營看法分歧
威力纖案 製藥副執行長仍收押
關懷氣候企業論壇 談企業責任
環保專責未盡責 桃縣追究責任
百年國小慶生 廢棄物變身藝品
開羅宣言 邱吉爾外孫女首訪華
評估管理 找出企業洩密漏洞
張凡旋黑白人生 轉傘創好心情
漂白水弄瞎女兒 狠媽判40年
華山園區 台日文化交流
從治標到治本 抗痘控油降發炎
當代藝術家許臾 40年創作展
亞職賽 球迷攜台灣旗遭驅離
沙巴命案 家屬19日赴大馬
飲料調製結業 激勵馨生人創業
亞幣走弱 台幣盤整
金馬50華府奔騰 影迷湧入
味全福懋股票交易 金管會查核
氣溫轉冷 防範季節性電器火災
學者：陸真行憲 中共仍居領導
蔡明亮：靜默是力量 話語不是
海燕重創後 物資終抵達災區
賑災菲國 缺食物飲水及醫療品
沙巴命案 家屬盼維持遺體完整
規格統一 紙本電子發票將變身
馬國失蹤台婦 傳打電話求救
新北警包庇案 1交保1聲押
信義線通車日 北市18日宣布
何韻詩獻唱金馬50 追思梅姑
機門未關就升空 印航否認
選北市長 柯文哲：退選才宣布
補習師伸狼爪 猥褻女童遭判刑
難得分 義大犀牛提前遭淘汰
軍歌涉強暴字眼 星國禁唱
計程車服務 台北全球第18
避談2016 郝朱：市政優先
陸官方：放寬二胎不設統一時間
勞工年度秋鬥 17日下午登場
想終身免疫 專家：要反覆曝露
願望成真 癌童扮蝙蝠俠救城市
亞洲文化推展聯盟大會清邁開幕
問題油換包裝上市 盤商指傳聞
食品老師籲學員 創業拿出良心
黑手出頭天 中市柳元斌藝級棒
健康瘦身 管碧玲甩重10公斤
國際匯款 各途徑分庭抗禮
陸官邸制 省縣市一把手可能先
家屬將赴大馬 外交部協處
犀牛2連敗 洋教頭仍然高評價
福懋油案 中檢傳訊13人
疑奶粉問題 食藥署：暫停食用
圓仔練爬樹 頻跌倒撲空
黃色小鴨缺席台南 白色鴨代打
中壢鐵人賽 陸戰隊士官奪冠
首屆台瓜FTA執委會 瓜官員來台
現場烹煮免費嚐 行銷南投意麵
好心沒好報 陸生救老翁遭索賠
彰化大貨車撞小貨車 2人受傷
活動中心改建 雨天不再放水桶
部落耆老演出 彌撒曲成交響樂
共軍演習 攻擊島上城鎮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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錦屏學生唱歡樂歌 民眾聆聽
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綠能業赴日拓銷團17日啟程
食藥署：問題油應脫離食物鏈
新疆首條高鐵 2014年上路
地主最後希望 一獅亞職登場
呂秀蓮：蘇蔡不選 我才出來
杭菊節登場 萬人訪銅鑼賞花
新移民增加 金縣府關懷
竹縣義消競賽 展現救災能力
投票助愛心 票數逾25萬
中共廢勞教等改革 人權者懷疑
路竹會菲義診 災民感恩
陸媒：陸至少拒絕5國建交請求
蔡琴苗栗開唱 5千歌迷興奮
女嬰死 業者稱奶粉鈉含量合格
逃避債務又行騙 金門男送辦
毛澤東冥誕日近 紅二代頻亮相
女嬰病死 家屬控奶粉鈉超標
高市掃街車添新裝 彩繪亮相
美組織：新浪微博持續箝制言論
清潔隊罷工 馬德里換消防員掃
開放生二胎 陸80後很糾結
17日季風增 全台最低13度
警涉包庇色情 1交保1羈押
李登輝：應認真思考遷都
問題油重包裝 衛生局籲勿觸法
防釣客落海 侯友宜巡東北角
替代役男脫險 籲資助國外貧童
大馬：阿布沙伊夫疑殺害台遊客
亞職賽場邊嬌點 啦啦隊鬥豔
外交部：台甘合作計畫照常
李登輝：國土重新規劃7區域
審計新村活化 小蝸牛市集開張
德國桌球賽 莊智淵挺進16強
起草小組無李 黨校學者說合理
更正報導 台灣鯛協會赴韓行銷
劉政池涉占國土 曾遭罰60萬
殺台男 大馬指阿布沙伊夫所為
陸赴台自由行達人 獲獎15萬
屏科大屏監醬油 營業額上升
推觀光 屏東四重溪溫泉季登場
辣妹團出動 台南廟會吸睛
誆稱清室後裔 詐騙陸商遭起訴
漁船火警冒濃煙 疑施工不慎
兩岸書法聯展 不同風格交流
工程師轉賣汽水 老爹稱號走紅
廈門池府王爺遶境 彰市熱鬧
新北歡樂耶誕城 熊熊車添萌意
首爾直升機撞樓 疑霧濃肇禍
白冰冰演藝生命保證水餃沒問題
成大海洋生物及鯨豚中心開幕
銅葉綠素納切結不實 嘉檢要查
人氣外食展 吃得安心
環島單車成年禮 紀錄感動人心
歐上百語言瀕危 專家憂心
蕭萬長率團訪美 為台美經貿努力
外交部：已向馬國表達深切關切
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投顧：股債平衡 降風險追成長
杏國酚瑞淨軟膏在台上市
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狂舞派銀幕吻 顏卓靈僵硬定格
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台韓雙獅鬥 預售票1.5萬張
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陳山眉8分 裕隆不敵台灣大
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首爾直昇機撞高樓 正副駕駛亡
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新疆暴力襲警 11死2傷
看見台灣 票房破5千萬
菊世無雙 士林官邸菊花盛開
2千噸不純油 銷毀做生質柴油
國際衝浪賽閉幕 日本大贏家
五月天電影東京試映 粉絲興奮
因應甘比亞斷交 府開國安會議
美國安監聽權限 最高法院關注
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
馬爾地夫總統決選 雅門險勝
馬爾地夫決選 納希德承認敗北
衝突死傷嚴重 美籲利比亞冷靜
牙買加短跑名將包辦最佳運動員
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淡水14.2度 入秋新低
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避邊緣化 學者：速入區域經合
越日領袖將訪印度 平衡陸
研究：印度網民估明年6月超美
教檢教甄難易失衡 亟待改革
軍事專家：阿帕契不能算貴
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攻擊直升機阿帕契 反登陸一流
石瑞琦抵甘 安排與賈梅見面
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檳城魔幻壁畫的醉人召喚
彩虹橡皮筋手鍊 風靡美國兒童
藍估4至5個縣市年底完成提名
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火箭半場領先金塊 林書豪9分
資策會助美中心 推動中文起飛
共軍密集軍演 學者：化解疑慮
晶焱前3季每股賺1.93元
改革拳總 吳經國獲頒榮譽博士
天然地質 大溝溪保育有成
原盛成功轉戰安防市場 效益現
超可愛 壽險Line貼圖吸睛
eTag功能 擬增停車場扣款
陸首次攝到野生東北豹母子同遊
NSO詮釋樂聖作品 佳評如潮
修保險法 業者反對降持股上限
扁廢人說 呂：選市長還是作秀
3節打完 林書豪11分
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大漢溪龍泉米 新鮮上市
台南清燙牛肉節 民眾搶嚐鮮
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租舊公寓專種大麻 搭公車交易
小朋友找鴨 總統府協尋
關注氣候變遷 台與會波蘭會議
美化農村 2百多村共襄盛舉
合歡近冰點 玉山零下1.1度
迎戰七合一 綠下週首波提名
總統府接陳情 每年逾10萬件
五節芒 生質能源作物新兵
食安風暴 小英辦無毒農業座談
爬樹玩桶跑跑 圓仔練鐵人三項
火箭主場碎金塊 林書豪16分
國道計程日期 12月中宣布
自行車節 嘉義大埔瘋單車
羅傑斯：想買陸房產 卻憂泡沫
沙巴台商不撤資 視擄人為個案
詐取保險金 男將手掌碾成肉醬
克羅埃西亞發明展 台獲25金
為友人助陣 男遭槍擊送醫
陸東北暴雪 高速公路封閉
12年後 陸成全球最大肺癌國
烏克蘭擬租艦載機訓練中心給陸
退休規劃 醫療險不可少
柯文哲：選不選 蘇蔡都要思考
中油：汽柴油各漲3角
元智傳愛 募甜柿贈弱勢
響應身障日 中市表揚身障楷模
駭獸無用 火箭主場破金塊
黃金週線收紅 逢低分批布局
芒花季登場 賞銀芒抽平板
肺癌高危險群 建議早期篩檢
舒跑杯上萬人起跑 蔡炳坤鳴槍
台女沙巴被綁架前曾傳簡訊
黃平洋：和陳思是普通朋友
沙巴警方：未封鎖邦邦島海域
行動上網 業者推預付卡吃到飽
糖尿病專屬餐盤 控糖又減重
飲食缺鎂少纖 易得糖尿病
五股車床工廠火警 無人受傷
終結殺人經濟 勞工秋鬥上街
你睡我吵 美雙胞胎貓熊萌翻天
後山埤站污水納管 通樂除異味
蕭萬長率團抵美 薄瑞光親迎
自家頂樓引火 女子自焚身亡
駐墨代表主持台灣精品展活動
破獲走私海洛英 20年最多
食安 要強化制度執法公正
重慶發現亞洲最大鍶礦床
批薄王被勞教 申訴沒進展
德國桌球賽 江宏傑黃聖盛搶冠
英媒大力推薦台灣自行車旅遊
獵殺雄獅喜孜孜合照 主持人挨轟
台女沙巴被綁 家屬備好贖金
國際機器人大賽 台生摘首金
桃機詐彈客 男子開玩笑送辦
胡志強：要選總統是玩笑話
北京治空污 擬投700億
伍迪艾倫新片 打造影后人選
黑面琵鷺 宜蘭溼地度冬
文創小舖重現花博 推農漁特產
傳藝中心展 黃媽慶木雕創作
入夜至清晨 北台灣最低13度
墾管處舉辦風吹砂巡禮
克羅埃西亞發明展 台灣排第2
機器人大賽摘金 台宅男出頭天
苗栗米精釀 有機苗頭酒上市
智利大選 前總統看好勝選
國民黨表揚 老黨員備感光榮
天然食材增色 客家粄仔吸睛
桃園嘉年華 吳志揚籲多運動
中和湯圓節 千人搓搓樂
藥事照護 弱勢者服藥更正確
航空櫃走私海洛因 市價90億
一只行李箱 行遍歐亞澳
音箱藏海洛因磚走私 國內首見
閹雞賽 邱姓宗親包辦前3名
街頭藝人 103年改一年一審
瓜地馬拉外貿次長訪台
經部國營事業甄試 錄取5%
海燕襲菲 北市成立捐款專戶
12輛老賓士 環島關懷弱勢
柯文哲：怎樣做對台灣好就去做
郭富城張艾嘉 搭檔頒金馬女配
伊斯蘭合作組織籲緬甸持續改革
賣海砂屋 判還近6千萬
好人好事 高市各界不落人後
Etihad訂購56架波音客機
曾國城假日玉市造勢 攤販助陣
吳副總統肯定朱立倫市政建設
龍寶社區運動會 胡志強同樂
美股強勢 台股指望收復季線
投保醫療險 應了解內容
魏家四兄弟公開信：絕無欺瞞
大面板年出貨量 恐首見衰退
Emirates訂購150架波音客機
航空走私毒品 塗巧克力防查
路竹會義診 菲律賓災民揪感心
國際機器人大賽 台奪1金1銅
電子商務業：服貿盡速過關
砂石廠偷排廢水 桃園重罰
北台媽祖文化節 40宮廟會香
缺失多 罰朝陽人壽210萬
衣世傳承 關懷早產延伸至孕期
主要通路已無售福懋油品
桃縣辦園遊會 彩券愛心滿人間
不再當陌生人 同志籲婚姻合法
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
單身女郎 勿忘存退休金
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新加坡不考慮制定貧窮線
陸廢勞教 傳具體方案年底公布
涉貪判刑定讞 前法官本週發監
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章子怡陳(沖) 金馬導演入圍祝賀
前妻：曼德拉仍病重 暫難說話
三芝水車公園吊橋斷 4人傷
新疆襲警 世維：當局挑釁鎮壓
颱風重創醫院 菲女嬰只活3天
宗教關懷 移民署撫慰穆斯林
數字排列組合 警助失智婦返家
高市90歲老鄰長 樂在服務
Q4筆電出貨 巴克萊估增1%
蔡正元：掌握張安薇所在地
圓仔又坐進水盆 卡住了
新疆襲警 港媒：國安會受關注
十年最大水災 越南中部34死
桌上型顯示器面板出貨 恐創低
華沙氣候變遷會議 台分享經驗
單週最佳球員 林書豪有望爭取
日籍友人履約 三訪嘉大跑操場
黑琵保育季開鑼 掀台南賞鳥熱
南大西洋傳規模7.8強震
槍殺房東逃亡 男拒捕舉槍自盡
台中動漫力夯 4萬人次進場
社區營造成果展 九旬翁拉鋸琴
陸國企高管薪資過高 將被降薪
海洛因走私案 警追幕後主使
83歲孫少英 用水彩遊日月潭
油安稽查 合格油品計110件
因應甘國斷交 總統召高層會議
溪頭竹文化節 戲竹游藝
法3科學家獲頒 義大利巴桑獎
韓央行估成長 明年下半年恢復
電影愛琳娜開鏡 失敗中找希望
官邸制 陸官媒引白宮例敲邊鼓
兒盟收養月 見證收養之愛
經濟部農委會 挽標章信賴感
正視氣候正義 宗教團體倡禁食
變冷囉 玉山零下低溫
在奈國遭綁架 法國僑民獲釋
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路竹會義診 曾治療甘國副總統
入夜氣溫降 合歡玉山飆冰點
領奧斯卡榮譽獎 布裘曬恩愛
甘國未撤館 外交部持續斡旋
對症吃枇把膏 避免痰多上癮
捷運信義線 18日宣布通車日
陪不老長輩做小事 微孝圓夢
台甘關係 立委：釐清後應究責
韓國泡菜 中港台正名辛奇
南極洲附近發生規模7.8強震
三芝斷橋 新北市府將釐清責任
檢警破獲 20年來最大貨機走私毒品案
俄國內航班墜毀 恐有50死
英國諾貝爾文學獎得主萊辛辭世
德國桌球賽 江宏傑聖盛亞軍
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賈梅拒見特使 台灣宣佈與甘比亞斷交
俄客機失事 韃靼總統之子罹難
關懷新移民 副署長訪燕巢
監視日自衛隊演習 中俄偵察機同天逼近領空
金門新移民增加 縣府表關懷
「秋鬥」千人走上街頭 控訴政府向財團靠攏
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2013年第三季我國食品產業回顧與展望
櫃買中心與證交所將共同舉辦
行政院審議通過 降低漏水率計畫102至111年
櫃買中心昆山招商 共創雙贏
故宮經典文物郵票
習近平北京會見柯林頓
郵政102年甄試依業務需要 已傳用約6成正取人員
台中金典酒店 台中秋季旅展下殺拼優惠
北捷說明 信義線通車優惠措施
102年度教育部國教署 辦理所轄高級中等學校
台星簽署協定對台灣經濟 有長遠重要性
歸零高權證 之風險
郵局代售 觀世音菩薩珍藏冊
史上兇猛的勒索軟體CryptoLocker襲台
移民署推動多元新移民文化 明日舉辦成果展與座談活動
人在獄中遙控 仲介非法外勞
新移民配偶照護考核 台中市得第一
關懷新移民學童就學 學生發動洗車服務募款
上市公司淨值低於票面暫停交易 原已資買或券賣不受影響
苗栗家扶中心舉辦園遊會 越南媽媽展示手工藝
圓仔太大隻 坐不進水盆
聞油色變！ 「將子」有機食用油重拾信心
張震大婚 舒淇接捧花感動淚崩
國防部：駐甘武官配合使館撤離
台甘斷交 林永樂允檢討
周美青訪柏林 贈書德圖書館
三星獅教頭：下次一定拿冠軍
全球25億人沒廁所 聯國籲關注
握納粹劫掠名畫 德老翁不放手
俄國內線客機墜毀 44死
德桌球賽 江宏傑黃聖盛獲亞軍
台維斯盃 捷克擒塞爾維亞連莊
義埃特納火山 再噴發
德桌球賽江宏傑黃聖盛男雙亞軍
阿巴斯促國際追查誰殺阿拉法特
阿巴斯：巴人會守信 和談9個月
亨豐減資案重新起算
三陽海外無擔保轉換債重新起算
助學 國泰世華銀捐越盾3.6億
義小農團結力量大 推有機農業
TPP保密多美議員反快速管道
公債報酬低 南韓基金轉戰海外
PS4北美頭24小時賣百萬台
迎接購物季 谷歌闢零售戰線
美議員要求 TPP禁操控匯率
公益彩券9月盈餘26億元
智慧穿戴決勝 使用者為中心
騎遇福爾摩沙落幕 後會有騎
台維斯盃 捷克挫敵連莊冠軍
喬鼎獲巴格達機場監控系統大單
冷氣團報到 淡水12.8度
頎邦12吋金凸塊稼動率續滿載
大陸沙塵恐南下 影響台灣空氣
美股收紅 台股反彈需帶量
美律明年收割期 投顧再按讚
楊潔篪將拜會韓總統朴槿惠
投書美媒 台盼入UNFCCC
埃及列車撞巴士 傳20人罹難
AIG租賃招視 蔡明興有興趣
裁員重整打基礎 日企獲利倍增
幫幫忙基金會訪薩國老人院
外交部：終止與甘比亞外交關係
台股開盤漲24.73點
外交部宣布 與甘比亞斷交
一夜飆低溫 玉山零下3.9度
林永樂：即日起與甘比亞斷交
單獨二胎 北京擬明年修法實施
券商看好三中全會對港股影響
富味鄉案首開庭 聲押成焦點
北市萬大路火警 救出3人
捷運信義線 郝上午宣布通車日
傳共軍總裝備及總後勤部合併
華沙捷運列車起火 8人送醫
創惟U3晶片 搶下PS4訂單
避航空障礙 首爾將檢查高樓
雅虎加州被控攔截電子郵件
GMP修正方向 落實源頭管理
方大同裸眼現身 大玩復古風
陳文南：盡最大努力處理後續
五金量販店火警 無傷亡
台裔無照牙醫 多倫多投案
陸需求夯 法葡萄酒拍賣創新高
台女被擄 法部對馬國有要求
SiP推Q4業績 日月光站高
林永樂：與甘比亞關係無轉圜
桃機新總座 資深航空人費鴻鈞
國光獎金 蔣偉寧：按比賽規劃
國企到考率低 鐵飯碗印象改變
總統親自拍板 決定與甘國斷交
張盛和：租稅優惠非自經區武器
奶粉鈉超標 第二例出現便停售
台甘斷交 邦交國減為22個
雲嘉南高屏 空氣品質不良
強風侵襲 伊利諾州至少3死
響應世界愛滋病日 越宣導防疫
傳澳洲監聽印尼總統及夫人電話
美媒：陸生已成高中經費來源
上海自貿區 貨貿服貿分開管
埃及火車撞車 20死15傷
假自住真炒房 財長：加強查
單獨二胎 陸券商：5類股受惠
林永樂：過去半年甘無請援要求
搶攻廉價航空 華航年底說分明
聯發科明年智慧機出貨估3億套
鄭麗文：發言人室已遇缺不補
蓋洛普調查：大陸6%員工敬業
嘉市眷改都更案 公開招標
港媒：韓正栗戰書或19大入常
走私90億毒品案 3嫌羈押
陸石墨之都濫採 種出黑芯米
甘國學生 北科大：配合政策
檢視私校財務 教長：三年一期
降息後 歐銀年底前料按兵不動
冷氣團到 通風防一氧化碳中毒
甘國副總統：甘國總統決定斷交
無薪假41家 人數增近3百
台北捷運信義線 24日通車
涉偷瓦斯桶 男遭逮送辦
金融勁揚 台股站上8200點
投顧：歐洲經濟面臨轉捩點
陸一胎化解禁 台相關個股強勢
北市意外 男墜樓送醫前無心跳
滬自貿區擴大監管 台企續觀望
劉政池挖地道 財部提損害賠償
土洋法人抱厚望 美律漲停
陸單獨二胎 估一年多生百萬人
甘國學生害怕 缺席期中考
江揆：聖國是中華民國堅定友邦
國際數位賽 五月天代言作奪金
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
林永樂：與其他邦交國關係穩定
存保短片開麥拉 總獎金70萬
台女被擄 林永樂：人質平安
釣蝦場開毒趴 警臨檢函送
中興通訊 傳明年推智慧錶
走路有風到翻臉 農技團員感嘆
拋摔死小狗 男判刑5月
啟?Q4面臨大挑戰
正派外交 難敵賈梅不按牌理
李馨巧搶金馬 影后之姿戰4媽
小型電感元件看好 相關類股漲
預防瘋狗浪 桃縣整合防救溺
總統頒贈勳章 林懷民謙稱慚愧
強碰樂天金鷹 統一獅積極備戰
助尼國病童 烤出全球最大蛋糕
陸一線城市 房價驚漲兩成
廣東自貿區 傳獲非正式首肯
捷運信義線 1個月免費搭乘
出口疲軟 泰經濟成長未達標
台甘斷交 專班生待學期末離台
富味鄉案 被告認摻油不認詐欺
北市意外 貨車撞公車1人傷
陸學者：兩岸對話 解外交新題
馬國遇難家屬 赴外交部了解
艾希克想交易 林書豪也被傳
頒勳林懷民 馬總統感到光榮
財長：面板業可思考結合陸市場
豐興鋼報價 再度平盤
日福島核電廠 開始移除燃料棒
信義線通車 三角核心通八方
新北百貨週年慶安檢 多不合格
陸10月房價飆漲 廣州最猛
鄭天授籲助台參與UNFCCC
台女遭綁贖金 家屬：不要再報
修通保法 法務部擬明年2月提
陸一胎化解禁 概念股商機翻滾
存保短片首獎 幸福的道路
富味鄉案 律師盼給公司機會
混油一事 立委質疑林雪蓉護航
甘比亞公費生 仍可唸完這學期
台甘斷交 大陸外交部尚無評論
CAS管理法修正案 月內出爐
甘比亞學生：斷交是政府間的事
國際揹工組織盼立法 保護揹工
性侵7旬婦未遂 不舉男判刑
能源供需模擬器 供政策論證
謝謝台灣 樂天啦啦隊回饋表演
陸U8E無人機 海外首次展
外資鬆動 敦泰創上市新低
男女沙巴遭殺擄 北檢分案偵辦
北市啤酒廠意外 1墜樓2昏迷
男子大陸出差罹病 後送金門
法人質機智 趁綁匪祈禱脫逃
金控股大漲 金融重回千點
台甘斷交 外交部聲明全文
訪經建會 友達：無涉債務
財長：銀行搶貸 不能利率判定
楊梅火燒山蔓延 警消搶救
擦亮GMP 12月底公布新制
陸機近釣島 陸媒：日渲染緊張
奶粉鈉疑超標 北檢將解剖女嬰
喉嚨痛發燒 竟是致命皮膚病
上班族陳信安 難掩運動員面目
信義線通車 沿路有吃有玩
知名飯店餐飲仍未標牛肉產地
狹幅盤整 台幣午升6.5分
竹市聯合徵才 釋1500職缺
同性婚不同調 錢尼姊妹隔空交火
傳'09年澳監聽印尼總統與高官
野丫頭圓仔 爬樹玩得髒兮兮
頂新登報 喊冤抱屈
味全喊無辜 立委：打政府巴掌
已掛牌上櫃公司有647家
許立民家屬19日抵馬接回遺體
台塑美國對水管案達成和解
陸品牌竄起 華為大者恆大
東海學生抗議 拒絕烏龍交通
回收油未分區 再罰大統3百萬
鼓勵看門診戒菸 苗縣祭抽獎
陸一胎化鬆綁 嬰兒概念股漲
古董賓士車環島 送愛到高雄
吳敦義：政府以產創條例助創業
阿布沙伊夫犯案多 惟求財至上
判同志軍人解職 印尼法院惹議
台股收盤漲14.34點
監聽票1人1案 司法院尊重
Gree想靠併購翻身
美購物季恐不旺 促銷提前開打
賊星該敗 通緝犯3度栽同一警
民團：釣魚台爭議速提國際法庭
黃渤戲魔演老孫 男配呼聲高
台股狹幅整理 收漲14點
11月台指期漲28點
瓜國盼台協助發展畜牧業
康師傅Q3每股賺3.32美分
捷運信義線 1個月優惠攻略
西班牙進口橄欖油 船期將抵台
11月電子金融期漲
已婚男嘿咻少女 判2年8月
苗栗山林火警 燒毀基地台
甘國斷交 外交部：陸未介入
壟斷坐檯行情 遇不配合打斷腳
金強電弱 台股8千2得而復失
資金轉進成熟市場 美股看好
雙北瓦斯表 不合格率1.5%
慶33歲 虎尾科大擁抱幸福
外長：甘國斷交做法不符慣例
計程車燒毀 警查車內焦屍身分
步步驚心紅 投信點名相關產業
友善服務 銀髮族就醫沒煩惱
澳監聽 印尼總統府要求解釋
韓陸FTA第2階段談判啟動
APP詐騙 NCC助業者規範
動物園被質疑亂花錢 竹市解釋
酒駕遭攔查 醉漢毆傷警
蘭嶼接受棺木文化 客輪不願載
三大法人買超台股16.54億元
泰山油品案 彰檢約談林山力
軍院聲請釋憲 軍方：職權範圍
5歲童戒菸癮 改陷美食陷阱
三芝斷橋4傷 疑接頭鏽蝕釀禍
議員關心竹東發展 盼再現風華
五月天高雄跨年 元旦加場續攤
藍4縣市首波提名 年底前完成
中共：事業單位去行政化
立委指陸資不設限 經濟部澄清
簽廣視角專利 面板廠趨勢
核電廠燃料棒 東電開始移除
宜縣議事 民團要求公開透明
調查：2成7童曾公共場所走失
張學良文化園區 議員盼成亮點
台甘斷交責任 林永樂：會檢討
日男最憧憬臉 福山雅治5連霸
蒙藏業務不熟 蔡玉玲：速了解
捷運信義線通車 三大利多
小資女瘋醫美 年假預約去整形
問題食用油 宜蘭供回收管道
搜尋失蹤漁民 義消落海不治
文化部故事島 全民口述寫歷史
三芝斷橋 新北市府追究責任
宣傳反服貿 黃昆輝上街
習批准 四川貴州軍區換帥
沙塵污染減緩 環署解除預警
公文延宕 身障桌球授旗惹議
成大首創無交換器超級電腦
新台幣收升 4分
超愛台灣 歐吉桑來台88次
檢討斷交 馬促外交部痛定思痛
甘國斷交 台北班竹續結姊妹市
富味鄉案 6被告只認攙油
啦啦隊效應 合照比獨照好看
協助團訟 嘉市送出首批違法油
家扶青年力爭上游 圓夢回饋
聯大師生採茶樂 為校慶暖身
捍衛國家尊嚴 馬拍板與甘斷交
東北大雪 哈爾濱忙清雪停課
陸：願推進兩岸關係良好局面
柯林頓訪北京 會習近平
棺木入蘭嶼 飛魚文化添新元素
韓法輪功信眾抵制李嵐清書法展
南寧衡陽高鐵貫通 可直通北京
信義捷運通車 平價區房價受惠
商設發展有成 經部辦展行銷
立凱電12月9日上櫃
大陸低價紅米機 年底襲台
外資上周賣超近200億
夜市減油煙 台中祭抽獎活動
淡江大橋 估2020年底完工
高市財政困境 陳菊籲財稅正義
國泰金：GDP跌破2%機率增
上海食品展 嘉義物產訂單多
恐嚇環保專線人員 男子判拘役
蘭陽溪口堆垃圾 林務局清除
雞舍搖滾王子 建構先進養雞場
宏?攜手成大 打造超級電腦
捐地行善 港房產助撫社會不滿
中國烹飪賽 環科大揚異彩
太陽大黑子 可望遠鏡肉眼觀測
張震甜蜜新婚 生小孩越快越好
聖多美總理：永遠支持中華民國
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
北市啤酒廠意外 1人送醫無礙
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
友達來訪 管中閔：禮貌拜會
對三中全會反應正面 港股暴漲
法人質虎口逃生 最掛念愛犬
十年最大水災 越南全力救援
大專運動口號 傳遞重新不停歇
前妻加工自殺再送醫 男緩起訴
朴槿惠晤楊潔篪 盼鞏固互信
彰銀主辦車王電10億元聯貸
美中西部颳龍捲風 至少6死
俄韃靼航空失事 1英國人罹難
印度陸軍成功試射布拉莫斯飛彈
聯發科結盟遊戲發行商 衝8核
銅葉綠素來源 林山力稱不知情
男攜毒撞警車 警開槍逮人
國際機器人大賽 台生奪金
化?品含防腐劑 將檢討管制
趁媽祖遶境時行竊 男當場遭逮
雲門舞集稻禾 兩廳院戶外同播
上市公司Q3獲利 年增近6成
拚提名 顧立雄爭取賴清德支持
大統中小盤商困境 經部允協助
台灣獅友募款 援助菲國風災
看見台灣掃票房 魏德聖讚太猛
劉政池獲交保 士檢不抗告
泰山案 檢方傳喚釐清交易細節
髮廊高雄店開幕 陳建州站台
台加修航約 2年內增班6成
新北：淡江大橋紓解北海岸交通
新光三越站前店 週年慶衝業績
南投查大統下架油 未見轉賣
天乾物燥風助長 山林火警頻傳
LINE詐騙增多 警方有撇步
榮成中國明年擬在星港陸上市
古坑花卉中心傳弊端 收押2人
矽品主管採購灌水 檢方起訴
泰山19日說明銅葉綠素疑雲
中正盃傳承高球賽 19日開打
車困沙灘遇漲潮 海巡伸援手
新光三越週年慶 可望年增2%
外資匯入 新台幣收升4分
5萬買假身分證 16年才拆穿
索尼遊戲機熱賣 矽品鴻海進補
YouBike 研擬裝GPS
嘉義社大有機蔬菜 收成捐弱勢
4學生扮恐怖分子 法醫院虛驚
亞職抗日 高志綱：手斷也要上
被公車撞 男大腿遭輾皮開肉綻
甘國案 陸：願護兩岸和平發展
福島核電廠移燃料棒 作業說明
產能過剩產業 陸停止供地建廠
台甘斷交 其他邦交國關係穩固
證交所籌建外幣計價交易平台
機車考照道安課 103年強制
查五木麵染銅 比對資料有異
朱：財劃法不過 少203億元
鳳山現群聚疫情 高市防登革熱
聖國：陸設商辦不影響台聖關係
福井縣若有核災 琵琶湖會汙染
年金 有效對抗退休風險
韓陸FTA第2階段啟動 經部憂心
捷運信義線 林蔭大道花木扶疏
立凱電2年內 拚轉盈
九三砲戰罹難教師 金門追思
費古洛先發抗日 目標完投9局
學者：注意甘比亞案衍生新模式
主管遭起訴 矽品：依法處理
被控放半裸照 役男撇清不起訴
玉山圖書館落腳瑞芳 學生喊讚
趁風災打劫 菲災民：飢餓有理
港金融報告 籲把握陸發展機遇
丹大山老鼠猖獗 投檢宣戰
巴楚案 新疆主席重彈維穩舊調
台北節電抽獎 延至12月6日
金門商港進度 督導小組滿意
中央社入圍3項消保獎
防友邦游移 兩岸定位需溝通
大安區頂樓加蓋老公寓單價百萬
機車考照道安課 90分鐘嫌少
北投推安心湯屋 14家獲認證
三星獅啦啦隊 寒風中熱力登場
外交拚活路 堅守既定援外原則
曼德拉狀況穩定 對治療有反應
陸第三方支付要收費 網民譁然
證交所：確認雙潤對高鑫控制力
柯林頓：期盼美國出現女總統
今彩539開獎
台北市搜救隊將赴日參加演習
海燕襲菲 僑校金魚奇蹟悠游
奶粉鈉疑超標 檢勘驗分裝流程
福島核廠移除燃料棒 先移4支
威力彩開獎
河南教會牧師信徒20餘人被抓
甘前外長：賈梅衝動外交
西銀行壞帳比例 創歷史新高
贖金入袋 奈叛軍釋放美2船員
藍：綠執政時邦交國負成長
探電子商務 業者擬組團赴福建
未付贖金 法工程師化險為夷
穿戴裝置夯 耳掛式異軍突起
劉德立歡宴巴拉圭總統卡提斯
台灣精品展 墨國消費者說讚
峇里陸客團車禍 6人喪生
迎戰樂天金鷹 陳連宏：豁出去
泰國擁反政府陣營輪流上街示威
張震結婚 李安傳授：聽太太話
法解放報遭槍擊 中彈記者垂危
法解放報遭槍擊 中彈記者垂危
輻射冷卻 19日清晨可能更冷
巴黎2槍擊案 攝影助理重傷
英富豪捐款 挺退出歐盟政黨
駱家輝：盼陸改革放鬆外資限制
探測水文 台艦航行釣島海域
台男沙巴遇害 家屬將認領遺體
谷歌微軟阻搜尋 杜絕兒童色情
威力彩頭獎貳獎槓龜
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增台德交流 周美青訪柏林贈書
英男同性性交 烏干達法庭審訊
澳洲隊2分砲 闖進亞職冠軍賽
菲強颱災區 荷包蛋成奢侈品
抗議竊聽 印尼召回駐澳大使
聖多美：歡迎兩岸前往探勘石油
俄讓一綠色和平組織成員保釋
海巡艦艇赴釣島測水文 遇日船
為羊群報仇 肯亞村民追捕獵豹
美股開盤 道瓊破1萬6千點
龍捲風重創美城市 警要居民離開
2014“七合一”選舉 民進黨20日提名首波縣市長
連勝文參選台北市長 只待何時宣佈?
遭批救災不力 菲總統睡災區
外交一夕生變 五人小組「馬臉色難看」
日：台巡邏艦進釣魚台附近海域
美股創新高 道瓊盤中破一萬六
沙巴受害者家屬 飛馬處理事宜
玉山銀6年投2億 建70圖書館
中鋼設廠印度 攻汽車業
台北國賓迎春納福 萬馬奔騰賀新年
西華飯店健康品鮮外帶年菜 當日現做限量供應
當LadyGaga製作人 互動App圓夢
單周最佳球員 林書豪擦身過
前後蝙蝠俠 齊聲讚揚蝙蝠童
推新住民火炬計畫 8縣市績優
台中金典酒店第14屆『天使樹點燈圓夢活動』開跑
中華電信公用電話新卡報導NO.313
出國參訪的夢想券
從甘比亞片面斷交看「台澎金馬」政府該如何定位
臺灣銀行就學貸款學生獎學金11月18日公開抽獎
新北羅致政退選 游錫堃、莊碩漢爭提名
火炬計畫顯成果 8縣市績優上榜
民間版「幸福保衛站」貢獻550萬公益資源
國際漫遊帳單 讓遠傳為您把關
上櫃公司102年度第三季財務報告形式審閱結果出爐
信義線通車 「乘車指南隨身小卡」即日起車站拿得到
合庫金控總統府前廣場為愛而跑
2013年第三季我國通訊產業回顧與展望
移民署推動新住民多元文化 今展現成果
Hotels.com調查全球聖誕禮物價格 台灣最低 巴西最高
金門舉辦新移民活動 歡迎縣民一起來
新北市推動新移民文化 本周六新店見
「任性」的羅智強 將接《2100》主持人
參加「亞洲公司治理協會第13屆年會」看韓國與我國公司治理實務
「2013擁抱幸福－南投我的愛」成果會 歡迎參加
腰椎出問題 張善為手術順利
蚊子館清查 預計12月初出爐
甘比亞總統臉書 遭台網友灌爆
高雄鳳山「TIFA的店」 新移民姊妹的娘家
張國柱虧王家衛 不要剪張震戲
周小川撰文 揭示匯率資本改革
中信人壽併宏利人壽 獲准
費古洛率獅實現美夢 還差一勝
周杰倫：若走下坡 優雅說再見
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
巴黎三起槍擊案 疑似同一兇嫌
龍捲風襲美中西部 8人喪生
歐股3大指數同步收高
巴黎連環槍擊 法警全力緝凶
聯大寫歷史 巴勒斯坦首次投票
美發射太空船 探測火星大氣
美供油大增 國際油價走軟
期交所新增21檔股票期貨
停資券個股 不影響原投資人
蕭萬長：努力準備好協商TPP
榮成鮭魚返鄉 減碳增員工
蕭萬長倡議 設台美CEO論壇
陸二胎人口紅利 有利造紙業
蕭萬長籲台美重啟BIA協商
挑戰意志體能 華府政要拼三鐵
蕭萬長：台經濟優勢在企業活力
旺矽10月探針卡出貨持穩
智利大選 不影響與巴西關係
北京拚改革 大陸市場醞釀洗牌
菜鳥議員拼完超鐵 驚艷全美
拉美國家提高對美燃料依存度
羅馬啟動台灣書院文化光點計畫
長期服用避孕藥 失明風險大增
淡水12.3度 創入秋低溫
投信：陸改革承諾有助資金回流
投信：陸嬰兒潮引相關產業受惠
沙巴案家屬飛馬 認遺體救人質
陸幼老人口失衡 一胎化鬆綁
銷售慘 三星智慧錶只賣5萬支
冠軍建材獲綠色工廠標章
屋漏逢連夜雨 特斯拉股價重挫
台股缺主軸 震盪難免
防駭總動員 中華電推方案備戰
谷歌打造體驗屋 一日雲端生活
美超級電腦展 泰安秀雲端產品
蕭薔設計婚紗 只想穿不想嫁
台南火警燒數間民宅 1人死亡
台灣愛樂柏林演奏 風靡全場
台股開盤漲23.54點
生兩胎調查 過半陸民：我願意
玉山合歡山 再飆新低溫
拓海外市場 經部助業界
陸央視廣告 國美6億拿冠名權
單週最佳球員 林書豪擦身過
辣椒取得「咖啡1號店」代理權
台北獲選2016世界設計之都
港媒：毛鄧後 習近平最具實權
捍衛隱私 雅虎誓加密網路服務
收張震新娘捧花 舒淇：會努力
陸增持美債幅度 7個月來之最
九豪Q4業績穩 股價開盤漲停
比京學乖 耶誕樹重回杉木傳統
竹市運動會 校長玩接力賽
夏立言：兒子最短時間回國服役
國際數理學科奧賽 台灣獲20金
歐巴馬遊說國會推遲對伊新制裁
澳洲央行不排除繼續降息
若降壽險業持股 重差異有配套
客語念烏衣巷 總統博得滿堂彩
景碩11月估續高 上20億
陸9月大幅增持美債
股匯齊揚 新台幣升逾1角
陸多地房市調控 恐難達標
陳懿文任萬事達卡台灣總經理
淘帝國際控股補辦公開發行生效
多倫多議會通過褫奪市長權力
進軍南韓開店 特斯拉未表態
牛津年度風雲字：Selfie
PS4熱銷 概念股開心
霧霾致黑肺 陸學者：不實報導
吳敦義：台包容多元 留新住民
解開昆蟲密碼 科教館開展
江揆：大統退貨專款初步有共識
兩岸能源會議 聚焦供應鏈合作
續審洪案 地院傳法醫釐案情
新北市長初選 羅致政退選
多倫多市長發飆 自喻科威特
巴拉圭辦華語教學成果發表會
陸首部氣候變遷戰略 提3目標
台女被擄 江宜樺：掌握進度
羅文源案開庭 王貴雲到庭
威力彩大樂透 感恩加碼6億
Q3通訊設備產值年減4.6%
高爾夫世界盃 林文堂腕傷退出
貝克漢組足球隊 小皇帝擬聯手
謝長廷草擬 綠提釋憲停核四
教師派遣化 高市要減班不減師
Dropbox傳募資2.5億
江揆：檢討懲處第一線外交人員
水泥業獲利增 台泥股價平新高
加入LME 高港轉運量倍增
詐領勞保 33漁民緩起訴
傳產揮軍 指數上攻季線
暴雪襲 陸東北狀況多
艾康示警 美股恐大跌
基隆公園聚賭 手機蒐證檢舉
羅致政退選新北 蔡英文尊重
機車不使用 報廢切結免燃料費
環保署加嚴煉鋼業電爐空污標準
旺季效應 台灣醫材產值創新高
女嬰解剖 父母情緒崩潰
江揆：斷交非大使一人判斷問題
大學繁星個人申請 名額創新高
中央氣象局 氣象報告
部會失火說 江揆：龍應台致歉
中央氣象局 今天白天天氣預報
工程師創作陶 10年有成
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
高齡車禍多 屏警免費裝警示燈
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
綠營南投縣長初選 李文忠勝出
宅配通獲澎湖免稅店標案
劉雲山撰文 關注蟻族北漂
大使履新 總統：台聖關係良好
越共總書記訪問印度 媒體關注
大學醫學系繁星推薦 首增面試
亞職冠軍留台灣 統一獅拚了
彭淮南：促投資救經濟不靠貶值
外交部：撤館約需1個月
大陸霧霾危及首爾直升機飛行
涉貪判刑定讞 前法官發監
備戰黑豹旗 遠東盃青棒賽開打
台中國際旅展 搶攻寒假商機
國際評比台氣候變遷績效分數減
台江濕地學校 明年啟動
LINE上午當機1小時
張安薇被擄 外交部盼儘速救出
陸經濟成長短期減速 長期看好
造福身障 愛心會捐復康巴士
朱立倫：貫徹水安 勸不聽就罰
公車民營化 高市先拚運量
陸10月外商直接投資增速減緩
高通智慧錶 網購星期一開賣
大學個人申請 改全面線上書審
奶粉疑鈉超標 女嬰解剖母傷心
瓜國咖啡廠商赴台參展
江揆：文化部不可能設VIP室
溫減法未過 氣候評比成績停滯
解扣押籌賠償金 高振利又黃牛
台北世界設計之都 全球第5座
外商在台區域總部 目標300家
總統承諾 打造台灣為客家新都
甜柿上市 邀民眾遊谷關品甜柿
李伊：強調經濟是北韓變化信號
張安薇許立民家屬抵沙巴
退黑心油 最好保存發票及商品
陸商部：網購促銷衝擊傳統零售
甘迺迪之女使日 晉見日皇
三芝斷橋後 新北吊橋全面安檢
傳艾希克交易 豪小子雪中送暖
圓仔出去玩 耍任性被媽拖回家
竹科傳臭味 查來源為大葉山欖
本季續虧 宏?股價破底
降保險持股爭議 下周再攻防
今年年終較去年多2500元
人行注資 陸貨幣市場利率遽降
筆電市場沒打開 台觸控拚低價
日智慧機市場 蘋果市占過半
屏東溪州抽水站工程 年底完工
乳品標示惹議 衛福部擬檢討
台民眾沙巴遇襲 家屬抵馬
土國電子簽 僅能由3機場入境
張善政：中小企業靠網路行創意
啟動300億聯貸 友達：非新案
陸韓擬建安重根紀念碑 日不悅
郭台銘：高端製造業擬移轉美國
1部長2辦公室 文化部澄清
證明油品沒問題 維多親來台
單車行經校園 北市籲改牽行
工研院獲亞洲專利菁英榜
初選敗 湯火聖：關心南投不變
台美企業交流 盼投資美能源業
江宜樺：原則1部長1間辦公室
如何減寬鬆避升息 Fed傷神
尼泊爾選舉驚爆 3人受傷
外資匯入 台幣午升1.04角
逆勢演出 遠百週年慶超標
股票面額擬取消 有助新創企業
洪仲丘案 石台平：非歸因操練
中階新兵報到 宏達電Q4奮起
新北援菲 募捐破10萬美元
初選勝 李文忠感謝縣民給機會
新北食安窩裡反 獎金無上限
台名保經11/21上興櫃
房貸債案 小摩傳近達成和解
3D印表機將出貨 金寶漲停
宮二氣勢強 章子怡具備影后相
看好後市 巴克萊喊買華亞科
施政報告 蘇治芬談下一個農業
主管遭訴 矽品：營運無礙
拍賣疑犯罪所得 見悍馬車
法醫：禁閉室未注意洪操練時間
薩爾瓦多咖啡輸台大幅成長
中選會復議案 擬22日處理
洛城車站演歌劇 無線耳機傳聲
Google地圖現兒慘死照 父心碎
羅文源認祖歸宗案 12月宣判
產品確定傷人 退貨回溯期不一
台股收盤漲68.75點
肖鋼：IPO改革輕官僚重市場
遭指民調倉促 民進黨：符規定
11月台指期漲60點
迎戰七合一 綠首波提名7縣市
台股開高走高 收漲68點
印俄明年首度空軍聯合演習
台贈瓜國衛生部電腦及醫療器材
學科奧賽 歐美玩營隊亞拚得名
爭議校規 教部22日開會檢討
僅認犯行 富味鄉大統異曲同工
11月電子金融期漲
校規管太多 民團促教育部檢討
陸國企改革 一把手擬市場選聘
郵票毒品復見 國際空運運毒
金銀座椅閃耀 虎尾添亮點
大統盤商求助 彰縣建議走司法
教育部：證照班須明列繳費細目
男偷竊被逮 跪地向拾荒母求救
3D列印掀起革命 可能改變世界
產業轉型 楊家彥估GDP轉弱
一心難等 植入心室輔助器延命
高價股點火 台股飛躍季線
日本碳排放減量不足 陸抨擊
業者捐碳權 澄清湖成首座淨區
毆女友致眼瞎 男判3年半
三大法人買超台股30.39億元
登革熱疫情攀高 增47例
群光電能Q4獲利 估季增5成
台甘斷交 大使將儘速回台
淡水河女浮屍 身分死因待查
蘋果手機閒2年再用 待機自爆
護腎有效 洗腎年成長率下降
NASA探測火星大氣 揭水源之謎
金面膜要4萬 英名模宛若木乃伊
兒盟調查：1成童常受責打管教
成大校園老樹誌 找尋老樹蹤影
中歐擬設預警機制 避免貿易戰
甘迺迪之女使日 搭馬車呈國書
中韓FTA加速 台恐失先機
臂捲入輸送帶遭截肢 職災獲賠
腸病毒71型 重症添1例
96歲老松染病 竹市搶救
六輕製程跳車 初檢無廢氣超排
陸改革 吳敬璉：面臨兩種阻力
台甘斷交責任 外交部：會檢討
張安薇許立民家屬抵斗湖
運動不無聊 計數啞鈴會加油
天冷 半數火災源於電器
招商引資 張家祝：朝向高值化
游錫(方方土)：絕對沒有蘇游結盟
阿基師：相信白冰冰為人
查酒駕登載不實 警員判1年多
竹縣掃毒 議員盼加強校園防制
蕭永達被控亮票案 無罪定讞
信義線將通車 眼耳口手齊宣導
看見台灣 江揆：改善國土問題
點亮天使樹 為家扶募耶誕禮物
泰山：絕對沒有添加銅葉綠素
輝達聯IBM 打造企業GPU
張安薇許立民家屬下機直驅醫院
新台幣收升4.8分
大廠登廣告喊冤 江揆不以為然
北健社區徵案 凝聚鄰里向心力
大陸登革熱嚴重 廣東占8成
中日貿易投資 10月續回溫
李文忠再披戰袍 藍軍硬仗
教授拋磚引玉 王海玲演劉姥姥
蔣智賢進金鶯 當陳偉殷隊友
台男吸菸率 美英加1.5倍
閃亮大台中 特色遊學啟航
食品添加物標示 江宜樺允半年
北市綠色輔導 闢600萬商機
資訊月 北市展出創新市政服務
總統：北醫將在聖國設醫療中心
流感併發症2死 未打疫苗
逾期打工 越男磨平指紋仍被逮
野餐音樂會 龍應台躺下享受
不滿關燈 陸女大生憤割室友臉
美動物園雄獅殺雌獅 嚇壞遊客
手機愈聰明 4年後贏過人類
菲海燕重災區 華校全力復課
北商學院 設立無菸人行道
4G上線 引動內容產業新機會
守護環境 河川巡守隊功不可沒
滑世代崛起 手機平板找資訊
15年前逃票 女客歉寄4倍金
單程票進災區 菲慈濟誓助災民
中市家庭收支調查 12月展開
談兄弟未來 陳冠任盼精神長存
宏?2款筆電 獲CES創新獎
開羅特展 重現三巨頭影片
女嬰死因 食藥署：法醫公布
日團Wasabi將赴台公演
當庭致電丈夫 女法官休職半年
西班牙油商與泰山 公開掛保證
伊朗駐黎使館外連環爆 18死
標示不友善 視障者購物聽引辨
樣品屋延展期 北市擬修法設限
羅智強出任2100主持人
2歲女童腸阻塞 半天奪命
李長春自製家具 公開展出
瘦瘦女心危機 遭撞休克險要命
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
陸客峇里魂斷景點 台客最愛去
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
兩岸三校山海論壇 中山大赴會
海燕災區 60萬人亟待糧援
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
議會亮票無罪 認罪協商者不滿
港菲高層磋商馬尼拉人質事件
台南死亡火警 遭潑漆引火勢
新社花海傳絕響 胡志強：不搬
球團求慎重 林智勝復出延後
紅外線熱顯像 桃環保稽查利器
國家工安獎 表揚企業卓越貢獻
劉延東訪美 向美介紹陸改革
與新社別苗頭 后里花卉搶客
帝后相伴 侯孝賢李安共頒大獎
韓老人貧困率 在OECD居首
超調皮圓仔 挑戰爬圓圓山
韓星具惠善 新片編演導一手包
Ella做足準備 明年拚生子
食安出包 加碼贈菜苗至災區
占用騎樓擺攤 夫婦相繼吃官司
陸國家負債比高 證監會示警
網路調查：台灣耶誕禮物最低價
吉林政協常委王旗訪問金門
黎巴嫩連環爆炸案 傷亡上百人
揚言炸張震嶽歌友會 陸民被拘
台糖釋地 權利金3億餘元
冬令進補 高市推新煮藝
大貨車機車車禍 1女頭破命危
外資匯入 新台幣收升4.8分
江揆：99%架上油品應是合格
自經區方案歸零 日業者籲說明
共軍改革重點 海空二炮
災後重建經費 菲估58億美元
赴陸出差 女染德國麻疹
台人被擄殺 菲南組織：有聽聞
雄獅殺雌獅 美動物園遊客驚嚇
生乳業者 公平會曾罰過
綠議員籲黨依全代會決議辦提名
20日晨氣溫低 晚間稍回升
Q4旺季 上銀：明年展望樂觀
速食拚業績 殺出50元銅板餐
風災結善緣 六龜國小遊高市
台灣中英文課程 吸引泰生留學
馬興瑞接任廣東省委副書記
痞子英雄2 中市府取景
漁業榮景不再 延繩釣餌變佳餚
亞職台日大戰 高志綱帶傷先發
台旅沙巴遇襲 綁匪沒聯絡家屬
法院：蘋果可尋求禁售三星手機
男嬰窒息身亡 阿嬤痛心自責
味全15件調和油 沒銅葉綠素
桃推低碳工業區 表揚12企業
海燕重創菲 排蕭竹筒接力傳愛
屏東大統油盤商 沒查獲轉賣
轉戰媒體 羅智強主持政論節目
榮剛爭取認證 看好明年油氣業
德11月投資人信心 連4增
開羅會議漏網鏡頭 蒼蠅湊熱鬧
韓海警直升機營救大陸船員
台甘斷交 監委查是否涉失職
奶粉疑鈉超標 北市建議喝母乳
日郵局賀年卡 員工無奈承購
驗油 食藥署20日開放實驗室
馳援菲律賓 空軍運物資近百噸
金門食品安全 縣議員關心
農委會酪協：生乳收購利潤合理
汽車准入限制 陸將進一步開放
泰山說法 食藥署：歡迎討論
王凱傑涉性侵 聲請變更住居
曼德拉簽名珍品待價而沽
洲際球場直擊 神秘飛行器升空
OECD調降全球成長預測
金馬獎前見入圍者 李安很公正
設生物廊道 高公局保育用心
李文忠談清廉 立委未收過茶葉
短年期保單 明年更貴報酬低
公園活春宮 傅天穎：對不起
20米近距 喜見黑熊母子檔
亞洲最美島嶼 峇里蟬聯
消基會：酪農爭議勿牽動售價
陸上月城市空汙 一半日子超標
斷交熄燈 駐甘大使館降旗
組裝機械鐘錶 國中生初體驗
專利戰 大立光狀告三星侵權
精油檢測烏龍 標檢局道歉
法部：應保障同志伴侶家庭權益
涉墊高設備違貸 宇辰董座起訴
台南死亡火警 逮4人
海外設分行自動核准 快上路了
金門搶救保育魚種 搬家過冬
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迎戰李文忠 藍南投人選協調中
日企組團訪陸 與汪洋會談
顧能：PC業近反彈谷底
黎連環爆上百死傷 伊控以涉案
中正盃傳承高球賽 邱齡緹領先
搶進亞職冠軍賽 首局獅吼猛打
同志婚公聽會 正反方交鋒
上海宣稱勞教者已全數解教
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澳洲監聽不道歉 印尼：遺憾
工作人口腰斬 經建會下週報院
台日戰心向誰 陽岱鋼：你說呢
肯亞恐攻4暴徒 皆索馬利亞人
華碩筆電新品 12月泰國上市
江揆：全力確保市售食品安全
陸經濟穩 經理人看好房地產股
高志綱帶傷拚了 敲下第4分
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陸國安委 料跨黨政軍
聖多美普林西比邀馬總統訪問
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統一獅勝樂天金鷹 挺進冠軍賽
捷運通車 信義區店面銷售升溫
美自泰引渡五毒販 有一台灣人
亞職台日賽 兩邊啦啦隊拚場
中共組宣講團 傳達三中改革
OECD看衰全球經濟 看好英
覬覦建商 幫派開公司圍標工程
台企銀轉投資柬財務公司 獲准
葛光越出席拉脫維亞武術大賽
專家：大陸將增海空軍比例
亞職頭一遭 統一勝樂天拚首冠
歐盟日中峰會 聚焦投資協定
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甘國斷交 馬通令使館加強檢討
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對戰日職連敗史 首勝破魔咒
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首局搶先機 陳連宏預言成真
健保出紕漏 歐巴馬滿意度新低
教宗溫暖懷抱 腫瘤男感動不已
<台彩>最後一期彩券 獎金當期分完
合約到期 台彩感恩加碼6億大回饋
台聯：文化部招標「先斬後奏」 部長享雙辦公室
劉政鴻弟涉竊占國土 監委調查
高鈉奶粉致死案 檢調赴女嬰家蒐證
搶救張安薇 家屬抵馬來西亞
國民黨：王金平案「黨內事務、黨內處理」
菲囚犯獲釋避風災 百人未回籠
萬華青山宮火警 部分神像受損
漂亮抗日 統一獅邁向亞職顛峰
最後14堂課香港巡演 青霞捧場
南非興建中商場倒塌 埋50人2死
IEK估石化業產值年增5%
美科學家發現 35億年前地球最古老生命體
移民署寒冬送暖 明年起將設諮詢專線
陸八旬老人微博爆 搭飛機被要求簽「生死狀 」
桃機擬設保全公司 立委反對
「雲門二」巡演 新住民一同韻動
越南美食嘉年華活動 相約台北車站地下街
首位華裔美駐華大使 駱家輝閃辭
印度山地部隊8萬人 部署中印邊界
櫃買中心修正「對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法」部分條文 並自102年11月20日起實施
特偵組查關說案引發監聽立法院的政治風暴
全國高校102學年度家事類科類 科學生技藝競賽
新北市圖書館推陪讀服務 新移民兒童課餘可利用
遠傳客服中心獲ISO 10002申訴管理認證
合作金庫銀行『黃金存摺業務』
TOYOTA全新官方網站改版上線 全面接軌您的行車生活
全球人壽舉辦老寶貝生日派對
曾志朗: “台灣聯合大學系統資源統合潛力未來不可限量”
非法外勞再續前緣遭遣送 異國鴛鴦相戀又斷線
證交所上市公司業績發表會 雄獅 拓凱 凱撒先登場
事欣科技公司股票 自11月21日開始上市買賣
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澄清「巨龍」雜貨船 違規載運「大體」裁罰案
昆士蘭黃金海岸海灘歌劇 2014 盛大開演
金融帳連13季淨流出 金額創新高
『幻願森林』耶誕公益活動 實現孩子心願
領航4G時代 打造最優質理想品牌
重訊不實 金管會轉交檢調
外交部：借甘比亞的錢、 拿得回來
菲警方：張安薇人仍平安
獅投走鐘自爆 澳洲亞職稱王
鮮奶被指含禁藥 食衛署將檢驗
傳麗寶買下象隊 洪瑞河澄清
涉格雷陰影小說 性侵案判無罪
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
南非購物中心坍塌 1死50受困
大陸經濟改革 美財長關切速度
南非購物中心坍塌 至少1死50困
美州參議員家中遇刺 兒子身亡
南非坍塌購物中心未按規定建造
小摩與政府達成130億美元和解
小摩與美政府和解 罰金破紀錄
OECD維持巴西經濟成長預測
凱基證獲最佳債券交易商
北京台灣名品展 21日登場
中鋼氣候資訊揭露列亞洲前茅
國壽通過能源管理系統認證
福斯雙門跑車推優惠 限量20輛
卜睿哲：不入TPP衝擊台出口
台鹽冠名支持華視圓夢廚房
法種子苗木銷售 世界第一
嘉泥備銀彈 瞄準海內外地產
投信：已開發市場中小型股看好
德盛生技指數回穩至6分
南茂大面板驅動IC封測出貨穩
NAND合約價跌5%至7%
馬拉松夯 台灣大行銷加值服務
美州參議員遭兒刺戮 兒似自殺
遠傳漫遊上網 多國增日租型
行動記憶體明年出貨主流
氣溫略升 晚間局部短暫雨
資策會平台 助數位內容創藍海
台美企業高層會 盼增經貿關係
柏老：QE退場後 低利仍續留
統一獅爭亞職首冠 預售票爆量
甘迺迪擘畫願景 美掀懷舊熱潮
完成面試 微軟新掌門仍未定
棒球熱延燒一整年 統一獅接棒
陸國企改革方案 明年可望出爐
台股多頭回神 待補量
大陸國企首次投資香港發電廠
日貿易連16月逆差 最長紀錄
柏老：購債退場後 升息非在即
雅虎加碼50億美元買自家股票
傳陸人事調動 三中全會後首輪
涉反人道 西法庭令拘捕江澤民
南韓將調高電費 今年第2次
陸投資審批管理 面臨終結
夏季昌訪德州麥金尼市
韓明年經濟成長率3.8%
蘆竹疑縱火 父死女急救
智慧錶買氣冷 三星急澄清
橘子「絕對武力」改版
台股開盤下跌9.9點
法人估旺詮11月業績向上
大立光11月營收 挑戰新高
曜越電競滑鼠墊命名徵選 開跑
半導體B/B值重登1
日10月貿易逆差增幅超預期
柏南奇：經濟狀況仍遠低於理想
原民文博會 屏東部落不缺席
食安涉內線交易 金管會已移送
Fed購債恐破1.5兆美元
傳馬雲目標阿里巴巴香港IPO
構裝材料Q4產值估減1.1%
約談銀行 曾銘宗：理由尚合理
北京倉庫失火 10死4傷
卵巢癌易復發 馬偕啟免疫療法
政府打房 財長：沒縮手
大陸存保條例 最快今年推出
英相致電伊朗總統 討論核問題
沙巴案 家屬將前往邦邦島
美推哈利波特郵票 集郵家反感
哥國世界盃足賽 中華隊晉8強
台日韓搶攻FC-CSP載板
新台幣盤初升值
復興航進軍廉航 擬邀民眾命名
駁智慧錶買氣冷 三星愈描愈黑
火箭8成命中率 首節大幅領先
台遊戲App 奪十國下載第1
拉下ATM鐵門 印度歹徒行搶
閒置校舍 剩偏遠29所未活化
網購老梗詐騙 警籲勿上當
歐巴馬稱美可一邊減赤一邊成長
宏達電M8曝光 股價有撐
面板業第四季 仍面臨嚴峻挑戰
提升競爭力 退輔會推產訓合作
中共：歐巴馬派財長了解陸改革
精油烏龍 經長：有瑕疵應澄清
股東放行 諾基亞情定微軟
金融力撐 台股季線震盪
廈門擬申自貿區 主打對台貿易
富比世歌手吸金榜 瑪丹娜最賺
海協會長陳德銘26日訪台
內政部釐清劉政池案陽管處責任
「比特幣」洗錢 央行密切注意
工研院清交大培育自由軟體人才
火箭狂轟68分 半場大幅領先
友邦薩爾瓦多內政部長訪華
友達聯貸 台銀：曝險部位已降
高空尋愛 陸廉航推相親航班
陸推經改 貝萊德較不憂心股市
F-眾達掛牌 一度大漲18%
傳張德江俞正聲或入大陸國安委
劉德立贈巴三軍婦女基金會電腦
台銀評估上海自貿區設點
專利炮火猛 大立光穩坐股王
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
夏普找上惠普 結盟影印機事業
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
民團促兒童權利公約國內法化
巴拉圭赴台研習學員成果發表
補強為圖書館非拆除 高市澄清
北京倉庫失火 12死4傷
台灣電子商務產值 逆勢成長
日大銀行預測壞帳8年最低
IHS：PS4產銷損益近兩平
6年6百億治水 環團批草率
國中補救教學 估增500班
人民幣中間價 再創匯改新高
聯合國氣候會 台青分享綠屋頂
林志嘉選新北市長 盼在野整合
台東雞舍聚賭 38賭客遭起訴
消基會：台4G最貴 又棄偏鄉
美駐華大使駱家輝 宣布將辭職
擴散條件差 雲嘉南空品不良
梵蒂岡遠古墓穴 Google揭奇觀
法男過胖英航拒 歐洲之星也拒
越保母虐死幼童 民眾憤怒
影帝實力皆強 金馬評審傷腦筋
塞爾蒂克疲軟 火箭擴大領先
秋冬食補夯 醫籲痛風患者節制
搶救育幼院舊址 老房聯盟陳情
國內航空離峰票 5到7折
焦頭爛額 多倫多市長眾叛親離
率台企領袖訪美 蕭萬長抵華府
金管會送交檢調2家食品股資料
安恩股東會通過提高投資上限
宏達電拚中階 產值貢獻恐不優
薩爾瓦多赤字達6.5億美元
航空科學館 農曆年後封館
陸推經改 外資比國內股民買單
彭：遺贈稅降 資金有流入房市
塞爾蒂克無力追 火箭輕鬆贏球
鐵道文物特展 蒸汽小火車吸睛
推情人碼頭 陳菊允併海堤保護
大陸南韓洽簽FTA 台商好心焦
國6北山交流道 21日午通車
2015台灣網購市場估破兆元
擄人案 刑事局：人質安全優先
國家實驗室開放 驗油標準公開
中市督監盟看預算 15項烏龍
蕭萬長訪華府 美方高度重視
瀕危鯊魚遭消費 學者盼禁補
調查：台投資人不夠懂商品
尼龍原料價落底 可望回補
OECD下修GDP 成熟股看好
陸官員犯罪 擬檢察機關直接辦
老師載學生看球賽 車禍4傷
中低階機旺 台手機代工廠進補
泰山不合格油 下架沒入銷毀
上市公司前十月現增1285億
連人帶車水溝溺斃 彰化縣判賠
北市窩裡反條款 20日起生效
4G標金天價 消基會籲顧權益
幫駐華使節銷單 外交部澄清
美駐華大使駱家輝：明年初辭職
中市公車運量將破億 送黃金
涉貪判刑定讞 前法官情婦發監
駱家輝聲明：明年初辭去大使
股價飆漲 百度李彥宏陸第二富
成大陳秋榮 獲約翰道森獎
駐捷代表處辦國際地緣政治會議
泰山提質疑 食藥署至少驗4次
萬華青山宮火警 災損逾上千萬
涉侵占上億鑽石 葉兩傳起訴
浮洲都計居民抗議 新北接陳情
GPS衰退 台廠聚焦中高階
匪諜一詞由來 國民黨史館揭祕
威力纖禁藥案 檢調傳喚通路商
王金平案 國民黨盼黨內處理
住院前戒菸 降手術併發症風險
活路外交 創造有利國際環境
蕭萬長：台企訪美 好的開始
國銀惡性競爭 殺到海外
供需失衡難解 台橡創3年新低
油精純度稽核 學者：業者自律
大馬防長：無須因擄殺向台道歉
彭淮南再示警 利率上升風險
感念母親 秦儷舫捐復康巴士
低碳環保 沈世宏：從你我做起
避免截肢 糖尿病足有新療法
綠委指紙鈔掉漆 央行強調品質
駱家輝出使大陸 棘手大事不斷
治水預算 環團盼審慎評估
圓仔學爬樹 一摔露出肥肥肚皮
顏冠得與小三通姦 北檢起訴
陸成功發射遙感衛星19號
告三星 外資：有助大立光談判
美查扣中國大陸製危險玩具
不滿竊聽 印尼調降與澳洲關係
弱勢盤整 新台幣午升3.2分
最性感男人 魔力紅主唱亞當
活化黨史 藍黨史館將開研討會
經部明年預算 中鋼釋股受關注
經理人加碼美元 不看好美公債
張大公：盼藥送到妹妹手上
離峰機票 退票手續費擬提高
西國想審江澤民 陸：有種就來
法鼓山農禪寺法會 邀跨年感恩
石瑞琦返台 返外交部說明
台股收盤跌55.75點
學生展創意 響應無菸生活
瓊斯得分高 火箭痛擊塞爾蒂克
駐印度大使：強暴案令美生卻步
人行矢言改革 人幣波動率觸高
PS4受損 索尼怪運送惹禍
逾45歲摘子宮 勞委會商給付
11月台指期跌27點
台股跌破季線 期指轉正價差
幽靈薪資 星巴克遭集體訴訟
發展現潛力 陳菊允領軍招商
台股開低震盪走跌55.75點
11月電子期跌金融期漲
醫師留偏鄉榮院 月補貼15萬
台南死亡火警 聲押3人
陸利率市場化改革 分三步走
通保法修正 學者：設審查專庭
男擁7槍 搜出骨牌型名片手槍
NCC過關 新iPad登台近了
駱家輝宣布辭職 陸輿論熱議
沙巴案 家屬盼盡快拿到報告
假退租詐財 警破電信詐欺集團
擴大補救教學 擴及國三
首爾促銷 台灣鯛博好評
全球氣候指數 台灣屬後段班
復興航空成立首家廉航
台甘斷交 大使返國
誤感冒卻休克 嗜鉻細胞瘤作祟
台荷兩市合作 成智慧鐵三角
新竹少年刑務所 列歷史建築
三大法人賣超台股54.65億元
交通執法獲表揚 竹市再接再厲
蔣偉寧：選校應打破落點迷思
林志嘉選新北市長 李登輝支持
嘉市邀業者宣示 保障食在安心
肇事後潛逃 林克穎英國落網
大同推碩士雙軌 邀產官學分享
經委會開鍘 中鋼釋股落空
北市食材登錄 推出生鮮蔬果區
售屋標淨使用面積 地政司研議
鄰苯二甲酸提高早產風險
6年治水 江揆：每2年檢討
遠傳無擔保普通公司債生效
駕車衝撞國小圍牆 男獲救暴走
林克穎英國落網 台盼引渡發監
黃色小鴨不來 泰迪熊力拚
廢棄鐵馬重生 搖身變公益單車
聯發科8核方案 搶高階市場
賴清德：新北黨內初選客觀公正
調查：兒童認為酒精會造成暴力
台紐經濟協定 12/1生效
駱家輝請辭 港專家：工作不順
暗夜強盜情侶 3嫌落網
劉政池竊占案 北市將再勘查
埃軍遇汽車炸彈攻擊 至少十死
信義線轉乘 21日起專人解說
調查：港投資者情緒全球最樂觀
受害黃家：盼引渡林克穎回台關
人權歷史保存 國外學者肯定
李鴻源：刑事局派2警官在菲
拖板車衝上分隔島 鋼筋散國道
布魯塞爾發明展 亞大1金1銀
林克穎落網 台英個案互助首例
對甘比亞貸款 將持續追討
牛奶含動物藥 食藥署：送檢驗
馬：對國際承諾減碳不能跳票
新台幣收貶 4分
上海自貿區商事調解庭 揭牌了
行動加值強 台通訊服務產值增
10月外銷訂單年增3.28%
獅迷喊爽 洲際球場大排長龍
酒駕肇逃林克穎 近日開保釋庭
練台生收購壹電視 NCC同意
世界第一長人 泰男子腿傷送醫
環泰：麥芽糊精進口合法
受困壓扁轎車 女童奇蹟獲救
好消息 外銷訂單年增連4紅
縣市長選戰 綠首波提名7人
交易用代號 竹縣警破販毒集團
虐狗3死3傷 2男遭起訴
第3季國際收支順差26億美元
山林食材健康 原民佳餚動手做
美自行車零件廠 擬移師台中
冬天泡湯去 谷關推好康
宗親會提名選縣長 陳福海感謝
南鐵案遭議 賴清德：加強溝通
南北統一 近8成南韓人說必要
銀行對4產業 曝險6千多億
專利戰 三星控蘋果律師種族歧視
陸童小紅棗 台灣醫療美麗見證
停車3分鐘熄火 北京將跟進
南韓：北韓已具以鈾製核武能力
台灣大音樂會 大四喜行銷
王金平黨籍案 藍盼黨內解決
泰山：準備報告自清
為台首家廉航命名 免費搭十年
疑瓦斯管線老舊 高市民宅氣爆
經理人看好 歐股資金行情
食品安全風險 分4級管理
青山宮祝融 北市補助維修經費
新北溫泉美食 烏來泰雅尋幽
黨籍爭議 王金平：按程序走
李登輝為王金平抱屈
環泰麥芽糊精 食藥署查下游
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
近35%網店2012年已獲利
小農有商機 逢甲也有農民市集
全球瘋社群網站 16億人使用
陸抽檢泡麵 重金屬未超標
UN氣候變遷電視播葉欣誠專訪
精銳迷中謎 邀藝術家相見歡
鮮奶疑含禁藥 農委會抽驗
青山宮遭祝融 北市議員籲搶修
迎接身障日 雲林辦結親活動
風險食品 第二波稽查將啟動
林明昇：台灣第一家廉航會賺錢
21日氣溫回升 東半部短暫雨
與台斷交 甘媒要甘國給真相
保留地爭議 梅峰垃圾恐停收
濕度增 合歡山降短暫冰霰
泰執政黨被判違憲 但免遭解散
掩人耳目 槍藏資源回收車
統一獅亞職爭冠 潘威倫抗澳
台塑鋰鐵電池5年後營收30億
陸：讚賞駱家輝為中美交流努力
伊朗：堅持核子權利 寸步不讓
金融帳連13季淨流出
入冬需求大 雞貴1成
偷喪家東西 30分鐘被逮
台南死亡火警 遭聲押3人交保
理想品牌大賞 中華電6度蟬聯
水管望遠鏡 掌握4公里風向
忠義十九公廟入火 紅綾狗致意
OpenPOWER 明年推新品
特斯拉怕傷形象 就是不召回
台以科學交流 諾貝爾得主參與
轎車失控撞門柱 師生4傷
帶傷拚冠軍 潘武雄專心打擊
嚴重殺價競爭 金管會可重罰
拚亞職冠軍 高志綱：完美收尾
幼兒園變客家庄 說客語唱客謠
逛街遇到詐欺男 報警逮人
入冬水果本貴 改吃當季盛產款
10月外銷訂單 歷史第二高
復興廉航飛國際 無國內線
中正盃傳承高球賽 錢珮芸奪冠
台英司法互助 林克穎遭逮候審
男疑欠債輕生 竹警消尋獲遺體
高消費愛牌 行李箱愛馬仕奪冠
郝龍斌：支持讓黨團結的做法
燃料電池車 日產加入看衰行列
稽查陸客購物店 商品未標示
美電子零售商價格戰 一觸即發
華沙氣候會議 台週邊會議受矚
批漠視污染 高市議會停審預算
弱勢盤整 新台幣收貶4分
林克穎曾提條件返台 檢方拒絕
拚2014 藍：爭取最大勝利
台塑達富重車 拚2年後市占4成
唐肇廷二壘安打 統一獅追平
外銷訂單全年正成長 難
童子賢：盼非3C營收超越3C
光雕天空之橋 近期開放夜遊
茅於軾評駱家輝 友好的大使
2020東京奧運 可能重見棒壘球
甘國斷交 總統促釐清始末
台泰高教論壇 增進校際合作
助林克穎易容 女友判刑繳罰金
中鋼釋股落空 經部尊重
LG平板登台 25日開賣
陳鏞基建功 統一獅2分領先
法制接軌國際 滬自貿區邁步
祭利多 國產署地上權標脫豐收
理想品牌大賞 華碩6度蟬聯
IOC：奧運有可能追加棒壘球
陸銀：陸利率市場化需3到5年
假工程真詐財 中油員工遭約談
兩岸和緩 總統：不代表沒威脅
宅配通今年挑戰每股賺2元
牛乳爆含禁藥 農委會將複驗
戴勝益勉學子 別只活在臉書裡
文博會前夕 龍應台為業者打氣
總統：台日有機會簽經合協定
威力纖禁藥案 通路商百萬交保
台團隊十年觀測喜馬拉雅山計畫
嘉泥標地上權 建住宅
八二三戰役55週年 配紀念酒
經費補助有缺失 糾正國科會
伊朗：捍衛核權利 談判守底線
北市犬貓絕育券 限量300份
油安出問題 南市府代學童訴訟
沙巴案 家屬取回許立民遺物
3食品股疑內線交易 北檢要查
油安風暴 北市夜市業績下滑
信義估全年買賣移轉重回36萬棟
冬季滋補 客家公園賣美濃蘿蔔
英引渡審理 短則6月長則數年
好夫婦票選 田中將大躍升第五
庇護工場開幕 提供身障就業
修憲案判違憲 泰執政黨受挫
駱家輝表現 大陸肯定
全球最佳學生城市 巴黎第1
大掃黑 刑事局：針對特定幫派
唐肇廷美技飛撲 化解失分危機
食安分級管理 第一二級均銷毀
艋舺青山宮祝融 遶境活動如常
殺人案DNA揪凶 逃8年判刑
胸腔科整合復健治療 患者福音
南市查鮮乳牧場 未發現違規
鮮乳疑含禁藥 統一味全澄清
送愛不中斷 空軍再運物資援菲
新天翼之鍊12月上市
修復式司法座談 修復犯罪傷害
竊聽風波 印尼中止澳軍事合作
農藥好毒 3千隻鳥命喪紅豆田
李登輝：台灣經濟不能像鐵達尼
推募兵 軍方爭取調整加給
日股超猛 IPO熱潮再現
限壽險投票權 曾銘宗堅持立場
菸盒藏毒露餡 身障男稱止痛
經理人：企業轉佳 利高收益債
欣欣大眾總座績效 立委促檢討
沙巴案 刑事局：救出人質為主
引渡林克穎回台 正義開始伸張
全球最佳學生城市 台北第28
酪農是否非法用藥 農委會嚴查
台紐經協生效 櫻桃降價可期
斐倒塌購物中心 重型機械開挖
信義線上路 郝龍斌踩街謝商家
地點優 北市地上權全數標脫
桃縣稽查環泰 釐清產品標示
潤泰新參與子公司力勝增資
有線電視跨區經營 新北籲體檢
被控侵占 消保協會秘書長遭訴
英雄或狗熊 重建考驗菲總統
陸一胎化鬆綁 意外推升紐幣
國健署：二手菸害違基本人權
產險附傷害險 可免財務核保
勇哉馬拉拉 歐議員3度致敬
卡債族陳情 立委籲修法降利息
摘除子宮放寬給付 勞會將討論
郭源治：台灣職棒進步很多
今彩539開獎
錢人豪拍片遭詐財 警傳喚1男
烏來復育馬告 原民香料好食安
無賴林克穎 英開庭續嗆台灣
駱家輝辭職 學者：個人選擇
陸官員：市場能調節將概不審批
印度8歲女童 訴離14歲丈夫
星國炒房熱延燒 大馬避步後塵
極端氣候水患頻傳 須全方治理
陸資來台投資 估今年可創高
台助救災 菲總統：台灣夠朋友
亞職冠軍賽 觀眾7925人
SUV當道 保時捷乘勝追擊
記者會驚魂 男硬闖欲縱火被捕
東京車展 首度亮相新車吸睛
修復技術佳 學者盼參與國際
台紐經合協定 12月1日生效
馬總統：和平方式解決爭端
查張藝謀超生 官員：找不到人
第4季國際收支順差機率高
賈梅要錢未果 疑釀邦交生變
42億畫作買主：卡達公主
復興成立廉航 董座變活潑親民
廉航便宜 認清額外服務得付費
石斑養殖區設廠 高市反應慢
西非可可業雇用百萬名童工
央行籲民眾愛惜新台幣鈔券
南鐵案爭議 蔡英文支持溝通
蔡：台灣要過接受女領導人這關
行政院核定 費鴻鈞接桃機總座
日西之島噴發 40年來首見
老二宿命難脫 亞職爭冠獅慘敗
孫耀威夜店有違建 自行拆除
杜拜王儲跳傘遇險 勇敢迎挑戰
南非救援隊抵菲 協助救災
美10月零售銷售 成長超標
美消費者物價 半年來首降
高峰與深淵一線隔 陳連宏體驗
年終逾7個月 兆豐金：屬猜測
陳俊璋外線開火 成大差點開胡
今彩539 頭獎2注中獎
玉山飄初雪 積雪2.5公分
泰紅衫軍結束集會 堅持修憲
心因性猝死 1個月前出現徵兆
陸救援隊赴菲救災
加倍奉還 候選日本年度流行語
台灣中型100指數 刪華寶納東陽
周美青訪德 獲贈文化大使榮銜
南投火警 母逃生兒葬身火窟
兩獲諾獎 基因學之父桑格去世
蕭萬長會晤羅艾斯等美國會議員
美成屋銷售 創4個月新低
沙巴案 家屬明舉行告別式
手機裝防竊軟體 美電信業反對
日媒：鴻夏手機事業合作叫停
李鴻源：確有來自菲談贖金電話
復興插旗「廉價航空」 台灣首家
面板四大產業面困境 國銀曝險六千億
信義線通車前 6站專人解說
台英司法互助「發功」 肇逃英商落網
陸官員：一些中小銀行恐破產
蘇：拚6都贏3都 縣市長過半
陳德銘來台 滬自貿區官員同行
藝術家展現心生命的能量泉源
反服貿召集人: 馬執政後累積來台工作中國人超過3萬8千人
蔡正元: 張安薇在菲律賓人手上、已病倒
蕭萬長：盼美支持兩岸入TPP
馬總統訪台中高工 讚產學合作
頂新：全自住 沒炒房疑慮
桃機公司 總經理 費鴻鈞接任
11月24日起 捷運信義線連接北投至象山站
金門縣政府辦理關懷新移民活動
社會局提供協助 輔導新移民成長
全臺「十大精采路線」全面發表 優惠好康破盤上架
國防、媒體、貨幣 是維繫大陸穩定要素
教部辦理 全民國防教學及學術研究表揚暨研討會
證交所舉辦 證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會
土地銀行「張澤溥 文霽書畫聯展」熱鬧登場
TOYOTA榮獲今周刊「商務人士理想品牌」汽車類第一名
遠傳S市集 超人氣解謎遊戲「喜羊羊小頑皮」歡樂上架
鮭魚返鄉變鯊魚 頂新發行TDR炒房？
孫耀威夜店違建 完成拆除
證交所公告劍麟公司及英屬開曼群島乙盛精密公司 公開發行股票
參選彰化縣長 黃文玲慎重考慮
胖卡分享閱讀樂趣 新移民雀躍
櫃買中心海外法說會 下周將於新加坡及香港隆重登場
證交所通函修訂「上市公司產業類別劃分暨調整要點」
手機APP購機票 英醉男醒來在巴黎
圓仔學爬樹 摔倒模樣也古錐（YOU TUBE)
彰化縣新移民教學計畫 全國績優
重視新移民二代教育 火炬計畫頒獎
雲頂香港邀請台灣六大慈善公益團體欣賞
港校招台生 學測68級分才要
張曼玉演阮玲玉 片場飄魅影
新iPad迷你賣翻 供不應求
牽制大陸 日擬增10艘護衛艦
餐桌佈置美學 余嘉方推出工具書
奉行白人至上 美殺人犯伏法
美國會機構示警 陸建立大海軍
梅鐸與鄧文迪達成離婚協議
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
梅鐸與鄧文迪紐約達成離婚協議
窮國前景灰暗 增國際遷徙風險
英國古雕像自轉之謎 真相大白
蕭萬長：獲知美售巡防艦好消息
蕭萬長：兩岸對話時機尚未成熟
美眾院外委會通過售台軍艦法案
歐巴馬明年4月訪問亞洲盟邦
會議紀錄：Fed預期數月內縮QE
法國踢進世界盃 美女裸體慶祝
蕭萬長：華府支持台TPP時刻到
傳巴黎槍擊案嫌疑人落網
巴黎槍擊案嫌疑人姓名曝光
提夢想計畫 送新車試駕
巴黎槍擊案嫌疑人曾捲入凶殺案
永豐銀行動加值創新受肯定
信義連6年獲理想品牌首獎
估第4季油價下滑 石化產值減
立隆11月接單 估較10月佳
旅美畫家劉昌漢 休士頓辦展
薄酒萊新酒 亞洲歡慶靠國泰
投信：2014看好美亞與歐洲
加高11月業績較10月持穩
大洋返台招商 共同拓陸市場
印越合勘南海 重申和平解爭端
連環槍擊案 法警拘留1嫌犯
台觀光年曆 躍登紐約時報廣場
教授黑人文化 巴西學校仍排斥
威剛LED照明進軍印度市場
Fed暗示 QE數月內收傘
QE疑慮再起 台股不利
氣溫回升 早晚偏涼
台智慧機市場 宏達電保第3
高通擬還股東75%自由現金流
歐巴馬愛唱歌 洗澡也展歌喉
大宇資取得降妖伏魔錄聯運權
研調估明年LED燈泡量年增7成
王瑞華：台塑經驗有助能源發展
嘉信挺蓋茲 回鍋微軟當家一年
氣候變遷指數 星日台韓後段班
宇峻博奕遊戲手機版上架
高盛：金價明年至少跌15%
台股開盤下跌6.6點
4G擾電信三雄 外資降目標價
合歡山乍現雨夾雪 落地融化
中國奴隸趴 紐約酒吧引爭議
韓東洋證券 傳與元大證談售股
上季意外擴張 星上調成長預測
參院外委會主席 挺台入TPP
陸人大官員訪港 預料談政改
中斷5年 加韓重開自貿談判
升值預期強 人民幣明年或破6
陸不動產登記資訊 將公開
歷盡艱辛 法國胖男終於返家
校園附近速食店多 男童易肥胖
鮮乳疑含禁藥 統一味全疲弱
研華陸經銷商 看好智能商機
愛滋零歧視 治療配合度高3倍
低價智慧手機轉夯 安謀料受益
智崴搶下日本i-Ride訂單
台女異鄉被綁 嚴明：國際事件
鮮奶疑含禁藥 食藥署：待確認
元大寶華：11月外銷訂單恐放緩
美台裔議員孟昭文 遭搶匪襲擊
國立成功大學赴瓜地馬拉招生
綠委提案 刪凍經部首長年終
台灣文化光點活動墨首都舉行
陳德銘來台 王郁琦：會務交流
看好物聯網 研華設專責部門
黑豹旗青棒賽 再現台灣甲子園
求加薪 7成上班族年前想跳槽
湖畔春光激裸 一刀未剪上映
巴黎槍案凶嫌 落網前疑曾自殺
涉批環團 沈世宏：僅指部分人
陸違反智財權案件 將公開
引渡案 羅瑩雪：最快明年1月
索尼推高解析隨身聽 尬手機
郭台銘：台灣應參與美經濟發展
彌補 歐巴馬明年4月訪亞洲
目標通膨難企 日銀騎虎難下
新台幣盤初維持平盤
夏普傳終止與鴻海手機合作關係
彭博調查：資產泡沫憂慮日深
IMF指澳元高估10%
陸國企利潤 年增10.1%
防貪腐 廣州推進官邸制
肥胖 現代人體力一代不如一代
調查：62%民眾儲蓄為退休
阿根廷台灣協會辦會員聯誼大會
華信光電獲利佳 晶豪科受惠
約6成國小生 曾被罰不准下課
回測8100 食品股重災區
引渡林克穎 羅瑩雪：機率高
張安薇 李鴻源：政府努力營救
金價看跌 有利封測毛利率
北韓若再挑釁 萊斯：加倍奉還
經委會通過決議 促清查專利權
陳保基：鮮奶稽查最快3天出爐
陸製造業下滑 4個月來首見
肝膽胰微創手術 台灣領先全球
友輝員工認股權憑證生效
國防部：甘在台學生年底前返國
許立民告別式 沙巴斗湖舉行
露國熱烈歡迎台灣彰基醫療志工
北市稽查百貨公安 3家不合格
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
拚地方選勝 蘇貞昌：展現志氣
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
服貿開放 助業者拓商機
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
伊州簽署 美第16州同性婚合法
研究：大陸空屋 近7千萬戶
陸疑研製彈射器和殲31轟炸版
港媒：人民幣維持緩升格局
專利無效 三星侵權蘋果現轉折
火箭首節轟40分 領先小牛
北京台灣名品展開幕
資金轉進中國 A股後市可期
重現移民史 美記者徒步遊世界
彭博：投資人料美3月起減QE
國家講座及學術獎 名單揭曉
攙偽或假冒 修法加重罰則
出版公會全聯會 首推買書抵稅
蘇貞昌籲青山宮以古蹟維護修復
中正盃橄欖球賽 正德國中奪冠
外資空襲警報 電信三雄股價挫
鴻海：明年與夏普手機無新合作
鴻海：成都面板廠持續進行
文博會開跑 文創商品泥土化
王金平：麗寶有接手象隊意願
諾基亞新機快跑 台廠營運加溫
國民黨慶 馬率隊做公益
聯發科8核亮相 外資多喊買
死亡火警嫌疑人交保 南檢抗告
圓仔成長照 免費授權使用
鮮乳動物用藥檢驗 22日出爐
兩棲突擊車 海軍擬向美增購
Rain出席亞洲音樂大獎頒獎
APEC非正式資深官員北京會
高粱酒有雜質 報警查獲假酒
馬爾地夫傳溺斃 民眾旅遊注意
陳德銘來台 台聯：嗆聲反服貿
食管法修法 納三級品管設基金
銀彈多 壽險業進軍歐美買樓
8旬老翁悔贈屋 提告討屋敗訴
高富帥飆分助攻 火箭半場領先
日銀政策不變 通膨恐延後達標
軍：2艘派里級艦104年接回
歐巴馬頒獎章 藉機緬懷甘迺迪
證交所邀券商 談市場新制
填垃圾土地沒人要 屏縣府承受
江揆勉公僕創更好為民服務文化
市調：大尺寸面板價格續跌
軍法官考律師免第一試 立委憂
圓仔練熊抱 團團玩耍滿場跑
加拿大首都 哈佛生尷尬答不出
車禍女童狀況好轉 父直稱幸運
新營街頭槍擊案 警逮1嫌
鴻海力推富可視手機
京站週年慶首日 開紅盤
薩爾瓦多僑匯微幅成長
拚十大精采路線 客運送好康
立委刪凍經長年終 次長除外
NAND後市保守 群聯跌停
人本調查五都體罰 台南較嚴重
鮮奶殘留禁藥否 最快下午公布
遲延卷證移交 洪案律師控瀆職
魯比奧：美應支持台入TPP
人民幣兌美元中間價 回貶
股匯雙挫 台幣午貶0.3分
政院通過 簡化併購程序
高盛傳押錯寶 匯率營收大減
北市綠色運輸 駐華使節驚豔
3節打完 魔獸11投全中
明年推案 營建蓄勢待發
「惡魔製造者」 遊戲新幹線代理
信義線將通車 江揆促加強宣導
農委會：下午公布部分鮮乳報告
台星協定 江揆促完成修法程序
營造競爭烈 業者盼拓陸市場
紐時數位化 推1分鐘影音新聞
休旅車衝入超商 2人受傷
鮮乳雌激素檢驗 25日出爐
新北LINE 抽跨年飯店套房
李朝卿案開庭 查回扣六四分帳
薩副總統感謝台灣協助發展經貿
貝多芬7號 TC無指揮演奏
兩岸聯手破電信詐騙 5嫌落網
江揆肯定助廠商解決智財問題
訪華府行程多 企業大老當鐵人
小鴨游基隆 5大展區規劃出爐
青山宮修復 郝龍斌：無上限
紀念飛虎情誼 空軍擴大慶祝
大統盤商陳情 盼彰縣府伸援
食安疑慮 名品展嚴格把關
陸最高法院：不因維穩違法判決
疑奶致嬰喪命 解剖報告將出爐
德州內戰 小牛逆轉火箭
台股收盤跌105.01點
反性別暴力 台灣首座網站上線
綠拚6都贏3都 郝：過分樂觀
印尼：鴻海考慮日惹設手機廠
拓凱全年EPS上看6.5元
議員考察妖受讚 網友要求道歉
鴻夏手機合作喊停 在商言商
青山宮祝融 顧立雄籲維護古蹟
郭台銘擬在華府宣布賓州投資案
12月台指期跌129點
保健康 竹市推廣樂活飲食
人事總處：維持退休教育補助
12月電子金融期都跌
築夢專車接送 泰雅學堂獻聲
中國─拉美企業高峰會下週召開
弘光實習合作 入學就是就業
台股跌破前低 挫105.01點
台股跌破前低 電金齊挫
北捷4列車 23日留最後影像
竊聽風波 印尼將上告聯合國
美情侶為愛私奔 相守80年
嘉義米送驗 無混充進口米
末節失守 火箭遭小牛逆轉
國防部：研究對外開放福利站
傳王連配 王金平：不可能
立委：政務官上任前應先培訓
環境評比 麥寮連莊亟待改善
8汽車貨運業者 響應禮讓行人
照顧癱兒 創世助母圓畫展夢
油污事件後 沙美島推觀光復甦
陸人大官員訪港 談政改
甘迺迪遇刺50週年 歐巴馬致敬
三大法人賣超台股117.82億元
梁國新：台入TPP要做好準備
林克穎聲請交保 英國開庭攻防
澳門商會取經 促竹縣農產展售
Q4 DRAM合約價持平或小跌
立委團爭取參與氣候變化公約
豪宅設機房 學陸口音跨海詐騙
覬覦工程強索保護費 警逮8人
高港加LME 江揆勉加速轉型
加LME 高港盼排名止跌回升
台灣出版 前進瓜達拉哈拉書展
林佳龍：爭取入氣候公約為首要
飛兒新歌MV 李毓芬跨刀演出
歐洲在台商會和成大 簽約合作
人事總處：取消退休補助需審慎
韓媒：歐巴馬可能明年4月訪韓
氣候變遷排名滯 環署：續努力
不滿催房租 教唆殺人判23年
台灣進口原油 數量金額均減
文博會 龍應台：有效率的溫潤
11公職專技類科 103年考
高港轉型 健全設施創多元價值
清水溝驚見人腿 女無生命徵象
菲災民大亨堡傷口 路竹會膚慰
按讚一票 造福弱勢
天宮廟聯誼會 玉元宮擴善舉
新台幣收貶6.4分
宜蘭近海地震 規模4.6
女童車禍狀況好轉 卓伯源探視
三中後中共開始新一輪人事調整
守護動物 北市招募動物救援員
生產力中心58歲 業者展成果
總統訪中工 談技職教育再造
立院初審 罰汽車駕駛逼讓道
駱家輝：無意選總統
調查：亞太區反舞弊 落後
專家：台面板廠轉盈 曝險免擔心
葉宜津：環保政策應更受重視
科技業研發支出 奇虎力壓推特
將聖經歸類小說 好市多道歉
以色列餐廳老闆：關手機打5折
王志剛：台自由化程度應提高
中油龍江路土地 8.6億標出
搶年菜市場 台酒以酒菜?一腳
陸醫草率診斷 男嬰火化前復活
平潭引台生創業 應注意風險
服貿拖久 中韓FTA稀釋優勢
釜山市民品嘗台灣鯛生魚片
台電估虧223億 負債比創高
菲災區義診1週 路竹會返台
北大特區闢聯外道路紓交通
台銀上海分行獲利0.97億元
真苦命 亞洲人工作壓力大
共軍7大單位設發言人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
許立民告別式 家屬願放下悲痛
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
法籲西方堅定 伊朗要鈾濃縮權
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
初驗 7鮮奶藥殘值 未檢出
搶攻台灣市場 聯想推新品
3合1混種狗狗 無辜臉蛋超級萌
越印高層會談 深化戰略合作
抹香鯨曝屍海邊 幼鯨胎死腹中
全球耶誕禮物 在台採購最划算
國防部：軍院聲請釋憲常見
施振榮重披戰袍 接宏?董事長
法官贈書 籲謝依涵面對錯誤
因應自由化 王志剛：應早準備
服貿卡國會 總統：外國難理解
竊聽警用頻道 無照司機被逮
增救生技能 消防局辦登梯評比
楊麗環：推環保議題有現實困境
重披戰袍 施振榮接宏?董座
行動菩薩助學 中市相見歡傳愛
誤解房價最貴說 趙藤雄遺憾
總統：自經區繼續大幅度鬆綁
慶信義線通車 3市集推好康
雲門稻禾 回顧40年影片揭幕
貨車司機覬覦牛樟 涉濫伐被逮
金門旅遊缺盤纏 員警伸援手
陸今年對台面板採購 估可達標
許銘傑林威助 投身中職選秀
疑奶粉致嬰喪命 檢警約談7人
駱家輝辭大使 傳因婚外情
台幣29.636 一週來新低
巴黎連環槍擊案 凶嫌身分確定
耶誕城點燈 新北百貨搶商機
食毒風暴 中醫傳授排毒妙招
飛虎薪傳70年 軍史館辦特展
綠若提黃世銘下台 藍：罰跑票
查味全油出貨 檢調搜台中廠
兩岸直航 總統：船運紓解空運
22日氣溫回升 北部短暫雨
檢警破假酒廠 退休員警涉其中
法院旁趴趴走 糊塗通緝犯遭逮
宏達電One 首例碳足跡認證
共和黨5票支持 葉倫提名料過
淡季不淡 雄獅Q4年增兩位數
中國移動推4G 愛瘋料摻一腳
文博會登場 苗嚴選文創品參展
歐元區製造業 連5個月擴張
防一氧化碳中毒 桃消防局宣導
慈濟援菲 助蓋60間簡易屋
核燃料棒滿為患 台電憂
經濟差 中經院邀專家解讀
失智症與漸凍人 共同基因
苗縣嬰悶死案 中檢：窒息死亡
明年台灣名品展 貿協規劃8場
小鴨訪基隆 台鐵加開元老列車
新北推3招商案 盼投資破百億
陸無人機利劍傳試飛成功
台東國民黨初選 僅黃健庭領表
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台灣塔執行率差 議會預算砍半
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世界龍獅錦標賽 卓實穿金戴銀
華山結合桃店家 關懷獨居長輩
英國薪資8至10月調漲2%
許忠信：推動參加UN週邊組織
漢翔與全球通合作 商務機起飛
男疑失救陳屍車內 排除他殺
雅虎微影音平台 中文版搶市
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義薩丁尼亞島洪災 疑人為釀禍
巫啟賢演唱會 邀公益受助家庭
地方招商稅收優惠 陸喊停
機器人奧賽 兩岸國旗和平共處
信合社買上市債券 擬免信評
全國大掃黑 艋舺大哥落網
明華園建教合作 依勞基法給薪
桃檢調查環泰 釐清商品標示
麥寮遭評最髒 雲縣：強化清理
許銘傑林威助 投入中職選秀
美韓戰老兵兒子：父遭北韓拘押
台研發全球第一套無線感測積木
諾基亞市占回溫 拚重返榮耀
北市大甩悲情 UBA一級首勝
聯貸專案金檢 金管會查8家
張曼玉暫息影 學習做人演自己
吃醋砍死女室友 女判無期
日媒：歐巴馬可能明年4月訪日
成大半場好球 高師大輕鬆取勝
預售屋紅單炒房 立委要求嚴查
美國會對台軍售案 陸重申反對
台科大沒實習課 卓永財：危機
土總理府外疑自殺炸彈 遭制伏
鮮奶加驗抗生素 雌激素等難驗
英男遛狗 突見6萬英鎊河上漂
海外伸觸角 鴻海布局美國印尼
論綠北市長選戰 蘇謝交鋒
江揆：LME證明高港條件優越
農委會籲學者依法供乳殘藥驗法
來往戰微信 馬雲馬化騰對決
韓駐台代表：兩岸交流值得學習
梅克爾：德將訂法定最低工資
金門獲贈復康巴士 提升服務
新北有線電視違規 NCC裁罰
台苯等6檔明起恢復信用交易
麗山高中與NASA遠距教學
軍機運物資到菲國 林政則隨行
公公併 台企銀待水到渠成
英國法院裁決林克穎還押
爭南海抗陸 越南拉攏俄印日
周刊報導存疑 食藥署要求公布
耶誕城試燈 一男跌跤膝蓋受傷
林克穎保釋庭 延至12月中
愛山林8.6億標得龍江路土地
連環槍擊破案 法總統讚警效率
劉政池涉竊佔 約談陽管處官員
治療雄性禿 中醫推薦針灸療法
檢討上市產業類別 每年1次
戰到最後一秒 台科大險勝文化
法籲示威農民停止巴黎封路行動
泰咖啡小販與星巴克庭外和解
看線歪斜 當心黃斑部病變
和平甜柿辦評鑑 量少價高
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基因變異 失智症家族史高
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治安醫療誘因 僑胞落葉歸根
林克穎還押 103年開引渡庭
育飛機維修人才 兩岸產學合作
印尼澳洲齟齬 不影響經貿關係
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企業購併法修正 護投資利企業
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3乳業協會重申產品送驗自清
毛澤東畫展 赫見習仲勳入畫
下屬供述一致 李朝卿直斥亂搞
阿酋飛台促銷 歐洲線省約1萬
方便消費者 全聯明年起可刷卡
台學者：陸不願放服務業給韓企
物資援菲 台再派2架次軍機
味全泰山喊冤 食藥署無法接受
華沙氣候會議 環團退出
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歐中峰會 規劃十年合作願景
威力彩開獎
服貿 蕭家淇：台殯葬業商機大
陸停稅收優惠 台商：沒影響
全球健康論壇 專業人士演講
調查：明年有每坪三百萬超豪宅
土總理府外耍詐彈 男子被捕
隈研吾強調建築與自然結合
中共下令 年節禁用公款送禮
屏東生技園區 盼擴大登陸項目
輔大失誤多 台師大輕鬆獲勝
宏?重生 要靠好產品
特斯拉Model S 車主最滿意
興大與德國馬德堡大學簽約合作
干預匯市 澳儲銀總裁態度開放
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東京若遇垂直型強震 損失巨大
歐洲議會議員：烏克蘭難入歐盟
伊朗：核談判仍有嚴肅議題待決
林克穎還押 正義開始伸張
秋冬進補 「正香麻油雞」在大食代廣場
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駱家輝辭職眾說紛紜 否認因北京空氣霧霾
好毒！ 屏東稻穀噴農藥18甲地死3千鳥
美售台4艘「派里級」艦 中方叫囂反對
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抬頭盃首輪 龔怡萍並列30名
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12/28信義線開放5車站 假日可攜帶自行車搭捷運
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新住民火炬計畫 嘉義市榮獲績優縣市
搭灣流 刷永豐 商務包機7折全球通
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駿馬奔騰來報喜，萬事順心又如意
2013移民節系列活動 北市新公園舉行
2013嘉義市社區營造成果 新移民積極參與
新竹喜來登耶誕點燈 泰雅學堂五星飯店高聲唱
移民署舉辦「終止人口販運 不能沒有你：攜手終止人口販運影像展」 望落實人權精神
美參院委員會通過葉倫掌聯準會
劉政池涉竊佔案 蔡佰祿送複訊
南韓捐機票稅 助愛滋病肺結核
遭禁錮30年 倫敦三女子獲救
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
拉脫維亞超市屋頂崩塌 2死
拉脫維亞商場塌 2死50受困
道瓊指數首度收盤站上16000點
世界油價勁揚 倫敦漲逾2美元
道指衝關 收盤首登16000點
永豐鎖定頂級客 私人包機7折
台灣ETC後台 研華搶下
南義橄欖樹染病 油品產量恐減
薪資系統出問題 法國防部放棄
秘魯監控陸低價進口成衣
三星侵權再審 判賠蘋果3億美元
趙藤雄盼提升整體競爭力
台灣流狼狗 美國尋得第二春
金價估跌 頎邦毛利率看升
封裝銀打線 具高產出優點
新車連發 11月車市成長
廣穎外接SSD獲蘋果認證
明年DRAM產能估增28%
雲量增水氣多 東半部防大雨
朱民：QE減碼 新興亞洲風險
漢磊等恢復融資融券交易
美股大漲 利台股反彈
櫃買海外法說會 下周登場
駐以代表張良任 調駐印尼代表
休傑克曼自曝 罹患皮膚癌
愛瘋6測試中 搭4.9吋螢幕
印度火星探測器傳回地球影像
令狐榮達拜會美國會議員麥肯伊
拉脫維亞超市屋頂塌陷 6死30傷
化工學會會士 沈世宏當選
超商化身藝廊 誠研攜手萊爾富
10月失業率4.24%
紅襪老爹 慈善拍賣冠軍鬍子球
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董座請辭 宏?開盤上漲
台股開盤上漲8.53點
台將參加2014巴國國際商展
禁令再一樁 紐約欲禁免洗杯盤
壹傳媒被封殺 港媒：影響廣告
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孫大成頒發瓜國青年創業獎金
許立民骨灰明返台
施振榮掌兵符 宏?攻上漲停
Q4獲利題材 鴻海走穩
玉山再降雪 深約6公分
拓營收 英特爾擴大晶片代工
雨果的布魯塞爾 愛與文學交織
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飛航中上網解禁 FCC下月討論
食品風險管理體檢論壇 倡把關
港媒：習近平建立嫡系班底
處分持股可貢獻收益 泰林強漲
國際土木學者 齊聚台灣論永續
中美人文磋商 劉延東提三倡議
新屋鄉住宅火警 6旬翁獲救
旭曜Q4營收 毛利率有壓
利基型記憶體合約價 漲1成
微軟整合推出Xbox One
輔導遊民經驗 台日韓學者交流
重病後 張善為用盡全力動起來
桃檢查環泰標示 副總百萬交保
台股漲 新台幣盤初走升
溫哥華門把新規 方便老人身障
美企業家辭世 愛貓繼承740萬
張安薇兄曾與沙巴警方討論案情
食安問題 營養師講到失聲
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仿真戰鬥機 體驗飛虎作戰
遭控射擊損民宅 軍方助國賠
利多頻傳 營建股穩健
中美陸軍共識 深化務實合作
臍橙上市 產量有限品嚐趁早
女神卡卡 爆笑短劇扮老卡卡
夏季昌投書 德州報紙刊出
從理想到實踐 政院助衛福滅火
盛達推新路由器 支援蘋果系統
跌怕了 鮑爾森傳不再增持黃金
華南銀深圳寶安支行12/10開業
廣東開放租屋外地子女考大學
氣候大會 國際交流碳市場趨勢
江揆期許 建滯洪池造海綿城市
台灣被動元件 Q4產值估減
比特幣繳學費 賽國大學創首例
細懸浮微粒危健康 高屏濃度高
陳納德外孫女 盼華美情誼延續
漢磊恢復融資券 股價登10元
10月失業率4.24% 持平穩定
車打滑墜湖 美5童困車裡
調查：新鮮人找無頭路 倍增
陸反對美對台軍售 越媒關注
台聯推林志嘉選新北 盼綠整合
鋼鐵業Q3產值 季減2.8%
被動元件台廠 布局非3C應用
香草航將飛台 廉航增至13家
合歡山飄雪 落地融化
攜單車搭信義線 12月底開放
號召球迷 SBL推制服日
搏感情 蕭萬長見美貿易代表
法人：玉山金有增資需求
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美股漲 台股重回8100之上
要求黃世銘下台案 列立院議程
台平均薪資 回到16年前水準
加碼美國 郭台銘宣布投資案
台南警破販毒集團 送辦14人
食安風波 食品業參展有信心
郭台銘：4千萬美元投資賓州
保育老虎 李奧納多捐3百萬美元
江揆：滯洪池治水調節功能大
泰碩4G 獲中國龍頭廠認證
歲末送暖經費缺 幼兒捐款義助
陸海警編隊巡航釣魚台
英特爾擴代工業務 台積電安啦
營救人質 嚴明：有統一規劃
美法院裁定三星賠蘋果2.9億
信義線闢轉乘公車 免費1個月
台聯盼一起民調 民進黨沒規劃
台南學生抖動 2人再度住院
女嬰死亡案 8家屬訊後請回
上海打房發威 房東一夜降百萬
比菲多可可好朋友 初驗無虞
張平沼憂服貿耽擱影響貨貿
陸資買台住宅不動產 總量管制
討論海外營運 本田全面講英文
智庫：評估核電廠除役期程
沙巴案 警方籲勿過度報導
台南綠營建議提許添財選台北市
南韓追加援菲2000萬美元
氣候大會 環署分享環教法經驗
物資援菲 軍艦最快24日啟程
食安頻傳 消基會籲設消保基金
伊東豊雄：台中歌劇院不輸雪梨
肚皮舞展自信 熟女跳出樂人生
專法送審 第三方支付股大漲
陸外交官員警告 出國勿炫富
反制竊聽 印尼將求助史諾登
胡志強：要創造獨一無二價值
外遇狠殺妻女 律師：被鬼拖走
工研院供獎學金 攜手學界育才
合歡初見小雪 玉山7.5公分
要求黃世銘下台案 交朝野協商
牛奶駭人 葉金川:黑心媒體
美債實質殖利率接近2年高
立委提案下台 黃世銘不評論
放高利貸暴力討債 11嫌落網
紀念延坪島 北韓嗆火燒青瓦台
韓女團2NE1將在香港演出
中移動前副總受賄 被判無期
區間盤整 台幣午升5.8分
縱火燒死人 被告寫信接受判死
台商赴美投資 選擇美國一站通
曼谷機場加強計程車載客安全
圓仔犀奇一對寶 愛玩媽媽便便
駱家輝妻：婚外情辭職屬謠言
新北耶誕城試燈 45天燈光秀
洗窗工人卡高樓 20分鐘脫困
郭台銘：在美發展高科技製造業
母帶子燒炭 被判緩刑
疑心臟病發倒地 學生送醫急救
失業率持平 就業市場仍穩
馬警：台媒報導太多恐影響調查
加油要快 油價恐漲0.3元
要黃世銘下台案 王金平不置評
汐止忠厚公托腸病毒 班級停課
檢調進廠搜索 環泰重挫
捍衛異性婚姻 民團籲上街力挺
沙國2男提供免費抱抱 遭逮捕
陸海西自由行首發 4百人遊金
賴素如律師：檢複訊錄影曾中斷
戰鬥民族虎媽 女兒丟西伯利亞
施振榮回鍋 宏?爆量走揚
台股收盤漲17.33點
零售住宿業 人力需求穩定成長
向日皇遞國書 甘迺迪女樂推文
民調落後柯 呂：起跑點不公平
所長涉不倫戀 調非主管職
高鐵嘉義站贈票 助身障者圓夢
蓋茲推性福 記憶保險套將問世
藍營跑票 黃世銘下台案列議程
身障者權利公約 殘盟籲簽署
乳品動物用藥 食藥署：未檢出
台股漲17.33點
12月台指期漲8點
陸將允非銀行金融機構零售貸款
青島輸油管道起火爆炸
防求職陷阱 職訓局推一週一例
鴻海投資賓州 擴美國高階精密
12月電子期跌金融期漲
外傳王連配 連勝文：荒謬
金融領軍 台股小漲
打獵出意外 跌倒自轟變遭槍擊
總編性侵女記者 燃印度怒火
陳致中盼返民進黨 議員力挺
飛虎精神70年 中美情誼延續
研華與龍芯合作 推板卡產品
景美萬壽橋斜坡道 單車便利行
中選會人事案付委 擬25日審
習近平下屬蔡奇 任浙江副省長
微軟雲端平台 廣達遠傳新商機
新北專用垃圾袋 超商可零購
陸餐廳菸害 不輸霧霾
台中塗料工廠火警
砸毀墳墓 警逮女嫌
跑票挺黃世銘下台 藍不祭黨紀
陸官員：對抗北京不能任港特首
闖空門卡窗口 英國笨賊多
青島輸油管爆炸 6死7傷
三大法人賣超台股52.77億元
台中旅展登場 優惠加碼搶客
文博會開展 吳副總統看主題館
車禍女童狀況穩定 近日可出院
蕭萬長會傅洛曼 台美經貿新頁
網路指數排名 瑞典蟬聯冠軍
韓中FTA關稅減讓包括農產
上海國際能源交易中心 掛牌了
土國受害者整型費 加害人需付
葉明功：一定罰泰山給民眾交代
新聞速成善忘 卓新獎評審省思
男子遊覽車代售壯陽藥遭法辦
六星環保 彰化3社區特優
酒後騎車自摔 人平安狗衰死
台斯經合會議 103年重啟
新北警局個資系統 獲國際認證
卓新獎得主 為公視派遣工請命
是否參選北市長 連勝文不鬆口
士林官邸菊展 圓仔現蹤
南華大學農民契作米 健康無毒
遭質疑避與馬握手 連勝文澄清
LPGA國際皇冠賽 台灣雅妮領軍
南韓軍海域演習 因應北韓挑釁
食安問題 議員促竹縣府把關
藝拓國際與故宮 打造雙品牌
台灣援菲 物資捐款逾1.9億
兩岸和平協議 馬總統：不必急
總統：核廠除役 恐現供電缺口
服貿協議 總統：一定也必須過
馬總統：活路外交有效 繼續推
經濟成長保2% 總統：努力拚
新台幣收貶 0.9分
屢不遇治安人口 配酒方式改變
總統：婚姻制度調整 要有共識
達米妮之死 中央社獲卓新獎
立院三讀 軍事訓練機構可發證
迎國民黨慶 中市辦義賣園遊會
經長：盼獲獎業者珍惜品牌
王金平兄病逝 總統將致祭
營救人質 外交部積極聯繫
學子體驗飢餓 響應人道救援
陸撤稅收優惠 台商：影響不大
Xbox One首發 革新視聽體驗
馬總統：打造超穩定兩岸結構
西商背書 葉明功：挾外以自重
假結婚來台 專勤隊破人蛇集團
泰碩預計12月13日掛牌上市
乳品抽驗 48動物用藥未檢出
成大論壇 促建設幸福台灣
迎國民黨慶 台南黨部淨灘
信義線將上路 23日通車典禮
資訊月 宏?平板降價逾萬元
檢方懷疑蔡佰祿圖利 諭令交保
持衝鋒槍彈 辯亡友寄放
青島輸油管爆炸已22死
日古董車拉力賽 首度移師台灣
中市推除四醜計畫 改善環境
雲門舞動40年 稻禾美麗收成
實威贈台科大3D列印機
確保泡湯安全 溫泉業學急救
同學父起色心 性侵判7年
立院三讀 補助地方推本土教學
北市民生東路火警 疏散7人
陽岱鋼獲MVP 主場留徽章
二戰德獵殺潛艦 印尼海底現蹤
逃逸外勞搶私娼寮 竹縣警送辦
台東鰻魚苗大出 一尾百元高價
中韓FTA談判 涉農產品
布局消費市場 陸商投資台灣
內需做後盾 德Q3經濟擴張
開罰 泰山：遵照政府指示
不假離校傷衛兵 男判2年6月
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
故鄉的雞肉飯 唱出嘉義樂活
調琴4千部 曾德貴絕對音感
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
生產履歷好食材 餐廳也吃得到
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
艋舺青山宮遶境 連勝文抬轎
區間盤整 新台幣收貶0.9分
文化部千萬元 助視覺藝術團體
響應公益 企業學校有志一同
食藥署通碟商周1日內交出方法
背9條毒品通緝 2男再犯落網
立院三讀 親權判定增善意原則
立院三讀 建立化學物質登錄制
立院三讀 大學攬才更彈性
雞場變賭場 屋主辯禁宰迫轉型
可可飲品驗合格 比菲多告商周
食安制2年未改進 籲強化力道
疑虐童昏迷 上午訪視下午憾事
新型態國旅 達人帶路精讀台灣
揭露食安訊息 葉明功：有規範
台女遭擄案 政府重視積極聯繫
最讚家教 16週賺230萬新台幣
陸消費金融擴試點 港澳可參加
復甦持續 德國企業信心上揚
宗教百景 台南14個居冠
陸客遊覽車起火 機警逃生無礙
遊覽車火燒車 3陸客不適送醫
陸客山上遺失包包 警摸黑協尋
南韓購F35 強化威懾北韓
古坑園藝專區弊案 再押3人
海巡屏東警方合作 破販毒集團
運動飲料沖泡包裝毒品 警識破
數千公升化學品囤家中 遭舉發
農改場建議農民用物理驅鳥法
中韓FTA加速 學者：台落後
23日氣溫回升 北山區短暫雨
台中生活圈2號線年底通車
男嬰疑受虐 中市社會局協助
玉山積雪9公分 合歡山飄小雪
5.4地震襲伊朗 災情不明
遭指拒貸法拍凶宅 大眾銀澄清
中韓談FTA 互換關稅減讓表
南非購物中心塌 地產商涉違法
十月新增房貸微降 利率略揚
食安窩裡反 中市擬升檢舉獎金
拉脫維亞超市崩塌 33死35傷
小斌斌植義眼 康復情況良好
兩岸貨貿談判 年底難完成
8年級照護員 宅男爺爺變樂觀
中韓洽簽FTA 台灣無時間優勢
涉插股酒店 員警業者記者判刑
身障暗戀桃花源 舞台劇供索票
終止人口販運影像展 北車展出
閩漁船越界捕魚 夫婦被送辦
教育應該不一樣 嚴長壽籲實用
關懷盃棒球賽 千名選手將遊街
考慮台北拍片 杜琪(峰)找金城武
頭屋鄉所會惡鬥 互砍年度預算
退休公教轉職 私校退撫負擔增
網路創業交流 分享蛻變歷程
英特爾活用工廠 願為對手代工
火力強失分高 火箭防守成罩門
東京都知事收巨資 忙撇清
康寧祥出書 促綠思考與中關係
台聯盼協調 游錫(方方土)尊重黨決定
裕民處分基金 賺100萬美元
七七行館違水保法 北市法辦
環署：103年毒化物登錄列管
老翁登山腿痙攣 消防局救援
郭泓志報到 冬季聯盟下週開戰
比菲多提告 商周：按程序走
農衛機關加驗鮮奶殘藥項目
女嬰死亡案 北檢：未轉偵字案
學研合作 培育軟體人才
瘋狗浪預警 觀光局氣象局研商
IBM專家供屏策略造綠能城市
安倍政策奏效 投顧看好日股
新北歡樂耶誕城點燈 人潮湧現
雲門舞集竹市轉播 民眾欣賞
LME效應 新增物流進駐南星
補充保費 年底可望破300億
郵政董座訪高 勉員工與時俱進
光天化日行搶 斐警破案逮匪徒
逾8成泰人憂心政治動盪升溫
辣椒增持股 拓大陸遊戲市場
育林國小重品德 教育部公益獎
陳良宇：分析方法沒有問題
另類吃牢飯 比國青年爭獄卒缺
核談 伊朗和六強努力克服障礙
吳志揚訪李沃士 桃金攜手合作
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雲門稻禾首演 苗栗粉絲捧場
夜市慶開幕囤煙火 中市開罰
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學者：中韓FTA是韓最後拼圖
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專家：中國絕不會改成多黨制
延平郡王神像赴台 駐蹕金門
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雲門稻禾 彰化民眾同步共賞
單親母親誤買凶宅 金管會協助
鼓動學潮校規 教部要求刪除
櫃買董事會通過 7家上櫃案
雲門稻禾首演 2萬人同步收看
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衛冕軍璞園 新球季勝場開張
雲門稻禾首演 南投同步轉播
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大馬破詐騙集團 逮台陸10嫌
雲門40在雲林 民眾展熱情
許家樂不敢摸雞 被楊雁雁罵哭
開源節流 高捷拚4年內零虧損
孫璐西：商周牛奶報導動搖國本
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郭書瑤低胸爆乳 鎮壓3小弟
幫美找到賓拉登 醫生被控謀殺
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陸媒：共軍戰鬥無人機試飛成功
李克強：強化與歐洲經貿關係
菲風災死亡人數 增至逾5200人
呂紹嘉把台灣精緻樂音帶到歐洲
李康生搏金馬影帝 信心十足
巨幅紅布謝幕 雲門盼國泰民安
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WTA年度雙打 謝彭落選
二秦二林合體 秦祥林：是神話
今彩539 頭獎 1注中獎
金馬第一炮 一代宗師奪票選獎
生策會提食安機制6建言
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大樂透頭獎槓龜
2男1女搶銀樓 女嫌落網
烏克蘭停簽協定 俄稱歐盟施壓
屏東人看稻禾 說不出來的好看
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UBA 台體大輕取環科大
金氏紀錄 泰852童排耶誕樹圖案
青島油管爆炸驚動中央
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內政部主辦未婚聯誼 抽出200位參加者
海協會長來台 黃昆輝說「為服貿施壓、裡應外合」
涉劉政池侵佔國土案 前陽管局長20萬交保
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金馬獎今「50歲」 58位影帝影后亮相
中國東海防空識別區 納入釣魚島空域
2013移民節系列活動 開跑囉！「幸福新北 新火相傳」
30年毆打洗腦 英奴役案離奇
台法科技獎 中研院黃顯貴獲獎
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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伊朗核談判 俄羅斯外長加入
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抬頭盃高球賽次輪 龔怡萍36名
85度c 加快美國開店速度
東方語文學院舉行台灣日活動
澳洲：1年內與韓日陸簽自貿協定
金馬提名 星國導演認意義重大
巴西聖保羅將發行通用月票卡
新加坡金獎導演 愛台灣人情味
伊朗核談判 法英外長將加入
巴西經濟占比 聖保羅下滑
美股續強 標普衝破千八點
跋涉南極 哈利王子摩拳擦掌
歐股普遍走揚 德信心增強
10月工業生產 估與9月相近
白天溫暖 冷氣團28日到
HBL男甲預賽 26日開打
輻射冷卻 嘉義清晨12.5度
菲災區150萬兒童 恐營養不良
微軟Xbox One北美大賣
華南金擬增東協據點
吉林半小時連兩震 震感強烈
油價跌 庫存增
福壽放山雞105天熟成
抓住感動瞬間 經部辦攝影大賽
金價小漲 銅價連4紅
推特新增加密技術 專家大誇
飛虎精神70年 空軍戰機操演
學術交流 廖世傑墨國大學演講
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天注定觸禁忌 賈樟柯不想怯懦
竹縣水果月曆 捐發票兌換
中共司法改革 實為中央集權
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中美混合團 奠定空軍基石
兩童死於肺炎鏈球菌 港府關注
菲風災募款 貝克漢夫婦捐衣鞋
玉山放晴 10公分積雪漸消融
有蟲遠方來 日學者贈畢生收藏
河南滅門慘案 陸男連殺7親人
台原偶戲團巴拿馬反應熱烈
學術交流 成大訪團訪尼加拉瓜
藍色巨人 被傳奇操盤手看衰
百歲人瑞看得清 期待看見台灣
蕭萬長：台企發聲重視台美經貿
郭台銘：訪美收穫大 雙贏互利
投保協議研討 律師分享經驗
台甘斷交 大使25日立院報告
高科技攻內需 鴻海布局大國
教授說同志不自然 學生抗議
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折斷車主賓士標誌 男罰5千
酪農協會：蓄意用禁藥機會低
青島輸油管爆炸 44死
購藥透雲端 藥師化解溝通尷尬
金馬50登場 巨星紛抵台
陸科技部長訪台 參訪科技重鎮
桃縣文創基地 中原展出立體書
氣象局新衛星器 掌握颱風更準
紀念開羅宣言 國史館特展登場
爭議多 多倫多市長支持率仍穩
甘迺迪遇刺現場 悼念槍案50年
推節能 購瓦斯爐具優惠月底止
台北資訊月 新亮點浮現
蔡康永挑大梁 鋼鐵人金馬發電
去汙商品廣告不實 廠商遭罰
甘迺迪紀念活動 陰謀論者聚集
信義線通車典禮 馬郝體驗搭乘
食藥署強硬 籲商周速提資料
媽祖文化節 1次躦25頂轎
蕭萬長籲建立台美企業溝通平台
越總理：經濟前景樂觀
蔡琴徐詣帆獻唱 向影人致敬
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
身障不低頭 單親媽靠手藝打拚
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
棒球營 陳偉殷傳授臨場概念
南韓抗日人士之姪私入北韓遭訴
反駁施壓 劉政鴻：誰是蔡佰祿
逾十萬隻候鳥 鄱陽湖迎觀鳥期
陸物價漲 天津西藏漲最大
金馬50 一代宗師郊遊呼聲高
孫運璿紀念展 看見希望之光
垃圾車改電動 年減6萬噸碳排
寒冬送暖 家扶辦親子園遊會
圓仔爬樹不支倒地 模樣逗趣
尾牙預算做慈善 科技高層喊讚
飛虎精神 總統推崇虎鯊兄弟情
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廣穎贊助黑豹旗全國高中棒賽
機上打電話 FCC：業者自行決定
陸發布東海防空識別區 含釣島
陸設防空識別圈 含釣島上空
首波4縣市長 藍年底前提名
泰碩熱導管產能擴增
經部訂倒車偵測裝置試驗標準
北韓若再挑釁 南韓：將痛擊
蘇：黃世銘不適任 總統應決斷
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甘迺迪遇刺50年 悼念者湧墓園
陸學者稱三權分立會亂 惹議
樂成宮慶典 副總統送媽祖上轎
釣魚台爭議 陸有軍事鬥爭準備
舞文弄字 文青週末不寂寞
中選會人事 立院25日審查
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中市繼光商圈 假日市集登場
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陸：東海防空區不針對特定國家
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台灣11月PMI 值得關注
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自家魚池溺水 男子命危
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賈姬甘迺迪 染血洋裝銘刻人心
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金馬獎網路票選 最青睞梁朝偉
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淡季到 驅動IC廠Q4有壓
便民 靜止戶走入歷史
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陸第2批自貿區 天津舟山有望
新北屠宰場啟用 日宰雞近3萬
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陸東海防空識別區 國防部遺憾
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信義線通車 旅服中心同步開站
新北把關 有機蔬菜退換率1%
福島將建高效率煤炭火力發電廠
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劉德華抵台 盼金馬獎愈辦愈好
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亞職放水疑雲 中市警：再釐清
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搶救哈瑪星老屋 文史員兼木工
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搭米其林熱 國賓邀名廚來台
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遭限制出境 上海首富怒駁謠言
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菲國台商受災 同鄉會籌款援助
新聞小辭典：防空識別區
商周聲明：我們要80分的牛奶
信義線通車 總統與郝龍斌試乘
男子竊古物沿街叫賣銷贓 遭法辦
謊作保要贖金 警逮少年車手
燃油費用高 義民眾改燒柴取暖
中石化董事長 為青島事故道歉
網友力量大 揪教部辭典上千錯
響應身障日 籲禮讓幫助身障者
呂秀蓮：沒別的步 只好罵我老
司機疑癲癇發作 車禍7人送醫
QE減碼不確定 黃金陷整理
論乳品 葉明功：週內會有真相
大林電廠改建如期 黃重球肯定
24日鋒面近 中部以北短暫雨
陳良宇：看到什麼說什麼
女嬰死亡案 北檢：無測謊計畫
改建磚牆倒塌 工人被壓昏迷
阿里山茶宴 張花冠親促銷
總統：北市有捷運 平均餘命增
中央氣象局氣象報告
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東海防空識別區 兩岸航班照飛
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
來台半世紀 德修女助窮苦家庭
教部辭典行星錯誤 國小師揪出
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新港車禍 8人送醫幸無礙
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婦罹患巴症 樂觀戰病魔
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趙天麟：食藥署通牒是滅口條款
台灣大攜胡乃元 戶外辦音樂趴
伊朗核會談 俄：有望達協議
亞職放水疑雲 傷害中職形象
伊朗指核談仍有歧見 6強樂觀
菲風災死亡失蹤人數 恐破7千
台電大樓北投 晚間最後列車
同性伴侶制 折衷保障同志權
蔡康永背巨馬 紅毯壓美艷女星
信義線將通車 上班日前先探路
紅磚文化研討會 談閩南紅瓦厝
創新高 逾八成日人對陸無好感
為冬季聯盟暖機 郭泓志飆速球
戴立忍走紅毯 讚桂綸鎂最美
氣惱土耳其發言 埃及驅逐大使
單獨二胎後 陸人口成長受關注
當代藝術聯展 提倡食品安全
溪頭竹文化節 體驗竹藝創作
飢餓三十 校長空腹騎鐵馬募款
金馬最佳剪輯 林旭東
金馬最佳音效 杜篤之郭禮杞
外銀MA招募 千萬打造將才
影帝人選 劉嘉玲手勢比梁朝偉
金馬50紅毯 光頭特別多
劃設識別區 陸首度空中巡邏
青島油管爆炸 陸陷環境浩劫
青島輸油管爆炸 47死撤萬人
兒童福祉指數排名 台灣前段班
金馬最佳新演員郭書瑤
金馬最佳創作短片酥油燈
陸25教師將赴印度德里教中文
陸劃定東海識別區 日強烈抗議
東海局勢日激 台灣急須對策
視察大橋工程 葉匡時勉重工安
腦麻曾志龍 挑戰超馬100K
杜篤之再得獎 創最多得獎紀錄
深入菲災區 慈濟人睡地啃乾糧
陸識別區 政府籲避免升高緊張
金馬最佳男配角李雪健
郭書瑤奪首座金馬 要加倍奉還
陸設東海防空區 日強烈抗議
金馬最佳造型設計 張叔平
籌經費 法總理府拍賣紅酒
放水疑雲 工會：無關本國球員
金馬最佳紀錄片看見台灣
陸設東海防空區 日防相批危險
年度台灣傑出電影工作者葉如芬
金馬男配李雪健：會愛護這匹馬
金馬最佳女配角楊雁雁
今彩539開獎
關懷盃棒賽 球員踩街造勢
最佳美術設計 張叔平邱偉明
葉如芬獲獎 盼支持多元電影
金馬最佳攝影一代宗師
金馬最佳視覺效果 一代宗師
金馬最佳動作設計成龍十二生肖
許立民家屬 捧著骨灰罈返台
新港板頭車禍 文創導覽車肇事
食藥署：商周有4缺失
顧：解除委任 扁與我無嫌隙
台東銀樓搶案偵破 2男未成年
楊雁雁6月胎演戲 奪金馬女配
看見台灣得獎 導演感謝前輩
用生命寫故事 為老人口述歷史
金馬最佳原創電影音樂 林強
男子三峽登山失蹤 警義消搜尋
張艾嘉揭密 指李行偏心林鳳嬌
林鳳嬌沒到 成龍：沒請房祖名
同志權單點改革 伴侶盟不接受
原創電影歌曲 一首搖滾上月球
回家 姪子捧許立民骨灰罈返台
陸軍機近釣島 日戰機緊急升空
金馬最佳新導演 陳哲藝
澎湖馬拉松 肯亞選手稱王
日媒：陸設東海防空區 美憂心
林強4度拿金馬 感謝侯孝賢
有來必往 土稱不歡迎埃及大使
卡爾森奪棋王 西洋棋版圖重洗
金馬最佳原著劇本爸媽不在家
今彩539頭獎1注中獎
金馬最佳改編劇本 李檣
UBA 衛冕軍台灣體大吞首敗
帆船橫渡太平洋 夫妻圓夢抵台
李安：心領感謝 罵也接受
金馬最佳導演 蔡明亮郊遊
終身成就獎 甄珍獻給幕後人員
陳哲藝奪雙金馬 大方說愛老婆
金酒逆轉台灣大 新球季首勝
金馬最佳女主角章子怡
蔡琴開口 影帝影后變小粉絲
金馬最佳導演 蔡明亮新北取景
最佳劇情 爸媽不在家4冠王
聯合國會談 通過氣候協定原則
台北華國大飯店帝國牛排館SONOMA 紐約客無限吃到飽、點套餐送龍蝦
南港汐止首間星級富信大飯店 - 聖誕跨年活動陸續璀璨登場
伊斯蘭激進組織稱：天安門襲擊是聖戰行動
搶救張安薇 兄秘密赴菲
蔡英文：沒準備參選雙北市長
動物藥疑慮 林杰樑家不喝牛奶
外籍與大陸配偶照顧輔 基隆市、新北市等6個縣最優
台灣醫援菲國 鼻酸災民際遇
金馬50 大陸媒體輿論聚焦
金馬最佳劇情片爸媽不在家
金馬劇情片 爸媽不在家突圍
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
氣候會談達共識 修改草案用字
防假橄欖油 義推出新法規
六強外長加入伊朗核子談判
抬頭盃高球賽三輪 龔怡萍45名
華沙氣候會談共識要點
大陸劃防空識別區 美防長抨擊
日夜溫差大 鋒面接近水氣增加
兩岸春節加班機 26日廈門談
捷運信義線通車 1個月免費搭
章子怡受苦 靠張震慘叫撐下去
伊朗：協議需納入伊朗鈾濃縮權
玫瑰我愛你 到波特蘭別忘賞花
信義線通車 捷運站上演音樂會
新科影后章子怡 渴望有個家
企業團訪美 台企力爭生存突破
自由或自律 泰大學校服爭議
ITA談判陷僵局 大陸引眾怒
黨慶 馬英九向國父銅像敬禮
三星革命性新品 淪試驗品
以日為鑑 習經濟學路遙遙
空巴擬改A380 增添獲利性
公益黨慶 馬鼓勵病友重拾信心
陸IPO變革 法規亟待配套
索尼PS4想成功 靠章魚奶爸
買氣不墜 美購物旺季安啦
推特疑遭過度追捧 股價遭看衰
令狐榮達訪洛杉磯市議會
信義線通車 觀察商圈變化
陸劃防空識別區 美憂擦槍走火
籌措財源 漢翔民營化受關注
外資電商難服水土 支付很關鍵
老年開車 美國交通安全隱憂
陸電商產業鏈 代運營成新寵
台玻第4季估損益兩平
伊朗副外長：核子協議尚未達成
火箭戰灰狼 林書豪先發
台電商業者：盼服貿生效並優化
陸電商市場大 台商積極布局
電子商務永續經營 淘寶開大學
亞職放水疑雲 中職危機處理差
傳伊朗與6強達成核子協議
若降持股 壽險：堅守投票權
主計總處GDP預測 恐不保2
林書豪壓哨三分 火箭半場領先
菲海燕災區 財損逾148億元
台灣咖啡豆評鑑 15名獲獎
金馬閃耀 創意貸款3年拚倍增
東海情勢緊繃 美誓言捍衛日
信義線通車 1.3萬早鳥搶搭
歐盟：6強與伊朗達協議
金價跌 專家：短線宜保守
創見資訊月祭促銷活動 搶商機
勁永推耶誕老人玩偶隨身碟
核子協議 傳伊朗將獲42億外匯
檢評會查洩密 報告將出爐
大統油品團訟登記 30日截止
3節打完 火箭領先8分
舊地重遊 蕭萬長感覺像回老家
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
冷氣團逼近 最低降到11度
職棒放水風波 刑事局著手調查
火箭主場擒灰狼 林書豪19分
亞職放水疑雲 中職：絕未隱瞞
照顧弱勢 立委提修保險法
郊遊差一票 飲恨金馬劇情片
紀委會29日開 邀黃世銘列席
觀光行銷見效 入出境增8%
載運援菲物資 軍艦25日啟航
共軍報：劃防空識別區理所當然
江揆夫婦太極拳快走養生
省思國土 內政部包場看見台灣
強大風暴襲美西 至少8死
中市租屋平台上線 提供諮詢
法足球隊起死回生 晉級世界杯
反肥貓 瑞士公投限高薪
反紙廠鄰養殖區 永安居民抗議
公益黨慶 馬籲同理心關懷弱勢
疑與前妻感情糾葛 男割腕輕生
元智家長訪校日 傾聽家長聲音
中南部午後 懸浮微粒濃度偏高
關懷弱勢 馬勉年輕人勿為選票
中百萬給千元 美小店詐客彩券
專偷學校電腦 中壢警方逮主嫌
印法院1天清351萬案創紀錄
內政部：定期稽查寺廟消防
伊朗允6個月內停5%以上鈾濃縮
中油：汽柴油價 各漲3角
大陸駐日大使 駁日本抗議
信義線通車 水舞秀翹腳蛙吸睛
明仁訪印度 曼莫漢將接機
章子怡：愛人汪峰有傳愛的簡訊
助境外生輔導 教部推認證機制
原鄉採梅趣 老欉梅樹認養
桃縣打造文創 馬祖新村現風華
國民黨119週年 竹縣黨部淨山
新北地籍三圖合一查詢破萬人次
舊臣布魯克斯爆發 火箭勝灰狼
農場耕耘整地 民眾樂活體驗
護樹清淨家園 六輕社區動手做
防空識別區 蘇要政府硬起來
登革熱延燒 高市籲維護環境
陳德銘將訪台 見藍營縣市長
昇恆昌志工兒少關懷 客家之旅
食安心安 三峽苦茶油現榨最青
無障礙計程車 申請補助破億元
全球經典會考 近兩千人參加
援菲物資 海軍左營裝貨上船
王金平兄長病逝 總統下午弔唁
兩岸產合論壇 聚焦試點成果
推曼陀林有成 奇美辦音樂會
高分子固態電容 利基具潛力
UN氣候會談共識 環保界稱不足
6旬老翁照顧癱兒 獲家扶表揚
中華電伴你好讀 教育部表揚
威寶行動客服 24小時服務
郊遊奪雙獎 李康生事前全夢到
青島輸油管爆炸 早知隱患
台女在馬遭擄 綁架險變熱
陸識別區 日籲設機制避衝突
照護外配績效考核 6縣市優等
文創商品設計賽 年底截止收件
人事總處：志願役士兵調薪未定
心酸紅毛幼猩 慘遭伐林削指
SJ大馬演出 歌迷喊不要離開
高中生登山迷路 警消暗夜協尋
蕭萬長：訪美收穫豐碩
編劇謊報意外恐嚇 居民齊報警
信義線通車 搭車人次破8萬
台北關標售私貨 12月初開標
慶祝黨慶 金門國民黨關懷弱勢
基層傳雜音 藍：提名盡量協調
檢評會開會 黃世銘主動說明
活到老學到老 捏陶展成果
王岐山：擬向中央派駐紀檢機構
新北簡易都更動土 助建物防災
信義線通車 捷運迷朝聖
防空識別區 立委：目前無影響
高市新亮點 農田變花田
金水寺重修奠安 建醮慶祝
捷運信義線通車 民眾象山野餐
野貓撞機車 女騎士遭輾斃
華山品詩酒 行銷馬祖觀光美食
LED照明成長佳 台廠添動能
板頭遊園車 嘉縣輔導合法化
德媒：美擔心東海緊張情勢升高
圓仔抓竹子站立 跳扭扭舞
微星電競總決賽 4強出列
下檔有撐 12月台股漲機率高
東北季風強 沿海注意強陣風
為同志證婚 立委看修法有感觸
狀元盃全國圍棋賽 切磋棋藝
善用醫療險附約 補足保障
青山宮火災 北市撥千萬修復
脫貧 家扶協助家庭生涯發展
北捷信義線通車 店家期盼商機
吹噓寶寶強壯 英孕婦鐵鎚捶肚
華義G.O.D開發歷程網頁上線
保證無瘦肉精 中市推銷黑皮豬
天氣好 信義線乘客破13萬
泰國流行微整形 非法密醫充斥
台智慧電子科技團參訪德醫療展
伊朗核協議 北京莫斯科讚許
壽險投資長照醫院 短期受阻
懶得動又想健美 看人運動也行
不用3個月 簡易都更首例動土
港府擬加強科研發展成果轉移
投信：新興市場體質佳國家看好
代亡妻領志工獎 夫終生服務
毒販擴客源 拉老婆小三當同夥
認養人家扶童相見歡 遊日月潭
台北車展將至 車模競相爭豔
伊朗核子協議要點
婚姻平權議題 立委籲廣泛討論
粵俄貨運列車開通 時間大減
蕭萬長：台灣是外商進亞洲樞紐
北京逾6成單獨夫婦想生第2胎
兩岸再生能源搭橋 擴大商機
表揚幸福家庭 賴清德籲多用心
雪霸揹工住宿專區 12月啟用
羅援籲設空中自衛區 入就擊落
視障遨遊鄉間 百人協力追風
搶錢毆打遊民 惡男遭起訴
憶往榮耀 金門邀老兵返英雄島
疑行車糾紛 男騎士遭砍送醫
伊朗：核協議利區域與世界和平
商周驗乳品資料 衛福部促補件
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
蘆洲婦人墜樓亡 原因待查
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
以色列：伊朗核協議是糟糕協議
嘉市園遊會 建腦麻兒永久嘉園
中共廢勞教 袁紅冰：仍續壓迫
檢評會決議 不約詢馬總統
丟包乘客撞傷警 繞路司機遭訴
陸招考公務員 77人搶一職缺
伊朗核子協議面面觀
王金平胞兄病逝 總統南下弔唁
迎接黨慶 國民黨南市辦淨灘
婦團公益成果展 李沃士稱讚
國民黨中市黨部 園遊會做公益
信義線通車 搭車人次破18萬
搶嫌走路太外八 成緝捕線索
伊朗核協議 美伊幕後數度接觸
佛光會年會 吳志揚：像回到家
工藝稻草節 粗糠黃色小鴨吸睛
檢評會開會 黃世銘據理力爭
疑心臟病發作 男倒臥宮廟身亡
人事總處：募兵待遇配套未定案
投資南非野生動物園 台商開例
台塑化明起汽柴油價漲3角
林書豪額頭腫大包 自嘲頭很硬
捷運信義線通車 人潮帶錢潮
外資不如預期 陸改革仍利股市
為鄧文迪翻臉 梅鐸不理前英相
國民黨新北黨部淨山 歡度黨慶
兩岸科技論壇 台北登場
國際樂舞共同展演 追憶溫世仁
伊朗總統：六強承認伊核子權利
為災民而戰 菲拳王澳門奪勝
慈濟援菲 發電機簡易屋齊備
陸學者：東海防空區對日不對美
蔡明亮拿獎如夢 像與金馬和解
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核協議助經濟 伊朗幣升值3%
西納彭火山狂噴 列最危險狀態
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陸畫防空識別區 美強烈反對
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休養生息 2月起玉山靜山
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中國少將放話「擊落擅自進入防空識別區者」
台灣聯大微電影金馬獎 台灣學生藝術無限可能
陸媒熱報: 李雪健奪金馬獎最佳男配角
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交通部長葉匡時視察 金門水頭港區
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吾爾開希 抵港向中國政府投案
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陸設防空識別區 日召陸使抗議
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陸設東海識別區 蘇貞昌籲抗議
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緯創11月NB出貨可望小回溫
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資訊月 技嘉推U35F筆電
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東海防空區 陸批日說三道四
投信：點心債短期盤整
陸監控東海 無人機重要性增
銷售連降3季 三星日本吃癟
美QE退場 可能明年3月之後
全球央行青睞澳元 澳銀陷兩難
斯洛伐克慈善義賣 台灣獻愛心
毛澤東親筆函 逾3千萬成交
萬鋼率百人團 參與科技論壇
台股開盤漲66.12點
美日質疑東海防空區 陸交涉中
沙國茱麗葉越境追愛 盼留葉門
瑞昱打進微軟遊戲機供應鏈
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以媒熱議伊朗核協議 批評者眾
下波冷氣團 合歡山降雪機率大
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伊朗核協議 困難在後頭
陸防空識別區 台美日聯繫
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商周檢驗法 食藥署：初步檢測
援菲賑災 台軍艦載資啟航
絡達搶進穿戴市場 營運創佳績
通膨過低失業過高 歐銀雙隱憂
李克強25日出訪 任內第三次
經長：國企績效需考量政策負擔
陸銀放貸過猛 17城暫停房貸
美股飆 畢潤宜：還有得漲
美市場預測2年內不會提高利率
One Max攻美 宏達電有撐
龍應台：創意強但工業鍊要加強
章子怡封后 汪峰：為你驕傲
奪金馬 爸媽不在家29日開映
狡兔三窟 龍應台：我是笨兔
土水產業發展 環署邀學子座談
信義線上班首日 轉乘大考驗
10月製造業景氣 續跌
陸設防空識別區 美日評估用意
具購併概念 彰銀開盤漲停
50萬顆耶誕燈飾 改寫世界紀錄
抗議司法 吉林訪民圍困法官
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忙不停 上班族年假休不完
查打假球 胡志強：證據還不足
南韓平均所得首破2.4萬美元
公行併公行 財政部態度開放
倉促審國企預算 綠委批放水
烏克蘭5萬人示威 促簽歐盟協議
設防空區 陸媒籲尊重核心利益
瑞士投票否決限制主管薪資
鴻海轉投資F-乙盛上市股價俏
台經院：製造業景氣看明年首季
電金傳產齊發熱 台股反彈百點
分散航班 桃機擬採尖離峰費率
GDP保2 張家祝：比較辛苦
黃世銘：檢評會約詢 非他主動
載援菲物資 登陸艦中午啟航
信義線上班首日 轉乘分流奏效
貨櫃壓頂大難不死 女童出院
立委質疑司法院拿法扶預算開刀
調查：韓網路競爭力全球第10
陸專家：東海防空區 飛彈警戒
豐興鋼報價 再度平盤
手機小額付費詐騙多 勿點選
最沒有影響力名人 GQ：小蟲
中和號12時啟航 賑災菲律賓
鴻海大舉徵人推4G 蓋基地台
IC設計新兵 創傑27日上櫃
張博雅：處理王金平案沒違法
陳士良懲處 外長：檢討警覺性
總統：病歷電子化將成全球首例
傳深圳鑽漏洞 威脅港貨運中轉
前邦交國欠款 外長：確保債權
金水寺重修奠安 府會贈匾祝賀
維穩 傳新疆西藏擴駐軍
竹市軍用輸油管破裂 9人受傷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
南大推綠能 研發氫燃料電池車
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
守護家庭 民團籲健康兩性關係
中央氣象局 明天白天天氣預報
陸設防空識別區 越媒關注
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
食藥署：下午公布8種鮮乳報告
晶電領軍 LED股跌深反彈
珠海國際辯論賽 台大奪冠
朱立倫：新北好茶真功夫
愛滋藥費無底洞 將先吃便宜藥
援菲 胡志強與主管捐1日所得
陸反壟斷 鎖定電信醫藥6行業
防空區爭議 南韓稱控制離於島
伊朗與6強達協議 加拿大不買單
增交流 總統盼與巴國能源合作
台Q3科技市場 季減4.4%
農會詐領案幹部滅證 3人遭訴
台甘復交 林永樂研判不可能
反政府示威延燒 泰股匯債全倒
國營事業績效加考成 逾3個月
馬年將至 馬寶寶勇春上場
高鐵站停車亂 胡志強要求改善
伊核協議 航運等產業可能受惠
商之器上櫃 盤中上漲45%
關切日討論自衛權 韓提3原則
泰反政府團體 曼谷大遊行
車市旺季 和泰車漲停
亞職疑案 檢追球員案發行蹤
共軍：防空識別區彰顯釣島主權
電腦有知識沒常識 專家施特訓
陳偉殷回想高中時 只想到處玩
陸防空識別區 日相安倍：危險
援菲風災 海軍中和號啟航
陸72小時過境免簽 增至7城
前索羅斯顧問大陸基金笑傲同業
弱勢盤整 新台幣午升5.1分
陳士良證實甘國索千萬美元金援
4G資費 台灣師法鄰國
張盛和：兩岸租稅協議已有共識
鮮奶殘留禁藥 新加驗項未檢出
復興航大樓超環保 獲白金標章
章子怡奪影后 汪峰：我的女王
服貿議題聯想 第三方支付股大漲
3孩童喊失火 警消動員虛驚
陳美惠投身醫療 教育部公益獎
金控股大漲 類股挑戰前高
陸經商失意染病 男子送金轉台
陳德銘來台繫經貿 利台資企業
環團疑治水預算 朝野正面回應
經建會景氣燈號 估續亮黃藍燈
公公併評估 張盛和盼兆豐速提
今年刮刮樂 兌獎至明年3月底
肛門藏海洛因 男入境遭查獲
綠籲取消陳德銘訪台 藍盼理性
台股收盤漲70.73點
漢翔：台灣航太工業有消失危機
美大雪紛飛 感恩節交通恐大亂
陸船沉沒 2死10失蹤
港專家：釣魚台爆發衝突機會增
萬鋼：盼深化兩岸科技合作
台股開高收高 漲70點
臉書創辦人受訪 挺移民批監聽
女子跳下看台 男子捨身救一命
11月營收看好 太陽能反彈
空拍朴子之美 製月曆分送
12月台指期漲108點
陸發改委：民資外資可控股國企
北市東區飯店 2女1男燒炭亡
駐瓜使館響應世展會募款音樂會
網路電話免費 恐綁數據高收費
12月電子金融期都漲
偏鄉醫療突破 心不停手術照開
智慧供電示範屋 用電有效率
行銷台中農特產 胡志強掛保證
北市抽驗蔬果農藥殘留 全合格
復航總部獲綠建築白金標章
研究：晚婚是全球共通趨勢
量能不足 台股8200點震盪
疑行車糾紛殺人 警逮2嫌
立院臨提 勞委會檢討延壽年金
東北暴雪大風 交通受阻
火車驚魂 93印女遭集體猥褻
竹市生育津貼 擬墊付案支付
兒盟調查過敏 家長認知不足
大陸霧霾渡黃海 首爾灰濛濛
明星雲集演唱 新北歡樂慶耶誕
伊核達協議 艱難工作跟著來
金馬收視 章子怡奪后最高
三大法人買超台股31億元
李鴻源：社團延伸政府服務觸角
南大西洋強震 規模6.6
微軟大世科 成立海量資料中心
捷運童趣5隻蛙 北市邀命名
陸畫防空區 安倍：很危險
有請美女捐卵 紐約辦另類試鏡
泰反政府示威 盈拉：不會下台
李康生爆冷說 林青霞笑而不答
食品安全把關 電子書一指通
海協會長訪台 台聯籲如影隨形
持槍販毒 高雄警逮4嫌
8鮮乳86項動物用藥未檢出
護理之家換約 北媽澄清無裁撤
電商推自營品牌 主打台灣好物
假球案求償 中華職棒敗訴定讞
黃克賢種有機杭菊 南部第一人
8鮮乳 檢驗無抗憂鬱劑
企業人力提升計畫 明年起申辦
駁打手說 張博雅拍桌：不受辱
五輕如期關廠 經長：承諾未變
立院初審 扣繳憑單原則免填發
李鴻源鳥來嬤 PK丟沙包
第一家法式燒烤 進軍台北熱區
鮮乳檢驗 統一味全光泉合格
訪台或遇抗議 陳德銘：有準備
改良機車頭燈 準確照明無死角
退休官疑違旋轉門 文化部送查
單親媽賣地瓜病倒 待援
食檢人力不足 陳菊允合理提升
志工多元服務 新北表揚金志獎
2女1男燒炭 陳屍飯店浴室
美駐日大使探訪311地震災區
竹縣辦服貿說明會 解除疑慮
行使中選會同意權 藍綠異見
習近平認養 河北涉貪處分居冠
中日防空識別區納入離於島
印尼媒體：陸劃防空區恐生衝突
新台幣收貶 3分
吾爾開希突訪港 尚未入境
傳史坦麥爾將再掌德外交部
陸媒指嫦娥三號待12月發射
貓狗安樂死 中途之家辦法會
明天訪台 陳德銘：我心情激動
新北家禽屠宰場啟用 北台最大
陸劃防空識別區 星媒關注
德研究機構承接美國防案 惹議
10月工業生產 連2升
韓陸防空識別區重疊 韓表遺憾
熱愛表演藝術 邱幼旻回鄉推廣
立院初審 牛郎店也適用高稅率
阿美族樹皮衣 老外也瘋狂
陸小學生畢業感：為人民幣加油
奧華格納音樂院 台音樂家助陣
10月M1B M2年增率雙升
凱雷傳計劃出售東森電視持股
北市通譯 英泰越印尼語都通
中職聯軍 郭源治：有台灣風格
台10月商業營收 創單月新高
氣溫驟降 急診人數增加
防空識別區引波瀾 日召見陸使
陸官員：青島爆炸責任十分嚴重
竹市早餐店評比 把關民眾健康
有愛行無礙 新北獲贈復康巴士
助訂春節機位 金門設服務窗口
共軍：到識別區 戰機要攜武器
日抗議防空識別區 陸召見日使
HBL 能仁盼續連勝之旅
男子酒駕肇逃 全家掩護難脫罪
恐攻破獲 印度海岸安全再受矚
屏東演藝廳工程 主結構近完成
北京人代：學生公醫院墮胎免費
安倍：堅決守護日本領海與領空
中華電雲端機房 南北異地備援
站務員罵客 桃機國光站道歉
李安：台灣電影格局不夠
給寄居蟹一個家 墾管處辦活動
東京發明展 二信高中奪2獎牌
彰化十大伴手禮 網路票選起跑
五月天韓演唱 想同台少女時代
亞太長春公開賽27日霧峰開打
港保釣人士：贊成劃防空識別區
恆春漂浮城牆 獲台北設計獎
林蘇珊珊善心 助隔代教養學子
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
金門節能減碳賽 盼落實生活
牛奶檢驗風波 政府再驗都合格
防空識別區爭議 陸召見日大使
龍貓現身虎尾 頂溪貓公車啟用
濕地票選遭批灌票 苗縣警澄清
伊核協議 王毅：堅持政治解決
強逼少女賣淫 3人判賠80萬
經長：內外交攻 經濟難速成長
吾爾開希被港府遣送回台
行動裝置記憶體 eMMC主流
亞洲飛行通報 被迫承認陸主權
涉走私鳥類 雲查緝隊逮1嫌
東岸騎士節 哈雷重機聚台東
陸劃防空區 日：衝突風險增
南大西洋7.0強震 無海嘯威脅
行動裝置方便 網購戰線拉長
染愛滋年輕化 北市每天增1例
亞職放水疑點多 爆倒黃陰謀論
台幣29.675 兩個月新低
春節離島班機 12/3起訂位
楊秋興：培養廣大藝文人口
抗癌少女 生命終期圓夢當新娘
中華電建4G 小型基地台助陣
港女嬰失蹤 疑陸客假問路作案
泰迪熊到台中 主題套房搶客
LED廠奇力 公開尋買家
NASA師演講 學生體驗太空
毒鴛鴦偷遍基隆 戰利品列清單
陸籲旅日僑民登記 防突發情事
燒炭女學生 學校輔導對象
雅虎加速改造 禮聘名主播助陣
防空區風波 陸召日大使抗議
三星智慧表想耍酷 MV現身
圓仔超調皮 拿竹子耍花槍
蔡明亮騎金馬 老家照舊賣麵
水利署出流管制 增加治水效益
假包養小模真性侵 男子遭訴
廣案是否起訴 菲耶誕節前分曉
陳德銘談訪台：參觀考察學習
地方拓路缺配合款 受天宮捐助
立院初審 年金設專戶不得扣押
護雲專案 查獲毒梟兵工廠
夫送小三單車 妻竊回獲罪責
新北河川整治落後 議員批價低
支付連通過PCI-DSS認證
小學生創意 國際發明展奪獎
人力銀行LINE貼圖 超吸睛
女嬰死亡案 鑑定報告將出爐
M1B年增升 股市資金豐沛
ECB官員 不排除再降息
櫃買有愛 投身公益慶週年
消費電子熱銷 製造業生產續增
侵占百年肖楠紅檜 警逮3嫌
李安談電影 余光中妙語串場
蘇丹維和人員遇害 聯合國關切
示威擴大 數百人聚集泰民聯廳
最貴宅 集中大安公園前後三站
高市太陽光電獲獎 陳菊嘉勉
男涉打死酒友 母扯謊同遭起訴
補助老人裝假牙 將納基市預算
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23項乳品 86抗生素未檢出
消保官：兒童安全椅標示應完整
新中橫坍塌 中斷近10小時
謝發達主持亞洲商會聯席會議
周年慶買氣旺 零售營收亮眼
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女壘亞洲資格賽 中華勝菲律賓
棕櫚油永續生產 國際大廠支持
陸東海防空區 日台航線因應
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轉乘分流奏效 台北車站少萬人
安倍經濟學 被批恐摧毀日圓
海滄新規：短途洽公一律騎單車
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習近平：政府與市場各就其位
聯合國：敘利亞和談定1月22日
印度少女離奇死亡 父母遭定罪
外資上周賣超209.2億元
擴版圖 開發金併星期貨公司
民主蒙塵 暴力介入馬利選舉
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群益證：明年台股不容悲觀
中研院黃居仁 獲法榮譽博士
合庫申設福州分行
台灣電影格局 李安恨鐵不成鋼
水氣減少 26日多雲到晴
酪農協會對商周保留法律追訴權
陳德銘訪宏達電 將會王雪紅
張盛和：消除疑慮才簽租稅協議
愛滋感染者爭氣 要職場零歧視
邵玉銘：華視總經理將公開遴選
解防空爭端 陸委會提東海倡議
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泰國示威擴大 卡車開進外交部
國營事業年終獎金 漢翔最多
陳德銘：訪台尊嚴安全應沒問題
百略血壓計獲頒創新領導獎
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伊朗同意限武 油價衝擊有限
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與烏克蘭聯合協定 歐盟未放棄
研究：週一上午10點效率最佳
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女嬰死亡案 檢搜索傳訊外婆
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央行年底公布明年M2目標區
疑巫婆施法釀車禍 斐村民私刑
泰國抗爭擴大 財政部淪陷
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沃爾瑪CEO 董明倫接棒
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泰示威擴大 財政部外交部淪陷
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