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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
陸明年停用死囚器官移植
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
兩岸企業家峰會 促產業對接
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
桃山邊坡落石 竹縣消防局觀察
韓抹黑台灣鯛 沙志一忍無可忍
日月光高雄擴廠 加工處扮推手
高鐵延誤 台中站退費排長龍
蕭萬長3日抵南京 曾培炎宴請
混油 福懋油：業界常態
雨中跳舞 舞者與水融為一體
擺脫爭議 陸計畫停用死囚器官
高鐵跳電 打亂藝人行程
旱鴨魅力不減 14萬人參觀
3日鋒面通過 台灣各地短暫雨
駁誤導 台灣鯛協會要清白
金博館慶尋黃金瓜 贈金磚磁鐵
大埔瘋單車 騎趣西拉雅
道揚椰子油交代不清 移送檢調
兩岸企業家峰會 紫金山升級版
有愛無癌 不倒騎士單車環島
張大千後半生 談大師奮鬥歷程
菲國巴拉旺島 名列超值景點
南鯤鯓代天府進香 獲國定民俗
福懋油：部門主管節省成本引起
高鐵跳電 3萬3千旅客受影響
萬花節開幕 郝龍斌：延續花博
查匯市禿鷹 台幣後勢唯量是問
彰化ADT高球賽 洪健堯領先
查違規油品 高市假日不打烊
肢體音符舞作 烤肉刻畫情感
彰化聯合婚禮 公路花園搞浪漫
福懋油：考慮退出橄欖油市場
歐豪年獲頒興大名譽文學博士
美籍船員生病 國軍直升機救援
檢評會：11/10約詢黃世銘
代言彰化花卉 全國選秀登場
食用油安全否 前進夜市稽查
靈異經驗豐富 宇珊曾被鬼抓腳
法發現狂犬病例 罹病小貓暴斃
曾培炎 江胡時代經濟要角
高鐵救形象 不妨全面優惠
鼓勵弱勢學子 慈濟頒發獎學金
高鐵跳電延誤 旅客跳腳
精算喪葬費 比國殯葬業嘆情薄
福懋油橄欖油 受理退貨
女外勞遭逼賣淫 推同鄉入火坑
地理知識賽 洪辰昊張翔鈞勝出
關說風暴 檢改會籲速查真相
亞洲射箭賽 雷千瑩個人賽金牌
陸自貿區熱 江西參一腳
習近平：3中將提綜合改革方案
王柯都不來 檢評會仍保留時段
菲震震出灰岩坑 居民小心被坑
愛舞成癡 顏卓靈跳進金馬獎
新興市場 6成欲買新平面電視
絕緣器故障斷電 高鐵道歉
兩個太陽成話題 黨魁之爭受矚
大馬動物園：盼貓熊受孕成功
北市十月房屋交易 中山區居冠
攙偽或假冒 擬修法提高罰則
19全在即 馬週末黨部開會
今彩539開獎
光電協進會：平板出貨超越筆電
羅致政：啟動議員選舉提名作業
向柯喊話 綠：爭取徵召要入黨
反特赦升溫 泰愈趨不平靜
蕭敬騰案 警掌握關鍵人物身分
常楓50歲演反派 奪金馬影帝
墾丁國家公園套幣 郵局仍有賣
斑馬驢子愛的結晶 義大利爆紅
凱撒華國盃雙打亞軍 陳宜引退
北市稽查 6油品涉標示不實
陸三峽庫區出土新石器時代文物
今彩539 頭獎槓龜
百年風華 阿里山賓館慶生
潑糞案 警：涉案主嫌2人投案
台灣鯛在南韓 質優實惠硬裡子
新北續查獲6項標示不實油品
福懋混油 經部決撤銷GMP
連勝文赴美 美關注台政經發展
紐倫堡發明展 台灣作品受矚目
海峽菁英籃賽 達欣吞首敗
飛車搶劫全被錄 理髮也難逃
警：潑糞案 不排除雙方有糾紛
婚姻平權 美同志爭全面合法
大統油流向 高振利供出兩大廠
看膩摩托車女郎 換香車配猛男
衛福部：頂新有買大統油
食物補助到期 衝擊美貧困家庭
台南民宅火警 波及多戶1人傷
高鐵才漲價就出包 旅客罵翻
律師公會批黃世銘 不適任總長
活絡圖書市場「台灣出版協會」成立
檢評會查洩密 不排除約詢總統
台灣鯛遭韓媒抹黑 外館續交涉
十九全馬、王將同台 連戰缺席
顧立雄：馬若涉嫌洩密、卸任後將遭調查
王金平長兄 病逝路竹老家
法治時報社長黃越宏 談台灣司法體制問題
新疆軍區司令下台 疑與恐攻有關
Quality Control Originates from Heart - ICQCC 2013 in Taiwan
「兩個太陽」說 炒熱蘇、蔡競爭話題
歐洲就是你家 歐洲魅影影展即將開演
4G飆網前 換機潮(啟)動
福懋問題油 索退貨證明利求償
21味全油 北市握通路令下架
頂新購大統油 屏東衛生局查封
潑糞案 警盼蕭敬騰協助調查
潑糞案張姓主嫌 曾因販毒遭逮
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
兩法國記者馬利北部遇害
印度列車撞人 至少8死數十傷
潑糞案 嫌犯：看不慣蕭敬騰
法2記者遇害 歐蘭德震怒
洛杉磯第3航廈 部份開放
東加外海6.4強震 無海嘯
紐倫堡發明展 台灣20金34銀16銅
法馬總統：堅決打擊恐怖分子
非洲叢林越野賽 清晨台中開跑
洛城機場血案 槍手恐面臨死刑
傳北韓艦艇上月沉沒 30死
法坎佩抗議遊行 紅帽再現歷史
鋒面到 晚上北部東北部防大雨
總統家訓紀念品 陸客很捧場
府內郵局紀念章 觀光客愛蓋
來去總統府 陸客最大戶
兒童睡眠障礙 常遭忽略
強暴案多 德里一天4起
陸機場5天3詐彈 全破案
關說案 檢評會約詢王金平
偏鄉小校拚特色 打造空間美學
人口老化 日本耍酷提振經濟
退休金報酬低 澳風行買房養老
師培生數量 7年少一半
在美吃癟 福斯難登全球一哥
全代會在即 民團西門募鞋
越外資加碼 投資額增6成5
火箭挑戰3連勝 林書豪先發
QE緩退 金融市場泡沫成隱憂
加魁北克擬減收移民
看對經濟數據 從領先指標開始
推特IPO估值 投資人有疑慮
衝成交量 新交所攬高頻交易商
台廠機能布料 獲歐盟軍警訂單
柯建銘案 紀委會5日討論程序
食難安 全年餐飲營收埋變數
潑糞主嫌一肩扛 警：另有主謀
檢評會約詢 司改會想列席遭駁
林書豪勇闖禁區 翻身輕鬆拿分
交部令 高鐵1日內提停駛檢討
拍賣納粹屠殺物品 eBay急撤
衛生局通牒頂新 沒清單就開罰
冬令進補 小心私酒
黑膠勾回憶 李桐豪愛上沙沙聲
陸推自願捐器官 取代死囚捐獻
小S見馮紹峰 投懷送抱美戰神
注重食安 程仁宏連香蕉也洗
馬肉混入牛肉罐頭 英商家下架
英嬰幼兒奶粉 傳鋁成份偏高
基改食品安全 英科學家質疑
毒販戒毒 反毒標誌警惕仍無效
忙補牢 賣場看新聞下架油品
中石油煉化巨虧 被疑移轉利潤
家樂福自營油品 待檢驗報告
玉山高粱慈善拍賣 7日登場
防問題油 台南抽檢小型油品
洛城槍嫌字條：黑人白人我都殺
響應世界糖尿病日 台南動起來
程仁宏日行一萬步 睡前自摸功
蕭萬長赴陸出席兩岸企業家峰會
進口分裝油出包 他廠(口坐)咧等
林書豪殺出血路 倒地3分打
德人消費：疑則不買 買則不疑
孕婦急產女嬰不哭 消防員伸援
紅襪奪冠遊行 療癒爆炸案傷口
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
避食安風險 鄭麗文不固定品牌
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
台南胡麻季 推優質麻油
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
堅持古法 新竹柿餅傳承好味道
茶葉食安 選擇產地認證茶品
王金平兄長辭世 總統表達慰問
中市易肇事路段 機動測速照相
問題油品延燒 高市業者下架
義餐桌報告 每年體檢食安系統
安心食品 義超市推產地透明
好奇寶寶圓仔 探索大自然
火箭奮力追分 林書豪飆外線
代班高雄鴨 最快下午游回陂塘
酸菜買前先聞 泡水再炊煮
台節能應用發明 紐倫堡獲青睞
兩岸企業家峰會 4日南京舉辦
頂新高層緊急會議中 暫無回應
福懋混油 經部決撤銷GMP
2014電腦展 增兩大展區
戰俘紀念日 金瓜石遺址悼盟軍
問題牛肉頻傳 加食安亮警訊
薄重慶打黑 涉黑資產悄悄返還
頂新油品疑慮 通路配合作業
郭金龍：反恐納入維穩工作體系
拍短片 國外新人免費遊北海岸
美垃圾箱驚現10歲女童屍身
挺希拉蕊逐位 民主黨要角表態
華語補救課 助新住民子女求學
塔塔加野炊 內政部研擬設專區
台灣頂級工藝 驚艷廈門文博會
跑步養生 蘇俊賓墓仔埔也敢去
河北大霧 多條高速公路封閉
台灣食安出包 波及加華人超市
火箭開季3連勝 林書豪20分
海碩盃女網 4台將拚會內
頂新用大統油 交代不清將開罰
台中往返南寧 11月增4包機
台食品安全 星國打問號
福懋進口油經混油 須註調和油
產業外勞 桃園縣最多
大統油 高振利否認另流向大廠
原料僅米和水 粄條老店贏口碑
潑糞蕭敬騰 4嫌恐嚇侮辱送辦
江揆鼓勵 在洽公場所掛藝術品
警查潑糞主謀 蕭敬騰赴陸工作
交通部長：高鐵不像話
汽柴油價格不調整
繽紛馬賽克 拼出長頸鹿彩衣
印度毒芥子油 曾奪60條人命
台食安出包 印尼消費者怕怕
首長貪污 補選後當選擬仍停職
男子手機簽賭 Line露餡法辦
監測紫外線 變色龍手機套奪金
捍衛台灣鯛 產官合力出擊
撞車案後 港媒：北京加強監管
黃世銘洩密案 最快本週移審
南非葵花油 產量豐價低廉
水煮蛋脫殼器 2度奪金
全球大面板Q4出貨增 台廠減
哈爾濱大霧空汙 班機全延誤
洛城槍嫌讀技校 求職不順
歐洲低通膨 適高收債投資
黃世銘案 朱立倫：尊重司法
歐晉德：記取教訓 不逃避
一審判決出爐 黃世銘恐已下莊
脅內衣女模出遊 攝影師判拘役
安全飲食養生法 郝龍斌：均衡
希望騎跡單車傳愛 病友勉病友
暴動小貓團員移監 傳失去音訊
投資境外基金 應透過合法管道
代班高雄鴨 下午4時吊掛陂塘
菲海域 陸海上核武可能突破口
照顧中風老伴 9旬翁感動人心
雞脫光招待 國小考題惹議
德助專利登記 台發明人少利用
黃金週線收黑 逢低布局不追高
學餐旅撇步 台正妹勇闖峇里
手繪電影看板 顏振發堅持不悔
印尼毒酒致死頻傳 遊客心驚
日秋季授勳 許文龍獲頒
陸所有汙染物排放 世界第一
頂新用大統油 都是味全產品
蘇貞昌：兩個太陽說 親痛仇快
福懋提8百萬元專戶 擔保退費
東日本5.0地震 無海嘯警報
紐約馬拉松賽登場 維安升高
陸野放貓熊 工作人員先變裝
雅虎徵設計 重視使用者經驗
亞洲糧價 亞銀：恐居高不下
綠提修法 挪用監聽資料課刑責
南方影展 賴清德看板開光點眼
藍19全會 馬訴求團結勝選
美冬奧隊服 堅持愛用國貨
中市送快樂樹 籲運動遠離憂鬱
司委會改議程 黃世銘4日備詢
環盟餐會 意外成民進黨造勢場
體驗獨木舟 漁村學生海洋教育
陸學者：新一輪改革力度空前
味全：未驗出棉籽酚及銅葉綠素
趙天麟建議 阿信無黨選北市長
巴拉圭執政黨鞭畢雅巴訪華
頂新：原料油皆檢核過關才入庫
北市就業媒合 提供252職缺
「新龍之谷」開放帳號申請
追問油品流向 高振利簽到快閃
頂新混大統 味全21油品下架
警進門搜查 女吸K菸當場愣住
電視購物夯 業績強強滾
駁發照爭議 港：電視台非餐廳
119年黨慶 國民黨主打公益
高鐵跳電事件 下午開記者會
馬自達重回台灣 明年設分公司
蕭敬騰遭潑糞 警追幕後指使者
憂父服用不明藥物 男刺死親戚
歐洲魅影影展 規模史上最大
學者：審批陸獨有 增腐敗應改
法鼓山獎學金 助學子安心求學
陸年增癌症患者占全球1/5
池上米變身冰淇淋 背包客最愛
超微加華碩 打造頂級網咖經驗
挑戰黃色小萌鴨 綠頭鴨親子游
蕭萬長赴南京 參加企業家峰會
油品掀風暴 食品類股恐罩烏雲
券商外資擔保品 放款進行換匯
檢評會犀利提問 證人啞口無言
慈濟義診 收容人受惠感恩
油品切結不實 桃縣函辦業者
洪村統接任彰化同鄉總會長
雜工慘遭電死 雇主判刑10月
新加坡雙年展 聚焦東南亞
星博物館 展星國動亂與變遷
苗縣健走闖關 營造幸福家庭
朴槿惠：願與金正恩和平會晤
美舊車換現金 被批浪費且無效
自創品牌 蔡秋雄把市場做大
混用大統油 味全21油品下架
匯率議題 財委會4日考察央行
海灘評比 雪梨水質下滑
缺量無主流 短線恐仍震盪
英男設捐卵網站 挨批像約會網
車市銷售 10月增逾1成
陸擬公租房 取代經濟適用房
社運團體募鞋 瞄準藍全代會
雞脫光光入題 國小測驗惹爭議
選北市長 呂秀蓮強化安養安居
醉女吃老鼠藥自殺 警搶救送醫
竹市藏獒聯展 大小狗相見歡
頂新味全油疑雲 大陸網媒轉載
陸相親像選美 答題需測謊
世青羽賽男單 王子維銀牌
海豚擱淺松柏港 1亡1傷
頂新混大統油 通路下架
助清寒 李進宗十年捐324萬
科技不能救人 蓋茲暗諷祖克柏
食安風暴大廠淪陷 恐全民皆輸
頂新事件 屏檢：等報告速處理
蕭萬長抵南京 出席企業家峰會
米其林廚來台 訝異蚵仔煮熟吃
伊朗與列強談核 最高領袖認可
取締廟會引抗議 南市府將溝通
5隊獲創新創業基金 更比氣長
噴燈瓦斯罐氣爆 門窗破無人傷
金門水試所烏魚 卵飽滿價高
圖坦卡門死因解謎：車禍致死
上海動車 年底直達成都
小琉球海洋牧民活動登場
油下架 味全：不影響財務
天公作美 雲門稻禾順利演出
義檢驗新技 確保乳肉品質
紀委會處理柯案 盼邀黃世銘
談炒作 陳澤杉網戰楊宗緯
跳電故障 高鐵：鹽害超過預期
曼谷世界電影節 放映四台片
紐倫堡發明展 台灣全球第3
陸學者：恐怖主義坐大軍方必打
溫泉美食節暖登場 小湯包熱賣
用大統油 味全：也是受害者
半噸塑料壓住 回收場老闆氣絕
檢評會安排對質 陳守煌有信心
馬來西亞召美澳大使 抗議竊聽
閃亮女聲動人 澳洲奧斯卡全勝
北市古蹟走訪 四百人會師
味全：產品安全是第一要務
業者：新模式引爆雲端價值
原民特考順利 考場秩序良好
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
飢餓遊戲帥哥新角 擁雕像身材
太陽能出貨旺 投顧按讚台虹
中原海外服務學習 散播台灣愛
台塑：汽柴油價格不變
歐盟：成長配方奶不比食物有益
嘉市查違規油 下架七百件
紐倫堡發明展 台發明獲好評
太陽能板會追日 獲發明特別獎
彰化ADT高球賽 洪健堯稱王
維修人員塞國道 高鐵復電慢
福懋回收油 提再製油品須核可
頂新製油起家 在大陸壯大
好好先生楊祐寧 一餓就心情差
伊美黛血糖過高送醫
阿里山櫻花樹生病 樹醫回春
電話民調 李文忠湯火聖造勢
紐約市長選舉 左翼可望勝出
計程車傳坑郵輪客 高市要查
大二膽籌備開放 劃文化景觀區
混大統油還匿報 衛福部要重罰
衛福部：1週全面稽查市售油品
食安訊息混亂 恐衝擊市場信心
新北查不實油品 3天15項
新北國際街舞賽 韓台日前3強
高鐵演練三百次 獨缺跳電假想
法記者馬利遇害 慘遭冷血槍殺
尼日總理：幸福在此 別再偷渡
蕭萬長將訪上海自貿區
美國全球監聽 陸官媒譏諷
高鐵跳電退票機制 民怨不合理
頂新代工味全油 查封2萬多瓶
油安稽查3天 揪129件違規
北歐男駕水陸車 圓環遊世界夢
食安疑慮 泰台灣餐廳詢問增多
強風攪局 代班旱鴨回陂塘暫延
經建會：6海1空自經區績效佳
海碩女網會外 地主僅存詹謹瑋
基金投資選市場 好壞差76%
檢評會約詢 鄭深元支吾其詞
奈國婚禮車隊遇襲 超過30死
8月才交往 徐若瑄挑白紗待嫁
女籃不敵大陸 無緣世錦賽
日本職棒 樂天隊首度奪冠
菲南地牛翻身 規模6
油品切結不實 福懋味全恐重罰
舒淇愛上演戲 想演到90歲
李克強：改革必然要觸動利益
暖化報告：全球未來慘劇更嚴重
基隆宜蘭雙北山區 大雨特報
高鐵風險管理門檻 應再提高
上海自貿區：負面清單將趨開放
潑糞案 警最快4日約蕭敬騰
頂新混油待查 又傳棉籽油疑雲
奠定現代中國 張戎歸功慈禧
綁手綁腳 王子維世青羽賽銀恨
巴達雅渡輪沈沒 至少六人喪生
機密文件：冷戰高峰期險爆核戰
海峽菁英籃賽 東莞封王
護開放社會 史諾登：揭密有理
奈及利亞教堂踩踏慘劇 24死
五峰桃山隧道落石 封路禁通行
福懋下架油品 均非GMP認證
蕭敬騰遭潑糞案 幫派主嫌指使
德、美將達成雙方互不監聽協議
陳菊：處理兩岸關係 不是國民黨專利
柯文哲：選黨主席就不要選總統
巴黎名人賽 喬科維奇封王
頂新混大統 味全21油品下架
黃色小鴨 無預警消氣變荷包蛋
王建民返台 目標仍為回美打球
認混油 味全福懋油跌停倒地
美發展6馬赫無人機 陸憂飛彈追不上變廢鐵
蕭敬騰凌晨赴警局做筆錄
新住民歌唱大賽 勁歌展才藝
高鐵出包 立委拒審交通部預算
美前官員 取消拜訪馬總統
產學合作最佳典範IN EXTENSO
跨越典雅現代 紅毛城莫里斯展
捷運劍南路站平面停車場 11月2日啟用
臺灣郵輪觀光行銷論壇11月3日盛大登場
櫃買市場業績發表會 下週一起登場
101煙火簽約 魏應交缺席
世界交易所聯合會(WFE)2013在墨西哥舉行年會 已圓滿落募
台灣小吃美食節 傳承人情味 喚醒家鄉味
北投纜車模擬公投 11/2順利完成
第二屆臺灣-紐西蘭校長論壇 圓滿落幕
馬政府對兩岸經中有政無可迴避
2014中華航空月 桌曆發表 邀您翱翔在美學的台灣
國泰人壽保險等松仁七號企業健康職場領頭走
遠傳電信取得海峽光纜一號開賣許可
歌手曹格酒後失態 承諾戒酒
投資人買賣權證 取消預收款券
市場信息投資競賽 公布10月份人氣王票選結果
施羅德投資論壇：2014年利率維持穩定 美股不看淡
立委要農委會追查進口棉籽流向
赴韓促銷台灣鯛 外交部將協助
福壽：進口棉籽 全做飼料
香港週文化週 11/29日台北登場
夏立言鼓勵兒子返台服兵役
五月天席捲倫敦 不改搞笑本性
紐時：美海外監控據點包括日本
匿名駭客出擊 侵襲澳菲網站
巴黎名人賽 喬帥笑納冠軍
凱瑞促埃及勿再實施緊急狀態
白宮參眾院拒寬宥史諾登爆料
4.7地震襲多明尼加
巴達雅再傳意外 渡輪翻覆6死
最高3% 人民幣定存再戰優利
券商10月發行1691檔權證
金士頓連5年助金馬獎
投顧：QE緩退 近月風險債漲
廣穎推高效節能記憶體模組
宏達電關鍵週 Q4財測受矚目
花蓮清晨地震 規模4.7
東北季風增強 北部東北部防大雨
史上首見 韓順差將超越日本
澳洲央行明料維持利率不變
抗議環保稅 示威者燒電子門架
估順德Q3獲利 較Q2略佳
雪梨台灣同學會 新舊會長交接
熟記808字 中日韓筆談可通
金馬奔騰50 台名片華府登場
微星電競主板新品上市
專家：陸料解除IPO禁令
落單受困 美芝城機場驚見幼鱷
投信：點心債上揚動能可期
櫃買6日審議晶焱科技上櫃案
史諾登討寬容 白宮國會都拒絕
喬鼎監控儲存方案獲大廠認證
代班黃小鴨 消風剩鴨皮
創辦人盼 蘋果與谷歌結盟
東北季風增強 有雨
缺主流 台股盤整機率大
台股開盤跌16.35點
中共峰會將展開 擬定改革藍圖
潑糞案 警最快今天約蕭敬騰
Q4展望樂觀 聯發科股價揚
陸破獲假狂犬疫苗 部分流市場
江蘇選出大閘蟹王蟹后
慎防甜蜜詐欺 歐盟買蜜看產地
一分錢一分貨 便宜蜂蜜可疑
獲利不佳 力積跌停
自經區法規鬆綁 月底可完成
英工總提高經濟成長預測
人生新階段 徐若瑄快樂幸福
Google塗鴉紀念印度數學神人
桃山隧道前坍方 清理落石
人民幣跨境結算覆蓋全球98%
黃世銘再到立院 說絕對有信心
油品切結屬自願 再犯視為詐欺
美健保狀況多 羅姆尼損歐巴馬
網路訂房結盟航空 成新趨勢
故宮：北京故宮商品已下架
玻利維亞小飛機墜毀 8死
動能可期 標普料締16年佳績
陸軍：阿帕契具海陸偵蒐能力
又被拱參選 希拉蕊：還沒決定
尋商機 經部組投資考察團赴緬
福懋油出包 胡志強：商人淪落
總長下台否 法務部長：考慮過
三中全會前 港官員訪京談經濟
僑威控TDR暫停交易
新台幣盤初升5.4分
原民會：失業率比去年同期低
兩岸企業家峰會 下午開幕
瑞銀：陸股年底前看漲
蓋茲下海 親自調教微軟新掌門
交長痛心高鐵 促回應全面降價
兩岸企業家峰會 陸媒大陣仗
大陸新土改 集體與國有地平權
士林傳槍擊案 歹徒逃逸
廣東慢性腎病發病率 冠大陸
蒲亭將訪越 加強合作
投顧：美股仍處折價階段
邀外資喝咖啡 宏達電股價強漲
第4季NAND出貨 估增5%
9月逾期放款 較8月增5億
王金平：黨恢復黨籍 我的期待
頂新用大統油 衛局開罰
風勢太大 小鴨今天無法下水
分級收費沒譜 投顧中立看電信
二技統測簡章 4日公告
兩岸少數民族傳研會 佛大登場
黃世銘自認沒錯 無法接受遭訴
投顧：艾訊今年每股賺近4元
美高層取消訪台 府：私人因素
利用臉書 星女子與生母團聚
擴散條件差 高屏空氣品質不良
排除威脅 阿拉巴馬機場再開放
百仕通入股陸購物中心業者
技專聘約不合理 教團批逼退師
擴大無菸環境 秋紅谷全面禁菸
黃世銘遭起訴 王金平尊重司法
中央氣象局 氣象報告
圓仔live秀 粉絲喊看不夠
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
台股缺主流 個股表現
衛福部修規範 食品業定期送驗
潑糞案 警方凌晨約詢蕭敬騰
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
王建民將談未來 媒體高度關注
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
味全福懋油倒地 福壽泰山勁揚
嚴明：首批阿帕契直升機已抵台
王建民：王貞治沒有直接接觸
南韓人上30歲 近3成高血壓
蕭敬騰證實赴警局 行程不公開
海軍：拉法葉艦將換用劍二飛彈
花蓮地震 全國89校災損
立委齊罵高鐵 拒審交通部預算
英國女王御用畫師訪台
報告載後續偵查 黃世銘：忘刪
陸10月非製造業指數 連2升
朱立倫勉志工 高齡照顧存本
徐旭東：努力讓GDP過2%
堅持留美 王建民：再拚兩年
助孕金鏟搶頭香 喜迎註生娘
不敢認油攙偽 福懋廠長失眠
日不改慰安婦立場 南韓沒得談
美售防衛性武器 吳副總統感謝
五股油罐車洩漏演練 降低衝擊
三星Q3銷售額居全球IT之冠
Q4毛利率保守 力成走低
王黨籍案 國民黨：回歸本訴
美華人對台灣食品有信心
泰國沉船意外 港人一死一傷
立委要高鐵降價 原點得降8%
立委要撤換魏應充 經部允改革
楓信傳融資碰壁 買黑莓有困難
傳李亞飛等升任國台辦副主任
京張鐵路將動工 1小時抵北京
爭霸雲端 IBM罕批亞馬遜
中共三中改革 金融開放呼聲高
西澳選票遺失 參議員恐重選
小鴨波折多 吳志揚為同仁打氣
堅持追美夢 王建民：再拚2年
彰化衛生局再進大統廠區調查
海碩女網 詹謹瑋晉級會內
外資：中華電將成4G領導者
美眾議員訪台 毛治國盼增了解
徐旭東：為郭台銘精神鼓掌
蘇貞昌8日訪菲 今年5度出訪
不被看好 王建民緊抓5%機會
朱炳昱籲保險教育增資產配置
管中閔：有信心GDP保2%
民進黨團修法 增地方公益訴訟
傳歐巴馬吹噓：我擅長殺人
傳國台辦副主任調動 三上三下
油安 立委：衛福部揮棒被三振
陳保基：控安全量 深海魚可吃
鴻海：4G夥伴還在評估中
笑談家庭 王建民盼當好榜樣
巴拿馬吸引外資 中美洲第一
10月外匯存底再創歷史新高
克倫人權組織獲亞洲民主人權獎
套利賣壓續湧 中信金破半年線
宏都拉斯外債 生產毛額39%
中共3中 兩套人馬一套思路
優良哺集乳室 台北市182間
軍購下一目標 嚴明：潛艦
地震後失明 醫：血壓飆高所致
回台灣打球 王建民保留空間
油安稽查 新北又2項標示不實
查大統問題油 找到紅藍桶
雞脫光入題爭議 校方究責改進
台南學生手顫抖 仍有2人住院
盤整 新台幣午升4.9分
農漁團體抗議 台灣鯛遭韓抹黑
求高薪 學者：丟鞋不如丟英語
新設計軟體 會複雜工程運算
板橋兩婦燒炭輕生 送醫急救
國防部：軍中福懋橄欖油已下架
大腸癌初期易輕忽 北市籲癌篩
菲民調：50%家庭自認貧窮
黃世銘去職否 羅瑩雪不評論
大陸漁工骨折 直升機救援
聯發科：8核心是重要里程碑
GMP浮濫 立委：嚴重誤導
陸媒：味全問題油疑流入廈門
寄子彈給新加坡總理 男被訴
門檻降 垃圾級貸款直逼兆美元
中共落馬前書記 疑邊腐邊升
欠債口角殺友棄屍 男無期定讞
三菱商事擴大東南亞房地產開發
中市請示中央 擬循例重罰福懋
不滿打小報告 越勞砍死同鄉
南台科大 奪紐倫堡鑽石金獎
台股收盤跌34.04點
陽明處分高明貨櫃進帳8億元
員警取締闖紅燈爭議 連坐處分
三星Q3營收 稱冠全球IT業
台股開低收低 跌34點
身陷油風暴 考驗頂新危機處理
11月台指期跌52點
國際小漲 豐興鋼鐵報價持平
小鴨桃園多波折 代班鴨早洩氣
農夫山泉檢舉京華時報 假報導
11月電子期持平 金融期跌
台南傳統市場 仍有大統油品
明年金融市場2關鍵 利率與成長
高市財政惡化 議會砲聲隆隆
談日本職棒 王建民：訓練不同
聯發科明年底前推無線充電產品
台股量增價跌 月線失守
小鴨游基隆 推觀光護照行銷
罕見全環蝕現蹤 歐非美飽眼福
新品上市 華碩10月出貨揚
交通違規 竹市可上網檢舉
法鼓佛教學院 碩士班免學費
永豐銀南京子行盼獲利逾10%
高市財政失衡 審計處：惡化
三大法人買超台股30.93億元
頂新用大統油 時間待查明
文博會暖身 龍應台訪染織工坊
兩岸直航 新竹至福建最省成本
張麗善與陸媒合作行銷農漁產品
阿帕契抵台 陸軍組裝測試
保障油安 竹縣持續稽查
遭指人事預算缺失 交通部澄清
五月天阿信 郝龍斌：印象很好
食安問題多 宜蘭推住家自種菜
傳承創新 香港週傳遞多元文化
6次停駛 4次歸責台灣高鐵
宜蘭辦義賣 助白雲寺重建
聯發科：台積電是最大代工夥伴
綠營倡廢特偵 國民黨團不同意
民團罷免提議 吳育昇不回應
桃園專勤隊 破獲人口販運集團
聯發科：以世界級產品搶陸市場
台南大學太陽能冷氣 英國奪金
球隊奪冠 樂天限時贈點2百元
長園科擬11月下旬掛牌上櫃
幫人性虐少女 2共犯重判
蘇貞昌婿龍男 立院備詢初體驗
聽碧昂絲慢歌 魔獸罰球變準
大統案後未主動回收 福懋認錯
棉籽進口 立委：無單位管理
技專不合理聘約 教部限期改善
雞脫光光入題 爭議發酵
高鐵跳電 全程退費另贈半價券
市售氣炸鍋抽檢 5成不合格
北京中關村 陸媒揭三大騙術
101跨年煙火 擬破2百秒
北市：小二生4成近視逾50度
奶油起司按摩 大馬SPA藏春色
新台幣收貶3.6分
三星拚體驗行銷 打造旗艦館
胡乃元TC攜手 共譜貝多芬
買個資招生 補習班主任緩起訴
汪洋抵達澳門 出席中葡論壇
台灣4G拚開台 三星手機助陣
福懋摻偽案 中檢再追公司高層
使用大統油 頂新罰300萬元
陸投資人 今年賠錢逾6成
調查頂新進棉籽油 爆用大統油
確保油純 竹市歡迎民眾檢舉
蕭萬長：峰會是兩岸深化成果
韓抹黑台灣鯛 議員發起拒四韓
香港週月底登場 旗袍打頭陣
央行5招防炒匯
導入資安 嘉市府連6年獲認證
陸男離婚設宴 橫幅寫苦盡甘來
推特突圍 海外市場面臨苦戰
夜市飛鏢亂飆 男子左眼中鏢
查監聽案 監察院約詢鄭深元
實質殖利率居冠 花旗看好韓債
軍冤會 立委籲增受難家屬比例
為愛朗讀 品格偶劇巡演偏鄉
21味全油 北市學校午餐未用
聯合國氣候大會 月中華沙舉行
綠委諷要送匾：黃世銘惠我良多
巴菲特眼光精準 波克夏獲回報
油安行動 159件標示不符
陸家具賣場 聯合抵制網店搶客
韓星朴有天新劇演總統保鑣
問題油流向 檢方交衛生局追查
鎧勝：11月營收本季高點
阿帕契抵高雄港 軍方組裝順利
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
台南清燙牛肉節 5千份呷免驚
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
日系大電視出齊 攻換機市場
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
埃及前總統穆希審判展開
資策會與台北科大簽MOU
蕭敬騰案 警方追查藏鏡人
證交所調查福懋油異常交易
噪音管制 東縣凌晨禁放鞭炮
當李復興遇到李復興 水啦
立院展身障藝術作品 立委齊挺
爭黃小鴨回家 朱：考慮適切性
混芥花油成本低 福懋撈很大
男全身無力 內分泌失調作祟
警官連曝裸照 印尼警方蒙羞
油安調查 5大專使用問題油
黃世銘：一審有罪或彈劾就下台
F-鎧勝：明年營運樂觀
耆老供祖墳圖 盼史料正本清源
股票交易傳異常 福懋否認
調查頂新 屏檢動用4檢察官
景文公宅招租 行情價打7折
台灣鯛遭污名 雲議員籲抵韓貨
減支奏效 匯豐獲利提高3成
林義傑跨足電影圈 盼激勵台灣
蘇貞昌：黃世銘在位傷檢察體系
會不會報告總統 檢察長們噤聲
強化戰力 康定艦將換裝劍二
穆希等受審呼口號 法官宣布休庭
朱立倫：建淡北路不受環評影響
蕭萬長：兩岸仍需克服協調挑戰
台灣大舉辦 胡乃元音樂會
量縮盤整 新台幣收貶3.6分
反特赦 泰國群眾示威升溫
建請黃世銘請辭 司委會不通過
GMP制度檢討 12月中前提
女性任樞機主教 天主教界熱議
黃色小鴨 最快5日下午回陂塘
台德6日簽署受刑人移轉協議
諾基亞三星專利協議 延長5年
人民幣對外升值 不敵境內通膨
穿戴式降溫裝置 跟冷氣說再見
海碩女網賽 地主7將5日亮相
師大禮聘馬悅然 開授短期課程
農漁邁向藍海 雲林出發全球
外資上周買超137.94億元
外交部：法新社更正不當稱呼
拒絕受審 穆希：我是合法總統
富邦金淨值 突破3千億元
雅虎駭客賽 鎖訊息通知奪冠
中市治水 民代質疑緩不濟急
頂新出包 大陸消費者知道得少
三星Tizen 測試影片外流
譜瑞估Q4增17%至27%
金鏟化身送子鳥 新北拚生育
彰衛生局：沒其他大廠買大統油
亞洲生產力組織秘書長訪華
40件油品不合格 2件檢驗中
人心險惡 立委質疑油品切結
龍應台：台灣泥土孕育染織之美
金門一條根 萃取飲品商機大
柏林愛樂三度來台 4地轉播
林管處拆舊宿舍 電桿壓毀車輛
免簽赴美減 日幣貶遊客增
外匯存底連4個月 創歷史新高
除役軍犬 首度開放民間認養
新社花海節 遇雨開接駁車
安毒帶到金門賣 毒鴛鴦送辦
莫里斯特展 自然中追求不朽
喝保力達酒測超標 罰12萬元
解決港人質事件 菲市議員樂觀
金門慈湖雙鯉湖 嚴查布網捕魚
黑心廠不理會 查食安效率不彰
穆希審判延至明年元月舉行
晶美擬現增新股 募資5億
仰光台貿中心 東協市場開扇窗
福懋回收油品 衛生局清點封存
憂攤販用油 高市府夜市採樣
金可前3季每股賺11.45元
港人質事件 菲華人樂意捐款
母嬰產後坐月子 慎選護理之家
核四爐心隔離冷卻系統完成測試
審判延期 穆希收押開羅監獄
自經區產非管制品 完稅可內銷
連鎖咖啡店 拚耶誕商機
大麻偽裝花茶賣 女藥頭送辦
台北燈節藝陣燈 跨海首爾展出
谷歌擴數據中心 加碼投資芬蘭
外資連2月 淨匯破30億美元
魯東大學訪金大 加強交流
捅婁子 南韓電視謀台灣鯛善後
被控涉貪 蔡朝明獲不起訴
文創說故事 文化部不只是補助
凱瑞籲美沙關係 維持正軌
蕭萬長促區域整合 增兩岸互信
王榮周回鍋 出任元大金董座
跆拳道品勢世錦賽 中華獲1金
權證大額交易 免預收款券
不誠實企業 消基會籲暫時拒買
高雄財政 人均負債8.3萬
自經區提金融三不 央行澄清
獲利看增 4外資升可成目標價
鈕承澤軍中樂園 前製影片曝光
高雄桃園 12月合辦模擬會考
反舞弊禁藥 吳經國重教育
高鐵跳電退費從寬 另贈半價券
大成：進口棉籽全做飼料
大統欺瞞賣問題油 福懋將提告
原民立委否認介入原民台人事
國安局：高層異動傳聞不符事實
穆希聲稱仍是總統 斥軍方政變
楊志良：全民參與保護食品安全
混油事件 財務損失要揭露
陸農業部長撰文籲取消戶籍限制
在陸擴張 頂新從小廠成大集團
今彩539開獎
頂新：進口棉籽 做有機肥料用
港人質事件 菲：應與簽證切割
威力彩開獎
陸奧運金牌無照駕駛 拘留7天
仰光台貿中心 扮台緬經貿平台
空軍：F16提升計畫不受影響
外交部促韓媒恢復台灣鯛形象
人民幣匯改 國際熱度發燒
槓桿調高 瑞士銀行業務恐萎縮
韓手機搶市 仰光強打廣告
國防部：夏立言鼓勵兒子當兵
柯建銘案 紀委會5日討論邀誰
Fed鷹派揚言 支持購債減碼
陸：美勿在釣島問題選邊
西國王女婿涉貪16筆房產被扣
蕭萬長：自經區與滬自貿區競合
海碩女網賽晚宴 球員萬種風情
台日深化 將簽電子商務等協議
俞正聲：盼兩岸產業合作制度化
家樂氏省錢 全球裁員7%
載跳傘員2飛機相撞 全員平安
埃及電視台播出穆希受審畫面
交長證實 林鵬良接華航總座
捷運效應 松山商辦租金漲相佳
新北查獲蛋糕用油涉標示不實
逼撤特赦案 泰示威集會改地點
台海拚3年後上市
茂迪第3季每股賺0.9元
威力彩頭獎槓龜
味全知情不報 北市罰三百萬
今彩539 頭獎1注中獎
美副總統拜登下月初訪陸日南韓
產後護理之家 未值小夜班廢床
法龔固爾文學獎 勒梅特爾獲得
黑莓沒賣成 高層人事大地震
央行：匯率影響台灣經濟最多
GMP制度 擬工廠全產品認證
傳合作選黨主席 蔡謝都否認
不懼耳語 美議員出櫃角逐州長
福懋油品GMP 經部取消
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歐元區銀行資產 近40兆美元
兩岸企業家峰會 建常態性機制
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混大統油 頂新最高恐罰逾3億
消基會：GMP未與國際接軌
國防部：夏立言鼓勵兒返國服役
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就是11月-麗星郵輪「寳瓶星號」邀您一起暢遊「全球最佳島嶼」-長灘島
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黑莓出售失敗 概念股低氣壓
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安倍經濟學落漆 通膨目標難企
斯諾登公開信 繼續譴責美情報部門
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黃世銘涉洩密案 北檢準備移審
國家品牌「玉山獎」揭曉
張懸英國開唱持國旗 陸生不滿
柯建銘關說案 紀委會７分鐘散會
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華航榮獲2013年《遠見雜誌》「傑出服務獎」
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巴媒：巴西曾監視他國外交官
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投信：利多匯集 人民幣債看好
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組合基金 20年成長240倍
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矽統10月業績 近3個月新低
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瑞穗證券示警 日債難反映風險
不保2% 台經院下修GDP
新台幣盤初升逾 1角
跟進智慧機 綠能車將掀專利戰
人力資源提升計畫 助勞資雙贏
聯準會：美銀行放寬企業貸款
浙江擁世界第一縣衙 耗資百億
魏任GMP理事長 經長：不適合
港浸大與湖南大學成立實驗室
油安疑慮 福壽大成重挫
食油不安 魏應充正式道歉
江宜樺：考慮直轄市內原鄉自治
歷經15年 五月天勇闖歐洲
菜價漲 台10月CPI微漲
大火受災考生 西雪大歡迎就讀
港前政務司司長胞弟墜樓亡
國泰金：今年GDP破2機率低
有毒環境汙染 恐危及2億人口
張家祝挺GMP 檢討執行問題
甩監聽風暴 美歐重啟貿易談判
菸酒工會監院陳情 抗議衛福部
薪資不動 培養專長因應
量增價跌 8300拉鋸
陸打房 房價沒降離婚率卻暴增
IBM、推特傳協商專利糾紛
經長：產學研合作 攻關鍵技術
戴勝益：王品沒用到問題油
台經院估明年GDP3.11%
大陸地方招商 邀請業者深呼吸
潑糞蕭敬騰 警：疑似粉絲糾紛
吳憶樺將返台 吳家人未被告知
陸游泳一哥又出事 微博致歉
猩居落成 圓仔介紹3D壁畫
Q3盈轉虧 龍頭廠晶電重摔
陳彥博現學現賣 雙語報天氣
人質事件 港府考慮制裁菲律賓
新澤西州購物中心槍響 警動員
生產力論壇 產官學集思廣益
APP幫忙 氣象宅急便上線
晨星提告 敦泰：委律師處理
江揆：黃世銘為調查備資料合理
黑莓新執行長能力受肯定
防大陸及北韓 日擬增神盾艦
普安儲存方案 獲英國電台選用
娃娃車汰換 多1年緩衝
中央氣象局 氣象報告
大統油 頂新福懋各800多桶
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
全球最大 王品盃托盤賽國際化
中央氣象局 明天白天天氣預報
陸媒：李亞飛任國台辦副主任
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
未雨綢繆 美增借款
美債谷底反彈 經濟數據未達標
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
恫嚇怒罵被告 檢察官遭彈劾
江宜樺：邱文達為食安盡心盡力
桃園食安講座 邀譚敦慈任講師
學生手抖究因 毒物檢驗無異常
五月天歐巡演 要請正港披頭四
非受害者 戴勝益：王品有責任
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
瓜地馬拉不加入加勒比海油計畫
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
傳接任駐印尼代表 史亞平否認
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
火箭戰快艇 林書豪先發
北市查食醋標示 10件不合格
樂金雷諾攜手 開發高速電動車
托育不足 民團憂生育數折半
小鴨不充氣 民眾失望看鴨皮
威力纖案抗告 高院發回北院
葉明功：面對食安問題沒有包袱
可成目標價 匯豐上看228元
北市10月CPI漲0.12%
台燿毛利豐 估今年獲利增
日月光明年SiP占比上看25%
北市不動產趨勢 量平價漲
美購物中心槍響 疑隻身犯案
阿里山森鐵 奮起湖11月通車
法說無激勵 金融指數跌破千點
新板特區複製 樹林車站擬外移
江宜樺：簽切結若違規刑責加重
農衛機關查5廠 確認棉籽流向
戴勝益：不會說自己是受者者
買遊戲點數險受騙 警救2大生
近5年 陸每天近百人涉貪被查
房價漲 澳央行維持利率不變
數據報喜 陸物流業景氣回揚
19全 李鴻源：警力不會過當
陸「梅鐸」：與李長春女無關
今年颱風變多 16年來新高
紀委會決議15日邀柯建銘說明
林永樂：月中後公布駐印尼人選
江揆：曾與羅瑩雪討論總長責任
背尿袋也要賭 嗜賭客難逃警逮
監察院彈劾檢察官 北檢：尊重
外銀拋匯 新台幣午升1.1角
吳憶樺期待回台 最想念嬸嬸
江揆：若高層涉烏龍公文將嚴辦
不畏食安風暴 王品營收穩健增
駐韓單位關注台灣鯛風波
美禁錮 受害女綁腳勒頸像隻魚
竹北吊車撞汽車 兩人送醫
新北土城老婦墜樓 送醫急救
食安稽查 朱立倫：查獲最重罰
吐瓦魯慷慨援華 馬總統感激
冒名用信用卡 女付不出吃官司
林書豪得分開張 火箭半場落後
市調：筆電面板止跌 電視續跌
生財有道 農會經營學生宿舍
王儲免稅不公平 英國會籲嚴查
法說前觀望 宏達電跌停
中檢查福懋 混油股票交易均辦
飛機上用手機平板 日暫不跟進
國際身障日 中市表揚傑出楷模
學者：食不安 恐影響出口
傳明治天皇玄孫戀華原朋美
兩岸共同市場 吳敬璉籲更開放
紀委會15日處理柯案全程開放
台股收盤跌91.94點
味全董座魏應充 3點記者會
北投運動中心 分期分階段整修
林書豪拿不到球 火箭3節落後
石化合作 兩岸企業意願高
先鋒基金躋身全球最大共同基金
台股開平走低 收跌91點
華碩6吋手機平板上市
葉明功自比武松 查大廠如打虎
韓開發柔性面板半導體液晶管
美零售業感恩節徹夜開賣搶商機
豐田將展可隨駕駛人心情變色車
商業服務業景氣 連2月亮綠燈
11月台指期跌70點
國艦國造 海軍磐石軍艦下水
李克強黃金平衡 陸媒暗示7%
染腦膜炎球菌血症 菲女嬰不治
撤銷頂新GMP 最快今天揭曉
建商座車遭開槍 疑工程款糾紛
台股跌91點 8300失守
11月電子金融期都跌
林書豪外線得手 火箭客場吞敗
美百歲人瑞 跳傘歡慶生日
查頂新使用大統油 屏檢傳6人
晚育高齡唐氏症風險增 促篩檢
東安古橋音樂 打造關西新亮點
工業局：撤換魏應充須協會決定
台中國際花毯節 愛遊花境迎賓
新官熱 食藥署長葉明功提五安
台灣大道路跑 9日台中港登場
雲林府會聯手 為台灣鯛平反
女友酒駕勸不聽 男刺對方判刑
市調：智慧手機面板走跌
裝潢惹議 勞委會澄清沒鋪張
台中醫療糾紛 牙科醫美最多
農漁拓行銷 藍海網電平台簽約
登革熱疫情升 台南出現首例
禮儀公司遭槍擊 離職員工洩恨
雞脫光爭議 教師團體捍專業
爭取提名 林佳龍：更加努力
肉圓店喊苦 走出澱粉再陷油鍋
三大法人賣超台股48億元
福利好也有事 谷歌人怨幸福肥
民調：51%民眾期待馬習會
林書豪全面 火箭仍吞開季首敗
永續未來專書 環署免費贈閱
追棉籽 福壽：分裝出售未加油
食醋標示 成分不全違規最多
展愛心 高市建弱勢租屋平台
慶餘堂告慶餘堂 參藥號敗訴
醫療疏失致死 判賠363萬
違規油品公布網站 苗縣籲慎選
北捷列車入站廣播 獲旅客嘉獎
蕭敬騰搭機赴陸 低調談潑糞案
公益彩券園遊會 張花冠代言
韓媒：金正恩姨媽神隱美國
魏應行：委外檢驗均符合規定
日系車在陸 銷路大反彈
宏達電財測出爐 Q4可保盈
魏應充：設5千萬消費者準備金
韓國務院提案 解散統合進步黨
翻垃圾發現線索 安毒工廠露餡
農委會追棉籽 稽查福壽沙鹿廠
買賣問題油 頂新獲利3400萬
油安5天 176件標示不符
台新金今年獲利挑戰150億
宏達電10月營收月減17%
柏林愛樂演出 中市同步轉播
褒忠亭義民廟秋祭 求國泰民安
前里長成植物人 里民感念探視
江揆盼台南八德軍監轉普通監獄
設備故障瓦斯外漏 4人送醫
三百萬元罰單 送抵頂新屏東廠
超豐Q3每股賺0.78元
更難抽了 北京車牌抽籤減4成
食油健康 竹市學校換品項
配合信義線通車 公車路線調整
福懋回收油 將提煉生質柴油
兩記者遺體運回 法總統親迎
美新州商場槍案 警搜槍手下落
星展銀下修今年台GDP至2%
屏衛局：頂新油報告這兩天出爐
申請職災補助 備戶口名簿影本
新台幣收升4分
阿帕契高雄升空 軍事迷驚豔
姊弟戀鴛鴦 同販毒齊落網
國泰棒球營 陳偉殷傳授經驗
台日簽署電子商務5協議
宏達電法說會登場 Q4拚保盈
台日專利優先權合作 下月啟動
登革熱拉警報 鳳山新增3例
台電裝修宿舍疑涉弊 檢調搜索
總統：舉國力量 節能減碳
排班計程車登記 桃機擠滿小黃
周思齊臉書發文 將成自由球員
新食藥署長 10年家無油無鹽
BMW獲利降幅 較預期小
車手領款站太久 銀行報警逮人
魏應充：不知大統摻銅葉綠素
推特虧 IPO估值仍高於臉書
福懋2千萬擔保 消保官追證明
民營電廠案 公平會罰60億元
浩角翔起籲捐款 救救肝苦人
上海自貿區法庭掛牌了
台灣賽門鐵克：第3季穩健成長
國巨對光頡提專利侵權訴訟
以米代金 嘉市募米助弱勢
牛羊飼料加棉籽 福壽：增泌乳
問題油品頻傳 郝龍斌籲重罰
港灣城市更新 高雄馬賽交流
保證退貨 福懋油提存2千萬
食安把關不易 衛局基層吐心酸
蕭家淇：除役年齡前返國要當兵
大立光10月營收 月增10%
國巨對光頡提專利侵權訴訟
瑞昇純黑麻油 移檢調並下架
宸鴻10月合併營收 月增5%
陸LTE商機 宏達電力爭
不刷牙吃早餐 一夜細菌吞下肚
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
國小兄妹默契佳 泡茶全國亞軍
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
港人質事件 菲：正共同解決
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
英女王畫師訪華 馬總統盼交流
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
傳持槍男闖校園 丹佛警方調查
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
宏達電：歐美陸Q4比想像中好
印度首探火星 探測器升空
行道樹第倫桃 落果砸人恐要命
裙襬搖搖高球賽 近百女將競技
頂新油事件 衛福部：沒有隱匿
進口棉籽 大成長城初查無不法
藍海平台 行銷台灣農漁產
宏達電：明年有樂觀理由
撈過界精神 北市獲傑出服務獎
洪案 何江忠徐信正范佐憲交保
扮美美 元大金不排除陸銀入股
黃世銘案 國民黨尊重司法
SBL新球季 16日台中開戰
三福進口棉籽 查非食品用途
英聽遭破解 大考中心將檢討
庭訊暴走 檢察官遭彈劾
F-麗豐11/27回台上市
基隆續查油品 共8件違規
繁殖文昌魚 金門保存珍貴魚種
國民黨19全 原則不設捕鞋網
新移民造型設計展 多元異國風
阿根廷向陸採購鐵路車廂
新社花海免費接駁車 規劃3線
印度首探火星 前43分鐘關鍵
國巨提訴訟 光頡：無侵權
印度首探火星 發射任務成功
1999好不好 郝龍斌每週打
東北季風 6日北部東北部較涼
大銀行貸款黑幫 日展開調查
北京資助亞非葡語國家87億
選北市 呂秀蓮許添財各有訴求
外資匯入 新台幣收升4分
雷諾日產聯盟 拉三菱加入
慶祝商人節 嘉市推產業升級
洩密案 監委二度約詢黃世銘
快艇射火箭 林書豪讚保羅
最低稅負門檻升 富人繳稅降
朱立倫：大統福懋油可能都吃過
合庫主辦台塑4家子公司聯貸
低成本探索火星 印發射探測器
郭茂盛油廠：進口棉籽未加工
旗魚吃得安全 東縣府掛保證
新北續查獲3油品涉標示不實
新平板帶動 瑞儀10月出貨增
運將遭割喉亡 凶手判14年半
老生返校 一甲子成績單趣事多
園藝治療抗病魔 助癌友忘病痛
矽品10月營收 歷史單月新高
屏東頂新大統油 只幫味全代工
美新州商場槍擊案 嫌犯自戕亡
盲用條碼辨識APP 貼心輔具
越陸貿易展 陸商2百家參加
陳光誠母與兄將赴美
大統油 頂新福懋購買近6千桶
民營電廠案 公平會仍維持重罰
陸中石油：兩岸應開發敏感海域
誤信投資高獲利 婦遭詐2億
江揆：監聽有存在必要
金融合作 兩岸各有想法
歐元區明年成長預測 歐盟下砍
英國服務業成長 創16年最快
谷歌頒獎 少女時代成亞洲之光
電影公園摔傷 北市文化局判賠
彭博全球富豪 蔡衍明第110名
老年人餐飲賽 美味營養又好吃
郭台銘：兩岸經濟結構各有所長
榮耀難救窮 印度探火星受質疑
興大史前文物 將設展示區
裝修台電董座宿舍 涉弊送複訊
產學合作行銷 環球科大辦論壇
郭台銘：人民幣可先升後貶
NAND合約價 跌2%至8%
金門慶祝商人節 表揚優良廠商
峰會8倡議 將反映業界呼籲
273天期國庫券利率4年新低
太平島建碼頭 護漁功能提升
味全準備金 消保官要求2億元
GMP制度精進 擬溯及既往
研發評估機制助人 役男獲表揚
殭屍驚見靈異事件 長髮鬼現蹤
菲肉桶案 前總統雅羅育恐挨告
郭台銘推文創蛋黃+蛋白理論
選黨魁否 蔡英文：沒特定想法
疏導市區交通 金城增設停車位
男逼女童脫褲襪 被發現報警逮
油安調查 零星學校用到問題油
酒駕加保費 明年3月擬上路
影射處長龜仔子 工會幹部判賠
阿信賺熱淚 濱田茲音將訪台
宏?王振堂請辭 翁建仁接任
洪案3被告交保 低調未回應
台日簽協議 亞協：還有4項
美和科大：味全送驗油品符法規
愛台灣熱情 柏林愛樂3度來台
逾1/4美人：最大經濟體是大陸
印度首探火星 任務初階段成功
拯救黑莓 考驗程守宗功力
廣東增H7N9 入秋後首例
金門水試所 苦於設備簡陋
印度首探火星 科學家不忘拜神
棉籽多做飼料用 少數流向待驗
8歲童發病 陸肺癌患年齡下降
雙幣別ETF 最快明年可見
北市評估零售垃圾袋當購物袋
滇味到龍岡 燙嘴又燙心
自經區金融 央行引NDF前鑑
住合法旅宿 可抽星級住宿券
新州商場槍擊案 男嫌飲彈自盡
健康遭威脅 8成民眾憂食安
福懋興業：與福懋油脂無關連
台日電商協議 保障商品免歧視
立院三讀 降紐西蘭進口關稅
兩岸石化業協議 投資古雷石化
英女王畫師 與台淵源深
宏達電後勢 未來事件所調查
台日鐵路交流 聚焦高鐵安全
星國台食品形象 有待努力維持
哈雷推輕機車 拓展全球版圖
人行：堅持貨幣總量穩定
說明食安 外交部成立專案小組
三星分析師日 拉抬股價為念
今彩539開獎
1/5類太陽恆星 有類地行星
賭金千萬 斐破獲大型鬥狗集團
反特赦抗議大 盈拉丟給上議院
大樂透開獎
李嘉進：台日堆積木堆得很快
彭：外資投資有價證券暢行無阻
天候不佳 黃小鴨最快9日充氣
遠傳電信獲遠見服務獎
江揆：美牛可吃 禁用齊帕特羅
註銷庫藏股 宏達電微幅減資
北市查獲1油品未標有效期限
衛福部：無要求產品暫時下架
陸8歲娃罹肺癌 空汙疑為禍首
陸國台辦人事異動 有脈絡可循
台日合作 推專利優先權電子化
碩禾10月營收 歷史新高
放眼選戰 法中間右派結盟
宏達電很忙 無奈前途仍茫茫
宏?求變革 施振榮任召集人
擴大規模 樟宜機場4航廈動工
孫洪祥：林鵬良資歷完整
德貿易惹議 歐盟揚言調查
中共3中 戶籍改革受期待
屏衛局：頂新未增其他添加物
疑財務糾紛 男子殺友後自首
大家又餓又累 蕭萬長火速開飯
進口棉籽油脂測試 3天後確認
假匯率A錢 故宮郵局員工緩訴
券商衍生性金融商品 擬鬆綁
藍19全 馬將與小朋友唱國歌
再造新宏? 施振榮親出馬
大樂透頭獎槓龜
台紐共同基金首件投資案 過關
綠：雲林初選疏失 不影響結果
今彩539 頭獎3注中獎
宏?董座請辭 外媒報導關注
台南越女分屍 越南夫終於認罪
紐約市長選舉風雲人物：白思豪
部落戰爭遊戲商 進攻日本市場
海碩盃網賽 詹家姊妹單打吞敗
3場重要選舉定調 美民心所向
宏?王振堂：盼新團隊接棒轉盈
艾未未藉瑞典影展 暗諷北京
美10月服務業 成長比預期快
隱瞞使用大統黑心油 頂新登報道歉
大陸用100%棕櫚油 康師傅逃過一劫
買賣黑心油 頂新兩年獲利3400萬
福懋承認 買大統混油3年
味全危機處理慢 市值掉21億
傳英使館秘密監聽 德要求解釋
同志工作法案過關 歐巴馬支持
食材標示造徦 日百貨飯店連環爆
赴澳台灣背包客倍增 意外頻傳
推新專輯前 卡卡與經紀人拆夥
總統為當然黨主席 藍擬提案
民調: 台灣民眾過半期待「馬習會」
陳豐義：立委比監委熱情效率
新移民姊妹走秀 禮服妝扮自己來
台南大億麗緻 週末續住優惠專案
浙再增1例H7N9 民眾注意
大台南國際旅展 餐券最優65折起 住宿券最優37折起
夏威夷航空推出 優逸經濟艙
多元成家受矚目 草案仍待審查
中國申辦2022年冬奧會
環保工作再獲肯定 華航拿下「企業環保獎」
12年國教 適性揚才列車 高中職優質化輔助方案
中共十八屆三中全會 確定大陸未來改革
合作金庫銀行主辦台塑集團寧波四家子公司等聯合授信
韓國總統朴槿惠訪英 倍受禮遇
中國輪值 11月份安理會主席
中共山西炸彈爆炸 引發微博熱議
玉里高中〈縱谷之星．棒打未來〉
大陸金融開放將有大變化!
行政院召開桃園航空城核心計畫 專案會議
本土羊質優健康 冬令進補食在安心
倫敦蟬聯全球計程車服務六年冠軍 台北計程車排名第十八
國民黨修黨章 總統兼黨主席
總統兼黨魁 王金平：沒看法
三星推出「Home星客」 打造跨裝置多帳戶分享
五木拉麵3款下架 接受退貨
立院審陸委會預算 挑燈夜審
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
總統為當然黨主席 藍擬提案
日高島屋賣場 食材標示造假
治戀童癖新招 虛擬女童誘色狼
紐約市長選舉 白思豪闔家投票
特使：敘利亞和談尚未敲定時間
多倫多市長承認曾吸食古柯鹼
多倫多市長承認吸毒並道歉
女神卡卡與經紀人分道揚鑣
多倫多市長承認吸毒 堅不辭職
五月天法國演唱 團員石頭圓夢
華府小貓熊 也瘋命名票選
五月天法記者會 邀寫末日願望
吳憶樺將回台探望嬸嬸祭拜亡父
台股10月本益比升至19.18倍
智原推MIPI方案搶行動商機
美否決對陸硬木膠合板課雙反稅
投信：A股在低檔 價值浮現
晶技10月營收 月減6.5%
日盛投顧估 台明年GDP約2.6%
全球電玩市場 2015破千億美元
經濟復甦財報佳 高收債潛力大
市調：觸控面板出貨年增2成
晶心搶下日本上市系統客戶
緬甸手機熱 台陸韓3強鼎立
超豐10月業績可略優9月
久元擬投資廈門廠600萬美元
僑諮委：馬總統倡解釣魚台紛爭
東北季風影響 迎風面短暫雨
世足賽首輪售票抽籤近89萬張
台股連三黑 整理期恐拉長
特斯拉業績熄火 股價跌趴
白宮開放參觀 歐巴馬親自相迎
夏普大馬TV廠 傳不賣緯創了
玩命車手毀15車 9百萬蒸發
隆達10月營收 月減7%
可成10月營收 創新高
多倫多市長吸毒 辭職壓力湧至
遇重度空汙 陸：採彈性工作制
聯強10月營收 月減1成
李新穎拜會薩國國防經濟部長
東莞小孩確診H7N9 港警惕
震盪減 西股市笑傲已開發市場
台灣電影獲貝里斯民眾好評
宏?開盤跳空跌停至16.9元
台股開盤漲12.87點
德僑界在慕尼黑舉辦徐能追思會
加國參議院開鍘 3議員被停職
同性婚姻 澳部長籲良心投票
洛杉磯郡表揚令狐榮達
美軍：是否邀台演習屬政策決定
福懋回收油 啟動提煉再利用
台援贈聖露西亞運動場照明設備
曾銘宗：與央行溝通順暢
王郁琦：張懸應對得體
倫敦大學 設台灣漢學資源中心
Q3大虧 宏?跳空跌停
Fed官員稱經濟數據令人失望
富士康傳測試大蘋板 明春問世
美3D列印商料獲併 股價創高
北京張家口申辦2022冬奧
王郁琦：建立兩岸常態溝通機制
大學兼職助理 勞委會前爭勞保
管中閔：希望保二 繼續努力
宏達電Q4本業恐虧 外資喊賣
食在不安 味全福懋油續弱
傳欠巨債 遼寧廣電台長遭調查
台灣捐贈哥倫比亞音樂教室設備
全美觀眾票選獎 Glee入圍8項
偷書賊搬銀幕 主角為戲真偷書
龍應台香港站台 推台灣文化
新台幣盤初升值
太原連環爆 陸警封鎖現場
上海居民質疑飛機灑糞雨
傳台灣之星迎娶 威寶喜事近
國巨提專利侵權訴訟 光頡跌停
廣東列入黃色旅遊警示區
中華民國與貝里斯續簽資訊協定
由偷變搶 腳踏車太顯眼被逮
總統兼黨魁 藍中常會下午討論
美媒預測：新澤西州長連任成功
太原連環爆 1傷2車受損
10月業績創高 矽品走堅
Fed政策動向 左右馬幣走勢
推自經區 財部提供租稅優惠
美媒：白思豪當選紐約市長
觀星象 台師大9日開放天文台
虛報飛機藏炸彈 陸男判刑5年
台德簽移交受刑人執行刑罰協議
彭淮南：自經區金融商品需管理
頂新進大統葡萄籽油是純油
助廠商海外投資 融資60億
紐西蘭就業增 明年升息機率升
三星分析師日登場 股價不賞臉
經部推醫材產業 開拓國際市場
旗魚加臍橙 東海岸好滋味
澳聯邦銀獲利大增 股價創高點
宏?落難 緯創跟跌
領養兒認同問題 媽媽上網求救
董氏：逾百萬女憂鬱 運動紓壓
食安專家會議 11月底前召開
台中榮總：每週定期彙報扁病情
麻煩人物：多倫多市長福特
韓調查：高收入男較長壽
多媒體學習 助國小生進度加速
駐宏大使館辦台灣生態環保活動
十八禁網站年齡驗證 4成贊成
傳測試加大版iPad 鴻海不評論
電金微溫 指數翻紅
數百人變身V怪客 英王宮外抗議
重啟六方會談 關鍵在北韓
火箭出征波特蘭 林書豪先發
新車連發 今年車市估36萬輛
降息空間減 澳央行坐立難安
貝里斯媒體刊沈世宏專文
簽署協議 在德受刑人可望返台
新機加持 蘋果陸市占奪回第5
漫步古道遭蜂螫 男子送醫不治
國內受打壓 陸萬科前進新加坡
營造投資 財長：配合推自經區
亞洲廣告會議 台團隊抵越宣傳
台北市驗進口商牛肉 3家合格
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
美媒預測 麥考里夫當選維州長
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
檢驗無異常 學生手抖仍成謎
陳盛沺：談經濟 匯率先貶10%
桃機新塔台 預計明年動工
桃藝節將落幕 小鴨充氣靠天氣
買股或抱債 專家：目前宜兼顧
兄弟陷困境 何卓飛：盡力幫忙
台鐵新制服不合身 2成要換貨
大統出包 員工盼被資遣
大統勞退金 勞委會促資方提撥
男撿釣竿溺水 苗消防隊員搜救
陸H7N9增 1日內通報2例
中美洲各國盼吸引歐觀光客
州長選舉 美媒：民主黨奪維州
一張烏龍罰單 引發全家不和
維州選舉結果 歐巴馬政策公投
王郁琦：暫無與陳德銘會面計畫
監聽餘波 印尼擬停情報共享
林書豪假晃真傳 貝佛利歸隊
反對學士後護理系 萬人響應
利率悄漲 央行：銀行自行決定
曾銘宗：食安衝擊台股很快過去
躲避查緝 集團利用女性販毒
中市抽查 學生近半制服含甲醛
玉山國家公園套幣 7日起發售
背景特殊 白思豪擄紐約市民心
談多元成家 郭采潔盼理性對談
立委疑榨油食用 陳保基：要驗
回收油再製 獲利歸賠償機制
福懋41噸回收油 送提煉柴油
宏達電股價回防 成交量大
人選名單縮小 微軟新掌門有譜
傳張懸演唱取消 王郁琦：心痛
特偵組存廢 法務部辦公聽會
談台灣職棒未來 何卓飛：樂觀
總統勉國民建立規律運動習慣
福懋油案 中市登記求償僅1人
解疑難雜症 Google推真人視訊
頂新證實與威寶好事近
明華園媽祖大戲 中市將首演
洽公奉茶 竹東警推廣地方產業
守護食安 藍綠籲整合認證
感謝台灣 日藏書票贈台文館
審預算 朝野立委討論監院存廢
陸副縣長公款出國遊 遭撤職
警所共構青年住宅 新北說明會
市售米涉不法 最高擬罰3百萬
幫派跨界詐騙集團 小三當主管
中職頒獎 開球嘉賓大團聚
政府索個資 蘋果首度發報告
退輔會：主委官舍收費依規定
對韓媒提告 立委農委會有共識
威力纖案 黃振康葉枚耕羈押
外資為減稅來 財長：不會
狹幅盤整 台幣午升5.4分
圓仔趴趴走 會動的都要追
清門風 印度父夥友殺私奔女
新澤西州長連任 下站目標白宮
探索生命 Janet分享心路
陸法院駁億光 維持日亞化專利
中市動用預備金 檢驗學生制服
小米蘋果通吃 華通股價強漲
新鑑別技術 防越南茶混台灣茶
交易攀 港交所獲利進補
自經區鬆綁 國泰金帶頭穩盤
陸警違規經辦假戶口 一律開除
保食安 新北推動食品履歷認證
大陸H7N9續現 入秋已4例
警：女粉絲和潑糞主嫌見過面
爭取連任 胡志強面臨兩難
美8旬嬤跑完馬拉松 睡夢仙逝
專家：印尼超級火山恐隨時噴發
大馬首相正式抗議美澳非法監聽
終結黑心油 如期 8日完成
食材標示造假 日本料理蒙羞
PC產業變動 經部：持續關注
國旗惹議 張懸北京開唱有變數
洪啟庭研發濾光片評估組獲表揚
食用油攙偽 中市府前主婦抗議
大統長基資遣19人 6人離職
陸軍：6架阿帕契組裝完成
台股收盤漲19.77點
陸續遷出 高市人口成長趨緩
宏?Q3大虧 外資齊降目標價
總統盼台日增進經貿關係
肺炎發燒已退 李登輝出院返家
印尼GDP達標 但跌破6%
男邊開車邊吸毒 釀車禍遭逮
OECD：英國最適居與就業
野狗狠 逼印搶匪拋所劫黃金
王郁琦：特定媒體影響服貿宣傳
11月台指期漲2點
審監院預算 王建(火宣)成立委箭靶
陳盛沺：推節能產品 業績看好
台股狹幅整理 收漲19點
H7N9捲土重來 專家：預料中
失散31年 瓜國孤兒靠臉書團圓
火箭擊敗拓荒者 林書豪12分
提款機前猛領錢 警獲報逮車手
媒體識讀教育 照本宣科缺效果
個股走秀 台股指數收紅
11月電子金融期都漲
立委促勞委會組專案小組督核安
單車之旅 電影南風日月潭發表
多元成家共識難 正反僵持不下
太陽能產業好轉 綠能營收佳
走近獅舍 壽山動物園改造廊道
天氣不夠冷 影響烏魚子收成
涉性侵同居人女兒 警員遭起訴
張懸秀國旗 兩岸網友交鋒對嗆
許銘能：註銷下架公文無關施壓
鎧勝目標價 元大上看215元
施工貪圖方便 安全岌岌可危
油安行動 新北6日查無不合格
陸爆禽流感 港府提高預防
關說案被下指導棋 特偵組否認
北區跨校聯盟 助產學育人才
金融危機 重挫政府信任度
杏林春暖 新北醫療公益獎揭曉
不滿女疏遠 男縱火殺人判無期
影音履歷吸睛 贏得面試機會
按表操課 軍宅健安新城獲獎
高雄地震 規模3.6
響應愛心撲滿 助教養院重建
三大法人買超台股20.47億元
傳南北韓擬簽跆拳道合作協議
屏檢赴頂新彰化屏東廠 查採購
綠委指黃世銘串證 特偵稱公務
約詢官員被指擾民 監委駁斥
民營化 高市標售近5百輛公車
蕭敬騰：會對主使者採法律行動
頂住拓荒者反撲 火箭客場升空
法官貪污案定讞 最快月底發監
核三外電故障84天 糾正台電
增設公車站 北港學子搭車便利
華晶科：Q4淡季客戶下修訂單
過動診斷激增 專家憂不當醫療
印尼第3季經濟成長創4年新低
女酒駕騎小巷 近家門仍遭逮
新移民展長才 北市注入新力量
國巨10月營收 月減8.9%
竹縣展覽 說故事傳承文化
華晶科前3季EPS 0.08元
地政節頒獎 彰縣表揚地政士
南電10月營收 今年單月次高
當選紐約市長 白思豪走新方向
大腸包小腸突襲 孫燕姿驚喜
京元電10月營收月增逾2%
油安第6天 247件標示不符
彭博下一步 友：他會是好總統
非法廢棄物 全清完要7百億
建基地台 公務機關供188點
威力纖案 兩被告羈押禁見
竹市掃黑 破黑幫組織犯罪
V-Men路跑 反性別暴力
包庇電玩業 17名警察遭訴
三中前連環爆 中共越維越不穩
台星ASTEP 好事近了
議員告郝龍斌 北市：指控不實
輕鬆上鋼管 蔡依林計畫參賽
追銅葉綠素 比菲多與金鎬進口
聯詠估Q4季減4%至8%
新台幣收貶1.4分
搭火車逃票 4倍奉還8千元
綠黨章總統兼黨魁 呂謝提反思
南科華亞科10月業績同攀高
毒品簽賭入侵校園 家長憂心
成潔售殼成功 成霖賺1股本
陸面板廠擴展 對聯詠有利
鴻海轉投資F-乙盛 25日上市
購重建區商品 佛光山邀賞義演
食不安 消基會籲重罰
宏正加入HDBaseT聯盟
攝取油脂 花生腰果可取代
中藥房擅看診 藥粉過期20年
OBU客戶 7年沒被查稅
視障女孩再輔導 重拾就業信心
新日光前3季每股賺0.38元
安倍學發功 豐田調高獲利預測
黃世銘案移審 北院分案
薩默斯：美可避開新政治僵局
豐田調高營利預估 破2兆日圓
入監後首次出庭 王令麟頭痛
立院議事轉播APP明年上線
票房拚場 日本武士尬兄弟象
愛立信：網路設備成長至少3%
中市全民演唱會 知名歌手獻唱
戰地政務36年 金門座談得失
全聯：油安退貨出現疑似詐退費
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
復古行動餐車 推宜蘭冬山特產
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
總統：政府財政困窘但穩健
銅葉綠素用在食品 追源頭流向
陸企發寶島債 年底前擬開放
涉毆傷衛生局長 逃大陸遭押返
南北韓佛教界將在開城聯合法會
嬰兒打嗝 保母用力拍背遭解僱
微笑嘉義市 異國服飾走秀
京元電Q3每股賺0.43元
油安調查 12校使用問題油
大魚扯落釣竿 8旬翁撿拾溺斃
台北產業商機論壇 郝力薦台北
立委要求勞委會應允關廠案移審
中共3中經改 核心在和諧社會
負債比重 財長盼勿再增加
北院：黃振康葉枚耕有串證之虞
金門展老照片 回顧戰地政務
高中女生跆拳道摘金 獻亡母
成大辦特展 鐵皮玩具入列
屏檢搜索頂新彰化廠 帶走文件
狹幅盤整 新台幣收貶1.4分
瑞士噴射人 翱翔日本富士山
失蹤台大退休教授 消防局尋獲
網路重逢已婚同學 通姦遭判刑
搶便宜 台北後車站商圈週年慶
警廣台中e車隊 6日成軍
中信金前十月EPS1.42元
勞委會：校方應為受僱生辦勞保
入珠害命根子 醫師遭訴
虎尾毛巾館 傳產展亮點
美國量化寬鬆動向 台綜院開講
屏縣續追 大統油有無摻銅葉素
臉書貼照批變態 妨害名譽起訴
彭勇未丟官 仍任新疆司令
金門軍機場轉診休息室啟用
華東10月營收 持平
追銅葉綠素 佳格喊冤
台北世大運 體育署拚保7搶5
太原連環爆 1死8傷
澳門欲成為陸葡經貿平台
興勤10月合併營收月減2%
北市第6所 大安托嬰中心開幕
三星：要成為平板電腦龍頭
未付工程款 北市判付1.2億
女子小鴨區附近發訊 尋短獲救
美智慧機市場 蘋果續稱霸
刀傷50次 餐旅生成年輕刀王
五木拉麵波菜麵及蔬菜麵 下架
任由民營電廠拒降價 糾正台電
無菸家長接送區 苗縣示範揭牌
港弱勢生遊台 體檢無障礙設施
海基會：陳德銘訪台為經貿之旅
閎暉10月營收 今年新低
砲陣地震耳 軍方擬補助氣密窗
中職年度MVP 林益全呼聲高
21項味全油 僅1項標示不實
世界花式溜冰賽 台選手喊奪冠
歐元區服務業 比初估理想
威力纖案 檢調扣原料送化驗
倫敦超高檔豪宅 漲勢熄火
談多元成家 雞排妹邊脫邊說
三星跨裝置家庭雲 在台上市
長弓雷達 大增阿帕契致命性
到莫內家作客 百子蓮在台亮相
金門醫院轉診服務中心啟用
柏林愛樂抵台 力讚台灣熱情
新北原民住宅失修 民代關心
屏檢搜索頂新 偵訊採購人員
立院托兒措施 立委促速設置
政府向蘋果索個資 台灣列名
送貨員集便當點數 贈貧解饑
為自己爭氣 潘健成勉學子
燒殺擄掠 奈叛軍如蝗蟲過境
中職頒獎 象迷正妹穿黃衫力挺
毒澱粉案 糾正衛福部經濟部
2萬人賞躺平黃鴨 學童好失望
挫敗後反彈 魔獸：積極防守
活化老建物 南投出張所招商
藥廠少東撕5億本票 遭判6月
幕僚猝逝 羅淑蕾籲注意健康
蕭萬長：盼台滬自經區交流
偉詮Q3淨利 季增2.62倍
產後護理之家 擅自擴床遭罰
每股83元 科妍12日上市
陸連環爆 少數民族又成焦點
食油稽查 小廠違規品易遭忽略
圓仔Live秀 玩媽媽便便
聯合國：去年溫室氣體量創新高
婦當街擄童 稱要給神看
東北季風增強 7日氣溫略降
五木添銅葉綠素鈉 下架3產品
航空城計畫 各部會積極推動
陸頻傳攻擊 學者：改革難度高
食不安 經理人團籲企業自律
禾瑞亞史上第3高 矽創5年高
購電未列配電成本 監委罵荒唐
港珠澳橋有技術困難 但能完成
瑞士噴射人新壯舉 翱翔富士山
女神賴琳恩登場 球星眼睛一亮
日交易所和日經 共創新指數
政院：自經區首階段成效超標
光頡擬現增發新股 募資6億
檢調晚間搜索味全總公司
11月12日 美國迎結婚潮
台鐵基隆站遷移 由市民決定
台菲高等院校 合作雙聯學位
總統兼黨魁 藍常會通過提案
日網路售藥新規 樂天社長不滿
頂新摻黑心油案 檢調搜索總部
勤美天地搭中國信託 推聯名卡
多元輔導 街友返社群
王勝偉主持星光大道 褲子卡卡
公務員傑出貢獻 動物園長獲獎
新北市民農園 租約不明惹民怨
看見台灣 江揆將進戲院力挺
林敏雄籲食安控管要一致
許銘能：沒有護航頂新
研調：亞洲富豪財富成長最快
3中前夕 北京戒備嚴
認證勝GMP 台鹽董座掛保證
台法存機構 簽MOU
頂新棉籽是否他用 7日確認
以鳥類專家訪台 分享防治田鼠
台塑4寶十月營收 月增近4%
平抗議潮 泰執政黨擬撤特赦案
追銅葉綠素 掌握批發商流向
歐元區回春 德製造業訂單猛增
曾銘宗：勿在淘寶網買基金
特偵組存廢 檢察界不表態
胡志強：1999統一接受申訴
日機器太空人 盼對話夥伴升空
即將赴台競技 日武士隊操兵
醫療器材高峰論壇登場
張懸：台灣政治現況的確不同
國教試填志願 輔導工作啟動
阿爾斯通籌資 賣列車事業股權
彭淮南：未反對自經區納金融業
食藥署：銅葉綠素 食品可添
馬英九：國民黨不能有兩個太陽
今彩539開獎
陸漁船闖日海域被扣 釋放
立冬怎麼補 客家勇士湯助排毒
王金平：余克禮盼服貿儘速通過
補充保費倉促施行 糾正衛福部
失蹤退休教授 警消溝渠找到人
藍常委籲力求勝選 勿失敗主義
世舞票房慘 檢討會奢華挨批
機器太空人 期盼見日本夥伴
增輪替駐軍 菲美談判停頓
越女遭分屍案 部分屍塊仍無蹤
高檢：北檢屏檢分查頂新油品案
進口銅葉綠素 比菲多未使用
蕭萬長：台金融業期許滬自貿區
台星經貿協定 擬分階段降稅
華映10月營收略增
傳盧武鉉兒子在北大攻讀博士
彭淮南：振經濟不能只有一味藥
蘋果擴大供應鏈 緯創華寶入列
撤特赦案 泰反對陣營批玩假的
台品牌進軍全球通路 商機可期
全球億萬富翁增 亞洲增幅最多
中職金手套 林智平落淚獲獎
陸資砸南非 打造非洲迷你紐約
張劍寒走失 北醫加護病房觀察
彭淮南：金融穩定是我的職責
外資進駐 西湖段廠辦租金漲
綠：黃世銘不下台 絕不罷手
光寶子公司推可變色LED燈泡
查頂新購油 屏檢帶回油脂課長
昱晶10月營收月增10%
中職最佳十人獎 得獎名單
溫室氣體量 2012再創新高
國碩10月營收 單月新高
戒嚴大師張劍寒尋獲 師生欣喜
五木拉麵 行銷美加澳
佳世達Q3每股賺0.17元
城市足球聯賽 大同提前封王
終結公路塞車 荷蘭測試新系統
以前外長屠殺論 南非猶裔駁斥
加蔬菜汁自製麵條 避免色素麵
食材標示造假 日官方限期改善
BAE將大裁員 不利英造戰艦
颱風海燕來襲 菲國如臨大敵
中工高雄苓雅區土地27日開標
今彩539 頭獎3注中獎
仰德長春公開賽 7日開戰
首家台資醫療業 遞件滬自貿區
MVP之憾 神全對徐總說抱歉
荷蘭試新導航系統 盼終結塞車
螢幕戰激烈 平板手機銷售飆
吃黑莓 蘋果前執行長加入戰局
大馬漁民罷捕 抗拒新漁網措施
世界花式溜冰 陸選手頻奪牌
工作睡著 英1/5上班族認了
北市6日未查獲標示不符油品
追銅葉綠素 金鎬進口多
新人王郭修延 不忘草總的話
海碩盃女網雙打 詹謹瑋過首輪
傳犀牛教頭換人 球團暫無回應
債務糾紛2死1傷 雙胞胎落網
全球最胖男減重有成 覓得真愛
蕭萬長赴陸峰會 再顯昔日專業
iPad狙擊 宏?王振堂落馬
美9月領先指標 升幅超標
味全摻大統油案 約談魏應充
陸2起H7N9病例 廣東、浙江旅遊警示
台聯：紫金山論壇是「兩岸富豪俱樂部」
檢抗告成功 威力纖2共犯收押禁見
陸三中全會後 房屋政策將以稅制價
面臨挨告 南韓電視研商善後
金管會主委籲 不要在淘寶網買基金
檢調搜索味全總部 帶走帳冊約談魏應充等6人
小賈斯汀亂塗鴉 里約警察無視
五木拉麵凸槌 南加州廠商回收
吸引外資 三星考慮赴美上市
改列被告 魏應充千萬交保
阿拉法特死於釙中毒? 矛頭指向以色列
國民黨為馬英九修黨章 不是第一次
陸客自由行 首超團體遊
曾宗明: 服貿協議通過 陸企可發行「寶島債」
藍全代會10日豋場 台中兩千警力戒備
採訪味全摻油案 記者遭保鏢k頭
特偵存廢座談 多數表態維持
俄發射火箭 送奧運火炬上太空
開設越南菜餐廳 新移民共同打拼
董座列被告交保 味全跌停作收
孫大成籲支持台入UNFCCC
越配積極進修 熱心擔任輔導志工
台星簽經濟協定 推升區域整合
抗通膨「增額型壽險」保障加倍奉還
國泰人壽溫馨新商品搭配『FUN心旅遊趣~月月抽好禮』，
「新」想世界．創「移」無限 展覽 今年11月17日至29日歡迎蒞臨北投公民會館參觀
理想大地一馬當先 春節住房搶先看
踩出自信人生 基隆市碇內國中適性輔導
「關說」就是賣官威 總統要予以嚴懲！
中國大地化工 申請在台上市
花蓮地震規模4.7 台北有感
隕石俄爆炸 威力廣島核彈卅倍
違反重大訊息說明 證交所開罰宏碁10萬
無奇不有! 上海一路口裝50只監視器
證交所將於12/2-18日舉辦9場次 上市公司 內部控制 新法規宣導會
上櫃股票F-東凌 自111/8起得為融資融券交易
高雄港已申請進入亞太地區 第一個歐洲生態港
工程車吊臂不慎碰撞淡水站屋簷 2名人員受傷送醫
新移民歌唱大賽 樂聲熱舞齊較量
看圓仔! 每整點50分左右 捷運月台電視前 請留步
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綠：黃世銘不下台「絕不罷手」
母語說故事比賽 新移民娓娓道來
民眾退油潑地 全聯：不會提告
國旗爭議 張懸盼息事寧人
麗星郵輪「寶瓶星號」精彩8天7夜移航之旅
侯硐貓村 登CNN六大賞貓景點
綠色和平: 「生魚片」過度補撈 有絕種危機
府：台星簽訂ASTEP意義重大
安倍顧問：集體自衛權應擴大
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美選舉教訓：務實才是王道
桃稽查 佳格產品無違規添加物
佳格產品無違規添加物
ATP年終賽第2勝 納達爾重登世界第一
傳小賈斯汀巴西塗鴉 涉嫌犯罪
巴勒斯坦前領袖可能死於中毒
味全摻油案 魏應充送檢方複訊
謎題揭曉 Google大船是互動學習空間
美股 道瓊創紀錄那斯達克收跌
味全摻油案 魏應充1千萬交保
友達案誰審 美最高院內有歧見
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群益金鼎證獲亞太最佳研究團隊
紐約新市長多元家庭 全美熱議
索尼新機攻台 大仁哥代言
巴西貧民區 持續不平等
五木是否下架 亞洲超市等通知
夏威夷航空將推優逸經濟艙
F-美食第3季每股賺1.12元
味全摻油案 張教華5百萬交保
味全案 魏應充：已說明清楚
蕭萬長訪華府 爭取台入TPP
DRAM缺貨到明年首季
「珍寶台灣」頂級工藝行銷巴黎
高通料Q1銷售恐落後市場預測
東北季風增強 白天氣溫略降
澳洲職場歧視 懷孕遭歧最大宗
台星今可望簽署ASTEP
台星ASTEP 上午簽署
全國電社區園遊會 南投登場
阿帕契加入 陸航完整機隊成形
推特敲定上市價 週四正式掛牌
日股專家示警 小型股飆過頭
SF online週年慶 開跑
陸媒：太原爆炸案 逮1嫌
台星經貿協定將簽 具示範效果
魏應充列被告 味全挫著等
聯發科10月業績 歷史新高
台股開盤漲16.09點
億光：日亞化專利僅剩部分有效
英高檔百貨 將用大尺寸模特兒
港學者憂東莞禽流感有傳港風險
三中全會 港媒：陸維穩風聲鶴唳
黃金蛙現南韓 機率3萬分之一
推特IPO 催生百萬富豪
底特律槍擊案 3死6傷
多倫多市長承認吸毒難入罪
長沙天網 架數萬個監視攝影機
歐太陽能十項全能賽 交大入圍
法院疏失 越男冤獄10年
味全跌停開出 再創近期新低
食安問題股市禿鷹 金管會緊盯
百視達將關閉全美影片租賃據點
澳洲10月就業增幅不如預期
守候味全案 記者掛彩
歷時3年 台星簽署ASTEP
台星經貿協定 學者：外交突破
油風暴擴大 味全又見跌停
台星簽經貿協定 台商：等很久
推廣觀光 台灣參加倫敦旅展
永續科學 中研院列4重點
金跌 土國黃金進口料創8年高
買盤進場 宏?開低走高
台星簽經貿協定 印尼印度接棒
搞定版權 江蕙戲夢DVD成形
假環保標章氾濫 環署修法規範
監委：市售精油8成7標示不實
待美經濟數據出爐 亞股走弱
台星經合 助擴大東協互動
黑莓資產搶手 高通有興趣
串流服務建功 CBS獲利大增
曾銘宗：現無國安基金護盤條件
大阪線客量躍升 前9月增4成
普賢基金會捐贈聖國醫療器材
匯市交易降 交易員歎獲利縮
屏檢偵訊頂新課長 訊後請回
不敵串流影片 美百視達將熄燈
張懸秀國旗 陸國台辦回應
禾瑞亞10月業績彈升 股價揚
歷時3年 台星經濟協定終簽署
兒童關節紅腫熱痛 非都成長痛
新台幣盤初升逾7分
蘇澳漁船疑越界 船長遭扣押
傳中移動合推手機 宏達電大漲
台星協定 估GDP增7億美元
可成後市 大摩按讚
中部數位文化中心 擬設興大
追銅葉綠素 宇馨進出貨相符
孩子不願上學 日本教授有方法
善念未來歷史報 台生設計獲獎
五木麵銷5國 回收下架3產品
忠孝復興商圈蓋旅館 北市招商
台股盤整 指數區間僅30點
秀國旗事件 陸媒聚焦張懸
王郁琦：和風只教談判基礎
加州太陽能造鎮 台商幕後功臣
總統兼黨主席 學者：較潤滑
黑莓式微 閎暉明年新品挹注
租賃服務業 多未新增開放
毒控手下 暴力討債集團送辦
降息籌碼珍貴 歐銀料按兵不動
另類醫師 看診模擬動作障礙
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
癌友五誤 信偏方延治療
黃世銘拒立院調閱 遭質疑賴皮
土污整治研究 12月成果發表
魏應充否認犯行 千萬交保限境
問題油事件 陸媒網友同關注
外長：台星經濟協定展政府決心
專家：服務業可藉服貿壯大
黑莓最後希望 棄硬從軟
陸旅遊法衝擊 交部：短空長多
簽ASTEP 星方：重大成就
亞職熱身賽 象獅戰外野席開放
台星ASTEP 有助啤酒拓銷
廢核環島84天 行腳到台南
宏都拉斯與加拿大簽自貿協定
質詢角色互換 羅瑩雪問柯建銘
五木拉麵增退貨點 興霖再道歉
太平島跑道碼頭整建 越媒關注
觀光客安心吃 交通部因應管控
張懸事件 港澳影劇主席也關注
台星協定 台降稅清單分5期程
跨境空污致酸雨 桃中壢最嚴重
台南警破詐騙洗錢水房 逮1人
台灣大網購馬拉松 5天業績爆
手機風光不再 軟銀寄望遊戲
新屋露陽光 學童遊客賞躺鴨
中研南院 落腳台南高鐵特定區
研華經銷商大會 主打智能生活
大統問題油 計畫製生質柴油
動保：大廠雞蛋來自格子籠雞
圓仔踩草地 好奇嗅嗅聞聞
侵犯領海 日本逮捕台灣船長
中期照護 讓復健之路更順遂
外長：台星協定助融入區域整合
逃亡缺盤纏 通緝犯收房租遭逮
公股國際化 曾銘宗點兆豐第一
經濟部：服貿促陸開放電子商務
老闆娘疑遭殺害 警逮離職員工
NB淡 英業達仁寶弱勢
世界舞龍賽 卓蘭實中出征
食藥署：續查佳格油品飲品
Marvel新角色 穆斯林變形女孩
陸專家：對台開放3中前體現
翁啟惠：兩岸醫藥合作進度太慢
司委會決議 建議黃世銘下台
台星經合 總統：速推經濟整合
幸福旋律紅寶石 國產火鶴量產
假檢察官汐止取款 當場逮捕
不靠類固醇 免疫療法治皮膚病
台星協定生效 經長：越快越好
朱延平：大陸市場助年輕人創業
優化交通服務 北市增設導覽圖
國中生丟物傷人 判賠55萬元
6國民黨副主席 馬英九續聘
深海魚惹議 醫：提醒均衡攝取
抗議國民黨全代會 綠柔性勸阻
匯豐證：台股權重有望調升
台灣問題油 廈門要求召回下架
米凱莉提告求償 李珍妮出庭
國考首例 外交特考設英檢門檻
油品反式脂肪超標 包裝看仔細
阿帕契新機操演 跟蹤隊形衝場
ASTEP助銀行布局亞太
陸網友：組織圍攻張懸微博
奇力新明年資本支出 上看4億
鹹豬手摸視障女同事 男判7月
簽ASTEP 工商協進會肯定
江宜樺：台星協定具高度指標性
基隆婦人電梯驚魂 警及時救出
傳併介面 廣達：沒聽說
阿帕契操演 軍事迷：太帥了
台星經貿協定助台融入區域經濟
債券光環不再 陸股未來看漲
盤整 新台幣午升6.6分
總統肯定生命線 挽救許多生命
扶輪社投入公益 吳副總統肯定
泰國印度將簽署自貿協定
再傳廣達併購 介面否認
簽ASTEP 投信：助台進軍東協
深海魚可吃 漁業署北榮掛保證
台灣協助中美洲抗咖啡病害
強化資安 外交行政增資訊組
市占壯大 聯想財報奏捷
台灣進口油 廈門加強棉酚檢測
椰油防失智 消基會：待確認
ECB檢查威脅西葡主權債持有
滿意度按鈕盒疑雲 苗縣府澄清
網路廣告玻尿酸 醫美中心惹議
朝刺青店潑漆 骷髏面具男送辦
業者：台星協定助台韓公平競爭
江揆：食安視為施政重要一環
港人幣供應充裕 點心債料反彈
竹縣府轉播柏林愛樂 換票要快
蘇澳漁船疑越界 台日交涉
北市停車場設AED 供急救
宏?陣痛 投顧：中長期具挑戰
開放廢五金遭疑 環署：嚴管制
台星協定 有助台經貿自由化
台股收盤漲1.74點
味全：銷陸3問題油已要求召回
韓正：自貿區金改細則擇機公布
調查：印度富豪女性占比居冠
11月台指期跌12點
疑訊號彈冒煙 消防警戒
台股續盤整 收漲1.74點
客語演講比賽 參賽者打嘴鼓
李光前享愛戴 廟方晉陞為中將
11月電子金融期都跌
閃靈歐巡啟程 吉他殼先破洞
韓團SJ將訪牛津大學
偷斤減兩打玻尿酸 協商破裂
台股尾盤黑翻紅 探季線支撐
老農津貼 請領資格擬提高
疫苗發展財源 江揆促審慎
傳引進策略夥伴 宏?收平盤
陽岱鋼蟬聯金手套 臉書謝球迷
台星協定 拚本會期三讀
大巨蛋工程如期 104年完工
自行車登山王 王胤之拚留冠
北市公園評比 碧湖公園第一
寶山民眾划槳掃墓 竹縣盼解決
義大撤換總教練 大威接手
台印尼經貿協定 加緊推動中
戰地政務駐金 朱石炎往事難忘
捲2億潛逃 通緝副董押解返台
陸央企平均薪資是民企3.8倍
田園風再起 義農藝科系夯
女粉絲助理 警：潑糞案關鍵人
誤添銅葉綠素鈉 業者：量甚微
南韓敲定新南北韓關係發展計劃
南韓65萬人考大學 飛機禁起降
三大法人賣超台股28.17億元
實踐擬漲學費 淡江世新盼跟進
基改食品標示 華州公投未過
關心食安 建議提高檢舉獎金
103學年 高中職每班降2人
機上使用電子產品擬放寬
公職食品技師 明年可望上路
吃醋剪女友髮 男賠接髮染燙費
互瞪不爽刺殺 東南科大生命危
韓正：自貿區運行首月達成目標
威寶牽手台灣之星 愛瘋陪嫁
印尼開放受限產業 台商機會多
議員譏黃牛 胡志強：做9成5
友達10月合併營收 月減8%
內線交易弊案 約談黑松監察人
女子摩鐵命危 警追查先走男伴
股價淨值比低 新光金叫屈
守護失智長者 萬家商店串連
選台灣新鮮盛產魚 吃出健康
工程會：6計畫落後 管控改善
養豬協會送愛心 召千人包餃子
油安7天 278件標示不符
有機樂活 東大推出旅遊地圖
英檢納門檻 多項國考可能跟進
台星協定 立院這會期可望過關
中國鹽化申請第一上市
台菲ECA研究 接近完成
台星協定 有助擴大雙方投資
俄射火箭 冬運火炬將漫步太空
張懸國旗事件 洪秀柱心疼
借殼上市弊端 金管會擬防堵
活出美好 郭小莊赴金分享故事
立隆10月營收 月減逾4%
辰邦葵花油混油 列不合格
受問題油牽連 康師傅喊冤
台星協定 助農產品拓展東南亞
公開基因資訊供研究 英邀10萬人
果陀步步驚笑 台中將開演
大導演李安 月底將訪菲3天
歐洲對台投資 上半年驟減近半
深海魚爭議 宜縣籲勿因噎廢食
舞龍挑戰世界賽 融合西方元素
登男網年終球王 蠻牛感性回顧
10月出口年減1.5%
家事中心成立解決離婚衍生問題
花蓮地震 規模4.7
新台幣收貶0.5分
金門馬拉松賽 網路報名速額滿
五木拉麵出包 雪梨超市繼續賣
10月出口 年減1.5%
燦坤攜震旦 搶平板商機
日月光十月營收 續創新高
港專家：民怨藉三中全會發洩
日月光攜手英飛凌 攻汽車電子
失蹤老闆娘 雲林尋獲遺體
宜鼎明年3月擴產5成
獲利超標 西門子擬實施庫藏股
想女兒 劫機犯不畏坐牢返美
服貿未過 恐減他國簽協定意願
租賃業者：服貿促更好服務
陸網傳網評員守則 衛網路防線
微軟新掌門 營運長列入考慮
阿拉法特疑雲瑞士專家開記者會
張鈞甯占台大宿舍 張父認錯
張嘉元涉炒股掏空 押解返台
西門商圈友善競賽 動漫店奪冠
爆炸後 太原到北京車票得實名
台與星紐簽協定 有助區域整合
台日棒球賽 日本隊鎖定陽岱鋼
學生勞工 台大告勞委會被駁回
南韓大專聯考 全國總動員
興霖代工伴手禮 南投市喊暫停
監委：欲約詢總統 府認為不宜
Google神秘船 為互動學習空間
台灣百大集團 面臨獲利挑戰
八里雙屍案 謝依涵二審續押
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
葛光越夫婦訪問拉國薩爾杜斯市
環瑞醫取得透視手術儀器代理權
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
南韓防長：與北韓戰爭 有勝算
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北榮後方空屋火警 疑電線起火
出口連兩月降 財部估下月轉正
不倒騎士鐵馬環台 高雄受歡呼
焦仁和：尊重女兒發言與決定
大統出包 再資遣57員工
美津濃全馬接力 小將挑戰自我
力成10月營收 今年單月高點
問題麵品達9種 興霖說謊開罰
陸推面板自製 衝擊台廠
加工食品多含磷 吃多恐傷腎
最猛直升機 阿帕契展現性能
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各國單車好手 挑戰台灣登山王
日辦奧運 彭誠浩盼重納棒球
看見台灣再加碼 50戲院聯映
台日棒球賽 日隊用王貞治經驗
呂秀蓮賞蓮 譽蓮出淤泥不染
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圓仔成長日記 北捷月台看得到
武檢員：敘提撤廢化武設施證據
法官曉以大義 謝依涵淚崩
高市查銅葉綠素鈉流向 無違規
狹幅盤整 新台幣收貶0.5分
立冬進補 羊肉爐薑母鴨火紅
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出口續減 學者：第4季難期待
庇護史諾登 德民權人士奔走
台百視達改樂到家 攻數位通路
百粄祈福 苗栗客家美食節暖身
大統勞資協調 資遣57名員工
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染狂犬病鼬獾 現蹤雙流園區
北捷修喬木 廠商人員受傷
念念殺青 張艾嘉嗨唱愛的代價
戰三星 諾基亞推低價平板手機
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食藥署開發篩檢法 驗銅葉綠素
陸委會：關注三中全會發展
圓仔好愛水盆 趴著看不停
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KANO嘉市首映 明年揪踩街
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虐雞？統一味全：積極改善
稀有機車怕被偷 逛百貨騎上樓
4G六雄 中華電正面看整併
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台南大學 10名傑出校友出爐
被指公關公司 中經院澄清
美推QE 台外匯存底投報減半
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光環舞集逐風轉 探索生命意涵
食品大廠切結出包 恐加重其刑
基隆衰女路上遭男潑漆 警追查
問題油 陸商跨海求償逾5百萬
福島核電廠移燃料棒 作業說明
興霖問題麵暴增 至少12種
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欣銓Q3獲利 11季高點
北伐汀泗橋戰役地 將建陳列館
黑琵族群增 保育季將登場
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阿帕契組裝試飛 老美也誇
陸連環爆 西藏武警誓師維穩
台星協定 國內產值估增4百億
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調局：魏應充不坐偵防車符規定
台星簽協定 星貿工部長歡迎
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新北歡樂耶誕城 22日點燈
布袋戲大展預售 霹靂起跑
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台灣百大集團 鴻海營收六連霸
三星可折疊裝置 樣貌逐漸浮現
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取締廟會鞭炮 南市府不讓步
保障原民參政權 內政部提修法
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少年躲協尋 18歲生日遭逮
撤特赦案 泰總理呼籲結束示威
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牛罵頭園區 台中爭取國定遺址
中華電創新賽 密碼錢包獲獎
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李鼎一張嘴 覓3千萬拍片資金
中市議員反殯葬專區 質疑圖利
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北京文博會 台灣精品獻創意
台灣問題油 上海暫未現蹤
比菲多銅葉綠素 間接賣高振利
中職新人測試 26人過關新高
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創見前3季每股賺5.79元
經部追回富味鄉國家磐石獎
內線炒股案 黑松監察人複訊
星光徵才 中市餐飲釋8百職缺
辰邦葵花油 新北市封存
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智原估Q4減10%至15%
創意第3季每股賺0.27元
氣球金氏紀錄達人 再創新紀錄
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世界茶葉節 兩家台茶獲金獎
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陸新型無人機曝光 與翔龍相似
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食材標示造假 日政府緊急研商
經部：Q4出口可望比Q3好
啟動新FTA談判 印度顧慮多
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幸福捕手登陸 宣傳台灣之美
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陽岱鋼：開轟請全場球迷喝沙士
只抓平民 大馬反貪污報告惹議
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立委關心食安 江揆：違法就辦
搭俄太空船 奧運火炬上太空
威力彩頭獎槓龜
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今彩539 頭獎槓龜
金鎬標示不符 北市開罰40萬
開發金前十月EPS 0.5元
北市查獲3油品未標示調合油
合資賭場鬧翻 1人被刺淹死
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10月出口總值 年減1.5%
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柏林愛樂開幕夜 演奏浪漫符號
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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抵太空站 若田：要努力工作
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阻父入火場救子 美警電擊惹議
危健康 美食藥局查禁反式脂肪
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推特掛牌上市 股價飆漲逾八成
男網年終賽 費爸挫賈斯克勝出
與六強談核 伊朗：可能達協議
推特掛牌上市 收盤股價漲七成
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推特上市熱滾滾 股價幾乎翻倍
紀念一戰百年 歐蘭德動員改革
義富商謊報低收入 資產遭查扣
國泰產獲評亞洲最佳產險公司
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瓦城10月營收 年增近2成5
鉅橡Q3每股賺0.72元
台星科10月營收 月減5%
超豐10月營收 月增4.8%
美股挫 台股恐整理
矽格10月合併營收微降
菱生10月營收月增逾11%
五木問題麵 英進口商未購買
傳凱瑞將加入伊朗核子會談
偏東風水氣少 各地多雲到晴
MSCI全球指數 新增亞太電
台北台中金門 轉播柏林愛樂
輝達Q3獲利超標 盤後股價揚
推特激情上市 瘋漲逾7成
美調查台鋼片補貼 27年首見
傳凱瑞將加入伊朗核子會談
蘇瑞仁投美媒籲和平解釣島爭議
紙風車戶外演出 飄揚到香港
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雕塑大師楊英風 珍貴手稿展出
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新興市場動能未失 料帶動成長
程守宗救火 黑莓砸8800萬
監委：靜止戶總存款613億元
澳洲央行下修2014成長預測
聯發科將登全球16大半導體廠
台大生爭勞權 傅鐘前吃雞排
食安影響經濟 管中閔：有限
太胖禁登機 法國家庭受困美國
台灣協助尼加拉瓜建構網路計畫
歐銀閃電降息 擊潰歐元多頭
央行：兩岸應速簽貨幣互換協議
油安D-Day 假油加重罰
小鴨充氣多舛 下水9天陸2天
大考分發簡章 即日起發售
炒雞蛋 陸推首個畜牧產品期貨
體育強國夢 金正恩頻親臨活動
新台幣盤初升逾6分
17日繳交通罰鍰 僅超商受理
特斯拉又傳火燒車 股價重挫
韓星張東健明年喜獲第二子
GDR折價逾7% 漢微科走跌
入不敷出 日三成家庭苦無儲蓄
美股重挫 台股盤下震盪
土地改革 中共3中棘手議題
購車增 美9月消費信貸超預期
女醫罹病切雙乳 術前揪眾熱舞
中共3中推經改 台商短空長多
調查：7成上班族 三餐不正常
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
火箭對湖人 林書豪未先發
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中共3中 政改自定義
抽驗大閘蟹 新北符規定
騎鐵馬看水鳥 親近香山生態
中市環中路施工 部分內側封閉
陸10月出口超標 負轉正
假油絕跡日 持續擴大稽查
元大寶華：台出口成長恐仍遲緩
防搶退五木拉麵 業者提保證金
台星慶祝酒會 總統江揆出席
MSCI權重 亞太電升幅最大
巴塔利班新首領 主使殺馬拉拉
台灣離岸人幣匯率 央行籲建立
國碩獲聯貸 負債比降至3成
北韓稱逮南韓間諜 遭駁斥
旗魚祭登場 8家授證旗魚餐廳
人質事件道歉 菲市長延遲赴港
綠要邱文達下台 藍盼理性面對
自學生技術人員 可報大考分發
兄弟象告別賽 煙火彩帶將升空
中共3中 可能有房市新政
巨獸強颱海燕 強襲菲律賓
湖人首節灌36分 豪替補上場
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駐韓代表部領務下鄉 服務華僑
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追加預算遭疑 胡志強：嚴監督
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星媒：ASTEP為重要里程碑
德國麻疹境外移入 馬籍男旅客
董座驚傳請辭 浦項鋼鐵否認
醫療用品研發 北區6大專聯展
遠東科大推紀錄片 鼓勵身障生
借貸成本低 軟銀擬向法人發債
投資逾3億 日商大吳新廠竣工
電業自由化 梁啟源籲功能分割
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陸偵破太原爆炸案 逮1嫌
越購俄潛艦 首艘移交
FBI頭號通緝犯 新列抓劈腿駭客
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日本武士壓境 旅外台將迎戰
偉詮環車影像晶片獲陸車廠訂單
林書豪切入重摔 休息後又上場
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傳薪創新 國際鼓藝節多元融合
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踹門案法部撤告 邱議瑩不起訴
英孚：亞洲 大馬英語能力第一
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菲輪擱淺永暑礁 陸方救助拖離
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援敘利亞 索羅斯將撥百萬美元
插股電玩店 調查官前記者起訴
美查鋼片補貼 經部組專案小組
底線大空檔 林書豪三分線開張
侯硐貓村CNN景點 貓橋亮眼
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地方選舉 民調看好印度人民黨
涉帶威盛機密 祥碩4員工遭訴
第3季財報 11/14前公告
中國信達資產傳獲准在港IPO
踹門案撤告 羅瑩雪：和氣生財
尋龍記舞台劇 17日基隆展演
太陽能族群震盪 報價走跌
統一領軍 食品股上演逆轉勝
信用寬鬆 英房價漲至歷史高點
黃鴨充氣再上 豔陽照耀美呆了
台股收盤跌54.12點
萬里攀岩場 工人遭落石砸傷
新品加持 野村看好蘋果供應鏈
精誠SBOX獲千萬訂單
布雷克致命三分 湖人險勝火箭
防落焰 信義線出口跨年將管制
陸10月出口回揚
台股開低走低 收跌54點
屏東2家百貨業 拚美食市場
11月台指期跌34點
努力進前 藍19全文宣主軸
國慶後首同台 馬王寒暄多
量縮觀望 台股收跌54點
11月電子金融期都跌
圓仔愛探險 傻妞模樣相當逗趣
調查：6成民眾盼政府整併大學
MSCI調降 投信：年底前震盪
消費者賠償基金 興霖切結提高
脂肪酸不符油 不合格42件
馬盼服貿速審 支持經濟自由化
藍政績牆 宣傳服貿十個壯大
頂新 5油品GMP 經部取消
聯電10月業績降 世界先進增
湖人駭獸加3分彈 火箭墜地
家暴保護令 9成盼3天內取得
鐵道賞貓礦村 猴硐觀光重生
台中國際身障桌球賽20日登場
印尼副總統演講老套 挨批敷衍
標普調降法國信評 展望穩定
垃圾車翻覆 台82線塞車
瓜國獎學金博覽會 台灣受矚目
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中國大陸擬放寬民宅開辦企業
三大法人賣超台股28.6億元
新北辦園遊會 有吃有玩又好看
胡志強：不在權力之海中
英語能力調查 台灣倒退嚕
馬喊話行政立法一致 速審服貿
強颱海燕襲菲律賓 3死7傷
MSCI權重調整 台股遭三降
興霖4麵品 經部撤銷GMP
令狐榮達拜會亞利桑那州長
涉恐嚇外僑學校 蔣友青遭聲押
韓星太陽新曲躍登排行榜首
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剛果叛軍M23向烏干達投降
如切M23關連 美擬解盧制裁
認證油查廠結果 經部下午公布
安全保證 銅鑼杭菊推在地標章
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台籍船長遭押 外館積極協助
台灣智庫民調 9成食不安心
南北韓教徒將在平壤舉行彌撒
台灣人民幣水位高 寶島債崛起
牙周囊袋悄來 不理會成牙周病
藍全代會 警：依要求才驅離
歐盟專家報告 台核廠採高標
持續稽查 架上不得有混假油
胡志強挺張懸 籲陸勿傷台灣心
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生醫健康產業平台 促地方發展
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伊朗核會談前 凱瑞會晤以總理
馬總統：ECFA是敲門磚
施振榮回鍋救宏? 妻不捨
趙薇自爆 曾懷疑自己是同性戀
華碩10月營收 月減1.4%
福懋銅葉綠素產品 全數外銷
蔣友青涉恐嚇 聲押庭將開
新台幣收貶 2分
亞利桑那州長應邀率團訪華
抗癌單車環台 不倒騎士圓夢
介面：金屬網格觸控價格最便宜
追源頭 屏檢傳訊高振利等3人
震旦行10月營收 月減2%
金仁寶宣布威寶賣給台灣之星
柯呈枋接彰副縣長 沒想過選舉
竹東部落警政 年輕所長上任
推特股價飆 營收腳步需加快
多元成家 江揆：須有配套才做
全球自行車大會 北市盼主辦
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監聽風暴 多數德人不信任美國
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南市自辦重劃區傳弊 3人交保
標普下調法國信評 財長遺憾
強颱海燕撲菲 已奪3命1失蹤
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布局全球 張家祝：拓三角經貿
五木麵出包 基隆退貨逾8千包
蘇被拱選北市 呂：別一人通吃
查油品廠 寶素齋 1件撤認證
偷拍女書記官不成 司機不起訴
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
黑白殺青 兄弟助陣引居民報警
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
金仁寶將握台灣之星8%股權
報紙登法官照 法官協會反對
蔣友柏：蔣友青應對言行負責
蔣友青遭聲押 8萬元交保
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
周大觀遺作送關島 助愛心募款
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
油安行動 新北8日稽查均合格
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
拓汽車鋼片市場 中鋼登陸
調高債限 江揆：不排除可能性
含銅葉綠素 台糖海味貢丸下架
管中閔：台日企業應更緊密合作
港媒：薄熙來可與家人通話
醃頭案凶嫌 寄押台北看守所
醃頭案主嫌 做完精神鑑定
F-亞德前3季每股賺約8元
好消息 下週油價可降3至4角
台音樂家哥本哈根演奏東西樂曲
蔣友青涉恐嚇 8萬交保
黃色小鴨魅力夯 豔陽爆人潮
變態虐佣 印國會議員夫妻遭逮
好奇購買改造空氣槍 觸法送辦
演唱會秒殺 孫燕姿狂衝健身房
鹿港民俗文物館 慶祝40年
中鋼線材一廠延役
江揆：國會殿堂不適合角色扮演
蛋襲楊秋興 男判拘役30天
基亞收購溫士頓藥廠68%股權
中鋼與陸台商合資案 持股3成
似彗星 科學家發現帶尾小行星
鴻海十月合併營收 今年單月高
海峽客家烹飪賽 劉菊英奪特金
法院：蔣友青不得騷擾美國學校
社團籲立法 納黨政分離原則
上海打房 第2房自備款要7成
大聯大10月營收 歷史次高
秋遊苗栗 體驗手作陶藝
巨大前3季每股賺7.05元
男涉偷募款箱 警斥偷走愛心
嫁台灣之星 威寶用戶權益不損
美國學校疑遭恐嚇 AIT關切
葉明功：通路食油 安全無虞
國產魚安全無虞 輻射檢測過關
映集團嘉市投資 打造電影夢想館
量縮盤整 新台幣收貶2分
蔣友青揚言屠殺全校 檢不抗告
金仁寶投資威寶 賠344億
龔清概任台辦副主任 熟台事務
混油事件 頂新油脂課長聲押
涉恐嚇交保 蔣友青：沒做錯事
台日棒球賽 日媒百人大陣仗
國藝會發表 施振榮未現身
江揆：過程會受傷但不悔接閣揆
星國頻頻遇駭 總理公署也遭殃
蔣友青上社會版 第四代引關注
消費電子強 鴻海十月營收攀高
台川搭橋 合作健康產業
陽岱鋼請喝沙士 敲一轟請一次
憂食安影響 觀光局加強稽查
僑務會議登場 推雲端僑教
歷峰駁揣測 不賣旗下品牌
埃洛普若掌微軟 擬除舊布新
仰德長春高球賽 盧建順續領先
日內瓦核會談 可能達成路線圖
台南清燙牛肉 揮軍北上宣傳
基隆抽驗樹森美牛 未含瘦肉精
踹門案撤告 羅瑩雪告知曾勇夫
花東鐵路電氣化 估明年中通車
ECB降息 傳靠德拉吉鎮場面
寶素齋油標示不符 GMP全撤
台股權重降 外資仍看好題材股
埃及國會選舉 明春舉行
台灣大前10月 每股賺5元
前記者插股電玩 獄中串供破功
本周上市公司市值減1.68%
內銷麵13款出包 興霖再道歉
本周上市指數跌1.89%
呂明賜帶中華隊 走中庸之道
國巨宣布實施庫藏股
介面：金屬網格觸控Q1量產
粵港澳加強合作 防H7N9
亞利桑那州招手 鴻海考量投資
台灣鯛跌價 業者促向韓討公道
澳大學續簽台灣研究講座計畫
教育部：美國學校未報校安中心
挺文創 信保基金最高保證9成
滬自貿區 台商:看得到吃不到
獨派團體看球 訴求更名台灣隊
涉恐嚇 蔣友青：只想表達抗議
保食安倡觀光 埔里推在地蔬食
美國學校聲明 確曾受到威脅
3中將登場 北京維安密不透風
法外長：日內瓦核子會談有進展
藍全代會 綠中市民代軟處理
監委：百萬假農民鑽農保漏洞
加國簽證中心開幕 申請便捷化
藍全代會 檢警進駐維安
追銅葉綠素 宇馨送檢調偵辦
萊比錫大學設台灣漢學資源中心
精油不純 合格率僅1成3
歐專家建議核電廠 增耐震係數
問題五木拉麵 新北下架五百包
雪梨大學舉辦台灣民主研討會
福懋遭舉發 銷陸食油疑違法
台中發生電梯維修員遭夾死
中光電估11月背光板出貨增
巴：以是阿拉法特之死唯一嫌犯
龔清概入國台辦 平潭經驗加分
hTC內賊案 搜索約談廠商
富邦金前10月賺300億元
覬覦工地土方清運 警逮8人
國巨Q3每股賺0.25元
食安4燈號 油安是綠燈
台星簽協定 台鹽搶先機
2年期定存單 得標利率續跌
伊朗核會談前 凱瑞安撫以色列
就愛巴士賽 台灣觀巴主題獲獎
疑報復飆車族砸人 警逮4人
陸3中9日登場 經改受關注
馬白水畫作 花蓮新城站活起來
台青在澳傳意外 肉廠打工燒傷
經長期許 推動台菲ECA談判
興霖退換貨擔保金 1500萬
捷運信義線 營運前6項須改善
今彩539開獎
柏林愛樂演出 台中樂迷捧場
集美假日藝術學校 剪紙打頭陣
張學友澄清：同助理純工作情誼
郊遊金馬揭幕 蔡明亮走紅毯
YouBike使用人次破千萬
蔣友青案 檢：再決定是否抗告
國壽再買上海房產
施振榮參與宏?會議 國藝會未現身
國健署：代孕子女擬採血統認定
本土畫家揚名對岸 作品返鄉
蔣友青臉書：屠殺說的是拳擊
龍應台：文化是最溫柔的鑰匙
泰紅衫軍擬集會 外界憂衝突
大樂透開獎
鼓勵減肥 杜拜賞黃金
內湖大火 1死1傷
樂迷擠爆自由廣場 聽柏林愛樂
銅葉綠素納麵品 金門下架
同步直播 金門聆賞柏林交響樂
週末好天氣 溫度持續回升
食在安全 台東有機洛神上市
中市抽驗32油品 未檢出棉酚
推特淡定 躲過臉書IPO慘劇
菲華校慶典邀陸 僑委會遺憾
自辦重劃弊多 南市議員籲檢討
大馬歌迷挺張學友 高喊他很帥
疑不滿酒駕扣車 男警局前自焚
韓抹黑台灣鯛 產官暫緩提告
美非農就業 激增20.4萬人
泰國特赦案 兩大陣營集會較勁
馬拉威逮前法務部長 涉槍擊案
澳洲華語熱 學生赴台取經
川震災民報恩 來台獻藝
花式溜冰世錦賽 鍾詠字摘銀
媽祖遶境 男自稱代董事長詐財
蘇貞昌抵菲 出席CLAD年會
港媒：張學友對傳聞感到好笑
深化關係 查爾斯伉儷訪印度
生產甲基安非他命 陸泰是大宗
外遇網站道德爭議 星國禁止
英若退出歐盟 日產改投資策略
杜絕假農民 將採農地現勘
走出震災陰影 中台灣觀光起飛
寧波團訪高市 雙邊交流
俄報告：阿拉法特未必遭毒死
大陸金融改革 市場化為主脈胳
大方露臉 英情報首長轟史諾登
台股給力 金控10月獲利穩
人民幣離岸中心 花旗提五要素
美就業成長驚豔 失業率回升
內湖公寓大火 5死
味全案 北檢傳大統董座高振利
日本先聲奪人 中華16K吞敗
立委質疑邱文達 江宜樺緩頰
今彩539 頭獎3注中獎
日歌手島倉千代子病逝
儲蓄增加 美消費支出降溫
柏林愛樂 台中六千人陶醉
羅嘉仁飆火球 球場測速槍漏氣
大樂透頭獎 1人獨得1億
蘇貞昌訪菲 自爆秘密外交往事
柏林愛樂台北戶外場 逾2萬人
埃及國會選舉明年2或3月舉行
SBL熱身賽 田壘張智峰掛彩
海碩盃女網賽 台將全數落馬
藍委批撤告踹門 江：事前不知
粉絲頁星級評分 臉書測試中
前董座限制離境 中遠否認
愛樂指揮：台灣我們愛你
兄弟告別倒數 象迷熱情呼喊
自強號空車 浮洲站撞到人
海燕強襲 菲逾百萬人撤離家園
台菲部長級經濟會議 成果豐碩
台積電10月業績 5個月新低
圓仔愛探險 戶外趴趴走 (you tube)
日本也爆 老字號食材「標示不符」
示威升級 泰政府特赦喊卡
經濟部撤銷 寶素齋GMP認證資格
9日中視播神氣家族「熱血人生 Go Go Go」
欠稅限制出境違反兩公約 修法勢在必行
台灣六度舉辦 國際品管圈大會注入心動能
專屬女性健身教練正夯 移民署協助外配轉職成功
自稱受害者 頂新前總座遭聲押
海燕強襲 菲罹難人數恐破百
全代會威鞋 社運團體分頭並進
航海人員測驗考生登場 臺北、高雄2考區同時舉行
蛋捲添銅葉綠素鈉 合法使用
貢寮瘋狗浪襲 8死8傷
殭屍撞女鬼 西門町攜手嚇人
鼻頭角瘋狗浪 戶外教學8死8傷
內湖公寓大火 釀5屍6命
平交道驚魂 疑熄火遭火車撞
頂新油脂課長 十萬元交保
福懋銅葉綠素 源頭為北市業者
味全摻油案 高振利作證後請回
美南油罐列車出軌爆炸 無傷亡
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美航母福特號 主導未來半世紀
內湖火警6死 疑家庭糾紛肇禍
班加西事件誤報 美記者道歉
索馬利亞汽車炸彈攻擊 11死
內湖火警 父子常為外配爭吵
摻油案 前總座：檢驗有盲點
拚自行車登山王 范永奕備整年
推文涉歧視 家得寶開除員工
法歌舞劇排練爆炸 15人受傷
ABC知名女主播 勒戒酒癮
才貌兼具 雅加達哥哥姐姐出爐
法蒙特伊冬季展 蔡水景獲獎
美發布經濟利多 道瓊指數創高
呂慶龍訪香貝里 推經貿合作
西部好天氣 高溫30度
美就業利多 金價跌銅價漲
報導委國經濟危機 美記者被捕
呂秀蓮吃素2年 三高都改善
美財長訪亞洲 談TPP人民幣
爭自行車登山王 范永奕備整年
中共3中登場 改革受關注
圓仔鴨子熱 動物造型蛋糕夯
海燕襲菲 至少23死
拚出口 拓銷團前進非洲4國
衡量美聯準會刺激動向 歐股跌
巴西聖保羅逾半家庭欠債
中共3中登場 中紀委反腐民調
防汛舞蹈大賽 12隊爭冠
巴西大聖保羅供水量低於中東
政府資料開放清單 可下載利用
史諾登案 英國會將詢問衛報
廣州小販告警方 獲賠償
暴雪年會登場 逾2萬玩家嗨翻
3中全會 港媒：北京保安升級
看見台灣 江揆挺國片
英富翁閣員多 被批不知民瘼
美伊協議預期降溫 油價走揚
查果汁醬油認證品 12月初公布
黃小鴨魅力夯 豔陽賞鴨爆人潮
海燕肆虐 菲：中部至少百死
國道計程最貴路段為最省15倍
做30個蹲坐 莫斯科地鐵免費搭
佔台大宿舍 張鈞甯3個月內搬
張忠謀：明年4月正常加薪
陸物價漲3.2% 8個月新高
美財長訪亞洲 關切人民幣匯率
中學師創電腦遊戲 打怪學化學
社群網站強 色情暴力內容難防
寒流襲陸暴冷 氣溫可能創新低
張忠謀：台積太陽能幾年內上市
林毅夫獲聘大陸國務院參事
查油品 邱文達：持續杜絕不法
推特IPO驚豔 專家憂網路泡沫
陸前10月物價 漲2.6%
台技術團水產計畫移轉薩爾瓦多
台灣援贈哥國學童文具育樂設備
印度盼科威特投資基礎建設
陸通膨加速 工廠價跌勢加劇
老農津貼修正案 防堵假農民申領
單向管制 新中橫復行遊覽車
工研院連6獲美百大科技獎肯定
十二年國教 教長：老師是關鍵
藍全代會 總統兼黨魁案受矚目
超強颱海燕將來襲 越加強防颱
監委：核能成本價格估算不實在
美諷刺新聞洋蔥 紙本報收攤
楊泮池嘆 學生社會服務為加分
王金平：企業講誠信才能永續
工研院籲中小企業多用商機媒合
病床前說故事 校長撫慰病童
柏林愛樂竹縣轉播 把握換票
南韓上班族逾3成不願奉養父母
專法處理協議 陸委會：沒必要
暴雪明年推爐石戰記手機版
藍全代會 檢警坐鎮民團有律師
資訊創新競賽 產學創雙贏
張淑芬盼政府能讓主婦買的安心
正隆寒冬捐家用紙予家扶基金會
台3線重機飆速擾民 警局取締
單身貴族 首重退休醫療保障
降靜止戶 銀行推簡便結清
護食安健康 有機認證多層保障
金溥聰：持續台美合作關係
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
張忠謀：台經濟中性 美陸樂觀
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
和風兩岸授課惹議 陸委會澄清
陳進賢獲頒安卡拉大學榮譽證書
創資訊業新榮景 青年創意可期
陸10月PPI 年減1.5%
憲兵營區開放 女士官手刀碎磚
銅葉綠素進口商 食藥署：續查
藍色革命作者來台 談經濟創新
蘭嶼回饋金用公建僅1% 違規
張忠謀：庫存調整恐較預期長
張忠謀盼政府研究匯率複雜效應
按人頭發放回饋金 糾正蘭嶼鄉
健檢觸診掌心 圓仔怕癢頻揮腳
3中財經改革推手 劉鶴成焦點
陸產北斗智慧手機可能年底上市
角色扮演不妥 羅瑩雪願檢討
張忠謀：有創意創業才有前途
遊覽車擦撞山壁 4人送醫
穩定供水 台水推重大工程建設
中共3中高唱改革 內容有點玄
金溥聰談張懸 兩岸需同理心
雙十一將臨 兩岸電商大對抗
林中斌談3中 先解決內政矛盾
駐希臘處舉辦台灣茶文化聯誼會
客家美食節 搭蒸汽火車遊苗栗
亞利桑納州長訪華 外交部歡迎
建安國小半世紀 校友三代同堂
仁寶10月營收小增 緯創下滑
3中聚焦經改 幅度大難度高
景碩十月營收 續站上20億
志聖10月營收 年增近2成
陸智囊：未來要解放社會生產力
翁疑殺妻再自殺 雙雙陳屍屋內
張忠謀：宏?問題是電腦業問題
法國被盜勞斯萊斯在大陸找到
昇貿10月營收 月減8%
泰柬神廟爭訟將判 邊民防戰火
富喬前3季 每股賺0.23元?
高鐵事故 應告知預估停駛時間
柏南奇：失業率恐低估勞動市場
北韓譴責韓美設聯合戰區司令部
追銅葉綠素鈉 查南投1烘焙廠
海碩盃升級第2年 WTA按讚
宏遠推無毒拒水羽絨外套
老翁住安養院 拿年金購毒遭逮
郭台銘：美國也在改變
台灣大道路跑 胡志強鳴槍
王建民：抽空觀戰台日經典賽
祖孫三代快樂行 關懷社區長者
宜蘭創創新村 推出創意市集
華航獲獲環保署企業環保獎
南韓將調升士兵薪資
制衡陸 美擬在日部署近岸戰艦
騎遇福爾摩沙 郝龍斌率隊領騎
中共18屆3中召開 各界關注
第一把3D列印金屬槍問世
蔣友柏：弟弟成年了 他自己講
台東膠筏翻覆 2人失蹤
郵輪觀光 高港埠旅運中心啟動
外配變健身教練 移民署助圓夢
蘋果攻藍寶石材料 台廠順風車
北埔遊覽車撞山壁 1死12傷
台灣鯛風波 韓媒下週澄清
台青年打工燙傷 家屬抵澳探視
文史者邱水金 獲宜蘭文化獎
李新穎拜會中美洲農牧保健組織
氣溫升高 北部近32度
自備緊急避難包 遇災不慌張
騎遇福爾摩沙單車環台出發
大埔瘋單車 台灣牛鐵馬吸目光
鋼彈花藝助陣 百貨業者很藝文
風浪大 宜蘭兩地傳釣客落海
陸官方：物價水準總體穩定
高雄燁生牧場 繞流排廢水遭罰
LED廠10月營收小幅回溫
郭董：機械製造總部擬設亞州
習近平盼深化改革 難度大
北埔遊覽車撞山壁 檢警調查
郭董：美大企業盼鴻海開發能力
台灣參加瓜地馬拉五金建材展
4人綁架美藥房老闆 切命根帶走
食在安心 茹素立委簡單蔬食
遷205廠 高市提12廠址
全球31國通用語言：嗄？
建國花市31歲 送千份禮物
如自走砲 日兩參議員惹議
駐巴拉圭大使劉德立捐電腦豎琴
送貨中東 土耳其卡車塞40公里
撇混油風波 立委行銷替代油品
蔣方智怡聲明：我愛友青
美手機app遙控蟑螂 被批虐蟑
李南陽推動台斯經貿合作
真人版逃脫遊戲 星國正夯
換手人體試驗 高雄長庚準備中
陸國資委：未研究拆分中石油
鼓勵生育 高雄營造友善環境
高鐵增行動通訊 應變無縫接軌
全國技術士技能檢定10日登場
中國影響力趨大 後市看好
台移師大馬 辦王道文化研討會
獨立山健行淨山 3百民眾響應
中華郵政：保險經紀人明年營運
癌症希望基金會 籲做愛心
媽親一下試映 彰化鄉親搶鮮
內溝溪生態館 生動解說辨鳥聲
台灣-聖露西亞貿易夥伴展揭幕
核協議能否達成 法外長不確定
蔣友青：家裡沒人支持我
蘇貞昌：對話推兩岸關係正常化
膠筏翻覆2失蹤 海陸空搜尋
龍洞地質公園 6人遭浪打落海
法務部幫助更生人 免費除刺青
欠缺專業技能 德長期失業者眾
象魂不滅 2萬象迷會師桃園
貢寮海邊步道6人落海 1獲救
柏林愛樂春之祭 紀念首演百年
呂顧過招爭市長 柯文哲喊整合
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
南非高二生 獲中文傑出表現獎
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
英國食品紅綠燈 義產品止步
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
江蘇公園遊湖船爆炸 2死2傷
不實進口銅葉綠素 衛福部續查
參與檢評會被拒 司改會遺憾
聯國氣候大會 台爭取參與度
南僑大膳抹茶麵中鏢 已重上架
蘇貞昌菲演說 籲深化民主同盟
大英國協領袖會議 曼莫漢頭大
3中全會時 維穩小組在藏調研
遵古禮 客家婚禮別開生面
洛城機場亮槍引恐慌 男子被捕
食補有疑慮 產婦自律把關
林宥嘉義賣創作 汗顏畫功差
伊朗盼與原能總署簽核子協定
陶晶瑩發片 20套華服過戲癮
查監聽 檢評會將約詢黃世銘
3中北京召開 江蘇驚傳爆炸
祖孫三代快樂行 2萬人齊健走
陽岱鋼中田翔 約定WBC再見
10日晚 北部東北部短暫雨
貢寮6人落海 尋獲3人命危
洪堡基金會邀訪中興大學校長
台灣茶點進星國 展細膩文化
誓啃硬骨頭 習李改革戰開打
五木拉麵在台下架 銷星國沒事
桃藝節10日落幕 桃縣別小鴨
陸再傳爆炸 網友心慌
誤用銅葉綠素鈉 南僑致歉
青年澳洲打工燙傷 外交部協助
十年求職受挫 改扮汽球達人
雞脫光光入題 黃碧端：欠莊重
陽岱鋼開轟 中華領先日本
藍全代會 抗團預演警方溝通
大馬英特爾裁員 三百人丟飯碗
青年赴澳打工 年約3.5萬人
混油案 法院飭回頂新前總經理
義興吊橋啟用 引北橫觀光熱潮
壽險電銷 外商高薪招兵
台壽志工日 萬人參與
貢寮8人落海 3命危
彭政閔：兄弟象精神 歸功球迷
象能否賣出 領隊衣服透玄機
菲部長：海燕侵襲致數百人喪生
海燕襲菲 重災省9成夷平
單車環台 抗癌勇士抵彰化
搭智慧車 安倍誇日本技術讚
跨越半世紀 于體草書躍然紙上
象隊告別戰 黃潮滿球場
拚加薪 逾 2成是劈腿兼差族
貢寮8人落海命危
草總：2萬象迷相挺 洪家成功
38種色素 嚴訂管理標準
記名電子票證 遺失風險縮短
地區金融機構仍受肥咖規範
女罹怪病皮包骨 鼓舞人反霸凌
桃廣場藝術節 比利時劇團壓軸
工研院志工科技平台做公益
資訊創意競賽獲獎 副總統肯定
小鴨夯 桃藝節破2百萬人次
阿基師談廚德 不加食用色素
台中國際花毯節 花枝招展迎賓
北市精忠里展巧思 打造楓意巷
世界花式溜冰 中華再添2獎牌
查銅葉綠素鈉 光泉牧場未違規
社運團體全代會抗爭 律師聲援
國姓搶成功 體驗客家硬頸精神
新戲放美術館 蔡明亮引領觀眾
紙風車香港戶外演出 感動千人
談兄弟精神 林明憲淚崩
參選暖身 林佳龍豐原出發
台北牛肉麵節 清燉冠軍林秀源
精誠SBOX拓展歐美市場
葉王交趾陶收藏 律師夫婦慨捐
台日大戰 野茂英雄現身新莊
保羅麥卡尼抵日 歌迷興奮
紙風車香江演出 勾孩童思親人
彩繪客家碗 挑戰金氏紀錄
史明編台獨軍曲 要小英站出來
南僑 7款冰品 賣場下架
華航空廚賽 無防腐人工調味
仰德長春高球 謝錦昇加班封王
強颱來襲 越南20多萬人疏散
膝退化性關節炎 不開刀可治療
赴韓推台灣鯛 20日辦記者會
貢寮瘋狗浪 海燕帶來長浪
紅衫軍浮動 泰國政情詭譎
3中全會 料仍政左經右
多元成家爭議 小英盼相互理解
今彩539開獎
宣導器捐 奇美辦追思音樂會
周美青挺兄弟 象迷熱情包圍
台日棒球賽次戰 上萬觀眾進場
洪家栽培 洪一中：永生難忘
柏林愛樂 竹縣上萬人聆聽
菲國紅會：強颱造成逾千人喪生
中3.7億彩金 英男繼續當看護
自行車登山王 王胤之第3
交通流量大 桃園空氣品質不良
台日經典棒球賽 中華2比4敗
蘇貞昌讚菲台僑 打拚不忘故鄉
台商發米濟貧 印尼民眾揪感心
象迷力挺 洪瑞河道謝
習近平改革決心 陸知識界觀察
錫克教手抄聖典 贈宗教博物館
倖存者：連三波五米巨浪來襲
波浪舞15圈 周美青一起嗨
忠烈祠祭祖父 夏立言感觸良多
今彩539頭獎 2注中獎
倪福德被打爆 中華隊二連敗
能源創意競賽 人體發電機吸睛
伊朗：核談分歧 恐難獲致突破
開轟請喝沙士 陽岱鋼說到做到
礁石區落海 遠岸漂浮求生存
海碩女網 比利時女將拚雙冠
人口販子沒天良 性侵偷渡婦女
十九全致詞 馬承諾升級食安
1天多事故 馬總統難過關切
重力場觀測衛星下週墜落地球
揭發高官貪腐 陸記者獲清廉獎
中共18屆3中全會 北京登場
蔣友青：當蔣家人壓力很大
送別兄弟象 近2萬象迷大會師
問題麵未通報就銷毀 南僑挨罰
頂新總座 聲押駁回無保飭回
印尼軍機失事 至少13死
加徵囤屋稅 財政部抓小放大
9日中視播神氣家族「熱血人生 Go Go Go」
稅捐稽徵機關權力無限上綱？學者倡賦稅人權
柏林櫥窗 反映當年納粹暴行
問題麵未通報就銷毀 南僑挨罰
素溪冬奧聖火 太空中漫步
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
ATP年終賽 費德瑞晉4強
審核標準嚴 農化大廠施壓歐盟
首屆華航盃創意廚藝競賽 「在地化、環保、創意」美味入菜
國民黨全代會 場內外都囧
李克強聘林毅夫 任國務院參事
暴颱海燕肆虐菲律賓 逾萬人罹難
國民黨全代會 中共中央致賀電
2013 OTOP頒獎 青創表現受矚目
中國擬設防空識別區 日本緊張
陸官媒報導 吳伯雄淚灑國民黨全代會
新移民學臺語 溝通攏ㄟ通
史上最大颱風造成「萬人罹難」 菲總統被罵翻
海燕颱風有多強 專家：威力「破表」
馬籲團結執政 讓國家可大可久
結束4天太空行 奧運火炬返地球
美歐通膨未達標 危及日本
年終網賽敗 費爸本季慘澹回顧
侯友宜勘鼻頭角 建議燈號管制
台銀、合庫、中信銀 低利殺價搶聯貸
櫃買中心與證交所將共同舉辦
中華電信10月份營業收入189億元
瘋狗浪造成8死 風管處長將調職
交易權證善設停損的重要性
證交所訪倫敦 向外資介紹台灣資本市場優勢
教育部配合十二年國教實施 修正各類學雜費減免辦法
新壽慈善基金會30而立
歐洲報廢衛星 可能砸中東亞
今年第四次航海人員測驗首場順利完成
台灣人壽企業志工日『2013祖孫三代快樂行』健走活動
國壽美元保單銷售突出 國泰世華銀行獲利表現優異
廣達電腦10月較去年同期衰退22.4%
公務人員升等考結束 明年1/10放榜
友華生技 上半年EPS 4.94 元
每十名國中小學生中 有一名來自新移民家庭
社群媒體號召新移民姊妹 大家輪流當老師
兩岸名廚交流 理想大地飯店蒙古美食季霸氣上桌
南港新移民會館提供新移民中文教學進行中 隨到隨學
以「回家」為題 新移民創造感動
新移民媽媽朗誦詩作 扣動人心
149項合格食用油 名單公布
二月瘋櫻花 武陵農場客房訂滿
亞洲職棒大賽 14日練球
陸若設防空識別區 日憂增風險
蘋果擬推弧形螢幕iPhone
阿曼首位MERS病患病亡
年終賽4強 蠻牛克費爸晉決賽
NB股法說 和碩打頭陣
台產前10月每股賺2.11元
開曼東明公發及增資重新起算
達輝光電興櫃法說
管制危險犬種 美小鎮擬規範
年終賽4強喬帥勝出 與蠻牛爭冠
市場潛力大 義赴台推廣葡萄酒
海燕風災慘重 菲國股匯市看跌
颱風重創菲國釀災 法總統慰問
台股量縮震盪 市場觀望
中俄印外長 籲和平解敘危機
中華電App 添LBS定位
威寶出嫁 電信業整併第一槍
投信：南非股債市趨穩
台灣打工度假青年都柏林大會師
紡品拓銷日本 商機千餘萬美元
美議員：應考慮對伊朗新制裁
陸光棍節瘋網購 6分鐘47億
北台溼涼 宜蘭與北海岸防豪雨
陸雙十一網購 交易額瞬間破億
海燕肆虐菲國 歐巴馬夫婦悲痛
陸溫和復甦 中共經改信心增強
網購夯 阿里掀陸版黑色星期五
天氣轉涼 氣溫隔天降8度
日9月經常帳順差意外擴大
李安返台 盡全力辦好金馬獎
台股開盤跌0.69點
南僑跳空跌停43.25元
南僑也陷食安問題 股價跌停
海燕襲菲 重災區陷入停擺
幫幫忙基金會慰問瓜國托兒所
陸官媒：有人唯恐香港不亂
避免瘋狗浪 氣象局：遠離它
中共軍隊首次實兵赴美演習
海燕襲菲 台灣替代役男平安
陸「氣功師」王林 在港購豪宅
憂輻射 韓民眾水產消費銳減
五木問題麵 檢方搜興霖
布吉納法索職訓就業部長訪華
新台幣盤初升逾5分
北韓拒先採取無核化前期措施
馬籲全黨團結 永續執政
藍中評會 王金平請假
王金平案 吳伯雄籲黨內解決
南僑化工跌停 受累銅葉綠素鈉
超微4K遊戲顯示卡 挑戰低價
陸肝藥市場大 基亞積極搶進
日人瘋愛瘋 蘋果意外挖到寶
康師傅發TDR 部分買101
大學學制變革 教育部：未定案
海燕颱風 陸1死7失蹤
馬促九二共識下發展兩岸關係
雙11開場 交易破十億人民幣
台東旗鮪魚 含汞低國家標準
歐洲央行降息恐影響西銀行復甦
調查：近4成實習生 無薪
進軍白宮 新州州長人氣旺
牧東股東臨時會 討論售生產線
駐阿處辦研討會介紹台經濟發展
投資威寶大虧 金寶觸跌停
澳門藍寶堅尼賽 林帛亨亞軍
下水道施工交通亂 許明財解釋
台灣文化巡迴展 轟動尼加拉瓜
銅葉綠素標準品 供比對裁罰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
瘋狗浪奪命 觀光局成箭靶
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
黃色小鴨熱 南市議員盼游安平
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
解猴患 壽山評估最高承載量
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
釣客宜蘭落海失蹤 持續搜救
英首相擬12月訪陸
國家公園禁菸 明年4月實施
助大學學制彈性 擬討論學分制
海燕颱風登陸越南 居民忙囤糧
歐亞男桌賽 莊智淵領銜抗外敵
台股量縮震盪 暫守8200點
財長：國安基金暫不進場護盤
美油儲累增 原油多頭押注續減
台灣經貿團訪問葡萄牙
韓寒首曬女兒照 姚晨來求親
2公營1民營銀行 涉低價競爭
陳士魁：僑社情勢變 努力前進
胡志強是否參選 12月底明朗
原相獲利恐掉 股價創歷史新低
陸信訪黑幕 學者：需司法改革
陸國企改革 民企可購入股權
珍妮佛勞倫斯戲裡正經戲外瘋癲
立委：台銀合庫中信銀低利殺價
東澳嶺近超大豪雨 338毫米
拚雙十一商機 淘寶賣家猝死
護台灣鯛先禮後兵 不排除提告
模擬人互動 北科仿生蘭花獲獎
蘋果Siri大將 投效三星
朱立倫：與交通部重擬海岸權責
航發會補派林鵬良任華航董事
成長料減緩 歐元區復甦艱難
國5客運 三分天下變四方爭霸
南澳雨量大 蘇花不排除封路
陸男留日殺恩人 潛逃回陸遭拘
議員籲禁用派遣工 陳菊允降低
華沙會議 聚焦新協議氣候融資
瓜地馬拉將與歐盟簽夥伴協定
海燕殺萬人 菲股匯債齊跌
訪陸增 核研所：考察再生能源
下體強塗烤肉醬 毆人致死判刑
問題保單不全賠 暫時擱置
第三方支付趕進度 概念股漲停
助就學 弱勢高中職生減免雜費
彭淮南盼明年中簽兩岸Swap
僑務會議重雲端 吳副總統肯定
綠擬廢檢察總長任期 藍稱研究
韓星李秀根非法線上賭博遭調查
丟鞋案出庭 陳為廷拒絕認罪
防瘋狗浪憾事 東北角加駐衛警
牛奶果汁成分標示 擬提前上路
保育大使圓仔 介紹人類近親
前法務部長蕭天讚挺馬拒關說案
頂新投資101 時間點要考量
海燕肆虐菲律賓 路竹會伸援
陳德銘：陸電子商務今年將超美
工研院下修製造業產值成長率
馬總統：兩岸是特殊關係
九把刀 24日宜蘭引閱讀浪潮
恐白海豚館生變 中市府允如期
爭取台泥舊廠地 高市闢滯洪池
國際走揚 豐興鋼報價小漲
東北季風強 宜蘭防超大豪雨
陸網購節銷量 凸顯區域不均衡
膽固醇居高不下 甲狀腺炎惹禍
勁永10月業績不佳 一度跌停
美利達前3季每股賺7.92元
回收油品 屏縣要頂新訂計畫
貢寮意外 朱立倫要求中央負責
吳副總統：沒僑胞就沒中華民國
海燕侵菲 台政府民間協助
彭淮南：聯發科巨大從不談匯率
看南韓劇 北韓數十人當眾處決
瘋狗浪事件 管理處長將調職
3中後 陸傳全面開徵房產稅
女神卡卡發片 穿飛行衣升空
財部：條碼非海關認定產地依據
國科會補助 科普節目叫好叫座
複方添加物 立委籲查驗登記
弱勢盤整 台幣午升2.3分
交易量縮 韓券商錯失股市漲勢
明年中美洲估成長3.7%
東北角釣客 應穿救生衣防滑鞋
葉倫接掌聯準會 聽證週四舉行
宜蘭外海 芮氏規模5.7地震
專家：印尼上億兒童處菸害危機
屏東蓮霧上市 量產再等1個月
助美軍寄信 婦捐卡片逾二百萬
食品股利空不斷 類股再挫1.5%
蔡清彥：宏?可跨足到資服雲端
投信：陸明年GDP 可保7
納粹時期搜刮名畫 恐難歸原主
精成科10月營收 月增近2成
特招免試期程惹議 教部允溝通
台股收盤跌47.03點
海燕颱風 登陸越南
檢搜興霖 帶回進出貨資料帳冊
法人看淡 欣興股價走低
墾丁珊瑚 累積多環境荷爾蒙
國軍C130 國際救援不缺席
海燕襲菲 14韓人失聯繫
各國競寬鬆 貨幣戰硝煙再起
持刀殺父親 男子遭起訴
利空出盡 金寶尾盤翻紅
台股開平走低 跌47點
日籍女粉絲到案 警：未接獲
進星國受阻 外遇網站不死心
日貿易赤字增 經常帳順差縮小
11月台指期跌29點
打架波及無辜 女學生鼻歪獲賠
大統案 彰化地院13日開庭
泡湯好時節 北市稽查溫泉衛生
11月電子期跌金融期漲
售大統油 陸商12日跨海求償
阿里山苦茶油 有機認證受歡迎
志工誤餐費不到3元 中市允加
選股差異 44檔台股基金紅
家境富裕 孩子易患心理疾病
銀行融資文創 年底方案出爐
菲國風災 紅十字會等團體馳援
近福島核廠 日離岸風電場啟動
盧曉晴代言建大 笑稱肉圓免錢
台股走低 8200點失守
德國麻疹移入 北市掌握接觸者
中鋼前10月稅前EPS 1.31元
故意侵權 擬罰懲罰性賠償金
孫楊拘留期滿 將暫休整
台股量能創近2個月新低
女遭家暴提告 父判賠12萬元
三大法人賣超台股55.83億元
微風南京停電十分鐘 安全無虞
台生畢業作 國際影展最佳動畫
問題保單不全賠 恐破壞信任
立院初審 解聘滅毒害證據教師
港女北上擇偶人數漸增
軍品測試作假 南韓加強監管
兒盟：每31分鐘就有兒童受虐
模擬選填 北市家長要求擬真
外資上周買超1.54億元
微風南京跳電 捷運施工不慎
越明年經濟成長目標5.8%
頂新前總座飭回 北檢抗告失敗
身障就業微電影 見證努力不懈
雲嘉南耶誕裝扮賽 搞怪拚獎金
婦徘徊吊橋 大學生機警救人
性侵少女 警衛判刑6年半
江揆：拉經濟 明年預算微擴張
補償消費者 味全提出買一送一
淡大俄國茶炊節 體驗飲茶文化
憂延誤 府院黨促立院速審服貿
留美外國學生 人數創新高
海燕災情慘 民進黨捐款助菲
公墓內車禍致死 警墳墓旁站崗
七海計畫 台展現空品監測技術
新台幣收貶 1.2角
印尼9警涉姦少女 人團促判死
六輕新建管線 雲林縣議員肯定
校友贈樹苗 聯大種百棵牛樟
裸照恐嚇援交少女 男大生判刑
成大校慶 美國漫畫英雄現身
高血脂無感 醫師籲每年篩檢
名流拉攏戰 推特臉書競爭加劇
日女粉絲發聲明 未參與潑糞案
南投查醬料 1/5防腐劑過量
台塑南亞廢棄廠火警 幸無人傷
財長：民間資金投公建 創三贏
風力發電機訂單塞爆 永冠擴廠
募禮物助弱勢 耶誕心願樹啟動
釣客保平安 宜蘭免費借救生衣
腦的美麗境界 海報展報你知
吳志揚：航空城改善生活環境
盧曉晴逆轉勝 涂阿玉憶當年
雲門稻禾 台北場全台同步轉播
免費公車 陳菊持卡搭乘行銷
揚智：第4季市況還不錯
司法關說案 中評會成焦點
路竹會馳援菲律賓 14日出發
Panasonic擬大舉併購
經濟復甦 陸10月汽車銷售增
金門劃設國家濕地 地主反彈
陸10月新增貸款 低於預期
陳彥博紀政攜手 桃機行銷台灣
北市八千萬以上豪宅 逐季增溫
味全摻油案 北檢再搜味全
陸求職難 海歸未必勝土鱉
媽親一下 偶像劇卡司現身首映
僅負道義責任說 風管處長澄清
女子燒金紙 波及鄰車遭訴
菲重災區陷混亂 華人大舉外逃
索尼機熱銷 華冠營運有撐
國際自行車展 千家廠商參展
龍山寺光明燈 民眾卡位排隊
達輝光電 12日登錄興櫃
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
港府：願協助菲律賓救災
中鋼前3季每股賺0.82元
斐濟僑校舉辦國父誕辰紀念活動
陸化肥使用密度高 土壤傷很大
心智障礙者賽會 嘉義傳遞聖火
陸建商光棍節廣告：買房送老婆
市長選舉 胡志強否認有接班人
陸船相撞人落水 馬祖船艇赴援
武陵櫻花期訂房壅塞 引發民怨
遠傳前10月每股賺3.12元
台南牛肉節 羅錦龍讚家鄉好料
中華電前10月每股賺4.37元
涉不法 前板橋榮家主管遭彈劾
統一生機精力湯 標示不實遭罰
調查：陸2成光棍找臨時性伴侶
菲女強颱捲入海 寶寶奇蹟誕生
港大力打房 豪宅漲幅受限
跨國投資為由 女遭外籍男詐騙
正期班畢業 首位女軍官駐南沙
武陵櫻花季訂房塞爆 農場道歉
凍齡在4歲 可助老化基因解密
台塑南亞拆廢廠 疑火星引火警
李鴻源：雙北台南防災做最好
水利科技交流 兩岸專家聚苗栗
陸網購驚人 學者：原因多樣
海燕肆虐 菲重災區如人間煉獄
伊朗與IAEA同意合作路線圖
陸光棍節 陳德銘網購湊熱鬧
許勝雄：匯率兩面刃 考驗政府
外牆磁磚傷人 北市建通報機制
台馬合作 破獲奈國投資詐騙案
查銅葉綠素鈉 遠信出貨統一
租稅優惠減？管中閔：政院裁示
回收寶特瓶 一卡通可儲值
味全摻油案 北檢約談5證人
緬懷國父 藍南市黨部辦音樂會
聯合國氣候會談 華沙揭幕
台灣大蟬聯電信獲利王
台幣29.625 10月來新低
櫻花季 武陵盼增加日開放人數
朱立倫：要風管處執行燈號管制
集團整合 衛視體育分公司解散
星國網路紅人 挨判入獄
4業者下架 經部：無關GMP
花蓮全下架通知 通路商戰兢
銷台高粱酒回銷金門 議員關切
吳念真等人 成立快樂學習協會
國際法院：泰邊界神廟區屬柬國
食安會議11月30日舉行
工程會：機捷承包商丸紅 違約
高雄市：電腦評量資料安全無虞
台塑化Q3獲利 超過預期
財部：今年稅收短徵難免
陸光棍節瘋網購 不乏冷靜一族
許勝雄：年終獎金 仍在討論中
憶龍洞事故 潛水教練心有餘悸
華映Q3終於轉虧為盈
和碩第4季營益率回升
台灣鯛風波 韓電視台協商交代
菲若有需 日將派自衛隊馳援
無照男酒駕飆國道 警搏命追緝
金馬創投 首創產學交流
日商海外投資 台灣成首選地點
張泰山號召 原民職棒球星正名
母女海豚命喪流刺網 將製標本
新北市府LINE 好友破十萬
菲公布援助國 台灣與歐盟並列
百香果鳳梨酥 林水吉助果農
杜絕違法監聽 司改會公布草案
路線圖 IAEA檢查伊朗核子設施
豪華車銷售戰 賓士進逼BMW
消基會：執法妥適 消保無虞
自由經濟示範區 綠籲提評估
全球手機銷售 智慧機種占過半
菲風災 陸關切當地陸客安危
戀戀正心出書 記錄傑出校友
服貿公聽審查並行 綠營拒絕
廢棄物處理費擬漲 中市再協調
疑操作不慎 木材工慘斷掌
食安風暴 工商團體籲業者自清
新北爭辦國際少年運動會
杜絕黑心食品 花縣頒優良標誌
鼬獾抽搐倒臥校園邊 師生緊張
北部變冷 台北19.7度
象領隊：龍巖接手機會不大
陸社群雙雄 財報備受關注
三星Tizen 問世延後
食藥署：下架食品花蓮自付責任
傑出貢獻獎遭質疑 銓敘部澄清
金門愛心手鍊 警方服務到家
凱瑞：伊朗核協議可保護以色列
納智捷作品牌 落實廠辦合一
菲國風災 黃色旅遊警示
懷孕期間多運動 寶寶更聰明
彭淮南提8點 說明新台幣匯率
DNA揭曹操身世 非曹參後代
速食店用油 北市稽查安全無虞
海燕重創菲 星紅十字會設熱線
疑感情因素 國中生校內墜樓
瘋狗浪事件 謝謂君自請處分
日協同作戰 琉球演習反艦飛彈
陸網購市場大 台可望從中獲利
王建民野茂英雄 組夢幻助教團
國中生校內墜樓 無生命危險
淘寶吸客 設台灣專區
泰國反特赦示威遊行達高潮
歐電視台介紹故宮 稱台灣驕傲
神廟歸屬 國際法院判給柬埔寨
教委會：派遣人力應符平等原則
陸光棍節 阿里巴巴銷售創新猷
首見 央行外匯存底操作現虧損
陸10月M2年增14.3%
瘋狗浪事件 爭3千萬最高理賠
日行萬步 戴勝益自豪不曾感冒
人道救援菲國 C-130待命
監測噪音 台南稽查員遭圍被毆
裕隆年終 超過2個月
KPMG台灣所主席 于紀隆接任
UN氣候會談 海燕肆虐成焦點
統一精力湯標示不實 改標上架
今彩539開獎
威力彩開獎
人道救援 C-130待命赴菲
專業追風人：海燕威力災難破表
東北角曾擬增設施 學者反對
農委會：頂新棉籽應僅製肥料用
海燕威力猛 大馬挫咧等
英國伊朗任命代辦 準備復交
亞馬遜搶生意 推週日送貨
彈劾未獲平反 何鳳山家屬不解
借宿結怨 女網友打人又擄人
准民資入股國企 陸國資委否認
調高債限 財長：須整體考量
神廟土地判給柬 邊境居民驚慌
日媒：安倍內閣支持率升至6成
女壘世錦亞洲資格賽 高雄開打
紐約傳槍擊 槍手殺3人自戕
今彩539 2注中頭獎
美將領：海燕肆虐慘不忍睹
威力彩頭獎槓龜
海燕襲廣西海南 5罹難
輕罪減刑舒緩監獄 江揆允研議
海燕太強 菲律賓無力回天
海燕重創菲國 台聯繫提供協助
嗆聲如影隨形 歐蘭德趁亂閃離
神廟區判歸柬 泰強調共同發展
菲國缺醫療 世衛小組物資馳援
檢調搜索南僑 11人桃檢複訊
普里維希神廟 泰柬百年爭議
薄熙來支持者 成立「中國至憲黨」
味全大統福懋等食品 花蓮下架
農糧署: 頂新進口棉籽作肥料 成分與數量相符
任命代辦 英國伊朗復交
味全摻油案 證人送複訊
美夢不再 台留美人數連6降
小賈斯汀阿根廷開唱再出狀況
挑戰希拉蕊 民主黨還有強棒
江宜樺：藏富於民、期盼民間資金參與建設
昔關說案下台 蕭天讚挺馬
冬遊澎湖 ＂嗶"卡索充電集點兌好禮
菲律賓總統宣布 國家進入災難狀態
中信銀推外幣定存優惠
新移民婦女懷孕有免費產前服務，請多加利用！
中國衛生部說「中國40年一胎化少生4億人口」
因應趨勢 教育部著重新移民子女就學
藉由移民署協助 大馬外配圓夢教健身
航港局辦理今年第3期自由貿易港區事業 專責人員講習
今年第4季第1場外國上市公司 業績發表會反應熱絡
證交所獲頒「個資保護卓越管理」獎項
年輕藝術家回鄉 澎湖更美麗
觀光局嚴格檢視海岸型風景區
夏威夷航空蟬聯全美第一飛航準點率
泰國上議院 一面倒否決政治特赦案
熱愛台灣的大陸籍配偶－請叫我「台灣老娘」
2013秋季台中旅展 高雄85大樓君鴻酒店住宿券下殺2折
Omusic嶄新上線 Facebook登入好方便
臺銀參與舉辦「台灣離岸人民幣論壇」獲熱烈迴響
合庫金控集團慶祝蘇州高新支行開幕酒會暨台商感恩夜
國泰產險提醒：極端氣候損失重大 企業主需事前防範
研究：夫妻常吵架真的會短命
南洋姊妹會十年感恩晚會 敬邀民眾一同參與
信義線通車後 新增更多轉乘車站供旅客選擇 部分路線營運模式稍有調整
泰上議院否決政治特赦案
中央氣象局國際各主要都市天氣預報
加拿大小飛機墜毀 五人喪生
醫護人力短缺 亞非恐最嚴重
英指對伊核談初盼達成臨時協議
專家：未來颱風威力將日益增強
激情過後 美股溫和上揚
伊朗核談未獲協議 國際油價升
不怕景氣差 米蘭機車展湧人潮
陸美兩軍預備展開聯合救災演習
第2批世足賽門票開賣遭搶購
證交所赴英宣傳台灣最新發展
台股量縮破季線 待新題材激勵
世衛：巴西醫療不平等
歐蘭德支持率 再降到歷史新低
辱華事件 ABC再度道歉
援菲總動員 美陸戰隊增援災區
美下令 喬治華盛頓號駛菲律賓
北台灣溼涼 清晨不到20度
南韓金浦機場起火 無人傷亡
索尼有信心今年PS4銷售達標
橘絲帶護兒童 復航響應
MIT標章產品推廣 新北登場
台琉論壇 引爆NFC商機
英相：派軍艦前往菲律賓救援
巴克萊：台今年成長1.6%
大陸經銷商 12日告大統
台灣百元熱炒教父“不仔” 登陸廈門
三星發表實尚手機 具快速分享功能
匯率 張平沼：30至31元
大陸瘋留美 台留美學生連六降
南僑李勘文周明芬 各百萬交保
氣象專家: 海水溫度升高將出現極端「氣旋」
台聯: 高中職優質評鑑、越評越「憂」
中國公布居民年收入排行 上海4.0188萬元最高
白嘉莉參加大陸國慶 僑委會：她陪夫婿前往
國際伸援救難 菲總統淡化傷亡
極端氣候 菲律賓去年受創最深
台灣10公民團體 反對中國進入聯大人權理事會
南洋姊妹會10年風雨 感恩晚會請你來
陳庚金中評會發言 曾永權四兩撥千斤
四爺真的愛劉詩詩 吳奇隆認了
花蓮縣政府舉辦新住民影展 歡迎民眾踴躍參加
留退路給新移民 歸化完成再棄母籍
台東就業服務站舉辦活動 加強新移民求職技巧
陳哲男偽證案 更一審改判無罪
李安拍色戒痛哭 梁朝偉給安慰
破「吶喊」紀錄 培根畫拍42億
三星手機全球銷售量居榜首
菲風災慘 王建(火宣)籲捐1日所得
獲得高鐵公司贊助 新移民快樂出遊
自稱黃埔少將後裔 陸客府前鬧自殘
普京訪越南 談發展能源合作
華航董事會通過 林鵬良任總經理
雲林2013度移民節系列活動「在地采風」 歡樂登場
馬總統出席新移民表揚大會 鼓勵新移民媽媽教母語
黑心油禍首 高振利1200萬交保
新竹老爺火雞禮籃創新吃法 早鳥享九折優惠
幸福鍋物、煲仔料理 台北福華暖呼呼獻藝
馥敦飯店南京館 推出富貴年菜外帶
銅葉綠素油 食藥署公布清單
許瑋倫35歲冥誕 藝人悼念
衛福部：材料源頭管控泡麵油包
田馥甄赴冰島 冰山崩落感渺小
稅捐稽徵機關權力無限上綱？學者倡賦稅人權
衛福部：日食上百包泡麵才有害
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
海燕過菲5天 重災區苦等援助
民調：希拉蕊聲勢領先克里斯蒂
巴黎秋季沙龍 李佳駿獲邀
6成巴西人自認處於社會底層
員工感恩節加班 沃爾瑪贈火雞
紡拓會印越團 商機400萬美元
中鋼舉辦年度研發成果發表
CFTC主席 歐巴馬提出人選
IEK：被動元件台廠應布局東協
遠傳音樂加值 臉書直接登入
巴西石油地位將接近伊朗
囚犯人數下降 瑞典關閉4監獄
威剛10月 賺贏Q3
捐助菲災難 巴黎動用特別款
富喬今起實施庫藏股
台開培植藝術家張雅蘭 展能量
智慧眼鏡具提升工作效率潛力
非法下載 法男判賠百萬歐元
歐青年失業率 領袖籲加速降低
國台辦記者會張懸事件料引關切
11/12/13 美國情侶婚頭
葛洛斯增持政府債券部位
東北季風強 迎風面局部大雨
溪頭一飯店傳火警 1人嗆傷
台股測半年線支撐 整理機率高
微軟改革考績 淘汰員工大排名
2架運輸機飛菲 續運物資援助
復華推金管家 幫投資人做決策
精誠前3季每股賺2.29元
港媒：中共要洗脫計畫經濟色彩
共軍15日起 廣東海域實彈射擊
張忠謀交棒執行長 台積電持穩
助流浪動物 韓星捐珍藏品拍賣
台股開盤 上漲4點
把小販拉至荒野 陸城管遭停職
救援菲國 英女王捐款哀悼
統一世代交替 開盤股價持平
全國電社區園遊會 15日登場
備戰亞職 日韓冠軍將抵台
特斯拉稱不會召回S型電動車
澳首間安樂死診所 主倡者執業
中共3中會 堅持國有經濟主導
財長：治水預算 不一定需加稅
大統案開庭 傳喚3被告到庭
龍洞瘋狗浪8死 葉匡時致歉
英培根畫作拍天價 創世界紀錄
溪頭一飯店火警 遊客疏散1傷
美放寬進口牛肉 向韓日施壓
經濟降溫 新興國家銀行風險攀
搶救失業青年 歐盟苦無新法
台銀低搶聯貸案 董座恐被約談
美國味全澄清 與台灣味全無關
台灣觀光彩機 首航東京
李安服務金馬獎 龍應台讚模範
大陸海歸人才 金融業很愛
三星展企圖 激推Tizen
日職棒樂天金鷹隊啟程訪台
高中師設工作坊 激發教學創意
高雄加工區 15日辦徵才
三中閉幕 陸股開盤不給力
新台幣早盤升值
林永樂：援菲無上限
貨車駕駛撿餅乾 撞死拖吊司機
14克拉炙豔橘鑽 10億天價落槌
華府不討喜 總統國會民調狂跌
紐西蘭學者專文挺東海和平倡議
推特推出客製化話題動態時報
申報結合 擬改單一門檻
同性婚姻法案 夏威夷州通過
高捷駛岡山火車站 盼明年報核
陳毓襄挑戰拉赫瑪尼諾夫前奏曲
中共三中會後 將提稅改
評三中 台商：待觀察
酒店當據點販毒 2人被逮
觀光彩繪機起飛 交長提醒食安
遇攔檢跳橋 醉漢變美猴王耍賴
台灣參加莫斯科國際教育職涯展
問題油 國台辦：盼台妥善處理
谷歌眼鏡新功能 聽音樂兼點歌
吳奇隆微博認戀情 珍惜劉詩詩
主計長：台灣全年GDP再下修
台灣與拉國簽署台漢學中心合作
釣客遭浪捲走多日 遺體尋獲
陸空聯合 森林火災防救演練
調查官插股電玩案 移審法院
台封測業Q4產值估季減2%
台北關評選服務楷模 提升服務
張懸事件 國台辦：盼謹慎處理
奕力Q3獲利降 庫藏股撐股價
梅鐸集團竊聽 曾鎖定布裘戀
順德LED導線架出貨估持穩
西班牙示警假油 食藥署將釐清
市調：明年Q1面板止跌
太百成都店糾紛 國台辦：解決
美假期送禮手機 欽點宏達電
韓星姜(王民)耿照片遭合成 提告
越南當選聯合國人權理事會成員
大統高振利戴帽戴口罩上法庭
新迷你蘋板 下季出貨將大爆發
譜瑞喊話 股價止跌
加保守黨政府財政盈餘還挨批
菁茵荋否決現金補償 僅送禮券
總統肯定藝術家在國際發光發熱
跌破半年線 停損賣壓恐加重
港媒：國安會令習近平集權
兩岸報紙專題獎 中央社優勝
傳南部鋼廠跳票 鋼鐵股受挫
解決咖啡經銷案 星巴克付天價
瑞昱砸5千萬美元赴星設子公司
被控撞傷機車騎士 林美照拘役
王郁琦：兩岸新聞重在資訊流通
林書豪飆31分 板凳光芒勝先發
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
遭點名混油 泰山福壽自清
南韓政府恐干預 安本出脫韓元
自殺案多 警扮心理輔導員
八哥申請第一上市
大提琴搭美猴王 藝術新詮釋
農委會：台灣生命大百科上線
防竊聽 外長：加強外館反偵訊
澳電信商測LTE 愛立信助陣
市調：台面板廠Q4可望賺錢
來台觀光客 將挑戰八百萬人次
西國示警假油 楊志良稱不知
裸照風波 韓女歌手決提告
台大數位課 學生瘋解題不下線
中美洲評估與歐盟夥伴協定
羅馬蕭邦鋼琴賽 王豫元頒首獎
盲校盼設高中 教育部將協助
華航前3季轉正 Q4貨運升溫
大統案開庭 檢方聲押高振利
援菲物資 總統：必要時軍艦送
蘇花東澳落石 交通暫時中斷
巴拿馬墨西哥展開自貿談判
節省8萬噸用水 大葉獲節能獎
陸：服貿生效 台可享網路商機
大統案 高振利1100萬交保
陳德銘赴台 將訪經濟示範區
立委：食安比照美牛開國安會議
食藥署證實西國4年前示警假油
高市擬制定條例 為食品把關
綠委修法 進口油須標加工地
競爭力 總統促產業朝創新驅動
市調：明年面板需求大於供給
工研院觀察：4G不再吃到飽
國台辦：三中改革 將影響兩岸
業者盼服貿 綠認為要審慎評估
心智障礙運動會 聖火抵高雄
連戰演說 盼兩岸維護九二共識
番茄賣得好 科大生組實習企業
菲災民爭搶米糧 牆塌8人慘死
儒鴻聚陽獲利佳 股價逼高點
受惠服務占比升 全錄獲利料增
Docomo靠賣愛瘋留客
中共三中閉幕 陸股午盤暫跌
美法官要蘋果、三星再談和解
工研院：大螢幕手機竄起
連戰演說 美支持兩岸和平發展
缺錢繳電話費 少女涉偷排氣管
圓仔坐水盆 尺寸嘟嘟好
駐外官舍規模 外長：難定標準
大統高振利1200萬元交保
40年未違規 運將獲金安獎
評經改 陸學者有失望有期待
王郁琦：密切關注三中全會發展
新台幣午盤升4.3分
總統：必要時軍艦運援菲物資
被指混油 福壽：離譜
蘇花東澳中斷 入夜前應可搶通
勞工金像獎 吳觀妹助弱勢獲獎
信義線深夜時段 駛至台北車站
加速經合腳步 總統促勿再蹉跎
請求捐器官給親人 死囚遭拒
印度官員將強暴比賭博 挨批
調查：國人平均打算61歲退休
福壽油品 中市驗無虞
工研院：「蘋」板主導力降
龍洞8死 葉匡時：國賠待認定
被批不認主場 犀牛：兼顧牛迷
大統案開庭 高振利只認違添罪
兼任教師鐘點費案 教部週內提
陸平價4K電視助台面板出貨
復興航前3季每股虧0.15元
新服務人才 靠論語培育
央行力抗通縮 恐助長資產泡沫
男涉槍轟債主 以假槍供警查扣
亞洲數理奧賽 台生奪3銀2銅
兩岸專題談城鎮化 中央社優勝
台股收盤跌91點
后里淨水場環評受阻 不予開發
1200萬 高振利：拿不出錢
神隆目標價 大和證上看107元
物資運菲 軍艦海運皆選項
海燕過境5天 菲災民爭食慘死
都計重製 上百戶用地爭議解套
陸設國安會 阻利益集團干擾
三重男子墜樓 送醫急救
老農津貼修正 陳保基盼獲支持
第二波賑災空運13噸物資援菲
功在兩岸 連戰獲終身成就獎
加銅葉綠素 律師辯量小不傷身
亞洲奧賽佳績 台生盼提升能力
連戰：大局看事情 溝通成力量
反毒作業未落實 中市府遭糾正
金門同鄉會交通卡 搭遠航打折
股市上漲 三井住友提高財測
大統摻偽 高振利：妻女不知情
11月台指期跌108點
地政士納健保從寬 衛福部研議
陸駐港公署：港政制是內政
邀香港女留宿 男下藥猥褻判刑
11月電子金融期都跌
擁槍自重 竹市警破販毒集團
楊冪微博秀婚戒 嫁劉愷威了
秋鬥遊行 警方加強戒備
竹縣婦團作公益 募物資捐愛心
台股跌破半年線 資金呈退潮
陸建設用地市場 擬城鄉統一
衛福部：檢驗認證月內完成
大統案 律師指引用法條不適當
涉販過期澱粉 檢調3路搜索
UN：阿富汗罌粟種植今年創新高
狂愛米奇米妮 何不搬進迪士尼
屏科大強化農水產檢驗公信力
印尼盾再貶 創4年半新低
蘇花東澳中斷 單線搶通
林毅夫：兩岸市場結合助台經濟
徐旭東：食安簡單 不應多擔憂
海燕創菲 印尼援200萬美元
士林官邸菊展 大立菊挑戰紀錄
3D列印 業者推一萬五新品
金管會：食品安全納入內控
三大法人賣超台股91.19億元
多倫多市長吸毒 公仔仍賣光光
作物病毒檢測 台灣研發晶片
藍再邀辯服貿 民進黨：沒空間
小口瓶的世界 竹市陶藝展
台露貿易商品展 看好後續商機
鼓勵綠色消費 環署推賓果遊戲
社教館所攜手 服務7萬弱勢
虎頭蜂襲人 傷及警衛眼睛
台灣非政府組織參與氣候變遷會
周年慶旺 徐旭東：賺錢發獎金
職災補助未加保勞工 恐增負擔
廟口布袋戲拼台 樊梨花鬥哪吒
補助節目效果不彰 客委會檢討
港保釣船赴南沙 外界疑往釣島
認列威寶損失 仁寶第3季轉虧
老師按摩家長買單 中市將調查
賑災物資抵菲 菲空軍誠摯致謝
台股跌91點
三中不賞臉 陸股大跌
凸顯特產 九如鄉辦首屆檸檬節
黃偉哲助理 酒駕拒測遭移送
日職樂天抵台 郭源治接機
新北推二手市場 舊愛找新歡
高振利資產遭扣 質疑公文未到
竹市社區營造展 呈現多樣特色
派菲台役男：災區像鬼城
七合一選舉 馬：爭取最大勝利
致新估Q4季減6%至16%
華碩前3季每股賺21.22元
大統案 法官加一條虛偽標示
港保釣船試往釣魚台 但遭阻撓
艾桑彗星接近 亮度不如預期
台青打工燙傷 澳工安機構調查
客家婚禮 徵30對佳偶送好禮
檳榔攤成討債據點 桃警逮十人
李宗瑞案 高院再度開庭
北市節電抽百萬 活動倒數3天
台灣票房成長 福斯加碼投資
味全案 檢調再約談兩證人
汽車失竊 原是通緝犯男友開走
風災重創菲 災民精神創傷待援
調查：台灣英語能力中低水平
新台幣收貶1.4分
自經區無最低稅負 楊子江反對
海燕後 菲部隊與武裝男子交火
男涉販毒 海洛因摻葡萄糖粉
為弱勢編教材 獲國際學者認同
吳奇隆走出陰霾 大方秀戀情
苦學西語 赴中美洲助製壓力衣
最高橋梁湧觀光客 交管延期
布局LED 展成擬取遠陞股權
老毛不向日索賠：因中國吃過虧
船艦運輸援菲 海軍候令執行
油品標示亂 消保團體籲標清楚
拆屋波及鄰宅 幸無傷亡
韓國三星獅隊抵台 啦啦隊吸睛
吳奇隆曝戀情 蘇有朋：支持
林毅夫：陸未來20年8%成長
陸資在台營運 投審會清查
台灣大音樂會 23日嘉義登場
台馬ICT產業交流 成果豐碩
金馬50 郎朗彈出經典主題曲
違規攙銅葉綠素 泰山福壽上榜
四爺很忙 吳奇隆愛情事業雙贏
模擬森林火災 陸空3D防救
陸經濟緩 汽車鋼鐵水泥競爭大
民俗藝團表演 醫院溫馨揚樂音
又見金光黨 賣金飾換回保久乳
湖南民企老董 從市府墜樓死亡
傳陸微博設留言底線 須合法
老農津貼改革 總統：善莫大焉
軍人酒駕載女 恍神肇事送辦
李新穎拜會薩國會副議長
田中將大來台 郭源治：誠意足
國七爭議 立委推第二過港隧道
菲重災區服務 替代役男脫險
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
國際太空站染病毒 禍首隨身碟
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陳德銘月底來台 見不到圓仔
兩岸學者揮毫 為逢甲祝壽
反核插畫聯展 22日松菸登場
蘋果精益求精 百億美元拚研發
簡易球場問題多 竹市允改善
無病吞嚥難 食道弛緩不能作祟
節約能源 雲科大獲優等獎
李鴻源：明年推防災型都更
對決郭泓志 彭政閔：打爆他
凌陽Q3每股賺0.06元
籌到1200萬 高振利交保
電子喉嚨紋身貼 谷歌申請專利
復興陸橋平面化 屏東市容改觀
警逮毒品通緝犯 兼破竊盜案
遭點名摻油 福壽：受檢均合格
客串教練 彭政閔：不談兄弟象
萬金石馬拉松 申請國際認證
三中全會乏利多 港股大跌
股匯雙跌 新台幣收貶1.4分
泰山：考慮採法律行動護權益
華碩明年NB出貨 估增15%
桃警破地下兵工廠 起出槍彈
台灣高階人才 常在英語卡關
金山電前3季每股賺4.02元
台觀光彩繪機首航 羽田飄台味
日修法改革電力業 建全國電網
田中是否出賽 日職保密埋伏筆
駐墨代表搭乘墨京復古觀光火車
台琉論壇 中華電對話日電信商
台日攻NFC 首波永康商圈
葡萄籽油出包 福壽：正在查
港保釣船未能前往釣魚台
駕車不慎撞麵攤 孕婦受傷送醫
首屆金門國樂節 兩岸6團尬樂
菲重災 總統：視需要增加援助
泰民調：多數盼反特赦示威結束
F再生江蘇廠明年運轉
中山女高校慶熊 29日預售
奢侈稅修正微調 年限不變
ifo：台經濟6個月後望轉好
鴻海前3季每股賺4.91元
14日 北部東部短暫雨
峰會將屆 WTO談判面臨關鍵
1200萬交保 高振利快閃
NSO歐巡 周美青當榮譽團長
英失業率下滑 直逼升息門檻
華碩明年營收 估增1成
觀賞看見台灣 江揆：保護家園
安恩14日起買回5千張庫藏股
小氣援菲延遲慰問 陸氣度遭疑
日前相鳩山就侵華行為道歉
姊弟戀遭緝毒 女喊叫男安撫
教長訪南大附聰 勉正向發展
金門慈湖濕地 維持原分區使用
ifo：世界經濟邁向復甦
貿協與亞利桑那簽MOU
威盛前3季虧損顯著減少
NCC：壹電視賣蔡明忠非事實
第三方支付專法 12月送政院
除蜂窩 後慈湖14日暫停入園
違規攙銅葉綠素油品 通路下架
日本衛星設計競賽 成大奪大賞
蝴蝶小革命 埔里賞蝶新書發表
台東忠狗年紀大 老驥伏櫪護家
稼動率下滑 穩懋Q3獲利減
貿易自由化 總統：要開始習慣
專家：抓住3D列印潮
市政規劃費挨批 胡志強澄清
陸資許可辦法修正 經部明公告
問題油品波及中小學680校次
專家：陸國安會屬國家機構
設國安會 陸：威脅勢力緊張了
歡樂耶誕城試燈 冷風銀色世界
東京發明展 台33金排名第一
長榮航前3季 登航空獲利王
天然氣高峰論壇 聚焦台美合作
春節加班機 台商找陸航團購
神之狂舞音樂節 TC高雄揭幕
味元過期澱粉 負責人北檢複訊
三中宣示市場分配 破政府控制
吳奇隆出道 劉詩詩才1歲
福壽油品出包 中市追查流向
大同4K超高解析電視上市
強推行動 騰訊獲利未達標
悠活闖屏縣環評 環團籲進二階
王金平黨籍案 馬認同黨內解決
環保教育 大學師生跪地學掃廁
臻鼎Q3獲利新高 全年有看頭
味元疑過期澱粉 擴大追查
封過期澱粉 新北查西北林口廠
華碩與Nexus 7 不排除分手
日本改革電力業 打破區域壟斷
內湖站開發遭糾正 北市將檢討
客串教練 彭政閔：學無止境
台助巴國推動 改善民生計畫
扁種菜養魚 監委：有益身心
前進菲國災區 路竹會醫援
聯合國：2013海平面創新高
過胖英航拒載 法男改搭船回國
學者：陸3中全 市場機制導向
金管會要求食品股嚴格內控
陸克文辭議員 告別澳洲政壇
七合一 藍12月底首波提名
市地重劃炸石 鄰居憂危害民宅
萬金石馬拉松 推主題曲賞美景
施振榮：宏?改造需3年
鴻海前3季每股賺4.91元
春秋上海飛桃園 單程最低千元
碩禾Q3每股賺1.52元
三中沒利多 陸港股重挫
雙十一老公加班 老婆網刷爆卡
賭博電玩案 調查官交保
法官涉性騷 印度最高法院調查
華義前3季每股虧0.92元
亞職大賽嬌點 各國啦啦隊比美
產業替代役 產學共同培養人才
服貿公聽會 馬盼3週內完成
陸設國安會 基於大安全背景
美准搭機用電子裝置 歐盟跟進
美財長：TPP協商年底完成
助矯正 遠紅外線矯正鞋墊奪金
逃離菲災區 台男：我被找到了
速推服貿 藍擬拿回公聽排案權
陸決定援菲帳篷毛巾被
罵弟媳妖魔 大姑小姑判賠
持續出任務 國軍熱血援菲
火鍋進補 病患當心影響藥效
機上開放打手機 歐洲擬跟進
麗星大船 將停靠基隆台中高雄
彰化衛局：當年查橄欖油無不法
高雄行銷農特產 估破兩億產值
服貿公聽會 綠嗆藍勿用奧步
市話撥Skype服務上線
最高貴無瑕粉鑽 估拍出17億
台東修監所 展技訓產品吸陸客
今彩539開獎
史諾登耗盡積蓄 但不出售機密
葡萄籽油出包 泰山福壽喊冤
鴻海轉投資 布局新事業
銅葉綠素能驗了 待驗油品塞車
百度影音被控侵權 索賠14億
美財長亞洲行 心繫菲律賓災民
工研院推企業用通訊平台
蘇貞昌：中共政改決心不符期待
菲颱災區 災民強住華人屋
南台灣女子高球賽 呂雅惠領先
百噸物資援菲 14日可望完成
含銅葉綠素 檢方查泰山田中廠
國道翻車 3歲童拋車外不治
韓男輕生 首爾地鐵短暫停擺
印度班孟走廊盼創250萬就業
陸設領導小組 確保改革推進
特別費案 監委：沒辦綠不辦藍
嘉縣油品含銅葉綠素 衛檢查核
食安風暴 福貞無端遭波及
節能績優單位 年減碳逾十萬噸
持股上限擬調降 壽險研議攻防
搭機用電子裝置 歐盟擬開放
肺癌標靶藥較不傷肝 健保給付
新航免費托運行李 將多十公斤
海外菲人 全球動員賑海燕災民
水保回饋金 民團質疑不當挪用
比國德語人口稀 仍盼自主管轄
曾查油廠 衛福部否認怠惰
油品含銅葉綠素 檢方追查福壽
印度央行總裁喊話 盧比止貶
葉倫參院聽證 加入QE論戰
埃及下台總統穆希 將告現政權
朴槿惠晤蒲亭 加強韓俄合作
林雪蓉：查西班牙橄欖油未怠惰
北市選戰提名 綠：不預設時間
憂丟飯碗 泰反特赦罷工冷清
跟進廉價航空 華航年底給答案
日創新天才發明展 台獲33金
台生表現優 促台英教育交流
今彩539 頭獎槓龜
英央行看好經濟 升息恐提前
遭爆料假油 泰山福壽喊冤
展現台灣的「美」 華航彩繪機首飛東京
海協會長陳德銘 11月下旬首次訪台
泰山澄清油品摻假報導 反嗆壹週刊應下架
經濟成長屢測不準 財委會揚言廢主計總處
英國駐台代表處 頒獎績優暑期遊學營學生
中視播神氣家族「熱血人生 Go Go Go」
加徵囤屋稅 財政部抓小放大
福壽問題油 源自進口及大統
小賈斯汀南美巡演 爛評如潮
美股再創高 台股待止跌訊號
救菲災民 英搶募1300萬鎊
EF全球英語能力指標 亞洲領先南美
關懷特殊學生 蔣偉寧訪視中部盲校
微星發布2G顯示卡 開創最佳遊戲環境
啟發保護家園意識 江宜樺邀學生觀賞「看見臺灣」
周麟捐贈巴拿馬善牧之家育幼院
聘用新移民工作 別忘檢查身分證件
社教館攜手民間團體 新移民活動熱鬧開跑
「生活方式與健康國際論壇」 23日台北舉行
花蓮縣觀光協會前進濟州 再創新猷
信義線通車後 新增更多轉乘車站供旅客選擇 路線營運模式稍有調整
馥敦飯店南京館 富貴年菜外帶8,800元
反服貿宣傳 黃昆輝走上街頭
演藝圈好甜蜜 張震也宣布結婚
2013新移民課程聯合結業典禮 印尼媳婦分享如何學台語
含銅葉綠素 理想十種油品回收
南檢破牛樟木盜伐收贓集團
劉政鴻弟涉佔國有地 檢調開挖
洪案醫官呂孟穎 桃檢不起訴
中國人偷渡多 落地簽僅有18國
萬國百匯《龍蝦饗宴》重量級登場
Hotels.com全球計程車服務調查 台北排名第18
全國11所社教館 為新移民辦書展和影展
台水基層辛苦把關 用戶水質有保障
杜絕悲劇 新北免費借用救生衣
中華郵政保險經紀人 規劃明年營運
關懷新移民 移民署副署長造訪高雄燕巢
陸18大後11位省級官員落馬 人數倍增
普亭獲頒 跆拳道9段榮譽
泰山葡萄籽油出包 檢疑在國外已添加
高雄85君鴻國際酒店(原高雄金典) 2013尾牙春酒專案 迎豐年
證交所提供查核案例分享 以提醒投資人 注意交易安全
證交所第4季外國上市公司業績發表會 圓滿結束
證交所與證券商負責人業務座談會
證交所出席英國皇家國際事務研究所早餐會 推動臺英金融交流
中華郵政11月15日起增辦國際匯入匯款業務
櫃買中心增訂「創櫃板管理辦法」
新移民在台法律相關巡迴講座於高雄展開
在印度台灣人 成全球首例H6N1患者
馬總統兼黨主席應以昔時打擊不法魄力治國
2013年臺灣匈牙利運動論壇
公路總局召開初領機車駕照 安全講習公聽會
信義線通車系列報導三之1
圓仔愛爬戶外遊樂園 (you tube)
信義線通車系列報導三之2
信義線通車系列報導三之3
信義線通車系列報導三之4
信義線通車系列報導三之5
信義線通車系列報導三之6
信義線通車系列報導三之7
夏威夷航空提前升級西雅圖航線機型
阿里山苦茶油 供不應求
蕭萬長訪美 規模層級歷年最高
Nexus 5開賣 LG攻台
春秋航空12月起桃園飛上海 8千有找
銅葉綠素鈉產品 乖乖主動回收
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國軍：援菲物資運費約577萬元
把黑人部長比為猴 法舉國譁然
腦死孕婦維生器延命 產下胎兒
自辦重劃潑漆 7人投案送辦
傳埃及14日解除緊急狀態與宵禁
菲駐台辦事處：感謝台灣伸援手
多倫多市長坦承購買非法藥品
多倫多吸毒市長承認買非法藥品
三星侵權案 蘋果求償3.8億美元
傳蘋果漏報應稅收入 義大利調查
中國大陸與聖多美重建商業關係
無瑕粉鑽拍22億 創新世界紀錄
台桌球好手參加德國公開賽
歐議員：菲國重建漫長可比海地
台原偶戲團 丹麥藝術節展藝
災情慘重 美續增援菲災區
教宗方濟各或會晤東正教主教長
義檢察官：黑道不滿教宗改革
里約交通差 全球排名第3
法美食展 中華民國受邀主題國
美加州軍營意外 4陸戰隊員身亡
華東第3季每股賺0.29元
呂慶龍參觀法食品安全實驗室
葉倫：美經濟仍低於海嘯前水準
明年一體成型電感 估供不應求
封測材料市場 估239億美元
台開完銷台中精機二期企業用地
節能優 中鋼集團獲獎
台股交易人數 創1年多新高
經濟不如人意 葉倫續挺QE
元大寶來ETF配息再全壘打
老虎強投薛茲爾獲美聯賽揚獎
10月平板電腦面板出貨攀高
Mazda6獲日本年度風雲車
道奇左投克肖獲頒國聯賽揚獎
比少年執意習佛 爭議中赴印度
日成長連2季減速 下季將彈升
東北季風稍弱 降雨區域減少
美軍營維修意外 4陸戰隊員殉職
遺棄小鱷魚 嫌疑人照片公開
港媒：陸成立國安委 或須修憲
谷歌惠普合推筆電傳過熱暫停售
大同3C黃金週 登場
林書豪先發飆分 火箭首節領先
倫敦亞非學院 播放台灣紀錄片
陸微博：國安委可能是國家機構
中共三中改革文件 1週內公布
多倫多市長再爆酒駕召妓醜聞
台股開盤漲33.56點
泰山開盤跌6% 福壽開跌停
海燕重創菲國 紅會發起募捐
圓剛推影像擷取方案
悠活環評初審 環保團體關注
傳杜拜世界將售旅館等資產償債
智慧機銷量不足 難抗價格風暴
收入增 美10月預算赤字減少
休士頓台商會秋季郊遊聯誼
林書豪先發飆分 火箭半場落後
蕭萬長：台北市民服務有效率
美高中附近槍擊案3傷 警拘5人
北韓曾狂言 5天內打到釜山
陸國資委：研擬國企改革時間表
瑞鼎前3季賺逾1個股本
研調估宏達電Q4出貨520萬支
Q3獲利驚豔 鴻海走高
經長：經濟不好 概括承擔責任
創世界紀錄 粉紅之星鑽拍24億
休士頓中山學術會紀念國父誕辰
立委助理酒駕 王卓鈞：無禮遇
超微明年2款晶片 攻平板市場
新台幣早盤升值
歐央行意外降息 無損歐元升勢
大陸財政資金首度公開競爭分配
林書豪外線狂飆 火箭3節領先
兩岸春節加班機 上海最多
支撐經濟 南韓連6月利率持平
外長：援菲物資運送即將完成
加報刊登環保署長沈世宏專文
民調最高 李鴻源：戒慎恐懼
80視障按摩師 聚淡水秀絕技
江丙坤：大陸都在拚經濟
食材登錄平台 教部借助北市
群創獲Hydis廣視角技術授權
李新穎拜會薩爾瓦多衛生部長
三星、蘋果釋嫌結盟 時候到了
外貿回溫 陸財政收入增速揚升
傳調新職 韓正返滬提八認識
薛茲爾和克肖獲頒MLB賽揚獎
暑假作業 美媒：細膩富詩意
綠：會還沒開哪來對中共識
阿根廷國慶盃高球賽頒獎
加速救災 美陸戰隊千人援菲
火箭末節無力 七六人進延長賽
中共改革小組 習近平或任組長
權值股穩盤 台股力守8100
富邦歐巡長春高球賽 即將開打
未充分揭露訊息 美芝城遭罰
韓媒：楊潔篪17日訪南韓
人民幣中間價 再創匯改新高
關心食安 衛環委員變更議程
合成照案 韓星姜(王民)耿誓不輕饒
火箭3節好球 七六人延長取勝
韓央行基準利率維持在2.5%
獲利增 上銀漲停
張懸北京演唱會 確定無法如期
QE料減碼 新興貨幣表現互異
紐約世貿中心遺址首棟大樓落成
南印度巴士起火 已7死
駐阿根廷代表處關懷台灣鄉親
羅智強獲勳 一雙女兒搶了風采
陸媒：三中紅利 投資機構看好
抽檢電熱衣 安全性檢測全合格
羅智強獲頒勳章 感謝總統提攜
涉售手機監控程式 男送辦
外長：聖多美援助計畫將再檢討
阿舍：醬包重金屬為環境背景值
國際4G方案 超量多規定限速
封測廠：SiP更複雜 是好生意
H6N1如續突變 人感染風險更高
澳洲也面臨舉債上限僵局
奢侈稅微調 營建陰霾散類股漲
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中央氣象局 今天白天天氣預報
鬆綁一胎化政策 中共還未定案
賴正鎰：課奢侈稅 待GDP逾3%
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
整頓食安 陳菊促快與效率
中央氣象局 明天白天天氣預報
劉政鴻弟涉佔國有地 檢調搜索
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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物資運送緩慢 菲災民苦等
天文迷照過來 11月4顆彗星
大法官資格修法 司法院盼多元
教師檢定 情境題比重將提高
醫援菲律賓海地 路竹會不停蹄
檢舉蚊子館 成立專線通報
查食安風暴 桃園開罰鍰6百萬
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民調低 邱文達：食安打擊不法
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涉侵占國土 劉政池列嫌疑人
推自經區 管中閔隨蕭萬長訪美
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郵局增國際匯入 手續費兩百元
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圓仔玩滾筒 爬進裡頭搖啊搖
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常文崢籃球創作 滿足想像空間
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