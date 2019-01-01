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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
蕭萬長LPGA開球 盼拚奧運
翁啟惠：大學生同質性過高
新北擬建食品安全資訊平台
新老農津貼未溯往 遭批假改革
巴開火印兵殉職 克什米爾升溫
重食安 立委籲撥罰鍰為檢舉金
周麟探視巴拿馬僑界耆宿
馬總統盼台雷射產值達200億
天才少女高寶璟 轉職業高壇
駭客侵央視推特 爆周永康遭查
4G入帳打消釋股？財長：要算
P-3C赴南海 嚴明：不設限
圓圓辛苦養育 圓仔加倍奉還
風大若強行充氣 恐損黃色小鴨
大統油團體訴訟 消保官力挺
女欲跳橋輕生 勸阻化危機
環保標章違規 環署：華碩停權
節電器廣告不實 4家廠商遭罰
工研院雷射展 秀多元研發成果
香港鬧工荒 餐廳不敢裁人
世錦舉兩金 郭婞淳瞄準奧運
印總理訪陸 強調兩國關係穩定
克國總理9度訪華 拓經貿商機
金牌舉重選手 月薪不到2萬
台糖加氣站招標 年租782萬元
鳥店擾人 環保署助民討賠8萬
6千多項CAS產品 1個月檢畢
GMP認證油品 經部限期送驗
陸三大電信 疑鼓勵發垃圾簡訊
賞地球弧線 美推類太空旅行
王金平黨籍訴訟12月4日開庭
白取代銀 躍升汽車顏色人氣王
日：陸空汙嚴重 恐遭波及
考察滿意 世銀啟動對尼金援
高溫強風 澳洲新省火勢恐擴大
機輪脫落 越全面檢查同型飛機
米食標產地 立委要求速推動
自經區條例 江揆聽取首次報告
防流感 幼兒園集體接種疫苗
傳歐央行要求銀行8%資本緩衝
兼任教師薪資 擬下學年調整
倡兩性平權 中市推家事分工
蘋果下一代革新產品 明年有望
王志剛促台韓洽簽經合協議
假赴陸旅遊吸金 再押1人
路跑活動課稅 財長：會查
季建業落馬 南京遺留工程停工
銷毀油製皂 彰縣府：須符規定
神將嘉年華躦轎腳 擲筊送錢母
總統：盼雷射光谷帶動高值化
吃那種油 高市議員促徹查重罰
憂心食安 李登輝吃有機農產品
全運會老照片 呈現體育美學
響應助學竹筒 家政班零錢傳愛
印度與大陸簽邊防合作協議
李安拿金馬 以代表台灣為榮
人民幣中間價升 再創匯改紀錄
節費電話譯文 民進黨立委續咬
盤整 新台幣午升6.7分
傳宏達電部分委外 鴻海不評論
D型環未鎖緊 高三女垂降枉死
李新穎抵薩履新
質疑脫產 彰檢：子公司無不法
意法半導體Q3淨損 盈利延緩
關懷植物人 麵線老闆送暖
LPGA台灣賽 運彩開盤
全運會新北拳擊 林郁婷爭金牌
食安 德副代表籲台循國際標準
巴拿馬中山學校辦國慶演講比賽
研調：下修iPad出貨預估
大統油追不法利得 30日定案
英特爾參一腳投資 嘉澤漲停
傳生產部分委外 宏達電駁斥
澳洲尤加利樹貴氣 葉子藏黃金
環保標章疑義 華碩：無礙營運
低價平板環視 蘋果沒在怕
立委提案 2週內查清棉籽油源
談鋒哥 曾雅妮：為台打全壘打
監聽調閱小組首度開會
志工服務盼無休 郝龍斌讚可敬
台股收盤跌24.65點
研調估迷你iPad供貨恐延後
環團指六輕搶用水 水利署澄清
拒下架大統油 最高可罰3百萬
預售屋買賣 財部加強查核
金門查大統油 民眾怨回收不便
前8月 尼加拉瓜出口減9%
自然人憑證 研議多卡合一
持續整理 台股跌24點
政院層級 強化食安稽查取締
11月台指期跌55點
需求旺 綠能順利調漲
立委籲政府重視長青體育
獲利看升 投顧喊買巨騰
11月電子金融期下跌
金融電子弱 台股失守8400
電探凱特孕情 澳老闆鳥論掀波
陸學者：北京孤立周邊問題國家
專家：陸城鎮化毀文物甚於文革
打造便利生活 台教授獲英院士
畢旅多一公斤 愛心資源送偏鄉
北市推造字系統 特殊名不缺字
偷竊女友財物 男子被判3月
新竹商務園區 結合商辦住開發
棉籽油精煉 醫師澄清不致不孕
藥廠少東撕本票 檢求刑6月
警方：通訊軟體電話可監聽
學生協助食安稽查 立委質疑
詐騙大陸民眾 燒香抄經求心安
熱炒店吃萬里蟹 台啤女孩陪拳
警喬裝快遞 通緝犯應聲落網
清潔隊員日 滾廚餘桶慶祝
孫璐西：精煉剔棉酚 不損生育
油品案 邱文達：負責打擊到底
是否被監聽 高金素梅：不記得
原能會：核廢處理 設專責機構
三大法人買超台股13億元
毀古蹟 重劃會成員判2年
夫人被指為門神 副總統：胡說
綠：只說不做 食安宣示沒用
降低孩童死亡率 尼日進展卓著
夜市開冰店當據點 黑幫遭逮
竹縣大鹿林道 禁止中巴通行
高振利未羈押 檢警加強監控
陸美女老闆欠債跑路 被判死緩
把關食安 政院：全面打擊不法
華亞科第3季 淨利創新高
民團：陸資來台無助增就業
星巴克告侵權 泰咖啡小販不睬
傳遭監聽 謝國樑：未獲通知書
監聽立院15案 法部：沒錄到
華亞科董座：Q4營運將更佳
職災風險高 高市推降災
杜絕違規工業宅 北市累計重罰
南科Q3每股純益0.08元
陸：不排除第4季經濟增速下滑
古蹟災害防救 學者籲改變迷思
三星大手筆 送冬奧選手Note3
志願序比分不同調 中投區反彈
德副代表：台應有長久能源政策
澳總理駁氣候變遷引森林大火
大立光31日法說 獲利受關注
靈醫會修士柏德琳 因病去世
苗檢：法醫解剖判定張森文自殺
抓炒匯 曾銘宗：儘速處理
南科：看好Q4營收獲利同步增
台固仍不改 NCC祭重罰
冬季聯盟將開打 郭泓志想參賽
火車司機落軌亡 車門未故障
GMP油品 1週內查驗完畢
防大統脫產 彰縣府聲請假扣押
維護食安 總統宣示嚴查重罰
總統：把黑心廠商都揪出來
財長：國安基金目前無持股
大統食油 彰縣府促提賠償方案
統一集團徵才 釋4百工作機會
保障食安 竹縣府會商討應變
副總統：品質管制 由心出發
陸統計局：全年物價可3.5%
印陸簽邊防協議 避擦槍走火
禍從天降 掉落鐵棍擊中駕駛
棒球冬季聯盟 民視轉播
林青霞返台 搶救老電影
經長：獲肯定企業不應自甘墮落
新台幣收升4.1分
食用油怕光 選購暗玻璃瓶裝
師徒制提升職能 週內百人申請
冬季聯盟 郭泓志擬入多明尼加
新版百元美鈔 新增防偽特徵
幽默感 史懷哲不為人知的特質
上海自貿區 多家外銀再獲准入
營運轉佳 遠東航空宣布加薪
台灣9月工業生產年增逾1%
大統油品案 嚴明：擬求償
光電展30日登場 聚焦太陽能
火車司機落軌前 車門敞開
寶獅結盟通用 綜效目標恐調降
美購物季前夕 購物網送貨出招
光纖上網 德村民自挖通道
三中全會前夕 陸學者再籲政改
校園做環保 世新獲評第一
雲屏縣長提名 綠月底民調決定
車載資通訊論壇 展示七大方案
中印簽署邊防合作協議
新北市府洽公繳費 悠遊卡也通
西班牙央行：Q3恢復成長
冬盟記者會 黃鎮台缺席
富味鄉油品 星國採樣檢驗
辨別食用油安全 先聞味辨色
防查緝 強力磁鐵藏毒
食用油好壞 聞炒嘗有撇步
來冬山喫米 食材旅行貼近在地
台南稽查夜市 未發現大統油品
兩會仍未就陳德銘來台具體溝通
盛弘進軍長照 可兩岸輪流住
台菲關係回暖 菲總統表示欣慰
憂車諾比重演 日市長收福島童
掛線國會總機 法部：無效監聽
綠能模組廠有轉機 將擴產
小孩單顆門牙 小心前腦畸形
雲林揚塵大 縣府強化管制
中央氣象局 氣象報告
賴清德不認為蘇煥智在唱反調
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
國宅整建不加價 懷生展新風貌
中央氣象局 明天白天天氣預報
兄弟象轉賣 郭源治感慨多
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
把關食安 高市提高檢舉獎金
選小王子教父母 威廉打破傳統
中央氣象局 1週天氣預報
男友養的狗亂吠 女一刀斃狗命
中央氣象局 1週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新iPad亮相 研調下修出貨
學生山訓死亡案 教練十萬交保
美女警花齊呼籲 酒後指定駕駛
後備軍人沒撫恤 立委要求改進
油品案 最高面臨30年刑期
盧貝松拍露西 邢峰參一角
大統油事件 金門受理求償登記
富味鄉油品 星國農糧局檢驗
保險財報重分類 金管會：審慎
滬深股市雙雙報跌
桃園環保突擊 科技公司排鹼水
殺人犯抄佛經 律師認有悔意
波蘭青年訪台 探神話原民傳說
接棒黃小鴨 桃縣推抽獎拚美食
後備幹訓成植物人 父母籲撫卹
世衛：1/3結核病患失聯
古蹟醫生彩繪門神 再現風華
竊聽風暴 義要求美說清楚
大統勞資 協商資遣及無薪假
電信業搶錢 門市開賣民生品
郭源治當總教練 打造台灣球風
林青霞抵台 參加金馬笑而不答
嚴懲黑心 總統促修法提高刑度
澳洲野火肆虐 軍方演習肇禍
台對越配福利佳 越南媒體參訪
棉籽油送驗 沒有檢出棉酚
對手身材優勢 曾櫟騁驚險摘金
西經濟露曙光 兩年來首度成長
新快報記者被拘 中聯重科回應
1996內政服務熱線將免費
韓星朴有天戀情 經紀公司否認
台幣29.425 九個月新高
議員告損縣產 金門縣府澄清
陸南海艦隊 穿巴士海峽赴軍演
嘉縣17屆議員 百人齊聚一堂
大統賠償方案24日出爐
開賣蘋果愛瘋 威寶首度入列
泰王山地計畫 台泰合作40年
港議員連署 批評泛民借助台獨
半導體加持 9月製造業生產增
回收大統油品 市價逾90億
身上只剩60元 婦欲跳橋遭攔
H7N9 浙江又新增1例
明華園總團 廈門漳州巡演
蘇貞昌籲政府明快解決食安危機
營建署明年提淡海二期二階環評
象隊若無人接 教長提設基金會
金門重症病患緊急後送作業正常
西班牙失業眾 1/4靠退休金
油品持續抽驗 棉籽油無棉酚
強風不賞臉 黃色小鴨難充氣
吳副總統強調重視食安
陸品牌價值榜 中移動蟬聯榜首
LPGA台灣賽 風勢將成關鍵
賞鳥客多 北門潟湖旁將交管
醬油釀造 傳統費時成本高
總統：公民團體不應從事暴力
旭曜前3季每股純益2.97元
青年失業率高 議員促加強技職
寮國空難 台籍死者骨灰將返鄉
經典棒球對抗賽 台日電視轉播
高海拔緝毒 破蔬菜區種大麻
藝人林在培涉酒駕 檢聲請簡判
24日晚間涼 北部低溫19度
陸5大銀行壞帳減記 飆高兩倍
搭4K2K面板 三福製程升級
歐洲央行壓力測試 標準從嚴
李宗瑞爭交保 舉土耳其男為例
週年慶買氣夯 商業營業額翻紅
沙拉油加棉籽油 混多久待查
晨星觸控晶片出貨 可逾1億顆
反監控 歐議會通過個資提案
大統油品退貨 出現一貨多退
星進口富味鄉芝麻油 展開檢驗
邱澤對身材有自信 裸戲沒在怕
英小王子教父母 多為威凱老友
新北教育團：校園食安責無旁貸
安心亞演大隻妹 願意為戲增胖
新北議員要求市府爭取小鴨回家
港泛民人士：占中行動遭抹黑
LPGA開打 台灣精品集氣拚冠
中小型風機測試 台日簽備忘錄
大統食油案 新北學校研議求償
擋風力發電業者施工 6人掛彩
陸專家：日欲武力解決領土爭端
富味鄉芝麻油 星國展開檢驗
兄弟象轉賣進度 黃鎮台封口
黃世銘通聯 立院列調閱範圍
機車廢氣排放再加嚴 比照歐盟
破天荒 運彩開中職單場投注
高和興醬園辣椒油 標示不實
男子網路賣槍 警察下單逮人
看見台灣 高市納中小學教材
訂廉價航空票 業者推專網搞定
葉金川訪菲 促紅會交流
保健食品含未核准藥 移送法辦
拆遷糾紛 雲南爆發警民衝突
公有橋當山訓場 業者未申請
高鐵漲價 交委會拒審交部預算
消基會：大統應罰2.1億元
TDR華豐橡膠 12/3日終止上市
吳: 見高振利都是公開場合
行動裝置全面防護 卡巴斯基防護軟體登台
「張藥房」老闆解剖報告出爐 又是自殺 !
英小王子受洗 威凱力保隱私
風暴來襲 傳美竊聽德總理手機
看見自己 找到幸福
神氣家族 「心開運轉新契機」26日中視播出
一波多折 黃色小鴨準備充氣
富味鄉攙棉籽油 重罰800萬
監聽傳聞 梅克爾向歐巴馬興師問罪
嚴明: 我P-3C可飛太平島執行任務
總統：能源安全就是國家安全
美國監聽盟友 引發眾怒
邱文達：徹底打擊黑心食品
雪梨藍山大火 國防軍演肇禍
財政部打房 查預售屋紅單轉手
富味鄉案 邱文達急因應
台灣首座安藤忠雄建築啟用
「圓仔」7公斤多 媽媽快叼不動 (you tube)
十二年國教 適性揚才 高中職優質化 成果影片
國軍為國人安全 驅逐外敵而戰
櫃買中心將在北中南舉辦 外幣計價國際債券發行與交易制度說明會
新快報頭版刊登「再請放人」
綠色和平船員 俄改控流氓罪。
台南購物節即將開跑 大億麗緻住房專案
土耳其購中國導彈 北約籲「莫忘同盟」
證交所提供查核案例分享 提醒投資人注意交易安全
土地銀行 2013書法寄情-唐菁書法展 熱鬧登場
遠傳10/25 正式開賣iPhone 5s/5c
首創 指定駕駛櫃卡 從23日起進駐全國數萬個飲酒場所
台北花園大酒店「尾牙春酒」High翻天
馥敦飯店南京館 寒假春節早鳥優惠專案
李登輝：領導者被丟鞋 晚上沒辦法睡覺
航海王魚人島典藏組
海外首次電腦化華語測驗 在胡志明市舉行
洪案憲兵官未出庭 部隊不准假
郭雪芙搭劉以豪 金鐘秀舞台劇
年底完成TPP 美政界質疑進度
生活奢華 德主教無限期停職
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
破紀錄 臉書CEO年賺22億美元
5億健保網站出包 美國會究責
竊聽德總理手機 美國斷然否認
是否監聽德總理 美說法藏玄機
LPGA台灣賽 正式開戰
不留重擔 巴菲特不買華郵
萬聖節糖果包裹藏成癮藥品遭查
疑遭美竊聽 梅克爾電歐巴馬
美籲注意可疑肉乾貓狗食
包飯店做機房 菲逮兩岸詐嫌
亞特蘭大雙貓熊 命名美輪美奐
白宮：現在未來均未竊聽梅克爾
巴西啟用首班生質煤油商用客機
英喬治小王子受洗 教父母7人
華納兄弟影業歡慶90歲生日
橫濱顯示器展 工研院秀技術
信義志工捐書霧峰復興國小
東布雷：徹底改革走出歐債危機
資金充沛 德盛：明年上半可期
手機被批有問題 三星向陸道歉
宋美齡忌日 宋子文女墓園追思
金融政策奏效 巴西幣升值
宏達電One 征日登前十強
明年SD3.0滲透率上看2成
量能不旺 8400點恐震盪
北台灣溼涼 中南部溫差大
北韓第一夫人 成正宮前有情敵
巨量資料 各國視為國家戰略
民調：過半美國人支持大麻合法
陸人口老化快 影響經濟成長
央行退場策略緩 寬鬆續至明年
葛蘭素史克：不退出大陸市場
韓國泡菜有望列非物質文化遺產
欣興電70億聯貸案今簽約
套情報 日酒店陸女色誘科技人
蘋果推新平板 強攻大陸
港機工程4億美元收購美維修商
鄭崇華獲綠色設計國際貢獻獎
東京影展 3導演談台灣電影
台股開盤跌29.17點
高鐵擬釋新優惠 董事會將討論
魔獸世界萬鬼節活動登場
盧貝松取消林口街拍攝媒體撲空
用戶增 AT&T獲利超標
締新猷 祖克柏薪酬破22億美元
Q4展望樂觀 南科華亞科抗跌
王郁琦：服貿審查充分尊重立院
日11月出動逾3萬人奪島演習
葉匡時：優惠方案尊重高鐵決定
加央行下修未來3年經濟成長
核廢處置 總統盼效法成功經驗
接象隊企業 蔣偉寧：都未曝光
廖世傑參加墨西哥華校遷址禮
邢峰扮運將 大讚盧貝松優質
王郁琦：兩岸政治協商非優先
兩岸服貿協議 經長盼儘快通過
Gmail可手寫 通50種語言
改善財務 惠普傳求售專利
經貿自由化速度慢 經長憂心
風勢減弱 黃色小鴨充氣了
青藏鐵路相撞 1死多傷
兩岸文博會 中華電攻數位匯流
富味鄉油品 新北44校停用
查GMP油品 最快傍晚公布
陳永洲遭拘 陸媒再籲放人
聯華食：用大統油是客戶指定
教師多元升等105年全面推動
木材廠起火 燒毀2千坪
新台幣盤初升逾2分
聲援新快報 新華社也加入
流向露餡 富味鄉坦承摻棉籽油
雲嘉南空品不良 空污指標破百
學生助食安稽查 教部提4條件
PC冷 賽門鐵克財測未達標
日本電機大廠 縮編半導體部門
陸製肉乾恐致病 美580隻寵物亡
調查：上班族投資理財 不滿意
面對競爭 蘋果iPad採高價
聯華食：大統油是客戶指定
羅瑩雪：黃世銘決定是否給通聯
保障食安 竹市持續視察夜市
工總與勞委會座談 聚焦3問題
LPGA開賽 曾雅妮首洞柏忌
精品進駐青島涵碧樓 今簽約
精品業進駐大陸 4大涵碧樓
經理人看好新興債潛力
86歲奧國鋼琴家 11月來台
越學校廢彈爆炸 1死1傷
鄉林跨商場零售 拓新商機
李新穎薩爾瓦多呈到任國書副本
蘋果之後 三星也向大陸低頭
東北季風強 雙北基隆防大雨
聯發科11/20發表8核方案
為同仁抱屈 食藥署組長落淚
懷特血寶注射劑 FDA報喜
超商飯糰中標 統一超全家急澄清
空瓶沒發票 大統廠區拒退貨
陸10月製造業PMI超越預期
台匈打工度假 拚年底簽署
544項CAS產品止驗 執行退場
三星寫手門案 公平會開罰千萬
全家：三角飯糰沒用聯華產品
陸房價調控難達標 面臨問責
中高齡失業婦女經濟 高市協助
富味鄉如涉攙偽 檢方將偵辦
查預售屋 賴正鎰：請政府賞飯
富味鄉說謊 股價重挫37%
賴正鎰：未來在陸建30座涵碧樓
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
宏達電漲停 台股小跌
菸稅調漲傳逕付二讀 公會抗議
薩爾瓦多推動產業轉型
黃色小鴨充氣完成 桃園我來了
世界大賽首戰 紅襪旗開得勝
食不安 主計長：檢討預算執行
印度注資銀行 挽救貸款惡化
港泛民占中 中共喉舌：沒前途
推動示範區 管中閔願負全責
搶救老電影 林青霞現身力挺
參加台兒童畫展 貝里斯獲佳績
陸經濟報喜 亞股跌幅收斂
傳中移動入股 宏達電亮紅燈
郝龍斌：食安屢出事官員應負責
台灣協助甘國成立數位機會中心
中移動入股 宏達電：絕非事實
SOGO週年慶 目標89億元
傳明治奶粉將退出大陸市場
黃煌煇：研究型大學更應被評鑑
不滿遷移 台南攤販舉臭鞋抗議
促漲工資 印尼3百萬人將罷工
食不安影響GDP 有待觀察
檢修漁船 5漁工遭熱柏油燙傷
通膨低 外銀估寬鬆貨幣持續
查食安 江揆：支持邱文達
不限資源 陸企海外併購多元化
聯華食：大統長基是GMP廠
與友夜遊 德里16歲女遭輪暴
陸人口老化快 拉低經濟成長
劉德立巴拉圭戰略研究院演講
台匈將簽度假打工 每年百人
全運馬拉松 何盡平陳雅芬摘冠
大粒圓仔趴趴走 圓圓快管不動
持槍強盜殺人 雄檢起訴3人
中壢工地鷹架倒塌 3工人受傷
看網路抹黑 王雪紅：要重誠信
教育部派遣工太多 預算遭凍結
大統案 檢將聲請沒入不法所得
富味鄉坦承攙棉籽油 追查流向
首座安藤建築 總統：台灣亮點
盤整 新台幣午升3.5分
謹慎代言 阿基師先看檢驗報告
泰加強技職教育 迎東協整合
新疆烤全駱駝 重達350公斤
騙很大 富味鄉芝麻香油有加料
灰黴菌寄生植物機制 交大破解
遭罰千萬 台灣三星：深感遺憾
陸酒女 色誘日科技人套情報
GMP制度 經長：有檢討空間
漁船擱淺 海巡艇馳援3人獲救
截至9月 退撫基金賺274億
促高鐵優惠 立院延審交部預算
澳首都特區同性婚姻合法受挑戰
國道計程可查紀錄 加密防糾紛
罰三星 公平會祭帝王條款
動感台灣 美大學辦台灣電影節
富味鄉油品標示不符 全面下架
塑膠容器標示 台灣經驗獲肯定
印尼山寨歐巴馬 告陸企業侵權
賴正鎰愛裸泳 飯店規劃裸泳區
台灣LPGA 龔怡萍地主排頭
秋歌與秦祥林接吻林青霞靦腆笑
綠委提修食管法 納危險犯重罰
欠缺資金挹注 陸貨市利率勁揚
台中安藤美術館揭幕 插曲不斷
標示不實規避 富味鄉罰8百萬
亞銀：TPP恐有淪為雙邊之虞
富味鄉添棉籽油 彰檢到廠稽查
原民獵人 爭取獵槍子彈除罪化
推無紙化 扣繳憑單得免填發
搶救老電影 龍應台籲企業支持
服貿公聽會 學者針鋒相對
台灣LPGA 曾雅妮暫列46
砸錢行銷 LG獲利未達陣
板橋高中玩骨牌 學習停損觀念
青島涵碧樓估年營業額20億
複製狗狗技術 進軍英國
台灣贈瓜地馬拉憲兵旅經理裝備
男缺錢謊稱遭綁 竹北警識破
富味鄉說謊避追查 漏餡遭重罰
出席金馬 林青霞會給滿意答覆
台股收盤漲20.1點
苗縣府駐法院家事服務中心揭牌
江揆：問題油下架 追不當利得
北市檢驗3款油 未驗出棉酚
食品安全 竹市嚴格把關
廖世傑拜會墨西哥眾議員
中堅企業躍升 3年創1萬就業
衛福部：落實食安十大行動方案
台北股市開低走高 漲20點
稱神靈附體 殺母無罪但須監護
11月台指期漲32點
富味鄉是否涉攙偽 彰檢調查
紅雀失誤連連 紅襪8-1奪勝
逮捕記者 長沙警方：依法辦理
食品股拉尾盤 富味鄉重挫26%
11月電子金融期漲
交付軍事機密 袁曉風重判無期
林書豪抱病 中文錄影勵學子
富味鄉問題油 全送食藥署檢驗
油品風暴沒影響 兩超商震盪小
農水會會員選舉權 資格明確化
軍中凌虐定義 天堂路排除
電子反彈 指數收復8400點
華邦電Q3每股賺0.04元
服貿支持度降 經長：加強溝通
今年4K2K占電視面板約1%
用大統油 聯華食跌破40元
牙不適早治療 免罹牙齦萎縮
等外送 美兵大開核飛彈防護門
文化部推藝術銀行 江揆肯定
民進黨團：衛福部砍食安預算
部落族人共採牛樟芝 遭移送
男砍殺嫂 精神分裂判無罪
經濟部：陸翻譯業到台投資掛零
漸凍人圓夢 發明LED溝通版
季建業辭南京市長 人大准了
華裔武術家 馬國武舞藝術推手
立院初審 增列善意父母原則
彭政閔安慰象迷：放眼更好未來
三大法人買超台股28億元
反同性婚姻 東福盟27日遊行
大立光 重返千元股王
求償遭駁 民團再告安倍與法官
法官胡景彬涉貪 延押兩個月
新唐32位元MCU出貨佳
施工鷹架跌落 3工人受傷
4G標金高 外資相對看好遠傳
GMP產品 3個月內全面清查
建中旁公寓 藏油壓淫窟
活化資產 中油新竹土地招商
大統油品 北市下架逾14萬件
日奪30命 中風復發率逾5成
鴻海小股東聯誼會 報名額滿
江揆：企業應正派經營
馬國版霸王別姬 男武者扮虞姬
看好未來 華邦電擬擴大投資
基隆港西聯絡道路 經費有著
未裝eTag 6天內繳費9折
嘉縣26日大型徵才 職缺近千
要油脂業者切結 11月擴大稽查
菲總統：黃岩島混凝土塊是舊物
申請職災補助 備戶口名簿影本
聖國總理訪金門 獲送英雄鋼刀
台灣LPGA首輪曾雅妮76桿
環保署研擬 取消機車廢排定檢
限制級日漫 台灣景觀繪入
威力纖含未核准藥 可退換貨
施明德擬告富味鄉 求償捐公益
食用油出包 小廠悲喜兩樣情
考選部：身障特考不考慮分障別
富味鄉董座：嚴重疏失非惡意
貨車撞救護車 傷患無恙
涉違證交法 北檢再傳許雅鈞
企業補助 送偏鄉童參觀昆蟲展
衛福部：食用油品必須聯合切結
許淑華勉魏辰洋 挑戰奧運金牌
國民黨團：食安擬跨部會稽查
新台幣收貶2.7分
天文學家發現最遙遠星系
露天拍賣最快明年上市
北韓同意南韓議員訪開城工業區
菸權會：應停徵菸捐
食油風波 雲藍議員提代位求償
身障分發 官員建議負面表列
專以詐術誘騙 成員女友也受害
雲林綠營發聲 縣長初選要公平
菲媽萬人哺乳 挑戰世界紀錄
小鴨商品抽驗 2件塑化劑超標
低階3D列印成長快 商機浮現
三高危險因子 算出中風率
資策會MIC獲國家產業創新獎
美婦產科醫師學會：39週才足月
富味鄉負責人 250萬交保
臥虎藏龍 氣象專家任水保志工
華為攻丹麥 獲7億美元合約
手機監聽疑雲 德召見美大使
開食安大會 研商追繳不法所得
檢遭指涉廟產糾紛 屏檢澄清
洛神花季 賞花泡湯
統一超商關係企業釋406工作
服貿公聽會 業者憂陸低價競爭
善化農會自製胡麻清油 賣缺貨
富味鄉股價 5天跌掉43%
土陸合製飛彈防衛系統 美關切
江揆痛心假油風波 盼正派經營
衛福部:11/8假油絕跡
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
富味鄉董座：嚴重疏失非惡意
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
35家合格食用油 雲縣發標章
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
GMP百分百純油 檢測全合格
台南擄人勒贖案 2嫌收押
台北全運會閉幕 相約高雄再見
秋冬泡湯夯 北市稽查溫泉業者
台灣LPGA首輪 派特森領先
LPGA次輪 曾雅妮：需自信
監聽關說案 監院約詢2檢察官
富味鄉油品下架 高市業者配合
日本11月舉行三棲奪島演習
台FPD產業論壇 橫濱登場
北市查油 郝：標示不實即下架
3油脂業標示不實 罰140萬
防打草驚蛇 警LINE奏功
涉假贈地 林鴻堯否認犯罪
扣繳憑單免填發 邁向無紙化
西班牙擺脫衰退 失業率續下滑
南韓頒王志剛名譽法學博士學位
日本漫畫館 收藏台漫手繪原稿
心情差槍擊汽車民宅 警逮1人
SOGO今年至今業績持平
上海自貿區 台可發揮積極作用
拍賣件數 露天挑戰全球第3大
島爭 日在YouTube宣傳
蔣宋美齡逝世十年 圓山推特展
消防員CPR 鬼門關救回女嬰
台日互訪 副總統盼四百萬人次
台日鐵道合作 平溪線一日券夯
北投浴場注水 重現百年前風貌
羅嘉仁季後功課 精進變速球
新加坡台灣食品展 食在安心
朝野共識 處理醫糾應先送調解
BenQ推低藍光液晶顯示器
遭批不中立 蘇治芬：無私布局
混充食用油 總統憤慨要嚴懲
公益棒球賽 彭政閔PK孫協志
燦坤文德店25日開幕
發電滑步機 宅男宅女動一下
幼兒園中標 新北擬求償富味鄉
土陸飛彈防衛交易 美表關切
澳洲環境部長：野火與暖化無關
問題油 屏縣府代向通路商退費
印尼火山再噴發 居民撤離
法國113年前葡萄酒在港拍賣
高公局：監理資料ETC將同步
搶救老電影 龍應台：珍貴記憶
漁船整修5人燙傷 遭勒令停工
租豪宅開錢莊 暴力討債遭查獲
蘇貞昌見黃春明 閒聊政治食安
港媒：薄熙來到濟南候審
海峽菁英籃賽 30日天母登場
德法領袖討論美在歐監控活動
台灣賽拚衛冕 派特森有信心
龍眼樹遭破壞 疑野狗所為
義大利橄欖油 百貨熱銷
雲檢徹夜偵辦 羈押詐騙成員
區間盤整 台幣收貶2.7分
25日晚間 北市低溫18度
謊稱開公司 女子遭詐騙千萬
大統油品 7大通路商退貨條件
網路行銷違規 公平會難查
退貨保證 富味鄉提5千萬擔保
索尼瞄準新世代耳機 衝市占
育達改名科大 企業簽約力挺
明確定義凌虐 各軍種訂實施範圍
亞銀：開發中亞洲成長可能放緩
歐峰會 期許移民政策新措施
象隊轉賣未決 棒球年終掀熱潮
富味鄉董座 晚間將再赴地檢署
父母駕車翻覆 子女獲賠6千萬
感謝有你 白冷教會1甲子展
高粱酒灌昏嬤 印尼看護判刑
查GMP產品 純油全合格
建商送馬到成功 胡志強開心收
中鴻鋼鐵 11月全數開平盤價
台菲破電信詐騙 司法互助奏效
亞泥中國前3季盈餘增166%
25項富味鄉油品 北市全面下架
陳永洲連撰10餘文 惹禍
中央雖同情 陳永洲安危仍難論
陳永洲被捕 中聯重科股價下跌
廣東向來敢言 造就不同氛圍
2地檢辦富味鄉 彰檢合併偵查
南非數百孤兒 荷蘭擬收養
林全：房屋與土地均應實價課稅
新北大道 萬餘人換身分證
廣東媒體大膽敢言 北京很頭痛
陸收緊意識形態 拘記者控大V
陳永洲遭拘 輿論聲援一片
服貿支持度降 陸委會：難比較
WeChat與王品結盟
YouTube 將推音樂訂閱
歐元強升 出口商叫苦連天
陸：中印邊防協議 規範不動武
派遣比例高 教育部願逐年減少
港人口老化 政府謀解決辦法
示範區與上海自貿區 對接合作
外籍人士收容 擬限120天
評論：中印邊境問題待累積互信
裕日車發表新款SENTRA
富味鄉油品 彰查封近2百噸
容積獎勵訂上限 104年上路
結合人力銀行 友善身障就業
油脂專家朱燕華：棉籽油可食用
寫手會更多 網路老鳥看得出來
架設鳥網 北市提醒小心觸法
富味鄉摻棉籽油 2千噸吃下肚
樂高小人數量 6年後超越人類
新北綠能產業 明年進軍國際
查GMP產品 醬油果汁油先行
寶萊塢女星為台灣精品站台
群聯前3季每股稅前16.05元
台灣LPGA首輪 近四千人觀戰
盧貝松來台報導 每日郵報修正
NBA2K封測 開跑
開車墜谷無屍體 疑詐保險金
總理疑遭監聽 德國召見美大使
台灣LPGA 程思嘉自評不佳
羅嘉仁參賽 冬季聯盟又添亮點
食用油聯合切結 可透過媒體
央視批評 三星立刻道歉延保固
敘政府持續裁軍 將提詳細計畫
歐元區綜合PMI 意外下滑
貶損鄰國 斐總統向馬拉威道歉
兩岸新增航班 上海成長逾7成
狂飆 寶齡明起提高單筆報價數量
雲林農博預購 郝龍斌響應買票
歐洲議會友華 外交部感謝
盧貝松超會躲 記者2度撲空
球評：曾雅妮需要時間回到巔峰
兩岸文博會 台8百家業者參展
若遭詐保 保險公司可聲請再審
需求上揚 福特獲利超標
精煉棉籽油無棉酚 不會不孕
義檢驗法揪出假特級初榨橄欖油
李小平勉上海學子 回傳統找創意
9月新增房貸微增 利率微降
青年大使計畫 拓展國際視野
專家：人染H7N9 料續出現
醫療需求旺 3M獲利報喜
不良油廠 混油近3成謀暴利
富味鄉配方表 彰檢帶回調查
經部撤銷大統醬油觀光工廠資格
今彩539開獎
簡鴻文：亞洲資本市場應合作
陳保基率團訪以 推動農業合作
習近平所著書籍 將再版發售
中信金與秋田銀簽MOU
威力彩開獎
總理疑遭美監聽 德媒政界抨擊
問題油 大馬尚未有抽查結果
富味鄉香油 棉籽油最低3成
市場人士告白 網路寫手普遍
高鐵擴大優惠 延至103年底
保險公司疑夫婦赴陸 曾告詐保
英國會首見 情報頭子下月備詢
高鐵擬增3優惠 年底定案
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黃色小鴨告別北京 成龍倡環保
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美竊聽盟邦 德法研議回應方式
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禁帶外食遭罰 美麗華抗罰勝訴
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專注獲利 大摩美銀搶人戰喊停
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食安稽查 衛福部：盡心盡力
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馬來西亞股市創新高
肥胖兒童 祖母6成5腰粗
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乾癬不單皮膚病 小心全身發炎
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送窮人結婚禮 南印政府購金幣
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25日水氣減少 北部轉乾涼
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今彩539 頭獎槓龜
吳伯雄：我們對歷史有交代
威力彩頭獎槓龜
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泰擬特赦案 紅衫軍支持者反對
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拼學業靠藥物 澳大學校園普遍
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亞馬遜營收超標 盤後股價大漲
駐阿根廷處赴科省辦行動領務
薄熙來上訴案 法院保安嚴密
女同志長照故事 婦女新知徵求
低價機助威 三星Q3獲利飆高
台股開盤跌33.41點
小鴨吸人氣 交通大考驗
記者被捕 新快報發聲明維權
多元成家法案 排入國會議程
保暖防風雨 桃園賞小鴨
法德主動 年底前要美說明監聽
曾雅妮次輪開局 平標準桿
日9月消費物價漲幅近5年高
騙很大 富味鄉再挫25%
葛洛斯要艾康饒了蘋果 多行善
下台與否 邱文達：把事先做好
群聯獲利高 股價逆勢揚
防堵黑心 江揆肯定邱文達辛勞
傳接手日廠封測 日月光不評論
歐洲擺脫衰退 歐股基金強吸金
大陸將加快三網融合
林永樂：駐印尼大使人選作業中
混油風波掃到加州 大華下架
光復68週年 合唱團歌聲慶祝
醜化同志 環球影城撤演出橋段
食安心 農委會官網設檢驗專區
新台幣盤初升逾4分
王郁琦：服貿正面利益適當說明
龍劭華周渝民 金鐘大熱門
結婚登記更便民 內政部擬修法
李旭東當選基因獨立董事
不設廠 三星砍明年晶片投資
龍應台：相信公視董事會的運作
聯華食證實 元本山用富味鄉油
黑衣帽戴手套 可疑男墜樓送醫
台紐經合 王金平：通過機會大
羅嘉仁傳緋聞 冬盟參賽添變
美監控 梅克爾不中止自貿談判
華郵專訪 馬總統談台美中關係
副總統：青年大使交流成果豐碩
食安問題頻傳 許勝雄：可悲
無住所外人打官司 可借新台幣
李登輝：死後火化 骨灰灑玉山
豪替補11分 火箭熱身賽拔刺
薄熙來案 維持原判
愛瘋登台開賣 門市冷熱不一
北韓駐衣索比亞外交官投誠南韓
投顧：美利率會議可望維持購債
歐盟保證今年達成銀行倒閉協議
李新穎拜會薩國兩外交部次長
基港郵輪客大躍進 5年多1倍
談企業加薪 許勝雄贊同
食安問題 朝野立委籲嚴懲
美律好威 晉升百元俱樂部
投信：台股無系統性風險
誤認腫瘤消 惡化摘卵巢保命
世界大賽第2戰 紅雀扳回一城
製造服務營建業 景氣均下滑
薄案上訴駁回 延遲公布
薄熙來判決定讞 政治生命終結
LPGA次輪 派特森一桿進洞
迎新平板 蘋果零售店提前營業
三星電子Q3營利創新高
台股再破8400 生技獨秀
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
亞泥第3季獲利大增 股價穩
台助甘比亞建軍事訓練中心
台灣LPGA 曾雅妮暫居52
服貿公聽 藍催速辦綠按程序
富味鄉不實 再追3款黑麻油
宏達電續強 登150元關卡
愛瘋新機開賣 外銀推刷卡優惠
社工中醫高考 29日開始報名
馬總統：做該做的 堅持到最後
台廠eMMC全球市占上看2成
夫妻詐死領保金 藏大陸12年
台紐協定審議 最快29日過關
通路業競爭大 燦坤推新生活店
台灣前7月鋼品出口略增
青年大使交流 副總統讚成果豐
越南經濟成長 專家估計不同
富味鄉不實 各地退貨
美債風險延 十月景氣可能好轉
德國中文學校 資策會輔助學習
台灣人愛吃 美食展衝業績
套房憾事 板橋情侶燒炭亡
多元成家法案 立院付委審查
廈門文博會 兩岸電信商機翻滾
查油品案 彰檢再赴富味鄉
中租前9月獲利勝去年全年
夫妻詐保案 警：兒自白才曝光
大統沙茶醬 被爆料用霉菇
毒蟲開車睡路中 警逮辦
研調：全年筆電出貨年減1成
國防部：國軍未用富味鄉油品
圓仔趴趴走 圓圓疲於奔命
長榮新貨櫃輪命名 30日交船
殭屍重出江湖 演員身心受折磨
瑞信花旗等傳受美房貸債券調查
薄戴手銬現身法庭 微笑聽判決
台鐵最靚車站 苗栗跨站房啟用
糖尿病不控制 足潰瘍截肢多
百年一見 英王室四代同堂合照
柯建銘自請調查案 列立院議程
駐處去函 每日郵報正名台灣
狹幅盤整 新台幣午升4.7分
遊客觀浪失足落海 幸運獲救
總統：為台灣未來 須承受不滿
交易員：南韓當局恐已干預匯市
大陸業績佳 中租前9月獲利增
女性爭開車權 沙國放話鎮壓
鄉林佈局大陸 股價表現穩
網路轉播圓仔 最快10月底
馬總統：國民黨仍相當團結
關懷弱勢 竹東警員默默行善
宜市違停鐵馬 速前往認領
火箭5連勝 高富帥獲生日禮
郭振維當新手老爸 瞄準亞錦賽
領袖瘋iPhone黑莓 機密恐外洩
權威醫師：棉酚不影響胎兒
不顧反對 戴克辛堅持概括特赦
反風機 自救會籲跨部會處理
國教試跑 辦3次模擬志願選填
兩岸議題 總統：未避政治問題
李榮春文學座談 宜蘭頭城登場
女被騙匯款 警忙勸說阻上當
購物分期遇倒閉 將可止付
買盤搶進 生技股火紅
演化立功 鼠被蠍螫也不痛
竹市鴛鴦躲強風 改置麗池
台股收盤跌67.1點
國科會副主委訪問波蘭科教部
外遇狠殺妻女 律師辯一時慌亂
植物油公會聲明 切結符合法規
台股開低走低 收跌67點
台鐵苗栗站跨站啟用 客家味濃
美國隊長2預告 角色全回籠
11月台指期跌71點
觀察：未徹底究責 薄審判失焦
兩岸政治對話 馬：需全民共識
工資漲聲再起 印尼台商憂
陸修消保法 網購有後悔權
破兩岸詐騙 首次查獲上海機房
假扮公署 警破兩岸詐騙集團
11月電子金融期跌
陸利率改革 公布貸款基礎利率
傳查爾斯王儲伉儷將訪印度
元智師生拍短片 坎城獲3獎
威力纖疑含禁藥 菁茵荋遭搜索
礁溪廟宇捐白米 濟助弱勢
旅行心台灣 日偶像團接棒主持
談入股傳言 許勝雄：樂觀其成
台LPGA次輪 曾雅妮78桿
食油風波延燒 夜市生意沒垮
台積電領跌 台股回測月線支撐
1陸男持刀刺3浙醫 1死2傷
駁賣台說 總統：到底失去什麼
毒球如香腸塞陰道 逮兩女運毒
李登輝：丟鞋表達意見是小問題
試管嬰兒破紀錄 榮耀中市分享
投信：中國大陸經濟數據轉佳
疑焊接不慎 工地火警無傷亡
經理人：看好歐洲景氣循環股
新北大道生效 逾萬人換地址
細數政績 總統：做該做的事
盤商墊退貨款 抗議大統不付現
美電視調侃殺光中國人 抗議紛起
兩岸文博會 廈門廣泛交流4天
赴陸團購物被騙 趙天麟推修法
要求檢討認證標章 列立院議程
印度惡狼涉狎妹妹花
守護奶奶腰圍 小小糾察隊出馬
北市教育局將向違規油品商求償
千人集氣 老糖廠機具重啟
三大法人賣超台股45億元
女童哭鬧 母竟塞她進後車箱
賣場購物袋雙功能 消費省荷包
北市銀髮族運動會 26日登場
紅襪誤事 紅雀扳平世界大賽
是否選總統 謝長廷提挾菜哲學
促交流 邱志偉推南亞國會外交
恆春盤固拉草 年商機上千萬
真實版半澤 瑞穗銀高層恐受懲
正視少子化 金仁寶加碼催生
校正公電（CAP149號）
宏達電大改造 外資拭目以待
下週汽油價 估降0.2元
軍購案 總統盼向美採購潛艦
社區星光大舞台 秀多元文化
卓越新聞獎 中央社4入選
浪人之歌 文學筆觸寫衝浪
富味鄉案 新北檢轉彰檢偵辦
宏都拉斯藝術展登場
他的堅持 土芒果麻雀變鳳凰
聯合國68歲 潘基文紐約歡慶
巴國續違停火協議 印度不滿
民宅突竄煙 母子驚險逃出
巴拿馬舉辦台灣投資說明會
紐媒刊沈世宏UNFCCC專文
查問題油品 北市稽查商圈店家
台灣賽次輪 龔怡萍並列13
次輪欠佳 曾雅妮：多跟風溝通
大統案快速偵結 起訴高振利
同志婚姻修法 民團籲理性對話
與女相姦 男不知是人妻獲無罪
聯合國籲莫國政府與前叛軍冷靜
記憶力不好 恐是甜食吃太多
新台幣收貶0.3分
嘉市首辦全民運 籌備處成立
南市棒球隊總教練 張文宗出線
犀獅爭冠 首戰洋投對決
江揆：兩岸未迴避政治敏感議題
烏菲茲達文西油畫 故宮開箱
抗癌鬥士陳正毅 用生命書寫
盤商抗議墊款 彰縣府樂意協商
派特森一桿進洞 台灣賽續領先
信義捷運各站附近 房價貴森森
經濟部率團赴星 推台美食文化
中華電號召 成立SDN聯盟
伍佰與羅素華生 苗栗輪唱
台聯黨工稱遭恐嚇 警方受理
新莊交警火燒車 引擎冒煙撲滅
社會公器獎 Peopo奪魁
顧立雄籲修法 完備吹哨者條款
馬：改善兩岸 國際空間也變大
強風吹漁船擱淺 3人脫困
小鴨亮相 吳志揚霍夫曼揭序幕
業者罰不怕 罰鍰提高到3千萬
大立光對先進光求償15.2億
驗15件油品 都未檢出棉籽酚
9月M1B年增降 M2年增升
美國監控盟邦 相關問題解答
假油事件 江宜樺：痛心愧疚
銷毀敘化武 挪威稱無法協助
大統負責人高振利遭起訴
東海鬼屋藏蠟魅 驚嚇中練膽量
江宜樺：大二膽島留駐兵力
王建(火宣)送花打氣 黃世銘婉謝
陸貧困村舉債數千萬 蓋華廈
MECO支持台灣參與ICAO
狂犬病動物實驗 規劃明年做
富味鄉油品 全國476校波及
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
南海爭議 菲盼聯合國快裁決
哈根達斯：精煉棉籽油無害健康
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
唐飛：國防部應增設助理副部長
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
胖達人再關店 團訟近800人
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
薄熙來浮沉 凸顯陸陳年沈痾
中美洲議會贈勳孫大成
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
人民幣匯率奔5 出口陸企好苦
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
不怕費古洛 曾智偵預言打爆
德企業信心下滑 半年來首見
周麟促巴拿馬 保障華人安全
被質疑廢水惡臭 牛肉乾廠納管
兩岸假綁架詐騙集團 首腦收押
全面復甦 英國經濟成長跨大步
苗縣辦評鑑賽 兩岸大閘蟹PK
LPGA次輪 龔怡萍地主最佳
大陸設總部 朱宗慶盼推台經驗
棉籽油渣餅 未流向畜牧飼料
藍駁監聽指控 函國際自由聯盟
棉籽油有毒說 專家：國際笑話
寶貝學童 朱立倫：重建舊校舍
林秋山答謝韓國聲樂家台灣義演
航母指揮官：美在亞洲機艦大增
台虹Q4佳 今年營收拚新高
總統關心書法教育 捐款百萬
千島之國 印尼明年推水上銀行
假油案高振利 彰檢建從重量刑
澳森林火災 外交部籲商旅注意
醫療奉獻獎 助產士張新春
大統擬全面協商勞工 放無薪假
山東省代表團來台 促文化交流
治理對談 柯文哲：食安亮紅燈
綠指李敏雄未迴避 衛福部澄清
城鄉治理對談 聚焦公共衛生
菁茵荋退費方案 北市無法接受
排灣族五年祭 刺福球降好運
新北基隆宜蘭 建商大量獵地
台灣黑心油 澳指不涉食品安全
樹科大登陸秀文創 迴響大
體操轉高球 洪若華戰LPGA
男趁友人入獄行竊 墜樓遭警逮
總冠軍賽票房夯 挑戰2萬滿座
大陸市場受限 好萊塢電影受挫
肯亞恐攻白寡婦 曾在南非生女
台灣賽次輪 6500人觀戰
統一獅爭冠戰略 攻擊再攻擊
江宜樺：可邀學者參與油品檢驗
保食安 竹縣下架逾萬瓶食用油
日本樂桃航空 103年飛高雄
隋棠開球嬌點 郭泓志親自指導
金鐘星光大道 女星大露事業線
北京故宮發生殺人案 2人死亡
林全批評財政 王建(火宣)讚有道理
勾搭人妻 退役上校判賠80萬
逾7成檢座連署反對到立院備詢
大馬估明年成長 上看5.5%
股匯雙挫 台幣收貶0.3分
陽岱鋼返台 最想看女兒
威力纖疑含禁藥案 業者送複訊
鑫品生醫 港晨興集團入股
挪威主權基金 預警股市恐修正
棉籽油渣餅 去年進口暴增
港展出機械恐龍 外型栩栩如生
抗戰史 郝柏村籲陸還原真相
台虹前3季 賺贏去年
26日氣溫略回升 日夜溫差大
外祖父感召 史懷哲孫女勉師生
涉偷車撞人肇逃 男被逮送辦
雲縣長選舉 蘇治芬：支持人才
義議員：美監控通訊如拖網捕魚
抓問題食品 雲檢加強查緝
查私酒意外喜 牛樟味盜採洩底
性侵未成年 男逃大陸遭遣返
退貨經費不足 大統嘉義處關門
立委蔡其昌：大統沒有賠償誠意
食衛修法研擬規範不實言論
攙棉籽油香麻油 葷素餐館都包
陽岱鋼風光返台 備戰台日對抗
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泰僧王移靈 全泰哀悼一個月
突檢營養午餐 高市無問題油品
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罵男神經病 李婉鈺判賠60萬
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M1B年增雖降 股市資金仍豐
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保食安 北市夜市自治會齊宣誓
協助銷毀化武 挪威婉拒美要求
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盧貝松車遭撞 北市籲媒體自制
大統沙茶醬爆出包 遭勒令停產
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金鐘燈光獎鍾瓊婷三朵花純理髮
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萬芳唱掌聲響起 王月落淚
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迷你劇集電視電影男主角龍劭華
中共三中全會 推依法治國
義媒：英美合作監控義通訊
歐盟領袖譴責美監聽 英相支持
江宜樺：不為沒做的事道歉
吳伯雄：一代接一代推兩岸和平
棉籽粕 專家：動物飼料用
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南印度暴雨17死 數萬撤離
李登輝訪宜花 影響力橫跨藍綠
飛機需求旺 美耐久財訂單報喜
共軍三艦隊 西太平洋實兵對抗
奈叛軍與綁架美船員海盜聯繫
菲議員會晤港官員 商人質事件
駁未定論 總統：台灣地位確定
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經部：食用油出口暫未影響
前後10天 大統案明快起訴
金鐘戲劇節目男配角獎李李仁
消除兩性差距 菲律賓稱霸亞太
金鐘戲劇節目女配角劉品言
義大利外海 再救起近七百難民
白冰冰奪迷你女主角 憶白曉燕
國共論壇意見 常採納成政策
金鐘非戲劇類節目導播獎沈可尚
媒體緊迫盯車 盧貝松警局備案
金鐘戲劇節目編劇獎溫郁芳
金鐘戲劇節目導演獎王明台
出道35年 龍劭華首獲金鐘
HTC內賊案 簡志霖延押2月
南韓獨島軍演 日強烈抗議
金鐘行腳節目獎 MIT台灣誌
軍方102年購大統油百萬公斤
金鐘行腳節目主持人獎沈文程
金鐘綜合節目獎爸媽囧很大
盧森堡變天 民主黨魁出面組閣
美日共同作戰計畫 載明奪釣島
李李仁奪金鐘男配 陶子淚崩
瑞典製造業大咖 裁員不手軟
威力纖疑含禁藥案 女總座交保
曾寶儀獲主持人獎 獻給曾志偉
習近平：做好周邊外交維穩工作
核爆西伯利亞油田 俄陸擬開發
今彩539 頭獎無人中獎
大樂透頭獎槓龜
美官員：持續情蒐但會注意隱私
金鐘戲劇節目女主角獎苗可麗
紅點設計概念獎 台灣大放異彩
美消費者信心 10個月新低
金鐘綜藝節目獎金頭腦
薄熙來二審判決 上訴駁回
中國3大艦隊 首次同時突破島鏈演習
富味鄉股價再重挫 跌幅25.88%
大統黑心油案 偵結起訴
連惠心代言產品含禁藥 檢調今搜索
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監聽案 監委約詢檢察事務官
看見自己 找到幸福
國際品管界盛會 訪太極門感受心的洗禮
福島外海7.1強震 發海嘯警報
華盛頓郵報專訪 黃昆輝批：馬「口是心非」
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同志遊行 裸身捍衛性別平等權
上海維權人士疑遭警方打死
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情愛性別越界 陳珊妮挺同志
希臘金髮天使身世 謎團揭曉
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日福島外海6.8強震 或有海嘯
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本州東部外海強震 規模7.3
提葉倫掌美聯準會 文件送參院
接掌美聯準會 葉倫下週會參院
日外海強震 海嘯警報解除
美健保網站 11月底前改善
不監控協議 德望歐盟美國簽署
台灣LPGA 龔怡萍力追排頭
美國房地產市場 前景看好
國科會副主委出席台拉立諮議會
美官員：台諮商進展利入TPP
台灣房屋進軍北美 洛城設點
財報給力 美股飆新高
法羽球公開賽 戴資穎無緣4強
巴西人出國旅遊支出創新高
旅德留學生同學會會長柏林聚會
財報參差 歐股持平
台灣高球賽 派特森被看好連莊
生子酒宴收禮金 陸黨官被免職
嘉義16.6度 本島入秋新低
同志遊行登場 為性難民發聲
美監聽風波 巴西聯警立案調查
QE緩退 金銅齊漲
教師多元升等 28校試辦
美國安局網站掛點 陰謀論出籠
巴拿馬中山僑校舉辦中文週
職棒賽 Flickr助陣統一獅
沈世宏籲挺台參與UNFCCC
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非裔高消費遭疑 種族歧視再起
指甲彩繪世界名畫 科大生奪冠
美預算協商將近 兩黨展開攻防
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個人出租所得 國稅局將查核
油價連2紅 美數據報喜
陸媒：新快報記者認報導失實
看好東歐市場 台拓銷團啟程
瓜國軍方參訪台竹藝中心
八斗子2釣客落海 獲救送醫
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台灣優質時尚 杭州驚豔登場
護士打錯針 越3嬰接種疫苗死
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資策會與矽谷育成中心簽備忘錄
廣州計生局：無權決定開放2胎
愛評網5%回饋 小資女捧場
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同性婚姻修法 立院掀討論
伴侶家屬制 立委擬尋社會共識
護家盟拚百萬連署 擋同性婚姻
婚姻平權路漫漫 同志不悲觀
同性爭婚權 大法官意向受矚目
同性婚姻修法 立委壓力大
封測台廠 Q4業績兩樣情
食油危機 購物台進口油大賣
風機選址小組 英華威樂觀其成
惠普告17家光碟機廠操縱價格
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小鴨接駁狀況優 上午交通順暢
人質案 馬尼拉擬賠2千萬港元
小鴨桃園亮相 交通路線報你知
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大馬精英大學贈金正恩榮譽博士
LPGA三輪 曾雅妮強勢出擊
屋頂工作員 營造業最危險工作
主動出擊 王郁琦籲陸鬆探視權
逢甲夜市店面少釋出 一屋難求
美國安局網站掛點 非駭客攻擊
計次轉計程 擬訂免收費轉換期
經部台商服務團 28日赴陸
中職犀獅爭霸 首戰拚滿場
食安大會 研商追繳不法所得
吳伯雄：兩岸交流難免經中有政
男錯認情敵 潑酸害瞎判刑
國安局多元攬才 重點科技密碼
為子研發羅倫佐油 老父親辭世
創作聯展 華人新聞界藝文交流
人權醫師陳永興 籌親老醫療樓
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台灣機車品質佳 風靡薩爾瓦多
嘉義百年舊廟 人力拉繩遷移
北韓遣南韓公民 推敲盤算多
瓜國憲政研習班結業 扎根民主
陸籍婦倒臥血泊 疑遭凶殺
空氣品質差 懸浮微粒影響全台
賞鴨人潮多 上午民眾破萬
生命豆祭 鄒族辦傳統婚禮
世界漁人群像 誠品敦南店展出
中市身心障運 4百人自我挑戰
防制酒駕 總統：續推零容忍
航海王郵票開賣 基隆辦簽名會
駐波士頓處影展李安造訪掀高潮
毛豆公主訪安養院 老人笑開懷
新北抽驗休閒食品 全數合格
士林逾2萬戶停電 已復電
吳伯雄：兩岸交流難免經中有政
LPGA三輪 崔蘿蓮急起直追
生子酒宴收紅包 陸黨官被免職
關心治安 總統：降低犯罪率
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北韓遣返公民 南韓羈押法辦
偶像成實力派 周渝民成功轉型
林書豪替補得8分 火箭勝灰熊
粵查獲萬支仿真槍 具真槍性能
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陶子感謝李李仁 為家庭奉獻
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日本福島強震 幸無災損與傷亡
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俞正聲提習對台四個堅持
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LPGA三輪 曾雅妮暫居55
新莊火鍋店瓦斯爆管 無人受傷
德法要求不監控 美態度開放
客製化槍械 男子落網
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2013愛你一生 結婚數增
離岸風電示範獎勵案 28日簽約
CIA前副局長：史諾登洩密資敵
威力纖案 綠委籲連惠心賠償
深耕環教 環署啟動研習工作坊
軍方：洩密預警機 1軍人涉案
五都交通論壇 建構無縫運輸
曾文水庫慶40年 老員工同歡
廠房火災 電腦公司獲賠4千萬
竹市單車成年禮 上千人參加
立院報告：國安局應強化防駭
郝柏村：效忠中華民國是志業
遠傳擁抱Line 加值新思維
慶國光號35年 巴士迷環島行
北科大校慶 校友捐1億蓋大樓
4G競標燙手 標金狂飆
國際研討會 探討閩南文化
洗手保衛生 還讓人更樂觀
校園毒品問題 羅瑩雪籲教拒毒
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問題油品案 北市擬求償
專家：911後 美國安局失控
送愛到部落 逾2千餐盒送學童
專竊公寓 賊穿短褲球鞋助逃逸
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年底搬遷 台北機廠78歲慶生
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湯志偉奪金鐘 Juby欣慰
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小心螃蟹立牌被A 馬克好心疼
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工博會 台達電展示智慧化工廠
英業達太陽能事業 明年看增5成
追大統富味鄉不法所得逾23億
壽山自然公園 全面禁菸
醬油加水煮沸再加醋 除有毒物
香港中大EMBA 來台招生
大統料理米酒遭疑 彰縣已送驗
雪梨台灣日 志工齊力奉獻
爭取提名 林佳龍提建設規劃
佔位起口角 婦攔阻遭推致重傷
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LPGA三輪 派特森持續領先
參選北市 呂秀蓮：做功德心情
自立門戶 剝皮女變車手首腦
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線上挺婦女開車 沙國警告逮捕
兒子賴住不搬 母親提告勝訴
小鴨8條線 文化局尊重地景
青年新選擇 台匈將簽度假打工
女登山客摔傷 國軍直升機救援
LPGA三輪 龔怡萍嘆運氣差
柯建銘自請調查擬11月1日審
台灣僑商愛心 捐阿國僑校電腦
食材原料新鮮 飲食安全保證
溫泉酒莊 匈牙利度假打工吸睛
圓仔正夯 吳伯雄盼陳德銘探望
談服貿 郭董：自我提升競爭力
創院1甲子 屏基設腫瘤中心
常訓後不適 警員就醫返家亡
高市議員將改選 同鄉會動起來
龍劭華拿獎上癮 想挑戰演同志
進口棉籽粕流向 農委會清查
喬遷生日宴太多 湖南祭限宴令
大統富味鄉逾23億 7天內裁罰
新竹尖石騎士摔落山谷
派特森強運 妮妮想要回幸運物
消除兩性差距 印度排名不佳
魏應充感恩的心 領味全衝高峰
3中全會 陸智庫提改革路線圖
守歲溫馨好戲 呼籲重視失智症
江揆赴金門 擬宣布開放大二膽
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
歐洲務農人口減少 並快速老化
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
促中日和解 陸想邀訪宮崎駿
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
畫家同窗 回金門辦聯展
追棉籽粕 衛福部：未流入食品
女冒持陸小曼卡看病 檢方查辦
LPGA失水準 派特森太好勝
違規油品沙茶醬 嘉市擴大查核
賞鴨人潮大 傍晚散不了
黑麻油涉假 將扣押富味鄉房產
新絲路 陸西部大開發擬升級
消除童婚決議 印NGO籲支持
森鐵單車遊 竹崎體驗農村趣
犀牛探敵情 動用集團資訊部門
火箭暖機完畢 防守是開季關鍵
彰化和美塑膠廠大火 警消搶救
藍營七合一 馬19全訴求團結
呂秀蓮參選 柯文哲：照步調走
布魯塞爾官方語 官員籲納英語
福利國褪色 荷蘭人義工換社福
男出獄搶超商 得手逃逸仍遭逮
谷川大橋 加速規劃觀光
陳永洲不實報導 陸記協譴責
27日晨 雲林嘉義低溫16度
科學研究：動物有合作的天性
涉共諜案 少校違國安法羈押
動物園慶99歲 圓仔獲市民證
LPGA三輪 萬人觀賽險失控
陸：若日方擊落無人機 將反擊
創造無縫運輸環境 5都簽署
南印度暴雨 29死7萬人撤離
河南北魏帝陵遺跡 有羅馬金幣
陸成功研製H7N9病毒疫苗株
金鐘麥克風限時下降 網友罵翻
106歲助產士 獲醫療奉獻獎
追大專就業 普查供選校參考
育幼院萬聖遊行 永和街頭搶鏡
電郵收買情資 黨工當笑話
身障藝人嘉年華 中和街頭獻藝
國標舞賽 選手金門舞躍和平
即將學爬樹 圓仔悠遊卡超萌
港人質事件 傷者要求賠償道歉
雙博近尾聲 副總統返鄉參觀
祖孫微孝營 體驗阿公阿嬤童年
小鴨魅力大 首日10萬人朝聖
理髮店老闆娘命案 警掌握凶嫌
象隊求售 楊森隆：期待好買主
鄱陽湖枯水期 明代古橋露真容
街頭展藝認證 烏克麗麗登場
鐵獅熱場 許效舜：我是MVP
銓敘部籲立院速過年金改革方案
蘋果後市 外資看好
員警喝喜酒 順手逮槍擊犯
夏鑄九：文創區不能當房地產做
統一獅7局超前 戰歌響徹球場
總冠軍賽開打 獅隊進帳8百萬
台學者籲兩岸金融合作放寬
印媒籲人肉搜索 揪捷運輕薄男
呂秀蓮選台北市長 打造新首都
台灣LPGA 派特森衛冕在望
苗栗國際藝術季 伍佰熱力開唱
陽岱鋼：30歲挑戰美國大聯盟
詐保案 涉案人27日押解返台
油品攙偽 重罰大統18.5億
總冠軍賽第2戰 接近滿座
副總統勉社團 追求改革進步
LPGA初體驗 台小將被誤認
今彩539開獎
劑量出錯 英回收胰島素筆針
北市稽查油品 逾18萬件下架
引進陸資 加州夢碎
WTA年終賽女雙 謝淑薇爭冠
總冠軍賽見噴泉 灑水器搞烏龍
7局獅吼定江山 冠軍賽拔頭籌
陸手繪美食畫家 將畫台灣小吃
十鼓擊印尼演出 敲響台灣之美
中市校園搖滾 籲學子防愛滋
胰島素筆針回收 台灣未輸入
郭書瑤金音饒舌 愛的抱抱大支
被打爆 曾智偵：7局換投失敗
盧貝松疑三總拍攝 保鏢阻拍照
金龍盃少棒賽 中平國小奪冠
獲簽證 母將赴美探望陳光誠
年終賽女雙 謝淑薇闖決賽
搖滾伍佰唱整晚 苗栗嗨翻
今彩539 頭獎2人中獎
進口棉籽粕初查 未外流
林生祥為社會發聲 金音獲掌聲
擊樂融合京劇 朱團驚豔上海
大陸專業人士來臺 流程再簡化
呂秀蓮宣布 參選台北市長
新快報記者 被指收受酬勞
中印交流最佳幫手 巴基斯坦貴族樂當臺灣女婿
蘭陵王愛洗澡 馮紹峰來台泡湯
台灣LPGA賽 派特森奪冠
許文同押返 辯稱非保險受益人
明鏡周刊 美國監聽默克爾手機10年
委國成立幸福部 遭酸國際笑話
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
女網年終賽 小威李娜挺進決賽
義大利埃特納火山噴發
金援埃及 UAE加碼39億美元
LPGA台灣賽 派特森衛冕可期
義食安研討會 廣納各界意見
義食名氣大 違法業者搶大餅
2013韓華金嗓大賽慶雙十
反監控 華府數千人上街抗議
印度電競達人立志發掘足球新星
甘迺迪遇刺 卡斯楚曾否認涉案
抗衡中國 新書建議美加合併
泡泡跑 標榜乾淨環保
群魔亂舞 多倫多僵屍遊行展開
德媒：美監聽梅克爾逾十年
降雨機率減少 早晚溫差大
海女下海撈金 勝負50秒
中共18屆3中全會 深化經改
中共3中全會 歷來多聚焦經濟
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年終賽單雙冠軍 兩岸有望通吃
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年終賽爭冠 李娜排名亞洲新高
詐保逃陸 許文同遣返可望再審
塞爾維亞中心 聚焦文化高度
金控法說 玉山金起跑
孩子霸凌 家長挨告漸多
DRGs制 醫療險重要性增
LPGA末輪 曾雅妮平標準桿
巴黎設文化中心 各國秀軟實力
小鴨魅力 桃園新屋湧人潮
從外省到中央 韓推展文化外交
文化部預算 首納兒少文學培育
3成上班族 逢週一想請假
業者：規劃退休 保險可做核心
胡宇威初獻聲 狂灌提神飲料
司法院：觀審試行試點才穩健
改吃豬油椰子油 不利心血管
國共論壇 27日公布共同意見
連兩天 大陸軍機近沖繩
觸控面板產能過剩 晶片廠有利
開放拼觀光 大二膽駐兵不全撤
疑攔截陸情資 日拒美請求
陸：兩岸貨貿協議已談7輪
國道計程 先做到相對公平
雲嘉南紫外線過量 出門要防曬
濫墾圖利 印尼一半雨林消失
江丙坤：中韓FTA恐領先貨貿
捷克大選 中間偏左社民黨險勝
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
計程上路 林口台北通勤省很大
首戰票房紅盤 犀獅轉戰台南
計程收費 不再擔心誤闖車道
陳德銘：服貿受阻不影響貨貿
性侵女學生 狼師判4年2月
張榮恭：聞政色變沒必要
總統：孔孟哲學應融入生活
辛普森家族配音員過世 享壽70
宜蘭三星紅龍果 質優甜美
西藏凍土層 變薄了
韓元弱 台幣週貶0.03%
學者：韓國將台灣當作失敗案例
LPGA台灣賽 派特森仍領先
攔網用不用 總統尊重維安專業
BMI值超標 恐影響保費
廣州白雲機場商家火災 班機延
地政一對一 推廣不動產資訊
男子高山症 直昇基搶救不治
服貿受阻 陳德銘：不影響貨貿
陸披露核潛艇部隊情況
台中市大人日 長者外出踏青
台灣LPGA 龔怡萍力拚前十
助植物人 港都為愛而跑
亞大環控銀耳 技轉創千萬產值
世界大賽第3戰 紅雀險勝紅襪
自產安全面膜送禮 為校做面子
標示不實油改正再賣 彰縣嚴審
高應大校慶 吳副總統談技職
棉籽粕用於雞飼料種菇介質
林口暢貨中心 打造度假村氛圍
落跑金剛鸚鵡 警逮捕找主人
迎推特IPO 紐約證交所沙盤推演
棉籽粕確切流向 農委會清查中
中職總冠軍2戰 獅隊估滿場
大陸前進 東協語言學習熱升溫
中油：明起汽柴油 降2角
宗慶后：陸現泡沫 不能再蓋房
台導演：跟拍是常態 做好溝通
不服禁令 沙國婦女開車上路
跟拍惹惱盧貝松 不利影業拓展
天氣轉涼 防寒商品熱賣
羅福全：中國像二戰前的日本
賣壓難免 投信指台股可望突破
數千噸黃金？印預言家：耐心等
強化國防 安倍校閱自衛隊
拚經濟訪金門 江揆讚食安
黃金週線收紅 投資人勿追高
炒飯加料要加錢 鼎泰豐喊卡
全民競輪 車友樂在騎中
圓仔悠遊卡 再掀療癒系熱潮
書香高峰會 胡志強推廣閱讀
輔大奶味霜淇淋 口感夠綿密
西雅圖屠殺案嫌犯 有望遣返陸
調查：星國人憂社會高齡化成本
富味鄉資產將扣押 近日偵結
圓仔長21顆牙 最愛咬咬
紐約客持刀捅人 釀5死
富味鄉麻油 重上架需提計畫書
丟雞爪釘損警車輪胎 男判刑
冬季觀光冷 澎湖推廣新遊程
沙威瑪之父 柏林過世
永和環快保生匝道 禁行機車
興大資源多 頂級產品領風騷
二重疏洪道車禍 機車騎士1死
東海乳品小棧 買牛奶也打卡
黃金博推特展 活化老照片
藝術家丘智華捷克駐村心得巡展
掩埋場變身公園 山豬窟迎客
台灣LPGA 曾雅妮暫居40
紐約客捅死5人 疑家暴
英語情境教室 活化學習零距離
基改資材進口 未聞訂審查規範
台灣LPGA 龔怡萍暫居13
韓星李先鎬抵台公益 粉絲接機
台灣LPGA 穆尼奧斯緊追
詐保案 許文同藏台4年陸8年
香港歌手大馬開唱 頻頻感恩
美監聽重傷 歐談自貿借力使力
威力纖案 綠委籲連惠心面對
國共論壇 討論跨境天然氣供應
學者：外在環境嚴 內部應合作
妨礙跑壘結束比賽 大聯盟罕見
詐保案曝光 許妻過世是關鍵
追繳大統18.5億 有變數
非學校實驗教育 年達兩千人
江揆邀立委餐敘 聚焦食安監聽
原住民打獵清槍走火 擊斃堂兄
返璞歸真吳新年 手作古琴工藝
綠色和平：一支釣漁法 利永續
旅館點火 躁鬱女判刑8月
國3竹山斗六 30日凌晨封閉
家門不幸 名嘴三野文太丟主持
內灣漫畫商圈 人氣強強滾
退休 靠政府退休金不夠
零死亡零歧視 宣導預防愛滋
蔡依林冰雕車出場 露蠻腰唱跳
推閱讀文化 原創漫畫家任大使
攙銅葉素油須銷毀 禁止再售
LPGA處女秀 洪若華收獲多
台灣溫泉季 28日金山起跑
衣索比亞啟用非洲最大風力電廠
釋憲意見毛筆寫 董翔飛展墨寶
策劃詐保案 許男和兒子共謀
監聽梅克爾風暴 傳歐巴馬知情
詐保案 許文同辯不知金錢流向
受洗儀式結束 英小王子咯咯笑
嘉義低溫15度 遊民疑似冷死
轉大人 台中市單車成年禮挑戰
傳美用英基地 攔截梅克爾通訊
修屋頂鐵皮 新店工人墜樓骨折
柬陸菲越 結核病占地區9成
印度在野黨集會 驚爆聲連連
台灣LPGA 派特森衛冕成功
朱立倫：社區賽 帶動全民棒球
大白柚當季 品嚐正鮮美
轎車煞車失靈撞山 孕婦受傷
詐保案 許男家中5人皆知情
花蓮東部海域地震 規模4.6
唐山凌晨地震 37年後又餘震
金牌選手齊聚 水芭蕾驚豔高雄
12小時內 空軍2架次救援
資安 企業應考量威脅漏洞
嘉義最低溫15度 溫差12度
東印政黨造勢 連驚爆一死廿傷
又是酒駕肇禍 屏東鄉代被撞死
才藝換盤纏 零元環島圓缺憾
紅雀贏第3戰 世界冠軍機率高
台灣LPGA 曾雅妮盼續辦
胡志強籲效法關聖帝君精神
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
反多元成家法案 台東千人上街
張小月籲台澳儘速洽簽經合協定
吳伯雄：陸委會國台辦應速互訪
投信：油價有撐 俄股看好
黃色小鴨吸引人潮 交通打結
國共論壇意見 促服貿快通過
百花相擁同眠 北市新設花葬區
陳永洲案 外媒追問新快報角色
大統求償 台中盤商盼協助
籌資金助課輔 青年送愛少棒隊
投顧：歐企業靈活拓海外市場
陸媒操守是宿疾 受干預是沈痾
沒臉書不能活 印度青少女死諫
總冠軍第二戰 高國輝首次先發
研發醇米保養品 陳秋火獲專利
勞資協商 大統員工減工時砍薪
台塑：明起汽柴油價降2角
評論：新快報事件破壞法治程序
上海新航班沒份 遠東航空不平
美竊聽梅克爾 傳歐巴馬早知道
追查違規油 北市下架18萬項
崔蘿蓮生日前夕 球迷高歌祝福
宜蘭不老節閉幕 溫泉季接棒
國共論壇討論跨台海天然氣管道
東印度連環爆 總理譴責
生病不就醫 詐保夫妻躲12年
地方機關汰換公務車 國軍接手
江揆：大二膽留適度兵力
三峽媽祖廟慶生 朱立倫贈匾額
飼料用棉籽粕 將抽驗棉酚含量
歐盟公平審判 確保司法翻譯權
人本義賣 于美人開心主持
嘉義醃頭案公廁 改闢為公園
行銷北港麻油 麻油雞呷免驚
LPGA助台高球 蕭萬長致謝
新聞老師：學生都被媒體帶壞
菲歌壇大哥大 吃嫩草惹議
憂農曆年缺工 提前備貨面板
螺陽迎太平 太平媽晚間起駕
食用油棉籽酚香精將訂規範
吳伯雄：兩岸官員應盡速互訪
國民黨慶建黨 推悠遊聯名卡
孤兒太可憐 JK羅琳曾想抱回
億萬富豪巴比斯 崛起捷克政壇
派特森成熟 台灣LPGA奪冠
台灣大拚網購 馬拉松折扣季
紐約血案 華裔家庭5人遇害
推科技生活 吳肇銘傑出資訊獎
總冠軍賽第三戰 新莊門票售完
歐盟耗巨資 有效改善蜂蜜產銷
米格魯狂犬病實驗 明年再決定
要讓孩子做夢 美學教育扎根
重車壓壞人孔蓋 沉錘驚嚇村民
岡山媽祖文化季 海陸神鮮賽
客家刻苦精神 重現走桌婚宴
亞太食安會議 29日台北召開
唐寶寶街頭藝人 周以嘉愛相隨
28日起漸增溫 天氣狀況佳
拍精采踢籐球 泰勞攝影奪金
衡山慈善民歌饗宴 中市登場
新北消保官查 餐飲沒富味鄉油
機車追撞車禍 檢責付轎車主
鰻魚業呼籲 嚴防鰻苗走私
巴格達連環爆 至少42死
雙博閉幕 參觀人次破60萬
江宜樺：大二膽島適度留兵
辦LPGA揚昇盼更多企業加入
東印度連環驚爆 已5死70傷
倪安東嚇壞女性好友 遭狂揍
日相：絕不容許以武力改變現狀
關島熱低壓 可能增強為颱風
小鴨魅力加倍 次日吸客20萬
威剛香港展LED照明全方案
鴻海啟動南寧研發檢測認證中心
台灣觀光魅力 倫敦地鐵看得見
總冠軍賽 統一獅2連勝
大二膽移交縣府 江揆感謝軍方
新北泰山民宅火警 搶救3人
人員流失 專家：維基百科式微
國共論壇 19項共同意見
美青姊伸援 優人神鼓不敢蹺課
印度反對黨集會 爆炸致5死
國防部：GPS干擾器符需求
羅素華生美聲獻唱 山城傳天籟
李登輝：中央應放權給地方
精品百貨涉歧視 全美熱議平權
富味鄉：不在台灣賣棉籽油產品
掌握梅克爾動態 歐巴馬續監聽
泰山民宅大火 搶救1人送醫
羅錦龍優質先發 統一獅2連勝
陳德銘：跨海天然氣管道可討論
星農糧局：富味鄉油品檢驗中
民進黨質疑國共論壇 國民黨駁
連3天 陸機近琉球到太平洋
謝淑薇爭冠年終賽 首盤先贏
威力纖案 連惠心感到很抱歉
把握對方牛棚不穩 獅2連勝
金曲歌后林憶蓮將首次倫敦開唱
研究：多吃蛋 有助增加信任感
秦金生：和平協議非兩岸即整合
義否認助美監控德總理
亞太業餘錦標賽 潘政琮第八
陸學者：俞正聲談話體現新意
WTA年終賽雙打 謝淑薇奪冠
謝淑薇彭帥 WTA合力9冠
張志軍：國共論壇回應新期盼
改機票昂貴 美乘客航空業鬥智
赴喜宴車挨炸 阿國18平民死
年終賽冠軍 謝淑薇關鍵破發
亞洲第一 謝彭年終賽女雙封后
央視：首支核潛艇部隊具核威攝
太平媽出巡 西螺夜空璀璨
假墜崖詐保鉅款 建商自陸遣返
陳永洲事件 新快報頭版致歉
王又曾5子女 本週發監
八里雙屍案 29日宣判
新快報道歉 港媒質疑不公正辦案
台灣LPGA 票房逐年下滑
年終賽奪冠 謝淑薇：戰略成功
台酒澄清 「紅標料理米酒」含量占50%以上
財長「明年證交稅871億」 立委吐槽
江宜樺：大二膽開放、不撤軍
金鐘麥克風限時降 文化部檢討
推動兩岸事務 馬遵孟子「智者以小事大」理念
陸前外長 曾母暗沙泡澡示主權
立委建議課徵 房屋囤積稅
稅務機關開稅單換鈔票？萬年稅單無法擋？
北京「最牛違建」 拆除緩慢
台南大億麗緻酒店 2014農曆春節住房專案
國際品管圈惜別晚會 太極門文化展演
長榮航空增開 台北-布里斯本航班
世紀交通--運輸重要檔案展 南部展次即將開鑼!
櫃買中心監視作業系列報導
網路報名「校園證券投資智慧王」將於10月31日截止
中國城鎮化 徵地拆遷糾紛多
103年度永續校園 局部改造計畫開始徵件
怎麼食品安全問題老是沒完沒了
國泰世華銀行推動 你我一起 反詐騙
Phone 5s/5c開賣首日 遠傳門市凌晨2點即出現排隊人潮
全球人壽助你安心大樂退 做對五件事 輕鬆擁有晚美人生
天安門前吉普車撞人 失火三死多人傷
曾雅妮動手術 美津濃賽休兵
喝感冒糖漿 糖尿病患神智不清
高鐵臺南車站特定區開發案 於10/28正式公告
高鐵新竹站商業區地上權案 完成簽約儀式
挑選造市積極的權證 避免流動性風險
三星邀足球明星梅西 拚行銷
企業行動化 遠傳助覓契機
2013臺北海碩國際職業女子網球公開賽
「愛Rock●防愛滋」青春搖滾音樂會由高雄15家學校熱音社，於高雄夢時代廣場連續5小時搖滾熱唱不停歇
天安門意外 5死38傷
廿歲男殺79人 墨西哥不稀奇
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小威挫李娜 WTA年終賽封后
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美健保網站不順 衛生部長挨轟
投顧：買亞股看出口也看內需
大眾銀匯款中國大陸 手續費降
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中信人壽認養圓仔家族
證交所成立公司治理中心
電信三雄法說 聚焦4G議題
投信：成熟國家消費類股漲相佳
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韓聯社：韓將採取行動穩定韓元
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關島熱低壓恐成颱 影響待觀察
受惠放貸優勢 建設銀行獲利增
台酒：料理米酒純發酵成份占半
聖多美辦台灣資通訊產品展
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西部海域地震 規模4.7
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攔鞋網使用 蔡得勝：尊重警方
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福壽芝麻油 訂單接到爆
管中閔：示範區產業合作不限陸
出租屋查稅 張盛和：財部職掌
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揭食油弊案 羅瑩雪勉食安戰將
南韓擬購112枚愛國者飛彈
創惟U3晶片 獲蘋果採用
國際民主聯盟論壇 稱我ROC
研調：今明年NB出貨持續下滑
上班日 賞鴨人潮減少
詐彈威脅 長沙機場多航班延誤
韓免稅店消費 陸客超過韓人
立委談司法公正 引用半澤直樹
台達電後市 大和證看好
防災都更 內政部4年檢實公設
食品半導體強漲 收復8400
宏達電股價回暖 大摩卻澆冷水
蔡得勝：總統應無被竊聽疑慮
事欣科擬11/21上市
油品退貨 政院29日討論
專利年費繳納 新增虛擬帳號
大聯酒品不實 開罰550萬元
環保署：裝油品油瓶應回收
草嶺古道芒花季 11月登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
幼兒體能師 屏東種臍橙成功
國際青年訪台 助全球公共參與
兩岸日飛95班 總統認為不夠
土耳其台商會辦雙十國慶餐會
茶葉果汁牛奶 要查成分標示
駁傾中 總統：兩岸政策依憲法
越撥交海警船隻 提高巡邏能力
SEMI成立高科技廠房委員會
佛教慈濟瓜國拉索羅拉省辦義診
腰痛 異位性副甲狀腺瘤作祟
查稅傳言 營建股疲軟
管中閔：保2% 有高度信心
彭淮南歸納台GDP為2.2%
監控惹眾怒 美議員要歐洲感恩
江丙坤：兩岸合作一加一大於二
國際小漲 豐興鋼鐵報價持平
第一保前三季EPS達1.9元
不滿台媒 盧貝松下改善通牒
大統米酒沒米 6萬公升銷國軍
低價基改菜油 混充流入陸糧庫
味王：別買40元以下醬油
脂肪肝無特效藥 運動才能改善
宏達電搶中階手機 火力全開
抽查熨斗 近3成標示不符
拚完年終賽 謝彭搭檔受關注
印度央行明料再升息 阻通膨
利率升 投資人改攻避險基金
紅襪超前3分彈 扳平世界大賽
防脫產 檢扣押富味鄉資產
向總統丟鞋 蔡得勝：暴力行為
天涼曬暖陽 圓仔昏昏欲睡
焚化爐落塵 農民抗議影響作物
葉匡時：台灣兩航空業籌設廉航
大統舊制退休準備金提存不足
會考備戰 新北設英語情境教室
美股基金連兩週吸金逾百億美元
高鐵官股角色 交長立委交鋒
全代會維安 警方請檢察官坐鎮
推情報通訊監察法 國安局謹慎
高市公車11月12月免費搭
墾丁香蕉灣車禍 3死1重傷
及時救命 新竹收容所獲電擊器
味王：市面 2成醬油標示不符
陸報告：16%家庭遭遇拆遷
亞太電瞄準商機 搶企業市場
胰臟癌復發風險 6基因可預測
高振利派出所報到 簽名匆離去
山東積極布局 吸引台商轉進
標榜龍眼花蜜 卻是蔗糖與果糖
國安局：禁止華為投標
多屋者 財政部擬調高房屋稅
三星現代囊括韓企淨利近1/3
外遇網站擬進星國 各界反彈
兩岸車市火 裕日車衝上400元
生達代理精神病藥 申請藥證
好萊塢學生影展 洪士傑掄元
王金平鼓勵選手 籲挺拳擊運動
大統賠償 擬協調部分資產解凍
區間盤整 新台幣午升4.7分
味王海外轉投資逐步轉盈
大型活動攤販 胡志強籲查轉租
吳肇銘獲資訊人才獎 感謝肯定
威力纖疑含禁藥 擬約談連惠心
阿里山公路施工 交通管制
醬油茶葉果汁牛奶 將查詐欺
海洋風電 商機可期
傷藥疑摻類固醇 工程師肺栓塞
拆寺廟平安燈 工人墜地亡
Q3轉盈Q4旺 益航漲停
農博會暖身 農機資材展創佳績
網球女雙世界排名 謝淑薇第3
日核監督單位敦促東電處理核災
金價跌 俄首次減持黃金部位
台科大洪士傑 國際影展掄元
錢荒舒緩 陸貨幣利率升勢止
東方辛德勒何鳳山 平反不成
外交部：台菲漁談獲重要進展
印尼全國罷工 估經損18兆盾
證交所證實 炒匯外資將遭註銷
打麻將涉賭 派出所長送辦
傳天安門廣場火警 警封鎖道路
台股收盤漲61.21點
剝削工讀生 新北勞檢半數違規
太平住宅火警 10人受困救出
離岸風場簽約 產官不能鬆懈
一封關鍵私函 何鳳山平反無望
台股開高走高 收漲61點
11月台指期漲68點
陸富豪相親 央視踢爆：騙錢秀
學校收清潔費 高市：應符程序
11月電子金融期漲
辨別蜂蜜真偽 養蜂專家教撇步
男扮女裝 搶銀樓遭逮
103年學測 29日報名
台股電金傳產揚 收復8400
紡織股波段漲 資產基本面誘人
飛機地面滑行 擬開放用手機
車輛衝撞天安門 傳車上3死
研調：亞洲太陽能市場需求領先
台東榮院改隸北榮 強化癌療
研究：50歲以後會更樂在工作
彭淮南憂心 服貿協議不過關
車撞天安門金水橋護欄 3死
盛群：Q4業績不淡 明年看好
曾虛白暨台達獎 31日揭曉
龐克搖滾教父逝 路瑞德享壽71
三大法人買超台股43億元
混油報告疑涉隱匿 國科會澄清
少婦禿頭長腳毛 多囊性卵巢症
示範區特別條例11月底送立院
吉普車撞向天安門 3人死亡
車撞天安門起火 3死多人傷
二胡大師溫金龍首度在俄演出
洪案憲兵官郭毓龍 2萬元交保
司改會：修法廢通訊監察中心
威力纖案 北市衛局設資訊專區
菲里幹部選舉 暴力陰霾籠罩
告華隆背信 退休員工討退休金
北市交演出 卡薩德緒指揮青春
華碩筆電新品 施崇棠領軍攻日
監聽修法 法務部將邀學者研討
金鐘挨批 製作人：誰還敢參與
富爸望子成龍 紐約嬰累學中文
監聽風暴 德政界盼傳喚史諾登
金馬神秘場 4部大師新作助陣
調查局：陸廠網卡沒對外網連線
油品市場大洗牌 食品股飄香
男變裝搶銀樓 老闆力抗逮匪
高市入幫派學生 9成暴力討債
遭指隱匿混攙油 國科會澄清
除少數主管 國安局推化名制
9月景氣燈號 續亮黃藍燈
迎接萬聖節 中市校園派對狂歡
印度國家現代美術館6年沒新品
陸4海警船 釣島巡航
新台幣收貶0.5分
幫自閉兒學謀生 母子一起工作
中醫：減重無性 改飲食增活力
工業局：月底前討論GMP制度
莎莎代言溫泉季 體驗泡湯樂趣
財管挹注 玉山金前3季獲利增
萊比錫大學與台灣合作漢學研究
預售屋查稅 財部盯轉手次數
落實千架風機 3難題待解
彰縣申請假扣押 高分院駁回
盧貝松遭跟拍 憂刪台北畫面
安倍經濟學發威 豐田賣贏通用
拒攔檢撞警逃逸 男判刑2月
科技業財報紛出 經營高下立判
葉玲積欠醫療費 判夫給付
5吋全高清面板 占智慧機5%
新北協調富味鄉提損害賠償信託
懷錶傳承 台科大生最佳動畫獎
陸商業環境艱困 外企難生存
加工區前9月出口年增3%
北市驗蔬果農藥 2件不合格
公東獲十項專利 創學校紀錄
台日棒球對抗 日本隊名單出爐
食管法修法 綠倡公益訴訟
台達電：Q4營收穩 毛利率增
宜蘭飲水硬度高 水公司換水源
美再爆大規模監聽西班牙通聯
維也納鋼琴家夫婦 桃園演奏
實驗教育草案 擬11月送立院
陸核潛艇高調 官媒：以核止戰
台達電前3季EPS 5.38元
涉炒匯 外資遭證交所撤銷登記
搭上甄嬛傳 北市推出珍環袋
中央氣象局 氣象報告
遭指卡案 藍：朝野攻防
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
小米機來台設點 投審會通過
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
關懷自閉 集保助肯納支持中心
水解農業廢棄物 有效替代能源
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
王中斌獲頒首爾榮譽市民證書
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
山美橋通車 阿里山鄒族慶祝
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
再見牽制斷生機 紅雀被扳平
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
證交所11月辦F公司業績會
陸公布核潛艦 學者：意在美國
外資上周買超64.15億元
環境重污染 北京首次啟動預警
勘農博展場 議員關切未來走向
魏德聖土法實驗 自製球場黑砂
機場休息室完工 11月啟用
西太平洋區 男同志HIV激增
學校食安 高市議員促來源透明
期交所推申報鉅額交易新制
驚人 印尼處領務進帳2.5億
彰縣提假扣押被駁回 將提抗告
衛福部：進口黃豆驗農藥嘉磷塞
麥可傑克森醫師服刑兩年後出獄
新北推簡易都更 降門檻增獎勵
查油品案 卓伯源勉基層辛勞
民謠教育扎根 陳麗萍獲表揚
客運駕駛誤踩油門 撞死洗車員
職棒簽賭逾2億 台彩站涉入
狹幅盤整 新台幣收貶0.5分
看見臺灣中市公映 胡志強推薦
4百娃娃車汰換 多1年緩衝
迷你鯨鯊誤闖圍網 專家搶救
陸殯葬商機 龍巖投資千萬美元
智慧手表 微軟10年前試過
土地變國家濕地 地主怨不知情
蠍甲蟲上桌 巴黎廚師美食實驗
廢食用油 北市清潔隊回收
開季在即 NBA傳結盟三星
課囤房稅 建商公會：莫污名化
6南韓人溜進北韓 為改善生活
4G禁陸廠設備 國安局允配合
盤商向大統求償 彰檢會協助
墾丁車禍處沒路燈 死者家屬怨
顱內放療 奈米金藥物治腦癌
加工區前3季出口 年增3%
機車試行內線 中市不試辦
新莊理容院命案 警逮嫌疑人
普生酵素分析儀 在台上市
電蒸氣熨斗檢測 安全性達標
向總統丟鞋 委員會決議促送辦
全運會女排 中山工商8連霸
泰國軍方不願被扯入特赦案
聯發科躍升大陸AP出貨龍頭
義大利不振作 歐元區繁榮難
美娃為爸爸慶生 影片萌翻網路
軍方營站拆除現坑洞 鄰居盼修
中市公車8公里免費 有落日條款
馮紹峰來台 專屬點心餐盤伺候
課囤屋稅 學者：靠地方政府難
曲面手機 LG主打貼合臉型
瑞典盛行小鬼當家 轉大人不順
抖腳哥製造假車禍 警逮1男
高市抽查油品 首波未含棉籽酚
朱立倫總質詢 綠營磨刀霍霍
大統酒標示不實 再追酒精來源
言承旭吳建豪 好兄弟爭蝦王
雲縣長初選 綠營三雄力爭
八里雙屍案 29日下午宣判
陸宣傳潛艦 疑為094型
黃敏惠：誠信管理 食之無畏
餐廳驗出瘦肉精 桃縣令下架
車撞天安門 死者增至5人
上班日 15萬人賞黃色小鴨
台紐協定 立院29日可望過關
投信：收入提升 消費市場看好
270件市售油 1成有問題
菁茵荋公布威力纖退貨方式
世界級衝浪賽 台東登場
餐廳牛肉驗出瘦肉精 北市追查
擬課徵囤房稅 中市業界不滿
凱撒華國盃網賽 詹詠然晉級
王品：問題牛肉十天前已下架
仁寶砸7.34億買東芝波蘭廠
呂慶龍訪勃根地 促經貿交流
神廟領土爭議將判 泰柬先言和
擎天廳參觀 持身分證才能申請
郭樹清：台灣與山東合作潛力大
質疑浮編 司法院人事預算挨砍
陳綺貞彈琴太投入 彈到手瘀青
美監聽風波延燒 西班牙也受害
經濟露曙光 美小型股漲速猛
櫃買業績發表會11/11開跑
共軍少校：新航艦殺手試射成功
期交所擬加掛歐美陸指數期貨
菁茵荋另案被檢舉 不起訴處分
9月購屋及建築貸款餘額創新高
收游資 央行續標千億定存單
喬治亞總統選後 新人開新局
建置Ubike 7年全數奉還
中選會空窗 恐影響7合1準備
投信：台股Q4至Q1表現佳
藍推中選會人事案 綠要提復議
台北國際牛肉麵節 花博登場
新揚科前3季每股賺1.43元
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印度連環爆 警方：主嫌認罪
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阻絕黑心業者 郝龍斌主張重罰
含瘦肉精 王品：再加強檢驗
入獄2年 麥可傑克森醫師出獄
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央行11/8續標兩年期定存單
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油品棉籽酚 須低於1ppm
西歐民俗人物 黑臉惹歧視爭議
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瘦肉精牛肉 北市封存2百公斤
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合庫人民幣優利定存專案
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中華電信與教育部攜手合作 培育台灣雲端資訊軟體人才
新快報記者 被抓事件簿
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交通部修正將汽車輪胎胎紋深度列為定期檢驗項目
玉女步入婚姻 楊采妮愛情結果
華人新聞界 藝文創作聯展揭幕
提供避險管道 得先買後賣當沖
蕭敬騰險遭糞襲 警方鎖定1嫌
HBL資格賽 南山松山開紅盤
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加國網站遭攻擊 小鬼駭客認罪
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美調查起亞休旅車天窗無故碎裂
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報載洩密內容 英相揚言處置
兼顧隱私 美稱將限制情報監測
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美參院情報會：反對情蒐盟邦
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寅吃卯糧 巴西人欠債率創新高
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創惟10月可望攀高 Q4不淡
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印尼成衣輸美增輸歐減
法說加摩台結算 台股不寂寞
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加房價又飆 政府暫無打壓行動
紡拓會巴西參展商機逾百萬美元
歐議員團查監聽 會美資深官員
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全球繁榮指數 挪威連5霸
經商容易度 台全球16
全台晴朗舒適 中部溫差13度
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中華電教育部攜手雲端育才
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維權人士江西受審 歐美關注
謝依涵涉雙屍案 下午宣判
遠見論壇 馬總統頒星雲成就獎
韓MBC製作華語廣播節目
中選會人事 王金平盼綠不復議
服貿進度慢 總統籲立院速審
張博雅：中選會空窗影響發公文
解決錢荒 人行2週來首度出手
陸廠祝融 海力士獲利未達標
人口設上限 港府：不實際
經商容易度 新加坡8連霸
新台幣盤初升4.6分
韓調查：6對夫婦有1對姐弟配
陸將建霧霾健康影響監測網
民團指監聽嚴重 羅瑩雪澄清
台贈中美洲議會公務車
北韓恐嚇南韓新聞人和專家
保國總統訪越擬建戰略夥伴關係
艾波特任澳總理 首出訪阿富汗
高盛下修OPEC今年油產預估
衛福部：解決油品退貨求償問題
證件被滬飯店公開 港藝人憤怒
景碩前3季 每股賺5.47元
台鐵基隆台北間 31日起增班
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北韓在飛彈發射場大興土木
黃河蘭州段河堤垮塌
走投無門 8成5單親被錢追
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瘦肉精案原燒急澄清 王品跌
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兩岸事務官員互訪 陸委會研議
陸頻入釣島海域 日：危及和平
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立體定位治腫瘤 提高精準度
備詢遇攔鞋網 朱立倫拒答詢
總統：違義應力爭 服貿快通過
賤芭樂談女人 學理財抓住幸福
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男購遊戲點數 警阻遭詐騙
蘋果證實 新迷你平板供貨吃緊
開車門害機車騎士受傷 男判賠
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
連戰：不希望不當外力介入
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
蘋果錯標台灣 外交部交涉正名
玉山國家公園套幣11/7發售
大統油品 北市受理團訟申請
美消費報導取消推薦Camry
HBL男甲級資格賽開打
衛福部：逐批查問題美牛進口商
力霸案 王令一王令僑發監
陸恢復挹注流動性 貨市利率降
世界大賽 紅襪聽牌
歐擬暫停恐怖主義金融追蹤計畫
單親媽日兼兩份工 育兒不怕苦
國考擬增複選題 錯3項就0分
大統米酒不實 國軍擬求償
轉單效應 福壽等油脂廠續強
問題牛吃掉33公斤 原燒退費
朴槿惠疑遭竊聽 美不回應
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政府加稅 營建股疲軟
宸鴻目標價 里昂砍到169元
景碩10月業績可優9月
怡明茶園新綠茶 獲世界首獎
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人口老化 高市拚失能照護倍增
南星計畫區廢輪胎火警 暫控制
元智麵包節 結合外籍生傳愛
犀牛拚首勝 勝投王林晨樺先發
威力纖 連戰：對女兒有信心
羅伯洛演甘迺迪 重現總統丰采
越辦手工藝展 台商不缺席
法品酒騎士會頒呂慶龍榮譽會員
險遭潑糞 蕭敬騰譴責暴力
原燒：問題牛僅單一品牌銷售
廣交會木廢料變顆粒燃料
江揆：明年GDP3%審慎樂觀
台大研究：胰臟癌開刀後應化療
盧貝松週五記者會說明拍片內容
陳長文促兩岸協議 總統：創條件
菲國梯田滑水 極限運動惹議
朱立倫：不應用暴力宣洩不滿
2大NB代工廠 包辦6成訂單
大統罰金 江揆：應回歸消費者
太百成都春熙店27日關店
李克強推改革 怕被捧太高
泰商業界反對概括式特赦案
李萬里獲國際飛安成就獎
竹市客家月 粄圓賽秀技藝
廢五金擬放寬 環團批評環署
郝龍斌：盧貝松持續在台拍片
夢幻化妝 屏科大生奪亞太冠軍
燒烤料理鈉太多 一餐抵2天
貸款增 澳盛銀獲利再創紀錄
高希均：讓台灣蛙再現活力
ABC排華言論 南加華人抗議
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盧貝松事件 美媒：台灣很安全
見蛇自生恐懼 助靈長類演化
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新莊命案 輕障男遭嘲弄憤殺婦
金門老木棉樹有恙 縣府將保護
兩岸紫金山峰會 討論涵蓋能源
註銷外資 李述德：保護投資人
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蘋果財報衰退 PCB漲跌互見
綠縣市長初選 蔡英文保持中立
走勢盤整 新台幣午升4.5分
人幣躋身全球第12大支付貨幣
學者：食安 不影響GDP
圓仔粉嫩腳掌 變厚成熊掌
食品業者全都錄 食安政策趨勢
經理人：景氣能見增 股市吸睛
萊斯特坐鎮 紅襪3-1射紅雀
環保署：嚴謹管理電子廢棄物
李開復：小市場無法成就大公司
世界西點賽 吳寶春祝旗開得勝
總統：台灣適國際海洋法解爭端
王宏恩開唱 助聖母醫院募款
遠傳今法說 頻段標金受矚目
宜蘭減碳種子培訓班 開放報名
抗議專區 刁建生：未計畫劃設
子弟兵參選 陳菊：循民主程序
資金挹注不足 陸貨市利率續揚
威力纖案 連戰：不希望有外力
檢測早產 美科學家尋簡便方法
軍機擦撞遭解僱 教官告贏空官
接單旺 紡織股翻揚
核四停建條例草案 列立院議程
杜絕學術黑工 綠委籲落實勞保
巴克萊：逢高減碼蘋果供應鏈
太陽光電金能獎 4業者獲獎
台股收盤漲13.15點
谷歌眼鏡增產 傳邀更多人體驗
遭指考察報告抄襲 教部：改進
超商搶餐廳生意 推冷凍功夫菜
11月台指期漲21點
假結婚助陸女來台 稱為報恩
台灣產業病了 李開復開猛藥方
台股平盤整理 收漲13點
食藥署擬修食管法 提高罰則
11月電子期跌金融期漲
抑通膨 印度央行升息1碼
印度央行升息1碼 抗通膨
推老人居住產業 新北鼓勵投資
越擬廢關稅 日美車廠面臨競爭
台北商圈認證 寧夏西門獲3星
還小鴨萌臉 電線降高度免礙眼
觀光工廠選拔 5家出線
險遭潑糞 蕭敬騰：恐埋伏兩天
收小紅 短線狹幅整理
蕭敬騰：人格保證沒跟人結怨
4外資上修台達電目標價
原燒問題牛肉 北市回收將銷毀
台灣蘋果概念股 各彈各調
理容婦命案 疑遭嘲諷引殺機
竹市大湖國小學生 攻頂雪山
瘦肉精美牛 北市封存3百公斤
保鏢全天保護 蕭敬騰照常工作
新竹烏魚節 千份烏魚米粉品嚐
車撞天安門 陸指向疆獨
台中兩馬觀光季 開辦到花博
國際美容大賽 遠東科大奪8金
三大法人買超台股278萬元
兵籍調查 中市增手機版申報
台水斥資竹北埋管 服務新建戶
駕駛電死 台鐵判賠
潮州火車站疑似臥軌 人困車底
大陸羊城晚報對新快報進行調查
選情緊繃 印度池「蓮」之殃
幸福返鄉中市取景 石靜文探班
台灣綠茶有機無毒 獲世界金獎
製售黑心冷氣 2年削6千萬
桃縣研擬 建U-Bike系統
表彰軍犬 美軍設首座紀念碑
處分案入帳 全坤建前3季轉盈
登革熱新增本土病例 本年新高
台灣創業發展評比 亞洲之首
美青阿姨入偏鄉 為學童說故事
美加油員遇搶 HTC神擋子彈
黃金鑽石鴨抽獎 得主：真幸運
金馬50回家 僅一秦一林聚首
通緝犯帶毒品 屏東警方查緝
拓海外 玉山金不排除增資
太陽光電展商機 估1億美元
客機心臟電擊器 復航率先啟用
馬啟思率台商團 促對美投資
請領勞保給付 先試算保權益
新台幣收貶1.2分
何薇玲：4G標金飆 產業不划算
伴手禮地圖缺斗南 雲縣府道歉
紓困後 美企業不改亂投資文化
檢出瘦肉精禁藥 美牛逐批驗
LINE行銷術 樂天衝營收
淡大6外語雲端課 免費供師生
iPad系列 Q3市占探新低
元智麵包節 傳遞愛慕與友情
江宜樺：別為個案不信GMP
中共18屆3中全會 11/9
4技職4工業區 共推產學合作
南星計畫區火警 疑烤肉肇禍
食油賠償 食安會議尚無定論
侯昌明夫婦 心路愛心大使
慶祝榮民節 李沃士肯定貢獻
食農教育扎根 小農夫賣菜送愛
陸首款藏漢雙語手機亮相
坐看雲起時 專家話雲端商機
債券交易降 德銀獲利劇減
遠傳法說會登場 財測達標
馮紹峰抵台 粉絲接機熱情爆棚
新屋炒作兇 市場青睞中古屋
世界花式溜冰賽 台北上演
修食管法擬報院 重點食安基金
61業者切結 油品名實相符
深層海水斷流 台東潛水追原因
男子跳月台 遭進站火車撞輾亡
轉型不成 生技公司製毒遭查獲
李宗瑞吸毒已勒戒 檢方不起訴
印央行再升息 全年成長估5%
八里雙屍案 謝依涵判死刑
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消基會：國道計程無益公平
Q4不淡 茂迪：可望與Q3持平
油商勞檢 江宜樺要求依法執行
創農產驗證專區 雲林建構安全
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
國際錄像展 探討吃住問題
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
大統資遣 累計通報18人
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
謝依涵判死 八里雙屍案大事記
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
氣溫難捉摸 苗栗草莓苗枯死
促台布邦誼 總統贈勳布國大使
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城市遊樂園 台中推產業體驗
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
謝依涵男友疑共犯 士檢查辦中
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
印尼部長盼印尼語成國際語言
謝依涵判死 死者家屬：欣慰
裝扮玩具檢測 4件塑化劑超標
謝依涵遭判死 面無表情要上訴
胎紋納檢 深度不足可吊車牌
9旬阿嬤 臨終前捐款助貧
陸第4艘神盾艦 濟南艦將入役
金門緬甸蟒本土種研究登科學人
高市不識字率 居5都之首
資本要求嚴 瑞銀獲利目標恐延
裝火災警報器 金門保弱勢住宅
世界大賽第6戰 紅雀新秀主投
麻園國小老舊 竹縣爭經費重建
金管會准中信銀 設緬甸辦事處
推美食 金門餐飲與旅行社結盟
謝依涵判死刑 士林地檢尊重
美女作家林亞若澳單騎車禍身亡
中華電雲端育苗 5千學生受惠
謝依涵判死刑 死者家屬欣慰
天安門撞車 菲家庭1死3傷
民團要求食安 向黑心食品宣戰
30日北部東北部短暫雨
中職總冠軍賽 黃牛票漲3倍
弘光科大謝易珊 日本彩妝奪冠
顧食安 滿州小黑豆缸釀醬油
利比亞央行運鈔車遇劫
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桃機航科館外車禍 1死3傷
手機擋子彈 宏達電：別模仿啦
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30件油品可疑 大廠小廠都有
現代史懷哲 義追思烏爾巴尼
郭樹清：實施服貿 兩岸新契機
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油品換標示 北市：不輕易上架
平衡對陸日關係 印國慶邀安倍
郭董：支持服貿過關 利多於弊
人質事件 家屬代表會晤菲議員
朱立倫：油品罰鍰專款用於食安
機械業慘 籲加速兩岸貨品協商
iPhone攻陸 考驗才開始
八里雙屍案 律師懷疑有共犯
作家林亞若澳洲身亡 網友哀悼
4G標金飆 遠傳：不影響股利
監院維持彈劾 何鳳山後人不滿
球季將開打 火箭先發控衛未定
泰國台灣高教展 36校將參展
券商期貨分公司 稽核限制解套
揪黑心油 彰檢握配方表是關鍵
促合作 總統：兩岸漁業協商中
愛瘋銷售 遠傳：5S占85%
李顯龍：移民須具可持續性
扯性侵不倫戀 法官不信謝依涵
兌領2600萬大紅包 剩7天
兩岸改善 總統盼強化與歐關係
谷歌智慧表 傳數月後量產
台紐協定過 江揆續拚他國經合
台灣太陽光電業 最壞時刻已過
陸代表訪美 談朝鮮半島問題
登維基 雄中改寫228自衛隊
車撞天安門 陸疑預謀自殺攻擊
犀牛主場爆滿 收入600萬元
華碩觸控NB 日本市占第一
陸臍橙疑染色蘇丹紅 警方調查
爆料記者：美監控與反恐無關
柯建銘案 紀委會最快下週處理
打房風再起 業界籲政策穩定
台郡Q3每股賺2.8元
面板法說會 Q4獲利壓力增
興富發南北獵地 明年H2推案
看拔一條河 新移民憶往落淚
立院決議 檢討食安認證標章
台廠液晶電視 Q4出貨增1成
諾基亞降成本 Q3虧損縮減
林益全一棒逆轉 犀牛6局超前
測謊通聯佐證 雙屍命案無共犯
台紐協定過關 促進經貿合作
陽岱鋼看冠軍賽 大螢幕現身
陸修食品安全法 加重處罰力道
法部：若停止監聽 衝擊治安
鎮壓紅衫軍挨告 艾比希將上訴
今彩539開獎
黃岩島烏龍 菲防長願辭職負責
屏東殯葬專區 抗議中通過環評
中選會復議案 擬11/5處理
盟國領袖情蒐 歐巴馬可能叫停
總冠軍票房夯 第4戰預售上萬
凱撒華國盃網賽 許文馨晉級
大樂透開獎
食品成本跌 美PPI意外滑降
挖數千噸藏金? 印度當局白忙
仁寶收購華寶 條件已達成
華航同仁眼中林亞若 愛冒險
蘋果智慧表 傳LGD入供應鏈
陸反腐 表演行業幾逢滅頂之災
壽險業投資不動產規範 擬鬆綁
女籃亞錦賽 中華晉4強
德擬發展自有網際網路 不實際
渣打：明年台GDP 超越港韓
南韓經商環境全球排名第7
威力纖案 江宜樺：保證沒介入
美國非汽車零售銷售 意外成長
壽險投資示範區 盼提高比例
馬達加斯加大選 觀察團肯定
翁山蘇姬：我一直是政治人物
高國慶9局建功 獅3勝聽牌
修海關進口稅則 擬11/5過
太景將在美發表臨床研究結果
19全會 馬促安全順利不擾民
瘦肉精美牛 王品進退貨不符
台紐經合協定 指標性強
射箭亞錦賽 地主中華目標2金
奧思禮進軍台灣市場
社民黨不堅持財長 德組閣有望
台紐協定過 江揆盼速通過服貿
壓力大 英男54歲才享受人生
食油賠償 消費者不會求償無門
台紐協定過關 外交部感謝
民眾抗議 法政府暫停環保稅
大樂透頭獎摃龜
今彩539頭獎1注中獎
歐巴馬：確保國安局不會失控
台紐協定過關 經部：正面影響
美8月房價漲幅 7年半最大
台紐協定過關 商總：指標意義
獅隊3勝0敗聽牌 奪冠機率大
安倍出席土國海底隧道開通典禮
璨圓董座特助涉內線 投保求償
21噸美牛含瘦肉精 擋關退運
土國世紀工程 海底隧道連歐亞
關鍵失誤 曾智偵：沒考慮換人
美消費信心降幅 兩年多最大
當年陰謀政變 斐波爾軍判重刑
元首情蒐計畫 歐巴馬感訝異
核廢料處理 江揆：考量多因素
遭指不當代位求償 健保署澄清
大iPhone 傳明年9月亮相
加稅打房 營建股疲軟
臺灣2家航空公司 籌劃廉價航空業務
新快報記者「認罪」 疑有刑求痕跡
八里雙屍案 謝女判死刑
中華航空榮獲「綠色典範獎」
台聯: 出國考察報告照抄 教育部混很大
紅內衣未帶好運 謝依涵難逃死
台灣六度舉辦 國際品管圈大會注入心動能
美國安局長：歐洲與美分享通聯
輕颱柯羅莎形成 間接影響降雨
第二波GMP食用油清查 14家82項過關
黃昆輝: 國共論壇結束、馬呼應推服貿
陸: 天安門撞車事件為自殺攻擊
移民署邀新移民 看電影過萬聖夜
美稱監聽是歐情報機構 美只是分享
雷神索爾2 片尾驚喜加倍奉還
林亞若雙親抵雪梨 將赴出事地
電線地下化 黃色小鴨萌很多
智庫：三四線陸城 房市泡沫化
民進黨雲林縣長初選民調 李進勇勝出
米酒沒米 大聯製酒吊照
待在總統府就好 馬減少公開行程
國台辦: 台灣「問題企業」油品暫停進口
國泰商旅品牌飯店-和逸‧台北忠孝館 10月19日合意登場
台北西華飯店 KOUMA日本料理小馬 品味升級、嶄新呈現
台北國賓大飯店 明園西餐廳感恩佳節
台北喜來登自11月4日起 推出【冬日暖鍋季】
櫃買中心監視制系列報導三
高鐵嘉義站特定區開發案 於10月30日公告
台水公司開放「水質資訊」等3項資料集 歡迎各界多加應用
港務公司助理管理師 工程師 事務員 技術員甄試受理報名
維「雞」解密 教您買到國產雞肉
教育部提出鬆綁措施 該措施分人事、經費、經營、人才、教學5大面向
檢察官到立院備詢以後誰敢去偵辦立委
請隨時留意自身證券帳戶使用狀況
阿喜寫真書 全裸入鏡三點不露
中華電信研究院『EARTH環境永續發展管理服務』
中華電信參與行動寬頻業務執照競標 取得最佳頻譜組合
復興航空 領先同業 符合國家法規
看好人民幣崛起趨勢 國泰中國傘型基金 獲准募集
迎接萬聖節 遠傳Omusic給你糖不搗蛋
科妍生技上市詢價圈購區間80-85元
立院麻油香 首長站台掛保證
馥敦飯店日安西餐廳 推出『海陸雙饗自助總匯』
競標落幕 4G六雄再起跑
天安門撞車案 夫妻攜母親作案
威力纖案 連惠心列他字案被告
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
監聽盟國領袖 歐巴馬考慮禁止
聯合國第22年譴美對古巴禁運
美媒：法西將電話紀錄交國安局
聯準會料報喜 道瓊收盤創新高
紐倫堡發明展 台灣參展踴躍
美國安局長：歐洲媒體報導不實
廿年首度 巴西極富比例破極貧
金磚國家簽食安協議
世足賽第2階段售票延後
2016年 中國成最大商旅國
歐美互監聽 美情報機構立場硬
「黑臉會」 美媒：談收購意向
申設陸第2分行 一銀華銀送件
LG深耕台灣市場 關懷弱勢
無線網路設備出貨年增逾 3成
歐巴馬下令減少監聽聯合國總部
獲飛安成就獎 李萬里歸功團隊
易飛網申請上櫃
薩報刊沈世宏UNFCCC專文
巴黎巧克力展 時裝秀揭幕
外熱內冷 台股需帶量上攻
電視出貨 台廠第4季逾千萬台
陸外長王毅訪法 歐蘭德將接見
周麟夫人巴拿馬電台談慈善活動
監聽案後 歐盟要美重建信任
東南亞囤外儲 料轉向買美債
李萬里：兩岸應加強飛安合作
轉戰大城市外 蘋果拓大陸據點
臉書競購黑莓 八字有一撇
台股開盤上漲8.42點
吉林地震 芮氏規模5.3
日9月工業生產成長不如預期
10月前3周出口略減
小鴨之外 來趟新屋水巷輕旅行
韓調查：廿歲青年對統一感消極
富味鄉前3季每股賺3.67元
5s電池續航差 蘋果歸咎製造
米粉店不賣奶茶 陸警開槍殺人
澳元遭高估 澳銀壓力增
財長：金管會3箭明年1月發威
車撞天安門 傷者搶救中
桃園在地藝術家 打造鋼鐵世界
作家林亞若家屬抵雪梨善後
中共18屆3中全會 會期偏晚
IDC：陸智慧手機廠市占攀升
走出迷網 羅智強新書自我告白
陸官媒：香港占中要脅北京當局
美媒爆料 林書豪開幕替補上陣
展望遠傳後市 外資不同調
大統員工勞退提撥 勞委會續查
秋冬抗肺炎鏈球菌 疫苗開打
谷歌董座訪三星 談軟體開發
外國金融負責人 可兼任台券商
生殖科技助生育 港府：有困難
郎朗成為聯合國和平使者
奢侈稅擴大豁免 財長：看個案
林亞若魂斷異鄉 志工不捨
Q3專利申請 年減2.71%
新台幣盤初 升約4分
豪揚：不合格瘦肉精美牛已退運
狂暴氣候 恐威脅1/3經濟產出
發明專利待辦案 低於14萬件
六暉控股補辦公開發行生效
南韓議員考察北韓開城工業區
產學合作成黑洞 朱敬一不同意
奕力觸控 面臨大陸業者挑戰
美食擂台賽 慎重挑油
高雄出現撲壘哥 製造車禍索賠
萬聖節 網龍陪玩家搗蛋
9月製造業景氣 連6黃藍燈
法人搶進 矽創股價2年新高
日執政黨建議分拆東電
量縮橫盤整理 台股悶
4G競標結束 中華電獲最多頻譜
瘋萬聖節 電信業者送手機
廖世傑訪墨西哥瓜拿華多州
財報捎喜訊 台郡台虹股價強
日本菸草傳關4廠 裁員二成
無垢舞蹈劇場風靡墨西哥
銷售降 IBM加碼庫藏股因應
傳波音洽777X訂單870億
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
警破24小時輪班販毒 逮4人
CAS產品 加強查核量3成
人民幣兌美元匯率中間價三連貶
低音管有聲教材 邊玩邊學
嫌馬伕賺得少 男改行販毒被逮
打囤房 立委建議中央設特別稅
歐巴馬健保 民怨舊保被迫取消
大聯製酒原料過期 罰35萬元
中高價半導體 漲聲再起
兩岸技職論壇 共商轉型戰略
華隆退休員工陳情衝突 2送醫
國科會補助計畫公開 3周內研擬
4G大戰 中華電最大贏家
故宮採購 工程會提書面報告
貝萊德促Fed 啟動減碼QE
秘魯亞洲吸客 台灣列巡迴站
政院食安稽查小組 張善政領軍
疫苗產製新平台 國光攜手日商
季建業案後續 揚州3女遭調查
研考會：媒體民調對部會是警惕
台越觀光推廣會 加深越民興趣
大統油銷毀原則 不能再成食品
走出迷網 羅智強出新書
陸：暫停進口台灣問題食用油
糞襲蕭敬騰 警鎖定蕭姓犯嫌
4G各頻段 得標者初步出爐
毛治國：將設食品聯合稽查小組
兩岸能源合作 陸：具可操作性
老農津貼省錢 擬半數回歸農用
蕭敬騰險遭糞襲 士檢分案調查
男燒炭輕生 送醫急救
分析師發想 建議蘋果買特斯拉
舉辦花博 胡志強：繁榮地方
谷歌社群網提升照片和視訊功能
受惠新政策 陸能源大廠獲利增
大統團體訴訟 新北供求償表格
回應暴力 蕭敬騰讓音樂更精采
遭指護航大統 立委叫屈
就讀陸大學台生 納入醫保
彰檢盼大統財務規劃 以利求償
台糖具結 油品符食管法
三仙台八仙洞景點 調高清潔費
朱立倫：政府施政需有同理心
力霸東森案 王令楣發監
訪視生技業 江揆提加薪
調房屋稅打囤房 財長：做得成
教甄錄取人數 翻倍成長
印尼經商便利度 東協倒數
南印度火燒車 40餘人恐罹難
綠雲林縣長初選 李進勇勝出
國台辦：占中台獨合流不得人心
走出網路 比特幣交易漸成主流
香港與加拿大稅務協定生效
悠遊卡買垃圾袋 北市年底有譜
台油品星國有疑慮 代表處澄清
美國防官員建議翻新核武
市調：智慧電視開機續用率低
港慈善團體辦台北夢想之旅
韓課DTY反傾銷稅 業界：影響小
續盤整 新台幣午升4.7分
檢調第二波搜索 暫未傳連惠心
蕭敬騰險遇襲 犯嫌潑的是鴿糞
羅智強新書 自爆曾沉迷網咖
人事總處：國旅卡續實施3年
黑白圓仔 其實是白肉底
獅拚4勝橫掃 潘威倫先發
兩岸領導人會面 陸舊調重彈
自經區加工農產內銷 審查並加稅
環評大會 司法官學員首見習
高中英聽成績單 31日寄發
4G競標結束 網通股歡慶
轉型有成 華晶科飆漲停
G20峰會送毒隨身碟 俄疑搞監控
比特幣猛升值 挪威男鬧區買房
府：總統行程視需要彈性安排
直航班次不夠 陸：要按部就班
大統酒品出包 彰縣報廢止許可
雲初選勝出 李進勇：謙卑請益
美在亞太設點監控 傳台北在內
互設辦人道探視 陸：不能違法
關西仙草節 產品多元化
硬石雕刻 嘉市展玉石之美
行動搜尋增 百度獲利超預期
績優里長龐維良 推科技化服務
大統案累計申訴3千件 將團訴
食安出包不公布 中市議員質疑
韓美容競技賽 黎明學院獲佳績
蕭敬騰潑糞事件 意外扯兩女戰
陸：深化改革開放為兩岸創空間
4G結盟題材助攻 金寶走揚
國中生跑步猝死 雲縣府慰問
前9月民間投資達成率近8成
南北歌仔戲團 宜蘭輪番獻藝
台股收盤漲44.08點
食品強制登錄 103年上路
楊志良：應設食安檢舉獎金
窩裡反條款 毛治國：將納修法
食安檢舉獎金 2年僅發20萬
開平走高 台股漲44點
4G概念股強勁 指數收紅
11月台指期漲33點
台灣山毛櫸步道 11月再開放
11月電子金融期漲
陳保基：基改黃豆美國實驗無虞
星雲獲頒名譽博士 贈書逾千本
網拍代購騙很大 女重判5年
總統盼台美簽訂雙邊投資協定
廣西村民抗拆遷 遭陸警打瞎
友達Q3每股盈餘0.27元
穆迪曾考慮降評紐西蘭3A信評
囤房稅 北市：應由中央訂定
嘉蘭之心潤膚水 嘉大校慶展售
業者：食安檢驗機制需與時俱進
陸24省人均所得出爐 滬奪冠
藍中常會 李鴻源報告治安改善
馬撤防護網 郝：面對民意誠意
創傑估明年出貨量 增逾2成
貝克漢組新球隊 傳落腳邁阿密
淡水情人塔檢查安全無虞才開放
日月光第3季每股賺0.57元
阿里山遊樂區 12月起禁菸
王品石二鍋增安心食材 邀試吃
傳2月驗出禁藥 菁茵荋否認
林亞若父親：以女為傲
潘世偉：研議勞退金足額提撥
竹縣警聽聲辨人 逮連續縱火犯
美重返亞洲 合作之餘盼自強
日月光前3季每股賺1.36元
韓JYP娛樂和大陸合作拍片
友達Q3獲利 優於預期
遭指垃圾專利 國科會產業應用
中華電：明年下半年4G上路
討無退休金 華隆案抗議爆衝突
愛心員警號召種菜 義賣助憨兒
三大法人買超台股54億元
拘禁痛毆逼債 刑事局逮11嫌
鬆綁高等教育 教部祭56措施
推動募兵制 台美經驗分享
巴國少女遭活埋 醒來挖墳逃生
就業歧視 懷孕歧視最大宗
中和護理之家演習 雲梯車救援
義大設醫學系 國安會澄清質疑
世貿旗艦館 新北綠能產業亮點
陸貨車翻 20噸鳳梨遭哄搶
高職女生糾眾毆男 校方將懲處
中市 林佳龍蔡其昌民調爭出線
立院臨提 大統扣押先補勞退金
第3季經濟成長恐不如預期
陸財部官員當選亞銀副總裁
專偷高級車 竹警破竊盜集團
疑夫偷腥 妻恐嚇剪掉遭訴
李德維：連勝文沒吃二代威力纖
友達盼4K2K電視面板占1成
比特幣熱潮 加國大學成立社團
陸要讓網路清朗 魯煒提6目標
日月光Q4封測營收略減
江揆：經商環境不進則退
弱勢青年工讀 新北釋30名額
Q3發明專利申請 鴻海奪冠
4G總標金 NCC：達財政標
領養不棄養 九把刀捐票房所得
校外教學顫抖 台南3學生住院
國光客運火燒意外 無人傷亡
陸女來台求醫 2天拔9顆牙
政院查食安 油米奶蛋麵包優先
演唱會售票不退換 公然違規
蘭陵王馮紹峰登台 尖叫聲不斷
綠台中市長初選 蘇嘉全退出
讓圖釘完整 台團隊設計獎奪冠
塗鴉萬歲畫展 溫暖療癒心靈
瑞芳潛水客疑溺斃 警查死因
中華電拚4G 明年下半年上路
台美交流募兵制 待遇很重要
山東週中市登場 建立更多交流
原料回溫 燁聯11月不鏽鋼平盤
美國監控亞太地區 澳洲扮要角
日月光SiP營收占比 上看1成
新台幣收貶0.3分
信義房屋：明年有加薪計畫
4G結標 NCC協助取基地台
樹德科大生創意 2項獲紅點獎
學測指考擬兩試合一 時程未定
蔣偉寧：論文重影響 無關薄厚
參選北市 呂秀蓮拜會同黨議員
中信銀攻陸市 主打海外據點多
童反覆染病 愛滋降免疫力惹禍
男子閩娶親中風 送金轉台診治
產學合作 銘傳與航空旅遊攜手
鬼妝逼真 遠東科大鬼屋夯
富味鄉麻油 添1%特黑油調色
海洋水手首航高雄港 遊客稱讚
裕民添生力軍 裕星輪入列
前經紀人告誣告 徐懷鈺不起訴
聯想尬蘋果 艾希頓庫奇助拳
演花美男 馮紹峰：委屈大家了
不滿門前亂尿 男子踹狗判緩刑
諾基亞Lumia銷量 創新高
旺宏Q3淨損 縮減51%
席安娜米勒 產後接戲跳肚皮舞
獄中生活po臉書 粉絲上萬人
屏縣首座無菸廟 福安宮禁菸
馮紹峰耳邊密語 林依晨落淚
停機車忘拔鑰匙 竹警幫忙保管
德媒：台灣抗議地位遭蘋果降格
旺宏：明年下半年可望轉盈
中華電拚4G 支出明年最高
劉建國李應元籲 處理初選爭議
旅宿不提供盥洗品 宜縣推動
兩岸貿易前3季年增23.1%
增競爭力 日本菸草優退關4廠
信義：企業義利合一 創造三贏
在地深耕 中信銀推勤美聯名卡
澳警調查林亞若車後有無警示燈
聯電Q3每股純益0.28元
食安聯合稽查 團購美食入列
中央氣象局 氣象報告
日月光Q4合併營收 可望成長
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
看小鴨忘車位 警助迷途民眾
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
綠中市初選 林佳龍蔡其昌對決
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
連惠心晚7時赴北檢說明
德與巴西協議 聯合國推反監聽
學費擬大學自定 目標105年
美男出浴 馮紹峰爆料泡馬糞水
愛情無全順 打造幽默大學喜劇
4G標金進帳 財部：補財政缺口
遠傳拚4G 明年搶先開台
嘉縣社區藝術季 11月開鑼
新北建構食品安全雲 全台共用
板信銀39.8億 併台北九信
高振利一改光鮮 閃避媒體報到
澱粉風暴 台南逾半廠商停業
Q4面板跌 友達：獲利是目標
林美照車禍挨告 11月宣判
台南本土登革熱 疫情未擴大
新生老屋與自然共生 金獎肯定
神似馬總統 馮紹峰：我沾光了
新遊戲無力拉抬 任天堂淨損
華碩獲10項日本設計大獎
立院初審營養午餐先採在地農產
西國擺脫兩年衰退 拚持久復甦
談文創 李紀珠：別當阻礙型政府
郵輪擬泊香港 有利旅業
限制轉售價格 喜特麗遭罰
用生命書寫 陳正毅看見生命力
大統賠償 政院協調盼設專戶
樹森美牛 量販：送驗終止進貨
聯電估Q4晶圓代工業務損平
談文創 魏應充：首重人文涵養
新聞界老兵陳正毅 用生命寫書
營建署：新北市空屋數量最多
福島核一廠燃料棒移除 日批准
高孔廉：建議兩岸供應鏈合作
桃資優生鑑定 31日團體報名
颱風外圍雲系 31日局部豪雨
查瘦肉精 高市突檢賣場餐廳
三商壽賣不動產 賺9.4億
標示不實油品 重上架有條件
入選4G 頂新盼後發先至
時序入秋 長輩溫泉泡腳取暖
朱立倫：不許核一廢料熱測試
示範區租稅優惠 廠商關切
滬自貿滿月 陸：細則不宜倉促
路思義教堂50週年 東大歡慶
擷取畫面開罰 中市議員質疑
防災演練 高鐵：確保營運安全
食安風暴 綠籲儘速啟動修法
妻捉姦找到夫內褲 罪證不足
達文西特展 回到創作起點
心懷故鄉 陳景容彰化辦個展
郝龍斌：配合中央主動查緝食安
小鴨加持 桃藝術節破百萬人次
營養午餐公告不明 國教署允改
致死人數盼再降 馬促嚴查酒駕
援菲地震災民 台捐10萬美元
連5貶 台幣收29.475元
鎮江街槍擊案 警方逮捕6嫌
天安門撞車事件 傳逮獲嫌疑人
37件油品可疑 泰山頂新上榜
台北小小黃 將破千萬人次
HP：雙併筆電最好買2萬以上
友邦人才習醫 林永樂否認指定
山葉盃足球賽 12月開戰
不供盥洗品 太平山已推動6年
友達：昆山廠不為啟動而啟動
夜市擺攤簽賭 遭警逮獲
索尼手機大改造 搬出相機人才
推在地文創 蘭嶼處處是手工藝
土銀：未貸款給大統富味鄉
女敷面膜臉發炎 販售百貨免賠
天安門撞車案 陸逮捕5新疆人
電子商務等協議 台日下週簽署
前台水經理涉收賄 判26年餘
馬總統：樂與陳情團體溝通對話
鴻海4G布局 先攻商用和雲端
大統後續未決 彰縣府不准上架
台混油餘波 印尼消費者怕怕
陳德銘訪台 擬定位經貿之旅
賠償機制無著 盤商不排除抗爭
矽創前3季 每股賺2.77元
威力纖案 連惠心到北檢說明
台東農產品創意料理 首獎2萬
救法人質 傳付兩千萬歐元贖金
擴增業務 聚陽買樓
油品涉標示不實 令回收處罰鍰
投資日本 注意經濟政策配套措施
雅虎執行長 千萬美元買葬儀社
4G部分標金 扶植電信市場
2014必遊國家 比利時入榜
淡水情人塔 最快31日開放
港人質事件 菲：家屬要求太高
韓延長徵台聚酯彈力絲反傾銷稅
台經商便利度 江揆盼挺進前十
總統盼兩岸互設辦 深化交流
鴻海攜手網龍網絡 拓網路教育
單挑蘋果 宏?AIO熱賣
徐重仁獲傑出領袖獎
國安局：未與國際合作監聽民眾
鄉民正義 揭露37件油品可疑
泰國民主黨發動反特赦集會
苗栗查8油廠 皆符合規定
勞工職災復健 苗縣設訓練中心
電動車迎親隊 日月潭添喜氣
友達：看好4K廣色域曲面電視
欣興前3季 每股賺0.88元
江宜樺：助創業者除障礙
立委促自紐進口品要標示
病友創造騎跡 單車行台中傳愛
歐元區經濟信心 連6升
金門馬拉松賽 參加選手人數增
重食安 副總統勉商人做好品管
芭比劇登大馬 百萬美元打造
新谷歌眼鏡 可配有度數鏡片
油品擴大下架 業者不知啥問題
網購食品出問題 陸網站得賠錢
P-3C接機典禮 總統將主持
聯合國：中非宗教衝突陷入危機
廣州申請成立南沙自貿區
立院初審 外籍看護逃3月可補
台中市長選舉 藍營參選人待決
台生納陸醫保 陸委會：肯定
37件油品 烏龍公文要求下架
單孔腹腔鏡手術 摘腸癌肝腫瘤
台港航運交流 促免雙重課稅
王建(火宣)咒法官 司法院無法接受
赴台掛牌 櫃買中心新加坡招商
祕魯人廣東腔吃飯 意指中餐廳
獲釋4人質返法 歐蘭德接機
屏東殯葬區 環保局長被控瀆職
配方惹議 可口可樂明年調整
中共中紀委 倡漫畫反貪
看見台灣 募資促成露天放映
國軍地域加給案 人事總處審查
綠委指控 教授蘇南維：無抄襲
核四違規偏高 台電：逐年改善
柯文哲遭質疑未入黨 太太緩頰
港議員籲停菲民訪港免簽證
中光電每股盈餘1.64元
今彩539開獎
味全：先下架啟動退貨機制
環時：中日沒什麼可談 備戰
果醬太甜 英擬降糖比率遭反對
泰山：符合安全規範 無需下架
陸媒：習六點為三中全會定調
亞洲射箭賽登場 中華捷報頻傳
美食擂台 麟手創料理奪魁
互設 陸委會：人道探視是關鍵
洗衣球廣告不實 廠商遭罰
總冠軍賽第4戰 票房熱賣
施打肉毒桿菌 可能紓解病痛
外派天堂 東南亞國家表現亮眼
烏龍公文外洩 恐誤導油品檢驗
法4人質獲釋 歐蘭德喜悅
光學研發聯盟 助企業競爭力
凱撒華國盃 詹詠然保地主希望
華立前3季EPS3.72元
光電展登場 國外買主成長3成
反特赦大集會 泰當局戒備
健保網站頻出槌 美部長道歉
颱風接近 31日起防局部大雨
消基會：食安案不斷 執法不力
南非債吸金 蘭特將反彈
研究成果管考 國科會擬措施
標4G 台灣大：取得最佳頻譜
新車衝刺 通用汽車獲利超標
美9月CPI攀升 燃料成本漲
晚間傳連惠心 丁遠超質疑檢方
法首見同性婚姻離婚案
今彩539 頭獎2注中獎
工行獲利成長 4年多來最慢
美民間就業成長 半年來最小
油品查驗切結 倒數最後1天
世維大會：憂中共加強施暴新疆
修很大 珍奧斯汀紙鈔肖像惹議
陸第3季國際收支 續雙順差
頭好壯壯鄭德維 助屏中2連勝
鄧中堅：台宜參與UNFCCC
挽救民調？ 菲總統電視喊話
李克強：以法治織牢社會救助網
統一獅奪冠 橘色彩帶漫天飛舞
車撞天安門 警認定恐攻逮5嫌
天安門爆恐攻 維安失靈陸難堪
陳子威首戰強 璞園海峽賽嘗敗
統一獅橫掃義大犀牛 隊史9冠
統一獅封王優惠 20企業打折
拓展諮詢 資誠同意收購博思
學者：陸經改應著重公平包容
中職決賽纏鬥 獅稱王拋橘彩
世界權力榜 蒲亭勝歐巴馬奪冠
食品詐欺未絕 瑞士馬肉混充牛
義媒：美監控教宗通訊
俄媒：北約施壓 土耳其購中國導彈有變數
工人比研究生難找 兩岸都一樣
美牛含瘦肉精禁藥 半年6件
李進勇出線 雲縣藍綠對決成形
交保離開北檢 連惠心微笑揮手
連惠心250萬交保 云丰生技二人聲押
油品疑雲未退 味全泰山臉綠
查廠當成下架 衛福部搞烏龍公文
解放軍宣傳片 批美顛覆中國
4G六家標得1186.5億元 比底價多出827億
Q3經濟成長大不如預期 全年保二堪憂
美國承諾 不監聽聯合國通訊
黃天才90歲 寫張大千人生
圓仔銳利小爪子 保育員怕怕
紅襪勇奪隊史第8座世界冠軍
櫃買中心赴新加坡 推動海外企業來台上(興)櫃
國內、外快捷郵件 簡訊服務
NBA戰神艾佛森 76人主場引退
證交所11/21起舉辦3場 國內上市公司業績發表會
高港隧道築港功臣 要與南部民眾見面囉!
中國古典文學 紅樓夢十二金釵典藏冊
土銀統籌主辦慶陽公司聯貸案 完成簽約儀式
只有遠傳 提供民眾上網速度又快又穩的體驗
體育課好好玩 創意徵選活動開跑囉！
和泰汽車連續第七年榮獲壹週刊「服務第一大獎」第一名
美國白人優越感霸氣 始終存在
五星級《尾牙春酒宴》澎湃上宴
台水公司說明有關前經理蘇ΟΟ涉收賄遭判刑案
證交所簡立忠副總經理 分享內部控制案例
綠爆府採購華為行動網卡 總統府下令更換
台中警方破獲犯罪集團 詐大陸民眾565萬
富味鄉混油8天起訴 再創紀錄
郭董：鴻海11月全面調薪
台灣六度舉辦 國際品管圈大會注入心動能
欠稅裁量過當 限制出境淪為「擄人勒索」
花蓮6.3級地震 相當1.4顆原子彈的威力
桃機天花板掉落 桃民眾困電梯
鼓舞人心 傳播愛與和平
作曲家顏名秀將在柏林介紹作品
美情報官：監聽友邦須白宮點頭
37件可疑油品 3件來自北市
歐巴馬不曉監聽 前官員指可笑
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
聯合國：美國保證未來不監控
傳美NSA駭進雅虎谷歌數據中心
美QE延縮 維持850億美元
美攔截數據 傳雅虎谷歌都受害
支持經濟成長 Fed維持振興計畫
蕭敬騰案 警方尋獲作案機車
待經濟回神 Fed不縮QE
威力纖案 檢方聲押兩人
臉書第3季淨利4.25億美元
又是煞車 賓利藍寶堅尼召修
才中千萬 美男子又中百萬樂透
美：人民幣幣值依然低估
台灣電影櫥窗 聖地牙哥熱映
巴西家庭補助款實施10年
謝淑薇：與彭帥搭檔默契佳
遊民多 里約逾5千人露宿街頭
到紐約 滿21歲才能買香菸
米蘭餐飲設備展 13萬人參觀
促經濟交流 義經貿團將訪台
法外長：習近平3月訪法
第一線上半年營收增3成
中華電服務 獲綠色典範獎
行動廣告加持 臉書財報超標
墨西哥成衣銷陸 成長快速
甘比亞觀光旅遊教師赴台受訓
美稱人幣低估 未指陸操縱貨幣
阿根廷僑界辦國慶盃高球賽
教宗布道 淘氣男童抱大腿
火箭開幕戰 林書豪打替補
大台北山區宜花 防局部大雨
明年資本支出 蘋果砸110億
諾基亞在英控侵權 宏達電吞敗
美財政協商 掀加稅口水戰
藉SiP 日月光獲更大市場
阿根廷地區舉行僑務座談
火箭開季首戰 林書豪沒先發
摩根台灣投資人指數連3季下滑
婦聯會贈巴拉圭監獄清潔用品
創波段新高 台股整理機率大
P-3C接機典禮 馬總統主持
第3季經濟成長概估1.58%
三國手機遊戲 無雙萌將傳封測
新聞規範英女王批准 媒體不滿
林亞若父母搭機前往艾麗絲泉
漫畫之國比利時 就愛反英雄
林書豪未先發 首節替補飆三分
台股開盤下跌27.3點
湯繼仁出席哥倫比亞文化活動
樂高擬在南韓建東亞首座樂園
蘋果賺很大 超過對手總合
保羅沃克玩命車手 飆車來真的
駐韓外交官5年犯罪48件
經濟趨緩 陸4大銀行壞帳激增
霍華德半場17籃板 火箭領先
總統：P-3C強化偵搜反潛
經濟不保 財長：要齊努力
英判侵權諾基亞 宏達電：再上訴
聽眾心不在焉 歐巴馬轉聊紅襪
展望保守 聯電股價走低
陸整頓電視購物廣告 晚間禁播
查黑油 公平會配合調查
合成領導探視照 皖地方官道歉
美投資論壇 台企業高度參與
台灣援贈宏國婦女診所落成啟用
傳美在台設監聽站 府：瞭解中
4G標金可一次繳清 補短差
經濟復甦 希臘股市全球最佳
蕭敬騰案 警鎖定涉案人
新台幣早盤走升
轉盈期望落空 旺宏股價挫
豪華連線成功 火箭3節續領先
呂秀蓮：沒排擠柯文哲
主持集體學習 習高規格談住房
人質事件 港府：未達協議
美：是否政治對話 兩岸決定
善用退輔資源 退役軍人變校長
臉書克制刊廣告 營收恐失動能
僑委會APP 陳士魁允檢討
港占中發起人暫停赴台交流
被迫搬遷 軍營居民陳情
金溥聰宴台代表 籲談投資協定
OGX提破產 巴西前首富隕落
澳洲內陸荒漠 美麗中暗藏危機
高盛降評正新 目標價64元
曾虛白暨台達獎下午揭曉
核廢料貯存 蔡春鴻：不預設立場
大陸近期天然氣供應困難
長華現增定價 折價逾12%
期達標 任天堂盼年底銷售噴出
大廠油疑慮不明 上下架亂一片
越籍女會客 衛生紙盒藏香菸
陸最高法：審判獨立非司法獨立
僑界赴大陸國慶 僑委會：少數
4G落幕 外資：群雄競爭加劇
安倍踢鐵板 日薪資續下滑
越美防務政策對話 加強合作
出口差 Q3經濟成長低於2%
偏鄉買劣油 東縣提供視訊求助
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
華南產投資神州汽車保險
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
盤下震盪 台股5日線有撐
魔獸狂抓籃板 火箭開季勝
4G大戰終了 電信股解放
紅襪殲滅紅雀 世界大賽封王
追槍案真相 呂盼與連勝文聯手
彰縣追待查油 查驗泰山2油品
證交所11月3場業績發表會
慶祝榮民節 退輔會表揚楷模
楊秋興母喪 總統副總統弔唁
台股逢高調節 紡織股小紅
夏養魚冬收棗 黃武東兩棲農民
槓上艾康 債王允捐身家
火箭新季奪勝 5人得分兩位數
泰山：有信心 名單不會有泰山
十億追殺令入圍 高鐵登坎城
中部以北沿海及外島 強風特報
外交部交涉 蘋果地圖正名台灣
常被訴願成功 公平會挨批
全球最有權力人物 習近平第3
警偵破詐騙陸民集團 逮7嫌
盧貝松桃機取景 過程保密
台商：服貿有利 但機會易逝
蕭敬騰遭襲案 警採證犯案機車
夏威夷飛人建功 紅襪主場登基
食安亂 消基會要衛福部長下台
設食品消保中心 政院樂觀其成
泰山：不會申請國賠
進口油可疑 原產國證明助釐清
廢油變生質柴油 成大提新技術
高中英聽考試 3人抱鴨蛋
陸婦想留台 強塞錢行賄緩刑
組改影響 核四監委會開會不足
救國團學習中心 低收戶免學費
曾永權肯定志工為社會安定力量
總統登P-3C 肯定性能比讚
學者：今年GDP保2%難
中市辦聽書講座 提供勞工閱讀
軍審法修正前賭博 檢方不起訴
桃市電子工廠火警 無人傷亡
維護資安 府換掉華為網卡
智慧機出貨 研調估今年增3成
衛福部烏龍公文 江揆無法原諒
反潛 P-3C將取代S-2T
溫家寶談教育 陸新書出版
陸智慧機成長強 Q3增2成
威力纖案2人飭回 北檢提抗告
咖啡包安毒隨身 警識破揪毒蟲
久裕上櫃 盤中漲38%
37油品 北市盼業者自主停售
台灣同志大遊行啟發泰國
拼經濟 日銀維持刺激計畫規模
北市府徵人 待遇33K以上
國際綠色產品展 明年台北登場
阿一鮑魚糾紛 王世均判刑3月
英特爾傳擬退出網路電視
加速進軍行動搜尋 百度忙併購
東協博覽會 台廠商笑納商機
國安官員：不贊成美監聽站設台
高中英聽 研議報考不限年級
預售屋紅單 公平會也盯上
海大聯盟基海職 提升教學效益
全代會要丟鞋 警方現場蒐證
華航首航威海 迎跨年看曙光
吉林地震連兩起 黑龍江也搖
烏龍公文 江揆指示檢討懲處
兩岸改善 總統：國防不鬆懈
假公安騙對岸 中市警逮7嫌
國泰金除權 法說撐腰邁向填權
粵港澳自貿區 傳獲原則性同意
丟鞋案開庭 陳為廷夾腳拖應訊
日銀維持刺激 致力擺脫通縮
涉詐領眷改拆遷補償 少校聲押
3歲男童肛門菜花 疑公廁傳染
港大：關閉市場可減禽流感風險
葉匡時赴中市視察交通建設
經商容易度排名 江揆促檢討
連惠心出庭精神差 因感冒吃藥
台商：服貿提升台灣經濟動能
台男大陸寄機具至澳 藏毒遭逮
紅襪稱霸世界大賽 老爹MVP
企業送偏鄉童吃牛排 看昆蟲展
袁健生眼疾開刀 立院備詢請假
綠色產業商機 2020年翻倍
台股收盤跌15點
美元弱勢 台幣午升7.5分
探病失言 南市教育局長挨批
投顧：美政府停擺 傷經濟
都市賞侯鳥 一探大安森林公園
11月台指期跌13點
高檔整理 台股跌15點
綠委批府政爭 楊進添否認
日月光後市 外資不同調
涉行賄員警卻A錢 前記者遭訴
蘋果手機限售價案 近期有結果
食安稽查 江揆盼地方共同執行
國衛院研發3疫苗 待產學合作
陝西房姐案二審 維持原判
11月電子期跌金融期漲
稅收增 美預算赤字創5年低
高鐵超級早鳥 擬每週5萬座位
獵保育龜賣對岸 2男遭起訴
消防員拒過勞案開庭 勞團聲援
大立光累計EPS46.26元
關中談食安 鼓勵文官積極任事
財長：4G標金不可專款專用
涉恐嚇取財 中市破暴力集團
替代役別 新增產業訓儲替代役
南投溫泉季 人氣正妹代言PK
男涉詐老本 老翁盼從重量刑
早知道？ 泰山事前空單爆增
矽品前3季每股賺1.17元
新電動單車馬達 助輕鬆上下坡
微型創業鳳凰案例 江揆促宣導
中共三中全 政改目標長期執政
自行車轉型經驗 江揆促複製
台股月線連2紅 唯量是問
樊祥麟：盼新聞從業者莫忘初衷
三大法人買超台股41億元
大立光Q3每股賺17.3元
配合公司寫手 未來恐也會被罰
台灣大法說 兩大成長動能強
金馬50嘉賓 蔡琴唱5首歌
宸鴻Q3每股賺3.06元
懸浮微粒高 中市議員要求監測
台達能源獎 攜手媒體關注環境
高市消防隊員爭加班費等權益
全年GDP保2 經部：有信心
導遊領隊考試 11/26報名
彰縣罰大統18.5億用於賠償
疑由愛生恨 高市男殺傷男
懷孕及產後女公務員 可換工作
台澳能礦合作 促策略夥伴關係
國壽投報率 金融海嘯以來新高
大立光：營收一路成長到11月
北市檢測公車電磁波 籲民安心
海生館綠建築 11月起試營運
宸鴻：平潭新廠量產延後
盧貝松桃機取景 臨演穿梭逼真
新台幣收升2分
林文伯：Q4半導體需求不確定
曾虛白新聞獎 遠見東森獲獎
核管法第9條修正 送黨團協商
群創Q3每股盈餘0.08元
黃色小鴨遙控車 可用意念操控
童軍陪伴出遊 獨居老人樂開懷
沈世宏盼媒體傳播正確環保認知
淡大學舍 新光人壽得標
本土語言納國中必選 教長支持
陸監察部二輪巡視 找老虎蒼蠅
換新執行長 若水改DNA
P-3C換訓 女飛官期待
富味鄉混油案 起訴陳文南兄弟
查純油大廠全過關 進口要證明
大聯大前3季每股賺2.26元
兩岸核廢處置備忘錄 立委要看
太陽能板帶旺 夏普由虧轉盈
疑飲食障礙體重驟降 女童猝死
電視相機需求降 索尼砍財測
小小黃當機 從寬認定爭議扣款
Panasonic 提高財測
中市溫泉論壇 爭辦台灣好湯
環保署撤銷華碩聯合環保標章
101持續亮燈 助盧貝松拍片
硝酸桶傾倒 2外勞灼傷
新搭機安全宣導 維京走饒舌風
中信金併台壽 拍板
純油稽查大廠合格 小廠不純多
北市抽驗蛋品 2件不合格
大聯大Ｑ4業績估季減約1成
疑詐領眷改拆遷補償 少校羈押
監督團體：敘銷毀化武生產設備
富味鄉起訴6人 建請沒收3億
永康砲校遷建 第一階段動土
烏龍洩可疑油品 承辦主管調職
放沖天炮傷人 金警逮8男送辦
林文伯：明年封測產業可續成長
女子經營簽賭站 半年簽注逾億
榮民節 總統肯定對國家貢獻
11月農機用油漲幅補貼 續辦
上市公司 年底可突破800家
面板雙虎 Q4安排歲修
往生互助會 中市將納入管理
高市林園飄異味 學生提早下課
經濟數據弱 投信：復甦力不足
力成Q3每股賺0.51元
郵局快捷 恢復簡訊通知服務
大統求償 台東縣府助團體訴訟
車禍未送醫害命 議員代喊冤
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
嚇死人 萬聖節海邊現頭骨
桃園火警 地下室堆五金阻救災
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
巴黎迪士尼傳意外 男孩落水亡
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
紐國學瓷繪 徐瑞芬返國開展
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大陸學者：漢字簡化是瞎折騰
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘋果星巴克被批 陸：非對外商
歐洲央行臨時換匯 變永久資金
中信金併台壽 溢價9.79%
金門酒糟牛肉品嚐 遊客稱讚
港菲人質事件談判有進展
國安局：風傳媒捏造事實
4類大陸人士 可線上申請來台
衛福部烏龍公文 承辦主管調職
群創：友廠未提列反托辣斯罰金
油品標示不實 桃園縣府祭重罰
北韓：絕不會主動重啟六方會談
富味鄉混油案偵查大事紀
國三女生26公斤 猝死家中
房仲：十月房市交易量增1成
台灣大法說 獲利財測達標
GMP制度 經長促速檢討
新式防偽紙本居留證11月上路
美元弱 台幣收升2分
蔡康永挑大梁 影帝影后成搭檔
海碩盃女網 11月3日開賽
男女兵嬉鬧 陸軍開人評會懲戒
4G互踩地盤 台灣大遠傳協商
陸媒澄清粵港澳自貿區報導
葉匡時中部考察 藍綠民代拚場
宏觀電視預算 送朝野協商
王豫元捐款教廷 助墨災後重建
大廠合格 通路研議重新上架
因應業務量增 北市影委會搬家
化武生產設備 敘已依約銷毀
管中閔：落實自經區 引進活水
TMT案 中小企業逾期放款增
詐騙集團信風水 未還願先被逮
歐元區失業率 持平於歷史高點
烏龍公文懲處 政院：不許再犯
歐元區通膨 近4年來新低
新制實施 已無假醫美真逃跑
食安危機 管中閔籲企業重聲望
非基因改造 嘉大研發大豆優格
蛋襲縣府 7人應訊：只是抗議
巴克萊下修台灣GDP預估
味全：健康廚房橄欖油恢復上架
今年保2% 經建會有信心
純油不純 小廠多摻大豆油
金門服務專線獲金獎 縣長表揚
美津濃馬拉松 11/1報名
力成資本支出維持80億
電子書商機 台灣大搶賣地獄
利用美澳使館監聽 陸要美解釋
加州反狗仔法 保障小孩隱私
罰大統18.5億 限30天繳
狗仔與明星 鬥智又鬥力
威盛長飛合作搶攻光纖纜線市場
3款黑麻油混很大 還套色加黑
施振榮提社會企業法治精神
志聖前3季 每股賺1.5元
未去連家密商 李德維澄清報導
槍殺小隊長 毒犯李國麟判無期
太陽系外行星 測得質量似地球
標示不符 屏東2油品下架
胡志強：相信台中沒有黑心商人
新壽砸18億 標得淡江學舍案
鶯歌凶殺案 3越南外勞羈押
不給糖就搗蛋 學童扮裝踩街
明倫國小廢校 擬設創造力學園
金馬獎生日 歷屆得獎者獻祝福
陸委會：主張維持現狀仍占多數
群創：明年Q1完成債務協商
吃太甜 350萬泰國人糖尿病
學者訪金門 催生重離子加速器
容器工廠硝酸外洩 外勞恐失明
李小琳穿17萬大衣 惹議
高齡友善藥局 長者用藥安心
迎戰4G 郭董：怕不公平競爭
烏龍公文案 監委調查
蕭萬長：標竿企業帶動台灣向上
少校涉詐領羈押 國防部配合偵辦
速擴版圖 中信人壽2年併2家
陸某副部長傳曾任美企推轉基因
女兒報到 林益全難掩喜悅
台企聯盼過服貿 王金平允努力
亞洲射箭賽 中華隊首金入袋
力旺前3季每股純益2.66元
歐元區9月失業率寫新高
陸民運人士：服貿損台灣利益
開平一日夜市 學生當頭家
宴席退訂期太短 餐飲退席爆增
性騷擾下屬 前捷運副站長判刑
王家人入獄 王令麟盼平和憤怒
客死荒漠 林亞若一生公益冒險
中信金併東京之星 進軍日本
陸研究：南蠻不蠻 有高度文明
李紀珠：協助資金導入文創產業
助孕金鏟搶手 新北放送拚生育
創傑降上櫃前公開承銷現增價
張惠妹牽手做公益 助弱勢兒童
國中生手抖不停 南市擴大查
單側耳悶 留心鼻咽癌警訊
香麻油攙大豆油 淡水業者遭罰
股市三箭 金管會：價漲量增
華碩第3季每股賺6.65元
北市百貨安檢 查獲兩業者違規
標竿企業獎 7產業龍頭易主
奪4G 郭台銘：加薪配股留人
價差縮 豐興Q3營收獲利減
花蓮6.2地震 北台感受強烈
嘉義2油品不純 疑共用設備
花蓮6.3地震 台北感受強烈
呂炳宏不起訴再議案 高檢駁回
阿里巴巴大陸搶人 年薪多兩倍
陸國防部：中印防務協議助和平
保障職災勞工 擬加強家庭重建
台灣大獲最佳標竿企業
花蓮規模6.3地震 全台有感
花蓮6.3地震 國軍待命
有感地震 江宜樺急回政院因應
花蓮強震 江揆回行政院坐鎮
環保標章撤 華碩：不影響營運
有感地震 台北捷運無災情
油安行動 擴大稽查架上油品
地牛翻身 聯電：影響有限
震度明顯 桃機接駁電車停駛
地牛翻身 竹科廠商無損害通報
花蓮地震 網友臉書報平安
新北地震強烈搖晃 汐止電梯受困
不滿網媒政策 駭客威脅星國
為未來卡位 西班牙幼童學中文
股神滿手現金 併購蓄勢待發
歐元走升 萬事達卡獲利超標
禁化武組織封存敘國所有化武
高鐵跳電7分鐘 2列次延誤
陸：對日干擾演習已提嚴正交涉
曼谷反特赦集會恐拖長
花蓮地震 中華電：設備正常
4G得標總價 NCC：歸國庫
地震全台有感 民眾感受搖晃
花蓮強震 台電：供電正常
詐醫療廢棄物清除費 金檢起訴
今彩539開獎
花蓮地震 全台今年來第2大
陸稱天安門撞車恐攻 維族駁斥
地震搖晃大 五股汐止電梯受困
大馬官方：暫無富味鄉油品紀錄
連環爆要犯尿遁 印度當局尷尬
傳台北設點監聽 AIT不評論
威力彩開獎
花蓮地震 南投搖得厲害
法擬廢娼 有人請願維護嫖妓權
6.6強震襲東台灣
傳遭美國監聽 大馬政府調查
地牛翻身 工業區暫無災損
陸：公開核潛艇部隊 無關局勢
高速公路和蘇花公路無狀況
林文伯盼明年毛利率達25%
地震 花蓮老婦跌倒骨折送醫
有感地震 台北市無傷亡
蕭敬騰返台 盼釐真相保安全
提煉報酬減 埃克森美孚獲利降
有效防幫派犯罪 江宜樺促修法
地震 台鐵部分路段短暫停駛
花蓮強震 江宜樺致電總統報告
彰化ADT高球賽 兩台將領先
國碩Q4毛利可望轉正
賞古亭花海 打卡按讚送盆花
花蓮強震 國防部：尚未傳災情
花蓮地震 高捷停40秒
陸：不應戴有色眼鏡盯武器出口
花蓮地震 教部要求中小學清查
美初申失業救濟 減1萬人
花蓮強震 蘇花公路暫無災情
地震 日月光矽品正常營運
地震 新北救出受困電梯民眾
地牛翻身 台積電：生產無影響
盼潑糞男出面 蕭敬騰：會原諒
靈媒：黛妃憂凱特產後快速瘦身
規模6以上地震 今年變多
服貿卡關 藍委建議增正面論述
美全球監聽 陸：已要求美解釋
未來2週嚴防規模5以上餘震
地牛翻身 鴻海正常
花蓮地震 證交所無災損
花蓮地震 北市搖晃逾1分鐘
有感地震 江揆因應立委稱無險
宸鴻Q4恐營收增獲利降
地震 友達：多數產線影響不大
秀eTag卡 享近千商家折扣
吸引外資 歐巴馬整合聯邦力量
陳永洲記者證吊銷 整頓新快報
芝加哥PMI 創兩年半新高
地震 全台1傷8人受困電梯
花蓮地震 全台水庫初勘無異狀
萬聖夜殭屍鬧 菲辨活動助災民
威力彩 頭獎槓龜
地震 101阻尼器擺幅正常
曾虛白暨台達獎揭曉
為BIA熱身 台產官華府座談
陸：攻擊民族宗教政策別有用心
花蓮地震 學者：花東應注意
花蓮地震 2小時餘震10次
有感地震 總統促保護國人安全
今彩539 頭獎 1注中獎
尼日沙漠 發現92具移民屍體
推新移民教育 需要家庭支持
李承勳接任和信雲端CEO
台南大億麗緻 新品麵包上市
發明家的 壓箱寶特展
勿忘先民血淚絕對要重視 台灣光復節
上(興)櫃公司應辦事項宣導說明會 獲得熱烈迴響
中華電信與日本伊藤忠商事(ITOCHU)及Benefit-one株式會社將合資經營「企業員工福利之電子商務」業務
近距離目睹圓仔可愛身影 就在中華電信MOD！
投資人借券宣導 說明會
ETF動畫徵選活動 趕緊報名唷
外界報導「談文創 李紀珠：別當阻礙型政府」
土銀 保經開業營運
遠傳e書城 萬聖節「恐怖」推薦 《極地惡靈》《漫畫稻川淳二怪談》
台灣人壽宣布加入中信金控
HOLA「冬日。幸福」 提倡保暖生活美學 推薦暖心好物
各項交通營運持續成長 酒駕肇事明顯下降
中華電信公布 102年第三季營運成果
放寬證券商辦理有價證券借貸業務收受外幣擔保品用途與限額
龍鳳呈祥郵票
雙輪傳騎 自行車郵票特展
臺灣自行車道郵票
證交所出席第13屆國際公司 治理會議
海峽光纜一號 中華電信正式啟用
華航2014年月曆發表 歷年月曆松山文創周末展出
美官員：台是美重要TISA夥伴
美經濟變遷 歡迎外資創造就業
查威力纖製作過程 漏夜問共犯
花蓮餘震 最大芮氏規模4.8
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
沃爾瑪進美貨 美國製造成熱門
連勝文出席美國論壇 不談政治
發展中國家吸外資 中美洲竄起
加市長吸毒疑案 警方查獲影片
准建最高摩天輪 紐約盼助吸客
羅馬競技場自焚 敘男嚇壞遊客
美官員證實 以色列攻擊敘利亞
以空襲敘境 目標疑為俄製飛彈
美股收黑 10月表現穩健
梅克爾遭竊聽 傳史諾登願協查
吸毒影片露相 多倫多市長拒辭
舞袍換白袍 林智文從醫救人
赴比利時打工 不會法語難謀職
法總統挺富人稅 球員罷踢抗議
法媒：盧貝松受夠台灣狗仔
投顧：歐股復甦行情可期
10月境外基金走揚
趕小鴨風潮 券商講座免費送
矽品2.5D 盼明年Q1量產
智原第3季每股稅前賺0.6元
統一證募230萬 助貧童就學
和信雲端執行長 李承勳接任
史諾登願為德調查監聽作證
天鉞電第3季稅後盈餘創新高
櫻花前3季獲利年增5成
傳美曾竊聽IMF和世銀總部
天香樓進百貨 迷你版擬攻車站
中鋼耐蝕鎳基超合金 應用廣泛
疑吸毒 多倫多市長無意辭職
外資看多量能增 多頭訊號加強
同欣電第3季每股賺3.16元
萬聖節南瓜藏毒 加國機場破獲
高頻寬120M方案 降價
中颱柯羅莎帶水氣 迎風面有雨
花蓮餘震不停 一晚震60次
亞幣標普相關係數攀 升勢可期
谷歌N5報到 搭最新版安卓
禾伸堂減資新股上市買賣
陸新法 代言不實廣告連坐受罰
新業者拚4G 外資猜買威寶
本土語言教師 5年內通過認證
台股開盤漲24.41點
馬總統參加早餐會 為台灣祈福
台植病專家考察瓜國咖啡樹病害
富味鄉：3億元未考量營運成本
雲門40年 池上稻田舞稻禾
中華電攜手日商 拚電子商務
iPad Air 大陸開售
總統出席祈禱早餐會 民眾舉牌
全球股市續揚 超越債市商品
凌陽Q3可望獲利 連2季賺錢
甲骨文CEO薪酬 股東打回票
炸彈威脅 美班機緊急降落
義隆Q3營益率降 獲利減4成
澳洲疑助美監聽 印尼召澳大使
盧貝松偕妻 下午正式見媒體
葉匡時：震後加強巡路目前正常
總統為台灣祈福 愛我們的家
沒驚喜 大立光紅翻黑
傳歐巴馬曾考慮搭檔希拉蕊競選
蕭敬騰案 警約談另1名涉案人
Q4虧損疑慮 宸鴻跳空跌停
炸彈威脅 美班機轉降鳳凰城
馮紹峰聽媽媽的話 不接演反派
美放低身段招商 爭資金拚就業
港生中文差 電影用語當古語
今年獲利看佳 禾伸堂觸漲停
黃色小鴨充氣爆 鴨身躺水面
薩中華民國學校慶雙十暨校慶
網羅王建民 軟銀鷹請出王貞治
新台幣盤初 升逾3分
陸下調油價 降幅不大
南科華亞科：地震不影響營運
油品擴大稽查 啟動油安行動
陸官方PMI 創一年半新高
黃小鴨消氣躺水面 暫停參觀
Q4毛利率保守 力成觸跌停
李新穎拜會薩爾瓦多國會議長
苗縣三合院火警 疑地震引發
台灣10月PMI51.6 下滑
人民幣兌美元中間價 連5貶
男子出資販毒 沒賺到反吃官司
Q4半導體需求不穩 矽品走弱
美國務卿首度承認 監控太過火
廣東地下賭場日淨利數百萬
黃世銘涉洩密案 北檢將說明
陸PMI連4升 18個月新高
美眾議院台灣連線主席卡特訪華
紅單交易 張盛和籲核實申報
食品安全 朝野立委同關心
萬聖節別搗蛋 歐巴馬發糖果
金商獎 王應傑獲年度優良商人
投顧估群創第4季小賺
圓兒時夢 消防員轉行當警察
吳中書：保2%可能性不高
10月北京 一半日子霧霾天
製造商：黃色小鴨一定能修復
三星入門機攻台 不到五千
無薪假 微幅增42家2千餘人
共諜色誘案 林永樂：沒聽說
平板滿意度PK 三星首贏蘋果
韓元創1週最大貶幅 QE疑慮
供應鏈報價全漲 太陽能逆勢紅
花蓮地震 7校損1生墜樓輕傷
北韓軍紀 嚴重鬆懈
吳志揚：向高雄市借黃色小鴨
實價登錄受罰 1年近百件
FAA：機上可望不用再關手機
跌破10日線 8400保衛戰
烏日公墓火燒車 發現1焦屍
Q3營益率創高 同欣電走堅
加州女戴谷歌眼鏡開車 接傳票
疑遭監聽 印民眾對美不滿
越人口9千萬 居世界第14
台赴美免簽週年 馬啟思祝賀
Q4營運不差 瑞昱逆勢揚
回應民怨 總統：聽到了正在改
洩密總統案 北檢起訴黃世銘
日本否認干擾大陸演習
語言治療助院生 績優役男獲獎
需求弱 巴克萊降廣達和碩評等
陸百城房價 連漲17個月
祈禱早餐會 總統籲顯家庭價值
追查劣質油 台東聯合稽查
江揆關切 花蓮地震後防災措施
洩密案 北檢起訴黃世銘
年終賽奪冠 謝淑薇分享榮耀
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
IMF挺美國 轟德出口政策
大陸殺醫事件 李克強也關注
中央氣象局 明天白天天氣預報
綠色產業展 環保署推廣綠生活
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
推廣小琉球 邀你與海龜賽跑
推食在安心 胡志強頒發認證
Nexus 5 亞洲月中開賣
下週油價預估持平 柴油微調
桃園縣府：運送備用小鴨到場
曼寧想變性 不惜再上法院
食安問題 魏應交：要有良心
總統：服貿非為政黨 是為未來
桃園鴨破 擬借高雄鴨3日進場
人行注資 貨市利率降至1週低
苗縣油安稽查 未發現違規
通緝犯躲警察 跳河仍被逮
花蓮地震 42校輕微災損
綠屏東縣長初選 潘孟安勝出
南韓10月出口逾5百億美元
黃世銘遭訴 涉洩密案大事記
軍審配套付委 1985續關注
陳飛龍：做好食安先增百倍人力
黃色小鴨爆 瞬間變煎蛋
野村看壞中信金 目標價18元
大統沙茶醬 初步檢驗項合格
黃世銘遭訴 司改會肯定北檢
潘石屹獲聘北京法院監督員
陽岱鋼台中練球 帥氣破表
黃色小鴨瞬間爆 無人受傷
桃小鴨瞬間爆 將借高雄小鴨
十月PMI跌 電子光學表現差
黃世銘遭訴 陳守煌不評論
出借小鴨 高市府：情義相挺
修海關進口稅則 擬5日處理
美新書：歐巴馬怕應酬柯林頓
標4G結果 魏應交：滿意
角逐屏縣長 綠月中提名潘孟安
華航月曆亮相 凸顯文創特色
潘孟安接班準備早 基層紮實
友達：震後所有機台均已復歸
桃園高雄積極協調 商借黃小鴨
南投縣稽查油品 5合格2待驗
圓仔網路直播 下午4時萌登場
陸官方PMI超預期 穩中向好
僑胞連署呼籲台灣民主不能倒退
王金平：相信也尊重司法
嘉義2油品不純 檢方查緝
油安行動 新北鎖定雜糧行
南韓擬購美全球之鷹
全代會陳情區 中市警決定不設
黃世銘遭起訴 政院：尊重司法
陳飛龍：食安要從源頭把關
台美服務業會議 籲簽投保協議
頭髮遭裁切機捲入 女員工送醫
國家祈禱早餐會 倡提高生育率
中信金併購 董事長親撫軍心
州歧視軍人同性配偶 美防長批
桃高小鴨身型同 抗風力不同
屏東縣長 國民黨可能推蘇清泉
油品擴大稽查 買食用油看標示
新聞轉設計 台妹南非助巫醫
北檢：黃世銘洩密 陷總統不義
星國研擬成立國際調解中心
中小學用問題油 台南市擬求償
盤整 新台幣午升4.3分
洪秀柱：法律人應會抉擇去留
民調輸 蘇震清：是團結開始
潘孟安：打造安居樂業屏東
樹林陸橋延伸線 啟用縮短車程
警破仿冒知名服飾 侵權達千萬
宸鴻目標價 大摩砍到125元
谷歌被告侵權 宏達電也上榜
法總統主廚退休 大爆總統食癖
北檢：4大理由起訴黃世銘
江宜樺：加大力道 讓經濟好轉
王令麟發監 鞠躬向社會致歉
澎湖訪團拜會駐洛杉磯辦事處
勞工促加薪 印政府：最多2成
萬聖節 美零售店給糖給禮物
棉酚再檢驗 食藥署：仍未檢出
黃世銘遭起訴 總統府尊重司法
日否認干擾陸演習 提議設熱線
投信：突破整理需千億量能
金門大學校慶 鄉親捐款回饋
首名遭訴總長 黃世銘面臨刑責
照顧身障 高市推5大福利政策
台南學生手抖不停 病因仍未明
韓節目抹黑台灣鯛 張花冠譴責
花蓮地震 全台水庫無異狀
金星將抵東大距 最佳觀測位置
研調：Q4品牌平板估增18%
雇主未給退休金 修法提高罰則
黃世銘：奉公守法 竟遭起訴
遠距處方 健康app正夯
初選勝出 潘孟安向蘇震清致意
台股收盤跌61.88點
美加州爾灣市長率團訪台
黃世銘：一審有罪就辭卸總長職
巴克萊估宏?Q3續虧
響應紙錢集中燒 北市突破千噸
藍尊重司法 綠要黃世銘下台
黃色小鴨筆芯耍寶 不變煎蛋
台股開高走低 收跌61點
母親癌逝前 挪威殺人魔懺悔
歡慶萬聖節 群魔攻占東京鐵塔
11月台指期跌36點
企業法說不佳 台股破8400
美公司告侵權 宏達電暫不評論
黃世銘搬憲法脫罪 檢方不採信
令狐榮達拜會聖地牙哥政學界
三國策略手機遊戲 在台推出
聯發科前3季每股賺14.08元
11月電子金融期都跌
動能漸失 日股吊車尾
皮皺電線瞬間爆 桃園小鴨多舛
火燒車 特斯拉10月大失血
涉跨海殺女友 醫師判11年
日俄會談 意在反制中國大陸
小鴨桃園消風 基隆將強化材質
台灣鯛負面報導 外交部關切
廣東多光棍 北京剩女多
美國中大西洋州議會領袖訪華
天安門恐攻 陸點名伊斯蘭組織
威力纖案 製藥副執行長收押
菲亡人節 華人掃墓緬懷先人
聯發科樂觀 估Q4季減5%內
高中英聽第二次考試 4日報名
聯發科智慧機晶片出貨逾2億套
匿名寫手 公平會擬視影響開罰
黃小鴨爆 桃縣盼2日對外開放
房地產第3季較上季價量俱穩
胡志強：合法集會及示威應尊重
美牛驗出違規 台養牛業盼重罰
黃給總統專案報告 成起訴鐵證
三大法人賣超台股8.2億元
監聽風波 楊榮宗鄭深元不起訴
台灣美食賽 墾丁凱撒優勝
外遇教唆殺夫 婦判無期定讞
移民署長訪港 演講台灣經驗
經典賽好投 日職猛追王建民
史嘉蕾：我去逛了夜市動物園
退輔會揭牌 強化退輔政策協調
盧貝松大讚：台灣拍攝團隊專業
艦隊長張鳳強 調後勤廠長
中信金ROE目標 設定15%
蘇貞昌：黃世銘應立即下台
黃停職與否 法部：不宜速決定
搭機不必關手機？空服員有疑慮
不滿星國網媒政策 駭客再出手
宜蘭新人古禮迎親 村民圍觀
促隧道通 土國官員：死給你看
小鴨消氣 桃縣長向民眾抱歉
廈門文博會 宜蘭館獲展示金獎
食安引恐慌 江宜樺致歉
敘特使：缺反對派 無和平會議
日職哈王建民 建仔大事記
小鴨要充氣 等東北季風減弱
保障油品安全 竹市持續稽查
電影交響音樂會 西螺大橋登場
學生手抖 醫師建議隔離後會好
興大實習商店 轉型歐風小屋
江宜樺：全力以赴拚保2％
抽血實驗針頭重覆用 老師丟差
高通創辦人 勉清大生重視創新
馬尼拉華僑義山 另類觀光景點
法務部：黃世銘未達停職標準
新台幣收貶 1.5分
韓節目抹黑台灣鯛魚 竹縣抗議
佛教團體獻愛心 捐贈復康巴士
傳組屏東選戰鐵三角 藍澄清
364天期定存單得標利率新低
花蓮地震 工業區無災情
中信銀Q4增提放款準備50億
盧貝松：從沒想過提早離開台灣
太座大壽 印度首富包飯店開趴
凌通前3季每股賺2.64元
油安行動稽查 63件標示不符
桃園水鴨變陸鴨 2日6時充氣
台灣宗教百景 雲林十處過初選
彰化縣查油安 未發現違規
俄媒：史諾登可在俄見德檢察官
台美關係佳 總統：非自我感覺
蒲亭將訪南韓 推進俄韓關係
王建民有美夢 家鄉溫情仍呼喚
桶裝瓦斯天然氣2日起漲價
金商獎頒獎 副總統籲建立商道
宜蘭油安行動 16件下架
評黨內對手 游錫(方方土)：經驗不足
免簽週年 單月訪美人數增3成
黃世銘遭起訴 江宜樺尊重司法
華航月曆 文創美學兼備
警破製毒工廠 查獲麻黃素原料
4C競賽團體獎 南臺科大奪得
大陸考察投資 彰警破詐欺案
花東公糧收購 12月16日止
Q3疲弱 張平沼籲朝野拚經濟
眾達今年出貨 年增近6成
染愛滋 15至24歲增加最快
樂活農業巴士 新社賞花便利行
本土登革出血熱 增第2例
郝：盧貝松劇組殺青 拍片愉快
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
大陸進口製毒原料 遇地震遭逮
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
華爾街日報：黎智英入股宏達電
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陳保基：要韓媒重新報導台灣鯛
檢警破詐騙集團 2主嫌收押
漢微科前3季每股賺8.41元
商總大位 王應傑：義不容辭
盧貝松拍片 台灣影人獲益多
抓烏賊車 首案檢舉人優先有效
花蓮地震 72校輕微災損
桃園水鴨變旱鴨 高雄小鴨應急
簡太郎：無意參選縣長或立委
熱心協助交管 竟是車禍肇事人
馮紹峰捨不得離台 感謝粉絲
亞洲各大城市 盧貝松鍾情台北
新北猴硐貓橋 獲頒金質獎
越陸貿易逆差日益擴大
RBS設壞帳銀行 料虧損嚴重
設熱島監測站 高市補助綠屋頂
阿里山取締超速 大貨車納入
放任砍樹遭批 朱立倫：已開罰
陳永洲事件 新快報社長遭免職
中華電：4G明年搶先開台
太搶錢 陸百公里路2百警執法
架上的都安全 高市稽查食油
年終賽奪冠 謝淑薇再拚球后
吉祥首航高雄 上海航班再增
2日鋒面接近 北部短暫雨
郵輪業開展 移民署望到港查驗
量縮盤整 新台幣收貶1.5分
雅加達明年工資漲幅拍板10%
傳黎智英買股 宏達電謝支持
美駐大馬大使：僅監聽恐怖分子
筆電面板價格 Q1可望落底
續查油品 2件不純沒有標示
稽查油品標示 雲林未見違規
菲亡人節 宵小出沒不安寧
工程會新主委 續推工程競爭力
男子經營網路簽賭 雇妹拉客
可成：對未來2季樂觀
林秀濤應訊時 也被監聽現譯
桃園樣品屋大火 無人傷亡
大統退費爭議 中市籲妥適處理
搭機用3C產品 可望解禁
南市查食用油 6件不合格
花蓮地震 金管會啟動應變機制
本周上市公司市值增0.62%
嬉呵唐從聖多才藝 創作型歌手
本周上市指數漲0.5%
烏魚子需求量大 烏魚卵標價高
韓節目詆毀台灣鯛 漁業署譴責
視察中市工程 蕭家淇允協助
台東查問題油 下架2萬多件
王令麟發監 收容人號2587
看見台灣 101點燈支持
軍人騎車受傷 判國賠上千萬元
影委會協助 盧貝松讚無價
林亞若預知死亡紀事 澳媒關注
學者：房市慎防泡沫
大統提賠償 現金土地10多億
中華電：4G將採分層收費
新北查油品 6項違規下架處罰
蔬菜油混2種以上 應標調合油
漁人碼頭情人塔重啟 安全自主
警破製毒集團 查出數千發彈頭
龍潭玻璃壓傷3工人 順利救出
大統案求償 彰縣府啟團體訴訟
基隆查油品標示 1件違規
手機大客戶 可成：按計畫進行
王建民落腳何處 4日返台明朗
員山淨水場施工 瑞芳5日停水
起訴黃世銘 朱立倫：司法進步
資策會與神通資科簽MOU
台灣鯛遭污名 雲縣府業者譴責
學生能源競賽 教育水到渠成
地震影響 太魯閣馬拉松縮賽程
江揆：曾勇夫請辭 非被逼退
中市議員質疑 下水道接管率低
台灣月啟航 讓港人感受台文化
南監受刑人逃獄 疑家庭因素
嘉縣食油稽查 12件標示不符
亞洲射箭賽 中華混雙摘銅
總統：拖延服貿協議是打擊產業
李沃士：金門可當台灣商品櫥窗
推電子商務 總統：速開放鬆綁
金九銀十 上海房市量價齊升
李登輝住院 取消行程
國泰：雙北房市兩樣情桃竹爆量
南部數位內容創作 工業局肯定
彰師大訪金 將與金大協助縣府
北檢：總統為接受秘密者無刑責
中傷台灣鯛 韓媒頻惹議
幸福不動產投資違規 遭罰
遲福林：陸應盡快推動實質轉型
華碩：產品優於環保標章標準
保育特有魚種 金門復育六千尾
北市稽查食油 1件標示不實
財測難看 索尼市值失血慘重
Zara老闆女兒 躍西女首富
台北跨年夜 浩角翔起搭雙姝
整頓新快報 孫璇接手社長
德盼聽史諾登洩密 拒予庇護
查進口油 連繫義大利西班牙
歐智庫：歐中摩擦訴諸投資協定
陸購原油 占伊拉克總量3成
滬自貿區金融細則 無時間表
李登輝住院 醫師：恢復中
北市行動乳房攝影車 前進職場
義大利國會外委會秘書長訪華
日俄高階會談 料聚焦安全合作
達輝送件申請登錄興櫃
今彩539開獎
AIT前主席逝世 外交部致哀
蕭敬騰案 警：至少4人涉案
鋒面接近 2日北部天氣不穩定
大樂透開獎
科嶠送件申請上櫃
公糧明年起收購特定28種稻
中華電兩岸海纜 全面啟動
台GDP估值 美林下修至2%
宣布併購 板信銀信用觀察負向
陸嚴查新聞敲詐及有償報導
淡福海纜 電信三雄核照啟用
食油不純 業者20萬元交保
勝華10月成長 來自平板觸控
新投資案 不影響華南產險評等
克紹箕裘 貝帥長子曼聯試訓
大馬稀土廠運作 如履薄冰
載洋蔥卡車司機遇害 印警破案
彰化ADT高球賽 劉又睿領先
傳AT&T動念 想吃下伏德風
台灣鯛 韓主管單位：照常進口
星南大播陣頭 發揚台灣生命力
通縮威脅 歐元區復甦之路顛簸
凱撒華國盃 陳宜殺進決賽
國際變性人選美 巴達雅登場
竹山瓦斯行氣爆 老闆灼傷
今彩539頭獎無人中獎
公款買賀年卡 中共嚴禁
索尼信評 穆迪恐砍到垃圾級
大樂透頭獎4注中獎
新iPad上市 反應不若往年熱烈
法偵探小說家德維利耶病逝
駐德代表處將舉辦氣候變遷座談
設計靈感 古又文：看漫畫來的
一日兩勝 東泰首進HBL預賽
德議員：史諾登願向美國會作證
美製造業擴張 兩年半來最快
海峽盃籃賽 達欣保持不敗
大排倒栽蔥女屍 疑車禍摔死
史諾登致函德國 籲國際支持
調高關稅 印度黃金銷售腰斬
靈巖山寺11/4日 七天水陸大法會
廢特偵 江揆：制度個案應分開
6尾全出 大樂透首見
呂秀蓮：我有信心打敗連勝文
據稱史諾登願返美 向國會作證
美Q4經濟成長 市場預測下修
黃世銘遭起訴 藍綠委都贊聲
簡太郎: 無意參選立委
民航局: 機艙內待機將開放通話
兩岸馬鞍山電子信息博覽會 盛大登場
洛城機場槍響 數百航班受影響
臺美投保協議 獲美方國會代表支持
福懋進口油提不出證明 認混油
藍全代會10日登場 馬王同排
高鐵土庫跳電 旅客疏運中
洛城機場槍擊 旅客滯機保安全
高鐵再出包 立委批漲價沒道理
愛滋研究 美科學家獲重大突破
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
洛城機場傳槍擊 緊急疏散人員
洛城機場槍響 傳至少兩人受傷
洛城機場槍擊事件 傳凶嫌斃命
洛城機場槍擊事件 數人受傷
洛城機場爆槍擊 凶嫌傳落網
洛城機場槍擊案 警逮唯一凶嫌
洛城機場槍擊案 傳安檢員喪生
洛城機場槍響 眾多航班受影響
機場槍擊 動機不明獨行客行凶
美國庫存激增 世界油價下挫
機場槍擊案 凶嫌傳為洛城居民
機場槍擊案 聯調局未排除恐攻
美無人機轟 斃巴國塔利班首腦
裙襬搖搖 明年辦曾雅妮邀請賽
高雄黃小鴨 清晨桃園充氣亮相
紀念陳納德 中華民國贈勳章
飛虎隊戰績 擴大紀念顯真義
洛城機場槍擊 似挑安檢員行凶
清晨萌樣再現 黃鴨桃園成旱鴨
護食品安全 義超市設實驗室
巴西佳麗贏得國際皇后小姐后冠
小孩才慶祝 比利時萬聖節退燒
聖保羅雙年展慶祝60年回顧
巴西累積貿易逆差創新高
財報利多 美股收紅
禁藥案 連勝文：盼別見獵心喜
高雄黃小鴨 桃園清晨充氣亮相
清晨萌樣再現 黃鴨桃園成旱鴨
鋒面接近 天氣不穩定
陸媒：天安襲擊準備四百升汽油
歐股挫跌 週線漲幅收斂
火箭戰小牛 林書豪首度先發
趙天麟抗黑心油 太座練品油功
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林書豪奮力抄截 倒地傳球
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供應攀升 紐油跌破95美元
駐巴使館參加巴拿馬環球義賣會
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洛杉磯機場槍擊 美男以身護妻
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洛城機場槍擊 流言終結者在場
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洛杉磯機場槍擊前 嫌父求助警
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學者：景氣不明 下半年難期待
殲20裸奔引圍觀 結果是模型
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