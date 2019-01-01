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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
代工偏高 中美晶9月營收弱
華立9月營收 年增22.4%
國是論壇聚焦倒閣 朝反野挺
李克強：保證南海航行自由
河內雙十國慶酒會 熱鬧溫馨
馬拉拉赴美演說 盼成巴國總理
北韓間諜 4成假冒逃北者
王郁琦：兩岸循序漸進正向發展
美債限危機 催生違約防火牆
胖達人案 小S北檢出庭
響應國際女童日 訂台灣女孩日
以牙還牙 近8成上班族奉還
投顧：歐股相對便宜
外資喊加碼上銀 上修目標價
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
陸女街頭拍裸照 網路瘋傳
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
電金點火 台股逼近今年新高
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
蕭萬長：印尼總統肯定台灣參與
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
eTag查餘額車道 兩處啟用
張志軍：兩岸只經不政無法持續
豐田擬讓車與車通訊 避免車禍
楊永明宣布不選基隆市長
尼加拉瓜通膨達4.11%
尬亞馬遜 阿里投資美物流公司
兩岸和平論壇 高育仁籲成常設
王郁琦：蕭習會沒討論馬習會
供過於求 合成膠再漲有限
聯詠傳獲亞馬遜平板電腦訂單
趕時髦 陸國務院開通微信微博
台日松山對飛 同名機場創首例
美可能違約 日投資人大賣外債
小S：偵查中不便多說
BDI重挫 航運股臉綠
朱立倫賀重陽 贈人瑞金戒指
疑施工不慎墜樓 工人昏迷
波蘭發明展 台43金世界第2
綠提倒閣 王金平召集協商
總統兩岸定位 蘇貞昌：不接受
頂新入101 挑戰世界級集團
遭批用電多 經部：用電逐年減
男3樓丟板凳 警消制伏送醫
港人菲國被殺 特首重申立場
木黴菌接種蔬菜 提升存活率
慶重陽 高鐵贈長者迷你按摩器
陸：美應速解決債務上限問題
高育仁：兩岸談政治需共同史觀
轉型獲利佳 毅嘉股價大漲
中油龍江路土地 4度招標
性侵表弟媳 秀保險套當戰利品
Q3亮麗 台積電創近3月新高
圓仔會走路 踏出生命的一小步
粵精神病患120萬 治療不足
學甲虱目魚季 推產業文化
馬習會議題 蕭：今年沒談到
政院：積極推提升女孩權益方案
NBA旋風襲台 林來瘋再起
楊永明：退出基隆市長選舉
關中：考試權獨立世界獨一無二
童振源：兩岸政治基礎不穩固
暴衝案 加州法院判豐田無過失
中市BRT 首輛實車上路測試
綠提倒閣 立院15日投票表決
台股漲 新台幣午升1.46角
韓財長：美日風險未破壞韓復甦
管中閔：自經區朝擴大檢討
火箭隊來台 林書豪樂當導遊
馬路突現大洞 疑工地施工造成
克火箭主場優勢 溜馬教練苦思
內政部：有效管理陸資投資旅館
農產品換高鐵 泰陸擬簽備忘錄
違規停車害命 賠2百萬獲緩刑
黑莓被裁員工 蘋果搶著要
蕭：貿易自由化是經濟成長指標
汐止5.2地震 新北震度2級
馬拉拉發豪語 要當總理救巴國
中市推合宜住宅 1坪12萬
疑感情糾紛 男子自焚身亡
投信：農曆年前都可偏多
作證後泛淚光 小S訊後請回
走出風災重創 海鱺專家再出發
台股收盤漲4.64點
需求轉冷 印福思獲利低於預期
副總統感謝國父留下無形資產
台積極參與APEC 印尼肯定
開高走平 台股小漲4.64點
談4G 魏應交：股東結構強大
初患阿茲海默 難辨花生醬味
女孩日 拔河員手繭展力與美
世衛：7年內淘汰水銀體溫計
傳阿里巴巴明年美國IPO
暴力陸漁民毆警 韓緝捕到案
女性碩博生 十年增7百分點
10月台指期漲23點
汐止地震規模逾5 大台北少見
10月電子金融期上漲
參加ICAO 總統謝友邦協助
小S人紅惹議 寫詞訴心境
王郁琦：總統兩岸定位始終如一
魔獸豪語 與隊友打造最強防守
防電梯事故 高市要大樓把關
天津東亞運 鄭竹玲獲銅牌
台股漲幅收斂 週線收黑
火箭像主場 伏格爾：盯林書豪
台灣女孩日 促進女性權益
下週油價 恐漲2至3角
泰北華裔學生 來台感恩之旅
立院第三度倒閣案 通過機會低
海巡屏東查偷渡 逮23越南人
樂在志工 新住民入選十大青年
吳榮義：台灣人對大陸仍有疑慮
要當兵 役男等不到兵單
李光前聖誕建醮 各界祭拜祈福
廣告代言多 小S為夫摔一跤
乳癌姊妹站起來 繪出美麗人生
電梯命案 疑煞車來令片問題
紀委會決議 柯案應由院會交付
倒閣案藍祭黨紀 綠指凌駕民意
三大法人買超台股27.8億元
國慶焰火落幕 竹市感謝志工
選9999結婚 老公仍劈腿
罵警屁踢仔 男判拘役
台灣女孩日 劉世芳鼓勵追夢
火箭來台 教練：林書豪說了算
計次錐拿發明獎 周俊三也參與
陸媒實習生報導 鴻海聲明澄清
NBA台北站 北市2地點直播
黑島青指遭拉扯受傷 警方澄清
監聽事件 法部將公布調查報告
陸反腐 外文局副局長遭調查
天兔吐2千噸漂流木 開放撿拾
環保署：同步履行公約減汞排放
疑與妻有染 男子殺人遭起訴
監聽事件 法部指特偵行政疏失
雲林農稼藝術 國際交流下鄉
新台幣收升5.8分
余克禮：兩岸領導人見面是必然
毆兒致死 二審判5年6月
愛瘋預約開跑 5S超夯
傳禁止化武組織獲諾貝爾和平獎
紀政蘇麗文 桃機行銷台灣
野村降評 華碩創2個月新低
防爆電氣設備 1成不合格
廣達9月營收 月增4.8%
開車衝進池塘 婦人溺斃
中市樹德山莊文物失竊 逮2嫌
新興市場貨幣貶 索尼獲利承壓
和平獎先揭曉 保密難道再破功
助精神病患就醫 2警消遭刀傷
展望新球季 溜馬力拚總冠軍
神級盔甲 美軍有望化身鋼鐵人
特偵監聽失誤 黃世銘送評鑑
國旗誤置 外交部：對方已更正
韓星NS允智訪台 嚴爵秀調酒
等新車 10月上旬車市淡
東亞運 男排4連勝晉級複賽
新婚夫妻理財 收入分3份
禁止化武組織獲諾貝爾和平獎
專注執著 自閉青年成清潔達人
豬腳節登場 陳保基籲共襄盛舉
諾貝爾和平獎 歷來獲獎組織
和碩9月大爆發 衝破千億大關
東亞運軟網 僅鄭竹玲獲銅
台中港經濟示範區 設工作小組
特工向國民黨求償 更一審敗訴
帛琉民眾來台就醫 讚新光奇蹟
黃色小鴨商品 桃縣1件不合格
華沙展亮眼 雲科大綠能車奪金
松山遇見松山 台日見證歷史
調查報告：特偵組烏龍監聽國會
駐希臘代表處舉辦雙十國慶酒會
陸學者：和平協議為馬習會鋪路
禁止化武組織在敘利亞銷毀化武
司徒文：兩岸發展牽動亞洲
消失半世紀 海端進倉祭再現
陸：2015年前談完RCEP
9月稅收增 今年短徵難免
阿嬤惜孫 發想光標尺得發明獎
市政路打通工程 蕭家淇允協助
營養午餐有蟑螂 廠商挨罰
法國民調 社群網站廣告顧人怨
張顯耀：兩岸應先強化政治互信
本週上市公司市值減0.14%
電子三展 商機5億美元
鼓勵長輩出門 便利遊路線出爐
中市社工不足 社會局允改善
菲觀光客創新高 台第7大來源
指東指西 研究：大象可能懂
中央氣象局 氣象報告
上市指數本周跌0.18%
越女改章戳日期入境 識破法辦
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
天兔蹂躪 南橫向陽至埡口坍方
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美僵局難解 全球財政首長示警
彰化2男童溺斃 卓伯源探家屬
陸：兩岸民間政治對話可以先行
中央氣象局 １週天氣預報
監聽涉違失 特偵組不予評論
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
菜價逐步回穩
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸：解決國際爭端應尊重當事國
東亞運男排教頭：一定要拿金牌
十鼓擊前進杜拜 史亞平授旗
台中運匠急載客 撞死單車客
逾65歲長者 重陽免費搭北捷
台幣29.49 八個半月新高
奪和平獎 禁止化武組織簡介
和平獎得主 廣泛努力摧毀化武
總統：兩岸班機每天增至95班
桃園環保攝影比賽 獎金16萬
陳奕迅領軍 音樂派對網路直播
昇恆昌徵才千人 238人應徵
若代言前知情 小S恐轉被告
調查報告：黃世銘未確實監督
IBMBA 呂志翔談國際觀
中華男籃輕取蒙古 全勝晉複賽
林書豪旋瘋 中市包場請學生看
李克強：陸願參與泰國高鐵建設
大馬高球賽次輪 曾雅妮48名
台灣女孩日 苗栗縣倡平權
張菲辦演唱會 門票只送不賣
醃頭案被告 陳佳富延押2個月
倒閣15日表決 綠將動員督陣
新光醫療深耕帛琉 建醫療雲
輕裂廠登陸 經部公告審查要點
群創擴大研發替代役徵才
法部：立院節費電話非首次監聽
桃猿爭冠 洪一中：不去想明天
王金平會韓友台人士 感謝交流
守備釣島 日本部署大巡邏船
移民署微電影 越南林志玲擔綱
張本渝卵實力 演藝圈掀波瀾
促拓出口 總統：貿易是生命線
兩岸紫金山峰會擬下月4日舉辦
非OPEC產油 明年可望銳增
焦點機構：禁止化武組織
英皇家郵政上市 股價飆38%
寵物施打狂犬病疫苗 北市稽查
結束第2季 陳偉殷14日返台
陸製日本腦炎疫苗 世衛首認可
我的瑪凱特旅程 墮胎東西差異
特偵曾打0972 0秒無接通
台灣的孝 凱道孝親洗腳締紀錄
台中市兩人瑞 長壽愛吃肉
大眾期貨擬解散 金管會同意
菲府：總統外交出擊成果豐碩
遊日迷路獲助 台灣旅客揪感心
宋版唐人絕句 日書店拍賣上億
宏?Q3營收 季增3.09%
小三通小貨船塞漁港 縣府清理
監錄0972電話光碟未經變造
國會電話有跡可循 特偵擺烏龍
民進黨提不信任案 15日記名表決
馬滿意度13.7% 國民黨支持者53.2%不滿意
WHO宣布 2020年前淘汰水銀溫度計
日媒建議 建立「亞太版北約」
行政疏失 黃世銘等送評鑑
台、日「松山對飛」 人親土親
討好中國 台聯告馬英九叛國罪
品嚐台灣原味 揭開部落神秘面紗
『尋根』尋出新移民之子自信
不只一次 特偵組監聽國會達14起
台聯: 這不是故意、什麼才是「故意監聽」?
85度C二代店 市場震撼彈
范姜泰基: 憲法清楚闡明「二岸分為自由地區與大陸地區」
萬人凱道孝親洗腳 創金氏紀錄
今彩539頭獎槓龜
把握空檔 林書豪去釣蝦
美少將行為不檢 將遭撤職
菲和平盃足球賽 中華旗開得勝
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
西西里外海船難 2百人落海
美逮捕巴基斯坦塔利班高層領袖
西西里外海難民船沉 50死
調高債限6週 歐巴馬願簽署
歐巴馬拒絕只調高舉債上限6周
猶他州政府出錢 國家公園重開
高雄港入LME 為台開新活路
債限僵局暫解有望 美股續漲
巴西代表處美食展推介台灣
美財政僵局似有解 金跌銅漲
台捐贈旅法會館3尊三太子
聰明收放狗鍊 捐法導盲犬協會
北部東部陰雨 中南部有陽光
桃機招考 月薪最高逾7萬
海平面上升 太平洋島國憂
美國會議員力挺台美洽簽BIA
美財政僵局現轉機 歐股收漲
紐約公園禁菸令 法院判違法
英政府規範要管 衝擊新聞自由
有台味 古裝偶像劇蘭陵王爆紅
從八爺到蘭陵王 馮紹峰人氣飆
加拿大9月份工作增失業率降
巴拿馬僑界慶雙十升國旗
姚明擋不住林來瘋 來台觀賽
無敵金剛成真 仿生人在美登場
台糖甄選工員 錄取率1.3%
非洲商機研討會 25日登場
沖水引爆馬桶 美工程師嚇破膽
台灣經貿團訪克羅埃西亞拓商機
大園今年土地交易 全國之冠
墊底取得狀元籤 象季後要重整
巴拉圭慶雙十國慶
北美產油料增 油價下跌
清朝乾屍 河南出土
新片全面鎖定 黑畫面聯想洪案
馬拉拉訪白宮 歐巴馬誇不停
劉德立參加巴國世界郵政日活動
電視背光源市場 明年恐衰退
攀能高山受傷 女登山客待援
李新穎參加墨國台灣公園揭幕
駐葡萄牙代表處舉行國慶酒會
蘇州電博會 台廠展智慧教室
坎培拉僑胞健走慶雙十
蒜頭糖廠 不產蒜頭
五分仔車 傳承記憶
副配天宮 媽祖收妖至今流傳
懸絲偶戲 地方風情傳承民俗
陸9月出口意外年減0.3%
推官田菱角 賴清德允助行銷
虧大了 陸火腿裡雞肉比豬肉多
張良任籲國際挺台參與氣候公約
非基改市集登場 體驗健康買菜
人質慘劇 港媒籲與菲律賓周旋
民調：南韓高中生為錢可坐牢
管線檢漏 前9月逾2千件
習八條重創紙螃蟹 量縮價跌
NBA史騰 獲台北榮譽市鑰
越革命英雄武元甲國喪莊嚴哀戚
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
雙北基宜花東 防豪雨大雨
法部定調監聽失誤 蘇貞昌批扯
地方出錢 美5州國家公園重開
高雄長青麻將賽 迫不及待開戰
台大團訪拉國 促雙邊醫療合作
布局車用 被動元件廠各有策略
總統盛讚慈祐宮 愛心滿人間
寫嚴制觸霉頭 嚇房東吃官司
成功嶺開放 女神龍跳傘吸睛
陸男子自鋸病腿 15分鐘了事
低於預期 陸9月出口負成長
台陸日大專生 義國學校切磋
國防部：募兵制非造成待役原因
寺廟逾萬座 內政部推宗教樂活
謝長廷：兩岸問題要讓而不退
駐西班牙代表處歡慶雙十國慶
國文師導正錯字 諧音招牌著手
談和平協議 兩岸學者迸火花
三峽工地運玻璃 4人墜樓送醫
印尼台灣教育展 參觀人數倍增
白衣天使減重有成 直逼20歲
史騰：林書豪締造NBA里程碑
東亞運女網 詹家姊妹進決賽
外資匯入 台幣週升0.04%
綠提倒閣 郝龍斌：不是好現象
新移民遭歧視 港平機會關注
詹家姊妹交手 不相讓
中堅企業遴選 最快12月頒獎
兩岸貿易熱 前三季增逾2成
空服魅力 有學生願休學有回鍋
薩格勒布大學舉辦中華民國講座
NBA台北賽 溜馬期中峰對決
東亞運網球 女雙也金包銀
大馬代表處慶雙十 盛大熱烈
綠華山會議 邀南方朔談民主化
22週年 環球科大推生命繪本
節能商品補助 強排熱水器最夯
萬聖節變裝 圓仔要當蝙蝠俠
網路查台北車站內動線 不迷路
追求純粹國學 陸狀元棄讀港大
駐哥倫比亞代表處歡慶雙十
防氣旋風暴 印度撤離30萬人
國民黨：蔡兩岸談話早就失言
數位電視傳輸 菲決採日規
NBA是否再來 史騰幽默允諾
紅襪對決老虎 牛棚戰力成關鍵
守離島 日擬設水陸兩棲團
拋磚引玉 慈祐宮再捐復康巴士
百貨週年慶第二波續打買千送百
環保祖孫籲廢核 推太陽能小鴨
陸獲印度頒獎 最佳旅遊推廣地
詹家姐妹鬩牆 妹妹混雙奪金
颱風百合襲菲國 至少釀5死
綠籲投廢票換閣揆 藍指不可能
超新星爆發 北一女搶先捕捉
台日松山火車站 締結姊妹站
駐聖國大使館國慶酒會冠蓋雲集
寧波油輪爆炸 7死1傷
餘三翰墨展 顯現書法創意巧思
難民冒險偷渡 地中海成墳場
天公不作美 耆老搭機尋根暫停
白眼的激勵 視障許清閔助貧
1萬元治1貧童 人生腳踏實地
農村飄書香 學童樂讀課外書
機器人大展雄風 闖關爬坡
校際室外拔河 景女輕鬆奪冠
重慶橋塌 多名工人失蹤
為記憶而走 樂活運動防失智
東亞運棒球 中華3比1領先韓
金馬50廣告 張曼玉揮灑風姿
李振昌見媒體 比投大聯盟緊張
宜蘭不老節 百名阿嬤圓婚紗夢
柯建銘澄清無關說 擬告法務部
捲入巨額賄賂案 李鵬女兒否認
達賴喇嘛：墨西哥之行為促人權
85度C加盟制轉換 3年完成
親子說故事 洪秀柱化身柱柱姐
海濤聲與弦樂共鳴 坑道音樂夯
大陸地方債 高不可攀
金門芋頭節 促銷農特產
台北溫泉季 扮裝遊行超吸睛
備戰台北賽 火箭溜馬練球
Win8.1上市 雙A衝業績
破獲海洛因K他命 市價30億
東亞運棒球 中華3比5敗韓
104原民運在南投 揭牌籌備
萬里蟹嘉年華 排隊搶好康
地方債風險大 陸擬設舉債上限
室外拔河 壽高景女國體傳佳績
85度C微電影 擦亮咖啡招牌
銀正雄支持馬總統 與綠軍對峙
談領導 胡志強；善意誠實誠懇
NBA關懷弱勢 來台獻愛心
遠東總舖師初賽 爭百萬參賽權
日菲戰略關係 安倍承諾加強
85度C二代店 營收要增3成
精拙雙藝茶器展 以茶會友
和平論壇 兩岸有交集有差異
埔里驚見無名屍骨 死因待查
餘姚淹水多日未退 民怒砸警車
粉紅三鐵 運動強化抗癌力
蒙古年輕媽媽 創俱樂部捍女權
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
外資匯入緩 台幣升勢似已告終
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
殉難40年 郵差完成最後任務
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
伍佰愛攝影 巨額底片錢不敢算
大馬高球賽3輪 曾雅妮59名
海大自行車可租借 師生受惠
桃客家文化節 萬人大合唱
成功嶺開放 神龍跳傘滿堂彩
前執行長：蘋果錢多應購大企業
運量破60億 北捷尋億載捷客
85度C在大陸採集中發展策略
李振昌打球初衷 只想賺錢養家
人瑞分享養生訣 最愛吃蟹腳
男嬰疑趴睡失心跳 急救未脫險
要錢不成 男子再狂毆老母
夜市魅力難擋 溜馬球星漏口風
日月潭音樂會 2.5萬人造訪
北韓：拒簽美所提互不侵犯條約
新店男子燒炭輕生 無生命跡象
15日東北季風強 低溫20度
幼時目睹父自殺 女唱歌拾自信
苦練 偏鄉學童展現學習成果
重陽前夕 總統讚嘉市人瑞養生
結縭50載 92對夫妻慶金婚
台灣大攜NBA 直播賽事
巴森斯掛保證 林書豪單身
兒子老婆同天生 吳尊暫不公開
萬芳醫院溫馨澡堂 安寧升級
林宥嘉到山上 與原童作畫
溜馬中鋒：跟豪不熟 但敬佩他
金大音樂美學研討 古琴生命力
斐林風暴 逾千萬印度人受影響
謝健南：美國展店 年底倍增
印度斐林風暴 英美預報列超級
慶祝重陽節 金門表揚高齡夫婦
乳癌用標靶藥 癌基金會補助
嚐蟹蒸熟煮透 認證餐廳掛保證
預算爭議若解 歐巴馬將訪大馬
駐尼使館酒會慶雙十 嘉賓雲集
于右任墓園涼亭 男上吊亡
光輝十月 金門大學辦電影節
異鄉遭欺負 李振昌：差點揍人
母喪 楊秋興：治喪從簡
醫師歌謠作家 盼台灣祥和
藍營聚地方首長 十餘民眾抗議
陸反對歐盟加強對台經貿關係
疑酒後打死友人 男子送辦
東亞運詹家姊妹鬩牆 妹勝出
聯合國禁核聲明 日將簽署
小鴨伴大彩虹 高港碼頭超夯
積水未退 泰憂百合颱風入侵
兩岸和平論壇紀要 妥協中產生
論壇紀要 台學者不完全接受
天熱亂了序 日本10月櫻花開
彰螺喜事 西螺大橋通車一甲子
今彩539開獎
綠指民眾挺倒閣 藍要求綠道歉
12登山客迷路 桃消防局救援
非盟籲ICC 勿審在位元首
9局沒守成 中華遭韓逆轉
和平論壇落幕 兩岸歧見大
女會計師默默行善 捐車不間斷
治水預算 藍地方首長盼續編列
藍百里侯會 江揆允編治水預算
韓梨泰院地球村慶典 台不缺席
爭下半季冠軍 統一獅M1聽牌
周杰倫雅加達開唱 歌迷嗨翻天
紀佳松兩頭燒 謝張榕容體諒
駐墨代表處酒會慶雙十
中華進帳1金1銀3銅 居第5
沒颱風攪局 霍華德high
重陽前夕 江揆和老人打拳唱歌
魅影歌聲 日月潭畔面具趴
花魁出巡 倖田來未絢爛開唱
華府停擺 美中軍事交流延後
監聽風波影響 緝毒遭池魚之殃
風暴斐林來襲 印50萬人撤離
中興搭火箭登台 強打品牌
僅25%美國人支持議員連任
重返亞洲 美日韓結盟矛盾難除
見偶像林書豪 球迷緊張難開口
西螺大橋60載 高空煙火慶生
白宮反對眾院 財政談判轉參院
薪情好 報告：陸5年漲七成
＜兩岸和平論壇＞ 台灣學者：北京打壓台灣參與國際活動
行政院：監聽疏失、政府失公信力
破獲大量毒品 可供千萬人吸食
蘇建和 : 願以無彩青春 換冤案不再
廣達9月營收761.4億元 同比-15.8%
謝立功頒獎讚林麗蟬：「新移民之光」
林書豪灌籃 全場high翻
屏東縣長之爭 潘孟安宣布參選
9月外銷意外下挫7% 中經院可能再下修GDP
中共反對 歐盟與臺灣發展官方關係
羅志祥獅子吼 雙臂肌肉展霸氣
NBA台北賽 麥海爾此生難忘
英醫學期刊：阿拉法特中毒身亡
大進補 中華隊日灌9金
美協商撞牆 共和黨連假走人
風暴斐林甫登陸印度東岸
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美朝野喬不攏 解財政危機延宕
千里達6.4強震 未傳傷亡損害
全球反孟山都 義大利不缺席
氣旋斐林侵襲印度 至少5死
馬利沈船事故 至少20死23失蹤
秘魯卡車墜崖 至少51死
法網恢恢 紐約破22年懸案
斐林風暴 印度7死18失蹤
世銀：美邁向極其危險關頭
氣溫舒適 迎風面偶有雨
林書豪最愛清單 宗教音樂上榜
嬰幼兒過早服藥 增過敏風險
券商從業員 開放單一窗口兼職
沒錢繳保費？4招留保障
歡慶重陽 北市社教機構免費玩
攀能高山受傷 直升機送醫
金保會 壽險業盼取得主導權
李克強：出遊要守當地法規風俗
華人藝術紀 聚焦兩岸藝術家
陸最高法院：防範冤錯案
強化競爭力 併購品牌雙軌並進
NBA台北賽 市府辦直播派對
淘寶與LV簽MOU 打假貨
美部分國家公園開放 旅客回籠
創見矽谷設據點 攻工控市場
淡季到 半導體Q4業績恐降
陳怡蓉忙妹妹出嫁 不排除秘婚
表姐弟夜遊 疑摔車雙亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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NBA看門道 頂級中鋒大對決
千歲綜藝團 展不凡生命力
東亞運自由車 馮俊凱奪金
台僑助拉丁美洲 縮短數位落差
颱風百合 菲律賓北部奪13命
林書豪先發 溜馬放話嚴防
宏國總統夫人 賀雙十國慶
微博：陸社群行銷 台商要了解
雲嘉南紫外線過量 外出慎防曬
閩南語認證考試 近9成過關
國際物流 帶動投資79億元
宏都拉斯僑界升旗 慶祝雙十
迎萬聖節 俄州男造海盜船撞屋
圓仔學步 抬起小肥腿努力走
國民黨全代會 時間地點仍未定
陸4成農村老人仍要工作養老
警方攻堅 通緝犯舉槍自盡
桃機主題候機室 呈現台灣之美
美國老兵喜相逢 重遊台南舊地
中油：漲汽油3角 柴油2角
投信：台股留意外資與量能
樹林男子墜樓 遮雨棚救命
林來瘋來襲 紅海包圍小巨蛋
美籍男子游泳失蹤 陸海空搜救
中經院15日更新GDP預估
桃園竹圍女子落水 警消搶救
2千人吃醬油拌飯 助弱勢脫貧
王金平申訴期 14日最後一天
投信看好 新興股市Q4行情
重慶長江橋工程意外 11失蹤
備戰倒閣案 政院黨團密集因應
陸：電池已低汞免回收 民眾訝
東亞運棒球 中華暫落後5分
蘇：立委反映民意倒閣就能成功
火箭球員進場 歡呼聲就像主場
兒童館籌建 副總統返鄉關心
百公頃良田泡湯 印稻產減1%
東亞運自由車 中華奪雙金
印度風暴減緩 災情尚待統計
NBA台北賽 林書豪先發
重陽獨享 高市長者免費暢行
男駕車割腕 消防鍥而不捨救人
火箭第1球 林書豪3分球開張
台灣日本鐵道松山站 締結姊妹
電梯奪命案 夫泣盼再續前緣
汐止國泰獲健康促進醫院典範獎
北京公辦養老院 排隊100年
回應倒閣案 江揆14日上火線
NBA台北賽 豪首節10分
電梯命案 家屬循司法討公道
東京媽祖廟安座大典 冠蓋雲集
孟加拉灣 致命氣旋風暴溫床
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星國環球影城 邪惡迎萬聖節
百萬人躲氣旋 印史上最大疏散
走私大閘蟹 2男判刑
NBA台北賽開戰 傳奇球星現身
馮俊凱黃亭茵 風光雙金
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祈福機械鐘贈北市 亮相引人潮
打擊肥胖 朱立倫：妻管制糖飲
東亞運棒球 中華0比6敗日本
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倒閣案15日表決 藍綠備戰
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中共整風 韓正提出八個帶頭
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寶媽代言 鳳冠霞帔嬌滴滴
細故猛刺女致傷 男判刑3年
NBA台北賽 火箭擊落溜馬
西濱噪音擾人 工業區設隔音牆
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金門芋頭節 行銷文化與產業
風暴來襲 印度百萬人急撤
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台南橋下浮屍 疑釣魚跌落水中
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鋼釘穿頭顱 板橋男自殘送醫
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捷運信義線初勘 拚年底通車
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綠提倒閣 江揆記者會回應
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10月NAND合約價看漲
陸出口下滑 凸顯全球需求威脅
陳偉殷返台休養 球迷加油打氣
蘇州電博會 產業高峰論壇登場
全球對美債仍有信心 無意拋售
台股開盤下跌9.38點
駐秘魯代表處國慶酒會氣氛熱烈
林宥嘉關懷偏鄉 陪孩童寫生
陸角色轉變 成電視市場領導者
因應倒閣案 政院開閣員會議
星GDP跌 維持貨幣立場不變
高檔觀望 國慶日後台股多漲
百貨商圈加持 北市套房單價高
新台幣盤初升逾7分
因應新車上市 業者推購車優惠
死刑看法 羅瑩雪：做該做的事
陸9月消費物價上漲超預期
傳爾必達增產 記憶體族群挫
回應倒閣 江揆反駁民進黨指控
桃機將建新塔台 高65公尺
東亞運棒球銅牌戰 中華暫領先
明年步入調整期 軟板股價挫
想找爺爺玩 男童騎鐵馬上國道
工研院下修製造業產值成長率
江宜樺：憂心台灣政局如何轉機
慈濟瓜地馬拉埃省發放賑災物資
羅瑩雪：特偵不是故意監聽國會
倒閣案 須過半立委贊成才通過
不信任案理由 江揆：無法接受
倒閣風波 一度破8300
李克強：中越三大領域合作
NBA官網：林來瘋席捲台北
蘇：倒閣若不過 江仍不該上台
老人住宅修繕 拓展雲林花蓮
南韓：六方會談重啟 取決北韓
李克強訪越 加強陸越關係
寶富多策略期金 轉至元大寶來
江揆對不信任案回應聲明全文
圓仔出生滿百日 體型吹氣球
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康師傅杭州廠投產 年產58億包
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台灣明年製造業成長3.42%
陸9月CPI年增3.1%
鎧勝Q4營收 大摩估增15%
地方特色產業 產官學跨國交流
江揆：無法接受不信任案理由
總統見十傑 讚淡水河整治
技藝傳承 明師高徒計畫啟動
自由女神像重開 遊客喜出望外
政院反擊倒閣指控 總統挺江揆
美政府關門 薩爾瓦多出口減緩
正面迎擊倒閣 江揆：總統支持
新加坡維持新幣緩升政策
降價效應 銅庫存過剩明年料增
15億頭彩得主 捐千萬給彰縣
日未認證核廠零件 傳出口台灣
網購退貨給負評 業者怒拒退款
習仲勛百歲冥誕 北京高調紀念
河內交易所推ETF 來台取經
美債問題 港府盼解決
外資湧入 韓元近8個月高點
檢評會約談 王金平：不符法制
立院審查倒閣案 朝野立委發言
野猴異常傷遊客 捕獲大公猴
東亞運棒球 中華隊獲銅牌
倒閣若否決 江：施政獲正當性
高雄食品展 PK便當料理
江揆：監聽檢討 政院司院合作
學者：台入TPP有助未來發展
台灣不能等 江揆盼服貿速通過
嚴明籲退將 別碰叛逃飛官設校
美債違約危機未解 市場憂心
江揆記者會 蘇貞昌：太慢了
江揆聲明 龍應台下標
上銀重登機電股王
自編遭綁票 只為引雙親關心
王永慶過世5周年 台塑專業化
泰國學生運動 40年
失察致船工溺斃 船長獲緩訴
康師傅果汁重回大陸第一大
倒閣案投票 王金平：支持黨
盤整 新台幣午升9.5分
斐林風暴多人死 災區百廢待舉
軍方：調整軍服名牌有實際需要
國際漲 豐興報價小揚
日擬善用巨量資料 振興觀光
NHK紅白 傳綾瀨遙與嵐主持
陸9月PPI年減1.3%
手寫日記 台大生記錄校園點滴
正面反擊倒閣 政院總動員
修憲後首例 江揆領軍駁倒閣
洛杉磯機場傳爆炸 班機延誤
憂作文成升學關鍵 家長陳情
胡志強：支持江內閣 避免倒閣
中鋼越南廠竣工 前進大東協
王瑞華：台塑走向年輕專業
倒閣案 藍挺江宜樺綠疑沒政績
江揆喊話 學者：展現決心
車禍兩個月漸癱瘓 男子舉筷難
黃志鵬：越南入TPP 有利台商
訴諸人民 江揆盼多為台灣做事
台聯指黑牌教師多 教部訂標準
瑕疵促銷機拒換 送修還要收錢
乾冰瓶爆炸 洛杉磯機場暫停擺
台入東協慢 中鋼無怨言
台股收盤跌75.41點
高雄妹謝昕璇 行銷高雄逍遙遊
古雷設石化廠 業者遞件申請
送大陸13K 中華成棒獲銅
女性戒菸難 最怕變胖
開平走低 台股跌75點
乾冰炸了 洛城機場虛驚
電動車租賃緩 里程焦慮是主因
中鋼越南廠 3年內損益兩平
外資看淡 華碩再創低
政府關門 美企業獲利黯淡
網頁錯誤訊息 助協尋兒少
直接訴諸民意 江揆上火線反擊
議員指公文亂發 中市：無不當
米粉摃丸節 19日竹市登場
印度基金 海外基金冠軍
跌破8300 測月線支撐
A走火場紅包 消防員吃官司
停車糾紛 男到堂弟家丟汽油彈
10月台指期跌67點
10月電子期跌金融期漲
巴菲特依賴副手更換旗下執行長
因應四大挑戰 江揆提施政方向
印度踩踏悲劇 110死逾百傷
英5週大嬰捐腎 救活22歲女
教育部長與學生相約 下鄉座談
監聽關說案 監委約詢曾勇夫
北市驗不鏽鋼餐具 5件錳超標
人道活動 估百萬人擠爆馬尼拉
債限迫近 焦點模糊議員霧煞煞
三大法人買超台股15億元
不滿劈腿 女外勞月台刺傷同鄉
雇主貪小便宜 剝削外勞送辦
陸9月CPI增幅擴大
新北推退伍即時就業計畫
甩肉31公斤 胖哥變型男
中華電愛瘋預購 金色超殺
驗塑膠積木玩具 6成標示不符
職訓計畫多 洽就服中心保權益
惜別小鴨 高市邀著黃色服裝
掌聲鼓舞 癌友合唱團開演
坐輪椅入境 陳偉殷：做小手術
陸：預估今年經濟成長7.7%
陸花人民幣50億元治霾
石化廠投資古雷 近日遞件
章念馳：有經有政覓兩岸公約數
阿妹世界巡演 177分全紀錄
肉桶弊案惹怨 菲總統支持降
卓永財：上銀Q4會比Q3好
養出乖寶寶 就寢時間要固定
美國：沒錢接待中國軍方
東亞運男籃 中華暫落後大陸
全國技術士技能檢定准考證寄發
陸：將成世界最大奢侈品消費國
邱若龍駐興大 分享賽德克文化
銀髮婚頌禮讚 陳菊見證
向菲律賓施壓 港政黨提建議
肉桶弊案惹怨 菲總統民調難看
旅奧僑胞舉行國慶高球賽
血癌病童重生 立志學醫救人
花博在台中 徵求識別標誌
新台幣收貶0.5分
酒駕致命 家屬懷疑噎死
酒後吵架 堂弟刺死堂兄
江揆親上火線 郝龍斌：有誠意
若受邀19全 王金平：會出席
談倒閣 洪姊：不想政局動盪
卓永財：上銀明年大陸設廠
天兔吐沙 2千頃農作無水灌溉
斗六空污嚴重 立委要環署解決
立院審查倒閣案 藍綠立委交鋒
王金平：不在國民黨內提申訴
設保險套販賣機 成大銷售佳
赴陸謀生不順 男重病送金門
陳偉殷愛血拚 金鶯隊友也吃驚
關節炎注意保暖 少吃靈芝蜂膠
東北季風增強 沿海強風特報
敘利亞悲歌 汽車炸彈爆炸20死
到宅沐浴車啟用 紓解照顧壓力
玉山3隻潑猴捕獲 隔離送檢
東南亞語導遊培訓夯 增夜間班
蘇州電博會 富士康展智慧電視
披中華戰袍 陳偉殷：從小夢想
王金平案 藍等申訴到最後一刻
人事總處：機關員額趨合理精實
推廣中醫保健 中醫師下鄉義診
倒閣案表決 蘇號召群眾督軍
陳偉殷改變投球策略 內容保密
新北國標舞賽 小嫻辣舞代言
成長動能強 阿爾卡特再起
歐盟交通死亡 1/4歸咎酒駕
海邊撿石頭 當心吃官司
中華男籃逆轉大陸 東亞運奪金
肺癌晚期臨床試驗 延長存活期
聖文森衛生暨環境部長柏根訪華
電梯殺人 議員促每月檢修煞車
吃醋糾眾打死人 3人遭訴
歐盟制酒駕 酒精鎖加指定駕駛
百戶平價出租屋 16日起登記
台精品有愛 林依晨陳妍希代言
菲律賓總統17日將訪韓
張董夫人張淑芬 分享志工經驗
宜蘭蘇澳漁船失火 18人獲救
學者：效率不彰 經貿協定障礙
BOT大樓 欠稅查封126房
電腦週邊廠商Q4信心高
不鏽鋼餐具規範 應回歸衛福部
桃猿本季最終戰 歐陽妮妮開球
印度通膨升溫 升息壓力日增
郭台銘阿基師 八年級工作表率
醫院蓋新大樓 鄰近住戶抗議
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拼網路普及 臉書買以色列公司
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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基隆麗榮大樓外牆剝落砸死婦人
樹團告郝龍斌 林口違法砍樹
林口砍樹 郝龍斌：依約罰包商
韶山斥巨資 紀念毛澤東冥誕
總舖師賣氣旺 全台票房破3億
繳稅公民義務 法民受夠萬萬稅
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英國簡化簽證 吸引陸客
中共組建新上海報業集團
雙酚A提高孕婦流產風險80%
頂新資材事業今年拚百億人民幣
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珍藏30年 嘉市夫婦捐交趾陶
喜羊羊被批暴力 陸官方要求改
量縮盤整 新台幣收貶0.5分
故宮文物赴日展出 16日簽約
補償未解 濁水溪自救會抗議
妻犧牲睡眠做菜 陳偉殷精力旺
遏止酒駕 歐盟有撇步
毒販棄妻女欲跳樓 警掏槍嚇阻
台灣未來不能等 工商界肯定
汽車火警 車主灼傷送醫
斷手斷腳照寄洪家 警方追查
民調：萬萬稅 法民眾大不滿
味全陸冷藏營收 明年超越台灣
新華社：應建立去美國化世界
學者：陸將實質解決南海問題
4米以下人車共道 北市檢討
信內藏彈頭 警疑惡作劇
王建(火宣)：在野提倒閣 司馬昭之心
績優農業產銷班 苗縣表揚
財政僵局歹戲拖棚 美元被看貶
北京學撇步 台師傅做出雞豆花
洋樓保存爭議 縣府：釐清產權
菲總統將訪韓 見證國防合作
密碼錢包程式 空中簽名防破解
失蹤18天 72歲獵人健朗歸
最佳救難團隊 台東消防17金
職棒票房大躍進 犀牛預估最準
經部：盼服貿及台紐協定速通過
小客車撞民宅 駕駛傍晚投案
北港中央市場欠稅 查封法拍
潑猴傷人 染狂犬病機率極低
葛記豪三分絕殺 中華男籃捧金
中台灣領袖學院 官員開講
評論：陸拉攏越 意在孤立菲
整頓台南公園 大北門殘蹟遭拆
台酒估年獲利逾百億 創新高
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警大警政管理及科技學院成立
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倒閣案 15日記名投票表決
越勞婚宴遭逮 派出所吃喜宴
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王金平：倒閣若駁 不應再杯葛
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護理機構評核 提供選擇參考
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首屆智慧機器人展 由台灣舉辦
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寫作比序 北市請心測中心評估
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人質案進展 菲部長否認將赴港
倒閣案將表決 立院內外都熱
美政府停擺 聯準會刺激料延長
伊朗盼日內瓦談判可獲路線圖
4G破900億 3頻段飆百億
張博雅參加世界選舉機構大會
客家義民嘉年華 18日登場
經濟學獎十年史 飄美星條旗
15日北部東半部降溫愈晚愈涼
下半年石化業成長樂觀
倒閣案表決前夕 政院爭取支持
華碩推雙頻無線分享器
身障生畫作 英雄獲國際殊榮
中鋼前3季每股稅前賺1.17元
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美3學者摘諾貝爾經濟學獎桂冠
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諾貝爾經濟學獎席勒 多次訪台
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印度廟會踩踏悲劇 已115死
陸擬禁愛滋病人入公共浴池惹議
泰在野黨領袖：搞民粹無助經濟
滬自貿實驗區 首批企業領照
愛瘋新機銷售 5s勝5c
再拿2金 17金東亞運新高
歷史會說話 美國曾有倒債紀錄
大陸部分地區 降今秋初雪
威力彩頭獎槓龜
預測價格趨勢 3人獲經濟學獎
全民計程車餐會 柯顧許拚場
匈牙利國際武術賽 台表現優異
想進白金漢宮 帶刀男子被捕
研究市場趨勢 美3學者摘桂冠
陸無人無纜潛水器 首度夜潛
彭紹瑾爭取民進黨桃市長提名
IAEA專家訪日 協助除核汙
今彩539 頭獎槓龜
140年來 滬夏天今年最長
美國債逼近 股市國會氣氛低迷
微軟扳劣勢 力推平板手機軟體
中華民國加入世界選舉機關協會
斐林風暴船沈 17陸船員獲救
凱瑞：定敘利亞會議日期至急迫
倒閣案 蘇：看王金平怎麼做
西班牙受理控胡錦濤案 陸譴責
美國政府關門 陸軍事代表團訪美取消
父以子貴 北京高調紀念習仲勛百歲
醫學期刊《刺針》報導 阿拉法特遭毒死
王金平確定 不提「黨內申訴」
集遊法 違反兩公約
欠稅境管 違反兩公約
諾貝爾經濟學獎得主簡介
席勒：美國不致倒債
陸2016年面板與台韓抗衡
倒閣案 立院9時記名投票表決
五月天邋遢樣現形 自嘲非帥哥
地心引力 全台票房6800萬
綠營動員上千民眾 向藍委施壓
菲律賓7.2強震 已知6死
67:45 倒閣案遭藍營封殺
受惠安倍學 台客盡享日米其林
小鴨商機 鹽埕區美食強強滾
中經院下修GDP為2.01％
柯建銘一出 誰與爭鋒？
全國友善校園學務與輔導工作 傳承研討會
Hotels.com祭出獨家好康給Android 用戶
靈蛇郵資票
國泰證客戶享生日禮 還能抽紅利積點
臺灣金控與臺灣銀行聯合做公益 送愛到嘉義
臺銀貸款給榮元營造公司 已收回債權至少八成
TOYOTA 好禮25週年慶回廠千萬感謝 抽千萬活動
陸特二營高山訓 提昇官兵救援能力
機場捷運順利趕工 正朝104年底通車目標全力趲趕
102全國運動會開幕典禮及桌球賽事
袁艾菲秀身材 走健康路線
大專役男二階段常備兵役 11/15前申請
倒閣未過 江揆16日視察桃園
葉部長視察白沙岬角燈塔 瞭解燈塔觀光推動情形
委託買賣證券成交發生錯帳或違約事件之處理
張菲擁孫女 樂當爺爺
桃猿全主場 啦啦隊女孩要海選
全球最性感女星 艾瑪華森奪冠
強震重創菲國 至少93死
李克強：保證南海航行自由
歐巴馬將會見國會領袖
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
科學家稱吃鼻屎 可增強免疫力
歐巴馬將會國會領袖 談調債限
王金平未申訴 藍營大老已盡力
歐巴馬將會國會領袖 促調債限
美債限逼近 歐股震盪漲跌互見
美參院兩黨財政談判似有進展
促解僵局 歐巴馬再提違約警告
據悉美參院研議3個月內支出案
歐巴馬與國會領袖晤談延後
達成財政協議 美參院領袖樂觀
財政協議有望達成 美股收高
財政僵局似有解 美油價走高
參院共識：美國債上限延至明年
美參院共識 國債上限延至明年
淡大學舍標售 賣方提供回租
特定狀況 權證有流動性風險
經理人：美舉債上限應可達協議
中鋼馬越廠互支援 深耕東協
景氣復甦 料英家庭耶誕開銷增
慶祝獲獎 鳳凰推旅展優惠
投顧：陸CPI升 內需回溫
洛時：中國籲以國際貨幣代美元
洛時：中國籲創造去美國世界
巴西建反監偵系統 防機密外洩
美股收高 有助台股回穩
防駭客入侵 巴西建反監偵系統
陸民盼恢復五一長假
解美債危機 有好消息
北部東北部降溫 愈晚愈明顯
重設密碼 重病陸翁被抬進銀行
歐盟看好與巴西小型企業合作
陸發文件 促進健康服務業
英財相擬宣布放寬陸銀進駐條件
防美倒債 全球央行繃緊神經
電腦展買家 Q4信心高於台廠
呂慶龍國會外交 分享環保概念
外媒：菲律賓南部傳7.4強震
華郵：美國安局狂蒐通訊資料
汪小菲挺小S 發文刪改引話題
倒閣表決前 江揆赴立院尋支持
巴西央行修訂經濟預測值
昆蟲巧克力 挑戰你的味蕾
法勞工躺停機坪 抗議裁員
菲律賓南部傳強震 無海嘯威脅
華語測驗 將突破15萬人次
資本流入 陸外匯儲備增
江宜樺盼政治安定 共拚經濟
三星S5 最快明年2月問世
倒閣表決 綠群眾天王齊聚盯場
台南傳擄人案 警方鎖定嫌疑人
台股開盤上漲46.52點
曾永權：65席藍委都反對倒閣
倒閣案表決 11時30分開票
諾獎得主談陸經濟 憂房產泡沫
陸：嚴控死刑 防冤假錯案
倒閣表決前 江宜樺向藍委致意
紐約市長選舉 白思豪看好
中華電辦演唱會 校園走透透
倒閣案表決 江揆坐鎮政院
巴拉圭大使館辦留台校友會
紐約市長大選 白思豪看好
尋求支持 江宜樺致電王金平
電路板展會 業者副總統將對談
新月沙灘男子漂浮 無生命徵象
韓智慧手機市場 今年恐負成長
非裔妻父自殺 白思豪背景特殊
魏應充領軍味全進軍東協
7.2強震襲菲 至少4死
微軟做公益 助3億青年就業
新台幣早盤升1.43角
國際村學英文 落腳萬合國小
陸購泰米交易 泰商疑不切實際
菲國發生7.2強震 4死
馬總統：能源組合考量 3因素
部落電影院 邀原民回家看電影
倒閣案表決 總統微笑不回應
倒閣案表決 民進黨要角拋憲改
立院表決倒閣案 場外群眾集結
中經院下修GDP至2.01%
孫大成出席瓜地馬拉防災活動
傳美國安局蒐數億聯絡人名單
機捷進度逾9成 104年底通
玉山咬人猴 疑染(泡)疹B病毒
陸推鐵礦石期約 挑戰國際交易
澳央行暗示 降息仍有可能
台國立實驗合唱團尼國演出
人民幣兌美元創20年高點
安倍國會演說 將再提救經濟
北京機場爆炸案 被告判刑6年
黑莓全球登廣告 安撫客戶
老翁誤闖國道 警伸援手救援
越國會將開議 審議憲法修正案
陸翁重病 被抬進銀行重設密碼
楊進添：東海和平倡議獲致成果
項俊波來台 業界期待
桃縣衛生局加強涼拌菜檢測
尼加拉瓜與荷蘭合作推展觀光
傳產電子領漲 收復8300
五一長假 陸民望恢復
王金平：倒閣沒過應讓江揆報告
二階段常備兵役軍訓 可提申請
周俊勳赴陸參賽 觀摩圍棋推廣
券商9月獲利月增近倍
反思文革 陸元帥子回校致歉
酒駕自摔 袈裟男送辦
駐巴拿馬使館舉辦國慶高球賽
華語測驗適性化 題數可望減半
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
女酒後跳河 勇警縱身入水救命
總統：減核 發展再生能源
旅奧婦女會舉辦國慶暨敬老餐會
倒閣案 總統不回應
中經院下修GDP 勉強保2%
習仲勳百歲冥誕 陸高調紀念
促進身障就業 五都桃竹獲優等
高盛欽點 美律攻漲停
立院表決倒閣案 開始開票
華府財政惡鬥 共和黨形象大傷
中磊Q4營收 估維持高檔
倒閣案表決 王金平投反對票
天候不穩 除濕機網購銷量增
猴染(泡)疹病毒 被咬宜妥善治療
天使眼淚拒塵埃 嘉明湖禁游泳
防檢局：獼猴行為不似狂犬病
汽車零組件業績佳 東陽獲利穩
漁民抬棺抗議 向六輕討補償
美前助卿：台美關係進展卓越
圓仔捲舌超軟Q 大貓熊都會
超過57票反對 倒閣案不通過
倒閣表決後 江宜樺赴立院致意
太陽能強漲 股價波段新高
趙藤雄獲頒北科大名譽博士
陸傳恐准外企滬自貿區發行股票
4G標金飆 投顧憂成本上升
義民聖香遶境 米龍祈福揭序幕
趙藤雄：富人減稅 有助投資
67票反對 倒閣案不通過
台灣五金展 21日台中登場
兩陸客遊法硬幣付房費 被疑賊
東亞運龍舟 男女組雙銀
倒閣案否決 江揆：更有使命感
兩岸華語角力 小蝦米對大鯨魚
彩妝裝瞎誣告空服員 日婦判刑
台中太陽餅文化節19日登場
王金平未申訴 國民黨尊重惋惜
河南叫停洋地名 違者罰款惹議
投顧：歐高收債 複製歷史經驗
藍：綠勿再當毀憲亂政連續犯
縱行囝仔 記錄失落少年成長
倒閣未過 江宜樺向王金平致謝
新台幣午升1.31角
倒閣案沒過 李鴻源：意料中事
桃園分屍案 陸籍女嫌押回
專家：人類染猴(泡)疹機率低
監聽把關嚴 羅瑩雪勉辦案精進
洪德生：碳排不減 產業臨挑戰
台中台南高雄消保考核 評優等
倒閣未過 江揆盼依憲施政報告
蘇貞昌：國民黨站在民意對立面
王金平若拒約詢 羅瑩雪尊重
苗栗火燒山 綿延20餘公頃
洛杉磯機場又傳乾冰爆炸
菲國強震20死 災民踩死孩童
六腳健行 菲人向虐犬說不
顧弱勢 北市將發垃圾袋抵價券
聖母峰暴雪 86人被困
馬來西亞解除台食品進口管制
陸官方出招 回應引導輿情
江揆：沒內耗本錢 全力拚經濟
半澤直樹救企業 台灣難實現
警力不足又多菜鳥 朱立倫爭人
違法屠宰家禽 嘉市稽查
經濟學獎得主韓森 中經院邀訪
陸軍方習系大將 抨西方網路戰
東北季風影響 竹市鴛鴦暫休息
大馬解除台灣食品進口管制
兩黨都樂觀 美解僵局最強跡象
南韓擬引進美新型攔截飛彈
職棒冠軍賽 獅主場16日預售
薩爾瓦多蔗糖年出口達49萬噸
倒閣案未過 學者盼拚經濟
趙藤雄勉青年 讓工作變成享受
江宜樺報告 列18日立院議程
李鴻源：願婚樂生 不必算計
將軍溪華宗橋 不落墩造型吸睛
趙藤雄：6年拚5家上市公司
甄子丹打戲來真的 自嘲入錯行
安全無虞 三星將攻英政府市場
白日夢冒險王 開展第二人生
台股收盤漲93.92點
習父百年 中共紅二代爭出席
22縣市特色遊 抗漲省荷包
開高走高 台股漲93點
台股內憂外患除 重返8300
養殖漁民討補償 協商未果
本土登革熱今年首例死亡
三邊安全研討 立委促美售戰機
平板夯 華碩推兩款新品
炸彈藏麥克風 阿國官員被炸死
10月台指期漲60點
10月電子金融期上漲
劉德華金馬頒獎 王祖賢虧手抖
拜耳透明聚氨酯 打造耀眼提琴
宏達電大One 音效獨撐大局
張平沼籲朝野勿再惡鬥
新北擬徵污水費 暫無一般用戶
台灣五金展登場 盼吸全球買主
倒閣案否決 政院全力推政務
輪椅小巨人成蛟龍 林登裕向上
美國家公園關閉 部分遊客擅闖
取代核四 需4000座風機
趙藤雄：鼓勵投資勝富人課稅
台北藝博會 見證當代藝術發展
男車內燒炭 警消搶救保命
速食店醬料包收費 顧客怒毆人
發展再生能源 劉兆凱：創就業
未奪冠 日西武獅隊監督請辭
鼓勵機車定檢 北市送折價券
東亞運龍舟 中華男女雙銀
長華光學膜遷廠 擬部分裁員
假車禍騙錢 女車主跟蹤識破
三大法人買超台股75億元
台中美妝展 創作成果爭豔
特色路跑爭議多 北市將增門檻
洛杉磯機場再傳爆炸 排除恐攻
麵包超人作者病逝 94高齡
宏達電北京首發大螢幕手機
浙江增H7N9 旅遊疫情升級
託夢有千噸藏金 印度當局開挖
倒閣未過 綠下一步待整合
倒閣案 1年內不得再對江揆提
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女跳關渡橋 遺體淡水河口尋獲
女人背後的女人 梅克爾的軍師
生食不潔 A肝創4年新高
疑感情糾紛 男闖校園刺女友
夫婦燒炭輕生 妻命危
踢少年墜樓死 助友談判男遭訴
H7N9又現蹤 浙江通報1例
政壇波動 牽動重要議案進程
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洪案開庭 資訊官:沒長官施壓
領袖學院開張 杜紫軍開講
Burberry執行長換手
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響應智慧綠建築 內政部表揚
高市交通隊員 舉槍自戕
中市府員工涉喝花酒 訊後交保
陸售巴核反應爐 印度抗議
Burberry執行長跳槽蘋果
養殖漁民抬棺討償 六輕協商
侵住宅遇傷害回擊 2男均被訴
桃警查獲德製P228手槍
台中太陽餅文化節 祭買一送一
復甦慢 GDP力拚保2%
新台幣收升 5分
東北季風強 雜草燃起山林火警
台北旅展 信義區停車費調漲
流浪猴疑染(泡)疹 玉山加強防範
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中市社區關懷據點 銀髮族樂園
溶氧不足 竹北魚類大量死亡
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單車環島傳愛進偏鄉 助伊甸童
交通隊員舉槍自戕 未找獲遺書
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東亞運摘金 中華男籃晚間凱歸
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涉侵占6千萬 男子自泰國押返
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領重陽禮金簽個資 中市將檢討
核三廠1號機 16日起大修
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
文化元年推馮賢賢選公視總經理
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
嘉大與泰素勒他尼大學合作交流
台南增2千條紅線 議員批不智
宏達電新One 北京全球首發
秋涼上柿 雪霸甜柿將辦促銷
後山小校靠證照 力抗少子化
致伸收購丹麥音響大廠7成股權
人民幣存款10月上旬破千億
大馬上訴庭禁非穆斯林稱呼阿拉
新北首屆市長盃三級棒球賽開打
員警自殺 子：不清楚事因
張少懷喜迎兒 整夜沒睡眼皮重
嘉南大圳落水溺斃 婦死因待查
蘇貞昌：國民黨否決倒閣別得意
妙齡女走姿像鴨 腰椎間盤突出
節能效果 業者：買認證LED
持台北卡 騎UBike換加值金
長華光學膜遷廠 擬部分資遣
颱風薇帕襲日 關東嚴陣以待
化解產能過剩 陸下發文件
嘉市眷村都更 黃敏惠北上招商
致伸估第4季營收 攀高峰
項俊波抵台 盼達到成果
香港新銳時尚在台北開展
港開放電視經營 發出新牌
巴拿馬最高法院大法官訪華
台中爵士音樂節 異國美食飄香
高雄農21開發 促重視地主權益
菲強震傷亡續增 台商暫難聯絡
靈前上香險遭打 肇逃男遭送辦
美青阿姨說故事 學童聽得入神
法院地板彩繪 7圖樣象徵人生
香港時尚 台北行銷
愛在飛揚合唱聯誼 胡志強同歡
陸國務院文件 欲化解產能過剩
小小黃拓點 捷運北投站將啟用
畢嘉士在台行醫救人30年
無畏逆境 德投資人信心連3升
胖達人團訟 收件延至10月底
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巴克萊獲財資等外媒肯定
彈劾罷免 蘇：力不夠但不放棄
救災菁英 雲林成立特搜隊
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美國懷俄明州州長伉儷訪華
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校園刺前女友後自戕 兩人傷重
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美債限17日到期 簡明時間表
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鴻海太陽能電廠支架 獲認證
歐盟網購盛行 英國人最愛
港旅局邀品酒 達人外行皆宜
台灣9月工具機出口 續疲弱
中信全球新興策略債22日開募
陸學者：推進涉外經濟體制改革
盧森堡女網賽 謝淑薇過首輪
高市不動產夯 市有地加倍賣
防恐怖情人 專家：教育是王道
抗漲 量販推特價提振買氣
戰勝緊張 梁家榮初登場敲首安
蘇澳漁船燒毀 殘骸冒煙拖進港
港免費電視 台商股東面對競爭
核四設備疑未認證 台電澄清
宮廟陣頭揪學生 定幫規圍事
機捷延伸段 1年流標6次
服務業研發經費 持續攀升
兩岸雲端交流論壇 台北登場
為已故兒義走 美慈父慘死輪下
270萬泰青少年線上遊戲上癮
日媒：陸官員密訪日 謀破冰
印度火車行駛中火警 無傷亡
北美銷量增 可口可樂淨利攀升
菲國強震 台商：搖晃很厲害
明年LED產值 年複合增3成
高雄港查走私洋菸 市價3千萬
文化交流 加國台灣節獲迴響
宏達電大力行銷 主攻大陸市場
馬來西亞解除台食品進口管制
逼同事吃狗食 女判拘役百天
男子腦溢血 小三通返台就醫
國際學者聯合聲明 外交部遺憾
檢討發動倒閣 綠營掀波濤
桃猿本季最終戰 球迷默契滿分
緬西衝突 6嫌坦承殺害穆斯林
中非共和國內亂 斐法擬介入
司法互助奏效 遣返分屍案2嫌
拍照上傳 無障礙旅遊點大募集
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蘋果十人團隊 首位娘子軍入列
桃園分屍案 動機疑爭風吃醋
巴黎豪宅極品 海外富人搶購
H7N9 浙江列黃色旅遊警示
中華隊主流項目奪牌 意義非凡
北部轉涼 16日晚低溫18度
花旗Q3獲利 不如預期
3場首輪敗 謝淑薇盧森堡止血
末代東亞運閉幕 會旗交奧委會
股神押寶奇異 獲利有失水準
臺灣人體生物資料庫 進入北醫
克什米爾邊界再傳印巴交火
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圖攻擊化武設施 俄逮激進分子
不識貨 英大師真跡賤賣還殺價
歐盟評估 愛西兩國紓困奏效
倒閣未過 總統盼安定回正軌
倒閣案沒過 江揆報告仍有變數
末代東亞運 閉幕交還會旗
傳美眾院共和黨盼今日提高債限
中越發表深化合作聯合聲明
法研究：手機電磁波無健康風險
名人公開搶子女 依法可罰
胞弟病逝 江宜樺回基隆弔唁
國二女楊筑鈞 創疊杯世界紀錄
今彩539 頭獎1注中獎
票價超貴 日七星豪華列車啟用
辛巴威勸肯亞總統別甩國際法院
販賣處女血球 北市稽查
大樂透頭獎槓龜
解釣島爭議僵局 陸官員密訪日
詢價圈購缺失 罰元大寶來證
談債限協議 美參院快馬加鞭
與奇力債權銀 群創：良好互動
大陸經濟要務 貓熊外交見端倪
F-慧洋旗下散裝貨輪沉沒
美債危機倒數 國會快馬加鞭
和平盃足球賽 菲國衛冕
救美債危機 眾院共和黨再提案
桃猿列隊謝球迷 陳金鋒跳舞
駐甘比亞大使館舉辦國慶晚會
新藥暢銷 嬌生Q3獲利超標
紀念習父 中共強調改革
全球關注美國 10.17債信違約大限
華航獲「公司標準化獎」
倒閣未過拼倒馬 綠關閉協商
菲律賓 7.2級地震 已造成93死
科學家：木星與土星會下鑽石雨
山姆大叔倒債 白宮眾院續角力
東亞運奪金 中華男籃凱歸
蘋果發邀請 新iPad料亮相
諾貝爾獎得主希格斯 婉拒封爵
尼加拉瓜僑團慶雙十國慶
王郁琦：與張互訪 仍在評估
朱宗慶打擊樂團 木蘭席捲大陸
新竹火車站後站都更 公告招商
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陸首條跨省地鐵 昆山直通上海
「新」國力注入台灣 第一部官方版五國母語教材即將出版
倒閣過關 江宜樺開始拼經濟
台北喜來登The Deli 烘焙坊 11/1起推出「香烤火雞」、「爐烤牛肉」、「維吉尼亞火腿」感恩節歡樂組合
臺觀師生社區關懷 教導新住民調配飲品
麗星郵輪為亞洲量身訂造全新郵輪
玩具”反”斗城 歡慶24週年 限時好禮3重送
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2013 草嶺古道山徑越野挑戰賽
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解放軍演習掛台灣地圖 國台辦辯「正常軍事活動」
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2013台北國際旅展 劍湖山世界推好康2+1
證交所舉辦投資人 有價證券借貸宣導說明會
中英文翻譯能力檢定考試 12月登場
中國爭取東協國家居上風！
台北國際旅展周五登場 力麗哲園連鎖旅館住宿券下殺4折優惠放送
江院長至桃縣政府聽取「桃園航空城核心計畫」辦理情形
台水員工共同簽署「堅持廉潔 拒絕貪腐」活動
日劇半澤直樹反映日人破繭心態
港務公司通過「中華民國經濟部智慧財產局」審核完成商標註冊
康熙收視回穩 小S加倍奉還
客委會網站宣傳反倒閣 游錫堃批：國民黨洗腦
「園」滿感恩迎好年 滿萬送餐飲抵用劵 「尾牙春酒」High翻天
隋棠長尾巴 姊妹淘歡聚慶生
Lucky Bus送好康 抽獎活動結果公佈囉！
台北客家義民嘉年華 18日登場
高鐵臺中 臺南車站特定區土地順利標出
證交所提供查核案例分享以提醒投資人注意交易安全
江宜樺: 愛台12建設是新十大建設
圓仔：偶是媽媽的的大玩偶
解美債大限 共和黨最後使力
倒債危機大限 美兩黨再放話
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蘋果發邀請 22日辦活動
白宮：結束財政僵局仍很遙遠
民主黨黨鞭：參院財政協商暫停
美參院協商暫停 等候眾院計畫
共和黨：眾院將試提新財政方案
可能倒債 惠譽負面觀察美評等
美眾院將表決預算法案
霸凌他人致死 佛州2女被捕
加州最大南瓜 重量近噸
僵局難解 惠譽：恐降美評等
美債限拉警報 惠譽示警降信評
18呎皇帶魚 現身南加
眾院作梗 美債危機再敲警鐘
眾院新版預算法案 委員會延審
英財相訪陸 避談人權拼經濟
駐法處古蹟 巴黎民眾參觀
因應美僵局 固定收益分攤風險
搶全球商機 咖啡紗產業組聯盟
頂級車身段軟 推低頭款低分期
核反應爐延役 法政府未定案
眾院新版預算法案 暫不表決
巴西零售業持續成長
養殖業提舊案促補償 台塑拒絕
記者不安全 巴西新聞自由蒙塵
倒閣案沒過 江揆拚經濟行程滿
印度支持巴西設立網路公民標竿
眾院丟變化球 化解美債添變數
債限倒數 參院領袖重啟協商
裴洛西：民主黨反新版預算法案
華爾街警告 國債不解經濟不起
歐巴馬：貝納無法掌控共和黨
德組閣協商 綠黨退出
亞馬遜攻智慧機 找上宏達電
當總統 歐巴馬：誰都接你電話
盛達路由器獲英雜誌最佳品牌獎
雅虎財測未達標 廣告競爭劇
台裔無照行醫 加拿大法院判刑
傳美參院願暫時調高債限至2月
美股跌 台股恐震盪
清晨淡水19.9度 入夜更涼
關島熱低壓 可能變輕颱
台捐助巴拿馬供水案修繕外交部
港移民違法 加法院判刑6月
衛報揭密記者 傳將另謀他職
李克強：義無反顧深化改革
北京機場爆炸案被告將上訴
阿里巴巴賺翻 淨利激增逾倍
英特爾Q4營收料超標
台閩前3季貿易額成長1成3
台股開盤上漲16.15點
故宮文物赴日展出 下午簽約
倒閣案未過 江揆下鄉拚經濟
渥太華僑界熱烈慶祝雙十國慶
一補給氣象站飛機墜毀玉山
波海三國慶祝國慶酒會
美債得天獨厚 評等難改地位
經理人對景氣維持樂觀
火狐手機 eBay買的到
強颱薇帕撲日本 至少3死
補給玉山氣象站直升機失聯
中越經貿合作 李克強提4建議
習近平再倡議絲綢之路經濟帶
小熊軟糖推手辭世 享壽90歲
陸提出物流園區發展規劃
駐墨代表廖世傑抵墨履新
王張若互訪 官銜不是問題
IPO前 推特營收成長逾倍
氣象站補給機墜毀 海鷗搜救
倒閣案未過 包道格不意外
巴拿馬籍貨輪南韓沉沒 9死
LINE夯 母公司掌門身價翻
駐墨西哥代表李新穎離任
百合颱風侵襲越南 8死
王郁琦：特殊公務可用保密手機
日核安確認用語 原能會再查證
補給氣象站 直升機回程出事
聯詠獲亞馬遜7吋高階平板訂單
挺史諾登 揭密記者將離開衛報
倒閣案未過 包道格：預料中
行動市場夯 隨身碟業者搶攻
江揆今聆聽中小企業心聲
業者：明年觸控筆電出貨看增
人民幣兌美元升破6.1
強投對決 紅襪攻陷虎穴
陸製衛生紙含菌 不能抹傷口
遠東銀資產衝6000億
未獲免費電視牌 香港電視裁員
補給直升機墜玉山 3人罹難
怡和併方基 擴大在台保險服務
新台幣早盤升3.2分
若遭監聽 李鴻源：平常心
8月智慧機 三星S4最賣
台紐經合協定 立院通過即實施
餐飲業徵才 抽總舖師電影票
成衣業營收佳 股價看俏
陸緊縮進口嬰兒配方奶粉規定
中工轉換公司債生效
台灣50 擬配息1.35元
韓男女結婚 年薪須百萬
廣島輪椅賽勵志 劇組隨隊記錄
總統：維持與美日陸關係是挑戰
債限僵局 美信評恐遭惠譽砍
貨船在韓沉沒 多名陸船員罹難
六輕擴廠 環團籲先釐清空污量
陸鐵礦 面臨成本管控考驗
WANO報告涉核安 台電應呈報
台股整理 個股表現
今年前3季借券餘額增近3成
食蛇龜保護區 11月下旬上路
情人塔高空故障 9人受困獲救
晶電董座：Q4營收看淡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
孫正義豪賭 軟銀連買兩公司
菲強震 代表處：台商安好
陸說聯想豐富 王郁琦：不得體
蔡英文可能訪陸 王郁琦：關注
正崴第4季營收 估季增2成
巴拿馬運河運量下降3.9%
陸客自由行大增 長期效益可期
江揆：經濟發展果實要分享全民
4K2K面板 9月出貨增4成
中興航空事故 11年第4起
馬總統盼兩岸速簽貨貿協議
美局勢不明朗 亞股震盪
菲強震 代表處應變 台商安好
無薪休假 36廠1683人
薇帕襲日 13死多人失聯
中興航墜機 民航局將深度檢查
立院邀羅瑩雪 報告監聽調查
中市爵士樂節 胡志強高歌熱身
研調估筆電Q4出貨季減3%
財長：租稅負擔低不太能減稅
馬習會 陸：不需藉國際場合
江揆：經濟發展應重視薪水提升
北科大攜手日立設空調體驗中心
美債限進逼 外匯波動不升反降
大粒圓仔 圓圓得鏟起來抱
宜蘭秋冬田野 上演國家級管樂
研調估TV面板10月衰退近5%
新北抽驗花茶 檢出農藥殘留
喬細節 美參院15日難成協議
傳掌握情治首長嫖妓 廉署否認
台越加強貿易投資合作
環團：全國區域計畫應政策環評
勞委會表揚9家外勞仲介業者
陸：兩岸當然不是國與國關係
王張會 陸：不必作其他解讀
綠委提案修法 增監聽限制
4K2K需求升溫 聯詠可受惠
濫用急診資源 導致醫師出錯
學童不專心愛生氣 過動症作祟
傳蔡英文將訪中 蔡辦否認
中職年度打擊榜 林益全三冠王
上百學童打流感 勇敢喊不怕
衛福部：醫院民眾捐款須沒對價
中英翻譯檢定 21日開始報名
美財政爭議若解 生技產業受惠
男子闖高鐵 影響10班次
王郁琦：總統演說只是用詞不同
台幣中午升2.7分
日醫染肺結核 看診600病患
日美軍演 首在日運用魚鷹機
玩黑眉錦蛇吸睛 小販挨罰9萬
塔塔諮詢獲利佳 超越市場預期
研發役男徵才 20日成大登場
入秋寒流報到 韓雪嶽山降初雪
財長：美不至於倒債但密切注意
台閩貿易額 前3季成長13%
幫台商找地 工業局雙管齊下
明新身障親子營 滿足求知慾
電影黛安娜 驚爆黛妃死前祕辛
中興航墜玉山 當時好天氣
公視總座 民團推馮賢賢黃明川
綠赴和平論壇 陸：支持對話
日核廠設備遭疑 台電清查
宜蘭出征全運會 林聰賢授旗
桃園航空城 江揆囑如期完工
民調：老美延後退休
消基會11月提胖達人案團訴
資策會率團訪美 交流新創
潮便當藏飽圖停辦 祭補償措施
第4季看淡 台灣筆電廠悶
新北抽驗豆干 3件檢出雙氧水
陸：陸客來台旅遊品質擬提升
燈光上網 上海復旦大學傳有成
地不夠 星國擬市區道路地下化
陸黃金生產冠全球 消費也飆揚
大陸金牌選手 水芭蕾高市匯演
記者遭鎖定 敘利亞險到不能訪
細故開車撞傷7旬婦 男判8年
二手物流區 溫暖新移民
外長：台星經協還未簽與陸無關
菲強震罹難人數破百 餘震不斷
金馬4大導演競技 王家衛勝出
總部將標售 精英爆量走揚
陳陽春水彩畫德國耶拿大學展出
轉投資未申報 中華電信遭罰
台股收盤跌35.7點
育博弈人才 城市科大攜手澳門
朱立倫訪新加坡 分享市政經驗
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遺棄行車事故傷者 老翁判5月
藍向綠喊話 勿用政治綁架經濟
內外相逼 銀行業上下身心煎熬
台肥南港萬坪出租 18日截標
15頂級工藝家 前進廈門文博
開高走低 台股跌35點
健保滿意度調查 多抱怨保費高
被判6年 引爆機場訪民將上訴
戴爾新筆電 強化外型人機互動
防美倒債 南韓上緊發條
QE恐延退 小摩改看好公司債
北市房產 中山區交易最熱
綠黨不合作 德組閣著眼社民黨
性侵姪女 掰性器官落差想脫罪
10月台指期跌10點
台紐經合協定 立院初審通過
10月電子金融期雙雙下跌
處絞刑沒死 伊朗男2度行刑
最新實價揭露 房仲：平價當道
役男死亡案 家屬到成功嶺抗議
價跌量縮 台股暫破5日線
立院初審 原產地聲明制有法源
英大學校長訪台 勸勿迷信排名
中壽前3季EPS達1.54元
大陸轉型 A股迎向新一波成長
免費大專資收營 報名截止
涉收錢綁標 建築師事務所遭搜
解編公設保留地 高市地活化
遺產之爭 白介芃二審敗訴
直升機失事 影響馬祖醫療後送
客家花布飛天 宣傳苗栗風箏節
彰縣採購AED 公共場所救命
防遊客被坑 南韓觀光警察亮相
鄭崇華肯定江揆 盼政局平靜
馬：杯葛江揆施政報告違法違憲
助清寒生 北醫大攜手台灣房屋
三大法人買超台股33億元
晨星控告敦泰涉不正當競爭
喪偶男伸狼爪 女友人報警抓
颱風薇帕襲日本 災情慘重
陸防長親赴新疆 談維穩
人民幣即期匯價升破6.1元
台達電發展節能並重 江揆肯定
玉山墜機3罹難 遺體擬送南投
滬自貿區推國際板傳言 陸否認
竹市府推地景藝術 點綴生活
代操政府基金賺私利 兩人遭訴
東京博物館簽約 故宮文物赴日
金保會 搭建兩岸保險監理平台
橄欖油疑不純 檢搜大統長基
江宜樺：拚經濟不能光說不練
韓女星金海淑：曾愛慕任達華
北韓查核 IAEA扮要角
李鴻源盼設專責單位照顧新住民
淘寶購物全家取貨 超商搶業績
罰鍰滿意度高 民代認調查不實
歐洲汽車銷售 增幅兩年來最大
翠玉白菜將赴日本展出
倒閣未過 企業籲政府拚經濟
補給機墜機 齊柏林心情難過
大貓熊寶寶命名 圓仔勝出
疑酒駕追撞前車 3人不治
江揆會中小企 業者盼突破瓶頸
補給直升機墜落 飛安會勘驗
助企業發展 業界籲政府端配套
立院初審 夫妻懲罰稅不再
打房有效 星9月銷售減52%
突擊檢查核設施 伊朗稱將接受
總統：服貿攸關台未來 盼通過
立院臨提 研議不鏽鋼食具標示
外勞不甘感情受騙 反控雇主
受困情人塔9小時 遊客怨飯店
新台幣收貶1.5分
郝龍斌預算報告 綠營議員缺席
非薪資所得分開計稅 立委歧見
半澤大紅 加倍奉還小糕點大賣
立院臨提 雙和醫院停爭議勸募
大陸首富 房產大亨王健林登榜
天無絕人路 口足畫家勉向前
震旦行前3季EPS 3.03元
日文物來台 規模最大層次最高
亞蔬40週年慶 吳副總統出席
兩岸新聞交流 楊毅：猶行龜步
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世界新種昆蟲 墾丁亮相
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江揆聚焦拚經濟 盼提升薪資
石世豪邀龍應台 對談影視環境
故宮赴日交流 要讓日人感動
合宜住宅 高市相中大鵬九村
官方版五國母語教材 年底出版
首例中首例 借日展翠玉白菜
桃園購物節 物美價廉抽獎助興
南韓否認加入美飛彈防禦系統
查竹科槍擊案 破非法賭博網站
關懷之旅 高孔廉擬訪重慶台商
中經院GDP預測 經長：太低
翠玉白菜赴日 保險額機密
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
對陸經濟預期 在滬銀行：回升
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
新專輯造勢 小豬獅吼：沒女友
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
成大心臟輔助器 動物實驗成功
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
藍19全 11/10台中梧棲舉行
非洲治理指數出爐 模國續居冠
疑窺婦洗澡 事證不足不起訴
海基會擬訪重慶湖北關懷台商
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4G價狂飆 立委憂轉嫁消費者
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建教生保護法擬修法 創三贏
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通緝犯組詐騙集團 14人送辦
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立院初審 降立委聲請釋憲門檻
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男溺殺2人 下跪道歉不被接受
土飛彈案 陸中東影響力顯現
文心蘭版黃色小鴨 后里展創意
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謝：馬江黃若沒動 民進黨算輸
總冠軍賽 犀牛主場分布北中南
葉寅夫：億光Q4估季減5%內
支持國片 家長聯盟會贈電影片
京華城:未改建僅盼放寬用途
台俄空運協定 確認直航意向
情人塔白天檢修完晚上就故障
明年夫妻報稅 可選最有利方式
男涉持毒見警逃 撞他車被逮
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台積電法說登場 關注先進製程
醫遭控一日多刀 衛福部將了解
傳蘋果砍愛瘋5C單 鴻海不評論
農博票價 雲林鄉親日享優惠
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高鐵旅展好康 雙人行1元競標
派員秘訪日 陸否認
質問李開復 周小平反被揭瘡疤
行動上網速率 遠傳多縣市稱霸
立院初審 簡化離島還地流程
大魯閣布局大陸 搶進複合商場
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代操基金賺暴利 特偵組：惡劣
倒閣未過 蘇：謙卑結合公民
巴布亞紐幾內亞規模7.1強震
陳文忠事母至孝 墜機亡兄長嘆
判決書違誤 法官遭送監察院
員警酒駕肇事 調職法辦
故宮3顆翠玉白菜 大小不一
UN：約1/3生產糧食遭丟棄
游錫(方方土)：客委會配合政治洗腦
故宮文物赴日 總統：歷史一刻
李詩欽：英業達拚守穩獲利
韓元升勢強 新台幣貶1.5分
福容飯店：情人塔安全無虞
薇帕襲日 16死逾40人失蹤
立委批醫不法 中榮：配合調查
大統特級橄欖油多次遭檢舉不純
前經理人遭起訴 投信聲明切割
俄市長落選人改判緩刑 禁參政
狂犬疫情後 北市犬貓認養逆揚
日租套房盛行 紐約對抗租屋網
兩岸直航 總統：救起航空業
國民黨全代會 中市府：平常心
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有感施政 總統盼讓民眾知道
全球核能發電料增 亞洲領頭
亞馬遜宏達電 傳6月就搭上線
阿里巴巴獲利飆 市值料超臉書
台北花園城居民反對設高壓電塔
傳遭砍單 和碩：Q4還不錯
吃蛙腿民族 英國早法國數千年
函查法輪功廣告 針對違章
抗癌新法分段釋藥 降副作用
控羅大佑侵權 李坤城出庭求償
浙江餘姚爆發示威 要官員下台
京華城：目前沒有改建規劃
議員點接政院 郝龍斌：愛說笑
英失業人數減 就業市場好轉
補給直升機墜落 找到黑盒子
菲強震死者增 台捐10萬美元
寒食帖赴日 日博物館回饋國寶
官房長官證實 陸官員秘訪日
9小時驚魂 福容送紅包壓驚
北海道多地 觀測到今年初雪
信貸成本降 美銀Q3淨利增
停車沒繳費 希拉蕊倫敦吃罰單
保健食品成分惹議 衛生局檢驗
精誠：明年巨量資料商機倍增
冷水泡紅茶加牛奶 減咖啡因
人均財富 台灣優於開發中國家
玉山氣象站空運補給 常喊卡
中華電推出上網計量包服務
綠倒閣檢討 柯建銘：策反失利
美若倒債 殃及全球6種後果
日媒：靖國秋祭安倍可能不參拜
賞夜景困到日出 遊客想上廁所
遠雄信義大樓 商辦租金居冠
特偵組否認掌握高金通話內容
王岐山再要求幹部帶頭糾正四風
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寮國客機墜湄公河 傳39死
美若債務違約 巴菲特：白痴
取消面額 金管會加強宣導
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美QE緩退 陸信貸成長現壓力
金管會籌辦IAIS 各國滿意
助剛果難民 修女獲南森難民獎
燒炭案 檢認定丈夫加工自殺
貓熊預計明年3月抵大馬
末日博士唱衰：蘋果可能破產
補給直升機墜落 家屬哀痛逾恆
宏大拉鍊董座涉炒股 檢調搜索
菲中部強震 台捐十萬美元賑災
中興航失事 副駕駛才過生日
先不先發 林書豪：我不在意
遭搜索 宏大：配合調查
王郁琦：陸想談政治勿只掛嘴上
橄欖油不純 負責人百萬交保
高山當班 玉山氣象站工作艱辛
增稅前搶進 日首都圈房市火熱
陸：要打造資訊公開工作升級版
市調：面板價跌 明年可望反彈
末日博士看衰蘋果 認可能破產
紫斑蝶漫天飛 茂林賞奇景
中興航失事 國軍12架次搜救
英相：衛報刊史諾登揭密危國安
天冷防流感 施打疫苗踴躍
補給直升機墜落 解剖釐清死因
美倒債讀秒 參院加班無結論
南韓欲減核 液化天然氣受惠
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美參院商化解危機 傳將達協議
中興航失事 飛安會解讀黑盒子
輕颱范斯高形成 不會來台灣
英人口猛增 經濟前景看好
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歐盟納新成員 漸重視同志權益
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化解危機 美參院領袖傳達協議
學生被驅逐出境 法政界起爭議
菲強震151死 災民急尋親人
全台最貴球場 週三僅為女性開
寮空難7法人喪生 法部長慰問
美住宅建商信心 創4個月新低
化解美債危機 參院傳達成協議
寮國空難疑有台籍旅客 待查證
倒閣遭否決 綠研擬後續行動
監聽高金素梅? 特偵組不回應
中興航空直升機墜毀3死 歷來第三次
國台辦：不可能藉APEC搞習馬會
回應馬談話 國台辦：兩岸當然非國際
國民黨全代會11/10台中召開 邀王金平
走出倒閣陰霾 江宜樺與中小企業茶敘
普吉島超市大火 暫時無傷亡
20日南市文化中心講座『看見自己』
中國熱 倫敦市長父女K中文
巴西9月新增21萬工作職位
歐洲合唱團4度來台 師奶接駕
坑殺政府基金38億 2操盤手公訴
寮國航空墜機 1台籍旅客罹難
王卓鈞：週刊報導的絕對不是我
無法上台 李桐豪：馬總統應召王金平、江宜樺會商
參院通過債限法案 歐巴馬感謝
羅瑩雪：監聽調查不可能造假
治水計畫 經部提6年6百億
近代先覺者文物 捐台灣圖書館
技嘉14吋筆電 勁薄上市
三星推出85吋TV 售價129萬元
蔡英文否認近期登陸 批國民黨轉移焦點
巴拉圭文化博覽會 台灣參加
圓仔萌牙 已有19顆
塑化劑求償78億 判賠百萬
海參威設處 外交部：繼續努力
美國會通過重開政府 周四恢復正常工作
阿塞德：和平獎應該是他的
希拉蕊倫敦違規停車 吃80英磅罰單
華航19日起 開闢南京-鄭州貨運航線
2013國泰慈善基金會新移民關懷國際研討會
綠願放行 江揆可望施政報告
遠傳白金會員尊榮再升級 搭高鐵免費升等商務車廂
協助查緝塗鴉 亂倒廢土
旅行臺灣郵票(續)
是否接手兄弟象 郭台銘未鬆口
北捷推全新「捷運24小時票」 時限內「捷運搭到飽」
中華男籃東亞運奪金牌 北捷北投會館與有榮焉
跨足亞太─2013臺灣亞太大學交流會校長暨行政論壇熱烈登場！
民進黨暗助國民黨的團結！
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白宮：支持參院協議盼快通過
即使有短期協議 美前途仍黯淡
等待80年 巴拉圭人瑞終於結婚
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時裝設計獎國際化 新星展創意
迎高速上網 中華電拚建設
年底旺季 布局消費股勝算高
債限終將解決 美股不看淡
紐約房市回溫 銷售飆6年新高
美政府停擺 經濟成長下滑
WG先藝喜得千金 推特刊照
加與歐盟達成臨時自由貿易協定
傳安倍向靖國奉祭祀費
需求冷 IBM連6季銷售下滑
傳日本首相安倍向靖國奉祭祀費
財政僵局下 美呈適中溫和成長
外資估陸Q3經濟成長7.8%
財政僵局傷美經濟 危機將解除
加總理辦公大樓 炸彈虛驚
嘉義清晨17.3度 入秋最低
美參院通過債限法案 送交眾院
兵敗丹麥羽賽 戴資穎：疲累
美債有解 股市添利多
解決美債危機方案 參院過關
美債限案 參院過關待眾院放行
疑炸彈 加總理辦公大樓虛驚
歐巴馬保證馬上簽署債限法案
陸使館：寮航失事班機有台籍客
西濱氫氣槽車翻覆 引虛驚
電子海灣Q4財測低於市場預期
三安期望拉高璨圓持股
台股開盤上漲58.7點
債限案參院過關 美僵局有解
國際武術文化節 武星代言
經部：嚴格要求水利工程品質
大限近 美參院通過法案避違約
南京市長季建業違紀受查
陸銀要求臨櫃領錢 中風翁猝死
台出版業攻陸市場 政府將協助
警察身高限制 內政部允檢討
緯創擴產可能迎蘋果 股價大漲
臉書放寬青少年貼文分享規定
屏風暫別舞台 莎姆雷特封箱
新州聯邦參議員補選 布克勝出
文物赴日 龍應台：最佳外交
美眾院通過債限法案
以媒報導駐以處雙十酒會盛況
陳保基：沒有支持違法監聽
新台幣早盤升7.7分
2013首爾網際網路會議開幕
曾銘宗：壽險業體質 改善中
韓媒：北韓以偽裝軍機瞞騙造勢
宏達電5吋機 攻陸搶中階市場
全球最小專業數位相機 將登台
5s賣贏5c 賈神的話是對的
國泰金調查 經濟信心降溫
安倍不參拜靖國秋祭
元大寶華：美財政僵局暫告段落
美債限案 參眾兩院過關
共和黨衝撞健保 走上挫敗之途
肝斑非肝不好 保肝藥無效
總統：拚體壇發光 政府肯花錢
解決美債危機 美眾院過關
台中自動化機械展 新機登場
全球奴隸人口三千萬 印陸最多
大陸裸官外逃 人均攜款2千萬
項俊波蔡明忠 早餐會面
美參院通過甘迺迪女任駐日大使
水公司員工簽署 堅持廉潔
習近平卡通形象現身 網友熱議
火箭戰魔術 林書豪生病缺陣
維護青年網安 臉書新政策上路
美股熱 台股加溫挑戰8400
美眾院過預算案 待歐巴馬簽署
看今年GDP 經部：不會悲觀
陸存款利率市場化 採迂迴策略
債限案過關 美政府重開大門
M化偵查系統 警：依規定執行
小港空污值高 環團反南星開發
中共黨刊批憲政：為取消黨領導
南京市長遭雙規 台商圈驚訝
玉山氣象站空中運補 恐暫停
陸Q3經濟成長 估7.8%
寮國空難 1台籍旅客罹難
美債發展 曾銘宗：進一步觀察
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
諷手機太老 美檢方令撤廣告
宏達電大One動能 投顧保守
財政僵局獲解 歐巴馬最大贏家
空難2駕駛解剖 飛安續調查
朱立倫星國分享托育政策
桃園航空城紀錄片 公開審片
寮航失事 全機49人罹難
高中英聽測驗 分上下午場考試
中共3中全會 可能觸及稅改
艾奎諾三世訪韓 強化雙邊友誼
美通過債限案 投信：如預期
簽貿易協定 陳保基：準備中
橄欖油不純 大統董座出面道歉
美債限解危 金融市場鬆口氣
陸媒揭溫州房價跌 網民喊殺
直升機失事3死 家屬難過傷心
公有水溝蓋失竊 中市逮1人
遊戲商靠部落戰爭 擊敗憤怒鳥
認識在地文化資產 苗縣編寶典
預算過關 美政府將恢復上班
禁入中國農產 加工後全外銷
北捷推單日票 旅展價120元
跳空跌停 宏大：營運財務正常
陸前9月新設外商家數負成長
特偵檢察官缺席備詢 立委砲轟
北京治空污 紅色預警分號限行
張善政：4G入門不應高於3G
德橡塑膠展 台參展數居前5大
台灣協助秘魯縮短數位落差計畫
餘震強烈 菲災民二度驚嚇
三星矽谷新研發中心破土
胡志強：中市經濟成長5都第1
廚藝傳承大賽 12組師徒拚場
軟板三雄 股價回暖
總統：兩岸非國際 是特殊關係
縱容性勒索 美中學校長挨告
倒閣否決 江揆勉閣員勇於任事
提升薪資 立委籲政府先拚經濟
行動用戶給力 中華電辦懷舊趴
台幣午升6.7分
啤酒內疑有蟑螂 民代質疑品管
誘伐木員工吸毒 廉價工資換毒
高山症發作 國軍直升機救援
關廠案 勞委會預算有條件解凍
取款稱尿急 男詐財判5月
美提高債限 韓元近9個月高點
東亞運凱歸 江宜樺讚男籃
張藥房清點家當 花1天1夜
美債限案 歐巴馬火速簽署立法
兩岸新聞報導獎 中央社入圍
藍：馬多次闡明兩岸是特殊航線
看壞香港股房市 貝萊德減投資
橄欖油出包 董座指控管疏失
停車場噪音擾民 管委會遭判賠
加入經貿組織 江揆促強化論述
龍應台：電影票價提撥不是徵稅
曾銘宗：美債影響很快會過
涉共諜案 2退役軍人起訴
塑化劑求償受挫 消基會將上訴
昏迷仍敬禮 美下士成軍人典範
台中機械展 副總統讚黃金縱谷
台北國際旅展 消保官全程駐點
美僵局暫解 財政不確定性仍在
憂鬱女離家5百里 屏警尋獲
台股收盤漲42.5點
學者：政府應助台文創拓陸市場
破獲跨國販毒集團 逮4嫌法辦
陸委會：兩岸直航是特殊航線
攬人才 江揆：研議公銀增待遇
南星自由港區環評 補件再審
緩步上攻 台股漲42點
合勤控Q3單季 可望轉盈
成龍出席首映 表態參加金馬獎
華航開桃園-南京-鄭州貨運線
亞洲指標銀行 盼3至5年促成
台積電Q3淨利新高 每股2元
季營收破百億 啟?股價創高
男涉胞兄家縱火 雄檢起訴
港特首：將與菲律賓談人質事件
撙節檢查開始 歐元區收緊支出
星國演講 朱立倫分享托育政策
老舊電梯停車位 擬增檢驗次數
11月台指期漲31點
11月電子期漲金融期跌
玉山站運補 氣象局盼納國搜
港特首：有人挑起港陸矛盾
港府成立小組研究特首普選方案
集團暴力討債 宜警逮捕7嫌
國考複選題 擬從明年專技開始
蔣渭水民族正氣匾 政治意義大
台股量能不足 高檔震盪
非軍職從事間諜 擬加重刑度
農委會：盼參與印度洋漁業組織
扭轉倒債危機 透視法案細節
研調：太陽能單晶訂單升溫
爭選縣長 潘孟安蘇震清車拚
治水計畫檢討 下週送經建會
摔死野貓 男罰百小時勞役
澎湖孩子學技藝 擺脫升學老路
國際花鼓藝術節 19日登場
團訟挫敗關鍵 塑化劑會排出
全國運經費 郝龍斌闢浪費說
失事直升機正副駕駛 撞擊致命
客家行政加考客語 試委有疑慮
三大法人買超台股32億元
乾癬治療 醫囑忌用偏方
App繳水費 一舉兩得
換卡續借Ubike 將發簡訊
會金控業者 項俊波：挺好的
英核計畫將開放陸公司持多數股
台積電估Q4業績減10.5%
台積電估今年成長逾17%
台南菜寮化石館 26日重開館
簡吉獄中日記 見證農民運動史
東亞運創佳績 江宜樺勉勵選手
特偵檢察官缺席 立委砲轟散會
台積電明年資本支出增2位數
陸貪官都有情婦 季建業不例外
不老騎士 進軍奧斯卡紀錄長片
外國人取名 可用外文音譯
電子錢包疑遭盜用 男怨申訴難
張忠謀：明年6月前 交棒執行長
興隆公營住宅1區 獲耐震標章
陸商務部：Q4出口將小幅成長
襲俄隕石 570公斤碎塊打撈出
立院初審 護北太平洋漁業利益
消保官出馬 情人塔受困加倍賠
剛上工就受傷 醫籲教育外勞
APP繳水費 愛心捐款超便利
蘇打綠獻聲全國運 電台實況播
台援助瓜國糧倉修繕實勘
橄欖油不純 竹縣要求賣場下架
共和新村改建案 糾正國防部
美扭轉債危機 茶黨悍將嘴硬
李：若弊多於利國家公園不收費
陸：取消黃金週 會被罵死
瓦城上海開陸首店 貴台灣2成
油輪沉沒 交通部公告船舶注意
莊智淵育後進 郭台銘感動贊助
陳榮和等法官貪污案 判刑定讞
機械人亮相港大 大耍太極
明年4月起禁撈開花母蟹
全國運動會 19日台北開幕
旅展好康 台北館送微笑旅行
新台幣收升0.8分
電機車電池規格 月底公告統一
張忠謀：看好明年全球經濟
台文館開館十年 擊鼓迎館慶
茭白筍田養大閘蟹 三芝嚐美食
衛局：大統長基有產品沒橄欖油
匯豐維持黃金中立評等
滬自貿區開放低 陸商務部否認
兩湖論壇 簽訂農產採購協議
添加銅葉綠素 台糖葡萄籽油遭殃
長江生態崩壞 收到病危通知書
強震襲菲 年輕媽媽順利產子
性交解毒騙財色 命理師判刑
台積電估明年業績 增2位數
蘋果雙機並出 銷售策略受質疑
高中英聽測驗 不開放查看試場
美政爭 茶黨民調創新低
春秋航空滬高航線 27日首航
郭董：莊智淵拚搏 值得學習
App偕超商 便利捐款助家扶
虎尾3景點 拚宗教百景
台日合作新契機 經部論壇探討
鼓勵企業加薪措施 經部研議中
直升機失事 副駕駛難逃劫數
中央氣象局 氣象報告
慶祝廚師節 百位廚師台南拜祖
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
美僵局化解 重啟政府又是難題
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
11季SBL 11月台中開打
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中市8公頃稻田 重金屬超標
中央氣象局 １週天氣預報
環教人員法修正 區分行政教學
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
郭董：盼兩岸一起辦職業運動
前9月 自行車出口總值略減
幫植物人泡澡 嘉義創世徵義工
台中花博 保留2/3展館
江宜樺備詢 柯建銘將登場質詢
國際接軌 游文相：推綠色經濟
南方澳鯖魚節 19日登場
五年祭登場 別忘樸素造訪
中市徵選低碳標章 首獎朱建安
桃縣迎黃小鴨 紅瓢蟲進駐輝映
台南廢棄物廠稽查 送辦4家
全國農機資材展 雲林擺攤3天
除鼠妙計 北市：三政策避鼠
清明時節沉重 後台熱鬧辦桌
三星Note3 LTE版登台
塑毒輕罰 消基會籲衛福部說明
市售吹風機抽樣 3成不合格
全球人壽千億現金 待進場
美化解關門危機 陸肯定
台韓產業合作 明年推新計畫
18日雲量增 北部有短暫雨
大海難容身 漁網纏奪海豚命
人道探視陸不鬆口 協商可放緩
寮航失事 陸證實1陸客罹難
單車環島傳愛 助弱勢童圓夢
東北季風 漁港又變沙港
美政爭暫解 幾無贏家
塑化劑賠太少 衛福部支持上訴
匯豐：第4季投資 股優於債
維骨力不補骨 補身先搞清楚
避當冤大頭 聯想收購猶豫不決
安倍供奉靖國神社 陸：須反省
微軟8.1拚逆轉 看好資訊月
大學迎新變調 比法政界交鋒
大陸奇聞 養殖蟑螂賺鈔票
弘光科大制服日 熱歌勁舞嗨翻
鴻海動員大會 在台徵才年輕化
老公真放火 李心潔片場超驚嚇
法官案定讞 特偵組高度肯定
華碩T100筆電接單告捷
綠要丟鞋 藍嗆丟垃圾加倍奉還
青少年逐夢 陳菊祝福美夢成真
陸委會：馬習會需彰顯中華民國
IMF：美須穩定管理財政
廈門文博會 遠傳網商機
打通有機銷路 苗縣推企農合一
香港民主化運動 施明德聲援
團訟求償受挫 官方手冊成關鍵
歐元帶動 新台幣收升0.8分
台北國際旅展 贈品破千萬元
合資壽險增資 雙方協調解決
實價登錄滿週年 量縮價緩漲
綠要角登陸 南方朔：不是現在
黑面琵鷺數量增 賞鳥季來了
國際旅展 消保官建議多比較
看演唱會幕後花絮 阿妹紅眼眶
傾斜打轉墜谷 氣象員驚駭目擊
明年離島建設基金補助 近十億
教師猥褻幼女 教團要求停聘
東京影展揭幕 台灣6片吸睛
4G標金 挑戰千億關卡
20億日圓 鴻海研發OLED
大麻娛樂用 華盛頓州合法化
立院初審 童工週工時40小時
研究：解開極亮超新星超閃之謎
防大學迎新走火 比法不同調
柏林愛樂來台前 臉書解曲目
夫妻分開計稅 民代盼個別試算
金蟬脫殼剩內褲 通緝犯仍遭逮
郭董贊助莊智淵 現未規劃職棒
桃猿校園巡迴 棒球夢想(啟)動
無照看診 女住持官司緩起訴
陸民企收購美飛機製造商
世衛將室外空汙列為致癌因素
英財相破冰 准陸企投資核電廠
陳沖：管控巨災風險 合作重要
陸旅遊法衝擊 南韓業者叫苦
5司法官涉貪 最重判20年
敘利亞和會 可能11月下旬開
平潭放寬台胞證5年簽注條件
台南逾百商家 賣菸給青少年
溪山國小畢旅 鐵馬長征鵝鑾鼻
BRT運輸 中市府：分段推動
兩岸保險准入 金管會審慎推動
黑松2家資產管理子公司合併
國軍聯合婚禮 不乏異國新人
菲總統訪韓 見證3協議簽署
台北城博館聚落 展文創軟實力
台北詩歌節 沐浴詩生活
氣候變遷 亞銀砍東亞GDP
問題橄欖油 桃縣稽查
金價恐連跌4季 創4年低點
谷歌推新輸入法 幫修注音文
2人七星山迷路 台北市消搜救
跨域就業津貼釋利多 補助金高
立院初審 3日生理假不納病假
哥哥墜樓 羅時豐心情悲痛
希拉蕊：王立軍是薄的劊子手
陸合資壽險增資事宜 陸方協助
榮總泰北義診 熱水塘首站
賴清德盼習近平成中國民主先生
教唆偽證 律師判2年定讞
金門福建引水 陸客飲水更親切
美債限解套 大公國際砍信評
防制就業歧視 新北微電影頒獎
橄欖油出包 監委查把關機制
江揆上台 民進黨嚴格監督質詢
馬總統到台中 會晤胡志強
鴻海50吋電視 中華電凱擘助陣
養老險 兩岸共同發展
陸監察局副座 涉猥褻女童被捕
華府政爭化解 美暫回復正常
投信：美債展延 利QE決策
宏?發表8吋Win8.1平板
塑毒為禍2年多 食安難心安
旅展好康 國際短程萬元有找
新北：捷運汐止民生線政策不變
債限攪局 美QE減碼恐再延
遠雄標下南市與中市地 建住宅
殺獼猴難止傷 應斷絕餵養
新北消保官協調 大統願退貨
外交部推旅外救助指南APP
颱風沖刷福島電廠 排水溝幅汙
傳變形金剛4導演 在港被毆
立委指542旅性騷 軍方澄清
台保險業 擬可參股陸外資保險
北市無線上網故障 持續搶修
團訟求償24億元 僅判賠百萬
沈呂巡投書闡述馬總統外交成就
經部招商 3德商投資60億
德奢華主教引發對教會財產關切
金保會 兩岸監理平台建立
S4電池出包 三星免費更換
金保會落幕 壽險業難掩失望
辛盜獵團毒死百頭大象 判重刑
味全60周年 22日起活動開跑
陸屈臣氏蒸餾水 菌超標停售
中化生攜手鵬旭 攻骨髓癌用藥
今彩539開獎
台糖葡萄籽油回收 接受退貨
金保會結論 壽險業者失落
為前法官作偽證 律師遭判刑
阿妹結婚沒計劃 該來就來
法官案定讞 北檢啟動防逃機制
好睡機場 桃機亞洲第6
威力彩開獎
標案涉收賄 麥安懷判刑定讞
高盛營收銳減 盤前股價重挫
H7N9 冬季警惕有限人傳人
政院：盼如期依憲完成施政報告
埃洛普掌諾基亞 非高層最中意
抗議逐外籍生 巴黎中學遭封鎖
榮總泰北義診 將軍遺孀受診
假好心現狼形 女子不從遭痛毆
美初申失業救濟 減1.5萬人
研究：補維生素D無法防骨鬆
混充廉價油 花生油在列
上海迪士尼 地上建築工程動工
基因改良食品致癌？陸否認
兩岸經貿試驗區 24日學術交流
習近平：盼中澳自貿協定早突破
ETC蜘蛛人 5天爬1次門架
寮航墜機 發現9具屍體
德經濟明年好轉 投資消費推升
剛果糧荒 孩童嗷嗷待哺
閃歐盟調查 三星放棄專利封殺
京機場爆炸案 冀中星提起上訴
威力彩頭獎槓龜
今彩539頭獎 無人中獎
世衛：戶外空汙是致癌主要因子
華江橋車禍 3人受傷
費城製造業擴張 比預期棒
莫斯科台灣精品展 拓銷俄市場
楊梅廢輪胎場起火 濃煙飄新竹
五角大廈：美國安局長將去職
薇帕襲日 22死30多人失蹤
美債暫解危 旺季消費甩陰影
美債危機 參議院兩黨達成協議
專家呼籲 終結違憲的萬年稅單
新版 ＂德國旅遊手冊＂出爐 免費索取
特偵組檢察官缺席 司法委員會宣佈休息
馬英九重申「二岸不是國際關係」
國台辦新聞局長: 兩岸媒體應互相設點
梅克爾社民黨謀求組大聯合政府
檢查空調 豐田召修80萬輛車
國館「幸福超能量」講座 感動破表
19日神氣家族 「富強康樂有你有我」中視播出
法說報喜 台積電走勢亮麗
陸Q3經濟成長7.8%
房仲調查 投資房產退燒
全運會將登場 小巨蛋實施交管
陸Q3增7.8% 年內新高
長期陽光照眼 33歲罹白內障
總統探訪 胡志強：談市政議題
林國政案非常上訴 最高院駁回
廉價航空市場 華航擬跟進
土城彈藥庫政策環評 達6建議
江宜樺施政報告 民進黨集體退席
家譜曝光 成龍先祖是唐朝宰相
台中美妝品展 大專師生展身手
17年後 13%的25歲青年為新移民二代
萬聖節加菜 金剛猩猩拖南瓜跑
上海台北香港 入選「百大名望城市」
財政部長張盛和電告立委不要支持倒閣 這叫不叫關說
微軟發布「Windows8.1」18項功能升級
國泰世華「食分幸福」 美食化作愛心
遠傳電信移師廈門 力推劃時代創新思維服務
遠傳首創 全台第一家電信暢貨中心 10/21盛大開幕
遠傳電信 結合食衣住行建構「點圈新經濟」平台 App創新營銷模式
跨科際生活 宏觀新學習 科學人文跨科際人才培育計畫
兩岸政治議題是繞不過去的！
二岸公共關係協會 簽署合作協議
萬聖節格林童話派對 模王之夜
熱情的昆士蘭達人「香蕉芭比」
善用「新版」公開資訊觀測站，隨時掌握市場動態
國館「幸福超能量」講座 感動破表
台北國際旅展 華航推多項優惠
歐巴馬：政府停擺令親痛仇快
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
父刺死兒 喝農藥自殺
政府結束停擺 歐巴馬表歡迎
沙烏地阿拉伯躋身聯合國安理會
伊拉克連環爆 至少61死
美政府重開 貓熊實境秀恢復
傳聯想將收購黑莓
標普500指數創歷史新高
華府貓熊網路復播 似一夜長大
美股走勢分歧 標普指數創新高
百大名望城市 台北亞洲第8
暫避危機 歐巴馬砲轟共和黨
台學生傳播設計 獲德紅點肯定
研究：腦部利用睡眠進行排毒
台美食國際推廣 台法廚藝交流
百大名望城市 台北贏上海
時裝設計新人獎 首獎揭曉
巴西大學生留洋 半數赴歐
宏達電高雄秀大One 天團助陣
檢便宜 手機也有暢貨中心
美元走弱 美元保單轉夯
國際旅展登場 信用卡優惠多
中鋼市民講座 郎祖筠說故事
倒閣不成綠轉變 江揆可望報告
日本總務大臣參拜靖國神社
水氣增 北部東半部防大雨
錢坑 巴西國會年支38億美元
谷歌營收超標 盤後股價揚
標普創新高 台股再戰8400
王毅：陸週邊外交 東協優先
超微財測未達標 盤後股挫
投信：美股料短多後緩漲
推特工程師 賺得比蘋果多
聯想擬併黑莓 加政府左右為難
陸坦承旅遊法實施使團費上漲
鈉攝取量 加高血壓協會修訂
中山高小貨車翻覆 3輕傷
麥康奈：不再把關閉政府當策略
江宜樺備詢 柯建銘將率先登場
危機解 美重大數據將恢復發布
江宜樺赴立院 會前不受訪
台股開盤上漲41.65點
江揆施政報告 檢討監聽制度
王金平：倒閣案結果展現新民意
全代會若受邀 王金平將出席
張花冠涉貪案 程序準備庭請假
港經貿辦籲台港簽訂經貿協議
大陸將公佈第三季經濟數據
高中優質認證 每項都要80分
國家公園收費否 月內給答案
傳安倍延後勞工市場改革
謝金河：台灣最欠缺的是行動力
廈門城管執法時遭潑硫酸
台灣獎學金嘉惠聖文森學子
湯繼仁出席哥倫比亞咖啡展
塑化劑案 邱文達：支持上訴
葛光越伉儷應邀訪問拉國最高城
台股漲 新台幣盤初走升
台業者獲Tesla最佳夥伴獎
慶週年 家電通路業破盤回饋
睡眠論壇19日登場
集邦：NAND價恐開始走跌
監聽問題 羅瑩雪：沒那麼嚴重
國軍聯合婚禮 總統首當證婚人
華府公務員回鍋 拜登蛋糕迎接
大陸鐵礦石期貨登場
陸Q3經濟成長7.8%
網上賣小孩 上海小夫妻遭訴
油品大清查 最高罰1500萬
韓媒：北韓疑將在東海岸射彈
傳銀行外匯交易員即時通訊遭查
研調估今年類比晶片產值增1%
潤泰水泥開發案 環評不予通過
穿戴裝置夯 研調估爆炸成長
增加交流 總統盼與俄互免簽證
最舒服路跑 週日草嶺古道開跑
橘盼江揆說紛爭 藍籲國是會議
陸：旅遊法實施 團費上漲
華山社區咖啡香 淨化家園有成
史諾登：陸俄拿不到機密資料
王毅：東協是陸週邊外交的優先
12奧斯卡外語片 金馬先過招
馬：兩岸與國際關係是良性循環
日閣員及多名議員參拜靖國
薇帕襲日 亞協會長李嘉進慰問
兩岸旅遊 將推優質透明購物
外資看好 紡織股竄升
蘋果新平板 面臨龍頭保位戰
國際旅展 桃園推旅遊住宿優惠
張平沼：加薪 要營造投資環境
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
下週汽油價恐漲0.1至0.2元
大陸市場賣得好 裕日車股價俏
馬總統：未來5年健保沒問題
南韓央行：韓外匯儲備不夠
指數盤堅 挑戰前高8439
矽格續開發微機電封裝技術
鼓勵婚育 內政部辦未婚聯誼
上市公司前9月現增1178億
外國贊助商帶動越經濟發展
愛瘋需求夯 LGD領漲蘋概股
民進黨推倒馬 國民黨籲拚經濟
陸版爸爸去哪兒 佳評不輸韓版
廈門大學 馬來西亞設分校
廈門19名城管執法時被潑硫酸
台北國際旅展 南投打燈會牌
禮盒附現金行賄 自首獲判免刑
UN：經濟雖疲軟 國際旅客增加
沉溺酒店欠債 男子連搶2銀樓
警包庇色情案 白手套業者聲押
陸產手機高端化 包圍洋品牌
大統長基油品下架 台南稽查
大統食用油案 涉嫌詐欺裁罰
減稅加薪 劉憶如：緣木求魚
研究：想讓腦子健康 請多睡覺
原鄉阿美童進城 校際交流體驗
聯準會延減購債 美元週線趨貶
江宜樺上台施政報告
標普確認日本信評 展望負向
伊比利美洲高峰會 巴拿馬舉行
查問題油流向 檢再赴大統長基
薇帕颱風襲日 23死
化解美方疑心病 華為估要十年
陸推鐵礦石期貨 搶定價權
韓亞高球賽 曾雅妮手感平平
促銷石斑魚 屏縣府台北辦烹飪
宏都拉斯前9月僑匯升8.6%
國民黨：捷運民生汐止線會續建
菁英出擊 全運會新北信心滿滿
客家義民爺齊遶境 苗栗起駕
投顧：債限問題暫解 美股看俏
經濟全面自由 經建會憂衝擊大
朱熹誕辰 吳友欽期許效法精神
旅展登場 華航董座：拚倍增
匯豐：亞洲黃金需求維持擴張
盤整 新台幣午升6.3分
快速發展 總統：觀光小革命
展覽館完工 高雄推會展產業
童話教熱愛工作 獲牧笛獎
疑代書行賄地政所 檢調搜索
韓情治高層訪美 商討北韓問題
台北紡織展閉幕 超吸金
葡萄籽油混攙 花生油沒花生
印媒：巴5天10違停火協議
江揆報告 籲行政立法同舟共濟
印尼嚴限錫出口 電子業恐受創
學者：台港經貿互補攻陸市場
台積電展望佳 巴克萊看139元
塑化案輕判 律師曾籲平衡資訊
6度遭杯葛 江揆終上台報告
美情色大王：別處死槍擊他凶手
航空業各出奇招 旅展拚業績
民調：逾6成滿意政府服務
江宜樺順利報告 向王金平致謝
小鴨與天鵝共舞 閉幕式說拜拜
池上飯包攻星 要賣台灣味道
優酪乳減肥 女性胃食道逆流增
台股收盤漲66.51點
郝讚瞭解北市 連勝文仍不表態
台港交流 郝龍斌連勝文拚經濟
開高走高 台股漲66點
銅葉綠素 學者：不能添加油類
中市大墩美展 參賽作品創新高
無通膨 宜家歐比利書櫃沒漲價
張花冠涉貪案 律師要求實質論告
匯豐退出印零售經紀和存託服務
高鐵福袋 8百元買2張半價券
兩岸互設辦 總統：政治性質
北管加武術 棋盤上演歌仔戲
11月台指期漲52點
北市無線上網故障 開罰42萬
11月電子期漲金融期跌
知名美髮品牌面臨集體訴訟
戴奧辛暴露 男易罹高尿酸血症
嘉市車禍 8旬老婦命危
載蝦貨車翻覆 國道成烤蝦場
美兩黨惡鬥 民心漸失厭惡增
查監聽關說案 監院約詢黃世銘
中鋼12月內銷盤價 全數平盤
多頭氣盛 台股創 2年來新高
旅展清境民宿搶客 殺到千元下
檢舉信寄部長信箱 揭食油不純
台示範區進度 企業界：動作慢
十鼓擊印度表演 展現台灣美
台積電放量揚 漢微科穩坐股王
大統問題油 可開千萬罰單
12月內銷盤價 中鋼維持平盤
台美合作 總統：穩固往前邁進
台灣入學率降 年長族群成救星
九把刀遛狗 被蔡明亮獒犬彈飛
中職象隊去留 洪家兄弟將決定
台北市長選舉 呂秀蓮爭取提名
蘇打綠風靡樂壇 曾月領數千元
幼保系清一色女生 畢演如人生
前女友：賈伯斯曾想密教性愛
三大法人買超台股80億元
GDP保2% 馬凱：非常勉強
兩岸36對愛侶 情定日月潭
肯亞商場槍案 傳1挪威人涉案
韓亞高球賽首輪 曾雅妮75桿
重慶台灣週登場 聚焦產業合作
陸內需成長 農村增速快於城市
經建會：自經區內陸白領有限制
港盼陸放寬人民幣兌換限制
柯建銘質詢獨白 江揆沒機會答
大統食用油出包 先祭千萬罰款
南京市府黨組 支持審查季建業
金九旺季 陸房市愈打愈旺
蔥抓餅機器爆衝 婦女食指截肢
搶超商槍傷店員 男子起訴
佯代繳費詐財 假市府員工被訴
旅展拚人氣 非洲館首次動起來
晶華牛肉麵 北京麗晶限量供應
雲南高速公路翻車意外 釀8死
軍醫院裁員 工會抗議
台科大藝文週 雲門拼阿卡貝拉
觀鳥馬拉松賽 APP記錄生態
新台幣收升0.6分
製材半世紀 實木達人鄭添富
實木達人鄭添富 盼傳薪永續
台北晴空攝影展 郭雪芙處女秀
設關懷治喪家屬小組 北市首創
六年級生蜜棗達人 吸漂鳥返鄉
大統再道歉 宣布退換貨事宜
宏達電盼One max打下江山
相約車內拉K 氣味溢出被逮
添膠原蛋白冰淇淋 冰肌美顏夯
中信金與2日銀簽MOU
金馬50風華展 歷屆獎座回家
中西飲食不同 橄欖油涼拌好
文創新據點 台鐵不動產便宜租
監委釐清案情 黃世銘有問必答
副總統勉身障者 精進創作藝術
破獲暴力討債集團 3人遭押
北京肯定香港人幣離岸中心地位
韓亞高球賽首輪 曾雅妮55名
瓦斯鋼瓶逾期6年 照賣不誤
法院：法市長不得拒為同性證婚
無線電大會 新北童軍國際交流
OGS觸控面板競爭壓力大
紅寶石械鬥 侯姓股東判11年
董俊良：宏達電攻陸 見曙光
張家祝：漲電價對GDP影響小
李紀珠：加薪可留人才
大統違法情節重大 彰縣令停工
NHK紅白賽 綾瀨遙與嵐主持
舊版公開資訊觀測站 12月退場
陸反貪腐 網路檢舉成主流
宏達電公關副總 4個月閃辭
哥倫比亞台灣講座 學子興趣濃
男懷疑妻外遇 先砸頭再刺胸
朱立倫星國介紹托老政策
Google認證崑大雲端中心
宏達電：創造品牌差異化
台日產業合作 學者提戰略方向
可攜皮組織取像儀 揪癌新突破
爭金鐘視帝 周渝民交給評審
聯準會購債減碼 最快12月
與貝里斯交流 辦台灣電影展
日閣員參拜靖國 陸召見日使
3獲優良駕駛 黃奕謨善盡己責
雷瑟琳近全裸 露胸劈腿露身材
剁椒雄魚王頭 挑戰金氏紀錄
日參拜靖國 外交部盼正視史實
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
小鴨游進桃園 交通動線出爐
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
全國銀髮族 嘉縣尬槌球
鄭崇華：台灣還是很有希望
宏達電One max 電信商助陣
大統辣椒苦茶油出包 衛局封存
武漢死亡公路 十年奪數百命
阿嬤獨養3孫女 員警伸援手
問題油品 退費糾紛可申訴
小鴨魅力 五月天也來朝聖
守護環境 雲林環教中心掛牌
茂矽前9月每股虧2.37元
南韓朝野批日政界參拜靖國神社
國姓咖啡認證 首號標章貼出
遺傳爸爸團團 圓仔是油耳
登山客墜崖 空軍救護隊馳援
高市登革熱蠢動 2天新增3例
監委約詢黃世銘 不排除訪總統
季節交替 小心躁鬱症發作
法人：台股8500點很快看到
日學者：TPP可帶來出口契機
資助柬埔寨學童 鄭元暢籲響應
宏達電證實 公關高層離職
屏東冬天較冷 百貨拚冬衣被
大統食用油違規可罰2800萬
對抗跌價 谷歌衝高廣告量
曾勇夫請辭 江揆：非認定犯法
桃園推便當王 陪黃色小鴨上路
Q4庫存正常 外資買晶圓雙雄
4G標金白熱化 飆破台幣千億
國軍聯合婚禮 總統籲增產報國
推特專利少 投資人要當心
聯想併購黑莓 可能有害無益
存款保費標準 將提高
本周上市公司市值增1.12%
李舒媺獲女兒獎 志於造福人群
台北101東京晴空塔攝影交流
石門水庫園區傳蜂害 遊客小心
疑保單遭動手腳 李珍妮提告
府：兩岸設辦中性 議題政治性
江宜樺：檢察總長有任期保障
大統食用油出包 業者混很大
上市指數本周漲1.1%
爽報停刊 壹傳媒：理順資源
志工行善 自種有機蔬菜贈弱勢
北市身障就博會 媒合率近4成
煙毒犯躲警盤查 飛車追撞7車
大陸鋼鐵減產 歐美鋼價盤堅
搭友人車南下飲酒 暴斃車中
羅志祥獅吼 每小時燒五百萬元
十鼓擊 印度理工學院首演
破天荒 376對國軍新人成婚
問題油品 北市要求賣場下架
區間盤整 台幣收升0.6分
北部東北部19日短暫雨
雲林縣長初選 綠營選將拚場
台糖油品淪陷 張家祝要求檢討
日系成衣店：年底展至42店
SM群星演唱會 北京交通配合
勵志書心得賽 金門表揚國中生
直轄市原民區 可望選區長
克麗緹娜尋根 年底回台掛牌
鄭崇華：水電價應合理調整
台企銀申設布里斯本分行 獲准
陸9月財政收入增 中央增很大
岐阜縣知事訪華 亞協盼增交流
不老頑童陳昇 相約老地方跨年
智障兒打死母 檢起訴盼判輕刑
大統油品 苗縣下架1261瓶
台新金推動兩岸金融學術交流
申根免簽 歐盟推出天數計算機
IBM成長市場部門 人事地震
俄猛蓋民宅 屋頂工成億萬富豪
李珍妮：女兒是吳春台的
兆豐金現增價 每股21.5元
江宜樺：自經區條例年底送立院
台糖油品送驗 結果1週出爐
登山客不慎墜崖 國軍支援後送
台3醫師抵大馬 推動醫療觀光
日風災 李嘉進致函慰問
全運會新北授旗 強棒誓師出發
鐵道頑童林松雄 造蒸汽小火車
徵調旅台好手 金門全運實力增
金門路燈LED化 節能又環保
基改黃豆 江宜樺促衛福部注意
台灣爽報賺錢 獲廠商廣告肯定
優良廚師表揚 9名總鋪師獲獎
中職年度個人獎項 入圍者出爐
高雄長庚小肝友 馬尼拉喜相逢
南鐵自救會長 控員警涉傷害
彈藥庫環評過關 新北地院將遷
黃世銘是否停職 江宜樺不介入
台灣精品圓公益 企業加碼
無線上網添熱點 新北送好康
橄欖油摻棉籽油 棉酚是避孕藥
鄂幼兒園實施幼兒軍訓 被叫停
肚皮不爭氣 逍遙舞孃逃家追夢
敘伊斯蘭教長 裁示可食狗貓
貴陽837名學生冒充特警圍事
朱立倫訪星 分享托老政策
旅展首日6萬人次 成長近2成
兄弟象未來 19日下午揭曉
工業帶頭衝 奇異獲利超標
大統罰約2500萬 歷史新高
股票交易旺 大摩獲利優於預期
逾期未補稅單遭罰1.5倍違憲
深化友誼 台日美濃國小締盟
孟洛不克出席諾貝爾頒獎典禮
更年期婦女 提醒注意心臟疾病
才通車 廣深高鐵橋墩嚴重裂開
台灣大推無礙自由行App
台銀攜北科大 發行愛校認同卡
英租屋需求強勁 房租漲不停
移民署科員 見義勇為擒賊
藍全會 納王金平立法工作報告
大陸國企利潤年增一成
防災也救人 宣導車增AED
桃警公關主任娶媳 聯絡引爭議
歐盟加拿大 達成自貿協定共識
被爆戀上石頭小姨子 怪獸被虧
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特偵監聽疏失 黃世銘函送評鑑
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原民區選區長 高雄市支持
谷歌專利 比愛心擷取拍照畫面
大陸消費 出現放緩跡象
旅展買氣夯 有人一刷2百萬元
台股創2年多新高 有望續攻
朱立倫：選舉的事以後再說
宏達電苦撐 被唱衰兩年內被併
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台灣新移民照片展 南德觀眾讚
旅展買氣旺 飯店業估年增2成
陸三大艦隊 西太平洋實兵演習
法憲委會：市長須主持同性婚禮
米倉演女醫 首集收視率稱王
大馬治安亮紅燈 美媒顯著報導
大統問題油品 軍方通令下架
中歐東南歐旅遊夯 觀光客成長
歐盟銀行法達協議 時間緊迫
橄欖油不純 國際時有所聞
今彩539 頭獎3注中獎
日職棒巨人隊打進總冠軍賽
大樂透頭獎槓龜
非洲仍有奴隸制度 茅國最嚴重
釋憲成功 TVBS：司法正義
肯亞恐攻 尋獲疑恐怖分子屍體
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廣播金鐘 央廣教育瓜分大贏家
海關涉貪延燒標檢局 2人遭押
Google股價 破1千美元
漁船遭查封 保釣人士禁出港
接掌微軟與否 穆拉利打太極
總統：美若軍售將編列預算支應
含鉛油漆 每年60萬童損智力
供不應求 損iPhone銷量
桃縣南投同鄉會 太極門展演
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政局和緩 股市衝上8441.19點
王金平將出席國民黨全代會
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騙很大 ! 大統辣椒油沒辣椒遭勒令停工
高中英聽測驗 11萬人上場
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11名和平獎得主 聲援綠色和平北極行動者
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政爭未停 歐巴馬籲選戰決勝負
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不滿批評 亞蘭德倫辭選美會長
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舊金山地鐵罷工 數十萬人叫苦
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美政爭暫解 民眾不表滿意
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加總理提國安 擋外商吃黑莓
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兄弟象賣不賣 冠名也是選項
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成軍29載 兄弟隊一頁棒球史
桃山隧道口落石坍方 無人受傷
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雲端明日之星 伈創拚2年上市
破紀錄大南瓜 變身紐約鬼屋
歐股連7漲 陸成長加速
大統出包 低調負責人陷風暴
電價二波調整 較夏月不升反降
為魚翅 祕魯年殺1.5萬海豚
國立實驗合唱團巴拿馬演出成功
大學品格教育 學生體驗掃廁所
連鎖業拓陸市場 在地化是挑戰
東京發明展 台灣盼再創佳績
黃色小鴨將別 光榮碼頭湧人潮
金跌銅漲 陸成長加速
調查關說洩密案 檢評會將開會
梅鐸連任董座 法人股東不滿
越南前7月紡品出口97億美元
駐瓜使館響應瓜國慈善義賣活動
陸醫療服務限制多 業者臨挑戰
開放殯葬服務 有競爭才會進步
四代同堂健行 令人稱羨
孟國紡廠安全 需30億美元
期油攀漲 陸經濟成長加速
海峽精英籃賽 21日開始售票
鍘王公告 國民黨撤下
洪水高漲 越全力救災
老夫子50年 跨時空搭叮叮車
安置紹興居民 台大擬找舊眷村
十二年國教 教部共編330億
財政僵局 美經濟夢魘
綠色騎行環台 推廣旅遊北京
焚化爐技術提升 年產卅億度電
喬鼎財測 Q4營收創新高
職涯講座 免費聽名人經驗談
總統：興建捷運汐止線不變
LED廠 Q4展望不同調
美QE減碼 料延到明年3月
台北國際旅展 繽紛以色列吸睛
菲連環車禍死傷慘
白宮參觀活動 下月可重新開放
大統長基出包 民眾退貨罵黑心
巨量資料 推動雲端服務市場
藍建黨119年 推黨證悠遊卡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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國銀成指標行 劉憶如樂觀其成
台藍鵲勵閱讀 胡志強與童共讀
客家藝文競賽 近2千人參加
楊泮池：大學生應深化學習
學者：QE退場 將震撼全球
紅雀痛宰道奇 國聯登基
菲國道連環車禍 已知19人死
大統長基出包 大統益澄清
南韓演員鄭錫元傳神隱
拂曉行動 金龍山賞日出淨山
他山之石 歐盟強化橄欖油認證
大統出包 檢方審視帳冊釐案情
廬貝松新片 取景台北101
華碩捐助巴國亞大成立數位教室
童軍大叔弄斷億年巨岩 犯眾怒
莊碩漢宣布參選新北市長
南京市長季建業違紀遭免職
全運會登場 胡志強授旗出征
是否選市長 柯文哲：還在準備
調查：上班辛苦 創業更難
倒閣案否決後 江揆全力拚經濟
大統長基出包 食油市場恐洗牌
韓亞高球賽 曾雅妮手感持平
菲律賓人質事件 港人難以放下
菲國處理人質事件 港人不滿
9月外銷訂單表現受關注
大統賣問題油 阿基師嘆無智慧
陸學生發明無人機 可探敵情
秋高氣爽 台南賞鳥好季節
兩岸政策支持 生技醫療受矚目
明年初 美債可能逼近18兆美元
拚造船全球第一 韓陸各有擅場
四大策略 鴻海在台廣納英才
三忠王誕辰 李沃士率各界祝禱
平均壽命增 台灣將成高齡社會
沙國拒入安理會 UN華府避多談
阿基師活招牌 民眾讚台灣良心
資源回收場不回收 變販毒據點
食品詐欺 賣場盼強化標示管理
捷運汐止線 總統保證不變
柯文哲：其他人碰到怪咖對手
莊碩漢選市長 籲初選採全民調
紐約音樂節 台灣樂手唱翻天
台灣設計新秀獲柏林設計獎
抗陸 菲購韓製戰機
敘國戰爭遊戲 槍擊胎兒贏香菸
牙齒小毛病 輕忽釀大病
杜食品詐欺 消基會：落實履歷
北藍鯨南小鴨 假日人氣破表
李登輝辦研討會 藍綠縣市參與
撤鍘王公告 郝龍斌：好事
大統出包 北市防波及營養午餐
被剝削 印尼20萬勞工如奴隸
仆街圓仔 代言公益不落人後
金屬中心50歲 吳王前後致賀
下鄉拚經濟 江揆訪華亞園區
台大擬設服務特聘教授
瓦察技壓克肖 紅雀奪國聯冠軍
逝者之城 手繪古納村剷平過程
零八憲章簽署學者 遭北大解僱
韓亞高球賽次輪 曾雅妮70桿
計算不法所得 檢方防大統脫產
濟陽艦20週年 張鳳強勉精進
蘇花改環保作為 沈世宏滿意
美國職棒 紅雀飛進世界大賽
許添財盼支持 參選台北市長
標示不實罰不夠 重懲食品詐欺
敘利亞飢童：希望化武飄麵包香
檢評會：電詢黃世銘何時可約詢
象記者會 逾20電子媒體聚焦
粵擬立法限制上訪人數 遭反對
義民祭大會師 估10萬人參與
憤怒鳥打爆克肖 備戰世界大賽
聯結車撞民宅 5人輕傷
阿富汗炸彈攻擊 塔利班稱犯案
洪瑞河宣布 轉賣兄弟象隊
印度私釀毒酒肇禍 32人亡
逛旅展 必備水壺攤圖行李箱
遠傳時間軸 臉書競賽獲獎
太陽餅文化節 買一送一吸人潮
菲中部震災 旅遊警示升為黃色
成軍29載 兄弟象隊要賣
雞排妹裝箱 自爆是危險情人
華邦電：力晶3年後占3成產能
觀光客倍增 馬總統：罕見記錄
焦佑鈞：明年產業景氣可期
最貴鐵皮 滬車牌拍賣價又漲了
韓亞高球賽次輪 曾雅妮排28
陸養老改革 最快十月底宣布
千人品茗 大地為席話茶經
唱自己的歌 偏鄉孩童追夢
福島核電廠地下水 輻射濃度升
食安連環爆 道德良知是根本
風箏天上飛 苗栗天空繽紛如畫
食用油純不純 稽查製造源頭
高輝：兩岸設辦 談判具政治性
台綜大簽署協議 4校交換學生
翁疑和前媳爭執 餵妻農藥致死
台菲漁業會談 可望近期舉行
歐盟與東協貿易談判增投保條款
北市參選人多 謝長廷：使命感
好苦 北京房租連漲52個月
關懷流浪狗 高中生公益洗車
江揆：服貿未通過 傷及競爭力
塑毒遺害兒童 恐影響智力
北京霧霾 美爵士歌手氣喘停演
番路柿子節 推採果小旅行
捷運到基隆 總統：先試試三軌
金門文學營 高中生對小說好奇
施工蟬鳴鞭炮 英聽13件重播
旅展台北館 微笑藍旅行最夯
北榮大谷地義診 醫治近4百人
呂秀蓮：釣魚台海域應非軍事化
共軍兩大艦隊 黃海百艦演習
沉痛決定 洪瑞河靜默十秒
黃鎮台：象上半季已告知欲轉賣
正視性平議題 學生家長對話
中央氣象局 氣象報告
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大統員工控苛刻 老董電訪澄清
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
東西向下營學甲段 20日通車
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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趁母病重移轉房產 長子媳判刑
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施明德不排除赴港 挺民主運動
昆蟲展破13萬人 展期延2週
告別兄弟 象迷：有如分手心痛
義法院裁決 老貝褫奪公權2年
日祭神社 美籲改善對陸韓關係
亞大設計作品 德國紅點獲獎
電路板論壇 24日登場
愛心進原鄉 部落永久屋落成
彭政閔：可以理解洪老闆難處
大陸抗日劇 出現莎拉波娃
高屏空氣差 敏感族戴口罩防範
大統食用油退換貨 投訴二百件
東北季風增強 20日北部有雨
北京旅遊行業協會 赴宜蘭行銷
教育論壇 談金門教育發展
新北拓wifi 鼓勵免費上線
客家菜包比賽 創新搞怪添趣味
24年虧10億 兄弟象將裸退
阿里山茶文化 盼提升觀光業
旅展第2天 湧8萬7千多人次
新北就博會 上千人求職
泰山獅王賽 馬國獅團險勝奪冠
全國運動會 台北熱鬧揭幕
歐盟批准啟動對陸投資協定談判
佔領中環 2014年元旦遊行
金屬中心50歲 副總統致賀
匯款手續費 金管會要求透明化
七旬婦躺浴室2天 警急救人
駐菲處與慈濟 賑濟菲地震災區
漁船走私菸 海巡緝獲170箱
千人茶會 大地為席話茶經
全運會開幕 江宜樺肯定選手
全運會開幕 郝龍斌盼展鬥志
檢評會約詢 陳守煌：澄清說明
歐盟要求橄欖油品質 仍有混充
兄弟象將退場 統一獅僅存元老
母子電梯奪命 家屬跪求公道
記者為公利追真相觸法 英不罰
檢評會：11/3約詢王金平
陸狼師猥褻7童 一審被判14年
陸經改 6行業擬向民資開放
國共論壇 吳伯雄率產官學與會
台中爵士音樂節 創意遊行揭幕
浮洲自救會盼重劃 市府採區徵
今彩539開獎
剛果叛軍盼與政府和平談判
全運會 總統為選手加油
上海雲霄飛車卡在半空 非首次
不嫌貴 陸品牌愛置入好萊塢片
楊秋興母喪 不忘為旅遊業請命
崇她社倡兩性平權 副總統肯定
大統食用油 高市嚴把關
紀念蔣夫人 美齡抱貓熊公仔夯
蔣夫人紀念展 十年再現美齡熱
今彩539頭獎 3注中獎
黃色小鴨接棒 桃園新屋輕旅行
共軍演訓動態 國防部全程掌握
疑用電鍋燒炭 婦倒地自焚燒焦
體育署：3到4家企業有意接象
桃園8旬失智婦 伴屍7日
全運會 蕭美玉飆破全國紀錄
監委約詢黃世銘 不排除訪馬
釜山101層大樓 陸商承建
陸學者：陸房價不久將下跌
台灣文化日 大稻埕1920s變裝遊行
兄弟象隊 年底找買家
許添財宣佈 出馬競選北市長
稅務機關 「稅」你一萬年
政府落實兩公約路迢迢？
簡錫堦呼籲 全民關心稅改
總統：捷運民生汐止線一定會建
施瓦辛格聲稱 想參選總統
呂秀蓮：軍事力量退出釣魚台周邊12海里
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
比利時小飛機墜毀 至少十死
阿根廷首都列車事故 至少79傷
墨西哥外海6.8強震 未傳損害
墨西哥強震 下修為規模6.4
翁山蘇姬訪歐 強調緬甸需修憲
南加州馬車日遊行 跨文化融合
加拿大油罐列車出軌 引發大火
天價賠償 小摩與美司法部和解
傳舊金山列車撞死2名工人
東北季風增強 迎風面有雨
傳小摩掏130億 與司法部和解
乾旱 甘肅明朝古城變枯城
日閣員古屋圭司參拜靖國神社
陸農部：長江特有魚類 瀕滅絕
9月失業率 預估持穩
國發會 明年1月掛牌
百貨周年慶 信用卡祭優惠搶客
金保會不符期待 業者不擔心
菲律賓人質事件 港政黨籲制裁
菲人質事件 梁振英主動出擊
客家挑擔奉飯 5千人熱鬧踩街
中職義大爭冠 特區票送應援包
薩克斯風賽得主 后里獻藝
鐵達尼提琴 146萬美元落槌
傷兵陸續歸隊 火箭越來越健康
釜山合唱祭 成功高中獲獎
亞幣揚 新台幣全週小升
小鴨掰掰 高市揪黃衫軍相送
呂：多人參選下 未曾徵召黨外
擴散不良 高屏午後臭氧偏高
蘭陵王花絮 馮紹峰萌倒網友
P-3C接機典禮 十月底舉行
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
進口棉籽油 近4成流向大統
小鴨游向新屋 夕陽海鮮搭配玩
菲南蘇丹病故 家人誓續討沙巴
青年政策賽建言 近9成獲採用
希拉蕊為老友站台 配角變主角
韓亞銀行高球賽 曾雅妮暫32
餐飲店疑遭掏空 股東堵人討錢
韓怨偶多 去年離異逾11萬對
南港八堵三軌化 基隆台北暢行
星媒評總舖師 溫暖且充滿感情
加油罐列車出軌爆炸 無法搶救
食不安心 立委提民生詐欺條款
稽查食油源頭 獨門配方逃不掉
經驗豐富 葉建成專辦民生案件
藍19全 場外考量設陳情專區
任首相週年 安倍可能參拜靖國
紅襪逆轉滿貫彈 進軍世界大賽
台南停車有序 將增近萬停車位
中油：汽柴油價格不變
澳門公職首富 賭王妻議員
登山客受困阿里山 海鷗救援
波哥大影展 女朋友男朋友參展
寄悚照婦找到 胡志強告知洪家
大鵬灣橋塞寶特瓶 國工局檢查
反華州基改食品標示 廠商曝光
紅襪5-2打虎 勇奪美聯冠軍
澳門首部陽光法 特首3棟房
圓夢 宜蘭原鄉耆老搭機尋根
兄弟象欲轉賣 球迷不捨
減重門診15% 患黑色棘皮症
嚇阻酒駕 監委：勸酒者應連坐
馬王互動副主席人選 全會聚焦
台南青少年鬥毆 一人死亡
胡宇威寫真書 半裸泡啤酒浴
洪仲丘弟服替代役 近日入伍
陸黃金檔 每季限1個選秀節目
手機資訊助避災 窮人數位落差
苗栗2原住民 採藥陳屍野溪
新住民彈奏烏克麗麗 令人驚艷
客家主祭大典 福佑台灣保安康
圓仔勤學步 不停倒退嚕
停經後婦女 1/4有骨鬆困擾
強颱范斯高 不直接影響台灣
食安稽查 缺人問題待解決
警漏提拒酒測後果 女抗罰成功
假文件越獄 美謀殺犯逃3週落網
竹縣義消猝逝 消防局爭取撫恤
陽台農藝 陸城市新風潮
加州男嬰在書店開始人生第一章
陸61院士上書 籲推廣基改稻
傾聽意見 江揆安排與立委餐敘
吃蔥聰明 胡志強推廣大安蔥
法鼓山心靈茶禪 助安定身心
捷運雙連站 女乘客摔落月台
藍全代會 台中規劃陳情抗議區
農委會：續辦稻穀保價收購
綠：國際自由聯盟關切監聽案
落軌事故排除 北捷正常運轉
男困消波塊 救起已無生命徵象
印總理將訪陸 簽涉及邊防協議
老虎牛棚放火 紅襪稱霸美聯
大統油出包 檢方取樣醬油化驗
大環境好 台股續強有望
把關油品安全 桃縣加強稽查
象隊出售 彭政閔：危機是轉機
男持空氣槍 射傷鄰居
金馬回顧 張學友與王菲頒獎
景氣轉佳 日股中長期樂觀
北市營養午餐 21日可查用油
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黃色小鴨返高 高市：還有兩次
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桃山隧道落石排除 恢復通車
許淑淨全運會摘金 抓舉破全國
棉籽油精煉低棉酚 國際無規範
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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汽車炸彈攻擊 巴格達至少30死
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蘋果搶風頭 本周雙喜臨門
成衣出口87億美元 年減2%
迎萬聖節 搞怪用餐送甜點
投信：陸股第4季上漲機率高
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AT&T租售資產 恐著眼歐洲
維州選州長 柯林頓夫婦撩落去
士紙董座陳朝傳辭世 業界唏噓
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東北季風 迎風面雲量多
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尋兄弟象買家 蔣偉寧積極接洽
小六課本提炒房 教長：不妥
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經長：保2有信心 不掉以輕心
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尼國國會主席團第二書記訪華
羅瑩雪：檢座立院備詢形同公審
兩岸信息產業論壇 今開幕
寧夏中衛前副市長被開除黨籍
國軍遭指竄改報告 嚴明：嚴懲
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經長：9月外銷訂單 成長2%
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券商公會主辦ASF年會
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大學生丟鞋抗爭 教長：不妥
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哈爾濱重度霧霾
學者：陸發展方向 經貿自由化
西班牙與中美洲加強合作
陸信合社耍官僚害死人 被開鍘
黃色小鴨小學現蹤 學生尖叫
一周兩次 皇帶魚再現南加
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大統出包 上市油品大廠受惠
官方GDP預測 11月底更新
資安廠商：APT攻擊 駭難察
特斯拉業績佳 台業者股價亮麗
擁戴金正男主政 脫北者急連署
杜紫軍：兩岸建5G戰略制高點
毛治國：ETC成果不輸國際
三星阻籌組工會 韓政府介入
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
DRAM現貨價4天跌4.7%
陸最長國內線 深圳喀什啟航
盧貝松來台拍片 不爽媒體跟拍
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肯亞士兵趁火打劫商場 惹民憤
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小鴨再現 高市評估納入湖泊
總統憶往 13歲炒菜給媽媽吃
三星、樂金戰火延燒電池開發
客戶觀望 豐興鋼鐵報價持平
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國民黨19全 王金平將出席
徐旭東：ETC創台灣環保價值
參選連任否 胡志強：立場不變
李鴻源：盡力維持特定首長安全
傳美國安局曾侵入墨前總統電郵
瑞銀估陸本季GDP年增7.6%
4G標金失控 電信三雄軟腳
南鐵自救會陳情 盼開聽證會
想把檳榔妹 吃到罹口腔癌
衛福部：6成棉籽油流向富味鄉
面具猴悲歌 雅加達省下令掃蕩
贈不合格便當盒 主計總處檢討
哈爾濱嚴重霧霾 中小學停課
旅展搶滾滾 消基會籲擦亮眼
病害肆虐 瓜地馬拉咖啡仍旺
上海自貿區 陸全面經改試點
推廣在地食材 嚐鮮大使下鄉
呂芳銘：4G要趕上 更要跨越
衛福部：富味鄉產品外銷24國
因應大統案 政院開食安會議
盧貝松來台取景 史嘉蕾現蹤
提升創業動能 台大車庫啟動
蘋果推新品 新普營運走高
太平島建碼頭 預算33億
外資上周買超233.41億元
台菲漁業會談 拚十月底前舉行
查法輪看板惹議 觀光局重發文
遼寧大霧 陸空交通受阻
陸擬建泛亞鐵路 新加坡到昆明
集邦：DRAM合約價漲勢不變
國防部：大統油品送驗擬求償
精障男殺人判死 發回更審
鴻海：盼資訊高速公路早完成
稽查食油 雲林加緊腳步
學者：滬自貿區助台人民幣業務
台菲漁業會談 外交部適時說明
陸委會：6成支持兩岸官方接觸
盤整 新台幣午升3.8分
教部擬凍漲學費 大學憂經營難
立委籲法部 黃世銘應送監察院
綠色商機夯 瓦楞家具吸睛
台灣電路板展 攤位成長創高峰
電視牌惹爭議 港立法會籲說清
女買名牌包 返家見擦痕引爭議
食油出包 檢封大統66項產品
陸砍水泥產能 雙雄漲跌互見
列巴克萊首選 騰訊股價創新高
印尼日本合作 研究引進新幹線
高市：僱用派遣工 盼朝有利標
中市議員：營養午餐同市不同價
黃色小鴨助陣 飯店營收看升
手機撥市話 竟比撥美國還貴
參加婚禮發生鬥毆 多人受傷
25檔台股基金淨值創歷史新高
看見台灣公映 胡志強願協助
投顧：中東原油產量減利能源股
台股收盤跌21.87點
台紐經濟協定 立院29日擬過
追問題油 中市稽查校園供應商
市場還不夠擁擠 新蘋板將報到
高檔整理 台股跌 21點
珊瑚生殖之謎 海生館揭祕
三山善社捐贈北市復康巴士
核電廠停機 日貿易逆差創新高
網購新噱頭 業者發消費券
屏東滿州烏豆 開發伴手禮
網路交友 調查：美國接受度增
美銷售差 思愛普軟體營收減
11月電子期跌金融期漲
5大造假食品 素食摻葷居首
11月台指期跌16點
高公局：國道計程最終單一費率
百貨週年慶 崔羅蓮一日店長
大統問題油 北市1年前獲檢舉
價跌量縮 台股守住8400
男奔喪遭拒 竹市警助探亡母
盧森堡大選 民主黨大有斬獲
新愛瘋25日登台 金色恐缺貨
未足額用身障 台哥大改善最多
嘉縣古物登錄 見證歷史
退役軍官販毒 標榜快遞專車
台積獲賽靈思20及16奈米單
陽明山冷水坑 2人疑燒炭亡
把關食材 中市擬建雲端管理
富味鄉：精煉棉籽油 專供外銷
債限戰發酵 共和黨現茶壺風暴
三大法人買超台股近10億元
司委會通過提案 譴責黃世銘
北市餐飲防空污 摩斯漢堡特優
追大統辣椒油原料 南市查上游
提振經濟 朱雲鵬提4藥方
開羅基督教婚禮變調 受襲3死
遠傳暢貨中心 開拓新商機
台鐵軌道旁溝渠 驚見白骨
嘉市飆舞節 熱力四射
買彩券忘拉手煞車 撞對向商家
管中閔：經濟成長 保2有信心
中鐵建天價招待費 1人移司法
快篩晶片測食安 十分鐘有答案
LPGA台灣賽 名將抵台
促就業 南茂與中原簽意向書
四重溪溫泉季 微電影促銷
家樂福蔬菜調和油 疑含大豆油
祖孫三代健走 關懷銀髮長輩
世界排名25 曾雅妮台灣再起
立院初審 科目流用數額入法
神祕配方手冊 大統僅3人知悉
金門社區綠美化 升級景觀化
中共紅二代聚首 為毛冥壽造勢
重要陌生人 模範清潔隊員公布
女版兵馬俑現上海 批重男輕女
新台幣收貶3.6分
陸東北大霧 鐵路客流激增
竊賊被逮解放 警成苦主
9月外銷訂單年增2% 連3升
明師高徒制 個別傳授職場技藝
越國會開議 聚焦社經議題
立委：台糖葡萄籽油未下架
空巴尬波音 搶占日1/4市場
傳遭美監聽 法召回駐美大使
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東森電視致歉 梁立記2大過
陽明山上客運撞民宅 1女受傷
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嘉聯益總座：大陸客戶成長強
薄熙來案 25日二審宣判
和平船創辦人吉岡達也獲生命獎
油品下架未落實 台糖：非官網
立委：多家食品原料富味鄉提供
台東熱氣球團隊 受邀赴越南
法部：1個月內提通保法修正案
和記黃埔：擬分拆屈臣氏上市
南鐵爭議 議員籲賴清德謙卑
打入美市場 一銀發行洋基CD
富味鄉：在台油品有信心沒問題
統一超：已要求富味鄉說明
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嘉基赴菲國 姊妹醫院聯合義診
大統辣椒油添料 非化學調劑
北市體重管理APP 輕鬆減重
資策會辦雲端開發測試平台論壇
防高振利脫產 扣押銀行帳戶
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
教部發函 營養午餐禁用問題油
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
傳遭美監聽 法國要求給個說法
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台北有新鮮感 吸引盧貝松取景
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
張高麗訪星 加強區域合作
兄弟秋訓 草總精神喊話
人權觀察：陸應停止迫害人權者
台視入圍11項大獎 閃耀金鐘
程序瑕疵 殺人案發回更審
戴勝益：最喜歡把店開在鬼屋
低價風帶動 今年行動裝置成長
最高院首引決議 精障殺人免死
陸前3季 房市交易稅收成長快
東北季風25日發威 氣溫降
甲組成棒冬季巡迴賽 台東開打
富味鄉：銷售品與棉籽油無關
憂心用油 北市國小突訪廠商
日媒：陸25萬記者政治進修
屏東查大統油 1學校午餐更換
調和油標示不清 家樂福：誤解
NPIE揭示期中執行成果
中市9校用大統油 全面停用
福島周邊除汙計畫 嚴重落後
星巴克陸咖啡定價高 央視砲轟
iTaiwan 擴大漫遊
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高雄展覽館 路邊攤價招商
未積極抗拒 性侵案逆轉判無罪
可成擬關閉大陸舊廠
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添棉籽油應標示 棉酚不得檢出
重病男失護照 國境隊助入境
成本增 中國移動獲利驟減
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薄案終審時間程序 符合預期
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傳美監聽 法外長傳召美大使
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全年外銷訂單 正成長機會不大
遭美監控 法國召喚美大使
麵包藏木塊 85度C：處理中
百歲嬤養生秘訣 虔誠念佛
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金髮女童身世 希臘獲熱烈回應
宏達電定調 周永明專注產品
賽靈思推28奈米異質3D晶片
軍方:國軍採購食用油非大統油
吳副總統肯定僑胞貢獻
台北旅展 飯店業斬獲多
英核電新頁 法陸合作參與
李秉傑：晶電今年獲利比去年好
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竊聽風暴 法國召喚美國大使
是枝裕和遊台 興奮尋侯導足跡
經濟部：再生能源無法穩定供電
國道計程 專家讚台灣一步到位
小鴨游桃園 消防局水上演練
孫中山與宋慶齡研討會南京舉行
北京高考改革 英語減50分
姊弟戀為錢翻臉 男殺女後自殘
福島核廠 雨水夾帶輻汙水外溢
世衛地區主任 提名申榮洙連任
世衛地區會議 台派觀察員參加
趙天麟：富味鄉產品非全外銷
田村淳跨海主持 五月天義氣挺
撤銷大統工廠登記 經部再研究
統一超：富味鄉非直接供應商
油品出包 恐再影響台食品形象
華碩推R9及R7系列顯示卡
倒轉DNA生物時鐘 永保青春
LPGA台灣賽 24日開打
假油事件 知名餐廳都說沒使用
諾基亞手頭寬 可能買阿爾卡特
新品將出 蘋果調整平板策略
高溫強風助長 澳洲野火恐合體
秀實力 陸品牌推4K2K電視
陸建行總行門口 出現抗議人潮
最高檢報告貪賄案 24年首見
今彩539開獎
台紐協定配套調菸捐 恐有變數
雙颱來勢洶洶 日嚴陣以待
傳張敬華將接任南京市長
威力彩開獎
陸公務車弊端多 擬裝GPS
英失業男求職 架網站PO招數
中鋼平盤價 法人多看好後市
台北旅展 31萬人次破紀錄
搶巴西油田 陸企抗全球強權
麥當勞Q3營收 不及預期
自經區評估開放專業個人投資人
大統案 政院：從嚴從重嚴懲
三級政府曬三公 廣州率先實施
查大統長基食品廠 抽驗蘇打粉
英家庭每年丟7百英鎊食品
全運會殺手 劉元凱百米6連霸
台灣針灸專家 揪世衛圖譜錯誤
美財政不穩 歐元晉升避險貨幣
傳美監聽國民電話 法總理震驚
陸：日領袖拜靖國神社 非內政
反對至立院備詢 檢協會展連署
不合格米 製造廠賣場都公布
木村拓哉新日劇 收視率大降
廖靜賢甩開拉傷 全運百米封后
國防部：復興新村改建安置合法
眾多企業關閉 辛國失業嚴重
檢協會聲明 綠批誤導不道德
小摩賠償案 金管會：影響小
小摩大失血 投資人氣定神閒
俄南巴士爆炸 疑女性自殺攻擊
眷戶不實 金門議員告國防部長
港免費電視爭議 持續有人抗議
美民調：共和黨支持度重創
印度俄國總理 明將訪問大陸
美監聽通聯 法墨憤慨要求解釋
食用油品不純 考驗政府檢驗力
今彩539 頭獎槓龜
FB出問題 不能更新動態
22日吹東北風 迎風面多雲
威力彩頭獎槓龜
佳麗寶致白斑 受害者增上千人
臉書系統出包 無法更新近況
習近平：人才是國力競爭核心
富士康貴州四代產業園 動工
臉書出問題 無法更新個人近況
沙烏地拒安理會 日本圖謀取代
臺銀「臺北科大愛校認同卡」雙卡齊發、誰與爭峰
台灣10月車市 和泰車衰退嚴重
吳東昇：新台幣可貶至31元
臉書一度故障 原因不明
美儲量大增 國際油價跌
4G飆破千億 傷電信業者獲利
圓仔成小跟班 搖搖晃晃走(you tube)
防脫產 檢凍結大統董座房產
LPGA台灣賽 眾球星將亮相
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罹癌 李開復：將少用社交媒體
盧貝松在台拍片 有台演員戲分
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盧貝松來台拍片 晶華酒店封街4天
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黑心油商 成為亡國滅種的元兇
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4G奪命金 外資喊踩煞車
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民進黨被柯建銘綁架了！
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陪審時哺乳 密州婦遭罰
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桃園黃色小鴨來了 下午充氣
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遭控侵權 聯發科：不影響營運
美內州槍擊 教師捍衛學生喪命
任高盛20載 副董艾萬斯將退
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馬：台美連兩年會談 意義重大
廣州貪官失蹤5月 妻兒仍在陸
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吳伯雄赴國共論壇 馬總統接見
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智慧錶崛起 瑞士名錶廠沒在怕
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標示疑不實 大統沙拉油中標
台灣藝術家陳羅克參展德藝術季
孕婦險昏倒 歐巴馬一把抓
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港商：港爭議太多影響投資意願
戴輝源拜訪阿拉巴馬州台商
東北季風影響 沿海防強陣風
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蘋果明年賣電視 傳找鴻海代工
豪8助攻 火箭熱身賽擒小牛
全家奇摩聯手 虛擬二樓擴張
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黃色小鴨來了 桃消防演練登場
雲端應用產學聯盟成立
黃世銘查關說 江揆：未越級
傳攜手鴻海 威寶：持開放態度
財部：調高菸稅無關台紐協定
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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泰山：油品絕不使用非法添加物
規避調查 開罰大統沙拉油
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陸訪客多 俄印蒙三總理齊訪中
10月下旬面板報價續跌
留學回陸潮 習近平：歡迎
外交部：台菲漁業會談正在進行
高中生山訓 墜橋身亡
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逮毒品藥頭 警開10槍制伏
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亞歷鮑德溫致函反狂犬病實驗
嗆欺負南部人 火燒豬腳攤判刑
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台生陳廷銓 獲義大利擊樂首獎
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台菲首次漁業會談 台北舉行
原鄉耆老搭機尋根 順利返航
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調查：陸調薪幅度高於香港
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中美洲加勒比海 駕照將單一化
3G轉4G 小型基地台現空窗期
港泛民聯繫台綠營人士 遭警告
大統效應 高市查油品確保食安
專家：標普指數將破1800點
夏立言將接國防部副部長
物價平穩 實質平均薪資有成長
男違停交易毒品 警臨檢查獲
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四肢無力 甲狀腺亢進惹禍
公視總經理遴選 傍晚公布結果
中鋼新大樓啟用 貢獻高雄經濟
GMP疑破功 經濟部澄清
12校用大統油 新北：已停用
9月職缺逾13萬 餐飲增最多
傳遠雄接手 象：目前沒有接觸
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包庇周人蔘案 前檢座警官發監
鴻海投資案 印尼貿長扮推手
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國安局揭密記者 承諾繼續爆料
王雪紅開員工大會 宏達電漲停
火箭黑白雙塔亮相 豪助攻頻頻
陸西藏白皮書 不提人權批達賴
遠雄不買兄弟象 培養本身球隊
中市推築夢計畫 助弱勢脫貧
國防部軍政副部長 夏立言接任
圓仔忙學步 團團扯毛巾賣萌
4類台股基金勝大盤 選股為重
夏立言推動台印雙邊關係有成
上班打電動 菲機場人員露餡
夏立言接任國防部軍政副部長
美銀傳再面臨3項房貸民事調查
中鋼大樓啟用 高雄灣區新地標
教部初統計 123校用大統油
波克夏擊敗蘋果 美加富豪首選
設展示館 總統盼推廣台灣民主
北市7校廚房 停用富味鄉
竹市海洋節 邀民關心海岸線
加州馬桶餐廳 靈感來自台灣
詐騙客戶120萬 律師判十月
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港人睡得少 亞太區內僅勝印尼
立委資料 得意的一天標示不符
大統案 朱立倫籲彰縣府說清楚
平盤整理 台股跌1.05點
食用油不安 賣場：消費者觀望
教育部：123校停用大統油
陸房價漲很大 北上廣前三名
11月電子金融期雙漲
印度新電廠 與電網同步供電
台股量小 電子躍居主流
11月台指期漲14點
山訓吊橋垂降 女高中生墜地亡
夏立言盼經驗協助軍事交流
遠百：陸業績今年逐季成長
星國研擬封鎖盜版網站
陸投資名人王功權 正式被捕
保障食安 竹縣查學校午餐用油
泰北孤軍後裔學中文成一技之長
油品食安 郝籲企業員工舉發
營養午餐用油 高市全面清查
進口棉籽油 大統有精煉設備
號召千人 新港大崙庄舊廟遷移
佳麗寶致白斑 萬人申訴台54件
LPGA台灣賽 媒體聚焦
私校經營弊端 教團籲教部清查
江南Style領韓流 全球心悅誠服
調高菸捐 經部：非關台紐協定
世青少射箭賽奪銅 邱鏡淳勉勵
三大法人買超台股29億元
為台紐經合 程委會未定議程
嘉市稽查夜市 未見違規食用油
周人蔘牽涉多名員警 纏訟多年
陸媒嫌太貴 星巴克：成本不同
政委遺缺 陳希舜蔡玉玲出任
迎設計之都 北市換垃圾桶
碩天炒股案 藝人邵昕緩刑
台南擄人勒贖案 警逮3人
基隆七堵 辦癌症免費篩檢
柯文哲：政治舞台前沒有貴賓席
夏立言接軍政副部長 嚴明歡迎
夏立言接棒 強化台美軍事合作
行政院公布部會副首長異動名單
吉林茶行槍擊案 2男無罪確定
聯合國反核武聲明 日首度簽署
大統益誤認大統 學校以為出包
捷運松山線 103年底通車
男警愛慕女警 入侵住處判拘役
富味鄉油品 星業者停出貨
6大易過敏食材 將強制標示
台灣LPGA記者會 球星現身
沒有不可能 夏立言勇往拼外交
懸缺多時 夏立言接國防副部長
LPGA台灣賽 曾雅妮練球順
敦泰估今年觸控出貨逾2億顆
佳格：所有油品包裝與標示相符
登革出血熱 屏東首例
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主計總處：公務員獎金審過才發
富味鄉油品 星通知業者停出貨
週薪6萬元 塞班爽缺徵實習生
林郁方：夏立言有才幹能勝任
台灣十大地景 野柳奪冠
大統案 毛治國：嚴懲惡行
熱錢流入 陸外匯占款又揚升
食安人力缺 1人服務4萬人
越購俄潛艦 明年初首艘交貨
檳榔攤遭搶 西施大喊老闆嚇匪
營養午餐屢出包 機制待檢討
大統案疑官員怠職 北檢了解
油品稽查 邱文達：還未有結果
產汽車熱沖壓零件 中鋼：評估
小巨人上學 學伴相助傳佳話
備戰棒球交流賽 日方勘查場地
不鏽鋼含錳量 中市教育局清查
接兄弟象？ 魏應充：天人交戰
毒品變裝普洱茶餅 疑夾帶闖關
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桃園住宅氣爆 女灼傷送醫
日三重縣知事訪華 促觀光交流
嘉義公田派出所 扮阿里山旅站
水泥工轉行種苦瓜 供應關東煮
大統：非大陸棉籽油 來自澳洲
馬拉拉爭人權 立志做巴國總理
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南韓換匯贏人心 全球影響力增
國光生技流感疫苗 明年登陸
中科通過補助十家公司設備研發
農村再生 提升農見度
新台幣收升1.6分
落實回收募善款 世新獲環保獎
國教舵手換將 政策面臨重整
拚民調 雲林綠營人選提政見
魏應充：不要對GMP沒信心
國際高中青年會議 彰中登場
舊金山捷運罷工落幕 22日復駛
愛瘋登台開賣 三雄不辦首賣式
陸配3姊妹齊力 水果行生意旺
何江忠淚灑法庭 沒印象要關洪
黃色小鴨桃園展 推知性之旅
菲國震災 愛心捐款源源湧入
53所學校用富味鄉 北市停用
山訓意外學生亡 單親媽心碎
太陽光電收購價降 業者抱怨
核廢選址修法 經濟部：未定案
老婦染登革熱 高市入夏第6例
寶寶黃疸久不退 小心膽道閉鎖
馬國設機房 詐騙大陸人起訴
油品食安掀波 北市稽查美食街
LG攜遠傳 獨賣中階機
兩岸關係 總統：並非只經不政
隋棠打頭陣 總冠軍賽首戰開球
江宜樺：檢討GMP認證制度
中央氣象局氣象報告
高振利以廠為家 同業怨削價競爭
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
爵士音樂節 創意T恤賽出爐
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
藝術銀行進駐桃機 增藝文氣息
共軍新鑽地武器搭配最大彈頭
陸土地改革 粵浙皖可能試點
陸反貪腐打老虎 5年查32人
國際智慧城 竹市續列21大
台鐵司機行駛中摔落軌道 命危
宏達電員工大會 強調顧客至上
陸東北霧霾汙染 相聲調侃話題
廢核團體 屏東核三廠嗆聲
雲林查油品 不放過小缺點
蘋果派飄香 安謀營收超標
遊客梅嶺遇鼬獾 通報處理
江宜樺：重夏立言軍事外交專才
運將疑輕生 開車衝入海獲救
黃色小鴨浮台固定 明充氣試遊
防槍枝暴力惡化 歐盟加強管制
俄總理：每年向陸增供千萬噸油
總統：服貿非黑箱 盼立院速審
年終獎金 人力銀行看好金融業
網路購買母乳 危險菌威脅寶寶
陸媒：天津已申報自貿區
防黑心食品 北市檢舉獎金加倍
羅瑩雪：唐碧娥案監聽立院無效
蔡炳坤赴新加坡 推廣台中美食
有機蔬果消費 新北推倍增計畫
蔡奕玄打鄭嘉明 新北市進決賽
阿基師：如果代言出問題願下跪
諾基亞秀新機 6吋大螢幕搶市
渴望會館獲殊榮 桃環保局肯定
外資匯入 新台幣收升1.6分
救生員推少年成癱 判賠6百萬
沙拉油不純 高振利認加棉籽油
大統長基油品 波及16所大專
揚昇LPGA登場 籲搭接駁車
民進黨多名主管將離職投身選戰
不堪加班過勞 偽母喪圖5天假
破案為大 警掏腰包買證物
林懷民赴威尼斯 驗收學徒新作
台灣LPGA 球星現身秀中文
兩岸標準論壇 發布共識結論
備戰明年球季 桃猿23日秋訓
桃捷運綠線公車 今通車營運
越南查獲走私象牙 擴大調查
加工區CEO聯誼 李永得招商
陳希舜接政委 兼任工程會主委
油廠已稽查76家 驗62油品
北韓部署快速氣艇 疑挑釁南韓
FUN4創作 為愛滋找解藥
推介美麗北京 走進日月潭
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馬：基於憲法 兩岸非國際關係
農委會：狂犬病試驗計畫不變
社區金馬獎 新北表揚優良社區
外資進出炒匯 央行查獲
中正紀念堂遭人噴漆 警續追查
安心亞金鐘試裝 節食餓到落淚
公視總經理 曠湘霞留任
日中小企業 恐遭安倍經濟擊垮
國安局副局長張光遠請辭獲准
桃縣查油品 罰標示不實業者
23日北部涼 中南部溫差大
住家變綠地爭議 新北：變更中
公視總經理遴選 兩階段評選
遠百週年慶熱賣 超標演出
澳洲首都特區合法化同性婚姻
東京影展 勞勃狄尼洛高人氣
大統油檢舉者 可獲約百萬獎金
恐嚇殺兒寄屍 男索贖款遭逮
疑標示不符 佳格喊冤：被誤解
人質事件 馬尼拉向香港道歉
嘉縣查團膳 1件富味鄉香油
大統問題油 北市下架逾十萬瓶
鴻海小股東聯誼會 31日舉辦
陸空氣最差十城 天津鄭州上榜
環狀線開工 板橋交通黑暗期
和碩董座童子賢：生產線很忙
20年期公債得標利率4年新高
北一女高二生 在校昏倒送醫
連橫台灣通史 在北京出版發行
檢方再扣高振利2筆土地
台菲漁業會談 強化海上執法
夾不到娃娃 男強力磁鐵偷
基隆查餐廳 未見問題油品
偷機車電瓶賤賣 警埋伏逮人
衛福部挨批 委外研究學者解圍
太陽能業務興旺 杜邦獲利超標
北京新規 空污嚴重時車輛限半
遭批隱匿問題 食藥署：太沉重
曠湘霞15票 續任公視總經理
聖鬥士星矢改版 目標同上8千
台灣LPGA 曾雅妮：輕鬆打
夏立言接副部長 嚴明：很適合
外勞鬥毆落網 懇求保工作
北捷女子落軌 板南線受影響
新北57校停用大統富味鄉油品
公視總經理遴選 2名董事缺席
食用油公會：嚴懲不法業者
曠湘霞學經歷豐富 獲董事肯定
選曠湘霞 龍應台：相信董事會
住宅時間電價 明年擴大試驗
遠百：新據點效應 策略正確
宏達電攻陸 考慮出低階機
全運調整 魏辰洋奪金後要減重
捷運江子翠站 女子摔落月台
福義軒貼公告 未使用芝麻油
食研所：大統涉惡意欺瞞 難防
上海國壽東航股權 找到買家
星獲RQFII額度5百億人幣
歐巴馬健保上路顛簸 挑戰擴大
擄人怕被抓 報導隨身帶
前主播簡懿佳加油 簡億鑫摘銅
盧森堡三黨謀聯合 榮科恐去職
江宜樺：陳益興已完成階段任務
宏達電奮起 明年高階拚倍增
印度洋蔥飆漲 考慮開放進口
遭指總經理傳內定 龍應台澄清
教導開火車 駕駛不慎跌落亡
張光遠請辭 國安局：原因單純
泰緬擬簽協定 14天免簽證
曼莫漢訪陸 可望簽邊防協議
越航班機降落 1輪脫落無人知
日大師自然釉陶藝品 苗縣典藏
檢評會：監聽節費電話要改設定
落軌事故排除 北捷恢復運轉
健康救助金缺口 民代指沒誠意
大統假油 知名餐廳都自清
開球夢幻組合 陳金鋒搭曾雅妮
金融納自經區 5年吸金3千億
疑跳軌輕生 女遭捷運撞送醫
宏達電：不排除尋求外在合作
等了23年 翁山蘇姬領人權獎
北一女高二生突昏倒 緊急送醫
衛福部：富味鄉棉籽油全數外銷
手機打市話比國際貴 監委要查
日藝人塔摩利長青綜藝節目喊停
iOS 7鈴聲 當紅樂團操刀
印度首探火星 11月5日
陸RQFII 星國額度5百億
大肚山林火警 從早燒到晚
美9月失業率 降至7.2%
任天堂Wii光環褪 日本停產
味全發表一甲子紀念歌
李克強：陸政府債務處安全可控
漁業劃界難解 台菲設工作小組
聯想求突破 邀艾希頓庫奇代言
外資炒匯 恐被註銷登記
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幼兒2歲專班 北市4年後增班
大同學院校慶 107歲人瑞賀
買主傳言多 象：都沒有談過
王雪紅參與經營 信心喊話
大樂透開獎
金敏珍失竊名琴 12月拍賣
台菲漁業會談 設熱線保障漁民
斐傳自殺鬧劇 父子持槍索藥
銀行業 踩小摩地雷6億元
傳接手兄弟象 龍巖：審慎評估
東京日劇獎 海女小天最風光
金管會研議 限縮保險業買股
大馬修法 加重性侵刑罰
捍衛食品安全 總統23日宣示
配合衛武營中心 高市捷運恭迎
藍19全 馬盼場內外保持理性
陸記者是否政治再研習 尚不清
臉書准貼砍頭影片 尺度引爭議
高中女垂降死亡 忠信配合調查
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醫療設備折舊 副總統允助協調
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