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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
彩色路跑單位：負責復原場地
上海自貿區 不只搞3年
社運連線怒丟鞋 千人上街響應
大馬治安差 警方歸咎廢內安法
氣兒不成材 單親媽拖到派出所
南鐵座談狀況多 第4場取消
王彩樺揪老公 看紀錄片曬恩愛
柏林秋季馬拉松賽 看見台灣
中山大IBMBA 培養國際觀
元首通話後 美國伊朗前路維艱
拚中市長 林佳龍再成立服務處
工藝絲竹藝術 13場表演接棒
護士出遊救人 台中醫院要表揚
羅慧夫感恩會 勉勵病友助人
確保網資安全 英成立新單位
滬自貿區金改 成熟一項推一項
地理奧林匹亞 正心屏中一等獎
中華成棒暖身 23分宰天津獅
奈及利亞大專遭攻擊 恐50死
憂羅馬破產 市長向中央求援
美預算債限惡鬥 影響經濟復甦
滬自貿區 以開放倒逼改革
蘇要求馬下台 藍指謀政治利益
學者：滬自貿區已走在台灣前頭
監聽調查小組 總統促徹查到底
陸飛彈潛艦 使用日製元件
奧地利客家會辦3合1慶祝會
火箭開訓 目標總冠軍
配合滬自貿區 陸文化部改細則
磺溪美展頒獎 彰縣謝企業贊助
滬自貿區 陸保監會八措施支持
週日開店要罰錢 法國業者憤慨
蘆洲鐵皮工廠大火 警消灌救
富邦女子高球 業餘程思嘉奪冠
滬產權交易所 進駐自貿區
高雄高球賽 林文堂封王
政局動盪 義憂歐盟等監管財政
陸貨幣政策 增強針對性協調性
3D影像造成不適 未來將惡化
千警維安 3場抗議平和落幕
獅逆轉象 免遭橫掃命運
法務部宣布: 立即成立監聽調查小組
吳秉叡: 防煙滅證據、立法院應成立調查小組
民進黨30日國際記者會
929遍地開花 3場倒馬活動官邸緊張
上海自由貿易試驗區 29日掛牌
國父紀念館 關廠工人砸馬洩憤
黑衫軍凱道集結「火大」嗆馬
府：不法監聽，一定依法懲處
強化競爭 西門子裁1萬5千人
趕辦服貿公聽 藍：速過助經濟
抗告駁回 總統府：尊重、訴訟照打
高院駁回 國民黨將再抗告
新光五十 慶祝大會 八千員工集結會師 齊心慶賀
新光金控以「馬踏飛燕」為主題設計燈籠 命名「吳駒速」
10月1日起捷運板南線臺北車站B1層 增設電梯使用
理想大地「老店新開」
信大電視台自10月1日起 在MOD開播
證交所公布103年證券市場開(休)市日期
持Visa卡於AirAsia網站消費 有機會贏得澳洲來回機票
Hotels.com浪漫揭曉33.2%台灣單身旅客於度假時尋覓真愛
Ready Go 十二年國教 教師增能相關準備措施
國會亂象到底是誰造成？
「華語文能力測驗」 2,000元福袋 等你抽
白色巨塔作者 山崎豐子病逝
高雄國際曝光 聚焦亞洲新灣區
聰明選鹽 輕鬆用鹽護健康
中華電信大頻道 MOD上架
蘇貞昌：倒閣、彈劾、罷免「時機已到」
2013國際發明展開幕 聚焦智慧生活
國民黨抗告遭駁回 王金平低調
陸企入蘋果供應鏈 台日韓心驚
奧地利大選 執政聯盟估可險勝
婦女開車 沙國教士：不利生育
伊朗願磋商 限制鈾濃縮
奧地利2執政盟黨贏得過半選票
義航客機雨中下降滑出跑道
義政爭 總理擬請國會信任投票
阿塞德 敘會遵守銷毀化武決議
黨員辭部長 老貝：終於能好眠
股票資訊 應慎選中立平台
台塑汽柴油 今起降價
日月潭花火節 歌劇魅影登場
道地台灣佳餚 英倫征服饕客胃
棉價在大陸持續高於人纖
政治僵局引憂 標普指數期貨跌
外資翻多 台股恐仍震盪
水氣增多 雙北基隆宜蘭防豪雨
高雄外海 4.7地震
黃金多頭加碼 1個月來之最
投信：陸股將震盪上行
南紡夢時代今上梁 明年底開幕
台股開盤下跌55.82點
3D印表機 明年秋天上太空
日祭減稅優惠 儲蓄轉向日股
郭子乾號召連署抗議韓國
江揆：不能為沒講過的話道歉
樂天傳最早明年在台發行信用卡
19外商簽LOI 投資9百億
經濟下滑 越總理擴大開放外資
陳明堂：監聽調查小組秉公處理
揮別Beats 宏達電股價有撐
國安局：情報通訊監察程序嚴謹
蔣尚義退休 台積電股價探百元
江揆：黃世銘4日報告關說案
服貿馬拉松公聽會 在野要杯葛
陳建良：台示範區 加快進行
國安局：沒收到申請調閱公文
新台幣盤初走升
江揆：勿因人談特偵組存廢
國民黨抗告案 高院將說明
大學術科簡章開始發售
霹靂上興櫃首日 衝上200元
立院經委會宣布休息 週三續開
羅瑩雪接法務部長 查監聽風暴
歷史經驗 10月傳產股當道
抗告訴訟照走 王金平：尊重
葉孟儒獨奏會 向音樂巨人致敬
王鵬傑助吳寶春 烘培奪冠麥方
龍應台：如濫權很嚴重
高鐵董座未出席 朝野立委譴責
青年成家利率看升 財長說明
陸PMI增幅 低於市場預估
多倫多僑界慶雙十國慶
監聽小總機 特偵：僅聽1個月
服貿公聽會 晚場延至下週
台股破月線 跌破前低
國民黨抗告案 高院駁回國民黨
全球招商 副總統：台具4優勢
台壽今標售 股價大跌
風浪大釣客受困 海鷗摸黑救援
港媒：李嘉誠眼光衝出香港
玻陶類新兵 凱撒衛將掛牌上市
中國網賽 詹家姊妹同日出賽
存款保險 4目標邁進
台股明年春節 1月27日封關
財長：台灣經濟已脫離谷底
緬4年內手機使用人數估增4倍
南韓觀光收支連續15個月逆差
基隆宜蘭大雨 雨量破百毫米
義政爭 總理請國會信任投票
朝野立委怒 要求撤換歐晉德
南韓總生育率降至1.1
修奢侈稅 財長：會考量經濟
劉曉慶回憶逃稅事 最怕被槍斃
育國教師資 教部推專業研習課
日控陸船員過失 致5死1失蹤
郝：相信黃世銘會負起政治責任
北京十面霾伏4天 空汙仍嚴重
太陽能表現仍夯 類股表現平穩
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
清潔觀光夜市 3萬志工參與
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
江揆：未侵犯立法權 道歉牽強
陸手機品牌起 緯創富智康受惠
調局：不知0972是立院總機
美QE意外未減碼 公司債止跌
DRAM現貨價近今年高價
國際平盤 豐興鋼鐵報價走平
蝴蝶來襲 越南呼籲防颱
要身障旅客自行下機 華信致歉
總統：全力為企業創造寬廣空間
假處分 高院：王金平受損難復
美政府關門 衝擊視關多久而定
甲仙被單女屍 疑夫殺妻棄屍
旅遊業者憂衝擊 楊秋興允協助
參選北市顧柯出招 基層勸進呂
8成童蛀牙 家長應幫落實潔牙
泰國生育創歷史新低
監聽風波 胡志強：應討論重點
尼加拉瓜獲貸1.2億建發電廠
電價漲 經委會改10/2召開
美政治僵局引憂 亞股下挫
尊重裁定 總統堅持無法妥協
估值低 歐IPO躍升逾5倍
國民黨：律師團近日提再抗告
區間盤整 新台幣午升8.6分
高院：王金平黨籍 屬私權領域
江揆：行政司法設平台檢討監聽
龍應台：兩岸文化論壇暫無結果
新北有機蔬菜 市府賣麵也入味
監聽爭議 特偵：北院不應併列
北院：特偵組提供錯誤監聽資訊
南紡夢時代上梁 擬明年底開幕
資策會行車智慧系統 廠商青睞
陸：盼各方建設自貿區秉持開放
婦人酒後欲輕生 警及時安撫
環團抗議 要世大運選手村停工
上海自貿區 學者：港兩招應對
新電價上路 豐興全能生產
特偵組存廢 江揆：就制度討論
學者籲兩岸合作維護海洋權益
毛澤東語錄將重出江湖
廢棄物管理 十分鐘紀錄26年
華碩變型平板 正式登台
韓元邁向3年來最佳季度表現
經長：外人投資助改善薪資結構
東芝砍半全球電視製造事業人力
強颱肆虐 陸漁船沉75人失蹤
陸小三通航線 審核權下放福建
台股收盤跌56.81點
中華民國 尼國際展最佳展館
參加命名票選 可抽券看圓仔
中市議會遭搜索 傳喚秘書長
境外基金第3季 8成正報酬
台股整理 跌56點
華麗的一族作者山崎豐子病逝
台中大遠百週年慶 業績亮眼
10月台指期跌62點
美台國防工業會 美高層又缺席
台法打工度假 馬總統：露曙光
量縮跌56點 8200點失守
黃世銘：全力配合調查
10月電子金融齊跌
老貝突襲掀波 義中右派或分裂
美政府部分機構關閉料不可免
服貿開放運輸 交部擬輔導方案
蔡煌瑯聲明 退出南投縣長選舉
增1例鼬獾狂犬病 共152例
日暢銷小說作家 山崎豐子逝世
紐西蘭克馬得群島6.7地震
監聽案 特偵：調局沒錄到聲音
竹市影音職訓 助學員重啟人生
南鐵座談取消 市府擬家戶溝通
三大法人賣超台股64億元
聯大悶 外交官脫衣俱樂部透氣
蝴蝶颱風 陸74漁民失聯
景氣緩 解僱資遣率3年新高
薛琦兼任福建省主席
抗告案出爐 審判長如釋重負
白色巨塔作家辭世 享壽88歲
蔡得勝：沒利用監聽做政治偵防
到彰化 跟著媽祖遶境祈福
出席台商總會 胡志強延後出國
木柵站捷運共構宅 6戶標脫
釣客受困 國軍漏夜吊掛救援
涉共諜案 退役中將台商判刑
竹市關懷勞工 籲職場零歧視
國中小體育課 僅先進國一半
陷婚外情風暴 韓檢察總長下台
藍籲依憲報告 綠堅持先道歉
監聽案 民進黨促總統下台負責
景氣緩 員工總報酬微增
黃季敏兒子涉洗錢 入境遭查獲
瓜國第一夫人出席雙十國慶茶敘
慈濟基金會瓜國展開愛灑活動
台灣參加墨西哥拉美旅展吸睛
台美大港計畫 移交高雄關
防愛滋 大學設保險套販售機
黏液型乳癌 醫師：善良乳癌
兩岸協議優於滬自貿區負面清單
菲司法部完成廣大興案初步調查
羅瑩雪：調查小組 無預設立場
郭泓志返台 高興回來打球
藍委籲黃世銘請辭 黨團未決議
全球招商 52外商投資逾千億
宜蘭老樹要移植 民團籲保留
新台幣收貶1.4分
辦公室戀情 可能更能開花結果
甲仙被單女屍 夫涉殺妻棄屍
醫改會公布 21家血汗醫院
老桂花樹回家 萬巒國小慶祝
看國慶焰火 竹市籲搭大眾運輸
監聽案 黃世銘：有2點要檢討
綠委促國會調閱 藍：政治鬥爭
綠色小鴨上路 分隔島植栽好炫
仁寶50.8元公開收購華寶
抗告遭駁回 國民黨律師：遺憾
抗告駁回 藍盼止訟綠指天意定
買氣不減 信義18標售7成5
功德桶集愛心 創世勸募小額捐
紐西蘭服裝獎 台設計師創佳績
推特IPO文件 最快本週公布
1小時搶2女 2男各判13年
總舖師入圍釜山影展 戶外映演
提振士氣 江達隆慰勞十軍團
8月製造業衰退 亮藍燈
上尉恐嚇女士官長 判拘役
仁寶擬50.8元公開收購華寶
獄中摺紙7年 磨出冠軍茶
涉盜賣公糧 碾米廠負責人起訴
比國極端階梯 城市極限運動場
金門富裕 日盛證設分行助理財
黃世銘：若監院認有違失會負責
海污應變 美法專家來台交流
交通檔案展 金馬號小姐現身
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
蘇貞昌：願接受解散國會改選
9月房市交易持平 中桃高較佳
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
牛肉麵老饕月 全台百店祭優惠
滬自貿負面清單 禁投新聞廣電
大量將上市 營運先蹲後跳
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台政學界參加德國全球經濟論壇
疫苗開打 新北籲流感加肺鏈
社會清流 林政則表揚芳草人物
旅德僑胞慶雙十 活動多元
仁寶收購華寶 溢價率16%
田埂如綠龍 林清源環保種稻
流感疫苗開打 國光投入四價型
無一技之長 妙齡女淪落風塵
節制菸酒寓教於樂 原鄉促健康
陸旅遊法上路 遊台價漲顧品質
德基民黨：4日與社民黨談組閣
回應民進黨 法務部將開記者會
涉共諜案 退役中將罹癌又判刑
巴格達11連爆 至少37死
再傳捷報 麵包高手國際發光
海科館年底營運 基市民享優惠
台股下跌 新台幣貶1.4分
鴻海接單印尼5千萬支手機
調查局長：可監聽到節費電話
資策會攜手業者 衝行動服務
低碳家園 環署推綠能產業借貸
女雙激戰 詹皓晴退威廉斯姊妹
歐洲失業居高不下 復甦遇阻力
郭泓志返台 盼球迷支持中職
信義區A25 改地上權招商
老翁下田 腳割傷差點截肢
議會遭搜索 胡志強表示尊重
避免衝突 南鐵最終場座談取消
水往上流斷水 趕工清淤積
傳在台投資百億 樂天澄清
大陸旅遊法 台灣遊覽車叫苦
黃世銘：若有非法監聽願責任
一句回家了 道盡郭泓志棒球路
陸旅遊法 對台灣觀光短空長多
軍冤會受理 擴及心神喪失案件
金馬號小姐 秀半世紀前播報詞
梵蒂岡：已故兩教宗明年同封聖
調查局：節費電話實務上可監聽
臉書討好電視公司 數據當獻禮
慶重陽 8旬夫妻白紗甜蜜走秀
陸旅遊法上路 衝擊台灣觀光
桃縣修繕志工隊 讓社會更祥和
中科前8月營業額 成長5成1
發展影視產業 金門缺電影院
史無前例 兩前教宗明年同封聖
陸官媒：滬自貿區會高處不勝寒
最有價值品牌 蘋果贏可口可樂
卸教育局長 丁亞雯：難捨感謝
最敢言法醫：大陸驗屍3成錯判
浮動碼頭未完成 漁民接駁苦
陸連任國際民航組織一類理事國
性侵女店員未遂 泰勞強盜遭訴
世青女拳賽奪雙金 接機迎凱旋
鴻海搶攻印尼手機汰換大餅
黃季敏兒子涉洗錢 20萬交保
溫州商人 搶進上海自貿區布局
中檢查回扣案 傳喚2名市議員
被指血汗 醫院喊冤說已改正
滬自貿區 外商投資核准改備案
梵蒂岡銀行首度公開帳目
港府調高外傭工資2.3%
加州死亡墜機 大火延燒
王金平：謝謝關心 依法律程序
陸新旅遊法 港反應正面
熱氣球嘉年華 重機光雕道再見
央行：人民幣納入外幣結算平台
提升競爭力 中美晶併旭泓
警破仿冒品牌包 知名百貨也賣
登山男墜谷 國軍兩度搜救
不肖兒欲賣家中物 拾荒母提告
搭電瓶車遊金沙 尋風獅爺
台灣原創 打造夢想大鯨魚
中國網賽女單 謝淑薇直落二敗
談服貿對等 王郁琦：整體考量
彰化江南花園城 拆28危樓
劉青雲古天樂 災難片不用替身
府會敬老演八仙 李四川扮玉皇
仁寶收購華寶 電子業整併再起
桃園建治安交通雲 中華電助陣
羅瑩雪上任 聚焦檢討監聽
周美青台南說故事 警加強維安
挑戰北市 綠營內競爭升溫
兩會換文 揭投資爭端解決機構
住宅501度以上 月增47元
非洲商機日 商機18.5億
涉毆死金牌調酒師 更審判更重
匯豐：滬自貿區措施將全面推廣
日內閣人事 小泉兒子任政務官
胡志強盼高層有智慧 恢復安定
法部：監聽案與美國水門案不同
滬自貿區 限制外商投資銀行
職場鬥爭 近7成上班族遇過
法蘭克福書展 首創台灣沙龍
傳遞愛與和平 黃色小鴨要上山
高中生疑捷運乞討 警勸導
匯豐：陸經濟溫和復甦
伯樂良駒 女拳摘金凱旋謝師恩
國民黨：蘇貞昌迴避關說案本質
監聽事件 法務部調查程序內容
立院通過臨提 特偵組停辦新案
蔡煌瑯退出 選情似未單純化
陸漁船西沙沉沒 74人失蹤
肯德基3對3 中華隊止步4強
下水道划艇蒐證 排污業者難逃
安徽前副省長倪發科違紀被雙開
陸十一長假來臨 旅遊法上路
0972監聽 綠委質疑空白說
疑因女伴被譏 PUB開槍送辦
蝴蝶颱風來襲 泰國19省警戒
陳益興：期待私校設公益監察人
羅姆人陷貧窮歧視 歐洲也難救
陸大使館 被敘反對派炮彈擊中
陸要求公安 不許到夜總會娛樂
滬自貿區採負面表列 商總憂心
A8訂單 傳三星台積電共享
星公僕上賭場 月逾4次須申報
廣案是否起訴 菲60天分曉
關說案監聽案 監委：慎重調查
司委會決議 法部提監聽聲請書
結束任務 聯合國專家離敘利亞
窗台懸兒恐嚇女友 男判刑定讞
今彩539 開獎
兩岸首度海上聯合緝毒 有斬獲
華寶被併 業者推估微軟一條鞭
黃世銘：原擬傳喚柯王曾陳
陸委會：滬自貿區促貿易自由化
廣大興初步調查 菲司法部完成
美伊總統通話 伊朗革命衛隊批
外資上周買超257.96億元
選北市長 柯文哲父親不贊成
被指血汗醫院 台大長庚改進
威力彩開獎
總統：聯勸組織分擔社福需求
藍帶學院220萬獎金肯定廚藝
高鐵漲 交部建議董座立院說明
基因解密 突破幹細胞安全性
國銀首家 彰銀花橋支行將開業
陸：未安排APEC中日領袖會
台灣高球名人賽 眾好手爭大獎
北部南部東北部 防瞬間大雨
美女錄辭職影片 點閱率超高
詹詠然贏前隊友 中國網賽晉級
陸旅遊法上路 十一迎大考
南投地震 規模4.4
南鐵座談喊停 拆遷戶不滿
仁寶併華寶 看好吃蘋果單
國碩併威富 產能大躍進
iPhone土豪金 掀貼膜熱
羅瑩雪：法院若判違法 黃下台
上海自貿區 吸引台商服務業
方濟各將會商 改革教廷
安力申請第一上市
全運會聖火 龍山寺引燃
央行：QE退場對台影響小
兩岸首度海上合作 抄獲毒品
LVMH接班人 姊弟相爭
特偵停辦新案 羅：非法部權責
政策綁失業 Fed自亂陣腳
凱撒短期目標挑戰台灣第一大
銷毀敘國化武決議 外交部歡迎
安倍演說 重申積極和平主義
禁止化武組織調查專家抵貝魯特
主演白色巨塔 唐澤感謝山崎
李克強：轉變政府職能深化改革
威力彩槓龜 頭獎上看9.7億
台灣精品在粵受寵 銷售升3成
威力彩頭獎槓龜
黃世銘若不法 總統：絕不護短
外媒詢問關說案 蘇貞昌澄清
日月潭附近地震 無災情傳出
美政府如停擺 民眾譴責共和黨
習近平首訪大馬 規劃兩國關係
巴格達連爆 至少47死
芝加哥PMI 創4個月新高
蘋果雙機 外殼相差42美元
首條大陸高雄定期運輪航線開通
訴訟無法緩 總統：不能和稀泥
與總統座談 藍委盼馬王和解
今彩539 頭獎2注中
馬總統：沒討論過解散國會議題
英男種蘋果 結250種果實
離島問題 江揆盼做好服務
外交部：參與ICAO各方共識
美民主黨：參院必維護歐記健保
中國網賽男雙 盧彥勳無緣晉級
德總理將與綠黨商組聯合政府
日媒：安倍明可望宣布調消費稅
滬自貿區 工商登記鬆綁
美歐自貿協定 擬明年初提概要
美政府關門倒數 全球股市嚇倒
監聽案行政調查 羅：不限層級
羅瑩雪、黃世銘 下午立院報告
國民黨抗告 高院30日駁回
濫發監聽票？ 北院: 特偵提供錯誤資訊
司法委員會通過 停止特偵組分案
座談會立委勸和 馬不願意
美政府恐停擺 民眾對朝野不滿
歐美股挫 恐不利台股表現
動感台灣電影欣賞會墨國登場
立院續協商 請閣員先離席
新華衛管理學院研討會 冠蓋雲集
金鶯感謝球迷 陳偉殷秀中文
北捷廁所甫更新 即獲選北市10大特優公廁
黑手黨剋星LV先生 歐盟檢察官現身經驗談
高鐵新竹站特定區 將由暐順公司打造成複合式商業大樓
全國各級學校生命教育月活動開跑！
遠傳限時推出「中小企業輕鬆省方案」
慈愛村長夫婦善行義舉 溫暖學子勤學向上
國泰產險屢獲肯定 台灣千大企業推崇
AIT：服務不受影響
幸福桃園一把罩 生活品質再提升
仁寶溢價50.8元 收購華寶
主管機關督導櫃買中心與證交所合辦第六場「上市上櫃公司誠信經營與企業社會責任座談會」
飛躍於原鄉的巨龍 台24線霧台谷川大橋
吳敦義頒建築金石獎
法部11人調查小組成立 6名社會人士
不只2次 黃世銘：有和總統通聯
以總統：考慮加入禁止化武公約
納吉：盼陸友好解決糾紛
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
壓力大 導演放棄希拉蕊紀錄片
人物：改革派教宗若望二十三世
耶魯大學一校友捐2.5億美元
耶魯獲最大捐款 2.5億美元
美參院表決支出 歐記健保過關
美參院保歐記健保 預算大限近
美眾院共和黨議員將另提支出案
美義政局衝擊 歐股下跌
美共和黨眾議員：政府不會停擺
政府停擺期限近 美股走軟
美政府恐停擺 國際油價收低
歐巴馬：政府停擺可防止
反同性家庭言論 食品商遭抗議
投信：降風險 Q4宜股債兼具
英火車擬推高速網路服務
權證具時間價值 風險需注意
台塑9年捐百萬劑疫苗
車輛保養 最希望先看到估價單
非美出生亞太同性戀 台裔第3
美政府若關門 貓熊攝影機下線
巴西總統籲巴拉圭回歸南美共市
智庫：5年後倫敦房價50萬鎊
政府若停擺 美股仍將開盤
迎風面短暫雨 北部早晚稍涼
非法入境巴西 海地難民激增
美政府停擺 Fed將不打烊
閃點控侵權 宏達電華為首輪敗
澳總理訪印尼 難民政策尊主權
投書掀波 駐美處促行政中立
台股開盤上漲 0.12點
江宜樺：希望依憲報告
蔡康永壓力大 顏面神經失調
選陸反飛彈系統 土：未定案
美政府關門 金融監管不打折
快遞疑藏黃色炸藥 航警調查
私校減教師薪水 全教總譴責
服貿公聽會 陸委會尊重立法院
露國盼台協助發展廣域網路計畫
流感疫苗開打 8類對象優先
解散國會須先倒閣 江宜樺尊重
巴拿馬中巴華裔協會慶30週年
Waze案 谷歌傳可安全過關
日大型製造商信心攀 優於預估
特偵停辦新案 羅瑩雪疑適法性
郭泓志加盟 獅爭冠添精神戰力
華寶漲停 百萬張買單高掛
眾院版預算 美參院再度否決
美政府打烊 一天經損3億
外資匯入 新台幣早盤偏升
台灣9月PMI52.6 持平
謀財殺女老師 男二審判無期
仁寶併華寶 雙寶股價勁揚
初判侵權閃點 宏達電：續上訴
澳前總理沉寂3月 首公開受訪
副總統：保障人權 政府重視
曾永光感謝支持台參與ICAO
鼬獾狂犬病增3例 共155例
超微夢幻遊戲機台 竟有粉絲
台業者打入陸印智能電表市場
金馬入圍下午揭曉 帝后搶門票
F35戰機品管差 性能堪慮
十一長假 在陸百貨業績看俏
降息鼓舞消費 澳8月零售加速
節能股強漲 收復8200
南韓9月出超37.13億美元
職場鬥爭求生 要自我保護
谷川大橋5日通 設英雄紀念碑
旺季需求 紙類股上漲
上海自貿區 區內事區內辦
黛妃車禍隧道宣傳電影 惹爭議
海力士與美光 研擬交叉授權
星房價漲勢減緩 6季以來最慢
防人口販運 義檢察官分享經驗
郭泓志披獅袍 5日台南探人氣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
美國防部：美履行對台安全承諾
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
流感疫苗開打 醫院湧人潮
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
陸海關扣押上千比利時賽鴿
生命教育月 引導學生正向思考
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
蝴蝶襲越南 造成嚴重損失
陸旅遊法上路 來台遊漲逾2成
74歲雇主 雇用65歲清潔工
全球股市Q3揚 傲視債市美元
瓜地馬拉前7月出口61億多
無薪假增 連6期人數較去年多
沒人願受訪 希拉蕊紀錄片喊停
陳新東獲薩政府贈勳及頒授獎牌
劉德立賀巴拉圭觀光部長履新職
金正恩賀十一建政 首提中國夢
陸百城房價漲不停 北京漲最大
英網站評選 宏達電One最優
陸9月PMI 17個月最高
府：總統曾聯繫黃世銘 盼釋疑
裁員不手軟 思科CEO竟加薪
陸9月製造業指數增幅低於預期
立院決議若違法 特偵不停辦
為祖爭墓地 愛新覺羅後代敗訴
美聯邦機關接獲命令 停止運作
桃機查獲 貨物疑藏黃色炸藥
奇美實業：不會出清群創持股
大限到 美國會未通過預算案
北檢擬傳總統作證 府尊重
電費漲 高捷成本年增7千萬
捐疫苗助防肺炎 6年省9百億
友善長者 中市啟動禮大人
桃院開庭審理洪案 傳女士官
僵局無解 美政府17年首停擺
普及環境資訊 環署建開放平台
利多激勵 LED紅了
騎機車多事故 教部推防禦駕駛
綠抗議標語放議場 藍委籲和解
旅遊法衝擊大陸團 短空長多
查洩密擬傳總統作證 檢府連繫
外交部：台美軍事交流密切
9月PMI持平 經濟擴張緩慢
17年首見 美政府部分停擺
現貨漲 威剛華亞科波段新高
中西治療 港大深圳醫院將試行
流感疫苗開打 高市備30萬劑
白宮國會難妥協 美政府停擺
中市議會祕書長涉貪 聲押5人
陸車市回溫 巴黎證看好裕隆
超商購點數 可買LINE貼圖
不畏電費漲 台積電力守百元
監聽爭議 朱立倫：先查清事實
美預算僵局未解 亞股漲勢收斂
陸海警船編隊續巡航釣魚台
民眾遭招牌砸傷 消防局送醫
政府停擺 歐巴馬：軍方照值勤
彩色路跑惹議 北市要訂規範
公費流感疫苗 基隆45處接種
北鼎聯賽開打 三校運動交流
電價漲 鋼鐵業影響難免
中共建政64週年 網友憶六四
新台幣午收升1.25角
旅客抵美 通關時間恐變長
江揆報告4度受阻 下午續協商
漏油汙染衝擊泰國羅勇漁業
總統科學獎出爐 3人獲獎
繁殖種鵝 人工授精輔助器問世
要特偵停辦 司改會批干預司法
推募兵 國防部：預算能滿足
日景氣好轉 大型製造業信心增
美政府停擺 80萬雇員丟飯碗
玩遍北京城 門票要價逾4萬
胖達人退費 竹北店大排長龍
美高階官員出席美台國防工業會
政府關門 美期指漲幅收斂
美政府關門 兩黨交相指責
長假前 滬自貿區服務沒準備好
APEC登場 印尼高度警戒
物價喊漲 經部持續關切
內政部：區域計畫10月公告
林奕華接教育局 提5大目標
日相安倍：提高消費稅
資策會資安平台 年底雲端化
電價漲 面板下半年看基本面
疑車速過快 機車互撞2重傷
會美高層 嚴德發：該見會見到
台裔陳仁宜 獲提名社安諮詢會
女子遭招牌砸傷 幸無大礙
中華民國國慶 美3訪華團祝賀
國健署：定期乳房攝影防治乳癌
酒後起口角 女兒失手毆死母
新生殖技術 不孕婦再製卵子
希臘超馬 吳勝銘跑完全程
黨產處分 中投公告招標
價碼冠全美 華州時薪再翻高
招親有譜 台壽再創新高
台股收盤漲13.15點
嚴德發：盼美售先進戰機與潛艦
日相：明年4月如期調高銷售稅
東電：4公噸疑似輻汙雨水外洩
缺實務 教團盼技專減收高中生
美政府部分停擺 台股影響小
圓仔介紹緬甸星龜 忘詞賣萌
平盤上整理 台股漲13點
房價攀 澳洲央行利率按兵不動
美債跌 政府關門時間不會拖長
10月台指期漲29點
嘉議長服務處遭竊 疑熟人所為
南部私校減薪 教部限期改善
技職專科教師 擬要求實務經驗
買不起 蘋果新手機印度市場冷
嘉南秋冬雜作 11月開灌
美政府關閉料降低債務違約風險
巴拉圭眾院議長堅定助台
10月電子金融雙漲
台南女子分屍案 身分確認
台股震盪 8200得而復失
因案遭訴 蔡昌達指黃世銘濫權
南韓建軍節 玄武飛彈首亮相
男涉毆高醫醫師 雄檢起訴
怕打胰島素 醫：糖尿病患迷思
恆春有機米 農會打品牌
婦團贈復康巴士 卓伯源讚許
夜市現切水果 3成未明確標價
反貪 菲人醞釀百萬人示威
李進勇：馬總統交辦涉己案件
遭指介入司法個案 總統府反駁
遼寧小販十一出殯 車隊鳴笛
溫感奶瓶以色辨溫 防嬰兒燙傷
投信：美政府停擺終會解決
扁精神鑑定人 法院裁定陳順勝
學生深入部落 盼改善原民生活
中市議會工程涉弊 定期會照開
夾腳拖劇團 創雜耍物件劇場
女老師命案 凶嫌有悔意逃死
三大法人賣超台股21.6億元
平價奢華 凱撒搶當台灣第一
打流感疫苗 聯醫順便視力檢查
65歲未領給付 職訓可加勞保
羅智強公開信 籲王金平道歉
漲消費稅 安倍：勿錯失機會
黎安萊姆絲11月首度來台攻蛋
苗栗拚觀光 中西跨界天王獻唱
習：產業變革抓不住就是挑戰
爭祖產不合 男持鐮刀砍兄遭訴
網拍大豐收 補稅耍賴遭管收
政府斷炊 歐巴馬直指茶黨搗亂
台南分屍案 死者為越南女子
慶重陽 郝龍斌邀人瑞千歲宴
買針筒見金項鍊 毒蟲歹念行搶
網路捏造飆車族打人 女遭送辦
師大附中特招比 明年度已定案
4G競標熱 張善政：尊重市場
台聯籲票價凍漲 高鐵不回應
藍委籲撤告 郝龍斌：尊重黨
嘉縣購肺炎疫苗 護中低收長者
誣指小叔殺丈夫 婦人判刑2月
羅智強籲道歉 王金平謝謝指教
大陸黃金週 嘉義百貨戰開打
瓜國兒童換肝 陳肇隆執刀
托大和田之福 謝罪大王票房佳
美政府斷炊 國會支持率創新低
湖南發現老鼠王 長近1公尺
推華語 駐薩使館辦朗誦歌唱賽
陸長假首日 澳門湧現人潮
新台幣收升5.5分
王瑞華盼擱置政爭 先審議案
勞安減災 高市拚3年減2成
菲南三寶顏市 仍有零星交火
陸長假 高速公路34車追撞
要特偵停辦 法界：無法律效力
電子3展亮點 精采創新商機
美債限協商若未完成 衝擊經濟
盛囂傳聞中 周永康露面
越前9個月經濟成長5.14%
劉芳成槍擊案 警3度找槍管
美政府停擺 外資：不影響台股
假期迫近 亞馬遜聘7萬季節工
單車租借整合 微笑單車進新北
美傳停擺 經部：對台影響不大
周永康訪母校 留字厚積薄發
智冠攜LINE 獨家推指定卡
新北泡茶大賽 邀洋人TEA館
海巡署緝私菸 市價逾2千萬
總統：日本暫停核能 電價上漲
設紅區禁逗留 台中女中惹議
搞怪單車節 首創角色扮演賽
掌握物價 經部每週開會監測
桶裝瓦斯價降 天然氣價不調
陸雨中紀念建政 晚宴杯觥交錯
台南女子分屍案 越籍丈夫涉嫌
女學童奉茶 黃俊雄笑呵呵
立院共識 總預算案付委審查
中華電搶音樂商機 新創通路
高雄145號147號經典好米
二手車博覽會 亮身分證掛保證
宏?智慧機Z3 奪日設計獎
飛利浦電視銷台 用友達面板
台美國防工業會 重要溝通平台
蘇貞昌：2週內提憲政行動
隱形冠軍主題館 8日登場
台灣考試制度先進 土耳其欽佩
國際偶戲節 邀亞洲戲團來台
颱風翻船 陸漁民游7小時上岸
日消費稅提高 地產股恐跌3成
嘉義戶政供健保卡換發 免奔波
旅遊法效應 日月潭陸客團少了
飛車撞人衝入魚塭 駕駛逃逸
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
安倍宣布增稅
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
私中老師控減薪 校方持續協商
金馬50 一代宗師11項入圍
德組新政府 談判障礙多
日本調漲消費稅 前因後果
臉書強化搜尋 貼文也找得到
陸十一假期 800萬人訪滬
復甦來勁 歐元區失業率意外降
企業通路媒合會 估創2億商機
統一超鴻海聯手 下一波賣手機
吳尊認生子 幸福的超級爸爸
轉彎過快跌山谷 2人送醫急救
台商大陸遭扣 副總統允協助
捷運共構宅 標售單價逾百萬
安倍正式宣布 調漲消費稅率
「好教宗」若望23世明年封聖
環保署發布降雨逕流技術指引
美政府停擺 歐巴馬健保上路
金馬入圍10帝后 台灣4席
鴻海續發無擔保公司債
智慧生活應用 兆元產業新星
掃蕩陸漁船越區捕魚 金門護漁
金罵沒ㄤ 入圍最佳電影歌曲
王金平：不向國民黨提申訴
台灣房市 9月略降溫
防聯合漲價 公平會主動出擊
飛利浦品牌 重返台灣電視市場
陸客自由行團客化 觀光局嚴查
陸專家：旅遊法非完全禁止購物
中油發行130億元公司債
華府斷炊 茶黨勢力成關鍵
蕭赴APEC 馬盼代問候老友
美政府部門暫關 投顧：影響小
口友水餃店 助病友抗癌
羅智強推工作室 反思司法關說
客屬大橋橋墩歪斜 民眾心驚
大陸旅遊法實施 阿里山陸客減
蕭萬長赴APEC 展經貿實力
助夫性侵員工女友 女判7年
金牌女拳手凱歸 親友團接機
十一假期 台旅會約陸生遊台灣
外人投資寶島債 金管會爭降稅
選秀權換郭泓志 草總：很值得
陸長假 高速路車速30就算快
美元弱 台幣收升5.5分
高市公車民營化 賴文泰掌董座
政府關門 美股進場好時機
新導演競爭激烈 楊采妮大遺珠
金馬搶入圍 台灣電影打團體戰
錢少事多 英教師大罷工
疑飛車撞人 酒駕女稱不知情
崑山私中老師控減薪 校方協商
象關鍵一戰 謝長亨：時光飛逝
郭書瑤憑志氣 新人大戰4男孩
睽違45年 紅葉再登國際舞台
技術問題 歐巴馬健保緩慢上路
胖達人退費 須簽和解協議書
陸旅遊法實施 金門特產店冷清
立院要求停辦案 特偵照常運作
陸十一長假 估6億人湧上路
特偵監聽案 法部成立調查小組
外資敲邊鼓 勸三星赴美掛牌
漲稅 安倍：改善經濟及財政
保黨籍 王金平不提申訴循司法
洪仲丘案 女士官指士評會匆促
民眾誤飲洗手台水 北市將改進
魏德聖：棒球是台灣人共同語言
黃茂雄暫代安心總座
中市議會祕書長涉貪遭收押禁見
劉兆玄：多數黨負國會改革責任
監聽風波 調查局只監錄未聽譯
材料通路商華立 慶45周年
教育部：高中校規一個月內檢討
威盛9月業績 月增2.61倍
驗鯨豚肉 試紙10分鐘搞定
嚴長壽：成就感非外表光鮮亮麗
赴APEC 蕭萬長：不辱使命
日升消費稅 專家：利空出盡
半世紀前宅急便 號稱台灣牛
富邦金總座換人 許婉美轉任
銀行獲利創新高 金管會：難估
長榮海新任總經理張新億
外配開養生館 仲介同鄉性交易
台灣大總經理 由賴弦五出任
奈學院恐攻40死 校園增安檢
傳雙規徐才厚 近一年首露面
九九峰平林社區 探訪巷弄美學
美政府停擺 全球經濟衝擊不大
變性手術失敗 比國男子安樂死
立院協商有進展 仍待朝野共識
熱心奉獻 郝龍斌表揚義務律師
美舉債上限將觸頂 恐衝擊經濟
綠指擋國會改革修法 藍提配套
漲稅配套 安倍經濟對策大手筆
炸藥烏龍 貨主：戲劇特效煙筒
在野阻施政報告 總統高度遺憾
新毛語錄將出版 陸官媒：誤傳
蕭習會 蕭：不涉及以後的事
浙江堵車35公里 下車偷冬瓜
美預算拉鋸 自由女神也遭殃
天津東亞運 中華隊先抵達
11萬人天安門觀升旗5噸垃圾
蝴蝶颱風遠離 泰國戒備新風暴
林郁方：萬劍彈104年量產
三品牌合作 搶陸電競市場
吳志揚：航空城計畫沒炒地皮
世青摘金 陳念琴：一生獻拳擊
副總統：十二年國教增競爭力
美政府斷炊 受影響部門
接法務部常次 蔡碧玉：感突然
日提高消費稅 赴日遊影響不大
羅瑩雪上任 首波人事異動
韓星江南大叔 再次大陸登台
銷毀敘利亞化武 專家入境評估
英國專家訪金 分享低碳島經驗
大二膽兵力 國防部：審慎研究
今彩539開獎
漢和：西藏部署 易被印度癱瘓
越女遭分屍 夫警訊否認涉案
能量飲料不利心臟 法政府警告
大樂透開獎
婦登山迷失 瑞芳警深山急救援
金門戰地觀光季 體驗戰地文化
嚴明立院報告 維護軍中人權
多數黨改革國會 藍委認同
鞋K劉政鴻 陳為廷：還是告了
陸4艘海警船 進入釣島海域
曾雅妮高球體驗營 報名額滿
關島海面熱低壓 發展待觀察
調整策略 默克再裁8500人
王金平不提申訴 國民黨：尊重
陸機近釣島 日戰機緊急升空
和泰車9月市占 跌破3成
4度議事空轉 江揆高度遺憾
官方報告：大馬貪污舞弊橫行
長程預警雷達 國軍層層防護
美預算債限惡鬥 波及全球經濟
避免分裂 奈總統籲全國對話
返家門遭反鎖 赫見妻女倒臥
大前研一：核安無關電廠公民營
APEC年會 王張會不舉行
惡意散布謠言 業務員擬有刑責
獅失選秀權 洪總：旅外快回來
金馬入圍揭曉 湯唯成遺珠
Fed接班 歐巴馬盼政策延續
美政府關門 首都成重災區
美政府關門 恐損海外軍事信譽
美銀示警 日債泡沫愈吹愈大
防檢局：協助金畜產加工品銷陸
同伴遭禿鷹環伺 母象哀戚守屍
遭在野黨杯葛 馬英九力挺江揆
阿蘭碗粿創辦人 罹癌過世
有望再擒影后 桂綸鎂盡是感謝
緬西宗教衝突 35房舍燒毀
統一基本工資 德政府將考慮
陸旅遊法讓團費漲 個人遊興起
大樂透 頭獎1注中獎
美參院再封殺眾院共和黨提案
前日相小泉反核 斥擁核不負責
人倫悲劇 婦人酒後弒母
外交部：民眾赴美不致受影響
今彩539 頭獎槓龜
美政府斷炊 兩黨仍無解
穆斯林罩袍禁令 瑞士旅遊業憂
OECD：大陸高學歷移民增加
金馬50男主角 眾影帝之爭
美瀕債務違約 亞洲政府不擔心
陳鴻文7局好投 保象爭冠機會
陸十一長假 交通流量飆升
美9月製造業擴張 比預期快
非洲經濟崛起 人民貧窮依舊
四都房屋買賣出爐 北市獨熱
開發勞力潛能 星國居亞洲第1
美政府停擺 兩黨國會續鬥法
中國網賽 謝淑薇女雙晉級8強
徵遺產稅惹眾怒 陸官員忙澄清
日相漲稅減債 政治豪賭待觀察
放寬起算日 王金平仍可提申訴
美政府關門 國際股市逆勢反彈
美政府關門 兩黨議員謀化解
紐約金價 跌破1300美元
可能倒閣 江宜樺說「尊重國會」
鮭魚回台卻找不到魚池！
17年首見 美政府部分停擺
高鐵漲價 台聯籲「凍漲、肥貓下台」
圓仔的小鄰居們（you tube)
江宜樺重申「無褒貶王院長之意」
政府關門 歐巴馬指責共和黨
崇尚澳洲名模 韓女動刀整形
新移民林麗蟬當選年度十大傑出青年
十大傑出青年 首見新住民
捷運累積運量突破60億人次 達成日倒數計時中！
漢來大飯店 榮獲2013觀光局年度最佳產業飯店
2013年第6屆天津東亞運動會
兩岸接觸提高至決策層次！
證交所提供查核案例分享 提醒投資人注意交易安全
網路購物夯 國泰證信用交易送紅利
臺銀 新臺幣定存轉人民幣定存利率 最高可加碼至2.8％
臺銀 全國繳費網 eTag儲值送冰紅茶 好康回饋
馬總統：絕無指示黃世銘辦案
臺銀 遺漏黃金保管品 存放臺銀新竹分行金庫 將配合作業發還
遠傳獨家哈啦黃色小鴨行動電源 只送不賣
蔡康永右臉神經發炎 已漸恢復
吳尊已婚有女 再爆將生子
門反鎖妻女遭勒雙亡 警方調查
固連任 美眾院共和黨人不妥協
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美兩黨惡鬥 聯邦政府停擺
歐巴馬籲共和黨讓政府恢復運作
歐巴馬：政府關閉肇因意識型態
共和黨提案 資助部分政府機構
共和黨將通過提案 含重開公園
共和黨小預算案 白宮嗤之以鼻
瑞德：政府重開 再談共和黨案
美政府停擺 旅客影響不大
懷疑兵變 男闖家門勒斃母女
質疑伊朗總統 以準備單獨自衛
伊朗：準備防衛以色列任何攻擊
美聯邦政府停擺 洛城暫無影響
藍天航空推出自閉兒搭機體驗
巴黎時裝週 台設計師不缺席
台美應積極對話促台參與TPP
2012年巴西逾百萬人脫離赤貧
法華語教師座談 籲創雲端學校
宏達電大One 即將上市
保險金信託 外幣保單也可
9月權證標的 宏達電最夯
國父館景觀宅 每坪163萬元
鋼鐵人夯 公仔順勢登台
美股政治紛爭漲 台股再觀察
共和黨零碎法案 歐巴馬將否決
巴西今年累積貿易逆差創新低
美稱已用最終措施因應債務上限
甘國總統籲中華民國應入聯合國
政府停擺 恐傷年底購物季
白天晴朗 傍晚北部轉涼有雨
聯合國調查最佳養老國：瑞典
美政府關門 美元成最大輸家
雪梨房價飆漲 帶動澳房市熱潮
陸旅遊法上路 遊人不減反增
北檢若傳作證 馬總統：願配合
輕油裂解登陸 經部有條件鬆綁
台灣奈米科技展 精采登場
反對紀念國軍節 韓導演脫光光
紐約遊民揮剪刀濫刺 5傷
巴拿馬市總主教將訪台
若到法院 總統願與黃世銘對質
台股開盤上漲28.94點
總統：媽媽支持我 對我有信心
作證 總統：不論方式都願配合
美停擺首日 公僕進辦公室鎖門
東勢一女跳河 尋獲無呼吸心跳
葛洛斯：美債將避免災難性違約
日韓系車廠9月在美銷售下滑
黑馬 福特CEO掌微軟呼聲高
默契成熟台即向美提軍售要價書
滅王計畫 馬總統：子虛烏有
高鐵新竹站地上權 在地商得標
落魄慶生 加州國家公園忙趕客
奇力新9月和Q3營收 創新高
臉書推出行動廣告工具
聯結車國道側翻 無人傷亡
可疑包裹 佛州機場急疏散人員
馬總統：王院長應向黨內提申訴
教官軍服健檢費 教育部續編列
大二膽兵力 嚴明：納各方意見
陳彥博許淑淨 獲十大傑出青年
股匯齊揚 新台幣盤初勁升
王郁琦：幕僚身分出席APEC
店家喊漲 經長籲公開成本
華寶續攻漲停 買單剩3萬餘張
普悠瑪桌曆 4日發行
對微軟成阻力 蓋茲傳被逼退
十二年國教子法 年底完成發布
蒲亭11月訪韓簽護照免簽協定
會黃世銘 總統：無洩密問題
泰窘 陸客爬曼谷皇宮圍牆拍照
馬總統：與黃世銘見面兩次
彭淮南：外匯存底已有人民幣
遭質疑指揮辦案 總統：可對質
宏達電新機 仍搭載Beats
習近平首訪東南亞 赴APEC
南韓連5度當選ICAO理事國
PS4開賣暖身 相關類股漲停
雪梨油罐車追撞爆炸 2死多傷
國5汽車撞工程車 1傷
入圍金馬新演員 楊亮俞酷說爽
政府停擺 美金融指數逆勢上升
糖果遊戲商 傳赴美IPO
QE退場 彭淮南：利率受影響
國泰金：諸多不確定影響經濟
慶雙十 森林遊樂區優惠入園
報載退場學校 教長：不予確認
迫聲音展 討論生命起落循環
陸長假 鐵路單日旅客首破千萬
台北電腦展新增觸控智慧區
紡織旺季到 類股上漲
馬總統：絕無指示黃世銘辦案
關說案 總統：曾致電連吳說明
台灣人很省 金融淨資產居前茅
柯文哲：會努力與父親溝通
美股照漲 台股早盤反彈
廣達電腦 獲美國卓越學習獎
亞銀砍新興亞洲今明年成長預估
十月漲電價 綠委要求撤銷公告
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
米其林放榜 紐約67家餐廳摘星
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
王案 馬：與江羅討論無致電金
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
涉持槍販毒製偽鈔 男遭訴
薩爾瓦多與歐盟自貿協定生效
不提申訴 王金平：不讓黨為難
高鐵將漲價 朝野立委齊擋
被問和解 馬：要做有是非的人
港媒：大陸反腐風暴告一段落
關懷聽障文化 微電影說故事
砂石車撞國道號誌桿 駕駛擦傷
國慶不連假 人事總處：依規定
平潭直通台北港 海峽號將開航
上海自貿區掛牌 企業諮詢激增
法務部調查啟動 查監聽真相
電動車夯 台相關業者股價大漲
台日中小企業聯誼 緊拉人脈
停擺 太空船：人類請自己解決
瓜童換肝 長庚首例減容積移植
預售屋市場 彭淮南盼能管控
台灣奈米專利 世界排名第4
連鎖麵包店調查 吐司鈉太高
高中英聽准考證 3日寄發
公部門派遣人力 總量管制
英媒：陳光誠將加入美國智庫
外資：聯發科明年供貨三星
總統：違法都應究辦 不要混淆
為瓜國幼童換肝 醫療外交佳話
新住民語 擬納本土語言課程
搶進三星 韓畢業生搶破頭
貼裸照報復舊情人 加州：犯法
馬：曾為王修提名辦法 無仇恨
綠籲勿迴避倒閣 王盼政局穩定
劉政鴻：法治國內豈可任意攻擊
天候異常 郝龍斌：需隨時防災
兩岸簽Swap 央行準備好了
高鐵願推2折早鳥 但不可退票
銘傳國慶金釵 首見外籍生
大二膽撤軍 立委反對聲浪大
勉勵東亞運國手 副總統授旗
外資捧場 仁寶股價強強滾
總統電台受訪 綠批空中串供
以亡母身分號訂票 男緩訴
越南南北向公路淹水 無法通行
高鐵：漲價依合約 票價已公告
胖達人衍炒股案 檢調搜小S家
電價漲 高市受理身障用電優惠
招親案今拍板 台壽波段新高
服貿協議 曾銘宗盼拓大陸市場
上海男持菜刀砍人 1死5傷
8萬人體檢報告 女凍齡男初老
潘世偉：策略手段減少派遣
北市歡慶國慶 彩色氣球路跑
熱帶雨林室內館開工 圓仔照睡
外資匯入 台幣午升1.17角
台灣Q4房地產交易料激增
氣候變遷 星國高溫暴雨頻率增
專家：土耳其買大陸飛彈有變數
台南越女分屍案 夫仍否認犯案
陝西黃蜂螫傷逾千人 41死
中市精密二期 標竿用地出售
胖達人疑內線案 基因股價重挫
快遞煙筒引虛驚 男子5萬交保
立院凍漲價 高鐵：無法執行
宇昌案 監院通過糾正
持槍尋仇 2嫌投案交出2長槍
服貿公聽會 醫業憂人才流失
旺季臨 精品產業閃亮
涉性侵同居人女兒 警員收押
展示科技應用服務 創商機
全民國防課 新學期不由教官上
台助瓜國抗婦女凶殺案法庭啟用
陸22省超生費 逾800億
罕見聽障 能聽聲卻不懂語言
深夜要見檢察官 女毀損對講機
政府停擺影響 歐巴馬延訪大馬
歐巴馬健保反應熱烈 網站塞車
輕裂廠准登陸 塑化股樂
台股收盤漲29.5點
風光一時 Wii停止供貨日市場
狹幅整理 台股漲29點
救救肝苦人 新莊免費肝炎篩檢
台贈陸梅花鹿 第三胎滿月
員警猝死 家屬陳情撫卹受阻
中興新村雙博會 秀台灣大茶餅
10月台指期漲8點
秋遊商機 台中國際旅展推優惠
狹小巷弄禁停車 竹縣積極推動
偏鄉師照顧弱勢童 趙蓮英獲獎
塑化紡織領軍 收復8200
宇昌案 監院：流程速度異常情
10月電子漲金融跌
彭淮南：美政府關門對台影響小
電價漲推升物價 朝野立委關切
不滿祖厝法拍 槍傷買家判重刑
猴抓妹夜店偷包 和解獲緩刑
國際級綠色種豬場 屏東啟用
國慶前夕 北捷將破60億人次
上網吃到飽 電信業推低價套餐
幫歐巴馬健保推文超級男孩挨罵
陳念琴奪金 勉同學感恩謙卑
推動南鐵工程 賴清德宣示決心
血片篩檢立功 發現2黏多醣兒
大學兼任講師 月領不及22K
擅領亡夫定存 遭繼子控告起訴
三大法人買超台股0.51億元
新移民投身公益 首獲傑出青年
美餐廳貼心 無薪假公僕吃免錢
阿里山神木下 16對新人完婚
誤認公車司機拒載 遊民亮槍
阿里山神木見證 馬國記者結連理
監委：衛福部所屬欠健保49億
遭疑獨厚陸生 雲科大澄清
勵馨反暴力路跑 體育明星聲援
國慶座位 籌委會：安排如以往
膠帶黏蟑螂板 男釣魚竊香油錢
隨陸生來台輔導員 教部將檢討
越女分屍案 夫依殺人罪嫌移送
亞銀：台灣今年成長2.3%
開發中亞洲 亞銀下調成長預測
總統盼金融界登陸發展回饋台灣
義大利年輕人失業率破4成
監院：蔡英文違蘇貞昌原簽指示
癌嬤術後大出血 血管攝影止血
鐘乳石微層年紀 非一年一輪
德國國慶晚會 3日台北舉行
阿里山神木婚禮 新人同年月日生
十月漲電價續執行 經長：沒錯
台3科學家當選TWAS院士
宣傳紀錄片 林書豪和爸爸搞笑
彭淮南：央行總裁是最後公職
左營萬年季 迓火獅攻炮城
定向越野逛風城 竹市今年擴辦
彭淮南備詢 立委授反監聽電話
美機場可疑包裹危機 安全解除
相遇在森林 歡迎單身夥伴
力旺連4年獲台積電IP夥伴獎
山老鼠盜伐牛樟 自製軌道車運贓
東北季風增強 沿海離島強陣風
新台幣收升0.5分
天氣好 北京故宮擠爆7萬人
陸黃金週首日 40萬人訪港
農地糾紛 牽怒對頭媳婦
亞銀估台成長率 與主計處相當
澳門最大公車客運 聲請破產
長者防走失手鍊 北市全面補助
不景氣 義5萬家中小企業關門
處理預算案 歐巴馬取消訪大馬
Q版媽祖單車環島 拱範宮啟動
最酷辭職 老闆酷反擊招新人
興大開發環保複材 登國際期刊
人小志氣高 君寶樂當小老師
吃乾醋殺死前妻 莽男判15年
蔡英文辦公室：監院隱藏事實
郊遊入圍金馬 蔡明亮比賽當戲
法國國民包親民價 衝高營收
錢莊GPS討債 12嫌被逮
郭泓志體檢過關 健康沒問題
老人怕跌倒 中市推廣防跌操
宏達電官司敗 擬改One晶片
淘寶網賣仿冒品 航警逮人送辦
經理人：新興國家轉型吸金
女子酒駕撞超商 場面有驚無險
飯店開會被批浪費 衛福部澄清
重現古笨港 新港出土古物展
國道計程 每公里再降0.1元
馬賽克水母 海生館人工繁殖
女子石碇跳橋輕生 頸斷身亡
前途不明 旅義移民4成想離開
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國際發明展 南開科大秀成果
農試所研發荔枝乾 紅潤飄酒香
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
檢調搜索 基因：完全配合
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
防車手背叛 逼簽生死狀
義大利總理：國家面臨致命風險
入圍金馬男主角 李康生有信心
學者評總統電台專訪 釐清真相
基隆緝獲私菸 市值2000萬
萬里蟹微電影 討海人也暈船
一伴難求 男女失衡成社會問題
獅子遭殃 陸長假被丟近百空瓶
下一波裁軍 高司單位幅度大
小S被控代言不實 北檢蒐證
陸經濟投資拉內需 台廠應跟進
環署公告青潭堰為重要取水口
涉內線交易 可處7年以上徒刑
防中暑 產學研發汗離子感測衣
逾6成企業 投資巨量資料
酒店小姐當叩客 順道推銷毒品
全年GDP 經部：持續努力
第3季商用不動產 年減6成
美CEO憂 政府關門恐傷經濟
秋涼時節 螃蟹及鍋物搶市
總統電台受訪 藍委肯定
台幣29.61 近5個月新高
少年偷車被逮 辯稱為學開車
亞銀下修台經濟 專家：看兩岸
大陸旅遊法上路 台東受衝擊
二手玩具大集合 動手玩創意
緬甸爆宗派衝突 五穆斯林喪命
習近平抵印尼 與尤多約諾會談
北市公布智慧綠建築潛力點名單
世大運金牌 郭婞淳東亞運再拚
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習近平：盼陸足球躋身世界盃
集集小石虎兄妹 擬漸進式野放
增3例鼬獾狂犬病 共158例
習近平：陸需要週邊和平穩定
大陸網賽女雙 詹詠然晉8強
羅瑩雪：盼台灣未來廢除死刑
搖搖愛心碼 手機捐發票做公益
中共整風：對違法行為零容忍
台南女子分屍案 越籍丈夫聲押
水狀元擂台賽 學童後生可畏
買22元蛋糕 中1千萬
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十全乾隆展 仙鶴馱亭式表亮相
碩禾9月營收 歷史新高
黃色小鴨商機 餐飲飯店業搶
日電信龍頭推眼鏡 尬谷歌
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象隊守護神掛傷號 草總傷腦筋
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好地段國宅 十年房價加倍奉還
國慶將屆 警方全國大掃黑
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檢調搜索豪宅 小S：配合調查
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經建會：尚未收到監院糾正公文
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檢方：許雅鈞涉賣股避損
新莊鄉土藝術季 內容多元化
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不繳保費 高市聲請解散2工會
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魏辰洋展霸氣 鎖定跆拳道金牌
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恐攻 肯亞旅遊業損失2億美元
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監委：提升護理品質未專款專用
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監院糾正宇昌案 何美玥反駁
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20年1次 日伊勢神宮遷神禮
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三重雙屍命案 檢聲押犯嫌
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東電：高汙染輻汙水再度外洩
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瑞士10歲數學神童 大學修課
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食品大廠頻出包 衛福部遭糾正
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基因股價異常 金管會：早掌握
4G奪命金 外資：C5兩面刃
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瑞典球星：在北京不能呼吸
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
蘇花改1工人摔死 疑強風釀禍
物流科技國際化 江揆促落實
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保護身障者 婦幼隊宣導防性侵
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外資讚可成 愛瘋6訂單有望
私校減欠薪 不排除公布校名
江揆：加強高風險族群打疫苗
監聽風波延燒 法院遭檢討
陸又現奶荒 復原乳恐重出江湖
泰國醫生支持墮胎藥合法化
彩色路跑污染 環署評估規範
前9月越南外資成長36.1%
許雅鈞否認犯罪 稱賣股避損
調查：澳原住民罹癌致死率高
陸非製造業PMI升 半年新高
台灣購物節年底商機衝3百億
丟支票報案 查出妻為賭債竊用
促青年就業 明師高徒計畫生效
台灣愛心遠播阿根廷偏遠地區
立委拿預算逼交部 阻高鐵漲價
落實科技發展 江揆促回應期待
H7N9威脅 江揆促防患未然
大陸黃金週 香港仍是外遊首選
琉園作品騰飛耀舞獲精品大獎
穆迪降低巴西信評展望
抗議監聽 立委助理要告特偵組
習近平盼南海爭議和平解決
傳俄團體提名蒲亭 角逐和平獎
新北推狗便抽黃金 集點換贈品
國慶可能陳抗 江揆促預擬因應
服貿開放金融 助台商融資
台股漲 台幣午升1.97角
曾銘宗：股市3箭 盼千億量
台積電居全球半導體龍頭
配合炒基因股 金管會盯上
南紡聚陽簽約 共同投資越南
台北牛肉麵節 將飄香台南
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藝術節5日登場 淡水老街交管
匯豐預測陸經濟成長7.7%
友邦外生開訓 總統勉快樂學習
台指期放量大漲 帶動現貨飆
台灣購物節 7網購平台響應
無畏增稅 日房市料平安度過
台積電擬加碼南科廠5千億
伍豐領頭 博弈概念燒
中台灣領袖學院 邀首長開講座
推廣國球 富邦金贊助棒球學校
國軍：政院未裁示戰鬥部隊加薪
污染爭議大 環評擬直送二階
改善借殼上市 金管會檢討
金控帶頭 金融大漲 2%
電池雙雄連袂反彈
計程苦主 國3關西白河漲最多
恆大闖進亞冠決賽 寫陸足歷史
台灣大道路跑 報名限1萬人
赴歐投資輸韓 龐維德：沒道理
洪秀柱控偽文 焦仁和不起訴
污染河川 北市共裁罰192萬
台股收盤漲142.5點
世界健行日 北市響應健行淨山
計程幸福 國1林口五堵省最多
竹市府持續掃毒 淨化校園
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副總統：Q4經濟有喜有憂
APEC維安 峇里重兵進駐
公勞保年資併計 銓敘部贊同
宋慧喬樂善好施 人美心更美
「絲路」遭查封 比特幣狂跌
銓敘部同意 公保增列生育給付
細懸浮微粒空污 擬擴大監測
資策會促HTML5技術交流
聯大總辯論 16友邦為華發聲
10月台指期上漲
10月電子金融期上漲
悠遊卡公司擬推電子發票App
消基會驗市售染髮劑 合格
布袋謝鹽祭 呈現漁鹽歷史風華
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因應少子化 明德女中復招男生
熱錢湧台股 外資看旺明年
流感肺炎疫苗 同時接種保健康
中市雕塑學會 港藝展創意
羅志祥痛染金獅毛 苦喊成屍王
有機農業進軍歐洲 明年圓夢
愛心助特殊生 曾永福獲菁師獎
Tesla火燒車 概念股重摔
三大法人買超台股193億元
APEC領袖會 外交部妥安排
洪案開庭 傳沈威志交叉詰問
習近平印尼演講 再談和平發展
小強給靈感 興大開發藥用貼布
朱立倫：黨內意見多 也是好事
黃鴨旋風 陳菊：傳達愛與和平
柯建銘告黃世銘 要求保全證據
美人腿公主月曆 代言台灣蔬果
立委提案 監聽交專責法官准駁
學海築夢 北科生體驗美科技廠
克國ICAO執言 馬總統感謝
APEC衝擊 峇里旅館兩樣情
金錢糾紛 互助會押老闆遭訴
哥哥欠債 雙胞胎弟遭誤綁勒贖
立院提案 凍漲高鐵航空票價
計程後 立委促取消ETC優惠
乳癌日奪5命 自摸不如篩檢
(土反)上之雲魔力 3主演甜蜜結婚
經部：10月底提治水修法草案
中華會館停辦國慶 僑委會尊重
鼎泰豐被控佔地 判賠70住戶
北京老莫餐廳59歲
宸鴻與日寫真印刷策略聯盟
南港桂花季 桂花藝文創新體驗
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愛德萬：半導體景氣明年Q2回溫
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陸神眼交警 5秒揪出假車牌
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中信人壽併宏利 公平會同意
篩檢176名年長女 1名乳癌
太多人 九寨溝管控人數停售票
移民署：陸客數未受旅遊法影響
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民團推婚姻平權 立委將提案
家扶微電影 倡保護兒童生存權
台積電：16奈米可較對手快穩
雷根銅像遭斷手 波蘭緝元兇
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油氣生產 美料取代俄登上龍頭
亞洲木球賽 15國聚金門競技
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灰面鵟鷹過境墾丁 反獵鷹誓師
國慶親善團 明星臉吸睛
精神病藥價上限 不如一杯飲料
貨櫃藏違禁植物 海關追查貨主
失聯逾半世紀 尋人書信續親情
遠航空服員複試 考機上餐介紹
3歲就鹹豬手 英男判無期徒刑
犯罪被害人癱陷困 籲援助認養
徐洵平認罪 願繳不法所得
華彬高球賽首輪 曾雅妮排30
國道7號與遊艇區 陳菊列重點
樹林警猝死 警局允助辦理撫卹
江揆4日報告 上台與否有變數
馬星泰攜手 集體投資東協
人事總處：派遣薪資逐步調高
撇開變數 美購物季零售看增
外資大買超 投顧：冷靜以待
狄仁傑水戲偷放尿 雙帥皆否認
大陸十一添新景點 上海自貿區
澳洲氣溫攀升 威脅無尾熊存續
新竹空軍基地南跑道火警
洪送禁閉 醫官未注意洪BMI
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
誆種能源作物吸金 主嫌遭收押
專找女保險業務 趁機下藥洗劫
金管處中山林 刷漆期避免觸摸
聚陽砸2.7億 入股南方紡織
男涉20餘起性侵 判16年
美日安全會議 允加強監控釣島
義大利外海難民船傾覆 50死
台20線頻斷 陳菊憂地質弱
排名下滑 台大：能見度是關鍵
地方議會土耳其考察 盼尋商機
停車場竊財男 菸蒂露餡遭判刑
逼外籍女賣淫 竹縣破販運集團
成大校長：學生要聽自己的聲音
牟中原獲世界科學院化學獎
北榮研究 巴金森與憂鬱症有關
世界麵包賽銀牌 分享參賽甘苦
李克強將訪越 談經貿與戰略
9月上市本益比18.45倍
高雄百貨週年慶 爭卡位搶便宜
公勞保年資併計 利人才交流
埔里盜檜木 警逮山老鼠
涉性侵女編劇 張作驥出庭不語
美政府關門 全球困惑不安
化工業放流水 環署增管制項目
美聯銀總裁：華府僵局恐損成長
高市查違勞基法 國光客運在列
義大利外海難民船沉 82死
軟銀市值增 日企身價竄升第2
宸鴻：奈米銀觸控鎖定6吋手機
協會盃棒賽 富邦挺進8強
收購黑莓 傳賽伯樂有興趣
北市路權 民團質疑走路工卡位
西湖志工 3小時撿7千菸蒂
彭麗媛東南亞風穿著 掀麗媛風
看好美元 外銀推美元高利定存
趙又廷怕林更新 洩密又圓情事
綠電附加費 經部評估適當時機
向下扎根 防火教育團前進小學
聯合徵才 5日南投登場
警受訓結束 逮橫行山老鼠
外勞匯錢母國 遠超外國援助
涉代言不實 檢方擬傳小S
屠宰業放流水 增管制大腸桿菌
小久保可望率日本隊 赴台比賽
凡事靠谷歌 調查：讓人變健忘
台北發明展 樹德科大摘1金
潑漆遭逮 幫派分子稱心情不好
消費者搶便宜 樣版衣出清
媒體報導馬王會 府：無所悉
王力宏練肌肉 非常幸運露2點
蕭萬長峇里島下榻處 景色怡人
雲林國際偶戲節 4日好戲登場
阿舍食堂入泡麵達人台灣版排名
現金減資 奇力新4日起暫停買賣
朱立倫挺服貿 台灣必走方向
員警勾結盜林集團 糾正警政署
周理平：與南紡合作 壯大實力
李聖傑未婚生子疑案 檢方開庭
甜地瓜糖 增金門小地瓜價值
續推核能 英數週內興建新廠
精誠軟體牽手微軟 耕耘平板
亞太公民論壇 喚起草根力量
董座賣股涉內線 基因澄清
菲主權評等 穆迪調至投資級
中國網賽女雙 詹詠然8強止步
女性消費力強 專屬卡爭雄
LG不示弱 將推曲面螢幕手機
樂高陸設廠 垂涎亞洲市場大餅
外資匯入 新台幣收升7.8分
小水鴨報到 關渡候鳥季將登場
拾貼密碼金融卡 婦涉盜領被逮
宸鴻：平潭新廠仍有競爭力
北市與華航結盟 推跨年煙火團
國民黨19全 時間地點未定
陸旅遊局緊急通知 控遊客流量
美無薪假 陸旅局：慎選旅遊線
內政部：土地開發沒鬆綁
蕭家淇：國慶規劃照往年不變
菲特颱靠近 是否警報4日關鍵
限制藥費 針對醫院非個人
孕婦打流感疫苗 沒有畸胎風險
機車強制險費率 金管會將說明
通保法實施後 北院抽查8次
台電磁鋼片 美商申請雙反調查
台灣面膜熱賣 華人市場銷量大
金門文學營 小說家現身說法
屏東百歲人瑞 成長近半
顧立雄：父若在世 參選會被打
美日會談 同意擬訂新防衛指針
討債集團逼債 無辜瓜農遭波及
高市議員籲陳菊勿迷思於高民調
王金平：協商非密室 盼勿誤導
洪送禁閉前 人事兵：資料缺漏
美府會協商徒勞 華府僵局依舊
上海胖達人營業如常 人潮稍少
北市競逐 柯文哲顧立雄媒體戰
庫藏股期滿 宏達電砸近7億
雙十國慶 5600名僑胞參與
男嬰遭父虐死 監院糾正中市府
習近平從印尼轉往馬來西亞訪問
涉暴力討債 前中縣鎮長遭移送
黃色小鴨桃園展 預估百萬人次
基隆火車站都更案 擬中央接手
周恩來故居遭塗鴉
聲援關廠工人 法院前演行動劇
持槍搶賭場 4男落網遭判刑
儲水槽裝過量 福島汙水再外洩
黃世銘涉洩密 羅智強北檢作證
安寧緩和意願書 周美青簽署
借殼上市IPO 衡平考量
監院：敦化自行車道浪費7千萬
義外海難民船失事 已92死
喝花酒性招待 監院糾正營建署
富邦人壽 積極布局海外置產
黃世銘案 羅智強：證人身分
菲再爆弊案 前總統雅羅育挨告
台美辦研討會 討論兩岸關係
藍檢討協商流弊 綠指全透明難
掩臭味 製毒廠化身豆腐工廠
教宗籲教徒 為義外海船難祈禱
共軍主動自曝演訓成績灌水
台德研擬簽署受刑人移轉協議
今彩539開獎
羅致政：朝選新北市長方向思考
威力彩開獎
王金平：有協商 議事效率較高
大馬通過防罪法 扣留可達4年
陸西沙旅遊團 正式上路
江揆促培養女孩潛能領導力
電子投票適用 範圍將擴大
立院初審 訂國民體育日
美政府關門 自願上班者犯罪
台灣高球名人賽 澳洲選手領先
國道差別費率 春節首推
大掃黑 警檢肅15討債集團
關島熱低壓恐成颱 影響待觀察
罕見 美高官至千鳥淵墓園獻花
影帝之爭 梁家輝讚王羽戲精
緬甸民辦晚報 50年來首見
覓新動力 諾基亞衝刺地圖服務
涉洩密案 檢傳黃世銘說明
陳界仁盧森堡個展 抗社會失憶
立院初審 加重校園性侵等處罰
立院紀委會輪值召委 4日出爐
峇里台商憂心政局紛擾影響經濟
國際專家開工 銷毀敘利亞化武
胖達人團訟 消基會可能不接辦
研究：智慧機產業 低價風暴
天津東亞運 棒球無夜間照明
美初申失業救濟 增幅少於預估
LV大將出走 集團創新契機
外資大買超 估Q4有高點
OBU放款餘額 8月續創高
22槓 威力彩頭獎上看11億
社會籃賽 首府大搶下B組第1
趙藤雄捐跨堤橋 朱立倫賀壽
涉洩密出庭 黃世銘：問心無愧
羅智強：站馬同邊 需要傻氣
黃世銘洩密案 總統赴北檢作證
竊女手機還約女開房 色賊被捕
泰國大城省水患威脅古蹟
敘利亞外逃難民 近8成婦孺
國營會：不贊成唐榮關不?鋼廠
唐榮關不?鋼廠 燁聯未必得利
陝西胡蜂肆虐 螫死42人
德日智庫專家 同步看好日經濟
再興傳承賽 鄭宜宥職業組領先
美勞工部：明不公布就業數據
今彩539 頭獎3注中獎
美日2加2會談成果 安倍肯定
法部查監聽案 約談特偵組檢座
威力彩頭獎槓龜
防大陸 美日擬修防衛指針
美9月服務業 成長急速降溫
韓國國慶酒會 石定表達祝賀
中職兩地開戰 統一位居排頭
陸9月非製造業 有成長
內政部：明年起推全國區域計畫
新北地標 遠雄捐左岸橋
阻折扣書免費遞送 亞馬遜抨擊
黃世銘洩密案 江揆赴北檢應訊
美債拆引信 巴菲特有信心
中國網賽女雙 謝淑薇晉4強
第一夫人生活 沙柯吉前妻出書
黃世銘涉洩密案 馬總統作證
習近平盼強化中馬戰略合作
傳馬總統黃世銘 檢未安排對質
美債限調高 拉加德：關鍵任務
歐元區PMI52.2 復甦加速
為保全證據 柯建銘告黃世銘
財委會痛批 財長政策錯誤敗壞財政
洩密案證人身分 馬總統密道赴北檢
僑委會: 今年登記回國僑胞共計5110人
三小時偵訊 黃世銘：沒有虧欠總長職責
美國會山莊傳槍聲 女嫌遭擊斃
圖闖白宮 警追女嫌槍聲震華府
華府槍擊事件 女嫌證實中彈亡
神氣家族「讓愛無礙真幸福」5日中視播出
林永樂：國慶外賓安排沒排王
江揆赴立院 綠再占議場發言台
白宮：歐巴馬不出席APEC
U16亞洲男籃賽 台日爭第3
保護碧潭吊橋 都更前鑽探地質
新移民林麗蟬 首獲十大傑出青年
十二年國教｢適性揚才列車｣ ｢高中職優質化補助方案｣成果影片
HOLA愛上巴洛克 2013秋冬風格時尚登場
釋善意 江宜樺主動與王金平見面
政府停擺 歐巴馬歸咎眾院議長
拉加德：美債爭議威脅全球經濟
義海難增至133死 舉哀3天
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
華府傳槍擊 數人受傷
美國會山莊驚爆槍擊 傳有數傷
華府爆槍擊 國會山莊一度封鎖
美國會山莊傳槍響 警方封鎖
圖駕車闖白宮 女嫌遭警擊斃
義南船難 死難者恐達300人
憂心舉債上限問題 美股下挫
美參與亞洲 重視強化對台關係
推特IPO盼募資10億美元
熱舞辭職女 獲美網站提供新職
熱舞辭職女 上電視獲邀任新職
義國船難 救難隊發現生還者
柏林園遊會慶祝德國統一紀念日
巴西狼人市 喬亞諾波里斯
西西里海峽 偷渡客海上墳場
英芬瑞3國護照 免簽遊最多國
經理人：年底旺季 精品獲利佳
央行恐升息 銀行優利定存先行
圖闖白宮 女子駕車狂逃遭擊斃
若預算獲共識 美購債將減
美6成選民贊成星巴克店內禁槍
研調建議宏達電 跨領域發展
盧昂沙龍展 台藝術家獲邀參展
盧森堡現代美術館 陳界仁個展
接受歐媒專訪 馬總統談釣魚台
馬總統盼台歐速簽ECA
輻射冷卻 嘉義清晨19.3度
歐美再挫 外資做多台股
駐歐夫妻檔 比京聯袂慶國慶
加國央行2016年前不會升息
菲特變中颱 是否發警報未定
台灣5部作品參加釜山國際影展
低價銀河機加持 三星獲利超標
北市車禍 1男重傷
巴爾默績效差 微軟砍分紅
國語辭典除錯 徵件至月底
是否出席APEC 歐巴馬評估
梅健華鼓勵台加速經貿自由
台股開盤下跌13.2點
玉山高粱做慈善 11月競拍
陸遊客拒絕黑仲介 3人遭打傷
英業達NB出貨 9月創新高
需求強勁 太陽能電池表現佳
長榮海運 獲勞氏日報環保獎
宏達電Q3虧 全年保盈要很拚
駐瑞典代表處辦國慶酒會
冬衣旺季 台成衣大廠營收佳
推特公開IPO文件 營收翻倍
與民同苦 美逾百議員不領薪水
驚聲尖笑雙導 惡搞雞餓遊戲
施政報告 王金平再邀朝野協商
大陸天下第一灘 變成垃圾灘
毛澤東冥誕將屆 陸掀毛像熱潮
威睿傳獲授權金 聯發科：謠言
外資匯入 新台幣盤初勁升2角
越南胡椒出口大幅成長
顧立雄：解除扁委任沒拋棄問題
李克強將訪東南亞 出席峰會
中小企業8月放款 達成近7成
菲特海警深夜發 陸警不排除
鑫晶鑽9月營收大增27%
羅瑩雪：監聽調查沒有停損點
陸客遊韓欲離團遭拒 拳揮領隊
宏達電Q3虧了 股價激烈震盪
台股盤中小回 穩守8300
沈呂巡赴愛丁堡大學演說
綠委要求倒閣 江揆淡定看資料
滬自貿區效應 房市火爆
瓜國嬰在台移植肝臟手術成功
郵輪遊台遇菲特環流 陸客虛驚
睽違2年 微軟明年重返CES
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
美挺台入國際組織與發展防衛
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
台股拚補漲 類股輪動不變
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
紐約國慶酒會 冠蓋雲集
郭泓志擁天價約 披獅00戰袍
經部：奈米計量標準助產業發展
政府關門 歐巴馬取消亞洲行
宏達電轉盈難 外資降目標價
單車環島 號召癌友走出來
學者：台灣應更重國際關係政策
網上搶客 航空業推線上旅展
麥寮媽單車環島 2天祈福啟程
民眾買房苦 外銀主管感受深
微軟傳洽宏達電手機納視窗軟體
董監8月設質 光電股最高
華彬高球賽次輪 曾雅妮排名升
台師大聘莫言 教華文寫作
簽賭又暴力討債 5人列治平
博奕好賺 呂志和成亞洲第2富
李進勇告發洩密 特偵發交北檢
兩岸華府學者 對話台海議題
花旗遭罰 鴻海：與公司無關
銀行不願貸 大陸現房貸荒
外資讚漢微科 調高目標價
歐盟合作協定團訪中美洲
北檢收判 王令麟最快月底發監
專家批三星智慧錶 建議別買
亮票案 高市議長宣示禁蒐證
義大利船難絕望呼救 居民不捨
美預算僵局無解 凱瑞赴APEC
聚陽南紡結親家 儒鴻嚐甜頭
大陸下巨資 打造新絲綢之路
全國區域計畫公聽會 十月啟動
基因官司纏身 子公司流會
本土社團挺呂秀蓮參選北市長
台解決區域爭端 美表歡迎
蕭習可望6日會 談兩岸經貿
暴力討債 fb人肉搜索
台中國際旅展 民眾排隊搶便宜
體驗肢障 數百學童腳摺紙飛機
台在歐進口市占 積體電路最佳
北市國慶禮 送15GB市民雲
集邦：DRAM產值可望增4成
台灣蜻蜓添新種 纖紅蜻蜓
教育部：關懷動物生命權納考核
景氣向上 總統：台灣具吸引力
羅東高商產學合作 行銷在地米
歐巴馬不來了 印尼媒體失望
出生90天 圓仔耳聰目明
聚陽攜手南紡 外資鼓掌
IPC進入旺季 研華先創高
維港水質顯著改善 重展風姿
國慶外賓安排 外交部：未改變
減排 ICAO理事會達共識
內蒙前官員以權換房 被判死緩
防災 嘉南宜蘭擬設氣象雷達
外資匯入 台幣午升1.72角
外資看旺明年 上攻8800點
日銀政策按兵不動 企業信心攀
總統作證地點 北檢：維安考量
江揆報告仍無共識 下午再開會
陸商砸237億 重建英水晶宮
駕車衝撞總統府 警：多因酒駕
台82線危險路段 會勘改善
檢方採一問一答 總統充分陳述
中共部隊演習造假 軍報狠批
世界首個航空碳排放市場獲支持
阻女闖白宮 凍薪員警獲讚揚
莫言老家夯 陸長假旅遊新景點
前立委妹涉詐財 緩刑3年
陽光彰化旅遊卡 消費享優惠
國慶焰火預演 海山漁港綻放
彩券人頭戶 陳菊允組專案調查
生物奧賽成績更正 台灣增1金
總統府維安 多層戒護
爭議協商 世界健身3次未出席
廣東珠海放飛全球最大風箏
國慶接見傳排王 府：絕無此事
台股收盤漲5.53點
亞太電信搶商機 創共享網
市調：白牌平板電腦面板需求大
紀委會 最快11日處理柯案
南韓可免簽166國 全球第7
北韓：南韓圖北韓生變自取滅亡
狹幅整理 台股小漲5.53點
黃世銘洩密案 檢比對各方說法
10月台指期跌11點
10月電子金融期下跌
士官禁閉 憲兵官找不出規定
雙十將屆 總統府周邊維安升級
數字看諾貝爾獎
蘇貞昌回屏東 參訪綠能建設
最高院罕見 法官探詢被告出庭
拒口腔癌 婦戒40年檳榔癮
朴子太子文化季 送黃色小鴨
安寧健保註記 不到人口1%
奧賽成績平反 張孟淞拚台大醫
台股震盪 下週緩步趨堅
經皮式瓣膜置換術 中榮完成
奧多比遭駭 進行預防措施
拾狗糞救鈔票 男賺回5百美元
鼎泰豐徵才 最高薪55K
連5降 下週汽油可降0.2元
重現水晶宮風華 陸富豪端建案
洛城國慶晚會 熱鬧滾滾
家庭政策有名無實 政院遭糾正
空軍司令部新家 飛行融入設計
宗教百景票選 許明財拉票
菲特接近 北台灣6日防豪雨
三大法人買超台股61億元
助收容人重生 中監辦就博會
郭泓志合約 總值4080萬
扁家維州住宅 39萬美元拍出
澎湖風力機系統測試平台啟用
又是陸客 比薩斜塔草坪野餐
立院協商無共識 請閣員先離席
新式閱讀桌 屏風罩防失竊
召男公關開毒趴 酒店女被捕
陳菊談政局 有什麼不能對話
華裔美女 代表緬甸參選環球小姐
漢城僑小慶祝104年校慶
背號00 郭泓志：重新開始
研究：文學小說讀者 較會讀心
與江宜樺交談 羅瑩雪盼勿聯想
憲兵騎重機開場 重返國慶表演
米勒巡迴特展 明正國小揭幕
挑高鐵周邊商辦下手 竊嫌落網
基因獨董責任 視董座是否掏空
嘉義槍擊案 2嫌攜槍投案
新台幣收升3分
台南破六合彩簽賭站 逮1鄰長
減重無撇步 停代餐易復胖
江宜樺向王金平致意 感謝協調
北市道路遭潑漆 毀損罪告發
法務部查監聽案 約詢電信業者
亞太領袖 尋求TPP談判突破
義外海船難 教宗：令人羞愧
新高 外匯存底4126億美元
幼獅工業區陸橋口 車禍頻傳
華彬高球賽次輪 曾雅妮排23
偶戲節開幕 布袋戲館周邊交管
走過風災 京都舞孃感恩迎客
熱舞女獲邀新工作 壹動畫祝福
蕭習會擬制度化 陸委會挑大樑
亞太傳統藝術節 蒙古說唱記憶
釣魚台爭議 男子寄信恐嚇被訴
西門國小40校慶 吳志揚揭牌
義大利船難 教宗為罹難者哀悼
解抗藥性 從阻斷細菌通訊下手
陸漁船越區 金門海巡查獲法辦
台南廟會吵亂 南市府將處理
尊寵長輩 高市招待遊河賞小鴨
兩貓疑遭虐死 北市警緝凶
宸鴻Q3營收減 出貨看Q4
金黃薯檢體 配醣生物鹼超標
關說爭議後 江揆主動向王致意
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
家用爭執 球棒打死繼父判8年
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
喪禮技術士檢定 提升素質
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
美前高官：南海掀戰將援菲
國慶大會 王依例將進府邀總統
免簽國增 副總統：國家受敬重
新竹掃黑 瓦解暴力犯罪集團
郭泓志：在故鄉打球很光榮
東亞運韓國隊 約二軍水準
頂尖對決 郭泓志想單挑陳金鋒
各國軍艦入雪梨港 沿岸湧人潮
輕颱丹娜絲形成 影響待觀察
屏東韓愈文化祭 11日展開
種出履歷紅豆 銷售長紅
梅花湖鐵人三項賽 5日登場
分享媒體實務經驗 邵平雲開講
台日漁業協議 總統：資源共享
警消通報演練 防急診室暴力
疑登陸養豬 台糖：不會偷偷去
漏寫作業被捏瘀青 家長怒告師
教宗方濟各訪聖方濟各故鄉
特展吸人潮 博物館定位易混淆
蘆竹倉儲火警 鋁鎂原料閃燃
台中得獎團餐 年底前享優惠
台肥：肥料原料不溶水 非?砂
少年郭泓志 曾在台南球場撿球
商業服務業景氣 轉綠燈
微軟求納軟體 宏達電不評論
宏達電One獲獎 擠掉蘋果三星
互利 總統盼與歐盟簽經合協定
美數據斷流 Fed任務更艱難
iPhone 5c 百思買大促銷
陸十一長假 陸空日均運量近億
福大太陽能副料廠明年投產
邀民當啄木鳥 為國語辭典健檢
三星獲利創新高 宏達電壓力大
限時走跑15公里 高中生挑戰
APEC 張家祝凱瑞互動熱絡
拿複製銀聯卡領錢 警方逮車手
外資9月淨匯入 逾38億美元
遭指一案兩判三執行 法部了解
醃頭案被告 將送台大鑑定
推特隱含市值 達128億美元
鴻海發行69.5億元公司債
桃消防火調科長 疑收賄被押
郝龍斌籲應盡快解決政治僵局
蘇黎世青年交響樂團將訪台灣
因應菲特 政院促提前整備
福島核電廠汙水過濾系統又出包
拒酒駕 警分局長名片印罰則
扁家美宅 特偵盼分享百萬美元
農博 台中館文心蘭黃小鴨爭豔
梁洛施裝憂鬱 新手練成老煙槍
屏東前進馬來西亞 行銷自由行
綠阻江宜樺報告 藍盼依憲處理
醃頭案被告 要求住獨居房
民調：多數以色列人挺攻擊伊朗
台幣29.502 五個月新高
港區體育館 中市未獲正式申請
陸馬升級 成全面戰略夥伴關係
百貨週年慶 各出奇招拚業績
技術媒合會 商機逾3千萬元
霸氣郭泓志 為愛女變溫柔
本周上市市值 增1.7%
上市指數本周漲1.63%
洪秀柱：王金平江揆互動氣氛好
拓展業績 販毒集團豪宅內辦趴
台民眾德遇竊 3天8起
郭泓志不排斥先發 想又投又打
監聽事件 律師公會發表聲明
天津東亞運 男籃先做好自己
紙風車創意展 抹香鯨洗香香
外匯存底連三個月創歷史新高
王江會面 總統尊重
北檢楊治宇：不知自己是誰人馬
兩萬元投郵筒 郵局尋失主歸還
消基會疑健保總額不利消費者
國道計程金額 公開計價方式
有子女者禁收養陸子女 違憲
林郁婷忍痛奪金 朱立倫將接見
台華獎 4百外國新生呷辦桌
研究：每天運動降低罹乳癌風險
打人遭判刑 為籌安家費賣毒
中共：開好專題民主生活會
亞馬遜機上盒 瞄準年底銷售季
醃頭案被告延押否 法院另裁定
都更中心周年 推都更導航服務
持土地貸款換毒 警呼誇張
14年前 郭泓志在飛機上落淚
數千菲人示威 要求廢除肉桶制
警官摔死 判國賠397萬元
防哄抬物價 北市查核市售商品
夏立言：蕭習會6日上午舉行
金門長輩四色牌賽 迎重陽
泰國水災 逾3百萬人受影響
再興傳承賽 鄭宜宥職業組奪冠
武林大會暖身 掌門精英秀身手
宏達電護盤 再砸3.36億
黃色小鴨夯 小鴨面膜也熱賣
九旬嬤坐花轎 嘉市金婚禮讚
新普9月合併營收 今年新高
陳小紅參加經濟論壇討論全球化
腸癌有篩有保佑 死亡風險降
2050年全球人口估計97億
北捷60億人次 最快6日達陣
永續就業工捐款金門國民黨部
陸首艘自製航艦傳載50架戰機
大陸總理李克強將訪問泰國
南區老人之家 3名百歲人瑞
NBA關鍵先生歐里 將訪寶島
李登輝：法律問題法律解決
菲特來襲 5日啟動追風計畫
外交部：外賓國慶安排依往例
德總理將與社民黨商組聯合政府
疾管署：以色列小兒麻痺高風險
今彩539開獎
走訪田野 高燈立水彩繪人文
管制年餘 金門部分畜產品解禁
大樂透開獎
蘋果網店刪翻牆軟體 挨批
外交部：美副助卿肯定台美關係
獅爭冠 郭泓志添人氣拉士氣
駐布里斯班經文處舉行國慶酒會
系統管理邊坡 國道不怕走山
台灣名人賽 謝繼賢保台灣希望
颱風外圍影響 5日北部陣雨
羅慧夫離台 友人不捨送機
服貿公聽會 著重溝通釋疑
瑞士監管機關 調查外匯操縱案
越南獨立英雄武元甲辭世
台馬將合辦講座 推廣醫療美容
曼尼娃娃成追憶 郭泓志公仔夯
藍委：江揆見王金平有助解僵局
捲入風波 范曉萱：小S有智慧
謝金燕秀美背 姐姐氣勢十足
荷蘭行動 促俄釋綠色和平人士
社甲男籃賽 一統進軍4強
黃金雨探秋 紅燈籠掛台灣欒樹
華航空巴引擎故障 全球第3例
金門推動申遺 鼓勵社區參與
U16亞洲男籃 中華獲第4
德國組閣談判正式展開
健保總額協商 衛福部：求公平
防禽流感 菲禁台灣禽肉進口
關說風波 江揆王金平首度互動
喀麥隆陋習 熨斗燙平少女胸部
狂掃16安 中職犀牛撞翻象
大樂透頭獎 1注中獎
禁養陸子女違憲 陸委會：速修
今彩539 頭獎槓龜
菲特颱風 11時30分發海警
越南軍事巨人武元甲辭世
習近平印馬演說 警惕他國挑撥
謝淑薇彭帥 進軍WTA年終賽
英復甦有力 提前升息有空間
義參院委員會：老貝應辭議員
阿富汗肅貪不力 挪威降低援助
大樓電梯奪命 陸配母子雙亡
洩露鴻海機密 花旗挨罰
江宜樺五度上不了台 院會議事錄報告「照常」
門前寥落！ 外交部長：沒有刻意排王
上海自貿區對台灣的警示！
國慶籌備會報告王金平缺席 氣氛詭譎
中颱菲特接近 可能發布陸警
颱風菲特逼近 台陸日戒備
菲特環流影響 台北新北防豪雨
菲特來襲 中央氣象局發佈最新颱風警報單
藍若不提抗告 假處分確定
法務部查監聽 不排除約談總長
htc2013年Q3 EPS 負3.58元。
台北林小姐曝光 單純家政婦
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
墨西哥市郊車禍 14死25傷
謝淑薇：打進年終賽很開心
埃及穆斯林抗議 8死40傷
美政府關門 共和黨立場堅定
關門失言 貝納歐巴馬言詞交鋒
華府國會外 1男子引火自焚
清真寺導覽 德穆斯林介紹宗教
科技與表演 台藝術家巴黎展演
國際音樂城市論壇 巴黎說明會
老貝判刑定讞 義右派群龍無首
美眾院民主黨人 嘗試重啟政府
美中台三邊關係 學者熱烈對話
吳釗燮：美視台區域重要領導者
美股漲 預算僵局料打開
歐股近乎持平 美政府續停擺
是否選總統 希拉蕊明年決定
自經區龜兔賽跑 服貿協議關鍵
獅大膽壓寶 郭泓志不死鳥試煉
台露合作興建完成聯外道路
宏遠永續報告 成生態企業領導
盧森堡國慶酒會 政要祝賀
尼國台灣文化巡迴展盛大揭幕
自貿熱 APEC重提茂物目標
APEC區域整合 中美交鋒
滬自貿區採負面表列 接軌國際
金跌銅漲 美預算僵局料化解
劉德立拜會巴拉圭文化部長
長華第3季營收 減1.4%
駐斐濟代表處辦雙十國慶酒會
電動車起火 特斯拉執行長辯護
紐約油價漲 熱帶風暴近
曾志朗等參加阿根廷世科院年會
蕭萬長：出席APEC全力以赴
立院打架 又上美媒
中颱進逼 馬總統關注防颱
美版Siri聲優 首度曝光
金馬影展午夜場 尺度開放
技職再造 33產業設人才平台
陸長假紅包炸彈滿天飛 壓力大
上海動作快 示範區須加把勁
江揆盼公務員規律運動
鄭妮可退出 KARA不解散
經建會：示範區 加快進行
習近平：梁靜茹被誤認為中國人
瑪丹娜自爆 曾被拖到屋頂性侵
黃世銘涉洩密 檢：仍是他字案
颱風逼近 國慶焰火晚會暫停
駐愛丁堡辦事處辦雙十國慶酒會
蕭萬長：展現參與經濟整合決心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
泰越印尼講師 留學台灣攻博士
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台灣奔牛節 上千牛迷不畏風雨
寫小廟故事 退休教師投心力
勤學不懈 圓仔颱風天早起練爬
陳新東獲薩國會頒贈匾額
菲特逼近 世界健行日活動延期
船難慘重 義大利舉國哀悼
網友涉攻擊 韓星白智英促嚴懲
秋意濃 台南候鳥交替近尾聲
北市災變中心 下午二級開設
上海自貿區 台電子業多面觀察
增募兵誘因 擴大退輔
男子被開單 破壞測速相機緩刑
台灣助中美洲友邦推動文化建設
菲特擦邊 14：30發陸警
想闖白宮遭擊斃 警疑執法過當
偽裝清潔隊員 吸毒男偷水溝蓋
義大鄉民日 楊伊湄藤井樹開球
王金平案 國民黨不提再抗告
因應菲特 新北防颱二級開設
吳德榮：雙颱來不及藤原效應
大立光9月營收 月增10%
法藍瓷搶進洛杉磯高檔百貨
張顯耀：台灣經濟不會向陸傾斜
林中森：服貿提供鬆綁機會
專家：蔣介石曾任股票經紀
安定政局 馬決定不提再抗告
江王破冰 郝龍斌：回應民期盼
台贈渡輪引擎 甘比亞媒體報導
陸女吃柿胃結石 喝可樂後碎石
臨檢攔查毒販 手機振動露餡
睽違19年 蕭萬長印尼拚經貿
農委會：颱風 農漁民戒備防範
港研發電動巴士 2015推出
菲特進逼 三軍樂儀隊加緊排練
大馬與陸簽5年規畫 盼創雙贏
松柏獎表揚 郝龍斌讚長者典範
新北戰局 羅致政下週宣布動向
陸新問候語 祝你更愛國引討論
海大校博館 8日推張榮發特展
NBA台北賽 贈票活動倒數
滬自貿區開放 電子商務添競爭
菲特逼近 高雄港防颱戒備
雙博登場 探訪中台農產好滋味
研究：雞塊並非只含雞肉
五股火災 倉庫全毀
會江宜樺 王金平：好的開始
美元弱 台幣週升0.52%
菲特逼近 石門水庫排洪
綠彰化黨部 大樓外遭擲汽油彈
救狗研究生車禍昏迷 網友集氣
澳門新賭王呂志和 晉身巨富
颱風逼近 勿輕忽食品衛生管理
走出鬼月 9月結婚數倍增
菲特近 4森林遊樂保護區休園
吳昕陽改造店型 採體驗導向
瓜國中華民國小學慶雙十國慶
全台最高 霧台谷川大橋通車
遠傳攜兒盟募款 義賣6日登場
不提再抗告 藍委：好的開始
農博別苗頭 花卉小鴨吸睛
中颱菲特南偏 陸警發布
回外公家玩 童不慎跌魚塭溺斃
教宗呼籲教會 擺脫世俗心
關心菲特颱風 總統赴應變中心
政府關門 美議員：恐持續數週
彰化媽祖遶境起駕 祈國泰民安
顧立雄柯文哲同台 互相鼓勵
從撿球到練球 郭泓志感觸深
精神科醫師出書 叮嚀送到家
大S自爆有孕 簡訊為妹求情
好毒 北京PM2.5值500
APEC 蕭萬長抵達峇里島
萬人連署 郭子乾向韓討公道
全國泡茶賽 新北邀品茗
基隆超大豪雨特報 民眾須嚴防
欠債還不起 動歹念找人搶銀樓
畫姨婆得獎 故事主角無緣分享
不提再抗告 藍委謝馬回應期待
凱瑞：美對亞洲承諾依舊強固
搭電梯母子雙亡 檢警追查原因
呂秀蓮邀綠營選將 談光復首都
菲特直撲閩浙 陸高度警戒
金門芋盛產 酒香芋頭蛋糕飄香
菲特總雨量預測 竹苗山區最高
抗議遮國旗 梁英斌護國家尊嚴
倒車不慎撞死孫 阿公悲慟萬分
布袋謝鹽祭 幼童體驗鹽工辛苦
國慶焰火香山區預演 擇日舉行
吳尊婚宴無期 心在一起就好
上海自貿區挑戰台離岸中心
菲特颱風來 勿往森林遊樂區
許惠品奧地利演奏台灣作品
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
訓練殺手兒女 白寡婦日記曝光
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
北市5日晚間正常上班上課
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
關心菲特颱風 總統：防範豪雨
蕭習分赴APEC 6日相會
誆健檢來台卻行乞 陸男遭訴
學生繪本賽 魚翅故事得大獎
測速桿遭指隱蔽 警政署檢討
研究：肥胖影響肝病控制
夫載小三出遊 瘖啞女持刀誤傷
東亞運 鉛球王子掌旗
消滅殺人蜂 陸摘蜂窩逾7千個
新北防菲特 沿海列重點
台南流浪狗 9成注射狂犬疫苗
華彬高球賽3輪 曾雅妮排15
迎重陽 金門長輩四色牌賽
是否上班課 北市晚間7時宣布
推廣養胎餐 莊淑旂外孫女出書
桃園今晚到明天 降雨明顯時段
巴拿馬總主教訪華 促宗教交流
「看見台灣」公益特映 震撼人心
偵蒐雷達年編7億 美後勤支援
復康巴士新北最多 需求仍大
新北選局 朱立倫：拚經濟
巴黎白夜不夜 蔡國強展新作
數位產品夯 孩子3高夢魘
俄羅斯烏克蘭邊境爆炸 1死
美預算與債限僵局解套無期
陸委會參與蕭習會 助兩岸關係
木球賽金門登場 15國競技
雞塊沒標含肉量 屬高油高熱量
應變中心：桃竹山區土石流預警
台東晴天巨浪 綠島遊客返回
習近平鼓勵陸企 參與星馬高鐵
菲特颱風來襲 2萬國軍待命
北市宣布 6日正常上班上課
日月潭演唱會 花火嘉年華開跑
菲特颱風 新北市6日上班上課
建商蓋美術館 辦藝術節
上海自貿區 關鍵金改難度大
頂樓養雞擾清夢 警助移大聲公
菲特來襲 滬停售溫福廈動車票
基隆6日正常上班上課
紙風車昆蟲展遇颱風 6日休園
馬盼政局穩棄抗告 速釐是非
菲特暴風逼近 凌晨到中午最強
竹市6日正常上班上課
為國民黨全代會 藍綠爭路權
菲特逼近 宜蘭縣6日上班上課
飆仔街頭逞凶 治平首腦押了
需求不佳 10月上旬面板價跌
友達運動會 近萬員工參與
全運鐵人賽 謝昇諺張嘉家金牌
學者：兩岸應尊重彼此價值觀
國際文化節 異國美食躍舌尖
倡行環保行腳 林明德持續力行
不滿丈夫外遇 啞女殺夫砍小三
桃園縣6日正常上班上課
藍盼政局安定 綠要求馬認錯
竹縣6日正常上班上課
羅致政擬參選 游錫(方方土)尊重
嘉縣6日正常上班上課
防菲特 北市籲車輛勿停河川區
茶博黃金品茗 百元嚐十種好茶
央廣長春歌唱賽 優勝錄製單曲
金大演講 九把刀受歡迎
雲林縣6日正常上班上課
文大金門校友會成立 校長祝賀
大元神經大條 糗事一籮筐
中國大陸與大馬合建物流中心
南投6日正常上班上課
一條根鎮痛消炎 待進一步研究
涉砍外勞 騎贓車被逮
媽祖曼谷遶境5年 泰人漸熟稔
護理執業環境 衛福部持續改善
雞塊非全雞肉 業者：客戶需求
吳克(群)不婚主義 保證不瞞婚
疑好友與妻有染 放火燒房
東亞運6日開幕 壁球先取勝
今彩539開獎
台灣名人賽 澳洲選手再領先
歐巴馬缺席亞洲 美學者批評
美稱TPP談判順利 年底告成
歐巴馬買午餐 就政爭批共和黨
法務部查監聽 約談黃世銘
中颱菲特威脅新竹以北及宜蘭
林晨樺好投 犀牛撞翻象
菲特逼近 基隆嚴加戒備
張家祝：台星經濟協議年底可簽
武元甲辭世 越全國哀悼2天
社甲男籃賽 鴻亞全勝晉級
未達標準 6日全台上班上課
郭泓志加盟拉士氣 猛獅轟垮猿
豪雨特報 雙北桃竹苗宜警戒
張家祝：台星協議年底前可簽署
桃園後慈湖小烏來6日休園
張家祝：貨貿談判盼大陸讓利
府斷炊 歐巴馬：衝擊令人心碎
管中閔：區域經濟不應忽視台灣
今彩539頭獎槓龜
桃竹土石流警戒 李鴻源：掌握
鎔鑄丹青 覃志剛書畫展揭幕
不畏菲特 黃色小鴨照見客
感念余登發 陳菊盼民主永續
拼經濟 苗豐強：台立法要前瞻
日防相命大膽修改日美防衛指針
高鐵台鐵 6日正常營運
雪梨海軍百周年 哈利王子同慶
習近平離大馬 參加APEC
駐多倫多台北經文處國慶酒會
劉志攻訪問愛德華王子島省
菲特逼近 北部防超大豪雨
菲特逼近 6日各航班正常營運
馬江對王釋善意 僵局有解
馬江對王釋善意 僵局有解
北市水門 6日6時起只出不進
邵平雲：美媒重視新聞道德自律
2童野溪溺水 1獲救1昏迷
王郁琦：陸委會溝通兩岸大突破
奪命電梯勘驗 7天內出爐
北捷60億人次 估延後達陣
開採頁岩油 美國成世界最大油氣生產國
馬決定不提再抗告 9月政爭休兵?
《經濟學人》評「馬英九是台灣史上最不受歡迎的總統」
蕭習會6日上午舉行
中央氣象局海陸警報單 (21:15)
法務部証實 約談黃世銘50分鐘
中央氣象局 颱風警報單(23:30)
菲特進陸地 威脅台中以北宜花
中央氣象局 颱風警報單 (6日10:15分)
菲特來襲 桃竹山區土石流警戒
蕭習會 王郁琦張志軍出席
東亞運網球 男女團攜手決賽
太陽能車挑戰 高應大征戰澳洲
政府關門缺錢? 歐巴馬缺席APEC
蕭萬長：堆積木爭取台美FTA
愛因斯坦腦連結發達 造就天才
協會盃台電7失誤 勝利送富邦
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬：美國不會淪為賴債者
華府自焚男子 傷重不治
美防長召回大部分休無薪假人員
愛爾蘭公投 否決廢除參議院
伊拉克暴力攻擊 至少73死
武元甲過世 法外長致意
里爾國慶酒會 台僑獻家鄉美味
南加百輛哈雷慶雙十 國旗飄揚
逢大潮 中部以北沿海防倒灌
襲美國駐東非使館 嫌疑人落網
美駐東非使館遇襲案 嫌犯落網
河內漢語演講比賽 台商徵才
全台天氣不穩 北部多處降豪雨
蕭習會將登場 聚焦兩岸經貿
蕭習會場地 峇里頂級美景飯店
菲特逼近 台北捷運正常營運
高雄刮強風 黃色小鴨挺過
台日企業合作商談 15日登場
調安定基金保費 壽險業有異見
傳阿根廷總統將休養1個月
崇她社募款百萬 捐助5團體
北市關閉疏散門 車主速移車
菲特來襲 北市衛教活動取消
平遙古城?現險情 急搶修
挺綠能 銀行紛辦太陽光電貸款
美軍突擊 青年黨幹部傳遭擊斃
鼓勵長者社會參與 國健署力推
睡走道遭制止 醉漢刺司機判刑
菲特颱風來襲 新北傳零星災情
台達電：Q4展望還不錯
追15年 美使館遇襲主謀落網
精銳藝術節 解開藝術之謎
高雄超馬賽 強風中完賽
竹縣防颱 撤離尖石五峰民眾
颱風攪局 茶博千人茶會延期
上海自貿區 台銀土銀評估設點
外媒評滬自貿區 沉迷控制
菲特颱風來襲 北市籲工地防護
滬自貿 下個深圳？潮濕爆竹？
東亞運棒球首戰 因霧霾延遲
菲特來襲 中市災變中心開設
菁英僑生獎學金 18人獲選
颱風天練爬 圓仔學站立
峇里島APEC蕭習會展開
水位將滿 翡翠水庫下午放水
菲特來襲 台7線部分預警封路
中午大潮 西部沿海防倒灌
美：伊朗再1年具備製核能力
菲特來襲 影響桃機46航班
中央氣象局氣象報告
朱宗慶打擊樂團訪問多明尼加
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
行政院：重視朝野溝通
許元萍聯展 3藝術家揮灑創作
結婚76年 5代同堂受表揚
仿冒當名牌 運動眼鏡頭昏眼花
菲特來襲 7百多戶待復電
菲特來襲 北市竹子湖降雨最多
氣候保衛戰 優勝獎十萬禮券
菲特發威 吹垮高雄工地鷹架
菲特來襲 北部山區入夜雨更大
李新穎赴墨西哥偏鄉捐贈電腦
慶雙十 紐約僑界升旗辦趴
屢遭襲胸 鐵扇公主塑像被摸蝕
宜蘭瀝青廠傳火警 無人傷亡
是否拱菊選黨魁 謝留想像空間
謝勸揮軍北上 陳菊：謝謝關心
東亞運棒球首戰 中華勝關島
成都機場大霧1.5萬旅客延誤
菲特來襲 宜蘭上午風雨不明顯
火箭熱身賽 魔獸豪小子首連線
APEC日提海上安全 陸反駁
展書畫趣味 台藝大推李奇茂展
菲特來襲 2萬國軍待命
查監聽違失 法務部：細節釐清
菲特陸警 7日上午8時前解除
面板驅動IC廠 Q4可望不淡
幫青蛙過馬路 颱風不減熱情
連5降 下週油價跌2角
代英國女王訪澳洲 哈利壓力大
日諧星櫻塚車禍身亡 得年37
漏電職災年死26人 提醒注意
新北創嬰兒車影院 李詠嫻喊讚
金馬50倒數 回顧鄧麗君倩影
爭身份 紐約成千移民上街頭
新創公司減 國科會激勵創業
香港各界舉辦慶祝雙十國慶大會
摔車摔成發明家 光啟學生爭光
菸酒檳榔癮者 易輕忽癌篩
王張互稱官銜 促設溝通機制
中華輕鬆打 6局扣倒關島
農委會修法 台米進口米禁混賣
永慶盃路跑 關懷弱勢又健康
北市觀光醫療中心 監委促查稅
苗無風細雨 泡湯客遊興不減
李南陽為斯洛伐克籃賽開幕
菲特攪局 南投千人茶會再改期
蕭習會後 王郁琦張志軍寒暄
諾貝爾獎金怎花 多數得主買屋
A-Rod告隊醫 疑藉機挽民心
防颱有方 黃色小鴨照常見客
福島汙水外洩 日開放各國援助
防颱 竹縣撤離山區百名民眾
屏東國民運動中心 南部首座
親民教養院遭控施虐 院長否認
兩岸政治問題 習：願平等協商
廬山一山多治 通遊票不能全通
王張稱官銜 陸委會：互不否認
科博館招待 圓與癌母出遊心願
UBike夯 捷安特徵才
綠堅持江揆道歉 施政報告變數
假同鄉騙買金佛像 兩陸男起訴
延焰火預演惹議 竹市謝謝指正
體操世錦賽 日高中生絕技奪金
菲特颱風攪局 職棒獅猿戰延賽
金價週線收黑 短線操作宜保守
促進台墨關係 李新穎獲頒獎章
紀委會查關說案 立委盼得真相
台7線部分坍方 預警性封路
是否上班課 北市晚間7時宣布
千橋百媚攝影 展出得獎作品
保優勢 巨大：台灣應加速開放
菲特挾豪雨 水利署調節水庫
副總統：敬老尊賢社會源遠流長
菲特雨攻 桃竹縣嚴防土石流
黃鷗波紀念展 呈現膠彩哲思
解決輻汙 安倍籲集思廣益
菲特挾豪雨 新竹尖石下最多
王張稱官銜 學者：有助互訪
說原住民番 營養師挨告不起訴
育幼院辦音樂會 邀民傳遞愛心
淡水風雨大 工程圍籬倒險傷人
王同義捨己救人 台法立碑紀念
稱官銜 高輝：兩岸互承認治權
黃政堯壁球擊敗香港 晉級決賽
南投信義葡萄路跑 推農產觀光
蕭萬長：兩岸經貿合作需深化
菲特來襲 桃機86航班受影響
戰地觀光 金門坑道展歌舞
台灣潰瘍出血多 首擬治療指引
廢特偵組修法 7日可望初審過
投信：正面看待多頭拉回
北京陷霧霾 多條高速公路封閉
戴爾正式私有化 透過合併蛻變
李鴻源：桃竹山區注意土石流
生技策略會議 7日登場
陳澄波畫作陶板 表彰藝術貢獻
惠普造企業社群平台 防駭更快
會談稱先生 蕭萬長：對等稱呼
中颱菲特來襲 北市菜價小漲
蕭萬長3期許 學者：對的方向
盼給總統掌聲 副總統：很熱烈
國軍將領三高 綠委籲重視
尖石雨量全台第一 幸人員平安
遭控施虐 教養院長：行為矯正
王郁琦：海基會角色無可取代
土石流紅色警戒 新竹38條
蕭萬長：習盼兩岸解決經貿問題
法人：面板續獲利 Q1壓力增
美：恐怖分子可跑 但無處藏身
風雨會球迷 桃猿啦啦隊超人氣
王張互稱官銜 國台辦未再評論
救國團金門遊程 送酒糟牛肉餐
環保署預告 修環評作業準則
少政治紛擾 朱立倫：快拚經濟
不再抗告 林郁方：總統釋善意
國際牛肉麵節 米麵條搶鏡
王張互稱官銜 兩岸關係邁大步
關病床 消基會：林口長庚最多
中市女子墜樓身亡
奧運級水上芭蕾 10月底登台
選北市 呂秀蓮：選贏最重要
遠傳攜兒盟7年 助6千童找家
學者：習近平遞新訊 球回台灣
地中海船難 德主張重懲人蛇
台商貢獻 羅由中盼大馬了解
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
牌桌上起爭執 1男中彈亡
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
互稱官銜 總統：治權互不否認
全面鎖定 緊扣監聽議題
羅宋湯引熊上門 情侶逃過一劫
轟6K載巡弋飛彈 陸稱可防美
華彬高球賽 曾雅妮躍居第6
菲特來襲 閩浙嚴陣以待
經部：深化兩岸經貿及區域整合
蕭萬長秀印尼話 當地記者說讚
蝴蝶谷溺斃 留下法官座車
蕭萬長期許 業界：重要且急迫
力退香港強敵 黃政堯好樂
蕭萬長會凱瑞 談增進實質關係
國台辦：與陸委會聯繫有利互信
德自民黨敗選 面臨窘境
台塑汽柴油 明起降2角
村上春樹新作 辦徵文送簽名書
北市宣布 7日正常上班上課
聯合國開始摧毀敘利亞化武
馬施政三主軸 蕭APEC體現
男大生撞車抽搐 警方送暖回神
新北基隆7日上班上課
台中市7日照常上班上課
新竹縣市7日正常上班上課
大馬投資加國1兆 創外資紀錄
嘉義縣7日上班上課
南投7日正常上班上課
流浪狗開球 高國輝獻愛心
金僑獎頒獎 盼培養出更多李安
台灣名人賽 澳洲選手漢德奪冠
國際專家開始摧毀敘利亞化武
泰飛鳥航空 小客機衝出跑道
菲特暴風圈進馬祖 強度將減弱
陸學者：兩岸互稱官銜非比尋常
女友甩王室恐懼 哈利傳明年婚
蕭習會 兩岸接觸進入新階段
蕭萬長會凱瑞 談經濟發展
防大陸 日防相視察硫磺島
凱瑞會蕭萬長 肯定台美關係
桃園縣7日正常上班上課
陸客鹹豬手摸美古雕塑 遭喝斥
台鐵宜蘭風味便當 櫻桃鴨入菜
梅花湖鐵人 楊茂雍張嘉家奪冠
黛妃遭設計謀殺 似有新證據
旅韓華僑籃球賽 慶雙十
APEC台美領袖代表再度會談
馬拉拉勇爭受教權 英女王敬佩
武元甲辭世 臉書廣傳官媒噤聲
蝴蝶谷浮屍 確認台東地院法官
即使互稱官銜 陸仍小心翼翼
全台7日上班上課 連江縣除外
台灣本島陸警 7日清晨前解除
飛馬祖班機 7日上午全部取消
喝酒打牌起爭執 1男中彈亡
取消分期詐騙 警籲民眾小心
英報：哈利王子明年迎娶女友
毒品通緝拒捕傷警 警鳴槍制伏
電梯奪妻兒命 夫跪求重視公安
紅葉精神再現 勇奪南亞盃冠軍
桃園復興鄉 預防性撤離31人
北市5區紅黃線 7日開放停車
APEC平台 台美高層互動常態化
旅斐僑胞舉行升旗典禮 慶雙十
社會籃賽展氣勢 鴻亞擊敗一統
兩岸政治突破 陸學者看法各異
林恩宇好投奪勝 象隊力挽頹勢
美支出協議 茶黨3議員願讓步
新竹尖石五峰 紅色土石流警戒
素溪冬季奧運聖火抵莫斯科
酷朋13日搶賣愛瘋 香港保固
末代東亞運 開幕式簡約
F1維泰爾再勝 世界冠軍不遠
陸委會：兩岸現階段深化互信
顧立雄：會爭取媽媽支持
象迷助威 象痛宰犀牛止敗
伊朗外長籲西方提核談判新方案
全國職場達人賽 女選手有成長
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北市3區紅黃線 7日開放停車
大馬國際髮妝賽 台選手爭佳績
颱風來襲 閩浙緊急做準備
美軍突擊 利比亞要求解釋
德國經濟學家辛恩來台演說
圓仔日記 偶爬爬爬 (you tube)
蕭習會展開 互稱先生開場
美政府關門 美加邊界清潔工只剩1人
蕭習會 習：兩岸政治分歧終歸要解決
高鐵票價 8日如期漲
扁家在美豪宅拍賣189萬美元 8成歸國庫
金溥聰：台美領袖會助外交推動
雪梨僑界慶雙十 巨幅國旗吸睛
威力彩11億 包牌風再起
故宮晶華推限時十全乾隆御膳
王雪紅：本季為宏達電最大挑戰
和而不解訴訟照打 解鈴人還需繫鈴人
豬哥亮初吻隋棠 漱口3次上陣
密集接受專訪 總統府反駁
女拳王林郁婷 朱立倫勉續奪牌
郭台銘峰會開講 強調管理聯繫
中研院區 19日開放參觀
最強日劇半澤直樹 今晚播出
跑車浪漫旅6 收錄澳洲賽車場
高鐵優惠是否擴大 交長有信心
教養院虐生 衛福部月內提報告
台片拍攝環境 美籍編輯：很棒
民視投資15億 林口蓋影城
旅遊黑暗期 高市業者叫苦
設籍大陸 12榮民恐停就養金
陸媒報導蕭習會 不提互稱官銜
幸福‧共享 菜市場的幸福哲學
美太空中心會議 禁止中國人參加
教育部法國巴黎南區大學簽署教育合作協定
關說案悄悄的變不見了！
櫃買中心將於本月22日與新北市政府 共同舉辦企業進入資本市場籌資發展說明會
開放所有得為融資融券之上櫃有價證券
車站人員變身「救難小英雄」 旅客「感心」又感謝
廢特偵組 初審通過交朝野協商
幸福假期輕鬆玩 今年最低價
國慶日各地郵局照常投遞快捷郵件
十全乾隆加新媒體 引爆乾隆潮
櫃買中心將於本月22日舉辦「發展我國國際債券之挑戰與契機研討會」
了解權證低價時可能面臨之風險
捷運累積運量突破60億慶祝活動 捷客不畏風雨熱情參與
國際旅展 君鴻酒店線上開跑
櫃買中心將於10月30日赴新加坡舉辦宣導說明會
市場信息投資競賽 9月份人氣王票選揭曉
閃！天龍座流星雨週三現高峰
乾隆南巡6次 旅遊攻略覽名勝
蕭萬長與多國領袖互動熱絡
評鑑案避爭端 黃世銘幕僚迴避
屏東教大教授劉慶中 接任客委會副手
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ITF國際旅展 【皇家季節酒店 台中‧中港館GRAND OPEN！3館同賀慶開幕！】
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台北喜來登安東廳【法式蠔情】10/30起
精神科醫師籲咀嚼無糖口香糖提升專注力 勇闖試用期！
東亞運4金入庫 總統電賀
台北國際旅展(ITF) 台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店與寒舍艾麗酒店攜手推出 多款超值住宿、餐飲獨家優惠!
埃及警民衝突 15人喪生
美逮蓋達幹部 重擊利比亞政府
貝納：不會僅通過提高舉債上限
不提高舉債上限 美財長批玩火
颱風天賞黃色小鴨 1女摔傷
颱風天婦產科火警 引虛驚
府會不協商 貝納：美債將違約
僑界關切政情 金溥聰一一說明
墨南2地震 幸無傷亡損害災情
總統盃 美國隊剋國際隊奪冠
林來瘋美上映 林書豪請爆米花
埃及警民衝突延燒 至少50死
里昂國慶酒會 特邀領養家庭
東西柏林奪橋戰紙棒潑水扔麵團
企業領袖峰會 王雪紅出席
台慶科撤回申請上市案
新CX5上市 訂單逾500輛
投信：法日美公共事業後市可期
郭台銘峰會開講 凸顯台灣經驗
禁售令逼近 三星盼歐巴馬伸援
南方紡織擴大產能供貨聚陽
投顧：歐經濟反彈 內需股受惠
美股收紅 台股留意量能變化
台灣本島陸警解除 沿海風浪大
新加坡舉行國慶盃網球賽
9月物價年增0.83%
微軟恐挖角 福特董事會料討論
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台星經合受矚 李顯龍會蕭萬長
菲特遠颺 北市未傳嚴重災情
蕭萬長會李顯龍 愉快喝下午茶
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杜拜男排亞錦賽 中華隊第9名
許慧欣峇里島結婚 婚照缺老公
美國復甦 全球不再雨露均霑
董翔龍：將領都很在乎健康
陸：美日澳盟友非介入爭議藉口
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羅瑩雪：監聽調查結論還沒出來
搏腕力 王羽：李小龍手下敗將
澳總理峇里島與習近平會面
生技策略會議 張善政籲建言
劉德立款宴巴拉圭國防部長
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美政府關門 籠罩APEC峰會
公民團體連署 籲廢特偵組
郭正亮：綠續杯葛江 引火上身
宏達電Q3虧損 外資：前景暗
陳保基：10月中旬後菜價回穩
台北捷運突破60億人次
黃鶴樓設塗鴉牆 古蹟刻痕少了
國道計程 3天內繳費一律9折
買盤介入 基因打開跌停
中美洲議會頒郭永樑功績獎章
資產股轉強 南港泰豐大漲
金融強電子跌 台股弱勢整理
護放牧權 西牧羊人趕羊穿首都
APEC領袖籲提防保護主義
危機入市 股神5年賺百億美元
廉航糾紛多 研究設處理窗口
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
吳副總統：華僑建國愛國貢獻多
突破生技業困境 學者籲併購
宏達電挑戰多 部分外資不樂觀
山水米產品CAS取消無關下架
東亞運棒球預賽 中華勝香港
聯大為華發聲 總統感念貝里斯
黃世銘：偵訊陳正芬只是佐證
便便危機 耶魯大學要揪嫌犯
法巴黎南區大學 獎學金供台生
社宅聯盟抗議 訴求居住正義
營運17年 北捷破60億人次
世銀揮刀 砍東亞與大陸成長值
府：未安排國慶後密集接受專訪
主計長：經濟局面往上發展
保黨籍 王金平：按法律程序走
宏達電逢最大挑戰 股價挫
愛立信台IOT中心擴展服務
逾半日人挺增稅 但盼漲薪難
陸團減 桃園店：影響2成內
彩券當小費 服務生中萬餘美元
防電梯意外 中市加強抽查
菜漲水果跌 9月CPI微漲
海外榮光會 綠委質疑不中立
傳空巴首次贏得日航訂單
鳳凰：陸旅遊法衝擊年底較明朗
新北9月CPI漲 物價仍平穩
進口米流向清冊 2週完成
陸客減 楊秋興允代爭取自由行
黃世銘：沒說過是檢察界大家長
服貿公聽會 有業者盼更開放
怕淹水 星國地鐵站裝防水閘門
火箭長征亞洲 林書豪成眼鏡哥
耆老見證 西螺大橋通車一甲子
莫言老家遊客多 停車如長龍
櫃買當沖日均值大增 6成
醫院出新招 借輪椅改投幣式
腦科研究：變性人大腦反應特殊
中華攻25分 送香港無安打
諾貝爾文學獎 村上春樹呼聲高
TPP概念 紡織股發燒
圓仔介紹石虎 這次沒忘詞
農委會擬跨部協商 標示米產地
慶雙十 中市發放國旗貼紙
未裝eTag也打折 恐延計程
朱敬一：台灣不突破就悶
陸客銳減 高雄爭取自由行客源
旅瓜華僑舉辦國慶慶祝活動
德組閣協商 可能折衷政策要點
立院初審 廢特偵組案送協商
招聯會擬建平台 減少甄選撞期
巴克萊證上修9月NB出貨
教養院長疑施暴 家屬急探視
盤整 新台幣午升1.22角
台保險業備重金 擬買海外資產
國際勞動趨勢 非典僱用成焦點
取消糧商執照 立委籲慎思
鰲鼓濕地生態豐 邀民眾賞鳥
櫃買新北市府辦籌資發展說明會
開賣愛瘋 日電信一哥難挽用戶
工研院攜手芬蘭科研院
丹娜絲轉強颱 對台無直接威脅
陷風暴 黃世銘瘦了
台股國慶行情 曾銘宗表樂觀
全民英檢初級 因免試入學提早
國中會考開冷氣 教育部保留
停車十元逾期加五十 高市研修
行賄盼改筆錄 夫妻案上加案
丁二烯供貨吃緊 台橡報價看漲
傳釋股洽 3大基金 立委質疑
精障者是否判死 最高院辯論
台股收盤跌30.89點
北捷運量飆 20個月10億人
北京機場洗手液細菌超標六百倍
精障者判死辯論 律師提兩公約
研究：東電輻射水限海岸不合理
台灣警員揪感心 德籍男子稱讚
狗大便爭執 男頭部受傷死亡
王躍霖抗日 小心短打
台北股市開低走低 收跌30點
教養院涉虐生 監委查監督機制
憂供過於求外資降評 面板股跌
資產題材助攻 造紙股勁揚
霧霾襲北京 黃色小鴨蒙薄紗
專任教練制 打造培育選手搖籃
馬拉拉：接受教育 彌足珍貴
古禮慶祝 西螺大橋通車一甲子
10月台指期跌40點
10月電子金融期漲跌互見
電子無力 台股弱勢整理
泉順11項CAS米今起下架
竹縣柿餅正當季 擬推產地認證
營收弱 可成收低
重視汞污 聯合國首開水俁會議
大陸跳水名將王克楠 車禍去世
新北男子陳屍旅社 警調查
南科華亞科9月業績同攀升
亞洲職棒大賽 民視獨家轉播
妻欲離婚夫尋短 警及時救命
兩岸金保會 曾銘宗證實下周開
紅色添喜氣 國慶牌樓急換裝
租牌經營彩券 高市專案調查
三大法人賣超台股2億元
巴克萊證上修第3季NB出貨
新北電路板產業 9日產官交流
出征亞職 中職4隊都有機會
外資上周買超167億元
台水減漏 十年省5座石門水庫
陸學者：王張見面體現政治互信
習近平促啟動中韓交流機制
返鄉助貧童 戴勝益年捐2百萬
立委轟黃世銘 舉半澤直樹名言
創意Q3季增逾5成 智原小降
總統府駁柯建銘 勿過度聯想
促創新 電子展邀總統頒獎
玉里鳳林台東榮院 擬併北榮
培養學生自信 張弘昌獲菁師獎
港記者吼菲總統 菲府斥無禮
北市驗抗痘產品 9件標示不符
紅葉少棒奪冠 家長盼楓紅再現
限時搶學生 大學甄試撞期難解
馬盼速釐清是非 兼顧政局安定
菲特登陸 浙損人民幣逾22億
涉僱無牌行醫 連鎖醫美遭搜索
近半想變性者 性別認同心情差
背出岳陽樓記 萬人免費登樓
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幸福社區辦重陽聯誼 長者歡喜
空巴攻入日本市場 挫波音銳氣
黃：8/31拿監聽譯文給總統
特偵組存廢 待立院黨團協商
弄錯蔣經國出生年 退輔會挨批
港記者吼菲總統 印尼撤採訪證
蓋橋修橋引爭議 中市允評估
APEC台灣公務機 宏達電挺
高中生學料理 以校為家
國民黨：慣例邀社團列席全代會
求食安 張靜文研發耐酸鹼紙杯
天津東亞運 中華男網奪首金
半澤直樹取景 台銀樂觀其成
新台幣收貶3.4分
佯裝警員攔車擄人 3人遭訴
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柯建銘：提告後不質詢黃世銘
趙藤雄：轉戰東協房地產市場
幸福指數有落差 財委會促研究
一江山碑 登錄嘉市歷史建築
3D列印夯 顧能估出貨增49%
泉順CAS米若不下架 可罰款
推特上市 市值料逾兩百億美元
擺脫政府關閉 美國會出路難尋
參與興建大橋 見證通車繁榮
奧客令店員下跪 日警逮人
禾伸堂Q3合併營收 單季新高
紙風車昆蟲創意展 偏鄉孩進鯨
電梯檢查 分月保養及年度安檢
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冠軍董座：Q4旺季樂觀看待
大陸與東協 將尋求戰略突破
獅若打亞職 郭泓志不能登場
陸國航疑供應過期餐 集體腹瀉
教養院疑涉虐 竹市擬轉介4生
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
被控裝瞎詐理賠 陳敬鎧不認罪
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
車違停 高市府主張先取締再拖
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
塔利班：會再對付馬拉拉
車禍損言語行動力 少女墜樓亡
港媒採訪菲總統 遭沒收採訪證
調查：7成家屬擔心長輩用藥
107歲人瑞 每週打3天麻將
成功鎮長貪污判刑定讞 將入監
台旅會：陸旅遊法衝擊不出預料
雪梨公共藝術節 蝸牛現身街頭
男子賣偽劣高粱酒 金門警送辦
香港 今年十一訪港陸客成長
全球百大創新機構 台積電入榜
府列監聽調閱對象 朝野無共識
公設保留地 4年解編3成
武元甲辭世 越民流淚弔唁
扣件業拓銷中南美 商機豐碩
探視人瑞 李沃士祝呷百二
港記者採訪證被沒收 陸僅關切
矽品弟3季營收 創單季新高
存款轉靜止戶前 應通知存款戶
太景將在美發表C肝新藥數據
朴習會 聚焦北韓核武
房市看法調查 中性偏樂觀
天氣女孩強力回台 美腿殺底片
嘉市百歲人瑞 接生超過2萬人
南韓：76艘陸艦侵犯作戰區域
台東落水法官 確定意外溺斃
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菲擬添購潛艦 加強保護海域
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持槍入住旅社 沒錢付遭警逮
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天木裝置藝術 嘉縣新地標
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郭台銘：以智慧為中心創新連結
國慶焰火預演 延至9日舉行
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十一長假 八達嶺垃圾逾百噸
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暖暖鐵道外移評估 經費有著落
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習近平：亞太成員勿自掃門前雪
台中港機漁船求補償 仍無共識
師徒對打出拳輕 林郁婷笑出口
北市3區紅黃線 車主速移車
豬哥庄豬像毀 園區沒落盼獲援
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李沃士：公私部門合作照顧長輩
國防報告書：陸軍事威脅未減少
少年深夜會網友 遭放鴿警安置
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中油執行長履新 盼零工安事故
金門抽查蔬果農藥殘留 3超標
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長庚醫院：絕無故意關床減服務
諾貝爾醫學獎 3獲獎學者簡介
赴英領地蒙哲臘 享免簽待遇
聯詠原相譜瑞立錡 Q3符預期
細胞膜傳輸 奪諾貝爾醫學獎
今年前3季上市投報率6.16%
男子車內燒炭 警獲報救回
需求不如預期 9月出口減7%
精華9月營收 歷史次高
高鐵漲票價 10/8實施
中信金前3季 EPS1.29元
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東亞運 中華隊一舉奪4金
細胞傳輸研究 3學者獲醫學獎
計程後半年 無eTag享9折
今年諾貝爾醫學獎小簡介
北市都更 南港經貿落成6案
習近平：對亞太融合機制開放
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瑞銀看好美債及美股
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電梯奪母子命 檢解剖查死因
金價難捉摸 全球央行損失大
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大阪女網賽 謝淑薇姊妹檔晉級
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北市老房子 9間覓得知音
預防滋生細菌 創世推護甲服務
夏普折價售股 擬籌14億美元
不畏菲特 海巡馳援小琉球病患
白金漢宮花園 將首辦足球賽
南韓捕陸漁船起衝突 多人傷
北榮：關床是因病房整修
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魏辰洋踢金 盼新的開始
駐菲代表籲菲檢視一中政策
東亞運 中華總獎牌暫列第3
反貪腐 廉政署與泰國交流經驗
威力彩開獎
仰光附近城鎮傳出宗教衝突
經濟夠力 美元反彈機會濃
日右派團體擾韓僑校 遭判賠
國道中和交流道追撞 9人送醫
全代會 國民黨搶贏中市路權
突襲賭場 2警搏眾逮36人
陸：美應採取行動避免債務危機
立院初審 學校可勸募且無時限
拚計程上路 犧牲國道基金收入
共同社：安倍與習近平握手
8月渣打人民幣指數 增幅溫和
毒品變裝口香糖 警眼尖查獲
郭台銘：明年在印尼設手機廠
陸外交部：菲應妥善解決港事件
臻鼎9月營收 今年新高
TPP協商 日擬保農產品關稅
榮獲諾貝爾醫學獎 3得主驚喜
丹娜絲影響 北部東半部易長浪
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不靠手機 黑莓存續有賴安全
洛克希德馬丁 無薪假人數減
威力彩23摃 頭彩逾12億元
菲華僑界舉行餐會 歡慶雙十節
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民進黨：政府將國際關係兩岸化
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緬執政黨：廢憲或修憲都危險
紐倫堡發明展 台108件參展
今彩539頭獎2注中獎
美向亞洲保證 能達TPP協定
少年偷機車 亮眼拖鞋露餡
習近平：陸經濟減速是主動調控
調安定基金保費 未達成共識
廢棄民宅發現白骨 疑失蹤男子
電子菸流行 歐盟擬納藥用規範
美健保預算爭議 明星加入戰局
檳城大橋國際馬拉松賽傳詐騙
預算草案：希臘明年走出衰退
總統見總長 府：都在寓所
囊泡傳輸 3學者獲諾貝爾獎
德國會議員 多出身公教及律師
北部山區及東部 大雨特報
諾貝爾醫學獎 謝克曼曾訪台
李克強訪越 願就南海問題溝通
醫學獎得主研究 同僚曾稱瘋狂
國會威脅倒債 白宮：不會妥協
慕尼黑啤酒節兩週喝670萬升
「海峽號」台北港-平潭 10/9日啟航
檢察官濫訴成通則 司法變成凌遲人民絞肉機？
郭正亮: 杯葛江宜樺上台應「適可而止」
監聽立院總機 黃世銘承認錯誤
美國政府關門第六天 陷入僵局
諾貝爾文學獎 村上春樹呼聲高
威力彩頭獎連23摃 下期上看13億元
安倍與習近平握手 未談釣魚台
黃源浩談「稅法上保全程序的憲法界限」
高鐵漲價 信用卡優惠幫你省
郭台銘：大陸工廠勞工難尋
故宮乾隆潮藝術展 明基贊助
休士頓舉行慶雙十國慶升旗典禮
長毛象特展 科教館9日開展
蘋果智慧錶 首年最多賣千萬支
穩政局 王金平盼施政報告延後
南投外配齊聚 幸福回「娘家」
人權諮詢委員籲 修改速審法 符合兩公約
檢察官濫訴成通則 司法變成凌遲人民絞肉機？
吳景欽談「監聽衍生的人權議題」
黃下換江上 柯建銘：兩個都要下台
習近平安倍握了手 沒實質交談
國父遺訓 總統：政府政策指引
虛擬生活情境 檢測大學生素養
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設計瑕疵 豐田面臨美法庭審判
2013台灣國際寬頻通訊展 台灣國際雲端科技與物聯網展
賀！10月7日臺北捷運累積運量突破60億人次！
院會癱瘓 立院11時散會
航港局 加強東部離島客貨輪航行安全
普天同慶雙十節 劍湖山世界”玩免錢”
唐守義一審判十年 無關319
馬英九: 特偵組「不應該廢除」
中央有關機關聯合 訪視僑生活動
102學年度中央有關機關聯合訪視僑生活動登場
臺灣銀行百年典藏 珍貴文物與您同享
特力屋2013週年慶 特力總裁帶頭居家DIY革命
2013國泰慈善基金會新移民關懷國際研討會
移民官拒賄 展現廉潔政風
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德國各地僑團舉行慶祝國慶活動
查黃色小鴨玩具 1攤商違規
黃世銘涉洩密 檢傳楊榮宗說明
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2013雲端展熱鬧登場 中華電信hicloud雲端服務成焦點
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世界衛生組織(WHO)公布 小兒麻痺症疫情嚴重
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歐巴馬：願救停擺眾議員已足額
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福大長晶產能滿載9月營收旺
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券商徵微電影 推廣權證商品
美股挫 台股恐測8300
木工機械材料展 16日開放報名
搶4G 1800頻段逾5百億
巴西婦女人口販運檢舉增
蘋果Q4財報 28日出爐
吹東北風 東半部水氣多
斯國人權糟 加抵制可倫坡峰會
美財長10日出席參院債限聽證
阿爾卡特朗訊瘦身 傳裁員萬人
QE不退 民眾看屋買屋轉積極
台兒童舞團匈牙利比賽奏捷
市調：電視促銷 面板降價求售
澳元加元貶 外儲貨幣魅力不減
台股開盤漲6.67點
蘇州電博會 台商秀企業雲端
谷歌推數位行銷 台再添生力軍
習蒲會 重申深化能源合作
台北詩歌節 展辛波絲卡拼貼畫
研究：經濟愈富裕 死亡率愈高
駐巴拿馬使館舉辦國慶登山健行
台扣件業訪墨拓銷 李新穎加油
收入減 日經常帳順差意外縮小
搶子新聞頻傳 民團盼媒體自律
國慶抗議 李鴻源：平常心看待
FT：鴻海集團擬降對出口依賴
微軟重視個人選擇 工作才幸福
巴拉圭媒體刊登劉德立專訪報導
奇蹟 陸礦工受困11天獲救
邢瀛輝尼加拉瓜電台談慶雙十
黃金週助漲 中國夢郵票價狂飆
特偵組存廢 法部：改革應慎重
與美陸日關係 總統：微妙穩定
新台幣匯率 盤初走升
精誠9月營收 歷年同期新高
洪案傳被告17人 大禮堂開庭
歐巴馬重申不談判立場
喬治王子將受洗 英發行紀念幣
地心引力顛覆太空 台美狂吸金
強索攤商保護費 4人收押
人民幣中間價再創匯改以來新高
地方特色產業研討會 即起報名
南科獲ISO客訴管理系統認證
台灣贊助宏國辦理兒童彩繪活動
中日兩大債主 施壓美避免違約
港記者被沒收採訪證 特首抱歉
國慶將至 台股5日線有守
羅致政宣布參選新北市長
亞松森中華會館辦國慶園遊會
涉僱無牌行醫 實際負責人聲押
國慶大會預演 憲兵重機焦點
婦吵架後欲投河輕生 警消救援
宏達電Q3虧 外資投顧放箭
國慶預演 博愛特區周邊交管
澄清最大挑戰 宏達電股價復甦
越南TPP紡織概念股 拉回
繽紛丹巒 秀中央山脈珍貴生物
罕見白鑽香港成交 刷新紀錄
孫正義出手 日電商戰煙消味濃
收視率大戰 推特討論成新指標
朝野無共識 立院宣布散會
生飲過濾水 8旬嬤險要命
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
嘉市家具倉庫火警 無人傷亡
港人被殺 菲律賓同意商討事件
新疆強力維穩 力推網路實名制
特色土雞料理賽 總舖師秀廚藝
工商界籲 息政治紛擾恢復經濟
廢核環島行腳 國慶日核四起走
國防報告書 首納禁閉制度檢討
谷歌董座自誇 安卓比愛瘋安全
朝野沒共識 江揆報告6度受阻
違約沒啥 共和黨淡化債限衝擊
教養院涉凌虐 員工哽咽挺院長
猥褻鄰居幼女 男子遭判刑5年
表現失常 張銘煌東亞運僅獲銅
金門文學營 小說家說故事
台緬經濟會議 11月仰光舉行
專勤隊旁工作 逃逸外勞被逮
金保會將登場 壽險股慶祝
男遭切兩半 大陸女子涉重嫌
入秋防蜂蟹(蹣) 降蜜蜂害病
副總統：要靠自己力量捍衛國土
名人揭子女隱私 恐觸兒少法
12森林遊樂區 國慶半票優惠
陸國航否認供餐過期 稱日期錯
垂直感染 一家3人都換肝
工商界：自經區 儘速落實
拚募兵 陸軍戰備營可滑手機
雄獅9月營收亮眼 旅展強促銷
陸十一電影票房飆 狄仁傑奪冠
總統：隱形冠軍支持 活得很好
圓仔健檢 怕癢扭來扭去
駐芝加哥辦事處舉行國慶酒會
高鐵變貴了 漲幅近1成
盤整 新台幣午升1.34角
新北扶老 推高齡照顧存本專案
高鐵優惠 民眾：回原價卡實在
兩岸四地消費信心 台灣仍居末
鐵馬飆車族 北市：勸導為主
行動電源良莠不齊 UL定準則
立院空轉 許勝雄憂經濟不保2
羅致政參選 打造一流新北市
藍全代會 胡志強：按法令辦理
旺季到 造紙股高檔震盪
台灣寬頻展 中華電獲獎
經理人憂美舉債 資金流向歐日
羅致政拚提名 游錫(方方土)勤走基層
施政報告延後有共識 時程待決
郭台強：調整貨幣政策 振出口
診所重複開三高藥 健保不買單
核四緊急柴油發電機測試通過
中職爭冠白熱化 4隊都有機會
法務部盼試監聽 立法院說不
線上旅展起跑 福委會買氣強
監聽調查報告 8日不會出爐
台灣面板廠 面對陸韓競爭加劇
洪案禁閉士兵：洪操練時有喝水
府：政務照推 全力拚經濟
調查教養院案 苗縣：絕無包庇
亞洲濃情巧克力 推升全球需求
英房價指數上漲至10多年高點
台股收盤漲41.99點
郭台銘談養生 運動加粗茶淡飯
國慶焰火綻風城 首度移師新竹
夏普折價售股募資14億美元
美無奈關門 平均日損1.6億
台指期領漲 翻正價差
台北股市開高走高 漲41點
環保外交 北市垃圾車贈巴拉圭
美財政危機 郭台銘盼影響正面
羅瑩雪：依法配合立院調閱小組
NBA訪菲 林書豪登報紙頭版
失業男失控傷員警 強制送醫
10月台指期漲49點
小摩：看好可成吃愛瘋訂單
蒜頭糖廠老倉庫 變身生態園區
10月電子金融期上漲
雄檢拍賣查扣車 2小時拍光
百年台中州廳 光雕秀展風華
國慶日 環保團體號召雙十反核
投信：市場震盪期 台股不看淡
花公帑參加鐵人3項 澳總理挨批
震盪收高 金融半導體強漲
男變造中獎刮刮樂 彩券行受騙
首支瘧疾疫苗 GSK盼獲准上市
李沃士：製銷偽高粱酒取消福利
道路惡意潑漆 北市將求償
藍盼速辦服貿公聽 綠質疑敷衍
郭台銘峇里開會 家人溫馨陪伴
寬頻展 中華電猛攻雲商機
APEC閉幕將發表領袖宣言
菲特續肆虐 浙江1級防汛
菲特登陸 水漫金山寺
中市勞工大學 10年有成
國慶預演 憲兵重機隊搶眼
媽祖昇天祭 13日在馬祖
失智年輕化 衛福部估逾19萬
屠宰場服務費 防檢局：再研討
派遣工申訴 控颱風天被趕下山
受僱律師及農民團體 納勞基法
與子失散40年 警臨檢找到人
勞委會：輔導美甲須用無害材料
對女同事噴精 男工程師判刑
三大法人買超台股29億元
韓華陳情 盼解決戶籍問題
人瑞摔倒骨折 成功置換髖關節
東亞運棒球 中華領先日11分
監所看診疏失 醫師判刑6月
桃猿假日主場 啦啦隊女孩開球
蘭陵王爆紅 陳曉東揪爸遊台
緬甸開始釋放56名政治犯
歐元區持續復甦 德8月出口增
土地管理 高市借助飛行載具
東亞運棒球 中華提前終結日本
電梯員工職災 北市議員促重視
農業鄉鎮轉型 新港商圈奪獎
問工作抽下下籤 男當車手被逮
升學壓力 星小學生燒書引爭議
檔案銷毀案 監委：監院沒認錯
雙十騎福 建國科大單車慶成年
兩岸四地郵政員工藝術展舉行
國光安養院違法 中市強制安置
馬總統連戰碰面 握手致意
果汁純度標示 不實可罰3百萬
蒲亭：敘利亞積極配合銷毀化武
新台幣收貶0.6分
慶雙十 九宮格賽滿靶得10萬
吳盼王申訴 勿有人干涉廉能會
小林村紀錄片 入圍山形影展
大雨沖出陶片 斗六社口現遺址
北市首辦小五生基本學力檢測
蕭萬長會安倍 盼強化台日合作
美政府關閉 AIT臉書暫停
融入職場需求 台大禮儀課搶手
宏達電大One來了 亞洲引爆
憂鬱孕婦割腕 警機警奪刀救命
節慶效應 陸9月物流景氣微揚
陸匯豐服務業PMI 半年次高
嘉市區傳惡臭 原是黑板樹開花
靈異視鬼王 最愛喜感林美秀
國防報告書 揭中共軍事威脅
陸客掉半 台東縣推優惠因應
廢胎回收 橡膠瀝青鋪面更耐久
甄環傳火紅 孫儷獲國際提名
人事總處：若禁派遣 損工作權
施政報告 部分藍委不願延後
避誤導 范姜泰基澄清媒體報導
台電節電活動 6幸運兒中十萬
上戶彩笑談演阿信媽及半澤妻
中華電拚雲端 營收年增50%
藍迎國慶 湯德章公園辦園遊會
台企銀股價委屈 董事長買股
國慶千人揉茶 邀情侶夫妻體驗
新龜兔賽跑票房差 恐封箱
國慶管制範圍 警：照例
蕭萬長：APEC拼經濟很感動
華冠Q3營收 歷史新高
酒癮湧上來 慣竊偷喝酒不閃逮
許勝雄：誰為台灣未來盡心力？
長毛象展超低溫 短褲涼鞋勿入
被偷走9個月 美婦憶恐怖禁錮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
施政報告延後 政院：尊重黨團
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
美味上桌 推動生產履歷農產品
5人男足東亞資格賽 中華晉級
聯發科與ARM 擴大合作
福爾摩沙合唱團邀季斯客席指揮
遭指打壓集遊 國民黨澄清
陸客遊九份遺包公車 警助尋回
爭取黃色小鴨 中市議會檢討
糧商執照取消 擬限零售買賣端
iTunes電台 傳進軍英國
法官遭停職 職務法庭撤銷處分
蘇花公路 防大雨強陣風
美Q3銀行獲利 大摩料領先
集集線下陷 估9日完工
蕭萬長：峰會互動是經合敲門磚
美QE減碼 新興亞洲面臨風險
伊莎蓓拉的房間 重返世界大戰
大元交減肥棒 倪安東享瘦出輯
中華郵政董事長 翁文祺接任
釜山國際影展 台灣電影看好
醫美診所涉僱密醫 負責人收押
藝文廣場5年就改建 被批浪費
涉侵占媽祖聖像 曾坤地緩刑
盤整 台幣收貶0.6分
茂迪9月營收 月增近3%
蕭會安倍 安倍挺台入TPP
唐榮結束不?鋼案 董事會否決
樂齡大學開學 銀髮族相招讀冊
9月期市波動低 推證券業合作
薛侯過世 法痛失世界級大師
會蕭萬長 安倍晉三臉書PO照
師資培育 優秀東大生月領8千
塑膠原料 啟動進口救濟調查
特教校性侵案 人本籲專家駐校
巴克萊：看好台灣第4季出口
趙又廷好男教學 一切低頭認錯
擺攤苦練 徐怡蓓奪溜冰3冠后
台入TPP 卜睿哲：須6步驟
盼試監聽立院遭拒 法部另評估
雲林社大關懷在地 迴響熱烈
海關：ECFA早收效益續增長
阿公阿嬤慶重陽 相揪打疫苗
國道大車追撞 駕駛一度卡車內
金門大橋工程 李沃士盼趕進度
海力士災後 索尼Vaio成本漲
王建(火宣)：憑什麼不讓江揆上台
投縣運聖火傳遞 特教生任首棒
蘇凡納布機場設玻璃牆防自殺
台達電9月營收 月增4%
派遣工多 教部：業務成長快
疑急救不當女嬰死亡 保母遭訴
美政府關門 恐影響肥咖協商
土買紅旗9 專家：破美俄壟斷
監聽國會 綠要道歉藍籲負責
春秋航空高滬線 最低不到千元
中電擬收購啟耀光電6成股權
光寶9月營收 2年新高
兩岸和平論壇 高育仁：純民間
諾貝爾物理學獎 英比學者分享
消基會推動公益性臍帶血庫
國航辯燒餅事件 陸官媒籲賠償
矽創Q3增2成 奕力減13%
國慶預演 蕭家淇扮王與馬握手
高房價排擠消費 學者示警
洩密及監聽案 檢傳楊榮宗說明
羅致政參選 游錫(方方土)：尊重
拚經濟 電商網購節商品1折起
唐榮董事會否決關閉不鏽鋼廠
農委會：派遣人力占25%
投打超完美 中華完封扣倒日本
闖民宅欲偷錢 準強盜罪法辦
習近平：建太平洋兩岸大市場
行義路溫泉 北市公告專用範圍
黃天任：何江忠未要求禁閉床位
亞洲木球賽 中華囊括男女冠軍
台北國際旅展 今年規模創新高
半澤魅力驚人 台收視開紅盤
11日立院院會議程9日下午協商
緯創9月NB出貨 攀今年高峰
傳參選嘉縣長 侯友宜：沒想過
友邦布吉納法索國會議長訪華
教養院交檢討報告 院長喊冤
景碩第3季營收 單季次高
駐荷代表促台歐談經合協定
何江忠駕駛：有聽到要關洪仲丘
諾貝爾物理學獎 上帝粒子勝出
陸十一長假 遊客逾4億人次
揚智創惟Q3業績 季增逾1成
宏達電新機 傳搭載指紋感測
星巴克在陸售價比美國貴1/3
芋頭製牛軋糖 金門推在地農產
APEC領袖宣言支持多邊貿易
林書豪享受菲國行 臉書答客問
港人質事件 菲總統表遺憾
杭州市委書記換人 龔正出任
特教學校性騷 教部說明
藝術扎根校園 偶戲拋接技藝高
北市身障就業博覽會 18日登場
英業達9月營收 月增25%
睽違25年 中華再度扣倒日本
櫃姐手機遭竊 意外見女子豔照
OECD：陸泰廿年成高收入國
林宥嘉搭張清芳 金鐘合體飆唱
彈片藏身37年 求償恐難成
電子展GPA商機 近3億美元
美陸角力 APEC蒙陰影
助華僑找行李 王建(火宣)：非關說
全運會科技化 賽程成績隨時查
創見宇瞻品安 9月業績同攀升
開發金前3季賺贏去年
資策會辦資訊服務管理高峰會
金管會：強化金融業法律遵循
海巡署護漁 取締越界大陸漁船
台星經貿協定 拚11月底前簽
洛基壞壞超討喜 雷神2搶風采
集集線路基下陷 列車水里止步
派遣人力多 國科會：約1成
赴陸和平論壇 深綠：會講事實
首爾雙十酒會 韓議員申賀
監理官年會 金保會受矚
希格斯玻色子小檔案
黃色小鴨桃園展 全新鴨身亮相
雙十表演常客 高職生獻創意
同性戀勿入 科威特加強檢查
膠筏翻覆 民眾抱船外機待救
豪雨成災 菲11死9萬人疏散
高雄兩起自撞車禍 3人受傷
楊亮俞古靈精怪 迷倒高麗妹
數據看扣倒日本 中華超效率
上海黃浦江防汛牆 洪水潰堤
中共捕涉網路維吾爾人 遭批評
學者：示範區宜爭取地方配合
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張榮發特展開幕 打卡抽機票
安倍催買氣 法拉利笑傲日本
與克欽和談前夕 緬釋放政治犯
糖尿病健康食譜 助銀髮養生
IMF下修大陸經濟成長預測
巴克萊：外資續買台股
謝長廷：能量不足 彈劾罷免難
奇美實擬出清啟耀 群創暫不售
IMF：台明年GDP3.8%
滬自貿區 專家：帶給香港挑戰
讀寫數學能力 日雙霸義西墊底
微笑老蕭拼經濟 峰會成果碩
展覽如驛站 陳界仁願交換故事
美議會交流會決議挺台美BIA
IMF下修全球經濟展望
中共軍警開槍鎮壓 藏民多人傷
明年GDP 學者：審慎以對
高市議員反對加強違規拖吊
政局空轉 經長憂心影響經濟
防斷鏈保品質 朋程收購鼎崴
大聯大9月合併營收 新高
沈福仁3安助陣 犀牛二軍奪冠
諾貝爾物理獎 英比學者獲肯定
傳統產業座談 建對接平台
回應IMF 經部：繼續努力
東北季風增強 迎風面有雨
蓄光纖維拖鞋 保護銀髮族安全
駐墨爾本辦事處舉行酒會慶雙十
限量5支 宏達電推純金One
系統結盟日廠 3年拚10億元
國泰金前3季獲利 6年新高
六大工商建言 國民黨允拚經濟
安謀與聯發科擴大合作
Hebe單身沒桃花 爸爸擔心
國會議長權責 學者籲明確規範
親民院生送醫 盲腸破裂命危
進帳1金2銀 中華居第4
行動夯 全球電視銷售跌勢難止
TPP領袖聲明 諮商接近完成
BenQ推新3坪投影機
華碩平板電競筆電新品上市
廟堂堂主販毒落網 落男兒淚
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IMF下修展望 示警美債危機
爭北市提名 顧立雄尋客家支持
大樂透頭獎槓龜
找上帝粒子獲諾獎 台灣有貢獻
遠航旅遊工廠啟動 新血助陣
國務院：嚴懲扶貧資金貪汙侵占
駐日處國慶酒會 台日關係密切
霍金神算 希格斯得諾貝爾獎
施政報告 馬：依憲且原則不變
犀牛冠軍恐無緣 教頭淡定
美希望年底簽TPP 難說
雅虎翻新郵件服務 進逼谷歌
陸監察部網站 每天檢舉八百件
榮獲諾貝爾獎肯定 兩得主樂透
颱風襲浙江 7百萬人受災6死
獅最快11日封王 象淘汰邊緣
美進口禁令 三星翻盤失敗
上帝粒子去年發現 今得諾貝爾
山西煤礦災變 10礦工遇難
促團結 藍建議王向黨內提申訴
萬華分局員警疑收賄 檢調搜索
PayPal 店內付款出新招
釜山影展台灣之夜 貴賓雲集
陸城市 第3季房價漲幅續擴大
土耳其買紅旗9 陸：別政治化
日宣揚安倍握手外交 陸潑冷水
美債違約後果 恐比雷曼更難料
法務部澄清 調查報告尚未出爐
明年APEC 落腳北京雁棲湖
回應工商大老呼籲 馬: 政務照推
關說風波 吳籲馬王一念之間
綠：陳致中2015年才能入黨
物理學獎 上帝粒子奪殊榮
南方朔籲 對馬、江、黃、羅測謊
國慶前夕 學生占據府前抗議
深夜凱道學生抗議 警強勢驅離
「幸福超能量」拼出屬於自己的快樂地圖
傳蘋果22日發表新款iPad
韓美日軍演 北韓進入待命狀態
政府停擺 飛機交付美國滯海外
黃昆輝: 倒閣反幫馬脫困、堅持罷馬
房價膨風 財部有對策
南德將展出「臺灣新移民照片展」
國防報告書稱「7年內大陸具備全面攻台能力」
傳薄熙來正式提上訴
提撥等於加薪 勞盟批江宜樺「顛倒是非」
11日提倒閣藍封殺 民進黨懷疑遭監聽
首屆兩岸和平論壇 深綠協辦
小黃鴨赴桃園展出 鴨身MIT
國慶邀5在野黨領袖 僅郁慕明出席
台水澄清報載「龍潭淨水場藥劑外流魚群暴斃案」
中華電信研究院榮獲經濟部產業創新成果表揚
中華電信9月份營業收入190億元
證交所辦理代售增額「102年度甲類第八期中央政府建設公債」
國壽業績平穩 國泰世華銀行獲利表現優異
合金庫與銀聯國際合作開通臺灣受理銀聯晶片卡刷卡服務
大器進化 傲世登場 All New Corolla Altis全新上市
王金平所受內傷不比馬低！
嗆聲何其廉價，但嗆後呢？
雪梨雙十酒會 澳洲展現友誼
東亞運 黃士峰標槍破全國紀錄
擬倒閣 綠：人民需重新的開始
恐怖萬年稅單 無止境輪迴凌遲民眾
TPP最後諮商 美望創意解難處
肯亞當局：白寡婦策劃多起攻擊
火箭菲國熱身 林書豪掀旋風
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
萬聖節大限 美倒債聲聲催
歐巴馬：先化解違約威脅再談判
歐巴馬記者會籲共和黨通過預算
歐巴馬：倒債後果大於政府關門
台灣設計燈品入選德頂級設計展
未能前來亞洲 歐巴馬表示遺憾
眾院議長：歐巴馬必須談判債限
湯姆漢克斯患第二型糖尿病
台灣新移民照片展將在南德展出
危機加深 歐巴馬貝納交鋒無解
IMF下修巴西明年經濟預測
日情色春畫英倫首展 挑戰尺度
根除兒童勞動仰賴世界各國
傳歐巴馬擬提葉連為聯準會主席
葉連傳將獲提名任聯準會主席
歐巴馬9日提葉連為聯準會主席
美股挫 雙十前台股待觀察
新銳設計師進駐複合時尚概念店
合庫攜手銀聯 提供晶片卡服務
投顧：QE緩退 延長市場震盪
中華電人氣佳 臉書粉絲團獲獎
挪威僑界慶祝雙十國慶
德法蘭克福國慶酒會場面盛大
慶雙十 匈牙利代表處辦酒會
歐巴馬將提名葉連為聯準會主席
華郵作家：提名葉連的五個理由
台捐助哥倫比亞醫護設備
葉連掌Fed 歐巴馬今提名
葉連小檔案
加拿大工作人力兩極化
CNN：美將減少對埃及援助
葉連傳掌聯準會 美元應聲軟
東北風增強 迎風面有雨
迎戰強敵 新iPad傳將登場
取消亞洲行 歐巴馬：陸受益
美政黨惡鬥 打亂安倍大計
阿根廷全僑慶祝雙十國慶
台股開盤下跌23.4點
救國團18日研討 談企業創新
7大理由 葉連可望掌聯準會
台駐宏使館贊助宏京自行車賽
駐露國大使館辦國慶酒會
人民幣交易全球熱 世界第8大
毒品換海產 戕害討海人
中美洲議會贈周麟功績獎章
國慶天氣 多雲降雨低
亞銀估越經濟成長率5.2%
物價波動 公平會憂預期心理
美指日不應依賴匯率促進成長
關鍵時刻 葉連掌Fed
新台幣盤初升逾1角
替經濟打氣 財長：別單看9月
眼鏡蛇昂首擋路中 嚇壞路人
糖尿病防眼病變 定期檢查
台援助波哥大弱勢婦女電腦職訓
歐洲合唱團裝忘詞 誘歌迷嗨唱
葉連掌Fed 南韓樂觀其成
葉連傳掌聯準會 市場人士樂見
菲特重創華東 淹水災情慘重
粵民失眼 被挖或自殘惹爭議
李克強：與東協自貿區拚升級
慶雙十 紐約長島立中華民國日
超商市場大 屏科大產學聯盟
嘉聯益總座：鮭魚返鄉是時候
中職戰局多變 猿犀全力搶勝
漢微科逆勢走揚 逼近大立光
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
天氣佳 利於雙十國慶焰火施放
日消費電子大廠傳停產電漿面板
北美家庭富裕 超越歐洲和亞太
雙十國慶 夏威夷各界熱烈慶祝
高鐵漲價 週二運量反增1%
美股跌159點 台股小挫
老人走路慢 當心肌少症作怪
海景旋轉餐廳 中市梧棲新地標
習李接力訪東協 顧周邊拚整合
外銀：葉連上 QE溫和退場
日本貸款尼加拉瓜發展電力
加薪可期 日股還有得漲
火箭抵菲 帕森斯比較台菲球迷
畫家邱秀春 家鄉苗栗展畫作
熱錢湧入 公股行庫趁機獲利
紐倫堡玩具展明年1月登場
台股下跌 造紙股紅翻黑
教養院涉虐 綠委籲彈劾劉政鴻
馬唯中在港從事文化藝術工作
調整結構 瀚宇博看旺遊戲機
全台蚊子館 1個月內清查
教養院生遭虐 衛福部強化評鑑
盛群攜手金佶 推光學指紋辨識
準聯準會主席 葉連的政策挑戰
外資估可成Q4營收 增12%
聯強9月營收 歷史次高
即時穀類沖泡包 營養疑不實
碳纖維大廠拓凱上市 首日大漲
特偵組存廢 羅瑩雪：檢討利弊
汽車股旺 零組件廠東陽受惠
債限迫 歐巴馬：政商領袖很剉
醫美收入課稅 年底前有結論
三星軟性螢幕手機 南韓明開賣
礦業凋萎 澳央行恐需再降息
泡湯挨批 劉政鴻：非上班時間
台灣綠能產業 紐約尋商機
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阿根廷各界慶祝中華民國國慶
比亞迪電動車明年初登台
東亞運武術散打 陳進昌奪銀
總統：兩岸關係改善符合美利益
國慶酒會 食物里程概念入菜
羅瑩雪：調查報告無預設立場
台灣文學館 十年館慶端大菜
葉連掌權 投顧：股市已反映
葉連人事案 共和黨議員料刁難
第三方支付 擬12月完成專法
發展新藥 杜紫軍：完備法規
視察監聽 立委憂情治監聽難杜
盤整 新台幣午升1角
立委要求檢討政府派遣勞動權益
購陸飛彈 專家：土耳其想壓價
老公戒菸 老婆不氣喘又懷孕
遊河賞景 藍色公路推雙語導覽
葉連出線 投信：正面看待
大故宮計畫預算 立委提續凍結
英特爾推新晶片 瞄準連網裝置
侯友宜傳參選嘉縣 朱立倫闢謠
疑似閃狗 進口車衝入大排
陸70後地級市首長 碩士多
知本慶雙十 遊樂區半價優惠
國際豬腳節 10日屏東上菜
江宜樺：不冒險只能原地踏步
胡志強允諾 打造友善女孩城市
葉連可望出線 法人：有利股市
竹筷插眼刺死獄友 判9年2月
專家：葉連會逐步縮小QE
勞退等於加薪論 勞團批混淆
臉皮皺骨質鬆 骨頭也要抗老
不滿提拆夥 男恐嚇女友判拘役
台股收盤跌30.92點
經濟復甦 歐股基金續吸金
花農引進蓮花竹 開發市場
成衣廠儒鴻 股價衝破300元
高鐵漲價 公平會介入調查
平盤下整理 台股跌30點
護士過勞輕生 母至衛福部抗議
台積電9月創新高 Q3符預期
總統：台日經貿 盼進一步提升
雙十國慶 竹市10日熱鬧慶祝
陸客滯台 冒用證件謀職就逮
10月台指期跌38點
刑事局：依法執行通訊監察
10月電子期跌金融期漲
荷代表處：榮光會報導不符事實
國際獅會總會長 13日訪高雄
華光特區 首期效益逾300億
中山高爆胎 下車察看淪冤魂
瓜國對抗婦女凶殺案法庭啟用
福島6員工 被輻射水噴到
閒置校舍 綠委建議收失智
不畏美股大跌 台股小跌30點
綠提倒閣遭破局 藍澄清
驗眼底視網膜 糖尿病患防失明
懷疑前妻另結新歡 押人施暴
國慶前抗議 蕭家淇：會注意
議員諷政績乏善 胡志強不起舞
施政報告延後 藍要綠給承諾
國慶日 小小黃完成全北市設點
呂秀蓮陳情案 監院激辯無共識
大阪女網雙打 謝淑薇8強止步
非洲女石油大亨 富過歐普拉
高鐵漲價 公平會查濫用獨占
三大法人買超台股22億元
顧立雄：選舉要多人參與才有趣
東亞運成棒 中華隊勝蒙古
郭子乾案 駐韓代表部提供支援
百歲人瑞慶重陽 彰縣辦萬壽宴
涉濫開死亡證明 檢起訴老醫生
陸特大地溝油案 一審判無期
新北：協助提升電路板業競爭力
0元手機簽6支 引繳費紛爭
集集線搶通 列車午後正常行駛
是否倒閣 蘇貞昌國慶日宣布
小英邀司徒文 談台灣戰略地位
檢舉烏賊車達人 年領2百萬元
監聽空白 段宜康：除非不講話
竹縣陶藝行搶案 警方偵破
國慶焰火 竹縣管制交通
華碩Q3營收季增 2成
逢甲日租套房 中市斷水斷電
百貨週年慶 北市公安稽查
韓攻新藥研發 翁啟惠提警訊
服兵役 9成新加坡人認為必要
台中國際音響展 千萬音響亮相
毅嘉前3季獲利 6年新高
以米代金 拜拜不用燒紙錢
APEC成果豐 蕭萬長返台
六大工商團體 傍晚拜會江揆
薄熙來上訴 山東高院受理
風災重創 越籲國際社會馳援
國慶日 公民1985號召上街
李鴻源：國慶典禮 警力減少
龍潭淨水廠排酸水 遭開罰
新台幣收貶0.6分
拉高薪資 杜紫軍：要靠創新
鴿舍變兵工廠 海巡破改造槍械
大專229棟建物 無使用執照
身障者求職碰壁 樂觀創造優勢
日月光Q3封測營收 單季新高
兩岸貿易熱 年增逾2成
國慶見總統 王金平：一定自在
香港議員擬立法限制菲傭來港
林來瘋紀錄片 邀學生球員觀賞
聯電世界先進Q3業績優預期
北市議會嫁女兒 歡送入閣
永達欠薪 25日先還4個月
毅嘉總座：明年軟板續旺
因應陸機 日戰機上季升空80次
自行車節起跑 全台動起來
郭子乾燙傷案 外交部持續協助
瑞信：3年後陸超日 成第二富
惜售 威剛9月業績小增2%
手感回溫 曾雅妮大馬賽利多
嘉義番路柿子節 張花冠代言
6千僑胞慶國慶 總統熱烈歡迎
有錢好通關 申根國歡迎投資客
葉連掌聯準會 亞洲市場喘口氣
薄案雖上訴 不見得公開審理
中天亞洲台 NCC不准
薄熙來指責 薄瓜瓜：事實自辯
國慶日交管 北市公車動線調整
颱風襲釜山 台灣之夜喧騰熱鬧
男子衙門公然喝酒 辱罵檢察官
漢翔再獲奇異訂單 進補95億
觀光夯 台北博覽會攤位增
專偷電梯IC電路板 男落網
兩岸菁英研習班 跨領域對話
車手搭火車提款 得手上千萬
安克甲狀腺偵測軟體 獲美認證
粉筆彩繪國旗 鹿港慶雙十
面板雙虎9月合併營收 略減
國稅局官員魔爪 力壓半澤夫妻
中華男籃 東亞運首戰勝韓國
種卡介苗得骨髓炎 女童獲救濟
保護管束青少年 當一日水電工
傳金正恩揚言3年實現武力統一
兩岸和平論壇 張志軍將致詞
電影法修法 文化部盼徵電影稅
晨星9月業績 今年新高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
行銷大閘蟹 劉政鴻避談爭議
小鴨商品抽驗 半數塑化劑超標
東亞運散打 陳進昌奪銀
中華電9月每股盈餘0.48元
日本輸給原子彈 陸反駁
金馬影展放絕招 9大師會影迷
大崎六六陶瓷展 交趾陶館登場
宜蘭三星蔥屢遭竊 警逮捕1嫌
新北增建公托 讓年輕人願生子
微軟結盟諾基亞 開發商不領情
防疫作戰 犬貓未打疫苗將開罰
諾貝爾化學獎 三學者同獲殊榮
大貓熊寶寶命名 圓仔居高不下
嘉議長服務處竊案 警逮1嫌
陸貿易商 低價狂掃美國玉米
美禁售三星部份手機 南韓遺憾
電影特效 台法將首次合作
司法黃牛案 陳哲男改重判8年
學者：陸崛起帶動全球秩序重組
火箭溜馬亞洲賽 矛盾對決
陸：反對日領導人參拜靖國神社
台星經貿協定 總統：很快會簽
國慶維安 台大醫院站管制通行
長江上游 雅礱江變長了
增罰鍰防陸蒜輸台 財政部喊卡
區間盤整 新台幣收貶0.6分
中小學閒置校舍 29所未活化
國慶四海同心 6千僑胞齊聚
誆神附身性侵雙胞胎 乩童判刑
檢舉烏賊車 環署修法嚴謹判定
鼬獾狂犬病 那瑪夏新增病例
倖田來未將開唱 先來台暖身
減重治乾癬 男子甩肉13公斤
迎十月 台中餐飲祭優惠
倒閣 顧立雄：謀定而後動
立委提修法 公平會裁罰應獨立
朝野沒共識 施政報告延後破局
林志玲披婚紗宣傳 武田讚美
泰國林依晨 恐怖片演技精湛
區域計畫審議前 將增辦公聽會
仁寶9月合併營收 今年次高
鴻海9月合併營收 月增2成
好人好事 李沃士：從小善做起
合庫搶先 蘇州同城支行下周開業
總統您好特展 迴響熱烈
電影票擬課稅 戲院業者反對
綠：政府讓台灣國際關係兩岸化
紡研所蓄光纖維 打造夢幻家居
三分子化學家 獲諾貝爾獎肯定
國際物流計畫 推動3年有成
太極雙星案 監院約詢郝龍斌
尼加拉瓜外交部長伉儷訪華
國慶大會登場 馬王互動受矚目
菲前大使籲檢視一中政策
侯友宜開講 苗縣學危機處理
台北港通航 兩線公車可接駁
舖海底電纜 每條擬收10萬元
花王：佳麗寶將失去生產商功能
農業旅遊百多款 加十大伴手禮
震災新建 集集武昌宮重生
午餐有選擇 金門農工師生稱讚
滬自貿區 完成管委會幹部任命
江揆見工商團體 聆聽意見
東吳超馬賽 12月登場
警機車配大置物箱 處理事故快
大故宮營建工程預算解凍3千萬
總統盼第三方支付年底前修法完
桃園地景藝術 面面聚稻展風情
東區名店收攤 房仲：自行衡量
華城日立攜手 台中建變壓器廠
感情受挫 男割腕獲救跳河不治
工商籲國是會議 王金平願配合
男闖紅燈被攔檢 被抄出槍毒
福建首航台北港 只需3小時
禁修逾10年墳墓 民政局否認
認同微笑標章 家電業打廣告
甩手治腫瘤破功 高醫妙手回春
蒙古沒人可換 慘敗中華成棒
涉包庇色情業 收賄員警聲押
偵查庭內偷錄音 男辯稱不小心
技轉金低 國研院：非主要任務
林國正指黃世銘曾薦鄭深元升職
朱宗慶雲品合作 樂聲擊響明潭
遠傳前9月 每股賺2.79元
南海測勘團隊登太平島調查地質
柏林影后瑞秋汪薩 曾遭到遺棄
漁村技競 廣大興舞台劇奪季軍
消費電子強 鴻海Q3營收向上
柯文哲：別為倒閣而倒閣
綠擬提倒閣 黨內意見不一
3分子化學家奪諾貝爾化學獎
台灣大前9月每股賺4.47元
教養院涉虐案 苗縣將裁罰十萬
蘋果北京徵才 露中移動端倪
監院查案 陳守煌林秀濤對質
駐澳代表處歡慶雙十 賓客雲集
5年期公債 得標利率反彈
內政部修正區域計畫法
陸洽公影印天價 官媒批權貴
2013年諾貝爾化學獎簡介
江揆無法上台 曾永權批綠杯葛
發明專利審結時間 副總統促降
李克強：積極與東協簽睦鄰條約
微風南京店安檢違規 罰12萬
國慶典禮 北市近3千警力維安
三星對尬蘋果 曲面手機明亮相
研究：住機場附近 易患心臟病
美欲躲違約 恐因此再陷衰退
國民黨獎助學金 助身心障礙生
富邦金前3季 賺輸國泰金
愛犬涉咬傷人 優遇法官遭訴
東區店租貴 貿然漲租是雙面刃
通監分工 調查局負責中華電信
台電子產品在陸進口市占領先韓
摘和平獎 巴中彈少女：不夠格
國泰商旅邁步擴版圖 增忠孝館
長青志工陳金定 從服務獲能量
涉短報空污 環團反對六輕擴建
田中光親發護照 孟國台商感激
東瀛客減少 觀光局赴日本行銷
國慶焰火預演 照亮海山漁港
台歐盟經貿關係 歐洲議會支持
松山飛松山 華航11日首包機
台灣大每股盈餘 居電信獲利王
陸委會國台辦 擬推定期互訪
李克強訪泰 曼谷三區祭內安法
戴維斯發威 中華男籃克韓國
學童栽金桔 親製果醬送盲生
國慶日天氣 多雲到晴
小S照常錄影 嘻笑不受影響
晶電9月營收 月減5.4%
綠擬提倒閣 國民黨批政治操作
日內瓦國慶酒會 珍珠奶茶迎賓
製鼓達人王錫坤獲台灣工藝之家
帛琉總統訪華 賀中華民國國慶
富邦完封對手 協會盃棒賽奪冠
電梯意外失親 鴻海慰問前員工
今彩539開獎
藍中常委籲王金平案黨內解決
索羅門總理抵華 出席國慶慶典
點圈新經濟 遠傳造App共榮
陸商務部：滬自貿區防制度套利
上銀9月營收 突破12億元
Ｆ-金可9月營收 新高
王郁琦：互訪仍須進一步規劃
鴻準9月營收 月增1%
英機長不適 乘客英勇迫降飛機
任輔導老師 退休教師風華再現
OECD：德民眾識讀率平平
法記者敘利亞淪人質 再添兩人
套圈圈詐騙賭金 宜警逮11嫌
土政變案宣判 58人判無罪
和談前夕 泰南炸彈攻擊連環爆
台塑:六輕VOC短報非事實
搶攻陸市 宏達電走蘋果路線
機師不適 乘客駕小飛機降落
男臉書號召報復 友開槍送辦
華寶9月合併營收 年增9成
新iPhone 10/25襲台
李克強談南海 直接當事方協商
華碩光華旗艦展示中心開幕
雙十國慶打大陸 郭俊麟先發
新北議員質疑打卡介苗風險高
強化彈薪 國科會補助延攬新人
被指知情監聽國會 特偵組否認
土買紅旗9 陸專家：可能性大
歹徒揮槍 列車乘客忙著滑手機
OECD：中俄經濟成長料加快
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立院發通知惹議 藍綠互駁
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OECD：陸俄經濟成長料加溫
102年國慶大會 10日登場
售未上市股吸金 11嫌落網
GOMAJI計畫3年內上市櫃
邁阿密慶雙十 宣示台締造和平
今彩539 頭獎3注中
陸：確保陸在美資產安全
產學攜手 台助南非發展綠能
菲雙十酒會 漁民謝台再造之恩
美寬鬆過早退場 債券恐大失血
新愛瘋月底開賣 電信三雄待命
滬高航線首航 高市：吸引陸客
國慶前夕 美政要致函慶賀
陸：學術或科研活動不應政治化
戴眼鏡也很萌 日女星武井獲獎
歐巴馬推府會協商 盼化解僵局
鴿派葉連擅溝通 掌聯準會可期
打啵po臉書 摩洛哥少年被捕
國民黨員陳情 盼主席主持公道
小坪數難貸 財長：不干預授信
葉連掌聯準會 QE料溫和退場
奇異招兵買馬 搶巨量資料商機
化學獎得主：20歲研究獲獎
陸歐談投資 歐議會挺台歐經濟
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為民主行動 民進黨宣布「為人民倒閣」
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iPhone鍍金版 身價不凡
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KAT-TUN田中聖屢犯規 遭解雇
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日美著手修改防衛合作指針
解僵局 歐巴馬白宮會2黨議員
是否縮QE Fed內部歧見深
歐巴馬提名葉連接任聯準會主席
歐巴馬提名Fed新主席葉連
Fed主席提名人誓言提振經濟
援埃軍備資金 華府凍結大部分
涉煽動謀殺 埃及穆希下月受審
品嘗台灣 選拔外籍廚師赴台
傳美國共和黨考慮暫時調高債限
葉連最大挑戰 QE安全退場
傳眾院商議短期提高債限措施
國慶好天氣 11日北部轉涼
輕颱百合朝菲移動 撲台機率低
配合國慶 公車捷運部分管制
聯準會主席提名人 葉連小檔案
國慶維安 北市動員近3千警力
返校需求不旺 PC出貨下滑
華裔遭飛車黨攻擊 臥底警涉案
諾貝爾化學獎 獲獎人冷戰中
國慶馬王互動 外界矚目
國慶焰火 放出新竹味道
甘媒體讚台灣對甘比亞援助計畫
駐英代表處國慶酒會 別開生面
駐大阪辦事處酒會慶雙十
釣島爭端後 日本車在陸重回春
中華民國生日 國慶大典登場
國慶升旗 賴清德盼紛爭落幕
減碼QE Fed仍傾向今年
葉連若掌聯準會 QE料緩退
歐巴馬讚葉連：精準預見問題
工研院獲國家產業創新獎
設計師展身手 時尚複合店開幕
蒙特婁僑學界慶祝102年國慶
駐加代表處國慶酒會 嘉賓雲集
群創：自動化促兩岸產業升級
退休警轟美法院 當場遭擊斃
國慶路跑 北市府前氣球海飄揚
自費辦升旗 千人感染愛國心
三星15億美元賣還希捷股分
馬王見面 王金平：自在平常心
葉連獲歐巴馬提名 挑戰在後頭
LED不旺 第3季僅億光成長
總統伉儷迎外賓 周美青著新裝
新愛瘋將撲台 預約先開跑
國慶大會登場 三軍樂儀隊吸睛
19年辦升旗 孤軍後裔超感人
澳洲9月失業率意外下滑
巴西通膨 9月持續飆升
巴西再升息2碼 南韓按兵不動
駐波蘭代表處酒會慶雙十
雙橡園國慶酒會 美政要祝賀
烹飪致空污 北京官員談話惹議
國慶大會 王金平請馬總統進場
三軍儀隊國慶揭幕 獲熱烈掌聲
朱宗慶打擊樂團多明尼加公演
重拳出擊 拳后陳念琴為犀開球
國慶大會 馬總統王金平碰面
慶雙十 亞特蘭大僑界辦高球賽
馬總統：台海已成最繁榮通道
少年台灣 改編蔣勳文學創作
總統：讓國家脫胎換骨走出活路
雙十國慶 立院前反核旗飄揚
國慶日 蘇貞昌宣布推動倒閣
羅艾斯：台美應先簽投資協定
王金平：拚搏不放棄是台灣精神
國慶陳抗 公民團體會合
馬總統國慶談話 稱王金平院長
拚經濟 總統：打造自由經濟島
華府國慶酒會 3000人同賀
服貿協議 總統：增加工作機會
封測雙雄報喜 續攻高階製程
油價上漲 上班族最有感
自動儲蓄 克服理財弱點
國慶大會 馬總統王金平互動多
投資青年 總統承諾幫忙圓夢
駐巴西聖保羅辦事處酒會慶雙十
南韓外交官子女百餘人雙重國籍
總統：今年是活路外交豐收年
諾貝爾文學獎 女作家受注目
武元甲辭世 各國領袖致唁哀悼
總統：兩岸互不否認共創雙贏
總統：軍政改革讓人民安心服役
馬總統拚三高特質的自由經濟島
推特提供美有線電視節目連結
李克強訪泰 擴展經貿軍事合作
十時十分 結婚登記搭國慶熱
馬總統：勇於競爭 創經濟繁榮
喜迎國慶寶寶 準媽媽凌晨剖腹
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
國家戰略目標 總統允和平兩岸
國慶升旗 胡志強讚台中經濟
馬總統：遵守憲法 落實憲政
蘋果秀新品 撞期微軟賣新品
蘇貞昌：提倒閣案 不計較輸贏
圓仔聽故事 介紹台灣黑熊
日機械訂單攀達雷曼倒閉來最高
32條平行國道 供省錢參考
憲兵後憲重機登場 氣勢驚人
火箭溜馬 馬尼拉開戰
駐挪威代表處舉行國慶酒會
首屆兩岸和平論壇 談政治關係
男寶寶催生三天 國慶日剖腹產
總統：營造關懷弱勢的公民社會
治療失眠 港大試用氣功
朱孟庠油畫展 反思生態議題
總統馬英九國慶演說全文
台南藍營慶國慶 捍衛國父銅像
旅韓華僑辦多項活動慶雙十
研調：電視半導體市場穩定成長
候鳥季 黑面琵鷺先鋒報到
102種幸福符號 喚國家認同
消失的國度 奪伍茲塔克4獎
攻精品 法藍瓷進軍北美有成
兩岸關係 總統：雙贏成果顯現
舊金山參與雙十國慶人數創新高
綠營擬提倒閣 政院：政務照推
傳利比亞總理遭綁架
東亞運棒球 兩岸對決平手再戰
為達赤字目標 義削減支出
北市國慶路跑 造型氣球吸睛
關說案後 馬王國慶握手交談
南投規模3.7地震 震度1級
社運人士楊偉中任國民黨發言人
總統：自經區增對手 開放要快
陸研究員：葉連較薩默斯柔軟
紓人潮 高捷引道入衛武營中心
國慶提倒閣 國民黨：貽笑國際
東亞運棒球 中華敗給大陸
綠提倒閣 府：與民意背道而馳
總統：今年是活路外交豐收年
總統：要務是守憲落實憲政
周美青新裝 保守中透優雅貴氣
同志互喊大哥 陸官媒批江湖氣
國慶表演 3義務役延後退伍
喬鼎9月營收 創歷史新高
韓鉅鵬集團會長訪台慶雙十
看不見的馬王 聊國慶天氣運動
肥貓胖狗多 美寵物體重堪憂
慶雙十 彰縣辦慶祝大會秀蛋糕
民團國慶抗議 聚集立院周邊
施放國慶氣球 黃敏惠壽星同歡
學者：兩岸互動將更有效率
國慶接生減 醫籲政府鼓勵多生
特強氣旋風暴將侵襲東印度
自經區 金管會準備好了
馬王互動 藍營人士：好的開始
會總統 王金平：聊國慶籌備
1985國慶上街 洪姊聲援
槍手飯店逮人 利比亞總理失蹤
財政鬧劇頻上演 美低利恐延長
黃鴨旋風不減 塑毒鴨買氣降
綠宣布要倒閣 藍籲三思
竹市超人路跑 祝賀國慶
高市國慶寶寶 一家三口都屬蛇
助社福 中信金慨捐千萬元
美研究：不健康習慣應視同疾病
學生貓羅溪戲水 2人失蹤搜尋
上帝粒子獲獎 中華電與有榮焉
光仁減薪爭議 教團盼教部調查
快閃雙十 雪梨台青熱血賀國慶
外資買寶島債 稅率擬降
大馬高球賽首輪 曾雅妮71桿
王金平：與馬總統互動很好
1985國慶上街 警估約萬人
國慶大會 精彩活動獲滿堂彩
高屏空氣品質不良 敏感族注意
河南頒令 向洋地名說不
85度C：攜手台灣人才邁向國際
高鐵送溫暖 助新移民圓畢旅夢
嘉義國中80週年 懷舊慶祝
紅會勸募 助斯里蘭卡村落重建
制衡大陸 日將強化菲海上警備
樂陞：盼兩岸遊戲業機會均等
梁國新：持續推動自由貿易
貝萊德：QE仍可能12月退場
赴超商冒領失卡盜刷 男遭法辦
百歲人瑞逾2千 北市最多
中市查百貨公安 部分業者違規
產檢孕婦增 醫：馬年生育率佳
彰化貓羅溪戲水 2童溺水失蹤
婚紗攝影展 義賣婚紗助弱勢
東京著衣：盼服貿協議盡速上路
克服強風 前神龍成員漂亮跳傘
2童戲水失蹤 1童尋獲命危
綠擬倒閣 王金平：依程序處理
台灣協助尼國燒傷復健人員培訓
新北捷運處官網上線 抽城市杯
大馬高球賽首輪 曾雅妮39名
薩京雙十酒會 薩總統夫人出席
駐俄羅斯代表處舉辦國慶酒會
暗殺攻擊 伊拉克議長躲死劫
下週金保會 532鬆綁成焦點
紐京威靈頓歡慶中華民國國慶
安靜害羞葉連 預測經濟超犀利
國慶寶寶回醫院 切蛋糕慶生
慶台女孩日 婦團國慶升粉紅旗
利比亞總理遭綁架 健康良好
東亞運棒球 中華10局輸大陸
維護受教品質 教團盼督師進修
許勝雄：強化溝通 推自由貿易
抗議團體衝撞 25警受傷
梅艷芳50冥誕 金馬憶影后
瓜地馬拉雙十酒會 祝生日快樂
習近平弟露面 紀念父百歲冥誕
國慶天晴 紙風車昆蟲展擠爆
駐愛爾蘭處國慶酒會 冠蓋雲集
午後對流旺 台南以南大雨特報
總統國慶談話 民進黨：誰相信
慶雙十 中市國慶寶寶來報到
攝影展照片不見 金縣調查
李克強：陸成長料逾7.5%
兒童浴衣設計 服設系學生奪冠
蘭陵王戲劇原聲帶 開出紅盤
國慶外賓致賀 總統接見
駐休士頓處慶雙十 冠蓋雲集
上證綜指失守2200點
陸超美 成全球最大石油進口國
呂明賜：壓力讓中華隊綁手綁腳
誤認挑釁 3男砸毀學生機車
象爭冠陷劣勢 草總：得分不振
陸與東協聲明 不使用武力
怒遭停學 印度大學生打死校長
電梯奪命 陸配母親悲痛崩潰
民進黨倒閣 蔡英文：步步為營
彰化溺水2童尋獲 無生命跡象
友邦慶雙十 總統感謝為台執言
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中央氣象局 １週天氣預報
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