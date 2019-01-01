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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
敘利亞情勢緩和 全球油價跌
立院開議 江宜樺報告受矚目
期交所辦議價申報鉅額交易宣導
台股短線有變數 中長線存利多
南港房市躋身百萬元俱樂部
美學童飲食運動習慣 趨向健康
洛城瘋凱蒂貓 長榮專機受矚目
台法打工度假協定 近期簽署
巴黎紡織布料展 台廠商參展
2013聖保羅傳統文化節登場
雲端企業國際論壇 今登場
美股漲 有利台股
資策會MIC 展望資通訊產業
若綠杯葛 王金平：溝通協調
馬不停蹄 三星傳打造手錶新作
輕颱天兔形成 秋節攪局
敘利亞化攻主謀 美俄各執一詞
聯準會開議 日澳股市指期跌
德國鼓勵實作 實驗室貼請動手
英政府啟動駿懋銀行私有化
撿到千萬 美街友一毛不貪報警
江揆口頭施政報告 稱王院長
面對杯葛 王金平：盡力化解
王金平抵立院 進入議場
文化光點走入華府 點亮台灣
江揆施政報告 電價漲幅降衝擊
傳北韓高官女兒投奔南韓
光寶再獲選道瓊永續指數成份股
小摩倫敦鯨案 傳代價7億美元
台股開盤下跌14.31點
綠營著黑衫杯葛 藍視情況因應
王金平主持國是論壇 江聽發言
黃易授權 武俠行動遊戲掀高潮
韓團BEG成員 自曝整型進化
江宜樺：依憲法赴立院施政報告
王金平爭議扯服貿 王郁琦澄清
微弱呼吼 羅智強臉書訴心情
新興貨幣後市 市場看法分歧
搶新機 日本果迷不畏強颱排隊
行政立法互動 李鴻源平常心
美槍擊 無私男助失明同事逃生
立院開議 場外民眾互罵
秋節返鄉 國道18日午後車潮
華府槍案凶嫌 不善處理憤怒
王金平江揆互動受矚 媒體擠爆
空拍寶島 看見台灣桃影秒殺
華府槍擊 印尼美使館加強戒備
台灣愛心送暖甘比亞 捐贈輪椅
做好準備說 江宜樺澄清
前小摩員工掩飾虧損 美檢起訴
美近年重大槍擊案一覽
綠委人海發言 江揆淡定看資料
新台幣匯率盤初小升
二期技職再造 5年202億
國是論壇結束 王金平宣布協商
陸汽車限購令 可能擴至25城
中聯通新愛瘋線上預購破十萬支
變味第一口奶 陸官方：不姑息
僑威TDR今起暫停交易
入侵領空 日考慮擊落陸無人機
澳人周五愛上班 周二狂請假
順達搶攻雲端UPS電池新商機
智慧電視社群網站 TV01開站
施明德批評 羅智強臉書回應
國泰金：國民經濟信心仍不足
綠委拉布條抗議 江揆暫離座位
中秋訂單達目標 身障團體趕工
高普考放榜 錄取人數創新高
外資撿便宜 宏達電股價揚
陸股反彈有緣由 後市仍有空間
台北攝影博覽會 開創數位想像
溝通不良 職場最常見摩擦
義傾覆郵輪 現已扶正
溫州官員雙規暴斃 6官員受審
只啃蘋果 韓零件大廠恐餓肚
澳央行暗示 降息仍有可能
地院審洪案 傳劉延俊沈威志
華府槍擊案 當局確信1人犯案
民團籲檢察官勿濫行起訴
立院國是論壇 藍綠各抒己見
菲南叛亂 軍方救出大批人質
國民黨提抗告 高院尚未收到卷
南韓情治續查反對黨涉叛案
聯準會開會 亞股高檔拉回
感測疲勞防受傷 智慧鞋發警訊
王金平律師 閱卷收抗告書
電價漲 經部籲業者共體時艱
申報開工樓板面積 略增
颱風來前 葉菜價持續回穩
紐乾旱消退 牛奶生產彈升
證交所日本招商 成果豐碩
廣州網賽王力宏幫詹家姐妹加油
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
智慧機滲透率今年可超過5成
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
越元首訪匈牙利 加強合作
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
光復台灣 馬總統肯定開羅會議
飯店價指數 返金融海嘯前水準
馬：42年來官方首參ICAO
史耀斌任陸副財長 蔣潔敏免職
全球PC衰退 平板電腦興起
蘋概股休息 台股整理
休息協商 朝野立委拉布條攻防
南韓基本面佳 不易受外部衝擊
灌頂加持 南監收容人皈依佛門
美槍擊 槍手為惠普外包商雇員
韓元高點回貶 經濟疑慮
利多加持 營建逆勢上漲
華府槍案13死 過程時間表
朱立倫：雙北整合單車通勤網
出國健保停保 開放線上辦理
中縣不動產公會 籲胡志強連任
2014台灣通訊產值估年增7%
中秋賞月佐蜜香紅茶 台灣獨有
林中森：兩岸共創世界品牌
綠營開廢特偵4條件 藍營拒絕
假處分案 最快18日送高院
紐時：台年輕人不愛半導體業
2014台半導體產值 估增逾7%
南韓寶馬召修逾千輛汽車
甜度12 傳遞雲林農業改變
陸商務部：上海自貿區很快啟動
甘肅洪澇冰雹 7死26傷
餐廳員工倒臥溪谷亡 警查死因
圓仔：我是大眼美女
闢財源助實習 擬開放校辦企業
印尼盾3週來最大跌幅
輝達聘思科主管 填財務長職缺
薩爾瓦多購油支出減12.9%
越南海域撞船意外 1死7失蹤
蘋果十月中辦活動 傳推新平板
台中銀行捐圖書巡迴車鼓勵閱讀
洪仲丘案 劉延俊：願接受測謊
採訪ICAO 外交部續協調
龐巴迪深耕市場 推出新客機
立院開議 江揆王金平暫無互動
課輔委辦 高市教團質疑圖利
新店樂器公司傳火警 警消灌救
台灣大尺寸面板出貨面積成長
區間盤整 新台幣午升5.5分
對女噴精落跑 棉棒DNA揪狼
DRAM價 海力士災後飆4成
F-通訊登興櫃 大漲57%
APEC年會蕭萬長率團90人
確保實作能力 高職擬技術會考
王金平：協商無結論 但有進展
朱立倫籲立法院正常運作
前8月 尼加拉瓜出口價量均跌
漲電價共體時艱 業者無奈
高普考上榜 考生驚呼快昏倒
台法打工度假 外交部樂見其成
馬總統：台日加強核能災防合作
通膨飆 沖淡印儲銀降息預期
聯合國開議 友邦將執言
古物贗品冒真品賣 男遭騙千萬
燒炭婦脫險 虛弱難調查
陸男來台尋親人墓 警達成願望
添腳力服務 員山鄰長獲贈鐵馬
中油總座異動 工會憂寒蟬效應
時序入秋 台南冬夏候鳥交替
不滿提分手 男殺死女友後自首
高市1999 APP上線了
再傳缺工 和碩：代表訂單很多
台南汽機車相撞 女騎士不治
台股收盤跌5.56點
關中期勉新進公務員 潔身自愛
新店樂器公司火警 急撤11人
引台商投資 港無懼與滬競爭
戴防毒面具製毒 涉嫌者也怕死
台股整理 跌5點
迎黃色小鴨 高市假日免費接駁
9月台指期跌7點
港中大新法 治療輕度中風
提升空防 星國採購新飛彈系統
抽檢市面磅秤 99.5%合格
核四公投撤案 程委會暫緩列案
王金平：未接過北京關切電話
儉約 江蘇湖南台不辦中秋晚會
9月電子期跌 金融漲
投信業：歐股可望續補漲
寬鬆減銀根縮 QE退場大不易
夏普1H可能營利300億日圓
陸：牢牢掌握網路輿論話語權
江揆再進議場 能否上台視協商
節前觀望 台股跌5點
螞蟻爬內褲 有尿糖驗血糖
防無人機侵領空 日研議擊墜
租豪宅開毒趴 6嫌送辦
宜蘭廟宇慶典 神像從天而降
北市推新生兒心臟病免費篩檢
竹塹公主選拔 推廣竹市觀光
談服貿 台企籲ECFA升級
三大法人買超台股37億元
河南女子墜井15天 奇跡獲救
取材歌詞 學生動畫講離鄉背井
天兔亂中秋 19日海警機率高
中秋連假 警方國道疏導管制
忘卻寂寞 獨居老人戶外迎中秋
法務部：曾勇夫案呈報行政院
旅奧婦女會遊名勝識歐洲文化
洪仲丘案 桃園地院傳喚沈威志
是非不能沒結果 總統否認滅王
東監3女 64萬針繡清明上河圖
蕭旭岑證實將接府副秘書長
突破傳統 北市國詮釋流行樂
彰縣中秋晚會 縣府籲搭接駁車
台積電推出16奈米參考流程
中華電攜紙風車 關懷在地藝文
聶華苓獲頒中大名譽文學博士
敘利亞化攻 聯合國披露報告
滑雪旅遊人數 十年成長十倍
高考榜首 紓壓只許哭10分鐘
女攜子販毒 被抓辯吸毒為提神
傳陸客在北韓食物中毒 迫折返
邱大展眼眶紅 嘆名聲求解境
菲叛軍頑抗 三寶顏警長遭挾持
鰹魚加工商品 花蓮拚大陸市場
瞄準學生族群 遠傳攻易付卡
國巨與9大行庫簽74億聯貸
中秋避塞車 下載國道路況查詢
郭台銘：4G競標志在必得
兩風暴東西夾擊 墨西哥41死
新台幣貶3.9分
金門老樹被剃頭 民眾關切心疼
廣州女網賽 謝淑映雙打遭淘汰
凱道孝親洗腳 挑戰金氏紀錄
兄弟檔溺殺2人 一死刑一無期
第二支箭 逾千檔可平盤下券賣
台中百貨週年慶 預購首日破億
23億頭彩得主 多人集資下注
中韓自貿談判 9成商品零關稅
中秋燒烤有撇步 癌患無負擔
輕軌機廠擋路 陳菊允改善交通
北京常住人口一年增50萬
劉寶傑脊椎曾長瘤 差點癱瘓
微軟翻新Bing 換logo
專屬畫廊 助藝術新秀進市場
領頭羊不振 歐洲汽車銷售再降
宏達電蝴蝶s 單雙卡6色登陸
菲美演習將登場 與南海相望
李南陽斯國演講台科學園區經驗
擎泰擬發行1億元私募可轉債
台灣觀巴增路網 4人行1免費
王金平具狀盼高院公開抽籤分案
李沃士慰問住院病患 提前賀節
華碩新款旗艦變形手機上市
中秋獻愛 植物人獲贈奶粉
雷政富案 二審維持原判
月餅送弱勢 阿基師呼籲做善事
國巨減資新股18日交易
港失業率維持在3.3%
垃圾不落地 大學生中秋萌宣傳
摔落林道邊坡 登山客待救援
新北風箏節 黃色小鴨飛上天
廉航興起 亞洲對機師需求大增
印尼盾跌幅擴大 亞洲最慘貨幣
嘉市景點合照 可享店家優惠
王陣營具狀 捨緊急處置抗告權
宏?推新款商用電腦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
駐日美軍稱 可派魚鷹機赴釣島
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
駐義代表主持僑界國慶餐會
俄羅斯重啟北極海軍事基地
保育食蛇龜 翡翠水庫擬設專區
甜度12影展 雲林農博前哨
查斷頭女屍案 百警搜野地無獲
TED大會 翻轉強化世代交流
日申奧成功 選手村旁地產熱賣
朝野歧見 江宜樺無法上台報告
清代台灣進士 台南11人居冠
流浪狗十二夜 九把刀陶子力挺
交通號誌故障釀意外 北市調查
陸：今年外貿可望達預期目標
日圓人民幣 提升亞洲穩定性
公開抽籤 國民黨：拖延訴訟
力霸掏空案 王令麟秋節後入獄
捍衛南市國父銅像 藍營邀賞月
東京電玩展 橘子秀3款遊戲
中油總座陳綠蔚 首重執行力
資助國外貧童 全家認養23人
3D列印 大陸掀熱潮
陸：盼台盡快完成服貿審議
菲南戰事激烈 驟增至近百死
中秋烤肉衛生 防病菌拉肚子
央行阻升 新台幣收貶3.9分
傳薄案22日前後宣判
坤悅現金增資 充實營運資金
混血學生創意佳 美髮賽勇奪冠
陸：消費形勢 穩中加快
台灣能源博覽會 20日登場
廣播金鐘 央廣31項入圍贏家
在金融欠缺區設分行 擬鬆綁
中油總座 破花瓶警惕不急躁
日幣貶 來台日客略減
城市競爭力調查 竹市文教優
指導百生獲證 黃建超獲師鐸獎
花蓮外海漁船失火 5船員獲救
就學兼就業 台南雙軌職訓開訓
中油總座交接 孔祥雲心情坦然
教育局長身教 帶頭刷小便斗
不滿女友要分手 廚師失控殺人
桃院首傳沈威志 痛心洪仲丘案
綠島免稅商店 可買時尚精品
校友集資贈車 接駁聯大兩校區
民雄農工足球奪冠 譽嘉義之光
太陽能稻草人 保小米好收成
疑遭逼債 夫妻燒炭雙亡
後壁湖盜採馬糞海膽 開罰
專偷名車賤賣 中檢起訴13人
淡海輕軌機電統包 系統單一化
山豬橫行金城 勇警設陷捕獲
俠盜獵車手5 法國上市搶商機
江宜樺報告受阻 18日再協商
廈門辦兩岸文博會 金門將參展
雪板滑出人生 文彥博有冬奧夢
罵警察惡霸 女被判拘役25天
中華電創新賽 微電影獎出爐
高中乙組籃球員 詹軍躋身國手
嚴凱泰為自家LSUV站台
菲民答那峨中部 旅遊紅色警示
高雄玉荷包啤酒節 中秋登場
國民黨補抗告理由 籲勿開惡例
運動舞蹈大會 家將現農村傳說
林中森：有共識兩會即可簽協議
新北防震演習 場面逼真
華府槍擊案凶嫌曾想移居泰國
聯電獲選道瓊永續指數成分股
李宗瑞舊愛偷名牌包 判刑5月
張善政：警政雲衝智慧影像分析
金管會：同意一銀增設柬2支行
縣市自籌財源 不足支應人事費
海碩男網賽 盧彥勳黃亮祺內戰
開議日江宜樺未報告 立院空轉
癱瘓工程師勉學弟 遇逆不放棄
中大獎彩券 西班牙小鎮尋失主
海碩男網賽 楊宗樺感覺佳
呼籲團結 吳伯雄盼馬王談談
港媒：大批英國特務滲透香港
櫃買與三業者簽回台上櫃意向書
核三一級事件 台電懲處人員
颱風搗亂 金門中秋包船取消
跨越舒適圈 萬竹顓馬拉松環球
全國電獲節能企業獎
洪仲丘案 前旅長沈威志出庭
菲南警長獲釋 並勸降叛亂份子
美國商會:台灣入TPP現曙光
醫院旅館響應節能 3年1億度
假冒家長請假 男拐小女友嘿咻
推特IPO 美證交所掀爭奪戰
陸預購冷 新iPhone吃癟
偷裝GPS 前徵信業者判3月
占用民地數十年 國防部遭糾正
社子大橋18日通車 感恩辦桌
中信女子高球賽 募千萬善款
與男衣衫不整共躺 女判賠前夫
壽險業參與公建案 意願高
今彩539開獎
閣樓雜誌出版商 聲請破產保護
駐印度代表處秋祭駐印軍國殤
無滅王計畫 總統：莫須有罪名
北京支持銷毀敘利亞化武
大樂透開獎
綠要求江揆道歉 朝野協商難解
廣州女網賽雙打 詹家姊妹晉級
大馬辦食品酒店展 台團最龐大
總統：維護大是大非 不會氣餒
豐田汽車前社長 豐田英二病逝
美QE漸退場 歐洲嚴陣以待
2槍斃命 馬克華柏格惡整影帝
總統：處理司法關說 警惕民代
被批不近人情 總統喊冤
龍應台：對人下審判不容易
美消費者物價 漲幅比預期小
達能獲9.2億聯貸
歐盟促核安 與原能總署合作
國際珠寶設計賽 台學子奪亞軍
王金平案 馬致電黨內大老說明
俄核潛艦起火 15人受傷就醫
泰南橡膠農繼續封路抗爭
郭台銘：台灣應盡量開放
莫三比克爆腹瀉病情 100死
微軟庫藏股 將砸4百億美元
天字第1號千元鈔組33萬標出
155球13K 陳鴻文完投敗
羅智強請辭獲准 蕭旭岑接任
日劇半澤直樹 收視率飆升
臉書滲透率 台灣亞洲第一
林世嘉案例 馬問怎沒質疑程序
華府槍擊案 美追查行凶動機
藍委建議 馬王應見面穩定政局
墨第一大報報導盛讚台灣美食
大樂透頭獎1人獨得1.4億
林中森：服貿不影響兩岸大局
巴基斯坦總理盼與印度全面對話
今彩539 頭獎2注中獎
史瓦濟蘭國王擇18歲少女為妻
華府血案 死者多為資深員工
總統：如憲政需要 不迴避見王
前進南極 哈利先夜宿冷凍櫃
俄媒邀台官員談台觀光特色
天兔颱風緩慢移 19日海陸警
化解馬王心結 藍委促會面
范姜泰基接任國民黨文傳會主委
陳德銘：滬自貿區與台應是互動
槍擊案頻傳 美社會漸趨無感
現代薪情好 韓高材生趨之若鶩
狂漢開殺戒 華府槍擊案13死
林鴻池: 綠開廢特偵組等四條件
海軍司令部槍擊案13死 白宮降半旗哀悼
日本稱: 中方無人機侵犯領空將考慮擊落
馬約見 立委盼馬王見面談
918事變82周年 日使館籲僑民提高警惕
移民署與大陸公安同步破獲應召站 整肅良善社會風氣
新移民之子 20年後可能成縣長
台積電28奈米全球市占近8成
ICAO拒我採訪？ 外交部：有9人獲准
張家祝：10月電價一定要漲
巴西總統變卦 美今年恐無國宴
櫃買將與新北市政府舉辦 自由經濟示範區
櫃買有愛 1盒月餅2份感動
秋風起蟹腳癢 理想大地大閘蟹腴肥上桌
證交所中秋節 關懷弱勢族群
處置股票多留意 處置措施不偏頗 提醒投資人要注意
TVBS 20週年限量紀念郵冊
有愛服務「簡訊發送服務」及無礙空間「視障優先椅」
十二年國教 適性揚才列車暨高中職優質化輔助方案
基隆港配合中秋連假 旅客疏運計畫
國民黨抗告 高院不公開抽籤
中秋佳節民眾最夯的賞月地點 燈塔
航港局擬定中秋疏運計畫 提供舒適便捷之運輸服務
中秋連續假期 臺中港服務不打烊
都更家教！ 新北培訓「都更新推動師」
中國地方債務已達20兆 佔GDP的200％
綠堅持道歉 江宜樺報告有變數
秋節陸企打點官員 官媒曝行情
大埔張藥局老闆突死亡 網友震驚
華航盃創意廚藝賽 歡迎學生來挑戰!!
櫃買中心修正「對有價證券上櫃公司」及「上櫃公司重大訊息記者會」部分條文
開放所有得為融資融券之上櫃有價證券 平盤下得融(借)券賣出
主廚當家的漢來餐飲集團開辦”管理學院”
證交所提供查核案例分享 提醒投資人注意交易安全
中華電信 中秋不停話
台糖：不排除出售油品量販事業
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴西總統取消美國國是訪問
華府血案 槍手持有效通行證
華府血案 美海軍下令檢討安全
槍擊案 五角大廈檢討全球安全
巴西1家5口暴斃 疑中毒所致
多倫多台貿中心海外徵才
巴西總統取消赴美訪問
搜尋莉莉柯林斯 最易電腦中毒
資助博物館 陸資湧入好萊塢
美童匿名捐款 警臉書尋人致謝
槍擊案 白宮將檢討承包商標準
上市公司需儘速澄清媒體報導
凶嫌買槍犯案 美槍管仍難過關
永豐餘秸桿生物製漿 獲大廠單
手持裝置 半數時間用在娛樂
顧能將辦半導體趨勢論壇
房仲：奧運建設帶動房價翻漲
BC Award將首次海外展示
助弱勢 特力分享秋節溫暖
全球學術研究排名 巴西第14
海嘯5年來定期定額 9成賺
櫃買24日辦產業研討會
秋節連假前 台股恐整理
解財政危機 美財長籲國會別拖
詹凱臣：支持司法改革
長弓舞團巴黎演出 征服法觀眾
波音787-9夢幻機成功試飛
迎風面水氣多 北部降雨增
首爾女網賽 詹謹瑋無緣晉2輪
殖利率揚 陸增持美債
波音加大版夢幻機成功試飛
拚中信高球賽 爭LPGA門票
奧多比攻硬體 明年推智慧筆尺
南韓航空 易斯達延誤率最高
台股開盤下跌1.6點
草蜢突襲魔天倫 周董忘情森巴
陳劭彥新裝新影片 再登倫敦週
洛杉磯將爭辦2024年奧運
澳總理就職 新內閣女性僅1人
艾波特宣誓就任澳洲總理
何謂QE 73%美民眾分不清
韓團Bigbang將赴星演唱
台青年大使團 紐約交流
台積電獲道瓊指數半導體領導者
美副總統姪女 襲警被捕
韓中秋連續假期 旅客輸運巔峰
李嘉誠：港競爭力可能輸上海
劉志攻參加蒙特婁僑社中秋慶典
電動車電池價格 未來七年砍半
櫃買有愛 1盒月餅2份感動
對陸硬木膠合板 美徵反傾銷稅
國民黨抗告案 高院收卷
陸增持美債 保持最大債權國
中秋連假 國道凌晨暫停收費
柏老撒錢 美公司債利息省很大
韓9月上旬 逆差13億美元
王馬爭議 朱立倫：自然下見面
美資安公司 識破陸駭客組織
聯結車頭失火 駕駛驚嚇無傷
新台幣匯率盤初走升
天兔颱風緩慢 海陸警報延後
專偷飲料封膜機 2嫌落網
夏普董事會今開會討論增資
賈伯斯傳記電影 首映會邀果迷
台股觀望 平盤震盪
三星拓台市場 台中新竹店開幕
北韓新建娛樂場 外界矚目
傳宗慶后被砍 娃哈哈集團否認
江宜樺施政報告 王金平續協商
電信業攻雲端商機 為企業造雲
投信：美國庫券殖利率優於年初
中華民國農訪團首訪密西根州
對流雲移入 基隆北海岸降大雨
程豫台出席聖國名譽領事會議
經部招商 11台商投資6百億
在陸創新技術 永豐餘股價揚
GDP預測 元大寶華下週更新
成大檢測車 2小時速診水質
國民黨抗告 高院下午電腦分案
美國傳奇籃球巨星 出征吉隆坡
陸8月城市新屋價格大部分上漲
關說案 柯建銘自請國會調查
微笑單車難求 熱門站劃排隊標
李光耀90大壽 馬總統致賀
東京電玩展 微軟索尼秀新主機
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
索尼供應商大會 概念股走強
淡大贈月餅 助境外生解鄉愁
遭韓扣押陸籍郵輪返抵天津
九一八事變82周年 陸紀念
苑裡鎮發秋節禮金 人人百元
護肝友 陳肇隆改扮媒婆
波音：陸20年需7萬名飛行員
黃色小鴨防颱 視天候消氣
滬自貿區夯 概念股熱恐成泡沫
廣告錯誤引用 凱擘遭罰
陳偉殷中秋節登板 戰紅襪雪恥
天兔進逼 整體菜價未回漲
宜蘭外海地震 規模4.5
採訪ICAO 外交部努力爭取
北市美髮店火警 鄰居協助撲滅
攀登盤石山 1山友摔落山谷
萬里蟹對決 主廚使辣拚人氣
低碳城市論壇 找出適合方式
東亞運國手 舞蹈大會試身手
5招練肺 慢性肺疾好呼吸
經長：台商回台促進就業
護海洋 環資公布台9大美海岸
談合併 施崇棠：保持開放態度
民進黨27歲生日 有天團相挺
壓力型尿失禁 微創手術可治癒
連假到 中華電推路況快易通
中秋節上班 應勞工同意薪加倍
抗告案分案後 高院下午說明
微整形當道 針灸也可微針整形
陸新股上市改革 朝向註冊制
乳癌年輕化 醫籲多警覺
推廣國片 中市巡迴校園播映
微軟計畫開發更多電視節目
陸郵輪被扣 海航：韓處置不當
等待聯準會決策 亞股漲
王郁琦將赴藍常會報告兩岸事務
竹市警高層交接 許明財嘉勉
能源局擬中小型風力機示範獎勵
澄社籲立法院 處理王柯關說案
黃茂雄：人才年輕化早成趨勢
小三通船與陸抽砂船撞 無傷亡
中秋烤肉食材 菇類玉米價偏高
警局換血 李沃士盼多橫向聯繫
吳伯雄：兩岸應努力存異求同
金罵沒ㄤ 林美秀率師奶熱舞
雲林農博抽平板 Line正夯
民營電廠案遭撤銷 公平會備戰
臉書營運長 隔空激勵小綠綠
陸媒：杭州公安證實宗慶后遭砍
圓仔練習翻身 活似水上芭蕾
英人魔造囚室欲嗑童 判27年
若國會查關說案 王金平願配合
九一八 瀋陽日領館要日人注意
迎黃色小鴨 高市府密切觀風向
立法院朝野續協商閣揆報告
對惠妮休斯頓遺體不敬 警挨告
越擬建海島主權歷史博物館
馬偕醫療團拜會斐濟總統
僑委會副委員長 陳玉梅接任
泰加強性教育 控制少女懷孕
昆凌逛週年慶 順道買禮送周媽
社子大橋通車 車流狀況良好
旅館公會：擴大觀光 提升利潤
選購月餅 少包裝避免塑膠危害
黃茂雄：政治紛擾終可解決
華府槍手幻聽 警方上月即示警
IMF與尼加拉瓜協商經援計畫
北醫大地震演練 外籍生初體驗
中美洲觀光收益持續成長
高院15時30分說明分案結果
大埔拆遷戶疑失蹤 警協尋
量縮盤整 新台幣午升9.7分
中秋假期 竹縣警加強取締酒駕
麻州機場燃油幫浦火災 誤航班
經長：服貿未過恐影響貨貿談判
陳妍希瘦身有成 網友仍毒舌
公有雲到私有雲 鴻海積極布局
宗慶后白手起家 打造飲料王國
九一八事變 港人要求日本道歉
斯洛伐克台灣電影節揭幕
量販推中秋烤肉食材特價
妝水水過中秋 重陽義剪義燙
審計長同意權案 27日投票
台股收盤跌40.6點
印度巴士輪暴辯護律師恐吊照
台股整理 跌40點
廣告遭罰 凱擘：尊重公平會
北一女中對談 臉書營運長妙答
9月台指期跌2點
權值股殺尾盤 台股壓低過中秋
敘利亞戰火藥廠閉 病患苦無藥
高市標售地 鳳山區鳳青段價揚
智慧手機上網多 遠超過打電話
房貸減 聯準會料不減購房貸債
包裝紙盒 創作人生諮商室
9月電子期跌 金融漲
海英俊：大陸製造業景氣已好轉
越界捕魚 漁業署：護漁不護短
萬秀豬王性暗示 遭罰60萬元
38家同地址 監委揪鑑價弊端
陸郵輪遭扣 海航抵制濟州旅遊
育駿前董座蕭伊婷復出
燈塔開放賞月 美不勝收
華碩感動99短片徵選起跑
圓仔演功夫熊貓 半夜踢腿搞笑
海英俊：被動元件提前開跑
紀律委員會 可能成員下週出爐
中秋連假 蔬菜復耕量足價穩
監委盯賽鴿逃稅 追回2.2億
大埔張藥房老闆 遺體尋獲
防美窺探 巴西從網路下手
兩指肌腱傷 宗慶后：不嚴重
3D列印網搜 查詢結果摸得到
中秋送禮 竹市籲避過度包裝
三大法人買超台股34億元
引導壽險資金入公建 3好處
馬王會 郝龍斌：樂觀其成
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轟敘利亞直升機 土：誰敢來犯
暢遊高雄 抽黃金鑽石小鴨
秋節勞軍 馬總統肯定國軍貢獻
山友墜研海林道 幸運輕傷獲救
警職異動 投縣首見2女分局長
上市公司現增募資超越去年
傳敘利亞政府交出抗軍化武資料
上海自貿區 俞正聲：未知成果
天兔逼近 台東海上交通停駛
特偵組招牌 險遭拆除
腎算師試算表 快速了解腎功能
兩韓協議重啟開城 潘基文歡迎
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抗告案 高院合議庭出爐
南警破詐騙集團 夫妻情侶在列
拔一條河待用票 民眾感動力挺
搭維也納火車接吻 將罰2千元
中秋連假 太平山實施總量管制
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霍金教授：有條件贊成安樂死
長頸鹿姐妹花亮相 嚐素食月餅
迎中秋 福德環保園區滑草趣
廣州女網賽 謝淑薇單打落敗
一日遊學 維多利亞伴認養童
王菲微博 駁斥小三出家傳聞
提琴故鄉辦展 奇美名琴將返鄉
西濱大貨車撞汽車 4人送醫
新台幣收升0.8分
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黃茂雄：增外籍董事提升國際化
中秋節烤肉 燒烤店生意夯
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中秋烤肉木炭 嘉縣貼警語
經部招商 11台商簽LOI
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毛治國：保存檔案為發展留紀錄
媒體又錯了 李肇星澄清傻帽說
夏普現增 擬籌1664億日圓
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新壽4.1億標下承德路地上權
國民黨再遞狀 舉郝柏村為例
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
集集老照片展 回味老祖宗生活
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
0中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
陸房價續發燒 北上廣漲不停
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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特教師葉世原 視智障生如己出
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瀋陽小型飛機墜毀 1死1失蹤
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私校退場機制 江揆促月內提出
颱風氣流影響 中南部空品不良
北韓：盼無條件重啟六方會談
復甦緩 工具機出口減近2成
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天兔恐過台東 農作物防風雨
大埔張森文過世 農團：哀痛
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陸：旅行社強迫購物嚴懲不貸
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本周上市指數漲0.82%
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法務部：陳守煌案送交檢評會
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郭正亮：朝野協商須限制權限
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撲殺威廉王子守衛犬 當局反駁
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柯建銘自請調查 要求馬江黃比照
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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敘利亞飛行員 墜機後傳遭斬首
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Fed：QE規模不變
美QE未縮 保持850億美元
Fed調降今明年經濟成長預測
傳黑莓公司可能裁40%職缺
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柏南奇：QE規模可能今年縮小
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美媒：葉連接聯準會主席呼聲高
2013倫敦設計節台北館開幕
中秋節戰紅襪 陳偉殷首局挨轟
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劉德立拜會巴拉圭新任緝毒部長
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日本：2陸海警船靠近釣魚台
颱風環流影響 北部降雨增加
中美洲議會頒贈侯平福獎章
烤肉用鋁箔紙 肉熟再塗醬
郊外烤肉防蜂螫 食材衛生防病
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東石碼頭夕照 令人留連忘返
美預算惡鬥轉激 財政危機擴大
中國享首發 蘋果示好大陸果迷
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李新穎演說介紹台灣文化
活著就是希望 張守德永不放棄
聽水故事特展 中秋最後檔期
日月潭過中秋 豐年祭烤大豬
24日院會 王金平：努力協商
LED廠 Q4淡季可望有撐
甲骨文估Q2獲利落後市場預期
北宜高南港及國道新竹路段擁塞
政策見效 日8月出口創3年高
雙子星議約 帶動西門商辦熱
補助教學班太大 教師難兼顧
烤肉健康妙招 低脂生鮮多蔬果
寶寶命名彌賽亞 美法官OK
北市蔬菜到貨穩 烤肉蔬菜仍少
台影片牽線 西班牙生來台求學
天兔腳步慢 中秋賞月機率增
媽祖契子女 中秋大團圓
黃色小鴨桃接棒 將展陂塘美景
中原大學天文台 晚間開放賞月
房仲：今年法拍量估創新低
宗教產業中秋 詔安客迎暗景
小鴨防颱補強工程 彩排誤點
INFINITE10月抵台
中颱天兔增強 不排除變強颱
勞退自選平台雛形 呼之欲出
iOS 7大變身 正式版嘗鮮
穆斯林小姐選拔 包緊緊選美德
動力火車離家45天 頒禁女令
儲存退休金 宜著眼長期投資
餐飲店暗夜竄火 5人受傷
美未減刺激 泰銖勁升1.8%
谷歌成立新公司 專攻老化疾病
華北地下水短缺 影響糧食生產
開放資料 10月辦圓桌交流會
海碩盃網賽 盧彥勳交鋒王宇佐
薄熙來被判刑前 傳寫信道心聲
台茂中秋戶外烤肉 活動取消
植牙疏失 牙醫師判賠
國道南下堵 時速40公里以下
颱風攪局 阿里山退房率高
私校轉型 部分土地需回饋政府
押注新興市場 避險基金有的等
安倍將訪福島核電廠3小時
校外教學變化多 養蚵爬樹都有
小型化一體成型電感 兵家必爭
潘世偉：談服貿不該感情用事
中秋連假首日 台鐵疏運70萬
全台紫外線過量 中南部臭氧高
賞月 月世界地景公園有亮點
中秋烤肉用蔬菜 多比去年貴
中秋推米食 賴清德盼有米月餅
泰國同志婚姻法案 國會將審查
國1化學槽車翻車 造成大塞車
跨區移民湧入 台中房市看俏
中央氣象局氣象報告
竹市道路號誌隱蔽 議員盼改善
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
台商死亡案 駐越處促公平處理
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
運動產業博覽會 21日登場
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
秋節連假 新北景點將交通疏導
秋節連假登場 警籲勿酒駕
新北百貨週年慶 奇招搶商機
中秋戰紅襪 陳偉殷第8勝落空
天兔颱風逼近 大陸也警戒
關說案後 馬王927首度碰面
量販中秋特價 午後將現買潮
抓女兒倒掛洩憤 失控父親送辦
東京電玩展 智樂堂秀2款遊戲
美聯準會未縮減刺激 亞股勁揚
陸風景區逃票新招：鑽人孔蓋
中秋商機 電信業國際電話優惠
星國增海水淡化量 盼自給自足
李振昌陳偉殷 中秋節同日登板
防災 李鴻源：公共建設將投保
探訪弱勢 病友為江揆加油打氣
山西大同負債 擬託管雲岡石窟
桃源創作獎巡迴展 桃機注活力
中共黨報：陸人在港成代罪羔羊
滿月圓遊客中心修繕 停餐半月
公共建設投保 日韓早開始
高鐵新竹站湧人潮 送餅賀中秋
小鴨游基隆 8公尺耶誕樹相襯
義(聯)2百億再砸觀光 高市准了
陸45縣違規撥付社會撫養費
軍冤申訴收64案 8案符標準
中秋節烤肉 多吃蔬果更健康
找氣喘誘發因子 才能對症下藥
兩岸服貿 交流共創世界品牌
出遊塞車 糖尿病患小心低血糖
剝柚子擠檸檬 不洗手會留斑
自承丟鞋K劉 陳為廷：太憤怒
浩子送單曲 洪姊：心酸又溫暖
憑證金鑰問題 內政部：已解決
拍手有反應 圓仔聽到了
購車糾紛車行被砸 一嫌送辦
農陣籲法醫釐清張森文死因
國道部分塞 台中彰化下午車多
時代考驗 國民黨青年團信心足
搶身障彩券 男變裝躲警仍落網
QE未退場 銀樓飾金買氣增強
愛無國界 元智志工從柬出發
QE未減碼 非美貨幣強彈
索尼估本年度賣5百萬台PS4
宜蘭寵物會 免費供狂犬病疫苗
海基會：見俞正聲不曾談關說案
聯準會未減購債 印尼盾強彈
中秋團圓 警助無名屍落葉歸根
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陸官媒對比 大長今勝過甄嬛傳
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聯大召開 美議員挺台灣加入
拒劉政鴻 張元豪：還父命來
李鴻源要打造亞洲最大災防中心
浩翔想上新聞台 搞十點不像樣
總統：兵制雖變 訓練強度不變
北京直銷商抵基 原民舞迎商機
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長榮凱蒂貓機抵洛城 董座機長
港成葡萄酒重要市場 撤稅成果
攀登盤石山 女山友墜谷喪命
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前進印尼 鴻海團隊準備就位
埃及地鐵未爆彈 數線停駛
牽制大陸 日首召海洋國家會議
布局印尼 鴻海放眼提升連結性
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首爾女網賽雙打 詹謹瑋晉4強
長榮美國線熱賣 3航點將增班
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新會期 藍力推服貿綠不看好
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元智傳愛柬埔寨 助衛教提升
不畏天兔 黃色小鴨見客
東京電玩展 次世代主機受矚目
李淳：內部缺共識 服貿延宕
揮杖打傷人 視障者遭判罰金
返鄉過中秋 王金平探視胞兄
北市道路維護 中秋佳節不打烊
中秋登高賞月 北市好去處多
薄案將判 港媒：翻供無損證據
北市圖書館 女性借閱超過男性
中秋節 團團抱妻女抱枕解相思
中秋享美食 別忘多動多蔬果
爭取彰縣長提名 綠分組先民調
疑似投資慘賠 女中秋前燒炭亡
洛杉磯機場航廈更新 完工啟用
鄧樸方連任大陸殘聯名譽主席
非蘋喊衝 索尼Z1登台首購
金門六桂宗親會祭祖 慎終追遠
落雷影響 貓空纜車停駛
抗烤肉致癌物 多攝取維他命C
千人護茄苳 契子女團圓
中秋連假 圓明園特展走萬花陣
殷乃平：聯準會QE退場難
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台南中秋搏餅 體驗明鄭思鄉情
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家族烤肉天倫夢碎 男溺斃
蔡健雅過中秋 吃出月餅病
地科奧林匹亞賽 台灣3金1銀
中秋烤肉夯 北市肉品稽查合格
中秋台南遊潟湖 烤蚵人氣佳
網路轉載五百首例 初中生被捕
老翁性侵鄰女 拿躺椅守少女家
韓國會提議 日水產品全面禁入
北京掃街新標準 痰跡有上限
雲林辦萬人烤肉 義賣桶仔雞
中秋連假 線上遊戲陪玩家過節
陸派海警船赴釣島 對日船執法
天兔之後熱低壓形成 恐成雙颱
地科奧賽 台3金1銀 7連霸
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
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接掌聯準會 參院A咖力挺葉連
總統官邸前推擠 學生訊後飭回
布萊爾女兒倫敦市街遇搶匪打劫
朱立倫揮棒強勁 林子崴嚇一跳
護照遺失速報案 防不法侵害
地科奧賽成績斐然 馬總統電賀
大雨特報 北北基宜花注意
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拼聯準會主席 葉連較具自主性
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日本羽賽女單 戴資穎晉級8強
美暫緩退市 港：不能鬆懈戒備
加強語言能力 不如先練節奏感
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二代健保 立院預算中心提警訊
土地公中秋得道 神格低地位高
世青戰友虧陳子豪 穿黃衫變帥
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海碩男網賽 王介甫雙打晉4強
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中秋烤肉衝突 男子被砍枉死
氣囊瑕疵 本田召修2車款
過度獵捕鯊魚 恐危害珊瑚礁
雲南省委書記 在桃園享長街宴
馬利新總統就職 典禮冠蓋雲集
張藥房老闆身亡 蔡英文致哀
德文學評論家瑞赫-拉尼奇辭世
智慧手機相機超強 佳能冒冷汗
擅改棒球設計 日職棒會長辭職
黃色小鴨防颱 20日中午洩氣
疑獨自野溪戲水 女童溺水命危
查選舉舞弊 大馬開庭審理
敘利亞危機 前防長痛批歐巴馬
女藝術家邀網民靜坐 悼張森文
福島第一核廠 安倍要求廢兩爐
魔獸林書豪組合 歐拉朱萬讚賞
把球當月餅打 鄧志偉獲MVP
任天堂前社長逝世 享壽85歲
天兔轉強颱 20日起影響加劇
張森文遺體複驗 解剖再議
報告：中俄能源貿易 料增4倍
重視地科教育 加強關懷環境
德台灣協會邀蘇正平研討會主講
美初申失業救濟 增幅少於預期
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中秋晚會 謝金燕嗨翻竹縣
廣州網賽 詹家姊妹雙打晉4強
WTO預測 下修今年貿易成長
打響任天堂 前社長山內溥病逝
奈國政府軍擊斃150名叛軍
美成屋銷售 意外升抵6年新高
中俄北韓事務代表 談六方會談
打造電玩帝國 山內溥肺炎病逝
張森文身亡 劉政鴻：深刻遺憾
抗進口貨 陸乳業合推本土奶粉
威力球4億頭彩開出 獎落南卡
基層關切 江揆盼政治紛擾結束
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景氣拉抬 美領先經濟指標升
自然人憑證恐破解 內政部更換
陸學者：薄熙來可能被判20年
黃色小鴨進港 20萬人爭睹
不滿大埔 民眾赴國民黨部抗議
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太極門樹林道館18歲生日PARTY溫馨閉幕
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葛樹人發起 凱道929怒吼
super鮮師找到明師 從心出發人生逆轉勝
含屁樓高掛 涵碧樓決追究
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
貝桑松青年指揮賽 吳曜宇爭冠
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心懷第四任 蒲亭可能再參選
地震襲福島 離核電廠50公里
風暴重創墨西哥 增至97死
西機場行李輸送帶 意外奪娃命
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強勢大漲後 世界油價拉回
與陸投資協定 歐議會要求透明
美預算爭議 拉加德籲速解決
2012巴西37萬人吸食快克
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颱風接近 降雨愈晚愈明顯
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營收增加 紐時5年首度派息
強颱天兔來襲 海陸警報發布
天兔逼近 公路單位繃緊神經
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天兔襲逢大潮 慎防海水倒灌
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結核患藥無假 關懷員送到宅
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台東縣一級開設 蘭嶼14級風
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樂齡大學 今年度達百所
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承認違規 小摩付9億美元罰金
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黃色小鴨魅力不減 賞鴨客仍多
王菲李亞鵬 攜女共度中秋
張森文遺體三總複驗 解剖再議
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自由化不進則退 與韓競爭拉大
天兔來襲 北市災變三級開設
天兔來襲 阿里山遊樂區休園
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王毅訪美 聚焦敘利亞北韓議題
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強颱天兔來襲 台電戒備
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天兔來襲 嘉縣開設應變中心
百香美人腿 南投農產台北展姿
男子捷運落軌 送醫搶救
多倫多台灣同鄉會慶50生日
新機太貴 庫克：蘋果不做垃圾
颱風天兔 強度排不上前10名
金溥聰謝美挺台參與ICAO
氣候變化易感冒 鼻過敏增2成
防玉兔 北市備逾萬沙包因應
男掉落北捷軌道 遭輾送醫
東華實驗室冒火 疑化學品釀禍
教宗方濟各：寬容同性戀與墮胎
因應天兔 國軍待命防救災
半導體B/B值 跌破1大關
吃苦當吃補 高職女刷出一片天
國道上午通暢 下午估湧車潮
周永康查不查 各界看法大不同
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
天兔來襲 嘉市災變二級開設
中央氣象局 明天白天天氣預報
新憤怒鳥遊戲 登下載排行冠軍
年終慰問金 政院訂辦法制度化
智原4G基地台出貨可望逐季揚
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
颱風停班未出勤 不得視為曠工
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
越國家主席訪丹麥 提升關係
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
石油幫出身 周永康官僚入政壇
強颱天兔來襲 李鴻源籲勿輕忽
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
民航局：中華台北參與ICAO
調查步步進逼 周永康似成箭靶
澳葡萄酒獲青睞 外銷觀光賣點
農友耕作失聯 救難人員搜救
大師新舊鉅作 金馬一次飽覽
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萬和宮信眾 子女獎學金申請
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復耕葉菜收成 北市供貨暫無虞
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警喬裝送禮 中秋夜破毒窟
德在野領袖 力拚選民支持
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颱風來襲 4遊樂區休園
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楊潔篪訪印尼 深化經貿合作
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男走失 竹縣搜救隊持續搜救
強颱天兔近 嚴防超大豪雨
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中秋連假 帶長者走出戶外
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8月外銷接單 可望續成長
聯準會主席 股神盼柏南奇留任
財產申報不實 別拿配偶當藉口
周麟接見中巴華裔協會會長
天兔來襲 彰縣加強防汛
iPhone 5s辨指紋 貓掌也可
中秋連假效應 短天期旅遊超旺
立院評組改 文官擴編黑官漂白
再扮經貿前鋒 蕭萬長率團訪歐
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芝加哥槍響 3歲幼童命危
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天兔逼近 嘉明湖步道封閉
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車輛爆胎 疑追撞造成翻車事故
天兔暴風圈 夜間碰觸陸地
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天兔逼近 陳菊籲嚴陣以待
劉德立夫婦歡宴巴國外長伉儷
新竹忠信學校 禮樂祭孔子
張藥房解剖 結果1個月知曉
媽祖會北港 副總統祈願少天災
躲天兔 黃色小鴨上岸消氣
黑幫追殺令 勞勃狄尼洛操舊業
男子疑酒駕撞2童 1死1傷
天兔襲台 新北眷村晚會延期
大尺寸電視面板 報價跌勢擴大
天兔來勢洶 台南新化民眾搶沙包
國銀布局東南亞 進入黃金期
即時相片比對 員警辦案利器
防落軌 北捷將全面增設月台門
創意台中 百隻台灣鴨Bㄚ亮相
創紀錄 兩千陸民同時摸八圈
都更議題 立院預算中心提建言
天兔襲台 新北間歇雨傾盆滂沱
張森文解剖 兒：愧對爸爸
因應颱風雨 曾文水庫調節放水
快速路跳車追打 父子雙遭撞斃
寺廟住一晚 最快年底前推出
北一女儀隊50年 召集秀槍法
嚴防天兔 南部3水庫調節放水
防強颱 國軍進駐屏東沿海
天兔來襲 總統視察災變中心
天兔來襲 國內部分航班影響
天兔影響 南迴線深夜起停駛
關懷街友 台中市府號召遊行
國道車流湧現 部分路段車多
彭啟明：天兔強 高屏防風暴潮
德國選舉 法國人盼梅克爾連任
歐星自貿協定 歐盟瞄準東協
市場轉向 微軟仍力保PC地位
台東縣21日停止上班上課
傳谷歌充滿愛恨嗔癡 不輸小說
聽損兒年增4百 1成無篩檢
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
天兔逼近 南投應變中心開設
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
夏目漱石明星臉 獲選獎金2萬
張家遭檢舉佔馬路 警開勸導單
配合北市無車日 公車動線調整
日本隊11月來台 棒協樂觀
新iPhone日開賣 專家反應冷淡
伊斯蘭運動會服裝 比基尼惹議
藍提國會改革 綠聚焦憲政危機
天兔暴風圈接近 全台警戒
台學者德國介紹故宮博物院館藏
花蓮縣21日停止上班上課
長照產業 壽險業積極投入
天兔攪局 台南古厝音樂會延期
不畏天兔 30佳偶熱吻92秒
客家熱血志工 楊國鑫出新作
天兔來襲 高市撤山區68人
房仲：捷運新線平價宅有潛力
巴菲特：Fed是最強避險基金
天兔逼近 花蓮漁船返港避風
投捕老戰友 曾智偵讚草總領導
港媒：陸審8大案彰顯法治決心
馬雲：未來主流匯聚消費者需求
經濟自由 台灣貨幣健全衝高分
砍好友縱火機車 警逮捕2嫌
天兔攪局 中職兩場比賽延期
天兔來襲 陸戰隊待命救災
地球宜居時間剩17.5億年
馬商業犯罪猖狂 8個月失百億
林口長庚推封信子 守護隱私
防天兔豪雨 石門水庫排洪
防天兔大雨 五甲教養院先撤離
陸自由派學者張顯揚病逝
海碩盃網賽 王宇佐腰傷退賽
藍全代會 南部黨員發動挺馬
五月天入陣曲 MV尾獻張森文
基隆城隍日巡祈福 爭索鹹光餅
錢塘大潮 農曆8月18日澎湃
出口5.5% 經部：有挑戰性
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疑炊事不慎氣爆 老夫婦受傷
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近8成歐洲人 願多花錢吃有機
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女嬰遭遺棄 警方追父母身分
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英計畫實施監獄禁菸
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苗栗縣21日正常上班上課
防颱 水利署預布7百台抽水機
雲南書記訪嘉 黃敏惠設宴款待
天兔逼近 逾千戶待復電
世界運動舞蹈大會 中華奪1銅
菲南動亂恐擴散 巴士爆炸2死
中秋連假遇颱風 不能補休
杜絕雇用童工 緬甸將簽署協定
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天兔來襲 國軍逾2萬兵力待命
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馮紹峰演處男 凶狠對Baby
謁祖 連戰：身在寶島引領北望
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天兔來襲 新北提前設防災中心
立榮班機空調故障 折返換機飛
民進黨慶活動 黨內傳不同聲音
宜蘭縣21日正常上班上課
雲端時代 IBM難再創巔峰
嘉義縣21日停班停課
彰化縣21日停班停課
西班牙通勤列車追撞 22輕傷
疑病厭世 男子上吊身亡
天兔來勢洶洶 鐵公路受影響
德政黨盼激勵德東選民踴躍投票
QE緩退 官員透露表決驚險
台7線部分路段預警封閉
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台東風雨強 蘭嶼之星斷纜外漂
日防相：集體自衛權範圍有限
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安倍要求企業調薪 擬減公司稅
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疑入學不適應 少年墜樓身亡
天兔逼近 花縣執行預警撤離
天兔逼近 南迴部分路段封閉
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全球暖化稍緩 專家：不會持久
張藥房老闆命案 20日解剖查真相
外配480,048人生活需求 調查全面展開
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天兔強襲 中南部入暴風圈
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巴西8月增逾12萬工作機會
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土石流黃色警戒388條
天兔壓境 中午最接近台灣
排隊買iPhone 出動數十名街友
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天兔強壓 蘭嶼風速計破表
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天兔挾風雨 花蓮中南區雨量大
利空夾擊 美股道指重挫逾百點
台7線部分路段 解除封閉
周麟餞宴友邦大使
歐股高點回跌 美寬鬆減碼疑慮
天兔挾強風 總統籲民眾勿輕忽
總統：3月內完成治水成效評估
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天兔來襲 影響高市對外交通
藍：綠類比水門案 影響台名聲
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美寬鬆減碼疑慮 金銀銅齊跌
服貿未過挫競爭 可先調和法規
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未達標準 南投下午維持上班課
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政府補助保費 預算中心促檢討
英議員罵人蕩婦 遭撤黨鞭職務
因應天兔 雲林山區待命預撤
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黑莓斷腕裁員 專家：為時已晚
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天兔攪局 中職兩比賽順延
未指關說為水門 華郵記者澄清
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筆電代工廠 9月營運持續向上
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談釣島 王毅：中護主權決心堅
李鴻源：地方開應變中心進步
不受天兔影響 高鐵全天通車
小鴨躲天兔 挫黃色商機
歐巴馬電貝納 不協商舉債上限
敘利亞交化武清單 呼籲停火
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角頭遭槍殺案 一男子投案
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無風雨停班課 胡志強：依規定
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男子酒店消費 賴帳送法辦
天兔襲 屏東九棚海水倒灌撤村
天兔來襲 阿里山預撤逾兩百人
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天兔土石流 李鴻源促預防撤離
阿酋航瞄準台灣 搶赴歐中轉客
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新北防颱整備 嚴防午後風雨
韓媒：大陸重新定位蔣介石
王毅：台灣問題應成中美正資產
創櫃板 創業者應確立營運模式
看好新北商機 影城搶進新板
習仲勛故事 隻字未提習近平
地方特考 報名截止倒數3天
立院服貿公聽會 邀64產業
核四公投案 林鴻池：不急處理
強颱天兔 香港警戒
澳航2班機飛得太近 險些釀災
天兔壓境 國軍人車待命
天兔掃恆春 中南部嚴防強風雨
天兔襲台 邱鏡淳視察竹林大橋
新iPhone上市 全球搶購
選情五五波 梅克爾急寫信拜票
因應天兔 嘉縣預撤247人
宜花東屏須防強降雨淹水
亞洲盃錦鯉賽 668尾爭艷
青年社區參與 二手雨傘玩創意
天兔進逼 金門對外交通受影響
天兔壓境 2.4萬國軍待命
沒錢 義將關駐新澤西州領事館
天兔海水倒灌 村民以為是海嘯
藍可兒洛城離奇死 父母告飯店
北韓突喊卡 離散家屬團聚落空
北一女儀隊半百 祖母綠秀槍法
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天兔亂舞 北市零星路樹傾倒
吳德榮：天兔未近陸地 減傷害
國道湧車潮 部分路段開放路肩
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共同社：東京期待甘迺迪女使日
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颱風影響 海碩盃網賽全停
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追思國寶張鴻明 頒總統褒揚令
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王毅籲亞太成中美關係試驗田
郭泓志返台近了 中職下季亮點
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4萬餘戶停電 半數已復電
強颱天兔西移 南部風雨增強
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印尼貿長請辭 準備明年選總統
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金門風大樹倒 壓3機車傷5人
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天兔發威 國軍規劃百處收容所
北迴區間車正常發車 乘客搶搭
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日羽公開賽 戴資穎4強止步
中共清黨 清退浙擺攤算命黨員
金門21日晚間停班課
風浪變大 金門海上平台擱淺
委國總統馬杜洛抵陸 微博告知
為賺人民幣 倫敦商家說中文
李鴻源：規劃北返替代方案
台中無風雨 百貨飯店人潮多
土石流紅色警戒18條
天兔灌水 全台7萬戶停電
俄媒：俄漁船遭北韓開火搜查
田協力爭 台灣承辦亞青田徑賽
風吹大樹連根拔 老婦腿壓斷
天兔減弱中颱 朝西前進
男子開車滑入溪溝 消防局搶救
寵物犬遭棄墓園 已認養一空
雲林農民 搶收蔬菜楊桃
福島汙水外洩 恐因螺栓鬆動
陸石油對外依存度 預計60%
莫言：台灣亂只亂在小的圈子
蘭嶼風力破表 撼不動地下屋
處理旅客糾紛 普吉設觀光法庭
德國會可望出現首位非裔議員
立榮航班 22日正常起降
南迴暫開放 晚間10時再封閉
中信高球賽 韓國金度延奪冠
台東4鄉鎮 22日停班停課
天兔發威 屏東近6萬戶停電
天兔遠颺 陳菊仍籲警戒
華航22日下午4時後取消飛港
守護南市國父銅像 颱風後再戰
大陸慈善捐贈 連續第二年下滑
樂譜密碼 納粹藏金尋寶熱
為愛私奔 印度男砍頭女處死
新竹縣市22日上班課
台南風雨不大 民眾鬆口氣
嘉縣停班停課 幸無狂風暴雨
首架P-3C反潛機 近日抵台
蘋果指紋辨識 遭疑存隱私問題
屏東縣22日正常上班上課
山區雨勢大 南投無重災
高雄市22日正常上班上課
圍棋手聶衛平放話單挑象棋國手
連假北返潮 長途走國3避壅塞
天兔遠離 台東無重大災情
嘉義縣22日上班上課
滇省書記：雲南適合台前進南亞
台中市22日正常上班上課
嘉義市22日上班上課
雲林縣22日上班上課
廣州網賽 謝淑薇女雙封后
南投縣22日上班上課
敘利亞交出完整化武清單
天兔來襲 陸發颱風紅色預警
天兔西移 22日上午解除陸警
今彩539開獎
屏東滿州鄉 22日停班停課
花蓮22日上班上課
敘化武全披露 聯國決議商定中
紐時：陸駭客竊美無人機資訊
雲林災害應變改二級
高雄黃色小鴨 22日重新見客
台南市22日上班上課
遭指立院亂 前閣員立委盼改善
蔡小虎首攻蛋 十公斤戰袍上身
3盤激戰 謝淑薇廣州網賽奪后
監院查軍購 軍方：符作戰效能
天兔亂交通 陸續恢復正常
赴ICAO 代表團22日啟程
奈洛比大商場槍擊 至少15死
馬民調回升 學者：綠杯葛影響
今彩539 頭獎1注中獎
國軍協助千人撤離
天兔遠颺 水灌屏花東
金門22日停班停課
陸女賣身 台裔記者潛妓院揭密
知本溪北岸潰堤 警消救援
陸商賣不完月餅 低價銷農村
吃完喜酒才撤村 國軍耐心等
23日起開放平盤下得融券賣出
浙江1共產黨員 算命為業被開除
超強颱風天兔直襲 港、粵發陸警
台聯: 半月才函送林世嘉、與火速函送王金平不同
天兔掃台 9傷
刑男大律師：從洪仲丘之死談軍中制度的改革
肯亞購物中心遇襲 39死150傷
購物中心遇襲 肯亞總統失親人
台北喜來登10/07起推出【盛秋美蟹】
中國鞍山鋼鐵總經理張曉剛 當選ISO主席
肯亞購物中心槍擊案 至少39死
韓式料理達人 朴信泳新北市開店
統計：至少2萬非洲人在廣州居住 數百人娶中國妻
薄妻受贈法別墅 一審：續追繳
年節過後 陸網上回收禮品不如去年
肯亞攻擊案59死 戰鬥持續
花蓮富里鄉22日停班停課
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴格達連環爆 56死128傷
奈洛比遇襲 索青年黨宣稱犯案
奈洛比遇襲案 被捕槍手身亡
奈洛比商場遇襲 法總統譴責
法西法國友人賀中秋
肯亞購物中心遇襲 美強烈譴責
貝桑松指揮大賽 吳曜宇獲首獎
肯亞購物中心 加國外交人員亡
歐巴馬：共和黨想讓美重陷衰退
天兔遠離 陸上颱風警報解除
水位退鐵路通 花東線復駛
台東增3鄉鎮停止上班上課
天兔發威 打亂高市對外交通
南迴鐵路土石崩 已清理完
風浪大 金廈小三通客輪停航
山區強風影響 貓纜暫停營運
蒼鷺現蹤 黑面琵鷺快來了
貝桑松指揮大賽 吳曜宇獲首獎
恆春風雨變小 交通恢復
台東鹿野鄉10時停班課
睽違2年 柏林愛樂11月來台
柏林愛樂開幕夜 演出極致符號
春之祭首演百年 柏林愛樂再現
柏林愛樂木管五重奏9月打先鋒
市場臻健全 權證交投趨活絡
肯亞遇襲 少年假死逃一劫
商機大 銀行搶進第三方支付
土石埋軌 打亂南迴列車交通
薄熙來案10時宣判
郝：樂見優秀人才選台北市長
廣州奪冠 謝淑薇再拚東京
知本洪水淹民宅 土石流闖飯店
服貿延宕 恐喪失先機
中秋連假最後一天 北上返車潮
央行可能9度維持利率不變
天兔挾大雨 中橫白沙橋段坍方
推三峽文化 大學生製在地報刊
改編米其林名廚故事製作費破億
小鴨回來了 鴨迷卡位爭睹
史上最大 哈佛擬募65億美元
金鶯告急 陳偉殷銜命滅光芒
討債 男毆逼欠債男胞兄判刑
連假收假 台鐵全線恢復正常
仁愛山區雨緩 道路加緊搶通
天兔挾大雨 道路溪流受影響
服貿協議關係兩岸後續談判
連假收假 台鐵增開東部班次
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
天兔遠颺 逾2萬戶仍停電
台鐵全線恢復正常 高鐵加班車
薄案宣判 受賄貪污濫權皆成立
元智迎新生 社團博覽會吸睛
薄熙來被判無期徒刑
新電價公式 擬明年十月起實施
水庫豐盈 嘉南稻作灌溉無虞
薄熙來被判無期徒刑
撿到卡 赴酒店摩鐵盜刷被訴
天兔颱風封路 公路搶修開放
高雄展覽館落成 年產值46億
首位中國人當選ISO主席
陸社會慈善捐助連2年下滑
國際無車日 健走騎車消耗熱量
天兔挾豪雨 花東降最多
肯亞攻擊案 警用購物車運傷者
湯米李瓊斯演麥帥 霸氣似本尊
教部留優秀人才 近百學者彈薪
台糖多角化經營 搶觀光財
高鐵彰化站工程徵才 薪3萬起
8月失業率 恐續升
薄熙來被戴上手銬帶出法庭
薄熙來辯解 法院大多不採納
土石流紅色警戒 屏東台東多
都更條例恐失效 內政部拚修法
黃金週線收紅 操作保守為宜
外交禮尚往來 元首贈禮學問大
五股男子溺斃 岸上留強力膠
台灣房屋設研究處 擴海外營運
天兔離 嘉義應變復平常
天兔離 雲林災害應變改三級
台電2百人 搶修恆春半島電力
台灣大道路跑 23日受理報名
天兔挾豪雨 水庫調節
分析：中共反腐需打真正大老虎
民進黨黨慶移師中台灣
天兔降雨不斷 花蓮出現災情
罕病不落跑老爸 紀錄片上映
友邦愛3C 外交贈禮與時俱進
集邦：DRAM現貨可漲至月底
颱風天 可愛圓仔超級療癒
排王 府改邀林鴻池開黨政會報
指使友人刺仇人致死 越勞判刑
參選黨主席 蔡辦：目前沒打算
天兔挾豪雨 2.5萬國軍待命
蔬菜供貨正常 應節菜種價揚
中彰投百里侯 民進黨競爭激烈
立院改選召委 民進黨坐6望8
華州監獄 提供高薪工作職訓
天兔登陸 廣深停課停班
油價跌 汽油3角 柴油4角
李大同：薄判無期是懲罰性判決
曾智偵上任後 犀牛4連敗
新莊女子墜樓 左大腿骨折
電媒林口搶地 打造明清古城
一顆藥改變生命 血癌變慢性病
陸媒：中國弱點多綜合實力打折
騙大量純水機回國 伊朗男遭訴
天兔颺 竹科水電供應正常
薄案重判 評論：封殺翻生機會
薄判刑 學者：習改革路線將起
濁水溪暴漲 台16線一度淹水
紀委會將組成 首要面對柯案
離散73年 3姊妹紐約州團圓
躲強風 黃色小鴨復出作業延誤
薄熙來一審被判無期徒刑
薄案一審宣判 陸網民叫好
基金會助清寒學生 使安心求學
張藥房老闆 28日原址告別式
陸禮品回收 網路交易熱絡
駁施壓取供 法院：薄自己招的
江揆能否報告 朝野24日協商
QE沒減 台股短震後Q4拚高
多元成家法案 跨性別伴侶力挺
德國大選 梅克爾動向受矚目
天兔甩尾 高雄鼓山海水倒灌
天災貸款 央行網站彙整
反對穿校服 泰國女大生引爭議
薄上銬神情顯激動 似不服審判
判決書證實 薄熙來身陷秦城
林口火力發電廠旁 男子溺斃
薄若上訴 二審減刑可能性低
德國國會大選開始投票
颱風過後 登革熱疫情恐升高
天兔遠離 海上颱風警報解除
飲料調製開班 激勵馨生人創業
大長今宮廷拌飯 台灣吃的到
韓婦來台17年 推大長今料理
薄熙來政壇浮沉記
蜂窩達3個人頭大 桃消防摘除
羅文源認祖歸宗案 24日辯論
天兔遠離 恆春太陽微露臉
台西簽PPH 專利審查更快速
藍政策綱領 盼促朝野理性對話
陸韓FTA若先 台工具機業升壓
天兔遠離 核三恢復運作
藍政策綱領 訴求團結與改革
水位暴漲 壽豐溪堤破損
德國會大選 梅克爾政黨看好
肯亞攻擊案 43死200傷
登瀛書院秋祭 頒發詩獎
德大選海報現端倪 專家看門道
天兔襲台 台東農損最慘
薄案宣判 日媒大幅報導
北市河濱發現2浮屍 1男1女
柯文哲：就算不選 也可出書
委員會組成 服貿年金案受矚目
愛薄挺薄 重慶人沒變
帶女回公司嘿咻 夫告妻竊錄
天兔大雨 台23線坍方
天兔肆虐 農作受損菜價飆
攝住祈禱一刻 印尼移工獲獎
完成充氣 黃色小鴨復出
越南民間故事 嘉義上演
天兔遠離 核三機組重起動
台南最早小學 南大附小爭正身
中央氣象局氣象報告
陸貪官 愛在洛杉磯置產
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台南分屍案 偵辦陷膠著
王立軍叛逃 法官只提一耳光
紅葉溫泉又遭殃 卑南溪破堤
肯亞攻擊案再傳激戰 已59死
紙風車昆蟲展 大白鯊象魚出游
天兔肆虐 重創台東香蕉釋迦
李莊：薄是最出色的被告人
印尼移工攝影展 記錄台灣印象
巴基斯坦教堂挨炸 至少43死
薄熙來兩份自白書 判決書曝光
詹雅雯開唱 癌末粉絲捧場
颱風後 環署籲加強清理消毒
肯亞攻擊案 1陸民遇難
成敗皆因郭嚴文 獅猿言和
經建會：工作年齡人口將逐年降
菲美兩棲演習 美攻擊艦吸睛
天兔遠離 新北蔬果價格回跌
黃色小鴨復出 十萬人爭睹
水墨家李奇茂畫展 中市登場
服貿卡關 業界憂台翻身無望
台塑汽柴油23日起降價
知本溪溢堤 東縣府：天災釀禍
小未來簽唱會 復古再現
QE不變 亞幣牽動台幣走勢
女燒炭尋短 雲梯車破門救人
新北求職變難 職缺連3月減少
德國大選簡介
謹慎務實 老媽梅克爾深得民心
薄聆聽宣判 大口呼吸雙手顫抖
埔里蝴蝶風 紙教堂藝術蝴蝶展
雅加達舊港 歷經繁華與滄桑
金廈小三通客輪 23日續停航
江蕙自掏腰包 請粉絲過中秋
冰塊解密 吳念真推廣節能房屋
中秋收假 國軍協助馬公疏運
避談2016 希拉蕊勤跑基層
翁山蘇姬：領導人要堅持對的事
漂流2天 蘭嶼之星現身
不是冤家不聚頭 薄王同關秦城
陸：天兔將在廣東登陸
QE不減碼 央行緊盯匯市動態
德大選影響大 歐洲人爭投票權
肯亞攻擊事件 傳以國派兵協助
天兔遠颺 航空鐵公路恢復正常
德國國會選舉制度一覽
慶雙十 駐星代表處舉行木球賽
天兔逼近 港海陸空交通受影響
天兔颱風導致退票 從寬認定
iOS7新漏洞 未解鎖可撥號
媒體影射金正恩妻 北韓怒斥
天兔颱風加持 錢塘潮勢洶湧
風災後 金管會促加強保戶服務
薄熙來被判無期徒刑 褫奪公權終身
國民黨抗告 高院最快本週裁定
府恢復五人小組會議 林鴻池取代王
賈伯斯時空膠囊 埋30年出土
美媒: 馬致電媒體高層「關照」
肯亞血腥恐攻 死亡增至68人
8月失業率續升 亞洲主要國家之末
院會照開！ 立法院今選召委、紀委
金正恩下令 駐外官員子女只准一人陪同
梅克爾勝選 將打破柴契爾夫人紀錄
從洪仲丘之死談軍中制度的改革
定居設籍後的首次出國應持我國護照
立院召委出爐 綠營手氣順得8席
調金融稅 曾銘宗盼維持競爭力
死刑若有必要 羅瑩雪：將簽署
高鐵T Express 發車前5分鐘可訂票
農試所開發成功 微生物除草劑
2013臺灣能源博覽會最終日 提振經濟列車永不止息
招祥驅邪保平安 門神珍藏冊
櫃買中心 成為CCP12會員
泰國高教署 抵華考察大學育成中心豐碩成果
民事裁定限制公權力不合理！
天兔颱風警報解除 公路總局積極搶修道路
證交所提供「台北、台中及高雄備用終端機設備」服務
平盤以下可融券 借券賣出標的範圍23日實施
中秋連假最後一天 2013臺灣能源博覽會
天兔颱風 造成廣東25死
航港局第3梯次船員 岸上晉升訓練及適任性評估
新竹老爺大酒店中山日本料理 珍豬美味
車輛違規使用難逃稽查 已註銷牌照應儘速繳回
Hotels.com飯店價格指數 首次完整分析台灣地區
9月23日から、約1200銘柄の有価証券の株価安定下での信用売りが可能に
認識權證123 Delta值之意義
德國會大選 梅克爾陣營領先
梅克爾勝選 可能組大聯合政府
梅克爾三連任 可能再左右共治
德國會選舉梅克爾大捷感謝選民
梅克爾保守派將贏得下院多數
購物中心對峙 肯亞部隊攻堅
基民基社聯盟國會絕對多數有望
德自民黨聯邦選舉嚴重挫敗
肯亞部隊攻堅 救出大部份人質
肯亞攻堅 救人質掌控購物中心
歐男籃賽 法國奪冠西班牙季軍
德大選 自民黨潰敗 大黨獲利
QE不變 投信：拉長震盪期
成衣出口值 8月年增5.5%
台股平盤下放空 今起實施
道瓊新興市場指數 台灣大入選
工研院組雷射管件切割研發聯盟
量能與外資 左右台股走勢
義媒：德大選 聚焦內政議題
三星可彎曲智慧機 傳下月亮相
U3隨身碟晶片廠 面臨淘汰賽
梅克爾料勝選 歐元兌美元走強
初步結果：德保守派贏國會大選
台參加ICAO大會 萬方期待
梅克爾讚選舉表現 允努力執政
希拉蕊選總統 閨密說有譜
颱風環流影響 水氣仍多易雨
梅克爾保守派勝選 無絕對多數
陸製造業數據前 期銅跌金價漲
是否選總統 希拉蕊仍不鬆口
劉德立主持台灣美食巡迴講座
委員會召委選舉後 紀委會組成
8月失業率4.33% 續升
媒體：梅克爾政黨席次未過半
台股開盤上漲17.62點
埃洛普天價離職金 犯芬蘭眾怒
華府血案悼念式 歐巴馬倡槍管
俄阻對敘動武選項 油價連3跌
貨車撞樹林收費站 駕駛送醫
南加祭孔大典 老外也瘋智慧毛
艾美獎 女星露肌秀身材
金罵沒ㄤ 混音碧昂絲布蘭妮曲
法總統歐盟主席 賀梅克爾勝選
瓜地馬拉祭孔 慎終追遠
SF秋季挑戰賽 25日報名
李振昌後援 曲球三振解危機
天兔過境 4個路段待搶修
專家：陸2H經濟恐增7.5%
天兔過境 台東傳出死亡災情
國道3號車禍 9人送醫
天兔颱風襲廣東 至少20死
測試：新iPhone較不耐摔
股匯齊揚 新台幣盤初勁升
王毅會潘基文 籲敘問題凝共識
颱風關係 港股上午盤交易取消
天兔登陸 京廣高鐵部分停駛
艾美獎 宅男行不行奪大獎
調查：星為外商最有價值城市
彭啟明：天兔路徑對台灣算仁慈
高盛重申買進 華寶股價雀躍
艾美獎 劇情類影帝后揭曉
國會大勝 梅克爾主義時代來臨
確保合法 幼兒園基礎評鑑啟動
QE不退 人民幣升值創新高
平盤下放空 曾銘宗盼活絡市場
畢業生求職 8月失業率續升
外資送暖 宏達電股價續強
陸製造業指數攀升至6個月最高
大學生殺父報案 警：符自首
中央氣象局氣象報告
大陸牛奶漲價 乳企陷奶荒
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
選北市 李德維：連勝文思考中
最大羅盤 申請金氏世界紀錄
風暴遠離 香港陸續恢復正常
利多反彈 台股衝破前高
與男友吵架出走遭性侵 狼判刑
薄熙來判刑 重慶人看法不一
國民黨抗告 高院最快本週裁定
梅克爾勝選 尋求夥伴組閣
營業稅不調 金融股創2年新高
獲雙子星議約 中工跳空漲停
小飛機出包 迫降芝加哥大道
中英翻譯檢定 口譯聽寫改選擇
遭指浮編翻譯費 外交部澄清
改邀林鴻池 王：尊重總統決定
艾美獎 摩登與毒師分獲大獎
府開黨政會報 林鴻池首次參加
失智症關懷專線 北市啟動
天兔離台 台東358戶未復電
陸製造業報喜 亞股創近半年高
前7月實質平均薪資 4年最低
狂犬病鼬獾 高市累計11例
甲骨文資料庫軟體性能提升百倍
南韓促北韓讓離散家庭團圓
iPhone指紋辨識遭破解
南橫中斷 老師回不了學校
60歲高風險者 流感疫苗優先
流感疫苗將開打 榮總設窗口
國民黨抗告案 王金平律師遞狀
圓仔萌牙 告別無齒之徒
第65屆艾美獎主要得獎名單
光榮碼頭 黃色小鴨商品呱呱叫
不滿遭誤解 推倒同事重傷判刑
副總統：台日互訪人數將創紀錄
放眼國際新視野 葉連時代將臨
肯亞購物中心 再傳巨大爆炸聲
十月電漲 76%認不合理
證交所董事會 立現股當沖法源
不滿濫訴 苑裡自救會政院抗議
一站式出進口廠商登記十月實施
王金平：24日協商 盡力而為
防疫 整合狂犬病例縣市資源
政院：羅瑩雪接法務部長
在押上尉被控洩密 高院審理
文資局長上任 施國隆首推修法
立院召委選舉 藍綠各8席
黃鴨躍國際媒體 成功行銷高市
緝毒犬建功 揪外籍毒販
蔡正元宣布參選 郝龍斌：好事
交易商：買亞幣現在正是時候
彭政閔身體無礙 感謝球迷關心
物競天擇發源地 發現新種老鼠
廢歐記健保 共和黨現雜音
外資匯入 台幣午升1.77角
蕾哈娜與保育動物合影 惹爭議
貓熊林冰將離泰 泰人不捨送別
投信：梅克爾連任 歐股正向
白先勇談中國文學 歷史份量重
民進黨立委推國會改革議長中立
薄案 陸官媒：非事前寫好劇本
天兔侵襲 學校災損近兩百萬
天兔颱襲廣東 25死
旺季到 台泥漲華東水泥價
參選否 胡志強：接受初選考驗
羅瑩雪接法務部長 致力人權
病情要封口 selina代言
金鏟助好孕 新北5百支大方送
港媒：薄熙來審判 展現進步
確保安全 越台商擬組聯誼會
鴻海：煙台廠員工廠外滋事平息
助實務選才 技專擬推考非選題
台股收盤漲83.65點
疑和里長糾紛 網路秀槍送辦
拒退費 布洛克兄弟遭發警訊
台股開高走高 漲83點
美太陽能協會 盼化解與陸干戈
10月台指期漲77點
艾美獎 毒師風光紙牌抱憾
10月電子金融齊漲
三代樂遊趣 中市鼓勵全家遊
5分鐘前滑手機 到站就上高鐵
國泰下午恢復飛港航班
苗栗高鐵園區招商會 下週登場
歐洲或德國孰重？梅克爾兩難
陸萬達集團擬建全球最大製片廠
關懷兒少 家扶籲設院級促進會
莫言獲頒佛大榮譽文學博士學位
撞死人肇逃 警戳破頂替騙局
梅克爾商組內閣 可能費時數週
台股上漲增量 信心升溫
三大法人買超台股88億元
飛機上有蛇 耽誤370名乘客
中橫白沙橋段坍方 全力搶修中
台南六溪國小傳凶殺 1死2傷
談金剛山旅遊 南韓：目前不宜
匯豐中國PMI 創6個月高位
民調：南韓中學生缺乏正直關懷
天兔搗亂 高雄到港澳停飛6班
峇里新地標 海上高速公路通車
抽檢包裝米 罰泉順公司44萬
大學生弒父 凶刀預先購買
上櫃股票日均值155.07億
工程賠償談判 迫和解傷人遭訴
二殯整建 郝龍斌：3年後完成
肯亞恐怖攻擊 澳男不幸喪生
挑戰情色片 宋承憲演人間中毒
台中糖廠區段徵收 開工動土
肯亞副總統人道罪案 暫時擱置
張藥房原址辦公祭 路權核准
娃哈哈傳投資7百億 賣白酒
遲來退休禮物 陳漢鄂獲師鐸獎
為農博暖身 雲林縣運展風情
簡樸梅克爾 也是政治變色龍
賭場黃色小鴨招財 難敵警破獲
劫賽鴿家庭盼反思 師獲文藝獎
藍籲蘇辯服貿 綠：在國會監督
友善資訊APP 創業競賽獲獎
外資上周買超211.51億元
德大選 疑歐派崛起自由派式微
日出號漂流5天 進台中港維修
開車撞警局 婦女遭送辦
綠要求江揆道歉 藍：協商再說
新北原民豐年祭 毛利舞相挺
新台幣收升1.23角
青少年好奇拉K 傷身又破財
中市8行業 需設衛生管理人員
鄂爾多斯官員搬家 空城補人氣
羅瑩雪：為大局同意接法務部長
將接法務部長 羅瑩雪：責任大
金廈泉小三通復航 等船乘客多
歐洲說不女士 梅克爾評價兩極
學者：梅克爾聲望高 獲勝關鍵
陸海洋經濟發展區 增天津試點
國家科技計畫 設前置育成機制
果農住處遭拆 控林務局涉瀆職
AED贈台中 胡：住得更安心
潤泰新認潤成現增 持股比不變
日遊客減 台飯店價格指數降
張森文落水處 警抽水測量採證
司改會盼羅瑩雪改善檢察官濫訴
iPhone 5s售罄 出貨再等等
金管會與外銀有約 聚焦三議題
肯亞區域情勢 外交部關注
里昂：台經濟成長佳 僅次星
房價就業攀 美旺季零售看好
賴素如赴議會 同僚擁抱送暖
三陽內湖總部交屋 處分利益豐
花漾時代選拔 行銷彰化花卉
天兔颱風災情 日代表慰問
兼福建省主席 羅瑩雪僅54天
黃色小鴨 呂秀蓮憂PVC危害
抽檢包裝米 21件標示不符
蔡健雅釋放魔鬼 無心交男友
星國新規定 保障本國人就業
菲南另爆戰火 至少3死數百逃
王雪紅赴陸參加LTE論壇
佛光首設原民班 善款供住宿費
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
參與ICAO 民航界樂觀
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
莫言自嘲半文盲 從小用耳閱讀
新北推三圖合一 消弭購屋糾紛
推動藝術 嘉市表揚師鐸獎教師
一代宗師出線 代港征戰奧斯卡
國民黨律師：王金平已非立委
台南國父銅像審議 藍營籲客觀
妄想子女罹病禁上學 社工救援
綠總統人選 辜寬敏看好賴清德
阿里巴巴推社交平台來往
新吳門畫派水墨 嘉義大學展出
去年研發經費 政府占比降
計程車疑爆胎 撞安全島測速桿
天兔釀災 屏東農損8千多萬
創投媒合 銜接創新創業斷層
繼父猥褻幼女 入珠揭罪判7年
卡位LTE商機 宏達電力推
大學生圓夢 打造校園幸福咖啡
率金鶯爭外卡 陳偉殷避免挨轟
緬懷胡璉創建金酒 徵求老照片
富邦不動產比重低 年底前加碼
阿里巴巴 競逐手機社交市場
威尼斯擬限制大型郵輪航行
標讓售地緩步 高市指核審太慢
統測外語群 擬加考英聽日非選
盧佳慧首張鋼琴專輯 一圓夢想
不忍化攻 敘前將領偷偷換毒劑
超商投零錢 協助逆風少年就業
婦攜子買炭欲尋短 警救回
祖母辛苦拉拔 冉俊賢練拳奪牌
金門單車環島行 尋幽訪勝
立院紀委會 10/4召委會議
里昂看好陸港股市 年內續升
新疆：從未辦理王菲離婚手續
爬遮雨棚撿球 學童摔落受傷
台幣29.629 四個半月新高
防鴨損 高市保全並投保
4G標金 飆破600億元
38名陸客中獎 免費單車遊台
張森文託夢現笑意 晚間辦頭七
兩岸導演各奪紀錄片殊榮
科大生車禍亡 畢業證書送靈前
歐元區綜合PMI 逾兩年新高
李亞鵬受訪戲稱：再娶一個老婆
QE不退場 Q4房市信心穩
五月天3D電影 票房破兩千萬
再傳槍響 肯亞軍警攻堅救人質
政院：江揆依憲政赴立院報告
輕颱帕布 對台灣無影響
果農控涉瀆職 林務局澄清
羅瑩雪律師出身 低調中有堅持
天兔吹倒樹 金門軍民忙清理
肯亞購物中心 再傳爆炸冒黑煙
台玻投資13億美元純鹼廠投產
蕭萬長訪比 籲挺台歐經合協議
傳產職缺多 政府資源媒合工作
十一假陸客增 移民署籲早送件
自由行爆量 觀光局擬放寬上限
陸團送件塞車 旅行業者跳腳
身障用電優惠 加碼生活輔具
大馬社運分子擬入境澳洲遭拒
台塑投資澳洲礦產 投審會准
秦慧珠宣布參選台北市長
新北廢纜線 3個月剪除20噸
德大聯合政府 專家：有益歐洲
東京網賽 謝淑薇女單出局
9月前20日 車市銷量回溫
師長教得好 小學生拾8千不昧
訪紙教堂 品嚐蝴蝶創意餐
里昂估台灣明年GDP5.7%
總長密告總統案 特偵駁楊仁壽
遭判侵權賠償 威盛：上訴中
長庚封信子 selina代言
國宅店面標售 房仲籲停看聽
苗栗盃桌球賽 陳建安開球
賴素如出席議會 同僚送暖
廢死聯盟執行長：應落實兩公約
副總統：打造綠能邁向非核家園
天兔颱風 農損逾1億元
得指揮大獎 吳曜宇：心境轉變
因應陸旅遊法 業者推醫美觀光
台商回台累計投資1858億
自用貨車攬貨 金門監警聯手查
傳薄熙來決定提出上訴
富士康煙台廠鬥毆 11人輕傷
拚富邦高球賽 爭LPGA外卡
颱風影響 反潛機抵台展延
香港週11月將在台北舉行
陸高鐵一姐丁書苗 24日受審
會縣市黨部主委 馬勉打好選戰
豪雨侵襲 菲北至少20死
平盤下放空 外資：台股推手
管碧玲指違法監聽 特偵組澄清
肯亞恐攻 推特成恐懼散播工具
陸道教協會 首度赴歐介紹道教
秋刀魚慶典 東京鐵塔香味四溢
慶祝教師節 濱江教師捲袖捐血
台貿中心 青島設代表處
電瓶扳手賊 專偷貨車成慣竊
小三通復航 台金線增班疏運
旅遊法將上路 陸客團量縮價漲
歐盟專家審查核廠壓力測試
盜用網路照片 菲人參賽得頭獎
平盤下放空首日 價量正常
肯亞拯救人質 傳爆破準備攻堅
車停銀行旁 男子遭警搜出槍彈
APEC會議 王郁琦列顧問團
武漢傳奇民營企業家 溺斃三亞
彭淮南促銀行提高外幣存款利率
健身轉電能 產官學合作建置
陸發射第三顆風雲三號衛星
肯亞發生恐攻 英將提供援助
陸將在軌道長期部署太空實驗室
歐陽勵文拜會吳志揚 肯定訪法
台貿青島代表處開幕 拚拓銷網
邵逸夫獎頒獎 6美國人瓜分
今彩539開獎
假皇族後裔投資 詐騙上億遭訴
黨政會報 籲重啟服貿辯論
王郁琦將出席APEC年會
威力彩開獎
廚師租車燒炭 獲救被送辦
助緬甸人民 翁山蘇姬盼陸投資
台港交流聯席會27日在港舉行
工商團訪歐 展強烈合作意願
李宗瑞性侵案 北檢聲明上訴
群創內嵌觸控供酷派手機
藍營：核四公投案這會期難處理
肯亞恐攻 政府稱攻堅即將結束
颱風夜偷龍柏樹 3人送辦
看見台灣 原聲伴國旗飄玉山頂
黨政會報 馬關注江揆能否報告
沈啟抵蒙特婁重返ICAO大會
空方敗退 歐股空單創7年新低
槓騰訊 阿里推即時通訊app
曾崇凱任台灣康寧總經理
選舉大勝 梅克爾得與政敵合作
新iPhone 首賣9百萬支
轉樂觀 6成3企業Q4徵才
APEC 王郁琦任顧問與會
台南龍崎新增2鼬獾狂犬病例
勝選反映梅克爾當家德國人放心
沈啟：很高興參加ICAO大會
里昂證券：陸GDP將持續減速
南鐵座談自救會抗爭 氣氛火爆
立院審特偵存廢 黃世銘擬列席
從事危險工作 亞太童工冠全球
投資管理業者：歐元區緩慢復甦
梅克爾挑戰 歐元德債與能源
王郁琦出席APEC 陸未表態
天兔發威 大馬亞航班機受影響
僑委會：僑胞依規定申請納國保
藍委建議緩漲電價 總統盼理解
今彩539 頭獎槓龜
金融業代理買賣外國債券 准了
聯準會官員：需全力抗經濟逆風
泰國21省水患 60萬人受災
組聯合政府 梅克爾稱態度開放
威力彩頭獎槓龜
王郁琦若會張志軍 馬總統樂見
官員：實質薪資滯緩非政策造成
曼谷蘇凡納布機場觀光法庭開張
總統座談 藍委關注核四電價
雙利多加持 蘋果股價大漲
富士康煙台傳械鬥 3死數十傷
黃世銘挨告洩密逾十件 北檢查
曾為余文律師 羅瑩雪接法務部長
中國首富 山東打造東方「好萊塢」
公督盟訴求 紀委一周內公開處理關說案
社運團體疾呼 929集中火力嗆馬
肯亞血腥恐攻 主謀傳為白寡婦
黃色小鴨夯 遠傳趁勢宣傳
葉宜津籲倒閣 陳鎮湘盼團結
陸學者籲港府改用人民幣
半澤直樹最終回 收視稱霸
漫畫日劇夯 上班族必學生存術
民團：國民黨到哪開會就去哪
促學生自律 師大首廢操行成績
圓仔睡飽飽 超萌宣傳活動(You Tube)
中國將參與 銷毀敘化武行動
半澤直樹收視率 贏美麗人生
江揆下午施政報告 情勢仍多變
金管會及法務部督導櫃買中心與證交所合辦之 上市上櫃公司誠信經營與企業社會責任座談會
有愛無礙 適性揚才
天兔強颱 公路總局封路審慎精準
藍無心護航 江宜樺上台「難」
文創臺鹽 戀戀台南
外交酒會 蘇貞昌首度英文致詞
馥敦飯店南京館 『尾牙春酒超值饗宴』
19全延期 凱道929照怒吼
薛凌：奢侈稅未達預定稅收 應通盤檢討以利經濟發展
遠傳Omusic 900來電答鈴
公路汽車客運動態資訊管理系統 9月27日上線試用
蘇花改採定位系統管制人員、車輛及機具
全球十大 中華電信 台灣唯一！
金僑獎 「天堂日誌」奪冠
兩岸快捷郵件航空交運
首家外商綠色工廠 陶氏化學為保護地球做出貢獻
三星大螢幕筆寫 GALAXY Note 3 上市
旺旺TDR 10/15下市
立法院工作報告 國民黨: 僅書面
臺灣傳統紙紮 顛覆一桌二椅京劇舞台
肯亞恐攻 警方逮捕十餘嫌犯
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
早洩噴劑 助快槍俠展5倍雄風
美貨幣政策影響 歐股回軟
局面已控制 肯亞恐攻即將落幕
技術自立 北韓核武計畫難監督
黑莓同意出售 47億美元成交
肯亞宣布 軍隊已控制購物中心
中東緊張緩和 國際油價下跌
肯亞稱人質已疏散 恐攻近尾聲
QE動向不明 美股續跌
陳偉殷未滿5局退場 無緣勝投
集邦：DRAM合約價可望揚升
美學生食物仗 網路影片成罪證
時尚舒適 運動服蔚為風尚
朝野為江揆上台報告再協商
巴西南部豪雨成災
外資看多 台股挑戰前高
威廉凱特威爾斯租處 首次曝光
多雲到晴 早晚舒適中午稍熱
歐友台小組挺台歐洽簽經合協定
諾基亞告侵權 宏達電首戰失利
歐巴馬怕老婆 多年不抽菸
逆風少年追夢 超商拉一把
黑莓同意以47億美元讓售財團
9月魔咒 陳偉殷恐無緣10勝
走出谷底 工商團看好歐洲復甦
江宜樺施政報告 王金平盼順利
聯大召開 美聚焦伊朗敘利亞
勝投難產 陳偉殷：身體沒問題
陸助攻 iPhone銷量破紀錄
打破僵局 美將向伊朗伸橄欖枝
巴西總統抵紐約 會晤柯林頓
研調：LED封裝廠恐旺季不旺
台股開盤上漲2.67點
武俠遊戲「四大名捕」開放創角
海力士大火 DRAM漲逾四成
遭指毀憲亂政 江：指控不存在
巴西逾4千萬學生就讀公校
義專家：歐盟食安標準將更嚴格
陳偉殷：掌控不了 只能盡本分
微軟推Surface 2平板
江揆上台否 王金平：共同化解
聯國優良種子計畫 中美洲受惠
官司初判吞敗 宏達電將上訴
國是論壇結束 朝野續協商
南澳貓熊受孕失敗 明年再拼
半澤直樹 台灣10/7播出
網路不實評價 紐約開罰
調查：德9月商業信心續上升
王金平主持議事 江宜樺看資料
美預算政治對決 亞股高檔拉回
半澤直樹職場大反擊 大快人心
半澤直樹10月播 新聞台爆雷
江宜樺：民進黨要求道歉太牽強
聯電：28奈米年底占1%至3%
維安考量 國民黨19全會延期
熟男(土界)雅人 愛情事業兩得意
王郁琦：赴APEC無關馬習會
李克強：不放鬆也不收緊銀根
龍應台：預算會期不能再空轉
黑莓太遲鈍 智慧機洪流中滅頂
刑拘少年爆案外案 陸警長停職
江揆報告 立法院朝野分歧未解
iTunes電台 聽眾逾千萬
爭取調車資 運將桃園縣府陳情
多空決戰8300 震盪整理
最高院辯論 羅文源出庭
薄被判無期 外媒：習藉此立威
黑莓賣了 台概念股動起來
國民黨宣布19全延期舉行
雄獅上市 最高漲35%
新台幣早盤升值
中環建構亞洲最大影音平台
美財政僵局和QE展望 美元疲
肯亞外長：攻擊者包括英美人
投信：看好美歐台小型股基金
肯亞殺戮 休假兵闖現場救百人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
海巡艦艇兵 陳屍通霄漁港
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
處理柏老接班人不當 白宮挨轟
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
政院核定基本工資103年調漲
苗栗一失業女 疑水庫輕生
雄獅上市 2013首支觀光股
能安縱走失聯 空搜尋獲登山隊
歐盟聲明 歡迎台參與ICAO
鼬獾狂犬病 維持143例
黑莓賣了 專家：多一口氣可活
金溥聰：青年大使是外交希望
勞保局：國保年金可撐10餘年
羅文源認祖歸宗案 最高院開庭
令狐榮達上任 加強僑界服務
奶茶含奶豆漿補鈣 師生誤解大
追藥頭破轟趴 11男女送辦
高鐵一姐受審 否認助官嫖女星
警漏告知 判醉女免道安講習
毛治國：高鐵是半吊子BOT
基本工資調整 月薪加226元
Tesla熱 世德1張賺半張
韓亞航空難 南韓律師擬控波音
慶雙十 凱道30日交管劃線
印尼盾貶至4年低點
簽服貿 林中森：兩岸互利雙贏
促私校退場 教團憂誘因變圖利
進印尼 鴻海生產手機不分價位
沈啟：台飛航資料未經大陸轉
外交部：盼台德維持緊密關係
藥商上網賣保險套 擬公告放行
汽機車零件廠火警 9人傷
兩岸三地房地產 提高風險意識
立院擬再協商 江揆暫無法報告
媒體報私生子 韓檢察總長提告
打流感疫苗 榮總10/1起施打
無迴避事由 抗告案審判長續辦
國防醫學院海外志工 異地傳愛
新愛瘋狂賣 大立光返千元股王
疏運候機客 金門機場聯合補位
魔獸世界 遊戲商城上線
台灣人好攝 彩色路跑增攝影團
肯亞殺戮 駭人細節浮現
神坊攜日商 導入生活履歷分析
授權黃鴨賣光光 廠商爭取追加
韓星朴詩妍順利產女 升格人母
彩券中獎捐公益 中市獲2千萬
國民黨抗告案 高院26日開庭
傳肯亞購物中心再爆槍響
肯亞外長：美英人士參與恐攻
越總理啟程訪問法國
學團串聯 聲援全關連包圍行動
更簡速 北市推都更多元改善案
網路合作 台韓貿協簽備忘錄
生技業Q4旺季 展望仍佳
伊朗拚外交 美伊外長首度談核
王金平：下午邀江宜樺上台報告
胡志強支持連勝文參選北市
陸奶企再爆賄賂醫護人員案
APEC領袖服飾 峇里安代克
禁閉室長：范交代好好照顧洪
解決價值爭議 克萊斯勒IPO
新台幣匯率午升5.6分
申辦手機門號 個資全都露
陸貨幣利率降 1個月來最大幅
歐巴馬揮桿紓壓 小布希：我懂
雙子星案 議員告發郝龍斌背信
日媒：華人保釣聯盟擬再赴釣島
闢財源 高市土開推精華區
綠營要道歉 朝野協商暫無共識
手機路難走 黑莓光環褪色
國慶焰火在風城 28日首綻放
審計長人事案 列立院議程
健保6千億 民團籲看緊荷包
高捷上口交 小情侶遮掩不起訴
全球音樂串流服務 正式登台
薩爾瓦多與歐盟自貿協定將生效
蔡康永獨挑大梁 主持金馬50
南鐵座談 市府不歡迎非拆遷戶
總統盼立院儘速通過服貿協議
市調：大尺寸光學觸控仍有商機
台股收盤漲6.29點
台股震盪整理 漲6.29點
梁振英重申港元法定貨幣地位
綠疑擬兩岸政治協議 藍營反駁
10月台指期漲11點
10月電子漲 金融跌
艦艇兵逾假未歸 陳屍漁港
主流失焦 台股狹幅震盪
成長減緩 迫醫療科技產業改革
遭丟鞋 劉政鴻：須忍辱負重
消基會：健保總額應嚴加管控
羅嘉仁只用6球 完美後援1局
王立軍坐輪椅 人民網嗆央視
捷克台商會舉行年會並慶中秋
APEC維安 5千警進駐峇里
南北韓探親夢碎 白髮民眾悲嘆
中華科大雲林校區翠華會館開幕
松山機場土地規劃案 北市招標
台滬工會論壇 聚焦提升素質
基本工資開會門檻 勞團質疑
防職業病 雇主應替勞工申健檢
綠若杯葛江揆報告 藍不願衝突
三大法人買超台股57億元
台羽球代表隊波蘭國際賽創佳績
江宜樺報告 王金平：不敢預測
德中協會邀蘇正平演講
郝龍斌施政報告 綠營杯葛
副總統：今年觀光客將破8百萬
福建赴台遊 高鐵加郵輪
午後對流旺 彰化以南大雨特報
陸房姐擁41房 堅稱無不法
王金平邀江揆報告 民進黨杯葛
綻藝光點 雲林推藝文圓夢
增加運能 復興航空新機年底到
寶健萬人遊台 創造億元觀光財
陳廷威獲布達佩斯長笛賽首獎
陸發改委要查銀行亂收費
警破獲槍彈 逮1嫌
推特布局大中華區 台港求才
震災紀念碑傳不祥 投市遷移
LG機皇登台 全球目標千萬支
新台幣收貶0.3分
奇景消失 水往上流斷流
三星Note 3開賣 積極搶市
議會見賴素如 郝龍斌：不尷尬
劉德立訪巴拉圭環境部長
谷關牙醫站 解偏鄉民眾看牙苦
肯亞攻擊案 傳仍有人質受困
台南孔廟文化節 點硃砂開智慧
陳士良出席甘比亞職訓局論壇
教部：29私校列退場輔導名單
竊賊見警慌張 露餡讓同夥併逮
江揆報告受阻 藍綠喊口號對峙
生態電影節起跑 蜂台灣首映
美濃拔蘿蔔 召募股東
壽險業錢進公建 年底力拚千億
助弱勢生就學 熱心師獲弘道獎
東部地震研究中心揭牌
大專WISE賽 報名期限延後
旅日畫家陳永森 礦彩繪蘭陵王
新北歡樂耶誕城 變身卡通公園
天兔遠颺 北市菜價漸回穩
沈啟：時間帶限制兩岸航線連結
安勤深耕醫療 進軍歐盟
學童體驗雞肉飯 分享英國小學
張永剛勉林清松發揚台灣精神
女友幼子便溺 推下樓重傷被訴
醉父逆向騎車 男童彈飛幸輕傷
打房初見效 海南房市面臨收縮
流感預測偶失準 新疫苗待評估
疑工作不順 女子跳水庫輕生
幫派控山老鼠 警扣10噸牛樟
美總領事：支持香港民主發展
英媒：臺灣白領轉趨藍領工作
戴輝源訪南卡州 獲贈榮譽市鑰
國際建築展 北市落實都市再生
港媒：上海自貿區將解禁臉書
羅瑩雪接法務部長 30日上任
肯亞商場 青年黨稱仍挾持人質
高齡友善藥局 竹市關心長輩
男子車內燒炭輕生 警消搶救
西班牙電信成義大利電信大股東
台南林百貨委外 26日簽約
西班牙總理：Q3脫離衰退
美國學校動土 陳菊：交流契機
韓民團向國際刑事法院控金正恩
矽力杰通過審議 擬Q4上市
鬼月加奢侈稅 8月房貸金額減
環海峽航線 十月廈門首航台灣
中鴻10月冷熱軋鋼漲500元
肯亞稱英女涉槍案 倫敦未置評
山水米道歉 15分鐘4度鞠躬
台健保經驗 APEC肯定
百貨公司週年慶 為公益而跑
研習航空海運 甘比亞軍官來台
是否廢操行成績 大學反應不一
學者：特色民宿 活絡聚落經濟
陸居民灰色收入約合台幣30兆
哪種官員讓人煩 陸民：假大空
台工銀主辦台鉅4億元聯貸
經濟部促成1406億投資
勞保局：國保40年都不會破產
雲端發威 業者看好明年
匈牙利交響樂團11月來台獻藝
立院散會 江宜樺無法上台報告
央行干預 新台幣轉貶0.3分
教師節表揚 學童獻唱感恩的心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大埔案更審 律師駁賠償可回復
金管會嚴辦永旺信用卡弊案
經濟復甦 德企業信心連5升
立院紀委會召委 5藍3綠
警助智能鑑定 弱智者道謝
天兔肆虐 美麗灣沙灘滿目瘡痍
APEC行前會 郭台銘未現身
我是你的眼 中市視障職場服務
交通檔案展 見劉銘傳鐵路奏摺
劉家正勤跑寺廟 門神畫得神韻
山老鼠不偷木材 改偷鋼材
卜學亮反串扮女 硬說像陳意涵
肯亞恐攻未落幕 警方拆除炸彈
行銷高雄婚禮產業 搭上黃鴨熱
離島偏鄉醫師夢 宣誓學成返鄉
習近平父百歲冥誕 老將紀念
國統再獲逾27億元標案
有線電視新服務 主打多螢分享
太湖大閘蟹 開捕上市
照常出賽 彭政閔：沒那麼嚴重
陸學者：經濟增速第4季轉折升
旭德擬買庫藏股不超過1萬張
全運會將展開 大會服裝亮相
華山愛心專車 台東首輛到位
期貨商運用資金將鬆綁
退休族買房意願高 房仲樂觀
張森文遺體鑑識 沒有外傷毒物
魏應行：服貿通過有利登陸內需
綠華山會議 再邀藍智囊參與
桂盟砸4億 併3公司
陳玉梅入閣 淚別北市議會
金門縣府計畫建住宅 平抑房價
天兔遠颺後勁強 膠筏翻人獲救
醉男搶手機 被害女扮柯南報警
北市議會綠杯葛 藍議員反批
政治紛擾 企業界憂影響台經濟
平潭招商 提納稅優惠
新北環藝節 重現清法古戰場
研究：學齡前兒童午睡有助學習
星國招商 鎖定俄羅斯新興市場
學者：江揆無法上台報告恐違憲
防震災 建物耐震設計勝預警
陳嘉祥：范佐憲交代照顧洪仲丘
上海紐大效應 留學業者籲觀察
統一藥品平價面膜 秒殺5片
攻3D列印 震旦集團攜手美商
DRAM現貨價 秋節後跌3%
江宜樺施政報告 27日再協商
國泰世華銀投資柬SBC 准
遭排金屬廢水 阿公店溪變黃褐
楊銀明：企業生存不應靠低電價
南韓否決F15 重啟戰機採購
東京網賽 謝淑薇女雙晉8強
看見台灣 吳念真想配音政客版
菲南叛軍 將人質斬首
看運動舞蹈 汽車大獎尋得主
前9月民間投資 達成率7成
魏應行：德克士目標中國第1大
上海自貿區 可能十一啟動
伍佰閉關1個月 拚出1張專輯
誤導診斷書 保險員停攬1年
綠堅持江宜樺道歉 立院再空轉
雙子星不廢標 將與中工議約
老師撿球遭蜂螫 警消水攻摘窩
巴基斯坦傳規模7.8大地震
京滬高鐵 驚現臭蟲
女子遺失熊麻吉 協尋獎5萬
盤查聽到上膛聲 警及時制伏
外商陶氏化學 獲綠色工廠標章
劉德華片場扮黑臉 偶像罵人難
郭泓志與獅有共識 合約快出爐
公路客運到站查詢 27日上線
長卷黃河萬里圖 十月台灣展
墜谷受困 LINE求救未開機
日月光籌資150億 十年最大
中共要求軍隊領導幹部先審後離
健康少負擔 漢堡王推低脂薯條
Fed官員：QE今年可能減碼
手機掉快車道 警助大學生尋回
對決郭泓志 張正偉：打不到球
蔡宏圖：人民幣離岸中心須配套
天兔颱 屏縣農損逾億元
取代王金平報告 林鴻池否認
藍：全代會立院工作報告採書面
賈伯斯造勢 假分身驚喜發蘋果
心臟沒問題 彭政閔全壘打證明
數字：明年新增二手家具業務
巴基斯坦7.8強震 未傳災情
應材出手 和東京威力科創合體
關廠案移轉管轄 勞委會：個案
今彩539開獎
鄰居變地下錢莊 女借款遭逼債
友邦青年研習營25日登場
菲勞工團體 指控大陸人搶飯碗
大馬黑心雞 疑工業顏料染雞皮
調查：7成上班族自認揹過黑鍋
金門表揚教師 李沃士感念恩師
南鐵座談禁學生 引爆推擠口角
大樂透開獎
搬運工遭電癱 台電獲判無疏失
牧東擬售生產線 對象不便說
青壯綠委推倒閣 藍：混亂政局
復興鄉邊坡坍塌 暫無立即危險
量販週年慶 業績估成長2成
東京網賽女雙 謝淑薇晉8強
府：王郁琦人選 有知會對岸
教部：私校轉型退場依階段辦理
花25萬買草藥 肝病變肝癌
研究：午睡有助提升兒童學習
李顯龍：只會有一個李光耀
缺匿蹤性能 南韓否決F15
東京網賽女雙 詹皓晴進8強
藍延19全 蘇：逃避不能解決
服貿公聽會馬拉松 1天排3場
兩岸中草藥合作 簽署5合約
自貿區發酵 微軟攻大陸遊戲界
美房價漲幅 逾7年最大
國際民航組織大會沈啟見證歷史
巴基斯坦7.8強震 傳30死
蘋果三星主導內嵌觸控市場
肯亞血腥恐攻 南非調查假護照
泰國水患 150萬人受災
台南華濟永安高中 恐面臨退場
名品展首度前進貴州 明年登場
英央行委員：經濟穩定成長
奈洛比商場恐攻 白寡婦成焦點
江揆不道歉 總統：有正當性
19全延期 藍：時間地點未定
新疆法院證實菲鵬離婚
今彩539 頭獎1注中獎
大樂透頭獎 1人獨得1億元
恐攻槍手告訴孩子：我們非壞蛋
歐議會將通過決議 促台歐經貿
中壢廠房工人墜樓 當場不治
陳鴻文飆火球 彭政閔轟出勝利
吳敦義頒建築金石獎
3年開8家 台商拓菲家具市場
上海自貿區29日掛牌 解網禁
美消費者信心 創4個月新低
APEC行前會 王雪紅未現身
美日合作 應材併東京威力科創
丁書苗認罪 擇日宣判
晶片升級 iMac桌機跑更快
漢堡垂直村落展閉幕前專家座談
中華民國正式重返ICAO
綠堅持道歉、藍無心護航 江宜樺難上台
遍地開花 國民黨19全大會突改期
肯亞商場槍戰結束 至少62人死亡
立院紀委會 最快10/11日開始審議
管碧玲：判決後特偵組持續監聽柯
中國旺旺TDR 10/15下市
巴國強震45死 外海冒出小島
法官保障人權 年度最佳稅法判決出爐
政府重大公共政策應開聽證會 符合兩公約保障人權精神
巴西總統聯大致詞 批美監偵
陸官媒：上海自貿區29日掛牌
拾金不昧調查 赫爾辛基最誠實
柯建銘質詢開火 黃世銘對陣
馬財產來源不明罪開庭 黃帝穎要求保全證據
「雲朗帶你遊台灣」祭出NT$120萬總獎
巴基斯坦7.7級震 海面冒出小島
麗星郵輪「雙子星號」十月推出廈門出發航次
馥敦飯店南京館 『尾牙春酒超值饗宴』
移民署：大陸人士子女來臺就學比照台灣學生
外長：參與ICAO未受陸條件
富士康河南設食品安全中心
國台辦：陸旅遊法短空長多
裘莉效應 諮詢切乳人數增5倍
台股收盤跌15.22點
陸新興智慧電視廠依賴台代工
陸官媒稱：美國駐港總領事支持「一國兩制」
日召開13國海洋會議 陸嚴批意在牽制中國
南星計畫遊艇專區 進二階環評
敘利亞衝突不斷 槍販獲利
陳珊妮挺同志 男同女同都愛她
交通部「世紀交通--運輸重要檔案展」即將開鑼!
昆士蘭 十大最Fun家庭遊
教育部舉辦境外學生輔導人員增能研習
氣勢嚇死人 結果笑死人！
證交所提供查核案例分享 提醒投資人注意交易安全
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律師顧立雄 表態參選北市長
馬：歷任7黨魁4位客家人
桃百貨週年慶 化妝品熱賣
北捷月臺門增建 列為最優先項目 逐年分階段進行
無障礙旅遊新紀元 通用無障礙大客車啟用
開放證券商 受託買賣業務人員銷售結構型商品
苗栗大閘蟹上市 認明防偽蟹環
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
肯亞攻擊事件 軍方持續清場
歐洲都市創新獎 彭博重金懸賞
肯亞總統：恐攻落幕 舉哀3天
軍方最後清場 肯亞恐攻似落幕
肯亞總統：恐攻落幕至少72死
肯亞總統：法醫將確認暴徒國籍
紅十字會：肯亞恐攻63人失蹤
率團參加ICAO沈啟見證歷史
美伊總統碰面 伊朗：太過複雜
歐巴馬聯大演說 聚焦中東北非
情勢複雜 美伊領袖聯大未碰頭
伊朗總統：伊朗絕不構成威脅
伊朗總統：準備從事核子談判
陸將在巴基斯坦 建成衣工業區
聖保羅空氣污染 致死率高
LED燈安全問題 浮現
浣熊打瞎右眼 美獨眼貓網路夯
卡到音即興樂團 巴黎演出成功
以總理：伊朗總統聯大演說虛偽
採訪ICAO 台記者團順利
台灣基督徒參與耶路撒冷大遊行
缺主流 台股短線恐陷盤整
全球半導體製造設備支出下滑
美元續強 日股日經指數期貨漲
史丹佛提訴 確認兩蔣日記誰屬
台股挑戰前高 觀察量能
傍晚東北風增強 北部添涼意
聯合國調查小組將重返敘利亞
長榮上海市攜手 招徠歐洲遊客
蘋果賣電視 美傳媒巨擘澆冷水
蔡明亮紐約郊遊 獲好評
巴拿馬辦華測 報考人數創新高
指涉馬王之爭 金溥聰提告
國合會秘書長陶文隆訪甘比亞
15國女性要工作 需丈夫點頭
與豪小子尬球 籃球線上來了
高雄高球賽 台灣名將傾巢出
支付寶等機構傳獲准跨境支付
台股開盤下跌15.52點
國合會新派志工抵達甘比亞
許嫚烜古箏創想 打破既定印象
廢特偵組修法 黃世銘反對
奢侈稅屆滿2年後 售屋量增
廢特偵組修法 司法院：尊重
IHS拆解蘋果新機 分析成本
南星遊艇區 環團：空污加劇
新台幣盤初小升
機殼傳缺貨 宏達電：不回應
聯國大會場邊 美將簽武管條約
網拍美瞳片賺外快 小資女觸法
外長：王參與APEC重要安排
褐皮書指陸成長緩 與官方分歧
道瓊2大指數 中華電同時入選
半澤直樹熱潮 台灣未演先轟動
柯建銘疑譯文刪減 黃世銘否認
元大寶華下修GDP至2.38%
離岸風場 金融業投資新標的
表決預算 參院共和黨意見分歧
肯亞攻擊 美索馬利亞人憂反彈
越南向俄羅斯訂購2艘護衛艦
王張會 國台辦：沒信息提供
陸媒：大陸可容納多個自貿區
結盟中移動 蘋果陸市占將翻倍
顧立雄：願參選台北市長
8月製造業景氣微升 服務業降
肯亞攻擊案落幕 確切死傷不明
吳伯雄十月率團參加國共論壇
大立光聲請對先進光假扣押
8台商回台 投資逾3千萬美元
綠北市提名 下週成立協調小組
外長：年底前簽台星協議列目標
陸智慧機明年出貨4.5億支
中石油供應商明星電纜副總身亡
蘇貞昌：顧立雄很多人推薦
國共論壇 10月廣西舉行
美國務院：支持台參與多邊組織
北市身障運動會 28日登場
南韓經濟規模連5年世界第15
陸新旅遊契約 不得指定購物點
BDI突破2千 散裝航運勁揚
陸遊戲機傳解禁 台業者受惠
陸企雙匯 躍升全球最大豬肉商
跨界文創 台鹽秀虱目魚鹽雕
重手罰民營電廠 公平會重討論
關廠工逾貸案 5成提申請補貼
大陸政治因素 退出台北電視節
總統：參與ICAO 迫切需要
台鐵國慶增班 運能多3.5%
兩岸關係研討會 林中森將演講
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
台達電連3年入選道瓊永續指數
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美消費者信心下滑 亞股續挫
詹詠然捍衛台灣 網友群起聲援
專家看大陸經濟 多空分歧
Baby談緋聞：見過男方父母
台重返ICAO 陸指展誠意
考慮參選 顧立雄：不讓自己後悔
巴基斯坦強震 亡者增至80人
連勝文選北市 徐弘庭：思考中
王郁琦赴APEC 陸：溝通中
史丹佛解決兩蔣日記爭議非提告
追價無力 個股表現
元大寶華：台明年經濟溫和成長
供退場參考 教部擬公布註冊率
台灣競爭力論壇 促破密室協商
國台辦：支持上海自貿區與台合作
假藥流市面 民眾怕假卻不設防
首屆兩岸和平論壇十月上海登場
調解馬王 吳伯雄：不回應
毒蟲買針筒引注意 2毒販被逮
陸媒：上海自貿網路特區 誇張
江蘇土地出讓 改統一監管
國台辦：盼服貿協議早日生效
癱犬鬥士阿福 美國展新生
26日海標操演 試射標二飛彈
黃世銘：監聽帶7月5日取得
引發風暴 黃世銘：我無責任
巴墨二回合自貿談判有進展
4G釋照 立委籲設特種基金
不被看好 林書豪更自在
前田敦子愛上歌舞伎貴公子
肯亞商場遇襲 家屬哀痛認屍
紀念孔子誕辰 李沃士肯定教師
首爾計程車10月漲
賞鴨熱續燒 遊覽車絡繹不絕
勸進參選 顧立雄：感謝抬愛
大立光提告 先進光玉晶光跌停
8成3以身為客家人為榮
藍中市議員質疑 柯移送是騙局
蔣偉寧：私校退場土地不落私人
911日恐嚇學校 美男童遭訴
巴基斯坦強震 死傷人數破百
消防員被鋼瓶撞傷 竹市再教育
持名片自稱少將詐財 男遭起訴
維安難 購物中心成恐攻熱點
北市長選將 小英建議多走基層
長年為敵 美伊融冰最好慢慢來
總統：能源安全等同國家安全
增資擴高階封測 日月光翻紅
陸：北高海上直航福建將開通
陸委會：積極檢討放寬陸生政策
私校退場 內政部擬供土地誘因
膠原蛋白流失 自體脂肪可移植
服藥過量駕車肇事 公共危險送辦
首架P-3C反潛機 下午抵台
盤整 新台幣午升4.1分
強化國產米 育苗研討會登場
調高人民幣存款利率 國銀響應
蘇治芬行銷農博 朱立倫力挺
圓仔練爬 爬一爬原地就寢
兩岸文博會 10月廈門登場
空總開發案 北市：綜合性規劃
ICAO會員欣見台灣參與
服貿公聽會 還有16場待辦
少女持續咳嗽發燒 肺結核上身
租屋跳樓成凶宅 房東求償敗訴
慶佳節 教師闖關學生守
宜市飄惡臭 金棗廢水惹禍
投信：美聯準會有助維流動性
政治紛擾 學界憂不利台灣經濟
台股震盪整理 跌15點
百貨業週年慶開打 大獎品吸客
自送評鑑 黃世銘：沒必要
統一發票千萬獎71895847
顧立雄：曾收陳水扁親筆信解釋
亞太富豪總財富 明年超越北美
10月台指期跌34點
阿里巴巴與港IPO商談傳破局
10月電子金融齊跌
辦跳蚤市場 竹市盼環保愛地球
反潛機飛返 台美人員交接
台股收漲15點 守住5日線
錯失救人良機 新北檢討懲處
陸水利部貪腐線索 移交紀委
陸媒：上海自貿區 金改或暫緩
1/5兒童看中醫 最常治鼻炎
巴國強震 208死382傷
蘇貞昌：已和柯文哲約時間談
人民幣結算服務 9月底上路
漢和：大陸軍隊擬設防空識別區
跨企陸生來台 比照台生轉入學
攻3D列印 台廠結盟美商攻陸
三大法人買超台股39億元
招商有成 日首大舒壓品牌登台
孔廟釋奠典禮 志工秀外語播音
週刊爆遭劈腿 許淑華駁斥
南投辦夜間徵才 方便轉職勞工
台北電視節 邱鏡淳推銷竹縣
泰公開賽 盧彥勳單打過首輪
忽略腦脊髓液滲漏 全身不適
傳藝封街拍電影 遊客抱怨
鎖定東京食品展 嘉縣行銷農產
背部動刀 莫瑞醒來問：我贏沒
看見台灣 空拍寶島美麗與哀愁
推生技 擬設醫療管理辦公室
P-3C抵台 空軍噴水迎機
台大學團遊行 聲援包圍行動
桃縣特色國小嘉年華 活力演出
涉圍標中油採購 檢調搜索廠商
小三通旅運量 將破千萬人次
首期無實體電子發票獎今開出
澳洲新政府 對台傳達正面訊息
WeChat牽手復興航空
新一代射擊遊戲 將在台推出
安全不敵低價 台灣蟹買氣下滑
結合觀光 內政部推宗教樂活
北市老屋健檢 10月起受理
顧立雄參選 郝：應多關心市政
台灣大簡訊文學 反映社會現象
新台幣收貶5.8分
黃世銘：有監聽林秀濤
文化部助圓夢 拓展獨立書店
選台北市長 柯文哲動念未宣布
東北季風增強 沿海強風特報
8月外銷訂單 連2升
魚博會開跑 3百萬蝙蝠魟吸睛
地球最快樂路跑 週末繽紛開跑
書畫聯展 兩岸三地藝文交流
新竹就博會 助弱勢者找工作
小胖美聲翻唱 11月日本出輯
柯建銘：特偵組拿我開刀
副總統16字箴言 勉救國團
菲南部分叛軍降 戰事可望結束
集邦：繪圖記憶體供給吃緊
二見總統 黃世銘：報告關說案
弱勢生飲水思源 事業有成回饋
泰國公開賽 盧彥勳首輪過關
8月M1B M2年增率雙升
高粱酒涉灌昏嬤 印尼看護遭訴
新北推紡研專區 8業者響應
北大特色限購令 防饅頭搶購
推觀光 金門旅行公會廈門設點
電信寶寶公話亭 日月潭亮相
月息30分 警逮吸血錢莊6人
美科技巨擘避稅 歐盟商討對策
平安符文化展 賞台灣幸符
遠傳環保繪本 首獎出爐
新興兆元產業 江揆推生技醫療
阿里巴巴買酷盤 進軍雲端儲存
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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滬自貿區金融緩步走 概念股跌
黃世銘：林秀濤應訊情緒激動
富士康攜手賽默飛 把關食品安全
英專家訪台 推展風力發電
賴素如質詢 關注Ubike
北市菜價回穩 較上旬跌近3成
買菜走失幼兒 基隆警廣播協尋
跨轄報案 苗消局：按程序處理
綠色採購成長 年額金逾4百億
陸航艦服役周歲 欲成拳頭部隊
高雄遊艇專區案 需二階環評
泰林買庫藏股 提前執行完畢
女婿身分遭關注 王金平盼隱私
婦稱女兒被反鎖冰箱 引發虛驚
新增5例鼬獾狂犬病 共148例
聯合國：菲南陷人道危機
全球先進化排名 韓輸台灣
陳光誠指陸擾家人 促美插手
日本線夯 復興26日首航東京
現代起亞瑕疵車 南韓大召回
青年黨稱肯亞恐攻137人質死
黃世銘：監聽林秀濤得知遭施壓
美億富地提訴訟 全球爭駁回
遭特偵組監聽 林秀濤：不知情
天掉禮物莫亂撿 拾漂流木觸法
台南關廟 新增鼬獾狂犬病例
年底2期統一發票 六獎增開
國立高中校規疑違憲 教部清查
美主管APEC高級官員訪台
愛喝酒女性 中風風險高
急診暴力應變演練 醫警合制暴
感冒糖漿過量 1次1瓶易上癮
美抽籤移民 10月起登記
紐西蘭蘋果出包 暫停出口大陸
央行阻升 台幣收貶5.8分
日本新iPhone 軟銀賣最多
總長2次見總統 府：了解細節
恐怖分子開槍 肯亞男以身護童
蘇貞昌：柯建銘無罪 是藍內鬥
發明展獲肯定 節水盆器將量產
巴國強震 死亡人數攀逾230
健康食品摻西藥 生技廠涉違法
主場創新經營 桃猿贏戰績商機
查肉桶弊案 菲審委會遭槍擊
杭州文博賣朕知道了 故宮質疑
併購傳言又起 宏?再度否認
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趙無極遺產糾紛 兒子質疑死因
預算21%還債 東縣財政困窘
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陸配制度研習營 26日開課
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關懷新住民 法鼓山心劇團巡演
西南海域可燃冰 估可採50年
M1B餘額增 股市資金動能豐
夜市登陸 高市商圈總會帶頭衝
結夥搶表親 男判賠近六百萬
王建(火宣)：私校退場改建合宜住宅
挺台股 外資連續20天買超
陸：香港事務 外國勿說三道四
新光人壽及遠百總部將進駐新板
遇雨即坍 居民謔稱力行慘道
顧立雄參選 妻王美花：尊重
蕭萬長率工商團與德業界座談
陳菊肯定團隊努力允樹文官文化
餅乾盒藏密 受刑人兒時獎狀
諾貝爾獎熱門人選 日學者入列
受理報案未通報 江揆促檢討
三星蔥被偷慘 警專案護蔥
實價揭露單月3千億 新北居冠
于美人夫鐵心離婚 爭子監護權
世界狂犬病日 動物組織宣導
義隆電撤銷對瀚瑞微侵權訴訟
上海自貿區首批政策55項
包裝米出包 李應元提修法
巴國強震造島 專家：不會持久
傳安排黃世銘見馬 蕭旭岑駁柯
中信金總部大樓要賣 採有利標
索馬利亞叛軍揚言續攻肯亞
北市公布十大績優公廁
永信盃排球賽 26日熱鬧開戰
千頭中華白海豚 雷州灣棲息
當年辭黨魁 馬：政治道德標準
護水土 環團籲保安林不得採礦
陸官媒：上海自貿區 維持網禁
陸校招牌掛台北 教育部要查
台灣女性勞動參與率 亞洲第9
英調查：家務整潔 優先要務
19全延後 國民黨中常委力挺
醃頭案被告 法院認需精神鑑定
監聽林秀濤 陳守煌批違法
巴基斯坦強震 增至327死
世界青少女拳賽 陳念琴晉4強
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股市量縮 財長：外資有信心
聯招會赴印尼 促僑生返台升學
復興攜手WeChat 送機票
遊歐帶國旗 女大生行銷台灣
埃及兄弟會報紙 傳遭當局關閉
市調：台廠再推39.5吋面板
屢請假就醫卻無紀錄 公僕丟差
殺城管罪犯被處死 陸網友激辯
助中小企業 外銀推展業帳戶
高雄專區卡環評 遊艇公會失望
顧立雄擬參選 綠營內多肯定
斐關注境內索馬利亞恐怖組織
七合一暖身 綠中常會移師台中
陸委會：兩岸和緩外溢國際參與
阿里巴巴 傳計劃赴美掛牌
巴塞爾資本缺口 大銀行勤填補
于美人控夫 爭監護權變相要錢
狂犬疫苗持續耗用 年需9萬劑
台民共在滬黨慶 遭當局叫停
日本隊11月來台 中職不參賽
寧波網賽 詹詠然晉女雙4強
竊賊佯裝找人 連偷30多家
首批無障礙大客車 台中上路
旅館公會：旅遊法助台觀光加分
陸人權人士曹順利 北京失蹤
投資回溫 美資本財需求提升
聯發科高通修改部分專利授權
設廠遭抗爭 業者允做好厝邊
近60克拉粉鑽 將創拍賣天價
開放券商營業員銷售結構型商品
復興快速拓航網 新加坡線暫退
泰國公開賽 盧彥勳單雙告捷
P-3C抵屏東 台美完成交接
新北市有線電視戰局 再添大豐
疑蘋果壟斷 法查電信商合約
梅克爾領導勝選 組閣卻費思量
德國會議員首見非洲裔
疑盜賣同鄉個資 外籍男遭毆斃
非盟誓言續打擊恐怖組織青年黨
北京航展 陸展示先進戰機概念
台參與ICAO 美聲明歡迎
遺產冒領案 退輔會：協助調查
總統：不干預媒體 無滅王計畫
二見黃世銘 馬說明解立委疑慮
軍公教子女教補 被指於法無據
國籍爭議未現 詹詠然順利晉級
公債修法實施日 被指迴避限制
國際專家：核能難廢 瑞典為證
資誠：滬自貿區對外資銀是利多
標二飛彈 首度公開實彈射擊
今彩539 頭獎1注中獎
泰公開賽 盧彥勳雙打首輪晉級
美國務卿凱瑞簽署聯國武管條約
張德江訪俄 欲中俄雙邊關係
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美8月新屋銷售 跌深反彈
不信預測家 美民眾對復甦存疑
陸：將強化對中小企財政扶持
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二十年內 陸需增五千多架客機
特偵組：監聽林秀濤 於法有據
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綠第5場「華山會議」 26日舉辦
演講「由德國的成功經驗，看如何拯救台灣經濟」
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開放服貿 楊憲宏：中國特務大舉來台
黃世銘坦承 到過總統官邸2次
農委會：CAS就是Certified Agricultural Standards
立委座談 馬否認「滅王計畫」
抗告26日開庭 2法官申請迴避不准
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台聯「罷免吳育昇」連署總部成立
「圓仔」學翻身 累趴了！(you tube)
黃世銘露餡 監聽屬下檢察官林秀濤
福斯商旅California七星級行動渡假村
國壽行動連連 啟動巡演關懷新移民
大陸對服貿協議一點也不急！
向服務屆滿40年資深優良教師致敬
蘭嶼之星 客輪漂流於臺東達仁鄉海岸擱淺
證券櫃檯買賣中心獲頒「BS 10012個人資訊管理系統」國際標準證書
櫃買中心「老書本‧新生命」二手書捐贈活動圓滿結束
江宜樺上不了台 藍擬「書面報告」解套
上市上櫃公司誠信經營與企業社會責任座談會
仔仔龍劭華 入圍金鐘男主角
台灣無線上網人口 達千萬人
15歲台灣戲曲學院學生 林嘉瑋入圍金鐘獎
ICAO主席主動向沈啟致意
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
查恐攻 肯亞調查員搜倒塌商場
北市承德路火警 無人受困
紐時：肯亞屠殺 經詳細規劃
世界雜誌大會台與各國互動密切
五股工廠暗夜大火 警消灌救
凱瑞代表美國 簽武器貿易條約
恐怖行動升高 美發全球警示
CBO：美十月底左右債務違約
對巴勒斯坦限制 以國宣布放寬
伊朗總統盼半年內解決核子爭議
4G標金 逼近650億元
玉山銀攜手貿協 拓展陸市場
明天記得愛上我 登上華府影展
陸旅遊法將上路 業者樂見
越南工資低 時薪0.39美元
援敘利亞 英再加碼1億英鎊
美伊元首難碰頭 雙方各持己見
奢侈稅修正未定 928房市不悶
雪梨慶海軍百年 哈利王子訪澳
洛杉磯亞裔移民成長最快
喬帥想婚 宣布與女友訂婚
東北季風來 秋意濃溫度降
聖國ICAO發言 歡迎台灣
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美歌星寇特柯本童年故居求售
蕭萬長：把台灣聲音帶到歐洲
描述黛妃情史電影 負評如潮
庫存累增 沃爾瑪縮減兩季訂單
法部長批羅姆人 爭議四起
亞洲象棋錦標賽 台選手奪佳績
豪氣併日企 應材掌門遷居東京
提高舉債上限 美共和黨提條件
巴西聖羅奎 葡萄美酒之鄉
上傳黃色小鴨照片 票選送愛瘋
台股開盤上漲6.2點
無障礙旅遊 便利大客車啟用
性命之憂 委總統不去UN大會
韓正：上海自貿區改革難度大
上海自貿區計畫帶動週遭房價飆
女婿身分 王金平低調
諾基亞掌門鬧離婚 拒吐離職金
復甦增強 英消費信心上揚
先進光：與大立光糾紛全盤掌握
韓自殺率6年來首度下滑
半澤超夯 土下座道歉法引討論
新台幣匯率盤初升值
台灣工商團訪德 促進經貿合作
韓陸就領事協定達成共識
與青年有約 總統勉學子
澳電信業龍頭裁員千人
微軟娶諾基亞 王雪紅：不影響
日澳股市走弱 亞股連3黑
台南分屍案 警公布新查尋專刊
林慶隆：檢討研修審計法規
人民幣中間價 再逼近匯改新高
央行理監事會 關注利率房市
報告：大陸經濟溫和復甦
喉嚨有異物感 竟是下咽癌作祟
越法總理會談 提升兩國關係
甲骨文老闆領高薪 股東發怒了
陸續打房 嚴禁地王再現
台參加ICAO大會 加媒重視
韓團T-ara成員素妍爆戀情
基建經費不足 東亞成長恐減緩
黃色小鴨 游進北京頤和園
蔡依林瞞著媽 拆天花板裝鋼管
LPGA新賽季將在巴哈馬開打
向莆鐵路開通 陸高鐵里程破萬
國父銅像緩遷 藍營紮營畫句點
求職不順撞車 躺路面輕生獲救
電金跌 台股力守8200點
毛派整風路線 習聽幹部互揭短
LPGA台灣賽 球后登台
報價漲 鋼鐵股小跌
吳宗益獲美化學會年輕學者獎
陸東海艦隊在南海實彈演習
林務局推森保課程 夜宿工寮
小腹婆常脹氣 運動練腹肌改善
中央氣象局 氣象報告
新增2例鼬獾狂犬病 共150例
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
外資評宏達電 Q3財測恐失利
中央氣象局 明天白天天氣預報
調查：低頭族 易怒易焦慮
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
抗告案 高院可能駁回或自裁定
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
北市稽查補習班 僅6成合格
感恩 日美女歌手真氣赴台獻唱
審計長：今年稅收情況不樂觀
韓星雪莉 傳與大14歲男約會
林家慶爵士演奏 1日桃園登場
退休師任志工 輔導推甄過關
中市敬老月 老人舞龍熱力開幕
特偵收監聽關說案北院通知副本
陸將之子李天一 性侵判10年
台中市路跑募笑臉 分享快樂
國道巴士撞聯結車 8人傷
減肥壯陽偽藥流竄 檢警掃蕩
補教師交往女學生 性侵判十月
德政要強調台灣應加入國際民航
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大馬嚴查黑心染色雞
徵才涉歧視 星10企業道歉
蘋果地圖出包 車輛與飛機爭道
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專家：非核難滿足市場用電需求
美槍手直搗海軍工廠 畫面曝光
華府海軍槍手 疑遭電波控制
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需求大 復興首開桃園成田航線
上海自貿區效益 專家看法分歧
綠營議員盼新任省主席關心金馬
美媒：火箭的未來由林書豪掌控
金融跌逾1% 拖累指數
高雄中秋夜命案 9嫌送辦
撈過界 Valve搶攻遊戲機
國民黨籲柯建銘接受公評
開放成田第5航權 江揆促努力
林慶隆：建設完工揭預決算差異
落實人道援助 援米贈海地
紀錄鳥洗澡 水浴沙浴戰鬥澡
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兩岸和平論壇 吳榮義擬出席
限定版圓仔煎餅 推廣動物保育
江揆：2025公共運輸30%
海標操演 標二實彈射擊
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南寧至防城高鐵 年底開通
布局新興事業 鴻海重金獵人才
曾永權：國民黨執政台東會更好
高市老玩童專車 長輩快樂遊
上海自貿區擬鬆綁存貸比存準率
中俄：武裝干涉敘 絕不可接受
標二飛彈 單枚造價5千萬元
林慶隆：審計部可發揮更多功能
近3個月 台股基金全面正報酬
獅會捐視檢車 新北偏鄉受惠
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祝釩剛持大麻 繳6萬獲緩起訴
末班車準點到 北市擴增20線
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紡纖出貨旺 力鵬集盛活潑
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新北桃園28日30萬戶大停水
日相赴華爾街 推銷安倍學
宏都拉斯外債增加16.2%
萬聖節童裝惹議 沃爾瑪下架
中秋後暴跌 花蓮研發文旦加工
每天運動1小時 護心從小做起
亞化工會遭打壓 立院陳情
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公務人員初考 暫缺211人
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疑失足魚塭 老翁不諳水性溺斃
機場通關 美加擬分類低風險者
大跌近百點 失守8200點
3K5級制 擬放寬外勞上限
推廣核能 美專家：資訊應透明
伊朗稱準備好與美高層會談
中信金與京都銀簽MOU
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近6成大型表演場 消安不合格
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抗告案6爭點 馬王律師交鋒
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洪案開庭 詰問沈威志等被告
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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凱瑞王毅聯大會 聚焦國際爭議
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中鋼4號燒結排氣設備 運轉
全球最佳連鎖店 鼎泰豐第2
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QE不變 新興債可望重啟漲幅
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投信：美國科技股第 4季有看頭
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賞MARCH 汽車設計徵創意
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蘇州電博會植物工廠LED亮相
創見擬參加工業展 擴工控市場
華郵貼文風波 金溥聰王億道歉
王億：無人授意華郵貼文內容
兩岸智慧城市合作 思考三方向
台參與ICAO 加報專訪沈啟
台參與ICAO 英議員相挺
東北季風減弱 氣溫回升
安理會可能27日表決敘利亞案
能源成本攀 日通膨加速
共和黨強硬 美政府關門危機大
茂伯入圍金鐘 妻子感欣慰
伊朗外長：核子協議1年內敲定
江揆施政報告 立院將再協商
宅男行不行女主角 閃電訂婚
iPhone營收 打敗微軟
台工商團拜會巴黎工商會
台股開盤上漲37.45點
嬤閒坐屋前身影 永存谷歌街景
敘利亞案 傳安理會27日表決
單包裹女屍 檢警追查身分
敘利亞化武問題 安理會達協議
經濟學人：羅賽芙過份干預經濟
宜縣流感疫苗接種 10月實施
廣達聲明 梁次震感謝各界關心
假處分案 王金平：按程序走
徐譽庭發功 罪美麗金鐘6入圍
離散家屬團聚破局 北韓怪南韓
長榮推新產品 旅遊台北和上海
澳遣返難民船 印尼批侵主權
瀾起美上市飆28% 聯電獲利
都治計畫控制結核 復發率降低
北美銷售升 耐吉獲利優於預期
白朗峰登山客 撿到奢華珠寶
港商利豐：沃爾瑪未砍單
駐義代表訪參院環境委員會主席
白宮批共和黨 把美民眾當人質
15歲 谷歌緬懷過去放眼未來
台股漲 新台幣盤初走升
度量衡特展 10月開展
點心債融資緩 離岸人幣利率降
車載資通訊 整合業界進軍國際
竹市三廠市場火警 燒毀2百坪
船將沉直升機救援評估 家屬罵
調查：9月消費信心 回升
王金平請假 總統府尊重
種蔥半世紀 八旬農捨不得退休
陸整風揪腐敗 重慶遭點名
美食輕旅行 宜蘭推不老餐
最年輕師鐸獎 為弟投身特教
傳諾基亞推平板 供應鏈有撐
資策會推聰明停車場照明系統
連4降 下週汽油估降5角
李克強恩師談經改 勿重GDP
跟豪單挑 魔獸：有助提升防守
林中森：對民有利隨時可簽協議
駐加處酒會歡迎ICAO代表
回收創拔河奇蹟 楊純碧師鐸獎
ICAO議題 關鍵在持續參與
美操縱價格調查 日公司認罪
傳藝原民音樂 周明傑獲師鐸獎
境外委託管理不足 渣打遭罰款
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小孩鎖車內 警破窗救出
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醫院健檢統計：7成教師骨流失
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中央氣象局 氣象報告
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陸：十一長假 景點門票打折
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朱立倫：歡迎優秀者選新北市長
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陸客泡溫泉失蹤 漏夜搜山尋獲
表兄弟藏槍持毒 雙雙遭逮送辦
肯亞槍擊案 前部長子勇闖救人
不只拚學術 總統盼大學重德育
不知被通緝 醉男報案遭逮
UNIQLO路面店 桃園開幕
盤整 新台幣午升9.7分
學爬好累 圓仔呼呼大睡
央行暗示升息 金融股回神
選新北 游：蘇蔡對我語多鼓勵
菲內部未平 台菲漁業會談展延
領年金者亡 繼承申領手續簡化
旺季到 台泥股價創兩年新高
屏東漁船船難 直升機救援6人
立法院同意 林慶隆續任審計長
台股收盤漲46點
獲109票 林慶隆續任審計長
金瓜寮溪魚群死亡 證實遭毒害
巴拿馬運河年運量稍減
台股震盪整理 漲46點
10月台指期漲2點
陸存款利率解禁 至少再等2年
民調涉造假 淡海人告葉世文
諾基亞傳考慮與阿爾卡特結盟
APEC在即 印尼駐重兵峇里
艾美獎肯定 海濱帝國拍第5季
宏都拉斯加工出口前景看好
連轉不暈 芭蕾舞者腦異於常人
10月電子期跌 金融漲
新北商圈嘉年華 購物抽休旅車
鴻海投資印尼 近日將有佳音
菲南殘餘叛軍 揚言發動殉教
金融塑化強 台股週線收紅
陸自貿試驗僅上海 非多地開花
詐騙最終日被逮 成員直呼倒楣
搶電競商機 華碩推專用主機板
陸專家：陸無人機可在航艦起降
綠提案遭藍擋 立院一度陷焦土
遭指怒罵林鴻池 王金平澄清
阿富汗雙頭女嬰 手術成功救命
國慶焰火活動 竹市籲搭鐵公路
三大法人買超台股38億元
清理福島核廠 東電加1兆日圓
教師節前夕 曾雅妮升格為老師
第三方支付專法 經部蒐集意見
拿刀傷人詐領保險金 男子遭逮
女華僑被騙十萬美元 警逮9人
成大太陽能研究 奪美商2獎
動保黃絲帶 逾萬人按讚祈福
叛亂份子炸電塔 菲南3省停電
縮學用落差 商總致理推職能認證
陸國務院公布上海自貿區方案
慶祝教師節 三峽警方帶隊淨山
大坑總舖師上菜 千人辦桌
教保員爭權益 教育部研議修法
顏寬?首度財報 房地存款多
鼎泰豐再獲大獎 台灣之光典範
拚十強 觀光旅館公會提白皮書
男涉殺傷街友詐保 警逮人送辦
孟買住宅坍塌 1死恐70人受困
追撞劫財致死 男判24年
林中森任滿週年 期待不斷精進
4G標金爆衝 業者：像在賭博
是否懲處王億 林永樂：再研議
陽光廠房啟用 環保兼賺綠金
人不如兔 納粹詭異計畫曝光
返鄉遊子 衝屏東愛文芒果外銷
郭泓志旅美資歷 中職史上最佳
颱風蝴蝶成形 往越南前進
台灣人木笛樂團以色列演出成功
游選新北 蘇貞昌：照機制來
上海自貿試驗區 金融開放在列
不運動藉口 調查：多說沒時間
揪團打流感疫苗 中市上門服務
中職下季票房 郭泓志帶頭衝
巴拉圭國際影展 放映司馬庫斯
要黃世銘下台 郭美珠丟鞋嗆聲
瞎掰冒牌幫派 騙倒律師詐財
江揆施政報告 朝野仍無共識
新台幣收升1.7分
8月景氣燈號 續亮黃藍燈
上海自貿試驗區方案出爐
台灣志工抵聖露西亞服務
休士頓僑界升旗典禮 慶祝雙十
小鐵人競賽 鼓勵學子挑戰自我
愛的麵包助人 中市學童捐零錢
宏達電下午5時 將發重大訊息
禁化武組織將討論銷毀敘化武
假釋犯竊封口機 辯稱路旁撿到
滬自貿區 融資租賃享減稅優惠
船沉獲救 船長：平靜待援
臉書覓錢途 測行動app廣告
旅遊法效應 賴正鎰：短空長多
龜山島生態電影 28日首映
遭大黃蜂螫傷 旅遊團4人送醫
疑酒駕釀對撞 老夫妻枉斷魂
回暖 陸工企利潤生產8月雙增
鄒新強推展觀光 獲韓總統表揚
52歲樓學賢 誓言找回5塊肌
底特律破產 歐巴馬擬撥款協助
救命手術後 緬甸第一高人返鄉
台港洽簽保險監管和衛生協議
NBA海外熱身賽 10月登台
貴州副省長訪高 也瘋黃色小鴨
好奇號發現水 移居火星非夢事
周永明談4G 看好電子商務
大學學測簡章 30日發售
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
曾永權：國民黨堅持改革路線
馬：赴ICAO具技術安全意義
文化醫療 滬自貿區允外資獨資
當不成第一 台中不爭黃色小鴨
僑泰中學認領功德桶 助植物人
菲總統下月訪韓 促雙邊關係
滬自貿區 港府：陸開放是趨勢
郭守正：郭董讚雅妮 盼育人才
尊師重道 嘉市孔子神像安位
桃園計程車喊漲 縣府月內答覆
慢飛兒早療募款 陳怡蓉響應
威士忌旋風 貴婦改喝下午酒
宛如仙境 日鳥取縣辦綠博
漁船船難 直升機惡劣海象救人
張森文將出殯 家屬謝絕劉政鴻
歌仔戲文物展 楊麗花期勉創新
搭小鴨熱潮 移民署宣導政令
酒駕前科累累 兩酒友再犯被逮
上海自貿區方案 提金融開放
掃蕩色情按摩 中壢警方逮8女
區間盤整 新台幣收升1.7分
南檢掃賭場 赫見議員在場
機房故障 新竹逾千電話受影響
替代役變教師 旅美碩士留梨山
推南部休憩服務業 台南先示範
漢和：大陸可能分段建造航艦
攻陸高檔車市場 寶獅耍浪漫
趙藤雄：升息有條件 逐碼上調
台科大技職論壇 聚焦產學育成
江揆無法報告 10/1再開會
本週上市市值增0.29%
學者：兩岸關係應重視社會關係
走過荒唐 顏正國籲向毒品說不
產學訓合作 培育專業菁英
陸：日任常任理事國先尊重歷史
失智翁等車不上 細心警助返家
聯合國：更確定全球暖化是人為
綠提連戰模式 江揆盼依憲報告
花博公園設計月 遍覽國際創意
東方不敗張清芳 唯獨敗給兒子
泰國網賽 盧彥勳單打8強止步
不死鳥歸巢 郭泓志加盟統一獅
上海自貿區准設外資銀行醫院
咖啡館做公益 賣咖啡也賣愛心
本周上市指數漲0.26%
科學園區委員會 通過6投資案
過去30年 千年來最熱
曾雅妮開班授課 開心又緊張
宏達電揮別Beats 賣股權
司改會提案：黃世銘移送評鑑
蕭萬長晤法前總理 談科技經貿
體驗人生百態 陳蘭英獲樂服獎
滬自貿區細則未公布 台商觀望
販賣海豚肉 攤商遭收押
網路詐騙新手法 買空賣空
維修水塔失足 6旬翁溺斃
周人蔘案 2前檢座將發監
陳建志新任明基材董座和執行長
上海自貿區 中租進駐可能高
台積電蔣尚義10/31退休
學者：台應積極參與區域經合
抗告案 國民黨：難有和解空間
比國迎新變調 女生牛飲水中毒
返航救船難 偉星艦28日返高
美資深官員盼與蕭APEC會面
南韓藝壇新鴛鴦 池誠娶李寶英
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張清芳獻金鐘 點名費玉清合唱
氣候暖化認知 台灣高於美國
遠雄獲遠距照護傑出貢獻獎
小三通旅客破千萬 得主驚訝
遊戲橘子與納克森釋前嫌
景氣續亮黃藍燈 復甦力道不夠
郭泓志年薪 獅暫不公布
上海自貿 航運業：進一步了解
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外食飆漲 逾半上班族節食因應
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小三通旅客破千萬 盼成長更快
長期腹痛求診 竟是牙刷卡胃
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健保總額協商若停 醫療恐崩垮
挺Beats 凱雷砸5億美元
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保育有成 歐野生動物興旺
秋高氣爽 黑琵台南現蹤
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陳守煌評鑑案 分給檢總長幕僚
大陸4海警船 巡航釣魚台海域
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民調：女性長者較學生關心暖化
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亞太區貪汙 中國大陸大馬猖獗
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日貨船遭撞翻 5命危1失蹤
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國際競爭 燁聯降十月不鏽鋼價
微軟CEO會員工 感動落淚
台灣行 韓小學老師中獎25萬
滬自貿方案利弊 言之過早
陸委會：宣傳秉持撙節原則
擅製龜鹿二仙膠偽藥 檢警偵辦
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監聽扯吳健保 特偵：一切合法
蔣尚義退休 張忠謀布局受關注
今彩539開獎
大樂透開獎
諾亞方舟巡演 阿信爆團員秘辛
新增1例鼬獾狂犬病 共151例
小三通旅客負成長 兩岸關注
玉置浩二首訪台 開唱前做公益
上海自貿區 經建會收集資料
回台取暖 曾雅妮敢面對球迷了
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英調查：逾5成機師飛行時睡著
南鐵座談 拆遷戶怒嗆賴清德
大陸宿遷市長讚金門酒廠現代化
孟買民宅塌 至少5死1嬰獲救
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歐盟擬簡化簽證 搶陸俄觀光客
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爭火箭發射台 富豪砸錢不手軟
肯亞受害者：我快死了 別傷心
田媽媽打卡加油讚 人氣王揭曉
世衛：狂犬病每10分鐘死1人
工研院長訪金 助建構資訊與水污
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大樂透頭獎槓龜
司法關說 總統盼莫迴避問題
上海自貿區方案 大陸戰略需求
小鴨牽線 荷蘭代表盼多交流
高雄高球公開賽 林文堂領先
今彩539 頭獎1注中獎
世青女拳賽 陳念琴挺冠軍賽
南鐵座談爆衝突 自救會長掛彩
官大元先發首勝 象踢館勝獅
張志軍見連戰 盼兩岸增進互信
照護寶貝正確用藥 新北出手冊
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魏麗娟：和解只是提供另一選項
安倍在美演說 倡積極和平主義
藍委籲綠營讓金溥聰返國說明
9金融機構 上海自貿區設分支
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美國安局員工濫權 蒐情人通聯
第一起「政爭憂鬱症」命案 運將投水自盡
馬、王和解「難」 陸媒關注
北富銀: 101年度「運彩盈餘」10/7日繳國庫
管碧玲：黃世銘監聽「一案掛到飽」
桃園縣南投同鄉會周年慶 太極門展演
及時分享愛無遺憾
人權諮詢委員籲修改速審法 符合兩公約
吳景欽副教授談監聽衍生的人權議題
兩岸稅法研討會 賦稅人權議題成焦點
張森文出殯 原址舉行
特偵組：沒監聽立法院總機
『 法官保障人權 年度最佳稅法判決出爐』
「極地曙光號」遭俄扣留 綠色和平斥海盜罪行
監聽浮濫! 連國會也淪陷
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飛借黃色小鴨 啾咪阿沁表支持
民進黨創黨27週年 主打「非核家園、濫權監聽」
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調查：逾半英機師飛航曾打瞌睡
英喬治小王子 10月下旬受洗
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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世青女拳賽 台灣2選手拚冠軍
美俄敘利亞案協議 歐巴馬稱許
德大聯合政府 社民黨願意談
歐巴馬與伊朗總統通電
義大利總理將要求信任投票
是否聯合 德社民黨要黨員投票
禁止化武組織採納敘利亞計畫
政府停擺在即 美股心驚驚
台北瘋路跑 彩粉白粉同日拚場
各地多雲到晴 東半部偶雨
北義貝加莫古城區變身城市花園
首部空拍台灣影片11/1上映
南加州慶雙十 活動滿檔
徐光普獲巴西首都頒贈榮譽勳章
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安理會決議銷毀化武 未提懲罰
歐股跌 憂義政局與美預算僵局
高爾批共和黨 政治恐怖主義
天兔蹂躪 台東深層海水斷流
台灣工商團與法政府投資部會談
駕機心臟病發 聯航機師不治
若敘利亞不守決議 美揚言懲罰
深層海水 台東金雞母
彩粉路跑 9時台北大佳開跑
深層海水夢 仍待悉心呵護
美：歷史與情緒非南海主權基礎
釣島爭議 美重申不選邊站
奢侈稅延宕 928檔醞釀期長
台法音樂交流 呂慶龍演講
嘉市祭孔 首度出現女佾生
駐美處：特偵組報告取自官網
台灣參與ICAO 國際支持
美機師心臟病發 乘客義勇相助
滬自貿區 港憂金融地位受影響
地球最快樂 彩色路跑繽紛起跑
滬自貿區 港人關注政治動機
郭泓志效應 中職再盼王建民
上海自貿區網管解禁 沒門兒
陸公車一卡通 擴至35城
劉德立訪巴拉圭警方談加強合作
928檔期干擾多 買主看房價
推清燙牛肉 南市府整合行銷
哥國媒體報導台灣參與ICAO
油價跌 週線連3黑
通話歐巴馬 伊朗總統推特宣布
繽紛彩粉震撼 彩色路跑超嗨
歐銀論壇 沈呂巡強調夥伴關係
怒海劫 重現索馬利亞海盜攻擊
宜蘭祭孔 法國學子當樂生
五月天榮登MS 台團第一人
釣魚台爭議 日願對話但不讓步
台南孔廟祭孔 拔智慧毛有秩序
台捐贈甘比亞二手醫療器材
雖有雜音 928檔房市不悶
全國萬人健走 副總統鳴槍啟動
資策會建立智慧綠能管理系統
金價漲 週線連2紅
為救肯亞兒童 英男自願當人質
中行：自貿區金融服務實體經濟
匈牙利留台校友會放映「陣頭」
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上海自貿區 港媒：港不能空轉
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
UN通過化武決議 支持敘轉型
農漁會增服務 代收逾7百億元
翁明顯帶領中環邁向文創產業
美高層訪亞洲 聚焦經貿與安全
祭孔典禮插曲 兩日客昏倒
張森文出殯 靈堂外張藥房再現
特偵：監聽0972是個人手機
彩色路跑繽紛樂 曾雅妮獻祝福
成田機場寵物旅館 視訊解相思
李振昌中繼 三振化解危機
敬師月 偏鄉小學教師如候鳥
谷歌韓文版刪除朴槿惠不實貼文
商總新理事長 12月中分曉
埃克森美孚將提供同性伴侶福利
上海自貿區 釋出陸願主動談判
聖淘沙海豚園 近距離海豚互動
馬祖拳女陳念琴 世女青賽拚金
秋天虎頭蜂活躍 警消籲注意
全國機器人大賽 桃園競技
女性整容範本 韓讚宋慧喬
台版中華文化教材 陸師嫌太難
十一黃金週 估百萬陸客訪港
火箭媒體日 林書豪拍定裝照
抽菸釀慢性肺病 孫越呼籲防治
蘇貞昌：明年有機會變天
憂經濟 工商團體擬拜會兩院
大限前 歐巴馬籲國會通過預算
圓仔學爬轉錯邊 變成面壁思過
國民黨全代會 擬11月召開
彰化祭孔大典 縣長勉努力向學
杰維克行動70周年 星國追悼
百貨量販週年慶 業者激買氣
高雄祭孔 過聰門拔蔥苗擠爆
菸害釀COPD 民眾簡易自測
老招遛狗販毒 警識破逮人
週年慶開跑 消費者宜精打細算
越總理籲建立沒有戰爭的世界
國慶焰火 竹市下午管制交通
賞鴨再爆人潮 高市籲搭接駁車
波多野結衣萌翻 男粉絲獻殷勤
新北祭孔敬師 快閃秀謝師恩
被批失言 管中閔澄清
致命黑色素瘤 免疫藥物延壽
山西煤礦場滲水 13人受困
立院：0972電話節費代表線
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港首訂貧窮線 102萬人貧窮
嘉縣祭孔 學童爭拔智慧毛
公視公布總經理遴選辦法
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米博會登場 十大經典米頒獎
提升教學領導 培訓百名校長
封測台廠9月業績穩健
台灣首屆皂飛車賽 29日狂飆
腦麻患者清公廁 笑容吸引饕客
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連捉4動物 消防隊成動物園
台灣人好攝 官方團進彩色路跑
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海洋垃圾危生態 免洗餐具最多
美國父漫長等待 圖書館終開幕
癮君子患心臟病 多鐵齒不戒菸
涉鉅晶案潛逃大陸 賴奐辰遣返
選北市長 柯文哲：要找爸爸談
希臘極右政黨領袖被捕
整地糾紛命案 警逮凶嫌送辦
蘇嘉全：若黨要我戰 義無反顧
台灣藝術家參展柏林藝術博覽會
美國政府停擺 影響範圍廣大
急煞不翻車 單車ABS尚安全
高雄國際無車日 單車族響應
FDA：輝瑞抗生素增死亡風險
黑潮下 不可知的力量
甲仙被單女屍 警公布特徵
特偵：監聽林秀濤 沒聽她丈夫
無私照顧身障生 謝惠玲獲表揚
金門破職業賭場 4男送辦交保
共跑快樂5公里 牽手幸福人生
日核廠淨化系統 故障暫停運作
4G競標金 已近700億元
滬自貿區 遊戲機可生產銷陸
規模6.8地震 襲巴基斯坦
僑委會獎勵菲國僑校教師
特偵：0972後來只錄到嗶聲
是否選北市長 連勝文三緘其口
進擊太白粉 台北馬場町登場
東京網賽女雙 詹皓晴無緣冠軍
陜西咸陽現逾百座戰國秦民葬
世姐決賽今揭曉 菲佳麗呼聲高
大連漁船沉沒 1死7失蹤
艋舺商圈封街走秀抽獎 人潮現
蘇批非法監聽 促黃世銘下台
3語導覽遊北投 喬喬搶先體驗
藍批蘇一路護短 打馬轉移焦點
UN化武決議挺敘轉型 中支持
違反勞基法 北市公布37企業
中市議長捐食物銀行助弱勢
立院：撥出電話都經節費號碼
賭徒控查緝嚴苛 警方否認
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
蘭友總會環台 募款助弱勢
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘆葦之歌 記錄慰安婦阿嬤光影
教育部鼓勵地方報公費生助離島
那五年震撼教育 張孝全甩框架
不老比基尼 2千老人聚墾丁
滬自貿區29日掛牌 細則矚目
東京網賽女雙 詹皓晴先盛後衰
林永樂重申確守行政中立
彩色路跑 鄒開蓮影像平台造勢
王金平：監聽國會 不可思議
檢調：實務上不會監聽總機
金門迎城隍 國家重要民俗
羅慧夫抵台 鼓勵顱顏兒
離島流動大 蘭嶼師生視如家人
蘭嶼老師離職 改當高捷司機員
航空票價調漲 金門縣府反對
雪梨慶教師節 僑校教師同歡
化武攻擊 UN查敘利亞7地點
加倍奉還加小鴨 成熱門贈品
金黃薯疑出包 摩斯下架
亞太文化日 強化區域連結
張森文出殯 朱炳坤為戰友送行
台茂調酒街舞賽 青年展創意
阿信爆棚催淚 金雞百花奪大獎
金融監管效用 上海自貿區挑戰
嘉市就博會 提供5千職缺
老外看蘭陵王 愛洗澡像拍廣告
王金平台南主持秋祭 民眾加油
潘世偉：台灣青年不知職場需求
發揮創意 跑友改造路跑T恤
教師節 郝龍斌：道重而師尊
IMF警告 義動盪恐拖累全球
5千億西醫健保預算 協商破裂
業者排廢液 環保局開罰並法辦
被殺城管父親向夏俊峰家屬索賠
菲代表：期待台灣觀光客回流
富邦高球賽次輪 程思嘉領先
世青女拳賽 陳念琴奪首金
丁亞雯：放下重任 做更多事
不滿房價倍增 鳳山眷改戶抗議
教師節祭孔 總統期許活用儒學
眷改爭議 國防部：繼續溝通
東京網賽女雙 詹皓晴奪亞軍
聖誕老公公 突訪北美司令部
大馬擬修治安法 律師團體反對
傳藝創新節 文創作品大集合
清水斷崖 音樂饗宴
金黃薯出包 疑龍葵鹼中毒
教育熱情不滅 30優質師獲獎
國慶暖身 High翻東關埔
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二手菸害童 中市7成元凶是爸
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世界狂犬病日 國際組織籲對抗
翁山蘇姬推動緬甸修憲
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大陸網賽 盧彥勳晉會外次輪
陳偉殷本季最終戰 挑戰8勝
失智十警訊 舞台劇告訴你
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歐洲網購成長快 市場潛力大
綠疑立院遭監聽 李登輝批違法
自經區 立委籲經建會集中火力
經典賽隊友 周思齊砲轟潘威倫
陳念琴世青摘金 教育部賀電
出血減少 血友病患謝三總
野生鼬獾狂犬病 3年前已存在
永信盃排球賽高女組 東山衛冕
監聽爭議 黃世銘鞠躬道歉
老虎黴素風險 擬加強警語
社群網站洩隱私 小心6地雷
瓢蟲家族自強 對抗結節症
希臘：公平審訊金色黎明黨成員
電影法修法 文化部將諮詢產業
美日外交國防諮商會 下月召開
今彩539頭獎摃龜
特偵組：節費電話無法監聽
女拳手拚鬥 陳念琴奪台灣首金
推腦麻哥跑5k 弟寫信借推車
世界小姐選美 菲律賓女星封后
大埔徵收 呂秀蓮籲全民監督
越南總理晤聯合國秘書長潘基文
華人紀錄片影展 林書豪掀旋風
特偵組資訊錯誤 黃世銘道歉
劉政鴻家前 嗆聲學生放狼煙
既然青春留不住 李宗盛領風騷
柯建銘：立院電話遭監聽4個月
林郁婷奪冠 台世青女拳賽雙金
綠色和平抗議 俄羅斯非法扣留「極地曙光號」
柯建銘：立法院總機遭監聽
王金平：監聽國會不可思議
張森文告別式 數百聲援者送行
立委：高鐵不能漲價又要延特許
特偵組監聽國會電話 檢查總長黃世銘首次認錯
貨輪涉走私菸毒 海巡抄查
蘇貞昌：黃世銘下台 廢特偵組
雙姝女拳王 吳經國：邁向奧運
接駁賞鴨 高捷也受惠
蘭陵王夯 兩岸文創合作新格局
藍委擬上書 藍：是非應有交代
告別旅美生涯 郭泓志返台
張忠謀：南科設廠 最好的決定
蔣尚義退休 張忠謀重掌研發
人性光輝 照耀奈洛比恐攻
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老貝內閣部長辭職 義陷新危機
奈及利亞船難 42死100失蹤
美參院民主黨：會封殺眾院法案
老貝令黨員辭部長 義政治動盪
降財政赤字 義擬調高加值稅
白宮：眾院邁向逼政府停擺
兩岸三地投資客 炒熱加州房價
紐約中央車站 看見台灣
美參院恐得週一審支出法案
傳美國安局刺探民眾交友關係
陳偉殷挑戰第8勝 首局未失分
小球迷還棒球 讚A-Rod賣力
美職棒近尾聲 陳偉殷爭第8勝
白宮：總統將會否決眾院版法案
多雲到晴 東半部偶有雨
抹片篩檢低 2成不知染HPV
進香團遊覽車追撞 15人輕傷
年百萬人婦癌死 健走籲早篩檢
聯合國祕書長首度會晤敘反對派
結核菌 原民荷蘭株南部東非株
全國自行車賽 千人挑戰阿里山
紐時：國安局監控美國公民
旅法畫家李惠芳 十月國館個展
台股漲 新台幣週升0.32%
苗栗遊覽車翻覆 搶救進香客
台旅阿根廷僑胞遭槍擊受傷
中華男排 杜拜亞錦賽首戰告捷
明年總預算 舉債2739億
金鶯戰紅襪 陳偉殷終戰回神
台美食品嘗會 墨西哥成功舉辦
央行暗示升息 房貸支出細盤算
投顧：歐高收益債吸金
彩券及發票新制 103年實施
中小面板市場 台陸競爭加劇
拒遭取締輾壓警右腳 運將緩刑
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十月電漲 85%住宅戶不影響
習近平出席APEC領袖會議
陸：願與美增進互信
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金鶯奪勝 陳偉殷無關勝敗
助適性幼保 教部邀專家輔導
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全台幼教首學 遺址立碑紀念
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奢侈稅存廢 財政部：審慎研議
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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迎接APEC 印尼準備好了
929怒火聯盟遊行改晚會
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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