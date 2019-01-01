漢
En
News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
ECA雙贏 台印評估設工作組
蜂腰美腿 BY2將為職棒開球
逮捕李石基案 南韓國會通過
獲金漫終身成就 曹俊彥謝漫畫
扁友會挺選北市 呂：開始考慮
墾丁猛禽季展開 首批鷹群出現
選台南市長 龍應台：太好笑了
涉吸金逃大陸 男遣回台追刑責
印度第4座台灣教育中心揭幕
菲檢察官：洪家可能需來菲兩趟
竹市搶救兒虐 獲雜誌評選青睞
宸鴻營收略增 後市看新產品
水利署：6年635億將檢討
威剛8月業績 近4個月新低
山西男童挖眼案 伯母所為
裝設住宅火災警報器 保安全
地方編下水道經費低 馬促公布
永豐銀兩岸中文匯款 業務夯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
上市股票本益比18.14倍
民調：美7成男性寧比老婆先死
習訪中亞為睦鄰 聚焦能源反恐
研究：睡眠有助腦細胞新生
中秋送愛 糕餅業者為弱勢圓夢
開應變中心 蕭家淇：嘉縣消極
莫高窟為何禁拍照 非因閃光燈
男涉暴力討債 警搜出冰鋸
陳德銘訪台 兩會尚未正式溝通
嘉義邀吳寶春製麵包 盼在地味
原住民桶裝瓦斯補助 申辦率高
謝長廷：多人想選北市是好現象
邱大展：透過司法證明清白
蘭陽舞團訪陳菊 公益票助弱勢
告學者莊秉潔 台塑一審敗訴
車禍癱犬阿福 3萬人按讚祈福
台商秋節聯誼 18日在台中
保平安 嘉市城隍廟送貼紙
與女友爭吵 父親打兒出氣
離島機票漲 居民盼有廉價航空
中秋伴手禮 斗六文旦進軍大陸
菲控陸在黃岩島興土木 陸否認
法外長：攻敘 不排除國會表決
偵訊性侵女嫌疑人 刑警遭起訴
傳周永康助查貪 非調查對象
成大與土耳其大學簽約合作
中共反腐再開鍘 兩高官雙開
出口帶動 歐元區經濟回春
校服採購 新北：尊重家長意願
遏止狗肉交易 泰柬寮越達共識
減資 國巨5日起暫停買賣
做蛋捲 收容人巧手展技藝
制服選擇權 僑中：特例才開放
防洪 高市提12迫切工程
輻汙檢測嚴格 日保證食品安全
日人遭境管 移民署：違反規定
貿協大阪辦展 日市場仍具潛力
莊秉潔勝訴 環團聲援支持
牽線何岳儒邱大展 黃珊珊否認
勝訴 莊秉潔：已有寒蟬效應
政院盯物價 經部啟動監理小組
中土再建兩條天然氣管道
全球最佳雇主臉書 員工有怨言
中秋連假商機夯 業者推美食
本土罕病新藥 歐美三期試驗
台幣29.885 一個半月高
匯豐：陸服務業PMI 抵高點
國工局：五楊不需夜間封路施工
波音747變旅舍 吸引航空迷
菜價飆 葉菜類漲7成
下水道經費低 投東嘉雲遭點名
興大挺教授 要台塑盡社會責任
會考手機響 恐掉一個志願
地中海風雲緊 俄派巡洋艦前往
台達打造太空總署LED顯示屏
台塑告誹謗 莊秉潔3度不起訴
蘇州電博會將於10月舉行
看衰老公風險高 警妻偽文投保
櫃買：今年將有日企來台掛牌
4G競標 C5達54.8億元
專家：殲15換塗裝顯示已服役
公糧倉庫管理失當 糾正農委會
中市議員涉貪 一審無罪
技術精進 苗大閘蟹肥美將上市
HTC案 檢調再查獲逾7百萬
關廠案移轉管轄 勞委會：尊重
秋節前夕查價 8成月餅沒漲
校長通水管 遭化學藥劑灼傷
美副州長訪華 將簽採購意向書
星國研發中心 台達電跨足生醫
陸正研製殲11D 隱形化改造
教練家被燒 各界捐款蓋新屋
觀護盃籃賽 花蓮開打
WEF競爭力 台超韓趕日
台競爭力升 經部樂見
檢座貼文 質疑南市標案換民調
海基會董監事赴陸 擬會俞正聲
行政法院：淡北道路應二階環評
永達盃輪椅網賽 5日天母開打
台貿中心廣州代表處開幕
海力士無錫廠傳火警 業者關注
降低服貿疑慮 北市府當橋梁
陸資來台 建物清理業樂觀其成
諾基亞棄手機 走愛立信老路
檢指標案換民調 天下雜誌不滿
徐生明過世 老棒球管理員哽咽
健保 黃煌雄：看病拿藥檢查多
張景森貼文 籲蘇助小英選總統
陸物價騰貴 要血拼跑國外
警扶孕婦過街 查到通緝越南女
土庫曼將向陸增加供應天然氣
三中全會前 傳周永康免於調查
告教授敗 台塑暫不回應
傳又有台漁船在菲被扣
房貸曝險高 惠譽籲留心風險
治水計畫 民進黨促行政院速擬
被偷走的那五年 學會保鮮愛情
施工便道完工 5日開始碎石
港鐘錶展 展二千萬名錶搶陸市
政院先評估 再談治水預算
房地產熱絡 北市稅收超徵
涉買票 曾文振判3年4月
山西錶哥受賄 5日宣判
潘俊榮退選常委 否認送禮請客
購制服爭議 僑中：牟師生福利
美QE3退場 印尼促更透明
茱莉安摩爾演肉食女 父子通吃
東日本再遇龍捲風 至少3傷
性侵女孩 自首男贈屋賠錢遭訴
HBO星洲檔案22日亞洲首映
蘭陽舞團500萬 打造逆天行
商旅車廣告不實 中華汽車遭罰
大馬警方逮捕社運領袖
兩岸六大電信業 廈門文博齊聚
獸醫爭公費狂犬疫苗遭婉拒
一夜兩地槍擊 前苗縣議員判刑
短期葉菜類 2週後供應市場
台貿中心廣州代表處開幕促合作
淡北道路環評撤 新北：續施工
運動疲勞新手退 兒茶素增耐力
工研院開發先進IC封裝模組
中國東協博覽會簽約逾千億元
喑啞婦迷途 警憑塑膠袋助返家
李振昌升大聯盟 3台將齊打拚
遭批颱風應變消極 嘉縣反駁
今彩539開獎
星經濟成長 專家估2.9%
iPhone發表會 搶灘大陸
彭佳慧辣媽搖滾 深獲孩子愛
OBU外幣放款餘額 又創新高
日專家：預言地震 沒人料準過
海力士無錫廠大火
黃岩島興土木 菲將向陸提抗議
馮迪索押房子 再扮超世紀戰警
騎車從台中到花蓮 男大生失聯
新日光營收連8月正成長
美貿易逆差 擴大13.3%
就醫便利負擔低 致健保三多
國外刷卡直接結匯 央行研究
風勢難捉摸 戴資穎艱辛過首輪
下水道經費 地方指中央狀況外
小鐵人圓夢 絲瓜童泳渡日月潭
被扣漁民：菲方像強盜
訪視兩岸婚姻 海基會與陸溝通
全球電視品牌營收減 陸品牌增
陸：陸與東協應強化金融合作
台灣漁民遭菲扣留 外交部協處
中華青棒隊4連勝 晉級複賽
菲扣台管筏 台漁民被迫餓肚
百城市參與高雄亞太城市高峰會
秋蟹美酒賞月 饕客指定萬里蟹
補助太少 泰南膠農要談判
南非巡演 十鼓擊樂受激賞
台中清水民宅火警 1人傷送醫
台北羽賽混雙 鄭韶婕晉級二輪
今彩539 頭獎2注中
酒駕男撞員警 2人均傷送醫
核污升高 日本食品管制暫不變
三星手機 將安裝防毒軟體
李鴻源訪英德 交換防災經驗
三星智慧手錶 柏林電子展焦點
Xbox新機 11/22上架
檢察官臉書影射 天下要求澄清
陸6紀檢人員刑求嫌犯致死被訴
楊謹華誤觸胸 孫耀威笑被侵犯
狼師涉性侵生 13年逾5百次
日媒：菅直人將訪台 談反核
質疑標案換民調 檢座臉書致歉
中華備戰複賽 大幅領先照短打
南韓逮謀反議員 爆發肢體衝突
用兵敘利亞 美國會續聽證
俄稱只要證據確鑿 挺西方攻敘
樹上頭骨 死者疑似軍人
林智平安打逆襲 桃猿氣走獅
美：敘利亞越線 世界當起而行
周刊爆: 服貿協議「開很大」近六成服務市場已開放
台灣參與ICAO無關政治 僑務委員籲「陸善意回應」
疑送紅酒 中常委候選人遭除名
<起訴>太極雙星騙很大! 盜刻印章、勾結官員樣樣來
台彩宣佈 中秋彩金加碼5.8億元
習禁奢 台資珠寶業受影響
宏達電出售孫公司 進帳14億
8日國館講座「super鮮師」
出兵敘利亞 美國會過第一關
菲律賓人民來臺免簽入境措施恢復
國防部降低募兵標準 遭諷連“娃娃兵”也上場
Esprit 京站門市搜獵加州氛圍
證交所持續推動 日本企業來臺上市
國泰台大產學團隊 2013台灣經濟成長率預測維持2.27％
台灣貿易中心廣州代表處 4日正式對外營運
遠傳網路門市三大好禮 加碼再抽萬元購物金
美國如法炮製對敘發難！
北捷更新22個車站 出口資訊
馬願以「經濟體領袖」身分出席APEC
山上碎巨石 山下碧砂漁港休市
台灣外匯存底4,093.88億美元 微增2.70億
台水全力搶修新北市三峽區 輸水管破管
ICI得利塗料 空間色彩設計金獎得主揭曉
三星推出 手錶GALAXY Gear
被扣台漁民 恐罰5萬美元
德國語言協會批判字典外來字多
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台菜名廚法蘭克福教廚藝
美國那斯達克股市短暫當機
俄：敘利亞反抗軍3月化武攻擊
美網女雙 謝淑薇止於8強
Fed：美國經濟持續穩定成長
三星智慧錶現身 賣299美元
美懲敘利亞 阿拉伯國家願付費
美聯社：歐巴馬考慮停援埃及
頭城搶孤 杏輝藥廠隊奪冠
美參院外委會同意懲罰敘利亞
三星智慧錶 有讚美有質疑
美國軍事懲罰敘利亞案過頭關
美武攻敘利亞 約需數千萬美元
攀登玉山群峰 1人疑墜谷待援
反美動武 蒲亭斥美國務卿撒謊
懲敘利亞 美：至少十國願參與
選常委遭具名送禮 潘俊榮退選
中工會：台應強化特殊合金技術
蘇州電博會 電信和品牌商齊聚
記憶體覆晶封裝 台廠有興趣
宏達電出售孫公司 進帳14億
學者籲陸支持台入ICAO
體驗海外生活 銀行貸款支援
台4電子廠 遭美侵權調查
歐元區復甦 歐高收益債吸金
看戲不必入城 藝大生巡演偏鄉
國教迷思 不犯錯才能上建北
不畏疾病感染 曾靖傑搶孤英雄
泰豐產品使用曼聯LOGO
美網止於8強 謝淑薇嘆失誤多
登山客疑墜谷 傳無生命徵象
美侵權調查 瑞軒等電視廠上榜
國會授權 南韓逮捕親北議員
各地多雲到晴 早晚較涼
觀望氣氛濃厚 台股恐受壓抑
美國評鑑經驗 教師爭協商權
拍拍舞抖很大 小可愛變肚兜
海力士陸廠火警 美光股價大漲
台股開盤上漲25.8點
蘋果辦活動 引中移動合作聯想
遭控侵權 旺宏：擬反控飛索
8月CPI 3年首見負成長
美網女雙 謝淑薇無緣4強
愛情戰場靈感 來自塞尚名作
制裁敘利亞 加對俄不抱希望
郭富城主持釜山影展開幕式
倫敦電影節 漢克斯包辦開閉幕
出兵敘利亞 法爭取國會支持
三星推299美元智慧錶試水溫
平壤一杯咖啡 工人1月工資
桃機跑道大整修 無人競標
出兵敘利亞 美參院外委會過關
老記者推特赤裸上身照 引爭議
加州北部小郡 想獨創新州
海力士陸廠火警 DRAM股漲
推同性婚姻合法 7日凱道辦桌
大專私校轉型退場 教育部輔導
薄案庭審微博直播 陸民最滿意
等待日銀決策 亞股震盪
探勘深海鹽層 巴西10月拍賣
徐光普出席巴西台灣精品展開幕
歷史和解 法德總統訪屠殺遺址
劉德立訪巴拉圭衛生部長
劉德立宴請巴拉圭參議院長
台股漲 新台幣盤初走升
娶諾基亞 微軟市值大失血
IMF：先進國家轉為成長動力
濫用日本皇室廣告 廠商遭罰
全球經濟成長 IMF：美帶頭
Q3財測達陣很拚 宏達電續跌
陸嫦娥三號 年底登月探測
被菲國扣押漁民 盼趕快回家
敘利亞內戰難民增 展望會捐款
陸學者：菲圖綁架輿論於黃岩島
湯繼仁訪哥國慈善基金會
總統：吃得安心是基本權利
台灣微軟：海量資料 創業新機
搶佔智慧手錶先機 高通不落後
港媒：香港競爭力前景不妙
北京戶籍黑市價 喊到數百萬
聯準會：房市汽車帶動溫和成長
美8月汽車銷售年率創6年新高
4G若7家全拿 外資不樂見
雙子星案 郝龍斌未鬆口廢標
蕭家淇：情緒語言無助解決排水
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
過街心虛露餡 逃逸女外勞被逮
電子轉強 台股衝上8100點
海力士火警 DRAM現貨價飆
誆賣哩程數詐財 男判刑5月
反核四 綠營將走入夜市
一餐烤肉 高熱量全下肚
基期高 3年首見物價負成長
台灣贈款助中美洲發展漁業
暑假離島遊 恙蟲病卻上身
海力士火警 封測股價揚
一群好友想成家 盼法律鬆綁
回收創新研發 2百萬元徵計畫
農保身障給付 仍需赴農會申請
瘦肉精恐促癌擴散 應標示殘留
台漁民是否越界 待菲調查舉證
開車門害騎士摔車遭輾 男判刑
淡北道路環評撤 郝：協調民意
台灣購物節 6網購平台推好康
捷運當滯洪池 藍指斷章取義
三叉峰墜谷山友 傷重不治
氣炸搥壞購票機 捷運客判拘役
唐寶寶遭拒租 郝龍斌伸援手
G20峰會 陸經改思路受關注
QE喊退 PIMCO基金失血
面板報價續跌
經濟適度復甦 日銀政策不變
世界媽祖遶境 重機車報馬仔
高普考錄取6318人 創新高
被菲扣押漁民受傷 家屬盼就醫
嚴明：預算未減少 不影響備戰
WEF 江揆促檢討退步項目
關注物價 經部擬邀業者喝咖啡
日照中心不足 呷百二美意打折
江宜樺：新開發案研議導入節能
印度確認 台商競標不需先報准
留美不流行 南韓學生掀留中熱
護癌症患者 肉品應標含瘦肉精
開學症候群 運動舒緩壓力
外資匯入 台幣午升1.25角
南鐵案 自救會將列席都委會
美版強震預言 巨獸海嘯噬加州
IFA推新品 雙A走揚
陸信貸成長降 復甦動能存疑
HTC內賊案 檢調提訊吳建宏
陸送禮禁奢 高價月餅低調熱賣
複賽6強爭霸 中華首戰古巴
美若空襲敘利亞 實質影響不大
江揆：水患治理從國土規劃著眼
陸新教材棄魯迅文章 引發討論
小龍女遭批 陳妍希：聽聽就好
月餅買氣低 伊甸籲支持身障者
兩岸電子商務搭橋 下週登場
雇工砍樹 地主跑錯邊遭壓死
美商控侵權 華碩：處理中
酷似陸自製航艦照曝光 引熱議
創櫃板 登錄企業估70家
瘦肉精促癌疑慮 衛福部保留
SiP封裝 整合穿戴裝置要角
蛇出沒 竹市籲清潔環境
嘉市長選舉 藍營議員促辦初選
ITC調查 瑞軒：不影響出口
通緝犯見警拔腿跑 警鳴槍逮人
福建盧氏先祖葬釣魚台 盼赴祭
水保法修法 環團籲審慎評估
首見大學校長 楊思偉敲師鐸
偽造體檢報告 陸軍2上士遭訴
台股收盤漲85.66點
蘋果訂單挹注 和碩毛利看升
周永康名字現身官媒 澄清傳聞
台股開高走高 漲85點
三星智慧錶 攻市場挑戰多
2千噸巨石 估6日動工清除
表彰徐生明 政院通過褒揚令
越總聯團爭取調漲基本薪資
9月台指期漲59點
9月電子金融齊漲
索尼押寶新機 期超越樂金聯想
巴拿馬競爭力 續保世界40
老虎觀光成泰國負面形象
印度央行採新措施 股匯市齊漲
三星Note 3 大螢幕搶市
美媒：傑克尼克遜退出影壇
台股量價俱揚 收在最高點
專屬艙伺候 長頸鹿來台不暈機
學者籲先確定公視制度再修法
成大機器人 馬來西亞奪冠
職務評定 試委籲設司法官退場
食品不實 總統：修法提高罰則
三大法人買超台股113億元
菲：尚有多艘台船越界捕魚
陪媽祖遶境 婆婆媽媽跳三太子
服貿協議 民團盼政府說明
懲罰敘利亞 俄不排除軍事制裁
陝西錶哥楊達才受賄 判14年
大立光8月營收今年新高
圓仔將長牙 穿山甲寶寶露臉
被指周永康大管家 港商遭調查
中市沙鹿頻水患 立委籲速整治
老翁騎機車失蹤 陳屍溪谷
改造地下停車場 美化又安全
盜採牛樟 竹苗警起出6.2噸
透天厝地層下陷 彰縣空拍監控
警查吸毒 兒時玩伴跪求放一馬
誤食魚刺 插腸壁引腹膜炎
少子化 蔣偉寧：不宜減教師薪
監委建議 彈劾案具名表決
蘋果搭中移動 手腕須更靈活
逾千億 新鴻基奪上海總價地王
檢座質疑民調 檢方：個人行為
美漏處理情報 未察敘化武攻擊
劉德立拜會巴拉圭新任警察總監
台中IKEA開幕 胡志強稱讚
三峽水管爆裂 淘空路基封路
不老比基尼走秀 28日登場
世展會倡兒童健康 點燈響應
新台幣收貶1角
總舖師登釜山影展 辦桌躍國際
桃機漏水 未波及旅客行李
秋天來了 墾管處辦賞鷹體驗
南方海域作業 海巡：護合法船
看下半年 國巨：謹慎
光寶科8月營收續創今年新高
通過評量搜救犬 可供徵用
陸微博掛V變嚴了 得單位證明
外匯存底4093億美元 新高
滬自貿區擬人民幣匯率自由浮動
星國移民官涉收賄遭起訴
國際美食養生大賽 同德奪金
赤腹鷹千隻過境 墾管處辦賞鷹
保全公司掩護 專圍事搶賭場
日本青棒投打俱佳 扣倒南韓
西濱公路延長 將軍以南施工
花蓮頭顱案 死者身分待勘驗
苗縣免費午餐恐喊卡 家長憂心
商業服務業景氣 轉黃藍燈
參與ICAO 總統：繼續努力
站台稱天然 檢警不排除傳小S
黃鎮台赴日 邀日職打冬季聯盟
被菲扣押恆春漁民 受傷送醫
監委：修法保護公務員抗拒關說
台東外海地震 規模4.5
台灣工商聯赴陸 研討兩岸經貿
徐生明9日公祭 總統頒褒揚令
服貿資料 總統：巴不得全提供
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
新北KTV稽查 多家不合格
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
女主管十年增5成 占比贏日韓
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
英男迷蝙蝠俠勁敵 刀刺無辜男
台大師罰學生錢 校方：不恰當
男曾冥婚女悔婚 判還百萬聘金
競爭力排12 總統盼珍惜成果
可成8月合併營收 月減5%
金小曼挺豐滿上圍 秀人魚泳技
中秋連假 台灣大搶上網商機
朝天宮迎湄洲媽 6日啟程赴陸
噴漆放鞭炮 警方破討債集團
淡北道路爭議 暫不影響房市
熱門裝置推出 亞洲空運好期待
盛竹如意外成媒人 赴韓見粉絲
元富證產業論壇 看好生技文創
逃逸煙毒犯現蹤影 警逮捕歸案
台電獲體育推手獎 球隊不解散
法總統呆頭照 網友瘋傳
炸彈攻擊 埃內政部長逃過一劫
北部兩私校欲減薪 工會協商
港爭同等待遇 顯示服貿效益
總統：檢討治水成效再考慮經費
加稅大敵 日本做好應戰準備
豐原落大石 民眾憂傷人
矽品8月營收 歷史單月新高
女性生育復職率5成 間隔6年
3成陸民無法用普通話交流
北市推輔導計畫 保障弱勢就學
到貨量減 菜價破41元創新高
央行阻升 新台幣收貶1角
小米再勝蘋果 智慧電視將亮相
信驊8月業績 歷史次高
張通榮案 監委公布涉關說內容
轉貸前多評估 靈活用房貸理財
閱讀起步走 小一新生獲贈好書
山西男童挖眼案 破案關鍵為紫衣
金管會三箭 券商看好量上千億
尖點8月營收 年增3%
颱風農損 雲林花生居首
經濟部和網家 推網路購物月
南方海域聯合護漁 任務持續
擱淺西子灣 白海豚獲救
親近人士否認傑克尼克遜息影
花蓮5合1選舉 國民黨拚勝選
外匯存底連兩個月創歷史新高
學者：習近平訪中亞為穩定新疆
大陸旅遊法 台灣遊覽車叫苦
菜價高昂 北市供應平價蔬菜
台漁民遭留置 菲駐處將探視
雙子星案 6日移審法院
撤總統呆滯照片 法新社挨批
有苦難言 瘖啞婦遭虎頭蜂螫亡
守護校園安全 中市廣設AED
涉脫褲摸下體 男按摩師遭訴
設週末幼兒快樂屋 北市列預算
躺路旁乞討 遭酒醉友人行搶
鱷魚趁淹水脫逃 躲水溝被捕
國家發明創作獎申請 歷年最多
以神名義與女嘿咻 男判19年
觀光局：強化管理陸資旅行社
澳洲大選 占卜鱷魚預測變天
7月鬼門關 騎士離奇自撞身亡
集邦：DRAM合約價可望翻揚
管中閔參加APEC論壇
日本水產全禁否 主管機關決定
三峽自來水管線破裂 台水搶修
林政賢抗古巴 代報經典賽之仇
內政部：持續擴大替代役接訓量
軍方研議 進用約2萬替代役
未護屏漁船 海巡：與事實不符
炸彈攻擊 埃及部長逃過一劫
觀光局：大陸旅遊法是正向發展
美推快速全球打擊力 目標共軍
國外買主前進新竹 商機億美元
熟悉人士：傑克尼克遜沒要退隱
中元祭活動 國軍儀隊首度參與
住家果樹螞蟻驚人 農民盼防治
產業訓儲替代役 規劃5千人
未落實毒品防制 糾正7縣市
三星分析師日 11/6舉行
民進黨美西黨部談楊斯棓洛城行
郭姓藝人藏大麻 遭警帶回
民調：紐約是全球最受歡迎城市
澳洲背包客金瓜石遭犬咬
化解衝突 傳教宗與敘總統熱線
陸旅遊法禁購物團 有助自由行
谷歌前副總裁 10月投效小米
北韓同意重開兩韓軍事熱線
私人飛機進港都 籌設飛訓中心
歷史建築改頭換面 年輕人創作
20國峰會 歐巴馬促支持攻敘
振興方案 曾銘宗盼股市回基本面
義美冷凍迷你獅子頭已無CAS
被扣漁民蔡波 駐菲處將探視
中信金前8月EPS達1.18元
印度台灣工業展在清奈開幕
納智捷登俄 年底前經銷商倍增
獅子頭不符CAS 義美撤認證
邱大展遭起訴 談家人哽咽落淚
icash卡 將可跨行業消費
秋節離島新加班機 6日開訂
經濟回春 ECB空前低利不變
蔡田號漁筏 盼朝行政處分處理
中美晶8月營收新高 擴產
習近平蒲亭會晤 深化軍事合作
愛金卡獲准 統一超：尚未通知
越南前8個月貿易額大幅成長
警陞遷任官衍生問題 監委質疑
北市推12金釵 宣揚客家文創
今彩539開獎
農訪團9度赴美 促進農業合作
清除巨石 6日強制撤離
小米3 戴手套也可觸控
威力彩開獎
黃色小鴨趕工 特製鴨皮難刺破
監院調查報告 基市：無新事證
G20討論敘利亞 陸為俄幫腔
文化部搭彩虹橋 敲開國際之門
電影片禮券毀損 可補發
監院公布張通榮拍桌涉關說全文
澳洲人體彩繪 驚現台灣鳳蝶
美初申失業救濟 減幅大於預期
倫敦附近大霧 百輛車連環追撞
人船被扣 蔡波：菲國逼簽文件
立委憂預算低 嚴明：不影響
APEC會 台日交通首長晤談
美民間就業 增加17.6萬人
新聞盃再出擊 友誼籃賽獻愛心
菸酒商品禮券毀損 可補發
外交部協處 排除赴印投資障礙
習近平：中俄加強宏觀經濟協調
黃岩島爭端 陸：菲別無事生非
藝人郭人豪涉毒 搜出大麻
拔一條河高雄首映 陳菊站台
郭人豪涉毒遭逮 好男人形象毀
台北羽球公開賽 戴資穎晉8強
新莊國中學生墜樓腳骨折傷脊椎
台北柔道賽奧運積分 目標3金
高市民宅下陷 鑑定釐清責任
敘利亞問題 陸：單邊行動違法
綠發動罷免 林鴻池批製造對立
泰國首創遊客申訴法庭
青棒中華隊複賽首戰 球迷激情
籌措創櫃板 資金來源約7千萬
市調：陸新節能政策待觀察
大陸旅遊法 台灣購物店要轉型
印度時報：台灣鬼月祭別開生面
醫界：乳癌非絕症 治癒率提高
江揆：辯論不影響服貿審議結果
古巴再見安打 中華青棒飲恨
首爾劇獎 吳奇隆最受歡迎演員
大陸：已握無人直升機核心技術
王陽明秀肌肉 致敬偶像馮迪索
南北韓同意恢復黃海軍事熱線
民進黨：應速編治水預算
彰銀陸第2分行 金管會准
蒲亭主持金磚五國迷你峰會
藝人郭人豪疑涉毒 遭警移送
成都貓熊產下罕見三胞胎
今彩539 頭獎槓龜
對敘畫紅線 歐巴馬政策挨批
陳冠希願配角 怕演不出甜蜜感
香港為全球第五大外匯市場
江揆：中央地方通力合作治水
青棒錯失得分 教練團承擔敗戰
日曾計劃釣島建氣象站 美反對
威力彩頭獎槓龜
十大交易熱絡貨幣 人民幣進榜
美工廠訂單 減幅比預期小
美8月服務業 意外加速成長
中職兩地開打 1分定勝負
監委：張通榮機要逼退局長
對敘用兵議題 牽動美總統選舉
敘危機 俄3戰艦駛向東地中海
習近平出席G20 提四期許
抗議引衝突 黃煚隆遭主審掐脖
把握低利 葛洛斯喊投資短債
G20峰會開幕 主題因敘問題可能變調
桃機跑道翻修 2次無人投標
教育部公布 102年師鐸獎獲獎名單
櫃買中心將建置 創櫃板
大陸實施旅遊法 對台觀光衝擊
王金平：應以流域、河系概念治水
義美針對TVBS報導 提出說明
美俄元首會 G20成政治戰場
私校欠薪 受害教師今北上抗議
基隆敲除巨石 強制撤離民眾
星國躍居亞洲最大外匯交易中心
陸氣象人員浸在水裡上班 係金ㄟ
中國官媒：駐加記者採訪屢遭歧視
特偵組「王金平、曾勇夫涉關說」 府震驚
王金平出國 被指關說暫不回應
中秋節 勞軍包裹
中華郵政9月7日 淨灘(溪)公益活動
特偵組辦關說案 綠：政治動作
港務公司對職工福利金之運用 提出說明
涉關說 曾勇夫赴院報告
基隆巨石擊碎 骨灰罈送判定
曾勇夫否認關說 向江揆說明
不滿報導苗縣要告 三立有查證
關說案 江宜樺促儘速對外公開說明
「食神大選」國際賽 大食代廣場75家搶票
致力提高供水普及率 台水公司加強辦理自來水延管工程
教育部舉辦第6屆「臺法外語實習生交流」歡迎茶會
教育部啟動私大退場機制！
G20峰會揭幕 晚宴商敘危機
歐盟：敘國衝突應政治解決
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
G20峰會 日中領袖友好互動
俄阻懲敘利亞 美控挾持安理會
吳經國疾呼 主辦奧運不容歧視
英稱獲證據 敘利亞用沙林毒氣
蒲亭峰會宴客 歐巴馬姍姍來遲
峰會不期而遇 中日領袖首會面
莫瑞衛冕失利 美網八強賽出局
台藝術家 林茲電子藝術節參展
布魯塞爾漫畫節 邀台灣為亮點
網路投票率升 吳經國平常心
投信：年尾4個月 台股走勢強
華盛頓新生貓熊 確定為小女生
產學合作 共創紙品新契機
看好經濟實力 渣打推雙印貿易
公司登記家數 逾61萬家
今年陸IT支出3230億美元
秋高氣爽 中部以北早晚涼意
申奧加溫 重量級人士拉票
法鼓山禪修月 開份民眾體驗
清除基隆巨石 預估下午碎解
英相：敘利亞使用化武有新證據
私校減薪欠薪 教部將查聘約
課程不減反增 家長團體盼煞車
美前參議員 支持台入ICAO
愛瘋長大 傳蘋果測試加大螢幕
開學季 電信業撈商機
台股量價齊揚 高檔防調節
徐光普籲巴西挺台入ICAO
嗑藥哺乳害兒死 母遭起訴
碧砂漁港休市 開放通車後營業
攻敘利亞 歐巴馬面臨眾院挑戰
台股開盤上漲11.43點
習近平：陸全面深化改革
聯發科8月業績 史上第3高
教師荷包縮水 教學品質難保
基隆除石撤住戶 民怨過度開發
日電信一哥開賣愛瘋 有譜
歌手梁一貞健身 叫她肌肉芭比
美青少年抽電子菸 比例大增
黃金米再掀義大利基改作物論戰
李開復罹癌 網友送上祝福
美青年玩遙控飛機 遭撞頭死亡
駐菲代表抵雅米島 家屬等消息
美搞監控 傳操縱科技產品設計
新台幣盤初升1.58角
曾勇夫涉關說 特偵組移送監院
習近平：經濟改革寧可降速
聯強8月營收 月減3%
蔡明亮談李康生 認定終身伴侶
基隆提早敲除巨石作業
美中學生哈電子菸 專家憂心
陸愛瘋廠傳虐待勞工 蘋果調查
傳美攻敘利亞計畫 規模更大
住戶疏散淨空 基隆巨石敲除
韓中FTA首階段談判基本完成
德安續營偏遠離島線 將換新機
新車齊發 台車市買氣轉旺
疑塔利班追殺 印度女作家慘死
日8縣漁產輻射超標 南韓喊禁
傳黑莓11月拍賣資產
QE退場 人行行長：陸可因應
韓星李尚允李寶英 父母看過來
廢四機買新汰舊 聯單可抽獎
台股盤中整理 電子金融熄火
漢方保養品夯 老外也愛
曾勇夫遭函送 柯建銘不回應
碎巨石 無礙碧砂遊艇泊區
永達技院欠薪 教師北上抗議
上海自貿區上陣 台OBU有優勢
習與安倍短暫交談 涉及釣魚台
總統：不容政治介入司法關說
陸吹廉風 穗月餅售量十年最低
安倍會習近平 籲日陸重新開始
投信：整理後Q4上攻可期
中央氣象局 氣象報告
北部濱海公路砸車處 道路外移
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
僱逃逸外勞 涉搶占看護市場
狂犬病發現日更新 通報OIE
三星新款電視 柏林亮相
曾勇夫受王金平關說 送監察院
台宏計畫獲獎陶藝家應邀訪台
漢翔獲零組件長約 營收進補
財政拮据 高市舉債120億元
江揆促曾勇夫儘速對外說明
否認關說 陳守煌：清白坦蕩
周麟出席巴拿馬扶輪社聚會
柯建銘涉關說案 綠：無法評論
葉菜批發價 較災前仍高1倍
曾虛白台達獎報名熱 入圍公布
懲敘利亞無解 美將不甩安理會
提升競爭力 專家：關鍵在創新
立委關說 特偵組:國會自律範疇
永達傳停招 教部：非說停就停
喘口氣 下週油價可跌1角
遭指漲最多 餅店要消保處道歉
傳毅聯匯業與美英當局談和解
曾勇夫等人涉關說 黃世銘痛心
陸教師節 擬改為9月28日
DRAM現貨價 小跌
進度超前 巨石已敲除1/10
Q3有機會創新高 矽品平穩
法務部長曾勇夫自清 絕未關說
大貓熊梅花鹿 異地保育成果佳
憂輻汙 南韓禁進口日8縣水產
探視蔡波 代表處：獲妥善照顧
曾勇夫否認關說 盼監院還清白
育成招商展售會 7日前進花蓮
參選市長 柯文哲：繼續準備
男大生撿屍性侵 判刑3年2月
曾勇夫：沒做的事 何需辭職
外資匯入 台幣午升1.89角
電子菸不安全 有害傷身會上癮
安倍會習近平 籲日陸關係歸零
傳美攔截伊朗攻擊美設施命令
關說案 曾勇夫陳守煌最重撤職
印尼拼觀光 海外旅客數台第5
十八尖山樹木生病 竹市改善
曾勇夫涉關說 監院依程序派查
緯創接小米訂單 啟?受惠
綠委指供售電失衡 經部：線損
節慶效應 團購8月業績暴衝
冰糖換安毒 前書記官判26年
大台北高溫逾35度 注意防曬
曾勇夫：不齒自家人羅織罪名
3C展登場 華碩搶開學商機
王金平致電柯建銘：勇伯要處理
雷政富駁一審判決
人民幣躋身全球十大交易貨幣
駐菲代表處探漁民 獲有利事證
台資源回收有成 加拿大引借鏡
兩岸旅客台商 擬可雙向理賠
為營運 永達技術學院拍賣資產
南檢：檢察官若涉案 調整職務
關說無罪定讞 特偵研議補救
改善雨水下水道 花蓮持續推動
拮据預算難編 高市府受批評
印尼：明年成東南亞最強軍事國
清除基隆巨石 預估不用膨脹劑
大摩：金融危機再爆機率近零
塔利班處死印度女作家
司改會：若關說屬實 均應下台
金管會研擬酒駕強制險加費
與老榮民論婚嫁 女騙情詐財
關說疑雲 源自全民電通案
台股收盤跌4.9點
修復爆裂水管 三峽復興路通車
陸官方：雲南陸良假造經濟數據
涉關說案 曾勇夫向江宜樺說明
台股震盪整理 跌4.9點
北京版黃色小鴨 低頭鞠躬迎客
農損達現金救助 雲林受理申請
9月台指期漲10點
調查：資金流入平衡基金
9月電子漲 金融期跌
竹縣敬老 老新人親吻很害羞
檢察官林秀濤：特偵組曲解意思
台中稽查燒烤店 要求限期改善
宮崎駿正式宣布退休
妻昏倒夫不顧 割情義告遺棄
台股小跌4.9點 個股表現
鬥塔遊戲G.O.D 年底測試
中華青棒複賽搶勝 林子崴抗美
基隆巨石擊碎 碧砂漁港新景點
鴻海9/9除權息 填權息啟動
呂秀蓮：退休久 比民調不公
韓廠推4K電視 盼帶動銷售
巨石旁見骨灰罈 廠商暫保管
華亞科業績創新高 南科半年低
宮崎駿退休 吉卜力工作室何從
宮崎駿退休 日影評籲培養新秀
三大法人買超台股70億元
拒輻射食品 婦團籲政府把關
陸重啟國債期貨 助利率市場化
監院公布報告 李梁：盼快落幕
極端氣候 與人類所致暖化有關
新生兒急救訓練 普及基層護寶
橘子跨足第三方支付市場
澳電信經營LTE 愛立信助陣
大二膽守備 擬移交警察海巡
南電8月合併營收 今年高點
何潤東再許成家願 洞房就做人
金融界：人民幣國際認受性日高
表揚衛生志工 頒發慈心獎
失業勞工子女就學補助月底申請
台中小企業經驗APEC受矚目
滯洪池言論 北市議會綠營抗議
疑自殺 女士官陳屍座車
怕女兒受委屈 陸父買下幼稚園
敘利亞化武元凶 大國不確定
北市核四民調 願投票者減1成
獨派：台灣地位非根據日本降書
永達欠薪 教部籲1個月內償還
越南婚禮服務 市場方興未艾
新台幣升8.5分
猴硐貓燈節 台鐵貓咪月台票夯
確保勞工權益 北市突檢胖達人
埃及政府決定解散穆斯林兄弟會
拚白露轉骨 睡眠營養也重要
無車日健走 徹底實踐綠運輸
膠筏到台菲重疊海域 違漁業法
漢和：大陸建大型兩棲登陸艦
颱風重創 嘉縣列現金救助區
核安實演 首度納入斷然處置
台日5協議 11月前盼簽署
傳擬入股亞太電信 鴻海否認
聯發科4核方案獲阿爾卡特訂單
長榮彩繪機 三麗鷗家族串聯
兩韓恢復軍事熱線
幫父親洗腳 許淑淨：盡孝道
林中森：服貿辯論將愈辯愈明
台灣宗教百景 嘉縣13處角逐
平壤破例 南韓旗歌解禁
國票金前8月EPS 0.3元
混充高級洋酒 桃園破假酒工廠
展孝道替父母洗腳 報金氏紀錄
基隆巨石 首日可敲除25%
旺宏8月業績 今年新高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
藏球奇招 古巴隊秘密武器
IC設計廠 8月業績亮麗
國民黨中常委 7日投票選舉
特偵鍘法部 陳瑞仁：權力制衡
是否涉不實廣告 嘉市稽查月餅
貓熊抵星周年 何時生育成焦點
林中森：貨貿溝通沒有延遲
柏林電子展 千餘廠商推新產品
日前首相小泉之子 率團訪台
飛進國道休息站 飛雁小舖拓點
副總統：服貿像玫瑰 有花有刺
再等一等 本土大閘蟹更美味
美航空偵察大隊重新部署南韓
鴻海對印尼經濟有信心
秀泰影城將進駐嘉市文化路商圈
張盛和：土地活化 經濟推升
披頭四最後專輯 錄得好痛苦
朝陽培訓建築新秀 進軍國際賽
大學退場指標 台觀不太認同
華晶科8月營月 增近5成
台燿8月營收微增 毛利逐季揚
特偵查柯建銘 意外查到曾勇夫
嘉義行銷觀光 搶攻馬國市場
心靈關懷音樂會 雲林登場
中秋月餅不漲價 台糖送好康
越北暴雨 災情嚴重
台塑集團8月營收 月增近1成
逾百名傷殘退伍人員受生活協助
京元電8月營收 今年高點
智慧表起飛 路途荊棘滿布
劉德立拜會巴拉圭新任外長
台水今年增供2750用戶
漁民拚生計 膠筏冒險遠航
宏達電股價 今年以來跌47%
義式美食 專家指點常見錯誤
陳守煌：未強迫林秀濤不上訴
上市指數 本周漲1.77%
推廣觀光 台灣參加釜山旅展
韓元走強 新台幣升8.5分
泊嵐匯競圖 設計監造費逾億
李開復自由風 影響陸青年
捷運末站房價 每坪省近60萬
波音；陸仍需5580架新飛機
陸：金磚初期應急儲備千億美元
尚凡買回庫藏股264張
台南創意生活節 浩角翔起助陣
婚禮微電影 新人如明星耀眼
陸：美對北韓特別代表將訪陸
華東8月營收 站穩8億
亞太峰會 前倫敦市長分享心得
關說疑雲 承辦檢座指特偵曲解
海外股民控告中石油
林子崴藏武器 變速球招呼美國
蘋果發威 台郡8月營收跳升
中職衝突 兩主角同遭禁賽罰款
正崴8月營收 月增16%
陸古猿化石 距今約620萬年
上海自貿區 專家：香港有優勢
曾勇夫案 監院尚未收到公文
台青大使團與阿根廷交流饗宴
宇隆與日商合資 跨入汽車鍛造
大巨蛋施工噪音 郝：持續管制
南山人壽砸48億 台中獵樓
大二膽撤軍 金門規劃觀光
斯國智庫出版介紹台灣民主新書
劉政鴻胞弟疑占國土 士檢要查
澳大選前夕 陸克文拚逆轉勝
兩岸城市藝術節 台北跨界風情
智慧表錢途 app業翹首盼望
鎮店鸚鵡失竊 警火速破案
大二膽防務 朝野立委盼勿撤軍
運動舞蹈大會 陳菊率志工誓師
私校減薪 教師工會批趁亂打劫
雙子星案 何岳儒王佑仁交保
經濟仍悶 監委盼經部多努力
培訓巴拉圭桌球選手 台灣出力
滬美女高管外逃 帶七箱奢侈品
台助露國農技 農民結訓欣喜
清除2千噸巨石 假日不停工
綠彰化縣長初選 翁金珠角逐
一個中國問題 陸重彈舊調
陸：有信心今年外貿增8%
北京故宮 武警將進駐
微風：2年後 居台北百貨季軍
王品：改善進貨流程管控溫度
外資 可公開收購F股
梁家榮一擊逆轉 中華超前美國
特偵鍘法部 曾黃瑜亮成焦點
難忍變態丈夫 婦訴請離婚獲准
柯建銘：未要求王金平關說
中俄簽署東線供氣協議
沉默淋巴癌 癌死排第9
綠檢討8年執政 特偵組成箭靶
台灣高教展 南印度人氣高
布萊爾：宜速出兵介入敘利亞
傳監聽巴墨總統 美誓給答案
勘驗錄影證詞 特偵反駁林秀濤
歐習會 談敘利亞北韓網路安全
捲入廟產糾紛 檢座涉殺人未遂
關說疑雲 江揆兩度約見曾勇夫
總長鍘部長 檢察基層傻眼
中華領先美國 美中不足擺烏龍
服貿辯論 業界籲蘇貞昌助發聲
宮崎駿退休 仍想做很多事
南部外海地震 規模6.7
大二膽駐軍 全盛時曾逾6百人
今彩539開獎
會歐巴馬 習近平批對敘動武
綠委邀官員下鄉 與基層座談
新光三越連3年 大陸開3店
廠商有信心 黃色小鴨亞洲最勇
華映8月合併營收月增6.5%
大樂透開獎
曾勇夫批報私仇 黃世銘不回應
襪子長度不符 學校沒收引反彈
Nina：和郭人豪互動少
南山人壽積極進軍台中
中韓自貿談判 將進入要價階段
襪子長度惹議 校長：為求端莊
美警告 勿前往黎巴嫩與土耳其
陸委會官員訪閩 聽取台商建言
林子崴挨轟退場 宋文華保優勢
宮崎新片 談日軍國主義破滅
為中華隊加油 愈晚愈HIGH
周杰倫魔天倫攻蛋 老歌謝歌迷
美就業成長未達標 失業率降
電動車夯 各家銷售紛創佳績
北京黃小鴨 台廠商：裁片接錯
新北餐廳沙拉 大腸桿菌超標
泰警驅離抗爭 泰南交通暫恢復
宮崎駿自嘲 曾胖得像醜豬
信義線將通車 住宅價穩步盤堅
大園資源回收場火警 無人受困
絲瓜童前進台中 圓鐵人泳渡夢
盧比貶物價漲 印度中產階級苦
陸：儘快向民資推出一批項目
法務部長曾勇夫請辭
維修iPhone 達人變富翁
遭美國隊翻盤 中華隊無緣爭冠
俄笑英是式微小島 爆外交爭執
駁私仇說 黃世銘：別模糊焦點
曾勇夫請辭獲准 陳明堂暫代
花蓮一信團參訪土耳其銀行業務
大樂透頭獎槓龜
攻敘過關無望 白宮說法轉向
北市電委會 參加馬尼拉國際展
失去爭冠機會 中華小將哭了
今彩539 頭獎槓龜
政院：曾勇夫捍衛清譽請辭獲准
成大訪土耳其 3所大學簽合作
曾勇夫請辭 藍營：明智抉擇
特偵封喉 曾勇夫栽自家人之手
曾勇夫請辭護清白：去留不足惜
曾勇夫案 府院危機處理
曾勇夫請辭 陳守煌震驚
涉殺人未遂 檢座顏漢文聲押
關注QE退場 拉加德：謹慎
UN記者：台應擴大國際參與
林子崴出色 美國教頭想帶回去
疑夫加料陷害 婦帶燒酒雞報案
統一廖文揚好投 率獅狠咬犀牛
孫耀威享豔福 豬哥亮羨煞
應該搶著簽 林中森南下推服貿
蒲亭會歐巴馬 對敘立場未拉近
台北羽球公開賽 戴資穎晉4強
五月天開唱 謝金燕變端莊主播
江澤民「名言」 北大撤除
宮崎駿：我不是文化人
堅持對敘用兵 五角大廈傳反彈
G20閉幕 全球復甦仍羸弱
中藥掀「土洋大戰」 英國明年起禁陸成藥銷售
中國在黃岩島開展工程 菲召回駐華大使
遭自家人羅織罪名？ 曾勇夫深表不齒
王金平、曾勇夫關說案始末
巨石沒想像中硬 5天可剝碎
長榮最大凱蒂機 董座親駕飛美
外交、調查五項特考 9月7日登場
拼觀光 大二膽島明年撤軍
特偵組說謊？ 當事人檢察官稱「有調卷」
曾勇夫請辭獲准 陳明堂暫代
神氣家族「真愛旅程」7日中視播出
「2013全國陶藝（壺音）特展在苗栗」8日盛大開幕
提升服務我國第五大族群--新移民
涉關說 馬緊急召回王金平
曾勇夫打包 忘掉醜惡向前看
內政部：每1.8分鐘1件刑案
王金平已知情況 目前暫無說法
絕無逼退 江揆肯定曾勇夫請辭
黑色星期五 總長鍘部長為哪樁？
攻敘 伊朗男脅綁架歐巴馬女兒
台中市道路 民調逾半不滿意
中國出動5千噸級船艦 巡航釣魚台海域
世界華文傳媒論壇 7日在中國青島開幕
國民黨中常委名單出爐
澳洲大選 陸克文承認敗北
澳洲總理陸克文 發表敗選演說
法總統：UN報告出爐才會動武
檢察官顏漢文涉殺人 收押禁見
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
動武賭良心 凱瑞動之以情求票
日：陸4海警船入釣魚台海域
11國聯合聲明 未提軍援攻敘
曾勇夫告別：害我的也是好人
出國妻溺死 男涉殺人遭函送
安全顧慮 東倫敦高速路封閉
美優勝美地環火 近千平方公里
澳洲國會大選 投票開始
各國要雅虎交用戶資料 含台灣
能破加密 美稱報導損情報工作
國內首創企業英檢 近千人報名
多元性別成家 晚間凱道辦桌
熱氣球升空 行銷日月潭紅茶
各地天氣晴 花東偶有陣雨
智利最高法院 認獨裁時代疏失
台灣設計展 8日登場
中鋼市民講座 孫維新講自然力量
英房價漲 升幅創3年來之最
俄譏邊緣小島 英相怒駁
台灣夢想起飛 華航花車主題
期貨鉅額交易 增議價申報制
美媒：中國移動擬賣蘋果新手機
伯格里奧名單 教宗暗助受迫者
雅虎自清 揭美網路監控數據
多元性別成家 不只為同性戀
劉德立晚宴巴眾院外委會主席
金融開大門 兩岸資本市場互補
墨西哥瓜地馬拉邊界6.5地震
離家遠 台商學校師難尋
大陸台商子女學校 不忘台灣味
藍中常委選舉投票 角逐32席
台商在地化 子女留陸念大學
台文創品 巴黎家飾展秀軟實力
服貿爭議 恐影響貨貿談判
關說案 國民黨批綠營模糊焦點
標普小漲 敘國衝突加劇
服貿爭議 影響旅行社陸布局
就愛飛 楊宿智4趟駕機環球遊
巴黎家飾展 台灣館豐富多元
加國失業率降 經濟家稱有隱憂
辯服貿 蘇貞昌將聽綠委意見
張本渝冷凍卵子 拍成紀錄片
賴清德推麻豆文旦 駁市價不佳
群光8月營收 月增6.7%
楊泮池：沒能力 22K仍太高
台及加國新省互相承認駕照
歐股創3週高點 觀察聯準會
申奧 3城市各有所長都沒把握
新機齊發 新普順達9月添動能
雙匯併美肉品巨擘 美政府准了
楊泮池：台大生應做有意義的事
華裔陳山眉 加盟裕隆
澳洲大選恐變天 投票所湧人潮
關說案 郝龍斌盼總統慎重處理
為生命投好球 林杰樑遺孀開球
金銅齊漲 料聯準會暫不減QE
郭人豪大麻煩 賀一航籲給機會
IOC年會開幕 先選申奧城市
東北亞博覽會 商機3千萬美元
痞子英雄2 趙又廷換搭林更新
疑涉關說 馬促王速返國說明
陸：習近平在G20彰顯話語權
各國合作 縮小量化寬鬆規模
菜價 續維持高檔
清除基隆巨石 加速進度
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
原油攀抵2年高點 俄擬幫敘
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
幕僚：王金平出國主持女兒婚禮
美提高舉債上限 共和黨提條件
蘇：努力服貿辯論 傳達民意
總統盼王金平儘速回國說明
為公益 59位爺奶單車環台
清巨石趕進度 基市：符合預期
大學實驗室起火冒煙 無人傷
傳薄所侵公款 原為江澤民支出
大陸生物經濟區 安徽搶頭香
小蟲會金正恩 共進晚餐看球賽
澳洲強制投票 不投要罰錢
狂犬病發生日 去年5/23
圓仔健檢愛亂動 忙壞工作人員
運匠囂張 持棍嗆曳引車
檢察官涉殺人 寺方：尊重司法
癌友別煩吃肉吃素 天然最好
王涉關說重創黨形象 馬：沉痛
出席廣案聽證 生還者8日赴菲
為失能者洗澡 中華聖母義舉
舊軍營變產專區 朱：活化利用
NASA發射探月無人太空船
比爾蓋茲蟬聯首富 微軟市值減
歐巴馬全國演說 加緊施壓議員
鐵人3項 賈永婕泳渡日月潭
關說疑雲 呂：司法體系應整頓
敘國難民潮 赴土耳其旅遊注意
關說案 施明德反問檢是否自省
規劃生活醫療雙帳戶 老年無憂
波音：陸20年需逾5千架客機
員林市地重劃完工 單車逍遙遊
3D IC 封測廠展現願景
越國際醫療展 台等25國參加
古蹟日啟動 落實保護文化資產
民調領先 澳在野領袖保守以對
玩槍走火傷友 欲蓋彌彰送法辦
貓撲蚊墜樓 跌11層沒死
基隆北寧路山壁 尚無危險
紅唇族戒檳榔 重獲健康
中華隊全力抗韓 搶進季軍賽
蔣偉寧問借課 學生坦承仍有
北市菜價跌2.1% 趨勢回穩
監委籲檢視法制 助公僕抗關說
遭控獸醫嗜殺 新北動保處否認
班加羅爾輪暴案 6被告判無期
關說案 關中：遺憾
宋文華拚了 每一球都完全燃燒
懲敘利亞 美：阻大開殺戒奪勝
泰專家警告幹細胞治療恐致命
通緝犯藏停車場 住戶機警法辦
毒品藏咖啡包裝 藥頭收押
盼提升品質 移民署辦專業訓練
俄勒岡動物園擴建 挖到人骨
在野黨來勢洶 澳總理捍衛政權
張照堂影像展 捕捉美好瞬間
外資匯入 台幣週升0.44%
喚起環保 郵政家庭淨灘
大馬新教育政策 華小受保障
台灣與斯洛維尼亞學界會議交流
陸資來台審查 已納國安考量
碎解巨石 初估7日再清1/5
四它啟示 曾勇夫轉念釋懷
路斯明抱孫耀威 手搖女王飲品
澳洲國會大選 經濟社會成關鍵
臉書談屠殺 美教授涉暴力威脅
垃圾變水泥 陸引進環保技術
長頸龍機器魚亮相 環保逼真
2男闖白金漢宮 英檢討維安
是否解散穆斯林兄弟會 埃未定
羅嘉仁後援 飆球速155公里
蘇貞昌：關說案不護短
習倡簡約 台商晚會省著辦
中市查私酒 獲萬餘公斤
改革的紅利 上海自貿區挑戰鉅
王丹：認識中國應深入社會層面
查毒品案 警意外抓到欠稅大咖
抗韓激戰 進入10局延長賽
釜山旅展 新北市推廣觀光景點
華文朗讀節 電信業響應
台北羽賽女單 戴資穎晉級決賽
不當瘋修士 艾波特逐澳總理夢
多元成家法案 宗教團體踩煞車
榮倉奈奈不服輸 飛踢岡田准一
竹市關懷獨居老人 祝中秋快樂
薩爾瓦多議長訪華
敏道家園專車不足 盼外界伸援
陸配愛賭欠債 掐昏搶劫重判
墨國參議院都委會主席訪華
昆山統一人民幣跨境借款 獲准
習安倍短暫會面 學者：非偶遇
SON帥氣 小甜甜自薦單身
德IFA眾機齊發 宏達電觀戰
抗韓成功 中華隊闖進季軍賽
青商會大會 副總統勉國際交流
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中華5:4克韓 闖進季軍賽
蔡田號遭扣 盼最輕行政處分
澳出口民調 在野黨大勝
2千噸變1千 基隆巨石剩半身
習近平：寧要青山 不要金山
比啤酒節飄香 數百品牌任君嘗
觀光業前景看好 領隊破5萬人
菲警：已掌握起訴台灣漁民證據
H7N9感染人 陸找到原因
90歲翁溺水 警消救人送醫
服貿協議 遊戲業正面看待
鬧區專搶落單女 警逮吸毒男
翟山坑道安全網改善 關閉2天
國小百年校慶 老校友撫物回憶
涉議長黨鞭 紀律委員會受矚目
經建會副主委陳建民大阪招商
中華谷底反彈 總教練永生難忘
綠質疑監聽後未通知 特偵澄清
恆春漁民遭扣 盼菲降低罰款
胡志強親拍 賣出頂級洋香瓜
台南身障就博會 媒合率1/3
要雅虎用戶資料 警：辦案需求
防治失智要常識 慘痛遭遇當教材
助青年圓夢 橘子基金會慶周年
環保志義工搶答 爭智識王頭銜
商機媒合展 外配糕點試買氣
檢測河川水質 拈花惹草超簡單
關說疑雲 引爆綠營內部論戰
亞桑傑電影 主角：本尊恐不愛
敘利亞難民擁入歐盟 去年暴增
青棒贏韓國 球迷高喊爽
自亂陣腳 南韓教頭：早該贏的
藍中常委改選 黃昭順最高票
伊斯坦堡申奧 年輕代表團搶票
娜魯灣運動會 郝龍斌身手敏捷
蔡明亮郊遊 義觀眾與影評熱議
提升競爭力 台觀餐旅英語教學
免費辦門號釣外勞 變詐騙集團
北市工地勞檢停工 約增4成
反服貿 黃昆輝憂爭端保障不足
贈樹搭橋 陸閩三明市再訪金門
李稻葵：資本帳開放解經濟迷局
澳大選開票 在野黨已過半
台北羽賽 戴資穎爭后
中華隊長楊家維：真的不想輸韓
強化產品 台商在印度開創藍天
新北邀弱勢 辦桌慶中秋
陸多地與金馬澎合推旅遊優惠
學童繪畫賽 防災教育從小扎根
跨性別婚姻主角 力挺多元成家
魏德聖馬志翔 朗讀Kano
郭靜不在意整形說 願試微整
外長會 美爭取歐洲支持攻敘
製假車禍真詐財 惡司機送辦
德簽署聲明 促強力回應敘化攻
休一天又上陣 林政賢中繼稱職
佛乘盃圍棋賽 兩岸高手齊聚
國民黨：仍不知王金平返國時間
淋巴癌患者年輕化 京滬增速快
承認敗選 陸克文願承擔責任
陳珊妮改歌獻唱 力挺多元成家
美教頭認證 林子崴抗古爭季軍
電力公司員工罷工 斐政府嚴懲
侯孝賢盼保留尼羅河女兒拍攝地
今彩539開獎結果
斐貨櫃車撞4小巴 22人死亡
陳偉殷戰白襪 控球找準星
印台工業展創340萬美元商機
完美金雕 鄭應諧獲文藝薪傳獎
北羽男雙 李勝木蔡佳欣搶冠
大馬淨選盟設仲裁庭查選舉舞弊
躋身中常會 徐欣瑩幫基層發聲
閩金馬澎合作 推環海峽旅遊圈
獲終身貢獻獎 楊麗花永不退休
陸官非洲交換生投入台灣公益
感念徐生明 菊追贈終身奉獻獎
澳大選變天 艾波特將出任總理
藍權力改組底定 未來挑戰嚴峻
藍權力改組底定 未來挑戰嚴峻
今彩539頭獎 無人中獎
今彩539頭獎 無人中獎
柯建銘：將追究監聽完未通知
柯建銘：將追究監聽完未通知
副總統：政府一定保障漁民權益
蘇貞昌走進夜市 宣傳反核四
副總統：政府一定保障漁民權益
蘇貞昌走進夜市 宣傳反核四
周杰倫演唱會 李玟貼身熱舞
陸最大無人直升機 首飛成功
周杰倫演唱會 李玟貼身熱舞
陸最大無人直升機 首飛成功
亞洲台北柔道賽 中華首日6金
打包完畢 曾勇夫：已放下委屈
桃猿軍披迷彩 震撼兄弟象
陸官媒指習近平戴婚戒是假消息
阿信虧瑪莎 對小電影有興趣
陸艦隊抵夏威夷 參加中美軍演
曾勇夫涉關說 特偵組「見獵心喜」？
中美聯合軍演 陸艦隊抵珍珠港
世界華文傳媒論壇 7日在中國青島開幕
普京明確表示 敘若遭攻擊俄將援助
「真的好想贏韓國」 中華青棒5比4勝
辦2020奧運 東京高票勝出
東京申奧告捷 安倍盼報恩
曾勇夫：有聽沒講、怎是關說？
廈門：開放台資碼頭經營權
政府失信政權動搖 大埔爭議冰山一角
總統：立法院長關說 民主恥辱
馬英九召開記者會 痛批「王金平關 說」
特偵：沒監聽王金平 也無洩密
馬總統有關司法關說談話全文
法務部: 曾勇夫沒說「君要臣死」
爭辦奧運 日首相土總理親出馬
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
改善控球 陳偉殷首局無保送
威尼斯影展 義紀錄片奪金獅獎
挺陳偉殷 金鶯首局先馳得點
蔡明亮奪威尼斯影展評審團大獎
申辦2020奧運 馬德里出局
平手下場 陳偉殷無緣勝投
申辦2020奧運 東京勝出
東京將主辦2020年奧運
2020年奧運 東京主辦
東京辦2020奧運 日人狂喜
走出低潮 陳偉殷先發白襪回穩
陳偉殷優質先發 金鶯延長賽勝
敘利亞問題 美法外長同陣線
敘利亞動武案 歐蘭德下週定奪
巴西華僑運動會 凝聚僑心僑力
找回控球準度 殷仔：繼續加強
爭2020奧運 東京強勢勝出
老美瘋麻將 常常有比賽
美國打麻將 與亞洲打法大不同
美國麻將歷史將近百年
天氣晴朗 中午紫外線易過量
東京奧運 安倍：經濟起爆劑
亞裔打麻將 算法也不同
大貓熊白雲 歡慶22歲生日
日月潭萬人泳渡 湖面壯觀長龍
美國麻將風行 猶太裔是推手
南監學手藝 重生賣蛋捲
棒壘爭返奧 吳經國選主席
行動藝術方向感 環島鐵道展覽
紫外線達危險級 中南部防曬傷
第70屆威尼斯影展得獎名單
日申奧成功 李嘉進拍電報祝賀
點心債支撐強 後市看好
柬埔寨大選 執政黨勝出
兒科急診稀有 產師醫師白髮
減少子衝擊 大學寄望生源拓展
少子化 加速勞保改革解危機
短線逢壓 台股Q4仍可期
教育少子化 最猛一波還沒到
涉教唆槍殺 楊定融判11年
格主遷出無名 部落格排行洗牌
盯遠航 民航局膽顫心驚
成醫：台灣乳癌患者年輕化
胎兒出生數降 媽媽自費產檢多
8K掉2分 陳偉殷強勢先發
廣案聽證會 洪家人赴菲作證
玩黑眉錦蛇吸睛 菜販挨告起訴
台灣教育展在蒙古舉行
遠航駕駛冒險降落 民航局開罰
蔡明亮郊遊 從影以來最滿意
日月潭泳渡 1人送醫無大礙
與古巴爭季軍 先發換江辰晏
遠航面臨重罰 交長低調打氣
圓仔命名活動 把握最後機會
台鐵推乘車禮貌 試畫排隊線
中央氣象局 氣象報告
不從事專業外業務 保護保全
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
資金足紀錄優 東京申奧成功
廣大興案 生還者抵菲作證
綠中委會 將討論台灣主體性
遠航搬巨石壓陣 盼重整順利
推自經區 江揆將視察台中港
國產蜂產品證明標章蜜純度無虞
星政府網站 華文錯誤翻譯惹議
馬蘇辯 蘇幕僚團學者為主力
威尼斯影展 蔡明亮作品獲獎
最嚴空汙計劃 陸擬交通擁堵費
4怪手齊發 再闢便道清碎石
黛安當眾換衣 戲裡戲外兩心情
陸出口回升 8月成長7.2%
MCU廠搶攻行動電源無線充電
估70萬人想自殺 防治別偏見
東京申奧告捷 日人狂喜落淚
兩岸學校合作 增交流對等規定
北投野草燃燒 火勢控制
劉志軍案丁書苗 涉九千億元
立院：單點突破增外國投資誘因
肢障難近水 體驗水上活動圓夢
吐白沫抽搐 影片揭敘化武可怕
貴州茅台 財報10年來最差
中油：汽油降2角 柴油降1角
圓仔命名 團團圓圓可能參一腳
陸媒鬧烏龍 錯報東京申奧不成
中哈將加快天然氣管道建設
習近平：不經營勢力範圍
國道客運擦撞消防車 4人送醫
網路溝通改變 部落格尋新路
遭指向部會索禮品 姚文智澄清
江辰晏先發 林子崴宋文華待命
王金平赴大馬證婚 台商未獲邀
棒壘重返奧運 吳經國：有機會
蔡明亮獲獎 龍應台致電道賀
首局亂流失3分 中華換投
幕僚：王金平返台時間暫未改
監聽剛完成 特偵將陳報法院
衝業績 百貨週年慶推滿千送百
黃金週線收黑 逢低分批布局
1比4 2局中華仍差3分
黃翊與庫卡 林茲藝術節演出
曼莫漢：拉胡爾是理想總理人選
立院：優化投資環境促產業發展
北投山區起火 持續悶燒
亂恭喜申奧成功 亞媒好尷尬
7月公益彩券盈餘47.6億元
棒壘拚返奧運 黃鎮台上文宣
東京申奧勝 歷屆奧運城市一覽
傳美韓擬作戰計畫 遏北韓威脅
馬德里申奧3連敗 西民眾心碎
月餅公益活動 邀新移民動手做
山寨鋼鐵人參加公益 秀詠春拳
日月潭泳渡尾聲 疑1人失蹤
宋文華打消炎針 火球待命後援
要票房還是藝術 難解習題
機場一日志工 蘇麗文行動支持
台北羽賽 戴資穎連霸失利
台灣電子業 柏林記者會展實力
郭子乾將遞訴狀上訴南韓飯店
中市潑水節 蔡炳坤濕身樂
羅嘉仁連續2場登板 三上三下
雅虎中國熄燈後 師濤提前獲釋
羅傑斯：家庭和未來投資在中國
金婚楷模 願來生續夫妻緣
東京申奧成功 棒壘勝出利多
總統將親自召開記者會
台南迎百萬乘客 贈60吋電視
暑假大型活動多 旅館收益成長
威尼斯影展 紀錄片首次獲金獅
粉紅觀光 泰同志：沒這麼浪漫
防治自殺 副總統盼破除偏見
國民黨金門志工團 反映民瘼
中華隊不敵古巴 第4名作收
劉志軍嫖妓 丁書苗出資安排
浮具疑遭丟棄 泳渡失蹤虛驚
世青賽失銅 中華1比6落敗
各國競相開放 台灣腳步需加快
陳進賢訪土國番紅花市加強交流
虱王爭霸 拍賣所得捐公益
看上海 台灣應加速自經區落實
大陸搶進 工商團體看淡自經區
張安樂：統促黨不缺席2016
印度百歲人瑞 女比男多2萬餘
中華戰古巴 球迷熱情助陣
陸媒怨新華社錯報 可索賠
澳大選 李顯龍賀艾波特勝選
搶救國父銅像 男引火自焚
公布監聽譯文 陳守煌槓特偵組
雙和醫院推血友病友悠遊卡
菲留台校友 中秋敘窗誼
上海自貿區 人民幣自由化之路
馬：這不是關說 什麼才是關說
台北羽賽男雙 李蔡配亞軍
未達目標 藍文成卸下總教練
總統沉痛 關說案侵犯司法獨立
寺廟辦活動 邀弱勢家庭過中秋
60吋以上公共顯示器成長快
腳傷影響 戴資穎台北羽賽銀恨
巨石剩1/3 可能暫告一段落
歐盟評貿易保護 點名巴西印尼
總統嚴詞反司法關說 籲同捍衛
陸西南百年首祭孔 台專家策畫
陸5年增受洗基督徒240萬人
今年前8月兩岸貿易成長近3成
陸：服貿有利兩岸優勢互補
台塑：汽油降2角 柴油降1角
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
清末東北鼠疫 龍應台想繼續寫
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
宏福鞋業將在多明尼加投資設廠
分析：陸發展中亞運輸線更安全
林毅夫：陸有20年可成長8%
儉約風冷吹 陸月餅螃蟹券滯銷
雪梨台灣日 展現台灣軟實力
中華隊缺長打 打擊訓練要改進
日月潭泳渡 三軍動員保安全
美海軍作戰部：陸知會增兵南海
投信：看好美股中長期挑戰高點
聽見台灣 震撼管樂團印尼演出
媒體：英運化武原料給敘達6年
設珠寶技術系 大漢招陸生轉型
陸海警巡釣島 海軍移交船帶隊
莫斯科選市長 測試反對派力量
陸海軍司令訪美 談軍事合作
時尚設計賽 溫昇豪久違走秀
沒帶護照喊要出國 女遭逮捕
上千作品競逐金點設計獎
傳美國安局可窺智慧型手機資料
攻敘利亞 傳美國計畫打三天
台北羽賽失守 韓國包辦5冠
記錄長輩故事 為孝協會頒獎
敘利亞3世紀可能發生化武攻擊
國際艾菲獎 台灣9名專家委員
總統重話 綠稱鬥爭藍避談
書價漲 北市提供舊參考書
越南河內台商歡度中秋節
APCS將登場 高市熱情迎賓
日月潭泳渡 中外泳士樂挑戰
豪宅開毒趴 桃園富少遭逮
谷歌辦比賽 挖掘華語歌星
贛一局長涉占地蓋豪樓
日本熊本包機首航 高市送熱情
李妍瑾黑白裸戲 已向男友報備
棒壘拚返奧運 青棒小將期待
英媒：願景熱情助東京申奧成功
愛滋給藥放寬 可提前治療
司法關說觸紅線 馬親上火線
抗議不斷 世姐選美決賽改地點
國際美食賽 觀光學院生奪金
印度時報籲支持台灣入ICAO
東京辦奧運花費比北京少 惹議
薄案 陸專家：受賄證據鏈完整
王涉關說 藍11日開考紀會
戒菸 電子香菸和貼片一樣有效
台灣蘭花誘人 驚豔雪梨
陳武雄：兩岸開放 利大於弊
黨政高層：關說者不能置身事外
英時尚精品執行長拼事業重家人
五月天3D電影 重溫諾亞方舟
比京漫畫節 台漫走出自我特色
丹麥女北印度遭猥褻 司機被捕
Brocade換將 掌新商機
敘利亞化武攻擊 傳總統未點頭
土總理親上陣 申奧仍碰釘子
張泰山猛打 羅錦龍對犀牛首勝
蘇：這不是鬥爭 什麼才是鬥爭
美倒吃甘蔗 成功衛冕世界青棒
多倫多台僑卡拉OK賽群英聚
綠9日黨團大會 蘇貞昌將列席
王金平女兒婚禮地點大馬知名
外界質疑非法監聽 特偵駁斥
關說疑雲 柯建銘稱台版水門案
滬自貿試驗區 陸試驗三項政策
王金平涉關說 總統：民主恥辱
亞洲城市峰會 陳菊迎賓
周杰倫五月天 首次同台飆歌
港鐘錶展 陸買家成長二成五
克什米爾音樂會 梅塔引發爭議
安倍帶頭衝 東京申奧成功
阿塞德受訪 否認用化武
「鋼鐵人」現身義美做月餅
監聽國會議長 特偵組成「眾矢之的」
立委評鑑公布 綠委排名領先
民進黨: 特偵組違法監聽、要求公佈相關卷宗
藍11日開考紀會 處理關說案
蘇貞昌反諷: 這真是「台灣司法最黑暗的一天」
林毅夫：大陸經濟20年內可保持8%增速
「鋼鐵人」出席移民署公益活動 與民同樂
10點大拼場 柯建銘、黃世銘同步召開記者會
黃世銘：絕非政治打手
黃世銘：辦關說案絕無私人恩怨
柯建銘：政治鬥爭序幕 迎戰
蔣宋美齡 肖像郵票
葉匡時率團參APEC運輸部長會議
李進勇赴特偵組告發總統、總長 非法監聽洩密
國泰世華銀行【你我一起 反詐騙】網路短片人氣票選 開始囉
台中誠品綠園道48.96億元 南山人壽買下
台北老爺Le Café 咖啡廳
台北華國大飯店推出主廚拿手煲仔系列
遠航: 獲塔台允許降落、無「試試看」情事
植友善心 種教育愛
曾勇夫被逼退？
中秋連假新選擇 到貓空「纜」月品茗
仁寶8月營收 月增2.4%
東亞運輸學會國際研討會 第十屆首次在臺灣舉辦
認識權證123 行使比例小之權證 易喪失獲利空間
臺鹽力挺國家體育 蟬聯體育推手獎
考試院參訪中華電信 肯定在人力資源上的創新超越
中華電信智慧商店 中小企業省錢創富好幫手
洪秀柱：關說或應付之詞 王金平會說清楚
陳守煌：若評鑑結果關說就下台
有眼不識王子 英警方致歉
幕僚通知王金平 暫無回應
莫斯科選市長 現任市長料勝出
棒壘出局 東京奧運角力登場
美網男雙 印度捷克拍檔封王
初步結果 莫京市長遙遙領先
敘情勢山雨欲來 以部署反飛彈
美網女單 小威聲勢盛 奪首盤
陸出口增逾預期 復甦添明證
美網 艾薩蘭卡反擊奪第2盤
投顧：亞洲消費帶動內需小型股
中鋼投入汽車及海洋鋼次世代鋼
產地認定 越紡織業吸引外資
海力士無錫廠大火後 部分復工
鋼鐵人超跑 貴氣登台
寅吃卯糧 紐約歌劇院恐謝幕
美國家鐵人賽 金溥聰挑戰極限
小威擊敗艾薩蘭卡 美網封后
新興國家干預匯市 美債跌勢劇
僑委會遴派名廚 巴黎獻藝
天氣晴朗穩定 中午溫度較高
傳推免費智慧機 亞馬遜否認
台灣美食講座 尼加拉瓜飄香
變數多 台股震盪格局
美消費力增 消費品牌長線看好
關說案 黃世銘10時記者會
避險基金看多黃金 1月來之最
憨兒月餅送愛部落 公益助弱勢
柯建銘十時記者會 蘇貞昌接力
墨電視台訪李新穎 介紹台灣
竹北車禍殃路人 4人重傷
台股開盤上漲12.27點
黃石公園 3歲女童疑玩槍自斃
鴻海除權息 早盤表現強勢
日本第2季經濟成長較預期快速
「獨孤求敗」改版 天天有好康
阿塞德否認用化武 凱瑞駁斥
小威強勢 美網女單第5冠到手
新興貨幣貶後 仍比歷史均價高
旺季 大聯大8月營收創新高
陸現反彈跡象 澳元升3週高點
五月天演唱會電影 保證2小時
阿里傳將棄香港 轉戰紐約上市
正港台味 打狗亂歌團征服雪梨
敘利亞化攻 白宮承認欠缺鐵證
未依號誌行駛 竹北車禍4死
新台幣早盤 升1.6角
曾銘宗：服貿協議 利遠大於弊
曾勇夫仍上班 面帶微笑
北京黃色小鴨 連夜整形
華碩Nexus 7開放預購
黃世銘：司法有史以來最大醜聞
加入日經落空 任天堂股價重摔
南韓當局調查外商衍生商品銷售
東京申奧成功 日股演慶祝行情
黃世銘：未違反偵查不公開
陸8月CPI年增2.6%
陸轟炸機 首飛越日西南群島
關說疑雲 曾銘宗：未影響台股
港人去年棄179萬個月餅
王雪紅南下演說 宏達電股價挫
談動武 陸：三思而後行
廣西傳銷大案 近兩千人涉案
陸通膨獲抑制 生產者物價下滑
總統：努力加入區域經濟整合
研華8月營收小減 股價創新高
蔣宋美齡郵票 肖像結合畫作
智慧手錶有LINE 十月上市
藍11日開考紀會 處理關說案
韓元攀抵4個月高 陸經濟報喜
客戶庫存足 豐興鋼品報價降
陸8月PPI年減1.6%
立霧溪戲水 1外籍客失蹤
王建(火宣)：關說若屬實 王柯應辭
柯建銘：隱忍多時 準備開戰
返奧失敗 國際棒壘協會誓再拚
輕油裂解登陸 可望鬆綁
澳元升值不利艾波特振興經濟
紛擾衝擊 台股平盤震盪
遏制北韓核威脅 韓美戰略定
達米妮案 成人被告將宣判
中央氣象局 氣象報告
黃世銘：會做完檢察總長任期
中央氣象局 今天白天天氣預報
最年長美網球后 小威小檔案
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
角力入奧 何卓飛：棒球仍重點
助弱勢童 謝明昇創免費超商餐
治療敗血症 人工鼻又快又準確
助跨性別學生認同 張明敏獲獎
陳守煌：沒說過與黃有私人恩怨
廣西小學門口爆炸 1死2重傷
陸家電廠崛起 拉近與韓廠差距
證券商負責人聯繫會 大老雲集
宏達電內賊案 王雪紅出面消毒
李克強：中國傳遞持續發展訊息
報告關說案 黃世銘：總統震驚
中華青棒隊 3人獲選明星隊
台中河川治理 李鴻源:整體調整
上課不認真 圓圓分心偷看圓仔
國際勞動統計 台人薪低愛儲蓄
亞太峰會開幕 國際貴賓聚高雄
王金平將返台 南一中同學送暖
爭國考改革 葉蔻獲表揚
東京辦奧運 港媒：有隱憂
發行優先股料准 陸銀行股勁揚
陸專家：經濟走穩回升趨勢漸明
遭批報仇 黃世銘：原諒他們
達米妮案將宣判 最重可處死刑
族群和睦 賴碧霞發表新作
柯建銘：王金平安慰我程度很高
葉菜均價漲幅仍達1.2倍
城市科大單車迎新 揮汗集電量
挺執行長 王雪紅：周永明很棒
男子落山谷 警消垂降搶救
查緝外勞負傷 拚命分隊長獲勉
現貨價持平 DRAM族群弱勢
東京奧運打棒壘 仍有一線希望
中工盼市府儘速通知議約
港特首：港可當泛珠三角連繫人
新北心型文旦 增添愛與喜氣
推手涉關說 生技股重挫
中秋前 進口2千噸蔬菜因應
病態肥胖 應考慮手術治療
人狗情深 主人為愛犬被撞死
總統請蕭萬長出任APEC特使
莫斯科市長選舉 索比亞寧連任
向總統面告關說案 黃世銘挨告
中美洲觀光部長 巴拿馬集會
逾6成韓人盼統合進步黨解散
武裝組織爭獨立 菲南爆戰火
嘉義查獲囤積爆竹 逾三千公斤
台日推展 同名火車站觀光交流
東京獲奧運主辦權 有利日復甦
中工促市府慎思 儘快議約
洪秀柱：不要從政治鬥爭看關說
弘光科大泰北志工：台灣真幸福
外資匯入 台幣午升1.48角
陸中石油澄清再遭查 暫停交易
商業間諜案 王雪紅視孩子犯錯
宏達電助高雄學校 平板教學
基隆巨石 4怪手續敲清一半
曾永權肯定中常委選舉端正選風
廣西爆炸案 死者增至2人
陸去年對外投資 世界前3名
新北銀髮族食譜 首推鈣健康
原能會：隨時進廠把關核四
保障食安 北市推食材登錄平台
黃世銘：遇關說要有風骨抗拒
台灣大通訊軟體 攜手富邦證
特偵要處理 林秀濤：公事公辦
越南與南韓加強投資貿易合作
台電：以價制量 提高節能誘因
台股收盤漲27.91點
外交部招牌被拆 警方依法究責
陸媒：美攻敘 不影響重返亞太
王建(火宣)籲王柯辭 兩黨大刀闊斧
馬爾地夫總統大選 28日決選
台股整理 漲27點
搶奧運財 博弈業想在日開賭場
盧志遠：台灣半導體趨勢OK
9月台指期漲19點
竹北重大車禍 警籲深夜慢行
9月電子漲 金融跌
冒名寄信辱學員 職訓講師被訴
陸官員：明年成長率可能7%
長智齒 醫師建議拔除趁年輕
與券商座談 金管會釋5利多
派出所踹警 男子妨害公務遭訴
急拉尾盤 台股指數收高
新生兒血氧偵測 守護心臟病童
立霧溪谷戲水 法籍男溺斃
預防併發肺炎 老人可打疫苗
八里匝道2車相撞 5人送醫
王建(火宣)：應制定民代行為規範法
三大法人買超台股91億元
大閘蟹養殖透明化 擄消費者心
六輕擴廠 環團質疑申報不實
亮監聽票 黃世銘：一切合法
格雷賣座與否 性愛尺度成關鍵
華郵：法庭前年解除搜通聯禁令
群創8月合併營收 月增4%
人工鼻嗅細菌 助找敗血症因
關說疑雲 胡志強：不是馬王鬥
蘭陵王爆紅 江蕙也愛看
江揆：對立院動盪有心理準備
矽格8月營收續創歷史新高
韓越擬明年簽署自貿協定
陸寶健總裁：兩岸遊輪潛力大
美國與敘利亞總統 先打媒體戰
免費肺炎鏈球菌疫苗 北市增額
藍：柯避重就輕綠道德標準何在
總舖師破2億 蟬聯3週冠軍
嘉大兒童劇團巡演 關懷新移民
駐瓜使館舉辦慶祝軍人節活動
愛心贈課桌椅 雲林學子受惠
核四小組多 安監會要求釐清
陳偉殷獎學金 接受報名
崑中師不滿減薪 校方稱是借支
化?品成分 禁用杜鵑醇
關說案 王清峰盼捍衛民主法治
上海自貿區 路線圖漸浮出
美也監控巴石油與國際金融機構
華碩8月合併營收 月增14%
敘內戰推一把 殘喘蓋達現生機
馬總統褒揚徐生明
李崗軟硬兼施 說服演員剃頭
新台幣升7.5分
小腿潰瘍多年 靜脈曲張作祟
社子大橋完成初勘 9/18通車
東京申奧成功 陸：願分享經驗
陸古鎮忠狗 天天巡車找主人
台商：服貿讓台擁大陸商機
鼓聲療育受災校 紅十字會協助
台灣8月出口 年增3.6%
台灣捐助貝里斯警用裝備
緯創8月NB出貨 激增21%
俄外長：敘政府仍願意和談
新愛瘋將亮相 銷售大戰料開打
紙風車昆蟲展 10月到台北
日月光8月合併營收 今年高點
王金平返台班機 傍晚6時公布
國5假日高乘載 15日暫停
貨車雪隧爆胎 廢家電散落一地
若司法官都被關說 江揆：腐敗
投資詐百萬 黃琪判刑1年2月
在敘遭綁架5個月 義記者返鄉
澳新揆擋外資 陸：盼澳抓機遇
關說案 李進勇告黃世銘洩密
販毒給泰勞 嘉縣警偵破
金大產製月餅 天然ㄟ最好
上海松江副區長遭雙開
江揆：馬捍衛價值非和王有恩怨
連結矽谷 陳良基推創新創業
護柚睡果園 老農十年如一日
錯認情敵潑酸致失明 男子判賠
葉望輝：台灣能度過關說案衝擊
台南議員協會籲尊重國父銅像
葉望輝：台應強化與州政府合作
李鴻源：整治綠川帶動中區發展
18國聯合反恐軍演 印尼登場
陸：海軍飛機西太平洋訓練
跨境電子商務 陸發布支持政策
微軟Xbox音樂 跨系統連結
環評退六輕擴廠 聯雲縣查空污
中央氣象局氣象報告
夫人學台小吃 尼國政要夫婿讚
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
吳副總統：全民團結發展體育
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
Nexus 7夯 遠傳獨賣3G版
PS4登日 比歐美還晚
醉砸車窗兜風 男酒駕送辦
渣打：明年人民幣升值逾2%
員工肺癌逝 法核電集團判賠
市政會議移師 胡志強拉抬觀光
第一金購併 轉向東南亞
投資失利 男子上吊身亡
紙風車抹香鯨 一覽海洋生態
出口持穩 財部樂觀看9月
譜瑞創惟8月業績 今年新高
前日相小泉之子率團訪台
C5頻段標金飆 新業者門檻高
中哈天然氣管道二期一階段完工
王金平案 藍考紀會11日處理
核安演習十日登場 動員5千人
桃園查偽藥 醫學科技公司法辦
男捕蜂喪命 死因待釐清
中興新村虎山步道 展開整修
印尼總統致函歐巴馬 促勿攻敘
政大副教授：自覺的媽寶還有救
出租率高 淡大複合學舍競標
巨石處理完畢 留1/3當坡腳
經建會通過世大運籌辦計畫
宮廟交流 金門信眾武當山進香
招生宣傳奏效 金門大學招生增
徐生明告別式 總統頒發褒揚令
旺季到 金可8月營收創新高
義遭綁記者：新聞須貼近受難者
玉晶光8月營收月增3.39%
安恩8月業績 上市來新低
蘇蔡同批 台灣蒙白色恐怖陰影
在港銀行推離岸金融人債指數
外資上周買超336.97億元
台幣29.825 四個月新高
王金平大馬隱行蹤 料十日回台
台鹽力挺體育 發揚台灣精神
日剁4千刀 雞販腕隧道症候群
永信排球賽 推廣運動保健康
友好交流 高市熊本縣市締盟
投信：東京申奧成功 再添動能
莫言將訪台 談文學夢想
DRAM現貨價 今年新高
搶登101 3千萬刷手將誕生
秋節將至 員警幫弱勢募白米
北印度族群衝突 3天31死
毛林林使壞 網友入戲深開罵
誹謗訊息轉五百次可判刑 惹議
台達電8月營收 月增4%
南投媽祖南巡 法船亮相
攜槍毒遇警盤查 棄妻落跑
工研院士會議建議開創新產業
北市推新文化 倡單車騎乘禮儀
輕油裂解登陸 中油暫不跟隨
綠：曾永權也曾為馬英九關說
藍營否認請王金平溝通特別費案
紅貴賓遭虐 子宮遭假陽具刺穿
設計台北 冠軍獎金10萬元
洪家在菲宣誓 廣案啟司法程序
考試院長關中 參訪中華電信
高市驗調味醬料 不合格逾兩成
高志綱感念徐總 給年輕人機會
販毒躲警有一套 毒趴慶生認栽
抑民怨 星國調整擁車證制度
陸：做好中美兩軍關係發展規劃
關說案 王建(火宣)籲兩黨警惕
渣打人民幣指數納入台灣
關說案延燒 綠掀退出辯論聲浪
兩岸春節加班包機儘量滿足需求
得獎餐廳被控坑陸客 業者否認
小米智慧電視 緯創喜獲訂單
歐盟最長壽者 瑞典男法國女
劉志軍心腹張曙光案 將開審
竹北4死車禍 白牌計程車遭撞
傳掌義大犀牛 曾智偵：看機緣
推廣台灣品牌 施振榮催生動畫
阿塞德：美如攻敘 得面對報復
廣西爆炸案 22名學生受傷
拼環保 哈里遜福特訪印尼總統
重返國際 俄傳將發行美元債券
星國移民家中宴客 被爆是宣傳
行車智慧表 日產搶頭香
推積木玩具蓋毒窟 美商遭批
史上頭一遭 2男賣身做志工
玉山年會 管中閔談經濟新動能
上市櫃美國專利價值50強出爐
台微體現增 近30億資金到位
徐生明遺孀 盼下輩子再牽手
券商登陸設公司 金管會把關
辦卡男專員遭迷昏 控男客性侵
緊急發電機獲解 核四安檢進展
今彩539開獎
江宜樺談王金平涉關說案摘要
外來物種侵歐盟 年損百億歐元
亞太城市會 行銷高雄城市品牌
陸改說法 稱已向日賀申奧成功
威力彩開獎
沈呂巡盼台舉辦世界劇場設計展
富邦國泰相爭金控獲利王
小泉進次郎率自民黨青年團訪華
土敘交界 外交部調升旅遊警示
退而不休 蕭萬長縱橫國際兩岸
微軟併購 施振榮：須符合王道
高層：洪秀柱扶正是不錯的考慮
敘總統：美如動武 得面對報復
泰航客機滑出跑道 班機多延誤
鼎泰皇董座吳俊毅擔任凌越董座
習近平訪烏茲別克盼打三股勢力
翁文祺率台商團考察印度旁省
失業率虛降 Fed進退兩難
英財長：撙節證實有利經濟回春
核四安檢 估明年6月完成
經部：Q4出口可期
聯國前秘書長墜機謎 美握實證
社會人士兼家教 月入1萬3
被挖眼男童抵深圳 將植義眼
泰擬降部分奢侈品關稅
9月旺季臨 出口仍難大開大闔
菲叛軍挾三百人質 遭軍隊包圍
德萊因區台灣美食講座廣受歡迎
兩岸農產展會 簽約逾35億元
今彩539 頭獎3注中獎
俄羅斯籲敘利亞交出化學武器
十鼓擊樂團南非演出獲好評
蘋果股價 收復5百美元關卡
威力彩頭獎槓龜
黃天牧升金管會副主委週五生效
美多數民意反對用兵敘利亞
追愛滋抗藥性 發現男傳染兒少
越韓領袖會談 深化兩國關係
避遭攻擊 俄籲敘利亞交出化武
英相又脫線 公事箱獨留火車桌
聯合國官員：敘幾確定使用化武
廣西南寧老鼠會詐騙案 8日開審
蕭萬長將代表總統 出席APEC年會
綠批馬違法亂紀 擬彈劾罷免
幕僚：王金平10日晚間返台
江揆：王金平若留任恐引爭議
宏達電庫藏股 買回3.5億元
911後遺症 上千人罹癌
如敘確交化武 歐巴馬：大突破
馬特別費案 國民黨立委曾「勸侯寬仁別上訴」
施明德:爭取民主自由 永遠沒有句點
羅智強：馬無意屈辱王金平 是王先屈辱司法
神氣家族人生智慧寶庫公益講座
神氣家族「真愛旅程」7日中視播出
太極門樹林道舘 慶18歲生日
告發總長洩密 北檢：依法偵辦
涉貪遭起訴 監察院彈劾李朝卿
中國海軍 夏威夷搜救演習
中國官媒報導「國民黨內鬨、連戰重話批馬」
監聽浮濫？ 在野黨立委爆「財產遭監控」
君鴻國際酒店(原高雄金典)更名慶 推出豪華龍蝦饗宴
國保老人年金9月底屆滿 逾時將無法領取
媒體大馬機場堵人 王不排除直奔北檢申告?
葉匡時部長率團訪多明尼加 深化雙方觀光合作
國內首對 大學校長夫妻檔
Hotels.com飯店價格指數 上半年全球飯店成長2%
王金平班機起飛 微笑不回應(15:00)
中華電信8月份營業收入191億元
櫃買中心針對信億公司違反設置獨立董事 處違約金
關說案影響台股 金管會關注
白沙岬 綠島 絕美燈塔觀光起跑記者會
白沙岬綠島古蹟及歷史建築 絕美燈塔 觀光起跑
國中活化教學列車系列報導27
不是政治鬥爭而是逾越紅線！
掌握疏運資訊 妥善規劃假期行程
藍考紀會 邀王說明機率低
交通部預告將汽車輪胎胎紋深度 列為定期檢驗項目
北京第一大直銷企業 寶健國際集團
APEC領袖代表「連下蕭上」 連辦：看報才知道
王金平：考紀會勿重蹈特偵覆轍
不請辭、不退黨、不罷馬 王金平聲眀稿全文
回應王金平機場談話 府22:00記者會
陳守煌：王金平說法與我相同
濫權、洩密? 黃世銘晚間10點回應
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
新任IOC主席 10日晚揭曉
潘基文呼籲銷毀敘利亞化武
敘外長：歡迎俄交出化武提議
英首相：歡迎俄要敘交化武提議
男子闖入軌道 遭火車撞擊身亡
國際奧會主席候選人爆口水戰
國際政經疑慮深 歐股回軟
IOC選舉激烈 吳經國寫歷史
國際情勢緩和 美股攀升
喪失支撐 國際油價回跌
美網決賽 納達爾拿下首盤
全球最佳大學 台大82名
全球最佳大學 MIT蟬聯第1
歐股基金吸金 連10週淨流入
南京名品展 首設電子商務館
討論遺棄領養兒社群遭雅虎關閉
敘利亞動武案 美參院延後表決
俄籲敘利亞交化武權 法提條件
美股漲 激勵台股挑戰前高
經濟學人：台研發智慧型假牙
全台晴朗 中午偏熱
等待陸經濟數據 亞股指期漲
安理會失能 萊斯批陸俄
稀有神奇寶貝卡 超高價求售
中國大陸生育旅遊 瞄準塞班島
巴西美洲華報創刊30年回顧展
成本降 LED植物燈快速成長
美網男單 納達爾封王
加拿大財長：房市健康
台股開盤上漲25.1點
學者：蕭萬長可有效溝通TPP
拔一條河 破今年紀錄片票房
甩晦氣 蘋果今喜迎新愛瘋
解放軍軍演 陸海空遠程奔襲
生命教育漫畫競賽 報名抽禮券
校園防制藥物濫用 著重K他命
微軟視窗部門高層傳人事改組
新思：看好台半導體成長性
美7月消費信貸增幅不如預期
洪案地院開庭 律辯雙方攻防
歐巴馬：蜜雪兒也不想打敘利亞
鼓勵民調說好話 陸政府發補貼
吳經國爭奧會主席 巴哈是勁敵
股匯齊揚 新台幣盤初勁升
中鋼前8月每股稅前1.02元
巴拿馬將主辦中美洲懇親會
羅智強：司法屈辱 非屈辱王
曾勇夫陳守煌慰問血案遺孤
何江忠與妻眼神交對 數度流淚
陸出動7海警艦船 巡航釣魚台
華立8月營收 月增2.6%
台股站上8200 宏達電強彈
推心理健康 南市頒職場認證
英房價指數升至近7年高點
陸數據出爐前 H股指數奔牛市
健鼎8月營收月增3.2%
英特爾挖角菁英 卡位穿戴商機
華冠8月營收 年增2.6倍
世界排名略退 台大：參考就好
英業達8月營收 今年新高
王金平送戲偶給洛城台灣會館
王會不會馬 羅智強：沒訊息
關說案引政治衝擊 府：會面對
高中英聽報名 11日截止
洪仲丘案 何江忠：未施壓關人
調查：台人力需求 全球第2
公視要瘦身 邵玉銘自提減薪
短線飆漲遭關注 伍豐跌停
韓青少年自殺率 十年增近六成
美擬攻敘利亞現轉機 國會觀望
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
天氣轉涼 電暖器業者業績佳
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
原相光學觸控 獲微軟認證
政治複雜 江揆秉簡單正確原則
陳菊邀峰會代表 濕地早餐賞景
傳全斗煥擬繳清未繳追罰稅款
元大寶華：9月出口恐拉回
揮除草刀嗆砍表姊 男判刑5年
護盤系金ㄟ 宏達電股價彈
挪威變天 保守黨女黨魁當總理
圓仔化身保育大使 介紹吻仔
南韓：經濟景氣平穩改善
登革熱境外移入 集中雙北
新iPhone呼之欲出
貸款需求降低 傳美銀裁2千人
上半年60多萬人遊尼加拉瓜
關說案 綠要黃世銘停職調查
環團邀專家體檢核四
開戰效應曇花一現 金價恐拉回
曾勇夫案 監察院仍未收到公文
熱情加天賦 台科大勉快樂學習
日媒：大陸7海警船入侵領海
台人留美足跡 AIT策展
撞警車拒捕傷及無辜 2嫌落網
曾勇夫：誰是政客 民眾會判斷
大陸直銷商萬人 遊花蓮基隆
陸經濟料報喜 亞股亞幣走強
張曙光涉案卷宗多 手推車伺候
中秋夜 萬人夯桶仔雞將登場
被挖眼陸童 獲港醫生植義眼
中秋前 紅羽土雞供應增1成
昂寶凌通業績不同調 一漲一跌
美網吞敗 小喬自勉：未達顛峰
連戰倦勤 府還原APEC始末
護老樹建商停建 中市府擬補償
葫蘆墩中心慶30 送3百月餅
北市老屋健檢計畫 10月啟動
馬蘇辯不辯 綠營評估中
印尼集團可能與鴻海攻數位內容
克服逆境復出 納達爾破繭稱王
4G競標 NCC：新建出局
中秋前豬肉供應增3成 價穩
曾勇夫部長最後行程 探吳東諺
林鴻池：不置喙人事問題
國際金融中心指數 上海排第6
朱立倫：市地重劃以公辦為主
紙類股旺季 正隆榮成上漲
網友號召 新港大崙庄舊廟保存
總統盼台日逐步提升經貿合作
曾勇夫免職 陳明堂代理部長
陸：十二五服務業增人民幣2兆
大陸直銷商李道 難忘基隆小吃
基隆巨石 吊掛敲除下方石塊
王金平返台 媒體大馬機場守候
舉例廣大興 特偵：總長未違法
新建不玩4G 新纖股價跌
陸中石油傳砸巨資購俄油氣田
外資匯入 台幣午升1.48角
高中學科後25％需補救教學
華晶科獲索尼智慧手機大單
患癲癇卻開車 男撞死人起訴
廚房工廠化 半小時美味上桌
涉貪遭起訴 李朝卿遭彈劾
日亞化告億光侵權 勝訴
徐信正：沒想過惡整洪仲丘
薄膜檢測論壇 產官學齊聚
竹市推家事分工 盼家庭和樂
台肥南港C3標案 10月中截止
名列機場貴賓 王金平返台確定
台股收盤漲16.66點
黑莓大裁員 傳砍逾半銷售團隊
陸媒：網路大字報時代正在結束
台股整理 漲16點
中秋節菜價 北市：可望回穩
尾盤拉 台股站上8200
屆請求權 符資者速申國民年金
9月台指期漲12點
9月電子漲 金融跌
台積電8月業績亮麗 歷史新高
亞太6國 1/4男曾性侵女性
陸工業生產超標 零售銷售達陣
防自殺 擬禁巴拉刈農藥
全台幼教首學 祀典武廟立碑
羅嘉仁挨轟 隊友反撲免吞敗
俄提議國際控制敘化武 伊朗挺
柯建銘：與王金平亦師亦敵亦友
聯電8月業績 月減4.84%
防逃漏牌照稅 竹縣將稽查
友達8月營收 月增逾1成
菲南戰火熾 近百人成人肉盾牌
主動積極職場新鮮人 較受欣賞
原民法庭整備 南投地院散原味
屈公病境外移入增 創歷年新高
徐信正願測謊 洪家律師質疑
三大法人買超台股109億元
拔河代表隊出征 教部授旗
為鐵飯碗補習 解約退費問題多
南迴脫軌 受傷女：意外的旅程
亞太峰會 談綠色經濟藍色革命
創新潔牙課 吃零食培養牙菌斑
深夜行竊 留下飲料煙頭遭警逮
核權利 伊朗：一丁點也不放棄
李嘉進接見日本熊本縣知事
江宜樺回母校建中 談學者從政
廣州發生爆炸 現場一片狼藉
李慶華宣布撤回核四公投案
王金平班機起飛 微笑不回應
新書美國首發 朱鎔基講英文
熊抱猥褻女童 狼師判3年半
專家：印尼盾恐破1.2萬盾
李慶華：撤回核四公投案
三大數據報喜 陸經濟回暖
就醫調查 近七成認為別人浪費
8月陸房地景氣指數97.29
沉沙池傳意外 釣客落水溺斃
大學情侶罵舊情人 和解不起訴
廣州白雲區爆炸 傳已4死
印度輪暴案 法官：4被告有罪
外交小尖兵 英語種籽隊選拔
南韓運輸艦失火 一人灼傷
變賣回收挪公用 清潔隊長緩刑
餐廳拒導盲犬進入 高市指違法
金門避難地圖 APP一點通
十方募款餐會 胡志強藝人響應
跨過濁水溪 媽祖進西螺
新台幣升6.5分
台股盤勢 財長：密切注意
蜂炮當火藥 自製子彈被警逮
民調說好話給補貼 陸緊急喊停
中華電8月 每股賺0.45元
父親忙工作 3兄妹成中輟生
協助就業 勞委會輔導屆退官兵
人民幣世界第9 國際化路仍遙
陽大附醫健康月餅 義賣助弱勢
全斗煥將繳清1.5億美元罰金
打謠言 陸：網路不是法外之地
月冠全台晚會 中市邀秋節同樂
范佐憲：不懂法也與洪無過節
北市本土登革熱 出現家庭群聚
新北首辦台灣冠軍足球聯賽
蘭陵王夯 陳曉東御旨保收視
獵頭公司設點台北 覓超級腦
歐利養肌祕訣 6週速成好身材
駁閨蜜 吳君如：人財都歸me
荖濃溪撿漂流木 男遭沖走失蹤
黃健良為韓女大生講解兩岸關係
迎新彩色路跑 大學生活繽紛
新北戒菸門診 年底前免掛號費
府：蘇如反悔辯論 勿找理由
陸亮劍意識形態 恐政左經右
黃文玲指監控帳戶 調查局否認
避無疾而終 江揆管考部會
史亞平：ICAO大會非唯一
日擬派員駐釣島 陸：不容挑釁
曾永權：當年找總長非馬授意
燈塔觀光起跑 結合自行車路線
李登輝：憲政秩序不會混亂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
成長反彈 陸汽車銷量增11%
陸社會融資規模 4個月新高
高中補救教學 不強制不收費
推修當舖法涉偽證 秦嗣林遭訴
11：1 監院通過彈劾李朝卿
印巴士性侵致死案 4嫌判有罪
蛟龍下潛21次 成功返航
台東家犬遭鼬獾咬 染狂犬病
環署空拍現形 六輕儲槽多千座
創意台中開跑 學生大使秀成果
挾分手女友 嗆燒炭殉情判6月
總統訪網拍中心 暢談服貿利多
燈塔觀光 白沙岬歐風綠島堅固
企業泳起來 全民健康勇起來
星政府警告 民宅短期出租違法
台灣今年稅收 恐短徵800億
監院彈劾李朝卿 地方反應不一
為交換生開專班 融入台灣特色
志聖2小金雞 明年獲利佳
陸證實敘利亞反對派訪北京
台北美食展 花博爭豔館登場
荖濃溪失蹤男子溺斃 屍體尋獲
江蘇大閘蟹 將直供台灣
麥當勞叔叔之家 擴建助病童
遠傳前 8月每股賺2.47元
電子股若強 台股Q4有高點
鴻海8月營收 近5個月新低
兩岸沿海城市座談 盼共創商機
就服入監所 幫收容人找工作
王金平偕家人低調離大馬返台
台灣大8月每股賺0.54元
農稼藝術季 雲林拓國際交流
要敘利亞交出化武 俄研擬計畫
台灣出現首例狂犬狗
台幣29.76 創4個月新高
台灣打狗亂歌團嗨翻坎培拉校園
陸流動人口 2.36億人
臉書批議員圖利 環保人士遭查
馬總統：服貿是很好的機會
印度巴士輪暴案 4人罪名確立
名導郭南宏授課 金大學生有福
市場拓展服務崛起 最看好亞洲
台商陸土地問題：盲目合作投資
外勞扮採花賊 蓮農心血全白費
彩晶8月合併營收 月減2%
電信獲利王 台灣大冠三雄
基隆巨石清除收尾 趕工拚通車
強茂8月營收 月增1成
核安演習登場 開放民眾參觀
自行車雙雄8月營收同步下滑
李慶華撤公投 蘇蔡呂籲停建
數百民眾為王金平接機
武后寵臣上官婉兒墓 陝西現蹤
廣州爆炸 4死14傷
陸跨區戰役演習 揭開序幕
彈劾李朝卿 選情不見得有利綠
鴻海8月營收暖身 9月向上
廣達8月營收 創今年新高
廢核漲電價 梅克爾面臨挑戰
F-中租8月營收再創今年新高
胎紋深度納檢 103年起實施
早產兒家長盼特殊醫材合理給付
大小案都貪 監委彈劾李朝卿
宏?8月營收 月增7.38%
狗染狂犬病首例 宿主仍是鼬獾
核四公投案 撤回與否仍有變數
台灣大日月潭花火節 10月登場
國民黨青年團 新總團長徐巧芯
新建4G棄權 不放棄電信業
富親家罩 王金平大馬避開媒體
李克強談人民幣 不走寬鬆路
和碩8月營收 月減8.7%
客家過中秋 分食超大月光餅
家犬染狂犬病 人用疫苗足
開發金前8月EPS0.39元
家犬染狂犬 動保團體籲勿棄養
核四公投生波 經長：安檢不停
狂犬病狗實驗 前提為有價值
飲料含強酸 老翁喝完送醫
俄提議交出化武 傳敘利亞接受
雅加達出現屈公病例 台客當心
2男盜牛樟 1人身上帶毒品
陸海警船近釣島 日本抗議
王金平預計晚間8時召開記者會
伊朗重大車禍 巴士相撞44死
中美舉行海上搜救演習
弄壞直升機 劉德華判賠2百萬
曾勇夫辭別護清白 盼檢莫分裂
送別曾勇夫 舊屬獻花痛哭相擁
王金平返台 洪秀柱接機
王金平抵台 機場記者會
核四公投撤案 政院：積極溝通
幼犬未打疫苗 證實跨物種感染
王品8月營收 突破15億元
陳守煌：辦案應守法不越紅線
接機王金平 洪秀柱：基於倫理
感念台灣 小泉進次郎職棒開球
罪惡之城 展現科技藝術新意念
處理國華資產 全球爭免奢侈稅
陸平板顯示2015年與台有拚
王金平駁關說 沒要求不要上訴
李克強：最大民生是就業
菲南戰火難歇 近萬人逃離家園
國有化週年前夕 陸船近釣魚台
陸8月M2續成長
峰會青年提案 高市獎1萬美元
鼬獾會攻擊人 遠離野生動物
拒導盲犬進入 星連鎖冰店道歉
防狂犬 山區學校評估設圍籬
為老樹停建 建商盼市府補損失
盧比大貶 蘋果抗漲忙吸客
監院彈劾 李朝卿無法認同
管中閔：經濟新動能需DIG
談改革 李克強：壯士斷腕決心
台泥全面調漲廣東水泥價格
關說案 馬：不處理無法交代
張曙光受審 坦承多數指控
今彩539開獎
山西小斌斌植入假眼球手術順利
核四公投撤案 工商團體憂心
俄提議交出化武 敘利亞願接受
大樂透開獎
敘利亞問題解套 法提案安理會
英女王結婚蛋糕 1甲子後拍賣
金控8月獲利銳減44%
王金平否認關說聲明全文
敘利亞交出化武 美俄總統談過
宣明智籲打造旗艦生技公司
鴻準8月營收 月增35%
達米妮案遭定罪 被告當庭落淚
總統府特偵組10時開記者會
王金平否認關說 批特偵濫權
王金平控濫權 檢察總長親回應
蝙蝠疑狂犬病宿主
王金平談話 曾勇夫暫不表意見
王金平返台 人潮喊加油
環團專家檢核四 台電質疑結論
藍考紀會決邀王金平出席答辯
日橫濱僑校土地問題達協議
H7N9 陸8月新增1例
銷毀敘利亞化武 任務艱鉅
又傳疑似千面人 刑事局調查
王金平籲馬總統別被特偵組矇騙
基金送審 擬差異化管理
旅遊網站調查 泰飯店業擬漲價
違法投信 金管會將嚴懲
金雕大師銀樓遭搶 一人落網
台灣淘米11日70元登錄興櫃
王金平：沒有去留問題
韓元續揚 台幣仍有升值壓力
兒子販毒 母親報警
世界媽祖遶境 斗六人聲沸騰
投信發行海外基金 擬賣外國人
立委接機 盼給王金平溫暖
府：王不但關說 還成功關說
柯建銘：與王金平間不存在關說
南投也有危石 會勘如何清除
道瓊指數洗牌 高盛進美銀出
王金平批特偵 不談去留問題
IOC主席選舉 吳經國失利
F-聯德8月營收 續創新高
大樂透頭獎1人獨得
黃世銘：去年決議何需今年電談
今彩539 頭獎槓龜
國際奧會主席選舉 吳經國失利
攻敘利亞 美參院可能暫不表決
用兵敘利亞 歐巴馬舉棋不定
日女遊土國遇襲 1死1重傷
王金平返國 張榮味率眾接機
三星不停蹄 衝刺電視app
府：王沒回答什麼叫勇伯要處理
總統府：王金平踩紅線也違法
瑞士高自殺率 漸緩近歐盟平均
吳經國雖落選 何卓飛肯定貢獻
IOC新主席選舉 吳經國失利
府：政治語言無法混淆關說事實
選輸像得銀牌 吳經國泰然以對
日遊客土耳其遇襲 1死1重傷
王金平明早確定是否列席考紀會
大老批馬 連戰：作法有欠周延
政局驟變 立委李慶華核四公投撤案
曾永權澄清：當年拜會檢察總長「非關說」
王金平聲明 府：總統十分失望
被批不肖 黃世銘：不能接受
國民黨考紀會 深夜邀王金平列席說明
新愛瘋亮相 蘋果股價大跌
蒲亭：美不棄動武 敘難棄化武
馬英九: 王金平已不適任、應立即請辭
德籍巴哈當選奧會主席 吳經國失利
親民黨: 總統濫用司法、憲政最大恥辱
外媒：國民黨內鬨 馬、王正面對決
藍委：特偵組濫權 應思考有無必要存在
蘋果發布iPhone5s和5c 9/13開始預訂
尚未收到邀請函 史亞平：ICAO大會非唯一目標
遠航通過ACS 飛航安全稽核
王金平遭撤銷黨籍 可上訴
「揮淚斬馬稷 」 馬英九淚灑考紀會
HiNet中秋好禮 路況快易通 不怕塞車瘋
臺灣與泰國簽署教育合作協定
特權關說怎麼老是戒不掉？
網路下單注意事項 市場交易安全是證交所的使命
移民署推「台灣愛」App 協助新住民
王金平遭撤黨籍 將提申訴
台灣要走出去 世界要走進來
第十四屆瑞信亞洲科技論壇 臺北登場
信心Always 一「植」不放棄 臺銀贊助植物人安養經費
至８月底 遠傳用戶數已連續40個月 呈現正成長
遠傳10日公佈2013年8月份 營利概況
移民署:提昇我國多語人才質與量
金融有愛 血荒不再 金融機構捐熱血分享愛
2013精緻客家大戲全臺巡迴登場 《三叉河頭》新劇目 老少咸宜共欣賞
王金平返台 千人大陣仗接機
台灣生技業 諾華有意投資
香格里拉台南遠東國際大飯店「圓美經典－婚禮博覽會」
撤銷王金平黨籍 國民黨公告
吳經國參選 世界看見台灣
黃世銘：公布關說避免更多關說
吳經國落選 繼續為IOC奉獻
王金平轟特偵 黃世銘逐一反駁
後援砸鍋 增菘瑋十勝再等等
德國巴哈勝出 接掌國際奧會
落選奧會主席 不掩吳經國貢獻
德變性男產子 歐洲首例
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
敘利亞交出化武 口誤變提議
安理會召開緊急會議 談敘利亞
印女大生遭性侵亡 典範留人心
蘋果將推兩款新iPhone
蘋果推出兩款新iPhone
iPhone抗敵 低價出擊
新愛瘋亮相 99美元起跳
千呼萬喚始出來 蘋果推新機
德國巴哈將掌國際奧會8年
駐阿根廷代表慰勉吳經國
雙響砲 iPhone繽紛亮相
IOC年會落幕 德日大贏家
安理會取消召開敘利亞緊急會議
凱瑞將會俄外長 談敘利亞化武
敘外長：敘盼加入禁止化武公約
戴頭巾遭開除 美員工告贏業者
俄不滿法條件 安理會推遲會議
敘問題 美法關注俄羅斯建議
英紙鈔擬3年後改為塑膠鈔票
凱瑞：美乏耐心久候安理會決議
台廚訪法名校 開發教學合作案
兩韓同意下週重開開城工業園區
拉美外銷成長上看1.5%
手機就是錢包 試辦即將上路
刮刮樂經銷商 即起受理申請
敘國局勢恐有轉圜 亞股指期漲
三芝飛碟屋 全球十大恐怖地點
國民黨主席馬英九黨部開記者會
亞太半導體資本支出 全球過半
愛瘋亮相 關注概念股
英美法將向安理會提敘利亞草案
高師生比 加馬吉爾大學排名降
王金平將向考紀會說明
新愛瘋登場 台爭取提前開賣
蘋果愛瘋2款新機亮相
太平洋高壓影響 各地天氣晴朗
王金平：赴考紀會將完整說明
阿媒刊挺台參與ICAO投書
王金平談話 馬英九感遺憾
IBM客服事業嫁Synnex
全民英檢成功經驗 輸出越南
吸客回籠 日電信一哥開賣愛瘋
德州儀器Q3財測符市場預期
馬：王金平已經不適任立法院長
台股開盤下跌34.23點
全美最佳大學 普林斯頓奪冠
揚智與CRI簽技術授權協定
藍鍘王金平 9時30分考紀會
敘利亞化攻 歐巴馬點名阿塞德
開學季 買華碩電腦抽機票
南北韓就16日重啟開城達共識
敘利亞化攻 歐巴馬憂美國安全
泡菜登非物質文遺 年底揭曉
學科成績後25% 城鄉差異大
台國際青年大使訪亞特蘭大
敘利亞問題 歐巴馬令美軍待命
敘利亞問題 歐巴馬：給俄機會
因應考紀結果 馬坐鎮黨中央
艾希頓庫奇大叔樣 再現賈伯斯
馬英九談王金平不適任院長全文
美提高今明年油價預測
謝國樑國中薇蜜婚 盼受祝福
平價愛瘋登陸 投顧：還真貴
新iPhone 指紋辨識成亮點
薩默斯料掌聯準會 議員關切
愛瘋藍寶石指紋辨識 台廠受惠
統一超8月營收年增1.58%
台股跌 新台幣盤初升幅趨緩
關說案 金溥聰：我不適合評論
陸蘋果新機定價2.2萬 偏高
陸同步售新iPhone 水貨沒轍
歐巴馬：敘利亞化攻讓人作嘔
王金平赴考紀會 遞交陳述書
投顧：期貨空單減舒緩黃金跌勢
李克強談經改 金改決心堅定
高溫強風 西雪梨多處森林大火
王遞交陳述書 無損害黨聲譽
合庫總行大樓上樑 續資產活化
開城工業園區 16日試營運
歐巴馬籲暫停授權對敘利亞動武
新愛瘋題材失靈 勁永力旺挫
311震災 29萬人仍難返家
平價愛瘋 在大陸仍不夠親民
4G不玩了 新纖股價止跌
東沙環礁特展 延長至10月
介入司法 馬批王已不適任院長
馬英九：關說動搖國本如何團結
蘋果新機缺新意 概念股失望
大鵬墜毀案 飛安會指9項缺失
景碩續吃蘋果 出貨陸手機載板
美加緊推動助台入ICAO
陸媒：上海自貿區涉百項試點
對媒體大小眼 蘋果北京引噓聲
新品不驚豔 蘋概股拖累台股
圓仔窄版黑眼圈 爸爸團團翻版
台維斯盃 中華迎戰印尼
身障特派員 致力無障礙生活
中美洲議會贈勳陳新東
美前官員看衰金磚千億緊急基金
國會輿論質疑攻敘 歐巴馬詳解
越星加強合作 李顯龍到訪
台股獨弱 僅靠金融撐盤
蘋果新機搭售中聯通和中國電信
中央氣象局 氣象報告
人文社科資料庫 合併啟用
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
外交部：支持國際執行禁用化武
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
愛瘋不驚豔 PCB蘋概股腿軟
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
核四公投撤案 經長擬訪李慶華
女會計失神弄丟30萬 警尋回
鴻海吃蘋果 估9月業績向上
台泰簽署教育合作協定
李振昌中繼 飆95哩速球
管線施工 台南29萬戶將停水
桃園吳哥窟 復航23日開航
歐巴馬談敘利亞：先試外交途徑
陸地方官受賄 一審被判15年
台泰簽教育協定 深化學術交流
低熱量月餅 在家輕鬆DIY
狗實驗狂犬病毒 陳保基：再議
王金平涉關說 國民黨撤銷黨籍
iPhone 5C不便宜 市場失望
藍考紀會開鍘 撤銷王金平黨籍
陸旅日學者朱建榮 上海遭拘留
僱逃逸外勞趕漁獲 移民署逮人
雲科二期動土 低耗產業新聚落
北市查獲違法屠禽 沒收百隻雞
蘋概股臉綠 拖累非蘋陣營
下禁令 未滿18歲禁抽脂隆乳
彩墨新帽 台中彩墨藝術節登場
出席峰會 市長簽署6宣言
李開復罹淋巴癌 回台治療
違規食品廣告 怕死勝過愛美
杜英宗：政治不穩 股市不利
美對敘動武趨緩 亞股多數漲
54農漁會信用部 獲農金獎
陸首富計畫收購美旅館管理公司
環團民間版評估：終止核四興建
經長：核四安檢不受公投案影響
倫敦前市長：城市需願景與決斷
天價1公斤8百 做月子缺茴香
中選會：王若失黨籍 註銷立委
王金平涉關說案 陸媒大幅報導
語言認證嚴 台校赴泰招生受阻
iPhone 5S辨指紋 評價不一
彰縣秀水殺人命案 男遭砍身亡
女檢：特偵恐嚇勿說 竟密告馬
廣州爆炸案 死者增至7人
關說案 王金平陳述書全文
男持鐵鎚搶劫老婦 竹東警偵破
地方特考開缺2千人 開始報名
蘋果挫 投信：長線品牌力仍強
損害黨聲譽 藍撤銷王金平黨籍
台股跌 新台幣午貶2分
911週年 美外館維安升級
綠中委會 討論確保台灣主體性
圓仔帶幸福 北市幸福感大躍進
特偵：因監聽辦王金平於法有據
紐約市長黨內初選 劉醇逸出局
訂單量減 庇護工場推待用月餅
研究遷都 印尼設特別小組
合庫金大展拳腳 內外並進
藍：撤銷王金平黨籍 多數共識
紛擾震盪 投信：終回歸基本面
美國安局違反隱私法 長達3年
台美智庫學術交流 設政策論壇
最幸福縣市 新竹市蟬聯
核安演練 毛治國肯定
草悟道表演場地 民代盼改善
證交所招商 全員出動
蘋果大陸首場發表會 草草落幕
巴克萊：看好蘋概股反彈
台股收盤漲0.22點
統一大陸生產基地 2年內翻倍
震盪收紅 台股小漲0.22點
劉德立會晤巴拉圭新任農牧部長
關鍵考紀會 馬王都到場說明
比亞迪發展E9 挑戰特斯拉
蘋概股止血 台股黑翻紅
12醫療院所 獲美容醫學認證
911週年 班加西再傳爆炸
9月台指期漲21點
9月電子跌 金融漲
城市峰會閉幕 媒合25億商品
台中饗幸福鐵馬行 線上報名
遭撤銷黨籍 王金平可提申訴
關島熱低壓 恐增強為颱風
撤王黨籍 馬：痛苦但不得不做
三大法人買超台股78.5億元
反南鐵東移 自救會集結抗議
直抵吳哥窟 復航23日起飛
談懲敘利亞 歐巴馬未扭轉民意
含屁樓搞創意 被指消費涵碧樓
愛瘋新機 陸業者不看好
台灣向美採購40億美元農產品
陸吃空餉嚴重 周口市近6千人
鹿港銀樓搶案 警尋獲作案車輛
成大與京都大學 博物館合作
維生素K不足 逾半女缺骨氣
車入校園阻搭車 司機遭起訴
金融整併 杜英宗支持
菲釋善意 漁民蔡波獲釋返台
政治紛擾 工商團體盼儘快安定
峽谷音樂節 太魯閣登場
失蹤大學生 疑摔中橫山溝死亡
公費肺炎疫苗 近半幼兒還沒打
搶進上海自貿區 外銀爭頭香
工研院餘熱發電技術擬新創企業
新台幣貶6.8分
撤黨籍 王金平將提申訴
關心環境 警和業者辦淨地活動
男子摔落月台 北捷單線運轉
學者：兩岸關係緩 美中暗較勁
嘉市十大伴手禮 交趾陶藝入選
男當台鐵黃牛 用程式搜刮車票
UN：敘利亞政府軍屠殺平民
大盤商花蓮搶菜 菜價狂飆
蘋果北京發表會 僅翻譯無講解
被菲扣恆春漁民蔡波12日返台
林中森赴天津與台商座談
敘利亞政府用化武 UN暫無結論
王金平：為當前局面向全國致歉
路樹壓傷國賠勝 民代籲勿上訴
推台灣入聯 民團將赴美宣傳
關說案 藍籲綠調查柯建銘不法
北雪梨春季嘉年華 台社團踩街
首爾電視節 台灣日活動發亮
李志仁資助瓜國學生營養品
開發金拉ROE 購併是可能選項
二林特產薏仁製酒 開拓新市場
台灣教育團訪德了解師資培育
教學卓越獎減半 教育部澄清
瑪丹娜發聲 反對出兵敘利亞
海碩男網賽 楊宗樺獲會內外卡
胎兒頭卡硬糞塊 護理人員挖出
孫大成代表政府捐瓜地馬拉物資
失蹤男大生尋獲 校方不捨
台鐵淨網 防止濫訂車票
越秋節食安檢查 違規行為猖獗
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
蔡英文籲修法 國會議長中立化
撤銷黨籍 王金平提假處分
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
遭撤銷黨籍 王金平提訴訟
國有林地建墳 原民傳統判無罪
登革熱防治 北市學校總動員
苗議會連署提案 挺辦營養午餐
梅子元氣館 形塑梅果之鄉品牌
王清峰金門宣導 稱讚紅會績效
鐵路工程巷道變窄 民眾盼改善
看紛擾 建商：台灣沒那麼脆弱
保密防諜 法部長須慎用手機
泰林買回5084張庫藏股
蔡依林曬事業線 慶出道14年
拜占庭時期金幣 耶路撒冷出土
老翁喝到強酸飲料 疑人為疏失
燒腫癢汗咳瘦 快去驗淋巴癌
教育部：國教研習鼓勵不懲罰
WeChat花旗帳號(啟)動
小五女無力葬父 縣議員伸援手
海碩男網賽 目標250等級
弱勢盤整 新台幣收貶6.8分
秋風起 中市飯店推新品相迎
菲叛軍圖闖封鎖線 爆激烈交火
缺維生素K骨脆 多吃深綠蔬菜
敘局勢緩和 陸續暗批美
男子跳軌身亡 北捷恢復正常
關說案延燒 外資：短空長多
中秋博餅總決賽 8百人博狀元
證明患精神疾病 不適任警察
蘋果獲中移動執照 賣愛瘋有譜
黃岩島問題 陸：菲勿挑新事端
老翁誤喝強酸 液體竟是電瓶水
無核四 104年恐有缺電風險
陸換機潮重價位 蘋果銷量恐降
藍：撤王黨籍處分書送達中選會
被控裝瞎詐理賠 陳敬鎧否認
王金平遭撤黨籍 連勝文送暖
政治紛擾 投顧盼塵埃落定
遭撤黨籍 王金平訴訟申訴並行
IBM：不會出售x86
鐵獅遇玲瓏開鏡 澎舜搏命飛天
協助遲緩兒早療 民團深入馬祖
日釣島國有化週年 陸日關係僵
防狂犬病動物 台東2校增圍籬
金管會爭取國際期貨交易
苗栗客家園區 主題活動迎中秋
陸慶建政 北京稱擺花減
學生尬科學 高一生不遜色
林秀濤：無違背法令 才沒上訴
漢磊總座詹益仁接任
關說案延燒 綠擬修法廢特偵組
中市抽檢BB霜 1款不符規定
陳守煌胞弟：哥哥不會關說
日電信一哥賣愛瘋 對手剉咧等
王金平立委 中選會函立院註銷
馬蘇辯 蘇貞昌取消
林杰樑遺孀譚敦慈 為義大開球
安平往返廈門 12日宗教首航
福島核災後 全球核能發電仍增
陳年老尿 監委揪贓物庫積弊
陸領導人長壽秘密：少吃四腿的
看好青埔 新潤推明日苑第六期
因應電價調整 經部邀業者座談
挺王金平 路竹區11里長退黨
遊日月潭圓夢 弱勢長輩過中秋
量販拼中秋 肉海產果蔬特賣
王金平案 朱立倫心沉重籲安定
李克強：既不放鬆也不收緊銀根
投信：政治紛擾對台股影響小
愛山林異常上漲 證交所處置
遠航順風降落案 民航局正視聽
高齡化 長輩服務需求增倍
台廠商星國參展 推廣節能產品
情侶縱火案 呂男遭判刑逾9年
今年會展產值 可望破338億
郝龍斌：黨要療傷止痛 避分裂
立院將開議 綠營反對江揆報告
北歐杯咖啡烘焙賽 台選手奪冠
網拍廉價手機詐財 8嫌法辦
綽號黃飛鴻 山老鼠失手落網
投顧：不確定因素增 慎選標的
依雲高球賽 曾雅妮反彈指標
陸造新航艦 設計料脫俄入美
韓超級富翁 1385人
買銅礦 陸企收購祕魯公司
電信業搶市 推國際電話推優惠
增新住民母語人才 移民署開班
有線電視共同經營未申報 遭罰
訪玄奘寺 兩岸佛教團體交流
政治紛擾 學者憂影響經濟
李崗：愛台灣 先了解台灣歷史
災後菜缺 冷凍醃漬菜添味
金管會推期貨國際化多元化
電子商務座談 兩岸業者齊聚
涉貪女檢座陳玉珍 7百萬交保
瑞信：看好台股Q4攻8500
印度達米妮案 13日宣判刑期
台灣秋刀魚零輻射 日本也想要
農作靠傳粉 歐盟計畫救蜜蜂
韓牧師性侵少女 高院判17年
時機不宜 蘇貞昌退出辯論
關說案特偵組公文 監院還在等
前駐日代表羅福全 出版回憶錄
蘇貞昌不辯 府：怯戰不需理由
醫師能力不足 美癌症醫療堪憂
開鍘王金平 中常委籲全黨團結
經濟加溫 有利成熟股市續強
工研院探索永續商機 三廢變金
調查：星國新舊公民關係緊張
戴森罵三星竊賊 告吸塵器侵權
經濟回溫 陸影子銀行再起
馬蘇服貿辯論取消 經部尊重
張家輝：我只和昨天的自己比較
達米妮案宣判 印度的變與不變
英失業率略降 英鎊彈升
瑞信看好蘋果供應鏈
今彩539開獎
務實專業 台灣叩關ICAO
教育部與羅馬第三大學簽備忘錄
TPP 李克強：不能取代多邊
日客來台降 觀光局赴日行銷
廣發銀行長：陸必須利率自由化
遛狗撿到白骨 男子嚇一跳
陸前官員：盼當局決心政企分離
大馬7月工業與製造業指數報捷
胡潤百富榜：陸超級富豪大增
中非又傳衝突 百餘人喪生
中鋼試用生質煤取代動力煤
服貿協議 陸委會：繼續溝通
陸人愛存錢 平均15萬元
陸金融改革 存保制度將啟動
QE退場 基金大咖批方法用錯
駐大阪辦事處長蔡明耀履新
斐濟農業官員參訪台灣技術團
三菲籍漁民海難 琉球漁船救援
辜寬敏拋王金平台聯親民黨合流
墨西哥暴雨引發土石流 13死
菲展善意 台漁民拘留獲釋
渣打：美國即將縮減購債額度
市調：軟性OLED市場擴增快
司法關說風暴 府籲民進黨說明
示範區招商 日本產業合作有譜
府：用政治藉口避辯論 不負責
離岸人民幣帳戶 1/4台企使用
台灣助聖露西亞重建醫院
蘋果新手機 大陸網友討論熱烈
柯建銘：中選會函文已退回
睡眠調查 墨人睡飽日人睡最少
糧食浪費 碳排放量全球第3
剛果與叛軍和平會談達協議
越星總理會 提升戰略夥伴關係
今彩539 頭獎3注中獎
花蓮觀護盃籃賽 陳山眉亮相
陸領導人長壽解密 陸網友議論
新聚思併購IBM顧客服務業務
卡特：美用兵敘利亞難達目標
法總統討論新局勢 堅懲敘利亞
自況心境 王金平：世事如棋
愛瘋5c闖印度 迴響恐不大
王金平假處分 北院：已分案
立委資格 王金平國民黨各出招
王金平若去職 藍綠各有意見
李克強：陸經濟入中高增速階段
獅猿鏖戰12局 1比1言和
馬重批介入司法 藍開鍘王金平
加泰隆尼亞爭獨立 組百里人牆
先驅光環褪 蘋果股價溜滑梯
馬英九令王金平辭職聲明全文 (8:30)
王金平遞交陳述書 迅速離開考紀會
遭撤銷黨籍 王金平喪失不分區資格
開除王金平 陸官媒顯著報導
王金平提「確認黨籍存在」訴訟
蘇貞昌退出服貿辯論 府回應「蘇怯戰」
中選會函文11日無人簽收 已退回
資格爭議 內政部解釋選罷法
北韓疑啟核反應爐 專家不意外
捷運石牌站旅客跳軌 緊急處理 恢復正常
證交所發布 警示帳戶愛山林
代言亞培 孫芸芸「美到骨子裡」
一路唱快 捷運好行
北捷提醒9月14日補上班 不開放攜帶自行車搭捷運
行動閱讀 啟動幸福 華碩捐贈平板電腦
王金平假處分案 律師捍衛權益
轉移焦點就能改變關說事實？
中華電信領先提升全民「行動支付」幸福力!
中華電信入選道瓊永續指數之世界指數
「總統開除國會議長」過後 馬支持度剩11%
圓仔日記 圓圓公轉巡房-圓仔自轉運動
外交現曙光 攻敘利亞行動叫停
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
印性侵受害人苦等正義 路漫長
911慈善 英王子變身交易員
美FDA准用肉毒桿菌除魚尾紋
美智庫：北韓似乎重啟核反應爐
威瑞森近五百億公司債 創紀錄
Fed副座 數百學者力挺扶正
若外交失敗 美下週表決動武案
iOS7 美聯社記者讚不絕口
美聯社：iOS7讓舊機變新機
統一羅智先：2015再造高峰
安全威脅 美華州5校停課
台廚波蘭節目亮相 秀台灣美食
參觀羅浮宮 陸客使用假門票
柏林消費電子展 24萬人參觀
投信：陸復甦確立 後市續看好
消費旺季到 精品業閃亮
巴西總統確認赴美出席聯大
9月車市 進口車表現亮麗
英房價陡升 房市浮現泡沫危機
投顧：看好歐中小型股景氣回溫
助獨居老人加餐 統一超籲捐款
台塑：配合環署釐清儲槽數目
經濟數據前 澳洲股市指期漲
上檔有壓 台股整理機率大
英小王子咧嘴笑 哈利樂歪
天氣晴朗 局部午後雷陣雨
邱若龍漫畫 賽德克巴萊進歐洲
103年特招 全國名額2萬5
債券天王砍美政府債部位
有寶媽才有媽寶 家長先學放手
台股開盤下跌28.61點
濕地保育計畫 受理申請補助
搶陸貓熊 比利時再掀語區情仇
大和證估聯發科明年陸市占5成
嘉義中秋博餅 盼為地方特色
漸入佳境 曾雅妮拚依雲后冠
紐央行利率不變 暗示明年升息
英特爾秀4款Chrome電腦
台業者2年將購4億美元美小麥
新台幣盤初走升
台國際青年大使交流團訪加
經濟現韌性 韓銀利率維持不變
立法院：中選會函可採電子公文
中選會：確認電子公文送抵立院
警破擄人勒贖案 逮2嫌
蒲亭：美自力攻敘恐弱化聯合國
遭菲扣漁民 蔡波回來了
張書豪遇野蠻女 慘遭拳腳相向
首例狗染狂犬病 籲防棄養潮
蒲亭：美應支持俄對敘化武計畫
嚴明邱文達宣誓 馬總統監誓
蒲亭：美將動武視為家常便飯
立院證實中選會電子公文已到
雅虎：每月使用人數超過8億
淨化空氣品質 中市為樹木健診
做公益 台電14日辦淨灘
房價失控風險 陸嚴查限購限貸
台銀發售銀幣與黃金條塊
公寓失火 3人送醫
臨時預算若無著 美政府恐熄燈
埔里擄人勒贖逮2嫌 肉票獲釋
IDC：平板出貨將超越PC
宜興紫砂壺10月亮相台北
宜興陶藝人士：愛壺應懂壺
卓伯源：資訊有限不回應關說案
王金平提假處分 北院聯繫兩造
放毒飲料恐嚇信 食品公司收到
小企業e化雲 中華電助陣
空污總量管制 環團綠委倡修法
小媽媽受孤立 勵馨籲伸援
平盤震盪 食品汽車強勢
人民幣中間價 創匯改以來新高
參加APEC 郭台銘將演講
北韓支持南韓選國際奧會委員
行動支付夯 中華電推QR扣
立院回函 須秘書長以上層級核
楊潔篪籲中美尊重彼此核心利益
蕭家淇：喪失黨籍即失立委資格
中央氣象局 氣象報告
王金平案 朱立倫盼速回歸正軌
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
幸福巴士農遊彰化 採果嘗鮮蚵
陸黑幫二把手藏南韓 下周遣返
陸投鉅資 習近平十月訪印尼
美學者：台民主成就影響大陸
王建(火宣)：民進黨護短 人民悲哀
911 美牧師擬燒可蘭經被捕
愛德萬測試H1營利傳約持平
澳8月受雇人口連2個月減少
王金平：心中坦然 順其自然
加油站女廁 赫見男屍
王建(火宣)：王金平圓融協商是禍首
永慶盃路跑 10/6兩岸齊跑
南鐵抗爭 市府否認動用警察權
民主取經 翁山蘇姬會波蘭議長
廣東房叔一審被判刑11年半
徵地糾紛 越男子槍擊官員
iPhone 5S指紋辨識 專家喊讚
陸金融股利多 相關ETF受惠
夏普傳最快下週宣布售股籌資
奇美投入基因定序 盼用藥精準
非飲用水水庫 低污工廠免環評
利空出盡 汽車股大漲
王令麟：盼政治紛擾早落幕
北市電腦公會 年底改選理事長
高鐵特定區標土地 8筆近8億
美攻敘利亞 蒲亭：掀恐怖攻擊
胡潤百富榜 陸富翁地產商最多
火車性愛趴 主辦人二審判6月
自住買盤支撐 迴龍房市升溫
歐付寶攜玉山銀 啟用儲值支付
大學生中橫墜谷 疑遭獵具勒斃
陸發布國十條 啟動空污防治
基隆神壇竄火苗 老翁燙傷
俞正聲：服貿爭議 很困惑
李克強稱陸經濟反彈基礎未穩
慶團圓 台東水果希望廣場登場
訪愛愛院 馬總統向長者賀中秋
戰火延燒 菲南叛亂恐擴大
高鐵增秋節加班車 全熱門時段
王金平假處分案 北院下午開庭
港公務員工作 再獲北京肯定
台幣升值 午升1.47角
卜睿哲：關說案不影響台美關係
朱立倫：做好市政 有利國家
立院幕僚：王金平案依程序處理
台北國際發明展 26日登場
招兵不易 全募兵延105年底
王金平假處分案 北院公開開庭
江揆：珍惜曾勇夫 未逼退
修復基因新知 台研究登上自然
華郵：美開始對敘反抗軍運武
新增4例鼬獾狂犬病 共128例
包商挖地基 中市路面塌陷
全球移民破2.3億 美國最多
服貿辯論破局 藍批畏戰綠支持
竹縣慶中秋 謝金燕蕭煌奇演出
新興股市漲勢急 修正恐難免
建案地基崩 地裂瓦斯洩
圓仔扭屁屁學爬 萌樣破表
為1桶水 9旬婦控遭姪孫女毆
陳士魁抵巴拿馬參加懇請大會
國民黨：處分不影響申訴權利
中選會：告知撤銷黨籍即失資格
UN報告 料不點名化武攻擊者
食品藥物管理署進駐生醫園區
王建(火宣)：馬曾是白兔 這次很好
老年黃斑部病變 早療免失明
機場現代化 巴拿馬斥資2億
自行車道活動草率 糾正體育署
無盟表失望 藍盼立院回歸正常
絲路佛教藝術展 莫言現聲推薦
台大開發 16核心繪圖處理器
參加論壇遭阻 外交部：非事實
專家：黃金漸築底 短線風險高
江揆：沒有選舉打算
陸中科院：院士受賄 撤稱號
台股收盤漲16.37點
低壓帶北移 中秋賞月不樂觀
陸整頓軍紀 發布新警備條令
台股整理 漲16點
華碩發表T100變形觸控筆電
江揆促部會落實重要經濟政策
9月台指期漲 7點
江揆：落實中秋疏運農產品調節
江揆勉閣員 勿讓政務空轉
9月電子跌 金融漲
傳舊金山爭取為人民幣境外中心
助弱勢學生 研擬媒合實習機會
談關說案 蕭萬長：拚經濟為重
疑涉中石油 天津燃氣董座遭查
韓：海域未受日本輻射污水影響
台股漲16點 守8200點
無菸校園 胡志強：拒絕菸害
財政部：未來全台可成大保稅區
羅智強請辭 裸退未宣布參選
釣魚台爭議 傳美副國務卿挺日
法：敘利亞報告可能16日出爐
全募兵制 延至106年上路
三大法人買超台股88億元
客家過中秋 北投畫柚去
兒福聯盟：每天7孩子被出養
爺奶訪海軍 化身不老戰士
失智老人走失手鍊 竹市府開辦
AKB48 期組女子會遊台北
羅智強：王金平涉關說事證明確
總統：台美關係強化需民間力量
建縣290年 彰化辦中秋晚會
全募兵制延期 學生反應兩極
調查：氣喘控制好 體適能沒差
讓我任性1次 羅智強請辭獲准
政壇掀波 李鴻源盼國人團結
菅直人來台 挺環團反核
雌激素不足 中年男缺性致
行銷喜樂水餃 扶輪社友助弱勢
大人帶病毒回家 宅小孩腸胃炎
王金平假處分案 律師捍衛權益
利機：下半年表現優上半年
大嘉文學獎 鼓勵青少年創作
上海自貿區 重制度創新非減稅
中華電推QR扣 手機付款夯
江揆：以與歐洲簽署協議為目標
斯洛維尼亞音樂會 紀念范鳳龍
電漲 經部：反映成本應合理
缺錢做生意 2嫌擄友人父勒贖
國際遊艇展 高雄拓展市場
新台幣升4.5分
APEC 蕭萬長向連戰請益
水牛撞小黃 嚇壞運將乘客
NCC通過 新愛瘋認證
北韓似重啟核反應爐 南韓關注
蘋果電視新品 盛傳即將推出
新光結合日商 設長照實驗區
公猩猩會計畫旅遊 呼女伴相隨
頭份中秋甜蜜蜜 蜂蜜水免費喝
基隆巨石清 北寧路13日開放
911推優惠打高球 球場挨轟
亞大研發防蚊液 贈中市府防蚊
因糾紛涉恐嚇 補教老師遭起訴
保護婦女 台資助瓜國法官培訓
國民黨律師籲駁王金平之訴
市府收陳情書 南鐵抗爭落幕
陸委會：服貿開放對台重要
此生不渝 邵玉銘拼出歷史回憶
周美青訪小金門國小 講故事
陸學者：評選院士制度需改革
曾銘宗盼立院儘速通過服貿
東莞6成台企 上半年增資擴產
孫大成參加旅瓜僑胞中秋節活動
水源不潔 台商染人芽囊原蟲
服貿審查 陸委會立場一貫
郝龍斌：黨應儘快療傷止痛
科學園區同業公會慶30周年
美國人對恐怖攻擊憂慮降低
嘉大研發商品 推中秋伴手禮
救印尼盾 印尼央行再升息1碼
投顧：看好美歐科技及健康產業
LED市場有回溫跡象
經濟部：未排除陸國營事業投資
擬建種姓火葬場 印度城巿惹議
全球飯店多漲價 亞洲反跌2%
印尼閃電升息 利率4年新高
十大經典好米出爐 月底頒獎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
校園巡視 防學童遭流浪犬攻擊
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
暫定古蹟遭毀 中市緝凶
民眾送驗狂犬病 赫見棕蓑貓
裕國前董座楊長杰 涉背信遭訴
公共衛生師納專技 試院討論
高中科學班 擬辦營隊考試
請辭 羅智強：不參選基隆市長
王瑞瑜：FORTE前進上海
高雄黃色小鴨組裝 緊鑼密鼓
陸全運會 發生禁藥事件
港媒：李克強經濟學思路漸明晰
中秋美食 慢性病患淺嘗則止
東京旅博會 台灣團最龐大
外交化解敘危機 美未提時間表
陸官員：未見房地產泡沫
樹林臨時站工人 遭火車撞死
初步突破 活鼠成功培養幹細胞
創惟Q3拚轉盈 下半年逐季揚
高捷新一卡通 應用服務更多
跨越鐵軌意外 台鐵9列車延誤
募兵制延後 6萬役男要當兵
調查：週末忘刷牙 嘴巴最髒
認養羅東路燈 送好神公仔
販毒鴛鴦 熟睡中被逮
挺成長 菲利率續維持歷史低點
IEA：OPEC明年供應料降
北藝大團隊聖多美演出成功
王金平假處分案 兩造律師攻防
AKB推台北觀光 大啖芒果冰
新iPhone 九成陸人嫌貴
行銷金門形象 補助影視拍攝
羅智強：踩到紅線 總統不讓步
胡志強籲藍綠團結 共度難關
外資拋匯 新台幣收升4.5分
為圓夢 台中籌拍在地電影
利率影響有限 美REIT看好
台塑生醫商品 回饋公益
少年打工疑失足 拆鷹架墜地亡
OECD：20國集團GDP增
華航諾富特 二輕一清杭州美食
涉性侵精障女 住家又查獲子彈
張家祝籲拋開政治 速處理法案
老師戀女學生 被控性侵判無罪
誆取精作法騙色 神棍判9年半
59分學生變95分 寶中做到
拜訪金門縣府 王清峰宣傳紅會
信合社 擬可賣基金
災害重建 李鴻源推防災保險
淘寶賣飛機 半小時漲百萬元
華信馬公衝出跑道案 駕駛疏失
財長：沒要求護盤 股市有信心
美QE退場 朱民：需透明
歐盟電信利多 擬廢境內漫遊費
假處分 王金平國民黨律師交鋒
永慶房仲：Q4房市量可回穩
凱蒂貓吸金 三麗鷗創辦人噱翻
台日漁船相撞 海巡趕赴處理
法人估F-茂林下半年營收成長
寶島玩具博物館 重溫童年舊夢
流浪漢想吃牢飯 怪法官輕判
李鴻源：喪失黨籍失不分區立委
電子商務會議 簽13份意向書
他與我同在 林杰樑妻職棒開球
林中森俞正聲首度見面
收購大陸客香菇轉售 2嫌送辦
索尼5吋新機Z1 登台搶市
全球首件鋼纜創作 101現身
延全募兵 立委指不符程序正義
義隆獲准撤銷美商提假處分
倡文化 香港台灣月11月舉行
蕭萬長倡開放 因應市場挑戰
真蜂蜜供不應求 假蜜有機可乘
兩岸交流 綠推利益迴避機制
查獲高空煙火 新北追查所有者
台北101電梯鋼纜化身藝術品
馬總統：全力協助遊戲業發展
斡旋敘利亞 俄再成中東要角
敦南改組 執行長鐵三角成型
自貿區效應 滬指五連漲創新高
離軍職 威廉王子專事王室職責
國泰華泰 建戶外outlet
義大犀牛13日宣布新教頭
菅直人：全世界沒核電廠安全
敘反對派到訪 陸重申立場
總統：台灣已成愛心輸出國
防堵濫用 歐盟可中止免簽措施
台北捷運 運量將破60億人次
口述傳統 文化部搶救原民古謠
歐推前瞻指引 經濟師意見分歧
ETC用戶 將破5百萬
面對小爸媽 鼓勵取代譴責
派印度女教師 驚遇歹徒行搶
中美洲獨立紀念 中華民國致賀
終止497年國有 英郵局上市
PEM案 華南永昌投信遭重罰
經費有譜 泰安到南庄24分鐘
今年民間投資達陣 經部樂觀
郝龍斌朱立倫否認四大家族說
遠雄增資巨蛋11.5億元
台電礁溪地上權 全球人壽得標
補缺口 財部擬推財政健全方案
電子商務會 未提ICP持股比例
泰國投促會：沒有外資打算撤離
客家婚禮文創展 募集老照片
宏?：資通訊業節能減碳商機大
陳子豪披黃衫 新生訓練好緊張
東京電玩展 樂陞秀5款遊戲
世界運動舞蹈大會 高雄將登場
美籲敘展現誠意 公布化武規模
客運e化 試辦動態查詢
NPFC閉幕 秋刀魚獲關注
今彩539開獎
腎友趴趴走 徵選旅遊札記
威力彩開獎
臉書營運長 會陸國新辦主任
名模協助非洲割禮受害婦女
台東貨車客運相撞 4輕重傷
兄弟象爭冠 林恩宇不想缺席
歐洲補貼少 低價愛瘋突圍有望
巴克萊看好台灣Q4經濟表現
災害風險圖 恐影響房產未公告
土地公萬象 廟中廟冷泉地價高
菲南叛亂加劇 府警告武力鎮壓
擬參加泰南衝突 星男拘留2年
準備赴日展 故宮接待參訪團
台北市租屋服務平台 正式上路
威廉王子空軍退伍 展開新生活
大同首款智慧電鍋上市
阿塞德：敘同意交出化武
電腦升級 美初申失業救濟銳減
綠中國事務會 議論藍鍘王金平
英國威廉王子將卸下軍職
陸杏壇又爆醜聞 校長強姦老師
盈正案後清查 金管會罰2投信
林中森將出席昆山燈會
修奢侈稅何時送 財部：難掌握
同事：李開復有20多顆腫瘤
兩棲特遣部隊 操演登陸作戰
仰德TPC錦標賽 許孟男第5
韜睿惠悅：日政府養老金最有錢
阿塞德：同意交出化武非因懼美
援菲南難民 美捐60萬美元
國防部失火 3人送醫
陸：應為重啟六方會談創條件
BenQ推商用互動觸控顯示器
拒叛軍要求 泰政府另開條件
談公股釋股 財部:先訂原則
台鐵自強號撞斃工人 意外待查
礁溪地上權 全球人壽擬建商場
今彩539 頭獎2注中獎
金鶯拚季後賽 陳偉殷戰洋基
13日協商 王金平動向受關注
南非總統感嘆 媒體報導負面多
威力彩頭獎槓龜
菅直人：承擔核風險是選擇問題
假處分案 法院最快13日裁定
輔大青使團訪越南 文化交流
洋投缺陣 陳鴻文：本土當自強
台灣國學教材 首入陸高中課堂
外交部提醒出國注意護照效期
觀護盃籃賽 台韓球員爆衝突
漁民蔡波返家 帶傷又瘦妻不捨
日抗議漫畫中傷 法雜誌不道歉
國防部忠愛營區火災 6人傷
法媒插圖諷日辦奧運 日抗議
港普選 李源潮：政改要理性
戴爾下市案 股東表決通過
胡志強到淡水 倡新北台中合作
王金平再向北院提緊急處置
國民黨：王金平已不具黨員身分
台灣「總統開除國會議長」 行政、立法、司法「通殺」
砲打王金平後 羅智強閃辭
全募兵制延後2年 6萬人須當兵
台北國際發明展 26日登場
13日協商 王金平如期主持
旅行家離太陽系 進入星際空間
羅駁斥不實報導 要求公開道歉
敘申請加入《禁止化學武器公約》 免挨報復
陸媒續關注 馬開除王金平案
ICAO大會 民航局長首受邀
開除王金平違反人團法惹爭議
花博公園「戶外景觀大賽」 即日起開始徵展
銘異股票交易異常 證交所採取處置措施
上市櫃公司誠信經營與社會責任座談會 9月16日起舉行
大同數位化智慧AI鍋問世
謝長廷建議馬辯論「關說風波」
投資人應多查閱公開資訊觀測站做為投資參考
朝野共識 17日院會仍由王金平主持
交部於臺鐵成功站舉辦 國家防災日交通基礎設施強震演習
千人面試 遠航「形象代言人」 起薪4萬再加15%
秋日養肺 蟹正肥！台北西華飯店推出秋蟹養肺料理
台北寒舍艾美酒店「年終盛典‧璀璨時刻」
台水公司澄清湖開放高雄市民 免費入園
穿越時空的愛 學產基金補助培訓特殊專長記者會
馬鍘王金平是一場政治豪賭!
參訪核一 台電轉述菅直人說讚
Hotels.com「楓」情萬種 秋季4折優惠遊世界
臺中港西六號碼頭暨後線土地及設施出租案 圓滿達成
臺北港汽車進出口加值 增量 再創新高
「海洋水手號」郵輪初次抵訪花蓮
兩岸郵輪攜手合作“十萬遊客兩岸行”即將啟動
王金平假處分裁准 總統府尊重
國防部火警 嚴明到場關切
處理敘利亞化武 美俄外長協商
加入禁化武公約 聯國獲敘文件
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
貿發會議：經濟發展應側重內需
貿發會議：全球產出成長恐再降
五年首見 雅虎股價登30美元
歐巴馬盼 繳敘化武協商有成果
旅行家一號太空船脫離太陽系
會談敘利亞化武 美俄各執一詞
羅琳執筆 寫哈利波特外傳劇本
敘利亞申請 加入禁止化武公約
乘汽球越大西洋 美男盼創首例
台在APEC角色 美高度評價
能源需求略看好 油價勁揚
臉書後最受矚目 推特計畫上市
搶商機 美零售商開始耶誕促銷
道瓊永續世界指數 中華電入選
朴槿惠將訪問印尼汶萊和英國
台藝術家廖祈羽 南加駐村
花樣爺爺熱播 韓訪台旅客劇增
巴西敘利亞難民激增
巴西7月份零售成長 消費漸興
特招職業類科 考法五花八門
批美高人一等 蒲亭惹軒然大波
陳偉殷戰洋基 因雨延遲
亞股指期下跌 銀價反彈
軟體創作競賽 核四題沒人入選
邱若龍漫畫巴萊 法文版將上市
美日股強勁 基金逆勢吸金
法院最快今裁定王金平假處分案
歐美股跌 台股看量能
投信：升息期間 美股樂觀
天氣穩定 中午高溫
928檔期 自住小宅最受歡迎
工研院發表藍光雷射掃瞄顯微鏡
3年內 應用程式支援多平台
蘇州電博會 台灣觸控將成亮點
日美政策分歧 日圓恐跌無止境
羅智先鼓勵員工 勇於與眾不同
新任中華民國駐祕魯代表履新
王金平假處分案 最快今裁定
駐宏大使館贊助自行車賽
美前財長：QE退場 震盪難免
新澤西州珊迪災區 遭逢大火
台股開盤下跌15.21點
德總理人選比中指 遭譏不想贏
大雨攪局 依雲高球賽程延
駐尼大使館辦慶祝軍人節酒會
美學者：台美關係益趨友好
陸媒：新疆6月暴動 3人判死
巴拿馬大學盼與台強化學術交流
何潤東送愛 資助童走出喪親痛
華義代理韓國勁舞遊戲
洪案開庭 傳憲兵官釐案情
美電玩銷售月增長 2年來首見
縮短數位落差 華碩捐平板電腦
豬狗不如 加5歲男童遭虐餓死
國泰投信 北京成立子公司
周麟出席巴拿馬教區500年慶
蒲亭投書轟美 白宮反將一軍
院長身分 王金平：不會尷尬
陸擬12月發射嫦娥三號
金磚褪色 新歡歐美市場討喜
日本顯示器公司傳計畫IPO
財政收入增 美8月預算赤字縮
台股跌 新台幣盤初緩升
王金平：未主張服貿逐條逐項審
屏東南榮國中訪問愛爾蘭
氣象局開發軟體 強震預警演練
上市櫃Q2陸投資獲利逾4百億
王金平：會主持立法院開議
音效科技先驅杜比 80歲辭世
狂犬病發生地 新增中市北屯區
習出席上合組織 關注安全議題
上海自貿區擬9月29日掛牌
傳陸前領導人胞妹涉中石油案
亞航減損 11月停飛台菲航線
力拚台韓 日顯示器公司擬上市
澄清湖開放高市民免費入園
台大與墨大簽訂學術交流協議
阿富汗美領事館附近驚爆 7傷
電金弱 台股失守8200
環署推永續發展 邀專家講經驗
防疫 犬貓未滿3月加強保護
Twitter申請IPO
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台參國際民航大會 陸：現善意
王金平：協商沒資格認定問題
旅瓜台商捐助需換肝嬰兒
吻耳性侵心儀女同事 男判刑
陸客瘋買房 雪梨房價預測大漲
阿富汗驚爆 塔利班攻美領事館
台灣受邀ICAO大會 陸回應
力鵬尼龍產線 全球最大產能
同是黑白配 小猴靈活度勝圓仔
朱立倫：胡志強會諒解 沒心結
學產基金 助視障生圓舞蹈夢
申請IPO 推特小檔案
海力士火災 影響26萬片產出
陳偉殷挨2轟 投6.1局退場
等待聯準會決策 亞股下跌
國內外變數多 台股月底前續震
久違胡錦濤 現身老家安徽
外資追捧韓股 韓元連升3週
俄精神病院失火 37人失蹤
外交部：參與ICAO正面發展
國家防災日 總統看小朋友演練
ICAO大會邀台 學者肯定
微笑單車失竊少 郝：水準高
專利爭議 日亞化向億光宣戰
AIT：樂見台灣參與ICAO
陳偉殷挨2轟 挑戰第8勝失利
世界工程師峰會 台灣分享經驗
活路外交成效 參與ICAO
參與ICAO 航空業樂觀其成
服貿若長期延宕 陸：負面影響
日月潭花火嘉年華 10月登場
四大家族說 郝：絕無此事
大陸直銷公司遊花蓮 帶進商機
國防部營區意外 2人不治
煙霾影響生活 印尼農民告總統
陸：互設辦磋商 解決部份表述
塌鼻子水滴魚 獲封最醜陋動物
傳日考慮降公司稅 刺激經濟
央行理監事會 外銀估利率不變
陸民營銀行試點細則將出爐
被控涉貪 高雄市副議長否認
億光：在美專利爭訟獲有利認定
遠傳播愛心 為棄兒募款
大學兼任助理 工會盼納勞健保
金鶯輸洋基 陳偉殷無關勝負
扶友人致跌倒死亡 男過失判刑
索尼拚三哥 華寶華冠抗跌
南鐵抗爭 賴清德：親自溝通
統一酸菜麵在陸年銷50億人幣
袁世凱稱帝燒製 鼻煙壺特展
布局亞洲 金管會擬放寬法規
外交部：3因素促成ICAO案
秋節前關懷 士檢赴3被害家庭
ICAO特邀貴賓 創意先例
洪送禁閉 憲兵官曾請示適法性
傳康寧收購 正達：沒聽說
朱立倫：抓出造謠者更重要
國台辦：業者正面評價陸旅遊法
狂犬病人用疫苗 明年擬納健保
量縮盤整 台幣午升6.7分
賴清德：盼國父銅像遷移
政院：軍事冤案申訴收15案
杜永光：改善落後地區醫療環境
外交部：爭取ICAO其他會議
人民幣存款逾850億 創新高
葛來儀：ICAO協商顧台利益
調查：4成卡式爐 品質不合格
正義國宅都更 設計審議通過
美道瓊成份股洗牌 更近經濟面
總統出席APEC 陸重彈舊調
王金平事件 陸國台辦不評論
陸：有台商捐資兩岸交流基金
國防部火警 1軍人死亡
竹市慶中秋 邀民眾賞月同歡
澄清湖入園 高市民將免費
ICAO案 學者：大陸有善意
戰洋基 陳偉殷：太遲抓到感覺
銀行海外據點 擬採自動核准
朝野協商 17日邀江宜樺報告
台股收盤跌57.16點
立院開議 在野黨要王金平主持
郭毓龍：洪仲丘案曾向旅長報告
績優產銷班 年輕人務農有希望
外交部：擴大參與ICAO
鐵道防災演練 江揆籲居安思危
參與ICAO填補國際飛安縫隙
台股走低 跌57點
塔利班襲美領事館 至少3死
陸高中採用台灣教材 陸：好事
越區捕魚返台還挨罰 蔡波叫屈
立院將開議 江揆報告仍有變數
9月台指期跌47點
調查：投資人對美減購債沒在怕
9月電子金融齊跌
推特神秘IPO 避蹈臉書覆轍
台股價跌量縮 電金熄火
南警破獲持槍犯罪集團 逮8人
大尺寸面板出貨 8月增11%
中秋送禮 竹市籲購身障者產品
外交部：特邀貴賓是首例
星國兒童少用華語 學者憂心
胡志強：不相信有滅王大計
文武聖殿黃金竊案 前董座遭訴
三大法人買超台股27億元
日本手機支付金額 今年增7成
書包有蛇 警消助學童解圍
威凱忙慈善 靠機子照顧兒子
菅直人訪翡水 觀摩核災應變
年底陸淘汰635萬噸造紙產能
拼圖成形 台成功叩關ICAO
越旅遊博覽會 台等17國參加
繫黃絲帶 響應關心流浪動物
圓仔赴陸看看 國台辦：可探討
台國際參與 外長：開創新空間
陸旅遊法 國台辦：提升品質
4K2K面板出貨大增 月增近5成
颱風影響天氣 恐爆水稻瘤野螟
hTC內賊案 檢調搜索廠商
過勞死人數統計 製造業最多
動物收容所老舊 立委爭取修繕
阿里山車禍 運鈔車駕駛輕傷
搖籃到搖籃 環署促資源零廢棄
印犯罪統計恐低報 未納強暴案
元首外交影像展 16日揭幕
王金平再向行政法院提假處分案
三星Note 3 台灣預購開跑
桃機高雄港 核心能力獲肯定
校園藝文推廣 提升偏鄉童視野
雄檢檢察官著書 傳承辦案經驗
2014世界加盟年會 台灣主辦
新台幣貶5.9分
審巴士輪暴法官判多案被告無罪
投資土地吸金6億 逾百人受害
大陸最高古磚塔 已傾斜
抽查展覽票券 5成未說明退票
中選會：處理撤銷黨籍一視同仁
支持總統 律師號召入國民黨
5大計程車隊 宣導回收廢玻璃
北院裁王金平繼續行使黨員權利
募兵延後 國軍增6萬常備役
雙黃月餅熱量高 像吃雞腿便當
菲華工商總會 籲華人謹言慎行
高盛：金價恐跌破1千美元
敘將加入反化武公約 伊朗歡迎
豐原自行車道 營建署補助經費
王金平假處分裁准 國民黨抗告
王金平提假處分 北院裁准
楊梅工廠氨氣外洩 民眾不適
服貿協議搶陸商機 連鎖業樂見
偵查佐涉酒店收賄 遭羈押
成大校長勉新生 會玩會讀書
國防部：營區爆炸初判工安意外
游盈隆：綠若再執政 應特赦扁
投顧：美科技股旺季可期
正義國宅都更 鑽石塔設計吸睛
裁准王金平假處分 北院將說明
彰市圖書館兒童閱覽室啟用
輔選啟動 曾永權訪金門基層
北院假處分裁定 中選會無意見
關說紛爭 業者：茶壺內的風暴
友人躺女友床 男吃醋槍殺判刑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
鹹鴨蛋及鵝肉 檢出抗生素
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
女警巧扮貴婦 成功破獲賭場
照顧高齡 中市辦論壇
國民黨律師：遺憾 盡快抗告
台企銀主辦齊裕聯貸
北大徵處女血 陸網友不解
中秋助弱勢 中市議員代贈物資
律師進王金平官邸 說明裁定
台灣奈米科技展 10/2登場
為收容狗紓壓 北市募遛狗志工
嘉女環島送愛 黃敏惠表揚
陸海軍將領：航艦試驗需數年
義大犀牛：曾智偵接任總教練
販毒鴛鴦網路下定 6人送辦
朝野口頭承諾 立院17日開議
量縮盤整 台幣收貶5.9分
關懷外籍生 簡化辦證返鄉過節
人力需求大 花蓮觀光產業徵才
原民校專師比率 台東認難達
俄精神病院失火 37人喪生
東京晴空塔下 小豬會櫻花妹
親上火線 菲總統警告武力解決
太景生技獲台北生技獎
兩岸和平論壇 10月中舉辦
兩岸企業 盼可相互掛牌
陸網路聞人王功權 遭警帶走
資歷完整愛棒球 曾智偵掌犀牛
國際大廠看好 陸經濟走出谷底
榮成無錫廠 產能獲利均增
英復甦有力 經濟成長料踩油門
菜價漲 北市15日賣平價蔬菜
政院：依憲法赴立院施政報告
假處分獲准 胡志強籲尊重司法
中鼎在建工程 超越去年
只求隋棠一吻 豬哥亮願降片酬
中秋連假 天氣不穩定
遠航招空服員 錄取率約2%
新德里輪暴案 4嫌判死刑
達米妮案 4罪犯被判絞刑至死
台參與ICAO 陸：符合一中
假處分案 可抗告到最高法院
藍：王金平不適合出席黨內會議
請喝咖啡 經部籲不漲民生用品
北院：王金平已繳擔保938萬
自行車道案遭糾正 體育署檢討
勞陣質疑服貿 經濟部說明
北二高車禍 5人輕傷
金門推低碳 補助電動機車租金
服貿立院前景 林中森：有體制
陸：不希望美國成為問題第三方
北市聯合海葬 103年辦4場
工廠輸送管未清 引氯氣外洩
元首外交影像展 總統剪綵
申請服替代役若超量 抽籤決定
藝品店賣發票 涉掩護非法牛樟
電價漲 統一超：含淚吞下
奈及利亞部隊 擊斃10名叛軍
澳十大危險工作 漁民賣命第一
北院：王金平案裁定非判決結果
假處分裁准 朱立倫盼心平氣和
孫耀威開球 雷瑟琳見恰恰哭了
北市到滬推旅遊 用「BMW」
蓋達首腦譴責埃及鎮壓兄弟會
華碩新觸控筆電 外資觀望
習近平：上合組織成員聯合自強
統一出新招 搶攻速食麵市占
黃色小鴨測試亮相 民眾爭睹
蘭陵王小三抵台 粉絲熱情迎接
參ICAO 陸委會：權利義務
王金平暫保黨籍 藍尊重綠預期
國會爭吵不休 泰國人反感
TIFA投資工作小組 首開視訊會議
體育研討會登場 探討體育政策
陳奕迅扮代言人 傳遞幸福
Fed購債減碼 恐自相矛盾
曾智偵掌犀牛 謝長亨：歡迎
李紀珠出任銀行公會理事長
中華民國贈瓜地馬拉電腦設備
義大新教頭曾智偵：圓徐總遺願
台電稱訪核一說讚 菅直人否認
今彩539開獎
伊拉克連環爆 30死25傷
大樂透49樂合彩開獎結果
台南驚傳分屍 警尋獲女性頭手
人民幣在台結算 逐月成長
德U18計劃辦青少年模擬投票
防檢局：養殖業者應合法用藥
西非與中非 幼兒死亡率冠全球
白宮國家經濟會議主席將換人
美國務院歡迎ICAO邀台赴會
兄弟象捕手拚長打 陳智弘開轟
巴拿馬僑界歡宴僑委會委員長
王菲和李亞鵬離婚
美生產者物價 漲幅大於預期
王金平：對黨情感不變 盼團結
美零售銷售成長 4個月來最差
凱瑞將赴以色列 磋商中東和談
推風獅爺文化 異業聯盟給好康
王金平：盼黨由馬領導專注施政
8月OBU人民幣存款回升
出席藍會議與否 王金平再考量
菅直人訪朱立倫 盼推再生能源
東山休息站台鹽生技開幕
王金平案 許舒博條款沒奏效
台維斯盃網賽 台灣一日兩勝
緬中部衝突半年 3千人仍流離
聯準會新主席 歐巴馬左思右想
伊拉克連環驚爆 至少30死
失業機率高 移民德國謀職不易
小英籲修法釋憲 補正制度缺失
聯合國助557名剛果童兵退伍
關稀土廠連署 馬民眾延截止日
台波科技交流研討會華沙召開
大樂透頭獎1注獨得
犀牛撞翻獅 曾智偵首勝見面禮
今彩539頭獎2注中獎
台南分屍案 死亡時間約2週
為敘和平 美俄願再推國際會議
總統：中華郵政電子商務搶先機
李亞鵬離婚 女兒歸他
國家防災日 新北學校演練避難
因應開議與變局 藍開黨團會議
陸行動影音大戰 pps擋360
天后王菲 情史轟轟烈烈
桃猿咬住象 威脅龍頭寶座
仰德高球賽 許孟男衝上第2
核一廠進水口浮屍 疑釣客落海
與王力宏吻戲 章子怡讚很幸福
美消費者信心 4月以來新低
新秀帶頭衝 台銀險勝台啤
王金平暫保黨權 府院黨因應
王金平暫保黨權 國民黨擬抗告
中華台北列席CIAO 國台辦說「大陸的誠意」
王金平假處分裁准 律師：不要再說「法院是國民黨開的」
王金平假處分裁准 陸官媒第一時間報導
王金平案 國民黨開應變會議
王金平案 許舒博條款沒奏效
人生馬拉松的致勝關鍵
全國陶藝特展 太極門弟子展活力
放任惡官集體霸凌人民 總統的正義標準何在？
美議員讚許台灣重返ICAO
假處分雖裁定 國民黨不認「王金平院長」
菅直人否認 稱讚台電核一廠
戲曲學院 邀街坊鄰居免費看戲
府: 尊重司法、五人小組將停開
旅行者1號飛出太陽系 陸專家說「還早」
吃馬！吃馬！「王金平」就是要吃「馬」
北捷維修同仁 違規使用電聯車插座
黑色星期五 撒旦代號班機照飛
歐巴馬月初訪亞洲四國
葉匡時「展誼之旅」 晉見多國總統梅迪納
組副主席團 郝立強3人都否認
開大樂透頭獎 業者：早有兆頭
日經：歐巴馬將提名薩默斯接Fed
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台南分屍案 警將公布死者畫像
藍定調 黨務活動不邀王金平
UN：敘利亞發生的是化武攻擊
亞利桑納黨部 聲明支持馬主席
歐巴馬10月訪東南亞四國
歐巴馬：敘利亞案需可強制執行
美科羅拉多暴雨成災 撤數千人
美料縮減刺激 金銅價跌
龐德海底城跑車 賣近百萬美元
美俄協商敘利亞化武 明天繼續
白宮：歐巴馬10月訪東南亞
依雲高球賽首輪 曾雅妮85名
紀柏舟新作 入圍好萊塢電影節
鎮民開臉書專頁 看火雞趴趴走
投顧：資金回流新興股市
8月券商獲利 月減66%
美股收高 QE縮減料溫和
投顧：景氣向上 高收債有機會
權證市場日趨活絡
房仲：金融海嘯來 房價漲7成
巴西總統：國家發展不只靠經濟
興采整合亞太區紡織供應鏈資源
投信：印度基金9月來績效領先
巴西兒童死亡率降低75%
聯航認帳 准用出包0元機票
東北風稍增強 北部高溫降2度
王菲離婚 媒體赴機場堵人未果
歐股上漲 併購題材發酵
力保35字母姓氏 美婦槓當局
曼哈頓郵差包 30年仍好用
曼哈頓郵差包 百分百台灣製造
射殺搶匪被訴 珠寶商獲網友挺
台股獨家開盤 關注能否過高
台股開盤上漲1.21點
武嶺自行車賽 楊茂雍居第4
金馬50 雋永創新齊奔騰
詹朴再登倫敦時裝週 專家按讚
陳士魁訪巴拿馬獲熱烈歡迎
美俄商議解敘國危機 原油價跌
劉嘉玲：李亞鵬沒有第3者
國際數位內容交流 廠商齊聚
UN：敘利亞政府軍攻醫院刑求
投信：長期看景氣與基本面
買毒送酒 通緝男高調販毒被逮
新iPhone上市 投顧看好
國際數位內容交流 兩岸互動
陸媒：王菲專心修佛 看淡離婚
三星恐增產DRAM 美光震盪
站上發言台 羅智強做相信的事
促進觀光 郵輪兩岸行將啟動
華義網購平台贊助電競聯賽
DRAM現貨價創31個月新高
法人追捧 新日光昱晶輪漲
豐興降廢鋼收購價
中秋備餐 南韓女上班族壓力大
蘋果委外策略 投顧憂少創新
下週汽油可望降 2角
追鷹不枯等 氣象雷達參一腳
搏感情推政見 推特成政治利器
王菲離婚 女兒竇靖童：我愛你
遊戲新幹線推地城守護者
新台幣早盤升1.03角
台股小跌10點 量縮整理
BRT站台 大學擬認養創特色
王金平假處分案 執行命令送出
劉德立款宴巴拉圭前總統杜華德
劉德立拜會巴拉圭急難部長
賈桃樂 豐富桃竹苗就業資訊
經部鬆綁油氣探勘補助上限
私生子疑雲 南韓檢察總長辭官
王金平：仍將公正處理議事
隨扈骨董槍躺宅 百歲老兵觸法
宏達電拚三星 大螢幕「筆」戰
習近平訪中亞 陸加快向西開放
4艘大陸海警船進入釣魚台海域
推動整合治水 雲林成立平台
台南分屍案 警公布死者畫像
Open Data聯盟今成立
少年開槍射人憂傷亡 通報急救
逾8成上班族 有意投入觀光
未來一年房價 5成6民眾看漲
紐時：台灣努力重振香蕉產業
台鐵微調 北花等車少9分鐘
國民黨重申抗告 律師團將擴增
中華民國農業訪問團訪愛阿華州
南投山區拼裝車翻覆 駕駛受傷
大閘蟹市場俏 陽澄湖最響亮
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
成大建築系 展出大師青澀作品
陽澄湖大閘蟹夯 當年是餵豬的
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
建設公司涉吸金 營運長遭聲押
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
市售陽澄湖大閘蟹 山寨版的多
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
王金平：竭盡所能讓議事順暢
行銷觀光 鳳山美食票選開跑
嚴明弔唁殉職士官 將從優撫恤
宏達電內賊案 給回扣廠商交保
梵谷3D複製畫搶市 要價百萬
傳擬任副主席 郝：沒這資訊
毛澤東江青合照舊雜誌 將拍賣
投顧：蘋果軟板廠應防庫存
港學者：反北京者不可能任特首
送你好名 圓仔命名6選1
劉德立拜會巴新任司法勞工部長
食品抽驗 鹹蛋黃檢出防腐劑
台南分屍案 致命傷尚無法確認
參與ICAO 金溥聰謝美力挺
新台幣午升1.15角
張善政：年底部會開放50項資料
運動「傷機」 保護殼市場夯
治乳癌新法 標靶結合化療
量能恐見3字頭 創4年多新低
細述女兒婚事 王金平籲給隱私
王金平保立院龍頭 生技股走揚
泰國擬放寬代孕不限親戚
美科州惡水 至少4人斷魂
政院：江揆依憲法赴立院報告
王金平律師 撤回行政訴訟假處分
建設公司涉吸金 營運長交保
失婚婦當老人保母 找回生命力
國民黨黨團大會 備戰新會期
王馬之爭 星雲盼握手言和
19歲超級駭客 月入5萬美元
員工偷用電聯車插座 北捷開罰
台股收盤跌25.72點
濱海花月慶中秋 星國燈會吸睛
產品遭仿 大同籲消費者注意
台股整理 跌25.72點
王金平律師：北院裁定已保身分
港小學生焦慮比例較海外高
探討社群媒體 警政署辦論壇
日本新固體燃料火箭發射升空
紀念徐生明 犀牛85號衣引退
9月台指期漲15點
義民眾撙節度日 食物浪費減少
狹幅震盪 台股量能急凍
義可支配所得 27年前水準
9月電子期漲 金融期跌
複製銀聯卡 車手提款新工具
李祖原漢寶德 學生期作品曝光
印尼天價咖啡 麝香貓籠中苦情
陸：海警船赴釣島全面巡視
中美洲華人運動會巴拿馬召開
面對開放資料 更要開放心胸
乳癌患者信偏方 延誤治療時機
東北風晚到 北部高溫逾35度
楊恭耀：我不是王金平女婿
鼬獾狂犬病 增1例台南柳營
爭議印度省長選總理 評價兩極
美裁員30人 宏達電：必要步驟
匯率因素 前8月機械出口續弱
備戰新會期 蘇貞昌16日督軍
三大法人買超台股8億元
網購零件加工 改造槍彈遭逮
新北首見登革熱 籲避免蚊吻
騙廟欺神 鴛鴦盜誆託夢詐神尊
台南分屍案 凶手使用2種刀具
民代號召認購月餅 助弱勢團體
文旦品質佳 花縣積極建立品牌
公園也是防災點 消防局辦宣導
垃圾變現金 台電助校園防憂鬱
扶梯車撞機翼 立榮乘客轉機
細故重擊弟 兄殺人未遂判8年
雲林總合治水 保水減洪洩洪
回信超快教授 蔡今中獲師鐸獎
瑜伽新妙處 讓人更性致更高昂
越南熱鬧迎中秋 兒童歡喜過節
藍中市議員籲王金平 優雅下台
世姐冒牌貨 主辦單位也受騙
南鐵抗爭堵人 賴清德未現身
王暫保黨籍 府：五人小組停開
開議見江宜樺 王金平：不尷尬
防檢局：狂犬病動物試驗須進行
計程驗證將啟動 跑車飆180
南迴公路拓寬 採碳足跡管理
推農塘海綿 雲林全面治水
檢討8年執政 學者與扁迷論戰
低碳電影院科學車 傳授新知
新台幣收平盤
關說案 司改會籲提非常上訴
菲南叛亂戰事 已釀52死
太平山區淹水苦 中市府允解決
組大聯合政府 綠營內各有見解
校長會議 嘉市長盼創新經營
王菲要出家？ 喇嘛否認
女曬衣跌出矮牆 腳懸空好驚險
大學師教小說 助生拒危險情人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
振興棒運 看職棒列校外教學
歐巴馬將訪菲 提升盟友關係
元首外交影像 展活路外交成果
競逐印尼增溫 三星擬設手機廠
左岸堤防竣工 石榴班杜水患
劉以豪絲襪套頭 怕醜偷挖洞
陸鼓勵地方發債支持養老
總合治水平台 河川局樂觀其成
行動支付夯 高捷推出一卡通
曾永權：中市是選戰重要指標
辣椒籃球遊戲 同上破2萬
上市市值 本周減0.23%
板橋民宅火警 警消搶救
悼念獸魂 動保籲停止犬隻實驗
提款機好珍貴 金峰鄉歡慶相迎
北市交通事故 騎機車死亡最多
補班日 新台幣收平盤
繳敘化武 美俄第3天磋商
男刺殺女子 2國中生英勇救人
新鄰居近 101煙火恐受影響
台灣永旺爆舞弊 金管會將處置
花蓮餐飲業徵才 職缺多於求職
挺大埔民眾 苗栗集遊爆推擠
台電節電抽獎 快登錄
印度判輪暴犯死刑 人權團體嗆
龍頭爭霸戰 猿象下達必勝令
綠營拋彈劾總統 呂秀蓮推罷免
九旬嬤義工獲獎 行善精神指標
王金平返路竹 綠營送暖
彈劾罷免 綠有人擔心反救馬
台日漁船擦撞 船長表歉意
銷毀敘利亞化武 美俄達成協議
上海自貿區熱 周邊房價漲1成
轄區查賭 北市警一天破3案
台北美食 郝：外國市長也說讚
綠擬提彈劾總統 藍質疑鬥爭
台東捕鼬獾活體 研究防疫
徐總球衣引退 球迷不捨
登烏來阿玉山迷途 男平安尋獲
皇翔獲板橋公辦都更案最優申請
反水保法修法 環團政院抗議
QE退場方式 左右油價後市
貓熊寶寶命名 圓仔票數最高
比利時羽球挑戰賽 程琪雅爭冠
上海車牌6連跌 仍要35萬元
系微Q3營收力拚持平
浩角翔起開球 扮不象漾女孩
五月天諾亞方舟 4DX再登船
化武公約小檔案
南山廣場考量周邊整體規劃
國防部火警 罹難軍人家屬不滿
曾勇夫涉關說 特偵卷證移法部
武嶺自行車賽 外籍選手前2名
少女廁所生產 救出倒插馬桶嬰
毛林林捨不得 想找台灣郎嫁
國民黨：綠包庇護短關說的黨鞭
秋節私梟蠢動 東海岸威力掃蕩
轎車撞機車 丈夫不慎撞死妻子
中秋遊北海 野柳舊隧道提前通
韓扣押陸郵輪 2千人滯留濟州
北濱清危石 17日封5小時
睽違12年 日新型火箭發射成功
法務部：曾勇夫案轉呈監察院
專家示警 不確定性成經濟常態
龜吼漁港夜間潛水 男違規遭罰
銷毀敘利亞化武 美俄達成協議
台生陸生僑生 金門烤肉慶中秋
富商險遭騙 和警方逮學生車手
曾勇夫：盼監委調查 還清白
烏弒父少女 象徵性服刑6小時
菅直人談核災 避難問題大
國民黨不分區 尹啟銘放棄遞補
仰德高球賽 葉偉志衝上第2
辯方上訴 達米妮父：仍會判死
綠營推彈劾馬總統 得失難料
今彩539開獎
國光國5再請客 憑票根享美食
王菲離婚 陸媒：疑李亞鵬出軌
歸還失竊單車 英婦留言謝竊賊
農委會：動物試驗 遵守3R
保育龜走私 林務局速設保護區
尊重司法 馬總統仍會稱王院長
陸民儲蓄5年增人民幣23兆元
台維斯盃網賽 台灣保級成功
5年後陸首富 胡潤看好馬雲
6月底國銀跨國債權 季減2%
世界劇場設計展 周東彥獲大獎
處理敘化武 美俄達共識計畫
斐少女畫作 成國際書籍插畫
李嘉誠轉進歐洲 陸民指是跳板
葉匡時訪多國 盼推棒球交流
陸媒稱研製航艦彈射系統
今彩539 頭獎槓龜
辯護律師批評達米妮 各方譴責
蔡英文：審慎處理憲政危機
觀護盃籃賽 韓架拐達欣輸球
郭修延幸運安打 猿屠象登頂
士官殉職 國防部盼查明原因
王億投書華郵 澄清關說案報導
王金平澄清 確為女兒大馬補辦婚宴
接受招待訪台灣 美眾議員被道德調查
港府禁官方宴會出現魚翅
黑衫軍號召萬人 929上街罵英九
馬總統開除國會議長 糗聞鬧上國際版面(圖文)
馬毀憲亂政 蘇貞昌主張立院提彈劾
移民署:國境之美攝影比賽 臺17處機場、港口全都入景
台北老爺大酒店 中秋假期住房專案
福容大飯店XO醬禮盒 ，「醬心獨具」
福華飯店抗漲餐飲優惠 江南春經典菜色55道全面6折
國泰商旅品牌飯店-和逸‧台北忠孝館 10月中旬合意登場
花園日本料理「北海道帝王蟹饗宴」讓饕客享受頂級海味盛宴
民調: 馬英九滿意度破10 只剩9.2%
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
依雲高球賽 曾雅妮遭淘汰
氣囊瑕疵 鈴木召修19萬輛車
UN：敘利亞下月加入化武公約
敘利亞反對派選出臨時總理
銷毀敘利亞化武 美英法談細節
銷毀敘利亞化武 歐盟願伸援
熱帶風暴英格瑞增強為一級颶風
台領養兒 助美單親媽創新事業
柏林僑胞划舟野餐國慶活動暖身
旅奧僑胞維也納烤肉摸彩慶秋節
台灣僑民 紐約籲入聯
與寵物共享長眠地 紐約放行
敘利亞化武協議 美參議員砲轟
熱帶系統攪局 中秋水氣變多
元首外交影像展看蔣中正艾森豪
美幅員廣大 偏鄉有賴搭機出診
印尼島國遼闊 水上醫院助民
移民澳洲行醫 得先到偏鄉執業
敘利亞加入化武公約 下月生效
寶馬錦標賽第3輪 福瑞克領先
服貿協議恐卡關 經部盼勿延宕
明尼蘇達州長歡迎台農訪團
月圓人團圓 愛爾蘭僑胞慶中秋
服貿延宕 恐漸失時間優勢
救海洋 回收瓶蓋成藝術
選購中秋禮 綠色包裝環保減碳
羅清華掌國研院 打國際知名度
梅姑服設師劉培基 自傳思名人
運動舞蹈門票 送黃色小鴨貼紙
時隔1年2個月 日核廠將全停
日：4艘陸海警船靠近釣魚台
台北賓館開放參觀 推出文物展
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
最老男人瑞辭世 享壽112
砂石車機車擦撞 女騎士不治
王菲憔悴不語 李亞鵬被傳買醉
CPR退死神 桃縣微電影首獎
持友人護照進賭場 台民眾送辦
福斯變速箱瑕疵 剩台灣仍在查
職場菜鳥 7成有離職念頭
論文亂象 黃光國憂重量輕品質
狗狗忠誠對象 不分真人假人
中市度中秋 熱鬧晚會知性賞月
重陽報親恩 及時行孝行善
金山破賭場 莊家貼心準備乳液
因應開議 藍綠16日黨團會議
李亞鵬有小三？陳家瑛：勿亂猜
淡水中秋音樂會 三重公園烤肉
世界台商會長：不能缺席陸發展
疑女子遭分屍 警抽池水找跡證
猜猜我是誰 叩客戀愛詐財判賠
薛承泰：兩岸生比拚驚悚勝飛彈
醫師累倒 家屬籲工傷賠償
防棄養潮 黃絲帶運動登場
海力士復工 牽動DRAM後市
保單借款 壽險業須詳細說明
美俄銷毀敘化武協議 陸表歡迎
路跑傳愛 助八里安老院重建
陸拚金融改革 步步驚心
油價降 汽柴油每公升跌 3角
改革的突破點 滬自貿區受關注
海外性交易 南韓限制發放護照
上海自貿區 陸拚改革再升級
韓扣押陸郵輪 陸客搭機返國
李振昌後援 飆速151公里
拚貿易自由化 陸與台競走
壽險錢進期貨 鎖定期信基金
法鼓山南半球最大雪梨會所啟用
圓仔猛追問：我要叫什麼名字
踏訪古蹟 嘉市文化漫遊
南投鐵人3項 洋將奪前2名
醫師爭勞基法 勞工團體聲援
汽車保養廠火警 未營業無傷亡
中油總座異動 陳綠蔚接任
中油總座異動 工會批兒戲
薛蠻子：微博大V 威風像皇上
舞林高手 高雄巨蛋拚高下
中秋佳節 雪梨僑胞關懷台青
德經濟奇蹟代價：低薪族暴增
基隆抽檢月餅 均符合標準
印度情殺和嫁妝謀殺多於恐襲
設計分眾 台灣服飾大陸深耕
服飾西進 品牌行銷壯大百倍
薛蠻子改刑拘 警方查網路犯罪
堅守品牌做工 兩岸商機無限
陸擬網店實名 禁7類交易行為
中秋不烤肉 社區推滷麵配箏樂
陸被扣郵輪 包機接回部分乘客
嗆拜年打小三 前妻判拘役
防登革熱 北市加強消滅孳生源
藝術家畫黑寶 義賣助動保團體
世青拳擊賽 冉俊賢摘銅
黃金週線收黑 短線觀望為宜
納勞基法醫師荒 白袍勞權兩難
習出訪 釋放陸經濟4政策信號
黃色小鴨 高市商機呱呱叫
公車變禮車 校園婚禮喜氣洋洋
藍將開19全會 一切如常準備
雷曼5週年 歐巴馬將誇進展
不明簡訊連結 勿點選免破財
陸高中怪校規 禁同性交往過密
酒駕死亡減少 執法見成效
陸家電爆炸案 主嫌高齡78歲
救鳥如救人 南市辦演習
亞幣走揚 台幣週升0.19%
怕被告和傳染病 民眾不敢急救
年輕時比腕力 蒲亭秒殺美議員
紐約警方用槍 波及兩路人
阿富汗北部煤礦塌陷 27死
新北消防員 嚴選特搜精兵
全代會 藍註銷王金平開會通知
午後對流旺 花東高屏大雨
南投鐵人洋將稱霸 楊茂雍第3
烈火五飛彈 印度兩度成功試射
變數多 台股恐續觀望
伊拉克炸彈攻擊 省議長平安
終結暖化 環保署徵文創作品
呂慶龍訪瓷器城 促與鶯歌合作
機車砂石車擦撞 打工妹斷魂
詹雅雯演唱會 洪家人來捧場
立院17日開議 藍綠備戰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北市隱藏版賞月景點 客家公園
馬總統：訴訟照打政務照推
邱若龍法版書 里摩特辦記者會
國安密帳案 李登輝將出庭辯論
密戀？傳章子怡西安會汪峰
中星天津生態城 自來水可生飲
李南陽與旅斯僑胞歡度中秋佳節
鹿草中秋搏餅 擲骰拿月餅
后綜籃球奇蹟 體育教師首獲獎
廣州女網賽 謝彭列頭號種子
潑酸毀女友 男子醫院前被逮
輔導媽媽變老師 生活教學獲獎
綠：不應算計 推彈劾何懼之有
自打球傷腳 彭政閔改打DH
綠推彈劾 朱立倫：對台灣不利
萬里海豚擱淺 消防隊救援
莫言獲聘佛光山駐館榮譽作家
新生南路人行道 103年拓寬
慈濟關懷台青 墨爾本中秋聚餐
大陸將推出產能過剩治理方案
虎尾眷村存廢 地方籲妥善規劃
印尼股市短線觀望 長線仍看好
谷歌街景車印尼肇事 連撞3車
王詩安2樓高唱 直呼很爽
校園鬥牛賽 籃球隊夏令營閉幕
台塑汽柴油 明起調降價格
父親看管燈塔 兒子管燈塔業務
王金平：當然要主持國慶大典
南海各方磋商行為準則
法鼓山佛化祝壽 奉茶感恩
玉荷包啤酒節將登場 呼乾啦
南投媽祖法船祈福 蕭萬長開光
價續跌 面板廠獲利與減產兩難
澳門選舉第5屆立法會議員
女子疑遭分屍 警追身分多斷線
火電成本高昂 日本難棄核電
搶救新貧族 義成立社福超市
中秋去天文館 賞月吃餅飽耳福
陸中石油案 學者：為改革清路
洪一中看梁家榮：要練粗勇一點
因應政局 綠執委促蘇蔡謝合作
中秋連假交通 北市安排疏導
陸生用功 大陸青年競爭力強
中秋烤肉 北市開放11處河濱
奧地利蜘蛛人爬上長沙最高樓
敘利亞協議 美俄外長聯手建功
立院開議挑戰 政院力拚過法案
注意國民年金時效 保障權益
網友揪吃喝躺北車 台鐵尊重
投顧：美股基本面接棒資金行情
警官酒駕自撞亡 擬究責共飲者
蔡其昌要選中市 向胡志強喊話
伊拉克連環攻擊 至少28人亡
海碩盃男網 盧彥勳16日登場
林中森：簽署協議前會善加說明
課徵單身稅 9成泰國人反對
KANO手繪看板 師傅秀傳藝
羽球好手程琪雅 比國賽事亞軍
彈劾難度高 蘇貞昌：審時度勢
斐藝術家不當演出 法國遭起訴
仰德TPC賽 塔旺逆轉勝
美同志浪漫求婚 感動6百萬人
中秋博餅總決賽 陸配奪狀元
佛乘盃圍棋賽 綠星全勝奪冠
納吉新政偏坦馬來人 在野抨擊
增菘瑋10勝入袋 象奪回首位
鍘王駁違人性說 藍文宣澄清
歐巴馬證實 與伊朗總統通信
綠癌入侵新北 小花蔓澤蘭猖獗
中阿博覽會 陸盼建寧夏通道
菲政府軍進擊 清剿穆斯林叛軍
曹格大馬開唱 與阿牛台上濕身
觀護盃籃賽 裕隆季軍
剛果增維和部隊 協助安定中非
日本逾65歲人口數創新高
王金平案 藍最快16日提抗告
金門博餅 推廣至台中嘉義
估價千萬毛澤東選集 北京流拍
40年來第3次 日本零核電
李南陽代表政府贈斯京醫院器材
歐巴馬：伊朗核武與敘化武有別
美俄協議阻攻擊 敘利亞稱勝利
冀中星炸京機場案 17日開庭
府定調：對王金平院長「不承認、不否認」
"黨紀凌駕於國家憲法"? 三在野黨提釋憲
不邀王金平 總統分批會藍委
人生馬拉松的致勝關鍵
牙醫師、藥師考試等 16日榜示
異常氣候將成新常態
醜媳婦總要見公婆 江宜樺17日施政報告
完美乃民主大敵
高普考17日放榜 錄取6,235人
台灣列席ICAO 陸媒：大陸展現誠意
馬、王之爭歹戲拖棚 全代會拒王出席
避免 陸客來臺申請件數塞車 移民署:請旅行業及早送件
中華郵政提供金 物流多元服務 共同活絡電子商務產業
中秋節連續假期間 郵政快捷郵件照常投遞
金蛇接龍轉 股市好運轉 網路闖關遊戲有獎徵答
公司登錄興櫃並未改變條件
權證有賺錢時要不要履約?
黃色小鴨中秋節登台環島 首站悠游高雄光榮碼頭
台開與Dufry簽約 合資經營 「金門免稅商店街」
熱低壓形成 最快17日變颱風
中華電信 玉山銀行聯手推出「陸客暢快自由行」便利Wi-Fi服務
5歲幼兒免學費就學補助 9月開跑！
馬英九低估王金平反撲力道！
「展誼之旅」深化臺多觀光交流合作 成果豐碩
司改會赴監院 籲介入調查特偵組濫權
捷運竹圍站旅客突然跳軌 緊急處理後系統恢復正常
民調剩9.2% 呂秀蓮呼籲馬下台
開議誰主持？ 柯建銘：藍綠有共識仍是王金平
黃色小鴨「道」高雄
金管會及法務部督導櫃買中心與證交所合辦之「上市上櫃公司誠信經營與企業社會責任座談會」
假處分抗告 高院居關鍵
綠：17日誓死不讓江宜樺上台
對王金平談話 江宜樺澄清
馬英九：合法請託 當然可做
巴伐利亞選舉 梅克爾盟友大勝
德議員挺台 參與國際民航組織
希拉蕊或拜登 歐巴馬不選邊
依雲高球賽 挪威派特森封后
就敘利亞達協議 美俄仍乏互信
依雲高球賽 龔怡萍52名做收
德南邦選舉 梅克爾盟黨勝出
聯國對敘決議 須含動武制裁
競逐聯準會主席 薩默斯退選
薩默斯不接聯準會 歐巴馬接受
薩默斯不接聯準會 葉倫呼聲高
巴伐利亞議會選舉 基社黨大勝
聯準會名單撤薩默斯 美元走貶
上位難 薩默斯退選聯準會主席
投信：美日REITs 修正再上
林能平推平價服飾 引發搶購
紡拓會：美8月返校季銷售不振
4G競價 溢價率已近 5成
蘋果預購熱 業者評價兩極
美料縮減刺激 紐約金銀漲銅跌
歐洲遺產日 法議會紀念狄德洛
歡慶雙十 法東僑學界揭序幕
各地晴朗 中午陽光偏強
陸經反彈 港股表現傲視亞股
觀望QE 台股整理機率高
潘基文將發表敘利亞化武報告
花旗：薩默斯退 新興貨幣受惠
敘國危機減輕 原油價續挫
掌聯準會 蓋特納又被點名
台股開盤上漲47.13點
地價稅減免 23日前申請
江奕勳太空裝 英倫首展超搶眼
反對聲浪高 薩默斯退出競爭
薩默斯退選 美債期貨應聲上揚
傳蓋特納仍無意角逐聯準會主席
教宗向台灣人民表達祝福
美科州洪災 傳1254人失蹤
街頭藝人北義貝加莫大集合
中秋連假 國道車流估首日最塞
歐巴馬：不與共和黨談舉債上限
花蓮近海地震 規模4.2
歐蘭德：協議非解決衝突終點
羅嘉仁0.2局 頻飆速球
競聯準會主席薩默斯退 亞股漲
押葉連升任 澳元攀3個月新高
股匯齊揚 新台幣盤初勁升
獅友捐車 社工服務添利器
陸媒：李亞鵬離婚後大唱KTV
世界壯年羽球賽 台選手奪佳績
ICAO邀台 陳新東謝薩國
日月光封測業績 9月可向上
出交通事故 鎮靜保持現場報警
華擎超頻大賽 獎金30萬
政府棄和談 菲南再爆激烈交火
韓元攀抵6個月高 薩默斯閃退
進口大閘蟹搶市 未發現不合格
美裁員不利營運 宏達電走跌
中鋼獲選道瓊永續指數領袖企業
薩默斯退出 美聯準會人選一覽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
通訊軟體玩創意 可曬恩愛求婚
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
元首外交影像展 總統出席致詞
台在美進口市占率 排第11
鴻海積極搶進4G 網通強漲
PIMCO：薩默斯退出利短債
謝金燕姐姐魅力 阿信頻頻告白
中鋼入選道瓊永續指數領袖企業
陸西沙群島郵票 越南抗議
心肌梗塞年輕化 禍首高血脂
無薪休假31家 1532人
王金平案 國民黨最快下午抗告
上海自由貿易區料有利大陸券商
Fed決策在即 經濟存3威脅
拒當媽寶 五專生萬元徒步環島
QE退場 曾銘宗：短空長多
命中率低 韓魚雷紅鯊魚難量產
加拿大調查南韓軋製鋼板反傾銷
綠色中秋 環署台中辦賞樂活動
澳門議會選舉 民主派席數減少
Selina做公益 護顏傷友
聯準會人事利多 台股大漲百點
談香港普選 陸先嗆美後嗆英
秋節食材未覆蓋 消保官令改善
國際盤跌 廢鋼報價加速趕底
兩岸柬國合作 11台嫌就逮
機器數據作圖表 只要幾分鐘
桃縣免費犬貓疫苗注射 至十月底
王金平：嫁女兒 總統事前不知
台紐業者攜手 推數位內容合作
兄無照載弟出車禍 弟送醫不治
林務局：嚴謹辦十大地景選拔
醫界籲漲菸稅菸捐每包25元
圓仔：大家星期一打起精神
關說案 司改會要監察院調查
抽乾池水找跡證 女屍案進展少
5歲幼兒免學費 弱勢加額補助
重慶416人開會花不到48萬
2顆子彈寄曾勇夫 男判拘役
台數位內容 產值增成果展現
政治影響台股 曾銘宗：短暫
凌晨偷車變賣 西螺警逮4嫌
疑號誌故障 男大生車禍身亡
協助漁民防颱 越啟動捐款
薩默斯退出角逐 投資界憂風險
90歲生日 李光耀：我很幸運
中科實中綠建築 獲鑽石級標章
黃金多頭減碼 高盛看金價續跌
大立光重回千元 氣勢旺
萬宜颱風襲日 至少48傷
十一旅遊法影響 陸客來台激增
服貿協議 激勵兩岸遊戲合作
日還台 總統：開羅宣言扮關鍵
會厭炎併膿瘍 蒙古國醫師險死
下胎生男 4成產婦想用科技
明年4k2k電視滲透率估2%
聯準會減購債 美元利多出盡
國民黨下午5時提假處分抗告
拚觀光 竹市推職訓導遊課程
藝術銀行徵件 346作品入選
人民幣匯率再創新高
租借UBike 10月起有新規定
四川車禍 16人死亡
邊受宴邊罵民 陸地方書記遭免
陸金改 周小川：放寬市場准入
整治愛河上游 建檨仔林濕地
總統：台美高層已恢復互信
產品漲價 記憶體族群股價揚
司改會籲監院調查 特偵組尊重
外資匯入 台幣午升1.82角
櫃買：登錄興櫃 條件未改變
用設計力及唱功 推廣農旅
踹打虐死養子 狠婦判12年
王俊博：兩岸遊戲業應合作
管太嚴 陸名校生弒師自首
布袋戲霹靂 申請登錄興櫃
國民黨團大會 總統江揆將出席
王金平籲共體時艱完成江揆報告
印尼考古 原始人疑獵食劍齒象
巴拿馬上半年經濟成長冠拉美
菲籍海難漁民獲救 移民署送暖
財促院：黨團協商應透明化
秋節到 中國大媽可能重出江湖
北市測試 5成店家賣高中生菸
總統您好特展 見台美悠久情誼
女子竹圍跳軌 北捷單線運轉
台股收盤漲112.86點
兩岸交流預算被質疑 部會澄清
政院：江揆立院報告仍稱王院長
新機問世 蘋果未來產品露端倪
已掛牌上櫃公司646家
開高走高 台股漲112點
一卡通儲值暢行 嘉南高屏整併
美利堅小姐 台裔李萬晴亞軍
9月台指期漲87點
行動廣告 推特勝臉書和谷歌
9月電子金融齊漲
阿里山音樂會 順延18日舉行
陸嬰兒第一口奶 贊助費決定
跳軌女子送醫 北捷恢復運轉
BIS：銀行資本達標貸放沒少
世姐冒牌 主辦單位：她是真的
鐵軌年久失修 泰國火車頻出軌
類股齊揚 台股飛越8200
抽取地下水要收費 中市訂條例
印尼總統:全力辦好APEC
元智邀前NCC主委彭芸教傳播
企業最愛研究所 成大拔頭籌
三大法人買超台股136億元
月餅配主食 心血管疾病風險增
B肝疫苗誤口服 印度童住院
李登輝：王是黨員 民主按制度
竹圍捷運站 女子跳軌骨折
粉紅色回憶 艾森豪孫女感觸深
陸嫌稱摔購物車 不知有女童
南投不動產資訊網 擴增功能
國1砂石車撞客運車 無人傷亡
綠：若無共識 江宜樺無法上台
中市環保局招考候用臨時人員
保障安全 新竹火車站前增號誌
貨車翻落竹林 老夫妻1死1傷
捷運國父紀念館站旁 房價最高
穆斯林印尼選美 誦經比高下
45.5公斤大鮸魚 民眾圍觀
申奧成功 安倍支持率勁升
馮俊凱黃亭茵 自由車雙金入袋
歐巴馬：緊縮恐擴大所得不均
業者排廢水 侯友宜帶隊查
書記長交接 曾永權期許黨團
新台幣升1.21角
艾森豪孫女住祖父訪華時房間
林中森赴昆山 為台商燈會點燈
粵港建自貿區 港府：互惠互利
廣州女網賽 謝淑薇單雙打告捷
紅火案 辜仲諒失望不多談
男子越境至北韓 遭南韓兵擊斃
日籌拍台灣電影 感謝嘉義協助
重心轉向 廠商爭搶亞洲新市場
大排變身櫻花步道 羅東新亮點
元首外交 錢復：互信延續情誼
林德福：時局紛擾 團結最重要
代言護兒童健康 醫師粉墨登場
林毅夫：雙軌制在中國已到盡頭
莫言：審查制度激勵作家
苗栗大閘蟹藥檢防偽 迎戰陸蟹
呂秀蓮嗆罷馬 朱立倫促勿鬥爭
薩默斯退出 聯準會政策料延續
賣菸給高中生 超商：加強教育
King總裁：驚訝台灣玩糖果
檢查局長王儷娟要當不鏽鋼娘子
南韓軍人射殺欲潛逃北韓男子
澄清湖烤肉 不在專區內要受罰
離島建設第二季完成率2成9
韓泡菜申遺 去中國味惹爭議
友達總部獲環保署碳中和認證
涉竊履歷 人力銀行判賠
修補道路 彰化設巡查養護大隊
台智慧機出貨 大螢幕占37%
華航辦廚藝賽 尋找空中大廚
紐西蘭英文報專訪孫大川
牌坊石獅仙姑換新裝 中秋慶生
929遊行 北市府核准路權
美姐亞軍李萬晴 選美常勝軍
在地米月餅 農會推健康秋節禮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
低卡涼月凍 輕盈纖體會月娘
日內閣支持率 升至61.8%
北市抽驗月餅 6件標示不符
就業調查 3成新鮮人求職茫然
聯合國大會辯論 王毅將出席
貧生自立勤奮向學 紅會扶助
嗜酒如命 遭警查獲還要再喝
罷免彈劾 蘇貞昌：由黨團決定
總舖師破2.4億 票房4連霸
Q2台灣手機市占 微軟贏蘋果
北市小一生 免費臼齒窩溝封填
中美洲華僑年會巴拿馬舉行
迎中秋 宜蘭盪鞦韆競技
施明德籲馬辭黨魁 當專職總統
Line擬在台推預付卡服務
部落童海港教學 驚豔大船入港
法英美：UN敘決議需有約束力
週年慶開打 中市百貨折扣戰
迎陸客自由行 高捷有禮銀聯卡
愛喝含糖飲料 12歲童棘皮症
經部辦招商 拚1500億投資
王金平假處分案 國民黨提抗告
林中森昆山行 行程好趕
中秋台東送暖 5星月餅送弱勢
白木屋捐月餅 嘉惠弱勢團體
航空餐要美味 水和醬汁多一半
雲林詔安客家文化節 中秋啟動
世新迎校慶 老照片見證舊時光
台開為金門招商年底開幕
陸貨輪首航北極線抵歐 省航程
新北無車日看職棒 恰恰代言
台北學苑地上權 9月底前招標
中信女子高球賽 秋節揮桿
兩岸春節機票爆貴 台商籲早談
零錢箱女王Selina籲公益
中秋禮買產銷標章農產 抽大獎
台幣29.721 四個月新高
反風車自救會 籲假處分擋施工
電視購物尬週年慶 推滿千送千
穿越規矩門 三義木雕節造勢
劉香慈代言台鹽綠迷雅晶鑽麗妍
產學合作 樹德育成中心成果豐
台灣曜越科技簽下印度電競新星
國家數位典藏中心 設中市有譜
國民黨抗告 新增2理由
台灣晶圓產業難撐 求才若渴
醫學中心名額不變 落敗退場
陸金融市場不賺 房市泡沫脹大
華為留才 基層員工加薪4成
教授展玻璃藝術 視覺新感受
義打撈傾覆郵輪 船身漸離海面
美麗中國郵票涉主權 越南不悅
台南斷頭女屍 身分仍成謎
特搜大考驗 2天演練不間斷
癌男帶玩具槍闖軍營 衛哨報警
黃色小鴨創意 南投縣府促學習
金門大橋工程無動靜 議員關心
李光耀新書 談治國與養生之道
罵同事是賊 女恐罰3萬
陳明：政黨內事項法院無審判權
國民黨提抗告 3律師各有專精
羅清華掌國研院 化被動為主動
失魂代表台灣角逐奧斯卡外語片
北市空屋1/10 房仲促出租
中秋賞月 北市推3大風景區
餐廳宴客 樓板移位客人疏散
鴻海：樂視合作愉快 銷售樂觀
收容28登山客 派出所險斷炊
肉桶醜聞提告 菲反貪再開鍘
大安公園頂級私藏空間 稀雅潮
陸航搶客 搭機送台灣高鐵票
陳明：王金平立委資格已消滅
海碩男網賽 盧彥勳擊敗泰好友
聯發科任王碩仁為市場部總經理
板橋體育場廁所 男子疑上吊亡
劉曉慶看王菲離婚：讓他們安靜
法英美：敘未交化武 面對後果
推彈劾總統 綠營立委盼重時機
行政訴訟 國民黨律師審慎研究
國民黨律師：對高院有信心
藍黨團：支持馬英九尊重王金平
簡約 被中共官員視為政績
擁絕佳美景 威凱舊居覓新房客
改進協商機制 藍營組專案小組
專家：軟體業合作應優勢互補
高院分案 不排除傳兩造出庭
違規停車遭盤查 毒蟲毆警送辦
友邦貝里斯官員 應邀訪華
正大：大馬是東協第2活力市場
李登輝：特偵組污衊 奇恥大辱
騰訊市值 衝破千億美元大關
清理銀行 歐洲央行需權力集中
華郵作家：歐巴馬該提名葉連
總統府送畫冊 社區誤為泡麵
陸亞丁機場啟用 世界海拔最高
華邦電設備回租力晶 委託代工
義吊起失事郵輪 扶正作業開始
李光耀新書：蔣經國知人善用
亞太人口大會召開研擬老化對策
遠傳電信帳單 結合谷歌App
女歌手為拍美MV 辛苦無人知
力旺切入觸控顯示驅動整合晶片
廣州女網賽 謝淑薇甜蜜復仇
酷航遊戲送大獎 全年搭機免費
印度女孩跳級 13歲攻讀碩士
世界舞蹈賽開幕 台味十足
俄：決議懲敘 和平會議會泡湯
涉走私金條 8台灣人在韓被捕
綠阻江揆報告 藍訴諸社會公斷
國民黨提抗告 王金平尊重
智障男雨中失聯 警消盼協尋
今彩539開獎
解敘利亞問題 歐議員盼有時程
威力彩開獎結果
奈國大主教 遭綁架後獲釋
國民黨提起抗告 律師引前例
藍：尊重施明德意見 沒有評論
世界排名 曾雅妮掉到19
四川車禍 死亡增至21人
談香港政制 陸轟英國說三道四
葉倫若出線 QE變動小
俄：決議案懲敘利亞 和平無望
板信商銀估今年可彌平虧損
義試扶正傾覆郵輪 盼惡夢結束
經濟回神 技術大師看多陸股
紐約地區製造業 成長不如預期
越南迎中秋 山區兒童愉快過節
美英法施壓 要敘利亞交出化武
婦帶兒女燒炭 子無生命徵象
陸：南海宣言 循序漸進是共識
雷政富案 二審17日宣判
美陸就北韓等問題交換意見
台肥活力3號 石斑魚養殖佳
華盛頓海軍工廠總部傳槍響
UN調查敘利亞14起化武攻擊
總統：繼續訴訟 爭一個是非
華府發生槍擊案 部分區域封鎖
薩默斯出局 新興市場鬆口氣
美監控全球銀行及信用卡交易
強化財務衝擊興櫃 金管會澄清
斐知名速食業與奈最大餐飲合作
UN報告：敘利亞人用沙林毒氣
今彩539 頭獎 1注中獎
威廉熱愛非洲 盼保護瀕危物種
威力彩頭獎槓龜
威力彩頭獎槓龜
美工業生產 增幅6個月來最大
美工業生產 增幅6個月來最大
台北東區女子墜樓 意識不清
台北東區女子墜樓 意識不清
立委座談 總統：堅持大是大非
立委座談 總統：堅持大是大非
美太陽能多晶矽 陸徵反補貼金
美太陽能多晶矽 陸徵反補貼金
日防相訪越 盼加強國防合作
敘利亞14起化武攻擊 UN查
華府恐怖槍擊 美警遭射擊
全代會 藍尚未註銷王開會通知
萬宜颱風襲日 至少3死5失蹤
聯合國報告：敘利亞確發生化攻
華府槍擊案擴大 10人遭槍擊
薩默斯拋震撼彈 歐美股市歡騰
王金平案 馬訴諸藍委爭是非
王金平案 馬訴諸藍委爭是非
華府槍擊數人死 機場禁止起飛
淘寶賣飛機 首架拍出
郵輪仍靠岸行駛 義難記取教訓
劉兆玄捷克論壇談兩岸關係視野
薩默斯退選 市場反應恐過大
颱風天 福島核廠排積水入海
衣索比亞動物管理員被獅子咬死
美華府槍擊案4死 禁班機離境
立院17日開議 聚焦江揆報告
大陸網站大整併 騰訊注資搜狗
王金平案 部分藍委盼和緩處理
華府槍擊案 機場已開放起飛
適逢完美風暴 薩默斯退選
中秋連假 國道深夜至清晨免費
馬、王鬥「台版薄熙來案」 北京隔岸觀火?
super鮮師找到明師 從心出發人生逆轉勝
外籍勞工人權無保障 民團籲政府依兩公約改善
臺北城市科大與北捷再簽「服務學習」約定書
證交所上週赴日招商引資成果豐碩
王金平爆：有人轉告「對岸關切服貿協議」
江宜樺報告受阻 王金平協調
再生時尚台灣新秀崛起 姜宗瑾現風采
夯！國泰世華COSTCO聯名卡
中華電信基金會鼓動藝文下鄉 全台走透透
第二期技職教育再造計畫 業奉行政院核定落實推動
微笑老蕭繼續為台灣經濟打拚！
美海軍司令部槍擊案 嫌犯是契約工
聽見下雨的聲音 韓雨潔戀三男
電信創新應用大賽 MOD互動微電影創作 冠軍團隊揭曉
「柏林愛樂交響樂團」公演 華航會員優先購
優質立委評比 4綠3藍獲殊榮
放冰箱或存室溫 雞蛋品質不變
土耳其擊落敘利亞直升機
潘基文：敘利亞用化武是戰爭罪
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
華府槍擊案 可能有兩槍手在逃
華府槍擊震撼 安全漏洞成關鍵
華府警方：全力搜索2槍手
歐巴馬：找出槍案兇嫌繩之以法
聯準會主席之爭生變 歐股反彈
江揆施政報告 聚焦拚經濟
江揆：服貿帶動其他協議洽簽
美槍擊傷亡不確定 總統誓懲凶
華府槍擊案 死者增至12
當局暫認出 華府槍擊凶嫌身份
華府槍擊案死亡人數增至13人
槍擊凶嫌曾在美海軍服役
消息激勵 美股漲多跌少
Back to list