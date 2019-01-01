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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
蔡衍明基金會 助台東清寒家庭
美流感肆虐 菲機場嚴把關
宏達電緬甸賣手機 攜手KMD
農業生技園區 投資逾65億
勞教去留成謎 陸多省未知消息
去年微博影響力 南方報系排前
花蓮春季集團結婚 開放報名
文化部主管異動 蔡湘接主秘
UPS娶TNT快遞 傳難闖關
陸外資投資額度 可能提高9倍
德國人口突破8200萬
助弱童 高市增3成寒假餐食券
陸外資車商年銷售 通用8連霸
馮慧蘭盼加強世貿既有規範
電線走火釀死 影印機老闆無罪
人權觀察：緬應撤訴和平抗議者
立院將休會 朝野黨團幹部改選
好爸爸販毒被逮 家人錯愕
武器表外洩 陸軍：無涉機敏
陸擬擴大RQFII 股市漲
霧霾襲陸 媒體呼籲救空氣
東京大雪 羽田往返松山班機延
綠：罷免運動 不在成功與否
美參議員穆考斯基率團訪台
金門春節活動多 要讓鄉親有感
單身溫度 描繪台灣故事
台聯黨團：稅務獎金預算應刪
歲末安檢 遠百愛買景美店違規
民間質疑國教經費 教育部澄清
台剩菜待陸客 陸：無關低價團
星外長：保持與美中良好關係
台北機廠4廠房 列市定古蹟
東京大雪 往返航班受影響
微風吹拂義大利 台義攜手時尚業
中移動低調訪台 工研院保密
公務員交通補助擬刪 政院尊重
金球獎 茱蒂福斯特坦承出櫃
不怕冷 英乘客熱情響應脫褲日
陸生來台擬擴大 大學多贊成
陸新版地圖 菲進行查證瞭解
習近平女曝光 傳節儉曾作志工
港外匯基金去年賺千億港幣
松菸環評無違誤 法院判可開發
立院三讀 臨時在營服役期限縮
購物若失序 台旅會籲陸客檢舉
保險業投資殯葬業 擬開放
gF執行長：品牌價值來自歷史
水利署：無興建平溪水庫計畫
陸生鏡頭紀實 返鄉出書讚台
濫用感冒藥減肥 食藥局將嚴查
擠下聯想 惠普再當PC龍頭
金大職員廈門車禍 後送金門
DRAM現貨價 漲17.7%
專吃霸王餐 檢起訴求重刑
王建(火宣)：綠要罷馬 我聽了火大
新生代健康飲品 咖啡樹葉茶
海洋劇場開幕 基市民本月免費
瀕死男大生 心跳停止成功救活
國防部：循序推動募兵政策
李鴻源：租屋平台最快9月上路
聯電擬注資聯景 最多20億元
隨手偷安全帽 父子同吃官司
南韓研製GPS制導滑翔炸彈
胡耀邦子：薄案應揭最高涉案人
特教生找到自信 成民宿小幫手
疑久病尋短 男陳屍魚塭
張世籌拍新片 邀志玲姐姐演出
今彩539開獎
罕見深海喙鯨屍體 將製成標本
林益全3年約 月薪45萬起跳
威力彩開獎
台灣三洋與日本三洋分道揚鑣
鄉林買蘆洲土地 Q3預售
利空頻傳 蘋果盤前股價重摔
林案律師剪接說 檢：訴訟技巧
策略奏效 福特首季股利增1倍
紀念開拓釣島 日石垣市辦典禮
微風有成長 年終2至3個月
日婦憶母 重遊日月潭
感應卡交易 不受金額限制
潘石屹指南周事件 要公開透明
陸委會：將擴大採認陸大專學歷
台北機廠 展現日治鐵道特色
監護人授權 滯泰台童即能返台
小辭典：九八五工程
車藏槍彈拒盤查 警開槍制伏
美媒：大陸崛起 鄰國憂
冷氣團減弱1天 寒流16日到
陳啟祥：扣案光碟就是原始檔
SPIDER返國 剃頭謝罪
公平會要求壹傳媒提供補充資料
北京空污 日駐陸使館籲注意
國有地上權 3月釋北市精華地
要不到錢 美大學擬撤離新加坡
矽品彰化廠機電工程 進行中
威廉妻凱特7月生產 非雙胞胎
英國降雪 氣象局警告將有大雪
陸銀監會要求 嚴防信貸等風險
副總遭彈劾 中油：如涉弊懲處
把街友當老闆 婦人義工樂
林案證人：剪接為免傷及無辜
設局搶17萬 男遭求刑9年
十面「霾」伏 陸城鎮化挑戰大
第70屆金球獎 妙語如珠
陸客來台 購物行程擬減少
藝人明道15日退伍
今彩539 頭獎2注中獎
郭董不只愛夏普也愛群創
威力彩頭獎 槓龜
中緬邊境駐軍 陸：已採取措施
總預算案 立院將表決60案
日央行新任總裁 安倍將遴選
段行建：衝觸控與平板電腦面板
安倍外交啟動 拉攏東南亞國家
聯合國：北韓人權劣跡需徹查
共軍總參部：要做好打仗準備
張良任拜會前以駐聯合國大使
助鄰居抓搶匪 男受傷
法援馬利 歐蘭德訪中東賣戰機
蘋果股價 創11個月新低
歹徒挖地道 洗劫柏林銀行
傳政務官去職 政院秘書長：退休或借調到期
歐巴馬就職典禮 預估80萬人現場觀看
稅務獎金濫發 國稅局被抓包
懷德總裁抵台 了解馬祖博奕開發案進度
「火大」之後 綠擬年後罷免藍營10立委
國安基金出清 淨賺35億
回應113遊行 總統府二度發布新聞稿
法官及檢察官 應積極落實兩公約
互道再見 比利時雙胞胎安樂死
建地下水庫 李鴻源：可能性低
府：總統未介入呂秀蓮假釋案
安倍參拜明治神宮 稱「私人身份」避激怒鄰國
經濟師：日圓兌美元料貶破百
台聯杯葛總預算案 立法院上午空轉、下午再戰
法官偷懶嫌犯交保 高院：移請自律委員會討論
卓伯源露面 對弟弟的行為致歉
彭愛佳呈晚報 遭特偵組怒批「操縱媒體」
內政部拼生育 龍寶寶突破23萬人
微星全新20吋All-in-One PC 上市
陸去年網購率升破4成
微電影暨短篇故事徵選 總獎金30萬等您拿
美國參議員穆考斯基 會見馬、蘇
獎金遭砍 國企工會30日上街
Wrigley 台灣留蘭香 獲頒綠色感謝獎
前陸外交官涉間諜案 日媒重炒
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬籲調高債限 防經濟衰退
倫敦希斯羅機場 旅客量創新高
學校附近測速照相 罰款收入高
中鋼：全力搶日本重建市場
自動轉WiFi 中華電啟用
平板夯 PC市場衰退
省油好開 英國人愛小車
投信：春節前後 台股有行情
冷颼颼 洛杉磯創低溫紀錄
政策利多 大中華基金走勢突出
德家用紡品展 台商成果豐
美成最大產油國 國際政情趨變
挽狂瀾 戴爾傳洽談私有化
玻利維亞嚼古柯葉 聯合國認可
查維斯主義阻礙民間企業發展
避意外 建議紐約地鐵進站降速
電腦病毒紅色十月 駭全歐
日夜溫差大 外出注意保暖
台股震盪 觀察宏達電表現
瑞銀腰斬微軟平板銷售預估
顧能：2012年PC市占 惠普居冠
傳愛瘋減產 蘋果股價受挫
世界銀行：巴西經濟封閉型
美導演史東 挺黑格凱瑞任命案
台灣電影首次 坎城單元開幕片
台股開盤下跌0.46點
英房價指數漲 創30個月新高
技嘉電競滑鼠 獲iF設計獎
去蘋果化 三星向陸廠招手
可口可樂推廣告 鼓勵體重管理
Java更新 美仍建議停用
坎城導演雙週盼與台持續合作
台灣科教館特展 聽水的故事
愛瘋需求似減 RIM連日大漲
調查：過半北上廣市民看漲房價
美財長：非常措施只能撐到2月
NAND高階應用價格 飆2成
唉喲DJ周杰倫 發願奪金鐘
卜睿哲：棄台論謬誤 無益美中
加北電3巨頭詐欺罪不成立
前執行長：蘋果要適應新興市場
日股大爆發 高盛加入看多陣營
新台幣盤初升破29元
澳網開紅盤 謝淑薇贏首勝
無錫購千萬台東特產 農民歡喜
玫瑰人生原聲帶主唱 3月來台
兩岸貨幣清算 台綜院辦座談會
美官員訪朴槿惠 焦點東亞政策
台聯杯葛總預算 王金平：尊重
日銀例會在即 白川冷看經濟
氣候變遷大 經部加強治水
北市促戲院 身障看電影半價
取消尾牙餐敘 內政部跟進
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
康州血案滿月 射擊遊戲上市
去年熱門比價品 行動電源奪冠
雲南走山 天災或人禍惹議
啖雞酒薑母鴨 乾癬冬季易復發
卜睿哲籲台因應大陸終極目標
李鴻源：內政部尾牙停辦
陸日泰雙印 亞股中最看好
董氏基金會倡寒假跳繩 親子樂
菲13命槍戰 疑軍警用武不當
台股開平走低 7800點失守
勞工爭生存 自救遊行週六登場
鄭貞茂：政策加資金 有利股市
日負債惡化 IMF朱民示警
陸媒：不能輕易動打仗念頭
總統：不排除續向美採購武器
普悠瑪2/6上路 設桌型座椅
可口可樂廣告 專家批混淆視聽
薰衣草森林創辦人 肺腺癌去世
碩士班增設 教部擬交大學自主
軍方：對釣魚台情勢有應變計畫
清理國有地 3個月交成績單
府：鼓勵民眾正常消費
卓伯源致歉 籲檢調快傳喚說明
陸QDII2 滬擬爭取先行
李鴻源：將發展無形地下水庫
統一證：台股Q4見8500點
北市年貨發燒護照 推十萬優惠
行政不鬆綁 大學憂教授都坐牢
開會在即 全民健保會名單難產
台灣好行慈湖線 春節攬勝
房仲：陽明山別墅交易轉趨熱絡
陸：計劃生育政策不動搖
浩角翔起跳繩默契差 揚言拆夥
挪威旅展 台灣軟實力吸睛
火箭戰快艇 降低失誤成主軸
世銀：印尼今年經濟成長逾6%
共軍威脅增 國軍強化聯合作戰
港媒：湖北人大副主任被雙規
軍尾牙撙節 鐵餐盒復興鍋上桌
南亞博覽會 台廠商摩拳擦掌
外交部：南沙是中華民國領土
台北雙子星 房市點閱增幅大
高雄負債高 高督盟盼減赤
傳遞書香 北市府設自動借書站
台北植物園假日導覽開跑
台中大都會歌劇院 積極趕工
迎小龍年 總統春聯16日發送
北市有線電視 預繳可退差額
拚WBC 中華隊過年只休3天
台南國際鼓樂節 5國7團互尬
韓老人悲歌 自殺十年增兩倍
誆空姐代買名牌包 水貨王判刑
鳥嘴潭環評通過 須執行碳中和
男陳屍廟內 疑吸毒天冷暴斃
裕隆新外援賀夫 單週最佳球員
高雄農改場週末辦農產展
陸反腐 重挫白酒名錶奢侈品業
駁棄台論 卜睿哲論馬總統政策
越南偷渡船漂流3天 海巡救援
法官被控偷懶 高院：送自律會
繪製地圖 新北防災超前部署
資產破表 柏老檢視QE3成本
朱立倫：透過職訓做好產學橋接
陸漁民落海 萬海旺春輪伸援
蔣偉寧與學生座談 開始報名
台聯杯葛總預算 立院上午空轉
新增補充保費 大學財務吃不消
龍年總生育率 達1.265
李述德：金融政策尊重主管機關
盤整 新台幣午升1.07角
Galaxy S系列銷量破億
外交部：援外預算減 承諾不變
實價登錄查詢 增加揭露備註欄
新北群櫻會 烏來坪林首綻緋紅
小馬外婆家 竹縣評估環境差
中央機關停尾牙 王金平：尊重
政院：未通令各部會停辦尾牙
仁安羌之役英老兵拜會沈呂巡
賣不動產 去年券商獲利增
蘋果砍單效應 概念股全倒
蘋果重摔 概念股烏雲罩頂
藍全力輔選 顏寬?推形象文宣
經建會取消尾牙 改辦感恩茶會
工研院：以國水處理值得學習
前駐台大使馬旭耀 外交部贈勳
南海爭議 泰尋求東協共同立場
受助創業脫貧 感恩回饋義賣
印尼法官候選人強暴享受說惹議
學測防諾羅病毒 23日訂對策
期末考題雷同 秀朗國小生重考
澳網女單 謝淑薇過首輪
迎接小龍年 國民黨印製紅包袋
投信：陸股漲勢剛開始
台股收盤跌58.95點
陸欲清晰測繪釣島 稱有難度
陸菇充當韓菇案 再搜索追金流
中科園區 101年出超逾百億
地價指數漲幅 澎湖踩金門奪冠
投顧：資金流向新興亞股
研究所學雜費 教部允大學自訂
悔過反省 Rain對袍澤歉疚
開平走低 台股跌58點
水湳經貿園區 兩標案開工
中市立委補選 綠營要角催票
張小月參觀澳洲班卡拉煤礦
日官員暗示 政府促貶日圓有限
亡母牌位前自盡 警追槍枝來源
1月台指期跌82點
水袖與胭脂 揣摩唐明皇心事
高市舉債高 議員促推減赤運動
蘋果概念股弱 破7800點
1月電子金融期齊跌
華南金總部明年可遷信義區
浙江連環車禍 2死8傷
歌聲飄揚 康州學童獻聲悼死者
22陸片搶10進口配額
正義哥追酒駕肇逃 宜縣長表揚
嘉縣府停辦尾牙 將愛心送弱勢
學測闈場顧健康 新設集塵器
大學生租處開毒趴 查獲K他命
日關東大雪 2死9百餘傷
火車提早發車 花蓮蔬果搶好價
星延長外國公司租稅優惠年限
林書豪左腳扭傷 保羅也掛病號
小馬返國將先安排住寄養家庭
竹縣新湖分局動土 盼補足警力
三大法人賣超台股61億元
大學術科考 試場分配表公布
無尾熊妮可週歲 與媽媽曬冬陽
央視狂播白酒廣告 老校長怒譙
漁民捕鰻魚苗 不幸落海溺斃
老饕知味 秒殺台酒櫻花蝦米糕
開放性動脈導管 醫籲及早治療
輻射效應 北市溫差11.5度
高鐵設站動土 雲林人夢想成真
陸機持續來犯 日信號彈示警
台灣燈會主燈 16日安座
前日本大臣蓮舫 台南低調尋根
流感夏天先流行 入冬疫情新低
16日晚寒流到 沿海下探7度
北市藝文補助 通過388件
澳網男單首輪 盧彥勳搶首盤
家醫整合計畫 民團認成效不彰
春節送禮 台北推農漁產禮盒
電動車遊日月潭 享優先停車格
陸官不怕霾 胡佳指空氣有特供
陸環保部 上網招標空氣淨化機
澳網男單首輪 盧彥勳連下二盤
東京雪患 3400人夜宿機場
韓媒：Rain已請調前線服役
嘉市特搜隊 通過國際救援認證
高鐵贈票 助隔代教養家庭圓夢
北榮：扁右肩鈣化性筋膜炎
台酒推創新年菜 挹注營收
砍殺前妻潑硫酸 男判8年
失婚米糕店媳婦 另起爐灶自立
新台幣兌美元升0.2分
整合宗教文化特色 開發文創品
紀錄片綠色足跡 身體力行環保
申設條件放寬 金門民宿多樣化
核二錨定螺栓斷損 糾正台電
漁船安平闖關 起出未稅洋菸
陸網友逾5億 微博用戶達3億
京元電：今年調薪3%到5%
陸機再近釣島 日機緊急升空
越女來台未婚產子 移民官命名
迎寒假 天文館推自製天文年曆
黑幫魚肉鄉民 桃警逮7人
澳網旗開得勝 盧彥勳晉第二輪
家政班年菜搶市 有媽媽味
中台灣元宵燈會 小提燈亮相
拚經典賽 中華隊目標東京
期交所去年EPS 6.78元
黃昏之戀 8旬老人拍婚紗
廢鉛蓄電池 回收廢液技術革新
京元電：建教生月薪上看32K
陳菊：做好調控 減債不破產
印尼：擴大與陸三軍聯合軍演
乳癌高風險群 提早服藥降風險
乾癬是全身病 患者易看錯科
鈣化性筋膜炎 醫師：累積造成
阻力交加 德經濟成長放緩
佛跳牆指數 北市年節物價略高
獵賓電影 凸顯CIA女性地位
氣候濕冷 番茄易染晚疫病
台廠商參加香港國際時裝展
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
金門抽驗食品 不合格要po網
貿協組團 拓汽機車零配件市場
守釣島 日擬設專責警備隊
朱民看好今年經濟
證嚴期許民眾 回歸簡樸生活
老人頭暈虛弱 憂鬱症惹禍
搶觀光醫療商機 頂級套裝出爐
學測考生嘔吐沾卷卡 從寬處理
新北勞檢裁罰 不給加班費居首
台中立委補選 藍綠提政見
爭遺產 二審認白文正遺囑為真
趕工職災多 勞委會籲加強安全
假檢察官詐騙 女子險失逾百萬
菲勞前11月匯款破去年目標
核四金屬導線管採購 糾正台電
無法控制自己 孕婦吸毒送辦
大陸官方：地王多是「被熱炒」
相愛永不嫌遲 八旬老人譜戀曲
陸片10配額 泰囧成大遺珠
俄羅斯利率不動 現寬鬆訊號
北上廣PM2.5年恐死近萬人
視障的眼 生命教育導盲犬代言
陸測反衛星系統 恐爆太空競賽
台鐵首推北花夜車 票價7折
三星推變臉機 瞄準拍照族
蘇花斷 砂石車司機要求速通車
中華隊六大先發 建仔扛首戰
桃縣議會民進黨團交接
高雄推百萬藏書 企業捐億元
助弱勢 義家樂福少收加值稅
周永明再加碼宏達電100張
台灣品牌團隊 拓展國際形象
盤整 新台幣收升0.2分
粵媒關注周星馳任廣東政協委員
推動觀光 日八幡平市長訪花蓮
澳網 盧彥勳僅丟1發球局晉級
公視董事審查前 先介紹候選人
郵局整併 中市：盼3大保證
學甲濕地吊橋 地方爭取重建
無力減赤 英恐再撙節十年
台期交所：促成國際實質交流
女裸躺誤認遇害 警閃燈喚回神
大武拾獲魚箱 疑福島漂流物
擴大採認學歷 兩岸各有所求
股票成交值 去年減逾2成
告馬以南毀譽 謝長廷二審敗訴
陸富人北京最多 99%已婚
玩具店強盜案偵破 警逮5人
海岸亂倒垃圾 邱鏡淳要求查辦
經部加強高值專利布局
退休轉任私校 林聰明願捐月退
楊蓁海升任央行國庫局長
美少女打氣 曾仁和頻冒汗
金門獎勵復健科開業
共體時艱 國民黨停辦尾牙
獵殺山羌8隻 7人送辦
綠遊行訴求 馬促政院政策說明
量販年貨檔殺很大 再加抵用券
核二螺栓案遭糾正 台電：檢討
談服務業協定 美擬會台等多國
涉操縱利率 RBS可能挨重罰
台灣三洋新團隊 推新品牌
口蹄疫苗不補助 豬農憂出包
劉雲山任中共中央黨校校長
勞保基金收益 創近3年新高
回饋社會 單親媽饗街友
手機信用卡業務 銀行可申請
鰻苗高價 歹徒行竊變賣遭逮
2013平溪天燈 情人節登場
台東學童種花生 籌畢旅費用
研究所學費調漲否 大學先觀望
不動產交易 半數落北北桃
明道退伍 當兵過程自評滿分
天馬牧場停業 將另覓新址
小兵立大功 台電影坎城開幕片
年菜DM口味多 減輕家事負擔
日導演大島渚病逝 享壽80
新北招商 今年估逾1500億
歐巴馬就職日 氣溫恐破冰點
霧霾重 李克強：淘汰落後產能
劉雲山政治行情 灸手可熱
花東蔬果提早抵台北 搶好價
日修正預算案13兆日圓
馬：美牛進口量回升 意義重大
中華電尾牙 呂學錦強調固本
華航餐走創意 喝得到冬瓜啤酒
南投檢方：李朝卿見的是施茂林
罵人死老太婆 女觸公然侮辱罪
警幫酒駕同事頂罪 遭判3個月
國銀對陸曝險額度增3200億
地方政府超限舉債 監院糾正
漁廣慶30年 漁民讚海上明燈
暫不給付租金 新北聯醫判賠
為企業找錢 新北啟動籌資平台
法院開準備庭 同志伴侶不入庭
雲林查獲屠狗場 逾千犬隻遭屠
疑爭執引火 情侶套房內雙亡
國營事業獎金 監院質問施顏祥
陸作家：戰勝禁言恐懼 是堅持
鴻海跌深 破郭董質設價位
華航尾牙照辦 獎金比照去年
日電貿入主力垣 擴MLCC
溫家寶：研究房地產稅制改革
六輕工安事故頻傳 糾正政院
亞銀來台徵才 16位入選面試
批綠操作補選 藍：不隨之起舞
爆管溺斃工人 負責人緩起訴
奢侈稅期滿 房市量增價溫
想得諾貝爾獎 多喝牛奶
吸引香港遊客 金門擬辦推介會
台北榮總駁扁崩潰說
公家取消尾牙 5星飯店沒影響
德Q4經濟 料萎縮0.5%
阿里巴巴換血 馬雲辭CEO
總統特任呂慶龍駐法大使
法出兵馬利 情勢所迫
創意紅包袋 為飢童募寒假餐費
臉書首場發表會 傳與搜尋有關
北市忠烈祠前車禍 肇事者酒駕
116公司須強制設審計委員會
帛琉總統就職 林永樂奉派致賀
夫潑清潔劑灼妻 賠錢和解
今彩539開獎
大樂透開獎
南海資源 外交部籲共同開發
在野籲調內閣 政院：拚經濟
台灣品牌團隊 國際舞台發光
普悠瑪地板比月台高 上下小心
守釣島 日防衛預算大追加
全球百大速成長企業 新興國包
中華電盼蛇躍 行動上網成焦點
陸委會：中華民國依憲擁釣魚台
市調：實價揭露社區 逾半贊成
國企績效獎金 上限1.2個月
日拚經濟 追加發債近8兆日圓
台灣人好愛 保時捷銷量創新高
不動產配套 壽險：需凝聚共識
陸委會：國人不得任大陸公職
財團法人年終獎金 比照公務員
新竹新埔民宅火警 1人死亡
釣魚台分歧 陸：外交上續溝通
證交所登陸招商 邀台商IPO
泰允以人道原則處置洛興雅難民
守釣島 日擬派戰機常駐下地島
日升級衝突 陸少將：針鋒相對
變身首映 黃立成自信滿滿
瓜國暴力 一鎮長理髮店遇害
Burberry財報佳股價揚
美12月零售銷售 比預期旺
外長：外交人員應爭取國家尊嚴
陸訪日者 釣島國有化後驟減
年終遭砍 評議中心憂人才難尋
搶大陸市場 好萊塢片商妥協
新埔火警 女屋主遛狗躲過一劫
食品跌價 美生產者物價下滑
美眾院台灣連線 2新主席友台
陸最先進海巡艦 啟程西沙巡航
瑞清潔婦偷開火車 出軌撞民宅
國企績效獎金 經長不願回應
大樂透頭獎槓龜
獎金遭砍 國企工會提3策略
辯論辦簡訊測大選 法院判免罰
郭源治：返台提升棒球文化
今彩539頭獎1人中獎
紐約製造業 連6個月萎縮
導航出錯 比利時婦開車逾千哩
陳德銘：陸FDI與去年持平
美沃爾瑪公司 廣聘退役軍人
俘虜感官世界 日導大島渚病逝
接受28萬薪 周思齊體恤球團
立院決議NCC3月提反媒壟法
承認用禁藥 阿姆斯壯英名全毀
蘇見美國參議員 談扁保外就醫
俄無人太空船2015前進月球
府：綠過度延伸總統與議員談話
綠提罷免前提 藍指增社會對立
車市急凍 雷諾在法裁逾7千人
屠狗再犯 刑僅1年以下
感情糾紛縱火 情侶同歸於盡
國會領袖訪北約 日促聯手遏陸
減的哲學 立院大刪預算拚撙節
新興國家企業 影響全球經濟
野村砍目標價 蘋果股價續弱
慈濟內湖園區改善環境為目標
總統府紅包袋 即日起供民眾索取
陸五百大城99%空氣品質超標
亞洲開發銀行 15日來台辦理徵才
三星推出變臉機 享拍照樂趣
總預算 軍公教砍逾150億
立院通過總預算案 歲出1兆9075億元
全日空波音787冒煙緊急迫降
瑞典女清潔工 偷開火車撞民宅
巡航釣魚台 日本建6艘千噸級巡邏船
手機專用「感應式功能」信用卡上路
立院預算“朝野”攻防 烏龍法案急就章
中國警方稱 偵破達賴“藏青會”策劃自焚案
前AIT主席稱 寄望美國“棄台”是錯估
週刊爆「索賄1.2億」? 卓伯源將提告
2.14平溪天燈節 蓄勢待飛
跌破眼鏡 信義豪宅每坪87萬
被指索賄 卓伯源按鈴提告
唐守義歸案 有助釐清319案
控白冰冰涉詐款 郭美珠：國賊
中華電信導入微軟虛擬技術
公款14萬 遺失2月失而復得
馬主席：約聘人力過多是不正常現象
雲品酒店日月潭 214情繫日月 甜蜜相約
台北喜來登SUKHOTHAI 泰咖哩美味饗宴
香格里拉台南遠東飯店農曆春節餐飲活動
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
沃爾瑪砸五百億美元 買美國貨
點光明燈 紅利點數可代勞
投信：大中華區股市可望補漲
鼓勵客戶e化 銀行祭高利
奇摩風雲車大賞 現代摘4冠
遠傳智慧機用戶 年底過半
遠傳加值服務 用戶拚倍增
台股機會再臨 看好4大題材
柯利亞角逐連任厄瓜多總統
美女星品牌運動服超貴 引話題
蘋果股價續跌 觀察概念股走勢
阿根廷：去年通膨10.8%
寒流南下 越晚越冷
「藍星戰記」改版 玩法更多元
辣椒「征戰四方」改版
拚經濟 日相訪越受矚目
傳全日空787冒煙 緊急降落
臉書推新搜尋工具 股價反跌
傳出售事業 賽門鐵克股價勁揚
台南永康火警 國中生姊妹喪生
楊梅收費站 北上增ETC車道
北院維持交保裁定 張鍾潛限境
台股開盤上漲1.07點
火箭戰快艇 林書豪帶傷上陣
日機械訂單攀升 高於預期
巴西零售業微幅成長
嘉義清晨濃霧 能見度80公尺
全新美國偶像 20日台灣首播
蘋果蓋研發中心 傳落腳北京
六龜合唱團 20日台北演出
續任法大使 呂慶龍：繼續努力
787頻出包 日展開調查
晶圓代工 台積電穩居龍頭
減碳 加國安省淘汰燃煤發電
中共原軍委秘書長楊白冰病逝
湖南校長力抗歹徒殉職
全日空787冒煙 迫降無人傷
臉書聯手微軟 推社交搜尋功能
總統：兩岸和解絕非國防休兵
787冒煙 迫降日高松機場
火箭戰快艇 首節林書豪拿2分
學測入闈 試考生提醒弄清觀念
GM預估今年獲利「溫和」增長
飛虎隊紀錄片24日國史館首映
總統：募兵才能維持國軍戰力
新台幣匯率 盤初升破29元
聯發科：合併晨星目標不變
上半場打完 林書豪拿10分
梅峰春之饗宴 門票預購開賣
窗邊待救仍燒死 竹縣檢討要求
紐約州長簽署 全美最嚴槍管法
英超市漢堡部分含馬肉 急下架
環署：啟動細懸浮微粒手動監測
農曆春節期間 銀行停止催收
今明年全球經濟 世銀悲觀看待
全球繁榮指數 台灣排20
旅人新地標 到全球音樂廳旅行
傳產電子弱 台股盤下震盪
失智男駕車迷途 GPS尋回
紮稻草人競賽 比誰最可愛
新藥新醫材納健保 評估有一套
腹瀉併血便 腸鏡檢查找息肉
防台日 韓插手三星LG專利戰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
韓元連貶3天 市場憂心干預
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
前3節打完 林書豪拿10分
唐守義疑大陸落網 檢警掌握
銷售增信心強 宏達電走揚
拚立委補選 綠中常會移師台中
App太多 愛立信協尋
重大環境新聞 美麗灣環評轉彎
服務業協定談判 美將啟動
春節前掃蕩 警查獲制式手槍
11月實價 部分房價下修
韓簽貿易協定 促進內部自由化
學者：台灣可積極參與ISA
火箭不敵快艇 林書豪拿12分
室內空氣檢測 符合健康趨勢
韓將在G20會議提資本管制
頻出包 日波音787航班暫停
去年Q3面板產量 年增28%
經濟擴張放慢 陸全年FDI降
日工具機訂單續減 投資仍低迷
有線電視重播率 6成民眾不滿
服務業協定談判 衝擊全球市場
LG衝銷量 二線手機拚出頭
警所長酒後罵人 記小過處分
洛經文處反駁干涉台陸僑互動
公視董事審查 民團盼速完成
陸司改年度報告 呼籲司法獨立
解放軍陸軍集團軍番號 解密
北市租金補貼加碼 28日撥款
冷氣團來襲 馬拉邦山草莓凍傷
美眾議院通過珊迪救災款
不滿張鍾潛獲交保 北檢提抗告
職安績效 北市五都連兩年居首
外交出擊 安倍訪東南亞3國
南韓月底3射羅老號火箭
陸媒：媒體採訪常遭粗暴干預
國企績效核算 王金平：再研究
新埔火警 林嫌坦承犯案
中華男足 備戰挑戰者盃資格賽
5百助攻俱樂部 林書豪成會員
研考會：組改後員額減約1成
哥國議員訪台 參訪相關建設
明天記得愛上我 入圍柏林影展
低調嫁女兒 胡志強讚女婿
南韓海軍決採購山貓直升機
手機刷卡 可不受3千元限制
新北企業籌資平台啟動
Cepal助薩爾瓦多增加產值
王金平：公債法應很快有結論
陸：2012兩岸關係鞏固深化
陳昱安殺父辯生死 1月底宣判
3大國際會議 1.5萬專家來台
兩會登場 歷史顯示漲多跌少
土豆鳥聚雲林 普查活動登場
進補卻中毒 加強管理劇毒中藥
高架穴植育苗 草莓量增1成5
餐廳房產停拍 吳宗憲：已還錢
朴槿惠首派特使 22日訪北京
全日空緊急降落 夢幻機恐停飛
橘子取得蠟筆小新遊戲代理權
楊毅：春節兩岸直航票價變化小
地下七百年 元水利工程揭面紗
返鄉過年列車 花縣爭取再加開
今秋潮流 柏林B&B時裝展
弱勢盤整 新台幣午升8.3分
王金平接見瓜國前副總統
陸：堅決反對美國對台軍售
全日空波音客機迫降 5人輕傷
疑長期吸毒 男全身水腫住院
板橋公寓火警 1婦女送醫
陸：兩岸政治議題遲早要面對
北市1字頭房價 多親屬節稅
新埔火警 屋主兒子疑因錢縱火
4G收入改善網路 民眾多贊成
蓮舫訪府城 讚建築之美
經部盼國企獎金辦法2月初送院
自由經濟示範區案 將擬特別法
港經濟發展 重點掌握大陸機遇
獎金減 財團法人盼有條件式
大陸駁質疑 捍衛出口數據
小龍年 北市動物園將推蛇特展
重度急救名單 亞東醫院恐降級
大公陸橋拆除 縫合高市交通
港特首施政 增加房屋重中之重
陳昱安殺父 陳母請求判死
公車民營化 高市評估做價投資
永豐金證積極布局權證
安倍訪越 日越邁入新里程碑
燦星攜手日飯店 日線估增3成
陸客赴台遊問題 陸：研究解決
伊能靜事件 陸稱台藝人應守法
台股收盤跌64.59點
護釣島 日戰機擬部署先島群島
陸法學專家：司改應撤政法委
地政須用專技人員身分加健保
投信：日圓貶 正反效應皆有
江案求償 司改會：國防部脫靶
拉回整理 台股跌64點
警方與業者協調 加強春節防搶
週刊報涉弊 卓伯源按鈴申告
投信：純度高的中國基金將增
無逃生梯 5樓公寓釀死亡火警
類股齊跌 台股月線不守
救火帶氣墊 消防局列標準配備
1月台指期跌26點
11月境外基金突破2.6兆
1月電子金融期齊跌
緬甸三大改變 人民也坎坷
反風車自救會陳情 經部：尊重
急單湧現 國碩招新血停休假
財劃法公債法 拚下會期過關
教部推交換教師 最快明年試辦
在野籲改組 王金平：沒強制力
公視董事介紹會10候選人出席
薪火相傳 羅東林管處長交接
股價低 蘋果零售主管離職
三大法人賣超台股56億元
結節硬化症 服標靶藥納給付
鐵路局新人事 周永暉接副局長
路平專案不平 郝：刨除重鋪
無薪休假趨減 49廠3千餘人
青貧族世代 勞團憂職災年輕化
救護車撞機車 1死1重傷
陸生學歷擬擴大採認 陸：樂見
涉貪 副市長被撤政協委員資格
陸：台媒兼併 不介入不評論
陸：兩岸經濟合作 6大成效
專家：陸反腐應從選舉著手
空間用途廣告不實 建商遭罰
華碩41項產品獲台灣精品獎
嘉義媽祖廟 擲筊送轎車慶新年
澳網再傳捷報 盧彥勳雙打晉級
大馬超羽賽 戴資穎過頭關
ICT產業 IEK：群雄割據
白冰冰：錢絕對沒流入私人口袋
澳網雙捷報 謝淑薇雙打也晉級
騰蛟啟盛 台灣燈會主燈安座
高盛今年看好銅鈀冶金用煤
菲經濟成長 未來3年料達6%
賽前拉肚子 盧彥勳男雙仍過關
養三線鼠 3姊妹得皮癬症
火箭再戰小牛 力拚止住連敗
宏達電5吋機 亞馬遜銷售第一
未利益迴避 罰前台灣金聯董座
龍應台：預算審查制度要改革
陸客來台自由行 擬增開新城市
投資型保單 文件不可宣揚免稅
陸客去年赴台人數年增逾4成
行銷虱目魚 嘉義辦料理賽
紐西蘭旅遊公司在港設地區總部
新台幣兌美元貶4.3分
新光三越去年衰退 估今年成長
北卡影評人：李安最佳導演
唐守義遣返 特偵將赴南檢偵訊
自由之家報告：陸列不自由國家
83年次替代役 改當兵12天
穆迪：台灣經濟成長3.8%
流浪漢住空屋 疑點蚊香引火災
員警農地作公益 喜憨兒種玉米
星補選 行動黨與工人黨之爭
澳網 詹詠然不敵伊娃諾維琪
總統勉公務員 別怕圖利人民
牙科密醫 違法執業20年
北市防治登革熱 滅蚊神探出動
健保會遴選3委員 社團搶破頭
夢幻機問題多 客戶首停飛安檢
加州烘焙賽 留乃堂麵包組奪冠
提升手術品質 台大研發縫針盒
立委補選 綠重量人士拉抬選情
服務業協定 台月底派代表談判
台北市小宅 每坪破百萬
北市百萬小宅 置產客愛
自由經濟區 高雄市盼參與規劃
直升機墜毀倫敦市中心
證券投資節目 NCC訂5事項
金龍蜜棗甜脆 獲消費者青睞
金管處23日辦淨灘活動
歐12月汽車銷售 驟降16%
曾勇夫：週刊若不道歉將求償
阿里巴巴IPO 找上瑞信高盛
文史陳列館開幕 法務部展史料
假賣機車真詐財 高市警逮7人
玉山腳下 草坪頭賞櫻品茗
感謝希拉蕊 菲頒最高勳章
外配經營簽賭站 下注皆泰勞
新埔火警 竹縣消防局長下台
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
廣東共產黨員境外超生將遭雙開
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
公視董事候選人 盼貢獻經驗
ISA若生效 台多方面受惠
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台南火警姊妹喪生 17日驗屍
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蓮舫尋根 探訪祖父行醫處
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吳英明訪菲 宣傳城市高峰會
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自由之家報告 台灣列高評等
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日月光矽品 搶進內埋晶片製程
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促銷創意 吃蜜棗選生肖
牙買加蘊藏稀土 日公司助開採
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延長太平島跑道 交部全力配合
陳唐山：釣島紛爭 要爭發言權
教會學鋼琴 排灣童返鄉秀琴藝
龍應台：對鈕承澤有期許
社區認養海灘 維護小金門海岸
美麗灣餘波 激發青年公民意識
談美麗灣環評 沈世宏：遵法治
爆料卓伯源業者 稱證據交檢調
台泥聯貸140億 超額認貸
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法出兵馬利 德美考慮支援
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報導：陸貪官大外逃 鉅款流出
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王金平：刪預算 有困難應反映
秋冬天冷 門診乾癢患者增兩成
基隆冬雨濕度高 脾胃差易脹氣
扣免繳資料網路查 無紙化試辦
永慶商辦標售 改私下議價
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自由經濟示範 近期再研商
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疑縱火燒死父 檢偵辦新埔火警
蔡湘榮升 許耿修掌工藝中心
補助工程費被刪 龍應台心疼
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停辦尾牙 王建(火宣)籲經費作公益
台灣微軟 推Xbox遊戲大作
助弱勢學生 桃補助寒假午餐費
行政院補助各處室辦尾牙
兩岸退休外交官暢論台國際空間
以街友當人頭 向銀行申貸詐欺
盼到居留證 印尼婦如獲重生
LED路燈標案 光寶最大贏家
增搭車品質 中市建78候車亭
陳啟祥控林益世 開口要公關費
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再戰影后 桂綸鎂勇敢走電影路
台金機位需求大 金縣爭取加班
手機求職 漸成風潮
人民幣業務 央行盼儘快開辦
蘇花路斷 小腦萎縮農民陷困境
地方債 高市人均負擔增
不出錢只出力 孤兒辦公益組織
德政府估 今年僅成長0.4%
昔讓全美瘋狂 美足球星今黯淡
房東停租 愛滋關愛之家遇難關
被控收賄 麥安懷判刑7年2月
安倍出訪 日越峰會言及大陸
傳日擬射信號彈 陸：高度警惕
地震預警 印度將用台偵測裝置
原住民採藥墜谷 消防涉險救人
低渣飲食 有助大腸鏡檢查功效
施振榮：尋求文化資源永續經營
新光三越估春節業績成長逾5%
撙節當道 高市砍公教交通費
鴻海子公司處分業成光電股權
金門馬拉松 選手展開練跑
意圖狎童 美50男赴約被捕
不滿調戲女友 毆友致死遭訴
預購年菜夯 台糖挑戰最低價
亞洲自由度評比 台日韓表現佳
高捷虧損 員工認股幾成壁紙
金管會NCC共商證券節目規範
台泰免雙重課稅 股利等可減免
王雪紅：宏達電沒有浩劫
總統：減少民怨 將經濟處理好
肯定流程再造 馬讚幸福保衛站
體力不濟 詹詠然惜敗伊娃
陸客自由行城市 增點協商中
日媒：美要求日不准對陸機射彈
訂製情人悠遊卡 頭獎抽鑽石
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學測將登場 身障生全力以赴
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尹啟銘：盼廠商遵守政府規定
倫敦墜機意外 英相：很哀痛
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李婉鈺變清潔工 為老人大掃除
簽約金3百萬 王峻杰披象袍
法國出兵馬利 為何而戰
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德政府下修經濟成長預測
櫃買新北市府合作 助企業籌資
林鴻忠榮退 樂當終身林業人
高盛Q4獲利大增 優於預期
交易慘賠 小摩CEO薪酬砍半
偏頭痛眼冒金星 心臟病風險增
低溫特報 陳(沖)促部會做好整備
共體時艱 藍不發年終僅發績效
大馬籌建貓熊館 明年4月完工
安倍訪越 同意增進日越合作
美媒：德經濟放緩 衝擊歐元區
傳數名日人阿爾及利亞遭擄
台日漁業協議 外交部盼速簽署
緬北克欽戰火未歇 蘇姬籲停火
美日將研議修防衛合作指針
興富發今年推案逾950億元
BenQ拚台灣電視市占12%
今彩539頭獎2注中獎
李安東京宣傳 本木雅弘助陣
股東會電子投票近3成
關愛之家難關 中央地方都推責
歐債危機 重創歐洲汽車市場
朴槿惠籲加強韓美戰略同盟
夢幻787大掉漆 波音現危機
投資分析節目 金管會：期望自律
民團：愛滋收容反映長照缺陷
美12月消費物價 幾無變動
美工業生產 連兩個月攀升
中小企總理事長林秉彬 辭世
實價最高 北市1坪240萬
開辦人民幣業務快了! 央行促銀行及早準備
倫敦墜機意外 排除恐怖攻擊
「法務部文史陳列館」開幕 典藏文物小而美
行政院: 各處室尾牙"循例辦理"
接連出包 波音787不夢幻
與朝鮮拼場 朴槿惠派特使團訪中
美官方下令 波音787暫停飛
事故頻傳 全日空波音787全數停飛
朴槿惠第一個特使團訪中 日本吃味
韓總統交接委員會記者室遭駭 箭頭指向朝鮮
預算統刪 龍應台諷台灣是「香蕉政權」
新竹版八掌溪案 消防局長丟官
陸媒：鳩山為南京大屠殺道歉
民怨沸騰凍未條 黃昆輝：罷免護馬立委「勢在必行」
立院會期結束 新北調查站搜國會辦公室
甘比亞共和國大使 體驗自動關
換立委的第一步 蘇貞昌：1.26投陳世凱
雀兒喜：希拉蕊將很快完全康復
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
是否再選總統 希拉蕊動見觀瞻
管制槍枝 歐巴馬打算花5億
經濟差 歐洲年輕人難自立門戶
槍械加緊管 美地方警長拒配合
美流感蔓延 生技藥廠受惠
搶北美市場 車商推汽油款休旅
買賣價歧異 太陽能漲不上去
巴西貪官被罰錢 工黨幫籌款
風起「雲」湧 台廠商機看旺
調研：1月平板面板出貨大衰退
蘋果大陸推分期付款 股價回神
瑪麗詠柯蒂亞獲哈佛快速布丁獎
英墜機駕駛 龐德電影曾擔綱
電子大廠法說 台股7700保衛戰
寒流南下 外出應保暖
接連出包 美令停飛波音787
愛滋感染者 收容機構低調
美褐皮書：各地成長步伐加快
夏普傳洽售電視廠予聯想
成長乏力 巴西維持利率不變
TCL攜鋼鐵人 拳打蘋果三星
台股開盤上漲48.14點
索尼防水機 亞太電信力推
防違規蔬果進場 北市突擊抽驗
最遠里程紀錄 Volvo無人敵
搶年前商機 通路商推優惠
新台幣匯率盤初升破29元
撒尿辱屍美軍 可能僅遭降軍階
報復法國 伊斯蘭組織挾持人質
陸增持美國債 續為最大債主
羅志祥尬西遊 搞笑演空虛公子
安倍拚就業 專家不看好
火箭戰小牛 首節林書豪2籃板
報復法干預馬利 阿組織挾人質
美議員推動立法 擬廢舉債上限
仁德滯洪池 2月底完工
行動商務夯 EBay銷售超標
蘋果強彈 概念股回神
美自由之家：台灣民主運作良好
上半場打完 林書豪拿5分
東莞近半民工曾被欠薪
紐約槍管 槍枝銷售不冷反熱
紐約百年槍店 華裔槍王坐鎮
星出口降幅創14個月最大
加紐芬蘭省大學生地理奇差
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
賈慶林會鳩山 籲解決釣島紛爭
蘋果 從成長型轉型價值型股票
春節不忌口 小心肥肉上身
債限危機 美債照樣搶手
陸去年GDP增幅估7.7%
京滬晉8代省市長 可望扶正
前3節打完 林書豪拿5分
薩爾瓦多去年僑匯逾39億美元
北韓駭入朴槿惠交接委辦公室
高鐵揪團價 30人以上65折
上崑來台 演4全本戲3折子戲
巴拿馬國債成長11.3%
去年溫差 淡水近30度最大
台股跌深反彈 力守7700點
加盟資訊不清 新奢華餐飲遭罰
韓亞龍採購 年商機5百萬美元
CHIMEI 獲台灣精品獎
陸8個軍護北京 3個軍據東南
美專家：金正恩執政有成果
惠普欲甩拖油瓶 買家頻探詢
台科大海外實習 送學生到日企
台聯將會蘇貞昌 商談罷免立委
何光暐訪台 暢遊寶島風光
學測4考場更名 看清處別跑錯
張震201314浪漫求婚成功
大陸打貪 深圳官員指不敢戴錶
痛風患者免驚 適度運動有益
8歲童投書歐巴馬 籲管制槍枝
漁業協議 待台日敲定時程
台泰簽署共同打擊犯罪協議
台企業人士 組團出席ABAC
強化救災 桃園成立專責特搜
蛇年套幣搶購 現排隊人潮
元大寶來投信獲AAM 4大獎
逆子球棒痛毆 父未脫險境
文化部預算遭砍 王金平說明
志明與淑芬 最愛捐血救人
火箭不敵小牛 林書豪拿19分
澳網女單 謝淑薇止步次輪
疑洗窗11樓墜落 女送醫命危
國旅卡 人事總處：經建會權責
機械訂單增 日投資動能改善
台東首次查獲違法捕花鯊
廣告遭撤 內湖居民赴慈濟抗議
關務署否認放行大陸蒜侵台
傳夏普售電視廠 鴻海：合作中
涉包庇賭博收賄 北巿員警遭押
即溶奶茶包藏毒 5嫌落網
企業送過年暖 贈低收入戶乾麵
陸反腐衝擊茅台 限價令遭整改
黃欽智生日願望 拚桃猿隊先發
麥德龍萬得城 退出大陸市場
菲修南沙機場 中華民國捍主權
魅力漁港賽 陳歐珀替宜蘭催票
美商會憂台灣未來5年景氣
NASA投資研發充氣太空艙
國考變革 部分擬採複選題
血糖未控制 恐引心肌梗塞
麻鋼石粉當建材 山東業者暴利
勞退基金 去年獲利659億元
總統：兩岸齊反毒 交換資訊
春節買庇護商品 北市背書
詹家姊妹 澳網女雙首輪遭淘汰
雅加達豪雨淹水 總統府恐遭殃
盤整 新台幣午升1.18角
櫃買積極推動新興產業掛牌
台灣水果大米 多經廈門登陸
被指暗批可成 尹啟銘澄清
林錫山：檢調知會搜立委辦公室
日幣貶購屋賺 日本信義忙翻
林書豪瘋狂第4節 火箭仍輸球
情資整合 新北推App報案
商周指遭停售 統一超商：烏龍
停售商周 統一超：烏龍一場
伊能靜再發聲 陸媒：別怕
印尼媒體批安倍拉攏東協圍堵陸
新埔火警 邱鏡淳盼記取教訓
控售屋不履約 試委胡幼圃勝訴
玉巿殺人案 男攤販遭訴
反高屏大湖 環團赴水公司抗議
台泰合作 簽署打擊犯罪協議書
公告地價調整與否 陳(沖)促研議
李述德：透明化制度活絡市場
日圓貶助漲金價 日人賣金求現
公務員初考 6萬人搶3百缺
二代健保上路 籲新藥給付透明
上市公司去年現增募資年減4成
幼教師排除90制 立委疑歧視
陸專家料人民幣今年升值2%
工研院：UHD力抗OLED
南西商圈 產官攜手文化造景
國際流感疫情攀升 陳(沖)促防治
越總理籲國企擔經濟龍頭大任
4大產業類股表現 勝全球股市
情資整合中心 治安偵防利器
照顧弱勢學童 北市推安心就學
救護車撞死人 死者家屬要提告
商發院東森合作 拓展零售商機
陳(沖)：巷弄火災搶救納都更規劃
台股收盤跌83.79點
查回扣案 檢調搜索新竹縣議會
首季NB出貨 估季減1成
國道計程收費 陳(沖)：盡快研議
李躍：LTE 2015年成熟
主任遭搜索 呂學樟相信清白
中醫補錄取 關中向葉蔻道歉
開高走低 台股跌 83點
鍾文音短歌行 日文版問世
Fed憂 QE致資產市場過熱
寒流來襲 農改場籲農民防寒
台積電去年每股賺6.41元
鍾肇政祝壽音樂會 19日登場
新北女子高處墜落 送醫命危
南韓失業惡化 大學生延畢增
保安全 迪化街辦防災消防演習
台股變臉 7700點失守
財政部：經濟佳將帶動稅收成長
民樂停車場啟用 車號辨識進場
佛山警方買重機 每部212萬
2月台指期跌65點
北市計程車春節運價2/7實施
LED燈泡弱勢補助 2月開辦
不呆坐櫃台 台南試辦走動服務
2月電子金融期齊跌
北市總動員 春節關懷不打烊
搶攻菲國車市 裕隆新車發表
李安不怕林肯 怕得獎要致詞
照護新手媽媽 高市協助坐月子
老翁罹乳房黏液性癌 病例罕見
年節購物兼公益 選庇護工場
三大法人賣超台股2億元
贈習近平QQ帳號 騰訊否認
大陸手機購物夯 東森加速布局
陳(沖)：避免學生受毒品戕害
國中姊妹喪生 初判生前燒死
查回扣 檢調約談5竹縣議員
情人節送甜蜜 濃情麵包巧克力
春節海外協助 腸胃病最多
南韓發布全國流感預防警報
張忠謀：28奈米為成長主力
全球投資環境評比 台灣第4
勵馨：4成1女性曾遭暴力對待
交通車車禍 富士康妥善處理中
胡春華：抓牢意識型態主動權
MIT商品銷陸 王令麟看好
罰球屢不進 林書豪自責
南橫晚楓凋落 櫻花接著美麗
台積電Q1美元營收可持平
勒索垃圾清運 紐約卅惡霸被捕
口角釀禍 子持棍棒毆父
救護車釀禍 傷者術後穩定
景氣及樂觀指數 9個月新高
武陵農場櫻花季 預購車票開賣
梅竹賽今年恐停辦 擬台清PK
桃縣國小教師 盼提高員額編制
季風豪雨釀災 雅加達至少4死
台北書展動漫館 歐漫為主軸
涉搶奪竊盜 高雄毒男落網送辦
民調：美槍枝管制支持率微跌
武陵賞櫻專車 大年初三全滿
韓調查：近8成歐人不知泡菜
95年中醫特考 葉蔻等補錄取
越共總書記首訪西歐3國
賭場供外配聚賭 不還錢逼賣淫
繼子毆父成重傷 釀家庭悲劇
台積電Q2回升 力道較預期弱
王令麟：散裝海運曙光現
助更生人 宜檢辦產品促銷會
陸：中小外貿企業3困難4問題
菲新參謀總長 誓瓦解叛亂勢力
勞退基金賺 新制勞工可分7千
新台幣兌美元升1.4分
竹縣議員涉弊 檢調約談30人
兆豐證伺機提高市占率
陸客來台 擬強制住星級旅館
立體書開展 胡志強要邀女兒來
調查：中小學教師最好50歲內
苗警破轟趴 查獲20瓶神仙水
新北浮洲藝術村 方文山勘景
親愛的奶奶 旋律淡淡流入心中
高科技出動 新北整合治安偵防
許勝雄：新金寶集團今年會更好
美商評台灣人才 勤勞最高分
太鼓運動 改善乳癌淋巴水腫
校長記錄生態 認識阿里山
政院中辦 26日送春聯
陸今年春運 估34億人上路
卓伯源案 南投調查站偵查
資訊園區案上梁 郭守正將出席
城鎮化帶動 投信看好陸股
商周指遭超商停售 徐重仁避談
高屏大湖士文水庫 潘孟安反對
麥肯錫高管：陸今年豬肉漲1倍
台北書展主題 暢遊比利時漫畫
求見女婿 傳薄岳母致信胡錦濤
明月朗中天 老外擲筊得上上籤
俄不還猶太史書 美判日罰5萬
宜蘭近海地震 規模4.8
奈米元件創新聯盟 助產業升級
中小學寒假作業 有反毒學習單
股漲忘痛 陸股歌「瘋了」出爐
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
地震 竹科廠商不受影響
CAS聽證會 朱木炎將啟程
雅加達水災 全省進入緊急狀態
17年後 星8成住宅鄰近地鐵
PI票房佳 李安返台感謝支持
回顧選舉史 中選會設時光長廊
欲向彭麗媛求助 傳上訪者被抓
車禍黃家貧困 就學仍自力捨助
陸各地瘋投資 恐衝擊調結構
宜蘭外海地震 未傳災情
飼老鼠咬布袋 街友偷素食店
經濟示範區 白領外勞擬鬆綁
許勝雄想找回台灣過去幸福
台灣媒觀頒適齡兒童節目標章
美掃雷艦 菲保護區擱淺
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農藥殘留 北市銷毀小白菜
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涉恐嚇取財 雲縣議員遭起訴
總統：連鎖業成中小企業主力
新北春節小黃加成 淡瑞烏另計
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竹縣議員回扣案 5校長列被告
葉蔻6次訴願 獲中醫補錄取
商周案統一超冷處理 全家受惠
蘇花公路 擬31日通大客貨車
投資環境評比 台領先中日韓
問題家庭 釀子毆父悲劇
馬拉松大戰 盧彥勳5盤落敗
見警開槍拒捕 男子棄槍逃
民眾熱心 國庫收捐款逾3千萬
5284公車網 新版更聰明
彩色甜椒銷星馬 里港集貨忙
越5男放鞭炮 判刑40月
雲林之光 陳樹菊獎金捐故鄉
檢座開庭他偷錢 替代役男聲押
宏?淡出eMachines
安心遊台中 推春節資訊專刊
竹縣議員涉弊 議長：尊重司法
陸委會：金門供水方案仍未確定
鼻竇炎初期症狀 聯醫：像感冒
盤整 新台幣收升1.4分
武夷山有望3月包機首航
費盡心思躲警 毒販仍難逃法網
女護士沐浴遭偷窺 醫師被函送
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商周未如期上架 統一超今補上
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校園防制K他命 著重杜絕引誘
趙紫陽逝世8週年 多人悼念
中鋼導入六標準差 效益12億
兩會互設 陸委會：積極規劃中
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酒店掛羊頭賣狗肉 擬勒令停業
出國急難 牢記緊急救援電話
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救人質 阿軍包圍激進分子
共體時艱 台清交取消尾牙
優良公寓大廈 胡志強表揚
桃猿棒球冬令營 22日登場
法軍協助馬利平亂 非盟讚揚
公車前後門同時上下客 獲好評
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草泥馬留台中 省農會天馬合作
農委會憂 高麗菜恐供過於求
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謝拋全面罷藍委 綠營意見不一
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華碩平板 在日打敗iPad
中市立委補選 藍綠攻防互批
經典賽門票熱賣 電腦一度當機
金門馬拉松 9國好手競逐
樊綱：陸經濟已軟著陸
雲梯車無法入巷 檢丈量路面
胡春華：廣東要鳳凰涅槃
江國慶案求償 軍方盼客觀評論
張鍾潛等交保 高院再撤銷裁定
國旅卡存廢 下半年通盤檢討
台商回流 經長籲持開放態度
陸鐵路投資今年逾人民幣五千億
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勾結倉儲 走私毒品220公斤
台新金成立政大財金獎學金
星雲教育獎得主 獎金捐佛大
電子腳鐐男被控性侵 無罪定讞
商周總編：網友聲援讓商周解凍
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雅加達雨災 外交部提醒注意
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梁振英報告滿意度 較前兩任低
推林蔭大道 郝：宜居城市關鍵
新北景色豐 電影偶像劇紛取景
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戒嚴補償作業 監院糾正國防部
市售開飲機 7%標示不符
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DRAM價揚 NAND持平
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女疑被羞辱跳樓 律師：不值
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國道計程收費 高市反對聲浪大
9旬阿嬤 30年首次吃團圓飯
林口頂福山區男屍 警調查死因
國道計程 橫向免費聲浪大
基隆救護車撞機車 騎士骨折
前日相鳩山：釣魚台是爭議地
一紗知秋 滬婚展提前以覓商機
台積電有效稅率估達14%
北京最新流感病例 1人死亡
房價高 星人關心居住問題
日月潭船票糾紛 促銷招牌被砸
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交通指揮流暢 機械表的波麗士
匯豐：基金經理人首季看好股票
房貸糾纏 美銀Q4獲利銳減
零售外商：台灣快成低利潤市場
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國小教師涉洩題 高市將議處
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故宮：打造南院為國際級博物館
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保險安定基金招標 18日公告
威力彩開獎
藍：馬支持改革 蘇勿扭曲
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北京訂食品安全准入規範 最嚴
兩岸警方破獲特大跨國電信詐騙
校正公電（CAP391）
夢幻客機停飛 加深波音危機
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銀行去年獲利 亮眼
女女戀和誘租屋 檢聲請簡判
美新屋開工 衝上4年高點
高鐵虧很大 暫難收回特別股
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龍應台親筆信 感謝教委會立委
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馬肉漢堡 捅出英食安馬蜂窩
美商批評 經建會：陳義過高
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威力彩頭獎摃龜
今彩539 頭獎槓龜
禮讓消防救護車輛 專家教撇步
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美日開始研議修訂防衛合作指針
調舉債上限 民眾較支持歐巴馬
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鼎革咸亨 蔡英文：勿封建解讀
副總統期許媒體 推動台灣進步
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集集不老騎士 公所辦千歲圍爐
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阿爾及利亞人質衝突 死傷眾多
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9天春節假期 銀行業禁止討債、法拍
波音夢幻機停飛 航空股挫跌
河南交通事故7死20傷 與富士康有關
馬總統說「不可能讓扁保外就醫」 法務部澄清
真愛無敵傳遞正面力量
索尼擬售紐約總部大樓
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阿姆斯壯受訪 坦承服禁藥
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國稅局濫發稅務獎金 人民幹譙!
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北非日人被擄 安倍結束外訪
劉憶如神通廣 香港當經發會委員
南國渡假首選 『金典+夏都』聯手
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蔡正元「語出驚人」 指馬依法不能參選黨主席
涉收回扣 竹縣5議員複訊
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涉收回扣 竹縣5議員複訊
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阿國政府軍突擊 救出若干人質
阿軍攻堅救人質 傳數十人喪生
阿軍攻堅救人質 情況一團亂
委國新外長任命惹爭議
民眾觀感：美步槍協會勝好萊塢
巴西盼續加強與美關係
呂慶龍勉淡江學生具國際視野
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群創GDR訂價 超額認購
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台灣三星機款軟體 升級開跑
蝴蝶機夯 台灣大20日開賣
●PC需求冷 英特爾營收連2降☆
雲端興 資料中心商機看好
領先指標凸顯今年經濟增溫
車商年前促銷 送高價配備
DRAM價格 短期動能仍強
阿爾及利亞營救人質行動結束
NAND年後恐跌價至Q2底
歐巴馬改組內閣 朱棣文將離職
建大工業回台 尹啟銘參訪
美股收紅 台股7500可望有撐
麥德龍退出大陸市場 鴻海遺憾
公視董事審查 網路直播
台股開盤上漲80.64點
喚醒環境省思 徐瑞憲紐約展
寒流發威 各地溫度低
賣贏蘋板 谷歌平板稱霸日本
安倍摜壓日圓 美汽車業籲報復
華亞科產能 美光收購
專家：陸應有自己的FTA體系
採購工程涉弊 張花冠姐妹出庭
南科終止與美光共同研發計畫
竹縣3校長澄清 未涉回扣案
陸去年GDP成長7.8%
補貼計畫傷 AT&T毛利率降
新台幣盤初 升破29元
改採市價計價 華亞科可受惠
美查反壟斷 要蘋果庫克作證人
陸去年工業生產年增10%
公視董事審查 工會籲記名投票
社會救助新制 多照顧33萬人
英特爾Q1保守 封測廠影響小
陸去年民間投資成長24.8%
南科華亞科 明年起純投資關係
歐巴馬新任期前夕 智庫提建議
獨眼龍 阿爾及利亞綁架主謀
劉憶如擔任香港經發會成員
陸引進台灣電影 不受配額限制
商周：下架事件 統一超應溝通
陸學者：治污染需政改
陸GDP成長加速 2年來首見
大馬2人確診感染新型流感
寒流發威 銀色霧淞妝點太平山
日銀要促通膨 日人習慣低物價
低收入戶門檻 不動產限額放寬
陸富人愛LV 茅台跌出前10
索尼賣美總部 11億美元入袋
台股多空交戰 7700點震盪
中共一號文件 發展現代農業
核四不運轉漲電價 環團批恐嚇
嬰兒染諾羅 又吐又拉嚴重脫水
玉山合歡山急凍 乾冷無雪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
公視董事 鈕承澤侯文詠獲選
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
李侃如籲美調整側重亞洲策略
人質事件 英相準備接受壞消息
公視董事審查會 不記名投票
做好開學準備 快樂過寒假
民調：近半女性 有房有保障
自由車協會：若服禁藥加重處分
春節魚料理 首推平價石斑
雪山冒險治療 助學子戒除毒癮
投顧：精品漲幅優於整體股市
棒球經典賽 湯瑪仕為澳洲出征
美報：東海和平倡議是解決方案
787出包 長榮拉長觀察期
員警執勤不算低頭族 不罰
習推8規定 浙江爆退單潮
陸第三方支付進入戰國時代
智庫籲美打破東亞主權爭議僵局
台廠全面退出標準型DRAM
前法官涉貪 羈押獲准
釣島海域韓船失火 3死5失蹤
陸公布人均收入 網民批不實
美財長：外界過度看衰美經濟
阿姆斯壯：沒用藥不可能奪冠
被指收賄 卓伯源：保留追訴權
蘇貞昌40萬春聯 盼百業豐盈
董氏：無證據顯示電子菸助戒菸
施耐德電機綠色節能競賽開跑
加州外國人月子中心引發爭議
台北漢堡連線 學童象棋比賽
經長稱非核電價恐漲 民團抗議
蓄水減少 台南高雄水情稍緊
陳(沖)訪視桃機 勉做好春節輸運
自由車蒙藥影憧憧 選手心痛
立委提修法 低頭條款不含警消
三星新機未演先轟動 堪比愛瘋
日圓一度貶破90 波動率飆高
公視董事 姜雪影獲選
不畏景氣差 建大連3年加薪
竹南鎮長補選 3選將抽號次
新台幣兌美元 午升1.35角
港特首對台政策 顯個性和自信
持美國ESTA者無法免簽入墨
加原住民絕食 英女王拒介入
明星賽先發公布 林書豪落榜
巴拿馬經貿團訪台 促進交流
民眾葬身火海 總統促改進
南北熱銷屋 價格差很大
陸官方首度公布基尼係數
台女陸各省擬人畫 網友讚可愛
台北資訊園區 郝：超越秋葉園
統一超商周案 公平會調查
松機開發擬擴大 增北市競爭力
有災防法 總統：免頒緊急命令
瑞芳浮屍 下半身腐爛難辨身分
蘆洲李宅多元經營 抓周引迴響
擺脫美元 韓陸貿易直接匯兌
是否準備接班 郭守正：不敢想
張花冠姊妹喊冤 否認涉弊案
陸：經濟維持7%至8%成長
林哲瑄獲邀參加太空人春訓
清潔隊員爭保障 環署擬修法規
非核電價計算 台電：絕無偏頗
王建(火宣)：經濟不好 辦尾牙不妥
投信：後市看匯率財報成交量
公視董事 加開第4輪投票
關愛之家難關 疾管局協助處理
台股收盤漲116.23點
男子疑遭棄屍林口 頸部刀傷
捷運站開發 北市：信託保產權
下週油價可望下調0.1元
新港媽遶境 媽祖洗塵更衣暖身
俄國火大批貨幣戰 卻干預匯率
涉網路求職詐騙 3嫌落網
4輪拚不過 公視董事會難產
遊民度寒冬 北市啟動低溫關懷
草生法茂谷柑 酸中帶甜好滋味
北醫北科合作 研發陶瓷植牙體
台股開高走高 大漲116點
年菜型錄 來源產地標示不全
陸：消費對GDP貢獻大增
匯豐重申 台灣金融股中立
陸公開集團軍番號 專家稱自信
劉德立為巴眾院議長訪台餞行
長榮6月入星盟 估客量多兩成
2月台指期漲97點
跌深反彈 台股收復7700點
2月電子金融期齊漲
泰囧加持 10萬陸客泰國過年
網路詐騙使壞 警逮3嫌
救護車車禍 市府將辦座談防憾
任公視董事 陳淑麗：責任加重
國際奧會堅定立場 用藥零容忍
助瓜國數位學習 華碩捐電腦
郭守正代表鴻海 穩健邁大步
游資充裕 台股大跌機率低
重啟兩韓對話 北韓料索援助
駐韓美軍延長夜間通行禁令
三大法人買超台股37億元
公視董事難產 龍應台要修法
4輪選5董事 公視董事會難產
發展觀光 中市打造媽祖園區
安倍取消印尼演說 提前返國
潑汽油超商縱火 女遭逮無傷亡
擔心助學金刪減 政大學生抗議
擺脫通縮 日財金三巨頭會商
預警機專家 獲陸最高科技獎
大霧影響離島交通 啟海上疏運
宣稱治風濕 雲林查獲偽禁藥
台北新地標 資訊園區明年營運
陸去年房市投資年增16.2%
泰山疑凶殺 男手反綁葬身火窟
仁寶：PC出貨估2位數成長
陸房市回暖 陸54城房價再漲
陳啟祥：林益世自比府第三交椅
李安返台 盼觀眾欣賞優秀演員
綠營隔空叫陣 顏寬?陣營反批
歐巴馬新任期 面臨黑天鵝危機
無朴槿惠親筆信 北韓打消密會
日圓貶值 赴日旅遊夯
寄詐彈包裹 女僑生涉恐嚇
國企工會遊行申請 駁回
檢座開庭替代役偷錢 2萬交保
澳網女雙 謝淑薇晉級16強
新台幣兌美元升2.5分
香港兩非洲女色劫外籍男
金墩米裁員 就服站媒介工作
台西橋重建 拉高避下陷
外銷沖退稅擴大 估年省3億
中鋼3月鋼品內銷價 調漲
龍應台：公視修法前不提新名單
北韓嚴控外國使領人員
顛覆傳統 搖滾國樂中市登場
蒙古停對陸出口煤炭 焦煤恐漲
2012銷量 BMW創新高
拓東協商機 新北帶頭組團搶單
修公視董事門檻 藍列優先法案
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龍應台：香蕉芭樂帶來幸福感
巴黎台灣之夜 蔡依林熱力開唱
男遭反綁葬身火窟 疑債務糾紛
聯發科豪威 推影中影手機方案
東港蓮霧燕巢蜜棗 評鑑奪冠
陳瑞聰：聯想不會百分百自製
仁寶看好平板電腦 挑戰千萬台
帶毒拒攔檢 男送辦
公視員工董事未過 工會記協憾
王建民報喜 再添小王子
年菜募集 弱勢家庭享暖冬
蛋類食品安全 北市關渡抽驗
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
自費流感疫苗 旅遊門診可施打
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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龍翔霞蔚 落腳員林主燈公園
縱火頻傳 新北籲注意可疑購油
第5屆公視董事會爭議大事記
火箭19日戰溜馬 矛與盾對決
撿黃金抽黃金 創意傳海外
雕刻快刀手 王信一獲薪傳獎
交大生交傲捐款 吳妍華感驕傲
蔣偉寧致信家長 籲關機半小時
送筆到斯里蘭卡 募集20萬枝
台南真有春 過年不無聊
自主管理指引 降奈米暴露風險
執著健康釀醋 包裝奪設計大獎
美商會憂效能 蕭：愛深責切
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仁寶：今年獲利將優於去年
兩機車夾貨車 隨機攔路打劫
釘書槍釘貓尾 動保團體緝兇
台東抽檢年貨 7件不合格下架
愛滋感染單年通報 再度破2千
DRAM轉型 因應產業發展
不景氣 越今年稅收困難
總統：經濟較去年佳 絕不鬆懈
鄧麗君特展 26日登場
環檢警合作 破非法棄置廢污泥
警所副所長酒駕 輾斃1男
警酒駕輾人肇逃 李鴻源：嚴懲
量縮盤整 台幣收升2.5分
虎尾盧媽刈包 3年捐30萬助弱
陳瑞聰：全年觸控都缺貨
台南廠房火警 2人送醫
華山獲贈服務車 到宅照顧長者
貪污案開庭 林益世掩面哭泣
陸單身者增加 凸顯養老問題
合校跨大步 屏教大屏商院簽約
繼子毆父案 繼父傷重不治
小六學童英語優 多益930分
龍應台推公視法修法 政院支持
越500大 黃志鵬出席頒獎
劉憶如無公職 入港經發會合法
傳秦生祥為中共軍委辦公廳主任
尹啟銘：人力 台商回台大挑戰
陳淑麗用義工精神 奉獻公視
陸媒：目前社會似法國大革命
牛樟盜伐 阿里山半月5起
推廣農特產 金柑銀柳台北展售
鈕承澤童星出身 盼發揮專長
國軍特戰嚴訓 躍探索頻道
陸客最愛遊西藏
LINE全球用戶逾1億大關
勞工自救遊行 號召5千人上街
解讀大陸經濟 學者：趨穩回升
退票 聯福生：已解決
日圓貶破90 日股大漲
山光映海景 成功護理之家最美
海峽光纜1號完工 服務升級
回顧公職路 蕭萬長不悔推六輕
全球原油需求 IEA上修
打死繼父聲押駁回 中檢將抗告
伍佰走訪非洲 落下男兒淚
春節國道 3天高乘載
聲寶進軍大陸 上海設商貿公司
DRAM重整 美光最大受惠者
北院裁定 台苯案5人加碼交保
和大業績亮麗 3年加薪3成
林口暢貨中心BOT 三井投標
春運一票難求 搶票網槓鐵道部
創IC之音姜雪影體認公益重要
晶豪科擬設12吋晶圓產線
泰上修成長預測 今年4.9%
iPad螢幕 夏普幾近停產
專利審查結案量 首逾5萬件
鳳凰獎 陳(沖)肯定消防楷模付出
美艦擱淺保護區 菲避談索賠事
日立慈善賽 3台將並列第2
歐巴馬連任就職 網路直播
公益烘焙 前試院秘書長助弱勢
詐騙集團遣返 另起爐灶再犯
王建民次子誕生 新球季再出發
台官員投書斐媒論釣魚台主權
陸指日突出軍事色彩不合潮流
華光住戶抬棺陳情 要求安置
為討薪 粵男引爆炸彈1死7傷
星登革熱病例1月份激增
最高院駁回抗告 顏清標將入監
警酒駕輾人 渾然不覺返家睡
聲寶盼電視維持台灣市占第1
分散風險 建大在台擴產
青田街土地標脫 溢價64%
寒流來 北市啟動遊民關懷服務
王金平率團 出席歐巴馬就職
吳育昇：談陳士魁 意指石磨心
台股本周市值減1.08%
假支票盜領公司款 判銀行全賠
陸海洋經濟十二五 盼海洋強國
匿名篩檢2月 二百人愛滋陽性
上市指數 本周跌1.1%
英馬肉漢堡來源不明 恐損健康
副總統讚譽青創會 經濟貢獻大
海龍蛙兵魔鬼週 菜鳥變身戰士
台灣好棒不想走 老外逾留9年
戰車意外殉職士兵 獲頒旌忠狀
中國聯通：看好智慧機成長
大馬超羽賽 戴資穎晉4強
今彩539開獎
陳盛沺：謝謝鴻海推大電視
182天期國庫券 得標利率揚
港經發會委員 劉憶如：諮詢職
表揚消防楷模 朱立倫勉精進
荒漠全裸入鏡 韓女攝影師開展
大樂透開獎
酒駕輾斃人肇逃 警副所長收押
吳伯雄：可批評 莫內耗
奇異Q4獲利 優於預期
林柏佑加盟桃猿 月薪13萬
經紀營收增 大摩獲利報喜
促包容性成長 菲宣布5項建設
總統：小龍迎春旋乾轉坤
日出事波音787 電池燒成炭
內政部：黨魁選任 依政黨章程
交部：調查福斯汽車變速箱瑕疵
防陸機侵釣島 美派空中預警機
利益人民決定 以回嗆歐巴馬
日相訪印尼 促陸負責任作為
泰無意設難民營安置洛興雅人
因應肥咖條款 朝成本小努力
喝酒影響中樞神經 反應變慢
增3台商回流 創3千工作機會
李安回台 遇黃立成變身超人
醫師控妻詐財千萬 檢不起訴
林冠綸關鍵跳投 金酒勝台灣大
廢泥非法傾倒 中檢傳拘多人
私密處異味好尷尬 女求醫根治
劫持人質 意使馬利危機國際化
超商年菜實際製造者標示待改善
一張求救紙條 警救受虐外勞
適量紅花入茶 緩經痛
攻行動商機 辣椒攜手台灣碩網
紐時：北韓飛彈全國部署
阿姆斯壯承認用藥 各方批評
大雪紛飛 英交通打結學校停課
國民黨：馬英九可再參選黨主席
健保會成立 鄭守夏任主委
大樂透頭獎無人中獎
華光住戶抬棺陳情 法部年後拆
前桃園議長告別式 副總統弔唁
今彩539 頭獎1注中獎
馬利料還會有70萬人流離失所
學者：日將增強與東南亞關係
安倍訪印尼 公布外交5原則
匝道儀控 最嚴9秒放行1部車
蘋果護專利 怪美上訴法院作梗
鳩山說釣島是爭議地 遭批國賊
北非遭綁日人 已知7人平安
美消費信心 意外創1年來新低
阿爾及利亞部隊搶救人質 傷亡慘重
國民經濟信心調查 看好未來景氣者增加
日本有可能重演金融風暴?
漁業署: 今年國產養殖魚價格平穩
經濟部: 已審核台商回台投資案 14家1300億
薄熙來指定2名律師辯護
歐巴馬新內閣人事
高雄泥火山 滾滾噴泥漿
馬選黨主席疑問 李鴻源：尊重國民黨自己解釋
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
竹縣回扣案 11人羈押禁見
國會提債限延3個月 白宮歡迎
美日重申安保 安倍2月訪美
魏武煉波昂大學演講亞洲新局
金膠獎 少年Pi入圍3項
哥倫比亞籲拉美歐洲管制槍械
柯利亞連任厄瓜多總統勝算高
債限和移民 歐巴馬堅守立場
北非人質危機 阿國攻堅為殲敵
電視面板出貨連5月成長後衰退
787連連出包 波音暫停交機
寒流發威 嘉義清晨8.7度
寒流冷 嘉義清晨8.7度
歐巴馬第2任 可能聚焦外交
兒育中心推魔術秀 邀民同歡
火箭作客溜馬 豪首節2分
美國亞洲小姐 願協助行銷台灣
委內瑞拉阿根廷加強經濟合作
賴瑟珍巧思 華膳外賣增親情味
紐時旅展 台灣書法吸引人潮
王金平將率團 出席歐巴馬就職
淡季 電視面板全面跌價
巴西藝術小鎮 魅力十足
道指創5年新高 債限案有進展
調整推新制 期交所增競爭力
朴槿惠籲陸正面影響北韓
森鐵自行車道 越晚越美麗
半場打完 林書豪7分
歐股週線持平 陸美經濟報喜
以古為鑑 歐巴馬第二任恐難行
釣島風雲 希拉蕊重申美日安保
金價跌 週線仍收紅 銀價飆
籌錢辦就職 歐巴馬首允企業捐
華膳年菜人氣王 回去看爸媽
油價漲 週線連6紅
關懷弱勢兒童 竹崎送書到家
日立慈善高球賽 第2輪開打
房仲：桃園置產 沿捷運找商圈
歐巴馬就職演說 力求振聾發聵
陸炎黃春秋網站恢復
3節打完 林書豪10分3助攻
陳偉殷獎學金 曾仁和獲特別獎
北市消防災宣導 民眾安心過年
美球星被騙風波 媒體學教訓
週末選電影 華語新片種類多元
鴻海社福大電視 21日起裝機
台鐵便當盒 20日推第5代
火箭苦吞6連敗 林書豪10分
人生起落大 自立青年堅持回饋
栩栩如生卡榫藝術 躍國際飯店
學程培養專業 畢業就業零距離
褚謙吉領軍 武陵常勝外交尖兵
高雄迎春 城市花田新亮點
阿里山團體旅遊 3/1起需預約
綁團剝皮 台觀光起飛走過的痛
原民醫學生養成 2/21報名
陸客團綁死 商機看到吃不到
強迫購物 陸官員也未能倖免
剩菜餵陸客 冰山一角
士林夜市水果貴賣 影響形象
李安返台 電影院見粉絲
品質沒保障 赴台遊難承之輕
陸客赴台遊4年餘 價格殺一半
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
總統訪馬祖 贈小龍年紅包袋
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濕地法立法 環團盼有民間聲音
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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濕地廢止或復育 修法有歧見
濕地法 2/26前朝野再議
濕地法立法 不礙漁業發展
懷疑被瞄 男砍人判2年
初考登場 錄取率僅0.54%
入工會省健保 文創人詢問增
呂辦：反核四公投連署逾3萬
火箭遭溜馬嚴防 苦吞6連敗
北京再陷霧霾 空氣重污染
LED燈泡價格波動 北美降幅大
台北電影獎 1/21線上報名
認股台通 鴻海：核心事業布局
初考不限學歷 博碩士也來搶
日稱陸船又入釣島領海
發票千萬獎 農曆年前開獎
護台灣濕地 立委借重國際經驗
北捷生肖紀念車票 20日發售
中華民國援助露國認同計畫移交
十大經典魅力漁港 票選抽獎倒數
男遭警輾斃 廟宇義工舊識不捨
小時買不起球具 殷仔感恩回饋
火警頻傳 台南加強消防宣導
爭釣島 美學者：陸日台須冷靜
陸片泰囧 投資人名利雙收
董事會難產 龍應台指望修法
傳美豬叩關 農委會否認開放
怕得罪人 深圳政協委員沉默
麥可牽引 高雄囝仔舞蹈圓夢
李鴻源：黨魁選任 國民黨認定
SF電競校際盃總決賽 開打
新北釋空間 供藝術團隊進駐
臘八節喝臘八粥 老北京習俗
首本農村故事有聲繪本 20日出版
麻雀彈初測正常 演訓可望射擊
女童洗澡下體疼 狼外祖父遭訴
總統：年金改革方案1月底出爐
胡志強分享女兒喜氣 籲愛台中
博弈專法進度 總統盼加速
韓漁船釣島沉沒 日中同往救援
釣島爭議 日媒：美加強施壓陸
台灣急診太方便 半數非重症
假日逛有機農夫市集 遊樂又養生
縣市遷徙人口 6都占7成3
美要撤機場X光身體透視掃描機
座談會 馬：另種形式國是會議
越今年赴海外勞工數可望達標
山東魯能否認網羅貝克漢
全球一動 啟動北捷無線上網
內本鹿尋根 布農女童面對挑戰
台灣婚紗陸發光 仍盼根留台灣
中市立委補選後 綠啟動罷免
區間盤整 台幣週升0.28%
自救遊行 籲勞工生存優於財團
醫療糾紛擾 邱文達憂醫病懸崖
父骨灰無法安厝 手足反目提告
加州亞洲移民增加速度超越拉美
抗告遭駁 顏清標：法律對我苛
福袋銷售透明折扣低 買氣旺
DSG傳瑕疵 福斯：全球無事故
穩健減核 環團籲經部負起責任
經長赴竹科 與太陽能業者座談
社福服務長者 募年菜助弱勢
因應超額役男 擬延後服替代役
能源局鼓勵台太陽能廠整合
首爾佛光山寺臘八粥送溫情
宣導防火 屏縣消防分隊展創意
LINE可愛貼圖站穩亞洲市場
通訊軟體擋不住 電信業覓轉機
陸軍關懷送暖 前進那瑪夏
四川又傳藏人自焚
太陽能景氣 廠商：可望好轉
PI賣座 李安：台觀眾有水準
詐財落跑寄訃聞裝死 男子判刑
綠批酒帳 顏清標：選舉沒是非
女流氓砸診所 將傳知名髮型師
藍強化文宣戰 印手冊論政策
寒假開始 屏警加強查毒
毀損購票機又毆人 男子遭訴
阿公阿嬤節 3千長輩踩街
毒品通緝犯 住處搜出34針筒
愛的標誌總在 副總統肯定紅會
陸史上最狠考題 檢舉逃課同學
大馬遊客掉皮夾 巧警物歸原主
熱氣球故鄉 台東成立飛行學校
急診不急 衛署推轉診醫療網
收入分配改革難產 陸媒提建言
維護春安 高市警總動員
春聯揮毫 民眾曬春聯喜洋洋
北市動物園蛇展 兼顧保育
天氣轉穩 蘇花搶修進度超前
制裁北韓 美中達成初步協議
按摩頸部 小心動脈剝離中風
副總統：總統任黨魁 以黨輔政
基隆新消防衣 抗千度高溫
中央氣象局氣象報告
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男扮女裝吞員工錢 檢聲請簡判
豐興急降廢鋼收購價300元
陪媽祖過年 發送金蛇紅包
你是我的腳 學子陪長輩散步
早產兒回娘家 媽媽感謝照護
大馬超羽賽 戴資穎坐銀望金
夢幻機電池起火 恐為充電過度
茂林賞蝶 得樂日嘎橋4月通行
匯豐估陸今年GDP為8.6%
外交部：美對釣島主權不採立場
紅十字會籲駕駛 接受急救訓練
醫病懸崖 學者籲收起專業傲慢
天價嫁妝再現 福建嫁女兒十億
搶救吉野驛廣場 稻香村民連署
行銷美濃 高市籲國道十不收費
黑琵長繁殖羽 北返季節逼近
原民志工誓師 挑戰服務時數
黑米加蝸牛卵 原民便當具特色
春節不能回家 醫院為患者辦桌
阿姆斯壯隕落 故事將上大銀幕
王金平率團 出席歐巴馬就職
旅日或赴美 曾仁和動向未決
勞工自救遊行 千顆牛番茄齊飛
會影迷 李安：PI為台灣精神
澳網混雙 謝淑薇晉級次輪
北市20日再生家具大拍賣
勞委會：工資墊償金擴大須審慎
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正)
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）(更正)
南投工藝 拓展網路實體通路
中共政體入題 初考考生質疑
大陸醫療觀光團 首到台南
日圓貶 黃茂雄：日商稱霸車市
風雲榜頒獎 蔡依林火辣開場
三合院變賭場 查獲賭客毒品
人民幣理財 時程近了
溫馨樂章 為鍾肇政祝壽
消防節 嘉縣獲贈2救災車
黃茂雄：經濟升 四大慘業轉佳
新中橫復建工程 原民意象命名
黃茂雄：今年將推新型服務業
出兵馬利 法籲非洲各國速接手
戴資穎闖金牌戰 自認運氣好
東元去年獲利年增約4%
大馬超羽賽 戴資穎晉決賽
貨車擾民 大坪頂擬雞爪釘反制
陸研發時速500公里列車
消防安全日 林采緹代言
阿姆斯壯訪談 遭批避重就輕
陸3海監船釣島內巡航
日相撲名力士大鵬病逝
光寶：今年成長可望優於去年
返鄉旅客注意 台鐵22日訂票
東元家電今年營收挑戰百億
阿國人質案 至少仍7人遭挾持
小炳反串秀反毒 以大炳為殷鑑
反綁葬身火窟 待解剖釐清死因
技嘉：今年力拚獲利回升
周華健大馬演唱 觀眾樂開懷
金門馬拉松 20日開跑
前職棒球員 涉當山老鼠
東元一對多空調 搶新建案大餅
總統：金馬建設應跟上台灣腳步
陸媒促美勿火上加油
過年前裁員福利縮 亞化否認
亞光今年營收成長拚3成
澳網戴波特羅出局 莫瑞晉級
陳樹菊獲獎 獎金再捐出
亞化福利 炎洲總裁：業界最好
日立慈善賽 2台將並列第3
今彩539開獎
勞團遊行丟番茄 警：依法究責
北市空氣品質 10年來最佳
刻意落敗 西班牙選手成就對手
泰軍涉販運洛興雅人 軍方嚴查
假託運真詐酒 金門男子被送辦
許文雄涉盜林 檢警友人惋惜
綠委許添財將登陸 會台商交流
職棒表現優異 許曾風光一時
安倍託人帶信 盼與習近平會談
空巴新機也用鋰電池 將受檢視
立委補選 蘇貞昌：用選票審判
今彩539 頭獎1人中獎
星國蛇年裝飾 源自平溪天燈
文化就在巷子裡 郝扮魔法師
連敗 林書豪自勉做好基本功
阿國人質案 情況混亂不明
泰航地勤罷工 30航班延誤
低溫埋伏抓盜伐 警背靠背取暖
阿國安全部隊：人質事件落幕
軍犬認養 軍方將定期訪視
金林連線 金酒轟走達欣
車籠埔斷層園區 30日開幕
非常上訴駁回 顏清標3周內發監
22日仰望天際 雙星伴小月
馬參選主席疑義 國民黨危機處理
「海峽光纜 1號」竣工 總長度270公里
聯合國人權專家來台觀察行
賦稅人權議題在台灣、印度延燒
南竿機場升級 8月起可夜間降
德國竊賊挖30米地道 盜銀行保險櫃
移民署響應草莓義賣 助新移民小孩回鄉蓋水井
新竹峨眉鄉桶柑展售會1.26開鑼
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿國血腥挾持落幕 30人失蹤
挾持案落幕 阿國：23人質死
荷男體驗生孩子 2小時舉白旗
吳寶春故事 巴黎拍攝
歐巴馬就職 傳女神卡卡助陣
大雪籠罩 英經濟恐陷3次衰退
歐巴馬就職 維安如臨大敵
溫暖舒適 西部溫差10度以上
人質危機 歐巴馬歸咎恐怖分子
歐盟：歡迎台灣參與ISA倡議
越台商太平分會 會長交接
康州慘案影響 配槍保全駐校
歐巴馬強烈譴責人質慘劇
歐巴馬就職遊行 美民眾好期待
人生階段不同 保單適時檢視
阿國人質案 傳有日人死亡
阿國危機落幕 多國人質失蹤
火箭作客灰狼 豪首節2分
美運動明星醜聞 媒體造神有責
陸發展LTE 台廠商機大
食物過敏者 受美國殘障法保護
中職迎新球季 推動多項革新
台北過年 藍色公路搭船趣
陸中央倡反腐 各地上行下效
天后之戰 再現金龍旗傳說
紙企業校園植栽 培養綠拇指
陸客一條龍 港資殺台資
陸客觀光亂象 政府把關改善
整車電磁相容研測平台即將啟用
管制觀光品質 政府思改革
先付費後接待 兩岸旅行業目標
制亂象創商機 擴大陸客自由行
陸網路反腐 衝不過當局紅線
漫畫家克雷蒙巴盧 書展來台
半場結束 林書豪摘2分
越南最大外資國 台灣讓給日韓
越駐台機構辦尾牙 向台商招手
近4成英國家庭沒有應急存款
偕友燒炭自殺 男沒死遭判刑
陸貪官情婦多 權錢色糾纏不清
小偷和小三 抓出多少貪官
法說偏多 資金潮估旺到3月
打貪官 「習」以為常
陸大力反腐 依法依憲更是挑戰
外交之友 范鳳龍義行傳頌
今年首批志願役甄選 預招千人
學童蛀牙多 北市聯醫免費塗氟
媽祖觀光 馬祖打造宗教園區
拍電影MV 馬祖搶當觀光亮點
中共反腐 外界有期待
歐巴馬就職大典指南
別想當官又發財 習早提反腐
志願役招募 放寬刺青限制
立院訪薩 張曉風新詩悼受暴女
減壓 美軍訓練擬納入正念修習
3節打完 林書豪7分
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
民進黨：農曆年後啟動立委罷免
辦年貨添喜氣 平價花卉討喜
擦槍走火頻傳 美槍展意外5傷
配合組改 同步推服務流程改造
印度可望降息 銀行基建受惠
年金改革版本 綠：準備好了
律師司法官 第一試擬合併
松山機場開發 壽險業關注
家庭醫師 改變民眾就醫習慣
誘因不足 家醫制參與率低
北榮家醫計畫 關心建立安心
宜蘭大同櫻花開 棲蘭推音樂會
金門馬拉松 肯亞囊括男女冠軍
歐巴馬側重亞洲策略 料將持續
深圳居民抗議LCD廠污染
去年外銷訂單 可望創新高
魅色台灣 營造府城社區美感
拚補選過關 綠：傾全黨之力
北廠澡堂 員工羞怯穿褲洗香香
火箭遭灰狼咬傷 苦吞7連敗
市定古蹟紀州庵修復 年底完工
黃金週線收紅 逢低找買點
美媒：中國外交政策過於自我
北廠之父速水和彥 競賽磨技術
直轄市原住民區自治 立委關注
台北機廠 見證火車發展史
偷高檔鐵馬 警鎖定2行家
國防部：林鎮夷獲頒勳章符規定
補充保費 1年後通盤檢討
家長迷上網 白絲帶盼撥空網安
陸公安部：消除矛盾於萌芽狀態
范鳳龍醫師留給兩個故鄉的感動
強化同盟 美期待日本出錢出力
農產品伴手禮 中油辦預購
經費僅五成 寒士尾牙待伸援
新莊老街都更案 保存武德殿
台南河川整治 十年逾百公里
星學者：美側重亞洲策略將強化
去年製造業生產 估持平
逼女說遭男性侵 父誣告罪起訴
以醫會老友 郭恩芳樂在義診
創先例 俄羅斯開罰廣告簡訊
卓溪鄉設牙醫站 每週3天駐診
簡錫(土皆)：綠面對中國應放下仇恨
滬日商勞資糾紛 幹部遭軟禁
英美特殊關係續否 歐盟扮關鍵
汽油降2角 柴油降1角
就職日前先服務 歐巴馬做志工
台灣交換學生 壯遊巴西
許添財一行10人訪陸
RSS先驅追思會 數百人致哀
疑管教過當 父打小五兒子致死
澳網女雙 謝淑薇止步16強
傅高義：陸領導人將延續鄧路線
龍寶寶多 台灣人口成長率倍增
季節效應 12月失業率估續降
黨魁連任 郝龍斌：尊重黨共識
砂石車快速道路翻覆 司機昏迷
青天白日勳章 兩百餘人獲頒
平本季最低分 火箭墜地7連敗
竹南鎮長補選 3選將激烈拚場
直航帶動 松山機場商辦爆紅
房屋天花板滲水 建設公司判賠
警衛疑燒物取暖 不慎燒死
投資公建阻礙 壽險業盼解套
捲土重來 MU創辦人推新服務
蔡英文：民進黨應推優質候選人
美總統就職紀念品 琳瑯滿目
胡志強：支持馬總統兼任黨主席
花博帶動 郝：花卉外銷增倍
林口棄屍 前女友弟為債引殺機
人口最老3縣市 嘉雲澎蟬聯
再生家具拍賣 菜櫥賣底價十倍
美富人加稅 雙重國籍受影響
售假911紀念幣 美公司和解
疑油門當煞車 老翁連撞6機車
美談釣島 陸反批：不分是非
競逐北市長 許添財：準備好
韓人魔 可能移往頂級監獄服刑
金門馬拉松結束 縣長歡迎再來
天九牌賭場 查獲賭資空氣槍
小英到台南 與低收入戶圍爐
FUN寒假 樂園推百元早鳥票
南非經濟陰晴不定 憂喜參半
釣線纏狗狠摔 志工驚險搶救
穩中求進 中國經濟保八
危機蔓延核心國 歐復甦必須等
巴西振興經濟 大投資公共建設
印度金磚褪色 經濟反彈尚未定
多項不確定因素 美國緩慢復甦
大馬超羽賽 戴資穎封后
廁所修牆壁倒塌 工人壓傷昏迷
長照經費 內政部密切注意
蜜雪兒品味獨到 全球屏息以待
蘆洲民宅火警 陽台倒塌無傷亡
水災過後 雅加達災民處境堪憂
歐巴馬就職App 惹隱私爭議
陸多地大雪 數百航班取消
舊單車再生 婦憶母搶標圓夢
王金平：促美儘快簽TIFA
曾志偉：會議節儉好但是吃不飽
王金平支持馬英九以黨領政
今國光斥10億 塑膠鏡片擴產
歐巴馬挑戰多 歐盟依然最可靠
科工館收音機展 訴說時代故事
小龍年 總統盼出生率1.2％
歐巴馬就職 A咖歌手獻聲助陣
馬拉松奪冠 肯亞好手愛上金門
弱勢家庭圍爐 邀童讓夢想啟航
疑未剎車 轎車撞休旅車8傷
罵鄰胸小臀大 女判賠6萬
失智老婦獨闖煉油廠 險走失
早期監所教化 聽黑膠唱片
陰屍路十字弓男 滿臉慈父樣
228音樂會 渡邊俊幸助陣
房貸管控 換屋權益不影響
總統盼父母多與小孩相處
今國光去年獲利可望創6年高
抓廁紙賊 德探員監視18個月
以大選2天前 民調見端倪
異位性皮膚炎 3成基因缺損
推動進口替代 經部每半年檢討
樂園吸客 動物姓優惠肖蛇免費
稅與費 歐巴馬頭號經濟敵人
金門馬拉松 地主選手保住第三
匿蹤服飾護身 可避掃描偵察
北京擬立法 空汙期車輛限行
實價登錄查詢 突破7百萬人次
福菜文化節 阿基師秀潤餅捲
浪襲漁船2人落海 船長不治
戴資穎 大馬奪羽球冠軍
勇猛頑強 嘉大橄欖球隊成軍
大學生出走 義年損十億歐元
中央氣象局氣象報告
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北市：非自願性失業人數減少
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
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初考缺考多 錄取率仍低於1％
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LV將在義設手工製鞋學校
司法院：近8成民眾贊成觀審制
觀審陪審制 朝野立委籲慎思
司法改革 觀審陪審待深入討論
手頭緊 義民眾轉賣耶誕禮物
澳網女雙 謝彭配不敵頭號種子
疑施工不慎 工人墜樓亡
內外交逼 歐巴馬將宣誓就職
戴資穎奪大馬羽賽冠軍
衛生稽查 發現手抓熟食又找錢
台塑汽油降2角 柴油降１角
顏寬?造勢 胡志強夫婦相挺
勞工紓困貸款 25日截止申請
涉搶奪又撞傷路人 男送辦
北京：將適時公佈基尼係數
社大成果展 揮灑人體彩繪
陸獨生夫妻過除夕 煩惱變商機
阿里山達邦國小 興建傳統祭屋
陸人搶車票靠軟體 卻傳竊隱私
關懷敘利亞難民 台送暖到約旦
兩岸故宮相見歡 馮明珠將訪陸
新北喜越新年 撫慰移工鄉愁
民眾熱情不再 歐巴馬低調就職
陸修法補白 可追繳貪污所得
北京政協會議 不上高檔菜白酒
航海王聲優同台 互糗展好交情
儒釋道並祀 武德宮玉尊安座
臘肉失竊 竊嫌竟是野貓
無掌婦自稱肇事 警疑代夫頂罪
亞洲美展畫家交流 下站金門
藍新增線上入黨 陸客也提申請
中共軍委副主席：向打勝仗聚焦
義賣草莓 幫媽媽家鄉蓋水井
寒假工讀 高市22日辦徵才
羅慕斯：日本 地區安全好夥伴
賴清德邀李安 家鄉台南拍電影
阿里山森鐵 平地線展魅力
白宮歲月 歐巴馬千金教養有方
日阿嬤作家柴田去世 壽101
歐巴馬就職大典 眾星獻唱
歐巴馬就職演說 為新任期定調
北京常住人口逾兩千萬
查毒遇開槍拒捕 警逮1男
憂預算不足 教團籲免學費排富
普悠瑪號 22日起開放訂票
疏運春節旅客 台鐵推公路聯運
疑打死小五兒 父母收押
菲寶發災民 續獲台援
未足額進用身障 北市點名立院
收出養機構年度考評 5家優等
臉書華山辦晚宴 大啖夜市小吃
徒步古香路 彰化青年抵新港
搶搭熱氣球 人潮湧入走馬瀨
台灣毫芒雕刻家 米繪習近平
江蘇GDP出爐 坐二望一
馬新春文化節 台婦女團插一腳
劉德立宴巴前副總統賈司迪優尼
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美國總統就職二三事
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戴資穎大馬封后 獎金孝敬媽媽
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李安回台南 家人提前圍爐
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備戰新球季 殷仔隻身返美
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薛琦: 引領證交所 邁向國際化
通殺 ! 阿人質危機23名人質喪生
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乾淨選舉 民進黨懸賞千萬抓賄選
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調查顯示 近10%香港人嚴重憂鬱症
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催生 星國政府發大紅包
阿國人質案 日官員確認7遺體
四核心新機 遠傳獨推
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阿爾及利亞人質 死亡人數上升
台新行動銀行 雲端可換匯
法人質死裡逃生 不知發生何事
投顧：內需穩定 亞股看好
台股走勢 量能是關鍵
歐巴馬宣誓禮 第一家庭好時尚
安倍顧問：日圓如超貶應緩寬鬆
日加碼寬鬆 東南亞受惠韓受害
歐巴馬低調就職 排場仍不小
宜蘭外海凌晨地震 規模5.5
天氣更溫暖 24日冷氣團南下
朱木炎討公道 CAS舉行聽證
義甜點冠軍盃 台選手再接再厲
就職趴摔傷 芭芭拉華特斯入院
日媒：陸船再入領海
「蟲族之心」3/12上市
台股開盤下跌7.51點
歐巴馬就職 觀禮人數再下修
安倍政策加持 日經上看1萬2
英媒：中日因釣島爆衝突危機升
末日派看走眼 歐元未瓦解
義馬拉松賽 台灣選手獲亞軍
新台幣盤初升破29元
創世街友尾牙 即日發入場券
歐巴馬宣誓就職 蜜雪兒好驕傲
購物趨複雜 企業出招綁忠誠度
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絕無仿冒 台灣客市集在陸出擊
峻立之光 影出中山堂絕代風華
台股開低 7700點量縮震盪
買年貨 農委會籲勿買走私農品
拔牙出事 粵病人吞6公分針頭
陸春節運輸 業者開發軟體搶票
老舊映像管電視 使用需注意
男離奇陳屍空地 死因待查
綠委拜會中檢 籲公正查賄
北市抽驗海鮮及肉品 全部過關
北市稽查醫美 6家廣告誇大
最快今年 國考體測項目將變革
北市抽驗年節食品 近3成違規
亞太房產投資市場 台北排第9
公共運輸期許 絕緣體變超導體
助弱勢童 銘傳邀體驗科學生態
經典賽門票熱賣 南韓組加油團
環署推社區改造 營造優質環境
瘦身契約 北市7家不合規定
立委籲平抑年節物價
朴槿惠下週會晤翁山蘇姬
北市生鮮蔬果檢驗 逾1成違規
黃季敏涉貪案 胞兄及廠商認罪
春節添福氣 繡球鳳梨花討喜
逛台南老建物 李安憶兒時
空汙致咳嗽 「北京咳」正流行
聯博獲台灣最佳零售及境外基金
城市人均消費力 北市居首
普悠瑪最後測試 安全才上路
首爾公務員涉北韓間諜 被捕
找回初衷 火箭要加強防守
北市稽查醫美 廣告誇大開罰
國保罰配偶 未針對特定職業別
老翁酒駕肇2死 女童師生不捨
立委補選 綠找徵信業蒐證查賄
星婦女逾35歲生首胎 人數增
中科簽約 二林園區用水下修
北市勞檢復工 APP有效率
獵殺賓拉登 紀錄片多角度檢視
設洛興雅難民營 泰人反對
郭人才翻供 控陳啟祥黑白講
量縮盤整 台幣午升1.06角
王金平抵華府 感謝歐巴馬挺台
藍：黨中央沒有修改黨章計畫
北市身障會館二期工程開工
減碳佳 元智大學獲國際認證
退訓事由惹議 軍方1月內查明
北市抽驗年節食品 27%違規
輔選顏寬? 藍盼衝過終點線
陸學者籲特赦貪官換政改 惹議
重機男踹女童 檢促認錯求諒解
合肥台灣名品展 廠商參展踴躍
陸戰蛙人 國家地理頻道全紀錄
北市抽驗生鮮蔬果 1成不合格
尼加拉瓜投資3億美元開發電力
鴻海社福大電視 春節前安裝畢
十年成長 言承旭演技更精湛
李鴻源：國保開罰非針對軍公教
巴拿馬工商部次長應邀訪台
電視劇因為愛 行銷竹市
國美撤離香港 將關6店
攜2子衝入海自殺 母獲緩刑
防家長管教情緒化 中市設專線
台股收盤跌7.95點
北市查瘦身契約 23家違規
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量縮整理 台股跌7.95點
樓梯間猥褻少女 男判4年6月
農漁會改選 雷洪代言反賄
為獨居長輩籌年菜 陳菊感謝
通姦遭判刑 老外稱種族偏見
日圓破90元 短線滿足點已到
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2成5弱勢童 寫不完英文字母
台期市散戶開戶去年增 5萬
消費協商未出席 北市公布名單
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2月台指期跌9點
韓星姜(王民)耿代言廣告 評價兩極
成交量偏低 台股陷整理
擁槍自重 毒鴛鴦落網
王金平：總統兼黨主席有利國家
2月電子跌金融期漲
倫敦影評人 李安再獲最佳導演
巴克萊升台股目標至8500點
787出包 日美查京都電池廠
美國第57任總統就職大典流程
蘭嶼春節船班 往返各3航次
兩黨對立 歐巴馬新任難有成
外資上周賣超27.23億元
年金改革方案 1月底前公布
三大法人賣超台股4.9億元
習近平訪山村後 引發考察潮
伸張西沙主權 越舉辦資料展
林來瘋紀錄片首映 大受歡迎
陸海監船再巡釣島海域
通緝犯報案抓自己 警送醫歸案
中華電行動分公司資本支出創高
美又傳槍響 少年疑弒親滅門
東海和平倡議避免衝突與美一致
鬼頭刀XO醬 成功研創海之味
新北市商品印尼拓銷 商機無限
涉供毒養線民收賄 員警被訴
租金太貴 陸國美連鎖店撤港
搶綠色商機 經部辦說明會
新港彩色甜椒專區 增農民收益
與夏普在陸新合作 鴻海不評論
石斑魚出口 去年成長36%
小威海盜村 適合親子同遊
新台幣兌美元貶1分
WSBL決賽直播 小將有舞台
慣竊偷賣場 住處贓物堆積如山
政院：積極推動公視法修法
環品會肯亞種樹 促進環教發展
不求績效 警阻酒醉男開車
人瑞心寬長壽 朱立倫祝福
龍翔霞蔚主燈 26日員林啟用
許添財訪陸 學者：有正面作用
去年外銷訂單 創新高
阿國挾持事件 菲勞6死4失蹤
中鋼去年獲利創民營化後新低
8旬嬤迷路 警陪找路助返家
中市採購案 逾30萬公開招標
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郝龍斌：支持馬連任黨主席
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安倍政策行不行 匯市看法兩極
主席遭罷免 花壇鄉代會補選
釣魚台資料展 蘇澳登場
索尼平板新機 最快3月推出
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教部：國教免學費政策不變
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陸網拍租男友 打包價一天近萬
國美港店結業 股價跌3%
公視董事 龍應台：比照國藝會
景氣佳 印尼去年投資額超預期
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房仲：師大商圈 租金行情不再
媒團籲公視董監事2個月內就任
蘇力推反核四 盼明年選舉公投
歐元財長會 將聚焦援助銀行
農曆年近 公平會關注物價
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App貼近生活 老師秀創意
陸官媒：有手段報復美偏袒日
林聰明任南華校長 邁卓越大學
環署預告加嚴電力設施空污標準
逃逸外勞拉K 桃警送辦
WeChat火紅 破3億用戶
外交小尖兵出訪 臉書上傳動態
兩岸故宮交流 馮明珠抵北京
強化治安 議員工程款購監視器
量縮觀望 新台幣收貶1分
尼赫魯甘地家族新星 放眼總理
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陸團購漁產 貿商捐款助弱勢
蓪草花藝達人 黃德河因病辭世
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文林苑案 郝龍斌：從未欺騙
工程延宕 太平百餘居民抗議
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出國防流感 中市自費打疫苗
台大教授林端 宜蘭猝死
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香港學者：兩岸資金流將更順暢
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資通信等3項 去年接單創新高
青瓦台精簡 改編2室級9首秘
超跑McLaren 引進台灣
狗衝撞別人還罵人 主人判拘役
日學者：明史料指釣島為無主地
歐巴馬就職 以媒看壞美以關係
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農委會：菜價降 魚產漲跌互見
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傳私賣眼鏡蛇肉 中市府要查
國片保存危機 龍應台憂心
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陸中科院長春節後訪台
顏寬?：民進黨一到選舉就抹黑
李安回台南 市府推銷拍片景點
遭收養貓咬傷 菲婦染狂犬病
紫衣天使吳月棗 獲全責護理獎
數位大廠研發中心 進駐高雄
Win8專用Skype可下載
陸國務院新人事 進行反腐布局
外銷訂單 估1月連5升
金門用水吃緊 縣府盼大陸通水
探討老人臨終醫療 麻生失言
兩岸故宮會 新院長續交流
社區永續發展 重建會推動培力
國泰搶第20冠 不能輸的壓力
發行過葉問2 郭守正愛電影
教授猝死 台大感惋惜
拍廣告 胡金龍高國輝：緊張
危機感 上班族進修意願增
程建人：台美中關係變化不大
尾牙近 警政署加強取締酒駕
6百萬人失業 西衰退疤痕畢露
東澳雷達站 空軍：安全無虞
假球案 中職仲裁會：無法鑑定
退撫基金101年獲利298億
退撫改革 試院研擬90制
WEF：全球經濟信心指數回升
角逐曼谷市長 17人登記參選
力晶P3廠標售 晶豪力積投標
軍方占用民地 監委限期解決
學者：台應善用籌碼與美談經貿
憂大選變數 大馬股市重挫
JCB拚在台市占率1成
中鋼董座：看林益世面子續約
新式車牌掉漆 毀損罰單可取消
料羅港出口量大 增建貨櫃中心
艦毀菲珊瑚 美軍方：遺憾
許添財：中國市場已不能避免
春節 陸客愛遊台灣
年金改革 政院：力求弭平差異
興富發：找回失落的高雄房價
釣島問題 陸：盼找到管控辦法
歐巴馬就職 陸：應續互信合作
熱水器燃燒不全 5口險喪命
CAS聽證會 朱木炎盼討公道
登記首日 18人參選曼谷市長
陸資來台 累計逾5億美元
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3男大生性侵案 檢方不起訴
水源市場變裝師 以藝術家訪台
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術後復出 鄭韶婕找不到球感
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英酷寒傳死亡意外 交通受阻
戰地政務徵收地 軍方依法辦理
不到1小時 謝淑薇混雙晉8強
歐巴馬連任 非裔心情複雜
財產申報 廣州試點春節後啟動
華爾街Q4預測 谷歌：有誤
陸啟動多項衛星研製
苗栗：月初禽流感案例未釀疫情
防檢局證實苗栗低病原禽流感
總統就職 華府流浪漢被迫拔營
台爆禽流感 港禁兩縣禽蛋
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今彩539 頭獎2注中獎
名列不友善業者 商店街不回應
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陳俊秀勉勵小選手 努力追夢
陸學者：中美關係謹慎的悲觀
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林端帶領宗教學會推廣宗教研究
阿國人質事件 共66人喪生
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王金平：歐巴馬公私皆對台友好
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10年前碰壁 許添財抵上海參訪
農產品出口成長8.1% 石斑魚、蝴蝶蘭領頭羊
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生態自然《尋熊記》 22日播出
.歐巴馬總統就職演説 (全文翻譯)
再獲蜜雪兒青睞 吳季剛樂瘋
12月失業率為4.18% 顯性失業人口47.7萬人
《花漾》藉歐特克3D數位技術 重現明末大航海時期風情
迎接台灣智造時代 1月29日嵌入式技術論壇登場
獲鑽石級綠建築標章認證 3M台灣研發中心啟用
台北國賓「樂」來「樂」愛浪漫西洋情人節
台北喜來登宴會廳廚戲夜
福容大飯店 2013服務品質年開跑
新BMI計算法 矮個顯得較胖
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歐巴馬就職 數十萬群眾歡慶
歐巴馬演說 籲團結因應挑戰
就職演說 歐馬巴提和平願景
美眾院將表決提高債限至5月
歐巴馬誓對氣候變遷採取回應
歐巴馬就職 盼重燃樂觀情緒
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宣誓又出狀況 歐巴馬吃螺絲
火箭作客山貓 豪首節3助攻
金恩紀念日 歐巴馬就職意義深
山貓火鍋秀 林書豪上籃受阻
日關東5.2地震 無海嘯之虞
山貓3分砲 火箭追分辛苦
家人：委總統查維斯數日內返國
火箭逆轉擒下山貓 中止7連敗
駐印度代表田中光履新
印產業紡織展 商機6百萬美元
首家太陽能銀行 高雄開幕
義甜點大賽 台選手臨危不亂
帶手機血拚 年底前可上路
韓港星優惠關稅 加國擬除名
掉入裂開冰湖 華州兒童幸獲救
RIM擬售硬體事業 股價暴衝
傳查維斯將返委內瑞拉
百萬媽媽籲槍管 盼美國會立法
巴西貿易逆差激增
東北季風增強 北部地區有雨
法留台校友年會 呂慶龍致賀
火箭中止連敗 豪第4節沒打
觀察台股量能 聚焦美股財報
朱木炎案仲裁結果 數週後拍板
安倍印鈔救日本 投資人有信心
義世界甜點賽 台選手磨練精進
12月失業率降至 4.18%
歐巴馬新任期 台美聚焦經濟
英哈利王子：曾殺塔利班分子
台股開盤上漲21.87點
宏達電蝴蝶機 傳飛印度俄羅斯
遠傳預付卡 火影忍者加持
電玩先驅Atari 聲請破產
加總理用公款邀商業主管訪陸
投資人看多股市 3年半來之最
兩岸故宮合作 下午說分明
瓜國地震賑災 慈濟再伸援手
台日熱水器大廠合作拓大陸市場
北市打造雲端產業 辦論壇交流
民眾相挺 歐巴馬留戀再看一眼
傳投資轉二林 鴻海：未定案
員工監守自盜 宏?：無礙營運
法軍出兵馬利 收復關鍵城鎮
電信三雄 法說下週開跑
台鐵春節東幹線 41萬票秒殺
吳啟豪弒父案 最高院辯生死
翩然起舞 蜜雪兒穿吳季剛禮服
新台幣兌美元 初升破29元
澳網青少女組 徐竫雯單打晉級
春節一票難求 普悠瑪也訂光
專家：全球經濟仍有崩潰風險
1/2韓人喊窮 自認低收入戶
歐巴馬就職 推特熱烈響應
慢箋病患逢春節 可提前領藥
甄選賺招生財 全教總盼修法
穗官將赴港澳學習財產公開
九棚接任村長當選無效 不補選
協助貧童 宏國感謝台灣播愛心
運輸倉儲徵才 年增64%
花旗：蘋果恐錯過今年產品週期
溫哥華房價 要看大陸經濟臉色
潘孟安父告別式 關中等人出席
蜜雪兒晚禮服 吳季剛再獲青睞
習親信栗戰書兼保密委員會主任
過年親友聚會 逾半上班族想閃
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全球繁榮指數 台教育世界第4
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復談TIFA 台美商討時間點
歐巴馬就職演說 籲團結重平等
清腸新變革 大腸鏡檢查效果佳
失業率4.24% 4年來新低
吳季剛設計 HOLD住蜜雪兒
新廠完工 菱生招募600員工
取締酒駕春安重點 高市不手軟
滬GDP破人民幣2兆元
陸將領：釣島問題要針鋒相對
德警告日 勿將日圓匯率政治化
氣喘吸入劑 首支國產藥上市
人力銀行：就業市場緩步回溫
白宮歲月 歐巴馬千金長大了
外交部：釣魚台主權不可能退讓
選美小姐進市委 網友舉報被拘
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誤解癲癇會遺傳 病人婚友都難
不准告狀 官媒批評山西人大
南韓汽車貿易順差擴大
再犯賣偽劣藥 6嫌送辦
北極寒流侵襲加拿大
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中信人壽徵才 平均月入10萬
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擺脫通縮 日銀訂2%通膨目標
黨主席選舉 藍常委促行文釋疑
越人口增 男女嬰比失衡
飢餓30 陳菊號召首長響應
新北設核安會 朱：監督核電廠
總統見巴國訪賓 盼續仗義執言
蘇貞昌：反核是主流 無關選舉
海軍春節戰備操演 獵雷艦現身
日通訊救災技術擬來台尋合作
勞工申訴遭洩漏名字 北市澄清
港將連同兩岸和日韓推動郵輪業
新北市組團赴大馬拓商機
吳啟豪教化可能 律師認須斟酌
原產地證明 經部推自行舉證
數位雷達照相 交通執法新利器
瑞銀估人民幣今年升值2%內
去年前11月 月薪微增
藍委提修法 擬政團規定從黨章
泰規劃邊界經貿特區
戴隱形眼鏡通宵 易傷角膜
外交部派駐巴林大使 開拓商機
敬酒口角種殺機 男遭刺喪命
阿國人質事件 疑內神通外鬼
薰衣草創辦人告別式 員工送別
日銀採安倍通膨目標 力抗通縮
日銀會後 財金三巨頭將會商
宏?員工監守自盜 外資冷處理
歐巴馬就職第2支舞 獻給軍人
日銀總裁人選：政策不應設限
鼓勵業者拚觀光 高市有補助
台幣兌美元匯率 午升7.8分
公投綁大選 核四促進會批蘇
哈利王子受訪 批媒體是垃圾
台灣成立奈米元件創新產學聯盟
吳季剛商標遭駁 爭議點有3項
宏達電M7系列 傳推中低階
龍應台見媒改團體贊成單一修法
台股收盤漲34.18點
海軍操演 迪化艦女戰系長亮眼
百視達美300家店將關門大吉
DRAM挫敗 胡正明：沒投資人才
國產年貨價 僅杭菊減產大漲
越南拚經濟 政府須端出牛肉
陸政府打貪 廉政感知指數上揚
持續整理 台股漲 34點
人質案血腥落幕 企業安檢升級
陸去年第4季消費信心穩定
通路商領先官方 禁24種農藥
不滿發明被比遜 男告教授
勞委會：勞保年金改革未定案
中山托嬰中心開幕 郝充當奶爸
市調：看好AMOLED電視前景
中華電信擬在平潭建雲端中心
工研院電光所長 劉軍廷升任
宏?員工疑監守自盜 士檢發查
2月台指期漲47點
2月電子金融期齊漲
住宅補貼縮水 高市將電腦抽籤
公視董事會運作 龍：沒時間表
低量反彈 台股漲34點
酒駕肇逃 熱心男攔下報警
新化老街 連兩年辦年貨大街
北韓兵要休假 先交百元人民幣
兩岸消費力調查 台具投資優勢
巷弄演練 竹縣消防局強化技能
指人作偽證 男判賠15萬
男涉賣假油 估半年暴利上千萬
007登陸 片段遭刪
歐洲商會：台薪資低人才易外流
吳季剛商標 今年有機會核准
龍應台：公視門檻3/4不合理
公務員協會：應討論所得替代率
三大法人買超台股36億元
梁振英：普選特首目標不變
四技二專技優保送 23日放榜
台鐵訂票網站塞爆 民眾抱怨
搶訂春節車票 台鐵：絕對公平
律師葉奇鑫：應准吳季剛註冊
元大投信：台股今年區間震盪
薰衣草創辦人病逝 夢想不死
元大寶來 基金規模挑戰4千億
錯過就醫黃金期 中風幸運治癒
全民英檢高級 通過率低於1成
春節火車票預售 搶訂一空
環署推溼地營造 改善水質有成
星司機肇事栽贓 記錄器全都錄
陸安全新規 1小時航班無供餐
整車電磁相容研測平台 首啟用
徐竫雯澳網一日兩戰 雙打出局
陸民最反感官話：狠批落實突出
瑞銀：日圓貶 關注亞幣動向
反腐 習近平：老虎蒼蠅一起打
3M台灣研發中心 楊梅落成
北約飛彈防禦系統抵土耳其
上網夯 逾7成網路族眼睛疲勞
保母擬強制登記 黑牌保母將罰
新台幣兌美元貶2.5分
學測將屆 校園腹瀉幸趨緩
計程車列公共交通 韓政府否決
年節近魚價漲 漁會禮盒熱銷
老翁酒駕撞死2人 檢方聲押
顏寬?訪霧峰 關心震災戶
瓦斯行疑不慎氣爆 2傷送醫
孝子車禍亡 警助籌喪葬費
溫差大 當心腦中風
台產品遭反傾銷調查 件數倍增
佯稱針灸猥褻女子 推拿師判刑
化學鋼瓶氣爆 三氟化硼外洩
慶生續攤口角 壽星持刀殺人
超高解析電視領先OLED搶市
蘋果獲利料降 10年來首見
日通膨若達標 日經上看1萬5
春遊雲林交通塞 多搭公共運輸
免學費排富 教部：需強力理由
桃園燈會 如意黃金蛇亮相
酒後口角刺死人 陸漁工判重刑
軍方還地 金門地政局配合清查
烈酒推向國際 高市辦世界大賽
兩岸警方合作 遣返通緝嫌疑人
金恩紀念日 美槍枝管制成焦點
美化台灣燈會 竹縣拆廣告看板
玉山塔塔加 全台最高環教場域
吳季剛作品揚名 吳父：高興
石破駁山口 指釣島無擱置理由
彰化縣民贈救災車 張花冠感恩
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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北市年關臨工專案 23日上工
少年Pi 在越上映獲好評
高層不容新星 新書爆微軟權鬥
高雄關查獲私菸 市值2千萬
以國會大選 總統籲踴躍投票
台LED有強項 結合陸廠搶市
暗訪公款吃喝 新華社記者遭扣
手機線上傳愛 幫助三失老人
被控違反公司法 王瑞瑜不起訴
山西省人大會不准告狀 惹質疑
兩岸服務貿易 經部：儘速談完
雲如千堆雪 宜蘭現天開美景
金恩表現佳 單週最佳球員
胡志強：鴻海未放棄台中投資案
陸團客控總量 上限擬增為5千
對岸設雲中心 中華電未證實
陸擴產競爭 台面板廠壓力增
總統推崇蔣渭水 府內觀紀錄片
竹北海岸侵蝕 徐欣瑩盼改善
美掃雷艇毀珊瑚礁 菲罰款
陸官媒曝軍委登核潛艇 欲威懾
南海爭議 菲提國際仲裁
王建(火宣)：馬英九應續任黨主席
北市稽查年貨 採買撇步大公開
勇闖難關 李詩敏樂當癲癇大使
春節前蔬果畜水產 漲跌互見
冷門白蓮霧 陳良嘉情有獨鍾
金剛心巡演 新竹物流助優人
暴龍隊假球案 2被告無罪定讞
假冒檢察官詐騙 警逮兩車手
叫號改預約 求職服務更完整
李宗瑞出庭 重感冒頻咳嗽
缺工就業獎勵 協助失業者求職
電腦展台廠 Q1信心緩步回升
年關近 北市警辦防搶演練
海軍艦艇士兵 疑甲板上吊亡
日採貨幣寬鬆政策 有利有弊
林國基：吳季剛禮服簡約又搶眼
警察手腳快 2小時逮3通緝犯
林郁方率團訪大馬 促政經交流
菲法庭濺血 加人殺仇家後自盡
德投資人信心 創兩年半新高
飯店減碳獲認證 中市邀投資
北市超速違規 承德路4段第一
環保養生 捨幼兒園開無毒雞城
大學甄選報名費 教育部盼慎思
央行阻升 台幣收貶2.5分
宏?認列無形資產減損35億元
日擬2月起放寬牛肉進口限制
抗高房價 金門推集合住宅
花鳧現身學甲濕地 鳥友興奮
黃碧端接任教育部政務次長
聯電智原合作開發SoC方案
港金發局研究金融發展機遇
網路評最棒酒店 星業者奪冠
涉借牌圍標 一秀林鄉代遭羈押
與妻分居 阿諾：我還是愛她
美商想建渡假村 金縣議長支持
核定補徵稅出爐 台北最多
疑深夜酒駕 婦撞三輪車不治
狠心母同居男虐童 檢建請重罰
抗暖化 需年增投資7千億美元
奪冠之路 璞園啟動護睛計畫
酒駕撞死2人 老翁10萬交保
陳(沖)：結合生活生態生產助重建
慶祝自由日 郝龍斌行銷台北市
少年討賭債殺人 判賠450萬
立委補選 胡志強盼拉高投票率
經部思考 重啟大貿易商政策
畫面太血腥 東森遭罰40萬
吳父：吳季剛在美營運成長大
時薪勞工春節值班 工資應加倍
蘇花搶修 31日擬通大客車
黃文宙：黃季敏有私帳
台灣處亞熱帶 蛇類常不需冬眠
劇毒農藥今年擬禁7至8種
街友尾牙募款難 求援王建(火宣)
台灣僑商聯合會成立
肥咖條款 金融業十月前需註冊
過年到 陽明展出珊瑚鯊魚花燈
酒駕釀禍 酒償險不見得賠
金門檢方出書 傳承司法史實
陸：山口到訪是兩國正常往來
新北：寧打訴訟 嚴審新設電玩
日銀訂通膨目標 總裁：要很拼
甄嬛效應 陸劇在台身價漲
偵辦裸男屍 警搜山僅見藍白拖
Line用戶破億 快過臉書
女防護員照料 猿將痛得不敢叫
取代核能 比利時擬建儲電小島
尹啟銘：結構性失業需時間調整
兩岸開放 國銀申設海外據點增
印警告克什米爾可能爆發核戰爭
台中鐵路高架牆 編織狀質感佳
陸資首度收購韓國飯店
早收 減免關稅6億美元
金門監獄魚麵 傳承馬祖好口味
夫沉迷網路不養家 妻訴離判准
苛扣工讀生 高市罰近2百件
保母登記制 擬103年底上路
年後轉職 大型就博會2月登場
漁船疑闖操演 海軍：安全無虞
中華隊集訓 王郭要等春節後
演藝工會尾牙 吳敦義勉勵
尼泊爾承認第三性 將發身分證
遭批辦活動消預算 李沃士否認
桃機電子圍籬 月底測試運作
退制改革 公職退休協會提建議
醉漢持刀傷路人 水果刀斷4截
檢：火車性愛趴主嫌想辦遊艇趴
任志強倡民主 陸網路瘋傳
窩藏柬國詐騙 68台嫌將遣返
對抗通縮 日祭寬鬆政策
謝長廷：阻核四 應朝野協商
認列資產減損 宏?去年將虧損
北市雲端產業 郝：有四大優勢
安倍拼經濟 每季檢驗金融政策
今彩539開獎
北京故宮院長最快十月訪台
銷售攀 杜邦Q4獲利優於預期
藍：總統兼黨主席有利黨政同步
獲利紅不讓 美股不創新高也難
走出7連敗 火箭如釋重負
莫言獲邀任職北京師大文學院
父女一別20年 警助團圓
大樂透開獎
北市土地解封 共創多贏局面
景氣趨緩 企業去年募資減少
2015 兩岸故宮同慶九秩
訪陸 許添財明赴北京
新北醉漢群毆 警方迅速逮人
兩岸故宮2015聯手主題策展
升級車市 整車EMC平台啟用
勞健保還錢 北市籲解封土地
河南政委：民買不起房因沒本事
董座上訴駁回 中纖與律師研究
廈大大馬建分校 將設10學院
總統：核四要營運須經最嚴檢驗
藍援顏寬? 青年軍廣告助戰
立委補選 蘇：綠色品質保證
泰銖若過度勁升 泰央行將介入
立委補選 藍：以文宣突破攻勢
雪停又現霧霾 陸民好感嘆
自由經濟區 馬：振興南部指標
消費品拖累 嬌生全年財測欠佳
春節航班 清泉崗機場足因應
歐盟拚經濟 寄望美加貿易協定
今彩539 頭獎3注中獎
大樂透 頭獎槓龜
以國會大選 新入籍台僑初體驗
抗通縮 日銀及政府賭很大
時尚焦點 歐巴馬千金驚艷全場
郭樹清：要實現股票下市常態化
釣魚台紛爭 廣州汽車業產值跌
總統褒揚已故西瓜大王陳文郁
供給不足 美成屋銷售衰退
為馬主席解套 藍中常委籲內政部「行文」
伊能靜聲援《南周》丟工作 台灣網友不領情
推動會展領航計畫 國貿局要打造「雲端會展服務」
林中森: 二岸互設辦事處協商 接近成孰階段
日本派專機 運送7名阿遇難者遺體
關係惡化？ 朴槿惠就職典禮安倍不出席
陸記者稱：金正恩六度整容「毫無依據」
國際媒體引述 習近平呼籲反腐要老虎、蒼蠅一起打
兩岸故宮院長 討論國寶交流互展
為全民省下荷包 給立委按個讚！
新焦點與米其林輪胎 簽署三年合作協議
馬搬美國憲法「解套」 國民黨：非事實
微軟「微型創業」計畫 讓女大生靠軟實力出頭天！
農委會公布 春節農產品批發行情
俄媒：上海不久後將建自製航艦
中年三明治世代 新憤怒一代
歐盟11國開徵金融交易稅
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
修人團法被扭曲 吳育仁撤案
出口民調：以總理右翼聯盟險勝
以色列國會大選 總理宣稱勝選
無線充電 三標準競逐
英刪國防預算 勞斯萊斯擬裁員
美Groupon取消槍枝團購
印鈔救經濟 投顧：日圓走貶
吳季剛：想加倍努力工作
柬國製衣薪資低 勞工組織施壓
阿根廷不滿福克蘭群島主權公投
行動廣告崛起 營收破百億美元
多國能源計畫 破壞環境氣候
超微Q4營收超標 盤後股價揚
谷歌獲利超標 盤後股價回神
防兒少成癮 中華電推上網管理
聯合國制裁 北韓揚言核子試爆
台股短期震盪 靜待蘋果財報
德儀料銷售落後部分分析師預期
東北季風影響 東半部有雨
戴爾私有化 微軟傳出資相挺
電腦展買家 景氣信心高於台廠
研調：今年DRAM產值將成長
前景看俏 美上市陸太陽能股漲
固態硬碟產值 估破百億美元
台股開盤上漲14.10點
IBM財測超標 盤後股價揚
郭書瑤求轉型 志氣不輸人
健康管理 網路可當好幫手
聯合國通過制裁北韓案
以大選出口民調 中間勢力抬頭
英自殺人數大增 男遠多於女
進軍印尼 蘋果將設零售店
阻伊朗擁核 以新政府最大挑戰
蘋果走高價路線 恐失大陸市場
以黨輔政 王金平支持馬連任
美豬肉輸台 王金平：有困難
德拉吉：歐元區烏雲逐漸消散
孩子教養問題 可撥幫幫我專線
醫師攝影展 義賣捐助台東馬偕
去年法驅逐非法移民創紀錄
迎學測 北門高中考生孔廟祈福
奧斯卡晚宴搶先看 佳餚滿桌
番茄炭疽病 防治首重安全用藥
改編糖果屋 女巫獵人更驚悚
立委補選 顏寬?拜票籲支持
陸媒：許添財訪陸具指標意義
新勒贖程式 假FBI詐財
新台幣盤初升破29元
不安全性行為 性病接二連三
日商東麗南科新廠竣工
蜜雪兒巧思服飾搭配 買不到了
美財政問題 全球經濟頭號威脅
總統：盼與大陸對話人權與法治
春節雲嘉南易塞路段 建議搭車
量能不出 台股平盤整理
美官員：希拉蕊釣島說法非新
擁抱好處多 可降壓增強記憶力
善心教育家 7年捐逾5億
以總理險勝 組聯合政府挑戰大
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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春來了 日公布櫻花開花預測
企業也瘋社群 微軟擬推產品
支持同性戀 法時裝秀場創舉
春節西幹線票 熱門時段訂光
洪秀柱力挺總統兼任黨主席
大客車事故多 監理待加強
內政部：黨魁選任依政黨章程
日圓跌勢稍歇 不改空頭格局
江澤民主動要求排名挪後
馬未講黨魁選舉 藍駁不實報導
誆入股賺紅利 助女友詐財判刑
文林苑同意戶 街頭連署尋支持
抽測電動美體刀 3成標示不符
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新北抽驗年節食品 金針不合格
沒改作風 學童寒冬列隊迎官員
棄水利做蛋糕 烘焙魅力無窮
朴槿惠特使團將會晤習近平
失智當老化 7成民眾一知半解
瓦斯行標準存量 高市嚴稽查
米開朗基羅真跡 來台開箱
近2成上班族 年假擬整型
供熱食熱澡 高市助街友禦寒流
山口到訪緩僵局 陸媒：待觀察
重新思考零核電 綠盟募集講座
人工高效能飼料 鰻苗活存率升
寶島歌后紀露霞 2月底再登台
馬總統春聯紅包袋搶手
苗栗送春聯 劉政鴻揮毫祝福
陳(沖)：18趴下修 社會共識
日寬鬆政策 寶經院：效果有限
海基會陸設點 台商聚集處優先
迎春節 高雄稽查長途客運安全
加拿大機場擬改良人體掃瞄系統
台滬十要聞 貿協設處最受矚目
陸經濟領先指數 增幅放慢
林中森：服貿簽得早不如簽得好
澳網混雙 謝淑薇8強止步
銓敘部：18%當然會調降
學者：藍黨魁選舉應由黨內自決
鹽巴掉包詐百萬 陸祈福黨判刑
台北新春購物月 促銷帶動買氣
總統：沒和平 難想像自由民主
中原地產：北市中山區小房加溫
企業挺技職 捐款更新設備
酒店舞廳賣K他命 男被捕
北市人口性別 青壯年女多於男
盤整走勢 新台幣午升9.7分
陸工信部：網路反腐應守法
郝朱會 雙北擬朝合併定調
基金會涉作假帳 陳履安緩訴
悠遊卡結合手機 綠委憂壟斷
薩爾瓦多致力消除咖啡病害
被質疑壟斷 悠遊卡公司：不會
幫幫忙基金會薩國老人院落成
獅潭採草莓嘗柑桔 劉政鴻招手
日採貨幣寬鬆 陳(沖)促評估效應
少年Pi 北美票房破億
諾曼第工廠硫醇外洩 巴黎頭痛
睽違2年 蘋果重返印尼市場
氟多巴正子造影 助診癌少開刀
印尼運毒遭判死 台犯前例可鑑
蔣偉寧赴藍常會報告幼托整合
手機刷卡 電信業者可開辦
民團訪朝野四黨 籲解公視爭議
F16緊急戰備起飛 6分完成
涉掏空金尚昌 林鴻明遭訴
油品登陸 中油：評估中
民眾反蒐證 法務部檢討函令
中國日報非洲版創刊
官員公開財產成廣州熱門議題
台股收盤跌14.92點
大陸民眾海外買精品 熱度仍高
空軍女武掛員 不讓鬚眉
聯合國制裁 北韓嗆不放棄核武
馬友友推薦 陳慕融返台演出
江澤民高風亮節 專家：晚了點
民進黨：反核四公投未訂時間表
狹幅盤整 台股跌14.92點
建教生保障法 何時適用有疑慮
查環境荷爾蒙 違規業者已改善
微軟挺戴爾 與盟友裂痕恐加深
饒穎奇盼世盟活動能在北京舉行
雅加達將下沉說 印尼專家闢謠
觀望財報 台股狹幅震盪
三星將全面停產LCD電視
2月台指期跌25點
2月電子金融期齊跌
禁黑森林紮營 雪管處說明
李朝卿涉回扣案 檢聲請延押
遼寧地震 規模5.1
三大法人買超台股20億元
台壽去年EPS達2.36元
榮總醫師疑收回扣案 檢調偵辦
童心協力 北市助學生儲蓄圓夢
澳門司警局未調查薄熙來
港星彭丹 任甘肅政協委員
竹縣防火座談 示範氣墊逃生
內湖保護區 環團籲慈濟別違法
立委補選 顏寬?促對手亮政績
港郵輪碼頭年中啟用 陸客料增
不滿機關不作為 同志伴侶撤告
癌症診斷新技術 奈米分子壩
管中閔率團訪日 參訪5企業
卓伯源與母親 邀弱勢兒吃火鍋
公平會准TSM 商機可期
免學費向下延與否 馬：視財政
北市：世界健身公司誤導消費者
朝天宮媽祖郵冊 獲譽如平安符
越女車禍癱瘓 老母越洋來台
綠委指購杯涉弊 彰縣府澄清
海基會擬辦辜汪會談紀念座談會
男子疑上吊輕生 命危送醫
夫妻販毒 警搜逾百公斤K他命
推廣沼氣發電 經濟部有補助
新台幣兌美元升0.3分
緯創闢手機市場 擬徵6百人
推全民投票 港兩大學擬設平台
郝龍斌：雙北合作提升競爭力
台灣工業生產 連6月成長
研調：液晶顯示器出貨 恐略減
佳節思親 台南監所家書傳真情
行銷雲林 縣長客串偶像劇
劉奇葆再兼新職 接管掃黃打非
活化設施 育樂中心變辦公室
中國達人秀總冠軍 任政協委員
竹市春安 許明財提3要求
北市：健身可多利用運動中心
嘔吐污試場 學測可延作答時間
蔡英文：明年底核四公投有點晚
越查獲4噸自大陸走私家禽內臟
雙北合併 郝：由下而上凝共識
勞保年金改革 備受社會關注
金尚昌案 林鴻明遭求刑12年
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北市提醒 春節上工時薪應加倍
台蘭花飄香中東 業者看好前景
去留歐盟 英首相稱將交付公投
4G標得頻寬下限 降為2單位
山寨馬吳紀念酒 金門籲對岸查
推港房地政策 特首願親領軍
黨魁選舉 藍：回歸內政部認定
香蕉果乾脆片 進攻伴手禮市場
日以萬能細胞 成功造出腎細胞
紐西蘭學者讚揚馬總統外交政策
年菜送寒門 孫翠鳳當快遞
陸青年在港洗錢490億被判刑
國際仲裁 菲：不影響菲陸關係
六方會談韓美代表討論制裁北韓
送愛到偏鄉 弱勢童獲贈高鐵票
米開朗基羅手稿 首度在台亮相
印尼泗水台灣學校 將擴大招生
民間健保會籲官方健保會受監督
水鹿誤當山豬 原民錯獵法不究
高啟全：南科美光新約創造4贏
西國GDP連縮6季 衰退加深
駐巴使館捐贈巴刑警局電腦設備
習近平會見朴槿惠特使
飼料玉米栽種面積 估增逾2成
毒販野心大 想拓展大陸先被抓
頂新魏家攻手機 王文洋入股
南科：上半年DRAM價格正面
林青霞為孩童朗讀 過戲癮
挺博弈村長下跪 籲給馬祖機會
9大工藝家族 傳藝中心特展
李朝卿延押與否 下週裁定
延平北路火警 頂樓加蓋起火
載牛貨車翻覆 陸民趁機割牛腿
中紀委公報 有腐必懲抽查核實
少年車手老經驗 取款被逮
韓人多認朴槿惠會善盡總統職務
個資管理系統 興大通過認證
美少年冷血 弒親後打算亂殺人
補選倒數 陳世凱十路齊發催票
亞洲國際美術展 金門積極籌備
周星馳缺席廣東政協開幕 挨批
南科：今年虧損可大幅改善
吳季剛商標爭議 法媒關注
安理會加強制裁北韓 日表肯定
海基會：人民需要才談文化協議
狹幅盤整 台幣收升0.3分
拼經濟 日召開產業競爭力會議
工業生產衰退 金融海嘯後首見
反媒體壟斷 綠擬提專法規範
青年失業率高 職涯諮詢入校園
陸：許添財以個人身分到陸參訪
病患控醫糾 趙建銘胞弟代澄清
2生涉拉K 期末考完警帶回
鴻海：北京富士康爭議內部協調
南科華亞科資本支出同增
新北櫻花季 櫻雪滿城飛
魏宏帆設計手機 強調台灣工藝
模擬機場遭襲 陸軍戰車殲敵
台維斯盃 澳洲修威特將來台
林青霞書寫 憶友人鄧麗君
國小候用主任甄選 3月報名
總統：以民主成果交更多朋友
涉獵殺山羌 男子送辦
博鰲：蕭萬長傳將與會 待確認
稅額試算 50萬首報者適用
日商投資 東麗落腳路竹園區
菲律賓提國際仲裁 北京反對
燃運動魂 陸軍女班長挑戰極限
越公務員考試 嚴查索賄買文憑
習近平倡廉政 各地從儉辦兩會
NEC挹注愛評網1.5億元
12顆暴牙非天生 牙周病釀禍
陽明山中山樓 最快3月收費
憂缺工 面板廠降產能再等等
2013博鰲論壇 4月登場
世盟擬邀翁山蘇姬訪台
綠色旅遊 經部推廣電動機車
女內衣緊難脫 男性侵未遂難逃
德教育部長被控博士論文抄襲
漫畫家安哲 入選安古蘭新秀獎
藍常會確認 馬英九可再選黨魁
第一太平戴維斯 進軍豪宅市場
英擬公投定歐盟去留 法批危險
關懷員工 台中工業區免費健檢
東石菇菇粽 獲選春節伴手禮
新建案跨業 結合音樂文創
日商來台採購 2天逾13億元
傳統市場買年貨 按圖索驥採購
中山樓要收費 旅行業歡迎
台南眷村美食節 有媽媽的味道
仰德公開賽 84選手開打
4G門檻變低 業者憂頻譜蟑螂
婦聯會泰分會將探視緬甸難民營
核四公投 呂秀蓮挺綁大選
新北青年住宅 入住限41k內
火箭對金塊 豪小子得一起拚
20年公債得標利率反彈
學測將至 新北文昌廟辦祈福會
外遇產子購屋露餡 均判刑6月
拚棒球經典賽 建仔可望扛首戰
備戰經典賽 中華隊初三開工
彰銀招募35位儲備核心業務員
上山砍柴失蹤 男被發現上吊
去年餐飲零售營業額 創新高
擱淺美艦破壞菲環境 美道歉
李鴻源：黨魁選任 依政黨黨章
AAA9999 66萬元標出
北市年貨大街 25日開跑
危害少年 宜檢警逮捕販毒集團
證交所網站 推經濟指標專區
蘋果iOS 坐穩美市占王座
糧署活化農地 提高糧食自給率
4G執照競價 資本額60億元
不繫安全帶 大客車違規率增
藍常委疾呼團結 力挺馬英九
因應春節運輸 桃機加開安檢線
看好筆電 宸鴻平潭設觸控新廠
菲鎮長被殺 疑為選舉暴力
警方上門 毒蟲還想嘿咻完再走
延押庭 李朝卿再喊冤
澳網同酬不同工 喬帥累夏娃易
憂退休金縮水 日爆師警退休潮
捷運環狀線 施工向前邁大步
代銷業：雙北今年房價微揚
結婚登記路 同志伴侶走得辛苦
夏普在印馬發售90吋液晶電視
田園年菜無負擔 甜糕輕鬆吃
業者：TSM順趨勢 沒壟斷疑慮
中華隊拚經典賽 啟動情蒐小組
義經濟數據差 走出危機路途遠
國華自報增資千億 公會：無此事
曾為國大議場 中山樓見證歷史
習近平接見朴槿惠特使團
借券遽增 證交所：賣壓未加
兩岸志工大學生 體驗生命教育
擠下蘋果 三星登晶片採購龍頭
歐洲景氣差 宜家趁機拓版圖
花東一票難求 馬促研議加班次
今彩539開獎
志氣劇組 南下甲仙送拔河物資
金馬影后陳沖 最愛「那些年」
新北環快全線完工 28日通車
泰少婦路邊產子 眾人助接生
廣西地下電纜爆炸 近百尺路掀
植物人安養設施 李：已放寬
犀牛強化火力 聘外籍打擊教練
林中森24萬薪水 被評定合理
王家衛：盼開創武打片新篇章
地政司長蕭輔導 獲金榮譽縣民
年貨抽驗 金針漂白蜜餞加味
為夫拜票 顏寬?妻拄杖帶傷拚
評論：陸強硬將使中國威脅論興
維護展演品質 宜縣府以鷹驅鴿
陸社科院：汽車成社會分化象徵
去年國外期貨逾854萬口 略增
台優勢產業說明會 3月菲登場
除障礙 台GDP可增7.6%
菲總統簽新法 規範家傭權益
哈利自爆殺叛軍 恐成報復目標
返鄉真辛苦 排15小時買票
建案廣告不實 興富發遭罰
救歐元 羅格夫籲歐洲孤立希臘
大馬取消鋼材進口免稅優惠
損鄰未解 金門新村執照還要等
美衛生院建議 實驗猩猩應退休
專家：大陸的腐敗涉及體制問題
歐洲議長：自我弱化不符英利益
備戰世大運 北區寒訓啟動
釣線纏身 海豚主動求助潛水客
新北鐵腕 色情咖啡店強制斷電
治禿有望 日以萬能細胞造毛包
英相提公投 工黨：經濟為先
WEF年會 專家看好經濟復甦
春節軍機疏運 立委籲外島放寬
補選倒數 陳菊為陳世凱催票
宏達電綠建築 獲新北市金獎
按百萬個讚 星男承諾生第4胎
劉德立午宴巴國新舊任農牧部長
農曆春節 百貨搶攻年終獎金
補選選前夜 蘇蔡徒步掃街
16歲女遭撞飛 高中生救一命
拓展新興市場 陳(沖)促設平台
顏清標：輔選顏寬?靠在地服務
資源錯置 愛心米放到發臭
台塑大媽 過年前下葬觀音山
今彩539 頭獎2注中獎
廣州有官員率先公布自家財產
調整不及 羅嘉仁不打經典賽
貨幣競貶挨轟 日官員力挺政策
低價奏效 麥當勞Q4獲利增
巴黎時尚家飾展 法藍瓷吸睛
促進貿易 經部積極洽簽FTA
公投綁大選掀波 蘇貞昌滅火
保釣團體計畫再赴釣島
特赦組織為陸婦請命
班加西事件 希拉蕊稱負全責
壽命延長 攝護腺癌率增兩倍
IMF下修全球成長預測
藏人自焚累積99人身亡
內閣2月改組？ 財經三長再遭點名
二代健保補充保費 累積民怨
林中森: 十二.五VS.黃金十年 期望二岸「互利雙贏」
蘇貞昌: 1.26立委補選 替馬英九「打考績」
保釣人士前往釣魚台宣示主權 海巡艦艇全程護航
007電影在華上映 被刪40分鐘
台灣保釣船遭日船追逐 海巡貼身掩護
貨幣寬鬆不停 全球經濟陷險境
人事總處澄清 副人事長屆退「非閃辭」
台灣人才問題「高不成低不就！」
外來指教 能適時點醒政府？
102學年度大學學科能力測驗將於1/27~1/28舉行
王金平：支持馬續選黨主席
日船艦損天線 海巡署擬索賠
驚險勝選 以總理籌組聯合政府
台去年外資增近60億美元
去年全球外資流入下滑18%
仲裁法院：不知菲提南海爭議案
保釣團體至釣島 海巡署：尊重
保釣出航 送媽祖神像上釣島
保釣團體赴釣島 午後返航
班加西事件聽證 希拉蕊超激動
IMF下修全球經濟預測
蘋果營收未達標 盤後重挫
前交流協會會長服部禮次郎逝世
國泰證徵才 30K起跳
實價登錄 預售屋不再漫天喊價
車商拼業績 門市春節僅休初一
孟加拉巴基斯坦 國際製衣贏家
IMF下修巴西經濟成長預測
自美返台 王金平挺馬連任
韓元升 南韓GDP未達標
王金平：TIFA很快重啟協商
東北部短暫雨 中南部出太陽
蘋果告贏三星 ITC將複審
全球微處理器產值 看增12%
蘋果營收失色 盤後大跌11%
晟碟財報超越預期 價格料回溫
全球政府向谷歌要求數據增加
連日低量 台股盤整待變
避免違約 眾院通過延長債限
接接腦體操 台灣大搶推
限量蛇年提燈 消費滿額送
半導體產值 第2季回升
股王大立光 31日年度法說會
日出口滑降 促貶日圓空間增
台股開盤下跌27.14點
剪接不過癮 周杰倫操刀剪頭髮
富士康國際估去年虧損
北極寒流籠罩加拿大
希拉蕊聽證會 總統選戰意味濃
加政府投資 重新裝備豐田車廠
保釣人士出海 中午可抵釣島
墨釋法囚 兩國緊張關係紓解
藝術家專書 北美館首寫吳天章
北京加緊抗污 外國車將受惠
火箭戰金塊 豪首節2分2助攻
英副相：歐盟公投不符國家利益
賽門鐵克擬裁員配股和回購股票
產經：台灣民間團體朝釣島出發
新台幣匯率盤初走升
包宗和：台灣應鞏固民主化
去留歐盟公投 英企業意見不一
中華隊出征冬季特奧 總統授旗
特使同赴陸 習近平見韓未見日
半場打完 豪7分3助攻
女兵參與戰鬥 美擬取消禁令
生涯輔導 鼓勵職校走入國中
蘋果盤後重挫 概念股開低
1月商業營業額 可望續成長
幫兒女買車票 父母兩樣情
外派工作機會 東協竄起
海巡艦掩護 保釣船與日艦追逐
立委補選緊繃 顏寬?政績催票
蘋果營收失色 鴻海跌幅收斂
景氣不佳 西門子分拆歐司朗
調查：陸製造業擴張2年來最快
劉志攻說明台加免雙重課稅協定
投信：蘋果概念股短線可望落底
三星劍指黑莓 攻商業用戶
陸自軟著陸復甦 求成長防過熱
匯豐陸PMI升至兩年高位
3節打完 豪攻下9分
中油龍江路地上權 重啟標案
獲利持平股價挫 蘋果光失色
傳北韓完成第3次核試準備
陸軌道交通製造商 營收冠全球
港媒：習近平25日會山口
日去年貿易逆差創史上新高
巴黎去年迎接2900萬觀光客
滬勞資糾紛日資企業 復工
買東西聯讀冊 網購添書香
蘋果光不亮 非蘋陣營抗跌
美ITC裁定南韓產洗衣機傾銷
蘋果財報不佳 亞洲供應商挫跌
師大攜手賓大 搶進學華語市場
粵政協車隊11年首次不封路
台灣保釣 日本成立對策室因應
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
橘籲換發卡費降 健保局允檢討
火箭不敵金塊 豪9分3助攻
日海保證實 台灣保釣船近釣島
一度破7700點 大跌逾90點
護士遭搶 腹部中刀自拔送醫
金門供水無虞 水利署續關注
港媒：台保釣船已進入24海里
日媒快報：台灣保釣團體赴釣島
學者籲恢復禽流感病毒研究
梅子元氣館開幕 人氣高
美國亞洲小姐 樂為台灣發聲
長照春節不打烊 速提前預約
選戰倒數 陳世凱掃街衝刺
政院：陳(沖)未說18趴應下修
蛇年如意操 扭動健康過年
天花湖興建惹議 水利署釋疑
蘋果利空出盡 大立光強彈翻紅
天助蘇花搶修順 30日全線通
舌尖上的浪費 陸網友籲反剩宴
國3耐震補強 最大抗7級震度
超給力 蘋果大中華區營收報喜
新法生效 商業產海狗油難售
外交部：和平理性看待保釣出海
選前之夜 顏寬?主打大團結
內衣藏毒 女藥頭被逮
NHK：台保釣船入日鄰接海域
桃高學歷替代役 課輔口碑讚
特奧授旗 總統：選手精神動人
公教退撫支出急升 監理會示警
菲拚觀光亮眼 台第5大客源
寒冬送暖 蕭家淇彩衣娛獨老
退撫基金與公保 獲利3年新高
貴州礦難確認13死
駭客釣魚 偽Paypal最多
老人憂鬱三警訊 常被當老番癲
保釣人士出海 全家福號返航
好萊塢拍維解電影 亞桑傑痛批
宏都拉斯西瓜暢銷中美美國
被批獨厚財團 金酒反駁
愛瘋5預購消化畢 非蘋崛起
暴力討債壓榨運將 警逮18嫌
陸神舟10號預定6月發射
飛虎隊紀錄片 盼青年重視歷史
IFRSs上路 百貨營建影響大
黨魁選舉 藍駁不實報導
經濟萎縮 歐元區債務比例上升
金門馬拉松夯 縣府：增加參與
火箭近9戰8敗 陷低潮
復航增第2架A330 營運加分
鳳飛飛紀念音樂會 哈林力挺
跨國電信詐欺 94嫌犯押返
北市查年菜廚房 7家衛生缺失
粵兩會熱議公開財產制
台船保釣 陸暫未回應
蘋果展望差 巴克萊：逢低留意
馬：兩岸關係改善 台港獲突破
弱勢盤整 台幣午升7分
監院去年彈劾74人 4年新高
二代健保問題 陳(沖)促研議
人事總處：朱永隆屆齡退休
牛排館號召 捐血車排人龍
玻國總統：查維斯在古巴復健
媽祖難登釣島 人船返航
蘇貞昌：好人才要更上層樓
日圓貶 經長：注意後續發展
三星推新機 再拚佳績
政府扮和事佬 三星擬撤告LG
王金平：選前一天陪顏寬?衝刺
芝加哥樂團首訪 葉孟芸載譽歸
沙灘模擬雪地 中華特奧隊苦練
羅伯奈特 成名前巨星紛入鏡
外交部：招商引資列外館考評
拉美國家咖啡外銷成長
經長：TIFA復談 密切溝通中
王寶強任河北政協委員
北韓宣布否認六方會談
台股收盤跌48.19點
台灣軟實力 巴拉圭公視播放
朴槿惠就職 在台顧問赴韓致賀
遏止性侵 印專家小組促立新法
職務法庭首開 宋明蒼告司法院
拉回整理 台股跌48點
寵物用人藥 農委會允速訂辦法
券商擬可設國際證券業務分公司
保釣船出航 海巡全力護漁
北韓揚言續核試 美日將協商
抽檢碎紙機10件 安全無虞
涉偷債權憑證勒索 1逃1落網
2月台指期跌40點
北京古寺改會所 擾佛斂財挨批
2月電子金融期齊跌
北韓嗆核試 美籲勿輕舉妄動
日圓貶值 陳(沖)促注意因應
北市1月車禍5死 籲禮讓行人
美外交委會主席訪華 討論政經
郝：打造閱讀文化為北市特色
寒假掃毒 屏警破販毒集團
整治PM2.5陸監測113城
郝龍斌：雙北合併沒有期程
蘋概股成震央 台股破7700
東芝奇異攜手 開發高效火力電
大選結束 以內閣可望展新貌
新北空汙費 網路申報系統啟用
菲外資成長 去年居東南亞之冠
公視董事會難產 吳豐山：痛心
巴克萊亞洲投銀 傳裁員15%
三大法人賣超台股102億元
越社會三大隱憂 國會籲急處理
齊人福難享 印尼地方官丟飯碗
東部幹線車票 交長保證買得到
日圓貶到1百 日官員喊沒問題
台南文化行春 迎接金蛇年
絕版3元人民幣 現值18萬
地小人少 三沙也核發營業執照
朱立倫籲多買庇護商品
關中：退制改革 首要是90制
人民幣保單 中壽準備好了
北市大龍老人住宅 5月開辦
令學生集體下跪 陸師停職
全球智庫數目 台灣排23
優存改革 關中：排富與顧弱勢
保釣首遇海監船 海巡嚴正立場
越擬設卡拉OK專區惹議
亞洲40大智庫 台灣3入選
需求增 IKEA擬全球擴點
南台科大群創光電 簽產學合作
私行拘禁暴力討債 警逮18嫌
吃好睡飽多動 提升孩童免疫力
北市勞動違法案 超時工作居首
●新台幣兌美元貶4.6分
王應傑看房市 下跌不易
涉非法轉帳 韓前總統女兒判刑
學測禁翻試卷 違者扣分
飛向彩虹的夢園 分享圓夢故事
朴槿惠任命金容俊為新政府總理
壽險投資不動產 盼3月解禁
上海空污也超標 重度污染
彰化環保袋弊案 檢方調閱資料
退制改革 降所得替代率及延退
劉憶如：日貨幣寬鬆 險棋
陸贊成聯合國北韓決議 非首次
朱立倫盼新北躋身世界大都市
清真認證 利於開發穆斯林族群
百年歷史 芝加哥交響團首訪台
東貝董座：LED苦難快結束
搜竹市環保局 檢查賄傳11人
胡志強不選黨主席 支持馬英九
退休警迷途 學弟助舊地重遊
西服老師傅 40年堅持MIT
北市中山新北中和 房市賣座王
明星政委成風 責任人脈所為何
雲科大展運風 全大運籌備揭牌
揚言將強行核試 北韓瞄準美國
遭指瓷碗採購涉弊 彰縣澄清
台北書展 大陸漫畫家來台交流
港媒參訪 竹縣推台灣燈會
CNBLUE回歸 將來台開唱
推環保 水環境教育行動車上路
張平沼：台幣有必要適度貶值
4D體感電玩展 搶攻寒假商機
陸婦上訪 先被勞教再關太平間
西失業率升破26% 締造新高
德商銀節流 將裁4到6千人
爆橘拳雷洪 逗陣ㄟ變楊琪敗將
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
劉憶如：日本 今年經濟新變數
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
楓紅謝幕 奧萬大賞櫻登場
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
向假球說不 義大犀牛上法治課
阿國挾持事件 菲再添亡魂
鋪設光纖 金門電信加速傳輸
澳網4強勝夏娃 李娜期待決賽
超商伸援手 助貧戶過好年
陸軍委：戰場打不贏一切等於零
公務員18趴下修 非既定政策
投資人民幣 壽險收益多45億
職棒球員法治座談 檢察官開講
連勝文案 馬面被判無期定讞
不是大明星 比國總理意外入鏡
終身吸菸不戒 至少短命10年
監委：檢起訴求刑 違法傷人權
細懸浮微粒值 中南部居高不下
教養院圍爐 邵曉鈴唱甜蜜蜜
寒假易沉迷網路 教部加強宣導
翁朝棟：林益世曾批不給面子
美國：為無核化 願與北韓對話
歐元區綜合PMI 頹勢趨緩
豬哥亮新歌 唱出為人父心情
助弱勢過好年 超商封館送物資
冒險修蘇花 敲鑼取代吹哨示警
超商愛心封館 急難家庭受惠
卡麥隆去留歐盟說 德政界撻伐
綠：兩岸應簽署人權保障協議
鐵工廠火警 無傷亡
企業行善 撙節尾牙贈弱勢
蘇花災害段 年後補強號誌管制
防資產泡沫 菲國利率不動
低價機市場 中華電搶攻
四川政協會議邀台灣人士列席
8旬醫療志工 服務逾1萬小時
拱範宮雲科大 廟宇產學合作
日圓貶 日商直營品牌未傳降價
保釣船出航 國軍偵巡側護
連勝文特助：收到判決書再回應
陸委會：沒有簽署文化協議規劃
台印科技合作會新德里召開
李雲迪任重慶政協委員
痛擊夏娃 李娜再闖澳網決賽
瑞銀：台股Q2上看8200點
三星勝蘋果 成最大半導體客戶
顏元叔辭世 馬總統褒揚
逛觀光工廠 新北送紙模型列車
林孝信：今年國產集團有大變化
身分證掛失 補發40次創紀錄
亞幣走弱 台幣收貶4.6分
日圓貶 經部擬邀公協會討論
台塑董座看景氣 今年會更好
歲末送暖 工總關懷弱勢兒童
酒後嬉鬧上手銬 解不開找警方
高雄關緝私菸 查獲850箱
首次金證會 將登場
國產集團年終2.5個月起
東京編教科書 灌輸釣島時事
少年PI金門熱映
烏坵鄉民投票難 金縣盼解決
宏達電蝴蝶飛 拚月底黃金交叉
吳伯雄：政黨人事應尊重政黨
陸委會拍短片 宣導陸客自由行
歐債稍緩 歐盟財政未強化
認定誤擊說 馬面無期定讞
東線火車票 2成未取釋出搶光
學測看考場 新北提醒學校更名
101營收成長 洽吳季剛進駐
冷氣團南下 25日清晨13度
郁慕明率青年遊大陸 出書紀實
身體小毛病代表字 肥字拔頭籌
竹島日 日島根縣長邀安倍出席
清理金融壞帳 越南開第一槍
王文淵看好塑化景氣 憂心通膨
陸通膨升溫 貨幣政策恐難鬆綁
永齡贈車 為澎湖社福加油
復興第2架大型機 春節飛兩岸
陸委會籲陸尊重藝人表演自由
宏達電微笑機 主打低階市場
超商封館 供弱勢取物資過好年
復航新機到 挹注國產集團成長
文化多樣 港生情迷台灣
國產三集團合資 做健檢銀髮村
DVD專利聯盟案 附條件通過
星博覽會 台藝術家展蘭嶼風貌
蔡依林赴坎城 發揚華語音樂
瑞銀估台灣今年GDP3.7%
日貿易逆差近7兆日圓 創新高
緬甸克欽邦內戰 被控僱用童兵
減赤28億 高市府會有共識
最佳智庫 民主基金會榮幸惶恐
新航A380套房 將在台首展
新北修法 網咖需距校4百公尺
環保袋案 馮啟峰遭拘提到案
諾基亞不配息 143年來首見
二代健保公平性 1年內檢討
今彩539開獎
陳光誠與美明星遊迪士尼
賣酒大賺 黑松董座續推乳酸
WSBL冠軍賽 國泰首戰奏捷
朱木炎仲裁結果 1個月後出爐
金管會：1家銀行申請手機刷卡
威力彩開獎
電玩展登場 百款遊戲搶先玩
陸籲各方冷靜 盼重啟六方會談
林益世案開庭 金崇仁否認搞鬼
陸春節出遊將逾2億人次
劉憶如：入TPP國企須民營化
藍：補助屏東小型工程2百多項
統一發票明開獎 App助對獎
許添財：若經濟續壞憂喪失選擇
消費品帶動 3M獲利成長
推動OSU 金管會：協調修法
金尚昌案 林鴻明僅認財報不實
5銀行去年新增房貸 4年新低
南亞傳漏空汙費 環保局將追繳
王溢正打經典賽 橫濱球團放人
李明博胞兄收賄 判刑2年
陸媒報導保釣被疑製造兩岸聯手
山口攜安倍親筆信 晤習近平
賭倫奧 前投手王勁力判罰2萬
15條觀光線省道 安全將升級
輔選顏寬? 朱：選拚經濟的人
大馬偵破販嬰集團 醫生也涉案
泰銖勁升 財政部反對央行干預
大陸引水民調 金門籲民眾支持
肥咖條款 外銀專注本土客戶
馮明珠抵南京 盼增加交流
台船保釣遭日攔 陸：密切關注
李克強：不搞屁股指揮腦袋
中市補選倒數 蘇蔡齊催票
IMF：英宜考慮放緩撙節措施
陸：維護中日關係妥處釣島問題
陸學者：民進黨對陸政策應務實
奧運踢銅 曾櫟騁瞄準仁川亞運
林鴻明移審 1億元交保
春節大掃除 少彎腰出力防背痛
訂票無法付款 台鐵：專案處理
美初申失業救濟 意外減少
船隻受損 保釣人士譴責日蠻橫
飲食西化 早發育長不高
仰德高球公開賽 韓女將衝第1
防陸機 日機緊急升空數創新高
星國天氣變化大 增建有蓋走道
反蒐證風波 台權會赴法部抗議
今彩539 頭獎1注中獎
威力彩頭獎槓龜
卡麥隆：英不會背棄歐盟
保釣船出海 台日船艦對峙
日圓貶 央行：長期效果待觀察
習近平是否見日黨魁 眾說紛紜
財報苦澀 蘋果開盤股價跳水
羽球排名賽 合庫大贏家
法囚高興返國 法民眾質疑
保釣人士返航 感謝海巡
美領先經濟指標 升0.5%
希拉蕊臨別聽證會 「鐵娘子」激動哽咽
台日雙方水炮攻擊 保釣船中午折返
蘇花斷 交通部啟動海上疏運
內政部: 遺失身分證「1996一通電話搞定」
今年春安工作 1.31展開
朝鮮否決六方會談 稱數日內開始核試
當理性面對真心 賦稅人權創造雙贏
轉個念 遇見幸福！
金溥聰：台船保釣 美方瞭解
戎祥心肌梗塞 急救無效死亡
中華電信推出「國際漫遊日租型服務」
空軍攔截入侵 涵蓋中美日戰機
陸媒：釣魚台海鮮 首批運到上海銷售
健康加「碘」鹽 守護國人健康
移民署: 放寬大陸商務人士申請多次入出境許可證
牧師安息 墓碑刻二維條碼
改槍涉319案 唐守義押解返台
「不懂兩公約?」 法務部:已要求檢察官熟讀
民俗風水全入菜、福容墾丁好貼心
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歷史性決定 美准女兵參與戰鬥
凱瑞聽證會 全球需美國領導
美證管會新主席 將整頓華爾街
蘋果股價重挫 跌至450美元
基隆民宅大火 警員與家人3死
家長臉書揚言槍擊 美警方調查
準國務卿凱瑞：將加強美陸關係
英財相：撙節措施到2017
家庭監控 雲端攝影機幫大忙
乘勝追擊 宏達電在日再推新機
競爭大 太陽能系統加速降價
五月天洛城演唱 將原味呈現
雙北房市賣座榜 文山淡水入列
大盤震盪 店頭基金逆勢揚
瑞典財長：歐盟需要英國留下來
拓手機版圖 聯想欲買RIM
紙廠環保市集 廢紙換衛生紙
東部短暫雨 中南部出太陽
福特休旅車 獲專業媒體好評
CPI續降 日銀推通膨挑戰大
企業需求帶動 微軟營收達標
陸低價智慧機奏效 三星獲利飆
藝人戎祥猝逝
封關前 台股高檔整理機會大
台股開盤下跌0.74點
KTV酒後 戎祥猝逝
大學學測 屏東3870人應考
美州銷售攀升 星巴克淨利達標
屏教大電腦資訊發證中心 揭牌
侮辱在法華人 法重點週刊被告
半導體B/B值 創半年新高
醫師荒 巴西擬召外籍醫師
戎祥猝死 醫師：心肌梗塞
日圓高估 大麥克指數不以為然
美準國務卿凱瑞 聚焦再平衡
戎祥猝逝 妻未見最後一面
無人機空襲 聯合國調查
法心碎博物館 物品說心情故事
台北書展 中央社多元化登場
鴻海攜手睿俠 60吋電視銷陸
紐西蘭牛奶有毒 恐重創酪農業
學測勿違規 手機別隨身
新台幣盤初小升 實質走弱
凱瑞：美目前無須增強東亞軍力
選前1天 顏清標：持續拜票
台經院上修GDP至3.49%
南亞疑漏空污費 前廠長交保
26日14時 開放學測試場
反公布財產 粵人代：官非民奴
日圓貶 在韓日系車暫不降價
警救妻兒同葬火窟 徒留孤女
蘋果重挫12% 概念股淡定
涉縱火毀損提款機 女送辦
廢死 歐盟：台灣努力仍不足
張哲琛：18趴通盤檢討
台經院：製造及服務業連2升
加童家中坐 竟遭流彈擊斃
戎祥走過低潮 接演陸片翻紅
宏達電蝴蝶效應 讓三星焦慮了
巴拿馬總統：巴西不懂自我推銷
蘋果不振 台股震盪偏弱
韓元升傷出口 起亞汽車獲利降
陸政策新規下 滬公務宴請減少
F-鎧勝上市 登機殼股王
總統：預防酒駕須多管齊下
日圓續創低 預料連11周貶
低頭族肩頸痛 小心烏龜頸
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸尾牙熱門節目：甄嬛與騎馬舞
薄瑞光：很快重啟TIFA協商
電信業迎春節 國際電話優惠
下週油價恐漲0.3元
中市立委補選 26日投票
騎到沒油偷油 男判刑7月
3廠商進駐高軟 投資4千萬
彰化環保袋案 敞盛負責人收押
習近平南巡 座車差點追撞
選前之夜 綠天王集結台中輔選
普悠瑪號搶眼 文創產品上市
凍卵諮詢激增 醫師：不如早生
花蓮返鄉專車 增開2列復興號
自住客買屋 近公園漸取代捷運
家長團體籲取消國教抽籤升學
台北書展 南韓10出版社參展
粵政協會議 周星馳成焦點
幫幫忙基金會送暖瓜地震受災戶
南韓籲國際社會 共促北韓改變
港媒：習近平收安倍親筆信
蘇俊賓：黨佈局七合一選舉
韓元升 三星獲利前景蒙陰影
明倫國小併校 北市允妥適處理
雙氰胺低毒 長期飲用傷腎
藍營將開黨團大會 凝年金共識
高盛警告：固定收益債可能下跌
千人揮毫春聯 童顏鶴髮齊聚
台灣畫展 德中學生獲銅牌
子窒息死亡 毒鴛鴦棄屍遭判刑
仰德女子高球賽 台女將拚佳績
索尼傳售鋰電事業 股價勁揚
獅隊春訓科學化 訓練目標明確
美商業制裁北韓在陸機構與個人
日圓弱勢 台幣韓元早盤走貶
抽查商品標示 7464件異常
日圓貶 證交所 3月赴日招商
粵省長：改作風 求實反腐
巴克萊：電子業復甦持續至Q1
蔣偉寧：免試不抽籤是原則
立委補選 蘇：台灣價值的選擇
南二高車禍 祖孫3人輕傷
學術交流 清大訪以國研究機構
進口含雙氰胺乳品 衛署了解中
名單公布 林書豪無緣明星賽
民進黨版年金改革 下週提出
保護台南行道樹 蘇俊賓盼修法
立委補選緊繃 藍綠加緊衝刺
北市聯合稽查 大稻埕年貨商圈
聾人協會豎大拇指 力挺顏寬?
大陸商務人士 放寬入出境許可
亞幣走弱 新台幣午貶3.2分
國中推生涯探索 助孩子找志向
春節將至 高市密集安檢賣場
319凶槍製造者唐守義押返台
歐盟將大幅改革銀行結構
台商不懼馬大選 樂觀看前景
美銀：陸新領導人恐出新招打房
年終獎金差距 越政府難擺平
印尼企業促政府遠離TPP
開車門致騎士摔 中油副總遭訴
按摩椅吸金案 主嫌判刑12年
財崖稍解 台經院上修GDP
預核外勞 全產總憂釀成低薪潮
預核外勞恐低薪 勞會：無影響
台股收盤跌23.41點
台鐵演進史 火車圖鑑說分明
陳由豪漳州PX廠 被勒令停工
新春撿便宜 郝龍斌走商圈行銷
年關近 竹市加強取締酒駕
年終慰問金 2類人員可領
唐守義押解返台 移南檢歸案
盤整 台股下跌23點
春節長 高鐵定期回數票效期延
春安將展開 苗縣加強防搶防竊
紐國乳品含毒 大陸消費者關注
農曆年後進場 台股基金獲利俏
投資越南 日商又愛又怕
2月台指期跌34點
開平收小黑 台股盤整
2月電子金融期齊跌
華碩數位學園 26日開跑
發票千萬獎87165494
1.5月 軍公教年終31日發
顧健康 台鹽籲訂加碘規範
心肌梗塞 逾5成清晨發生
農委會：台灣牧場不使用雙氰胺
印尼：經濟水準媲美金磚國家
菲總統府顧問母子涉貪 將被捕
泰國學乖了 不敢過度干預匯市
涉319槍案 唐守義押解返台
巡防獨島 韓女艦長挑大梁
顏清標：對兒子選情有信心
彰化抽驗年貨 14件不合格
牛奶爆有毒 紐西蘭忙補破網
紐奶疑有毒 量販店：了解中
新進公務員 所得替代率75%
北韓：制裁就是宣戰
三大法人賣超台股26億元
清除鬆石 濱海公路83K封閉
蓋特納卸任 路傑克待參院確認
朱永隆：屆齡退休 未抱怨改革
寒冬送暖 中市社團捐助弱勢
公務員90制 擬105年實施
澳洲打工度假 台青年拍片出書
曾雅妮臉書貼文 期待為國出征
新埔火警嫌疑人出院 移送檢方
陸漁船越界捕魚 罰20萬放人
傳薄熙來案28日開庭
鴻海攜手VIZIO推智慧手機
搶年假商機 樂園推優惠衝人氣
北市：明倫國小併校為既定政策
3D投影技術 鄧麗君倩影再現
新品種OK橙 吉利上市迎新春
陸官員：薄熙來恐遭嚴懲
劉德立拜會巴國新任農牧部長
遭色誘偷拍 重慶10高官免職
人民幣買賣限2萬 匯款8萬
中市兩歲男童墜圳溝 送醫不治
鄧麗君獻吻 薛進友幾天沒洗臉
曾雅妮壓陣 中華隊不怕南韓
台北茶花展 迷宮隧道添風情
阿里山氣象站 盼列縣定古蹟
預約紙風車 義竹鄉再募款助演
人民幣匯款8萬 不限同名帳戶
新台幣兌美元貶1.12角
黨魁民調人氣高 朱立倫盼團結
傳薄案將開審 貴陽中院不知情
健保會首開會 下次專案報告
蘋果稽查 指陸勞工仲介招童工
政權動搖 傳敘總統母逃阿拉伯
政院：希望公視董事順利產生
補助團隊 林懷民：安心力量
蘭花雜交育種平台 服務蘭界
金門辦清潔廁所 體驗謙卑學習
避免警察酒駕 警局採溫情攻勢
雅加達機場傳爆炸 包裹裝炸彈
12月M1B M2雙升
社服需要役男 奧國維持徵兵制
談釣島 習近平見日公明黨魁
雙北通勤 再推5線快速公車
防副產石灰汙染 雲林訂管制
中市驗年節食品 金針添加物多
台灣燈會 SHE代言
陸客春節搶購 港澳鬧奶粉荒
劉遵義：擴大建設放寬兩岸投資
唐守義返台 特偵將赴南檢偵訊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
談歐元 索羅斯砲轟撙節政策
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
公所雇員疑涉貪 雄檢傳喚偵辦
解決港奶粉荒 外商增加供應量
期市 春節後2/18首日交易
警用爆閃燈炫 男偷竊改裝重機
2台商回台 投資216億
桃歡送李居明 棒球先生紅眼眶
台灣創意設計賽 陸生奪大獎
謝依旻6連霸 就位女流本因坊
關懷長者 張花冠扮甄嬛上菜
紐乳品市占高 衛署追源頭了解
疑似飆仔相約公祭 警帶回偵辦
燒屋嚇母逼搬家 逆子送辦
屏東藍營成立客家工作委員會
高雄蜜棗爭光 陳菊嘉勉棗農
流感高峰將至 港府籲接種疫苗
外資匯出 新台幣貶1.12角
淡水白晝槍響 考驗科技防衛城
固網財務透明 可採會計分離
芝加哥樂團首演 台灣之光獨奏
人民幣業務 央行：春節前開辦
尾牙宴鬧場傷人 醉男被逮
菲機場擴建 將搭帳篷航站
紀念鄧麗君 飯店業者推優惠
成長趨緩 蘋果走向價值型股票
運動中心圍爐 獨居老人吃健康
六輕石灰運台南 南檢要查
紅檜樹瘤搶手 山老鼠頻盜伐
離岸風電示範 產值逾480億
南海爭議菲訴仲裁 越舊調重彈
央行關心都更 學者：應重品質
動保列車抵雲林 促生態普查
蘇上火線 28日提年金改革
最老銀行連爆醜聞 義憂惡化
菲國小鎮 爆屈公熱疫情
宮廷劇熱 演員來台住皇宮套房
破獲製售神仙水 檢調逮4藥頭
德1月企業信心 創半年新高
人民幣業務啟動 理財商機現
華碩平板新品上市
林益全遭球吻倒地 幸無大礙
招商成功 德日韓企業投資大馬
心誠則靈 新北線上拜神免出門
嘉縣國稅分局更名 立委認矮化
疑猥褻女大生 中藥房老闆法辦
英Q4經濟萎縮 比預期還糟
土航飛機遭雷擊 無人受傷
國泰建設：台灣房地產市場趨穩
海基顧問會 論兩岸協商新形勢
港特首捲入是非 引發熱議
春節期間 金門酒糟提前配送
郝龍斌：春節前夕加強取締酒駕
中華電e天眼 雲端協助治安
揮別家政婦 菜菜子成珠寶女王
美艦擱淺 駐菲使：深切遺憾
五楊缺工 春節前全線通添變數
校舍工程案 南市副議長判無罪
弱勢年終尾牙 中壢席開逾百桌
廣達獲利達標 今年拼超越同業
美奧克拉荷馬州副州長訪華
涉販毒討債 南投破獲蝦猴幫
人民幣業務 張平沼：金額太少
港二手房價又創新高
疏忽致病患死 醫師醫院遭判賠
日圓貶值 學者憂連鎖效應
去年Q4房市反彈 後市待觀察
台日關係 總統盼持續積極發展
台65線通車 紓解新北交通
公教年終1.5月 朝野沒意見
守釣島 日修防衛大綱擴自衛隊
日銀總裁：盼儘早達成物價目標
米塔爾大裁員 比法語區陷危機
e化天眼科技防衛 犯案車難逃
高雄燈會 小龍提燈亮相
富家子弟染毒淪盜賊 警送辦
仰德公開賽 姚宣榆躍居領先
兒涉放火燒死父 檢聲押獲准
大媽下葬 三房王文淵齊送
紐乳製品 占台進口量43%
陳嘉夫旅行公寓 造福長居旅客
潘武雄肩傷 恐缺席經典賽
借調期滿 薛承泰返校任教
紐西蘭聲明 微量雙氰胺無礙
存匯先行 人民幣理財指日可待
出國比賽趣聞 立德老球員難忘
陳揆籲降價 和泰汽車不評論
公務人員協會：年金改革應分類
性侵智障女兒 男遭判13年
樹林廠遭搜索 南亞：配合調查
春節期間 金門國家公園不打烊
投資商辦 富邦前進香港
ECB長貸 銀行還款踴躍
國內航空票 首推春節折扣
營區活化 小新兵戰鬥營上場
大衛像聳立史博館 引民眾駐足
公務員替代率 綠主張6到7成
M1B連4升 股市資金充沛
台股本周市值減0.54%
台股本周跌0.78%
法蘭西學院院士補選 再度流產
日新宇宙計畫 GPS衛星增機
停班停課 鄉鎮市區長可決定
今彩539開獎
六輕石灰傾置 環署籲加強管理
阿里山氣象站 嘉義縣列古蹟
大樂透開獎
劉德勳：請辭與內閣改組無關
英經濟回跌 恐陷第3次衰退
被指凶槍來源 唐守義曾翻供
澳洲代表：打工度假真諦非淘金
劉雲山：過春節要風清氣正
油性潤滑液 易腐蝕保險套
預防性羈押納酒駕 總統力挺
聯合國事務專家應邀訪華
寶鹼獲利傳捷報 上修全年財測
貝茨倡台縮減軍隊 包士可駁斥
總統：酒駕超標移送 現在就做
澳網男單 莫瑞擊敗費爸晉決賽
兩岸20年 劉德勳親身參與
台日國會外交 日提釣島問題
陳慕融琴音細膩 觀眾如痴如醉
蘇蔡同台 拉抬陳世凱
科教山中傳奇 茂林國中屢獲獎
紐奶品含DCD 港府：了解中
銓敘部：退制改革會有過渡期
尾牙獎金與獎品 免繳補充保費
維也納土耳其文化中心遭縱火
Vizio電視熱 瑞軒業績俏
金恩飆30分 金酒灌醉達欣虎
台幣2個半月新低 趨貶壓力大
外銀：1年內人民幣存款逾3%
陸：兩岸媒體常駐盼今年獲進展
紐奶疑有毒 量販店自行送驗
大樂透頭獎 1注獨得
人事總處：年終獎金依預算執行
歐債危機緩 銀行紛償歐央行款
馮明珠明率團抵上海
今彩539 頭獎1注中獎
蘋果透明化 台廠資料大公開
DBU人民幣存放匯款 解禁
唐守義歸案 訊後發監
張通榮訪政院 爭取中央補助
花旗：人民幣定存起息6千元
陸：研擬台民可列席全國政協
美新屋銷售降 首年反彈仍達陣
鄉親力挺 顏寬?感性衝氣勢
政治謝幕 希拉蕊聲望未減
習近平突決定 會見日本公明黨黨魁
避免「聯手保釣」觀感 海巡要求魚政船離開
央行：最快年前開辦人民幣業務 國人每日可匯8萬RMB
經濟部: 台商回台投資再添2家 投資金額216億元
全國大掃毒 查獲547嫌
台中立委補選 上午投票冷清
府院黨試院 下午共商年金改革
保釣人士狀告日本政府 「毀損」漁船
「不滿馬英九票」沒進民進黨 顏寬恒險勝
陳世凱接受敗選 支持者不捨
贏不了顏清標 綠戰中台灣費勁
義規模4.8地震 暫無災情
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
去年7月台灣青年失業率13%
歐巴馬提名麥唐諾任白宮幕僚長
埃及示威 警民衝突5死三百傷
法院：歐巴馬任命委員違憲無效
利多激勵 歐股延續高檔漲勢
經濟展望改善 金價創兩週低點
范倫鐵諾華服展 魅力席捲英倫
蘋果痛失全球最有價值企業寶座
民調：半數法人害怕國家衰退
歐盟拉美高峰會 談自由貿易
冷氣團減弱 白天氣溫回升
巴黎阿拉伯文化中心 龍頭換人
北市徵才活動 釋120個職缺
鄰家媽媽 不折不扣環保悍將
台南空氣品質 18年來最佳
北市網路族 每日上網時間居冠
6成曾網購 年消費額1.6萬
優人神鼓走出劇場 藝術再延續
紙風車走遍鄉鎮 給孩童希望
中職回春 必須掃除假球陰霾
金門物產 華僑解思鄉良藥
西遊降魔篇 精彩花絮搶先看
7百公里長征 陳彥博拚完賽
財報經濟利多加持 美股續漲
藍盼修公視法 綠擬減董事席次
百大城市飯店排名 台北第43
社大立法 教育部聽地方意見
藍政策會：強化府院黨溝通平台
經濟轉佳 紐約油價連漲7週
投顧：美房地產有築底跡象
房市反彈 雙北維持高檔
跨黨派立委催生 社大發展專法
多空交戰 房市混沌不明
火箭戰黃蜂 豪首節5分4助攻
傳伍茲新歡 滑雪天后范恩
玉山合歡山 低溫籠罩
超常經驗展 探討人性慾望
股跌 蘋果失最具價值企業榮銜
棄置法拍屋佛像 新屋主遭判賠
中南部空氣品質差 民眾多注意
半場打完 豪取9分5助攻
過年健康遊 無菸景點推上網
渝官員涉桃花 薄熙來知情不報
立委：醫糾有補償調解才有意義
OLED面板 台廠短期難突破
醫糾法 社團籲調解補償脫鉤
中央氣象局氣象報告
郭正亮：綠兩岸議題缺具體主張
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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減爭議 醫勞盟擬組協會鑑醫糾
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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陸酒諸葛釀含塑 韓國下架
全國技能分區競賽 28日報名
海軍士兵落海 軍檢調查
罵人死老太婆 公然侮辱判拘役
羅東樹民細胞 文化氣息濃厚
高鐵苗栗站 28日動工
交通醫療落後 總統：虧欠台東
3節打完 豪13分5抄截
減少紛爭 福袋定型化契約出爐
渝市長：努力消除薄熙來案影響
成本考量 封測廠切入內埋晶片
陸酒諸葛釀含增塑劑 南韓禁售
爆卡 4顆牛軋糖等於1碗飯
因病住院 林進春聲請暫緩發監
桃千人揮毫春聯 童顏鶴髮齊聚
緬甸取消新聞審查 陸網友關注
12月景氣可望續亮黃藍燈
火箭扮捕蜂人 豪取13分
美專家：北韓恐已完成核試準備
酒後毆人致癱 男判刑4年
立委補選 顏清標陪顏寬?投票
立委補選 陳世凱投票
中市立委補選 預估傍晚揭曉
陸春運啟動 短途客開車族大增
多倫多市長擺脫訟案 保住官職
假日下廚樂趣多 工作坊盛行
越南變性女老師 爭取正名
嚴打犯罪 越副總理督導
華信招募空服員 上千人應徵
高跟鞋不長眼 嬤砸傷孫女緩刑
孫政才接見台籍人士
台江國家公園攝影展 台南登場
媒改團體再抗議 籲趙雅麗辭職
春聯用剪的 藝文特區教剪紙
美外委會主席訪華 意義重大
豪6抄截平生涯紀錄 火箭升空
迪化年貨大街開賣 人潮漸湧現
公務員第三層年金 有賠光風險
老化指數 台灣超越美韓星馬
關愛之家兒童 志工陪伴過週末
主計總處下週公布GDP概估
防貪腐 將設政府採購稽核平台
國家幸福力 不丹重視青年教育
春節將屆 封測廠看績效發獎金
賈伯斯電影首映 被批歪曲事實
金溥聰：美智庫肯定東海倡議
迎接國會開議 日相安倍健檢
流感季節 寒假出遊重衛生防疫
泰偏鄉水質差 台助學童飲淨水
金溥聰：台美關係30年來最好
改作風 共軍駐地店家沒生意
博弈公投過關 連江縣爆遷入潮
金溥聰一家 女比男適應美生活
年貨大街開賣 停車收費提高
美國會議員頻訪 彰顯台美關係
因應春節 台北花市延長營業
薛承泰將回校 副總統盛讚貢獻
超音速客機可望2050年問世
工廠生產蔬菜 攻高價市場
霸占店面PO持槍照 惡男送辦
查房屋實價 3D版將上路
工程車國道爆胎 1死1傷
存款配置 外銀：人幣可占1成
越南擬修法 不得現金買房買車
人民幣業務 30日辦說明會
生心理困境多 印尼女權待提升
母剛死又酒駕 法不輕饒判坐牢
盧秀燕捐書 嘉惠社區圖書館
總統買菜1千元 樹菊阿嬤捐出
替代役男屢涉案 檢建議送管訓
退休男教師出櫃 陸網友力挺
787調查緩慢 衝擊波音財務
Ｔ股掛牌 需配套措施
陸運20運輸機 試飛成功
社福團體動員 助弱勢大掃除
春節總動員 3C家電衝業績
郝龍斌：推動政策要能抵擋壓力
陸男三不愛 空姐導遊娛樂圈
警喪火窟 張通榮：協助善後
希臘地鐵工程 挖出古黃金花冠
天候轉佳 春節前五楊通車有望
陸外交官：釣島爭議終將被控制
打呼不僅惱人 也是心臟病警訊
汐止瓦斯氣爆 婦人受傷送醫
唐守義已發監 特偵將提訊
紐進口嬰幼奶粉 衛署抽驗
日媒：台海巡船現釣魚台海域
百歲人瑞 健身房慶生
身障生學測試場 台大備妥因應
終身俸 朝服役25年方向規劃
行動支付闢戰場 銀行搶食
立委補選日 數起檢舉報選委會
最老銀行醜聞 義政壇掀口水戰
瀋陽故宮牆裂 回應：故意的
總統兼黨主席 台東黨員支持
中市春聯放送 民眾索取踴躍
壘球會友 義大戰高雄地檢署
戎祥猝死 豬哥亮感慨
林青霞談婚姻：面對接受處理它
美外委會主席 27日拜訪海軍
永和垃圾轉運站 變身運動公園
虎尾傳燒炭上吊 4人不治
鰹魚加工禮盒夯 異軍突起熱銷
正心華山露營 星姊妹校共體驗
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
傳回美組裝 廣達：盡全力服務
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
高市業者送暖 尾牙改做公益
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
春運哀歌 一家三口騎千里返鄉
亞幣走弱 新台幣週貶0.4%
鹿谷櫻花季 賞花嚐冬筍
海巡新北艦 將進行快砲測試
馬留台聯總盼台大學獲准設分校
埃足球暴動案 21人判死刑
表揚榮民善行 總統贈紀念錶
花海綻放 金門花田迎新春
冷氣團將南下 低溫下探13度
鹽水番茄豐收 農會忙促銷
立委補選 顏寬?自行宣布當選
中潭公路門面 公墓變身植物園
新北市廠商來泰拓銷市場
例行巡護 花蓮艦駛進釣島海域
疑生活困頓 一家四口赴黃泉
蓋醫院挖出遺址 考古學家搶救
瑪利亞募書 助遲緩兒
求重生 美逝世腦癌女冷凍頭部
台大名醫病倒 臉書集氣
林郁方：調終身俸 應謀定後動
三鳳年貨街 陳菊阿基師做年菜
菲南和談 突破諸多僵局
建廠60年 金酒展出系列成果
梁詠琪任台灣黑熊保育大使
習近平會日特使 互盼情勢緩和
陳世凱陣營堅持確認開票結果
台中立委補選顏寬?險勝陳世凱
東亞高峰會 明年菲國主辦
路竹會緬甸義診 偏鄉看見台灣
新北未婚聯誼 翻牌子配對
陸媒：中石化解聘數千應屆畢生
幻象機妥善率 林郁方：可接受
客流行歌曲大賽 2百兒童飆歌
顏清標：贏的是面子與多年付出
永康保生宮建醮 供品量可觀
身障感同身受 捐代步車助弱勢
雲林社區PK賽 打造品味生活
針灸改善病情 緬中風病患跪謝
觸礁美艦 擬吊離菲海
港貧窮人口估計118萬
台中立委補選藍綠得票都沒過半
仰德高球賽 姚宣榆加班封后
神經母細胞瘤手術難 壓力大
立委補選勝選 藍：續深耕基層
陸第一艘豪華郵輪海娜號首航
龍翔霞蔚主燈 永久落腳員林
美新防長人選 親痛仇快
不滿法院判決 埃暴動8人死
日24歲以下孕婦 1成吸菸
顏寬?險勝 地方不再鐵板一塊
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春運買票難 粵十萬鐵騎奔鄉
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