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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
新款樂高機器人 科技宅超期待
長榮海總座：造船成本決定獲利
谷開來做證 薄熙來斥精神異常
聯電 首家AEO晶圓專工公司
敘利亞內戰 難民兒童破百萬
宜蘭童玩節 25日閉幕
公視總經理 媒改：應排除黨派
中共軍機 大連墜毀
認識職安法 勞委會9月起宣導
北車大廳增座椅 2成博愛座
美網會外賽 王宇佐淘汰
女記者遭輪暴 孟買警宣布破案
洪仲丘禁閉 何江忠未好好審查
新北強降雨 中和板橋局部積水
劉德立賀戴瓦加斯任巴拉圭內長
處理釘子戶 李鴻源：兼顧利益
王金平：行政專擅要不得
觀測海王星 27日最佳時機
健康促進貢獻獎 表揚幕後推手
機票籤混高麗菜中 旅展搶翻天
新台幣收升7.4分
援助涉貪惹民怨 菲總統贊同廢
洪案預擬回答 徐信正：不記得
台灣商品 長春熱賣
洪案羈押庭 5時30分裁定
陸外資連2月增幅2成
何江忠：未示意下屬關洪仲丘
中市球隊國際爭光 胡志強表揚
傾盆大雨 200年土角厝倒塌
好消息 工業生產指數歷年次高
黃色小鴨遊港都 MIT超大隻
馬總統感謝美眾議員支持軍售
宜蘭垃圾車音樂 改編在地風
查洪案 范：副旅教導簡單回答
電價調漲 產官交換意見
觀SBL測試 羅賓森：多溝通
寵物犬街頭便溺 花蓮開出罰單
薄熙來：王立軍證詞是閒扯
漏夜搶修 苗栗萬戶恢復供水
總統盼今年有機會參與ICAO
實德建議投資 台塑評估不適當
穩經濟 印尼推稅負優惠促投資
何江忠密切通聯 檢辯論述對峙
公視總座 28日討論遴選辦法
北投公浴慶百歲 坐浴池話家常
周麟盼巴拿馬支持台入ICAO
禮來在陸行賄 藥品回扣逾億
綽號清心卻改槍 被退貨還遭逮
離散家屬團聚 南北韓達成共識
好米料理達人 雲林秀手藝
北市3處淹水 消防局籲避道
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
狂犬病防疫 美專家指長期抗戰
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
過期品低價賣 5人詐財遭訴
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
打左不傷左 薄案恐不會重判
港媒：薄瓜瓜可能不受牽連
曾銘宗：彰銀職權應符公司治理
胖達人不天然 民眾要求退費
群創主攻頂級車面板市場
豪雨特報 北基屏南部山區提防
建國際直線對撞機 日專家積極
陸變種H7N7 人傳人機會高
潭美襲台 75校受損
翡翠檸檬飲品夯 鮮果價看俏
出口增加 英經濟成長加快
追思八二三 總統：續和平道路
幸福APP 水底攝影拍婚紗
全產總：基本工資應調至2萬2
投資反彈加持 德Q2經濟擴張
超微新多核CPU 搶嵌入市場
馬蘇辯論 公視邀四報一社合辦
解決吞嚥困難 中化生醫推新品
科學玩意節 24日科教館登場
10A總裁 彭淮南：榮耀屬國人
雪霸登山步道暫停入園
天候不佳 中華職棒延賽
省話新人王詩安 偏好東方男
賴素如羈押否 6時30分裁定
投資廣西詐騙 檢警查獲54人
食安商機 大型有機連鎖崛起
洪慈庸：感覺何江忠等人已串供
林伯實：明年營收挑戰500億
鴻海頭戴顯示器專利 售予谷歌
城市盃跆拳賽 莊佳佳誓留金牌
總統：勿因少數人否定國軍表現
網路發文醫官 坦承沒看過影帶
孟買警長：女記者輪暴逮1嫌
迎接祖父母節 弱勢兒溫馨上菜
大陸船員高雄港發病 入境就醫
新北強降雨 積水及膝車輛拋錨
流浪機器人到台南 十分吸睛
屏東春日鄉雨量高 豐年祭延期
孩子命喪化武 敘利亞父親悲憤
北韓人投誠 夜敲南韓人家大門
台青年大使 走訪雪梨校園交流
通路蔬果檢驗室 快篩農藥殘留
國震中心第二設施 設在成大
終結連5衰 工業指數止跌回穩
股匯齊揚 新台幣收升7.4分
交通部：五楊高若有疏失不護短
羈押庭裁定 收押何江忠3人
代班頂替 王建民機會來了
跨通訊平台造勢 體驗一夏活動
午後強降雨 北市通報百件災情
解放軍新問題：近視過胖脾氣大
輪椅國標觀摩賽 身障者尬舞
災後整果園 男遭倒塌大樹壓死
醃頭案勘光碟 被告否認影中人
7月商業表現 年增率連3滑
敘疑用化武 歐巴馬稱事態嚴重
因應豪雨 北市公車改行駛動線
故鄉味 池上便當獲獎實至名歸
NBA球星羅賓遜 拜會胡志強
佯投資廣西南寧 316人受騙
爸媽不在家 深刻描繪家庭情感
何江忠3人遭押 國防部：尊重
本周上市公司市值減0.66%
台玻節能玻璃 獲土耳其訂單
天安門廣場 10年來首次大修
服貿辯論 總統指示羅智強協調
響應抬行李 臨時孫子陣容變大
治頑固性高血壓 高醫有新招
草莓腐乳豬腳飯 全國票選第4
桃園地院：何江忠3人涉串證
台南拆國父銅像 藍營議員痛批
台股本周上市指數跌0.65%
醫師：醃頭案被告有解離現象
身後哀榮 林杰樑獲頒功績獎章
中油取得尼日油氣探採權益
世界棒球挑戰賽 中華隊第4名
查是否用化武 俄促敘政府合作
訂家電國際標準 日結合東南亞
薄案續審延長戰 大出各界意料
裁定羈押 何江忠3人神色憔悴
洪案3人遭押 洪慈庸肯定桃院
北市租金補貼 把握最後5天
追思八二三 總統感謝國軍付出
薄翻供 薄家人感到驚訝
英學者：薄熙來判決 中共已定
頭戴顯示器夯 鴻海專利售谷歌
報導：料薄熙來死緩 入住秦城
陸客境外遊 首選澳洲台居第8
林琬筑亞青奪首牌 縣長貼紅榜
出征香港 中華泳協培養新秀
攻手遊 大宇資攜手上海哈鄰
醫師：醃頭案被告 解離分數高
遺產爭議 遺囑缺口述判無效
藍幕僚赴綠營 檢討兩岸政策
執政回顧檢討 民進黨內外交鋒
大馬蒙古女郎案 2被告判無罪
單身女性凍卵 日生殖醫學會准
銀行業評等 展望維持穩定
黎巴嫩連環驚爆 至少19死
中日貿易降 陸：日本錯誤導致
醃頭案被告 指控警方刑求
追五楊裂縫真凶 打井鑽管引水
違法吸金 兩岸破南寧傳銷犯罪
鬼月前交屋 7月新房貸金額增
陸：下半年外貿進一步回穩
敘涉嫌用化武 歐巴馬深表憂慮
美媒：台美經濟降溫
潭美颱風農損 近7千萬
香料擬增到3千項 醫界有疑慮
廣告不實 胖達人遭罰18萬元
蛙王蔡秉融 亞青運再添一金
印尼毒酒致死頻傳 遊客得當心
所內收賄 警前副所長判7年
敘利亞動化武 美對策未決
雨勢緩 北市災變中心三級開設
蛙泳悍將蔡秉融 再破全國紀錄
陸剖腹產近5成 世衛標準3倍
何江忠3人收押 停職領半薪
今彩539開獎
薄瓜瓜與外賓機票 徐明全買單
兩度冒用他人護照 女子被送辦
同行審查 原能會：不會藏資料
大樂透49樂合彩開獎結果
百度1.6億美元 入股糯米網
何辦易付卡 合議庭質疑串證
薄熙來要求谷開來出庭作證
學者：審薄熙來與左右路線無關
陸檢舉高官記者 被警方帶走
醃頭案被告 再精神鑑定待合議
張花冠被控貪污 移審嘉義地院
黎巴嫩北部連環爆 至少27死
洪家律師：法院應羈押沈威志
時尚優雅 侯佩岑演繹紐約品牌
胖達人廣告不實 北市重罰
八二三戰役55週年 遺族感恩
泰北碧省村民自建最長竹浮橋
微軟執行長 12個月內退休
范佐憲深夜返營區 有串證之虞
佟大為滿口爸爸經 黃曉明羨慕
交易落空證據乏力 薄趁機翻案
愛丁堡動物園 辦貓熊保育會議
解五楊高疑慮 邀第3公正單位
狂戀 福建男颱風泅水為見女友
推動都更 蕭家淇：加速修法
馬蘇辯服貿有譜 公視協調舉辦
備戰美網 盧彥勳盼突破自我
何羈押無禁見 法界：恐串證
甘比亞揮汗義診 路竹會不畏暑
八二三戰役 金門擴大紀念
機上旅客患病 路竹會急搶救
QE退揚 10A總裁新考驗
挺穆希派動員 號召再示威
聯國部隊緊急疏散剛果戰區人民
淡水鐵皮工廠火警 無人受困
胖達人道歉 香港網友感謝台灣
斐總統讚官兵 剛果交戰表現佳
林口地質複雜 五楊排水難預期
香港游泳賽 許家兄弟包金銅
大樂透頭獎槓龜
降低病患感染 世衛促雙手衛生
今彩539頭獎1注中獎
被控圖利 劉政鴻：配合司法
中華亞青奪6金 鬥志可佳
統計：香港每6人就1窮人
突圍無力 微軟執行長將下台
紐西蘭台灣電影節開幕
中斷金援埃及 歐巴馬仍未承諾
林書豪慶生 兄弟相伴
開羅挺穆希遊行 規模明顯縮水
王鈺婷三分打 北市大氣走大連
畢書盡朱俐靜熱舞 嗨翻全場
薄看準北京投鼠忌器 敢於翻案
2小時籌千萬 賴素如步出法院
雷雨攪局 李玠柏阿瘦盃暫領先
美7月新屋銷售 降幅大於預期
歐元區消費信心 25個月新高
大陸最高基本工資 上海1620元人幣
大埔案鬧太大 劉政鴻不知如何善後
檢調查獲「廣西南寧老鼠會」 至少316人受害
下屬進貢未拒絕 薄貪污曝光
胖達人原料 台南調查非天然
薄瓜瓜未立案 律師指可能引渡
馮光遠25日提＂罷免立委名單＂
黎巴嫩驚爆 增至29死500傷
歐洲查獲17.5億美元毒品
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
俄羅斯保證 冬奧不歧視同性戀
優勝美地野火 420平方公里
巴格達炸彈攻擊 25死數十傷
蘇格蘭外海直升機墜 3失蹤
黎巴嫩驚爆 法總統譴責
多名阿拉伯青年向巴西申請庇護
嘻哈學院 漢堡青少年風靡
談敘利亞 歐巴馬：需考慮成本
性醜聞 聖地牙哥市長宣布辭職
費城推動外帶中式餐點減鹽
駐義代表訪傳教士利瑪竇故鄉
華盛頓動物園報喜 貓熊生寶寶
敘情勢危 美增派駐地中海軍力
歐巴馬暗示 取消援助埃及無用
午後防雷雨 沿海小心長浪
尖山埤整治完工 大雨助滿庫
史諾登機密 衛報攜手紐時爆料
習近平中國夢 恐無憲政
憲政屬性辯論 陸恐續政左經右
李克強經濟學 上海自貿區獲批
臉書收盤價 首度飆破40美元
美股收紅 待QE動向
彰化橘子舞團 義演出精采轟動
ITIS：金屬扣件產值平穩
雙層布料窗簾 隔音巧思獲大獎
IMF總裁：寬鬆政策別急退場
薄案庭審 第3天開庭
美西行成功 不老騎士圓夢
電電公會將公布陸投資風險報告
王建民返大聯盟 將對決太空人
藍鳥教頭證實王建民將先發
陸工信部副部長 率團來台採購
王建民大聯盟先發 官網證實
佳節思親 韓離散家庭秋節後聚
TPP談判 各國代表最後衝刺
歐股連兩紅 經濟數據亮眼
薄熙來黨內認罪 無證據效力
加國高球賽狂抓鳥 曾雅妮晉級
夏日夜晚 信義香堤大道聽音樂
休養50多天 李登輝晚間復出
兩岸通訊搭橋 27日登場
台賑濟加拿大亞伯達水災
移民署長謝立功訪聖保羅司法廳
高雄搖滾日 伍佰獻全台語搖滾
重返傷心地 王建民再拚大聯盟
金銅齊漲 料聯準會減QE延後
亞青運代表團25日返國
胖達人暫停營業3天
賴素如警局報到 低調鞠躬致謝
王建民戰太空人 羅嘉仁見偶像
未辯先設門檻 羅智強籲蘇大器
日擬斥資購多功能救難艦
黎巴嫩驚爆 聯合國譴責恐攻
期油漲幅創兩週最大
傳美國安團隊週末討論敘問題
防小白 哈芬登郵報網站禁匿名
近兩千萬陸民 或遭砷毒水污染
小班演蝙蝠俠 網友罵影評挺
傳裸照又恐嚇 男嗆前女友判刑
薄案連3審 濟南中院提證據說
港媒：薄案公審彰顯肅貪倡廉
故意越權監控 美國安局招了
9月高雄藝博會 創造交流平台
生育潮退 屏東基隆最低
辯服貿 總統：我早就答應
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
韓星安七炫 陸版綜藝節目助陣
配合歐巴馬對敘決定 美軍調動
專家會勘五楊高 協助找水引水
蜜蜂漸消失 主婦聯盟邀民了解
綠談兩岸公民社會 蔡英文主持
傅洛曼：TPP不會倉促達協議
地震防災 國研院成大攜手
微軟執行長離職念頭 想了3年
圓仔開眼幅度增 哈欠臉超萌
非核 媽盟發起全民大合唱
看守所首夜 何江忠等心情低落
胖達人後續處置 郝龍斌將說明
農損愛心捐款多 香瓜阿嬤婉拒
被逼贖罪 蒼井優月事不來
二重疏洪道開放 恢復違停執法
軍法院：與桃院差在羈押必要性
考驗不斷 王建民堅持美夢
凸顯女權 雪梨學生報刊私處照
濟南中院：薄熙來自選律師辯護
捍衛台南國父銅像 藍議員站崗
車用毛利佳 被動元件廠紛搶灘
辯服貿 綠：蘇很了解產學想法
歐美初評估：敘政府使用化武
農團續推土徵條例修法
孟買輪暴 女記者：至少判無期
總統訪85度C 肯定拓展市場
抗英施壓 衛報紐時將合作爆料
蒙藏生人數少 升學優待仍在
巧扮雇主 移民署逮落跑外勞
美國不老騎士 9月再抵台
全國祖孫嘉年華 25日登場
馬來西亞房產租金報酬率高
發簡訊提分手 韓未婚男說很瞎
世運奪金 景女拔河隊職棒開球
弱勢教養家庭 展望會籲關懷
露國台灣獎學金生行前座談
增進交流 台青年大使訪巴拉圭
那斯達克當機 傳因連線問題
台電鉅額虧損 擬以基金彌平
竹船航海 重建原民文化
電價調整 立院經委會召委盼緩
電價調漲如暫緩 學者憂心
林杰樑老家藥鋪 擬整建文物館
飛球直擊頭 象洋投送醫
總統探聽障兒 手語傳真情
阿根廷留台校友會成立
哥倫比亞僑界歡迎台青年訪問團
烏龍報導 風茹茶業者要求道歉
環教優良圖書 首屆綠芽獎表揚
88歲美二戰老兵 遭少年打死
紀錄片不老騎士休士頓放映
林伯實：台灣能源政策要加油
夢遊不夠看 有人邊睡邊簡訊
台中市老人食堂 石岡搶第一
住宅火險 擬擴大保障範圍
大雨特報 新竹以南北部山區
機場申辦護照 外交部便民服務
死者葬禮後現身 全家哭錯人
台商丁善理紀念基金會造福越民
員林鐵路高架 交長盼儘早完工
嘉縣兒童藝術節 創意展演扎根
鬼月做鬼牙 日技師來台親做
胖達人廣告不實 郝：民生詐欺
竹縣山區大雨 消防局警戒
吳經國：青奧年齡限制應調降
時空大搜查 用藝術品認識圓山
頭部遭球吻 米吉亞無大礙
好米料理達人賽 現場香氣四溢
陸：微博直播薄案彰顯反腐自信
妻兒走他鄉 薄熙來：因我外遇
產能過剩抑價 陸鋼鐵業度寒冬
世界醫網賽 台醫師獲2金1銅
何江忠3人羈押 首夜情緒平穩
洪災76人亡 撫順全市哀悼
831大限前 桃猿找洋砲
基隆原住民豐年祭 千人同歡
豪雨溪流改道 芒果園沖毀
科技新品齊發 台股9月看漲
洪慈庸當主題 陳來興畫出堅毅
民生詐欺 郝龍斌批胖達人
蘇把握主導權 接招辯論考驗多
颱風天撿漂流木 侵占罪法辦
太設結合建築與綠色事業
零配件 汽車竊盜險要加保
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
小琉球綠蠵龜 裝衛星追蹤器
機場急件辦護照 2天6案例
歐洲遊戲展 華義等業者參展
輔大青年大使團訪波哥大
競速溜冰賽首日 台灣1金2銅
胖達人疑涉詐欺 檢方進行了解
薄案審判脫離腳本 不影響結局
疑變相實價課稅 財部：誤會
環島單車 馬總統：健身強國
就業博覽會 潘世偉到場打氣
買得比別人貴 陸豪車仍大賣
大溪復興大雨 多處積水
新北三峽烏來降大雨 尚無災情
台灣百年前戳封 價值上千萬
洪仲丘案被告收押 軍高院尊重
午後大雨 新北台中下最多
羅賓森手搖茶 獻台中球迷
洪案3人收押 洪姊：看到曙光
全球一動 推藍色公路上網
象擊垮林晨樺 羅國華職棒首勝
FBI局長 最擔心空中恐攻
新北寵物超渡法會 邀歌手開唱
王立軍出庭作證 與薄法庭見
樂見服貿辯論 總統盼辯明真理
民團將提罷免立委名單 藍尊重
主播林家琪開球 陽建福留電話
記念金恩演說 圓夢遊行今登場
對流旺 西部防大雨豪雨
豪雨 新北市急撤大豹溪遊客
研究：BMI達標未必健康
打造安全農產 高市推履歷驗證
索倫斯坦建議 妮妮應重新出發
下田遭雷擊 男子竟奇蹟清醒
老農趕採香蕉 受困溪中被救出
敘利亞政府：查獲反軍化學戰劑
選美集訓變質 選美協會澄清
服貿辯論 蘇貞昌：不迴避
職棒簽賭網站 累積金額破億
礫石展膜力 忠孝曝氣處理場
台中下午降大雨 瞬間雨量驚人
奇力光電停工 賴籲董監事出面
房仲：賣屋課稅依實際獲利申報
台塑盃男網賽 4強台灣占3席
洪仲丘案 總統盼國軍改革契機
土徵審小組開會 檢討實務運作
協商查化武攻擊 聯國特使抵敘
機器人德克現台中 被誤為真人
蔡俊榮：全球一動營運雙軌並行
嚴明視察博愛分案 囑如期完工
婦疑跳水自殺 遺留7子女
菲船員頭重創 國軍吊掛救援
城市盃跆拳道 台灣首日踢4金
央行總裁評比 著眼通膨及成長
海科館搭中國風 戶外辦音樂會
阻洪案被記過 國防部：可申訴
台塑盃男網賽 陳黃雙打封王
新住民看病難 有看沒有懂
菲美聯合聲明 維護航行自由
那斯達克大癱瘓 專家：會再現
濫用職權 薄熙來：誤判未枉法
菲新娘臨盆 駐處簽證人道考量
募款餐會 李登輝破戒出席
今彩539開獎
馬克力保飯碗 象犀雙重賽打平
費古洛高建三接力 獅教練奪勝
泰國財政部否認經濟衰退
民調：泰國人對國會失去信心
香港游泳賽 台灣倫奧國手亮相
九三軍人節 景點農場優惠多
阿瘦盃高球賽 葉偉志挑戰3冠
肝病權威陳定信 退休不忘防治
高廣圻視察飛彈部隊 矚重整備
專家：導出水根治五楊裂縫問題
李寧羽球賽 中華1金2銀3銅
金曲女將犀利趴 同台獻歌藝
薄熙來：我家就瓜瓜看來有出息
南投休旅車墜谷 1死2傷
今彩539獎頭1注中獎
阿基師嘆 胖達人違背良心賺錢
北市傳槍響 嫌犯拒捕警開槍
星國橄欖球賽 中華不敵地主
胸腔腫瘤治療進步 患者別怕
高雄海博會登場 陳菊與民同樂
華航：班機延誤為等塔台非旅客
胖達人被控詐欺 檢警調閱資料
批綠設門檻 府同意公視辦辯論
王建民有望再升上大聯盟
醜不能當警察 湖南考生含怨歸
原創流行音樂獎 力拚原音創作
徐生明心肌梗塞過世 球團證實
三星銀河錶 傳外型走未來風
義大總教練徐生明心肌梗塞過世
南投規模4.4地震
徐生明過世 生前曾簽放棄急救
天團天后五月花 犀利最高潮
徐生明心肌梗塞 急救無效死亡
徐生明最後一戰 犀牛勝利收場
蘇花自小客墜崖 2人受傷
獨厚吳敦義孫 外交部說"急難救助"?
薄案審理周日無休 外界矚目
胖達人被控詐欺 檢警約談董座
藍鳥對太空人 王建民3局退場
大學生尋古蹟 成手機時鐘桌面
馬、蘇服貿辯論 公視單獨舉辦
聖淘沙推出微電影 小小彬、立威廉、許瑋甯擔綱
徐生明看盡職棒興衰 打造犀牛
研究：父工時長 兒易暴怒違規
陸防長訪美 被視為無實權人物
徐生明驟逝 球迷球員球團慟
黃鎮台推崇徐生明對棒球貢獻
中華職棒今日賽前為徐生明默哀
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
NGO：敘毒氣攻擊322死
騷亂退潮 埃及縮短宵禁時間
新聞部長：敘政權從未使用化武
歐巴馬與卡麥隆討論敘利亞危機
建仔大聯盟再現 球迷熱情捧場
王建民重返大聯盟 好的開始
加國高球賽 曾雅妮衝上15名
佛州傳槍案 3死2傷
越愛情馬拉松 情侶追趕跑跳碰
太平洋高壓 氣溫高午後雷陣雨
不只中秋應景 農改場推文旦
挨轟丟5分 王建民3局退場
加國高球賽 曾雅妮朴仁妃並列
墾漂人生 李典勇拍片樹立新觀
布里紐勒中世紀節 舉城狂歡
吸引華裔子弟 紐約辦教育展
澳洲暖冬 殯葬業者嘆景氣寒冬
庭審第4天 薄王續交鋒
檢方是否追加罪行 成薄案變數
不老騎士紀錄片 南加州上映
紀念金恩演說 十萬人圓夢遊行
美元走強 台幣週貶0.17%
徐生明猝逝 父母垂淚
美7旬翁濫殺後自盡 3死2傷
傳敘化武攻擊隔天 凱瑞關切
QE疑慮 台股短線恐震盪
羅嘉仁救援成功 王建民吞敗
基本工資28日審 勞資攻防
日圓貶 網路訂房業推日本旅遊
胖達人被控詐欺 董座訊後請回
國工局：五楊高架無立即危險
遭制裁 北韓怒責纜車怎造核武
本土當自強 徐生明念茲在茲
公費免疫球蛋白 使用放寬
7月景氣燈號 改採新版系統
明潭環湖電動車 十月全球展示
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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凶嫌女廁施暴 美9歲童險喪命
印尼股市挫 投信：賣壓待消化
球評：王建民轉型 狀況尷尬
陸記者刑拘 曾揭發工商副局長
藍黨史館喬遷 國父家書展揭幕
批王撒謊 薄：我沒練過拳術
投顧：QE若退 風險資產反彈
社工執業安全 立委擬由法保障
執業安全 社工盼完整確保
徐生明女兒：來不及說我愛你
陸網路名人薛蠻子涉嫌嫖娼被捕
法界：胖達人不實 恐構成詐欺
國民黨史館 活化歷史再出發
加女高球賽 曾雅妮拚重返榮耀
徐生明過世 旅美球員感難過
建仔火球仁同場 1吞敗1救援
馬總統出訪 人際互動收穫多
薄熙來案 週一續審
徐生明驟逝 徐母傷痛北上善後
馬總統出訪 援外是義務與商機
馬總統出訪 關注核能也看綠能
母愛傳承 圓圓愛圓仔
王建民動向 藍鳥隊近日決定
中國信託女子高球賽 9月開打
QE未定 布局全球股票型基金
若要對敘用兵 美國防部已準備
關注生活議題 街頭行動劇吸睛
徐生明猝逝 雅典奧運留遺憾
敘政府警告美國勿軍事干預
薄案休庭 當局安排媒體遊濟南
中油：汽柴油價各漲2角
護照風波 副總統對外交部抱歉
青少年家貧易怒 家扶紓解情緒
售未核准保單 男騙護士遭起訴
工廠排強酸廢水 桃縣開罰
監委籲設機制 防人頭高齡醫師
動物寶寶出生 外婆幫忙帶
證據當前 薄熙來否認濫用職權
薛蠻子若犯法 可遭驅逐
監委約詢談離婚率 李鴻源尊重
天價停車費 婦人欠10萬美元
衡量對敘選項 美國防部就緒
徐生明曾籲企圖心 義大感念
拒平媒辦辯論 蘇貞昌避談
服貿辯論 府促三方儘快定細節
孟買記者輪暴 1嫌疑未成年
熱低壓成形 未來幾天可能成颱
赴菲考察 台商車禍身亡
美女猛吻 威爾普爾特豔福不淺
染食腦蟲 佛州12歲男童病逝
撞傷人再撞進民宅 吸毒男判刑
印度女記者遭輪暴 多嫌被捕
副總統：祖父母節 祖孫更親密
百老匯巨星茱莉哈里斯辭世
竹縣騎士摔落橋 送醫救治
德9月國會大選 參選者先度假
IC卡註記器捐 總統帶頭做
迎台灣燈會 南投推觀光護照
領袖非超人 美總統度假有理
英政要愛度假 遇危機照休不誤
求好工作 陸女大生瘋變臉
敘涉化武 歐巴馬開國安會
馬蘇辯服貿 綠內部各有看法
查獲保育龜走私 林務局接手
胖達人案 檢警扣配方約談副總
伊朗：敘將准調查員訪化武地區
臉書性暗示 美師誘生上床被捕
利用壽險 補足人生3大儲值卡
蘇貞昌反核 呂秀蓮要求脫西裝
法鼓山親子營 戲劇體驗增親情
黃金攀抵近3個月新高
美國安局人員 遭踢爆監聽配偶
柏林尼古萊區吹復古風
徐生明走了 徐父嘆兒子不順遂
監委關心離婚 綠委：關掉監院
專家看香料 人工天然要定義
徐生明猝逝 么弟難置信
吃生菜沙拉 老翁罹急性腸胃炎
反酒駕 3青年路跑環台
陸網路爆料名人周祿寶 被捕
南韓：尚未考慮進行南北韓峰會
徐生明心願 台灣職棒復甦
5高職生落海失蹤 海空搜救
器捐協會20年 向捐贈者致敬
民團發動罷免 吳育昇不回應
監委澄清：不是倡導不離婚
掌犀牛 黃煚隆：是承擔的時候
簽器捐同意卡 女性最敢捐
崇拜阿公 孫扮消防員獲獎
雞排妹重口慾 22K男壓力大
檢方：薄熙來沒有自首坦白
王品徵才 168職缺
搧王巴掌 薄熙來：第一次打人
薛蠻子涉嫖 網友聯想陳獨秀
陶(吉吉)暫別音樂 明年轉行拍電影
埃及審訊穆斯林兄弟會領袖
捲入薄案 姜豐：守理守法
孟買女記者性侵案 末兩嫌落網
徐生明猝逝 體育署：國家損失
新輯賣破5萬張 黃鴻升盼攻蛋
錯過與徐總談心 林晨樺遺憾
中東冠狀病毒 沙國新增1死
塔塔加單車賽 陳漢典沒被關門
埃及審兄弟會領袖 延至十月底
創意比賽 大學生入原鄉推經濟
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
胖達人事件 烘焙業：短空長多
落海高職生 2人無呼吸心跳
中埔黃金板栗 結合米食推佳餚
台南國父銅像遷移 暫緩執行
警匪駁火18槍 歹徒中彈就逮
陸資一條龍？經部澄清
王室寶寶滿月 英僑商會慶祝
交往未謀面 熟女遭騙140萬
悼徐生明 中華職棒比賽默哀
突破英傳統 外婆入宮顧小王子
順產隔天 華府貓熊產死胎
住宿新生請假出遊 5人溺水
胖達人前董座未到 不排除境管
薄谷指使 假造王立軍精神病歷
薄案審理延至第5天 進入辯論
球迷聚集球場 高喊徐總謝謝你
安寧生命大使 徐生明傳愛到底
龍應台赴美 視察台灣書院推動
公車微電影劇本 首獎抱回3萬
毒蟲情侶躲追查 開車撞民宅
惠譽將舉辦亞洲主權評等研討會
陸法界：薄翻供 可能罪加一等
林書豪北京辦籃球訓練營
台首見新物種 小蜂寄生豆娘卵
薄熙來批王立軍：完全不足採信
徐總猝逝 老友難以置信
陳淑慧：願認養台南國父銅像
二仁溪學生溺水 2命危3失蹤
學生戲水高危險群 家長宜掌握
台首獲主辦全球青年領袖大會
溯溪抓魚 男跌落溪底不治
居民：二仁溪出海水深 禁戲水
專家：薄案將成習近平難題
英安德魯王子擬與前妻再步紅毯
羽毛球製再生花 器捐續生命
青峰唱我好想你 淚灑錄音室
薄熙來涉案 黃奇帆有證詞
機械故障搶修 日航班機延誤
瑞銀：雙印經常帳赤字惡化
林俊逸看拔一條河 掉下男兒淚
H7N9防疫 市場活雞最好日日清
檢警查胖達人 莊姓前董座到案
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林益全答應徐總 當下一個恰恰
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中秋休市 9/14補行交易
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福泰玥光寶盒限量發售中
一個屋簷下的相處智慧
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探戈賽出現巨變 首見同性舞伴
判定敘用化武 歐巴馬考量對策
法指敘動用化武 英擔心滅證
鮑爾：美中東政策需更高明
巴西東北市場 台紡織業可開發
加國高球賽 曾雅妮第24名
加國高球賽 曾雅妮24名做收
過濾不良App 電信推安心鎖
美QE喊撤 不甩新興市場哀號
石化業產值 第2季衰退
陸銅箔產能 恐供過於求
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資金流入 外資看好韓債
阿勒國際攝影展 思考黑白影像
薄案庭訊內容 微博仍有漏列
資金大逃亡 亞洲砸外匯捍本幣
白天高溫 午後雷陣雨
秋節私梟蠢動 新北外海緝私菸
市場增持黃金多單至6個月高
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機輪躲人 少年大膽搭順風機
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二仁溪5生溺水 尋獲第3人
女官兵孕婦服 國軍研製納補給
劉利華參訪聯發科 蔡明介接待
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7月製造及服務業景氣 雙升
5生溺水 學校新訓氣氛哀戚
洪仲丘案 桃檢傳法醫作證
大堡礁瀕危 澳人上街頭抗議
返開城檢視設備 韓企準備開工
亞都麗緻徵才百人 28日登場
高鐵10/1漲 8/27公告
乳品出口減 紐國貿易逆差超標
南韓民調：經濟成長重於福利
羅嘉仁飆速球 救援不成反吞敗
檢方重砲批 薄熙來應從重量刑
紅帽：雲端環境 開放將勝出
防疫 評估監測動物與投藥
粵大學研發柚皮甘 可治咳
國際股市帶動 台股攻7900
北市抽驗蛋餅皮 3件不合格
中央氣象局氣象報告
達美緊急降落 無人傷亡
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
奢侈稅修法趨嚴 營建業景氣跌
陸男子成都行兇 4死10餘傷
導演張作驥涉性侵 北檢起訴
兩岸通訊搭橋 概念股商機翻滾
IFA將開幕 三星樂金大拚場
整風 陸要部隊聚心思打仗
證交所與MIAX簽資訊MOU
土耳其男在台涉性侵 北檢起訴
中美洲經濟成長 貧窮依舊
MTV頒獎走紅毯 卡卡變端莊
投顧：美歐不再拖累亞洲出口
第3梯技能檢定簡章27日開賣
胖達人：賠償過高 公司恐倒
彭博：陸成長5年降至近6%
胖達人只認月內退費 北市拒絕
宏達電機皇發威 在日銷售走高
遭蛇吻山路斷 南投警摸黑救人
北市驗蔬果農藥殘留 3件違規
癲癇作祟 2歲童老盯電扇
藍籲捐棄算計 共促理性辯論
漲電價 學者：消費恐受影響
南韓首富 跌出世界百大富豪榜
孟買輪暴案 嫌犯自稱是慣犯
頭好壯壯 美小貓熊重137克
團團當爸仍逍遙 愛上毛巾操
胖達人案 檢警赴供應商調資料
國軍5款孕婦服 連身裙設計
大陸中石油副總遭調查
旺季到 鴻準填權逾3成
台教育論文 平均被引全球居首
洪案續查 洪姊盼押沈威志
台聯：服貿辯論 蘇貞昌居劣勢
紐約證交所首位女成員病逝
家扶童學費沉重 盼外界伸援
犀牛隊：徐生明85號球衣引退
漲消費稅 逾7成日人接受
聯合國祕書長 籲日本反省過去
手機低價化 恐壓縮儲存成長
總統分區座談 提振國軍士氣
MTV大獎 泰勒絲席琳娜得獎
服抗骨鬆藥前 醫籲先看牙
高鐵漲 延到30日公告
台股漲 新台幣午升9.9分
宇辰推單片薄膜觸控面板
亞股漲 美數據稍解減購債憂慮
拉美咖啡總出口量增6.04%
校長會議 朱立倫勉勵用心傾聽
馮勝賢夢見 徐總不捨離開球場
吳壽山：創櫃板 年底前上路
土狗護主戰鼬獾 隔離觀察
狂犬病動物實驗 農委會傾向做
狂犬病防疫 3P策略因應
高中課綱微調 103學年實施
徐總靈前 黃煚隆：抱歉昨沒贏
高鐵早鳥票 可望至少增兩成
印尼APEC 美陸領袖與會
王凱傑律師：待收起訴書後回應
林柏宏紀培慧 變形金剛軋一角
薄熙來：妻子與王立軍如膠似漆
扶輪社募月餅 送愛給弱勢
找哈佛名醫植牙 莊雅清緩起訴
不畏警告 澳男子游泳遭鱷吻
台股收盤漲21.66點
妻通王立軍 薄：我煩透了
減六除四 台電：不應口號誤導
陸媒：薄案一審庭審結束
兩岸通訊搭橋 網通設備受惠
薄案審結 擇期宣判
台股整理 漲21.66點
租金投報高 房仲推投資大馬
人用狂犬病疫苗 獸醫師可自費
涉性侵起訴 張作驥稱背傷難做
豐興鋼品報價 全數上揚
9月台指期漲40點
草衙老舊凌亂 高市尋求解決
9月電子金融齊漲
台電：電價緩漲 今年恐虧561億
陸赴港招商 一頓早餐幾千元
俄警告美：干預敘利亞極危險
MTV大獎 美歌壇A咖雲集
台股漲幅縮 7900點失守
胖達人退費 開幕起算另發禮券
莎姆巡演後 屏風無限期暫停
引進緬勞 職訓局：無時間表
面試大忌 對應徵工作一無所知
義民祈福大典 蔡英文讚義民爺
國內需求增 印尼擬停家傭輸出
越外資流入增 吸引力回升
8月商業營業額 恐續減
三大法人買超台股13億元
敘危機 法：西方國家將因應
隔代教養情 阿嬤照亮孫子人生
半數星國民眾盼減少外國人流入
夫綁架離異妻 釋妻後自盡
3D列印夢工廠 威寶電信助陣
義民節祭典 竹縣府盼更精緻
胖達人含香精 小S道歉又震驚
台股量能 創證所稅修正後新低
總統27日與將領座談 穩定軍心
5生溺水 尋獲第4人遺體
薄熙來坦承 先前認罪為保前途
徐總如師如父 張泰山謝恩師
北市5月房價指數 較4月小漲
總統赴APEC 府：條件不夠
為夫站台胖達人 小S鞠躬道歉
公車撞救護車 3傷送醫
停電致中毒 內蒙一公司釀7死
屏風年底暫停 內部人員也震驚
長榮Kitty機 9月首飛美
蛛網襲捲 嘉縣籲農民勿憂
貪污猖獗 菲白衫軍上街怒吼
三條崙保安林解編 榮景可期
英：可能回應敘化武攻擊
F-中租前7月每股賺3.7元
風水世家童心未泯 公益助孩童
高市推污水回收 解工業區用水
臉書號召反貪 菲白衫軍示威
胖達人退費協商 郝龍斌促負責
中市消保官未接獲胖達投訴案
薄案庭審 薄熙來斥檢方辱家風
股東持股逾10% 法官遭彈劾
港胖達人如常營業 人來人往
半天內急出國 機場可辦護照
熱低壓成颱 最快27日海警
陸投資風險報告 昆山連5稱王
加州野火延燒速度放緩
玉山金獲利創高 外資持股第一
謀財殺女老師 男稱無殺人故意
刑事局：要求落實刑警值勤時間
金仁寶集團發表首款3D印表機
新台幣收升3.8分
仁寶利多頻傳 大單急攻近漲停
役男安心 立委給成功筆記本
環署預告修正營建空污防制辦法
大紐約華文教師參與研習會
路竹會醫療團甘比亞義診受歡迎
7月M1B M2年增率雙升
宗教百景 嘉市為11景拉票
毒品犯罪年齡降低 中市警憂心
服貿辯論 朝野黨團：有必要
外資上週賣超162.45億元
BB彈射11車 警逮3人送辦
義比薩斜塔 矯正成果優
胖達人董座告前董座 致歉小S
狂犬病動物實驗審查 9月展開
電價調整 綠營要求先改革台電
不爭女神寶座 阿喜自稱宅男
荒山亮首唱八點檔 方芳撿到寶
拚業績菸酒不離 胃癌提早來
歐巴馬超慷慨 留近千元小費
南投敬軍週 軍人看電影享特價
威寶拚4G 許勝雄開放談合併
愛滋錯誤迷思多 可控制非絕症
相聲巡演 為吳兆南暖壽
民調顯示北市民肯定房地產政策
聲援大埔遭列管 警政署澄清
台南旅行業打氣 劉政鴻感觸深
漲電價 台電：反映燃料成本
兩岸通訊產業合作交流中市登場
工人掉槍 海巡員機智制伏
農場捐地建車站 台觀助推觀光
高寶璟衛冕 世界排名進前十
擄女37小時 性侵毆打判8年
疑結新歡 男勒斃年輕女友判刑
討債不還錢 逼吞辣椒恐嚇拔牙
QE恐縮 投信：台股短期整理
張琪媽咪 伴育幼院童訪恐龍
輕生女浮屍淡水 疑經濟壓力重
出席APEC 總統：條件不夠
台灣宗教百景 金門14點角逐
蜜香紅茶屢獲獎 江達隆樂分享
馬蘇辯論 公視28日首次協調
基本工資 勞團將赴勞委會抗議
越南撥交海警3艘巡邏船
友邦貝里斯總理夫人27日訪華
城鄉教育落差大 花蓮調整預算
3倍賠償金 胖達人：恐倒閉
促立法效率 財經高峰會尋共識
蔣偉寧：推動棒運 告慰徐總
研調：愛立信LTE領導者
經濟中輟生 逾半是中學生
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
上班族貧血 提防大腸癌
康芮颱風路徑 朝台灣東部海域
刮刮樂銷售大爆發 明年續加碼
臉腫難呼吸 牙根感染險喪命
國教多元入學 直升免試需擇一
9/1起 車票通退 大陸火通簽
曲家瑞蕭青陽 推新秀登國際
颱風毀路 農民自力救濟
陸商投資南韓珍島養殖海參
紅瓦民族舞團羅馬演出受歡迎
假抗爭索回饋金 2里長判刑
量縮盤整 新台幣收升3.8分
屏風將暫停 郭子乾盼能繼續
上海胖達人如常營業 強調食安
陸修達賴祖居 遭質疑別有用心
北義貝加莫歡度守護神慶典
專家：薄熙來可能被判10多年
敘危機 西方幾天內做出決定
產學訓合作 郝龍斌盼即訓即用
中市攔查酒駕 查獲毒品通緝犯
金門人偶兒童劇 入場券索空
女生修飛機 個子小成優勢
薄案凸顯官場枕邊人老問題
越國防部長訪問菲律賓
郭台強：調電價 有必要
疑女友賣淫 男虐死女判刑
M1B逾2年新高 資金動能豐
世紀大案 薄案審判驚奇不斷
胖達人案 檢警查扣逾70配方
遭影射收紅包 苗栗縣府要告
打造高美濕地 生態與觀光平衡
薄熙來：妻去年3月14日被抓
MTV大獎 賈斯汀最風光
消費者看房價 不介意屋齡
溺水失蹤生全尋獲 奪5命
阿嬤拆屋拓路 鹿港愛心巷留芳
美濃自然公園 高市林務局角力
張作驥遭訴 被害人感謝司法
伍豐攜手澳門賭王 投資俄賭場
泳技超群 台非混血兒亞青爭光
狂犬投藥商機大 安全是關鍵
敘化武 1家族21人頓時死亡
降息可能性 歐洲央行意見分歧
戰地藝術季 金門吸引觀光客
貓熊守護使訪星 推廣貓熊知識
陸軍操演地空作戰 場面逼真
金門馬拉松選手增 借大學宿舍
副總長兼執行官 廖榮鑫調任
朴槿惠執政 民調：北韓政策好
換產品 胖達人27日受理退費
母自殺 歌手宇多田光悲傷
陸機飛近釣島 日機緊急升空
英外相：不排除攻擊敘利亞
QE退場 外資：台股影響小
鎮代表搶博餅報名表 公所報案
服貿辯論 總統府：晚不如早
因應康芮 政院促提前整備
特定徵收案 專案小組先審
拆遷國父銅像 南市府陷兩難
學者：服貿簽署為台商契機
愛瘋風聲 DoCoMo股價漲
台聯呼應罷免 吳育昇不回應
參選基市長 羅智強：還沒答案
藍溝通電價調整 綠要台電改革
處理敘危機 卡麥隆縮短假期
張作驥性侵遭訴 盼法院還清白
胖達人重開幕 人氣待觀察
屏風暫停 文化部理解與尊重
消防隊員摘蜂窩被螫 送醫急救
聯手打死鄰居 父子3人遭訴
客家盂蘭盆會 神豬羊角競賽
處理敘國危機 英相提前銷假
檢方：土男自認帥 約炮初識女
感念徐生明 高市將頒卓越獎
調查化武攻擊 聯國專家抵現場
梵蒂岡電台發射站擬改為牧牛區
涉性侵猥褻2女子 土耳其男遭訴
孟買母出售13歲女初夜遭逮
上半年研發排名 台積電奪冠
根治五楊裂縫 不排除封路埋管
銀髮族商機大 日郵差當孝子
行政院：持續監控狂犬病疫情
涉持獵槍打山羌 警逮2工人
歐洲議會將開會 首要議題埃及
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邵族赴政院抗議向山BOT
薄熙來：治家無方 只剩餘生
胖達人改配方 27日重開幕
威力彩開獎
音樂創作 原Band大賞徵件
酒後掐死女友 伴屍睡6小時
兩千張泰簽送海牙途中遺失
服貿辯論 馬總統：能發揮溝通
薄想對妻說：聽說收錢但多合法
簡易都更上路 住宅防災更安全
陸統計局：下半年經濟穩中有進
美耐久財訂單 降幅大於預估
摘蜂窩被螫 消防員恢復意識
家屬會見范佐憲落淚 律師抗告
薄強勢翻案 刑度難卜
敘國化武 黑格：有真相才行動
美防長訪印尼 售阿帕契拍板
敘利亞悲歌 人民爭自由變調
格達費辣手摧花 法記者揭性癖
近看黃色小鴨 高市闢遊港航線
薄熙來案審結 高潮迭起
台檢：陸檢的證據 定薄罪很難
合歡山轎車撞護欄 5人受困
雖遭襲擊 聯國專家照查化武案
陸媒體人：薄案會做出公正裁決
佛光盃6連勝 台師大進冠軍戰
未雨綢繆 經建會提4方向籌錢
龍之谷11月重新上市
泰南婦女建議 女性參與和談
短報空污費遭訴 南亞未回應
台微體安畢黴授權韓商SCD
大陸海軍編隊赴西太平洋訓練
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習近平九月出席G20峰會
短繳空污費 南亞塑膠遭訴
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火車撞死人 南北延誤逾1小時
總統：親赴APEC是努力方向
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彭博主導 紐約學校成代理家長
追占用地 國產署估收入64億
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特斯拉汽車 身價破2百億美元
世青棒熱身賽 中華險勝美國
美等查明事實 才考慮對敘行動
股價異常 金管會：有監視機制
滬自貿試驗區擬暫停4法律實施
合歡山下車禍 1死4重傷
歐盟經濟苦 對外援助仍不手軟
用兵敘利亞 歐巴馬陷兩難
胖達人創辦人莊鴻銘 百萬交保
洪慈庸：沈威志、陳以人涉案程度高
奪島? 日將再命名200座無人島
投資者注意！權證漲跌幅不限7%
玉山金控「資訊、物流、金流」一體到位
調查：台商回流趨勢明朗
廖了以駁斥媒體不實報導
房仲：平價宅不買北市 選擇多
俄羅斯多次警告美國 勿攻打敘利亞
維權勝利 陸記者抗拆成功
港媒：薄案開大陸司法改革潮流
德媒爆料 美國監聽聯合國和歐盟
兩岸服貿協議辯論 台灣聯合大陸抗韓是關鍵---郭正亮
中央氣象局 11:30發布海警
詐騙新招 留美學生家屬成目標
聯合大學、正達光電產學合作 開發強化玻璃製程純化技術
太設freshONE鮮活超市 8/24東區開幕
COSTCO嘉義店8/28開幕 會員卡買一送一
「山水米」出包 農糧署: 下架、重罰
北韓疑走私軍火至敘 土國查扣
「團團」也沒閑著 ! (you tube)
CoCo都可茶飲為弱勢學子培養競爭力
中華郵政籲請民眾 提防網路詐騙個資
首家面額非新臺幣十元 「F*」股30日登店頭
抗議拆華光 聲援者突襲法務部
輕裝即行 逸遊台北趣
夏威夷航空熱情贊助夏威夷美食與葡萄酒節
別讓恢復駕駛執照的權利睡著了
教學卓越獎7團隊角逐 幼兒園組金質獎
綠營不能一手聲援一手放任！
國泰人壽長期看護險 金質保證 雙料冠軍
泰世華網路行動銀行 夏日優惠GO GO GO
再次促請各界重視 大客車行車安全
康芮颱風逼近台灣 公路總局成立緊急應變小組
新版電價 住宅5百度以下不調
遠傳廣邀學生族上網$499吃到飽
WeChat 5.0 推出Android用戶下載
新光盃第十屆熱門街舞大賽
抗議華光強拆 行動劇諷無殼蝸牛暴增
2014 LEXUS DESIGN AWARD啟動
記者公會主辦 社會光明面報導揭曉
櫃買中心審議通過 宜鼎公司申請上櫃案
傳西方告敘反對派 數日內攻擊
電價漲防聯漲 公平會盯大盤商
電價調整 經部：既定計畫
藍鳥官網：王建民指定讓渡
西方若懲敘 有限攻擊為上策
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
一家出遊釀車禍 1死4傷
消息面不足 歐股欠動能多收黑
美網 李娜克葛沃佐娃晉2輪
美國務卿將發表敘利亞問題聲明
凱瑞籲各國 對敘化武攻擊究責
美認定敘政權化攻 指將食惡果
國際情勢緊張 美股收低
出脫與利空摜壓 國際油價跌
台機能紡織成衣 拓海外市場
東協去年紡織品服裝出口衰退
兩岸通訊搭橋 電信業相見歡
美網揭幕 盧彥勳謝淑薇明出賽
蔡明亮郊遊 入選紐約影展
客家特色商品參展法蘭克福商展
美股跌 台股留意量能
凱瑞抨擊敘利亞 掩飾化武真相
台灣青年大使團訪問巴西
搭韓流風 三星、樂金搶灘日本
美元升值 巴西財長憂衝擊物價
多雲到晴 台東恆春有雨
外資印度巴西喊撤 轉進南韓
敘危機 美澳領袖討論因應措施
海外旅遊旺 赴東南亞旅遊熱門
台股開盤下跌19.04點
加拿大人負債增 老人不例外
賣掉北京土地 遠超美國GDP
景點亞維農橋 童謠千古傳唱
玻議員偷渡入境 巴西外長易人
財經立法高峰會 總統電賀
總舖師票房看漲 破億有望
再獲對沖基金青睞 蘋果樂歪
新台幣盤初升破30元
台不老騎士熱血追夢 感動華府
人幣穩 亞債賣壓下點心債屹立
牛痘晶體解析 有助疫苗改進
四分五裂 歐統一銀行法道路艱
台灣原住民美聲 飄向國際
受惠民幣升值 南航上半年獲利
足感心 連鎖藥局提供納涼服務
友達秀超高解析電視面板
安徽2起交通事故 釀14死
曾經清澈 深圳茅洲河成黑河
澳總理與歐巴馬討論敘利亞問題
群光Q3營收 挑戰200億
對敘出兵 歐巴馬不需國會同意
調查：8月消費信心下降
環保結合文創 跨領域深度對話
胖達人重開張 退費民眾陸續到
王郁琦27日訪問澳門
台青大使訪薩爾瓦多 推廣木球
陸用電量攀 銅需求看增
雙屍案 被害家屬盼再現場模擬
敘化武危機 國際社會凝聚共識
台灣機械拓銷團 秘魯開拓商機
兩岸通訊搭橋 展望5G合作
台股量縮整理 盤中失10日線
共軍限歌令 嚴控軍人參加選秀
憂敘毒氣飄來 以人搶防毒面具
8月消費信心降 股票投資跌多
馬：黨史館史料 全民使用
陸銅箔低價戰 台廠另覓出路
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
團訟胖達人 北市28日起受理
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
多檔個股除息 紡織走跌
群創：陸廠擴產 將引爆整併潮
南韓取消最大政策銀行民營化
韓美防長擬磋商移交戰時指揮權
四川超級拔火罐 網民驚嘆
新增3狂犬病鼬獾 破百例
經濟疑慮 泰銖貶至近3年低
出國旅遊 業者籲留意醫療保障
王金平：核四議題應想國家發展
受胖達人案衝擊 基因跌停
屏風停演 林懷民盼休息重啟
胖達人重開張 推1.5倍補償
避免過敏致命 兒童紋身貼熱賣
氣象局發布康芮颱風海上警報
花旗力捧3D 亞泰強勢
胖達人受理退費 民眾有挺有批
醫療醜聞頻傳 越南河內市整頓
薩默斯 傳將獲提名掌Fed
山水米爆造假 董事長鞠躬道歉
焦佑鈞：要及早面對高電價事實
王郁琦訪澳門 將會特首崔世安
全志願役海陸連隊 首度操演
醫療給付項目增 3萬人受惠
美網前夕 盧彥勳大啖家鄉味
逾半華商看好大馬經濟前景
商總：調基本工資時薪可接受
國中小即將開學 家長協助收心
賣假國產米 農委會：檢調已查
敘危機出兵 美尋合理化理由
拆除華光 民扛斷垣殘壁蝸行
首爾江南區擬打造韓流明星街
基本工資審議會 全產總拒出席
美財長：債務違約10月拉警報
全民補貼用電大戶 藍盼再思考
懷念徐生明 王建民花籃致意
TMT：船遭滯留與欠薪無關
陸工業業內獲利增速 今年新低
外資讚軟板 台郡臻鼎旺
復養石斑 蔡文正堅持養好魚
北市：依消保法協商無不符比例
終始不渝 美65年夫妻同日死
中市胖達人 消保官查退費
留學台灣 尼加拉瓜學生啟程
消基會：重罰高獲利假天然麵包
弱勢盤整 台幣午升3.3分
電價擬調漲 綠籲別傷害經濟
兩岸攜手布局5G 電信股平穩
非常上訴 王昊姑盼不再有虐童
投顧：美零售優於預期 利美股
日本新幹線 安全神話要付代價
證述與他人不同 彭建銘願測謊
巴克萊升日月光目標價至32元
成長趨穩 陸7月工業獲利回升
鋼價看旺 鋼鐵股力守小紅
公車民營化 高市府掌4董1監
提供低價糧食 印度下院通過
調電價 經部擬低500度不漲
墾丁大街汽機車不讓行人 要罰
台南公園老樹染病 手術盼康復
網商擅用肖像 韓星集體提告
泰股連跌9天 遁入熊市
圓仔軟Q 媽媽擺弄做瑜伽
虐殺男童逃死 檢總長非常上訴
胖達人重新營業 高市稽查把關
王建民願留小聯盟 盼9月擴編
美官員：攻敘兩天內結束
大立光面臨千元保衛戰
魚目混珠 奶茶包裝毒品搞怪
台股收盤跌74.13點
戴姆勒將於大陸建最大工廠
美跨黨派支持 參眾議員續訪華
劉利華：兩岸電信合作要早深廣
綠盼辯論成局 讓人民了解服貿
台股開低走低 跌74.13點
日新型火箭發射突喊卡
衛福部：未檢出角膜變色片掉漆
單孔腹腔鏡 傷口小恢復快
加速海外招商 證交法可部分豁免
電價若調整 台電增收5百億
9月台指期跌66點
中日元首會 陸外交部：沒門兒
伊貝拉吉莫娃 9月首度來台
9月電子金融期齊跌
徐生明女兒難眠 很想夢到爸爸
韓劇大獎 李準基秀智稱帝封后
颱風恐來襲 竹縣府防災整備
台股跌74點 瀕臨年線支撐
敘危機 傳英戰機進駐賽普勒斯
本土登革熱 北市今年首例現蹤
看好市場 全日空擬買緬航股份
台北市稽查網咖 15家不合格
經部提電價調整 藍委盼多溝通
布局5G 業者：先打造生態鏈
幸福的子弟兵 美濃少棒弔徐總
遠離哭鬧小童 航空提供升等
胖達人VIP退費竹縣限期回覆
北市數位補助低收 企業響應
謝依涵證不倫 指陳進福白胸毛
三大法人賣超台股18億元
不滿責備子推打 老爸撞牆喪命
康芮來襲 4.7萬國軍待命
私募股權創投論壇 9/3登場
陳以文拍戀戀海灣 考船長執照
東華防狂犬病 犬貓入校需登記
安倍找習近平搏感情 陸搖頭
康芮接近 東部陸警凌晨發布
選IOC主席 星盼亞洲人當選
身障女頻失業 樂當洗衣坊助手
印度低價糧食 挨批大選搞民粹
山水米涉造假 地檢署介入調查
埃暴亂過後 開羅民生漸歸正常
美延後磋商敘危機 俄表遺憾
適性輔導短片 首見主角讀軍校
中市BRT吉祥物 週末亮相
開學障礙早調適 快樂讀書去
發展TD-LTE 業者：明朗化
職災終止勞動契約屬非自願離職
樂樂闕小佑 攜手義賣玩偶
中華民國贈甘比亞快艇完成交接
正達取得硝酸鉀回收純化技術
技術故障 日火箭發射緊急喊卡
王郁琦會澳門特首 擬官銜相稱
平潭實驗區 台食品可用正體字
中國移動 計畫與鴻海合作
吳寶春：業者應做好把關工作
徐生明的夢想 美濃少棒接棒
高市無障礙小黃 補復康巴不足
杜德偉見羅志祥 大玩男男吻
長榮掀尋樹熱 認養樹下奉茶
獨木舟挑戰 不老水手擁抱海洋
財促院盼扮演立法院智庫
新台幣收貶4.5分
7月景氣燈號 再現黃藍燈
戴輝源訪南亞塑膠南卡羅來納廠
中東冠狀病毒逾百例 朝覲慎行
青年大使團墨國交流成果豐碩
TMT債務問題船隻滯比國港口
偏鄉小學社團少 科教館募愛心
面對二手菸 4/5不敢規勸
降交通事故 高市找郭雪芙代言
男疑企圖持槍搶銀行 卡彈逃逸
愛地球 中市環境教育專車上路
觸控展 群創秀動畫遊戲
重啟金剛山會談 南韓擬延後
李國修甩兒耳光 病榻上道歉
沖繩小鐵人賽 台灣小將抱4金
王昊之姑表決心 擬靜坐最高院
軍事介入敘國 義評估提供基地
林芳郁出庭 北榮願為扁鑑定
薄案司法表演秀 中共平衡左右
騎贓車違規 警查5鄉鎮逮工人
耶魯首座海外學院 星國開幕
經濟復甦 德企業信心連4升
農產品不合格 有機豆芽入列
雲林縣長初選 劉建國表態參加
天災更無助 身障盼需求納制度
胖達人桃園門市 未見香料麵包
華光聲援者突襲 曾勇夫籲理性
漢和：上海所建巨艦非航空母艦
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
青峰祕密卡片 內心深處告白
金門公寓價格 全國第三貴
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
屏東交通船 正常行駛
鋼鐵業：溫室氣體減量公私併行
眾達預計Q4掛牌
圓歌手夢 王世哲閃辭校長
電競粉絲瘋 鋼鐵人變身閃電狼
淡江大學工地 男工人墜樓骨折
大陸客遊金門 送好康抽金酒
敘傳化武攻擊 英相稱考慮回應
不怕鬼月 雅虎網站買車熱絡
保育烏龜走私 緝獲史上最大宗
富少女友涉偷包 祝釩剛出庭
俄：攻敘利亞引致災難性後果
環團籲 彰濱空污先訂中部總量
資深志工製繪本 留下美好回憶
陸：金磚國將建聯合外匯儲備
鹿港景點多 立委推歷史風景區
板橋高中游泳池 女子溺水命危
台青年大使尼國電視宣揚文化
中移動點名 鴻海：擴展客戶
印尼官員：依慣例主辦APEC
吃過胖達人 郝龍斌：感同身受
模範聯隊操演IDF對地攻擊
LED路燈涉弊 彰化公所遭搜索
史博館4千甲骨 中研院將解謎
總統：電價合理化 須衝擊最小
竊盜通緝犯廟會下手 桃警逮捕
雲南登革熱嚴峻 民眾商旅小心
住的展覽將登場 參觀抽黃金
義專家：出兵敘國須聯合國介入
陳柏霖30歲大禮 宅男樣現身
賤賣補助款額度 前縣議員判刑
曇花一現 7月景氣回落黃藍燈
男謊稱是警 慫恿少女賣淫
張五岳：服貿未生效 總統難做
王郁琦會澳門特首 以職銜互稱
新電價 85%用戶不受影響
山水米：作業疏失 官方不接受
康芮颱風逼近 蘇花視風雨封路
尋奉茶樹天堂路 長榮贈手冊
康芮颱風接近 追風計畫啟動
推動藝術教育 邱瓊暖獲師鐸獎
外資買匯 新台幣收貶4.5分
新加坡願促成大陸東協自貿區
不繳罰單 23萬人將吊銷駕照
康芮颱風逼近 東南部海域警戒
杭州青島成都 陸最宜退休城市
中共黨報：審薄表明法治反腐
觸控展 威盛推電視牆整合方案
4年苦心追尋 警助精障男返家
治療心室中膈缺損 有新療法
軍冤申訴委員會 29日運作
九把刀小說 躍上手機遊戲
八里雙屍案 10/29宣判
嘉義飽受淹水苦 水利署允改善
陸海警船 釣島巡航
提摩西為吃蚵仔煎 大秀台語
跳水女皇 郭晶晶生了
國產署：中央社沒占用國產
康芮逼近 高港警戒
兩岸通訊搭橋 焦點在4G
北市整宅更新 水源案可望先行
宏達電搭上凱蒂貓 推限量新機
第一金登陸 三箭齊發
聯大研發技轉簽約 產學創雙贏
消保處：山水米不能只換貨處理
中共陸航部隊 團改旅
保送生名額 金門送教育部核定
浮士德反毒劇場 300人觀賞
新竹2黑幫分子 押解返台
軍訓被當辦休學 役畢不必補修
被控辦學詐財 川普憤怒回罵
敘利亞危機 英擬緊急戰備計畫
北市現本土登革熱 擴噴藥防治
不老比基尼嘉年華 銀髮族走秀
涉供國際帳戶騙老外 2男起訴
中共18屆三中全會11月舉行
電價調整新案 台電減收68億
聯電出清台灣工銀持股
高市突檢麵包店 未發現違規
王郁琦：台澳關係發展正面
電價調幅打折 晶圓廠：接受
2女嫁廣播人 先後有別訴分明
金門海上觀光 藍色公路上路
無名白骨落葉歸根 善願助家屬
綠助罷免吳育昇 藍營指荒謬
花博夏夜演唱會 邀民野餐賞樂
玩水遭沖走 雲林學童溺斃
康芮接近 公路總局設應變小組
英相評估攻敘 稱世界應行動
副總統：外交部服務 可多宣導
電價合理化 馬總統促符合公平
波若威明年營收挑戰1億美元
富士康旗下觸控廠GIS亮相
曼德拉病況 依舊危急但穩定
中共11月開18屆3中全會
監院：員警執勤遭羞辱 監委查
彰銀傳槍聲 男搶銀行未遂逃逸
新版電價 矽品：有影響
股市振興方案 要看時機
金融整併 法界促組跨部會小組
智擎PEP02獲國際期刊報導
服貿辯論 總統：真理愈辯愈明
華映秀全視角面板
iPhone舊換新 話題加溫
苗栗紙廠傳意外 工人觸電身亡
官銜訪澳門 陸委會：深具意義
森鐵多林隧道通 邁向全線行駛
高市行銷旅遊 鎖定大陸長假
漲電價 零售業憂消費緊縮
兩岸合作4G實驗網 邁向5G
金門高粱為名 編時光露穗特輯
電費漲 中鋼豐興成本增
涉竹科槍擊案 男子遣送返台
美尚未攻敘 波灣股市先嚇趴
國道客運事故 國光件數最多
海碩盃男網賽 9月高雄開戰
義外長：敘國危機須以政治解套
郵局網站有山寨 存戶要小心
康芮路徑偏東 可能不發陸警
校長歌手退休 高市教局祝圓夢
居服員服務受限 衛福部謀解套
因為薄案 因為愛情又紅了
英相召暑休議員 討論懲敘行動
警界高層人事 78人調動
聯發科併晨星 陸附條件核准
反南鐵東移 自救會佔領市長室
檢座引日劇名言 求謝依涵死刑
國際組織肯定台灣因應氣候變遷
印男大庭廣眾求婚 女友怒K頭
動畫成電影主流 國片也盼升級
谷歌建無人車 傳擬組計程車隊
陸公佈漢字表 未恢復正體字
投資型保單連保本基金 擬鬆綁
華航航班 採台南11號指定米
發明展成績亮 新北盼產學合作
大陸中石油 又有3高管涉案
任達華帶鬼娃娃 西門遊街嚇人
新版電價 985萬戶未受影響
世青熱身賽 中華隊1勝1敗
漲價 學者：對經濟成長影響小
角膜變色片 不當使用恐失明
辯論明協調 府盼蘇勿提新障礙
今彩539開獎
產業結盟拚觀光 體驗在地文化
大樂透開獎
中共18屆3中全會 研究改革
拆遷戶要聽證會 南市：無法規
橡膠價低 泰農阻交通抗議
醉漢搶超商反被打傷 狼狽被捕
疑涉LED路燈採購 市代遭聲押
QDII境外證券資金來源擴大
缺錢買毒行竊 毒鴛鴦遭警逮捕
氣候急遽變遷 新北推透水工法
監委：民間評鑑獎項 真假難辨
美曾助伊拉克 使用化武攻伊朗
星國政府再出手 降溫組屋房市
兩岸基督教交流 首辦論壇
盜獵大象猖獗 辛巴威缺錢應對
台塑盃網賽 楊紹琦拿職業首分
中共談防腐 老虎蒼蠅一起打
男大生遭猛K 警：犯嫌已送辦
盧比狂貶3% 印度股市也重挫
對敘利亞動武 美輿論分歧
盧蘇偉：陪孩子培養關鍵能力
府院密集溝通 電價方案拍板
洪案影響募兵 總統：不嚴重
金鶯拚外卡 陳偉殷先發戰紅襪
總統勉國軍 以行動贏回民心
今彩539 頭獎4注中獎
聯發科併晨星 營運有望再提升
大樂透頭獎槓龜
美防長：美軍隨時待命攻敘利亞
服貿辯論 總統認應接受提問
新版電價 工業用電漲幅減1成
吳子安：一時疏忽 感到抱歉
電價漲幅減 GDP影響縮小
總統出席APEC 陸：按規定
白宮動作頻頻 為攻敘布局
爭女孩受教權 馬拉拉獲國際獎
美消費者信心揚升 跌破眼鏡
降低民生衝擊 新版電價出爐
挪威民調 約7成選民拒入歐盟
桃猿扳倒象 下半季戰況膠著
幹部座談 總統勉國軍重返榮耀
洪案移審 總統盼尊重審判結果
核四公投 馬總統：下會期處理
年輕人低薪 馬總統感歉疚
敘反對派獲知 西方幾天內動武
西方蓄勢攻敘 目的略施薄懲
陸東北豪雨成災 85死百失蹤
北京“最牛違建” 26日拆除
馬蘇辯論 黃昆輝：資訊不對等、為馬脫困
薄熙來案一審結束 擇期宣判
台南市欲拆孫中山銅像 國民黨團揚言「拆市府」
台灣消費者信心指數(CCI) 下降0.75點
涉詐助理費 中市議員判12年
美軍作好準備 待總統下令攻敘
馬、蘇服貿協議辯論 28日協調會
洪仲丘案影響募兵 馬說「不嚴重」
紐時網站當機 敘電子軍疑元凶
盧彥勳戰術成功 進美網2輪
首屆「臺巴移民首長會議」謝立功率團赴巴
華航: 未使用「山水佳長米」
公視法修法 擬改為總經理制
桃檢傳呂孟穎 釐清急救洪過程
新北觀光工廠祭悠遊趣 二日遊套裝行程玩透透
敘利亞局勢引憂 亞股下跌
黑龍江上游氾濫 俄羅斯1/3閣員赴遠東抗洪
箭在弦上! 美媒稱29日發動導彈攻擊
中央氣象局 11:30發佈陸警
許明財政績佳 曾永權勉新竹市邁向永續執政
翰品酒店新莊桃園高雄花蓮 兆品酒店苗栗台中嘉義 聯合推出姐妹淘 玩美旅行住房專案
國家搜救中心 外交部不辭辛勞設法搶救
台水公司宣布 陞任二位副總經理
康芮颱風豪雨影響 呼籲國人避免行經山區路段
國泰人壽長期看護險 金質保證 雙料冠軍
遠傳綠色輕功環保繪本徵件
全球股市全趴 台股尚勇漲6.13點
舊版公開資訊觀測站 於12月1日停止查詢服務
北捷及貓空纜車依標準作業程序 防颱應變
設置公路原點標誌 有其重要意義及必要性
迎接開學新生活
政治藍綠不是公共政策零和！
夜市環保行為大調查，台灣夜市「好吃、好玩、好髒亂
證交所提供查核案例分享 提醒投資人注意
台中金典推龍蝦鮑魚宴 特惠上市美味不打折
新光金控澄清稿
實踐企業社會責任 打造理想品牌
西華推出 匈牙利羊毛「蒙娜麗豬」
擱下敘危機 特使布萊爾樂逍遙
日著手研發 反匿蹤戰機雷達
美網旗開得勝 謝淑薇首輪過關
SOGO起火冒煙 無人傷亡
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日航飛美夢幻客機 折返東京
白宮：敘政權發動化攻應無疑問
白宮：排除改變敘利亞政權選項
法總統：準備懲罰敘化武攻擊者
美網旗開得勝 盧彥勳晉級二輪
英相：對敘行動在削弱化武能力
營救美傳教士 美特使將訪平壤
微星超頻總決賽10/18登場
敘國風雲 歐巴馬再致電卡麥隆
公益彩券經銷商完成面試
遠傳環保繪本 落實節能減碳
歐自行車展前夕 新車熱身展演
美網奪首勝 謝淑薇謝球迷
工研院與日廠發表觸控超細線印刷
電信創新賽 音樂創作放電
彰銀董事會 公股將退席抗議
歐美重挫 台股7800保衛戰
減碳健身 自行車全球銷售夯
巴西逾半成人體重過重
老貝前途未卜 義政經局勢動盪
馬偕醫院助原童 前進司馬庫斯
防治失智症 衛福部首定綱領
康芮迫近 環流造成降雨
川滇交界發生5.1地震
微軟露敗象 員工亟思跳槽
廣達文教基金會訪駐義代表處
韓股估值低 外資空翻多
屏東交通船 上午正常行駛
康芮西偏 11時30分發陸警
台股開盤下跌43.97點
陸官媒發布薄案審理長篇報導
陳偉殷遭紅襪狙擊 失8分退場
宜蘭舢舨翻覆 1人失蹤
敘利亞用化武 英相：不能坐視
陽帆出EP 光頭造型搭MV
薄案律師：開庭前見薄逾20次
柏老熱門接班人 個個是大富豪
高振群調任駐美副代表
資金回籠 歐股看俏
陸搜救隊救人反落水 釀1死
日產擬2020年推自動駕駛車
助玻議員逃亡 巴西外交官挨批
合併案過關 聯發科晨星股價揚
蘋果電視升級 添音樂氣候服務
南韓外交部設脫北者工作小組
新台幣盤初升破30元
金恩築夢 成就今天的歐巴馬
敘國用化武 加總理採嚴正立場
伊爾艾朗：QE對美成長貢獻小
不老騎士 金溥聰：最佳文化外交
陳奕迅年底來台 轟炸北高雙蛋
美網晉次輪 盧彥勳達目標
未完的夢 美非裔背沉重失業率
北京最牛別墅 花果山拆了
基本工資審議 可能只調時薪
五峰吊車摔落山坡 消防局搶救
攻打敘利亞 英前將領反對
兆豐金擬現增 募資200億元
電價爭議 馬總統：8成沒漲
蘭嶼下午停止上班上課
陳偉殷挨轟 金鶯進季後得再拚
兩岸基督徒 齊聚交流
日估：核廠遲不重啟 電費大漲
敘危機升溫 布倫特上看150
李炳憲獲聘世界影像宣傳大使
美懲戒性轟敘 專家：不痛不癢
馬總統：自動化相關產值將破兆
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
股王重返千元 台股破底翻
元大寶華：下半年復甦力道不足
休士頓駐處赴達拉斯辦行動領務
外交部國際青年大使訪波海三國
劉德立拜會巴拉圭新任國防部長
誰掌微軟 賭盤猜諾基亞執行長
屏風停演 龍應台談人性不勉強
手機互動 吹氣答題學台灣風情
缺工就業獎勵 高屏區磁吸力小
產業園區發展 經部提2方向
7陸城再啟動 赴台自由行
圓仔幸福肥 長成3公斤小壯妞
大黃鴨赴陸 游進園博園頤和園
審基本工資 勞方：調漲振經濟
拓國際視野 中山大中央社攜手
資金外流 菲股挫至9個月低
西方擬動武 敘民心矛盾
反建國七 高市府允助路線調整
康芮陸警發布 宜蘭花蓮警戒
土國大學簽署台灣書院意願書
升降購物籃省力 大二生獲紅點
山水米躲賠償 消保官將介入
中央災變中心 提升一級開設
防齲齒 北市小一生有補助
宗教百景票選 22縣市拉票
陳偉殷投3.2局 最短先發
假釋男再犯案 連偷5起被逮
胖達人案疑放空股價 北檢要查
卓永財：景氣差 自動化業仍好
陸擴大反貪 中石油3高官辭職
陸：美不應干涉香港事務
納智捷SUV俄羅斯投產
董念台探監 何江忠3人拒見
美民主黨組織支持台入ICAO
李鴻源：租屋平台招商中
中市十大伴手禮 週末決選
服貿爭議 龍應台：有把關機制
各國向臉書要資料 台灣在列
外長：總統出訪展活路外交成果
服貿辯論 殷瑋籲綠營立場一致
康芮逼近 宜花山區道路可能封
卓永財：機器人明年比重15%
世界少棒賽 南市獲3屆承辦權
張金鶚：加速都更條例通過
陳偉殷被打爆 球評直呼意外
與頂新聯手4G 正崴不置可否
尼加拉瓜國合之友會宣導環保
經援宏都拉斯 IMF明年續約
副總統：減碳立法 尋求共識
印度樓塌 5死40受困
僑生具中華民國籍 適用免學費
綠擬提凍漲電價表決 藍質疑
紐西蘭：恆天然產品無毒菌汙染
康芮颱風逼近 蘇花不排除封路
環球影城參訪 龍應台感觸多
i遊台中 輕鬆遊台中
量縮盤整 台幣午升7.6分
違法外推誆買家 建商詐欺判刑
颱風天 勞動局籲少叫外送
台灣存款保障 亞洲第二高
訊息快遞 高市設里長公務信箱
華光社區居民 財政部門口抗議
研調示警 宏達電Q2跌出十大
蘇門答臘火點劇增 霾害恐再起
泰國反菸團體爭取菸盒警語加大
傳美情報監聽 證實敘化武攻擊
群創：Q3淡中看旺
苗檢再查山水米 客訴專線塞爆
陳偉殷：投一場不像自己的比賽
科學園區上半年營收就業 新高
郭美珠告白冰冰 無實證不起訴
明星貓之死 凸顯動保警察不力
產業用地規劃 經部提3招
工程車五峰墜谷 消防局搶救
北市獵蜂計畫 最高罰30萬元
基因再跌停 公司稱未炒作股價
為癌友募頭巾 邱議瑩也響應
屏科大馬術治療課 領先各大學
不當比較廣告 台固凱擘等遭罰
氣候變遷議題 台灣傳達聲音
得來速嫖客車拋錨 尷尬上電視
基本工資 勞團籲一次漲足
高血糖害牙 治牙周病助控糖
屏東交通船 下午照常行駛
兩岸發展4G 台中建試驗中心
台股收盤漲3.7點
縱火波家人 男嫌：一起送上路
台股整理 漲3.7點
爭治水預算 蘇治芬赴監院陳情
經濟復甦 歐銀矢言低利遭考驗
疑闖平交道被撞 暫無生命危險
防制人口販運 台巴深化合作
協助身障者 工研院推機器人
9月台指期漲24點
北京大黃鴨與高雄大黃鴨一樣大
三中全會改革方向 受注目
9月電子漲 金融持平
印度盧比再破底 股債齊挫
意念控制創舉 美遠距左右人手
現貨金價創5月中以來最高
群創車用顯示面板拚全球第1
股王反彈 台股力守7800點
臉書多個他 印度男火燒心上人
遊艇小船考照 交通部放寬規定
王建民回3A 爭取大聯盟擴編
游資豐 國庫券得標利率續跌
鹿港車燈大廠大火 消防隊灌救
福島輻水外洩 嚴重性正式上修
薛楷莉控訴顏冠得蓄意殺人
南韓上半年順差 全球第7
天災戰亂地區學生 台專案安置
交通部招商 共創三贏
台水高階主管異動 升2位副總
花蓮地區28日正常上班上課
麵包重於愛情 女為財燒死男友
磁性奈米石墨烯 抑腦瘤新技術
三大法人賣超台股6億元
阿喜曾為名牌包 吐司泡麵度日
律師：呂孟穎已盡力急救
待遣返外勞產子 移民署送醫
橋路未通颱風又來 高市戒備
經部：服務業漸進開放無時間表
高雄再出擊 赴北京拚觀光
英美領袖 認定敘政府化武攻擊
康芮總雨量預測 高屏山區最多
殺人於無形 毒氣沙林難蒐證
北市美妝稽查 標示不符最常見
胸悶不適 老翁胸腺癌上身
康芮來襲 國軍待命防救災
財經立法促進院 重啟立委評比
Skype慶十歲 溝通零距離
校長轉當歌手 蔣偉寧樂觀其成
學舞展活力 中風阿公重拾笑靨
經濟成長7.5% 陸：可實現
恆天然毒奶事件 紐：虛驚一場
脫衣烤醬塗下體 細故殺人重判
基本工資無感 勞資開會意願低
淡水夕照 新北：不符文化資產
鋼鐵看旺 中鴻9月內銷價上漲
被指利益輸送 台電嚴正駁斥
男酒後騷擾鄰居 警處理被割傷
傾石之城 6編舞家共創作
中美洲影展 司馬庫斯獲好評
大馬尼拉地區 HIV傳染熱點
中華民國參加中美洲議會活動
康芮逼近 高港戒備
聯結車翻覆 中山高新營段大塞
新台幣收升1分
韓慰安婦中文版傳記12月問世
鐵三角根除法治狐臭 減少疼痛
馬蘇辯服貿 9/15舉行
總統：正派外交 沒花冤枉錢
中市和平區長昏迷 搶救中
閱讀起步走 北市圖開小一書單
載酒車疑綑綁不當 翻落酒香溢
中興高端品牌 正式攻台
魯班鎖加持 輕巧椅獲紅點大獎
車燈大廠帝寶大火 火勢猛烈
政院：基本工資依法定程序處理
政院：中央重視雲林治水
年代掌6新聞台 NCC認過多
防颱 北市災變中心二級開設
高鳳學院欠債 教學設備拍賣
北市整頓後巷 提升居住品質
股匯續挫 印尼恐緊急升息
越南日本雙邊貿易成長
胡元輝：數位可匯流 言論不可
蘇花公路 晚間6時起車輛禁入
金獅湖畔種樹 2百株爛根死
工研院推可撓觸控感測器
新詐騙手法 稱兒運毒遇黑吃黑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
雙炸案 胡宗賢朱亞東延押2月
中職招手 王建民意願仍是關鍵
菲總統將訪陸 當天來回
愛心伴手禮行銷 助身障者自立
嘉市大雨 市區淹水
星國內閣微調 年輕閣員受注目
台印更緊密經濟關係研究將出爐
兩岸交流基金成立 鼓勵交流
服貿協議 馬蘇9/15大辯論
董事長演唱會 幸虧林宥嘉搭救
涉夜店偷包 猴抓妹請假未出庭
歌舞劇狼才女帽 電玩入侵童話
江揆：政府為企業發展重要夥伴
基本工資再開會 估3年後
又有五百泰簽在寮國遺失
南港森之丘搶標熱烈 順利標脫
中共3中全會 20年最晚
胡元輝：公視應維持雙首長制
探兩岸婚姻議題 海基會將赴陸
溺死11歲弟 狠兄判刑1年
氣候變遷調適 經建會補助地方
電價調漲 台電虧損仍未止血
嘉監就業博覽會 助收容人重生
俄警告：攻敘將危害中東穩定
中興2高階機 亞太電信搶先賣
印尼財長：印尼盾走疲至明年初
總舖師破億 陳玉勳終於吐口氣
敘危機惡化 俄羅斯派機撤僑
雲科石榴班區開發 增就業機會
郭采潔獻補品 王詩安：味道怪
英向聯合國提案 保護平民措施
網傳死訊 高凌風：不要詛咒我
遏止小廣告 高市祭電信斷話
中秋月餅搶市 葷素口味供選擇
輕颱康芮漸加速 南投以北警戒
何江忠不服遭押抗告 高院駁回
量縮盤整 新台幣收升1分
台東男人石 角逐宗教百景
曾銘宗：彰銀人事應依同業標準
颱風威脅 蘇花預警性封路
英提案 促聯國保護敘平民
墾丁長浪 關閉2海灘
暴力討債無惡不作 主嫌列治平
韓教練機墜毀 2飛官殉職
太原富士康招工生產蘋果新手機
陸媒：對敘利亞動武 後果難測
包廂拉K 遇警臨檢照樣吸
基本工資漲 日月光盼升競爭力
好消息 科學園區營收創新高
阿酋航空：明年增闢台北航線
臥軌死不成 男跳樓輕生
宏達電開發智慧型手機OS
新版電價 經長：充分照顧民生
論壇廠商洩個資 青年署追究
是否停班課 北市晚間8時宣布
陸成立反恐工作領導小組
傳蘋果在表參道設店 3月開張
人力銀行：服務業漲價壓力大
基本工資漲 鴻海：員工起薪優
基本工資漲 晶圓代工廠沒影響
網路投票 吳經國搶領先群
國3車輛接連翻覆 1人送醫
歷瘧疾茉莉花 施盈竹不悔服務
SBL選秀 呂奇旻當狀元
改為司令部 越提升海警地位
彰銀章程修正案 與台新金無關
多次出包 山水米：我非最多者
清垃圾櫃致傷 101大樓判賠
美日商討日能否有攻敵基地能力
北北基上班上課 晚間8時宣布
女兒別人的 判妻賠夫8萬
牛情有獨鍾 曹欽忠深耕台灣
愛到深處無怨尤 肯亞兩男同妻
迎接開學日 圓圓圓仔最夯
墨列車載偷渡客 出軌釀9死
101十歲大回饋 拼成長1成
簡化澳門生入境手續 年底有譜
黑莓料拆通訊業務 成立子公司
康芮颱風擾局 中職高雄賽延賽
台南市 29日正常上班上課
面板雙虎：已符合基本工資
信義區豪宅8.2億 再創天價
安親班逾時費 最高120元
車燈廠帝寶失火 產能影響不大
颱風攪局 中職獅犀戰延賽
學者挺CPI達3%調基本工資
調查：僅3成8民眾聽過AED
電子報啟用 金門警方貼近民眾
基本工資 工商團體反對調月薪
雪梨海軍基地 澳總理擬北遷
基本工資漲 宏達電：配合辦理
消保處強勢協調山水米提賠償案
宣傳釣島主權 日本編預算
審工資設門檻 勞團：違法荒唐
服貿辯論 府盼清楚呈現利弊
康芮逼近 玉山奧萬大休園
賴清德：應歸還西拉雅原民身分
嚮往自由民主 陸男子偷渡金門
馬蘇辯服貿 公視公布流程
天津東亞運中華代表團史上最多
備戰馬蘇辯 綠擬組幕僚團
團訟胖達人 北市受理掛零
傳沙國軟硬兼施 促俄勿挺敘
埃及動盪 8月國際油價續漲
線上商品數量 商店街居冠
美國不會片面對敘利亞動武
皇翔御琚再創總價單價雙高
台產館前路都更 規劃複合大樓
對手遭罰 中華電：終還清白
基隆晚間8時開設一級災變中心
中非亂局 法籲聯合國採取行動
查山水米案 苗檢傳喚業者說明
台東災害應變中心 一級開設
任達華一句話 林雪塞58顆粽
昆明赴台自由行首日 申請者眾
發展5G 年底開策略會議
出兵敘利亞 英尋求聯合國同意
調漲基本工資 麥當勞：配合
嚴明媒體餐敘 肯定李翔宙
中油贊助 學童學英語不再怕怕
嫦娥三號 陸年底發射登月
基本工資漲 便利超商喊吃不消
工研院推出7軸工業機器人
新竹市 29日正常上班上課
消保官介入 山水米賠償方案
風浪大 宜蘭漁民落海失蹤
周杰倫腸胃炎 虧自己是勞碌命
俄：須待敘化武報告 再作決議
基本工資漲 工程界：影響不大
你的今天嫩男合體 鹿瑜足爽
宜蘭縣 29日停止上班上課
常委選舉傳弊端 馬促調查釋疑
紓解交通 21航線不飛越北京
友達：陸十一力拉貨力道強
劉政鴻家前潑漆 學生獲不起訴
美國破僵局 世青熱身賽贏中華
銷售不實糧食 擬最高罰3百萬
在陸被捕要求遣返 法部回應
陸外交部：積極評價潘基文談話
中油RDS工安意外 幹部不治
閩漁船越界作業 金門海巡送辦
神達進攻穿戴式裝置市場
今彩539開獎
颱風逼近 中南部防大豪雨
陸赴台自由行城市人口 達2億
新機上市前 蘋果先推換購計畫
監委：立院鬧 是不是先廢
藍黨代表指常委選舉組換票聯盟
台電探測井 協調做地下水研究
澳媒報導澳駐台代表醫犬爭議
高院：范佐憲試圖影響證人證詞
台中法官涉收賄 特偵搜索約談
調基本工資 業界估影響不大
法官涉收賄 台中高分院表遺憾
傳替陸開發OS 宏達電不評論
外在環境不穩 大馬股匯市齊跌
台中法官涉收賄 遭搜索震法界
官方：大陸產品品質有五大問題
繼中巴後 傳緬軍也越界入印
王作榮告別式 國旗覆棺
薄熙來別墅 比半個足球場還大
業界盼台成全球顯示器展示中心
台七線羅浮晚間管制交通
建立敘和平 潘基文籲聯國團結
川滇交界地震 暫無人傷亡
米倉涼子獲選珠寶界年度風雲女
外交部人事佈局 強化台美關係
天使翅膀 艷紅鹿子百合瀕絕
神達投控9/12上市
3D列印活器官 陸盼3年實現
苗檢傳喚 山水米夫婦未現身
泰財長：熱錢流出 泰股漸穩
盧比再探底 兌美元直逼70
宜花停班課 其他縣市正常
人偶兒童劇金門受歡迎 加演
公雞帶小雞高球賽 謝錦昇領先
攻敘戰鼓鳴 美出師之名待考驗
費玉清欽點李代沫 雙美聲合唱
壽險業活絡資產
聯國專家敘調查第2可疑化攻點
東京影展邀陳凱歌當國際評審長
山西一男童 被拐騙挖走雙眼
雙腳愛台灣 台灣奔牛節推健走
縣市長搶破頭 綠5小組協調
今彩539 頭獎3注中獎
來台東50年 歐修士登山慶祝
美成屋待完成銷售 減1.3%
山水米善後 更新補償優惠
2/3歐洲人 從不或很少運動
金恩夢演說50周年 華府紀念
因應服貿辯論 府成立諮詢小組
合歡山野營現高山症 漏夜救護
大陸防火牆之父 因病辭校長職
金價彈升 台灣大媽觀望
公視總座 邵玉銘：集體遴選
嚴明：積極改革重塑民眾信心
台中法官涉貪 司法院：停職
陸擬擴大信貸資產證券化試點
北約組織：應懲治敘用化武
陸經濟面臨挑戰 需求不足居首
美官員：最快29日攻擊敘利亞
學者：APEC馬習會機會不大
中國拒絕 G20舉行中日首腦峰會
新光金控 合併總純益72.7億元
基本工資 月薪加226元
馬、蘇服貿辯論 9/15上場
男人不再是寂寞的強者
八十二歲王姜美儀逆齡有活力
一枝草一點露 擁有自己的天空
BMW召回3系列檢修
5G發展策略航圖 半年內規劃「2020年TW-5G戰略方案」
颱風雨帶強 雲嘉南降超大豪雨
因應康芮颱風來襲 北捷營運系統速報
陸民別出心裁 騙子損失手續費
中華郵政9月7日舉辦 全台淨灘(溪)公益活動
康芮颱風影響 公路總局封閉台9線蘇花公路等7路段
公路總局提醒民眾機車不再使用 應予報廢
康芮颱風影響 公路總局封閉台1線等29路段
外交人員等3特考 增加錄取9人
國泰人壽長期看護險 金質保證 雙料冠軍
國泰世華網路行動銀行 夏日優惠GO GO GO
考選部: 明年舉辦18次國家考試
馬總統、江院長 15:00視察災防中心
遠傳雲端運算IaaS站穩產業基礎架構主流寶座
2013《城市星發現－臺北追星之旅》手冊
教育部提醒 全國各國民中小學
服貿辯論不接受提問 蘇貞昌心虛？
「有感」回饋大放送 美國頂級和牛免費換
中華電信「hicloud PaaS雲創平台」開張
櫃買中心修正「對有價證券上櫃公司重大訊息處理及記者會作業程序」部分條文
「華航送你出國去」按讚 60位幸運得主獲獎
13屆光寶創新獎 「簡易用藥系統Easy pill」奪金賞
康芮暴風圈 接近台灣東部
臉書秀軍裝挺國軍 羅紹和響應
司法院：法官如涉嫌重大將停職
射飛彈打帶跑 美攻敘成效惹議
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北市8時起 疏散門只出不進
北約嚴詞譴責敘利亞化武攻擊
歐洲自行車展開幕台商參展踴躍
台中法官涉收賄 遭檢方聲押
安理會5強 會商英動武提案
因應敘危機 以動員後備軍人
全球最宜居城市 墨爾本摘冠
美銀色夫妻麥克與麗塔瓊絲離婚
好萊塢A咖麥克與麗塔瓊絲分居
對敘行動 英：等聯國調查結果
法官涉貪 特偵組聲押禁見
戰雲密布 敘總統塑造鎮定形象
懲罰敘利亞 英美態度出現分歧
陰雨綿綿 謝淑薇女雙延期
大豪雨 嘉市停班停課
英政治角力 攻敘行動延後
邀陌生人到家用餐 義飲食新招
未開設應變中心 嘉縣深夜成立
美股彈升 亞股指期多數上揚
大豪雨 嘉市停班停課
集邦：記憶體模組廠須轉型求生
康芮加速往北 宜蘭進入暴風圈
康芮引豪雨 高市3區停班停課
時雨量超標 岡山嘉峰淹1米
石碇國小學童參訪集保
康芮環流影響 中南部防大豪雨
康芮來襲 阿里山公路預警封閉
輕颱康芮來襲 阿里山休園
嘉義縣29日停班停課
北市8時起 疏散門只出不進
超大豪雨 嘉市降雨359毫米
蘇州電博會 陸廠LED秀照明
義新度假風 採葡萄體驗農村
幣貶不利抗通膨 巴西升息2碼
李長榮化工獲天下企業公民獎
美股反彈 台股操作仍宜謹慎
蘭嶼29日停班停課
收據落落長 美藥妝店願改
台南虎頭溪暴漲 撤出近20戶
嘉義水淹鐵軌 台鐵部分路不通
美國十大危險工作 划木居首
飲食新趨勢 義素食人口增加
雲嘉宜花29日停止上班上課
養護中心淹水 救生艇接駁老人
桃園山區防土石流 海域警戒
參議員潛逃巴西 玻總統嗆交人
嘉義超大豪雨 水淹路面傳災情
屏東交通船停駛 牡丹國小停課
鄭潔力克大威 挺進美網3輪
台南急降雨 3小時降雨200毫米
台股開盤上漲17.45點
嘉義豪雨 快速道下方平面路封
遠傳雲端方案 彈性收費
疑視線不良 貨車撞中山高護欄
失魂過後 導演送觀眾看醫生
北市災變中心 提升為一級開設
薄瑞光：台灣是美政府重要夥伴
歐巴馬也有夢：全美經濟平等
屏東牡丹鄉宣布停班停課
北捷正常營運 貓纜暫停
風雨緩 蘇花公路解除封閉
淹水 國道西螺民雄交流道封閉
石門水庫 10時排洪
面臨新機競爭 任天堂降價因應
康芮犧牲品 海豚被打上岸死亡
康芮颱風台南降急雨 撤離72人
異形奇花 雄影首映數位修復版
新台幣盤初走升
颱風遠離 蘇花解除預警封路
國3大貨車撞聯結車 2人送醫
恆春機場停飛 春日鄉午後停班
陳偉殷仍獲信任 週日戰洋基
等待觀望 亞股指數近兩月低點
巴爾默退休 Xbox分拆有望
美網第4天 台灣選手精銳盡出
綠島下午停班課
台鐵彰化至高雄 對號車停駛
睜單眼閉單眼 測老年視力退化
傳小摩雇官二代調查擴至全亞洲
超大豪雨 嘉義市區多處淹水
娃娃車受困 警消救10幼童
水淹鐵軌 台南火車多數停駛
陸駐敘使館：無撤僑計劃
台國際青年大使訪巴拉圭
台露簽署香蕉葉斑病防治計畫
被控內亂陰謀 韓議員否認
粵擬鼓勵民間辦科技銀行
紅色土石流警戒 集中嘉義高雄
恆春龍水里淹水 台1線落石
劉德立拜會巴拉圭新任婦女部長
陸拚金改 擴大信貸資產證券化
蔡昌達涉貪案 高雄地院開庭
敘利亞升溫 旅遊警示亮紅燈
雨灌台南 新和庄淹水1樓高
陸民赴美簽證可能放寬
康芮降大雨 新中橫水里段落石
阿沁成作家 鼓勵創作逐夢人
北京警方：薛蠻子涉嫌聚眾淫亂
超大豪雨 嘉市封閉7橋梁
智擎治癌藥 臨床進展順利
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
逕行攻敘引反彈 英同意再表決
敘利亞 陸稱動武悖聯合國憲章
台股反彈 衝上7900
曾雅妮拚冠 得破第4輪魔咒
超大豪雨 國道雲嘉段積水不通
台南未停班 市民怒嗆賴清德
高雄市29日下午起停班停課
7月製造業燈號 續亮黃藍燈
阻貶盧比 印央行賣匯給油公司
抽檢市售烘碗機 全數合格
法官胡景彬涉貪 收押禁見
穆迪：台銀行須留意兩大風險
台南市29日下午停班停課
飛達簽下曼聯 3年贊助合約
康芮來襲 影響桃機航班起降
菲Q2 GDP成長率7.5%
康芮大雨 總統籲做好防護
李鴻源：地方颱風應變太消極
嚴防水患 雲林一級警戒
秀傳醫院捐贈約翰霍普金斯大學
日媒：日中防長站著簡短交談
屏東下午停課 來義鄉野溪坍方
墨媒讚台APEC數位中心成效佳
岡山淹水 六河局允加速整治
江丙坤盼儘速完成貨貿談判
薩爾瓦多貿易呈現逆差
行動通訊夯 中市設官方帳號
跨越半世紀 歐巴馬誓圓金恩夢
嘉南高屏總雨量 上看八百毫米
美海軍增強波灣航母部署
康芮來襲 中市防颱
中東震盪 敘利亞旅遊亮紅燈
選常委傳弊 藍考紀會初步查無
試管寶寶倍增 凍存生機要趁早
中秋愛心伴手禮 江揆呼籲響應
國慶節前夕 越南加強維安
冀中星被提公訴 陸輿論同情
國考103年期程 7/4高普考
謝立功訪巴 談移民事務交流
民調：近6成法人反對出兵敘國
中南部強降雨持續 漸往北擴展
出征美網 謝淑薇夢到父親
康芮夾帶大雨 中市地區淹水
因應登革熱 江揆促宣導防治
金門步兵模型遭破壞 警方緝兇
康芮來襲 9縣市淹水警戒
圓仔幽默對白 想當馬來貘麻吉
康芮大雨 江揆籲做好防災
雨灌南台灣 停班停課縣市多
蘆洲員警舉槍自殺 送醫急救
陸證實 軍艦編隊穿越宮古海峽
陸發佈與非洲經貿合作白皮書
病毒中和試驗無法取代動物試驗
推自經示範區 管中閔加強溝通
康芮暴雨猛灌 南台灣泡水
豪雨攪局 台鐵彰化站交通大亂
穆迪看台灣壽險業 負面展望
非洲對大陸 農產品出口大增
農村再生 江揆：塑造新農村
小英邀辜朝明 談安倍經濟學
中市平地雨量比山區多
綠呼應罷免 藍批政治鬥爭
台中市沙鹿區下午停班課
金正恩嚴令掃黃 槍決舊情人
PISC反對狂犬病活體實驗
藍地方首長會議 總統江揆與會
揪遊台北 導覽城市生活
華映：內嵌觸控成趨勢
超大豪雨早發布 等同颱風警報
遼寧全運會 省吃省辦
資安防護 國研院開放資料庫
總統：對陸開放都有把關條款
全球最宜人居城市 台北第61
冰箱水上漂 暴雨水漫雲嘉南
遭控涉貪 蔡昌達否認不法
培育人才 江揆：建立職能基準
徐生明遺愛人間 代言器捐
籌錢唱歌 3女偷單車賤賣
日恢復測試世界最快磁浮列車
調查：中低價機出貨比 明年升
台北聯絡道管制時段 北市擬減
外資連3月減碼 東南亞熊來了
科技人才子女 升學優待保留
菲第2季經濟成長7.5%
屏東1人疑失蹤 封1橋
陸警預計下午解除 豪雨持續
尼加拉瓜外資可望創歷史新高
股匯雙漲 台幣午升1.05角
台16線中斷 新中橫時見落石
國道6收費站 午後暫停收費
北韓：韓美應實現半島和平
康芮豪雨 逾5萬戶曾停電
美國瑞士協議 逃稅客戶恐曝光
康芮釀災 總統赴災防中心關切
總統：數位匯流是未來主流
林務局18處森林遊樂區休園
歐經濟復甦有望 中長線看好
購票證明聽演唱遭拒 女憤提告
未婚生子疑雲 李聖傑出庭
寶貝默劇團 來台義演助難民
台股收盤漲93.12點
颱風夜行搶 棍棒打輸鐵椅被逮
未滿6歲幼兒 補習課程擬限縮
基隆路光復南路口 推行人時相
印尼選肅貪法官 候選人曾涉賄
台股開高走高 漲93點
泰印談自貿協定 可望年底有譜
9月台指期漲119點
屏東東港鎮下午停班課
9月電子金融期齊漲
球隊是品牌 台電：不輕言解散
電價調漲 江揆指示緊盯物價
看人不爽就砍 11嫌落網
康芮颱風北移 傍晚解除陸警
花旗：敘不可能報復 油價將跌
東港居民：雨大到非傾盆可形容
因應康芮 5.3萬國軍待命
胡德堡濫射案 陪審團建議判死
康芮襲台 國軍助民眾撤離防災
暴雨襲沙鹿 水深及腰
中秋博狀元 金門好特色
台股收復短期均線 變數仍多
狂犬爭議 農委會：動物試驗應做
斗南淹大水 安養中心撤36人
未簽定型化契約 損失婚宴定金
印度專家：亞洲金融危機將再臨
周美青悼念徐生明 安慰家屬
全球最適居城市 台北第61
業績可望創高 可成填息58%
高雄港遭汙染 環保局採樣追查
iWatch加持 英業達看俏
三大法人買超台股近75億元
竹縣地下道淹水 拉封鎖線
習與工人雨中合影 沒撐小雨傘
研調：小米破壞行銷 改變市場
參加台詐騙集團 陸嫌遭判刑
共軍禁選秀 甄嬛主唱已退伍
嘉義淹水多人受困 救生艇接駁
萬芳新一代洗牙機 牙菌斑現蹤
男嬰窒息死 新手保母判1年
歐洲自行車業 與台灣息息相關
福建漳浦強拆 壓死4歲女童
巡田落水溝 南投1老農昏迷
積水退 國道鐵路陸續恢復
雲英發展基金會 助逆境青年
胖達人案 訊問美編技術總監
辜朝明：安倍第1箭應適可而止
康芮來襲 南部工業區零星淹水
天使行動 兩岸打擊兒童情色網
G20峰會 陸：需更關注經濟
防颱被指消極 嘉縣府反駁
颱風帶來豪雨 中職2比賽延期
未即時停班課 賴清德臉書道歉
新北勞工歌唱賽 蔡昌憲代言趣
小米挖角谷歌副總裁
軍冤會成立 設5工作小組
康芮發威 高雄對外交通受阻
陸郵票違反海島主權 越南抗議
國考誤用電子計算機 罰則減輕
受災無法上學 不列缺勤紀錄
康芮來襲 13縣市恐淹水警戒
新光金買不動產 不排除中南部
康芮釀水災 南科未受影響
馬蘇辯 小英：我非政治分析師
花蓮平房火警 8屋燒毀無人傷
端正中常委選風 馬促從嚴議處
新台幣收升3.8分
陸撤回邀請 菲總統取消南寧行
淹水南台 台積電聯電沒影響
曾槍擊台攝影師 印度恐嫌落網
俄派反潛艦飛彈巡洋艦至地中海
大甲外埔淹水 民代質疑排水差
雨如傾盆 虎尾時雨量破百毫米
綠委質疑違法監控 國安局否認
漲電價 經長：彭淮南力挺
冒充執行長詐財 男子遭訴
陸提醒民眾 暫勿前往敘利亞
台北牛肉麵節 今年飄異國味
颱風發威 封測廠營運正常
淹水受困 小客車駕駛獲救
兩國小校舍啟用 學童展笑顏
俄羅斯將派兩軍艦至東地中海
即將開學 留心腸病毒書包減重
博士生當助理訓練 大學校長憂
南部淹水 波及嘉義山區基地台
陸防長：亞太各國應增互信
東河文旦搶收 怕甜度流失
吃營養健康 醫療支出省萬元
國外旅遊 紐澳小跌其餘多漲
台產雙酚A 陸續徵反傾銷稅
德國8月失業人數 意外增加
UN專家小組視察遇襲現場
淹水？ 群創：廠區墊高不影響
炫富無公德 多國不歡迎陸移民
英雄聯盟 ahq敗台北暗殺星
提高腸癌篩檢 彰縣有獎
潘基文：聯合國在敘調查到明天
亡羊補牢 賴清德指示災防善後
供假資料 新加坡前官員被起訴
台灣平均國人財富 增7.6%
聯合國調查小組週六離開敘利亞
無戶籍國民落地簽 放寬3個月
虎尾大淹水 時雨量129毫米
翡翠檸檬茶 留心含糖量高
金枝首席施冬麟 王子飾12角
台南暴雨 水淹800戶
水淹頭社活盆地 絲瓜田再泡湯
戰雲密布 土國飛彈瞄準敘利亞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
宜進：收購光明絲織4成股權
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
颱風帶來豪雨 桃機地下室漏水
肯亞巴士墜谷 41死27傷
馬上三人 紐約傳奇舞者驫舞
友達5吋OLED面板攜手康寧
國巨Q3業績 估與Q2差不多
康芮颱風遠離 陸警解除
比京旅館暑期住7成 房價微漲
敘利亞戰亂 難民逃往義大利
公視總經理 17董事集體遴選
大陸可能調升油價
伊朗相助 敘利亞網軍恐報復美
敘危機 潘基文：應聽各方意見
世界盃青棒賽 30日中台開打
不畏風雨 兩岸經貿交流照辦
公雞帶小雞高球賽 謝錦昇奪冠
入民航組織 陸委會：盡力爭取
防颱治水 總統：討論方式經費
救印尼盾 印尼央行升息至7%
陸發改委：下半年擴房產稅試點
康芮遠離 北市解除疏散門管制
外媒：陸正發展測試反衛星系統
阿里山公路30日重新開放
土石流紅色警戒 達307條
外資買匯 新台幣收升3.8分
美對台軍售 陸重彈舊調
敘情勢升溫 英派戰機赴基地
團訟胖達人 北市受理6件
北區國際光點 漫遊文化之旅
軍冤會受理 擴及植物人案件
吳奇隆旋風返台 工作佔滿生活
雨太大 屏東農作災損勘查受阻
陸民企500強 營收增速下降
俄將派軍艦入東地中海
陸港簽署CEPA補充協議
仲夏寶島號 雙鐵郵輪列車取消
iWIN成立 防護網路內容
台南雨驚人 道路中斷救援難
學者：敘利亞戰事將速戰速決
法官胡景彬涉貪 司法院停職
颱風非對稱圓 防災不限警戒區
食品稱有機純天然 食藥署要查
新冠狀病毒確診破百 近半死亡
颱風稍緩 竹縣明正常上班上課
菲機械展 台商拓銷市場
文化部補助 培育全方位編輯
屏縣府：中央治水助屏解決水患
路況差 恐影響泰雅歲時祭儀
13年聚首 98度展熟男魅力
光寶創新獎 簡易用藥系統奪金
曾雅妮能否重登后座 美媒解析
菲總統宣布赴訪 北京急拒
花蓮30日正常上班上課
長庚蒙古義診團獲得溫馨感恩
高市積水造成不便 陳菊說抱歉
高市颱風夜 路樹壓傷女護士
三安入股璨圓 投審會准了
電玩行賄案 周人蔘判刑定讞
總統視訊 雲嘉南盼修排水系統
台塑告學者莊秉潔 9/4宣判
新北重風水 河岸都審增風管
新竹市30日正常上班課
桃機排水管破裂 停車通道積水
水淹正隆大林紙器廠 損失不大
彰化溪湖果菜市場 苦瓜漲幅高
仁德工業區又淹水 業者無奈
花旗推新無限卡 鎖定新富族
中秋連假國道23時至6時免費
大陸油企已撤離敘利亞
太平島碼頭 最快105年啟用
當代傳奇小將掛帥 青春好神
美官員：敘化武攻擊非罪證確鑿
券商外幣限額用途 將鬆綁
雙颱來襲 農損逾億元
陸國防部長要日本糾正錯誤
延續電影餘韻 天台食堂開幕
海碩盃男網賽 盧彥勳返台參賽
敘化武攻擊 英國將發布情報
康芮遠離 貓纜晚間恢復營運
總統關心災情 嘉縣抽水機不足
山水米事件 陳保基：不可原諒
苗栗積水狀況多 2人沙洲脫困
防災 陳菊盼中央支持治水經費
聚落寫成部落 金縣府改導覽牌
企業公民獎 台灣大7度獲獎
互設第4次溝通 探視仍無突破
康芮來襲 工業區災損4百萬
科學家培育類大腦 助研究疾病
談合併 施振榮：順其自然
象猿兩隊弔唁徐生明 紛表不捨
教部否認興建泳池算美感教育
暴雨毀健保卡 例外就醫辦理
醉漢打醫師 金縣府將防暴演練
李雙江之子性侵案 3人認罪
俄媒指遼寧號無戰力 陸：無據
視障大學生化身單車環島勇士
法官胡景彬涉貪 監委調查
習近平：不能什麼菜都進高新區
義不表態攻敘 與美關係低盪
嘉縣30日2國小停課
匯率跌 大馬考慮放緩政府工程
降雨大淹水 雲林盼整治排水
大陸續打言論自由 再捕記者
北市災變中心 解除一級開設
屏東古華國小士文校30日停課
薄瑞光：美不促兩岸領導人會面
敘危機升溫 英派颱風戰機防禦
康芮颱風 中市14人受傷
敘反抗軍用陸飛彈 陸否認
要求保險業賣樓 金管會：不可能
H7N9病毒 陸：未完全阻斷
新莊棒球場看名人展 抽簽名球
台塑盃男網賽 3台將晉級8強
鴻海：大力投資4G/5G標準
薄瑞光：蕭萬長11月訪美
金門強化新住民服務
小阿信耐操演技佳 上戶彩佩服
體力差瘦不了 當心男性更年期
聯大綠能示範泳池 年省75萬
台北星發現 拍片景點大公開
反傾銷稅 南亞：影響不大
基因風波 櫃買資料分析了解中
中市淹水 胡志強承諾改善排水
要錢不成捅死父親 男判無期
此糖非彼糖 價錢差很多
富比世星國富豪榜 沙佛林上榜
截至晚間8時 屏東封閉6橋
法盼政治解決敘危機 須具要件
林中森：幫助台商為兩岸創匯
屏東30日正常上班課
蘇貞昌籲行政院 編足治水預算
兩岸公民社會 綠自認需補課
中南部雨多 雲嘉屏時雨量破百
罕病天籟十年 展演自信希望
康芮離境雨未歇 嚴防豪雨災情
中常委選舉 國民黨：端正選風
陸研製直升機專用空對空飛彈
時速逾五百 日新磁浮列車試車
學齡前童補美語 影響身心發展
納智捷俄羅斯廠首輛車下線
颱風發威 被動元件廠營運正常
花蓮地震 規模4.0
高市山區5校30日停課
壽險投資海外不動產 應再鬆綁
康芮海警解除 需防環流豪大雨
全球暖化 義氣候趨向極端
李鴻源：警戒新增雨量土石流
英：攻擊敘利亞無須安理會同意
今彩539 開獎
水淹雞舍 雲林損6萬隻肉雞
電業自由化 台電需先組織改造
威力彩開獎
民調：逾7成日人關心釣島
基因獨董葉公亮辭任
康芮來襲 8縣市淹水警戒
氣象局：停班停課參考風力雨量
霍啟剛：郭晶晶剖腹產是求婚日
同判不放假 賴清德今昔兩樣情
延攬大陸教練 中華舉重盼突破
台推新尺寸面板 韓陸加入戰局
東協防長擴大會 陸願加強合作
屏東2人失蹤 都未尋獲
台中市30日正常上班上課
第十屆宏?數創獎開跑
運將性侵智障女 約談前夕再犯
康芮襲台 衝擊雲嘉南高
美Q2經濟成長 優於預期
中市淹水 立委批排水失靈
美失業救濟申領 降幅超乎預期
研究：地球生命可能原於火星
脊椎炎嚴重發作 周杰倫陷低潮
雲林30日照常上班上課
印儲銀干預 盧比總算大升
橘子熊復活 進英雄聯盟世錦賽
英：進攻敘利亞不需聯合國同意
西部豪雨 25條省縣道封閉
行政院：強化宣導防溺水
颱風解除 南部部分學校仍停課
恐龍判決 美師姦生只判30天
德人反對對敘動武 梅克爾兩難
陸：未曾邀菲總統參加博覽會
WANO專家 肯定核四安全預防
綠委指辦公室疑遭入侵 警調查
是否停課 高市：校長可決定
康芮豪雨 上千戶待復電
颱風解除 淹水土崩學校停課
康芮來襲 中南部大淹水
中南部大水 台鐵延誤4萬多人
肯亞大車禍 41死27重傷
李雙江兒子涉性侵案審結
俄德：安理會需研讀敘武檢報告
馬利洪水氾濫 24人罹難
紅色土石流警戒 集中高雄台南
王毅：陸與東協能維護南海和平
化武如棉花降 敘生還者憶苦難
威力彩頭獎槓龜
抵抗侵略 阿塞德：敘將自衛
仁義潭浮屍 疑婦產科醫師
陸今年8月氣溫 52年來最高
今彩539 頭獎1注中
法官遭收押禁見 涉收賄詐財
美派第5艘驅逐艦赴東地中海
易淹水計畫後續 水利署速研商
璀璨之星 15歲混血正妹奪冠
競爭加劇 市調下修平板出貨
英相：敘化武攻擊非百分百確定
不在名單中 王建民本季恐告終
若安理會明顯反對 英不會攻敘
跳機冒火 中油林園廠挨罰
公開資訊觀測站 舊版12月關
炸敘利亞 美防長: 已完成行動準備
分析：擔心美中止軍售 兩岸軍事互信機制趨冷
學者：美應低調助台入ICAO
不景氣！ 央行特殊號碼鈔票第三拍
西方料延後攻敘 油價漲多回檔
高鐵首次漲價 10時公布
沉寂多時 周永康藉贈花圈亮相
掃到颱風尾 屏東2人亡
世事難料 賴清德這回押錯寶「被罵慘」
商用桌上電腦 華碩穩坐冠軍
日擬在石垣島 設“沿岸監視部隊”
拼議會過半 曾永權馬祖座談
因康芮颱風影響 截至30日8時封閉台3線等9路線
英國國會投票 不出兵敘利亞
洪仲丘律師指軍檢濫權不起訴
美DNA鑑定 證實賓拉登身分
耐斯王子 中秋節連假 住房6折 送午茶
遠傳獨家 SONY出色新機Xperia M
新壽啟動保戶關懷服務 協助康芮颱風受災保戶
合庫銀行 提供天然災害重建貸款
證交所辦理暑期實習活動圓滿落幕 實習同學收獲良多
櫃買中心推行 國際債券分級管理制度
第10屆「校園證券投資智慧王」大專院校知識競賽活動 10月1~31日網路報名即將正式起跑囉!
102年招商大會中部場次 假台中長榮桂冠酒店召開
交通部招商大會 41件指標型投資案
高鐵票價調整 配套優惠方案
警約談女記者 查莊鴻銘說詞
台美教育會議 圓滿落幕
老農津貼嚴重排擠農業建設！
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
難忘伊戰教訓 英攻敘計畫受阻
美攻敘將有限度 拒與伊戰相比
交易停擺 那斯達克交易所認錯
聯合國五常再集會 討論敘危機
美英各遭阻力 攻敘行動料延後
美暗示可能自行攻敘
美網男雙 盧彥勳闖過頭關
聯合國五常再談懲敘 仍無進展
攻敘國會授權 美議員連署關切
美網男雙 盧彥勳闖進第2輪
英政府攻敘提案 未獲國會通過
攻敘提案遭封殺 卡麥隆大挫敗
推動攻敘不順 美暗示將自己來
紡拓會率團洛杉磯拓銷 成果豐
證交所宣導會 著重內部人交易
先盛後衰 詹家姊妹女雙落敗
喜互惠高球 曾雅妮首輪無柏忌
亞太供應鏈 三星穩居龍頭
巴西新外長就任 料維持舊政策
燁聯不鏽鋼內外銷價 9月大漲
網路性能 影響客戶忠誠
美網女單第2輪 謝淑薇遭淘汰
美經濟強於預期 日股指期上揚
比京瘋薯條 推出現炸販賣機
婚前嘗禁果 近6成韓女贊同
台鐵西線正常 集集線午後復駛
國內外變數多 台股待觀察
新竹以南防豪雨 沿海小心長浪
調查：巴西人口超過2億
康芮颱風 屏東1死1失蹤
開學了 部分學校受災停課
養兒不易 小到大逾24萬美元
金車噶瑪蘭酒廠 獲世界競賽大獎
特殊號碼鈔券 9月中網路拍賣
美網女雙落敗 詹家姊妹拚混雙
美花巨資情蒐 華郵指欠監督
日月光可轉債訂價 溢價3成
日消費者物價增速 5年來最快
江宜樺勘災 赴台南嘉義
雨量超標 彰市宣布停班停課
碩禾：福島興建太陽能電站
IDC估今年PC出貨低於預期
台股開盤上漲32.33點
三安入股 璨圓：緊密合作
積水消退 高市忙清理
美網女單淘汰 謝淑薇力拼女雙
送別王作榮 總統將頒褒揚令
陸外長：應政治解決敘利亞問題
積水退列車通 火車站人潮復現
雲林6地積水10校停課
颱風後菜價漲 菜販怨貴得離譜
敘遺址遭戰火摧殘 聯合國示警
經濟走強 英消費信心創4年高
MSCI季度調整 盤後生效
劉德立訪巴拉圭新任教育部長
心悅精神病新藥 進入人體試驗
財力人力智慧維持日新幹線飛馳
欲高鐵高貴不貴 基本上很難
法國高速火車票價年年漲
暴雨後台南 居民忙整家園
義隆筆電觸控晶片市占上看6成
巴士競爭激烈 德鐵推優惠方案
德國鐵票價昂貴 找優惠有門道
颱風天 屏東2人死亡
新台幣盤初升8.2分
可轉債溢價 日月光強漲
會印尼外長 王毅：願深化合作
美日經濟利多 亞股續揚
陸數十噸毒豬肉 恐流入市場
美網雙打 盧彥勳助搭檔圓夢
黑澤清用贖罪復仇 綻放各影展
豪雨成災 高市農損初估3百萬
宏達電耍大One 傳低調布局
台灣8月PMI 52.6 持平
高鐵票價 10月8日調漲
颱風災損 北市菜價漲16%
村上新作 9月朗讀節搶先感受
微軟美國運通搶入股社群媒體
納達爾直落三 衝進美網第3輪
颱風夜涉販毒 毒鴛鴦難逃警網
葉菜價漲 根莖蔬菜受青睞
暴雨肆虐 台南4國小開學順延
谷歌創辦人新歡 中英混血兒
台東海邊漂女屍 身分不明待驗
高鐵漲票價 10/8實施
韓元步向月線升幅 笑傲亞幣
張家祝：有挫折感 仍努力做
獲利優 裕日車當汽車股王
習近平赴G20 擬揭經改走向
國小開學日 金門新生過聰勤門
印度首枚專屬國防衛星升空
台東陸空交通恢復 海上續停航
新北驗醃漬黃蘿蔔 近半不合格
周麟巴京演講 台灣成功秘訣
美同志夫妻 享已婚族報稅優惠
廖榮鑫升副總長 總統授階嘉勉
天兵走私熱帶魚 口袋滲水露餡
台股小漲 電金穩盤
東京DIY展 台灣爭取訂單
華盛頓小貓熊 肚皮渾圓聲音亮
談核電 經長：不得不的選擇
重整家園 6百兵力助台南
臉書尋求釐清廣告使用個資
蔬果到貨減 小白菜1公斤百元
台醫用愛彌補蒙古唇顎裂
北美粉彩畫家聯展9月紐約揭幕
中華民國援贈露國肉品加工設備
陸媒：北京就香港事務警告美國
中壽連 4年納就業99成分股
投信：QE明朗 利回歸基本面
總統：國軍護台 不可或缺力量
周永康涉貪腐？傳中共同意查
8月PMI持平 景氣緩步擴張
台灣的聲音 紀念許遠東
喜互惠高球賽 曾雅妮首輪第6
江宜樺勘災 賴清德槓氣象局
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
彰市臨時停班停課 開學日大亂
薩爾瓦多觀光客流成長5.8%
桃園影視元年 千萬補助4影片
60至64熟齡 高鐵票75折
高鐵65折早鳥票 增1.3倍
慶祝軍人節 總統信心喊話
產地災損 新北蔬菜漲1成5
大陸軍用衛星 印度自嘆弗如
金融業惡性競爭 金管會盯上
英檢高級初試 報考人數創新高
中小學開學日 至少40校停課
台灣貿易拓銷團在韓促銷
北市彰銀搶案 男子投案
兩岸高階製造業合作 潛力巨大
攻敘 美仍尋求國際聯合行動
IMF：印度經濟脆弱性增加
中南部山區降雨 注意坡地災害
台企銀上海分行開業
淹水後 清理校園好開學
高鐵漲價後早鳥 9/11開訂
郝龍斌綠營演講 將倡朝野和解
貓咪搗亂 紐約地鐵停90分鐘
中一中楊鈞堯 泳技為國爭光
圓圓圓仔談保育 介紹台灣黑熊
台醫療團赴越義診 造福民眾
三陽發可轉債 部分董事反對
經濟雖緩 陸4大銀行獲利亮眼
成都車展 規模空前
擴展兩岸經貿 服貿給台主動權
貧血又缺B6葉酸 老人易憂鬱
清洗家園 月世界業者怨未清淤
綠辦執政研討 蔡出席專家演講
江揆勘災緩頰 中央地方都認真
亞幣走強 台幣午升8.7分
警界換血 桃園5分局長異動
蕭萬長率團 強化台美經貿
陸籲美勿干預港 問題嚴峻
世界盃青棒賽 中華首戰墨西哥
靈芝多醣抗癌 中研院解謎
國七開發案 表決進二階環評
傳陸9月6日恢復債券期貨交易
農委會釋冷凍蔬菜 量販推促銷
憶王作榮敢言 王建(火宣)勉官員
羅嘉仁登板後援 無失分
雙颱農損 逼近2億元
陳玉珍自爆放款 證人未出庭
建中美洲大運河 陸商紀錄惹疑
民團：國7開發昂貴壞生態
印度達米妮案 少年犯傳將宣判
無名小站關站 12月26日
雨量預測 台南早達超大豪雨
加油要快 下週油價漲 7角
曾銘宗提保險發展 6目標
敘利亞戰火摧殘 文化遺產瀕危
誠品松菸店打不了卡 引民怨
仙人跳恐嚇取財 11人遭訴
康芮釀災 日交流協會慰問
人妻簡訊曖昧 反遭恐嚇要脅
中信金與新銀行東京簽MOU
總統院長送別 王作榮將葬美國
總統：莫因個案對國軍失去信心
馬：做好募兵 逐步增國防預算
歐洲自行車展 台灣精品走秀
雲林警局長交接 張傳忠履新
拚治水 江揆：不讓洪水入家門
贏遊戲遭控干擾電腦 兩人無罪
防糖尿病 吃水果不要喝果汁
台灣淘米 9月登錄興櫃
王建民獲頒藍鳥3A東山再起獎
台股收盤漲104.23點
開學日 彩色路跑繽紛迎新
解符騙財色 命理師判賠百餘萬
雙北旅遊網合作 暢玩60景點
格陵蘭冰峽谷 可比美國大峽谷
投顧：經濟改善 歐股誘人
台股開高收高 大漲104點
新北警政異動 7分局長新任
青少年買菸 店家隨便賣
9月台指期漲75點
藍黨代表將提案 修改常委選舉
立委疑違法藥流市面 衛部澄清
9月電子金融期都漲
李朝卿2房產 都在老婆名下
面惡心善 恐怖鳥可能吃素
綠批治水預算少 促水利署重編
六輕擴廠案 環團籲退回
收盤轉強 台股漲104點
終場買單敲進 台積電返百元
新疆發生芮氏規模5.1地震
追求平等 瑞典沒有明星學校
竹縣警察局長 黃嘉祿接任
館際交流 遊寶島村看民俗文物
彰市停班課慢 家長忙接小孩
現代重工業承造阿聯10艘巨輪
陸委會：服貿協議不會空白授權
環評逆轉 國道7號起死回生
經長：台人均用電量 亞洲第一
北市藍色公路 31日恢復營運
南韓情治：在野議員涉陰謀叛亂
副總統：人民健康與職訓並重
三大法人買超台股63億元
南韓擬訂新特別旅遊預警制度
張花冠作勢下跪 表達委屈
蘇治芬勘災 盼中央重視治水
彰銀搶案 犯嫌曾搶銀樓
松菸收訊差 業者協商搶補救
消基會籲重罰 嚇阻民生詐欺
習近平：技術和糧食靠不住別人
啟動輔選 藍盼連江縣提早布局
江揆：民生治水 政府優先處理
人事調整 北市警5分局交接
瑕疵貨變暢銷品 牛軋糖餅走紅
北市聯合婚禮 9/2起報名
為國軍加油 逾3萬人支持
身障者參加職訓 找到人生方向
國際鋼價俏 中鋼漲內銷盤價
勞委會提撥津貼 協助重整家園
彰市停班課 縣市認定範圍不一
美人妻罹癌 登廣告為小王找伴
台青年大使拜會尼國國會議長
台灣援建多明尼加職訓中心(啟)用
颱風釀災 勞委會啟動便民服務
抵港客機遇氣流 數十人受傷
失智者駕照 交部將擬註銷標準
行銷萬里蟹 打造萬字標章
廣西記者殉職 遺作見證翻船
新台幣收升2.9分
煩三餐著落降腦力 窮人翻身難
日擬設調查點 因應釣魚台問題
陸表哥楊達才 西安受審
江宜樺勘災 張花冠要治水經費
救災問題 李鴻源：無關藍綠
誠品表演廳 開幕獻大兵的故事
推銷傳播妹不成 互開槍砸店
商圈服飾店火警 疑電線走火
國泰金盼登陸 台資可逾5成
台灣幸福指數 排名19
研華併寶元數控 深耕智慧控制
關懷少女變性侵 狼師判12年
高鐵首推全65折 每週74班
墾丁五星飯店 搶中秋月餅商機
中石油：支持打貪 保穩定
葉盛茂假釋出獄 聲明知錯認錯
台中新興梨 啟運銷上海
台灣3女聲 前進紐約音樂節
AIT辦青年營 聚焦全球議題
眼球跳不停 手術可治癒
烏來溫泉旅館蓄水池 驚見浮屍
韓調查：大畢生就業率不到6成
十月電價 漲定了
日大醫院初診費將大漲
曼莫漢憂盧比貶 不會資本控制
NSA再爆 擬查內部違安事件
徐生明長眠美濃 9月9日公祭
台青年大使尼加拉瓜文化交流
台青年大使團訪薩成果豐碩
宏?：沒有銀行撮合併購
不給快速要高速 台東議員爭路
颱風災損 屏東750萬元
北市公私幼兒園 目標比例各半
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
習近平曾視察德恆律師事務所
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大雨不斷 大城台西村水深大腿
豪雨重創 台南農損1800萬
豪雨特報 彰化以南防大豪雨
宗馥莉：娃哈哈可能遷出去
上市公司市值本週增1.91%
暑假作業超熱門 國際影展搶片
康芮襲台 逾千戶待復電
腦腫3倍 印度女嬰術後迎新生
露天拍賣 今年營收衝20億
世界盃青棒賽 延1小時開幕
十月調整電價 台電正式公告
董陽孜新作 易經書法洞察社會
少子化 桃園國小新生少3百
戶外藝術展 90度移動建築
8月房市量持平 自住客撐盤
故宮衍生商品設計 鐘響奪金
暴雨重創台南 臨時工僱用啟動
上市指數 本週漲1.89%
台港陸首度沙盤推演南海搜救
生魚片也偷 1小時追回還新鮮
中華電雲端創作平台 正式開張
整場無柏忌 曾雅妮信心回來了
交通部招商 自貿區成亮點
習近平首登遼寧號
2車互撞 3人都酒駕送辦
陸中石化 收購美在埃油氣資產
大啖萬里蟹 新北沿海嚐鮮擴點
瑪利亞革新輔具 復健更輕鬆
歐元區失業率 維持史上最高
美防長：尋求增加在菲輪替兵力
歐元區經濟信心 站上兩年新高
歐盟7月失業率11%
敘利亞戰火加劇 菲加緊撤僑
檢搜索山水米 混充米不只1樣
團訟胖達人 北市受理18件
感懷林杰樑 林口長庚辦追思
網路推陳出新 無名小站撐不住
傳布局 陸工信部參訪宏達電
疑內賊詐錢洩密 檢調搜HTC
中市沙鹿淹水 軍助民重整家園
西螺蔬菜進貨少 短期價高
花東快速公路 公路總局評估
豪雨成災 高市農畜損失嚴重
許舒博續任壽險公會理事長
失業率維穩 歐盟就業方向正確
陳保基勘災 農民鞠躬陳情
SHINee再襲台 沒空玩樂
經長：油價變動依市場機制處理
總統：堆積木方式提升台日貿易
杜邦告華映企圖解密 檢調搜索
定義內線交易 光大遭罰25億
豪雨重創台南 議員批賴清德
大陸與澳門簽CEPA補充協議
鉅晶吸金近4億 主嫌重判7年
台鳳案 更二審速審法減刑
智冠手機遊戲「泡泡堂」上架
向山BOT環評 有條件通過
郝龍斌赴綠營 論戰核四
泰台灣之友會周年 台學者演講
電漲 9成嘉雲投住宅戶未影響
愛明日行動 設計師傳遞台北美
杜邦告解密 華映：檢搜個人
老人憂鬱情緒 食療多管齊下
台灣幸福指數 優於日韓
健保改藥價標準 盼促新藥上市
法總統：可能9月4日對敘動武
蔡：國是會議問題在執政者誠意
克服險惡路況 泰雅族辦感恩祭
亞幣帶動 新台幣收升2.9分
發明美少女劉怡瑩 最愛動手做
國軍協助清理家園 災民感激
文化光點計畫 首航東南亞
賴清德挨罵 郝龍斌緩頰
公視法修法 廣邀公民意見
阿兵哥助清理 雲林民眾足感心
豪雨後開學 高市校園兩樣情
藍綠對立 郝對民進黨提3建議
台北市警分局長布達
諾貝爾獎詩人希尼辭世享壽74
中秋博餅 50名網路狀元決賽
孫達汶辭基因董事
基本工資漲 業界：時候不對
在水一方 官員談兩岸觀光願景
告內賊洩密 宏達電不評論
金門自陸引水 晉江機率高
颱風走菜價漲 北市釋貯存蔬菜
勉中華青棒隊 副總統喊聲打氣
宏揚孝行 號召萬人為父母洗腳
陸財政補貼 支持LED業
微笑單車擴點 9月騎進士林區
山西遭挖眼男童伯母跳井身亡
陳添枝：泰國將成東協生產中心
比丘尼建免費托老所 企業資助
中油砸2百億 啟動新投資計畫
台塑盃網賽 台灣保住爭冠希望
陸辦學術論壇 涉及台入TPP
李沃士：推學生午餐安全蔬果
迷你小學展特色 引學生回流
高新產業 採購商機3億美元
辜朝明：政府赤字非最重要問題
紅點設計博物館 落腳台北
金門大陸引水 閩晉江引水最優
金管會獎勵提高保障保險公司
幸福嗎？石素梅：覺得還不錯
日本新年度預算編列創新高
志願役預算核實編 藍委憂戰力
曾仁和9月赴美 不捨家中愛犬
澳外長促澳人盡速撤離敘利亞
俄：逕自動武攻敘 傷世界秩序
今彩539開獎
康芮襲台 工業區災損破千萬
雙颱侵襲 農損破3億
人道探視受阻 恐影響兩會互設
獨董請辭 基因：依規定補選
大樂透開獎
臉書狼性侵2少女 判11年半
日消費者物價升 漸擺脫通縮
溫哥華台文化節放映優質紀錄片
美官員 去年收陸官員15件禮
從交手到交流 郝蘇互動熱絡
人肉盾牌 敘移千囚至軍事要地
中華隊強碰加拿大 風雨生信心
澎湖鐵人三項賽 31日登場
國防部列預算 添戰備制中共
遼寧展出康熙遺詔 雍正未篡位
菜價揚 農委會釋百噸蔬菜
超商外幣換台幣 9月1日開跑
獨董辭職 仍可究責
傳接任財政部次長 吳當傑低調
所得成長降 美消費支出未達標
舌頭當畫筆 美猩猩獲競賽首獎
馬蘇將辯 綠：美會對服貿中立
陸宣布調漲油價
寶成處分寶元獲利1.79億元
聽取化武簡報 美國會多挺用兵
向基因求償 投保：檢起訴時
立委質疑人事費 海基會澄清
綠挺罷免吳育昇 藍批政黨惡鬥
高鐵優惠永不足 拚服務更有感
今彩539 頭獎 1注中獎
兩岸基督論壇 台灣教會疑統戰
轉置國道收費員 多數無意願
大樂透頭獎無人中獎
競速溜冰世錦賽 中華暫獲2金
貨櫃車誤闖 撞桃機車道天花板
護釣島 日擬在石垣新設蒐情室
洩密至陸 HTC內賊可處十年
31日入秋首波鋒面 防大豪雨
印度本會計年首季成長4.4%
華創每股15.53元收購富鼎
英拒法挺 美尋攻敘國際夥伴
房貸利率升 美消費者信心降
飛彈攻敘 美民意國際輿論未定
北交會開幕 台向大陸推銷旅遊
俞正聲盼日拿實際行動消除障礙
敘利亞化武 王毅：先弄清事實
官員：白宮將公布敘化攻情報
3收費站部分票亭 計程後保留
陸超生罰款 15省年收數百億
美稱: 歐巴馬擬單獨對敘動武
美駐港新領事趴趴走 中國官員三次警告
隱匿公文案 葉盛茂假釋出獄
一週二颱 損失1.8億
謝立功一別十年 巧遇巴籍學生
重罰後 光大證券恐臨巨額索賠
HTC爆商業間諜 聲押設計部副總
呂秀蓮爭取 扁獄中當農夫
服貿辯論 蘇貞昌減行程備戰
政策打擊行銷不靈 陸白酒退燒
自強號撞土石流 南迴鐵路中斷
明星開餐廳 追星美食一把抓
傳選台北市 呂秀蓮沒鬆口
兩岸三地 首次聯手舉行模擬搜救演練
埃及示威抗議衝突 3死60傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
假台灣米 山水米招認4品項
不敵12種子 盧彥勳男單止步
美高度確信 敘利亞政府用化武
美法總統確信 敘政府化武攻擊
美：敘用化武 未決定如何回應
凱特產後首度出席公共活動
美網 李娜拉德旺絲卡喬帥晉級
新款將出 蘋果推手機舊換新
謝淑薇彭帥女雙 闖進第2輪
聯合國武檢組 分析敘案需兩週
賽事太密集 謝淑薇喊累
不敵12種子 盧彥勳輸得可惜
中東戰鼓響 美股月線大跌
阿拉斯加7.0強震 暫無災情
60年前槍決 荷蘭向印尼道歉
義廢棄工廠變身當代美術館
HTC內賊案 聲押處長
假台灣米 山水米招認4品項
美網男單 盧彥勳次輪止步
服貿協議 下會期審查考驗多
核四公投案死結 新會期尋共識
歐股週線連2黑 月線也收黑
最後會期 許忠信黃文玲守服貿
漲電價朝野異見 總預算增變數
凱瑞：無法坐視阿塞德屠殺人民
美公布敘化武報告 敘政府主謀
謝立功盼台美合作打擊犯罪
歐巴馬對敘動武 面臨內部壓力
入秋首鋒面加西南風 防豪大雨
自強號撞土石流 車廂出軌3傷
巴西吸菸人口 6年減20%
對敘利亞行動 北約無意加入
三中全會揭示經改 恐無政改
喜互惠次輪 曾雅妮再繳佳績
川滇交界發生規模5.9地震
越南籌備慶祝國慶活動
3縣市紅色土石流警戒63條
土石流突襲自強號 南迴線中斷
颱風過後 嘉市府盯哄抬菜價
HTC內賊案 副總聲押禁見
金湖大排溢堤 麥寮降雨多
懲敘利亞 歐巴馬：厭戰非藉口
大陸山寨波霸 洛城台商澄清
自強號出軌 國軍前往救援
中秋送禮潮 市場規模30億
陸民評毛分歧 懷念質疑都有
油價連2黑 攻敘喊暫緩
美濃治水 高市化解地方阻力
溫州毛澤東石雕 李長春令拆除
追思林杰樑 長庚醫師激動哽咽
林中斌：陸政改迴避不了評價毛
美情資報告 確信敘利亞用化武
冠軍建材助建彌陀村托老所
河北發現5億年前三葉蟲化石
自強號出軌 大雨中接駁旅客
喜互惠高球 曾雅妮暫居第8
豪雨挹注 全台水庫喝飽飽
自強號車廂出軌 3重傷9輕傷
不轟敘利亞 英媒：英美情已逝
曾雅妮喜互惠次輪第8 再晉級
老師當工程師培育 師大校長悶
巴國會決議支持台參與ICAO
助老人築新家 公益馬拉松路跑
中南部豪大雨 屏東降最多
系統級封測論壇 大廠捧場
愛讓我們在一起 四分衛再聚首
南迴中斷 高雄車站現退票潮
台鐵南迴線 5次撞土石流
狂犬病 增2例鼬獾確診
薄熙來庭審陳述 暗示黨內權鬥
南早：周永康案不涉其他高官
高鐵大邱撞車 南韓鐵路癱瘓
馳援救災 北市到雲林協助抽水
美TIC初判 俄矽鐵涉傾銷
颱風襲菜價漲 市場到貨減
美第6艘驅逐艦 已抵東地中海
敘利亞動用化武 中華民國關切
川滇地震 1死3重傷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
端正選風 藍嚴懲違規絕不寬貸
節能瓦斯器具補助 延長3個月
王建民轉中繼 0.2局失2分
中山高連環車禍 2人送醫
南茂驅動IC封測 Q4續揚
金價跌 月線漲幅收斂
蘋果舊機折價 30日美國上路
梁家榮入桃猿 簽約金300萬
川滇地震 山崩屋倒多人被困
驚險降落西安 韓航機師受罰
自強號撞土石流 卡隧道搶修難
蘇治芬：治水經費不能斷
宏達電主管涉內賊案 員工驚訝
自強號出軌 250乘客抵大武
教育部閩客文學獎 9月起收件
滄海一聲笑 長庚追思林杰樑
奧萬大復園 聯外道路因雨坍方
自強號旅客回想出軌 餘悸猶存
年金改革歧見深 下會期恐無解
關懷偏鄉老幼 三鶯青年獻公益
賴清德勘災 掃陰霾露笑容
南迴4監測器 自強號事故點無
美若出兵敘利亞 恐有5大風險
頭前義消成軍 以HTC為精神
南韓鐵路撞車意外 無人重傷
俄國車主 喜歡叫愛車燕子
初為父母 團團圓圓9歲慶生
擋土牆崩塌 嘉義民宅龜裂
昔拒戰今欲懲敘利亞 法國變了
內政部：首長座車非開4年就換
自強號隧道撞土石流 台鐵搶救
火車意外 5人送醫無生命危險
遇土石流折返 台鐵旅客無奈
女老闆宣導防火 14年未斷
菜價 最快2週後回穩
等雨停 世界盃青棒賽延後開打
敘利亞危機 美6軍艦駐地中海
台鐵南迴路斷 計程車喊價搶客
金門社大11年 學習入社區
房仲：8月房市交易量縮
不可退票超低早鳥 高鐵可借鏡
雙颱影響 農損逾3.3億
文冠群倫 竹林中學全民中檢優
徐生明兒子徐嘉宏返台奔喪
野柳巨石崩落已清運 道路封閉
大雨攪局 世界青棒賽程改期
美網混雙 詹詠然贏偶像辛吉絲
美食保庇 大甲鎮瀾商圈推觀光
陸各地爭設自貿區 學者籲冷靜
火車出軌 乘客：幸好撞山壁
聯合大學赴印尼 締結姐妹校
中美洲議會贈勳邢瀛輝表彰貢獻
土石突襲 自強號90公里衝撞
設計副總涉案 宏達電機密危機
砍殺前妻潑硫酸 男判12年
鷹爸5歲兒挑戰最小飛行員紀錄
自強號車廂變形 油箱全壞
澎湖鐵人三項半程 徐培嚴封王
傳曼德拉出院 返家休養
自強號遇土石流 鐵路警察協助
進口牛肉收賄 印尼總統府否認
懲暴政卻缺支持 美30年首次
源頭獵鼠 警破盜木銷贓加工廠
原民捕魚祭 陸地撒網體驗文化
教改加少子化 技職面臨雙危機
台南雨不斷 麻豆4戶水未退
北市大雨 濱江街一度積水
IOC主席選舉 外媒看好巴哈
開車易暴怒 聽悲歌可減壓
午後大雨 內湖時雨量80毫米
敘利亞激戰 學童遭殃全身灼傷
自強號出軌 國軍出動2救援小組
滬冷庫液氨泄漏 15人遇難
自強號出軌 最快明早通車
陸嚴控微博大咖 鞏固意識形態
業者：省電健康 噴墨勝雷射
警尋狗走運 連逮通緝犯及酒駕
治水計畫 蘇治芬：比照五楊高
川滇地震 已4死6重傷
噁 重慶出現保險套橡皮筋
梁家榮進軍職棒 先盡學生本分
小陳金鋒 陳子豪期待恰恰同隊
火車撞土石流 監測器百公尺外
助救災 郝龍斌不排除發救助金
川滇地震 17名被困遊客獲救
午後大雨 基隆時雨量近百
民版幸福指數 軍公教最高
陸銀參股金融業 不得公開收購
牽手半世紀 金婚長輩走紅毯
基隆降大雨 市區暖暖積水
伊朗國會代表團 赴敘利亞勘查
下半年景氣 金控：穩中透憂
雙子星案 邱大展涉洩密將偵結
環流加氣流 台南雨量近千毫米
林子崴抗日 不怕甲子園明星隊
土石流突然 列車半小時前才過
台以深化交流 青年種子扎根
大雨不停 中職獅象戰延賽
藉更換試用品 女子連竊屈臣氏
新北瑞芳驟雨 基隆河水越堤防
北市中元普度 捐供品送愛心
持續降雨 高市桃源撤民
陸城鎮化方案 三中後可望公布
午後大雨 花博夏夜演唱會取消
非法傾倒 中檢起訴108人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
金山大雨 朱銘美術館取消活動
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
瑞芳急降雨 水漫基隆河堤防
侯瀚如出任羅馬當代美術館總監
南投社區論壇 促青年返鄉社造
苗栗萬戶停水 台水搶修中
撞上土石流 火車險撞隧道口
豪雨 發布 4縣市淹水警戒
雨勢不停 台南晚上停班停課
首都警察加給 北市編8億元
南迴中斷 搶9/2通車
參選基市長 羅智強：還在思考
全球鋼價落底 反彈走勢確立
全運會遼寧開幕 跳全民健康操
政策加持 生技股行情可期
楊祐寧生日禮 郭采潔很保密
全國電推開學季 買平板送好禮
互動人偶兒童劇 教小孩好習慣
新北應變中心 監控北海岸雨量
子涉弒母後恍惚 警逮人調查
羅智強現身基隆 對參選未表態
三代同堂共樂 中市育孫感恩
北市將清洗隧道 駕駛人留意
美若攻敘利亞 驅逐艦打頭陣
基市坡地落石 轎車行經遭砸毀
北迴線土石流 雙線不通
車廂卡隧道 國軍雙手清土石
八里快速路 聯結車撞隧道牆壁
橋的故事展 中山橋青銅燈亮相
業者：電商只有平台無益產業
青年不畏風雨 義賣麵包撲滿
台南雨不停 北門撤離23人
聯國專家離敘 美進攻時機開展
中職象隊 網羅青棒國手陳子豪
辯論服貿 總統鎖定讓證據說話
基隆巨石砸車 車頭毀人平安
3天雨量破千 屏農損近2千萬
高雄凶殺案 母遭子刺殺亡
石頭砸平溪列車 無旅客受傷
水管又沖毀 苗1.6萬戶停水
南迴道班巡視 夜間清晨各1次
王在希：兩岸應加強經濟一體化
風雨大 蘇花蘇澳至東澳段封閉
基隆山坡住宅倒塌 2人逃生
泰總理顧問承認大米典押無效率
浯島文學輯發表 紀錄金門回憶
陳柏霖練開球 羅國璋指導
南迴防落山風 防不了土石流
赴陸簡報 hTC副總辯非機密
漢字文化節開展 郝：民族情感
提摩西好演技 尬贏卡卡男友
少年判刑3年 達米妮父母不滿
兩岸公民社會 綠討論如何補課
高市間歇雨 部分活動停擺
豪雨 總統赴水利署關切災情
七堵八堵間巨石 台鐵單線通車
基隆土石流宣洩 海大一片汪洋
全台豪雨 土石流積水災情頻傳
護士指揮搶救 旅客雙手當擔架
菲律賓麥格塞塞獎頒獎
楊秋興：高雄需高薪工作機會
台塑盃男網賽 台將雙打亞軍
豪雨襲台 總統邀部會研商對策
滬氨氣外洩現場 下午仍警戒
塞東西急救 癲癇誤解大
育兒津貼暴增 動用20億支應
今彩539開獎結果
桃猿獵犀 雷力6局完封勝
堤防邊坡崩 虎尾興南里民怕怕
戰鼓響 敘利亞戰情分析
美攻敘宜慎選戰法 防伊朗漁利
法國蔚藍海岸 星空之夜迷人
張花冠勘災 求神盼雨停
台鐵12高風險路 監測或加固
北市災變中心 晚間二級開設
豪雨惹禍 台鐵整天不平靜
雨不停水未退 抽水機助雲林
豪雨成災 總統指示因應
陸企業500強 中石化蟬聯
大豪雨警戒 全台防災
酒粕保養品 台酒有生產
水利署發布 4縣市淹水警戒
火車遇土石流 23年來最嚴重
仲夏夜空 星國夜晚很藝術
今彩539頭獎 1注中獎
上班課 台南市9月1日正常
東京女孩秀 赤西仁獻唱掀高潮
攻敘 美國安官員與參院磋商
聖露西亞歡迎台灣彰基醫療志工
水利署：基隆河水位未越過堤防
台南雨勢減緩 尚有53戶淹水
暴雨狂襲 基隆成水都
歐盟：敘利亞是全球良心汙點
外媒：薄依中央命令處理王立軍
入秋首道鋒面 暴雨襲台釀災
幸福指數遭質疑 主計總處澄清
屏東春日大漢山 3天雨量破千
台鐵受災 影響1萬7千人
HTC內賊案 副總遭羈押禁見
台資醫院增 吸引台灣醫師“西進”
法攻擊敘利亞 可能9月4日前
大埔案政府強搶民產 ＂買土賣金？＂
攻打敘利亞 白宮要求國會授權
移民署:9月1日起實施陸配定居作業新流程
李鴻源澄清 沒要換新車
蘇花公路蘇澳南澳段 解除封閉
豪雨釀災 北市接獲26件災情
敘稱手扣扳機 備戰妥當
大雨釀災 北市公園擋土牆倒塌
對敘動武 全球發展大勢
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台2線坍方 74K至84K雙向封
盧彥勳男雙 闖進第3輪
歐巴馬：美攻敘將尋求國會授權
對敘動武 歐巴馬尋求國會授權
歐巴馬：國會同意才對敘動武
盧彥勳男雙 挺進16強
對敘利亞動武 眾院9日起審議
尋國會授權 歐巴馬電告法總統
共和黨議員：無法支持侷限攻擊
逾4萬專業人士參觀歐自行車展
台商穩站全球高檔自行車市場
「不老騎士」柏林映會迴響熱烈
客家美食饗宴 巴黎嶄新風貌
溜冰世錦賽 台灣成績大突破
授權動武 白宮對國會有信心
豪雨釀災 總統南下屏東勘災
嘉義山區大豪雨 3公路交通中斷
嘉義山區大豪雨 3公路交通斷
捷克火車意外 17牛死無人傷
白宮正式要求國會授權攻敘利亞
謝淑薇女雙 挺進第3輪
鋒面滯留 各地天氣不穩定
鋒面報到 嘉義低溫22.4度
除台東花蓮 全台籠罩豪雨範圍
喜互惠抓11鳥 曾雅妮衝第1
東北方熱低壓 有可能成颱
北市災變中心 回復三級開設
大雨釀災 台北新北零星崩塌
曾雅妮爆發 喜互惠賽領先群雌
南迴鐵路搶修困難 搶通延1天
凱道路跑鐵架倒 2人輕傷
授權攻敘 美參院將盡早表決
燈架砸落遇亂流 蔡健雅怕怕
地下室火警 燒毀機車無傷亡
被彭帥K中 謝淑薇好痛
綠悅申請第一上市
基隆淹水屋倒 江揆改行程勘災
8月陸製造業PMI51.0%
對敘用兵 歐巴馬向國會提案
總統抵枋山車站 搭工程車勘災
U3控制晶片廠 營運策略見異
內洞滿月圓森林遊樂區休園
市場震盪 投顧：可考慮水資源
台南雨稍歇 國軍忙填沙包
陝西民眾簡訊聚眾 被拘
1年多未冠軍 妮妮終現曙光
俄媒：薄李案反映陸反腐緊迫性
華星擬建面板新產線 年底決定
苗零星災情 一度傳出受困誤報
七雄4G競標戰 9/3開打
阿里山公路 開放小型車通行
探扁撞傷 吳淑珍腳上石膏
總統枋山勘災 指示清查危道
管中閔赴日 首波示範區招商
陸24省市調高最低工資
8月陸製造業PMI回升
傳美前年全球發動231起網攻
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
農機用油 9月續辦補貼
華能集團雲南礦災 9人受困
陳偉殷戰洋基 對決老將派提特
綠色產品展 廠商優惠年底截止
偷柚子毆園主 男判5年2月
苦橙不能減肥 恐引心血管疾病
歐巴馬踩煞車 攻敘至少延十天
白龍王出殯 信徒穿白衣送行
高雄地震 規模4.1
教長勉青年尋成就 為國家增值
江揆基隆勘災 治水預算花刀口
台鐵列車意外 國軍續助清理
地基不穩 彰化20多間屋位移
李鴻源：治水藍綠應摒誤解來談
葉匡時：機捷完工才思考遷松機
保產後工作 青年盼代理搭實習
車禍非胃疾亡 獲賠保金2百萬
攻敘利亞 法等國會與美國決定
陸銀監會副主席將訪台
公有地遭占用 中市府清查
大雨下不停 中職獅象戰再延
蕭萬長赴APEC 府暫無評論
大寮水患 高市再推建2滯洪池
網友揪團 阿嬤千顆柚子賣光
白龍王出殯法會 眾信徒送行
推廣台農業 農委會盼增產值
中油：汽柴油價各漲7角
看到變形車廂 總統表情凝重
瑞芳濱海路落石 轎車全毀2傷
華航闢新航線 韓金海機場歡迎
圓仔睡功了得 量體重瞬間睡著
富少李宗瑞迷姦案 3日宣判
尋求國會背書 歐巴馬恐陷苦戰
美國蓄勢待發 旅美敘利亞人憂
陸國資委主任蔣潔敏涉違紀調查
中區供佛法會 副總統與會
土石流紅色警戒解除
南迴事故 總統要求台鐵檢討
宇昌案 監委將提8萬字報告
受雨封閉公路 將陸續開放
金價陷入整理 投資勿追高
李鴻源：願跟地方首長溝通治水
遭網友性侵 女找藉口乘隙逃
美網混雙 詹詠然落敗
美網男雙 盧彥勳挫澳網冠軍
從心出發 曾雅妮打出爭冠行情
台灣精品將亮相中國東協博覽會
喜互惠賽妮妮領先 美媒讚復活
透天厝地層下陷 居民緊急撤離
文旦賣光 嬤：感謝相助
陸前中將升官快 因會搞錢
陸設Q簽證 華人探親可留5年
霧峰桐林村走山 民宅危急勸離
追思八田與一妻 故宅設雕像
募百萬新書 高市還缺64萬本
中共18大後 首個中委垮台
泰寶貝默劇團 義演傳愛泰緬
板橋縣民大道 號誌倒塌壓3車
攻敘利亞 白宮罕見尋國會授權
北市公園磚牆倒塌 完成清理
防土石流 葉匡時：將增偵測器
雙颱襲台 農損破4億
視察災情 江揆：危機還沒解除
豪雨襲 國軍投入263人救援
紐時：FBI擴大監視在美敘人
治水經費 江宜樺盼花在刀口上
壽險業 爭取RQFII額度
金針花田升反核旗 民眾冒雨挺
邱文達期許醫師做公益形塑形象
以色列在特拉維夫部署鐵穹系統
對日之戰登場 洲際球場人氣旺
訪金門社福建設 邱文達稱許
墨爾本台灣嘉年華熱鬧登場
初秋啖美食 花博市集飄海味
南迴部分通車 事故段公車接駁
房屋下陷變形 居民餘悸猶存
加州野火延燒面積 大過達拉斯
方便陸配返鄉 暫不收繳大通證
美垃圾堆中驚見棄嬰 警尋生母
福島核廠水槽輻射量4小時致死
解醫療糾紛 台中醫法論壇登場
鋒面趨緩 降雨減少
臍帶血不確定性高 民眾應慎估
有限度代孕 國健署年底提修法
亞幣揚 新台幣週升0.23%
凍卵趨勢 政府擬研定型化契約
李應元：災區應有油價優惠
因應募兵制 退輔會增服務對象
澎湖鐵人三項 謝昇諺摘冠
陸推環保 台灣產業布局具潛力
落石掉軌道 平溪線停駛
高雄地震 規模3.7
台北蔬菜到貨量增 價仍高
陸行動電話 實名制上路
咖啡原物料降價 連鎖業者回饋
基隆屋塌 屋主女兒嘆都沒了
到銀行買保單 詳讀條款
配合醫囑治C肝 人生變彩色
天候影響 中職兩比賽順延
華航桃園釜山航線首航
開學前 安徽2天3起學生墜樓
羅福全回憶錄 記錄精彩一生
培養戰力 李振昌再上大聯盟
9月台股變數多 回歸基本面
巴西升息阻貶值 中長線看好
北市市政大樓地下室火警
菜價回穩大約還要兩週
香港開唱遭求婚 奶茶：我沒空
土石含水多 南投多處道路釀災
鋒面帶雨來 翡翠水庫調節放水
若掌奧會 吳經國助非洲辦奧運
調查廣大興案 菲律賓傳3船員
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
男涉弒母 警詢仍語無倫次
台塑汽柴油明起調升0.7元
白龍王廟暫休兩週 20日開放
里長出新書 盼為社會點亮希望
桶裝瓦斯漲價 天然氣不調整
嫌啞夫管太多 啞妻提離婚敗訴
俞正聲：日不認有問題 陸拒談
突破不了日投 中華青棒失利
南非前總統曼德拉出院
助國際移動 青年盼推友善簽證
核電爭議 江宜樺盼訴諸民主
亞太城市峰會 高雄衣秀時尚
敘利亞烽火熾 第一夫人照血拼
傾斜民宅含水高 恐無法再居住
中職吸睛 桃猿假日迷彩服出征
中市查夜店 出動緝毒犬
中藥傳統製劑 訂含重金屬標準
台南番茄屏東木瓜 雨災泡水慘
蔣潔敏被查 周永康更受關注
男攀陸橋作勢跳 警消勸回
美可能攻敘利亞 各地街頭示威
台港日送暖 屏東關愛之家受惠
伊拉克戰爭幽魂 纏美攻敘計畫
水淹大林 八旬夫婦坐著睡
逆轉全壘打出界 中華隊飲恨
新北基隆巨石掉落 1男送加護
搶修南迴鐵路 預估9/3通車
楊丞琳鄭元暢交情好 甘願挨罵
搶修落石坍塌 野柳隧道口改道
高市議員張豐藤迎娶美嬌娘
護島 日陸自將參與環太軍演
嘉市經典會考 2歲考狀元
新北坍方落石清除 交通恢復
曼德拉出院返家 仍須加強照護
大豪雨 嘉縣中埔道路中斷
房屋地層下陷 彰縣嚴密監控
競速溜冰世錦賽 中華奪3金
菲傳廣大興證人 法務部允協助
蔣潔敏被查 疑因石油幫貪腐
網謠要防 大陸官謠更要嚴防
調適首敗心情 中華準備雙重賽
嘉縣山區大雨 泥流沖入民宅
光大事件 董秘等兩高管辭職
基隆還有巨石 逢甲大學空拍
基隆北寧路封閉 警籲改道
日本防災演習 超過百萬人參與
廣案調查 菲傳廣大興船員作證
是否選北市長 呂秀蓮不鬆口
印尼東部外海傳規模6.5強震
南市移國父銅像 張燦鍙有話說
攻敘若遭否決 重創歐巴馬威信
受不了父親酗酒 兒弒父
以競賽節目 引發對台觀光興趣
薄瓜瓜在紐約開心社交 惹議論
陳凱風返母校 談大強子對撞機
韓團保鑣 狠摔追星女粉絲
騎士疑摔落貓羅溪 警消搜尋
李嘉進：加強與駐台日媒交流
陸反恐組織升格 目標新疆
基隆另一潛在巨石 清除需7天
宮崎駿將退休 不再拍長篇電影
炎亞綸義賣 粉絲高價得共乘
僑中制服獨賣 家長盼有選擇權
美稱獲證據 敘用沙林毒氣攻擊
坍方斷平溪線 新北基隆巨石落
以節目介紹台觀光 聊飲食文化
台塑盃男網賽 印度選手摘冠
習近平坐入殲15機艙 央視曝光
美暫緩攻擊 敘利亞挖苦退縮
敘化武攻擊證據 法將解密
WTO新秘書長 阿茲維多就任
攻敘利亞決策轉折 歐巴馬獨斷
廣州公安微博：嚴防打網謠擴大
威凱戀開花結果 凱特母功勞大
研究：臉書谷歌窺用戶訊息
連三輪6字頭 曾雅妮站上第1
阿里山森鐵停駛 南迴接駁
立院朝野籲編治水預算
薄熙來盟友周永康 羽翼遭盡除
兩岸發4G執照 網通受惠
慶祝軍人節 金防部戰力展示
北運淡水線民權西路站 月臺門9月2日正式啟用
認識權證123 善用買賣價差比 交易成本會較低
2013新光全國兒童繪畫比賽頒獎典禮
葉部長率團參加2013年 APEC第8次運輸會議
新光金控公佈2013年第二季營運成果
土銀統籌主辦鉅晶電子公司 聯貸案完成簽約儀式
土銀配合辦理 康芮颱風災害各項紓困貸款
第31屆日月潭國際萬人泳渡 嘉年華活動
2013新光全國兒童繪畫比賽 頒獎典禮
102年度臺灣教育中心期中成果
可能是愛之適足以害之！
避免債留子孫 關中：推動年金改革公務員要共體時艱
康芮颱風 雲林4死1失蹤
多元旅遊 華航開闢桃園—釜山航線
中華電信 3G系統採購案
台北馥敦南京館 『圓仔中秋慶團圓』住房專案
雲朗觀光 台灣觀光學院 簽訂「產學攜手合作計畫意向書」
君品酒店「龍蝦牛排海陸雙饗無限供應」
攻擊敘利亞 美國會或許難點頭
逼問尼克森成名 英名嘴病逝
偷閒 謝淑薇洋基看陳偉殷
潘基文促 加速化驗化武採樣
美對敘動武 凱瑞：國會會支持
躍居領先 曾雅妮拚久違冠軍
美公開賽混雙 詹皓晴晉3輪
陳偉殷失準早退 金鶯雙轟解套
疲勞投不進好球帶 陳偉殷失望
陸經濟利多 美股指數期貨揚
全國聯盟籲阿盟 支持懲敘
孟加拉簽消防安全建物完整計畫
校園證券投資智慧王 十月起跑
4G競標 七雄摩拳擦掌
內鬼案無損營運 宏達電消毒
聯想CEO自掏獎金 犒賞員工
台股9月 關注QE與蘋果新品
偵測結合手機 倒車無死角
苦吞雙柏忌 曾雅妮讓出領先
越南前5月進口布料 台灣居 3
美實驗室研發完美番茄 義質疑
東協受創 9月有望重回軌道
星股跌幅 居已開發市場之冠
輕颱桔梗形成 北部易長浪
研究：ECA可使台印同蒙其利
智庫籲台印啟動ECA產業諮詢
陸製造業指數攀升至16月高峰
洛時美食展 台灣香腸吸睛
天氣趨穩 中部以北添秋涼
窮富國中老年女性 均壽差距增
中石油 亞洲市值龍頭寶座不保
台股開盤下跌11.74點
BBC交響樂 獻華格納經典
南迴鐵路 預計午前通車
反軍：敘利亞部署人肉盾牌
日增稅獲支持 日圓匯率走軟
華創溢價收購 富鼎漲停
QE退場 新興貨幣恐再貶2成
南迴提前搶通10時30分復駛
末輪爆桿 曾雅妮並列第9
三星智慧錶原型機 網路現蹤
新台幣匯率 盤初走升
雷神減重15公斤 變風流車神
陸發射遙感衛星17號
詹皓晴混雙8強 詹詠然先回台
劉德立晤巴拉圭新任體育部長
仍陷冠軍荒 曾雅妮冠軍回顧
土耳其代表處辦慈善拍賣晚會
曾銘宗會金控 聚焦兩岸議題
彭博：不管誰勝選 澳將降息
光大證券遭重罰 跌停
新會期報到 黃偉哲頭香
雪梨逾百年最暖冬 戲水人潮湧
李娜直落二 闖美網8強
以教育制度多元 學校各自發展
大腸息肉早切除 避免留成愁
還是沒奪冠 曾雅妮末輪爆桿
外資敲進韓債 貝萊德暫觀望
憂8月營收 宏達電股價跳水
ECA研究出爐 台印深入交往
屏東來義鄉再崩山 村民擔心
保民眾安全 竹市推交通寧靜區
中市社會局介入 助街友脫貧
喜互惠賽 曾雅妮第9
傳美國安局監控巴西墨西哥領袖
世界機器人大賽 銘傳全能銀牌
南部5首長 合爭治水特別預算
陸製造業利多加持 亞股續揚
陸PMI亮眼 人民幣匯率升
韓8月物價同比去年漲1.3%
陸石油幫遭查 港媒：涉曾慶紅
關中：試院存在對國家絕對有利
去年出國人數增 國內旅遊減
英商店街好冷 8家恐逾1家倒
榮民千歲團 搭高鐵慈湖謁陵
「戰爭前線」 登微軟遊戲機
台股狹幅震盪 中概股撐盤
食指長黃色瘤 檢驗發現胸腺瘤
吉林前副省長涉賄遭訴
無薪休假 半個月暴增千人
售地復甦 陸8月新屋價格走揚
陸自貿區下一棒 學者看好廣州
豐興鋼品報價 全數上揚
外交部：護照收費比歐美日韓低
1年半無冠軍 曾雅妮力揮低潮
南韓擬逮捕涉嫌通敵議員
繩索加怪手 38人送病患下山
紐約1歲童中槍亡
地方盼續編治水預算 政院重視
北藝大表演團 赴非友邦交流
廣大興案 船長9日赴菲出庭
選前民調 陸克文首度落後
屋塌損路需賠償 張通榮：誤會
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
低利 投顧：帶動歐洲經濟回升
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸企本季40億美元發債喊卡
薄案效應 陸媒：官員可少邪念
北市登革熱現群聚 民眾慎防
亂了時序 南投八卦山油桐花開
提升技職教育 教育部擬設專法
歐洲男人百年增高11公分
災損 高市統計逾2千萬
中共18大後9名省部高官垮台
登革熱本土病例 北市新增3例
鳳山賣場火警 燒毀衣飾無傷亡
蘇貞昌籲續編治水預算
看好美車市 日零件商灑錢投資
總統：開放服務業 增加台就業
南部首長力爭 編特別預算治水
彭少康挺國軍 軍人節開合跳
風災農損 總統：從寬認定
陸打貪 港媒：考驗習近平能力
推實務生源 科大盼資歷換學力
晶電獲美國LED照明大單
風雨夜 圓圓不安穩叼著圓仔跑
報價有撐 太陽能矽晶圓強勢
監視敵情 南韓部署海上雷達
康芮掃過 學校災損逾5千萬
高麗菜受損較輕 價格仍偏高
傳美國鎖定巴西墨西哥總統情蒐
中華隊扣倒捷克 奪首勝吐悶氣
總統：開放讓台灣競爭力愈強
政院：吳當傑接財政部政務次長
攻敘可能性降低 金價下跌
中共中紀委監察部開通網站反腐
美林評4G搶標 標金衝高
2類醫材獎勵 估本會期通過
SOGO底定 遠百挑戰波段新高
股匯齊揚 台幣午升1.83角
福建引水 金門縣府：愈快愈好
新北金門擴大合作 繳稅可跨區
塔利班攻擊駐阿富汗美軍基地
涉貪瀆 蕭裕正發監執行
遷國父銅像 張燦鍙：沒必要
全國技能賽閉幕 副總統頒獎
4G競標 網通股夯
古坑勘災 挖到疑似失蹤者頭顱
連網電視 新興市場消費意願高
收費員轉置意願 高公局將調查
葉菜復耕需2週 量販蘿蔔特價
6歲兒麥當勞壓傷人 母親遭訴
觀光系學生籲 政府開放博弈
立院募191箱嬰幼用品捐薩國
台師大數位展 訴說教師節緣由
五寮尖山插五星旗 動機不單純
防土石流 火炎山輸水管將改道
涉縱放人犯 前偵查隊長判刑
生技營運總評 10家企業上榜
透天厝地層下陷 彰縣府灌漿
植物人滿身傷 家屬控看護施暴
美QE喊退 陸股沒在怕
南迴首班復駛列車 乘客少
台股收盤漲16.97點
投顧：不憂QE 可轉債兼攻守
差點完全打擊 林立：沒想過
災區水電瓦斯緩漲 王金平贊成
台股整理 漲16點
北市重陽禮金加碼 門檻降5歲
豪雨重建加中秋需求 紙類止跌
9月台指期漲46點
商品連3月表現優於股債市
連惠心5度勝訴 壹傳媒再判賠
小三通客少 中央與地方改善
新科技協助 等飛機時間將縮短
台股小漲 汽車節能走強
周永康前秘書 今年6月被調查
9月電子金融期雙漲
阿爸的第三個願望 嘉檢開拍
知名殯葬業者冬瓜 病逝火化
杜家明投手犯規 開賽小意外
蔣潔敏中石油離任審計 有問題
台灣無錫 擬建金融實驗區
銀行赴陸投資 擬鬆綁
水庫飽飽 二期稻作無缺水之虞
調查：縣市長滿意度 賴清德第1
菲美兩棲登陸演習 本月登場
大馬取締非法外勞 逮捕逾千人
親北韓網站貼文：切莫暴露身分
治水避災 楊秋興籲勿民粹
三大法人買超台股49.8億元
金希文為許遠東 創作三重奏曲
助災損 紅會啟動急難救助
工人墜溪谷 警消吊掛救援
高中女生癲癇昏倒 腦血管畸形
消防小隊長退休 超馬巡禮留念
迎接APEC 峇里島限時禁飛
綠色紀念日 環保署贈書6百本
災區油電緩漲 經部：研究
第5屆拍台北 中央社區獲金獎
入營體檢規定 陳亭妃籲檢討
爭父母合葬處 手足對簿公堂
代收代付 擬雙向往來兩岸通
菲國上月船難 罹難者破百
買到上吊凶宅 判房仲還錢
控貪腐 福建數千村民示威
年金改革 關中盼柳暗花明
不拘禮節 教宗向約旦王后行禮
閃電龍捲風 日本逾6萬戶停電
蔡健雅MV濕身 泳池纏綿男模
外資上周買超121.41億元
俄派艦赴東地中海偵察
女反鎖在家燒死 父遭起訴
北市制訂到府坐月子定型化契約
與業者有約 金融整併受矚目
美忙討論攻敘 影響財政辯論
經建會辦離島建設基金融資宣導
新北國際街舞賽 總獎金40萬
是否出兵敘利亞 美大兵喊不
東京審判全紀錄北京發行
道路命名蘇哈托 印尼輿論兩極
真假救護車 5重點辨識
金馬50 李安出任評審團主席
無防鯊籠 挑戰從古巴游至佛州
守望相助 竹市推APP查贓車
難忍貪汙 菲人醞釀911示威
罵警察是狗 男子被訴
灌女高粱死 少年判保護管束
迎黃色小鴨 高市府勘查浮台
陸中石油高層被查 股價穩定
台港四大名導 領軍金馬50
法將呈證據 指敘政府動用化武
滿屋泥濘 九旬嬤盼義工協助
新台幣收升8.3分
設澎湖海洋國家公園 廣徵民意
少子化衝擊 高職不足十人小班
葛光越參加拉國普雷利市慶活動
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
技師考試 最快年底改兩試
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
戴爾推新品 深耕大陸資料中心
友達A+種子實習計畫揭曉
康芮侵襲 學校災損5584萬
合庫銀資本適足率 力挺12%
勞團普渡 籲修勞基法保障勞工
南迴通車 馬盼推預警停駛機制
都更釋憲 北市首批概要案過關
大陸打貪 酒類股哀鴻遍野
歐元區製造業 擴張快於初估
保健app風行 個資恐露光光
通知未到案 陳為廷拒絕應訊
基隆巨石近2千噸 傾向擊碎
智慧型手機 菲人日趨依賴
美軍攻敘利亞 澳精神支持
客家菜包變身 爆漿新口味上菜
房屋下陷 卓伯源允爭取補助
技能競賽性別顛覆 男花藝奪冠
電電公會赴陸拜會汪洋
台灣投資環境評估 全球第3
陸媒：蔣潔敏涉貪金額一定驚人
未成年少女援交 找2友壯膽
農損近4.5億元 持續彙報
五寮尖五星旗 山友斥荒唐缺德
議員：北市國中小生書包太重
緝毒犬嗅出大麻包裹 逮巴西女
宏達電凱蒂機 長榮護航
施政滿意調查 邱鏡淳擠進前十
台幣收29.9 一個半月新高
總舖師若破3億 陳玉勳拍前傳
檢出狂犬病 仍以鼬獾為主
豪雨後 高市登革熱病例現蹤
金控座談 吳東亮身體不適缺席
德大選辯論會 激辯歐元與稅務
挺賴素如條款 高市議員不執業
關中：國家沒有苛刻退休人員
巨石危機 專家建議分解移除
拓外傭來源 新加坡考慮柬埔寨
南迴鐵路搶通 工程人員歡呼
逾齡幼童車 中市年底完成汰換
收游資 央行6日續標定存單
高中英語聽力測驗 4日報名
防落石 濱海省道擬增明隧道
災區油電緩漲 國營會態度保留
社會新鮮人 最難適應職場關係
后冠失手 曾雅妮落淚失望
司法院軍法研習 洪案法官在列
康芮颱風農損 嘉縣估上億
合作交流 開南大學與泰校簽約
艾奎諾取消訪陸 菲方披露內情
國光H7N9疫苗 明年底上市
民俗月影響 8月車市銷售腰斬
颱風假怎麼放 陳志清提建議
詐領案逆轉 吳俊立更三審無罪
四分衛慶20週年 林宥嘉助陣
蘇門答臘虎爆瘦如貓 將安樂死
雖反腐 陸金銀珠寶消費續成長
銨氣外洩損農田 台肥願賠償
台中港進出口基地 中央允協助
感質精英獎 16件商品獲殊榮
偷書賊電影版 加國童星女主角
高雄夜間托育 上夜班媽媽喊讚
北市本土登革熱 23日前關鍵
花蓮福利加碼 擬增乘車補助
鬼月效應 台灣8月房市淡
張鈞甯31歲生日 粉絲催婚
財部：奢侈稅收無法做治水財源
五寮尖五星旗 新北：難認違法
傳助敘利亞製化武 英政府駁斥
貿易自由化 勞委會推就業協助
亞太峰會 青年提案拿圓夢金
闖關遊戲俠盜特攻 3日上市
穩住宏達電 周永明寫信給員工
南市甲組棒球隊 甄選總教練
台聯批政府臨工多 勞委會澄清
日劇半澤直樹夯 收視率俏
阿罩霧風雲 台中首映
台北羽球賽 戴資穎女單拚衛冕
福島輻射汙染 漁業界：安啦
環狀線錢花太多 審計處批失控
電子發票 明年起統一規格
敘利亞仍警戒 籲聯合國阻侵略
美向大陸介紹敘用化武證據
偷蟹砍傷守衛 男竊老東家判刑
IFA展 宏?推6吋平板手機
颱風又持續降雨 農損近5億元
都更聽證會 營建署將訂規定
貴子坑溪遭污染 環局追查開罰
日：福島低輻射汙水恐須排入海
團訟胖達人 北市增至73件
貨幣重貶 亞洲企業傷神
機車雙載誰酒駕 藍白拖露餡
年費6萬6 可享醫療專機
腹部異常腫脹 卵巢瘤大如籃球
圓仔動態夯 APP誕生
嶄新智慧藥丸 服用後發簡訊
中華電3G採購 檢方查無不法
臍帶血移植逾萬例 日冠全球
關心中南部災情 頂新捐贈物資
中國─亞歐博覽會 新疆開幕
基隆新北落石區 地調所早公布
幫友人出頭 桃園男子遭撞死
跆拳道武藝賽 新北市3日登場
基隆2千噸巨石 清除需12天
央行Q3理監事會 26日召開
電視難攻 OLED業者苦撐
上海紐大開學 每年學費48萬
陸提條件 艾奎諾取消赴陸
巨石危機 軍方不建議爆破
守住本壘衝撞 中華領先加拿大
江揆：檢討治水成效提後續計畫
經濟部：對星ECA明年初簽署
陸下調去年GDP為7.7%
勿華而不實 江宜樺促地方治水
新北尋職津貼 首日22人申請
台印ECA 印度台商盼速諮商
兩老乘機車摔野溪 1死1傷
陸民回收月餅票 嘆今年難賺
今彩539開獎
威力彩開獎
與金控業有約 聚焦4大要點
名主持人疑伸鹹豬手 日媒澄清
台鐵擬建恆春支線 方便遊墾丁
工程會訪曾文水庫 驗清淤成效
上市金融保險業完成申報半年報
美航母西行 未獲命援攻敘利亞
未過檢驗 港保釣船無法開拔
大陸與東協博覽會 3日開幕
OPEC產油量 兩年來最低
增強記憶妙招 塗鴉閱讀上臉書
航空燃油附加費漲 出國變貴
李雪主換短髮 北韓婦女齊仿效
楊永明訪災戶 嘆巡守隊缺資源
黃金多方氣勢 1月以來最旺
國泰召空服 高中畢中英文流利
HTC案 檢調解讀電腦檔案
備戰東亞運 中華男籃開訓
北寧路坍塌屋 市府認定屬違建
宋文華守成 中華隊力克加拿大
與主委有約 壽險業3訴求
女友酒後暴斃 男自首棄屍台東
雲嘉南：治水經費都用刀口
義大網羅范玉禹 簽約金2百萬
輻射汙水嚴重 日政府研議對策
大馬資優生如願赴台就學
習近平訪中亞重反恐 目標新疆
今彩539 頭獎2注中獎
俄國會籲美國會莫同意攻敘利亞
泰和解過程 專家建議不可草率
威力彩頭獎槓龜
加選手頻粗口 中華隊淡定
德朝野都避免涉入敘利亞問題
北約：敘利亞政府主使化武攻擊
福島核電廠發現新輻射熱點
女主管少 歐洲央行擬增加
尼加拉瓜運河畫大餅 疑點多
電路板困境 吳永輝帶頭促對話
奪重要一勝 中華隊打擊要加溫
美官員：尼米茲號航母進入紅海
101年政治獻金 綠勝於藍
美出兵敘利亞案 國會恐難過關
20年磨一劍 朱襄陽成合夥人
北約：敘利亞政權應為化攻負責
避險需求降 日圓不支重貶
吳當傑接財政部政次、陸委會第二把手張顯耀
少子化衝擊 10所國立高中職招生不足
關中：考試院預算年年遞減、業務量節節高升
「特偵豬」海報侮辱公署? 台聯：將提請釋憲
圓仔日記 媽媽叼圓仔換新窩 (you tube)
金管會、16金控董座吹風會
美媒: 台灣在太平島造軍艦碼頭「兩岸默契」
行政院: 八年八百億水患治理成效、三個月內徹底檢討
蘇建和律師團發表新書 控公權力傲慢
4G競標大戰 7業者開打
法國公布 敘政權化武攻擊影片
移民署: 新移民關懷里鄰列車 有問必答
遊行砸雞蛋 毛振飛拘役20日
牽連李宗瑞案 記者網友遭辦
諾基亞54.4億歐元賣給微軟
李宗瑞判18年半 比殺人罪還重
交部中部招商 吸引業者踴躍出席 順利圓滿結束
一秒千金！秒秒珍貴！
牽連李宗瑞案 2報記者多人判刑
TOYOTA及LEXUS 颱風或豪雨 天然災害
櫃買中心推行國際債券 分級管理制度
律師：觸犯「營業秘密法」最重10年刑期
英國大廈外牆反光 燒毀路邊汽車
中華綠生活休閒發展協會 中秋4連假會嫦娥趣 住房搶「先」安排
漢來飯店“直擊黃色小鴨最近距離”
Hotel Royal Taipei 台北老爺大酒店 明宮廳輕鬆蔬食躍上桌
Hotels.com 「泰」完美旅行
教育部公布102年教育奉獻獎獲獎名單
電價不該小民補貼大戶！
江揆促落實兩岸ICH架構
挺友邦 立院募嬰幼兒用品贈薩國
陳瑞斌鋼琴音樂會世界巡演─傾聽完全拉赫曼尼諾夫
中央防災啟用「Google應變資訊合作平臺」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美女將從古巴游佛州 接近終點
威瑞森宣布併伏德風合資事業
消息推升 歐股3大指數收高
阿塞德警告 攻敘利亞對法不利
法提證據 證明敘政府發動化攻
攻敘聯盟難成形 美左支右絀
商討敘情勢 俄議員可能赴美
美網男雙 盧彥勳止於16強
大眾電信重整計劃 延展一年
新興股市走弱 台股相對平穩
全球成衣市值 2025達2兆美元
美華州一高中 全校發平板電腦
北市學區套房 每坪165萬元
8月券商發行權證 維持千檔
台新銀行動銀行獲獎
苦日子已過 新興亞洲續看俏
人道援北韓 南韓捐款世衛
法公布情報 證實敘利亞化攻
全球經濟展現復甦 亞股指期揚
「黎明之光」推星座銘刻版
秋涼 清晨淡水不到20度
開學孩子收心否 幾招可分辨
全國電徵才演唱會 台中登場
偏多格局 台股挑戰8100
美港教師組織 來台論教師評鑑
16強止步 盧彥勳滿意
龜山工廠火警 2外勞嗆傷
台股開盤上漲56.8點
爭取對敘動武 歐巴馬會議員
經濟復甦 日圓觸及1個月低點
印度成長放緩 提高外儲壓力增
巴西日本協商 擴大雙邊合作
公視與日合作 台灣漆器的故事
古巴泳渡佛州 美6旬婦築夢
習近平訪問中亞 出發了
增加營收難 歐美小企業樂觀降
軋戲難分身 趙寅成不施展拳法
格雷的五十道陰影 主角敲定
澳媒專訪 張小月談南沙主權
美網男雙止16強 盧彥勳返台
李真作品 巴黎文當廣場展出
傳總統遭美偵監 巴西緊急會商
股匯齊揚 新台幣盤初升逾1角
高層涉貪 陸國資委：擁護中央
李宗瑞迷姦案 北院11時宣判
遏輻汙水 傳日政府砸5億美元
4G一回合 無人使用頻段搶手
投信業：看好9月大陸股市
收入高工時短 挪威磁吸人才
蔣潔敏被查 陸國資委同唱反腐
歐元區經濟好轉 市場看貶瑞郎
開盤衝8100 金融強漲
挺同性婚姻 澳總理與牧師交鋒
威瑞森斥資完全掌控威瑞森無線
帕洛林掌外交 教廷國際扮要角
府前開合跳 彭少康勤練肌力
狂犬病風波 台東議員告村長
陸直20直升機原型機 傳現身
擬攻敘利亞 美軍缺錢問題再現
李克強：中越海上問題可轉合作
金門坑道音樂節 10月登場
早到的教師禮 葳高精進英語
澳洲7月零售銷售增幅不如預期
巨石危機 基隆勸離74住戶
蔣潔敏幫薄熙來設廠 提升政績
蔣潔敏嚴重違紀 遭免職
法官涉貪 民團：應推陪審團制
曾銘宗釋利多 金融股漲幅居冠
8月移轉減 營建緩漲
羅嘉仁挨滿貫砲 後援吞敗
自首颱風天棄屍 男子否認殺害
狂犬鼬獾增2例 累計110例
外資流入 韓元升抵3個月高
遏輻汙水 傳日將砸5百億日圓
搶清真商機 貿協率團參展
台灣最大旅行社雄獅將上市
秋祭忠烈 馬總統主祭
受害女軍官 盼終止軍中性侵
曾永權：盼10月審查服貿協議
國際廣播大會 台業者秀多螢幕
攻敘利亞提案 白宮持開放態度
新北訂標準弭救護車亂喊價爭議
校方欠薪7個月 永達教師抗議
回收廢汽機車 索聯單申獎勵金
五大住院醫師 衛福部津貼補助
失能洗澡好難 到宅沐浴車啟動
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
越陸總理會談 加強全面合作
諾基亞宣布 手機部門售微軟
李克強有信心達成7.5%成長
微軟WP大長進 歐洲市占飆高
金管會：陸銀全球布局值得借鏡
福島輻汙水嚴重 日本斥資因應
詹文男：發展4G應考量公共面
微笑通勤電聯車測試 春節上路
亞股連4紅 日股勁揚
久坐看電視 亞洲人健康殺手
PE看好台灣 政府籲長期投資
迷姦案一審 李宗瑞判18年半
台援助薩國陶鄉 嘉惠地方產業
外交部：參與歐盟活動非為禮品
愛滋男師毒誘性行為 判13年
酈英傑：兒童性剝削是全球問題
苑裡反瘋車自救會 凱道抗議
科教館短片 助偏鄉童學科學
基隆巨石 官員會勘闢便道
改總經理制 公視工會反對
查李宗瑞不雅照外流 檢擬簽結
17世紀台灣史料 台南展出
中石油供應商明星電纜主管失聯
民進黨黨慶 擬移師中台灣
富少李宗瑞涉性侵偷拍案大事記
宏都拉斯國會外委會主席訪台
攻敘利亞 敘總統：燃區域戰火
藥學年會台灣之夜驚艷愛爾蘭
HTC內賊案 檢調提訊簡志霖
陸警就放颱風假 朱：不恰當
廣告促下台 梁振英：不明所以
月餅喊漲 經長：與電漲無關
新high革命 助青少年戒毒
微軟買下諾基亞手機事業
點燈20週年 靳秀麗特別主持
教育奉獻獎得主 助更生33載
4G競標戰 搶手頻譜掃瞄
蛋白質藥生力軍 台康生技成立
郵輪列車 增龜山繞島伯朗大道
聯合國：敘利亞難民破200萬
圓仔：別再叫我小貓熊
美俄領袖冷 敘利亞歧見更難解
炒股判刑確定 前倚天副董發監
大選逐位 陳菊自稱最好助選員
認李宗瑞輕判 吳亞馨經紀沮喪
傳港得服貿同待遇 台仍有優勢
永達技院欠薪 教部派員輔導
陸8月服務業PMI較上月下滑
不實支領補助費 秦日新遭彈劾
全技軟生 台灣產業四大願景
昆山人民幣回流 央行籲多利用
林中森：服貿商機大
微軟併諾基亞手機 台業者受惠
藍營守住新北 朱：民調是參考
購物節加中秋 北市推多項優惠
迎黃色小鴨商機 縮小版先亮相
預防失智 竹縣呼籲關懷患者
從送書到美食 青年追夢築夢
涉性侵偷拍 李宗瑞判刑不服氣
外資匯入 台幣午升1.26角
菲媒：艾奎諾總統又談戀愛了
遊說懲敘利亞 歐巴馬親力親為
台康生技成立 經長看好
新北市抽驗紅酒 檢出農藥殘留
陸8月非製造業PMI下滑
台股連5漲 水泥股利多反跌
世紀悲劇 敘利亞難民破兩百萬
20多年前軍中性侵 手記出書
藝文活動減稅 文化部擬列討論
鯨吞諾基亞 微軟新掌門有影
北市國中飲用水 2校不合格
調查表寫德政 家長看法不一
北京擬擴大限行 恐再爆買車潮
遠東銀除權息 填權息近半
治水預算 郝：中央地方應合作
消保處調查 83%月餅未漲價
雄獅將上市 鳳凰力拚
曾雅妮世界排名跌至16
李宗瑞遭判刑 被害人批判太輕
郭子當瑜伽老師 製作心靈音樂
菜價飆 北市：營養午餐不准漲
台股收盤漲49.51點
微軟併諾基亞事業 期創造雙贏
安倍：不惜任何代價阻核危機
諾基亞售手機事業 改專注網路
大選前 澳洲利率按兵不動
開高收紅 台股漲49點
諾基亞售微軟 洋華：都是客戶
李宗瑞判18年半 律師要上訴
9月台指期漲34點
軍方：遭性侵退役女軍官應提告
台股連5漲 挑戰8100點
失能5年 3年沒洗澡逾3成
戒菸經驗分享 意志力最重要
法官斥李宗瑞逞獸慾偷拍戰利品
9月電子金融期齊揚
嘉義虱王爭霸 義賣所得捐慈善
馬偕傳記送新竹 盼養好品性
蔡學良遺屬陳情 遭警方隔離
補助五大科新血 擋不住皮膚科
登山遇颱滯留 高山症空援送醫
香料全都露 恐買不到可樂
微軟吃下諾基亞 拚軟硬整合
綠挺民團罷免 藍籲勿政治操作
雄獅：旅遊業將併購走向大型化
三大法人買超台股76.58億元
救災利器 搜救犬模擬檢測
廢容器回收再利用 減碳效益大
花蓮地震 規模3.9
上海自貿區 可能27日掛牌
不做動物實驗 家衛所：未指示
吳經國：古職業拳賽證明我能力
陸查石油幫 反腐涉及派系鬥爭
中醫專科化 慈濟推動分科體系
陳保基：狂犬病動物實驗未喊卡
華亞科：DRAM前景光明
北市幸福企業獎 35家獲選
性侵9女 李宗瑞判18年半
教廷：出兵敘利亞恐爆世界大戰
通緝還犯案 愛情騙子判3年
北市南京東路大樓火警 無傷亡
微軟加持 諾基亞開盤漲45%
世界機器人足球賽 淡大奪3金
台半導體設備支出居全球之冠
佳麗寶宣布回收後 還繼續出貨
宏達電推中階手機 藍One齊發
刺激成交量 股市3措施上路
奇力新24億元聯貸簽約
延續暑假熱潮 綠島推特色遊程
清基隆2千噸巨石 需6百萬元
無業男交女友 缺錢偷手機變賣
事前審查醫療服務 網路查進度
巴勒斯坦人闖以機場 延誤航班
胡志強籲中央 給足治水經費
台青年大使訪巴拉圭 推廣木球
新台幣收貶2分
歐美市場過度發展 致金融危機
分產不成縱火 男子二審緩刑
中秋節來臨 越高級月餅熱賣
免費遊澄清湖 高雄市民快有望
印尼盾變薄 飲食交通飛漲
發放敬老禮金 北市增員護鈔
華亞科Q4營運不悲觀
搜救犬檢測 怕槍不高興都扣分
鈺創：利基記憶體價格漲跌互見
印度與巴基斯坦總理月底會談
軍人節 馬總統感念國軍付出
台泥H1兩岸銷量2530萬噸
陸創新競爭力 G20排第8
棄屍女友台東海邊 男子遭收押
油氣探勘績效遭疑 中油澄清
先買後賣當沖 估明年初上路
人力需求淨增3萬人 製造業多
南韓：北韓隨時可將核武器化
索馬利亞總統遇襲 傷亡尚不明
罹難空軍救護士 入祀忠烈祠
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
陸女假結婚再闖關 移民官識破
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
韓星JYJ合唱仁川亞運主題曲
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸黃岩島興土木 菲指控侵犯
南市身障團體 推秋節愛心禮盒
陸鐵路巨貪張曙光被提起公訴
中市推平價托嬰 減輕育兒負擔
濟州島外國遊客增 陸客約8成
奉獻防震教育 國中退休師獲獎
微軟碰硬 分析師憂盟友生變
俄國稱偵測到地中海有飛彈發射
張艾嘉執導筒 梁洛施復出拍片
張德江讚揚香港紀律部隊
陳瑞斌音樂會紀念拉赫曼尼諾夫
歐洲品牌自行車 台灣零件組裝
杜紫軍率團 印台工業展將登場
台中紅龍果達人 湯玉蘭勝出
俄國：地中海似有2飛彈發射
下水道箱涵破 路面塌陷如天坑
兩岸商務中心 助陸企來台投資
上班報到日 女騎士被撞亡
微軟併諾基亞 市場版圖難變化
工寮起火 燒死上百隻雞
五楊高建盲溝 防積水再引裂縫
美軍事硬體 菲擬准許進駐
奇力新獲聯貸 董座陳泰銘感謝
搖滾台中 分享在地原味
微軟買諾基亞 亞洲盟友受威脅
地中海似有飛彈發射 傳已墜海
姚冠瑋護本壘 不敢媲美葉君璋
建設高雄車站 民團促公民參與
爺奶夏威夷裝 演奏烏克麗麗
推雲端系統軟體 經部提3箭
台泥聯合採購煤炭 壓低成本
消防員彭祥億陳奕睿入祀忠烈祠
震盪加劇 新台幣收貶2分
控報導不實 蟹農要新聞台更正
中市招商成功 家居大賣場進駐
北市查工業住宅 建商罰30萬
遊說攻敘利亞 美擬增援反抗軍
抗戰勝利紀念 陸：日應反省
高雄港工作船 涉走私洋菸
美以地中海操兵 聯合試射飛彈
水利署：康芮淹逾1萬7千公頃
陸盼G20 採負責任經濟政策
陸全運會收視率高 怪事一籮筐
單親媽燒炭亡 2幼兒堪憐
江揆：防災資訊平台可擴充資料
微軟併諾基亞 反攻最後一擊
OECD下修美中成長預測
玉井公所澄清 公墓種芒果很少
透天厝地層下陷 狀況暫控制
微軟併諾基亞 宏?：影響有限
收清潔費付國賠 國小校長判刑
偽刻房東印章 燒肉店老闆遭訴
控占矽茂上億 胡洪九逆轉無罪
4G競標首日 C5頻段最搶手
奇力新明年電感四大技術到位
泰山與味全 攜手為食安把關
巫欣璇獨奏會 挑戰高難度曲目
亞洲台北柔道賽 7日天母開打
敘利亞情勢惡化 兩百萬難民逃
海上漂垃圾 民間志工打撈淨海
9月NAND合約價 恐續跌
孫燕姿秀美背 宣布回歸歌壇
陸老爺車大縱走 縱貫京滬
亞太城市高峰會 72城市與會
諾基亞嫁豪門 鼓舞台供應鏈
陸：盼G20勿相互對抗排斥
水利署：治水仍需地方政府配合
英業達持續投資智財提升競爭力
刺激股市3措施 外資正面看待
微軟諾基亞聯姻 宏達電遭冷落
談敘利亞情勢 美日領袖通電話
驚見頭骨掛樹上 警勘疑似自殺
雪隧事故 員警花3個月揪嫌
貿協廣州駐點 4日開幕酒會
雄獅：進軍大中華 放眼世界
富麗米若殘藥 不能以有機米售
工程會查訪高齡醫學大樓工程
醉漢持刀嗆取酒 恐嚇取財送辦
缺重度級急救醫院 雲縣有解
資策會與日本樂天簽MOU
陳伸賢：速國土規劃降水患傷害
Janet拍廣告加值休閒農業
訂風機規範 不排除開聽證會
談治水 總統：中央地方都檢討
東盟展 台灣館92家品牌參與
法國開學囉 小學教改展開
返鄉找老公 貓熊林冰月底離泰
建構透水城市 新北訂工程規範
陸旅遊市場大 雄獅拚年年倍增
聲援反瘋車跌倒 警：非警推擠
國家沒未來 敘利亞人民紛逃離
奇力新總座：提升ROE
康芮颱風肆虐 雲林5死1傷
衝量三措施 挹注台股新動能
自小客砂石車互撞 4送醫
宜蘭工人遭掩埋 無生命徵象
搶救車禍狗 動保人士募讚祈福
南茂董座涉違證交法 二審無罪
勇消黃育隆 入祀北市忠烈祠
傳統人民幣保單 可望年底開放
吳志揚勉企業 轉型觀光工廠
大同林蔚山：本業會越來越好
監委指秦日新可議 外交部尊重
張孝全流露獸性 念念演拳手
東元複合品牌通路 團結力量大
助失家兒 大同捐千台電扇
台北鐵道文化節開跑
壽險業投資外企寶島債 擬鬆綁
打行政官司爭免關 顏清標敗訴
泰北自殺率冠居泰國
以血代墨 佛陀紀念館展血經
OECD調升歐洲成長預測
外交部：劉壽軒案已究責並懲處
基隆北寧路巨石 擬採碎解
涉偽造財力詐貸 帥過頭遭判刑
OECD：全球經濟成長仍疲軟
查外交案件 監委喊窮
日自衛隊歌后 CD暢銷獲佳績
中華青棒勝委內瑞拉 篤定晉級
開合跳挺國軍 前副司令加入
換票傳聞 馬英九：查到定嚴懲
茂矽案 胡洪九二審改無罪
諾基亞售手機事業 鴻海不評論
今彩539開獎
273天期國庫券不足額發行
壽險退場 安定基金擴增財源
無聲炸藥易混淆 稱膨脹劑工法
董監選舉分割投票 再成議題
強推教師評鑑 中外殷鑑不遠
大樂透開獎
汽油漲貨幣貶 大馬通膨恐飆升
OECD調高英今年經濟成長
基隆2千噸巨石 強度好比水壩
余芊慧首闖台北羽球會內賽
地不夠 星國研擬發展地下空間
國4豐原潭子段 路短效益大
商品銷售捐 3元送愛到部落
江辰晏頂住壓力 王正棠4安打
郭美珠告恬娃竊錄 逾期不起訴
搶救受虐兒 宜屏等縣市獲肯定
秋節物價 經部持續關切
胰島曼波創意舞 徵病友創意
黃茂雄：旗下餐飲業開放加盟
成就經典攝影展 見證時代感動
女當酒促小姐 賺錢讓友吸毒
林煜清200K 象完封犀牛
募款救女不成 俞嫻：體制殺人
火車醫院開放 體驗做機器人
扁友會4日宴呂 談北市長選戰
大樂透頭獎槓龜
國防部：軍冤申訴回歸機制
爭取授權攻敘 歐巴馬分進合擊
管中閔東京招商 推經濟示範區
漢微科推新機台 競爭力再升
今彩539 頭獎2注中獎
涉違法放貸 王志雄無罪
美製造業擴張 速度優於預期
葛光越拉脫維亞大學專題演講
下水道意外 工人遭活埋
英大樓反光毀名車 貼薄膜有解
美以地中海演習 射飛彈引虛驚
陳德銘：服貿未過延宕後續協議
日將砸鉅資 圍堵福島輻汙水
智慧手錶難度高 具願景公司少
習近平出訪中亞四國 出席 G20峰會
灌膨脹劑 預計12天撐破基隆巨石
平盤下放空 9/23全面開放
以色列證實 與美進行聯合導彈測試
日本政府斥資5億美元 處理輻射汙水
涉強盜殺人 雨衣盜二審判無期
日本4日6.9級地震 大地震前兆？
專家預測 日本最快星期五8級大地震
圓仔日記 「圓圓」天生就是當媽媽的好手 (you tube)
禁錮3女十年 美男子獄中上吊
越南年經濟成長可達5.3%
北捷車站月臺門 預計 107年完成全面增設
中秋節期間 中華電信帳單繳費順延
中華電信第四屆「MOD快樂說英語競賽」報名起跑
劍湖山世界 九月優惠不間斷
留遊學宣導研習會 將於9月9日起陸續登場
王郁琦訪澳 有助兩岸相互承認治權！
北運哺集乳室貼心 設備太好用?
航海人員測驗 9月7--8日登場
HTC八月營收132億元 月減15.9%
證交所提供查核案例 提醒投資人注意!
劉若英代言雷達表 詮釋嶄新形象
瑞士雅典鎏金沁月腕錶 輕鬆讀取月相
櫃買中心參與北市府 籌組經貿訪問團赴日招商
高雄亞太城市高峰會9日開幕 上百個城市踴躍參與
移民署:善用新住民語言優勢 培訓 母語教學人才
美眾院領袖 挺歐巴馬攻敘利亞
逃過化武攻擊 敘孩童死於飢餓
美網女雙 謝淑薇彭帥挺進八強
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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蘋果發出新品發表會正式邀請函
潘基文質疑美擬攻敘利亞合法性
美網混雙 詹皓晴止於8強
搭檔扭傷 詹皓晴混雙止步
晉級8強 謝淑薇開心
美網 李娜首度挺進4強
WEF競爭力排名 台灣第12
投信：短期美不致調升短率
全虹通路 進駐家樂福
幸福企業 中信金中壽元富證中選
競爭力 WEF：台表現強勁
提升台競爭力 專家籲政策穩定
Q2全球伺服器出貨年增4%
全球競爭力 新興經濟體陸最佳
全球競爭力 未來關鍵在創新
政策利多 台股挑戰8100
G20 歐巴馬將會陸法領導人
凱瑞：敘利亞化攻 世界須行動
敘利亞局勢緊繃 亞股指期挫跌
歐巴馬全力以赴 促攻敘過關
懲罰敘利亞 美重申不介入內戰
蘋果發邀請函 新愛瘋呼之欲出
康芮擾局 中小學終於全數開學
多雲到晴 氣溫回升
阿根廷探戈風情 9月台灣起舞
日鳥島近海6.9強震 東京搖
台參與ICAO 需陸善意回應
外媒：日本6.4地震
國會否決攻敘 英相說不再表決
萬聖節恐怖夜 挑戰視覺感受
生死調查 美國人盼黛妃復活
生命教育微電影 報名5日截止
日本6.5強震 無海嘯
台股開盤下跌21.7點
習近平坦承 陸有地方債務困難
福島核廠輻射值又飆新高
射擊遊戲SF online改版
劉文正禁追 巫啟賢與飛鷹無緣
加國12歲男童殺死6歲幼童
亞馬遜電子書升級 推新服務
日手機廠拚出口 靠銀髮族相挺
大同碩士雙軌 技術報告代論文
巴西組真調會 查美國監控通訊
KARA演唱會電影 3D登台
張曙光長期受賄 妻在美擁巨宅
卵巢移腹腔受孕 澳創全球首例
對敘動武 美參院外委會達共識
福島核廠輻射值 再飆新高
陸：有信心經濟成長7.5%
賣掉手機部門 諾基亞債券翻身
臉書吸菸喝酒照 學子易受引誘
美20萬心血管疾病死亡可避免
川滇餘震逾千次 山崩路又斷
北市暗夜火警 1死3傷
WEF競爭力南韓下滑至第25
中秋台鐵票 熱門時段秒殺
日圓先生：日本經濟挺得過增稅
製造業董娘 新品牌行銷台灣茶
早期偵測肺癌 低劑量CT奏捷
委內瑞拉大停電 交通陷混亂
王文傑：只看台灣 雄獅不需上市
懲戒敘利亞 凱瑞：敵國等著看
歐巴馬擬攻敘利亞 美民意反對
張良任出席以色列畫展
中小學性教育 教部定期抽查
曾永權訪竹縣 籲黨內團結
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方便服務 高市5中心掛牌
新台幣匯率盤初走升
李真巴黎雕塑展 高行健按讚
開城開不開 兩韓小組會議討論
曾銘宗：振興股市效益不看單日
英軍夜店狂毆美警 遭控傷害
習近平稱陸成長緩是因調整經濟
高市桃源區兩校 延至5日開學
陸第2個金融貿易區 喀什特區
欠債口角殺友棄屍 男二審無期
美攻敘疑慮升 台股開低震盪
雙子星案 邱大展涉背信起訴
內憂外患 宏達電波段新低
下半年轉樂觀 英業達股價創高
憂撤資 新興市場盼G20插手
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台泥利多 但水泥股再跌
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在野黨聲勢漲 澳媒大亨選邊站
抽驗市售休閒爐 3件不合格
慢跑夯 7成新手難撐3個月
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
英跨黨派議員團 訪台交通建設
Nokia高招 專利不賣斷
謝彭晉美網8強 開心跳起來
幹練媽圓圓 照顧圓仔按表操課
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行動裝置威脅增 駭客3秒駭入
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