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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
比國受理同志庇護 4年增3倍
陸業者：兩岸旅遊發展空間大
中印競築壩 爭喜馬拉雅水源
欠稅限制出境 財政部球員兼裁判
虛驚一場 ! 美國重啟18使領館
告別單身 移民署未婚聯誼為同仁覓真愛
美麗華 七夕夜情侶闖關抽S3手機
中華不敵韓國 亞錦賽第4
上海書展14日起舉行 『樂讀台灣區』夯
洪仲丘案續查 桃檢赴269旅
鼬獾狂犬病新增1例 共78例
有錢閒置24億土地 富邦金控欠體委會26.84億元卻不還
薄瑞光：紐約對馬總統意義重大
馬英九抵紐約 歡迎、抗議如影隨形
櫃買中心推廣群眾集資 拜訪各大學及所屬育成中心
亞錦賽亮點:戴維斯 歸化移民署最速件辦理
遠傳超大電量 火熱美型 VS 炫目金屬 時尚輕巧
砌禾厚植3D動畫軟實力 接軌國際舞台
陳菊訪深圳 許勤允赴城市峰會
促戰地還民 立委將考察金門
宜蘭縣專勤隊 查獲11名脫逃外勞
香格里拉台南遠東推出中秋月餅禮盒預購85折優惠
特殊教育學校暨高中職 特教班校長會議
新官上任 嚴明召集300將官座談
鐘點外勞擠壓居家服務員
彰工七五 耀展宏圖
新光盃熱門街舞大賽 舞動 十 力 熱力全開
保險業首創LINE貼圖免費下載 新光金寶下載量突破300萬
馥敦飯店南京館 推出『人氣港點秋特賣』
抓住暑假的尾巴 日月潭哲園會館別有用「新」
國賓大飯店中秋真摯獻禮
福容大飯店全省13家邀您一起賞月度假
皇鼎建設打造富信新旗艦
Airwaves邀你嚼對有精神 戰力瞬間大爆發擊出滿貫全壘打
會幫投資人自動停損的 牛熊證
安平港申設自由貿易港區 經建會審查通過
5次抗肝癌 百歲嬤歡喜重生
軍審法修正 總統府8/14公佈
『11日國館講座 熱血人生go！go！go！』
林毅夫案 將移送司法機關
吳伯雄會張志軍 重申九二共識
巴伐利亞邦想向外國車收過路費
埃警料將出手 驅散穆希支持者
挺穆希示威 埃24小時內取締
金融風暴導致歐洲銀行減縮分行
世田賽 波特雄霸男百米摘金
王建民第10場優質先發 奪勝
總統抵紐約 上百僑胞歡迎
西藏昌都5.7地震 尚無災情
日企獲利倍增 加持經濟復甦
3核電廠關閉 南韓省電大作戰
就愛限量 日系紀念車款秒殺
總統抵紐約 薄瑞光金溥聰接機
三星、樂金高階電視 降價火拚
英銀抗通膨 英鎊空方態度不改
歡迎馬總統僑宴 李安出席
投顧：台股恐測7800點支撐
晴朗炎熱 午後有雷陣雨
風力發電干擾生活 男求償巨額
馬總統僑宴 李安夫婦出席
五月天MV 上千麥克風架造勢
總統：活路外交積極鞏固邦誼
馬蔡會 總統：有前提就不易開
陸成長放緩 星砍今年出口展望
史諾登案 美議員批逃亡海外
退休警長眼尖 遭擄女孩獲救
總統：國際關係也是人際關係
台股開盤上漲22.08點
總統談海地震災 馳援感觸深
日成長未達標 加稅與否難抉擇
蟒蛇纏死兩童行為 專家困惑
男嬰叫彌賽亞 裁判官下令改名
QE疑慮 避險基金砍黃金多單
新台幣盤初升值
美男槍殺9歲兒子 飲彈自盡
海伍德母發聲 盼中展決心審薄
西藏發生6.1地震 餘震不斷
德Q2經濟成長率傳優於預期
印尼6.3地震 無海嘯警報
服貿協議協助廠商搶先機
橘子上半年EPS 0.71元
緯創上半年EPS 1.46元
核四停建 GDP就業人數雙降
馬總統訪紐約 維安嚴密
挪總理開小黃探民情 乘客吐槽
薪資高漲 通用傳逐步撤出南韓
4G搶標 NCC面試7董座
獲利反彈可期 歐股有便宜可撿
電影你的今天 提摩西月底來台
成立軍申會 政院再開籌備會
新創事業成敗關鍵 在智慧資產
有機玫瑰 情人節另種選擇
國防部：國軍人事依規範薦報
路權遭駁 守護苗栗晚會照辦
多元就業 職訓局拓展國際交流
五人小組會議照常 副總統主持
大選辯論 在野黨批陸克文作弊
定價定量時代 太陽能廠找出路
歐巴馬麻州度假樂 小白球開場
傳產漲 台股重回7900點
豐興鋼品 連5週平盤
台少盟調查：逾9成生曾被借課
狂言燒死中國人 丹麥政客道歉
英仙座流星雨 七夕凌晨觀測優
蔡英文：不滿政府難道坐等3年
上海書展 規劃樂讀台灣展區
日媒：大陸海軍軍費低但增強中
傳美將控告前小摩倫敦員工
老人跌倒死亡 逾5成因頭傷
人民幣匯率中間價 6連升
遊戲王世錦賽 台選手奪冠
陳光標紐時刊文 勿拜靖國神社
洪仲丘爸會偶像 高興到睡不著
中央氣象局氣象報告
外勞聚車站 朱立倫籲包容關懷
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
母女團圓 圓圓隔籠會圓仔
天乾物燥 北市山區起火
癌篩 每千人確診4.4人
調查：7成贊成18歲有投票權
沒趕上高鐵 可換自由座或空位
中華男籃返國 分享亞錦賽榮耀
守護慢飛天使 建構早期療育網
歐巴馬度假 第一愛犬隨行
陸記者山東維權抗強拆 遭逮捕
尤特登陸呂宋島 威力減為中颱
國軍幹部座談 嚴明穩軍心
尤特襲菲律賓 23漁民失蹤
北市抽驗涼麵 4件不合格
李安見馬總統 讚講話有熱忱
武漢機場大風吹 客機撞空橋
颱風環流影響 花東有雨
山東淘寶村 促城鎮化
歐元區2年來可能首次恢復成長
廖國男獲美地球物理聯盟勳章
新北義民祭 朱：客家忠義傳承
亞洲大學合球賽 14日開打
深山40年 越山野人重返社會
盤整 新台幣午升0.9分
屏東農漁特產 週末中市展售
投信：美REITs後市看好
中央委員選舉 藍促辦好選務
陸東北暴雨 黑龍江汛情告急
新書推出 朱鎔基成關注焦點
網路藏色 NCC：8月設專責
七夕到 超商推照片咖啡拉花
北檢：億富地不服處分應提再議
外勞遭剝削 勞委會允查
黃項圈防疫 動保憂恐成勒喉狗
新北伊斯蘭文化節登場
賦稅署：奢侈稅檢討9月前啟動
紐西蘭克馬得群島6.0地震
新建若獲4G執照 明年運轉
高通緊抱現金 不舉債回饋股東
減少壅塞 台南大灣交流道動土
韓媒：北韓刪共產主義 改世襲
松山機場工程傳弊 檢調搜索
台股收盤漲47.24點
印尼開齋節 471人車禍斷魂
搭高鐵遊台北 折翼天使圓夢
台股走高 漲47.24點
地方反對 陸都市化政策受阻
明年總預算公建支出增10%
北市違規廣告 化?品占6成5
蔡詮釋國是會議 綠營雜音未平
馬總統紐約僑宴 僑胞開心合影
8月台指期漲36點
MSCI成分股 儒鴻可望入列
練太極平衡好 降低跌倒率
8月電子金融期齊漲
被控酒醉罵警 藝人露易莎喊冤
台股上漲量縮 重回7900點
振業績 任天堂寄望大陸恐夢碎
豪宅區開夜市 中市府祭鐵腕
總統過境紐約 美方高規格禮遇
河濱成愛情公園 七夕心有鎖屬
提升學習 高中數學競賽加深度
外交部：未重複援建海地
三大法人買超台股9億元
歐洲薪資跌幅 英國第4高
肯亞機場火災 台25旅客滯留
七夕情人節 觀光業祭好康
高知縣飆41度 破日本紀錄
楊丞琳簽唱會 女子扒粉絲遭逮
康康處女作 吳宗憲鐵口大賣
咖啡店勞資糾紛 高市府調解
宏達電大轉變 小勞勃道尼代言
新竹警方查獲槍械子彈
中市增鼬獾染病 新社重點防疫
禮儀公司遭開槍 警逮10人
宏達電品牌 鋼鐵人力挺
印尼陽明山 山頂區豪宅夢幻
高市公車民營化 市府補貼營運
歐巴馬打小白球 首洞手氣很差
投信：亞股若拉回 進場契機
庫藏股加持 華碩走揚
傳揚平安 教會打造台北歡樂城
朱鎔基談廉潔 從高階幹部做起
陸媒：宋祖英升官 可能淡出
酷暑候車苦 高市允增建候車亭
北市府收回Y17 不再委外
和碩上半年EPS1.62元
鋼鐵人票房10億 粉絲愛道尼
演假歐巴馬被牛撞 鬥牛秀挨批
信驊Q2每股純益1.8元
台旅客困非 外交部：安全無虞
大家搶金 陸上半年金條消費增
新竹義民祭 盼與國際接軌
超人裝路跑 雙十國運飛沖天
石斑魚倍增價低 養殖業尋轉型
黑龍江鬧水災 5海關淹水關閉
中元普渡 水果組合討吉利
上海擬出食安標準 先問民意
7萬洗腎友 飲食低鹽低蛋白
炎炎夏日 中市異國美食飄香
曾俊華籲港商進軍大陸飲食市場
疑中暑昏倒 8旬翁喪命農田
廣穎Q2每股賺0.93元
新台幣收貶2.5分
石斑魚偽藥 屏縣府：個案
用心愛台灣 日本人樂在梨山
關懷台商 蘇貞昌15日訪泰國
迷鐵道成癡 紐約男被捕29次
七夕七娘媽生日 16歲轉大人
陸嚴打侵害個人資訊 捕逾千人
和碩：上下半年估45比55
墾丁浪大 海域插警戒旗
杜紫軍：育成加速器時代到了
四川貓熊 半野化環境順利生產
八八風災週年 張淑芬現身說法
陸公布 金融支持小微企業意見
8月上旬台灣車市銷售月增1成
廣達7月營收 今年新高
皇帝與夜鶯 嘉市兒戲節壓軸
4G面試 徐旭東：很難
弦子憶失戀：他看走眼了
快閃宣傳高峰會 捷運乘客驚喜
金塊半獸人 指導SBL新秀
刪前女友手機檔 伊朗男判拘役
外資上週賣超353.45億元
應回收廢棄業 月底巡迴說明會
停建核四 蘇：與蔡意見一致
陸擬立法促閱讀 網民嘲諷
七夕好去處 情人廟祈姻緣
新iPhone 傳9月中亮相
雙B掛身障牌免稅 監委要查
光寶Q2稅後純益 季增逾4成
校園犬貓注射疫苗 開學前完成
新人新視野 6創作者獲選
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
總統：活路外交持續奏效
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
觀光資訊整合 兩岸旅遊更便利
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
浪漫七夕 到士林官邸喝咖啡
印度國造航母下水 3年後海試
為生態 科學家逼海鱺改吃素
防禽感 印尼將測兩岸旅客體溫
北市家犬貓 疫苗施打率破5成
差點沒命 英女4個月甩百公斤
中秋禮盒開賣 提前預購享優惠
制裁解除 菲勞趕辦赴台
中華隊感動球迷 6百人打氣
玫瑰情人夢 花博布置秘密花園
儒鴻訂單滿 下半年營收看俏
軍審修法出立院 咨文送總統府
工地天熱沒水喝 26業者限改
跨第三方支付 智付寶Q4上線
印度火車狼性侵7歲女童丟包
胡志強年底決定是否選台中市長
智慧手機進擊 數位相機難保命
量縮盤整 新台幣收貶2.5分
環評審查費漲 依開發級距收費
專詐網友 男子被起訴
NCC面試 業者多低調快閃
安平港成自貿港 10月招商
中華男籃凱歸 受英雄式歡迎
瓊斯盃暖身 中華光華練習賽
阿爾卑斯山飄國樂 絲竹迎掌聲
台中市政夜市 業者盼就地合法
獸魂碑祭豬靈 供品獨缺豬肉
奇力光電歇業 勞資調解不成
秘魯遭規模6.3地震襲擊
七夕夜遊陽明公園 共賞流星雨
撲克大賽來台 傾向鬆綁
高鐵獲利增 上半年淨利20億
諾基亞新兵報到 主打拍照功能
陸：中日和平友好條約值得遵循
部下與經紀人證實 宋祖英升官
深圳市長將出席高雄城市峰會
周美青愛丁堡觀賞3台團體演出
軍審新制公告 府：盡快處理
軍審法修正 逾兩百軍犯將移監
強化競爭力 中美晶併旭泓
宏達電拼行銷 有請鋼鐵人站台
華航董事長拜會釜山市長
陸南北地震帶預警系統啟用
北韓軍火船 巴拿馬停止搜查
找職訓享補助 免費專線可洽詢
性侵同袍和解 獲判緩刑
畢業滿月 近半新鮮人找到工作
陸公佈美免731部隊責任電文
滬銀樓價格壟斷 陸發改委開罰
災後便道釀車禍 國賠657萬
太陽能發電 高市推動有成效
中華隊獎金 體育署協調找贊助
7月準備貨幣 月增114億
宅配通送件 拚首家上市宅配
新建4G送件 盼通過資格申請
日本生活滿意度增 對經濟存疑
三星官司敗陣 蘋果談判佔上風
郭台銘：鎖定全球電信市場
釐清案情 桃檢測救護距離時間
食在安心 胡志強星國推台食品
是否繼續犯 林毅夫案將移司法
少年Pi來台 最愛牛肉麵水餃
情趣騎馬機 消保官查摩鐵傻眼
多維：習近平決定調查周永康
林毅夫案法律適用 監委重調查
洪家律師：抗告難度越來越高
降雨不如預期 基隆汐止水情緊
撲克賽來台 業者估商機數千萬
術中導航系統 開腦手術更安全
直布羅陀爭議 英考慮法律行動
回憶經典一戰 林志傑：打瘋了
王作榮追思會 30日舉行
兩岸直航 8月起增班次
增加輪調駐軍 菲美將啟協商
南非白金礦場 罷工領袖遭射殺
王品添生力軍 平價鐵板燒報到
馬總統會晤紐約市長彭博
方相舞蹈團 瑞士山區文化外交
為直布羅陀 英考慮採法律行動
日GDP增 判斷增稅好數字
陸官員解釋性侵案爭議言論
肯亞機場火災 台23旅客滯留
新興國家 不再是成長火車頭
兩岸航空再成長 週增54班
台美合作輻傷醫療訓練
博興隱憂 大學青年不留鄉
卡在賭博罪 德州撲克難營利
透視博興草編如何賣到上海
宏?7月營收 月減23.7%
單車成年禮 環台1000公里
胡志強：設賭場該思考國際競爭
林毅夫案 法務部：依法偵辦
圍標中油採購送錢 男廠商聲押
郭靜MV修改 異國戀成照片戀
假溺水真滅頂 南投傳不幸
佯稱烤肉攜家燒炭尋短 男遭訴
法部：軍監人犯將打散移11監
內部培訓計畫 助員工融入企業
人工珊瑚變藥妝品 產學簽約
高速公路龜行 斐酒駕者被捕
守護苗栗遊行 警核准6小時
師大附中經費 郝：回歸權責
哈利和艾梅里亞 英最夯嬰兒名
今彩539開獎
失業搶銀行 男子遭判刑
港保釣委取消派人赴台
西：不會放棄直布羅陀邊界管制
陸官員：劉鐵男非常高傲
威力彩開獎
結夥搶毒落網 不捨女友落單
洪案 董念台告張友驊精神凌虐
郭台銘：競標4G 不併購
林毅夫追訴期 立委多認有效
涉替詐騙集團洗錢 男遭法辦
黑莓研究戰略方案 含出售公司
台塑上半年EPS 1.35元
黑莓處境困難 考慮出售公司
手機預測科技 維權團體憂隱私
大雨損毀毛澤東延安舊址
華新上半年每股純益0.1元
日媒：港人搭台船保釣計畫取消
吳建豪簽唱 歌迷穿假胸肌上場
台6樂團在日表演 喊熱
高港聯外道路 交長盼如期完工
美利達上半年賺半個股本
雪崩受傷 荷蘭親王病逝
再生能源夯 德公用事業慘兮兮
英國投鉅資 鼓勵民眾騎自行車
比媒：馬總統出訪低調過境紐約
黑莓思索未來 不排除待價而沽
碩禾上半年每股賺6.35元
蘇丹洪水 15萬人受災
馬利第2輪投票 過程平和
彭博：美國幸運有台灣盟邦
雪崩陷昏迷 荷蘭國王弟弟病逝
經常上賭場 星國公務員須申報
新iPad 傳如mini輕薄
埃及司法部延長穆希拘禁15天
德職場兼差人數逐年增加
陳錫蕃：台美互信大大提升
英王儲常會官員 挨批干涉政治
威力彩頭獎槓龜
張志軍：擴大對台各層面交流
日本氣溫飆升 最熱達41℃
今彩539 頭獎2注中獎
日核廠員工噴霧消暑卻染輻汙
馬總統參訪911遺址紀念館
綠檢討8年執政 蔡英文將缺席
台旅客滯留非 外交部協助連繫
疑與家人吵架 男子開車墜海
丹麥環保屋 海藻當屋頂
撞球世錦賽 林沅君亞軍
軍審新制 府：總統14日公布
趙小蘭：馬總統為全球安全努力
QE減碼前 美債市現過熱訊號
韓美日澳聯合軍演登場
失智老人 惟記得老伴
美團體：曼寧應獲諾貝爾和平獎
馬回母校紐大 重溫學生時代
新疆巴楚衝突 2人一審判死
運將性侵室友女友 判十年定讞
美富豪推超迴路列車 快過音速
北韓修思想原則 鞏固三代世襲
朝鮮修憲 共產主義改「金家世襲」
中國大陸蓋大樓 地方官虛榮心作祟
報導: 20年來陸失聯官員1.8萬人贓款8000億
馬總統訪911 紐警維安防爆
台美互信 馬總統過境禮遇便捷
返NYU 馬總統笑談校園生涯
兩岸直航 8月起每週增至670班
鴻海加入競標4G 郭台銘：志在全球市場
領先中國 印度擠身自造航母國家行列
指印尼外勞佔據車站 檢察官反被嗆
台灣指標民調: 對馬不滿意70.4％
金管會：自由經濟示範區以財富與資產管理為主軸
滯尚比亞旅客 最快晚間抵台
科妍生技去年賺1620.1萬元 EPS 0.41元
君鴻國際酒店1F朱力安輕食 咖啡 五星級超便宜
移民署官員 七夕訪視新住民
籃球國手戴維斯歸化 移民署1周完成手續
氣溫飆高 劍湖山世界推消暑價44折搶客
葉部長視察高雄港聯外高架道路 期許工程如期完工
親子共雲遊 數位伴學習
擔憂高職 經費少設備差
北捷文湖線夜間訓練 對受影響居民表示歉意
海峽兩岸服務貿易協議海運產業座談會 圓滿落幕
二00六國際海事勞工公約於102年8月20日正式生效
綠島 白沙岬燈塔9月開放觀光
港口設施符合聲明書 年度強制性查驗
薄瑞光：馬總統禮遇降等非事實
反毒嘉年華 吳敦義籲重視毒品危害
蔡英文籲馬召開國是會議
圓圓現母愛舔圓仔 外媒也瘋狂
tokuyo: 7成上班族足部健康拉警報
華航機上葡萄酒 獲「全球旅行家」青睞
逾半歐洲人認為種族歧視很普遍
張大同投書籲和平解決東海爭議
馬總統NYU連線周美青
車站調度出包 德鐵遭痛批
俄指控反對派領袖接受外國獻金
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伊拉克再傳爆炸 8死24傷
投資人觀望 歐股紅黑互見
總統重返母校 跨洋連線周美青
50大臉書打卡地點 桃機入列
義羅希尼歌劇節 故鄉貝沙羅開演
台年輕指揮家 義歌劇節挑大樑
市場觀望 美股漲跌互見
美眾議員：挺台是華府整體氛圍
馬總統頒中華公所亮藎華國匾額
總統經貿自由化 美企業界讚賞
TIS展 點亮時尚台北
人民幣夯 銀行：組合配置
101登美雜誌封面 台旅遊讚
挪威巴士車禍 傳1台女喪生
專利戰2連勝 蘋果市值進帳豐
羽毛頭飾惹爭議 H&M停售
逾半巴西民眾支持引進外籍醫生
台旅行團挪威車禍 1死9傷
台股量縮須價穩 挑戰5日線
經濟師：QE成長效應頂多溫和
臉書買語音辨識工具開發商
颱風雲系影響 南部花東雨大
佛州天洞吞飯店 房客躲死劫
台股開盤上漲32.41點
巴西少年感化院暴動 59脫逃
挪威車禍2死 傳1死者台人
巴西家庭滅門血案疑雲重重
抗衡騰訊 新浪Q2意外淨損
台陸英舞蹈交流 擦出新火花
河北H7N9患者死亡
供給創高 鐵礦砂過剩恐達4年
穩定盧比匯率 印度擬減少進口
實用技能學程 全國開416班
台旅團挪威車禍 觀光局助善後
瑞士國際藝術節 香格里拉饗宴
軍審細節 司法院最快下午敲定
黑莓危矣 諾基亞微軟也不好過
新台幣盤初升值
羅嘉仁飆火球 後援1局無失分
國際商港客優於貨 郵輪貢獻大
凱蒂佩芮咆哮 揮別夢幻甜美
兆豐金除息 股價不振
少年PI特效 打造波西傑克森
義羅希尼歌劇節 曲高不和寡
問題奶粉 紐總理將訪陸致歉
調查：求職面試 約投16封履歷
挪威車禍台女喪生 疑路窄肇事
颱風往大陸 外圍雲系影響台灣
旅遊愛打卡 機場最熱門
美10個月預算赤字大幅縮小
台南工廠火警 廠毀無人傷
南京亞青運 代表團授旗
曾仁和赴美在即 曾爸放心
台灣不老騎士 宏國首映揚名
慧榮SSD新產品 Q3量產
瀕死經驗 大腦活動可解釋
台股反彈 觀望氣氛仍濃
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中市七期夜市 市府拆除
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
滯尚比亞台灣旅客 搭機返航
海基會率媒體高層訪陸
中租：陸新稅制沒影響
台糖民營化 經部委外研究
美議員：馬總統遠見領導國家
台旅團挪威車禍 1死7傷
賈神摯友艾里森 看衰蘋果
洗衣精標示霧煞煞 藍委擬修法
歐洲重返成長 全球經濟添動能
高市促銷弱團禮品 預購有折扣
北京26樓頂最牛違建 限期拆
夏季昌投書籲助台參與ICAO
服貿商機 兩岸低溫物流合作多
駐宏國大使館宣揚台優質教育
大陸青年不閱讀現象引人憂
雙屍案 謝依涵請測謊專家作證
台旅客挪威車禍 9人送醫
蔣偉寧：防堵網路不如正面看待
美參議員梅南德茲 15日訪台
新北防疫大手筆 疫苗晶片免費
澳大選 關注興建雪梨第2機場
旺季引爆 大立光再創天價
南韓日軍慰安婦向日本索賠
攻汽車晶片 三星招攬豐田合作
狂犬鼬獾增1例 80例動物確診
沉降氣流 淡水飆38度
加盟美國職棒 曾仁和入熊群
蔡辦：未致電馬 自由報導錯誤
海外留學澳洲最貴 德國最便宜
軍審修正公布 8/15生效
暗夜惡火1男命危 疑電線走火
母女喜相逢 圓圓把圓仔攬牢牢
預算赤字擴大 澳洲企業信心降
兩岸增班 上海浦東成長6成5
盤整 新台幣午升2.9分
關廠工人籲勞委會 勿以訟逼和
軍審修正 首波移監250人
張家祝：育成落後 亞洲應直追
南韓查疑似冠狀病毒死亡病例
滑溜板檢測 4成標示未符規定
人用狂犬疫苗 中市配千劑
防疫 美專家14日下鄉
軍冤申訴委員會 黃媽媽入列
張通榮關說案 二度彈劾沒過
颱風後蕉價揚 蕉農也偷蕉
日熱中暑約4萬人 52人熱死
自由報導蔡致電馬 府斥不實
熱死人 日一家2死1重傷
菲媒：20炸彈客混入首都
美參議員梅南德茲 訪台會高層
4G競標7業者 初審皆過關
開車暴怒王：藍色BMW駕駛
陸珠海萬山 擬港澳遊艇自由行
張志軍：盼續擴大兩岸經貿合作
婦團批法官 性別意識還不夠
景氣衰 義銀行寧買公債少放款
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台股收盤漲82.89點
紀念八二三 國防部辦音樂劇
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台股開高走高 漲82.89點
小摩虧損案主角現身 協助調查
4G七雄全過關 戰局開打
基隆衛浴倉儲傳火警 無人受傷
倖田來未抵台 宣傳演唱會
職安法保障多 雇主責任擴大
一代宗師紐約宣傳 七夕會李安
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警勸離騎士 躲過爆胎車衝撞
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國是會議 郝龍斌：別設前提
8月電子金融期齊漲
曾仁和進美職 棒球小將再跳級
鄉庫結餘討回 高雄人均負債減
謝依涵自白真實性 法官質疑
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下一個林杰樑 阿基師不悲觀
鼓勵青年找工作 新北發津貼
愛在午夜希臘時 七夕買一送一
蔡英文拋國是會議 綠委有異見
電子回神 台股收漲82點
松山機場工程弊案 5人交保
高鐵七夕巧克力 重溫甜蜜滋味
外勞聚北車 郝龍斌：多點包容
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七夕夜浪漫事 牛郎織女火流星
動手除蔓 防治行動開跑
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貨輪擱淺 漏油威脅南非外海
小小黃YouBike設站破百
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男疑毆妻後自殺 有生命危險
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甲苯擦紙餐具 中市罰款令停業
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力霸東森案 王令麟將入監服刑
楊美鈴：監察院功能還是存在
新台幣收貶3分
扁入黨案過關 林濁水：羞恥
衛生所護士詐講師費 貪污起訴
有線分組付費 6成民眾支持
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廣達：上下半年估45比55
總統紐約行 美國接待高規格
探視役男 張花冠籲防中暑
陸面板推新產能 台廠影響有限
電費將漲 半導體廠營運有壓
衛局掛保證 4業者推輕食月餅
綠能Q2單季每股虧1.91元
經營困難 越多家外資落跑
成大問學書院 準大學生免費
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BBC交響樂桂冠指揮十月來台
澳門新土地法 嚴打囤地
甲苯擦餐具 業者先否認後認錯
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外圍雲系加熱對流 各地多大雨
誠品松菸店 扶植文創在地品牌
擇偶難 陸A級女變剩女
亞泥上半年EPS 1.23元
女會計背名牌包 賣場前遭搶
不當用戒具 皮手梏綁囚犯1年
軍囚大移監 電影情節成熱點
胡志強：民進黨人到大陸很正常
深澳出海夜釣 限量遊程開賣
德法Q2成長 優於預期
航空業Q2虧損較Q1減少
低碳普渡 花蓮推捐米取代紙錢
億元鑽石糾紛 葉兩傳被控侵占
787客機異常 全日空搶修
駐菲處投書 反駁廣案專欄謬論
上網假買車真詐財 警逮男嫌
天然ㄟ最好 愛玉新品種面膜
尤特登陸廣東 最大風力14級
中華電布局緬甸 靜待結果
埃安全部隊襲示威區 傳兩百死
顧能：智慧機銷量首超功能機
南市：鐵路東移徵收合土地正義
打不打中華隊 豪：現在講太早
動能強 研華今年營收目標達陣
反南鐵東移 自救會衝進民進黨
陳亭妃：綠執政首長應直接提名
挪威車禍 家屬晚間搭機
涉生產毒餐具 中市府通報檢方
培育兩岸海洋人才 海大助力
航太國防展 國軍自製軍備亮相
翡翠水庫上游疑毒魚 水質無虞
德法領軍 歐元區擺脫經濟衰退
BRT施工 中市調號誌減塞車
陸邀微博大咖 約定七條底線
鄒族老人製繪本 訴說生命故事
汐止北峰公托中心 啟用收托
假心理師藉輔導猥褻 判刑1年
設置樂齡中心 花蓮增為9所
副總統：台美互信關係好
台幣收30.032 一週新低
青年大使訪澳洲 推台灣軟實力
鼬獾狂犬病 魚池頭社健行喊停
重開開城工業區 傳兩韓達協議
鴻海：按最新目標調整組織事業
深圳警方破七港人販毒大案
學校性別區隔 民間團體盼消除
王令麟將入監 東森：不受影響
赴陸學製毒新招 甫開工警上門
澎湖美食節 圓山大飯店展出
中職猿象戰 因雨延賽
埃及強力清場 抗議民眾死傷慘
原愛工坊 締造成功國際交流
北市聯合成年禮 名額120人
王建(火宣)：我不是建議關掉監察院
中磊Q2獲利季增逾倍
動物狂犬病疫苗 屏東進2萬劑
男車內吸毒昏迷 警破窗救子
擇偶條件 男重外表女重經濟
事隔8年 姊弟同一水池溺斃
花生捲冰淇淋 倖田來未難忘
味全上半年EPS1.09元
洪案處理 國防部肯定李翔宙
力霸東森案 王令麟將再入監
綠縣市長選戰 連任者優先提名
抗議日本 保釣團體籲全民響應
林書豪開哈登玩笑 多把球給我
漲電費 造紙業靠汽電共生
范逸臣女模親密戲 展君子風度
法媒：薄熙來或23日受審
墾丁關山落日美景 CNN推薦
靈鷲山法會圓滿 副總統祈福
屏東接收軍囚30名 3名無期
ifo：全球經濟氣候 不升反跌
陸推出促進資訊消費方案
同店中12張發票 財部將查
核四設備材質 原能會台電澄清
低價方案打開觸控筆電市場
指紋感測夯 炒熱生物辨識股
電價調整 政院：會考量顧弱勢
正崴上半年EPS1.58元
人民幣優存利率 央行尊重市場
移監大咖 5將領及郭力恆受矚
車禍家屬搭機赴挪威
工程會報告公建進度
東森力霸案 王又曾5子女判刑
敦南所地上權建飯店 租15年
狂犬病毒研究 下週動物實驗
中元節將至 北市稽查宗教場所
電價微調 經部朝2方向思考
立委：廢監院可討論 但難度高
義媒：北極航線中國海上新絲路
被爆翹班偷情 覺安慈仁記大過
特攻聯盟2 超殺女轉大人
毒餐盒風波 業者2人交保
高志尚：青年不再只想進高科技
前身紀錄差 金邊航預繳降落費
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德報：國際社會漸重視中華民國
大陸富豪 北京最多
有毒紙餐具 華航受害將求償
紅檜木鑿大洞 警破山老鼠集團
誠品生松菸店開幕 今年續成長
上櫃公司第2季財報全數申報
軍審新制上路 檢可入軍地偵查
扁再入黨 蔡辦低調沒意見
軍審新制 10人移高雄院檢
節省開支 義政府擬賣總理專機
體驗控窯趣 日女學生直呼有趣
電價漲擬微調 台電：配合辦理
亞青盃橄欖球賽 中華2連敗
遠傳攻數位匯流 體驗門市正夯
群創一條龍 徵製造人員3千
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手機作業系統 微軟躍升第3大
大掃黑 檢肅幫派老大12人
寶成上半年每股賺1.36元
查獲非法健康食品 李昌鈺代言
上市公司半年報全數完成申報
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瓊斯盃女籃 中華痛宰美國聯隊
曼尼被釋出 義大：歡迎回來
新北驟雨 板橋積水20公分
凱校夏令營 柯文哲談未來
軍審新制上路 軍檢移204案
聯強上半年EPS 1.6元
全球最美夕陽 墾丁關山入榜
增加輪替駐軍 菲美開啟協商
印度潛艦爆炸 受困者凶多吉少
貨機墜阿拉巴馬州 2機員罹難
走出衰退 法經濟成長0.5%
低階智慧機 大陸市場新焦點
台藝術家杜仁葳 登英時尚平台
強打微信 騰訊獲利未達標
5子女須入監 王又曾滯外未歸
藍青年團總團長甄選開跑
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傳統民俗競技 智利傳統舞亮眼
埃及爆衝突 英電視攝影師喪命
狂犬病染狗否 2週時間見曉
黑莓式微 傳去年就在找買家
美生產者物價持平 跌破眼鏡
大陸之行 陳菊：收穫很好
今彩539開獎
訪福州 陳菊盼增兩市航班
東協將與中國討論南海行為準則
魔獸加盟 搭配豪有信心
陸：推動年內發4G牌照
查暴力討債 金門移送治平對象
朴槿惠盼開城工業區邁向國際化
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韓國會副議長將率團訪中國大陸
印度潛艦爆炸 40年最大損失
今彩539 頭獎2注中獎
台紐交流 紐西蘭成書展主題國
員工涉弊 檢調搜聯醫中興院區
赴中返高 陳菊：成果豐碩圓滿
曾仁和赴澳集訓 盼雙親安心
警辦案10萬尋屍 民眾側目
仿效果蠅 歐洲發展人造複眼
客輪滯留海上 遊客怨聲載道
民團告安倍 宜地院駁回
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瓊斯盃開打 台灣女將旗開得勝
小摩巨虧案 前員工遭美起訴
有胖媽媽 55歲前早夭機率高
謝長廷 : 朝野領袖會面「不要有前提」
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王建煊：若沒伸張公義監院關門
將軍級軍事犯 比照阿扁
廉政署: 貪污嚴重 台灣頭貪污到台灣尾
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打擊犯罪 移民署陸押返「骨董張」同夥周武賢
盤中撮合循環秒數調整至15秒之實施成效
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102年第3季國際財報準則宣導會圓滿落幕
航港局辦理102年北部國際商港港口設施符合聲明書強制性查驗工作
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國泰豪小子林書豪見面會 球迷擠爆一睹風采
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102年度第2次全國教育局(處)長會議
視障者與銀髮族 智慧雲端新視界
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廣大興案 林永樂不負使命！
金管會主委曾銘宗 藍橘綠政通人和
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動員軍憲警檢近900人 254人移監完成
洪仲丘案羈押抗告 高院受理
北京最牛違建 拆了
日煙火大會爆炸 逾60人送醫
馬總統會佛朗哥 盼擴雙邊合作
埃及武力鎮壓 演為屠殺慘劇
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
總統訪巴拉圭 行程馬不停蹄
希特勒列榮譽鎮民 德小鎮難堪
埃及宵禁生效
總統：活路外交顯有相當成果
強化互助 台巴擬設互助委員會
紐時官網當機 原因不明
蘋果股價衝破500美元
繼紐時之後 微軟電郵也傳當機
埃及暴亂 美國務卿籲回歸民主
億元鑽石糾紛 葉兩傳送複訊
洩漏機密 美大兵曼寧道歉
史上頭一遭 軍囚大移監
大規模移監展開 軍監氣氛嚴肅
大規模移監展開 首批軍囚出發
ADOC交流會 今舉辦
日總務大臣參拜靖國神社
查化武 聯合國人員即刻赴敘
凱瑞籲埃及 速結束緊急狀態
總統獲名譽博士 推銷台醫療成就
募舊衣回巴國 學生傳台灣愛心
埃及暴力鎮壓 白宮強烈譴責
全國教育局長會議 商國教大計
全台陣雨 沿海小心長浪
專家：英央行恐需再推量化寬鬆
故宮文創品 驚豔阿爾卑斯山
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降溫 加7月房價漲幅放緩
巴西民眾滿意亞洲廠牌汽車
軍審修法生效 2百軍囚大移監
無國界醫生組織 撤出索馬利亞
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遼寧台灣週 錦州登場
愛用國貨 法國人要付昂貴代價
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洩密大兵曼寧致歉：我傷了美國
巴西滅門血案 死者曾檢舉警察
末代軍監 日新山莊將走入歷史
金賢重新專輯 展現肌情
嘉義學習共同體 2百教師參與
洪仲丘案 移交桃園地院
十二年國教首年 試填志願3次
台股開盤下跌48.32點
台南軍監軍囚 移監高雄監獄
軍囚移監 警憲重裝戒護
微軟Xbox 8國延後開賣
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低壓帶影響 苗栗至嘉義防豪雨
微信澄清：重視隱私
軍監移犯 彰監34人移入
進擊的巨人聲優 漫博會獻聲
楊丞琳10秒掉淚 震懾馮德倫
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監委提名 馬總統否認酬庸說
2軍囚保外就醫 移監新竹監獄
解放軍動起來 東海實彈演習
經濟師看好葉連成為聯準會主席
鮑爾森減持黃金 索羅斯全出清
調整不及 倪福德不打東亞運
王建(火宣)：無力改革 只好丟問題
新台幣盤初走升
王建(火宣)批監院 總統：觀察了解
智原除息股價揚 填息率55%
研究全民健保 陸投資漸增
世衛：健保制可降家戶經濟風險
涉收水果箱現金 李朝卿案開庭
傳軍方內鬥 馬：不實消息傳播
台灣LED球泡燈今年估增2成
企業財報錯雜 亞股漲多拉回
軍法案移轉 中檢成立專組偵辦
MSCI調升台股權重
軍囚移嘉監 刑期均7年以下
MSCI意外調升 台股跌幅縮
日閣員參拜靖國 安倍獻祭祀費
洪案移審桃院 受命法官丁俞尹
MSCI權重 台股三升
談服貿 陸：已對台大幅開放
微軟Outlook服務已修復
軍院移33案件 高院清點
ADOC交流會 縮減數位落差
傳來台組專業團隊 蘋果不回應
軍囚移監 雲林入監66名
施振榮：東南亞推電腦技能認證
過境美國採訪 總統：持續爭取
外交部盼日勿傷鄰國人民情感
鬼月調查 職場最常出現自私鬼
馬總統：國是會議不應有前提
宏達電董俊良 升中國區總裁
投顧：新興市場需求 支撐油價
洪仲丘案抽籤 受命法官丁俞尹
涉A鑽石 葉兩傳賴郁芬聲押
軍審修正 高雄軍院移交卷證
陸恐今年宣布長期樓市調控政策
林中森喊話 盼陸幫助台商
經濟陷危機 印度阻止資金外流
34軍囚移彰監 過程平和
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
有毒餐盒 教部要求中小學清查
造假紅酒 拉菲空瓶在陸高價賣
假資源回收真偷車 2嫌落網
埃及血腥清場 國際譴責籲克制
MSCI權重 儒鴻升幅最大
狂犬病例未新增
馬總統：台美關係超越斷交前
5小時大移監 259人點交
5將領8顆星 10軍囚移北監
愛的咬咬 圓圓叼圓仔入懷
盲用銀髮APP 助辨物報平安
ADOC辦交流會 展成果
韓報：日葬一級戰犯如烈士
上半年輪胎股全賺 南港虧轉盈
陸客吃飯昏倒 急救仍不治
重裝戒備 台南軍監：移監完成
軍案移交 第一階段全數移完
軍囚移入屏監 重刑犯22人
高孔廉：服貿若生變恐影響貨貿
朴槿惠提議 南北韓建和平公園
埃及流血衝突暫未傳陸民傷亡
南韓娶媳花很大 嫁女費用較省
埃流血衝突 殉職記者升至3人
軍審移司法 曹金生等面臨轉職
林書豪返台第2天 低調做公益
國泰航獲利低於預期 股價受挫
傳釋永信有私生子 少林寺否認
馬遇美能源部長 談核能政策
陸克文擬於北澳減稅 振興經濟
總統：五院分工 應獨立運作
243軍囚大移監 全部到監
5將領移北監 獄方：一視同仁
江揆：嚴懲違法黑心業者
大埔案滿月 18日再上凱道
訪靖國 日閣員：他國不該干涉
出席APEC 總統：努力爭取
千金長大 歐巴馬家度假模式變
總統：過境美國不是要大做文章
因應香港環境 誠品調整時間
洪仲丘案移審 洪姊盼重啟調查
施振榮：政府投資加速4G效用
女星吉亞阿勒曼德 自殺不治
朱立倫：都計慢 跟在市場後走
縣長獎生都選私校 張花冠憂心
張平沼：年底前改選商總理事長
淹水預判系統 防災好幫手
軍囚移南監 最快下午會客
陸上半年瀆職案5706件
學生闖入潑漆 政院籲理性
軍案移一般法院 司法院配套
區間盤整 新台幣午升7.3分
埃及鎮壓數千死傷 印尼促和解
73名軍囚 順利抵南監
公務員高普初考 改綁約3年
林書豪訪花 陪偏鄉學童遊戲
10月漲電價 張平沼籲分段漲
陸備貨需求 大面板8月出貨增
媒體拍移監 軍犯揮手打招呼
保護陸蟹過馬路 墾丁縮減車道
尼加拉瓜出口下滑
涉收回扣違反證交法 檢調搜索
台菲漁談 盼月底循台日模式
陳士魁：透過服務 爭取僑心
衛福部工程落後 江揆促找原因
5將領北監第一餐 主菜炸豬排
家庭教育功能不彰 糾正教育部
軍中爭議 役男替代役意願增
小開販毒擁槍 後悔時光蹉跎
公務員高普考 增列744名額
河岸樂騎 台北市政雲升級
軍審法修軍囚移監 午前全到監
軍囚移監 洪姊：沒想到規模大
漫博會開跑 總業績上看2億
遼寧省長：台灣週固定錦州舉行
台股收盤跌64.07點
軍法案移轉 嘉檢收凌虐案
愛瘋5偷拍裙底 大學生拘役
江揆促加強資安防護能量
是否設軍事專庭 總統：可討論
台股開低整理 跌64點
攻NFC商機 台灣大攜手富邦
金管會：保險業評估投資47案
洪仲丘案 新秀女法官承審
8月台指期跌66點
日閣員參拜靖國 陸召大使抗議
8月電子金融期齊跌
收水果箱現金 李朝卿斥編故事
3G網建功 中國移動獲利超標
任天堂3D侵權賠償金獲減半
123歲玻國人瑞 世界最高壽
日經濟報告：通縮即將結束
台股跌64點 破7900
興大團隊 揭開跳蛛奧祕
台灣不老騎士 騎蹟長征美國
台綜院：台糖民營化無時間表
辛辛那提網賽 謝詹女雙對決
紅薏仁檢出黃麴毒素遭下架
軍審法新制 花蓮文書移送
蘇貞昌啟程訪泰 向台商請益
熱帶系統易生成 氣象局關注
點妻坐檯衝業績 賴酒帳涉詐欺
三大法人賣超台股78億元
行銷風城 鼓勵影視業者創作
業者盼尼運河工程明年底動工
視力模糊 骨肉瘤罕見卡眼窩
國教試填志願 不作分發落點
日閣員參拜靖國 陸強烈譴責
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涉炒股潛逃 唐鋒老董押解返台
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綠提停建核四法 藍盼勿扯政治
陳士魁：檢討兩岸僑社互動原則
13路大移監 2百多憲兵戒護
竹市中小企業貸款 兩公司獲准
仿真鑽戒送老婆 夫挨打送醫
敗戰日 安倍：銘記教訓
大洋百貨董座：下半年很好
港僑團：毋忘日本侵華
航太國防展 參展廠商成長13%
英獨居婦死亡 愛貓啃屍體充飢
陸倡節儉 央視同一首歌停播
傳蓋達藉線上聊天室策劃恐攻
王立軍案審判長突遭免職
調電價 經長：考量減民生負擔
管卡拉OK噪音 北市罰18件
ITIS估封測Q3產值季增4.5%
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動手電療治酸痛 毛手亂摸猥褻
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綠委：王建(火宣)若要改革應先請辭
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貓毛露餡 英男過失殺人定罪
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人去政息 溫家寶政策遭嫌棄
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安德森女友秀鑽戒 大方曬恩愛
冷氣房低頭族 乾眼症來報到
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埃及流血衝突 旅遊警示列紅色
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新招生系統複雜 教育部防出錯
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研究：使用臉書 可能越不快樂
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梅南德茲訪華 外交部誠摯歡迎
埃及暴力 增至421死
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吳建豪婚禮 仔仔偕伴感受甜蜜
宣明智非婚生女案 僅律師出庭
防網軍駭客 試院訂法源尋人才
狂犬病動物疫苗 2百萬劑備足
潛艦爆炸 曼莫漢：水手恐殉職
前中校袁曉風 移高檢聲押
海峽旅博會 9月廈門舉行
駐奧克蘭處投書評廣大興案解決
亮票無罪 中市議員：還我公道
涉A鑽石 葉兩傳2百萬交保
男扮女裝假問路 襲胸被逮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
昇恆昌美女店員 機場救命天使
李聖傑要女方回應親子鑑定日期
杜德偉凍齡法 不吃零食不熬夜
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寄居蟹沒殼背 海生館搶救
19名監委譴責王建(火宣)羞辱監院
軍案移審 高雄高分院續押8人
正副議長選舉亮票 3議員無罪
軍囚移司法監獄 假釋不受影響
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籃球博士鄭志龍 掌台灣大兵符
原團指出訪團醜化 外交部檢討
聯想衝獲利 收購鎖定PC手機
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菲國為廣案道歉 專欄作家讚揚
南海議題 東協將口徑一致
中空球棒塞毒品 賣場交易遭逮
馬習會 需人民支持不損尊嚴
餐盒污染案 花蓮2供貨商上榜
台中查毒餐盒 9容器廠無異樣
埃及暴力 至少464死
老子清真寺 印尼華裔信徒歸屬
搶地盤 亞洲通訊軟體花招百出
涉擁槍販毒 3男送辦
林中森遼寧參訪 陳德銘陪同
台塑聯貸 週轉及擴建寧波廠
暑假作業小演員 瑞士遇粉絲
監委譴責 王建(火宣)：謝謝指教
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陸委會：兩岸協議照規劃推動
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林書豪重返花蓮 樂當孩子王
新北獎勵投資 7企業獲補助
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動保界：狂犬實驗謹守動保3R
19位監委聲明 譴責王建(火宣)
作家東年新書 描述台灣人特性
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日本內閣拜靖國神社 陸抗議
人民幣存款餘額7月底達768億
活化園區土地 加工區釋用地
發願捐百萬 嬤3年做5萬便當
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酷暑 北市宣導高溫室外勞安
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雲林台南3軍囚資格不符 回軍監
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教育部：無證代課教師不到1成
吉祥全採分盤集合競價
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建中樂旗隊奪銅歸國 家長嗨翻
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台達發表首部空拍「鳥目台灣」
林書豪有問必答 允諾每年回台
胡宇威愛馬脾氣好 大家借來騎
少年亮刀搶超商 得手百元遭逮
總舖師台北首映 西門封街辦桌
南韓籲北韓推動離散家屬重逢
德媒：時尚走秀幾為白人天下
軍囚大移監 240人移轉司法
美擬徵蝦類反補貼稅 越抗議
前中校袁曉風 高院裁定羈押
避查緝 幫派分子租小套房藏毒
不動產禁令 3壽險解禁
劉德勳：政黨關切兩岸應建機制
茄萣道路開闢環評 補意見再審
留學生勉勵學弟妹 別害怕主動
美孩子養到18歲 廿萬美元起
檢收偵查205案 不含林毅夫
美媒：陸試射東風31A飛彈
機車考照變 輕型機車擬納路考
景氣回春 歐洲車市好轉
投資文創 監院要文化部檢討
少年PI重遊台中 感動不已
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埃及政府延長拘禁穆希30天
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漫博會首日 9.9萬人次進場
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MSCI與台股脫鉤 影響小
國是會議 蔡辦盼馬總統釋善意
民眾闖入潑漆 政院：譴責
加稅傷買氣 沃爾瑪下修財測
晶宇等19日起變更交易
國銀陸分行 已賺7億多元
法總統籲行動 避免埃及陷內戰
法總統召埃及大使 籲停止鎮壓
大馬在野黨揪眾 抗議埃及鎮壓
無國界醫生組織撤出索馬利亞
李健來台 想和林宥嘉青峰合作
監委：本於職務良知發聲明
日本投降日 大陸航艦出海訓練
農陣闖行政院潑漆 2人移送
今彩539開獎
幼兒塗氟抗蛀牙 牙齒穿防彈衣
台北市長選舉 新黨不排除參戰
中國大媽嗆 美媒特創DAMA
韓炒作搶購人參種子 陸回嗆
中國移動4G手機 備妥15款
Xbox晶片 微軟開發自己來
威力彩開獎
汽機車交織點 擴大推顏色管理
中華電奇美合推4K電視
鬼頭商標 BOBSON爭輸
拼國會大選 梅克爾全德走透透
華光社區文資鑑定 三面向保存
美初申失業救濟 近6年來新低
中華電發表盲用App
藍肯定監院功能 綠籲別再提名
陸電視購物 來台搶貨逾20億
倖田來未離台 歌迷機場守候
全國大掃黑 18個幫派遭破獲
星國潔淨科技園 首棟大樓啟用
合歡山武嶺 1男子墜谷身亡
慈善夏令營 有請黃裕翔獻藝
將領移監 6坪變0.6坪房
美參議院外委會主席訪華
微整形也會瘀青 小心反黑
血腥鎮壓後 埃抗議民眾再上街
併購維力 統一申報遭駁定讞
高球天后索倫斯坦 來台授課
紐約製造業 成長低於預期
瑞士藝術節閉幕 藝術團拚場
經部大陸投資研討會 協助台商
美CPI上揚 力挺聯準會預測
陳偉殷王建民 17日同天先發
李朝卿涉收回扣 證詞有出入
陸官員盼央企學王永慶精神
國中生踩遮雨棚跌癱 國賠駁回
軍審新制 施明德：這步走對了
挺穆希群眾襲擊開羅政府大樓
院長槓監委 監院未改革先受傷
上海保代業者 捲款25億跑路
東年新書 剖析台灣人特性
文林苑建商轉戰新北公辦都更
拋棄黃金 索羅斯改抱蘋果
米格魯驗狂犬病 學者喊卡
靈鷲山晚會 慶開山弘法30年
台肥轉投資朱肥廠 7月復產
重重戒備 軍犯大移監
奈及利亞每月被竊油12億美元
製造業趨弱 美工業生產持平
黃色小鴨來 逼走海上皇宮
台灣姊妹鬩牆 中華小勝光華
吳副總統：維護民眾及產業權益
埃及血腥鎮壓 列強競相譴責
公職記二大功 警察占8成
京都府煙火會爆炸 40人受傷
威力彩 頭獎槓龜
中共領導人：牛欄關不住貓
巴蘭社舊址 賽德克族人祭仁俠
林岳平125救援 中職第一人
南京亞青運 節儉來辦
陸外長：籲埃及各方克制
歐巴馬拼經濟 美民調不看好
今彩539 頭獎槓龜
陸網路大會 倡議守七條底線
陸：器官捐贈可望取代死囚供體
拳協舉辦邀請賽 盼拉亞運成績
父喪不請假 謝長亨：願父高興
費城製造業 連3個月擴張
東南沿海低壓滯留 有機會發展
歐巴馬責埃鎮壓示威 取消軍演
林書豪紋身 媽拿鍋鏟打
QE減碼倒數 歐美股市重挫
抗議大埔案 學生闖政院潑漆
港媒：薄熙來下週審9月前宣判
圓仔首度與媽媽「一夜好眠」(視訊)
力霸東森掏空案定讞 王令麟將有牢獄之災
抗日誌士家屬：馬英九應該建「抗日紀念館」
北京故宮升高安檢 打火機禁入
北京發生十餘人喝農藥倒路邊事件
購監視器涉弊 前高階警官交保
歐巴馬強烈譴責埃及流血事件 取消美埃軍演
美股大跌 恐影響台股
性交易得來速 蘇黎世月底開幕
內鬨?! 19監察委員譴責院長王建煊
告別「烘乾肌」！吳怡霈公開美麗秘密
紐西蘭強震 紐元兌美元走軟
北市民調 5成9同意停建核四
捷運淡水站試辦置物櫃 開放民眾付費使用
航海人員測驗 10/8起受理報名
埃及死傷逾4000人 美國撤僑
看得到吃不到! 橘委：警廣辦比賽獎金自己人賺
華航邀學童 與豪小子「尬籃球」
遠傳獨家小米手機 機皇規格 一半價格
全國教育局（處）長會議專題報告
王聖人實在太令人失望！
三大挑戰考驗曾銘宗智慧
打造亞洲食品供應中心 聯合利華擴廠揭幕
理想大地 月現幸福 九月十五無限祝福
高鐵票價調整案
歐盟Erasmus Mundus 博士獎學金錄取率台灣衝世界第八 亞洲第一
巴國總統就職 馬總統互動多
兄弟會損失慘 穆希群眾怒反擊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
埃當局指示 用實彈對付攻擊
黎巴嫩爆炸案 20死200傷
埃縮短宵禁 誓言對付恐怖行動
敘網軍再出擊 華郵網站遇駭
埃及血腥大屠殺 增至578死
奧運爆紅特技演員 玩命慘喪生
埃及638死 美籲公民離境
美股重挫 道瓊指數跌逾兩百點
美股重挫 道指大跌225點
鎮壓引紛爭 埃土相互召回大使
埃及鎮壓過後 兄弟會擬再抗議
投顧：歐經濟脫離最壞時期
台股縮短撮合 價格波動降低
工具機 7月出口回穩
埃血腥鎮壓 駐英使稱行動正當
台股漲 券商 7月賺錢
陸成衣業擬轉進東南亞
埃及：歐巴馬言論鼓舞暴力團體
三業四化 4亮點產業入列
台灣書院與柏克萊簽署備忘錄
埃及動亂 安理會籲結束暴力
美國女總統當家 蜜雪兒說可能
絕對不讓步 爭商標酒商告髮廊
吳季剛跨刀 設計蘭蔻化妝品
東南海域低氣壓 上午可能增強
特色招生名額 蔣偉寧：已核定
棄前嫌 南美共市盼巴拉圭回歸
顧銀髮族健康 擬發運動卡
閒置高港逾十年 海上皇宮移泊
助中小學國際化 有請華語生
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洪川鐵騎 阿爾卑斯山遇故鄉人
應材營收未達標 執行長換人
雙北估半數輔導課 缺專業師資
PC銷售冷 戴爾淨利減72%
台股開盤下跌32.58點
埃及動盪 美防長警示危及合作
蒙特婁分屍案凶嫌竟有粉絲
新莊工廠火警 無人傷亡
行動力 遠傳推企業級App
台北國際電玩展 開放報名
突遭變故學生 估約2.7%
陸減持美債 規模一年半來最大
陸爭東海 向聯合國委員會陳述
戰浪搶救鏢魚文化 揭討海秘辛
萊雅8億美元買下陸面膜製造商
中俄戰略安全磋商 支持護主權
人幣波動減 擴大交易區間良機
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熱浪侵襲地區 7年內增一倍
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金融知識講座 10月登場
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反對修水保法 環團赴監院陳情
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圓圓帶圓仔過夜 新手變淡定媽
主計總處GDP預測 下午公布
華郵：國安局每年侵隱私數千次
高鐵漲 交部盼增65折早鳥票
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張花冠涉大埔美案大事記
紐西蘭6.8強震 無海嘯警報
北韓：南北韓應從敵對轉合作
獅子發出狗叫聲 陸山寨獅露餡
美股重挫 台股開低後反彈
涉炒股潛逃被押解 周武賢收押
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長江魚生態瀕危 報告籲禁捕漁
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中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
紐西蘭強震 紐元兌美元走軟
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巴拿馬運河慶99大壽
將軍移監首夜 適應良好
教練不滿意 謝淑薇贏球仍挨罰
陸反壟斷調查 鎖定汽車等行業
南投箱屍案 檢求凶嫌無期刑
基市府澄清張通榮宴監委傳聞
南韓研擬闢建DMZ和平公園
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投信：Q4有望挑戰今年新高
陸學者稱頌中共體制 網民吐嘈
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Zara創辦人梅拉腦溢血身故
涉簽賭暴力討債 6嫌落網
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傳接受張通榮招待 監委否認
美取消與埃軍演 專家：還不夠
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實價登錄 暫不縮小區段化
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特招名額 全國核定8%
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ITIS估Q2醫材產值季增2成
推技職 江揆籲家長調整觀念
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軍囚憂與重犯同房 監所釋疑
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高溫假 人事總處：再研議
募款難恐斷炊 啟能中心待援助
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北市6月豪宅 單坪270萬
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避裁員潮 印尼擬減免勞工稅負
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新竹義民祭 35分廟將回娘家
台股收盤漲37.74點
獨特荔枝乾 殺出新通路
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總統遇西國王儲 談核能議題
鳥人安德森 伴青少年飛向夢想
台股開低走高 漲37.74點
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美軍設備可進入菲國基地
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8月電子金融期雙漲
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吳豐山：監委與院長相互不信任
高院撤銷洪仲丘案交保裁定
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谷歌調查最爛密碼：寵物名字
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張花冠遭起訴 陳明文挺清白
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埃及血腥鎮壓 南非嚴正譴責
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學者：中國夢 揮不散隱憂
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箱屍案自首 檢求凶嫌無期徒刑
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南港台肥國宅 改建公營住宅
台塑盃男網賽 楊宗樺復出
星國圖書峰會 探討書的未來
新台幣收升3.3分
勞委會推防治技術 減肌骨傷病
港台經文會主席下週訪台
米格魯驗狂犬 動保團體籲重估
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主計總處預測GDP2.31%
兩岸貨貿談判 目標年底完成
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去年家戶所得差距略降
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男童未報戶口 尋獲已成白骨
金門一處高粱田 散布鳥屍
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國慶演說 印尼總統籲宗教寬容
林書豪：40歲後考慮回台定居
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六千輛柴油公車 十年內換電動
同住友人刀傷死 女報案稱自殺
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美參院外委會主席挺台入TPP
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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大人的科學 誠品造迷你天文館
運動護膝儲能發熱 獲德紅點獎
美重視亞太 拜登可能今秋訪日
爵士戶外派對 台灣鼓王助陣
交易出亂子 陸股狂飆後收黑
斗南台鐵舊宿舍 擬納活化利用
特招比率低 師大附中不滿
紐西蘭地震 外交部籲民眾注意
台首彩色路跑 18日萬人狂歡
高鐵漲 消基會批
洪仲丘案 最快20日開羈押庭
飲酒衝突 壯男奪刀殺人起訴
遠嫁日郎賣春殺夫 遣台被訴
徐佳瑩點子王 郭采潔接不上話
神行陌路 解剖葉錦添美學
箱屍案量刑 被害家屬不滿意
扁再入黨 呂秀蓮籲不要有雜音
華人紀錄片影展 推電癮卡
黃色小鴨浮台 慶富：最高規格
興富發下半年基隆大直推案
早鳥65折票難訂 高鐵允增加
大柚子身價跌 好人會館幫促銷
亞幣走強 新台幣收升3.3分
香港第2季經濟成長3.3%
狂犬病動物實驗 愛狗團體抗議
移民官失控 管制區內毆傷同事
紐強震使民宅受損 無重傷通報
滬股市急升 疑涉券商出錯
台股指數本週漲0.88%
陸妻申請定居 偽造不離婚證明
王建(火宣)：受傷累累但對得起人民
上市公司市值本週增0.92%
公私校同步減班 教部專案討論
樹林紅麴文化節 賞古蹟秀廚藝
疑失足落水 老婦不治
張學良兩岸三館交流 盼制度化
涉A鑽石葉兩傳交保 檢提抗告
經長：台灣服務業要有三心二意
初步試爐 中油新三輕生產乙烯
李梁：張未酒駕關說及宴請監委
央行：日圓貶未提升工具機出口
以國停職官員臉書譴日二戰侵略
王建(火宣)：國父若在 制度也會改
防長訪美加 陸學者：釋善意
助搬行李 家扶受助生學習回饋
承諾守信 中俄軍售升溫
催生Zara 西國女首富辭世
萬人連署 反狂犬病動物實驗
迪士尼派巴斯光年 打動視暴雪
垃圾阻排水 雨淹高市局部道路
momo百貨近日轉由微風經營
台北詩歌節 10月遍及大街小巷
新黨黨慶 馬英九贈花籃祝賀
林來瘋紀錄片 10月在台上映
傳統加創新 兄弟釋迦奪冠亞軍
嘉市營養午餐 建食材登錄系統
涉貪被訴 張花冠：政治案件
王金平：美參院外委會主席友台
后湖鳥屍邊農藥袋 是除草劑袋
男子涉竊 騎贓車到警局被捕
熱帶低壓將成颱 打轉後近台灣
台東咬人鼬獾 確認染狂犬病
持他人證件 辦易付卡轉賣賺錢
口腔顏面損傷 第3種重建選擇
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越女擠簽唱會 扒粉絲手機遭訴
開拓數位文創 算圖農場有一套
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宏達電獲歐洲最佳智慧機大獎
林益全履行諾言 歌舞笑翻網友
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中秋博狀元餅 鄉鎮與市集體驗
乳房填充裝炸彈 蓋達謀炸客機
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雲林農博雜誌紙墨 走環保風
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香港錶行遇劫 240名錶失竊
三星腕表式智慧機 傳9月亮相
劉曉波獲獎 挪威鮭魚遭殃
亞銀：亞洲貧窮仍嚴重
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戀女鞋癖男 竊鞋想暗中還被逮
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出口差 今年GDP估2.31%
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打招呼起嫌隙 毆拳打死同事
國民黨中央委員17日改選
聯電子公司處分譜瑞獲利近3億
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國是會議 總統重申盼不設前提
F-富驛董座：視情形增持股
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亞青運由劉延東宣布開幕
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監院爭議 馬總統回國後助解決
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可支配所得差距 4年新低
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男籃亞錦賽 菲票房大捷
水利署：21日前基隆暫不限水
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蘇貞昌訪泰 台商盼推回流政策
埃及軍警與民衝突 5死
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美新屋開工升 多戶住宅反彈
富驛違約交割案 金管會要瞭解
守護苗栗晚會 近千人到場
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奢侈稅檢討 曾巨威將提修法
江揆：募兵制只准成功不准失敗
官方下修成長率 民間預期稍佳
台塑投資澳洲鐵礦開發
女性排卵期 喜歡穿紅色
粉絲冒名涉嫌詐欺 王瞳報案
江宜樺：適度擴張財政處理施政
陸企獎勵旅遊團 Q3萬人來台
江宜樺：電價應合理化
第2屆亞青運南京開幕
GDP下修 工總：很不樂觀
新光碼頭一片紅 禍首台電挨罰
習近平筆名：哲欣
中共黨刊：承受不了輿論失控
江宜樺：核四停建 可能限電
性侵同居人幼女致孕 男判刑
江宜樺走進觀眾席 與球迷同樂
瓊斯盃女籃 台灣雙姝同吞敗
埃及軍警與示威者衝突 14死
年收15億 少林商學蓋天下
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎2注中
圓仔一舉一動 美媒爭相報導
蘋果徵才 目光投向大陸
安全疑慮升 埃及觀光業快崩盤
亞青運開幕走儉僕風
駐美處：台美能源政策目標一致
魔術師李佳峰 神奇穿越冬山河
爭論病情 婦人持刀刺傷醫師
德法領袖籲歐盟 磋商埃及問題
美消費者信心 6年高點回落
亞青運暖場 樂團奏柯南
犀牛8分大局 林晨樺濕了又乾
埃及軍警與民衝突 至少51死
神氣家族「給你按個讚」17日中視播出
罕見! 氣象局預警「颱風可能在台灣上空形成」
行政院通過ISO27001資安驗證
俄羅斯16艦艇 通過宗谷海峽
印刷油墨問題 美國銷毀三千萬張百元鈔
民進黨：支持監察院虛級化
張花冠涉貪 檢求從重量刑
圓仔日記8/16 世上只有媽媽好 The Best Mom (視訊)
高院撤銷洪仲丘案交保裁定
欠繳體育署運彩盈餘？ 富邦金來函照登
苗栗晚會變抗爭 縣府遭蛋洗
服貿爭議多 兩岸貨貿談判放緩
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光大證券3分鐘致命錯誤 上證綜指瞬間大暴走
熱低壓將成颱 20日起漸陰雨
最貴鐵皮 上海車牌5連跌
把國家還給人民！ 「818拆政府」凱道集會
菲渡輪撞貨輪 近七百人待救
總統將訪洛杉磯 美議員表歡迎
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
墨西哥5.4地震 未傳傷亡損害
埃及警民衝突 至少70死
菲國船難 13死 六百人獲救
苗縣音樂會傷警 劉政鴻：遺憾
美國呼籲埃及 勿用致命力量
馬總統露國演說 和平穩定為題
總統露國演說 盼深化台露關係
曼德拉後 馬總統露國國會演說
總統盼入ICAO扮建設性角色
埃及警民衝突 八十至百死
菲律賓渡輪撞貨輪 17死
威廉波特少棒 中華旗開得勝
法國譴責黎巴嫩爆炸事件
少棒出征威廉波特 金溥聰加油
需求增溫 金銅價齊漲
群眾示威 里約商業損失慘重
日內閣法制局暗示 安倍可修憲
抗議親希拉蕊 共和黨抵制媒體
王建民再出賽 首局兩隊平手
埃及危機 歐四強籲歐盟速磋商
美ITC初判台輸美鋼管涉傾銷
市場評量經濟數據 美股收黑
熱帶低壓恐成颱 暫無直接影響
協助露國民眾 總統建議送磅秤
巴西財長：經濟悲觀分析無根據
礦業股撐盤 歐股收高
理查三世遺骸埋葬地起爭議
隊友力挺 王建民半場暫時領先
建議租公屋留指紋 彭博又挨罵
金鶯戰洛磯 陳偉殷爭勝投
埃及衝突引發供油疑慮 油價漲
再開臨時會 藍審慎評估
上火線 美國安局：違法非故意
菲國船難 罹難與失蹤者續增
補救教學經費 加碼至15億
喬喬戴精靈耳 萌彈烏克麗麗
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陸業者：印刷不必要前進台灣
台網購進中國 陸業者歡迎
施明德柯建銘情義 延續第二代
美感教育5年計畫 大專生下鄉
圓仔眼啾咪 動物園：近期睜眼
7月外銷訂單年增率 估可轉正
陳偉殷遇亂流 金鶯第7局換投
世界青少棒賽 中華隊爭總冠軍
雅虎任命韋柏為董事長
辛辛那提女網賽 謝彭晉級決賽
電價微調案 國營會：不需公告
總統訪聖文森 視察援建項目
國營事業民營化 漢翔有希望
美媒拍希拉蕊節目 共和黨抵制
飛石砸火車 京廣鐵路一度停擺
美國半島電視台 走向不清
東港膠筏翻覆 2釣客被救起
加再現蛇蹤 旅館驚見40蟒蛇
總統：台灣參與國際 互惠雙贏
涉放高利貸 4男依重利罪送辦
小米機夯 遠傳行銷助攻
王建民再拿優質先發 助隊奪勝
菲律賓渡輪意外 增至24死
開城仿蘇州推國際化 外商質疑
世界人道日 攝影展徵件
埃動亂 逾千伊斯蘭主義者被捕
陳偉殷對洛磯挨2轟 吞3連敗
網路開店 女生表現讚
中央氣象局氣象報告
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施明德：茉莉花革命不會在台灣
榮民被騙3百多萬 逮2車手
百歲同慶 新竹紐約締結姊妹站
副總統：台灣要發展 唯有靠人
圓仔啾咪眼不見 雙眼開一半
天仁集團 大陸深耕20年有成
謝淑薇彭帥發威 擊退法網冠軍
陸富豪年輕化 海外置產意願強
藝界錄反核歌 黃曉明參一腳
陸券商坦承錯帳烏龍 官方調查
新纖：標頻譜 找最適營運模式
陳菊訪陸 綠認陸釋多項善意
6百倍顯微鏡鑒定陶瓷文物真偽
搶攻陸低溫物流 台企錢景火熱
勉勵學子 林書豪到國中指導
北市車禍 老婦遭輾斃
西門町店租高 大安信義住宅最貴
節奏亂殷仔敗 洛磯克金鶯
陸券商錯帳烏龍 股民：被玩死
南韓民調上班族平均戀愛逾4次
經費龐大 越專家籲停建新機場
甘比亞22學子獲台灣獎學金
營救流浪貓狗 13隻送美國
51區沒幽浮 外星迷不相信
埃及內戰或許可避 但動亂難免
第七屆總統文化獎受理報名徵選
台南鐵路東移 綠委居中協調
台籍男子詐欺 在美認罪
登陸發展佳 百腦匯擬回台上市
奧斯卡級動畫大師 來台授課
菲船難暗夜求生 人多到救不完
萬花祈福祭 黃色小鴨插花登場
渣打估台灣明年首季升息
推環保志工 南市辦趣味運動會
信用卡號盜賣價 不如假「讚」
鞏固僑界 陳士魁訪紐約7僑社
布局高階封裝 台廠鎖定目標
攻平板商機 廠商推優惠
鼬獾狂犬病 新增4例
抗議民眾聚清真寺 埃軍方進入
宴監委傳聞 張通榮擬告劉文雄
影子籃球員聲優齊聚 粉絲瘋狂
簽服貿 張顯耀：台不被邊緣化
就業嘉年華 餐飲業受青睞
鬧血荒 捐血70次運將挽袖
圓圓人母初體驗 仿仔擔重任
溫度計熱爆 鄭州地面近60度
巨嬰愈來愈多 母體健康堪慮
遭蛋擊傷員警 無失明之虞
新竹義民祭 表演隊伍吸睛
大老闆送白米 排隊逾1公里
減肥不擇手段 美女子活吞絛蟲
羅嘉仁再登板 連7場無失分
志工教減重 宛如露國鄭多燕
疑機艙壓力異常 聯航班機返美
美元走強 台幣週貶0.16%
慶中元 客家公園手繪神豬同樂
副總統：政府會說清楚服貿協議
愛的進行室 新人拍婚紗更貼心
新竹義民祭 副總統讚義民爺
羅嘉仁後援 飆速156公里
短跑天王閃電下奪金 網路瘋傳
大坑松鼠攻擊遊客 警到前逃竄
寬頻中國計畫 家戶連網達1G
吸引星旅客 台灣提高旅遊品質
連接器廠 靠車市闖出一片天
拔一條河紀錄片 35戲院聯映
半島進軍美國 顛覆電視新聞
阿里巴巴擬投資美國網購配送業
統計：人口近7成集中5都桃園
西子灣2人落海 1獲救1待援
印尼國慶 民眾爭睹閱兵盛況
50輛名車 日倉庫躺20年
閩南語認證 最老考生84歲
屏東咬人鼬獾 狂犬病確診
夫妻吵架 妻帶小孩欲尋短
美媒：谷開來或指認薄熙來兩罪
紀念八二三 金門辦書畫攝影展
陸防長訪美 或觸及網路安全
農用抗生素高劑量 政府應重視
少子化 花蓮7國小1名新生入學
羅嘉仁神勇 連7場無失分
鐵馬高峰會 車友長征武嶺
騎車糾紛碰倒人 重判4年
鹽城生態遊 賞丹頂鶴麋鹿
竹東插秧 盼孩子珍惜物資
跑不成彩色路跑 自辦白色路跑
學生參加發明展 機票補助取消
感染管制新思維 專家提建言
蘇貞昌訪泰 台商盼協助降關稅
嚴明：妥善處理自衛隊慰助問題
南韓已婚婦女 逾7成不願再生
海軍基隆營區開放 多艦艇亮相
因應凱道集會 北市公車將改道
牽手築夢 表揚心智障礙家庭
簡訊洩曖昧 男恐嚇女同事起訴
東北洪災 已知22亡6失蹤
張通榮擬提告 劉文雄：歡迎
爭取蚵仔寮濕地 高市9月提案
亞青運中華隊 首面獎牌歸柔道
中央氣象局氣象報告
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監院爭議 監委籲減少情緒發言
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防疫困境 蘇益仁：缺預算整合
性侵女童 男賠百萬又判刑
捷運盃街舞賽 吳建豪秀舞技
菲船難 至少31死172失蹤
不景氣影響 陸收藏品市場降溫
中元節將至 外銀推刷卡優惠
平鎮龍潭大雨 未傳災情
更生人變達人 烘焙年收百萬元
網購折扣房舍 非大陸法官勿進
象隊傷兵多 爭季冠軍隱憂
日印航艦下水 陸加速建造
華航體驗營 兒童當小小空服員
公僕追案 童失蹤10年成白骨
小校缺同儕學習 家長認同裁併
同濟會熱心捐血 副總統說讚
雲林農博亮點 大埔出好筍
校長兼撞鐘 團隊成功行銷圓仔
70年後可瞬間移動 物價飆漲
蔡潔：陸民應重視美學與細節
李校校友組顧問團 基金會不知
金山夯蕃薯 外籍生體驗焢窯趣
吳建豪公布婚訊 心情幸福
航太國防展 現役武器登場
音樂嘉年華 另類促銷台精品
龍眼灶升火 中寮炭焙桂圓飄香
家庭可支配所得 嘉市高成長
亞青運 中華隊奪首面獎牌
李善單瑪馨玲 師生畫作聯展
西子灣落海學生 警消續搜尋
男子詐稱有影帶 洪姊等嘸人
車輛將上麗娜輪 安檢待協調
國防部總務局 軍人墜樓頭外傷
林書豪現身台大 勉勵國中球員
海水溫度高 琉球珊瑚可能白化
台南馬沙溝音樂節 謝金燕壓軸
白龍王傳過世 舒淇臉書悼念
白龍王病逝 官網證實
不動警察權 王金平：護民主
陸檢討城市淹水 學贛州宋代溝
熱帶低壓未增強 變颱風再等等
楊丞琳巨型羽翼 打造天使形象
研究：每週嘿咻4次 薪情較佳
新黨擬選7合1 國民黨籲團結
職棒犀象戰滿座 下半季首見
林書豪突襲街頭鬥牛 球迷瘋狂
泰白龍王逝世 信徒悼念
任賢齊余文樂 感念白龍王開解
資電部士兵墜樓 無生命危險
24小時來 埃及173人喪生
護釣島 日海巡人員擬大增
長照住民感染多 抗藥性問題大
港台陸藝人 微博哀悼白龍王
亞青盃橄欖球賽 中華隊失利
WTO副秘書長 易小准等出任
埃及總理建議 解散兄弟會
今彩539開獎
馬總統抵達聖文森及格瑞那丁
易小准長期在陸經貿部門服務
堵國安漏洞 陸查跨國科技業者
中秋博狀元餅登場 金門風俗
張民諺代打開轟 象獨居首位
狗實驗狂犬病 施文儀籲說清楚
人小不怕摔 亞青運林琬筑奪銀
蘇貞昌演講 尋求泰台商支持
延續熱潮 新北社區棒球賽開幕
清真寺現場 埃及警民激烈交火
陸維權者郭飛雄 被刑事拘留
彩色路跑 星歡樂登場
林來瘋太瘋狂 林書豪也難招架
白龍王病逝 過往成謎
藍中央委員選舉 黃昭順衝第一
瓊斯盃女籃賽 中華大勝泰國
募二手內衣 送愛心到非洲
菲渡輪撞貨船 生還者憶劫難
泰白龍王 信徒華人多
央視：美非法監聽訪美陸民眾
二手胸罩送非洲 舒淇響應
今彩539頭獎無人中獎
把愛送非洲 捐二手胸罩4萬件
林書豪哈林搖登場 觀眾驚呼
台灣小將開門紅 首日就摘牌
大陸多省暴雨 數百萬人受災
有不有錢 驗血就知道
香港藝人 懷念白龍王
藍中委改選 黨權力結構洗牌
余德龍再見飛撲 桃猿主場馴獅
桌球中國賽 莊智淵無緣4強
聯合公園100分鐘 搖滾小巨蛋
愛滋器捐案 柯文哲降兩級改敘
柯文哲：不知抗議什麼
豪不想說晚安 趕場爆扣秀球技
落海學生 海巡艇漏夜搜尋
田徑世錦賽馬拉松 張嘉哲32
服貿協議紛爭多 年底前簽署＂難＂
埃及動亂未歇 穆斯林兄弟會再號召上街
角逐北市長 連勝文不鬆口
圓仔日記8/17 張開瞇瞇眼（視訊）
蘇貞昌建議監委屆期不再提名
政府推動兩公約＂做表面功夫？＂
招待監委？ 基隆市長要告劉文雄
新移民之子 向榮神益人 林書豪看齊
推自經區 江揆將視察台中港
北京一酒店 浴巾擦馬桶
大埔事件3年未歇 再上凱道
谷歌當機 全球流量銳減4成
大埔上凱道 訴求體制保護人民
誠品松菸店 百家專櫃36小時不打烊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
張顯耀：兩岸條例修法年底完成
僑胞盼推動不在籍投票
沉默是金 以色列憂心埃及動亂
埃及警方清場 結束清真寺對峙
LLB次青少棒 中華摘冠
世界青少棒賽 中華小將奪冠
LLB次青少棒 中華隊第2冠
兄弟會支持者 面臨謀殺等調查
中華青少棒奪冠 基本功勝美國
日右翼團體船隻 抵釣魚台海域
加拿大卑詩省安樂死50條蟒蛇
墨灣販毒集團領袖落網
熱低壓醞釀成颱 朝台灣接近
駕飛機拉布條 呼籲法總統辭職
台灣首場 萬人彩色路跑
聖文森屋繽紛 超愛嗑炸雞
收假 歐巴馬以高球劃下句點
馬總統訪聖文森 簽聯合公報
援建聖國造橋 總統盼友誼長久
馬總統：援外是國際道義
落海失蹤學生 警消持續搜救
全台紫外線過量 出外加強防曬
不畏逆境 家扶兒拚博士學位
日船隻赴釣島海域 外交部關切
黛妃殞命英軍疑涉案 情報待查
英駐葉門使館 重新開放
降價壓力增 輪胎Q3競爭更烈
王應傑：延長奢侈稅 經濟更悶
懷孕涉吸毒 警勸戒毒癮
面板廠投入 觸控進入戰國時代
10萬人吶喊 五月天震撼鳥巢
南加州房價飆 陸投資客是主力
考量周全保障 意外險不可少
接水牛出版 羅文嘉續經典價值
耕耘書田稻田 羅文嘉樂在生活
德國9月選戰 高房價成議題
颱風尤特肆虐 廣州鐵路癱瘓
黃金攀抵兩個月來新高
壽險擴大海外債 欠臨門一腳
房夢難圓 雪梨租屋不易買房難
每天喝高粱 男子食道癌上身
壓不下來 陸房價普遍續漲
廣州維權律師郭飛雄 被刑拘
卡好記 自然人憑證命名票選
山藥過量當三餐 大腸長滿息肉
中央氣象局氣象報告
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畢業生求職 7月失業率恐續升
林書豪籃球訓練營 高富帥站台
中華青少棒隊奪冠 馬總統電賀
劉曉波妻弟上訴失敗 美：失望
單車環島賀成年 台南出發
得怪病 美8歲女童凍齡如嬰兒
圓仔滾到腳上睡 新手媽不敢動
害翁摔成植物人 看護和解緩刑
布吉納法索衛生部長訪華交流
黑龍江大水 中俄互相指責
少年挖寶法務部 曾勇夫當關主
峨嵋武術傳人 汪鍵逝世
彌補缺憾 空大生歡喜展新生
美籍男酒駕拒攔檢 警開槍制伏
軍事冤案申訴委員會 月底掛牌
進擊的巨人聲優現身 粉絲尖叫
桃園產學設計展 創意驚奇之旅
靠近釣島 日右翼團體船隻返港
傳醞釀選台北市 呂辦否認
漲！ 汽油3角 柴油4角
高官子女 疑成小摩闖陸致勝點
亞太高峰會 高市組5百志工團
軍方鎮壓 埃及青年領袖支持
亞青運網管解禁 僅特定區域
上百人擁長輩 喊出心中愛
超萌大粒圓仔 睜開眼看世界
整合趨勢 IC小廠空間恐壓縮
聖國植物園長 流露濃濃台味
球星踩街宣傳 籲支持陽光顏損
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觀摩豪小子 新移民之子樂翻
菲船難 罹難者人數續升
馬總統訪克國 將簽引渡條約
中華民國商展在尼國首都揭幕
台中海線觀光 蔡炳坤編藺草
特宏興案 漁工將返台接受調查
大貓熊總動員 認識圓仔故鄉
狂犬物種仍單純 狗實驗爭議大
圓圓淡定當媽 圓仔一瞑大一吋
自經區納金融 商機可期
綠8年執政 趙春山對談辜寬敏
菲國船難 違反航行規則釀禍
高中數學競賽 竹林張賴和奪金
憂吃冰傷肺 中藥房賣養生剉冰
圓仔的世界 網路直播還要喬
大陸男酒駕 稱對岸機車免罰
遼寧暴雨 路垮電停
河南警酒後摔嬰 消息拖一個月
午後對流旺 桃園以南大雨特報
推男致失語症 男判1年8月
牙醫師：牙膏含氟濃度足才防蛀
高市卡那卡那富 盼正名非鄒族
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里長掏腰包 里民混水摸魚同樂
投顧：歐洲高收債後市可期
林書豪帕森斯 功夫打氣勉學子
盛群跨足環境光感測器市場
透天厝火警 住戶脫困喊救現金
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落實反毒 教部研擬獎懲基準
帶兒討債落網 8歲童也進警局
小銅板大未來 愛心電腦送原鄉
雞蛋疑慮 英下院廚房禁炒蛋
台股指數空間有限 個股表現
柯文哲憂公懲會淪政爭工具
薄熙來8月22日濟南受審
帕森斯秀中文 樂稱高富帥
健身房置物櫃多次遭竊 女落網
南非印僑慶祝印度獨立紀念日
投信：美日REITs續看好
供佛齋僧大會 祈國泰民安
逾2億元豪宅 北市信義區最多
助就業 港辦留台學生職業講座
摩根大通僱中國官二代 遭調查
蘇貞昌：要趕上泰國文創產業
狂犬病狗實驗 學者：不急著做
車輛違規攔停 赫然載著殲20
烏龍下單 證監：光大系統缺陷
大貓熊發情難 敵熊可助「性」
牙醫師：含氟牙膏應標示含量
職訓空調班 助弱勢闖出一片天
全台瘋夜跑 彰化揪團處處
萬榮鄉發展觀光 台觀專業協助
4百病童共賞馬戲團 歡度暑假
子弟返嘉 見證故鄉發展
傳大陸可能發展殲20艦載版
中央氣象局氣象報告
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台北市長選舉 連勝文動向受矚
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陳曉東開球 球星高跪姿搶拍
埃及施暴 歐：將檢視雙邊關係
周先生與舞者們 征服台灣民眾
周美青看球必備 攻守數據在手
彎腰畫國寶 水牛群像塗鴉樂
台塑汽油漲3角 柴油漲4角
小窩之美 博物館邀紐約客體驗
12年前潭美颱風 高雄淹大水
日本科學玩具雜誌 台灣粉絲多
歐盟擬採行動 籲埃及停止衝突
金針女工陳屍山區 死因待釐清
薄熙來案大事紀
自行車隊登山 1人南投墜谷亡
薄熙來將受審 量刑待觀察
路跑瘋彩色 跑者人生也添色
13號颱原叫康芮 皮瓦來插花
美愛州野火肆虐 兩千戶撤離
劉鐵男涉嫌受賄 被立案偵查
研究：1/3幼童精緻糖攝過量
蘭新高鐵2014年建成
柯文哲動向 牽動綠北市布局
薄孤立無援 審判不衝擊中共
薄案開庭前 傳言不斷
亞青羽球關空調 觀眾熱翻了
要A片演員戴套 美法官說合憲
薄案重點：是否抗辯及量刑
埃及內閣將商 如何處理兄弟會
埃及政治動盪 文化寶藏也遭殃
帕森斯球場快閃 贈NBA球票
青少棒奪冠 陳智弘是國手叔叔
新北微風鐵人賽 張嘉家封后
樂聲揚 逾百身障赴兩廳院聆聽
質疑鑑定 陸知名法醫退出學會
31秒KO陸選手 蔡明諺奪銅
新北蛋黃酥競賽 周老爸奪冠
淘寶打假貨 聯合國際反仿聯盟
英國防作戰大樓 將出售建旅館
河莉秀中國大陸車禍輕傷
林書豪中文進步 笑請翻譯回家
義大利參加星旅展 跳板陸市場
內政部：土徵條例非惡法
萬人集凱道 訴求落實土地正義
怕挨告 英改警察體能測試規定
奇蹟的夏天 楊力州難忘男人味
泛美基金：台灣輸出人道援助
摔嬰河南民警 立案調查刑拘
颱風名稱照輪 同名長相差很大
南北離散家屬重聚 北韓願協商
犀牛洋投6搶3 馬克宰象奪勝
親信進政府工作 查爾斯被嚴批
潭美正轉向台灣 全台防大雨
王溢正代表作 無四死球完封
日昭和火山口噴發 煙柱創新高
豪雨 陸6省近千萬人受災
林中森籲助台商轉型獲正面回應
林書豪：曾害怕失去先發而落淚
收容人藝鳴驚人 王小棣動容
埃及動亂 日商受波及
潭美朝台灣來 20日發海陸警
818晚會後 民眾赴政院靜坐
美女射手開火 韓國瓊斯盃封后
人道工作難 每天1人遭戕害
薄熙來22日受審 各方矚目
詹雅雯超強鐵肺 飆唱99首歌
大馬穆斯林集會 抗議埃及鎮壓
星微調教育制度 盼減升學壓力
818民眾改赴內政部靜坐
共軍少將：要給日菲訂規矩
埃軍頭軟硬兼施 強調不容暴力
英患者服抗血脂藥 逾半不適合
蘇貞昌：南向政策是好方向
星樟宜機場 將建第5航廈
人道援助者臨險境 阿富汗為最
拆政府群眾 內政部廣場靜坐
怕狙擊手 埃伊斯蘭派取消遊行
馬總統抵聖克里斯多福
埃及地處要衝 美仰賴難斷軍援
輕颱潭美形成 2天後轉向台灣
傳呂秀蓮選北市 有影沒？
圓仔日記8/18 「媽咪我終於看見妳了!」（視訊）
凱道集會 警方動員上千警力
埃及動亂 博物館遭洗劫
烏龍下單 光大損失9.5億
拆政府群眾圍內政部 噴漆貼紙
受靜坐影響 公務員繞道上班
潭美颱風逆轉 往台灣前進
民眾包圍內政部 警方籲理性
捷運盃2013年亞洲街舞冠軍賽
蕭家淇溝通 抗議者不滿意
最佳賞鴨至高點 85大樓君鴻國際酒店(原高雄金典)
民眾換立院國旗 王金平指不當
2013年第二季我國通訊產業回顧與展望
台北馥敦南京館 『圓仔中秋慶團圓』住房專案
發現新光無所不在 「新光50‧尋寶紀實」上傳照片抽大獎
雲朗觀光中秋獻禮推出 「養生創新」的道地廣式月餅
新光人壽連15年獲保險信望愛獎之「最佳社會責任獎」
凱撒迷你月餅禮盒，綻放多重味覺饗宴
模仿劉政鴻「聲東擊西」 農陣突襲內政部
F*太景月底登錄興櫃
國賓50年”食”尚力作「MARKET CAFÉ」高雄登場
認識權證123 如何選擇權證
曾銘宗掌金管會挑戰多！
營養衛生齊頭併進 校園健康大步向前
擴大試辦初考 領機車駕照安全講習
台水公司評價職位人員甄試 錄取率為2.66%
澳洲布理斯本節 將於2013/9/7盛大開幕
澳洲大堡礁最佳潛點 探尋絢爛的水下世界
擔心颱風無法降落 馬提早一天返國
總統率團抵克 盼深化雙方合作
華爾街搶陸生意 官二代惹議
波特躋身世田賽8金名將殿堂
辛辛那提女網賽 謝彭雙打捧冠
北卡網賽 盧彥勳輕鬆闖過頭關
內政部前靜坐 警方二度舉牌
內政部前靜坐 警方兩度舉牌
台克簽引渡條約 共同打擊犯罪
克國電價高 馬總統助降成本
新海芬賽女雙首輪 詹皓晴出局
台灣豬腳 征服克國總理的胃
權證種類多 投資前先瞭解
兄弟會犯人逃獄 警壓制36死
循歐巴馬模式 布克亮眼美政壇
埃及危機惡化 議員籲停止援助
埃及警民衝突 攀至888死
光大證搞烏龍 陸股民魂飛魄散
美股收黑 台股觀察中小型股
海運鉅子：新興市場疑慮遭誇大
低壓影響 天氣不穩定
淡大青年使團 墨國文化交流
櫃買創意集資專區 今啟用
台輔大組青年團訪哥倫比亞
投顧：復甦快速 美股看中長線
機艙冒煙 美飛機緊急降落費城
出口弱進口強 日成長受限
律師：薄妻出庭與直播可能性低
陸股錯帳烏龍 光大續暫停交易
美盲校教授開課 授視障教學經
兄弟會囚犯死亡 雙方各執一詞
台股開盤上漲12.45點
「古劍奇譚二」繁體版上市
新興股市ETF失血 流入美股
模擬北韓侵略 美韓軍演開始
料政府不會打壓 陸7月房價漲
金價觸2個月高點 空頭縮手
新台幣盤初升破30元
南韓銀髮族瘋智慧手機
總統：出訪順利 超過預期目標
陸4歲血癌童 全身變綠
援不援助埃及 美議員意見分歧
男單車登山墜谷 遺體吊掛下山
提前返國防颱 總統：不排除
電價調整 總統：會減少衝擊
彭佳慧動用兒關係 邀曹格合作
台灣景氣現況與展望指數 雙升
大埔案 馬致電江揆盼妥適處理
空軍除役F5戰機 在美亮相
投信：新興市場債利差將再縮減
台股基金靚 投信：Q4仍看好
屏東原民園區 出現咬人鼬獾
辛辛那提網賽 謝彭逆轉封后
紀委調查 廣東移動高層落馬
基襪戰 A-Rod被砸觸身球
傳蓋達陰謀攻擊歐洲高速鐵路網
陸官員迷信 風水師發大財
家屬重逢等議題 南北韓不同調
台逾66萬人 擁3棟以上房屋
販毒交保就醫 癌男再犯羈押
美廉航班機冒煙 迫降費城
反撲無力 中華抗日1分飲恨
潭美路徑逆轉 20日下午雨到
陸競爭轉烈 正新創2月來新低
歐銀行償還危機貸款 推升歐元
紐發現輸陸第2個毒奶粉案例
屏東山地鄉防疫 打狂犬疫苗
監院風波 總統致電關心王建(火宣)
廣州火車站部分列車恢復行駛
逾7成兒童雨衣 塑化劑超標
澳研發癌症新藥 癌細胞自我毀滅
朴槿惠：強化防衛 防患未然
電價調漲 總統：研議減緩衝擊
電子回神 台股狹幅整理
綠厝邊攝影賽 首獎十萬禮券
家扶愛心撲滿 零錢也能助貧童
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
搶先蘋果 三星、索尼將推新品
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
印尼棉蘭監獄暴動 30人越獄
外國遊客成遊民日增缺乏協助
外資力喊 聯發科挑戰前波高點
蕭家淇出面 抗議群眾不買帳
養魚送菜兼販毒 2男送辦
怪風刮起 美9歲童飛上天摔死
房仲：奢侈稅應訂2年落日條款
總統：拚活路外交加強聯繫國際
陸大專物理賽 台師大獲二等獎
薩爾瓦多僑匯微幅成長
史密斯飛船 取消月底台灣演出
越南房貸優惠 民怨執行緩慢
大里高中台中高農改隸中興大學
因應颱風 總統21日提前返台
傳蓋達密謀攻擊 目標歐鐵路網
台治腫瘤設備 銷湖南人民醫院
育跨國人才 元智專班移地教學
宋祖英：不忘吃飯根本
除權息 中信金小漲
日本轟重砲 中華少棒1分飲恨
卡那卡那富族爭正名 陳菊支持
陸官員後代任職外企 港媒列名
出口下滑 泰Q2經濟成長減緩
原油進口增 日貿易逆差擴大
總統：核能問題不能用口號解決
十月漲價潮 工商界看法不一
副甲狀腺瘤引衰竭 女差點洗腎
豐興鋼品 突破整理上揚
潭美襲菲 暴雨成災
金溥聰：馬訪中華公所激勵僑胞
亞青運高球 俞俊安領先
總統：核四公投立院下會期處理
總統：微調外交兩岸到平和狀態
錯帳烏龍後首日 陸股早盤小跌
重開羈押庭 洪姊：盼押3人
雄中學生西子灣溺水 遺體尋獲
兒童雨衣7成有害 成人缺標準
大埔抗議 李鴻源坐鎮因應
捕鯨人落海 奮游16小時上岸
妨礙餵母乳 北市裁罰3件
廢監院 泛綠擬提案修憲
盤整 新台幣午升4.2分
免費尿液篩檢 鼓勵外食族參加
法務部：跨國移交先考量重刑犯
助癌友走出陰霾 林保妙捐長髮
兩岸民間政治對話 陸籲擴大
董座異動 東森漲停
捕獸夾傷貓 動保團體籲重視
紐西蘭同性婚上路 亞太第一
傳結束電視部門 緯創：離譜
照顧圓仔 保育團隊忙成貓熊人
實體需求增 金價看漲至年底
印尼挨重拳 股匯債齊跌
產業創新 經部推動三業四化
亞太數位內容 專家分享觀點
行車糾紛 2男包夾擋車被訴
屏東蕃藝書屋 原民獨立書店
殖利率飆 美銀行拋公債增放款
印度列車事故 10朝聖者死亡
國會調查權 王金平盼修法落實
台股收盤跌24.79點
芒果冰超讚 帕森斯：我還要吃
音樂會變調 縣府譴責將法辦
美林證券下修台灣GDP預估
汽車零組件產值 估Q3續減
瓜地馬拉前7月稅收35億美元
綠提修法綁開議 藍：不隨起舞
部分市售即食湯品 鈉含量高
台股整理 跌24點
憂美減購債 印度盧比改寫新低
高鐵要漲 楊秋興為南部人發聲
紐西蘭推觀光 同性婚姻成賣點
8月台指期跌27點
陸：支持兩岸民間政治對話
8月電子金融期齊跌
少年挖寶大哉問 曾勇夫當關主
電金小跌 台股力守7900
拆大埔案 農陣告發劉政鴻涉貪
徐旭東：最後一哩不該一家操縱
氣流沉降 台北36.1度
徐旭東：電漲 台電應改進效能
史密斯飛不來 加碼台味搖滾
大埔案 內政部：凝聚社會共識
潭美颱風逼近 追風計畫啟動
夫猥褻外傭 妻訴請離婚獲准
偷香油錢 囂張賊動用砂輪機
後勁溪遭汙染 鎖定4可疑工廠
電玩弊案 林姓前調查官獲交保
台南綠營議員 籲挺賴清德連任
三大法人賣超台股45億元
花蓮港外浮屍 落海原因待查
埃及傳爆炸 24名員警死亡
審薄樹威 美媒：習靠攏毛思想
圓圓深情舔圓仔 大陸專家感動
陸光大證券交易又出錯
奧林匹亞電腦賽局 交大奪5金
何江忠3人交保 23日重開庭
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公司滯欠罰鍰 管收負責人妻妹
群創招募奇力員工 孕婦也錄取
陸南北齊發水災 近百人遇難
調查：3成6弱勢童無力繳雜費
假車禍詐保險金 監視影像露餡
放水燈20日登場 精彩可期
與未成年女子性交易 男判刑
專家：陸第四代潛艇研製完成
遠銀主辦佳都國際聯貸
光大又出包 央視：低級錯誤
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奇力光電停工 遭移送司法調查
霍華德抵台 火箭3球星在寶島
豪宅職棒簽賭 每天賭資上百萬
環署：環評審查費103年調漲
社區健康篩檢 嘉縣守護身障者
自認中暑就醫 大多不是中暑
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外資上週賣超57億元
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新台幣收貶3分
吳副總統：創新是國家發展國力
募兵制 監委：軍醫年缺4百人
愛嚐援交少女 醫師藥商吃牢飯
長期拉K 女子差點包尿布
9月起 擴大辦機車考照講習
南非刀鋒跑者 遭謀殺罪名起訴
特宏興喋血案 漁船20日返港
周小川再喊話 陸流動性充裕
明基友達 助學童逆轉人生
基隆郵局 20日提前截郵
假球案 許文雄判賠違約三百萬
魔獸親民 大方為球迷簽名
金溥聰南加州獲贈政大之光獎座
阿卡貝拉音樂會 週末壓軸登場
害人害己 摧殘少女者跳樓死亡
確保社工安全 訂定維護要點
波西奪票房冠軍 總舖師緊追
財長：抑制投機 奢侈稅不會廢
總統拚外交 心繫台灣
鬆綁聘任人員 試院有歧見
日幣貶值 上半年遊日增5成
擴展陸市場 金酒與經銷商簽約
中共黨報批各地造城 巨債怎還
房地產大亨王健林 大陸新首富
陸媒：光大事件敲響風險警鐘
越辦亞太機器人大賽 日本奪冠
神形雕手 精緻餐桌蔬果美感
張家界山林大火 面積500畝
陸人口正在老去 養老需求增
魔奇少年登場 漫博現中東風采
台中咬人鼬獾 狂犬病陽性
狂犬病鼬獾累計89例
高鐵擬漲 高市立委籲先衝運量
陸媒批薄：生殺予奪 予取予求
遼寧洪災 54人死97人失蹤
台灣大力捧M+ 悠遊卡助陣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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嘉縣中元節晚會 邀鬼面太鼓團
赴日熱來台冷 觀光局將出擊
米格魯做試驗 施文儀憂被犧牲
F-鮮活：下半年樂觀
港媒：薄案開庭 配合3中全會
毒餐盒案 中市開學前全面清查
卓永財：上銀下半年勝上半年
恆春半島陸蟹 海生館發現新種
上銀：煞車系統2017年上市
薄案 為護子谷開來可能做證
原住民創作豐富 發展藝術部落
星擴建樟宜機場 盼引更多旅客
台灣原住民 打造克國大溫室
抓姦拉扯害男摔死 夫遭判刑
南北韓佛教界交流頻繁
檳榔加工 台觀將研發無害食用
德國南部 男子市政廳劫持人質
印媒：陸邊境放孔明燈嚇印軍
群眾占領內政部 活動結束
地主索地 各界盼留下精神標語
內政部：不可能廢區段徵收
藍中常委選舉 46人搶32席
永豐銀行動支付 雙軌並行
宏達電與Beats傳合作生變
狗實驗狂犬病 徵詢專家意見
埃及關閉西奈與加薩邊界關卡
海角7號翻版 日婦台北尋根
陸媒：大貪官潛逃 首選美加
陸國企改革者邵寧退休 引關注
泰國白龍王9月1日出殯
央行阻升 新台幣收貶3分
國際數位內容交流會 9月登場
公餘遊藝 楊誠國展水墨畫
高雄展覽館營運移轉 正式簽約
飛車搶劫破車窗竊財 屏警破案
泰勞闖服飾店 劫色不成劫財
佳麗寶產品出包 逾7千人投訴
因應潭美 政院促提前整備
在台陸貓熊專家 來自臥龍中心
國際少運會 北市5金2銀2銅
桃院重開羈押庭 洪姊尊重院方
陸媒：張志軍會陳菊具戰略考慮
查火車站菸害 花蓮開罰12萬
易信推出 挑戰微信
稽查陸客購物店 有特產未標價
陸版51區曝光 殲十在此試驗
音樂祭未設救護 基隆衛局道歉
穆巴拉克將於48小時內獲釋
訃聞寄元配 前女友誹謗緩刑
韓片雪國列車觀眾突破8百萬
支持贈物網 物流業優惠運費
拜耳材料 筆電厚不過1.4公分
新版油價公式 接近定案
英國養兒好貴 花費近15萬鎊
台鐵：暫無漲價規劃
抗議埃及鎮壓 印尼穆斯林示威
北市家禽市場 中元節前不休市
港藝人紛赴泰國追悼白龍王
新手爸威廉專訪 CNN預播
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宏達電：與Beats緊密合作
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20小時抗爭結束 農陣提修法
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大陸雅虎信箱 謝幕
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軍冤申訴會遭質疑 行政院澄清
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潭美襲菲 3死10萬人受災
何時逛夜市 林書豪不告訴你
馬縮短過境 會晤行程儘量不變
工廠排放廢水污泥 榮工遭糾正
查毒餐盒 高市回收7550個
墨教科書錯誤連連 教長籲調查
英外相：埃及情勢極嚴峻
馬過境紐約 活路外交具體作為
總統克國慢跑 盼邦誼永續
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陸剩女 學者：要怪婚姻制度
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3D列印技術 未來器官用印的
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護島 日擬增購水陸兩棲車
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公債利息降低 德省數百億歐元
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薄熙來8月22日 在濟南開庭審理
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全台特產OTOP加值網 中秋團購第二件1折起
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交通部招商 釋出逾977億商機
法國雅漾『抗老除皺筆』1筆重現緊緻肌膚
核三故障 屏縣府促原能會重罰
北捷及貓纜依標準作業程序防颱應變
陸學者: 馬以「台澎金馬經濟體領袖」身分有機會出席APEC
連勝文放棄參選中常委
火車上有鬼! 基隆中元祭搬上區間車
中華臺北羽球公開賽
民進黨與扁案長相左右！
潭美颱風可能侵襲北台灣
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調查: 市售「杯湯」鈉含量過高
遇天災時 證交所集中市場休市及投資人交割事宜之處理
玉山金控 通過ISO 14001環境管理系統認證
圓仔日記8/19 母女分床睡 （you tube)
大陸首次假釋台港澳刑事犯
潭美進逼 陸上颱風警報發布
氣象局20:30 發布陸上颱風警報
盡地主之誼 林書豪邀隊友吃冰
直布羅陀爭議 歐盟將插手
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俄日會談 期重啟領土糾紛談判
投資人觀望 歐股收低
馬訪克國電廠 盼發展再生能源
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馬總統更改行程 金溥聰代致歉
運油疑慮紓緩 國際油價回軟
鋼鐵業盼核四商轉 其他核電延役
外幣優利定存 集中人民幣美元
威凱公布 英小王子首批官方照
日長線復甦 基金投資避風險
空軍除役么洞四 接近修復完成
新愛瘋二連發 傳9月初出貨
傳蘋果新iPhone下月出貨
英小王子首批官方照 外公掌鏡
總統紐約僑宴 不分藍綠
俄國遠東洪災 撤離1萬9千人
潭美颱風逼近 海陸警將發布
世界少棒 中華逆轉勝波多黎各
颱風環流影響 桃低窪區積水
薄案開庭 似拒外媒旁聽
亞市場跌 資金回流先進經濟體
台股開盤下跌3.83點
陸防長：從未支持過駭客行動
半年40記者殉職 敘國最危險
華碩推H81系列主機板
陶子歸隊華星 王偉忠半跪獻花
三星攜手名廚 攻廚房家電
美陸國防部長會 各提訴求
傳英政府要求衛報銷毀機密文件
多倫多警員被控2級謀殺
德國人質事件落幕 嫌犯就逮
專家：印尼股市重挫 買點浮現
國會施壓 白宮檢討軍援埃及
經濟前景看好 英鎊兌歐元看升
英扣揭密記者伴侶 巴西抗議
中美防長會談 達成5項共識
防狂犬病流感 教部集訓校護
南韓中小學生自殺主因家庭問題
澳棒球選手在美街頭遭槍殺
白宮第一管家 美上映3天回本
台行動裝置產值 Q2年減2成
特宏興喋血案 漁船中午返蘇澳
白宮：扣衛報記者伴侶是英決策
光大恢復交易 盤前跌停10%
土石流衝進火車車廂 埋2陸男
美壓力測試 大銀行有弱點
木瓜香蕉 屏東果農加固防颱
韓網路犯罪 青少年近2成
新台幣盤初走升
常萬全：勿低估陸維護主權意志
日對泰免簽 泰人遊台數量恐減
拚經濟 通路業推福利品APP
緯創：8月比7月好 9月更佳
當局脅迫銷毀文件 衛報沒在怕
熱錢退潮 巴西幣兌美元貶值
鰲鼓濕地親子活動 泛舟嚐小吃
日系中階手機 在台搶市
美內需強 逢回可布局消費族群
資金外流疑慮 韓元挫貶
泰國陷衰退 泰銖軟趴趴
投顧：結束衰退 歐基金吸金
韓日峰會 傳日盼今秋舉行
傳課買房稅 營建股跳水下跌
歐巴馬家迎新成員 狗妹妹珊妮
台股震盪 失守7900點
印尼股市連4跌 遁入熊市
新竹生醫進度 工程會關切
中秋連假 高鐵早鳥車次逾半
潭美外圍環流影響 北部雨量多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
雅思英語測驗 台灣追平韓國
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
大尺寸面板市場 LGD續稱王
生技基金回檔 反彈力道強
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
麻豆柚農搶收 花蓮柚農乾著急
北京耳語 劉雲山汪洋捱批
宏達電迷你One 美國開賣
潭美逼近 海警發布
薄熙來異地審 中共：獨立公正
防潭美 中央應變中心二級開設
尼加拉瓜商展 台灣產品吸睛
高鐵擬漲價 交部：尊重合約
巴拿馬獲台獎學金青年交流
申辦俄簽 注意取證地點
狂犬病未增 鼬獾維持89例
調查：台灣徵才困難略降
拓商機 經部組團赴緬
傳郝柏村微恙 郝龍斌澄清
餐盒未再檢出甲苯 再銷毀百噸
開幕首日足蒸燙傷腳 業者判刑
潭美路徑 偏向西北颱
薄案開審前 薄瓜瓜紐時發聲明
海警發布 潭美腳步加快
民團拜會立院 提罷免立委條件
訓練營 林書豪帕森斯秀球技
殺女室友兩百刀 女二審判無期
月餅戰開打 港美心攻台市場
龍應台視察台南 期待風華再現
潭美雨量豐 石門水庫下午排洪
美陸防長會 提擴大軍事交流
台贈成功快艇 強化甘比亞海巡
馬總統訪洛杉磯 將出席僑宴
朱宗慶打擊樂團 台中打造夢境
因應潭美颱風 5萬國軍待命
潭美挾暴雨 菲律賓至少7死
朴槿惠國安發言 北韓痛批挑釁
難民船漸沉沒 澳洲出動救援
拚清真商機 貿協請專家助業者
海警發布 北市防災將二級開設
庫存壓力 電視面板報價再跌
煽動暴力 埃逮捕兄弟會領袖
退伍軍人災區學生 考高中加分
製藥產值 第2季增17.5%
巴國前總統涉謀殺政敵 遭起訴
柯文哲扛罪 柯妻出面抱不平
未能續銷彩券 勞會輔導就轉業
尤特颱風襲陸 各地暴雨災情慘
港陸跨境結婚 夫婦多滿意
台青大使團訪薩爾瓦多
馬總統抵洛城 6小時過境
慶祝國慶 越上萬囚犯料獲減刑
OECD：洪災風險 廣州居首
北橫羅浮路段 晚間預警性封閉
因應颱風 高市偏鄉儲物資
傳新iPhone出貨 鴻海不評論
高市擬訂維護要點 保社工安全
薄瓜瓜打破沉默 拒做薄案籌碼
台鐵中秋增班 9/4開訂
美銀美林預期日銀增購短期債
中油案涉收回扣 約談4工程師
盤整 新台幣午升5.2分
漁船喋血疑案 家屬捧遺照接船
風機遭疑 經部擬強化設置規範
交通部招商 釋977億元商機
因應潭美 國軍5萬兵力待命
國1車禍 12陸客輕傷
國防部：未和中職合作募兵
圓圓鋪竹葉嬰兒床 圓仔安穩睡
中共9號文件 警示7反動
LLB少棒 中華隊續拚晉級
氣象局豪雨特報 北部東北部注意
缺軍醫 國防部培育各級救護員
戲劇治療助新移民 獲雅思獎金
豪雨不斷 菲北成為水世界
管中閔：示範區從小範圍做起
海上交通停駛 綠島逾千人返回
國民黨中元普渡 祈求風調雨順
綠委提案修憲廢監院 藍不連署
台克簽聯合公報 允諾攜手合作
潭美逼近 北市全面戒備
監委：監院績效不能只看彈劾案
總統：兩岸與外交 處微妙平衡
砍死女室友判無期 女下跪落淚
台股收盤跌67.56點
民宅疑遭縱火 警消調查
面板Q3旺季 變數及挑戰多
山邊野菜糯米糰 蔬菜新選擇
需求料增 南韓航商9月漲運費
政策疑慮 陸貨市利率創2週高
黃色小鴨 12月游進基隆港
狗實驗狂犬病 家衛所：未定案
台股走低 跌67點
防颱 北市消備妥救災工具
假農民蝕社福 農委會遭糾正
外資急撤 印度股匯市重摔
股價跌 印度可能延後注資銀行
青年大使拜會巴拉圭副總統
8月台指期跌81點
陸軍官校團訪美亞特蘭大
林書豪生日願望 拿下總冠軍
8月電子金融期齊跌
審薄案 濟南中院旁旅社幾爆滿
劉德立拜會巴拉圭新任副總統
漁船疑喋血 家屬追打印尼漁工
反伊斯蘭主義 埃媒體統一陣線
颱風環流大 雨量恐破千
重建泰源書屋 北市62校送愛
兩岸在地檢測 3產品優先試點
台股風雨飄搖 7900點不保
潭美動向 紅會分享國際
降低閱讀障礙 智財局擬修法
修路建議無著 彰化綠議員不滿
國際微孝營 義志工融入地方
馬總統抵洛城 僑胞熱烈歡迎
亞青運傳佳績 中華隊高球奪冠
特宏興漁工返港 家屬怒揮拳
防災 馬總統提早返台陪民眾
潭美颱風逼近 雪霸停止入園
課買方奢侈稅？房仲籲別跟進
審薄後記者會 外媒可申請辦證
美媒：美政府暫停軍援埃及
林園新三輕試車 居民盼速遷村
邵族反向山環評 原民會允護權
三大法人賣超台股35億元
潭美逼近 週三週四影響最劇
動保團體籲動物實驗設審查機制
台南文創園區 文化新亮點
尋找妖怪博士 日測驗開始報名
保晚節 穆巴拉克爭上訴
新竹老婦人落水 不幸溺斃
台新金：20萬股東權益待保障
中油三輕擴產 環團抗議
北門醫院大火 監院糾正衛福部
馬國餐飲業 擬來台設點
高中生暴肥 泡泡尿腎病別輕忽
自閉兒搭高鐵 操作駕駛模擬艙
不怕颱風 恆春豎孤棚照辦
未保障實習醫生 勞委會遭糾正
醋男懷疑遭劈腿 傳親密照挨告
募兵制目標高 國軍規劃配套
佛光盃籃球賽 看球抽機車
薄瑞光：台美關係熱力光亮
機上遺失物 護照居冠
菲豪雨成災 台商也遭殃
消基會：6成太陽眼鏡標示不合
與女友吵架 男子酒後揚言放火
國7難產 環委：未有替代方案
原台南地院 有望納台南美術館
中國人誰功夫最好？網民：城管
新台幣收貶6分
經長：沒有油電雙漲問題
風機設置聽證 民團疑程序漏洞
國泰港龍21日晚取消港回台北
旋風訪洛6小時 馬總統收穫豐
為父母發聲 傳薄瓜瓜秀圖思親
美提供援款 助越戰後受害者
印尼股匯重挫 台商憂損消費力
恆春無風無雨 遊客照玩
俞俊安奪冠 目標美巡賽
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擺脫衰退 7月外銷訂單轉正
國家地理頻道 揭開武神祕密
跨觸控市場 川寶動作積極
Q2國際收支順差逾38億美元
川寶法說聚焦新品 Q4有撐
英語寫作差 缺組織闡述能力
薄案發放採訪證 具體安排不明
復仇軍人受審 印尼民眾力挺
台青年大使團訪巴拉圭活動揭幕
20年前領同鄉錢 老兵不起訴
港星苗僑偉戚美珍悼念白龍王
颱風逼近 竹縣府公告管制區
陸加強監管 推金融聯席會議制
特宏興喋血案 史上最遠救援
花3年修復 清代古戰袍亮相
視力模糊誤認老花 竟是眼中風
蘇力殷鑑 南投原鄉加強防災
防豪雨 桃消防局救災演練
分析：薄熙來或判死刑
潭美逼近 台南超前部署
看好中部火鍋業 北部名店進軍
救特宏興 海巡協調11國救援
嘉大與舜堂合作 開發頂級酒
特宏興案 海巡證實台船員遇害
索電廠回饋金 苗縣：用於公眾
職災無法工作 可請領傷病給付
醉持剪刀刺傷人 街友判賠
國道急煞致人傷 判刑並罰勞務
柯文哲要出走 柯妻：全力支持
國中教育會考違規 擬採記點制
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
環島反酒駕 世新生籌拍紀錄片
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
潭美颱風來襲 奧萬大休園
潭美逼近 雲縣籲防強風豪雨
台日交流 李嘉進促簽署協議
施打疫苗 北市盼3週內達7成
特宏興案 漁會：盼政府助索賠
李鴻源：不應執行有問題就廢法
中市標售96農地 進帳2億4
藝人反核大合唱 號召萬人發聲
美國會首位華裔女議員訪華
台青年大使訪尼國活動開幕
警破改造槍械工廠 如軍火庫
處女為入學條件 印尼地方挨批
郭飛雄妻致信習近平：釋放我夫
鳳飛飛誕辰慈善 拍賣稀有黑膠
吸引人才 擬放寬雙重國籍條件
資優生出書 分享讀書心得
遵循肥咖條款 避稅天堂受矚目
中元節逢颱風 北市菜價漲
鐵路地下化 董萍獲終身成就獎
築巢人 入圍香港華語紀錄片節
華信21日往返石垣延24小時
勵行高高平 原高雄縣工程較多
疑索賄 崁頂鄉公所課員送辦
勞委會：教部應訂實習醫生準則
洪案後 金防部官兵管教改革
王小棣導舞台劇 黃宇琳挑大樑
止跌回溫 台灣外銷訂單正成長
穿戴裝置市場 6年料成長兩倍
潭美逼近 晚間發布陸警
台灣家扶中心送愛到蒙古
陸專家：兩岸要增強政治互信
軍助防災 兵力預置花蓮5鄉鎮
罕有西藏錢幣將在港拍賣
特宏興喋血案 家屬盼印尼道歉
南投2天梯景點 暫停開放
紅點博物館 進駐松山文創園區
風雨無阻 華山愛心進綠島
生技業首例 雃博專利訴訟反擊
全新候機室 昇恆昌行銷台灣
潭美海警 嘉縣開放漁港避風
颱風到 科管局成立應變中心
大型家具賣場 搶進台中市場
洛城慰僑6小時 馬總統離美
特宏興案 檢偵辦涉案漁工動機
張良任邀以國諾獎得主歐曼訪台
加強防颱 北市設立護樹架
馬總統心情好 與媒體大合照
一首搖滾上月球 罕爸組團築夢
柯文哲妻哽咽 護夫抱不平
肉包老店推月餅 葡萄公主出馬
嚴防潭美 水利署全面戒備
魔獸一日店長 球迷風雨無阻
薄案開庭 向媒體現場直播
拾荒摔深溝 7旬翁命硬無大礙
潭美到 葉菜比上週漲4成2
林國政死裡逃生 非常上訴追魂
修奢侈稅 業界盼莫傷市場流通
助學金短缺 展望會盼補足缺口
金融帳連12季淨流出
颱風影響 猿犀戰延至10/8
埃及軍方掌權 如何震撼世界
阿瘦盃高球賽開打 名將齊爭冠
朴槿惠9月訪問俄羅斯和越南
潭美逼進 北部工業區戒備
陸學者：濟南審薄 免受妨礙
問心無愧 張花冠盼員工續打拚
衛報記者伴侶：英不斷威脅關押
女遭通緝多年 因男友酒駕被逮
事故未通報縣府 核三廠將檢討
甩銀行陰霾 冰島精靈救經濟
12年前潭美襲高雄 時雨量驚人
台鐵車廂猛鬼開趴 女童好樂
謝怡芬偕搭檔 體驗放水燈
F-艾美覓長江流域生產基地
嚴格清查 老農津貼申領減少
砸25億 華碩庫藏股執行完畢
台幣30.092 半個月新低
特宏興喋血 海巡雙艦查真相
埃法庭將決定 放不放穆巴拉克
RCEP將談降低關稅
漁署籲進用多國漁工 需良民證
因應潭美 毛治國要求全程戒備
基金操作運用 擬大鬆綁
未來3年 陸九城躋身地鐵都會
中市掃蕩2犯罪集團 羈押3嫌
靠爸最好 大陸年輕人熱衷拚爹
海巡柔性喊話 順利攔截特宏興
金門縣委會頒國民黨代表證書
潭美颱風來襲 大專生助農採收
盧卡諾飲恨 暑假作業仍獲好評
台東白蝦長不大 疑似染腸炎
被控A張大千畫作 獲不起訴
曾金陵贈夏威夷軍人公墓紀念碑
東電坦承 3百噸輻射汙水外洩
郭台銘：下半年會越來越好
薛凌：伙房兵荒 國中畢可報名
薄受審 濟南民眾：鬥敗的下場
大埔抗爭 國民黨促彰顯公權力
陸：民間政治對話應有明確路徑
網路上傳照片 台灣常被Tag
出訪圓滿 藍肯定總統活路外交
洋樓爭議 容積移轉或易地處理
提防豪雨 翡管局籲低窪處防颱
宇隆H2展望正面 汙染管制夯
德政府擬重啟股市「新市場」
第二螢電視互動 資策會展成果
低階iPhone 售價掀話題
若颱風假 A7合宜宅選位暫停
地下鐵之父 盼台鐵高鐵互通
數位產業 高市邀奧斯卡加持
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瑞銀從事委任全委投資 獲准
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犀利柯文哲妻控台大 院方低調
福大轉型洗腎用中空纖維膜
習近平談宣傳：堅持中共黨性
台南孔廟老榕 主幹斷毀圍牆
Google平台匯整颱風情報
抗議毀公物 李鴻源：報院議決
駐德代表處辦不老騎士映會
潭美來襲 北市聯醫提因應措施
大馬股市重挫 短期恐震盪
非常上訴 林國政仍不會被判死
LED燈泡價格 7月小幅下滑
兩岸金保會 可望10月舉行
潭美陸警 宜北花基嚴加戒備
保險放款擬增提 明年上路
新版神鬼交鋒 英男免費環球遊
龍之谷將關閉 橘子：爭取補償
北市災害應變中心升為一級開設
大埔不重演 李鴻源提量化指標
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潭美逼近 水陸突擊車進駐宜蘭
國道收費員獲獎 難忘車撞票亭
人體運作奧祕 增胖僅花3小時
土地徵收 農團願與李鴻源談
肯亞與中國簽50億美元建設案
遭指效能差 監院提成績單澄清
紅十字會主席 21年首訪北韓
特斯拉電動車 美撞擊測試最勇
宜蘭縣21日停課 下午停班
大陸貨輪首度試行北極航道
入股騰訊 南非富翁身價暴漲
李大同：薄何嘗有過公平審判
特宏興喋血 家屬促印尼道歉
特宏興喋血 家屬迎靈兩樣情
大華：大馬基礎穩可抗外資撤退
退隱影后陳秋霞 飛台挺白續智
桃竹明上午正常上班上課
颱風環流發威 各地防豪雨
被控販售假加持商品 秦偉澄清
傳奈及利亞叛軍首領傷重不治
啤酒混檸檬汁 海尼根吹復古風
台鐵餐車首營運 遇颱風取消
賀誼專案 活路外交具體成效
竹縣五峰尖石 21日停班課
花蓮明上午正常上班上課
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大樂透開獎
世界冠軍 中華青少棒光榮返台
潭美來襲 北市21日停班停課
全家福照曬幸福 威凱走隨性風
台塑盃男網賽 楊宗樺復出惜敗
新北市21日停止上班上課
電視面板跌勢未收歛
廠商送羽球具 育幼院愛心教學
潭美來襲 台股21日休市
大雨熱舞 魔獸超high
總雨量預估 中投嘉山區破千
今彩539 頭獎無人中獎
潭美來襲 台電新增網路報修
林書豪如願 逛夜市釣蝦
大樂透頭獎槓龜
朋程：Q3有望淡季不淡
亞青游泳 中華目標10面牌
民眾跳軌 高捷調度單向行駛
放水燈遊行 基隆不夜城
埃及鎮壓 蓋達組織有機可乘
思鄉味 芬蘭台僑排萬難做小吃
潭美來襲 台北匯市21日休市
潭美進逼 國軍音樂劇順延
潭美颱風 多數醫院正常門診
潭美來襲 國軍4.7萬人待命
預防豪雨土石流 新店疏散撤離
民宅火警 疑屋主胞弟縱火自殺
配送拚速度 亞馬遜猛建倉庫
日舉行年度陸上實彈演習
米格魯實驗 OIE：倫理監控
海基會台生研習營取消
史密斯飛船不來 伍佰救火壓軸
颱風影響 替代役延後報到
潭美防災 國軍完成應變編組
國際收支下半年順差機率高
潭美來襲 櫃買21日休市
譚美來襲 微笑單車21日停用
移地訓練獲成效 田徑成績優
美新澤西州軍港傳爆炸
林口嘉寶道路 土石坍方掩樹木
蘋果傳9月推出兩款新iPhone
埃及暴民搶劫 文化寶藏損失慘重
噱頭? 『西班牙47層大樓忘裝電梯』係假新聞
民團拜會立院 提罷免立委條件
21日國內航班 午後多數取消
北北基停班課 其餘縣市多正常
薄熙來兒子紐時登聲明 質疑審判公正性
賀誼專案成果豐 總統返抵國門
譚美增強 北捷維持正常營運
華航班機異動 打412-9000詢問
北迴線鐵路 下午1時起停駛
「服貿協議」立法院長都不懂 誰懂？
義務役報到 颱風延期
馬總統出訪返國 直奔防災中心
犀利柯文哲妻：沒真相就提告
夏威夷航空飛檀香山延遲3小時
台灣高鐵 17:00後全車自由座
美國會財富榜 共和黨議員居冠
衛報總編輯：新聞自由受威脅
美暢銷犯罪小說家雷納德辭世
紅十字會領袖 21年首訪北韓
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
颱風到 部分收費站暫停收費
白宮：美尚未切斷對埃及援助
潭美颱風增強 加速接近台灣
以是廢穆希幕後黑手論 美譴責
潭美略增強 嘉義以北嚴加戒備
台東無風無雨 海空交通受影響
威廉波特少棒 中華隊含淚飲恨
威廉波特少棒 中華隊含淚飲恨
期交所：結算日延至次一營業日
投信：亞股震盪 找長線買點
智慧手機成長力道 來自中低階
美小學傳槍響 警逮捕嫌疑人
屏東沒有風雨 交通船照開
台南無風雨 柚農忙採收
潭美來襲 高市無風雨災情
共和黨參議員 挺葉倫掌聯準會
因應颱風 花蓮嚴陣以待
第2批地上權標售 溢價率保守
泰安溫泉區防颱 遊覽車停山下
尚無風雨 南投防颱一級開設
譚美逼台 北市9時起關疏散門
潭美來襲 新北嚴防淡水河水位
示威雖多 金恩劃時代演說難見
潭美接近 阿里山無風雨未休園
潭美撲台 雲林部移動抽水機
潭美逼近 台南天色灰濛未降雨
潭美逼近 嘉義以北警戒
防颱 中市研發水情APP供下載
揭密記者伴侶 擬控告英政府
林口嘉寶道路坍方 漏夜搶通
防颱 高市山區備足食糧
米蘭達事件 巴西排除報復英國
陸勞成本墊高 H＆M布局非洲
潭美來襲 民眾超市搶購蔬菜
坎城珠寶遭竊 歹徒摸走鑽戒
本土品牌崛起 蘋板陸銷售遽減
索尼PS4 11月北美開賣
台青年甘比亞授課反應佳
台灣第一人 紐約街景添色
桃園縣21日中午起停班停課
潭美逼近 宜蘭嚴加戒備
涉賄喝花酒 4中油工程師交保
美解密檔案 尼克森憂大陸崛起
中華民國商展再創商機紀錄
恐怖威脅後 美駐葉門使館重開
潭美進逼 金門仍風平浪靜
災害毀損健保卡 可例外就醫
肌肉男穿內褲 大鬧德總理座機
颱風環流 山區防大豪雨
颱風來襲 竹縣中午起停班課
總統：颱風天民眾外出注意安全
半導體B/B值 連7個月逾1
陳偉殷能否滅光芒 外卡關鍵戰
潭美逼近 阿里山休園
楊丞琳甩不婚 盼35歲前當媽
竹縣竹市中午起停班課
美對台軍售 中籲美勿一錯再錯
桃園間歇大雨 無重大災情
總統返國 出訪收穫超預期
美若斷軍援 埃總理：撐得下去
黑莓重整 再裁百人
麥克法斯賓達玩命法則床戲尷尬
獸醫下鄉 打狂犬疫苗
北巿公車減班 藍色公路停駛
颱風來襲 竹縣撤山區病患民眾
台中市晚間6時起停班課
美槍手襲小學 失婚婦勇敢勸降
苗栗縣中午起停班課
宏達電「價廉物美」 陸廠覬覦
洗衣袋固定筆尖 新型筆筒獲獎
防災整備 總統與地方視訊
新海芬女網賽 謝彭配落敗
柯文哲：降級改敘感覺遭突擊
輻汙水外洩 日本升至嚴重等級
停班日上班 北市勞動局籲加錢
剛力彩芽浴衣現身 優雅成嬌點
微博討論薄案 陸審查左右通殺
美半島電視台開播 挨批無新意
三星董座李健熙 肺炎住院治療
票選宗教百景 內政部祭大獎
花蓮下午正常上班上課
光大證券自營部門負責人遭停職
文革翻案？陸元帥之子致歉
救災利器 台南冷卻背心亮相
「暗黑破壞神3」限時降價
大埔案包圍 內政部蒐證擬送辦
解除破產保護 柯達再出發
潭美襲台 馬總統叮嚀北市留意
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
颱風天 圓仔安穩睡母懷
潭美進逼 水利署調節水庫蓄水
港媒：薄熙來21日晚押抵濟南
南北韓會談時程 各吹各調
李鴻源：不可能廢區段徵收
經濟回穩 陸今年成長可達標
潭美將登陸閩 風暴潮紅色預警
國道頭城楊梅 中午停止收費
青海暴雨冰雹引發山洪 21死
尼加拉瓜發現具開採價值油井
風雨漸強 高鐵傍晚改自由座
越購俄蘇愷戰機 總值6億美元
狂犬病確診 新增 5例鼬獾
福島輻汙水嚴重性 將跳升兩級
停班課不同步 宜縣府有話說
染狂犬病鼬獾 屏東出現第2例
台東鐵空交通停駛 可退票
潭美加快腳步 暴風圈已觸陸地
民謠胖卡車 8月底到剝皮寮
潭美來襲 下午影響金門
輻射恐慌 韓亞航停飛福島
暴風圈來襲 各地防豪雨
中市晚間停班課 紅黃線可停車
新北大雨直落 預防撤離5百人
台南仁安宮普渡 平安米捐公益
三星超越諾基亞 稱霸印度市場
彰化晚上6時起停班課
福島輻射水外洩 嚴重等級調高
潭美來襲 影響桃機147航班
潭美離環流續籠罩 菲災情慘重
颱風來襲 桃園復興預防性撤離
薄案將審 訪民與薄粉齊到場
秀林鄉下午停班課 山友撤下山
颱風後看屋 三招揪出淹水屋
潭美來襲 墾丁海域插紅旗
港人資源消耗嚴重 全球排26
中華女籃闖進亞青運4強
林書豪：來台灣每年都很好玩
千萬人天天臉書 廣告效益大
潭美逼近台灣 釀1傷
韓網路利用率8成4 世界21
陸實踐九號衛星交付使用
祖克柏力拚全球50億人上網
馬總統贈匾中華會館 文德興國
南投縣晚間停班停課
350兵力駐屏東 民營船停駛
微機電扮要角 封測廠忙卡位
金溥聰：總統出訪 圓滿成功
潭美來襲 新北蔬果價格小揚
狂犬動物實驗 陳保基：有必要
中華電行動上網 達300萬戶
北市菜價維持高檔 甘藍菜跌
颱風來襲 五峰溪水暴漲路封鎖
LED照明升溫 瞄準新興市場
颱風逼近 山區道路視雨勢封閉
新甲狀腺切除術 頸部不留疤
薄案律師扮中間人 保審理順利
農委會釋庫存 菜價漲幅略緩
潭美逼近 阿里山撤離逾兩百人
紐西蘭小貓中毒 狗捐血救命
金融波動 台灣企業發債將減緩
賀誼出訪 驗收活路外交成果
技優甄審保送 不看在學成績
颱風來襲 竹縣觀察鳳山溪水位
陽明山2千餘戶 已恢復供電
潭美颱風來襲 保險業戒備
嚴防大雨 中市抽水機出動
促多元成家 獲社工心理師力挺
難逃五指山 美監控75%通訊
森林遊樂區休園 百貨正常營業
工資談不攏 起亞汽車罷工
確保供水 郝龍斌視察淨水場
潭美逼近台灣 停班課縣市增多
王霏霏卸妝 雲南體驗當老師
潭美貼岸西行 將成西北颱
免試扶弱措施 招生區因地制宜
族語認證通過 免試特招加分
有薪照顧假修法 朝野待凝共識
不老騎士美西行 風光上路
福島核廠輻汙水外洩 嚴重度升
台7線北橫公路 中午起封閉
PSY獲贈騎馬舞鑽錶
馬總統獲洛城馬氏公所贈匾
埃及鎮壓 兄弟會恐走回頭路
農藥殘留 全聯吉園圃苦瓜淪陷
高雄海博會 推海洋防汙保育
高市拚經濟 閒置校地變更開發
美網會外賽 王宇佐首輪過關
廢區段徵收 民進黨將推修法
潭美來襲 彰化縣成立應變中心
福島核廠輻汙水 東電窮於應付
死因相驗作業 監委籲防弊
小三戰元配 天下無三廣告喊卡
阿喜拉許效舜 共同打擊狂犬病
小孩像父母 32歲飄媽媽味
促多元成家 伴侶盟揪凱道伴桌
潭美來襲 國民黨停開中常會
潭美颱風來襲 彭淮南坐鎮央行
蔡昌達控誣告 陳啟祥獲不起訴
大埔包圍擬法辦 藍挺綠批
當志工包便當 小英：感覺真好
星國走私 豪華轎車犯案例增
組改 10部會組織法尚未通過
關懷役男 許淑華支持合理訓練
潭美西移 北台灣進入暴風圈
陸資來台 未開放投資移民
受助生報佳音 資助人包大紅包
潭美颱風導致退票 從寬認定
南韓：舉行韓日峰會條件未成熟
薄熙來將受審 案發過程複雜
國產署標出 6宗地上權
賴清德指南鐵非大埔 自救會駁
屏東登革熱 3型別5病毒株
美媒：薄熙來據信提前秘密提審
中元節遇颱風 高雄市蔬果價揚
敘軍化武攻擊 傳430人亡
如颱風假 7月失業率網路發布
任達華為鬼夜 幾乎精神崩潰
潭美襲台 五峰122縣道中斷
地方產業升級 金門業者獲輔導
聯發科臉書 推廣全球網路普及
鼬獾狂犬病 投縣增為10鄉鎮
豪雨恐影響供水 水公司籲儲水
大意失金 楊昆弼獲銅牌
APEC會議安全 印尼掛保證
大陸公審高官隱規則
潭美來襲 中彰淹水警戒
疏運中秋返鄉包船 訂票過半數
認錯人 英女持刀猛刺無辜司機
住宅補貼 受理至月底止
三星智慧錶保密 科技迷猜破頭
摩根投信整併投顧 金管會准了
食物包裝含危機 恐致孩童肥胖
土石崩落 台8線93K段中斷
印陸戰略對話 空軍邊境秀戰力
新竹縣20條土石流 紅色警戒
薄熙來量刑關鍵：情節有多嚴重
潭美颱風襲台 北市修剪樹木
818擬法辦 網友籲萬人自首
防颱 中市公告警戒區閉秋紅谷
宮崎駿新作風起 探索愛與死
拚大聯盟 松(土反)大輔自請釋出
潭美颱風 累計5千餘戶停電
青年大使尼國交流活動各方矚目
外籍遊客衝浪 岸巡人員勸離
劉政鴻：拆政府假藉正義為選舉
報導：陸核航艦仍缺臨門一腳
風雨漸明顯 花蓮預防撤離
防入夜大雨 廬山溫泉傍晚疏散
陸地方人代 嫖未成年少女
嘉市警眷變裝 怪獸大學走秀
賴清德：南鐵案不輕言強拆
潭美襲台 陽明山千戶停電
預防土石流 張金鶚視察潛勢溪
颱風中心入夜最近 清晨遠離
桃機航班亂 旅客又悶又無奈
德總理訪前集中營遭批選戰公關
蘇力後沒修 潭美來住戶怕
紅色土石流20條 集中尖石鄉
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
尖石累計雨量 破4百毫米
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
潭美颱風來襲 紅會救災準備好
綠委：林國政非常上訴遲來正義
新北雨勢強 三芝三峽山區撤離
潭美進逼 金門海空交通受影響
流浪犬貓收容增 中市急徵新家
新iPhone 9/20登日
輕颱潭美來襲 嘉縣未傳災情
大馬巴士墜谷 車上傳有45人
風雨無阻 新竹都城隍爺出巡
基隆災損輕 抽水站完成整備
埃及襲土耳其通訊社 逮高層
內政部擬提告 網路推萬人自首
入夜防大雨 新中橫預警性封閉
解決人才短缺 6策略
車主尋北巿堤外車 撥1999
土徵案 李鴻源：做得好都支持
土石沖斷幹管 苗萬戶停水3天
機械流浪者 北中南街頭行動
驗血判自殺傾向 美研究英存疑
陸北海艦隊赴美 參與聯合演習
知本遊樂區休園 嘉明湖步道封
看好馬來西亞 越籲加強出口
違廢棄清理法 臺慶科一審無罪
無形資產稅務 各國關注
陸預算改革 三公經費將公開
濟南中院外管制 驅離訪民薄粉
潭美中心未登陸 暴風圈罩北台
因應潭美 壽險業啟動應變方案
防颱 梨山強制撤村
新竹五峰路斷 50人在家安置
鄉村住宅營 農博亮點聚焦
大馬巴士墜谷 傳10死15傷
琳老師卡好 片名引網友熱議
北北基上班資訊 晚間8時宣布
無風無雨 台東吹焚風
防災 高市預防性撤離山區住民
實習生之死 美銀：震驚和悲傷
潭美影響 小三通22日上午停
是否停班課 北市晚間8時宣布
鄉村住宅營 擘畫未來農村
陸加大打擊網路謠言 逮捕水軍
敘政權被控用化武 傳650死
英語育樂營 大學生暑假奉獻
愛滋器捐案疑偽文 北檢要查
精障女驚嚇機車男 警助返弟家
動用化武報導 敘當局斥為不實
印媒：陸解放軍在東段邊界紮營
歐盟緊急會 對埃及援助受矚
立院：國安基金決策應限期公開
大馬巴士墜谷 致33死16傷
特宏興案 6漁工遭收押
祖克柏新計畫 讓45億人上網
雲林無大災 嚴防滿潮海水倒灌
推土機被沖下山 駕駛跳離逃生
印尼盾跌不休 股市止跌反彈
天然災害貸款 央行網站彙整
被笑稱滯留雨神 李健順利返京
防H7N9 金廈將建聯繫窗口
轎車翻落半山腰 女駕駛獲救
柯文哲選擇原諒 不會提告
薄案開庭2天 無任何直播
深圳最牛違建 屋主疑政協背景
曾文水庫 晚間調節性放水
狂犬動物實驗 盼落實外部審查
風雨轉強 部份百貨提早打烊
車橫停馬路 男子持毒送辦
中元普度 棚架倒人傷
宜蘭縣 22日恢復上班上課
台商受災 駐菲代表訪視
桃園風雨增強 停電戶待搶修
交易又出包 高盛期權下錯單
首現大師班 吳興國英倫刮旋風
山區防颱 苗縣撤離逾2百人
世界棒球挑戰賽 中華隊勝古巴
颱風影響 航班延誤取消多
石門水庫 開啟溢洪道調節放水
冒雨普渡棚架倒塌 中市5輕傷
宜蘭童玩節 22日閉園
邱吉爾演說激勵士氣 研究不然
應援世大運 NBA球星玩跆拳
潭美襲台 竹科水電供應正常
北北基22日正常上班上課
愛滋器捐案 柯：考驗正直誠信
八二三戰役55週年 活動照常
日最高法院法官論政治課題惹議
中俄或合製超重型直升機
林杰樑告別式 23日上午舉行
彰化縣22日上班上課
南投仁愛信義2鄉 22日停班停課
沙國支持埃及政變 土媒表震驚
彭政閔颱風夜開轟 棒打潘威倫
潭美肆虐 累計3萬餘戶停電
敘利亞內戰 傳毒氣致650死
防入夜飆雨 廬山神木撤村
傳埃及法庭裁定 釋放穆巴拉克
防潭美 福建3萬漁船回港
劉曉慶結婚了 情史堪比玉婆
潭美挾豪雨 白河水庫洩洪
潭美來襲 嘉縣山區道路中斷
評論：中共正在打意識形態戰
蘋果機上盒 傳添MV壯聲勢
墨西哥6.4強震 尚未傳災情
吳興國：盼重返倫敦劇院獻藝
潭美來襲 阿里山公路預警封閉
蔡秉融奪金 幫隊友說話
超大豪雨 新竹尖石鄉封15橋
台灣製造業PMI 30日公布
俄媒：陸潛艦常規優於核動力
風強路樹倒壓民宅 住戶擬搬離
傳英首相下令 阻衛報續爆料
談釣島 馬侃：陸侵日基本權利
潭美颱風來襲 中市7人受輕傷
買主到台中聚落 商機逾億美元
不畏風雨 伊恩萊特恆春搶孤
中共中紀委 要煞住秋節送禮
雲頂高原巴士墜谷 37人罹難
今彩539開獎
愛滋器捐資料 台大：無造假
桃園零星災情 多處停電
反對派宣稱 敘軍用化武奪千命
台鐵高鐵 22日正常營運
電線掉落發火 灼傷觀看男童腳
狄仁傑之神都龍王 海報見真章
潭美中心西移 風雨持續
佛光盃女籃賽 台師大勝台科大
敘利亞毒氣攻擊 法籲UN調查
盧比兌美元 德銀估觸70關卡
潭美離台 多數縣市上班上課
星國橄欖球賽 台灣慘輸香港
一般牛奶比嬰兒奶粉有益健康
返國泰勞職訓 台泰研擬合作
看戲前播國歌 大馬妙招賀國慶
台灣男女籃攜手決賽 雙打大陸
潭美來襲 全台9人受傷
今彩539頭獎1注中獎
史諾登洩國安機密 損害難評估
金門22日上午停班課下午正常
紅黃線停車 北市籲22日駛離
國防部：美對台軍售非中美障礙
美軍曼寧洩密 遭判刑35年
本篤十六世退位 傳奉天主旨意
美成屋銷售 近4年來新高
恆春豎孤棚 風雨中舉行
荷蘭7所賈伯斯學校 今天開學
陸：美別設限 積極與北韓接觸
暴風圈漸遠 天亮前解除陸警
象獅颱風夜戰 彭政閔轟出勝利
潭美來襲 國軍協助撤逾千人
伴侶遭英扣留 揭密記者批英美
傳陸以調整部署換美停對台軍售
潭美來襲 台82線積水封閉
侯導教呼吸 陳秋霞終身受用
凌晨大潮 北台灣沿海應防範
台南火警燒4棟民宅 1人死亡
潭美來襲 新竹尖石雨冠全台
颱風後吹西南風 中南部防大雨
供應斷鏈 BMW修車慢吞吞
葛蘭素涉賄案 英籍夫婦被逮捕
穆巴拉克獲釋在即 埃美需因應
電池充電器 明年有認證才能賣
陸資投資1500萬移民台灣? 經濟部澄清
一個屋簷下的相處智慧
兩公約＝中元普渡 鬼門一關就當沒事發生？
華航、南方航空 擴大共用航班
埃及將釋放穆巴拉克 局勢難料
向維基解密洩秘 美國士兵判35年
薄熙來案庭審 外籍記者禁止旁聽
站內禁止飲食已成為臺北捷運優質文化
政府舉債救窮是短視作法！
Hotels.com發佈 中國遊客境外旅遊調查報告
圓宰日記8/21 颱風天一天無事
漢來情月月餅 融合傳統與創意
截至22日06時封閉台7線北橫公路等18路段
敘政府軍使用化武 聯合國指責「嚴重人道問題」
台灣公民運動消息 陸網路封殺
高鐵車上廣播找醫師 賴清德出手救人
專騙大陸人 台灣車手出面領錢
光大證烏龍下單 總裁去職
范佐憲赴桃檢 應訊90分鐘
公路總局截至22日11時封閉台7線北橫公路等10路段
潑漆、抗議貼紙 政院: 移送、索賠
提供旅客潔淨 舒適 無礙如廁環境
全球創新創業競賽登場
郁慕明憂心民主變成民粹！
全國郵展 8月23日郵政博物館展出
台水全力積極搶修 苑裡鎮火燄山500公厘輸水幹管
南鐵不是大埔 賴清德槓上李鴻源
櫃買市場業績發表會 圓滿落幕
曼寧判35年 維解稱戰略勝利
穆巴拉克將獲釋 埃政局添變數
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
潭美來襲 北市多處積水
史案成名 葛林華德身分多元
敘內戰化武奪千命 國際籲調查
敘疑似化武攻擊 目擊恐怖證言
Fed會議紀錄：儘快縮減QE
墨西哥強震 8民宅倒塌
埃及政府下令軟禁穆巴拉克
綁匪疑肉票生父 驗DNA遭拒
颱風來襲 連夜撤離內灣民眾
潭美快走 本島清晨脫離暴風圈
北卡網賽 盧彥勳晉8強
安理會：應查清敘化武攻擊傳聞
颱風遠離 防超大豪雨
服飾品牌店門 法官下令更改
市調：平板出貨大增 筆電衰退
日圓貶日車夯 車商趁勢推3款
互動對話 工研院發表語意技術
吸睛吸金 五星飯店月餅特色足
潭美漸遠離 阿里山公路續封閉
颱風甩尾 高市3區停班停課
美股續跌 恐衝擊台指期結算
雨量4百多毫米 屏東災情小
夏拉波娃肩傷 退出美網
縮減刺激 聯準會官員大致支持
潭美大雨 高市山區零星災情
薄熙來案 開審
7月失業率4.25% 略升
濟南中院發微博 薄家5人旁聽
暗夜飆雨 新中橫等路釀災封閉
台股開盤下跌53.21點
聯準會挺縮減刺激 亞股連6黑
全球陸客激增 飯店相應投資少
「暗黑破壞神3」發表新資料片
PC衰退 惠普財測未達標
法院微博報薄案 一週前已開會
臉書按讚比賽 萌男劉以豪大勝
專家憂中國禽流感變種H7N7
薄熙來受審 近百陸民聲援
英女王天鵝 遭火烤剝皮吃下肚
美：與陸工作小組不討論軍售
亞洲危機如重演 台韓可望躲過
潭美警報全解除 全台防大雨
魁北克擬禁公務員戴宗教象徵物
屏東霧台鄉22日停班停課
颱風遠颺 北宜花天氣好轉
南部降雨 曾文水庫提高放水量
潭美遠離 北市開啟部分水門
國際少運會 中華隊表現亮麗
鈴木一朗達成4000安
新台幣盤初走升
潭美肆虐 累計近6萬戶曾停電
守釣島 日擬設空中警戒監視隊
雅虎7月美國瀏覽人數超越谷歌
巴西將聘4000名古巴醫生
南歐推居留證 爭取陸富人買房
泰銖貶破32 挫至3年低
潭美擦身過 金門無災情
揮別3連敗陰霾 陳偉殷勝投
颱風後清理 重消毒分類除積水
構裝材料Q3產值估增3.4%
颱風帶來豪雨 台中雪嶺最多
美大兵曼寧洩密檔案一覽
薄熙來起訴書 15分鐘讀完
上游雨勢不斷 石岡水壩洩洪
周麟籲支持台參與國際民航組織
文件：美年蒐數萬筆國民通訊
隊友雙轟護航 陳偉殷8月首勝
薄受賄 逾人民幣兩千萬元
潭美挾豪雨 水庫調節放水
大雨防災 中市撤離78人
畢業生求職 7月失業率續升
台南農會假貸款案 千人緩起訴
美股再挫 台股跌破年線
韓面板廠推曲面OLED電視
產險發展 2期許 紀律與興利
謝罪大王 幽默喜劇反諷社會
颱風天 圓仔躺媽媽懷裡睡香甜
將領人事傳聞 國防部澄清
薄案開審 媒體左派各據線內外
穆巴拉克獲釋將軟禁 地點不明
酒精成癮易飲食失調 基因有關
來台觀光熱 東南亞導遊缺很大
匯豐8月陸製造業數據優於預期
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
傳埃及穆斯林兄弟會發言人被捕
陳偉殷止敗 改掉後段失分毛病
五峰尖石多處道路斷 儘速搶通
巴西女子迷暈小母親 擄男嬰
日加強海外投資目標 美不看好
FOMC紀錄公布 市場恐續震
潭美來襲 曾文南化水庫蓄滿
上半年實質平均薪資 4年最低
台面板材料Q3產值估季增5%
淪階下囚 曼寧：追求自由代價
外交部：美對台軍售 承諾明確
車輛論壇簽約 衝30億元商機
宏?推教育雲 泰蘭實大學採用
土石崩塌斷水管 水公司忙搶修
巴西美元匯率創近5年新高
河水漲土石落 雲林封8橋1路
颱風後飲水撇步 開水煮久點
李鴻源：土石流紅色警戒勿輕忽
陸籲停軍售 綠：應尋美方保證
日歌手宇多田光母親疑自殺身亡
颱風遠離 花蓮撤離民眾返家
詐賭少女逼賣淫 3嫌送辦
菲央行總裁：群眾心理助長震盪
潭美災情 日交流協會致函慰問
美星巴克讓顧客帶槍 媽媽抗議
救災有專線 仁愛鄉澄清唱空城
鈴木一朗4千安 洋基球場沸騰
潭美過境 新北淡水輕微積水
左翼學者批審薄：中共自取滅亡
潭美過境 彰化縣5人輕傷
國防部：台美互信基礎穩固
金寶搶3D列印 威寶參一咖
拿勝投 陳偉殷用專注戰勝心魔
亞青運網球 台灣混雙進4強
颱風碰上中元節 蔬果價格波動
港媒：西方滲透中南海超出想像
穩定經濟 印尼將提方案
林書豪談上季：教練對我失信心
苗栗南橫路基淘空 全線封閉
共諜案 賴坤玠緩刑5年
賣壓沉重 營建續弱
超大豪雨 嘉義山區雨量驚人
斯洛伐克駐華代表履新
麻豆文旦盛產又甜 下手要快
豪雨沖刷 太平區道路嚴重塌陷
香港貧窮人口116萬人
賴清德赴政院 再槓李鴻源
部署得宜 五峰與尖石鄉無傷亡
李鴻源：未評論大埔或南鐵案
華航南航共用班號 增烏魯木齊
新中橫湧土石泥流 影響交通
創新創業競賽 12國參與
弱勢盤整 新台幣午升9.7分
狂犬鼬獾未增 累計94例
司法官律師第一試 將同時舉行
羅嘉仁後援吞敗 首度掉分
原水濁度飆 南化水庫支援高雄
瑞典駐華代表裴漢瑞履新
美網會外賽 詹詠然首輪過關
毀公物 江揆：不符不服從理念
愛滋器捐案 柯文哲妻不原諒台大
俺俺豁出去 龜梨和也吻油頭男
薄熙來出庭 愁容滿面
潭美釀災 江揆下午新竹勘災
對台軍售 中美未來可能多觸及
墨西哥推動與中美洲貿易投資
薄熙來受審：盼公正
中市行銷咖啡 口味多具創意
江揆：個人修法意見非絕對正義
台股收盤跌18.27點
焚化爐新商機 水泥股翻揚
風雨後撞護欄 女軍官腿骨折
災後修復 封閉道路陸續搶通
A健保補助費 自首公務員起訴
台股跌幅收斂 下挫18點
大安溪暴漲 東勢農舍遭沖走
遭潑漆清潔費 政院循司法處理
五峰鄉道路掏空 大量土石填補
雙面曼寧：揭密英雄與國家叛徒
8月台指期漲 7點
8月電子漲 金融期跌
台鐵森鐵無縫接軌 嘉義郵輪行
國防部：將級人事依規定辦理
員工涉嫌不法 微軟稱配合調查
憂成長遠景 傳夏普將延後募股
淹水數十人受困 救生艇送餐
網路商城不打烊 農特產有保障
電子挺身而出 台股守住年線
財政部：稅賦收入仍穩定
103年總預算 社福支出居首
台4線路基塌陷 搶修中
台南後壁淹水 2人遭困獲救
傳敘政府軍用化武 伊朗駁斥
薄熙來逐條抗辯 收錢沒的事兒
馬蔚華：台金融業值得大陸借鏡
好萊塢強片 同性戀角色戲份少
颱風過後 尖石主要道路搶通
山坡地災情 北市共計11件
濟南中院：薄熙來情緒穩定
印尼盾再跌 破11000
潭美擦身過 金門對外交通恢復
平可夫：美國不會放棄對台售武
關子嶺落石擋道 清理恢復通車
輸水管沖斷 逾萬戶停水
留職停薪標準 公務員盼再放寬
闊步出庭 薄熙來霸氣不減
三大法人賣超台股112億元
王金平：美國重視台灣防衛力量
達4千安 一朗放眼5千安
賴清德論土徵 行政院會交鋒
103年度總預算 公共建設增
雖顯蒼老 薄熙來翹二郎腿應訊
追思八二三 總統赴金門振軍心
江揆：公建預算增帶動經濟成長
桃檢傳范佐憲 范低頭不語
薄案直播 網民：比不上審江青
大甲溪水漲 民眾來觀潮
台師大企業校友會 王金平號召
酒後騎車被撞死 保險公司判賠
潭美校園災損 初估11萬元
台灣國際旅展 23日台北揭幕
颱風天 男攜毒駕車違規遭攔
鹽寮村濱海 房屋易受鹽害
羅賓森：艾佛森改變我的一生
癌末狂徒 綁炸彈恐嚇討債
罵吳宗憲劈腿 宋新妮舊愛遭訴
面板全年出貨目標降7%
北上出席院會 賴清德高鐵救人
踹踢少年墜樓亡 凶嫌投案遭押
開學搶商機 遠傳推優惠
大立光後市俏 看好填息行情
怕網路監聽 德人減少使用網銀
中市菜價尚平穩 葉菜類略漲
龍應台將訪美 視察台灣書院
基本工資審議會議 28日召開
後龍鄉親送暖 劉政鴻哽咽落淚
淹水苦 張花冠盼中央補助改善
視線不良自撞 高市2人傷
颱風天走私香菸 緝獲200箱
明年總預算歲入4年來首負成長
颱風遠離 竹縣府解除管制區
過勞拚出頭天 實習生之死惹議
搶中秋禮盒商機 業者促銷
宏達電新廣告 台網友拍搞怪版
新台幣收貶3.5分
NBA矮腳虎 要做最強第6人
桃檢傳范佐憲 范家人緊摟打氣
颱風遠離 江揆提醒嚴防豪雨
柯文哲夫婦赴法鼓山 心靈開示
專家：谷開來或被追究漏罪刑責
匯豐：陸PMI初值回升
恆天然售陸奶粉 又凸槌
北韓同意23日舉行紅十字會談
愛滋器捐案 台大高層澄清疑雲
中市社區深度之旅 8線13梯
逃逸外勞被迫賣淫 堆高機攻堅
產險收費出單 可望年底前落實
安度颱風 陳菊肯定滯洪池功能
大人救命 老婦夜呼救嚇壞員警
新竹五峰路斷 江宜樺勘災
福島核廠流海輻射物30兆貝克
水淹台中梧棲 消防隊撤離4人
印度巴士輪暴 展開結辯陳詞
捷運宅底價每坪95萬 新高
曾文水庫蓄滿 洩洪量再調高
銷陸LED路燈 接受在台檢測
北市新版導覽圖 水陸遊台北
大湖土石崩 苗61線一度受阻
大雨必淹 雲林竹腳寮盼抽水站
嘉義豪雨 山區多條道路中斷
駐墨處捐款供墨國購兒童用電腦
敘利亞使用化武 南韓深表憂慮
輻射物入海 福島漁民放棄捕撈
路坍橋淹 雲林災情零星
台灣當代藝術 前進塞爾維亞
外交部：美對台軍售立場未變
美主題樂園新對手 電玩和網路
華南金登陸 三路並進
旁聽薄案 陸民：薄熙來假正經
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸委會籲陸軍事部署展現善意
耶誕老公公送禮 遊戲股價衝天
歐元區服務業 19個月首成長
年輕人失業率高 搶做文書行政
8月外銷訂單 可望連2月成長
柯文哲偕妻 法鼓山尋求開示
台灣藝術家 創作巡迴歐洲6城
變造截圖 TVBS保留追訴權
教育預算增加 用在國教技職
選奧會主席 吳經國強調執行力
宏達電下半年 決戰中階市場
吃月餅做公益 嘉市售愛心商品
楊丞琳天價吻 豬哥亮回想財力
海基會23日舉辦台生研習營
新油價公式 經長：不急著實施
竹市發展電動汽車 許明財樂見
搶修坍方 阿里山公路部分開放
台幣30.127 逾半月新低
台泰勞工會議共識 積極推直聘
台水搶修 苗栗4鄉鎮提前供水
涉佔上億鑽石 葉兩傳仍獲交保
文鮮明逝世週年 3名信徒焚身
江揆視察五峰 邱鏡淳爭取經費
港人菲國受害 向法院聲討賠償
宏遠巨庭 恢復融資券
劉德立拜會巴新任工商部長雷特
大馬下修全年經濟成長預測
谷開來證詞 薄熙來：滑稽可笑
不畏風雨 警逮毒鴛鴦
薄熙來：自白是不正當壓力下寫
柯文哲妻少露面 自嘲黃臉婆
醫材研發 法規人員進生醫園區
薄熙來受審 當庭翻供
副總統：近5年台日關係最友好
蘇州電博會 台廠秀3D列印
歐洲各國紛回春 挪威獨落寞
大湖民生道斷 武榮居民難進出
賣菸給未成年 台東超商也違規
挖角台灣面板人才 觸法送南檢
毒奶風波 紐欲與陸重修舊好
法鼓山開示 柯文哲：妻較平復
林杰樑明告別式 移靈殯儀館
曾銘宗不看好非合意併購
金門迎城隍 角逐國家重要民俗
棒隊載譽歸來 高市盼更多殷仔
北市廣告惹議 郝龍斌：已修改
F-通訊 9/17登錄興櫃
得易科罰金案 北檢傳喚王令麟
敘若用化武 法外長籲武力反應
雨量飽和 新中橫持續封閉
TBC星掛牌 NCC要求說明
羅賓森學跆拳 朱木炎給99分
重建欠經費 江宜樺：全力支援
公設一般徵收 蕭家淇：難負擔
泯恩仇 李登輝為王作榮治喪
查李宗瑞不雅照外流 5警作證
近滿水位 石門水庫洩洪
高以翔闖好萊塢 見導演就脫褲
GOMAJI與LINE合作
習談話聚焦打仗 因應美返亞太
明年舉債空間 桃園上升多
供應充足 花蓮蔬果價格平穩
保險退場 日本模式不適台
不滿分手 男殺女友載百里判刑
江宜樺：防颱應做好預防性疏散
北市公寓Q2成交 季減逾1成
碩天科技進軍印度 目標前3大
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8月車市 福特一枝獨秀
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潭美引發豪雨 中華電設備正常
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美媒：薄熙來受審擺OK手勢
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郝龍斌勉校長 多關懷弱勢生
薄熙來與證人 法庭交鋒
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光大證券連續烏龍 總裁辭職
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福島發現高輻射水新污染點
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發掘蜘蛛生態 免懼獲益
苗栗通苑大停水 民眾儲水應變
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苗栗通苑大停水 民眾儲水應變
搜尋近地天體 美衛星重出江湖
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毒品製成膠囊 貼大腿內避查緝
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網銀洩個資 罰中信400萬
新豐發現毒性氣體 疏散民眾
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北市水門重啟 籲民眾留意大潮
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藍：成長率優 肯定拼經濟努力
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歐付寶明年交易量上看百億
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台灣好手抵比國 競速溜冰爭勝
天然災害防治 政院將整合事權
台灣好手抵比國 競速溜冰爭勝
天然災害防治 政院將整合事權
調查：印度重視名人文化
中秋節來臨 越加強食安把關
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中秋節來臨 越加強食安把關
菜價喊漲 颱風後超市買氣旺
日富士實彈演習 漫畫帶動人氣
北市紅黃線停車 23日起拖吊
停止下班惡搞圖 律師：恐違法
預算核列 國防部：同前一年
粉絲團延續 林杰樑雖死猶生
颱風農損初報 未及千萬
大陸米價失真 出口國變進口國
何江忠3人羈押庭 23日召開
9月台指期走勢 視QE結論
電價調整 藍協調綠籲緩漲
PCB成長預估 今年恐趨緩
新北增強校園安全 加高女兒牆
五楊高裂縫30公尺 封車道修
華義自製遊戲 前進歐洲遊戲展
美A片女優驗出愛滋 產業喊卡
劉政鴻涉貪案 最高檢發交苗檢
首次配鏡學童 眼科驗光少遺憾
翻供不認罪 薄熙來不願低頭
加拿大馬戲團 三代同台演出
五楊高架路面裂縫30公尺
迷路游河 英民眾喜見海豚躍水
曾銘宗：租稅獎勵效益 要觀察
今彩539開獎
五楊高裂縫 疑豪雨地下水位升
土外長批國際對敘情勢不作為
威力彩開獎
PC沒落 惠普翻身路迢迢
推輕App 百度拓展行動搜尋
外資流出 泰銖貶至3年低點
薄案審判長王旭光 法學博士
中非新政權 清算鬥爭釀25死
台灣資通訊廠商 在泰推廣展示
彭佳慧記者會 難掩喪祖母之痛
QE退場 金融業短空長多
特斯拉開疆闢土 意圖插旗歐亞
美4週初申失業救濟 5年新低
小時代2露骨台詞 大陸全改
搭直升機勘災 江宜樺經驗多
新菸盒警示圖 重視女性家庭
斗南雙童落水 1死1急救中
埃檢方下令 釋放穆巴拉克
上海自貿試驗區 陸國務院批准
東印度奇男 抓蛇吃生鮮成癖
世界棒球挑戰賽 中華隊輸日本
曾銘宗開大門 9月與業者有約
被指盜賣軍品 范佐憲全盤否認
美媒：薄案曾預演 打左不傷左
OECD地區GDP第2季增長
徐明作證薄家收錢 薄連連否認
專家：五楊高裂縫疑偷工減料
台師大防守建功 佛光盃連勝
翱翔天際 飛天車首度公開試飛
安立奎單曲讓歌迷造個人版MV
群創4K2K電視面板市占第一
外媒：薄前妻之子出席旁聽
德國會選舉 波蘭德裔可投票
雲頂車禍 肇事巴士疑為黑心車
穆加比宣誓續任辛巴威總統
威力彩頭獎槓龜
最牛大媽 坐擁千張北京車牌
今彩539 頭獎3注中獎
埃及穆巴拉克離開監獄
縮小版黃色小鴨 不翼而飛
解除紅色土石流 13處仍淹水
建台八五大樓 45億標出
五楊高不平靜 瑕疵裂縫連考驗
美領先指標升幅 3個月最大
穆巴拉克獲釋 傳從監獄飛醫院
秋節高鐵票 首日訂逾14萬張
薄案開庭 薄熙來對指控全否認
衛報揭密記者伴侶 強制令獲准
日圓重貶 福特怨美國成輸家
曼寧可能服刑地點 李文渥斯堡
美眾議員：相信對台軍售不變
中華男女籃 「銀」恨
傳中共「以調整佈署交換美停止軍售台灣」
薄熙來受審 被控三宗罪行曝光
薄案23日續開庭審理
7月失業率為4.25% 增加1.4萬人
鋼琴名家陳瑞斌《天使手指》國家音樂廰獻才藝
馬英九在金門說 會繼續向美軍購
重開羈押庭 何3人赴地院
潭美橫掃沿海 錢塘江水淹遊客
另類股災 全球交易系統相繼出＂烏龍＂
中國官媒: 美中設對台軍售工作組＂台灣剉著等＂
台灣書畫展 前進安徽合肥
四人幫以來最大審判 薄案110人旁聽
南京亞青運 田徑男子200公尺喜迎金牌
奢侈稅應該繼續徵收下去！
誰參選北市 呂：蘇主席決定的
高鐵票價調整
證交所培訓信用交易人才 近3年已1300人
Hotels.com 中國遊客境外旅遊調查報告2013:
遠傳防毒工具 再升級
新壽關懷潭美颱風受災保戶
土銀配合辦理潭美颱風災害 各項紓困貸款
航港局召開 102年北部地區航商座談會
彭淮南拿下10A總裁 空前紀錄
陸客團東海岸車禍 12傷
添加人工香料 胖達人承認道歉
涉貪案 賴素如1500萬交保
護民主 王金平重申議場不動用警察權
有串證之虞 何江忠等3人收押
花園日本料理「惠比壽串燒」，內用、外帶皆屬上乘!
台北國賓邀請日本演歌天王 橋幸夫
入住墾丁大街 時尚新穎的最佳選擇 美棧 大街旅店 新登場
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理想大地「月現幸福」 九月十五無限祝福
香格里拉台南遠東舉辦慈善月餅發表會
翰品酒店花蓮 -「翰」圓仔一起擁抱幾米
不用到旅展人擠人搶優惠 王朝3.7折Fun暑假專案搶市場
葛來儀：陸施壓美不改軍售政策
疑化武攻擊 聯國促敘同意查看
穆巴拉克獲釋 移送軍醫院軟禁
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
那斯達克股市暫停交易
遇技術問題 那斯達克股市停擺
勞資喬不攏 現代員工續罷工
那斯達克股市即將恢復交易
敘是否動用化武 美國尚難斷定
加州車禍50傷 可能有華人
那斯達克股市恢復交易
教宗親自來電 義學生喜出望外
北卡網賽 盧彥勳止於8強
那斯達克股市凸槌 美股仍收紅
國務院：對台軍售有助台海和平
世足賽帶動孟加拉成衣出口巴西
權證發行 連4年破萬檔
紡拓會赴美紡織品展 成果豐碩
投信：新興企業債QE影響小
中磊將展出多項LTE產品
人機關係 形塑新興技術發展
投信：政策利多 人民幣債看好
加州巴士翻覆 華人旅客受傷
美俄高官將開會討論敘利亞問題
法總統電潘基文 控敘用化武
德極右操弄民粹 難民安置棘手
吳興國藝術魅力 登BBC新聞
西南風帶水氣 全台防雷陣雨
大立光除息 牽動台股
影音內容ID 化侵權為商機
世界溜冰錦標賽 台好手鬥志昂
人才流失 英人外移賺高薪
兩袖清風林杰樑 留下無形遺產
捷運共構宅標售 房仲看好
籃球遊戲封測 送林書豪T恤
林杰樑食安志業 遺孀來延續
橋斷路不通 高市山區交通難
薄案微博報導 陸學者：取平衡
修補五楊高裂縫 封1車道
BigBang演唱會躍大銀幕
黑田東彥演說前 日圓近3週低
台股開盤上漲49.35點
電腦凸槌 那斯達克股市暫停擺
加州發財團車禍 幸無台灣旅客
布建通路 台紡織業洛城辦展
重開羈押庭 何江忠等人抵地院
加國高球賽 曾雅妮首輪78名
亞馬遜傳在加州測試無線網路
馬提美六項保證 會續向美軍購
中美經濟利多 亞股轉強
潘基文：使用化武違反人道
電視面板帶動OLED材料成長
股匯雙漲 新台幣盤初升值
美4家大銀行 穆迪考慮降等
全民督工 滿意度逾半
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傳王建民返大聯盟 25日先發
蔡小虎大馬吃美食 節食破功
美日演習 日擬參與魚鷹機訓練
馬總統訪金門 關心官兵生活
專利戰贏日商 億光股價受激勵
實質平均薪資減 購買力受侵蝕
薄前妻所生長子：我為父驕傲
遏制敘衝突 西方國家選項少
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台青大使團赴印尼高中交流
疑涉廣告不實 胖達人恐遭罰
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參選台南市長 藍：未指定人選
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范佐憲羈押庭 洪家到場聆聽
王建(火宣)盼監委時時以人民為念
治傷者後 傳敘醫師也命喪化武
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曼寧爭變性 獄中安危成隱憂
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林杰樑告別式 2千人送別俠醫
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傳豐田售與供應商鋼價漲12%
艾蜜莉異想世界 進軍百老匯
燕子來了 長榮Q3挑戰轉盈
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大貓熊無尾熊 哺育方式大不同
堅持理念 朱立倫勉教育價值
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環團抗議集水區開發 環署澄清
青年單車環島 卓伯源領騎
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補教文宣藏尾詩 辱對手判拘役
頭撞怪手 台鐵包商工人送醫
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9月台指期漲百點 逆價差縮小
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洪送禁閉 徐信正未問是否申覆
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長灘島5日8千多元 旅展快搶
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谷開來隔空作證薄案 明顯消瘦
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台股震盪走高 收漲58點
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離散家族團聚 南北韓展開協商
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黑龍江恐龍化石發掘點被淹
ITIS：鐵礦焦煤 量減價跌
抗議干預報導 委記者集體辭職
孟買性侵案 女性安全引關注
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客家之歌晚會 費玉清壓軸
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老人髖部骨折多 住院卻下降
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高鐵十月漲 北高來回貴280
智障妻頗懂做愛 夫追出遭性侵
優勝美地延燒 進入緊急狀態
三大法人買超台股20億元
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老婦橫越國道快閃 嚇壞駕駛人
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死了45分鐘 美男復活嚇醫師
關中獲南韓大學榮譽博士學位
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