漢
En
News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
安啦 台東遭錢鼠抓傷婦沒事
經濟悶 劉憶如籲對症下藥
美5月房價漲幅 逾7年新高
錢鼠狂犬危險指標 但不傳老鼠
錢鼠染狂犬病 台東各里抓送驗
南非第2季失業率 居高不下
雙層吉事堡 被喻便宜營養食物
衝業績 中小企業放款6月大增
漏油事件嚴重 恐重創泰觀光業
今彩539 頭獎槓龜
泰國漏油事件威脅漁業
大陸債務審計 李克強全面摸底
大樂透頭獎槓龜
北印度雨災160萬人無家可歸
世運三連霸 女子拔河隊凱歸
美機密核武設施 對盟國公開
入白宮用餐 希拉蕊動向惹關注
美消費者信心 5年高點回落
錢鼠確診狂犬病可能成文獻首例
天池怪獸再現蹤 被拍下身影
非傳染病致死增加 富國比率高
日本外務次官會見陸外交部長
菲華僑界歡宴 中華男籃誓勝
中油硫化氫外洩 4人輕重傷
野生動物狂犬防疫 專家論戰
俞可平：需有選罷官員好機制
軍方高層：269旅烏龍禁閉室
截標 30年券得標利率彈升
鼬獾咬錢鼠染病 防疫加滅鼠
歐盟積極斡旋 埃及危機仍無解
被錢鼠咬婦人 評估打疫苗
葉竹軒代打建功 猿向犀說再見
洪仲丘案 軍檢最快31日偵結
美能源調查 小摩4億美元和解
中油硫化氫外洩 甫復工又停工
郁慕明鼓吹 台灣人民勇敢面對統一問題
台灣網民號召 8月3日上凱道
反服貿協議民眾立院旁聽遭拒 拉扯鐵門
台灣22尊媽祖 海南遶境（圖文）
監視器鑑識報告出爐 沒有搞鬼?
蘇：若馬執意公投 綠正面迎戰
薄熙來共涉受賄貪污一億餘元
洪仲丘案 軍檢最快31日偵結
輝瑞旗下藥廠挨罰近5億美元
洪姓男子鬧場 大喊「國防部無法無天」
王作榮病逝 享壽95歲
王作榮病逝 馬總統深感不捨
防檢局證實錢鼠染狂犬病 呼籲做好居家環境衛生
台聯呼應DPP 罷免支持核四公投立委
希拉蕊、歐巴馬餐敘 為總統競選鋪路？
沈威志等6人 最重處7年6月
洪案閃電偵結 民進黨問：馬總統你滿意嗎？
上海今夏已熱死10餘人 1台灣船員不治
習近平授階六上將 陸總數達34人
102學年度國立高級中等學校校長
這回可真是日本人的悲哀！
打造金門大學島指日可待
金門引陸水三年後供水
航港局為確保暑期海上旅遊品質 加強載客船舶抽查
證交所提供查核案例分享 提醒投資人注意交易安全
憂服貿協議 馬英九國策顧問辭職
時尚客家嶄新意 客家風華躍國際 客委會發表9款客家文化意象布料
精選頻道 近百部電影雙重享受！
市場信息投資競賽 8月1日起正式展開
洪仲丘告別式 楊念祖：一定去
空軍蔡學良「自殺」 家屬討公道
今彩539開獎
大陸完成5波人事調整
替希拉蕊抬轎 美組織募款徵才
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
促進以巴和談 歐巴馬大力加持
西列車出軌 司機講電話又超速
曼寧犯下間諜罪 利敵罪不成立
凱瑞：以巴代表兩週內再度會談
曼寧定罪 維基解密：危險判決
曼寧利敵罪不成立 律師：勝利
臉書股價首度升近公開募股價位
卡利世運 周婕妤撞出金牌
周婕妤力抗韓流 世運撞出金牌
羅嘉仁上大聯盟 金鶯球場現身
泰倫加納 可望成印度第29省
投信：台股量能未出 續盤整
小台指週契約 交易新選擇
利率恐升 新興企業債分散風險
陳偉殷戰太空人 首局三上三下
股票基金吸金勝債券 5年首見
部落格爆八卦 電視記者遭開除
光及距離感測器產值可增41%
末代基測登記分發 放榜
洪仲丘案偵結報告 9時記者會
威寶品牌新概念 面對面更讚
三星S4新色 瞄準女性族群
新北桃竹房市推案多 學者憂
資策會推自動需量反應 創商機
台股需帶量上攻 突破壓力區
陳偉殷羅嘉仁同場 球迷興奮
上訴法院駁 紐約大杯飲料續賣
亞桑傑：曼寧是英雄 料會上訴
高氣壓減弱 迎風面花東多雨
賽門鐵克Q1銷售獲利超越預期
大失血！ 陸股全球最慘
麥特戴蒙極樂光頭 愛女當鼓打
第2季經濟成長概估2.27%
歐巴馬提降稅 爭取共和黨支持
陳偉殷失察 菜鳥鬼腳盜本壘
台東輕航機乘客空中墜下
軍檢偵結 洪仲丘家人北上桃檢
中華民國贈英慈善機構太陽能燈
應用展 廠商推1元搶購平板
台股開盤跌0.11點
徐若瑄上豬王 講台語逗笑大家
甘肅瓜州 大陸風電裝機第一縣
葡國民俗節 中華團表演獲好評
美白產品出包 花王損失慘重
走南串北 兩岸記者足跡遍大陸
宏達電Q3恐虧 股價打回原形
洪仲丘案 沈威志等18人起訴
陳偉殷守備耍特技 用手套傳球
軍檢偵結 桃檢：查明就公布
登革熱釀16死 宏國緊急狀態
台葡文化交流 何建功慰勞台團
服貿疑慮 張家祝：持續溝通
面對失戀 陳勢安學習到愛
沈威志范佐憲涉犯職權妨害自由
防狂犬病 衛福部備疫苗
應用展 燦坤推買筆電送平板
禁閉管理士陳毅勳涉犯凌虐致死
服貿公投 王郁琦：尊重意見
持巴拿馬駕照免試換領台灣駕照
桃檢：查明公布 無特定時間
華府貓熊傳喜訊 美香可能懷孕
南韓上半年觀光業入不敷出
微軟平板上年售逾8.5億美元
王作榮病逝 享壽95歲
軍檢說明洪仲丘案 男子鬧場
阿根廷台灣商會舉辦不動產座談
停轟10場 戴維斯棒挺陳偉殷
庹宗康生日願望 想要第2胎
專家：加今年經濟成長1.5%
洪仲丘父：期待真相 還我公道
勞委會：服貿不涉開放陸勞
揭密英雄或國安殺手 美兵曼寧
軍檢：陳以人范佐憲無飲料賄賂
阿根廷舉行華文教學研習營
陳偉殷奪第6勝 羅嘉仁沒上場
天然資源基金 月報酬率逾6%
大和證調升聯發科目標價
濟助老人 瓜地馬拉華僑送愛心
南韓男子涉嫌助北韓網攻
百萬軍入侵 王郁琦：錯誤假設
菲國2小時 增1宗HIV病例
新台幣盤初升破30元
陸喊話 力拚經濟成長7.5%
衛福部：服貿應不致醫師出走潮
女冒用他人護照 移民官識破
男酒駕肇事投案 派出所被圍
陳偉殷9K創新高 球評不意外
軍檢：四大因素致洪仲丘死因
掌Fed 薩默斯恐遭議員圍剿
王作榮逝 曾怨李登輝欠他勳章
澳大選 陸克文聘美大將助選
陳保基：狂犬病鼬獾增至18例
施文儀憂狂犬病 籲防疫升級
專家：美誇大曼寧洩密造成之害
與煤爭床 山西數百萬人受災
直言敢言 王作榮壯志未酬
限縮軍審權 國防部：8月討論
軍檢：洪仲丘死於中暑與併發症
多開公聽會 王郁琦：尊重立院
稻田重金屬污染 彰縣擴大調查
連3天白鼻心通報 民眾警覺高
803遊行 反漲離島航線票價
醃頭案 陳佳富出庭不語還押
軍檢偵結 蔡英文：沒看到動機
浪漫七夕 台鹽景點促銷
國防部：檢討改進對外應對方式
軍檢：沈威志輕率核洪仲丘懲處
男被椅絆倒死 友獲賠2千萬
陳偉殷傷癒更勇 119球耐投
羅嘉仁未出場 陳偉殷鼓勵好投
七合一選舉 曾永權：提前部署
洪仲丘體檢疑雲 護士軍醫查處
未經批准移送禁閉 憲兵官觸法
禁閉士管理士 涉業務過失致死
王作榮逝世 馬總統遺憾不捨
強制搜包 前雇員控蘋果占便宜
尋服貿商機 政府擬組團訪陸
狂犬病疫苗市場價格 政府要查
吃局數定軍心 陳偉殷再下一城
電子軟腳 台股再測季線
陸罕見酷暑 雞蛋孵化地面烤魚
狂犬病鼬獾增4例 分布增2處
憂真相不明 洪母哽咽落淚
防狂犬病 北市出動千個捕鼠籠
好消息 第2季台成長率破2%
防狂犬病 北市加強監測
曼尼復出難 球探：揮棒速度慢
臉書拚業績 擬推電視型廣告
長債殖利率升 高盛看好壽險業
基測登分缺額高 職校逆勢翻紅
英國公開賽 曾雅妮力抗低潮
LLB青棒 中華隊無緣爭冠
港漢車上砍殺同事 多人受傷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
俄企打破壟斷 鉀肥看跌3成
服貿 張平沼：事前溝通不足
醃頭案開庭 陳佳富拒答還押
總統：競技與全民體育兼顧
雅虎熱搜 大樂透黃金中職最夯
對洪不滿 范佐憲藉故違法懲處
陸拚經濟成長 鎖定擴大內需
外資青睞 仁寶逆勢大漲
父親的退休規劃 掌握快狠準
稻田污染說明會 農民怨沒補償
人用狂犬病疫苗 將進口4萬劑
藥頭賣黑心毒品 藥腳皮膚潰爛
軍檢：多人對洪仲丘心生不滿
鼬獾確診 美濃加強疫苗注射
輕颱燕子形成 往海南島前進
陳毅勳涉凌虐 最重處無期徒刑
拚上好學校 雙胞兄弟助募發票
欠電費 菲國艾爾貝省全面停電
乘輕航機墜落亡 女學生留字條
美將領：砍國防預算恐傷核武
聯想拚服務 抓住消費者忠誠度
懲洪仲丘 何江忠面嗆連長速辦
末代基測登分 1362人落榜
高價股重挫 融資追繳壓力大
8/3遊行 楊念祖有意出席
中宇服務金門 保證良質水
放榜 建中398北一女397
內政部：服貿未准陸攬營造工程
宏達電Q4搏翻身 外資冷眼看
蔡英文：洪案政府要負最大責任
李鴻源：決策系統輔助國土規劃
酷暑 陸多地傳出熱死人病例
越日海警交流 期擴大合作
狂犬病疫苗不足 北市：已採購
美兵曼寧定罪 專家憂寒蟬效應
上海熱死人 台船員命喪黃浦江
不老騎士遠征美國 倡不老精神
北市動質處9月降息 十年首調
洪案偵結 馬總統盼勿枉勿縱
圓仔逼近1公斤 便便像綠豆仁
日考慮2年減預算赤字8兆日圓
關洪仲丘 何江忠催進度
鼓勵優質生育 新北孕前健檢
鼓勵生育 新北第3胎減免掛號
傳承烘焙術 何國熙獲選技藝師
東北角珊瑚產卵 晚墾丁3個月
王作榮大事記
美駐港代表換人 楊甦棣離港
醃頭案被告 檢斥演技一流
經濟悶 管：自己把自己綁死
台北飆高溫 攝氏37度
施文儀籲江揆領軍災防中心防疫
盤整 新台幣午升2.8分
宏達電目標價 8外資下調破百
遭流浪犬貓咬傷 可接種疫苗
70分鐘凌虐 種洪仲丘死因
青年反服貿行動 衝撞立法院
醫官未起訴 軍檢：移醫療鑑定
天然氣供需 中油邀業者座談
黃色小鴨悠游 高市暫不透露
預售屋未提供持分表 建商遭罰
泰國漏油事件 專家憂復原不易
洪仲丘案起訴18人陳毅勳最重
投狂犬病口服疫苗 農委會研議
草屯竹山淪陷 平地疫情緊張
活活餓死病母 男判12年
軍檢：陳毅勳挾威勢凌虐
狂犬疫苗價格 公平會配合調查
臉歪嘴斜 小心顏面神經麻痺
宏達電暴跌 外資：庫藏股沒幫助
涉貪吞遣返費 移民署隊員收押
洪案偵結 綠：外界有更多疑惑
宜蘭1男子 陳屍校園旁
經長：不擔心陸服務業取代市場
王作榮病逝 王建(火宣)向家屬致意
醃頭案 2名律師解除委任
內閣改組 曾金陵：沒有委屈
股市禿鷹案 李進誠更審判8月
文化部：服貿助台圖書銷大陸
動物狂犬病疫苗 加速進口
失魂獲國際好評 入多倫多影展
撞死女醫師 酒駕男欲和解遭拒
律師對敵營太好 梅鐸虎妻換將
台股收盤跌55.61點
需求不旺 LED疲軟
因應自由化 備援金982億
興趣明確 江長耘選讀職校
EADS淨利大成長 改名空巴
房仲營業員須經測驗取得資格
谷歌被抓包 平板賣贏蘋果有誤
軍檢：洪仲丘送醫過程有瑕疵
超高解析天文相機 照片首出爐
傳哄抬疫苗價 公會：價格不變
進藝術之門 飯店開房間看畫展
台股開平走低 收跌55點
傳豐田今年計畫生產1千萬輛車
50歲曹啟泰 轉身藝術收藏
英婦揭印尼黑獄內幕 獄方否認
陳菊：尊重專業不干預校長遴選
王郁琦：審查陸資納入業者意見
8月台指期跌79點
熱對流旺盛 桃竹苗山區防冰雹
秘克琳神父無私 史料贈宜縣府
凌虐其他禁閉生 管理士遭訴
台鐵：規劃差別票價並非要漲價
就促津貼放寬 納中高齡勞工
台股跌55點 季線失守
8月電子金融期都跌
矽品Q2每股賺0.56元
戶籍資料異動 可跨機關通報
軍檢偵結洪案 總統盼公正審判
服貿談判 國安局安全把關
軍檢：范佐憲副業傳聞無關洪案
不滿對姪管教 毆師丟抹布理論
軍檢指不值星 洪仲丘母：污衊
王作榮逝 陳博志：失去典範
三大法人買超台股17億元
總統：軍人的人權尊嚴不容侵犯
韓亞航餘波 舊金山機場設新規
醫官未遭訴 醫審會審急救過程
易喘胸口痛 肺動脈高壓作祟
洪慈庸：真相只有60分
生日變忌日 女學生輕航機墜落
綠批軍檢偵結 藍委盼續說明
中市上半年失業4% 五都最低
轉盈 友達：營運完全走入正軌
鹿港遊套票 吃美食暢遊鹿港
宏達電跌停作收 市值蒸發百億
溝通服貿 立法院再開2公聽會
捨北一女讀私校 目標繁星計畫
音樂電影 皮克斯動畫配交響樂
港旅局出新招 社群帳號抽機票
軍檢起訴 洪家律師：制度殺人
核四停建 吳再益：GDP減0.43%
94歲不老騎士 勇闖美國長騎
毒癮發作 男子持刀搶加油站
經長：與陸經貿正常化 接軌國際
婦人久咳 肺腺癌併發脾梗塞
放榜 中一中391中女388
疫苗供一線人員 僅30人接種
土方去向 北市工地設監視系統
被爆澳門豪賭 謝長廷親信喊冤
越五旬農夫考上大學 掀旋風
對洪家交代 總統承諾貫徹改革
不滿服貿 郝明義辭國策顧問
南投缺疫苗 設點先打在地犬貓
促進和平會：催生台北和平宣言
禁閉流程涉法 軍檢持續調查
日媒：歐巴馬將訪日 確認同盟
新台幣收貶1.15角
NCC：4G手機需可細胞廣播
宏?去年虧 董事爽領4百萬
總統盼儘速防災型都更
天降跳樓婦 陸生無辜被砸身亡
矽品：下半年成長高於封測業
電影熱血 嚴爵Dancer夢
促觀光 北市與日濱松市簽協議
海角七號真實版 孫輩來台尋根
凌耀Q2淨利 歷史新高
旗津造船廠拆船火警 虛驚
協助防疫 動物協會義務打疫苗
洪家律師：起訴士官不公平
柯文哲：文化制度導致洪仲丘案
世運會撞出金銀 平最佳成績
亞錦賽前操兵 中華隊信心滿滿
登分放榜 基北錄取率破99%
司改會：軍案應移一般司法機關
屏警破販毒集團 逮5嫌
草屯婦人被錢鼠咬傷 鼠體送驗
臉書年輕族群魅力 電視無法擋
國1頭屋交流道 8/2通車
沈威志等6人 軍檢請從重量刑
民宅火警 住宅用警報器救命
國防部長交接 楊念祖文人接棒
憂核安 民團盼核四安檢再公投
嘉義降冰雹 網友紛拍照分享
廠商到監所徵才 接納準更生人
駭不停 孟加拉印尼爆網路聖戰
欣興Q2獲利減 Q3保守
楊念祖：洪案發生後曾請辭
狂犬病報0800761590
世大運舉金 郭婞淳：再拚奧運
上半年各地均溫升 雨量減
巴士輪暴案少年 最高院緩宣判
世運健力 中華奪1銀2銅
2度鑽輸油管竊油 油噴溢逃逸
放榜 雄中388雄女380
醃頭案被告 出法庭就恢復正常
談兩岸服貿 尹啟銘提 3利多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
矽創上半年每股賺1.57元
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
林文伯：Q4半導體出貨正向
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
友達：陸8.5代廠營運沒時間表
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣花卉魚類郵摺 展現生態美
陸媒：每個貪官背後都有位大師
習近平再晉升6名上將
彰化稻田污染 環署將補助農民
無法打疫苗 彰化市暫停捕狗
越區營業 金門取締台灣計程車
產能過剩 陸賣鋼不夠買冰
野生動物監控範圍擴大
鼓勵就學 展望會補助清寒學生
陸破獲虛開發票案 涉案數百億
探討公共出借權 拯救本土圖書
看洪案 洪家：真相只有60分
索菲亞聽奧 中華添2銀
嘉縣無疫苗 自費採購防堵疫情
服貿 王郁琦：努力溝通釋疑
桃城戲劇節 嘉市青少年飆戲
狂犬疫苗價格波動 短期現象
新店碧潭吊橋 指定為古蹟
打擊工程貪瀆 北市創廉政平台
陸客自由行 今年上看50萬人
王建(火宣)：御史大夫要像王作榮
1菲勞死亡 暫無他殺跡證
台幣收30.12 3週來新低
遠傳法說登場 淨利成長優
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正報)
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙） (更正報)
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲） (更正報)
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙） (更正報)
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙） (更正報)
人魚線不討喜 阿喜偏愛鮪魚線
總統見法電信業者 盼台法合作
力成：已經走出谷底
經濟好轉 歐元區失業率持平
中信金7.24億購併宏利人壽
華碩上半年每股賺17.3元
蔡篤恭：力成下半年可逐季好
NEC退出智慧型手機市場
遊歐旅客最愛倫敦 羅浮宮最夯
端獎學金 北門高中留住績優生
狂犬病防疫 綠籲備足疫苗
歡送曾銘宗 財長:他是好助手
以房養老無人申請 近期再公告
旭曜Q2每股賺1.63元
服貿協議 蔡英文籲守主控權
生死同命 雙胞胎兄弟上吊自殺
廢除兩稅合一 許勝雄籲深思
宏利人壽出售 保戶權益不變
成都警匪槍戰 1嫌犯跳樓身亡
滅證案 洪家律師團期待桃檢
軍檢：監視器硬碟檔案未遭刪改
蹂躪勒斃少女 母同居人判死刑
南投蝙蝠咬傷人 就醫打疫苗
麗寶雕塑獎作品將置放台中社區
世衛：狂犬傷消毒打疫苗不致死
台新車銷售滿意度 與去年持平
世界盲棒賽 台灣首日3連勝
尋訪舊神社 邊喘氣邊笑開懷
機車撞到牛遭輾斃 飼主送法辦
醫療進步 死而復生將不再是夢
納粹搶劫黃金 英央行曾助販賣
國會開議示威 曼谷實施國安法
藍黨團凝聚核四共識 馬江出席
溫哥華網賽 謝淑薇姊妹過頭關
世大運網金 彭賢尹盼為國爭光
滅證案 洪慈庸：靜待桃檢報告
國民黨廉能委員 13人皆續聘
亞錦賽 菲前教練評台菲實力
洪仲丘買的票 詹雅雯贈洪家
菲勞在台死亡 家屬質疑死因
東協印度FTA助印入RCEP
成都太百 1日協商復業日期
被動物咬 屏東6人打疫苗
社會企業扶植文化 共創三贏
改兩稅合一 財部研究中不設限
防疫 中市停止流浪犬貓認養
抄襲他人美食文章 副教授遭訴
曾銘宗：台銀是他第一選擇
玉龍雪山 冰川退縮
行動夢想館將開幕 打造築夢樂
全民記憶 碧潭吊橋指定為古蹟
德青年失業率 歐盟地區最低
新美光成立 力成：角色沒影響
台語金曲與兒童劇 苗栗獻藝
禁藥師他處工作 違憲法工作權
可成上半年賺一個股本
台北電腦展 假日停車費調漲
曾銘宗:將大開大闔布局亞太
贊助縮水 納國減免費保險套
生日變忌日 女大生跳輕航機亡
世運主場館 擬闢楊傳廣紀念館
市場風險降 美QE可延後減碼
庫克訪陸 再與中移動談合作
熱 蘇州氣溫超過攝氏40度
焦佑鈞籲支持10月調漲電價
投放滅鼠藥 小心犬貓誤食
菲證實：美無人機助巡南海
新加坡海峽船隻翻覆 7人失蹤
核一乾貯安全遭疑 台電說明
飯店展愛心 幫助弱勢兒童
酒駕強制抽血 新北拒測降7成
師生連繫社群平台 德國有爭議
疑男友劈腿 女簡訊恐嚇小三
陳毅勳遭訴 祖母：孫忠厚老實
北市頂級豪宅實價 參考值有限
遊覽車加油後故障 中油：個案
促社會往前 小英籲專業叛逆
洪案滅證部分 桃檢近日偵結
台實習港生看大埔 公民力量大
服貿協議 蘇貞昌要求重啟談判
增強外交力 日擬大力推廣日文
江蘇常州辦花博 邀金門參與
硫化氫外洩 中油道歉
核四案 綠擬策略藍備戰
競選文宣挨告 陳超明無罪
NCC：服貿對電信市場影響輕
友達力推低價筆電觸控面板
行動夢想館開幕 華碩產品加持
安陵容初來台 點名想吃麻辣鍋
亞錦賽將揭幕 中華隊列黑馬
泰沙美島珊瑚礁尚未受漏油破壞
軸承特殊 奠碧潭吊橋古蹟地位
1分輸日 中華青少棒恐無緣赴美
菲律賓艾爾貝省恢復供電
陸抽海砂建機場 恐蝕金門海岸
婚禮後拒登記 女判還金項鍊
野台開唱 新歌融合歌仔戲
美第2季經濟成長1.7%
世衛專家：錢鼠染狂犬病勿驚慌
鄭秀文懼婚 感謝許志安陪伴
西門子換當家 CFO出線
萬事達卡Q2獲利 高於預期
談修憲抬出納粹作法 麻生惹議
鴻海子公司與蘋果交易機器設備
國防部籲軍檢續查洪案 還真相
洪家批軍檢 結案污名化
習近平：推動海洋強國建設
前總理老貝受審 牽動義政壇
庫存增加 美Q2經濟成長超標
監督貯存場核安 新北開公聽會
需求看升 美民間就業銳增
友達Q2面板出貨面積創新高
歐盟防堵仿冒酒 與陸合作打擊
巴克萊集團公布籌資計劃?
服貿公聽會 政府努力釋疑
臉書股價漲破IPO價38美元
謊報班機有爆裂物 男子送辦
惠譽下調大馬主權評等至負面
幼兒畢業禮物不符標準 可更換
王儷玲留任金管會副主委
卸下國防部長 高華柱：畢業了
今彩539 頭獎1注中獎
聯發科Q2每股稅前5.29元
核四公投案 藍擬提附帶決議
製造業趨穩 芝加哥PMI攀升
郵局外匯申請 央行尚未接獲
喬裝租屋客 警破毒窟
柬總理表態 願與反對黨妥協
監控計畫 美國解密3份文件
處理後續 國華人壽接管延長
協助走回正軌 少觀所辦就博會
高國輝點醒 羅國華率象擒獅
狂犬疫苗搭配販售 飼主抱怨
救災救護火急 交通違規照取締
臉書解套 掛牌日後首破發行價
埃及命警方終結挺穆希抗議
旅長沈威志等18人起訴
公民1985：洪案草率偵結
軍檢細數罪狀 陳毅勳、李念祖犯行最重
8/3網友凱道遊行 楊念祖有意出席
旅台金門人 抗議機票調漲
台新金暫緩與彰銀合併研究計畫
國華人壽善後 延長接管至104年
半數美國母親 產後哺乳半年
雲品溫泉酒店 愛情久久情人宴 戰斧牛排金光閃閃
洪仲丘案 楊念祖立院報告
智慧手機品牌 僅蘋果三星賺錢
楊念祖：洪仲丘案沒辦小不辦大
美眾議員提交決議 籲扁保外就醫
中華電信台中營運處 總經理陳中光履新
桃檢辦滅證案 最快2日公布
軍事法院開庭 4在押被告爭交保
台水公司深溝水源生態園區寵物止步
夏日輕旅郵 郵票特展
亡羊補牢 政院將修 軍事審判法
劍湖山世界八月High翻天 史上最優惠
戲正要開演 卻沒人唱戲
全球華人菁英論壇 臺灣之旅拜會教育部
大膽群島三年內開放觀光
國際郵輪蒞花增溫
國內航空票價調整之實施 將搭配相關配套措施
調和大地生態 莫拉克受災省道持續復建
臺灣借券市場資訊透明化程度 領先全球
環保聯盟: 2項缺陷「反對核四公投」
友霖生技與DURECT 宣佈創新配方研究計畫
普利司通精品輪胎 平價新登場
讓我們甜膩在一起 Hello Kitty七夕情人節住房專案 享受與情人獨處時光
上櫃 興櫃公司內部人股權宣導說明會 反應熱烈 圓滿落幕
國泰世華「食分幸福」 獲卡友熱烈迴響
臺銀提供 溫馨學貸 終身服務
反服貿協議聲浪大 各界抗議要求生存權
反對核四公投表決 綠委夜宿議場
不懼鎮壓挺穆希群眾誓繼續示威
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
史諾登父子會面FBI無法安排
美國會靚人榜 華裔姊妹花亮眼
Fed維持利率低檔不變
美防長：美軍可能再裁15%
全球十大美食景點 台北入列
惡夢驚醒 男子開槍射中自己
美密州電影院持槍男子落網
證交所宣導內部人股權交易須知
以色列發現小兒麻痺病毒
DRAM現貨價 近5個月新低
歐巴馬提醒女兒：白宮生活失真
次階段期貨交易推展 獎金誘人
日系休旅車 市場反應熱烈
QE不變 Fed示警低通膨
實價登錄 北市豪宅再攀新高
巴西醫學系恢復6年制
晴朗炎熱 台北中午有高溫
英7月天氣 7年來最熱最乾燥
買咖啡請人喝 慷慨風吹遍加國
改善健康 從寵物著手
中美歐太陽能貿易戰 台灣受益
美QE不變 台股盤整
豆腐渣工程 陸聲稱嚴禁
美密州持槍男 持假CIA證件
太陽能政策底定 現貨報價持平
103歲模範父親 寫日記動腦
裁處禁閉 國軍擬設懲戒法庭
台股開盤上漲2.79點
不老環台逗陣行 前進社區
應用展登場 廠商加碼贈品
洪仲丘案 楊念祖：痛定思痛
哈佛MBA光環褪 起薪跌5千
科教館週六延閉館 邀民眾納涼
衛報再爆 美超強系統看光網路
巴國大使履新 總統盼加強合作
林宗堯：根本不解決 核四難解
羅嘉仁8局下登板無失分
愛育學校拜會駐阿根廷代表處
應用展 宏?推平板0元專案
台灣獎學金 巴拿馬學生受惠
談監控 美國安局長與駭客激辯
新台幣盤初勁揚1.61角
Panasonic獲利勝預期
羅嘉仁初登板飆速 1局無失分
台頒教育獎學金嘉惠尼國學子
末代基測落榜 改走會考特招
拔河奪冠 台師大獎每人10萬
郝明義辭 王郁琦：沒有意見
王建民先發吞敗 陳俊秀敲安打
機票調漲前提 離峰比現在便宜
柏老接班人 角逐者增至3人
曾銘宗：強化亞洲金融布局
宏達電跌勢未止 開盤續亮綠燈
台灣7月PMI 52.6 續跌
陸7月PMI值意外上升
供電異常 貓纜暫停營運
鼬獾咬抓傷保平安專案啟動
林江義：推動原住民族自治法
校正公電（CAP065號）
阿根廷台灣電影月迴響熱烈
供電異常排除 貓纜恢復營運
3日遊行 楊念祖評估是否參與
警破槍毒案 5嫌落網
促健康校園 明道推無菸校園
洪案不重演 楊：做不到願下台
高華柱探視洪家 允轉達續查案
黃茂雄：施政讓人有感才能解悶
經長：核四安檢 按部就班進行
陸7行業營改增 1日上路
洪仲丘案 被告移審軍事法院
向推特要用戶資料 美政府居冠
台現狂犬病 港府：非常關注
台塑台化濫用獨占 遭公平會罰
陸7月份製造業PMI50.3
卸任部長 高華柱再赴洪家道歉
改善禁閉室 國防部：11月重啟
電信詐騙案 最後1名台嫌遣返
傳產金融撐盤 台股力守八千點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
暑期危機 兒少溺水交通22死
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
北韓洪災 恐威脅糧食安全
筆電市場遭低價平板侵蝕
陸晶片廠矽力杰申請第一上市
台北電腦展開跑 引爆買氣
烏拉圭下院通過大麻合法化法案
羅嘉仁處女秀 前輩陳偉殷見證
郵差憂易染狂犬病 農委會釋疑
貶值無效 澳7月製造業衰退
軍高檢：偵訊沈威志未特別禮遇
法蘭瓷3C 總統出訪伴手禮
鴻海：機器設備與蘋果正常交易
太空人搭小黃 NASA力推
網壇奮鬥 盧彥勳感念台灣支持
越外資企業出口日趨成長
薩貝完成第二階段貿易談判
智利新任駐華代表貝蘿莎履新
任職雙和醫院 呂孟穎報到
34家7百餘人 無薪休假微增
人民日報頭版刊文籲陸民講文明
若發生核災 環團：承包商免責
酗酒老翁 誤將農藥當酒喝喪命
台北青少年桌賽 國際桌總肯定
與部屬婚外情 彈劾河川局官員
反核團體抗議 台電：尊重言論
鼬獾染病例增 動物用疫苗充足
串聯自行車道 中市推綠廊網絡
聲援洪案聚凱道 警公布管制點
港研究：運動有利認知障礙患者
智慧機雙雄爭霸 亞洲廠難突圍
湯包店違占地 判遷出現址
色情動漫公仔 網路申訴暴增
何江忠等3被告 下午開換押庭
外界批評 曾銘宗替陳裕璋叫屈
厲陰宅幕前幕後 靈異事件頻傳
惡毒充電器輕鬆駭 蘋果補漏洞
羅瑩雪：凌虐部屬移出軍審
台幣升值 午升1.41角
國防部長交接 楊念祖接下印信
狂犬病鼬獾確診 再增 3例
以房養老 將檢討資格放寬
韓亞航失事陸生 韓生致意家屬
學者：服貿讓台服務業轉骨
屏東就醫在地化 外轉降2成
核四安檢 經部：沒有折扣
洪案4在押被告 軍院開羈押庭
桃園觀光工廠 推五折旅遊
訂機位未搭未取消 收費近萬元
高：不是每個單位都像542旅
遭罰 台化：收到裁決再處理
律師：范佐憲情緒低落
洪家錄音爆料 楊念祖：交軍檢
製造業逆轉勝 工研院提建言
恆春醫療 高醫榮總醫師支援
吳中書：經濟擴張 力道趨緩
北市首創 用手機即可繳停車費
林郁方：義務役禁閉悔過比例高
成大醫學院及醫院 新院長上任
烤肉尋仇槍殺奪命 黑道判賠
地方官進決策圈 郝：由黨考量
中油承德路地上權 底價2.7億
傳夏普擬售股籌資10億美元
勞委會：陸資來台增就業
大電視上半年銷量年增8成
馬：蘇力襲台時天然氣存量緊張
美禁丁香菸銷售 印尼促賠償
泰南流亡穆斯林盼能安全返泰
美禁錮案 3女寫日記排解苦楚
張家祝：陸資來台需經逐案審查
凌虐移出軍審 洪案可能適用
友達轉盈 面板雙虎大漲
雙和：洪案不影響呂孟穎學習
毛治國：防疫先進水準不用恐慌
曹金生上節目 楊念祖：不適合
台股收盤跌51.72點
法蘭茲費迪南11月來台搖滾
經部：核四安檢無折扣
中央公務員 6年增1828人
綠島再傳機車車禍 1死2傷
台股開平走低 跌51點
癌末護理師 火車環島圓夢
王郁琦：假投資真移民不會發生
檔案：英曾為核戰備妥女王講稿
因應狂犬病 防疫層級提升
投保受理60案 13件已解決
佈局美國 淡馬錫邀大咖任董事
8月台指期跌 4點
8月電子跌 金融期漲
新閣員加入 江揆強調開來興利
電腦應用展登場 人潮現
台北市立大學 正式掛牌
強化交流 日山梨縣知事訪華
張金鶚訪漢堡 都市規劃交流
要洪案真相 蘇貞昌3日將上街
路透：薄熙來當庭或僅認部分罪
朕知道了缺貨 彰化一睹為快
公所清潔員遭狗咬傷 就醫心慌
軍檢偵結 洪慈庸：便宜行事
蘇貞昌：政府對原住民問題倒退
獲贈名牌飾品 希望小舖義賣
中華對約旦 上半場平分秋色
台股跌51點 類股表現差異大
大腸桿菌絞牛肉 美回收5萬磅
江揆：打造東亞高等教育中心
索非亞聽奧 陳重宇破全國奪銀
蔡英文籲立即停建核四
314人搶210席藍中央委員
捐復康巴士 民間企業拋磚引玉
經濟部：智慧生活產值逐年增
軍人平時凌虐部屬 擬移出軍審
中華對約旦 3節打完落後
誰來晚餐5 鄭弘儀展現真性情
林正二非常上訴 國親立委聲援
圓仔分身進階 加裝喇叭
防疫 農會牧場為草泥馬打疫苗
走失男全身泥濘 熱心路人發現
洪仲丘告別式 婉拒軍禮
影子銀行 分析：陸經濟未爆彈
洪仲丘案 擬查國軍桃總疏失否
宏達電連跌停 外資卻撿便宜
霸占卡拉OK 美旅客魂斷泰國
三大法人賣超台股30億元
不二良勉學子了解自己擁抱熱情
洪仲丘案 軍事法院開羈押庭
普渡紙錢集中燒 北市發專用袋
亞錦賽首戰 中華險勝約旦
曾當刺青男模 涉持霰彈槍被捕
韓男侵占公款 藏陸躲台遭查獲
特種部隊復仇 軍檢求刑12年
洪家錄音爆料 軍檢傳輔導長
udn tv開播 紙媒求轉型
男籃亞錦賽 中華險勝約旦
海科館辦音樂派對 3日登場
立榮首航西寧 飛進青康藏高原
攝護腺肥大 青壯男應早就醫
助創業 就業促進津貼納中高齡
補財政黑洞 澳政府提高菸草稅
張大千3巨石 捐故宮放南院
醜聞案 西班牙總理向國會澄清
被控偷拍女友人 珠寶小開交保
京城銀出嫁 員工比價格重要
校長交接 朱立倫籲潔身自愛
立院修軍審 丁守中陳鎮湘口角
吳中書：金融業赴陸 可發揮
禁錮受害者：人生苦 我更堅強
憂鬆綁集水區開發 環團陳情
北護66年 首位男校長上任
家犬咬死鼬獾 古坑傳首例
史瓦濟蘭缺糧 GDP損失3%
銷量差 美軍營不再賣成人雜誌
陸7月製造業PMI 官民不同
國王舞集 演出六堆客家歷史
狂犬防疫 邀國外專家獻策
逢甲新校長上任 實踐教學卓越
村里打疫苗 有人載來滿車獵犬
新台幣收貶0.5分
西班牙總理承認誤信黨財務長
溫哥華網賽 謝淑薇首輪淘汰
海福刀手術 攝護腺癌患恢復快
買便當口角 湯杓刺死廚師遭訴
董事酬金高 宏?：非事實
防狂犬 動物園：勿因恐慌棄養
台灣大辦音樂會 揉合中西
陸百城房價 連14月上漲
藍指須通過核四案 綠營反對
大陸台商中風 送金門轉台診治
日圓貶值加持 索尼獲利亮眼
首位教練出身 林華韋掌台體大
祈福揭序幕 新北原民季展開
孫大成見證瓜國零飢餓記者會
平價水果示範攤 進駐士林夜市
夏普Q1虧損 少於預測
九歌少兒文學 我不是怪咖掄元
總統文化獎 徵選報名
左里克入淡馬錫 助拓歐美市場
你捐款我送票 河洛邀弱勢看戲
宜蘭大學10周年 副總統慶賀
桶裝瓦斯漲0.7元 天然氣持平
校長布達 郝龍斌推十二年國教
斐已逮捕147名犀牛盜獵者
迎父親節 中市餐飲促銷祭優惠
紙錢集中燒 高市淨爐展開
軍高院開羈押庭 范佐憲出庭
科學營成果展 擴展微生物教育
咬死鼬獾 古坑家犬出現互咬
樹林火燒山 面積達2公頃
防堵狂犬病 花蓮巡迴注射2次
韓老董涉侵占 藏台出入搭名車
關島馬拉松賽 歡迎好手參加
防狂犬病 台南3錢鼠送驗
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
打造幸福城堡 公托中心啟用
翁滋蔓代言防失智健走活動
臉面平權 胎記學生海外當志工
越8月起調漲電價 漲幅5%
雪地真情 台灣登山隊歷險歸來
首爾戲劇獎 尹馨入圍女演員
天空之橋七夕夜 募愛侶度浪漫
小米機來台考試 成績亮眼
供畜牧場鼠藥 防狂犬病疫情
狂犬疫情燒 深溝園區寵物止步
文化部補助書店 微型文化中心
中市暫停認養 動保團體罵翻
陸立助人法 糾紛不用自證清白
王郁琦：服貿效益評估稍嫌保守
副總統赴宜蘭 參訪福昌養豬場
對面的女孩殺過來 進攻香港
立院2日處理核四案 綠進議場
北科大周邊人行道 即日禁菸
陸PMI上升 陸專家多擔憂
健康蔬食30元 盼學子少吃肉
漁夫鑽鯊魚肚 拍出求生惡搞照
台北藝術節 冒險新視界
三地門鄉收穫祭 勇士舞揭幕
男籃亞錦賽 中華4分險勝約旦
集邦：8月NAND價恐續跌
鬼月前 購車搶掛牌
英媒：大陸海基核武威懾力提升
搶打狂犬病疫苗 消保官查抬價
軍高院羈押庭 范佐憲當庭落淚
警靠發票找人 雙親喜見愛女
1窩蛋2雙頭蛇 夭折變標本
洪仲丘公祭 楊念祖將出席
鼬獾確診第3例 高市加強防疫
涉毆里長致死 6嫌落網
運動鬧鐘App 全民動起來
黃秋生離開新浪微博 改用騰訊
看到靈異現象 原來是譫妄作祟
核四案 綠議場卡位跨夜抗爭
談服貿 總統：沒開放中藥零售
疫苗短缺 中市一劑難求
東河鄉送驗鼬獾 全都染狂犬病
5-6月發票 11張千萬獎
陸廠爭食 鋰電池微利時代來臨
孝敬父親 營養師傳授紓壓食譜
立院修軍審法 全案保留送協商
張金鶚訪漢堡社會住宅尋借鏡
物流中心動土 高港市共榮可期
小米機有台味 供應鏈進補
金門國民黨與慈善團體濟助弱勢
金曲歌王后 深情合唱淡水暮色
印尼油輪沉 7千噸燃油洩大海
拚出口 總統盼年成長5.5%
英仙座流星雨 一小時百顆
金門花蛤季倒數高潮 活動精采
狂犬病防疫 苗縣籲莫恐慌
維解曼寧對胃口 好萊塢搶拍
錢鼠狂犬病例並非世界首例
軍高院開庭 范佐憲當庭落淚
陸中產消費 重品質品牌
遭拒供原料 合一盼台塑速供貨
王任賢：疫苗施打率最好達7成
美國榮星合唱團在柏林演唱
快樂檸檬返台 推動茶飲文化
新北光復高中 首屆招161人
拜耳用二氧化碳生產塑膠原料
宜蘭大專生 為家扶騎單車募款
大馬來台念大專 可望突破萬人
談修憲引納粹作法 麻生撤發言
基市體育館改建 最快年底完工
古坑：捉流浪狗送米 防疫應變
小米機登台 下一步改善物流
洪仲丘案羈押庭 陳毅勳緘默
韓元走軟 新台幣收貶0.5分
世界盲棒賽 台灣代表隊5連勝
形塑高雄品牌 商品認證徵件
談服貿 馬：外界很多資訊錯誤
受助到助人 原民社工傳承愛心
輔具需求大 長者拿到卻不合用
監測野生動物並驗血 控制疫情
文藻改制大學 林思伶任校長
孩童網購 父母不買帳可退費
穿補丁西裝 英王儲改走簡樸風
偶像劇情侶 陳庭妮胡宇崴開球
與阿富汗談安全協定 美有信心
宏泰增資計畫遲交 恐遭處分
台灣直飛青海班機 首航
席琳娜轉大人 宣告單身快樂
法學者：限縮軍審 學界多支持
洪仲丘案 陳毅勳15萬元交保
陸潛艦恐裝反衛星飛彈 威脅美
傳哄抬疫苗價 北市將進行稽查
治不孕 結合中醫懷孕機率加倍
陸中產階級消費 逐漸低調奢華
八八重建4年 紅會執行逾8成
曳引車撞飯店 老婦躲過一劫
英太陽報網站 啟動收費制度
學者：陸仍是全球經濟重要引擎
民航局：不增離島居民機票負擔
卸南開校長 陳猷龍為官司喊冤
父性侵女兒72次 遭判30年
新iPad迷你 傳螢幕將升級
防溺救生 慧行志工培養小尖兵
電腦應用展首日 人潮近7萬
騰訊微信服務 阿里巴巴封鎖
邁百萬大關 中職票房將破紀錄
總統：逐步提供原住民保護
石蚵特色產業 李沃士指示重振
張金鶚訪德社會住宅 交換經驗
新北配合防災都更 推簡易都更
中職比賽影音 聯盟設網路平台
義巴士死亡車禍 3人受調查
中職7月MVP 增菘瑋詹智堯
日網路成癮症學子 逾50萬人
台紐政府基金 估9月通過首案
PChome中元專區開賣
印度新任駐台代表下週赴任
史諾登取得文件 離機場入俄國
美參院涉亞太決議 陸強烈反對
楊念祖新上任 奔洪家瞻仰遺體
都更宅新高 每坪180萬
央廣慶85 國父原音重現
回應台中市 防疫無需禁止認養
綠杯葛核四案 藍擬再開臨時會
經濟現起色 ECB利率不變
核四安檢 公投前來不及完成
太陽能精靈三輪車 綠能新選擇
公務員高普初考 擬綁約3年
今彩539開獎
助修橋樑 聖國總理感謝台灣
英央行維持短期利率0.5%
威力彩開獎
建交40年 星越定位戰略夥伴
史諾登獲一年庇護 乘車入俄國
美佛州奇蹟村 過半是性侵犯
泰王出院 泰民夾道歡欣鼓舞
鬼月前搶過戶 4都7月移轉增
計程後 收費站體票亭留1紀念
核四公投 張家祝著眼安檢工作
河南大風冰雹 38萬人受災
陸氣功師王林逃港 自比史諾登
比莉頭戴香蕉 為周湯豪慶生
美初申失業救濟 創5年新低
蘇貞昌：全力擋違民意核四公投
機上狂吐 澳航乘客腸胃不適
立院審服貿協議 經長：尊重
票價調漲配套 民團：陳情照常
洪家憂安危 楊念祖掛保證
福島核廠 又發現大量輻汙水
傳A-羅可能遭終生禁賽
北韓人民會議委員長 突訪中
小馬亞太青少棒 中華隊獲亞軍
中華民國紅十字會總會 台唯一
西班牙熱浪 氣溫將飆至43度
軍法院：陳毅勳休假應向警報到
洪仲丘案 徐信正：無長官指導
台為印度國立大學提供華語課程
薄瓜瓜：政治主導大陸司法
洪仲丘案 馬：不能做強人總統
陸八一徵兵 提高優待金待遇
南投再送驗3鼬獾 含2活體
辛國大選 執政黨自行宣布勝選
油價跌 埃克森美孚Q2獲利降
核四公投案 馬總統盼臨會通過
威力彩頭獎 無人中獎
陳毅勳交保 北軍檢將抗告
阿里巴巴接納微博 封殺微信
今彩539 頭獎 1注中獎
陸官媒登文章批民主 再引激辯
高溫加暴雨 上海吃不消
洪家公布錄音檔 直指陳以人
國防部：絕無監聽洪仲丘家屬
美製造業擴張 兩年來最速
核四公投案 立院衝突一觸即發
因應海洋爭端 陸加速開採油田
軍高院開庭 何江忠對洪表遺憾
史諾登獲庇護 半數俄人有好感
林益全敲16轟 犀牛擒猿止敗
軍方：陳毅勳復職不在事發單位
英國公開賽首輪 妮妮平標準桿
獲俄庇護 史諾登出境仍困難
史諾登獲庇護入俄境 美友相助
桃檢8/2說明滅證案調查
重申低利 德拉吉暗示最糟已過
曾銘宗：大方向支持金融整併
政院防狂犬病 指揮中心成立
火速偵結起訴 弄巧成拙捅到「蜂窩」
層層拖累 高華柱下台有夠「冤枉」
林正二非常上訴 國親立委聲援
楊念祖探視洪仲丘大體 保證家屬安全
無勾串共犯之虞 陳毅勳交保
大麻合法化 烏拉圭眾院通過
原因不明 美暫關閉穆斯林國家大使館
立院衝突 邱志偉林鴻池倒地
港澳居民來台居留期限延長至兩年
新移民單車環台示愛 移民署協助送電腦到偏鄉
大陸檢討「二胎」政策 2015全面開放
高華柱、楊念祖同一天探洪家 澆怒火
桃園航空城專案小組 第5次會議
四惡官低額交保 網友怒嗆「8/3上台北」
宏達電爆量止血 揮別跌停
洪仲丘案滿月 號召十萬人送別
3日中視播出 神氣家族 ｢美味親子丼｣
君鴻國際酒店(原高雄金典) 饗美饌 祭贈禮
Hotels.com “爸”氣十足 許爸爸一個旅遊歡慶父親節
72小時 創意 腦力
只看到阿基師風光的一面
蔣偉寧部長 終於拼過期末考
ATM美食享樂 開鑼囉
凱道挺洪仲丘集會 4百警維安
核四公投僵局 李桐豪試圖斡旋
遠傳邀請白金會員 免費看《金鋼狼:武士之戰》電影特映會
遠傳起飛專案 辦就送手機加首爾來回機票
攜手同心e起反毒 全國反毒嘉年華晚會
亞太電信股份有限公司股票 8月5日開始上市買賣
遠傳歡慶父親節 HAPPY GO卡點數折抵再加碼
合庫卡友享好禮
渣打雙幣定存活動 一次擁有 兩全其美
福容大飯店 廣式傳統手工月餅 伴您過中秋
台北花園大酒店「花好月園」中秋禮
台北西華飯店七夕獻愛意 體貼情人好禮3重奏
維多麗亞酒店la FESTA義大利餐廳週年活動
新竹老爺父親節超值饗宴
軍法院裁定 何徐范陳4人交保
英國公開賽首輪 妮妮表現持平
敘軍火庫爆炸 40死1百多傷
非重罪 何江忠范佐憲交保
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
俄庇護史諾登 美評估取消峰會
禁錮三女十年 卡斯楚判關終身
台灣政策法 美眾院外委會過關
老貝稅務詐欺 最高院確認判刑
陳毅勳交保 漏夜返回蘭指部
美議員：將與馬總統在紐約會晤
義前總理老貝逃稅 確定判4年
鮑爾任聯合國大使 美參院同意
俄庇護史諾登 白宮：極度失望
美股勁揚 標普指數破1700
核四公投案 藍綠立委爆衝突
史諾登謝俄國庇護 痛批美政府
俄庇護史諾登 美俄峰會恐告吹
英國公開賽 曾雅妮首輪74名
資訊透明 台灣借券市場先進
北富銀即日起受理就學貸款
蘋果重登全球市值最高企業
乙醯基氨基苯可能引發罕見過敏
美學者：亞洲再平衡不該少台灣
英高球公開賽 台僑為選手加油
歐美股漲 有利台股止穩
核四公投案 藍綠立委爆衝突
愛瘋4禁售否 48小時內揭曉
颱風間接影響 沿海小心長浪
邀大咖師資 資策會培育人才
誠研立可得與「王牌巨猩」合作
滅證案 桃檢10時30分說明
谷歌推Moto X振手機事業
核四公投案 藍綠立委續對峙
雙北7月房市交易 月增1成5
巴西1至7月貿易逆差創新高
公立高中缺額多 考慮開放續招
財政危機 貝納提短期撥款法案
睽違7年 李宗盛辦個人演唱會
台股開盤上漲58.29點
陸老翁路倒 路人熱心親人冷漠
備戰智慧錶 蘋果買晶片廠
有機棉做T恤 李孟遠創業圓夢
研究：經整型 平均年輕3歲
上網生財 拍賣網站開班授課
駐休處晚宴款待中研院士伉儷
股價解凍 宏達電未再跌停
AIG 5年來首次發股利
油罐車爆炸 魁北克鎮停搜屍體
張良任同名企業家贊助以龍舟隊
台灣善心造橋 聖多美新橋竣工
美參院准鄧普希續任參聯會主席
新台幣盤初升逾 1角
陸獨生子女政策 最快年底鬆綁
政院：支持核四付諸公投
經濟部親子日 張家祝放輕鬆
台灣7月消費信心 上升
美議員提扁假釋案 代表處遺憾
綁3女判無期 美男子：我病了
廣西道路施工工地坍塌 5死
高鐵9/2起每週增12班
認識毒品危害 駐巴使館辦講座
塑膠領漲 台股收復8100
鞭炮抗阻猴群 搶救摔傷猴送醫
導師不懂國教 學生妙問蔣偉寧
林義雄：若不修法 公投沒意義
林中森：台業者有創意無懼開放
洪家律師：應押4被告防串證
洪仲丘母泣訴 4人重罪交保
桃檢偵結 認無人為滅證
掌握核四公投案 江揆取消行程
正新除權息 股價走勢強
狂犬病再增1鼬獾 累計23例
研究：天氣愈熱 人愈暴力
面板操控案 惠普撤告華映大同
消費支出增加 英成長可能加速
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
藍營立院搶攻未果 朝野續對峙
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
為洪案討公道 林(峰)正籲上街頭
桃檢：洪案錄影中斷是設備問題
經長：核四安檢不通過 不商轉
核四公投提案 環團靜坐反對
行動購物夯 電訊業搶滑經濟
TMT債款未解 6月逾放增18億
投信：台股突破區間需千億量
陸可能開放二胎 仍有不同意見
暴雨大風 滬杭高鐵列車延遲
台股開高 營建表現亮眼
洪案4人交保 洪母為子抱屈
防貪腐 粵汕頭禁裸官任正職
怕黑吃黑 3嫌攜槍販毒落網
談納粹惹議 麻生太郎拒辭職
陳毅勳交保返營 作息情緒穩定
浙江人吃蟬 1天吃5噸
禁閉室黑畫面 桃檢：電力中斷
陸4艘海警船 入釣島海域
權證熱度升 市值倍增
洪仲丘禁閉影像 無人為轉動
禁錮女：加害者煉獄人生正開始
台青年大使訪聖露西亞推廣木球
日本民調竹島問題 南韓譴責
台灣消費者信心升 看好股市
立院處理核四案 450警戒備
西藏百幅新唐卡創作出爐
歐盟與中美洲3國夥伴協定生效
洪仲丘案無滅證 桃檢不起訴
甜飲不設防 9成國中生天天喝
英業達轉保守 股價跌停
暫緩認養 胡志強：動保多同意
涉槍擊案 鄉代會副主席落網
新北辦社區聯賽 延續棒球熱潮
印尼經濟成長低於6% 風險增
不爽 美父用硬幣還千萬保險金
群龍無首 蘋果零售店魅力褪
劉政鴻：主政原則人道王道霸道
古坑提供酒精消毒 防意外被咬
聲援洪案聚凱道 警3階段管制
星GIC看好陸經改 維持投資
染狂犬病動物 今增1例
桃檢：禁閉監視器線路年久失修
東海油田開發 日擬反制大陸
山東電焊工移居澳洲 掀移民潮
新台幣午升1.31角
抗疫 138萬劑疫苗上膛
洪仲丘案過失致死等 桃檢續查
品味沒話說 彭麗媛列衣著榜
創路學員啟程 深化紫錐花運動
核四公投案 戰線可能延到6日
福建首家福州話私塾開課
網路普及 影響陸中產消費
公立高中續招 恐破壞區域平衡
涉洩底價 北巿秘書自首不起訴
小琉球交通船 管制犬貓登船
反映服貿利多 金控股表現不差
朝野衝突 多名立委瘀青痠痛
巴克萊降台灣GDP 至2.2%
兩岸文博會 首辦工藝精品獎
核四案引衝突 王金平：續協商
洪仲丘告別式婉拒軍禮覆旗晉階
洪案無滅證 陳毅銘感謝還清白
抱小孩愛不釋手 總統談爸爸經
調解奪冠 陳大錡連11年獲獎
滅證案不起訴 依法不得再議
陳冠任膝傷開刀 本季報銷
朱立倫：祥和社會社區治安做起
業者哄抬狂犬病疫苗 北市追查
中興新村死鼬獾 南投平地首見
洪案黑畫面 反映軍中設備問題
核四公投 台電：充分揭露資訊
曹金生突襲說 洪仲丘姊不滿
公教美展 國父紀念館登場
蔣偉寧：服務學習假久會成真
4G朝分級收費 小摩讚台灣大
桃檢：禁閉室鏡頭未遭遮蔽移動
貓熊寶寶命名 4日開跑
台中休閒美食展 搶送禮商機
以聲追人 檢：監視器無法收音
返鄉種有機蔬菜 供應國中小
漢堡建築展 台北展館開幕
台股收盤漲43.66點
三星Note3 傳下月亮相
彰銀董事會 總座：將激烈攻防
中鋼領軍 鋼鐵股漲
桃檢：系統記錄影像未刪除竄改
台股開高整理 漲43點
毒物科名醫林杰樑昏迷急救
投顧：2強3多 美股占盡優勢
流行音樂季 台北樂一夏
電子弱勢 8100得而復失
節能減碳 竹市府推太陽能發電
北韓試圖通美封韓 美：行不通
男籃亞錦賽 中華領先沙烏地
8月台指期漲16點
8月電子跌 金融期漲
聯發科上半年 每股賺7.8元
滅鼠防疫 台東捕鼠籠搶手
兒童局裁撤 家扶連署關懷兒少
搖晃過大傷嬰兒 保母遭訴
中華對沙烏地 上半場大幅領先
陸十大高溫縣市 新疆包前五名
免疫細胞儲存市場新台幣三千億
服貿效應 旅行社股票受惠
聯發科Q3營收 估增5%至13%
耶魯生性侵 照樣留校攻學位
洪仲丘體檢過程疑點 另案調查
信評降級 陸水泥業面臨緊日子
印尼發現新珊瑚 以峇里命名
三大法人買超台股26億元
民調：德執政黨氣勢梅克爾居功
榴槤夾毒闖關 女毒犯遣返歸案
男籃亞錦賽 中華輕取沙烏地
張平沼：台灣擁優勢 無懼開放
何守正勉小球員 培養奮戰精神
認養貓狗 收容所最安全
松山飛松山 台日同名機場直航
赴加當交換生 高中生推廣台灣
山體滑坡 雲南內昆鐵路中斷
嬰突溢奶致死 護士無罪定讞
陸上半年旅客減 日客少一半
推低熱量便當 花蓮業者行銷
狂犬病捲土重來 峇里島大警戒
卡爾斯巴德網賽 詹皓晴晉4強
遠離墮落 穆斯林電影指南上線
聯發科調高平板晶片出貨目標
力挺綠委行動 蘇貞昌下動員令
洪仲丘案4人交保 軍檢提抗告
乾癬泡湯被拒 生物製劑改善
幸福有魚 新竹南寮十日登場
洪案無人為滅證 陳亭妃難接受
夫婦走私毒品潛逃 婦被逮歸案
德媒報導台灣國會打群架
顛覆傳統 客家建築入布料
亞錦賽 中華輕取沙烏地
新台幣收貶0.4分
寶寶急露面 消防員火速接生
防堵狂犬病 北市加強山區巡查
圓仔突破1公斤 一手無法掌握
酒後濫用消防救護車 男遭收費
中國式召回：大學畢業證書
提升創業力 勞委會推數位課程
彰化稅務視訊服務 申辦真便利
東方味兒童劇 城市舞台加場
港澳居民來台 放寬居留年限
嚴凱泰證實 裕隆今年加薪3%
機捷運A7合宜宅886人簽約
曾淪性奴 印尼紅毛猩返叢林
搶服貿商機 台商重品牌創意
心智障礙兒奉茶 謝父恩
乾癬影響外觀 生物製劑脫癬境
國1新增頭屋交流道 開放通車
第三方支付會議 經部：無結論
爭遺產 印度公主婚事成爭點
世界盲棒賽 台灣邁向6連勝
何守正：中華男籃有望拚入世錦
世運滑輪溜冰 中華獲2銀2銅
陸海警艦船編隊續巡航釣魚台
生命鬥士鋼琴演奏 副總統感動
日本橋金魚展 讓遊客清涼一夏
洪案交保4人 復職後調單位
屏東送驗白鼻心 沒染狂犬病
兩岸學子 福建交流結好友
桃檢：政戰主任未指示切電源
竹縣無牆博物館 認識鄉土文化
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
美女與野獸 4D震撼來台
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
嘉縣匈國合作交流 簽意向書
中國移動垂直擴張 推自主手機
立院再衝突 立委丟水瓶潑水
創3周新低 台幣收貶0.4分
寵物嘉年華 飼主帶寵物打疫苗
漢城華僑協會獲韓社團法人認證
檢偵結無人滅證 洪家：絕望了
開贓車拒檢 警射輪胎逮人
警追通緝犯 搶槍都中彈
總統：政府重視技職教育與訓練
健檢名義入境 陸女疑參與販毒
周書龍出任AIT文化新聞組長
邁向高齡社會 紀錄片看問題
台北電腦應用展 超輕薄筆電夯
抽驗市售蛋糕含鋁 過量傷腦
聽障奧運台選手勝出 總統電賀
林杰樑病情危急 裝上葉克膜
大聯大：Q3營收續創新高
林宗堯核四報告 台電：虛心接受
林杰樑鑽研毒物 腎友變腎醫
集水區分級修法 環團抗議
張金鶚訪德 交換都市再生經驗
王建(火宣)：撤證所稅 加證交稅
華亞科7月每股賺0.36元
東山路拓寬 往新社花海更順暢
立院議場潑水戰 朝野立委濕身
拒迫害 雲林高呼去當兵要安心
陸媒：房地產調控可能有新思路
核四公投案 媽盟：社教機會
台東往返豐原 明年恢復自強號
曹金生：我是幫仲丘查真相的人
陸高溫降雨 7月破紀錄
本週加權指數跌0.61%
本週上市公司市值小減0.6%
國3聯結車車禍 駕駛不治
陸銀：人民幣升值變 配置美元
洪家律師：軍方球員兼裁判
防疫 雲林籲防鼠三不
建中樂旗隊 7日遠征日本
無懼評等降 大馬政府循序改革
禁閉室操練 洪仲丘動作到位
群益期貨擬參股信達期貨
離島基金優貸 今年台幣5億
高院：賴素如對案情避重就輕
日手足口病發威 患者逾十萬人
丁樂群參加紐西蘭前總督論壇
平板出貨 勝華營收月增近3成
鄭立中：大陸引水晉江線較理想
新北動物檢體 無陽性反應
觀鳥馬拉松賽 吸引愛鳥人報名
企業識別過時 桃機重設計
蘇促立即停核四 蔡三問馬總統
伸張南海主權 越出版主權書籍
鼬獾染狂犬病 東河鄉再添2例
旺旺TDR申請下市
台北都設中心將啟動 開啟新頁
泰南暴力增加 商家遭攻擊
幫上千人就業 阿美青年獲肯定
突破在野封鎖 陳鎮湘續擬戰略
美媒：大陸恐將重蹈高樓魔咒
鹽水岸內大排崩塌 南市搶修
嘉縣3鼬獾 確診狂犬病
食品限鋁量 最快今年訂
業界：服貿促台商轉型升級
英國公開賽 曾雅妮晉級不樂觀
桃檢：黑布遮鏡頭 畫面不同
洪案無滅證 桃檢3方公正調查
服貿協議 鄭立中：牛應可銷閩
上海中心封頂 比台北101高
高鐵加墾丁快線 每人省上千元
總統府3日開放民眾參觀
入殮師：為大陸就業注入活力
海洋權益問題 陸：不要誤判
水上巴士受歡迎 新北市增航班
痴纏恐嚇出軌人妻 男判賠百萬
新手奶爸有練過 包尿布賽奪魁
電腦展第2天 觀展人次逾十萬
農村再生座談 厚植社區軟實力
調查：逾半數英人 財務惡化
狂犬病突破6縣市 恐新增嘉義
彰銀台新合併案 財政部仍反對
28歲女染麻疹 今年本土首例
紐報專文報導台紐簽署經合協定
鄭立中率團訪金門
突尼西亞各黨派領袖 展開會談
上班族撞鬼 洗手間最容易
不落跑老爸 喝采罕見父愛
美俄商討 史諾登與裁軍等問題
林杰樑病危 兒子上臉書集氣
綠募款餐會 四大天王同台反核
陸客赴日少3成 消費額仍最高
台新彰銀案 金管會原則不變
野台前夜祭 台樂團為社會發聲
藍核四文宣 駁蘇蔡立場反覆
索菲亞聽奧 范榮玉羽球奪金
美籍教師進駐 移民署協助居留
藍盼全民決定核四 綠堅守不退
捐溫控器碰軟釘 議員業者怒
被告者聯盟 籲警勿濫用集遊法
誠品 進軍上海最高樓
轉售免稅菸賺外快 當心觸法
歐陸傾銷案達共識 歐盟背書
(待)彰銀董事會洽悉合併研究案
成都太百 3日恢復營業
今彩539開獎
美7月失業率降至7.4%
北戴河度假 大陸領導人看禁片
網友票選最正主播 簡懿佳開球
特赦案將辯論 泰國示威再起
登超高樓拍攝 記者皮皮挫
逃亡夫包二奶 女老闆落網認栽
女手部骨板斷裂 國泰醫院判賠
通緝犯拒捕 中彈送醫不治
男遊手好閒連闖空門 警送辦
熱愛家鄉 楊天澤以畫宣傳金門
陳庭妮甜美開球 大暴投好糗
報載污染太湖 鴻海聲明澄清
美國安局付英鉅資 索秘密情報
人行貨幣政策 繼續穩健
乖乖遭陸退貨 是研發樣品
楊念祖3日是否上凱道 待評估
乖乖：屬研發樣品 台灣未販售
小耳症范榮玉 聽奧羽球摘金
學者推測 狂犬病毒成特有種
林宗堯請辭核四顧問 經部證實
亞洲廣場爭議 國寶勝訴
王福權：盼支持台灣入ICAO
英國會新令 禁觸前首相銅像腳
第三方支付溝通 曾銘宗親上陣
陸：貨幣政策適時適度預調微調
列世遺效應 富士山成金山銀山
韋伯韜辭宏泰人壽董座
滅證案QA 桃檢庶民語調釋疑
大樂透頭獎1注 獨得1億
成都太百復業 陸委會：欣慰
德終行動 廢除與英美監控協定
鴻海：排污合法 絕對可受檢驗
OBU外幣放款餘額 再創新高
今彩539頭獎 4注中獎
史諾登事件不致斷送俄美關係
華光社區強拆案 大學生發聲
行政院緊急記者會 回應1958聯盟訴求
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
支持穆希 埃及穆斯林再上街
老貝有罪 人民自由黨議員辭職
英國公開賽 曾雅妮再遭淘汰
拍棒球電影 魏導殷仔相見歡
美股飆新高 QE有望繼續
電子書價 美司法部欲管控蘋果
憂蓋達攻擊 美採取應變措施
殷仔魏導會面 談棒球聊電影
財報旺 歐股連5紅
光點計畫 再添史克蘭頓大學
晴朗炎熱 大台北上看36度
萬人送別洪仲丘 傍晚上凱道
不老騎士 在美分享不老傳奇
凱特官方職業：英國王妃
阿里山重建成果 總統視察
巴西人平均壽命延長
急救時刻 入圍聖地牙哥影展
呂慶龍勉法交換生作青年大使
巴西房價上漲速度 高於通膨
李永得赴澳行銷台灣國際遊艇展
紐約油價跌 週線漲幅收斂
不老騎士赴美 再圓夢
宏國總統府遭擲爆裂物 無傷亡
核損草案 賠償調至150億元
台北魅力展 設計師大放異彩
泛綠夜宿立院 有空調很好眠
青年政策論壇 9日前報名
高中英聽測驗 簡章5日發售
滅證偵結 洪案未來發展受關注
法部長度假 總統規定要工作
無麩質食品 美訂定標示準則
金價週線跌 憂QE退場
核四不商轉 產業憂成本增
洪案效應 地方政壇都在看
北京園博會 夏季加開夜場
洪仲丘案賠償原則 家屬有堅持
桌球小將溫洧傑 赴德挑戰
反核四聲浪高 核廠延役成選項
兩岸網路爆紅女神 尺度差很大
一夕巨變 重創洪家
北醫大楓杏醫療隊 赴澎湖義診
立院亂象 上紐約媒體
林杰樑仍使用葉克膜治療
總統頒旌忠狀 陸軍送至洪家
計程後連假 國3擬比國1便宜
劉德立拜會巴國參院外委會主席
買到凶宅 男提告求償勝訴
聖文森留台校友會經驗分享
臉書收盤價 首次高過IPO
小時代大陸票房 衝上23億
日走萬步 戴勝益16年沒感冒
胡錦濤上海露面 網民：變帥
人權對話 陸：反對美干涉內政
林杰樑兒子 臉書替父報平安
萬人送仲丘 母姊兄都出席
大馬歌迷嗨翻天 周董遭口水嗆
核四僵局 藍擬突襲綠迎戰
美中雞肉爭端 美告WTO獲勝
反漲機票 離島旅台鄉親上街頭
鼬獾染狂犬35例 擴及7縣市
林智勝助貧童 比全壘打更快樂
行動資安 6成企業擬加強投資
質疑公平 越官籲停高中畢業考
紐大廠嬰兒奶粉 部分原料染菌
退休挪威宣教士 一生奉獻台灣
萬人送仲丘 蘇公民身分參與
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
差一碼匯錯錢 男不還挨告
推家庭餐桌文化 南市擬入教材
美兒童長痘痘年齡降低
重啟開城協商難 南韓擬行動
女嚷不想活 警鬼門關前救出
因應北韓 美轟炸機部署關島
福島核廠輻汙水難治 影響廢爐
新北環保局喬遷 篆體亮招牌
瑞芳站牌用繩綁 市府已復原
川藏公路通麥大橋塌 1車墜河
蓋達可能恐攻 美：目標是西方
燕子颱風威脅越南北部
詼諧筆觸 孟買春秋觀察印度
大陸雙高溫 房價天氣都炙熱
穩字背後 陸房市新政或建構中
服貿宣傳溝通 得再加把勁
鄭歐鐵路開通 中歐運輸改寫
凱道白衣送仲丘 警：正常部署
青壯年父親 注意保險金三角
立院修軍審 臨時會難有進度
兩岸青年論壇 也談洪仲丘案
史諾登流亡俄國 日子恐難過
羅嘉仁後援0.2局 無自責分
鼬獾染狂犬病 南投再添2例
貢寮海邊傳溺水 3人送醫
泰漏油事件 毒物恐流入食物鏈
陸高溫頻傳 高原積雪減少有關
澳預估財政赤字擴大 經濟緩步
萬人送仲丘 民眾包車北上
兩岸青年社團論壇 談中國夢
打造河濱樂園 開放民間認養
紐大廠奶粉染菌 高層赴陸因應
台灣會展產業 5日赴日取經
洪仲丘告別式 總統：一定參加
鼬獾咬抓傷保平安 回溯期拉長
街頭飆車 高市警蒐證追緝
電腦展迎人潮 電信商優惠拚場
首見協助人 林智勝落男兒淚
萬人送仲丘 藝文界不缺席
前立委湯火聖 宣布選南投縣長
宏達電5日起實施庫藏股
大陸鬧錢荒 央媽為何翻臉文
果貿社區敬老餐 長輩窩心
午後對流旺 嘉義以南防大雨
駐以官員籲加強台以青年交流
立院朝野暫休兵 氣氛詭譎
兒撞傷人父滅證 父子均緩刑
羅嘉仁再登板 自責分率仍完美
遭譏諷毆人致失明 男判刑
平價當道 王品再創排隊品牌
鐵馬環島送愛 周大觀家人捐髓
紐西蘭問題乳粉 陸要求回收
治警事件特展 開放扇形拘留室
南沙爭議 陸提三管齊下
陸非製造業PMI回揚
載同學出車禍 女吃官司
曾銘宗：第三方支付 守3原則
關懷偏鄉 陸配單車環台募電腦
大專創業計畫 補助名單公布
安徽國土廳長遭免職調查
泌尿問題 扁中榮就醫
世運滑輪溜冰 再獲1金2銅
漢堡論壇討論台北都市再生經驗
義若提前選舉 老貝女代父出征
傳A-羅復出大聯盟當日受懲處
拚長假 中秋串十一狂休21天
紐乳粉原料染菌 初查未輸入台
高雄漁船翻覆 1人游上岸
救股價 宏達電庫藏股來了
世界盲棒賽 台灣打進冠軍賽
陸業者：美髮進軍台灣很有難度
穆斯林聖日 美升高恐攻警戒
操作機械不慎夾手 消防助脫困
紐大廠奶粉染菌 台灣未進口
簡錫(土皆)：綠應提政策回應社運
口罩下的洪慈庸 網友好奇
王雪紅：宏達電不會被併購
王品業績靚 今年來成長近2成
雙A法說登場 聚焦Q3景氣
懷舊風華 北市輔導小旅館改造
走過清苦 許基聰家扶大愛無限
狗貓保平安 狂犬病釋疑
洪案軍檢抗告 下週開庭機率低
萬人白T送洪仲丘 凱道集結
溫哥華網賽 謝淑薇4強止步
聲援洪案 阿信：真相須注意力
王雪紅：對經營團隊深具信心
六堆旅北同鄉會 回鄉贈書
超徵二胎費 陸縣斂財逼死母親
北巿創業貸款開課 百人參與
KANO野台擺攤 馬志翔坐鎮
電宰商捐土雞 義賣助家扶
狀元郎陪闖關 北市送千項獎品
趣味運動會 金門環保志工聯誼
馬總統：八八重建執行率高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
保爸說故事 鼓勵男性當保母
華文書展大馬登場 台館規模大
制伏拒捕奪槍 警長嘉許員警
恆春民謠 全台古蹟巡演
摸臀裝沒事又動粗 暴力狼遭訴
王品致勝秘訣 戴勝益：逢低採購
聽奧獲獎不停 總統院長發賀電
經常被揍 香港空姐學詠春拳
首屆傑出台商獎 9台商獲選
小漁船不敵大風浪 翻覆兩失蹤
壽險業爭取長照年金險抵稅
電腦展類單眼相機 搶手
假尋寶真偷竊 騙少年當同夥
急救第2天 林杰樑葉克膜治療
狂犬病確診 嘉縣3鄉消毒
凱道送仲丘 白衫軍集結要真相
萬人送別洪仲丘 人潮塞爆凱道
評論：李克強務實解決城市基建
青溪表揚模範父親 讚穩定力量
香港海域沈船 3人失蹤
綠質疑洪仲丘案 軍方5日說明
向台人才招手 福州推優惠政策
副總統：要講清楚服貿協議內容
限黃金進口 印恐爆百萬失業潮
綠色整治 沈世宏勘查花蓮油庫
李小石紀念展 表彰登山成就
上半年來台旅客 陸客逾半
簽服貿 副總統：幫人民做生意
出口乳製品含菌 紐通報世衛
救中油老宿舍 高市列暫定古蹟
林杰樑病倒前 研究狂犬病文件
狂犬疫情 台中再增鼬獾一例
墾丁5人溺水 1人無生命跡象
高雄家扶連署 兒少權益不縮水
籲凍漲機票 不排除夜宿交通部
台肥轉型 推深層海水度假園區
及早利用商業險 規劃退休生活
羅馬帝國廣場大道改為徒步區
劉克襄：溫暖人文 台旅遊魅力
西南湧 勝鴻興號被吞噬
送別洪仲丘 主辦單位稱十萬人
基隆海洋嘉年華 熱鬧登場
倫敦市新屋買主 逾7成外國人
1985訴求 行政院統合處理
印天王主持 單集片酬逾兩千萬
洪仲丘母抵凱道 民眾高喊加油
電腦展逢周六 觀展人次17萬
廢水汙染太湖 可成：無此事
傳薄熙來被關在山東廉政基地
林宗堯質疑核四工程 台電釋疑
無禁忌 國賓農曆7月訂席增
墾丁9人溺水 1人不治
洋墨水失色 陸生海歸變海藻
官員瀆職案 爆料人：有人說情
颱風帶長浪 西南沿海活動小心
文件解密 反映德移民政策轉變
模擬震災逃難 奪機關王冠軍
聲援洪案 警方估近十萬人參加
檢疫塞車 狂犬病疫苗注射破萬
劉曉慶：完全勝任駐美大使
誤為鼬獾 南投1雪貂遭捕致死
都設中心開幕 現台北古今風貌
加5歲童植人工心臟 全球最小
林宥嘉長髮唱野台 自嘲非歌王
陳可辛愛強悍女 主角女強男弱
洪仲丘母落淚 謝民眾找真相
向下紮根 陸對台政策方向清晰
反特赦團體集會 逾千泰警維安
立委允修軍審 遊行民眾盼實現
政院晚間記者會 回應聯盟訴求
陸人向歐尋庇護 近半偏好法國
今彩539開獎
平和送仲丘 洪母籲放下仇恨
洪仲丘告別式 大學同窗製光碟
陳志遠基隆安息 裝置藝術詮釋
洪媽：放下仇恨送仲丘最後一程
中職義大火力旺 9分擊垮統一
大潤發 10月在陸設網購網站
墾丁傳溺水 1死1失蹤8傷
回應洪案訴求 江揆親自說明
國際青年柔道賽 14國競技
兩岸經貿座談 議題廣泛交流
台狂犬病9例 OIE發警訊
金色派對 金門海灘high
遼寧刪不鼓勵未成年人見義勇為
羅馬競技場維修 近日動工
郭永維將功折罪 猿1分氣走象
簽服貿協議 王郁琦：不怕競爭
松山飛松山 郝龍斌拼城市外交
登陸解禁 柯文哲赴北京開講
台大醫院電扶梯損壞 搶修中
江揆：成立軍事冤案申訴委員會
今彩539頭獎 1人獨得
僑委會捐助雪梨博愛基金會擴建
江揆肯定凱道公民活動回應訴求
立院外抗議民眾衝突 1警送醫
天氣太熱 遊客無視警告
王毅：解決南沙爭議可三管齊下
金正恩向現代玄貞恩傳口頭訊息
台狂犬病疫情 防治聯盟示警
11大門派 齊聚天山武林大會
男籃亞錦賽 中華隊逆轉勝菲
疏運人潮 北捷增派18列車
回應群眾 總統允保障軍中人權
萬人送仲丘 江揆4點回應
立院外衝突 群眾拆牆要真相
聲援洪案 警估最高達11萬人
刑警組織：蓋達恐涉各國越獄案
陸知名航海家駕船靠近釣魚台
中華男籃永不放棄 逆轉勝菲
世泳賽50蛙俄女將破世界紀錄
無勾串逃亡之虞? ! 四惡官士交保
斯諾登前往俄羅斯境內“安全地點”
名醫林杰樑肺水腫 病況不穩
萬人送仲丘 手機發光盼亮真相
逾十萬民眾 凱道集結送仲丘
男籃亞錦賽 中華力克菲律賓
1985行動聯盟：訴求不變
美恐攻警訊 指向葉門蓋達支部
馬總統親臨上香 表情凝重
火炬計劃扶持 跆拳全明日之星 新移民之子馬總統表揚
滬法官召妓處 疑會議定點飯店
陸：兩岸新聞交流應有新作為
洪仲丘告別式後 軍輓聯遭丟棄
四惡軍士官交保 軍方輓聯遭棄置廁所
林志傑準大三元 率隊逆轉取勝
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
世泳賽 立陶宛女將再破紀錄
魏德聖任一日大使 巧遇老友
談洪仲丘 魏德聖：該按規矩來
世界電腦應用賽 台奪金銀銅
美貿易代表推翻愛瘋禁售令
美否決愛瘋禁售令 三星受挫
日成功發射無人補給太空船
臉書諷客人 美咖啡廳老闆挨轟
華裔對美貢獻展 洛杉磯展出
權力不夠 利比亞副總理辭職
辛巴威宣布 穆加比贏大選
洪仲丘告別式 親友哀戚盼真相
生效前 美否決蘋果銷售禁令
天氣晴朗炎熱 大台北地區高溫
腸保健康 王輝明鼓吹蔬食
河北鋼鐵廠爆炸 7死1傷還隱瞞
死因列未確認 洪家不滿軍檢
李蒨蓉運動飲食 維持辣媽身材
馬總統將參加洪仲丘告別式
陸暫停進口所有紐西蘭奶粉
竹苗花東紫外線毒辣 小心防曬
鳳梨酥 陸客來台購物不變首選
打馬球 威廉想著幫兒子買尿布
馬出席洪仲丘告別式 親友陳情
美否決禁售令 蘋果喜三星失望
陸客來台購物 面膜夯
悼洪仲丘 總統再度表達歉意
漁船翻覆 救難人員搏浪搜尋
聯發科登全球18大半導體廠
核四公投攻防 議場一夜平靜
黃金週線收黑 專家：恐測支撐
證交所辦法說 振樺電打頭陣
安倍拚經濟 補助民眾買房
紐奶粉肉毒桿菌污染 陸禁進口
洪仲丘案 總統：一定找出真相
調查：LEXUS獲滿意度第一
貓熊圓仔滿月 命名活動開跑
暴力橫行 推特道歉並更新規定
世足賽 可望帶動巴西電視出貨
軍檢若抗告成功 最快7日開庭
旺旺TDR申請下市 熱灶已冷
洪仲丘告別式 總統上香弔唁
旺季 遊戲機晶片廠Q3看俏
歐洲合唱團 10月兌現寶島行
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
爆破拆廠 碎片炸斷男子大腿
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
旗山動物淪陷 狂犬病疫苗防疫
未增 狂犬確診35鼬獾1錢鼠
MLB教練團 指導台潛力新秀
澳媒：逾十萬人上街頭送洪仲丘
李鴻源：台日擬洽簽防災協議
軍事冤案委員會 將主動清查
房仲：高雄房市 交易恐轉冷
沙拉致傳染病 美連鎖餐廳停售
習近平故鄉 發生拐賣嬰兒事件
薄熙來待罪 傳言關押4處
陽明山單車節 專車接駁服務
薄案 北京人冷漠但有定見
總統參加洪告別式 家屬抗議
薄案 挺薄者被壓制聲音微弱
白宮重要首長開會 談恐攻威脅
全球最大杯波霸奶茶 洛城現身
不老騎士 獲亞美影展觀眾獎
傳A-Rod將被禁賽214場
熱狗演唱會 關穎秀親密
教部推APP 宣導家庭教育
日本北部發生6.0地震
日宮城規模6強震 無海嘯危險
父親肝癌 促陳定信推B肝注射
抗菲地主優勢 中華男籃爭氣
美元走強 台幣週貶0.59%
林杰樑病 長庚：持續積極治療
紐含菌乳製品 娃哈哈疑中招
蘇澳漁船遭撞破損 8人平安
洪仲丘案 撼動國軍體制改革
河北女童被殺 兇嫌竟是副校長
中油：汽油漲1角 柴油不變
總統：監督改革 仲丘不白犧牲
狂犬病確診未增 仍以鼬獾為主
單車環球行 陳敏先繞首爾漢江
追真相 胡志強：我站家屬立場
洪仲丘告別式 洪慈庸淚崩送弟
日發射補給船 超Q機器人吸睛
北二高客運轎車擦撞 3傷送醫
南市原住民日 傳統競技比高下
蘇澳漁船遭撞 海巡馳援
林書豪訓練營 高富帥來台搭檔
國防部：絕無監聽洪仲丘家人
查真相 總統促檢與洪家建平台
洛城海灘車禍 轎車肇逃12傷
陝西醫生拐賣嬰 至少7家受害
嘉市中元輪普 特有普度文化
推軍審法修法 總統允全力協調
圓仔滿月趴 場面熱烈
墾丁南灣溺水事故 上修3死
洪家自爆遭監聽 總統允調查
魏德聖KANO 登大聯盟球場
藍兩階段修軍審 綠促一步到位
高港釣客落海 增派船艇搜尋
台股短線盤整 個股表現
辛國大選 鑽石保穆加比恆久遠
洪告別式 同學製播影片悼念
西德傳有系統對選手施打禁藥
貴州旱情 逾千萬人受災
洪父盼無戲言 馬：承諾都在做
洪案掀波 葉宜津水潑陳鎮湘
高市海洋局籲漁民注意安全
陸拚文創 廣納各方好手
辛巴威老人死不退 英雄變毒瘤
娃哈哈捐陸災區飲料 快過期
下士之死怒吼 公民運動分水嶺
微軟平板開賣 壯Win8陣容
送別洪仲丘 長眠南投
防狂犬病 禁帶鼬?錢鼠上火車
世界盲棒賽 台灣奪冠2連霸
遭指阻撓修軍審法 陳鎮湘澄清
平溪線邊坡大火 列車暫停駛
藍盼凝共識 臨會通過修軍審法
宜蘭千人齊心 請佛入新殿
陸：3批紐西蘭嬰兒奶粉 勿食
家有罕病兒 蘇作良樂觀面對
貓熊寶寶見客 關鍵在10月
板凳變爐灶 日防災公園到位
洪仲丘骨灰晉塔 長眠南投
林杰樑妻：願為好老公折壽
輔大鐵馬環台 助視障生圓夢
未來一週天氣 高溫午後雷陣雨
上海高院庭長陳雪明停職調查
大陸將改革養老金雙軌制
板橋棄嬰 DNA驗屋主是生父
印尼人家存外幣逾1.4億美元
狂犬恐慌 莫傷及無辜觸法
梁詠琪老公相隨 鄭中基喊不公
賀父親節 陳菊：父家中支柱
推防災都更 李鴻源：民間可做
時機歹 性工作不好賺
台大醫院電扶梯損壞 9月修復
未來速食咖啡店 隨手無線充電
欠3萬5沒還 男子遭債主砍死
鄭立中訪金門 與陸配座談
唐玄宗手書朕略萌 萌翻陸網友
高鐵當鵲橋 國小同窗結連理
上海高院庭長陳雪明等人停職
埃及軍頭會見伊斯蘭主義派
聽障奧運 網球女將何秋美奪銀
陝西被拐賣嬰兒獲救 仍需鑒定
經部：服貿開放 批發零售利多
娃哈哈：乳品自查 未發現肉毒
綠兩次敗選 黨內質疑迴避兩岸
母乳哺率逐月降 工作因素停餵
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
郝龍斌訪日 關心洪仲丘案
小小彬拍微電影 當起邱比特
街角遇見設計 台北趣味玩藝術
高齡化 高市鄉代會改老人日托
太魯閣公園意外險 保障遊客
南加州女網賽 詹皓晴進決賽
城市創意串連 盡在台北街角
統一獅總教練異動 陳連宏代理
台塑汽油每公升調漲0.1元
迎郝龍斌 日本愛媛縣府總動員
世界媽祖會北港 大愛濟助弱勢
電腦展人潮爆 行車紀錄器吸睛
全球首例同名對飛 松山飛松山
大貨車小客車車禍 2人送醫
世界媽祖會北港 祈福和平安康
兩款微軟平板登台 低價搶市
原鄉開書店 林明德不為賺錢
動保推友善貼紙 解說狂犬病
吳副總統：珠心算訓練靈活記憶
平和送仲丘 郝龍斌：民主素養
陸環保聯合會 狀告海洋局
犬貓認養 中市提供疫苗
性侵16年 德女將出庭認印狼
洪仲丘安奉南投 洪姊謝各界
嘉義山壁土石崩落 無人傷亡
林杰樑病情不樂觀 全力搶救
大趨勢 用手機及平板看電視
北方水城布魯日 漫遊中世紀
延長蚵子寮防波堤 高市要評估
洪仲丘母悲泣 兒要她放下
魯凱人瑞彭玉梅 歡度111歲
中華男籃克菲報仇 拚亞錦4強
石梯坪海域危險 溺水事件頻傳
蕭家淇：保護洪仲丘家屬安全
司馬中原坦蕩人生 鬼月免驚
鬼月前夕 布袋火燈夜巡祈平安
林杰樑病情 柯文哲：恐植物人
要真相送仲丘 BBC報導
台南濱海鐵馬行 遊客搶體驗
防疫 陳保基訪中市動物之家
政院：盼軍審法儘速完成修法
台北電腦應用展 雙A平板熱賣
笑蜀重獲自由 籲陸釋放良心犯
金門模範父親 獲縣長表揚肯定
達賴喇嘛方面否認設第2駐錫地
洪仲丘案 趙昌平：影響募兵制
法國魅力強 一年吸客8千萬
修軍審法 朝野擬5日協商
高市車禍 疑酒駕和闖紅燈肇事
電腦展連4天 觀展人次52萬
陳偉殷傷癒更勇 挑戰第7勝
送別仲丘 洪慈庸特別難過
臨時孫子升級版 陪長者出遊
1985：公民之眼盯著政府看
大陸可口可樂娃哈哈 召回產品
萬人送仲丘 星國網友喊讚
裝置藝術樹 永伴陳志遠安息
置物箱有汽油彈 少年摔車被捕
創作藝術節 豐富金門內涵
拼亞錦8強 中華隊總教練微恙
文豪故鄉 地靈人傑呂北克
科威特新閣成立 王室緊抓大權
開齋返鄉 雅加達5百萬人出城
女子死亡多日 同住家人未報案
陸：洋奶粉價格壟斷
林妻：不忍林杰樑再受罪
徐立德聯陸銀 助兩岸雙向投資
人行：底線 不發生金融風險
陸擬立閱讀法 網友：髒手亂摸
微軟平板開賣 銷售優於預期
為戲 約翰屈伏塔直飛波士尼亞
太百成都春熙店 恢復營業
北市槍擊案 男子送醫不治
開城開不開 南韓：平壤快表態
方相舞團行銷台灣 瑞士舞光芒
英國公開賽三輪 普蕾索領先
國防部：法醫證明洪仲丘為他殺
旌忠狀處理未周延 國軍表歉意
林宥嘉出書 展現真自我
投信：雙低環境有利投資等級債
火化後 洪家收到他殺死亡證明
陸400噸問題奶粉 流入市
陳連宏代理總教練 獅止敗
防恐攻 美關閉25使館館
首爾夏季熱賣 對準外國觀光客
不只為洪仲丘 家屬將推動修法
軍檢會洪家律師 共擬公訴策略
感官音樂派對 門票秒殺
陝爆拐帶嬰兒案醫院院長 免職
新疆蝗害 雞鴨鳥大軍進駐整治
王鏡銘睽違2年先發 統一止敗
柯文哲訪陸：互相了解多聽少說
拚經濟拓銷泰越緬 新北創佳績
大馬回收部分紐西蘭奶粉
蓋達威脅 美關閉25使領館
卡莉怪妞野台開唱 樂迷共起舞
德媒：10萬人為洪仲丘討公道
報導：華潤涉貪案 溫家寶捲入
泰反特赦案集會展開 和平進行
越陸外長會談 南海為焦點
威脅 美駐中東使領館維安嚴密
核四朝野僵持 軍審修法掀波
陸十大騙子業 年騙1.5兆元
車闖海灘步道 洛城1死11傷
歐巴馬52歲 如何慶生超保密
洪仲丘案 總統：沒真相不了結
數位時代求生存 新聞週刊易主
柯文哲赴北京參加研討會
基地組織攻破監獄 美關閉20個駐外使領館
向總統告狀奏效 仲丘「他殺」死亡證明火速核發
國賓大飯店首場 Dream Wedding婚禮體驗活動
馬一聲令下 洪仲丘案將修法移普通法院
COZZI FUN假趣 八月最開心
建築師高考 8/6日起報名
亞都麗緻大飯店巴賽麗廳(La Brasserie) 首度改裝
提領外幣現鈔 玉山銀外幣ATM一指搞定
福容林口父親情人享優惠
爸爸節到 80隻“哆啦a夢”現身東京鐵塔
台北西華飯店迎中秋 四款純手工月餅獻情意
日本新航母 「初雪號」即將下水
亞都麗緻大飯店精點月餅禮盒
18個APEC會員經濟體 出席台北亞太區域「降低糧食損失研討會」
林杰樑醫師病逝 享年55歲
亞太電信今掛牌上市 開盤漲幅近二成
櫃買辦暑期學子營 培育證券菁英種子
各項交通業務持續成長 表現亮麗
履勘269旅 監委：確有違失
中華電信引領數位學習風潮 提升台灣軟實力及創新力
夏威夷航空 9月將贊助夏威夷美食與葡萄酒節
臺北捷運關心您 電扶梯安全宣導活動即將開始
福斯商旅「健康蔬食 能量爸爸」父親節活動
世界運動會圓滿落幕
郁慕明鼓吹：勇敢面對兩岸統一問題！
先知權證多少種 慎選標的為首策
HiNet歡慶父親節 卡拉OK歡樂唱
軍院開羈押庭 陳毅勳入軍高院
軍審移交司法 洪案可無縫接軌
新恐攻威脅 傳911後最嚴重
伊朗新總統就職 與美互展善意
癌末童當伴郎 見證父母結連理
陳偉殷出戰水手 挑戰5連勝
英公開賽路易斯封后龔怡萍25
欠缺臨門一腳 陳偉殷挨轟吞敗
殷仔優質先發 無緣勝投
5.7地震 襲加拿大溫哥華島
飛球直襲頭部 陳偉殷差點中彈
球評：陳偉殷表現佳但長打過多
防蓋達恐攻 美延長使領館關閉
史莫克難纏 耗掉陳偉殷16球
分數入不敷出 陳偉殷逆勢苦戰
紐元驚跌 恆天然爆毒奶
歐盟展開新協定 護孟加拉勞工
數據顯示大陸經濟減緩正趨穩
智慧機 大螢幕領風騷
台壽新秀培訓 挑戰百萬年薪
台股7月本益比約20倍
亞太電信 掛牌上市
豐田動用現金 響應安倍經濟學
台北魅力展 設計能量國際展現
一顆球輸水手 陳偉殷：難過
宏達電救股價 市場屏息以待
埃及2座神殿遭遇炸彈攻擊
老貝支持者 上街抗議司法不公
高溫炎熱 午後雷陣雨
歐美漲 觀察宏達電買庫藏股
印度媒體：中國阻邊防巡邏
被流浪貓咬 俄州男子得鼠疫
英國公開賽 龔怡萍25名
美否決禁售令 愛瘋4銷售喊衝
7月物價年增0.08% 3年新低
振經濟 澳洲央行料降息至新低
歐中擬協商 酒杯裡風暴暫緩
高市搶先 黃色小鴨來了
台股開盤上漲4.32點
瑞昱7月業績 月增12%
電腦應用展撿便宜 最後一天
提振造船業 陸祭3年計畫
體育外交 中華隊哥國締佳績
全國電推父親節優惠
僑委會大紐約地區培訓志工
男登北大武山失聯 山友稱平安
亞太掛牌上市 股價勁揚
軍審法修法協商成立院朝野焦點
傳A-Rod禁賽上訴期可比賽
總統：東海倡議 符各國利益
倖田來未火辣曲線 來台誘粉絲
庫藏股發威 宏達電大漲
7月業績亮麗 華亞科勁揚
洛城海灘車禍 駕駛似意圖殺人
南韓外匯存底7月回升
澳元貶歐元升 市場焦點東轉西
工商協進會講座 談財報責任
卡爾斯巴德網賽詹皓晴女雙亞軍
美QE喊退 助漲日股
中資湧入南韓市場
登北大武山失聯民眾 平安
洛城海灘車禍 度蜜月女性身亡
三安入股有望 璨圓漲停
陶(吉吉)MV騎重機 雨濺滿身好糗
新台幣盤初升破30元
男籃亞錦賽對港 教練下必勝令
陸比亞迪進軍美電動巴士市場
紐國毒奶粉風暴 陸再警示
洪慈庸：盼立院臨會修軍審
旅館訂金 十月起上限30%
中市勞工大學下鄉 助在地學習
拚網路建設 亞太電增資本支出
7月物價平穩 近3年新低
陸克文宣布 9月7日澳洲大選
渣打：陸對東北亞影響更勝美
病鼬獾 增台中東勢及台東海端
上海嫖妓法官被曝有情婦
廣達AIO獲認證增 原相受惠
林杰樑敗血性休克 家屬盼奇蹟
陸擬擴大房產稅試點範圍
8歲陸童徒步700公里回老家
解溫泉蛋白(酉每)結構 助新藥研發
宏達電大漲 台股力守8100
馬總統：盼台菲糾紛儘快解決
環署預告 加嚴飲用水水質標準
紫外線達危險級 烈日加強防曬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
IMC數學競賽 台生奪17金
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
投信：新興龍頭企業債潛力看好
總統：東海漁業秩序開始建立
航太國防工業展 逾百廠商參與
精進師資培育 教部補助18校
投顧：歐低利財政放寬 助復甦
印尼佛寺遭炸彈攻擊 3人受傷
澳洲6月零售銷售持平
翁啟惠任生技醫藥基金會董事長
高鐵漲票價 交通部尊重
6號杯蓋耐熱測試 13件變形
因應天災 經部籲企業建機制
東京房價便宜 台灣客搶當寓公
李世聰拼世界一 登富比士封面
搜尋落海釣客 潛水伕加入
陸媒再談憲政屬資論
洪慈庸談父哽咽 盼推軍審修法
大陸網友熱議洪仲丘案
女比男長壽 失能比男久
歐巴馬過生日 週末偷閒打高球
巴拿馬通膨預估不超過5%
南韓房市低迷 拖累成長復甦
抗議大埔被捕 徐世榮告警濫權
柯文哲：認識中國 被中國認識
青瓦台幕僚人事大搬風
香水男星班維蕭 同志秘婚1年
洪案抗告 軍檢送補充理由狀
上船服務 漁業署祭百萬獎金
圓仔滿月 超音波檢查健康良好
孩提時代電影 英民眾愛ET
中共黨刊：應善於領導政改
車商飆車吊牌 買家購車不能開
軍審修法 國民黨團盼列最優先
台灣肉鴨首見H5N3禽流
李立崴遺體火化 學生淚送
上半年酒駕肇事死亡 6年新低
紐問題乳品 澳查出2批恐受染
洪家求安全 胡志強要警方協助
陳毅勳交保抗告 最快晚間開庭
糧食損失研討會 近百專家獻策
操場1圈1元 募10萬助貧童
美路州列車出軌 約50戶疏散
遠百：大陸據點未來不排除自有
陸逾三百萬大學生 今年難就業
豐興本週各式鋼品平盤
陸7月物流景氣指數回落
副教授攝影集 感謝父親賦天分
胡志強看洪案 要站在民眾立場
降等2年 美債證明還是最可靠
北京蔣渭水研討會 辛旗未出席
亞幣揚 新台幣午升1.84角
台北飆高溫 36.8度
高雄台灣合唱團維也納演唱民謠
烏魯木齊公車起火 司機乘客傷
6嫌涉強盜 名牌包成鐵證
卡利世運 中華滑輪溜冰傳捷報
機車急煞 騎士彈飛撞死路人
熱低壓若增強成颱 名為山竹
第三方支付概念股大漲
多重器官衰竭 林杰樑病逝
泰南齋戒月不靖 有礙和談進展
軍審若綁核四 洪慈庸：弟不悅
宏都拉斯對歐出口將破8億美元
海上殺船長 陸漁工判15年
氣溫高 防紫外線曬傷
林杰樑子：永遠的俠客離開了
四技二專登分 錄取率9成2
北市送檢動物 狂犬陰性
恆天然強調乳製品安全無虞
指導調酒十連霸 謝美美扮推手
屏東旺 連2期開出千萬發票
牽童過路控擄人 無犯意不起訴
繁忙街上種大麻 英警調查
威納打性愛電話 不忘提選市長
蛻變英首演 周美青任榮譽團長
動物狂犬病增疫區 東勢淪陷
朝野若有共識 最快6日修軍審
高鐵贈票 助身心障礙者圓夢
台股收盤漲38.75點
越法外長會 提升戰略夥伴關係
解除林宗堯職務 經長：不排除
標電廠工程涉賄 廠方舉報業者
報告引火 林宗堯：對不起經長
寬鬆不變房市回溫 美股樂觀
台股震盪走高 漲38點
女疑因情變服藥 警破門救人
北市抽驗豆製品 13件不合格
8月台指期漲37點
傳公設地解編 營建股強勢
舞團法國公演 卓伯源授旗
王毅：推南海準則 強扭瓜不甜
服貿協議 經長：盼下會期通過
8月電子金融期都漲
老將狙擊 陳偉殷吞敗
電子勁揚 台股收復季線
美雙人跳傘意外 教練慘死
世界Q2淨利 22季新高
洪慈庸赴立院 朝野聚焦修軍審
竹市單車成年禮 挑戰5百公里
宏達電股價回神 收漲停
林杰樑敢言 衛福部次長不捨
三大法人買超台股15億元
感佩林杰樑 長庚成立研究基金
北市查狂犬疫苗 無哄抬或迫打
山西呂梁發生山崩 釀8死
新疆公車起火 1死6傷
汙水生產燃料 歐洲進行實驗
死亡地點寫自宅 洪父要求重開
洪慈庸：盼弟是最後一個受害者
美小鎮鎮長 4歲小男童再連任
超低電壓晶片 可應用醫療輔助
擅加老人互助會 詐高額慰問金
亞錦賽 中華對香港首節平手
替耶穌翻案 肯亞律師提告
巴國炸彈攻擊 旅遊警示紅色
北市抽驗水產肉品 1件不合格
農委會監測肉鴨 首見H5N3
禽流感監測 肉鴨染低病原病毒
華銀深圳分行寶安支行准設
林杰樑辭世 家屬：不忍他痛苦
狂犬病基因序列 下班後公布
中華快打旋風 雙位數領先香港
林杰樑逝 長庚成立治喪委員會
羅馬尼亞議員 訪慈濟取經
商業服務業景氣 轉綠燈
事涉紐西蘭 港澳回收一款奶粉
露國台灣電腦夏令營圓滿落幕
購屋難 台北首購族延至40歲
新台幣收升1.79角
黃色小鴨首站 高市拚十億產值
金門中正國小 老背少校舍改建
平板電腦外接硬碟 公告應回收
世界先進估Q3產能滿載
索錢被拒 搶母毆父判刑
房仲：3成5爸爸買屋 盼樂透
盜採豐田玉 男被查獲送辦
涉偷騙全台 商圈女嫌落網
立院擬不處理公投 6日修軍審
防狂犬疫情 林內發放黏鼠板
熱翻了 台北37.9度
美政治獻金 逝者捐近60萬
鴻海進軍醫療產業 結合三地資源
台陸交通秩序有別 人文是關鍵
長輩性情遽變 失智症前兆
第一聲警鐘 宏達電7月營收冷
外匯存底4091億美元創新高
文曄Q3營收估成長約1成
亞錦賽中華勝香港 男籃晉8強
陸穩周邊 外交頻發力
台26中小企業 富比世上榜
陸被拐嬰兒 重回父母懷抱
美軍直升機 沖繩墜毀
狂犬疫情延燒 賴清德籲勿恐慌
洪仲丘死於自宅 軍方：無錯誤
台北37.9度 平今年最高溫
淡大贈數位外語課 助新生起步
華電獲山西煤礦採勘礦證
流浪狗遭殃 屏東愛狗人士陳情
陽光口友縫百納被 義賣勸募
長年洗腎 應注意感染問題
男酒後意圖性侵 老婦靈機逃脫
中市研擬草案 禁用保麗龍餐具
線上美食展 飯店優惠88折
雲端中心上梁 鴻海將徵3千人
義總理將觀察貝魯斯柯尼行動
近7成願器捐 健保卡卻少加註
林杰樑辭世 同學憶不捨
陸查污染 富士康：符合標準
狂犬病再添一例 台東縱谷淪陷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
防狂犬病 古坑山區犬貓打疫苗
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
駐琉球美軍1架直升機墜機
狂犬病疫情升溫 狗中毒案例增
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘇澳漁船遭撞 拖回南方澳
夜市美食PK 月亮蝦餅入榜
大立光7月營收 6個月新高
中華男籃勝香港 94：55
和軍檢協商 顧立雄：熱機階段
大陸高考制度 公平性受探討
罵人瘋子 意見評論判無罪
德國廚師餵豬腳 楊丞琳讚好吃
軍檢會洪家律師 開協調會
台南菇寮搶案偵破 警逮6人
林懷民稻米情節 池上稻禾入作
宋福祥：新普今年再賺一個股本
恆天然高層赴北京 公開致歉
屏東送驗錢鼠 沒染狂犬病
匯豐：陸7月服務業PMI持平
YouTube宅影音大會串
魔獸霍華德 19日訪台
南投清境連環車禍 2死10傷
陳毅勳交保撤銷 將重開羈押庭
首屆兩岸文化論壇 搭平台交流
興勤7月合併營收 3年高點
金門旅台青年返鄉 圓尋根夢
防狂犬病 竹市打上千劑疫苗
豬哥亮帶宥勝 新片穿越大稻埕
夜市美食人氣 蚵仔煎第一
熱氣球活動近倒數 壓箱寶盡出
台灣臭豆腐 老外也愛品嘗
七夕浪漫一夏 谷關推夏天泡湯
犬貓入校園 教育部規定打疫苗
台北旅展 徵選部落客當記者
林杰樑生前身影 暢談飲食危機
香港禁止從花蓮進口禽蛋
鴻海高軟雲端中心 上梁
全民醫師林杰樑逝 醫界感念
乾旱 陸約六百萬人飲水困難
蓋達分支增多 威脅全球安全
旌忠狀惹議 國軍澄清立場一致
股市歡騰 外銀日本獲利大增
下半年非蘋平板 首次超越蘋果
遭指軍職4冤案 陳鎮湘澄清
偵辦軍中案件 檢：蒐證有疑慮
立院共識 6日處理軍審制修法
研究：方向感不佳 怪網格細胞
流浪犬退休 搭機赴加拿大養老
益通動能傳糾紛 鎖門擋員工
觀光發展 賴正鎰籲培育人才
可成：下半年營收 逐季創新高
廣大興28號 重新勇敢出航
清境連環車禍 2死10餘傷
男籃亞錦賽搶8 中華輕取香港
王建民3A出賽 要擺脫一局爆
軍事冤案申訴委員會30日成立
浮洲都計說明會 居民盼重劃
立院共識修軍審 6日可望三讀
陸985和211疑不公平門檻
土政變陰謀案 21人宣告無罪
瑞鼎上半年每股賺7.15元
新書 夢露向賈姬坦承婚外情
北門大火案和解 負責人緩起訴
匯兌收益 7月外匯存底創新高
洪仲丘死於自宅 法醫：無誤
大馬：未出現紐西蘭毒奶粉證據
節目送棄嬰 兒盟：物化兒童
亞幣走揚 台幣勁升1.79角
成龍杭州慈善演唱會 韓星助陣
監委：禁閉SOP與實際落差大
外資上周買超百億元
逾3百人涉土政變案 21無罪
飆高溫 台電：用電今年第三高
黃媽媽：將申訴重審黃國章案
速審軍審法 府：馬總統支持
談林杰樑 妻：俠客與解毒之王
台狂犬病毒分析 與大陸相似
英服務業成長 創6年來最快
公設保留地解編 活絡建地
睽違十年 央行發2年期定存單
魔琴少女琳西特莉8月造訪亞洲
陸政治藍皮書：推進基層民主
海底脫衣舞廳 棄置以色列外海
蔡琴開金嗓 苗栗首見售票個唱
藍籲賴清德 勿誇大服貿負影響
平溪山火 消防局動員灌救
菲南炸彈攻擊 至少6死29傷
杯蓋受熱變形 星巴克等還在用
電腦展落幕 觀展人次62萬
杯蓋不耐熱 星巴克摩斯決定換
陸：有信心實現經濟發展目標
俄媒：陸正在建公海艦隊
蘇花藍色公路 機車鐵馬帶著走
宋福祥：NB明年再壞有限
恆天然問題原料 從澳洲進大陸
陸委會 助大陸台商升級轉型
軍審法修法 法務部尊重立院
土政變案 前軍事首長終身監禁
安寧病房過父親節 病友窩心
太魯閣馬拉松太夯 抽籤參賽
談洪仲丘案 豬哥亮：軍中要改
林杰樑辭世 採訪記者落淚
農委會：未以撲殺犬貓處理疫情
本益比偏低 可成為股價叫屈
虛報醫療廢棄物案 4人遭押
蘇貞昌籲總統 與民和解停核四
印媒：馬總統弔唁洪仲丘遭圍嗆
涉政變 土前軍事首長終身監禁
星巴克摩斯 9月導入5號杯蓋
發2年期存單 彭淮南說試水溫
疑久病厭世 男自焚亡
承平軍人犯罪歸司法 洪案適用
今彩539開獎
提君無戲言 洪爸爸：確實失禮
MECO：菲一直願意道歉
威力彩開獎
美掩飾調查足跡計畫 恐涉違憲
中華男籃亞錦4連勝 許總開心
汐止工安意外 1工人墜樓亡
王林涉嫌非法持有槍枝 被調查
林杰樑解惑細心 名句成絕響
應用展 雙A平板銷量倍增
華爾街日報中文網在陸不平靜
占據戰落幕 藍可能再開臨會
搶新藥商機 中天攜手石藥集團
人用狂犬病疫苗 增26家接種
示範區納入金融業 將大鬆綁
再演步步驚笑 金士傑多了童趣
許仁豪斬名將 羽球世錦賽晉級
歐洲抗狂犬經驗 捕殺不可行
蘋果翻盤 可能顛覆專利大戰
A25案 與壽險房產限制無關
多次修正 軍審法面臨最大變革
廣大興菲願道歉 洪家接受
福建招才 陸委會：應避觸法
陸網友和學者：反憲政邏輯荒唐
軍人犯罪擬歸司法 司改會叫好
南投清境連環車禍 2死15傷
南印度50年最慘雨災已16死
林杰樑高標準 促食安管理
重新出航 洪慈綪：面對現實
花蓮醉漢遭蛇吻 住院治療觀察
蔡小虎龍千玉星國開唱魅力不減
泰將設委員會 討論特赦案
美緝毒局用大資料庫與截聽辦案
俠醫拒毒護食安 林杰樑樹典範
今彩539頭獎3注中獎
威力彩頭獎槓龜
代表處投書 澄清菲媒錯誤報導
洪姊赴軍高檢 肯定軍方釋善意
訪日松山城 郝龍斌穿城主戰袍
台陸韓面板8月銷陸目標一致
IMF：日需可信中程經濟計畫
美服務業擴張 5個月來最快
俄中聯合軍演 展開飛行任務
林杰樑致力解毒 農藥致死率降
民調：逾9成陸日民眾互無好感
外長林永樂：廣大興案有進展
土政變案宣判 引發群眾示威
歐盟批准美航全美合併案
信義區A25地上權 流標
人造牛肉漢堡上桌 口感像真肉
IMF:日需解決公債過高問題
iPad買氣延 平板出貨衰退
林杰樑病逝 妻兒淚送移靈
我外匯存底4,091.18億美元 外資持有56 %
陳毅勳羈押庭 5日晚間召開
反核聯盟: 停建核四不必公投、節省社會成本
軍院仍裁定 陳毅勳15萬元交保
軍審「寬鬆」? 陳毅勳仍15萬交保
立院三讀 漁船可僱武裝保全
天合聯盟藉新增線上功能
國際物理學家馮達旋獲頒梅花卡 永居台灣
核四公投 藍不排除再開臨時會
民意難檔 軍審法「洪仲丘條款」三讀通過
102年墾丁音樂季疏運執行成果
軍審限縮 多數案件半年可移交
遠傳4大精選優惠方案 父親節省很大
五星級飯店提早搶攻中秋月餅市場 提早預購享8折優惠
人權兩公約 教育部辦校園霸凌公聽會
王作榮斷言兩岸和平統一
驚喜不斷 持續熱燒
中國年底可能放寬一胎化政策
搭夏威夷航空參觀密蘇里號 15,000 元起
綠營反核募款 蘇呂謝游同台
遭檢舉抄襲別人作品 楊念祖上任六天閃電請辭
楊念祖請辭 管碧玲：遺憾
楊念祖請辭 藍委錯愕嘆可惜
管碧玲: 幾天前接到檢舉、不忍揭發
蔣士煌：簽署協定強化對美經貿
若有助調查 陳毅勳願意受羈押
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
陳毅勳：羈押可釐真相 願遭押
消息面多空並呈 歐股漲跌互見
機車衝破超商玻璃 騎士送醫
機車衝破超商玻璃 騎士送醫
林書豪將返台 任品牌大使
經濟復甦 美戶外展熱絡商機大
英女王加冕華服 特展掀熱潮
電視庫存高 面板再跌
賴正鎰籲 儘速培育飯店經理人
環球影城飛車卡住 有驚無險
7月出口可望小幅度正成長
加寵物店逃跑蟒蛇 纏死2幼童
高壓籠罩炎熱 外出要防曬
禍從天降 加行人被鋼板壓死
美選美皇后變炸彈客 遭警逮捕
手機賊擺烏龍 傳照上失主臉書
宏達電營收冷 影響受關注
百萬株向日葵 加農場成景點
媒體製播希拉蕊劇 共和黨不平
IBM要求美硬體員工減薪休假
烏拉圭制定大麻官價
巴西旅遊調查 首都晚餐最貴
配對資金遭否決 劉醇逸決上訴
2.5億 亞馬遜創辦人買華郵
台股開盤下跌8.78點
銀魂聲優附聲 發聲嚇跑玩家
毒奶風暴擴大 陸要求雅培召回
華郵新東家 創新殺出血路
好萊塢瘋拍希拉蕊 共和黨吃味
WeChat 5.0版本 亮相
台電供電異常 貓纜暫停營運
MLB 球星A-Rod小檔案
周麟參訪巴拿馬慈善機構
A-Rod：全力上訴捍衛清白
亞馬遜執行長 入主華盛頓郵報
會越共 陸外長提管控海上分歧
泰宗技術授權上海睿鑒生技
威剛Q2獲利佳 股價強勁
憂聯準會縮減刺激 亞股跌
慶祝掛牌上市 亞太手機大降價
陸媒辦公室出現彈孔 疑遭槍擊
賓州市鎮會議槍擊 2死
葉錦添講座 暢談人生美學哲思
傳歐巴馬計畫廢房利美和房地美
瓜國研商降電價 力求供電普及
A-羅禁藥風暴 面臨生涯危機
大學分發9成5錄取 3年新高
軍審修法 王金平：協商好就過
爸爸保單要調整 讓家人有保障
大學考試分發 缺額217人
揭發水門案 華郵威震美國首都
廣島原爆68年 日欲根除核武
桃機旅客新高 每天逾8萬人次
軍審制度修法 王金平召集協商
新台幣匯率盤初升值
國泰金：台灣GDP有上修機會
南韓63人感染超級細菌
上海法官嫖妓 紀檢官員疑涉案
供電異常排除 貓纜恢復營運
陸極端氣候增 考驗西北乾旱帶
西半部紫外線危險 竹苗最曬
三星輸掉蘋果禁售令 焉知非福
天使站成立 華山服務金門老人
宏達電7月報憂 股價回跌
牛棚放火 王建民好投沒奪勝
鼬獾染狂犬病 新增5例
借鏡國外 國防部擬修軍懲法
甘比亞眼瘤青年 來台就醫
馬：解釣島爭議 雙邊協商開始
抓狗換米挨轟 古坑鄉喊卡
周思齊：喜歡在冷氣房裡打棒球
外交部：民眾赴中東注意安全
亞銀擬下修大陸今明年成長預估
利率決策前 澳元近3年低點
權值股走跌 台股季線失守
高鐵票價漲 推超離峰便宜票
軍檢傳陳以人 飛奔進軍高檢
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
取消慰靈會說明 國防部:規劃未成熟
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中華男籃抗日 需防對手洋將
洪案涉案軍官交保 軍高檢抗告
開審在即 涉薄維穩啟動
董念台控告1985聯盟
17處禁閉室 硬體改善完成
外遇買凶殺夫 狠婦判無期
農曆7月鬼門開 奉天宮封鐘鼓
禁藥開鍘 體壇：最有價值時刻
陳菊訪陸 邀對岸參加城市峰會
陳光標子美媒登廣告 捍衛釣島
歐北暗房 集結台法街景人物
陸35度高溫 炙烤百萬平方公里
聯準會：美國人現財務狀況最好
國軍申訴專線 年近3萬通
遊戲業疲軟 傳奇7月營收減
經部推沼氣發電 促投資3.7億
摩若台開發 台印尼推經濟特區
越南查扣陸製地圖旅遊書
調查：53%贊成同性婚姻合法
7名賀江水體肇事責任人被捕
洪仲丘弟 申請家因替代役
陸翁中暑倒地 肌肉被烤熟變黑
修軍審 藍營：法院增軍事法庭
陳毅勳仍交保 洪家：失望
克服子宮外孕威脅 順利產女
嘉中生10科899.6分
立院三讀 承平軍人犯罪歸司法
手機偽基站犯罪 陸逮217人
洪案交保軍官 軍高檢抗告
中年男腰圍太超過 難抱幸福
三類組榜首 許哲維承父衣缽
軍審制修法 軍院：移案沒問題
賓州市鎮會議槍擊增至3死
狂犬病野生動物監測 月底啟動
推同性婚姻合法 9月凱道辦桌
台大分發錄取生 建中蟬聯冠軍
台商：兩會應盡快互設辦事機構
軍審修法 國防部：全力配合
柯文哲：洪案是台灣茉莉花革命
貓熊仿仔塞雞蛋 圓圓輕柔呵護
林杰樑愛子 在家找爸爸味道
資訊月百大創新 選拔起跑
群創：奇力光電資產 銀行處理
陸債飆 習李避蹈日覆轍
盤整 新台幣午升0.2分
柯文哲：赴北京也是市長先修班
奇力光電歇業 LED股黯淡
法農業信貸銀行Q2獲利翻升
狂犬病SOP未出 專家憂心
陸首個現代有軌電車網 通車
太極雙星涉詐標 約談邱大展
軍審修法 洪仲丘案適用
指考放榜 北一女35人赴國外
小綠綠上台大醫科 國中立志向
中區資訊展 超值優惠搶商機
因應中元節需求 北禽不休市
不滿法院判決 嘉市里長抗議
討債致人落海死亡 3男判刑
軍審修法 洪慈庸：比預期快
禁藥吞噬棒球夢 A-Rod墜落
李鴻源：不太贊成公投綁大選
新北義民祭 老中青挑擔展傳承
中央地方攜手 推廣沼氣發電
坎城珠寶竊案 懸賞百萬歐元
狂犬病毒來源判定 眾說紛紜
中秋愛心伴手禮 雙部長促銷
查體檢流程 軍檢傳喚多人
台灣原住民歌舞 斐濟同樂
十月底 狂犬病疫苗逾180萬劑
爸爸好忙 回家吃飯半數做不到
抗議拆大埔 在地聯盟辦音樂會
山區投藥防疫 學者籲快評估
柯文哲：辛旗至今仍未現身
台股收盤跌99.72點
陳鎮湘：勿因洪仲丘案否定國軍
嘉檢司法體驗營 學生模擬開庭
指考放榜 建中醫科生人數降
澳洲央行降息1碼至2.5%
流入美股基金 今年逾千億美元
乳品新貴駝奶 陸市場接受度低
台股開低走低 跌99點
花蓮鴨染流感 雲林鴨無異狀
投信：難大漲大跌 短期續盤漲
石蚵文化館動土 發展金門亮點
爸爸大調查 孩子評87分
楊念祖：與法務部協調後續修法
【台股期指】8月台指期跌108點
8月電子金融期齊跌
冒名忘記背生日 通緝犯露餡
劉黎兒：連日本都難解決核災
脅迫少女性交易 兩女遭重判
李光耀：巨額津貼無法刺激生育
李聖傑：小孩不是我的
宏達電三星 大螢幕秋天激戰
環團反環署修法 籲雙北反對
台股跌99點 守住半年線
稱無隱匿疫情 農委會誤植日期
洪案移審 桃地院庭務會議討論
父親節禮物 手機平板最熱搜
迎教孝月 法鼓山法會倡孝親
承平廢軍審 解嚴後最大變革
入主華郵 亞馬遜老闆跨足傳媒
瑞昱估Q3業績 較Q2持平
企業公民獎 台達電蟬聯冠軍
國慶煙火在風城 企業贊助
德國軍人觸法 民事法庭審判
三大法人賣超台股97億元
軍審修法 黃媽媽：配套應做好
承平軍人犯罪歸司法 兩階執行
清潔隊員打疫苗 安心抓流浪犬
陸晉升18位中將 首現60後
軍審變革 軍檢法官去留成焦點
軍法官轉律師 可少考一道
學測66級分 指考上台大電機
軍審修法 法部司院做準備
採訪洪案記者猝死 洪家遺憾
瑞昱拚2015年電視市占25%
綠基層黨員 籲恢復黨員投票
軍審修法通過 朝野立委樂見
男籃亞錦賽 中華首節落後日本
紐西蘭奶粉染菌 越要求回收
人用疫苗 雲縣增儲備醫院
本土麻疹增1例 25歲男感染
中一中 錄取台清交248人
漁船僱傭兵 漁民看法兩極
北市預售屋 實價登錄資料少
行銷台中好酒 結合飯店旅遊業
大學考試分發 應用科系熱門
污水槽火警 工人命危送醫
軍審迅速修法 退役將領指草率
宸鴻上半年每股賺22.2元
向治安英雄致敬 彰縣辦晚會
南科7月業績降 Q3獲利可升
監督離島空汙 雲縣推APP
美律董座 愛音樂激發創新力
33億美元遺產 印大公姪分羹
台商大陸糾紛 偷渡抵金被查獲
新台幣收貶4.5分
台管顧聯盟訪陸 尋媒合
拚搶進攻籃板 中華超前日本
飲料說 陳以人律師：影片還原
立院三讀 設國發會掌政策規劃
8旬榮民捐百萬 助53人向學
熱浪肆虐 義衛生部發紅色警戒
13年未付保母費 父遭訴遺棄
林杰樑病逝 副總統弔唁
林杰樑遺孀：兒子感覺爸沒離開
蘋果日報記者遭控告藐視法庭
低價觸控潮流 宸鴻不缺席
噪音管制加嚴 晨運注意音量
洪仲丘案 龍應台：應平心檢討
軍審法多次修正 面臨最大挑戰
男籃亞錦賽 中華射日5連勝
指考放榜 台中女中越洋升學增
憂恐攻 美令公民立即離開葉門
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
讓老爸順暢 攝護腺檢查不可少
異國風華 美術園道古董車遊行
軍法官未來角色 過來人不悲觀
推女賣淫數鈔票 狠心母罪難逃
義隆Q3保守 估減個位數
促和平 印尼巴獨要角效忠中央
恩師吳德朗：林杰樑典範難複製
徐生明：人生最後戰術預立醫療
南韓擬藉聯合國兒基會援北韓
陸破兩販毒案 台籍男子涉案
台南男子被錢鼠咬 送醫打疫苗
網路自學 男子豪宅製毒落網
男佛寺前吸毒 警手到擒來
高風險海域 漁民可僱武裝保全
北戴河開會 劉雲山現身
不滿女友晚歸 美工刀割她手腳
大學指考放榜 雲林學子亮眼
花蓮鼬獾送檢 驗出感染狂犬病
持刀搶雜貨店 假釋犯變裝落網
防疫 北市啟動第二波山區注射
環署新增風力發電噪音管制標準
雄女3清寒生 奮力進國立大學
洪仲丘案 姐停職留台中陪父母
超商購物等太久 男傷人判刑
林杰樑感染源 實驗室尋找答案
兩岸服貿 龍應台：嚴格把關
集邦：NAND長期樂觀
軍審制變革 注意部隊管理問題
農曆7月 慈濟舉辦佛典歌仔戲
初選全民調 綠基層喊苦
員林高架站藝術 有請草間彌生
肝病權威陳定信 新書傳承精神
坪林草地音樂會 上山避暑喝茶
曾文鼎19分 中華抗日成功
亞洲會展論壇 聚焦創意行銷
推特發文 衝高電視收視率
英媒：華潤分公司遭指控竊盜
法院設軍事專業法庭接409案
聚陽：下半年毛利優於上半年
紐毒奶 陸媒：洋奶粉走下神壇
清掃持家模範父親 環保局表揚
職務再設計創意賽 總獎金百萬
陸：生育政策適時調整
夫疑病死妻伴乾屍 警調查
台大情結依舊 清交成政緊追
聚陽向上游發展 產區會轉換
台股大跌 台幣收貶4.5分
獎金獵人兄弟 雙雙上國立大學
生子風波未平 蔡女反駁李聖傑
陸可口可樂召回紐毒奶28萬瓶
客機在日肇事 韓航受特殊調查
國會大選近 德政黨文宣戰開打
澳門音樂節 開放網路訂票
盧明光：太陽能LED加速整合
華郵賣給貝佐斯個人 邁向實驗
買免稅品新規擾民 財部再研究
扭轉紙媒命運 貝佐斯參一腳
副總統：保險業貢獻大
華山藝術生活節 10月開跑
陸民網購 從境內買到日韓
中信金前7月EPS1.14元
大陸A股 連6漲
台中樂器節 10日后里登場
林中森：盼年底完成互設協商
醣聯私募 大塚取得5%股權
避免哄抬 竹市查狂犬疫苗價格
陸嬰兒被拐 家屬欲起訴
南海熱低壓 成颱機率不高
旺旺：原材料無乳清濃縮蛋白
屏中3生捨名校 選讀警大
落難猴王抽搐 送驗
亞錦賽 中華射日成功
防恐攻 英撤離駐葉門使館人員
山西煤礦事故 5人遇難
高分生讀亞大 獎學金360萬
宜蘭郵局 首推心型郵票專冊
印尼返鄉潮90兆盾資金助地方
開走警車 男動機不明
孫中山衛士 丘氏故居亟需修繕
誤植平戶市長姓名 南市府更正
大師雕塑修復 苗地標藝術新生
防海盜 台百艘漁船已僱保全
陸學者：打美中牌不是好選擇
粵迎首個72小時免簽過境團
鬼月登場 新北基隆慶中元
豆莢寶寶彩虹夢境 舞台成色盤
飲料說 軍檢傳陳以人釐案情
國發會成立 計畫管考一條鞭
英軍法審判 判決結果公開昭信
張泰山拚2千安 邀龍牛迷見證
台灣家庭理財 保險為主
軍審修法 總統：不能犧牲紀律
李光耀：美維持亞太影響力重要
曾表揚林杰樑 台南慈濟宮不捨
宸鴻：觸控下半年要看平板
陸將關閉未達標準化工企業
廣大興案 傳菲將公布調查結果
禾新募款助上海小朋友上學
三星申請商標 智慧表呼之欲出
俞正聲：堅持中國特色西藏特點
應華跨入觸控面板產業
檢：查案重突襲 擔心軍方態度
推動特赦案 泰國執政黨堅持
觀光醫療論壇 促亞太服務合作
華郵：一頁歷史翻過去了
保險退場門檻 擬訂日出條款
校友捐百萬 學弟安心讀醫
高鐵通過首次漲價案 逾9%
台塑集團前7月營收 年增5%
產房變文物館 聖母醫院留歷史
華郵與台淵源深 搶報解嚴消息
羅瑩雪：法院設專業軍事法庭
林杰樑23日告別式 子承遺志
梨山蘋果減產 福壽山最慘
酒糟鼻非喝酒造成 高醫除瘤
移民署隊員涉貪 共犯男子聲押
海巡署登船搜索 漁民指控濫權
租小客車 訂金上限30%
設國發會 集中人力提高效率
紐時：截聽通訊使美關閉使館
驅趕錢鼠 台南農民遭咬傷
張金鶚：對話溝通 都更更多元
洪仲丘案體檢飲料風波 軍檢查
波札那擬召開辛國大選稽核會議
清寒學生譚國祥 念警專助社會
外籍男子陳屍租屋處 死因待查
軍審修法 法官檢察官迎挑戰
醫院賣嬰案 陸：喪德枉法
軍審修法 1985：回應民意
復甦冒幼苗 德工廠訂單大增
滬造船廠 完成航艦分段模型
李光耀：經濟讓兩岸走在一起
房市股市不夯 香港改炒計程車
商漁船爭道 王進旺李沃士關心
坎城別墅 薄熙來貪污證據
瑞士生奧疑烏龍 選手盼改成績
相隔4年 曾文鼎再扮抗日英雄
新北污水槽氣爆 工頭喪命
保障用路人 江揆促取締毒駕
憑舊合照尋親 判親子關係存在
A-Rod禁賽 台灣也不能打
日最大護衛艦舉行下水儀式
金管會：電子投票 成效顯見
軍審修法 監委：洪案後續難料
陳菊將訪中 謝長廷肯定
羽球世錦賽 陳程配晉16強
上海公佈召妓法官處理決定
陜西運五飛機墜毀 1死1傷
大馬提高奶粉監管等級
麥當勞獅子大開口 加盟商造反
恐攻陰影籠罩 美國人撤離葉門
林熙蕾想懷第二胎 當老公禮物
陸高溫面積 創今年最大值
巴國伏擊印軍5死 和平添變數
曼德拉斷電烏龍 約堡市府道歉
今彩539開獎
美貿易逆差 縮小22.4%
大樂透開獎
托嬰中心男嬰亡 身上無外傷
雙星案 邱大展：我這輩子毀了
軍審修法 檢方將設軍事專股
軍審速修法 郝柏村唐飛批草率
民眾拱選立委 洪慈庸：沒興趣
董念台告1985 網友狂噓
內政部：修法保障外配人權
焦點人物 買華郵的貝佐斯
高鐵漲價 定期回數票折扣擬增
農曆七月禁忌多 不要拔腿毛
德綠黨推素食日從機關餐廳做起
台灣布袋戲吸引耶路撒冷觀眾
法務部：盼菲速公布廣大興案
楊念祖請辭國防部長
涉操縱股價護盤 男證交法起訴
高鐵要漲價 民眾有對策
楊念祖請辭 高廣圻代國防部長
宸鴻7月合併營收月增8.9%
上海法官嫖妓案 陸民盼建機制
新竹大貨車撞轎車 3人送醫
美前總統布希手術 心臟裝支架
瑞銀建議持有美股 加碼日股
雙星案 邱大展：檢調輕率辦案
男遭電聯車撞上 屍塊四處散
見證父母婚禮後 美癌末童辭世
大樂透頭獎槓龜
被指抄襲 楊念祖請辭國防部長
魔術師李佳峰挑戰30秒穿河術
今彩539 頭獎1注中獎
日系智慧型手機 生存現問號
旭日旗遭仇視 日官方擬解釋
王品：戴董從未對洪案發表看法
中華對抗卡達 爭取分組第1
廣島原爆68週年 日籲廢核
文人部長楊念祖 6天黯然下台
承平軍人犯罪歸司法 歐有前例
高鐵漲價擋不住 期待更多優惠
邱大展北檢複訊 郝龍斌准辭
陳連宏代理獅教頭 打出2連勝
騰訊搶市 開放微信用戶網購
決戰時刻 楊念祖請辭國防部長
雙星案涉詐標 邱大展漏夜複訊
蘇貞昌籲: 馬要化解爭議、從停建核四開始
「洪仲丘條款」通過 總統公佈立即生效
軍審法修正 退役將領不爽
廣島核爆68週年紀念 安倍、美大使出席
薄熙來案開庭在即 中共管控制媒體言論
陳菊訪陸 國台辦正面回應
高鐵漲 北高來回多280元
楊念祖請辭 府：總統已批准
專家：陸現首例H7N9人傳人
高雄剉冰王翁瑋峰創業甘苦談
參謀總長嚴明內定接國防部長
政院拍板 第三方支付鬆綁
高鐵調漲票價
2013年國泰世華銀行財富管理勇奪十餘項大獎
嚴明接國防部部長 文人部長「曇花一現」
新光人壽連15年獲保險信望愛獎 最佳社會責任獎
遠傳兩大獨家四大優惠 暑假出國旅遊讓遠傳幫你看緊荷包
遠傳計量7日/15日型漫遊上網包 以量計費輕鬆無負擔
菲公布廣案結果 建議起訴8人
高鐵父親節、七夕「有禮」
夏威夷航空贊助 夏威夷美食與葡萄酒節 在歐胡島的首場活動
2013年海峽郵輪產業推介會 開啟兩岸三地郵輪合作新契機
初任教師知能研習 在短時間內熟悉教學任務 精進自我的專業
以訛傳訛無知恐慌更可怕
中國九省市 氣溫超過40度
陳菊改稱中國為「大陸」 引起媒體注意
雲朗觀光中秋獻禮推出 「養生創新」的道地廣式月餅
貓纜7日上午9時42分 台電供電異常暫停服務
心臟血管堵塞 小布希裝支架
美軍法庭權限明 案件依法處理
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
部長因抄襲問題辭職德國有先例
雙星案涉詐標 邱大展交保限境
女運動員收入榜 夏拉波娃居首
台硝大火 300坪廠房全毀
美：美俄外長和國防部長將會談
台硝大火 火球竄夜空
多倫多網賽 謝淑薇首輪止步
台硝大火 火球竄夜空民眾驚恐
美政府控美銀住房抵押證券詐欺
專家：去年溫室氣體排量創新高
華盛頓郵報公司股價攀5年高點
陸：首宗H7N9禽流感人傳人
Jaguar Land Rover銷售靚
上市櫃股東會 電子投票比率增
羅傑斯盃 謝淑薇單打失利
聖地牙哥竊案 莫內畫作遭竊
巴西醫生計畫甄選率低
阿根廷台僑送文具助弱勢
不理外國 埃及將宣布調解失敗
全球25大摩天樓 101入列
三星樂金 腰斬大陸面板廠投資
竹苗中部紫外線強 出外防曬
阿根廷台僑辦蘭花展佳評如潮
晴朗炎熱 外出注意防曬
期貨模擬交易競賽 即起報名
研調估今年DRAM價漲4成
通膨目標難企 日明年料再寬鬆
美高階會談 將論及史諾登
俄庇護史諾登 歐巴馬：失望
彭佳慧唱鹿港小鎮 3句落淚
激勵人心 統一超贊助拔一條河
8000點攻防戰 電子股關鍵
聯發科7月業績 歷史次高
台股開盤下跌45.34點
泰安發起資料庫中心發展聯盟
美國兒童肥胖症比率降
野村：陸資本外流 存準率料降
三星搶低階市場 百搭機亮相
印度智慧機旺 Q2成長率奪冠
張鈞甯超入戲 叫錯愛犬名
打造通關貿易雲 兩岸建合作網
美軍法教育完備 依案漸進改革
雙子星案 邱大展曾多次自清
加拿大軍法 被告可選如何受審
阿慢繪幽默鬼故事 最怕遇鬼
華郵閃電易主 巴菲特賺翻
陸國營造船廠接單強 領先南韓
台硝蘆竹廠火災 股價重挫
世界盃盲人棒球賽 台灣奪冠
防範狂犬病 校園犬貓分三類
Flickr將在台推更新版
日護衛艦下水 陸：值國際警惕
金針花開 忘憂谷花海飄逸
台灣愛心蓋教室 哥國村童受惠
科技公司廠房火警 無人傷亡
擁史諾登機密 記者十天內爆料
股匯脫鉤 新台幣盤初走升
日軍艦下水 陸媒：陸航艦回應
美國小胖子減少 第一夫人振奮
毒奶恐慌 重創紐乳品王國形象
報社易主 老華郵人五味雜陳
去年生頭胎產婦 均齡破30歲
雨人達斯汀霍夫曼 證實罹癌
7天3次供電異常 貓纜停運
澳洲選前降息 反對黨批評
雙子星廢標否 郝：視檢調進度
金門輔導企業認證 提升品質
居家化療擴大適用 省醫療費
電子疲弱 台股跌破8千點
利國血案 傳美控好戰分子謀殺
養蜂媳婦 首次蜂蜜比賽得獎
退而不休 脫軍服樂當寄養爸
化學物摻同學水壺 2女生送辦
渣打上半年獲利減少24%
外媒：挺薄者揚言聚眾法院被捕
中工駁林瑞圖雙子星案言論
印有九段線 越南沒收陸客地圖
拓商機 22家美商來台採購
傳大陸重刊毛語錄 內容新增
展望不佳 外資降宸鴻目標價
男籃亞錦賽 中華搶分組第1
機電股王上銀讓位
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
供電異常排除 貓纜復駛
江西官方：王林涉7宗罪
禾伸堂除息 平盤震盪
求新機好評 樂金傳行賄媒體
逾46萬人參觀閩台緣博物館
陸鐵購火車 今年招標額數千億
高中校長會議 佛光大學登場
印尼軍法公信遭疑 改革呼聲起
下屬涉貪 星國反貪局長丟官
劉黎兒：台北輻射指數比東京高
臉書微調 有趣舊貼文不漏失
楊念祖閃辭 唐飛：重創國軍
查化學毒性 警求教專家老師
需求弱 巴克萊降PC股目標價
美強生繳罰金 和解奶粉調查案
南韓海軍要求禁演天安艦紀錄片
管碧玲：盼總統找對國防部長
韓中公共外交論壇9月成立
洪仲丘弟就近服役 須突破法令
北韓水災嚴重 聯合國急救援
剪耳犬貓 動保團體籲暫緩捕捉
陸反壟斷史最大罰單 給6奶企
父親節情人節 高鐵要送禮
法說前賣壓重 聯詠跌停
串聯廢核 民團號召十萬樁腳
鼬獾染狂犬病 新增4例
麗娜輪蘇澳到花蓮 基隆港啟航
楊念祖抄襲 中山：教評會處理
竹北美食節 10日登場
堵輻汙水流海 日政府擬出錢
第三方支付拍板 8月底前上路
8旬三癌上身 醫囑治療勤追蹤
環保普渡 環署籲中元不燒紙錢
阿根廷大樓炸72死傷15失蹤
網路萬人串聯 禁抓剪耳貓犬
展望差 外資降義隆電目標價
以DNA追人 警查獲竊車賊
拉加恩獲提名任印度央行新總裁
紅衛兵懺悔 舉報母親害被槍決
需求不振 華碩走跌
大學生設計 爺奶練肌力
國防部駁斥媒體報導軍方內鬥
造福洗腎者 拜耳推新材料
費學禮：盼楊念祖續為台灣貢獻
力行李克強經濟學 今年省千億
虐死3歲童 男更審判15年
改善都市熱島 北市推綠屋頂
捍衛主權 海巡署：護漁是天職
長白山夏日清涼 將開多條航線
拉拔圓仔 保育員緊張作噩夢
大陸LED背光封裝業崛起
盤整 新台幣午升4.9分
防狂犬病 藝人籲加強宣導
日政府：支持東電遏輻汙水外洩
新北竹籬笆藝文季 光影眷村
楊念祖涉抄襲 中山提教評會
蘇花藍色公路 麗娜輪開航
蘋果在陸推充電器折價交換方案
恆天然：問題奶粉已全面下架
130例腦炎患者 未檢出狂犬
西藏將紀念首登聖母峰60年
廟內販毒 2人送辦
羅嘉仁飆速球 後援1局無失分
立委：軍中冤案重查 門檻應低
談庇護 歐巴馬：俄陷冷戰心態
台灣幸福感 3離島縣較優
陸媒稱述台灣民宿體驗
陸海警艦船編隊 續巡航釣魚台
陸反壟斷出招 重罰奶企
洪案3被告交保 軍檢抗告成功
阿根廷氣爆 民怒瓦斯公司疏失
多重障礙兒學獨立 母放手單飛
華航9月闢釜山桃園航線
三星電子資產 破200兆韓元
陸騰訊漲百倍 網路股熱潮重臨
律師秀2報告 李聖傑非小孩爹
廣大興案 政府7日下午說明
穩定軍心 總統將發表談話
防狂犬病 北市通報動物屍體增
禁抓剪耳貓狗 農委會允諾
華爾街美語停業 負責人不起訴
美特技好手 高空逃出深鎖棺材
瓜國兩洋走廊 年底前展開基建
旺季獲利回升 水泥股上漲
經濟好轉 美國債全球表現最差
台股收盤跌117.62點
北市消弔林杰樑 感念捐救命器
論文抄襲案 檢舉者否認內鬥說
台股開低走低 大跌117點
國防部長閃換 洪慈庸期待改革
8月台指期跌146點
大學生酒駕撞死人 和解獲緩刑
8月電子金融期齊跌
輻射汙水外洩 安倍令政府協助
（木宜）梧滯洪池 農博副展場
綠籲總統緩出訪 藍：過度反應
羅傑斯盃網賽 詹皓晴女雙晉級
政院證實 嚴明接國防部長
宏國販毒幫派械鬥 17人喪生
爆熱 北極海冰去年融化破紀錄
將心比心 就業多爸爸功力高
利空夾擊 台股續挫百點
嚴明掌國防部 綠盼讓人民安心
搶中秋商機 業者推企業禮盒
毒奶人為造成 恆天然全面下架
馬總統宣布嚴明接國防部長
第三方支付業務 8月底上路
希望揚帆 家扶兒製巧克力義賣
總統任命嚴明國防部長 安軍心
菲8海巡員 屏檢起訴殺人
正面回應廣案 菲盼速恢復關係
苗栗公館觀光 推四季幸福餐
煙火秀 台北廣播電台實況轉播
三大法人賣超台股93億元
Fed理事：購債可能逐步縮水
外交人士：台菲回歸理性看真相
行政院發新聞 嚴明接國防部長
公立學校初任教師 先調訓3天
核一燃料池不明滲漏 糾正台電
法鼓山建平台 愛老爸大聲說
日股重挫4% 今年來第4大
秀智泫雅好面相 韓命理師欽點
國軍遭批評 總統喊話穩定軍心
外交部：菲允儘快起訴廣大興案
越開學前夕 電動機車熱賣
經國號戰機衝出跑道 無傷亡
推第二收容所 降犬貓安樂死率
嚴明接國防部長 務實穩軍心
父親節心願 非洲兒子平安長大
男籃亞錦賽 中華卡達首節平手
孫大成瓜國演講台瓜雙邊合作
河南禁止網路擅傳公共場所影片
外交部：願解除對菲11項制裁
慶祝父親節 千人搓客家粄圓
漢微科7月營收 月增近15%
勵馨攜手全聯 愛心卡助弱勢
洪案新聞 NCC：過度集中
大馬士革爆炸 至少18死
洪仲丘案移審 總統盼找真相
工人遭虎頭蜂螫 無生命徵象
數位碩士在職專班 新增2班
北韓向南韓提議 14日談開城
大稻埕煙火節 周邊交管
麻生失言賈禍 在野黨喊罷免
毫芒版蒙娜麗莎 1/3頭髮寬
誤開水閘門員工溺斃 糾正台電
投資人追捧 網路股風雲再起
蘋果當全球PC一哥 聯想居次
亞錦賽 中華上半場落後1分
港擴大官員利益申報範圍
BRT將施工 中市推交通疏導
調查：注意健康的父親不到3成
2012年是十大最熱年份之一
新台幣收貶3分
台北和平宣言 協商解決紛爭
維護生態 義東海岸禁止捕魚
何江忠3人羈押庭 晚間重開
怕副作用 14萬人不治C肝
7月出口 年增1.6%
海外韓僑身分證 南韓後年發放
菲公務船涉殺人 最重判20年
不動產資訊平台 降低購屋風險
廣大興案大事記
廣大興事件 總統：務必爭公道
海外當志工 中州科大授旗
暴雨襲四川 數千人撤離
福島輻汙水 安倍令儘速處理
陸最大網路傳銷案 今一審宣判
陸：6奶企價格壟斷 知法犯法
撬車行竊被逮辯見鬼 判10月
小三誘正宮傷害 通姦罪也難逃
Q2發明專利申請 鴻海奪冠
北市不代宰 新北屠宰場趕開張
中華輸卡達 無緣E組第1
北韓建議14日再舉行開城會談
邊界攻擊 印巴關係再罩陰霾
洪慈綪：菲起訴殺人 可接受
吳寶春徒弟違約 判賠百萬
父親節前夕 郝龍斌化身郝爸爸
犬貓見棄養 遭毒死案例增多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
菸蒂亂丟 北市一天24萬隻
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
迎父親節 電信業炒熱商機
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
軍機X光檢測造假 糾正漢翔
智原原相7月業績攀升
目標年輕族群 大眾銀推晶緻卡
廣案涉案人員 菲將控殺人罪
蔡明憲籲推軍改會議 暫緩募兵
遭指國軍體能嚴 國防部澄清
菲國被告若不來台 將發布通緝
網路防護 NCC：非白色恐怖
攻代客研發 神隆攜手桑迪亞
亞太城市高峰會 高市建商金援
服貿開放 搶占陸生活服務業
中市防疫 增人用疫苗配置點
聯電Q2每股賺0.15元
台菲漁業協議談判 將儘速展開
教育績優志工 胡志強感謝付出
嘉縣品牌農業甜瓜 土產變精品
技能競賽奪牌 胡志強接見表揚
手機熱銷 三星家電跟著旺
鼬獾染病多 東縣：不需再驗
企業傳愛 加碼送愛心白米
華文朗讀節 張小燕讀親子繪本
憶口腔癌父 70分貝的幸福
都市地價指數 大安區升幅居冠
台日漁協 總統接獲餐廳感謝信
林杰樑贈救命器 消防局揪感心
中國大媽新動向 海外買房
輻汙水入海 福島每天3百公噸
後龍高鐵區配地 苗府撇獨厚說
麗娜輪抵花 藍色公路揭新頁
化解開城僵局 兩韓同意會談
蘇：立院修軍審法 符憲政常態
桂林團來台 介紹升級版旅遊
澳門學生到東海 學勞作教育
開龕門 (奚鳥)籠中元祭登場
打過期排卵針 醫院負責人判刑
拒捕衝撞警車 鴛鴦盜落網
中華3分輸卡達 8強對大陸
屏檢公布影像 菲機步槍齊發
平反冤案 1985提5原則
新點子 連結國際感覺現代音樂
股匯雙挫 台幣收盤貶破30元
防狂犬病 高市啟動二波注射
外籍教師到 李沃士歡迎留下來
狂犬病恐慌 棄養家犬增加
無法救回林杰樑 醫療團隊痛心
聯電估Q3出貨增3%至4%
挺台參與ICAO 國際現聲浪
小林村重建 地方產業永續發展
七夕約會首選 網友愛美食餐廳
菲國殺人刑度低 我盼從重處斷
7月出口拉回調整 月減4.4%
楊念祖論文出包 學術自律待整
擴展業務 聯想大陸再開7家店
宏?上半年每股賺0.06元
府：總統出訪不變 願邀蔡會談
台北室內芭蕾 10日台南巡演
李紀珠接任台灣金控董事長
何江忠現羈押庭 神情嚴肅
達方上半年EPS0.004元
嘉南大圳防溺 消防寶寶坐鎮
虎頭蜂螫人 除草工休克不治
土城暫緩發展區 將辦市地重劃
培瑞斯8日來台 向洪家致歉
杭州人疑祈雨 入侵蕭敬騰官網
媒體高層參訪團 將會張志軍
自來水總管破裂 倫敦郊區淹水
中市草悟道廣場 簽約委外經營
果斷重效率 高廣圻任參謀總長
李紀珠任台灣金控董事長
菲特使來台 政府計畫解除制裁
服務業進大陸 員工訓練是難題
李聖傑要驗DNA 蔡女質疑
國際斡旋危機 埃及宣告失敗
何江忠3人現身 重啟羈押庭
何江忠涉案 同學捐錢打官司
重慶書記：絕不能專權濫權
狂犬病野生動物監測 8月底啟動
掐準插秧時機 年輕米王勝老農
兩岸法學論壇14日北京登場
新北投車站回家 郝南下見證
梁英斌參加想像聯合國博覽開幕
迎七夕 月老進駐指南風景區
菲公布調查報告 曾勇夫可接受
猥褻女童156次 1次判4年
軍高院重開何江忠羈押庭
金酒回饋鄉親 籃球夏令營展開
總統令 嚴明接國防部長
退職轉任領雙薪 糾正農委會
公辦都更 今年總額逾千億元
英利率政策 首度與失業率掛鉤
宏達電宏?邀巨星 打響知名度
中日韓FTA 年底日本協商
澳藝術家 培植左耳在左臂
蔡辦籲總統面對國是會議問題
陸：下半年外貿與消費增速放緩
婚後變女女 內政部認定有效
打不過學姐 光華拚瓊斯盃第2
曾永權：基市長提名先採協調
陸援建斯里蘭卡貨櫃碼頭 啟用
黑龍江水漲 黑瞎子島可能淹沒
瓊斯盃拚冠軍 姜鳳君：沒問題
愛犬打疫苗並登記 可省千元
曾勇夫：軍監看守所擬移矯正署
救命器保安全 警報聲95分貝
世運得佳績 總統讚景女拔河隊
強化海巡 總統：要增41船艦
對歐雙反調查 陸：願業者協商
泳池水質 北市衛生局稱合格
大陸H7N9人傳人 台灣早知
菲特使將訪洪家 送上道歉信
傳安倍15日不參拜靖國神社
葉門宣稱遏止蓋達攻擊陰謀
陸再拘記者 左右都打
突擊大型夜市 高市府把關食安
廣大興調查結果 總統：欣慰
滿招減薪 光仁中學爆薪資爭議
藝鳴驚人 收容人首次藝文公演
歐查陸太陽能板 不課反補貼稅
義600年雕像 遊客折斷小指
肯亞首都機場大火 暫時關閉
逾半醫院 反對外籍醫事人員來台
夜間保管死鼬獾 消防隊免驚
感念爺爺 朱立倫學生捐救護車
雖是立秋 大陸多地高溫42度
赴菲遊將解禁 旅行業：期待
搭火車卡位口角 男毆人判拘役
怕變胖 義家庭少吃義大利麵
尹啟銘疑遭詐騙 財損逾百萬
尹啟銘遭詐騙 不願多談
驗染狂犬鼬獾 1人受傷打疫苗
伊朗車禍多 每日55人喪命
網路儲值 不可信用卡刷卡
外資：宏?Q3恐持續虧損
辨美鈔真偽 美專家來台獻策
涉夜店偷手拿包 猴抓妹遭訴
第三方支付 經部年底前提專法
陸經濟鈍化 未來出口最大變數
國際需求回穩 7月出口微增
重開羈押庭 先審徐信正
感謝導護志工 高市加碼裝備
廣大興賠償金額 將創菲國天價
不查醫美大餅 糾正衛署財政部
線上遊戲魚樂百分百 8日公測
馬總統：若有民怨 要將心比心
遊太魯閣 昆蟲動物侵襲有保險
微軟德國推動員工居家工作
工會反對民營化 中油持續溝通
英央行：失業率跌破7%才升息
雞排妹扮豔鬼 西門町玩鬼遮眼
范逸臣特效MV 跳傘一鏡到底
蓋達研製液體炸藥 美擔憂警示
對大陸10連敗 中華男籃硬仗
今彩539開獎
菲釋善意 外交部格外審慎
法官召妓 上海書記：有腐必懲
印度雨災 台灣捐5萬美元
賊扮富豪 偷F1老闆愛女珠寶
吳伯雄趙樂秦：旅遊可加強交流
資安辦：下載韓軟體更新要注意
示威暫解散 泰展開特赦案辯論
40.8度 上海度過最熱立秋
引進陸資 樂陞首次私募募集完成
第三方支付鬆綁 業者肯定
智慧屋曝風險 馬桶遭駭狂沖水
重啟開城園區 兩韓月中會談
小時代2上映 台灣演員繼續演
濁水溪舞團獲義藝術節總冠軍
馬利第2輪投票 前總理呼聲高
爸爸節拚外交 朱立倫8日訪美
羽球世錦賽 中華男雙將碰球王
國泰金前7月EPS逾2元
洪仲丘案 釐清送悔過細節
叛亂團體控泰政府未保護穆斯林
美官員：歐巴馬取消與蒲亭峰會
輻汙水3百噸入海 東電不確定
為免費看電影 影迷剃成大光頭
病患名字炫 日急診醫師傷腦筋
諾基亞西門子 傳裁員17%
阿里鬥騰訊 陸網路市場掀大戰
億元打造 方大同簽進新東家
美媒：中國大陸經濟回穩
洪不幸 何盼士官不要答辯太多
三星銷售疲 銀河新機登板救援
洪仲丘案 桃檢813查涉偽文
南投婦人遭鼬獾咬傷 已打疫苗
斧砍5稚女頭 印度男處絞刑
今彩539頭獎槓龜
天山武林大會被質疑 消費武術
速球強克險砸鍋 義大險勝兄弟
跨性別婚姻 內政部採登記認定
國防部：高廣圻接任參謀總長
iPad面板 傳更倚重三星
高廣圻任參謀總長 8日生效
杜英宗：台灣有點通膨 是好的
出雲下水 陸官媒：日本軍事化
缺專業勞工 德業界盼延後退休
關係糟 歐巴馬取消與蒲亭峰會
G20峰會 歐巴馬不見蒲亭
不熟行駛路線釀禍 客運卡涵洞
疑開北戴河會 檢驗習黨內地位
日媒：自衛隊秘密進行護島演習
中華男籃全力搶勝 沒想要放水
府院穩軍心 迅速拍板嚴明接任
跨性別婚姻有效 當事人：意外
蓋達謀大舉出擊 葉門宣稱破解
文章遭楊念祖引用 原作者：多年朋友、感到榮幸
「搶救雷恩大兵」台灣版 市府安排洪仲丘弟服替代役
行政院資安警告 小心更新KMPlayer
反壟斷 中國對6家乳品企業「開鍘」
「廣大興」殺人事件 法務部籲菲從重量刑
國事紛擾 府：馬出訪計畫不變
11日國館講座 熱血人生go！go！go！
同心安度命運冰風暴
上市股票 今年來宏達電跌最慘
台股8千失守 中線恐轉空
風聲鶴唳 全美航空遭「詐彈」威脅
內政部：婚後變性、女女婚姻仍有效
機場快線到墾丁 8月開跑
廣大興事件 菲代表洪家致歉
菲海巡影帶曝光 像「打靶遊戲」
沖繩墜毀美機 傳有放射性鍶
旅長會議 范佐憲否認串證
韓國海軍 企圖阻止「天安艦」影片放映
軍方又發生死亡事故 士官跑步猝死
北市38.5度破今年台灣高溫
捷運中山地下街展出 青春未艾 影展
遠傳S市集 遊戲輕鬆玩99 嚴選海內外熱門遊戲
遠傳 2013中區資訊展 優惠放大登場
櫃買中心持續推動資訊揭露評鑑有成
慶祝825祖父母節 教育部辦活動
亟盼高中課綱能撥亂反正
兒子作保被綁架? 尹啟銘被騙120萬
軍審法修法 民進黨：獨立性較高
上市公司內部人股權交易法律遵循宣導
3軍士官再次交保 洪姊：對軍法沒有信心
花壇竹筍節 女立委扮總舖師
國軍體能標準過嚴 家屬擬告馬虐殺
北京前門台灣街 換新貌辦夜市
襟翼故障 法飛美班機轉降荷蘭
歐巴馬：美俄關係面臨挑戰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬報復俄國 取消9月峰會
俄不當對待同性戀 歐巴馬反對
洪仲丘案 何江忠捍衛清白
何江忠：通聯勾串 願受羈押
洪案是否串證 律檢凌晨攻防
聯合國專家：蓋達依舊威脅安全
密州夫妻 連生12個兒子
台法案進展 僑委向美國會致謝
陸進口東協服裝 大增
波特蘭自殺橋 加裝防護欄
DRAM現貨價 回檔逾2成
濁水溪和江富美舞團訪駐義代表
本田汽車將在巴西建新廠
QE退場 龔照勝：挑戰房市
辣手巴西女 殺生母拐女嬰
美機場三明治長滿蛆 餐廳澄清
巴西13歲少年殺死全家後自盡
全美航機炸彈威脅 傳為惡作劇
全台炎熱 防曬防中暑
樂金新機報到 盼能殺出血路
聯合國專家下週調查北韓貨船
紐約微型城市展 看亞洲發展
倫敦暴動受創區 市容逐漸恢復
申請破產 業者不賠加鐵路事故
昱泉M2神甲戰紀 下載破百萬
高關懷生環島 南陽街反毒
8月祖父母節 祖孫同遊優惠多
遠傳S市集 熱門遊戲推優惠
台股開盤下跌11.09點
500歌迷飛日 力挺炎亞綸
中華電推計量型上網預付卡
逃過禁令 蘋果繼續與三星鬥法
傲視西班牙 巨嬰出生破6公斤
區域會議瓜國舉行 台灣捐經費
重啟開城會談 南韓朝野歡迎
助創業 樹德科大推小頭家經驗
英特爾前進北韓 盼美解禁註冊
高華柱：絕無軍中內鬥
僑委會辦網路店面行銷實習班
政局不安 泰股跌勢居亞股之冠
警開電擊槍 佛州塗鴉少年死亡
暫觀望 南韓利率按兵不動
菲特使抵台 將赴洪家道歉
培瑞斯來台 代表菲總統致歉
羅傑斯盃雙打詹皓晴謝淑薇吞敗
汶川2地震震感強 暫無傷亡
新台幣盤初升破30元
巴拉圭媒體社論讚台巴友誼
美對小摩銷售房貸證券刑事調查
元大寶華：下半年出口恐平緩
士官自主訓練昏倒 送醫不治
提升加油站安全 經部辦研討會
出版商看好Win8紛推App
國防部長交接 嚴明上任
狂犬病增4例鼬獾 物種未擴增
陸船靠近釣魚台 日召使節抗議
雷神索爾2 兄弟聯手抗強敵
金融穩盤 台股力拚翻紅
洪仲丘案 江揆：司法釐清真相
LG新旗艦機亮相 下半年開戰
房仲：奢侈稅比鬼月還可怕
多囊性卵巢 患糖尿病風險增
紐約地鐵車廂驚現死鯊魚
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
廣大興案效應 菲來台旅客減少
產業前景佳 IPC廠多填權息
菲特使抵台 未發表談話
模擬回答內容 范佐憲：看不懂
獲頒獎章 孫大川妙語如珠
董念台 再度控告1985聯盟
著眼集體自衛權 安倍布局
編造血液檢測 越醫院引民怨
父親節 爸爸非核陣線宣布成立
BP須付漏油索賠案行政開支
陸產煤大縣神木 陷借貸危機
記者舉報貪瀆 華潤董座：誣告
澳洲7月就業降 傷陸克文連任
兄弟象保王位 米吉亞拚止敗
狂犬疫苗注射逾9萬劑
北京警方封樓 帶走數百女性
不言退 東芝堅守PC電視事業
再開羈押庭 洪姊：做錯事勇於承認
熱翻天 台北上午飆36.8度
新澤西州海灘 運動鞋裡有斷腳
成立3年 招商中心促千億投資
培瑞斯抵台致歉 晚間赴外交部
工會幹部遭逼死 桃產總擬抗爭
華碩除息 表現平平
羅嘉仁臨危受命 飆K解危機
台入區域經濟整合 利兩岸發展
華人版防治骨鬆 美國醫界收錄
王林：和港澳台朋友做生意
防狂犬疫苗哄抬 公平會緊盯
2A球隊噱頭 演求婚遭拒戲碼
Q2虧損 宏?股價創新低
歡迎嚴明 江揆勉國軍建立制度
馬兜鈴酸基因解密 損腎又損肝
參謀總長布達 高廣圻上任
飲後不適 警查獲網售假高粱酒
團團自逍遙 保育員辛苦扮爸爸
DoCoMo避愛瘋 索尼受惠
專家來台 研究狂犬病特殊性
進出口強彈 大陸經濟回穩
父親節 洪仲丘父失落
郭人維移山個展 北美館展出
洪仲丘案影響 役男當兵不擔心
中國海警船近釣島 日本抗議
歐巴馬不甩蒲亭 國會議員喊讚
大愛獎得主 鼓勵身障走出戶外
上市公司8/14前 交半年報
范佐憲：不認識813醫院護士
防疫 北市啟動校犬貓施打疫苗
渣打人民幣環球指數6月上揚
檢疑回營串證 范佐憲：拿軍服
與狗一吻致命海報恐失當 將撤
洪仲丘案 江揆促部會引以為鑑
卡到陰墜樓無證據 判保險免賠
港人韓素華 裸體控大陸黑暗
來台讀大專 3年目標10萬人
陳菊將登陸 蘇貞昌肯定
日銀決議維持現有經濟刺激力道
政院拍板 自經區第一階段上路
高軍院開洪案羈押庭 下午裁定
陸狼師教室猥褻女童 6人染病
亞幣走揚 新台幣午升9.6分
美分析：北韓或可製造兩枚核武
鄭立中：望鬆綁陸資赴台
88商機 華為攜中華電推新機
監委促追稅 盯醫美月子中心
安倍顧問：日國會不願修消費稅
國軍人權改革 江揆促訂時程
國泰好市多卡 年底衝75萬張
自經區拚經濟 示範產業4+N
DRAM產值Q2增幅 3年高
羅嘉仁飆K 奪生涯首次中繼點
兩岸競爭力論壇 宣揚台軟實力
女立委扮總鋪師 行銷花筍節
陸7月外貿 對日本逆勢下滑
祖父母生日 半數民眾不記得
宏達電中階新機 赴歐上市
涉圍標中油採購案 檢搜索廠商
38.5度高溫 北市史上第6
慣竊持槍欲攻擊 士檢：調查中
謝淑薇過父親節 幫老爸徵女友
雙子星案 丁育群林志盈作證
台入區域經濟 鄭立中：當務實
天熱兒女反鎖在車內 警消救出
台股收盤跌13.62點
父親節 清寒生感謝愛心爸爸
巨賈砸巨資 投資印度建晶片廠
台北38.8度 平歷史紀錄
民團憂自經區加速產業崩壞
抗暑氣 日美容院再推刨冰洗髮
江揆：菲完成4要求後解除制裁
敬悼林杰樑 醫師公會頒典範獎
面板廠下半年靠電視面板 難賺
台股跌13.62點
遭兒證稱騎不同車 男竊盜判刑
呷藥開車 小心副作用害肇事
德意志電信Q2銷售超預期
大武崙音樂祭 中外藝人獻聲
8月台指期跌 1點
8月電子跌 金融期漲
群創Q2獲利大增
空軍台南操演 雷虎小組回娘家
高山行車防煞車失靈 警方宣導
北市38.9度 刷新紀錄
江揆：執法人檢討有無違法濫權
廣案調查結果 菲網民看法不一
電子股弱 台股力守7900點
見鑰匙查訪遇自殺 警消救命
嘉縣：狂犬病苗足夠 勿恐慌
研究：番茄蘋果皮可去水中毒物
看追逐畫面 洪家：心痛不意外
台北39.3度 台灣第7高溫
洪石成家屬肯定外交部法務部
全球首見 韓公車可邊開邊充電
檢舉回收業詐領 可獲2成獎金
永豐金年底前 不排除增資
竹聯幫創幫元老 周榕病逝
台北39.3度 百餘年來最熱
三大法人賣超台股124億元
菲南13天5爆炸 80人傷亡
上士跑步猝死 陸軍協助善後
台灣最熱曾逾40度 焚風造成
大馬：16進口奶粉品質安全
幼教APP唬人 倡議團體提告
市政神祕客出擊 聯醫缺笑臉
原汁釀造 大湖草莓啤酒上市
山竹颱風侵襲越北 釀1死
與偶像過節 洪父：少1人沈重
護行人路權 北市警推專案勤務
府邀會談 蔡：國家主人是人民
劉子千常找嘸爸 父親節送手機
對菲11項制裁 最快晚間解除
群創第2季獲利大增
縣市長提名 藍：19全後展開
光寶7月合併營收 今年新高
流浪貓犬疑毒死 動保團體注意
悠遊885公益活動 助童抗貧
飆高溫 用電破今年新高
玩藝文學節展 藝術與文學對話
北市工廠火警 搶救中
大反彈 陸7月進出口雙成長
酷熱難耐 南韓蔚山飆上40度
台北異常高溫 盆地效應加南風
新台幣收升6.5分
群創7月營收月減4%
台北飆高溫 勞動局提醒勞安
5年百億 發展高中職特色
過爸爸節 弱勢長輩遊渡假村
研調：太陽能Q3價格漲跌互見
良醫林杰樑 社會進步標準
報名常秒殺 太魯閣馬拉松頭痛
等4年 莫拉克英雄立碑
菲國道歉 洪慈綪感謝政府
國際遙控車賽 好手聚新北較勁
狗便惱人 花蓮裝攝影機蒐證
何江忠等3人維持交保
打狗亂歌團進駐社區 注入活力
增鑑別度 導遊領隊及格率遽降
台灣大推免費電話
印尼開齋節登場 穆斯林感恩
父親節 陳菊祝長輩呷百二
車禍撞碎家庭 民代發起勸募
流浪貓狗 中市檢舉增為4倍
慶父親節 霹靂小組化身解說員
群創8月電視面板接單轉佳
砍殺情敵割眼瞼 男二審判無期
智原估Q3業績季增個位數
洪仲丘案 提高何范交保金額
植物人子女獻卡片 為父親賀節
男童染腸病毒71型 重症住院
自製死刑藥劑 越首度執行
軍高院裁定 洪案3人交保
港保釣人士 計畫來台再赴釣島
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
地方特考 開缺2070人
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
兩岸籃球大戰 中華隊拚首勝
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
美男拖半噸磚 兩天游抵底特律
替代役男自殺案 檢傳家屬調查
金門4茶飲含菌超標 複檢合格
培瑞斯道歉 帶菲總統信函
單親肢障父送報 拉拔子女追夢
楊丞琳新專輯 青峰蔡健雅跨刀
改車狂飆運毒 查毒逾百公斤
洪案被告交保 軍檢不排除抗告
線上訂房加低價航空 旅遊更省
聚積Q2每股純益1.39元
學研攜手 助企業建立經營個案
融程電7月營收創今年新高
軍院：無羈押必要 3被告交保
歡喜迎接 新北投火車站回娘家
鎧勝上半年EPS 9.02元
柏林愛樂公播權 獨家授權台開
獼猴危害農產 嘉義聘專人驅趕
自經區效益 總統盼宣傳實例
新莊暗夜傳槍響 男中彈不治
懲罰是否違法 羈押庭見解保留
Q2獲利 段行建：三合一最好
險遭拆除 新北投車站命運多舛
勞委會：未研議放熱浪假
都更宅新高 每坪破200萬
慶祝父親節 結婚生女一起登記
天津頂巧 傳擬上市籌5億美元
友達7月合併營收 月減1成
中華台北羽球公開賽 9月開打
上海連3天破40度 夜溫也高
廣大興案 菲國特使正式道歉
北市攜手民間 首創單車架設置
最強致癌物馬兜鈴酸 長庚解密
常用App WeChat第5
健走步道標熱量 讓民眾愛運動
通知轉入靜止戶 9月上路
陸客商旅 帶動北市西區商辦
陸現最老帶毛髮哺乳動物化石
彩鷸雄鳥育雛 環團表揚好爸爸
港保釣團體先來台 再赴釣島
故宮國寶總動員 高雄複製展出
陸列裝轟6K 戰略轟炸實力增
小型馬疑似狂犬病 虛驚一場
桂林將增航班 方便台人旅遊
亞幣揚 新台幣收升6.5分
世界女排大獎賽 4隊來台競技
靜止戶結清 擬更為便利
日恐延後調高銷售稅 央行示警
抽查旅館消防營建 合格僅3成
玉晶光7月營收 今年新高
國7環評未過 陳菊尋求解套
開發金前7月獲利 逾去年全年
法扶會律師駐府 服務金門民眾
新協議 使用海拉細胞需受規範
獎助學金短缺 苗栗家扶募款
綠色和平彩虹勇士號 開抵台南
德國網路上盜用身分問題嚴重
大稻埕煙火節 晚間煙火試放
漢堡台灣盃龍舟賽 10日登場
美威力球開獎 3頭獎得主誕生
台北百年高溫 環保局(啟)動灑水
印度防長撂話 對巴復談料擱置
涉案3人又交保 洪姊：心死
好萊塢續集電影 搶攻暑假票房
李聖傑親子鑑定案 雙方叫陣
菲議員提案：同性婚外情觸法
5大危險海域 近年溺水意外多
潛水客台東盜採珊瑚 海巡查獲
馬兜鈴酸傷身 大陸印度未禁用
兒觸電休克 父及時CPR救回
綠對中政策會議 邀劉德勳引言
疑高溫機車自燃 5機車遭波及
求治陽痿羞開口 尿不順當藉口
宏?Q3出貨估季增最多5%
兩岸貿易 1至7月成長逾3成
劉瀚之個展 運用機械零件創作
羽球公開賽 新北市民購票半價
醫療或美容 判定靠衛福部
廈門深圳高鐵 全線完成鋪軌
劉以豪暖男抱抱 王樂研好羞澀
培瑞斯：已向洪家家屬道歉
教養院捐地涉弊 糾正台北市府
富邦金前7月獲利 穩居龍頭
上海最高溫 攝氏42.2度
劉憶如：人民幣國際化不得不為
爸爸可依經濟能力需求投保
洪蘭快嘴演講 蔣偉寧嘆遇敵手
父親節巧合 臨檢遇到多個8
長庚研究耀國際 向林杰樑致敬
裕日車上半年賺一個股本
台達電7月營收月增4%
林杰樑兒想爸爸 遙祝佳節快樂
汽車外銷成長逾2成
國際紀錄片巡迴展 金門播4部
細故遷怒毆死童 男判20年
買男誘走小三無效 醫生娘索還
金曲歌王蕭敬騰 嗨唱爵士樂
莊瓊禮水墨 展現單純靜謐風
新日光穩坐電池一哥 滿載至年底
少女遭網友性侵 親姊一手策畫
世運高市4人奪牌 陳菊頒獎金
中德出口反彈 全球復甦有眉目
西安再造阿房宮 被疑燒錢炒地
國際醫療 簡化外籍入台許可
外資質借台幣投資股市手續簡化
計程費率 免費20公里呼聲高
宏?下修智慧手機出貨至百萬支
人紅困擾多 明星常遇瘋狂粉絲
南部工商午餐會 江揆主持
兩岸電子商務合作 發展看好
陳純敬多董座身分 爸爸節好禮
讓老爸腦袋靈光：吃巧克力
廣案圓滿 洪家父親節最好禮物
F-亞德7月營收創連5月新高
綏博會開展 台廠商搶商機
太熱了 上海民眾地鐵納涼
英央行：振興經濟須避日本錯誤
對菲制裁 高市產業旅遊影響小
培瑞斯：台菲漁業會談將持續
高溫壟罩 大陸7億人受影響
上任首日 嚴明籲把握改革契機
青蛇顛覆角色 秦海璐直呼很難
瑪德2號首映 星光熠熠
剛果難民急需人道救援
台泥國際H1獲利大增
林永樂：取消對菲國11項制裁
陸服貿全球第3 台灣潛在商機
九及十月寵物登記 省上千元
攜手統一超 鴻海大電視售萬台
QE退場 劉憶如示警利率風險
仰光紀念88民運25週年
中市協拍影視 促行銷餐飲觀光
示範區 陸資比照外人投資
曼德拉入院滿2個月 病情穩定
宏?看好安卓 將增加供應
iOS美市占增 蘋果乘勝追擊
成長持穩 星上修GDP預測
解凍菲勞 勞委會：9日生效
大陸高官劉鐵男 被雙開
李顯龍：星國經濟成長樂觀
青光眼年輕化 醫師籲學童護眼
男偷女鞋聞 只為宣洩壓力
美初申失業救濟 返衰退前水準
威力彩開獎
空投食物餵北極熊或可救急一時
今彩539開獎
攜手動游 樂陞進軍智慧電視遊戲
台達贊助林義傑大戈壁紀錄片
經部：盼台菲經貿儘快恢復正常
華碩7月營收 月增5.94%
人民幣成細菌天堂 一元最髒
旅館不合格 內政部令限期改善
陸：海警船驅離日本右翼船
菲觀光將恢復 看好中秋檔期
計程免費20公里 中長途變貴
雷雨2.0 舞台劇同步成電影
廣大興落幕 台菲漁業持續談判
群創：Q3旺季不太旺仍成長
南加州野火失控 3傷上千人逃
威力彩頭獎摃龜
土地浮覆 高市還地於民
謝長廷籲小英 促成馬蔡會
3台灣人涉走私毒品 泰警逮捕
台鐵蒸汽車加森鐵 9日起訂票
今彩539頭獎摃龜
港海事處 否認延宕保釣船檢驗
誤報7.8強震 日氣象廳道歉
安檢缺失 劍湖山：已改善
深圳查獲尿片挾帶iPhone
白宮若出售 房地價95億台幣
台菲回歸理性 廣大興圓滿落幕
林瑋恩生涯首轟 林晨樺11勝
客戶背棄 葛洛斯誓打贏債券戰
羽球世錦中華男雙擊敗世界第一
府：不預設前提 歡迎朝野會談
江宜樺：菲正式道歉後 解除11項制裁
李紀珠掌台銀金 中郵董事長陳純敬兼代
培瑞斯抵小琉球 正式道歉
范佐憲部隊監管 無羈押必要
廣大興案賠償 7日晚達成協議
林永樂：台菲關係恢復正常
上海法官集體嫖妓 遭撤職免職
國是交換意見 府: 蘇、謝、蔡馬總統都歡迎
民進黨第3次華山會議 15日討論如何因應中國影響力
亞洲最低價 海量空間 中華電信hicloud S3雲儲存登場
天牛郵票
台股開高走低 7900失守
臨「福地」宅 房價可差一半
臺灣特色美食郵票 小吃
中華電信7月份營業收入186億元
證交所舉辦中碳 百和及義隆業績發表會反應熱絡
過七夕 8/13邀300對男女免費搭貓纜
舞台劇《青蛇》 9日起台北上演
新北觀光工廠嘉年華 9.7淡水漁人碼頭開鑼
國是會議 橘營酸「水母長不出脊椎」
中華不可能任務 逆轉陸晉4強
陸媒揭賄賂 法賽諾菲表重視
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美媒拍希拉蕊影集 記者反彈
美反菸運動 轉戰戶外
美國務院：以巴14日耶城復談
少女不堪霸凌自殺 加警逮兩男
美民調：希拉蕊支持度獨領風騷
談美俄關係 歐巴馬將會記者
加州野火失控 千名消防員撲救
對中威力球頭彩 美工程師樂透
投顧：景氣回溫 布局能源資產
國事如麻 歐巴馬將開記者會
歐美漲 台股觀察外資動向
緊張升高 英軍艦赴直布羅陀
佛州男殺妻 臉書貼死亡照
蝙蝠染狂犬病 法防疫多年破功
新聞集團澳洲執行長辭職
輝達估銷售不如部分分析師預期
十大科技巨頭 推動美移民新法
銅箔基板廠 7月營收略增
台北高溫38度 多喝水並防曬
法關閉核電廠冒煙 不影響環境
懷孕喝咖啡 不利胎兒大腦發育
愛爾蘭太陽報 不再登半裸女照
南韓主權基金擬加碼另類資產
西奈半島緊張 以南部機場關閉
白金現貨價創6月11日來最高
台股開盤上漲47.33點
推婚姻教育 教部募球場幸福照
中華電雲儲存上市 攻海量商機
嘉義火燒車意外 駕駛喪命
哥倫比亞栽種古柯面積縮小
彭啟明：台北高溫可達39度
時機不佳 美第一家庭渡假惹議
駐哥倫比亞代表處辦貿拓說明會
演員陳靜：人言可畏要退出幕前
熱低壓恐成颱 是否近台待觀察
廣大興案落幕 總統臉書感欣慰
索尼電玩事業匯率策略下錯棋
大摩傳招攬前美林投資長加入
傳小摩接近與美證管會達成和解
韓民調：上班族通勤平均53分
士兵喊有人要殺他 安排就醫
瓜地馬拉副總統晤台青年訪問團
外交部：駐菲大使隨時可返菲
新台幣匯率盤初走升
陳偉殷王建民 11日齊出賽
江揆：取消對菲制裁 即刻生效
臻鼎7月營收佳 股價走揚
陸7月通膨持平 生產者物價降
混合雲當道 惠普鼓吹通用架構
陸7月CPI 漲2.7%
洗腎患者補充鋅 降低發炎指數
台股7900點震盪 金融弱
贛鄂乾旱 陸啟動4級救災方案
外資連日卡位 宏達電強漲
雙溪單車行 有機會騎到沖繩
賴緹葳打造甜美服 侯佩岑也愛
陸蛟龍號發現多種海底生物
9月高雄城市高峰會 商機大
投顧：歐洲景氣走出黑暗
陸7月CPI 食品漲較多
洪仲丘案續查 桃檢赴542旅
台泥大陸獲利增 股價靜悄悄
林中森：貨貿望年底簽署
恐怖威脅 美撤離駐巴外交人員
降價 汽柴油下週估下調1角
特斯拉找上台廠 合作充電器
陸華創擬與Tesco設零售業
外交部：即起取消對菲制裁措施
胡志明市規劃建4衛星城
勞委會：菲勞申請恢復正常程序
中央氣象局氣象報告
僑委會轉型 比服務不比拔樁
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
舞台劇王府井 道百年老店興衰
張泰山叩關2千安 還差2支
曾銘宗：改善第三方支付作業
礦業榮景不再 澳下修成長預測
等待陸經濟數據 亞股多數漲
鬼月來臨 新北揪扮鬼臉拿大獎
照顧弱勢 調查局免費親子鑑定
未到中午 北市已飆37.9度
鴻海台中高雄園區投資力道加大
涼麵出問題 統一超急善後
陳菊再赴陸 盼正向發展
亞錦男籃 中華拚不可能任務
軍審法修正 擬下週出立法院
上海向困難民眾發高溫補貼
蔡英文提國是會議 江揆保留
高溫假 江揆：專業單位評估
製攝護腺癌疫苗 中研院新方法
洪慈庸拿下眼鏡 陪父母外出
勞委會：高溫假不宜由法律訂定
政院親子日 江揆笑開懷
投信：台股空間小 個股差異化
導航迷途夜驚魂 警助脫困
洪仲丘黑色筆記本 洪姊盼尋回
總統創新獎 即起徵選
細故殺小三 男判14年10月
職災地圖揭工安 買房多保障
國防改革 蔡英文促開國是會議
情人節玫瑰減產 高價買氣減
軍情局反撲報導 國防部駁斥
陸貪官劉鐵男 有25個帳戶
李紀珠：台銀扛國家信譽做生意
風險升高 3外資降群創目標價
尼康砍獲利目標 股價重挫
阿罩霧風雲 勾勒台灣近代史
群創獲利增 但近午翻黑
中元節雞增 高市電宰量加碼
廈深鐵路將開通 路程3小時
推稅改 美國會與科技大廠溝通
觀光工廠嘉年華 吉祥物大集合
陳德銘：難理解服貿在台爭議
張家祝：台灣產業往高值化發展
陳德銘：非常歡迎陳菊訪陸
一甲子前血債 荷蘭賠償印尼人
來台58年 91歲神父出自傳
洪案律師：與軍檢討論考慮抗告
普拉查證實 泰南和談暫停
華郵易主為鑑 總統鼓勵創新
盤整 新台幣午升3分
慣竊被送辦 警協助安置女兒
陸7月PPI下降2.3%
總統：把創新變成全國運動
益通動能勞資協商 資方未出席
陸醜聞爆料人 紛傳遭秋後算帳
軍檢院前喊救命 1士兵送醫
江揆：創新是國家發展的希望
促國是會議 蔡英文願雙英會
染狂犬鼬獾增十例 疫苗續供應
討海人群像攝影展 盼年年有魚
陸專家：7月份物價相對穩定
雅虎Q2貨幣避險獲利創紀錄
北市高溫勞檢開罰 最高6萬
石油銷售跌 大馬製造業不振
因應高溫 北市啟動道路灑水
增犬收容量認養率 全力抗疫
探大埔4戶 蘇貞昌同情
圓仔命名投稿 五花八門好逗趣
宏?目標價 8外資看1字頭
U19亞青橄欖球賽 港都開戰
台股收盤跌51.53點
交通事故統計 左轉未讓行人多
太平雲梯 預計年底招標
悼亡故官兵 嚴明出席法會
龍巖獲利減 下半年強化行銷
瑤瑤童顏巨膽 狂嗑蠍子蜈蚣
台股跌51.53點
桃檢查范佐憲是否盜賣軍品
億光上半年每股賺1.45元
涵碧樓：安檢公告應清楚勿誤導
8月台指期跌20點
8月電子期漲 金融期跌
名嘴現象 印度跟台灣一樣熱
醣分子疫苗 翁啟惠研究多年
交涉溫和堅定 林永樂不辱使命
疑行車糾紛引殺機 檢警清查
陳德銘：一個中國解釋可再討論
葡萄牙女伶泰瑞莎 唱法朵哀傷
廣案起訴 菲海防隊誓捍衛同袍
台積電7月業績降 世界攀高
松下蓄電池 零下40度也能用
聯電7月業績 今年新高
模擬玩具商品化 工藝課新招
濫用K他命 膀胱大腦都萎縮
綠質疑取消制裁 藍認菲有誠意
不老騎士訪美 激勵重機騎士
北投溫泉水費 北市擬重訂費率
睽違24年 雷虎重返台南基地
日本舉債增 首度突破千兆日圓
涉圍標中油採購 廠商交保
李翔宙請辭 國防部：絕無此事
氣象局：氣溫高過體溫應休息
狂犬病疫苗到位 花蓮全面防疫
三大法人賣超台股95億元
華碩第2季EPS 6.3元
創意Q2淨利 上市來新低
福島核災被告 可能逃過起訴
服貿加貨貿 綠籲提評估報告
台菲關係 菲總統府盼速復正常
殺警案 李得陽判無期定讞
高市售國宅店舖 每坪6萬有找
為看走眼跳水 弦子：遇水則發
LED路燈照明 竹市首啟用
光良扮學生 大秀腰身
動物園長頸鹿寶寶 11月現身
總統願會蔡 可談國是會議議題
日東北豪雨成災 人屋遭沖走
高雄關集體貪瀆案 25人遭訴
華晶科獲手機大單 下半年爆發
身障學生交通車 中市添16輛
夏汝文：今年是華晶科轉型元年
同欣電Q3產品線可續成長
菲國特使離台 樂見事件解決
高溫假 郝龍斌：比照中央規定
新台幣收升0.5分
電視劇本創作獎 題材豐富創新
2年期定存單利率0.78%
李翔宙申請退伍 嚴明慰留
仁寶7月營收 月減10.8%
佳能Q3不旺 毛利率轉佳
陸假想敵部隊 演訓絕不手軟
嘉縣新增狂犬病例 打疫苗防堵
脫光毆違修行女 同修會首判刑
生不生二胎 陸官方再回應
納骨塔看仲丘 洪父母思子情切
伊甸紅白活力秀 視障免費按摩
大稻埕浪漫夜 共賞音樂煙火
宜蘭情人節 上演魔術師移動秀
遭疑殺狗防疫 農委會稱誤解
遠航開航金澎線 先包機再定期
夏天愛睏 邱鏡淳參加睡魔祭
土地利用 立委促修法讓民說不
國防部軍備副部長 嚴德發接任
宏達電中階旗艦 小One上陣
凌虐女友 男子遭判刑8年2月
新北性福巴士上路 發送保險套
漫遊巷弄 嘉義小旅行新書發表
遠傳7月每股賺0.33元
毒販藏頭詩 同夥不懂公安破譯
偽製養殖用藥牟利 涉案者交保
中華電7月 每股賺0.44元
空軍台南基地開放 周邊交管
胡瓏貿周儀翔 入林書豪訓練營
北市隊授旗 征戰少年運動會
賴素如不認罪 泣訴熱出汗疹
大稻埕旅人手帖 獲亞旅協會獎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸信貸成長 創21個月新低
東亞運棒球國手 倪福德掛投牌
蜘蛛盜做功課 橫行3年才落網
陳菊：民進黨有能力異中求同
糧食自給率 馬總統盼達40％
菲調查報告 明確指殺人故意
特宏興案 海巡派員偵訊漁工
妨礙醫療急診暴力 兩天就一件
許芳宜6赴維爾舞蹈節美媒肯定
陸280億元保障房資金遭挪用
廣大興案 總統盼菲方盡快起訴
消基會籲中油公布實際購油成本
女律師了結外遇 難甩男方恐嚇
新款App 可知最佳受孕時間
澳女網購愛瘋 收到兩顆紅蘋果
北港形象商圈 擴大適用國旅卡
搶錢吸毒 被害人手機露餡
移民署：恢復菲民申請免簽證
第三方支付會議 業者滿意
FUN藷呷 新北邀金山焢窯
陳菊：兩岸彼此釋善意
若放高溫假 家長憂孩子無人帶
周渝民七夕忙工作 女友沒禮物
7月稅收增 全年仍有短徵疑慮
創意：最壞情況已過
陸低價智慧機發威 蘋果市占降
華碩Q3營收 估成長逾1成
罰不怕 高市月2千人丟菸蒂
人民幣貨幣清算促兩岸金融合作
經部：即起恢復台菲經濟交流
量縮盤整 新台幣收升0.5分
男籃亞錦賽 中華首節落後大陸
北港國旅卡店增 商機無限
花蓮家扶連署 籲重視兒少權益
台中海洋觀光季 黃色小鴨現身
本土登革熱 屏東市再添1例
就業難升學難 陸生尷尬空檔年
中鋼前7月每股稅前0.92元
台東防狂犬病 獵人獵狗打疫苗
鼬獾染狂犬病 中市新增4例
副總統勉華裔青年 拓國際視野
台立鵬井與韓合資設汽車零件廠
台解除制裁 菲媒廣泛報導
奧圖碼新投影機 解析度進級
群聯：NAND旺季一定到
新屆環評委員 首見經濟系學者
談台日情誼 李嘉進哽咽
台南市鳥難產 民團再推水雉
晚會路權碰軟釘 聯盟申請遊行
台滬慶生 藝術更貼近民眾
旅日陸籍學者朱建榮 上海失聯
鴻海擴展大電視陸通路布局
中華三分發威 第三節超前大陸
父死繼承屋 2孫趕走阿嬤被訴
上海燒不停 無高溫假惹議
示威不成威脅 曼谷撤銷國安法
美防疫員將來台 交流狂犬資訊
韓女喜主導戀愛 1/3女追男
歷史紀錄 中華男籃亞錦勝大陸
酒駕致死 馬總統盼逐年降低
台灣大7月每股賺0.51元
晉級4強 中華亞錦首勝大陸
台化上半年獲利大增
鴻海7月營收月減1.44%
納骨塔看仲丘 父母求菩薩護佑
打狂犬病疫苗 北市年底達7成
勞工高溫假 吳育仁擬提修法
台灣大蟬聯 7月獲利王
桂林行銷觀光 赴花蓮宣傳
離婚增多 台東鄉下設法扶視訊
緝毒犬建功 嗅出15公斤大麻
北市：打疫苗流浪犬 戴黃項圈
國是會議議題 牽動蘇蔡關係
涉詐健保費 南檢起訴3人
范佐憲是否賣軍品 檢赴營區查
軍機墜索國首都機場 4死2傷
中華男籃隔14年重返亞洲四強
陳菊抵天津 獲通關禮遇
缺掩埋場 填海造島補缺口
台灣絃樂團德音樂節演出受肯定
少年Pi新片 跟人對戲很不同
少年Pi赴美習影 成李安學弟
民代檢舉 豪宅預售中心無照
報告掀波 經部林宗堯終止合約
搶NB市占 華碩9月推創新品
閎暉上半年 每股賺1.19元
戴維斯狂轟大陸 僅1球未進
鴻海連3月營收 站上3千億
開槍殺警 李得陽無罪變無期
林安順家屬 最高法院怒潑紅漆
反毒嘉年華 安心亞勁歌熱舞
大陸男籃輸台灣 陸網友罵翻了
大陸輸台灣 陸媒罵：頑疾暴露
亞錦4強爭霸 中華男籃戰伊朗
兩岸四地朗誦賽 台灣展軟實力
大陸高溫 有津貼但無假可放
鼬獾狂犬病 南投17例確診
中鋼：投資風電 搶食大餅
陸男籃敗北 前教練：缺點全露
英房東積極投資房產 推升房價
推影音廣告 臉書步步為營
周渝民古道熱腸 關心路邊阿伯
美無高溫假 詳列高溫工作準則
陸民關注選舉制度改革
男籃晉4強 籃協百萬鼓勵
今彩539開獎
嚴德發接任國防部軍備副部長
陳菊訪陸 展現軟性訴求
西部長：全國鐵路網大體檢
熱死人 日本觀測到39.3度
大樂透開獎
廣東發現1疑似H7N9病例
李濤善耕台灣 改行當洗頭弟
金融業納示範區 9月初報政院
陸男籃創亞錦賽38年最差戰績
高溫假 工商團體擔憂衝擊經濟
陸7月工業成長 創5個月新高
自經區納金融 符合需求
陳菊：綠要執政 處理兩岸議題
電台謝捐款人 贈詹雅雯演唱票
媒體指飛指部烤肉 國防部駁斥
謝長廷盼朝野領袖能會面
男不滿判決潑漆 最高院籲理性
德大選後聯合政府組合變數多
終止合約 林宗堯：坦然接受
豪宅衛浴由簡入繁
蔡文誠MVP身手 國際賽認證
亞青盃橄欖球賽 中華隊硬戰多
三星 買德OLED供應商
口角衝突 台商在越遇襲死亡
貓熊甜甜可能有喜 英人瘋狂
民進黨：總統應停建核四展誠意
許晉哲的堅持 對陸打出經典戰
中華男籃爭氣 網友：此生無憾
擊敗大陸 小胖洪志善大號三分
腳傷也要贏 野獸林志傑狂攻
南非第2季武器外銷增加
高溫用電飆 台電籲節約用電
大陸男籃高度優勢 被台灣打爆
有眼不識歐普拉 瑞士店拒認錯
鬆綁第三方支付 業者提5訴求
中華隊晉級4強 現賺3百萬
上海地鐵納涼 赤膊赤腳打羽球
女嬰浴缸溺斃 無照保母判1年
今彩539頭獎槓龜
大樂透頭獎槓龜
涉縱放逃逸外勞 員警被訴
傳考慮私有化 黑莓股價猛漲
中華隊創歷史 總教練喜極而泣
炸彈威脅 艾菲爾鐵塔全面疏散
亞錦賽中華勝大陸 新聞台狂播
偽製養殖用藥 屏東銷最多
最不友善城市 廣州深圳上榜
陳菊到訪受陸歡迎 訴求趨軟
賣石斑偽藥牟利 生意旺
新加坡48歲國慶 李光耀現身
羽球世錦賽 中華隊奪牌夢碎
田壘雙手爆扣 外線射穿大陸
比利時職場趨勢 在家工作突增
推台菜 僑委會請名廚赴德教學
廣案落幕 總統盼台菲修補關係
犀牛勝桃猿 陳凱倫MVP
越台精品體驗館 提升台灣品牌
張泰山2000安 台灣第一人
中華勝大陸 總統喝采晉4強
李光耀出書稱 兩岸終將統一？
蔡衍明倡「國共簽和平協議」 藍綠反應兩極化
陳士魁：僑務休兵、轉型服務
大陸海協會長 不懂臺灣人為何反服貿協議
國防部：李翔宙兩度求去獲慰留
威脅解除 艾菲爾鐵塔重開放
中華乘勝抗伊朗 爭世界盃門票
狂犬病 增13例鼬獾確診
破天荒 ! 憲兵向媒體喊「救命」
駁斥服貿枉顧國安 移民署釋疑
張志軍專程天津會陳菊
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美小飛機撞民宅 傷亡不詳
美國安局監控 可搜索公民電郵
秀大國旗 田壘：衝吧中華台北
美國安局鑽漏洞 搜索公民電郵
傳歐巴馬將談 提高監控透明度
中華拚伊朗 下午5時45分
歐巴馬：改革法律 限制監控
歐巴馬：史諾登不是愛國者
馬總統過境紐約 將訪中華公所
朱立倫加持 新北青少棒奪勝
新北市與舊金山成為友好城市
QE減碼疑慮 美股週線收黑
加拿大7月淨流失近4萬份工作
歐股收紅 礦業股領漲
輕颱尤特形成 朝巴士海峽前進
高壓減弱 午後雷陣雨機率增
巴西中南部乙醇產量增
掌中油 林聖忠：很好的歷練
中油民營化 林聖忠：越快越好
周美青抵英 率當代劇場演出
陸數據報喜 金銅齊揚
台商轉進內陸城市 轉型是必須
輕颱尤特形成 下週接近台灣
身障服務專訓課程 即日起報名
內蒙經營旅遊業 台商奧援少
誰接柏南奇 歐巴馬秋天揭曉
俄輸美矽鐵 美反傾銷調查
法6月赤字增 歐盟開支為主因
巴西消費者排斥世足賽贊助品牌
內蒙城鎮化 商機大
國人購屋 尾數愛058
中鋼市民講座 倒立先生分享夢想
陸數據利多 油價揚
信錦上半年每股賺2元
大專就業學程計畫 畢業即就業
歐巴馬批蒲亭 反對杯葛俄冬奧
劉德立賀巴國ABC彩色報社慶
肝基會助肝苦人 設好心肝門診
好客音樂季 謝金燕霸氣壓軸
人民日報：男籃巨人倒下剩皮囊
台中教育會訪土耳其收穫豐
劉德立推動與巴拉圭國防部合作
康州墜機意外 證實兩死
空軍基地開放 戰機迷飽眼福
歐巴馬：蒲亭像不想聽課的學生
鴻準7月營收 月增33%
精華7月營收 續創新高
防H7N9 粵惠州關市場消毒
出租師大攤商 私占公地判罰金
指揮中心：人用狂犬病疫苗充足
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
陳菊看天津：高雄要努力趕上
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中華男籃戰伊朗 禁區成關鍵
蘋果勝訴 三星部分產品禁輸美
陸新型戰艦 停滿東海軍港
南韓曠男怨女 盼旅遊邂逅愛情
阿根廷台灣僑民聯合會辦籃球賽
林聖忠：五輕去留攸關石化發展
中低階智慧機 封測成長要角
日：陸4船隻進入東海爭議海域
田徑世錦賽 中華7好手角逐
小英推國是會議 在野整合先行
李鴻源：戴維斯無兵役問題
菲社論：廣案提控 符國家利益
金門發現16枚地雷 軍方處理
北市男子疑自殘 消防局救護
日月潭吉祥物 鹿比11日亮相
美議會交流會支持台美簽BIA
夏日好眠 圓仔睡到四腳朝天
印度ECFA專書 促經濟合作
司法官特考 錄取率約1%
憂經濟負擔 南韓出生率低落
首例 外交特考擬設英檢門檻
3陸民 阿富汗遇害身亡
林聖忠：油氣價 回歸市場機制
基隆招考清潔隊員 22日報名
台中樂器節 胡志強指揮開幕
新北與舊金山簽友好城市備忘錄
愛好書法 南市與金門交流
美墜機 駕駛疑似微軟離職主管
戴維斯扛禁區 中華隊再升級
台灣國際育成週 13日展開
環保新寵 「大肚子」吃垃圾
中國男籃改革 從職籃做起
提升護病比 總統承諾1比7
戴維斯歸化 長人免服役
大稻埕煙火節登場 北市交管
國家公園遊客 墾丁最多
雷虎慶生60年 掠過台南天際
總統：再生能源要配合基載電力
男籃晉四強 江揆期許再創佳績
熱翻了 日高知縣破攝氏40度
亞幣揚 台幣週升0.58%
聚餐非公開婚宴 梅開三度不算
避監視 維基百科決定網頁加密
賞大稻埕煙火 估逾40萬人次
大陸海警船再近釣魚台
鹿港普渡歌 出外打拚傳唱應急
陸連續17日高溫橙色預警
男童鑽進夾娃娃機 家人嚇壞
3次臨時會 藍有準備綠反對
科學小飛俠真人版 9月飛來台
推銷高雄 陳菊：轉型宜居城市
南投鼬獾染病添3例 婦打疫苗
行竊失風扭傷人 慣竊判刑
馬：人民有感是千金難買的安慰
紓解人車潮 北市籲搭煙火專車
中華逆轉大陸 重播收視率更高
占領華爾街學生 告警敗訴
北京78路公車 火燒五顆松橋
陝西拐嬰案 1副縣長免職
星展銀行家庭日 支持社會企業
重復育生態 江達隆有機茶奪金
業績成長 王品徵才168人
台灣精品展前進成都
愛侶鵲橋會 嘉縣保育鱟
朱立倫訪舊金山 僑胞設宴款待
外長談廣案 堅持立場從沒放棄
婚齡76年 人瑞獲金婚表揚
談服貿 孫亞夫：勢必要實施
職災地是否凶宅 郝：民眾認定
橘：宋楚瑜返台 會談意願不高
蔡英文籲總統 停建核四展誠意
彰縣文化長河展 藝文展風華
預拌車國道翻覆 司機命危
富豪匿名捐億 助保肝醫療
相守金婚 北市表揚33對夫妻
全身性牛皮癬 甲狀腺亢進作怪
北科大EMBA泰國專班開課
周定緯月底當兵 怕光頭照外流
虎鯨出沒東海岸 石梯海域驚見
中華戰伊朗 全台加油遍地開花
超度法會上 洪母要仲丘放下
陸男籃懺悔 網友諷道歉還錯字
慶盂蘭節 大馬法師演蒸活人
形色交響 陳銀輝油畫創作展
陳菊：自己沒有所謂身段
江水上漲 黑瞎子島近半滅頂
嘉縣甜姐兒評鑑 父子獲冠季軍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
印尼東部火山噴發 至少3死
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中華隊寫歷史 官網稱真英雄
雷虎60年 炸彈開花舉世聞名
割稻活動 學生體會：珍惜食物
孫亞夫：不願見政治干擾服貿
肝苦過來人 郝龍斌籲健康護肝
七夕浪漫傳情 設定真愛密碼
熱吻注意衛生 唾液細菌破億
外媒：新疆衝突3死多傷
熱浪襲日本 氣象廳籲防暑
林園辦喜事 七夕拜霞海月老
陸媒：男籃國家隊敗給台灣省隊
遠百盃籃球 NBA半獸人啟動
85歲婦烹煮鼬獾 遭咬傷送醫
地下街店家盜版日劇 市值千萬
台南狂犬疫苗 第二輪下週施打
歐洲最低工資 盧法十年增3成
瘋布袋戲偶 粉絲花蓮追到嘉市
憂偽藥案波及 石斑魚業者澄清
中華男籃戰伊朗 首節領先
停車格收費 停管處：反映成本
爭取天津郵輪停靠 陳菊再喊話
阿喜談情事 絕對沒介入別人
尤特變中颱 南海還有熱低壓
小英提會面前提 府：遺憾
中華戰伊朗 半場6分落後
路邊收費停車決標 亂象可化解
亞錦淘汰賽 大陸男籃爭第5
赴釣島航海家：曾遭陸海警警告
紅十字夏令營 兩岸青少年交流
陸狼師性侵案 女官員言論遭批
毒梟製毒名鴛鴦 獲利千萬元
狂犬病疫情陰影 送驗動物增多
預防犯罪宣導 北市特勤展英姿
上海學生赴台交流 嘗寶島美食
總統：追求能源多元化與自主化
防堵狂犬病 高市到府打疫苗
陳菊與國台辦主任共進晚宴
江揆：再創台灣經濟奇蹟不是夢
牧場逮獲緬甸蟒 金縣府收容
子遺骸出土 蒙娜麗莎微笑有解
核四停建再國是會議 綠步調齊
中華拚全場仍敗 爭第3名
行動夢想館 超馬媽媽奇幻領航
南非紀念婦女節 兩性仍不平等
考選部：英檢確保報考基本能力
星展：陸GDP放緩至7.5%
新北義民祭安座 平安米祈福
伊朗2屆冠軍 中華雖敗猶榮
雲林非藍執政 曾永權勉奮戰
桃好客音樂季 十萬人觀音吶喊
坪林音樂會 千人享綠意悠閒
曼德拉病情好轉 已能坐椅子
按讚中華 網友加油世界盃門票
擋不住哈達迪 中華11日再戰
歐洲多規範舒適環境 無高溫假
台中藍帶海洋觀光季 熱力登場
朱訪美人氣旺 晚宴席開40桌
勇奪佳績 郝龍斌夜宴中華健兒
坪林限定音樂會 張懸壓軸登場
高溫加乾旱 湖南全省拉警報
今彩539開獎
台灣大辦音樂會 夏日盛宴
戴維斯浴血奮戰 新台灣人精神
奶粉雖未污染 大馬公司仍致歉
第3節僅得4分 中華輸伊朗
泰國安會：泰南和談繼續
副總統家鄉廟口談服貿 鄉親挺
廣東傳H7N9 旅遊疫情警示
林志傑：好好休息 準備明天
歐熱浪發威 奧地利飆新高溫
碧玉精靈開唱 高空電流吸粉絲
葉匡時：離島居民機票不漲
粵H7N9病患工作場所 無病毒
葉匡時：高鐵應減資再增資
染狂犬鼬獾增至75例
籃板球掉太多 中華隊負伊朗隊
陳菊：單一政黨非台灣全貌
推動經貿合作 呂慶龍訪勃根地
葉匡時：國道計程收費年底實施
陸媒：出國不雅行為破壞形象
楊哲宜：中華加戴維斯 大升級
傳辛巴威擬售伊朗製核能鈾礦
田徑世錦 陳宇璿馬拉松未完賽
大稻埕音樂煙火 36萬人到場
陸海警船 第25天航釣島海域
今彩539頭獎 1人獨得
哈達迪：中華比大陸強
毒品藏內褲 警眼尖查獲
極端氣候型態 熱浪最致命
首屆陸生回陸 熱議台灣民主
廣東列入黃色旅遊警示區
中華戰韓國 拚世界盃門票
西法合作破獲中國非法移民集團
王鏡銘好投 逼象讓出王座
張志軍會陳菊 紅會綠愈顯積極
男籃贏中國 陸官網登頭版
總統11日出訪 首次過境紐約
戴維斯歸化台灣 長人免當兵
中國武漢蓋靈骨塔 比北京天壇大
陸媒報導: 台1名特種兵退役後當賊
大稻埕音樂煙火 民眾大呼值得
府回應 : 雙英會不要有前提
談政府賣地套現金解決財政危機的後遺症
伊拉克連環驚爆 78死236傷
台商遭襲死亡 家屬來越善後
國際豬腳節 創意料理上桌
馬紐約首度停留二夜 平阿扁記錄
廣東H7N9 不排除人傳人
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
戰韓國 田壘：我們要去西班牙
中華搶第3 下午5時戰韓國
無人機空襲 又擊斃2蓋達成員
陳偉殷失3分 金鶯暫落後
義郵差不足 遲到信件堆滿倉庫
朱立倫帶青少棒 為陳偉殷加油
義出租丈夫 包辦修水電換輪胎
金鶯不敵巨人 陳偉殷吞敗
抗議薪水凍漲 義軍公教擬罷工
陳偉殷6局失3分 對巨人吞敗
泰國政府民間力抗海岸侵蝕
美第一家庭抵瑪莎葡萄園島度假
策略性換投 陳偉殷本季最少球
人工礁綜合法 泰減緩海岸侵蝕
泰夜功村人 竹堤留住海岸線
水氣增加 西半部午後多雷雨
陳偉殷打擊繳白卷 首安再等等
全台紫外線過量 出門別忘防曬
王建民延先發 12日戰前東家
伊拉克連環爆 美譴責
關鍵第6局 陳偉殷節奏亂了
黃色小鴨熱賣 網路業績增3成
巴國總統就職 總統順訪三聖
加州野火季 更長更兇猛
IC設計Q3不旺 Q4估不淡
經建會可望通過安平港為自貿港
蔡健雅蒙眼開唱 做甜點送歌迷
募口福食譜 口腔癌友喝營養
官方抓得嚴 上海難見流浪狗
中華抗韓 本土球員需挺身
大陸狂犬病案例下降 仍偏多
大陸流浪狗之家 孤軍作戰
子女放暑假 上班族出遊意願高
台灣舞蹈團 瑞士古堡綻放異彩
鼬獾狂犬病新增2例 共77例
想進世界盃 得先擺平韓長人陣
約會誰埋單 2/3男盼女分攤
邵庭演求職 1分鐘換6套服
陳偉殷朱立倫話家常 球員樂翻
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
楊毅：民進黨不改台獨就不交流
中山高台南段 將增大灣交流道
疫情中心籲遠離野生動物
國考燒錢 高普考虧兩千萬
美商務特別代表將訪台
國考雖燒錢 報名費暫不漲
圓仔煩惱 常吃不飽
至9月 狂犬病疫苗逾2百萬劑
盯上獨居女客戶 水電工犯性侵
孩童快樂學習 教部推書包減重
意外醫療有保障 暑期安心出遊
女性路跑登場 秀造型表現自我
臉書營運長 售9千萬美元持股
陸經濟減速 美媒：預示大問題
北京噴泉漏電 主人救狗身亡
濕熱 吸血臭蟲重現北京
籃協：殺入世界盃 力邀豪助陣
中油：汽柴油價降1角
台中市運動大會 聖火點燃
星戰迷瘋狂 火星行報名破十萬
超級手術蜂蜜 治療傷口超有效
食品條碼國際化 不過期損失減
尤特偏南 暴風圈不影響台灣
丁守中：政府5年十億增強籃運
宣導不棄養 林宇輝攜愛犬現身
產後護理之家 應設嬰兒照顧員
賈伯斯難搞 蘋果元老錯失1兆
軍審新制 府：依憲政程序
對菲制裁解除 王樂生返菲
鄰集集車站 單車出租店起火
颱風尤特逼近 菲律賓戒備
雪梨慈善路跑 逾8萬人踩街
新北義民祭 副總統祈國泰民安
新加坡人最關心：醫療住屋就業
情報員歸鄉難 監委批公僕僵化
田尾夫妻樹 見證愛情
護理之家消防強化 衛福新規定
陸連18天 高溫橙色預警
疑食物中毒 15遊客宜蘭送醫
利空不跌補量 台股可突破盤整
印尼火山噴釀6死 救難員續搜
推喘息服務 物流捐發票助家總
洪仲丘姐：洪案起訴仍無法閱卷
基本面好轉 歐股價值浮現
星年失蹤2500人 8成尋獲
日防災士自助共助 台灣擬推動
大連局長蔡先勃 遭檢舉被免職
上帝領航 美家族漂流數月安返
總統出訪 林豐正代主持中常會
承裝農藥容器 回收應3沖3洗
是元介細心堅持 詮釋多元角色
股息入帳 金控7月獲利翻倍
理財正確觀 打敗低起薪高物價
投顧：公債資金流向股市
總統出訪 首過境紐約訪海地
巴馬長壽鄉 陸民湧入治病
黃金週線收紅 投資人勿追高
舞龍跳鼓陣 瑞士藝術節踩街
導師齟齬寫惡評 校方開會討論
北市男子墜樓 送醫急救
頒大愛獎 副總統：有心最重要
恐攻陰霾未除 歐巴馬豪奢度假
廣案圓滿解決 王樂生返菲
IPC具利基 Q3淡季不淡
齋戒月結束 外勞聚車站做健檢
總統：核四議題 非朝野會前提
賴雅妍繪貓悠遊卡 拍賣做公益
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
邱淑媞獲選IUHPE副理事長
琴繫嘉鄉 飯店總經理贈鋼琴
蔡英文：召開國是會議要有誠意
逾5成受訪上班族 工時長
高市餐廳頂樓火警 無傷亡
開飲機爆炸 老翁睡夢中驚醒
日本如大悶鍋 熱浪週末奪4命
台塑汽柴油 調降0.1元
外媒：陸至少拒5國建交
高溫飲水難 浙江啟動抗旱
關懷弱勢兒少 兒醫協會行善事
台東熱氣球83萬人 璀璨句點
中華隊苦戰 上半場落後21分
韓飆外線 中華半場落後21分
跳脫乖乖女 張鈞甯情迷扮舞孃
宜蘭一農場 32人疑食物中毒
首次捐血 送魏德聖簽名球
建中樂旗隊 世界大賽奪銅
著軍服穿迷彩 網友串聯挺國軍
羚羊紀政 機場志工行銷台灣
役男勸酒性侵學妹 移送軍檢
特宏興案 海巡官員登船偵訊
三節結束61比44 中華落後
熱心救人 台南生命線表揚志工
狂犬病注射證明牌 中市缺貨
歐盟海關查假貨 年扣十億歐元
LINE夯圖動畫 台灣將首播
內嵌觸控手機占比可望倍增
桃園海域志工 消防局讚守護神
男籃亞錦賽 中華獲第四名
月老牽紅線 勝安宮搭橋助良緣
張大春周華健 同台說唱李白
郝龍斌喜見半獸人 同場飆球
當代傳奇新作 愛丁堡首演成功
金酒籃球夏令營結束 明年再見
街頭畫家創作 凱特化身聖母
停路邊救傷患 救護車突遭撞
陸官方提網路七底線 網友批評
男籃無緣世界盃 網友捶胸頓足
赴瑞士影展 楊亮俞帶暑假作業
桃園觀音火警 男子獲救送醫
世界盃巧固球賽 中華隊包6金
涉犯煽顛罪 維權人士楊林被捕
梅鐸攻執政黨 陸克文用新媒體
戴維斯歸化 移民署最速件辦理
假期歸來 梅克爾衝刺拼選戰
中華不敵韓 亞錦交手仍居劣勢
藍籲朝野會不設前提 綠盼誠意
不畏鬼月 歸寧席開121桌
總鋪師若破6億 劇組想出國
男籃落敗 行政院：再接再厲
英調查：2成兒少遭網路霸凌
陳菊：鼓勵民進黨大陸相互了解
韓國外線準內線強 中華隊難打
粵警逮兩人 指造謠禽流感疫情
新作挹注 辣椒Q3拚轉盈
結婚逾1甲子 老夫妻見證愛情
染病鼬獾再添 防治取經國外
籃協：中華男籃表現難能可貴
陸查地方債 各地風聲鶴唳
颱風撲菲國 渡輪停駛乘客受困
新北核廢乾貯公聽會 反核聲高
猿止敗 王溢正中職首勝入袋
戴維斯歸化 移民署讚攬才範本
歐縮減銀行分行 巴士巡迴服務
傳統嗆辣加美式球風 韓隊更強
戰中華 許晉哲：韓做足功課
亞青橄欖球賽開打 中華吞敗
摧毀長城 中華男籃讓大家敢夢
蔡英文：應聚焦軍審轉型配套
歐巴馬度假封路 居民批擾民
新台灣人戴維斯 以隊友為榮
籃球熱 郝龍斌搭NBA球星
澳洲大選辯論 沒有明顯贏家
亞錦前4 伊朗菲律賓韓國中華
歐人置產避寒 塞內加爾獲青睞
郭岱琦扛獅第4棒 轟象紅不讓
進化的野獸 亞錦賽最佳5人
熱浪來襲 日人避暑裝扮奇特
總鋪師辦桌首映 古早味上菜
陳菊：創造兩岸友善氛圍
亞錦賽 林志傑入選最佳5人
金酒籃球夏令營 培養籃球愛好
英媒：習近平博士論文疑是代筆
陳菊：陸城市在城峰會不可或缺
Back to list