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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
高華柱：硬體改善前不開啟禁閉
血脂藥給付放寬 30萬人受惠
漁船遭陸扣押 越外交部抗議
大埔案 自救會府前控豺狼治縣
陸有遺體倒路旁 數車輾無人管
韓亞航總裁再道歉 允一致賠償
禮來製藥 主管、員工齊凍薪
貨幣戰捧日批中 柏南奇說重話
圓仔變大粒 貓熊寶寶體重增倍
東吳找賽仕合作 育資料科學家
馬拉拉槍擊案 塔利班領袖震驚
壽星曼德拉 與妻相守15年
告別李國修 邰智源許效舜感念
禁閉生：洪仲丘死前抽搐憤怒
系統級封測論壇 9/5登場
都更釋憲 北市公辦公聽會將行
李國修謝幕 王月：我是女主角
軍高檢：偵辦洪仲丘案無設限
環時：記者態度不應與媒體分離
大馬議員來台抗議 外交部尊重
犁記大火1死1傷 負責人遭訴
日執政黨若掌參眾院 日股看好
託運武士刀 美空手道男不起訴
金溥聰：入ICAO 盼陸善意
外資匯出 新台幣午貶1分
食品容器標示管理 21日上路
陸軍司令：所有證據已呈堂
捨電子業不畏年齡 換跑道上船
高華柱：痛定思痛 徹底改革
青島買上萬螢火蟲 3天死一半
藝人頻凸槌 南韓廢演藝士兵制
李國修追思會 掌聲響起落幕
日商三井 林口打造暢貨中心
日相動作大 陸海監續巡航釣島
滬首本台灣研究刊物 Q3發行
經長：台紐簽協定 多國表興趣
大地之頌 玉山山水油畫展
新瓦屋板凳電影院 20日登場
李國修女兒：下輩子當爸爸妻子
舉世公認經濟霸主 陸擠下美
馬企業來台徵才 招留台生回流
LED廠上半年產能利用率回升
大埔案 議員里長率里民挺縣府
指考成績 嘉中50人可讀醫
檢討洪案 總統盼重拾人民信心
總統：打造台灣成為生醫重鎮
峇里島傳狂犬病 5人遭咬傷
大學指考 建中一類榜首謝偉辰
宏達電One迷你版 即將亮相
江揆：台紐協定 互利雙贏
一類榜首正妹 陳佳伶有法官夢
曲終心不散 子弟兵不捨李國修
江揆：AED設置 百分比不足
薩爾瓦多今年僑匯已近20億
李國修寫劇本背影 兒子最難忘
國考電腦化測驗 綠乖乖求順利
大埔自救會府前籲停拆民宅
曼德拉過生日 陸公開祝壽
大陸工程印度標難題 善意回應
業者籲台灣放寬對人民幣限制
拆遷大埔 蘇貞昌籲遏止
IEK：美QE退場 製造業短空長多
台股收盤跌61.97點
蘇自嘲光頭 爆曾與吳伯雄辯髮
櫃買中心生技展擺攤招商
體驗孔子 辦論語閱讀作文比賽
醫官處置作為 送衛生署處理
目睹家暴孩子 求助先想到警察
大埔4戶拆除 2住戶送醫
柏南奇談話 外資正面解讀
消費支出增 美國運通獲利超標
華潤發聲明反擊 指收購經評估
台股開低走低 收跌61點
貨櫃集物資 愛心送多明尼加
跆拳道世錦賽 莊佳佳踢銀
下屆奧運 目標3金2銀1銅
李立群青島返台 送老友一程
電子失守 台股跌破8200點
薩第一夫人盛讚台灣美食
動物狂犬病 江揆促審慎因應
大鼻長角新恐龍化石 猶他出土
台積電Q2淨利 歷史新高
8月台指期跌46點
8月電子金融期都跌
藍色公路夏日夜航 26日首發
直升機至雲山部落 助民眾就醫
洪仲丘案 立委轉述禁閉生爆料
大埔拆遷 政院：依法都尊重
指考成績 建中數學物理分數降
愛看實習醫生 何奕儒攻台大醫
韓亞航赴陸談賠償 沒結論
陸軍方：安倍勿玩危險動作
年度體育獎 詹姆斯大贏家
文訊拍賣會 募款自救
李國修告別式 圓滿落幕
中市身心障礙產品 辦抽獎促銷
庇護工場性侵處理原則生效
嘉中生考十科 總分899.6
大學指考錄取率 估9成2
亞協秘書長 張仁久接任
首上安理會 記者為安全請命
改善關係 日本南韓同意合作
台商變陸商 綠委要求積極解決
二審首開 林益世夫婦牽手出庭
菲人召全球示威 抗議陸霸凌
張忠謀調高晶圓代工業成長預估
狂犬病確診案例 已通報OIE
巴拿馬台灣獎學金受獎生將赴台
洪案 醫師立委建議前醫官緘默
網購中國 手機服裝熱銷
三大法人買超台股58億元
陸116歲老婦獲認全球最長壽
台積電估Q3業績續創新高
一月內3度調漲 越油價創新高
網路損舊愛女友 公然侮辱起訴
主導士評會 范佐憲眾矢之的
電話威脅 華潤舉報人：不放棄
朴子稻米競賽 建立品牌增收益
凱特娘家待產 全球媒體怕撲空
林憲銘：緯創上下半年表現持平
天然氣售價 中央得定期檢討
許珈穎挺傷友 捐寫真書所得
指考登記標準 最低3科39分
北市金省能獎 莒光新城獎饋民
華潤宋林 曾獲陸改革年度人物
放棄學測高分 指考拚出好成績
敘衝突越境 土軍方開火反擊
電力供需規劃座談 聚焦4議題
酒測沒超標也申誡 試委疑慮
錢塘江觀潮 陸3青年溺亡
再拚3個月 指考躍上頂尖大學
綠委籲建立軍中秘密證人管道
陸鐵通歐洲 15天鄭州到漢堡
天文大發現 黃金成因可能改寫
自投羅網 酒駕警所借錢送法辦
農委會：已通報OIE狂犬病例
指考落點推估 文組升理組降
國道大客車事故 卡護欄車傾斜
夏季昌讚賞梅門功藝坊巡演
涉職權妨害自由 范佐憲收押
小三不知男已婚 通姦案不起訴
窮縣書記嫁女 公務員休半天假
新台幣收貶 1角
引五月天歌詞 總統勉青年追夢
總統勉學子 努力開創未來
疹久不癒 兵役體檢發現淋巴癌
權證資訊遞延傳送 證交所當機
新北夏日藝術節 親子來探險
曼德拉大壽 學童齊唱生日歌
洪弟將入伍 政戰主任：我負責
大埔案 副總統：兼顧情理法
供應鏈調庫存 台積電Q4恐降
新疆工地宿舍 隔間不到1坪大
李新穎參訪墨國生產事業台商
南加州山區野火燒 數千人撤離
把觀光客當肥羊 北市查攤商
關廠工人籲總統 刪訴訟費撤告
美國姊妹校參訪 南華促合作
台南首航香港 便利雲嘉南旅客
軍方潛規則 造就士官山大王
台積電：20奈米無威脅性對手
防鰻魚亂鑽 菲婦穿多件褲下田
世錦賽踢銀 莊佳佳再累都值得
漁村文創 屏縣府推水岸風情
藝術家陳羅克在阿根廷參訪交流
日少女遭7人施暴 慘死山中
中山高大客車撞護欄 無人傷亡
德財長訪希 將承諾援助1億歐元
改善尿失禁 手術只要半小時
張藥房夷平地 農陣靜坐瓦礫堆
李沃士：不排除重估設航空公司
大陸海監船現釣島海域 日警戒
三星新機登台 手機媲美相機
張忠謀：全球經濟看到一點亮光
服貿 江揆：中小企業展身手
有媽媽味道 吳季剛母代言竹筍
指考填志願 區分夢幻務實保險
張忠謀擬2014年卸下執行長
颱風影響 部分小三通停航
薇閣生考十科 總分907.6
北海道遊覽車荒 車資漲2倍
林智勝車禍住院 影片報平安
嘉女池亮穎 兩岸力學競賽雙金
華潤小股東：盼港交所停牌華潤
醫師貼文 過期蛋糕口感竟不變
金門議會國民黨團幹部授證
精研錯誤更正碼 翁詠祿成果豐
總統：推技職教育 開創一片天
流浪37小時 美國遊學爆糾紛
野台開唱 7舞台8/2登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
外資匯出 新台幣收貶1角
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸經濟轉身 發改委深怕落隊
洪仲丘案 士官長陳以人請回
戴輝源歡迎暑期研習營師生到訪
沈啟：國籍廉價航空可飛國內線
陀螺初體驗 充實學童暑期生活
收盤資訊遞延 證交所還在查
台積電：竹南廠地不在拆遷區內
兩岸三地紀念李小龍辭世40年
陸委會：盡力協處成都太平洋案
陸委會：持續加強溝通服貿協議
五峰路斷 竹縣府請中央支援
農業科技館展出多款觀賞魚
愛爾蘭政局穩定 甩紓困機率大
洪仲丘求救簡訊 稱熬不過7天
總舖師有吃有拿 試片送炒米粉
開放陸客5週年623萬人赴台
洪仲丘案 洪秀柱：政府查到底
推迷你One 宏達電搏翻身
30孝行楷模 半數出身清寒
金門戶外播電影 文化深入聚落
印尼恐攻失雙腿 布恩奮起助人
李小龍 40年難忘的熟悉身影
華碩7吋平板 限量新色登場
台南香港直航班機首航
台南鹿農憂衝擊 盼政府輔導
兩岸少年科技競賽 嘉市揚威
喝酒會臉紅 易併發食道癌
洪仲丘案遭押3人 仍可領半薪
期證電腦連當 金管會鎖螺絲
中央地方兜轉 陸政壇歷練新風
路長情更長 楊重源心繫塔須
楊儒門府前潑油漆 警方帶回
六輕跳電排廢氣 塔冒火非工安
打通台26 台東議員陳情監委
拆大埔時機 劉：老天賜機會
瑞士裔藝術家 台灣素材現創意
查洪仲丘案 家屬盼具體作為
洪仲丘案 總統盼速水落石出
手機需求降 諾基亞營收未達標
健康型高血脂症 給付標準拉高
魚池鄉又見鼬獾屍體 已送驗
洪仲丘父母質疑軍檢辦案速度慢
俄反對派領袖判5年 德歐關切
斯國會致函ICAO 挺台參與
WTO：貿易反保護主義漸強
大埔遭拆4戶怒 綠委要求道歉
WTO：陸人口老化不利成長
WTO：開發中國家出口成長多
踹部長門案 4立委作證請假
江宜樺：棒球比賽演繹國魂
喀山世大運落幕 2年後光州見
綠厝邊 環署辦街景攝影賽
收賄百萬 前地政處長判刑確定
普生獲傑出生技年度創新獎
開放陸客觀光5年 兩岸同肯定
九把刀改機票 聲援洪仲丘
緬軍僅願歸還少數強占土地
史諾登餘波 港府要求美國解釋
兩岸服貿開放電信 非一般用戶
誆稱熟彭淮南 詐財上億
深夜音樂分享會 歌聲陪伴憂鬱
郵局投資大陸 可望成行
司法通譯問題 監委要查
廢核 企業憂心影響競爭力
綠能涉內線交易 財務長交保
熱浪狂襲 英數百人喪命
馬：我都用日據 不反對用日治
陳以人被請回 軍檢：持續調查
APEC秘書處執行長訪華
非法採買牛樟 警查獲1噸半
日少棒教頭：培養成功社會人士
歌劇魅影旋風 再席捲新加坡
官員：服貿產值被低估了
批週刊爆料不實 判林益世免賠
台南與香港直航 賴清德望雙贏
官員：服貿整體利大於弊
蘇有朋張鈞甯 北影合頒影帝
嘉紹大橋通車 滬紹車程減半
急購狂犬病疫苗 下週到貨接種
是金ㄟ 新疆發現50噸金礦
城市交流 日知事頻訪台
賴正鎰：買賣均課稅 墊高房價
陸裁定美韓傾銷太陽能多晶矽品
宏達電法說 30日登場
陸媒：華潤百億買破爛
涉仲裁收賄 陳猷龍5百萬交保
涉GSK賄賂案滬旅行社 停業
交易營收旺 大摩獲利奏捷
銀行辦理線上儲值 下周明朗
台韓面板廠Q2獲利 Q3有壓
怕面試指考拚榜首 許哲維圓夢
凱瑞訪難民營 敘難民沮喪求救
若核四不運轉 停限電損失大
防狂犬病 南投市加強捕流浪狗
金城武代言廣告 東京路人讚帥
中共黨媒：中紀委收到舉報華潤
拚黨主席連任 馬赴台南拜票
今彩539開獎
洪仲丘舅舅還原三度求救過程
長春熱血高球賽 許劭民領先
第三方支付儲值 未獲共識
併衛福部局處首長 將獲頒獎章
林智勝傷膝蓋韌帶 本季恐報銷
歐要停止資助屯墾區 以籲暫緩
新加坡商ASLAN擬來台掛牌
美初申失業救濟 減2.4萬人
殺蟲劑中毒 印度營養午餐奪命
莫瑞溫網封王 歷史勝利登郵票
歐洲承諾低利 不能光說不練
竹山警喬裝釣客 破山老鼠集團
嚴控 陸商務部去年三公費用減
緬甸城鎮將解嚴 居民憂再衝突
外交部續促國際透明組織澄清
日治日據爭議 加小辭典解決
日治日據爭議 加小辭典解決
研發將納入GDP 改寫美歷史
有串供、滅證之虞 范佐憲收押
洪仲丘案 台聯：應比照江國慶案由特偵組介入偵辦
自救會北上抗議 苗栗縣府「趁機」拆大浦農舍
二審首開庭 林益世否認貪污
不滿大埔拆屋 楊儒門府前潑漆
從尖塔到同心圓 新世代的競爭力大趨勢
神氣家族「樂活寶典」 順利接招生活變化球
威彩1注獨得 爽拿23.6億
底特律破產 成美落難最大城市
世界盃少棒賽 天母球場開鑼！
洪案追真相 軍檢續約談
美國駐越南領館倉庫爆炸 1死5傷
軍醫局澄清 范佐憲空手進醫院
罕見! 300警「保護國防部」
櫃買：三顧19日起全額交割
櫃買中心協助地方優質企業籌措資金 並成長茁壯
上市公司資訊揭露評鑑結果 有明顯進步
曾正仁背信案 逾追訴期判免訴
君鴻國際酒店(原高雄金典) 暑期歡樂 無限可能
教育部青年發展署「青年發展政策白皮書公聽會」歡迎報名
大埔拆遷4戶 吳敦義稱「意外、不能越權阻止」
台紐經合協定讓對外貿易活絡！
土銀保經徵才 今年招考23人
amba意舍店內LIVE演唱會 創台灣飯店唯一
節能績效優異 新壽連續三年獲金省能獎
歡樂Fun暑假 遠傳串連全台旗艦門市
移民署:陸客來臺健檢醫美管理新制8月上路
高華柱：硬體沒改善 不開禁閉室
國光客運國道5號事故處理
凱特母親：王室寶寶是獅子座
洪仲丘案 1涉案人凌晨被請回
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
桃巡官酒駕昏睡 2萬元交保
副總統拜登：美準備與北韓對話
英國公開賽首輪 伍茲穩住陣腳
美國債信展望 穆迪調升為穩定
拜登：美陸關係競爭合作非衝突
亞洲再平衡 拜登：美國回來了
埃及臨時總統誓言恢復安全安定
紐約油價飆 突破108美元
傳歐巴馬考慮取消與蒲亭峰會
日航波音787折返波士頓
券商電子對帳單 需客戶同意
紐約牛仔精華展 台紡品受青睞
紐西蘭5.3地震 未傳災情
美駐越領館倉庫爆炸 1死5傷
長堤龍舟賽 台美人第2代參賽
節水技術輔導 每案年省45萬
賴正鎰：奢侈稅再緊 萬人沒頭路
傅洛曼：與國會共推談判授權法
半導體B/B值 連6個月逾1
DRAM現貨價 7月回檔逾8%
馬拉松高球賽 龔怡萍並列44
美股創高 台股電子弱多空拉鋸
環法車賽百年 照片展追溯歷史
馬拉松菁英賽 妮妮首輪後段班
谷歌財報未達標 盤後股挫
PC需求冷 微軟財報未達標
颱風遠離 午後有雷陣雨
政策一波波 陸股後市可期
神奈川縣知事拜會李嘉進
台股開盤跌76.94點
聯航777班機 緊急降落休士頓
Skype降包月型資費
南沙島熱低壓 有可能成颱
世青大會 巴西軍警加強防衛
以色列兒童影展 台片星空揭幕
波士頓炸彈客逮捕夜 照片曝光
曼德拉95歲 府邸外民眾慶生
碩辣椒Q3推日系行動遊戲
超微估銷售超越部份分析師預期
庫存疑慮增 台積電股價破百元
宏達電搏翻身 外資澆冷水
少女時代來台 日本5女優搶鏡
高鐵女列車長跪擦打翻咖啡 讚
柯佳嬿裹浴巾 打鬥戲照來
災後搶修 奧萬大20日復園
新台幣匯率盤初升值
破產 底特律成沒落城市代表
台參與ICAO 多明尼加支持
陳可辛拍甜蜜蜜 不迷鄧麗君
發債公司降等 陸恐現違約首例
夏普傳營損縮減 手機銷售仍弱
葉少爺酒駕撞死人 二審判6年
蘇力重創 雪霸觀霧暫封閉
軍醫局：洪仲丘報告專人來拿走
葉冠亨酒駕撞死人大事記
美赤字改善 穆迪上調信評展望
消保體驗營 朱立倫勉伸張正義
金管會：第三方支付解套 看經部
瓜地馬拉肯定參加台北食品展
天主教活動 巴西青年不熱中
外資看衰 大立光跌停
陸垃圾圍城 侵占75萬畝
保溫箱變烤箱 福建女嬰慘死
洪案公民教召 5千人將上街頭
加油罐車爆炸小鎮 美願援助
分散投資 李紀珠將訪日星郵政
椰棗幼苗贈農民 甘國總統感謝
五大媒體使用率 網路甩開報紙
台積電拖累 台股下跌百點
藥癮變毒癮 陸對止咳糖漿出招
邵琪偉：兩岸觀光交流成果豐碩
葉判6年 被害家屬：未符期待
陳偉殷20日先發 無緣對曼尼
外籍生酒駕 以不懂中文拒酒測
蚊患告急 香港3日2宗腦炎
傳范佐憲組頭 陸軍：再追查
科技股走弱 亞股下跌
漁案報告 菲前外長籲速公布
紐約垃圾火車翻覆 暫無傷亡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
現貨差 台指期跌破8000
狂犬病風險區 打疫苗將納健保
復興飛澳門 學生4人行1免費
日職棒明星賽 陽岱鋼首戰先發
傳軟銀購環球音樂集團被拒
林正二指判決不公 尋再審機會
東亞盃女足賽 北韓隊訪南韓
中華少棒隊拚衛冕 戰捷克
功成身退 公園陸橋變身觀景台
平鎮火車撞人 民眾當場死亡
洪案軍檢續約談 范鄰居驚訝
陳士良：台甘關係如同家人
台鐵平交道事故 中壢單線通行
第三方支付 李述德：別掐太緊
拜登：恢復對話 北韓須有誠意
犬貓狂犬疫苗 鹿谷魚池開打
羅琳化名遭破梗 法律顧問走漏
軍醫局：范佐憲穿迷彩進醫院
飲料換體檢 國軍新竹醫院喊冤
巴拿馬自貿區貿易下降7.5%
民眾愛看網路 資訊內容縮短
影帶消失 陸軍：陳否認下令刪
鵝防 新疆沙灣縣養鵝維穩
業者：第三方支付儲值開放可期
雙炸案 胡宗賢：討厭郭台銘
台股資訊異常 李述德：已解決
嘉市科博會 黃敏惠引機器蛇出洞
台南水情樂觀 多數水庫蓄滿
陸瘋女神 武大校花素顏暴紅
陸經濟七上八下 李克強：合理
媒體調查 接觸率高不等於優質
陸：H7N9可能飛沫傳播
頭好壯壯 圓仔較出生時重兩倍
商品市場不只看大陸 要看全球
上海豫園老鳳祥 涉金價壟斷
劉政鴻家前潑漆 4學生遭逮
葉少爺判6年 高院：從重量刑
服貿效益不大 總統：門開不大
跆拳道世錦賽 許家霖銀牌
舞台劇青蛇 女性觀點顛覆原著
第三方支付 跨部會再會商
化學槽車翻覆 酚洩漏1人受傷
大埔拆後 苗栗傳潑漆事件
洪案疑團滾雪球 軍檢擴大偵辦
北市都發局慶 郝龍斌讚育人才
金控太多 駱錦明：5家就夠了
新台幣午盤升破30元關卡
南韓安排演習 因應緊急狀況
法說失靈 台積電 1年首度跌停
智慧手機出貨 4年後15億支
故宮結合科技 展同安船歷史
基本工資審議 時間遲未確定
政院：第三方支付討論漸入佳境
美電玩遊戲零售銷售下滑15%
傳中嘉網路可能轉往星IPO
台北上半年銷屋 內湖中和賣座
麥當勞進軍越南 首店明年開張
劉德立談台巴半世紀關係
合理施肥典範 少用化肥1成
福建無人島 首度完成抵押
傳范佐憲簽賭 洪仲丘姐痛心
學生瘋暑假 復航搶商機
颱風過後 金門大雨四處積水
拆大埔 副總統：我有幾分意外
曼谷房市夯 公寓完工料創紀錄
馬到成功 日賓祝總統連任黨魁
餵毒虐死童 劉金龍免死定讞
西馬隆登陸 廈門淹大水
台股收盤跌132.85點
陸官媒：陸客陋習損形象
江揆：台灣融入世界經貿會加快
只剩7元 餓男偷電線被逮
虐童主嫌免死 王昊姑失望批瞎
家屬慟：洪仲丘為何這麼正直
台股開低走低 收跌132點
芝加哥中華會館堅定懸掛國旗
台積電後市 外資多看好
防資訊延遲揭露 證交所嚴陣以待
公民教召陳情 國防部尊重
8月台指期跌145點
8月電子金融期雙跌
大埔案 張藥局抗議1人送醫
少女時代抵台 粉絲熱情接機
副總統盼社會瀰漫善良行孝公義
投信：新興市場後市反彈可期
軍高檢：陳范未提飲料入軍醫院
軍檢：監視器證范佐憲沒送飲料
連3漲 下週汽油恐漲2角
葉冠亨論罪改判 檢方不服
國中校長常換 高市：月底選出
台股跌132點 挺住 8千
恙蟲病高峰 入草叢防叮咬
影帶消失疑雲 洪家屬：待查證
投顧：美經濟復甦 利高收益債
葉匡時：自貿港轉型為金雞母
毛治國：自由貿易港是趨勢
核一2號機 近午併聯發電
陸客自由行 8月起一年多簽
成衣前景佳 紡織獨紅
三大法人賣超台股42億元
澳前總理吉拉德 擬出書陪母親
廣大興案 台促菲儘快公布調查
邱義仁蘇起 25日論九二共識
川震災區孩童 來台圓寶島夢
傑出工程教授 獲國際榮譽會士
四爺吳奇隆返台 粉絲熱情接機
國際技能賽 勞委會向企業喊話
工安嘉年華 強化職業危害預防
法國贈陸 圓明園鼠兔首亮相
華航吳寶春合作 蔬果麵包上機
陸媒揶揄：重慶官場盡是數字控
屏東泥火山噴發 今年第2次
多數菲人對美觀感優於大陸
韓星李敏鎬抵台 女粉絲熱情
創新和再造 義絲綢之都重生
北大調查 大陸近9成家庭有房
軍檢：范佐憲未提飲料入醫院
高金素梅：願與親民黨組成政團
金大進修部招生 錄取率75%
河北發現國民黨抗戰官兵墓
國五傳火燒車 幸無傷亡
國中百人奏管樂 樂音傳祝福
歐盟護蜜蜂 再禁殺蟲劑
粉絲半夜按鈴騷擾 蕭敬騰發火
蚊吻 日本腦炎增2例
松大結業 朱立倫籲阿嬤招阿公
北宜高火燒車撲滅 空車無人傷
新台幣收升4.7分
屏東火警 2人輕傷
消民怨 美：通聯由通訊商保存
日月潭纜車 尋第8百萬幸運兒
僑青志工營 體驗救災關懷弱勢
體檢報告 軍醫院：依規定辦理
外籍女仲介同鄉陪酒 警逮8人
屈服民意 俄暫釋納瓦尼
陸股雙收跌 滬指重回1字頭
藍營：服貿協議有利 盼少政治
聽障運動會授旗 總統手語勉勵
獲利回吐 英業達跌停
雲門舞集戶外公演 台中登場
吃派大賽 昆省男子突倒地身亡
陳以人 軍檢：不排除轉被告
第三方支付 金管會：全力配合
疑闖平交道 男子被自強號撞死
疑未保持車距 5車連環撞
魯凱族女孩 盪巨型鞦韆傳情
國光客運空車傳起火 影響交通
李小龍逝世40年 遺稿將出版
廣東揭陽至高雄通航
借券餘額增 還券為主
中鋼 9月內銷鋼價平盤
外資今賣超台積5萬張 居冠
炎夏消暑 五合一水上活動吸睛
殘而不廢 黃景宏坐輪椅服務
我我寶島 唱片封面憶歌曲
洪仲丘姊：范佐憲也可能叫外送
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
颱風命名改變 下個颱風叫燕子
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
彰雲投首例 大葉大學成立護理系
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
顏慶章：金融監理阻礙產業發展
高市公共鐵馬使用人次破2百萬
韓知名綜藝節目將赴台灣取景
日5女優來台 台灣水果選香蕉
美商AURORA擬來台設廠
外交部：加速洽簽經濟合作協議
大師兄林智勝 預計20日出院
孫耀威Lara 為育幼院義演
熱低壓難成形 燕子颱風暫不來
劉建國：人用狂犬病疫苗不足
憂QE退場 部分農工原料價跌
大埔再爆衝突 警抬離14人
大貓熊新妮兒 半野化環境產子
愛瘋4充電觸電 陸男子陷昏迷
國民黨代表 金門15選10
台中玩具婦幼用品展 今起登場
智慧宿舍系統 手機能查電費
海之夏祭音樂會 熱鬧登場
海生館海鸚鵡寶寶 破殼誕生
洪案關鍵監視器 調局鑑定完成
被舉報華潤董座：適時見媒體
桃園各級棒球代表隊 聯合授旗
王昊案 最高院：無殺人故意
南海護主權 三沙市動作頻頻
日圓貶 多數業者祭促銷
涉違反公司法 王志雄判刑6月
公民包圍國防部 蘇貞昌將參加
假期不虛擲 台生赴印尼助農耕
台紐創投基金 8月審查首案
中科局長交接 朱敬一監交
總舖師南北辦桌 吃喝看首映
韓元走揚 新台幣收升4.7分
國5火燒車 回堵18公里
金城盃菁英組 兩岸6隊爭冠
上市指數 本週跌1.93%
台北世大運 棒球射箭將列賽項
洪案約談 542旅輔導長請回
服貿協議 蘇貞昌憂影響國安
失戀博物館 蒐集心碎情話
中共反腐 對貪官給出路斷後路
陸研製70噸級推力振動台
狂犬病疫苗下週到貨 一線優先
殷乃平：國銀整併 避陸銀鯨吞
國際透明組織回函致歉
張作驥暑假作業 角逐金豹獎
上市市值 本週減1.72%
3度踢世錦賽 許家霖銀牌
華碩訂8/8除息
虐童改輕判 原重判法官轉律師
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競選連任黨魁 馬英九最後催票
大埔案民眾今晚再北上抗議
冷面左投陳柏均 抗日快速部隊
併衛福部局處長 獲內政獎章
還仲丘公道聲援活動 洪家致謝
環保團體陳情 六輕不能擴廠
赴台自由行 吃喝玩樂網上有解
兩岸交流 黃一鳴作品寧波展出
張顯耀：服貿協議擴大台灣利基
101購物中心精品衝業機
印尼盾走疲 9年半最長跌勢
福島輻汙 兩千員工罹癌風險增
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銷魂蛇和鬼蜘 生態農場驚豔
教宗成立委員會 改革經濟行政
白衣燭光卡片 成大追思洪仲丘
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主導高捷經營 高市派2董1監
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婦人帶子女燒炭 殺人未遂起訴
兆豐銀申設緬甸辦事處 獲准
城管殺小販 駭客留言恐嚇縣長
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重返海祭 蘇打綠壓軸
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聲援洪仲丘 小野九把刀上街頭
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地方招商評比 新北及竹縣奪冠
國5隧道跳電 雪隧單車道通行
發動機熱賣 奇異獲利超標
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活化休耕田 蟹稻共生一地雙收
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度過低潮 義食品機械邁向復甦
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綠委喊罷免總統 藍不隨之起舞
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署金病患轉診低 但滿意度下降
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洪仲丘案 戒護士陳毅勳聲押
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陸貸款利率管制 全面放開
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世界少棒捷克輸中華 贏得掌聲
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路倒醉漢鬧急診室 打消防役男
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安倍力主修憲 宮崎駿批太扯
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國防部緊急發布 拒絕移轉法務部偵辦
法部：軍人滅證 檢方有權偵辦
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美驗屍官：葉夢圓遭車輾過而死
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凱瑞：以巴將在華府和平談判
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拜登訪亞洲 回應領土爭議
美股漲跌互見 科技股受挫
馬拉松菁英賽 曾雅妮遭淘汰
聲援洪仲丘 公民教召圍國防部
美料維持貨幣刺激 金銅價齊漲
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教宗訪巴西 宗教商品大賣
2014巴西世足賽票價公布
水氣減少 天氣好轉但很熱
歐巴馬談馬丁案 籲族群對話
李小龍耍雙節棍 阿砸聲留人心
歐巴馬：多年前我可能是馬丁
苗栗海口王爺觀光文化祭登場
廚房工程師 打造義式麵食機
少女時代又來了 9人合體攻蛋
巴黎海灘登場 享受夏日假期
陳偉殷戰遊騎兵 首局無失分
席琳娜回魔法師 演反派過戲癮
李小龍遺體 演完最後一齣戲
歐股持平 週線連4紅
成大晚間辦洪仲丘追思會
陳偉殷前2局無失分 隊友開轟
台協助巴拉圭強化地方文化
女子內衣籃球賽 健身又養眼
大學校院博覽會 北高同步展開
洪仲丘案遊行 近千群眾集結
遠雄異業結盟 強化房屋行銷
洪仲丘事件 教育界盼融入教學
陳偉殷先發 金鶯2分領先
時裝設計新人獎 16人入圍
芝處頒狀 表彰美學者
拚連任黨魁 馬英九完成投票
返黨後第一次投票 江宜樺珍惜
網路博覽展 24日登場
底特律聲請破產 退休公務員告
守備挺陳偉殷 美技沒收全壘打
機車汽燃費1元也得繳 逾期罰
聲援洪仲丘 仲丘舅舅現身力挺
港媒：李小龍言行令年輕人深思
挺馬 吳敦義：以黨輔政最佳選
巴拉圭盼台出席ICAO大會
陸「一箭三星」 發射成功
四爺五阿哥紫薇 大陸吸金王
陳偉殷搶第5勝 取得勝投資格
台北遊行 國防部長再訪洪家
大陸媽媽評審團 呼籲網站淨化
美經濟呈現復甦 油價連漲4週
聲援洪仲丘 九把刀要真相
九把刀白衣遊行 聲援洪仲丘
全球華文網路教育研討會閉幕
馬總統下午訪洪仲丘家靈前致意
楊念祖鞠躬道歉 接下陳情書
盼和談 哥國叛軍將釋美軍俘虜
為洪仲丘討公道 國防部道歉
成大追思洪仲丘 逾7百人參加
美老兵疑遭禁錮 最長恐達10年
立院臨會 藍：連署完隨時可送
法義希西市鎮 財務處境艱困
洪仲丘禁閉錄影 還原是黑畫面
大師兄林智勝 坐輪椅出院
陳偉殷7局退場 勝投候選人
難民不能入澳 只能落腳巴紐
洪仲丘禁閉黑畫面 軍檢要查
底特律破產 美城市有前例
潘：巴西國際技能賽籌備會成立
火災614次 較101年減少
高華柱：調查要證據需多點時間
為洪仲丘討公道 役男家屬怒吼
王功漁火節登場
九把刀：國防部臉皮很厚
黨魁投票 郝龍斌籲黨員愛黨
洪仲丘案律師團 將向檢方告發
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
大學博覽會 學校祭獎學金攻勢
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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金鶯啄傷兵 陳偉殷第5勝入袋
林智勝出院 向球迷社會致歉
洪仲丘家屬籲留高華柱整治國軍
風大難升空 火車節熱氣球敗興
國5電力修復 全線恢復正常
細胞治療應用廣 運動傷害也可
美參院擬開聽證檢視拒不退讓法
第三方調查 軍檢：有前提配合
馬雲談六四 記者辭職槓南早
洪仲丘案 曹金生：辦案無上限
公投前 先了解核四
王伯輝：沒有理由不讓核四蓋
挺核四 員工：對安全有信心
核四安檢小組 要當放大鏡
技職人才出路廣 香港也來搶
拜登訪亞洲 直接觸及南海爭議
嬰鎖車內 糊塗媽報警求助
無緣對殷仔 曼尼留小聯盟熄火
陳偉殷第5勝 球評：守備幫忙
王金平讚謝長廷：民主智多星
逾1/4韓父母不留房宅給子女
服貿協議說明 江揆走進社區
美雲霄飛車意外 1人墜落身亡
奢侈稅擬延長 北市賣屋增
獲贈菩薩 金沙發展觀光帶
討公道 民眾：軍中腐敗已久
蓮舫催票 籲勿讓自民黨暴走
中央社出版青世代 砥礪青年
5勝入袋 殷仔：感謝隊友幫忙
聲援洪仲丘 蘇貞昌低調現身
甜瓜3球星 新莊棒球場開球
黨魁選舉 連戰連勝文完成投票
南韓光州獲世泳錦標賽主辦權
美中聯手因應氣候 凱瑞：三贏
小胖威利快閃 短劇演出好可愛
6月外銷訂單 有機會轉正
芝加哥醫學博物館設台灣館
馬雲談六四 阿里巴巴低調回應
洪仲丘關鍵影帶瞎 軍檢追查
國際技賽傅美慧 破逆境得金牌
聲援洪案 連勝文：應深入檢討
李嘉誠評估百佳業務 澄清揣測
湖南武岡市委書記涉違紀遭查
學生染肺結核 高市鼓勵投藥
祭拜洪仲丘 總統：速偵辦究責
奢侈稅擬延 建商唉消費者叫好
黑影帶 總統：追究證據滅失
公布波士頓炸彈客照 居民叫好
抑房價 學者：提高持屋成本
國防部：痛定思痛徹底改革
禁閉錄影無畫面 家屬立委質疑
遠傳旗艦門市 週末送好康
朱立倫：參與公共事務改變社會
防狂犬病 北市推山區疫苗注射
女童命案 外婆：要一命賠一命
李小龍逝世40週年 港人紀念
法規風險除 投顧看好中華電
女童命案 警蒐證過濾人車
陸瓜農死亡案 6城管遭羈押
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涉弊不准辦退休 校長提告敗訴
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第三方調查 檢：研議相關法律
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電玩蒙面大盜 4嫌法辦
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高市女子墜樓 警追查原因
馬總統：現役軍人依法軍檢偵辦
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台北雲林同鄉 返母縣義診
服貿協議 蘇：逐條逐項審查
貂山吟社 台語吟唱涼州詞
政戰主任被控滅證 桃檢分案
錄影畫面消失 柯文哲：過程慘
蘇澳籍遠洋漁船 海上失聯多日
偵訊逾3小時 李念祖請回
后豐港社區淹水 縣府協調改善
超雞霸爭奪戰 秀甕缸雞美食
南部學者兩岸對話 用詞直接
北京首都國際機場爆炸
燭光追思洪仲丘 上萬人集會
陳可辛忙評審 吳君如攜女來台
中正盃高球賽 邱愛瑞續領先
湖南瓜農之女 微博被貼文謝官
翁清華助斐農種香菇 獲好評
馬連任黨魁 習近平賀電祝賀
北京機場發生爆炸事件
北京機場傳爆炸 防爆部隊進駐
洪仲丘姊哽咽致謝 群眾喊加油
羅志祥回基隆 親手製冰餵粉絲
殘障男子在北京機場引爆火藥
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作家珍藏書畫拍賣 圓滿落幕
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寶寶B肝帶原 每年新增千名
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馬英九連任黨主席 習近平電賀
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白衫軍尋正義 燭光悼洪仲丘
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尹馨獲女配 蔡明修奪男配
王功漁火節 熱力開唱
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爆炸案後 北京機場秩序恢復
燭光追思 群眾：洪仲丘不孤單
海洋音樂大賞 TRASH勇奪
今彩539頭獎 1注獨得
王羽林彥禛 奪台北電影獎帝后
安倍助選 談護土要修憲
七合一選舉 馬連任後嚴峻挑戰
葛里芬灌籃秀 沸騰台北城
石原血壓不穩 臨時取消助選
陸國門爆炸 社會問題嚴重
築巢人百萬首獎 失魂最大贏家
白衫軍找正義 總統訪洪家呼應
載醉漢就醫 救護車撞自小客
河北一禽流感患者 北京救治中
奪獨立音樂大賞 阿夜眼眶泛淚
萬人白衫軍包圍國防部 創紀錄
探洪仲丘家 總統保證真相大白
馬英九當選黨主席 習近平發賀電
國防部、法務部聯合聲明
「你是我的眼」 獲全國火炬計畫獎助學金 視障生林津津感謝老師
關鍵影帶黑畫面 地檢署介入偵辦
影帶一片黑 柯文哲：很慘「寧可他母親永遠不要知道」
北京機場 殘疾人士引爆炸彈
汪道涵兒子汪致重 遭拒絕入境台灣
洪仲丘案 桃檢勘查禁閉室
外媒：洪案志願役惡整義務役「引起民憤」
北京機場引爆男 似有冤屈待訴
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴格達連環驚爆 至少33死
紐西蘭5.8地震 未傳嚴重損害
巴格達連環驚爆 65死190傷
馬拉松菁英賽 龔怡萍暫居29
花蓮凌晨地震 規模4.1
上午悶熱 午後防雷陣雨
高鐵卡通列車吸睛 22日營運
怕長不高 兒童內分泌門診爆滿
籃球跳繩都來 小胖想變林書豪
杜沁澐和醫聲樂團 諾曼第演出
長高先戒糖飲 牛奶不能當水喝
日本參議院選舉開跑
抗司法不公 明星紐約街頭聲援
新聞貧乏 學者：媒體不長進
國際新聞不賣座 媒體取捨難
獎勵國際新聞製播 待建立共識
日參院選舉投票 執政黨拼過半
紀曉君挺家家 同台如山谷飆唱
兩種壯陽藥 加警告有致命危險
供過於求 電視面板報價續跌
軍檢：將與桃園地檢署開協調會
洪仲丘關鍵影帶 軍檢桃檢協調
高鐵童趣旅程 卡通人物躍車廂
台鹽追求卓越 入圍中堅企業
失聯男疑遭殺害 警分頭尋人
IPC展望佳 Q2獲利續創高
陸財長：不推刺激政策
黃金週線收紅 專家：勿追高
洪仲丘案 副連長劉延俊出庭
社會新鮮人 投保考慮保障優先
5元加油哥 來來回回索發票
大明星背後辛酸淚 全在青世代
英國郵政起初是由收信人付郵資
盤整 新台幣週貶0.15%
印度郵政堪稱據點最多分布最廣
以色列郵局幫你寄信給上帝
義郵政效率低 信件常不知下落
王金平訪日 探災區訪政要
高鐵新車增哺乳室 餐桌有杯架
吳敏霞世錦跳水摘金 破紀錄
國際生物奧賽 台奪1金3銀
布萊恩NBA冠軍戒 高價成交
賽車逐夢 林帛亨要開到不想開
日本郵政拼經濟 拉廣告辦抽獎
北京爆炸案主角 曾遭毆打
南非郵政緣起葡國船長的故事
高市公車民營 員工足額入股
軍方：軍司法合作依法源依據
調查黑畫面 高檢借重電腦人才
走訪家鄉 副總統羨慕單車族
中央氣象局氣象報告
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社區營造有成 中市將辦觀摩會
大樓洗窗外牆清潔 最冷門工作
老厝文創亮點 林峻丞深耕三峽
圓仔滿兩週 健康寶寶胃口好
日治日據爭議 學者盼堅守現狀
洪仲丘案 總統：絕不能再發生
是否告醫官 洪家再將討論
畢業季 6月失業率恐升
河北首增H7N9 二級警示
飲食作息不正常 暑假易增胖
廂型車6人翻落山谷 警消搶救
北市勞動市場 求職減求才增
視障生挑戰自己 獲游泳賽亞軍
高鐵可能漲逾9% 離峰變便宜
大牌遇見好聲音 文章披掛上陣
陸多省高官進北京 搶鐵路投資
歐巴馬推崇湯瑪斯真正的開拓者
大牌PK中國好聲音 誰更好
狂犬病疫情 溯至去年5月
港媒：公權力胡作非為綁架全民
若錄影帶人為湮滅 洪姊：該死
唯一男性紋面國寶 高天生病逝
高市府指旅宿蓬勃 業者憂失衡
國際生物奧賽 台獲1金3銀
跆拳道世錦賽 魏辰洋奪銅
視訊辦身分證 將公布研議結果
槍擊案週年 科州辦活動化傷悲
新北市醫急重症大樓 造福病患
張仕賢深耕港澳 也盼有助兩岸
軍中禁閉制 立委認應回歸軍法
中油：汽油漲1角 柴油漲2角
摸胸1分鐘 男賠錢判刑19月
白宮老特派辭世 政媒同哀
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出遊合歡山 車墜谷1死6傷
港澳協會 以小兩岸維繫大兩岸
陸媒：肯德基冰塊比馬桶水還髒
庫存高 半導體Q3營運恐不旺
印度：陸越界 兩軍面對面遭遇
SHE大馬開唱 萬人齊嗨
電子疲弱 台股恐盤整
客家公園邀割稻 參與民眾破千
法促會助泰湄州大學推有機農業
小白菜新品種 穩定災後復耕
規模6.9地震 襲擊紐西蘭
頂級香草 台灣可生產
洪仲丘關鍵影像 桃檢攜回證物
維穩新制 粵買散裝汽油要實名
高市國中小預定地 闢樹木銀行
義副外長訪北京 推米蘭世博會
米蘭世博會 義緊密籌備
後龍擬蓋土樓 綠委籲苗縣煞車
習近平捲褲管撐傘 考察貨櫃港
南韓三星簽約 米蘭世博會合作
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日參院選舉 選民吐心聲
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男和平島釣魚落海 尋獲遺體
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華山會議邀蘇起 綠營備戰
陸首款軍事遊戲 新任務守釣島
衛生福利部 23日掛牌
偵辦關鍵影片 軍檢全力配合
鬥牛犬特派 老白宮湯瑪斯辭世
調查：印度語言多達780種
兩憲兵喝花酒 重懲記大過
北市警局滿意度 萬華吊車尾
紅棗與蜂蜜產量減8成 慘兮兮
傳美警方申請拘捕韓官員尹昶重
韓人出國旅遊破七百萬人次
陸專家談TPP：不擔心遭排擠
疑煞車失靈墜谷 兩家出遊釀災
台助哥國貧農興建牛奶冷藏櫃
助弱勢童 小英帶志工蓋書屋
陸專家：陸PM2.5全球居冠
國際外科醫學博物館台灣館開幕
歷史新頁 比利時新王誕生
投信：美科技股財報 可傳佳音
分擔父母傷痛 洪仲丘姊消瘦
美3女屍裝塑膠袋 嫌疑人落網
申辦影片獲獎 北市以人為本
洪案禁閉室憲兵軍官 訊後請回
西部藍皮書：房地產過度投資
陳毅銘：真相會還清白
北京H7N9病例 病情加重
總統兼黨主席 藍：通盤考量
壽險退場 國寶：需完整配套
海祭湧人潮 董事長樂團壓軸
張學友慶生 歌迷伴唱生日歌
貪腐趨勢引爭議 民調擬重做
胡志強：支持總統兼黨主席
郭台銘：第4代產業基地設貴州
嘉市科學168 寓教於樂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
頂住壓力 中華少棒逆轉墨西哥
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
偉星艦巡防 救3菲國船員
星國花上億台幣 搶救傳統文化
示範區金融不設限 吸全球人才
菲漁民海上漂流 海巡署伸援
台塑汽油明起每升調漲0.1元
法部補網 新興一粒眠列毒品
李鴻源22日赴日本 考察防災
比國王遜位 王儲菲力普繼位
環保知識競賽 塑膠袋發票上身
王建民22日先發 拚返大聯盟
民眾投保 應確認親筆簽名
產前顧問：威廉王子準備好了
14歲蘿莉戀師 10年結連理
台北雲林同鄉 連年返鄉義診
海權爭端 NGO擬提台北宣言
星國巴士翻覆 1死2傷
日本參院選後 關鍵議題成考驗
洪家：實質作為 才是真正道歉
獅子會活動 副總統肯定貢獻
哈爾濱城管打傷瓜農 究責局長
關懷活動 電信女籃秀舞技
金鰲勳公祭 子弟兵送最後一程
四川藏區一喇嘛自焚身亡
陸委會：河北列黃色旅遊警示區
判定落敗 魏辰洋不滿意踢銅
英媒：塔利班誘男童炸彈攻擊
還債起歹念 男搶戴金鍊老翁
選市長 柯文哲：準備好才宣布
蘇門答臘火點增 霾害恐再襲星
林達扮推手 毒品資料庫屢建功
公僕會女網友疑遭殺 警採證
王羽稱帝 讚張孝全敬業又帥
延續夥伴動能 拜登明訪印度
出口民調：安倍贏得參院選舉
林心如戲外樂當黃金剩女
台船疑遭漁工劫持 印尼將調查
柯文哲：推動防酒駕 胡志強挺
副總統訪農夫市集 品嚐紅龍果
1/3喉癌 一HPV病毒導致
家扶學生義賣香皂 體驗助人
退役官兵：洪座談會未放砲
3對3世巡賽 中華無緣決賽
金曲歌王籌辦音樂會 廟口開唱
百屆環法賽 巴黎畫句點
北市員警疑舉槍自殺
王室喜訊若傳 英電塔先宣布
COSPLAY賽 聖鬥士勝出
以巴和談在即 裴瑞斯賀阿巴斯
恐新光遭霸翻版 黃晴雯飛成都
中華電捐平板 助花蓮發展數位
桃園桶屍案 最後嫌疑人投案
員警疑舉槍自殺 送醫前無心跳
陸知名人士 聲援被拘維權學者
贏得參院多數 安倍政府開新局
前駕駛兵控范佐憲 涉重利簽賭
江蘇某牌麥片黴菌超標近3千倍
極限PK賽 驚呼連連
安倍執政黨參院選舉贏過半大勝
洪家律師肯定桃檢 盼查真相
日執政黨勝選 解除扭曲國會
日參院選舉 自民黨大勝
東莞：無證據證明冀中星遭毆打
高鐵若漲 北高單程貴140元
韓星文瑾瑩為戲被潑醬油
高鐵喜迎新車 漲票價面臨壓力
和黃售百佳 港官員：商業決定
外勞遭砍 台中第一廣場濺血
首局攻勢奠勝基 象再勝猿
薛凌：洪曾被要求重寫悔過心得
以總理對內閣發表和談立場
副所長舉槍自盡 警：原因待查
大兵手記沒內容 洪家要查
日參院選舉 修憲派難搶百席
費古洛好投 猛獅咬傷犀牛
貪腐調查重做 外交法部樂見
日參院選舉 安倍領軍獲大勝
比新王登基 分裂問題暫擱置
政院：司法獨立 不宜指示辦案
假日旅遊奧地利鄉居民宿美而廉
柯文哲：反核四不反核電
王金平：自民黨勝選對台有利
安倍勝選 日學者：仍難修憲
習近平：飯碗要裝自己生產的糧
詐騙車手召親友入夥 全就逮
被控妨害公務 前立委限制住居
安倍陣營勝選 政策焦點受關注
中正盃女子高球賽 程思嘉奪冠
罕見 龜殼花籠中咬死自己
政治高手出招 安倍掌控國會
日參院選舉 陸官媒關注
日參院選舉 民主黨慘敗
日參院選舉 反核派男星當選
台灣新聞台多 國際新聞卻不足
洪案禁閉室 立委22日考察
抗議掠奪島礁 菲下週全球同步反華遊行
日參院改選出口民調 自民黨穩拿71席
綠委: 洪仲丘案引發「退兵潮」
技術有瑕疵 5億手機恐遭駭
6月失業率4.14% 略升
甘肅6.6級地震 已有傷亡報告
澳辦史上最大海上閱兵式 21國海軍齊集
落漆 ! 美戰機演習缺油大堡礁丟棄炸彈
柯文哲：不排除洪仲丘被灌水
陳秀麗赴美國拜會蕭泰然 報告88音樂會籌備情形
三義國際木雕節 國外51件參展
交通部常務次長由臺灣鐵路管理局局長范植谷陞任
台灣雲谷雲豹育成計畫成功媒合新創公司與重量級企業合作
中華電信公益盃三對三鬥牛賽花蓮開打
542旅義務役下士 吞藥獲救
臺灣野生菇郵票
102年自用機車燃料使用費繳納通知書 請依規定繳納
2013年世界運動會 馬英九授旗
學子提早面對競爭是好事！
馥敦飯店南京館 『是!我愛你』套房專案
臺灣客家等路大街～為產品做最好的把關
2台灣人登上8035公尺高鋒
認識權證123-多空與美歐式之分類
實質平均薪資48725萬元 創近4年最低
日參院選舉大勝 安倍擺脫夢魘
俄州發現三女屍 警方擴大搜索
英公開賽 米克森奪滿貫第5冠
馬拉松菁英賽 龔怡萍收27名
王建民3A投未滿5局 吞敗
歐美強 台股可望止跌
元大寶來證獲台灣最佳券商獎
信保伙伴 台新銀玉山銀獲選
李振昌中繼0.1局無失分
王建民單局爆 浪費隊友3分彈
全美最佳避暑城市 西雅圖
春夏品牌服飾 強調條紋礦石色
投信：印尼股市有望走強
投顧：美減購債規模利空漸淡
美戶外運動用品推父親節優惠
高傳產比平衡基金 今年來報酬佳
廣達：8月後 成長力道轉強
安倍勝選 肩負日本經改厚望
安倍勝選 亞股指期漲日圓升
日將談TPP 安倍勝選添助力
全台炎熱 大台北高溫估35度
女杜拜遭性侵有罪 不後悔報案
禁閉錄影黑畫面 桃檢疑蓋黑布
規模5.9地震襲大陸甘肅
大陸甘肅發生規模6.6地震
台股開盤上漲30點
生技展 參觀人數破6萬
李振昌控球不佳 中繼有驚無險
智冠MyCard 推暑假折扣
奇摩：上班族網路開店夯
甘肅強震 暴雨餘震恐引發山崩
高階智慧機微利化 蘋果很受傷
陸貸款利率自由化 引外界關注
軍檢：洪仲丘家屬已遞保全狀
宏達電6月續稱霸台灣市場
甘肅企業中毒事件 4死10傷
環法百年車賽 民眾歡喜等候
伊拉克監獄遇襲 傳數千人逃獄
甘肅強震 陸啟動二級應急方案
甘肅強震 已知3死
蘇有朋南非觀光 差點遭大象撞
蒂娜透納再婚 瑞士豪宅辦婚宴
福斯變速箱疑瑕疵 逾2千通報
畢業季 6月失業率4.14%
謝淑薇奪冠 總統讚運動員表率
不再吃香 外人持美債成長降低
甘肅強震 餘震不斷
詹雅雯赴洪仲丘家 安慰洪媽媽
打工圓夢 台青重機車環歐
長春擴廠環評 環團：不該審查
股匯雙漲 新台幣盤初走升
軍高檢約談范佐憲父親等家人
副總統：政府走民眾期待的路
企業永續標識設計 最高獎十萬
台股反彈 傳產股當道
小鳥挑的水果 安全又香甜
疑裝箱棄屍案 警採樣送驗
宏達電傳設分支 專注新品創新
甘肅強震 人從沙發震落
王郁琦：製造恐慌無助台灣產業
投顧：全球股票型基金吸金
網友看大學 最在意師資與名望
老實聰明體驗營 孩子從做中學
揮別連日跌勢 封測雙雄走堅
隴震11死87傷 軍方動員
中央氣象局 氣象報告
台鐵局長范植谷 升任交部常次
組改移撥 內政部仍是第1大部
中央氣象局 今天白天天氣預報
安倍勝選 穩定日本主權債市
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
外資撐腰 漢微科強勢
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸近年多起強震 死傷慘重
強化教學 師資生新增實習時數
洪案手記與悔過誌 軍檢已查扣
邀吳寶春代言 台鹽助推新麵包
不滿遭檢舉 男踢死人判刑
甘肅強震 陸啟動國家四級救災
江揆：誤導服貿言論 令人擔憂
菲總統執政3年 人民多數滿意
下游觀望 豐興鋼品平盤
少女布袋奶 中醫：墮胎是禍首
彭政閔化身所長 籲學子拒毒
Fed收銀根 最快2016年
甘肅地震 19死270傷
板橋公寓丟棄女嬰 警逮生母
甘肅地震 目前無台民受傷訊息
桃檢：未說過監視器蓋黑布
河北活禽市場發現H7N9病毒
駱錦明：服貿協議利多於弊
甘肅暴雨紅色預警 恐不利救災
陸撤貸款利率下限 學者：有利
台銀推溫馨學貸 終生服務
大葉首設學程 育醫療器材人才
護眼專案 北市籲業者勿鑽漏洞
黃偉哲：洪仲丘受不公平待遇
幹細胞療法突破 有助治療失明
暑期打工遇色狼 女報警逮人
降血脂治療沒起色 甲狀腺惹禍
前5月平均實質薪資 4年最低
軍中人權 綠要國防部報告
陸放寬7折貸 重點在實體經濟
甘肅地震22人死 296人傷
建仔投不滿5局 3A吞敗
英金融業成長 可創25萬工作
投信：台港韓股市 不看淡
世運會授旗 總統盼與國際交流
檳榔樹下種百香果 新農村經濟
中東呼吸症候群 印度高風險
重啟開城 朴槿惠促兩韓達協議
全斗煥欠罰金 妻保險金遭扣押
粉嫩圓仔大變身 將變黑嘴
新北首場採購洽談會 日商捧場
蘋果：開發者網站遭駭 下線
看好半導體 巴克萊喊進5檔
因應服貿衝擊 補助金可望上調
中油辦夏令營 紮根能源教育
衛福部 多項人事空缺待補
詹雅雯探洪家 感同身受
金價漲逾每盎司1300美元
量縮盤整 台幣午升6.8分
洪仲丘體檢 軍方：單位有交代
甘樂文創七年級生 關懷弱勢童
蘋果開發者網站遭駭 暫下線
檢：淡江狼出獄後 送強制治療
大暑日 台北中午35.2度
安倍26日訪菲 強化戰略關係
鯨鯊野放失敗 保育團體籲調查
不滿父弟 縱火雙亡判無期
欠救災款6億 陳菊：不合理
持續發燒 李登輝請假不出庭
洪仲丘案 繼續偵訊劉延俊
商海事合作 巴拿馬官員擬訪台
役男入伍 陳菊：市府做後盾
菲國遇難船員 外交部協助返國
日政局趨穩 投信：有利日股
中小面板Q3季增 估8年新低
痞客邦躍升台灣第 5大網站
貓纜塔柱守護者 身手如蜘蛛人
甘肅強震 47死296傷
台股收盤漲43.42點
海巡署勇救菲船員 協助返國
慈濟義診 瓜地馬拉致謝
越南3嬰疑接種B肝疫苗夭折
營建小漲 高價股續揚
菲人擬示威 陸領事部暫停辦公
台北震盪走高 收漲43點
外資憂高階疲 手機廠競爭激烈
直航赴陸參訪 賴清德：不排斥
戴爾傳與金主分手費談不攏
定西震央帶 曾有規模8地震
大兵日記消失 洪姐：軍給答案
監視器蓋黑布 檢仍無具體結論
8月台指期漲65點
8月電子金融期都漲
傳產強勢 台股站上8100點
掌握搶救期 北市公車設AED
跆拳道世錦賽 2銀1銅破上屆
兒盟調查：7成孩童常吃零食
歐雙反 集邦：台電池廠受惠大
富智康代工新品手機 月底亮相
英商控遭歧視 中市府澄清
立委：洪案禁閉室無技術死角
辭官參選 楊永明誓翻轉基隆
賞潮間帶生態 休旅車陷泥濘
凱特住進醫院 準備生產
三大法人買超台股26億元
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孝子不堪壓力 弒病母判6年
寶萊塢大和解 2K天王相擁
身障未足額進用 力晶長榮航
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韓中美首爾會談 焦點無核化
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觀光業景氣佳 花蓮國稅成長
幼兒長智慧 昌黎祠發畢業證書
花和尚假學位 泰擬揪出假大學
台救起菲漁民 菲媒報導
洪仲丘畫面疑遭刪 軍方：不易
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長春擴廠環差建議審核修正通過
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看守所職訓 助收容人穩定工作
PK郭敬明 韓寒也進軍電影圈
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禁閉室錄影 蕭美琴：5人監看
野放鯨鯊恐死 動保團體籲檢討
新台幣收升4.3分
一銀獲准跨境網路代收付
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大立光：下半年旺季大方向不變
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罵人烏龜 男判罰3千確定
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事與願違 台外銷訂單連5衰
洪仲丘案 綠：總統應限期破案
南韓破獲台嫌肛門藏金走私案
2014台北書展 徵展
申辦世泳賽作假 光州不獲支援
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桃檢再赴269旅 查湮滅證據
孩童大嗑零食 家長常帶頭吃
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南投逮山老鼠 2對夫妻檔落網
新北求職求才1比2 半年新高
工研院設AMOLED檢測聯盟
洪仲丘案激憤 網友邀全國遊行
收視率破4 坤達穿婚紗跑街
甘肅強震 習李指示救災
美市場潛力大 越加強出口
獅子會長訪問 金門縣府歡迎
勞工喊漲薪 印尼：明年漲2成
陳毅勳遭押 母欲說明臨喊卡
洪仲丘檢體 法醫所驗無毒藥物
洪仲丘案 徐信正坦然面對
黑畫面 立委：旅長稱不知情
創櫃板拚年底前上路
物理奧賽奪金 張文于返校謝師
科學168 定向越野人氣旺
結合顯影劑 抗癌新藥將試驗
日相：經濟是安全與外交的基礎
不實貼文責空姐 男吃官司
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
檢討暴雨成災 陸十年完善排水
陸取消及下放50個審批項目
印度3成議員涉刑案 飯碗難保
甘肅震災 海基會發函慰問
路竹延伸線被退 高市續爭取
洪仲丘案 家屬調影像查黑畫面
江澤民：習近平有智慧非常能幹
黨內可能對手 楊永明：都優秀
台北青少年桌賽 升級孕育好手
陳永德洪華進 獲施肥達人表揚
101快閃合唱 點閱破百萬次
金酒籃球夏令營 8月開跑
台助中美洲執行兩性平權計畫
印度逮捕越界3陸人 擬控告
倡健康美食 花蓮推出導覽地圖
Maggie 人生如料理富滋味
罕見 廣東發現兩處巨型銣礦
匯改8年 人民幣升值逾3成4
軍檢釋疑 當洪家面訊問禁閉生
中市第一廣場外勞互砍 1傷重
郝龍斌邀 謝淑薇將代言世大運
邀高華柱報告 藍營贊成
凱特入院 準備生王室寶寶
陳柏霖初老症發作 忘銀行密碼
巴紐收容澳遣難民 評價兩極
量縮盤整 新台幣升4.3分
物理競賽奪金 張文于靠讀傳記
上半年接單額 連兩年衰退
新北老人共餐 不忘宣導狂犬病
男遭砂輪機割頸 送醫前無心跳
產業群聚強 證交所赴日招商
台灣媽愛無毒 廚房家電熱銷
安倍晉三宣示 推進成長戰略
當機事件 證交所2天內交報告
甘肅定西強震 73死數百傷
臉書功能手機App 用戶破億
索尼在台銷售額市占 7月增溫
屋壞無廁多年 慈濟修繕助阿嬤
騎行遊台灣 陸客赴台另種選擇
外資上週買超282.88億元
狠心女看護 高粱酒灌昏老阿嬤
更多陸知名人士 聲援維權學者
潑油燒路人 男涉殺人未遂起訴
港門將算外籍 陸足協挨轟
甘肅地震 75人死584人傷
陸外匯占款 今年首見負成長
最熟悉的陌生人 通勤族常巧遇
王室寶寶 你可能不知的十件事
凱特入院 發言人：一切正常
盲探聰明自私 劉德華：像自己
疑裝箱棄屍案 台東山海搜尋
媳婦欲趕前公公 法官判不准
夏日輕食陷阱 醬料熱量驚人
臨盆在即 凱特懷孕期間考驗多
索尼6.4吋機皇登台
雙眼全盲 郭秀花松大披碩士肩
賭王室寶寶名 維多利亞賠率低
生王儲有口碑 林登分院迎金孫
菲參眾議長改選 總統完全執政
王室寶寶旋風 5點不漏看門道
江澤民見季辛吉 專家看法不同
曾雅妮連3戰遭淘汰 排名再跌
習近平：不照搬發達國家現代化
新北呼籲 野生動物死亡應通報
自由車公路菁英賽 大鵬灣起跑
外銷訂單連5衰 出乎意外
Google入股奇景子公司
上半年僑外投資額 年減逾4%
閱急診錄像 洪家嘆救治不積極
江澤民 總讓人覺得退而不休
運毒躲攔檢 小黃司機肇事投案
記事App聯行動辦公軟體搶市
巴格達武裝劫獄 至少41死
養殖進步 苗大閘蟹重量看漲
凱特待產 鼓舞院外紮營群眾
領身分證 8月起可跨區辦
爛醉送急診 酒醒竟毆醫
北市銀樓公會 取消飾金報價
蘋果搶客 傳測試雙i螢幕加大
病媒防治公司用偽藥 北市撤照
陸藍皮書：美將更涉入亞洲爭端
WSJ：大螢幕蘋果新貨8月推
新北採購會 談出24億商機
海祭最後一天 家家壓軸演出
國情咨文 菲總統報告施政成果
凱特完美產房 佳餚美酒俱全
新疆高壓維穩 江澤民讚習近平
國際透明組織否認將重做民調
陸俄7月底再舉行聯合軍演
劉德立款宴巴拉圭外長
大提琴家李孟坡 高雄獻藝
今彩539開獎
日職明星賽 陽岱鋼助洋聯逆轉
營收未達標 麥當勞盤前走低
英國王室寶寶降生問與答
陸媒：安倍應把精力用在正道
威力彩開獎
大陸機場國內線 升高安檢
蘇力颱風 農損近15億元
甘肅定西地震 災民驚魂未定
91天期國庫券利率 3年新低
王室寶寶 稱劍橋公主或王子
凱特親帶寶寶 多數英國人支持
行政院：公文統一用日據
西班牙高檔餐廳 榮景不再
林書豪前隊友 尚波特造訪寶島
國防部：范陳非委任同一律師
英王室寶寶未出世 各界禮先到
陸外匯局：看空中國市場力抬頭
王金平率團訪日 東北政要致謝
管理員索賄3千 判刑4年
洪仲丘案 軍檢籲給辦案空間
衛福部幸福願景 先做中期照護
贈品過期 國防部福利處賠償
農場體驗 家扶小大人重拾童年
長沙建全球最高樓 稱明春竣工
涉收贓物 前高市兵役局長遭訴
陸公布外國人入境出境管理條例
南非政府：曼德拉病情持續好轉
上海國際童書展 目標亞洲市場
洪仲丘案 高大成自爆遭威脅
無特殊待遇 威廉陪產假兩週
公車繫安全帶座位 北市釋疑
分析：公布老江行程為他存在感
宏達電新部門 延續銷售動能
募款難 聯合國援克欽鞭長莫及
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募款難 聯合國援克欽鞭長莫及
豪雨成災 南韓3死1失蹤
豪雨成災 南韓3死1失蹤
反對利納斯 大馬發動百萬簽名
上海文學週 台灣作家受邀
反對利納斯 大馬發動百萬簽名
上海文學週 台灣作家受邀
服貿協議 學者盼與江揆辯論
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上任4年半 歐巴馬民調仍低
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領身分證 離島居民全台都可辦
領身分證 離島居民全台都可辦
以色列記協支持台參與ICAO
以色列記協支持台參與ICAO
英王室寶寶 商機3.8億美元
Armando旅行經驗成美食
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Armando旅行經驗成美食
自民黨勝選 助美日TPP協商
自民黨勝選 助美日TPP協商
微信故障 陸網友一片哀號
拜登抵印度 鎖定經濟和戰略
軍檢：洪案查清一定詳實公布
衛福部掛牌 打造社會安全網
凱特生產 恐再面臨和黛妃比較
安倍拼經濟並施展強力外交
尋求連霸 中華少棒得拋開壓力
北京持刀傷人案 被砍婦女死亡
美6月成屋銷售 意外下滑
今彩539 頭獎2注中獎
交銀：陸當局下半年推刺激政策
歐洲合唱大賽 高雄合唱團奪金
日經團連會長米倉：有必要增稅
威力彩頭獎槓龜
凱特生產 全球等待好消息
甘肅定西地震 89人罹難
Netflix狂飆 恐成泡沫
立委考察洪仲丘死亡禁閉室
凱特進醫院 英王室將迎新成員
軍高檢聲押第5人 副連長劉延俊有串供之虞
甘肅6.6級地震 死亡人數續增
有無凌虐? 柯文哲: 隔離偵訊同關禁閉者 30分鐘就可破案
菲全球反華示威 中國駐菲使館週三關門
洪仲丘副連長劉延俊聲押遭駁
英國王室寶寶誕生 凱特喜得貴子
私募基金入主新焦點 鼎暉注資6億RMB
吳釗燮: 馬英九大倒退、不敢提「一中各表」
洪仲丘家人提告 軍方「湮滅證據」
甘肅6.6級地震 已89人死、災民12.3萬人
中醫師專技高考等 7月27日至30日登場
童玩郵票圖案L型文件夾
立委提軍官虐人改一般司法審判
移民署提供新移民 新機會 南機場處處見溫情
交通部航港局為確保102年暑假期間船舶航行安全
江澤民晤季辛吉 中國外交部晚19天報導
安平港開發規劃 委外公開說明會
青年公益壯遊 找尋人生轉身希望
也必須容許別人走進來！
華航推出 溫控產品貨運服務
柯文哲「市長先修班 」 成立申冤中心
陸資設置社福 衛福部稱：非營利
大葉大學首創醫療器材學程 培育專業人才
律師：史諾登希望兩天內離機場
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
桃檢再赴269旅查扣監視設備
劉延俊羈押庭 凌晨持續進行
湮滅證據 洪仲丘家屬桃檢提告
凌晨零時地震 台中2級
受害者家屬國防部前輪流靜座
消失影像沒復原 洪家駁黑畫面
英王室寶寶誕生 是位小王子
凱特產下男嬰 母子均安
凱特順利產子 劍橋王子報到
羅素新上任 美中東亞局勢關鍵
王室添新成員 女王和王子欣喜
英王室添丁 歐巴馬祝賀
生產順利 凱特母子最快明出院
引進IMAX 中國戲院再出發
談服貿 蕭萬長：開放帶來進步
A7合宜宅銷況早上6時更新
三星雙平板搶市
Fed 9月減碼QE預期升高
加外交人員罷工 學生簽證延宕
新增借券 連3天逾140億元
寵物用品展 福壽推多項新品
投信：利差型債券有望出頭
宏達電除息 牽動台股走勢
台北電腦展 廠商祭好康
陸多晶矽反傾銷 集邦：壓歐盟
柬國擴大成衣及製鞋投資
鮭魚返鄉 引海外青年返台就學
賈克朗女兒過世 劇場痛失演員
智冠「完美世界」改版
電腦應用展 200家廠商參展
泰國重大車禍 19死20傷
太平洋熱高壓 炎熱午後陣雨
西南航空飛機 迫降紐約
三星首屆WWDC 10月登場
英小王子遲到 醫：慢兩週正常
威廉得子 美網站問：會禿頭嗎
德儀預估獲利料超標 盤後股揚
涉犯罪不明顯 劉延俊聲押遭駁
教宗抵巴西參加世青大會
台股開盤漲47.27點
小王子駕到 英國狂喜同慶
聯發科明年陸平板市占估逾3成
洪仲丘家屬提告 盼桃檢擴大辦
跌深 宏達電完成填息
英王室寶寶名字 落落長機率高
愛在午夜希臘時 台票房告捷
洪仲丘姊姊：監視器檔案沒還原
隴震影響逾1.6萬平方公里
葛蘭素涉賄 佈局大陸不停歇
谷歌入股 奇景ADS飆3成
影像蠻瞎的 洪家調閱批弊端
中央社新書發表 戴勝益來站台
亞幣強 新台幣盤初走升
陸全面營改增 中央地方搶錢
英小王子誕生 加拿大熱烈慶祝
陸風險攀 利率低 澳銀缺彈藥
貝萊德主權風險指數 台排名升
就服員協助 謝美蘭成功創業
澳總理賀威廉凱特升格父母
公費留學考試 8月1日報名
跨國線上交易夯 5年料增2倍
專家檢測核四報告 9月完成
元大寶華：外銷訂單衰幅將縮小
劉延俊羈押遭駁 軍高檢將抗告
拚復出 美媒：曼尼非昔日曼尼
公文統一用日據 國民黨支持
北京愛馬仕公車 最快9月上路
李克強成長底線 不得低於7%
東電：福島反應爐再冒蒸氣
憂堆雞如山 高市兩電宰場完工
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
大埔自救會4訴求 籲道歉查弊
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
鳳凰美洲台爆醜聞 員工提告
鳳凰美洲台：員工控告非事實
電子回神 台股早盤漲百點
韓警編性暴力受害者外文指南
軍中死亡官兵 家屬國防部靜坐
基金專家：美企業獲利年增5%
陸150所大學 是假的
餐廳餵母乳 美媽獲免費披薩
錢進電子 營建個股表現
應徵當洗碗工 陸女被迫應召
反服貿黑箱 民團籲全民上街
電費將爆增 雙鐵盼台電三思
車禍致無法生育 男向友人求償
公文用日據 北市：即起使用
洪姊：關鍵80分根本沒檔案
巴國電台：支持台參與ICAO
小兒疝氣手術 醫籲仔細評估
陸生遊學美加 市場規模數百億
成長恐趨緩 南科華亞科重挫
台東縣議員張順成 判當選無效
國道新營服務區節能 同萬棵樹
Xbox預購熱 遊戲股加溫
洪案 軍檢：一定給社會交代
大學師培評鑑 4校有條件通過
台彩經銷商抽籤 中籤率13%
瓜地馬拉推動跨洋走廊計劃
英小王子出生體重 勝爸與阿公
陸售液態奶 專家：6成奶粉泡
學生全面尿檢 人本：侵犯人權
河南數千萬修公園 遭毀建酒店
桃檢介入偵辦 洪慈庸期待肯定
衛福部掛牌 打造社會安全網
金寧樂齡中心成立 助長輩學習
馬總統蒞衛福部 大埔民眾抗議
李振昌再登板 0.1局無失分
營救特宏興號 海巡艦就近出發
春盈號遇難 外交部不放棄搜尋
西荷電信復談合併在德手機業務
印尼梅拉比火山蠢動 居民撤離
洪家遞狀 桃檢：依法受理偵辦
盧正昕：下半年景氣不會好
解趨勢 北市提供住宅價格指數
股匯雙漲 台幣午升4.9分
與豪合作滅湖人 尚波特：最爽
長沙建高樓 陸媒：高處不勝寒
李克強設成長底線 陸市場寬心
英皇孫餵母乳 台灣母乳很平民
李振昌連2場登板 化解危機
內政部併衛福單位 暫原地辦公
洪案 綠委籲將相關人調離現職
林祖嘉：兩岸服貿協議易被低估
大埔自救會籲政府道歉
陸資來台 經長：會嚴格把關
陸跨8省販毒集團 寧波將開審
中市勞工局講座 從心開始旅行
女複篩發現乳癌 幸未擴散
涉虐狗 動物救援小組追查
公文用日據 課本日治日據皆可
尿檢爭議 教部：執行應更細緻
英國皇孫誕生 台灣嬰兒同報到
世界青棒賽將開打 中華隊與賽
加中市LINE 月底前可抽獎
查國軍冤案 小黨組真調會
洪仲丘案 天成醫院：積極搶救
英王室寶寶 推特掀熱潮
有機蔬菜生力軍 黃花藺營養高
陸資設置社福 衛福部：非營利
公文用日據 五都藍挺綠質疑
媒體主管將離職 雅虎失猛將
在台德商 樂觀看景氣
溫州街蘿蔔絲餅 占公屋判搬家
情侶縱火案開庭 呂男認錯
助露國e化 台灣電腦營受歡迎
兩岸經貿正常化 有助談FTA
台股收盤漲109.20點
原油走高 塑化股上漲
永光與陸合作染料敏化太陽能
彰化家扶辦連署 籲重兒少權益
星國經濟成長估1%至3%
洪仲丘案 天成醫院：常規搶救
專偷紀念幣 2男偽裝買客行竊
扁再入黨案 陳致中盼儘速處理
黛妃母愛澎湃 友嘆無緣疼愛孫
台股開高走高 收漲109點
日本電裝 傳考慮注資夏普
詐欺猖獗 河內設旅遊投訴熱線
松山線影響 中山松山區房價漲
亞洲足聯選鄭夢準 亞洲之鑽
台南林百貨 8月底簽約
兩岸攜手 長春汽車電子工業園
陝西暴雨釀9死 45萬人受災
漲109點 台股重回8200
台灣助瓜國兒童照護計畫
8月台指期漲115點
8月電子金融期都漲
風災樹倒多 環團指人禍
1成7國中生 線上遊戲成癮
中元檔期到 量販拚夜間優惠
中經院7月製造業PMI受關注
紀錄片揭傷痛 促印尼省思歷史
反毒 韓除役軍艦贈哥倫比亞
應用展 微星筆電買大送小
精神失能治療退保逾期可領給付
三大法人買超台股142億元
華亞科Q2每股賺0.62元
中職明星賽 預售票近兩萬張
南韓男女覓良緣 先探社交網路
續仲丘精神 成大校友設獎學金
吳寶春麵包下一步 用台灣小麥
台鐵時刻微調 北花班距縮短
聲援大埔陳情 教授遭逮
查獲非法廢棄物業者 逮32人
繁衍後代 瀕危犀牛姐弟將交配
八里雙屍案 傳媽媽嘴員工作證
首本綠色紀念日專書 8月出版
28日截止 招牌飯票選衝刺
停戰60年 北韓斥巨資建紀念館
陸學者：積怨遇上高壓引發暴力
李念祖律師：李沒虐待洪仲丘
華亞科看Q3 可望較Q2好
婦卡月台間隙 日乘客推車救人
洪家批軍檢 不讓家屬了解真相
拚營運績效 高輪推民營化
新招搶市 微信推專屬SIM卡
社家署揭牌 邱文達提5方向
南科Q2每股賺0.07元
江宜樺勉青世代 做有意義的事
孩童玩翻天 小心腸病毒上身
柯文哲：洪仲丘體溫44度難救
男咖啡包內摻毒品 眼尖警逮人
南科：下半年記憶體溫和成長
新竹後備指揮部泳會 強化體能
雄檢查疑冒貸案 籲農民勿驚慌
外媒：緬甸釋放約70名政治犯
插畫西瓜 1天賣1噸
8月展開亞洲行 林書豪超期待
李克強經濟學 陸恐臨時硬著陸
調查：香港無特色夜市及伴手禮
新台幣收升1.5分
采風樂坊訪奧介紹傳統與現代
躲抗議 陸駐菲使館24日閉館
拚觀光 入境廣州72小時免簽
台水活化宿舍 獎勵青年設攤
遭父喪 楊丞琳代言想念父親
台北電腦應用展 8/1登場
台灣6月工業生產 連5衰
在歐銷路差 孟山都撤基改申請
印度50人巴士墜湖 8死
國際公開賽 柔道新秀決戰新北
碼頭淤積 大稻埕夜間首航延期
甘肅地震94人遇難千人受傷
陳國祥：青世代是創業精神典範
防鯊魚攻擊 澳研發隱身潛水衣
暑假旅遊旺季 強化安檢載客船
明星賽初體驗 周思齊：心情差
越南國家主席啟程訪美
諾基亞 傳將推大螢幕低價手機
本土登革熱 高雄市今夏首例
推綠能城市 雲林表揚績優單位
公文用日據 江：尊嚴國家作為
林峻丞：成功不是用薪水衡量
賴清德：幸福軟實力比建設重要
伊美黛在菲眾院跌傷 無大礙
合理施肥 陳仕琳獲施肥達人
傳福斯點頭 造全球最貴SUV
施振榮：服務業有挑戰更有機會
假帳案 中興保全總座繳錢緩訴
台北電腦應用展 3大特色吸睛
拓商機 新北率廠商赴泰越緬
全聯董座：窮則變 別說景氣差
優良早餐店 苗縣推分級認證
軍檢：洪仲丘大兵日記無遭撕毀
洪仲丘影像解讀 軍檢：有檔案
韓星蘇怡賢 自曝高中就喝酒
談林書豪 尚波特：超謙遜
中央社青世代 分享人生態度
阻女友酒駕刺傷對方 男判刑
台紐經合協定 經濟部下鄉說明
百年森鐵專輯 台灣文獻館首獎
英3代王儲皆男性 百年來首次
喜願兒圓夢 癌童赴美看陳偉殷
戴勝益：成功首重抗壓性
聖母醫院芳療館 排解長輩苦悶
軍檢：洪仲丘案被告絕不止5人
找回書的價值 讀冊助偏鄉兒童
煞車失靈防墜谷 教戰守則保命
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
代收租還要賠 中市議員批市府
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
沒有信生活的日子 陸網民煎熬
王郁琦：有人把服貿改成災難片
研究：海豚會以名字呼叫同伴
繞道支架一起做 心臟病患重生
重振農產信度 驗百件米全合格
張平沼：服貿協議是大紅包
小貓熊圓仔 成長迅速體重狂增
本週高溫炎熱 午後雷陣雨多
成都貓熊成功順產雙胞胎兄弟
傳廣西男子砍殺計生局官員
未通知靜止戶 銀行有話說
科教營 金門學童認識微生物
陸：上半年與東協貿易額逾6兆
蔡學良案 家屬盼重做彈道比對
江宜樺鼓勵企業 助青世代創業
習近平：官衙堂皇 看著不舒服
陸債務融資工具發行近50兆元
衛星照分析 北韓發射場停工
印度與大陸磋商協調邊境事務
空氣淨化區 中市手機語音導覽
僅次大陸 網攻元凶印尼排名2
攻年輕族群 宏達電攜手台灣大
軍檢：洪案檢舉線索有價值0條
全國自由車賽 馮俊凱逆轉搶分
陸提款失卡不急 溢領火速來人
30歲以下名人 卡卡賺最大
陸：積極推動香港與東協自貿區
阿里巴巴吸客 推智慧電視系統
平疲偏弱 台工業生產續衰
竹市警逮藥頭 持續偵辦
環品會23天環台路跑 返台北
酒店疑灌水遭開槍 收押5人
量縮盤整 新台幣升1.5分
神社意象 岡山公園有鳥居
中橫白沙橋段 大客車將放行
房仲：房價指數 可反應市場
百萬靈芝切成塊 退貨遭訴詐欺
越配堅強照顧兒女 獲贈電腦
高屏登革熱內外夾攻 病例激增
台高教展推動 大馬留台生增加
自爆破英文經驗 江揆勉青世代
研調：中階手機大搶市占
推動職場安全 暨大獲五星獎
教部：赴陸台生無顯著增加
拒酒測 中市首例鑑定後移送
小吃進國道服務區 碗粿飄香
同案被告死因不明 男子仍交保
戴勝益：秉持天無絕人之路信念
大埔事件 政院：尊重地方職權
調局：不清楚軍檢給洪家看什麼
傳巴國破獲密謀自殺炸彈襲總理
社區教保困境 教部願鬆綁規定
台水准了 高市民遊澄清湖免費
中職明星賽 曼尼缺席票房仍夯
新型防空警報器 26日測試
凱特待產 英八卦攝影獨家揭露
投資中信 杜英宗：純財務投資
賣祖產結怨 男殺鄰遭重判
畢業留念 產學攜手班學生義剪
了心願 癌父待嫁女錄第一支舞
東電坦承福島核廠輻汙水流入海
登陸 蔡英文：不排除任何可能
240家台商參加歐洲自行車展
王室：威凱與小王子都很好
夏日高溫 台6月零售業績旺
少女時代俞利 時尚女王獻初吻
知名韓劇導演金鐘學疑自殺
三大法人買超 漢微科重登股王
百齡罈冠軍盃高球 台選手拚冠
洪仲丘案 公民聯盟計畫再上街
經部中區徵才 釋逾6千職缺
等待一睹小王子 全球迫不及待
美國榮星合唱團柏林演唱
產學大聯盟 台大成大團隊勝選
洪案 藍營25日邀高華柱說明
蔡英文：特別委員會總體檢軍方
前龍角散經銷商爭產更二審宣判
香港─東協自貿談判獲進展
四千桶事業廢液 非法棄嘉義
性侵少女辯性交易 男判8年
聯電與美商共同開發28奈米
新愛瘋難產 傳9月底亮相
追思仲丘臉書專頁 宣洩兼爆料
華碩MeMO平板新品8月首賣
英王室寶寶誕生 馬總統致賀
陸：兩岸將共同發佈語文報告
凱特與小王子 最快晚間出院
政大教授徐世榮 被警方留置
敗選 日民主黨幹事長請辭
海基會媒體團參訪內蒙山西
Q2成長率概估 可望優於預估
公然辱罵總統 馬拉威男子被逮
致力食安 兩業者獲北市補助
台助吉國人工繁殖虱目魚成功
洪仲丘案 總統促儘速偵辦釋疑
轉行種有機蔬菜 設分裝流通場
尋商機 徐重仁：從不方便入手
電腦應用展 特色產品紛亮相
被控圖利業者判刑 徐耀昌上訴
南韓青少年 低頭族現象嚴重
凱特與小王子 今晚或明晨出院
磁力線上取得神器傳說營運權
雙屍案 家屬擬告謝依涵男友
魚塭修機器 男子落水不治
第三方支付鬆綁 金管會願配合
洪仲丘案 軍檢約談體檢護士
德里警察子強暴女童 送法辦
陸通知：5年內停建黨政用樓
連任黨主席 馬盼黨政密合運作
杜邦改方向 可能賣鐵氟龍事業
中共派巡視組 監督黨政一把手
王室成員報到 英國股市跟著漲
好康照過來 買筆電抽機車
陳年案突判決 徐耀昌：不尋常
國光投資計畫 大馬在野黨緊盯
今彩539開獎
緬爭議僧指伊斯蘭份子主導爆炸
婦哺乳疑遭拒 新北衛生局調查
大樂透開獎
專家：熱中暑可能造成低血鈉
佳麗寶產品出包 擴大回收行動
國道平價餐飲 103年底達陣
媒體料猛追 英小王子隱私難護
網路普及 陸97%青少年上網
全新新聞急先鋒 8月亞洲首映
藍建議經濟委員會主審兩岸服貿
英人恭賀當阿公 查爾斯笑嗨嗨
健保負擔擬漲 恐影響千萬人
白領翻藍 首選麵包師
人被鼬獾咬傷 狂犬防疫急對策
東亞運棒球 探詢12旅外選手
地鐵納涼族 杭州嚴拒上海包容
小學毒午餐 印度省長：被下毒
新興市場落難 成長壓不下民怨
洪仲丘案 桃檢調醫院影帶
建大高球賽 盧曉晴魏筠潔參加
泰寺廟住持六根不淨 疑染女色
雙屍案傳有血手帕新證 律師斥
馬利期待公正選舉 但滿佈荊棘
鼬獾咬傷事件 農委會稍晚說明
磁力線上遊戲產品授權歐買尬
英女王首獲曾孫 總統致函祝賀
銀行公會：靜止戶存款客戶所有
工程會政策白皮書 助產業全球化
北市價格月指數 房價穩步上揚
凱特歡喜弄璋 小王子即將露臉
今彩539 頭獎1人中獎
一男遭鼬獾咬傷 打免疫球蛋白
遭鼬獾咬 男狂犬病毒陽性反應
傳友達出局 無緣iPad迷你
大樂透 1人獨得2.3億
金門籃球菁英賽 金酒戰閩僑大
遭鼬獾咬染狂犬病 急打疫苗
部分負擔擬漲 健保署提配套
傳重慶內部宣布薄熙來罪狀
阿里巴巴公布電視盒 擴大電商
扛王室老招牌 英小王子背重擔
猿打線發揮 謝炫任當先鋒屠獅
全國羽球排名賽 李鄭配晉級
學者：野生動物染狂犬病難掌握
教宗親民 安全人員嚴陣以待
狂犬病鼬獾咬人 會治癒莫慌
男染狂犬病 遭鼬獾跳上桌咬
狂犬防疫 緊急採購疫苗抵台
尼爾森：美中日消費者信心上揚
聲援大埔學生受傷 導演齊聚醫院
朱立倫：絕不會拆碧潭吊橋
國際透明組織否認 重做台灣貪腐民調
馬力拼加入「ICAO觀察員」 轉移焦點
大埔抗議群眾「嗆馬」 學生濺血
薛凌：洪仲丘案戒護士不具資格
徐耀昌遭判刑 牽動苗縣長選情
美官員：支持台入國際民航組織
洪仲丘案 陳以人李念祖轉被告
加入We7net官方帳號 WeChat請喝茶
玉山銀外幣預約換匯 輕鬆投資人民幣
洪仲丘案1人扛罪 家屬斥「把她們當白痴」
彰顯人道精神 跨國「換囚」7.23實施
慶祝香港山頂125週年 Visa推出吉祥物
洪仲丘案 民進黨：馬總統「你管定了沒?」
大倉久和一週年 精彩夢幻宴饗
李紀珠董事長率團前往北京 展開為期五天的兩岸協商及會晤
證交所提供查核案例分享 以提醒投資人注意交易安全
只有日據絕對沒有日治！
安平港申設自由貿易港區 交通部初步審查通過
與億萬朵金針花相遇花東
我國參加2013年國際化學奧林匹亞競賽榮獲3金1銀
馬正式道歉 限期國防部48小時提出保障人權方案
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巨蟹座小王子 可能轉變英王室
南勢溪划獨木舟7人上岸2失聯
英王儲抵醫院 首度探望金孫
王宮；凱特與小王子即將出院
英王儲：等一下就會看到小王子
威廉凱特與小王子醫院現身
威廉凱特與小王子搭車離開醫院
初體驗 英小王子會見全球媒體
小王子會全球媒體後 搭車回家
男遭獾咬傷 送花蓮注射疫苗
首會全球媒體 小王子寧靜安詳
蘋果第二季盈餘降至69億美元
蘋果第二季盈餘降 仍高於預估
紐約市長候選人拒因性醜聞退選
威廉：已開始幫小王子換尿布
威廉：還好小王子頭髮比我多
景氣回歸正軌 利新興企業債
投信：追價意願低 區間整理
再傳醜聞 威納續角逐紐約市長
一銀獲信保夥伴獎
證交所法說第2波 邀9家公司
元大期美股巡迴說明 竹中登場
瑞士核電廠輻污水 疑流入湖中
電腦應用展 體驗智慧生活
低利延續 信用債仍可期
力抗低階機 蘋果Q3財報超標
夏威夷亞太舞蹈節 北藝大演出
德成衣品牌 嚴格有毒物質管理
外籍客超攜菸酒 擬出境前繳罰
智慧機市場 陸品牌成長佳
寒流肆虐 巴西南部百城市下雪
聯發科宣布推出真8核方案
高溫炎熱 午後有雷陣雨
路易斯：史案未影響美中對話
傳薄熙來在山東受審 恐判死刑
難民船印尼翻覆 逾百人獲救
蘋果財報超標 關注概念股
蘋果財報沒太差 非蘋受關注
洪仲丘案 陳以人交保候傳
劉延俊羈押遭駁 高軍檢提抗告
蘋果財報優預期 蘋概股揚帆
向井理與松平健獻聲哆啦A夢
保險套縮小版 指險套海祭宣傳
受惠日圓貶值 日出口持續成長
美對台輸油管貨品反傾銷調查
台股開盤漲8.2點
阿聯購衛星 法：經濟外交成功
應用展 技嘉主打電競筆電
保險套觀光工廠 性事大公開
以色列軍火出口 世界前十強
陝西硫磺礦失火 10死
頌揚希特勒 法市長遭司法調查
洪案 桃檢比對多點拍攝影帶
杜德偉不求人魚線 生子不強求
大陸國家副主席李源潮將訪平壤
韓放寬簽證 陸客非法滯留劇增
魁北克挑戰加國英王室繼承法
蘋果中國營收降 庫克淡定
成本增 AT&T獲利不如預期
洪家律師 錄影檔案有缺損遺漏
博通營收預測落後分析師估計
台石油用管進口價低 美啟調查
新台幣匯率盤初升值
薄案傳將開審 大陸消息管得緊
中經院下修GDP至2.28%
防狂犬 施文儀籲寵物登記制
化學奧賽3金1銀 台國際第一
李振昌下小聯盟
趨緩惡化 陸製造業進一步萎縮
蘋果PCB供應鏈股價反彈
北大拒狀元 索高額獎學金
蘋果概念股反彈
洪案 江宜樺指示國防法部合作
Q4恐跌價 南科華亞科股價挫
洪家律師：盼莫為尹清楓案翻版
吳中書：今年GDP可保2%
上半年企業募資 年增近7成
狂犬病疫情 部落鼬獾頻傳暴斃
亞特蘭大網賽 盧彥勳首輪過關
偷神像為改運 計程車司機送辦
管顧聯盟成立 助企業轉型升級
洪案 桃檢過濾近2千影像檔案
陸研究：中國經濟恐面臨不穩定
台灣藝術家參加巴西電子語言節
金融弱電子整理 失守8200
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
紀念黛妃 凱特服裝戒指藏玄機
雲南白藥牙膏不當廣告 遭罰
北京蛋糕店爆炸 釀8傷
化學奧賽奪牌選手 興趣多元
蘋果財報有甜味 鴻海走堅
高華柱曾勇夫 洪案調查找真相
遠傳併購時間軸 公平會同意
張楚政權 湖南考古出土文物
民進黨：曹金生像軍方辯護人
澳洲油價飛漲 漲幅4年最大
日入TPP 美議員批操縱匯率
宣傳觀光年曆 台北101展出
港媒：中共已傳達薄熙來案進展
神偷奶爸2 大陸拒映
台贈阿雷曼睦誼外交獎章
陸打貪 廣東揭陽副市長遭雙開
熱中暑 散熱黃金時間1小時
卓士昭：服貿為兩岸帶來商機
洪姊：家屬非白痴 別模糊方向
印媒：陸在德里會談卻在藏軍演
傳蘋果入股錸寶 錸德漲停
老父報警失竊 查到兒子吸毒
洪案律師：監視畫面少1個檔案
洪姐：軍方打死人 關門自己管
圓仔突破6百公克 捲舌照超萌
不敵毒癮再犯 男被逮送辦
澳上季核心物價加速上升
3P變4P 國健署徽亮相
進軍行動裝置 華為營收帶勁
法務部國防部 洪案調查找真相
洪案懲處 律師：家屬認為太輕
匯豐中國PMI 11個月新低
洪案 檢過濾近2千影像檔
南勢溪划獨木舟 失聯2人尋獲
高華柱：與法部合辦洪仲丘案
防狂犬 北市發布注意事項
高鐵增班調整 環差初審通過
聲援大埔案 民進黨組律師團
蘋果新品 和碩鴻海大立光受惠
狂犬疫苗到貨 森林樂園禁入寵物
鬧地檢拘留室 男拒銬傷警起訴
陸女孩摔倒 筷子由鼻孔插大腦
蘋果猶甜 非蘋手機股不示弱
國泰富邦領跌 金融股軟
徐世榮遭逮 稱國安施壓警方
甘肅地震寶寶 陸媒很關注
學者嗆聲遭法辦 綠委擬告警方
聲援大埔 綠委林淑芬跌倒送醫
華潤向員工發信 指遭抹黑
兩岸服貿 經部允諾加強溝通
反服貿協議 蘇震清號召遊行
未打狂犬病疫苗 北市開罰7件
中經院估今年GDP保2 明年保3
題材夯 正崴集團閃亮
盤整 新台幣午升1.5分
謝繼賢勇闖日巡賽 練就強心臟
投信：看好深滬高殖利率股
簽服貿協議 兩岸旅遊交流回暖
漲部分負擔 楊志良：懲罰窮人
美查鋼管反傾銷 台灣業者辯護
增產不增收 陸小微企業吃不消
鼬獾狂犬病毒基因 與陸最接近
丁薛祥任中共總書記辦公室主任
彰化蜂蜜獲特優 卓伯源表揚
狂犬病 原民會籲部落防疫
騙飲香灰水性侵 更一審改無罪
給青年舞台 業者籲推網路產業
陸工信部：不上微信 落伍了
追查洪案 軍檢約談旅長沈威志
軍中不當管教 監院分3路調查
蕭家淇：殉職消防員從優撫卹
藍將公布黨主席提中央委員名單
洪仲丘案 特偵組依法不介入
爭取印度商機 貿協增據點
台股收盤跌18.46點
政府宣傳服貿 綠：壯陽藥廣告
林蔚昀獲頒波蘭文化貢獻獎章
學生援華光 盼法務部合理安置
重返榮耀 蘋果下半年喊衝
面板6月營收年減2% 減幅增加
洪仲丘案 軍檢司法證據互通
台股盤整 收跌18點
傳喚沈威志 洪家：應負監督責
捕食鼬獾民眾 須打疫苗
凱特產後挺肚亮相 媽媽們喊讚
司法改革 民團爭民眾審判權
伯明罕交響樂團 11月來台
電視需求差 樂金獲利不如預期
日本上半年貿易逆差創新高
洪仲丘案 馬總統鄭重道歉
8月台指期跌8點
巴西蓋高鐵 向中國說不
黃色小鴨 預定12月現身基隆
防狂犬病 增人用疫苗施打醫院
8月電子金融期都漲
普渡少燒紙錢 瑪利亞籲作公益
憂狂犬病 免疫球蛋白下週到貨
合法病媒防治業 有效防蟲害
台股跌18點 8200失守
印尼網攻飆增 全球居次
泰南爆炸案 2教師身亡
驗陸製豆漿機 2件有延燒危險
總統一早邀高華柱討論跨部合作
通緝犯當宅男 販毒仍被抓
101展觀光年曆 機票抽獎
看父母要趁早 英網估剩餘次數
救海外判死傭 印尼賠償鉅款
還洪家公道 總統促軍方不迴避
印儲銀再縮流動性 升息恐難免
三大法人買超台股32億元
查鼬獾狂犬病毒 派員赴陸
爆料疑遭恐嚇 洪仲丘同袍困擾
悲劇不再發生 總統促提改革案
行竊歹徒萌愛心 餵奶哄嬰睡
巴拿馬墨西哥月底展開自貿談判
鼬獾狂犬疑雲 先別吃野味
甘肅地震寶寶 媽媽情緒不穩
談TPP 越專家：利大於弊
泰年贈4千萬避孕套仍不滿需求
倒數11天 微軟平板登台
北京麵包店爆炸 2死19傷
杭州高溫紅色預警 今夏首次
全球第一快網速 南韓居首
台北市立大學 戴遐齡任校長
桃檢追查 監視器線路誰摸過
東大與MIT合作 開網路課程
唐山古帆船再造 重現歷史意義
推西北商貿 陸建造絲路高鐵
押人強盜財物 4嫌落網
訪日外籍客創新高 台客大增
電捕魚蝦觸法 金門將重罰
華語教學認證考試 27日展開
兩岸企業家峰會 25日大會
張博雅任期將屆 政院提名續任
大埔案 劉政鴻：問心無愧
里長伯善用FB 拉近里民距離
美西銀行女網賽 詹皓晴晉級
清玉屏東種檸檬 盼年輕人回鄉
夏日輕衫全民購 現金獎抽3萬
北市噪音新規 修正禁唱時段
(奚鳥)籠中元祭 農曆7月登場
綠青壯派出招 推兩岸城市交流
洪仲丘禁閉操練 動作認真
狂犬病疫區 遊客照樣餵猴群
撞騎士成植物人 男判賠2千萬
陸專家：民眾反核電是缺乏認知
中原攜手企業 推就業學程
護林抗漠 大陸劃定生態紅線
新台幣收貶 2.2分
財管銀行評鑑 玉山銀首度奪魁
經營有線電視 6業者獲准籌設
廢棄工廠當提款機 3嫌落網
北市都計違規裁罰 新制將上路
可可加工需求增 巨擘搶進印尼
環差初審通過 高鐵：暫不增班
狂犬病疫苗 調度千餘劑抵台
台星高中生交流 邁入30周年
李源潮將訪北韓 紀念韓戰結束
音樂藥不要 中市邀學子反毒
iF概念設計獎 台生成績佳
詐騙集團坑陸人 成員看書洗腦
緊急採購 狂犬病疫苗運抵台
行動軟體送冰飲 商機火熱
鼬獾咬傷人 嘉縣加強山區防疫
北市陽光草坪 開放遊憩
助農促銷梨遭干擾 苗縣府遺憾
桃檢赴813 從影帶抽絲剝繭
兩岸貨品貿易 總統促先溝通
兩岸服貿 總統：台灣競爭強
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
3國教大生交流 日韓讚台友善
貴州出現旱情 逾四百萬人受災
河南：拆公園建酒店 手續合法
洪仲丘案錄影 調查局速鑑識
兩岸記者西北行聯合採訪啟動
大陸海警船首度近釣島 日警戒
徐耀昌：官司與選縣長兩碼事
黃色小鴨 年底游進基隆港
北港復興鐵橋 展現新亮點
義務律師投入洪案 盼水落石出
鼬獾白日現蹤不懼人 潛在危險
台法打工度假 外交部盼簽署
公視董座人選 邵玉銘呼聲高
游資豐沛 國庫券利率3年新低
一言九這個鼎 漢字英雄考倒你
路嘉欣發片 好友青峰到場支持
拓網購 兩岸郵政降企業小包價
陸海監改海警 首航釣島
網創界大會 今起兩天登場
歐元區製造業擴張 兩年來首見
國際合唱音樂節 暑假全台飆唱
綠號召退役軍官 推軍務革新
鼬獾感染狂犬病 咬傷農場主人
菲律賓全球反華示威 星期三登場
中國海警局掛牌 配備1.6萬人
洪仲丘命案 軍、法部長研議合作機制
苗栗縣府立院賣水果 爆衝突
「薄熙來案」傳將在山東濟南開審
亞太食品安全國際會議 10.29在台北舉行
非典型貪污 正在侵吞人民血汗錢
西國火車出軌 死者增至56人
劉延俊聲押駁回 軍檢提抗告
西班牙火車出軌 至少60死
停戰60周年 韓送還360具中國軍人遺骸
薄熙來將以三罪公審「罪不至死」
神秘白花束 紅字書寫范佐憲
苗栗3人遭黃鼠狼咬 送驗中
今年司法特考 增列需用名額127人、增額47人
周遊戲服 贈送國立臺灣戲曲學院
台灣「百萬美元」富豪 接近10萬人
全民資安素養自我評量第一梯次活動 公布得獎名單
參與國際民航組織對兩岸有利！
防狂犬病大流行 切記二不一要
Yahoo!奇摩首部電子商務紫皮書 宣告行動購物豐收
HiNet 愛上台北 App 帶您聰明玩台北
老書本‧新生命‧二手書募集活動 櫃買中心首日成果豐碩
忠犬性情驟變 咬傷女主人
蘇起：一中各表 各國都接受
民進黨華山會議 22人次踴躍發言
埃軍方號召抗議 遭批宣告內戰
洪案卷證 軍高檢與桃檢配合
1小時連5震 花蓮未傳災害
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬提名人選 成希拉蕊包袱
洪案 軍檢與桃檢搭平台配合
英小王子名字公布
以曾曾祖為名 英小王子有名字
延續王室傳統 小王子取名喬治
西班牙火車出軌 至少7死數傷
傳歐巴馬提名卡洛琳任駐日大使
臉書營收飆 獲利超乎預期
越上半年紡織出口 年增16%
開發金除息 填息機率高
台新銀獲亞洲銀行及財金大獎
教宗在巴西主持首次公開彌撒
全美州務卿協會挺台入ICAO
墓園新境界 文創連結人間與天堂
限監控計畫措施 美眾院沒過關
投信：美多頭 台股回檔空間小
支持病童 老布希剃光頭
升息預期 投資級債攻守兼備
熱浪來襲 義大利熱翻天
革命性貼布 蚊子不再叮
美百大學院 波莫納異軍突起
防範網路成癮 學會拒絕誘惑
被指逃稅 D&G槓上米蘭市府
2017年 陸85%晶片仍靠進口
高通估Q4銷售恐超越市場預期
臉書財報讚 盤後股價大爆發
高溫炎熱 外出注意防曬
陳偉殷出戰皇家 首局挨轟
高通財報 牽動個股表現
龜梨分飾33角 限量票售罄
陳偉殷挨轟回穩 回敬三上三下
晶片價漲 SK海力士財報閃亮
未綁安全帶受罰 無臂駕駛勝訴
台股開盤跌23點
教宗籲為西國火車意外死者禱告
限制監控計畫措施 美眾院封殺
力挺陳偉殷 維特斯敲2分砲
微軟平板 燦坤8/4首賣
「M2神甲奇兵」改版
南韓經濟擴張 達9季以來最快
顧立雄赴軍檢 稱與洪案無關
李立崴自殺身亡 張玉霞驚訝
陳偉殷越投越穩 連解決11人
微博搭上臉書 同步發文拚市場
NAND市況反轉 模組廠重挫
軍中人權 楊念祖：配合修法
麥格塞塞獎 得獎名單揭曉
陳偉殷出戰皇家 取得勝投資格
台17線布袋橋改建 封閉施工
陸男停車爭執 當街摔死2歲童
廣告增 百度Q2獲利優於預測
防陸挑釁 日擬引進無人偵察機
嚴爵首攻小巨蛋 邀4神秘好友
全球支付貨幣 人幣排名跳兩級
蘇起下午赴綠營 辯九二共識
富比世美大學排名 史丹佛奪魁
新華社：當局已對薄熙來提公訴
蘇花藍色公路 8/8載客首航
台經院下修GDP至2.52%
威凱寶寶喬治 與6英國王同名
陳偉殷7局遇險 雙殺化解危機
陳偉殷8局續投 金鶯追加分數
薄熙來三罪 被提起公訴
安倍訪東南亞 計畫供菲巡邏船
狂犬病防疫 高市山區列重點
陳偉殷8局挨轟退場 無緣勝投
北京治霧霾 汽機車限駛擬入法
新台幣匯率盤初走貶
西列車意外 車廂擠壓如手風琴
專家：薄熙來可能被判死緩
網內免費廣告不當 台灣大遭罰
禁閉室影帶 洪家律師：沒檔案
6月製造及服務業景氣 雙跌
夏季食材保鮮 冰箱不超7分滿
薄熙來案大事紀
天災頻仍 上半年全球經損嚴重
蘋概股小漲 台股整理
魚池鄉有狗屍 防疫人員處理
夜市進駐南高雄 與瑞豐別苗頭
陳偉殷挑戰6勝失利 金鶯吞敗
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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肝病主因 逾8成誤認是熬夜
Nexus 7發表 華碩營收增溫
軍方盼各界尊重洪案官兵家屬
女子網拍轎車 被毆又失財
薄案兼顧左右 重慶模式終結
台泥今除息 開高走高
營運佳 今年多檔IPC創高
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慰藉洪家兩老 詹雅雯贈貴賓票
西班牙火車出軌 無台灣乘客
賴索1500萬 檢盼從重量刑
紐西蘭暗示 明年揮別空前低利
筷子刺死獄友 受刑人判刑
美專業士官制度 部隊領導骨幹
李新穎投書 籲簽台墨經合協議
小王子取名喬治 姓名學得分低
桃檢傳4證人 釐檔案影帶疑點
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教宗方濟魅力 修女也瘋狂
屏教大校狗 施打狂犬疫苗
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貓狗染狂犬病 寵物險不賠
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結合智慧環保 綠色屋首次亮相
球評：陳偉殷復出後最佳一戰
歐洲議員連署挺台 外交部感謝
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賴素如遭起訴 郝：無官員涉案
30年美債殖利率近23個月高
億光辦LED易讀標示宣導會
威剛：第3季NAND旺季可期
秦始皇喻薄 陸官媒提功過分明
受賄貪汙濫權 薄熙來遭起訴
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林來瘋紀錄片 10月美國上映
近海漁源漸枯竭 花蓮放流魚苗
團團見圓仔分身 不歡喜超緊張
LLB青棒賽 中華大勝德國
雙星疑收賄查嘸 其他議員簽結
世運會開幕 撞球賽26日登場
西班牙列車災難 排除人為攻擊
另任用 傳趙心屏接市長室主任
王郁琦：簽協議助台灣堅定不變
大陸打奢 勞斯萊斯落難
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楊念祖：改革報告著重人權改善
又見鼬獾被撞 果子狸咬傷狗
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黃姓農民作息正常 喉嚨感不適
搶玩日本 復航新增東京航點
詐騙集團鎖定卡奴 警逮12人
遭批欺農民 劉政鴻要綠委道歉
法部：偵辦洪案軍與檢各自分工
台日交流多 總統：友誼更密切
歐巴馬：黨派之爭 破壞經濟
西國火車出軌意外 升至77死
撐經濟 陸加速鐵路建設和減稅
睽違8年 白嘴端燕鷗在台現蹤
郭台銘：下半年審慎樂觀
酒醉男毆傷醫師 遭移送法辦
國考體能測驗項目 擬男女齊一
日新防衛大綱 或考慮先制攻擊
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談國賠 洪慈庸：應加害人賠
陸水泥廠限貸 台泥加速併購
洪案 政院組小組督導國防部
青年大使訪問貝里斯進行交流
台灣協助貝里斯養殖吳郭魚
晶采：火災影響小 產線正常
財產來源不明遭訴 賴素如第2
失勝投 陳偉殷：為下場準備
男醉倒國道 警帶回移送偵辦
蕭萬長任兩岸企業家峰會理事長
盤整 新台幣午貶2.4分
弱勢生不放棄 單車環島圓夢
洪仲丘案 顧立雄盼桃檢多偵訊
簽署DNR同意書 善終有尊嚴
復興航空飛東京 9/26首航
高通Q3營收淨利優於市場預期
賴素如涉3罪 26日移審法院
衛福部：民眾被咬 優先打疫苗
美食展8月上線 享85折優惠
賴素如遭起訴 馬英九尊重司法
大埔案抗爭爆衝突 江揆：遺憾
國際化學奧林匹亞 台灣奪第一
美警方完成調查韓官員性騷擾案
高華柱：追查真相 配合家屬
台經院：下半年房市宜審慎
印媒：陸在中段邊界越界不尋常
西藏地理課 青稞粉酥油茶上桌
歐洲25年嚴重鐵路事故一覽
補教師李立崴上吊 檢認定自殺
蘇南成住院 加護病房觀察
拓大陸市場 韓YG藝人上優酷
江揆：洪案重創國防部形象
洪仲丘案 洪姊：家人都很自責
魚池鄉狗亡 尚未確診為狂犬病
台股收盤跌32.61點
竹縣青春專案活動 籲愛人愛己
馬總統：不為拚出口而貶值
台股持續整理 收跌32點
發票千萬獎40148354
安倍恐需5百億美元降增稅衝擊
彰基醫療團訪聖文森 促交流
郭董：下半年審慎樂觀絕不悲觀
農友疑感冒 醫：非狂犬病症狀
江揆：不會再有不當徵收土地
投信：陸政策 利長期發展
台美官員談台灣與奧州經貿合作
指考成績 1569考生複查
郭董：希望小股東有公平環境
原住民日 北市20場館免費玩
台股跌32點 盤面個股表現
8月台指期跌17點
8月電子期漲 金融期跌
投信：政局穩 看好日本不動產
黃金美元組合商品 台銀9月推出
大立光Q2獲利佳 市場驚艷
高華柱勉國軍：止謗莫如自修
廣州前副公安局長受賄被審
邱文達：控制預防 減疫情爆發
陸評論者：薄案審判有政治交易
研調：陸液晶顯示器換機需求現
藝文界不滿大埔案 凱道聲援
三大法人買超台股45億元
洪家律師：桃檢介入是實質作為
故宮文物赴日 翠玉白菜入列
買不到用偷的 25萬雇賊竊畫
盛夏觀賽 注意防曬避免中暑
有沒有九二共識 藍綠場外先辯
長照保險 目標105年實施
郭董好心情 為記者寫祝福
台大生探勘地質 遭虎頭蜂攻擊
黃鼠狼咬傷人 衛局申請打疫苗
綠色採購 部分機關未達目標
抽驗鐵蛋烏骨雞 殘留動物用藥
山東童唱台語歌 江蕙稱最會唱
法6月失業人數又增
股王大立光：Q3會比Q2好
大立光Q2毛利率攀上50%
國考體測變革 約影響5萬人
蔣偉寧訪法 達成獎學金計畫
大甲農會涉作假帳 總幹事收押
為弱勢童圓夢 家扶募烏克麗麗
大長臂猿老來得子 幼猿亮相
藍營擬檢討軍審 國防部尊重
狗咬鼬獾回家 南投捕狗觀察
國防部26日報告 洪家等著看
義普通火車 比38年前慢
聯合國助越改善人權
許文龍：讓世界知道有台灣
台北購物節將登場 大獎送汽車
三總：洪仲丘沒用葉克膜死更快
英小王子官方商品 對準深口袋
幫青蛙過馬路 召募領隊志工
防範狂犬病 彰化疫苗需求增加
新台幣收貶3.6分
發票千萬獎 40148354
獼猴肆虐 公所請臨時工驅趕
薄案開庭 陸法界：最快8月初
英小王子熱延燒 教父母成話題
巴士輪暴少年宣判8月5日再議
大立光：客戶需求沒變
遠傳攻電腦展 放大商機
蘇起喊話 盼綠尋全黨不獨共識
西班牙失業率 兩年來首降
華裔女主播陳泰芝 將開新節目
郭台銘：鴻海推綠色環保產品
貨幣供給指標 6月年增率雙升
台紐簽經濟合作協定 薩媒重視
森林遊樂區禁寵物 翡管局比照
印度巴士輪暴案少年犯宣判再延
疑酒駕撞分隔島 2人送醫
掌握發展契機 台銀布局亞洲
陸證實 軍機首度飛越沖繩公海
防狂犬病 旗山醫院設諮詢門診
小朋友學種菜 體驗農夫辛苦
關懷生命協會：勿濫殺流浪狗
檢警掃黑 查獲007配槍
聯發科3卡3待方案 LG採用
備戰明年選舉 曾永權訪彰化
謝發達款宴北市高中生訪星團
金馬影展金門登場 歡迎索票
滿月圓森林區禁寵物 勸離遊客
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
園藝LED 屏科大飛利浦合作
李立崴關心洪仲丘 卻放棄自己
台灣狂犬病 OIE再發布警訊
攻電視網購商機 網家攜手聯強
民調：菲人滿意總統政績
迪士尼奇妙夢想園地 中市登場
漢和：陸擁新型戰略導彈核潛艇
兩岸企業家峰會 常態交流平台
研發骨科支架 醫助病人少臥床
龍門客棧六角戀 那床戲好害羞
海巡女尖兵 挺進太平島服役
中信金 傳同意買東京之星銀行
花蓮地震 規模4.0
陸客赴日 上半年下滑近3成
遭狂犬動物咬 恐僅醫療險保障
狗咬雞鴨難舉證 鄰婦告不起訴
金融業納示範區 月內提規劃
頭暈噁心 當心小腦中風
咬人動物疑非黃鼠狼 確認中
大故宮計畫 故宮：感謝建言
購併東京之星 中信金不評論
陸選秀導師 章子怡賺近六千萬
毒蟲果園出沒 員警停休逮人
是禍躲不過 酒駕走小路遭警逮
兩岸投資糾紛 經長籲共同面對
嘉義公園病樹 專家建議移除
港天主教反對學生參與占中
陸學者：薄熙來免死幾成定局
西慘重火車出軌 哀悼7天
日女平均壽命 排名世界第1
央行阻升 新台幣收貶3.6分
票選招牌飯 嘉義雞肉飯暫領先
大陸像蒸籠 滬杭突破40度
經部重申 服貿協議未開放陸工
內政部：大埔遷移費3.3萬
光州世大運 體育署盼提前備戰
九族及日月潭纜車 禁寵物入園
太百案 陸委會：法律架構解決
南海爭議 菲斥陸升高緊張
英GDP增 主要產業全面擴張
陸：嚴懲極端暴力犯罪
峽谷當漂漂河 兄弟受困獲救
雙屍案 家屬告謝依涵男友
金門健康密碼 改善學童體位
水質混濁缺氧 基隆河漂死魚
趁危放高利貸 逼讓豪車被警逮
洪仲丘案 郝龍斌籲速釐清真相
焦點人物：甘迺迪長女
桃檢辦洪仲丘案 滅證方向為主
谷歌新7吋平板 解析度超高
服役韓星逛按摩院 關禁閉十天
咖啡展達人助陣 民眾聞香來
建大盃高球賽 大馬女將躍領先
野外地質教學 虎頭蜂螫傷學生
兩岸大學校長團 參訪金大
斗六氣候不佳 中職犀象戰延賽
砍殺女恩人 男判無期定讞
西死亡列車扭曲 乘客家屬崩潰
李立崴身兼數職 網友惋惜輕生
洪仲丘家前熱鬧 重機送奠儀
防狂犬病 中市提高疫苗接種率
宣傳瑪德 黃曉明自認孩子王
中國信託買東京之星 日首例
買主到聚落首發 商機逾億美元
國稅局盯陸客商店實開發票收效
兩岸科園締盟 中科與山東攜手
西出軌列車 當天上午通過檢測
資策會創研所研發雲端六大技術
苗栗咬人動物為雪貂 檢驗中
莫言作品藏寶圖 將拍同名電影
洪案 國防部擬檢討政戰制度
M1B近2年新高 股市資金豐
狂犬病疫苗 再進貨800劑
國營事業招考上千人 開始報名
後會恐無期 兩韓開城會談決裂
卡利世運會 公視轉播
達米妮父：少年若該死就這麼判
趙心屏轉任台北市長辦公室主任
中共黨校學者：薄案敲警鐘
校貓校狗 教部要求列冊管理
故宮：審慎評估赴日借展文物
金管會：金融全區開放 分級管理
印尼離譜監獄 死囚吸毒狂歡
高孔廉：台灣內蒙互補性高
台灣微電影節 開鏡
國道計程收費 最快10月上路
世界少棒賽 中華陳致均連2轟
查薄熙來 維基百科被屏蔽
欣欣百貨人事案 關中挺妻子
國際網界博覽會佳績 總統表揚
揚子江船業 推人民幣股票交易
陸機近琉球 安倍指行動特異
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朝野立委擬修法 檢討軍審制度
拜登與安倍訪星 將聚焦TPP
洪仲丘案 軍檢比對證物證詞
服貿釋疑 國貿局提WTO經驗
服貿協議衝擊 高雄工團籲把關
洪案監視器疑雲 軍方盼勿揣測
大溪青銅關聖帝君 重返總統府
台灣電視代工 恐連2年衰退
大溪鼬獾屍體 腦生蛆無法檢驗
公平會開罰 台灣大：已修正
審薄案 濟南中院安檢升級
外勞逃逸放寬遞補 職訓局研議
因應狂犬病 嘉縣設醫療接種站
共軍：艦機仍將赴西太平洋
陸月最低工資標準 上海最高
人民日報評薄案：誰都沒有特權
綠拒九二共識 尋替代方案
台扶輪社為蒙古視障者帶來光明
洪仲丘案 綠營提4改革方向
問題保險不全賠 配套下周出爐
防蚊液噴肌膚 多無衛署字號
自貿港區加安平 變六海一空
史諾登等文件 美頻向俄施壓
新北瞬間大雨 開設災變中心
網購24小時到貨 燦坤嗆聲
咬人雪貂檢驗呈陰性 排除染病
柯文哲：洪仲丘問題因軍方隱瞞
火車出軌78死 西3天國殤
陸男當催乳師 酸甜苦辣都有
歌手弟弟暴力討債 警逮送辦
曼德拉住院外圍 漸趨平靜
微軟示弱 將為蘋果開發App
今彩539開獎
西媒報導歐議員挺台入ICAO
凱特訂婚裝 量產搶攻時尚市場
威力彩開獎
便當店口角 男遭湯匙刺喉命危
大馬經研院下修經濟成長預測
黃秋生：看古書簡體字不夠用
西出軌火車司機 接受正式調查
內蒙設台協 海基會：樂觀其成
隋棠楊祐寧笑點低 感情戲笑場
貨幣供給增 市場游資充斥
胡春華：用錯一個人打擊一大片
關：年金火車快墜崖 橋還沒搭
離婚 淘寶網店可過戶轉經營權
需求加溫 美耐久財訂單續旺
計程OBU將失效 用戶快轉換
寵物用品展 龍巖寵物禮儀服務
印尼外海船難 傳船長先棄船
咬人雪貂無狂犬病 遭棄枉死
全國羽球排名賽 周天成晉4強
貪吃入捕鼠籠 鼬獾自投羅網
角逐公視董座 媒改社盼說願景
陸艦夏威夷蒐情 陸：無可非議
威納犯錯妻子背書 全美熱議
泰國會開議前夕 警戒示威活動
薄熙來案 是否公開審判議論多
雙胞胎紅不讓 中華少棒隊晉級
洪案滿月 公民聯盟擬上凱道
日媒：大陸艦群繞日本一圈
西媒大幅報導兩岸關係改善情形
美初申失業救濟 增7千人
林佳龍：兩岸城市合作促競爭力
洪仲丘案 269旅長主任調職
國防部：洪仲丘案偵查絕無上限
開城會談決裂 南韓表示遺憾
王金平訪日 考察核能談故宮展
西火車出軌意外 有外國籍傷患
蘇起論九二 綠疑各表不見了
高孔廉：兩岸食安協議已具成效
國健署：肝病年奪逾萬命
美英澳警告國人遊泰小心路況差
日菲軍事合作 陸：不應損和平
羅瑩雪：軍中懲戒引進公正人士
洪仲丘案 桃檢近日大規模約談
高收益債境外基金 加強管理
台聯：服貿協議損害人民生存
狂犬病疫苗管制 獸醫加強防護
威力彩頭獎槓龜
台銀溫馨學貸 推8大優惠
今彩539 頭獎槓龜
南蘇丹政爭 美及歐盟促談
波拉斯對獅4連勝 惜完封破功
威納醜聞擴大 美媒再爆料
西火車災難 傳司機承認超速
大陸南方高溫 可能續創紀錄
青少年桌球賽 中華奪3金
蔡明亮新作郊遊 角逐金獅獎
猛爆型肝炎 石英肝苦談
3M獲利超標 保健產品需求旺
村官貪污 粵鶴山千名村民上訪
新車湧現前 GM獲利傳捷報
多國第一夫人主持特教中心動土
免疫球蛋白 下週進貨逾百瓶
解決兩岸能力 綠尋求取信於民
敘利亞反對派聯盟 下月初集會
持續高溫 陸民避暑百招盡出
巴斯德研究所：慎防狂犬病變種
臉書營收靚 股價飆漲28%
陸防長：建設千里邊防 護國安
住軍檢附近 賴銘偉關心洪案
威納醜聞擴大 妻子角色引關注
中國軍機飛越第一島鏈 5艘戰艦繞日一圈
英國王儲「三代同堂」 寶寶取名喬治·亞歷山大·路易
研究: 北極融冰釋放甲烷 將損失全球一年經濟總合
2前任國安會秘書長 華山會議辯九二共識
雙子星案偵結 賴素如涉貪起訴
下士枉死國賠1億元? 洪家：加害者賠
聲援大埔 藝文人士上凱道
台灣流浪教師7萬人 學校卻因低薪找不到人
國防部追加懲處 269旅旅長調非主官
欠巨債 世界第8富豪淪窮光蛋
限速80開180 西班牙火車脫軌死亡人數續增
開南大學與台泰國會議員友好協會 簽署合作意向書
綠提案修法 「非軍人不受軍法審判」區分平時和戰時
美國遭駭客入侵 1.6億個資外洩
首例！外配考上移民官 總統頒證勉勵
長沙世界第一高樓 傳喊停
電視節目X先生 辭立委助理
當然要去殖民化去皇民化！
科學、環境、藝術跨界盛典
國立台中高工超越巔峰全國第一
馬: 專人專案檢討軍中禁閉制度
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最年長男人瑞 每天吃一根香蕉
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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西火車出軌慘案 司機遭拘留
凱特上空照事件 偷拍狗仔挨告
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美國成衣製造業 漸回流
今年IT委外市場成長趨緩
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英正副首相搭廉價機出國度假
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高階機近飽和 三星盈餘未達標
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教宗出席里約世青活動歡迎會
劉德立晤巴新任眾院外委會主席
台股開盤漲24.78點
美國性學大師維吉尼亞強生辭世
國防部檢討報告 訂定改革方向
日消費者物價呈4年半最大增幅
撿到松鼠當寵物 突暴斃送驗
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胡志強再探視洪仲丘家
尼國加徵通關掃描費 業界反彈
新台幣匯率盤初走升
南投地震 復建經費逾2億元
促孟加拉勞工權 美推行動計畫
豐年祭停狩獵 尋鼬獾村長懸賞
在美開賭場 Zynga不玩了
十大外資同升大立光目標價
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李源潮見金正恩 轉習近平口信
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甘肅暴雨山崩 多人被埋災情多
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93名癌篩1名癌前病變或確診
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台南破獲暴力組織 逮12人
市占33% 三星智慧機續稱王
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
台學子赴匈牙利 創意秀台灣
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
國道服務區市場 超商大力搶食
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
圓仔未睜眼 肚餓便便靠叫聲
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
兵馬俑一號坑 近半完成修復
洪案監視器指紋 桃檢釐清中
大高雄總工會反對服貿協議
研究：高個女罹癌風險恐較高
不關他就關你 律師：玩笑話
警政署測試警報 人車不管制
華興中文學校訪駐阿根廷代表處
李源潮訪平壤 轉達習近平口信
世運會代表團抵哥國 駐館接風
技職生集訓英語 多益進步百分
流浪犬打疫苗 高風險區優先
召妓稱買番茄 英男爛招遭識破
美房貸證券訴訟 瑞銀付款和解
英王室添寶寶 朴槿惠電賀
外資按讚中華電 目標價95元
胡婷婷夫 為洪仲丘錄佛經
板機指影像系統 有助手術模擬
俄羅斯續買金 惟腳步放慢
輔選七合一 曾永權：號角響起
出路差 近半上班族後悔填錯系
陸投8.3兆元 整治霧霾
自殺率過高 南韓擬對策
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網路聊天應徵當車手 女子被逮
移民官結訓 總統：應有國際觀
三星看好後市 模組廠股價回穩
儒鴻聚陽遭調節 紡織重跌
陸內需新引擎 看好資訊消費
不給加班費 最高可罰30萬
國寶赴日 王金平：有特殊意義
人用狂犬病疫苗萬劑 下週抵台
花蓮防狂犬病 寵物免費打疫苗
中央社長談公共關係 首重誠懇
賴素如涉貪遭訴 全案移審法院
西國肇事列車司機 曾飆車炫耀
總統：推動觀光 不能關門
防狂犬病 新北家犬貓免費疫苗
兩岸風力機測試採認 有助銷陸
罹淋巴癌 自體幹細胞移植緩解
首屆移民官結訓 印尼外配考取
研究：月圓較難睡
看好生技醫療 電子業者投入
談舊愛郭富城緋聞 熊黛林冷笑
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韓上班族夫妻吵架 經濟問題啦
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高雄2釣客 台南落海亡
破最大網路詐欺 美歸功於好運
印尼海域不平靜 海盜襲擊增加
越美元首會 建立全面夥伴關係
北榮癌篩績優 逾6成早期
洪家律師：連長妨害自由致死
鋼鐵回溫 8月冷熱軋鋼品漲
大立光後市 外資看法分歧
日小村5死慘案 男嫌落網
陸民警出勤 遭城管毆打奪槍
興建國7 高市：有其必要
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台股收盤跌14.18點
暑假速食戰 肯德基力拚麥當勞
日強兵政策 否認有意先發制敵
台股持續盤整 收跌14點
朝野共識 服貿協議聯席審查
彭博：馬總統尋求恢復與菲關係
陸幸福指數 陸民：收入決定
失魂暴力美學 特效真實懾人
投信：北美REITs市場看多
8月台指期跌8點
8月電子金融期都漲
教宗巴西行主動加碼 累翻助手
安倍：確保亞太安全 不用威嚇
臨時會 綠要洪案大埔案報告
床邊教學班 癌童學習不中斷
僱用特定對象 職訓局有獎助
北韓停戰慶典 退伍美軍參加
陸成功製類人形餐飲服務機器人
新竹參訪嘉義社造 交流成長
台股回補多方缺口 仍陷震盪
狂犬病疫苗管制 分層優先施打
勇敢夢做自己 林書豪8月來台
福壽寵物食品營收占比拚10%
歐巴馬慶齋戒月 讚穆斯林貢獻
遭扣美間諜船 北韓改成博物館
藍綠修軍審制 擬立院臨會處理
周董印尼演唱會 未演先轟動
三大法人買超台股29億元
果菜市場驗農藥殘留 全數合格
信件沒地址 一樣送達洪家
廉政署專案清查 揪出不法詐領
日月光Q2 每股賺0.5元
中鴻:鋼管新廠依進度試車
狂犬疫苗若充足 擴充接種對象
最大金媽祖 兩岸聯手造
愛深責切 夫迷簽賭妻檢舉
台籍詐嫌 菲國遣返
學者：中共叫停再議琉球
國軍人權改革 高華柱下午說明
蘇案3人各獲賠約5百萬確定
台灣遭反傾銷調查案 減4成
賴素如涉貪案 法院將開庭
4遊客遭蜂螫 1人意識昏迷
乘客破八百萬 日月潭纜車歡慶
陳偉殷：不要隨便傷害流浪動物
官及民養流浪犬1週內打完疫苗
新港童趣馬賽克 幸福好玩遊程
抗議服貿 本土社團接力上街
斐119歲老婦 或世界最長壽
防範狂犬病 召開跨部會議
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服貿協議 出版業要求對等公開
金門新購物商場 募千名員工
金馬影展到金門 導演明星相挺
林書豪分享經驗 鼓勵青少年
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首屆移民官結訓 二代移民就職
洪姊：國防部奧步 家屬灰心
NCC將建立網路防護機制
收容犬認養率 盼增4個百分點
最幸福的工作 視障職訓班導
高孔廉：台與內蒙直航互促發展
出現2鼬獾屍 花蓮加強防疫
新台幣收升2.8分
日月光Q3營收估增1%到5%
大學生免費赴英遊學 開拓視野
十大超速路段 郝下令檢討標示
6月景氣燈號 轉亮綠燈
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遼寧巨型野山蔘 重達469克
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達人研究15年 非洲巨蘭開花
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
男友解除婚約 女子自殺獲救
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣22幸福遊程 出爐囉
洪仲丘案 高華柱：偵辦無上限
成都笨賊偷鞋 46隻全右腳
馬習會議題 總統：需創造條件
誘捕流浪犬 壽山目標兩百隻
金門夏墅花海 向日葵陸續綻放
水泥電桿工廠意外 工人斷頭
王建民27日先發 戰老虎3A
總統：服務業開放 增工作機會
關說案判刑 張通榮：爭取清白
中市防狂犬病 清潔隊員打疫苗
洪仲丘案 高華柱坦承三大缺失
洪仲丘案 桃檢將傳相關人員
丘成桐：一直在苦難中不會成功
洪家製作筆錄 看法醫鑑定報告
府：馬總統非常關心洪仲丘案
管顧業登陸 將具更大商機
墾管處籲 勿帶寵物進墾丁
受困彰化漲潮蚵道 6人獲救
江宜樺：台灣不是害怕競爭國家
凱特生男不生女 紀念品商糗大
癌症篩檢 嘉基獲頒銅牌獎
防堵狂犬病 提供原民語言教材
勞委會訂育嬰留職停薪協助措施
總統：自由化必走 服貿是開端
江揆：示範區開放幅度將更廣泛
軍法改革 總統請三院審慎研究
群康員工分流 鴻海：正常作業
iF概念設計獎四台生入前十名
驚喜 6月景氣轉亮綠燈
安倍晉三來訪 菲慰安婦討公道
亞幣走揚 新台幣收升2.8分
上市公司市值本週增1.02%
洪案3疏失 國防部提人權改革
洪仲丘案 家屬希望還原真相
王昊姑抗議 司院：不干涉個案
上市指數 本週漲1.08%
鼬獾欲侵入民宅 遭捕死亡送檢
傳請辭獲准 高華柱否認
南蘇丹總統正磋商內閣新名單
2週2意外 歐鐵路安全令人疑
虎尾布袋戲傳承 幸福好玩遊程
江宜樺：台灣不害怕競爭
經部：下半年景氣可望逐漸好轉
紙風車大陸演出 強調教育意義
賴素如羈押否 晚間7時裁定
新愛瘋熱 深圳富士康招工9萬
iF概念設計頒獎北科大生搶鏡
驗證標章國產蜂蜜 品質有保障
嘉市林業廊道 幸福好玩遊程
大埔案遭嗆 副總統邀喝茶說明
8旬婦陷爛泥 受困1天獲救
桃機一航廈漏水 下午忙搶修
獲選好玩遊程 金門優惠公車遊
勞委會統計 生育給付5年新高
嘉義城市意象 文創商品上架
凌虐部屬 擬移出軍法審判
科技突破 報告：美陸最有潛力
建大盃高球賽 馬國愛妮兒封后
入籠自投羅網 鼬獾難逃安樂死
轟爆姨丈頭潛逃 刑事局押返
賴素如：退百萬是為免牽連老闆
狂犬疫苗 台南最快27日施打
地下經濟猖獗 義總理擬嚴查稅
張通榮案 監委將再提彈劾
義移民人口成長8.2%
軍中人權 國防部擬減軍審範圍
賴素如移審 台北地院裁定羈押
穆希遭羈押 面臨謀殺等指控
1家4口種菜 遭虎頭蜂攻擊
洪仲丘死因 法醫鑑定是他為
草屯成立食物銀行 助陷困鄉親
公視工會：董事長選舉應透明
日本武士棒球隊 11月來台
國際毒草銀膠菊 花蓮積極清除
台灣十大好玩遊程 北市雙獲獎
搶機票 女現身材男秀肌肉
迎原民日 劉政鴻：建設原鄉
6月房貸及建築貸款再創新高
股市大漲 中投海外投資賺
漲部分負擔無共識 健保會緩議
涉殺人埋屍 男疑畏罪自殺
德拉吉救歐債1年 經濟仍待援
蔣偉寧赴大馬 洽談證照互認
新北市拓銷團泰越緬尋6億商機
微利時代 酒泉鋼鐵鍊鋼又釀酒
企業大徵才 釋出1萬餘職缺
國道七號案 環署：提環評大會
貓犬進綠島蘭嶼 先打疫苗
北京地鐵日載千萬 流量冠全球
男月前遭鼬獾咬傷 打疫苗碰壁
憂南海 拜登籲速達行為準則
央行廢止外幣資金轉融通要點
免費狂犬疫苗 北市爭取2千劑
LED路燈涉弊 傳喚花蓮議員
貿協：陸自行車休閒市場潛力大
台新彰銀合併案 財長見招拆招
經濟部：保守審核陸資印刷業
交保落空 賴素如法庭落淚
綠執政6縣市 促警察依法行政
動物狂犬病疫苗 台東估2萬劑
陸越界日增 印度防長淡化
中華郵政設保經公司 盼政院挺
挺反穆希兩派 開羅爆衝突
張菲兒子婚宴 伴郎伴娘大陣仗
彩色路跑報名塞車 大會致歉
黃曉明嘴甜：有分身就嫁粉絲
今彩539開獎
世界盃少棒賽 中華克韓晉4強
防充電意外 蘋果在大陸刊指南
商業界與江揆座談 提53建言
桃檢再赴813 查體檢過程
送消費券 高市金鑽夜市人氣旺
大樂透開獎
兒子疏忽照顧母親 宜縣府介入
爆炸餘波 進首都機場需安檢
台灣狂犬病 OIE已列為疫區
轉亮綠燈 景氣穩定復甦需觀察
海生館獲金牌服務賞博物館冠軍
入港分娩陸婦 嗆不給身分棄嬰
論兩岸 林濁水：綠應開共識會
央行說明中華郵政外匯業務範圍
檢討軍審 丁守中盼不限凌虐案
台幣5角可吃飽 印度政府挨轟
馬達加斯加 示威遊行恐成浴血
軍方：建立士官輪替 留優汰劣
日最大戰艦將下水 疑為輕航艦
凌虐擬移出軍法 法界：保權益
安倍：中日外長會議應盡快舉行
牛津學堂博物館 夏令營開跑
鄭立中：成商基本同意太百復業
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張通榮關說縱放 法院：助歪風
投審會通過 冠捷入股奇菱
樂透大獎不急 陸農：割菜先唄
李源潮訪北韓 象徵雙方非血盟
台藝大學生圓夢 曼谷辦攝影展
國防部提改革 立委盼重人性化
禁閉廢不廢 軍方兩案並陳
國防部提改革 立委盼重人性化
禁閉廢不廢 軍方兩案並陳
駐台 鄭立中：有機會一定去
駐台 鄭立中：有機會一定去
1985申訴 處理層級將提高
1985申訴 處理層級將提高
鄭立中：可從實踐中驗證服貿
高階機退燒 三星加碼資本支出
鄭立中：可從實踐中驗證服貿
高階機退燒 三星加碼資本支出
南管國寶藝師張鴻明病逝
南管國寶藝師張鴻明病逝
東海大學師生組團訪美
東海大學師生組團訪美
今彩539 頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
大樂透頭獎槓龜
男籃亞錦賽授旗 中華隊拚4強
大樂透頭獎槓龜
男籃亞錦賽授旗 中華隊拚4強
小王子喜訊公告員 自導自演
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德國總統：網路監聽令他不安
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陸女歌手微博說想炸機關 被捕
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不滿監控 愛達荷媽媽告歐巴馬
布赫育：狂犬病在台已不只1年
張菲娶媳婦 婚禮星光熠熠
桃機一航廈漏水 廁所改善測試
787發報器 全日空發現受損
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陸一億人 B型肝炎帶原
台東咬人錢鼠 確診狂犬病
防中暑 新兵配戴紅袖章增多
自稱禁閉生爆料 洪死前沒人理
美軍禁閉申訴明確 關鍵在執行
傳160萬美元 曾仁和當小熊
蒲亭：不讓史諾登破壞美俄關係
狂犬病確診第5例 鼬獾
軍中人權改革方案 國防部今向總統報告
洪仲丘案 律：擬對沈威志求償
台聯反對 濫開臨時會
馬英九：台幣不貶值、「習馬會」看情勢發展
高華柱: 不包庇、讓真相大白
台東咬人錢鼠 疑染狂犬病
法官98%考績甲等 恐龍法官何其多？
那一年，我們一起長大的日子
古典玫瑰園王室寶寶紀念瓷器展
副旅長何江忠抗告 裁定續押
蘇貞昌：將洪家悲痛化為公義
中國海警船進入釣魚島領海 3小時離開
中國150所山寨大學曝光 半數在北京
法專家：空投狂犬疫苗對人無害
港男玩三星智慧手機 爆炸毀屋
本土社團反服貿協議 凱道抗議
列狂犬病疫區 疾管署因應
小熊官網：曾仁和快速球聞名
美向俄保證 史諾登不會判死刑
洪仲丘死因他為 軍檢：續調查
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美致函俄 史諾登不會判死刑
美禁錮案 嫌犯認罪無期徒刑
美軍法體制 賦予指揮官高權力
西列車出軌 新線路無自動煞車
林智勝手術 掛心公益活動
埃及兩派對立 5死200傷
大都會台灣日 魏德聖擔任大使
超速失事 西班牙司機：真想死
西部片演員韋斯史塔迪酒駕被捕
聖地牙哥動物園將為小貓熊慶生
巴西示威 抗議者洗劫銀行
英熱浪暫止 週末雷雨來襲
失聯蘇澳漁船長 疑遭丟入海
高溫炎熱 午後有雷陣雨
桃檢查滅證 最快下午傳范佐憲
美股收紅 聚焦財報和經濟數據
拜登晤李顯龍 聚焦南海TPP
美元走弱 台幣週升0.18%
小栗旬扮河童 塗綠臉矽膠套頭
歐股連2黑 製車股挫跌
台商服務團 28日赴華東
疑殺台船長輪機長 漁工押返台
突國議員遇刺引發抗議 1死
教宗勉勵世青 記取耶穌愛心
拒用新冷卻劑賓士車 法禁銷售
電信三雄法說會 台灣大打頭陣
紐約州禁售魚翅 明年7月生效
大陸選秀節目 評審爭奇鬥豔
廠商捐器材 助巴拉圭華語教學
北京屋頂綠化 距生態效益還遠
馬可‧波羅傳奇 將赴美演出
PCB研討會 聚焦陸銅箔市場
風災停電助性 美東北現嬰兒潮
美弱勢學童歡喜看少年PI
龍舟世錦賽 台灣首奪冠
金銅價齊跌
王建民無安打破功 前洋將下手
狂犬病免疫球蛋白 28日抵台
國防部：洪家國賠報導非事實
呂秀蓮慰問洪仲丘家屬
淡大師生訪問祕魯促進交流
洪家律師：應查更多需追查的人
諾魯身心障礙團訪華 增進交流
陸刪減過剩產能 紐約期油跌
陳奕迅85公斤 重量級升空唱
曾仁和旅美簽約金 史上第4高
USAID助越發展非政府組織
疑殺台船長 漁工8月押返台
鼬獾染狂犬病 2狗續隔離觀察
中俄反恐軍演 稱不針對第三方
桃機一航廈新落成 總統喊讚
黃偉基：機能布料 商機無窮
疫情恐擴大 台東急發送滅鼠藥
停戰60年 美仍深陷朝鮮半島
旅哥僑界為世運會中華隊加油
北韓大閱兵 全球關注武器展示
企業拚社群 臉書粉絲十強出爐
陪女兒練擺攤 父遭城管毆打
接掌Fed黑馬 薩默斯惹議
陸客打人非禮 大鬧香港機場
機車撞電桿起火 雲林傳2死
何江忠提抗告 軍檢仍裁定羈押
林正盛做燉肉 吳寶春讚有尾韻
日月潭淨山1失蹤 搜水社大山
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洪仲丘案 軍檢：意外屬於他為
韓亞航空難不當報導 韓媒挨罰
甘肅暴雨洪災 21死4失蹤
狂犬病鼬獾6例 錢鼠未定案
台南永康氣爆 義消工人不治
防治狂犬病 江揆：全力防堵
朱：松年大學增招 老人更快樂
蘇澳漁船事件 家屬要政府交代
漁船喋血頻傳 船長自求多福
辛普森家庭之父 死前散財行善
賴素如續押禁見 律師將提抗告
江揆：全力防堵狂犬病
總統勉規劃未來 提全球競爭力
研究蘿莉數學 得丘成桐獎金牌
調查化武 聯合國敘利亞達協議
中油探勘工地 工人遭重擊身亡
大陸華南虎繁殖放生計畫延遲
防疫 地方砲轟中央只檢不防
嘉市澄心靜慮 抄經培養定力
陜西延安暴雨 毛澤東舊居牆倒
救特宏興 外交部連繫國際協助
帶動發展 金門商城徵才千人
研究：叫人胖子會使他更胖
Q3瞬息萬變 封測廠審慎樂觀
國際數學奧賽 台灣獲2金4銀
狂犬病 仍侷限野生鼬獾
飛越安全島車禍 2駕駛輕傷
9月招商投資 拚1600億元
搶攻新興市場 貿協設新據點
山區恐淪陷 台東建議空投藥物
再生能源躉購費率 年底前公告
監獄管理員A錢 繳回仍判刑
因應狂犬病 江揆：防疫升級
福島輻汙水入海 源頭輻射超高
台魔術團諾魯表演受歡迎
本土社團凱道晚會 蘇蔡黃致詞
船長疑遭殺害 船主：漁工惡劣
國防部報告 洪姊：無新意
凱道旁住家遭查 警：單純查訪
LED照明成長看俏
橘營：宋楚瑜會適時講國政看法
曾興魁德國展演多媒體互動藝術
籌組政團 親民黨：隨緣
搶商機 五星級飯店擬駐文山區
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愛泡科博館 國中生拿數奧金牌
抄佛經解厄 販毒情侶被逮
美媒：曼尼上大聯盟 短期無望
攔截特宏興 史上最遠救援海域
殉職消防員引靈回家 場面哀淒
答不出功課 印度狠父打死幼女
福建男子與城管衝突後死亡
中緬合資銅礦惹民怨
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農團擬告國安局長濫權強制罪
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安倍結束訪馬 獲多項經貿共識
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兩個洪家大姊 相擁打氣
鼬獾染狂犬病 水里再隔離1狗
文山區蓋觀光飯店 居民反彈大
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新莊雙屍案 兩翁房租釀悲劇
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核四公投案 立院臨會再次攻防
旺宏金矽獎 聯合大學最大贏家
台船長疑遭殺害 印尼深表遺憾
桃檢重返269旅 模擬實測
洪仲丘案 軍檢再傳2證人
台鐵提升公廁品質 特優占4成
朴槿惠：北韓應放棄核武
台中發現男棄嬰 臍帶還沒掉
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河南連殺5人嫌犯被抓獲
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假裝幫推車 男子性侵未遂被逮
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民進黨：承平時期廢除軍事審判
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印尼漁工涉多起船案 有待篩選
太平洋高壓增強 壓抑熱低壓
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大馬企業招募旅台求學子弟
洪慈綪：海上喋血政府應有機制
洪仲丘案 法醫石台平作證
傳落腳小熊 曾仁和：協商中
洪仲丘案 洪家律師盼多些偵查
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阮經天遊金門 掛念軍中樂園
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債務反目成仇 七旬翁砍婿判刑
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喜願圓夢健走 王偉忠全家響應
英軍法體制 軍事法庭審重案
違規零容忍 湖南官車吃罰單
北韓記念停戰 對外展笑臉攻勢
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護主咬死鼬獾 2家犬遭隔離
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重建洪案現場 家屬律師將出席
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防治狂犬病 OIE不主張撲殺
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闖紅燈被逮 陸大生：學校沒教
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全國羽球排名賽 合庫隊奪4冠
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英媒：大陸衛生系統受賄成風
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藝文界聲援 電影首映搬到大埔
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韓戰停戰60周年 韓國拒邀日本出席
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中華少棒亞軍 7分大局重傷
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利比亞監獄暴動 逾千囚犯脫逃
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埃及血腥暴力 美表達嚴重關切
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中華飛盤隊多倫多展現運動精神
里約海灘2百萬人 陪教宗守夜
世青大會 里約遊客流量創新高
珍貴夏季 多倫多街頭狂歡多
洪仲丘案 洪家人抵269旅
陸城管爭議多 關鍵在政府心態
洪仲丘案 家屬將參與現場模擬
全台晴朗炎熱 午後防雷陣雨
急救好功夫 南市消防員獲肯定
DRAM現貨價 7月跌1成
台廠大面板下半年成長 優於全球
陸客伴手禮市場大 大雕燒吸睛
軍檢與洪家 269旅現場模擬
世貿專書肯定ECFA助台參與
禁閉室模擬現場 洪家到場參與
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陳可辛：夢想是過程不是終點
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山東水庫壩垮 雲南大連山崩
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彩虹勇士號 29日抵基隆港
特宏興機件故障 8月返抵蘇澳
鼬獾染狂犬病毒 台南緊急動員
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軍檢：模擬體檢與禁閉室還真相
特宏興案 台籍船員生機渺茫
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內蒙風電難外送 發展遇瓶頸
紐約撞船意外 傳準新娘喪生
內蒙風電過剩 擬轉供暖突圍
追求不成砍女致腸外露 男判刑
美國領養台童 十來年逾兩千人
米卡家人愛台灣 房間掛國旗
離鄉半世紀 黃筱玲尋根終結果
愛與包容 領養不二法門
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台灣社福好 美國收養人青睞
洪母：仲丘服役後期情緒負面
台房產類臉書粉絲團 永慶奪冠
圓仔咬腳腳伸懶腰 可愛破表
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彰化3人疑遭鼠咬 打針防疫
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廣東警民衝突 民眾引爆瓦斯桶
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學犯罪片 印11歲男童當綁匪
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曲阜向台商招手 簽約逾百億
中山高遊覽車自小客車追撞
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國道3號事故 一家3口輕傷
柬埔寨大選 反對黨稱爆冷勝出
空軍：復興國賠案仍待法院審理
飯島勳：陸日峰會有望舉行
科威特選國會 自由派有斬獲
索菲亞聽奧 黃淑敏奪金
高孔廉：陸推城鎮化釋商機
陸上半年房地產供地量 創新高
土國象徵性葬禮 悼埃及罹難者
武俠影后上官靈鳳 金門耍彎刀
沈威志交保 軍檢：無羈押必要
立院擬修軍審制 朝野審慎以對
動物源頭防疫 學者籲投送疫苗
炎炎夏日 德烏塞敦海灘弄潮樂
後QE時代 留意黃金平倉風險
前旅長交保 洪家參與還原現場
明星賽MVP王勝偉：為智勝戰
柬埔寨大選 執政黨獲勝
現場模擬像編故事 洪家憂串供
黃鎮台：球迷的加油聲是督促
范佐憲離開桃檢 神情沮喪
台北青少年桌賽 伊藤美誠雙金
能源戰略 中緬天然氣管道啟用
留台聯總推動大馬與台教育交流
遭名嘴批 洪慈庸盼體諒給空間
坎城珠寶劫案 損失4千萬歐元
港肝癌病人 八成因B肝引發
完全自然生產 凱特不靠止痛藥
出使日本 卡洛琳資格引關注
高孔廉訪山西 台商關注自由行
前旅長轉被告 洪母：他該負責
葉匡時：國際遊輪開放多次簽證
禁閉室現場模擬 筆錄製作完畢
馬總統擬8月出訪 總統府低調
下士死亡案 少將旅長轉被告交保
網友發動 8/3凱道萬人送仲丘
薄熙來被起訴 北京高層首表態
薄熙來案 黨機關報強調「反腐無特權」
台灣公民團體 反對兩岸服貿協議
立院臨會開鑼！ 核四公投、服貿協議拼過關
民進黨：馬出國之前先搞定洪仲丘案
2013電腦應用展 中華電信數位生活一起走
櫃買中心與台灣文創產業聯盟協會共同舉辦 文創產業如何善用資本市場-募資平台說明交流會
櫃買中心與證交所共同舉辦
中華郵政成立保經公司
謝立功:德不孤必有鄰 移民署口販運研習 深化台美關係
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內閣改組 七首長換人
遠雄董事會通過簽訂北投合作興建開發契約
最佳操盤手曾銘宗 溝通能力佳
服貿協議 立院擬8/1初審
全球首創 權證資訊揭露平台 您使用過了嗎？
福建將邀萬名台灣青年赴閩
男子冒名陳學聖 楊麗環遇詐騙
全民應理性支持健保永續！
教育部邀請您秀出愛情婚姻中的美好時刻
台中高工傑出校友謝祖州 堅持本業「化工人」
冒充陳學聖借錢 楊麗環破財10萬
食品技師等考試 7月30日放榜
「魁哥回娘家」 陳士魁接掌僑委會
灣港務公司與廈門港務集團合作辦理海峽郵輪產業推介會
邵玉銘任董座 與公視淵源深
任5同志外交官 歐巴馬創先例
西列車出軌 司機曾說煞不住車
西出軌列車司機 出庭答訊
中東和談 美：29日華府復談
汽車保險證明 APP日趨普遍
投信：韓股中性 區間盤整
拜登：陸趨緩不會阻礙美復甦
上半年 台紡織業外銷訂單減3%
聯合環境TDR暫停交易
世青會閉幕 南美3元首望彌撒
英國成衣業致力減廢
陸歐太陽能達共識 台轉單現隱憂
電子股法說 牽動台股神經
宏達電法說 聚焦Q3展望
安勤入圍中堅企業
埃挺穆希示威衝突 增至80死
瓜地馬拉防長履新 孫大成祝賀
手機遊戲軒轅神魔傳 8月上市
攜手在地社福 鴻海續耕一畝田
乘百年旋轉木馬 享法式嘉年華
教宗離開巴西 快樂回憶相隨
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電影小阿信 日本18城市造勢
嘗鮮價 南韓手機花費全球最貴
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澳總理突訪阿富汗 慰問澳軍
鼬獾出沒嘉義 防疫人員無所獲
電子壓回 台股季線失守
新台幣匯率盤初升值
南投1鼬獾狂犬病 全台12例
路嘉欣夜店開唱 支持多元婚姻
洪案 542旅政戰主任調職
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
觸控面板出貨量 估年增19%
認錯回補行情 大立光創天價
高鐵首次漲價案 8/6討論
偵查洪案滅證 桃檢：無時間表
鳳山住宅火警 2童重傷送醫
狂犬病鼬獾新增1例 共12例
范佐憲律師：訊問助真相呈現
陸專家：一二線城市房價還會漲
美舉債上限爭論 山雨欲來
12染狂犬病鼬獾都限在山區
東亞運羽球 周天成戴資穎領銜
爭取商機 台汶經貿交流熱絡
暑期緝毒 高市警逮8嫌
趙又廷古裝扮相 浮出水面
憂狂犬病 高市11行政區注射
禁同性結婚 越南擬鬆綁
台灣貿易中心上海代表交接
財長籲台新金 努力治理可解套
防偷排廢液 高市夜間專案稽查
立院談話會 在野占據主席台
LLB青棒賽 中華勝墨西哥
瓜國部長訪台 加強農業合作
稱洪仲丘托夢 男凌晨洪家拈香
環署推環保消費 5折產品優惠
大陸長壽之鄉 廣西蒙山縣
軍方：因偵查個案修軍審制不妥
熱氣球自由飛 首次14顆齊飛
防疫 釋出7.7萬劑動物疫苗
何祚庥：領導算命挑撥黨內關係
咖啡因檢測 9件紅色標示
防堵狂犬病 相關疫苗都充足
向姊情人索討屋款 高欣欣敗訴
陸加強事故瀆職調查 立案數增
憂狂犬 民眾動物咬傷盼打疫苗
制囤屋戶 營建走軟
何江忠起訴與否 傳軍檢將處分
抑制狂犬 台南不排除自購疫苗
海外獲利匯回 韓元創7週高
洛陽鉬業砸錢 買下力拓銅礦場
淡水捕獲白鼻心 一死一活體
景美女中拔河隊 世運奪冠
致富或表忠？開發領導舊居惹議
活埋被害人 林垚沺判無期定讞
北市大賣場便當 驗出大腸桿菌
比利時木琴大賽 高瀚諺奪冠
亞太城市會議 高市推城市行銷
術後發燒和緩 李登輝出院
蘋果禁售令在即 美面臨抉擇
疾管署：狂犬病疫苗供應無虞
南投6鄉淪陷 犬貓疫苗吃緊
士官洪文璞自殺 陸軍致歉
金門中秋博餅 發票可體驗
藍委提案要核安 公投案添變數
紫外線危險級 外出防烈日曬傷
圓仔像爸爸 穿窄版小背心
高捷愛心 月台有博愛接駁車
七合一選舉 曾永權籲全黨團結
防狂犬病 中市下午召開防疫會
鳳山民宅火警 2童送醫命危
豐興7月出貨旺 本週鋼品平盤
高鐵少年優惠專案 5或7折
梨農指遭欺負 林淑芬不表意見
盤整 新台幣午升1.6分
高華柱去職 楊念祖任國防部長
高溫炎熱 板橋中午36.5度
鼬獾狂犬病例 中市購7萬劑
內閣改組 曾銘宗接金管會主委
新北碧華國小 3年後換新風貌
立院決議開臨時會 台聯退席
大咖投資 潤雅蛋白質藥廠動土
屏縣1天2白鼻心 死路旁
德財長：對希施壓 選前不放鬆
陸製先進護衛艦入列南海艦隊
蒙古角力賽 女子組中華奪銀
女童翻車遭拋出 國道釀追撞
新興亞洲反彈強 後市看俏
農民貸款涉詐欺 法務部澄清
林祖嘉：電子商務登陸助台企
工業用地不足 經部提對策
教宗行凸顯巴西問題 世足隱憂
4泰勞捕蟬下酒 上吐下瀉送醫
違法監控記者 紐軍方：沒證據
老將坎比 回鍋火箭
台股收盤跌64.90點
立院臨會 處理核四公投與服貿
第2季筆電出貨 季增0.4%
彩虹勇士號抵基隆港 3日開放
北市抽驗 菊花茶農藥殘留超標
男涉搶旗尾郵局 警送辦
聚焦第2波改革 日股可期
台股開低走低 收跌64點
洪仲丘案 軍檢提陳毅勳查證詞
洪案近失控 高華柱下台留遺憾
俄搜尋龍頭共同創辦人罹癌過世
立院審服貿 民團警方多次衝突
守護新生兒 將贈育嬰寶盒
8月台指期跌64點
8月電子金融期都跌
傳產電子領跌 台股破季線
抹香鯨群現身 遊客驚喜
曾銘宗接金管會 題材股夯
陳裕璋下台 詹宏志：沒意見
人神共憤 偷神明金牌旋就逮
阿里山發現鼬獾 1死1活體
李振昌3A後援1局 無失分
陳振川終年無休 原民封號頭目
后里新幹線將上路 4天免費搭
局部改組 江揆：整體施政考量
鄧雨賢音樂劇 融入新元素
深圳男子砍殺路人 3死3傷
淡大出租套房 投報率冠雙北
彰縣再傳錢鼠傷人 鼠傷已4起
三大法人買超台股 7億元
金管會新主委 壽險業盼更開放
追可疑漁船 海巡逮38越南人
東亞盃足球賽 韓拉布幕惹議
陸市售保鮮膜多含塑 恐致不育
核四公投案 最快8/2處理
印度大公逾33億美元遺產宣判
楊念祖掌國防 金管會曾銘宗
文人領軍 楊念祖扛國軍改革
洪家：高華柱下台不如查明真相
周潤發笑言不知謝霆鋒離婚
推跨海英語營 中大送愛到蒙古
人口販運研習 台美交流防制
董翔龍接曾金陵 任退輔會主委
越南偷渡客 台南新竹逮60人
國際老虎日 動物園邀民眾節能
商情網8/1改版 新增粉絲團
陸查獲今年最大仿真槍案
文山親子館 育兒資源再提升
載具電子發票 首出千萬幸運兒
產業用地 可即釋出五百多公頃
綠委憂扁健康 中監：配合醫療
高華柱下台 洪家：真相更重要
越南北部暴雨成災 已知2死
楊念祖：改革軍中人權
漁船走私毒品 扣逾千萬元安毒
發揚業務 林江義接原民會主委
防疫 竹市動物園打狂犬疫苗
黔魯前省長 任中國重汽董事
陸6月驗出12類不合格食品
內閣改組 副首長8月底前宣布
台南剪耳狗 安全保護不害怕
北京宮廷菜 今年台北開店
第三方支付示範區 壓垮陳裕璋
大小姐稱前輩 言言喬喬嫌老
文人領軍 有期待有疑慮
高孔廉：貨貿積極爭取台商利益
印尼生產黑莓機零組件
基隆河水混濁 撈死魚7公噸
屏縣府旅行社合作 推深度旅遊
永慶基金會推影展 十片饗影迷
學者：兩岸服貿屬低階貿易協議
聯發科推出新款4核平板單晶片
新台幣收貶 1分
玉山天籟 原鄉童聲獻部落組曲
中華女子拔河 世運會三連霸
財金雙棲 曾銘宗掌金管會
重金造人工牛肉 下週倫敦上桌
曾銘宗接金管會 有助業界溝通
高華柱去職 總統肯定負責態度
投嘉以南及宜蘭山區 大雨特報
打工偷吃泡麵 女大生微罪免刑
董翔龍接退輔會 牽動軍方人事
戒護士模擬 稱有照料洪仲丘
洪慈庸：做錯事的不是高華柱
為安倍探路 日外務次官訪中
男用集尿器 尿失禁也不怕出門
宏?推大螢幕機 中華電力捧
印度種姓長老 認可性侵報復婚
國教共同就學區 納地域考量
台灣音樂發功 6團攻占日本
警消運動會將開跑 李鴻源授旗
楊念祖掌國防部 藍期待綠保留
馮燕任社福政委 溝通政府民間
先酒駕後推車 被狗嚇落水遭逮
智慧手機成熟 外資聚焦亞洲
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
因應狂犬病 綠籲勿隱匿疫情
公視董監事開預備會 遴選董座
狂犬病恐慌 屏東現寵物棄養潮
骨頭灌漿 改善脊椎骨折
男子拿刀 洪家巷外自殘
南投又見3死鼬獾1活體
泰觀光勝地沙美島 受漏油污染
外資上週買超234.36億元
通緝犯沒錢看病 攔警車求送醫
狂犬病疫苗大缺貨 東縣擬自購
報業震撼彈 德媒巨擘賣平面
大陸文化產品延燒青春熱
馬總統8月出訪 擬順訪海地
陸委會：習李政左經右
日外務次官訪陸 圖改善關係
公視董監事會議 鈕承澤未出席
景氣回春 義零售店開業數增加
國際青年物理辯賽 台獲銅牌
浙江啟動高溫熱浪三級應急響應
輕遊戲崛起 陸進軍泛娛樂產業
深圳砍人男子 疑精神病發
第五屆公視董事長 邵玉銘當選
董翔龍上任 朝野盼解決榮電案
北京建行工行 爆員工散步抗議
調節自體免疫 國衛院新發現
金鋼狼發威 狠抓全球高票房
央行阻升 新台幣收貶1分
被批保守 陳裕璋強調金融穩定
義巴士意外 檢方調查過失殺人
台達電上半年EPS3.5元
便民專線 日湧百通電話問疫情
桃檢續查滅證案 未借提人員
抗議無用大計畫 歐洲論壇討論
粵記者舉報工商局官員瀆職
陸各省GDP增幅 都高於全國
女研究生燒炭 急救後意識清楚
佳晶科7月業績可優6月
觀光新亮點 北港鐵橋串聯巷弄
男籃亞錦賽 地主菲國蓄勢待發
收游資 央行8/2續標定存單
土城彈藥庫開發 需修正送審核
南投原鄉淪陷 疾呼勿食野味
桃檢：查明就公布 沒有時間表
狂犬病疫苗到 高風險人員施打
培養文人部長 馬早有構思
亞非登革熱病媒蚊 德國現蹤
慎防狂犬 北市籲勿帶寵物入山
應用展 華碩拚銷量成長3成
新北水上巴士啟航 每段15元
農地辦墾丁熱氣球季 縣府開罰
曹金生：洪案進入資料彙整階段
催生公視 邵玉銘任董事長
馬新高鐵計畫 開放全球競標
楊念祖8/1立院報告洪仲丘案
女童搭手扶梯跌落 右前額受傷
精品跨國公益行銷 參與創新高
任社福政委 馮燕盼助溝通協調
英少女罹罕見疾病 恐成活雕像
咖啡因紅標咖啡 日飲1杯為宜
審計部：國軍違法紀年逾2萬次
中國紅歌會停播 陸網友議論
空投疫苗防疫 陳保基：需評估
走過戰爭 李沃士：金門無怨恨
陸否認高層與日官員接觸
宏?推王建民智慧機 8月開賣
野生動物咬 嘉義4人須打疫苗
台貓狗入星國 須先接種疫苗
安倍經濟學奏效 日商賺翻
全台搶疫苗 中市：有錢買不到
蘋果人事異動 技術掌門人卸任
上海印刷廠案 夏瀛清判10月
邵玉銘：公視節目要精緻成清流
募頭巾做假髮 癌友美美抗癌
生涯2千安 張泰山創紀錄近了
林書豪訓練營 30日開放報名
上火線化危機 楊念祖文人領軍
台東送檢物種 首見棕簑貓
接金管會主委 曾銘宗任重道遠
兩岸推郵輪 創海峽郵輪經濟圈
8成美國人曾瀕臨貧窮失業
和碩遭控違反勞動法 蘋果調查
酒駕摔成植物人 國賠少7成
小馬亞太青少棒 中華KO印尼
被控違陸勞動法 和碩：將調查
愛不到起殺機 男割情敵頸遭訴
獨立書店銳減 知識傳承危機
白鼻心野鼠咬傷 南投4人就醫
公視董座誕生 員工問題待解決
陸清查政府債 地方債恐是重點
內閣局部改組 8/1交接
8月底 全台山區犬貓施打疫苗
川寶投資美企 明年營運有撐
違反習八條案件 中共通報8起
勞工組織：和碩大陸廠環境差
軍方還地於民 原地主申請購回
義黑手黨多角經營 女性扮要角
陸華潤購煤企 再被舉報有疑點
漏油污染 泰油子公司承諾清理
前辣妹致電凱特 傳授育兒秘訣
營運不佳 聯福生跳票逾百萬元
林中斌：文人領軍仰賴文人幕僚
成都太百案 租金期限仍談不妥
審計部：中央舉債空間剩3千億
呼應社會期待 內閣重整腳步
泰財政廳下修經濟成長預測
網購落後颯拉 H&M奮起直追
新北動物通報 29日共11件
夜市相繼開幕 高市府監督控管
威力彩開獎
今彩539開獎
男街頭下跪 被女子冰淇淋砸臉
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太原台協擬建大樓 陸：支持
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App掃描護照 正名台灣稱謂
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復興長榮徵空服 共320名額
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不敵同業 西門子將撤換CEO
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服貿審查前夕 藝文界急發聲
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曾銘宗金管會 行動力受矚目
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解決軍中黑幕 綠：考驗楊念祖
橘組政團 陳雪生：氣氛好可幫
駐梵使館掛置國旗及教宗新徽牌
佛頭遭斬首 頤和園：自然脫落
自經區可納教育等產業
馬利大選平和 盼速和平統一
開發大容量光碟 日兩大廠合作
曾銘宗掌金管會 藍期許綠保留
義不認同基改玉米 禁止栽種
歐不認同基改作物 美公司卻步
前景未明 華爾街併購趨於保守
菲軍方證實 擬使用前美軍基地
鐵娘子喪禮 斥資120萬英鎊
被控假贈土地 林鴻堯否認犯罪
公視董座 阿信：別擔心不是我
綁約有彈性 智慧機如獲甘霖
陸今年上半年稅收增幅下滑
南歐車瘟 義巴士墜橋死傷慘
內門農會爭議 高市府促解決
外交部：民眾素質獲多數國肯定
威力彩頭獎槓龜
先安檢再公投 藍黨團待凝共識
因應群眾示威 突國執政黨會商
今彩539 頭獎2注中獎
美成屋待完成銷售 減0.4%
檢舉陸工商局副手涉瀆職被刪
坎城珠寶劫案 損失上億歐元
OPEC營收火熱 卻日益不均
環島反酒駕路跑 柯文哲聲援
首批陸生畢業 優勢不如預期
馬政府首位文人防長 楊念祖擋子彈成功
馬8/11月出訪 夫人周美青不隨行
151國免簽入菲 台灣不在內
解決軍中黑幕 綠：考驗楊念祖
歐巴馬希拉蕊午餐 白宮指敘舊
屏科大與飛利浦 簽訂園藝LED照明產學合作
美軍派出P-3C 監視仁愛礁
台北地院審洩密案 陳水扁請假末准提詢出庭
國防部稱：林毅夫「叛逃罪」未變
反服貿協議群眾 衝撞立院
大陸成人奶媽 挑戰道德極限
熱翻了 台北37.9度
拚經濟 商總再提廢基本工資
遊行送仲丘 洪慈庸參加
瑞士列車相撞35傷 1駕駛員下落不明
扁出庭不喝水 要律師別談病情
服貿協議 蘇：馬輕忽反對意見、心態可議
兩檔好康 活動獎不完
內閣改組 6首長8.1交接
高級中等學校 2013再造綠色奇蹟
朱立倫施政常常引領風潮！
新竹市長許明財向體育署爭取改善棒球場經費
大客車禁行及行駛應特別注意路段 標誌設置情形
HiNet光世代8月迎夏趣
要您好看! 三星S4 發表二款新色手機
經長：台灣經濟結構面臨三大失衡
臺銀贊助兒童劇 副總扮宇宙星球國王
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
前賓州州長史克蘭頓辭世
突尼西亞執政政黨籲成立新政府
銀行股抑制盤勢 歐股收平
法說前 友達Q2轉盈機率大
玉山銀獲BSI頒資安證書
權證資訊揭露平台 全球首創
台股跌破季線 保衛8000點
歐巴馬：以巴復談 希望的一步
古董樂器飄洋過海 義調查竊案
印尼紡織業首季 輸美增輸歐減
越女愛美 台醫美業可切入
陸石油儲量 即將躋身前十大
患波特後遺症罕病 女嬰存活
埃及動盪 歐盟高官傳訪穆希
台與加國大學簽學術合作備忘錄
超商搶攻網路書城商機
朝聖者評世青大會 利多於弊
歐中太陽能協議 台廠短空長多
歐智聯網論壇 資策會創始會員
高溫炎熱 午後有雷陣雨
行動廣告有成 臉書股價勁揚
好萊塢吸金天后：安潔莉娜裘莉
藍寶石材料夯 高階智慧機愛用
教宗銳意改革 簽洗錢防制協議
電腦展開戰 電信業超值優惠
台灣大通訊軟體 推上班保安籤
多年後出現狂犬病 法成功消滅
產學合作 開發冰花光配方
電競6年 華義拿下SF冠軍
台股開盤漲28.67點
緬甸投資熱 仰光租金勝曼哈頓
多倫多警察槍殺持刀民眾 停職
LLB青棒賽 中華隊晉級4強
北京機場爆炸犯 檢方批准逮捕
動物染狂犬病 法國殺無赦
阿巴斯訪埃 哈瑪斯腹背受敵
吳奇隆變身白髮男魔 大讚滿意
為音樂雙二一 阿信：我媽哭了
洪仲丘案 軍檢專案會議釐事實
瑞士火車對撞 35傷司機1死
洪仲丘案 連長徐信正聲請交保
3年首對話 以巴代表共進晚宴
國防部：對林毅夫返台立場未變
巴西城市人類發展指數成長
車廠減產 日6月工業生產下滑
內閣改組 王金平：因應情勢
李澄然：盼陸勿阻台入ICAO
陸歐太陽能協議 陸廠衝擊有限
婚姻美好時刻 教育部徵稿
廣州民用直升機墜毀 2死
中華男籃征亞錦 誓言力抗強敵
徐信正律師遞狀聲請交保
優質長照床難求 往生還排不到
市場反應兩極 安倍學勝克強學
狂犬病鼬獾新增2例 達14例
法官不准病假 陳水扁北上出庭
瑞士火車對撞 警：原因不明
台灣獎學金 助薩國學生就讀
新台幣匯率 盤初走升
曾銘宗掌金管會 陳(沖)認適任
中華民國參加墨國國際教育展
日月光除息 填息率逾47%
苗栗錢鼠 未檢出狂犬病
羅嘉仁上大聯盟 台第10人
澳洲利用大堡礁珊瑚研發防曬乳
最大捕鯊國 印尼第1台灣第4
服貿協議 立院付委審查
瓊瑤新電視劇 多代瓊女郎擔綱
葉啟田拚巡演 練跳腳麻舞
犯罪頻發 北京公安：露頭就打
助巴國影像保存 台捐照相器材
塔利班突襲 巴囚大越獄
台灣大法說下午登場 小漲
台灣第一家免疫細胞製劑廠
洪仲丘案 立院跨部會報告
對戰太空人 陳偉殷全新考驗
陸媒：中日不會有首腦峰會
陸婦造假赴港生產 判刑7個月
金融傳產上漲 台股拉升
巴國塔利班襲監 逾3百囚越獄
悶經濟 蕭萬長籲先掃除3障礙
台列狂犬病疫區 外館溝通說明
韓少年掛網聊天 多數黏2小時
疑狂犬病通報 南市4犬排除
中央社商情網改版 8/1上線
台鐵新電聯車跑更快 春節上路
中央氣象局氣象報告
美政府控小摩操縱電價
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
總統： 3引擎驅動台灣經濟
教宗同性戀談話 美團體肯定
林書豪訓練營 參觀券報名開始
王力宏半夜貼文 粉絲心疼憔悴
屏縣2白鼻心追車 被打死送驗
矽膠不對味 圓圓疼愛布偶圓仔
蕭萬長促開全國經濟會議
廣大興案 外交部：不輕易妥協
歡迎新主委 金融漲幅居冠
青年辯論 總統肯定國際交流
51%受訪台灣勞工 假日無休
陸大學就業率灌水 企業招工難
火球羅嘉仁 可能強碰陳偉殷
遭動物抓咬傷 增百人盼打疫苗
監視器鑑識完成 調局報告送檢
高市突檢加油站 2家休假違規
瓜薩兩國加強雙邊貿易
防狂犬病 彰縣24人咬傷求診
三星併購德面板廠 傳好事近
長堤龍舟賽 台灣隊奪銀
日山難 3韓客無生命跡象
阿基師勉學子安逸中有危機意識
印度選舉 涉重案候選人反吃香
李立崴公祭 甄妮難過送別
夜市開張交通亂 高市加強取締
突然上大聯盟 羅嘉仁驚訝
通膨獲控制 澳銀仍具降息空間
索菲亞聽奧 桌球男團奪金
林志穎補辦婚禮 網貼甜蜜婚照
美林高盛降台達電目標價
人用狂犬疫苗8月底2.7萬劑
男童遭割喉命案 凶嫌判無期
美軍魚鷹機 再運12架抵日
網路交友 警：謹記三不政策
洪仲丘連長心情平靜 願還真相
投顧按讚PCB 表現優於大盤
促進台越貿易 看好合作潛力
洪案疑被當軍教材 洪慈庸痛心
熱島效應 台北高溫36.1度
狂犬病防疫 朱籲勿棄養寵物
托老所走進大學 朝陽科大首創
福建古雷石化廠 驚傳爆炸
浙江義烏人 年花170億網購
人尿衍生幹細胞 陸獲再生牙齒
防狂犬病 高市增購疫苗8萬劑
台南男童割喉案大事記
防狂犬病 北市設疫情應變中心
國旗飛揚 醫學台灣館在美開幕
鼬獾抓咬傷人 要打狂犬疫苗
新北17家 樹林公托中心開幕
台東錢鼠檢驗結果 近日出爐
名嘴批洪家 九把刀：不需回應
奧運紀錄葉詩文 世泳爆冷第4
徵地案自救會要求重修土徵條例
盤整 新台幣午升1.1分
藝文界籲評估報告出爐再審服貿
C先生：上節目是為洪仲丘公道
涉賄丟立委 林正二赴監院陳情
泰漏油 珊瑚礁瀕染黑
索遣返費涉貪 約談移民署隊員
逼退蘋果 三星首登手機獲利王
服貿爭議 總統：造謠闢謠對抗
桃檢續偵辦滅證案
大稻埕煙火節 北交音符將共舞
遭英澳竊探 印尼批不道德
北市社會住宅名額 婦團質疑
割喉嫌判無期 男童家屬難接受
美丙烷廠爆炸 逃命圈疏散
蕭萬長籲檢討兩稅合一
政院：土徵修法納大部分訴求
疑遭監聽 洪姊：電話有回音
狂犬病 防檢局：目前限鼬獾
美債止穩 新興債基金漲6%
爺扮父職照顧孫女 獲模範父親
W飯店阻擾救護案 北檢不起訴
台股收盤漲79.05點
陸人行意外重啟附賣回操作
蘇貞昌：我們不是詐騙集團
鼬獾染狂犬病 女童轉雲林追蹤
7月基金表現 生技黃金搶眼
原聲音樂節 徵件延至8月
台股開高走高 收漲79點
大稻埕煙火節 北市兩階段交管
漁業署：保育鯊魚 永續經營
陸客自由行擴點 楊宗緯代言
國際時尚品牌搶灘 澳業者憂心
疫苗告急 局長的犬貓也打不到
修正寺廟登記規則 廢除總登記
經濟再出發 蕭萬長提6條件
鐵桶封屍案 股東行凶判15年
辦公室買氣 上半年轉淡
8月台指期漲97點
8月電子金融期都漲
台灣電影參展南德五湖電影展
全美掃黃 FBI救出百名雛妓
34歲男 染腸病毒重症
推廣自由行 台旅會打少帥牌
稻熱病補助申報 延到8/15
談合併 威寶態度開放
內閣改組 8/1交接
暖化 美寂寞沙洲島恐滅頂
東方美人茶拚品質 淘汰6成
金融傳產走強 台股漲79點
揪團篩檢愛滋 送超商禮券
隊員疑涉貪 移民署：依法辦理
振興經濟人心 管中閔：關掉電視
狂犬病防疫 儘快主動監測
財政短絀 管中閔：設國建基金
預防狂犬病 北市暫關兩露營場
投信：8月泰俄美日印度表現佳
佛州連環爆 巨大火球吞噬工廠
北京舉辦空氣質量與健康論壇
三大法人買超台股84億元
蘇澳區漁會：漁民遵守捕鯊規範
提振效能 張家祝：法規速鬆綁
台北飆37.9度 史上排11
屏東演藝廳 徵求命名
靈長類多一妻制 演化證實好處
花旗賽落敗 盧彥勳：儘快調整
脫女嬰尿布猥褻 5旬男緩刑
軍方：宣教資料教守法 勿聯想
曾銘宗出線 管中閔：樂觀其成
日小學生夏令營 玩全裸遊戲
羅國男子盜款 日發國際通緝令
路透：陸一胎化 重蹈日本後塵
滿滿信件化關懷 送進洪家
回鄉種香蕉 供應超商熱銷
票選招牌飯 烏魚子炒飯季軍
力推安寧緩和 陽明醫師獲表揚
宏達電Q3本業不排除虧損
越南外商投資 年增近兩成
偷電視不成 砍守望相助員遭訴
屏縣登革熱發燒 確診58例
北市修訂法規 店面可養犬貓
近蘇伊士運河傳爆炸 軍方查無
搶打狂犬病疫苗 彰化供不應求
高中服神祕客買菸 7成店照賣
環保署完成資源循環利用法草案
歷劫漁民返菲 永不忘偉星艦長
強尼戴普戲約滿 有意息影
認殺人不會死刑 割喉嫌判無期
台閩警方攜手 破越南人偷渡案
廉政署誤算起訴率 蔣偉寧委屈
屏縣營養午餐 推有機蔬食日
研究：母乳增寶寶智商
新台幣收貶4.5分
綠檢討8年執政 邀唐飛郝龍斌
丹鳳迴龍免費搭 計44萬人次
放寬陸專業人士來台8/1生效
鴻海富智康續開發區域型客戶
國小桌球隊 共同認養非洲貧童
羅東藝穗節 藝術童玩享樂趣
動物疫苗少 投縣平地暫停注射
暑期英語集訓 百名科大生猛進
男嬰染腸病毒死亡 今年首例
建築園冶獎 台灣藍鵲工坊獲獎
節能減碳 竹蓮寺將封金爐
驚豔台灣 國際青年研習營開跑
竹縣防狂犬病 邱鏡淳籲勿恐慌
穩匯率 印儲銀維持利率不變
碧潭吊橋 新北市尊重專業評定
飆今年最高溫 台電：供電無虞
陸生產安全事故上半年22萬起
談課稅 卓永財請前財長去創業
4G競價室 設置高規格監視器
日交流協會授勳 許敏惠獲獎章
富可視跨平板 與鴻海擴大合作
保護資源 海域區開發納規範
魚水難歡關係裂 不性福判離婚
ㄚ頭挑對象 棄大雄選胖虎
李克強經濟學 關鍵在政治問題
父親節檔期 飯店延長戰線
陸企簽署氣候三大倡議書
6月製造業燈號 續亮黃藍燈
2013贛台會 交流客家文化
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拚轉虧為盈 高捷董座減薪3%
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宏達電：Q3谷底 Q4見復甦
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
湯森路透推特帳號遇駭
傳將偵查終結 洪家：只要給交待
二氧化碳充氣 腸鏡檢後不脹痛
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
判生判死沒準則 傷司法威信
新美光DRAM產能坐二望一
復興北路地下道火警 搶救中
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產業結構改變 業界籲鬆綁法規
小馬亞太青少棒 台灌爆菲律賓
檳榔攤掩護販毒 警逮18人
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