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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
蕭敬騰鍍金 讚方大同最了不起
韓亞航客機意外 28陸民受傷
索國獨立慶典 林永樂率團出席
韓亞航空難倖存者：機師飛太低
團團圓圓愛的結晶 確定雌性
圓圓坐月子 補充維他命
與弟起爭執 放火燒滷鍋判刑
韓亞航客機墜舊金山 2死百傷
6月出口正成長 財部樂觀
故宮潮彰化遊 多媒體現文物美
互動桌漢字精華 國寶躍大銀幕
數位清明上河圖 古畫與人互動
相中謝淑薇頭巾 彭帥願配對
搭上韓亞航 山西學生未傳傷亡
新北2消防員殉職 撫卹金千萬
超商藏賭博電玩 警人贓俱獲
韓亞航飛機 機尾先撞上跑道
日圓貶值 進口按摩椅降價
重啟開城工業區 南北韓達共識
韓亞客機失事 穿鑿之說流傳
法青會攝影賽 邀拍下感動瞬間
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
海峽組合奪冠後 溫網傳假火警
總統：老店新開 展現競爭力
暑假當志工 大學生留精彩一頁
學生志工撐夢想傘 關懷弱勢童
學生瘋環島 暑假拚圓夢
王郁琦：美髮業服務技術是利基
王郁琦：續推動陸配權益法案
賴清德助叫賣 台灣鯛魚片熱銷
樓下吃飯不察 樓上失火渾不知
賀江水污染毒死魚 廣西調查中
韓亞航失事班機 1陸民死亡
台灣飛舊金山班機 正常起飛
傳身價千萬 大埔農戶籲莫抹黑
韓亞航失事客機 台航空未購買
韓亞航墜機 臉書營運長躲一劫
圓圓產女屬台灣 不送回大陸
印度佛教聖地連環爆 已知5傷
傳接外長 史亞平否認
圓圓生千金 錄影畫面全都露
估將拆屋 大埔農民今晚起守夜
開發花蓮港 葉匡時：發展觀光
希臘葉德嫻力挺愛在午夜希臘時
韓亞客機墜毀 10秒恐怖瞬間
傳韓亞航客機1死者為中國公民
林志玲秀美胸吃冰 陸宅男酥化
志工協助 身障長者潛水圓夢
韓亞航失事 2陸民罹難
圓圓之女 最快10月亮相
傳韓亞航2死者皆中國公民
中油：汽柴油8日起漲4角
天津台商投資工業園掛牌
金門海上長泳 兩岸泳士奮勇游
亞太棒球賽 中華青少棒封王
新手媽媽圓圓 誤傷寶寶右腳
培育基層 網協擬設謝淑薇基金
日擬射9衛星 監視全球海洋
北市女子墜樓 身分待查
溫網奪冠 謝淑薇：我來自台灣
NB低迷 類比IC旺季添變數
冠軍獎金 謝淑薇：聘請防護員
港口盃 中華成棒衛冕失利
落雷影響 貓空纜車停駛
圓圓產女不見客 團團躁動
謝淑薇：自己都感到不可思議
農委會：陸資物流助農產運銷
韓亞航空難 兩遺體在機外尋獲
高考三級國文 打工度假入題
謝淑薇加油祝福王宇佐盧彥勳
墜機意外 臉書三星主管報平安
外交部：韓亞航失事無台籍旅客
國中生騎車夜遊 撞分隔島2死
美國愛文 台灣引種品質更佳
韓亞航空難 旅行公會：無台客
高市警方防詐騙 阻學生失金
新竹以北對流旺盛 防雷雨冰雹
設陷阱捕食流浪狗 賞5萬緝兇
中華青少棒 LLB亞太區奪冠
謝淑薇愛搞怪 彭帥相對穩重
韓亞客機失事 兩死者都是陸女
全台高溫 午後雷陣雨
從韓轉機少 失事韓亞航無台客
陸海監編隊巡航釣島 日船示警
韓亞航失事 陸成立應急小組
金融股除息表現 國泰金成指標
陸委會：拜訪美髮業者並未擾民
七七抗戰紀念日 民團辦合唱賽
喀山世大運 郝為台選手打氣
熱低壓將成颱 12日接近台灣
台股大跌機率低 難脫盤整格局
家扶護兒少 盼雞婆精神送關懷
雙J不抱 蔡依林：時候未到
舊金山機場墜機 旅客看傻眼
海泳讓人健康 兩岸泳士受惠
免簽加直航 夏威夷飯店熱搜
競選連任黨魁 馬總統彰化拜票
希望種子計畫 助原民學子工讀
韓亞航空難 飛安紀錄再受創
舊金山空難 2死者為大陸人
小資投保 一天一杯奶茶錢
韓亞航：相信失事非機械故障
失事機乘客半數陸籍 親友急尋
復航燈號異常 民航局要求飛安
港女台北墜樓亡 原因待釐清
激進教士卡塔達離英 抵約旦
萊比錫國際技能競賽成績將揭曉
韓亞航：相信失事非因機械故障
筆電需求不如預期 觸控業力撐
印度佛寺遭恐怖攻擊 旅遊警訊
雙北大雷雨 烏來遊客遇蜂襲
呂秀蓮譽白冰冰 台灣媽媽大愛
處理兩岸差異 蘇謝各擁角色
新戶役政系統 建置不在籍投票
雲林議長娶媳 總統副總統祝賀
導遊持刀威脅購物 北京要嚴查
港媒：夏業良恐遭北大開除
昆博會 台製遙控飛機受歡迎
西門町後街文化祭 陪伴過炎夏
德籍神父關懷弱勢 獲定居證
投顧：資金僅暫撤新興市場
北京步步加強控制新疆
回顧七七 總統：真相不能遺忘
喀山世大運 中華女足踢走韓國
韓亞航總裁道歉 死者2陸少女
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
消防員救火殉職 同袍慟家屬痛
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日電廠申請安檢 擬重啟反應爐
韓亞客機2罹難者為大陸90後
喀山世大運 中華隊羽足傳捷報
台塑汽柴油每公升調漲0.4元
星國珠寶展 坦桑石吸睛
富樂夢開英語班 弱勢童免費學
宏?電腦產品 打進北韓軍校
少棒亞太賽 中華克韓封王
酷熱 旗津戲水現人潮
民團網路串聯 連夜守護大埔
戶役政系統換心 8日起試辦
竊牛樟木 嘉義逮8人
俄總統蒲亭：埃及恐陷內戰
少棒聯盟亞太區 中華3隊皆冠
羅智強：有思考選舉 變數仍多
仁安羌大捷 將士靈位安放湖南
抗戰特展 陸生新鮮老兵感懷
韓亞航失事 朴槿惠慰問受害者
澄清湖熱氣球 遊客數增兩倍
印度連續爆炸 外交部籲注意
小內訪台宣傳 分享創作歷程
高考三級錄取率 粗估近5%
賴清德：拚連任 回報台南鄉親
昆博會 兩岸廠商共尋商機
韓亞航死者少 客機設計立大功
投信：旺季效應 Q3油價強勢
積怨打死鄰居 民事賠5百萬
炎夏烤驗街友 人安義診義剪
服貿協議 總統：努力創商機
獨臂小鐵人 陳心誼堅持不放棄
最佳演唱組合 歐開戶外獻唱
新北3起自殺 1男燒炭不治
國防部指引喻不當 監院納意見
田徑亞錦賽落幕 台灣1銀1銅
服貿審查 蘇貞昌籲國會有擔當
赴美夏令營 陸生魂斷舊金山
馬下鄉台中 黨員允衝高得票
一首搖滾上月球 感動首映
怕篩檢怕開刀怕化療 難防腸癌
美人腿公主 亞大李宜安摘后冠
善用科技民力 山難搜尋利器
西班牙奔牛節開跑 4人受傷
巴國總統就職 總統擬率團祝賀
黑煙轉咖啡色 閃燃前兆
韓亞航失事 倖存者述逃生過程
野獸飆30分 中華技壓美國
送愛到非洲 台灣大米史國濟貧
招外資設醫院 衛署將辦聽證會
世大運羽球摘銅 中華首面獎牌
新疆獎勵上繳危險品 論件計酬
拉美雖願庇護 史諾登脫身不易
加油罐列車出軌爆炸 增至3死
韓亞航空難 習近平致意
服貿 馬促臨會前完成黨政溝通
韓亞航失事 疑先撞上海堤
五月天公益開唱 粉絲擠爆圓山
韓亞航客機失事 黑盒子尋獲
大馬擬制新法 管控社會治安
暴力猿熄火 8連勝喊卡
波音777 大陸有35架以上
前毒梟羅星漢 傳在仰光過世
韓亞航機上多陸人 便宜班次多
加總理將視察油罐車爆炸現場
傳緬甸毒梟大亨羅星漢過世
溫網女雙冠軍 共獲獎金逾千萬
新北消防員殉職 追究業者責任
小三通虧損 馬祖業者8月停航
香港保釣團體揚言 8.15宣示主權不排除登島
陸配組黨 將向藍營討一席不分區
劉志軍一審被判死緩
劉志軍 被判死緩二年執行
打造夢想、歡樂 桃園舉辦動漫遊樂園活動
證券業服務貿易協議 兩岸合作拓展新局
中華郵政公司與台灣玉山科技協會合辦「玉山小聚」專題演講活動
夢工廠巨星暑假登陸澳門 3D2N自由行只要11,888元
劍湖山世界推中日合作新設施「北海連環迷宮」迎戰
國泰大陸布局更進一步 國開泰富基金管理公司獲准設立
遠傳企業暨國際事業群積極成為 企業雲端全方位領航者
華泰王子大飯店 九華樓獨創新吃法
台北王朝大酒店慶祝放暑假「全民Fun暑假專案」
認識權證123
台北西華飯店迎接日本天王福山雅治首度訪台
提升學生英語學習興趣 促進偏鄉國際文化交流
北投水美 夏季早湯饗美食新概念
HOTEL COZZI和逸‧台北民生館將於7月12日合意登場
盛夏蔬果食尚展演 盡在怡園中餐廳「沁夏食尚蔬果套餐」
香格里拉台南遠東國際大飯店Café推出泰國美食節
美麗信花園酒店 為唐寶寶打氣
中華電信獲頒資訊揭露評鑑A＋＋級最高殊榮
暑假住房熱賣多兩成 趁勝追擊展延與加賀屋合作之頂級住房假期
開收盤前 資訊揭露制度
獲認證攤販 營收增1成
大陸梨穗嫁接成功 南水梨亮相
韓亞航離奇空難 美展開調查
溫布頓男網 莫瑞克喬帥奪冠
不負全英厚望 莫瑞溫網封王
大專生組巡守隊 守夜防拆大埔
幽靈列車出軌 重創加寧靜小鎮
莫瑞挫喬帥 留下溫網王冠
出事韓客機 降落時速度過低
國際技能賽台選手6金4銀8銅
DRAM現貨價 近1個月新低
證交所辦市場信息投資競賽
香港啟動時裝資訊分享平台
國際技能賽爭光 馬總統電賀
投信：日股強 後市仍有空間
緬甸成衣廠 印度協助活化
陳偉殷何時登板 金鶯教頭慎思
美國務卿夫人身體不適送醫
王建民3A好投摘勝
王建民藍鳥3A首戰漂亮取勝
美股漲 台股關注聯電除息
美國務卿凱瑞妻病重送醫
加國油罐車爆炸 死亡增至5人
上午晴朗炎熱 下午有雷陣雨
下放藍鳥3A 王建民先發首勝
亞維儂外圍藝術節 台團隊踩街
寬頻綁約 遠傳祭優惠電視
暑假網安拉警報 中華電推優惠
台股開盤跌21.71點
韓亞航空難 陸生最後留言Go
旅德女高音文以莊 回台演唱
陸錢荒 信貸減約越南經濟規模
歐日續寬鬆 美元獨強
中美對話 陸提史諾登要美說明
聯電除息股價勁揚 順利填息
韓亞航失事 駕駛不熟777機
謝淑薇強運 冠軍拍下紀錄片
與IMF等達成協議 希臘樂觀
中美戰略對話 四新代表交手
夏日美白 多蔬果少油炸
中俄海上軍演 實兵演練開始了
金門推特色產業 參與國際展售
新台幣匯率盤初升值
航空主任調升 金縣籲助返鄉親
謝淑薇父盼台灣企業伸援謝家班
德動物疫苗大廠 來台投資
台紐將簽ECA 雙方協商順利
關中巡考場 豎拇指為考生加油
亞洲機器人大賽 台獲裁判團獎
謝淑薇：不玩政治遊戲
綠能營收佳 內線陰影股價疲軟
前人行顧問料陸經濟下半年回升
智原投資神念 躋身腦波概念股
美就業數據佳 韓元貶至1週低
日勝生備妥35億 美河市擔保
長榮巴拿馬碼頭工程動工
遊大鵬灣蚵殼島 看蚵仔長大
北市男子墜樓 警方調查原因
蘇力颱風成形 可能影響台灣
國中生海邊溺水 遺體尋獲
金正恩謁陵 金日成逝19週年
傳教歐洲 佛光山法華禪寺落成
瑞士加入爭取人幣交易中心行列
公職酒駕連坐 關中：落伍想法
高市首件 屢違規瓦斯行遭停業
阿拉斯加飛機墜毀 10死
陸媒：殲20定型試飛
台股跌近百點 聯電獨木難撐
台灣與巴拿馬簽署供水計畫捐贈
推動自經區 經建會赴政院報告
北市抽驗豆製品 8件不合格
Kimiko自爆 姐弟戀也可
國際技能賽摘6金創15年佳績
外資看空 宏達電腳軟跌停
照推合併 台新金彰銀雙漲
喀山世大運 郝龍斌觀摩選手村
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
外交部：台紐ECA有具體進展
技能賽創佳績 獎金加碼
特偵：因速審法 紅火案不上訴
胡志強：再捐9年環保獎金
謝淑薇奪冠 世界女雙排第9
巴克萊降宸鴻目標價至388元
外資接力買 建大挑戰掛牌新高
紀念幽浮事件 ET登谷歌塗鴉
劉志軍死緩 374套房別人的
夫妻口角疑點火 雙雙灼傷
蘇力颱風成形 路徑撲向台灣
豐興各式鋼品 連6週持平
遭搜索 幃翔：營運正常
大黃鴨未到北京 山寨鴨先下水
談服貿 總統盼拓對外經濟版圖
羅曼投資台灣 示範區指標案
日月光Q2封測出貨 可達高標
粒子刀放療攝護腺癌 護雄風
喀山世大運 首面銅牌入袋
蔣偉寧：官民協力留住選手
港媒：大陸奶粉含轉脂肪酸
陸媒：台商在陸西部覓醫療商機
台股挫 台灣大貼息
衛生棉起家 康那香開觀光工廠
北市抽驗冰品 3家菌數超標
瓦斯行屢違規 高市勒令停業
王功漁火節 炫麗煙火秀登場
機車相撞 男子送醫救回一命
朱宗慶兒童音樂會 聆聽彩虹音
2千點關卡 滬股守不住
韓報：韓亞航失事由副機師操控
野生東北虎再現身 咬死黃牛
南港橋發現浮屍 身分不明
陸暴雨 33死逾6百萬人受災
南投火車節 DT668扮要角
陸帶來工作機會 總統籲勿擔心
貓熊寶寶有活力 肚餓討奶吃
天氣熱 泳池優惠票爭議遽增
助莊智淵 楊秋興：鴻海伸援手
陸發現恐龍新屬種：汝陽雲夢龍
水上飛機墜毀阿拉斯加 10死
全球稻米存量達12年高點
統計顯示熊市金價下半年有轉機
苗議會擬動員北上 力挺拆大埔
緬甸大毒梟羅星漢心臟病過世
妻販毒入監 夫訴請離婚獲准
獲認證市集及攤販 營收增1成
雙師輔導奏效 美容賽首奪金
證券業服貿協議 證交所按讚
朴槿惠盼北韓遵守協議增進互信
淡海新市鎮開發案 進二階環評
弱勢盤整 台幣午升7.8分
喝酒差很大 國賠金額剩3成
新國訓中心上梁 國手明年進駐
醫美診所違規多 越南整頓
公益彩抽籤分區 中午開放查詢
唐氏症庇護商店 駐五星級飯店
日參院選舉日 王金平將出訪
台新金控彩色路跑 26日報名
李鴻源：大地震台北恐倒4千棟
醫療預警 馬桶立大功
李克強經濟學出擊 要省數百億
總統籲學者支持兩岸服貿協議
韓亞航飛機失事影片首曝光
打擊剝皮店 花蓮訂自治條例
吳經國獲頒俄國功績勳章
宸鴻盤中再跌停
梁國新：台紐ECA有具體進展
埃軍方開火 穆希支持者34死
韓亞航事故失言 韓主播道歉
食品快篩劑 營養午餐可現場驗
對流旺盛 西部山區有局部大雨
國際技能賽 粉刷美容摘金黑馬
台股收盤跌115.48點
遊覽車撞小貨車 乘客虛驚
劉志軍關係人 山西富商丁羽心
索國地震 外長林永樂訪團平安
擅用推推指商標 瑪麗蓮遭訴
傻瓜相機冷 尼康放眼智慧手機
專家：英經濟未來可能強勁復甦
簽台紐ECA 經長：都沒確定
延續綠色執政 雲縣長寶座爭戰
毒販遭逮 中風母抱病訓斥
台股開低走低 收跌115點
父親節蛋糕市場 業者搶攻
教長邀宴企業界 留網后成重點
水漾森林易落石 禁遊客進入
陸蒜價暴跌3成 收購價更腰斬
印尼動物園難待 老虎瘦成貓
調查：台6成企業估獲利勝去年
聯電翻黑 台股跌115點
疑復合不成 女穿紅洋裝上吊亡
幼兒學吃苦 攀梯倒立練蛙人操
謝淑薇要回來了 週三抵台
小內來台宣傳 最愛林志玲
7月台指期跌134點
7月電子金融期都跌
邀謝淑薇代言世大運 北市澄清
羅曼投資動物疫苗 外商首例
中職全壘打大賽 首輪對戰出爐
閒置槽化島變公園 竹市添護欄
三大法人賣超台股76億元
華亞科6月業績 創新高
手機整合光鑰 高應大發明奪金
愛心當志工 牽起姻緣
韓亞航失事 目擊者岸邊聞巨響
電腦展台廠Q3信心持平略好
小時代票房飆 還要拍三部續集
雲南省長 自曝省內廁所太臭
金曲收視新高 雙J頒獎衝上7
採購案涉貪污 前軍官遭起訴
嘉義山區午後陣雨 當心落雷
魚油溶保麗龍碗 衛生局：正常
南京推限號 防制離婚潮
特教新課綱 教團籲緩全面試行
北京地鐵運量達1057萬人
南電Q2合併營收增18.7%
COLOR路跑 8月起連4場
惡性腫瘤嗜甜 驗癌有請巧克力
中華少棒隊集訓 胡志強勉連霸
台新金釋善意 要與彰銀工會溝通
母豬書記升任粵宣傳部副部長
留下謝淑薇 體育署祭贊助就業
輕颱蘇力漸強 暴風半徑增大
新台幣收貶1.24角
拍高中女友性愛照 男判賠十萬
台灣6月出口 年增8.6%
越南荔枝盛產 陸商大肆炒作
陸跨境貿易電商產業園 啟用
金門戰鬥營學員 軍事初體驗
錢復：避邊緣化 台應多談自貿
網交容易 年輕人染愛滋大增
大太陽下工作 慎防熱中暑
華碩Q2營收 近5季新低
開羅暴力衝突 傳增至42死
高鐵求婚 8年戀情修成正果
蘆竹煤灰污染 桃縣環保局告發
木林森計畫 三地門藝術造林
經濟數據堪慮 陸股大跌
李鴻源：盡力協助陳奕達調嘉義
印度佛寺驚爆 疑起因緬甸衝突
貓熊寶寶 保育員笑稱肉圓
友善同志 北市辦市集與展覽
Q3房市展望：中性偏樂觀
謝淑薇父：有贊助優先留在國內
新港奉天宮建醮 擲筊選2道長
綠籲ECA勿掛鉤服貿 藍澄清
光寶科6月合併營收 月增4%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
日月光Q2封測營收 單季新高
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
餵安眠藥猥褻少女 種草莓露餡
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
長崎追悼原彈爆炸遇難中國勞工
中市溪洲橋整修 民眾票選顏色
正向力量 總統臉書勉生命鬥士
光良新專輯 張信哲賀贈懷錶
溫網奪冠 謝淑薇彭帥續戰美網
陸耐旱幹細胞 心肌梗塞現曙光
IOC主席選舉 吳經國掌議題
照顧失智老人 雲林設專屬園區
傲全球 最大私人遊艇現蹤北海
學者：討論服貿應棄政黨利益
日圓波動大 日企購併9年新低
國際青年訪華 體驗台式生活
陳進賢籲加強台土經貿交流
糞便沒清乾淨 腸癌檢查白做工
無法上網對父母動粗 男送辦
海祭10日登場 五月天打頭陣
開槍傷鼠蹊部 判12年賠百萬
4G頻譜珍貴 遠傳：全力爭取
台幣30.342 兩週來新低
越南中部爆發登革熱 病患激增
拚12億 威力彩現包牌熱
口湖牽水狀民俗 系列活動登場
馬兒逃跑逛大街 警察忙驅趕
夢想之鄒 手獵飛行花蓮新北
趣味最重要 彩色路跑正夯
前6月出口超預期 下半年更好
新北違停公車位 小心吃罰單
天熱出入冷氣房 提防心肌梗塞
中山大學體育館天花板塌陷
日核安新規上路 5核廠擬重啟
南印度建築倒塌 已13死
陸Q2消費信心持續走弱
調整生活習慣 遠離大腸癌
中信銀與AFCA簽MOU
阿里山風景區 創造88億產值
酒廠挺淑薇 青海台辦不知情
江揆應邀參拜古廟 祈風調雨順
台塑集團上半年營收 年增3%
希臘救命錢 歐元財長可望放行
性比例降 內政部：女將多於男
不滿掃酒興 婦砸傷姐妹淘幼女
日系遊戲「魔力寶貝」改版
拚全壘打大賽 林益全：看投手
美麗灣開發復工案 裁准停工
天花板塌百坪 中山大學：老舊
中美對話前夕 凱瑞夫人病重
張藥房轉角 大車轉彎佔車道
雨後山道難行 人車陷泥流獲救
金曲收視 吳宗憲唱組曲飆8
埃衝突42死 自由派領袖譴責
即將直航 香港旅遊業參訪台南
幫選手找贊助 教長推媒合平台
財經立法促進院籲成立金改小組
陸：美日監視 制約海軍出島鏈
遠傳策略聯盟 秀NFC商機
嘉義公園 黑冠麻鷺現蹤
陸禁漁船赴北韓東部海域作業
董事長樂團：反核變成主流
撞女子成植物人 賠2600萬
高市觀光計程車 收費有公定價
泰商會大學下修成長率預測
賴清德批服貿 國民黨回擊
印度盧比貶破61 再創新低
正崴6月合併營收 月減10%
拔智齒傷到神經 醫院判賠
中橫搶修後 旅館業盼通遊覽車
大二膽開放觀光 盼海巡接防務
超商捷運換匯 央行收集意見
兩岸樂團PK 6隊晉級總決賽
學者：陸經濟轉型 可借鏡台灣
南韓航企 搶奪大陸客源野心大
星企業訪金門 讚有機農業
潛鄰宅性侵女子未遂 色男起訴
上半年出口不差 留意QE影響
藝人拍微電影 行銷金門
陸歌唱家李雙江之子涉輪姦被訴
贊助莊智淵 鴻海：接洽規劃中
蔡維綱擔任 核四外部專家
南韓將全面檢查波音777客機
廢電器富含金 歐應覓回收誘因
違規使用計算器扣考 考生喊冤
臉書詐騙手法 外交部籲注意
女拿6年前道歉文 控牙醫性侵
國籍航空：機師培訓嚴謹
海軍：雷達與作戰系統全天輪值
埃及過渡總統下令調查致命衝突
仿美陸戰隊 日自衛隊擬擴功能
政院指示 加速示範區鬆綁
台志工赴印尼 傳授急救CPR
安倍指陸試圖改變現狀 陸反批
桃縣三級LLB棒球隊凱歸
經部：Q3出口 持續回穩
埃及：暴力衝突不影響籌組政府
謝長廷：憲法各表 對岸能忍受
菲宣傳國際仲裁 陸重申不接受
花東拚觀光 江揆訪孫大川家屋
推視覺藝術 龍應台盼官民聯手
天津台灣名品展 商機6億美元
莫瑞溫網封王 英相主張封爵
TDR炒股案 北檢起訴
開羅致命衝突 當局下令調查
邀企業贊助體育 王金平盼引玉
加強宣導 陸委會部落格上線
兩岸大學生夏令營 上海開營
今彩539開獎
第102054期威力彩開獎
張高麗：陸經濟錯綜複雜
歐美傳佳音 瑞銀看好歐元美元
美債行情差 外資仍死抱不放
習近平要求共軍高層廉潔自律
外資上週賣超151.54億
藍委籲大埔回歸法治面 勿煽情
林中森再組教育團訪陸
陸成立兩岸語言文字交流小組
疑癲癇發作 凱瑞妻子病危但穩定
明年下半年實施開盤模擬價
新北青春專案 動漫女主角代言
大馬選舉開銷 令在野黨不滿
英王室再添喜 薩拉公主懷孕
瓊斯盃 中華隊不敵黎巴嫩
贊助謝淑薇 宏達電：審慎評估
蘇力預估偏北 仍威脅台灣
週年慶在即 蘋果App大方送
歐盟倡教育 領獎學金人數新高
掌握未來 紫丁香協會辦座談
財部請金管會調查合併案違規
威力彩再槓 頭獎衝15.2億
韓亞航事故 習指示全力救助
營改增 8/1稅改擴及全大陸
曼德拉孫子曼拉 遭撤酋長職
開羅暴力衝突 增至51死
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
臉書圖像搜尋 美今搶先用
職棒第5隊 宏達電認真考量
空難想保命 座位可能決生死
埃主要教士隱退 直到暴力結束
軍方：不讓任何人威脅埃及安全
發言人：挺穆希者殺兩警一軍人
網球棒球熱 企業贊助體育2億
世大運 中華女排直落三擒大陸
防守遜 中華男籃遭黎巴嫩狂電
財富世界五百強企業 陸增加
獲利恐趨緩 美股後市仍看漲
歐議會調查監控 年底公布結果
軍方籲穆希支持者結束靜坐示威
營收貧血 宏達電殺破2百元
韓亞航777飛舊金山「新手駕駛」
華航促銷桃園—石垣島 四天10700元起
蘇力颱風關島附近成形 可能撲台
朱立倫拚政治不如拚政績！
威力彩頭獎連22槓 12億彩金累入下期
世大運郭婞淳奪金 破大會紀錄
遠離台北塵囂 江宜樺台東訪原民部落
甲骨文和Salesforce.com宣布共組策略結盟
韓亞航失事 教官和機師皆菜鳥
渣打國際商業銀行榮獲 數位服務標竿企業
國泰人壽推廣 爸爸樂活 全家好樂 活動
揭開龜山島 神祕面紗
被美國伸黑手國家下場慘！
郭婞淳舉破世大運紀錄 中華代表隊奪首金
Hotels.com消暑特價開跑 邀您闔家FUN假遊世界
原素食府周年慶活動開跑
Hang Ten x Hello Kitty粉絲見面會
力麗哲園商旅-高雄慶開幕
江揆：從未向總統提辭
財富世界五百強企業 鴻海30
開羅暴力衝突 各國譴責
開羅暴力衝突 至少54死
教廷報紙探討超級英雄信仰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
兄弟會籲起義 埃入血腥新階段
重新解讀美就業數據 歐股反彈
美責埃兄弟會煽動 籲軍方自制
財報季將至 美股拉高
投資權證 證交所：要練基本功
雙北房價看好勝過桃園
信義獲評為資訊揭露A++企業
委內瑞拉：收到史諾登庇護申請
遣返史諾登 美籲勿庇護或放行
威剛贊助最快樂路跑活動
IMF警告 歐元區風險仍在
亞維儂首場演出 抽屜人受歡迎
亞維農城外演出 MIX觀眾增
巴西醫學系改為8年制
美股漲跌互見 台股關注權值股
輕颱蘇力續增強 朝台灣接近
巴西將調查美電子監控情況
做慈善 巴菲特豪捐26億美元
邦諾陷虧損 CEO請辭
電腦展國際買家信心 高於台廠
晴朗炎熱 西半部午後易雷陣雨
投信：科技股Q3趨樂觀
房仲：房價長期盤整上升
盲探賣座 劉德華啃餿雞腳值得
台股開盤漲5.19點
巴拿馬台商會長交接 周麟監交
紐約展開地鐵毒氣測試
美媒：大陸經濟將續減緩
PIMCO美國基金上月大失血
美鋁打頭陣 Q2獲利超標
拚觀光 江揆訪視花東
役男熱衰竭死亡 行政調查公布
房仲推房貸試算平台 方便比較
中華跆拳道隊首梯抵墨西哥
爭取連任 馬選黨魁也緊盯颱風
學日語外籍人數增 大陸人居冠
部會節能 環署總體節約率第6
美陸網安會談 具體倡議似成形
謝淑薇父：有贊助絕不轉籍
海闊天空 陳可辛融入個人經歷
陸6月物價漲2.7%
陸錢荒稍緩 理財產品利率降
蘇力續增強 將成中度颱風
日國防白皮書：陸威脅與日俱增
美中對話暖身 網安小組召開
陸6月PPI年減2.7%
蝴蝶機軟體升級起跑
美5月新增消費借貸 創1年高
元大寶華：下半年出口可望加速
陸買家大購美房產 7成付現
投入43億 金門119年零碳
陳偉殷11日先發 復出大聯盟
股匯雙漲 新台幣盤初走升
謝父盼教職保留 待謝淑薇退休
中經院辦台紐商機座談會
刺繡暑期營 學童體驗歷史文化
企業觸反托辣斯法 代價高
謝金燕姐姐 掀起網友改編潮
傳台酒願助謝淑薇 謝父：好事
攀設計界高峰 樹科大獲國際獎
韓亞航空難 美調查人為疏失
吳宇森太平輪 中日韓巨星雲集
開城會談 南韓先遣隊進入北韓
韓亞航意外 朴槿惠致電習慰問
歐非青年來華 採蚵務農初體驗
太陽谷峰會 庫克將出席受矚目
擔憂服貿協議 副總統：過慮了
浪子膏天台耍浪漫 江蕙被電到
台科大創業學程 祭5萬創業金
傳產金融漲 台股收復7900
副總統：創新是追求成功的信念
謝淑薇拋磚引玉 設基金助後進
日國防白皮書：陸威脅恐致憾事
傷後復出首戰 陳偉殷準備好了
蘇力變中颱 暴風圈擴大
經部推動國際合作投資專案
台酒董事長：將洽談贊助謝淑薇
德勒泰姆扮莫莉索 出神入畫
食品價揚 陸6月通膨超乎預期
台灣立委訪泰 國會交流
核四專家小組檢視工作進度
役男死亡 陸軍副司令鞠躬道歉
陳偉殷先發確定 復出戰遊騎兵
世大運女子舉重 郭婞淳奪金
經理人：美Q2財報或有利多
推吉園圃蔬果 農糧署辦採果樂
台紐ECA 外交部適時說進程
日防衛白皮書 憂中國危險行動
圓圓初乳結束 肉圓喝奶75CC
椎動脈阻塞療法 李登輝將決定
因病種草藥 黃穎創金銀花產業
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
臨會審服貿協議 立院將實質審
中央氣象局 明天白天天氣預報
光學股6月不同調 漲跌互見
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
蘇力朝台灣來 最快11日海警
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
漢光兵推 模擬4年後共軍犯台
陸手機出口秘魯 年增12%
陸氣溫35度工作 發高溫津貼
Tesla狂飆 將掛牌那指
偷62片水溝蓋 男送辦
陸媒：香港展出黃鴨在粵製造
服貿協議 民團籲先辦聽證會
多脊椎傷 韓亞航摔機力道猛
上班族吃太油 近半圓柱民
薩爾瓦多今年經濟可望成長2%
媒體報請辭 江宜樺：聽聽就好
貓熊寶寶健康 吃飽就睡
世界運動舞蹈賽 高市推台客舞
十次酒測吹不出 酒駕抗罰敗訴
韓亞航墜機 教官第一天到班
陸企祭重金 倫敦買標誌大樓
農援三聖 台助培育香蕉蘭花苗
陸媒批一窩蜂參加海外夏令營
面對親子問題 用擁抱取代暴力
選購調味醬 注意包裝標示完整
新北市市場處復活 明年初成立
支持選手 高市開15教練缺
軍方：對洪姓下士處分不恰當
美麗灣案 江宜樺：待司法裁判
行動廣告商機 中華電推App
農博3合1 徵選商家開跑
福島核電地下水 輻射指數飆升
北市首件 公辦都更案完工
寶成印尼廠失火 影響小
美學者：台入TPP宜早
中研院研究 否定美暗物質證據
午後對流旺 氣象局發大雨特報
台酒找謝淑薇代言品牌形象
台股漲 新台幣午升2.4角
南韓3月網攻 駭客疑瞄準軍情
助體育 王金平找10億元贊助
國際競賽拓展技能選手視野
蘇力逼近 注意土石流來襲徵兆
國泰金領漲 金融股挑戰季線
江揆訪台東 體驗捶樹皮
義學者：人幣結合國際體系改革
中共省級人事異動60後博士多
周美青介紹名畫 華裔童好奇
新北拚百萬遊客 輔導觀光工廠
收回扣 五峰鄉長等4人遭彈劾
體驗大里新幹線 胡志強領軍
小內當導演 幻想指揮女星互毆
世大運金牌 郭婞淳再拚亞奧運
陸版最好工作 領薪水免費旅遊
青年返鄉拚 種火龍果闖一片天
南韓抗議 日本稱竹島為國土
葫蘆達人龔一舫 豐原展鏤雕
兩岸婚姻子女 北京相見歡
烏魚子炒飯總動員 力爭第1
台對紐農產逆差 去年6億美元
韓亞航 每人理賠可能百萬美元
王建(火宣)：努力辦事的人就倒楣
全球股市震盪 有利投資期指
國防部：不支援拍攝中資影視
台紐ECA 10日簽署
推再生能源 顧安德獲頒梅花卡
朴槿惠慰問韓亞航罹難者家屬
星銀行籲審慎因應陸錢荒
台股收盤漲84.84點
探究暗物質 地下2公里做實驗
蘇澳漁船漁具 外海疑遭破壞
河堤彩繪推無菸 中市學童揮筆
Fed新掌門 薩默斯呼聲高
亞銀協助越南改善醫療
金門建大樓致崩塌 勒令停工
消暑一夏 動物園冰果室開張
台股開高走高 收漲84點
通緝犯被逮 警助女友生產
無息貸款謠言 陸民擠爆人行
傳產金融強漲 收復7900
台南高屏大雨 可能降冰雹
服貿引進陸勞 副總統：多慮了
暴雷雨癱瘓大多倫多地區
多倫多暴雨 地鐵淹水民宅斷電
投信：下半年台股行情可期
竹市鼓勵創新研發 提升競爭力
晚期大腸癌 對因下藥可延命
餵貓熊寶寶 混幼犬與嬰兒奶粉
H6N1傳人顯歧見 仍無定論
星國研究立法 制裁燒林企業
7月台指期漲94點
四川大雨橋塌 多車多人墜河
疑陸船破壞漁具 台漁船擬求償
7月電子金融期都漲
南韓海軍總司令訪中 加強交流
想要愛情 謝淑薇敷桃花面膜
台灣音樂學生奧地利交流學習
錢荒稍緩 人行零操作緊平衡
潛民宅性侵 判20年賠逾百萬
3途徑找暗物質 科學界大競賽
男車油耗盡 警推車查獲毒品
中山大天花板塌 疑屋漏肇禍
日本腦炎添5例 北部民眾注意
三大法人買超台股59億元
竹塹國樂節 結合文創盼吸睛
華北狂燒煤 每人折壽5年半
邀女港客返家 下藥猥褻遭判刑
韓亞航執行長稱 機師經驗豐富
女控外籍男詐財 檢：債務糾紛
普設監測系統 防不當廢水排放
加國台灣文化節 8月登場
涉殺人棄屍奪財 3嫌落網
體育署方案 50選手贊助1億
竹縣審查溫泉業者 多數送件
挺美麗灣 阿美族豐年祭祈福
陳奕達轉調嘉義市 1週內促成
臉書帳號被盜 員警服務到家
跨縣複合災難演練 展應變能力
500餘台灣獅友漢堡參加年會
斗南檳榔攤槍案 男遭刑12年
毛治國：服貿協議 掌握商機
民選鄉長涉索回扣 監院彈劾
導覽小尖兵 投入客家傳承
推產地認證 國姓咖啡跑第一
陸有老殭屍雞爪 雙氧水泡製
韓亞航失事 夏令營陸仲介失聯
談感情 福山雅治想有個人空間
趙薇導演身分襲台 避談鈕承澤
連竊愛心捐款箱 男子拉K被逮
台夫婦印尼運毒遭逮 恐判無期
昆博會閉幕 成交3.9億美元
升學管道暢通 台商學校返台增
喀山世大運 中華隊頻傳佳績
涉恐嚇身障彩券商 男送辦
四川暴雨 貓熊基地無恙
新台幣收升2.22角
群創6月營收月減 2位數
蘇力再增強 穩定靠進台灣
刺死小三 有婦之夫判20年
新人獎葛仲珊：人生要玩得開心
總統讚瑞春醬油 看見傳產創新
電子3展 行動智慧生活
1歲半日本女童 器捐遺愛星國
代孕納人工生殖法 國健局研議
華裔青年 暑假到嘉教英語
雲林物產登國際 創千萬商機
交長：離島機票調漲有討論空間
性侵國中少女 前國小主任判刑
霧台鄉運 風災後首度大團聚
張通榮關說案 監委擬再戰
ETP黃金部位 跌破2千公噸
慶生拉K助興 警臨檢逮人
金婚崔介忱 夫妻同心76載
江揆冒雨騎單車 綠色隧道仰躺
鯊魚鰭不離身 查獲首宗違規案
日防衛白皮書 指陸動向令人憂
簡餐店展愛心 加入待用餐行列
陸環保部長：環保部是尷尬部
滿足運載需求 越擬興建新機場
拚下半季 陳偉殷列先發輪值
超大洪水 四川北川縣城成澤國
猥褻國小女童 體育老師判刑
南德科堡博物館展台灣鳴蟲
致青春大賣 趙薇只想做回演員
牽水狀超渡先人 關切氣候變遷
前美官員：陸仍在適應國際角色
倪安東勤健身 自比魯夫
金正恩大裁軍 傳對核武有信心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
培育傳藝人才 文化部辦研習營
中央氣象局 １週天氣預報
陸企：兩岸合作 開發商業地產
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
前立委胞妹 涉詐百萬遭訴
戴維斯完成歸化 效力中華男籃
指揮救災 前福島核電廠長病逝
日熱浪逼人 3死2500送醫
培育求職力 職訓局推就業體驗
建中碳足雞 獲國際認證
南星計畫遭疑汙染 環保署採驗
小吃餐飲減鹽 業者反應冷
台股漲 台幣升2.22角
中華女排擒大陸 苦練再苦練
台凍結措施 受累菲勞逾萬
史諾登事件 陸盼美澄清
李鴻源：防台北大地震要推都更
高市雷雨加冰雹 路人走避
德環保人士獲梅花卡 想選里長
海祭開唱 緝藥頭防溺禁偷拍
嘉義扶幼館 發揮濟弱功能
翁啟惠在以色列演講醣科學進展
上班族肥胖 巧飲食加運動甩油
繡眉高低不齊 業者判賠13萬
蘇力來襲 郝龍斌擬返台坐鎮
疑裝監視器觸電 男子昏迷
生技展登場 默克首度參展
重現1925 中一中重要史料
李鴻源：勿政治語言談核
犀獅戰 因雨延至10/1補賽
總統兼黨魁 五六七聯盟支持
阿公店溪媲美愛河 高市爭接管
傳鄭州廠招工 鴻海：季節調整
借琴給同袍未還 退伍處長挨告
乘客未站穩即開車 司機判賠
森林詩語 阿里山詩集問世
婦險受騙 警阻擋保存款
午後狂風暴雨 南投小災況
勞工無法赴台 菲國努力化解
中信銀信用卡發卡 創新高
陸官員警告：華北平原將消亡
原舞者推樂舞劇 找泰雅文化路
系統委外缺失 台新銀遭重罰
北市：施暴兒少 7成是父母
陸：沒有那個國家能一枝獨秀
特種搜救高級救護隊 桃園成軍
北印6月洪災 恐超過5千人死
財富雜誌排名升 鴻海：續精進
役男死亡 軍方：軍檢慎重偵辦
廣州肅貪：官抓太多 開不成會
詐購漁船用油 南檢起訴45人
蘇力來襲 最快11日晚上陸警
涉偷拍女士官 男中尉遭訴
海巡外交 巡護船首訪友邦
謝淑薇申請2護照 外交部協助
大埔案 李鴻源盼好好溝通
漲油價遇齋戒月 印尼佳節難過
拉脫維亞明年成歐元區第18國
台鐵：遷調車場才拆臨港線圍牆
鮮享在地招牌飯 嘉市推雞肉飯
關務人員起薪優 錄取率高
北韓海域作業被禁 陸漁民反彈
五楊高通車一再跳票 監院糾正
荔枝乾確保收益 開啟新通路
怒罵擁搶者 金凱瑞推文致歉
江揆熱氣球初體驗成功
鐵人三項遭撞傷 男獲賠40萬
李克強經濟學 短痛換長益
1億像素相機 大陸研製成功
台紐ECA 藍開黨政協調溝通
提振平民美食 苗市長帶頭嚐鮮
阿公阿嬤遊台灣 樂齡長者出書
金馬影展開幕 捨擎天廳
科專團隊獲獎 經部盼再產業化
福島核廠井水 輻射銫值創新高
日本防衛白皮書 陸批不負責任
加速花東發展 投入800億元
法國駐台官員酒駕 緩起訴
吸引護理人力 花營造優質職場
科學園區增3投資案 共4億元
金門海水浴場成違章 監院糾正
二技護理登記分發 錄取率5成
貧生脊椎側彎 錄取4大學圓夢
永豐銀設南京子行 准了
印刷產業輔導團 啟動諮詢訪視
立院臨會攻防 藍：核四與服貿
遭重罰 台新金：不放棄合併案
俞正聲強調與達賴集團鬥爭
陸低價搶市 吳郭魚外銷價跌
浙江發現中國最早原始文字
台紐將簽ECA 具指標意義
港務公司：高港軟硬體趨世界級
在地招牌販 玉荷包香腸暫居冠
貿協洽談會 拚拓銷最後一哩路
陸海洋局 將以海警局名義維權
曼德拉入院滿月 仍病危但穩定
台南關廟下冰雹 未傳災情
海悅長期贊助 弱勢運動項目
葉匡時：加強小三通客輪品質
陸公告東海演習區 直指釣魚台
反避稅條款未明 回台上市觀望
童年往事修復版 侯孝賢不敢看
林中森率教育參訪團抵江西
醉後路倒不聽勸 2男酒駕遭逮
立榮自助搭機夯 推免費贈禮
開發案判決 義大研議上訴
逃逸越勞會客 專勤隊逮人
民調：大馬民眾指警方最貪污
府院：推核四公投立場未變
工研院獲R&D100三項大獎
核四公投 藍臨會力推綠盼修法
酒駕開救護車 判罰13萬
全球最胖國家 墨擠美登榜首
毅嘉Q2盈餘 季增達9倍
斐傳統割禮 兩月近30人喪命
天堂受歡迎 橘子營收增
林瑞瑛徜徉油畫中 快意人生
示範區納金融業 開放財富管理
華映6月合併營收 年增5成
華寶6月營收淡 下半年拚轉盈
獨吞養母遺產 退休教師遭訴
看好車電市場 興勤持續深耕
油公式缺績效誘因 定期檢視
今彩539開獎
大聯大Q2營收破千億 創新高
美中日嘗甜頭 新興市場變輸家
大樂透開獎
北京寶島眼鏡 跨足眼科醫學
高普考照抄考古題 考生質疑
考古題爭議 出題老師最重除名
媽盟盯核安 帶美專家拜會新北
服貿衝擊 中藥業盼政府助調整
黎巴嫩汽車爆炸案 以媒關注
音樂反核 陳藹玲：各自發聲
日圓貶多少 匯銀預測不同調
生產者物價重跌 陸內需拉警報
美國夏威夷州長艾伯康訪華
UN抗慢病 鈉列營養標籤綱領
消失的台九線 不熟路徑易迷途
陸日爭釣島 傳日有意解僵局
全球經濟成長預測 IMF下修
江惠貞：江揆真誠與民互動
基市公平初選 馬：六親不認
斐總統府：曼德拉病況尚稱穩定
游錫(方方土)籲讓服貿協議重啟談判
曼德拉孫子 預祝祖父95大壽
壽險投資都更 可望成行
服貿協議 總統：開放帶來興旺
紐交所營運商 接管Libor
台商抱OBU資金逃 不符事實
傳撤無名影片 奇摩：要調查
溫州少年打劫 搶50還20
機位有狀況 謝淑薇延後返台
腦死婦突睜眼 器官摘除喊卡
楊潔篪：中美合作啟太平洋新頁
月子餐台商廣禾堂 擬回台上市
熱浪襲日 4死逾千人中暑送醫
澳洲外長：澳不必在中美間抉擇
謝長廷會蔡英文 交換出訪經驗
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
台灣泡麵遭批評 廠商不以為然
民眾貪腐感受 國會媒體都糟
史亞平：服貿協議助台簽FTA
蘇力再增強 有機會成強颱
役男死亡 陸軍多人調職遭調查
吸引外資投資 金管會鬆綁法規
邦諾平板事業 微軟可能接手
IMF全球成長預測 連5降
金融納示範區 金管會有意見
降服貿衝擊 毛治國：輔導產業
俄議員：史諾登願接受委國庇護
推廣赴台優質遊 新疆點頭
艾巴拉迪獲任命為埃及副總統
美銀行資本要求 將超國際標準
舊金山空難 自動系統受關注
亞錦前哨戰 中華大勝約旦30分
50年來最大 川震災區洪災
台新銀遭重罰 合併路受阻
江宜樺初體驗乘熱氣球 有向馬總統報告
陸媒諷「台灣官方未辦七七紀念活動、無抗戰紀念館」
江宜樺花蓮秀姑巒溪泛舟
蘇力變強颱 暴風圈擴大
高凌風鼓浪嶼開冰店 希望11月重返舞台
高雄地標建築85大樓 高雄金典正式更名為 君鴻國際酒店
君鴻國際酒店(原高雄金典) 征服炎炎夏日
企業贊助運動教部應大力宣導！
2013技專校院辦理產業學院
遠傳網路門市盛夏慶典 新HTC One魅麗紅 搶先開賣
國泰金控2013年6月份稅前淨利28.7億元 稅後淨利26.9億元
證交所提供查核案例分享 以提醒投資人注意交易安全
證券交易所辦理代售 一０二年度甲類第八期中央政府建設公債
櫃買中心與羅素投資公司簽 使用即時交易資訊編製指數契約
熱氣球零距離
江宜樺深度訪原民「期望彌補百年虧欠」
陸委會：台紐協議無涉一個中國
五月天海祭登場 嗨翻福隆沙灘
烏龍傳聞 史諾登願接受委庇護
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
埃及訂選舉時程 盼結束危機
去世役男頭七 家屬求助高大成
巴西報紙：美監控多數拉美國家
埃及新總理願讓兄弟會入閣
兄弟會拒絕過渡計畫 軍方警告
巴西拒絕給予史諾登政治庇護
埃及好戰分子砲轟西奈警察基地
韓亞航空難 機起落架先撞海堤
韓亞航空難 兩空姐彈射生還
國泰金6月賺贏富邦金
立委訪美 促擴大台灣國際空間
亞維儂台團隊演出 專業人士讚
韓亞航空難 教官機師曾要修正
臨時總統命令 救國陣線拒接受
下半年 日銀不再為QE添彈藥
巴媒；美國電子監控拉美國家
世青大會 里約住宿費貴
推無實體發票 財部加碼抽獎
台紐經合協定 林永樂親公布
IMF上修英國經濟成長
蘇力颱風眼清晰 強度不弱
台紐ECA 下午簽署
紐約當代藝展 台灣展多樣風情
蘇力逼近 北部東部將有長浪
美股續強 台股挑戰8000點
晴朗炎熱 午後有雷陣雨
以旺傢飾響應善牧 愛的接力
最佳留學教育投資城市台北21
搞定機位 謝淑薇晚間9時返台
電商升級 九易推App開店
去世役男頭七 家屬求助高大成
投信：台股可望逐季墊高
台股開盤漲3.81點
江揆訪花蓮 體驗泛舟
韓亞航墜機 大韓航空得利
拚3屆世大運 連珍羚柔道摘銅
魔獸製作人 20日會玩家
陸多地暴雨 山西礦場12死
台紐經合協定 貿易互補性高
台紐簽ECA 華航董座：好事
俄：敘反抗軍使用沙林毒氣
契合式人才專班 22產業參與
小時代來台造勢 片尾藏驚喜
陳偉殷再出發 周杰倫歌聲作伴
網路詐騙陷阱多 年輕人易上鉤
颱風來 避開9條山區觀光省道
曼尼林哲瑄同場 返美首轟出爐
國3貨櫃車撞大貨車 3人送醫
台紐協定 張平沼：台灣不能閉關
小鬼蝴蝶MV熱吻 殺出程咬金
台紐協定 鋼鐵業：可拓展商機
傳史諾登可能接受委內瑞拉庇護
加油罐車爆炸案 增至15人死
銀行倒閉處理 歐盟將與德攤牌
重啟開城 南北韓談判開跑
股債揚 全球基金資產創新高
王牌巨猩迷倒太妍 主動獻唱
台紐簽協定 腳踏車電子業受益
熱錢大逃亡 金磚告別十年榮景
遠見雜誌調查 台中最適合創業
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中美對話 陸特別代表抵華府
憂空污搶水 環團反大城開發
台紐簽貿易協定 養鹿業盼配套
紅色新One助陣 宏達電回暖
投信：全球可維持一段低率環境
高雄港油槽爆炸 火勢控制
貓熊寶寶 乳名確定圓仔
台對紐農產進口出逆差6億美元
台紐簽署ECA 綠：樂觀其成
王功漁火節 享蚵爹看煙火
台紐協定 劉大年：意義重大
元大金現金多 登陸設券商有譜
中美對話 經濟鎖定三議題
陸6月進出口 意外雙雙下滑
新興市場大失血 大馬成避風港
陸媒：奶粉轉脂肪酸含量符標準
作文遠方 考生自模擬為國父
台紐協定 藍開黨政協調溝通
台羊奶肉市場區隔 衝擊不大
鳳山8死火警案 涉禍首起訴
貓熊寶寶 圓仔健康良好
住民宿死亡 女子脖子有掐痕
高普考抄考古題 考選部不送分
陸錢荒 汽車商有預付款才交車
風車沙灘棒球場 劇組桃園取景
二高北上40K車禍 2傷送醫
類股齊揚 台股上8000點
防蘇力 北市坡地防災網成尖兵
宏達電微軟新機 19日美開賣
尼加拉瓜上半年通膨3.79%
台紐ECA 詹滿容：互補高
警越南逮涉殺人未遂犯歸案
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
李克強：統籌推動調結構促改革
中央氣象局 明天白天天氣預報
高油關廠 催生生態公園
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
台紐協定 半導體業：影響有限
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
克萊斯勒南韓召修Jeep
1/3幼童便秘擾 用力便更痛
101音樂快閃 遊客讚美聲
委國願庇護 史諾登需避美攔截
英作文展創意 考生憂眼鏡透視
中美戰略對話 網路議題多溝通
蘇力變強颱 朱立倫提前銷假
中油變生態公園 高市土地變更
腸胃道早期癌 新手術法復原快
投顧：美財報或有驚喜可期
中市海洋觀光季 大安沙灘開唱
考選部：若有洩題事證移送法辦
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正)
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）(更正)
辦貸款反悔 外銀推滿意服務
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）(更正)
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）(更正)
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）(更正)
演唱會舞台廣告不實 廠商遭罰
台鐵零接觸公廁 換坐墊免動手
陸貨幣市場利率第14天下降
嘉義海之夏祭 行銷海洋文化
喀山世大運 陸罕見無金日
桌球教練涉猥褻女童 警方偵辦
蘇力攪局 海祭考慮是否延後
熱氣球季 花蓮逾17萬人次
陸加入TPP 恐難有大進展
吳英毅：舊金山全力護旗
印度：解放軍又在拉達克越界
超商賣國際機票 觀光局：開罰
中油儲槽爆炸 無人傷亡
退休務農 種出1公斤大釋迦
養鹿業：現採鹿茸優於紐產冷凍
金庸政論文集出版
役男死亡 成大籲還原真相
開城開不開 南北韓交換意見
台紐協定 藍：擬下會期處理
殉職勇消生日 母：本應樂慶生
陸妻管嚴城市排行榜 上海居首
學者：台紐協定助其他經貿談判
黃茂雄：台紐協定 後續好處多
瑞銀躋身全球最大財富管理銀行
104年關閉 高油廠進度超前
外資買不停 英業達續強
食用冰塊 嘉市不合格率42%
美光大跌拖累 南科華亞科重挫
契合式人才專班 目標400班
佛寺驚爆後 孟買恐為目標
台紐開放天空 航班可望增加
失事韓亞航 降落仰賴自動系統
台少盟助學金 學債族圓夢
台股漲 新台幣午升5.8分
台商組顧問團 助台泰國會交流
林祖嘉：印刷開放陸資不涉經營
紙要你美麗 廣興紙寮時尚文創
母狗被「姦」 粵警拒絕受理
陸6月份進出口負成長
中市護苗專案 查獲未成年少女
新竹獅山線 親子套票38折
役男死亡 成大學生籲正視管理
財管滿意度 國泰世華台銀獲肯定
騎自行車先暖身 避免運動傷害
進口紐乳恐供過於求 乳業憂心
江揆泛舟 大玩潑水
六和商圈變潮 鼓勵變裝玩創意
陸整頓乳業 利樂包證實遭調查
蕭敬騰：台灣應伸手抓住謝淑薇
身障新制滿週年 26萬人申請
韓亞航座艙長開記者會 美不滿
陸媒評論：通膨風險未除
槍枝藏玩具堆 男送辦
北市龍年新生兒 近10年新高
韓亞航失事 南韓自尊很受傷
追回3500億 執行署拚有感
量販店看好奇異果降價
享關稅優惠 越南力拓歐盟市場
紐國奇異果奶粉 可望降價
台紐協定 味全受惠
歐巴馬欽點募資功臣任駐英大使
民團訪藍委 反服貿逕付二讀
巴克萊：宏達電中階手應機外包
台紐協定 東鹼鉀肥外銷價不變
穿贓鞋遇原主 鞋帶綁法露餡
台紐協定 養牛業要求補貼
內外交迫 陸外貿上半年低成長
美元升值 美企業盈餘受創
台股收盤漲40.51點
服貿座談 毛治國：開放是方向
台紐經合協定 自由化程度高
曾仁和落腳小熊 合約接近談妥
台紐經合協定 簽了
台紐經合協定 落實經貿自由化
韓亞航座艙長談救人 美警告
役男死亡 軍檢開庭檢視證物
陸韓聯手 精選亞洲巨聲
台股平盤上震盪 收漲40點
逆風少年盼圓夢 5成想考證照
陸委會：ECFA有助對外經貿
台紐締經合 鹿肉業合作交流
台紐經合簽約 創經濟整合新猷
紐學者重視台參與經濟區域整合
經合協定便利台紐經貿往來
外長：台灣展現貿易自由化決心
Rain退伍 媒體粉絲迎接
台積電單月營收連 3月新高
四川土石流 埋30至40人
台旅會推新政 吸引新疆遊客
華北人少活5年說 陸官員辯駁
7月台指期漲39點
聯福生科技疑遭掏空 檢調搜索
平珩卸任 李惠美代理總監
海祭零酒精 警花宣導防酒駕
美媒：陸整頓銀行 斷地方金源
權值股穩盤 收復8000點
酒駕腦部重創 ㄅㄆㄇ從頭學
7月電子期跌 金融期漲
紐西蘭水果銷台 農委會估無害
外長：台紐簽協定有利入TPP
台紐經合協定 外交部高度肯定
鳳山8死火警 起訴鄰店負責人
審查陸資入印刷 參考業者意見
疑久病厭世 退休女教師自縊
外交部：台紐經合協定拓商機
台紐協定 黃茂雄：紐牛商機大
中銀台北調高參加行利率
台紐經合協定 創里程碑
貓熊圓仔 專家：生長發育正常
大興安嶺發現疑似北魏石刻祝文
行動購物夯 亞太電信搶攻
台紐簽協定 酪農業仍有優勢
網路監控 澳門向美國表關注
台紐協定 製造業服務業受惠
台紐簽協定 盼加持學術交流
監院：黨產案件非檔案整理範圍
台紐經合協定 外長：與陸無關
澳門擬要求入境旅客申報現金
台紐簽經合協定 陸國台辦回應
埃及穆斯林兄弟會：將拒絕入閣
疾管局：台非狂犬病疫區
尼加拉瓜外資主要來自美墨委
三大法人買超台股67.8億元
蕭敬騰獻聲 地球人壞壞當英雄
台紐經合協定 外媒關注
外媒：共軍軍區新帥 重實戰
台赴紐留學 每年近500人
蘇力攪局 五月天海祭仍開唱
洋垃圾入侵 陸查扣逾6萬噸
喀山世大運 連珍羚柔道摘銅
颱風攪局 海祭11日起延期
郝龍斌會麥辛 交換世大運經驗
三商美邦人壽每股EV逾50元
強颱蘇力來 水利署啟動聯防
綠：服貿進擊 人民要自救
蘇力攪局 海祭11日後延期
強颱蘇力 大陸也警戒
未見馬總統 陳光誠：順其自然
波士頓爆炸案嫌犯 首度出庭
陸科學家用渦蟲 研究再生基因
成立智庫 雲林推有機農業
涉偽造博覽會門票 4嫌落網
男童患A流 搶救3週才脫險
廣大興案 外長盼近日有進展
新台幣收升3.5分
台紐協定 接軌國際重要一步
金國中教師甄試 到考率6成
伸張南海主權 越再辦資料展
新中橫車禍 一家人出遊遭撞
共軍7大軍區主官 更替完成
為數萬元擊斃友人 男判刑定讞
發掘明日之星 興大校友捐款
巴拿馬籍船海難 韓警救陸船員
男順手牽羊 妻助警指認
總統：江揆倦勤是很大的謠言
林永樂參加索羅門獨立慶祝活動
韓亞空難 陸媒諂媚官員遭狠批
台紐協定 馬：展自由貿易決心
台紐經貿協定 雙方關係深化
通緝犯攜槍逃亡 警逮人送辦
陸出口降 人民幣料走軟
海生館野放鯨鯊 兩度擱淺
海祭登場 緝毒犬騎警隊出動
台紐經合協定 3策略降衝擊
雲林家扶夏令營 體驗自然生態
嘉縣廟宇節慶 App供下載
蘇力來襲 郝龍斌將返台坐鎮
蘇貞昌：全力支持台紐經合協定
派出所罵人神經病 拘役20天
十二年國教 總統：會逐步完善
漢和：陸拼命造艦艇 力追日歐
勞委會：颱風天未出勤不宜扣薪
台紐經合協定 江揆：重要一步
吳英毅盼修法 解決僑胞困難
11梯電台釋照保留客家原民台
金門國小教師甄試 縣府盯颱風
台紐協定降稅 分12年完成
女兒傳孕事 馬總統：沒有評論
峇里王娶中國妻 台助文創商機
否認倦勤 江揆：全力做好施政
江揆：台星經濟協議很快會突破
謝淑薇晚間抵台 行程滿檔
高市職缺增5成 民生服務居冠
台紐協定 奇異果3年後零關稅
新竹割喉案 警逮嫌疑人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
鴻海6月合併營收 今年次高
砂卡礑步道修復 開放至三間屋
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
貪官劉志軍 關9年換保外就醫
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
疑遭閃電擊中 透天厝陷火海
朴槿惠：北韓核問題陸立場堅決
菲：不在壓力下公布漁案報告
陸專家：提防變相通膨
駁無能 馬：創兩岸最和平現狀
女性抗壓較佳 雌激素有功
陳光誠：警惕獨裁專制
北港武德宮新作 咖啡香展人文
台紐開放天空 航班增否視需求
陸拉攏僑社 林豐正：值得警惕
蘇力威脅大 暴風圈恐罩全台
因應蘇力 政院指示防颱整備
台紐簽經合 陸學者：樂觀其成
中華電6月EPS 0.45元
撐起及時傘 嘉市設兒少關懷站
海洋音樂祭 五月天籲注意安全
有線分組付費 NCC將辦座談
頂級芒果干 每片百元日本熱銷
拜師學木雕 三義薪傳營開課
蘇力來襲 桃園加強防汛整備
蘇力來襲 馬沙溝音樂節延期
台紐協定 養鹿業憂鹿茸傾銷
迎電影節 美女市長扮花木蘭
獲利不佳 營所稅今年恐難達標
埃及總統命令 救國陣線提修正
雲端災變資訊平台啟用
台股漲 新台幣收升3.5分
防蘇力釀災 張金鶚視察抽水站
林正盛新書 吳寶春越洋支持
未來樂園 機械凱蒂貓亮相
颱風來襲 嘉縣將開放蚵棚避風
三民書局 走過一甲子
華光集會 訴求指定為文化景觀
嚴防蘇力來襲 宜蘭農民搶收
台星經濟夥伴協議 簽署日未定
陸審姦殺案 扯出冤枉疑雲
14部台灣影片西班牙強力放送
學者：智利可能與台談經合協定
復康巴士不敷 無礙小黃將成軍
蘇力進逼 勞動局籲工地安全
消費電子回溫 鴻海Q2營收增
台紐簽經合 總統：追求自由化
民進黨推綠能 盼邁向非核家園
法官指謫陳玉珍 手法像洗錢
四川江油橋垮 12人失蹤
學士難求職 航運3副薪十萬
立委林正二涉貪 23人遭起訴
涉貪遭訴 林正二：驚訝
遠傳6月EPS 0.32元
名醫家中漏水 判賠鄰居30萬
油罐車爆炸 返家民眾心情複雜
國際透明組織：貪腐輿情無排名
總統：江揆有擔當 沒倦勤
日防衛白皮書 陸連批兩天
台紐經濟合作協定 彭淮南肯定
台紐簽經合 修法下會期處理
花蓮外海出現抹香鯨 遊客驚喜
台助峇里人生計 印尼官員感恩
廣達6月營收 月增12.2%
有線分組付費 業者擔憂變壞事
台紐協定 雙方開放天空
判決未詳述理由 促法官注意
泳客溺斃 業者救生員遭訴
TLC台北野餐日 邀萬人同樂
十二年國教 總統盼群星爭輝
菲若正面回應 台即解除制裁
租金嚇人 星巴克大陸首店熄燈
反對台新合併 彰銀工會出招
樂陞高雄美術中心啟動
台紐協定 我首度開放僑校營利
鯨鯊野放 圈養過久致擱淺命危
奪金 黃健庭：郭婞淳台東驕傲
重啟開城園區 兩韓15日再談
中日關係不睦 貿易也下滑
李敖之子：日殖民提高台素質
蘇力來襲 海祭加開火車停駛
成功甩肉 醫院員工代言減重班
反漲抗議衝突 4議員遭訴
越購俄潛艦 9月交貨2艘
立委任內涉貪 鍾紹和判8年
台灣大上半年EPS2.89元
模仿賓拉登 印尼恐嫌上傳影片
蘇力強颱來襲 海祭會場禁觀浪
全面性高品質 台紐協定更上層樓
蘇力來勢洶洶 追風計畫啟動
馬總統列舉政績 反駁無能說
美航777班機故障 返航北京
和碩6月營收 月減7.65%
台紐協定 獲利產業挹注農業
蘇力防颱 新北物資提供陸漁工
剛果叛軍：先停火再談判
光華追趕無力 9分不敵約旦
宏?Q2營收 近5年新低
金門暑期戰鬥營打靶 體驗戰場
鐵人三項 8月前進澎湖
馬：國安無限擴大兩岸不用往來
波蘭媒體報導台灣專利咖啡紗
馬：若先辦公聽會 協議簽不成
台紐協定 海關進口稅則待修正
十大好色國 希臘居冠大陸第4
象完整陣容 草總等了半季
陸6月有1人感染H7N9
低價進擊 谷歌筆電出頭天
新光標大亞百貨有缺失 遭處分
馬總統舅舅逝 衍生陸網友論戰
總統：勿低估人民對統戰判斷力
醫師涉詐保 判高醫連帶賠償
6月電信獲利王 台灣大蟬聯
陸港媒體報導台紐簽經合
大黃鴨進西湖 被諷搶白蛇飯碗
陸貿易前景嚴峻 考驗改革決心
開發金上半年EPS0.25元
速食廣告有落差 北市促改文宣
移民署發居留證 老夫妻免別離
Ｆ-鎧勝6月營收 月增25%
海生館引進鯨鯊展示 爭議多
毒販賣咖啡包 內含神仙水成分
台紐經合協定 陸：不持異議
總統：統獨非政府兩岸政策目的
筆電代工廠 6月出貨優於預期
喝茫騎車拒酒測 男毆警送辦
婦人洩前夫個資遭訴 苗縣首例
鴻準6月營收月增7.1%
曼尼光頭威風 返美首轟出爐
埃及檢方下令逮捕兄弟會領袖
美債利率升 彭淮南：必然現象
開放天空 台灣與多國簽協議
青海官員：沒聽說酒廠挖角小薇
新加坡人晚婚 十年來延後2歲
台紐協定 奶粉列第一波降稅
透明組織：民眾不放心國會政黨
金鶯近況不佳 陳偉殷肩負重任
菸品零關稅 民團建議調漲菸稅
企業凍聘 英就業機會再減4%
彭帥先天性心臟病 不放棄夢想
6都提名 馬：尊重初選機制
漫遊太空 高科技氣球將問世
野放鯨鯊兩度擱淺 與生命拔河
歐盟分權單位 擬刪5%人力
橘憂衝擊畜牧業 藍：利大於弊
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周董天台首映 沒邀昆凌怕失焦
福島電廠輻射持續污染太平洋
埃及外交部：穆希待在安全地點
馬習會 總統：不完全排除
清大研發天然蝦紅素 具商機
贊助運動選手 邱復生促建制度
肯亞查獲大量運往馬來西亞象牙
莽男掐死前女友 伴屍眠醒投案
北韓提議 兩韓談離散家庭團聚
搶救市占 黑莓打算討救兵
美中網路對話 今年再開會
濕地保育 金管處邀專家座談
台紐協定 貿易自由化里程碑
四川高速公路 數百人困隧道
台紐協定 外銀：為TPP鋪路
蕭敬騰褚士瑩談夢想 被虧命好
劉子千出輯 甄珍比他還緊張
獻唱戀戀海灣 蔡琴只收888
海祭延期 對號車退票免手續費
曼德拉基金會籲世人做善事
困境成長 唐寶寶獲總統教育獎
金控6月獲利 新光國票轉虧
南港案 監委再籲提非常上訴
英郵局今秋上市 上看30億鎊
金門推APP 介紹特色海產
戀戀海灣戲水戲 演員吃足苦頭
泰國央行維持利率2.5%不變
輸紐工業產品 每年省千萬美元
姐妹州20週年 夏威夷州長訪台
海祭火車退票 不收手續費
建防災顯示圖 防災保險有望
江丙坤與前任日使皆盼陸日修好
台紐協定 拚明年初生效
江揆：原住民自治 落實馬政見
台商問題 林中森：兩會將檢討
遊客怨品質 金門縣府轉觀光局
涉擅用程式侵權 台灣索尼遭訴
陸批日相言論 要日反省歷史
謝淑薇返台 感謝國人跨海加油
大埔案 馬：中央不能越俎代庖
長江深水航道 海輪年底抵南通
工程會推公建 應訂使用年限
日招外籍人才 擬放寬永住權制
泰國僧侶要求印度保護菩提迦耶
海上颱風警報 11日上午發布
甘比亞華語文班舉行結訓典禮
留謝淑薇 總統：協助追逐夢想
陸資來台 總統：創造就業機會
役男死亡 陸軍懲處最高達中將
今彩539 頭獎槓龜
台紐開放天空 降票價空間不大
國際醫療專區 民團憂排擠資源
台電擅用煤灰築堤 環署開罰
政府聯谷歌 推災害資訊平台
6旬男失聯 開車墜崖身亡
部落之旅 江揆不受傳聞影響
新油價公式微調後 估8月實施
陸：中印邊界形勢總體穩定
張志豪幸運安 象衝上首位
南海爭議 菲外長確信仲裁可解
張顯耀：服貿是台邁向世界踏板
台紐協定 食品安全溝通更快速
電子書定價 蘋果違反托辣斯法
謝淑薇返台 急尋訓練基地
美法官裁決 蘋果抬高電子書價
拜登：美中需更信賴 合則兩利
1萬6千名菲勞 因台灣制裁丟飯碗
中華電信6月份營業收入187億元
蘇力來襲 吳德榮：破壞力很大
因應蘇力颱風 行政院繃緊神經
民調：服貿協議近八成業者不知被列開放
服貿協議「人民一知半解」 民進黨啟動反宣傳
台紐簽ECA 民進黨支持
世大運添佳績 洪萬庭舉重奪銀
中央氣象局發布 海上颱風警報
連日強降雨 四川已致9死62失踪
亞洲第三貪？ 法務部11日說明會
汪洋：國與國吵架比打架好
移民署為新移民提升數位素養
為地球的未來舉杯 氣候變遷繪畫作品展開幕令人驚艷
金蛇接龍轉 股市好運轉 網路闖關遊戲有獎徵答活動 就等您來闖關抽大獎
台貪腐亞太第3? 法務部：解讀不公允
君鴻國際酒店(原高雄金典酒店) 穴子一本揚午間定食
土地銀行「沈成柏畫意攝影展」熱鬧登場
陽明山天籟渡假酒店 升格更名
黃昆輝美國開罵「馬無能、無感、無知」
嶄新面貌 擴大權益 聯邦 復興航空聯名卡升級登場
企業是希望用錢買自由！
永續環境 深耕校園
馬：服貿協議要證明台灣貿易自由玩真的
台灣線性微整權威:張光正
中華郵政713全國淨灘(溪) 公益活動
「蘇力」颱風來襲 台水公司呼籲民眾蓄水備用並請節約用水
三星推出王牌機ACE 3 具即時翻譯功能
下士關禁閉死亡案 懲處層級提高至上將
氣象局發布第一號陸上颱風警報(20:30)
世衛：禁菸品廣告有效防制吸菸
埃及命令引爭議 新總理組閣
拖板車失控 國道連環撞
操縱電子書價敗訴 蘋果將上訴
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美中對話 美籲中停止網路竊密
紐文處：台灣盼入國際民航組織
印度輪暴主嫌弟：只開車沒做案
波士頓爆炸凶嫌出庭 堅稱無罪
拖板車失控 國道連環撞
韓亞航墜機 機師起初告知不撤
世大運添佳績 洪萬庭舉重奪銀
林郁方：要說服美售台F-35
亞太擬8月掛牌 法說會登場
威力彩頭彩 上看15.2億元
夏季電腦展 電信業搶商機
面板業 Q3轉捩點
立院訪美團 華府會要員
陳光誠結束訪台 感受台灣民主
柏南奇開金口 力挺寬鬆
盧森堡爆監聽 總理將辭職負責
柏南奇：寬鬆政策仍有必要
暑期美國遊學 大陸學生人數增
金鶯3局攻下1分 暫時領先
凱瑞伴病妻 缺席次日美中對話
陳偉殷復出戰 前3局無安打
台股守穩8000 關注權值股
通膨超標 巴西2度升息2碼
歐巴馬下令檢討對埃及援助
強颱逼近 水利署戒備
高溫炎熱 西部山區午後雷陣雨
陳偉殷重返大聯盟 隊友相挺
世大運羽球獲兩銅 戴資穎爭冠
蘇力海警發布 東部海域警戒
中美摩擦 陸副總理：對話解決
陳偉殷復出戰 金鶯火力大放送
投信：聚焦全球高股利股
中美經濟關係 汪洋：宛若夫妻
陳偉殷復出首戰 取得勝投資格
台股開盤漲69.28點
美中因應暖化 擬合作智慧電網
震災後強颱 河局憂南投崩塌區
曜越上半年營收 年增11%
颱風將至 2千餘人取消綠島行
蘇力來勢洶洶 隨時可能封路
彭啟明：強颱來 北部高度警戒
中華民國捐款 助巴國少棒來台
韓亞航機失事前 機師短暫失明
大陸LED居家照明 看增9成
新白髮魔女傳 吳奇隆濕身拍戲
涉虐傭 阿拉伯公主遭美起訴
房仲：熱門總價 南北差千萬元
梅爾掌雅虎一年 員工激情降溫
世大運 中華舉重銀牌羽球2銅
張學友演唱會專輯 19日發行
下半年業績看好 鴻海走揚
陳偉殷投7局 金鶯6比1領先
車困水中 多倫多男子竟吃罰單
楊乃文新造型帥氣 殺光底片
謝淑薇訪四維 盼企業助體育
環署邀民撿垃圾 總獎金52萬
蠅入耳道 蛆蛆蠕動
南韓利率維持不變 連2月不動
營收續創高 台積電填息添力
陸擬增限制購車城市數目
北韓盼啟觀光 南韓談家屬重逢
新台幣盤初升破30元大關
中美對話 陸籲公平對待陸油企
陸副總理訪美 妙喻美中像夫妻
中美對話 人民幣升破6.16
陳偉殷勝投 金鶯6比1
蘇力影響 北市菜價漲
颱風將至 夏令營隊安全第一
菜價上漲 消費者：平常心購買
因應氣候變遷 中美5領域合作
全球PC出貨連5季減 創紀錄
嘉市嚴重空污 找不到污染源
韓亞航墜機 今年難逃虧損
陳偉殷復出奪勝 露出燦爛笑容
墨西哥火山爆發 民眾旅外注意
韓亞航墜機 90秒後才疏散
酷暑商機發威 通路股受惠
颱風前 屏東水果價格暫沒波動
颱風來 太平山森林遊樂區休園
企業調查：新鮮人缺EQ抗壓力
稱心魔作祟殺人 男二審仍判死
中華民國贈巴拉圭直升機
澳洲6月失業率高於預期
柏南奇暗示續寬鬆 亞股漲
球評：陳偉殷多投復健賽有意義
★日本央行維持年貨幣基礎增加60兆-70兆日圓計畫
執筆不能忘字 媒體監督通訊社
機車買賣維修廣告不實 遭罰
貓熊圓仔頭好壯壯 喝奶量增
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
電金點火 台股衝上8100點
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
和泰車寫下400元傳奇
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
殷仔強勢復出 金鶯戰力回神
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
四川暴雨 市區馬路變小河
工總白皮書 建言數歷年新高
總統：宗教交流體現中華文化
新婚男偷機車後照鏡 妻痛哭
美商世邁科技成立台灣分公司
服貿開放旅行社 1年十兆商機
颱風將至 台南水庫視降雨調節
麻竹筍主打新鮮 農民看天吃飯
宜蘭童玩節 12日起休園兩天
南韓前情報頭子元世勳收賄被捕
主任檢察官疑喝花酒 南檢調查
三星去蘋果化 招手新客戶
學者：台紐協定 區域整合關鍵
川震遺址連年淹 數十億付水流
菲多數眾議員 盼恢復台菲友好
吳副總統：重罰重判 懲貪防汙
宏達電射日 蝴蝶機耐力足
預期心理 蔬菜市場見漲風
張善政：盼民間活用政府資料
陸前外交官百年住家遭強拆
台商回流擴廠 賴清德盼多投資
桃園下水道清淤 廢機車阻水流
國際透明組織報告 外館澄清
資源互惠 移民署北科大結盟
報載檢座喝花酒 特偵：違倫理
強颱來襲 奧萬大下午起休園
強颱逼近 公館紅棗農忙搶收
APEC創業高峰會 8月舉行
楊潔篪：中國在亞太不怕事
油罐列車爆炸 業者：駕駛失職
李國修褒揚令申請 行政院通過
中市重劃爭議 兩派對陣叫囂
2千遊客撤離 老外追風進綠島
蘇力颱風逼近 花蓮農友搶收
防蘇力 北市撤河濱移動式設施
車禍受傷 8歲女童脫困求救
失業男偷吃步 叫外送埋伏偷吃
役男死亡 陸軍擬辦因公撫卹
經濟好轉 日銀政策按兵不動
強颱蘇力逼近 做好防颱準備
越南享歐盟優惠 台商掌握商機
周麟夫人訪巴拿馬慈善機構
颱風效應 台北葉菜漲5成
勝投展笑顏 殷仔：配球幫助大
港澳高級文憑 台灣擴大採認
謝淑薇：溫網冠軍屬於台灣
韓亞航失事調查 更多細節曝光
四川地震災區 暴雨重災戶
強颱威脅 釋迦農求老天爺保佑
陽信上海揭幕 薛凌低調現身
李亦捷情傷落髮 試鏡改變人生
陸：暴雨釀16省數百萬人受災
伊朗流亡團體：核設施藏山裡
北印度女童姦殺 警：狗幹的
太多人買車了 陸8城恐再限購
憂4G成本 外資保守看電信業
港血液測試鼻咽癌 準度95%
蛟龍號南海試驗三突破 返廈門
蘇力逼近 追風計畫下午啟動
珠三角土壤28%重金屬超標
無端殺人 高院：情節重大判死
世大運 戴資穎搶下決賽門票
抗強拆 陸駐美使館被噴漆
遇颱風 瓊斯盃照常舉行
日知事訪台 李嘉進：深化關係
馬術女將公祭 國際馬總致悼文
媒體指凸槌 副總統辦公室澄清
推戶外生物課 師登國教微電影
防蘇力 東勢高接梨加緊採收
再打貪 廣東官員遭雙開
副總統談服貿 賞花也避免被扎
國際貪腐報告 曾勇夫要求澄清
颱風引菜漲 量販推1把5元
不悶了 筆電代工股紅通通
股匯齊場 台幣午升2.16角
綠二次中委會 聚焦兩岸經貿
人類腦力會進步 90歲還很精
舉牌工熱危害 勞委會加強監督
陸海外炒房 瞄準美加澳
成都貓熊寶寶也誕生 今年首隻
公務員初考 擬考複選題
安倍經濟學促日商業不動產復甦
台紐協定 江：TPP有利條件
二手自行車新生 傳愛到弱勢
戰略經濟對話 美籲陸加速改革
北韓抨南韓 倚外力促北韓棄核
北印度豪雨 影響50萬人生計
世大運 中華隊1金1銀3銅
台遭指貪腐 法部：因強力肅貪
颱風天吃莧菜魚羹 荷包大失血
玻璃藝術家聯展 竹市登場
自行車雙雄創歷史新高價
涉販毒給青少年 男遭羈押
太平洋高壓未減 蘇力可能登陸
後QE 投顧：看好拉美公司債
看台紐協定 許勝雄：養鵝下蛋
中小學備戰防颱 必要時撤離
梁英斌出席南韓外交界活動
江揆促助擴大國際證券業務規模
台紐協定 農委會降衝擊創效益
演唱會未辦好 韓演藝公司獲賠
貪腐報告 江揆促調查是否有誤
兩岸企業家峰會成立 設七小組
故宮造同安船模型 展清海洋史
陸LED照明旺 類股走揚
台股收盤漲167.85點
鳳山大火被害人 求償逾8百萬
因應蘇力 江揆促加強戒備
加強飛安 美提高民航機師要求
中華世運溜冰選手抵哥倫比亞
法媒：薄熙來案最快7月開庭
颱風來襲 水蜜桃價格無波動
圓圓坐月子 按摩熱敷做全套
桃竹苗13日就博 因颱停辦
毒兄弟檔 警破市值5千萬毒品
百貨比攀高 東森改掛百貨股
許勝雄籲總統 關鍵期改變現狀
葛蘭素史克高官涉賄 遭陸扣押
台股收最高 漲167點
波士頓炸彈客出庭 受害者激動
數位大市集 華碩聯手工業局
防強颱 南投山區搶險備戰
花蓮地震 規模3.5
謝淑薇溫網冠軍盃 記者會亮相
泡麵含肉類萃取粉 須申請檢疫
防颱 國防部應變中心二級開設
台紐協定 工程技術商機可期
凱特完美產房 佳餚美酒俱全
殺聲震天 大陸晶片廠爆價格戰
7月台指期漲204點
7月電子金融期都漲
高華柱轉馬總統賀巴總統當選人
電腦輔助識字 台灣助貝國顯效
持續寬鬆 台股彈升167點
妻網路鹹濕曝外遇 姦夫被判刑
PC衰退 華碩：做好基本功
貪腐報告 曾勇夫：與事實不符
心動之旅啟航 身障攝影展徵件
防蘇力 北市應變中心二級開設
暑假到來 電視台推新戲應戰
育成中心成效好 江揆盼拓海外
蘇力進逼 中市多項活動延期
獅子王北美巡演 吸金十億美元
強颱蘇力逼近 衛署啟動應變
復出奪勝 陳偉殷：我回來了
蘇力颱風進逼 注意鷹架安全
陸生來台當志工 開拓視野
蘇力來襲 北市加強路樹防颱
颱風影響 雪霸登山路線禁入
郭正亮：華山會議中生代出席少
伊朗流亡團體：山區藏核設施
強颱蘇力將發威 民眾提高警戒
三大法人買超台股219億元
想見網友 少女跳樓逃家受傷
蘇力進逼 北市疏散門擬關閉
校園上演活春宮 教育部遭糾正
芝加哥大學進駐 港府廉價供地
蘇力來襲 大學轉學考恐延
蘇力進逼 賴清德取消訪日
能源突破 陸掌握緻密氣技術
蘇力颱風前夕 北市動員清水溝
南韓媽機上陣痛 降落土國生產
要求加薪 河南城管也上訪
漁民遭陸扣押 越南再抗議
相姦鴛鴦浴 要求女離婚動粗
活春宮糾正 教部強化教育通報
有愛無礙 企業創身障就業平台
兩岸交流合作 再添制度化平台
亞太電信上市 邱純枝拚逆轉勝
田園樂 義青年返鄉務農
關廠紓困案 刪經濟困難要件
蘇力颱風期間 軍醫院正常營運
蘇力路徑 史上類似者災損多
購物推車當賽車 英男飆出紀錄
蘇力攪局 新北多項活動延期
強颱蘇力 紅十字會啟救災
經部：新油價公式 仍未定案
日緊急升空數 逾6成因應陸機
林正二涉賄選 判刑定讞
珠海團訪台南 簽採購意向書
陸自製高速動車極速四百公里
新台幣收升1.33角
日研究：巴西狨猴盲腸有味覺
機動救災 北市將組防汛搶險隊
探勘海域地質 海研五號赴南海
金門評比餐飲賣場 提升衛生
四川都江堰走山 12死
蘇力逼近 蘇花將預警封路
通膨預期 黑田東彥打敗柏南奇
蘇力進逼 中市加強防颱措施
膠水塗嘴唇 北市開罰幼兒園
台師大青年團蒙古交流獲佳評
聯想投資品牌 保PC領先地位
歷經風暴 太空梭企業號再亮相
蔡小虎首攻蛋 備曲百首
微型創業 e化群聚創品牌
182天國庫券利率 逾3年新低
慈濟重建區獎學金 2百人受惠
蘇力進逼 水公司籲儲水備用
台灣鯛價格低迷 張花冠盼收購
丁守中宣布參選台北市長
涉賄將失立委資格 林正二難過
自投羅網 酒駕女撞警車
李國修追思會 18日舉行
副總統：對外談判要拿也要給
能源局：油價公式修正版未定案
印尼調升利率 舒緩通膨壓力
江揆勉文官 具規劃溝通執行力
醉男肇事受傷 仍不信警酒測值
防颱 經部應變小組二級開設
蘇力襲台 大鹿林道便橋將封閉
跨性婚姻遭撤銷 法部依法行事
Google地圖增語音導航
台紐創投基金 近期審查首案
蘇力逼近 台北捷運部署防颱
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
金門2日遊 金廈儘快協商
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
美：陸擁有全球最活躍飛彈項目
大馬留台生赴台 機票住宿優惠
觀光局：開放大陸旅業有利台灣
阿達一族登舞台 戀愛劇情吸睛
蘇力進逼 北市部分活動取消
猛男遞椰子汁 丁噹好害羞
黃偉哲：應重視偏鄉棒球發展
北市是否停班 擬晚間9時宣布
非婚生子女受歧視 日擬判違憲
南海糾紛 越加強漁政船武力
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蘇力逼近 高市嚴陣以待
夏威夷航空共班號 華航延紐澳
涉吸金上億 雄檢起訴54人
坐上一哥 聯想：PC仍可獲利
嘉市兒童戲劇節 孫翠鳳女演出
蘇力進逼 花蛤季活動取消
美智庫：北韓測試火箭引擎
義新世代農夫 善用科技重環保
亞太電信拚上市 聚焦4G
蘇力逼近 雲門台北公演取消
為大埔砸錢買廣告 苗縣府挨批
林棋淵學琴到老 松年大學獲獎
美：陸可達美核彈頭不斷增加
六龜偏鄉獲贈車 助獨老就醫
夢想家案 監院糾正政院文化部
颱風預期心理 雲林菜價上漲
愛文芒果產季近尾聲 嚐鮮要快
強颱蘇力 11日晚間發布陸警
陳世興古宅傳出售 南市盼保留
總統：服貿協議助業者開疆闢土
威廉週末打球 凱特待產還不急
東縣：棒球資源體育預算1/6
身背4命 槍擊犯陳勇志判死
蘇力來襲 竹市全面防災
女友提分手 七旬翁刺車胎
馬習若晤 總統身分不變
蘇力來襲 北市聯醫調整門診
兒少保護專線 暑假求助量增多
王金平：親民黨團自然消失
英議員擬加薪 恐引發政治反彈
德里巴士輪暴少年犯25日宣判
台幣29.952 一個月新高
菲擬向韓購買FA-50戰鬥機
齋戒月 世維大會籲陸停止挑釁
是否復出 林熙蕾要挑劇本
希臘包機緊急迫降特拉維夫
江揆：協議簽訂 擴大事前諮商
防強颱 北市設山坡地應變小組
役男死亡案 懲處最高陸軍司令
瑞信：日圓估計再貶18%
北京網賽 盧彥勳晉8強
服貿協議 總統強調4沒有
下士枉死 禁閉室恐涉過失致死
英國王室寶寶降生問與答
華航暑假載客率高 Q3拚獲利
德拉吉低利承諾 效期至少1年
LPGA台灣錦標賽 十月開打
颱風來襲 加強工地檢查保安全
父抱嬰不慎摔地 妻控傷害起訴
郭敬明自評小時代 該大刀砍戲
翡管局：低窪地區加強防颱
中俄軍演結束 陸艦12日離俄
蘇力颱風逼近 登山隊陸續下山
北北基晚間9時宣布是否停班
OSU若上路 可創百億稅收
陸委會：儘快提出服貿衝擊評估
役男死亡案 國防部法辦12人
照顧弱勢 中低收入納住宅補貼
國際透明再強調貪腐調查未排名
颱風來 量販加碼銅板菜價搶市
役男死亡 家屬看監視器要真相
外匯 央行不定期實地了解
搶錢 大陸地方政府狂賣土地
美國情蒐拉美 各國齊聲要解釋
海巡移民特考口試 延至14日
中市資優生考場 家長質疑不便
強颱逼近 嘉明湖步道關閉
北市若停班停課 學校開放停車
長榮航班 12日正常起降
世大運羽球 戴資穎女單摘銀
役男死亡案 軍方公布懲處名單
勇消殉職 馬總統：心裡很難過
淡定四川人：洪水照來麻將照打
下屬咬李朝卿 李斥一派胡言
魚目混珠 義發現假冒鯊魚肉
陽信登陸 薛凌：樂觀其成
林中森：兩岸陶瓷藝術可合作
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後慈湖小烏來 12日暫停入園
後慈湖小烏來 12日暫停入園
薛凌：人民肚子溫飽有延續性
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防颱 水保局設土石流應變小組
防颱 水保局設土石流應變小組
南北韓家庭團聚談判 北韓喊停
南北韓家庭團聚談判 北韓喊停
選前宴請頭目 林正二涉賄判刑
宏利金融菁英賽 曾雅妮再出發
選前宴請頭目 林正二涉賄判刑
宏利金融菁英賽 曾雅妮再出發
台印尼摩羅泰案 如火如荼進行
台印尼摩羅泰案 如火如荼進行
貿協緬甸首展 商機逾5億台幣
大學生衝浪 虛驚一場
華航12日航班 原則正常運作
台北愛樂合唱團 諾曼第受歡迎
陸：中俄軍演將向四化發展
金門資源回收績效 環保署肯定
周杰倫慶功掀衣 自稱人魚王子
校長轉政壇 林正二數遭解職
丁守中參選 藍：依提名機制
桃機防颱 團客彈性下車
蘇力來襲 北水處呼籲儲水備用
颱風來襲 12日多數航班正常
颱風來襲 竹縣府公告管制區
鴻海前進高軟 帶來3千職缺
軍中關禁閉 暫時喊卡
謊報累死119只得求救110
央廣分台整併 藍：綠執政決議
準公務員培訓 擬淘汰2成
地中海潛力大 歐盟促藍色經濟
單親貧生力爭上游 美技冠國際
銀行申設陸子行 至少添2家
腦麻生嚮往從軍 獲贈小禮賓槍
防強颱侵襲 三鶯溪洲部落撤離
澳盛銀：賣盤近尾聲 金價料漲
防家庭債務增加 大馬利率不動
美科技業發股利 歷來最大方
衛生署：青少年懷孕比例下降
離島港埠建設 立委盼中央協助
生質酒精補助計畫 糾正國科會
印度與越南重申攜手開發南海
直航排擠 小三通人流減貨量增
綠：應建立公平的兩岸經貿關係
吸取精髓 彭于晏激戰吻張家輝
林正二案 內政部：不用補選
颱風來襲 桃園3活動取消
土地環評問題 管中閔：檢討
颱風來襲 王功漁火節延期
美中傳利多 陸股大漲
四川洪災 31死166失蹤
高雄監所辦徵才 媒合近6成
三伏貼 末伏日前有效
今彩539開獎
威力彩開獎
民共交流對話？ 蔡英文邀大陸學者演講
中俄海軍演習落幕
華航與夏威夷航空 開啟共用航班合作
選台北市長？ 柯文哲考慮中
林正二涉賄褫奪公權 親民黨團將瓦解
元氣人生 幸福滿分
威力彩頭獎連23槓
14日國館講座「下一波競爭力UP」
認真生活紓壓有妙方
財政吃緊 官員緊吃？民眾荷包誰來看緊？
司法官評鑑獨漏行政法院法官 不公！
擺脫敗訴法院的惡名 從加強評鑑行政法院法官開始
台北-檀香山航班延誤
台灣票據交換所: 7/12退票從寬處裡
亞洲第三貪? 府回應: 落差大、離譜
國立臺灣戲曲學院 考試日期變更
宜蘭台7線及蘇花 下午5時封
長榮立榮國際航班 正常起降
代誌大條 軍方還有第二波懲處
台灣高鐵 12日全線正常營運
蘇力雨量 山區上看1千毫米
陸計劃建渤海海底隧道 通高鐵
涉性侵 偵查佐遭停職
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
談網安 美關切陸竊商業機密
駐德代表致函國際透明組織抗議
紐約油價飆 一度創15月新高
印尼監獄暴動 200罪犯逃逸
美球評：陳偉殷回來正是時候
陳偉殷下一場 可能再戰遊騎兵
伊拉克攻擊四起 至少40死
美量化寬鬆退場 陸籲考量衝擊
太平洋邊緣演習 陸將首度參與
QE退場憂慮緩 美股大漲
柏老喊話威力大 美股創新高
空難生還者求救 苦候驚慌無助
紐約唐人街驚爆 樓受損12傷
蘇力威脅大 陸上警報擴全台
陸未交出史諾登 美大表失望
創15月新高後 油價漲多回挫
美國學生赴台就讀 緊張又期待
夏日百老匯 看得見台灣
英王室寶寶將誕生 媒體苦候
7月車市 成長可期
調查：台灣消費信心 益趨樂觀
監控 拉美國家將聲明譴責美國
統一超推身心障礙者就業平台
投信：陸股看綠 軟商機
巴西工會發動街頭遊行示威
紡織業赴法內衣展 創商機
愛爾蘭國會批准有條件墮胎
蘇力逼近 東北部先降雨
因應蘇力 貓纜全天暫停營運
北市疏散門 上午9時管制
宏利菁英賽首輪 曾雅妮98名
紐約中國城氣爆 12人傷
預防性撤離 桃復興鄉遊客下山
促台葡交流 何建功訪波多大學
攜手日遊戲平台 中華電搶商機
屏東開設應變中心 風景區關閉
重塑Fed 歐巴馬機會來了
亞維儂藝術節 今年非洲當道
美股創高 台股待量再衝
墨汽車零配件展 台廠商拓商機
桃中午宣布 晚間是否上班上課
中美關係 陸：需棄零和思維
聯準會續寬鬆 標普收復失土
台股開盤上漲8.32點
北市宣布 下午2時起停班停課
雙鐵上午正常 下午視狀況調整
停班停課北北基下午2時起
貿協首度緬甸辦展 商機5億元
中颱蘇力逼近 預估從宜蘭登陸
暑假留遊學 教部籲上網登錄
台小家電在大陸銷售比例增
陸國防部怒批 日防衛書不實
高虎城：中美投保將實質諮商
陸財長籲美權衡QE退場風險
颱風天撿便宜 筆電萬元有找
海權爭議 歐巴馬促陸勿動武
北市下午停課 請學生注意安全
韓亞航刊啟事 向中國人民致歉
醃頭案起訴 凶嫌被求極刑
停班停課 花蓮12時起
四技二專甄選 統一分發揭曉
人行副行長：人幣匯率朝市場化
桃園縣下午晚間 停班停課
湖口電機廠火警 無傷亡
颱風 國泰港龍重訂位免手續費
老化社會 大鵬灣推無障礙遊程
投書媒體 豆導：坦誠面對司法
美稱陸願談判投資協定是突破
泯恩仇 谷歌與蘋果關係好轉
停班停課 花蓮桃園北北基宜
股匯雙漲 新台幣盤初走升
陸財長：中國經濟不會硬著陸
貪腐民調 世研：我們算是配合
加國油罐車爆炸案 累計24死
陸：中美投資協定允速實質談判
快去加油 下週油價恐漲5角
美財長籲陸 讓人民幣升值
桃縣沿海漁港復興鄉 警戒區
要北韓棄核 美中有強烈共識
台與巴拉圭合作遏人口販運
廣大興案 菲眾議員挺台
尼國首季成長 年目標有疑慮
元大寶華：年底前日銀貨幣寬鬆
關切蘇力 總統：做好預防撤離
李振昌上大聯盟 台灣第9人
防災 李鴻源：不許人為疏失
關閉疏散門 北市籲車主速移車
配合停班停課 部分國道免收費
贈機巴拉圭 高華柱完成任務
颱風來襲 尖石五峰中午停班課
台北匯市 下午正常交易
懲處涉人事鬥爭 國防部駁斥
韓戰週年閱兵 北韓出動飛彈
蘇花公路下午5時 全線封閉
陸財長稱6.5%成長不是問題
颱風來襲 陽明山越野路跑取消
獲利豐 水泥雙雄走揚
與美談投保 陸決開放服務業
搜救犬立功醃頭案 急召回救災
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中市和平區下午3時半起停班課
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
蘇力襲台 桃園晚間停收垃圾
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
防颱 高市撤慢性病患及孕婦
南投天梯天空之橋 13日封閉
醃頭命案大事記
BenQ推大型商用顯示器
瓜國歐盟夥伴協定可望十月生效
防颱 午後台鐵部分列車停駛
期貨補繳保證金 延次一營業日
總統：自由經濟示範區只許成功
史諾登案 中美各說各話
蘇力追風計畫 投15個觀測器
億元宅 台北市中山區最多
苗栗縣下午正常上班上課
颱風來襲 親子集郵研習營延期
證交所：今盤後交易暫停
颱風來襲 國父紀念館閉館
蘇力逼進 台南防災中心開設
桃縣中午起 開放紅黃線停車
基隆道路暢通 進駐待命
役男死亡案懲處 成大尊重
政府釋冷藏菜 菜價漲幅減半
少婦跳樓 警消垂降救人
世大運桌球女團 中華搶金牌
海大入學考 視停班課訊息
外勞許可申辦 8月前搬至西門
服貿協議 包裝服務業樂觀看待
銀行業配合證券作業 維持正常
醃頭案起訴 嫌泯滅人性
風災逼進 中市和平區應變
颱風到 6省道下午交管制晚上封
內蒙大興安嶺岩畫 首現性愛圖
韓戰週年 北韓閱兵演練見飛彈
手槍毒品放置物箱 路檢遭查獲
預防風災 花蓮展開撤村行動
登山客急撤 南投還有1隊
北韓將閱兵 規模歷屆最大
墨男當選鎮長 傳3年前已過世
台股整理 金融走揚
陸客團追風 期待又害怕
櫃買：盤後及零股交易停止
蔬果價漲 高市：冷凍蔬菜備援
最有利標 工程會鼓勵公開評委
建大股價 創歷史新高
陸爭台民心 學者：政府多關懷
侵占景文校款 張萬利判賠上億
颱風停班停課 北市增公車班次
飛機常誤點 陸民航局要整治
醃頭案 被告精障鑑定被推翻
親民黨團尋改組政團 積極聯繫
印尼監獄暴動 恐怖分子逃跑
後QE 小心利率敏感度高債券
抗建核燃料廠 粵江門居民示威
王建民13日小聯盟再先發
部分國內外航班 延後或取消
蘇力來襲 北市停收垃圾
服貿協議 蕭萬長：正向看機會
釋冷藏增採收 菜價漲勢趨緩
信合社農漁會信用部正常營運
追真相 洪仲丘案擬解剖遺體
中颱蘇力 暴風圈逼近台灣
苗縣晚間停班停課
麻辣嬌鋒熟齡女 衝出好票房
防颱 台中市災害應變一級開設
蘇力影響桃機近50航班
愈罵愈紅 陸片小時代推出續集
李鴻源：年底提低衝擊開發規範
小摩揮刀宏達電 目標價百元
醃頭案搜救犬建功 定點狂吠
蘇力來襲 竹市晚6時停班課
中國正成為世界印刷工廠
小兒氣喘 中醫照護可減緩
役男死亡 胡志強慰問洪家父母
宜蘭英士村 預防性撤離村民
2成中學生曾喝酒 超商正相關
青少年買酒太便利 學者憂心
防颱 高市完成防救災編組
童子賢：即使賺2萬 都要存錢
美首申請失業救濟 增近2萬人
陸媒：香港各派應珍惜大陸善意
醃頭案被告 常帶大塑膠袋出入
華航華信航班 調整今晚起降
搜救犬建功 擬培育路徑追蹤犬
外銀拋匯 新台幣午升6.1分
亞洲生技高峰論壇 17日登場
停班較晚 宜縣長：風雨傍晚才到
蘇力侵襲 三鶯溪洲部落強撤離
網路口角 少年糾眾毆同學致死
北部臨海路段 晚間7時起封閉
美股創高 投信：台股可望跟進
中市公布警戒區 籲民眾勿進入
收受廠商賄賂 5醫師遭彈劾
名嘴詆毀 國防部：不排除提告
就業探索體驗活動 因颱風取消
生技新血 百名博士培訓開跑
頭顱案 犯案動機詐保險金
酒駕撞死人由妻頂罪 獲緩訴
華航飛歐美澳班機 提前起飛
太熱了 武漢縮短上班時間遭批
防災 屏縣建置颱風資訊服務網
晴天巨浪 台東山海溪流管禁入
颱風天外送 北市籲注意勞安
加入政團 陳雪生：短期有困難
威凱寶寶神秘 紀念品商得趕工
蘇力來襲 彰縣成立應變中心
貨車國道翻覆 醫療廢棄物散落
大埔自救會：苗縣府製造對立
印尼小學讀物談買春 家長投訴
福島核廠輻汙水 擴大往南流
苗縣：大埔盼正視聽 現重防颱
華信下午取消金馬台東航班
TERA免費版 24日公測
蘇貞昌籲受服貿衝擊產業站出來
蘇力襲台 YouBike停運
蘇力來了 觀光股疲弱
透明組織：對台調查不符常情
醃頭案 DNA反應起訴證物
役男死亡 家屬接受遺體解剖
蘇花預警封路 農產品補助運費
台股收盤漲40.95點
南韓促談 南北離散家屬重聚
砂石車影響安全 警加強取締
蘇力颱風逼近 中橫將預警封路
投顧：日參院改選 利安倍經濟
蘇力來襲 新北垃圾12日晚停收
李登輝椎動脈裝支架 手術順利
評鑑 高督盟點名高市議員優劣
法說會預期樂觀 台積電填息
印度傳擬海外發債 穩定盧比
台股尾盤拉高 收漲40點
佯代購優惠禮券詐騙 3嫌落網
海巡署巡護艦抵吉里巴斯賀國慶
蘇力來襲 新北瑞芳提前大停水
美軍前主管收賄 判刑19年
嚴防蘇力 翡翠水庫調節性放流
汪洋：按老婆指示辦事
性侵拘禁前女友 男判8年半
防成孤島 廬山溫泉入夜淨空
防洩密 俄反璞歸真用打字機
蘇力來襲 新北市學校開放停車
颱風天放假 雇主不可強迫補班
陸解禁遊戲主機 仍封臉書推特
醃頭案 檢警割草辦案
陸：有緩衝措施因應美QE退場
桃園多醫院下午看診 晚間變動
四川土石流 海基會發函慰問
7月台指期漲12點
呵護貓熊寶寶 定時叫醒上大號
陸美談投資 准入前國民待遇
果菜供貨增 青蔥價續飆高
7月電子金融期都漲
國道苗栗段 傍晚6時起免收費
李登輝支架手術 北榮:必要性
經紀公司：李振昌上大聯盟
台股尾盤拉高 登上8200
父性侵幼女6年 判刑18年
人財外流 總統：會有因應對策
拉德旺絲卡全裸入鏡 鄉親大怒
蘇力逼近 阿里山撤離逾兩百人
關中：別以鐵飯碗心態考公務員
三大法人買超台股122億元
因應蘇力 北市聯醫夜間停診
基隆下午2時起開放路邊停車
北市毛雞交易暫停 蔬魚無虞
自由經濟示範區 估貨量成長
阿里山休園 近六百遊客撤離
蘇力襲台 入夜前封12條省道
蘇力逼近 就醫前多查詢
大專轉學考 部分延期
YouBike下午4時停運
傳史諾登要求見俄維權人士
貿協緬甸展覽 助台廠進入市場
颱風逼近 撤離尖石五峰民眾
中颱蘇力接近 東北部風雨漸強
醫療廢棄物散落 國道救援心驚
逾8成南非人相信警察收賄
遊戲機登陸有望 今國光填息
防颱 工業區啟動防災機制
斐整頓警方貪腐 年炒525人
蘇力到 水電公司應變小組戒備
宏達電不畏颱風 紅One開賣
國際資訊奧賽 台灣獲1金2銅
誘童殺害焚屍 判15年半定讞
驫舞劇場競逐科特尤斯編舞大獎
馬總統取消行程 關注颱風動態
颱風來襲 小三通客貨輪避風
傳史諾登將在俄機場見人權團體
陜西下大雨 延安13死
蘇力逼近 高市防災一級開設
新加坡人浪費食物量創新高
吳德榮：媒體報颱風應避免誇大
知己知彼 印度陸軍要學中文
停班停課 中彰投晚間6時起
睽違4年 台東電影院復出
世大運羽球屢奪牌 中華獎牌庫
防颱 丁庭宇視察景美抽水站
颱風近 台2線瑞濱鼻頭段封閉
嚴防蘇力 張通榮巡視工地
陳彥博謝淑薇 媒體起鬨在一起
駐菲代表處投書 新聞形式刊出
學者：斜交路口安全須尊重專業
蘇力來襲 北市：完成防汛整備
北市搶救第3頻道 推市民故事
高雄關疑貪瀆案 8關員羈押
蘇力來襲 基隆晚間停收垃圾
華南金招考 18日報名截止
新台幣收升 2分
高市恙蟲死亡病例 常登柴山
大埔案 聲請停止執行遭駁回
雲林晚間6時起停班停課
日本橡膠脣 打造漂亮臉蛋
彰化縣下午6時起停班停課
泰陸演員將主演韓陸合製電視劇
颱風攪局 南投火車節開幕順延
蘇力逼近 紅十字會備災待命
佛教夏令營 學童學生活禮儀
賴士葆：多數藍委支持服貿協議
諾基亞新機 4100萬畫素
中颱逼近 嘉義颳7級風
發展人民幣離岸市場 成趨勢
粵核燃料廠爭議 當局延長諮詢
國際資訊奧林匹亞賽 台生奪金
中山高5車連環撞 1死4傷
蘇力暴風圈碰東海岸 凌晨登陸
洪仲丘案懲處 還有第二波
陸城鎮化 擬造10城市群
蘇力來襲 卓伯源巡視抽水站
期交所連線異常 遭要求補救
中東冠狀病毒 阿聯通報首例
服貿爭議 業界籲談判透明化
軍中疑不當管教 監院專案調查
高鐵正常 晚間公布13日情況
突升大聯盟 李振昌驚喜
北京網賽 盧彥勳逆轉晉4強
李振昌上大聯盟 澎湖之光
與影帝合作 彭于晏沒想過得獎
錢荒席捲 陸M2成長未達標
防災 高市調降滯洪池水位
基隆長庚醫院 門診照常
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
永麗園停業 投縣：勿購住宿券
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
嘉義縣晚間6時起停班停課
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
馮小剛任2014年春晚總導演
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
立榮國內線 13日中午前取消
諾基亞新機 相機畫素破4千萬
管中閔籲歐商支持區域整合
中國加一策略 綠營掀討論
避風 逾3百漁船駛進新竹漁港
中日韓國民歷史認知差距大
遭搜索 奧斯特：營運正常
土石流警戒將增 民眾及早撤離
走過開刀復健 李振昌心理進步
預留蓄洪空間 部分水庫洩洪
大聯盟 李振昌最快13日亮相
台灣精品特派 李芮庭等入選
總合治水 保障民眾生命財產
颱風未到路樹倒 波及自小客
蘇力影響 桃機75航班取消
停拆聲請駁回 4戶訝異喊不公
低頭族迷網 昏倒3次無意識
北市開放路邊紅黃線停車
防颱應急 慈濟調度物資備用
世研驚訝 台貪腐大減未凸顯
醃頭案移審 陳佳富仍否認殺妹
反金馬澎機票調漲 民團抗議
陸媒：中美以私交促外交
洪母泣訴兒子沒了 胡志強痛心
蘇力暴風圈碰觸陸地 風雨漸強
蘇力風強 五楊高架深夜封閉
渝新歐國際大通道 中共力推
停班人潮 北捷加開5車疏運
汪洋轉習近平口信給歐巴馬
人民幣國際化 促經濟平衡
停班停課 郝：不影響股匯市
北市晚8時公布13日是否停班
星光馬拉松 角色扮演插一腳
抽查商品標示 2770件異常
藝術家李銘盛 巴黎撿紙箱創作
謊稱如廁藏毒 通緝男遭逮
日首座韓流主題樂園 明秋開幕
夜間徵才 中區職訓便民
欠稅日男 火攻公所6人傷
展望大聯盟 李振昌：把握當下
李克強底線論 外銀料陸會救市
盤整 新台幣收升2分
上市市值 本周重回23兆元
橘盼組政團 賴士葆：黨對黨談
颱風影響 華航班機13日異動
飛彈和平用途 陸開發高樓滅火
平板電腦面板出貨 年增近7成
上市指數 本周漲2.73%
蘇力逼近 軍方認養責任區
中美同意建元首特別代表熱線
通緝罹癌男後送金門 押解回台
台紀錄片江湖少女 獲國際資助
雲林縣13日停班停課
金門小三通13日上午停航
台中市13日停止上班上課
蘇花封 民眾欲闖遭勸離
蘇力進逼 國軍助那瑪夏撤離
澳媒關注台紐經貿協定衍生效應
宜蘭縣13日停班停課
期交所週末專人處理連線意外
蘇力颱風逼近 花蓮加緊撤村
陳玉勳常客串諧星 直呼要息影
13日國內航班 中午前停飛
蘇力颱風導致退票 從寬認定
風增強 屏東應變中心1級開設
李敏鎬送大禮 看演唱會可合影
中市防災 撤離梨山部分民眾
雲林低窪區 防滿潮倒灌
苗栗縣13日停班停課
澎湖縣長：李振昌是澎湖的驕傲
觀音坑溪染紅 罰偷排油墨業者
印尼疑非法採錫 蘋果介入調查
北市停班停課 市區人潮湧現
CNN：蘇力颱風看起來驚人
歌仔戲班演皇帝 貪杯淪竊賊
竹縣市13日停班停課
LVMH求成長 義國精品受寵
北約減石油 軍艦試用生質能源
苗栗教師甄選筆試 遇颱延期
蔡清彥：台灣拚新創事業基地
宜蘭英士271村民撤離
花蓮縣13日停班停課
桃園縣13日停班停課
金門驗蔬果 4件農藥殘留
外交部：台灣清廉度穩定高標準
陸媒：所有公務員應申報財產
蘇力變成雙眼牆颱 路徑將不穩
南投縣13日停班停課
新北金山大枯樹倒塌 壓毀民宅
高雄13日停班停課
中美對話落幕 陸：成果積極
屏東縣13日停班停課
攻敵攻心 陸新型心戰專機曝光
桃縣籲嚴防海水倒灌土石流
北市13日停止上班上課
北京世研與中國社科院關係密切
彰縣13日停班停課
台東縣13日停班停課
新北基隆13日停班停課
家鄉味 謝淑薇想吃肉圓蚵仔煎
嘉義縣13日停班停課
十年一見茅台滯銷 老總親自拉生意
北京世研受託貪腐輿情台灣調查
緬甸有商機 電力供應堪慮
陸QFII投資額度 近乎翻倍
搶小馬聯盟參賽權 中華隊抵菲
北市：台俄將簽通航協定
強制撤離 廬山溫泉淨空
男酒後失控 打醫院保全飆醫師
北市工地圍籬倒塌 女子送醫
何時利做人 App或能告訴你
禁閉室必要性 國軍通盤檢討
今彩539開獎
無懼毒澱粉 台奶茶店風靡大馬
交易營收增 小摩獲利升31%
外交部：國際挺台參與民航組織
鬼門關走一回 男遭蜂螫險喪命
大樂透開獎
昇恆昌慈善賽次輪 洪健堯領先
中颱蘇力來襲 各地風雨漸強
嘉義市13日停班停課
北市路樹倒 計程車遭殃
外媒：台展現區域經濟整合決心
北市聯醫13日急診正常
陸國足前教練 與陸足協打官司
陸RQFII擴及倫敦新加坡
陸人民幣存款 逾百兆元
花蛤季遊戲被批不公 縣府修正
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NONO獻真愛 婚禮颱風無阻
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相抗衡 埃及敵對陣營號召集會
台灣抗議 國際透明將書面回覆
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期交所：保障交易人權益
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環太平洋強壓 天台票房慘輸
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高鐵13日下午3時前停開
拚節流 富國銀行獲利增19%
高鐵13日下午3時前停開
拚節流 富國銀行獲利增19%
會見史諾登 人權人士抵俄機場
會見史諾登 人權人士抵俄機場
和談僵局 菲南可能再掀戰火
大馬花蹤文學獎 台作家將出席
陸交通部：擴大兩岸直航範圍
和談僵局 菲南可能再掀戰火
大馬花蹤文學獎 台作家將出席
陸交通部：擴大兩岸直航範圍
史諾登籲俄國提供庇護
竹縣內灣村停電 影響4百戶
南海爭端 陸：盼美言行一致
金門縣13日停班停課
新北風力漸強 防淡水河大潮
蘇力來襲 毛治國：防範淹水
蘇力入夜風強 桃機繩索穩空橋
颱風蘇力來襲 琉球大停電
今彩539 頭獎 1注中
台南市13日停班停課
颱風來襲 閩浙啟動防颱措施
手感冷 中華不敵埃及
江水飄衛生棉 網民稱姨媽來了
爭取Fed主席 傳薩默斯有意
林冠廷13日演奏會因颱風取消
大樂透頭獎槓龜
動彈不得 史諾登爭取俄國庇護
蘇力來襲 全台13日停班停課
iPS細胞治眼 快則明年實施
俄庇護條件：史諾登勿損美利益
蘇力襲台風雨強 北市樹倒壓車
美媒：美政企合作 抗陸網攻
美7月消費者信心 意外減弱
台大北榮三總 13日特別門診
兄弟轟18分 逼出林益全登板
福島輻射汙水 銫超標百萬倍
了解陸專業面 蔡邀陸學者演講
馬拉拉：不因恐怖威脅噤口
新北防災 漏夜撤800餘人
太陽系外行星 科學家找出顏色
班機延誤全球第一機場 在北京
蘇力強風 吹倒號誌電線桿
國際透明組織承認溝通錯誤
蘇力來襲 中市入夜零星災情
南市：停班課邊緣 決定需慎重
景氣低迷 UPS下修年度財測
颱風夜 女子鬧自殺強制送醫
航班大亂 桃機受影響航班75班
親民黨: 無黨團、體制外作戰
海巡特考及移民特考口試 延至7月14日
被罵翻天 國防部要告名嘴
楊永明表態 參選基隆市長
高鐵13日15時前停駛
蘇力襲台 全台1死21傷
蘇力襲台 全台1死21傷
蘇力新竹出海 中南部雨勢漸增
蘇力襲台 竹科無重大災情
臺巴聯手抵制人口販運 兩國移民首長簽署MOU
土石流紅色警戒525條
桃機航班大亂 154班取消
蘇力掃台 2死1失蹤54傷
技專夜間部登分報名 順延一天
凌晨台東焚風 高溫飆35.4度
世大運桌球女團 中華隊摘銀
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
颱風停班停課 國道全天免收費
疑變電箱故障 五峰400戶停電
炎熱颱風夜 台東凌晨36.4度
巴黎南郊列車出軌 7死數十傷
波音787失火 倫敦機場關閉
蘇力襲台 大台北多處停電
蘇力來襲 北市4人受傷
颱風強 連結槽車事故國道回堵
新北石碇紅色警戒 撤民52人
美警方：陸少女遭消防車輾過
蘇力清晨3時 宜蘭新北交界登陸
蘇力風強力大 北北基事故頻傳
美籲埃及軍方釋放穆希
蘇力清晨3時登陸 風雨增強
北市招牌掉落 砸傷路人
巴黎列車出軌 7人死亡
蘇力災情 新北一員警重傷命危
蘇力襲台 蘆洲鐵皮廠房火警
颱風夜焚風 台東飆36.8度
技術問題 英787客機返航
蘇力雨大 基隆廟口旁水淹及膝
竹苗超大豪雨 五峰時雨量逾百
颱風夜傳槍響 禮儀公司遭開槍
蘇力影響 台清交轉學考延期
歐巴馬簽署台參與ICAO法案
教部發颱風通報 定時彙整災情
蘇力風強雨大 基隆陣風15級
基隆民宅鐵皮墜落 無人傷亡
風速過大 北捷文湖線暫停營運
新中橫中斷 神木村見堰塞湖
貼滿水位 石門水庫清晨排洪
舊金山機場 消防車輾過陸少女
華文網路教育研討會 洛城揭幕
強風襲擊 桃機落地門窗毀損
屏東風雨不大 有樹傾倒
飛機起火 希斯羅機場短暫關閉
韓亞航空難 增至3死
蘇力強風困數百旅客機艙6小時
近滿水位 石門水庫今年首洩洪
暗夜狂風暴雨 南投山區大停電
蘇力襲台 桃園3萬戶停電
王建民13日先發 因雨延賽
宏利菁英賽 曾雅妮遭淘汰
英王室時尚風華 肯辛頓宮盡現
台入國際組織 歐巴馬全面支持
南美共市國家應採反監控措施
鄭錦全：語言教學 應領導科技
蘇力來襲 嘉義山區雨量驚人
法火車出軌事故 疑似道岔問題
大湖公園站屋頂受損 北捷搶修
銀行股領漲 美股續上攻
巴西將實施醫學系文憑檢定考
火車出軌 法總理：6死8重傷
登陸後威力減 蘇力中心已出海
美國土安全部長請辭
法書硯夏令營 僑委會教師獻藝
新中橫土石流 郡坑村民受困
蘇力襲台 逾52萬戶停電
蘇力登陸橫掃 新竹出海後加速
蘇力襲台 8縣市進入淹水警戒
蘇力襲台 桃5萬6千戶停電
土石流紅色警戒 422條
基隆15級陣風 新竹降雨最多
桃大停電 復電申訴打1911
封路封橋35處 道路災情7處
歐股近乎持平 靜候美財報數據
蘇力襲台 竹縣逾千人撤離家園
受困春陽溫泉 香港遊客焦急
花蓮一夜無風雨 上午風力漸強
逾半興櫃公司 上半年營收成長
史諾登機場開講 美向俄表不滿
蘇力來襲 高雄市未傳重大災情
蘇力出海 中南部提防大雨
法國列車撞月台 25年最慘重
加油罐車爆炸 死者增至28人
台鐵高鐵 中午前對號車停駛
台入ICAO 美政府國會支持
蘇力風強雨大 台中市區積水
風災毀損健保卡 例外就醫辦理
雲林零星災 防下午滿潮
紡拓會率9品牌 參加深圳服交會
美元升 金價跌
土石流警戒 高市增撤8百人
士林地院火警 疑電線短路引起
蘇力襲台 國軍待命救災
時雨量驚人 埔里及仁愛淹水
李南陽籲斯國支持台入ICAO
風力減弱 五楊高12時開放
原裝台灣搖滾 五月天登歐陸
787接連出事 波音股價重挫
美中對話落幕 八大共識成果豐
苗縣降雨強 撤3百餘人
深夜飆36.8度 台東像烤箱
資策會創新服務週 23日登場
蘇力過境 宜蘭傳零星災情
泰安路斷 孕婦出血待援
AED資料庫 救命地圖查得到
山區豪雨 嘉市2橋梁封閉
中市上午8時前 撤離146人
NB代工 下半年先蹲後跳
在野議員批朴正熙 朝野爆衝突
新北桃園停水 陸續恢復供水
蘇力襲台 桃源復興里夢魘又來
搶修完成 北捷文湖線全線通車
桃園小烏來風動石滾落溪中
油價漲 美庫存恐續降
竹縣舊中正橋斷裂 邱鏡淳視察
推蘇花藍色公路 綠提特別條例
史諾登向俄提庇護 美面臨難題
韓發揚跆拳道吸引遊客
新加坡美食節 呈現混血文化
王金平將訪日 探災區訪政要
蘇力襲台 銀行提供災害貸款
外交角力 不丹印度關係受考驗
土石流紅色警戒 450條
徐熙婷善用家具 營造能量氛圍
徵兵及齡男子 16萬餘人
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
習近平：有官員臉難看 事難辦
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
凌晨短暫焚風 花蓮急查農損
政府感謝歐巴馬挺台入ICAO
中市災情 路樹傾倒最多
蘇力颱風影響 中職延賽
台灣NGO贈薩國聽障學校電腦
中華隊參加墨西哥世界跆拳道賽
美中對話八大成果 更加深化合作
西部防豪雨 竹苗山區破千毫米
蘇力來襲 圓仔吃睡度過颱風夜
蘇力橫掃 北市829棵樹遭殃
陸媒：粵江門取消建核燃料廠
台南山區雨大 430戶停電
蘇力災情 日交流協會慰問
新北警身亡 江宜樺：從優撫卹
蘇力減弱往西北移動 提防豪雨
颱風洪水險 產險說明理賠範圍
未入ICAO 航路改名渾不知
越國家主席張晉創下旬訪美
水淹苗栗頭份 永貞路成汪洋
西藏阿里 將建大型天文台
全台土石流警戒 逾4百條紅色
中南部雨量漸增 防範淹水
警遭磚砸死 朱：追究屋主責任
索羅斯娶嫩妻 大手筆辦顏色趴
不畏蘇力 環台路跑照跑
美中投資協定 美：準備好談判
台南山區雨大 水庫進水豐
前所未見 腳踏車直升機奪大獎
為發展觀光 海南建文明生態村
年逾65 游錫(方方土)再拼玉山攻頂
石門水庫排沙佳 江揆肯定
颱風夜 男子酒駕撞通訊行
蘇力來襲 金門風雨無災情
水位上漲 中市多條橋梁封橋
颱風夜搭機返台 趙天麟降落驚
宜蘭童玩節 14日重新開園
近百萬戶停電 61萬戶已修復
日非正職工作者首破兩千萬人
鎖定手機車電 被動元件廠推新品
蘇力登台 鹿港老街一度淹水
陸窮縣縣長月薪數千元 惹議
工業區及科學園區 未傳災情
竹縣舊中正橋斷裂 無人傷亡
塔台影片外流 民航局要求撤下
阿里山休園 陸客遺憾
屏東高架橋工程延期 客運停駛
蘇花公路 下午2時解除封閉
石門水庫2小時排6萬噸沙
協訓軍儀隊 甘比亞謝中華民國
集水區降雨多 明德水庫洩洪
颱風天偷竊 恆春警方逮嫌
內定 卡洛琳甘迺迪出使日本
鷹架倒毀民車 工地主任允賠償
蘇力學校災損 新北新竹較嚴重
蘇力襲台 北市坡地災情16件
波音787失火 印度密切注意
埔里9人受困 橡皮艇救出
釀私酒賣鄰舍 母女送辦
新竹五峰母女受困 警消救出
軍備局圍牆倒塌 周遭道路搶通
蘇力掃台 北市社教單位災損輕
台灣原聲童聲天籟音 響徹洛城
尊重民意 粵鶴山停建核加工廠
蘇力來襲 阿里山豐山村民受困
修法禁颱風外送 藍綠委有話說
27萬戶待復電 台電千人搶修
颱風天火警 雲林2人無恙
蘇力襲台 1死31傷
不堪強風 宜蘭利澤百年老樹倒
國稅局：蘇力災損申報可減稅
蘇力減弱 翡翠水庫將停止放流
孕婦落紅 山區救護站待產
印地安人贏球 李振昌場邊加油
蘇力走了 善後留意傳染病
韓碧祥樂見台灣遊艇產業興起
民眾考量安全 颱風天就醫減少
颱風挾豐沛雨量 新竹人員平安
法國列車翻覆 現場宛如戰區
曾志朗：明星學校是歷史特色
台南以南脫離暴風圈 需防豪雨
好聲音開播 導師阿妹受歡迎
復電慢 北市八仙里民怨聲載道
風雨交加淹水慘 路河分不清
蘇力中心出海 北市沙包回收
迎風坡受災 花蓮文旦柚落果
雅安大山洪 400多人失聯
蘇力過境 宜蘭民眾度過驚險夜
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霧峰區傳人墜溪 消防局確認中
老夫子50歲 吳克群品牌跨界
颱風夜 夫疑殺妻後自殺
中興EMBA台商班 首屆畢業
芬園外環道淹水 卓伯源會勘
CNN：蘇力傍晚移往大陸
災後防疫3步驟 清除清潔消毒
NB第3季出貨 法人估成長8%
役男死亡 父母：一輩子的痛
竹市積極清路樹 議員臉書鼓勵
蘇力刮強風 101感受威力
蘇力狂風驟雨 民眾心驚夜未眠
燦坤會員特典 颱風天熱賣
藍盼臨會表決核四案 綠籲停建
竹縣五峰 颱風挾雨人平安
蘇力颱風 屏東農業沒災情
萬大大橋傍晚6時封閉
北京網賽 盧彥勳晉級決賽
台灣文創講座 創作力驚豔雪梨
學生暑期打工 搶賺生活費
馬總統坐鎮台北 關注災情
三伏貼首日 颱風影響人數降
颱風走了 紅十字會籲慎防豪雨
迎城隍 胡志強祈求平安
台東農損近2千萬 落果最嚴重
小烏來風景區 14日開放
新北果菜市況疲軟 蔬果價格跌
高屏溪漲 萬大橋預警性封橋
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中美投資協定談成估需1至2年
蘇力過 北捷恢復正常班距
陸二線城市 吹起觀光夜遊風
李鴻源：掌握土石流和坡地災害
台中農損 初估近4千萬
香港客颱風驚魂 台灣難忘之旅
蘇力遠離 解除陸警
鱷魚殉職 動物園：真的別砸牠
破表狂風 彭佳嶼氣象站快飛了
習八條倡儉 全運會預算砍8成
蘇力減弱遠離 台澎陸警解除
歐官員赴台研習 申請逐年增加
北市蔥價下跌 13日緩幅上漲
蘇力過境 雲縣樹倒零星災
俄稱 尚未接獲史諾登庇護申請
蘇力過境 學校災損估774萬
蘇力遠颺 高市對外交通恢復
台南土石路樹擋道 幸無人傷
蘇力颱風 農損逾2.5億
颱風當掩護 漁船走私被捕
世大運女籃四強 爭金牌戰門票
超大豪雨 阿里山逾7百毫米
禁閉廢不廢 立委意見不一
山區孕婦脫困 寶寶取名雨天
山區大雨 高市預防性撤離居民
竹縣五峰尖石鄉14日停班停課
阿里山雨量居首 幸無重大災情
路基流失 台鐵山線中斷
H7N9暫歇 廣東羽絨業復甦
桃園後慈湖14日休園
災後復舊 北市清除上萬條樹枝
遺體解剖 洪家盼資深法醫在場
外資抽腿 印外匯存底3年新低
颱風 台州兩岸直航20日復航
民眾受困新竹北埔 救援中
朱立倫：最慢14日恢復市容
蘇力橫掃北台 大樓住戶坐搖籃
蘇力侵襲 金門無人傷亡
蘇力過境 陳菊視察會展中心
高市那瑪夏桃源14日停班停課
蘇力襲台 北台狂風中南部暴雨
中華女籃抗俄 爭決賽門票
黃金博物館受創 15日開放
日出茶太與大馬商合作進軍緬甸
颱風過境 新竹縣道地基掏空
日月潭路樹倒 頭社盆地淹大水
瓊斯盃籃賽 黎巴嫩提早打包
台灣畫境展 西國現風華
苗縣部分鄉鎮14日停班停課
梧棲金門日雨量 破創站紀錄
黃曉明扮相太土 陳可辛認不得
蘇力襲台 8.5萬戶待復電
橫掃日本選手 盧彥勳闖進決賽
和平區民眾受困 消防人員救出
蘇力過境 北市晚間開啟疏散門
上海高溫遇蘇力颱風 避其鋒芒
基改玉米 義禁止栽種
IOC主席選舉 吳經國獲支持
基隆廟口淹水 抽水機出動
啟動投資實質談判 中美互利
電梯超載不肯退 18人全受困
不敵蘇力 20噸風動石動了
僑委投書 籲加挺台入ICAO
美國挺台入ICAO 陸：兩岸協商
國際維和 大陸首派作戰部隊
陳錦榮撫恤金約853萬元
胡志強勘災 探視撤離民眾
北市停紅黃線14日8時前駛離
服貿協議 內政部：可拓陸市場
又要生了 苗栗泰安產婦求援
颱風天高鐵復駛 限速延不退費
蘇力肆虐苗栗 釀2死
美阻庇護史諾登 南美國家駁拒
趙又廷報美食 趙薇罵給錯地址
法火車出軌 道岔連接裝置脫落
兄死弟伴屍失聯 警破門救人
全台6縣市 淹水一級警戒
一路之隔 陳錦榮遇死劫
台入國際民航組織 美角色關鍵
台中市上百處淹水 秋紅谷滯洪
林俊傑開唱 颱風吹進小巨蛋
ICAO無縫天空 不應缺台灣
神木村暴雨 新中橫愛玉橋沖斷
今彩539開獎
香港限奶令 或於10月撤銷
台參與ICAO拼圖 盼今年成形
颱風來襲 閩浙40萬人轉移避難
騙財落網 女嫌哭被同夥騙感情
陸新導彈 對美超視距空戰利器
金門14日上班上課
山區雨緩 萬大橋解除封橋
蘇力襲台2死1失蹤 受傷破百
蘇力肆虐 國軍助災後復原
台鐵各線恢復正常 森鐵仍停駛
全台停電戶數 減至6萬戶
救護員颱風夜出勤 遭醉男攻擊
陸各地豪雨釀重災 豪雨將再來
杰哥不要 教部性侵宣導片暴紅
組閣近完成 穆希支持者籲抗議
今彩539頭獎槓龜
瓊斯盃中華逆襲失利 伊朗封王
蘇力撒野 新北1死38傷
蘇力阻就醫 海巡小琉球救命
楊潔篪：中美議軍事互信成果豐
颱風遠離 國道14日恢復收費
颱風影響減弱 金廈航線明復航
蘇力肆虐 釀至少2死逾百傷
颱風來襲 浙江41萬人受災
不捨洪仲丘 好友臉書聲援
斯諾登俄機場露面 申請俄羅斯政治庇護
馬慰問警員家屬 江宜樺允從優撫卹
農業災情報告---農委會
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「聲援洪仲丘」 網友擬發起遊行
台灣是重度貪腐國家的汙名如何去除？
蘇力颱風登福建 航班取消數十萬人避難
屏東失聯登山客尋獲 已無生命
蘇力釀災 總統勘查農損情形
法國火車撞月台6死 疑零件脫落惹禍
俄羅斯卡車撞巴士 18人死亡
颱風警報解除 回歸平時機制
美億萬富豪 收購英超富勒姆
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
土警發射催淚瓦斯驅散抗議民眾
著名男高音多明哥出院
埃及宣布對穆希展開刑事調查
波音夢幻機失火 與電池無關
王建民戰前東家 首局三上三下
王建民戰前東家 挨轟失2分
宏利高球3輪 龔怡萍暫居48
變悶熱 防午後大雨
SARS十周年義追思烏爾巴尼
王建民戰前東家 挨轟吞敗
接老大衣缽 小弟當藥頭
俄國重大車禍 18死25傷
粉絲追星 青春偶像陸片票房飆
陸版慾望城市 幕後有台灣推手
青春無敵 郭敬明粉絲經濟當道
年輕觀眾捧場 陸電影超日趕美
背債上大學 美一成青年後悔
史國女兒 設計客家產品奪冠
搶通又崩塌 新中橫路不通
晉升歌王 蕭敬騰更想回饋社會
與李玟撞名 高中生博得好人緣
愛的佔有慾 喬吉烏扮媽就得獎
家家都有本 戶口名簿無可取代
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戶口名簿改7次 反映時代變遷
逆轉人生 巴西青年拚大學
桃園查農損 總統：補助從寬
對流旺 台南以南台東豪雨特報
19處風災省縣道 15日搶通
警察查戶口 當年場景不復見
成長平穩 精品市場仍然看好
蘇力過境 北市籲嚴防登革熱
社會新鮮人 低薪更要規劃財務
工人踩破屋頂摔死 僱主判刑
全台3萬3735戶待復電
非裔少年槍殺案 被告獲判無罪
台股下檔有撐 上檔看財報表現
都山堰山崩 43死118失蹤
高華柱探洪家 承諾查明真相
半導體維持成長 幅度恐趨緩
西子灣泳訓疑遭雷擊 2命危
亞洲消費強勁 投顧看重商機
研究：印度低價保險套恐致病
印度盧比溜滑梯 後勢暗淡
蘇力襲陸 福建近40萬人受災
李振昌上大聯盟 連2場坐板凳
性愛慾3世紀 揭露人性情慾
俄公車砂石車對撞 至少18死
陸外貿暴跌 李克強防線很熱門
母血驗胎兒 性別基因一併把關
台中藝博會 展米羅夏卡爾名作
蘇力侵襲 學校災損1600萬
藍擬臨會審服貿 綠16日討論
台水：全台約1.5萬戶仍停水
台灣酷朋新執行長 由香港兼任
亞幣揚 新台幣週升1.12%
役男死亡 高華柱探視表不捨
蘇力餘威 職棒2場延賽
海峽盃女壘賽 台中開打
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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騷擾心儀女 愛戀妄想男判刑
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
馬丁案 佛州前守望員無罪開釋
警方保護 印度賤民騎馬迎娶
洪仲丘案 高華柱探家屬表歉意
等待王室寶寶 凱特回娘家散心
蘇力雨水 南化水庫蓄水溢流
車站禁菸範圍大 遊客不知被罰
洪案挫士氣 國防部臉書打氣
中研院更新GDP預測 將下修
貓熊圓仔 一暝大一寸
蘇力強弩之末 進入江西
高華柱來訪 家屬感受誠意
核一跳機 台電：不影響供電
泳訓疑遭雷擊 傷者未下水
腦波操控 人機合一 科幻成真
基隆35度 注意防曬
驗疾病護食安 病理中心慶30
挺台入ICAO 民進黨謝美國
牽水狀文化祭 挑飯擔拜祖靈
無路名 信件神奇送達
洪仲丘移靈 15日解剖
台南進水 相當2座南化水庫
雷擊傷人 氣象站：颱風尾肇禍
回饋鄉里 鐵工廠老闆贈彩券
通緝男想家 持假護照返台被逮
洪仲丘死亡案 15日遺體複驗
陸發表 可完全吸收冠脈支架
推數學發展 李嗣涔獲陳省身獎
加油要快 油價調漲0.5元
陸媒：釋永信臥房被裝監視器
蘇力侵襲 北市1999難打
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破解素數難題 張益唐獲卓越獎
江揆勘災 慰問菇農
陸民人均存款 逾人民幣3萬元
配角難為 為戲忽瘦忽胖
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李登輝術後佳 最快21日出院
蘇力肆虐 學生助海大校園重建
洪仲丘同學：未發起遊行
開除林世嘉 台聯將行文中選會
印尼SPA新招 蟒蛇爬背親親
高華柱慰問洪家 轉達總統關懷
林永樂：國際支持台入ICAO
小馬資格賽 中華隊首役大捷
郝明義辦公聽會 印刷出版發聲
苗山路柔腸斷 縣長視察促速通
馬總統：農損從速從簡從寬補助
清理市容 新北動員萬人
不知有繼承屋占地 免付補償金
北市2千戶斷電 郝盼速搶修
巨人投手蘭斯康達成無安打比賽
傳北戴河會議 可能討論薄案
江揆訪梨園 促協助梨農
蘇力過境 北市出動3千人清掃
歡樂合唱團主角 傳陳屍旅館
魔獸加盟火箭 林書豪留下來
藍：經部15日提服貿評估報告
本土學者張介玉 獲晨興數學獎
馬丁案判無罪 美民權團體譴責
監委：秘書長應由閣揆全權決定
勞工電影院 邀看勇敢傳說
北市兩場火警 一人受傷
查農損 總統：提供好產銷政策
柏老喊話 黃金週線收紅
雷雨水上活動 消防局籲避免
台電搶修 估晚間全面復電
跳機 台電：不影響反應爐壽命
歡樂合唱團主角過世 排除他殺
魏海鵬：福特拚重回台灣前3大
北市紅黃線15日早7時前駛離
馬丁案被告無罪 死者父：心碎
青少年的教育心聲 演給部長看
柯金柱收賄案外案 律師不起訴
陸最大天然氣槽在新疆落成
蘇力農損2.7億 宜縣最慘
不要被雷打到 避免變突出物
台頒發聖露西亞學生獎學金
世大運女籃 中華碰澳洲爭銅
踏尋孔子行腳 大學生偏鄉課輔
談陸錢荒 人行：短期現象
颱風過境未清環境 桃縣將告發
海祭續辦時間 15日下午公布
雷雨常伴雷擊 閃電總連打2次
啟用才1年 台中議政大樓漏水
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宜蘭農作災損 江揆：補助從寬
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化身新銳作家 羅琳寫犯罪小說
陸航誤點嚴重 旅客寧搭高鐵
陸首批創新型產業群試點出爐
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颱風順延 國小教師甄試缺考多
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陸艦首現宗谷海峽 日關注
蔡英文：自己要成為人民的選擇
養殖不缺氧 竹縣推風力發電
沙發搬舞台 劉若英居家開唱
受風災影響 馬選黨魁行程延後
小時代主題曲 蘇打綠收錄專輯
王毅紅旗同款座車 成車展焦點
勞委會調查：中高齡勞參率偏低
五峰交通中斷 邱鏡淳要求搶通
蘇力過境堤防潰 消波塊應急
嘉市節慶管樂團 宣揚都市之美
訓練遇雷擊 港都救協允檢討
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
不景氣 越購物中心多閒置
台塑汽柴油 每公升漲0.5元
影展到金門 見證金馬獎50年
助地方防災 江揆籲軍加強溝通
阿里山公路 下午5時恢復通車
阿西顏正國 相隔30年再聚首
昇恆昌高球賽 洪健堯職業首冠
凱特親帶寶寶 多數英國人支持
台灣近年重大雷擊意外
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蘇力侵襲 學校災損2653萬
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北京網賽 盧彥勳封王
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森鐵嘉義至竹崎 15日復駛
金門大型影城 103年有望
防雷擊 看到閃電就要躲
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擅貼照賣觸控筆 禮品公司遭訴
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颱風遠離 大甲溪濁度仍高
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羅智強搭公車 基隆山上談通勤
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蘇力過境高粱受損 金門爭補助
獅辦溫馨引退 鎌田祐哉無憾
羅琳化名出新書 曝光後銷量飆
蘇力餘威 高市設水情應變中心
高大成助洪家 參與洪仲丘解剖
樂團檔期難喬 海祭後續未定
張小月與西澳台青相見歡
傳手機充電電死空姐 蘋果徹查
盧彥勳 北京稱冠
爭設自然公園 陳菊反美濃水庫
北大報告：陸潛在通膨壓力高
熱浪頻來襲 英國迭創高溫
新北綠樹浩劫 兩天清六百噸
陸：繼續穩健貨幣政策
美售台反潛機 今年交機4架
花蓮藍色公路 盼列入花東條例
驫舞劇場獲德科特尤斯編舞大獎
就業應用廣 基礎研究潛力無限
印度停供燃料 不丹大選變天
波拉斯馴獅 本季第2場完封勝
3對3籃球賽 球星葛林秀三分
都江堰放晴 邊搜救邊消毒
台生助威 盧彥勳摘年度首冠
憂出版受衝擊 郝明義主動調查
溫網球王莫瑞 傳為英名牌代言
蘇力遠離 農委會估菜價可回穩
談數學應用 王金平笑稱是逃兵
外交部：總統出訪絕無秘密援贈
蘇力遠離 大賣場到貨量正常
台美充分溝通 參與民航組織
日女導演拍台灣 動人心弦
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奔牛節落幕 澳洲女子遭牴重傷
南印度新核電廠 30天後商轉
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贏了 盧彥勳：專注是關鍵
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JJ開唱 與Hebe共乘鞦韆
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世大運桌球女雙 中華摘金
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習近平調研重申兩個務必
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瑞龍瀑布傳火警 燒毀景觀台
瑞龍瀑布傳火警 燒毀景觀台
風災農損 總統促及時協助復原
世大運桌球男雙 中華隊拍金
佛光山法華禪寺舉行開光法會
馬丁案被告無罪 眾怒引爆抗議
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Q壘連線 中華13分克韓
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反核抗爭後 廣東江門核能設施喊停
高華柱慰問下士家屬 允查明真相
西子灣泳訓遭雷擊 1死3輕重傷
美媒：歐巴馬致電普京 要求交出斯諾登
大陸驚傳 手機電死人
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郭正亮：綠營批服貿早晚打到自己
大陸Q2經濟成長7.5%
威力 彩上看18億 衝台彩史上最高
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軍方懲處再追加10人 關鍵副主官在列
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宏利菁英賽 龔怡萍54名作收
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國泰金現增折價17% 受矚目
投信：存變數 俄股中立看待
李振昌中繼 1.1局無失分
投信：陸股可望築底轉升
李振昌初登場 1.1局無失分
中國富起來 外資嘆陸股沒賺頭
股利發放季 資金可轉存高利
6月成衣出口年增6.2%
選購相似服飾 App搞定
桃園以南及台東 防大雨雷擊
資策會助菲校導入智慧教室
台股短線漲多 恐陷多空拉鋸
台灣鞋業進軍巴黎 挑戰歐精品
韓6月出口 半導體增 通訊減
傳蘋果對愛瘋觸電致死全面調查
台東2震 規模4.5與3.5
醜聞政客參選 紐約選舉引話題
廠商推最高速64G微記憶卡
陸上半年GDP 增速估放緩
台股開盤跌42.23點
李振昌謝球迷 盼媒體勿擾家人
洪仲丘解剖 2名家屬到場
投顧：蘋果新品 軟板廠Q3旺
五峰交通中斷 竹縣府空投物資
暑假商機旺 電信業摩拳擦掌
微軟創意盃 台大隊獲雙料亞軍
殖利率飆 亞併購轉向貸款融資
高大成陪同 洪仲丘遺體解剖
原聲童聲合唱團促台美原民交流
歡樂合唱團男主角寇瑞驟逝
人才拉警報？ 蘋果瘋狂招兵
金鶯下半季首戰 陳偉殷打頭陣
AIT新址欠款 包商續抗議
英今年經濟成長可望達1.1%
新台幣盤初走升
3短跑明星藥檢未過 震驚體壇
李振昌處女秀 不緊張很興奮
陸上半年經濟成長率7.6%
陸第2季經濟成長率7.5%
印尼拳擊賽騷亂 18人遭踩死
洪仲丘案 總統促國防部速徹查
勞委會前爭權益 印勞抗議剝削
消化性潰瘍年輕化 勿延誤病情
陸Q2房產開發年增20.3%
陸上訪媽媽 上訴翻盤
陸農收入增速 高於城市居民
陸上半年內需年增12.7%
買氣差 微軟平板大降價
兩岸產業合作 張家祝籲除3害
智慧機競爭 投顧憂宏達電
投顧：美經濟轉佳 有利美股
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
貨暢其流 薩宏擬統合海關
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
期貨翻揚 創6月以來新高
易出現怠速區 高市稽查勸導
觀光外匯新高 台幣3485億
陸嫦娥二號距地突破5千萬公里
產學合作 樂陞攜手復興商工
高大成：洪仲丘初判中暑致死
沒信心 陸企業景氣指數下滑
抽驗輪胎 8成中文標示不全
洪仲丘死亡案 許常德臉書聲援
菲東方低壓 氣象局注意發展
出生十天女嬰 疑遭丟棄民宅
國際物奧競賽 台獲3金2銀
領軍鴻海網通事業 建漢點紅燈
餐前喝無糖豆漿 減重更甩油
追思白色恐怖 總統鞠躬道歉
郝龍斌探貓熊母女 贈生育獎金
美共和黨：一定通過食品券計畫
下半年LED背光市場成長趨緩
阿里山神木下婚禮 帶動觀光
細故打癱女友 恐怖情人判刑
陸Q2經濟跌 官員稱總體平穩
連6週平盤 豐興鋼品首度上漲
疑帶小孩壓力大 嬤抱孫墜樓
服貿協議 經長：有利台灣
洪仲丘案疑點 國防部將說明
獎學金育師資 教甄錄取逾6成
粵舊建築裝潢多被偷 黯然失色
領海基點島嶼 日加強守護
釣男同志仙人跳 主謀判刑定讞
救生雷擊 死者家屬盼釐清責任
印尼拳賽爆動 18死15命危
總統：大幅增加兩岸和解與合作
甘肅河西青銅器 比商周還早
生產鏈職業病 勞團籲品牌正視
路況不佳 嘉明湖步道勿前往
3少年染肺結核 幸未擴大
印度雨災滿月 6千失蹤列死亡
欲轉系駭校電腦 大一男緩起訴
經濟部：FTA談判將建SOP
蘇力侵襲 學校災損近4千萬
追趕商品漲勢 澳元反彈在即
雷擊傷者生命穩定 苦無保險
醫官捲入洪仲丘案 父求救
經濟部：台紐協定帶來示範效果
官員：大陸銀行體系不差錢
放心打 世大運桌球女雙奪金
打房失敗 陸6月銷售增24%
老榮民大陸中風 後送金門
抗議欠款 AIT：依合約解決
雷擊案 救生協會助家屬善後
世銀預估越南今年通膨8.2%
補償白色恐怖 總統：2萬餘人
陳偉殷19日登板 再戰遊騎兵
美長春賽 盧建順第6
狹幅盤整 新台幣午升4.9分
小時代票房紅 中共黨媒批評
嘉市科博會 機器蛇大戰蜘蛛
短跑運動近25年禁藥醜聞不斷
建高市圖 工程員響應百萬藏書
生技月登場 生技股大漲
陽岱鋼傷無礙 照常出賽
嘉市科博會 林慶台談創意教育
投信：陸第2季GDP符合預期
生前契約 新北消保官:審酌財力
桃園檢警掃黑 逮幫派分子送辦
尼加拉瓜授權西班牙公司探油
圓圓帶圓仔 動物園目前不考慮
趙正源蟬聯世界跆拳道聯盟主席
呂醫官：最想救洪仲丘卻遭法辦
蘇力風災農損逼近5億元
全台仍有3467戶待復電
桌球男雙奪金 心理素質成關鍵
恢復市容 北市兩天動員6千人
平板電腦成長快 基金業看好
台股收盤漲34.19點
美長春公開賽 盧建順並列第6
綠兩岸政策檢討 外部多雜音
鴻海日本中心彙整面板研發
集邦：多晶矽嚴峻 小廠生存難
蘋果A9 傳又找上三星代工
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議政大樓漏水 公正第三人調查
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軍檢：洪仲丘中暑死亡
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陸學者：中國已存在經濟危機
北市環保局：山泉水7成不合格
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7月台指期漲33點
夜市老闆摔死貓 下跪求原諒
促台印尼經協 盼部分商品先行
7月電子期漲 金融期跌
貪吃知名蛋捲 清潔工偷竊法辦
騎遍大聯盟 球迷盼募百萬善款
調查：3成6童智慧手機滑不停
國際物理奧林匹亞 台生摘3金
三大法人買超台股111億元
菲國與分離組織 財富分配敲定
看解剖 洪仲丘舅拍照存證
少女夾娃娃 易患憂鬱症
男竊車會女友 中途沒油再偷車
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加碼投資高雄 統一砸84億
突破萬難 變性穆斯林如願朝聖
美長春賽 裴利封王盧建順第6
台灣志工指導韓華兒童夏令營
商辦投資Q2衰退近3成
百萬小學堂 獲兒童節目標章
6月報告 廣東愛滋病死亡79人
NBA旋風襲台 球星陸續訪台
雙炸案下午首開庭 提訊朱亞東
印度信用卡詐騙 主嫌是中輟生
訴求軍中人權 網友發起燭光會
海祭續辦 蘇打綠壓軸變開場
登山怪傑李小石 嘉檢辦紀念展
外資愛 統一味全再創高
章子怡飛吻陳奕迅 破不合傳聞
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宜蘭壯圍農會賄選 7人遭起訴
少年鼓手放映 周美青到場欣賞
洪姊：弟弟血亂噴 臨床罕見
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印度飛行棺材又摔 機毀人亡
物奧出題偏應用 冰層隕石入題
台南香港直航 府會組團行銷
中暑併發肌肉凝血異常 易致死
兒童電視標章 45節目受肯定
美媒損名譽 韓亞航擬在美提告
移送醫官 軍方：行政調查認定
老獵人芋頭乾 陳德明重拾風味
通緝犯遇攔檢 駕車上人行道
江揆致電胡 感謝副市長陪勘災
啟動滯洪仍淹水 高市檢視排水
金錢豹縱火 檢方起訴2男
善團伸援貧戶 翻修安度颱風天
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五月天9月26日德國登台
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上CNN 陪審員：馬丁先動手
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林豐正：台紐協定是好開始
香港唇讀生 吻出好成績
北市實價登錄前十貴 店面全包
陸官媒：不太可能再推振興方案
網龍「中華英雄」登錄活動開跑
台紐經合協定 紐代表盼速生效
名譽受損 前日相告日相
花蓮5.3地震 全台有感
醒吾科大經國管院 蘇力災損重
人氣勝芭比 芙拉娃娃穆斯林愛
金融納示範區 結構商品可考量
黨主席投票 胡志強籲踴躍投票
國內機票漲 擬增離島居民補貼
金門申遺 澳洲專家分享經驗
亞幣走揚 新台幣收升7.4分
台紐協定 總統：多項第1
軍中樂園金門場景 並未中斷
豆導案 雄檢：軍港驗證有漏洞
富少女友偷包 失主看新聞認人
砂石車駕駛酒駕肇事 騎士命危
台大：農委會沒隱匿狂犬病
不捨洪家 市府將提供法律協助
主廚改造外食 雞排也能變健康
禁閉室管理 國防部允檢討
檢傳喚張作驥 涉性侵案將偵結
防疫漏洞 野生鼬獾檢出狂犬病
國內機票漲 調幅5%至20%
屏縣府：沒拖延鹽埔匝道工程
林豐正盼明快宣布上班上課訊息
護榮電員工權益 曾金陵請辭
新普國玉總價 創新北住宅新高
研調：7月筆電面板出貨衰退
花蓮4級地震 未傳出災情
成都太百 陸方稱開茂業百貨
國家能源規劃 杜紫軍任召集人
研調：台伺服器虛擬化程度低
雙北挺馬 朱立倫挺馬續任黨魁
陸方霸店 太百：不利兩岸投資
傳(土界)工廠擴產 鴻海：不排除
離退座談 瞭解基層官兵方式
葛洛斯增持美債 錯押TIPS
越南首家麥當勞 明年將開張
販毒關16年 出獄賣新興毒品
新北實價登錄 新板頭前創新高
律師：史諾登向俄請求臨時庇護
現股當沖拼年底上路 有難度
服貿效益 中經院澄清無膨風
吳德榮：熱低壓增強 南部戒備
雙匯完成收購後 可能香港上市
三峽竹崙溪傳溺水 一女不治
陸5百大企業 中石化居冠
女友結新歡 男縱火遭重判
曼德拉95大壽 民眾提前祝禱
電腦奧運台灣選手 最小14歲
中藥商行賄案 前立委無罪定讞
台塑贊助中正盃女子高爾夫賽
馬總統：台紐協定談判期超快
簽服貿 經部：不能怕狼又怕虎
連續詐領保險金 男子遭起訴
示範區納金融業 近期報告
買賣不動產違規 幸福再受罰
歐洲銷量減 可口可樂獲利衰退
蕭敬騰配音 放屁聲不假他口
央行：大額交易通報 屬舊規
Google街景背包碧潭現蹤
馬英九力拚黨主席 郝立強力挺
中職球季屏東最終戰 內野爆滿
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福建石獅列全域城市化試點區
交易營收攀 高盛獲利超標
103年科發預算 微幅成長
染狂犬病鼬獾山區 犬貓打疫苗
吳中書：貿易協定效果 漸顯現
雅虎回收少用帳號 開放新登記
社群好友 公司主管遭拒
防颱減災 政院開情資研判會議
回應叛軍要求 泰南將部分撤軍
安倍擬修憲 佈局參院勝選後
客訴運將爛司機遭告 女不起訴
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洪仲丘同袍控 不按程序又說謊
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江揆回應中藥商訴求 保障工作
大樂透開獎
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友邦駐聯合國代表團訪華
賣股套現 嬌生升年度獲利預測
台商：成都太平洋恐難續營
變身智電 BenQ推上網精靈
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議會酒帳案 多人獲判無罪
推動有成 石化高值化比重漸增
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喀山世大運 中華4金3銀6銅
客機落地卡機坪 高雄航班大亂
動物狂犬病現蹤 未傳人類病例
姚晨生子 明星天價月子餐曝光
泰消基會：市售米2%化學殘留
歐議會遊客中心 50萬人參觀
璨圓攜手TCL瑞豐設合資公司
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防檢局將向OIE通報狂犬病例
最受歡迎博物館 兵馬俑11名
全斗煥被抄家 子女限制出境
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狂犬病 高市展開防疫大作戰
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減緩肝硬化 馬偕研究獲美專利
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陸華潤遭舉報 股價全面下跌
傳陸殲31戰機不裝備部隊
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文林苑案 郝龍斌：仍開放協商
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金門蟬聯最幸福 賴清德最滿意
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女用美白保養品 白斑病變上身
新加坡軍人營區身亡 死因待查
等了16年 北大安置住宅動工
轉進中東商機 貿協鎖定土耳其
綠委籲建置校園地震預警系統
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洪仲丘家屬陳情 監委介入調查
匯豐調查：人幣全球使用看增
情報是金 深喉嚨無傷五眼聯盟
加州中間房價 勁揚逾3成
胡志強：不反對司法介入洪案
汽車旅館搖頭趴 11男女送辦
台狂犬病似美國 無須恐慌棄養
傳訊洪仲丘同袍 軍檢查謊言
洪仲丘媽媽哭訴 我孩子沒有了
業者控陳玉珍 司法敗類貪心大
科技基金 今年正報酬
分組合作學習 133國中參與
洪仲丘姊：弟弟沒智慧型手機
小馬聯盟 中華少棒無緣世界賽
蘋果iTV 幫你擋下擾人廣告
台股收盤跌1.16點
泰旅遊收入估將逾2兆台幣
軍檢傳訊陳以人范佐憲
于右任重慶故居破敗 產權移轉
台北股市盤整 收跌1點
放暑假 學生亂丟菸蒂倍增
救商機 高市美麗島大道准餐飲
外資流入 陸6月FDI創新高
小馬聯盟 中華隊屈居亞軍
廈門全球最大馬戲城 年底啟用
菜價未回穩 颱風又要來
涉酒駕撞死人肇逃 嫌辯稱不知
看好緬甸 越籲加強投資
7月台指期漲12點
懷舊仲夏夜 北市舉辦古厝納涼
空軍揮汗清理環境 竹市民感謝
國防部適時說明洪案內容
颱風環流發威 南部和花東大雨
台精品印尼展店 女星愛不釋手
嘉義中埔國中 登國教微電影
洪仲丘案軍檢訊 查禁閉室遭遇
再現擺尾 台股小跌1點
7月電子期跌 金融期漲
醫官律師：洪仲丘後送轉診正確
兩岸觀光會議 19日圓山登場
中天播斷頭蛇畫面 罰30萬元
陸假鉛筆泛濫 考生成績大縮水
颱風接近 避免到南部山區旅遊
洪仲丘醫官訊畢 離開不發一語
畜牧場沼氣發電 餘肥再生利用
疑違旋轉門條款 胡勝正不起訴
節能補助未編預算 經部遭糾正
韓美磋商戰時作戰統制權移交
三大法人買超台股77億元
西馬隆往西北 台灣南部注意
印度寄宿學校輪暴案 警逮8嫌
安啦 台灣犬調查未見狂犬病
敘難民危機 直逼盧安達大屠殺
錄影通聯 洪仲丘舅要保全證據
駐義代表訪阿布魯佐 推展經貿
消暑懷舊 林安泰古厝來納涼
台消費者理財水準 名列前茅
呂孟穎不語 律師：後送正確
輕颱形成 恆春雨量全台最高
安倍談釣魚台：絕不讓步
漁船翻覆2人落海 搜救中
陸技職畢業生 3年收入倍增
公視董事會 龍應台盼29日開
陸取消一般題材電影劇本審批
智障姊弟屢搭霸王車 運將報警
陸網路用戶近6億 手機占7成
漁工膳宿費 印尼：台印將協商
颱風環流發威 溯溪遊客受困
泰北火車出軌 至少30人輕傷
不當使用救護車 高市要收費
洪仲丘同袍作證 庭訊完畢
延續動物香火 壽山黑熊配種
台北電影獎 行動播音室實況秀
西馬隆威脅 雪霸登山步道禁入
簡政便民 林豐正促效法戶政
印尼媽長鬍 護子女遮臉19年
防狂犬病 雲縣籲健全防疫
防串供 軍檢籲洪仲丘同袍封口
晚清武林高手 霍元甲只排第4
裕隆捐款投保 北市臨時工受惠
貨櫃房與辦公室出租 陸新行業
新台幣收貶 4.7分
青年公園泳池 萬隻小黃鴨伴游
林中森訪山東台商 宣講服貿
彩筆畫媽祖 蔡炳坤頒獎表揚
洪仲丘案 同袍盼還清白
陸外交白皮書 批判菲越日
防治仔豬藍耳病 香蕉變身疫苗
靠投資或內需 陸經濟學界論戰
洪仲丘案線索 軍檢提供專線
金門申遺單位統合 澳專家稱讚
再生醫學獲專利 減緩肝硬化
周麟拜會巴拿馬市大主教
小吃攤失火 燒3戶業者傷
陸調結構 德銀執行長示警
夏日動漫映畫祭 閉幕片選銀魂
喜康生技預計2015年掛牌
效法羅浮宮 馬：一定推大故宮
江揆：年底前推出招商單一窗口
被控救災不力 竹縣府持續關心
陸上半對美投資激增 對日衰退
商發院中原合作培育服務業人才
食安把關 北市添檢驗利器
港書展揭幕 560家書商參展
同袍挺身出 洪仲丘姊：了不起
花蓮溯溪受困 16人獲救
軍檢防串證 劉烜揚不再談案情
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太平洋案 海基高層致電海協
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
投資窮游網 阿里巴巴版圖再擴
做好防疫 金門盼年底毛豬銷台
書包赫見驗孕棒 揪性侵少女狼
狂犬病例 嘉縣免費疫苗注射
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疑情侶吵架 女子血濺北市
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陸白俄聯合聲明：反改二戰結論
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華潤否認老董涉貪 揚言提告
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陣風 長榮上海降落重飛
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