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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
蕭萬長勉學子 做有貢獻領導人
氣候變遷與金融動盪是全球威脅
賺多拿少 豐田社長贏得好名聲
台灣愛心 智利災民感恩
5月製造及服務業 止跌回升
人民網：郭美美是有背景的妖怪
新台幣盤初走升
十二年國教 李家同憂弱勢
光芒重砲3連發 藍鳥連勝終止
港媒：史諾登為揭密而工作
納達爾出局 莫瑞奪冠機會增
澳工會呼籲 緊縮技術工作簽證
陸爆資金荒 全球股市遭池殃
憂開發衝擊金門用水 環團陳情
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
不尊罕病顧客 民眾抗議麥當勞
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
網評：反憲政 陸失兩岸主導權
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
召妓判7年 貝氏愛幼齒惹麻煩
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陳偉殷返大聯盟 進度提前
農糧署：有機商品 安啦
雲嘉縣長 批公債法修法不公
台股有撐 關注證所稅動向
統一企業：食安不能只靠政府
歐晉德：高鐵特許99年才合理
中國鬧錢荒 陸股勢難擺脫熊市
西零售續衰退 成長寄託出口
陸委會26日立院報告服貿協議
省府舊眷舍陳情 向宋楚瑜喊話
視訊辦身分證 內政部研議中
資金荒不利經濟 陸企推遲發債
公視董事審查 龍應台盼成功
陳光誠：來台是學習之旅
外交部：漁船案報告配合法務部
證所稅修法過 王金平：希望大
吹冷氣消暑 不如運動排汗
歐洲換機潮已過 揚智展望保守
立委卡位 王惠美姚文智推擠
黑松股東會 火爆登場
捷運丹鳳迴龍站 29日通車
審查會順利 公視董事會組成
總統：斷然處置確保不釀核災
開放陸資恐衝擊就業 經長澄清
廁所無性別 高雄同志發起遊行
立院將審國教法案 教團盼暫緩
外資大賣 菲股遁熊市
日本出口股走強 亞股反彈
華語教學認證 1459人報名
曾勇夫拜會瓜國最高法院
消肉達人遊戲 宣導減地球暖化
陸爆資金荒 媒體籲人行說清楚
5月製造業測驗點 逾2年新高
徐旭東：鴻海做4G不是對手
高鐵新車7月底上路 噪音更低
煙霾北侵 大馬取消部分航班
擋服貿協議 綠不惜上街頭
綠能：陸資金緊加速小廠退出
味全深耕兩岸 目標東協市場
美因史案對陸不滿 陸沒法接受
黨主席選舉 謝坤宏盼公平參選
韓戰週年 青瓦台網站遭網攻
陳光誠：抗議是公民的權利
蔡辰男古董文物 千萬元標出
服貿衝擊 徐旭東樂觀以對
陸俄縱放史諾登 美反擊選項少
公視董事會成立 龍應台露笑容
麥當勞在美停賣伊斯蘭律餐點
施顏祥：水價低 節水困難
票選十大招牌飯 抽手機大獎
小松鼠搞破壞 美堪州大停電
人行停售票據 利率交換連3降
北市防治近視 小二生免費檢查
陳光誠：寧立院推擠別坦克上路
屏潮高架鐵路 單線通車
盤整 台幣午升1.85角
蘋果日上訴三星侵同步專利失利
第五屆公視董事會大事記
西南風影響 台南雨量破百毫米
手機訂高鐵 發車前5分鐘有效
暑假打工兩個月 健保不用轉出
解決南海糾紛 陸越建3熱線
衝運量 高市棋盤公車轉乘免費
台電：碳封存計畫仍在地質調查
史諾登案若侵權 陳光誠要譴責
外交部設網站 供青年交流國際
4G送件 中華電搶頭香
陸專家：謝長廷對話有積極意義
體育運動白皮書 打造十年計畫
金門大橋工程 陳振川期許品質
神舟十號26日著陸內蒙古
被指4G不是對手 鴻海淡定
赴台遊 陸客的另一種選擇
蒲隆地治安惡化 旅遊警示橙色
陸股續跌 滬1900點失守
墜落隔壁頂樓 男波折送醫不治
毒蟲耍賴吞藥 2警疏未送醫
致伸：下半年營運樂觀
法部：廣大興報告由外交部公布
陸資金緊 F-中租強調沒影響
傳封存CO2 雲縣府：無此事
許博允涉性騷 告女誣告不起訴
後QE 美高收益債仍具吸引力
增運將外語能力 北市免費開班
立委卡位 潑水拉扯場面混亂
民眾自劃停車格 警規勸塗銷
惠普執行長帶頭傾聽
遠東新：聚酯需求年增6%
台股收盤跌94.8點
服貿協議 立院擬逐項審查表決
中美各國紛紛提出跨洋運輸計畫
印度雨災遺體集體火化
業界籲電價緩漲 經部重新考量
泛美盃太極拳競賽阿根廷舉行
民團籲碧潭吊橋列古蹟
曾志朗任董事 對公視有期待
拉回整理 台股跌94點
男開槍搶超商逃逸 店員送醫
美小說家賽珍珠故居 整修完工
亞洲警政論壇 建立合作平台
公債修法 雲嘉：應顧弱勢縣市
陸股續挫 台股慌跌破年線
美搞監控 大陸官媒圍剿思科
中美晶：太陽能產業趨健康
陳光誠：立院推擠好過坦克上街
7月台指期跌23點
香港銀行信評 穆迪降為負面
顧弱勢 高市府釋工讀缺
7月電子漲金融跌
婚禮前探亡父 美新娘淚擁墓碑
峇里島物價飆漲 恐波及觀光業
公視董事缺客籍 龍應台：增補
持霰彈槍尋仇射人 警逮3嫌
鐵捲門壓頸窒息亡 研判意外
劈腿標準 女大生比男大生嚴格
南韓總統府網站遭駭 北韓涉嫌
陸中央單位 違規經費逾2億元
三大法人賣超台股109億元
轉移大權 卡達國王正式遜位
阿里山消防新廳舍 救災守護神
王建民剋遊騎兵 興大生請吃冰
交大攜手寶來 推金融交易平台
縱放史諾登 美中關係起寒意
青瓦台遇駭 南韓調查
美官員：QE會減碼 但將持續
交大志工團 深入原鄉遠征國際
詹宏志：開放陸資 讓台更堅強
服貿協議 江揆促加強溝通
鴻海統一超攜手 賣大電視
陸資遣費糾紛 美主管：等律師
基市大學指考 30日看考場
中油擬埋CO2 苗縣府不知情
華航首航烏魯木齊 週飛3往返
西南風影響 山區局部大雨
房仲：畢業季 雙北平價小宅夯
展場找正妹app 大學生巧思
百貨夏拍起跑 大手筆促銷
南海仲裁小組 首席仲裁員換人
網路學製槍牟利 男遭警查獲
印尼聾啞高校生 伸展台成嬌點
公視董事會 學者：速選董事長
印尼霾害蔓延 大馬譴責
人命換狗命 越偷狗賊遭毆致死
夏日何處去 跟著蝴蝶去旅行
新台幣收升 9分
淘寶台灣自由行 7月便宜賣
朴槿惠訪陸 溝通增進互信之旅
東螺創新園區 豬糞尿變資源
港功夫導演劉家良病逝
被控賣黑心冷氣 證據不足無罪
智庫：漁船案助東南亞了解台灣
明星公益棒球賽 守護自閉兒
淡定對錢荒 習李以短空換長多
竹市就業博覽會 釋逾兩千職缺
北橫旅遊節開跑 夏日好禮登場
鴻夏戀 夏普：持續交涉中
後六都時期 雲嘉盼財政突破
涉逃稅 台南承益負責人遭管收
馬總統：對菲大動作 保護人民
搶反彈 陸股收盤小跌
5月M1B與M2 年增率雙升
農糧署：放寬稻熱病補助門檻
立院三讀 散戶免徵證所稅
中央氣象局氣象報告
陸資投資印刷 詹宏志：影響小
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸：服貿協議助台中小企業壯大
大陸鬧錢荒 金管會緊盯
中央氣象局 明天白天天氣預報
黑松改選 公司派獲2/3席次
性侵強舔左耳 DNA揪男判刑
尋找跳橋民眾 意外發現女浮屍
壯碩男搶店家 辯稱入牢躲黑道
元大寶來證與交大 產學合作
登革熱境外移入 4年同期新高
陸煤液化製油廠 運轉日冠全球
關仔嶺湯屋塌陷 坑洞擴大湧泉
陸：積極推動ECFA後續商談
捷運新莊線全通 加強取締違停
山東啟動對台農漁業合作機制
總統：核四公投 牽動能源政策
可成等8檔 調整產業類別
撇清與史諾登關係 俄反擊美國
台鐵西部列車始發站 潮州看漲
集集農夫市集 主打無毒蔬果
座落史前遺址 忠勇國小熄燈
為英王室縫娃 澳媒批總理作秀
馬請假 林豐正代主持中山會報
落實制度 統一企業取消總裁職
叛軍要求撤軍 泰國政府拒絕
法推本店自製 新鮮食材好餐廳
陸海洋漁業政策 重生態及遠洋
拒賣農藥給自殺翁 業者獲表揚
台灣特色美食 進軍陸團購平台
證所稅修正過關 阿土伯：謝謝
劉家良病逝 港演藝界惋惜
外公倒車不慎 外孫女慘死輪下
史案致中美關係緊張 不致惡化
陸：繼續推進服貿相互開放
台中跆拳之光 林潔兒光榮返校
證所稅修正過關 股市回基本面
身障社會新鮮人 找工作不怕苦
人行亮底牌 陸錢荒可望漸平息
交流 刑事局鑑識受國外肯定
家暴保護令案 于美人陪母出庭
阿里山老婦失蹤8日 動員協尋
公視問題未決 董事會挑戰多
CO2封存 環署：年底提環評
華航新疆線 餐點清真流程製作
揪2百人團購 詐23萬遭訴
證所稅 刪8500點課徵門檻
味全深耕通路 樂觀看下半年
劉案審理後 薄熙來案現時間表
陸鬧錢荒 人行官員：暫時現象
墨比爾斯信心不減 看多陸股
史諾登案 希拉蕊：損美中關係
歐債危機 歐洲續投資太陽光電
訪人權園區 陳光誠向中國喊話
證所稅修正 投顧：激勵有限
陸媒：中韓關係迎來新契機
H7N9台商 恢復健康也打球
詐領榮民申請費 輔導員涉案
會報數的毽子 國二生摘金
桃園搭捷運入台北 比公車省時
唐寶寶家屬盼政府協助
義墨西拿新市長 反對跨海大橋
陸勞動新制 數千萬臨時工受惠
陳光誠訪人權園區 感同身受
補教育苗計畫 8百清寒生免費
澳門賭輸3千萬 男脫產判無效
江揆：軍公教酒駕 最嚴厲處分
新莊線正常運作 需待機廠完工
陸錢荒 金管會：國銀尚無問題
GHM簽約 打造竹東神去村
港：未收到美方引渡史諾登要求
桃園推心肺復甦 存活率達3成
公路總局2區養工處 僱員涉賄
電信箱收租低 中市擬檢討
證所稅修正 公會：資金回流
AED培訓 苗縣府主管學急救
外資匯入 5月M1B年增飆高
銀行襄理被撞身亡 肇逃者被捕
陳光誠觸摸人權園區
陳振川讚揚肯定金門公共工程
林淑芬指遭襲胸 吳育仁澄清
拯救浮士德計劃 校園推反毒
區間盤整 新台幣收升9分
陸首次完成航太器繞飛交會試驗
證所稅修正 財長：可穩股市
論壇顧問變廠商顧問 中市調查
經長：盼服貿協議今年生效
鼓勵生養 高市再設托嬰中心
攻大陸市場 台微體攜手賽生
PQI高球公開賽 呂偉智復出
全日空亞航拆夥 日亞航將更名
于美人告丈夫闖住宅 檢將開庭
史諾登事件 陸謹慎以對
證所稅修正 外資看好台股反彈
媒改團體呼籲速修公視法
陸微博話語權 官媒也要爭搶
歐洲央行：近期無意調整利率
英籍男陳屍租屋處 死因待查
陸：電子商務 適用稅法
餘額寶 陸網路族理財新門路
台肥當土地包租公 再推大案
沒去哈瓦那 史諾登人間蒸發
工讀生勞檢 未給加班費居多
爭捷運主導 朱立倫拚三環三線
檢調查炒股案 犯嫌貌似豬哥亮
史諾登離港 陸：港府依法處理
資本適足率趨嚴 壽險業壓力大
警公布取締酒駕統計 逾3千件
頂新魏家標準共產 家和萬事興
于美人律師盼親友莫落井下石
搭小黃遺落百萬錶 警循線追回
金酒取經 金峰鄉長讚高粱酒
國民外交協會捐助興建蒙古包
刺胳針：H7N9潛伏期3天
併壽險 元大金版圖漸全
中華電股東會 10小時耐力賽
印尼為霾害道歉 星盼永久方案
雙城論壇 6企業家隨郝訪上海
內政部：開放陸資刺激殯葬提升
習五點 堅持共產黨的領導
酒後槍擊人搶超商 遭逮酒未退
結夥搶賭場 留血跡成破案關鍵
英女開車化妝 年致45萬車禍
陸央行：已提供流動性支持
狗狗友善健行日 花博公園登場
冶煉紅丹煙囪再生 光雕懷舊風
再生能源 區域供電未來趨勢
中印邊界談判 28日在北京
服貿逐條表決 陸委會：尊重
金大與浙江師大締盟 加強交流
環保袋案開庭 楊瑞美法庭哭泣
總統招待北市議員 菜色千歲宴
人行維穩 出手注資解錢荒
陳光誠：實踐是法律人重要功課
大米收購價下調 泰稻農陳情
今彩539開獎
大樂透開獎
美要逮史諾登 專家分析4管道
氣味濃淡 果蠅行為大不同
保育團體籲停工 縣府業者說明
陸官方喊話 陸股V型反彈
俄駁斥美指控 拒引渡史諾登
證所稅修正 投信：國際牽動大
2護樹志工送辦 檢限制住居
陳光誠：堅持以自己方式推民主
資通訊產業呼籲 鬆綁外勞政策
曼德拉病危 好友：他並非神仙
奈及利亞尋商機 醫療品受青睞
製造業回穩 美耐久財訂單報喜
凱瑞：史案不同於他國網攻行動
空飄物入侵高鐵 最高擬罰5萬
陸：東協為陸周邊外交優先方向
桃園蔬果留農藥 產地雲林開罰
新北驗蔬果農藥殘留 早吃下肚
服貿協議 陳菊：無法接受
鳩山釣島言論 惹惱日本政府
朝野忙協商 陸委會簡報取消
偽健康食品案 廠商獲判無罪
苗栗永和山碳封存 中油否認
中華電股東會 董事名單出爐
北印度雨災 逾800人罹難
外交部：駐處投書廣案外媒報導
宣明智欽點 唯晶拚明年上櫃
歐巴馬南非行 不拜會曼德拉
陸錢荒 央行：密切關注
電價調整計畫 經長：目前不變
美房價漲幅 逾7年新高
陳振川視察金門大橋 強調耐久
食品安全 頂新：產品全自製
陳偉殷最快下週重返大聯盟
日女生頭胎平均年齡首逾30歲
金曲取消幸福了然後呢入圍資格
塔利班攻擊 恐傷阿國和平談判
會陳光誠 蘇：不只有習的中國
中職上半季 犀牛封王
貫通石傳祝孕 葉匡時分贈網友
大樂透 頭獎槓龜
日貓熊真真 疑似假懷孕
今彩539 頭獎2注中獎
晤中國企業家 歐蘭德推銷法國
中職24年 義大獲上半季冠軍
台塑集團暫緩出售台塑化股票
陸購約100架蘇愷35
萬事達卡：台消費信心指數大增
犀牛封王拋彩帶 義大獎5百萬
義大上半季封王 曼尼功不可沒
統一輸桃猿 上半季無緣爭冠
中印獲解決邊界問題初步共識
義大拿冠軍 領隊開心送獎金
費玉清巡演最終場 晚安曲道別
美新屋銷售 近5年來新高
美消費者信心 5年多來最高
犀牛上半季封王 徐總700勝
蒲亭開口證實 史諾登在機場
助隊搶冠軍 林益全當仁不讓
陳光誠抵台 藍綠多人「沒空」會見
美國務卿警告 幫助斯諾登的國家將遭報復
韓戰65周年網路遭攻擊 南韓發警報
核四公投案 擬7月底臨會再戰
“揭秘者”斯諾登 人間蒸發？
中國政策性「錢荒」 導致全球股市暴跌
維基解密：史諾登恐永留俄國
劉燈城任華南金控董座
股價低 郭台銘鞠躬道歉
馬三支箭 依附「兩岸經濟合作框架」?
中國神十太空船 安全返航
中華電信公司 今日召開102年股東常會
海峽兩岸服務貿易協議(ECFA)有關交通運輸及觀光旅遊部分簽署前與業者溝通
「金蛇接龍轉，股市好運轉」網路闖關遊戲有獎徵答活動 7/1開跑
師法自然 柯鴻圖的設計與繪畫
馥敦飯店南京館嘉園廳 推出『頂級海陸套餐系列』
民眾嗆陳光誠 不譴責美國就是漢奸
陳光誠: 台獨已過時、支持一國兩制
國賓品牌引領風潮1Bite2Go創新美式行動餐車
中華電信上海參展2013亞洲移動通信博覽會
國泰人壽感謝保戶熱烈響應 「作環保、送愛心」活動
亞洲室內武藝運動會 何卓飛授旗
生男生女管太多 健康局窮忙？
老爺大酒店中山日本料理廳
陸俄恐取得機密 美憂傷害擴大
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
溫網旗開得勝 王宇佐闖進2輪
須補稅2千萬 宣明智提告敗訴
王宇佐溫網報喜 闖進第2輪
美參院通過商務部長任命案
拚大滿貫 曾雅妮輕鬆以待
第一太孤單 曾雅妮重尋打球樂
美籲俄冷靜理性 無意升高對立
中信金英文更名為CTBC
王宇佐：堅持不放棄 獲勝關鍵
白宮：俄驅逐史諾登於法有據
人民幣保單熱 月配息詢問度高
時裝設計新人獎 首開國際大門
俄不交史諾登 美盼執法合作
利多紛至 台股可望反彈
布局先進封裝 台廠加快腳步
經濟報喜 亞股指期隨美股反彈
巴西群眾示威 南美國家關注
南京東路站國有地 地上權招商
政府威脅 法極右團體宣布解散
西南風影響 中南部有雷陣雨
卜蜂積極搶攻外食市場
不玩了 邦諾停止自產平板電腦
紐國財長稱紐元仍被高估
機動行銷 飯店引進美式餐車
台股開盤上漲126.11點
拚虧轉盈 東芝將重整電視事業
藝術家不打草稿 揮灑飯店壁畫
愛荷華號巡禮 美海軍活戰史
處理倒閉銀行 歐盟再度會商
林祖嘉訪德與智庫交流對談
股匯雙漲 新台幣盤初走升
史諾登案不影響美中戰略對話
藍鳥隊另一甜蜜煩惱：川崎宗則
索尼微軟進逼 任天堂引外援
將官晉升 馬總統出席勉勵
陸神十太空船返回地球
錢荒 陸房貸也遭殃
日股選後揚眉 將反映經濟實力
青年沒包袱 施振榮勉人文創新
人行出手 陸利率交換大幅下降
鴻海股東會 阿土伯提股利加碼
王金平：國教母法27日處理
元大寶華下修GDP至2.47%
天台終極預告 女主角疑被賜死
塌陷坑洞冒溫泉 南市急修補
郭台銘：早建議證所稅勿實施
蘇建和3人 在歐講冤案平反
施振榮：漸進推動服貿協議
起飛前發動機爆炸 空巴險出事
台股反彈 挑戰7800點
郭董：人才留不住 歷任財長有責
朴槿惠訪中 鄭夢準趙源震隨行
李新穎頒台華獎學金給墨國學生
癌症骨轉移療效快 新藥列健保
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美標售2年期公債 需求冷
劉德華演盲探 從影最滿意作品
學中醫 王靖承建尼加拉瓜運河
救錢荒沒反應 陸股早盤疲軟
北韓飛彈運輸車 自陸進口改裝
被控闖住宅 夫淚籲于美人撤告
3嫌涉販毒 警飛撲逮人送辦
司馬庫斯車禍13死 司機起訴
陸媒：粵揭陽前書記被捕
自由化影響 總統：經部有因應
陸爆錢荒 溫州影子銀行無恙
好不好吃 餐具顏色影響大
總統：菲若正面回應 願解制裁
元大寶華：首季差 GDP不保3%
黃茂雄：食品安全要抓源頭
沈世宏：核四商轉對減碳貢獻大
評陳光誠訪台 陸盼不影響兩岸
未補習 劉蘊之獲托福獎學金
用戶不滿被控竊電 台電澄清
韓法院判陸商東旭竊取商業機密
防敗仗重演 莫瑞備戰盧彥勳
黃富源：公僕酒駕長官連坐未定
戴維斯加入中華隊 得加緊腳步
于美人夫淚控遭抹黑 被迫離家
身障者僱用不足 麥當勞最嚴重
促麥當勞道歉 身障團體續抗議
亞洲武藝運動會 中華健兒出征
食品展台館展出80廠認證品
廣東理髮店色情服務 老闆無罪
陳光誠：獨的概念在台灣已過時
經長促回復美食台灣名聲
億光衝歐洲品牌市場
黃茂雄：安心今年要持續成長
媒體：大陸銀行流動性仍然豐沛
策略見效 雅虎股價扶搖直上
郭董：今年EPS優於去年
酒駕連坐 藍委擬再提修法
金鶯殷切期盼 陳偉殷返大聯盟
梁國源：GDP保3% 機率低
總統：募兵制不是追求時髦
陸：服貿協議開放範圍前所未有
用路品質民調低 新北致力路平
防出醜 朴槿惠訪陸團行前教育
台7月參加德國際技能競賽
港人參與綠紅對話 專家：不解
滅林火 印尼派3千人赴前線
教部致函家長 防孩子沉迷網路
陸：兩岸客貨航運持續成長
稻熱病逾3成稻田 首度補助
北京又霧霾 PM2.5逾2百
失業迷電玩被罵 男自戕被救回
總統盼進TPP 加入經濟整合
身障生騎獨輪車 拚不可能任務
夏普擬與陸企合作 產液晶面板
鴻海通過股利2.5元
高市北長青中心招商
運鈔機抵美 3千萬現金蒸發
股匯齊揚 台幣午升1.67角
芒果促銷 台灣下單日本取貨
謝坤宏連署未過 馬同額競選
史普陵特股東同意讓售予軟銀
日月光：布局維持 3原則
郭董：結構重組不稀釋股東權利
日前官員：QE退場 日圓苦戰
保單不全賠配套 7月底前出爐
廚王爭霸賽 郝：發揚台北美食
快打特警演練 李沃士讚逼真
日月光：下半年可逐季成長
香港兩岸研討會 孫亞夫將出席
環保 洛杉磯賣場不提供塑膠袋
綠營若想登陸 國台辦：願協助
萬神齊聚 9月世界媽祖會北港
買氣差 華碩下修今年NB出貨
食品展採購會 估商機逾億美元
企業進用身障者 高市擴大檢視
陸GDP增速 中行：Q2續低
商圈創意短片PK 阿喜代言
交通部：簽署服貿前已充分溝通
高捷增資15億 高市盯緊財報
台股收盤漲121.57點
開智慧電視 市調：6成看電影
幼兒園燒毀教室 幼童禮堂上課
將官晉升27人 家屬分享榮耀
氣候關係 竹市荔枝產量減
朴槿惠訪陸 隨員禁酒禁按摩
墓碑店前事故多 鄰婦遭撞身亡
台股反彈 大漲121點
兩會互設 陸：飯要一口一口吃
台英國際產學平台 南大啟用
宏都拉斯暴力猖獗 日商卻步
周麟出席巴拿馬職訓局發表會
公司治理 南山設審計委員會
澳政要挺台灣參與國際民航組織
越南政府加強整頓機場商家
奧地利中華僑校舉辦文藝展
7月台指期漲33點
鴻海帶頭衝 台股收復5日線
國民黨魁選舉 馬英九同額競選
7月電子金融期齊漲
紅景天吸金案 詐欺起訴16人
內政部放寬役男提前退伍條件
中崙溫泉 嘉義唯一取得標章
總統：兩岸關係改善符三方利益
中華電NFC 登陸參展拓商機
失散20年 姊妹自美回台認母
陸2015年發射天宮二號
陸媒：新疆吐魯番暴動 27死
市長獎合影 朱立倫笑不僵
三大法人賣超台股34億元
安倍挨批 參院通過問責決議案
轎班攔人砸車 4嫌落網
身障僱用不足 麥當勞繳差額
大甲鎮瀾宮壅塞 接駁車上路
北醫大推勵學 補助清寒生吃住
郭董：鴻夏洽談中 印尼待結果
國道遇車禍 護士見義勇為救人
員工罷工 羅馬競技場不開門
唐氏症遭歧視 國際團體聲援
曾勇夫訪瓜國 強化司法互助
多明尼加五金展 貿協成果豐碩
陸新一代火箭 長征5號7號
史諾登事件 港府不向美示弱
防媒壟法協商 多數條文保留
朱哲衛當選聽奧國手 盼爭光
管控黑心 食品業籌建檢驗聯盟
郭董：系統端 鴻海不作品牌
林豐正肯定節能減碳成效
陸最貴品牌 工行摘冠
郭董盼定期與中小股東見面
台中關緝私 抄香菇3.9公噸
替考生加油 北市孔廟贈祈福卡
輕鬆夏日遊 社教館所推小旅行
新台幣收升 1分
爭黨魁 澳總理主動迎戰陸克文
光良年少瘋狂 夜衝騎進急診室
卓士昭：服貿重談 不利經濟
手指編織保護罩 獲工藝金質獎
以多報少 勞保局：主動查核
大豹溪添憾事 畢業生失足溺水
劉德立在巴國台商會演講受歡迎
習近平談路線圖 國台辦解讀
金門議長到立院 璩美鳳陪同
中國銀行：人民幣強升近尾聲
陸海監2艘千噸新船 南海服役
姓名條例修正 放寬改名限制
茶行當據點 長期囂張暴力討債
社區安寧照護 新北7/1上路
家扶愛心店啟動 供弱勢待用餐
台灣好行 藍綠橘套票送捷運
LG機皇登台 大螢幕吸睛搶市
消費緊縮 義零售銷售下滑
台南疑出現龍捲風 未傳災情
兩岸服貿協議 台灣商辦利多
躲摩鐵網路詐騙 領款車號旺財
食品添加物登錄 業界盼上雲端
宜蘭查扣2.5噸疑似假農藥
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
虐死債務人 當舖老板判刑確定
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
台南52所學校 暑假宣導反毒
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
斯國媒體介紹台灣環保觀光理念
屏東劃定溫泉區 地方盼擴大
總統：兩岸處於相對穩定狀態
支持不受歧視 臉書讚破50萬
習近平：堅持中國特色社會主義
麥當勞台灣區最高營運主管致歉
幹細胞疾病模式研究 台灣領先
搶攻平板商機 華碩聯手燦坤
陸資登台 美髮業憂影響生計
風光一世紀 台鐵月美站進歷史
合法掩飾非法 男涉製偽劣農藥
菲總統拼經濟 漁案報告還沒批
溫網男單次輪 盧彥勳強碰莫瑞
孕婦忽略口腔清潔 牙疾惡化
公僕酒駕連坐 胡志強支持
資深績優村里長 李沃士讚貢獻
陸股回穩 創業板大漲
死亡肇事車自燃 警疑電路導致
陸：服貿協議設緊急磋商條款
柏林行50年 德國懷念甘迺迪
永齡畢典 侯友宜勉學習感恩
陸最大鐵路樞紐杭州東站將啟用
查偽劣農藥 彰化扣5000瓶
高緯環球：陸客提振台店面租金
H7N9疫苗 北榮國衛院研發
暑假安全 高市校外聯巡把關
上海1例H7N9病例死亡
推擠事件隔天 立委貼藥布上班
電子發票不列印 中獎機會增
陸擬修環保法 沒環評不能開工
張平沼：大石頭移開 走向國際
表揚警志工 吳志揚吹薩克斯風
偽農藥流竄 嘉義扣逾四百公斤
衝撞警車逃逸 軍火教父落網
台區域整合落後 學者憂心忡忡
林祖嘉促荷善用台灣 前進大陸
陸股探底 破建國線奔鴉片戰爭
追查可疑農藥 雲林封存送驗
陸克文當選黨魁 將回任澳總理
互設 高孔廉：裡子比面子重要
新北規劃捷運周邊 開發創商機
終止戀愛暴力 戴佩妮挺身而出
守釣島 日擬沖繩部署短程飛彈
工藝館建廁所 地方憂破壞景觀
北市建造抽查 新制7月上路
迎暑假 月眉糖廠糖樂慶
台股漲 台幣收升1分
彰縣加值園區 解決養豬場污染
扶老過馬路 苗栗清潔隊員讚
史諾登怕遭不測 散發密件副本
基因標誌上路 保障蝴蝶蘭品種
台南怪風損屋 居民盼補助
堂兄弟組暴力討債 警逮14人
宜蘭地震 規模4.3
日破獲賣春站 最老妓女73歲
核四公投 總統盼下次臨會通過
購屋門檻 家庭月收入8萬元
覬覦捷運開發 警逮幫派分子
聯電攜手新思 拚14奈米研發
神十返陸 邁向太空站時代
法夏季大拍賣開鑼 商家拚買氣
台外資來源 歐盟去年居首
陸人大美女康逸琨：走紅很意外
無法選黨魁 謝坤宏不服將申覆
十二年國教法源 全家盟盼通過
中鋼與東元成立馬達聯合實驗室
暑假消暑去 北市學校泳池優惠
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打造綠活故鄉 斗南展新貌
薑是老的辣 陸克文重返澳政壇
高孔廉：服貿讓台商先卡位
遭指炒地 桃副縣長口頭請辭
績效評比 富邦金居冠
印尼霾害 估林火續燒1個月
贏9千人 台籍空姐作人形立牌
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遊客借沖水 車城消防隊水費增
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身綁鐵馬投潭 老翁獲救
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CAS蛋抽驗 2件不合格
不怕高考低 河南南陽免費遊
農改場米食賽 布農族餐廳奪冠
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服貿協議 藍中常委認開放有利
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藍鳥打擊熄火 2連敗後又墊底
郭董批評 張盛和：人才重待遇
義大犀牛封王 拚戰不打折
男童罹血癌 新生弟臍帶血救命
璩美鳳任機要 與議長同進退
問題保險接手 擬解約有閉鎖期
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陸：兩岸可討論公權力行使問題
推動廉航市場 交部降低門檻
QE退場 星展：市場將趨平靜
台灣首度自製 劇場版女武神
台南商業會訪金 縣府歡迎投資
聯盟發威 遠傳推3大漫遊服務
強行低價收購白帶魚 警逮6人
日iPS臨床研究案 有突破
時尚新吃法 在地食材入菜夯
先免試佔名額 風險高變數大
陳郁秀出新書 談文創
食品五展合一 1557家參與
後送病患軍機停飛 27日加班
陸委會：服貿後續開放操之在我
新疆傳暴動 世維會：查證傷亡
陸委會：服貿協議有防範機制
鴻海股東會 公益團體首度現身
農村亮點投票 網路廝殺熱烈
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暴雨襲陸黃山 雨量250毫米
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挽救聲望 盈拉內閣擬改組
全國大掃黑 竹聯幫大老遭逮
檢調查7噸非法農藥 將送化驗
溫網女單第2輪 謝淑薇失利
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陸民在巴國遇害 遭砍頭肢解
陸棚戶區改造 目標5年千萬戶
老翁酒後欲投湖 警勸阻獲救
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可疑農藥新成分 殘留檢驗盲點
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國教全免學費與否 立院將表決
陸委會：陸應正視兩岸現實
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汽車貸款餘額 5年半新高
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仁川室內運動會 中華隊出擊
突破封鎖 陳光誠胡佳視訊對談
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公債法修法 27日再協商
中美晶盧明光：看好韓元即可
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控8旬翁性侵 盼教訓勿關到死
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互設協商 將就國內期待爭取
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蘇：促立院擋服貿不公平項目
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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十二年國教母法 下午表決
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婚姻平權 美同志欣喜狂慶
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窗簾繩套頸亡 小四生器捐遺愛
陸媒：劉志軍勉女勿從政是警示
台股漲 新台幣午升2.29角
立院休會 江揆促閣員規劃休假
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印尼12年國教 7月上路
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大林慈濟綠色醫院 獨角仙也愛
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澎湖小三通 增龍門尖山碼頭
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總統見莊陳 讚台桌球實力成長
磁性記憶體 工研院開發有成
真薪酸 去年僅1成5廠商調薪
民政役政申請 新北擴大便民
蝴蝶S擬攻陸 宏達電不評論
下修出貨 華碩股價10個月新低
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赴科索沃 7月起需簽證
經部：駐外經貿人員績效量化
中國建設銀行台北分行開業
溫網賽後 盧彥勳：沒想退休
溫網爆冷 名將紛落馬
投信：美近期維持高度寬鬆貨幣
赴比利時度假打工 不需工作證
化工廠空氣汙染 高市開罰監測
台股收盤漲99.1點
北市查地政士業務 21例違規
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受困俄機場 史諾登宛若難民
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江揆：部分協議執行有改善空間
出現地圖舌 小心免疫力下降
海洋合作 日菲防長達成共識
陳銳發監 陳凱倫：他已知悔改
服貿協議逐條審 王郁琦尊重
三星可彎曲OLED電視開賣
拿偽鈔換真鈔 男涉詐欺送辦
盜刷買高檔手機 3嫌落網
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競爭力調查 竹市民擁最多書報
歐產甲苯胺 陸課徵反傾銷稅
7月台指期漲75點
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7月電子金融期齊漲
類股齊揚 台股收漲近百點
關中：建構適用全民的基礎年金
無法參選黨魁 謝坤宏申覆
陸錢荒 中建行：漸恢復正常
國中海砂教室 竹市府擬拆除
公僕酒駕長官連坐 試院反對
北市查成屋定型化契約 全違規
男子喝提神飲料猝死 廠商被告
香煎豬里肌 馬啟思大秀廚藝
控夫闖宅案 于美人出庭
鳥蝨叮人 咬出比基尼線紅疹
混凝土車翻落稻田 司機命危
藍營決議 臨會支持政院版本
陸閩副書記：儘快落實金門供水
受害者指未理賠 國光：再協商
導師掌摑學生 校方將開會懲處
服貿協議 綠籲受影響產業發聲
廠商用人保守 空缺率3年新低
王郁琦：加強服貿宣導
三大法人買超台股5億元
酒後代駕 北市整合20車隊
預算要反映施政 江揆面談首長
冒犯英機場安檢 台領隊遭滯留
國貿局：服貿協議壯大台商實力
鼓勵撞球好手 竹縣盼留住人才
國防部：軍方高層異動報導不實
海外來台投資創 4年新高
大陸防火牆之父方濱興辭任公職
綠委疑工程有弊 台電：符規定
票選夜市美食 手機平板帶回家
江揆促續推人口販運防制
犀牛封王 義大世界優惠同慶
拉K年輕化 女性明顯增加
嘉義史蹟資料館 建物維護獲獎
智慧機市場 印度躍升第3大
集集農夫市集 30日開幕
美媒：中國終會登陸月球
迎面不見人 印尼杜邁空污嚴重
紅襪先發近況差 王建民利多
王郁琦：服貿如何審查都尊重
麥當勞涉歧視案 高市要求改善
勞退基金 前5月收益503億
土耳其鎮壓手段 違反歐洲判例
埔里秀美人腿 跨界促銷茭白筍
性侵勒斃國中女 凶手無期定讞
5月景氣燈號 連 9個黃藍燈
新台幣收升5.9分
傳奇球星抵台 飯店高規格接待
企業除駭 中華電聯手趨勢
葛洛斯：債市大船未沉 免驚
陸女找單車願嫁尋獲者 引熱議
雲林農博情報誌 全台發聲
民眾守規矩 攔檢致贈神秘禮
台壽EV達44.6元
氣溫飆高 台灣用電創新高
不再恐龍 微軟軟體每週更新
5月製造業燈號 轉亮黃藍燈
搶平板大餅 微軟建臉書app
神童林御安 隻身赴英學音樂
文化部加入投審會 嚴格把關
台灣投資論壇 吸引QDII
兒童近視 散瞳檢查揪毛病
陣頭成員涉恐嚇毆人 8嫌送辦
教部：師摑學生無關十二年國教
猴子偷吃水蜜桃 武陵暫停採果
浙江組團訪台 促進旅遊交流
菲日同意加強海事安全合作
谷關新幹線公車 首日泡湯免費
不滿被扣膳宿費 印尼漁工抗議
南沙營 學子體驗護漁
利多無效 陸股又跌
德國大學漢學系辦台灣電影展
休假充電 閣員各有方式
黑鮪魚季將結束 今年多2百尾
陳節如：不應補助陸白領健保費
神十讀賀電 張高麗後勢看漲
列支敦斯登亞洲首設領事館
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韓報告：民眾重日常及現在
暑假到 北市警執行青春專案
台灣進口墨國龍舌蘭酒逐年增加
出口商拋匯 台幣收升5.9分
夜遊傳藝 賞河岸燈景嚐小吃
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中央氣象局 １週天氣預報
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重慶市長更替 國企任免現端倪
央行記者會 下午5時30分開
愛地球 環保人士盼能源多樣
性侵殺女童免死 女童父怨廢死
一抱定江山 陸青年破格進大學
王凱傑遭押抗告 高院發回更裁
拉K過來人：沒想到會上癮
台菲漁業談判 卡在菲國進度
暑期誘惑多 遠離毒害免誤終身
央行8度維持利率不變
近黃岩島 菲美海上演習登場
跨域就業津貼 適用失業勞工
宜蘭餐廳防酒駕 自備酒測器
古蹟當演出場域 親近舞蹈藝術
談南海問題 王毅暗批菲律賓
3A李振昌 入選未來之星
十二年國教 先免試後特招入法
十二年國教 免學費有條件
連9黃藍燈 景氣仍不確定
漁船保險補助 申領期延長
陸錢荒變股災 央媽淡定躲雷曼
陸：軍事商談可談軍事部署
陳光誠：陸已無法封鎖內部維權
十二年國教首年免試至少75％
出道41年 石川小百合登台
台開50 邀藝術家用畫作見證
領雙薪 關中提有條件扣退休金
台僑捐贈 濟助阿根廷弱勢族群
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警逮2簽賭組頭 追查竟是鴛鴦
經部：服貿事前已徵詢業者意見
謝長廷將到香港 董建華宴請
陸海監巡航釣島 監視取證日船
婦聯會巴拉圭分會捐贈女監物資
漁爭調查報告 菲：尚未交換
潘政琮勇奪業餘高球世界球王
元大寶來證收購越南第一證券
立院附帶決議教官8年內回國防
優惠袋著走 公館推認同環保袋
朴槿惠將訪西安 含政治深意
謝長廷香港行 將會董建華
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于美人：曾努力想挽回婚姻
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瑞銀：台股Q3區間整理
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王毅：應努力恢復六方會談
25歲芒果農 訂單接到手軟
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桃園三級棒球 赴菲律賓爭冠
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副縣長請辭 吳志揚批准
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于美人夫聲明 未索6800萬
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陸駐港部隊部署輕型飛彈護衛艦
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私校直升限6成 教團憂過寬鬆
基隆米勒展閉幕 梵谷展接棒
談Swap 央行將組團赴北京
齋戒月朝覲 回教徒防疫
大陸南韓領袖：北韓應去核
研究：男好喜新厭舊 演化使然
美同志婚姻合法 具指標性意義
立院三讀 師不師可禁教4年
瑞銀：電子股 看好觸控和機殼
大掃黑 掃蕩竹聯幫285處
立院三讀 增地方政府舉債空間
國1路段整修 封部分系統匝道
公投遭駁 呂秀蓮提訴願
選IOC主席 吳經國：有信心
吳經國：IOC主席地位超然
註冊香水商標 蘭蔻在台踢鐵板
立院三讀 訂十二年國教母法
變Fed當家 葉連得打破魔咒
傳奇球星抵高雄 陳菊熱情相迎
溫網男雙 盧彥勳首輪敗北
增加山屋蓄電量 引進風力發電
防操縱股價 有監測機制
百歲洗腎模範生 樂觀愛打牌
十歲女童生子 泰女懷孕年齡降
福建副書記嚐高粱酒 直稱香濃
學童染頭蝨 基市全面檢查
英頁岩氣蘊藏 較前估倍增
免試下限入法 私校問題待解
免試25% 建中：影響不大
中韓元首會談 討論北韓核問題
國教院激發創意 韓僑校師受訓
陸國防部批日：多照鏡子少抹黑
今彩539開獎
陸：對外金融負債逾3兆美元
陸：完成財政收入預算壓力大
安倍三支箭 彭淮南：勿須效法
威力彩開獎
陸城管說地溝油清朝產物 惹議
科技盃高球賽 洪健堯並列領先
立院臨會過11案 江宜樺致謝
職校改稱技術型高級中等學校
美5月消費支出反彈 所得成長
首度打世大運 戴資穎放空
文化部iCulture 啟動整合服務
美初申失業救濟 減少9千人
企業促貶台幣 彭為機車族請命
六千有找 華碩平板新品上市
傳奇球星培頓 沒想過名人堂
培頓嗆辣發言 林書豪非巨星
蔣偉寧：通過以後 困難才開始
藍擬再開臨會 綠盼勿常態
陸韓領導人會晤 促韓半島非核
兩岸僑界懇親節 金門登場
南市訪金 李沃士：像看到兄弟
陸外長：積極探索大國外交之路
陸韓北京完成8項協議
阿里山地上權官司 林務局勝訴
產後心臟衰竭 洗血治療免換心
中職明星賽 恰恰人氣王9連霸
飛古巴班機 仍不見史諾登
陸：菲律賓必須兌現承諾
一滴血造複製鼠 日研究有成
今彩539 頭獎1注中獎
上半年IPO金額 年減逾半
鐵漢催淚 白冰冰險逼哭侯友宜
溫和通膨 Q3利率不變機率高
威力彩 頭獎槓龜
彭淮南：QE進場容易 退場難
美成屋待完成銷售 逾6年新高
日簽約租地 與那國島駐自衛隊
象隊4次失誤掉江山 1分輸猿
陸韓聯合聲明 朝鮮半島無核化
亞洲整合 促亞太貿易區成形
陸錢荒 人行官員：不能溺愛
男殺女友母親棄屍 晚間自首
青年失業逾2成 歐盟峰會焦點
盧彥勳：放開打球 爭取好排名
男涉殺女友母親 警方偵辦
新疆暴力事件 維族死16人
美經濟如未達標 QE可能延長
歐巴馬：不升高對陸俄局勢
李克強整頓銀行 有朱鎔基影子
華信航空 桃園-麗江6.26首航
斯諾登仍隱身莫斯科機場 普京稱不會引渡
樸槿惠啟程訪中 聚焦朝鮮、經貿問題
美菲黃岩島外圍軍演 規模創紀錄
歐盟再次成為台灣最大外資來源 金額高達17億美元
寫錯習近平 報社編輯被停職
陳光誠澄清 贊成一國兩制就是「不要一制」
立院三讀 賦予十二年國教法源
同性婚合法 歐巴馬挺全球同志
找回最單純的喜悅人生
是否接納史諾登 厄瓜多未決定
台灣K他命氾濫 就診人數暴增45倍
接班意濃 郭守正接永齡董座
培育航空旅遊人才 華航、實踐大學產學合作
十二年國民基本教育｢適性揚才列車｣
從必要之惡邁向必要之善！
父親節感恩獻禮 瑞士TITONI梅花「錶」孝心
臺灣證券交易所股份有限公司第18屆第1次董事會
詹皓晴溫網女雙首輪出局
同性婚合法 歐巴馬稱民主勝利
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
義時尚大師失蹤飛機 找到了
波士頓炸彈客 30罪名起訴
小威廉絲晉3輪 將戰伊達公子
求愛受阻 男殺女友母裝箱藏屍
曼德拉病情 牽動世界千萬人心
台日未來關係 半數台灣人樂觀
小客車撞電桿起火 駕駛死亡
美參院通過 全面移民改革法案
持過量煙火 美前職籃球員被捕
中信銀永豐銀獲亞洲銀行家肯定
福特獲選全球最綠品牌第2
權證投資 證交所籲先求知
孟加拉成衣業 憂競爭力喪失
歐盟紡品成衣營業額衰退
王建民戰紅襪 首局三上三下
涉嫌種族歧視 美名廚代言驟減
創見SSD 獲歐洲7媒體肯定
研調估NAND產值增14%
美公開賽首輪 曾雅妮暫84
越南經濟復甦 通膨獲控制
駐德代表魏武煉退休
王建民挨轟失7分 提前退場
鈊象「唯舞獨尊」手機版上市
挺王建民 球迷遠從台灣來
智冠取得「古劍奇譚二」發行權
陳來興畫作 南加州展出
國際刑警組織破獲非法賣藥
施振榮獲頒國際企業經理人獎
景氣相關性低 生技產業後市佳
聯準會官員：市場恐誤解柏南奇
日圓貶效應出 日消費物價止跌
歐美股收紅 台股可望續強
菲律賓熱帶低壓 可能成輕颱
馬股相對抗跌 中長期看好
軍校聯合畢典 千名畢業生參與
雙北及大武 高溫上看37度
老牌碾米廠火警 公糧倖免
台股開盤上漲44.64點
張安樂返台 刑事局：移送歸案
天台耍帥 周杰倫：90%演自己
史諾登案影響 美學者看法不一
公債法修法 並非擴大舉債
金車形象概念館 食品展登場
加油罐貨運列車 危橋上出軌
傳索尼違反制裁 設備轉賣伊朗
宏齊中止與大陸TCL合資計畫
火腿之星陽岱鋼 分身布滿看台
強化管理 高中職可設副校長
美高球賽 曾雅妮首輪81名
元大寶華：景氣回溫恐減緩
美參院通過移民法 眾院闖關難
陸成長雖緩 亞金融危機不致現
加拿大洪災警戒尚未解除
美日利多加持 亞股走強
仁寶將退出華映董事會
高學歷不工作 韓歷年最大
海灘水質檢測 多數優良
新台幣盤初 升破30元大關
王建民本季最短先發 吞首敗
歐盟峰會達協議 注資金救失業
經濟無力 法難實現預算目標
軍校聯合畢典 總統倡年金改革
暴力攻擊後 吐魯番氣氛緊張
中石化配現金股利0.5元
失分多 王建民自責
氣候變遷國中小畫展 桃機登場
林蔚山：積極開發中小尺寸面板
波士頓炸彈客起訴 恐難逃死刑
歐盟計畫減少對倒閉銀行支持
王建民吞敗 球評：變化球失利
蘭嶼車禍 2台大生殞命
雨神打擾溫網 王宇佐賽程延後
教改團體促訂政策制定程序條例
屏東愛文芒果 7月中結束產期
傳谷歌開發電玩主機
遭打爆 教頭仍挺王建民
酒駕若連坐 李鴻源：全力配合
晨星每股配息6元
英特爾稱技術長瑞特納將下台
歐經常帳順差加持 歐元魅力增
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陽光毒辣 全台紫外線達危險級
電子金融撐腰 台股指數墊高
陳光誠：法律公正需要民間力量
巡護九號成軍 護漁能量升級
警察趕狗 意外抓到竊賊
王郁琦：談馬赴陸APEC太早
美國安局長：監控阻斷恐怖活動
大聯盟官網：王建民雖敗難苛責
總統：服務業有優勢 別怕競爭
重開羈押庭 王凱傑狼狽出庭
中石化CPL及AN 持續擴產
第一產險保費收入 目標60億
北京韓中商務論壇 朴槿惠出席
拚經濟 提振經濟列車啟動
積極爭取4G 遠傳股價新高
周小川：適時調整市場流動性
ETC門架落後 罰金衍生爭議
大馬告別煙霾 重見藍天
行銷紅龍果 紅龍夢幻化廟宇
周小川：人行將適時微調政策
北台南家扶 首家待用餐廳啟動
外資撤 泰銖創13年最大季貶
王郁琦：若稱職銜不排斥赴陸
行政院召開APEC相關會議
稱捷運弊案 判壹週刊道歉
王郁琦：樂見民進黨赴陸交流
謝長廷赴港 將獲通關禮遇
周小川：貨幣成長平穩 但放緩
公糧標售糙米 減緩玉米漲幅
總統：軍校自費生續留達9成
寶兒好萊塢處女作 熱吻吸睛
周小川：大陸不需如此高儲蓄率
挺台入民航組織案 待歐巴馬簽
小三通走私菸 沒入近17萬包
朴槿惠習近平午宴 彭麗媛相伴
鳩山：陸對釣島主張不能否認
港官員說法 白宮：缺乏可信度
張安樂返台 檢：通緝歸案處理
陸31市外地戶可就近辦赴台證
辦兩岸研討會 謝長廷赴香港
越民愛黃金 價格下跌瘋搶購
洋基放走王建民 美媒：很合理
性侵治療專區 法部：持續溝通
歐盟通過預算案 英力保退還金
王郁琦：談馬赴陸APEC太早
越南盾貶值 2年多來首次
璨圓通過私募案 結盟三安光電
朴習會 論語與漢詩相對
蘇：國教補助基準違有教無類
追女不成殺其母 凶嫌將送南投
彭麗媛單獨宴請朴槿惠 受注目
拚觀光 旗津首家飯店啟用
遊泰國 未來可能要先辦保險
中石化擬提洋口港建廠計畫
新台幣匯率 午升7.4分
國光請客遊宜蘭 搶爆乘車券
台大腎移植千例 存活率高
朱立倫：度假外交 交流雙贏
土耳其男王凱傑 20萬元交保
消基會疑國道電子收費弊大於利
林蔚山：期待華映轉盈
經長：下半年經濟比上半年好
宏達電Q2財測 法人估可達陣
國光免費行失序 郝龍斌要開罰
陸韓：盡早談海域劃界
陸股開低 強彈走高
水果啤酒外包裝 財部加強查核
飼主遭土狗咬傷 送醫不治
加油等等 下週油價可望降5角
陸女神拒狀元郎 贏世界輸了你
相守70年 比夫婦同日安樂死
女醫器捐正面暖流 捐贈者增
台股收盤大漲178.31點
瑪利亞早療生畢業 邵曉鈴祝福
戶口訪查 截獲5萬顆一粒眠
私校考試選學生 將扣直升名額
風靡數十年 印尼超級英雄正夯
台股終場衝高 大漲178點
律師：于美人與夫透過法院調解
旗津觀光 高市再推300客房
2母1父試管嬰 英擬開先例
人行：滬建全球人民幣產品中心
照顧中心設備齊 憨兒生活無慮
適性揚才微電影 首波主打花女
土地使用卡住 越南台商遇難題
海官畢業生 曾與歐巴馬握手
7月台指期漲113點
7月電子金融期齊漲
綠批服貿就業毒蘋果 經部澄清
北美營收增 耐吉獲利超預期
公務員酒駕連坐 部會意見不一
收賄 雷政富被判13年
券商公會：服貿協議對業界有利
凱蒂貓穿兜襠布 衝擊可愛形象
控通姦不成 醫生娘獲賠40萬
神龍擺尾 台股飛躍8000點
景氣復甦緩 6月房市成交量縮
2生蘭嶼車禍死 台大助善後
陸克文回鍋 澳勞工黨民調回升
日3男童突遭割傷 行凶男落網
幾米主題廣場 遊客身歷其境
都會熱氣球 鳥瞰澄清湖
台灣香蕉首銷新加坡試水溫
大陸錢荒 壞小孩影子銀行惹議
排除投資障礙 經長逐案協助
三大法人買超台股54億元
朴槿惠秀中文：先朋友後生意
日媒：長澤雅美情史 黑道爆料
迎接畢業季 中區就博會登場
尾盤急拉 電信三雄飆漲
台與土耳其圓桌會 促雙邊關係
台灣捐贈多明尼加職訓設備啟用
箱屍案 男女同校畢但不相識
周麟與拉美社會部官員互動熱烈
討債狠暴力 喪家手尾錢都搜刮
男女嬰失衡 衛署禁母血篩選
幫派擁槍販毒 刑事局逮7人
重返心的縫隙 台南人劇團登場
抗告成功 土耳其男再獲交保
研發手機新觸控 平面變立體
配合修法 北市老舊公寓案續推
王建民下次先發未定
金磚PK 金博館要搶回第一
A7合宜住宅中籤率 近2成
新台幣收升7.1分
台北親水節 千人水槍戰
桃機2商店 冰塊生菌數超量
季冠軍剛到手 義大犀牛換領隊
遮臉快步走 王凱傑獲交保不語
大學指考 週日開放看考場
台北熱身賽 林書豪問候球迷
亞特蘭大舉辦北美台商之夜
舉債額度壓縮 陳菊盼中央補平
人狗箱屍案 梁婦遭砍十多刀
男被鐵捲門壓傷 心肺功能停止
嘉義活化廢校區 建國際英語村
分析師：台股過低點 緩步上墊
學童防災畫冊比賽 增防災概念
高醣飲食讓人上癮 不耐餓
駐菲代表處投書 漁業對話互利
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
趙紅霞判刑2年 緩刑2年
蘇貞昌：受影響產業應遊說藍委
僑委會贈書墨西哥中華文化學院
朴槿惠：要長期贏得中國人的心
竹縣發展欠經費 盼中央補助
人狗箱屍案 王女盼凶嫌重刑
工研院成立科技新創俱樂部
謝長廷：兩岸交流多彼此包容
瀋陽等6城市啟動來台自由行
黃維德拍微電影 籲街坊防家暴
醫師團體未支持藥師一處執業
拚出口 經部力促買主來台
蘇治芬：公債法對貧縣無幫助
垃圾擬按重量收費 中市不跟進
世展會支持 弱勢學生出頭天
張安樂：我沒有犯罪
金價跌 陸媽沮喪金飾留給兒媳
郵票大師柯鴻圖 方寸美一把罩
陸股收紅 滬深半年跌幅逾1成
首次來台宣傳 福山雅治好期待
策劃恐攻 印尼蓋達首腦判刑
廢塑回收技術優 製車用保險桿
涉洗錢 義逮捕梵蒂岡高階主教
男舉貪腐海報 地政局長提告
傳星拒台農產品參展 誤會一場
氣溫飆 用電量續創今年新高
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新北拚觀光 擬鎔鑄金磚搶第一
郝龍斌赴雙城論壇 企業家隨行
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性侵累犯改判 劉建國：落差大
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出口商拋匯 台幣收升7.1分
郝柏村新書 盼兩岸維護抗戰史
上市公司市值 本週重回22兆
台股本週漲3.45%
桃機籲生菌超標商店 注重衛生
鬆綁外勞 經部：需務實看待
抗議遷墓被約談 上百族人自首
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職訓學銲接 女上班族證照到手
新法國女騎士 章子怡入列
林火燈接證交所總經理
習近平彭麗媛與朴槿惠共進午餐
陸專家：陸侵入不丹是印媒渲染
李伯恩金曲星光 撞舊愛徐佳瑩
小琉球民風純樸 外配多幸福
無畏艱困環境 2童獲總統教育獎
網路空間 陸：各國難分你我
謝長廷香港行 綠營關注
箱屍案 兇嫌原想加害王女
董建華：香港可為兩岸平台
游泳又打球 9旬郝柏村出新書
兒童局將熄燈 家扶籲重兒少權
高雄路面塌陷 機車騎士摔傷
汪洋擔任陸扶貧領導小組組長
兩岸通信出入口工程擬7月動工
日參議院選舉 各黨端出牛肉
傳奇球星崔斯勒 打高球有信心
棒球錦標賽 中華奪冠呼聲高
出租樓房失火 房客驚險逃生
提振經濟 經部推動法規鬆綁
故宮南院旅館 BOT初審出爐
亞洲室武運 電競賽程引爭議
北市興隆路民宅火警 無人傷
愛滋藥費調降 年省公帑2億
3親試管嬰技術 從卵下手
母血性聯遺傳篩性別 違法
6月房市交易小減 北冷南熱
公務員酒駕 得處主管連帶責任
野放海龜 海生館掌握游蹤
新加坡台灣食品節延期未取消
朝陽拼財務 104年土地增資
FUN暑假 小學生搭貓纜免費
陸H7N9緩 旅遊疫情警示降
到食品展學做韓食 賞勁歌熱舞
與大陸交流 謝：一點浩然氣
集集鎮農夫市集30日開市營運
酒駕重機被查扣 保管場失竊
服貿若生變 經長憂影響FTA
故宮南院建築 國際展獲好評
環團反填海造陸 檢開偵查庭
陸能源改革 天然氣價格調整
台新逼婚彰銀 財部堅決反對
凍死癌細胞 冷凍微針風險低
改革梵蒂岡銀行 教宗不畏難
日媒：年輕街友增加中
與大陸交流 謝長廷：心情很好
護主權海權 菲擬引美日勢力
太陽公主號停泊 陳菊搭乘赴日
張孝全失魂演技爆發 王羽力讚
沙國冠狀病毒 外交部籲注意
傳ECB討論QE 官員忙消毒
印度洋火燒漁船 2死15失蹤
張安樂將返台 上海席開70桌
印尼霾害 外交部籲注意健康
黑莓意外虧損 盤前股價狂瀉
公務員酒駕未主動告知 將懲處
嘉縣議長涉貪 更二審10年4月
培頓會小球員 教球強調動機
會計師聯歡 副總統推服貿協議
國民黨：謝坤宏未達連署門檻
僑鄉文化藝術展 金閩藝術交流
走私製酒誆陸客 酒商削暴利
公債法通過 中市財政更樂觀
彰銀常董會 研究與台新金整併
國光國5免費車 29日贈福袋
至5月 國內結婚對數略增
今彩539開獎
台大腎移植 子獲母捐腎
林倩綺接新北市原民局長
金門研討會 推崇華僑奮鬥經驗
大樂透開獎
小時代大陸票房 2天上看5億
未受補助私校 免試仍須15％
無照台大生車禍 租車業者受罰
溫泉法將到期 馬槽業者恐轉型
全國金屬工藝大賽 朱立倫頒獎
溜馬喬治 想偷走豪哥球迷
陸對台下一步 加強對話泛綠
副總統促苗縣妥為解決大埔事件
守護偏鄉 瑞芳礦工醫院將改善
加國洪災緩解 旅遊警示調黃色
台北電影節開幕 林黛玉鬧雙胞
山老鼠擁槍販毒 同居男女送辦
男子對鄰童施暴 醫院奪警槍
謝長廷：到香港開會深具意義
想學繁體 泰校增聘台實習教師
神秘買盤 市場指外資作帳
洋華總座接董座 整合海外資源
北韓射飛彈機率小 日撤摧毀令
箱屍案 李嫌遭檢方聲押
余克禮：與謝長廷有交流基礎
陸僑聯：兩岸僑商共賺世界的錢
輔大醫院動土 105年營運
名廚父子父女檔 薪火相傳
台灣電競志在稱霸仁川亞室運
王建(火宣)建議馬總統帶頭休假
汽機車汽燃費 7/21開徵
32小國手赴東歐競逐數學獎牌
曼德拉女兒：父親回應子女呼喚
陸上市不易 成潔售殼利益可觀
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歐巴馬訪南非 向曼德拉致敬
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高市路面下陷 漏夜搶修
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嘿咻後妻告性侵 夫稱遭報復
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打工換宿 2年輕女生圓環台夢
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斐籲民眾配合歐巴馬訪問安全
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金價再度跳水 後市看法分歧
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箱屍案 檢方：李嫌計畫性殺人
箱屍案 檢方：李嫌計畫性殺人
大樂透 頭獎2注中獎
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日研究：因肥胖罹肝癌風險高
今彩539 頭獎2注中獎
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台與美馬里蘭州互承認汽車駕照
台與美馬里蘭州互承認汽車駕照
以曼德拉命名的地名遍全球
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歐盟峰會 允塞爾維亞入盟談判
歐盟峰會 允塞爾維亞入盟談判
6號輕颱形成 侵台機率低
6號輕颱形成 侵台機率低
張安樂：相信司法會還清白
傳奇球星義賣 羅德曼人氣旺
蘭嶼設混凝土設施 加強溝通
百年環法自行車賽 29日出發
溫網 王宇佐男單次輪止步
王宇佐不敵哈斯 溫網2輪止步
芝加哥PMI 降幅大於預期
緬甸僧侶支持異教通婚限制
美消費者信心 降幅比預期小
阿姆斯壯：沒禁藥不可能贏環法
服貿協定展開談判 台表支持
史諾登父親：兒子不是叛國者
患肺癌 中埔鄉長辭世
王宇佐溫網男單 2輪劃句點
箱屍案李嫌 檢方聲押獲准
八二三砲戰55週年 金門將辦遊客夜行軍活動
朴槿惠北京撂中文「先做朋友、後做生意」
教官退出高中校園 2583名分八年歸建
金價邁向90年來最大季線跌幅
改革開放 陸43城市居民可就近辦護照
新疆發生暴力襲擊 35死
搭華航飛夏威夷 贈水晶相框
華航招募140位地勤人員 6.27起開始報名
金價跌不休 大媽臉綠大嘆套牢
出席研討會 謝長廷大陣仗訪港、粵
俄媒報導「北京無法維持新疆穩定」
空拍曼德拉醫院 警逮捕攝影師
東部外海地震 雙鐵正常行駛
「統一是必然的」 花民政處長請職獲准
謝長廷：僅國共共識 兩岸失衡
張安樂下午返台
張安樂29日返台 警方將逮捕歸案
張安樂離上海 掀媒體大追逐
馬英九競選黨主席 桃竹苗走透
上銬解送歸案 張安樂百萬交保
內政部兒童局走入歷史 7/1併入衛生福利部
海巡新建千噸級巡護船 加入台菲重疊海域護漁
度估連連 王建煊建議馬帶頭休假
王宇佐：今年溫網 收穫豐富
臉書揭發摔死貓事件 網友撻伐
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
寄蓖麻毒信 美起訴德州女演員
美高球賽 曾雅妮暫列89
溫網男單 莫瑞直落三晉級
圓明園青銅獸首 法商捐贈北京
挺台參與ICAO 美態度正面
籲多攔檢有色人種 彭博惹議
南市議會訪團 拜會駐法代表處
全台晴朗炎熱 外出注意防曬
東部外海地震 規模5.6
捷運通新莊 賞公園美食大鼓
張安樂將自大陸返台 警方戒備
撙節 巴西州長裁公職賣直升機
投報不等值 美一成青年悔念大學
東部外海地震 北捷運作正常
疑涉獻金案 沙柯吉等獲不起訴
香港迪士尼 4成5是陸客
香港迪士尼 全球首創迷離莊園
台灣形象廣告 紐約戲院看得到
迪士尼假期 業者低價促銷
美股收黑 聯準會官員發言引憂
全台紫外線危險級 防烈日曬傷
群眾力量大 巴西政府頻讓步
閉門家中坐 飛糞天上來
慢工細活 天主教神職人員服飾
東部海域地震 花蓮未傳災情
新女神郭雪芙 不用露就性感
福特又出包 召修後座安全鎖
定翼反潛機 海軍移交空軍
美高球公開賽 曾雅妮恐遭淘汰
張安樂涉案離台 通緝17年
東海議題 外交部：對話非對抗
白狼張安樂 近年在陸發展
內政部：張安樂一下機就逮捕
美數據不佳 歐股收黑
叫叫伸拋划 牢記救溺五步驟
暑假戲水小心 溪河海邊多事故
遏警戒區外戲水 重罰施鐵腕
新竹7水域 警消籲提高警覺
54萬鑽賣6百 美糊塗媽鬱卒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
張安樂返台 眾多媒體採訪
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
雙北震2級 搖晃時間差近5秒
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
言論惹議 花蓮民政處長辭准
金價反彈 創1個月最大漲幅
市場衰退 數位相機廠另謀出路
童裝抽驗 全數符合國家標準
提振消費 台灣購物節登場
余克禮：陸歡迎台灣各界共交流
觀光工廠旅遊夯 商機龐大
台贈5萬美元助捷克洪災重建
國光新路線免費次日 人潮減
搶奪超商逃逸 電子城牆鎖定
駐墨代表表揚熱心公益僑胞
歐巴馬訪非 美陸角力成焦點
高普考將登場 14萬人搶飯碗
北市府甄才 57職缺
大陸城鎮化 世紀工程挑戰大
台北上午35度 有機會36度
陸新型城鎮化 任務重挑戰大
戶籍二元制 陸城鎮化絆腳石
戶籍複製階級 社福重擔阻改革
陸新型城鎮化成效 土改是關鍵
尼國外長訪華 行銷尼國咖啡
美元走強 紐約期油跌
郝柏村演講 學生鬧場遭嗆
女性撐起半邊天 理財當自強
免學費高就業 德大專生讓人羨
白狼返台 李鴻源籲接機者自律
台捷簽創新研發合作備忘錄
東部外海地震 水電供應正常
銀監會：允許民資設立民營銀行
經部攜手資策會 智慧聯網多贏
分析：朴槿惠訪陸 中韓新起點
工法先進 台南林百貨歷久彌新
美擬推WTO綠色商品複邊談判
鉅資整修 台南林百貨風華重現
黨主席競選下鄉 馬盼黨政密合
台志工推瘦身 露國民眾享瘦
童趣護河岸 雙溪堤壁陶板彩繪
大馬解禁台灣23項食品
大貨車追撞吉普車 女駕駛昏迷
愛看武俠小說 奪溫世仁作文獎
美西週末熱爆 死谷恐飆54度
北捷新莊線 再添2站展新貌
朴槿惠清華演講 中文開場
扶輪社世界年會 里斯本召開
技術學院改科大 南榮文藻過關
江南案奔走 張安樂為救陳啟禮
銀監會：陸銀行體系不缺錢
通車更虧 北捷：強化其他收入
便捷苗南交通 副總統讚劉政鴻
暴動頻傳 新疆書記：堅決打擊
大埔徵收 劉政鴻：我扛責
新莊線全線通車 北北桃共榮
規模5以上地震 今年已15起
美西53度高溫 車內如焚化爐
新莊線再增兩站 雙北更快捷
教育輔具中心 助腦麻生學業
丹鳳迴龍優惠4元 朱：不滿意
母乳協會10週年 推母乳哺育
王郁琦：服貿對餐飲業影響有限
含糖飲料產生普林 痛風年輕化
老翁勸賊勿偷 遭3嫌洗劫毆打
巴西示威 50多名記者遭波及
客台十年 客家社團籲討論定位
張安樂返台 民眾抱怨機場管制
換季拍賣 部份精品殺到5折
兄弟姊妹合資 提早實現買屋夢
王建(火宣)：總統民選後一直吃老本
租房族：不想為房貸困住人生
駐休士頓處贈奧州風災慰問金
郝柏村：真正政治家是領導民意
雪梨僑校數位化 推雲端教學
國家品質獎 觀摩會分享經驗
西歐智慧機市場 三星甩開蘋果
印記歷史展 鏡頭下的台灣記錄
千人接機張安樂 五百警戒備
漁民遭鯊咬傷 空軍急救
迎太陽公主號 秋菊行禮如儀
霧台鄉民11人 遭虎頭蜂螫傷
謝長廷批國共交流 余克禮澄清
楊家正亞室運星海爭霸晉級4強
迴龍捷運通車 可望助漲房市
培養新血 民進黨推雙實習制
幼教公聽會 抗議同工不同酬
暑假主題樂園 百萬獎金大放送
兒童局併衛福 李鴻源像嫁女兒
扎根客家 民進黨推登真後生營
第一鮪拍賣 屏縣可能喊卡
東港餐廳業 反對鮪拍停辦
贊成鮪拍喊停：漁民受惠少
史諾登牙尖嘴利 網路上愛挑釁
總統訪客庄 體驗藍染喊神奇
朴槿惠：韓國夢盼與中國夢同行
蔡英文訪以 尋小國生存之道
防身障就業歧視 案例彙編上網
人權交流 陳光誠：做大陸借鏡
親友流淚送機 張安樂：會回來
出機門就上銬 張安樂北檢歸案
稻子笑了 打造無農藥健康米食
純母乳哺育率 衛署：優於國際
民調：德大選 基民黨聲勢領先
暴風洪水急襲 賓州警戒
疑虐狗 逾百隻名犬骨瘦如柴
愛護地球 在地當令食材最低碳
返台心情 張安樂：很開心
兩岸議題 綠7月辦3場研討會
畢典搭熱氣球 盼學生視野更高
張安樂返台 警方防幫派串連
推銷服貿協議 王郁琦吃火鍋
炎夏增食慾 飯店推消暑料理
高行健棄長篇小說 專注當畫家
東元土耳其設點 中亞第一站
歐巴馬只看曼德拉家屬 不探病
陸媒：菲律賓再挑釁 堅決反制
健康小學堂 灌輸正確用藥
吳寶春扮導遊 與小朋友相見歡
孫亞夫余克禮說明大陸對台原則
新加坡監獄 獄卒遭囚犯刺傷
陸綜藝節目眼淚飛 卡通當觀眾
張安樂一出機門 警立即上銬
推動低碳校園 中市甄選標章
中印邊界談判 堅持和平解決
陸學者談改革 錢荒是預演
比基尼入園享優惠 男女適用
先發投手早退 藍鳥牛棚負擔大
顧婦幼 衛署推新世代健康計畫
喝酒衝突被捅 拔出刀刺死對方
打出幸福全壘打 中市揪團球婚
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
首購年齡延後 有殼平均38歲
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸反腐 開罰64名河南幹部
清境一夏 風車節登場
海景證婚 新人東北角互許終身
原住民少棒賽 18隊台東開打
下水道肇禍 高市下陷路面修復
律師：檢方簽新案通緝張安樂
張安樂走公務通道 警：避混亂
無羈押必要 張安樂百萬交保
圓圓疑懷孕 最快7月中迎寶寶
3項交通新制 7月上路
台南國際芒果節 盼為產業加分
兒童局併衛福降級 家扶憂心
增獲救率 高市推救生筏GPS
送暖給唐寶寶 豐原燒肉店請客
電競亞室運 中華隊奪牌希望濃
房仲：兩岸三地打房 量縮價揚
老翁巡地迷路 失聯3天獲救
酒駕撞女疑欲肇逃 救護員叫回
基隆小吃新選擇 海港商圈開幕
健美錦標賽 選手李佾明最吸睛
約堡大學頒榮譽博士給歐巴馬
金門鼓勵自主衛生管理 消滅蚊蠅
金門商店街螢幕啟用 直播表演
總統：檢討社福支出 嘉惠弱勢
金湖海灘花蛤季 歡迎秀出自我
駱家輝西藏行 陸媒冷處理
歐盟近1/4人口 陷貧窮風險
急性後期加強照護 盼降失能
上海文化精品展前進台北
歐巴馬訪南非 抗議團體示威
食品五展落幕 國外買主創新高
涉案非重罪 檢：張安樂免押
小淘氣甄珍 獲金馬終身成就獎
兩岸研討會顯差異 謝：不錯
不知聞導演內褲 黃尚禾傻眼
大南瓜較量 苗縣731斤稱王
歐巴馬祝福曼德拉早日康復
駐德新任代表陳華玉抵柏林履新
疑暈眩 男子跌落山谷亡
謝長廷：兩岸由兩個憲法分治
今彩539開獎
世界廚王爭霸賽 11廚王出爐
獲百萬交保 張安樂意外又滿意
歐巴馬讚曼德拉 激勵全世界
遭鯊魚咬傷船員 傷勢穩定
徐立德結婚宴客 接受祝福
天天滷肉飯 8歲童患痛風
駁謝長廷 藍：綠兩岸關係陷窘
俞正聲急赴新疆 稱要嚴打高壓
朱瑪：歐巴馬訪南非時機佳
鍾承佑再見安 助猿逆轉咬傷獅
懇託支持 馬說明參選黨魁理由
世界工業設計日 體驗城市改造
病情仍重 朱瑪盼曼德拉早出院
中俄蘇-35談判據指近尾聲
朱瑪：歐巴馬實現百萬非洲人夢
今彩539頭獎 1注中獎
傳奇球星夢幻賽 中華力退對手
歐巴馬夫婦會晤曼德拉家人
邊界問題 中印稱談判解決
傳奇球星賽 威廉斯好球不斷
民共交流 陸委會：樂觀其成
支持同志 星國夜空粉紅閃爍
遭抗議 歐巴馬見曼德拉家人
埃及全國抗議 歐巴馬籲避暴力
醫師挨揍 動粗精障男強制就醫
杜絕行政濫權 從鼓勵優良行政法院判決做起
組改 11部會組織法尚未通過
楊秋興入國民黨 王金平推薦
民共交流 綠委：有助增進了解
陸委會認同“民共交流” 稱有助於台灣推動大陸政策
國台辦主任赴深圳 或與謝長廷見面
參訪星澳 楊綏生緊抓博弈機會
溫網 又見3種子翻船出局
越南多項法案7月生效
歐巴馬：非洲未來在年輕人手中
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
詹皓晴溫網混雙 首輪遭淘汰
拜登要求厄總統 拒庇護史諾登
喬科維奇輕取對手 晉溫網16強
光線昏暗 謝淑薇溫網混雙暫停
溫網女單 小威廉絲晉4輪
泰默劇團訪台義演 為難民募款
德明鏡週刊：美偵監也鎖定歐盟
法同性戀遊行 訴求人工受孕權
晴朗高溫 午後有雷陣雨
美公開賽 球后領先曾雅妮淘汰
美高球賽 陳彥寧暫列51名
亞幣走揚 新台幣週升1%
國際金價跳水 短線恐再測支撐
台北6月均溫 百年來最高
鬼城處處 有人味才是挑戰
貪小利當人頭 30餘人吃官司
土地財政激化矛盾 扭曲城鎮化
7月新制 競價撮合縮至15秒
老景新貌 自然原味好風情
陸耕地紅線論戰 左右衝突激化
綠色旅遊 寧靜啟航新享受
擴展版圖 旅遊休閒多樣化
長跑十年 克羅埃西亞加入歐盟
克羅埃西亞失業率 比歐盟高
克羅埃西亞入歐盟 盼經濟利多
陳偉殷復健賽 三振怪力男哈波
價值投資 上班族變股票達人
為鄧福如 蔡昌憲甘願當小天使
身騎鐵馬遊北回 千人響應
身障特考奇人 連7年考取
特考分發怪象 聽障被派接電話
視障者考取特考 障別鑑定沒過
殘盟：職務再設計 協助身障者
賣高檔自行車 豐田拚德國品牌
桃園3棒隊赴菲 爭LLB殊榮
WiVi裝置 人人都有透視眼
陸學者：憲法各表拉近與陸距離
服貿協議 助兩岸金融交流
波士頓爆炸案 賠償金開始發放
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
兩岸簽服貿 韓國密切關注
兩岸服貿 多產業受惠
調查：8成7教師憂國教未齊備
美賭城高溫45度 百餘人就醫
LED戶外看板 晶片廠不同調
亞洲東區男排賽 紅館開打
支持本土美食 蘇貞昌吃肉圓
查獲盜版伴唱機 侵權達億元
台菲司法調查 進入最後階段
組大道丐幫同盟 內政部不准
台選手抵保國 備戰國際數學賽
蘇貞昌：服貿協議讓產業界憂心
外木山長泳 泳客遭水母螫
黨名學問大 林書豪黨也被駁
中油：汽柴油降5角
返台投案 張安樂否認談條件
馬總統選黨魁 台南後援會成立
臨會結束 國會拚外交
田徑亞錦賽 中華隊出征印度
退休金規劃 要能應付通膨
特招比例約5成 師大附中抗議
陸：嚴打擾亂新疆三股勢力
駐韓美軍又出包 爛醉掐司機
王建民7/3先發對老虎
內蒙統戰部長 涉違紀遭調查
抗霾害 印尼外長：林火已控制
習近平發難 中共稱要整官場病
挽救勞市 菲眾議員籲與台修好
陳偉殷復歸 下周對白襪或洋基
棋王盃圍棋賽 逾千人對弈
日本山陰旅遊 門票計程車優惠
初次尋職難 待業逾8個月
林百貨重生 開放參觀爆人潮
當期實價登錄 7/1免費下載
富士山開放登山 忌組急行軍
供需落差 初次尋職大不易
愛滋療法奏效 世衛籲擴大使用
林杰樑無毒養生 不吃大魚
基市長人選 張通榮盼在地接棒
陸人大：依法治國 需破潛規則
外籍配偶獲綠卡 美同性婚首例
港研討會 提正視現實等三結論
王建民打虎 對戰有優勢
重回林百貨 老員工感動憶當年
朴槿惠訪西安 讚嘆文化偉大
壽險年金列課稅警語 1日上路
台北設藝票亭 介紹優質表演
童玩節設戲水淋浴 盼降低水污
陸對非貿易增 歐巴馬不覺威脅
偷拍挑中女警 男子當場被逮
警拒關說嗆人遭調差 隊長記過
松山菸廠轉型 變文創辦展覽
與大陸接觸 謝長廷：作開拓者
服貿 電子商務遊戲業正面看待
租相機典當換現金 女詐欺起訴
中華田徑隊出征印度 目標要贏
交通3新制 7/1上路
北市青春專案 7/1上路
雪梨單軌結束營運 民眾說掰掰
楊秋興：入國民黨不是為選市長
指考7/1登場 近3萬人應考
對流旺盛 山區注意大雨冰雹
松山菸廠變身 群聚效應新亮點
菸廠大變身 文創展覽匯集地
7月起 北市補助小二視力檢查
陸殯葬大餅 業者摸索搶攻
台股短線震盪 年底有望返正軌
北投竹子湖線 特色公車旅遊趣
特招審查補件 附中失最高比例
謝長廷：是否見張志軍客隨主便
送行者專業化 進軍大陸有利基
傳海砂屋 北市聯醫補強
最美麗公車路線 作家邀體驗
北市建照抽查新制 7月上路
美東北部豪雨成災 2人失蹤
台聯：全民反併吞 救台灣
羅智強：做好當下 未來隨緣
裝甲車進駐 陸近萬武警鎮疆亂
總統：不需過分憂慮服貿協議
33對母嬰聚會 餐廳幸福洋溢
滬寧杭高鐵網7月1日通車
城鎮化 人大委員：防政府干預
張志軍在深圳：服貿拓合作空間
求鬆綁 壽險業將提4議案
企業不得違法 蒐集員工隱私
學聯總：大馬留台生赴台有優惠
潘政琮登業餘球王 最感謝亡父
6月境外基金跌近5%
紫南宮理胎毛 龍寶寶獲祝福
高效愛滋藥物 疾管局協調降價
嘉市升格慶 蕭萬長讚健康城市
葛蘭素史克中國公司高管被查
外交部：台宏關係沒有改變
雲端婚禮 藍天綠地見證
仁川亞室運SF電競 台將爭冠
新莊線通迴龍 樂生意外成景點
政治問題 紅綠對話最大差異
假檢詐財故技重施 4人被逮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
Fun暑假 北市優惠好康多
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
公車不繫安全帶開罰 北市澄清
工研院攜手TNO 拚3D列印
馬總統：自然保育古有明訓
桃園國際動漫展 主設計相見歡
陳光誠自傳將公開中共人權劣跡
男子溪邊收漁網 失足落水溺斃
謝長廷對陸學者提共同未來命運
黃金跌跌不休 台灣大媽鬱卒
法台商會成立青商組
大專生洄游農村競賽 改善社區
羅萊夏朵指南 台3旅店入列
台塑汽柴油 降0.5元
楊家正落敗 將與大陸爭銅牌
新疆偵破鄯善暴力襲擊案
吳寶春赴星 攻讀EMBA
陸軍官校：已補齊新生差額
港七一遊行前 政治人物遭恐嚇
機器人足球賽 目標擊敗真人
警殉職影片流傳 南市警局議處
同性婚禁令取消 美團體提請願
明鏡：美每月監控德5億筆資料
朴槿惠訪問陝西後返韓國
教育培養自信 潘政琮逐高球夢
楊丞琳大馬開唱 倒吊浸水缸
卡麥隆訪阿富汗 視察英駐軍
阿罩霧風雲 不從政黨看歷史
合歡山區變天 大雨挾帶冰雹
歐巴馬抵羅賓島體會曼德拉精神
蜜雪兒勉斐青年 尊重教育力量
面板廠拚中小尺寸與觸控
暑假出遊潮 往溪頭一路塞
陸克文回任總理 勞工黨民調升
雅加達嘉年華 七爺八爺人氣旺
總統：專心做總統 才要兼主席
傳甘肅官員酒駕打人 群眾砸車
飛躍水泥管 車神父子飆特技
藉「機」拍曼德拉 攝影師遭捕
對流旺盛 玉山也見冰雹
馬祖走向 學者認接近星聖淘沙
擔憂仍在 民團籲博弈實體隔離
跨頻道合作 中天推霹靂布袋戲
德杯葛降低汽車廢氣排放標準
資深體育新聞人李安東辭世
年近30或40 受孕機率沒差
凱瑞離以 對重啟以巴和談樂觀
科技盃高球賽 呂文德封王
中共黨報：新疆存在極大隱患
大阪新景點 讓遊客購物添新知
傳麥可傑克森狎數十童花錢封口
推台北觀光 AKB48來台
亞洲電競 中華選手技高明爭冠
東協：支持談判解決南海問題
朝陽科大創意 澳門發明展爭光
練馬術摔馬 小女將命危
貨櫃裝數億鑽石 美機場險遭竊
教師被控管教不當 高市：在查
不動產證券化後市 美日最看好
福州至平潭將建鐵路
高市集團結婚 童話般新人陶醉
義龐貝城管理 聯合國限期改善
上海至深圳 年底通高鐵
美涉嫌竊聽歐盟 歐憤怒促解釋
泰內閣改組 總理盈拉兼任防長
新學期將展開 吳寶春低調抵星
泰內閣改組 總理盈拉兼任防長
新學期將展開 吳寶春低調抵星
熱浪襲美西 多個城市飆新高溫
熱浪襲美西 多個城市飆新高溫
張志軍會謝長廷 歡迎參與交流
中職上半季封關戰 兄弟止連敗
王毅：南海問題不影響陸和東協
國防部：軍校學生素質不受影響
林濁水：謝長廷這次務實百倍
訪曼德拉牢房 歐巴馬感受深
會張志軍 謝反映服貿協議疑慮
謝長廷與張志軍在深圳見面
小女將墜馬命危 馬術會內疚
制衡「國共論壇」壟斷 綠營7月將辦3場研討會
歐巴馬談斯諾登逃亡 稱不會出動戰機攔截
歐巴馬慰問曼德拉家人 稱其為歷史偉人
天下第一大黨 中共黨員人數8512.7萬名
金價狂跌 高盛預估2014年1050美元
新華網: 「兩岸關係的發展與創新」研討會形成三點共同結論
暑假來了 快跟孩子訂上網公約
鬧錢荒 陸PMI增幅減速
上櫃股權流通性偏低 7月1日辦理公告 7月3日起採變更交易方法
台北福華珠珠坊港點粵菜任您點
櫃檯買賣股票市場現況
櫃檯買賣債券市場概況
櫃買中心 上櫃相關業務
HiNet KOD網羅本屆金曲獎熱門歌曲 邀歌迷一同唱好歌 挺偶像
歡慶新竹老爺榮獲五星旅館標章
暑假前哨戰開打 劍湖山世界「痛漫祭」化身動漫主題樂園
國光客運 新闢往宜蘭國道路線促銷亂象 依規定開罰單
新竹老爺明宮活力商業午餐 夏季海鮮極品上菜
102年青年政策論壇 地方論壇首場於南區登場
全國健康體位融入學校經營暨領域教學模組競賽成果發表
台北王朝辣辣隊 消暑開胃有夠勁
中華電信榮膺數位時代「數位服務標竿企業」第二名
六國餐廳推出「冰沁涼夏．夏季冰品節」讓饕客品出沁涼清透的清新感受
新竹老爺「脆皮炸子雞三食」
慶橘線丹鳳迴龍通車 著【橘】享新莊翰品85折餐飲優惠
埃及人民大示威 號召二次革命
李鴻源：未與張安樂套招
暑期青春專案開跑 李鴻源視察
同性婚禁令恢復 大法官拒訴請
唐尼倫：美努力建構亞洲安全
投信：歐股短線偏保守
三星市值 跌掉一家索尼
美竊聽歐盟機構 法要求解釋
美國安顧問：解決史案早比晚好
美牢銀髮族增 民權聯盟籲檢討
工商婦協法國分會 會長交接
台股基金 上半年7成勝大盤
台北工廠 巴黎電影節歐洲首映
台北魅力展 接軌國際時尚
4G釋照申請送件 今天截止
關注聯準會刺激動作 日圓續貶
QE恐退場 全球債市連2月挫
勝悅申請第一上市
台灣3銀行 獲亞洲銀行家獎
跌深反彈 金價續漲銀價勁揚
挑戰百萬年薪 中原地產培訓選秀
美股弱 台股觀察量能
冠軍台南旗艦店 環保節能
美公開賽 陳彥寧50名做收
DRAM現貨價 Q2漲勢緩
甲骨文艾里森 賺贏全美CEO
高溫炎熱 紫外線指數易過量
大學指考首日 考物理化學生物
日製造業信心轉正 2年來首見
哥國參院支持台灣參與ICAO
台灣參與民航組織 尼國會力挺
聯合國肯定台助中美洲漁業計畫
埃及示威 阿拉伯之春以來最大
避險基金減持黃金多單至5年低
台股開盤跌50.26點
指考身障考場 首見多汗症考生
台日韓健保研商高齡化社會衝擊
倖田來未 秋天再度來台開唱
埃及動盪 開羅旅遊燈號調升
台法交長破冰 葉匡時提修航約
4G釋照送件截止 鴻海淡定
鄂爾多斯山洪暴發 已釀3死
陸6月製造業PMI降
傳諾基亞買合資公司西門子持股
北韓指責朴槿惠新韓半島政策
聯合會盃足球賽 巴西4度封王
經濟低迷 歐股賴新興市場抬價
外交部：台宏關係正常發展
多倫多同志遊行 省長參加慶祝
詐騙台灣民眾 8車手落網
新台幣盤初升1.26角
陸：推進與東協防務安全合作
陸製造業PMI 4個月新低
個股表現 8千失而復得
陸逾半省市 今年調高最低薪資
金價跌 中國大媽忍不住又出手
桃中試場空調不均 冷氣疑被調
21家觀光旅館 13家衛生違規
安全化妝品 弘光發明展11金
移民就業難 澳政府撥款協助
財長：金融業無法惡性併購
俊男配美女 菲中先生小姐出爐
日股估值遭砍 8個月來首見
陸暴雨成災 逾百萬人受災
陸瘋雞血石 近10年漲6倍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
物理考概念為主 難度中偏易
反托辣斯盛行 產業籲輔導因應
楊志良：管理陸資醫院監測陸勞
打房不痛 陸6月房價勁揚
指考物理計算多 近3年最難
墜馬意外 馬術女將李怡萱不治
28家799人 無薪休假微增
賴清德親體驗 黃幹線公車開通
低碳環台路跑 宣傳永續意識
高市公車技正涉索賄 當場遭逮
重輿情 陸信訪局開放網路投訴
日船宣示主權 陸海監也要維權
公債法通過 胡志強：不亂借錢
曾虛白獎台達能源氣候獎報名
服貿協議有助投信業發展
陸：子女需常看望老人
經理人：陸禁奢 精品展望仍佳
專家：殲20作戰半徑覆蓋南沙
陸委會：服貿將持續溝通
台日MRA生效 邁新里程碑
假安檢真推銷 消保官籲先查證
復航 6日起開桃園帛琉線
法部：廣大興案卡在菲總統府
九天陣頭募款 環島出發
王金平讚揚楊秋興是好人才
救股價 蘋果得靠中移動
華南金董座交接 劉燈城接任
觀光飯店過期食品達38件
謝長廷香港談話 綠營內掀波
74歲翁 退休作陶成藝術新秀
慢性腎病半年 26歲女洗腎
帛琉夯 復興闢新線華航增班
推綠能校園 新北市攜手大同
不捨妻洗腎 夫拋工作捐活腎
世衛新指南 提早HIV治療
日民調：參院選舉自民黨看好
外資回補 台幣午升1.33角
竹警破銀樓竊案 取回百兩黃金
法官學院揭牌 提升司法水平
林火燈接任證交所總經理
毆打癌末病患 男判7年6月
李怡萱不治 馬協：遺憾與不捨
白狼遮手銬 法部：警執行問題
豐興本週各式鋼品全數持平
公視董事長 施振榮推薦曾志朗
夏日省電大絕招 環保局教撇步
泰國大米計畫恐損失7千億銖
高鐵網成形 長三角同城化
感情變調 青少年械鬥逞凶
AKB48抵台 推銷台北觀光
施振榮：有工作就試存錢當習慣
NBA震撼彈 林書豪恐遭交易
桃中冷氣遭調整 試場完成修復
黃任中與環亞 再列欠稅榜首
菲中先生選拔 陳家興獲才藝獎
馬紹章：服貿5大誤解需釐清
林祖嘉：服貿正面效益大
飆高溫 台北新北嘉義逾36度
迎旺季 雙A股價強彈
女清創卻遭截肢 醫師判賠
首爾僑界悼祭吳長慶將軍
指考化學 考生：題目不刁鑽
峇里島擬建類迪士尼主題樂園
立院審服貿協議 美官員關注
化學無繁複計算 近4年最簡單
台股收盤跌26.21點
高市辦夏令營 盼兒少不迷網
蘋果在日註冊iWatch商標
指考登場 特殊考生受關注
張善政：5G發展須迎頭趕上
台股平盤下整理 收跌26點
開放陸鋼材進口 中鋼強化優勢
外資上周賣超211.77億元
亞室運 華義電競隊與韓爭金牌
外交部：台菲司法互助最後階段
跌幅收斂 台股守住8千點
7月台指期漲75點
7月電子金融期都漲
傳海砂屋 聯醫忠孝院區澄清
越農民生活仍苦 年收入1萬8
車禍剖腹生子未醒 夫盼奇蹟
陸船近釣島 與載議員日船對嗆
爆監聽 恐影響美歐貿易談判
指考物理 補教估五標降10分
遭印尼農民綁架 小象餓死鍊下
政大師大台科攜手 育文創人才
雙A止穩 NB代工反彈
要告鄰居誣衊老公 婦人遭殺害
富邦金除息 反收黑
史諾登困在俄機場 短期難走人
銘旺科大眾控 3日起全額交割
三大法人賣超台股24億元
周小川：銀行貸款衝動 釀錢荒
持鐵鎚欲破車窗 男拒捕警鳴槍
補教：指考化學適中 五標略增
東協外長會議 中菲針鋒相對
校園廁所驚見男屍 身分待查
香港中華白海豚 十年銳減六成
溫泉法緩衝到期 北市配合中央
北市小二免費視檢 7月開跑
李炳憲李(王民)廷 結婚費用公開
飯店衛生不合格 桃縣加強稽查
港七一遊行 建制派搶客
空氣品質差 中南部健康受威脅
全球一動不送件 拚就地升4G
中共黨員 8512萬人
中職明星賽 先發名單出爐
兼具刑事智庫 司法官學院掛牌
疑天氣太熱 屏東1考生流鼻血
陳光誠：台灣要發揮優勢創未來
副總統：楊秋興入黨 理所當然
越查獲大量自大陸走私家禽
強迫國小女喇舌 男判刑再賠錢
華碩擬買回 1萬張庫藏股
周小川：流動性沒有明顯短缺
天氣太熱 醫院急診量暴增
氣象局潮州測站 飆37.9度
新台幣收升0.5分
陸百城住宅價 漲幅連3月回落
教團質疑國小師甄試 高市反駁
北市首創 營養午餐食材履歷
文宣遮手銬 李：員警警覺性低
排除投資障礙 將組跨部會小組
垃圾秤重收費 環保署否認推動
挑戰生命逆境 3學子獲總統獎
酒駕釀死 林務局前主任求重刑
首面獎牌入袋 中華電競奪銅
指考物理 和平試場遲發答案卡
喬裝LoL玩家 警尋獲兩少年
箱屍案解剖 1刀自背穿刺心臟
姚嘉文：謝長廷退黨 我放鞭炮
午夜熄燈節能 法國開始實施
港移交16周年 陸護衛艦入列
攀電桿偷窺少女 半百男被羈押
拓展據點 豐田放眼新興市場
元智動態商標 獲德紅點設計獎
空總開發案 江揆2日現勘
糊塗媽媽 為兒子帶錯准考證
抗日遠征軍將士靈位 入祀衡陽
港七一遊行展開 白衣爭普選
亞太棒球賽 中華3隊旗開得勝
賭城意外 太陽馬戲團演員跌斃
台積電吃蘋果 三星恐餓肚子
天然氣價不調 桶裝瓦斯漲9角
436家旅館摘星 北市居冠
慢性傷口惱人 雲林設照護中心
指考生物 考生：中間偏易
暑期戰鬥營到金門 充滿好奇
台泥開發案過關 鼓山繁榮有望
曾銘宗跑步喻任期 財長不放人
生物中間偏易 實驗生活題少
山美日間關懷站 新增醫療服務
熱到發昏 通緝犯敲地板求救
指考台中三考區 2考生忘證件
經部：服貿不涉及開放陸勞
指考理組想拿高分 別蹺實驗課
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
謝長廷：民進黨也替企業解問題
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
北市十大癌症 卵巢癌首次進榜
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
男子倒臥男廁 疑自殺死亡多日
性愛照存已婚男手機 小三判刑
搶救龍柏大作戰 國軍護老樹
指考首日 考生身體狀況多
謝長廷訪深圳 台商積極提意見
中日船艦 釣島短暫對峙
濕地拚國家級 雲林成龍力爭
印度將發射首顆自有導航衛星
電玩案外案 拘提色情按摩業者
指考生物 補教估頂標90分
提升陳高品質 金酒盼增儲量
菲副總統欲訪陸救毒販 遭拒
高屏溪沙塵暴 屏4鄉鎮受影響
歐元區製造業 萎縮小於預期
歐元區失業率 升至12.1%
高鐵助車票 弱勢兒少樂學英文
向土庫曼總統祝壽 翹臀珍惹議
威寶喊卡 不標4G了
王毅會南北韓外長 都談核問題
陸央行 增加再貼現額度
走道堆物改善 南方莊園複檢過
哈爾濱到海口 火車通啦
山城快捷巴士上路 市區直達樂
外資賣超 台幣收升0.5分
日本籌拍台灣電影 嘉縣勘景
百貨精品館大改裝 再拓商機
陸少將：不承諾對東海南海棄武
新纖送4G案 整合新光資源
兩岸服貿 廚具與中藥業憂衝擊
世貿年貨大展 商機提前引爆
中職明星賽 林智勝另類狀元
台聯撤銷林世嘉黨籍
台微體取得安畢黴藥證
基隆1考生遲到 物理不計分
落石砸人 男子送醫不治
情蒐竊聽風暴蔓延 義要美解釋
合庫金租賃 蘇州開業
郝龍斌2日赴滬 參加雙城論壇
少婦摔傷 百貨老闆挨告不起訴
緬甸若開邦宗教衝突再起
指考首日 苗栗考區2違規
亞利桑那野火 19消殉職撤兩鎮
金融保險董監酬勞 高於平均
青啤非生啤酒 判不准註冊
布局4G 鴻海主攻商用和雲端
玻璃城堡星空迴廊 溪頭添新景
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AKB48來台北 想吃小籠包
植神經細胞 癱鼠恢復膀胱功能
老店轉型 高山茶製成藝術茶磚
瑞士難保密 私人銀行紛出走
白狼案後續 檢將傳喚小弟作證
女將墜馬 馬場安全高市踢皮球
蘇打綠青峰怕老 笑馨儀是男孩
引人才 李鴻源：戶政法規關鍵
金門牡蠣死亡升 疑密度太高
北印度暴雨 民眾商旅注意
寧杭高鐵一等座人民幣198元
東協外長會議 同意對抗霾害
楊志良公事包木雕包 公益義賣
屏東6警聚賭 2起訴
星級旅館圖方便違規 將促改善
6月汽車銷售 3萬輛高水準
趙克達調任國防部常務次長
九九課綱首命題 零星出現
輸韓 華義SPIDER銀牌
福山雅治受邀擔任金曲頒獎人
中日關係困難 陸：日挑釁造成
4G執照 郭台銘魏應交提申請
提升公司治理 台灣5大藍圖
台日韓醫療 韓人自費最重
大陸暴雨 逾千萬人受災
被開除黨籍 林世嘉錯愕
桌球亞錦賽 中華男團進4強
華銀參股海峽銀 喊卡
歡慶17周年 中華電推旅遊雲
義5月失業率再創歷史新高
林世嘉遭撤黨籍 將失立委資格
吳嘉昭接南電董事長
港人遊行爭普選 蘇貞昌聲援
拍攝節目 AKB48台北出沒
5月房屋移轉 2年新高
店家友善公廁 解決民眾內急
香港七一遊行 要求普選
瑪陵中心成立 基隆打造農場趣
林義守：找明星球員帶動棒球熱
公布違法企業 勞團抨標準不一
馬耀南投 台灣燈會改識別圖案
梁振英：落實普選是重點工作
溫泉法上路 地方執法頭痛
創新融資 桃園縣政府攜手關貿
陸企業間諜多 美擬擴大打擊
競標4G 七雄預備起跑
國考禁用公文圈圈申論尺
瓶身變色看藥量 發明展奪金
凱瑞：對他國情蒐並非不尋常
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雅安地震災民 陸宣稱完成安置
田協王景成 當選亞田總理事
犀牛上半季封王 5球星加薪
飯店食管缺失 業者：加強管理
藍營：最快29日再開臨時會
安倍3支箭奏效 日景氣好轉
傳美國情蒐 印度外長低調
亞洲電競賽 中華隊銀恨
金水試所33年 成果琳琅滿目
台北新竹嘉義 6月均溫破紀錄
CDS競爭受阻 歐盟指控
Z10吃癟 黑莓死忠派動搖
管中閔籲政治人物諳大局識大體
日3歲男童接受活體植肺成功
火箭想要魔獸 林書豪也成籌碼
今彩539開獎
溫泉法緩衝期滿 苗縣將稽查
太陽離台前 不知在美團員摔死
威力彩開獎
被點名食品過期 業者喊冤
溫網女雙賽 謝淑薇晉8強
男子北市站前墜樓 當場死亡
陸對歐盟葡萄酒反傾銷調查
助益國家發展 推動最有利標
溫網女雙 謝淑薇彭帥挺進8強
常回家看老人立法 陸今判首例
菲政府傳為毒犯求情 陸不買帳
釣島議題 外交部籲各方克制
鼎泰豐小籠包 每個漲1元
陳偉殷再投復健賽 金鶯考慮中
逮張安樂爭議 警方：虛心改進
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歐巴馬抵坦尚尼亞訪問
陸派巴哈馬籍船 釣島海域探油
美媒：歐習關係未在史案見成效
王建民打老虎 拚贏回教練信心
荷蘭港口盃 中華成棒不敵地主
林內下冰雹 幸無人傷
李克強路線：掌劈銀行劍指國企
台灣盼出席ICAO大會
太陽劇團意外 廖奕捷：難置信
威力彩槓龜 下期頭彩衝10億
港人要普選 陸委會表支持
美俄令情報首長會商史諾登出路
李新穎拜訪墨國台商公司
謝著力兩岸 綠營共識待凝聚
林世嘉：公道自在人心
今彩539 頭獎 4注中獎
七一遊行 港官員：聆聽訴求
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謝長廷與陸交流 立委各有看法
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風雨交加 埔里竹山下冰雹
凱瑞：陸原可在史諾登案助美
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破冰！ 謝長廷訪深圳首會國台辦主任
《明鏡》爆驚人內幕 美國監聽盟友
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史諾登發聲明：美否決我庇護權
金墉：世銀融資順序將大幅改變
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台達電Q2獲利 將優於Q1
中俄聯合軍演 海上陸地接著來
大陸鬧錢荒 銀行業告別黃金期
出身綜藝100 李國修愛劇場
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美經濟報喜 亞股邁向連5紅
國際數學賽揭幕 台盼奪佳績
暫別變永別 李國修劇場夢難續
澳媒讚李安 感性啟蒙於台灣
史諾登尋俄庇護 批美圍堵
總統：台尼FTA 貿易激增
巴黎證券看衰宏達電
覬覦路旁鐵板 租堆高機行竊
上海飆高溫 吳彥祖變古天樂
不敵癌魔 追憶李國修謝幕
圓大學夢 高雄3受刑人拚指考
王建(火宣)：監院辦財產申報可研究
台股季線有壓 盤中指數小紅
王月：李國修帶滿滿愛離開
吳中書：台灣景氣逐漸復甦
俄股利多 投信看好新歐股反彈
水泥有剛性需求 股價走弱
天氣太熱 老翁曬昏警送返家
蘭陵好友：李國修台灣卓別林
用電飆高 百貨公司等限26度
投顧：日企業獲利 短期利日股
土國抗議趨緩 旅遊警示列黃色
指考數乙 新北試場遲發答案卷
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
姦殺案判決不公 馬華人憤怒
指考數乙試題長 考驗閱讀能力
南市贈鑰匙圈 古剎過爐求平安
蘋果 傳在台申註iWatch
龍應台：李國修演到最後一秒
防災避災工具宣導 前進新北
全國職場達人賽 即日報名
上半年權證熱 檔數增13%
共軍新艦入列 側重部署南海
進口奶粉飆漲 陸反壟斷調查
幼童消防營 學習防災知識
國際微波會議 中正連6年奪獎
經部：服貿未開放中藥零售業
李國修逝 總統褒揚令
歐盟擬雙反 中興搶進西班牙
指考數乙 考生：中間偏易
外資狂買 英業達股價俏
疑大埔事件再起 百人政院靜坐
美西熱浪續發威 網球鞋也曬熔
空總開發案 江揆下午現勘
長期看護險 全殘保障納考量
擱置釣島爭議 陸建議遭日回絕
四技二專甄審 錄取率7成2
埃及部分區域避免非必要旅行
蘋果發展行動裝置 台業者受惠
大腸癌 50歲起可篩檢
自貿加持 瓜美貿易年增近8%
震驚不捨 總統致電李國修遺孀
李國修癌逝 妻兒忍悲記者會
大陸資金荒 美媒：人行無對策
晶技Q3業績 估增兩位數
氣囊未開 美法院判現代賠巨額
馬紹爾乾旱 旅遊警示列灰色
調味料瓶砸人 殺人未遂重判
服貿協議 王建(火宣)：不用怕競爭
恩師逝 郭子乾遵遺願正常工作
機車考照上道安 納入筆試成績
9旬婦摔傷骨折 落跑印傭判刑
總統：核四爭議最後交公投決定
高中申請入學 建中402分
DRAM二哥盈利率 將勝一哥
中俄海上軍演 都開火控雷達
暑假首日 嘉市逮23吸毒學生
台積電創見明除息 股價走揚
限期拆除 大埔自救會政院抗議
新台幣午升1.13角
李國修遺言：開門上台演戲
傳朴槿惠訪中前北韓射火箭炮
港七一遊行 陸媒：新傳統節目
江揆現勘前空總 陳雄文陪同
李國修謝幕 請品味戲劇人生
申請入學放榜 中女中一中達標
李國修告別式 曾國城當主持人
李國修逝世 楊丞琳痛心
歐巴馬：所有國家都在彼此監視
計程收費 高公局：年底前上路
庫藏股激勵 華碩走穩
感謝免費車票 學童高鐵站獻藝
車禍增加 越南駕照考試趨嚴
解動盪 泰與泰南叛亂團體密談
涉收賄包庇色情 2警遭聲押
港民主遊行 陳光誠：體現自由
總統盼融入區域經濟整合浪潮
澳洲央行基準利率維持不變
新北辦金馬澎戶政 不必搭飛機
元智大學生作品 獲德國紅點獎
綠：服貿協議 謝與黨態度一致
回任澳總理 歐巴馬電賀陸克文
機會高於風險 法人看好東協
高盛任命希契納為亞洲新總裁
開除林世嘉 台聯：揮淚斬馬謖
歐需求衰退 寶獅轉大陸擴廠
婦人討債口角 遭推倒地不治
罕見 高市太陽現彩虹日暈
社區禁養寵物規定 藍委擬修法
龍應台：李國修是國民藝術家
疑飛灰填海污染 高市府：固化
母昏迷急救 6歲兒臥床死亡
瓜國參加台北食品展 成果豐碩
警拒關說遭調職 市警局允調整
104：服貿簽後 職場震盪大
國文難易適中 均標可望提升
觸控筆電首季出貨季增51.8%
暴雨襲陸 山洪爆發傷亡多
台北飆高溫 36.3度
厄：目前未考慮庇護史諾登
台股收盤跌20.14點
中寮緬泰聯手 掃毒近10噸
馬不停蹄 郝龍斌訪上海及喀山
主治醫師：李國修勇敢樂觀
邱純枝拚4G 開放談合作
408分上建中 選唸景文高中
作文題目遠方 對比現在為關鍵
國文文言文多 學生：來不及寫
生育寶寶 韓女暫離職4.5年
陳保基：60歲 無意選屏縣長
台股狹幅整理 收跌20點
資本支出增 專家看好美科技股
梁振英：努力團結就能解決問題
30齣劇本 李國修戲劇貢獻多
練台生：股權過不過都買壹電視
祖克柏贈臉書T恤 韓總統開心
7月台指期漲3點
7月電子金融期都漲
校園掃毒 檢警逮百餘人
亞太邱純枝：4G最快5年回本
檢舉恐怖犯罪 新疆警方給獎金
指數紅翻黑 力守8000
鯉魚潭水庫上游 釣客溺斃
防火布難保命 美19消殉職
北管樂飄揚 玉鳳園海外公演
停車場遭縱火 男管理員重傷
壹電視交易案 工會支持促速審
申請入學放榜 社區高中踴躍
助創世 屏東稅務局辦園遊會
三大法人賣超台股70億元
口水驗愛滋 同志社團受理
美顧客外帶速食 赫見滿袋鈔票
李國修王月 認定三世夫妻情
陸雙反歐葡萄酒 民譏官沒酒喝
店內有老鼠 麥當勞：去年的事
日冰后安藤坦承未婚生女
竊聽風暴後 美歐關係將歸常態
吳中書：兩岸服貿 正面助益
星國大開學 吳寶春超低調
補教：指考數乙有鑑別度
就近入學 402分選中興高中
聯合國會費 陸趕美日繳第6多
看淡生死 李國修：正待啟航
青年公園泳池 舉辦比基尼之夜
攻5新興市場 商發院扮推手
追環保犯罪 科技工具稽查立功
情侶縱火男起訴 檢求最重刑
花蓮熱氣球 憤怒鳥飛天搶人氣
韓調查：卅歲未婚女公僕最幸福
馬總統推崇李國修貢獻
對流旺盛 雲嘉南有冰雹
廣西書記：歡迎批評秋後不算帳
情婦反腐 陸官員再落馬
謝香港行 蘇貞昌肯定積極自信
擴大組織 陣頭涉嫌毒控少年
新台幣收貶 0.5分
王建民打虎關鍵 壓制中心打者
調查：近半廠商看好未來1年
北印度雨災 山區出現寡婦村
空總開發案 經建會再研議
指考國文 補教估五標升3分
學者：財產申報無法發現貪瀆
吸毒人口攀升 掃毒面臨考驗
李國修逝 胡志強嘆凋零太早
張良任籲國際助台參與ICAO
指考英文 考生：閱讀測驗難
熱紅茶燙傷童 速食店店員判賠
日退休基金報酬率 創歷史新高
新北6月房市 新莊一枝獨秀
基本工資審議 法定第3季開
考生不便久坐 試場助角落應考
惠州黨員公務員 不准搞網拍
越人口販賣情況猖獗
低分掉門檻 板中：受免試拖累
歐洲5大市場 三星市占稱冠
申請入學 建中榜首來自馬祖
安卓手機下載臉書 電話恐外流
英文取材科技風 隱形披風入題
郝龍斌：與上海已有互設辦經驗
菲總統：允許美日使用軍事設施
好友關心憂友 最怕自殺念頭
與父兄口角 淋油欲自焚
副總統：中小企業貢獻大
指考數甲乙區隔 貼近職業需求
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4都買賣移轉全退 新北相對穩健
王月合十 送李國修回家
滑輪溜冰出國爭光 選手缺經費
誰是接班人 胡志強笑擲骰子
制定南海準則 陸東協9月磋商
促外商投資 印尼封鎖走私手機
韓星李孝利 自曝曾去精神科
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
陸選潛航員 4男2女標準高
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
金曲音樂節 活絡台灣市場
冬病夏治 三伏貼調體質
西螺市場電動車 環署補助2億
印尼亞齊地震 屋垮致約50傷
甄嬛變秦朝太后 詮釋羋月娘娘
工程會：有利標 具初步成效
馬總統悼李國修 憶昔日互動
廂型車逆向撞公車 5人傷
小幅波動 新台幣收貶0.5分
監獄暴動 越否認具政治動機
草嶺深度之旅 探訪奇岩瀑布
阿部瑪利亞遊台北 愛藥膳排骨
李國修遺體 運抵台北二殯
屢敗屢戰 陸國足換救火教練
涉收賄包庇色情 2警收押禁見
婦闖麵店鬧自殺 警好言勸回
憶亡母 男子請吃魷魚羹
大陸國家申訴網 首日一度癱瘓
中市LINE上線 加入可抽獎
指考英文難 五標估降3至5分
大腸癌篩檢 早期治療效果佳
疊杯亞錦賽 明年聚戰新北
陳銳天熱難眠 北所：適應問題
田徑亞錦開幕 張銘煌3日出賽
車牌重號 7/16起到府更換
誤觸逃生設備 復興延誤起飛
開趴前口水驗愛滋 不保證安心
LLB三級棒球 中華次日全勝
嘉市好物 前進天津名品博覽會
中俄聯合軍演 日本緊張
對流旺 玉山冰雹累積2公分
埃及反對陣營：不支持軍事政變
第3季NAND合約價可望攀升
駐菲代表處 舉辦領務座談會
荷機器人競賽 台科大獲冠亞軍
明華園團長：難捨李國修病逝
商機媒合 48家日商來台採購
Line進軍印度 拓海外版圖
印尼亞齊地震 至少1死數十傷
鋼鐵業盼政府協商 創兩岸公平
鈴響續作答 嘉義2考生遭扣分
慢性下背痛 長短腳惹禍
星外海貨輪相撞 百噸燃油外洩
未核准就試車 中油遭罰5百萬
核一廠大修期長 台電嚴控品質
電子競技賽 台韓加強交流
國寶參與龍邦選舉 撤2經理人
音樂人種香蕉 種出全球認證
指考數甲難易適中 證明題關鍵
台積電等除息 指數減29點
申請21國庇護 史諾登受挫
經部訂方案 助業者降服貿衝擊
陳光誠訪高雄 體驗便民專線
兩岸物流業合作 開啟跨境物流
試場冷氣滴水 延長考試時間
大馬掃蕩 瓦解652個釣魚網站
印度外長：美情蒐不是為刺探
購債掛勾失業 Fed自找麻煩
印度拒絕史諾登庇護申請
陸股續揚 滬指收復2千大關
暴熱天 中風高血壓泌尿病例多
鴻海智動化創新園區 投資啟動
亞齊地震 印尼：無海嘯威脅
高中職申請 5萬餘人次錄取
亞太棒球賽 中華3隊再告捷
美監控 法總統籲歐洲共同立場
小情侶縱火 男遭求最嚴刑
謝長廷：與對岸交流 圓滿成功
華為最薄手機登台 台灣大抬轎
四炆四炒 PK爭活動總舖師
財部新人事 莊翠雲接國產署長
南投大雨 砂石車落溪駕駛獲救
數甲陷阱多 補教估頂標降8分
野狗肆虐 金門特色候鳥遭殃
李國修人生謝幕 子弟兵不捨
公視重播蘭陵劇坊 懷念李國修
國台辦：盼東莞台商做轉型表率
北投士林科技園區 帶動房價
壽險業投資公建 金管會速審
兩海泳金門登場 兩岸泳將切磋
中俄軍演 陸精銳盡出
陳菊赴神戶 盼共推郵輪觀光
新莊合署大樓 13單位進駐
反潛機隊編成 強化聯戰能力
本田與GM合作開發燃料電池車
監委：財產申報業務制度應調整
全面溝通 馬總統廟口宣傳服貿
陸：歡迎終止對伊拉克強制措施
義：美歐保持友誼避免影響自貿
陳致中糾團業界 反兩岸服貿
韓系5.9吋機 亞太電信獨推
溝通服貿 政院百場廟口開講
北韓勞動黨派代表訪大陸
沒落跑 涉性侵土國男警局報到
上海打造兩岸經貿交流樞紐
倫比亞登陸廣東 暫無人員傷亡
一氧化碳中毒 餐廳判賠7百萬
空服誤啟逃生筏 多為重開艙門
服貿疑慮 郝：大陸應具體保證
張志軍：盼兩岸更多城市交流
專家：油價漲 印尼通膨飆升
臉書營運長訪日 讚賞安倍貼文
陸民不知鐵道部被撤 難怪被抓
警破兩毒集團 查獲K他命
倒佛像當藝術 泰人抗議德使館
蘋果在上海被訴侵權
幼兒面前掐死妻 男判14年
跨海大橋論壇 提升工程能見度
警開6槍 逮捕詐騙集團成員
人體夾帶海洛因球 查獲百顆
東電擬申請安檢 重啟柏崎核廠
高雄日暈高掛 民眾稱奇
印刷業者陳情 王郁琦說明服貿
復興機冒煙折返 疑空調故障
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領先科技龍頭 印學生推智慧錶
歐巴馬與小布希 坦尚尼亞相遇
傳承文化 李沃士鼓勵聚落編誌
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巷弄迷宮 十件竊車案九記錯
洛陽古墓 疑為南唐李後主
高雄高分院長交接 劉令祺上任
法極右派黨魁 被除議員豁免權
兩岸服貿 管中閔籲台日合作
2警收賄 分局：停職處分
遭追奢侈稅怪房仲 求償敗訴
桌球亞錦賽 中華男團4強止步
父母不給錢 男自導自演綁架
潔牙塗氟健口操 一口好牙到老
台灣尖端推食品行動檢驗車
查驗連署書 謝坤宏喊停
債券變動 大型壽險影響小
文訊慶30 作家接力談文學
埃及情勢緊張 軍隊準備好進城
大埔自救會抗議 政院說明立場
商機大 日將在泰進行再生醫療
電競鐵拳2季軍賽 施辰昇摘銅
陸克文示警 塑造救世主形象
陸商場氾濫 閒置危機浮現
整併台南分台 央廣：依法辦事
連續第二天 埃及總統會軍頭
無適當逃生通道 消防命喪野火
日銀行戀債成痴 不利拚經濟
謗譽相隨 小時代橫掃大陸票房
熱對流旺盛 新竹以北雷雨
德內政部證實史諾登申請庇護
今彩539 頭獎2注中
里希琪進溫網4強 封后機會濃
覬覦曼德拉身後利 子孫撕破臉
美中戰略暨經濟對話月中登場
德中華婦女會參加國際文化節
大樂透 頭獎槓龜
史諾登提庇護申請 陸稱不知情
埃及情勢危急 軍方準備出手
美5月工廠訂單 增加2.1%
陸外交部答新疆問題
美打火精英勇衝前線 難逃火劫
不服遭罰 國寶考量提訴願
會張志軍 郝龍斌提中華民國
爆料或庇護 史諾登面臨兩難
中國派出七艘戰艦 參與俄海軍演習
維基解密: 斯諾登向21國申請政治庇護
俄羅斯火箭 升空一分鐘墜毀
郝龍斌會晤上海市長楊雄
台新金彰銀案 金管會提4要項
用錢買台灣比用軍隊打台灣更便宜?
穆希演說：以生命捍衛民選職位
蘇貞昌肯定謝長廷「香港行」
郝龍斌上海提「中華民國」是台灣的最大共識
圓明園龍首在台灣 傳聞炒作？
官方退出基本工資審議 勞資雙方都罵
金融領跌 8000失守
專家：《勞動契約法》復活生效絕對有其必要性
桃園城市文化新定義 “年輕．科技．新勢力” 打造夢想動漫遊樂園
陳光誠訪南台灣 與賴清德種芒果
美當局調查 史上最慘野火消防隊員殉職事件
安平港客運觀光開發規劃 委外徵求
海峽兩岸服務貿易協議並無開放計程車相關行業
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台北多媒體大展 中華電信打造精彩數位生活
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一機在手 港都Smart遊
蔣部長致各級學校校長信函呼籲學校應加強酒害防制宣導工作
讓十二年國教變得更好！
膳魔師今夏推出 運動冰炫保冷瓶
102年第三季最新供水情勢檢討
吳敦義頒發「中小企業社會責任獎 」
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膳魔師協助工業局 訂定保溫容器碳足跡規格
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註冊商標 感冒液三角瓶踢鐵板
印尼清真寺震垮 6童死十餘困
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
李娜不敵拉德旺絲卡 溫網出局
環境部長批預算 遭法總統撤換
埃及總統會軍事首長 討論危機
巴格達驚爆 至少35死
法部長批預算 遭總統免職
若未達協議 埃軍方擬架空總統
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穆希要求軍方撤銷最後通牒
穆希頑抗 反對派：暴力風險增
圍堵史諾登 美坦承與多國溝通
王建民抗虎 首局無失分
蔡秀錦為艾福特歌劇展設計舞台
安全部隊與穆希支持者開羅衝突
駐美處：希望之聲報導不符事實
藍鳥打線開機快 4分領先
全美最糟餐廳餐點 炸黑線鱈餐
國慶放煙火 美報案電話常佔線
史諾登申請庇護 機會少
陸鋼鐵補貼 台廠促公平競爭
中鋼：領紀念品 屬電子投票股東
研調：投射電容觸控出貨增4成
第一金社會責任獲驗證
外資：威寶有望售 賣4G新咖
巴西將高薪聘請外籍醫師
北富銀獲評最佳應收帳款承購商
金曲音樂節 電信業網羅商機
疑史諾登同行 玻總統迫降奧國
教宗：巴西示威不違聖經教義
美股跌 台股聚焦台積電除息
內賊難防 蒂芙尼前高層竊珠寶
南韓手機滿意度 蘋果強壓三星
傳S4在日降價 與索尼搶市
爾必達告南科案 ITC將複審
王建民1.2局掉6分退場
玻總統迫降奧國 機上無史諾登
熱氣球嘉年華 華碩手機登天
拉斯瑪斯開轟 王建民閃掉敗投
天氣高溫炎熱 午後有雷陣雨
「神戰紀元」改版登場
指考最後一天 考史地公民
券商電子交易明顯提升
智冠「新劍俠世界」改版
投信：上檔量 需1200億元
台股開盤跌24.33點
埃及總統拒辭 反對派斥如宣戰
台巴環保交流 推崇台政策成效
多倫多僑胞為王建民熱情加油
印泰台股中小基金 暑假行情夯
墨國台商提供台青年出國實習
駐西國代表：透過電影認識台灣
五專申請抽籤入學 現場分發
憲兵鐵衛營 體驗90手槍射擊
鋪路新品 蘋果挖角時尚圈大咖
巴總理訪陸 盼達實質性協定
奧州風災 夏季昌致贈慰問金
台積電除息 平盤震盪
美鋼鐵業告油管傾銷 台灣入列
偷帶陸攝影登軍艦 鈕承澤反省
埃及開羅衝突 16死200傷
穆希拒通牒 軍方揚言不惜一戰
李國修寫人與情 留27劇本
四川因雨成災 11人死亡
PIMCO基金遭贖99億美元
經部：陸資同外資創造就業機會
馬總統賀柯秉逸亞室運撞球奪金
印尼強震 升至22死210傷
陸6月非製造業指數53.9%
新機動能保守 外資看壞宏達電
王建民強運 對老虎依舊不敗
澳媒關注台商返台投資求才
全球股漲 淡馬錫資產大爆發
新台幣盤初升值
郝龍斌支持服貿 沒說要暫緩
王建民遭藍鳥釋出
總統上火線 下鄉溝通服貿協議
美健保成本高 專家籲師法台日
工程產業全球化 工程會協助
試場風聲大 考生反映影響作答
富邦金GDR定價 折價6.5%
防洩密 韓國防部禁用手機拍照
連2場爆 王建民移出先發
大埔自救會堅持原屋原地保留
德意志銀行等遭標普調降評等
漫遊頤和園 陸民隨處撒尿
王建民：不放棄 小聯盟也去
國科會副主委拜會以科技部長
指考歷史資料多 閱讀力是關鍵
廣大興案 駐哥國代表投書媒體
四技二專甄選入學名單4日公布
指考歷史 考生多認為偏難
柯秉逸撞球奪金 總統電賀
金城武加持 池上便當選票上衝
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
台股疲軟 鋼鐵難振
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
美寬鬆收手 新興國家降不成息
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
阿嬤肉漬仔套餐 長榮飄古早味
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
亞齊震災 無台灣人傷亡
高普考5日登場 試場開冷氣
綠華山會議 沈富雄獲邀任引言
央廣：與希望之聲合約不變
高普考5日登場 試卷運抵金門
陸6月非製造業PMI略降
首例 診所詐領保費遭終止特約
國賓墾丁公教會館案 簽約
傳陸殲-20掛彈少於F-22
憲兵鐵衛營 情侶檔體驗打靶
吳恩文吸毒 獲緩起訴命戒毒癮
拚觀光 韓中協商客輪通航
壽險Q2淨值恐減 類股大跌
台駐甘國技術團養殖計畫移交
在家架色情網站吸金 男子遭逮
參選？連勝文：這是嚴肅問題
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林聖忠挽袖 領中油捐熱血
豆導違規 軍方擬採法律行動
吳亮材接任大宇資董座
天氣好熱 熱衰竭急診患者大增
球場冷暖 藍鳥教頭不保王建民
南投火車好多節 抽搭熱氣球
假大學生進校園偷 太老被識破
投資不手軟 三星建5研發中心
拆大埔徵收戶 苗縣府下通牒
王建民爆藍鳥敗 雙輸
藍鳥隊將釋出王建民或下放3A
移民署偵破跨國人蛇集團
服貿協議 郝龍斌立場同總統府
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長江三峽入庫水量暴增
傳陸可能9月重啟公債期貨交易
大聯盟現實 王建民生涯危機
創意加技藝 山西老畫師振傳統
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貢丸驗出氯黴素 糾正農委會
新台幣午升5.8分
安啦 台灣9月底前供水無虞
白雪取得日本品種權 年底銷日
藍鳥盼王建民留小聯盟3A
杜絕職場性騷擾 北市辦研習
總統座機改道 玻國要葡法解釋
播愛心 台助瓜國兒童照護計畫
加工區資訊博覽會 11日登場
泰擬加大菸盒示警 菸商申訴
經紀人：王建民留小聯盟3A
長榮新檢測儀 驗塑化劑瘦肉精
會韓正 郝龍斌擁抱邀訪台
amba持續擴點 屬意花東
英推遠距醫療 醫師在家幫看診
台美國會議員聯誼會 4日訪美
AKB48代言惹議 北市澄清
事故頻繁 越取消多項水壩建案
高鐵贈票 弱勢童圓遊台北夢
阿里山取締遊覽車 開勸導單
遊樂憾事 消保處：無過失賠責
京津冀明年可望喝到長江水
藍鳥教頭：王建民還有競爭力
匯豐預估Q3美元續強
北京6月霧霾18天
陳士良參加甘比亞獅子會活動
百年嘉義公園 繪本問世
奧林巴斯案 3主管判緩刑
瓦斯圓桌會議 台日韓分享經驗
傳不代工平板新品 鴻海不回應
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李登輝身體不適 演講臨時喊卡
手機搭捷運 中華電攜高捷試用
照顧弱勢 北市喪葬提供補助
看好利潤率回升 野村喊買華碩
指考地理 黑面琵鷺入題
陸文化產業財稅優惠醞釀加速
兩岸服貿協議 王郁琦：利基大
馬啟思提芒果 喻台美開花結果
有線分組付費 全包需500元
台股收盤跌104.44點
苗栗車撞樹 3人無生命跡象
林永樂：台美經貿合作緊密
仁寶添想像空間 強登漲停價
台灣援甘比亞農業服務中心開幕
謝坤宏全力支持馬續任黨魁
王建民選藍鳥3A 拚返大聯盟
涉多案 投縣前議員張啟訓落網
台股開低走低 跌104點
匯豐：各國央行個體戶買金
楊秋興拜會國民黨 遞入黨申請
跨海大橋論壇 國內外交流經驗
美搭機乘客攜槍 人數逐年增
黑莓沈淪 已難與蘋果谷歌爭峰
簽署ECFA 出口總額成長
電金弱勢 台股摜破月線
重慶三峽 再現大溪文化遺址
7月台指期跌95點
右腿外傷潰瘍 移植腳皮少疤痕
7月電子金融期都跌
地理生活化 黑熊客家文化入題
印刷專案輔導團 提升競爭力
央廣整門面 羅智強：未斥亂搞
打造無菸城 竹市府守護健康
警破販毒集團 K盤刻拚經濟
智崴加拿大飛行劇院開幕
蛟龍號南海調查 陸自訂海山名
防騷擾電話 遠傳App出招
身障母接子遭拒 校：安全考量
調健保投保分級 保費年增4億
被控賣過期食品 檢調搜媚登峰
杜鵑獻初吻 黃曉明狂野搞定
兩岸互設機構 探視功能待協商
火箭總經理：不會交易林書豪
浮報經費 前體委會副主委判刑
涵碧樓董座：開放升級 賺陸錢
亞洲室內運電競代表隊載譽返國
匯率加競爭 機械出口恐再降
退輔會配合落實募兵制退輔政策
三大法人賣超台股70億元
蔣公青天白日勳章6日重拍
2國中生遭蜂叮 送醫後無大礙
郝龍斌：大陸應包容中華民國
文史不分家 指考靠閱讀決勝負
指考歷史基本題多 五標估略升
彰化市長邱建富 投入縣長初選
王毅會各國外長 獨漏日本
小三臉書認肛交 通姦判有罪
傳北韓令旅外工人為滑雪場捐款
總統說明服貿協議 釐清疑慮
俄伊斯蘭聖戰士 呼籲攻擊冬奧
高溫雷陣雨天氣 持續到下週
王建民暫離大聯盟 義大願爭取
庇護史諾登 義大利研議中
陸高層令：像抓奧運一樣抓足球
越大專入學考 考生逾兩百萬
亞太區錦標賽 中華3隊暫領先
指考地理難 補教估頂標降3分
載母就醫撞路樹 1家3人斷魂
服貿協議 張平沼：利大於弊
伊甸募經費 偏鄉童健康吃早餐
王建民拚大聯盟 不在乎待遇
刷手機搭高捷 最快年底上路
新台幣收貶1.82角
什麼都沒帶 糊塗考生遭扣2分
林豐正盼退輔制度配合募兵調整
絲綢之路將建主題公園
台中首飛北海道 華信5天1班
學界：不簽服貿 別想TPP
聯大校花命案 凶嫌無期定讞
宣稱麥味登店數最多 超秦遭罰
彰縣推戲劇巡演 宣導外勞法令
林中森：有義務詳細說明服貿
豐田召回全球18萬餘輛汽車
陸海洋博物館藏品 台贈5千件
指考公民社會 考生：難易適中
宜蘭地震 規模3.8
服貿協議 副總統盼效益極大化
是否參選 楊秋興：我也可抬轎
供節目 蘋果時代華納傳將談妥
林懷民：李國修是人民藝術家
威力彩頭彩衝10億 包牌熱
印度專家籲公益訴訟反制美刺探
右手拇指疼痛 竟是肌腱斷裂
台北市福狗選拔 柯基犬奪冠
林中森：否決一點等於否決全部
查獲兒少色情光碟 警直呼變態
玻總統要飛回國 等候西國許可
騰訊開放平台 分紅料逾百億
指考公民近時事 核四陸資入題
大埔抗議拆遷 江：按決議執行
愛心捐AED 雲林添急救利器
涉北韓武器擴散 台男面臨引渡
就愛遊台 陸客爭做自由行達人
金枝20年 再製浮浪貢開花
滬股再破2000點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
大陸雙匯收購美國企業計劃受阻
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
永豐金證買和興證營業權
跨平台網遊 樂陞攜手巨人網絡
奧檢查玻總統飛機 未見史諾登
8月漫博會 航海王特展吸人氣
菁英農民結業 雲林添新軍
林中森：年底前完成貨貿協商
查寧塔圖性感破表 女星也傾倒
救阿公店溪 編20億污水截流
第四波陸資鬆綁 擬分批生效
基金代操績效不如定存 遭糾正
鐵腿俠單車環台 行銷梅山
幹細胞幫忙 日研究牙齒再生法
賺雲端財 中華電辦企業說明會
躲重稅 卡馬丘喜歡待大陸
疑賣過期品 媚登峰：配合調查
合庫金租賃 蘇州開業
西班牙點頭 允玻總統座機過境
中央社小辭典：騰訊開放平台
埃及危機 穆希軍方硬碰硬
大埔案 兼顧公利與民眾權益
基隆一考生摔車 先應考再治療
顧形象 義小鎮禁比基尼趴趴走
經部：服貿協議被擋 韓最高興
再傳捷報 3球隊LLB連勝
台壽債券短制長 不怕殖利率升
蘇打綠新專輯 港都搶鮮
販毒黑吃黑 冰糖混充安毒
共源同文 謝長廷：出自決議文
郝龍斌在滬 推廣台北雲端文創
台灣投資者信心 落後亞洲市場
遠百盃三對三籃賽 半獸人來台
補教：指考公民五標降5到6分
推行多卡通 北捷盼交通部協調
國賓入駐墾丁 飯店風雲戰
敦化國中弦樂 東京迪士尼演出
經紀公司：元斌和李娜英熱戀中
客家之美 樂揚金曲
恰恰愛心站台 支持紅葉少棒
政局動盪 葡債殖利率飆升
服貿協議 謝長廷：應先溝通
企圖炸卑詩省議會 2嫌遭控
企業返鄉送暖 提升下一代競爭
身分遭曝光 首例愛滋男獲國賠
日關切大陸在東海設海洋平台
總統：服貿協議關係台灣信譽
指考落幕 18日寄成績單
神童彈琴 只有百歲粉絲1人聽
陸5城市 列世界最貴房產市場
會韓正 郝龍斌：最想見的朋友
指考分發 補教估醫科增5分
兩岸服貿協議 業者：準備好了
菲元首求情罔效 陸處決運毒犯
羅馬地鐵工程砍樹 民眾抗議
林中森：服貿審查盼以民為重
停補學校電價 雲縣：傷受教權
夏日遊 防蚊防曬防生食防性病
迎無毒假期 指考生搶答反毒
傳代理孕母為明星沙魯克汗產子
林百貨委外 高青開發獲議約權
騰訊：微信海外用戶逾7千萬
威寶電信否認出售傳聞
涉賣過期食品 莊雅清遭約談
國際技能競賽 台灣選手登場
亞齊強震24死 印尼全力救災
央行出手 台幣重貶1.82角
豪宅低價出脫 房仲：低樓層
舊金山 全美最自負城市
義隆電英特爾 合推觸控晶片
葡股狂瀉 跌幅近5年最大
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電競奪牌 華義：盼政府多支持
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玻總統飛離維也納 指責歐美
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陳偉殷最快下週重返大聯盟
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台灣幸福指數 8月底首公布
以房養老申請掛零 卡在繼承人
台灣權證成交值 亞洲第3
私菸夾雜廢紙闖關 抄出上千箱
小擦撞大摩擦 下車察看遭追打
中暑急診倍增 6月427人次
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服貿協議 郝龍斌：事緩則圓
新北緝毒專案 7嫌羈押禁見
媚登峰案 查到過期3年的面膜
新莊中央大樓竣工 年省近3億
陸調查船出沒沖之鳥島 日警戒
王建民下放 台灣加油團取消
威力彩15億得主 史上最會忍
田徑亞錦賽 台灣3健兒打頭陣
陸自製時速160級列車出廠
法國防解密 核試輻射落大溪地
輕碳小旅行 新北重塑坪林
台灣人金融知識 亞太區第3
監委：愛滋病患應自付部分藥費
報導：習劉體制整頓中共黨建
水庫截水牆有缺口 糾正水利署
台日商機 媒合2.3億美元
交大頒榮譽教授 呂學錦返杏壇
北海道車難求 4千旅客出團難
腸癌治療趁早 醫師籲重視篩檢
有線分組付費 規範上下架機制
英王室寶寶未出世 各界禮先到
兩岸服貿協議 總統：對台正面
報導：中宣部禁陸媒炒作錢荒
台中港與中鋼 攜手風力產業
台巴簽備忘錄 經貿新里程碑
勤美璞真登錄低 房仲：4樓
蘋果Siri侵權案 陸開審
性侵女警 派出所副所長判4年
國民黨9/29召開19全大會
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撙節好累人 葡聯合政府現分歧
豆導違規 海軍：司法機關偵辦
印度防長將正式訪陸
反性侵治療區 胡志強簽連署
被判重刑 雷政富上訴
稅務機關聯繫會 分享便民措施
越開放越好 旅館業者挺服貿
北韓允許南韓商人赴開城工業區
日抗議陸東海油田設施 陸不理
印度外交部：關切美國情蒐
華為吸客 研發費將超越愛立信
綁架練習曲 奪北影國青首獎
年輕病患趴趴走 結核防治重點
新三輕挨罰 中油申覆
搭公車露鳥自慰 男辯按摩腸胃
溫網女雙 謝淑薇彭帥晉4強
照顧丈夫 妻病床續前緣到臨終
今彩539開獎
時限將至 埃及軍方高層會談
歐盟：歐日FTA談判進展良好
澳洲台灣商會會長交接
亞東校地問題 教部已多年處罰
日發現7陸艦 研判將陸俄軍演
平板新品訂單未變 鴻海不回應
侯孝賢：鈕承澤不該違反規定
全球百大頂尖大學 哈佛稱霸
業績恐下修 宸鴻棄息賣壓出籠
暑假大掃毒 查獲毒趴打工販毒
田徑亞錦賽 李采懌鐵餅奪銅牌
微軟改組 倚重Skype當家
需求看增 美民間就業報喜
晉溫網女雙4強 謝淑薇締佳績
國民黨：蘇反服貿 凸顯綠鎖國
田徑亞錦賽 張銘煌拚衛冕銀恨
亞洲東區男排賽 中華隊爭冠
中巴核能合作 陸：會談後揭曉
日亞航飛台灣 機上賣中華刈包
5月OBU外匯交易量創新高
陸閩送樹苗 加強金門綠美化
愛滋關懷團體：治療應回歸健保
F-金可鉅額交易6128張
陸通過上海自由貿易試驗區方案
藍擬2次臨會處理服貿 綠質疑
巴拉圭駐華大使柏馬紹履新
埃及軍方為穆希下台做準備
美初申失業救濟金 減少5千人
豆導金門拍片 金防部防夾帶
進口直逼紀錄 美貿易逆差擴大
交部：服貿協議未開放計程車業
荷媒報導 台應參與ICAO
淋雨奮戰 張銘煌：非失敗理由
日參院選舉 安倍誓言勝選
涉賣過期品 莊雅清送檢方複訊
張小燕赴屏風 見李國修最後一面
泰陸軍總司令支持盈拉兼任防長
爭世大運 郝龍斌感謝陸協助
比國王將發表談話 傳宣布退位
大陸公安夫婦遊大馬遇搶劫
房價高不可攀 陸民牢騷滿腹
遼寧艦返港 艦載機起降獲認證
搶進華語電影商機 要集體作戰
法媒關注玻國總統專機中途轉降
盧比探底 貶破心理關卡
美監控 法籲暫停歐美貿易談判
星國管制網媒 谷歌臉書表擔憂
亞室運傳佳績 楊金桂摘第3銀
今彩539 3注中頭獎
洪璽曜續任台鹽董事長
海洋音樂祭在即 警掃蕩毒販
田徑亞錦賽 中華首日1銀1銅
非洲台僑宴吳英毅 現愛國情操
馬選連任黨主席 金門黨員相挺
台以科技會議研討科研合作
日執政黨高層 憂陸經濟難測
史諾登父公開信 讚兒愛國英雄
美服務業擴張 逾3年來最慢
技術創新力排行榜 瑞士再奪冠
時限已過 埃及等待軍方出招
埃及總統拒下台 促軍方勿選邊
三星S4出貨 兩千萬支達陣
政治庇護遭多國拒絕 斯諾登陷困境
被打爆二場 王建民遭「讓渡」
大埔事件 台聯：政府失信於民
玻總統座機遭搜查 外交起風波
連勝文：台灣被僵化制度綁住
比利時國王宣布 21日遜位
埃及發生軍事政變 總統下台
甜度破表入菜讚 「南水梨」全聯上架
台中市長胡志強領罰鍰獎金? 2年拿32萬
央廣拆2分台 美議員致馬總統關切
<大埔案> 警方深夜強制驅離 150警抬走29名抗議群眾
綠首場華山會議 下午登場
星雲大師基金會邀請 莫言9月將赴台
移民署查獲韓籍重大經濟詐欺犯
華航開闢桃園—石垣島定期航線 展開日本跳島之旅!
天合聯盟 開設伊斯坦堡阿塔圖爾克國際機場VIP室
曼尼打小聯盟 徐生明：太委屈
理想大地親子故事閣樓套房
台北國賓大飯店Aqua Lounge
「暗夜燭光」--陳永興港都說明籌辦民報心路歷程
聽故事囉！
機場捷運號誌電纜施工刮損偶發事件說明
2013中華電信科技研討會
「第四屆廣達游藝獎」頒獎典禮 暨導覽達人決賽即將登場
紀念七七抗戰給國人的啟示！
高鐵特許延長至99年 親民黨反對
夏日草裙熱力難擋 Hotels.com獻上全球超人氣好評夏威夷飯店
會計師聯歡 吳敦義推服貿協議
萬國百匯《樂活午餐小buffet》新型態登場
吳敦義推崇國際獅子會造福社會
Visa旅遊展望調查：日本、中國大陸及香港為台灣旅客的旅遊首選
埃及最高法院院長 7/4日宣誓就任臨時總統
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
埃及軍方干預 將總統免職
軍方強迫免職 埃及總統籲反抗
埃軍方推翻總統 宗教領袖支持
埃及總統遭免職 行蹤不明
埃及臨時領導人4日宣誓就職
傳埃及軍方向美保證無意執政
埃及 2伊斯蘭主義者領袖被捕
職訓觀摩 潘世偉訪BMW廠
莫瑞逆轉勝 5度晉級溫網4強
比國王遜位 媒體早有傳聞
權息未填 台股不易推升
比國王遜位 在位時數度穩政局
台泥調漲珠三角水泥
上市公司本益比19.66倍
LTE成長快 用戶可望破億
曼尼與德州遊騎兵簽下小聯盟約
卡車司機罷工 巴西政府調查
美國面紙測試報告 品牌有差異
巴西就業 IT分析師最吃香
白天高溫炎熱 午後有雷陣雨
遠揚開發案遭質疑 遠東將提告
英議員爭加薪 企業領袖支持
埃及動盪 英外相籲各方自制
推廣華語文 台越學生交流
埃及軍方軟禁穆希及幕僚團隊
陸祭出反壟斷 洋奶粉掀降價風
全球首例 .nyc開放申請
巴黎首演 台北愛樂大獲好評
巴拿馬表演團獲宜蘭童玩節邀請
曼尼重回美國職棒 義大送祝福
台股開盤漲7.84點
研調：太陽能現貨上漲恐有限
多媒體展登場 電信業車拚
資本外流 印尼緊縮政策壓力增
三星併Boxee 機上盒添翼
研調：全球僅十廠跨18吋晶圓
荷蘭港口盃 中華再勝庫拉索
蔡依林五月天 金曲輪番尬場
曼尼回美職 義大：仍有實力
重回小聯盟 曼尼真的只是想家
雪管處獲環境教育場所認證
政局亂 埃及股匯債沒力
埃軍方罷黜總統 潘基文關切
埃總統遭罷黜 美歐籲重返民主
劉德立賀巴拉圭參院議長履新
故宮潮彰化遊 科技美學對話
范范首度客串電影 差點拍裸戲
巴媒體專訪劉德立 促台巴合作
專家：Fed準備9月QE減碼
推特為廣告主推客戶匹配工具
開城工業區問題 南韓提議會談
連中頭彩 陸農民工：繼續幹活
曼尼王建民 小聯盟追夢
外資磨刀霍霍 喊賣宏達電
莫拉克災變 南投隆華國小重生
新台幣匯率盤初走升
國泰金：GDP破2危機暫除
國銀逾放金額992億元
政大旁發現女屍 死因待查
收游資 央行5日續標定存單
中市透天厝火警 準實習師喪生
韓媒：大陸擬派特使訪問平壤
選IOC主席 吳經國聚焦教育
國防部：中止支援拍攝軍中樂園
陸婦不貪 上億鑽石還失主
搶商機 台灣名品4度前進天津
中美戰略與經濟對話10日登場
大埔抗議拆遷 警方強制驅離
雙城論壇 郝龍斌談台北軟硬體
抗議大埔拆遷 政院前爆衝突
美股漲 台股跌破7900點
全台紫外線過量級 防烈日曬傷
暑假到 遠百來客數攀升
桃好客音樂季 5日報名截止
投保受理太一投資人委任求償
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
豆導陸籍攝影師 女星姚晨之夫
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
抽檢市售帽子 全數合格
菸商推集菸包換購 民團籲嚴懲
中華民國資助瓜國糧倉計畫
外交部：埃及旅遊警示調紅色
Reddit 美年輕男網友夯
美要求引渡史諾登 玻國回絕
大埔案現轉折 明天不拆4戶
發票小兵立大功 見證台灣經濟
租套房藏身販毒 6嫌落網
政府表態 韓元終止連2貶
運毒赴日遭逮 寫信恐嚇遭起訴
瑞信估澳元兌美元貶至75美分
振興技職 教團盼增實質誘因
八里渡船頭商家火警 無人傷亡
外交部：美免簽無法入境墨西哥
美白品出包 佳麗寶全亞洲回收
追大聯盟美夢 曼尼簽小聯盟約
2014春晚總導 馮小剛曖昧
美滑鼠之父辭世 享壽88歲
警方：抗議團體違法集會
台南木瓜專區 外銷創佳績
華郵：金溥聰會馬里蘭大小州長
葉匡時澄清讓利 盼中華電遠瞻
張廣元電玩弊案 起訴22人
南海蛟龍海山 現神秘生物
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北市男子疑自焚 送醫治療
房屋降溫4招 不開冷氣也涼
日參院選戰開打 安倍期中考
裕日車除息 一度填息7成
夏日戲水 金門加強海灘管理
古蹟掛仿鐘 北市：真鐘鑑定中
情侶縱火男求最嚴刑 移審法院
美白品恐致白斑 佳麗寶回收
申請入學 建中2人未報到
台泥：珠三角水泥漲 旺季暖身
學生交流 黃志鵬鼓勵台越青年
4G標照 中華電：7家太多
宛如阿凡達 機械手臂割腫瘤
歐巴馬要求埃軍方 速交還政權
南科：下半年記憶體審慎樂觀
機車男酒駕撞貨車 送醫移法辦
ICAO大會 馬總統盼台參與
古蹟連結商圈 古色古香展新貌
陸網友資料 公安部驗證保存
牛細胞列印3D耳 收傳音清晰
屆退役男熱衰竭死亡 軍方調查
時隔7年 印防長再訪陸
經部：未開放陸人來台投資移民
地中海式飲食法 有益遠離失智
專挑雙B假擦撞 南市警逮2嫌
大埔農民再赴政院 籲留屋地
外銀拋匯 台幣午升2.64角
大埔抗議 政院請苗縣府重視
火車上搶劫 3男被逮送辦
佳麗寶美白商品出包 下架召回
台灣高鐵提延特許 高鐵局慎審
軍方：支援拍片 廠商要守協議
貢獻公衛 馬總統贈勳美學者
涉假車禍詐保險金 7嫌送辦
食用品逾期賣 江揆：加強罰則
加州通過法案 保障跨性童權利
大埔爭議 副總統將邀院縣會商
兩對雙胞胎 同上中一中
疑家人倒車 4歲童遭輾送醫
廣西拚觀光 盼成國際旅遊勝地
服貿協議 江揆促溝通化疑慮
台北小小黃 郝：創新生活方式
宸鴻今除息 帶量跌停
犯罪被害保護擴 廣大興案受益
上海演講 郝龍斌：以人民為尊
營收佳Q2轉好 太陽能逆勢揚
佳麗寶問題美白品 台啟動回收
綠委指機捷纜線裂 高鐵局檢討
力守200元關卡 宏達電苦戰
台股收盤跌17.70點
罰鍰獎金 胡志強：捐做公益
無障礙計程車 北市30輛上路
美內需復甦強 類股持續看好
高解析筆電 品牌行銷新武器
中石油股價飆 重回全球前十大
韓版神鬼交鋒 台逮韓籍男遣返
匯貶刺激巴西出口 咖啡價跌
台灣佳麗寶停售白樺精萃化?品
經濟凋敝 加速埃總統遭罷絀
屏東美術館 開放拍婚紗
台股整理 跌17點
6比4 監院彈劾自家秘書長
帶給孩子驚喜 紙風車南投巡演
埃及政變 台灣旅客滯186人
LLB再傳捷報 中華隊4連勝
產學合作育才 媒合率52%
狙賓還得顧晚宴 希拉蕊飆髒話
土耳其組織：新疆恐爆大屠殺
美髮人生 家扶媽媽培訓專長
7月台指期漲33點
多元技藝課 助中輟生重拾書本
7月電子期跌 金融期漲
民間促參 投資近2千億
高溫炎熱 農民防中暑
發掘興趣 前段班生樂選高職路
量縮整理 7900點失守
環保衝突 郝龍斌：放棄經濟
初鹿牧場：南傳茶坊非加盟店
鍾愛中一中 家族3代出10人
愛樂開創新視界 愛心助傷殘
張廣元電玩案 記者貪警齊插股
宜蘭童玩節 今年很幾米
彰濱填海疑有毒 環團要求採樣
搶奪彩券行刮刮樂 男送辦
強制性侵啞女 男判7年2月
車主個資外洩 監理所致歉
好面熟 酒駕男9度被逮
林書豪8月返台 關心籃運發展
媚登(峰)否認賣過期產品
陸國務院：政府帶頭過緊日子
福山雅治抵台 魅力風靡桃機
三大法人賣超台股40億元
好人難做 接濟鄰居反被偷
掃到颱風尾 玻總統終歸國
放棄申請入學 多想拚登記分發
灌裝氧氣爆炸 工人無生命徵象
貢寮音樂祭 台鐵加開列車
男子偷手機 猴急把玩遭逮
家暴防治移衛福 江：無縫接軌
難纏熱浪襲英國 恐持續1個月
郝龍斌：台北發展華人文創中心
陸銀行業理財熱 內藏隱憂
大陸調查壟斷 雀巢立馬砍價
美德元首熱線 化解監聽風暴
蘇：對中政策 台灣須共同面對
自行車停放架 北市開放申請
黑道家族男星 巨額遺產留子女
仲量聯行：看好日辦公室租金
印尼亞齊強震 30死275傷
埃及大選 法促尊重民主轉型
裕日車：7月車市銷售估增2成
台灣美食節 首度進駐黑龍江
核電壓力測試 環團籲歐盟暫緩
悠遊卡招生 推怪獸大學學生證
羅馬市長盼強化與台灣互動
樂天在台推時尚社群網站
用愛包圍受虐兒 家扶籲支持
到宅沐浴 曾于真將全台走透透
讀社區高中 校長：做社會骨幹
沈：綠兩岸要人民接受對岸忍受
觀光客湧入 羅馬居大不易
龍應台悼李國修 靈堂致意
大埔4戶拆除案 苗縣府續溝通
黃金走勢 黃金專家24日開講
身障者慶生 盼完善無障礙餐廳
玻總統專機禁越領空 法國致歉
5月台手機市場 宏達電再奪冠
台駐港代表將離任 轉世貿工作
台灣蔬果星國暢銷
原能會：壓力測試計畫不變
法內政部長：反對庇護史諾登
義診真快樂 台醫療團赴越服務
新台幣收升1.03角
政府聘用人員 擬可領勞工月退
原能會：蘭嶼環境輻射值正常
佳麗寶宣布下架商品可換貨
亞太棒球賽 中華9轟打爆對手
小美小宇相約按摩 期待演出
新品種南水梨 蔡炳坤掛保證
台韓司法互助 遣返重大經濟犯
孟加拉貨輪傾覆 十船員失蹤
嚴長壽：台灣學生應創新學習
軍方停援拍片 劇組：公司處理
印度雨災逾千童失蹤 凶多吉少
PCB業共商大計 聚焦自動化
QE擬退 美債基金失血慘重
埃及是不是政變 歐巴馬得決定
李國修逝世 大馬劇藝會嘆惜
韓版神鬼交鋒 吸金逾5億
埃執政黨領導人與獨裁者同監獄
副總統：情理法解決大埔拆遷戶
FUN暑假 嘉市推兒童戲劇節
俄籲埃及各政治勢力自制
上海現千面人 針孔刺進口牛奶
7旬老農種稻6年 拚十大好米
天道盟同心會長耍狠 警逮2嫌
北海岸音樂節 售票所得捐公益
兒童公車優待票 身高解禁
故宮神鬼特展 窺探死後世界
燒烤吃到飽 胃腸難過熱量爆表
人氣小吃店太夯 輔導開立發票
葉問故里 舉辦詠春無影手擂台
眼痛不以為意 就診驚現果蠅
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
傳曬恩愛裸照嗆元配 小三判賠
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
佳麗寶：陸專櫃產品不含杜鵑醇
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
佳麗寶美白品 台回收19項
大埔案 府人權委員籲遵兩公約
感恩家扶 受助大學生回饋課輔
德意志證降宸鴻目標價
人體運毒落網 排出43顆毒球
老闆託團員 帶炸醬麵給李國修
法魔鬼交易員 控東家不當解僱
林世嘉：權力可拋 清白不妥協
趙守博：台土勞技訓練可合作
埃及臨時領導人就任首席大法官
官員疑公器私用 胡志強不徇私
樂齡大學結業 銀髮學員樂活
日援菲巡邏艇 最快明年移交
流竄東南亞 韓經濟犯台灣破功
大法官曼蘇爾就任埃及臨時總統
兒童搭客運優惠 擬以年齡區分
陸委會：不評論華山會議但關注
原住民豐年祭登場 熱鬧至9月
敦煌推實景動畫 演繹千佛故事
大埔爭議 江揆：會有更好結果
新戶口名簿 可替代戶籍謄本
河南赴台遊 驚見超低白菜價
解決民怨 桃縣府設專案小組
味丹公司補償案 前鎮長判無罪
AKB48離台 難忘歌迷美食
溝通服貿 藍營啟動黨政平台
視察金門 張盛和稱讚幸福縣
嘉縣環保局綠牆 降低熱島效應
與木材業者勾結 教授被起訴
客家豆腐乳冰 歡迎嚐鮮
冒名車貸案 交通部：強化審核
拉丁樂配客語 湯宇歆入圍金曲
中檢緝毒查獲3集團 押4人
量縮觀望 台幣收升1.03角
竹市射箭娘子軍 瞄準國際賽
曼蘇爾宣誓就任埃及臨時總統
桃喊重話 嚴辦首長計畫區置產
菲外長邀訪王毅 為對峙降溫
冒領兩岸護照 男子入境遭逮
屏東開賭場警員 還涉栽贓毒品
債券殖利率升 壽險短空長多
下半年台北房價 顏炳立看跌
法拉利老董下令 少用電郵溝通
日本觀光客失蹤 消警全力搜救
克拉術賽 中華隊柯雅馨獲銅
面板供過於求噩夢 明年恐再臨
租大樓掩護販毒 警跟監逮1嫌
霧峰女子高球 石惠如並列領先
芳療證照夯 台觀盼畢業即就業
議員送手套 盼胡志強再出擊
亞職大賽 11/15台中開打
陸委會：陸投資移民仍在評估
金視獎入圍名單出爐
共軍成都和西藏軍區 都換司令
勤美璞真膨風 張金鶚：將追查
遭彈劾 陳豐義喊冤說被害
陸委會：優先向王金平報告服貿
菲國前5月 觀光客成長1成
新戶口名簿明年上路 不強制換
爭取免稅島 金門稱不影響台灣
陳亭妃等赴大阪 促銷台南芒果
陸：今年GDP料成長7.6%
埃及總統遭罷黜 股市聞訊飆漲
比京中世紀遊行 重現古歐洲風
為回大聯盟 曼尼剪掉辮子頭
法律正義 曼德拉子女遺骸回鄉
縱火焚女友父 男子羈押禁見
蕭敬騰好神 為北京帶來大雨
港刊：美以港為跳板情蒐大陸
副總統：不用怕服貿協議
中華電研發成果 葉匡時按讚
臨時總統：兄弟會是埃及一部分
福山雅治熟男魅力 老少通吃
嚴重光將代理駐港代表
美債波動 關注壽險利率風險
集菸包換購 菸商：非促銷競賽
機捷A7站合宜宅 5日抽籤
陸媒：動態調查委 是騙子機構
服貿爭議若解 ECA喜訊將近
蜂虎育雛 金管處籲鳥友自制
銀行對製造業放款餘額 略減
王建民拚大聯盟 藍鳥3A報到
中華隊奪牌秘訣 一定要吃米飯
科工館無扇電風展 消暑新奇
江揆勉公務員 勇於創新變革
NBA新人王 李勒德旋風訪台
陸地方債券 新增江蘇山東兩省
研究：啤酒有益心血管健康
環太平洋 男女主角上演肉搏戰
建兩岸軍事互信 羅援提衛祖權
氯黴素副作用強 醫師建議停用
卡尼新官上任 英央行刺激不變
外界期待高 成三星沉重包袱
核准國銀新設分行 7年來最低
大埔案 已拆遷地主盼發聲
副總統出面 盼大埔案圓滿落幕
ECB利率不變 政策費猜疑
杜絕狗籠農舍 最小面積13坪
國際技能賽考驗選手毅力耐力
免上架費 商店街開放個人賣場
生態雙和嘉年華 體驗綠色生活
油價公式修正 最快下週定案
史上首次 監委彈劾監院秘書長
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人權諮委意見 總統府尊重
酗酒換肝 日患者2成術後又喝
農地建舍新法 杜絕1坪農舍
台聯反駁林世嘉 批獨斷獨行
姚晨工作人員：曹郁在京 沒事
威力彩開獎
王卓鈞訪泰 台泰加強打擊犯罪
謝長廷路線 綠華山會議小攻防
出國旅遊 台灣遊客首選日本
台電發行56.5億公司債
亞洲東區男排賽 中華隊封王
郭台銘：台灣產業 競爭中長大
副總統銜命 協調大埔拆遷案
職棒明星賽開打 宏?送門票
都市規劃造鎮 建築都市人才搶手
政變後 埃及未來充滿變數
手機與平板占中小面板逾5成
媚登(峰)涉賣過期品 檢追受害者
兩韓同意在板門店進行工作會談
罰不到地下油行 基隆市遭糾正
服貿協議衝擊 南部業者不怕
績優警栽贓搶績效 廉政署調查
接待中華隊 印度代表當自己人
推特示愛 俄艷諜向史諾登求婚
德拉吉：ECB低利再延一陣子
服貿協議 林毅夫：對台有益
有疑慮 拒酒測抽血修法再研議
法律生活王競賽 寓教於樂
晶華前進高雄 新建酒店動土
橘：宋楚瑜新書追憶陳萬水3人
跨欄失足 楊尉廷手觸終點線
作家秋小魚訪星 分享創作理念
創舉 iPS細胞製出人造肝臟
中俄將軍演 陸稱不針對第三方
各國籲埃及儘速回歸民主
大馬居民連署 阻國光石化建廠
埃罷總統 穆斯林國家反應不一
印度反對黨：經濟陷困境
蘇貞昌：不必和藍爭北京的支持
戴勝益不談儲蓄 談12個沒有
威力彩槓龜 下期頭獎衝12億
巴托莉2度晉溫網決賽搶后冠
服貿協議 林毅夫：促產業升級
業界籲開放外勞 經部專案研究
日參院選戰開打 逾四百人參選
威力彩頭獎槓龜
統一擬在武漢設研發和人才中心
今彩539 頭獎 1注中
遭彈劾開記者會 監委嗆陳豐義
陳振聰偽造龔心如遺囑罪 成立
第三方支付儲值 張平沼盼開放
陸打影子銀行 反帶旺理財產品
研究：H7N9今年秋冬會捲土重來
義大洋將「曼尼」 簽下小聯盟合約
鈕承澤捅大婁子 軍方停止支援、法辦
制衡國共論壇 綠營華山會議開鑼
今年公務人員升等考 11月9日起舉辦
拆遷大埔農戶 吳敦義出面喊卡
7/4日威力彩頭獎再槓龜 10億彩金累入下期
曼德拉成植物人 醫促關維生器
S4賣不好 三星獲利未達標
美國慶祝獨立237年紀念日
5月手機市佔率 HTC領先、iphone第三
沈富雄懸賞5百萬 徵求民進黨對大陸新政策
最牛酒駕男 第10度被抓「已入獄2次」
新台灣之子五育優異 獲頒總統教育獎
海運商機說明會 兩岸航運政策開放宣導
拚觀光 江揆將訪視花東
印尼航空獲「全球最佳經濟艙」大獎
研究: 26%的人是睡眠呼吸中止症的高危險群
凌越(代號：6236)股票102/7/5起預收全部款券 並僅於交易時間開始及結束時各撮合一次
暑期網安拉警報 色情網站每月新增破萬
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亞東技術學院違法處分土地
100M寬頻建設及有線電視數位化
徹底杜絕烈日危「肌」 法國雅漾曬前防護、曬後鎮靜
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高鐵財務問題須依法依約審慎處理 並非只延長特許期
彈劾案過關 張通榮「問心無愧、心安理得」
證交所舉辦 第二屆XBRL軟體設計競賽即將揭幕
證券業服務貿易協議 為台股注入新活水
賀國慶 紐約自由女神像重開
義外交部 拒絕史諾登庇護申請
羅援籲印度 勿在邊界生事
史諾登請求庇護 法國拒絕
日媒：首相夫人與陸間諜交情好
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
伊斯蘭派反撲 號召埃及人抗議
里希琪首闖溫網決賽 將爭后座
央行承諾續寬鬆 歐洲股漲
美國慶熱狗賽 男女大胃王連霸
葡執政聯盟談妥 避免政府瓦解
美國慶傳悲劇 男童遭花車撞死
自由女神重開放 遊客如織
女童葡國失蹤案 英警追38嫌
醫師否認曼德拉陷植物人狀態
選國際奧會主席 吳經國提政見
法拒絕史諾登庇護申請
金融扎根 證交所辦實務課程
減輕學費壓力 俄勒岡州創新制
油價可能取消亞鄰最低限制
今年全球IT支出成長下修
MIT微笑產品 導演女星力挺
台灣精品選拔 5地辦說明會
選舉帳目未過 沙柯吉上訴遭拒
中鋼台中港 簽風電園區意向書
本土買盤挺埃股 外資大逃亡
埃及軍方籲和解 避免報復攻擊
承諾核安 越高濃縮鈾運回俄
旺宏盧志遠 獲選工研院院士
長榮強化亞洲澳洲服務網
謝淑薇彭帥溫網女雙搶決賽門票
晴朗炎熱 午後有雷陣雨
高普考登場 14萬人搶3千缺
埃及持槍男子攻擊西奈半島機場
田徑F4合體 鍛鍊信心拚獎牌
物價年增0.6% 逾1年新低
支援LTE語音 索尼新機問世
歐股漲美股休市 台股待觀察
陳偉殷復出進場曲 只要周杰倫
陸審核製藥商 擬改善藥品定價
台股開盤漲38.58點
WeChat用戶 破七千萬
線上遊戲「M2神甲奇兵」公測
總統教育獎得主 不畏貧困逆境
罹病難展笑顏 黃子綝寄託繪畫
新貌重現 玉山排雲山莊啟用
投信：新興債可望重拾吸金魅力
聯發科Q2業績 超預期
IMF：義經濟復甦仍遇阻力
臉書營運長訪三星 2度談結盟
中俄軍演 19艘艦艇聯防作戰
國際數學競賽 台灣獲8金
快遞新貨機 台灣截件多4小時
玻利維亞總統揚言關閉美使館
公發公司104年採用IFRS
又見外資轉舵 再降宏達電
拆遷將會商 聲援團體會師大埔
新台幣匯率盤初走升
雙J同爭專輯獎 金曲最吸睛
西寧南路公寓火警 2姐妹重傷
江揆領軍老棒隊 6日對戰媒體
多倫多擬打造北美人幣交易中心
酒駕致死案 葉少爺：判太重
郝龍斌結束上海行 轉赴喀山
躋身4強 小薇終身會員先到手
投信：今年新高點在Q4
國軍不支援 豆導新片恐開天窗
麻將打六千底 原來是毒販術語
穿戴裝置夯 戴爾有意加入戰場
電子書夯 振曜6月營收佳
國慶心碎 美父駕花車意外輾兒
美國慶 民眾上街上網反監控
日人拋售空前外債 日圓底部近
訂單凍 陸造船廠1/3恐關門
美媒：5年前的王建民不復存在
禽流感及抗生素殘留 蛋價大跌
男子遭割喉死亡 警追緝凶手
陳偉殷7局好投 返大聯盟在望
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
幫助弱勢家庭 嘉義發起待用餐
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台大學者研究 改寫熱傳導模型
大埔農地案 江揆傾向暫不拆
豪宅開毒趴 3嫌送辦
韓媒：三星Q2營利創新高
京元電6月業績 優於5月
大埔爭議 副總統邀院縣協調
證交所下週辦5場F公司說明會
埃軍方干政 民眾不承認是政變
專業護灘 護貢寮海祭安全
陸6月物流景氣指數53.1%
反彈百點 台股重回8000點
國產署長莊翠雲：自許做得正
前5月新登記工廠數 增27%
龔如心遺囑案審結 陳振聰有罪
壁虎嚇到一家人 警解圍
朱立倫赴美休假 政學界交流
原油升台股揚 塑化股漲
受扶助媽媽 捐早餐響應待用餐
不怕錢荒 淡馬錫加碼大陸資產
海祭熱浪防變調 緝毒犬進駐
矽品Q3業績 看增1成
關中：公務員品格代表國家品格
工研院缺錢 總統：經部好自為之
下週油價恐漲 3角
中市捷運徵收 追加預算91億
首季 巴拿馬經濟成長趨緩
哥哥想借錢 弟躲廁所仍遭搶
行銷觀光 台灣風景區無障礙
關中：年金改革 軍公教勞一起
普考登場 金門到考率過7成
埃及全境紅色旅遊警示
日專利尋生機 賣新興國賺外匯
台鐵公廁再升級 清潔全機械化
中藥商憂服貿衝擊 江揆親釋疑
批比基尼之夜 婦團：消費女性
大埔爭議 江揆：立場沒有轉彎
日觀光客人間蒸發 搜尋仍未獲
大埔反拆自救 團體聲援
白樺精萃成分 衛署擬評估禁用
大馬與陸年貿易將破千億美元
祕魯學生與公務員示威 爆衝突
匯銀預測：印度盧比將續貶
國光研發H7N9疫苗擬含佐劑
食髓知味 男詐騙拾荒婦被逮
在陸國軍老兵 待平反照顧
京津冀經濟圈 準備開始規劃
偷排水肥逮正著 環保公司移送
股匯齊揚 台幣午升1.54角
服貿協議釋疑 總統：台競爭力強
消費爭議協商未到 荷航居冠
可口可樂辦音樂樂園活動
人行料延續大陸現金緊縮局面
燦坤第2餐飲品牌 富士印開幕
中市辦歌唱比賽 詮釋志工精神
庫存多 電視面板報價再跌
美國慶 亞利桑那州悼打火英雄
台灣唯一 入選SIGGRAPH
屏東家扶待用餐店揭牌
台灣大助公益團體 行銷數位化
疑遲到超車 女子成輪下魂
現貨漲 期指逆價差略收斂
旺宏：第3季ROM需求暴衝
LED營收恐熄火 龍頭股領跌
男涉駕車吸毒 鼻孔粉末露破綻
海外志工團 泰北學生返鄉服務
聲援大埔居民 綠營推網路短片
多媒體展登場 宏?主打平版
台菲漁業談判 7月下旬展開
江揆：若依都委會決議 3戶不拆
阿里山鐵路 再獲ISO認證
宏都拉斯首季外資流入減少
越南外國旅客人數成長放緩
動作遊戲PSO2 將在台推出
7月車市攻頂 類股大漲4%
江揆：努力溝通 盼不留遺憾
台灣經濟協助 巴國副總統感念
銅價跌 PCB廠獲利進補
台股收盤漲108.1點
板橋高溫 36.4度
加州國慶煙火秀傳意外 14傷
台股開高走高 收漲108點
北市物價年增0.26% 趨緩
醫院學生志工 看盡人生百態
加強監管外企 大陸頻出招
北市搶星馬市場 推自由行
7月台指期漲123點
7月電子金融期雙漲
疑電線起火釀禍 姊妹花隕命
立院下次臨會 江揆盼多過議案
何潤東張鈞甯 為新片成藥罐
港歷來最大遺囑案 陳振聰入獄
男挾武器靠近美大學 遭警逮捕
美加州國慶煙火爆炸 14傷
埃及政變 印尼議員促引以為鑑
步步驚心八爺 買房想婚了
羅智強：現階段重心放在現職
中美對話 談亞太互動北韓情勢
掃陰霾 台股重回8千
表揚模範漁民 烏石港活動歡慶
搶巨量資料商機 IBM改尋合作
統一超衝破200元 創新高
台駿津租賃開業 完成華北布局
吳寶田：A7合宜宅買到是福氣
三大法人買超台股70億元
災後重建 隆華國小客家風
因狗糞互毆 鄰居互告遭訴
大立光6月營收微增 重返股王
中油龍江路地上權 3度流標
陸：當前文物安全形勢嚴峻
張通榮關說案 監院彈劾未過關
台灣名品天津登場 吳伯雄出席
菲勞盼解凍 眾議員向總統陳情
中美對話 經貿議題交鋒
四川土石流 8死18人失蹤
陸美對話 將納網路安全議程
農陣赴劉宅前 嗆拆大埔就蛋洗
德里上半年通報806宗強暴案
總統勉學生 意志力可解決問題
日老翁金山失蹤 尋獲送醫
染毒又販毒 夫妻被捕
遊北海道缺車 日本設窗口解決
陸大學生放暑假 出國自由行夯
為解壓力吸毒 不料頻尿伴隨
全球首批蜘蛛絲綿羊 內蒙誕生
四技二專甄選 蘭嶼5生全上榜
觀感不佳 北市停辦比基尼之夜
新台幣收貶1.9分
加州國慶煙火爆炸 增至28傷
台駿津租賃 天津掛牌
存倉高價伏特加 小偷鑿洞竊走
林中森：若有共識隨時可簽協議
學生溺水死亡 半年已有19人
整治蘭嶼野溪 宜採自然工法
史上最老 70歲拚普考
陸：開羅宣言仍啟迪現實
定存單得標利率 近 3年新低
嘉市好物 登陸天津
新移民之子 獲總統教育獎
台問題澱粉後續 星媒關切
6月外匯存底月減0.1億美元
歐洲利率政策 與美劃清界線
外資買超 台積電填息率67%
豆導拍片違規 龍應台：可惜
新SARS疫情 國際專家憂心
上半年勞動檢查 違反率3成
可成Q2營收 季增13.3%
A7合宜宅籤王出爐
酷暑助街友 人安徵清潔用品
亞太棒球賽 中華3隊續保全勝
戴維斯助拳 中華男籃有看頭
宏達電Q2 每股賺1.5元
越與寮完成勘界立碑工作
林中森：下半年檢討兩岸協議
25偉大建築 101列名
助唐寶寶 義賣千份甜點
韓中日3國碩士課程研究韓流
中央氣象局氣象報告
軍民物資與文宣 重現抗戰生活
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
擬真鋼鐵人公仔 偶戲館現身
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
彈劾未過 張通榮沉澱再出發
騙七旬婦搭便車 二度性侵判刑
美國平衡基金 上半年獲青睞
洪慈綪：菲國先道歉再談和解
坎城唱片展代表訪台 觀摩金曲
日觀光老翁尋獲 迷途濱海公路
印尼石油12年後耗盡
葉少爺當庭認錯 母大哭
半導體業：引進外陸籍高階人才
華碩再買回庫藏股1400張
嗆4戶為私利 大埔地主促速拆
北市3起墜樓 2人送醫後不治
北韓女足隊將抵南韓參加東亞盃
陸黃金白銀期貨 今起開夜場
霧峰女子高球賽 石惠如封后
抽驗蔬果 農藥8種超量2百倍
矽品Q2合併營收 季增27%
大埔爭議 副總統：拿誠意解決
A7合宜宅抽籤 順利完成
吳汝俊：陸旅日京劇名家
台灣鯛價崩 張花冠替漁民請命
遭控性侵男佣 印政壇老將閃辭
中華三級棒球 亞太區5連勝
東京恐怖學園 安心亞心有餘悸
挺寬頻 徐旭東李炎松相見歡
日官方估景氣復甦
陸國企斷奶期 緊日子迎新挑戰
吳寶田：房屋地點價格對即順銷
央行阻升 新台幣收貶1.9分
多媒體展開跑 華碩加碼回函禮
重慶人事異動 徐松男紀委書記
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李娜不背負國家說 引起討論
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抹香鯨現蹤台東外海 遊客驚豔
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中秋博狀元餅 金門盼國際化
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教唆他人開槍 逃美持槍遭逮
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工程會主委陳振川重回台大
藍營：服貿有27項早已開放
大埔案 副總統請苗縣妥善處理
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中信金上半年EPS1.02元
擅越污水下水道 北市祭重罰
酒駕撞人成癱 判賠3370萬
三星獲利未達陣 恐繼續下調
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台股本週跌0.75%
水頭港變更未獲認可 縣府澄清
建中推食品碳盤查 獲國際認證
金門海洋風 金廈泳渡揭序幕
張廣元電玩弊案 11人不認罪
協調大埔案 副總統盼妥善處理
NCC亮點計畫 推有線數位化
西安打傷日系車主 判刑10年
一品醬園9款醬油回收銷毀
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酒駕機車遭扣 偷回代步被逮
行員違規 罰土銀200萬
罕見外交探戈 陸接待巴印高層
廣案民事和解 不影響刑事究責
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驚豔米蘭 台灣當代椅重現
美歐貿易和情報爭議同日開談
警未告知法律 酒駕吊照撤銷
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2位已故教宗封聖 方濟批准
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今彩539 頭獎4注中獎
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溫網女雙 謝彭拍檔贏得第1盤
下半季首戰輸球 獅吞9連敗
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就業數據報喜 美股週線收紅
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尼加拉瓜：願庇護史諾登
歐股跌 週線漲幅收斂
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就業耀眼 紐約油價飆高
台立委組團 9日訪美參眾院
立委訪紐約 見友邦會僑領
美測試攔截太平洋上空飛彈失敗
服貿協議 林郁方：樂觀看待
安全氣囊問題 克萊斯勒大召修
高溫炎熱 午後雷陣雨
王建民7日水牛城野牛隊先發
傳藝夏夜 營造清明上河圖景
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童玩節登場 宜蘭各地規劃活動
學生死亡水域 新北桃園最多
指考中共舉措考題 補教提疑義
機票新公式出局 漲幅壓2成內
休士頓愛心組織辦慈善園遊會
尼國委國庇護 史諾登免窩機場
羅馬聖樂賽 復興中學進總決賽
前法國第一夫人返樂壇以歌示愛
管制電廠碳排 美議員批害就業
92歲嬤赴日 喚起慰安婦記憶
華東Q2合併營收 增逾14%
師奶殺手不老 暗地有保養
蔡依林帶頭星光 陶晶瑩唱金曲
中國松露 可望實現規模化種植
中職球場 變身華麗寶萊塢
童玩節開園 台南遊客搶頭香
尖點Q2營收 單季新高
劉德立祝賀巴拉圭眾院議長履新
小時代導演郭敬明：成功靠勤奮
北韓女足將赴南韓踢錦標賽
學者示警 韓恐對台服務業衝擊
溫網女雙 謝淑薇7日凌晨爭冠
李鴻源低調嫁女 副總統致賀詞
南北韓會談 聚焦開城運作
謝淑薇彭帥 海峽組合寫歷史
東貝Q2營收 季增16.6%
打造女兒節 甘肅獨特乞巧風俗
大手牽小手 弱勢童溯溪樂
隆達6月營收 年增42%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
火災影響 金居6月營收下滑
登山怪傑遺作聖山 8月發表
宣傳馬沙溝音樂節 百人排字
封測台廠Q3業績 季增看1成
捷運男客翻月台跌落 送醫救治
江揆：閣員借調期滿 陸續處理
愛滋性知識 套不套最瞎
苗栗大埔案 副總統：沒有跳票
駐阿處赴烏拉圭辦行動領務
日參院選舉 執政聯盟勢如破竹
越南外長將訪印度
澄清湖熱氣球 民眾熱情體驗
大埔案 江揆盼依都委會決議
大埔爭議 蘇貞昌盼總統說明
學者憂協議如重談 傷形象
幃翔精密疑炒股 負責人交保
充電與徵才 兩全其美助就業
李應平：致力推動台港文化交流
樂齡台中 百歲人瑞秀活力
埃及衝突續延燒 至少30死
留台甘國農業專班生返國
亞幣弱 新台幣週貶0.3%
總統廟口開講服貿 首站鎮瀾宮
郝柏村寫書 還原八年抗戰真相
消防設備查察 合格率8成6
男子躺馬路 警：疑捷運站墜地
對戰媒體 老棒隊奪首勝
頂新孔孟好米 魏應交歡喜收割
蔣公勳章拍賣 逾2千萬成交
溫網爭冠 謝淑薇戰澳網亞軍
駐美官員專文台盼參與ICAO
大埔案 副總統：求取最大共識
經部10日開會 聚焦油電公式
苗縣：大埔4戶溝通不成仍得拆
不滿被強索錢財 男揮刀殺人
港口盃 王宗豪技壓紅色閃電
台東近海地震 規模4.0
北市8林蔭親水步道 炎夏消暑
佛祖遇基督 李鴻源低調嫁女
中國大陸與瑞士簽FTA
中華民國贈巴拉圭義消隊搜救車
加強出口 專家：越應改善缺失
童玩節爆滿 遊客平日入園較佳
蛟龍號海底尋得多色海參
憂再下雨 台16線趕工搶通
98%司法官被評良好 試委批
印尼外海發生規模6.4地震
試委：未達良好司法官應退場
陽信租賃登陸 11日上海開業
台科大2火警 疑似因電造成
視障者組樂團 打擊樂聲悠揚
亞太棒球賽 中華青棒提前封王
澄清湖熱氣球季 台水監控水質
海軍門禁加嚴 參觀者：不影響
中國好聲音 出現汪峰魔咒
遭調查 大同：相信員工清白
印度大陸十月恢復聯合軍演
綠能科技涉內線 林蔚東交保
切痔瘡併腹膜炎 遭資遣獲判賠
魔獸宣布搭火箭 當林書豪隊友
魔獸到火箭 林書豪動向受關注
阿美族部落會議 籲停都蘭開發
陸生學士班 報到人數成長
豆導事件 海軍：未拍機密設施
及早控愛滋 醫界建議列健保
高溫 全國電推冷氣優惠
空地綠美化 高市獎勵減稅開跑
金廈泳渡接力 陸囊括各組冠軍
前游泳國手溺毒海 涉販毒送辦
規模最大 喀山世大運6日開幕
金廈泳渡接力 選手相約明年見
中華青棒 LLB亞太賽奪冠
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鐵柵欄穿胸 英男童奇蹟保命
昆博會開幕 郭台強盼交易倍增
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北市雷雨 貓纜暫停服務
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尊重死者 警推帷幕遮蔽大體布
郭台強：兩岸共創市場
詐騙想婚男 警逮婚友社主嫌
中世紀奔牛節 海明威發揚光大
經濟成長預測更新 中下旬更新
大陸開發航艦彈射起飛技術
高市築夢市集 巨盆冰聚人氣
郭台強：陸國企擬供台灣能源
馬競選連任黨魁 前進新北拜票
航班延誤打地勤 滬警逮人
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大法官釋憲 陸配：遲來正義
金曲獎登場 小巨蛋旁禁止臨停
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馬競選連任 朱立倫全力支持
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2消防員困火場 尋獲1人命危
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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草嶺古道登山 10人遭蜂螫
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