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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
兩韓當局會談 已形同取消
更一審判7年6月 高志鵬上訴
全國電獲服務業評鑑首獎
墾丁青蛙石 23日巡禮
駐土代表陳進賢獲最成功大使獎
菲國調查報告完成 送交司法部
籃壇明星開球 犀牛派出長人陣
朝日民調：近6成民眾反核電廠
泰台商總會新團隊訪駐泰代表處
非銀行業辦理網路儲值 有譜
攬東南亞觀光客 日擬放寬簽證
南韓改會談代表 北韓痛斥污辱
歐盟獎金設限 多數銀行料加薪
膠囊咖啡 雀巢強敵仿冒搶市
新酒測值 啤酒不到兩罐就超標
今彩539開獎
曾永輝茂迪董座 左元淮任榮董
跨海集氣挺建仔 揪團踩白襪
大樂透開獎
陸精品成長俏 可望跑贏GDP
陸橋崩塌 檢方查有無人為疏失
北北基志願序差分 改降為1分
神十對接模型熱賣 全是假貨
研究：乳房攝影檢查未減死亡率
馬拉威輸出大批勞工 招惹批評
林陳會可能20或27日舉辦
印度時報：歐習私交可助解危機
大鬍子哈登 12日來台
偷一半車主來 賊裝路倒被識破
醬油醬料違規 衛生署大稽查
馬：兩岸關係帶動台灣觀光發展
助台商 馬盼北上廣設辦事機構
副總統：國際觀光客來台速增
央行政策空襲 亞股血流成河
OPEC供給增 油需預測持平
上海銀完成首宗跨境人民幣聯貸
印儲銀疑干預 阻盧比貶破59
監控案引反彈 美無意取消
高屏1款羊乳 檢出抗生素
助經濟 馬英九盼臨時會有成果
張忠謀：大膽措施 經濟有轉機
美國公開賽 妮妮找宮里藍熱身
戴勝益：出社會3年 拓人際
TLPGA中正盃 劉依貞封后
北二高中和隧道 5車連撞
史諾登案 美查洩密及他人涉案
泰柬邊界發展計畫化解衝突
美眾院議長：史諾登叛國
開發商大會 庫克親揭iOS7
南蘇丹斥非盟 斡旋油爭不力
7旬翁性侵8旬婦 判3年半
大樂透 頭獎1注中獎
立院臨會 公投案證所稅受矚目
第三方支付 江揆促提管理規範
新北公共鐵馬 8月悠遊卡可租
今彩539 頭獎槓龜
馬總統談漁船案 國際媒體報導
華為7吋平板 襲台搶市
海龍嚴苛訓練 國際頻道首播
美監控案 歐洲議員指牴觸民主
廣大興案將偵結 台殺人罪起訴
ECB救市 梅克爾表態相挺
德法院審OMT 德拉吉有信心
揭密史諾登 女友清涼告白
潘武雄發揮戰力 表現亮眼
獅緊咬不放 犀牛封王之路緩步
日銀政策不變 日圓止貶強升
大樂透落台中 獨得5億3
史諾登洩密 美查安全權限
報復制裁? 菲禁售台灣15種食品
美CIA監控事件揭秘者 藏身香港
習近平抵達酒泉 觀看「神十」發射
《天安門屠殺》作者 遭警方羇押
美政府監聽 民權團體狀告法院
台北福華歡慶29歲生日
花園日本料理引進空運來台「喜知次」讓饕客享受頂級海味饗宴
移民署:今年端午陸客自由行人數創新高
邱復生籲 金門跳脫框架走向國際
響應無鞋日 美商公司送鞋到台南玉井國小
搜尋藏匿CIA電腦專家? 香港大規模臨檢酒店
美眾參眾兩院一致聲稱 斯諾登為叛國者
端午佳節 高鐵台中站送香包
爭清白 高志鵬要繼續上訴
史諾登據信仍在港 陸恐會搶人
深喉嚨揭密 找衛報民權記者
卜睿哲：歐習會是好的開始
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中市日新商行 開出樂透頭彩
情侶縱火案 犯嫌遭檢聲押
美揭密英雄 女友自稱跳鋼管舞
驅散示威群眾 土警方攻占廣場
倫敦反G8抗議 英警強力鎮壓
為建設 巴西政府與原住民溝通
憂央行刺激縮手 金銅價跌
日銀按兵不動 美股下跌
法議員：馬總統倡降低區域緊張
歐股續挫 日未加碼刺激
法擬購12架美無人飛機
油價走弱 日銀未出新招
谷歌自清 盼公布秘密監控資料
台韓升格落空 續做新興市場
國際商會：巴西市場開放度低
推特談槍枝安全 女星粉絲驟減
台國防預算減低 提高對美關係
原料價穩 輪胎廠拚擴產
弄垮HBOS 前CEO丟爵位
中鋼邀民眾聽戶外音樂會
晶華名廚宴 饕客趨之若鶩
好的開始 建仔復出首局無失分
二局挨轟 建仔三振回穩
端午天氣不穩 防曬防午後大雨
夏季旅遊 奧斯陸最貴台北32
球迷開車5小時 為建仔加油
與雅虎執行長用午餐 起價百萬
王建民牽制白襪跑者 抓個正著
調查：技職生多益450分夠用
陳希同喪禮 百人到場致悼
虛實整合 阮啟偉耕耘網購市場
雷耶斯T恤 加6變建仔
賣超恐過頭 澳元匯率跌深反彈
台LED廠 5月營收創新高
吳伯雄率團啟程 訪問北京
證所稅案 藍盼過關泛綠有意見
建仔4局挨轟 5局解滿壘危機
韓星佑麗 素顏判若兩人
端午粽飄香 大陸南北不相同
漁案涉案人員 傳菲方建議提告
核四公投案 藍營力拚臨會過關
重金屬汙水 毀浙江海洋牧場
蘇州瓦斯氣爆 11死
北韓不回應板門店熱線電話
建仔四面楚歌 川崎宗則解圍
年中保單健檢 視保障是否充足
總統臉書賀端午 致敬軍警醫衛
捍本幣 印尼年砸5.7%外匯
嚴防世紀災難 彭博推防災計畫
性生活不協調又遭妻毆 男訴離
吳伯雄啟程赴北京 會習近平
卡維爾披超人袍 增7公斤肌肉
澳青少年愛家庭生活勝網路聊天
總冠軍賽第3戰 馬刺中場領先
櫃買中心做公益 包粽贈長輩
李玟爆料 任家萱失戀聽好心情
張良任拜會以色列國會議員
逾30年航科館將遷 9月封館
鴻海分拆事業群 轉型商貿控股
澳洲福斯召回2萬多輛車檢修
台灣青年大使訪愛爾蘭
LED背光需求 手機平板較佳
堅持國教不排富 教部苦撐待變
日銀未加碼刺激 日股失望重挫
宜蘭傳藝中心 中午立蛋招好運
台灣協助中美洲提升糧食質量
史諾登案 港特首：不能披露
事故頻發 緬甸擬停飛陸製客機
建仔復出 故鄉南市仍捧場
端午節 台北市立醫院急診照常
愛爾蘭都柏林中文學校歡慶端午
藍鳥9局追平 建仔躲過敗投
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
不告而別 史諾登成頭號負心男
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
Waze效應 以色列爆創業潮
iOS7改頭換面 今秋可升級
印尼菸槍暴增 恐達1.4億人
蘇貞昌：會讓美對民進黨有信心
韓擬引進SM-6級飛彈
李嘉進日文溜 土法煉鋼有成
毒販養狗防逮 肉販送貨警破門
引進歐洲野牛 陸增島礁控制力
土總理不再容忍 警強驅示威者
總冠軍賽第3戰 馬刺熄熱火
建仔局數吃得夠 藍鳥逆轉勝
墨媒正面看待兩岸關係發展
美能量凝膠 防腐劑過量遭退運
立院13日臨會 先處理覆議案
節前需求增 電宰場擬取消休市
全球鬧股災 邊境市場免驚
港媒：史諾登揭露CIA在港
縱火燒自家 少女：不為什麼
雞農北上陳情 訴求普設電宰場
北市自小客車滑落山谷 1人傷
蘋果iOS 7 陸果粉不愛
建仔登板吸金 運彩開紅盤
北市爆增土雞電宰量 處理完畢
慶端午 台灣黑熊嚐果粽
日人領救濟金創新高
台北市福狗選拔 冠軍獎5千
通訊晶片將首度超越電腦晶片
政院近期開會 擬會計法對應版
吳伯雄抵京 吳習會內容將公開
建仔好投 教練保證有下一場
台南五瘟宮 端午疊立蛋
卸煤獎金浮濫遭糾正 台電調降
中華電造雲端品牌 投顧按讚
建仔表現 球評：及格但需更好
越國會信任投票 與民意有差距
金門龍舟賽 選手冒雨競逐
曼德拉重病 鄉親：可能回不來了
獻金捐太多被罰 國庫進2千萬
繼續先發 建仔感謝球迷相挺
王建民返大聯盟首場獲肯定
球飛得遠 日職棒用球經改造
建仔重返大聯盟 球迷動員加油
擅賣無標示醬油 宜縣開罰
新鮮人平均待業 逾2個月
划龍舟 中職啦啦隊成嬌點
十二年國教 朝野關注是否排富
建仔復出之戰 川崎宗則相挺
端午雞隻供貨 北塞南順
世盟德國分會頒發自由民主獎
吳習會 13日登場
雞農籲救土雞業 促陳保基下台
遭馬刺血洗 詹皇手感差成戰犯
克里斯多夫李維 超人精神永存
曼尼也過端午節 到醫院獻愛心
谷歌等尋求發布美國安要求數據
核四安檢 54系統完成再檢視
財產申報開罰 漏報債務最常見
人際關係 豈是金錢衡量
史上最多盜版影集：冰與火之歌
白酒不給帶上機 中國大媽乎乾
北市龍舟賽 賈永婕瘋三鐵敗北
陸上賽龍舟 學童用吹的
史密斯飛船 8月搖滾高雄
建仔重返大聯盟 曼尼祝福
端午節 植物園展香料植物
美傳摸浣熊染狂犬病 衛署示警
台大嬤孫包粽 外國訪團參一腳
吳伯雄：吳習會這次時機很重要
大陸經濟轉內需 牽動全球物流
陸客自由行 端節前創單日新高
追夢未果 小心待業履歷留白
漢和：神十太空人津貼逾4百萬
陸面板成氣候 台廠考驗大
疑涉美國秘密監控案 澳不回應
哈登旋風 HBL球員興奮接觸
南韓：受辱的對話毫無真實性
芝麻街現身沙雕季 人偶吸睛
漢和：更多俄空武可能進入大陸
嘉縣龍舟賽 隍將舞助陣
龍舟賽遇勁敵 蔡易餘吞蚵力拚
尊重原民傳統 豐年祭私宰活牛
花東鐵路工程 工人觸電昏迷
北市交新任指揮 瓦格驚艷登場
研究：中華民國愛好和平
廈門公車爆炸後 各地加強安檢
慶祝獨立節 菲總統誓捍主權
飯後走15分鐘 糖尿病風險低
周杰倫天台催票 率女主角亮相
防竊賊 巴黎加強旅遊安全措施
全球和平指數 南亞表現差
慶端午 遊戲廠商推應景獎勵
PC第3季景氣 外資看淡
陶(吉吉)憶父落淚 成家會多陪小孩
投信：日股短線震盪 長線投資
兒失蹤10年 母4度來台找尋
台味粽子老店 上海開張
廣大興案 代表處駁斥菲報社論
加強黑琵交流 台江6月底赴韓
新北市推動旅遊 優惠港客
疑注射毒品過量 2人昏迷送醫
中市慶端午 千人穿木屐踩老街
中國電影節揭幕 成龍將訪印度
航科館 航太知識啟蒙聖地
長榮加入星盟 航點增20倍
健康粽 天然素材加養生烹調
廣大興案 菲議員籲勿打擊士氣
股權變動未申報 處罰鍰
印尼盾跌不停 央行出招止血
歐盟對陸雙反 台廠不至被抽單
立蛋划龍舟 基隆八斗子熱鬧
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
馬刺奇兵3分雨 澆熄熱火
哈比人新角色 精靈女戰士吸睛
陸盜版大王 在美遭判12年
神話15週年 7月台北演唱
工程會提醒基市加強橋梁安檢
搭高鐵拿香包 老少開心過端午
情報監聽立法 國安局：防濫權
報導：習近平智囊團成形
原班人馬 收信快樂重登舞台
車禍多 越本月死傷已近4百人
安坑一號通車 上國道省20分
學者：吳習會將深化政治互信
高雄力拓旅遊 橡皮鴨成目標
屏東肉圓：生意沒這麼差過
貶值救出口 非萬靈丹
卡債負擔重 妥善轉換借貸工具
陸央視低規報習近平訪美
港議員：史諾登可提酷刑聲請
陸：地方舉債 風險加大
港經文辦參加香港國際龍舟賽
陸紅監會：不重查郭美美事件
陸擬繪製土壤重金屬污染圖
陸委會：依憲法確立兩岸定位
旗津海域溺水 1人無呼吸心跳
金門龍舟冒雨進水 翻船意外多
建仔14年奮鬥 一球決定去留
美科羅拉多野火 數千人撤離
陸神十太空人慶端午 吃太空粽
斐媒登台灣醫療轉型與改革專文
夢屈原 嘉市辦詩人節茶席
午後大雨 水淹中壢低窪區
屏東龍舟賽 女子組6連霸
清理費催繳 作業失誤惹怨
台北龍舟錦標賽 星光隊均鎩羽
曼德拉住院 斐總統籲國人祈禱
地方選舉大敗 義右派全面檢討
救護車送病患被撞 護理師重傷
建仔下一關 提防遊騎兵大棒
拼到老 英銀髮族就業破百萬人
橘籲緩漲電價 藍尊重行政部門
防自殺少遺憾 關懷傾聽多問候
杏仁冰店遭爆料 稽查未違法
端午早起挺建仔 收視值得期待
龍舟賽 哈登現身愛河添光彩
天價粽降溫 陸回歸平實端午
曼德拉長女 自阿根廷返斐探父
建仔戰遊騎兵 17日當早鳥
國教 擬高職不排富高中排富
中港溪祭江洗港 小英發反核粽
今彩539開獎
滬台商會長：服貿協議早簽早好
泰銖兌美元跌至9個月新低
羅馬帝國廣場大道將成徒步區
風雨中 泉州金門媽祖遶境祈安
印度信評展望 惠譽上修至穩定
陸商注資 尼加拉瓜擬開大運河
端午會吳伯雄 張志軍感觸深
鋒面大雨 南庄時雨量67毫米
東海倡議惠及各方 歐議員肯定
衛署：若添香精 應標明成分
5年最長局 建仔靠快速指叉球
蘇質疑經濟表現 藍盼勿對立
杏仁豆腐被爆 查無摻香精
法部：台有權決定史諾登入境否
印尼羽球賽 李勝木蔡佳欣晉級
美演員網路緝凶 殺父凶嫌落網
今彩539頭獎 2注中獎
揭密掀風波 史諾登誓言留港
網路散布性交易訊息 3人遭逮
端午吃茄子長豆 福壽又安康
溺水命危 旗津水域藏危機
排富區分高中職 私中影響最大
吳習會13日登場 備受關注
文化特殊 法將阻美歐貿易談判
早林書豪一步 哈登率先抵台
電梯之狼再犯案 檢聲押獲准
關閉媒體遭抗議 希臘再陷危機
中共「神十」成功發射 進入預定對接軌道
吳伯雄一行抵達北京 13日會見習近平
報復陳光誠流亡 中共可能帶走史諾登
酒駕新法 3瓶罐裝啤酒超標
隔8月攻大聯盟 建仔頂住了
機場變碼頭 香港啟德碼頭啟用
陸市政協副主席被綁 勒索千萬
酒駕新罰法上路 新北逮到第一人
周刊爆「朱立倫組閣、江宜樺選北市」
劍湖山世界「小威の海盜村」六月消暑解Fun
台灣自來水公司 102年新進職員招考
Hotels.com從總匯三明治看全球物價
邀您“醫”起為夢想發聲 大聲喊出不老活力宣言
覆議案110票贊成 會計法回歸原點
暑假快樂遊 精采活動盡在教育部青少年休閒育樂活動專屬資訊平臺
馬政府拚經濟成績滿江紅！
中華電信全球漫遊優惠最大網再添越南、帛琉、希臘、愛爾蘭等國
中華電信帳號升級SO EASY 享數位生活新體驗
土淨空抗議廣場 總統籲對話
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
土國示威 歐盟關切媒體自由
翻船受困2天 船員奇蹟生還
史諾登：美駭遍全球 大陸在列
史諾登：美駭網路 輕鬆攔情報
陸太空船升空 美續投資研發
世銀：全球經濟成長放緩
陸官員：無法坐視國家利益受迫
洛時：美應聰明與陸打交道
克國入歐議會 12國減席讓位
聖保羅民眾示威 成暴力破壞
美股連3黑 台股測季線
機海戰術 中階智慧機搶卡位
陸威脅法記者 無國界記者抗議
溫哥華台灣電影節不老騎士登場
世銀砍陸成長率 上修美日經濟
天氣不穩 全台外島防瞬間大雨
巴西砍匯率衍生商品稅 阻幣貶
全球LED商照市場估年增5成
英美分享情報 赫格：一切合法
劉志攻出席滿地可全僑公祭大典
輝達估車用處理器銷售逐年倍增
台元科技園區冒濃煙 虛驚一場
駐以代表處設宴 款待生醫台商
台灣生醫商訪以 拓展商務
台股開盤下跌74.65點
陸倡廉半年 處分2千官員
陸神十將與天宮對接
打贏蘋果 索尼智慧機日本稱王
國際矚目 美十歲女童順利換肺
淒厲人妻 馬力歐塗黑牙搞怪
高中職免學費 估48萬人受惠
新台幣盤初勁升2.25角
6月首週 巴西國際收支順差
五月天全體噴汗 助嚴爵把妹
會談落空 北韓：責任在南韓
遠傳股東會登場 徐旭東拚成長
日圓匯率勁升 日股連3天挫跌
美QE恐退場 全球經濟挫咧等
南韓降息喊卡 靜觀寬鬆成效
史諾登：美入侵香港及大陸電腦
巴拉圭電視訪劉德立談台巴合作
思愛普贏得美專利局裁定
建仔下次先發 改18日對洛磯
新鮮人起薪 年增600多元
腳麻又冰冷 當心胸主動脈剝離
蔣偉寧：高中排富首年省30億
旗津溺水意外 劉姓學生不治
南海低壓雲系 花東豪雨特報
兩類投資赴陸持股過半將列服貿
世銀下修成長預測 重創亞股
王建民坦言球速降 多用變化球
德留學生：陸微博情緒 很奇特
反同性戀 俄將修法禁領養孤兒
巴拉圭眾議院贈勳劉德立
坦伯頓：新興市場跌是買進良機
亞股跌趴 美日澳公債抬頭
澳洲5月就業人數意外增加
國中小放暑假 最想旅行玩電動
十二年國教 教師工會提3配套
潘基文將訪陸 會習近平
美股連挫 台股跌破8千
陸女太空人王亞平年齡 疑造假
通關密語購毒 多疑毒販仍落網
酒駕新法上路 查獲96件
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
陸企搶進中南歐能源市場
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
小學生救藻礁 將集體寄信總統
酒駕再傳悲劇 女大生遭撞重傷
高鐵助弱勢童圓夢 快樂遊台北
GDR定價衝擊 富邦金失股王
假造外星人 陸農民關5天
吉國大使履新 總統盼強化合作
遠傳：4G拚第一個開台
金馬全面排雷 國防部最後清查
東監近4成酒駕 開辦戒酒駕課
薩爾瓦多重估今年經濟成長
巴拿馬7月與哥倫比亞簽自貿
惠譽調高印度信評展望至穩定
健康產業商機媒合會20日登場
人民幣匯率 創陸匯改後新高
販毒給外勞 男子當場遭逮
台北第二伴手禮 綠豆糕勝出
挺台入ICAO 美國會將表決
趕場謝師宴 肥了老師
酒駕新法上路 高市查獲7件
台灣品牌赴陸 需強化行銷
法部：民調8成反對通姦除罪化
疑販毒拒捕 男中槍送醫
華爾街大咖建議棄債轉股
新台幣午升2.19角
陳光誠將來台 為人權發聲
酒駕大執法 北市查獲18件
大陸罪贓返還首例 追回千餘萬
立院臨時會 處理公投案證所稅
國企招考千名 簡章出爐
白狼張安樂 將由上海返台北
韓網站推出最新明星消息服務
高孔廉：兩岸服貿協議下週簽署
貿易監測：隱藏性保護主義抬頭
傳組閣 朱立倫：故事聽聽就好
疑豆腐渣工程 越攔水壩倒塌
參與ICAO 擬循WHA模式
辜朝明：台日不同 貶值宜審慎
櫃買擬強化監理借殼公司
屏東再驗問題澱粉 全部合格
拓展東南亞市場 江揆促提措施
末班車準點到 夜間搭車更安全
陳木在：公股行庫整併不一定好
刺激經濟 徐旭東盼射更多箭
江揆肯定蔣偉寧 勉繼續努力
綜所稅申報情形 增163億元
電玩案涉洩密 約談記者調查官
奔波探望酒駕夫 妻暈倒流產
辜朝明：財政擴張 做基礎建設
開發金董事改選 公股僅獲1席
綠：支持十二年國教暫時排富
問題澱粉案 江揆：違法有改善
IBM裁員 首波砍1300人
酒駕擴大取締 台南送辦5件
億萬菜園蚊蟲孳生 北市清查
核四公投案 列立院18日議程
財政部：國安基金沒有進場條件
新澤西州濱海城市 禁穿垮褲
廣州民國老建築遭強拆
拚地方特考 花萬元報名仍落榜
兩會會談預備性磋商14日登場
端午變盤 投顧：投資人要忍耐
大量廢棄物被清 華州男告政府
台股收盤跌164.49點
胎動腰帶 準爸爸也可親身經歷
習近平像小熊維尼 陸刪除貼文
偏鄉童展才藝 關懷社區老人
光電顯示器展重綠能產業
宏達電擠下三星 奪日市占第5
開低走低 台股跌164點
高市槍毒男拒捕 中槍送醫急救
台灣十縣市 香港旅展促銷
向山旅館BOT 環評補件再審
北市傳槍擊案 男子受傷送醫
外交部籲馬爾地夫正視城市交流
美ITC查三星樂金等違反專利
禁藥師他處工作 憲法法庭辯論
德利馬：將控涉廣大興案人員
首富蔡衍明 獲頒名譽商學博士
英媒：陸攝影記者杜斌被刑拘
福建小巴墜河 5童失蹤
孫藝珍李昇基 最想約相親韓星
日銀官員：通膨預測恐太樂觀
夏至235 估創百億觀光產值
德政經界歡送駐德代表魏武煉
台中車展登場 美模人車爭艷
6月台指期跌193點
國際股市重挫 台股跌破8千
馬玉山：盼奢侈稅修法更符需求
6月電子金融期齊跌
設置勞退專戶 北市擴大勞檢
港中大：網路未發現遭駭
宇宙暗物質 中研院找到新證據
新法上路5分鐘 男子酒駕自撞
酒駕首例 2騎士命運大不同
兩岸設辦事處 綠質疑藍盼通過
崔天凱：歐習會可成新模式
辜朝明：安倍第一箭蜜月結束
關鍵2分鐘 酒駕違規人險送辦
酒駕新制上路 花蓮已3件送辦
菲司法部建議告掃射台漁船人員
泰雅合唱團赴德參賽 盼籌旅費
陸自稱全球第一風電大國
亞桑傑要求印度庇護史諾登
三大法人賣超台股196億元
遭指驅趕原住民 花縣府澄清
蘇貞昌拜會美國會 談台美議題
吳寶春走校園 分享成功路
立院附近槍響 男中彈送台大
陸蛟龍號下水 聽聲辨位
研考會：6成4支持免學費排富
拒分手 男性侵有夫之婦判刑
食管法嚴管添加物 違者重罰
越罵越紅 電影富春劇情受議
神十與天宮成功自動對接
國教排富 朱立倫：錢花刀口上
陸股重挫 滬深挫逾3%
網路愛情騙子 熟女損失2百萬
水庫集水區 不全劃特定水保區
林于如弒夫詐保 判死刑定讞
世銀：要適應陸經濟成長放緩
鎮江街槍擊案 警追黑衣人
法女星保養好 50歲全裸演出
天然成分環境用藥 須檢具證明
長榮海今年目標 挑戰小賺
男當車手 臨櫃提款遭逮
投顧：美經濟穩定 維持加碼
男子白沙灣失蹤 消防局搜尋
家扶愛心待用店平台 首店掛牌
印尼央行救匯 調升基準利率
國教經費 高市盼中央全買單
暑假將至 別讓3C當電子保母
郝龍斌赴綠智庫 演講台灣出路
高鐵聯絡道延伸至竹科道路施工
陸天宮一號 預計下半年墜落
文化部盼增高考類科 試院打槍
遭指中資 蔡衍明嚴正反駁
6月畢業潮 家管搶人
新台幣收貶0.2分
天眼衛星監測 坡地巡查無死角
日股崩跌6.3% 遁入熊市
吳習會登場 盼深化兩岸關係
台灣特戰部隊 首集收視率近2
衝擊外匯準備 印度：勿買黃金
排雷後下一步 國際籲銷毀存雷
生技育成重效率 採里程碑補助
罹癌法師建養老村 長者免費住
台東熱氣球夯 防民宿哄抬房價
酒駕大執法 全國取締破百件
陳節如：淡海二期案違法
中市：12國教排富兩面不討好
營建署：淡海2期開發 未違法
立院院區外傳槍擊案 提升警戒
活力站仿國小開學 趣味十足
近2成韓青少年 沉迷智慧手機
梁振英：民主訴求激化港陸衝突
高盛唱衰 陸經濟料成長6%
港團體聲援史諾登 責美侵電腦
惡媳死刑定讞 家屬：還給公道
中小企業周轉 中市最高貸百萬
不看好景氣 鋼鐵業盼鋼價勿漲
憲政報專訪駐約旦代表張雲屏
政院覆議案過關 會計法回原點
義報告：侵犯隱私案件增加
台北兒藝節 動力身體運轉想像
捐款陸震災民 金酒與縣府研議
探8升空 推進助燃不受制於人
陸委會：兩岸協商皆循法律程序
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
網攻大陸15年 美駭客團曝光
6號PS杯蓋 衛署說OK
雞農籲倍增小型土雞電宰場
高中排富 南市：中央應出經費
弒夫謀保金 最高院：天理難容
國教部分排富 朝野黨團盼轉圜
阻資金外逃 菲律賓利率不動
日股暴跌6.35% 日圓升值
陸神十太空人進駐天宮一號
派遣上限 潘世偉主張取消
吳伯雄：兩岸炮火相向永不再來
酒駕新法首日 中市取締15件
小六植物人畢業了 同學落淚
安錫動畫影展 呂慶龍讚台灣隊
酒駕被取締 跪求員警放一馬
美大聯盟開幕賽 明年移師雪梨
嘉縣與日靜岡交流 促產業發展
顏寬?：尊重覆議 為父抱屈
黃義達耗2年出輯 想談戀愛了
英女童持玩具護照 通關土耳其
暑期工讀 南投旅宿業徵才
南華早報主管：史諾登仍在香港
傳蘋果推5色低價iPhone
日圓猛升 兌美元衝破94關卡
酒駕新法上路 男子撞車3傷
李詩欽：英業達鎖定平板電腦
酒駕新法上路 宿醉也送辦
行動支付 上看2354億美元
央行作價 新台幣收貶0.2分
勇者小六植物人 不向命運低頭
利空頻頻 陸股重挫
女大生遭酒駕撞昏迷 同學集氣
高中排富門檻 江揆指示再精算
新制基隆首起酒駕 越女遭法辦
貨運行板車遭竊 警逮離職員工
高雄男子日本腦炎 今年首例
歐巴馬與安倍熱線 談及釣島
梵諦岡積弊深 教宗說改革難
陸數據差 外資續砍成長預測
會計法覆議過關 政院感謝
勞團：派遣有上限才能保障勞工
研究：故障電視抑制口腹之慾
聯電IBM結盟 加速10奈米
致青春北影首映 趙薇隨片來台
越國家主席將首訪陸 晤習近平
公文橫式書寫紊亂 糾正行政院
園藝行遭竊 秀監視器盼揪賊
綠智庫演講 郝龍斌籲朝野和解
久未用帳號 雅虎7/15回收
嚴長壽：2/3科系不值得讀
師鐸獎教師參訪歐洲 收穫多
5歲以下美國人 白人將成少數
縣市改制 工商團體數擬不設限
護理師仍昏迷 肇事運將送辦
智慧聯網商區 台北高雄試點
排富切114萬 影響18萬人
吳習會 表達台灣參與國際期盼
張善政：Si2C助生技寶劍出鞘
印度總理：好好研究中國崛起
小學生救藻礁 政院：持續關心
新北動漫徵件 總獎金230萬
追求不成反打人 男傷害罪法辦
上海電影節 徐克獲傑出貢獻獎
變臉雷恩葛斯林 小咖砸14萬
雞農籲輔導設簡易電宰場
研考會：組改機關規模精實妥適
台灣IBM：沒收到裁員消息
酒駕新法首日 桃園取締18件
藥頭拒捕 警開槍起出槍毒
國教排富線 郝龍斌：可再上調
公館新世界規劃草率 糾正北市
大鬍子遊台灣 登上火箭官網
中市呼籲 勞工享有薪照顧假
工程獲支持 李沃士：周全考量
問題保險高利保單打折 有配套
中華電漫游優惠 越南帛琉入列
酒駕撕單傷警 男判刑7月
台灣司法史 少見女性死囚
辜仲立辭F-中租董座 拚決策
菲在台勞工中心 新據點啟用
顯示器展 陸商團來台研討採購
惡媳殺母自首減刑 殺夫判死
師大夜市續存 北市：參考永康
兩岸醫藥專家會 談雙方挑戰
學者：未入RCEP 衝擊經濟
覆議過關 藍盼沉澱綠盼再修法
習四點：兩岸良性互動務實進取
撙節鬆綁 西班牙衰退走向盡頭
中華白海豚 現身金烈水道
逮人前主嫌跑路 調查官涉洩密
RBS推私有化 裁2千名員工
林佳龍訪日 會首相胞弟
菲購二手美艦 大西洋試射艦砲
陳鏞基開轟 球迷冒雨直呼值得
第三方支付 3個月提方案
婦攜子自殺案解剖 等待報告
最高院：林于如智能無低於常人
5月陸客旅遊團減 自由行增
吳習會 盼兩岸積極互設辦事處
李朝卿律師請假 對質庭期順延
蛋酒吃下肚 男子酒駕遭移送
吳習會 國民黨提兩岸7看法
江宜樺：台與星紐將簽經濟協議
人為抬價 羅傑斯不看好股市
MSCI 台灣維持新興市場
亞股跳水 回吐今年漲幅
建仔復出戰 收視率衝1.95
熱門旅遊關鍵字 高鐵居首
未爆彈自燃 軍方出動防爆小組
告總長特偵組 洪智坤敗訴定讞
核四地質調查 年底完成
泰銖走貶 泰央行出手穩走勢
嚴長壽批沒特色 教部督促大學
消防員火場拾紅包不還 檢起訴
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吳習會 俞正聲：取得重要共識
北市核四公投民調 投票微降溫
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新遊戲上市 昱泉Q3拚轉盈
瓦斯爆炸火燒船 8人跳海獲救
活牛禁銷台逾1年 金業者陳情
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歡慶警察節 7警考取博士班
NSO巡演 11月歐洲奏樂
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高輝：吳習會確保兩岸和平發展
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郝龍斌赴綠智庫 暢談藍綠和解
陸客旅遊優質團 已通過53件
觀光局85度C 雙品牌行銷
高中設排富門檻 藍委有異見
雞農陳情 府將轉請政院處理
美5月零售銷售 成長超預期
吸引外資 大馬推簽證優惠
中和金門新村原眷戶 議員質疑
談兩岸醫療 楊志良：留住人才
吳伯雄：堅持兩岸政治互信基礎
新北中和區停電 台電：已復電
遠洋護漁 巡護七號首航
台商談服貿 盼更加開放
吳習會 國民黨看法 習回應
哈登不累 練球後信義區路跑
吳習會 習四點十六字談兩岸
解救悶經濟 朱雲鵬提3箭
藉辦案勒索金錢 前檢座遭重判
台股挫 國際因素衝擊
學者：對台策略 習做比說積極
河南強徵土地 燒糧砍樹
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凱特王妃主持郵輪下水典禮
美初申失業救濟 減1.2萬人
台參與國際 陸學者：政治對話
美媒：傳紐大驅趕陳光誠
吳習會後 習近平：更知馬主席
日沖繩本島近海規模5.7地震
公路總局建議 人行陸橋列管
疑變電箱走火 景美夜市停電
台中家商校長遴選 教部：尊重
廖正井提案 年金從開源改革
印尼羽球賽 戴資穎晉級8強
地特重複報考 上榜率高1倍
內嵌觸控面板 台廠得先降成本
今彩539 頭獎1注中獎
夏果紛出籠 香蕉價挫買氣低
貨幣競相貶值 羅傑斯憂後果
歐盟護難民 限期處理庇護申請
壽險投資公建 可望類型化
威力彩頭獎槓龜
民進黨：吳習會侵襲台灣民主
陸課反傾銷稅 歐盟投訴世貿
日本腦炎 高市出現今年首例
歐盟直接外資 6成來自美國
紅十字會：達佛難民亟需援助
梁振英宣示 港府打房不鬆手
兩岸互設辦事處 陸學者：太早
本田召修美日約40萬輛車
史諾登在港 傳北京靜觀其變
日媒報導皇位繼承新說 遭駁斥
桃猿逆襲象 中止對戰3連敗
對流旺盛 台東恆春半島防大雨
爆政治危機 希總理試圖化解
李：兩岸政治會談應讓百姓了解
阿火車意外 至少3死1百多傷
酒駕新制 南投晚間5件送辦
陸委會籲陸正視台民意
台灣民間訴訟團 17日按鈴申告安倍「侵占、侵權」
陳光誠訪台 將參觀呂秀蓮坐過的牢房
吳伯雄會見習近平 提七項意見
美股開盤跌 全球成長堪慮
吳習會 黃昆輝批：談判不是朝聖、應酬
蘇貞昌訪華府 提美中3R原則
民調: 馬滿意度24.9%、蘇貞昌43.9%
司法互助發功 大陸行騙落網贓款1100萬發還被害人
吳習會 吳7點對上習4點
和解？郝龍斌赴「新台灣國策智庫」演講
許信良：兩岸關係涉深水區 藍綠不能獨行
十二年國教入學要點18日公布
掀開工作壓力鍋 輕鬆創造競爭力
臺灣銀行邀您今夏〝Be a Roman〞
遠傳S市集獨家上市 《石器時代 行動Online》
櫃買中心將強化監理 上櫃公司經營權變動等事項
擺好看？行政程序法第117條形同作廢
十二年國教差異化 教學學術研討會
政府應向安倍晉三草船借箭！
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
媒體大亨梅鐸 要與鄧文迪離婚
梅鐸訴請離婚 與華裔妻子分手
美高球賽 小將潘政琮表現搶眼
無視東京重挫 美股強勢上漲
美聖路易市企業槍響 四人喪命
敘踩紅線用化武 美將挺反抗軍
石器時代 遠傳S市集上架
雲端服務應用 25日啟動
持續展店 遠傳徵1500人
公益彩券經銷 27日申請截止
今年行動支付交易額成長逾4成
金融股股東會 10家同天拚場
宣揚文創 駐義處投書金融時報
芭蕾王子加卓別林 征服紐約
美議員函黑格 促售台柴電潛艦
義小型水力電廠 團結發電量大
日經指數陷熊市 野村逢低喊買
富比世：台灣低薪 工作機會增
食品為南韓去年回收率最高商品
各地短暫陣雨 下下停停
兩岸LED照明共通規格將起跑
外資拋售印股 2年來最快速度
國教排富成焦點 民團匯集叫陣
美國公開賽 潘政琮首輪72桿
安倍拚通膨 日零售巨擘看衰
投信：台股應觀察Fed及日圓
測試半年線 台股震盪恐加劇
美科州野火 2人罹難
美經濟改善 日圓兌主貨幣走貶
台股開盤上漲27.09點
張念中訪薩國 文官體制交流
陸貪腐頻發 大專院校成重災區
三星掛保證 S4銷售安啦
藥品多次召回 陸約談嬌生
尼國運河 香港企業獲准興建
報告：大陸奢侈品消費大降溫
歐盟核安計畫 每6年審查
韓銀總裁：需準備因應匯市震盪
關係無可挽救 梅鐸與虎妻離婚
A350試飛 華航購14架
菲國沈船 至少1死39失蹤
匯豐成公司英鎊債最大經銷銀行
寶成：今年製造零售溫和成長
酒駕攔檢 屏東8人送法辦
美高球公開賽 潘政琮暫列51
緯創發2元股利 跨足醫療領域
敦睦支隊護漁 實施聯合操演
建仔加油 多倫多台僑網上招兵
封測大廠矽品股利1.67元
台股漲 新台幣盤初走升
總冠軍第4戰中場 兩隊打平
江揆：排富考量經費及振興技職
李焜耀：友達不再成佳世達負擔
休傑克曼被兒吐槽 不像金鋼狼
台大新竹分院 整合醫療助偏鄉
求職面試大忌 爽約遲到不得體
台鐵620缺 3.9萬人競逐
李焜耀：今年回到榮耀
日媒：陸探詢釣島空中聯絡機制
韓元走堅 升幅8週來最大
禾伸堂股利2元 看好後市
台北市店面 大安區最貴
朱立倫：發展新北 沒遷戶籍
立錡通過每股配息 7.5元
力成股東會通過配息3元
台品牌有愛 新興市場散播公益
教師證券知識研究營15日開跑
騎士倒路邊 疑酒駕自摔
川重解雇社長 不與三井造船併
王郁琦：一中就是中華民國
快去加油 下週汽油恐漲2角
王郁琦：積極推兩岸兩會互設辦
南韓退休基金擬增購國外股票
美經濟利多 亞股跌深反彈
權值股穩盤 盤中守住半年線
墨國藝術家9月台灣聯展
名人富商離婚 傷心又傷荷包
花旗：股票基金失血85億美元
改作風 兩岸關帝慶典不放煙火
全台捐血最多女性 救250人
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
林憲銘：緯創今年非NB達5成
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
王郁琦：服貿協議助台區域整合
電玩案涉洩密插股 記者交保
固定資本占GDP比 台日相近
不畏歧視 拉美男孩NBA獻唱
環島反核四公投 陳菊助連署
潘政琮闖美國公開賽 國旗露臉
林文伯：高階封測產能供不應求
加工素食熱量高 茹素卻高血脂
行動支付夯 業者搶商機
總冠軍第4戰 熱火拔刺平戰績
疑電線短路 醫院冒煙無傷亡
許勝雄：威寶不缺席4G
學童救藻礁 寄信給總統
政府資料開放 免費下載
林文伯：政府匯率應盯住韓元
陸海監船駛入釣島領海
江揆：不贊成行政命令推動國教
菲沉船事故 2死55獲救
陸委會：「一中」就是中華民國
判12年 前檢察官宋宗儀發監
台壽初年度保費目標240億
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三星投資越南恐加碼10億美元
抗韓 許勝雄促台幣合理貶值
天氣不穩 東南部豪雨特報
正隆：下半年紙業景氣穩健
印度啟用亞洲最大太陽熱能電廠
德里強暴案多於印度其他大城
蔡明忠：公民營金融合併綜效大
棒球賽加油太吵 台南準備開罰
總統：酒駕是野蠻事 全力防止
北市最貴店面 一坪387萬
歡慶警察節 28人獲全國模範
蔡宏圖：國泰金獲利比去年好
台灣人熱血 捐血人口勝富國
鄭立中抵台 談兩會預備性磋商
合宜價格宅 信義區單坪36萬
集體收紅包 北巿二殯殮工遭訴
立院旁槍擊案 王卓鈞：掌握中
量縮盤整 台幣午升2.82角
總統：兩岸和緩 殺戮變為和平
國教免學費 已入學生維持現狀
江揆：國教免學費不走回頭路
浮洲都計 朱：無法自辦重劃
看守所就博會 助收容人找工作
消基會公布富麗有機米農藥殘值
夏至美食PK 芒果冰暫領先
固定資本占GDP比 可望略增
黃琪冒小開盜刷案 判7年定讞
長義閣掌中戲 嘉市文化資產
藍天配息2元 看好未來營運
鄭人銘接國際瓦楞紙箱協會會長
活到老學到老 9旬翁樂畢業
直銷找人頭 破兩岸假結婚集團
農委會：開罰需依官方抽驗結果
江揆：國教部分排富 門檻待訂
技嘉配息2元 營運有起色
蔡英文：一中架構傷害台灣主權
台大醫院院慶 5分院聯合義診
台股收盤跌13.92點
3巨頭合體 熱火融化馬刺
美QE恐退場 亞幣本週挫貶
攜手百思買 微軟促銷視窗電腦
十二年國教 教長：絕不抽籤
轉投身障特考 榜首重燃希望
潮汕至台中高雄包機 7月成行
胡志強：中市治安6都之首
開高走低 台股跌13.92點
台灣2問題食品 大馬下架
江揆：調整國教母法 讓立院參考
交通事故引騷亂 南寧警車被砸
李焜耀：證所稅是大干擾
台中宣導捐血 雙胞胎談經驗
奧國屋頂藝術展 台灣竹塔吸睛
台綜院下修GDP至2.14%
現金短缺 陸發債未全部售出
李斐雯音樂會 雙管齊鳴曲目豐
十大幸福遊程 按讚彰化送肉圓
素還真出道25年 霹靂吸金機
6月台指期跌12點
許信良籲兩岸速成立中國議會
人幣創匯改新高 升值恐進尾聲
分析：大陸對台強化民族共同點
6月電子金融期齊跌
涉貪收回扣 土石方理事長遭訴
台股開高走低 守住半年線
監委籲南港案應提非常上訴
國教經費 陳菊促中央吸收
胡志強：國教經費不能地方買單
郝龍斌：排富線應高於114萬
紅龍魚暴斃 屋主告房仲敗訴
攀關係上枝頭 梅鐸虎妻超爭議
台大雲林義診 檢測重金屬
三大法人賣超台股73億元
國文作詩歌 活化教學陶冶性情
佳世達與歐電信業 推4G手機
美髮傳愛 設計師環島義剪
元富證股東會改選董監事
撞翁肇逃 警4小時逮車禍男
前廣州官員猥褻男童 判刑4年
蘇澳漁船翻覆 3人獲救
民團：兩岸要和解 人權是關鍵
廣大興案 菲總統府獲調查報告
跳樓浮屍摔落水溝 2死1傷
陸生尋親 完成外公心願
四川3百餘名學生高燒送醫
綠竹筍上市 白彎矮肥最好吃
高鐵停車場毒溶劑 一場虛驚
食安問題 楊志良指財稅是癥結
純淨女聲普莉西雅 用愛養靈感
暑期溺水頻傳 救溺須先自保
內外欠佳 估GDP處2%邊緣
國泰金董事會 新增2陸籍董事
廈門鄭成功交流 包機首航台南
卸下公職 希拉蕊投入公益事業
蔡明潔寶成董事 盧金柱升總座
老翁跌倒致死 男看護判賠
新台幣收升1.92角
林文伯：核電是相對安全能源
寶成蔡其建：景氣春天很快會來
明基友達集團 投資事業收斂
熱錢外流 陸經濟有可能只保六
縱火案後 廈門買汽油要實名
印度破獲賣腎集團 1顆13萬
男友遭疑同性戀 澳總理駁斥
拓展經貿 呂慶龍邀法企訪台
禁宰活禽卻無雞可買 監委要查
環境公害糾紛 環署予法律協助
高孔廉：務實解決經中有政難題
健康亮髮帶著走 內外兼修才行
維持醫療用血無缺 陳菊籲捐血
鄭立中：簽署服貿協議機不可失
看好非洲市場 貿協組拓銷團
葉寅夫：億光下半年比上半年好
髮圈綁紅貴賓致截肢 女子遭訴
乩童行搶 鯊魚劍露餡被逮
許勝雄：集團今年有「量」點
征美高球賽 潘政琮：酷斃了
蕭家淇探養老院 與老人互動
索尼迎駭客 智慧表細節全都露
酒駕大執法首日 移送272件
暑假觀光接駁車 暢遊台中景點
第五屆海峽論壇15日起舉行
北市吉林路大樓火警 搶救中
台塑：再困難也要為員工加薪
全球和平排名 菲律賓略有改善
新光金股東會 股利成焦點
海峽金融論壇將在廈門舉行
陸官媒：史諾登對當局有用處
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
江揆：已要求檢討114萬標準
鴻海集團取得台揚3董1監
種下幼苗 台電復育台灣大豆
美揭密深喉嚨 英不歡迎入境
借鏡港泰 在陸改推台灣自由行
糖尿病患 眼底及腎檢查率偏低
野台加碼前夜祭 英名團唱壓軸
參加德指揮大賽 莊東杰亞軍
台塑獲利差 李志村：難交代
打擊勞農保黃牛 查獲129人
中共黨媒：中國夢高於憲政夢
嘉市百年畫廊 訴說三代情誼
公視審委 唐湘龍黃肇松入列
港議員望歐巴馬寬待史諾登
黑心食品充斥 檢視健康險
空中巴士A350準時試飛
兩會21日將在上海簽服貿協議
生命博覽會 內政部倡自然葬
富麗米爭議 農會：不再多說
工作抗高溫 訂防熱危害計畫
速遞家突倒閉 預購受害人抗議
3台商回台 投資55億
嫌娼妓姿色差 嫖客報案反被訓
電玩案洩密 調查官遭押提抗告
保食安拚觀光 缺錢又缺人
三國題材網頁遊戲 即將測試
金酒生產線動土 104年投產
吳伯雄：部分媒體指賣台 荒唐
工廠廢氣洩漏 桃縣重罰
量縮觀望 台幣收升1.92角
驚豔美高球賽 潘政琮全靠苦練
江揆：國教免學費首年限高一
兩會會談 不再用姓氏代稱
俄專家：中俄可合作開發北極
身障生畢業 無奈求學路斷
濁水溪西瓜受災 中央專案補助
朱立倫：自辦市地重劃案遭調查
酒駕受刑 勞工去職沒資遣費
紅樹林生態體驗營報名開跑
敘邊境 美擬設有限禁飛區
大二女輪暴案 東印度現示威潮
愛玉葉匡時也愛 夏至美食冠軍
本週上市公司市值減1.88%
防利率操控 監管機關傳出手
基測考生優秀 平均答對題數增
江丙坤：須確保兩岸永久和平
參選優良公寓 免費助公安認證
連2黑 台股本週跌1.95%
歡慶警察節 郝：感謝警眷奉獻
仁德創意畢典 抬棺封釘說再見
國教制度改家長不安 江揆抱歉
救生艇女駕駛 救難急先鋒
台大醫院慶生 音樂會座無虛席
海軍敦睦支隊返航 演訓護漁
防範智慧機扒手 美提保衛計畫
日殘暴跟蹤狂殺人 獲判死刑
泰陸軍總司令審慎看待泰南和談
屏東疫情升溫 易有登革出血熱
東印度輪暴案 家屬促絞死被告
免學費排富 別苦了中產階級
主計總處：出口差 非全匯率
116斤大南瓜 農民爭南瓜王
妹捐髮籌款 助姐環台義剪傳愛
若組第5隊 草總：業餘找班底
宜縣登陸 廈門設觀光辦事處
逃逸女外勞慶生 南下約友被逮
兩會21日上海簽服貿協議
國際投資淨資產 台灣全球第5
稱行善買房被騙 陳光標告屋主
地震落石砸傷 女子不治
江宜樺：國教部分排富大致底定
卓士昭：服貿協議含文本與附件
監院質疑南港案 檢：依法辦理
小宅夯 占北市成交比重近半
廠商屏東堆廢鐵 縣長道歉
高市：與馬爾地夫首都締姊妹市
美評估敘使用化武 英也認同
高孔廉：兩岸服貿應是漸進開放
陸青年怕扣錢 頭破血流也上班
媽媽善意謊言 增菘瑋球場飆淚
新法上路 全國查獲4件毒駕
望子女出頭 南韓虎媽省很大
反地雷聯盟訪金 見證排雷完成
隨海軍艦隊航訓 外籍生難忘
郝龍斌接任務 重現北投小鴨
台灣投入排雷 反地雷聯盟稱讚
效率掛帥 寶成總員工數不增
日圓貶沒用 日企照樣出走
宜蘭核四公投遭駁 將提釋憲
今彩539開獎
外資流出 泰央行：經濟穩定
印尼公開賽 戴資穎無緣4強
戴假陽具猥褻學童 8旬翁聲押
台菲漁業諮商預備會達初步共識
仿冒集團專業產銷 警逮16人
大樂透開獎
犯罪預防微電影 喬喬正妹參演
東京議員選舉 參院大選前哨戰
大陸為國銀第二大債務國
選民湧現 伊朗大選延長投票
基金成本及配息 應客觀評估
中共領導談足球 溫家寶湊一腳
燃料漲 美PPI升幅大於預期
潘政琮有嚴父 跑3公里進球場
網路事繁 陸外交部專設辦公室
妄想被害 拖吊車司機爆走砸車
敦睦支隊捍主權 東南海域操演
多倫多球場 王建民6年前鎩羽
利率搞鬼 星譴責20家銀行
想攻富士山頂先繳費 今夏試辦
吳副總統賀新店扶輪社
金門文化園區 監委關心使用率
救生多保障 藥師公會捐防滑鞋
經部：9月前提服貿影響評估
少年溺斃 檢：過失致死函送
前4月日商來台投資件數增6成
男邊開車邊拉K BMW撞警車
公用事業下滑 美工業生產持平
為抽環球機票 1天募集萬個讚
低價高品質面板 蘋果再找三星
日能源白皮書 撤無核政策
大樂透頭獎槓龜
霞喀羅精靈的秘密語獲金曲獎
漁船案進度 國際媒體續關注
兩會互設同意通報 探視仍待議
今彩539 頭獎槓龜
曾櫟騁瘋職棒 偶像張泰山
伯明罕網賽 謝淑薇雙打晉級
紐時：大陸關注沖繩主權歸屬
美消費者信心 6年高點回落
阿根廷台僑斥美會館撤國旗
美認定使用化武 敘回批扯謊
美高球賽首輪 潘政琮暫列34
餐廳露台坍塌 熱火球迷落水傷
捷運輔大迴龍履勘 部分待改善
空巴A350 圓滿完成首航
猛獅爭冠時刻 陳俊輝轟出自信
特助：連勝文沒放棄參選台北市長
海基、海協9次會前會 台北舉行
華航臉書集讚得機票活動 環球套票得主出爐
大中華地區航班增26% 天合聯盟居領先地位
我國銀行跨國國際債權餘額 1,733.8億美元
牛津、劍橋暑期遊學 15日說明會
北部航務中心召開高速駛上駛下客貨輪 相關業務座談會
牛津、劍橋暑假遊學營 12名北一女、建中學生獲獎學金
你好大 我好怕! 稅務員權力大 納稅人無保障
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
民進黨駐美處成立 為台灣努力
希臘總理允重啟部分國營電視
馬航稱英要求勿載史諾登入境
土總理承諾守法 抗議者歡迎
建仔次場先發 16日對遊騎兵
美股收挫 IMF下修成長預估
各地短暫雨 恆春花東易大雨
歐股收高 週線跌幅收斂
中鋼邀沈芯菱演講 一的力量
卡夫食品裸男廣告 女團抗議
製學甲濕地網頁 小學生獲金獎
建商看好房市 價穩量回溫
法文化部長對少年Pi印象深刻
帛琉總統訪美 金溥聰感謝挺台
美國公開賽 潘政琮衝進領先群
驅逐激進教士 英政府斥鉅資
牛津新字 老爸舞技也入典
美西南黨部挺馬英九連任黨主席
巴西足球賽事 民主示威不影響
雙酚A高 女童肥胖風險增
美通膨疑慮 金價收高
借蔣諷今 陸大學生劇作締奇蹟
兩岸將簽服貿協議 業者兩樣情
億萬女樓王 趙薇：就是看地段
駐美官員投書 籲美續對台軍售
廈門買汽油實名制 擾民引批評
不滿公車票調漲 巴西警民衝突
兩岸將簽服貿協議 應防潛規則
矽品兩岸布局高階封裝
聖露西亞感謝彰基醫療志工貢獻
禾伸堂8月7日除息
中東緊張升溫 油價連2週走高
奢華珠寶化妝盒 英首展掀風潮
澳男鑽漏洞刷卡集點 銀行識破
確認兩會會談時間 鄭立中離台
教長：確立排富線高中3年適用
NBA頻換帥 教頭飯碗難保
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鐵路特考 報考創近年新低
鐵飯碗捧得辛苦 流動率逾2成
父子父女檔 忠貞鐵路人
廣州消防會議 主管多找人代打
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談大位 蘇：不會沒看天邊彩虹
生存之戰 建仔17日拚遊騎兵
戴勝益勉畢業生 不急於卡位
建仔伸卡想搶勝 變化球要升級
美前官員：史諾登成中港美難題
再見雨林 南仁山封閉2年開放
重返大聯盟 建仔拚新篇章
越南婚禮 爸媽付很大
李嗣涔：學用落差靠職涯努力補
陸軍報：軍隊不強中國夢無保障
名列領先榜 潘政琮興奮
美高球賽 潘政琮挑戰紀錄
中央氣象局氣象報告
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謝長廷：難謂一國兩區違憲
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返台投資苦無地 總統允協助
陶(吉吉)寫歌憶父 台語唱思念情
助聽障生 擬要求教師學手語
李玟感情豐富 當評審成淚人兒
主播哈遠儀新婚 為猿開球沖喜
酒駕新法上路 單車變新寵
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蘇貞昌：訪美行 金溥聰祝福
迎暑假旺季 港旅局推優惠行程
變造指紋 陸配植皮闖關遭遣返
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怪盜羅蘋結局 塵封70年問世
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鐵路特考 考生當高考前哨戰
接手祖業 蘇致華打造自我品牌
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不談去留 蔣偉寧：關注國八生
單車成年禮 見證轉大人
駐印度代表處少年Pi徵文頒獎
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監控案自清 臉書微軟提數據
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統一布丁 重新上架
(奚鳥)籠中元祭 雙主燈虛實交錯
地雷1枚3美元 剷1枚千美元
國際反雷組織：台灣是排雷模範
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談創新 朱敬一提8論述
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持槍掃射民宅 警方逮5共犯
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北市農民市集 推南投荔枝鳳梨
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潘政琮拚高球夢 母親隔海打氣
康州槍擊半年 父：時間未療傷
追撞越分隔島殃貨車 4人受傷
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三胞胎 幼兒園到大學不分離
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基隆外海火燒船 海巡派艦救援
朱敬一：創新創業 需要膽子
北京包租公每人擁300房 惹議
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大馬50個非政府組織挺在野黨
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趕哺乳婦女 故宮員工抗罰敗訴
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新台幣匯率 可改盯一籃子貨幣
愛心醫生落髮 只為邊遠藏人
憂QE退場 外資保守看台股
中正大學畢典 獻唱創作驪歌
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駐港共軍夜間打靶 太吵被投訴
龍洞嘉年華 水上鋼鐵人獻技
捲入梅鐸離婚八卦 前英相否認
棉被裹女屍 警追查身分
防檢局查獲偽造屠檢合格標誌案
陸女整形變指紋 騙不過移民官
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酒駕大執法 移送416件
王健壯：政治跟著媒體走應檢討
少年搶超商 持玩具槍遭識破
副總統勉佛大畢業生終生學習
楊煦夫婦追思會 總統致哀
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港反美示威 抗議監控資訊
陸媒：海峽論壇有10焦點
港反美示威 大會：900人參加
陳藹玲：核四公投 溝通是關鍵
佛大小巨人陳柏安 力爭上游
瓜國總統培瑞斯 來華國是訪問
企業主看匯率 期望貶值有共識
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女子墜樓 疑和男友吵架輕生
雙A股東會登場 聚焦PC景氣
驪歌響起 印尼台校生多進台大
蘇澳外海火燒船 空軍成功救援
元木大介看中職 加強心理素質
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亞幣走弱 台幣週貶0.33%
基隆消防體驗營 學童免費參加
不愛信用卡 美年輕人卡債減
父逝家困 黃一翔勤學獲市長獎
主播哈遠儀開球 體驗熱血棒球
行車鬧糾紛 運將被打趴倒地
電信業搶客戶 中華電遠傳固樁
以畫療鬱 畫家為憂鬱發聲
昆凌遭逼情事 周湯豪只能談媽
外資賣超台股 央行盯資金流向
傳中共1官員包養女主播
敘用化武 美聲明與土調查相同
梁振英：史諾登事件依程序處理
克服懼高症 毛治國凌空飛縱谷
勉畢業生學以致用 王金平趕場
作家咬定 布萊爾介入梅鐸婚姻
視障女圓夢 搭熱氣球自由飛
陸學者促簽兩岸海洋合作協議
左營海軍餐廳遭劫 搶嫌落網
郭正亮：促統要做到人民身上
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假日文創市集 吹桐花客家風
蘇打綠唱回台北 星友到場同歡
台大三十重聚 江朱都出席
兩岸互設辦事處 小英：應監督
台北室內合唱團 義演出受歡迎
反公園再開發 土示威群眾拒撤
台食品 駐馬代表處背書
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濕地法勞安法 18日可望三讀
青年愛滋暴增 有篩有保庇
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出席海峽論壇 俞正聲會台代表
自導自演新作 周杰倫盼超越
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紀錄三好棒球營 澎恰恰要拍片
林永樂：目標簽署台菲漁業協議
美公開賽次輪 潘政琮並列20
今彩539 頭獎無人中
馬國下架台灣粉圓 待釐清事實
挑戰陳志忠 潘政琮排名上升
台菲簽署會議記錄 列承諾字眼
名將同場 潘政琮兄：盡力就好
草地狀元潘政琮 為父圓高球夢
美高球賽次輪 潘政琮衝上20
球場難度大 潘政琮表現可貴
蘇打綠好催淚 張懸合唱掀高潮
台菲漁談 促菲循國際攔檢規則
高球揚威 潘政琮：我屬於這裡
伊朗大選 溫和派教士可能大勝
流亡美國盲人律師陳光誠 將離開紐約大學
台聯反駁吳7點 是「國共聯手終極統一」
民進黨駐美代表處成立 薄瑞光出席
服務台灣社會 印尼新移民轉行當仲介
李鴻源：儘快補酒駕執法漏洞
高育仁批馬政府 王金平緩頰
校長、主任酒駕 最重可能入獄服刑
北京會談 綠營多人將與會
美國安局駭陸 美中關係受損
酒駕撞傷兄妹 大學生1死1傷
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美公開賽第3輪 潘政琮暫平盤
希臘克里特島外海5.9地震
尼加拉瓜外海6.5強震 無傷亡
埃及總統宣布 與敘利亞斷交
土警方鐵腕淨空公園 終結抗議
美公開賽3輪 潘政琮陷麻煩
球場難度大 潘政琮成績下滑
蘇貞昌抵多倫多 受到熱烈歡迎
陸貧富差距 也反映高等教育上
陸高等教育 出現留學熱
柏林龍舟賽 旅德台灣龍隊參加
天氣悶熱 防午後雷陣雨
北市徵才活動 提供263職缺
伊朗總統大選 溫和派教士勝出
美高球賽3輪打完 潘政琮31
全美亞裔人口 洛杉磯最多
伊朗溫和派當選 改革希望不大
陸客自由行 再開放13城市
美高球公開賽3輪 米克森領先
北韓提議與美舉行高層會談
男孩照片被盜 詐騙網站斂財
法石雕藝術節 台灣邱泰洋參加
藥事居家照護 健保減支少浪費
藥師居家訪視 病人身心更健康
居家照護 創造藥師最大價值
北韓願與美會談 緩解緊張局勢
有顆好勝心 周杰倫追求完美
回應高育仁 總統府：持續改革
緊盯重大建設 陳振川訪蘇花改
酒駕撞死學生 林管處主任交保
蘇貞昌：是否參選總統不足掛齒
台駐港機構舉辦父親節表揚大會
疑史諾登受陸招攬 港學者反駁
迷網路遊戲打怪 陸官員竊公款
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拚宗教觀光 衝年增5%產值
寺廟住一晚 樂活體驗宗教美
打造媽祖園區 馬祖推宗教觀光
酒駕釀死 林管處主任認錯
溪水沖走登山客 找到遺體
南港綠竹筍節 免費料理嚐鮮
台積電：求職態度開放 機會多
新鮮人求職 面板廠看專業熱誠
遠雄徵才 首重學習態度與勤奮
提出業績數據 有加薪空間
新鮮人期望薪 與企業給薪趨近
建仔站穩大聯盟 看關鍵第2戰
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一鄉鎮一特色 造橋以南瓜造鎮
伍茲爆桿 平個人美公開賽最差
百變南瓜 吃喝玩樂一把抓
重量級大南瓜 瓜農呵護備至
指考試場分配表 17日公布
拒酒測怪招 召救護員藉故吵架
紀念于右任 監委：陸較台積極
米其林到台灣 不無可能
台灣是否需要米其林
江振誠餐廳 曾是李光耀辦公樓
名廚江振誠 盼了解台灣人文
江振誠看台灣餐飲 缺紮實根基
酒駕大執法 取締900件
俞正聲歡迎有改善意願台獨登陸
Q3傳統旺季 半導體廠多看旺
總統：打造台灣為世界客家新都
張志軍宣布多項涉台措施
汽柴油17日起 漲0.3元
校長酒駕 郝龍斌：嚴懲不貸
投資房地產 林國基理財有一套
總統：容忍歧見是民主重要部分
日圓貶 呂曜志搶當東京包租公
周寶文及劉家豪 首重房產投資
和碩玉山金納入台灣50成分股
建仔復出第2戰 大兒子生日
台菲漁業會談 7月續協商
酒駕撞死人 王專吉降調為技正
台灣女性藝術作品 北美館聯展
高育仁論政 朱立倫：愛深責切
雙軌計畫 勞委會：畢業即就業
林管處人員酒駕 林務局道歉
印尼華僑嫁來台 轉行人力仲介
排富易誤解 教部調整名稱
林豐正提兩岸經濟和關係三期盼
房貸車貸 大馬家債攀升
在澳打工度假 台男唱出好聲音
雙軌黑手4嬌 機工不讓鬚眉
國小校長酒駕 停職送懲戒
青年愛滋增 網交嗑藥不戴套
王建民第2戰 球迷要熬夜力挺
外交教長羅哈尼 當選伊朗總統
陸航艦 先四常規後二核動力
陸味精業洗牌 長江以南快倒光
日扣船罰款 民團將向安倍求償
推節能 台灣綠能智控協會成立
青貧族 義年輕專業人士薪減半
機電股王用人 重實務能力
走出傷痛 馨生人學料理盼創業
洛杉磯中國城 李小龍銅像揭幕
北韓敦促美國舉行雙邊會談
戰毒聯盟首場 千人參與反毒
不可隨處小便 一代草聖軼事多
遊騎兵連敗 建仔拚藍鳥5連勝
吳：有歷史光輝祖先何等驕傲
北韓籲承認擁核地位 傳陸反對
免電源顯示水溫 飯店展很新奇
性侵凌虐 印度5歲女童搏死神
兩岸租稅協議 有利台商
無紙發票 7月起增2千元獎金
陸客自由行 再增13城市
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郵車遭竊 丟失46件包裹
許崑泰林茂桂獲北科大名譽博士
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健康作伙來 社區篩檢展熱情
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伊朗選出總統 以色列盼續施壓
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ECFA 農會：水果競爭力增
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見義勇為 粵最高獎人民幣百萬
酒駕被逮 校長：對不起社會
陸委會：進一步了解陸新措施
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阿基師：建立人脈未必得花錢
8旬翁晨上工 遭酒駕肇逃撞死
失業逆子縱火弒親 父母重傷
酒駕拒測 可強制抽血送驗
張志軍：兩岸民眾是命運共同體
郭彥均Cindy 輪抱林智勝
葡萄公主 蔡昀蓁歷屆最年輕
高雄農會：歡迎優質大陸水果
巴國雙爆炸案 至少25死
日玩具大展 模仿智慧手機最潮
台塑汽柴油 漲0.3元
林邊溺水青少年 家境不佳
南投賞蓮 呂秀蓮談蓮花精神
江宜樺盼發揚客語 促客家新都
北京會談 藍綠與中共將對話
陳銘政訪泰國台商 關注缺工
車門恐起火 通用召修19萬輛
陸城管白天抓攤販 晚上擺攤
余克禮：北京會談大家暢所欲言
綠：反對有預設前提的兩岸互動
愛滋感染者年增 大學生不知道
陸贈港小貓熊栗子猝死
攔砂霸試水深 中輟生溺斃
俞正聲：歡迎願改善台獨來走走
陸規劃海峽數位出版產業基地
修公保法 藍盼初審過關綠不急
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新北核安會17日討論核四缺失
布拉格挑戰賽 李彭配雙打奪冠
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英相：G8將處理企業避稅問題
疑女婿酒後行兇 岳母刀傷不治
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土警方驅散示威者 民眾又上街
土省長：抗議者多已自行離去
恰恰4打點無用 兄弟1分輸獅
孔雀毛祈福 車禍男大生仍不治
俞正聲：深化對台經貿交流合作
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香港人權團體 聲援CIA雇員斯諾登
王專吉酒駕肇逃 林務局：降調技正
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斯諾登爆料 英國曾監控G20峰會
台灣國際醫療展 喊出不老活力宣言
77名中國留學生 遭加拿大取消簽證
新竹郵局郵車遭竊已尋獲
呂秀蓮稱「2016是民進黨最後一役」
Hotels.com攜手香港前水警總部酒店 推出最奢華總匯三明治
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寒舍食譜 2013年嶄新菜色魅力登場
高雄港獲准成為LME遞交港
智慧開創人生的藍海 成功創業三部曲
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皇后號擱淺 海巡接駁救人
王建民關鍵第2戰 好的開始
王建民第2戰 隊友開轟相挺
伸卡球發威 王建民策動雙殺
兵臨城下 美技守備幫了建仔
王建民飆K解圍 取得勝投資格
隊友3轟護航 王建民勝投近了
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紡拓會秋冬展 產學合作新典範
美公開賽末輪 潘政琮掉入後段
三星股跌 李健熙荷包大失血
光電週 紡織所展先進研發成果
奪首勝 王建民好開心
美股走跌 台股恐續盤整
質疑聲中 王建民東山再起
美經濟展望遭下修 亞股指期跌
漂亮好投 王建民主宰賽事
球場難打 潘政琮排名下探
避險基金3週來首減碼黃金多單
超大螢幕機卡位 挑戰市場底線
宏達電搏三星 爭推大螢幕新機
改變配球 球評：建仔轉型成功
券商5月獲利倍增
經濟賦權 美助阿富汗婦女創業
美媒估美貨幣政策可能不變
雲量稍多 西半部午後雷陣雨
美國公開賽 潘政琮45名作收
台股開盤上漲15.91點
復甦夠力 美股不怕QE退場
王建民奪首勝 藍鳥愈戰愈勇
阿部寬為艷之夜 爆瘦11公斤
歐盟扣押仿冒品 逾7成來自陸
總冠軍第5戰 馬刺中場領先
行動收入減 歐電信業固網勢起
央行溝通失利 債券殖利率攀
美入侵網路 陸尋求聯合國介入
公保追溯條款 張哲琛尊重立院
歐巴馬赴G8 料為敘問題角力
台股漲 新台幣盤初走升
A7合宜住宅 23日截止登記
中東局勢引憂 油價維持高檔
王建民超殺 教頭：超乎想像
專家：現在是買藝術品最佳時機
印尼青少年網賽 楊紹琦奪冠
直航十年 台籲再增班陸客中轉
電子拖累 星出口降幅超乎預估
安倍蜜月結束 股跌匯升恐持續
周麟訪巴國箇朗省 贈粽慶端午
大立光重返千元 台股狹幅震盪
冠軍賽第5戰 馬刺再搶一勝
總匯三明治指數 台北排26名
為土芒果找出路 綠皮變金黃
港媒：習李施政邁向市場經濟
金卡戴珊生寶寶 妹搶先報喜
寄發全國技檢准考證 考生留意
華碩股東會通過配息19元
無薪休假減 剩24家
陸十大重污染城市 河北占7個
酒駕拒測 胡志強：可移送法辦
氣溫高升 韓啤酒消費漲3成
國光劇團匈國巡演 展現台文化
台汽機車零配件團訪智利有斬獲
少年煩惱多 5成7憂課業
司法官評鑑 民間促宣傳申訴
基礎金屬價漲 鋁價8天來首揚
農糧署消基會共驗農產 免爭議
海水浴場水質檢測 旗津優良
大咖董事加入 國泰金站上均線
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
南半球冷 阿根廷駐處端午熱情
北韓要陸承認擁核國地位 遭拒
綠：兩岸辦事處應具實質功能
偷排廢水入溪 電鍍廠遭停工
陷網路愛情 逾千澳人心碎失財
李鴻源：修法強制酒測
南韓：北韓探尋機會 扭轉局面
澳前總理：美中不應坐視涼戰
中華電投資130億建雲端中心
輕喚王老師 總統贈勳王作榮
李嘉誠收購荷廢棄物處理公司
台商回台投資 前5月250億元
把關有機 農糧署公告抽驗結果
景碩下半年業績可優於上半年
助少年解憂 兒盟設少年專線
結束紐大生涯 陳光誠控陸施壓
索尼搶先公布智慧型手錶內部
投信：美縮減購債 大約在秋季
俄媒：人民幣正挑戰美元地位
英業達接單樂 股價飆漲停
邱復生：加速興建金門旅館
酒駕拒測 刁建生：只能修法
綠：軍公教年金沒改 別動勞工
王建民下戰 23日對金鶯
國小校長酒駕 停職送懲戒
抗議消基會 富里農會要求賠償
涉嫌賣假酒 名廚挨告
兩岸服貿協議 營建署3不原則
陸官員：中共黨員不能信教
華碩下修Q2出貨至季減1成
停車位成機電空間 民眾憤投訴
女夜闖平交道 目擊者阻救未成
人民幣中間價升破6.16
美決策會議將近 亞股漲日圓貶
酒駕肇事 國小校長自責
擴大注射肺炎疫苗 新北搶先跑
拚競爭力 總統期許中華電降價
越界捕魚台船 菲仍將逮捕
婚前健檢 婚後安心懷孕
量縮觀望 新台幣午升9分
李鴻源：家暴與性侵被害人增加
369天王建民再拿大聯盟勝投
被起訴 蔡昌達上火線喊冤
安倍訪東歐4國 談核能與安保
涉貪假釋 前永康市長將出獄
速食業6號杯蓋 民團憂安全
施崇棠：下半年會更好
王建民好投 外媒讚不絕口
馬刺滅熱火 總冠軍賽聽牌
酒駕大執法 拒測111件
陸客量減 高雄觀光業嘆苦撐
拚經濟 新北12商圈組聯合會
黨團協商不公開 公督盟檢舉
談判追殺砍斷掌 警以車號緝凶
越人營養好 糖尿病患年增
解悶 工總：聚焦社會關心議題
酒駕停職 校長向老師家長道歉
施崇棠：應加強技職教育
公視董事候選人 曾志朗施振榮
國教政策反覆 高市籲全額補助
15樓墜下 打工男奇蹟生還
瓜國總統獲國防大學名譽博士
失眠族福音 北榮開設睡眠門診
台股收盤漲55.15點
護漁權 民團對安倍起訴求償
臉書發帖 20日公布新產品
朝野各堅持 證所稅修法無共識
開低走高 台股漲55點
大陸雙匯併美肉品巨擘 恐生變
印度央行維持基準利率不變
台股狹幅震盪 台塑集團股強漲
葛林狂砍三分彈 馬刺聽牌
6月台指期漲52點
6月電子金融雙漲
外資上周賣超256億元
擬加收延畢生雜費 師大生抗議
澳最棒工作 謝昕璇將持蛇闖關
防治國小生近視 北市補助檢查
台中荔枝盛產 市府首長代言
航班航點 陸官員建議不設限
陳(沖)被控涉台電購煤 特偵簽結
美國小姐出爐 康州佳麗奪后冠
4友邦駐聯合國代表應邀訪華
三大法人賣超台股49.9億元
國教爭議 洪秀柱點名教部次長
陳光誠：中國要紐約大學趕我走
食安受關注 中市勞工局開講座
城管擺地攤 陸辯稱體驗式執法
女同志虐殺情人 判重刑
大學調延畢生費用 教部盼合理
綠逗募款求生存 許文龍捐百萬
敘首都檢查站爆炸 死傷20人
愛心自由飛 樹菊嬤體驗熱氣球
釣魚台 港保釣委指責美日私授
日拼經濟 研議外籍富豪長宿制
慶端午 駐斯處與僑胞同樂
陸客優質示範團 陸媒全程隨行
公務員酒駕 郝：行政處分從嚴
好聲音2 新舊評審話題不斷
長榮入盟廣告 董座欽點金城武
打開記憶寶盒 張花冠勉勵學子
殯儀館遭開槍 警鎖定對象
新台幣收貶0.2分
遠傳推舊機回收 廢鐵變新機
防制酒駕 網友投票用鞭刑
食用百合 農改場輔導有機栽培
全民英檢 高級初試標準調降
陸媒：平潭將開通至台北航線
北京大學生在地入伍 可獲戶籍
新北健康3寶 潘懷宗掛保證
美女市長爭經費 要5毛給2塊
童玩節舉辦前後 親水公園封園
紐約僑教中心舉辦華語文講座
專家進駐核四 助試運轉測試
霹靂布袋戲結盟台灣大
及早治療 揮別應力尿失禁
當兒子榜樣 王加佳再進補教業
偷魚貨轉賣 2工人被逮
酒後催情慾 外籍生公園嘿咻
中遠歐洲輪首航 高雄航界慶賀
赴港辦研討會 謝長廷：尋共識
麗星郵輪首航 千名遊客遊金門
傳申請4G 鴻海：積極布局
印度學院評比 德里大學最風光
兄管理遺產 王文祥：事先知情
認養整建雲縣校舍 台塑獻愛
1111人力銀行將在廈門設處
異議人士獄中絕食 越否認虐待
39檔上櫃股 納羅素全球指數
畢業生市長獎 黃敏惠贈書
總匯三明治均價 日內瓦最貴
收買史諾登 陸：無稽之談
中央氣象局氣象報告
胡瓜續當神偷奶爸 戀上王彩樺
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
陸天河二號超級電腦 全球最快
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
雙連市場轉型 青年旅舍招客
大陸北韓外交部門近日戰略對話
團派勢漲 中共常委不敢怠慢
胡瓜談小禎婚姻 該去問李進良
繳公保滿30年 政府不補保費
拚經濟 許勝雄：落實執行力
熱低壓恐成颱 一週天氣悶熱
輾轉反側難入眠 心理因素居多
國教學費補助門檻 教部提2案
董事補提名 龍應台盼公視運轉
開放大膽島 龍應台：文化優先
乾式貯存惹疑 新北核安會視察
先嗇宮共構宅 創標封數紀錄
NB前景 許勝雄：不擔心
國教特招免試入學 18日公布
神岡賞荷小徑 飄夏日風情
腸病毒發威 高市逾3百班停課
悠遊卡攜手華碩 平板贈原民生
券商估台股下半年高點9千點
南市辦就博會 力推青年就業
PSY將在「我的中國星」獻藝
日月潭夏令營 攀岩造筏獨木舟
聖輪法師性侵案 二審判十年
量縮盤整 新台幣收貶0.2分
證所稅案 王金平：擬再協商
拉弱勢生一把 連鎖咖啡教手藝
王文淵：石化景氣 兩位數成長
顯示器展 首置3D列印展會
全球設計賽 奧多比催稿
中國好聲音 第2季將播出
重大公建預算 12年新低
今年前4月 壽險保費收入略減
李雪峰受勳 盼台日情誼永續
法高中畢業會考 首科考哲學
酒駕肇事 林管處技正停職
陸專利代理人考試可寫正體字
傳西濱快偷工減料 工程處澄清
宜地院：視情況傳喚日相安倍
美索討個資 蘋果揭露概況
陸超級電腦 用英特爾晶片
戰略對話 北韓副外相將訪北京
校園斷頭貓 台東專校調查
搶商機 花蓮機場免稅店開幕
逆子縱火案 父不治母重傷
衝撞員警案 關廠工人判4月
綠色消費 環保署推妝聘禮優惠
聯發科併晨星 延至11月1日
IPO課稅 財長：政治問題
勞團憂年金改革 王金平緩頰
苗死亡車禍 車牌諧音恐怖巧合
歐巴馬將訪柏林 僅停留1天
涉酒駕肇事 王專吉停職
印尼擬漲油價 群眾上街抗議
陽台見血跡 狗疑遭虐死
台中快捷巴士 未營運就虧損
龍應台：公視運轉不容再延
酒駕3犯發監 不易科罰金
日野鳥會：兩岸和平 人禽都幸福
關子嶺地表冒瓦斯 居民盼鑑定
陸共青團17大 強調中國夢
李克強：防止民眾活命錢被貪污
胡志強與青少年對談 擦撞火花
學者：IPO課稅影響新創企業
衰退不去 歐元區出口下滑
授勳前院長 馬總統創先例
食品稽查人缺 建議設食品警察
東山再起 蔡辰男看好房地產
蕉價暴跌 立委籲政府收購
遭點名負責 陳益興表尊重
太管處舉辦合歡山花季體驗
王建民7局無失分 5年第一次
防核安事故 台電：有斷然措施
男疑偷電纜觸電亡 警偵辦
核四生水池 專家：應剷除山頭
新北捷運小宅搶標 溢價4成
拒絕酒測 警政署擬訂法辦流程
白為民對超高解析面板感興趣
LME工業金屬儲存 高雄入列
運彩投注破千萬 9成挺王建民
杜英宗：政府應參與長期照護業
刊李案照片 報社主管記者判刑
張惠妹瘦身 大陸任選秀評審
這枚勳章 王作榮等了15年
李恆隆改派羅淑蕾任太百董座
遠東重申太流董座為徐旭東
長榮入星盟 航網遍195國
用國貨 大陸外長改坐紅旗車
新鮮人工作職缺 年增8.3%
菲漁民組織反對台菲漁業合作
G8揭幕 英相：敘問題歧見大
智慧聯網高峰論壇 談產業商機
受認同 綠色卓越中心在台設立
台食品順丁烯二酸檢測在港過關
深耕在地醫療 徐千剛獲金峰獎
泰出口商關閉 歸咎泰銖走強
學生染肺結核 接觸者追蹤1年
蔡昌達喊冤 特偵：應向法官說
中職季中選秀 逾20選手報名
陸：拓兩岸區域經濟合作新模式
監控惹議 學者：歐巴馬人氣退
今彩539開獎
安倍在海外 臉書留言打選戰
王文燮：陸客觀呈抗日史不容易
SBL洋將限制大鬆綁
威力彩開獎
世衛：全球酒駕執法待加強
台食品安全 大馬衛生部背書
華映參加植物工廠展
國教母法 藍營18日提版本
霾害襲星 空汙指數7年新高
紐約地區製造業信心 逆勢上揚
SOGO爭議 經部：依法處理
梅鐸狠甩華裔虎妻 陸網友熱議
強化監督 新北盼核安資訊透明
龍應台：應展示排雷歷史
謝赴港辦研討會 民共對話受矚
兩岸線 台籍航空入聯盟優勢
港特首：依法處理史諾登事件
批私德 議員編校長交女朋友費
拒酒測 法界：修法可強制抽血
癌症擴散線索 科學家找到了
地位提升 高雄港成LME一員
亞元評選 瑞銀為最佳私人銀行
復興增泰國航點 7/3飛清邁
北印度暴雨 22死近千人受困
泰國1/3食品添加物超標
雨果博斯拚女裝 押寶吳季剛
平權爭議 美最高法院近期裁定
印尼霾害 大馬霧茫茫
台菲漁業會談 國際媒體報導
陸果殼電子發表智慧型手錶
今彩539 頭獎4注中獎
威力彩頭獎槓龜
美民調：歐巴馬信任度不過半
留法6陸生遇襲案 法展開調查
七夕前夕 美津濃辦女性路跑
救悶經濟 產官強化溝通
立院初審 公保養老年金待協商
巴黎航空展 廣體機訂單受矚目
民調: 半數港人反對遣返斯諾登
港媒稱: 遼寧艦或將巡航釣魚台
美國入侵網路 中國向聯合國「告狀」
馬英九贈勳 王作榮「插鼻管」出席
台東林管處站長王專吉 停職移懲戒
兩岸民航高層交流座談會 17日台北舉行
甄試考季到 流浪教師趴趴走
中國書畫研究院副院長黃建南 新北市現場揮毫
拒絕酒測 內政部: 移送驗血、刑責照究
重返大聯盟 王建民手氣順找回信心
台南遠東國際大飯店推出暑期住房優惠
超省錢、身心靈一次滿足 「來去寺廟住一晚」出版
華泰王子、華漾大飯店清涼促銷
陳致中聲明「女兒讀公立學校」
馥敦飯店南京館嘉園廳 推出『主廚私房菜』
國賓大飯店旗下YU SUSHI七~八月夏季限定
臺北國際食品展26日開鑼 食品安全為主題
台灣維新基金會、中國社科院 香港舉辦研討會
中華電信板橋IDC暨雲端資料中心動土
布條卡電線 高鐵南部雙向暫停
高雄港雙喜臨門
八國首腦峰會 歐巴馬、普京發表聯合聲明
礁貴之美東沙島珍藏冊
勞委會: 大學應依法為研究助理申報加保
毒管法管太少 家中灰塵毒多多
翰品酒店新莊迎接酷暑出招
郝龍斌努力藍綠和解之路？
教育部召開「 十二年國民基本教育七大面向務實推動」記者會
廢鐵變黃金 省錢大作戰 遠傳舊機估價買回心服務
安聯人壽深耕台灣保險產業 再展新佈局
霹靂走進數位行動「第一哩」 台灣大串起直通用戶「最後一哩」
各類普通駕駛執照自7月1日起免再定期換照
計程車汰舊換新申辦期限將屆 欲申請從速
歐聖集團有限公司參與發行之臺灣存託憑證將於102年7月30日終止上市
全國客家會議 馬頒「貢獻獎」
江宜樺盼發揚客語 促客家新都
拒酒測 警：依現行犯逮捕
瓜國總統培瑞斯 訪問立法院
G8峰會 肯定安倍經濟學
B.SPLENDOR『 寶麗藍 』微量潔面乳顛覆制式清潔洗臉觀念
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
天羅地網 美有四大監控計畫
獲報客機乘客中毒 聯調局待命
聯調局：班機無人員中毒跡象
紡織產學合作 學生帶薪實習
羅馬帝國建築 堅固又環保
歐美自貿 歐經濟可望成長1%
迎接夏天 義氣溫飆高
巴西公車票價貴 全球數一數二
歐美自貿協定 2年內簽署
義政府擬漲加值稅 反對聲浪高
旺季到 NAND價格可望續揚
祖克柏訪韓 將晤三星接班人
工研院引進能源供需模擬系統
史諾登引爭議 美民眾看法分歧
電視LED背光需求 轉趨保守
韓銀籲亞洲聯手因應安倍經濟學
熱低壓恐成颱 影響台灣東部
遊泰新體驗 復航闢清邁航班
吳釗燮：蘇貞昌訪美加成果豐碩
十二年國教定案 教部將說分明
晶片價穩 美光股價攀6年高峰
克服藍鳥球場 王建民新課題
三星拚併購 盼引入獨門絕技
巴西11首府民眾上街示威
中華電客服 獲亞太傑出服務獎
歐美雙漲 台股拚續強
台美司法互助 累計160件
金溥聰否認掌國安會傳聞
美清楚吳習會安排 無特別關切
英官員：G8認為全球最糟已過
聯航毒物事件 傳被捕者為美籍
台股開盤上漲1.92點
美簡報歐習會 對台立場堅定
被點名負責 陳益興願顧全大局
台灣贈斯洛伐克小學資訊設備
美德州州長贈感謝狀予金溥聰
美南國建會年會 綠色科技交流
建議分拆 羅布基金增索尼持股
資金流入減緩 德銀建議賣人幣
手機多功能 入住飯店當房卡
亞洲風味辣椒醬 成美國傳奇
歐元躍新寵 德拉吉貨幣戰落敗
新台幣匯率盤初走升
陸城管擺攤曝光 被虧失敗臥底
海上工作船密艙 起出千箱私菸
還劍湖傳奇 越南河內地標
美料縮減刺激 日圓兌美元續貶
長期打嗝 原是腦瘤作怪
台與美國馬州互惠 免試換駕照
陸媒：多找史諾登爆料給美壓力
智慧機均價 首度跌破3百美元
陸舉辦台灣文化人報導活動
史諾登：我不是中國間諜
G8峰會 群眾短暫突破封鎖
張明輝接掌資誠會計師事務所
澳銀：降息有空間 澳元料續貶
萬能鑰匙偷車 交保後再犯
輕颱麗琵形成 往日本前進
居家灰塵 綠色和平檢出毒化物
陸5月新屋價上揚 廣州漲最大
海外逃稅大咖 澳洲鎖定追查
修約增資 高捷拚3年收支平衡
游泳畢業 小泳士戴桂冠
傳陸拒北韓辦聯合軍演 陸駁斥
南韓新一代戰鬥機入投標階段
亞股拖累 台股震盪
國巨股東會 私募案未過
拒酒測 警：先帶回再強制驗血
男想離婚 搬出30年前軍規
蘇澳籍漁船翻覆 5船員獲救
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
新北民調 朱立倫滿意度近8成
跳票不回補 8家旅行社遭停業
子販毒被收押 父悔溺愛鑄錯
接軌國際 立院三讀濕地保育法
軍方：推文宣讓民眾瞭國軍作為
合併再延 聯發科晨星股價同跌
林邊溺水少年 屍體尋獲
國巨通過現金減資 每股退3元
桃好客海洋音樂季 冠軍20萬
法部：扁健康數據每天量測正常
壢中改隸中大 打造優質教育
溫布頓會外賽 王宇佐進次輪
7月起免換駕照 汽機車族受惠
高孔廉：服貿對台衝擊相對小
家中金牌遭竊 神明指一定破案
掃黃誤抓女警 鄭州警官被免職
歐巴馬一席話 暗示柏老將卸任
自閉症兒童醫療 族裔有差別
陸成長放緩 5月FDI增幅減
外交部：促菲落實漁業會談結論
泰媒：湄南河治水道恐無法完工
食品展台灣館 主打新鮮安全
瓜地馬拉提更先進跨洋運輸計畫
總統：台瓜雙邊合作 成果顯著
工研院發表3D立體影像與醫電
先天心臟病童 RSV健保給付
作廢彩券回收疏漏 糾正財政部
俄媒：陸購蘇愷35成局
新北連署破萬 朱挺馬續任主席
世界先進估下半年優於上半年
外交部：台菲漁業持續磋商
立院三讀 增訂防過勞條款
總統處理海域爭議 友邦欽佩
瑞軒推84吋超高解析度大電視
不滿被超車 男開槍洩恨被逮
光電產業 副總統看好
龍應台：文化部將普查金門洋樓
食品展台灣館產值 今年打對折
北印度暴雨逾50死近6萬受困
區間盤整 新台幣午升6.2分
網拍隱形眼鏡 賺3萬罰9萬
蝴蝶機首季在台出貨奪冠
原物料持平 正新看好新興市場
建商購朱銘雕塑 賣屋宣傳遭訴
陸放寬限制 金門估旅客多一倍
內湖雲端園區 BOT優勝出爐
陸企告贏美政府 陸商務部幫腔
澳人信賴消防員 政客聲望低
十二年國教法源 列立院議程
涉違商會法 柯建銘改判無罪
忍拔牙之痛 李登輝將再赴綠島
印尼美女車手 出賽必穿黑內衣
學者：陸應積極參與TPP談判
俄專家：陸研發新轟炸機為擴核
近2百萬人加入 陸審理直銷案
光電顯示器展 3千買主來台
國泰金：景氣樂觀指數連3降
台股收盤漲18.13點
工研院能源模擬系統 8月上線
三星止跌 外資8天來首度喊進
布條纏線 高鐵台南左營暫停
紡織結合光電產品 商機無限
大台北商銀更名為瑞興商銀
源頭防毒 環署建構化學物登錄
立院三讀 國道計程收費有法源
新興股票型基金 淨流入回吐
大陸偶像劇 北市將入鏡
停車糾紛群毆 警鳴槍制止
持續整理 台股漲 18點
大陸貪象牙 大象恐十年內絕種
傳播社團：別立反媒體壟斷法
竹塹國樂節 37樂團獻藝
生產增加 美可能放寬原油出口
中市提高尿篩 把毒品趕出校園
回攻8000 利多可期
職安法適用各業 千萬人受保障
北韓再派特使 美媒：反映不安
林中森：海基會先遣團已出發
C世代 選擇自己想看網路影音
中市鼓勵創意 發2百萬獎學金
奇美博物館 許文龍堅持免費
6月台指期漲22點
祭重典 陸要黑心食品寸步難行
關廠勞工貸款案 糾正勞委會
國教特招 成績單擬供PR值
6月電子漲金融跌
染德國麻疹 日本患者破萬人
救護車翻覆 女護理師不治
陸政協委員姚明 女兒是美國人
輸日鮪價跌 高市助展大陸市場
長榮助力 星盟增亞洲轉運樞紐
許文龍稱經濟不壞 林佳龍澄清
尹衍樑砸4億 助醫師出國深造
認購撲滿助貧童 業者響應
調查：9成2學生考慮就近入學
蔣偉寧：盼陳益興繼續努力
疑同居人劈腿 男刺傷女判刑
偷窺密錄小姨子沐浴 色男判刑
高鐵布條纏線 求助台鐵疏運
資金緊縮 大陸央行淡定
三大法人賣超台股44億元
國教學費 教部尋合理補助基準
特招參考題本 作文寫信給校長
泰武國小幼兒園石板屋落成
不良債權控管失當 糾正金管會
登山客摔落山谷 警消搜救
兒子持刀傷母 遭警強制送醫
玫瑰紅荔枝搶手 山寨版壞行情
國貿局長晤港府官員 談互動
日尼特族63萬人 比例創新高
十大傑青頒獎 10月彰化登場
體雕器材一籮筐 衛署只准2種
推觀光醫療 慈濟打響知名度
王建民新家 多倫多羅傑斯中心
光寶：照明將倍數成長
荔枝加鳳梨 南投鳳荔節將登場
統測沒收圓規疏失 擬重新閱卷
捷運摸女臀部 色男判4月
104年特招 社會科擬考非選
歐盟5月汽車銷量 20年最低
陸環保新釋令 30人中毒定罪
高鐵帆布掉落 高南停擺1小時
產地到餐桌 義大廚擁私人菜園
圖利罪污名或濫用 各界舌戰
光華5週年慶 消費抽平板機票
職安法通過 勞團籲檢討勞檢力
紀委調查後 安徽官員離奇身亡
洛陽大叔不懂英語 紐約照擺攤
總統：落實減碳邁向能源永續
美情蒐個資 雅虎達1萬3千件
顏面神經麻痺 醫師籲及早治療
大陸微信 傳印度有意封殺
北市女子墜樓 送醫前無心跳
新台幣收貶 3分
學童染頭蝨 花蓮防堵大流行
兩岸LED照明發表共通規格
廣州花都區政協主席 失聯半月
以總統90大壽 各國政要親賀
台影片獲特拉維夫影展大獎
伊斯特本網賽 謝淑薇晉8強
採購面板 白為民：未來還會來
疑驗胎兒性別 寶萊塢天王挨查
工傷協會：過勞應課雇主刑責
青少年組促進會 關切兒少權益
信貸增長12% 越南難達目標
新北查標示 電蚊拍4成不合格
嘉基中醫藥衛教中心 服務雲嘉
打房奏效 陸房價漲幅再度縮小
王建民帶好運 藍鳥6連勝
南韓邀北韓參加仁川亞運
花博戀夏巴士 小車掌大募集
港貿發局指陸經濟數據水份多
飼料車國道翻車 駕駛骨折
貝克漢訪陸 媒體問國足慘敗
文化例外 歐盟執委會與法互嗆
印尼4百萬毒蟲 勒戒僅1萬8
陸客優質團 量能逐步提升
天氣熱 竹縣羊駝剃毛好清涼
簽服貿 兩岸經貿關係向前邁進
以(寶)代金仿高粱酒 警方送辦
兒女都尋短 守望隊員晚景堪憐
土警方抓數十人 男子靜立抗議
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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謝長廷：研討兩岸差異非內耗
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
歡慶畢業 全校師生打水仗
葉宜津指網路戒嚴 政院澄清
熱爆了 重慶中小學下午放假
義總理晤歐巴馬 聚焦經濟
放寬役男補充役 20日起申請
消防版馬唯中 女消樂助人
深圳啟動大陸首個碳排放交易所
星羽球賽登場 台3組選手出征
檳榔攤掩護賣毒 一家3人涉案
菲駐外官員 陷性醜聞風暴
軍人涉販毒 專賣同袍與學生
會陳德銘 林中森：將一見如故
蜜雪兒訪愛爾蘭 房費每晚十萬
央行阻升 台幣收盤貶破30元
受刑人子女照顧 江宜樺促研議
鐵安演習 潮州高架站舉行
傷殘和凌虐 德里強暴案趨勢
特招考題高鑑別 重高層次思考
中國新聞學會提立法修正建議
無補貼 白為民：談不上衝擊
103年特招 名額不到8%
撞死2兄妹 王專吉跪爬靈堂
象Young女孩 車展嬌點
太熱了 武漢公車自燃
台糖案再審 調查由租轉售過程
賴清德：要求市府員工切莫酒駕
台中陶藝典藏展 價高投保
不朽傳奇 麥可傑克森舞台現身
復甦快馬加鞭 德投資人信心揚
新北辦徵才 搶找社會新鮮人
陸增關稅 白為民：沒確切時間
房仲：北市府新規範助市場穩健
環保巧手 中原再創公益空間
ECB救經濟 考慮非標準政策
愛不到演全武行 恐嚇放火遭訴
中市助求職 參訪企業再面試
免試25% 北市盼因地制宜
電車線遭布纏繞 高鐵要求償
兩岸服貿 陸開放超過入世承諾
徵才下鄉鎮 就業媒合拉上來
兩會互設 探視發證眾所關注
管碧玲指廣告費浮濫 台電澄清
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歐美談自貿協定 經部高度關切
驚奇畢旅 少年濂洞的奇幻漂流
億光冀華人第一LED照明品牌
S.H.E攻蛋 重金送螢光棒
竹編數位碼 體驗竹山城隍文化
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兩億年後 歐洲和美洲大陸合併
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罕病天使畢業 鄭唐薇獲勤學獎
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經部辦南區徵才 釋6千職缺
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歐聖TDR 7/30下市
樂觀撐26年 男笑迎洗腎人生
中年回鄉種鳳梨 為農民打通路
7月起 競價秒數縮至15秒
雅士涉弊案 證交所不准上市
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台積太陽能轉換效率 世界紀錄
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屋主忙喪事 婦人摸上樓行竊
太陽能板爭議 歐陸官員場外喬
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免試比率 明星高中盼留彈性
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陸：中日韓自貿談判難度加大
治四風 習近平警示預告大掃除
藍營：國教補助標準訂148萬
台第二座遊艇碼頭烏石港將啟用
纏高鐵4次 氣球菜網布條惹禍
總統：技職對國家發展非常重要
酒駕撞傷路人 辯流汗有酒味
控李晶晶蜜月掌摑 王泉仁求償
凱特即臨盆 有望衝高英國經濟
全球最大 三星6.3吋機登台
組織法過 退輔會設退除給付處
圓明園特展 考古結合數位文創
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非法打胎盤素針劑 檢調搜診所
藍委籲緩徵IPO 黨團不認同
李登輝：總統應有信仰等5條件
改派太百董座 李恆隆提申請
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北市：免試不能讓公私校翻轉
港擴大調查利率操控 匯豐入列
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酒駕超標 高分院法警長被移送
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張良任在以說明國安四維支柱
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全球唯一 南非華人尊嚴日
五月天蘇打綠 貢寮海祭拚場
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尹衍樑捐4億 栽培40醫博士
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習近平談治黨 網民盼知行合一
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今彩539 頭獎無人中獎
排富若調 3年後9成學子受惠
水患慘重 德撥80億歐元賑災
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阿接掌維安 擬與塔利班談和
787加長 波音估訂單增6成
社工執業安全 內政部傾聽意見
綠營首場華山會議 蔡謝缺席
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高大生校內打架 校方：將議處
大陸把奶粉當藥品管
港懷疑出現中東新型冠狀病毒
歐巴馬月底訪非 估燒1億美元
離開紐大 陳光誠控中國施壓
金溥聰接掌國安會？ 馬英九稱「沒考慮過」
斯諾登否認 與中國政府接觸
許文龍「台灣人好命」 引發各界討論
不良債權賤賣控管失當 監院糾正金管會
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馬將請假黨主席 林豐正代黨務
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王作榮等了十五年勳章！
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創意微空間設計 入駐福泰桔子商旅
全新Sony數位可錄影式雙筒望遠鏡【DEV-50V】 掌握零距離的精彩
首宗拒酒測抽血 北檢火速起訴
台北喜來登SUKHOTHAI 盛夏冰爽新魅力
「Just Sleep捷絲旅」第三據點－臺大尊賢館正式開幕
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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拒酒測新措施 開罰並送辦
G8關切敘內戰 籲盡速開和會
興大再傳氣爆 學生遭灼傷
國際網賽 謝淑薇盧彥勳晉二輪
美眾院挺台參與國際民航組織
美眾院通過挺台入國際民航組織
警告竊賊別來 俄州婦公告開槍
台師鐸獎教師團維也納中學觀摩
歐巴馬抵柏林 德外長機場迎接
債券基金規模 創歷史新高
越國際電影電視展 台灣爭聚焦
轉美式足球 貝克漢動向受矚目
聖保羅抗議群眾 逾八成無黨籍
美股連2漲 台股可望守穩8千
台灣智慧機出貨 24%大螢幕
全球最薄 華為機皇倫敦亮相
智冠線上遊戲 魔界2改版
糖果遊戲夯 傳擬上市
雲端商機 奧多比獲利優於預期
研調：平板晶片產值年增37%
多雲到晴 各地炎熱高溫
加美研發出精準治癌藥
巴西群眾示威 聯合會盃失光彩
數位支付建議 將改變支付型態
德國產業紡織展 台廠商機大
中鋼：鋼價看不出落底
糖果遊戲夯 King擬IPO
研調：6月大面板出貨月增3%
研調：標準PC晶片產值減2%
蘇貞昌返國 美加行辛苦卻圓滿
LED燈新技術 抗凍耐熱防爆
「英雄聯盟」票選活動開跑
德國會9月大選 梅克爾聲望高
龍巖簽約投資溫州瑞安
資策會智財論壇 分享趨勢經驗
王建民俗擱大碗 洋基該後悔
微軟平板晶片供應商 傳納高通
歐巴馬傾向讓柏南奇明年走人
台股開盤上漲22.3點
谷歌拚併購 擬與私募公司結盟
登山客高山症 直升機吊掛送醫
車廂玻璃龜裂 深圳地鐵人踩人
傳有意收購諾基亞 華為否認
駐休士頓處行動領務 嘉惠鄉親
陸智慧機首季出貨年增117%
台巴外交部簽署合作議事錄
陸新規定生效才恢復IPO
聯航787機 濾油器疑出包
助巴拉圭解乾旱 台捐贈儲水槽
紅衛兵登廣告悔文革惡行
總冠軍第6戰 馬刺中場暫領先
王郁琦：互設辦旅證有正向發展
陸與北韓舉行外交戰略對話
汽車板夯 PCB產業新動能
陳玉勳回歸 總舖師找回人情味
惠普重整PC事業 主管換人
宏達電股東會前 股價觀望
賽普勒斯傳要求大修紓困計畫
航科館經營 擬由航發會接手
中鋼開源節流 訂六大策略
新台幣匯率盤初走升
混凝土車翻落邊坡 駕駛不治
淡江夕照未登錄 非文化資產
段行建續任群創董事長
董座傳包養 騎士堡：無關營運
指考防弊 首購無線電波偵測器
村長解職 落選頭爭事務費
台股守穩8千 量能仍低
首宗拒酒測抽血 男超標送辦
黎智英港住所大門被車撞毀
宏?股價低 王振堂致歉
興大又氣爆 加保職災險
王金平：協商力拚國教法源過關
玉晶光董座：下半年營運有信心
澳洲踢走伊拉克 前進巴西世足
推臉書手機 三星沒興趣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
教部：國教門檻5年省137億
北韓增部署9百輛新型裝甲車
併購史普陵特案 迪許不再出價
外幣短債攀 韓金融機構將壓測
經建會辦離島建設融資說明
DRAM缺貨 南科華亞科漲停
淡江大橋開發 環評闖關成功
王建民扮火車頭 藍鳥7連勝
台灣網路霸凌 暑假好發期
日經濟報喜 亞股走強
商品招募違規 4傳直銷業遭罰
華邦電：DRAM價格可望趨穩
新疆大巴翻車 15人死亡
美眾院全面支持台參與ICAO
工商協進會邀管中閔談政策
臉長帶狀(泡)疹 竟致掉牙爛顎
基測作文來不及 多寫親人去世
城市型熱氣球 澄清湖見
酒駕大取締 移送逾千件
選連任黨魁 馬英九20日登記
藍鳥7連勝 王建民22日先發
成醫：老人需注意衰弱症侵襲
溫網會外賽 王宇佐闖進第3輪
焦佑鈞：政府要刺激投資及消費
職場樂活 南韓逐年縮短工時
攻研發 中鋼資本支出220億元
陸IPO擬重啟 貴人鳥搶頭香
北韓姿態轉變 與美對話有可能
薩爾瓦多前5月僑匯超l6億
搶攻穆斯林商機 補助廠商參團
亞青跆拳道賽 印尼登場
夏日反毒 新北茶飲填問卷折價
熱火激戰馬刺 第6戰進延長賽
雷政富案 錄音首度曝光
法警長酒駕 移公懲會懲戒
遠東銀招親陸銀 婉拒財務投資
肚臍切口手術 少疤減住院天數
末代基測 全國26人滿分
口服標靶藥治乳癌 可延緩化療
張倫：陳光誠須脫下媒體光環
性侵十餘名少女 陸黨官被槍決
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服貿協議 台商：勿忘自身優勢
服貿協議 綠營：衝擊本土產業
熱火不滅 總冠軍賽第7戰決勝
段行建：陸8.5代廠互相廝殺
輔導節能減碳 中市設推廣中心
末代基測 專家預估建北門檻降
兩會互設公聽會 聚焦探視權
女老師遭謀財棄屍 凶嫌判死刑
福島核廠井水 輻射物濃度超高
陸破獲最大熊掌走私案
彭政閔人氣百萬 曼尼緊追在後
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廣大興案 總統盼台菲協商順利
首宗拒酒測抽血 資工彌撇同車
上雲端 參觀券幣博物館
PCB藍海 聚焦汽車生醫
群創：陸停節能補貼 影響2個月
菲股大跌後 現在買最便宜
調查：3成家庭高風險 易失衡
捷絲旅台大開幕 下半年續拓展
加速轉型 江揆：打造樂活農業
陸軍重砲射擊 驗證火砲性能
美又傳禁錮 受害母女宛如奴隸
通用稱陸豪華轎車需求較預期緩
外資連9天賣超 韓股挫低
宏?看好Win 8出貨增溫
禮敬泰源烈士活動 21日舉行
再不互設 台商協會招架不住
熱火絕地反攻 詹皇兌現第7戰
13歲男童玩角力 妹重傷不治
酒測強制抽血 中市：依法執行
大陸老年人口逼近2億大關
暑期課後托育 竹市為家長減壓
北印度暴雨131死逾7萬受困
幾米蕭青陽 打造宜蘭童玩節
巨大通過現金股利每股5.5元
霾害誰負責 星印官員隔空喊話
群創改選董監 與鴻海更緊密
雨誤意外驚喜 獲選基測樣卷
華邦電：Q2Q3營運樂觀
韓白翎島開發觀光 擬陸客免簽
外傳曾入共黨 李登輝透露祕辛
誠品進軍上海 打造文化新地標
陸黨媒評史諾登：不管別家爛事
酒駕拒測 男抽血移送法辦
發展具潛力 高市鳳青段熱賣
國教設補助標準 5年省逾百億
基測放榜 台中3滿分
珠三角蔬菜重金屬超標逾1成
台股收盤跌3.63點
女兒面前自慰 男子判刑1年
試實力 準雄中生末代基測滿分
基測作文範本 來不及看電視
腳踝肌腱退化 增生療法可改善
台股持續整理 收跌3點
生存遊戲玩家擁槍 高雄警查獲
國教微電影 中興國中生當主角
陸資建劇場 龍應台認不必懼怕
潘思亮：台灣景氣外冷內熱
18年老車上國道 自燃剩骨架
ETF抽腿 黃金泡沫恐破滅
6月台指期漲23點
艾倫三分球 點亮熱火爭冠生機
6月電子持平金融跌
海峽兩岸合唱節 千人同獻藝
智冠：拚手機平台最大通路商
亞股疲弱 台股力守8千點
紐約市可望出現首位變性公僕
學者籲兩岸就南海問題合作
友達今年賺錢 李焜耀：有機會
教部：105年近86%免學費
李伍峰出任中共外宣辦副主任
總統：一起努力讓新舞臺留下來
陸外交部：王毅本人願換紅旗車
三大法人賣超台股47億元
延長賽逆轉 熱火：頂尖對決
首例酒駕抽血男 檢複訊後請回
許：綠應推確保現狀的一中框架
國道3號火燒車 無人傷亡
調查：港百萬美元富豪增幅居冠
蘇澳籍漁船遭撞 6船員待援
王郁琦：兩會互設協商法案並行
阿里山遊覽車車禍 6傷
聯合國難民署拒評史諾登案
服貿協議 民進黨團籲暫緩簽署
歐巴馬柏林演說 擬談裁減核武
角逐連任 馬：是責任也是使命
證交所股東會 改選董監事
陸企萬達豪語 全球建飯店
朴習會將討論東北亞安全合作
曼尼決定離台 義大祝福感謝
台鹽董監改選 公股取得優勢
古寧頭荷花綻放 景觀增色
神十太空講堂 學生非看不可
愛心水果攤 蔡英文助弱勢
義大犀牛：曼尼21日離台
戰略東移 俄增加對陸供油
酒駕變法 胡志強：想多救命
勤學魚販女兒 基測可上北一女
北部流行音樂中心 3年完工
阿里山車禍 台籍女導遊命危
簡訊提醒 熱門餐廳免排隊用餐
行為無異拒酒測 男挨罰未抽血
蘇貞昌：美方對民進黨觀感好
新台幣收升4.2分
整腸救免疫 避免過敏食物
BRT亮相 胡志強：不能失敗
台鹽股東常會 通過減資案
賓士男酒駕 女伴頂包穿幫
週末多補眠 降低糖尿病風險
北韓：剷除誣衊國家的脫北者
陸專家：北韓難棄核
大聯盟巨砲 曼尼留給台灣8轟
蜜雪兒參觀柏林圍牆紀念館
最帥岳飛 黃曉明背刺盡忠報國
光寶通過配2.4元股利
8次酒駕被逮 清潔工妻離子散
廣西玉林狗肉節 引熱議
單車國道旅遊季 探訪屏東
第9次會談 海基會20日啟程
台鹽董監事改選 官股大勝
蘇澳漁船遭撞 6人全獲救
總統：預算充裕時再全面免學費
調查：第1季房價所得比 略升
油價蠢動 印尼物價漲聲響起
配合離島發展 政府推建設融資
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
蝴蝶機蛻變 宏達電再展翅
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
撞車操控不當火燒車 酒駕被訴
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
夏威夷航空 7/10首航台灣
漁船屢傳事故 蘇澳漁會求平安
交接19天 壹電視有線上架
永豐餘投控轉投資效益浮現
幸福導師：抱怨屬正常 要平衡
酒駕坐牢1年半 前士官長假釋
92歲歌劇團 光賽樂全台最老
捍衛真相 代表處筆戰菲國作家
全面免學費 江揆：未來方向
父母雙盲 張凱鈞拚出基測高分
阿里山車禍 台籍女導遊不治
銘傳大學金門分部 招生人數增
蝴蝶機旺 宏達電拚5月再稱霸
阿里山陸客車禍 已派員安置
酒駕受害女大生 器捐遺愛人間
陸資來設印刷廠 出版界憂洩密
思念祖母為題 基測拿滿分
孔傑榮稱陳光誠不該反咬恩人
統一證轉主動 有意併券商
走刀梯過釘層 建築工乩童達陣
歐盟助越南7億4300萬歐元
郭雪芙人氣高 性感女星稱后
張平沼：兩岸服務業合作拓商機
基測滿分 詹彥廣：紮實學習
鄒若齊續任中鋼董座
防汛沙包演練 北市3點不漏
通膨超低 美QE退場還早
長照服務 社福產業發展應均衡
信義菜園標脫 每坪358萬元
區間盤整 新台幣收升4.2分
維穩 西藏電話網路率先實名制
兩岸互設辦 蘇貞昌促固守主權
提振經濟 商總籲政府更開放
熱水器爆炸 老翁一度燒燙傷
求職工讀 注意535守則
出售新舞臺 中信金：不得不然
聯電評估在亞洲投資晶圓廠
美十大通緝犯之一 墨西哥落網
兩岸辦事處法源 藍盼有進展
觀光局：陸資旅行社不能接陸客
等免費乳房攝影 罹癌女切右乳
英勞團領袖批凱特 引來抨擊
年度全球最佳航空 長榮第12
陸客車禍7傷 台籍導遊不治
國民黨屏東推藍圖 家戶太陽能
廣大興案 菲官員支持提告
詐賭暴力討債 警逮17人送辦
守護鄉土 蘭嶼拒建預拌混凝廠
別擋住領導 陸兒童下跪合影
強勢領軍 習近平秘書空降軍委
末代基測 北市10人滿分
台糖通過減資 評估上市上櫃
迎接遊艇展 高雄世貿趕進度
虎山溪復育佳 都市森林避暑趣
風車停工假處分 聲請案遭駁回
遊柬埔寨出車禍 台2旅客受傷
鳳頭蒼鷹育雛 幼鳥最愛石龍子
江揆：政府施政要讓老百姓感動
鴻海走雲端 天津基地投產
陸客團阿里山車禍 疑駕駛超速
阿里山車禍 女導遊遺愛人間
留不住曼尼 徐生明平常心看待
蘆洲2公托成立 增親子課程
延續曼尼熱潮 中職盼借力使力
陸副總長：核心利益寸步不讓
人力銀行：新鮮人職缺比重近半
馬回應批評 虛心檢討絕無私心
陸：對TPP持開放態度
活化資產 台電再釋礁溪土地
師大延畢生 按學分比率收雜費
外籍旅客小額退稅 出境免查驗
州廳都更招商 中市：活化利用
受印尼林火影響 大馬霾害加劇
歐盟護自由 邊境不可任意管制
世界最棒工作 謝昕璇力拚出線
台盼參與ICAO 英代表樂見
台中BRT遭退 試運轉恐跳票
撞死2兄妹交保 檢方提抗告
立院初審 教職員性侵追退職金
陸能源局重組 重市場監管
曼尼商品秒殺 售出數百萬
維護文化資產 雲林故事館獲獎
施振榮：沒有賣宏?股票
新板6社區 空間違建將強拆
教學融入樂園 優勝全班免費遊
菲軍完成輪調 仁愛礁緊張暫緩
遊柬埔寨車禍 台2旅客輕重傷
曼尼揮別台美食 最愛吃炒飯
小小黃站點 郝龍斌：再增公館
新北女童猝死 死因腹腔出血
吳志揚聘父親當顧問 監委疑慮
陸擬允台獨資醫院 醫界不看好
日核電廠安全新規 擬7月實施
服貿協議 對服務提供者設限
曼尼將離台 義大員工不捨
陸地方國企前5月獲利續衰退
呂紹萍任同欣電總經理
情勢若劇變 日銀可能加碼寬鬆
壹電視上架 300萬戶可收看
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駐韓處領務下鄉 服務旅韓台僑
傳曼尼轉戰日職 身價翻10倍
會潘基文 習：零和思維已過時
米勒光腳3分球 助熱火追比分
吐瓦魯大使：搭計程車沒不舒服
台商女拚基測 苦讀1年繁體字
十二年國教 教長：願承擔責難
截至5月 退撫基金賺238億
段行建：群創增資必要性降低
情侶縱火案 父親打算告女兒
陸客團遊覽車車禍 釀1死7傷
開名車種大麻 酒店毒梟落網
證交所辦5場F公司法說會
野豬入侵 觀霧山椒魚棲地遭殃
蛟龍號連3天下潛 搭載科學家
遊柬重傷台遊客晚間抵曼谷醫治
脊椎側彎苦讀 挑戰自我得高分
豐田伺服器 遭駭客入侵
童子賢：年輕人多儲蓄 別被騙
今彩539開獎
和碩上下半年 估45比55
德關切網路監控 美重申有必要
台旅客柬國車禍 外交部協助
台灣藝文登陸演出 陸審批下放
段行建：群創三合一陣痛已過
酒駕三犯發監 不准易科罰金
日維新會內訌 石原痛批橋下徹
遼寧艦海試 殲15起降訓練
陸鼓勵民資進金融業 參與金改
曼尼離台 楊清瓏：別怪他無情
歐巴馬柏林演講 盼喚昔日熱情
台籍女導遊車禍亡 器捐未如願
陸客遊覽車肇事 罰業者9千
與曼尼打球 台球員：一生難得
兩會會談 林中森首會陳德銘
陸盼重啟六方會談 北韓回應
角逐黨魁 馬：承受千斤重擔
嚴打利率搞鬼 歐盟尋求協議
敦睦艦隊送禮惹議 外交部澄清
開名車酒駕 女稱沒錢繳求警饒
舢舨藏私菸搶攤 海巡逮12人
吉普車撞機車 2歲娃殞命
翁山蘇姬慶生 許願黨內和諧
北韓態度軟化 願重回核子會談
外籍男大生涉性侵 20萬交保
台港澳設獨資醫院 陸地方審批
英監視風波 土稱採取必要措施
北韓：願參加六方會談
豪雨成災 法氣象局發布警報
曼尼走 獅教頭：犀牛也許更強
吳寶春故事上銀幕 陳菊相挺
兩岸辦事處 綠將動員杯葛
酒駕單日仍破百 拒測10件
重返人權園區 李登輝一度哽咽
觀光局：推動陸客優質團保平安
朝野協商 中央釋137億債限
李登輝：與台獨人士關係不深
曼尼離台 明星賽少了一顆星
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以色列鳥類專家 盛讚訪台經驗
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東郊賓館 花園別墅式國賓館
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外交部感謝美眾院挺參ICAO
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雅穆納河水暴漲 德里岌岌可危
海基會先遣人員 抵滬東郊賓館
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今彩539 頭獎1注中獎
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兩岸簽服貿 有助台商布局
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文化人挺故宮南院 組監督聯盟
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市況告急 陸稱金融須支持經濟
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說核災沒死人 日執政黨人致歉
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丹麥勞工 每天工作不到8小時
歐巴馬柏林演說 籲迎接新挑戰
外交部：續與菲國進行漁業會談
歐巴馬呼籲共創和平公義世界
獅犀居首 潘威倫109勝落空
藍籲蘇貞昌正視兩岸和平發展
美國安局：監聽計畫阻恐怖攻擊
警酒駕大執法 花蓮尷尬抓到法院警長
台北--檀香山直航 11888元起
黃昆輝：加碼開放服務業 台灣經濟將會更慘淡
三星發表GALAXY MEGA 6.3 首創市面最大手機螢幕
全球百大潛力大學 台領先亞洲
化壓力為助力 傑出研發經理樂在工作
評鑑證據取得不易 淘汰恐龍法官「成效不彰」
美人口販運報告 台連續4年第一級
綠色和平: 臺灣民眾家中灰塵 含有36項有毒化學物
擊退電費驚驚漲 貼補家用超簡單
國泰世華財富管理 理財商品多樣化e化服務最便利
和泰汽車集團新成立『和中汽車』 整合中彰投品牌中古車市場
Toshiba發表全新一代輕薄型7毫米Hybrid混合硬碟
反對兩岸密室協商 親民黨聯手霸占主席台
國民黨團譴責 在野黨杯葛「兩岸互設代表處」（影音）
耐斯王子 暑假住房 下殺46折
2013年台灣國際醫療展 台灣國際銀髮族暨健康照護產業展 台灣國際中草藥暨機能性食品展 三展熱鬧登場
李登輝撇清「他不是台獨」
星級旅館評鑑 北市94顆星居全國之冠
慶祝警察節 郝龍斌頒金吾獎
2013台南馬沙溝音樂節 7/12、7/13 熱力舉行
「非稅不可」 稅官法官聯手向納稅人逼稅？
神氣家族 「婚不婚都幸福」
習近平整風 似有毛澤東遺風
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
俄核武數量居全球之冠
最佳潛力大學 南韓浦項再奪冠
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凱特將自然生產 不知胎兒性別
遊柬重傷 台遊客轉至曼谷醫院
封測業Q3成長估大爆發
中古車市場大 車商中部設點
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PCB趨勢研討會 7月登場
蝴蝶機熱銷 日本拚市占
地主優先 信義菜園案仍有變數
區域貿易協定 更關乎價值文化
聖保羅里約調降大眾運輸票價
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微軟傳有意收購 諾基亞盤後揚
Fed維持寬鬆 鋪路QE退場
「俠盜特攻」21日測試開跑
台股走勢 留意QE影響
歐盟貧富有差距 盧森堡最富
今年來科技基金平均報酬勝大盤
全球華文網路教育研會洛城舉行
有聲有色 Skype推影像留言
外資賣超台積 6月迄今9萬張
颱風外圍雲系影響 局部雨
美光Q3營收獲利超越市場預期
葛洛斯：市場誤解柏老通膨談話
英國際肖像大賽 南非媽媽奪魁
台股開盤下跌55.03點
山西飯店爆炸 2死155傷
全球富豪財富超過歐美中日總和
習告越南：防止南海問題國際化
世界最棒工作 甄選過程吸睛
微軟取消Xbox 1兩大政策
世界最棒工作 多元薪水優
陸智慧機市占 蘋果奪回第5
五專申請抽籤 27日前報名
防制人口販運 台連續4年最佳
岩洞中聖母 達文西真跡將來台
國軍重砲射擊 震撼新竹外海
大學指考 第一梯次入闈
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兩會會談 林中森盼利益極大化
朱鎔基女兒：朱鎔基憂貪腐情勢
美參院通過支持台參加ICAO
徐旭東：過渡期後景氣仍趨樂觀
Fed傾向鷹派 超出高盛預期
偵查隊長中風逝 器捐遺愛人間
台灣國際學生設計賽開始徵件
資金大撤退 新興市場山雨欲來
王郁琦：互設先審法 監督行政
男放高利貸 網路通聯躲查緝
新台幣盤初升1.6分
潛力大學排名 國際化為關鍵
陸稱金融體系須支撐經濟發展
拚4G 亞太：維持零負債
亞光集團跨足3D列印光學引擎
調查：45%家長不瞭解國教
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兩會會談 林中森力求互利雙贏
墨媒大幅報導台墨科技交流
台精品啟動 越南瘋台灣
胡耀邦子批習 太子黨傳分裂
重挫逾百點 7900拉鋸
傳歐巴馬尚未物色柏南奇接班人
曼尼舅舅：曼尼走人只是想家
福特執行長：日本操縱匯率
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
陸趨緩惡化 製造業萎縮加速
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
非法操控 聖荷西狀告大聯盟
藥師多處執業 醫藥團體反對
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韓美日：北韓應更高層無核化
韓陸綠色經濟合作論壇青島召開
台南林百貨 30日重現風采
蘋果電視加入電影和運動節目
陸媒：5國洽購陸製翼龍無人機
北京空氣差 5月只有8天達標
提升勞安 施工架應符國家標準
意見相左 逾6成上班族沉默
元大寶華：聯準會9月減QE3
巴曙松：中性偏緊政策或至年底
于德勝挪威演講台灣經濟發展
幸福點心創意賽 23日頒獎
台灣人赴陸詐騙 判刑5年
匯豐：陸製造業PMI創新低
廟口瘋歌仔 3劇團3地尬戲
訪日客大增 台灣客增6成
曾繁城：下半年景氣逐步好轉
文林苑案協商未果 將訴諸司法
後曼尼時代 票房待觀察
公視董事4候選人 將說明理念
憂聯準會縮減刺激 亞股受創
台南林百貨 最快103年營運
陸最南最北省會 28日火車直達
觀望安倍學 日企投資國內卻步
媒體人林寬裕 接新北文化局長
藍鳥士氣如虹 8連勝橫掃洛磯
波哥大觀光展 駐哥處推廣台灣
中美洲經濟可望成長4.1%
農產與農村文化 進百貨銷全台
林中森夫婦抵上海東郊賓館
藍鳥8連勝 王建民23日登場
北京會談 許信良提設中國議會
彭政閔：中華職棒不能只靠曼尼
暑期活動 江揆促注意安全
防制人口販運 美方肯定
徐旭東：台灣缺信心 問題不大
放寬高層訪美法案 外交部感謝
越陸高層會談 南海受重視
外交部：期待今年參與ICAO
文林苑案 將重啟司法程序
抽驗市售安全帽 檢測全合格
台南林百貨 將引爆搶看熱潮
日新型反潛機P1有狀況 停飛
台入ICAO案 仍須國際支持
印北雨災 恐數千人罹難
重砲實彈射擊 兄弟檔經驗傳承
新板6豪宅 社區違建強制拆除
劇烈頭痛 女罹椎動脈剝離
中石油興建陸首條頁岩氣管線
曼尼離台 義聯員工有票沒得看
陸軍重砲射擊 火力十足
鴻海高軟大舉徵才 上看3千人
系所通識評鑑 1校1系未通過
打破低薪 技職生實習就拿5萬
夏日玩水首選 雄獅：八仙樂園
金融時報：中緬關係日漸疏遠
林中森：服貿協議可增兩岸就業
輕颱麗琵往日本 南海恐成新颱
新蝴蝶不敵賣壓 宏達電腳軟
北韓告陸：願談判解決核問題
新台幣匯率 午貶0.2分
王毅凱瑞通話 同聲推崇歐習會
新品種山苦瓜技轉 量產上市
江揆：軍公教酒駕 最嚴厲處分
馬登記參選黨魁 宣示改革團結
市場預期美明年升息機率近5成
疑包庇賭博 中和二分局長請回
3D列印看俏 兩大廠重金合併
精英：下半年業績優於上半年
王宇佐再勝 5度進溫網會內賽
家得寶舊購物袋 引發另類流行
台鐵徵攤車服務員 月薪23K
矯正署助華光25弱勢住戶搬家
樂金可彎曲面板 搶先三星量產
台股收盤跌108.48點
台鐵高屏捷運化 104年通車
花蓮地震 規模3.9
星級旅館評鑑 北市35家摘星
台南市：愛滋患者增且年齡層降
蔡昌達疑涉貪 雄院擇期開庭
龍洞四季灣 寵物聯誼游泳趣
市調：面板庫存多 恐供過於求
台股跌108點 收7898點
馬：兩岸互設辦事機構是中性的
國考重閱限提訟考生 試院疑慮
朴槿惠將訪大陸古都西安
信義路千戶斷電 疑火災引起
林百貨風華再現 老員工淚潸潸
神十 為六千多萬師生太空授課
自行車前5月出口總值略減
馬：黨營事業 須謹慎處理
7月台指期跌136點
王郁琦：兩岸設辦具綜合功能
7月電子金融期齊跌
重挫逾百點 台股失守7900
ECFA三週年 學界檢視前瞻
未足額進用身障 聯電有改善
消基會疑eTag業者獨占利益
貨車相撞 1駕駛命危
永康商圈停電 台電：已復電
李登輝：兩岸設辦要釐清國與國
兒童睡眠呼吸中止 白天像過動
寶島債券 擬開放陸企發行
周麟宴請巴拿馬海關總署長
股權流通性偏低 將變更交易
馬登記參選黨魁 郝龍斌陪同
國貿局：服貿優於WTO待遇
尼加拉瓜參加台北國際食品展
難民居不易 朝野促立法保障
瑞軒吳春發出任華容董事長
蛟龍號連4天下潛 載女科學家
成都雷雨 數萬旅客滯留機場
三大法人賣超台股110億元
台援助巴拿馬嬰幼兒中心揭牌
張宏嘉：7成工作不需大學學歷
公視董事會 龍應台盼一舉成功
性感老爸查寧塔圖 白宮護愛女
協商無折讓 空頭總司令也奈何
工藝中心傳承技藝 尋師招徒
施振榮被提名 盼為社會盡力
焦糖色素致癌疑慮 將列添加物
巴拿馬科大盼加強與台灣合作
陸國家公路網目標40萬公里
日核能專家來台 談福島真相
鹿野罷免副主席案 投票未通過
兩岸兩會展開預備性磋商
燁輝股東會 力拚轉虧為盈
商發院勤業攜手 為業者找契機
菲：已完成仁愛暗沙駐軍輪調
酒駕撞出同學會 友同情法無情
陸客遊日人數 逆勢銳減
亞青跆拳賽 楊喬詠自費伴愛徒
立院初審 師不師可禁教4年
關公千秋紀念日 遶境古寧頭
綠委：陸客健檢脫逃 國安漏洞
陸橋崩塌 魚丸西施懼出門
南投水果酥節 買荔枝呷鳳梨酥
修公債法 胡志強：為周轉
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總理挨批太露 澳女秀乳溝相挺
半天內 四川打雷近6萬次
5月外銷訂單 年減0.4%
開走郵務車偷包裹 嫌疑人落網
小事做起 GM品質評鑑奪冠
全球百大潛力大學 中正首入榜
法傳會考作弊 母代女兒考試
生產線工程疑浪費 金酒：誤解
全球最佳旅遊城市 台北第18
洛城購iPad 取代紙本課本
台東冰品檢測 1成5不合格
西螺大橋意象 食品展行銷雲林
買到問題光碟機 國防部求償
醫療展 岱宇推醫療復健器材
塔利班談條件 放美軍換自家人
蘇：沒影響評估不得簽服貿協議
孫亞夫：中國議會構想論述不清
造福失明者 交大肯定劉文泰
提升漁業技術 雲林補助資材
北京齊白石墓 瀕臨破壞中遷移
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徐重仁：有兩把刷子就不用怕
爭睹貝克漢 陸民眾被踩傷
曼尼21日離台 盼球迷勿送機
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
周麟拜會巴拿馬美洲專業大學
文林苑案協商破局 郝龍斌遺憾
畜試所實驗豬 獲認證
利空來襲 滬深股雙創今年新低
資策會雲端所獲邀IBM技術展
護理工作沉重 護士辛苦肚裡吞
夜半尋妻起衝突 男遭壓制死亡
加稅若傷經濟 日考慮增加支出
歐元區綜合PMI 表現勝預期
擄鴿集團設巨網 數十野鳥送命
高孔廉：盼兩岸攜手入區域整合
曼尼離台 日賽車皇后招手
海基會核發入台證 仍會有國旗
金牌好店起跑 優質商家速報名
熱斃了 陸網友呼喚雨神蕭敬騰
金價撐不住 跌到兩年半谷底
總統教育獎 嘉縣2人獲獎
促台大進百大 李嗣涔創造奇蹟
漁船遭撞沈 海巡攔檢登船調查
股市大跌 新台幣重貶2角
假愛心真搶奪 專挑女高中生
施行拒酒測措施 警：數據下降
小行星命名台南 模型南市亮相
高孔廉：協商代對抗 全球肯定
李嗣涔：台大一啟動 勢不可擋
NCC：反媒體壟斷立法無擴權
全台首例 屏縣養豬產業綠能化
上海電影博物館 濃縮百年歷史
日本青年深度之旅 最愛牛肉麵
中經院辦PMI總體情勢座談會
上海地標：東方明珠電視塔
應宏新機 天翼手機交易會亮相
共青團 秦宜智第一書記
陸委會：海協若違規有處置措施
曼尼心向大聯盟 赴日機會仍濃
北市男子疑燒炭自殺 死因待查
公務員酒駕 現行規定最重免職
廣大興案 菲總統研議調查報告
外籍男涉性侵交保 再開羈押庭
因應霾害 星國成立跨部會小組
王亞平：沒看到UFO 看日出
對日接單 年減逾16%
開放空間公共財 違建市值逾億
黑膠帶變造車牌 竊嫌反露餡
北捷誤挖纜線 信義路斷電修復
海巡小組長跳樓亡 疑感情因素
亞青跆拳道賽 看重臨場反應
鄭立中：樂見為政治互信努力
兩岸服貿協議 勞委會樂觀預期
巴克萊看好下半年經濟成長
現宰雞需求大 南市推小屠宰場
房仲：下半年房市價微漲量穩
前進大陸 徐重仁：組聯合艦隊
新北市施鐵腕 拆新板豪宅違建
兩岸服貿 郝明義：爭出版平等
兩岸服貿 文化部明說文創細目
投資工具 房產連6季奪冠
在野杯葛兩岸設辦案 議事空轉
王郁琦：人道探視權陸方未鬆口
高院：王凱傑交女友似只想做愛
竹縣國小校長涉酒駕 調職查辦
陸：探討兩岸政治關係要務實
海峽股權交易中心 將投入營運
聲援廣大興案 歐議員團將訪台
義國抓逃稅 帕華洛帝也躲不了
南海爭議之際 菲美下週軍演
服貿協議 郝明義籲緩簽
陸調整高鐵運行 濟南通武漢
流通性不足 7月打入全額交割
旅行社開放 觀光局：台占優勢
交易衰盈餘減 期交所董座道歉
補缺口 英下令5銀行籌新資
史欽泰呂學錦 任中磊獨立董事
總統：拚服務輸出 擴張出口動能
綠建築 政院電費年省3百萬
管教失當士官自殺 軍方遭糾正
楊偉國任宏達電南亞區總經理
不滿電信法 電腦公會動員抗議
詐加班費未遂 蕭裕正判刑確定
澱粉安全證明 不再強制張貼
軍購案逾20年沒結 監院糾正
南竿機場添輔助台 飛航率提升
OECD國家單位勞動成本下跌
台灣6月外銷訂單 可望轉正
QE恐縮 投信：市場動盪加劇
新板拆違建 住戶批市府作秀
推行寶島債 薛琦提意見
農委會重申 早收品項出口成長
深耕客家 資深媒體人張強獲獎
性醜聞風暴 菲召回11使節
王建(火宣)：馬總統最沒私心
產能塞爆 和碩擬砸15億擴廠
曼尼若打日職 李居明：練守備
美人口販運報告降級 陸俄反駁
女慣竊遭押 拘留室自殘送醫
拓墣：3D1S產業今年逆轉勝
陸前信訪局長王學軍任安徽省長
醫療健康展 商機逾6千萬美元
新板拆違建 豪宅行情恐震盪
趙紅霞坦承與雷政富有感情
黃昆輝：服貿協議是賠錢貨
亞股崩跌 近兩年來最慘
勞保年金改革 藍營願再討論
金管會：QE恐縮 全球股市挫
陸再啟動南海聯合巡航
日人深度訪台 直誇人情最美
網路反腐 廣東數十官員垮台
開放非金融業儲值 待討論
亞青跆拳賽首日 台小將奪三銅
盧比重貶創新低 印股暴跌
前5月陸資來台投資成長
今彩539開獎
NCC：電信法第9條文字再修
開除戴頭巾員工 美服飾難狡辯
賴正鎰：QE退場 表景氣好轉
徐生明：沒有曼尼 職棒不會垮
威力彩開獎
李登輝訪台東 關心偏鄉醫療
研調：夏普增產面板 加速價跌
工程被質疑 金酒：計畫審議中
霾害達危險標準 大馬南部停課
聯準會提退場 全球股債齊跌
屏東彰化縣獲沼氣發電補助
毛瓷拍賣 近150萬美元成交
假省電真竊電 檢警逮7嫌
英特爾新總部設台 助發展安卓
外資買寶島債稅率 還要談
夏艷金門海洋風 廣邀觀光客
恐怖伴侶 全球3成婦女受虐
李：宋凍省時忍一下 對台更好
美初申失業救濟 增幅大於預期
犀牛鎖定威里斯 曾棒打王建民
法部：拒酒測強制抽血無違人權
陳德銘陪同林中森上海參訪
青年愛網路創業 賺錢僅1/4
票房破百萬 彭于晏：跳騎馬舞
協商破局 樂揚預售解約設停損
瞄準金牌 跆拳冠軍團隊成形
宏泰人壽擬撤銷減資案
後曼尼時代首場 觀眾破4千人
王凱傑涉性侵21日再開羈押庭
外交部感謝美參院挺參ICAO
金管會：積極推電子商務
關注重大工程 工程會訪查機捷
陸首次太空授課 示範吞水珠
柏南奇可能卸任 繼任者費猜疑
鴻海高雄擴大徵才 陳菊肯定
今彩539 頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
金大廈大簽約 開啟金廈成功路
金大廈大簽約 開啟金廈成功路
完全比賽破功 林晨樺：再挑戰
完全比賽破功 林晨樺：再挑戰
學者：台應參與解決南海問題
學者：台應參與解決南海問題
北印度暴雨成災 雨量創紀錄
北印度暴雨成災 雨量創紀錄
酒駕新制 基市首週取締37件
酒駕新制 基市首週取締37件
亞太城市高峰講者 王雪紅在列
亞太城市高峰講者 王雪紅在列
陸政治互信說 蘇起：指吳習會
陸政治互信說 蘇起：指吳習會
陸資金緊絀 傳人行注資解危
陸資金緊絀 傳人行注資解危
威力彩 頭獎槓龜
威力彩 頭獎槓龜
互設草案遇阻 陸委會：遺憾
陸學者：未來十年可能人造生命
高孔廉：兩岸經濟差距要列考慮
黑道家族主角猝逝 享年51歲
黑道家族影集主角死於心跳停止
貨品爭端租稅下次會談可能列入
星羽球賽 女單戴資穎挺進8強
北京會談 探討兩岸互信
拚郵輪觀光 陳菊將搭郵輪赴日
性侵辯性無能 狼男欺弱女判刑
挺義大隊 澄清湖球場免費1年
美5月成屋銷售旺 房價大漲
費城製造業擴張 兩年來最速
美領先經濟指標 升幅不如預期
10A總裁應向安倍晉三草船借箭?
調查: 12年國教半數家長「霧煞煞」
天合聯盟在中國地區 推出廣告
日美聯合軍演地點 首次逼近中國
陸配台灣組黨 還想爭取一席立委
酒駕發監 吃燒酒雞者可通融
台股跌108.48點 成交值萎縮
陸客脫逃101人 綠委：國安漏洞
Master卡: 臺北登上全球前20大旅遊城市
曼尼離台 旋風告終
美國三大股崩盤 台北股市開盤跌120點
澳洲「總裁露宿街頭」 體驗無家可歸生活
港媒：印度海軍飛行技術遠超中國
日媒爆: 安倍密使訪中 或談釣魚台
王雪紅自掏腰包 送小股東手機
在野黨聯手杯葛院會 立院臨時會停擺
中國知名畫家黃建南拜會胡志強
考試院修正 地方政府公務人員特考規則
上櫃股權流通性偏低 將於102年7月1日辦理公告
中華電信MOD 開創超大銀幕新時代
國內第五檔寶島債券 上櫃掛牌典禮
IFRSs上路 對102年盈餘分配之影響
拓墣：2013下半年台灣電子業大翻轉
暑假樂遊 理想大地Kid’s Club超人氣
教育部呼籲境外生注意暑假活動安全
美應帶頭挺台入國際民航組織
美核武報告 關切陸核武進度
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴勒斯坦新上任總理提辭呈
QE恐退場 世界股市接棒下挫
QE將退場 美股恐慌暴跌
QE退場引恐慌 世界股市全倒
巴西抗議再起 熱帶之春發威
中鋼成功開發鐵鎳基超合金
法醫公布藍可兒死因 意外溺死
雲端辦公室 後年發酵
賴正鎰：服貿利房地產熱絡
陳光誠被迫離紐大 各說各話
星光大道 表揚珍妮佛羅培茲
半導體B/B值 連5個月逾1
研調：DRAM宜適度擴產
技術戰 軟板廠拚升級
領土爭議 美反對片面雙邊協商
黃志鵬盼新視野看越南商機
台灣書院再拓展美國聯絡點
名人小鎮 小賈斯汀不受歡迎
巴西民眾遊行 擴大抗議訴求
曼尼離台 謝謝台灣
曼尼離台 不排除去日本打球
紐文處紀錄片 呈現外交成果
全球股災 台股恐受衝擊
三星倫敦造勢 S4進階3連發
畢業得先會游泳 泳訓夏令營夯
熱帶低壓恐成颱 間接帶雨來
彭博調查：聯準會9月減碼QE
投信：陸積極引外資 股債看好
雲端搶客 甲骨文銷售低於預期
資策會執行長吳瑞北獲傑出獎
墨媒深度報導台灣進步實況
揮別台灣 曼尼盼回大聯盟
廣大興案 哥國參院支持台灣
兩岸兩會展開正式會談
NBA總冠軍賽 經典第7戰
范范任最美和聲導師 7月開播
台片「逆光飛翔」參加瑞典影展
中小學科展擴大 新竹辦科教月
台灣海陸運輸集團申請破產保護
聯發科每股配9元現金
李新穎訪墨食品工業展
IMF：量化寬鬆退場時機要審慎
陸中興台瑞軒 遭美337調查
印尼油價漲44% 最快明上路
NBA總冠軍賽 熱火首節領先
林中森：盼陸客來台轉機便利化
全球股災擴及亞洲 油金受創
蒲亭會張高麗 聚焦能源與科技
周永明：宏達電聚焦品牌力
衛署證實 首例人染H6N1
總冠軍殊死戰 熱火中場暫領先
出口商拋匯 新台幣盤初走升
宏達電：打世界戰 行銷費必要
環署：申環保標章提升服務品質
柏南奇減碼購債 美房貸利率漲
NBA總冠軍賽 熱火半場領先
元大寶華：外銷訂單減幅縮小
柏南奇打噴嚏 全球股債重感冒
台女性染H6N1 全球首例
股王大立光：提升品質創造獲利
蔡明介：Q3成長恐低傳統水準
俄對陸石油出口 擬擴增
李鴻源：公務員酒駕恐飯碗不保
蔡明介：對合併晨星案有信心
愛瘋單遭分食 鴻海跌破70元
台東自小客貨櫃車車禍 2死
周永明：HTC拚市占15%
H6N1屬禽源性 未人傳人
球迷為曼尼抱屈 指球團消費
輕颱貝碧佳形成 東南部防豪雨
第5檔寶島債券上櫃掛牌
美股重挫衝擊 台股疲軟
王卓鈞：徹底取締酒駕降傷亡
NBA總冠軍賽 熱火3節領先
劉德立加強與巴拉圭議員交誼
青瓦台：北韓無意願會談
總冠軍第3節 熱火領先1分
偷看南韓節目 北韓流行小電視
阿土伯盼吳東亮 爭彰銀主導權
中央氣象局氣象報告
長腿正妹 中華跆拳道隊受矚目
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
台美環保合作 廿年回顧展開幕
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
投資人觀望 美公司債銷售停頓
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
辜成允：QE退場 短空長多
服貿開放 台64項陸80項
外交小尖兵 高中生赴美姊妹市
鼓勵創業 經部啟動輔導列車
球迷熱情相送 曼尼中文道謝
排除肉身護樹 江翠老樹遷移
王金平：人道探視權能有最好
明魯王冥誕 金門公祭追思
蘋果搶市 聯發科沒在怕
世界最棒工作揭曉 謝昕璇落選
亞泥中國下半年增新產能
近3成韓人1年內更換新手機
王任賢：H6N1病例屬偶發
正向思考教學 南市推行成果佳
中美舉行中東對話 共商區域問題
熱火登基 連霸NBA總冠軍
陸不允轉機 林中森：有失公平
熱火融馬刺 拿下NBA總冠軍
江揆：災防研習 檢視應變措施
公平會協助 企業遵循反托辣斯
台東車禍 2死1命危
北市工人疑墜樓 搶救中
AIT：支持台灣參與IEA
迎世界滑板日 千人滑向101
林恩平：下半年比上半年好
外籍生車禍身亡 教部加強輔導
熱火拔馬刺 詹姆斯蟬聯MVP
3局模擬賽 陳偉殷：感覺很好
屏東取締酒駕 8天移送46人
紫絲帶防暴 雲林宣導守護人權
世界最棒工作 吸引打工度假族
馬刺反撲無力 熱火奪下總冠軍
NBA總冠軍賽 詹姆斯MVP
金門油污染演練 確保海灘潔淨
H6N1 農委會加強禽場控管
韓網購機票 不必航空櫃檯報到
中市路燈認養率低 籲市民響應
快加油 下週汽油恐漲2角
徐旭東：多給政府打氣
喚醒原鄉精神 教育部徵微電影
人行傳注資 貨市利率高檔回跌
服貿協議 朝野黨團盼實質審查
解陸日僵局 日派政要訪北京
畢業潮 總統盼降青年失業率
全家發3.1元現金股利
巴黎航展 漢翔獲新訂單
量化寬鬆退 徐旭東：不受影響
兩岸服貿 經部下午說明細目
前經長林義夫任南科獨立董事
國中生涉偷機車 警籲關注子女
轉手伊朗資金 三菱日聯和解
三星新推微軟和谷歌雙應用平板
熱火燒 破馬刺冠軍賽不敗神話
H6N1傳人需做基因突變檢驗
失風甩尾害死車主 悔賠判無期
出口商拋匯 台幣午升9.3分
男拒酒測抽血超標 第2例起訴
台電股東會 釋400公里光纖
中美洲外人投資成長快
橘籲國教免學費 可從菸捐撥補
大立光：專利會提供授權機會
謝坤宏選黨魁 盼馬當全民總統
阿土伯籲吳東亮 要硬起來
陸貨幣利率降 金屬美股期回神
外資抽腿 亞洲基金連5週失血
陸學者：兩岸政治定位階段表述
陸媒：解放軍清查房地產資源
大立光：未來不排除上下游整合
陸電影總票房 半年破人幣百億
台股收盤跌105.60點
巴黎航空展 漢翔獲16億訂單
再獲MVP 詹皇：流言不重要
兩會共識 今年再開協議檢討會
拉回整理 台股跌105點
面對質疑 詹姆斯用行動回答
俄擬與陸簽六百億美元石油協議
瓜地馬拉外人投資 年增17%
胡志強：選不選由太太決定
兩會擬發表金門用水共同意見
鴻海70吋電視 綁約不到6萬
傳禽流感 彰縣加強養禽場消毒
昔危險聚落 雞南山化身綠蔭道
占塌樓土地 設停車場營利被訴
兩岸服務貿易協議簽了
降青年失業 總統促辦多項措施
傳宏達電請小勞勃道尼廣告代言
港專家：H6N1病毒或變種
台北36.6度 飆今年新高溫
服貿協議簽署 台商盼攻城掠地
兩岸服務貿易協議全文
家扶助造廁所 弱勢家庭方便
7月台指期跌92點
7月電子金融期齊跌
兩岸服務貿易協議附件一（1）
兩岸服務貿易協議附件一（2）
降低青年失業率 馬提他山之石
兩岸服務貿易協議附件二全文
多瑙河冷颼颼 隋棠落淚誤情傷
鴻海70吋智慧電視開賣
服貿 陸印刷業可來台合資
報告班長導演金鰲勳 病逝北榮
QE退場衝擊 台股再挫百點
兩會互設 可列下次會談議題
夏至日帆船活動 布袋港啟航
新疆天山列入世界遺產名錄
兩岸服貿協議 蘇蔡籲立院嚴審
身障選手教練獎金 體育署研議
兩會共同意見 解決金門用水
艾未未任無國界記者組織大使
妻休克倒地 翁未呼救被訴遺棄
胡志強：如果不選就裸退
台報H6N1個案 港府保持警覺
三大法人賣超台股187億元
台灣大股東會 蔡明興籌備攻陸
義國辛德勒 實為納粹同路人
仁寶：Q3出貨 估個位數成長
金鰲勳病逝前 心繫報告班長7
台東3死車禍 2兄弟不治
服貿 陸印刷電影業部分開放
謝昕璇雖敗猶榮 表現亮眼
台電股東會 馬凱名列獨立董事
兩岸旅行業開放 台灣具利基
東京專利戰 蘋果勝三星
工安事故應變 江揆：業者有責
男持刀搶劫 見警搜尋投案
吵架持刀欲出門 男砍傷父母
服貿協議 畜牧下僅開放顧服業
客貨陸運開放 恐看得到吃不到
第一金績優 總座為低股價致歉
林中森：兩會對互設辦有信心
控推特掀抗爭 土國擬立法管制
喝酒惹禍 2人涉妨害公務送辦
金鰲勳病逝 張艾嘉驚訝感慨
守靈購毒提神 毒販送貨遭警捕
暑假走出戶外 鄉林營隊登場
滂沱大雨 台東多起車禍
陸改建哥斯大黎加煉油廠 喊停
三沙介紹專書 出版
新台幣收貶1.2角
台鐵屏東捷運化 發售通車套票
服貿協議 朱延平：台灣好處多
陸片進口台灣 每年開放15部
李嗣涔手術同意書 楊泮池簽的
欲帶走被收容兒 丟汽油瓶送辦
涉性侵偷拍台女 土耳其男收押
台新彰銀案 財部立場不變
經營期貨賭盤 檢凍結千萬資金
滅林火 印尼林業部將播雲造雨
夏至飆高溫 苗市免費水樂園夯
楊泮池談創意 對抗甲基化
江宜樺：股市跌 只是一時
江翠老樹遷移 女志工肉身保護
闖妻住處強制性侵 和解仍判刑
南茂捐助高雄大學系務發展基金
密謀研發X光武器 美2男落網
印度房屋倒塌 10人死亡9傷
青出於藍 愛文後代蜜雪香甜美
第二伴手禮 綠豆糕冠軍出爐
景點成電繡 大學生秀創意
疑聚餐食物中毒 7學童送醫
低病原禽流病毒 專家重擬策略
乳酪含黃麴毒素 義逮不肖業者
菲專欄批台漁民 駐菲處駁斥
紅火案 中信金：公司利益無損
國小校長酒駕 竹縣府調職查處
李登輝：服貿協議應重台灣利益
廣告費遭疑 台電：實支會調整
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
涉性侵偷拍台女 土男痛哭遭押
大鼻子情聖酒駕 罰款暫時吊照
落選不失志 台灣女孩再出發
包裝達人亞理莎 送人幸福
新手上路忘加油 女牽車求助
傳H6N1 滯銷雞蛋恐價跌
藍綠政治人物 齊紀念泰源烈士
WHO：婦女受暴已達疫情比例
南茂：驅動IC封測 再好2年
蘭嶼豬揚名 獲實驗動物認證
服貿協議 陸片進口增至15部
大陸片來台後製 業界準備好了
本週上市公司市值跌破22兆
日德國麻疹增 外交部籲注意
海協會促簽兩岸文教科技協議
陸來台蓋旅館 台業者憂喜參半
中越聲明 南海爭議保持克制
兩兄弟車禍身亡 恆春鄰居唏噓
港粉絲籲韓星 勿出席回歸慶典
三星智慧機退燒 傳減產砍單
人道探視 陸委會：陸方未鬆口
台幣30.28 近1年半新低
印度暴雨 北阿坎德省190死
台股本週跌1.82%
涉侵犯隱私權 義要求谷歌說明
薪付母醫藥費 女涉竊生活用品
長榮入星盟 維也納觀光局同賀
漁船故障擱淺 強浪推上岸
文化部：電影開啟大陸市場商機
星羽球賽 戴資穎止步8強
竹縣診治老樹 盼恢復健康
調整學費 楊泮池：時機不對
學者：服貿後續配套是關鍵
兩岸服貿 台未開放出版業
史諾登揭密 蘋果創辦人讚揚
文化部：不允許陸資經營出版業
亞青跆拳道 中華首日1銀4銅
取締酒駕 拒酒測下降
陸船越界抽砂 今年第4件
金鰲勳過世 陳為民淚灑攝影棚
野狗禿鷹啃曝屍 北印度如煉獄
南韓批北韓沒誠意 恐再生事端
結束合資 樂天收購統一超持股
夏日風情 清境風車節將啟動
菲輪替仁愛暗沙駐軍 陸不作聲
菲外館性醜聞 受害人出面投訴
遠東精密疑排廢水 廠長收押
會張志軍 林中森促平等對待
簽服貿協議 勞委會評估正面多
無助國防 英軍關閉幽浮小組
婚姻是工作墳墓 日女因婚離職
減重樓梯設計妙 校園揪團登高
昔日兩韓峰會對話曝光 惹議
開放美容美髮 有利國內就業
爭國民黨代表 南市青年踴躍
服貿簽署 台灣業界要有信心
服貿擴大開放 台照顧業者權益
林內焚化廠 擬轉向再議
社團：國會定服貿協議生效要件
陸部份寺院 似可掛達賴相
學者：服貿 對台灣較有利
北市動物之家接駁車 免費上路
城鄉再造 蕭家淇：全力支持
服貿談判成果 張家祝不願評分
遠東精密涉排強酸 勒令停工
髮技揚國際 弘光奪亞洲總冠軍
新板豪宅違建 晚間拆除完畢
義規模5.2地震 暫無災情
兩岸旅行業開放 互惠互利
合作抗韓 蔡力行任宏達電董事
男嬰多遭約談 醫界：像抓酒駕
電玩案涉洩密 北檢約談監察官
2男冒名採購 偽造文書遭訴
文化部：電影開啟大陸市場商機
超黨派藍綠 關心台灣公共事務
禽流感是影響生病死亡重要病毒
國小老師募款助童 昇恆昌捐款
富士山可望登世遺 日人要慶賀
控管陸投資印刷 王榮文不放心
服貿簽了 電信業喊仍有空間
房租漲不停 英無殼蝸牛壓力大
服貿簽署 電子商務業者：正面
國民黨全代選舉金門15選10
準備上EMBA 吳寶春忙K書
王雪紅掏腰包 送現場股東機皇
風機民宅安全距離 能源局研議
QDII額度調高 近日放行
兩岸互設 林中森：兩會有信心
服貿 航運業：有利控管成本
退伍被追欠貨款 金防部究責
兩會高層商談圓滿結束 成果豐
投審會通過投資案12件
林義傑挑戰戈壁沙漠 蒙媒關注
陳保基：可發展實驗和寵物動物
陸片配額增 資格認定仍是關鍵
陸商務部：將積極落實服貿協議
台南首辦國際芒果節 拓外銷
桃園稽查水果凍 疑發霉不明物
服貿協議 台遊戲業者：沒影響
疑因失業 男子跳溪自殺
美QE減碼倒數 官員批不當
涉偽文護航妻醫院 約談賴進祥
前監委蔡慶祝 涉貪發監14年
硬上不只一人 檢方提訊王凱傑
義北規模5.2地震 未傳傷亡
台水總經理由胡南澤接任
醫療展 工研院發表重大技術
服貿協議 綠要求逐條審查
李沃士：買水仍保6成自有水源
陸保險來台 擬取消評等條件
鬆綁陸銀來台 盡速修法
史奈爾膺選南澳野生動物看護員
義大爭議 高市府：待司法判決
今彩539開獎
大樂透開獎
日桌公開賽 莊智淵男雙晉8強
大陸對台開放 7產業受惠
髮技揚國際 張雅婷圓夢學不倦
兩韓官員都在北京 各與陸會談
歐洲議會議員應邀訪華
驟死賽落敗 林琬婷飲恨奪銀
富商家人遭擄案 起訴4嫌
瓊斯盃 中華隊調整為主
服貿簽署 印刷業盼亡羊補牢
金價再探低 中國大媽不買了
服貿協議 金融學者：正面看待
學者：兩岸官員互稱職銜可討論
限制異教徒通婚 翁山蘇姬反對
展望下半季 洪一中：投打調和
單一病例 南投衛局籲勿恐慌
後曼尼時代 郭泓志可望打中職
顯示器展 國外買主成長
東京都議會選戰 安倍魅力吸票
春寒杏林特展 重回二二八場景
投資公建案受限 壽險業叫苦
大立光二代接班 林恩舟任董座
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曼尼一走 犀猿戰觀眾少一半
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吸毒駕車闖紅燈 撞人判賠千萬
鄭立中：建築與醫院對台利多
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賴進祥涉偽文 訊後請回
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溫網女單籤表 謝淑薇對巴塔查
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英國下通牒 要求谷歌護隱私
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癱瘓男眨眼辨凶 嫌犯難逃法網
簡化儀式 海陸共赴政院報告
世界油價重挫 跌幅七月來最大
美媒：紐大控制陳光誠對外聯繫管道
國策顧問建議馬 暫停簽署「兩岸服務貿易協議」
分析師示警 陸瀕臨「明斯基」時刻
H6N1人類病例 已通報世衛
名醫被約談袂爽 嗆停接生男嬰
中國31名省、區領導 全部就位
兩會簽署「海峽兩岸服務貿易協議」
彰銀併台新銀 財政部堅持不准
法國駐台代表處官員涉酒駕請回
雞毛當令箭 稅務機關拿行政命令亂課稅？
找回失落已久的親情
巴西總統打破沉默 承諾改善公共服務
中國外交部: 不接受菲占領仁愛礁
居家樂活好安全 「衣」起來「皂」福護健康！
糕餅名店展 歡迎大家到花博爭豔館搶好康！
暴力討債圍毆路人 基警偵破
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英攔截光纜資料 為惡甚於美國
加亞伯達豪雨成災 十萬人撤離
百萬人上街示威 巴西政府沉默
不怕景氣差 義生態黑道獲利豐
巴西總統急會商 將向全國演說
垃圾變能源 義缺少經濟誘因
木鞋深植荷蘭文化 片語隨處見
手工荷蘭木鞋 十年內恐消失
北京空汙嚴重 引外國人返鄉潮
希臘政府現爭端 歐股連4黑
法音樂節 小綠綠表演獲肯定
華郵：美政府刑事控告史諾登
台精品展 吸引越消費者
美股收高 跌深反彈
花東高屏防大雨 沿海小心長浪
沈呂巡與亞非學院簽合作備忘錄
北市最貴店租 1坪逾3萬
巴西抗議難平息 高通膨缺建設
跌深反彈 金銅價齊揚
聯準會料減刺激 美元升油價跌
那一年一起追新聞 記者攝影展
曾虛白獎 增台達能源與氣候獎
開放陸營造業來台 業者：活水
抗爭變質 巴西總統痛斥
涉種族歧視 電視名廚節目喊停
匹茲堡發明展 台奪37金
加亞伯達省洪災 已知2死
匹茲堡展 台足部矯正器獲大獎
大陸零售油價小漲
買防曬品別昏頭 搞懂歐美日規
防曬彩妝一籮筐 用對了不冒痘
防曬過度會骨鬆 別傻了
英代表：服貿協議有助投資台灣
曼尼敬業好學 留下巨星風範
英代表：台灣是東亞珍珠
加亞伯達省水患 台灣旅客受困
窮縣拚觀光 砸錢修習仲勳故居
王建民戰金鶯 慎防大棒襲擊
四大面向 目標一校一種子教師
花350元看曼尼 實在便宜
證所稅公債法 25日決戰
成軍11年 SHE創天團奇蹟
印尼油價調漲上路 通膨引憂
特招考試趨勢 從記敘走向議論
服飾網站擺烏龍 訂領帶送個資
遠東發明獎：測肥胖老化晶片
台日產業攜手 進軍大陸市場
看好內需 台日通搶進消費配送
陸銀行業現錢荒 效應恐擴大
鴻海產學合作 育才花費逾億
陸證監會否認7月重啟新股
涉案遭聲押 前調局副主任撞牆
孟耿如穿婚紗 情歸何處吊胃口
總統：不會犧牲勞工換經濟成就
印尼林火 總統促1個月內撲滅
阿肯色高球賽 曾雅妮首輪14
電信業仍盼服貿納第一類電信
總統健檢 BMI值正常
日防衛白書 言釣島在領海內
海基協商團返台 赴政院報告
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
印尼代表處舉辦少年Pi欣賞會
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
阿肯色高球賽 宮里美香登排頭
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
北韓：美國威脅猶在 不會棄核
史諾登案 美陸恐司法外交角力
台灣大獲亞洲楷模企業獎
郵政招考 郵差要能應變犬攻擊
溫網 盧彥勳莫瑞有機會碰頭
日媒指安倍密使訪陸 陸媒關注
謝系：服貿協議無礙綠兩岸交流
兩岸研討會後 謝將訪深圳台商
2013超級月亮 23日登場
華航召募空服員 競爭激烈
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鴻海股東會 聚焦六大議題
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藍鳥銳不可當 啄金鶯9連勝
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日桌賽 莊智淵男雙8強止步
日媒：三菱日聯擬購泰銀行
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疑服感冒藥 長榮航勤員撞車
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南風攝影展 記錄台西村與六輕
美告史諾登 專家：可庭上抗辯
郵局爭存外幣 招考增外匯人才
蕭亞軒：柯震東程穎婕是好友
兩岸服貿協議 後續效益多
義守大學書店火警 無傷亡
北市就服處辦徵才 485職缺
基隆吸毒比例高 邱文達助改善
學者：沒ECFA 出口恐更差
江揆報告服貿否 朝野下週攻防
希拉蕊：女總統有正面歷史意義
劉霞委託律師 擬控告北京警方
馬來西亞霾害範圍擴大
行銷茉莉花產業 彰化前進中市
副總統與楊秋興 連袂訪基層
福壽螺侵害 溼地荷花慘遭摧
印度北阿坎德暴雨 釀逾5百死
泰總理保證持續大米收購計畫
加拿大亞省洪災 旅遊警示橙色
陸瘋選秀節目 明星評審搶版面
引渡史諾登 港議員促陸表態
獵熟女騙財色 六旬翁辯性無能
陸海監編船 續巡航釣島海域
徵才博覽會 穿插命理性向諮詢
黑龍江破毒品案 拘251人
林中森：兩岸文創 心有靈犀
勇於跨越障礙 王念慈獲市長獎
柯文哲：防制酒駕 需多層配套
澄清湖熱氣球 環保媽媽籲停辦
拚高等學府 印度女首擠入前十
疑毒品糾紛 男遭砍丟包山區
服貿備查改審查 生效日期恐延
狹小巷道繪線 北市消防局研議
台灣采風 陳陽春畫作希臘展出
走廊亂堆物 連續挨罰住戶勝訴
數位金閱獎 世展會等網站獲獎
拚高市議員 老將新秀磨拳
光華新天地5週年 好康大放送
南投鳳荔節 嚐在地美味農特產
路跑將舉行 北市公車路線調整
高球證開啟 李大華多元投資
駐義代表高碩泰出席婦女會活動
魚菜共生裝置 獲匹茲堡金牌
兩岸設處法源 朝野態度保留
雲南哈尼梯田列入世界遺產
越台商總會頭頓召開大會
全勤未必高效 王建(火宣)籲馬休假
電子商務登陸 業者盼速生效
疑感情受挫 國二女墜樓身亡
城市體驗農園夯 近2千人報名
鴻海印尼案 股東會後明朗
日桌公開賽 陳建安男單晉8強
勞保年金修法 朝野攻防變數多
陸國足炒洋教頭 要賠2.7億
慢飛天使畢業 邁向新里程
楊潔篪將訪問緬甸 鞏固關係
南市就博會 媒合率逾7成
在陸找接班人 王傑當選秀評審
學者：許多關鍵產業未列服貿
最貴鐵皮 上海車牌拍賣3連跌
美媒透露 曼德拉多日無意識
史諾登下一步 可申請政治庇護
部落助學 受助生盼留鄉回饋
俄中簽協議 俄供油給中25年
陸綜藝節目崛起 引發台製危機
食安受關注 毒物專家說書
陸遊戲廠來台營運 業者盼執法
中歐太陽能案 幾週內可能有解
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
疑鄰消毒不慎 全聯7員工送醫
101年平均每天152對離婚
畢業前陷昏迷 姐代弟穿學士服
神木國小併校 畢典後走入歷史
金融新商機 電子商務與寶島債
拉抬百貨人氣 年中慶祭優惠
近300位台裔青年返台實習
日桌賽 黃怡樺鄭怡靜雙打爭冠
為批美 陸媒刊文呼籲限制權力
大豐媒體總部落成 邁跨區經營
憂鬱快閃 家人支持不悶了
索尼拉高電視自製率 代工廠悶
奮鬥21年 富士山入世界遺產
男拒酒測 強制抽血罰9萬
南風吹起 台西村影像記錄轉變
索國總督訪華 深化雙方邦誼
小弟出獄變大哥 警檢肅提報
林中森返國 會談順利圓滿
屏東鐵路高架 25日西線通車
治安研習觀摩 李沃士籲喝酒適量
石岡金仙橋落成 農民不再繞路
七堵辦健走 身障團體熱情參與
王建民領銜 藍鳥拚10連勝
推生態魚塭 台江公園賣魚罐頭
文湖線列車煞車異常 乘客下車
陸男養「狗」 7年方知狼
認識陣頭 大學生扮家將
總統健檢 萬芳醫院：狀況優良
越國會閉幕 通過多項法案
小蠻攜愛犬 籲認養代替購買
勞檢力不足 勞委會：積極爭取
金門青年營隊 培養愛自然熱忱
歐巴馬派艾特金生任副國安顧問
外交部重申釣魚台屬中華民國
亞青跆拳道 中華隊林潔兒奪金
夏至國際音樂節 諾富特登場
優質遊台灣 即刻啟動
創新創業名單 第一階段公布
認識陣頭 家將禁忌多
印度教聖地無生靈 神廟變墳場
防酒駕基金會 柯文哲嘆錢難尋
服貿協議 蘇擬訪受衝擊產業
竹縣團隊訪南投 施政經驗交流
樂觀養生 乳癌腫瘤奇蹟消失
日桌公開賽 陳建安男單晉4
分享志工經驗 藍青年團辦座談
南港調車場都更 台北新東區
傳史諾登入港警安全屋 港拒評
壢新團隊 讓乳癌復發率趨近零
泰當局：泰南和談不會轉彎
英雄出少年 綠豆糕達人出爐
寵物戲水聯誼玩團康 主人好樂
服貿新版評估報告 正進行中
傳中共1官員包養18歲情婦
正版大黃鴨 北京九月展出
王郁琦：有探視權才簽互設協議
閃問題推手 白宮卡尼有13招
菲中山學會 新任幹部就職
房仲考郵局 捨7萬月薪求穩定
茶山生態健行 千人坪林抓蟲趣
王郁琦：望逐條討論整案表決
竊案遲未偵破 被害人扮柯南
陸兒童墬樓 快遞員接住了
杜哈會談 聚焦援助敘反軍
剪妹妹頭帶好運 林潔兒踢金
今彩539開獎
縮就診時間 北市聯醫推HIS
服貿協議 江宜樺促做好配套
北京唐代墓 墓主為節度使劉濟
傳有團體在台將對陳光誠不利
萬心揚愛做公益 副總統嘉勉
超級月亮連3年 今年最小
張高麗：全球經濟成長動力不足
帶傷上陣 羅琬竹不甘心摘銅
S.H.E攻蛋 任家萱忍住淚
經濟部：服貿協議有配套
台大曾御慈遺作 國際矚目
S.H.E砸重金 螢光棒字海
印暴雨 目擊者：以為高山倒下
仿冒簽名球 陽岱鋼臉書籲勿買
江翠續移老樹 存活率預估9成
機器夾手 工人緊急送醫
簽協議前不公開 王郁琦：慣例
陳嘉樺大露背 田馥甄嗓音醉人
基隆十大餐廳 夏克立嚐鮮喊讚
高國輝雙響砲 義大重回龍頭
28國藍色小精靈 齊聚比京
陸來台開醫院 柯文哲：無優勢
今彩539頭獎 4注中獎
富士山申世遺 過程緊張
洋投狂失分 獅爭冠關鍵期落敗
王建民藍鳥主場首次先發對金鶯
華航徵空服員 五千人爭百缺
間諜罪起訴 美方要求香港拘捕史諾登
綠色聯盟25日邀「再生能源專家」來台講座
黨主席選舉 馬6月底下鄉
美證實「中國軍艦闖美200海裡經濟海域」
民調：港人「一國兩制」信心驟降9%
美前特工爆 小布希執政歐巴馬曾遭遇竊聽
關懷收容外勞 印尼志工幫忙坐月子
港府: 斯諾登已飛往莫斯科
維基解密：史諾登已入俄國空域
今晚最大滿月 錯過再等18年
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
隊友守備讚 王建民首局無失分
兵臨城下 牛奶小子幫了王建民
攔下強襲平飛球 王建民秀守備
隊友開轟 王建民取得勝投資格
王建民好投 主場觀眾起立鼓掌
動用水柱 土驅離廣場抗議群眾
牛棚放火 王建民勝投飛了
要工作機會 義3大工會上街頭
王建民好投 藍鳥展翅10連勝
王建民捕金鶯 球評：通過考驗
藍鳥10連勝 王建民貢獻3場
紀錄改判 王建民連2場0責失
引渡史諾登 美向香港施壓
阿肯色高球賽 曾雅妮暫列16
王建民零責失助勝 伸卡球發威
王建民優質先發 經理讚許
香港密切關注H6N1禽流感
史諾登：美入侵陸行動電話業者
颱風雲系影響 中南部防雨
馬沙溝音樂節 台南推濱海觀光
王建民伸卡強 對手也稱讚
史諾登稱 美曾入侵陸電訊公司
阿肯色高球賽 曾雅妮排名18
基諾李維上海亮相 身形大一號
美元獨強 台幣週貶1.02%
台股周線連3黑 證交所信心喊話
阿肯色高球賽 朴仁妃有望爭冠
服貿協議 金融業利多於弊
王建民藍鳥主場先發 僑胞熱挺
台鐵捷運化 45分鐘往返高屏
十分鐘一班車 屏東民眾超期待
台鐵捷運化 高屏一日生活圈
證所稅修法 藍盼臨會過關
5月製造業表現 待觀察
央行理監事會 聚焦房市管控
美飛行秀墜機 特技員當場死亡
核四公投案 朝野黨團各有盤算
上海男子槍殺6人被捕
熱炒店業者：代酒醉民眾叫車
酒駕大執法 計程車業績增1成
核二跳機 台電：已重啟動
暴雨肆虐 印北估千人罹難
投顧：經濟改善 美股中長期樂觀
陸生用功 大陸青年競爭力強
維多莉亞的秘密 北影安可加場
投顧：美經濟轉佳 免驚QE減
拒蚊子館 世運場館映星光電影
王建民伸卡超會跑 金鶯打不到
國教母法 不排除表決處理
八八重建有成 硬體建設多完工
八八重建區見曙光 發展有特色
參加美術營被蜂螫 兩人送醫
烏石漁港遊艇碼頭 啟用
因應暖化危機 美研擬國家計畫
創歷史 再生能源滿足全義用電
王建民先發 運彩再破千萬
賞黃蝶 探尋美濃秘境
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
高市防家暴 約制加害阻受暴
台電老店換新衣 朱文成助力
政院e點通 政策及時掌握
免費乘車 聖保羅示威者意見歧
台商投資案 越多善意回應
推健康校園 納性教育菸害議題
退休規劃 弘道基金會開課
娛樂場噪音大 台南年逾4千件
核二跳機無關核安 供電無虞
核四公投 朱文成會參與
從古根漢到歌劇院 完工路坎坷
歌劇院移交中央 地方憂喜參半
台中歌劇院效益大 周邊房產漲
陸專家：警惕與那國島新基地
哈尼梯田 年輕人不會種
台電組織變革 規劃4事業部
台電說明跳機處置 供電無虞
推廣孝親 佛光山辦親子園遊會
露營被虎頭蜂螫 7人送醫
李明維浮光之淵 星首度展出
中英簽雙邊本幣互換協議
拚連任黨魁 馬將辦座談會
日桌賽 陳建安男單4強止步
朱文成：考慮不買中油天然氣
開放畜牧業顧問服務業 不涉敏感
史諾登案 亞桑傑斥歐巴馬背信
蔡錦隆增設服務處 王金平道賀
被虎頭蜂螫 勿用手捏螫針
護樹風波恐嚇簡訊 警方重視
防疫病 分析H6禽流感病毒變異
兩岸簽服貿 雜誌公會憂不公平
防未同居分手暴力 立委籲入法
巴西總統演說未奏效 抗爭擴大
巴國飯店爆槍擊 傳華人遇害
救黃埔新村 高市登錄文化景觀
推有機米 郝龍斌傅(山昆)萁捲壽司
藍鳥10連勝 威脅洋基地位
陸神舟十號與天宮一號手控對接
學者：服貿 服務輸出敲門磚
護黑面琵鷺 台灣獲國際保育獎
蘇貞昌將會中藥商 聽業界聲音
陸軍突擊兵 紀錄片揭神祕面紗
西印度6座山區城堡 獲列世遺
半導體景氣Q3旺 Q4待觀察
江翠護樹衝突 3志工被迫下樹
錯過超級月亮 再等18年
露營被虎頭蜂螫 父女送醫無礙
溫網未開打 小威夏娃爆口水戰
巴國槍擊案十死 傳3華人身亡
中油汽油漲2角 柴油漲3角
一聞便知不同 有機農產待推廣
漁業協議 總統：漁權大進步
日桌賽 黃怡樺鄭怡靜奪亞軍
親子樂園 雄獅：六福村受歡迎
大馬霾害惡化 口罩需求飆升
超級月亮現身 天文館開放觀賞
日桌賽女雙 中華屈居亞軍
朴槿惠將訪陸 青瓦台積極準備
印刷業嘆服貿不對等 被犧牲了
虎山溪復育展生機 成戶外教室
吃好料 南韓肉類消費逐年增
捐骨髓救人 周進華籲勿反悔
關懷外勞 志工幫忙坐月子
投信看台股 短空長多
黑琵保育有成 國際鳥盟授獎
彰化之光 ?佛師入選工藝之家
便當食材1成不合格 已下架
人氣旺行程滿檔 郭雪芙快炸開
北市5百項活動 豐富孩子暑假
陸銀鬧錢荒 官員：擴張太快
QE將退場 黃金持續測底
金門供水 福建允全力促成
北韓促美 想和平要有實際行動
首屆台大復旦班 互學兩岸長處
成都商報記者離奇墜樓身亡
選舉涉弊 5萬大馬人上街示威
酒駕新規超嚴 小吃店生意暴跌
等不到合適骨髓 8歲癌童走了
落雷影響 貓空纜車停駛
陳光誠來台 警方加強維安
中部三大學 報碩博士人減少
港媒：史諾登赴俄 轉第三地
金價再測底 台灣大媽不買了
服貿開放旅行社 業界著眼未來
逆勢操作 1小時送出千碗粉圓
香港政府：史諾登搭機赴第三國
港府證實史諾登離境
廢玻璃是寶 回收製成節能磚
賣場油鍋打翻 2員工燙傷送醫
原鄉助學 受助生分享生命轉變
又熱又雷 江西煙火廠連環爆
史諾登離港 港府：已通知美國
郵包走私3公斤大麻 罕見蒸食
體驗心生活 法鼓山首辦高中營
總統訪烏石漁港 自掏腰包消費
里長有求必應 人稱土地公
星國霾害 外交部籲民眾注意
因應七合一 蘇俊賓籲勤走基層
兩岸民間 將探討軍事互信
王建民再先發 28日戰紅襪
港媒：俄羅斯非史諾登目的地
陳光誠即將抵台參訪
挑戰陡峭岩壁 張婷琄戰勝逆境
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
俄媒體：史諾登可能轉往古巴
尋求改善關係 日再派員訪陸
艾希頓庫奇學賈伯斯 竟然住院
雨中鐵馬閃落雷 避騎較安全
筍絲二氧化硫超標 中市追來源
嘉義35.3度 全台最熱
對流旺盛 北部嚴防大雨
維基解密：助史諾登尋政治庇護
網路成癮 暑假漸入高峰
漁船案 外交部盼台菲報告一致
動手動腳瘦身 蔡文嘉現身說法
午後大雨 新竹縣勸離尖石旅客
標下肯德基爺爺裝 日社長現穿
午後大雨 新北永和路樹倒塌
冒充拉拉山水蜜桃 桃縣稽查
陸銀搶錢 送米送碗送現金
亞青跆拳道 中華1金4銀9銅
陸專家：面對錢荒 靜觀其變
巴國槍擊案 陸證實3華人遇害
疑天熱水管爆 道路破大洞
客家語研討會 落實向下扎根
萬名女生齊跑 台北突現螢光海
分析：港府穩妥處理史諾登案
台塑汽油明起每升調漲0.2元
午後大雷雨 桃縣籲民眾防豪雨
公債法修法 綠將溝通縣市意見
幫王建民集氣 佛號加油法夯
國美館25歲 等待下個百萬國美
機車占用人行道 花蓮強力取締
史諾登抵俄後 可能赴古巴委國
四地青年拍7影片 記錄馬祖
地方特考重複報名 試委：投機
霾害太猛 聯合國籲合作環保
史諾登離港赴俄 美處境尷尬
薛長興研製成果 總統稱許
打斷鼻樑再站起 台小將拼到底
唐氏症女遭攆 麥當勞表歉意
S.H.E唱太嗨 超時遭罰
議員：港府處理史諾登符合法律
王建民再進化 不怕人工草皮
懷念曾御慈 慈濟系友辦追思會
超級月亮 北部觀測要靠運氣
福隆沙雕藝術季 淨灘撿垃圾
陳威仁：推廣環教 寶島永存
呂秀蓮：將與陳光誠會面
格雷陰影大賣 作家成千萬富婆
愛滋感染者 外國籍醫療費自負
泰反政府白面具示威 延燒海外
陸外交部譴責巴國襲擊事件
內政部：陸資設殯儀館影響不大
王建民復活 加媒煩惱先發排班
府：馬總統沒計畫見陳光誠
黃昆輝：台聯將再推罷馬
史諾登案 陸外交部：尊重港府
凱瑞抵印 官員拒評史諾登離港
東京議員選舉 自民黨可望得勝
NHK肯定創新 張忠謀高興
費玉清曲憶亡母 歌迷飆淚
靈鷲山觀音出關 安奉陸普陀山
5年來首次 星巴克在英繳稅
林英傑擒獅 犀牛拚25日封王
史諾登離港赴俄 有外交官陪伴
團員狂表白 Hebe想收工
江翠護樹延燒 溝通無交集
陳光誠抵台 問好台灣
客家親子博覽會 推集氣祈福
陸緊縮銀根 全球成長受影響
阿拉伯偶像冠軍 出身難民營
核二已併聯發電 全台供電無虞
台電新進人員 錄取率不到5%
史諾登大逃亡 美首仗敗北
怕當老鼠屎 Ella淚灑舞台
史諾登離港抵俄 牽動大國關係
安倍帶領 東京都議員選戰大贏
陳光誠抵台 開心秀入台證
巴國攻擊 陸登山客3死1生還
核二廠1號機又跳電 去年曾發生錨定螺栓斷裂
陳光誠來台 警方將注意其安全
6小時連殺六人 上海捕獲一男子
俄：不知道史諾登下落與計畫
馬宜蘭參訪全球最大潛水衣製造商
林百里：2013廣達自動化元年
南非前總統 曼德拉病危
美國註銷斯諾登護照
接見陳光誠 總統府無安排、王金平取消
銀髮族分享快「樂」生活 一起舞力全開！
新北市議事效率促進會 推廣議事紮根
上櫃公司 增至643家
安聯人壽完成概括承受 滙豐人壽台灣分公司營業與特定資產及負債
台北華國大飯店帝國會館超值餐券推出多樣折扣及好康
教育部提醒消費者當心避免留遊學契約糾紛
一中架構讓民進黨錯亂！
投資環境健全 權證交易活絡可期
CoCo都可茶飲檸檬霸轟動上市
櫃檯買賣股票市場現況
櫃檯買賣債券市場概況
台北老爺大酒店 夏日住房專案
陳光誠國際記者會 逾100家媒體出席
皇家季節酒店集團進駐台中
救高鐵財務 拋特許期99年 朝野都有意見
朱婉清免訴 檢：研究是否上訴
陳光誠記者會 有陸媒參加
美股周一開盤 全面下挫
拒見陳光誠 蘇貞昌: 馬不敢展現台灣自由民主人權價值
助史諾登脫逃 維基解密再惹議
美國安局：警示系統難阻史諾登
史諾登向厄瓜多提庇護要求
金溥聰：歐習會美未改對台立場
全球大圍堵 美取消史諾登護照
今年半導體設備支出估衰退
週台指選擇權 全球最熱
市場評估刺激縮減 亞股指期跌
賴正鎰：暫停兩稅重振經濟
行動裝置購物 5成7用過
日高中生 每天手機上網2小時
朴槿惠訪中 70企業大老隨行
美股反彈 有利台股走勢
戰鬥遊戲「黎明之光」即將上市
現金爆緊絀 陸料微調政策
印度記者拍照 遭象鼻捲摔慘死
盧彥勳謝淑薇 溫網打頭陣
「軒轅劍陸」預購開跑
藍鳥連11勝 平歷史紀錄
雲林以南大雨 北部有高溫
婦疑尋短 警消大漢橋下救人
台灣美食 匹茲堡飄香
規避歐盟重稅 陸太陽能業出走
5月失業率4.06% 續降
食安把關 新北校園推有機蔬食
台股開盤下跌4.86點
兩岸簽服貿協議 投信業受惠
煤污染 河北村民怨種出黑蘋果
避免肥胖 義研究孩童飲食習慣
王建民加入後 藍鳥沒輸過
力拓取消出售鑽石部門計畫
以總理提名新央行總裁
歐交換生 熱愛水餃珍奶牛肉麵
投信：美公債後市看經濟數據
澳銀目標達陣 澳元貶勢追日圓
阿肯色高球賽 曾雅妮爆桿
將官晉升 8中將19少將
阿肯色高球賽 朴仁妃封后
印北阿坎德雨災 罹難估逾五千
股市抬頭 美債步向失落十年
銀行警告 義債務危機恐再襲
澳總理：澳元貶對經濟是好事
桃園大樓火警 無人受傷
新台幣匯率 盤初走升
全台紫外線過量 注意防曬
救高鐵財務 拋特許期99年
不想長大 麥可只想當小飛俠
沙國調整週末為週五和週六
麥可藝術成就 靠自我要求
太陽劇團運用多媒體 再現麥可
童星到天王 麥可傑克森傳奇
憂陸業務 高盛降宏達電目標價
美卸任官員率團訪華
QE恐退場 韓元貶至近1年低
經濟展望不確定 日圓貶日股揚
有機食品 董氏：標示有疑慮
台灣支援巴拉圭改善特教學校
中俄裁減核武分歧 罕見
劉鐵男違紀案 秘書也被調查
視障者多元就業 話務員效率高
王建民強卡位 藍鳥甜蜜的煩惱
習近平：探太空會邁得更大更遠
台股整理 電子傳產漲跌互見
經長：服貿協議有助台就業市場
紅點設計獎 亞大2件最佳獎
副總統：服貿對台灣總體有益
陸資鯨吞資產 澳洲怕怕
裕民：航運業最差情況已過
高行健：山海經傳中國神話辭典
南韓多數民眾期待韓陸高峰會
柏南奇效應 印度資金日益緊絀
5月失業率續降 近5年新低
陸錢荒 懲罰不重視流動性銀行
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
建交以來 韓對陸出口破兆美元
南韓過半青少年不知韓戰時間
曾勇夫率團訪瓜地馬拉
台美合作 提升環境執法力
傳達行孝 內政部慈濟辦講座
廣達上下半年出貨 估4比6
諾基亞控侵專利 宏達電不評論
男童割喉案開庭 家屬跪求判死
安華：上訴取代示威抗議
今年經濟成長保3 管中閔樂觀
史諾登或申請厄瓜多政治庇護
林百里：還年輕 談接班還早
核二跳機時間敏感 經長澄清
BIS：央行振興成長力有未逮
預報氣溫逾30度 怠速免罰
厄瓜多若庇護史諾登 美恐翻臉
自然教育中心獲環境教育獎
雲縣府：服貿協議衝擊農業產銷
菲軍機墜毀 2機員下落不明
臨會變數 王金平取消見陳光誠
智慧手機面板 兩年成長逾倍
秦宜智兼任共青團機關校校長
郭董約徐旭東見面 可能談4G
吉林原副省長受賄案偵查終結
陸貨幣市場利率連兩天急降
美債殖利率升至2年來高點
洗選蛋出問題 頂好松青下架
陸錢荒 人行：加強流動性管理
尼加拉瓜台灣文化巡迴展揭幕
史諾登離港 港議員：北京指揮
躲過追訴期 朱婉清涉吞款免訴
騙取獨居老人信任 男詐財送辦
大學生創意作品 奪國際大獎
逢大雨必淹 竹市改善排水系統
陸重考生查成績後 投河自殺
角力國手楊乃如進軍蒙古亞洲賽
前4月實質平均薪資 4年最低
龍應台：打造高雄為大黃金磁鐵
割喉案凶嫌 精神鑑定無障礙
空軍參謀長 首位台大畢中將
傳郭董徐旭東會面 鴻海不回應
福島核災 日專家：與地震無關
副總統：貿易談判 見花見刺
史諾登通行無阻 考驗美外交
盤整 新台幣午升1.66角
堅持好食材 劉國卿創法式傳奇
業者提4訴求 盼助磁磚業發展
痔瘡女羞求診 7成忍到出血
駐菲代表處投書 斥菲報社論
父母參加喪禮 幼兒獨留車亡
背三太子環島 九天籌宿舍經費
馬總統盛讚施啟揚 為國貢獻多
服貿協議 綠委促重啟談判
蘇：藍讓協議過關 就是罷馬時
表彰貢獻 馬總統授勳施啟揚
東清七號地爭議 原民會將協調
清華控股收購展訊 聯發科重挫
林火燒 印尼廖內省陷緊急狀態
裕民：2015年起產業可成長
台股收盤跌35.28點
643家公司掛牌上櫃
貨貿談判 業者籲勿開放陸磁磚
福島核災資訊多 經長盼理性抉擇
持續整理 台股跌35點
中共前常委周永康親信紛紛垮台
兒童防彈用品 美國新興商機
醉嗆女警還扯胸 酒駕男判刑
服貿協議 詹宏志：立意良好
專利權訟案 東京蘋果勝三星
柏南奇定調 QE退場路徑難改
李安若拍喜劇 曾國城無償爭取
人行：金融體系流動性水位合理
7月台指期跌28點
7月電子金融期齊跌
倉儲員工集體竊盜 2年偷千件
企畫行銷面膜 女研究生奪冠
十大養老城 成都宜居蘇州詩意
電子疲弱 台股欲振乏力
新竹公道三延伸工程動土
台東酒駕釀死案 關鍵影像消失
淡水河男浮屍 死亡多日
蛋品殘藥 不排除飼料廠污染
免費待用餐 3成弱勢童不敢領
彰縣環保袋案 卓伯仲否認不法
陳光誠：台灣證明民主可行
高鐵南港站工程 日商得標
港府放走史諾登 美國跳腳
三大法人賣超台股186億元
陸央行：商業銀行要注意流動性
漢和 陸擬購24架蘇愷35
台越醫療交流 造福越民
待厄提庇護 史諾登先赴古巴
宜蘭高商國樂團捷克巡演獲好評
霾害侵襲 恐重挫星國觀光
孫亞夫：軍事互信也是政治問題
白宮：盼俄國驅逐史諾登
期末搬宿舍 北市到校修小家電
全民電通案外案 檢調搜索
嘉縣憂中資包辦觀光 無助地方
倉儲人合夥監守自盜 警移送
追思郭芝苑 苗縣府將辦音樂會
疑晾衣觸電 男學生不治
國小校長酒駕 停職並送公懲會
日籍失智翁迷路 警助返住處
攆唐氏症女 麥當勞再度道歉
男欲跳樓 派出所長勸下保命
親水活動 北市暑假辦體育營
綠委聲援蕭裕正 律師擬提再審
下藥性侵妻子 男子遭判10年
撞死2兄妹交保 檢方抗告駁回
陳光誠：是人就有人權
台鐵月美站91年 27日裁撤
陸股暴跌 滬A股挫5.3%
不會總統 陳光誠：可以理解
新台幣收貶 7分
師侵公款獲緩刑 家長批不適任
橘：證所稅不急 藍：表決處理
台星合作 鑽探墾丁珊瑚岩心
5月工業生產 年減0.07%
中華電大省方案 行動上網拚普及
屏科大協同業師 首教馬術治療
陳光誠：回中國是必然的
神十太空講堂凸顯大陸衛星能力
土耳其男收押 北所豬肉改雞肉
隱形眼鏡不當配戴 女子險失明
青春心警察行 App徵文
陸股遁熊市 上證慘跌5.3%
疑小三要分手 男殺人判13年
加強交流 印尼取經台農技行銷
搭火車到處偷手機 慣竊男被逮
阻擋風車施工 1抗議學生送醫
寧夏千歲宴 熱量衛生雙重把關
權證交易量 今年倍增
搶救女嬰約談醫師 衛生局暫緩
謝長廷將赴港 學者：是好事
對流旺盛 山區防大雨
神舟十號 26日在內蒙著陸
金門古地城隍聖誕 遶境祈安
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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