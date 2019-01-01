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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
食品添過量苯甲酸 2業者交保
甜美清新 央視實習主播引關注
安徽新蕪計劃 擬設台灣工業園
儘管霧霾 陸官員：堅持住北京
印尼首例 警察賭博遭鞭刑
面試服裝儀容 逾8成企業在意
十二年國教 原住民權益不變
壟斷標準採市占率 朝野有共識
吳寶春新加坡學歷 無法攻博士
關廠工人案開庭 苗地院候核辦
首座雨水公園 基隆下週開放
課綱先行或後行 學界看法兩極
暑假 宜蘭傳藝中心學偶戲
H7N9病例新定義 肺炎高燒
雪已融化 楊重源再赴藏族義診
營養午餐澱粉 要求合格證明
淡水破獲職業賭場 59人遭逮
台灣問題澱粉 未流入英市場
蘇貞昌：台灣不必走回頭講獨立
李登輝：身後燒一燒 灑在玉山
北方貧農愛種大麻 摩洛哥苦惱
陸北海艦隊 超視距飛彈演練
濁度降 高雄水情轉正常
今彩539開獎
衛署：添加順丁烯二酸酐違法
連戰：兩岸應求同存異
盼扁努力遭批 小英：說該說的
軟銀買史普陵特 國安審查過關
法網男雙首輪 盧彥勳傷退
俞正聲有新職 陸新疆政策變化
漁案 旅美越柬寮僑團聲援台灣
陸校長性侵案 官方施壓盼私了
問題澱粉案 政院完成任務分工
連戰盼結合兩岸 振興中華
陸外交部：一中原則不改變
蘇提不必講台獨 獨派：沒錯
林中森擬6月上旬訪江蘇
談扁入黨 蘇籲多點人性勿算計
馬祖開賭 陸稱將限制陸民前往
新款Xbox 忙討好熱血玩家
六四近 傳陸大規模控制異議者
曼尼首轟公仔 犀牛限量發行
大馬警方逮捕5名異議人士
研究：心衰病患住院有最佳時機
5月第4起 日扣押台越界漁船
吉里巴斯總統 抵華國是訪問
違反著作權法 威達老闆被訴
全中運奪冠 郝龍斌讚台北之光
管中閔：寬鬆政策在台難達效果
非洲經濟有成長 基礎建設卻弱
星管理新聞網站 違者依法論處
法網女雙 張凱貞出局
洩漏營業秘密 宇辰與宸鴻互控
食品業 投保產品責任險不高
日印峰會成果豐 簽聯合聲明
廣大興案 菲海防人員曝光
6週嬰啼哭 美父狠心塞冰箱
國銀首季存放款利差 3季新低
今彩539頭獎 1注中獎
傳賺百億沒繳稅 緯創澄清
廣大興案 國際學者聲援台灣
OIE：H7N9源自市場環境
大陸雙匯 收購美肉品業巨擘
巴西經濟成長 連5季不及預期
林晨樺倒地續戰 穩坐勝投王
菲律賓正妹記者 南部採訪吸睛
特檢結束 幻象機30日復飛
政院國際記者會 宣示維護食安
傳張安樂6月底返台
問題澱粉未在德國引起大波瀾
台調查團：廣大興案菲8人開槍
考台灣EMBA資格不符 吳寶春「升格」在台大授課
李克強波茨坦講話 要求日方「正視歷史」
學者: 釣魚台實際已由中、日共管
北京發現第二例H7N9
立委假考察、真旅遊？ 花1,140萬0報告
證所稅草率過關 台聯：馬政府「扒兩層皮」
刑法雙重前置機制國際研討會 連續四天展開討論
冠軍「枇杷咖啡」 大學生蔡宛諭玩出創意
國民黨主席選舉 7月20日舉行
IMD全球競爭力排名 台灣退居10名外
臺灣人口販運防制成果斐然 與印尼簽署合作備忘錄
防稅金被A 專家：資訊透明、選制改革是根本
陸上網竊國防科技 美損失慘重
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
首季全球伺服器出貨微減
美媒：台菲爭議逐漸緩和
推槍管 紐約市長接毒信
紐約帝國大廈 將公開上市
涉加州迪士尼爆炸案 嫌犯遭捕
歐美股挫 牽動台股
競爭力退 經部：了解後檢討
電腦展 智慧觀光服務登場
紐央行：準備加碼拋匯阻升紐元
廣大興案 華府僑社聲援
華府中華會館 登報支持政府
服刑犯人引渡條約 韓港簽署
晴朗炎熱 注意午後雷陣雨
視覺藝術 帶紐約客認識台灣
電腦展 台達陽光小學秀節能
韓媒：駐韓美海軍 女將任司令
傳鴻海擬生產火狐作業系統裝置
和碩爭食 富士康不再獨享蘋果
美副總統訪巴西 加強雙邊關係
谷歌擬推Moto X智慧手機
台股開盤下跌20.93點
陸黃原膠傾銷稅率 美終判確定
巴西央行升息2碼 阻通膨
巴西首季GDP成長0.6%
加拿大肝癌病例持續增加
廣大興案 金德芳：嚴懲開槍者
志航基地全兵力預校 F5揭幕
宿航延啟宿霧台北航線
競爭力退步 經部：警訊
網路理財 年輕化且女性增加
103年國教課綱 重橫向聯繫
SF個人賽 楊俊義步槍賽稱王
發表反女性言論 臉書不准匿名
傳日晶片設備商料訂單持續攀升
智慧機夯 高端保護殼市場增溫
拍完電影 傑登史密斯高十公分
OECD：澳央行應維持低利
小尺寸面板 三星顯示持續稱王
台北熱翻天 排不進史上前十名
飛雅特商百億融資買下克萊斯勒
新台幣匯率盤初走升
疑食物中毒 貴陽51童送醫
地虎林韋翰 被誤認籃球營學員
前進2020奧運 棒壘球有望
教師評鑑變懲罰 教團盼脫鉤
美機場狗狗 愛的抱抱慰人心
列車卡隧道 浙江多列動車復駛
4月製造及服務業 景氣雙跌
桃義勇特種搜救 山海驚險救援
美股修正 台股跌30點
嘉義情殺 女死男傷
沒電腦跑網咖 原民生染毒殺人
財長：5月出口還要觀察
菲獲新艦 傳具飛彈發射能力
蘇花東澳災害段31日正常通行
台平板今年出貨 年增24.5%
王建(火宣)：把空總舊址變北市的肺
修食管法 罰款最高擬逾千萬
問題澱粉未輸美 店家稱沒影響
台通訊產業產值估年增4%
上山採藥中槍 男稱撿到槍膛炸
澳上季投資意外下滑 建案增加
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
搖籃結合嬰兒車 屏科大巧思
信用卡利率降 銀行利息收入減
扁再入黨案 北市黨部下午討論
降成本 觸控筆電拚降價
衛署：國內未檢出不合格關廟麵
林克穎潛逃案 友人女友判刑
智慧手錶有影 台相關產業受惠
香格里拉對話 陸派軍方代表團
花蓮海域地震 規模4.6
國際影響 製造及服務業雙跌
鎖定菲8開槍者 台調查團細問
美媒報導 王建民可能續留洋基
今年4K2K滲透率 不到1%
總統若訪核四 蔡春鴻提必看設施
買遍全世界 陸企投資英房地產
競爭力退步 經長：需要加把勁
推台中美食 80家餐廳促銷
首爾明洞地價高 一坪六百多萬
台南檢衛聯手 查扣問題澱粉
陸冷凍溫水蝦 美擬課反補貼稅
警有無逼民吃屎 警署3天查明
封鎖盜版IP 網民批鴕鳥心態
漁船事件 宏國新聞界為台發聲
巴拿馬台僑登報指控菲冷血謀殺
郭永樑加強聯繫宏都拉斯媒體
索尼拚手機事業 借鑒蘋果經驗
高鐵暑假增班 每週多30班
修飾澱粉標示 衛署：應標全名
美學者：漁案斡旋 菲惡化危機
鄭克家讚嘆中小企業生命力
少年指被逼吃狗屎 警控誣告
台南芒果產季到 警巡邏護果
在陸台灣長鬃山羊 兒女雙全
菲團抵刑事局 彈道比對追凶
小腦症復健 彩繪企鵝健康站
平潭台資企業逾百家
營區兵力預校 F5衝場吸睛
棒壘8搶3出線 棒協：不意外
台半導體產業產值 年增13%
日系彩妝加碼促銷 疑既定檔期
越人嗜啤 1年30億美元下肚
染整廠排污水 新北市巡查開罰
緬20年內將吸引千億美元外資
翻譯修改精靈 累積眾人智慧
高醫僑生 縱火殺人後跳樓自盡
GDP預測 中經院擬下修
僑生涉殺人放火 高醫大：遺憾
盤整 新台幣午升1.5角
管中閔：排名降不代表競爭力衰
8大行庫治理評比 一銀領先
直升機落艦作業 王進旺允規劃
9名脫北者 遭陸遣返北韓
103年春節 6天連假
星關切問題澱粉 政府充分說明
暑假將至 北市宣導玩得安全
苗縣男子遭擲汽油彈 灼傷送醫
熱爆了 台北36.1度
實習生放火 高醫：隨即撲滅
魔術大盜鬥智 出神入化無冷場
王金平：食管法修正案拚三讀
漁船事件 彈道比對以槍追人
大陸黃原膠 美商務部終裁傾銷
江揆：絕不接受中國台灣稱呼
防網軍駭客 國安範圍擴及網路
建教合作 南開生實習24K
越經濟不景氣 手機銷售測水溫
問題澱粉案 江揆痛心並譴責
食品出口安全 經部：需把關
菲首季經濟成長 亞洲前茅
女神龍楊繼婷 跳傘143次
阻毒境外 江揆促兩岸查K他命
港競爭力下跌 議員感憂慮
消基會：日圓貶值 應降原價
洛桑物價評比 央行認為不公
首季經濟減速 衝擊杭州商辦
癌症篩檢擴大 77萬人受惠
亞洲室內運動會 電競隊誓奪牌
施壓縣府公務員 卓伯仲起訴
江揆：協助工具機產業創新加值
台股收盤跌94.61點
國際評比退步 江揆：檢討改進
台灣不老騎士 華府勇敢追夢
歐洲度假打工 法國波蘭磋商中
三星研發中心 入駐諾基亞老家
日圓升 日股跌幅擴大至5%
遭指動物收容環境糟 嘉市加強
開低走低 台股跌94點
南韓財長稱日本經濟政策脆弱
6月台指期跌84點
北市抽驗19件 澱粉全數合格
瘋狂鴕鳥大鬧漳州 人車俱驚
變數多 台股收跌94點
美媒：西藏再現自焚事件
6月電子金融齊跌
陸男嬰卡下水道 母不涉刑責
違性平法 基金會遭罰5萬元
基檢查貨櫃走私 毒品市值逾億
淡水一信拓點板橋 搶金融商機
華航徵空服 歡迎說故事高手
港府密切注意新型冠狀病毒
廣東3年內逾2千女童遭性侵
嘉義情殺1死1傷 凶嫌落網
建築法修正 加強違章建築處理
星國大EMBA 吸海外企業主
全台首座 無菸高爾夫球場
企業效能排名降 值得深思
澱粉風波 許明財為小吃店打氣
貓纜完成大修 6月恢復營運
環保袋案 卓伯仲楊瑞美遭起訴
委託彩券抽籤 竹市府籲防詐騙
保險投資公共事業 上限不變
核研所：接台電案不會角色混淆
三大法人賣超台股131億元
首爾國際旅展 台灣不缺席
施明德：禮敬泰源烈士化解仇恨
小吃業績直落 胡志強挺良心店
音樂生丟高檔笛 警找運將尋回
涉詐領健保費 4中醫師遭逮
大陸海軍一架水上飛機失事
創新宏圖營 強化創業經驗
中橫搶修遇巨石 爆破加快進度
北市YouBike 新增4站
遠傳Omusic 推週年優惠
想和海狸拍照 白俄漁夫遭咬死
陸南水北調東線 長江水通山東
華航擴大規模 徵才400人
台塑小王子 反毒有功獲獎
垃圾食品廣告 兒童節目中禁播
台中待用餐平台 搭起愛心橋梁
玩智慧機 美國人日花58分鐘
菲南綁架威脅 美提出警告
跌不停 印尼盾創44月來新低
合肥新橋國際機場啟用
戴愛玲尬鍾麗緹 露美腿事業線
中共清繳會員卡 不刷卡改刷臉
阿拉斯加鎮冰層融 數百人撤離
海大情人節 棉花糖傳情意
張小月駁不實報導：護漁非軍演
年金改革 試委籲直轄市控員額
男遭潑汽油點火 警鎖定1遊民
問題澱粉 南市銷毀12萬公斤
陸媒披露大連版王立軍
龍岡米干節 烈日滇緬風情
北市查緝菸酒 裁罰11件
蕪湖鐵畫傳人 一定要姓儲
提升效能 政院要簡化行政流程
新台幣收貶0.5分
日經大跌逾5% 進入修正期
威尼斯雙年展台灣館開幕
澳總理訪學校 又被丟三明治
服補充兵 申請條件放寬
3萬演百場魔術 許景傑圓夢
反毒代言 潘瑋柏籲勇於拒毒
傳蘋果轉單 鴻海不評論
修就服法細則 禁索非工作隱私
蘇治芬：怕問題澱粉 米最安心
2千人體驗生態 籲護高美溼地
陸：仁愛暗沙菲軍 半月內斷炊
W飯店邀設計師 將垃圾變精品
經濟部：台星紐FTA已經完成
前進華爾街 哈佛畢業生比例增
服貿簽署 不致影響整體就業
台南環檢警 查獲175件污染
教部推大學自評 34校先行
傳說戲劇加背籃 體驗原民文化
清晨盃羽賽 為創辦人集氣祈福
孫大成參加瓜憲法研習班始業式
吳寶春故事拍電影 7月上映
駕照吊扣期滿 裁決所貼心代寄
北市國小教甄 錄取率最低1%
少年疑遭逼吃狗屎 警政署追查
開車看紅綠燈 走路看小綠人
顏慶章明卸任 發信告別同事
大馬穆斯林籲杯葛華人商家
招人才 德官員籲容許雙重國籍
藍營：政府基金應拚績效並整合
火災就地避難 內政部修法強化
昔日珠算老師 今投身特搜救護
救經濟 台聯支持證所稅修法
胸悶呼吸急促 橫膈膨出作祟
北京罕見好空氣 居民奔相走告
PCB首季產值 季減逾13%
印度插一腳 軍艦入南海
美手機用量 遠超過歐洲
陸客首季躍居南韓土地最大買主
4遊客遭雲南景區員工圍毆
衛署：資料庫完備有利追蹤原料
陸：不接受菲侵占仁愛暗沙
洛桑評比 藍檢討綠籲拼經濟
雙匯買美豬肉商 大摩提供融資
外勞鬆綁防弊 建教生不算本勞
消費相助 瑞士經濟擴張超預期
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
昆凌翹臀 兒時被笑像唐老鴨
夏天待用冰 弱勢童透心涼
北市技工涉貪 廉政署搜索約談
金沙鎮展特色 推出觀光礦泉水
交通補助爭議 北捷將再研議
照顧二戰倖存猶太人 德國償付
德醫師：飲酒過量會智力退化
內需穩 西班牙經濟衰退緩和
三星乘勝追擊 S4迷你上陣
加馬刀治腦瘤 腦組織傷害小
弟涉貪 卓伯源：未授權任何人
酒駕勤取締 同期死亡人數降低
金檢銀行大陸分行 最快下半年
下課抓菜蟲 北源菜園開心收成
北市食品安全 郝龍斌承諾把關
人工溼地荒蕪 水廠：發包整理
南韓使館輕忽 寮國遣返脫北者
大企業成長緩 中間企業獲利佳
北市抽驗菜脯 3件不合格
虹牌油漆比洞賽 蔡啟煌落馬
經建會副主委 陳建良接任
中鋼7月8月鋼品 跌逾4%
俄首批先進防空飛彈 運交敘國
發票千萬獎16名 史上最多
另闢財源 國票金基金銷售佳
檢察官遭指濫權 法部依法處理
We7net 啟動手機購物
斐媒報導台漁民遭菲船槍殺案
蔡衍明 蟬聯富比世台灣首富
德媒：珍珠奶茶生意大起大落
大馬僑生輕生 僑委會協助善後
鬼頭刀漁汛期 漁會收購調節
新北漁港違法垂釣 小心吃罰單
挑戰多 大陸歐企獲利不樂觀
視差大 睜隻眼閉隻眼檢查
謝長廷取消會晤陳光誠
安定人心 南投官員議堂呷碗粿
陸國防部批美：挑撥兩岸關係
高捷營運否 議會擬民調決定
星馬關切澱粉案 駐處說明措施
謊報炸航班 落網稱炸彈很好玩
台灣指導種蘆筍 峇里人轉運
食不安 自製飲食家電賣到缺貨
備戰技專面試 科大傳授訣竅
美僑社挺中華民國 吳英毅欣慰
學士想當工人 主考官：想清楚
A馬吳競選經費 卓伯仲涉侵占
法網男單次輪 盧彥勳傷退
韓國旅展 高麗妹爭玩台北方塊
台東問題澱粉 來源皆裕豐粉業
土地公掩鼻避火警 廟方稱顯靈
無毒澱粉標章 花縣全面展開
台南閱讀禮袋 陪伴寶寶成長
花億元蓋違建 苗縣府行政疏失
央行阻升 新台幣收貶0.5分
電梯陳舊 陸法院：出事不負責
陸副總參率團 赴香格里拉對話
悠遊卡不悠遊 台鐵台中段卡卡
鼓勵發票無紙化 擬增2千元獎
金融營業稅若調高 獲利受損
菲艦配魚叉飛彈 告別火炮海軍
資策會科技論壇 談3D列印
涉施壓吞競選經費 卓伯仲遭訴
金門牛趴趴走 議員籲設專區
舊版公開資訊觀測站將下線
潭子街老店 新血帶來新活力
六都地特併高普考 試委有意見
嘉義情殺1死1傷 凶嫌預謀
慰問軍方海巡 李沃士提前賀節
衛署：菸價高有助弱勢勞工戒菸
實習醫師砍人縱火 震驚醫界
研究所考試 台大陽明擬延後
海陸空訂票整合 技術可難度高
日正波霸粉圓 交北市府監銷
問題澱粉商家怨 促政府斷貨源
陸南海戰略 挑戰對手底線
新北火鍋業獲共識 標湯底內容
浙江黨官欠賭債 藏福建當學徒
芒果檢出殺蟲劑 金門追查源頭
鴻海營收居冠 台積電獲利王
超商網購與通訊軟體結合擴商機
技嘉推出P系列電競筆電
龍眼蜜銳減8成 蜂農不漲價
東協商機媒合 2537萬美元
女醫師車禍 消防：搶救未延誤
市民熱線 基市研究免付費
電子票證消費 悠遊卡獨大
六福將引進萬怡酒店品牌
8大類產品 未來出口需附證明
陸媒：變形金剛4上映中國元素
陸外交國防雙批菲律賓
台擬封境外侵權網站 網上譁然
遭扣蘇澳籍漁船 匯罰款後獲釋
封境外侵權網 智慧局駁長城說
搶攻年輕族群 味全砸億元行銷
問題澱粉抽驗 嘉縣3件不合格
自由經濟區 高市爭金融中心
樹德代表高市 22度訪姊妹市
女子想跳河 勇警下水拉上岸
穩定債市 日銀增加購債次數
友善職場 江宜樺促保障派遣工
挽救性命 吳副總統讚揚生命線
扁再入黨案 送民進黨中央審核
美指陸駭客攻擊 陸稱美誤判
吳經國當選ASOIF執委
私吞販毒 貪警陳紀淵判無期
酒駕連環撞 女醫師過馬路重傷
查問題澱粉 法部發函檢察機關
銀行4月逾期放款 增57億元
威力彩開獎
陸：分析加入TPP可能性
今彩539開獎
就任週年 蘇宣示力拚公投選舉
福建車禍 2台灣人亡
立院攻防 食管法證所稅受矚目
郵輪客遊大鵬灣 推小船接上岸
新航購機 空巴波音接大單
證所稅修法 視朝野能否達共識
黃敏惠盼兩岸文化交流心連心
日股修正 安倍成長計畫風險升
服貿影響評估 9月前送立院
加工處通過8投資案
美Q1成長率 下修至2.4%
新型冠狀病毒 沙國增3死
防毒染校園 高雄掃毒押6人
看護猥褻女同事 雇主連帶賠償
陸擁核武欠承諾 美國有疑慮
兩岸服貿協議 擬開放美容美髮
倫敦視像藝術節 吳汰紝放異彩
彈道比對 找到射殺洪石成槍枝
非洲肥胖問題嚴重 世衛促對抗
美初申失業救濟 增加1萬人
國道計程後 特殊假期恐無免費
陸：絕不承認舊金山和約
和平島後方開放 基市近期會勘
立院初審 加重違法添加物刑責
外資借台幣投資股市 手續簡化
黃春明：部分傳統文學不符人性
販毒大姐頭 母前下跪懺悔
遭日扣留漁船益昇12號 獲釋
涉恐嚇 徵信公司總裁被訴
以准屯墾區建屋 巴稱影響和談
渣打公益路跑 89歲長者參賽
駐館捐史國救生設備與電腦
今彩539 頭獎槓龜
威力彩 頭獎槓龜
女醫遭撞昏迷 台大醫師集氣
問題澱粉 蚵仔煎粉年糕在列
台菲負面效應 菲國媒體關切
國軍網路戰部隊 立委考察驗證
謝取消會陳光誠 安排者未多問
減少捕撈恢復漁藏 歐盟達協議
恰恰率兄弟贏球 曼尼生日掃興
全球每年6百萬人吸菸致死
菲調查團長謝台 盼還家屬公道
小黃擋救護車 新北消防局報警
立院初審 訂媒體市占率上限
美成屋待完成銷售 不如預期
男警愛慕女警 入侵住處被逮
含問題澱粉 市售年糕遭下架
縱火遊民到案 犯案動機不明
微軟改版 Win開始鍵將回歸
菲律賓GDP暴衝 近3年來最佳
證據會說話 菲冷血掃射全都露
繳稅期到 股市大跌94.61點
星規定 新聞網站須申請執照
紐約市長 險接劇毒蓖麻恐嚇信
「反核四 飢餓24」接力絕食結束
美邀陸參與演習 洛時專欄抨擊
招陸生博士班放榜 缺額逾5成
六四24周年 民運領袖各自表態
廣船後退又前進 為躲菲公務船
中華郵政獲讀者文摘信譽品牌獎
希望公共電視廢台只是戲說！
移民署行動列車開上山 體驗「山上人家」樂生活
中華電信再度榮獲 電信服務類白金獎
權證市場火熱 小資族投資享小確幸
公開資訊觀測站 將進行整合服務
公開資訊觀測站 將進行整合服務
「超越自我、挑戰極限」高山冒險體驗營
MVSA西班牙酒莊餐廳聘請西班牙主廚安東尼來台駐店
台北福華歡慶29歲生日
2013中職明星賽指定飯店獨家包套 住房每人不用一千元
Taiwan Stock Museum Witnesses the Island’s Stock History
漢來大飯店 弁慶餐廳推出「元氣滿點．鰻魚套餐」
難逃衰退 歐元區失業率創新高
漢來大飯店 弁慶餐廳推出「元氣滿點 鰻魚套餐」
南沙營 海軍登太平島宣示主權
吉里巴斯總統訪台 馬軍禮歡迎
朝野立委促銷 「看海長大」的屏東芒果
立院三讀 代寫論文最重罰百萬
調查: 漁民洪石成遭M14子彈擊中
殺死前女友 呂政軒羈押
涉射殺洪石成 菲海防稱不知情
追澱粉 基市稽查抽驗雙管齊下
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
陸代表OIE報告H7N9疫情
梅克爾施壓歐蘭德 促法國改革
是否逃脫 建仔明天決定
面對大賽 妮妮：感覺冠軍近了
天氣反常 英今春51年來最冷
俄飛彈未運達 阿塞德對以叫陣
休普萊特菁英賽 妮妮尋求奪冠
外資賣超百億 投信：無損多頭
不畏澱粉風波 法人珍奶店開張
美FDA：問題澱粉暫未見銷美
觸控增溫 專利大戰搶生意
檢附證明 南加波霸店未受影響
廣大興案 美議員致函國務院
歐元集團設專職主席 德法共推
駐法處舉辦歡迎OIE代表酒會
谷歌推原生版HTC One
半導體成長預估 降1百分點
富士康國際股東會 通過改名
大陸黃金需求下半年料放緩
全球競爭力排名 巴西第51
房屋危機 加大城市市長籲處理
歐美股漲 觀察證所稅闖關
日物價連6降 挑戰安倍經濟學
晴朗炎熱 北部高溫35度
青年振傳統 推布魯塞爾新啤酒
波士頓炸彈客能行走 母稱無辜
經濟學人用詞不當 沈呂巡投書
宏達電傳撤全尺寸視窗RT平板
邢瀛輝接受尼國大報專訪
台股開盤上漲75.48點
廣大興案 加媒刊投書籲菲負責
比利時人愛啤酒 年飲逾兩百罐
威脅彭博人士：想禁槍先殺我
廣大興案 阿根廷華僑嚴正抗議
黃小琥遇謝怡芬 Pub大車拚
索尼傳考慮分拆 找上大摩花旗
醉後3不醉也瘋狂 片尾最高潮
EMC加碼買回股票 配發股利
墨媒刊邱文達參與國際衛生專文
日工業生產超標 安倍經濟奏效
菲調查團記者會 下午離台
登船驗槍詢菲人 調查團回台
CNET創辦人 跨足藝壇破產
陸媒揭密習近平出訪專機
職棒比賽熄燈 啦啦隊救援成功
越將調整水泥政策 刪低產量
巴拿馬報紙刊廣大興事件
漁船案 印度媒體國會議員挺台
新高 人幣中間價升破6.18
征戰6小時爆冷慘敗 李娜氣壞
香格里拉對話 聚焦預防衝突
美議員致函總統 支持對菲立場
證所稅修法時程 朝野立場不同
洋菜粉愛玉粉出包 南檢聲押
金鶯關注建仔 殷建聯手球迷盼
新台幣盤初走升
柴玲：原諒敵人 惹議
嘉市神農祭 湖北贈神像
中央氣象局 氣象報告
美元指數雖揚 兌新興貨幣仍貶
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
美房貸利率攀升1年來高點
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
逼吃狗屎案 3警坦承施暴送辦
日圓重貶 日本蘋果喊漲
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
觀察證所稅動向 台股開高走低
美查獲基因改造小麥 日停進口
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
金門祭魁星 祈求考生金榜題名
下週油價 持平機率高
謝長廷：台灣意識強就有力量
李澄然：與美溝通促菲正視要求
5月房市平盤 購屋信心不衰
行銷金門農業 蒜頭台北推廣
證所稅若不過 投顧：恐陷盤整
孝子捐肝 機械手動刀傷口小
天安門母親：絕望漸漸逼近
證所稅若過 法人：挑戰8500
上海逃票酒駕 列信用汙點
酒駕肇逃加重刑責 可望三讀
習近平偕彭麗媛 開始美洲之行
製造業好轉 韓元終止3週貶勢
高鐵大專生優惠 暑假車次變多
陸轉型全球大國 元首外交鋪路
行人闖紅燈 福州將開罰
日月潭畔新意象 催生日月茶壇
歐普拉：失敗只是讓人生轉個彎
夏月電價啟動 節電獎勵省銀子
特色產業上櫃 邀宜蘭台南企業
助童籌學費 學生採果不喊累
洪石成案 吉國總統表慰問
修證所稅 綠：不處理待協商
六輕疑短報 環團籲嚴審類似案
撤旗不符規章 駐美處盼和諧
拚經濟 南韓嚴查財閥逃稅
高山冒險 幫迷途青年找到方向
關心證所稅 散戶多盼不課
台菲查真相 總統盼還家屬公道
總統盼盡快參與國際民航組織
保險觀測站 可查商品資訊
新台幣午升1.72角
亞洲華文媒體圈 網路異軍突起
首創企業英檢 6月初報名
衛署盼速修食管法 確保食安
奶酪中招 光代：非依蕾特布丁
趕上大陸 日擬增強非洲貿易
核四公投 副總統籲提專業建言
毒澱粉產品 北市銷毀逾4萬包
林坤禧：歐盟仍會課陸懲罰關稅
豆花布丁寒天疑出包 下架未明
大學甄試撞期 教部盼平台協調
星國出現首起登革熱死亡病例
廣大興漁船案 菲指零星射擊
澱粉大執法 所有粉類都要查
MSCI半年度調整 盤後生效
謝長廷：經濟問題多數卡在政治
ETF投資人拋黃金 加碼白金
統一：布丁等 7產品暫下架
節能家用器具補助 6月開跑
食品技師缺人力 年辦2次考試
拿錢撕票 家屬泣：一輩子的痛
實質買盤減 金價走勢看法分歧
中市驗粽子食材 菜脯蝦米違規
以繩勒脖 檢：比電影還殘暴
依蕾特中招 奶酪停賣可退貨
工業防腐劑 波及布丁奶酪
南市防災演習 秀預警廣播系統
消基會：平日抽驗亟待加強
鴻海印尼手機案 夥伴出線
違法菸品廣告 4年罰近5千萬
4G搶門票 投顧憂三雄股利
達干佐：台菲蒐證結合找真相
陳菊：支持兩岸交流接觸
顏慶章：證交稅已隱含證所稅
修證所稅 綠要協商藍尊重
台股收盤漲11.51點
減大學延畢 研議合理調整學費
證所稅恐延 投顧：早過早安心
留住員工 瑞銀傳加薪
扁盼再入黨 謝長廷：照黨制度
芒果季 朝野立委促銷屏東芒果
爭南海 陸海底觀測系統建成
調查團回台 將儘速完成報告
綠：應公布中資來台產業項目
擬禁商店展示菸品 國健局支持
亞幣邁向1年來最大月線貶勢
開高走低 台股漲11點
6月台指期漲12點
陸AMOLED擴產 動作積極
元大金改選 馬維辰重回董事會
食品原料再出包 南市封存開罰
無菸人行道 北市16校啟用
陸長劍20巡弋飛彈可能配核彈頭
6月電子跌 金融漲
大魯閣新董事會 連勝文入列
工業原料製食品 負責人收押
拍性愛片再恐嚇 徵信總裁交保
環保袋案 卓伯源質疑押人取供
震盪百點 台股月線連7紅
核安疑慮 民眾可上網發問
蕭萬長：台灣愛心讓日本感動
韓女軍官遭槍殺 軍方徹查
統一超全家 疑慮產品都下架
8旬夫妻 樂當志工獲獎
外媒：習先訪美鄰居 展經濟力
魯煒辭去北京市副市長
中招大廠 南檢：目前為被害者
台中歌劇院OT 廠商等嘸簽約
移民署行動列車 體驗山上人家
MSCI盤後生效 個股尾盤爆量
台中歌劇院 中市爭取初期代管
三大法人賣超台股67億元
調查團返台：有助證據釐清
評建雙橡園 胡志強：吸引觀光
菲調查團離台 續釐清真相
士林官邸推出愛盲感知體驗活動
籲行車不低頭 中市宣導交安
鴻海日本研發中心 掀眼球革命
台菲合作調查 外長：菲釋善意
水電工行搶 4小時下手10件
吉里巴斯駐華大使館揭牌
林永樂：續與宏國溝通派新大使
紅火案 辜仲諒二審判9年8月
菲調查團：來台有利釐清真相
休會前院會 證所稅案列議程
長春擴廠廢水驟減 真實性遭疑
ETC案 被疑嚴律民寬待財團
希「辣」新聞 主播背後播A片
女孩遭狠甩 谷歌街景永流傳
看台食安問題 陸憶皮鞋酸奶
未環評先營運旅館 至少有9家
行動電源納檢驗 經部盼速實施
法部：朝強化管收欠稅大戶努力
東大師生獻藝 魔笛週六登場
吳清基勉學子努力 成領袖人才
設職安平台 胡志強籲不苦勞工
網拍賣家控訴 便利袋不便利
宜蘭查問題澱粉 封553公斤
原料出包 愛之味仙草凍下架
李玟戳破老公謊言 驚喜獻香吻
紅火案大事記
買冰50元 統一發票中2百萬
新台幣收升6.5分
陸高層官員 多人記者出身
違反勞基法 北市公布27企業
被糾正 高市將收回農會代庫款
協奇：十萬元取得問題澱粉作法
竹北豆子埔溪橋開工 便民通行
拒酒測遭開單 警民爆爭議
建仔動向未明 仍列小聯盟先發
壯三新涼樂團 獲保存團體殊榮
蘭嶼居民呼吸衰竭 空軍救援
桃縣綠色消費嘉年華 華碩響應
畢業感恩信 封存3年寄給自己
金門代書酒後追撞 醒後道歉
大紅帽小野狼 偶像劇變歌舞劇
美未婚女 2/5願當單親媽媽
統一布丁等產品 通路下架
用蔬菜換油 中泰加強貿易往來
女醫遭撞昏迷 轉回台大醫院
台問題澱粉 港商：沒實質影響
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
文化部將籌組國際事務諮詢團
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
免試25% 郝龍斌：不很贊成
壹電視轉讓 NCC將開公聽會
艾未未遭關押作品 已運出大陸
涉掏空13億 漢唐董座遭訴
經濟蕭條損失 美家庭還沒賺回
李登輝教謙卑 蔡英文反躬自省
俄媒體：防空飛彈尚未交運敘國
海拔最高兒童樂園 拉薩新地標
好萊塢動畫 蕭敬騰獻聲外星人
金門：營養午餐沒問題澱粉
習近平：查貪腐敢於碰硬
紅火案屬重大犯罪 二審重判
亞洲行善英雄 印尼4富豪上榜
輕微腦震盪特例 菜英文竟變好
杉原棕櫚案 環團：如悠活翻版
台灣城走進銅陵 台企聯首投資
中華電行動上網 破300萬戶
陳彥博：Have fun最難
防問題澱粉 嘉縣籲吃優質米食
喝過咖啡 日系車商同意回饋
義大利失業率 竄至36年高點
紅火案 律師特偵研議上訴
大稽查前夕 南市官員賣場宣導
咖啡店集愛 麵包撲滿助貧童
桃機修跑道 班機最多延1小時
智盛欠薪案 勞委會促桃縣蒐證
探究運動後暈眩 東女獲發明獎
動保團體陳情爆衝突 多人掛彩
溜溜球在手 楊元慶勇闖全世界
董事長被控掏空 漢唐仍否認
台日觀光論壇 安倍錄影謝台灣
張通榮逛廟口啖小吃 力挺攤商
劣質原料波及大廠 恐污染食品
台達電取得新日光2席董事
驗原料證明 中市凌晨啟動稽查
問題澱粉 嘉縣銷毀7.3公噸
首爾旅展 台灣團熱力拓市場
外資賣美元 新台幣收升6.5分
動保團體陳情 嘉市府允改善
看護病房廁所暴斃 身旁有針筒
李登輝出新書 感謝太太做筆記
在陸經商 台商：別怕掉芝麻
傳大馬僑生被霸凌 高醫大否認
問題澱粉 在陸台灣小吃忙撇清
桃園縣改制 明年底升格直轄市
和信超媒送愛偏鄉 資訊零時差
台問題澱粉 港店通告不受影響
培育青創家 國科會邀業界授課
涉貪 前檢座井天博判12年
外資砍近十萬張 旺宏創半年低
未依規定採購 黃季敏撤職
北京建議企業今年漲薪12%
8片申請補助 金門美景入鏡
傳印尼手機案有譜 鴻海不評論
檢察署送球具 原鄉童直呼好棒
南投1廠商問題澱粉 衛局封存
陸：5年少用670億塑膠袋
被控A校產 前真理校長無罪
郝龍斌：不因時間壓力推華德福
高公局：ETC委辦費未厚財團
全聯：已下架布丁等有疑慮商品
西螺特級紅心粉 下架回收
立院通過台菲刑事司法互助協定
每週運動12分鐘 改善懶骨頭
佛教在台發展 總統肯定軟實力
性侵檳榔攤智障女 買酒男判刑
黃金15分鐘 病危傷患臨界值
涉黑心食品 立光農工大門緊閉
晚間9時 民眾最愛打電話
相約談判翻臉開槍 警逮送辦
101次邂逅 遍覽101之美
堅持品質 法珍奶店開張大吉
央行：QE退場隱憂 提早因應
美阿肯色州副州長應邀率團訪華
大馬督學校長團今赴台交流
陸網友上傳諷刺照關切校長性侵
股東會股價跌停 大亞正常營運
立院三讀 發表錯誤疫情應更正
誤食劣質布丁 喝牛奶防毒害
貓纜大修完成 6月恢復營運
軍方釋營地 助馬祖拚觀光
新一代未來館 化身植物溫室
統一中控離岸人民幣債券創紀錄
立院三讀 博愛座至少15％
寧波疑食物中毒 160人送醫
陸：與斯國提升關係 無針對性
今彩539開獎
陸美亞太對話較勁 聚焦網安
陸委會調降陸8省1市旅遊警示
立院三讀 增符條件義警消福利
學者：冒進可能使兩岸不進反退
台日觀光 2016年4百萬人
大樂透開獎
立院三讀 設衛生福利部
紅火案 辜仲諒將繼續上訴
熱氣球嘉年華 光雕音樂會登場
美消費支出意外降 所得持平
上海天氣影響 比問題澱粉大
北京H7N9新病例 痊癒出院
總統國宴款待吉國總統湯安諾
台股指數本周漲0.55%
愛之味寒天仙草凍 嘉義縣封存
立院三讀 簡化辦社會救助程序
粉圓快被打趴 業者送檢自救
全球人壽 新增3獨董1董事
大陸比照藥品法 強化奶粉監管
智盛欠款案 資方計畫還款
中科需求 台中機場開放貨運
林瑋揚家人不赴台 盼事件平息
衛福部將成立 研究增食安人力
法網 夏娃和納達爾晉級3輪
獨派大老前 蘇蔡同台談主權
性侵被告未限制出境 落跑了
布丁豆花中招 老主顧仍有信心
法網女雙 謝淑薇晉級次輪
官方：北京污染超過環境承載力
港六四燭光晚會 撤愛國口號
問題澱粉 新北銷毀15公噸
李登輝籲揚棄政黨鬥爭
電子菸也是菸 法公共場所將禁
管中閔盼澱粉事件 影響短期
安倍內閣為經濟 擬活用核電廠
上海一H7N9病例 死亡
林益全犀利雙響 專打統一獅
立院三讀 軍保費率最高12％
大樂透 頭獎槓龜
中東呼吸症候群冠狀病毒正名
虹牌油漆比洞賽 林文堂晉級
陸：對加入TPP持開放態度
今彩539 頭獎2注中獎
越南：戰略互信 中美責任更大
星馬憂澱粉案 駐處說明獲報導
林恩宇甩陰霾 7局0失分奪勝
違8項規定 中共處分二千多人
開喜聲明主動下架豆花杏仁豆腐
依蕾特人氣高 網路團購起家
科技盃高球賽 石惠如首輪領先
立院三讀 加重違法添加物刑責
立院三讀 恢復專利懲罰性賠償
查澱粉製品 6/1起大執法
洪石成之死 鎖定M14開槍者
性侵勒斃國中女 最高院辯生死
美消費信心 走揚至近6年新高
法網費德瑞氣勢如虹 挺進4輪
上海港貨物貨櫃吞吐量 續領先
日砸巨款援非洲 拓展企業版圖
菲高級大廈爆炸 至少2死3傷
滿意油價OPEC生產目標不變
國防部：調軍保費率助永續經營
證所稅延 阿土伯：不要再拖了
證所稅闖關失敗 券商公會遺憾
又爆黑心原料 波及統一愛之味
立院三讀 提高酒駕及肇逃刑責
修正證所稅延宕 悶經濟更悶
加重刑責 有助嚇阻酒駕
證所稅修法 政院盼臨會通過
上市公司市值回到23兆元
把愛說出來 其實很簡單
立委田秋堇以德國為例談核四風暴
租稅不公！ 專家：財政漏洞轉嫁納稅人
證所稅成經濟史上大鬧劇? 張盛和: 無歉可道
有工業用防腐劑疑慮 統一布丁等知名品牌下架
立院三讀 情節輕微走私輕罰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
立院三讀 教育部設青年發展署
重要議案受矚目 臨時會再戰
台中夜市高雄賣場澱粉安全具結
星再下令 回收4種台灣產品
菲調查團返國 未能與洪家談話
民代學者報支經費 有條件除罪
駐美處：重建關係菲須回應訴求
立院休會 證所稅等案臨會處理
英前情報頭子 將出任匯豐董事
澱粉製品標示 高雄市稽查
決續留洋基 王建民找機會
習近平訪中美 墨西哥想談逆差
星巴克宣布 實施店外禁菸
廣大興真相國際迴響 菲媒跟進
英女王加冕將一甲子 民眾歡慶
高溫炎熱 雙北上看36度
5月芬蘭北部30度 高溫紀錄
非洲貝南風險高 旅遊橙色警示
休普萊特首輪 曾雅妮名列61
臉書假帳號殺人 衝擊緬州學生
陽明海運延長洛杉磯港租約
近四成巴西人不接收子女同性戀
憂QE縮手 美股收黑
新版證所稅闖關不成 拖一個月
倡環保 法舊衣回收站啟用
末代基測8日登場 考生創新低
拜登訪巴西 談能源合作
台灣研究3年有成 澳大學辦展
法總統府美酒拍賣 優於估價
憂聯準會縮手 歐股收黑
節目撞名 蕭敬騰楊宗緯不同台
習近平抵千里達 展開拉美訪問
西歐春料峭 形容天氣又豬又狗
畢業季來臨 大學各出奇招
陸演藝圈騙子多 圈內人多碰過
阿部寬艷之夜 一男尬六女
免試比例私校配套 國教添爭點
等嘸大聯盟約 王建民續留洋基
生命教育漫畫賽 愛自己愛地球
新版證所稅未過 股市將受波及
WTI期油 跌至1個月低點
加國救護直升機墜毀 4人罹難
青春勵志風 中國合夥人票房飆
遭敘軍殺害西方人 身分曝光
當陸官員面 美防長批陸涉網駭
光雕自由飛行 璀璨台東
觀光商機 婦產科拆產房蓋民宿
各地競仿傚 台東老神在在
最高標準 台東熱氣球安啦
憂聯準會QE縮減 金銅齊跌
甄嬛老公是康熙 銀色夫妻搶鏡
高雄輕軌後年通 盼創百億產值
分析：陸艦隊可在近海自由機動
港都輕軌 陳菊：城市百年發展
港都輕軌 楊秋興：錯誤的決策
高雄市民：假日才會想搭捷運
浪漫或浪費 輕軌爭論迄未休
歷任美總統到訪 陽光莊園傳奇
美德州旅館火災 4消防員殉職
787夢幻機復飛 首降台灣
吳英毅出席中南美洲台商大會
美議員籲菲 與台簽漁業協議
台北國際電腦展 吸睛亮點多
花陶夏藝 雲林社大展創意
悠活未環評 環署訴諸社會良心
工業原料做食品 南檢追流向
菲殺台漁民 美議員籲菲賠償
查問題澱粉 逢甲夜市無違規
稽查澱粉產品 南市動員掃街
綠幹部拚選戰 黨部將小改組
木質素環氧樹脂 獲美雜誌肯定
陸製造業PMI擴張 高於預期
又現龍捲風 奧克拉荷馬州2死
陸5月PMI50.8 優預期
美前參議員致函凱瑞關切台菲案
做對的事 洪慈綪為漁民討公道
美艦抵廣東 訪問南海艦隊
百廢待舉 重返家園再站起
重振教育 盼學子走出身心傷痛
新居新起點 生計維永續
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
5月房市交易 全台減7%
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
桃園肉圓店 業績掉七成
漆淨家園 勞動人打掃老人之家
台北電腦展 微軟展多款新裝置
雲林規劃農博 展新世代生活
六四將屆 毛澤東紀念堂停開放
黑格：美支持台海加強關係努力
避夏季電荒 南韓省電大作戰
陸航艦趕工 15人因公死亡
陸節目測明星智商 林志玲上陣
基隆十大伴手禮 3日截止報名
大型通路 張貼8大類安心公告
UNICEF：越貧童700萬
火鍋湯底食材 新北籲業者標示
6月畢業潮 度假打工夯
度假打工百款 避當台勞有撇步
追星兼觀光 度假打工吹韓風
查問題澱粉 北市兵分15路
北緯24度以北 6月禁捕鯖?
受扶助特殊境遇家庭 逾2萬戶
政院：盼臨時會通過證所稅等案
酒駕3犯 法部擬訂須即發監
家事事件法滿週年 婦團籲落實
先浸水再切片煮 可排出添加物
掃到澱粉風暴 龍口粉絲自清
香格里拉對話 日防長駁右傾化
台菲漁船案 葡國友台小組聲援
越高中畢考 近百萬生考3天
食品技師考試 問題澱粉入題
教育館落成 副總統返鄉見證
用戶飽和 電信業加值拚突圍
考取食品技師 可望加薪8千
美防長：美先進武器將進駐亞太
郭采潔通行證在手 看片免搶票
陸軍方：不允許家門口有戰事
端午節倍思親 台灣大邀稿
富士康員工寶島遊 訪鴻海總部
堅拒綁匪 美司機用生命護孩童
能文能武 AIT苦練拚龍舟賽
圓山新十美 北市邀民探索
美龍捲風再襲 5死40傷
另類揪團 嘉大生募物質濟貧
殺蟲劑惹禍 英男炸飛穿牆墜地
毒澱粉案 傳統攤商受影響大
會計法修正 顏寬?：非專為父
放飛十萬蝴蝶 陸白雲山爆蟲災
能源之旅 馬邀媒體訪核三核四
學者：美重返亞洲 台重要一環
台菲漁船案 斐台僑關注
神龍雷虎展技 民眾大呼過癮
食安證明稽查 北市5業者限改
韓陸軍方高層商討朝鮮半島局勢
日失智老人462萬人
邱淑媞：漲菸捐才能再降吸菸率
歐洲需求低 孟山都新申請喊卡
威尼斯雙年展台灣館 盛大開幕
問題澱粉入市 大馬奶茶銷量跌
陸戶籍改革試點 貴陽積分入戶
食品大廠淪陷 監委要查
清大奕園開幕 林海峰到場見證
連續16月 南韓5月出口順差
外銷澱粉製品 宜附檢驗證明
開車按喇叭 竟遭槍擊身亡
坎培拉慶端午 看電影不老騎士
龍口也陷風暴 北市要求下架
哥斯大黎加前總統 吹捧大陸
林英玉放生大典 精神重生
李玟跳叩叩舞 重返華語歌壇
振股市 陸5月QFII額度增
陸多項財經新規上路
十大亞洲新興旅遊城 南投入榜
千盞燈助學金 受助人分享感恩
德記洋行3產品 封存上千箱
廂型車爆胎翻覆 9人輕重傷
創意設計捷運電梯 郝龍斌讚賞
府城美食多 孕育布丁文化
好多布丁店 安平路成布丁街
吃得安心 布丁業盼政府把關
香格里拉對話 日低調談釣魚台
App打造中小企第2大腦
台北電腦展登場 新品爭艷
中市查食品安全證明 4家下架
堅持純米 米粉業者守健康防線
蔬果妝點 彩色米飯繽紛又營養
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
體育界追思體壇耆老湯銘新
找人性侵情敵 女判10年
王岐山人馬 分掌中行及招行
小兒麻痺病友 體力變差須注意
保國產雞價 冷凍冷藏區隔標示
熱氣球自由飛 限高2500呎
土雞量減 6月漲回合理價
菲大廈爆炸 似非炸彈攻擊
鼓勵青年創業 金門辦研習營
問題澱粉事件 無礙陸客赴台遊
夏月電價啟動 慎用耗電設備
聯準會推低率 諮詢委員表憂心
問題澱粉風波 夜市貼標章因應
花蓮澱粉稽查 8業者無證明
大龍福利中心 供視障長者入住
問題粉圓 新北銷毀22噸
周麟接受巴媒專訪 談廣大興案
重振台灣食品信心 應嚴控大廠
兩岸互設辦事處 立法仍待共識
桃園稽查 8成店貼安檢報告
關廟麵沒問題 駐處向星國說明
試種觀賞瓜 金門農試所將推廣
走進大通古鎮 看見長江江豚
父殺母分屍 遺孤淪搶奪慣犯
卓越建設 桃老街溪整治獲首獎
百管齊鳴 后里薩克斯風樂動人
京交會意向簽約近800億美元
親近田園 金門開心農場開場
內政部：跨部協調落實兒少保護
苗縣稽查總動員 有證明仍抽驗
基隆查食品證明 34家未出示
華航直航夏威夷 復興飛張家界
與馬角逐黨魁 謝坤宏先拚連署
核四爭議 小朋友有話說
刀鋒跑者殺女友 血跡照片曝光
單身員工聯誼 日月潭催化愛苗
黑心食品充斥 大廠把關何在
研究費除罪 柯文哲：早該如此
網路非法入侵 美認與陸有關
獲認證證明 一條根有保證
中國女子高球賽 林子麒奪冠
桃客講故事 學童精心設計舞台
美警犬不敵病魔 員警敬禮送行
防禽流感 上海啟動冷鮮雞銷售
傳日相官邸鬧鬼 安倍：聽說過
推觀光 海南島業者高雄行銷
三對三籃球賽 SBL球星灌籃
稽查澱粉製品 嘉縣2家缺證明
稽查食安證明 北市7家限改善
食不安人心慌 攤商業績下跌
名模生死鬥 挑戰冬山河鐵人賽
佛州輪椅豬傳奇 激勵人心
推崇志工 吳副總統：社會大愛
李文忠宣戰 蔡煌瑯盼早做民調
嘉縣檢驗菜脯 8件不合格
核四公投案 藍盼表決台聯反對
日防長：防衝突 避免瓜田李下
5月MVP 林益全擊敗彭政閔
封盜版網站 台灣維基社團抗議
傳遞生命舞台奇蹟 果陀捐公益
南投稽查 無安全證明暫下架
設聯合戰區司令部 韓美達共識
反壟斷法 NCC：未擴職權
竹市傳槍聲 兩人送醫
證所稅修法 最快23日表決
視非洲為投資地 日砸巨款援助
科技盃高球賽 徐薇淩躍居領先
今彩539開獎
陸兒童節 大黃鴨多地變形現身
台東食安稽查 15家無證明
龍口沖泡米粉 彰縣工廠封存
導正視聽 駐菲代表處密集投書
國合會合辦國際研討會尼國揭幕
跨足餐飲 燦坤日法坊開幕
台商秀檢驗證明 撇清問題澱粉
稽查澱粉首日768家未貼證明
荷蘭老外譯楚辭 要讓歐洲人讀
年金改革案 仍待凝聚朝野共識
自由飛取消 熱氣球繫留也過癮
傳緋聞 王力宏自稱不曉得
高雄開唱 二姐超緊張
虹牌油漆比洞賽 4強名單出爐
全台查問題澱粉 合格率91%
挺非洲畜牧 尿尿小童尿牛奶
今彩539頭獎 1人中獎
富基蹦火仔 火焰捕魚秀吸睛
破地下兵工廠 1軍人涉盜軍品
彭政閔機警長傳 守護象隊勝利
法網女雙 謝淑薇遭逆轉出局
紐媒呼籲台紐速簽經合協議
幼兒足球賽 娃娃選手滿場跑
台菲漁船事件 紐媒聲援台立場
立院三讀 酒駕致人於死、肇逃＂罪加一等＂
「特別費除罪化」三讀 顏清標將獲釋
李文忠辭黨職 再戰南投縣長
美國再度呼籲中國 停止迫害六四參與者
美國防部長指北京 對美進行網路間諜戰
習近平抵千里達 為彭麗媛撐傘
統一企業江蘇廠開工 預估年產值40億RMB
問題澱粉流竄 食管局忙翻天
強震 南投1死1失蹤多人傷
視察核三 馬總統：「能源政策」之旅
問題澱粉執法首日 高市2下架
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法網男單 納達爾挺進16強
法網男單 喬科維奇晉16強
休普萊特賽次輪 曾雅妮暫排15
菲媒：海防隊員邊笑邊開槍
廣大興案 菲官員坦認重疊海域
厄瓜多外長將訪英 談亞桑傑案
被控酒駕辯稱睡駕 美男子免罪
濕冷晚春 德國多處豪雨成災
樂高玩很大 堆出世界名建築
義國首起 歐洲再現類SARS
晴朗高溫 午後山區雷陣雨
渣打路跑賽 2萬跑者參與
普查：德國人口8020萬
反三巨頭政策 歐洲多處爆抗議
多倫多台僑中心新董事就職
江蕙超想你 劉文正你在哪
活躍20年 劉文正閃亮的日子
韓星朴詩妍 傳有喜6個月
高凌風：劉文正是F4的老祖宗
休普萊特高球賽 馮珊珊躍領先
江蕙的想念 劉文正傳奇
總統能源之旅 首站看天然氣
能源之旅 馬總統夜宿核三廠
英國貿易投資署執行長將訪華
Q彈又怎樣 魚丸老店不盲從
黑龍江糧儲倉庫火災 損失慘重
對抗風暴 台中肉圓堅持傳統
區間盤整 台幣週貶0.17%
堅拒他人調料 豬排老店顧源頭
無化學調味 蘆洲切仔麵飄香
跌倒再爬起 百年肉羹捍商譽
同記豆花堅持傳統 客人回籠
堅持純糯米 麻糬老店不陷風暴
堅持選好米 滇緬美食闖出天
返鄉印勞幸福創業 難忘雇主情
感恩台磨練 羅絲走出自信人生
來台不易 印勞訓練嚴格求品質
台灣長照幫手 印勞權益待改善
證所稅遲遲不改 難脫悶經濟
龍捲風襲美中西部 升至12死
問題澱粉 彰化肉圓街受波及
彰化肉圓街 延續彰化肉圓傳奇
微笑單車 小小黃知名度高
騎乘YouBike 上路須知
自行車夯 不同城市不同感受
飯店藝術展 耳朵大腦造型餐點
蔣偉寧：國民素養為競爭力基礎
葉海燕案 輿論籲陸警方拿證據
端午節將屆 各式名粽供選擇
會計法修正 蔣偉寧樂見
香港文華瑞士老總 就愛台灣米
黃金週線收紅 介入金市忌追高
師資學生 EMBA關鍵
吳寶春：要學習 不是要學位
專業經管 帶動EMBA風潮
大學指考准考證 3日寄發
哨子加棍子 打不死食安害蟲
多食物少食品 天然食材更安全
問題澱粉風暴 觀光業短期衝擊
英女王紀念肖像 被批像鐵娘子
問題澱粉風波 跨部會動起來
王建民7局無失分 3A第4勝
憤怒鳥全球首航 首站台東出發
出口產品附證明 最快6月實施
民進黨駐美代表處 3人擠3坪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
動物園暑期營隊 體驗生態
前4月 對陸電子產品出口微增
貨梯違規使用致死近3年14例
搭熱潮 花蓮業者促銷鮪魚美食
修會計法 知情人士：朝野共識
王岐山：巡視組要當千里眼
添活水 陸銀保險可買台股
艾德曼鋼琴獨奏會 詮釋貝多芬
熱氣球精采照片 無線飆網上傳
陸客脫團行乞 聽不懂台語露餡
電腦展 模組廠秀轉型成果
顏清標能否再選 內政部要會商
祥碩第3代U3晶片 Q4量產
兩會互設 專家：勿有時間壓力
能源之旅 馬總統關心調度量
罹癌女孩 9頂假髮活出精彩
台問題澱粉 港府：加強檢驗
新北萬人路跑 陳建安鳴槍
中油：汽柴油價 降1角
代天府慶典 副總統參拜
問題澱粉延燒 啟動邊境管制
拜仁德國盃封王 德首支3冠王
中共中宣部定調 西化就是邪路
抽檢安全證明 中市持續稽查
台壽今年要增員4000人
台壽想嫁金控 朱炳昱有意交棒
上榜後荒廢 延學測非唯一解藥
朱炳昱建議政府 扶植大企業
陸教育部：零容忍性侵教師
越哈菸人多 年4萬人死
能源之旅 馬總統江揆訪視電廠
問題澱粉案 恐影響餐飲業營收
山寨大黃鴨 現身大陸各地
能源政策 江揆：兼顧穩定安全
有感地震 初判中部4級以上
中部地震 規模6.3
香格里拉對話 陸菲南海交鋒
新北強烈搖晃 猛抱55吋電視
菲海巡邊笑邊開槍 洪家不意外
南投6.3地震 今年以來最大
廚餘再利用 竹市籲珍惜資源
冬山河鐵人賽 謝昇諺留住金牌
腸病毒新變種 水泡內藏病毒
林書豪第二 陳山眉挑戰NBA
聯合國：大陸是全球電子垃圾場
地震 嘉義1人遭落石砸傷
強震來襲 台中暫無災情傳出
竹山天梯落石 有遊客受傷受困
公債法有共識 臨會通過機會大
經長：天然氣發電無法解決排碳
南投地震 彰化賣場天花板掉落
地震 竹科廠商不受影響
入境隨俗 彭麗媛也打鋼鼓
三級震度 高捷停駛檢視後通車
證所稅延 股市投資不必太擔心
印度擬在對陸邊境部署打擊軍
南投地震 雙鐵部分列車暫停
強震影響 高鐵苗栗到嘉義暫停
非天災費率調整 商火險喊漲
台灣地震 金門微搖晃無災情
假產假真騙薪資 未婚女緩起訴
中部強震 總統指示做好因應
遼寧特權通行證 曝光後速銷毀
談運動 魏德聖自嘲個小沒人挑
地震電力斷 高鐵6班車停路間
美西野火燒不停 千戶居民撤離
經濟又環保 義推房屋節能減稅
擔任反毒大使 潘瑋柏籲勿碰毒
地震搖晃 高鐵台南緊急停車
中部強震 國防部協助災援
台北高溫 36.3度今年新高
仁愛盲斷層 搖出6.3規模
竹山天梯遊客受傷 直升機送醫
台灣地震 福建民眾：震得好厲害
南投強震 中橫便道落石暫封
南投8傷 竹山天梯遊客受困
想沾文氣 陸遊客挖莫言牆角
地震 官田住家停電已修復
失戀後心情不佳 男砍人判刑
地震 台積電聯電影響有限
北市就服現場徵才 2百多職缺
雲林零星災情 1人輕傷
點石成金 陳堂彭的鳳梨酥傳奇
地震 全台供電恢復正常
財劃法仍有歧異 臨會再審
熱狗比中指 反叛力量正面思考
地震 嘉義2人遭落石砸傷
高市推輕軌有共識 6/4動工
地牛翻身 聯電群創保護性停機
地震 全台1死1重傷
中部強震 毛治國趕赴勘災
芒果義賣 首盒20萬賣出
推臨終關懷 法鼓山開課教助念
南投地震 北市無災情
南投地震 百貨及影城有驚無險
2.7公里寬小行星 掠過地球
地震 供水不受影響
新興市場 體質佳國家看好
負傷劉翔 最快明年才能復出
廉價食品風險高 義提警告
壟斷防制法 綠盼優先藍營不急
大馬歌迷支持 丁噹感動流淚
平鎮水管爆裂 地面隆起
陸禽流感疫區全面解除緊急狀態
面對中國 民進黨鎖定人權議題
一改前態 昆明公開PX廠環評
地震 中科南科工業區不受影響
星香格里拉對話 低調處理衝突
寺廟神壇數 士林北投最多
高鐵加開全自由座列車疏散旅客
博弈利弊 學者：不應過度誇大
菲媒批邊笑邊開槍 菲府不評論
移民署辦包粽活動 替學子祈福
好市多冷凍莓果疑致A型肝炎
地震 全台水庫無異常狀況
金墩米再出發 慈悲米贈弱勢
大連石油廠爆炸 暫無傷亡
內外利空 台股短線震盪整理
永康芒果節 義賣助勵馨
新台中教育論壇 朱宗慶肯定
南投地震 台鐵延誤54列車
北市寺廟 奉祀福德正神最普遍
虛實結合 愛魅奇攜手紅娘節目
台塑汽柴油 調降0.1元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北市抽驗夜市小吃 全數合格
南投地震 全台水庫無異狀
彭政閔人氣王 曼尼難撼動
招呼吃肉圓 台南小吃掛保證
南星計畫遊艇園區 3日環評
林班地占種蔬菜 逐步回收造林
地震後報平安 話務量暴增
美冷凍莓果遭污染 未進口台灣
年賺數百萬 引水人拿命搏高薪
證所稅修正延宕 稅收恐遭殃
引水人 全台不到百名
引水人考試 挑戰9公尺繩梯
FBI索取個資 谷歌得遵命
中市稽查209家 標示都依規
台壽尋求策略合作 年內成真
汰舊換新 義拍賣二手武器
地震 集保：機房正常運作
修會計法 蔡英文：立院應釋疑
扮投手 吳寶春為統一獅隊開球
張家祝：核電是不得已的選擇
臨會法案攻防 朝野各有主張
技專甄選 一階篩選通過率8成
地震 面板雙虎：廠區正常運作
物流公司行善 幫病患搬家
證交所：台股明正常交易
稽查食安 北市10家限期改善
南投地震 1死1失蹤19傷
業績剩2成 粉圓攤商苦撐
3對3籃賽 SBL球員險落馬
公司治理3關鍵 提升企業價值
中市婦人遭落石砸中 無大礙
南投地震 金管會關切災情
南投地震 中市：營建工程無損
強震 矽品中部廠區運作正常
蔡依林魅惑唱跳 家務事甩一邊
蘇貞昌：能源之旅應邀地方首長
禁超生 武漢擬罰小三與未婚媽
新北食驗證明稽查 9成7合格
復興首航張家界 旅客爆滿
黑輪驗出問題澱粉 桃縣首開罰
南海爭議 越提不先動武建議
護照逾期 奇想少年PI筏出海
南投地震 銀行尚未有損失
玉山盃青棒賽 桃園縣3連霸
南投震災 1死1失蹤20傷
陸副總長：堅定走和平發展道路
楊絳：反對拍賣錢鍾書書信
桃園青棒奪冠 吳志揚開心
強震未影響 台股明正常交易
習近平出訪 情侶裝自備
南投地震 斗六大樓磁磚剝落
大馬將擴大追查問題澱粉產品
台灣地震 大陸國台辦表慰問
地震登山1死 友友人餘悸猶存
能源之旅 江揆心繫震災
建輕軌 楊秋興促環線同步通車
南投地震 雙鐵延誤約7萬人
臉部辨識功能 谷歌眼鏡不採用
問題澱粉星下架 另1家仍成謎
錢鍾書書信 保利公司撤拍
義大開發案 監察院約談高市府
核電缺口 經部：再生能源難補
上台滿百天 朴槿惠支持率略升
北市將設地質顧問隊 免費服務
大連油罐爆炸 2失蹤2重傷
能源靠進口 總統：有國安問題
總統：興建核四是政策 未改變
柏南奇下一步 教書研究或寫作
法網女雙 詹皓晴32強止步
南投強震 國軍協助民眾撤離
南投強震 江揆指揮應變
食品添加物登錄 未來強制
科技盃高球賽 石惠如封后
廣大興案 國際支持輿論續增
統一揮別連敗陰霾 打線大爆發
民代學者除罪 法部研議標準
駭客網攻 習歐會美方首要議題
李登輝贈匾 悼中（山鳥）嶺雄
南投地震 陸未接旅客被困報告
波音787抵達廣州 加盟南航
南投地震 鐵公路都受影響
地震登山1死 家屬抱怨救援慢
地牛翻身 全台2死1失蹤
六四24週年 巴黎華人紀念
陸年輕世代 馬茗斯支持台民主
林煜清拿桃猿開刀 首度3連勝
總統：財政部思考奢侈稅調整否
蔡依林獲肯定 hito奪4獎
大愛留人間 曾御慈捐出器官
0602地震 保持警覺應變
失誤壞事 義大慘遭統一痛宰
地震 台鐵濁水溪橋鐵軌變形
驚駭 信義鄉山頭崩塌猶如走山
日航787機 電池容器出狀況
國防部：掌握災況持續支援救災
能源之旅遇地震 凸顯核安措施
五月天奪4獎 hito唱壓軸
SHE解放肉體 小巨蛋先暖場
FBI推網路監聽 反對聲浪大
南投地震 近3年高鐵遇最強震
中市震傷通報18人 2人住院
開羅宣言70年 政府擴大慶祝
南投地震 陸：願全力協助
車子受困山區 竹山遊客心急
能源之旅 馬總統盼共同思考
往核三遇地震 總統座車上調度
地震 全台1死1掩埋3重傷
能源之旅 里長率眾核三廠陳情
台灣高鐵 6班次列車暫停
南投地震 福建多地有感
馬總統「能源之旅」 環盟提九問
高雄金典酒店 芒夏季節的魅力
我國公共運輸獲國際肯定 榮頒UITP亞太政治承諾獎項
端午節勞軍包裹 郵資一律8折優待
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三技職校院締結創新創業大學聯盟
深耕厚植水資源 節水減碳親體驗
訪視核四 馬總統：連產油國都在發展核能
A+黃金女分享跳脫框框 平衡生活心智慧
捷克奧地利大雨成災 2死
阿巴斯請大學校長組閣 任總理
身體不適 曾雅妮大爆桿
休普萊特賽曾雅妮並列69做收
義新增2例 類SARS人傳人
豪雨肆虐 德聯邦軍出動救災
占領法蘭克福 未獲廣大響應
電腦展 主題館聚焦觸控
台灣家用布杜拜參展 成果豐
台北電腦展 四大亮點產品爭艷
傳蘋果急欲達網路音樂授權協議
吸濕涼爽纖維 優於天然材質
陸地產大亨砸重金 買紐約地標
柏林新機場 年底可能部分啟用
避險基金加碼黃金多單
柯林頓挺歐巴馬 傳出交換說
布倫特原油4週來首跌破百美元
某些過敏藥可能影響開車
美股跌證所稅延 恐干擾台股
鋒面影響 各地降雨機率增
QE擬縮手 全球「債」情慘重
旺季到 投信：油價低檔有限
日圓貶 日系服飾品牌續降價
投49線搶通 遊客漏夜下山
台股開盤下跌76.83點
曾虛白獎再出發 7/1起收件
北約東亞合作 著眼反恐網安等
聯想和恩益禧傳將合資生產手機
總統：核四若不安全絕不發執照
朴槿惠執政 韓民眾逾6成肯定
QE縮手 新興貨幣恐如骨牌倒
缺貨 記憶體模組廠逆勢揚
核三早餐會 員工為核安掛保證
交通斷 台16線受困人車待援
習近平訪加勒比海 領袖紛肯定
7-Eleven北美擬擴1倍
韓惠珍澄清未婚先孕傳言
柏老動向 普大演說幽自己一默
尼加拉瓜財政部長訪華
中儲糧大火 引發掩蓋虧空質疑
美麗的島樂團 法藝術節演出
台16線坍方 國軍助民脫困
新台幣盤初走升
大連油罐大火 中石油：未污染
嶺南畫派特展 故宮登場
富士康國際 上半年有機會轉盈
落石砸傷不治 地震增為3死
乘膠筏捕魚 老漁民溺斃漂上岸
南投地震 陸國台辦致慰問
國道耐震 103年底全達6級
台綜院中旬發布GDP更新預測
尼第一夫人關切南投震災災情
中研院成果發表會 展尖端研發
證所稅未過 台股早盤走低
英媒：陸海軍深入美經濟海域
經部辦研習 培訓地方招商人才
法務部：菲海防員稱卡彈而笑
反腐 陸學者建議退卡應立制度
竹市議員助理中槍 主嫌落網
歐銀理事力挺日銀購債
日圓重貶 南韓要G8拿出辦法
宏達電新One 登亞馬遜冠軍
整合創新創業 3科大結盟
日企資本支出降 安倍面臨挑戰
無薪休假趨緩 27家813人
麥克道格拉斯：口交害我罹癌
中央氣象局氣象報告
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金屬價格下跌 大陸進場掃貨
食研所：業者應把關原料
義大案 陳菊：尊重監院調查
釣島問題 陸：留給後人解決
國際價挫 豐興廢鋼跌破萬元
參與經濟 韓年輕女性壓倒男性
治電腦腕 增生療法新選擇
電腦展概念 相關職缺需求夯
性侵女見習生 禮儀社老闆判刑
小學生救藻礁 發起寫信給總統
市有地污染 陳菊允清污究責
陸生台灣緣 促兩岸教育交流
扁不滿沒除罪 企圖自殺遭制止
陸網購澳洲奶粉 收到袋鼠一隻
陸5月非製造業新出口訂單收縮
紙袋女棄嬰 高市協尋家屬
人民幣兌美元中間價小幅回調
吉林大火 已知43人死亡
犀牛拚冠軍 火哥席國輝席北上
問題龍口米粉 全面下架回收
台16線坍方段 預計下午搶通
停車糾紛 過失輾爆對方頭遭訴
取締流動攤販 中市將聯合稽查
寬頻施工石棉隱憂 澳政府關切
南投地震 地質所深入調查
遭撞腦死女醫大愛 器捐6病患
校園地震災損 估逾千萬
宏?發表新品 8吋平板吸睛
國防部：兵力未規劃降至12萬
米羅童趣畫作 史博館展真跡
歐盟雙反 陸太陽能業可能致命
肉粽很肥 吃1顆爬2趟101
重油外洩 環保海巡聯手控制
核三運轉 團隊合作避人為疏失
行車紀錄器進印尼 執法是難題
陸高交會 5日來台宣傳
婦女被騙國外販毒 泰政府注意
國台辦：台企可從雲南進軍東協
北市抽驗端午產品 全數合格
上櫃股票日均值 逾149億元
安倍經濟學 日在野黨不挺
野溪清疏 進度超前
打房無效 陸5月新屋價格上揚
台聯喊話 籲民進黨提罷馬
推住宅性能評估 內政部祭補助
檢舉不當放生 中市訂獎勵辦法
謝淑薇混雙出局 法網告終
食不安舉證難 消基會：訂賠償額
粽葉太綠蝦米太紅 購買要注意
吉林高考誇張安檢 女禁穿內衣
愛之味：寒天符合安全標準
吉林火災 死亡增至55人
老人會包粽 竹市送愛心
澳女童電腦遊戲買食餵馬真付費
台陸冷軋不?鋼 越企業控傾銷
盜獵山羌 2砂石司機送辦
5月營收看升 宏達電走揚
食不安 統一及愛之味走跌
竹山山區失蹤釣客 屍體尋獲
台股收盤跌53.78點
土警動粗對付示威 歐盟批暴力
加工絲出貨旺 紡織股補漲
陳致中聲援扁 籲還公平
高雄輕軌將開工 全國首條
吉林爆炸 死亡增至61人
陸神舟十號 6月中旬發射
斗六大樓震掉磁磚 無立即危險
拉回整理 台股跌53點
修會計法 柯建銘：非一人獨斷
港8成大學生 願到大陸工作
六四前夕 民團要求平反究責
湖南煤礦爆炸 10人死亡
含問題澱粉 新北2小吃下架
利空測試 台股量縮下跌
台幣午升1.12角
問題澱粉衝擊飲食 腎臟病患慌
接軌職場 台師大推動企業實習
吳英毅訪旅巴拿馬傳統僑社
6月台指期跌49點
6月電子金融期齊跌
二技護理登記分發 4日報名
彰濱開發 環團：查核環境監測
劉飛躍獲頒中國青年人權獎
21響木瓜 瓜如其名響亮
日發言人駁釣島擱置爭議論
三大法人賣超台股72億元
八大類產品證明 台南暫緩清查
老松國小情境英語 仿真火車站
賴清德：台南已無問題澱粉流通
扁人身安全 府請法務部多注意
國中沒操場 徐欣瑩爭經費興建
陸新建住宅 連漲12個月
股東會前 漢微科奪回股王
台北電腦展 商機250億美元
售菸18禁 苗縣替好老闆按讚
金正恩視察前線崗哨
港今年經濟成長或低於3.5%
行銷台中 議員建議胡婷婷代言
會計法修法 公督盟籲覆議
品冠升格當爸 老婆剖腹產子
郝龍斌重申 核四前提要安全
檢驗報告掩護 毒粉鑽回收漏洞
2男持刀吵架 血濺竹南火車站
鴻海攜手謀智合作火狐開放平台
仁愛斷層 學者：應盡速標出
南投地震 160校受災傷6人
新台幣收貶 1分
豪大雨影響 蔬果價格上揚
西瓜皮白肉熬煮 消暑又減重
南投地震 死者增為4人
越法規嚴 文化選美活動挨罰
吉林大爆炸 死亡逾百人
家扶兒上大學 立志回饋社會
楊森砸2億 在台研發B肝新藥
陸越漁事爭議 越反陸情緒高漲
歐盟擬設種子交易標準 義反對
地震落石砸傷 女子未脫險
app龍頭 谷歌料取代蘋果
黑龍江糧庫大火 9人移送
台大科普擂台賽 挑戰聽說讀寫
習近平抵哥斯大黎加訪問
等不到孫子 羅賢哲阿嬤入土
壓力簡易測 問自己睡得好嗎
鴻海打造高軟HTML5園區
金門查獲大批陸花菇 追查貨主
缺錢起盜心 養鴨戶偷同行飼料
疑食物中毒 裕民國小9童送醫
地震過後 嘉縣檢測橋梁
成大日本港空研 合作研究海防
酷一夏 能源局啟動輕衫活動
印尼自殺攻擊 炸彈客死亡
合併謀智？ 鴻海：言之過早
南市緩查安全證明 衛署要溝通
長榮飛內蒙兩航點 看大漠風情
涉案被押 無罪定讞補償7萬5
遭輔導個案襲擊 社工員送醫
促銷台愛文芒果 韓網有獎猜謎
台16線搶通 延至傍晚6時
郭富城星爺追求 鍾麗緹沒感覺
推翻傳統學理 蝦子類抗體現蹤
揮別老菸槍 徐耀昌說戒就戒
呂秀蓮慰問洪家 挺向菲討公道
南勢角捷運宅 投標熱絡
台舞者張堅豪 9月巴黎公演
嘉縣蚵殼屋 獲卓越建設獎
嘜走聽成拍照 2逃逸外勞被逮
南投強震傷亡 日駐華代表慰問
看大漠草原 長榮飛內蒙兩航點
立委指拖延救護 國搜中心澄清
民代特別費解套 法界有異見
外交部：開羅宣言彰顯主權
南星遊艇園區 大林蒲居民抗議
媽媽聯盟核電公聽會 經部退出
玩命關頭6 全台票房3.3億
台灣夏至活動 選出十大美食
包粽不包重 西谷米低熱量首選
鐘樓斜見保麗龍 鹿谷國中重創
上海開罰 整治中國式過馬路
菲海防隊：微笑非訕笑
為習訪美鋪路 中美聯手反駭客
北上廣深 賣地收入年增逾3倍
央行阻升 新台幣收貶1分
主播嫁大亨 網民：有錢成眷屬
載客率破紀錄 航空獲利預測攀
開發案被指超建 義大世界否認
賦稅署稅額試算 獲服務品質獎
醫十年心臟病 原是甲狀腺亢進
獨立記者展望 胡元輝出新書
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
聯發科4核 宏?新智慧機採用
顏清標能否再參選 待認定
太極雙星程宏道抗告 高院駁回
土石鬆軟 近期勿上玉山園區
被高市府指超建 義大世界反駁
朴槿惠今秋訪問英國
金門士兵酒駕肇事滅證 遭收押
稽查8類食品 中市1週內完成
撞死曾御慈 酒駕男道歉懊悔
5月北市買賣移轉數實登後新高
血濺無障礙之家 身障男砍社工
外資上週賣超192.26億元
政策急轉彎 境外侵權網不封了
增加營收 愛立信吃硬更吃軟
戴爾平板筆電 訂年底推出
修法後 毒澱粉消費者求償仍難
六四前夕 蘇談自由民主中國夢
海龍蛙兵40年 蛙兵瓷器紀念
封網 張善政：智慧局知怎麼做
廣慈若沒進度 郝：有人要下台
李述德將出席國際公司治理會議
華碩平板 下殺至129美元
能源局：取代核電唯有天然氣
陳盈駿：旅美2年讀的書逾一生
友邦人壽 提供受災保戶服務
韓流風 自韓進口服飾大增
扁怨入黨不順 柯：下週解決
復興航空 首航高雄徐州航線
張貼澱粉證明 北市3天無開罰
朱立倫母喪 市殯館家祭不公祭
赴美打控衛 吳永盛要敢講
媽盟籲政府 與公眾對話核四
南科減振案 監委要查轉包
漁事爭議報告 菲拚本週完稿
中職熱潮延燒 明星賽套票秒殺
顏寬?探父 律：本週可望獲釋
撞死女醫生 酒駕男交保
綠帽難戴 闖火車站砍妻外遇男
刺激消費 百貨業再推買千送百
IFRS上路 注意營建業變化
總統：能源之旅讓大家了解挑戰
王振堂：Q3會比Q2好
失蹤釣客尋獲 遺體空勤送出
台鐵人員接力 協助旅客泡奶
南星遊艇園區 環評退回重審
六四將至 陸啥都嚴管
沈斯淳受訪 批菲國射殺台漁民
總統：不能不考慮世界核能趨勢
英超級富豪人數 兩年增8成
台灣將組龐大陣容參加香港旅展
反菸團體批菸害 淡菸根本不淡
南山人壽啟動受災保戶緊急措施
未附安全證明 逾百食品下架
簡立峰：穿戴電腦 台產業新動能
陸央企高管 紅二代身分特殊
台16線大崩塌搶通 人車脫困
學者：電力零成長 價格要合理
會計法修法 顏清標將獲釋
核四30年 迎來首位總統
老翁誤闖 日機場跑道一度封閉
法務部：扁服刑與國務費案無關
西安警方一架直升機墜毀
統測機械類榜首 范育瑄女豪傑
台北電腦展 微星主打電競產品
學生腹痛 業者停供66校午餐
武俠不死 古龍小說換裝出版
內蒙古直飛台灣通航
端午節將至 金門監獄教包粽子
英女連生3對雙胞胎
今彩539開獎
世界盃青棒賽 20人名單出爐
吉林119死 爬出火場餘悸存
中歐洪流肆虐 已奪9命
台北香港城市論壇 7日登場
威力彩開獎
馬總統首訪核四 員工挺核能
中檢：法案生效 顏清標將獲釋
江蕙最終場 陳菊邀綠首長捧場
總統挺核四員工 回應不實批評
滿意度降 李沃士：加強執行面
聯準會官員：美QE今夏漸退場
包包退燒 LVMH衝刺化妝品
有機茶農保育 翡翠樹蛙回來了
日股大跌 安倍信心喊話
總統：廢核不是國際趨勢
乳癌患者延長服藥期 死亡率減
菲媒不實報導 駐菲代表處駁斥
世界報業大會關注泰冒犯君主罪
三星新平板 搭載英特爾晶片
揉同事胸部 男子丟工作還法辦
中職開球又新招 謝昕璇任貴賓
台電：核四耐7級震可防海嘯
吉林出事雞場 一體化作業
紀念六四 陸維權人士籲著黑衫
九二一全倒樓建築師 改判1年
大馬食品展 台老牌業者參與
南投強震 骨灰罈也受災
威力彩頭獎 無人中獎
今彩539頭獎 1注中獎
日相安倍：投資非洲趁現在
巴菲特慈善午宴 競標加速衝高
安謀強化技術 防英特爾搶地盤
諷刺的安全生產月 陸4天4意外
華郵：大陸缺法治難以偉大復興
經長：核四有必要作為過渡選項
土耳其連日抗議 政府呼籲冷靜
陸媒：吉林禽業火災原因仍是謎
緬甸報人獲頒年度自由金筆獎
美製造業萎縮 4年來最速
扁意圖自殺 中監：情緒已緩和
大馬禁止進口15項台灣食品
吉林大爆炸 驚動中共高層
廣大興案 菲稱有管轄權
總統邀媒體參訪 透明核電運作
馬視察核四 廠外上百反核群眾抗議
用心「畫」出感動 劉俊成畫玉山「獎」不完
軍事戰略專家田金麗 女強人也有溫柔心
葉問外甥盧文錦 現身青年盃國術錦標賽
府: 「六四」是大陸版的二二八
陳光誠: 六四不平反、正義被關在黑箱
瑞典智庫：中國核彈頭增至250枚
統計: 印度超越中國成澳移民最大國
「非去不可」漢來假期 暑假專案物超所值 加送涼夏遮陽帽 手工編織扇以及Häagen-Dazs冰淇淋
總統府前下冰雹 史上第3次
臺灣金控至敏道家園溫馨送暖公益活動
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香草植物郵票
校園節能績優學校頒獎暨成果分享研討會
蘇貞昌、曹啟鴻 愛「馨」義賣
2013臺灣OTOP產品設計獎徵件
以色列女兵貼內衣照 軍方懲戒
新北生鮮冷凍冰櫃 發現男屍
土耳其示威 一名男子喪生
美最年長參議員勞坦柏辭世
法網 夏娃和納達爾晉8強
六四週年 民運人士籲美重人權
提升服飾創意 台南設計賽徵件
電腦展高峰論壇 科技大咖齊聚
電腦展 馬總統將親臨致詞
血腥週末 紐約25起槍擊
義媒：台處理漁船事件值得借鏡
找出路 南歐年輕人勤學德語
電腦展登場 神達秀解決方案
駐荷代表投書 述菲違反國際法
林書豪訪台 最想去夜市
電腦展登場 觀察相關概念股
鋒面影響 天氣不穩定
北約防長會議 聚焦網路安全
巴西5月貿易順差 11年新低
好表現 建仔獲單週最佳投手
彰縣環保袋案 蔡境列不起訴
縮短運輸 沃爾瑪提升蔬果品質
DRAM現貨價 創2年新高
涉關說酒駕案 張通榮坦承拍桌
鴻海：今年是重要關鍵年
台達電推輕巧3D可攜式投影機
拚成長 日擬設「安倍經濟區」
台股開盤上漲42.20點
微軟傳擬大幅重組 整併4部門
捷克連日豪雨 民眾商旅注意
紀念六四 楊宜霖演「想到喻」
蘋果推音樂服務 傳改廣告模式
亞田賽 中華鎖定1金2銀3銅
六子四哥來報仇 隱晦紀念六四
勞工組織：全球就業持續低迷
美媒：大企業海外避稅有志一同
通用汽車將回歸S&P 500
美元兌日圓維持100日圓以下
亞裔習俗 加小鎮不用4號門牌
股匯齊揚 新台幣盤初勁升
布萊德彼特偕裘莉 現身首映會
遊戲失色 Zynga裁員縮編
柏老卸任在即 美經濟蓄勢待發
洪石成出殯 鄉民一早致祭
陸高鐵超強玻璃 飛鳥一撞即裂
華亞科Q2可轉盈 2年新高價
六四週年 總統籲陸創人權新局
吉林工廠大火增至120死
助大專生創業 青年署撥兩千萬
食品安全具結 高市合格逾9成
土示威不熄 媒體冷報導成箭靶
台灣5月PMI55.3 續跌
漢微科領先優勢 至少3到5年
生活簡約 加國男子住廂型車
傢俱需求旺 英5月零售銷售增
世界環境日 海大邀淨岸淨山
日圓貶值效應 韓旅遊收支逆差
淚送父殯 洪慈綪盼護漁成常態
制裁菲暴力 中南美台商支持
卜睿哲：歐習會將談台灣問題
國際反避稅趨勢 企業及早因應
澳民調：反對黨獲民眾青睞
電視櫃藏毒 警破販毒集團
菊：歡迎陸城市參加亞太高峰會
歐盟太陽能爭端 陸盼磋商解決
韓陸軍方會商建立軍事熱線
交通罰款 103年增提醒功能
吉林大火 官方急安撫死者家屬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
是否登股王 漢微科：沒壓力
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
輕軌被質疑 菊不在意個人看法
南投地震 學校災損逾3千萬
吉林大火 蒲亭致電習近平慰問
開高震盪 8200點保衛戰
駐加代表處獲加媒評比高度肯定
賦稅署：年底提奢侈稅修正草案
南投地震 地調所調查地表變形
中華民國駐WTO自有館舍啟用
外交部：急難救助距離不是問題
礦石遭濫採 北市將復育北投溪
F-鎧勝配息1元 看好下半年
華固：5年消化900億元案量
陸客夫婦迷路 警助尋白房旅館
未環評先營運旅館 環署緩公布
台南海濱水質 適合游泳
NB代工族群 欲振乏力
美QE恐縮手 套利交易遭殃
毒澱粉波及 食品業景氣下滑
日產5月美銷售大增25%
海灘辦魔戒婚禮 臉書新貴挨罰
外交部：台美互信基礎堅實
朱立倫母喪 低調出殯
王建民東山再起 好還要更好
雪梨藝術節 燈光水舞創意炫
重大傷病健保費 癌症居首
海軍：美反潛機偵察無敵意
菲官兵濫射 洪慈綪：置人於死
男暴瘦25公斤 克隆氏症上身
驚豔！ 日薪資增幅創1年之最
888888百元鈔 1萬5標出
文化部藝術銀行 交通部作夥伴
治療甲狀腺亢進 放射碘不挨刀
北市5月房市 中山區最熱
撞死曾御慈 酒駕男下跪道歉
人民幣兌美元中間價再創新高
李克強警告歐盟：貿易戰無贏家
培瑞斯：台菲關係尚難恢復
六四週年 港記者天安門被扣查
雙引擎續攻 小摩看旺HTC
氣象局通報桃園以北瞬間大雨
醬油含違法添加物 調查局查扣
楊念祖：美國清楚海軍南沙任務
北一畢典 小綠綠展翅高飛
洩密美兵受審 檢批自大致犯案
食不安 消基會籲督促企業品管
澱粉食品外銷 衛署認證背書
大陸秘密建造第二航艦基地
台灣食安問題 陸媒關注問原因
竹市北美浣熊亮相 母憑子貴
地產業：奢侈稅勿嚴苛
外銀拋匯 台幣午升1.67角
日媒：陸盼美日取消奪島演習
世界經濟論壇首度在緬甸舉辦
北市下冰雹 打雷降大雨
王振堂：PC業正向樂觀發展
兒女愛霸凌 父母吃罰單
國軍特戰展 體驗摺豆腐被
開車低頭看手機 撞車肇逃判刑
新廠將動土 漢微科新事業有譜
黃國昌獲中研院年輕學者著作獎
日股跌趴 3首富身家大縮水
寬鬆猛藥 日銀資金供應創新高
排名下滑 總統：勿妄自菲薄
王振堂：資通業在地化有利競爭
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疑憂鬱纏身 寶萊塢女星自殺亡
培瑞斯建議洪家尋法部協助提告
馬選連任黨魁 詹春柏再掌兵符
除罪不罰 內政部請法務部解釋
吳英毅訪墨國 承諾協助僑校
王振堂：電腦展對下半年影響大
薩爾瓦多可望7月批准與歐協定
澳央行利率不變 稱有再降空間
王丹籲綠 民主化納對中政策
三重降冰雹 路人駐足觀看
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變造亡者駕照詐職 假運將被逮
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古巴領袖慶生卡斯楚時代近尾聲
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太陽光電中東拓銷團訪阿聯
批特偵組遭起訴 台聯指違憲
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求救專線 印尼初設119
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違反房貸規定 匯豐紐約州遭訴
開高走低 台股跌9.8點
輸油外漏起火 越油罐車焚毀
北京法院裁示停拍錢鍾書手稿
會計修法缺漏 綠籲政院提覆議
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台達電：下半年比上半年好
總統：盼警政安全雲預防酒駕
美國研究：福島黑鮪魚輻射低
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6月台指期跌29點
看好先進製程 巴克萊喊進台積電
報告：陸奢華旅遊人數少天數長
6月電子金融期齊跌
下午2時55分 英上班族最懶
台股收跌9.8點 失守8200
唐寅畫作拍出3.4億元
軍教貢獻 所得稅收增1成
菲方稱符接戰守則 駐星處反駁
Q3國內人力需求 近2年趨減
改革失速 標普調降印尼信評
北市萬華下冰雹 幸無人傷亡
幼兒夏日疾病 媽媽最怕腸病毒
三大法人賣超台股44億元
台達陽光小學 電腦展登場
高雄輕軌動土 陳菊允速建環線
成大與陳唱集團 簽合作備忘錄
震災校舍見保麗龍 技師說正常
電腦展 貿協：多元服務滿足需求
署彰番茄蔬菜粽 熱量低沒負擔
興大僑生畢業塗鴉 校園留回憶
自行車族增 北市取締6大違規
盜賣百年龍柏 前警所長判刑
美國高球公開賽 潘政琮再挑戰
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中歐洪災 旅遊業局部影響
網開一面 南京亞青會可用臉書
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冷凍櫃男冰屍 檢方下午相驗
宇瞻5月不淡 下半年審慎樂觀
學者：修法缺漏 法律解釋解套
超級實習生薪2萬 大學生搶拚
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德國惡水氾濫 梅克爾巡視災區
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調查：八年級首重工作生活平衡
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古蹟黃氏酉堂 金縣府協調開放
貝爾德拜會郝龍斌 交流世大運
元富證資訊揭露 連8年A++
4.4地震震盪雅典 無災損
慶端午 台彩加碼5.8億
北市1年菸蒂 4萬座101高
渣打下修陸GDP至7.7%
戴爾業績降 執行長減薪14%
明華園85歲 新戲4人趕8角
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海水當冷媒 辦公室不裝冷氣機
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中鋼擬攜手陸企 開發海外礦業
中市山難搜救設備 民代促快發
偏鄉學童感恩高鐵 嘉義站獻藝
北韓特使訪陸時 傳陸勸棄核試
藝品拍賣 聚焦古佛頭像
電腦展 中環推4K2K藍光光碟
造橋南瓜節造勢 百米隧道吸睛
港府4官員同時訪台 歷來少見
台北花博芒果派對 盛夏好滋味
竹市LED路燈 兼具智慧監控
陸：若歐課陸懲罰稅 不利歐企
渣打估人民幣 今年升2.5%
問卷：全球年輕人普遍憂心經濟
國瑞新任董座日高俊郎接任
拚經濟 外商籲越2次改革開放
機車置物箱藏毒 1男法辦
MECO：不知台檢方5日抵菲
吉林大火 下修至119死
南投地震 學校災損逾4千萬
嘉市稽查 驗出4件問題澱粉
文創杯墊 呈現大戰欺軍史
國門工藝大師聯展 國門秀魅力
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
盼台鐵虎尾支線 雲林成立聯盟
發揚母語 嘉市答喙鼓比賽
原民生離山畢旅 體驗台灣之美
菸頭不落蒂 宣導標語奪冠
乘機猥褻女大學生 校職員起訴
北市竊盜搶奪案 破獲率上升
英特爾推二合一 3D也露一手
印度父母囚女 指甲5年沒剪
土石鬆動 台16等路夜間封閉
還原泰源事件 施明德籲敬烈士
新竹房地產噱頭 添加時尚元素
東部公糧收購 政府補助烘乾費
梅克爾：個人尊嚴是普世價值
區間盤整 新台幣收升5分
前安徽副省長涉嚴重違紀遭調查
4G新進業者 台灣大：有挑戰
衣物送洗糾紛多 3招自保
食不安心 科技廠推有機飲食
陸2022成全球最大進口國
桃園稽查 粄條檢出順丁烯二酸
東証成分股獲利 比全球多兩倍
研究：天天擦防曬延緩皮膚老化
貼安全證明 北市9成以上合格
2女角逐 巴黎明年首見女市長
安倍經濟學發威 資本開支無感
金門查澱粉產品 4家未貼證明
高盛推估 QE最快9月減碼
賴清德：複合式整治 減輕水患
涉賄證據不足 黃郁文當選確定
故宮遨遊坤輿 獲繆思銀牌獎
不老戰將 挑戰8千公尺大山
建教生名額 初步核定近7千
會計法修法爭議 林世嘉辭總召
中和金門新村配售 縣議員關心
索馬利亞籲南非保護僑民
新北房市熱 中和三重新店看俏
盯淘寶淘金客 陸擬向電商徵稅
聯發科11ac晶片 Q3量產
搶救生命 中市中小學設AED
苗栗特色館重生 傳產觀光據點
新增生產地廠商 近6成選台灣
淡水房市猛 連5個月交易夯
八年級生成功典範 戴勝益居首
瑞銀下修台灣GDP至3%
史上第3次 台北氣象站看冰雹
合家歡海砂屋 北市都更審議過
論壇謾罵挨告 女醫師判賠十萬
高捷修約過關 6月底將增資
持刀搶超商未遂 無業男判刑
病死雞流入市面 養雞協會否認
志田義一接任台灣普利司通董座
滿城盡帶黃金鴨 另類紀念六四
遠航衝出跑道案 駕駛警覺不足
吳淑珍：應讓陳水扁回家
中華道家人文協會 捐粽濟弱勢
問題粉條 供貨商遭封15公斤
南方之星標售 標脫率6成6
色情酒店行賄 中市5警調重判
橫濱調查是否進口台灣問題澱粉
撞死女醫師 男子當庭下跪道歉
台駐館入厝 WTO秘書長親賀
挖墳漏公告通知 郝承諾檢討
人權觀察籲泰 善待洛興雅難民
歐聖TDR 預計7月底下市
吉林大火 陸最高檢介入調查
英特爾攻感知技術 砸1億美元
六四週年 陸監控不鬆手
上海5月房市 房仲：供過於求
安倍拼經濟 擬提特區構想
屏檢：擬再赴菲彙整雙方調查
歐習會 陸：經濟議題很重要
大樂透開獎
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網購儲值 銀行有望經營
非法肢解斃死豬 檢警逮18人
大員開發19億元聯貸 今簽約
傳前北京市長陳希同病逝
NBA總決賽 大帝馬刺再相逢
陸廠大火逾百亡 家屬公安衝突
日擬解禁大眾藥網路販售
立院人士：修會計法意旨含教員
無緣總冠軍賽 溜馬雖敗猶榮
遊印度搭便車 美國女客遭輪暴
來台與出國 女性成長多於男性
無照醫手感植牙 判賠百餘萬
六四事件 陸高層包袱與心頭結
土動盪 反對黨領袖籲總理道歉
男騎母車搶銀樓 逃回北部被逮
關員航警疑收賄放行 檢調搜索
全國抗議潮 土總統副總理會商
葛洛斯呼籲 少碰風險資產
進口彈升 美貿易逆差擴大
馬總統：競爭力排名下降是警訊
OECD：4月年度通膨率下降
會計法 主計總處：不宜解釋
施振榮英文版電子書出版
憤怒鳥樂園 明年5月大馬開張
疑碰觸又傳健身照 警被記過
台企團取經英國 擬考察風電廠
群雄爭奪Hulu 各有盤算
軍方：未同意國7穿越兩軍校
港六四晚會 5萬人雨中致意
台灣食品安全 政府向使節說明
血照曝光 無礙刀鋒跑者案偵辦
高通攜手微軟 合作行動運算
踢平澳洲 日本踢進世足賽
壽險擬投資長照 民眾更多選擇
漁船案真相 外館持續發聲國際
紀念六四 陸生戴口罩出席晚會
歐盟決定 暫時課陸反傾銷稅
女友生前常與刀鋒跑者嚴重口角
驚奇61桿 林鼎勝創球場紀錄
光華男籃開訓 鳥總強調防守
訪俄 周美青見托爾斯泰後代
歐習會 散步聊天吃早餐
上市櫃首季大陸投資獲利244億
關務人員涉包庇走私 桃檢複訊
國共交流 吳習13日會晤
桃緊急應變 阻6百公斤毒醬油
房屋少震倒 屋頂水塔卻倒一堆
今彩539 頭獎1注中獎
病死豬流入學校 便當業者否認
六四24週年晚會 逾百人參與
歐洲和地中海文明博物館揭幕
胡佳：台灣應關心中國人權
錢技術人到位 3D列印向前衝
歐盟課重稅 反陸傾銷太陽能板
縣府主管溝通度 議員問卷調查
義大火哥打賞 林晨樺8連勝
大樂透 頭獎槓龜
新書爆「歐巴馬、克林頓簽“秘密協議”」
地震中心：南投6.3級地震 肇因盲斷層
拼馬連任主席 詹春柏辭黨職
婦人欲跳樓 為救人記者上陣
周美青再訪俄羅斯 軟實力旋風
牛津、劍橋夏季遊學首發 8日說明會
六四不平反 高志鵬：臺灣應設立六四紀念館
國民黨公告黨主席選舉 連署門檻為11200人
FAPA: 「不當醫療照護」成陳水扁自殺未遂肇因
拼兩案並陳 反核聯盟展開「單車環島行動」連署
日本郵便株式會社社長
公督盟呼籲 廢除黨團協商「拒絕分贓」
台北國賓明園西餐廳 鮮活海鮮PARTY吧! 超值價NT$799起
學校體育志工成果交流暨授證表揚會鼓
中華電信參與台北市政府啟動環境教育新「企」機
中國母女在菲遭搶 奮勇抓匪登報紙版面
洪石成告別式 家屬獲補償319萬元
馬總統金門勞軍「防衛固守、不會國防休兵」
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德國水患嚴重 總理允撥款援助
敘政權動用化武 美：還需蒐證
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投信：台股第3季挑戰8500點
帶玩具槍到校 華州學童停學
新奇網路攝影機 電腦展看得到
巴西聯警破獲國際販毒集團
葛來儀：戚建國避問題令人失望
廣大興案 英議員為台灣討公道
蘇貞昌將為民進黨駐美處揭幕
兒童藥物中毒 與處方箋有關
美股走跌 台股恐續震盪
三星勝 蘋果部分裝置恐禁輸美
美國稅局再生波 花大錢辦會議
習近平抵墨國 將在國會演講
悼六四 數百人紐約中領館抗議
美學者：歐習會為重要議題定調
新機延宕 宏達電營運長下台
紐約市鄰近學院爆炸 7人受傷
歐盟對陸課重稅 範圍比美國廣
巴西4月份石油產量減4.9%
蘋果新總部將增聘7400人
鋒面影響 天氣不穩定
與三星侵權官司 蘋果在美敗訴
第3支箭在弦上 安倍加油日股
新科韓國小姐出爐 引熱議
台股開盤上漲4.3點
美媒看陸客 不捨吃住捨得購物
乘橡皮艇 5陸客涉嫌偷渡關島
5月物價年增率 逾1年新低
韓星李炳憲 傳8月完婚
強邀女學生 加巴士司機被控
PIMCO基金 2年首見贖回
成斌：歐巴馬應明示對台軍售
中研院展成果 防癌研究亮眼
國教適性輔導 教部宣布對策
劉若英人妻告白 非藝人更簡單
9旬翁慶生 駕機飛美加90趟
捷克豪雨 台灣民眾未受影響
海外生產訂單 多轉銷第三國
蘋果在美首吞敗 將與三星拚了
韓元終結連2升 美QE疑慮
陸婦買蛋全是雙黃 不敢吃
澳亞裔學生公車上遭種族辱罵
駐以處投書 說明廣大興事件
壽險股撐盤 平盤整理
新台幣匯率盤初走升
澳洲Q1經濟成長低於預期
高峰論壇 高通華碩宣告合作
郭樹清真除山東省長
吉林大火罹難者 確認120人
憂QE 東南亞股市贏家變輸家
外資5月淨匯入 14個月新高
吃到飽不忌口 20歲就痛風
黨魁選舉起跑 馬英九爭取連任
歐習會後 人幣升勢恐暫歇
收游資 央行7日續標定存單
韓中國電影節 梁朝偉等將出席
美官員：歐習暢談 建立關係
醃頭內褲DNA 2男排除涉案
推台北市長人選 藍：言之過早
美ITC裁定蘋果侵犯三星專利
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
陸養老保險 城鄉差距33倍
紙袋女棄嬰 生母現身送辦
廣大興事件 巴媒大幅報導
歐習會 美議員籲重視台灣權益
QE縮 美債30年牛市近尾聲
陸新預警機研製 盼發現F22
遭指隱匿問題澱粉 康照洲感冤
韓官員將參訪大陸青島北海艦隊
安徽副省長去職 當年騙朱鎔基
紀政籲當體育志工 感受快樂
澳公立醫院人滿 候診耗時2年
國防部：未將替代役當傳令兵
一期稻收割 農民勿焚燒稻草
台灣水鹿始祖 疑為丹大水鹿
嘟嘟挑戰109勝 第3次叩關
巴西取消外資稅 助央行抗通膨
調查 6成業者虛報糙米等級
陸能源進口 未來可繞開麻六甲
端節將屆 馬總統金門勞軍
網店課稅 陸研究立法
中英合作 設野駱駝保護中心
台中素食養生展 示範安全蔬食
基測8日登場 7日開放看考場
張忠謀：樂觀看待雲端發展
問題商品 主婦合作社送檢下架
號召全民節電 台電送大獎
酒商做公益 騎腳踏車反酒駕
抗議十二年國教 家長陳情監院
食不安 外食費漲幅近2年新低
復康巴士接送 復健路溫馨
法務部：沒有定義教授除罪範圍
違規招募人員 克緹遭罰
消保處查價 逾 9成粽未漲價
新北物價指數 5月小漲
何永生喊話 離台前買新One
近端午 糯米不漲反跌
爭取黨魁連任 馬競選架構敲定
宏達電5月營收上衝 股價揚
菲：仁愛暗沙陸船曾達17艘
美：亞太領土爭端 歐習會焦點
避孕瞎資訊 婦產醫師也搖頭
選台北市長 許添財有意願
錸德雲端備份千年光碟8月量產
吸濕排汗衣 標檢局訂標準
川震後45天 挖出2隻倖存豬
盤整 台幣午升1.48角
林益世案法官 自請評鑑遭退
巴拿馬與哥倫比亞達成自貿協定
工業電價低於民生 監院籲檢討
欣欣董監之爭 昇恆昌董娘落選
燃料漲 台電估今年虧539億
竹東警掃毒 破販毒集團
問題澱粉案 衛署：近最後階段
網路帶動 視訊流量年增6成
勞動權益課 新北擬普及至高中
共傳武藝 北大贈師大太極雕像
台港簽約 共推亞太郵輪業務
德銀：美QE 9月恐減1/3
污水道BOT案 高市尋解套
兩公營住宅民調過半 北市力推
涉性騷女聲樂家 許博允被訴
歐盟葡萄酒 陸啟動雙反調查
電腦展高峰論壇 科技大咖對談
印度輪暴案 控方證人全出庭
債市震盪 南韓研擬應變措施
拯救青年失業 北市推職能學程
國5若免費 高公局憂制度崩潰
台股收盤跌9.31點
職訓局核心職能課提升工作EQ
宏?綠色創新賽 台大奪冠
討債不成槍殺越女 男判20年
修法解釋 王金平尊重行政機關
印度巴士輪暴案大事紀
韓藝壇新佳偶：李炳憲和李(王民)廷
菸害稽查見成效 北市違規大減
持續整理 台股跌 9點
博通推嵌入式Wi-Fi單晶片
國中學習成就評量 擬分5級
歐盟課反傾銷稅 陸籲誠意磋商
義傳統爬杆比賽 趣味橫生
德銀：美QE 9月恐減1/3
美打擊濫用專利 維護企業發展
壽險營建撐盤 台股小跌
人才培育與市場脫節 監院糾正
嘉縣最夯登山路線 震後勿前往
6月台指期跌17點
華碩秀新品 外資按讚
歐盟課稅 太陽能產業趨於正面
降期交稅 元大群益期獲利佳
侵男友舊愛臉書刪照 妒惹官司
6月電子金融期齊跌
做環保 北市號召企業環境教育
插股色情推拿 員警遭訴
基改食品 婦團籲政府把關
未婚子難歸宗 DNA驗明正身
遠傳獲資訊揭露A++殊榮
會計法疏漏 學者：不須覆議
無人機送披薩 辣味香腸空中飛
日發言人駁擱置釣島爭議言論
免試超額比序 原生擬加總積分
韓陸軍事會談 支持朝鮮無核化
歐習會後 美將循例向台簡報
解約官司 姚以緹勝訴定讞
內政部：顏清標無法再參選
台科大攜手資策會 育資通人才
孕婦禁忌一長串 專家不認同
三大法人賣超台股56億元
高中職轉學擬放寬 以申請為主
許博允被訴 北市解聘顧問職
李應元選雲林 蘇治芬挺李進勇
推核四運轉公投 環團拚連署
投資失利遭逼債 男開槍洩憤
假檢警真詐騙 3車手遭逮
廣大興案 駐亞城辦事處投書
港經文辦投書 就問題澱粉釋疑
陸：將與東協草擬南海行為守則
台資助瓜國海龜放生紀錄片
竹市推廣客家文化 黃玉振肯定
大立光5月營收 月增3%
愛立信：網路效能影響品牌忠誠
氣候暖化 高山植物提早開花
習近平訪墨 提升中墨夥伴層級
駐休士頓處推行動領務服務
巴拿馬嬰幼兒早期激勵中心揭幕
悼念六四 洛城民運人士抗議
WHO：敘國和鄰國恐爆傳染病
富里鄉農會回收有機糙米
會計法疑義 蔣偉寧盼再修法
腸病毒升溫 台東2班停課
陸5月物流景氣指數小幅下滑
歐習會 勾畫新型大國關係藍圖
會計法漏字 謝長廷：應提覆議
違規殯儀館遭罰 前負責人管收
陸學者：日憂慮 阻法售陸裝備
屏東銷毀問題澱粉 業者鬆口氣
新竹空軍宿舍 將成米粉體驗館
調查：宏達電美市占 排第3
離職暗槓飯店餐券 侵占罪起訴
迎端節 江達隆率獅友勞軍
陸年度熱詞：中國夢 釣魚島
冒雨搶修供電 台電勇士墜地亡
北市物價指數 5月小漲
KTV吵 陸民邀官員到家過夜
龍洞遊艇港 親海樂悠遊
新台幣收升1.1角
勞委會調查 碩士初任薪倒退
日本擬創造443萬個就業機會
匯豐：陸5月服務業PMI微增
添加物氾濫 總統促衛署嚴查
有線電視經營 新北市競爭激烈
會計法爭議 南市綠營砲口向內
鬆綁日商業法規 安倍今秋立法
5月外匯存底 月增14億美元
端午節農產品 批發價平穩
歡慶端午 信義中心邀手做香包
追打騎士自傳臉書 警循線送辦
范克萊本鋼琴賽 陳宣堯晉決賽
蘇澳漁船遭日取締 返回漁港
小提琴女神慕特 訪台獻傳承
美媒：白宮讚賞習近平靈活外交
烈酒博覽會 高市補貼搭小黃
求新求變 曾雅妮與IMG簽約
未畢業即就業 企業實習22K
罪刑仍在 顏清標不能再選
婦上山採粽葉 疑跌落河床亡
復興推魔聲專機 抗噪耳機頂級
行李箱藏毒闖海關 日男遭警逮
矽品5月營收 攀3年多高點
莫斯科地鐵起火 疏散數千乘客
嘉義稻熱病嚴重 可望獲補助
亞大節能有方 獲能源管理認證
被指糙米虛報等級 統一喊冤
機器篩選外觀 三等米非劣米
電電公會組團 參展深圳高交會
101無礙用餐 6業者獲認證
5月底外匯存底 歷史新高
門諾送餐 菜色豐富全程保溫
招商引資 陸擬推中國外資指數
台商端午節聯誼 高雄舉辦
節能減碳 首長輕衫上陣
神似陳冠希 鄧養天：沒用相機
義小鎮用天然資源 創附加價值
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
助阿嬤登陸 金移民單位獲感謝
尋前女友未果 兄女友遭殃
對歐太陽能磋商 陸以打促談
拚環保 桃油電混合稽查車上路
安倍經濟學發威 券商猛發獎金
投資出口低迷 歐元區衰退加劇
安倍拼經濟 要讓民間活力爆發
土國抗爭 北約：尊重言論自由
霧峰香米有保證 獲碳足跡標籤
李應元參選 劉建國：回歸民意
美食快遞 知名餐廳也有歡樂送
舌頭縫膠片 極端減肥法惹議
兩會會談 可能6月中旬後
產學合作 仁德辦喪禮司儀認證
超微APU出齊 通吃各裝置
政院：會計法提案意旨包含教授
金庸攻讀北大博士 傳將畢業
緬甸克欽內戰 惡化人口販售
新加坡書展 台灣館展心靈饗宴
蔡英文：台灣缺少成熟社會力量
溫室設施診斷團 協助解決技術
整治愛河 上游採礫間生態法
楊志良：應推動食品安全險
查斃死豬流向 高市銷毀百公斤
新北爭百大企業 議員指繳白卷
歐盟課稅 陸學者：貿易戰邊緣
稻熱病補助分擔 嘉縣允諾配合
減少浪費 義推食物分享網站
藝術無國界 台美打造行銷平台
港澳台慈善基金愛心獎開始報名
遠見調查：4縣市長獲5顆星
追小歇水晶餃 源自台南澱粉行
防問題澱粉出口 經部啟動管制
駐菲代表處投書 駁專欄謬論
淡海安置住宅 7月中開標
學者：歐習會台灣問題非重點
總統金門勞軍 重申東海倡議
護雨林 亞洲漿紙停用天然林木
讀賣：日法攜手開發核能技術
陸中儲糧大火 損失1493萬
宜家創辦人卸任 幼子接任董座
酒駕撞死單親母繼續喝 男判刑
亞洲盃健美 李佾明史上首金
量測有誤差 血糖機也要回診
新北查獲問題米粉 要求下架
商業服務業景氣 7個月新低
高雄關貪瀆案 檢調約談29人
陳曉東親密熊抱 安心亞很享受
問題澱粉案傳隱匿 監委查
亞幣揚 台幣收升1.1角
評鑑遭退 林案法官請北院審查
李維維哭不停 嘆女主角不好當
配水池共構大樓 克噪音創雙贏
台灣援建福島老人住宅獲獎
被騙千萬 老婦1個月後才發現
誠品詩人節 追魂勾出詩意情懷
念護校就會避孕 萬年迷思誤人
綠擬修法 民代公款私用不除罪
歐習會前夕 中美對話安全軍控
宣傳觀光 家齊女中街舞隊赴日
台企琥商與江西鷹潭談投資合作
產學合作 國科會遠雄首度攜手
演說遭鬧場 蜜雪兒下講臺對槓
漢唐：無掏空情事 不影響營運
役路相伴 傷殘退役者走出新生
李俊毅親下廚 為關廟麵背書
嬌生回收避孕藥 近年未輸入台
北約遭網攻 去年每3小時1起
高雄捕犬預算高 議員指不友善
公設保留地上房屋 免課奢侈稅
立委奔走 金後勤聘僱人員留用
台港合作 發展郵輪旅遊
潘世偉：職場歷練縮學用落差
馬總統：不會推動國防休兵
冒雨搶修 台電員工摔落地殉職
土耳其抗議第6天 警民續衝突
辦公桌椅不良 恐造成員工不適
顏清標律師：先釋放出來較重要
古厝吟詩 孫翠鳳擬唱七字仔調
美國安顧問請辭 傳由萊斯接替
滿意度降 李沃士請各單位努力
可能課稅 壽險年金險將加警語
德國麻疹疫情 赴日旅遊當心
可成5月營收 月減3.4%
安倍第3箭 學者樂觀看待
電價結構不合理 經部願檢討
安倍再出招 張平沼：做為借鏡
顏清標將於法律生效日獲釋
印尼前10富豪 幾乎華人天下
台北電腦展 G.hn技術亮相
北市稽查破千 安心貼紙發7千
學生團太吵 紐約被趕下飛機
陳希同2日病逝 新華社證實
菲批准 台調查團最快6日抵菲
閱讀現文采 苗縣選拔文狀元
微軟平板戰 利多拉攏OEM廠
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土地面積登記錯誤 女獲國賠
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傳部署外島 雷霆兩千受矚目
標題惹議 巴西撤快樂妓女網頁
林鴻池：臨會不討論會計法修法
私宰斃死豬 雄檢聲押6人
楊紫瓊獲任大馬青年計劃導師
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山西礦災 6死2傷
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歐盟課稅 專家：陸很可能報復
美媒：王滬寧策劃習近平中國夢
輔選馬 詹春柏請辭副主席
美債誘人 美元今年看升10%
擔憂遣返 緬難民拒絕受調
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速修食管法 總統感謝立院黨團
歐習會 美媒：個人外交
會計法爭議 柯建銘為己叫屈
追廣大興 菲官令以M14射擊
涉誹謗劉培森 林瑞圖被訴
三兄弟豆花遭波及 業者喊冤
宋慧喬趙寅成新作 上海獲獎
午後陣雨 鹿谷堰塞湖未擴大
剛果內戰加劇 婦女受害深
葡萄酒摃太陽板 法譴責陸報復
美國安顧問換人 萊斯資歷完整
土銀與中國建設銀行簽MOU
怨薪資低 莫三比克醫護續抗爭
國際藏書票比賽 紙上展珍珠
笑駁死訊 李敖：老得神氣活現
建中求學3年 1字代表：爽
深圳大火 17小時未撲滅
安倍經濟學恐無法根本提振經濟
觸控降成本 康寧：品質更重要
安倍經濟學 日人喜憂參半
拋開三星 愛瘋坐穩美市占寶座
高球傳承賽 鍾春興延長賽奪冠
雷母神射 雷千瑩雙破全國紀錄
亞馬遜 力推生鮮食品宅配
會計法修法 柯建銘：非獨斷
黃茂雄建議安倍路線 央行說明
海大：地熱潛在電量值得開發
政府漁船案作為 續獲國際肯定
李克強：陸將繼續擴大開放
今彩539 頭獎3注中獎
周美青贈書俄羅斯國家圖書館
日關西企業籲安倍重啟核電廠
增持違規 遠東建設等遭罰鍰
顏家實力交棒傳承 下戰見真章
漁事爭議 歐媒讚台強硬但審慎
德國水患 南部見緩中部又告急
週刊指論文抄襲 馮明珠夫澄清
習近平出訪行程 展現大國自信
狀告書寫不倫戀 崔威勒勝訴
嘟嘟叩關109勝 兄弟不識相
肢解斃死豬出售 主嫌收押
張誌家開鐵板燒店 重新出發
高雄關貪瀆案 聲押10關員
打工指捲絞肉機 獲賠244萬
歐盟對中國太陽能電池 徵「反傾銷稅」
双屍命案死者驗出2種鎮定劑 疑有共犯
內政部: 顏清標仍不得參選
美媒吐槽 中國遊客「省吃儉用買奢侈品」
sony推出複合式電腦 機殼碳纖打造
江宜樺宣布：閣員下周起「不穿西裝打領帶」
防治貪瀆 吸取德國經驗
技專評鑑出爐 3校系恐減招
核四若停建 江揆：負政治責任
傳將掌監院 胡志強：天方夜譚
探空八號升空 研發推進技術
華泰大飯店集團拓展版圖
投顧: 美股跌後有望再攻 新興市場趨緩幅度加大
夏氣.雲品假期 探索玩樂的無限可能
雲品端午 放粽一夏 熱鬧迎佳節
夏日輕衫 新光金控輕裝上班酷一夏
凡事要從兩岸整體利益考慮！
新光全國兒童繪畫比賽開始收件
多元學習 適應未來
「新光50．守護一生暨登高大賽」贈車儀式
典藏度量衡文物 標準局與科工館簽MOU
廣告公會辦理「愛．公益」活動
<會計法修正> 蘇貞昌親自出馬 江宜樺拒絕提覆議
歐盟北京貿易戰嚴重影響德產業
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
肢解斃死豬出售 收押4人
美國安異動 萊斯唐尼倫作風異
資策會攜手台科大 合作資安
紡織業赴陸體育用品展 收穫豐
噬肉菌感染 美2歲女童險喪命
歐習會緊鑼密鼓 安檢森嚴
處理南海爭議 美提7項要點
學者剖析安倍學 非經濟萬靈丹
葛來儀：兩岸非歐習會面焦點
英首次購屋族 逾6成靠父母
鋒面遠離 天氣趨於穩定
巴西美元流入量創近2年新高
北約明年撤軍 助阿富汗建武力
褐皮書：全美呈現適中溫和成長
尹汝尚：漁案凸顯需要行為準則
大陸致力打假 出口增幅恐腰斬
美股大跌 台股恐受影響
NAND合約價 6月可望走揚
向美買頁岩氣 江揆：還在談
加房價被高估 開發國家第3
中華電倡節能 推動環保
開通緬甸漫遊 台灣大領先
人權組織盼歐習會談人權
台股開盤下跌46.35點
IMF坦承處理希臘金援失當
越發展再生能源 國際組織願助
陸高考在即 穿紅內褲挑車牌
崔天凱：歐習會是戰略性會晤
三星告贏蘋果 別高興得太早
歐蘭德：敘用化武 國際應行動
IMF認錯 希恐需歐加速紓困
長壽秘訣 韓美日大學共同研究
巴西亞馬遜伐林面積縮小
美陸競爭 兩國人民彼此惡感增
修會計法 政院當時建議加但書
韓佛教立清規 僧侶坐車按年資
分組合作學習 169校開辦
反免試比例入法 教改阿甘陳情
新台幣匯率盤初走升
高雄關疑涉貪案 7關員收押
舊恨新仇 港菲足球賽變衝突
陸再派船 阻菲補給仁愛暗沙
習近平：拉美越好 對陸越好
潘妮洛普上老妝 少女演到大媽
資策會攜手迎廣 推雲端教室
屏東衛生局抽驗粽子 全合格
助聖露西亞地方建設 駐館捐款
新里程碑 逾半美國人擁智慧機
美11州爆發豬流行性腹瀉病毒
胃食道逆流別小看 不醫易癌化
蘋果專利敗訴 概念股悶
十大死因 癌症居首肝病下降
中原面試轉系 擇愛學習有動力
豪留大鬍子 網友：你媽不喜歡
慶祝鐵路節 森鐵國寶車出動
畢業禮餐具燙手 朱立倫：調查
綠色金融夯 綠能金融異業合作
調查：陸9成80後看好經濟
身段放軟 北韓倡討論開城問題
越20業者：不宜判鋼品傾銷
廣告不實 廠商遭罰
美股重挫 台股走低
青年署攜手公企業 助弱勢工讀
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
5月底上市本益比20.12倍
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
疑嗑藥駕車躲追緝 男撞樹遭逮
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中海油擬進軍北極探鑽
歐習會陽光莊園 權貴名流熱愛
蜜雪兒缺席歐習會 媒體紛議論
宏?推全球限量星際爭霸筆電
陸媒：8成貪官邊腐邊升
中職第6000戰 曼尼見證
健康Icare 學生運動集點
法鼓山禪修營 邀青年抒壓
北韓：願會談討論開城問題
環團：核廠國家壓力報告不透明
告名嘴侵權 金溥聰敗訴定讞
延押提抗告 賴素如遭高院駁回
美商會：沒核四 台電力大疑問
白宮：唐尼倫仍將出席歐習會
外交部：巴拉圭任命駐華新大使
當鋪變相增息 涉重利函送法辦
工業電價偏低 經部已反映
研究：同志接納度 印尼倒數
12分2秒 癌症奪命計時
美商會力促台灣加入TPP
釋善意 北韓提議與南韓會談
原物料變貴 金酒沒有漲價規劃
節能減碳 經部推廣電動機車
疑出版社競爭 傳真黑函送辦
專家：元首會晤為中美關係定位
金門查獲問題湯圓 醬油安全
雙炸案 胡宗賢朱亞東遭起訴
NHK台積電紀錄片 7日播映
待用餐助弱勢 家扶募愛心店家
外交部：加勒比海友邦未會晤習
蘋果挨棍 鴻海股價18月新低
外資匯入 台幣午升1.18角
換電動機車 北市補助可達2萬
開庭不傳被害人 法官遭彈劾
通里薩帛琉欠桃機3百萬 難追
美商會：台灣不夠吸引外資
日人出生率微增 人口數仍減
重建食安信心 通路商把關自救
宏達電擬推不同尺寸新One搶市
美國內油產16年來首超過進口
實踐人權公約 總統盼兩岸競爭
北韓釋善意 南韓表歡迎
南海對話機制 外交部盼參與
台泥袋裝水泥 Q4擴向陸西南
經部：不任意放棄可能能源
撞死處理貓屍醫師 男判刑6月
水情樂觀 嘉南二期稻7日開灌
公建預算十年最低 陳振川示警
河南女警被當賣淫女 挨男警打
中共：陸頂尖人才流失世界首位
瑞銀估Fed第4季縮減購債
台股收盤跌85.77點
漁港撿回收物 婦人落海命危
台泥看好下半年水泥需求
黃世銘：會計法遇爭議再作見解
啟動閱讀列車 偏鄉志工說故事
假贈土地 林鴻堯偽造文書起訴
青年十大死因 愛滋首次進榜
微軟首度前進緬甸 放眼寮國
周美青率隊 無垢在俄演出成功
高中女廁有針孔 學校加強監測
開低走低 台股跌85點
拓尼加拉瓜商機 善用自貿協定
提振景氣措施 江揆促部會落實
統一布丁在滬促銷 陸媒質疑
違法減肥膠囊 桃查獲10萬粒
暴雨襲擊湖北 300師生被困
4都市逾半加水站 生菌超標
雙炸案2人起訴 檢求最重刑
環辛卡卡自由車賽 台健兒拼了
北韓人愛外幣 人民幣更受信任
不滿政府管制 星國網友抗議
副總統表揚水利人 肯定貢獻
QE疑慮美股重挫 台股連4跌
6月台指期跌43點
6月電子金融期齊跌
金溥聰：美會遵守對台承諾
政院通過 專科學校應教師評鑑
爆料與蕭亞軒交往 男模判賠
曼尼去留 打完上半季揭曉
擋核四 呂秀蓮提案北市公投
經部樂見美商會助台入TPP
江揆：總預算刪 不影響公建
陳曉東幫急救 手貼安心亞胸部
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政院放寬記帳士消極資格
蘇訪江揆 盼政院覆議會計法
三大法人賣超台股129.7億元
避機捷案重演 中捷等3案列管
習歐會 中國崛起的信心縮影
陸高分一號衛星 觀測能力提升
關心稻熱病 彰縣提高補助
財訓所活用國有地 江揆肯定
越軍方：對外政策 陸頭等優先
高雄關疑貪瀆案 檢：情節重大
問題澱粉 朱立倫：修法應完整
首發陸客優質團 21日抵台
台酒涉走私 檢調搜索嘉義酒廠
陽岱鋼大號全壘打 獎金全捐
清大研究生宿舍 下學期微調漲
絕攝台中徵件 記錄台中之美
陸稱嚴打傳銷 創建無傳銷城市
新竹民歌演唱會 歌頌愛情
小摩下調陸GDP至7.6%
14試委建議 調整官等比率
研究：迷你古猴可能是人類祖先
土耳其狂暴抗爭 無傷觀光業
陸學者引鄧言 要活就要改革
保障行車安全 北市推防禦駕駛
北斗技藝班超紅 學生擠破頭
機車防禦 北市送市民成年禮
政院通過 管委會不得自訂管費
資深藝人端午聚餐 盼揮灑舞台
吉林大火 陸嚴查瀆職究刑責
阿里山空品管制佳 環保署獎勵
兩岸端午晚會 行銷竹市之美
新台幣收貶0.5分
漁船案 駐瑞典代表鄭天授投書
台灣將成為全球電動機車示範島
清乾隆年間古家具拍賣創天價
高麗妹示愛 黃鴻升受寵若驚
會計法爭議 蘇貞昌鞠躬道歉
輕食靚冰粽 外食族無負擔
國巨5月營收 月增7.9%
菲泰股災 股市領導人出面安撫
技術故障 泛歐證交所延後交易
劉德立為新任巴國駐華大使餞行
冒名大量訂票 旅行社員工送辦
工研院40歲 產業龍頭肯定
陸蟹廊道 墾管處評估效果不佳
吳寶春欽點 王彩樺塗黑演媽
行動護地球 環署推環教博覽會
殘而不廢 罹癌男助植物人
追查立光下游 90家同步封存
迎端午 應景粽子及活動搶市
會計法爭議 小英：綠應挑責任
想載女友出遊 男開走中古車
雙城復交流 郝龍斌夜宴曾俊華
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
港航拜會傅(山昆)萁 盼與花蓮直飛
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台調查團再赴菲 討論調查結果
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
柏林教育展 台灣首參加
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
投信：短線漲多 台股Q3保守
澳洲觀光夯 亞洲遊客增
外籍生過端午 吃粽容易包粽難
防高考槍手 湖北禁大學生請假
涉貪收押 高雄海關7人停職
消防隊違建多 民代斥帶頭違法
傻瓜電擊器 苗縣配置300台
地震落石砸傷 重傷女轉院
為新戲剪短髮 陳庭妮很開心
3D印表機夯 網拍熱賣
趙天麟：台酒非法進口陸茅台
桃藝術下鄉 優質演出熱鬧登場
離職潮 宏達電有新血加入
廣大興案 菲媒再刊代表處投書
黃定方續任台灣金聯董事長
戴勝通勉畢業生 先就業再創業
非法進口陸茅台 台酒否認
阻債市波動 傳日央行意見分歧
外傳選基隆市長 羅智強否認
習近平訪 陽光莊園開中文網頁
議員追問連任 朱立倫：還沒想
建築工不愛防曬 皮膚癌當痣
高市抽驗粽子食材 2件不合格
涉貪女檢認罪繳千萬 盼獲輕判
央行阻升 台幣收貶0.5分
外籍背包客山區迷路 警助脫困
涉包庇假結婚女子 廉政署搜索
吳訪陸 陸委會：樂見民間交流
雲林醬業公會 譴責黑心業者
蜜雪兒歐習會缺席 遭批失分
傳產升級 陳菊：爭取中央資源
北回歸線東石地標 具浪漫氣息
6台籍詐欺犯 在菲被捕
中台灣商機大 瑞銀深耕
紅利集點卡 拓展中台灣市場
習近平：中墨參與全球經濟治理
炸彈案起訴 手段狠毒手法笨拙
綠委尋求復議 藍：來不及
玉山銀人民幣商品 收益12%
議員批查外籍師 許明財將道歉
男籃亞錦賽 台菲同組
飲料瓶裝香蕉水 爸粗心童誤食
烽火山河特展 聚焦民國前後
美禁舊愛瘋 電信商老神在在
立院臨會前 學者研商互設議題
緬甸開放吸遊客 亞航覬覦商機
安德森預測：還沒見到美大復甦
台資在陸投資 江蘇近2兆居首
小米機熱賣 大陸銷量拚倍增
地震後土鬆 農委會注意土石流
陸委會：兩岸協議不會為簽而簽
彰金媽祖遶境 為金門祈安
新光金砸百億 籌建養生村
極左派遭襲腦死 法政界譴責
北韓提政府對話 南韓積極回應
小吃業績差 立委鎮長同促銷
大陸空降官員 團派最多
菲港足球賽脫序 菲：不幸
捉非洲恐怖組織首腦 美開天價
陸建行營業許可申請 受理
不滿子頂嘴 男毆子扯父
中美元首會晤 台灣議題非重點
商用桌上電腦 華碩稱霸
勤擦防曬品 勝過高防曬係數
智慧電動車補助 擬增電動巴士
台北便當藏飽圖 募集人氣便當
法規鬆綁技術開發 經濟走大路
OBU外幣放款餘額 再創新高
附中畢典 校長扮絕地大師
阿甘盃路跑 萬人參賽
募兵制問題 蘇盼朝野共同解決
中市掃毒 查獲教官涉職棒簽賭
海西旅遊協會踩線 推金門旅遊
3少助友搶超商 只分到香菸
有機糙米未符等級 台糖送複驗
洩漏通聯記錄 前檢座判刑
陸企業在台特約醫院 相中高醫
豐田有幼兒女員工 免上夜班
桃導護表揚 7旬嬤貢獻19年
搶嫌拒捕 躲大樓與警對峙
國1頭屋交流道 7月底通車
打女兒致死棄屍 男子重判8年
末代王孫王昭 中市開畫展
壽險投資長照 可望百分百持有
監獄管理員涉夾帶 3萬元交保
農委會：破天荒補助稻熱病
監委質問陳菊 要求妥處義大案
昆明南博會 台灣產品夯
西班牙美食交流 北市辦廚藝班
優質團招嘸人 業者籲檢討政策
陸調油價 降幅創史上新低
歐習會 陸：具歷史與戰略意義
亞藝影音 轉向複合式店鋪發展
研究：含農藥蔬果損男性雄風
北京將建新機場 明年開工
篩檢口腔癌大腸癌 擴大辦理
北京計程車將漲價
中信金前5月EPS0.85元
男揚言開瓦斯 小孩也在屋內
打造安全 金門消防局獲服務獎
印度與澳洲決進行海軍聯合演習
台酒案 調查局：偵辦中
全球最賺運動員 伍茲撈23億
台達電5月營收 月增3%
台灣教育考察團參訪奧地利中學
透露評委名單 前環保局長遭訴
軍方：募兵起因役期多次縮減
高鐵炸彈客 靈感來自V怪客
台鐵新電車爭議有解 春節上路
農業商機大 日銀行大手筆投資
僑外資改事後申報 拚臨會通過
涉性侵女兒失蹤 男陳屍山谷
蝦米漂白劑超標 飯店：已退貨
台塑四寶5月營收 表現穩健
渣打高球排名賽 陳宇茹封后
小摩：利率正常 市場波動升高
質詢遭CALL爆 民代報案
他人禮讓先買 美8旬嬤中頭彩
穆斯林不穿比基尼 全罩式吃香
看好綠金 能源局籲金融業參與
漢微科5月營收 月減5%
待用布衛生棉 7月送進尼泊爾
eTag查餘額 新增手機專線
南韓籲兩韓會 談重啟合作交流
林克穎潛逃案 糾正移民署
低氣壓產生 是否成颱待觀察
廣大興案 印度學者：台應強硬
海運貨運價格 7月喊漲
會計法修法爭議 促成江蘇會
信心回籠 ECB空前低利不變
今彩539開獎
雙炸案 胡：不滿郭台銘
橋下徹建議美軍機在大阪訓練
胡嫌不滿郭台銘 鴻海：不可信
兒虐頻傳 監院糾正13個機關
習近平訪墨 拿足球拉關係
電信法修正草案第9條 引爭議
非銀行網購儲值 研議是否可行
台灣股票博物館 參觀人數破萬
威力彩開獎
日月潭慈恩塔震損 開放生變
歐習會 美中經濟關係翻轉
長澤雅美獻胸 森山未來不敢揉
安倍振興措施 部分台灣已做
球員涉性侵 義大犀牛解約
雙炸案冥冥中保佑 千人逃死劫
美商白皮書指台有消費民粹傾向
明年歲出概算 政院要求撙節
雷千瑩狀況佳 連2天射破全國
步步驚跳 北京計程車資調漲
河南新房紙糊的 一拳打穿門
機車運樟掩耳目 眼尖警抓竊嫌
陸7日起高考 考生912萬人
力挺黑輪 蘇震清籲源頭管制
約翰尼斯堡 非洲最夯旅遊城市
新型潛艦超重 西班牙向美求救
何永生：宏達電要聚焦
搶嫌拒捕對峙 警攻堅逮人
美初申失業救濟 減逾1萬人
綠拋臨時會提前 藍不同意
泰大米抵押政策 恐信評調降
會計法爭議 江宜樺蘇貞昌見面
江子健涉性侵 義大解約
消基會：產品無虞 何懼標示清楚
英畢業展時裝週 江奕勳獲首獎
胡宗賢：沒有要從股市獲利
管中閔：發展多面向經貿關係
活化黨史 藍將培訓導覽人才
AMOLED手機面板 供需趨緊
策略結盟 推特攜手廣告巨擘
資策會訪淘寶網 探陸網購市場
台食品大馬參展 主打古早味
企業外派成本 日本第1變第6
歐元區復甦在望 刺激可暫緩
不知懷孕 半馬跑者意外產寶寶
南北韓願恢復對話 陸表歡迎
北市客家精品徵集活動開鑼
漁事爭議 台菲閉門討論
今彩539 頭獎槓龜
威力彩 頭獎槓龜
台日下一步 馬總統：發展經貿
高雄多功能園區進入黃金開發期
上海中心城區 擬禁活禽交易
陸媒析中美新型大國關係內涵
漁船事件 國際媒體挺台灣
蘇姬欲選總統 緬修憲不無可能
商品報酬失色 高盛估牛市終結
安倍經濟學 馬總統：全球關注
以正視聽 韓開拍最後的慰安婦
修會計法惹議 蘇貞昌道歉止血
台日漁協未觸海域 總統：續談
總統：東海倡議 三組雙邊著手
總統：不排除與陸簽漁業協議
日政府不接受馬總統對釣島主張
桃猿止敗 黃浩然盼贏更多場
總統盼結論出爐 台菲恢復正常
黃浩然伏兵建功 桃猿逆襲犀牛
曾俊華：台港應訂經貿合作安排
兩韓緊張情勢變化大事紀
新興市場慘兮兮 銀行業剉咧等
台韓升格已開發 墨比爾斯不挺
緬甸近將大赦政治犯
涉非法採金礦 迦納逮捕124名中國人
討論漁船案調查結論 台灣調查團最快6日抵菲
防老千 美賭場紛禁谷歌眼鏡
越南瘋存黃金 需求量亞洲第4
美國商會發布2013台灣白皮書 促馬注意「跛腳效應」
翁山蘇姬宣布競選緬總統
華航臉書按讚送機票 最大獎20萬環球套票
夏日輕衫 新光金控輕裝上班酷一夏
臺灣土地銀行 楠梓分行遷址營業
合庫2013年研究獎金頒獎典禮
標準檢驗局與國立科學工藝博物館
了解才能作出合理選擇！
端午節來去花博爭艷館 尋找失落的藝文
比利時終極現代舞團 《身體不記得的》亞洲首演
端午節太放「粽」? 度假也能恢復苗條身段
全台肥胖危機端午逆襲！營養師籲體重管理333
中華電信hicloud一雲俱全研討會 核心技術與新功能搶先展示
地震系統誤啟動 4列高鐵急停
HAPPY GO卡友美食盛宴 台中熱鬧登場
歐習會前 陳光誠兄長獲發護照
顏清標律師：尊重立院
澳盛下修台GDP至2.36%
南韓總統朴槿惠 月底訪陸
交往前黑道大哥 安倍夫人遭議
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
大雨滂沱 LPGA錦標賽延期
俄總統蒲亭與妻 宣布離婚
蒲亭與妻分手 結束30年婚姻
華郵：網路間諜案美應向陸施壓
蒐集通聯紀錄掀波 白宮忙滅火
華裔第一人 成龍好萊塢留鼻印
訪義參院 台青年大使受歡迎
紐約頂尖企業家 林淑惠獲選
廣大興案 歐議員相繼質詢歐盟
左派人士遭襲擊死亡 全法震驚
若再推平板 宏達電要與眾不同
歐習會 美欲與陸建立密切關係
台灣人創意行動 赴以色列分享
前5月集中市場投報率7.21%
中鋼永續報告書 全球第二名
談臉書機 宏達電：無行銷壓力
聯盟盃近 巴西演習防化學恐攻
衝買氣 蘋果傳推愛瘋舊換新
巴西儲蓄存款創新高
巴西信評展望遭標普降至負向
熱帶低氣壓形成 有機會成颱
台灣燈節 移師南加展出
末代基測 7日下午看考場
13年國中基測 走過3次疫情
LPGA錦標賽 延後一天開打
外資轉空 台股面臨季線保衛戰
下雨攪局 王建民先發順延一天
瓜國第一夫人歡送駐館人員
亞幣貶 亞政府建設計畫生變
台股開盤上漲17.81點
歐習會 英媒：建立世界新秩序
傅洛曼：會確保陸提供公平機會
美媒：歐習會為未來做準備
南北恢復對話 北韓盼開城接觸
聯發科營收 連2月逾百億
湖南現藥水溶死豬 屍水排湘江
活禽市場浙解禁 滬徵大眾意見
AT&T電視和網路戶成長轉佳
光寶LED照明 業績大躍進
晶電5月營收 創歷史新高
QE減碼料先降至650億美元
俠盜特攻遊戲 測試開跑
美國Q1家戶財富創新高
犀牛北部首主場 犀睛女孩亮相
軟銀向散戶發債 爭取併購案
蒲亭是否再婚 俄媒體不敢猜
加外交部人員罷工 爭取加薪
日媒：夏普聯想攜手攻智慧電視
北大﹕金庸未獲博士文憑
陸網攻 美政要致馬總統信也駭
總冠軍賽首戰 熱火中場領先
陸網諜攻美大選 重要文件遭駭
美元兌日圓昨重貶後今回彈
股匯齊揚 新台幣盤初勁升
日圓勁升 財相：暫不干預
警大畢典 吳副總統勉正義先鋒
愛在午夜希臘時 蔡健雅按讚
央行重貼現率 可能8度不變
兩韓復談 北韓盼開城先熱身
汽車肇逃 受害者有補償保障
台股權值股力挺 堅守8100
會計法爭議 總統道歉促覆議
美科技大咖否認助華府情蒐
王建(火宣)：社福公部門常閉門造車
歐習會 美眾議員籲重視台安全
末代基測防落榜 登記多填志願
環境污染暴露 嬰幼兒風險高
韓元步向1年半來最大週線升幅
美科技業否認允許政府進入系統
台酒案 檢調送驗酒樣品釐清
夏波籲美持續供台防禦性武器
血管炎易誤診 紅斑咳血是症狀
學者：陸推行南亞戰略布局
中央氣象局氣象報告
習近平抵達美國 歐習會將登場
中央氣象局 今天白天天氣預報
梁啟源：電價應合理反映成本
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
歐習會 陸媒：保密度前所未有
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
斧頭幫搶英珠寶店 民眾逮2人
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
優惠貸款購屋不便 越民失望
陸基層幹部素質不佳 官媒坦承
歐習會 美議員籲強化美台關係
高鐵台中站 可欣賞台灣精品
日圓反彈 台幣匯價1個月新高
打回原點 法部：顏清標不獲釋
下週汽柴油價 預估不調整
總冠軍賽首戰 馬刺旗開得勝
台北食品展 瓜地馬拉組團參展
總統道歉 政院將提會計法覆議
周美青領軍 雲門俄獻藝滿堂彩
廢料製輪椅鍍板 台鐵看柵工讚
雙炸案移地院 新北將開羈押庭
雙城論壇登場 台北香港再交流
李沃士賀端午 慰問住院民眾
廣大興案 赴菲調查團將返台
日圓飆重創日股 亞股走弱
陸三峽工程 113人涉弊
桃縣中市 獲頒智慧城市獎
陸謀新型大國關係需擔更大責任
會計法覆議 政院將開臨時院會
會計法覆議 蘇貞昌：全力支持
漢和：陸在海南建航艦基地
文化台灣 雙橡園推董小蕙畫展
漢和：緬甸進口中國地對空飛彈
傳零組件卡關 三星：供貨正常
雙炸案 羈押庭決定是否續押
副總統：酒駕執法降死亡人數
政院：會計法修法有違公平原則
專偷馬自達車勒贖 3嫌送辦
會計法覆議 王金平邀朝野協商
小摩估S4需求減緩 三星股挫
外資匯入 台幣午升2.45角
變造效期賣過期粽 殃知名大廠
感情挫折不想活 警及時救命
對沖基金料增日本投資20%
阿土伯發聲 新纖股利多配2分
漁船案 印週刊斥菲無良知冷血
及時停車救命 台鐵司機獲獎
福州至平潭鐵路設計獲准
NBA總冠軍賽 馬刺奪首勝
美國前財長：中國改革勢在必行
勞退金遭高薪低報 將開單補收
會計法修法大事記
振出口 補助行銷1.46億元
問題澱粉延燒 養生有機受歡迎
修電信法 NCC：限承租者查
理查克萊德門 琴催象龜交配
談環保及文化 雙城論壇迴響多
震旦通訊首家旗艦店開幕
涉賣過期粽 禹昌食品下架道歉
卸國安會秘書長後 蘇起首登陸
吳東昇：證所稅應對新創業節稅
台股收盤跌0.94點
獲利了結 記憶體族群重挫
中市橋梁維修 民代批五都之末
原料跌 輪胎Q2毛利無虞
台達電股東會通過配息5.3元
傳分拆連接器事業 鴻海低調
戴羽毛出席畢典 美原住民挨罰
持續整理 台股跌0.94點
世衛肝炎網絡 台灣可貢獻經驗
疑工業染料製豆干 殃百年老店
櫻花妹相隨 汪東城羞當伴遊
嘉品問題粽 台糖下架接受退貨
傳組棒球隊 宏達電：審慎評估
投資人從債市撤出125億美元
6月台指期跌15點
6月電子金融期齊跌
尤協豐豆腐：願出示合格報告
會計法提覆議 馬總統任內首次
綠：對國家有利 朝野都可合作
加工茅台引爭議 台酒忙善後
天然的最好 荔枝咖啡解暑氣
亞股疲弱 台股力守季線
課能源稅 梁啟源：時機未到
外交部：釣魚台列嶼屬中華民國
行動照片印表機夯 業者受惠
台達電跨足植物工廠
涉及過期粽 代製業者澄清
法務部：10日前暫不再拆華光
陸調查葡萄酒 義盼歐盟強硬
面板二虎5月營收 兩樣情
三大法人賣超台股74億元
越擬漲工業電價 業者雪上加霜
成軍1年多 崇文女子拳擊亮眼
許信良：台灣應大膽開放陸資
愛買：嘉品製兩款粽 已下架
趙天麟指侵權賣酒 台酒澄清
陸912萬人高考 嚴防作弊
通識考試變音樂會 中西合璧
養生有機展 龍口展列檢驗證明
撲克世界賽 業餘玩家抱走大獎
愛迪生看手機 陸高考作文多元
陸審批台電影 文化部盼取消
家禽業者籲普設屠宰場
彭麗媛 也是美國愛瘋使用者
農委會：83家屠宰場量已足
台電盼未來電價 每年調1次
問題粽代製廠 肉交一般民眾切
男擁槍橫行山林 警起出5把槍
雷政富趙紅霞案 19日起開庭
醫院音樂會 病患家屬演奏回饋
粽子出包 桂冠停止出貨道歉
學者：印度是制衡中國的理想國
宣導綠色設計 環署籲源頭減量
湖北暴雨 5人死
澳華裔高中生吸毒 跳樓身亡
會計法修法地雷 馬拔引信
土國民眾抗議 總理：不會讓步
告鄰居求償200萬 名醫敗訴
歐習會交鋒 爭面子也爭裡子
陸民看世界 瑞士瑞典最安全
新台幣收升4.4分
家扶社工出書 分享辛酸甘苦
食品行賣皂黃給店家 18件違規
米羅孫子：將祖父藝術帶給世界
國稅局中區路跑 捐發票換健康
台菲調查團 結束彙整會議
竹縣選伴手禮 在地美食爭出頭
禿頂臉黝黑遭鎖定 警逮竊賊
學生不適仍要求測試 國小判賠
鯨豚保育特展 蘭陽博物館登場
過期粽 依食衛法及刑法處理
遭指疑賄選 新屋農會：沒聽說
台灣5月出口 年增0.9%
竹縣防災 保障民眾生命安全
疑硬闖平交道 玉榮病患遭撞死
生理回饋治療 自律失調福音
促進旅客流通 東協推單一簽證
4月製造業燈號 連3藍
公營出租宅尺寸 模擬屋實境秀
書目查詢系統 國圖整合上線
台中荔枝盛產 啟動收購
疑攻擊夜校生 警攔查飆仔
日月光5月合併營收 月增逾4%
嘉縣抽驗端午食品 2件不合格
江揆：會計法修法不符公平原則
印度經濟低迷 盧比探底
立委反對煤灰填海 經濟部澄清
女誆稱失親 男遭詐近千萬
央行定存單得標利率下滑
中央氣象局氣象報告
WWE激爆摔角大戰 7月登場
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
彩繪保育動物 華航擁抱機起飛
世界烈酒賽移師高雄 陳菊品酒
為台灣發聲 原聲童聲赴美演出
公私立科大評鑑 環球名列第四
皂黃黑心豆干 食用過量會嘔吐
教官疑涉賭 北市啟動行政調查
吳經國等6人角逐國際奧會主席
聽說桐島退社了 捧紅東出昌大
社工遭砍傷 陳菊譴責暴力
習前腳走 墨西哥啟反傾銷調查
陸兒躲高考 母等嘸人痛哭
覆議解決 核四有前例
煙火風波 許明財與外籍師溝通
菲調查局：洪家需來菲提告
特戰部隊體驗展 多元軍事饗宴
政院：端節前夕粽價大致穩定
馬提東海和平倡議 陸老調重談
角逐黨魁 馬辦8日低調成立
北捷女子露臀 警：未涉猥褻
白河蓮花季 15日登場
船案未解 菲取消在台國慶酒會
問題豆干案 染料豆干業者複訊
苛教授寬民代 江揆決提覆議
組職棒隊 王金平：宏達電評估
泰國畢沙迪親王 參訪農改場
本週上市公司市值減1.91%
馬爾地夫前總統：美擾區域均勢
蕭家淇探顏清標 勸寬心
撞死台大女醫師 酒駕男遭訴
手機資通品加持 5月出口轉正
高鐵贈票 助原鄉童圓畢旅夢
象犀大戰 黃牛喊價1.5倍
巴士落峽谷 印度意外釀18死
台幣震盪劇烈 收在1個月新高
A雇主1500萬 女看護起訴
台丙酮 陸反傾銷終期複審
華航新彩繪機 幾米繪畫躍機身
飛行棺材又墜毀 印度飛官獲救
不只賣房子 義不動產展重環保
職棒界人士：第5隊需完整配套
台股本週跌1.93%
勇闖18關 竹山高中畢業禮
美傳監聽 電信業：台一切依法
開放陸資 電信業：國安是障礙
查安全具結 高市39家不合格
台大校園電線走火 松鼠遭電死
南韓總統朴槿惠將訪北京
優質高中認證 每項都要80分
製毒廠隱山區 空拍蒐證破獲
朴槿惠訪陸 可能秀中文
駐菲代表處投書 駁霸凌謬論
高齡化 專家：可退休安養信託
尤協豐豆干 去年曾遭查獲皂黃
網民搶替球隊命名 宏達電鰻夯
台金融業落後 薛琦：整併因應
藝人推薦蚵仔店 番薯粉出包
吳經國等6人角逐國際奧會主席
台南廠商粽過期 藍營批賴清德
美商會建言 郝龍斌：值得警惕
江揆：電價太貴產業可能出走
教部：教職員公款公用應除罪
委徵信社跟拍老公 前主播遭訴
用電高峰期 牢記口訣防火災
歐習會發展 外交部密切注意
歐習會 王毅：中美交往創舉
高市補教獻愛 育苗專案將上路
全球景氣影響出口 電子業較穩
支開同事A錢 運鈔保全起訴
台灣鯛盛產 台北大促銷
電影交流 李行籲開放陸片配額
5月出口轉正 經部：審慎看待
美專家：歐習會難有具體成果
義大開發案 楊：卸任後才停工
日法協議 合作開發核能技術
夏普將釋股高通 完成次輪投資
陸融資數據 遭外資質疑誇大
好失望 德拉吉抗衰退火力減弱
小野柳日月潭 年底漲停車費
北市府會金門勞軍 感謝國軍
華航：下半年客貨運同步增溫
日千葉縣江戶川鰻含輻射銫超標
河邊洗被單 長照居服員淪幫傭
武裝敘反抗軍 法研科技追流向
消防小隊長竊油 隊員裝機蒐證
問題豆干案 染料豆干業者交保
政院覆議 綠茶壺風暴暫緩解
張榮恭：兩岸關係發展基於互信
雙炸案 法院裁定兩嫌羈押禁見
調查團：帶回資料有助進展
洪慈綪：有需要會到菲提告
迎城隍鋼管女郎 金縣婦團關注
爭議情蒐 媒體版面搶過歐習會
曼尼神全背靠背 轟炸新莊球場
南韓建議北韓在板門店工作會談
未成年孩童投保 擬父母都同意
遊客劇增 緬曼德勒古蹟隱憂
總統看米羅創作 充滿生命力
美5月就業成長佳 失業率升
日將調查日本海可燃冰
今彩539開獎
香港城大校長：人是核安關鍵
大樂透開獎
第三方支付 業者質疑金管會
詹宏志批評 金管會：制度不同
蘋果作對 YouTube賺翻
信用卡利率調整 公會：非事實
象犀戰 1萬2500觀眾擠爆
雙炸案 朱嫌：對社會恐慌抱歉
捷克洪水退 布拉格恢復正常
漁船案真相 駐美代表處說明
緬甸經濟起飛 天然氣角色吃重
港專家：國軍曾有效管理釣魚台
今彩539 頭獎3注中獎
新浪優酷合作 拉高吸睛魅力
大樂透 頭獎槓龜
比學者：歐習會建互信就算成功
政院覆議 小英：人民力量集結
廈門BRT起火 20人死亡
東航上海滑出跑道 疑因大風
歐盟放炮 左轟IMF右損德法
林益全連線開砲 曼尼：我的天
獅險勝猿 唐肇廷首轟獻阿嬤
上海市區 3天兩度大停電
成功高中生 獲荷永續競賽銀牌
衛報：英國政府也搞全面監控
牛津、劍橋暑假遊學營 台灣首發說明會
兩岸三地破跨國詐諞 逮86人
府、院宣佈 會計法修正將提覆議
出席中美元首會晤 習近平抵達加州
華航台灣文創系列彩繪機 「擁抱機」啟航
禁足期滿 蘇起隨同吳伯雄訪問大陸
台聯認同覆議「不要倉促立法」
稅務員查稅有無上權力 賦稅人權如何保障？
尋找最有價值的人生寶藏
9日國館神氣家族公益講座「真愛旅程」
深夜0:38芮氏6.2地震 台北震度2級
會計法覆議 10日黨團協商
新移民佳節“粽”情義 愛心 關懷失智老人
廈門公車起火47死34傷 疑似重大刑案
法網 納達爾克喬帥晉決賽
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
凌晨東部外海大震 規模6.2
規模6以上地震 今年已3次
廈門BRT起火 42死33傷
王建民轉隊 下週重返大聯盟
簽下大聯盟 王建民改投藍鳥
重返大聯盟 王建民全力以赴
美監聽 歐巴馬：適度侵犯隱私
台中榮獲智慧城市首獎
美股連2紅 就業數據報喜
美國監控網路 加深歐洲疑懼
歐股彈漲 美數據傳佳音
9日鋒面近 陣雨機率漸提高
LPGA錦標賽首輪 妮排16
外交部：密切注意歐習會發展
紐約油價漲 需求看俏
末代基測 首日考英自國寫作
末代基測落榜 參加會考擬自費
凌晨地震 新中橫零星落石
刺激消費 經部推地方特色旅遊
上演一桿進洞 曾雅妮狀況回穩
王建民加入藍鳥 扛第5號先發
衛報：歐巴馬下令設定網攻目標
職業首度一桿進洞 雅妮好驚訝
歐巴馬募款 附近爆發死亡槍擊
歐習會登場 陽光莊園高溫相迎
廈門公車起火47死 陸列刑案
環太平洋機械人頭 專折磨演員
宋燕輝：台灣有夢 盼和平合作
習歐會開始 盼建立良好關係
憂QE退場 紐約金銀銅齊跌
美情蒐電郵手機 歐巴馬指合憲
英經濟學人明諷暗讚巴西
技安問題 巴西核電廠延後運作
陸辣粽棗粽比拚 網購團購夯
羅浮宮加強巡邏 報案減75%
情蒐愛瘋搶版面 模糊歐習會
聚焦3優勢 中科人置產轉戰北屯
中職上半季 搞怪曼尼最吸睛
曼尼熱心指導 帶領犀牛向前衝
曼尼NEXT 犀牛衷情建仔
睽違8月 建仔重返大聯盟
迷上音樂 影后張曼玉暫甩影壇
端節放粽 減重之旅吸睛
德黑森邦友台協會援廣大興案
台大工會抗議 盼校方認勞動權
妮妮一桿進洞 排名暫列16
習近平：太平洋夠大可容納中美
莫斯科最長單車專用道開放
電腦展 筆電平板二合一吸睛
關心漁業 江揆訪前鎮遠洋漁港
越南競爭力流失 外人投資銳減
特戰躍國際媒體 大陸也可收視
歐習會 抗議如影隨形
安心標章貼 北市把關端節食安
上山下海 記錄特戰英雄蛻變
水鬼海龍 直令敵人聞風喪膽
黝黑皮膚紅短褲 海龍蛙兵標記
南韓依法 堵北韓官媒臉書
經建會17日審重大公建先期預算
傳拆了又建 阿房宮遺址獲鉅資
端午節吃粽 小心肥肉上身
電腦展 觸控區人潮湧
美陸峰會 歐習簡短聲明交鋒
端午瘋粽子 南門市場激戰區
歐習會談網安卻爆監聽 美尷尬
末代基測 首節缺考率2.8％
前4月新車掛牌數 略減
台東焚風 大武35.9度
僑委會實體店面行銷班受理報名
江揆勉畢業生 要學負責與尊重
僑委會徵海外華人歷史照片
北市東區火警 無傷亡
產業利多 石斑魚餌料關稅降
中央氣象局氣象報告
除罪爭議煞車 蔡盼核四也比照
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
陸媒：中美走近 日印心慌
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
雲端畢業禮 霧鹿國小登嘉明湖
基測英文 考生：偏易圖片題多
面試求職 雇主不可問隱私資料
龍舟擦撞 嘉縣5人傷
陸學者：歐習藉會晤 互探個性
蘇貞昌訪美加 塑造民進黨形象
阿根廷媒體籲菲承擔責任
歐習會 熱到爆
鄭崇華 獲台科大榮譽博士
歐習會 林永樂坐鎮外交部
海洋日 新北艦基隆港開放參觀
端節飄香 馨生人包粽賽獲禮券
壹傳媒虧損嚴重 可能被追債
網路安全 歐習共盼解決問題
廈門公車起火 警方鎖定嫌犯
菲媒：陸在黃岩島建軍事設施
酒駕停路中 工地主任送辦
魯比奧：美國夢中國夢 難共存
粽子口碑大PK 北部粽勝南部
就學新趨勢 優秀學子投身警大
赴美免簽實施半年 遊客方便多
台東飆37.2度 今年新高溫
陸橋塌毀電車線 台鐵基隆線斷
印度週刊：菲對漁船開火不當
快艇誤返賽道 嘉縣龍舟擦撞
蜜雪兒平民作風 好親切
競選國民黨主席 馬辦公室開張
飆老公槓婆婆 安倍昭惠做自己
梅克爾與牽手 師生戀修成正果
建仔拚大聯盟 忍50萬美元薪
會計法覆議 立院下週臨會處理
王金平：會計法爭議將協商因應
台北龍舟競賽 賈永婕成嬌點
國軍特戰展 民眾過當兵癮
北市內湖傳公寓火警
基測英語出排隊 富教育意義
加州槍擊 歐巴馬到訪不受影響
傷兵累累 藍鳥選建仔救火
鄭崇華：逆境磨練 更能面對挑戰
瑞典公主出閣 嫁紐約銀行家
被三碗豬腳激怒 菲勞刺人判刑
會計法覆議 政院不另提版本
廈門公車大火 無台灣人傷亡
一炮而紅 副總統讚仁愛高山茶
基測自然 考生：實驗題多
食安連出包 南市開罰
另類畢典 海大生划船領證書
台鐵基隆站天橋倒塌 1人送醫
龍舟擦撞 嘉縣府：將加強安全
泰國親王 獲頒屏科大名譽博士
公車站牌遭竊 前承包商幹的
訪遠洋漁業 江揆讚為國爭光
自製三豆湯 消暑清熱解毒
罕病生拚基測 想讀資訊科
臨時會優先法案 藍綠攻防戰
瓶裝水耗資源 北市籲多喝開水
首輪會談結束 歐習工作晚宴
鄭崇華呼籲 加強技職人才培養
北韓同意板門店開兩韓工作會談
初婚晚 生第1胎平均30歲
莊東杰參加邦貝格交響樂指揮賽
雲門俄國演出 林青霞現身加油
火車站陸橋塌 一女摔落腦震盪
習近平答美媒：陸也受網路攻擊
亞幣走揚 台幣週升0.63%
陸生：台灣有缺點 仍喜歡台灣
談網路安全 習：大陸也受害
戴勝益：月入低於5萬別儲蓄
李遠哲：找出解決破壞生態方案
教部：陸生開放政策逐步努力
基隆電車線遭壓斷 深夜才能修
專家：習近平望增加中美互信
駐葡代表處投書籲菲國道歉
台科大畢典 鄭崇華籲苦當幸福
調控幹細胞 頭髮牙齒可望再生
助華語教育 巴拉圭謝台
美監控全球網路 網友：不意外
阿里山初夏涼爽 射干菖蒲綻放
獲智慧城市首獎 胡志強樂
緣分 建仔大聯盟起伏有藍鳥
愛上大海我的家 守護海洋環境
建入佳境 期待王牌再現
天橋坍塌3秒間 少女驚魂失憶
越國防次長：互信解決陸越爭議
台北電腦展 逾13萬人參觀
目睹陸橋坍塌 清潔員機警救人
基測自然科 近7成圖表題
正餐吃飽少零食 自己煮離黑心
海龍蛙兵 戰技吸睛
端節前夕 總統13度訪榮家
雙語不夠看 印尼三語學校正夯
促台大進世界百大 李嗣涔達標
歐習新關係 美樂見陸成功崛起
探顏清標 蕭家淇：私人情誼
基測首日 高雄手機違規多
玩具移動城堡 行動親子館開跑
北市教甄 初試錄取率6.4%
40萬人民幣藏家中 白蟻吃光
台南茶店用保麗龍杯 罰1千2
陸橋坍塌 基隆站維持單線運轉
林中森：服貿協定助台商拓商機
人道畜產雞場 江宜樺驚豔
海洋日 綠色和平倡永續海鮮
習近平：中美將設網路安全小組
桂圓香氣濃 寶珍香傳百年
大陸南方暴雨冰雹 15死
神十擬11日升空 載2男1女
北市米食文化節 1元肉粽秒殺
基測國文 考生：中間偏難
禹昌粽流向 遍及台南9大賣場
蘇貞昌出訪美加 盼增進互動
十二年國教 教長盼免抽籤入學
陸首度發表印度洋發展藍皮書
東海畢典 奧地利金工師入列
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
李烈：製片組優秀的都是女性
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
4旬男搶銀樓 被6旬翁制伏
暨大祝福卡 引用比爾蓋茲建議
民間團體呼籲成立海洋部
雪梨僑界慶端午 台青享溫情
關懷老榮民 馬總統訪安養中心
王牌降臨 期帶藍鳥展翅高飛
農委會撤銷禹昌CAS認證
日月潭向山BOT 13日環評
教授報帳問題 教長盼合適處理
信義區A25 南山有興趣
革弊 建議取消5百歐元幣
回父親戍守地 郝龍斌敬佩軍人
黃小琥邀當嘉賓 蕭亞軒勤練歌
台商轉型 林中森：制度最重要
龍應台：協助鶯歌陶瓷進軍國際
陸橋斷裂 基市出動2吊車吊掛
會計法事宜 立院10日協商
國道火燒車 車上3人及時逃
作文題目來不及 題幹歷年最短
泰民調逾3成指盈拉政府不穩定
東鐵電氣化 馬總統：區域正義
畢業季節 鳳凰花開
德媒：歐中關係不同於美中互動
陸載人深潛器蛟龍號將航向南海
歐習會登場 彭麗媛逛博物館
服貿協議 陸：讓金融支持台企
高中職缺額約10萬 創新高
歐蘭德：歐債危機已經結束
北市府會小金門勞軍 肯定國軍
基測作文 考生：抽象易發揮
泰估今年至少10萬人染登革熱
房仲單車環島 為罕病募款
國泰3對3籃賽 張學坤作美夢
江宜樺：讓下一代吃有機食物
鄭立中：推動兩岸園區合作
恙蟲病進入高峰期 黃仲崑感染
蔣偉寧：十二年國教不再變動
救總出版陸配手札 關懷新住民
南方朔評病態瘦 基測國文入題
嘉大畢業典禮 4名老生畢業
中職象犀戰 滿場球迷擠爆新莊
陸橋塌電車線斷 影響近萬人
基測 嘉義考生明顯下降
獨立樂團為法片打造中文主題曲
拔河隊繩魂顛倒 副總統嘉勉
雙A：電腦展人潮年增1至2成
溪流跳水撞石 國中生昏迷送醫
熱氣球進逢甲 學生搶拍照
上訪未果 火燒巴士嫌犯喪命
基隆陸橋坍塌 冰山一角
國道轎車翻覆 1人送醫
陸官媒挺一黨制反腐 惹議
杜英宗：鼓勵台灣青年冒險創業
金門幸福關懷列車 授親子溝通
基測英文 考生：比試辦會考易
動力火車大馬開唱 歌迷超嗨
末代基測首日 學生：自然較難
網協盃女網賽 高李配雙打捧冠
查8大類食品 違規剩0.1%
肺部感染 曼德拉再度入院
基測趨靈活 反覆練習作用不大
歐習會開鑼 學者專家各自解讀
學者：歐習會對台或有間接影響
新北市慶端午 碧潭龍舟競技
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國際記者聯盟促台立法防壟斷
曼德拉住院 朱瑪：要有所準備
南市府：未查到禹昌過期水餃
不甩總理呼籲 數千土國人抗議
歐習會 不打領帶
歐習輕鬆會 美陸盼增互信
打通樹林新莊 三多2號道通車
網路竊資 歐巴馬將施壓北京
印媒：陸美交鋒給印韓施展空間
曾豪駒打下4分 統一稱臣
護魚訴求 漁業署肯定
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幸運第7局 兄弟逆轉勝義大
習近平：中國夢與美國夢相通
台鐵基隆站電車線 提前修復
大馬驗66台食品 65種過關
AKB48選舉 指原莉乃奪冠
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黃仕豪軟Q 為兄弟滑回勝利
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今彩539頭獎1注中獎
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輕颱雅吉形成 來台灣機率低
陸橋崩塌 預估9日1時前搶通
花漾奪金曲 陳明章謝周美玲
新歌演唱會 黃小琥大秀舞技
酒駕撞死人女友頂罪 男遭聲押
網路安全 台灣強化作為
基測首日試題靈活 無重大違規
陸橋塌 張通榮盼中央撥經費修
攝護腺肥大致夜尿 番茄助改善
禹昌總經理強調沒賣過期粽子
菲救主毀容狗 結束美治療返鄉
網友罵翻 學者: 差點讓國民黨「獲利了結」
美中領袖加州峰會 處理棘手問題
廈門公車縱火案偵破 嫌犯當場燒死
<南菲>曼德拉病重 急送醫
俄羅斯發言人：普京離婚非因外遇
「滷林絕味」 豐富臺灣多元飲食文化
旅以台僑聚會 防毒面具成話題
法網女單 小威破夏娃封后
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
LPGA錦標賽次輪 妮排30
台南加油站深夜火警 無傷亡
歐巴馬和習近平展開第二天會晤
會談前遊莊園 歐送習長椅紀念
歐習第二場會晤 談經濟
美陸同意聯手對抗氣候變遷
茶會歐巴馬 彭麗媛現身莊園
歐習同意 北韓必須揚棄核武
歐習會 法媒體強調建立關係
習近平：盼美放寬技術出口限制
歐習會 習近平獲贈加州紅杉椅
歐敦促習 承認和調查網安問題
蔣耀平不再擔任陸商務部副部長
法婚禮醜聞 台女韓麗芳涉案
越南河內台商歡度端午節
歐巴馬拿妻子親筆信 給彭麗媛
鋒面接近 降雨機率提高
末代基測第二天 考數學社會
歐習會 楊潔篪：不迴避分歧
廣大興案 駐葡代表投書
LPGA錦標賽 妮暫列31
歐習會 討論網安和北韓議題
北市徵才活動 釋232職缺
波特蘭玫瑰節 龍舟賽成焦點
歐習會台灣議題 陸提禁止軍售
公益彩券4月盈餘27億元
黃金週線收黑 短線再測支撐
暌違13年 兩韓板門店會談
權證市場轉熱 獲利有心法
節能家電 認標章看需求
健康吃粽 不必辛苦耗熱量
端午粽力求養生 傳統粽賣最好
創意麥香粽 全小麥的營養
歐習會發展 外交部全程緊盯
歐習會 盼發展新型大國關係
均衡一下 端節吃粽搭蔬果
休閒節能 百貨商場避暑好去處
國道計程收費 初期車流估減少
國道計程省錢法 7月公布路徑
婦聯會音樂會 泰鋼琴王子獻藝
歐習會終 雙方願建新合作關係
起乩舞竹帚 戳瞎老翁判刑
你是我的花朵 伍佰大跳滑冰版
瑞典公主出閣 婚禮冠蓋雲集
歐習會 網安與台灣議題仍分歧
國考報名降 補習人數也少了
高考起薪46k 鐵飯碗仍誘人
高普考衝刺期 達人傳心法
兩韓各率人馬 板門店會談
台北居住飽和 選桃園成新思維
桃中路重劃特區 將成閃亮明珠
桃房價回不來 房貸壓力也不輕
升格與航空城 桃房價題材多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
歐習會 聚焦北韓氣候與網安
節能勢在必行 綠色企業成顯學
省電大PK 自己當達人
節能很時尚 主播有一套
電郵被攔截 應是帳號被盜
二秦二林話題 金馬50暖身
新莊線待機廠完工 始正常運作
新北捷運爭主導 力拚三環三線
捷運輔大站 約會美食天堂
新移民園遊會 金門外配交流
雙北買房不是夢 平價區好下手
基測數學 考生普遍認為簡單
綠委組團赴日 參訪城市環保
關廟麵合格 報告將送新加坡
基隆陸橋復原 暫隔通道供行
金門環境日 民眾體驗節能減碳
吳習會 13日北京登場
瓜國竹中心尼籍學員結業
疑過期粽 下肚數量待清查
歐巴馬：清楚對台承諾提供防衛
瑞典男司機穿裙子 涼快開火車
跟風彭麗媛 商品禁用第一夫人
洪水重創德捷 匈牙利嚴陣以待
柴油降 1角 汽油不變
印尼前總統梅嘉娃蒂夫婿去世
學者：兩會互設有助雙方溝通
警攔犯罪騙局 男子免當肥羊
廣大興案 駐貝里斯大使投書
基測數學 撲克牌籃球賽入題
商城鏡子從天降 英4歲童慘死
基測社會 能源兩韓情勢入題
建仔穿上藍鳥戰袍 端午出賽
擁抱大自然 吳副總統籲愛環境
菲總統：漁案落幕後談漁業合作
新竹車站百年 老火車鳴笛慶賀
特戰隊躍國際 總統讚國軍戰力
陸：兩會互設需妥處理敏感問題
美媒：習近平更具毛派色彩
國防部籲美持續售台防衛性武器
末代基測 百餘名試務人員出闈
北市槍擊 男子中彈身亡
兩韓就召開部長級會談達成共識
外交部：台美互信堅強
端午節午時水 環保局籲勿生飲
劉曉波妻弟詐騙罪遭判刑11年
會計法修法 政院10日提覆議
特戰操演 揭開神祕面紗
蘇貞昌談歐習會 感謝美國挺台
假睫毛染髮劑 別把劣質當無毒
吳副總統為獅子愛心農場揭碑
基測社會 考生：中間偏易
電信詐騙 兩岸4年破案萬起
學者：海基會駐陸不會是駐京辦
國防部：強化防衛 維台海和平
吳習會 國共平台18大後首晤
手機耗電元凶 新晶片可改善
末代基測落幕 手機違規最多
菜價降 陸5月物價漲2.1%
103年特色招生 每科50分
保育非洲犀牛 從手機遊戲開始
荷花仙子爭豔 中興荷池吸睛
解決互駭 中美尚需智慧
習提停軍售 學者：不影響台美
南星涉居住正義 環評要求檢討
捷運三方合約 高市議會將調查
陸PPI創8個月新低 恐通縮
歐習會忙過招 台灣議題未聚焦
學者：兩會互設政治意義大
夏至北回 東西海岸連一線
問題醬油流竄 花蓮全力防堵
賓士家具來台 攻頂級客群
投資房產收益率 壽險業盼溝通
大陸洽購俄羅斯蘇愷35戰機
歐習對話 安倍表歡迎
身心障礙泳賽 選手力爭上游
會勘倒塌陸橋 綠：監督市政
動能弱 專家：台股難脫盤整
歐習會 顯現美陸差異仍大
美重申台灣關係法 外交部肯定
陸橋坍塌 張通榮盼中央改建
最小6歲 水上救生團紅到澳洲
小鬼練肌有成 想出寫真誘粉絲
禁台食品 菲：與漁船案無關
BBC員工瘋女王 挨批像殭屍
節能標章分5級 選購看分明
陸配賣滷味 許桃秀創品牌圓夢
瞄準濫用責任制 北市夜間檢查
投信：印尼泰國企業獲利續強
景氣復甦慢 酒仍賣得嚇嚇叫
台北國際龍舟賽 外籍兵團叩關
台記憶體模組廠 仍在力爭上游
廣州照明展 安恩展LED新品
街頭硬上老嫗 未遂醉色男被訴
中醫大畢典 黃榮村：一起畢業
限水版饑餓三十 體驗水珍貴
奪全球智慧城首獎 中市續打造
馬打選戰 詹春柏無役不與
習近平：推動中長期全方位改革
文言具深度 基測國文歷年最難
劉志軍案開庭 擇期宣判
陸：中美不衝突不對抗
邀江揆與否 藍營：朝野協商
台塑柴油明起每升調降0.1元
持剪刀刺死人 自首男遭訴
翁返火場欲搶救 姊妹花攔憾事
陸多偽酒 法名酒產地張冠李戴
建仔帶好運 藍鳥18局贏球
體驗特戰 劉（田井）宏測極限
台北龍舟競賽 明星隊傳捷報
印度集團婚 400新娘驗童貞
捕魚節登場 原民傳承技藝
數學社會易 優等生只能錯一題
中巴鐵公路 直抵波斯灣口
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
特戰體驗 民眾挑戰天堂路
桃園鄰舍節 養生村老少同歡
犀牛人氣王 票房迄今近5千萬
陳錫蕃：歐習會對台無新論述
東海南海 歐習交鋒無交集
故宮南院模型 英倫首展獲好評
郭健瑜打拳特訓 草總：不簡單
同志士兵險遭霸凌 哈利阻惡棍
鐵路節 阿里山蒸汽火車搶手
陸生環島擦撞 桃警處置暖人心
檳大橋坍塌 警方停止搜救
閃靈挾采風國樂 遠征英國開唱
陸投資增速放緩 消費微揚
麥可女自殺未遂 傳遭網路霸凌
長江狂風沉船 黑龍江雨淹耕地
歐習會 形塑戰略利益共同體
醫師全聯會 蘇清泉當選理事長
慶祝鐵路節 兩鐵合作開新頁
詩人齊聚 吟詠中興八景
民宅疑遭縱火 警追緝逃家情侶
蒸汽火車再現 民眾爭睹拍照
西島秀俊好身材 電影魂當沙包
慶端午 高雄愛河尬龍舟
失魂人氣爆棚 台北電影節秒殺
最爽缺 謝昕璇飛澳洲總決賽
藍：吳習首次會晤 具開創性
德里台商慶端節揪感心
陸客台灣自由行 擴大試點規模
訪孤兒院 吳敦義感佩楊煦傳愛
全國客家獅競技 花樣百出
基測走入歷史 會考難度將提高
前立委楊作洲辭世 日僑界追思
歐盟失業者 近半數待業逾1年
陳漢典開球怪招 拉弓又新娘抱
泰山自強橋完工 可降低車禍
歐習會透露北京外交思維轉變
藍綠生態變 醫師全聯會易主
市長選不選 胡：支持初選機制
衛福部 綠委指內政部只撥業務
南北韓板門店會 草擬協議文
蘇清泉：不分色彩爭三贏受肯定
印最大在野黨總理人選呼之欲出
經濟疲弱 陸新增貸款低於預期
不盲不愛 劉德華鄭秀文首合唱
魚丸西施墜天橋 家屬擬國賠
李小石追思會 鄭愁予誦詩
陸委會：促兩岸和緩也重防衛
陸委會：互設敏感議題都在處理
猛男護送 阿福騎沙灘車迎盛夏
投顧：債信升 拉美公司債吸金
吳習會 陸委會：樂見民間交流
關廟麵又中招 業者嘆標準不一
陸生就業率降 史上最難就業年
網協盃 17歲李亞軒奪首冠
按喇叭遭射殺 開槍者投案
菲台商慶端午 盼台菲風波落幕
兩韓板門店會談 籌開部長會議
十二年國教 橘盼速邀政院報告
央廣傳縮法輪功播音 美未關切
難民船往澳途中船難 13人死
變電箱起火 夜市生意受影響
日皇太子結婚20週年 感幸福
大陸漁工受傷 國軍救援送醫
彭麗媛吸睛 第一夫人效應延燒
外館說明漁船案 國際續關注
裴士蓮將離台 難忘小吃攤文化
巨鴨告別香港 市民捨不得
歐習會 網攻與對台軍售仍分歧
陸H7N9確診131例39死
王建民確定為藍鳥先發戰白襪
李克強：穩增長控通膨防風險
蘇清泉贏3票 接掌醫界龍頭
談網攻 歐巴馬明確但小心翼翼
陸配難忘家鄉味 網路賣滷味
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新北龍舟賽 明星藝人奪冠
印度兩媳合力 斷淫公公祿山爪
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羅錦龍好投 獅擊退猿
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結束出訪 習近平回到北京
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陸駭美大選 歐習會熱門話題
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發票換粽子 小英之友會捐公益
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犀牛贏球之夜 新人笑舊人哭
難民太多 瑞士公投緊縮庇護
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讚峰會非常好 歐巴馬開心打球
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會計法修正案 檢協會批評違憲
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教育部向江揆報告十二年國教
青年染愛滋 源於僥倖心態
美媒：減溫是歐習會重要成就
開瓦斯揚言自殺 警消對峙救人
國泰3對3籃賽 北區4強出線
美監控網路案 司法部可能調查
7年來首降 高普考報名減萬人
老婆缺席 歐巴馬轉交蜜雪兒信給彭麗媛
美中元首結束會談 建新型「大國」關係
吳伯雄率團會見習近平 馬10日上午行前會晤
繳稅聲聲催 稅金又被A 納稅人權利誰來保護？
反貪汙 檢察官應擔負更積極責任
史上第13次 行政院通過「會計法」覆議案
郵局暫停快捷郵件簡訊通知服務
臺灣土地銀行與中國建設銀行簽署業務合作備忘錄
QE預計將退場 房市不憂會反轉
永豐香港分行主辦 首筆中資企業聯貸案
教育部呼籲家長老師共同關注 學生暑假活動安全
洄瀾薯道創新產品〝紫色戀人〞，有機蕃薯製作最安心！
2013蛇年生肖 個人化郵票典藏組
鴻海5月合併營收 月增3%
台中7期 違占公共空間擬處罰
納達爾無視鬧場 法網八度封王
LPGA錦標賽 妮暫列19
鴻海70吋智慧電視 光電週亮相
歐美大漲 台股觀察季線支撐
大陸5月汽車銷售成長趨緩
法國台商會 塞納河遊船慶端午
兩韓12日高層會談 為期兩天
法考古日 開放考古挖掘現場
金價重挫前 多單觸及7週高
LPGA錦標賽 妮19名做收
日圓上看90 安倍學藥效失靈
台股開盤上漲66.31點
總冠軍賽第2戰 熱火半場領先
傳谷歌將併Waze 強化導航
對歐巴馬幻滅 史諾登揭監控案
南北韓12日首爾舉行當局會談
林益世案外案 高市副議長被訴
陸H7N9疫情緩和 應急終止
澳人愛網購 休閒旅遊受青睞
LINE角色夯 積極在台拓商機
友達后里廠獲綠建築鑽石級認證
LPGA錦標賽 妮19名做收
揚州菜清蒸鰣魚 台北吃得到
投信：美股動能在循環性產業
南北韓同意會談 南韓朝野歡迎
行政院通過會計法覆議案
投顧：多空不明 可考慮可轉債
金控股東會 開發金跑第一棒
劉志軍貪污所得曝光 數額驚人
陸專家：一次歐習會 難解分歧
日股東證創2年最大漲幅
路考轉彎未打方向燈 扣分加倍
揭英美監聽深喉嚨 藏身香港
天台女主角 端午現身盼包中
E3來了 索尼微軟決戰新主機
股匯雙漲 新台幣盤初走升
匈慈善活動 台美食獲好評
北大：狀元變小市儈 不再公布
問題澱粉檢驗 星未給交代
美經濟利多 亞股3週最大漲勢
總冠軍賽第2戰 熱火扳回一城
美散戶上車 折扣券商股價笑
教部重申 十二年國教如期實施
元大寶華：6月出口將明顯回升
空官英語題本短缺 國防部調查
預告違保護令 法官：不算自首
監控洩密案 美展開刑事調查
保育生態假期 太魯閣招募志工
籃球博士鄭志龍 為義大開球
阿富汗自殺攻擊 鄰近國際機場
電子上攻 台股漲85點
會計法若修 政院擬備對應版本
美加中文學校書法比賽揭曉
鋒面影響 注意瞬間大雨
澳停搜救 難民船恐無人生還
蘋果大會前 大立光創歷史天價
韓元連4升止步 美QE恐退場
成立主權基金 非洲也瘋狂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
北市抽驗豆製品 逾3成不合格
防監控 港媒：彭麗媛應換手機
標檢局辦活動 教導使用度量衡
立委籲 長照公共化始開放市場
日經常帳 連3個月順差
苗栗果農整地 挖出未爆彈
涉侵入幼稚園行竊 通緝男送辦
疑壟斷油價 中油：尊重公平會
沙鹿大橋危急 中市盼中央改建
籌資擴張 亞航X將IPO
廈門公車縱火案 7名考生罹難
藍鳥總經理：建仔是有經驗球員
吳習會 馬總統：檢討與前瞻
證交所斥資建資訊中心
南韓：南北韓當局會談是全新的
安倍拼經濟 日上修首季GDP
共軍將領要求加強監管微博
生物多樣性培訓班開始招生
會計法修法窒礙難行 政院覆議
總統：改善兩岸關係符三方利益
顏清標盼安然服刑 已無意選舉
總統：兩岸辦事機構非外交使館
培養石化人才 經部盼產學合作
避吃防腐劑 豆製品浸泡再煮
外資上周賣超286.58億元
美監控惹議 盟邦紛自清
陸官員：可成今年完成宿遷投資
朱立倫：清查各校福利社食品
中美洲3國研討改善投資環境
金大戶 德銀星國提供金庫服務
中市危橋多 議員籲快修
台鐵夢工場看俏 高雄展店
立院共識 13日處理覆議案
英經濟出現復甦加強跡象
蘇貞昌看歐習會 期待美中友好
良好飲食作息 小資女美麗撇步
提升石化競爭 中油投入研發
菲媒：黃岩島並無陸建築
人權團體籲陸 釋放反貪腐人士
SAP佈局大陸 挖掘軟體人才
白嫖洗劫5流鶯 男重判25年
通用好設計大展 百件作品亮相
新台幣午升5.2分
兩會會談 14日預備性磋商
餐廳熱水器 竹縣輔導安裝
泰媒：為泰黨政策非多數人需求
載甲苯貨車被撞起火 國3塞爆
馬拚黨魁連任 詹春柏代領表
豐興鋼品持平 每股配2.5元
自測豆製品安全 北市送試劑
都是假的 假名媛佯買金涉偷竊
壓低成本 觸控筆電降價搶市
涉索賄被訴 高市副議長喊冤
醫師：白醋洗臉會破壞皮膚
台灣網界博覽會 竹林中學奪金
馬總統：台港關係顯著進展
台股收盤漲65.35點
疑天雨失控 自撞電桿駕駛亡
彰化葡萄公主 21名佳麗爭后
拚產值與觀光 梓官魚市場改建
廈門BRT公交 安全人員隨車
開高整理 台股漲65點
台積電5月業績 創歷史新高
高雄污水下水道案 特偵組簽結
字條洩勾結 中鋼前總座起訴
安倍第3支箭無力 市場料施壓
瓜地馬拉前4月外銷35億美元
6月台指期漲60點
育兒指導幫忙 新手爸媽不慌亂
6月電子金融期齊漲
台股反彈量縮 橫盤整理
甘肅6月飛雪 百頭犛牛凍死
變造有效日期 販黑心食品被訴
范克萊本鋼琴賽 陳宣堯第三
彈劾自家秘書長未過 監委再提
晚婚晚孕 試管嬰兒增2倍
逼陳啟祥分杯羹 蔡昌達被起訴
三大法人買超台股9億元
童年不愉快 講師助貧童追夢想
傳藝團隊 地方文化館深耕
神十將飛天 開啟太空站時代
修燈追女遭拒 硬上弓未遂判刑
造福偏鄉 獅子會贈視力巡迴車
暑期休閒活動 教部籲注意安全
陸蛟龍號再出動 科學家也下潛
行銷風城找央視 在野表不滿
疑關說酒駕 警：立委主任關心
抽驗國際電話預付卡 有超收
竹市防毒 籲慎選休閒娛樂
高市國小畢業成績 計算擺烏龍
廣大興案合法書證 台送交菲方
印度盧比兌美元創歷史低價
立委促以獨占行為調查漲油價案
智慧手機夯 網站沒APP必敗
機場捷運延宕 朱：中央應究責
盼重生 牛津學者預約死後冷凍
推動低碳能源 台泥建試驗廠
台商幹部腦中風 送金轉台診治
巴黎音樂節 北一女獲邀演出
陸神十載3太空人 11日發射
中華電5月EPS0.43元
德國瑞士挑明 不歡迎窮移民
全球智慧城 中市自許拚典範
越國會首對官員信任投票
新台幣收貶1.95角
北市擬改YouBike收費
鴻海70吋大電視 2週內開賣
陸第2位女太空人：王亞平
NBA法國跑車上鎖 馬刺燙傷
吳宗憲男大生互毆 撤告不起訴
維也納文化節 旅奧僑胞秀才藝
港法院委任王文洋管理父親遺產
利多簇擁 日股大漲5%
國教適性系統 助模擬填志願
工研院：碳捕捉成新經濟火車頭
宏達電高層納新血 黃文采入列
李應元：速修法 公款公用免責
端午假期 國軍醫院服務不間斷
特偵組起訴 蔡昌達喊冤
陸醞釀縣改市熱潮 學者痛批
肺癌奪命 揪ALK致癌基因
華碩5月營收 月增2.33%
陸成長走緩 領導決心受考驗
陸最大海巡船 出訪4國5港
陳振川：重品質 延長使用年限
港議員：美國可要求拘捕史諾登
宏達電迷你One 傳今夏開賣
低價王道 台灣大機海4連發
機場線延宕虧損 朱：桃捷求償
難作弊 陸考生家長打監考老師
NBA小皇帝麻辣鍋 熱火奪勝
陰香冒充土肉桂 恐衝擊生態
南投端節食品 部分食材不合格
虎尾警拂曉出擊 逮4毒蟲
王文淵：盼政府助石化輸陸降稅
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
開發金前5月 EPS0.2元
桃縣稽查 頂好超市過期重罰
觀光制裁 菲飛台航班續減
涉毒青少年 中市持續追蹤輔導
避因人修法 顏清標盼刑滿再修
為中職開球 九把刀端午圓夢
央行阻升 台幣收盤貶破30元
問題澱粉衝擊小吃 飯店影響小
80後王亞平 陸首位太空教師
神十3太空人：60後與80後
代言高雄 五月天赴香港行銷
台電轉租電桿 議員指賺暴利
李鴻源：蕭請假探友勿過度解讀
子宮頸癌疫苗 嘉市免費施打
騎士闖雪隧逃攔查 警方將約談
老給丈夫戴綠帽 女子判刑2月
雞農13日赴農委會陳情
放心去飛 大德畢典獨樹一幟
張盛和：證所稅不會拖到7月
鼓勵生教你養 苗縣贈育兒書
南海礁層調查 王成機獲獎表揚
加強網安 印度擬監控網路帳號
朝肢障歌手頭砸蛋 澎恰恰道歉
禹昌過期粽 桃園下架近4千顆
前總座遭訴 中鋼提供司法協助
王文洋：謙卑態度任遺產管理人
旺宏6篇論文獲選VLSI發表
范克萊本大賽 烏克蘭好手摘冠
端午粽贈弱勢 自己包卡安心
鋼鐵人引進墾丁 墾管處將取締
老人送餐需求大 弘道找廚房
3C成長 鴻海5月業績續增
工具機出口衰 多重因素影響
香港北京旅展 新北推十大遊程
生技育成中心 說明營運模式
菲購可射飛彈美艦 8月將抵岸
紙風車368 巡迴22鄉鎮
王文洋管父親遺產 台塑不評論
端午划舟 三條崙海上競膠筏
網路練功鬧糾紛 小六生涉霸凌
謝國樑：協調中央搶修中山陸橋
金控獲利 5月重回200億
和碩5月NB出貨 月增逾5成
熱氣球吸人潮 台鐵加掛車廂
台灣大5月EPS 0.53元
遠傳5月EPS 0.31元
長榮開航高雄首爾 每週5班
會談時間 林中森：待最後確認
提升兩棲作戰 美日軍演將登場
五月天代言 高雄力吸港客
佈施不怕染病 朱金財非洲行善
經濟高峰論壇 研討金門發展
鋼梁脫落砸人 拖板車司機不治
會計法回原點 檢：依法處理
暑假到 全台水樂園開張
蘋果反攻 寄望iOS新介面
南市食品頻出包 國民黨籲稽查
門市結束營業 食品過期上架
產假天數少 監委立案調查
港議員：史諾登可申請政治庇護
出口弱 機械業：勞動力將過剩
揭監控深喉嚨 躲港恐難逃引渡
NB廠5月不同調 和碩最亮眼
中信金與日靜岡銀簽MOU
海上鋼鐵人 墾管處籲勿從事
台灣大 5月電信獲利王
石化輸陸降稅？經部：盡力談
金門慶警察節 績優員警獲表揚
印尼羽球賽首日 台選手告捷
長榮高雄首爾開航 陳菊邀訪遊
服貿開電子商務 應重打擊仿冒
ECFA後續協議 年底前簽署
端午關懷弱勢 贈粽街友好過節
騎贓車遇警攔 慌摔河堤遭法辦
財長：奢侈稅有效但房價看供需
塑膠製食品容器 將強制標示
丹麥自救 信評免受銀行衝擊
財長：民間銀行合併需求更大
賣場親子推車藏贓 男賊判拘役
中鋼前5月每股稅前0.7元
三巨頭忘帶準星 馬刺慘敗關鍵
頻見落石 新中橫新山段狀況多
蔣偉寧：國教免學費不排富定調
李相林太主動 趙駿亞嚇軟
絕處縫生 達文西接通輸卵管
史諾登揭密案 美中關係新考驗
少年遭鎖禁足 求助消防隊剪斷
女檢酸諷台東 職務法庭判休職
留種自播 吳寶春推保種食材
外幣競技 外銀祭出十萬獎金
宏?5月營收 月增2.1%
工安漏洞致人死 營造商遭簡判
唐治平黃志瑋組隊 上海賽龍舟
趙又廷好事近 順其自然不久了
食品詐欺多 歐盟擬擴大警報
跨河景觀橋 雙北市研擬
伯明罕女網賽 謝淑薇單打出局
政院覆議 總統：江揆有為有守
總統：設辦事處是兩岸基礎工程
台北電影節 總鋪師驚喜場首映
夏季節約能源 首爾地鐵減班
美媒：歐習會成果 仍待檢驗
歐習若在陸會晤 陸媒大猜地點
挺身護熱火 查默茲展大將之風
美元走強 盧比貶破58
今彩539 開獎
七合一選舉 馬：作戰就要勝利
經建會：公建預算降 國家大事
威力彩開獎
斐幣貶 外資湧入炒房地產
研調下修液晶電視出貨預估
國防部：依法辦理阿帕契採購
傳內閣改組 總統：沒有考慮
馥蘭朵烏來酒店 入選羅萊夏朵
漁船案 菲媒促台菲回歸正軌
歐洲拚成長 梅克爾籲追隨德國
美信評展望 標普調升至穩定
人行聯準會決策 有助美元升值
考照轉彎增轉頭看 避死角
安撫球迷免鬧事 日警可望獲獎
奪冠排名反降 蠻牛盼年底登頂
史諾登案 港府：依法處理
旅館價格飆高 緬甸擬控管
陸櫻桃輸台 去年已准許
量販超市 暫無銷售大陸櫻桃
IFRSs 營建業帳目不重複
衣國大水霸釀危機 埃及抗議
威力彩 頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
美通膨低 官員稱QE延長有理
第2種登台鮮果 大陸櫻桃來了
學生遭酒駕撞 捐器官遺愛人間
握地主優勢 張京運領先中正盃
美監控案掀波 歐盟德國將提問
監控案掀波 美議員要政府解惑
證所稅成經濟史上大鬧劇? 張盛和:無歉可道
日首季GDP上修至4.1%
次長探顏清標 內政部長：時機不妥、自己收尾
中國原鐵道部長劉志軍認罪 受賄金額6460萬元
日美聯合＂奪島演練＂ 自衛隊出動最大戰艦
練氣修心 古文化培養孩子自信
立委受人民託付 應制定實現公平正義的法律
藍鳥不願保證王建民先發地位
亞洲最佳大學 台12所進百大
台積電通過每股配息3元
林益世案外案 中鋼遭鯨吞蠶食損失25億
馬英九: 兩岸互設辦事處不是外交使領館
王文洋接管 王永慶香港遺產1200億台幣
中國神十11日發射 將繞地球飛行15天
全球首富擁資產700億美元 將被強迫拆解
《灶 風景》 璞璞的「舊時代的味道記憶 」展
優｢職｣挑戰黃金計畫 打造學子鑽石職涯
政府怪獸比媒體怪獸更可怕！
西華B-one改裝酬賓歡慶 3人同行1人免費
臺銀董事長帶頭響應「夏日輕衫」節能活動
國壽業績平穩 國泰世華銀行獲利表現優異
遠傳電信2013年5月營收亮麗
2013年Omusic單曲下載成績較2012年成長14%
全新飯店品牌HOTEL COZZI 7月12日合意登場!
馥敦飯店南京館嘉園廳 推出『主廚首選超值桌菜』
吃的選擇 官員不能擅自剝奪
企業贊助 體育永固
茶樹威力Power Up 打造無瑕健康美肌
反對會考「三級變七級」 家長教部抗議
兩岸服務貿易協議不准簽 柯建銘：先來院報告
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
網路買菜服務地點 亞馬遜擴大
赦免史諾登 白宮網站現請願潮
白宮：洩密傷害國家安全
反對黨：歐巴馬訪德應談監聽
善用權證 操作除權息行情
王金平籲德國會挺台灣國際參與
史諾登曝光 美國安運作引爭議
鋒面持續影響 各地有雷雨機率
6月以來 DRAM價漲4.4%
美監控深喉嚨 掀英雄叛徒爭論
德媒討論兩岸關係與台灣前途
魏可銘退休 WTO肯定貢獻
駐義代表處與僑界歡慶端節
禮車失火老婦逃 慶生趴敗興歸
法將成立監督情報機構
台股有望反彈 量能需擴大
德儀財測未達標 盤後股挫
青瓦台：南北韓代表須同等級
瑜珈褲走光 露露檸檬掌門走人
蘋果新筆電 續航力大躍進
巴西央行拋售 美元匯率照升
拒同性戀婚禮 法市長受支持
蘋果推音樂串流服務 刺激需求
赴美觀光創新高 陸客增幅最大
旅居希臘僑胞歡送代表陳華玉
台法前鋒科學論壇 呂慶龍致詞
台股開盤上漲18.4點
亞成長減緩 小心高收益債
亞洲最佳大學 港科大蟬聯第1
國教如期或暫緩 民團兩極
神十將升空 陸測控船隊就位
奇摩拍賣 8月調漲交易手續費
齊秦澳門開唱 辛曉琪助陣
iOS 7吸睛 多彩玩串流
巴西世足賽 聯盟盃先熱身
張忠謀：台積電前途非常樂觀
正崴發2.5元股息
美30年公債殖利率1年來高點
防搶親 軟銀加碼競購史普陵特
專家：人民幣債券呈多頭走勢
有前例 深喉嚨可能逃過重刑
陸客欲睹神十升空 酒泉爆滿
涉縱火燒自家 小情侶投案
配合電競玩家 業者推專用筆電
新台幣盤初走升
好心人基金會訪薩扶貧救濟
性工作者籲澳發技術工作簽證
日銀決策前 日圓匯率維持弱勢
盧比急貶 印度降息空間減
郭台強：正崴下半年看增5成
量能弱 狹幅震盪
涉猥褻女子 竹市電梯之狼落網
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
日圓先生：日圓不會進一步貶值
成龍獲紐約亞洲電影節終身成就
上天下海之際 陸航艦再啟航
民聯提訴訟 挑戰大馬選舉結果
紀政行銷台灣 機場一日志工
深喉嚨史諾登在港 引極大關注
調查：美民眾挺反恐監控計畫
台灣文化週 尼加拉瓜歡慶端午
兩會磋商 鄭立中14日赴台
台第3季就業展望淨值全球第1
建仔入藍鳥 背號67端午復出
台南民宅火警 女死母重傷
馬刺回主場 鄧肯盼在家封王
張忠謀：Q3景氣好
經貿示範區 花蓮積極爭取
芝加哥中華會館續掛中華民國旗
郭台強：穿戴裝置明年挑戰百億
跨部會合作 推動園區轉型升級
韓元貶至2個月低 外資拋韓股
家長團體盼國教如期 教部承諾
端午琉園博物館展日本之景
民調：3成民眾不敢碰澱粉產品
高鐵造型香包 嘉義站大方送
日本夏季缺電 景氣復甦恐緩
與學子談創意 吳念真籲獨特性
培瑞斯盼美企業增加對瓜投資
台日漁業委員會議 擬7月召開
發掘公車感人事 獎金150萬
張忠謀：台積電業績可創新高
愛犬暴衝撞騎士 女飼主遭判刑
總統視導特戰 盛讚戰力佳
朝野協商惹議 藍綠促檢討
11票對1票 監院彈劾林益世
張忠謀肯定宏達電聯發科鴻海
港特首訪美 正值史諾登逃港
日銀維持寬鬆 未出新招穩債市
史諾登逃港 專家：陸關注即可
年約500童罹癌 設臨床團隊
郭台強：善用外匯提升競爭力
介入往生者互助錢 警逮黑道
裕隆新店土地開發 Q4送件
拚觀光 東北角推搭遊艇賞地質
太陽能產業 仍面臨嚴格考驗
罕見平價 今年端午粽價跌
交長說客運故事 愛看金馬小姐
元大寶華GDP預測 面臨下修
KKBOX訂閱音樂 布局亞洲
張忠謀：月薪低5萬 投資自己
上海商銀配發現金股利1.5元
陸製新舟60客機 一天內兩事故
竹市查外籍師 台教會抗議
美日奪島演習登場 日出動千人
聯強：下半年比上半年好
盤整 新台幣午升1.44角
聯發科：合併晨星計畫不變
警專畢業生 每6人有1女性
慶祝稅務節 中市辦民歌演唱會
新北女童猝死案 檢方相驗遺體
總統：護漁列海巡海軍持續目標
腸病毒高峰期 逾3萬人次求診
女童疑遭虐死 檢相驗查死因
十二年國教 江揆14日說明
越南信任投票 官員全過關
巴士險火燒 劉克襄喻奇幻旅程
巴克萊：聯發科Q2營收超高標
台股收盤跌44.40點
面板驅動IC 下半年營運看好
會談在即 南韓還不知北韓誰來
索尼展示PS4主機 迎戰微軟
立院臨會 民進黨將提反核三法
產學合作 提升青年就業率
出口下滑 菲披索創1年來低點
開高走低 台股跌44點
6月台指期跌19點
涉自家縱火 警：策動情侶投案
北市推老屋健檢 明年元月上路
新北快速路 4車碰撞1男獲救
專家：花旗匯損恐達70億美元
西央行總裁指銀行無需額外紓困
雙子星約詢不到 郝龍斌遭批
6月電子跌 金融漲
克服視盲體病 女研生立志特教
高雄車站設計 環團促公民參與
S4後勁不足 三星股價連4黑
印尼羽球賽 戴資穎開張晉級
吳念真勉學子 誠實與世界接觸
吃一口報一斗 災民當防汛志工
女子竹市飯店上吊 警調查
端午觀望 指數跌破5日線
4DX影廳 看電影身歷其境
公車達人 珍藏50年前時刻表
十二年國教不排富 郝盼多溝通
報導美監控 記者：還有下一波
藏身住宅區製安毒 男遭逮
打工意外 準役男鋼筋穿腿送醫
外配包家鄉粽 葷素方圓皆美味
反核單車環島 響應10萬連署
竹縣輕旅行 邀民眾營造社區
陸武警與俄內衛部隊在北京聯訓
尼加拉瓜擬開運河 巴拿馬不驚
翡翠蓄水充足 大台北夏天免驚
台南直飛香港 7月18日首航
三大法人賣超台股44.89億元
蘇州瓦斯場爆炸 埋17人4死
北市20高中 開放轉學生報考
日德國麻疹嚴重 旅遊提高警覺
中國夢同美國夢 傳陸管制討論
名偵探柯南首映 威秀結合公益
教部UCAN 助學生了解職涯
高雄火車站建築 三方沒共識
監委：林益世假借權力圖利
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政院：取締偽劣假藥有具體成果
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南北韓會談考驗韓半島信任進程
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情侶縱火案 家屬警局追打犯嫌
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蔣偉寧：國教若排富 會很複雜
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小客車自願減碳 環署表揚車廠
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母子竹市飯店內自殺 3人均亡
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