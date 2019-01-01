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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
馬：簽漁業協議 解決領土爭議
印度3板球員 打假球遭逮
橋下徹慰安婦言論 美議員譴責
台菲衝突非一中 陸委會表立場
今彩539頭獎槓龜
慰安婦風波 陸：日要反省歷史
桌球世錦賽 建怡配混雙晉8強
法國第一夫人訪問馬利
地方辦核四公投 新北趨悲觀
美河市 日勝生駁北市變通方式
奧林巴斯 放棄低價傻瓜相機
犀牛3轟直搗獅 排名緊咬
金跌 台銀金鑽條塊銷售一空
新北公投案 政院：尊重認定
台北工廠首映 坎城反應佳
公投遭駁 呂擬釋憲與行政救濟
日高官訪北韓 引陸美韓關切
伊朗導演抱怨 雙週主席不認同
美軍3度成功測試艦載攔截飛彈
美5月費城製造業 意外萎縮
菲國格外讓步說 府批罔顧事實
軍方：掌握巴士海峽海空域動態
貝克漢將高掛球鞋 宣布退休
無人接見 培瑞斯黯然離台
台灣調察團抵馬尼拉 菲方無人接機
台灣強硬制裁菲律賓 大陸官方媒體稱「讚」
台彩推「包中、黃金24K」刮刮樂
全球最大鋰電池製造商 ｢日立化成｣南科新廠啟用
台菲外交糾紛 美媒關注
挺外交部長 馬：無人事變動考慮
A+黃金女分享 跳脫框框 平衡生活心智慧
單親媽媽放輕鬆 開心向前衝
5/18 神氣家族 「媽媽FUN輕鬆」中視播出
府回應: 菲「罔顧事實、不能接受」
2013年第一季我國食品產業回顧與展望
蘇花公路中斷 交通備援機制事宜
2013台北國際旅展 高雄金典酒店驚爆價2折
Eclipse®易口舒無糖薄荷錠
福容大飯店主題婚宴展 參加就有機會抽中精美鑽戒
翰品酒店棄「菲」保「台」
國片陣頭 登華府影展大螢幕
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
紐奧良槍擊案 行凶兄弟檔落網
快刀斬亂麻 歐巴馬換國稅局長
美盼台菲續對話 協商能獲結果
美四歲娃遭劫 勇媽撞車阻歹徒
徐光普獲巴西首都政府授勳
上網棄兒 德州母親被捕
台菲糾紛 歐議員指菲升高緊張
世界桌球錦標賽 中華隊進八強
美威力球彩 上看5.5億美元
巴西天主教批評同性民事婚姻
全球創產貿易創新高 前景看好
睽違6年 蓋茲重奪世界首富
美議員再籲菲 就漁案道歉賠償
電腦展 雲端應用展創新
戴爾獲利未達標 PC銷售衰
投信：金磚4國 中長期價值現
資金回籠 投信基金規模返 2兆
台股衝8400點 觀察量能
鋒面接近 天氣不穩防大雨
與陸建交 傳宏都拉斯態度開放
臉書IPO週年 行動前景未卜
美方籲台菲自制 避免衝突
英特爾擬加速轉向行動晶片領域
台灣援助中美洲創業輔導計畫
迎夏季 3C通路推空調優惠
台股開盤下跌12.79點
台友邦宏國：與陸建交態度開放
劉以豪穿內褲 露人魚線滿街跑
澳盛：澳元兌美元料彈至平價上
阿根廷慈濟人慶佛誕節
台南清晨雷雨 部分道路積水
工具機出口總值 年減逾2成
趙藤雄獲美大學榮譽商學博士
代工精品 陸工廠：利潤薄如紙
委國廁紙極缺 民眾瘋搶囤積
暴雨冰雹襲陸 33死12失蹤
高市府會籲善待在台菲人
北韓移動飛彈發射架達二百台
邢瀛輝受訪 宣揚東海和平倡議
紐約州決議 慰安婦反人道
禁宰活禽首日 高市肉攤多休市
美眾議員仗義 籲菲道歉談漁權
新台幣匯率盤初走升
南韓傳疑似蜱蟲病毒死亡案例
創新魔力盡失 蘋果魅力不再
王雪紅連10月未買宏達電股票
王文洋：週刊錯誤報導女兒婚事
國際安定機制論壇 將在台登場
地球最古老活水 加國礦區發現
外資加碼 聯發科創27個月高
線上廣告減 新浪Q1虧損
雨勢大 高市山區部分學校停課
法部：外交部有所本協調後組團
國是論壇 立委籲包容在台菲人
大陸手機廠華為 來勢洶洶
亞公司債發行金額飆 專家示警
嘉縣議員燒菲國旗 表達不滿
稽查禁宰活禽 北市開出首罰單
安潔莉娜的選擇 未必人人適用
基金經理人 續抱風險性資產
北市提4措施 保障菲民
印尼倡亞洲新條約 遏區域衝突
王建民3A先發 挨12安吞敗
滿春億漁船沉冤 家屬討公道
台對漁案要求合理 美議員聲援
情傷男輕生 警籲珍惜生命
鼎泰豐奪冠 美食家：實至名歸
美大學招生難 學費優惠求青睞
王文洋籲政府 課王永慶遺產稅
第1鮪續辦否 屏縣府：可討論
低價成常態 白牌平板再探底
市場禁宰活禽 桃攤配合無違規
台股權值股撐盤 平盤整理
瓜農困沙洲 救起9人2外勞逃
于德勝挪威介紹台灣文化
關於貝克漢 不可不知十件事
台菲爭議 李登輝：應簽協議
公幼招生開跑 五類優先入園
專家：內外偏多 挑戰8500
司法互助請求 料菲下午有結果
禁宰活禽 高市待加設屠宰場
活絡不動產 越斥資救房市
新航獲利超預期 費率是隱憂
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大雨不斷 高市山區部分停班課
匯貶有利 日本顯示器公司擴廠
伊導坎城發言 扼殺電影討論
個人跨境人民幣結算 義烏試點
美駐港總領事遭批干涉香港事務
蘇花鐵公路若斷 高速船備援
毒化物管理交流 環署首辦評選
安倍經濟學發威 日成市場最愛
漁船案 綠委促加強國際說明
南方海域 海巡增艦掌握漁船點
鄭明典：梅雨鋒面強 後續減弱
政府護漁 屏東黑鮪捕獲量增加
對菲制裁 經部：需有實質效果
全球置產 王文洋最愛倫敦豪宅
禁宰活禽補助 攤商盼補全額
ITIS：醫材產值年增7%
世桌賽 中華隊頻傳捷報
綠：漁船案沒突破 人民失耐心
葛來儀：台菲應協商漁業協議
外交部：談判破裂因菲罔顧事實
籌建台東安養院 創世中市勸募
國民素養 擬105年抽測
陸萬人迷陳好傳捲入劉鐵男案
開拓市場 台設計品牌星國亮相
艦艇護漁 曹啟鴻籲常態化
台南直飛香港 7月首航
陸政策變 鼓勵外國汽車廠投資
陸打貪 貴州茅台拓展大眾市場
博訊創辦人獲特批回陸奔喪
日大學生就業率高 連兩年改善
王文洋籲課遺產稅 台塑依法處理
資策會輔導新創科技 日本奪冠
外交部下午召開國際記者會
港媒：中共起草7大領域改革案
菲射殺漁民 總統：冷血謀殺
禁宰活禽冷藏費增 6月價恐漲
禁宰活禽上路 北市連兩波稽查
慰安婦問題 橋下徹與美對嗆
高市公車民營化 影響學生專車
護漁操演 國防部：依法執行
談創意 經長：必修科越少越好
藥師製毒 用替代原料避責
台鐵素便當預訂 首日量不大
弱勢盤整 新台幣午升7.7分
工商界代表肯定台菲議題處理
嚇阻急診暴力 立委擬修法
下週油價 不調整機率高
對菲國4要求 總統：合理可行
禁宰活禽市場稽查 苗縣無違規
高血壓停藥熬夜 失業男中風
小貨車撞工程車 國道車禍3傷
防禽流感禁宰活禽 新北查緝
谷歌眼鏡涉侵隱私 美議員憂心
日勝生首季 每股虧0.32元
菲罔顧事實 立院再次聲明譴責
台南艦護漁返航 指揮官難忘
台菲衝突 越政界關注
立委偕犀睛女孩 促銷大樹水果
溪水暴漲 瓜農受困沙洲獲救
台股收盤跌21.86點
蘋果建議稅改 鼓勵獲利匯回國
菲台衝突 台商盼關係恢復融洽
Google眼鏡 下一波革命
6月台指期跌20點
禁宰活禽 竹縣竹東稽查都合格
台股整理 跌21點
工商界會江揆 盼降勞保負擔比
納吉促大馬新內閣貫徹行政透明
廣州抽檢米 逾4成鎘超標
13家培訓單位 甄選生技人才
6月電子金融齊跌
鼎泰豐徵才 55K薪資吸人氣
飛行傘鄰飛彈場 軍方：有防護
要求道歉 藍青壯派抗議菲國
北市查民營停車場 26家無照
英特爾科展 竹女奪兩特別獎
急診室暴力 警政署：加強勤務
台菲衝突升高 澳洲媒體關注
量縮價跌 台股守穩5日線
大雨 高市山區溪底便道又斷
FLA報告 鴻海：努力達標
花蓮查校園菸害 菸蒂量少3成
訴諸國際 政府設英文專區
撞死修護員 航勤人員賠8百萬
義媒：台菲關係緊張
台灣調查團碰壁 前往外館磋商
竹市自行車日 1800人追風
老人行路安全 竹市籲注意
三大法人買超台股27億元
台星ASTEP完成實質協商
工商團體代表 對核四有信心
工商界代表 盼證所稅要調要快
禁宰活禽上路 攤商怨生意難做
中度身障者子女 首列公幼優先
連日降雨 中橫多處坍方
台星ASTEP 完成實質談判
假檢座真詐財 警逮12人集團
中俄界江超警戒水位 淹沒耕地
李克強內政外交升級版 待觀察
對菲制裁 副總統感謝國人支持
研究：為了健康好 別太早退休
蝴蝶機省電休眠 宏達電改善
消基會赴監院 檢舉食藥局瀆職
訂餐謊報地址 男趁機偷餐點
憂破壞環境 遊客寄還海灘石
56比78 中華隊輸韓國
香港美食大賽 弘光科大放異彩
親親活動 中市同志交換誓約
果農挺憨兒 合賣荔枝籌經費
化學物致癌 勞委會籲加強勞安
建輕軌 高市府：水岸優先
染H7N9台商 病毒部分抗藥
歐洲汽車銷售 甩19個月頹勢
串起愛心 宜蘭待用餐平台啟用
新台幣收貶1分
台積電擬在陸分享節能經驗
表揚模範生 郝龍斌勉勇於追夢
徐州夫婦實名舉報遭滅口
禁宰活禽 養雞戶盼增電宰場
圓夢基金助向上 學子感恩奮進
哈林拒粉絲獻吻 激情放音樂
柏林嘉年華 台灣森巴坊助陣
拉法葉案 郭力恆二審判15年
大專生洄游農村 87團隊競逐
66歲捐血逾千次 近3百公斤
出示疑槍 菲稱調查很快出爐
禁屠活禽 金門業者多停業
禁宰活禽 嘉縣開第1張罰單
菲稱非蓄意 外交部批罔顧事實
星學者：ASTEP是一大突破
電子好鼻師 義超市保食物品質
討生活 逾萬農民工結臨時夫妻
菲控越界 船長：拿證據來
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
百貨母親節檔期 高價品銷售佳
設簽賭站暴力討債 8嫌落網
國營事業招考千名 歷年新高
邱文達赴世衛 將晤陸衛生部長
螢橋特教生 總統府開畫展
傳吳邦國兒子在上海任官
陸海監83船展館 對民眾開放
求職季到 餐飲觀光業出招
東元寶島債20日正式掛牌
禁宰活禽首日 中市業者均配合
防豪雨釀災 江揆籲提早因應
失誤偏多 中華男籃輸韓國
中止交流 嘉市斷絕菲姊妹市
挺護漁 高市關帝廟捐愛國基金
學者促施壓菲國 共組調查團
體驗低碳交通 中市設教育館
阿里山溪防砂設施 保障安全
台灣LED照明精品 耀眼登陸
本週上市市值 增1.14%
秀姑巒溪鐵人賽 歡迎勇腳報名
本週指數漲1.06%
控菲冷血謀殺 外交部訴諸國際
經濟放慢無妨 陸薪資照樣漲
公車私用庇賭色 警官涉貪判刑
7百歲樟樹公病根 樹醫生搶救
日媒：陸海監船進入釣魚台海域
電宰活禽 台東偏鄉攤商憂鮮度
台菲緊張 路竹會取消赴菲義診
嘉市菲國姊妹市 22年未回訪
歐洲吉他賽 林家瑋獲至高榮譽
春雨下不停 北義2百年來最多
亞蔬觀摩日 農政單位取經
香港美食賽 美和科大2銀6銅
菲方涉殺人 中華民國有管轄權
與愛瘋無緣 歐德寧懊悔不已
台星經濟協議 有益自由化
金門連日雨 湖庫增73萬水源
新台幣收盤價 近1個半月新低
NASA購量子電腦 快數千倍
情人看刀 女擬下殺手男逃一劫
赴菲調查 檢察總長：加速溝通
暑假旅遊旺季 各路線漲多跌少
香港輕軌意外 逾50人傷
電燒腎交感神經 降頑固高血壓
Panasonic手機攻印度
專騙台灣人集團 陸助我瓦解
國民素養報告 教育城鄉差距大
日擬斥巨資 研發新火箭
計算合理屋價 有待自行比價
環保電動巴士 假日大溪接駁
禁宰活禽首日 高市未見違規
能源風險 亞洲開發經濟體變數
大陸職場同志 傾向隱瞞性傾向
ASTEP有助台灣免於邊緣化
禁宰活禽 中市攤商違規罰2萬
反映成本 環署將漲環評審查費
外長：菲國對人命態度可公評
台北國際電腦展 商機百億美元
資金動能強 520行情可期
粵村官殺流浪漢 當替死鬼避債
李登輝訪吳志揚 關心航空城
護漁 海巡署：沒有油料問題
郭力恆判15年 追繳百億
深圳文博會開幕 台灣館吸睛
參展團挺政府 由菲提前返台
肺癌標靶新藥 台灣搶先用
台紐ECA 上半年可望傳佳音
輕艇亞錦賽 22日水里溪競技
高市山區大雨 路斷停班停課
鳳飛飛紀念音樂會 捐56萬元
槍殺效應 台東斷絕碧瑤姐妹市
地主告占用 白雲寺判拆屋還地
修證所稅 藍盼20日初審過關
陸海監編隊在釣島驅離日船
伊朗導演「咎愛」 坎城獲好評
副市長未備詢 中市議會不滿
外長：司法互助近日可望執行
慢性中耳炎勿輕忽 延醫損聽力
索尼分拆恐傷獲利 股東說不
衝經濟 安倍擴大民間投資
培瑞斯：台情緒降溫再交涉
國際聲援西藏日 流亡藏人集會
全球百國擁有風能發電廠
禁宰活禽大執法 重罰10萬
搶救大作戰 十老樹1316歲
神戰紀元online在台推出
抒解壓力 護士以畫記錄生命
台日漁船作業 設聯繫窗口
港輕鐵出軌 62人傷
北市查雙鶴醬油 214件待退
禁宰活禽上路 攤商多配合新制
遞文件 吳經國參選IOC主席
研究：夢到伴侶出軌 可能不假
吳經國即將宣布參選IOC主席
高院改判 有助追討拉艦佣金
9項醬油料 單氯丙二醇過量
Janet開球 飛撲高志綱
赴菲退票免手續費 僅1家未定
優質酒認證制度研討 6月舉辦
金門推醫美 廈門藝術團誇讚
凍結菲勞 我駐菲代表處祭措施
查走私詐獎金 海巡少校交保
涉A學生錢 助理教授5萬交保
安倍拚經濟 將射第3支箭
調查：種族包容性 香港人最低
安徽現宋代幣窖 出土500斤
登盛訪美前 緬釋放政治犯
英特爾科展 竹女生創意奪銀獎
高雄世運舞蹈會 總會官網有挺
馬丁史柯西斯宣布 到台拍片
望春風音樂會 詮釋經典歌謠
副總統：菲不重視人命
感情遭逼問 郭富城只想聊電影
今彩539開獎
海巡：經常性派艦南方護漁
李沃士：金廈建金嶝大橋有可能
大樂透開獎
菲冷血謀殺 外交部訴諸國際
陽明山天空之旅 開放報名
曼尼第6轟出爐 領先全壘打榜
美製Mac 現有產品改款
台星ASTEP 估明年初生效
防豪雨成災 水利署嚴陣以待
大馬為全球第5大最佳投資市場
一江食品醬油 不合格率七成五
俄羅斯經濟成長 連5季走緩
陸擬投資金門 發展風力發電
外交人士：菲允與台灣共同調查
麥當勞美國菜單 可能改頭換面
出新書 傳希拉蕊將自爆雙性戀
讓地球更美好 留言票選拿大獎
中國暴力問題 賈樟柯拍天注定
WBDL 世大運提前封后
賴索托公主 不准繼承酋長
向菲討公道 蘇貞昌盼政府做好
辱韓女性 日眾議員西村遭譴
桃機修跑道 尖峰最多誤15分
爭金馬新導演 寬姐認輸楊采妮
查連動債吸金 張平沼訊後請回
動物保護急先鋒 鬼門關救小貓
魔天倫引爆上海 周董秀人魚線
禁宰活禽 新北：查緝沒假期
法部：若破局 拒絕菲來台調查
菲調查局：待命赴台調查
共同調查交菲起訴 較為可行
艾未未新作 靈感來自奶粉醜聞
釜山網賽 王宇佐單打晉4強
香港輕鐵出軌 4人傷勢嚴重
張志軍：想更了解台商想法
歐巴馬提名羅素 接東亞助卿
扁聲請停審 法院駁回
慰安婦爭議 橋下徹：媒體的錯
菲攻擊台船 歐友台小組譴責
菲強調非蓄意 調查賠償有玄機
大陸南方暴雨成災 55人死亡
大樂透頭獎槓龜
林永樂：菲律賓公務船蓄意殺人
朱立倫母過世 低調取消行程
今彩539 頭獎2注中獎
蘋果行動裝置 打進美軍網路
桃猿克犀 曼尼第6轟空響
朱立倫頌母愛 母喪心悲慟
阿國前獨裁者維德拉獄中辭世
世桌賽男單 中華隊3人晉級
頂住曼尼轟 王豐鑫止猿敗
彭政閔逆轉戰局 象4連勝
美4月領先經濟指標 止跌回升
美消費信心 衝上近6年高點
菲媒咬台船拒捕 調查團不評論
大陸維權人士陳光誠將來台
519原住民反核 發起狼煙行動
江揆會見六大工商團體理事長 希望支持政府政策
中國官媒: 台灣向菲展示強大武力
越配黎翠玲勇於邁入職場 學修機車做黑手得心應手
日6.1強震 暫無災情
菲不甩"司法互助"拒絕合作 台調查團返國
台灣控菲冷血殺人 外媒報導
邱文達深夜搭機赴世衛
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
H7N9未增 仍未確認感染源
雅虎日本遇駭 兩千萬ID外流
羅馬網賽 謝淑薇女雙殺進4強
台調查團：未獲返國指示
俄運交敘反艦飛彈 美國關切
歐議員譴責暴力 菲官方應道歉
英特爾科展 台灣奪5座獎
英特爾科展獲獎 高興到發抖
世桌賽男雙 陳建安莊智淵晉四
美通勤列車相撞 20至25傷
呂慶龍：透過台灣瞭解大陸
日相安倍不承諾不訪靖國神社
安倍指陸說謊 未擱置釣島議題
台法影人交流酒會 貴賓雲集
梅雨鋒面停留 天氣不穩易雨
澳洲內陸超馬 陳彥博勇奪第二
經濟數據報喜 美股連4週紅
美數據利多 歐股連4週揚
糧農組織攜手慢食 造福小農
台原住民藝術作品 加拿大展出
坎城影展竊賊多 專偷高價珠寶
互有戰略焦慮 中印均勢互動
平板商機夯 威寶推優惠方案
亞太水資源峰會 南韓分享經驗
台灣珍奶 飄香俄羅斯
柳丁渣製乙醇 巴西研發成功
學者：全年經濟成長恐不保3%
旺盛對流移南部 慎防大雨淹水
國考闈場頂樓可放封 試委疑慮
美媒專訪崔天凱 聚焦中美關係
美元升 金價創4年來最長頹勢
台聖ICT中心落成啟用
經濟報喜 油價攀抵1週高點
腸病毒疑變種 症狀像水痘
菲國毫無誠信 調查團今返台
世界博物館日 社教館所多免費
外籍生來台 迷上宗教風景
朱立倫痛失慈母 分享喜悅絕響
南韓夫妻吵架 男女原因大不同
調查團：菲傲慢無誠信令人憤慨
坎城影展槍響 男子被捕
闈場頂樓放封 考選部有防範
避免網路戰 陸：中美應合作
菲冷血殺人 駐美處戳破菲謊言
遠雄港與達福機場簽備忘錄
美國務院前助卿 應邀訪華5天
遠雄達福機場聯盟 擴增客貨量
斥菲無誠信 調查團全體返台
愛在午夜希臘時 三部曲將連映
闈場不見天日 廚餘也不得運出
牽手護孩子 教團赴教部抗議
鴻海獲工安獎 7月辦勞安活動
台灣紀錄片 匈國民眾讚賞
深莞開發過度 專家：屬不宜居
陸房價又漲了 最高漲逾1成
陸反腐要打虎 鎖定貪污幹部
廣告主市場 行動網路受矚目
台培訓漁牧技術 移工返鄉創業
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
調查團將返台 航站召開記者會
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
陸校園喋血 8青年拿斧砍人
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
韋禮安千里送愛 積木化害羞
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
勞委會呼籲 理性對待菲勞
被遺忘的國度 韋禮安獻愛中亞
越少數民族早婚普遍 改善困難
中橫坍方 19日傍晚搶通
警政署：加強巡邏菲勞聚集地
洪家：看到菲公布槍枝膽顫心驚
調查團：歡迎菲國來台調查
教長：國中會考三等級概念不變
微博遭封殺 龍應台：從未註冊
台菲緊張 外交部盼民眾理性
首季建物買賣登記 集中6都
抗菲蠻橫 台中社團連署討公道
禁宰活禽攤商查驗 持續2週
鼎大公司贈尼國民眾衣物傳溫情
潘威倫挑戰109勝 主場登板
高雄市區大雨 道路積水
夏普換社長 鴻夏合作暫難協商
周麟夫婦參訪巴拿馬兒童城
陸園博會北京開幕 展期半年
CNN報導馬總統對菲嚴正立場
活化黨史 馬：藏書委政大管理
北京裸奔哥 2個月跑10次
轉作地區特產作物 可獲補貼
府前狼煙 拒絕核廢入原鄉
朱立倫母喪慟 婉謝外界弔慰
金門大橋重開工 106年完竣
菲射台船 程序可能不符規定
大雨 高市旗津前鎮淹水
飛魚卵許可採捕期開始
傑出資訊志工 逾百社團角逐
新台幣2500萬現鈔下週運陸
親察奇萊鼻燈塔 葉匡時促觀光
迷你版酒家菜 郝龍斌創意擺盤
三重社成立 高志鵬拚里長倍增
菲殺台漁民 美第一時間表哀悼
1期稻作補申報 延至6月中旬
越國會將開議 首度信任投票
英特爾科展 台灣成績斐然
南韓青少年自殺 家庭壓力最大
台調查團記者會 國際媒體擠翻
蘇貞昌：台菲關係不應遷怒菲勞
故意殺害台漁民 菲駁斥
漁船案 菲海防隊恐違規
花東電氣工程 台鐵調整夜車
海交會登場 500台企參展
彩券魅力何在 專家：改變人生
港輕鐵出軌 仍有6人住院
日圓貶 芒果銷日反被迫降價
諷毒奶粉 艾未未作品在港展出
鑽戒賊過境被逮 陸客判2年
綠能吸金百萬 漏網女經理遭訴
駐德代表處參加德大學校長會議
高市落大雨 市府警戒防汛
染噬肉菌截肢 i義肢展新生活
酒店經紀兼賣毒 警布線逮人
日福島5.9地震 未引發海嘯
拓展市場 新光銀徵才
駐美代表處進洽 美議員聲援台
童謠達人施福珍 見證語言政策
壓力重 中年熟女易心臟抽筋
從抓猴到尋女 立委選服百百款
印尼勞團促訂 標準勞雇契約
市場禁活禽 近8成民眾支持
前主席入閣 大馬透明組織驚訝
中台禪寺慶佛誕 上萬人浴佛
向菲討公道 綠營發動網路文宣
雨神攪局 潘威倫創紀錄再等等
想坐中間也加錢 印度廉航招怨
美元走強 台幣週貶0.86%
南韓：北韓發射3枚短程導彈
梅雨鋒面強 20日起防大豪雨
工地勞安6項違規 北市開罰
不滿低薪剝削 甘肅最大報罷工
5月象前衝 職棒票房利多
東亞男籃 中華負日無緣4強
環球時報籲陸港澳助台制裁菲
性侵犯出獄 警察接人嚴控
證所稅修正 外資看好台股回溫
社區就是大畫布 3D彩繪菸樓
證所稅修正 內外資聯手攻堅
台鐵區間車 撞死闖越民眾
土地審批壟斷 陸城鎮化難奏效
調查團返台 批菲無誠信
控菲蓄意謀殺 強化國際發聲
不滿國教政策 學生默哀12秒
陸北斗導航產值上看逾兆元
菲籲等候調查報告 勿做臆測
單車違規 北市週一起取締
台菲衝突 僑胞支持政府立場
北韓射飛彈 南韓嚴密監視
十二年國教 教育部全力以赴
菲部長引述馬總統談話安撫菲勞
北韓射飛彈 排除舞水端及蘆洞
挺多元就業 美鳳台中有約
周元華治阿扁 壓力調適有道
20日修證所稅 朝野仍有攻防
江蕙一開唱 加場加不夠
防梅雨成災 南市開整備會議
泰國民調支持民主黨改革
琉球鄉長建議政府與越南談判
德國要求谷歌控管自動完成功能
終結核電大遊行 政黨色彩濃
台銀擬申設上海嘉定支行
朱立倫喪母 市政總質詢如常
區間車撞死1男 台鐵誤點
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
滿春億號 藍常委質疑綠無作為
阿里山步道尋幽 美不勝收
環署公民論壇 共謀低碳願景
北京故宮首日封 寄台北故宮
龍旺利返琉球 船長意外沒被扣
法務部：聯合調查尚未破局
迎城隍 102節蜈蚣座巡境
3兄妹奪十獎 製茶功夫了得
保母訓練 銀髮族也熱中
海地震災 慈濟援建3校啟用
中華男籃戰蒙古 爭亞錦賽門票
想來台拍電影 郭富城點名小天
雪梨布袋戲教學 魅力無法擋
台南地震 規模3.8
蘇：滿春億號案曾赴菲調查測謊
台鐵出撞況 影響3750人
毒蟲隨機勒索 警逮壓腳哥
反核遊行 警管制提醒改道
台菲爭議 友台網民白宮請願
行銷民雄鳳梨 嘉縣辦模擬婚禮
陸公務接待四菜一湯標準走樣
張志軍：著眼民族 難題可解
釜山網賽 王宇佐男單止步4強
法鋼琴家心肌梗塞 演奏會喊卡
陳文琪：赴菲調查程序完備
太相信菲方 調查團首日就受阻
世界最棒工作 澳代表賀謝昕璇
于美人家務事 鬧上警局
金門迎城隍 大陸畫家展國畫
核四安檢 4系統再改善
高級餐廳自救 全聚德推平價餐
吉米P 戰後美國心理學分析
外交部籲北韓 維護區域和平
看牙出糗 英女發奮減百公斤
機皇加持 宏達電挑戰台市占第一
李克強將訪印度
美媒：工資上揚 解決陸領導困境
龍旺利歷劫歸來 舉家碼頭相迎
陳文琪：司法調查細節待磋商
愛老人運動會 增進身心健康
江蕙鏡花水月 耗資2億元打造
深圳文博會 台灣館業績增1成
連日雨 屏東水稻倒伏
英特爾科展 建中生奪三等獎
女高音弗萊明抵台 獻黃金美聲
劉燈城估年底人民幣存款達千億
炸彈恐嚇多航班嫌犯 江蘇落網
總統就職周年 美議員聯名函賀
陽岱鋼第5轟出爐 李杜軒首轟
宏達電盼供應鏈 「加拿大義大利」
世桌賽男雙 中華隊闖進冠軍戰
單氯丙二醇超標 桃罰醬油廠商
嫁機車師傅 越配修車獲證書
美眾議員盼菲儘速回應漁船事件
美議員函馬總統 向洪石成致哀
桌球世錦賽 台男雙坐銀爭金
賞鯨船險沉 7百公升燃油外洩
馬總統籲北韓自制 勿升高緊張
赴菲調查受阻 前後案局勢有別
迎城隍之夜 李沃士盼吸引遊客
活禽養殖場可能是禽感傳染源
澳洲完賽 陳彥博578達陣
年金改革案初審 朝野各有堅持
菲殺漁民 林國正促代位求償
中國旅遊日 紀念徐霞客
台菲聯合調查 總統促對等互惠
今彩539三星彩四星彩開獎
美准天然氣銷日 日振奮
今彩539頭獎 1注中獎
移民署官員 港練龍舟休克不治
日高官訪北韓 美批北韓分化
國際輿情 外交部設單一窗口
江蕙演唱會 李安寫信給台灣
駐德代表處舉辦春季音樂會
鱷龜車禍 加拿大空運急救
男雙世桌賽爭冠 創台最佳成績
國防部：護漁立場一致
世桌賽爭冠 莊智淵要寫歷史
問題澱粉 環保署加強通報
國際發聲 外交部啟動外媒窗口
江蕙鏡花水月 驚喜不斷無冷場
駐港官員休克 辦事處：震驚
世桌雙打拚金 教練：全力求勝
對菲制裁 國安會將檢視成效
露比：老貝派對女郎曾扮歐巴馬
菲殺漁民案 藍籲綠團結對外
朝鮮突發射三枚導彈
五月報稅季 型男大律師為民眾解讀租稅權益
環保聯盟 抗議公投審議委員會「霸凌」
519終結核電大遊行 四大隊3點出發
荷蘭公司移民火星計劃 上萬中國人受騙
菲調查近尾聲 等赴台蒐集資訊
黃昆輝：核四公投是假的 明天起大家有權罷馬
馬連任一週年 親民黨團默哀一分鐘
中南部大豪雨 北部雨慢半拍
獲勝關鍵 陳建安：強攻
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
媒體專訪 敘總統阿塞德拒下台
羅馬名人賽 納達爾晉決賽
羅馬網賽 謝淑薇女雙闖進決賽
邱文達抵歐 更深入參與WHA
爭議未解決 台菲中斷世衛交流
梅雨鋒面到 連5天防大雨
柏南奇建議畢業生 創新求變
黃金連 7跌 短線再測支撐
宜蘭地牛翻身 規模4.5
動畫導演紀柏舟 入選坎城短片
新證所稅 券商：量能可望回流
歐洲台商會 強烈譴責菲國作為
華府龍舟賽 萬人熱烈參與
華州婦被狗咬 獲賠二百多萬元
活路外交有成 未來挑戰仍多
台灣之夜 李安出席受注目
世錦賽 莊智淵男單16強止步
美方瞭解漁船案 台美數度溝通
失蹤18年 少女警局現身
基金：看好水資源建設投資
貿協東南亞拓銷團 20日啟程
投信：新興企業債分散波動風險
雲端到地面 谷歌致力新平台
堅持生態養殖 周志亮獲肯定
華人茶房村種茶有成 泰國推廣
H7N9疫苗需求 待入秋觀察
赴菲調查經過 法部下午再說明
騙店員繳款 男詐遊戲點數起訴
中信金總部搬 新舞臺成問題
馬總統開創兩岸關係 意義非凡
新舞臺將屆百年 富文化意涵
新舞臺何處去 藝文大老聲援
潘威倫搶109勝 看老天臉色
世錦賽男雙 莊智淵陳建安爭金
工商界讚兩岸政績 盼強化經貿
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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談期許 企業盼維持經濟競爭力
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長短期目標 理財策略大不同
4月外銷訂單 估持平
8千萬黨員太多 陸學者籲瘦身
憂鬱情緒檢測 App免費下載
林永樂：調查小組近日再赴菲
亞太青科會議 台摘1金2銀
漁船案未解 菲勞憂自身安危
李克強出訪亞歐四國
4月工業生產 可望成長
台生在菲遭威脅 偽裝日人自保
水庫進五千萬噸 紓解台南旱象
李克強訪印度 邊界問題料懸宕
籲停建核四 環團號召萬人上街
歹徒搶錢 美員警誤殺人質
李克強訪印度 拓經貿為亮點
引進青年銀行 盼降失業率
梅雨鋒面到 經部提升應變層級
登頂洛子峰 李小石傳命危
視階段需求 調整保單商品
李克強訪印度 學者籲體認現實
新Xbox將亮相 玩家期待
汽油不調 柴油漲 1角
振興經濟 學者建議進口替代
勞工赴俄賺錢 斷垣殘壁訴盡愁
鋒面降雨 台南高雄水情將轉藍
傳羅慕斯來台 林永樂：在聯繫
副總統：台菲對等合作 查真相
馬琳郝帥俱老矣 男雙爭冠有拚
短期刺激景氣作法 5月底推出
陸航商拒碳排費 歐盟或罰近億
李克強下午抵印度 經貿重頭戲
南投強降雨 山區道路多處受災
李克強出訪 中印互動引關注
台菲緊張 菲勞祈禱
中投嘉義高雄 防大豪雨
辜寬敏：台灣社會寵壞了民進黨
台調查團記者會 菲媒廣為報導
台聯要罷總統 藍營指時機不宜
高市菲勞做禮拜 人數掉2/3
新台灣智庫：4成對綠沒信心
新北特色公園 展開人氣票選
北市勞動市場 求職降求才增
陳光誠赴英 國會牛津大學演講
職棒另類焦點 名人開球拚創意
星媒：南海應建立危機調停機制
台菲爭議 中市菲勞：盼快平息
新北愛心待用麵 3百人分享
生命獎章得主 環台分享故事
南方護漁 軍艦策護有下一波
馬就職週年行程 不排除因雨調整
藍營拚清倉 在野盼如期休會
山區大雨 高市桃源撤離30人
旅菲台商擔心遭菲人仇視
登山怪傑 要背媽祖登4大奇峰
豪雨侵襲 中南部9路中斷
台股量縮 多管齊下振買氣
蔡依林初訪加拿大 粉絲超熱情
沙國女生攻上聖母峰 締造歷史
北韓摘下世桌賽混雙金牌
第四屆兩岸少年兒童繪畫展開幕
放火後父母速調解 男判刑
走親民路線 金正恩愛拍挽臂照
經濟協議有成 經貿難題待解
陸媒：大連漁船遭北韓扣押勒索
美創紀錄威力球頭彩 佛州開出
高中生北埔溺水 送醫急救
醫院傷人 黑支臉書影片掀波
浴佛法會 胡志強籲常懷感恩
任志強：按面積 胸罩比房子貴
中國城市競爭力 香港居首
賣空黃金 陸大叔繼大媽後進場
世界射箭賽 女團奪史上首金
周大觀熱愛生命得主郭祖榮抵台
國防部：推募兵仍有努力空間
打擊北韓 南韓部署尖釘飛彈
兩岸互設辦事處 朝野將攻防
移民署助甘比亞學生圓夢
彭博：成績普普 不如當水電工
520行情樂觀 短線留意修正
20歲少女團 奪世界射箭金牌
民代援扁 擬提案全代會復黨籍
不怕大雨攪局 球迷忘情玩親親
大雨襲台 總統籲提高警覺防範
收莫名信用卡 男邀室友盜刷
加強南海護漁 台北台中艦支援
台南治水應急工程 2年內完成
幽默男變色狼 騙網友赴約性侵
3成上班族 現職不適合自己
中橫便道中斷 俟鋒面過搶修
豪雨成災 北義農業損失慘重
射箭上海站 譚雅婷連2年拿金
北韓又向東方海域發射短程飛彈
陸：台是離岸服務外包重點市場
陸民越來越胖 研究：飲食改變
北韓再射飛彈 兩天內第四枚
台菲爭端 立委籲一致對外
南台雨災 水稻倒芒果挫咧等
來台設處 滬拍賣公司掃貨賣陸
走出去迎進來 陸外交熱度空前
接地氣 大陸影片連創票房新高
小熊維尼沙雕 疑遭砸破相
共同調查 法部：未侵菲司法權
法務部：保護在台菲國人士安全
陸紅會捐款數字有差異 遭質疑
反核救台灣 民眾上街拒核四
法部：待與菲有共識再派調查團
溪水暴漲毀3屋 桃源里民怨
兩岸世桌賽較高下 精彩好戲
日媒報導北韓再發射短程飛彈
潘基文促北韓 停射飛彈復談
台塑柴油調漲1角
金門反核廢遊行 李沃士聲援
中央氣象局氣象報告
共同調查 培瑞斯：仍在研究
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
豪雨 將開設中央災害應變中心
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中橫搶通開放 夜間實施管制
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘆山震後 九寨溝遊客銳減
菲社論：艾奎諾反緩解兩岸爭鬥
兩岸王氏交流 閩王金身來台
沈躍躍 陸這波人事變動大黑馬
待具體方案出爐 調查團再出發
宏達電新One 蓄勢攻日
鋒面大雨 台南174縣道落石
林永樂：台菲將啟動平行調查
宜蘭綠博閉幕 童玩節7月接棒
妙語如珠 聖國留學生演講奪冠
連日大雨 阿里山公路零星落石
南韓籲北韓勿再挑釁 儘早對話
菲勞合唱聖歌 祈禱和平
涉毆菲勞 男稱以為對方嘲笑
青年釣竿方案 儲備就業能力
外交部：定期檢討對菲制裁
9號球爭冠 傅哲偉不敵菲選手
教練生涯七百勝 徐總不覺
北京故宮 六百年來首次禁菸
移工團體：勿將不滿轉嫁菲勞
迎城隍 兩岸藝陣尬輦展演
新竹風 鍛練出世界射箭金牌
義10%最富家庭 握半數財富
法蘭克辛納屈故居 陸大亨接手
羅馬網賽 謝淑薇彭帥女雙奪冠
陸大學畢業生 就業難
陳守國加入壹電視點出三大難題
法部：菲公務船有殺人故意
龍捲風襲古坑 五百雞隻慘死
啟平行調查 外長：四要求還在
林益全棒子燙 一度三冠王
曼尼開轟 搶回全壘打王
集集攔河堰洩洪 18閘門全開
愛你一生 中市百對新人許終身
金門林務所巧思 枯木成座椅
華爾地籲在台菲勞減少外出
憂心被誤認 外勞不敢出門
違規駕駛挾怨報復 斷紅綠燈電
駁菲混淆真相 政府設外媒窗口
搶回全壘打王 曼尼喊累
美眾議員為台發聲 駐美處成果
中華女將神射摘金 抗韓有信心
就職週年前夕 副總統關懷之旅
核四爭議 政院：公投解決
邱文達籲世衛 重視急診暴力
北韓射飛彈 南韓聯合國籲停止
籲菲人安心 外交部赴教堂關懷
入圍坎城影展 福山感動落淚
大馬歌迷熱情 羅大佑猛拋飛吻
廣大興案真相 外媒爭相報導
國軍南投雲林應變中心二級開設
防山區土石流 高市原鄉紛撤村
執行護漁任務 國防預算調節
梅雨防汛 中市設災害應變小組
環團籲終結核電 綠要角齊反核
陸大學生著民國服 紀念茅以升
坐鎮防災 總統取消就職週年行程
江蕙開唱 Ella點歌不下台
退頭號種子 謝彭羅馬網賽捧冠
北韓再射飛彈 外交部籲自制
港保安局長：港制裁菲不適宜
登頂洛子峰昏迷 李小石甦醒
日淺草三社祭熱鬧 吸百萬遊客
兩台企在鹽城 各投資1億美元
外籍潛艇潛航沖繩外海 日警戒
核廢料處理 經部：需共同面對
南部萬安36號演習取消
大雨創山區 高市府忙撤村
江蕙鏡花水月 林俊逸變陳小雲
國防部應變中心二級開設
溪洪暴漲 國姓鄉舊港源橋沖毀
陽岱鋼球棒燙 挑戰日職紀錄
扁：若回復黨籍 坦然接受
桌球世錦賽 莊陳配首局失利
美昔英雄警察 涉嫌性侵被捕
桌球世錦賽 莊陳配二局扳平
拒賣菲勞便當 四方報求證
籃協抗議東亞男籃賽國旗遭沒收
紀念小鄧 老蕭北京深情獻唱
桌球世錦賽 莊陳配3局領先
李克強：為中印戰略合作注新力
桌球世錦賽 莊陳配3比1聽牌
桌球世錦賽 莊陳配局數3:2
桌球世錦賽 莊陳奪史上首金
中華世桌首金 陸11連霸夢碎
菲續耍賴 回嗆「台灣恐怕會害到自己」
菲海警隊: 槍殺台漁船11名涉案人員已軟禁
3天謊報16架航班有「詐彈」 中國逮一男
519反核大遊行 綠天王全現身
民調: 57%要國民黨下台、44.3%對民進黨「沒信心」
馬取消520就職周年行程 視察災防中心
莊智淵、陳建安 勇奪世界桌球雙打冠軍
三項國際比賽同獲金牌 520最佳賀禮
培瑞斯放話: 若關係惡化菲擬撤僑
朝連續二天發射飛彈 日韓加緊部署
端陽粽飄香 福華精緻禮盒NT$500起
老爺大酒店集團 首度聯合推出明星商品 原味果仁牛軋糖
台北喜來登十二廚登場 【星馬美食節】
華泰瑞苑墾丁賓館 台灣最南端頂級奢華下午茶
福斯商旅贊助「2013臺南藝術節─麥斯基65歲生日音樂會」
立委偕犀睛女孩 促銷大樹水果
促銷觀光 星發表微電影《從心發現愛》
陳建安家人觀戰 心臟差點跳出
莊智淵陳建安勇奪世桌賽冠軍
菜販之子 陳建安變身中華英雄
外交部：中華世桌首金台灣之光
世錦賽首金 總統電賀莊陳配
中華健兒奪3金 台灣體壇發光
摘金 陳建安：莊智淵頻鼓勵
莊陳金厲害 斬斷大陸連霸路
義全世界最大酒桶 創金氏紀錄
奪世桌首金 馬總統：展台灣精神
連霸夢碎 陸選手坦言緊張
177億元頭彩 美幸運者獨得
敗給中華隊 陸嘆歲月不饒人
國旗歌奏起 莊陳配巴黎發光
桌球世錦賽 台灣28年來首金
神射摘金 中華隊：團結是關鍵
莊陳世桌男雙稱王 陸對手稱許
莊智淵：世界冠軍歸全國同胞
宏達電品牌 盼成台灣驕傲
台灣森巴坊 柏林嘉年華吸睛
15年首見 日成長將超越南韓
贏球關鍵 教練：天時地利人和
日官員：需採行動 防殖利率飆
三星下個金雞母：相機事業
全台天氣不穩 中南部防豪雨
520行情 觀察台股量能
陸房價再起 挑戰李克強拼經濟
通聯遭扣 美聯社不排除告政府
登洛子峰回程昏迷 李小石好轉
美聯社通聯遭扣 出現寒蟬效應
呂慶龍觀球 轉外交部長賀電
索羅斯減碼 黃金空單創新高
台灣醫衛高水準 邱文達盼推廣
台股開盤下跌3.24點
菲參議員仗義 促還台漁民公道
傳結盟潤泰尹衍樑 鴻海否認
菲國惡行 紐約僑界抗議
扳倒強權 台灣翻新桌球歷史
台灣大拚文創 音樂會接力起跑
闡明台菲衝突 外館總動員
義加值稅調漲 上萬商店恐關門
嚴防大豪雨 北市戒備
雅虎豪賭 買Tumblr
誤傳死訊 李小石親友煎熬
國光給獎90萬 世桌金牌無價
醜聞連環爆 歐巴馬支持度維穩
日債波動飆 引發資金外流
李鴻源：民眾應善待在台菲勞
日圓升值 日官員指已修正很多
新台幣盤初走升
北醫大頒授巴拉圭總統名譽博士
史上首金 網友洗版狂賀莊陳
北韓扣漁船 大陸要求放船放人
簡信昌用鏡頭 說機車台北故事
紅會博物館新開 喚起感動希望
研究：氣喘病患血漿鋁含量高
禁宰活禽 陳保基：續協助攤商
衛報：台灣區域影響力擴大
柏老談話在即 QE去留惹關注
北韓挑釁 韓元貶至4週低
金融弱勢 量縮整理
陳武雄：政策想清楚 下定決心幹
豪雨失準 立委籲開放民間預報
豪雨預報 總統：做好防災準備
里昂估聯發科Q3業績增24%
南韓發行多種文字藥品使用手冊
北科大陶瓷琉璃展 薄胎碗吸睛
港特首：無須對激烈批評太驚訝
駐葡單位辦動感台灣電影欣賞會
捐棄成見 中印擁抱夥伴關係
周大觀基金會盼讓台灣成天使島
莊智淵母：兒子球路成熟細膩
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
嘉義至高雄防大雨 北部午後
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
高展館營運案 安益國際勝出
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
邢瀛輝專訪 促菲速回應台要求
收購天災稻穀機制啟動
幻象機墜海 2飛官獲救
陸官媒：陸昊創多個最年輕紀錄
高雄港四貨櫃中心擴建工程決標
蘇貞昌：罷免總統目前時機不宜
幻象戰機墜海 聯隊救援
曹興誠：與陸競爭 要做真善美
陳建安奪金 啟蒙教練道喜
專家：陸經濟成長不必硬保7
美債價格創2年多來低點
幻象新竹外海墜機 飛行員獲救
泰Q1成長未達標 降息壓力增
羅馬網奪冠 謝淑薇獎金189萬
白嘉莉談夫婿 造就幸福偏鄉
關帝廟捐愛國基金 力挺護漁
東元寶島債今掛牌
總統就職週年 胡志強送上加油
陸地方債逾90兆 償債有遠憂
華航夏威夷增班 2班直飛
市圖旁跌倒受傷 女獲國賠
大誌創辦人：遊民自力才有機會
試養刺參鮑魚成功 金門將推廣
私校師年金 立委教師促修法
英調查：55歲以上族群最快樂
台大尺寸面板Q2產值小降
新北春茶小旅行 5茶區找好茶
企業上雲端 10家率先響應
陳保基：菲律賓海域擬列高風險
幻象墜海 全面停飛檢修
修證所稅立委轟 財長平常心
新北金斗雲 五年十萬企業登雲
總統坐鎮防災 盼民眾提高警覺
訂房訂金 不得逾房價3成
區間盤整 新台幣午升9.6分
幻象墜海 空軍專案小組調查
休閒環保 推動陸自行車業轉型
南灣長泳案 營建署：人為疏失
女控小三通姦 有協議求償敗訴
外交部：平行調查前台菲凝共識
河北台灣名品展 商機逾億美元
張善政：6月釋WiMAX方向
企業上雲端計畫 神通資科響應
浙大與英國大學合設科研中心
台菲衝突 越媒關注
摔戰機 立委籲發展本土國防
中市車禍火燒車 波及10機車
菲蓄意殺人 駐美處爭國際發聲
印尼礦災 死亡人數增至14人
五楊高乘載專用道 未排擠車速
通訊設備首季產值 年減近2成
洛子峰最後一站 李小石過世
打擊問題醬油 高市抽檢麵攤
洛杉磯海關區 台是第4大伙伴
美濃推手黃森松 獲選傑出校友
換訓飛官 幻象飛行時數4小時
對流漸移入 中南部防大豪雨
因應大豪雨 中市嚴防災情
台菲網戰 張善政憂跳板攻擊
520 台聯發動全民罷馬大會
市場派提三陽董監改選 未過
台股收盤漲8.86點
宏達電新One射日 周永明親征
ITIS：製藥產值 年增9%
又爆性侵2女 追加起訴李宗瑞
台股漲8點 震盪整理
毒澱粉越南原料 海關逐批檢驗
泛民占中行動引起港商憂慮
證所稅修正案 初審過關
毒澱粉查上游 立委提線索方向
金融拉尾盤 台股小漲
銀價跌至近4年低 金價連8挫
彭博社：台銀行擴張海外市場
服役十多年 幻象折損4架
6月台指期跌15點
6月電子跌 金融期漲
大陸引進台灣中華文化基本教材
小貓卡水泥柱夾縫 搶救送醫
莊陳奪金 合庫銀發獎金鼓勵
成大林憲德 獲日本亞洲國際獎
疑抽菸不慎 男子墜樓身亡
中橫搶通便道 仍有零星落石
護漁 海巡署表達堅定立場
因應豪雨 卓伯源巡視水情中心
小情侶嘗禁果 18歲男罪難躲
三大法人買超台股33億元
空軍戰機 1週內摔2架
李克強：中印構築新型大國關係
美麗島大道亮點 市府憂變夜市
幻象失事 空軍：依規彈射跳傘
幻象墜機 漁民：遇殘骸願助撈
漁船案 傳菲總統不會親自道歉
張平沼：新台幣貶至31元更好
加國報告：港中台移民不想久留
未足額進用身障 科技業居多
李克強：打造中印緬孟經濟走廊
端節粽飄香 中市餐飲業祭優惠
台南玉皇宮 捐款挺護漁
立委促查毒澱粉 聯成：非製造
獎勵莊智淵 高市擬比照世運
山東爆炸事故 5死20失蹤
蘇迪曼盃 中華羽將迎戰德國
外資上周買超268.76億元
兩岸服貿防潛規則 應分開檢視
法部檢察官 受邀赴菲磋商調查
防豪雨 中橫便道仍封
菲國海盜行為 台南議會喊打
廣州空港經濟區可容220萬人
中華男籃贏蒙古 亞錦門票到手
韓媒：駐韓美軍司令內定換人
馬槽開發 李鴻源：2原則處理
李克強訪巴 擬簽北斗合作計畫
中共軍報重批日本大阪市長
募款播電影 助偏鄉童看影片
周杰倫導演天台 坦言不好搞
查類似悠活案 回報縣市都說無
新台幣收升3分
藝文特區注能量 活化閒置空間
北韓又射飛彈 3天來第5枚
台灣手機產值 首季年減4成
4月外銷訂單 年減1.1%
開賓士車運毒 2男被逮
社團申請補助被刁 中市促舉發
龍捲風襲美中部 1死21傷
幻象停飛 空軍：空防不受影響
區域經濟衰退 歐債投資熱不減
留住新舞臺 文化部將開協調會
教桌球 莊智淵全家總動員
李克強：跨越喜馬拉雅山握手
華南金首季提呆帳10億元
夫裝衛星定位跟蹤 妻訴離判准
任志強胸罩論 網民批漏洞百出
中華隊擊敗蒙古 進軍亞籃賽
首季國際收支順差逾21億美元
漳州外海碰撞 貨輪沉船員獲救
李小石過世 連江縣將辦追悼會
北義震災週年 重建進度超前
敘利亞內戰 以色列不選邊站
西歐首季PC出貨 年減逾2成
誤開水門致工人死 監委要查
互看不爽 4青少年涉打菲漁工
立體城市百科迷你書 行銷中市
台銀67年慶 加強海外布局
非核家園法綠營突襲 藍要協商
豪大雨災情 紅會啟動備災機制
成長5.5%目標 越恐難達成
華南金首季提列呆帳10億元
國光邊佳蘭環評對話 不歡而散
台美合作 揭開珊瑚螢光之謎
腳底按摩開課 受刑人謙卑學
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
林永樂：有書面協議才啟動調查
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
荒廢多年 陸亞洲最大樂園拆除
友善門診 實境體驗關懷長者
駕幻象 考驗飛官體力與技術
天生扁平足 陳建安苦練奪金
湖南同性戀遊行 帶頭者被捕
參與WHA常態化 台漸受重視
總統就職週年 綠籲檢討藍力挺
球場得意 謝淑薇情場覓愛
大亨小傳 首週全台票房奪冠
國泰世華銀與陸招商銀簽MOU
豪雨釀災 全國學校災損26萬
首位辜濂松學人 復航董座當選
退休制度擬改革 警教現退休潮
調查漁船案期間 菲不派特使
3天發射5枚飛彈 北韓：軍演
葫蘆墩旅文派出所 徵志工所長
李小石登山過世 外交部助善後
拚大聯盟 王建民將對決陳俊秀
菲總統府：目前無須自台撤僑
原子能協定 日印擬重啟協商
雷諾瓦展開箱 戴帽女孩驚豔
美媒：陸地下基地 全球最多
海軍：售台派里級待美國會通過
南方護漁能量 維持3艘巡護
專家：QDII2可望年內推出
外交部英文摺頁 駁菲混淆真相
金門迎城隍 兩岸陣頭遶境
立院初審 漁船可僱武裝保全
被指收賄 黃季敏喊曾參殺人
富邦金總資產突破4兆元
北韓再射飛彈 3天來第6枚
兩岸35嫌犯 印尼詐騙被逮
三陽增資增獨董 未過關
大陸農業銀行原副行長受賄被查
中華女箭手凱歸 摘金超開心
日景氣評估：正緩慢復甦
涉強制猥褻房務員 醉陸客送辦
鮮乳奶茶問題 衛署：網路謠言
量縮盤整 新台幣收升3分
中印共倡建設中印緬孟經濟走廊
日月光子公司獲無錫通芝股權
520登記結婚 求好兆頭
內政部：護漁南界 漁業署決定
520登記結婚 中市送好禮
警查緝販毒 抄出錠狀海洛因
屏教大屏商院103年8月合校
力推觀光 訪花遊客數成長顯著
界址爭議 0.16坪纏訟3年
不明潛艇出沒 日警告不坐視
日本上修經濟評估 兩個月首見
竹北大水管破裂 影響逾3千戶
英媒：習近平在政治上毫不妥協
陸吃辣排行 湖南居首福建墊底
安坑輕軌案 估110年完工
單純的力量 魏德聖談高中棒球
外銷訂單 連3月負成長
女子世界射箭賽奪金 竹市表揚
防先進武器移轉 以敘可能交戰
染狂犬病菲勞 衛生署：續搶救
各界批射飛彈 北韓駁斥
美麗灣高掛布條 海灘免費開放
南投雨減緩 驚見走山災情
屏衛生局檢驗 黑輪含問題澱粉
菲同意台僅能平行調查漁船案
產學連署促金改 下週送總統府
港激進泛民現裂痕 黃毓民退黨
突破護漁南界 漁業署樂觀其成
日盛證金門設點 府會歡迎
陸性侵兒童 近5成罪犯為公職
澳門辦事處周年 推文化觀光
風雨災農損 破7千萬元
港澳台愛心獎獎金增至152萬
4項要求 總統促菲速達成協議
要求與被害女對質 李宗瑞羞愧
傳高盛出清工行 結束7年投資
外銷接單地區 日衰退2成最多
桃園警追贓車 開6槍逮人送辦
偷彩券祈中獎 神明不許全槓龜
菲專家：台灣制裁影響小
觀光活動搜尋 花季包辦前5名
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高市大雨 農損逾千萬
金大游泳館上梁 9月落成
國際桌總：莊陳創造歷史
職棒明星賽選秀分隊 電視轉播
菲人員盼赴台 對身亡漁民驗屍
苑裡反風車 肉身擋車警排除
520我愛你 逾5千對結婚
美籍帆船沒水喝 海巡人道救援
又來亂 北韓3天連6發
深圳文博會 台灣館商機豐
公務員年金改革修法 擇期再審
復興發動機失火案 葉片缺陷
奧多比工具整合雲端 更名CC
幻象墜機 2飛官住院檢查
台版星戰傭兵 23日封測
短期刺激景氣案 政院陸續公布
菲要驗屍 洪家：已入殮不可能
蘇清泉：修溫泉法絕非包庇業者
台企聯改選 郭山輝連任會長
金融帳連11季淨流出
戰機接連失事 監委調查
感謝照顧家人 為菲籍看護慶生
偃旗息鼓三月 陸網軍再度出擊
看好再生能源 高盛投資日本
國光大馬設廠 中油態度審慎
護漁南界擬廢 評估後報院修訂
金爵獎調酒賽 呈現幸福台灣
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治乳癌 日擬實施重粒子線療法
配合示範區 港務公司設共享雲
台指控殺人 菲：勿過早下定論
李鴻源：網路不實轉載會有刑責
涉連動債吸金百億 張平沼遭訴
貧血無法搬廚餘 遭開除女勝訴
歐洲胖子多 尤其中老年人口
啦啦隊亞洲賽 中華隊成績亮麗
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紐時：大陸網軍又現蹤 攻勢強
證所稅適時修正 股民肯定
微軟更新Xbox 抗蘋果臉書
邢瀛輝參訪尼加拉瓜陶藝重鎮
剛果政府軍與叛軍再激戰
人氣王保衛戰 曼尼挑戰恰恰
陸印總理相見歡 允議邊界爭議
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雙子星調查小組將約詢郝龍斌
央行：對外投資不視為資金外逃
新北水域活動營 21日起報名
菲律賓市長致電郝龍斌道歉
北韓扣陸船要錢 陸：已交涉
復興返航違失 民航局調查
北韓射飛彈 陸盼各方大局為重
陽岱鋼缺一安 挑戰紀錄失利
許晉哲：男籃要有換血準備
翡翠水庫局長 表態支持廢核四
追毒澱粉 高市將廠商送法辦
金管會23日舉辦保險業論壇
外交部：培瑞斯否認撤僑說
雅虎耍時髦 迎娶Tumblr
李長榮在台東興建太陽能屋頂
異議作家 痛批陸當局箝制言論
業界：主流陸資尚未赴台
瑞銀：陸小型股泡沫將破滅
喀山世大運桌球 陳建安領軍
法務部：菲同意我方登船驗槍
新北金斗雲 電信三雄抬轎
防救災整備 陸戰隊預置兵力
印度盼入常 李克強相挺
中南部豪雨 無人傷亡
動員獵雷艦 尋幻象黑盒子
大馬留台總會呼籲助僑生就學
威力彩頭獎槓龜
紅點大獎評審 台灣聶永真入列
巴格達驚爆 伊拉克兩天63死
突尼西亞200激進份子被捕
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蘇貞昌：證所稅決策錯誤應究責
湖南擬建世界第一高樓220層
政院21日記者會改期
BMW重機 新北警標售35輛
預防性切乳術 日兩醫院擬實施
台菲調查 啟動司法互助會商
年金改革 總統盼本會期完成
山東爆炸事故 13死19傷
山區預防性撤離 高市逾百人
越勞受困沙洲 拋繩救援成功
蘇迪曼盃羽賽 中華隊晉8強
中印聯合聲明 願維護邊境和平
環團抗議 促彰縣府清廢棄物
馬琳：已經盡力 沒有遺憾
菲台商會緩頰 海防曾救台漁民
凱特挺肚風戲弄 裙底反成焦點
日圓反彈 升幅3週來最大
美小女生大發明 充電技術革命
尼斯公開賽 盧彥勳爆冷晉二輪
埔里瓦斯氣爆 老夫婦1死1傷
519豪雨 台20等6路段封閉
1幻象2000墜毀 台空軍五天內摔2機
命喪洛子峰 「馬祖之光」李小石走了!
涉吸金案 張平沼大喊不公
菲報: 台灣對菲經濟制裁「不痛不癢」
罷馬時機不宜？ 台聯：放任馬拿菲國事件當保護傘
納稅義務人權利保護 實施三年成效不彰？
放下脾氣變身笑容可掬「掃地僧」！
義美食品聲明：不可能使用變質或過期的原料
美眾院外委會主席促菲正式致歉
豪大雨災損 金額計7,303萬元
央行：我經常帳順差不宜視為「資金外逃」
菲輿論轉向 批艾奎諾外交手法拙劣
上訴 特偵：林益世職務上收賄
台灣天災多 被列為全球第19危險地區
0519豪雨封閉台20線勤和溪底便道等7路段
李鴻源下令徹查 羞辱菲勞網路傳播者
519反核大遊行 環團蓄勢待發
馬總統歡迎巴拉圭總統訪華
菲海軍慶祝建軍115週年(圖）
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
通訊服務產值 估年增8.4%
法說會更透明 影音檔供點閱
北韓試射 五角大廈警戒觀察
世衛：H7N9人傳人可能性小
歐巴馬習近平 6月加州會面
梅雨鋒面滯留 各地有豪大雨
台灣可望首辦世界醫師大會
美報告：大陸宗教自由度下降
台蘭花英參展 查爾斯王子驚艷
巴西外長訪美 加強雙邊關係
秘魯前總統藤森就醫後返監獄
陸貿易順差 恐僅官方數據一成
莊智淵陳建安凱旋歸國
巴西經濟成長預測值下滑
普格擬邀前立委朱鳳芝入股
洛城市長選舉民調 賈西迪領先
用戶激增 TiVo虧損縮減
穆迪：如無協議 美信評恐遭降
4月LED燈泡價格續降
台灣優質蘭花 風靡切爾西花展
台股震盪 恐追價乏力
龍捲風肆虐 美中西部37死
降雨量未達標準 北市上班上課
菲冷血殺人調查 美盼盡快公布
智冠「女皇之刃」改版
台股開盤上漲4.31點
孫大成舉辦台灣參與世衛說明會
刺鳥禁忌之愛 鍾文音重譯
習近平6月赴美 將會歐巴馬
蘋果涉避稅 庫克親上火線釋疑
元大寶華：5月外銷訂單可增強
偽日人自保 菲台商查無此事
小琉球籍漁船 日稱侵領海查扣
暗夜大雨 神木村新中橫受災
駐休士頓辦事處慶祝母親節
奧州龍捲風 至少51死70傷
人民幣中間價 又創匯改新高
最具價值精品品牌 LV八連霸
投信：台股要看量能
投資專家：新興企業債看俏
日扣小琉球漁船 120萬擔保
疑吸毒 多倫多市長遭議員圍剿
曾文進水億噸 相當南化水庫
連日豪雨 嘉義山區道路坍方
橡皮鴨仍未露面 期望今日重現
莊智淵陳建安 記者會說感謝
王金平：國事如麻 盼總統保重
俄媒關注台漁船遭菲槍擊案
股匯雙漲 新台幣盤初勁升
湖北最年輕大學教授 28歲
新鮮人面試 掌握訣竅求勝
澳前總理陸克文轉挺同性婚姻
北市30年老屋 占成交3成
雙打奪金凱歸 莊陳續拚亞奧運
股王大立光飆漲 攻千元
特偵：林益世案判決不當提上訴
韓元升 出口商需求帶動
台船遭擊事件 菲輿論開始轉向
澳銀降息振興企業 家戶有感
法部：磋商細節請菲給予承諾
移居高雄津貼 尚有百名額
陸官方出面 北韓放船放人
駐以處辦「少年Pi」欣賞會
蘋果門市好賺 人均消費額飆高
北韓射彈 美國敦促自制
華邦電登串列式快閃記憶體龍頭
廈門送鼓 充實金門表演團體
粵珠海市反駁關押小孩4年指控
王金平：台菲漁權談判才是根本
陸媒：莫言北京買房了
淡大3校合作 數位課程有成
全球宗教自由度下滑 美示警
調查：南韓種族歧視偏高
孫悟空大遊俠 邀老外遊台灣
股王爭霸 攻上8400
熱氣球嘉年華 戰機操演調整
鋒面報到 台東水稻小米警戒
薩爾瓦多華裔小姐加冕
台英交流贊助證明 22日申請
南韓首度確診蜱蟲傳染病例
日查扣台漁船 船長坦承越界
薛瑞福：馬政府能處理漁船案
莫拉克災區4路沖毀6月初搶通
防災 高市山區備足3個月物資
總統：台巴高層互訪頻 友誼穩
中央氣象局氣象報告
非營利幼兒園 照顧偏鄉弱勢
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
豪雨成災 全國學校災損32萬
美報告：台灣尊重宗教自由
法債少3A加持 表現猶勝黃金
連日雨 屏東農損逾5千萬
未加就保 勞保局查短期補習班
南方海域護漁 海巡3艦艇巡護
高齡化來襲 南韓還沒準備好
台菲合作調查 雙方持續磋商
新聞小辭典：龍捲風EF級數
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龍捲風肆虐 奧州小學夷為平地
陳光誠：台灣民主打破中共謊言
宣傳年金改革 考試院發說帖
入圍坎城影展 日導演謝台灣
慈護宮媽中有媽 野柳回娘家
火燒漁船 船長輪機長未尋獲
新舞臺存廢 郝指示張金鶚處理
H7N9 陸家禽業日損48億
馬總統歡迎巴拉圭總統訪華
構裝材料Q2產值估季增12%
日再扣漁船 漁業署：超線作業
莊智淵適時暫停 奪金關鍵
米粉沒米 監院糾正衛生署
金門城隍遷治日 演民俗加遶境
綠委指部長忙兼差 國科會說明
雲端政府 新北獲CSA認證
遇坍方 2工人棄車逃過一劫
原民山上種作物 野生動物搶收
台灣好手強碰 建仔對決陳俊秀
立院三讀 財報內控書申報同步
誤會一場 國泰金吐回漲幅
護漁南界修正問題 內政部尊重
外資匯入 台幣午升2.14角
外國旅客離美 將掃描指紋
立院三讀 捷運站充電免被告
港大：20種石斑魚面臨滅絕
傳日擬貸款企業借民宅屋頂發電
聘武裝保全 台菲海域暫排除
筆電Q2出貨 法人看淡
被欠稅26億 陳菊：依法追討
莊智淵陳建安 盼各界支持桌球
花蓮多次地震 規模4.9
火燒船 11獲救2人搜尋中
食源步道 嶺頭觀日野薑花入菜
滿意度評比 愛瘋退步三星進步
港泛民激進議員被判刑 將上訴
新進業者投4G 外資不看好
傳試產iWatch 鴻海不回應
17世紀原民史料 重現台灣
男持刀自殺 警及時制止遭劃傷
按摩棒斷膀胱內 牙醫性侵判刑
雲端醫療照護 掌握新生兒健康
米粉沒米 衛署：檢討改善標示
中印合作 貸款換原油
太空旅館度假島 惹惱巴塞隆納
居家消毒 漂白水便宜有效
台股收盤漲6點
GIC：未來十年股債報酬率降
日控侵領海 再扣台漁船
提升反恐 翡翠水庫盼編列保安
蘆山強震 貓熊談戀愛變困難了
台股震盪整理 漲6點
6月台指期漲4點
北韓將東北部海域設為禁航區
金融拖累 台股高檔整理
艾奎諾：願與台灣談漁業合作
陸漁船獲釋 未向北韓繳款
中市新檢驗實驗室 精準度加倍
6月電子漲 金融跌
運動兼做公益 台科大發起超跑
美專家：REITs多頭持續
陳建安入籍 苗縣感覺撈到寶
宏遠3M合推環保撥水材料
周大觀基金會 籲醫救命不救醜
幻象墜機停飛 特檢多達37項
莊智淵奪金瞬間 愛妻現腦海
北韓世桌賽混雙摘金 萬民歡騰
三大法人買超台股18.85億元
國民黨主席選舉擬7/20投票
巨無霸蓯蓉王 內蒙現身
菲槍殺台漁民案 史瓦濟蘭譴責
洛杉磯海關查扣品 千奇百怪
統測首考英文非選 程度差異大
核四停建公投案 列立法院議程
陸逮捕飛機詐彈犯 刑事立案
桌球3C 拉近莊陳距離
廈門醫院鷹架坍塌 壓13車
腸病毒重症 今年首例境外移入
同仁堂多種藥品重金屬超標
明德水庫洩洪 閘門齊開降水位
深圳街道突然塌陷 釀4死
少年藥頭販毒被捕 復學夢碎
賦稅署：修證所稅盼增股市動能
墨西哥聯邦眾議員訪華
越南國會否決 不改國號
網路傳情 陳建安奪冠有愛相隨
捐幹細胞救人 新捐髓無後遺症
高市玉荷包 150噸銷大阪
廢小額歐元硬幣 社福憂捐款減
對流雲旺盛 中南部防大雨
三商壽股房加碼 有百億空間
新台幣收升8.8分
中市納骨塔 價格差很大
張志軍：加強保護台商合法權益
確保本國人就業 星不排除立法
統測擬退報名費 6月底前討論
受暴不想忍 6年扶助增2倍
法藝術品摩西五書 在港展出
幻象墜機 初判系統故障
大學生拍攝鋼管女郎 記錄心聲
安心用 北捷酒精消毒公廁座墊
醫藥科技獎 營造無界花園
莊陳奪金吸睛 收視率飆
華時報導台灣軍演護漁 非挑釁
中市H1N1重症男 療癒出院
中華電攻海外雲端 下一站泰國
掐死丈夫 妻子殺人罪起訴
酒駕撞警所 醉漢自投羅網
若核災恐影響用水 台電已防範
五月天公益開唱 票只送不賣
艾奎諾：漁船事件調查完成
台電斷然處置 原能會審查中
善用吃鹽植物 新疆荒漠變良田
呂秀蓮籲開海洋國是會議
鎘米猖獗 赴港搶米恐招牢獄災
中橫搶通 太魯閣各管理站開放
艾奎諾：願與鄰國商討漁業協議
男退伍當車手 翁差點遭騙百萬
濁水溪暴漲 搬運車困沙洲待援
南海護漁 台灣漁船打撈正常
涉掐男行李員下體 陸男緩起訴
東部海域地震 規模5.8
屏檢：廣大興航行紀錄器沒關機
菲願談漁業合作 外交部歡迎
拜耳上海創新中心 有請台韓日
中市民宅火警 1租客身亡
漁事爭議 越媒讚台灣文明自制
屏東1人捕魚失蹤 消防搜救
協助金補助失當 監院糾正台電
初相識就性侵 色慾男判5年
托老扶幼 中市獎勵社團一起來
涉寫專欄炒股 假外資主管交保
疫情記者會 納手語同步翻譯
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
棒球隊拚佳績 吳志揚贈加菜金
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
京劇結合現代劇場 國光供平台
免費無線網路 國際觀光客可用
男殺人16年 改名換姓成教授
追毒澱粉 台南另家食品被驗出
職棒台中象犀戰 因雨改期
攻雲端商機 華碩中華電攜手
被日本扣押漁船 繳款獲釋
蓮霧遭雨摧殘 古坑農民叫苦
抱病扳倒強敵 莊智淵返家喊累
防網路駭客 日擬新戰略
狼父性侵75次 辯為教育女兒
北市表揚優良中學生 逾4百人
可疑澱粉 彰化查獲17多公噸
台德混血兒 獲北市優良學生
廷威醒獅劇團 取消公演退全額
不缺席 1個人畢業旅行
雅虎新辦公室 紐約時報舊總部
網路授權自動扣款 有遭駭風險
高市原水濁度飆 南化水庫應急
外資匯入 新台幣收升8.8分
世桌賽奪金 陳建安感謝父母
新板地標建設 觀光旅館BOT
美超強龍捲風 勇師肉身護學生
小學生拾金不昧 累積捐款助學
連日豪雨 大甲溪原水濁度飆高
北京富少緩刑還傷人 惹議
美豪華地下避難所 容飛機泳池
戈蘭高地爆衝突 敘稱毀以軍車
美龍捲風災 法總統慰問
李克強：中印是最重要雙邊關係
北市府：新舞臺轉用須符3原則
青藏鐵路與拉日鐵路完成銜接
台投資人要長期收益 卻愛股票
智慧機出貨 將超越功能手機
中市力推咖啡 飄香一整月
歐習會 陸：具有十分重要意義
稻穗空包彈 池上米減1至2成
華航推日式教堂婚 自家人首發
傳Line迎合陸 將擋敏感字
倒數 所得稅6成尚未報稅
金管會促銀行建無障礙網路服務
菲總統：與台漁業協議態度開放
滬吳淞港或可72小時過境免簽
愛老人動起來 學童畫話老年
職棒回春 明星賽贊助商捧場
豪雨影響 8航班延誤或取消
李天德醫藥獎 首位女性獲獎
蕭萬長：公僕要落實民眾期待
華碩健康雲輸出帛琉 Q3上線
持續降雨 石門水庫近滿水位
台灣籲善待菲勞 菲總統感謝
窮人上門不收錢 陸小麵館揚名
陳添枝：示範區應以服貿為中心
蘇清泉臨提 政府向菲代位求償
特偵：林益世藉選民服務謀私利
騰訊品牌價值 排名超臉書
李克強：中印巿場1加1大於2
被日扣留 瑞明發號漁船已獲釋
莊陳世桌奪金 獎金各130萬
涉變造逾期食品 檢傳訊17人
習近平赴四川慰問地震災民
家人當後盾 陳建安奪金足感心
李克強：堅持巿場化的改革取向
棄犬變校狗 大學生建粉絲專頁
日調查：肉食男罹糖尿病風險高
李鴻源：犧牲假日指導學生
漁船案 菲前議員籲艾奎諾道歉
陸學者：兩岸應擺脫先經後政
無障礙ATM 今年目標破萬台
金門迎城隍 兩岸會師齊遶境
美風災過後 家長焦急尋兒女
供應吃緊 行動記憶體跌價趨緩
沙志一公布證據 證實菲國錯誤
習近平訪中南美 陸：非與美爭
年金改革 陳其邁：官員自肥
渾水示警 陸銀壞帳問題嚴重
遭指江揆自肥 政院：惡意栽贓
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高捷盼修約 協商釋董監席次
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星主管施暴 惡行全上網
學者：大馬經濟成長率低於5%
見台商 俞正聲促緊抓機遇
經部擬修法 封鎖境外侵權網站
印尼義勇中學生 拒利誘退惡狼
桃源那瑪夏路斷 備援物資暫足
投信：日央行政策發揮成效
山東炸藥廠爆炸 增至32傷亡
5月豪雨 農損逼近1億元
淡季效應 NAND價緩跌
遛狗不清便 苗市將開罰
壽險買房門檻降 配套要更嚴謹
菲殺台漁民 馬重申處理4原則
登大陸做假帳 喜餅業者吃官司
台提司法互助 菲最快2天回覆
法令限制 來台陸兄弟陷困境
金尚昌股價飆漲 證交所緊盯
網購慾望牆 一窺名人愛物
田秋堇：經濟部低估核電成本
光寶科處分桃園閒置土地
散布拒菲勞便當文 貼文者致歉
九把刀：給貼文者認錯的鼓勵
經濟部：核能發電成本未低估
刺激景氣 補助計程車大客車
彩券經銷商簡章 6/6起發售
夜間安全考量 3省道部分封閉
火燒遠洋漁船 駐模漁業署協助
機票買到西非 結果飛抵南亞
鋒面滯留 22日各地天氣不穩
三星S4功能多 榮登最佳手機
坡地土石滑動 國姓居民緊張
試院：政務年資併計沒自肥問題
警：便當文貼文者涉違社維法
豪雨受災企業 經部協助融資
台巴互贈勳章 強化雙邊關係
坍方落石 阿里山公路預警封閉
接駁水災受困民眾 怪手建功
盜刷遭辦 男爆女友竟是男兒身
北韓釋漁船 陸：已要求勿再犯
丹麥國會議員團訪華
今彩539開獎
美財長警告 低利鼓勵冒險行為
未救肇事者致輾斃 男騎士判刑
蚵車翻覆1死1傷 彰縣府慰問
經建會：法規鬆綁是示範區核心
大樂透開獎
習訪美 陸學者：兩岸非重點
培瑞斯：菲願給漁民家屬一百萬
歐巴馬計劃6月出訪非洲3國
核四海口被指堆垃圾 台電澄清
拒菲勞便當文 網友盼重查
英媒：歐習6月會 美盼降對立
菲需求南海巡邏船 日研擬供應
曼尼首轟紀念球 限量預購
OECD：第1季度GDP成長
經樓梯間按門鈴討債 4男遭訴
法部：派員赴菲已同意登船驗槍
法網會外賽 台灣雙雄未能晉級
經建會：強化控管審議流程
國際媒體採訪 洪家憶槍林彈雨
美風災死亡人數 下修至24人
睦鄰首步 李克強訪印度展親切
日鼓勵企業租借住宅屋頂發電
壽險依法不能支持關係人任董事
東亞運將轉型 天津成末代
如何教訓屬下 日本開班授課
呆帳大戶 公股呆帳近3千億
歐習會 學者：提兩岸政治對話
傳統成年割禮 斐男童27死
橡皮鴨重現維港 港人歡顏
龍捲風重創奧州 宛如末日
高樓亂丟垃圾 上海地鐵冒火光
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
林陳會時程 等陸走完程序商定
美QE恐收手 陸覓美其他資產
冷暖氣團相撞 美龍捲風驟增
假離婚疑妻真外遇 男殺女不治
邱文達會陸衛生首長 追蹤協議
37%德選民：網路決選戰勝負
小摩戴蒙 料保董座CEO頭銜
美重量級議員譴責菲海上暴力
同胞對決 陳俊秀敲王建民安打
愛爾蘭：與蘋果無特殊協議
WHA 強化兩岸醫務交流
義美自設國家級研究室 安然度過塑化劑風暴
龍捲風災增至91死 列重災區
台菲漁船案「平行調查」 菲同意登船驗槍
歐巴馬、習近平 6月7日將在加州會晤
朝鮮釋放 中國漁船
拒菲勞便當文 貼文者：聽來的
八大行庫呆帳近3千億 去年茂德最多
2013年第一季我國通訊產業回顧與展望
走出養老院 95歲名伶戴綺霞親自傳授表演精髓
4月失業率4.07% 57個月新低
菲律賓與中國 南海發生爭執
陳光誠獲英國議會人權獎
立委: 官員兼差、國事擺一邊
菲方100萬台幣打發 漁民家屬不接受
邱毅批馬：手握5大王牌不會用 「笨！」
5/22起 遠傳網路門市 搶先預購
合庫桌球健兒 勇奪世界男雙冠軍
『力麗哲園』旅館參展台北國際觀光博覽會
台北寒舍艾美酒店 夏宴‧謝師
理想給您幸福起飛假期 暑假到花蓮搭熱氣球
Skittles®彩虹糖廣告網友瘋狂點閱破50萬人次！
立院前 反核四飢餓24靜坐
王建民3A登板 3局無失分
華美高層會議 藥品稽查共識
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
王建民失分退場 敗投候選人
邱文達盼美支持 擴大參與世衛
陳俊秀棒打前輩 王建民吞敗
李安累了 取消拍電視劇計畫
聯成化澄清非毒澱粉製造源頭
美四口之家 年收入要5萬8
美學者：菲若更具歉意 可降溫
需休息 李安辭電視劇暴君導演
反同性婚姻法 法學者舉槍自殺
台漁船遭槍擊 愛爾蘭議員關切
美官員挺QE 憂歐步日後塵
美龍捲風災 搜救工作近完成
英下議院高票通過同性婚姻法案
美股漲 台股聚焦千元擂台
對流雲發展旺盛 各地防大雨
中印合作 李克強：主角是企業
G7物價緩 日通膨目標難達陣
日圓貶 日出口增幅仍未達陣
投信：台股回檔風險低
王建民僅失1分 苦情吞敗
贊助莊智淵 鴻海：評估中
蘋果挨轟逃稅 庫克：繳每塊錢
HTC推配件 主攻日陸市場
4月失業率4.07% 略降
東協題材豐 後市續看好
魔獸世界新產品包 超商上架
假便當文 四方報總編道歉辭職
台股開盤上漲31.01點
女子跌落北捷軌道 送醫救治
華人第一 莫文蔚登英爵士殿堂
巴西媒體：台積極擴大對外關係
新X-box亮相 概念股聚焦
三星：開發5G 2020年商轉
微軟推新Xbox 穩領先地位
半導體B/B值 連4個月逾1
星海爭霸II企業慈善盃開打
菲獨立酒會 白熙禮來台存變數
便當文 九把刀：人人想當英雄
歐習會 專家：並非匆忙安排
參觀里約耶穌山 須網路購票
多倫多市議會否決建賭場案
稅收枯竭 美平均教育支出減少
遭控涉侵權 宸鴻：專利有信心
分拆題材點火 索尼股價狂飆
現股當沖擬開放 要有保證金制
台多功能園藝中心基金移交薩國
宸鴻今股東會 擬配息21元
高盛出清工商銀股 淡馬錫增持
官員投書美媒 呼籲菲國道歉
女子北捷落軌 頭擦傷送醫
股匯雙漲 新台幣盤初走升
引甘地名言 李克強訪印畫句點
林陳會 擬就兩會互設交換意見
宸鴻重申看好單片觸控
韓元回貶 韓銀暗示美政策風險
經長：生技中心說明牛樟芝研究
北韓特使崔龍海前往中國大陸
北韓官媒：金正恩特使訪陸
女子高雄跳樓 北市警通報營救
黑色暴雨警告 港股延遲開市
花旗警告：商品價格上揚將告終
3度對上建仔 陳俊秀敲2安
青瓦台：朴槿惠訪陸 積極磋商
樂興巴洛克 國際音樂家登台
女墜樓引抗議 陸秋後算帳逮人
少年白頭 竟是白斑症作怪
8400得而復失 漢微科當股王
漢微科998元 重登股王
臉書大人太多 美國青少年不愛
傳郭董點頭 莊智淵母盼助培訓
每股166元 尚凡6/4上櫃
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
壽險業投資公建障礙 研議突破
連日豪雨 6路段封閉
444高中職師缺 8千人搶
陸民憲政夢 學者：屬資本主義
人民幣中間價續創新高
推廣度量衡 標檢局前進校園
4月失業率 近5年新低
躍入名畫場景 檢視勞工安全
假便當文 立委籲向菲台僑說明
5月豪雨農損逾億元
金正恩派特使訪陸
高盛：美股漲勢可望再走2年半
財長籲修正版證所稅速通過
美殺手龍捲風 威力勝廣島原爆
首季石化業產值年減8%
台被動元件Q2產值 估微增
連日豪雨 阿里山公路有落石
助廠商拓銷 公協會組團訪緬
加強合作 美緬簽TIFA
審兩岸兩會互設辦 朝野有異見
助性侵被害人 婦團盼設保護令
安倍當家 日經超越道指
美參議員卡登 向洪石成致哀
全國首創 北市回收廢平板電腦
澳消費信心下跌 17個月最大
美富二代大學 陸生占外籍半數
調局查獲走私菇 市價逾5千萬
青瓦台：小規模恢復南北韓互信
抽獎價值太高 台北101遭罰
搶案接連 高市議員批警螺絲鬆
外交部：培瑞斯稱未提一中政策
牛樟芝報告 衛署：上月才收到
陳菊：尋求企業合作 照顧弱勢
非蘋新機連發 手機股漲聲響
ITIS：石化業下半年上揚
便當文造假 網友：老闆該提告
首季平均實質薪資 4年最低
兩韓若有事 被動元件要留意
駁菲說法 外交部強化國際文宣
韓廠失策 日陸電視廠拚突圍
綠中生代提臺海人權決議文
癱瘓犬餓昏 自啃大腿肉充飢
連十個月 日本貿易呈逆差
財長：奢侈稅有效 但非特效藥
美軍機迫降印尼亞齊遭截留
外交部：對菲四項要求不變
台股漲 新台幣午升1.5角
日銀重申貨幣寬鬆計畫不變
拼經濟 越擬降企業所得稅
牛樟芝報告 衛署：實驗待釐清
懷念盧修一 蘇貞昌感佩貢獻
菲須道歉懲凶賠償再談漁業協議
近千情怯 股王爭霸存風險意識
追毒澱粉 另有5業者待釐清
假便當文 刑事局約談記者認了
立委：便當文重創台灣國際形象
便當文事件 學者：查證不夠
選購牛樟芝 僅3款有認證
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正)
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）(更正)
東京晴空塔慶周歲 人潮多
桃縣重罰義美 續監測產品
菲願談漁業合作 馬總統歡迎
政務年資併計 張：無關江宜樺
貼文扮假 鄭姓記者：感到後悔
牛樟芝案 生技中心：僅試驗初期
菲正式提司法互助 送請求書
壹電視資遣員工 北市協助後續
六四快到了 陸淨網延至6月底
南方護漁歸來 台北艦返台中港
被批兼差 薛琦：僅掛名未領錢
公視問題 龍應台最不滿意
陳昭義接台糖董座 將擴大結盟
疑涉不法 港警調查商品交易所
台灣捐贈薩國百套柔道服
日相將訪緬甸 36年來首度
台股收盤漲15.79點
韓3新任大使將赴任
中華民國贈勳瓜國作戰次長
潘世偉：若勞保穩健 上限可調
港媒：金正恩遣使訪陸爭取支持
追毒澱粉 台南再封存2公噸
博弈救財政 菊：澳門模式不宜
通緝犯廟寺騙錢 警送辦
想延年益壽 研究：選住高樓層
孕婦臨盆 未婚消防員臨危接生
6月台指期漲4點
職場調查 陸公務員：我不幸福
台股整理 漲15.79點
牛樟芝研究 張家祝：沒隱匿
6月電子金融雙漲
艾未未出片諷陸 杜可風掌鏡
IMEX展 台團辦酒會拼商機
非中韓混血 H7N9源於華東
炒股案調查官涉洩密 約談邵昕
尼議員支持台灣對漁船事件立場
千元股王再等等 中低價股出頭
教師525上街 公務員響應
美學者：台灣應參與ICAO
變造逾期食品 3交保4收押
葡萄王：牛樟芝產品安全無虞
美食月起跑 估吸引10萬人潮
菲國華僑募款 250萬慰漁家
立院初審高中以下可拒設基地台
中壽每股EV達39.71元
定位幻象黑盒子 永靖軍艦出動
備援 高市後備指揮部前進六龜
假便當文 立報再道歉
常務政務年資併計 反對聲浪大
法規鬆綁 江揆：由上而下推動
樂齡學習中心 5年成長至2倍
學歷不值錢 國中起薪直逼大學
菲工組織 駐菲代表處前集會
饗客家味 百斤美食大放送
北韓特使率團訪陸 會見王家瑞
三大法人買超台股52.63億元
孫買車不成揚言火燒房 嬤報警
嬰童吸二手菸 長大易行為偏差
深圳官員涉嫌在台猥褻 召回
小手栽出一片天 王元明獲表揚
暴雨襲珠海市 道路成水塘
亞洲盃女足資格賽 中華開紅盤
漁船事件 菲大批記者赴台採訪
假便當店老闆 騙報社主管
李登輝：台聯罷馬和我沒關係
大馬外長：星馬高鐵計畫吸引人
嬤製拼布棉被 當孫女嫁妝
彰化兒童嘉年華 溪州公園登場
助理溺水 釋小龍：人無法預料
陸嚴查地方債 醞釀財稅改革
放寬投資不動產限制 中壽得利
山老鼠剋星 無名英雄貓頭鷹
漁船案平行調查 蘇：和平解決
雷政富案女主角及同夥被起訴
H7N9獲控制 世衛不敢大意
蘇貞昌：了解中國越多越好
樂齡鄭煌印 四色牌搭出101
調查：7成青少年睡前必看手機
比國友台議員 籲台菲漁業協商
立院初審 有條件延溫泉改善期
戶籍改革試點 陸農進城意願低
新台幣收貶1.8分
擴張軍備 印尼土耳其合製坦克
總統：海巡署將常態性護漁
涉跨海殺女友 名醫判刑11年
台北好空氣 北市邀親子觀星
ITIS：PCB首季產值下滑
印尼辦世姐選美 比基尼恐止步
海南副書記考察三沙 越南干擾
美牛進口回穩 因減產價揚2成
拜耳求創新 台灣電子業找靈感
北富銀等主辦中信泰富聯貸案
南海護漁 初體驗艦員：有意義
世界台商總會：暫停捐贈菲糧米
龍應台：如果後悔 走了就是
鍾肇政耕客家 交大頒名譽博士
連日豪雨 全國學校災損78萬
歐美查稅 鎖定蘋果谷歌
中共打壓憲政夢 政改疑夢碎
微軟Xbox One整合娛樂
菲國華僑捐款 洪家婉拒
因眼疾更積極 白叔令樂助就業
歌劇院升格國家級 中市感謝
台揚等6檔 5/23恢復融資券
確保食品安全 擬修法提高刑責
Line強調限制用語只及大陸
中華職棒猿獅戰 因雨延賽
中小企業放款 星展4年翻倍
假便當文 張正：我也被騙
陸：資訊產值將逾人民幣10兆
台北艦護漁 跨護漁南界
美食飄香 食品展6月掀高潮
專家：越南維持成長 應控通膨
房仲：健全房市 需多管齊下
勝華：平板觸控 營收貢獻大
海峽盃鐵人三項 李宙諺練路跑
傳聞撲殺野狗 竹市府闢謠
IMF：緬今年成長6.75%
聯電新加坡打造特殊技術中心
索尼電玩事業 下修獲利目標
日銀購債計畫 並非鐵板一塊
台中歌劇院 朝野協商納國家級
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
澳門：打造文化軸心的觀光都市
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
大馬首季吸引投資近5千億台幣
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
盡職保全哥 助人脫困平交道
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鷹架疑遭強風吹垮 2工人不治
加盟房仲 有巢氏去年逆勢成長
網路瘋傳 武漢女赤裸坐地鐵
學子不畏逆境 北市頒發助學金
北韓特使訪陸 擬溝通重大問題
校園徵才自我介紹 掌握優勢
型男免疫力強 女性不見得
房仲調查 近6成民眾看漲房價
護漁艦長：親見台漁民從未越界
追源斷頭 南投警掃蕩藥頭毒蟲
台中風大吹倒樹 壓傷女學生
林永樂：台友善對待菲勞留學生
防水機市場夯 LG新機登台
梨山水果 豪雨災損嚴重
漁業資源減 黑鮪近年漁獲量降
菲抗議仁愛礁巡航 陸稱無可議
越南酷熱 停水停電惹民怨
六房媽過爐 雲林熱迎盛典
金曲獎入圍名單 天王爭男歌手
連日豪雨 阿里山公路預警封閉
點睛賽龍舟 68隊端午較勁
男吸毒後睡車上 警查獲槍
還公道 馬：菲政府應正式道歉
鬆口選連任 胡志強：開玩笑的
金曲獎特別貢獻獎 鳳飛飛
環團質疑消滅綠地 新北市澄清
央行阻升 新台幣收貶1.8分
菲國調查團 本週內赴台
工研院設太陽能轉換測試實驗室
金曲獎女歌手 蔡依林入圍
非平等互惠 法部暫拒菲調查團
牛奶豬吃香 福建男闖出名號
窄巷安全 竹市府擬配套措施
現股當沖 他國也收保證金
南京至寧波高鐵 試運轉
陸國企負債前4月成長1成5
全聯捐百萬及物資 贈台北榮總
半夜鬼來電 北京市民心驚驚
周大觀獎 韓全盲主播事蹟感人
蘇迪曼盃羽賽 中華丹麥爭4強
奈米碳管量產 鴻海：三創成果
寶雅南部展店 1個月賺錢
北捷女客落軌 影響4500人
高捷延伸線 岡山先行
假解約真買賣 不退奢侈稅
邱文達世衛發言 述台醫衛成就
低樓層住宅 交通廢氣影響健康
大學英語授課 法國草案惹議
九把刀送便當 25日起發送
牛樟芝有毒 生技中心：非事實
培育更多莊智淵 陳菊籲贊助
洛杉磯市長選舉 賈西迪獲勝
5月大雨 花椰菜批發價漲6成
菲司法部長稱漁船錄影具揭示性
陸官媒批美 禁購陸資訊產品
未來交易所評鑑 台大東海領先
花東鐵路過渡期 夜間客運接駁
中央氣象局 １週天氣預報（更正）
節能瓦斯爐熱水器馬達 有補助
兩岸服務業論壇 管中閔談展望
金山電總座陳孟壽退休
毒蟲偷校園溝蓋 佯裝資源回收
金曲獎男女歌手 天王天后入圍
研究：甜食族肥胖風險沒較高
金門時雨量 創十年來新高
菲總統府：菲台緊張趨緩
裕隆籃球隊 送愛到台東
北市赴德參展 拚全球會展商機
運動法庭駁回日申訴 台日一樣
元太推3色電子標籤
三星挺國貨 入股韓手機廠
聯大師生創意 雷平發明展獲獎
李克強抵巴基斯坦 梟龍機護航
前4月 兩岸貿易逾700億美元
星戰傭兵 台灣最先上市
徐嬌計劃赴美唸書 升格女導演
兩會互設辦 待在野版本併案審
莊智淵籲各界 贊助台灣桌球
洛城新市長 人和致勝
屏縣水利官員涉貪 廉政署調查
普華永道：陸企海外併購創新高
普格案 王格琮等47人遭訴
壽險買房產 金管會盼即時用
縱火男心神喪失 判須監護5年
公視董事人數下修 朝野有共識
節能家電補助 經部砸4億
緩和緊張 南韓擬邀北韓尬籃球
護漁產值 東港黑鮪賺5千萬
漁案後續 馬促外交部繃緊神經
俞正聲會2台灣團 提3點意見
馬總統：菲提一中原則是藉口
離職儲金鬆綁 2百政務官受惠
機關處理新聞 中央社長教撇步
菲警承諾保護台灣遊客安全
縱谷處長閃辭 陳崇賢：陪父母
馬拉威售總統專機 充建設基金
日國會通過加入海牙公約
阿卡貝拉潮流 歐開獲評審肯定
桃縣監督義美 回收問題泡芙
法網會外賽 張凱貞首輪落敗
諷便當文造假 咖啡店酬賓解悶
台菲漁船事件 瑞士媒體關注
義推青年就業 存亡所繫卻缺錢
李南陽譴菲暴行 斯國媒體刊登
今彩539開獎
北韓特使 陸將聽其言觀其行
排雷完成 伊甸金門辦感恩健行
扶助弱勢 李錫榮全國扶幼楷模
金曲同入圍 林宥嘉恭喜鄧紫棋
經濟危機 義家庭購買力下滑
防空襲 以色列27日全國演習
推改革引批評 馬：短空長多
大學生涉販毒 臉書找藥腳
Fed購債減碼 數月後見分曉
拜耳新技術將改變石化產業生態
德國軟體公司善用自閉症者天賦
台糖案再審 吳乃仁停止發監
新舞臺 北市：盼維持現狀營運
台美妝業組聯誼會 拓大陸市場
金門大橋 議員要求每季報進度
富比世百大女強人 王雪紅46
民眾台8線受困 警及時搶救
牛樟芝是否有毒 待釐清
小英籲學子 強化因應變化能力
盧修一書信手稿 捐國史館典藏
柯建銘代提 扁申請再入黨
國有財產遭占 糾正駐韓代表處
選後算帳 大馬官方告學運領袖
日圓貶 訪日觀光客大增
教師夫妻婚變 已難轉寰判離
推廣高效率馬達 經部補助
陳(沖)：認清目標發展國際經貿
豪雨農作災損 屏東報專案補助
中市校園掃毒 8集團逮上百人
胸腹支撐長推桿 3年後禁用
義美公開信致歉 捐款公益團體
牛樟芝試驗 經部：未隱瞞
藍委牽線 莊智淵可能代言觀光
發動機問題 陸新戰機前景不明
下體貼人臉 高中生險吃官司
WHA雙邊會 台與菲避而不見
浪漫頑童盧修一 愛家愛妻女
漁船事件 巴拉圭媒體刊台聲明
公股銀售不良債 十年逾4千億
調查官涉洩密 邵昕葛樹人作證
軍方：總長延任避甫接即退伍
被拱唱家後 草總害羞婉拒
抽獎送大禮 公平會盯上
中華台北世衛發言 觀察員之首
瑞銀下修大陸GDP至7.7%
中華民國農會成立 副總統揭牌
上海自由行 地鐵一日套票開賣
日圓貶 經部盼車商反映調價
獎勵陳建安 苗縣加碼給百萬
疑假借款真索賄 檢調搜索約談
瑞士央行防線鬆動 瑞郎重貶
體育界支持吳經國選IOC主席
漁船遭槍擊案 國際輿論漸友台
外交部籲日政界正視慰安婦問題
今彩539 頭獎 1注中獎
拒菲勞便當文 潘男：聽來的
巴哈馬菁英賽 曾雅妮力求奪冠
互提司法請求 台菲磋商交涉
減少燒紙錢 基隆倡以功代金
便當文 3撰文者均坦承沒看到
貼殺狗不實消息 警函送女網友
17年蟬回來了 美東迎貴客
生技修法 新隱形眼鏡納獎勵
綠查異常入黨：有人要借殼上市
台灣會展領航計畫推廣團赴歐
柏老宣稱 過早緊縮恐危及復甦
李克強結束訪印 陸官方高評價
大肚山綠色造林 環團質疑
兩岸議題 綠青壯派爭取話語權
李克強會巴國總統 規劃新合作
出入賭場 南市4警議處
調查員被控洩密 限制住居
領土爭議 李顯龍：勿舊事重提
尼斯網賽淘汰 盧彥勳備戰法網
賀衛方：大陸最需要的就是憲政
總參謀長回鍋 金正恩抓緊軍權
富比世女強人榜 梅克爾再稱后
美成屋銷售 衝上3年高點
史特拉斯堡網賽 謝淑薇次輪落敗
找人扮便當店老板 記者解職
美中部龍捲風 屬最高級EF5
美參議院同意 發放西藏五千難民簽證
省農會升格「中華民國農會」 22日揭牌
中國湖北書記27日訪台 李鴻忠將深入中南部交流
白宮網站11萬人聲援漁民 歐巴馬將回應
牛樟芝含毒不公佈 經濟部隱匿實驗結果?
台灣硬起來 馬：有漁民就有海巡
親子相處平衡心自由
德稅法教授 談公平稅法體系
馬英九：對菲律賓不必宣戰
兩岸互設辦事處 綠、綠互嗆初審流產
BBC民調：陸形象8年來最差
台日簽署漁業協議以來 第三艘漁船被扣
陸無人機清楚現身 採俄製引擎
馬英九真的沒有政績嗎？
主廚鄭錦富 教做米其林等級的炒飯
因應高齡化時代來臨 銀髮產業行銷「夯」
炸雞諷伍茲掀波 賈西亞忙補救
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
倫敦兇殺 英相：疑似恐怖攻擊
英白晝謀殺案 嫌疑人行為詭異
家庭網路基礎 連網家庭將成功
加強權證造市 新制7月上路
超跑圓夢 業者推專案
台智慧機市場 年底730萬台
美國西北部 仍在過冬天
北回歸線旅 觀光局夏威夷招商
陳光誠首訪台灣 擬6月成行
轉機浮現 華為可望進軍美澳
槍擊案5死 以加強槍枝管制
崔天凱：習歐會將別於官式訪問
呂慶龍法電台談菲擊台漁船事件
微軟公有雲登陸 將召兵數千人
醜聞下台議員 宣布選紐約市長
澳洲生命鬥士訪越 掀旋風
百大女強人 巴西總統居次
加婦跳月台自殺 遺留皮包遭竊
陳光誠回憶錄 明年3月出版
鋒面影響 各地有雷陣雨
美股跌 台股關注外資動向
研調：歐盟雙反初判不至於翻盤
美QE減碼 就業需持續好轉
超馬人生 陳彥博永遠逐夢
卜睿哲：歐習應把握非正式會晤
倫敦街頭恐怖襲擊 卡麥隆譴責
台股開盤下跌30.99點
台菲糾紛 駐宏大使向國際發聲
台北電腦展 曜越將展新品
惠普財測超標 盤後股價揚
宏達電證實 高層人士異動
雲協登高一呼 OCPT成立
巴西人4月國外支出21億美元
李新穎投書墨媒 說明台菲漁案
北韓特使訪陸 美重申無核化
倫敦謀殺案後 英加強軍營安全
撐不下去 福特澳洲廠吹熄燈號
南韓外長：北韓將開城當作籌碼
英白晝殺人案 勇媽跟凶嫌理論
傳安倍將訪問平壤
服務業增強 星經濟意外擴張
美正式承認 無人機擊斃公民
馬總統：護漁並非軍演
新台幣早盤升值
牛樟芝試驗 立委籲進一步檢測
奢侈稅檢討原則 新版比現版好
三星本國股市影響力勝蘋果
美眾議員致函菲大使 聲援台灣
廣大興案 周麟闡述政府立場
妮妮巴哈馬爭冠賽 場地大雨
李鴻源：接部長後沒後悔時間
鳳小岳重養生 練拳邊熬紅豆湯
陸5月製造業萎縮 7個月首見
港媒：南京市長奢華橫蠻惹公憤
醫療顯示器廠鈺緯上櫃漲68%
空軍司令：飛機妥善率符合標準
劉震武：戰機失事初判機械因素
元大寶華：QE3可能明年終止
類股齊跌 失守8300
韓元貶至1個月低 美QE恐減
空軍司令：南端空域列空防重點
老農津貼排富 非供住屋需佐證
美議員致函馬總統 聲援台灣
愛爾蘭國會關切台漁船遭菲槍擊
亞股挫 塑化汽車重跌
張顯耀：兩會互設 在野不缺席
挑戰聖母峰 日80老翁攻頂
日警告陸海監船駛離釣島海域
大專6校擬整併 6校擬退場
四技二專登記分發 受理報名
蘋果iWatch傳明年底問世
三星S4全球銷量突破千萬支
桃十大伴手禮 義美產品沒問題
牛樟芝疑慮 業者擬提告自清
阻公投 反核團體26日圍立院
日債殖利率飆 美QE擬減碼
國際特赦：陸處死刑人數冠全球
盧修一逝世15週年 家屬捐文獻
北韓特使到訪 陸媒指不必迎合
台鐵便民 多數車站月台票取消
還原真相 外交部續向國際說明
陸房市調控 陸媒：可能調整
原能署：伊朗核活動大躍進
北韓倡合辦共同宣言紀念活動
印尼央行官員：政策趨向緊縮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
備戰法網 謝淑薇啖牛排補體力
逃脫日前 王建民還有1次先發
電影廣告有爭議 北捷建議修剪
民進黨青壯代 促中國政策辯論
日系車先降價 再談降稅補貼
財長：暫緩課徵能源稅
台制裁菲 葡萄牙僑界聲援
巴哈馬菁英賽 賽程因雨更動
竹筍產季到 南市拚行銷
桃機拍賣遺失物 旅客搶便宜
台灣會展卡 特約商家多
陸使：習歐加州會晤意義特殊
急丟檳榔梗露餡 男盜採遭警逮
總統悼念二二八家屬廖德雄
反年金改革案 教師25日上街
南投就博會 上千工作機會
吉里巴斯總統將訪華 設大使館
斬首英士兵 凶嫌狂語影片曝光
台中象犀戰 人氣球僮妹開球
捷運環狀線施工 交通改道提醒
燃料支出高 亞航淨利下跌
刺傷同袍逃學案 糾正陸軍官校
疑越界 蘇澳漁船遭日扣押
李小石登山過世 將長眠洛子峰
戰機接連失事 高華柱道歉
照顧弱勢 江揆促確實掌握需求
總體規劃 擘劃金門發展遠景
北市查電影院 3家限期改善
匯豐陸製造業PMI低於50
貼文汽油彈伺候立委 男遭訴
金管會：保險業將任重擔
新台幣午升0.8分
落跑外勞 1指通現形
臉書OCP號召 台9雄結盟
江揆促啟動稻穀收購機制
北市國小教甄 缺額141名
日圓升 日經一度重挫逾4%
出口成長 經濟部目標5.5%
旅港台民抗議菲國槍殺漁民
三利空夾擊 金融重挫
杜絕代寫論文 立委提案修法
核後端基金 專業服務費刪2億
江西又發現世界級鎢礦
彭麗媛登榜 富比世指比夫有名
董座遭起訴 普格不置評
高華柱：黑鮪季 兩軍艦護漁
台股震盪 陳裕璋：國際因素
北榮湖畔門診 泡泡世界有歡樂
外甥輕生 阿姨代租屋判賠
彩晶現轉機 信用交易爆量漲
民進黨中國政策 規劃擴大會議
台北塑橡膠展 8月受理報名
緊張趨緩 菲媒停止煽風點火
台廠搶雲端商機 臉書樂見
人口問題 提升至政院層級討論
維持勞保給付率 勞委會不反對
品牌價值 蘋果居冠三星大躍進
問題澱粉 扣茂利地瓜粉2公噸
ITIS：首季生技產值 年增9%
被控冷血 高醫：會檢討改進
身障者求職 就服籲勿喪失自信
壽險投資公建 不必修促參法
入侵警無線電機房 男子送辦
強調產品安全 葡萄王合一回神
搶救李小石 文件還原過程
殺英軍凶嫌 恐仿波士頓炸彈客
法部要求檢方 防範菲民遭騷擾
台灣漁船越界 遭日本扣
愛爾蘭參議院通過友台決議案
法規鬆綁 江揆：1年提成果
生鮮易腐商品 擬不適用鑑賞期
食安查驗漏洞 衛署允改正
加財長示警 貨幣寬鬆升高風險
吃出免疫力 H7N9不上身
台股收盤跌161.01點
早期退休公務員 照護金不調高
小小黃有成 北市單車使用率升
3投信基金規模增逾5成
多國山友竭力 救不回李小石
6月台指期跌183點
印尼夥伴華商出線 鴻海不證實
師推合作學習 登國教微電影
台股開低走低 跌161點
尾盤豬羊變色 日股驚跌5%
行動業務有成 聯想獲利超預期
學者：兩岸交往密 互信仍不足
宮廟捐復康巴士 郝允照顧弱勢
美股變色 台股驚跌161點
6月電子金融齊跌
食品添加漏洞 綠委籲廢止
李小石去世日 尼國山友辦台簽
江揆勉閣員 回到初衷
外交等6項特考 開缺194名
王卓鈞：網路擄童傳聞3件裁罰
阿里山團客預約 尚有名額
十八尖山路跑 6/15登場
推國中技藝 張通榮勉一技在身
政院通過台菲刑事司法互助協定
公主病纏身 纖維肌痛症易誤診
贊助莊陳 王進源：挺國家之光
中市8公里幸福 公車免費體驗
花蓮地震 規模4.0
吉他奪冠林家瑋將登紐約卡內基
日加強巡護 漁船越日界頻傳
三大法人賣超台股119億元
政院通過條例 助學勸募更彈性
郭書瑤黃裕翔 校園推廣國片
川震吸入碎石 5年後鼻內結石
台北國際觀光博覽會24日開幕
蘇澳漁船越界遭扣 繳罰金獲釋
北科大攜手榮總 研發醫療輔具
防災地圖標不明 護個資霧煞煞
友善騎乘 北市增單車停車位
防流浪漢過夜 廣州天橋蓋鐵籠
地下電玩案 又2記者涉案約談
大樓短命 陸建物均壽僅30年
總統：漁船遭槍擊案一定會解決
陽朔農村老婦 自學11種外語
台灣漁船越界 繳罰金獲釋
總統：太平島人員有陸戰隊功能
中市平價托嬰中心 月繳4千元
鐵路特考 增101個名額
陸媒：陸啟動千億民用飛機市場
日股暴跌逾7% 13年來首見
狄更斯名著 遠大前程再上銀幕
夢想資助計畫 帶動社區變更好
藍學者投書外媒 盼解台菲爭議
首季觸控筆電 占整體筆電1成
吳經國宣布參選國際奧會主席
漁船屢遭日取締 漁會籲勿越界
彩券經銷商 高市將抽643人
陸學者：兩岸發展動力減弱
陸頻網攻 美智財報告籲反守為攻
防範腸病毒 彰縣校園辦演習
新北驗涼麵 1件違規開罰
李克強訪巴國 訴鐵桿兄弟情
檢座涉恫嚇被告 擬休職送監院
朴槿惠：北韓經核路線行不通
選後清算 大馬逮社運領袖
真實印地安那瓊斯 高達德病逝
北韓缺錢 遊客想投資專人接待
報導：大陸就業市場開始轉弱
牛樟芝案 偉翔不排除告經濟部
菲盼紛爭落幕 與台談漁業合作
行銷澎湖觀光 主打生態旅遊
新台幣收貶6.5分
百年糕餅味 博士生接手家業
藍營決議：勞保年資給付率不變
總統：做對的事 讓大家走下去
志工阿公奉茶 病患家屬揪感心
連3衰 台4月工業生產減
漁船事件 西國議員：對話解決
20年天天麻將 脖子以下無感
總統：廢核不是世界趨勢
金融股跌趴 日股暴跌逾7%
涉丟棄摔車重傷女 男遭起訴
研究：韓餐養生可防治慢性病
愛爾蘭瘋薯醬料過期 新北開罰
無職業別基礎年金 關中拋方向
心臟長右邊 亞洲首例移植成功
撙節不再 歐元區刺激措施未定
復興石垣島包機成長 改飛定班
台菲爭端 澳官籲菲調查透明化
法音樂節 小綠綠展現台灣活力
eBay衝業績 放眼新興市場
張榕容挺6月肚 樂迎女寶寶
中華職棒研議 授權設影音平台
邁阿密食臉受害者 醫院展笑靨
英大學生訪永久屋 當志工交流
印尼貪污案 多名女星意外捲入
世界窗IOH 海外經驗線上看
女神很好追 楊丞琳推銷陳妍希
甩肉作公益 李佩甄瘦身3秘訣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
聖母醫院親老大樓 動工興建
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
竹縣辦音樂會 助建植物人家園
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
基隆拚觀光 旅展推一日遊行程
桃園鄰舍節 老外來逗陣
中橫便道增加放行 方便農友
總統：沒放棄633 努力邁進
陸擬立法 恐怖資金立即凍結
北京計程車靠行費占收入近4成
台陸漁船待遇 菲媒強烈對比
南區水情好轉 抗旱鬆口氣
印尼留學生 獲文化大使獎學金
陸委會：兩岸政治議題不成熟
扁再入黨 許信良憂心綠難選
歐銀行停匯北韓 NGO憂斷炊
中原咖啡撞名 中市：產品不同
暫緩開徵能源稅 工商團體叫好
陸媒：軍艦為阻菲工事赴仁愛礁
江揆夫人說故事 繪本書贈北榮
台菲漁事爭議 學者籲低調折衝
代表處投書菲媒 重申4要求
總體規劃 金門成國際自由市
銀行房貸減百億 購屋往中南部
旅館命案 女殺同性戀人自首
揚州官二代職位三級跳 惹質疑
拼經濟 義推出新勞動政策
傳產景氣盤整 製造業連3衰
港媒：深圳千人罷工與警衝突
防基改作物 義研擬保護條款
國防授權案 美智庫籲軍售台灣
莊陳奪金 體育署研議通案獎勵
管不住的樂音 嘉市管樂故事
扁再入黨 綠委：對病情有幫助
歐元區綜合PMI 升幅超預期
宏達電發表新機 6月全球上市
醉後大丈夫3 導演常笑到NG
Win 8廣告 嘲諷Siri
財經兩部口徑一致 不徵能源稅
甘利明：日股暴跌 不必恐慌
前旅美投手張耀文 先自我調整
台酒新板特區地上權 新壽標下
倫敦凶殘砍人事件相關要點
彩繪人生 腦麻原民熱愛生命
拉瓦克部落爭議 陳菊：續溝通
浮動油價修正公式 月底送經部
桃好客海洋音樂季 獎金等你拿
澳洲新州議會友台小組成立
自治市長觸控投票 1小時搞定
陸學者：美非兩岸關係決定因素
A7合宜住宅 登記還有1個月
亞幣貶 新台幣收貶6.5分
陳光誠訪台 陸：該盡公民責任
問題澱粉 高市又封475公斤
台中歌劇院升格 胡志強：好事
中小企業專案貸款額度425億
助雲端教學 英業達捐東海主機
新莊線 新北盼6月全線通車
無線網路分享 當心被利用犯罪
劉以豪修杰楷互吃 氣氛好曖昧
財訓所開發案 推市價6成建案
知名品牌登台 運動達人站台
禽流感波及 4月餐館業績衰
調查廣大興共識 互不直接訊問
莊智淵陳建安 代言台灣觀光
倫敦血案 英首相急會商對策
朵麗蝶蘭 獲准在陸申請品種權
整建工程涉弊端 糾正國防部
產業道路坍塌 茶農冒險運茶菁
花崗石醫院 轉型博物館藝術館
台酒首筆地上權 新光人壽得標
加強智財保護 兩岸產官座談
選IOC主席 吳經國準備好了
啤酒廠配電箱爆炸 2灼傷送醫
綠討論九二共識 盼邀蘇起
北京喊卡 淘寶掛號停部分功能
初審通過 軍保費率最高12%
找無女友砍死人 男判刑15年
北市查補習班 1家違規罰6萬
養地不即時利用 幸福遭重罰
林毅夫解鄉愁：不回台漳州也可
美龍捲風重創 金溥聰表慰問
另類畢典 內湖高中水球大戰
非荷蘭裔莫入社區 斐政府震驚
騙女進飯店 迫朗讀性侵判8年
兩岸領導人會面 總統：有困難
企圖攻擊敘難民 土耳其逮6人
前監委蔡慶祝 涉貪污判刑定讞
查過期貨 高市衛生局開罰
北市幼兒園教師甄試 85名額
停車場傳賄 板橋公所雇員交保
台股跌 投信：漲多波動難免
梁志仁：台港可合作人民幣業務
莊智淵開球 最想看曼尼開轟
壽險投資公建 傾向不修法
參謀總長延任條款 朝野歧異大
北韓特使：願與各方展開對話
山東爆炸事故 33人遇難
太陽能維管漏洞 郝：全面體檢
新北優選十紀錄片 故事揪感動
兵被血刃 英相嗆不屈恐怖主義
擅丟祖先牌位 男遭毀損罪起訴
經部調整工業生產指數基期
添加過期物 藍委提案加重罰鍰
全民i運動 揪團一起來
自立難 義年輕人靠父母接濟
男猥褻鄰居女童 辯打蟑螂撞傷
農損逾億元 稻作損失慘重
台股大跌 外資：短線將震盪
牛樟芝試驗 經部澄清
劇組公布爆破片段 任家萱崩潰
台陸戰蛙人 進軍國家地理頻道
取締酒駕查到毒 警逮2男
染H7N9台商24日出院
日股暴跌 經濟大臣：勿驚慌
斗六糖廠登文化景觀 台糖敗訴
全球成長堪慮 日圓瑞郎急升
未達共識 台菲調查團暫難成行
北一女校長 張碧娟留任
台菲緊張 紅十字會援菲恐斷炊
宏達電4月高飛 台灣市占奪冠
曼尼生日 犀牛球員辮子頭開趴
水庫蓄水量增 台南水情正常
朴槿惠6月下旬訪中國大陸
資產管理業改特許 金管會反對
4大基金整合 財長支持
威力彩開獎
今彩539開獎
中共湖北省委書記李鴻忠將訪台
美初申失業救濟 降幅大於預期
楊秋興勘查悠活 盼各方共贏
(雙)茶花屬說明 註冊商標受阻
上海是否恢復活禽市場 聽民意
英勇媽勸凶嫌棄械 首相讚表率
工銀：台灣製藥業後市看好
吳健保遭解職 法院判解職違法
亞洲最佳旅遊景點 台北13名
蘇迪曼盃羽賽 中華隊止步8強
菲媒：台菲可望6月初洽漁協
車貸付不出 女遭告侵占不起訴
華信增石垣島定班 7/3首航
睽違數十年 陳(沖)妻返金沙國中
軟體園區疑遭汙染 高市將整治
陸加入聯合國馬利維和部隊
廣大興船案 菲媒來台訪洪家人
2款問題地瓜粉 查扣逾20噸
北韓特使訪問北京 各方關注
韓免稅店重金禮聘 林志玲代言
疑選舉結果 馬在野黨打法律戰
外交部感謝愛爾蘭國會友台決議
日抗議韓媒指原爆是天譴
今彩539 頭獎1注中獎
漁船事件 外館向國際發聲
凱瑞會以巴領袖 盼重啟和談
台帛簽引渡條約 共同打擊犯罪
鋒砲炸裂 桃猿戲獅止敗
尋求大陸支持 北韓終於讓步
威力彩 頭獎槓龜
50萬OBU戶 未轉eTag
吳經國建築出身 國際體壇發光
蘋果捍清白 避利潤移轉爭議
四川雅安地震 553座水庫損
地下電玩案 2記者3警察涉案
倫敦凶殺 英相：堅守反恐立場
台善待菲僑 駐星處籲勿移焦點
安倍：日方想法已傳北韓領導人
宣傳新作 金鋼狼問候台灣影迷
問題澱粉被扣 泰昇：配合調查
IOC主席 已4人表態參選
習近平在川震災區 指安置為先
美新屋銷售 近5年來次高
花花單場5安打 象隊6連勝
IMF總裁出庭 社會黨陷兩難
涉在台猥褻深圳官員 被停職
台灣今年智慧手機將成長3成 上看730萬台
登上聖母峰 日八旬翁創紀錄
李小石登山罹難過程 文件已取得
法務部: 檢察官林冠佑移送監院、建議休職2年
A7合宜住宅 開始登記了 !
三星稱: S4第一個月銷售達千萬台
5月豪雨災損 已達1億2,805萬元
記者涉賭博電玩案 檢方聲押
日股殺聲震天 撼動多頭信心
菲稱中方入侵「仁愛礁」附近海域
陸學者稱: 日本擁琉球主權「地位未定」
微整形權威黃耀主醫師發表國際最夯臉形趨勢
熱血極限賽 冠軍萬能科大陳俊安
台灣樂天歡慶五週年 開創五項第一
要展現明確經濟政策方向！
103學年度免試入學零抽籤配套措施
臺印雙方關係日益加溫 首屆臺印移民首長會議 深化合作關係
陸5月工業PMI降 Q2黯淡
南京市台辦否認香港明報報導
查工程仲裁案 科大校長遭聲押
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
涉賭博電玩案 兩記者聲押
抗亞歐跌勢 惠普挺美股收小黑
法蘭克福僑團支持政府護漁立場
漁船事件 英議員挺台灣訴求
銀行建議可持美澳幣
銀行推人民幣傘型基金
宣告反恐戰轉向 歐巴馬遭鬧場
台酒板橋地上權 新壽打造總部
響應政策 東元補助回饋
日股強彈 擺脫震後最慘跌幅
台商東歐拓銷團訪匈牙利獲佳績
加恐嫌要求用可蘭經為判決參考
鋒面遠離 降雨機率減
美股續跌 台股恐震盪
日媒：北韓撤除東海岸飛彈
燦坤推蘋果商品優惠
紐約聯銀：今年經濟成長遲緩
日債殖利率飆 黑田溝通受考驗
文心蘭新品種 高雄1號玉珠
台菲漁船案 張雲屏約旦說真相
潘妮洛普 摯愛永恆大膽裸露
台股開盤上漲35.38點
歐洲首站選瑞士 李克強說分明
Waze夯 谷歌臉書搶著迎娶
ITC判Xbox未侵谷歌專利
旅巴拿馬台僑 支持制裁菲國
台菲漁案 哥僑界支持政府立場
韓星玉澤演 夢想27歲結婚
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三星S4銷售千萬台 新色搶市
假文真相白 九把刀照請便當
新高 人民幣中間價破6.19
菲報：洪石成待菲漁工如子
搶救35天 H7N9台商出院
諾基亞在美狀告宏達電侵權
政治僵局 印度經濟復甦料減緩
顧能評愛立信 全球領導者
徵求委託書 須依規定辦理
暴風雨攪局 球員球桿變釣竿
市場拋售日債 日銀購債受考驗
元大寶華：台批發業動能平平
GDP是否保3% 下午公布
摩根士丹利調高台股投資評等
兩岸服貿協議 估6月簽署
國是論壇 菲國拒歉藍委獻策
南韓蜱蟲病疑似患者死亡
股匯雙漲 新台幣盤初走升
川震後 陸副縣長勘災墜崖亡
路透：李克強否決城鎮化投資
救H7N9台商 葉克膜加洗腎
金溥聰訪美衛生部 洽多邊合作
韓元邁向連3週貶 美QE疑慮
犀人氣 莊智淵開球曼尼生日趴
越盾貶值波動 專家指值得關注
小客車停國道 後車追撞6送醫
賣機車還債 染毒工人偷車代步
投顧：資金寬鬆 高收益債續強
韓星孫浩英燒炭自殺獲救
權值股止穩 台股平盤震盪
新北清查 問題醬油泡芙全下架
新鮮人薪水 多半付房租
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
電子公文被駭 中控端重建
中央氣象局 明天白天天氣預報
林中森：兩岸協議互利沒讓利
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
壹電視違大量解僱法 罰10萬
兩岸三地學者 研討資訊技術
張平沼：兩岸合作轉型至服務業
研究：哺乳類間可傳播H7N9
諾基亞又告 宏達電捍衛權益
疑金錢糾紛 男涉殺女棄屍
大和估聯發科6月業績回升
瓜地馬拉決定在大陸設商辦處
匯升風險降 港人幣黃金交易增
鑽石婚鬧仳離 法院勸和判不准
美公路橋樑坍塌 人車落水
緊跟亞馬遜 谷歌搶攻電子商務
男自爆殺人 警阿里山尋屍偵辦
賭博電玩案 記者員警業者聲押
英血案雙煞 情報局鎖定8年
黨內初選 蔡英文支持採全民調
吳副總統：觀光是最好產業
林中森：兩岸緊密交流共創雙贏
口袋深 聯想稱收購對象無限制
台商瘦15公斤出院 感謝各界
研究指動物可能飛沫染H7N9
邀江蕙金門演唱 金酒：有難度
愛情公寓熱爆 上櫃申購搶抽籤
搶救H7N9患 台大創新模式
不破壞環境 遊客寄回七星潭石
中共黨報再講黨性 網友憂左傾
九把刀發便當 首波25個秒殺
台股後市 投信：看QE與量能
會考三等級加標示 免試零抽籤
觸覺回饋 讓電腦玩家身歷其境
安倍今訪緬甸 開發經濟新亮點
雨襲 巴哈馬LPGA賽程再變
關心生態 國小生獲生態文學獎
扁再入黨 謝長廷：應依黨制度
公文被駭 綠委籲檢討人員任用
兩岸圖書交易會10月廈門舉行
台檢視公務船影帶 菲善意回應
竹市續查澱粉類製品及醬油
3D列印塑膠呼吸管 救活美嬰
燒傷後復出 俞灝明：過程煎熬
區間盤整 台幣午升7.6分
父子檔涉放高利 警查獲送辦
蕭萬長：兩岸合作開拓全球市場
臉書機升級前 暫不賣英國
管中閔：樂觀看台灣未來經濟
700便當開始發 九把刀現身
英血案凶嫌 布陣意圖殺員警
豪大雨 農損1.3億元
消費爆破案 湖南衛視被罵翻
瑞銀單車環台募款助原住民兒童
榮化高雄大社廠 獲頒綠色工廠
台灣創業加盟展 中市登場
雙橡園辦桌 台美食會國際友人
足球夢碎 非洲男流落越街頭
綠辦華山會議 黨內盼整合共識
菸捐若漲 擬放寬補助幼兒疫苗
蔡明忠：今年GDP勉強保3
陸學者：大陸已控制仁愛礁
立院決定 6月中旬開臨時會
元大期推當沖同學會 教淘金術
傳谷歌攜手三星 打造谷歌眼鏡
台股收盤跌28.05點
東海岸夏至 觀光局推新活動
REITs擁3優勢 後市看好
亞協通過 李嘉進接會長
免試名額入法 各校至少25%
橋下徹態度硬 前慰安婦拒見
陸Q1智慧機市場 三星續稱霸
6月台指期漲9點
台股整理 跌28點
海軍基地限建解除 桃園：利多
補充保費收繳情況 符合預期
中市南屯運動中心 簽約委外
廣大興案 謝長廷：美調停也可
李克強歐媒刊文 談陸開放戰略
綠公職提名 全民調占上風
涉偷高檔單車 前警員被起訴
愛瘋健診程式 美FDA要查
陳唐山：要釐清扁退黨或被開除
6月電子金融雙漲
Selina火吻畫面 不要播
西雅圖橋塌車墜河 無人罹難
千顆水球齊飛 內中畢業洗禮
美國贈H7N9疫苗株抵台
量縮價跌 台股月線失守
早餐店分級評核 保障食用安全
資安辦：沒有機密公文流失
台灣現代服務業 管中閔示警
疑涉弊 廉政署搜高市養工處
柳營隨機殺人案 南檢偵結起訴
太管處候鳥 禽流感病毒呈陰性
四川金川現東女國王城遺址
中醫同一療程 擬加收部分負擔
H7N9疫苗 估1年研發成功
元培學生發明導尿器 永不回頭
三大法人賣超台股70億元
工程仲裁收賄 科大校長遭羈押
俄深海強震 規模8.2
李顯龍：領土爭議 陸須克制
焦佑鈞：推動台商回台至為重要
日股收紅 盤中震盪逾千點
大陸贈病毒株 研發檢驗試劑用
台菲漁業會談 外交部歡迎
H7N9不怕克流感 儲備他藥
難適應優質團 陸客驟減26%
毒澱粉 新北查台南一生產業者
廣東佛山修車店火災9死
殺人棄屍 只為2萬5千元債務
教部零抽籤配套 北市：將配合
李克強訪德 會見政要
青年任務旅行 胡志強分享經驗
立委盼政府分擔外籍漁工勞健保
陸委會：ECFA後續對等互惠
新台幣收貶0.5分
王志剛：兩岸應發展自有品牌
疑消息曝光 台南三進粉業關廠
第1次林陳會將在大陸舉行
會考再增標示 平添學生壓力
人民幣屢創新高 台商一片哀號
水果奶奶李藝涓 文物館代言人
標準3房價揚 都會2房成交多
雙子星投標疑不法 約談賴世聲
測警察效率 陸人謊報73次
大馬留台聯總譴責菲暴行
葉匡時：自由貿易港區多角發展
漁船事件 印尼媒體關注便當文
紙廠開說明會 解抗議民眾憂慮
中壢搖滾音樂祭 眾星雲集
遭日取締 船長：非刻意越界
校長涉案 南開師生錯愕
今年經濟成長預測2.4%
大馬新國會 朝野席次差距縮小
Q1上市櫃合併營收 年減3%
4月M1B M2年增率雙降
亞洲首座 風力移動式光達啟用
不滿酒測男友 女摑警遭法辦
抓不怕 陸客6度偷渡金門被逮
台中食在安心 標章驗證有保障
毒豆花恐下肚 新北台南聯手查
亞東關係協會 李嘉進接任會長
雷諾瓦特展 洋溢幸福感
美媒預測 王建民可能離開洋基
科大校長遭羈押 教部暫不介入
因應救災 宜花東獲撥儲備糧食
投資減 德經濟僅成長0.1%
德企業信心上揚 3個月首見
漁船事件 菲准台檢視錄影帶
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
郭台強：台幣要適度貶值
卓伯源訪日群馬縣 兩縣互動多
林伯豐任工商協進會監事召集人
禁宰活禽 中市議員為攤商請命
浴佛孝親倡反毒 收容人悔泣
免試名額入法 明星高中籲緩進
金查獲問題澱粉粉圓 下架退貨
許勝雄：加強投資支撐經濟動能
李嘉進掌亞協 推台日棒球交流
魏應行：德克士餐廳回台灣展店
蘇治芬：沼氣發電解決養豬汙染
高市農業局粒裝玉荷包 好環保
農業轉型升級 陸：可借鑒台灣
德克士7年內展店101家
本周上市市值跌破23兆
國際田徑錦標賽 塔莫：搶金牌
法同性婚姻合法 右翼激烈抗爭
大陸發改委否認城鎮化草案受阻
大里改善通學步道 內政部協助
首屆台印移民首長會議 深化合作
壟斷標準 NCC定位收視率
毒澱粉稽查 知名豆花飲料也中
扁申請重入黨 恢復黨籍案撤回
台股指數本周跌1.89%
芳療證照夯 臺觀學生搶考照
澳洲生命鬥士訪越南 激勵人心
宏達電機皇 獲美商用認證
國泰金擬現增4億股
央行阻升 新台幣收貶0.5分
東亞運落空 中市議員憂花博
馬祖兩商港 受理民間投資
外語導遊口試 25日登場
小南門豆花：問題品上週已下架
華航貨機組件落美民宅 無傷亡
陳鴻文揮棒練打 敲全壘打
酒駕勞動役 街頭舉牌勸人戒己
出口消費拖累 GDP不保3%
養生雞蛋達人 跌倒了再爬起
檢測維修橋梁評鑑 東縣墊底
鳳新高中疑食物中毒 衛局追查
WSJ：中美會計稽查達成協議
GDP下修 焦佑鈞：雙管齊下
橋梁安全 東縣府：平常有維修
宋楚瑜女兒任教中原大學
LED燈案 高市2主管遭訊
菲媒採訪 洪家要菲公布VDR
涉賭博電玩案 公務員被停職
歐習會面地 歷史風味濃郁
九把刀推待位便當 盼助更多人
平行調查漁事爭議 待台回覆
金軍民演習 強化災害搶救
助經濟 產品高附加價值留台
賭博電玩案 員警股東羈押
大陸今年推進利率匯率改革
善待菲勞 九把刀：台灣最溫暖
阿喜簡嫚書 猿啟用雙女神開球
院檢旁設錢莊 神壇掩護仍被逮
大陸醫師：膠原蛋白沒效
涉收回扣 立委助理遭判18年
國防部：護漁操演非軍演
免試零抽籤 高市有信心
M1B雖降 股市資金動能充沛
習近平晤金正恩特使
高市將降楠梓污水廠處理費
台中軟體園區開發進度超前
埔里荒廢老宅 赫見不明遺骸
兩男行竊貨車 中市警圍捕
習近平晤金正恩特使崔龍海
大連農貿市場大火 毀300攤
驗出問題澱粉 黑面蔡：已回收
涉送錢記者無保釋放 北檢抗告
一銀上海分行 推人民幣業務
被控收賄 前檢座判刑定讞
愛在春天道歉 華研促影片下架
希臘國會議員庫隆禮首度訪華
南開校長否認收賄 仍遭羈押
名記豆腐：未料最好的原料出包
菲媒採訪洪家 居民認有助真相
老被認高傲 小布自曝不擅認臉
樂陞私募 引進陸資策略投資人
基金配息監理有差 金管會否認
實做美食 江揆被封阿樺師
新莊線輔大至迴龍站 北市初勘
寶鹼換將 前CEO重掌兵符
象護林恩宇 隔週再先發
兩會會談 海基會準備好了
女師勾引男學生 遭禁任教英校
習近平：絕不犧牲環境換成長
扁再入黨 綠營費思量
股市帶動消費 全年有望保3%
陸媒：莊園會晤 明確中美關係
杜紫軍：有信心經濟下半年好轉
日官方否認首相官邸鬧鬼
扁再入黨 蘇貞昌：按程序來
華航貨機襟翼脫落 同型全檢測
陳學聖：擬跨黨派提案立難民法
陸美就審計文件查閱達成協議
副總統：政府需向企業看齊
強餵少女毒品 女判13年
拚經濟 經部鎖定提振消費出口
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大樂透開獎
友善調處聯盟 10企業加入
雙星案遭約談 賴世聲：無不法
癌末鬥士 劉泰祥的客語薪傳路
以小搏大 女童責問麥當勞老闆
ECB購債承諾 有助利率傳導
新舞臺存廢 郝龍斌：全力保留
洪石成善待菲漁工 賀禮送金鍊
美4月耐久財訂單 強勢反彈
監控通訊反恐 英呼聲再起
謝長亨大學講課 談WBC歷程
勸美軍買春 日大阪市長致歉
日女大臣：慰安婦制度戰時合法
改善學用落差 江揆挺技職經費
前民代會張志軍 藍綠角色易位
投資糾紛 債主抗議國策顧問
發改委：陸今年擴大房產稅試點
GDP降 市場資金足以拚經濟
為領獎金 線民偷車報贓被起訴
三星拚網路行銷 S4拍微電影
水幕秀舞技 江蕙用功2個月
德央行總裁 祝日「實驗好運」
涉觸印刷法 大馬在野黨報充公
南非孤兒潮 等待善心領養
毒澱粉風暴 掃到知名豆花飲品
毒誘原住民盜牛樟 起訴14人
亞洲盃資格賽 中華女足勝印度
仲裁成敗 關鍵在主任仲裁人
安倍訪緬甸 搶商機牽制大陸
政府探視菲勞 允提供安全環境
文創產業新聞報導獎受理報名
管中閔：對保3%沒絕望
大樂透 頭獎槓龜
台灣樂團赴星 征服粉絲吸睛
法網女單 謝淑薇首輪對莎娃
菲同意互助 台灣調查團將出發
大平洋基金會執行長張豫生病逝
法網男單籤表 盧彥勳對波雷利
增菘瑋好投擒猿 象7連勝
為錢殺女棄屍 男子收押
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總統連任週年 駐華使節團慶賀
法網女單首輪 謝淑薇對戰夏娃
研究：成人學習能力不亞於兒童
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大陸稅改 企業減稅5800億
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巴客機傳事故 英戰機護送轉降
亞青3對3籃賽 中華女將奪冠
10月漲電價 經部：計畫不變
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菲媒：羅慕斯促菲勿拖延調查
LED標案 高市兵役局長交保
義美捐1500萬 高志明致「愛護義美食品的朋友們」道歉信
朝鮮半島局勢 出現緩和跡象
董監改選「徵求委託書」戰開打 金管會緊盯
菲律賓媒體抵台 採訪漁民家屬
扁返民進黨 雜音多
山東濟寧市委書記一行 參觀義美聯電
扁返民進黨 陳唐山撤案
「落香」極品涮涮鍋 5/25日開幕
打斷手筋顛倒勇 火爆浪子變溫柔
保3破功 主計處下修GDP至2.40％
待收菲同意書 台灣調查團出發
迎端午 福容大飯店阿基師端出傳統粽
日本演歌天王五木寬入住台北、高雄國賓大飯店
台北喜來登比薩屋【舉杯賀國慶】義大利風情饗宴
計算碳足跡 建立永續環保工程
101年各縣市橋梁 維護管理大掃瞄
台北國際觀光博覽會 米堤大飯店超值優惠3折起
台北花園大酒店推出「大漠風采．蒙古美食節」
辜寬敏：陳水扁重返民進黨「不必急」
破青花白花瓶 拍出5百萬台幣
移民署吸引全球外籍優秀人才來臺 主動頒贈中央研究院舒維都院士學商卡
痛失英才 !因公殉職黃順超副組長靈柩今返國
鬼門關前走一遭 臺首例H7N9康復出院
美學者：歐巴馬不該對台緘默
威脅巴客機安全 英警逮捕2男
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北京與瑞士可望7月簽自貿協定
邱文達訪丹麥 了解長照措施
駐奧處投書 闡明台菲漁船事件
觀望經濟 美股多數下跌
周杰倫天台 紐約亞電節閉幕片
大陸台商服務團 27日啟程
拉加德疑涉案 法國法院免訴
天氣轉好 各地多雲到晴
菲擊斃台漁民 美眾議員哀悼
憂美聯準會縮減刺激 金價跌
紐文處研討會 首見美議員演說
北捷輔大站至迴龍站 初勘順利
中瑞完成自貿協定談判
邱瑞金彩繪 瑞士變電箱添台味
廣大興案 休士頓外館投書美媒
憂經濟刺激縮減 歐股收黑
PSY捐款聯合國 助擺脫貧窮
推廣經貿 呂慶龍拜會法工商會
華州斷橋 卡車載物撞樑
研究：金錢獎勵提升捐血意願
台南出好筍 研發五行壽司
太平洋聯盟無意與南美共市抗衡
舊金山水利局總部 綠建築標竿
林憶蓮療癒歌后 製作蓋亞轉型
加州科博館 屋頂花園控溫環保
美油價跌 憂心聯準會恐減刺激
陸版那些年 致青春票房爆紅
烈士陳懷生家屬 訪台悼祭
核四公投案 戰場延伸到臨時會
致青春票房飆 趙又廷拒裸奔
美議員促菲解漁案 駐美處致謝
美議員聲援台漁案 列國會紀錄
獅犀戰 莊智淵開球馬卡龍亮相
青春要不朽 趙薇：做堅強豌豆
進軍亞洲 巴西豬肉日本上市
小燕子到趙導 趙薇新作話題多
房仲：奢侈稅滿2年 賣方轉積極
見證護漁 陳春生珍藏紀念衫
竹山文化園區 品茗玩竹雙享受
駐美官員投書 籲和解南海爭議
味蕾走調 改味原料添食品
毒澱粉案蔓延 源頭指聯成石化
工教聯合上凱道 抗議年金改革
綠公職提名 全民調勝出機會高
六都地特併高普考 試院將審查
遊戲APP商 盼周邊商品伙伴
疑被偷拍吸毒 多倫多市長否認
北市敦化段都更案 寶路得標
食品添加物登錄 落實源頭把關
槍擊漁船 菲媒：海防隊有疏失
晚婚現象 國人初婚年齡增加
去年鼓勵生育 大學今推親子裝
國際商品走跌 物價溫和
廣大興案處理 危機化轉機
漁民槍擊案 打破一中迷思
嘉義水上機場 包機首航飛日本
儲蓄互助社 窮人的撲滿
電腦展論壇 聚焦DRAM觸控
習崔會 南韓審慎觀察北韓動向
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
味覺饗宴 竟是美味騙局
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
電腦展 秀智慧生活跨界應用
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
平民銀行 單親媽媽圓夢
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美議員致函菲大使 仗義挺台
美國殤紀念日 駐休處暫停服務
沒呼吸心跳產女 媽媽死而復生
新海域開放 漁會：漁獲已增加
台灣會展領航計畫 巴黎說明會
互助社伸援 甩錢莊逼債惡夢
港特首用人受挫張震遠辭職
罹癌又販毒 男遭逮送辦
證照組高普考 考選部盼年底辦
李嘉進接亞協 與日政壇友好
儲蓄互助社 守護原鄉半世紀
漁事爭議 聖媒報導台嚴正立場
北韓特使：與陸關係無可替代
人力銀行：出口電子業 就業不淡
李嘉進接亞協 盼邀日職來台
央廣有聲書庫啟用 持續徵件
駐休處赴聖安東尼 辦行動領務
無障礙計程車 高市8月底上路
巴哈馬延賽 選手乘機度假去
聽美聲獻愛心 盼建衡山之家
4K2K需求起飛 封測台廠展翼
陳懷生家屬訪台 淚灑機場
傳習近平遏軍方賣地住豪宅陋習
萬里溫泉變冷泉 自來水惹禍
莊智淵開球 球迷看乒乓換棒球
港換心手術出錯 病人情況穩定
醫策會醫美認證 衛署掛保證
解人質劫持危機 法軍進入尼日
慶祝非洲日 非洲嘉年華登場
台推廣木球 匈牙利風靡
送別阿港伯 長眠草屯墓園
越南部大停電 專家憂供電安全
青春類電影走俏大陸
財劃法問卷未溝通 郝龍斌不滿
5月營運 筆電廠不同調
日原能機構輻外洩 4人受汙染
發票千萬獎 13393774
港大追蹤陸微博 保留被刪內容
雙子星案 何岳儒王佑仁收押
海巡護漁 南部漁民吃定心丸
北市龍舟點睛 未邀菲隊伍參賽
上海公車 將喝地溝油
永遠的阿港伯 能爭敢爭不後悔
廣大興案 菲媒廣報採訪洪家
台菲平行調查 下週最終確認
續推核四公投 呂秀蓮連署北市
越南砸3億美元 拉抬國民身高
楊恩典：沒有楊煦夫婦就沒有我
梅克爾飛英看足球 李克強孤等
巴國校車爆炸 燒死17學童
日：南海海槽30年內恐爆強震
能源多元自主 總統挺風力發電
北京色狼躲女廁 伸手摸人私處
台菲漁事爭議 僑領促美出面
宜蘭頭城地震 規模4
印度愛情喜劇 來台變唬神
中原校長：陳懷生影響他最深
衝撞警消記者 辯夢遊毒蟲起訴
鳳山袋屍案 凶手判刑14年
兩岸論壇討論民辦大學教育
男搶檳榔攤 大學生圍捕逮獲
高市官員疑涉弊案 停職待調查
端午假期 瘋海外旅遊
蔡英文：扁多做努力再入黨
蘇貞昌：力拚公投七合一勝利
漁船失火 2人跳海逃生獲救
葡萄公主選拔 20佳麗進決賽
李克強讚瑞士食安 陸網友議論
原鄉家用桶裝瓦斯申助 6月底止
中共政壇紅二代 綿延三四代
大專原住民音樂決賽 十人角逐
阿港伯精采人生 宛如表面張力
女友不還錢 男打官司討債勝訴
大亨小傳賣座 老飯店旅遊翻紅
周美青邵曉鈴連袂關注失蹤兒
太浪費 義致力減少丟棄食物
巴哈馬賽首輪 曾雅妮排名落後
台菲爭議未解 藝界友善發聲
花博星開唱 素人登台飆歌
埃及古蹟刻到此一遊 陸人汗顏
漁船事件 菲僑社支持台灣
吉林長春教學樓塌
熱氣球嘉年華 造形可愛樣式多
台菲爭端 雪梨僑界力挺台灣
防抗議 昆明買口罩實名登記
國小課後照護 弱勢學生增加
中職票房長紅 啦啦隊人氣旺
國際特赦組織譴責大馬政府
莊智淵中職開球 與曼尼相見歡
問題澱粉 中市查獲8件
澳底國小慶百年 四代齊聚同樂
技職危機 證照法制化刻不容緩
台北動物園 黑冠麻鷺溫馨育雛
嘉義首航靜岡 地方慶祝促觀光
刪預算 美11萬公僕放無薪假
菲南激戰 至少12死9傷
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
江揆：李安看好台灣文創優勢
六房媽過爐 信眾簇擁隨香
江揆：產業要轉型 多投資台灣
莊智淵職棒開球 球迷嗨翻
未婚聯誼 中央地方攜手搭鵲橋
地瓜粉回收 彰化肉圓暫無疑慮
追思阿港伯 來自基層的省主席
新海域開放 萬里漁獲增六成
基地台抗爭 阻礙台灣通訊發展
殉職主管靈柩返國 謝立功迎靈
人間國寶授證 巧藝世代相傳
食安危機 味全董座籲檢驗共享
刺激景氣 政院端牛肉
台北文化護照7大主題開放報名
機器人賽 國內外高手齊聚高雄
台灣光電拓銷中東 促經貿外交
桃查毒澱粉 4百公斤現夜市
江揆：技職教育 台灣發展關鍵
心路尬籃球 台灣大球星站台
預祝曼尼生日 球迷看板畫蛋糕
台南汽車百貨工廠火警 無傷亡
台北文化護照 名人帶路導覽
小兒失憶有解 神經元長太快
余光中寫作逾60年 感謝牽手
播種 讓長白山永遠是人參故鄉
二媽回娘家 百對夫妻幸福行腳
電磁波迷思 教育宣導難破除
綠公職提名 全民調勝出
江揆:技職大學生 心態要調整
草總改造象隊 全力揮擊收成效
阿福天空島 簽名會縱貫寶島
持刀互砍2重傷 男稱相約殉情
司法互助 台對菲再提新要求
消防大樓啟用 市民捐4救護車
使用問題地瓜粉 肉圓店無奈
新北龍舟點睛 聯合軍團參賽
錫口文化節 郝龍斌盼年年辦
4月景氣燈號 27日公布
大專原民音樂賽 布農女孩奪冠
阿港伯長眠處 山巒疊翠映眼簾
玉荷包豐收 犀牛球星代言
擋人頭黨員 綠通過2年條款
問題澱粉 台南封存8萬多公斤
藍青年團辦畫展 關懷新移民
辯論中國政策 綠送中執會研議
吹哨者檢舉 食安查弊加把勁
藍黨內初選 依機制辦理
雲林新闢道路 交通部允協助
外勞當家 首家漁工工會成立
電力系統故障 復興航折返桃園
菲艦前往南沙 外交部抗議
蔡英文：扁要努力爭取社會諒解
3萬工教上凱道 抗議年金不公
美大使遍訪比國鄉鎮 重修友好
阿港伯長眠 南投主管悼老縣長
基隆首座托育中心 親子同樂
今年最大暴雨來襲 陸提升警戒
今彩539開獎
台商病毒抗藥性 推測來自大陸
宋楚瑜籲政府用實力保護漁民
非洲日 馬總統：台非友誼長存
街頭藝人審議 359組報名
非洲馬疫非疫區 台灣將獲認證
鋼鐵人裝好威 真人版不是夢
陳鴻文優投 草總笑納最長連勝
李克強參觀愛因斯坦博物館
問題澱粉蔓延肉圓 全台稽查
中壢搖滾音樂祭 共享熱歌勁舞
潘基文：盧安達是剛果和平關鍵
台灣文學電影展北京開幕
今彩539頭獎 1注中獎
綠拚選戰 先安內才能攘外
問題澱粉產品 已查封2百噸
交響樂伴奏 江蕙演唱氣勢磅礡
超浪漫 東京隅田川星光點點
綠初選制度定案 全民調勝出
林英傑7局好投 犀牛穩坐王位
雙星案涉詐標 何岳儒聲押
崔龍海見習近平 遞金正恩親筆信
北京警告陳光誠「莫損害國家尊嚴」
民進黨全代會通過 初選採全民調
葉匡時、張嘉郡勘查台78甲線
美有薪假日數 落後歐洲富國
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
巴黎商業區反恐巡邏 士兵遇刺
台菲漁案正視聽 洛經文處投書
華裔導演朱小玲 法影委會重視
美學者：勿忘台菲案人性元素
高溫悶熱 西部午後防瞬間大雨
巴哈馬次輪 曾雅妮表現持平
巴哈馬次輪 曾雅妮表現持平
台北唱第7場 江蕙備神祕驚喜
臉書猶如公告欄 注意避免觸法
國外學者：暫擱情緒談判漁船案
盤整 台幣週升0.1%
做水電贏過念大學 均薪多1萬
水電找嘸工 民眾頭很大
水電怨做粗工 寧吹冷氣端盤子
執法疏失 菲海防隊：尚屬臆測
黃金週線收紅 專家：逢低布局
大學合併退場 首要保障師生
青春不虛擲 印尼年輕人愛學佛
20公里環綠島 單車逍遙遊
染狂犬病菲勞死亡
基金業：水資源建設 投資大
陸教師長期性侵小學生 遭刑拘
壽險股價EV比 普遍不到1
台精品發聲 最有意義工作選拔
問題澱粉 南市查扣逾十公噸
問題澱粉 品項增加封2百噸
林敏雄要全聯 逆勢成長
經部：重研發 十年定能磨一劍
王佳實業 研發具競爭優勢
藍刊物籲美支持台菲簽漁協
基測將走入歷史 會考更靈活
大陸直飛新航點 暢遊好風光
羅傑斯入銀河 美職足首見同志
陸可能計劃打造3支航艦部隊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
曼尼生日趴 犀牛辮髮圖強
國英寫作 擬和學測同天施測
楊應超：英文是成功首要條件
教育資源不均 陸一代窮世代窮
台灣同志想婚 盼美國引領改革
揚智黃學偉張立中 擬角逐董事
傳統創新 文創賣台灣生活味
背個包變好身材 台文創展巧思
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國家公園擬規範 符低衝擊開發
李鴻源倡低衝擊開發 逐步推動
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邁向觀光大國 台灣還有路要走
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德州豪雨成災 1死2失蹤
力保曼尼 住1晚5萬也沒問題
總統：台灣競爭優勢仍在
36萬戶停水2天 用戶罵翻
友善台灣活動 外勞愉快度週末
營養午餐創意賽 專家學童評審
圖謀炸學校 美高中生將被起訴
外語導遊增越南語 越配試身手
北市2公車擦撞 6人輕傷
開創職涯新選擇 外語導遊夯
在台菲籍神父：台灣人熱愛和平
扁申請再入黨 綠：依程序處理
高溫逾30度 西部易大雷雨
亞洲盃女足賽 中華無緣會內賽
領隊工作 李冠輝：充實人生
陳菊：菲民免承擔政府犯的錯
不去毛 大陸左右之爭再起
總統：性別不平等全世界第4低
義勇特搜成軍 民力救災全方位
賴素如延押否 北院本週開庭
政府作多奏效 台灣觀光起飛
陸媒：驅離釣島日本侵權船
密蘇里州火車意外 7傷橋塌
賈伯斯暗行善 自掏腰包助醫療
王金平：呂秀蓮將台灣推向世界
街頭藝人審議 跨國搭檔吸睛
駐澳代表處舉辦度假打工座談會
推動大學整併 兩校共識為關鍵
跳拒菸舞 南投宣導無菸日
興大獸醫週 蜥蜴鸚鵡排隊健診
蘋果第1代電腦 拍賣刷新紀錄
江丙坤：盼青島推動優惠措施
低衝擊開發 李鴻源：台大失敗
前重慶書記薄熙來據傳即將受審
搶1千賠6千 男再判7年2月
證所稅修正案 擬29日協商
古典賓士車會師 如入時光隧道
假文過後 學者籲貼臉書應查證
農村生活營 學童體驗古早味
法兵遇割喉攻擊 官員憂模仿犯
李克強版經改 釋重要政策信號
臨時大停水 彰化民眾叫苦連天
駐港辦事處投書 說明對菲舉措
反核四公投 廢核團體包圍立院
法務部：赴菲調查團整裝待發
童軍技能 新北盼3年校校有
陸劇產量冠全球 台藝人新舞台
阿里山高山茶 市場供不應求
進入修正 資金將轉防禦股
富士康優秀員工遊台 超感動
問題澱粉始作俑者 檢調調查
竊嫌遭供出 挾怨互咬爆出5案
北市3巴士追撞 8人輕傷
陸職業足球 可望獲免租稅優惠
投信：新興歐洲 可望反彈
調查：陸1/6耕地重金屬汙染
我是你的眼 視障輔佐員受歡迎
拚陸市 金控富邦國泰大增資
兒童節變調 陸童拚富拚爹
迷途孩子 觀護人籲多給機會
立院臨時會 朝野各有議事腹案
埃及神廟刻字 父母稱子已知錯
陸3艘海監船駛近釣魚台5小時
降息聲中 央行利率不變機率高
中歐將就貿易摩擦進行磋商
少女時代抵台 粉絲熱情接機
李克強德國行 先訪波茨坦
北京6月領身分證需登記指紋
陸官員：別再指望經濟刺激計劃
不只是女神 陳妍希出輯甩包袱
孫越談菸害 因誘惑而被操控
菲籍神父：漁船案報導不應渲染
養育障礙子女 非凡母愛感動天
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
富士康之星來台 正面激勵員工
接力F4 鎖定亞運金牌
陸女生公車未讓座 遭老人暴打
李克強：高度重視中德關係
陸專家：H7N9防治不能鬆懈
陸買大型氣墊登陸艇 運抵廣州
陸北海艦隊赴太平洋訓練
候車亭半倒 外勞下雨也不躲
搶商機 粽子戰提前開打
移民署APP 提供即時服務
台塑汽柴油價格不調整
總統：能源要安全且供應充分
漁船遭槍擊案 菲媒盼尋真相
義大球團足感心 曼尼倍感窩心
桃縣抽驗地瓜粉 1件不合格
福隆傳溺水 2學生命危
全德婦女會 柏林辦年會
曼尼家人越洋慶生 球場現溫馨
職場性騷 雇主無作為罰3萬5
草叢惡臭 烤肉如廁驚見男屍
柯文哲：葉克膜非救命萬靈丹
旅展玩大聲公 撕破喉嚨拚機票
雲科大動畫 水準超越社會組
廣大興案 菲調查團明赴台
機器人救災 學生飆創意
搶錢的世界 7月京滬演出
美槍枝暴力成本高 達千億美元
查違規私宰活禽 新北無假期
全日空787夢幻機恢復營運
遏問題澱粉 南部擴大追查
登山客高山症昏迷 空軍救援
自行車經典百K賽 老中青拚場
學測指考規劃 影響高三教學
福建企業赴台投資 居大陸首
砍掉重練 潘柏宇重返F4
美資金寬鬆 看好中小型股
高行健山海經傳 將登兩廳院
馬連任黨魁不難 國事挑戰多
器官捐贈少 8千人等待移植
桃園問題澱粉 上游來自北市
主播開球 黃鈺文球場報天氣
北市節能減碳 補助省電照明
李克強訪波茨坦 批判日本
獨力撫育罕病兒 何美金獲表揚
立院：王未指示緩處理台美協定
大陸大暴雨 多地降雨量破紀錄
問題澱粉延燒 夜市生意暫無損
4項指標 看央行利率轉向
在美僑社傳撤旗 僑委會：警訊
以柔制剛 璩美鳳菲府嗆聲
出國保平安 旅遊門診求健康
新北義勇特搜 雙嬌不讓鬚眉
疑吸金案 高雄被害人組自救會
經濟學人：歐元危機仍未結束
兩岸交大 合組線上課程平台
菲媒：家屬堅信洪石成死非意外
問題澱粉案 趙天麟促續追查
張震嶽蔡健雅 大馬演唱嗨翻天
保護兒童 土國會通過禁酒法案
聖克里斯多福官員訪華
百年洋酒 見證革命與二二八
問題澱粉延燒 阿基師：沒良心
華碩短片徵選 參賽人數創新高
陸三大艦隊 南海演習
睛準神射手 葛記豪不敵學弟
扁再入黨案發言惹議 小英澄清
福隆沙雕賽 神燈擊敗水牛殭屍
佛教衛塞節 可倫坡不夜城
大馬社運嘉年華 抗議選舉不公
為自由跑 數千波馬跑者回現場
台問題澱粉產品 星下令回收
緬懷烈士陳懷生 空軍辦紀念會
輿論壓力 安寧撤買口罩實名制
廣大興案 台菲平行調查敲定
豬哥亮逗江蕙 演唱會秀場味
肯定緬甸改革 日允削債並貸款
自學變駭客 假冒健保局發病毒
問題澱粉延燒 王老師也喊冤
統一7連敗 中島：檢討策略
日機構輻射外洩 30人受污染
犀曼尼上身 嘟嘟109勝落空
鍾承佑逆襲 象9連勝夢碎
問題肉圓 專家：一顆就超標
法軍人遇刺 尚未抓到嫌犯
世界不動產聯合會 聚焦台中
菲調查團將抵台 聚焦登船鑑識
璩美鳳自菲返台 稱為台討公道
北市：殯葬服務業應申請許可
法網 費德瑞小試身手晉二輪
陸海監船釣島海域 驅趕日漁船
移民署推出「移民署APP」 即時行動服務一手掌握
菲媒稱: 海防隊過度使用武力屬失職
中國海監船 續在釣魚台驅離日船
「毒澱粉」風波越滾越大 1天封存120噸
台灣調查團分批 啟程赴菲
從林益世案談法官依法審判
大師葉問外甥盧文錦 現身青年盃國術錦標賽
消滅病媒蚊 登革熱防治宣導
台菲漁船事件 讓證據說話
國泰金融集團舉辦 2013國泰3對3鬥牛賽
2013『國泰客戶子女獎學金』公開抽籤
「運星艦」為期8天 環島燈塔補給作業
健康服務無國界，國際化的健康中心
信封國名標CHINA 臺銀節省過頭
坎城影展金棕櫚 首頒同性戀影片
台調查團再赴菲 聚焦登船驗槍
梅克爾將致力解決北京歐盟爭端
萬泰銀優利活儲 無條件限制
渣打攜手中華電 視障就業推手
台日產業研討會 6月7日登場
旅德婦女聲明支持中華民國政府
網銀APP 化身隨身秘書
日股債震盪 黑田喊話挺多頭
法蘭克福辦浴佛法會慶佛誕
國際波動及證所稅 左右台股
世界動物衛生組織年會開幕
成長未返常態 美QE減碼嫌早
西南風水氣增 午後防大雨
茂迪改選 台積太陽能料拿2董
不撤旗 紐約中華公所力挺台灣
台灣嘉年華 紐約熱鬧登場
蘋板Q2出貨 恐首見衰退
陸紐洽貨幣直換 提振貿易往來
雅虎哈葫蘆 議價傳逾6億美元
巴哈馬菁英賽 妮妮88名做收
台股開盤上漲9.1點
羅省中華會館 升國旗不會變
反同性婚姻 巴黎抗爭不斷
僑務競爭 兩岸外交另個戰場
銷農產品 日商擬在港設集配站
電動車夢碎 以公司申請破產
新台幣盤初升9.4分
舊金山會館撤旗 經文處不承認
外長：台菲啟動司法合作
遭指問題澱粉源頭 王老師現身
法網女單首輪 謝淑薇對決夏娃
漲電漲 67%住戶沒影響
林永樂促菲正面回應4要求
保3 管中閔：未放棄希望
建仔動向 28日先發將是關鍵
食安修法 擬祭重罰提高檢舉金
北市5件黑輪 檢出順丁烯二酸
調查：台灣消費者信心連5升
人民幣中間價續創匯改新高
影印買T恤要實名 昆明防抗爭
廣大興案 陳俊賢向俄媒發聲
陸經濟欲振乏力 關鍵在改革
中德公報 對話解決太陽能爭端
周麟夫人巴拿馬介紹台灣美食
日銀少數理事憂 通膨難達目標
屏東車城天雷操演 漁民抗議
憑弔陳懷生衣冠塚 妹淚眼哭兄
振台股 財長：消除不確定因素
銷售增加 陸工業獲利成長加速
低衝擊開發 李鴻源：沒批台大
南韓太極演習 因應北韓挑釁
王老師：應該是沒有毒啦
調查：7成6近視族選錯泳鏡
菲調查團抵台 平行調查啟動
交部接管燈塔 首次環島補給
劉文正若點頭 江蕙答應再加場
遊艇專業區 陳菊：8月動工
前女友嫁人 男闖宅誤殺人
南韓賭場陸客多 居榜首
新證所稅 民進黨盼道歉再協商
中華民國協助中美洲漁業計畫
南韓批北韓 離間南韓官民
3行業拉動 陸工業利潤增加
陸電影興旺 港片望洋興歎
台消費信心連5升 近1年新高
電子領軍 台股盤中走高
中紐展開貨幣直接兌換磋商
台菲交涉 外長：願負所有責任
伊能靜：原來我也是留守兒童
環署：屏縣還未依環評法罰悠活
中評委被控性侵 民進黨調查
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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菲調查團抵台 下午至法醫所
黃季敏若被判重罪 可追退休金
電腦展在即 PC族群熱身
台調查團抵菲 國家調查局接機
陸：中美新型大國關係迫在眉睫
電價緩漲否 經長：適時檢討
菲調查團抵台 航警戒護
台師大畢業禮 走古道登龜山島
蘋果愛瘋涉壟斷 歐盟著手調查
核應變基金 蔡春鴻：短期支用
黑輪含順丁烯二酸 北市共5家
雪梨男子慢跑 遭犬圍攻傷重
不滿高公設比 高市地主抗議
陳建安拍出冠軍 苗縣獎2百萬
未環評先營運 僅半數縣市回報
軍方恆春半島演練 將做環評
台灣家用布料配件 挺進中東
供給不足 英5月房價續上揚
鋼價無可跌 豐興本週平盤
政軍兵推 總統首乘雲豹甲車
法務部：盼台菲調查結果有共識
總統：4G釋照 打造科技島
陸涉法涉訴信訪 改由政法處理
摻化製澱粉 北市要求不可販售
森林攀樹 惠蓀探索營報名趁早
不法直銷集團疑騙陸民來港投資
民進黨：扁功過由人民評斷
產婦憂身材走樣 缺營養連累兒
捐款減半 兒盟籲外界伸援手
新版核災應變 2個月內公告
彰銀寶島債 29日掛牌上櫃
陸委會：兩會會談近期舉行
向姐情人討屋款 高欣欣敗訴
陸中投公司新董座 人選難產
金價震盪 黃金看多創5年最低
國安會官員缺席 綠委遺憾
櫃買第3階段TR系統7月上線
越控制言論 逮捕前記者
漁業署：菲國應檢討槍擊作為
陸委會：服貿負面衝擊很小
股匯齊揚 台幣午升1.63角
勞工幸福指數 北市及格
陸委會：服貿陸開放成長七八倍
王樂生：與白熙禮交涉但不滿意
府：依憲政慣例 不便列席立院
東石龍舟競賽點睛 祈求順利
陸包商銀：微企貸款利率14%
台菲漁業協議 外交部安排中
賣場單位定價 比價更清楚
菲調查團來台 洪家：交給政府
綠委：檢調應約談退休王老師
行政院三大開發案 北市盼雙嬴
管中閔：下半年經濟成長可期
台北飆35.1度 今年新高溫
中華電：4G盼收費合理
不動產年會 馬總統分享經驗
台股收盤漲70.32點
阻毒澱粉 6月店家貼安全證明
中油高雄煉油總廠疑似氫氣外洩
梅克爾：努力解決陸歐貿易爭執
菲查洪石城有無吸毒 法醫駁斥
黑輪含化工料 OK：早已下架
毒澱粉恐入侵 大馬衛生部徹查
貝里斯部長 應邀訪華
國防部：持續完成精粹案
6月台指期漲36點
台股走高 漲70點
台期交所河內證交所 簽MOU
4屆影后張曼玉 任金馬大使
陸委會：持續推動陸配陸生修法
不動產年會遭抗議 理事長哽咽
啟動黨主席選舉 藍促辦好選務
6月電子金融雙漲
量縮反彈 台股收最高
升升不息 人民幣升幅超越去年
海嘯無情 台溫情助斯國重生
多明尼加最高法院院長訪華
陸新星會新星 胡春華會陸昊
問題澱粉 波及北市2家肉圓店
開放式辦公室 降低效率讓人病
中油高雄廠氣爆 無傷亡引虛驚
陸委會：服貿有助台簽自貿協定
數據海嘯 中華電：4G新挑戰
偷車拆零件變賣 警逮兩嫌
一波三折 屏檢檢察官赴菲
三大法人賣超台股11億元
基因作祟 裘莉阿姨乳癌過世
初審共識 公務員連兩丙應資遣
少動損健康 分段運動效果同
陸購S-400 射程涵蓋全台
菲國調查團 赴法務部溝通
陸富豪瘋投資移民 澳公債看俏
抵菲國家調查局 台調查團驗槍
張善政：讓WiMAX走下去
菲律賓叛軍攻擊 7警殉職
餐飲業熱門 高屏澎東求職首選
曼谷郊區購物區爆炸 7人受傷
李登輝：台灣應研究核電新技術
湖北省委書記抵台 將參訪農村
錢包誤回收 清潔隊半夜翻垃圾
德州槍手濫射 1死5傷
初當教練 陳建安培養小將興趣
爭重劃權 4坪地登記3百人頭
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投資人控吸金 幼教業者反駁
勸美軍買春說 橋下徹正式道歉
合庫金資產重估啟動
經部：服貿細節當前不適公佈
台灣調查團赴菲 29日看影帶
喪禮服務乙級檢定 提升素質
清查彰化肉圓 多數店家合格
新台幣收升5.9分
4月燈號 續亮趨衰黃藍燈
習近平：中俄互相支持核心利益
失智罹患比率高 花蓮積極防治
會考成績 立委憂假三等真七級
扁8年執政總結 綠將辦研討會
美外交官涉賣簽證 越媒關注
合庫金拚獲利能力 質量並重
陸建立歐洲橋頭堡 鎖定白俄
薄熙來傳已認罪 刑期至少20年
台中歌劇院 中市議員盼能共管
曾勇夫：調查團赴菲可登船驗槍
菲國調查團：配合台方共同蒐證
中油脫硫場火災 先開百萬罰單
貝克漢足球生涯 正式告終
陸農民工人數增 薪水漲幅趨緩
LED燈模擬太陽 種無毒蔬菜
新竹棒球場 市議會要求改善
服貿納金銀金證會成果
伯思美：珍奶上游澱粉商沒問題
超生？張藝謀：七個娃咋來的？
逢大雨必淹 竹縣府改善中興路
單身1年 張曼玉享受不寂寞
鐵弗龍烤爐氣爆 1工人灼傷
毒澱粉風波 印尼將查台灣杯飲
宏達電：零件供應鏈是競爭關鍵
國中小招生失衡 中市議員憂心
立院初審 訂重要濕地禁止行為
陸學者：在南海該出手就出手
查問題澱粉 檢察官訪王老師
爺爺患失智 郭采潔籲重視警訊
民宅起火 燒出詐騙集團賊窟
宏達電談4G 盼台灣後發先至
全國創意偶戲賽 宜縣3校特優
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陸外匯存底 擬投資美房地產
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日政府不接受李克強談竊取領土
蘇花改停工機制 議員連署反對
籌備峰會 美國安顧問訪北京
歸還受難者遺書 家屬盼還真相
麵條驗出問題澱粉 業者疑惑
大金空調贊助 台北設相撲場
連兩丙資遣 公務員協會：惡法
問題在來米粉 北市令暫停出貨
廣東允許AIDS患者擔任教職
量縮盤整 台幣收升5.9分
連8月黃藍燈 景氣力爭上游
不動產年會 伊東豊雄談新建築
阿里山公路施工 整點交管
投審會通過投資案14件
面積太小 信義貴菜園法拍流標
問題澱粉新加坡下架 通報地方
印尼總統大選 兩顆新星受矚目
工業住宅新增違規 新北將查訪
外資上周賣超25.08億元
食安檢舉獎金 擬增1倍
菲警遇襲釀7死 當局增援緝凶
陸H7N9死亡病例達37人
H7N9可藉黏膜唾液人傳人
雄鎮北門 立委盼整頓闢公園
番薯粉出包 食品行：被害慘
女性威而鋼 擬2016年上市
新北市場比乾淨 前4名獎百萬
問題澱粉產品 花蓮全數下架
性侵智障女辯合意 狼父遭判刑
畢業季 職訓局：小心求職陷阱
防治腸病毒 中市倡導勤洗手
錢鍾書生前書信擬拍賣 夫人怒
言論慰安婦 日大阪市長澄清
遭盤查交毒 警再搜出槍械送辦
首季製造業銷售值 年減逾2%
中油高雄廠氣爆 波及鄰舍
電玩案未押記者 高院發回重裁
遶境頭一遭 六房媽安座再起駕
5月豪大雨農損 逾1.3億元
宏達電拚3要件 站穩日本市場
陸俱樂部用北市徽 郝允諾處理
低硫燃油工場氣爆 中油致歉
瘋熱氣球 東縣舉辦微電影徵件
食衛法修法共識 提高刑罰
習近平談歐習會 溝通戰略議題
屏縣府：環保署長不代表行政院
洄游農村 20駐村團隊出爐
鴻海與謀智合作 可能推平板
兩度飲恨 賈樟柯終獲坎城肯定
荷蘭陷衰退 頂級信評恐不保
有合格檢驗證 法國珍奶安啦
上海發展國貿中心 效率待提升
澱粉出口附檢驗 進口加強驗
東市長藍填名初選 張國洲突出
湖山水庫補強 工程會關切
廠商大手筆 1支全壘打賞1萬
試院：年金與考績不宜相互牽扯
陸北海艦隊通過琉球 赴太平洋
韓國中小企業接棒人將訪台
4月房貸餘額年增率 今年新低
促北韓無核化 南韓：拿出行動
問題粉圓 中市封2400公斤
菲團收解剖書 台灣拿試射樣本
推土機墜邊坡 駕駛被壓慘死
南檢訪談王老師 雄檢鎖源頭
追思陳懷生 妹：台灣沒忘記他
拋下英兵血案 卡麥隆渡假挨轟
金馬五十在北市 郝：全力協助
蘋果甜味漸失 鴻海覓食自保
習近平：中美要走新型大國之路
美航艦戰鬥群 現身南海
台電複查涉弊變壓器
郭雪芙掉浴巾 炎亞綸看光光
三星筆電滑鼠復辟 統合兩平台
檢察官出手 助查問題澱粉
賈樟柯坎城獲獎 特別驚喜
H7N9 陸新增死亡1人
歐元區衰退襲擊 瑞士可望挺住
立院初審 公務員退撫部分共識
下半年觸控筆電滲透率衝15%
提升歐機場效率 地勤擬自由化
大馬台灣商會投書譴責菲暴行
鴻海將攜手謀智 推火狐產品
台灣會展卡 今年拚9萬張
中南部降落費打折 擬7月實施
今彩539開獎
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一銀上海 高利率吸引人民幣戶
解決南海問題 應擱爭議共開發
外交部：菲公務船違反國際法
倫敦血案 凶嫌曾於肯亞被捕
法網拉德旺絲卡 直落二晉2輪
食藥局：喝水可代謝順丁烯二酸
線上即時刷卡 將推廣至小商店
最快31日 義大點亮魔術數字
外交部：菲媒漸出現友台輿論
政軍兵推想定 無關廣大興船案
一銀在上海 有殼了
查問題澱粉 回收封存225噸
楊尉廷跨欄 破全國青年紀錄
問題澱粉產品 高市銷毀27噸
新聞小辭典：仁愛暗沙
扁自行退黨 黨內有疑義
疑撿海菜落海 婦人送醫不治
日右翼赴釣魚台 外交部關切
屋毀人亡 建商躲過追訴期免訴
廣大興案 台調查團完成驗槍
軍方：配合魚訊期調整護漁作為
加國製藥業一哥 買下博士倫
德媒：李克強訪德宣示北京立場
陳懷生妹淚眼憶兄 盼兩岸止戈
北韓鬆綁 企業可調漲薪資
苗查問題澱粉 退7百公斤原料
非盟50歲生日 集會討論問題
王岐山要中共紀檢監察幹部退卡
威力彩 頭獎無人中獎
新北市：回收銷新加坡珍珠粉圓
發展高雄觀光 交通部港市攜手
雲豹甲車 具備快速機動力
今彩539頭獎 2注中獎
陸高官腐敗 近9成受賄
環快永和段弊案 14人起訴
總統遇陳情 國安局：立即因應
小轎車成三明治 車禍男幸無傷
接力F4亮相 飆出今年最佳績
問題澱粉掃關廟麵 衛署祭重罰
佛光人湧進 造福日本溫泉鄉
調查團抵菲首日 拿書證取彈頭
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全球卓越建設獎 台灣1金3銀
納達爾揮落白蘭斯 晉法網2輪
德媒：李克強承諾改革開放
基隆查澱粉 廟口肉羹攤遭波及
台灣調查團11人 漏夜論案情
亞馬遜德國員工 再度上演罷工
舊金山僑界通過 改換五星旗
紀念六四天安門事件 數百名香港學生要求平反
馬連任黨主席 詹春柏操盤
「政軍兵推」28日實施 馬乘雲豹甲車前往
浙江人民書店領導一行 參觀義美聯電公司
赴菲調查 完成15支槍彈檢驗
喜歡刻字「到此一遊」 陸專家建議重罰
中俄8月將舉行 聯合反恐演習
美軍一架F-15沖繩附近墜海 飛行員逃生
馬出席活動 抗議者英文嗆2分鐘無人擋
臺菲關係緊張 謝立功呼籲「愛無國界」
陸媒：台灣民眾陷“毒食”恐慌
香格里拉台南遠東飯店推出「府城香粽禮盒」預購優惠
圖謀橫財奸商勾引出貪官？
展現魅力 未來不是夢！
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Sony全新α【A58】 瞬間捕捉真實初感動
第十五屆金峰獎頒獎
江蘇崑山書記一行 參觀義美實驗室
南沙太平島 距台1600公里
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
王建民關鍵一戰 首局三上三下
跌後反彈 歐股收高
王建民關鍵一戰 前3局無安打
王建民關鍵一戰 前5局無失分
王建民7局好投 逃脫日前奪勝
美客機降落中 男圖開艙門被捕
法網 謝淑薇飲恨 夏娃晉2輪
銀行推公益存款 利息轉愛心
投顧：美國經濟 下半年增溫
中小企業融資輔導 台企銀開課
新冠狀病毒來歷成謎 難以預防
三星6月20日 倫敦秀新品
愛德萬獲十大最佳供應商
鐿鈦加入微創產業研發聯盟
欲開飛機逃生門 美乘客被捕
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電腦展前會 創新產品搶先看
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印度消費電子市場 群雄逐鹿
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台股觀望氣氛濃 恐反覆震盪
電子人氣旺 投信：逢回覓契機
政軍兵推 馬總統首乘雲豹甲車
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廣大興案 歐議員質詢關切
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歐友台小組致函菲使 嚴詞譴責
LG機皇G Pro 7月登台
飛機滑行時跳機 加男幸未受傷
大和：日經重挫為長期買進機會
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行政院長宣布振興經濟景氣措施
柯有倫一吻 徐若瑄嬌羞臉紅
營收減 英銀行裁近19萬人
問題澱粉 檢不排除再訪王東清
防治登革熱 校園上緊發條
嚴格監督遠航 將限縮航班
葉匡時：海象預報愈來愈重要
三星手機首季全球銷售居冠
提振景氣 政院推13項措施
廣大興案 周麟爭取國際挺台
調查團見培瑞斯 確認訊問名單
南韓收入差距 OECD排第9
新台幣匯率 盤初走升
外資評宏達電 動能持續至Q3
國際扶輪社長黃其光訪阿根廷
菲調查團南下 赴屏東地檢
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台南百噸問題澱粉 6/3銷毀
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漁民被殺 總統：堅持公正對待
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輔導小吃店 張貼原料來源證明
陸研究：H7N9感染男多於女
6月台指期漲55點
東亞22歲級手球賽 韓國開打
亞洲第6 台北觀光吸金2千億
學者：檢調應查察組織型貪瀆
暑假宅經濟升溫 遊戲股發火
6月電子金融齊揚
鴻家軍帶頭 站穩8300
股價上漲 蓋茲財富再拉大距離
民團指假考察真旅遊 立委澄清
反壟斷法 青盟衝入立院籲速審
大故宮計畫 陳長文籲立院支持
數學好難 國二段考平均35分
凱雷擬收購陸兩家購物中心股權
馮明珠：戴晉新疑抄襲指控不實
法部：初判台菲兩船 擦痕不符
被侵門踏戶 視障揮拐傷人無罪
林中森：台崇尚自由法治人權
專利法 擬恢復3倍懲罰性賠償
證所稅協商 朝野仍無共識
亞太觀光吸金城 台北第6
BBC：台菲衝突核心在資源
車埕夜遊多 派出所扮遊客中心
移民署：陸籍商務居留限高階層
廣船刮擦痕 屏檢排除擦撞
陸H7N9疫情等級 6月調整
三大法人買超台股32億元
陸疑駭密 澳洲總理不評論
防問題澱粉 桃縣提供檢舉獎金
疑越界 蘇澳漁船遭日扣押
問題澱粉案 馬促開國際記者會
傳四川特警暴力徵地 官方否認
鹿野鄉民代表 連署罷免副主席
菲：陸欲截斷仁愛暗沙補給
問題澱粉案 政院開國際記者會
爭議大 昆明取消買口罩實名制
波士頓爆炸受害者 為紅襪開球
毒災防救演練 展現應變能力
傳南京市長雙規 江蘇紀委否認
台北遊吸金 世界12亞太第6
易成網前5月汽機車零配件熱銷
毒！老爸種的菜 兒子不敢吃
發明專利審結 目標降至22個月
報導：菲放棄對仁愛暗沙行動
調查團：菲人員證詞有助釐清
十二年國教教科書106年出爐
新台幣收貶6.3分
日報告：規模9地震估死32萬
菜脯防腐劑過量 檢調衛生調查
股東名冊爭議 黑松澄清
新湖拔河佳績 縣長盼為國爭光
非法販售股票 調查局掃蕩百人
吸收少年行騙 2集團詐4千萬
成大：廣大興VDR數據可信
雲林稽查食品業者 封問題澱粉
台宏台瓜關係 外交部：正常
台積參加Computex論壇
吳寶春到星唸書 蔣偉寧尊重
陸6月起停止節能家電補貼政策
高鐵新竹站特定區 開始招商
當台大講師 吳寶春：教農業
政大開企管課 創業主不限學歷
甘肅夏日飛雪 積雪8公分
券商公會籲通過證所稅共識版
成長減緩 泰央行降息1碼
上智關廟麵 南市府檢驗合格
總統：競爭優勢在 待時機奮起
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踩木屐躦鯪鯉 中市推在地文化
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德失業人數增幅 比預估多3倍
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