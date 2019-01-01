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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
金門浴佛 洗滌身心
頒獎院童 副總統盼薪火相傳
結核防治宣導 藝人廟口巡演
大馬選舉 總警長承諾中立
義警方破獲航空行李竊案
台灣觀光展銷會 菲國人氣旺
未環評先開發 環署2週內清查
夫中風不離不棄 越南妻獲表揚
澳外科醫師年薪千萬 各業之冠
求職不順縱火6起 男判11年
騎腳踏車遊嘉義 山海一線牽
陳亭妃門神說 蘇貞昌緩頰
解放軍報：仗打不贏 一切為零
黃榮村辭職 教團盼釐清問題
馬爾濟斯犬奪新北寵物萌主
陸普洱茶價暴漲 成炒作標的
變髮行搶夜歸女 通緝男遭逮
免費吃愛心早餐 警幫忙轉介
史密斯勇者無懼 自爆不愛老鼠
小豬大馬開唱 豪雨不減熱情
食蛇龜在翡翠水庫 盼劃保護區
一見雙雕藝術季 巨猩喬揚吸睛
老外紅燈右轉 警憂遭撞拔槍
粉紅健走篩婦癌 6分鐘護一生
留住黃榮村 中國醫大加把勁
賞一丈紅 蜀葵大道亮麗迎賓
食蛇龜盜獵嚴重 台灣避免滅絕
陸客赴台自由行 達人帶路
陸漁船在菲擱淺 遭罰鉅款
布農族：抓豬文化 叫聲撼祖靈
荒地變農田 澎湖學童體驗耕種
傳成都警方嚴防民眾抗議石化廠
黑澤晃曾指揮美日奪島軍演
竹林觀音佛祖巡迴 場面壯觀
中央氣象局氣象報告
迎農博會 雲縣演出田園歌劇
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中小企業放款 首季增275億
勞保年金改革 上班族荷包更緊
史密斯父子做公益 親切零距離
董事會慰留 黃榮村請假1個月
亞銀總裁：內需創亞太成長轉型
炒房炒股碰壁 中國大媽忙炒金
徒手砸玻璃 北京故宮文物遭毀
跳彈損及果樹 空軍慰問農民
專家：遏止暴力從家庭教育做起
蘇澳營區開放 民眾參觀巡防艦
墾丁悠活麗緻案 屏檢要查
洄瀾鐵人賽 台灣包辦前3名
書法班成果展 分享翰墨之美
逃逸外勞誤解 帶下下籤保平安
副總統：台灣特色豐美中華文化
食品問題多 陸商打安全牌突圍
郝龍斌：支持馬英九連任黨主席
環署批悠活案 屏縣：法令變革
智慧義肢 患者自行設定程式
留住黃榮村 中國醫大樂觀期待
雜食食蛇龜不吃蛇 保育類二級
機電搞不定 機捷通車有得等
蘭嶼貨輪擱淺 漲潮脫困
城鄉禮讚嘉年華 匯集特色商品
技專統測 英語首考非選擇題
全台校園美女賽 氣質美女奪冠
日兒童人口連32年減 創新低
統測首日 無重大違規
防H7N9 閩專家大增至百人
馬：持續黨政密合 以黨輔政
高考訓練表現差 博士請辭走人
悠活案 環署：建照自始就無效
阿嬤媽媽養9童 一肩扛不喊苦
墾丁悠活：未增建不需環評
墊償基金納資遣費 勞會籲評估
犯案遇警心虛 男藏車底被逮獲
創意迎端午 羊肚蕈櫻桃鴨入粽
彰化單車騎乘 八旬翁也樂活
以空襲敘 瞄準運交真主黨飛彈
入國民黨 李鴻源：無意參選
松柏園週年 母親節感恩園遊會
抗旱兼防汛 曾文水庫多元控管
缺錢搶肢障婦 惡男判刑
蘇嘉全：悠活建照伍澤元任內發
排除抗爭遭懲處 警憂打擊士氣
法鼓山講座 雪梨分享心靈環保
陸媒：上海逾千雞死亡無人理
蘇貞昌：綠要加深反核力道
急性腦中風 孕婦昏倒不治
社交研讀 張忠謀籲大學生住宿
巴掌仙子快長大 早產兒回娘家
節水救高粱酒 金大師生上街頭
金門環境好 泉州老人單車環島
彭淮南：寬鬆貨幣不能解決問題
熱錢竄 彭淮南籲貨幣政策協調
台人集微笑 鼓勵日地震災民
火箭雖出局 未來可期
高倍音速飛行技術趨近成熟
蔡明亮策展 郭定原淡漠登場
今彩539開獎
彭淮南抗議亞銀擅改會籍名稱
懲排除抗爭員警 李鴻源：兩難
軟體約性愛毒趴 17男送辦
桃猿轟炸 潘威倫108勝落空
簡富智再扮英雄 象屠犀牛
二軍變奇兵 草總讚簡富智
高中生出遊 跨橋欄杆不慎落水
歐盟敞大門 歐人省思歐洲意義
曼尼超大轟 獨居全壘打王
昆明近千民眾抗議煉油項目
車輛摔落蘇花山谷 警消救援
疑超車不慎墜橋 兩男無大礙
高職報到率高 技職教育見成效
中興新村荷園 開放民眾參觀
炎亞綸音樂會 飆唱22首金曲
呂慶龍歡迎法國學者赴台研究
H7N9台商 肺炎指標進步
今彩539頭獎摃龜
西佛：日擬修河野談話 不利
陸婦將女兒丟下樓 遭日警逮捕
女毒犯移送法院 皮帶刀自裁
葡萄牙網賽 詹皓晴女雙奪冠
女毒犯自裁 母泣不成聲
關廠勞工絕食抗議第七天 勞委會官員「麻痺?」
俄媒：大陸發展航母 是考慮統一台灣後的佈局
日本釣魚台指揮官遭機車撞死 爆陰謀論
美軍機哈薩克墜毀 一週內第二起
自曝遭查貪 柯文哲：待宰羔羊
防疫出招 陸客入境證加警語
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
宜蘭湧泉區戲水 國中生溺斃
金斯米爾賽3輪 妮妮名次下滑
葡萄牙網賽 費瑞爾挺進決賽
金斯米爾賽3輪 妮妮暫居19
歐巴馬：以能自衛阻真主黨武裝
紐時：以空襲目標鎖定伊朗飛彈
金斯米爾賽3輪 妮妮並列20
英國會下院副議長 涉性侵被捕
化學列車出軌 比利時1死17傷
溫度回升 降雨機率減少
四技二技統測 15萬考生登場
5歐元新鈔主題 希臘神話美女
是否參選美總統 拜登口風緊
日系化妝品業績夯 降價有得等
日商品不降價 消基會籲拒買
日貨降價慢 經部道德勸說
日圓貶 央行籲日系商品降價
化妝品免關稅 降價要看業者
不降價 公平會盯日系化妝品
市場供需 決定日貨調降
亞幣揚 台幣週升0.57%
兩岸航運進展 中轉4百TEU
律師立委聞股色變 穩健買房
郝龍斌：全力支持馬英九選主席
日系車不降價 改送配備
學者立委教理財 先逼自己存錢
江蕙高雄最終加場 票券秒殺
龜丹溫泉體驗池 開園試營運
101登高賽 郝龍斌帶傷上陣
台股漲 投信看好520行情
大馬政壇是否變天 就看今朝
關廠工人案 延燒立院委員會
關廠工人輪椅行軍 盼抗爭到底
投資環境 學者提台灣3優勢
台商回台投資 工業局樂觀
刷卡繳綜所稅 22銀行免收費
研究中心遇襲 敘國譴責以色列
反對鋰電廠 上海也有示威抗議
大陸留美學生約20萬人
春浪進軍海外 嗨翻新加坡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
春夏時尚走秀 星烏節路封街
房仲：奢侈稅 房市價漲量縮
奢侈稅檢討 抑制炒作方向不變
好萊塢巨星 不同魅力展現
用鏡頭話玉山 攝影賽登場
愛心媽長期認助 清寒生淚謝恩
電腦展創新設計 90件得獎
為農博暖身 自行車馳騁雲林
婦癌人數變多 篩檢車開到社區
電容搶進 AIO光學不再獨霸
副總統期勉年輕人敬重長輩
單親爸教養子女 當選模範母親
北大前校長：豬肉大王也要培養
兩岸海運突破 推貨櫃車上下船
96歲爬101 空姐爭相合照
抗美日 大陸發展無人機隊
廣東豬肉大王陳生 北大才子
立夏齊步走 新北千人公園健行
蔡英文：應設計台灣的初選制度
近3戰2轟 曼尼暫居全壘打王
中油：汽柴油價 不調
教部：人才培育白皮書6月出爐
群創7成超高解析度面板 銷陸
H7N9 陸製羽絨服恐大漲
心智障礙啦啦隊 舞出生命律動
H7N9 陸128例27死
台大EMBA挑戰戈壁兼做公益
女毒販自戕 法界：搜身不徹底
陸抽砂船越界抽砂 4船員送辨
改革VS傳統 大馬首相走鋼索
高中生跨橋落水 警消續搜救
黃金收漲 專家：短線再測支撐
大雪山自行車賽 上千選手競技
四技二專統測 考生喊數學超難
投顧：資金仍看好全球高收益債
101登高 郝率鑽石跑線出賽
學者：錢多低利 奢侈稅難打房
不滿遭辱 男打死鄰居判15年
北大中文系才子 陸步軒拿屠刀
搶運將600元 男判刑6年
大馬選舉 投票率料達八成
劉欽旭絕食抗議 黃榮村表關心
與僑胞有約 汪其楣菲度文藝節
關廠勞工案 潘世偉籲和解
與陸齟齬升溫 印日加強合作
沙國女權再提昇 女校准上體育
領雙薪改革 教長：跨部會討論
貴州爆衝突 百人圍公安毀警車
學甲西瓜節登場 民眾搶嚐鮮
美媒遭駭 亂報小賈斯汀出櫃
技專統測 考生：英考題生活化
傳奇安華 力創大馬民主社會
成本高昂 911博物館將收費
傑登創潮牌 唱Rap炒氣氛
大立光4月營收 月增18%
私畫停車格恐嚇車主 男判刑
彰化金紙店火警 1人送醫
母親節 北市音樂會獻媽媽
學者：實質經濟復甦 需要時間
綠中委會9日召開 游盼謝參加
國際青年寫書法 體驗中華文化
北市計畫推動房屋定期安檢
奧斯卡最佳外語片 投票將放寬
法鼓山台東浴佛 勉念佛修福慧
共同市場基金會 兩岸溝通要道
兒童慢性病 北市：2成有氣喘
馬國今大選 墨水傳爭議
登高賽交棒說 郝：勿多聯想
中橫白沙橋段落石 交通管制
選情緊繃 6成大馬人投完票
國道4號延伸段 立委爭取經費
自行車日 兩岸民眾騎遊金門
陸3艘海監船 再現蹤釣島海域
李鴻源：地方首長非我專長
合肥數百傳銷人員襲警 3重傷
南韓總統出訪 搭租用飛機惹議
鋼鐵人3大陸特供版 票房佳
防H7N9 台南將清查雞糞
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
台銀行團賠香港雷曼1億元
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
馬國大選 目前各地平靜
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台塑汽柴油價 不調整
釣魚遇車禍 1死2傷
胡耀邦子：不能在改革成果上睡
北韓：裴案非籌碼 未邀美來訪
國民黨基市黨部主委異動
資深護理人員獲獎 憂後繼乏人
母愛無所不在 總統籲及時說愛
穩定天氣到週五 週六有鋒面
營造客家風味 神木社區植油桐
北市大賣場汽車爆衝 婦人送醫
女毒販自戕亡 3警各2萬交保
林志玲變小護士 宣導婦癌篩檢
德身心障礙人士集會爭取自主權
友好立委雙北設點 蔡英文受矚
陸：東協為周邊外交優先
調查局：查假發票案 依法辦理
中俄部分邊境6月開始禁漁
2遊覽車擦撞 18陸客輕傷
馬國大選結果 估半夜出爐
希望樹掛願望 雲林盼農民幸福
記錄多元媽媽 訴說同一種母愛
溫馨5月 表揚模範母親兼浴佛
陸外長未來訪 菲：未感被冒犯
新北消防猛男 2大登高賽奪冠
星星兒變樂手 星媽苦盡甘來
雲林同鄉聚西螺 武術會群英
英國會副議長否認性侵指控
酒釀寶特瓶爆開 桃機虛驚
酒難入歐盟 克羅埃西亞人失望
防土石流 高市陸空救災演練
大馬選舉結束 投票率料超高
陸客減 學者憂金小三通邊緣化
李安光榮返台 對談行程多
統測落幕 無重大違規
史密斯父子離台 粉絲熱情道別
民進黨初選 全民調聲浪高
彰化97歲模範母親 兒孫滿堂
習近平回信 北大連開3會學習
苗栗沿海接連傳落水 2失蹤
陸播趙氏孤兒 民盼平反趙紫陽
假羊肉 大陸知名火鍋店也有份
阿兜仔演講賽 比誰國語卡輪轉
叛亂分子要求 泰南人不接受
曼尼犀利 關鍵二壘打建功
福建病死豬 湘粵上餐桌
曼尼一擊致勝 犀牛完封象
台英樂團合作 推動文化交流
竹寮溪溝工程 沈世宏讚聲
巴伐利亞邦議員假公濟私成醜聞
迎城隍 竹市參訪金門交流學習
車友求婚 18台老偉士助陣
義大止敗 曼尼：續為球隊努力
同鄉心繫雲林 捐贈復康巴士
大馬反對派領袖安華宣稱勝選
陸學者：逾半陸人民主看法中立
台灣演奏家鍾玉鳳首爾獻藝
山東江西廣東 驗出禽流樣本
公辦初選制度 各界尚無共識
全關連：持續絕食促勞委會撤告
港府：兩人排除感染H7禽流感
陳雲林6日抵台 輕鬆自在會友
3失誤種敗因 桃猿慘遭獅咬
虧很大 夏普董事長擬辭職
拚回大聯盟 王建民3A再先發
美改革移民法 學識能力勝血緣
國防部：未援贈友邦65K2
日職棒界師徒 獲頒國民榮譽獎
安倍球衣背號 展修憲心意
漢城僑中校慶 健身房落成
白先勇：中國傳統文化是故鄉
尼坦雅胡訪陸 促雙邊經貿
廖了以請辭亞協會長
王攀元奮鬥史 馬盼給青年啟發
大馬選舉 執政聯盟席次暫領先
全國網賽 OEC隊奪冠
歐洲學校難覓地 北市：將協助
外長：廖了以有自身規劃
夜間撈鰻苗 男遭大浪捲走失蹤
馬執政聯盟領先 安華搶先稱勝
孟國塌樓違法加蓋 奪610命
廖了以掌亞協 台日簽多項協議
馬大選 國陣拿下行政中心布城
朴槿惠首次以總統身分出訪美國
中國湖北台辦推動 千名幹部進台企活動
馬英九宣示"以黨輔政"決心不變
101登高 郝連棒次成焦點
台灣銀行團賠償香港雷曼1億元 金管會：由各銀行分攤
台中市長選舉 藍綠布局引矚目
法試射飛彈失敗 自動銷毀
關廠工人籲 刪勞委會訴訟預算
馬大選執政黨險勝 反對派不服
H7N9仍在中國蔓延 上海街頭平靜
移民署防疫出招 陸客入境證上加警語
＜上海＞鼠肉冒充羊肉 疑流入知名火鍋店
哈利說溜嘴 透露凱特懷男寶寶
軍人娶陸配惹議 綠促說明
中國大媽10天搶購300噸黃金 膨風的啦！
廖了以選台中市長？ 國民黨：依機制辦理
哈利王子大嘴巴 透露凱特王妃懷男嬰
婦女和平網絡成立 盼保障婦權
財經留日背景 李嘉進掌亞協
分析：大陸經濟或重蹈日本覆轍
保險業投資公共建設得派董監事 財委會初審通過
防道德風險 遭接管保險公司保單利率將調降
以軍再次空襲 敘痛批如宣戰
大馬選國會 約開出1/4議席
英副議長否認涉性侵 拒絕辭職
NBA季後賽火爆 髒話滿天飛
馬國執政聯盟贏得國會過半多數
國陣爭議聲中 持續執政大馬
大馬國陣大選勝出 繼續執政
陸3G增溫 投顧看旺供應鏈
宏達電線上影城 精簡海外市場
中鴻發展汽車沖壓零件
李安返台陪母 為台電影打氣
金斯米爾賽 妮妮並列24做收
歐蘭德執政週年 左派街頭抗議
日圓貶 法人：改善車廠獲利率
台股氣勢如虹 量能為攀高關鍵
阿里IPO 須防蹈臉書覆轍
殖利率過低 蘋果發債股神不碰
吹偏東風 北部短暫雨
吸引陸客 銀河擴澳門博奕版圖
退回原點 印陸拉達克對峙化解
4月物價年增率1.04%
三星OLED電視6月在韓開賣
股神看衰金 避險基金逆勢加碼
台股開盤上漲53.45點
順發推動公益 捐款已逾億
邊境對峙化解 印陸關係受衝擊
經貿觀光頻繁 台馬加強交流
敦睦支隊成功訪問宏都拉斯
核四淹水照 杜紫軍：舊案
以色列空襲敘利亞 美國不知情
執政國陣勝選 大馬股匯市歡騰
桃機捷運延宕 高鐵局8日說明
全教總絕食抗爭 籲改革領雙薪
銅跌經濟復甦遠 陸債需求攀
監理路檢受威脅 修法買保險
疑放特權參觀庫房 故宮：考察
台北龍舟賽 開放訓練場地
以空襲敘 增加歐巴馬干涉壓力
高華柱：延長涉密高者赴陸年限
通用擬投資美廠房160億美元
股匯齊揚 新台幣盤初勁升
大立光4月營收靚 進逼股王
保險業投資公建 金管會：多贏
陳妍希當歌手 粉絲給101分
中國式過馬路 北京今起開罰
李鴻源：目前最想做好國土規劃
胡志強：若廖了以選 樂觀其成
南韓外匯存底再增
大選勝出 大馬首相立足拚作為
東港溪潮州護岸工程 提前動工
鼠蹊部長皮膚癌 誤為老人斑
陸官媒：中國大媽 傳聞不實
澳洲國會選情冷 4成民眾無感
大馬股市 未來1年看漲10%
傳夏普會長擬辭 鴻海不評論
宏達電 4月營收 市場關注
國壽導入CFP訓練課程
禁雙薪 教長盼會期內重提案
新產品助攻 宏?走揚
東莞雞隻有H7N9病毒
潘世偉：勞委會關心關廠絕食者
侮辱阿拉 陸卡通片停播
南韓向開城供電量降至最低
美股帶動 台股再創波段新高
美下半年成長料加速 美元看升
投資中國 巴菲特：沒競爭優勢
珠海將壯大台農創業園
擅用小S代言照 網路商店違法
山東薑用劇毒農藥 農民不敢吃
朴槿惠7日會晤歐巴馬
中央氣象局 氣象報告
母親節添購家電 注意商品標章
無障礙餐廳 殘盟建南市資料庫
歐盟擬出手 對陸太陽能課重稅
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
日圓貶值 日商財測報喜
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
駐越官員傳收賄 外交部調查
空軍F5戰機 108年除役
薩爾瓦多首季觀光成長6%
物價平穩 雞肉蛋價略跌
每股賺2元以上 興櫃有67家
外資敲進韓股 韓元攀抵8週高
挺台灣小麥 12烘焙師辦試吃
自衛隊具攻敵能力 自民黨研議
列車誤點近1小時 范植谷道歉
蘇花仁清段落石 暫封閉至9日
傳7月代工新愛瘋 鴻海不評論
生產力須倍增 立委憂培育經費
廖了以辭 派系人勸參選
花蓮大雨 多條道路受影響
教育團體籲 基北會考一次搞定
曼尼棒子燙 近4戰2轟
高雄BRT 選定中華路先行
懷念阿港伯 南加州辦追思會
工總邀經長座談 聚焦投資環境
新台幣匯率攀抵 3個月高點
預防媽媽老倒縮 做好骨鬆檢測
投入研發創新 紡織業淨利率佳
藍：選舉議題 循黨內機制辦理
碾米廠擴廠快 涉盜賣公糧
葡萄牙議員訪華 促雙方交流
十二年國教 教長：明年促到位
股利太少 富邦金重挫
台北舞蹈 紐約喝采
陸4月CPI可能2.2%
消保官：強迫加油 恐被抽油
西安地鐵工程坍方 5人受困
拍賣官入庫房 故宮：助理身分
廖了以辭亞協 總統將聘任資政
紅會水安隊防溺 藥師捐急救箱
徐中雄：做好市政支持胡連任
亞太基金會 政策建言受倚重
悠活會員證 墾管處屏檢都要查
量能不足 台股看個股表現
炸雞店開幕 頂新拓食品版圖
長租約地上權 市場看好
外資匯入 台幣午升1.07角
盜刷客戶信用卡 女判刑3年半
悠活未環評 監委要查
鋪天蓋地回來了 美東將迎17年蟬
大學地下室廁所 男子疑燒炭亡
陸科學家發現H7N9傳播途徑
相伴成長 印尼年輕人難忘F4
巴菲特傳無意收購尚德電力
悠活案 李鴻源：釐清法源
胡志強：不該懷疑廖了以的孝順
每坪百萬屋 集中忠孝東路五段
抑泰銖勁升 央行財政部有共識
出口冷 印尼成長逾2年來最慢
觀光局：嚴控陸旅行社在台設點
曝勞教所黑幕 陸雜誌暫被停刊
單身趴禮車起火 美準新娘喪生
抗煞護士殉職 馬市長很自責
軍方：70名軍人陸配有本國籍
中山高基隆隧道 火燒車全毀
新北4月物價指數 較3月微漲
還原悠活案 縣府:依法發建照
李鴻源：政務官入執政黨是常態
失業攀 澳央行降息壓力大
海地商工會主席訪華 來台招商
國際青年訪華落幕 獻唱茉莉花
基隆中風婦亡 警移送重拳媳婦
台股收盤漲34.02點
老媽半數過胖 想瘦要動聰明吃
陸LED燈破盤價 通路戰開打
酒駕撞車身亡 家屬索賠判駁回
福特聯手通用 開發變速箱
陳雲林：卸任訪台 最重要的事
竹市推低碳 太陽能設備入校園
5月台指期漲29點
台股整理 收漲34點
明天記得愛上我 洛城口碑佳
公辦初選 李鴻源不贊成
5月電子漲 金融跌
少年PI揚威 中市設電影園區
高市議會綠營促提名全民調
酒後餵子毒藥 恐嚇父妻判6月
履帶機器人 助巡邏兼災害偵查
台股量縮整理 權值股撐盤
宣導不足 5成媽不知育兒補助
馬國大選 星媒：在野黨是贏家
育兒 6成5媽媽經濟壓力大
印尼涉貪高官 獄中手機傳詩作
農藥摻入鄰居食物 老翁判3年
義總理：暫停課徵房屋稅
聯發科股息9元 Q2樂觀
秀出夢想 廉價航空要送免費遊
三大法人買超台股38億元
華碩首季EPS 8.04元
聯發科Q1每股賺2.79元
江啟臣：廖了以做事周延
北京發布霾黃色預警
前鄉長收15萬元 判刑12年
首季外國發明專利申請 日居冠
稻熱病 農改場籲嚴加防治
亞協會長 內定李嘉進
防炒房 北市：房仲開價要有據
陳雲林來台 林中森將設宴接待
嘉市議員張志成 當選無效
復航石垣島航班 23日開航
贏得難看 大馬首相未來堪憂
衝水路迎客王 場面壯觀
房客跳樓身亡 房東求償敗訴
淨選盟：大馬選舉差強人意
建仔再出賽 變化球比例受矚目
南韓：不因北韓譴責而中斷軍演
台生擬留港工作 台資企業歡迎
四川震災區 全面復課
陳偉殷換經紀公司 轉至波拉斯
政策遭批 郝：未說考PISA
南科4月增逾3成 華亞科持平
悠活案釋疑 環保署開會研商
蘇花路斷 蔬果運費獲補助
響應賑災 金門美術學會捐書畫
違規駕駛動力傘 落地遭逮
助林克穎逃亡 法院斥漠視法律
復興定班飛石垣島 不到1小時
妻與人車震 賠夫40萬
落實綠色消費 中市鼓勵綠建築
茅于軾：遭毛左份子騷擾
品質保證 高市推保母證書
新台幣收貶1.6分
雷神發威 新北變天幸無淹水
疑課業壓力 研究生在校燒炭亡
立委促提升研發 落實潛艦國造
宏達電4月營收 月增23%
涉造空污假數據 3人被訴
公糧疑盜賣 農委會：債權可確保
牡丹灣Villa 遭開罰3次
3D闖關地景 老樂園添新意
4月外匯存底 月增33億美元
澳客搶劫 店員潑辣椒擒賊
辭職沒鬆口 黃榮村將主持畢典
H7N9禽鳥不明 防疫難樂觀
向大陸買電？ 經部台電齊聲否認
雙語實驗班爭議 高市釋疑
波士頓爆炸案 凶嫌苦無下葬地
網路下載鋼鐵人3 電腦恐受駭
宏達電新機皇 攻占9個市場
習會巴勒斯坦領袖 提4點主張
台灣4短片 入選坎城影展
便民 新北增加跨區服務項目
台北工廠 坎城影展辦首映
精進產學合作 中科補助廠商
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
布局海外市場 台商傳承經驗
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
疑視線死角 砂石車輾斃婦女
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
世界先進Q2增11%至13%
林智勝千安 黃鎮台8日表揚
行動上網測速活動 即日起開跑
全球首支3D列印槍 成功試射
玉山金首季EPS0.45元
索尼推2新機 台市占坐三望二
桃猿母親節活動 媽媽超級霸
韓志工天使 雙親節敬老
蘇面邀 謝允加入中國事務會
昆蟲防禦術 興大看得到
粵司法高官收賄 被開除黨籍
踹門收傳票 邱議瑩：坦然面對
首季發明專利申請 鴻海奪冠
悠活案 屏縣府盼當年公文釐清
主流價值考驗 蘭嶼老師樣樣通
東協-美國對話 南海成焦點
捷運盃街舞大賽 吳建豪代言
新思科技設計競賽 最高獎十萬
遭令停業 墾丁悠活：沒人退房
母親節聚餐 訂位手腳要快
新竹生醫醫院 5年後提供服務
可成首季每股盈餘5.22元
核四淹水問題 台電：已處理
台塑南亞台化營收增 台塑化減
鋼鐵人3北美首週 輸給復仇者
馬勒深情 國臺交演奏倆人世界
義農人以網路直銷有機作物
貼布製桐花 客庄肚皮舞獲獎
離岸人民幣貶幅 19個月最大
小野柳風情 越夜越美麗
國開行領頭 陸銀行業逆勢成長
議會開議出國 議會質疑蘇治芬
陽台崩塌砸遊行民眾 義國3死
訪海法 張良任談投資台利益
和你在一起 訴說台日情感
4月底外匯存底 歷史次高
對流旺盛 梅山時雨量43毫米
農會選舉爭執 殺人埋屍判無期
海南漁船 集體赴南沙作業
霧霾再襲 北京空氣重污染
高安邦獲匈牙利勳章 台灣首位
國教要到位 經費落實最重要
歐蘭德執政週年 法國人不滿意
宸鴻4月合併營收 年增近3成
鳳梨盛產 農場推特色全餐
巴拿馬環境總署署長訪華
高市議會籲捷運 給市府董監席
永信建首季每股賺1.59元
關廠工人 結束193小時絕食
塑化景氣 台塑：築底未反彈
高中生跨橋落水 警消尋獲遺體
金門核廢處置廣告 台電：宣導
幫學子選校 樹德家商主動出擊
移民署贈社福團體電腦螢幕
改革獲回應 全教總結束絕食
印度核電廠 最高法院准商轉
陸4月匯豐服務業PMI創低
向陸購電 經部曾討論未研究
央行阻升 新台幣收貶1.6分
亞馬遜機上盒下單 鴻海不評論
產後憂鬱症 逾1成產婦易罹患
暑假林來瘋 豪小子8月來台
陸印軍隊邊境對峙 暫時解決
蕭家淇：給廖了以時間勿給壓力
自強號卡平交道 屏東交通大亂
紅星球夢想可期 廿年內上火星
台灣十大幸福遊程 吳志揚拉票
癌症免疫療法 日業者來台鋪路
堤防未修復 銅鑼居民聞雨心驚
台日漁業委員會 7日首召開
撙節政策看法 法德不同調
向陸買電 學者憂國家能源安全
竹市金門交流 相互稱讚優點
黃榮村承諾主持畢業典禮
大陸反腐 瑞士錶遭殃
選後疑慮散 大馬股匯飆高
採購變壓器疑涉弊 廉政署搜索
中俄石油管線 受洪水威脅
陸4月份物流業景氣指數微落
禽流感 陸確診129例31死
港法簽協議 青年可互訪1年
新北擬修獎勵 打蠅警恐難獲分
港壹傳媒預告 年度虧損擴大
寄養家庭傳愛 蔡阿池不求回報
環保合作 陸日韓簽署聯合聲明
環署：悠活切割申請違環評法
免手術或染髮 白髮救星將問世
抗議選舉不公 安華號召大集會
陸東海艦隊 赴西太平洋訓練
陸機構預測4月PPI可能下滑
核三廠傳有斷層 台電澄清
幸福遊程投台北 送彎彎票卡夾
胡志強不表態 團隊蓄勢待發
邊界對峙落幕 印度外長將訪陸
部落沒水喝 高市議員促調查
保單擬不全賠 3個月內檢討
共度危機 義人認養果樹與家畜
2公尺錦蛇藏轎車底 夾出野放
部分違憲 受影響都更逾9千億
工商團體籲勿調升金融營業稅
疑涉弊 變壓器堆倉庫不敢用
消合社提貨券 故宮：全數收回
營收2位數年成長 華碩有信心
保險業買外館 陳裕璋：可努力
立院初審 促保險投資公共事業
楊延年任匯豐銀環球資金部主管
母親節檔期 百貨業衝買氣
搶第一 日斥資研發新超級電腦
碾米廠陷困境 涉盜賣公糧
今彩539開獎
陳雲林：會繼續為兩岸服務
經濟學人：習近平中國夢藏危機
需求看增 可成加碼買進機台
微軟闢南非行動市場 欲當一哥
威力彩開獎
馬德里網賽 詹皓晴女雙過首輪
人頭黨員爭議 綠掀黨改聲浪
矛盾停車標示 害民眾車被拖吊
悠活建照免環評 旅館執照無效
網路禁批總理 泰民主黨反對
調查：英年輕人負債多求助父母
陸新世紀法治版停刊 引議論
陳裕璋：台股本益比合理範圍
奈國爆發宗教衝突 死傷慘重
選舉結束 大馬民主路仍長
振經濟 江揆將下鄉與企業座談
蘋果強勢 把愛瘋的餅做小
上班帶縫紉機 法院工友遭記過
自小客攬客賺外快 扣照2個月
炸彈攻擊坦尚尼亞教堂 死傷慘
郝：透過公益團體協助北投發展
駐越前秘書疑不法 外長：嚴處
外交部：支持亞協推動對日事務
陸生遭毒舊案重提 引話題
暌違18年 村上春樹公開受訪
猴出沒 消防動保圍捕失敗
陸外交部：中印部隊解除對峙
精英擬辦理現金減資38%
烏坵鄉長：多數民眾反對核廢場
今彩539 頭獎2注中獎
外交部：釣魚台主權絕無退讓
威力彩頭獎槓龜
陸再取消及下放行政審批
悠活沒環評 凸顯法律進程疏失
總統府月會 邀郭位談核電
零關稅商機 台自行車搶進大陸
建仔3A奮戰 等待大聯盟
歐盟揪專利濫用 掃到摩托羅拉
德法庭審新納粹分子
納吉贏得大選 李顯龍電賀
聯合國：無證據顯示敘使用化武
勞保年金案 勞委會再精算
美：未獲敘反抗軍使用化武情報
德拉吉喊話 必要時準備再降息
北京開罰＂行人闖紅燈＂ 當場罰10元
陳雲林抵台 會見「老朋友」
高安邦獲頒 匈牙利政府十字勳章
恆春斷層就在核三廠裡? 台電澄清
CNN: 朝鮮已撤走“舞水端”導彈
創立新移民舞蹈團 劉豔玲舞出精彩自信
以巴領導人同時訪中 突顯北京外交影響力加大
小布希疑罹老年癡呆症 忘東忘西
北京處罰「行人闖紅燈」 多數人積習難改
葉匡時視察三貂角燈塔 慰勉員工
溫馨母親月 福斯商旅帶媽媽出遊去
華泰王子大飯店 感恩五月 住房優惠
報稅享折扣! 持扣繳憑單B-one自助餐享最高69折
指考倒數60天最後衝刺！「嚼對合格三守則」教戰指導
純正港式 大倉久和端午佳節粽葉飄香
臺北市客家文化主題公園 鐵馬驛站假日文創市集 吃喝玩樂賞文化
以襲敘 歐盟擔心地區衝突擴大
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
台灣會展事業 德參展爭取商機
美兒童郵票創作賽 冠軍惹爭議
柏林部落格社群會議談網路發展
林來瘋紀錄片 可望9月登台
未來科技品 便利生活好幫手
成屋價金信託 保障交易安全
巴西擬聘古巴醫師服務貧民區
引南韓為例 加部長讚自由代價
台股續攻 唯量是問
智慧機獲利 蘋果三星再度全拿
紐約州議員傳貪汙 連續第3起
YouTube傳將推付費頻道
里約強暴案 受害人逾半未成年
美移民改革燒錢 智庫報告引議
氣溫上升 東部有雨
鮑爾森黃金基金上月虧損27%
洛城回收槍枝 赫見台製BB槍
美官員：北韓撤東岸舞水端飛彈
聯結車翻覆 駕駛卡車內
公廣集團出席薩國世界公視大會
台捐款助中美洲防天然災害計畫
荷莉貝瑞戴米粉頭 扮醜獲好評
北美5大湖水位下降
台股開盤上漲8.53點
跨越主權爭議 中日韓對話空污
韓企業設備投資年增6.8%
陸廠緊追 LG力保智慧機三哥
胡耀邦故居 列陸文物保護重點
聯發科Q2樂觀 封測夥伴吃補
類交易APP 吸引券商粉絲
軍火庫藏身大樓 警攻堅住戶驚
西安地鐵坍塌 被埋5人全罹難
台灣醫界齊力送愛聖文森
美報告：陸軍事野心超越台海
台灣選手參加秘魯青少年舉重賽
王建民挨轟 投5局失5分
補漲 大馬股市料追上鄰國漲勢
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失蹤十載 美3女性逃離禁錮
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反擊仿冒 輝瑞線上售威而鋼
三鶯橋匝道 朱：不能違法興建
違法出口北韓 蔡顯泰曾判拘役
流感疫苗等跨國試驗在台展開
涉違反武器禁令 美控告台父子
追價保守 台股狹幅整理
查德列紅色警示 勿前往
盜刷客人信用卡 酒店小姐判刑
校地不足 歐商會盼政府協助
國1北上桃園路段 遊覽車擦撞
澳洲消費組織指化妝品牌匿資訊
朴槿惠訪美 白宮重申聯盟承諾
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股價反彈 蘋果活起來
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賀母親節 李沃士探訪年長婦女
綠色隧道路跑 集集小鎮首辦
美股帶動唱 日股早盤大漲
菲律賓火山爆發 4登山客亡
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發明專利積案 低於15萬件
王金平：廖了以是最有名孝子
傳北韓解除1號戰鬥勤務態勢
人民幣中間價與現價續升
北韓武嚇降溫 白宮不妥協
19年前毒殺案 陸輿論空前強烈
人幣升 陸矢言資本帳兌換計畫
主婦聯盟：校園午餐拒基改黃豆
四技二專技優甄審 8日起跑
防H7N9 粵湛江禁禽鳥交易
西雅圖警局 放寬招考標準
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
福島核災最後警戒區 月底解除
台南校園徵才 盼降青年失業率
豪休息3週 再投入訓練
機捷延宕荒謬事 分包商竟扣圖
國3化學車翻覆 封閉南下車道
台日漁業委員會 台北首召開
酒吧殺警案 槍手判賠近千萬
英特爾晶片新設計迎合輕薄裝置
美：陸可能建造數艘航艦
台電：從未想過向大陸購電
坦承盜賣公糧 碾米廠業者收押
國道遊覽車追撞 17人輕傷
營收未符預期 宏達電陷整理
華碩後市 外資看法不一
變壓器案 台電：有證據將嚴處
扶持藝術新秀 文化部撥千萬
國軍小蜜蜂 5月北部試營運
貓纜大修 5月停止營運19天
菲火山灰噴發 傳5死7傷
府月會 馬總統提問核能趨勢
台電變壓器弊案 檢驗員聲押
校園營養午餐 拒飼料基改黃豆
立院三讀 訂原民校原民師比率
微博罵校長 陸生被開除
義統計局：明年高失業率再攀升
網安威脅 國軍建構資安防護
義總理盼博覽會帶動經濟成長
勞保基金蓋樓惹議 勞委會澄清
龍應台邀李安 對談時代與人生
台籍父子海外被捕 外館探視
量縮盤整 台幣午升9.1分
專家：台灣核電紀錄優良
衝撞警 少年犯中槍癱瘓國賠敗
王炳章之女：只希望爸爸回來
年金改革 工商團體盼減低負擔
王炳章家書：不想缺席女兒婚禮
陸媒：遼寧艦編隊雛型出現
西國反虐海報 孩童才能見端倪
復甦露曙光 英QE規模料不變
朴仁妃續當球后 妮妮滑至第5
植物人過生日 媽媽永不放棄
立院三讀 托嬰兼托兒所可改制
歷史情感 高市促保留黃埔新村
金門歐寶華 當選國軍模範母親
以房養老受理1週 詢問者居多
美海軍上將：減支不影響移轉亞洲
3女遭囚禁案 美警逮3兄弟
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汐止拐童案 警：烏龍一場
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林益世案惹議 3法官自請評鑑
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政院版勞保條例 再列立院議程
台股收盤跌5.99點
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伊甸打造 台南社會住宅出租
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IMF指越改革慢 阻經濟成長
生活輻射 專家：蘑菇溫泉都有
明隧道擋巨石 發揮防護效果
工商團體 籲儘快廢除證所稅
台股整理 跌5.99點
承認台漁船作業 日內閣修政令
陸網路影音爭戰 百度併PPS
澳洲總理吉拉德曾自我懷疑
農會職員防詐 助家人逮車手
漲多觀望 台股漲勢暫歇
聯發科目標 里昂升至450元
專家：不用核電 人會因煤而死
凱基證券進軍星國期貨市場
悠活案 營建署：虛心檢討善後
5月電子漲 金融跌
微軟視窗8授權銷量達1億套
助吸毒兒回社會 紀寶如獲獎
台對北韓貿易少 頻觸敏感禁運
上海知名港式火鍋 確用假羊肉
私購大麻種籽銷售 警逮1毒販
台南水情 APP一手掌握
川震週年逢母親節 勾起喪子痛
兩岸經貿談判 中經院助力深
陸南海執法 稱水炮驅離外船
貧生寫科幻小說 獲總統教育獎
菲期中選舉 國際觀察員監選
交通規劃不當 新北賞桐掃興
三大法人買超台股53億元
母親節 餐廳訂位踴躍
防弊 台電研擬條例規範員工
雙子星案 多位市議員要求廢標
打胰島素控血糖 李登輝再響應
大小朋友行善做公益 受獎表揚
鹿港鎮長就職週年 拚魅力城鎮
蔡英文：盼中國事務會擴大參與
北韓解除戰鬥命令並撤飛彈
台新金：不希望彰銀案成文林苑
核電廠報告遭質疑 原能會澄清
中共宣稱嚴禁截訪民眾
疑駕駛精神不濟 丙烯槽車翻覆
求愛不成仁義在 陸表白條例夯
基改食品 教部曾發函避免使用
公務員協會：改革粗糙 盼退回
台新金首季本業獲利創新高
北市稽查珠寶標示 16家違規
年金改革 立委籲護勞工
北市監視器系統 保平安助旅客
助妳好孕3週年 北市盼成後盾
公司瞎規定 用釘書機戴護目鏡
都會區房價指數 桃園漲幅最大
彰縣育苗專案 弱勢生免費補習
新台幣收升3.6分
義西聯盟 力推成長與就業
中市家服中心 行動助弱勢
林陳宴選晶華 兩岸最佳見證
孫亞夫：鞏固兩岸關係和平發展
4月出口 年減1.9%
大選舞弊 淨選盟成立調查庭
迪士尼收手 星際大戰加盟藝電
客家文化藝術季 歡迎民眾作客
獎勵電宰雞補助 攤商多不領情
專家：解決核廢 高效率用核電
名廚江振誠談初心 首重基本功
缺牙 胃腸負擔增加的元凶
謝依涵認殺人 仍咬陳進福合謀
屏縣：悠活2區外不得違法營業
客家園區慶週年 母親節有禮
悠活照常營業 8日公開說分明
農委會抽測包裝米 6品牌不合格
毛澤東外孫女登富人榜 引議論
老翁台南搶奪 高雄酒駕被逮
租套房販毒 竹縣警逮9嫌
感謝籌畢旅 學童泡沫歡送校長
台商參加港餐飲展 歷來最龐大
悠活案 營建署：配合調查
承認動手打人 吳宗憲道歉和解
體育署推全民運動 立3大目標
男嬰疑趴睡命危 送醫急救
北市新都發局長 邊泰明補宣誓
栗喉蜂虎繁殖 金門三角堡現蹤
毒害竹科與櫃姐 警破販毒集團
公開銷毀 調查局焚毒4百公斤
印陸解邊界僵局 報載有條件
公道伯難當 警解紛遭丟罐掛彩
中央氣象局氣象報告
暗舉三星滅台論 陳雲林籲合作
馬稠後開發簽約 引進7大產業
林益世案法官提評鑑 北院尊重
娛樂是王道 小成本陸片頻告捷
變調的梳妝台 女陷毒海老十歲
毫芒雕小鴨 站在筆芯上
瓜農溫馨接送情 陸生尋人感恩
性侵殺害女同事 男遭判無期
撙節成本 匯豐獲利增近1倍
郝向白衣天使致敬 感謝愛心
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
助台英語教育 彭蒙惠獲美表揚
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘇花中斷 台鐵全力支援疏運
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
吉園圃認證非價保證 韭農叫苦
路燈當光明燈 民眾認養省公帑
長三角首季GDP成長9.8%
可口可樂生日慶 免費預約參觀
動物不同命 動保消防各司其職
阿嬤高血壓 女嬰嚎哭救一命
國教首年日程 預計5月中敲定
重慶不雅影片案 懲處21人
調查局高層訪港 互信增加
四小生之首 趙又廷：小天放哪
李朝卿涉貪案 地院9日開庭
量縮盤整 新台幣收升3.6分
歐洲疲弱 恐拖累Q2出口力道
報告：大陸利率市場化仍欠條件
宏?首季EPS 0.19元
金門廢棄豬舍 規劃休閒農場
緬甸總統誓言 保護穆斯林權利
旺宏華邦電 4月業績同攀高
消化庫存 首季電視代工出貨降
王志剛北京行 會高虎城陳德銘
郭芝苑曲集 傳藝金曲入圍4獎
關懷弱勢 雲林成立日頭花會館
不想輸的感覺 盧彥勳晉次輪
新北動保日 免費為寵物健檢
新光大樓建築師 欠稅遭管收
悠活案 環署信屏縣府會給交代
談子師生戀 蕭家淇：缺父母愛
陳雲林訪台 圓山備妥牛肉麵
悠活擴大營業 屏縣裁罰12萬
日月光4月合併營收167億
台婦女創業比 仍有努力空間
菲火山奪5命 官員稱非法登山
高一女泳破全國 中市表揚
謝依涵曖昧計中計 死者親友駁
生日夭折 印度最多索國最危險
法律見解 不符法官評鑑事由
儀器輔助 穴道按摩更準確
首創檢舉肇逃 高市最高獎6萬
副總統：貿易自由是台必走之路
推故宮個人化郵票 陸客伴手禮
復甦現蹤 德工廠訂單意外增加
失業增 南非460萬人無頭路
體貼護理師 慈濟推智慧護理
防選舉買票 菲設現金提款上限
性侵女友女兒 判10年10月
棒球明星陽岱鋼 代言黑松沙士
博弈專法 江揆：政院態度中立
空巴：陸將成全球最大航空市場
沈躍躍當選大陸全國婦聯主席
高市拚觀光 盼增百億產值
中信金前4月EPS0.66元
去年新移入德國人口超過百萬
陸媒：美報告反映軍事焦慮
百歲模範母親 長壽因子女孝順
陸外交部：美國散布中國威脅論
台幣收29.59 3個月新高
民調：逾半日韓人指兩國關係差
壹傳媒預告虧損 股價跌
全球悶經濟 限制Q2出口動能
金價跌 曼谷中國城黃金缺貨
提振經濟 張家祝：三管齊下
群益金鼎證受託收購金尚昌
農糧署：食米不合格 輔導改善
台幣升貶 經部尊重央行
台電變壓器弊案 檢驗專員收押
中國大媽掃金 首季逾300噸
馬總統：台日漁協確實保障漁權
台3毒販 印尼判無期徒刑
林案法官：部分批評如古代獵巫
雙子星案查金流 複訊黃承國
入中國事務委員 謝駁交換條件
法藍瓷陶瓷設計大賽開跑
陸低價珠寶 近2年跌幅逾3成
追思鄧麗君 兩岸歌手獻唱
遊牧影展創佳績 前進新竹台中
大眼未婚正妹 樂中大樂透
馬國大選結果 凸顯城鄉分歧
李鴻源：盼東沙成海洋研究中心
總統：兩岸打擊犯罪 人民有感
悠活星級評鑑 觀光局否決
中銀關閉朝鮮外貿銀行帳戶
金管會：台股價量皆見效果
OBU外幣放款餘額 創新高
五角大廈：陸不改對台軍事部署
H7N9台商拔管 病情再好轉
3法官自請評鑑 評委會將受理
樂視超級TV 鴻海參與開發
印尼電子新ID 不敵影印機
吳：兩岸交流熱絡是可喜現象
具影響力運動員 提博登榜首
經長：第二階段電價調漲不變
年金改革 優存利率擬分級
關廠勞工案 總統促勞委會注意
美控釣島基線不合法 陸反駁
大陸商務部採購團 近期將赴台
中華郵政：發票兌獎賠本還遭疑
母親節 楊恩典：回六龜娘家過
台中班機延飛5小時 旅客抗議
陸鑽石首飾消費 世界第2
提振競爭力 基金操作擬放寬
台日漁業協議 漁民：可增漁獲
經長：出口可望逐漸轉好
議會通過 紐約州將禁魚翅
專家揭密 宋美齡婚前社交廣泛
經典賽結緣 暉倪成瘋狂獅迷
郵局善用通路 擬賣別家保險
總統：試算討論各年金改革方案
搶最爽缺 台灣2女人氣破十萬
全球永續建築獎 頒給5建築師
銀髮樂活商機夯 泡澡開浴缸門
Adobe躍雲端 棄盒裝軟體
監委建議監院 邀陳光誠演講
陸媒：張藝謀和4女生7子
核電廠報告遭質疑 原能會澄清
今彩539開獎
日圓貶 衝擊南韓出口甚於台灣
腸病毒A6流行 嬰幼兒要當心
對柏林大學生 德法財長談財經
大樂透開獎
送愛到非洲 文府學童更惜福
陸小六女生 因妒殺同學
陸小六女生 因妒殺同學
星地鐵怪客 留腐蝕液體傷人
星地鐵怪客 留腐蝕液體傷人
日現仇韓言詞 安倍：遺憾
日現仇韓言詞 安倍：遺憾
職缺少但自由 德學子愛媒體業
職缺少但自由 德學子愛媒體業
星國直追 躋身私人銀行重鎮
星國直追 躋身私人銀行重鎮
谷歌眼鏡待產中 反對聲浪浮現
谷歌眼鏡待產中 反對聲浪浮現
陳偉殷甩陰霾 8日先發戰皇家
陳偉殷甩陰霾 8日先發戰皇家
印度媒體籲政府多與台灣等接觸
公務員協會：刻意製造讓步假象
國防部：建軍備戰沒有鬆懈空間
寶島債 今年目標10檔
慈孝楷模 盼朱立倫重視樂生
微信擋財路 騰訊替電信業解套
央行：新台幣實質有效匯率穩定
工總座談會 促速兩岸貨貿協商
台日開漁委會 協議10日生效
央行：日圓貶 影響物價有限
護理行動化 榮總護士早點下班
郭采潔激吻張孝全 大讚Man
湘高幹之子火速升官 被免職
台日漁民作業 日：繼續協商
漢微科連2個月業績下滑
日發言人：沒說要修改河野談話
產業盼台幣貶值 經長：通盤考量
陸學者：北京對台非由軍隊領導
邊界爭議 兩蘇丹難喬
郵局辦兌獎遭疑 金管會：誤會
法國正視北非蓋達組織威脅
央行：台灣出口表現優於鄰國
大樂透 頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
東莞虎門港對台航線 增加班次
調整郵局體質 李紀珠親自教戰
馬德里網賽 謝淑薇女雙惜敗
美：陸研製一批新型武器
法鼓山釋惠敏出席教廷研討會
港商出境 電腦包飛來2萬美鈔
陸媒批美發表大陸軍力報告
金管會 研議編製CSR指數
台日漁業委員會 漁民首參與
獅象混戰 5球員傷退
阿里巴巴淨利翻倍 雅虎沾光
潘武雄關鍵安打 一棒打敗象
朝鮮撤飛彈 故佈疑陣？
中國國營企業招待費浮濫 中國鐵建逾8億居首
大陸生薑農戶 使用劇毒農藥
勞委會遭轟「拒遷新大樓、用勞保基金蓋辦公室」
勞保基金操作 今年首季賺百億
江西新增H7N9病例
傳鄭立中將退 鄧本元接任
收好處放水違規 檢調搜國道警
英首相去年會進達賴 中方至今仍「耿耿於懷」
國道警涉收賄放水 3聲押
中國「山寨貨」橫行 打亂市場利潤驚人
維多麗亞酒店 粽香慶端午
台北王朝大酒店 - 距離小巨蛋最近的觀光飯店
高雄旅展現場最閃亮的一顆星 高雄金碘酒店
拉攏台商 上海銀行撥50億信貸
漢來大飯店推江蕙演唱會 住房專案價只要9,800元
江蕙演唱會住房專案只要5.8折，專案價9,800元
福容大飯店謝師宴專案 傳達感恩之情
2013香港美食大獎 福泰飯店勇奪2超金1銀1銅
花蓮國際熱氣球節 6/22熱鬧登場
俄州綁架案 鄰居稱主嫌有魅力
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
北韓武嚇降溫 美韓總統商對策
Win 8難用 微軟準備大改
WTO秘書長 傳阿茲維多出線
助美減赤 蓋茲籲富人多出錢
阿茲維多：拉美首位世貿秘書長
歐巴馬：北韓危機模式難再奏效
世衛多日未更新 H7N9趨緩
美韓元首峰會 發表聯合宣言
宅配機場行李 推 8折優惠
防潑水外套健檢 業者免費服務
青年志工大使 訪駐美代表處
巴西大使當選世貿秘書長
教宗7月訪巴西
洛城招商團 月底訪北京
被嫌胖 新州州長動手術減肥
中鋼獲WSA氣候行動星級認證
美股創高 台股待量上攻
陳偉殷戰皇家 前3局失1分
微軟新財務長傳最快下週宣布
各地多雲到晴 山區午後有雨
焦點人物：世貿秘書長阿茲維多
陳偉殷出戰皇家隊 力爭勝投
隊友美技飛撲 殷仔振臂歡呼
瑞銀慈善基金會成立亞太辦事處
蘋果三星 錢多也煩惱
陸不滿英相見達賴 英立場堅定
加強服務僑胞 推出宏觀粉絲團
台股開盤上漲14.88點
新興市場創2年來最慢成長
賴琳恩雙手調教 黃鴻升超有感
聯發科4月營收 39個月新高
印外長將訪陸 邊界問題成焦點
全球學科最佳 台14大學上榜
拜經濟之賜 加國紐省流鶯充斥
美3月消費信貸成長不如預期
賽門鐵克Q1財測低於市場預期
蘇州電路板展今登場
電子商務戰 奇摩：不怕外來客
電價調整 經長：計畫不變
歐巴馬：北韓威脅技倆再度失敗
提高勞保上限 總統憂道德風險
馬總統：證所稅可檢討
後援投手挨轟 陳偉殷勝投飛了
雪佛龍市值料超越中石油
葉匡時：機捷延後通至少1年
悠活董事長出面 記者會反擊
央行出手干預 紐元腿軟
百萬富翁最多城市：東京
以房養老若擴大 考慮商業操作
自行車夯 美利達巨大創新天價
歐美股市創高 台股盤中漲百點
人幣升破6.2 再創匯改新高
大雨停牛棚放火 殷仔勝投飛了
低總價房夯 大台北推案成長
日貨幣寬鬆 央行：密切關注
瘦身產品廣告不實 廠商遭罰
提振經濟 總統：促消費增出口
股匯齊揚 新台幣盤初勁升
雖有蔣經國影子 習政改待觀察
經濟預測失準 總統：想辦法改
陸4月進出口成長意外加速
王郁琦：陸可撤飛彈展現善意
急診室暴力 醫師遭揮拳踹腳
遊客花費增 迪士尼獲利超預期
青少年3對3籃賽 6月開打
澳洲降息 民眾與企業受惠
韓美峰會 攜手因應北韓挑釁
涉放行超載無照駕駛 警聲押
馬永火山發威 罹難者尋獲
張哲琛：退休金10年逐步改革
台投資環境評比 全球第3
大腸長息肉 女性年輕世代攀升
不滿醫護動作慢 男急診室打人
3次雙殺 殷仔化身滾地球殺手
鴻海：沒有依賴特定客戶
解放香港奇想 網民求美出兵
王郁琦：力促兩岸領導人互訪
報告：美軍性犯罪案暴增
資料救援失真 廠商遭罰
總統：改正疏忽 解任賴素如
李鴻源：悠活可提3至6區環評
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
女友往生 菲中學生炸商場
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
全國標準化獎甄選 獎金優渥
中央氣象局 明天白天天氣預報
中華民國捐款 助巴拿馬建醫院
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
歐朴會 歐巴馬盛讚南韓
邀李安被批評 龍應台盼單純點
機捷延期 軌道號誌爭議多
中國醫大附醫義賣 捐育嬰院
追思八田與一 親筆信捐台南
看淡經濟前景 陸製造業庫存下滑
悠活爭議 總統：仔細觀察發展
韓元攀2個月高 官員喊話阻升
傳雅虎欲棄微軟 轉與谷歌合作
水果捕蠅紙增趣味 黏蠅如種子
農產結合超商鮮食 商機潛力大
創世愛心 孕護士照顧植物人
悠活3到6區 不再營業
渡假村違規使用 悠活北上喊冤
國家花卉園區效能不彰 遭糾正
陸外貿回溫 4月高於預期
機捷最壞狀況 交長無法回答
跨海峽兩岸馬拉松 搭船接駁
北市光纖到府 4區年底完工
印尼亞齊推修法 同志要挨百鞭
南韓金援薩爾瓦多推動社會計劃
台灣今年經濟成長率會下修
陸3月自香港進口黃金增加逾倍
傳轉客戶訂單 鴻海否認
新台幣攀抵近3個半月高點
台日漁協 總統：不影響兩岸
坍方加劇 中橫白沙橋段封路
聖市爭議落幕 台裔議員就任
勝華告侵權 宸鴻：意外
金唐殿發財金回收 結餘捐助學
警破改造槍械 屋如兵工廠
神奇立委卡 邀大學生監督國會
無尾熊固定法 幼兒縫傷口不鬧
防H7N9 衛署：速研發疫苗
調查：9成立委對證所稅有意見
追思鄧麗君 兩岸三地歌迷獻唱
機捷延宕 罰款最多25億元
悠活案 環署：旅館就是要環評
傳設平台槓海基 江丙坤：不實
雇主觀望 美職缺自高點下滑
搭上蘋果 夏普股價暴漲
陸國航決定購買百架空中巴士
高公局：eTag電磁波甚微
江翠護樹抗爭 潘翰聲獲不起訴
新北聯合婚禮 金鏟子誘新人
IEK今提出製造業預警系統
刺激消費方案 估2週內推出
外資匯入 台幣午升1.47角
解決特招抽籤 家長團體提方案
朴槿惠：暫不考慮會晤金正恩
國泰金：Q2經濟氣候轉陰
民進黨中執會討論黨員投票權
勝投飛了 陳偉殷：這就是棒球
數學師推閱讀 旅行桌遊也算數
人員涉弊 台電檢討驗收制度
兩岸互設辦事處 台聯堅決反對
推佛像進病房 患者浴佛祈福
藝電估年度獲利超越分析師預期
IEK估機械工具機產值衰退
以房養老條件 內政部：會檢討
幼童弱視 6歲前黃金治療期
企業排球聯賽 10日點燃戰火
12年國教 總統：還是會推動
圖利廠商千萬 黃季敏9人起訴
綠委籲不應忽視軍事投資預算
米蘭國際家飾展 台設計師獲獎
日化妝品不降價 管中閔：不買
台股收盤漲104.03點
大陸QDII投資台股擬再加碼
花旗瑞銀預測 亞幣升勢告終
情夫反咬刺青洩底 小三判刑
公益勸募 內政部擬納喊停機制
渣打Q1營收微幅成長
暴風冰雹襲貴州 50萬人受災
傳發表微軟平板 宏達電不回應
台股開高走高 漲104點
日女星天海祐希心肌梗塞住院
雙子星案疑涉貪 3市議員澄清
台股站穩8200 正價差拉大
5月台指期漲94點
高雄旅展 悠活只發DM不銷售
偽劣農藥充斥 監委籲加強把關
台灣投資環境佳 全球排第3
聯電Q1淨利 10季新高
美名記者：台灣應引領中國民主
不畏新規 人民幣擴大波幅快了
5月電子金融齊揚
十大高薪CFO 科技業佔一半
解放軍報：美涉陸報告抄自網友
災害防救 竹縣辦教育講習
防陸 日本擬供海巡艦給越南
屏縣要求停業 悠活將提救濟
把妹要成功 首選背吉他
郵局盼釐清兌換發票角色
不漲電價 經長：無法承諾
體驗式學習 師登國教微電影
消基會：AED 仍須增置
豆花甜還鹹 陸網民要白宮踹共
大台中城市導覽專車 將啟航
四技申請入學 分兩階段報到
提高氮利用效率 增加糧食產量
還有續集 黃季敏另涉多起弊案
三大法人買超台股153億元
保障奶源 蒙牛增持現代牧業
竹市換LED路燈 年省上千萬
兩岸文化論壇 盼先提檢討清單
林陳會 陳德銘：希望上半年
安徽1名H7N9病患死亡
聯電Q2出貨增12%至14%
求職拍立得 智慧型手機搞定
義民祭彩繪神豬 歡迎民眾參加
陸封鎖北韓銀行戶頭 日表歡迎
悠活案 環署：6區須合併環評
台北論壇倡對話 拓展國際視野
4警包庇同事酒駕 遭罰錢緩訴
防範H7N9 總統給衛署按讚
老菸槍咳血 就診急戒菸
幫派分子討債 騎車衝撞被害人
台燈具設計入圍德博物館巡迴展
日德國麻疹患者 4個月5千人
模範護士 首次出勤遇槍戰
陸前4月地質災害死亡人數創高
新台幣收升9分
蜈蚣座創紀錄 邀請家長參與
香港食品展登場 台灣館吸睛
陸左派遊北韓相挺 購物卻被坑
機捷再延 預定104年底通車
諾獎得主：H7N9因禽畜混養
國道警涉收賄案 業者羈押
陳德銘促簽 兩岸科技協議
台企聯會長 郭山輝篤定連任
宜蘭核四公投 環盟提案送審
悠活3到6區 要求恢復住宅用
裝碟看陸頻道 NCC要了解
斷檳讚出來 陽光騎士環島成功
悠活所屬農場 縣府查有無違規
陸需求降 豐田獲利預估未達標
大陸有H7N9 中東冠狀病毒
需求增 國泰航空擬增飛日航班
中科實中首屆畢業生 出爐
新竹棒球場整修 體育署允協助
播燒死人畫面 壹電視台視遭罰
聯詠Q2業績 可望創歷史新高
追思八田與一 感念對台貢獻
大陸：島礁爭議升溫恐爆衝突
陸：海洋安全是國安重點
免抽籤方案 北市：交中央研議
代父獻愛 高三生向阿嬤賀節
女子登山 撿傘不慎跌落山谷
揮拳打醫師 陳清達：錯誤示範
九九課綱首年 統測部分超範圍
示範區特別條例 9月送立院
民營化基金虧損 糾正行政院
中信金信用卡消費動能 優預期
宏?Q2出貨估季增最多5%
抓賊哦 警民合作傳佳話
非洲剛果 全球母親最不想去
阿里山查獲盜伐 男子辯稱購買
4區需停業 悠活員工憂裁員
研究：餐餐一樣有助減肥
陸收藏油畫 描繪南京大屠殺
節能減碳 北市換裝LED路燈
毆腦強摸臀 色襲女大生法難忍
面膜5大迷思 敷出問題肌膚
陸無人攻擊機利箭 傳將首飛
中央氣象局氣象報告
各國祝賀納吉 惟美國關注舞弊
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
綁架虐3女 獸行性侵5次懷孕
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
推領航計畫 國貿局組團訪歐
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
房貸利率攀 日救市適得其反
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
吉林茶行槍擊案 2男二審無罪
六和英話劇奪冠 推手是南非師
3議員遭疑涉貪 北檢續清查
納吉承諾秉中庸 促族群和解
故宮院長：南院2年後如期開館
12萬人齊唱國歌 印度創紀錄
中輟生販毒 警逮6人集團
注射麻醉藥致死 女獸醫遭訴
LG推大電視 不跟殺價風
海基會：個案協處仍持續運作
上市公司15日前申報首季財報
農地污染整治成效差 糾正桃縣
悠活案 屏縣長：當年生計需顧
機捷延宕 高鐵局長請辭獲准
消費者權益 悠活允妥善處理
研究：早關機上床 學童功課好
熱那亞貨櫃輪撞塔 3死6失蹤
綠島人權藝術季 步行體驗歷史
茂迪碩禾中美晶看好太陽能後市
漁業委員會 台日關係新里程
可口可樂127歲 日賣18億杯
台幣收盤價 近3個半月新高
培育好手 彭臺臨：不在乎成本
楊采妮執導有主見 溫柔誘演員
集中市場平均報酬率5.12%
玉山腳下 布農族歲時祭儀展演
機捷無法保證104年底通
和碩首季EPS1.01元
陸中石油擬併購巴西油氣公司
妊娠高血壓 早期篩檢防死胎
陳德銘：兩岸科技業 深化合作
光點計畫 點亮北市城中人文區
監院提糾正 彰縣：認知誤差
凌耀昂寶4月業績 歷史新高
緩衝水域 漁業委員會續協商
陳德銘籲科技合作 納兩會協商
總統：年金改革 盡力找折衷
建縣百年 金門爭國慶煙火施放
酒後拒救護 怒踹消防員
釣竿疑觸電線 男遭電擊送醫
跨部會不安全產品資訊 上網查
實現理想 北大生棄高薪當菜農
朱令案 北京公安首度回應
德工業生產連2增 跌破眼鏡
穆迪：陸房銷售成長將趨緩
污染產業進駐 台中工業區反彈
法出現首例類SARS病毒感染
反避稅 跨國集團檢視投資架構
化解杜哈僵局 考驗阿茲維多
全區或分區 悠活環評大鬥法
環署發文 清查全台未環評旅館
張協安父代母職 另類媽媽表揚
陸三大油企 買遍全球搶油源
北市大安區公所 拍微電影傳愛
越蔬果出口 上看10億美元
維和人員被綁 菲強烈譴責
入黨兩年條款 黨內提參選放寬
報導：陸首季經濟下行 就業增
紡織廠清潔工疑輕生 報檢相驗
彩色米年底上市 進軍高價餐飲
人妻與網友牽手 判賠夫15萬
遭告侵權 宏?：瞭解中
范曾談中國夢 否認叛國
陳傑生日願望 亞運金牌
馬總統：全力提升經濟動能
日曬好處多 有助降血壓
曼尼擊掌加持 林智勝敲全壘打
問題壽險監管闕漏 糾正金管會
財長：證所稅是正義 會修到好
國軍小蜜蜂 營區展示服務
新北：機場線延宕影響市民權益
陸星深情致意 永遠的鄧麗君
神韻模仿到家 李四端讚陳漢典
陳立恆：法蘭瓷美學勝愛瘋
迎城隍 金門包船輸運返鄉民眾
疑涉權鬥 俄副總理蘇科夫辭職
深度遊金門 李沃士導覽
習近平：決策時一種聲音非好事
鳳山轉運站啟用 造型吸睛
失親孤兒志氣高 志當豪小子
蕭萬長組兩岸企業家峰會
菲選前大停電 浮現陰謀論
陸防部批美 為對台軍售找藉口
藍營將推共識版軍公教年金案
禾伸堂擬現金減資3成
新中橫兩車擦撞 1死1傷
陸：釣島不是琉球一部分
離家18載 街友被誤認已往生
綠中委會 蔡英文籲納縣市長
朱旭上午請辭 記者會後獲准
女子墜樓死因疑 北京聚眾抗議
兩會會談磋商 仍未開始授權
高雄一階限水 即日起解除
水情好轉 高雄一階段限水解除
創業第一步 陳立恆：擁抱親人
陸富人海外投資 轉為保護財富
比利時鑽石搶案 三國逮33嫌
總統：台日漁協 各國多表肯定
北市廣告物優先查處 下週實施
國防部：感謝美方關切台安全
蘋果打官司 討安卓原始碼文件
今彩539開獎
正面迎擊首映 摔角擂台引圍觀
核廢處置場 綠委質疑難達標準
機捷延後 桃縣：影響航空城
放任狗咬人 飼主不聽勸被訴
人瑞榮民居陋室 濟弱令人敬
周杰倫愛復古 身體住了老靈魂
新App精準呈現手機主人心情
挹年金 藍委擬降盈餘抵稅額
南部大選 印度人民黨慘敗
堵賄選 菲限提款遭反彈
悠活爭議 內政部環保署協調
馬路塗鴉 星國女子判社區服務
學生差異大 統測難度難拿捏
北跑道整修 桃機運量面臨考驗
台灣PGA巡迴賽 今年11場
新海域將生效 漁民躍躍欲試
會考一試兩用 教部：有困難
攻觸控 宏?加強研發行銷
機捷風波不斷 3度延後通車期
台股漲亞幣揚 台幣升勢難止
劉憶如：證所稅應與經濟連動
中華郵政是否辦兌獎 自行決定
悠活案 蕭家淇：先撤照才能罰
美綁架案3女 遭歹徒綑綁禁錮
縣市長提名 綠擬訂特別辦法
國家公園飯店環評清查 出爐
陸進出口數據亮麗 疑熱錢影響
新北地價漲 地稅累進點上調
減痛麻醉先規畫 以免痛不欲生
大摩爆料 多款新愛瘋年中投產
昆明網賽 盧彥勳晉級8強
朴槿惠：期待與習近平坦誠對話
法保護兒童 要求合唱團多休息
兆雄：黃承國並非副董與股東
富邦金前4月獲利 領先金控業
兩岸前4月貿易額大幅成長
豐田營業利潤 新年度將大增
美3女禁錮案 警屢誤解救良機
桃縣：加強整治污染農地
分析：全球降息潮陸可望暫不跟
兩岸科技協議 陸委會：待評估
入侵泰官網 駭客嘲笑總理盈拉
一生只見母2面 少女以畫思念
被嘉義民眾認出 陳雲林難忘
林益世案法官 盼最高法院定調
鄧麗君情史添一樁 教授曾追求
美韓加強同盟 陸：盼有建設性
機捷合約不當 通車期難管控
火力犀利 林晨樺暫居勝投王
陪女王赴國會 查爾斯受矚目
重獲自由 美禁錮3女返家團聚
兒向媽借錢 母壓力大自裁
軌道界27載 機捷成朱旭遺憾
送母就醫揮拳 陳清達挨告
今彩539 頭獎2注中獎
機捷再延逾2年 測試仍有挑戰
機捷3度延 丸紅不滿高鐵局
報案救遭綁3女 藍西一夕成名
海南赴南沙捕撈隊 與越船擦身
行銷尬研發 雙A命運大不同
結束輝煌生涯 曼聯爵爺將退休
射飛彈技術差 美軍官坐冷板凳
中駐塞爾維亞使館悼念 北約誤炸犧牲記者
中國前4個月 出口增長17.4%
兩岸互設辦事處 台聯：假「事務協商」之名行「政治協商」之實
查爾斯王儲偕女王亮相 繼任有望？
禁錮3女十年恐怖地下室曝光
環盟再度發起「519終結核電大遊行」
公家聯誼為母與女覓得良緣
高鐵母親節舉辦 給乘客媽咪「免費按摩」活動
應屆畢業役男 可申請提前入營
高雄金典酒店 五行開運端粽獻禮
高雄金典酒店 五行開運端粽獻禮
勞保年金方案 總統：盡可能讓大眾接受
朴槿惠呼籲北韓 停止挑釁週期
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
攔檢酒駕遭衝撞 警掛彩送醫
熱那亞貨輪撞塔台 可能9死
年輕人酒精成癮 看臉書可知
幸福母親MIT產品 桃園展售
工研院：製造業景氣逐季擴張
子女留學 台灣家長首選美國
薯片徵新味 美女子贏百萬美元
世衛：新冠狀病毒採樣需更深入
巴西南部氣溫零下7度
台4姝之作 俄國際畫展亮相
歐盟外交官籲巴西加強經貿合作
微軟 首位女掌櫃出線
改善經濟 埃及總統訪巴西取經
美股漲不停 台股可望受激勵
傳夏普盼三星加碼投資
水氣偏多 各地短暫陣雨
五分之一加拿大人海外出生
箭牌停售咖啡因口香糖
調查：低利料助長美股榮景5年
世貿換舵手 賴幸媛盼杜哈進展
台股開盤上漲47.28點
官員：Fed資產負債表需設限
西國葡萄酒展開幕 侯清山出席
Pi助攻 新聞集團營收翻兩倍
湖南暴雨 3人淹沒身亡
前田敦子偕成宮寬貴 訪台搞鬼
中華電攜手IBM 攻雲端平台
科技榮景消褪 美生產力下滑
葉匡時：朱旭自認有負使命辭職
新台幣盤初升逾1角
休士頓華語測驗 半數過關
新北2處都更案 金額近50億
經部：調電價沒變 勿錯誤預期
外資轉買 鴻海走揚
需求弱 陸4月PPI負成長
財長：證所稅可提前檢討
陸4月CPI漲至2.4%
中華電攜手中信銀 推聯名卡
孫正義么弟 不讓哥哥專美
大陸4月物價年增2.4%
韓銀降息1碼 跟進澳歐印降息
國保勞保 生育給付擇優領
周書毅首爾獨舞 7月返台巡演
人民幣中間價 續創匯改新高
華航前董座 登TIACA名人堂
環署指導棋 屏縣下步外界檢視
刺激消費 經部推餐飲優惠活動
北韓促陸雇用開城園區員工
大馬15萬人集會 抨選舉不公
大媽搶黃金 源於金融產品不足
理想母親人選 周美青進榜
4月外貿亮眼 激勵人民幣升值
金融推一把 台股上8300
宏達電臉書機 美電信商大降價
外長：台灣漁民作業不受干擾
台積電：與客戶合作 點石成金
台助海地多明尼加邊界災害防制
十年禁錮性侵 美起訴嫌疑人
機捷通車延 沿線預售屋題材減
馬德里網賽 詹皓晴女雙淘汰
魚叉正中嘴巴 巴西婦奇蹟生還
6大通路 聯合促銷電宰土雞
港：大陸經濟支撐人民幣發展
能源科技計畫一期 朱敬一：及格
台積電15廠年底月產能十萬片
憂經濟成長下滑 南韓宣布降息
模擬強震 東協提升救災能力
海王星外掩星普查 台墨美合作
萬名乳篩陽性婦女 快回診檢查
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
電腦展 多樣觸控新品將現身
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
阻升本幣 澳降息勝過紐干預
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
印尼警駁火恐嫌7小時 斃3人
大學個人申請 缺額逾4千個
總統：不趕快培訓 人才不夠用
澳4月新增工作為預期4倍
悠活4區遊樂區 有申請可使用
大學申請 最快明年全線上書審
中共官媒論朱令案 籲公開資訊
犀象戰前進花蓮 宣揚愛媽媽
早產兒謝母謝醫護 獻上桔梗花
駐法館處換房東 外交部研究
睦鄰經費不當 糾正中油台電
海霸王徵才 職缺高薪160K
深圳前海廉政局掛牌 成效存疑
首家直飛張家界 復航6/2開航
減重兼治糖尿病 男瘦55公斤
陸新宣傳官 國新辦主任蔡名照
台大個人申請 缺額152個
移民火星 美中太空勇士多
促農業交流 日台組織慶40歲
馬國發明展 台灣3視障生參賽
南市推優質水產 籲認驗證標章
撥雲見日 太陽能族群大漲
機場捷運線 朱立倫盼分段通車
兒少受虐霸凌多 江揆促檢討
官員疑收賄案 外長：尚無事證
陸打貪 高檔餐廳重傷
女子遭強暴墜樓 北京警方否認
日圓先生：日圓不至於大幅貶值
旅行更便利 總統盼日人多訪台
警緝k他命 450公斤藏貨櫃
守本份 朱敬一避談12年國教
屏縣府：優先稽查墾丁國家公園
搭自家零件 S4造價接近愛瘋
高齡父母做人 每天十個試管嬰
中油助12社福團體圓夢
好友不挺 男縱火燒死5人判死
月內提證所稅腹案 財長：盡量
美雙面綁架犯 曾為受害人守夜
外資匯入 台幣午升1.01角
邢瀛輝尼國電台談雙邊合作
中日情結深 釣島助漲民族主義
藝傳千里巡演 25日抵南投
富人幫補年金 張哲琛：有道理
禁現宰活禽 攤商提早轉型少
調查：歐巴馬滿意度回升
南韓與埃及簽署核電合作備忘錄
每包菸將漲25元 吸菸人口降
德里鄰狼 性侵4歲女童
吸引外客 日擬辦快速通關
悠活案 墾管處擬懲處13人
小腦萎縮兄弟 感恩母親不離棄
性侵產女 美綁架犯帶出遊
曾為麥可證人 如今控童年遭虐
王郁琦：台顯人權 應善待陸配
多國救災演習 語言障礙待突破
傳深圳官員收禮 陸媒刊清單
愛老人動起來 辦運動會拼愛心
不考學測 莊昀儒獎學金赴美
陸經濟轉向內需 商品多頭告終
挑戰谷歌 雅虎將推新搜索工具
民進黨中國事務會 首次開會
直升機墜檀香山大街 未釀傷亡
機場捷運延宕 江揆籲痛定思痛
洩漏評委名單 彈劾3中科官員
台日簽漁業協議 江揆肯定
助受暴婦幼 生活重建缺很大
調查：護士薪資平均4萬1
邢瀛輝在美洲大學講台灣經驗
中華電IBM聯手 助軟體開發
台股收盤漲18.8點
朱：重視銀髮族需求 創造商機
口號辱特偵組 3台聯成員起訴
4外資上修和碩目標價
高捷大寮都計 陳菊：考量需求
費城人補哈勒戴缺 美媒提建仔
西藏流亡政府：不挑戰中共治權
外資保守看後市 宏?走跌
陸媒論琉球問題 日抗議
寄養家庭分享愛 籲共襄盛舉
澳總理下鄉 險遭三明治彈襲
澳盛銀：南韓降息循環恐已結束
5月台指期漲44點
台股整理 漲18.8點
陸多名地方年輕高官 爆世襲
量縮過高 台股8300止步
李鴻源：悠活2區撤照前仍合法
綠委：大學生犯罪2年飆42%
5月電子金融收高
江揆：產業轉型 創造附加價值
貨櫃運毒 警：單一量最多
風景區禁菸 江揆指示落實執行
菸捐菸稅調漲 民眾多表支持
台商遇強拆 上海台辦介入協調
慶母親節 高鐵新竹站送媽按摩
夜歸遇強吻 陸女咬斷狼舌
陶冬：習李結構經改在第2任期
心疼母吃冷飯 激發視障生發明
超偶劉忻怡 錄取台大政治系
圖保障 滿級分生選國防醫學院
國政基金會 執政黨政策幕僚
申請重複錄取多 名校系見缺額
母親節回饋 高鐵送按摩
兄弟兩岸失聯20年 警助重逢
悲慘地牢 受害人充氣泳池生產
醫美年齡擬設限 青少年止步
苗栗憲兵墜樓 下肢恐癱瘓
睡走道遭制止 醉漢刺司機判刑
三大法人買超台股73億元
直轄市改制 人事費增99億元
原鄉交通網絡 政府續強化
日通膨2%目標 學者看法分歧
華南普降豪雨 8人死亡
客座教授抄襲 判還千萬研究費
吸金 鋼鐵人3創菲多項紀錄
兩岸企業峰會 工商領袖齊聚
補貼用油轉賣大陸 6人聲押
竹市禁宰活禽 列管攤商配合
講手機 印度公車開進河38死
母車禍官司 李孟哲念台大法律
華航前董座魏幸雄 榮登名人堂
助單親媽媽 輔導烤地瓜創業
遭彈劾 中科局長：依理答辯
避孕器忘體內 誘發卵巢囊腫
草原當舞台 優人神鼓鹿野登場
網拍名車 當心詐騙新手法
檢討證所稅 有助台股成交量
疑還有受害 美警搜禁錮屋周邊
幸福好玩遊程票選 嘉縣催票
菲火山意外 罹難者全運下山
男殺人致死 畏罪跳海獲救
復興航空 6月新增張家界航線
綠營籲廢證所稅 藍營擬檢討
新台幣收貶1分
世界不動產年會 下旬台中登場
勝安航空新闢 印尼2航點
世界最棒工作 名人加持才會贏
竹縣推獅山旅遊 促觀光產業
非洲最大醫療器材展 台商參與
市占挽不回 索尼估年度獲利縮
熱愛服務 唐詩為讀社工選台大
奧斯卡獲獎 李安坦言壓力大
江揆：全力以赴 盼GDP保3
蘇貞昌：對中國應化被動為主動
新車需求旺 陸乘用車銷售攀
陸印發村委選舉法 強化代表性
川震災區塌方 3死3車被埋
南韓降息 可能與日圓走貶有關
李鍾和：台灣出口下半年復甦
報導：陳光誠兄遭毆打
參觀眷村文物展 九旬老婦感動
打擊熱錢 人行重啟央票發行
悠活案爭議 江揆：依法辦理
賤賣2土地 教養院董事長遭訴
越出口成長放緩 貿易逆差增
W飯店阻擾救護 消防局提告
貝魯斯柯尼逃稅 義高院判4年
江揆：證所稅應存在但會檢討
港特首反擊泛民問政議題
立院初審 僑外資原則事後申報
感恩母親 南港運動中心祭優惠
釣客享受垂釣 疑貪心成竊嫌
中原改造計畫 金城社區展新貌
台歐盟採購洽談會 十月登場
勞保上限 藍提4萬5800元
痲瘋村遠塵世 村民盼重返社會
兩會派駐機構 將討論行為規範
清大碩士憲兵墜樓 原因成謎
軍公教年金改革 藍營達共識
蔣偉寧期末考 三大考題待解
國軍退將組團登陸 將訪解放軍
蔡英文：台灣經濟需結構調整
國中小普及運動150萬人參與
專家：陸發央票非收緊貨幣政策
眷村文物展 見證空戰英雄往事
犀牛菜鳥日 曼尼變身綠巨人
總統：台海已成和平繁榮大道
中央氣象局氣象報告
大馬發明展 台代表團龐大
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
群創Q1轉盈 Q2優於Q1
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
調查：歐央行1年半內不再降息
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
促銷低價手機 諾基亞推新軟體
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
自經區 江揆：分階段推動
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
休士頓華語文測驗即將頒獎
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
防疫 促9千多戶養禽業打疫苗
台南推包機 拚國際觀光城市
謝：綠未貫徹承諾 憲法很委屈
好小子顏正國 揮毫人生新顏色
李安拍電視劇 盼增新經歷
段行建：財務好 通知往來銀行
典藏記憶 七旬阿嬤話姻緣
陸船抽砂 金門海巡查獲
生命教育 中壢國小師生悼老樹
裁罰3到5區停業 悠活：遵守
日本擔心 陸主張沖繩非日所有
屏東漁船傳遭菲軍攻擊 1死
傳菲軍打台漁船 外交部：待查
長榮兩岸定期航線 再增5條
防疫情 郝：禁宰活禽下週上路
釣島新海域將生效 漁民出港
台北夜市打牙祭 6大夜市參與
台歐盟採購洽談會 邀80買主
華航飛大陸 新增麗江等3航線
雷曼案 金管會：善意提醒
設網路職棒簽賭站 3嫌落網
漁船遇襲 海巡台南艦馳援
邊界對峙後 印度外長訪陸
培養國際觀 高中生瘋國外大學
龍應台推紀錄片計畫 李安支持
港特首：改善民生靠經濟發展
華航兩岸航線 新闢3航點
首季核能發電 略減
攤商宰殺陳列活禽 17日起罰
申請放榜沒姓名 保護考生個資
友達4月合併營收 年增逾2成
機捷延後通車 房市議價增
陸派漁船赴南沙 越抗議
中市護老樹 捐樹換容積
巴基斯坦候選人前總理子遭綁架
群創觸控一條龍 下半年貢獻
教委會通過重提能源科技報告
張藝謀恐罰人民幣1.6億元
菲軍艦槍擊屏東籍漁船 1死
姊代母職不離棄 收容人淚感謝
北市禁宰活禽 攤商可獲補助
男連3搶撞車 警循線逮人
H7N9 河南1病患死亡
永和自然食堂 庇護又健康
蕭淑慎獻愛 關懷天使陪長者
前立委楊作洲辭世 國民黨追思
歐洲日 台歐盼持續深化關係
卡爾西挑戰賽 陳迪晉4強
暗指吳秉叡婚外情 蔡有全遭訴
票選好玩遊程 新北集氣加碼送
會面送內褲藏毒 夫妻遭訴
中市：員額編制只高於台南市
央行阻升 新台幣收貶1分
李安：台灣可做視覺特效
台菲海域 漁民嘆自求多福
藍西救人爆紅 當過兵坐過牢
教師團體憂：評鑑成逼退利器
桃機一航商場 全區10日開幕
泡麵王比創意 炒沙茶加中卷
陳雲林訪台南 連戰來相會
澳洲駭客拚技 政府找人才
重大工程加強控管 帶動景氣
通緝男變神棍 詐財被逮送辦
油價公式 經營改善小組將討論
台船員遭射殺 外交部促菲緝凶
擄人勒贖未遂 中市警逮7嫌
醃頭案延押庭 陳二哥候核辦
遇襲漁船：還沒看清子彈就飛來
李朝卿案開庭 12官商認罪
不想悶 劉憶如：台灣應更開放
護士節前 基層抗議血汗
調查：近半民眾認應簽和平協議
新北推自經區 江揆讚有企圖心
預算受阻 港府面臨財政懸崖
核一乾貯設備採國際成熟設計
陸官方專家 坦承熱錢流入
內政部：屏縣認定悠活1和2區
墾管處：悠活3至6區已無住宿
綠色能源夯 貿協米蘭找商機
連夜偷搶撞民宅 醉賊醫院落網
中東爭端 大陸初試啼聲
朴槿惠籲 兩韓建立和平互信
福利學會年會 稱讚金門經驗
國寶介入龍邦案 金管會將嚴懲
陸：世銀經商報告 不符事實
婦團：生產環境應更多元友善
總統：維護國民權益 促菲緝凶
久戴隱形眼鏡亂點藥 女險失明
菸稅首度要調漲 每包漲5元
貨幣政策基調 央行：適度寬鬆
下游補庫存 泛用樹脂報價回溫
台漁民被殺案 菲當局毫無頭緒
台酒工會：菸價漲恐打擊經濟
新北首屆護理獎 60人獲獎
男足出征東亞運 參賽兼練兵
英央行維持短期利率0.5%
移民海巡結親家 員工成佳偶
菲律賓衝刺 要甩亞洲病夫惡名
陸菲對峙 南海紛爭惡化
遠東增資遭撤 遠百提訴訟勝訴
撤增資太流勝 遠東：正義伸張
金門醫保生9名額 5人錄取
遠百增資遭撤勝訴 太設尊重判決
網路性交易訊息氾濫 監院糾正
雄中清寒生上交大 盼讀警大
經建會：醫療專區負面衝擊有限
環南家禽市場 公開屠宰流程
臉書牽線 母親節蛋糕送小林
遠百增資太流勝訴 李恆隆質疑
國泰金4月獲利 勇冠金控
助拳中華男籃 等戴維斯點頭
觀光維安 金門建快打特警隊
桃猿女孩粉絲暴增 行程滿檔
蘇花公路搶通 駕駛人小心行駛
公設保留地引民怨 糾正內政部
福島核廠地下水 東電擬放大海
機車專用 Mio小金剛上市
李安：PI是台灣片 大家共享
今彩539開獎
陸：反對歐盟對光電產品設限
陸：對琉球問題立場未變
科大生集資創業 賣紅茶面膜
威力彩開獎
青年失業高 職訓局：國際趨勢
手機刷卡試辦 國泰世華獲同意
反風車擋施工 13人被訴
印外長訪陸 將會李克強
柏林地區婦女生育年齡偏晚
總統關心織襪業 11日訪社頭
滬城管待遇優 碩士大舉進軍
俄將售敘飛彈 傳美以抗議
學者：陸琉球再議論是對日施壓
菲船射殺台漁民 陸國台辦譴責
下士墜樓 憲兵指揮部協助醫療
日調查：兼職女性早產風險較高
加蚋慶元配 獲分配剩餘財產
悠活案懲處名單 營建署明開會
闇黑無界IMAX 如身歷星際
熱錢流向 央行密切注意
泰國考慮解除泰南緊急狀態法
論憲法 謝長廷邱義仁舌辯
澳洲內陸超馬 陳彥博暫居第3
邱心怡扛重任 海巡唯一女駕駛
公設保留地 內政部將專案檢討
肯定之餘 歐盟促大馬澄清選弊
美初申失業救濟 5年來最少
葡國失業率 入歐元區以來新高
人行示警 勿對通膨盲目樂觀
赴美免簽證 南韓再獲延2年
遠百增資太流 經部擬恢復
德國筆會關注人權和網路發展
大馬選舉 廢票33萬張
綠中國事務會 兩岸媒體聚焦
加強管理 銀行定期查核特店
威力彩 頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
旗山老蕉農 樂當e世代
高齡生產危險 日大學教懷孕
台船員遭射殺 立院限時提報告
黑冠麻鷺孵蛋 樹上擬態欺敵
邦諾大漲 傳微軟買旗下事業
為反核 蔡明忠夫妻入鏡合唱
歐盟倡恢復信心 重申歐元可靠
上海台廠遭強拆 建商要賠
菲公務船涉槍擊案 總統促譴責
增菘瑋首勝 草總目標續贏獅
李安用電影語言 傳達台灣價值
沈呂巡出席歐銀年會 簽新協議
綠主動面對中國 首要凝聚共識
官員：重疊海域捕魚完全合法
飛彈威脅高 美揭全球防禦藍圖
群創擬間接投資業成
疑燒炭輕生 一家四口送醫
中共黨報: 不只釣魚台回歸、冲繩主權也有問題
美綁架嫌犯出庭 保釋金8百萬
台廠遭強拆 台協：滬政府震驚
台日漁協將生效 日加強取締
記者會舉牌「特偵豬」 特偵組起訴台聯三幹部
上海台商廠房遭強拆 4千坪夷為平地
台灣漁船遭菲掃射1死 府訓令外交部究責
5/12國館神氣家族 講座「Ａ＋黃金女」
模範母親蘇蔡照苗 分享歡喜秘訣
儲備快樂電力 迎向百變人生
菲射殺台灣船員 台灣、中國都強烈譴責
英國首相稱「不支持西藏獨立」
母親節前夕 9旬潘伯送新婚老婆一顆心
炎炎夏日到哪裡賞螢? 看過來
在野黨：此時不出動軍艦護漁 要待何時？
江宜樺、朱立倫同台 同學有「較劲」意味
花蓮翱翔季 熱氣球幸福起飛
台北華國大飯手工粽禮”限量”發售
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
黎真主黨放話 敘將供戰略武器
四年首見 日圓貶破100關卡
禁錮案嫌犯自承：我是性掠奪者
染新型冠狀病毒 沙國再添2例
中國大陸將成世貿秘書長挑戰
推特開師長玩笑 美高中生停學
宏達電新One 陸買氣不輸三星
台工具機搶市占 首要提升品質
美盜匪化身超級英雄 又偷又搶
台灣首座波浪發電機 台船完工
紐約破獲網路竊案 盜千萬美元
普普大師畫中國山水 驚艷英倫
日圓貶破100 恐持續下探
美議員擬限H-1B 科技業憂
遊戲機需求旺 輝達財報超預期
大中華Q2筆電出貨 估增5%
韓元貶 韓4月進口物價上漲
鋒面接近 天氣不穩定
哈利王子訪美 無視迷妹看地雷
檢討證所稅 台股再攻8300
台中馬拉松賽 岱宇號召做公益
陸外交部：強烈譴責菲殺台漁民
台股開盤下跌1.51點
迷途困烏來拔刀爾山 8人脫險
谷歌I/O大會 傳將推新平板
降息未振經濟 全球央行續寬鬆
張立人立體書 預留空白齊創作
PSY來訪 哈佛學生瘋狂
紐約討論開放非公民移民投票權
日圓貶破100 日股開盤大漲
傳夏普擬裁員5千人 董事減半
日圓眨 日經常帳順差創高點
駐愛代表辦活動 傳播台灣之美
日圓貶破百 日股一飛沖天
FBI指控爆破加火車嫌犯
委內瑞拉總統訪巴西 聚焦經貿
台船員遭射殺 外長要求菲緝兇
大陸留守流動兒童近1億
日去年度經常盈餘 創新低
王又曾轉移焦點 提政治迫害
日圓貶破百 台幣盤初整理
台漁民遭射殺案 菲公務船所為
日圓貶破100 韓元跟貶
傳夏普董事減半 鴻海不評論
WBDL女籃賽 母親節開打
悠活案 環保署澄清無翻案
宏達電官司 德法官疑過度解讀
許歷農訪陸 下週會大陸高層
太魯閣遊客中心 延長開館時間
日官員：日圓貶反映美景氣回溫
PSY訪哈佛 談瑪丹娜趣聞
聯合海葬 往生者骨灰安息大海
太流增資案勝訴 遠百大漲慶祝
菲射殺台漁民 總統：追究到底
世界級新一代設計展 台北登場
涉貪赴訊 柯文哲：沒沙盤推演
澳央行下修通膨預測
泰銖走貶 市場臆測央行降息
外長：菲國公務船執法過當
證所稅未定 台股平盤游走
台船員身亡 菲駐華代表致歉
外資看仁寶 偏保守
日圓貶破百 投顧：威脅台股
美德州議會支持台美簽投資協定
傳南方報業高層任中聯辦副手
美父母期望高 寶寶取名救世主
日圓貶破百 下看104
駭客搶銀行 閃盜4千萬美元
魯平警告：沒有大陸 香港完蛋
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
台墨美天文科研設備合作計畫動土
油價下週恐漲2至3角
洪石成家屬：開國際記者會控菲
上海台廠遭強拆 建商姿態仍高
出口領跌 韓股創4週最大跌幅
亞洲最大郵輪 12日基隆啟航
高公局：回數票退費 沒期限
槍擊漁民 總統：要求懲兇賠償
液晶電視廠Q2產值 估增1成
犀象戰花蓮開打 曼尼掀熱潮
陸地方銀行不良債 法官幫追討
日圓貶破百 日股早盤大漲
悠活爭議 內政部：屏東縣認定
王建(火宣)再籲停證所稅 增證交稅
基層護師怒吼 籲廢除責任工時
斯里蘭卡、越南 加入降息行列
疑性騷擾 韓總統府發言人遭撤
遇襲漁船 海巡署：船身32彈孔
母親節將至 陳李慎探扁
民眾不拒買 日系商品不會降價
調里程數賣中古車 男詐欺判刑
日圓大貶 短期利台灣面板廠
國是論壇 朝野同聲譴責菲律賓
教部近日說明十二年國教零抽籤
聲請撤銷扣押財產 林益世被駁
日圓貶破百 亞幣跟貶
新漁場生效 漁民進入作業
中橫搶修 估7工作日搶通
漁民遇害 民進黨強烈抗議譴責
菲擊亡漁民 保險請領百多萬元
華亞科：DRAM缺貨到年底
憶鄧麗君 白嘉莉難忘純真敬業
緬甸內戰 難民湧入雲南
3D槍枝檔案分享 美政府撤除
文學館動工 台中人驕傲
馬總統：開放陸客來台帶動觀光
菲殺台漁民 網友：陸吃台豆腐
大馬發明展 代表處肯定參賽者
胡志明市擬禁機車進市中心
日圓破百 新台幣午貶 9分
指考分發名額 恐創近年新低
海巡戒護 漁船11日返小琉球
比爾蓋茲文膽 掌台灣微軟行銷
死亡漁民要國賠 屏縣：待商榷
馬祖發展 外籍專家：取平衡點
遇襲漁船 11日清晨返小琉球
科大美髮達人 6月赴香港爭光
外長：菲國政府需負完全責任
指考單科90分 改分發取消
漁民遭槍擊 江揆促全力協助
美媒：日圓破百 日經濟里程碑
遏止泰銖升值 泰降息壓力高
法部：有管轄權 要求菲緝兇
台菲衝突 陸統戰劇本出招
漁船遭襲 馬：不辦出結果不休
菲律賓坦承 朝我漁船開槍
美禁錮案嫌疑人 幼年疑遭性侵
立委：應強硬要求菲國交代事因
外交部：菲同意台派員共同調查
百貨母親節DM標示 疑不充分
釣島擴大海域 漁民：有助漁獲
陳菊：土地標售會抵制炒作
哈利波特斜角巷 環球影城現蹤
菲駐華代表 向洪石成家屬致歉
環團籲核電壓力測試公開透明
涉貪赴訊 柯文哲：制度出問題
涉製偽劣藥 3嫌送辦
屠光紹可能出任中投董事長
台股收盤跌5.63點
全美五金展 台團商機千萬美元
5月台指期跌1點
哈利王子訪白宮 婆媽超驚喜
支持大馬民聯 五月天等遭批
華光盼變更回饋 北市審慎處理
台股整理 跌5.63點
5月電子跌 金融漲
勞保年金改革案 表決後付委
大陸最長越江地鐵隧道貫通
台積電4月破500億 創新高
立院三讀 軍士官可留職停薪
桃園機場一航廈 新增台灣味
日圓貶破百 南韓應變總動員
商品投資人上月撤資93億美元
旗袍特展 展現女性樣貌
性侵智障女 男子遭判刑
8陸男輪姦14歲少女 逮4嫌
罕病兒上菜 感謝母恩
台股小跌 短線量能不足
詐騙車手團 吸收少年學生入夥
聯電4月業績 重登百億元
走私冷媒 船長判1年半
退役將領訪陸 盼建立軍事互信
國防部：退將赴陸屬個人行為
跨媒體壟斷法 擬16日併案審
攻大陸腫瘤製劑 神隆攜手康聯
江青拍攝毛澤東照片 北京拍賣
菲海防隊：台船試圖衝撞才開槍
為爺奶打造繪本 大學生好樂
菲律賓坦承開槍：同情但非致歉
抓豬競技 布農勇士展身手
寄養家庭招募 讓孩子快樂成長
三大法人買超台股51億元
劉憶如：不會爆貨幣戰爭
正副總統賀卡 祝母親節快樂
假出口真套利 陸熱錢爆量
新漁場開放 盼減少台日糾紛
國民黨賀母親節 向媽媽奉茶
藥妝品個人化 王文洋獲創新獎
採金線蓮摔落溪谷 男不治
作回收扛家計 郭冠秀不以為苦
萬嬰接生手 林楊靜莖模範母親
嘉縣養豬協會 歡喜入厝
外籍人士來台3次 享快速通關
樂遊花蓮 觀光護照優惠多
動物昆蟲創意展 苗高鐵區登場
中醫：雞湯滋補 電宰最保鮮
藍委提案盼電價緩漲 朝野支持
站牌太遠 竹縣副議長盼解決
白衣天使傳愛 認養孟加拉貧童
古又文服裝 登上國家戲劇院
會印外長 王毅：推動邊界談判
馬破詐騙集團 扣查55台灣人
癱瘓女莊品瑄 彈琴謝各界協助
新台幣收貶2.9角
學生贈蛋糕 幫啟智兒慶母親節
誆稱國際基金 詐騙集團落網
朱令案 陸媒問李昌鈺
閃靈新MV武打風 團員吊鋼絲
琉球熱議 組織稱屬於中華民族
陸首部印度國情報告：多難興邦
歡度母親節 消防局防災宣導
中共黨媒：習近平不否定毛澤東
感謝護理師 蔡炳坤中榮致意
獲一等勳章 李安：替藝文升級
台南警方清山 通緝毒蟲被逮
活禽攤販 魏明谷籲公平對待
都更計畫虛編預算 糾正台南市
日圓貶破百點火 日股大漲
台灣傳統週活動 5月陸續登場
日產獲利成長 日系車廠居末
Panasonic財測未達標
航空購物城 新東陽商場亮相
關懷台青 駐雪梨處設臉書專頁
年輕人求職 余定陸：練基本功
菲律賓：11涉案執法人員停職
台南H7N9疑似病例全數排除
聚焦國寶 公視下鄉美學教育
控制慾強 美禁錮案嫌殘暴虐妻
愛捐血 許明財居縣市首長第一
北科大體感輔具 當視障者的眼
中央氣象局氣象報告
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WBDL女籃賽 選手添舞台
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德政黨提議高速公路限速 惹議
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大馬發明展 台灣金牌數破大會
台北飛東京 最低價單程888
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
孟加拉樓塌 死亡人數破千
注射疫苗暗槓 越醫師遭投訴
禽流感免驚 雞肉試吃瞬間秒殺
手機信用卡 5月底鳴槍起跑
遠傳4月 每股賺0.33元
疑電池爆炸 宜蘭回收廠兩人傷
菲槍擊台漁民 江揆：討回公道
巴政府債兩年內達190億美元
大陸組建首支艦載航空兵部隊
台灣大4月每股賺0.47元
巴國選前暴力多 再傳爆炸事件
慶母親節 金監收容人餵母麵線
陸網路大總管 新聞人魯煒出掌
違法賣千筆土地 彈劾望安鄉長
肉身擋怪手護老屋 法籍生被告
漁民遭襲 海巡署：救援沒耽擱
日圓貶破百 台幣收半個月新低
菲軍艦槍擊漁船 違反國際常態
台幣貶 有利晶圓代工廠營運
實驗室意外 興大兩學生送醫
前4月稅收成長 達預算目標
籌備企業家峰會 推蕭萬長主持
副總統：勞資共享經濟上升好處
陸越界 印外長：別鑽牛角尖
韋禮安走創作 鄧麗君幕後推手
調查：過半民眾肯定投保協議
大陸開始整頓網路新聞
統合學會 自有論述致力實踐
台灣大前4月 獲利稱王
逛百貨向右看 婦撞傷人遭訴
出貨回溫 鴻海4月業績增1成
自由經濟示範區 評估納金融業
巴人過乾癮 火紅實境秀選主席
改革獎補助辦法 國科會提計畫
企業家峰會 兩岸同步進行中
幼兒境外染麻疹 疾管局籲注意
開發金前4月EPS0.11元
老少發明家 國際發明展爭光
菲總統府：先調查再考慮道歉
10月調電價 經濟部立場不變
知本泡湯現稀客 果子狸噗通跳
匯市謠言 央行：未派員金檢
Q1新屋建照增3成 桃園最熱
金門6家績優廠商 李沃士表揚
單身旅遊熱搜 峇里島奪冠
外交部：菲指若違法願道歉賠償
拉達克對峙 特別代表通話化解
華碩4月營收 月減22.1%
營建署：悠活案 9人申誡
悠活為鑒 江揆：確保無類案
環保節能 觀音埤塘公園啟用
泰財長喊話 降息1碼還不夠
日圓貶破百 韓元領貶亞幣
淡季 宏?4月營收月減31%
澳洲遊客搭郵輪落海 生機渺茫
北市新式地圖牌 信義區亮相
薩爾瓦多外人投資 金融保險夯
反歐元黨吸睛 德吹黨員跳槽風
申請戶籍謄本 灣生悸動尋根
行竊帶小黑把風 白毛屁屁露餡
長鼻浣熊當媽 5寶活潑好動
興大實驗室氣爆 炸傷2研究生
太流案勝訴 遠百：正義得伸張
漁船家屬報案 海巡立即派艦艇
學者：台應逼迫菲談判漁權
樓塌17天 孟加拉女子生還
江揆：民眾免水患苦 政府責任
陸經濟降溫 香港成長不如預期
漁船槍擊案 家屬哀痛準備善後
地震紀念公園動土 李朝卿參與
悠活案 9人申誡處分
華亞科賣地 估賺2.28億元
歐巴馬6月訪德 會晤梅克爾
老翁失蹤烏龍 百人急尋7小時
搞攤車不簡單 達人小龔報你知
陸軍艦接近南沙仁愛礁
美羅省中華會館 首度參訪金門
泰國工業展 台灣26廠商參展
酷似趙又廷 唐肇廷美名快艇
貓熊林冰離泰返鄉 求佳偶
小黃鴨游高雄 盼下半年展出
悠活違法 環保媽媽檢舉內政部
比鋼琴大賽 黃時為拚複賽資格
馬國選後 種族議題仍待解
陸敦促菲徹查射殺台灣漁民事件
國寶人壽：保戶權益不受影響
民調否決 郭芝苑宅前路不改名
歐洲華文作協將在柏林辦年會
逃警攔查 男子遭鱷吻療傷落網
中職轉戰花蓮 球場座無虛席
爭黃色小鴨 基隆務實行銷觀光
菲公務船槍擊台漁民 英媒報導
菲殺台漁民 犯保協會慰問家屬
金控4月獲利 月減近3成
台灣要課稅 淘寶網：沒問題
菲方槍擊漁船 江揆批不人道
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被控幫女檢洗錢 友人無罪答辯
單身醜魚剩3隻 英尋雌魚交配
漁民遭菲射殺案 檢：依法追訴
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漁民遭襲 蘇蔡促台菲協商漁權
淘寶網：台灣網購市場動能大
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日圓貶 企業界籲台幣趨貶
日圓貶 經部主動拜訪5業別
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大樂透開獎
金門男保母 獲優質肯定
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樓塌17天 孟國女子奇蹟生還
貨運疲弱 航空雙雄營收下滑
石門供水區 水情燈號轉藍燈
宣示護漁 總統將視察海巡演習
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討債逼人跳崖 殺人罪起訴
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三餐老是在外 星外食亞太第一
南印度議員身家5年增9億台幣
腸衰竭無法吃喝 歌手籲關心
在野質疑 馬選委會稱乾淨選舉
漁案24小時應變 爭尊嚴權益
斐汽車零件展 台灣參展受注目
涉性騷擾 尹昶重：沒亂摸臀部
李安自嘲：老婆追我 沒有抉擇
德財長立場變 挺放寬撙節要求
韓媒：尹昶重亂摸女實習生臀部
今彩539 頭獎1注中獎
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美審移民法 華裔憂親屬難居留
日圓若續貶 恐掀亞幣競貶潮
李克強會印度外長 談合作互利
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漁船槍擊案 彈孔遍布船體
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專家：遼寧艦5年內或有戰鬥群
九指神功 一結打天下
海巡署：南方海域有2艦巡護
台灣政府下最後通牒 72小時召回代表、凍結菲勞
馬雲退休 卸阿里巴巴CEO
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
遭槍擊 廣大興28號返小琉球
發明揚國際 身障生獲特別金獎
美4月預算盈餘1129億
檢方相驗蒐證 洪石成船艙被擊
走出陰霾 風災農婦逆境轉業
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達吉特邀林能平推出平價服飾
韓逮捕女港客 肛門夾鑽石闖關
對流旺盛 中部以北慎防豪雨
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遭槍擊漁船返航 家屬哭斷腸
歐股連4紅 週線收漲
靜脈曲張 萬芳醫院免費篩檢
美海軍招募 瞄準亞太裔
爭取翻身 諾基亞在美推新手機
美元漲 紐約金價受累大跌
北部強降雨 高速公路出口積水
北市大雨 1人疑掉入涵洞
瞬間豪雨 桃園低窪區淹水
商談敘利亞 英俄領袖存歧見
西國電影節 台獲選主題國
屏東漁船遭槍擊 船長否認挑釁
缺相驗設備 遭槍擊船員移高雄
委國大選爭議 經濟體資格惹議
反駁 微軟：Win8同樣暢銷
行動Win8高飛 雙課題待解
電信業發聲 微軟手機待努力
Win8後市 雙A樂觀看待
悼受害前總理 義總統反暴力
美元飆 紐約油價連2黑
新北大雨 萬里台2線積水
駐西代表出席酒展 促雙邊貿易
台科大設專利平台 助中小企業
內外因素 中國經濟趨緩
滂沱大雨 桃園低窪地區淹水
夏普求售大馬TV廠傳找上緯創
台菲漁案 美籲節制及外交斡旋
工程會促部會控管公共工程進度
貴州煤礦坑爆炸 12死2傷
北市豪雨 部分紅黃線開放停車
士林三腳渡淹水 北市府籲移車
賀寶芙盃少棒賽 因雨延賽
鄧麗君嚮往愛情 等待懂她的人
林永樂偕白熙禮 慰問船員家屬
機捷延宕 丸紅自認沒錯
新北三峽土石崩塌 小貨車受困
苗栗以北大雨 明德水庫放水
傳北京有指示 京滬大學7不講
加移民新制 恢復擔保
服裝業要求孟加拉強化工廠安全
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鋒面帶進雨水 彰化以北防大雨
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綠島長泳 海巡籲考量安全
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疑強迫症連偷衣服 婦遭法辦
台日漁業協議 成果豐碩
台大社科院落成 學生抗議工安
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漁民遭射殺 政府成立調查小組
小岩城行動領務 貼心便民
母親節檔期 電信業大打優惠戰
科教館慶母親節 體驗自製戒指
夏普海外廠賣緯創有譜
因應豪雨 北市開設應變中心
墨國兒童節 李新穎偏鄉發玩具
為用公務車 湖南官員打架咬鼻
總統：不排除對菲國制裁
副總統：要求菲道歉賠償懲凶
城市科大許智凱 大專高球雙冠
美元走強 台幣週貶0.64%
砸破窗戶 燒臘店老闆告父親
三峽坍方阻路 貨車司機脫困
瓜國前獨裁者定罪 堅稱清白
鋼琴家卡薩里斯 23日登台
漁船槍擊案 菲駐台代表致歉
嘉南灌區二期稻 預定6月供灌
北市豪雨 國軍同步應變防災
學者：台船入菲群島水域合法
雨勢趨緩 高速公路順暢
柏南奇警示 加強監理影子銀行
秦厚修訪和美實校 身障生贈畫
中部大學師生 大馬發明展發光
涉違紀 江西南昌大學校長遭查
漁船遭槍擊案 鑑識彈孔52處
菲槍擊漁民 鄭新助率眾抗議
樓塌17天生還 孟國女憶苦難
台漁民遭射殺 港團體抗議
一只耳環 串起無血緣的母女緣
台瓜合作成果 孫大成演講力推
人口遽增 高市設河堤國小
中山高五堵翻車 南下匝道封閉
母親節 郝龍斌表揚百歲模範媽
朱敬一化身教師 談政治與市場
副總統：健康快活健保支出少
江宜樺：台幣貶值要整體考量
職能學院展現成果 市集擺攤
北市就服處辦徵才 368職缺
興大氣爆案 1研究生右眼失明
因應豪雨 台2線部分封閉
迎戰罕見疾病 慈孝楷模無懼
三峽坍方清除 恢復雙向通車
匯智俱樂部揭牌 再創化工高峰
漁民遭襲 檢方：解剖為取證據
菲攻擊台漁船 赴菲旅遊仍正常
贈書小球員 職棒教練鼓勵上進
船員遭菲射死 蘇貞昌支持懲凶
新冠狀病毒 法排除3疑似病例
模範母親表揚 邵曉鈴歌聲祝福
培養思辨力 立委樂悅讀
失智症家屬心情分享 笑中帶淚
女生要有好人緣 先別說自己胖
為食品衛生把關 女稽查壓力大
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慢熱陳美鳳 用心學當媽
盼永生 俄富翁打造「阿凡達」
圍毆友人 3男判刑
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遭菲攻擊漁民 大量失血致死
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陸媒：陸船隊南沙遭不明官船擾
找男友砍同學 高中女生被訴
網域名稱改革 .bzh過關
傳夏普電視廠破局 鴻海不回應
日商品不降 管中閔：市場制裁
低窪處積水 竹市警戒抽除
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北京攔截詭異郵包 藏百隻蟑螂
管中閔：亞幣不會競貶
內蒙現8萬年前鴕鳥蛋 惹哄搶
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感情告白 陳意涵：很久沒心動
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收賄縱放賣淫女 警判2年9月
避難到金門 廈門田都元帥感恩
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浴佛朝山 三步一跪報親恩
一肩扛3子 外配勇於承擔
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菲獲槍擊台漁船影帶 暫不公開
連勝文：感謝柯文哲幫助過我
社福研討結論 離島缺專業人力
朱敬一：勿衍生上課互動言語
挺幸福新館 廖了以胡志強同場
桃猿很忙 延賽仍與球迷同樂
中越同意落實南海各方行為宣言
反媒體壟斷專法 待凝聚共識
萌熊賺錢花招多 變身成泰迪熊
金門獅王爭霸賽 10隊競技
掃除異端 納吉承諾當全民首相
無畏塔利班攻擊 巴國投票踴躍
安平漁民憤慨 怒燒菲國旗
北台豪雨 5縣巿淹水
歐洲經濟危機 生育率普遍下降
滬杭禁活禽交易 有效防禽疫
體內心臟裝置 可能受平板干擾
經濟不見起色 義工業產值下滑
兩岸政治對話不可免 但當前難
馬批菲開槍冷血 態度令人憤慨
週末照休 菲海防隊大門深鎖
陸簡化直接投資外匯管理法規
桃園龜山工業區淹水 已排除
今彩539三星彩四星彩開獎
中油員工受約詢 傳遭秋後算帳
員工疑遭算帳 中油：無此事
台灣退役將領訪陸 台媒見不著
川震後5年 新生45隻大貓熊
四川礦難37人被困
船舶僱武裝保全 15日初審
羽球團體賽 合庫A跨出衛冕路
印陸邊界代表 數月內會晤
巴基斯坦大選 西南部6死
泰央行：通膨是降息關鍵
兆豐融資 曼谷微笑廣場開工
日圓貶 日7大汽車公司大賺
亞洲物理賽佳績 8生穩上台大
台生功夫深 亞洲物理賽成績優
遊台 台旅會籲破物美價廉迷思
災後首度 福島核廠反恐演習
巴前總理夏立夫：有信心勝選
菲媒顯著報導台漁船遭掃射案
大雨水位升 日月潭九蛙剩一隻
今彩539三星四星彩派彩結果
府下72小時通牒 否則凍菲勞
4項嚴正要求 府向菲下通牒
收容少女不服管教 花盆砸主管
四川礦災 已知22死
促菲道歉賠償 台升高壓力
府：菲方冷血粗暴 絕對違法
凍結菲勞 台嫌遣陸案時曾祭出
性醜聞道歉 青瓦台誠意惹議
網友: 抓幾艘菲律賓漁船回來、停止菲勞配額
涉售北韓機具 台商遭美制裁
台漁船中彈37發 大陸媒體頭條報導
台灣網友採取報復行動 攻擊菲律賓政府網站
國安高層緊急會議 府晚間10:15召開記者會
培訓專業稅務法官 實現賦稅人權公平正義
廣大興漁船案 陸媒持續顯著報導「兩岸同聲譴責」
陸發改委副主任劉鐵男被調查
亞洲最大！「海洋航行者號」
海巡宣示護漁 海軍康定艦隨行
美國品牌Lord Baltimore 微風亞洲首賣
馬抱漁民家屬 允絕不對菲示弱
慶祝母親節 高鐵台中站幫媽媽按摩
漁案處理 外交手段趨強硬
外交部：絕不接受菲國卸責推諉
前黑貓中隊飛官莊人亮辭世
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
埃及破獲恐怖組織 圖謀炸使館
中山高4車撞 2傷者送醫
鋒面影響 全台防大雨
西甲 巴賽提前封王
馬總統下通牒 菲網民熱議
建仔3A先發 前7局失3分
法雷平發明展 台奪8金18銀
公益彩券3月盈餘19.75億
全美最熱門商店 麥當勞稱冠
英媒：凱特預產期7月13日
夏季旅展 經部推時尚地方特產
少年長途步行打工 員警送單車
調工資 新勞保分級表7月生效
國健局：9成媽媽運動不足
夏月電價6月啟動 月增75元
允乘客進駕駛艙 越機師遭重罰
鄧麗君雋永歌聲 傳唱你我心中
王建民優質先發 本季最長局數
不怕夏月電價 省電有撇步
環保體驗館 國高中小參訪免費
別阿里巴巴 馬雲要睡上3個月
藍檢討證所稅存廢 綠籲停徵
勇於創業 劉阡于願助人
鄧麗君60歲冥誕 倩影長留
總統將探視洪石成家屬表達慰問
貴州土石流 1死3傷
台企業獲利信心 高於全球
捷運站偷拍裙底 判拘役40天
涉假球案入監 吳健保假釋核准
四川礦災再增死傷 28人遇難
對陸思維漸開放 民進黨正在變
台青年鋼琴家前進范克萊本大賽
對菲交涉 郝龍斌：態度要強硬
焦點人物：旁遮普之獅夏立夫
台商一點心意 相約上山助學
南方護漁 海巡加派1艘大型艦
菲期中選舉 賄選暴力陰影籠罩
康乃馨飄香 行政執行署送暖
民進黨新北黨部市長提名徵詢
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廢證所稅 台股量能受惠
讀書變遊戲 偏鄉生愛上閱讀
軍中情人鄧麗君 前線留足跡
台菲漁業談判 漁署：準備好了
慈濟浴佛 胡志強夫婦獻花
沈啟揪美女媽義賣 推獨家香腸
樓上漏水 男持刀恐嚇判拘役
吳敬璉：中國經濟模式強弩之末
總統率上萬民眾為洪石成默哀
日圓貶 台面板廠受惠優於韓
陸官方維穩 禁川震喪子母祭拜
投顧：日資外移 新興亞洲受惠
西班牙動物園為陸貓熊送行
防汛期 北市：工安防護應加強
港議員梁國雄辦公室疑遭縱火
大學社團夜市登場 舞出青春
廣告人林書緯 創意行銷人生
無視外患 韓軍官擅離打小白球
海象險惡 總統仍將渡海慰死者
波馬炸彈客墓 恐成反美聖地
中油汽柴油價 調漲3角
MECO：已通報馬總統要求
彭博資訊外洩案 傳柏老中槍
林永樂：儘快赴菲調查漁船案
縫衣針刻遊子吟 針線情訴母愛
漁船案限時要求 菲方暫無回應
近千名上海民眾再抗議鋰電池廠
台股後市看量 大跌機會小
護漁船隊 海軍出動康定艦
鹽雕加沙雕 一見雙雕開展
台扯鈴布袋戲 雪梨佛誕節搶眼
政院證實海巡國防官網遭菲攻擊
促菲道歉賠償 蘇貞昌全力支持
殘廢照護險 保障更周全
私下收出養兒少 擬納罰則
貧童助學 愛護更多雲南珍珠
海陸接力救援 斷喉貓獲救
總統祝福全國母親幸福快樂
彈孔累累 漁船拖往東港待修
氣候不佳 中職獅猿戰再度延賽
擴大護漁 海巡國防增艦支援
廣東國中生救溺水同學5人全亡
藍：18趴改革16日可望定案
重建母嬰親善環境 婦團3訴求
如狀況差 曾仁和不排除打中職
禁錮十年 俄州3女復健路迢迢
台鐵便當盒換新裝 老夫子現身
記憶體設計廠紛轉型 求穩定
中區技能賽 中區職訓中心發光
張藝謀超生 陸：名人無特權
新北戰雲密布 藍綠展開布局
馬總統通牒 菲府方暫不回應
廣告惹議 金主不挺祖克柏
通路暫觀望 DRAM缺貨不變
台玩家蒐電影道具 宛如博物館
海軍康定艦護漁 濟陽艦側應
美CDC：H7N9疫情似趨緩
海上衝突 菲勞擔心工作凍結
解決清境違建 縣推風景特定區
扁再入黨 蘇：尊重全代會公決
憂影響工作 陸教師得排隊懷孕
美麗邂逅 陳菊會陳菊
停菲勞通牒 高科技業衝擊較大
步手機業後塵 芬蘭紙業萎縮
網路遭攻擊 國防部啟應變作為
電子商務車拚 台灣比速度品質
外配逾期居留 母親節感傷
騙有好茶葉入狼屋 女子遭性侵
家樂福不給發票 陸翁氣到生病
小腸移植推手 陳芸讓童嚐美食
貴州土石流 5死3傷
強盜未遂 廚師判刑4年
南通錯聽南充 陸婦搭機差千里
慶祝母親節 陳菊釋生育利多
杭州媒體人 因新三反被迫離職
陸喊話：中越妥善處理南海分歧
不改奢華風 伊美黛尋求連任
張榮成收藏豐 廠商借道具拍戲
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染新冠狀病毒 法又增一例
哈利聯手美女泳將 勇士賽揭幕
黃金週線收黑 短線再測支撐
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汶川地震5週年 陸官民不同調
南投慈濟浴佛 林政則沐佛恩
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大林慈濟浴佛 病患虔誠朝拜
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母親節 從懸掛國旗到龐大商機
巴國選後 弱勢政府恐難施拳腳
從小聽甜蜜蜜 陸生也愛鄧麗君
清大生研發翹課救星 臉書預警
自曝超速駕駛 陸男被逮罰近萬
鄰居製造噪音 敲門掉漆判拘役
綠籲黨公職參加519反核遊行
雷人班規：穿著暴露算勾引班長
中橫路斷 員警跋涉入山換班
抗議選舉舞弊 檳城12萬人怒
陸七旬鑑黃師 週看7百A片
馬總統通牒 菲媒高度關注
大雨釀災 吳志揚要求防災有備
經濟部網站遭攻擊 已恢復正常
致力攝影 蔡來旺成蔡老師
陸漁船隊續南航 繞開越控海域
師奶殺手楊宗緯 母親節會歌迷
夫遭菲殺 洪石成妻心碎母親節
專家：企業併購宜排除奢侈稅
陸職場潛規 女性已生育最吃香
吳經國審慎評估參選IOC主席
陸警秀影帶 京墜樓女未遭挾持
台塑汽柴油 調漲3角
中央氣象局氣象報告
陸密集網攻 圖竊英F35機密
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
上海旅展 台灣美食受矚目
海軍偵巡區擴大 海巡艦艇護漁
金杯子花 點亮北市客家公園
護漁行動 國軍作漁民海巡後盾
比國暑假打工難 預估職缺大減
網友相召攻菲 李鴻源籲理性
表達孝心 蔡依林陪母浴佛
攝影家失明 義賣作品助人
蕭敬騰式唱腔 翻轉經典鄧麗君
兩岸學者 福州探討金融交流
鍾鎮濤：鄧麗君影子在我腦中轉
要命失誤 佛光9分敗給台元
染H7N9台商好轉 病房過節
文化部：賽德克輔導金結清
先發戰雙城 陳偉殷尋求第3勝
安寧病房完婚 圓癌母心願
菲總統府聲明：駐台代表已道歉
春稼藝起來 雲林文化聚落饗宴
林陳會 最快週一授權海基會
自來水園區辦嘉年華 免費入園
不在意男主內 廚師轉行當保母
雨不停 另波梅雨鋒面18日到
疑不堪久病照護 男掐死妻
李安籲台灣發展電影後製
唱小城故事 阿B經典周董搖滾
菲殺我漁民傳美施壓 國安會駁
阿根廷台灣青商會展現人道關懷
大老闆變空姐 娛樂乘客兼募款
談台菲漁權 漁民盼政府硬起來
全國技能競賽 南訓中心成績佳
衛署：醫學中心上限今年19家
吳經國參選IOC主席 機率高
蘇州明基醫院 正式營業
東中樂旗隊成果發表 令人驚豔
菲國期中選舉 3G痼疾成隱憂
恰恰花蓮雙轟 陳鴻文先發首勝
今年首例狂犬病 菲勞在台就醫
淘寶網來勢洶洶 台業者籲管制
英女王若生病宜退位 支持者增
李安籲電視新聞多播世界大事
新中橫埔霧小坍 交通未受阻
移民署查獲大陸假僧尼來台詐騙
府：菲國態度輕佻 無助於事
汽車炸彈連環爆 土疑與敘相關
眾星齊獻唱 緬懷鄧麗君
台行文菲方 欲派檢官赴菲調查
電信頑強抵抗 世大運驚險獲勝
慈濟浴佛祈祥和 逾三萬人參與
永遠楊媽媽 長存六龜育幼院
漁民之死 印度義大利曾陷齟齬
藍中常委 籲政府派軍艦護漁
德專家：處理廢核電廠是大難題
江丙坤：繼續為兩岸貢獻心力
歐巴馬與梅克爾6月會談新挑戰
太陽房子 冬暖夏涼節能舒適
農委會：台灣仍為狂犬病非疫國
菲殺漁民 陸媒：藉此爭台民心
WBDL 台電狂電北教大
520移師雲林 關懷綠能弱勢
菲駭台網頁 政院向臉書舉發
菲仲介商盼台勿凍結菲勞
陸媒：可介入恢復琉球國
抗議司法判決 義老貝上街頭
中印軍隊邊境鬥法 石上寫國名
研究：中年肥胖易患失智症
兼顧選情 菲府回應台方通牒
網襪窄裙 維京老闆變身空服員
火力掩護 潘威倫108勝到手
馬選委會辯稱 不褪色墨水致癌
外交部：菲國應向台灣正式道歉
陳雲林談萬水姊姊 宋楚瑜拭淚
歐議員評估 擬規範電子菸
以手機解約為由詐騙 3人上當
爭取美簽證優惠 各國競相遊說
老貝電視台將播露比案司法特輯
宋楚瑜晤陳雲林 強調兩岸和平
孟加拉生還女 沒吃早餐救了命
談成功 李安：勇敢面對脆弱
研究：3個孩子的媽 壓力最大
安倍關懷重建 視察基地與農地
贏得歷史大選 巴國前總理再起
新冠狀病毒連奪命 仍是一團謎
羽球團體賽 合庫A邁向4連霸
遇害漁民家屬：慰問算什麼道歉
台菲航班密 難靠斷航制裁
日海保報告 聚焦釣島問題
台灣文化美 艷驚溫哥華
陳光誠來台 政府：補件速發證
極端氣候 皮膚科醫師推薦『物理性防曬』
總統府官網當機 證實遭菲攻擊
馬總統到琉球鄉 洪石成靈前致意慰問家屬
葉克膜搶救10天 染H7N9台商體內已無病毒
台媒民調 近七成支持兩岸合作施壓菲律賓
馬就職五周年活動 移師中台灣雲林
南海域操演 海軍紀德級將出動
漁民將赴菲駐華辦事處抗議
大陸用友軟件集團 進軍台灣市場
調查: 台灣大學生4成無存款
移民署蘊釀歡樂氣氛 母親節活動快樂又溫馨
落跑? 菲代表返國稱「回國解決」
重慶高官雷政富涉貪被起訴
劍湖山世界水樂園 「騰空踏浪」體驗海上驚險快感
華泰王子大飯店【端午雙喜粽】 粵式巧手精製
艾奎諾首次表示 下午在總統府召開涉台會議
菲軍事實力 陸專家嘲笑
郝龍斌表揚百歲模範母親
王金平接見 抗議菲律賓漁民
隊友開砲護航 陳偉殷首局2K
金鶯2轟相挺 殷仔3局無失分
保國大選 發展黨勝出但未過半
殷仔5局無失分 握5分領先
陳偉殷腰部不適 提前退場
陳偉殷奪第3勝 恐列傷兵名單
法出現2起新冠狀病毒確診病例
電子書激戰 電信業搶商機
4月準備貨幣 月減15億
紐奧良槍擊案 至少17傷
臉書新軟體 支援多款機皇
大學生理財 4成不儲蓄
愛德萬總裁獲最佳高階管理者獎
G7默許 日圓貶破102
避險基金加碼黃金空單
歐美股漲日圓貶 觀察台股走勢
路州母親節遊行傳槍響 17傷
降雨趨緩 防瞬間大雨
新興市場新一波多頭將再起
臉書機恐失利 宏達電發愁
G7容許日圓貶 日股再創高點
台股開盤上漲 5.19點
G7默許日圓貶 聚焦其復甦
傳夏普計畫縮減歐洲營運規模
陳偉殷傳受傷 待檢驗結果
經部：暫不考慮貿易手段制裁菲
安大略省中華總會館新主席就職
王進旺：護漁決心 絕不示弱
駐約旦代表與蘇科大文化交流
北韓人民武力部長 張政男出任
英維持成長預測 企業信心上升
陸傳近期擴大人幣交易區間1倍
兩韓非軍事區建和平公園 不易
林永樂：完全無法接受菲方聲明
大陸經濟數據 中央地方兜不攏
英首相訪美 談敘國與全球貿易
外交部專案報告 還原廣大興案
日圓走弱 新台幣盤初續貶
日圓貶至4年低 日電腦價格漲
陳偉殷狀況 牽動金鶯戰力調度
傳夏普將聚焦大尺寸電視生產
胡志強：停止與菲姊妹市活動
換車補助擬擴大 汽車股大漲
桃園機捷案 交通部：照合約走
未環評先營運旅館 環保署清查
抗議菲國 總統籲全民當後盾
陳偉殷臉書：傷勢狀況不明
韓元連3貶 G7默許日圓貶
經長：刺激消費方案 協調中
菲粗暴對待 陳菊支持政經制裁
張孝全失魂 台北電影節搶開幕
癮君子忽視胸痛 延誤就醫不治
名廚江振城 一輩子做好一件事
批立委豬狗不如 朱敬一道歉
Q2筆電出貨 巴克萊下修
張盛和：老車汰換擬用補貼方式
人力銀行：金融業百萬年薪搶才
電金疲軟 台股小跌
赤字縮小 美可能減少售債
紐奧良槍擊案 未發現恐攻跡象
陸媒：官民合力 反腐大有可為
澳研發H7N9快速篩檢法
陸少將：菲若續挑釁 奪回島礁
台資陸分行首度辦聯貸案
如廁無礙 北捷新增親子廁所
韓媒：青瓦台危機管理亮紅燈
電價緩漲 經長不願承諾
菲律賓盼修航約 民航局冷處理
金價暴跌 中國大媽搶金被套牢
海大APP 校園生活更便利
海巡署：常態派遣3艦南海護漁
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
海輪撞大橋 陸民搶買水
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
染狂犬病菲勞 衛署：依法隔離
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
副總統：台菲漁界盼解決
日圓貶料助獲利 日出口商大漲
美日擴大QE 歐銀樂搭便車
陸前法院院長遇害 兒子是嫌犯
漁民抗議 菲駐台辦派員溝通
捷運施工亂砍樹 中市府開罰
阿里巴巴進軍數位地圖業務
漁船遭槍擊 屏縣支持中央強硬
馬總統：菲律賓不回應就制裁
檢驗漁船 可能M14步槍射擊
大陸駭客鎖定F35戰機秘密
悠活案後續 沈世宏：靜觀其變
副總統：維護東海為和平之海
國際永續3E競賽 台灣奪銀
尹昶重性醜聞案 朴槿惠道歉
總統感謝帛琉挺台灣入國際組織
3巡防艦護漁 台南艦抵案發地
天氣轉晴 中橫坍方路段續搶修
抗議台漁民遭射殺 港團體示威
溫州死亡車禍 半輛車削成碎片
亞太沙灘巧固球賽 台奪三冠
檢討暫定執法線 王進旺：同意
中科官員遭彈劾 朱敬一查冰山
尼米茲核航艦 參與韓美軍演
央行刺激成長 美日澳公債下挫
菲律賓期中選舉 傳暴力事件
中研院講座 邀政治思想史大師
陳菊：與宿霧友好否 視菲作為
陳偉殷無失分勝投 傷勢待觀察
海巡南海護漁 海域狀況正常
蔡明忠：爭取陸證券全照業務
台菲重疊海域 軍：5月底軍演
港變性人勝訴 可與男性結婚
禁宰活禽 新北9攤未切結
漁民遭槍殺 企業旅遊退團抗議
驗20件行動電源電容量全不實
行動電源鋰電池將納應施檢商品
海巡署：每月與國防部交換情資
二氧化碳再利用 雲林取經荷蘭
漁船槍擊案 謝長廷籲支持政府
中市廠商泣求總統 盼緩漲電價
飛機屆齡 偏遠離島航線重招標
薩國總統承諾年內調薪12%
日圓續貶 新台幣午貶6.4分
外長：菲可望14日正式回應
高速路跪地求婚 陸男遭罰
專利技轉成效差 課稅是阻因
陸學者：加強兩岸政治協商民意
立院初審 國道免費里程有法源
菲律賓代表 一早悄悄返馬尼拉
拍友人裸泳照傳臉書 女判拘役
綠：菲若未回應 政府應擬對策
投信：利多一波波 日股漲未歇
遣返菲勞公務車翻覆 1死3傷
商機熱 台灣大自推7吋平板
雙子星案調查小組將約詢陳椿亮
多空交替 美公債殖利率波動
國際函件郵資 6月1日調漲
菲射殺台漁民 陸媒持續報導
越北少數民族市集 旅遊亮點
北市供餐抽檢 查出農藥殘留
同事人好 糖尿病風險降2成
台股收盤跌31.94點
台股健康修正 投信看好下半年
量縮整理 台股跌31點
歐洲央行考慮買資產擔保證券
白熙禮返菲 討論台灣4項要求
立院初審 延長羈押減為1個月
5月台指期跌49點
台漁船案 菲總統：查執法程序
補貼汰換 研議公車計程車
權利金未繳 停車業者遭停約
菲人在台中安全 胡志強允負責
5月電子金融齊跌
立院委員會決議 促海巡派主力
樹根繞成橋 印尼偏鄉奇景
藍證所稅檢討小組 15日開會
老車汰換 張盛和：補貼較有感
電金疲弱 台股量縮修正
戰機英文標示錯 遭譏搞飛機
年花十億買水喝 陳菊爭取改善
台指輕佻 傳白熙禮遺憾
鄉代遭伏擊逮4人 疑有藏鏡人
三大法人買超台股20.67億元
中鋼4月稅前獲利 月增4%
漁船遭槍擊 監院專案小組調查
來台菲客 北市：理性對待
醃頭案 陳二哥延押未禁見
大學指考 14日截止報名
邊佳蘭說明會限人數 國光挨轟
尼加拉瓜前4月通膨2.58%
遣返車國道爆胎翻覆 菲勞喪命
半導體族群 巴克萊首選3檔
美105歲老婦長壽秘方：培根
智慧機群起 高盛讚華寶宏達電
海南一小學校長帶頭性侵女學生
Q1模組廠每股獲利 威剛稱王
潑水節畢業展 校園濃濃泰風情
石定：菲律賓要正式道歉
捷運施工亂砍樹 中市開罰百萬
億元航艦養蚊子 陸將強制法拍
陸4月工業生產回溫
牙醫與助理擁吻裸浴 女判賠夫
大馬衛生部：境內無H7N9
嫌酒女胖 嫖客傷害致死判刑
陸老婦擺攤 不賺錢只為聊天
台中港特定區 中市：加速解編
中信金購併 擴及東亞
取消醫學中心上限 楊志良反對
化解威脅疑慮 陸睦鄰外交出擊
做旺來酥 雲林家扶寓教於樂
陸前4月房地產開發投資增溫
學者研究 東海水域資源多樣化
新台幣收貶1.2角
陸熱傳福建女特點 指長樂很貴
會考成績標示 精熟基礎擬細分
凍結菲勞 勞委會祭最高層級
菲若無善意回應 經部擬停交流
趙藤雄獲美大學榮譽博士學位
染毒淪竊賊 台大法律人被逮
莫言任北京師大寫作中心主任
遠雄組團訪美 學智慧建築經驗
陸南海艦隊赴南沙戰備巡邏
幼兒中耳炎 醫師：疫苗可預防
吳建豪新輯 親力親為享受過程
全國漁會立院陳情 盼力挺漁民
科學園區4月出口仍維成長力道
飲品藥品搞不清 喝多恐上癮
王金平：最後通牒感受總統決心
美股漲勢 直追網路泡沫時期
學者：東海陸棚研究受重視
副總統：年底觀光客可破8百萬
星展：日圓貶不致影響台出口
夏普傳提名高橋興三接社長
癌末學生 安寧病房辦畢業趴
婚外情糾紛未了 軍官再吃官司
譴責菲野蠻 蘇澳漁民北上抗議
春水堂30歲 珍奶大放送
特富野古道整建公廁 提升品質
菲總統籲雙方冷靜處理漁船事件
北韓斥韓美軍演將推向核戰邊緣
台菲漁協停滯 外長：菲顧慮陸
取消醫學中心上限 醫療惡化
恐嚇取財 竹縣警逮嫌疑人
豐田章男：日圓與基本面一致
向黃色小鴨招手 基隆府會聯邀
雪梨居大不易 生活費全澳最貴
護遠地就醫童 麥當勞籲捐愛心
遣送菲勞車禍 移民署將助賠償
強化護漁 德星艦出航輪值
塔利班棘手 巴新政府堅定對抗
會考成績細分 多比較恐增壓力
超車引糾紛 駕駛輾斃騎士
台智光現增 鴻海吃下
大雨易積水 許明財促清阻塞物
到校擄友謀勒贖 6嫌遭訴
陸發表印度國情報告稱多難興邦
越工業化遲滯 學者憂不利農業
英業達首季EPS0.5元
101與東京晴空塔結盟
討公道 漁民蛋洗菲國辦事處
漁民菲辦前燒旗抗議 要求緝凶
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
大雨阻斷返鄉路 30黑琵滯台
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
最棒工作 台灣2女讚破11萬
若凍菲勞 面板雙虎全力配合
林懷民白先勇籲保留新舞臺原址
漁船事件 菲總統召機密會議
東海研討會 響應東海和平倡議
兒染毒 母親節讓母傷心
防菲國駭客 中華電全力監控
雲門流浪者 分享旅程故事
萬安演習 高鐵正常行接駁管制
政府網站遭駭 資料暫安全
新冠狀病毒 法又增1確診病例
遣送菲勞致1死 移民署：遺憾
嘻哈第一人 熱狗攻頂小巨蛋
調查：歐元區危機最糟時刻未過
勞工組織：越年輕人失業嚴重
重振成長 歐洲願思考新方法
波蘭藝術展 吳季璁作品獲首獎
蔡明忠籲陸 落實證券全牌照
經建會4主管人事異動
陸車險市場 台灣業者看好
黃瓊瑩創蔬食傳奇 事業第二春
立院初審 重刑犯執行前得拘提
嬰兒軟喉症 軟式內視鏡可治療
傳統服務業 職缺成長近1成
賴清德：台南暫停與菲城市交流
中醫觀光醫療 陸客團花蓮體驗
夏普高層傳異動 鴻海不回應
刀片蛇籠阻壽山路 楊秋興促拆
大仁少棒奪冠 將征戰世界大賽
101與晴空塔 合推台日觀光
苗縣選拔文狀元 寫作高手有獎
柏林藝文界觀賞台灣影像詩
胡志強致函菲姊妹市 暫停交流
科大高職合作 發明展獲佳績
台幣29.92 近一個月新低
立委提案 法人自籌財源應漸增
李克強將訪印度等4國 強化關係
兩岸學校視訊 互教書法剪紙
中緬油管將完工 擬年底試營運
勤學顧癌父 陳睿崗總統教育獎
擊樂加京劇 木蘭重登舞台
新五路打結 地方籲匝道少儀控
台智光現增 鴻海證實參與
外資上周買超406.04億元
中緬油管開通 陸戰略油網底定
伊朗總統職位 686人角逐
台招陸生學士班 擴為8省市
犀獅爭霸 嘉市球場挑戰滿場
專家憂印尼 步陸禽流感後塵
菲方網攻不斷 台灣擋IP
陸航艦 料2到3種艦載機可選
會考細分 北市：試模擬後研擬
飲酒享日光浴 英逃犯狼狽就逮
鄉土戲樂全才 林竹岸齊人愛家
李鴻源：農委會劃暫定執法線
凍結菲勞引進 工商團體挺政府
南投秘書長屆退 代縣長盼留人
境外國有財產 總值86億元
梓官漁民爭漁權 南服中心允助
日美甲秀 名模粉嫩登場
東亞錦標賽 許晉哲：力退日本
綠：十二年國教免試為主應入法
上海4月房市 量縮7成
台對菲貿易順差 逾67億美元
台菲緊繃 宏達電：菲營運如常
台電金門鑽探 無關核廢選址
國際化 苗高鐵區設雙語中小學
變現 葡萄牙出售紐約資產
台科技業漸憔悴 華碩一枝獨秀
誤會口角 越勞持刀砍3菲勞
H7N9禽流感 大陸新增1例
統一賣萊爾富股權 2億入袋
蓋茲感性談賈伯斯 擅設計品牌
仲介超收費用 印尼將勒令停業
府籲菲正視我要求並盼國人冷靜
菲殺台漁民事件 英媒續關注
日久米島海域 疑陸潛艇出沒
朱立倫：暫停新北與菲國交流
菲未正式道歉 郝重申暫緩交流
長榮獲評最佳越太平洋航商
熱帶氣旋將至 緬西難民臨危機
前4月對外招商 達成率逾3成
菲駐華代表白熙禮 14日返台
紐時：台科技應重視創新與人才
北一女資優生 國際科展發光
台退役將領參訪團 會見張志軍
上海台廠遭強拆 建商喊冤
海軍偵巡區擬南延巴士海峽南部
新北市網站遭駭 無關菲律賓
香菇寮因雨倒塌 軍民助搶收
貴州省長訪台 盼多看看
陸3艘海監船 又巡釣魚台海域
菲駭客攻擊 北市持續監控防禦
世大運女籃教練：全隊磨合漸佳
今彩539開獎
旅館公會將出訪 盼陸調禁奢令
楊宗緯歌聲動人 小S憶父痛哭
重慶原公安局副局長受賄被開除
威力彩開獎
性交解毒騙財色 命理師判9年
台若凍結菲勞 菲將尋替代市場
夏普虧損慘 人事大地震
網戰資安 江揆指派張善政因應
大陸學者鼓吹兩岸探討政治議題
問診伸鹹豬手 中藥行老闆遭訴
助理教授鑿洞 偷窺女學生洗澡
三星宣稱 5G行動網有突破
美4月零售銷售 意外成長
阿妹為江蕙 自掏20萬元治裝
吳伯雄：盼台灣貴州增進互動
違規澱粉粄條 新北令封存回收
精障病患集體逃離肯亞醫院
情婦越洋舉報 劉鐵男事發關鍵
菲期中選舉 政治家族對決
租貓熊花6億 泰保育團體微詞
義檢：老貝與未成年露比性交易
李克強：把該放的權力放掉
盜獵長鬃山羊 玉警隊逮1嫌
搶搭護漁保護傘 屏漁港幾淨空
法專家：新冠狀病毒死亡率高
攻擊當天 菲本要再襲第2艘船
屏檢：廣大興28號未越界捕魚
南方海域操演 出動最大作戰艦
陸前4月財政收入年增6.7%
羽球團體賽 土銀A晉級4強
大阪市長再提慰安婦爭議話題
今彩539 頭獎槓龜
求Q感 粉圓添非法化製澱粉
台工作環境較佳 菲勞自會判斷
威力彩頭獎槓龜
台菲網戰 政府擋IP駭客反攻
台人民幣存款 劉憶如估破千億
空軍救護直升機 救援2病患
資安專家：政府資安近年有提升
台通牒 菲國預料明天再次回應
谷歌眼鏡 炒熱軟體開發商機
加強南海護漁 海巡配置11艦
禁奢 陸餐飲收入前4月仍大增
人有權被遺忘 歐盟檢視個資法
憂暴動 孟加拉數百成衣廠關閉
賽普勒斯 20億歐元金援到手
強化護漁 國軍海巡聯合操演
義前總理嫖雛妓 檢方求處6年
桃機二航廈「義美台灣銘品館」 感恩溫馨母親節活動
台灣5艦巴士海峽集結 不排除動武
台、菲網絡大戰 我將阻斷菲律賓IP
移民署:遣送外勞車輛爆胎翻覆 造成1死8輕傷
漁民憤怒 菲代表處前砸雞蛋
朝鮮披露美航母行蹤 韓美情報部門吃驚 !
菲發言人冷笑 台灣民眾幹譙
媒體人反腐 中共高官劉鐵男落馬
府呼籲：不要傷害在台菲人
精彩20 活『壢』四射
愛！我的媽呀
民調: 發生漁船事件前 馬英九滿意度 17.9％
台外長: 菲代表14日返台 將帶回答覆
日防相宣稱「沖繩發現不明國籍潛艇」
郵局: 新款便利包 緊急調度供應
華泰瑞苑墾丁賓館 探索墾丁 【春趣夏樂】住房專案
馥敦飯店南京館推出 『慢活地中海美食節』
新竹老爺袖珍雅粽 別出心裁美味一口嚐
高雄漢來 旅展暑假提前開賣
北京60後看台灣「四部曲」 魅力、傲慢、小氣加勤奮
郵政壽險保戶子女獎學金 公開抽獎
吳敦義：勞資共享經濟上升好處
前往菲調查 屏檢已提出名單
兩岸生技產業 籌組聯誼會
菲代表匆匆返台 帶回馬尼拉政府回應
保加利亞國會大選 無黨過半
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國是訪問 緬甸總統不久將赴美
遺憾台菲漁案 美已與雙方接觸
近半數美青少年開車傳簡訊
委總統補選後 示威者遭虐增
美片岩氣價格低 影響巴西工業
三星蟬聯記憶體龍頭
日慰安婦必要論 韓批妄言
菲前總統 可能入主馬尼拉市
法PSG慶典變調 21人被捕
藝術家開玩笑 換掉尿尿小童
健安新城軍宅店面 標售28戶
鋒面遠離 雨緩氣溫回升
防手機賊 紐約要蘋果三星幫忙
商品價跌 澳元看貶
美司法部擅取通聯 美聯社抗議
投信：台股續攻 看外資與政策
紐約籲廠商合作 發展手機防竊
量能不出 台股恐續整理
英議員：台菲可談漁協 解紛爭
台股開盤上漲23.88點
對菲通牒 15日凌晨0時到期
紐奧良遊行槍擊 警鎖定白衣男
宏國美食展 台文化軟實力飄香
韓女團選美 秀智冠群芳
菲律賓代表 最快午後返台
漁船遭越南船攔截 挾持2小時
劉德立出席漢字文化節頒獎典禮
AT&T考慮停售宏達電臉書機
反不公平貿易 歐盯上華為中興
除舊布新 韓開通中部觀光列車
立院三讀 設關港貿單一窗口
前重慶公安局副局長受賄遭雙開
立院三讀 亂吐檳榔汁要上講習
通膨可能減緩 美公債上漲
倫敦禮品展 台灣創意大放異彩
股匯齊揚 新台幣盤初走升
打貪 陸發改委副主任遭免職
不滿秘查通聯 AP致函司法部
輸給高手 謝淑薇：寶貴經驗
旅行社：菲團退團沒想像多
巨冰毀加曼尼托巴省27間木屋
投信：新興高收債可望補漲
總統盼和平倡議推廣至周邊海域
深圳文化博覽會 貿協現茶趣
曹啟鴻慰漁家 盼犧牲換到漁權
買末代車款 折價高配備增
立院三讀 小額退稅有法源
地方債台高築 陸投資增速放緩
海巡署：越南船攔漁船狀況解除
若菲沒道歉 陳菊：城市難交流
台灣媒體湧入 菲漁業局錯愕
維權律師關注黑監獄 川警毆打
陸網友逾5億 微博用戶逾3億
抗議過後 菲駐華辦冷清
李稻葵：陸年底或鬆綁房市調控
陳偉殷恐入15日傷兵名單
結束台灣行 李安飛坎城當評審
價格上揚 俄鋁Q1轉虧為盈
華航高雄飛菲爆裂物 安檢清艙
愛喝水好習慣 遠離含糖飲料
保護文創產業 法國擬課網路稅
戴爾控日立等操縱光碟機價格
台南艦護漁 離鵝鑾鼻136浬
日媒：夏普虧損創新高
陸遼寧艦可能滿編出航1個月
教育團體憂國教 陳情總統府
酒駕撞安全柱 法院判刑5月
海軍敦睦艦隊訪貝里斯圓滿成功
分稅紅利褪色 陸財政成長放緩
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
氣氛觀望 績優個股表現
白熙禮將返台 外交部密切聯繫
台船疑遭挾持 駐越代表處關注
王金平：對菲態度不能流於民粹
菲總統府院區失火 已獲控制
立院聲明 菲未回應前嚴厲制裁
偷精品賤價賣 男遭警逮
紐奧良槍擊 嫌疑人身分曝光
工研院電池協會推儲電系統認證
軍方：聯合操演備妥 視菲回應
三星設基金會 拚諾貝爾科學獎
菲若不回應 勞委會凍菲勞申請
韓元連3貶止步 外資敲進韓股
金鶯球團證實 殷仔可能列傷兵
核四議題 總統：政府溝通傾聽
違反傳銷規定 鴻森遭監管
華航飛機傳炸彈 延後飛馬尼拉
休旅夯 奧迪4月在陸銷售領先
FB遊戲夯 近半數求償無門
水牛志工 溪流最佳守護員
上海維族人抗議 傳官方逮6人
活禽攤商申請補助 16日截止
順丁烯二酸 非環署列管毒化物
竹縣湖口工安意外 1傷
海巡：越南公務船未登檢漁船
自經區國際醫療助護理人員回流
元大寶來證 海外企業論壇開跑
零售客戶資產增 野村提前達標
慰安婦必要論 大阪市長挨批
創意便當比賽 誘發米飯食欲
傳美停賣臉書機 宏達電不回應
法國新冠狀病毒 WHO籲冷靜
經濟起飛 亞太海事防衛需求增
陸媒：劉鐵男卸任前 加快批文
盜賣大廠樣品 前科技員工判刑
國防部：各型主力艦都可助護漁
日取締台漁船 逮捕船長
呂秀蓮：沒有主權就沒有漁權
適性列車到中市 師生分享成果
索尼防水新機 Q2發動攻勢
粉圓添非法澱粉 交地方追查
人行再發央票 抗衡熱錢
憂受訓空窗 在野黨復議幼教法
原住民學子練舞 尋人生方向
家長團體呼籲 教師評鑑入法
大中華基金 近1年績效全正
陸生碩班預分發 招生率約6成
英媒：陸喊停銀行業務箝制北韓
保留新舞臺 龍應台：看中信銀
統一首季賺57億 年增25%
身障者教甄有礙 教部將令改善
龔仁文出任itSMA理事長
大尺寸面板 4月出貨減5%
台漁船被日取締 船長坦承過界
菲殺漁民 高市議員率眾抗議
盜刷分手男友信用卡 女子遭訴
台積電Q1成長 全球第2
人權報告：陸娼妓權益受侵害
照顧弱勢童 育幼院募救生志工
蘇貞昌：應加強海上救援機制
姊弟戀 韓星白智英將帶球嫁
台鐵電務博士 開心領44K
美工程師死亡 疑涉陸竊取情報
華航飛菲疑爆裂物 虛驚一場
德奧瑞華語教師杜塞道夫聚會
政院：網攻已處理 不會再被駭
區間盤整 新台幣午升1角
前球星辛浦森提證 爭重審搶案
外資多看好中信金後市
對菲通牒倒數 郝籲菲國致歉
超額職工轉廚師 北市教局培訓
在琉球作業漁船繳罰款後將返台
無重力獻唱爆紅 太空人返地球
人本抗議學生驗尿 許明財尊重
日取締台漁船 外交部積極了解
防癌 安潔莉娜裘莉切除雙乳
台農北越尋烏龍茶之鄉
Q1智慧機出貨 三星稱霸
學界籲提升六輕公衛防治
朴槿惠：與北韓磋商開城物資
呂：公投若駁回 將提行政救濟
文化部週年 臺師大做施政調查
文化部將週年 龍應台：學習中
漁船事件 菲府：適當管道交涉
嘉市博物館 18日舞夜尋寶
越總理訪俄 視察越購潛艦
台菲情勢緊張 雙A：沒有影響
國軍救災兵力 預置5萬人
台股收盤漲3.5點
高雄漁船疑越界遭罰 人船平安
最後封王遊行 鐵漢佛爺感性致謝
新北119科技 APP可求救
海巡：台籍漁船越界捕魚遭扣押
全家攜手PayEasy 8週要賣1億
5月台指期漲14點
台股整理 漲3.5點
爭設計之都 龍麟裝申請書亮相
超商結合網站 拚美妝商機
5月電子金融雙漲
新冠狀病毒病例增 沙東部恐慌
屏檢網站當機 澄清是機房故障
簽分手協議 前男友判付錢履約
遠雄智慧建築願與思科合作
對流雲發展 中南部注意大雨
安潔莉娜防癌切雙乳 小布相挺
添加非法化製澱粉 擬修法加重
台股日K連4黑 失守5日線
共軍疑似第3次反衛星武器試驗
27席爭議 大馬民聯誓討公道
陸民信仰需求 官稱基本滿足
事故傷害 兒少死因之首
龍旺利船東：疑越南漁政船挾持
夏立夫邀曼莫漢訪巴基斯坦
無照工廠空污 南市府將處理
三大法人買超台股56億元
新疆大雨 路面突現3公尺大坑
十二年國教 中市促速定調
深圳闖紅燈 罰近500元
台贈陸羊與鹿 樂羊羊點點有喜
北市萬安演習 人車將疏散管制
超高解析度面板 產業新亮點
小型吊車翻覆 疑人員受困
都會河川整治完成 百萬人受惠
菲勞：若凍結來台 轉其他國家
成大論壇：核四應讓公共參與
藍：政府應強化網路作戰能力
港辦周年 梁志仁：已有好開始
漁船撈過界 匯罰金後可獲釋
談菲殺漁民案 王建(火宣)：先富國
喀什首長：恐怖活動成過街老鼠
港經貿文辦 力促台港經貿協議
首度挑戰發明展 高中生獲佳績
黃山市前政法委書記收賄受審
竹市窄巷淨空 消防救災保平安
菲道歉否 總統：很快就知道了
粉圓添非法澱粉 花蓮未發現
陸淫校長免職 警稱女未被性侵
促銷雞肉蛋 彰縣免費品嚐
新舞台去留 中信金擬另覓址
電價若緩漲 台電年虧700億
學界：正視六輕 問題勿留地方
改善空品 雲林擬嚴管揮發物
漁民遭槍殺 赴菲旅遊暫無影響
推海洋觀光 海大攜手遊艇業者
外銷波霸粉圓 日正：就地銷毀
世界桌球錦標賽 中華隊平常心
新台幣收升1.4分
賣地糾紛 粵村長帶槍打村民
毒粉圓 日正：誤用 全面回收
思科藉網路整合雲端節能方案
漁業署：琉球籍漁船安全無虞
菲勞抵台 感受緊張氣氛
菲射殺台漁民 藝人也憤慨
高所得撫養 影響老人健保補助
克服身障職訓習技 走出新生路
訂單增 夏普估3年來首度獲利
夏普年度虧損創新高
任職滿週年 黃重球談減法經營
解印度邊界問題 陸促加倍努力
菲總統府：盼避免菲台關係惡化
陸劇天價成本 混血偶像劇吃香
遠洋訓練 陸稱摸索出作戰方法
菲國代表白熙禮 預定傍晚返台
鳳凰古城被玩殘 住房砍到一折
林百里：對菲經濟制裁較聰明
坦承越界捕魚 台船長獲釋
廣達首季獲利 創9季新低
漁船事件 菲調查局平行調查
捍衛漁權 台東議會挺最後通牒
賴清德：菲律賓莫錯估局勢
通膨風險增 印尼利率繼續持平
童玩節演出 宜縣擬拒菲團隊
白熙禮抵台後 將赴外交部
設計展 台灣設計館免費參觀
宏?推萬元新機 中華電抬轎
中央氣象局氣象報告
龍旺利放行 船東：護漁有嚇阻
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
索尼宣示 不賣娛樂事業
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
國際家庭日 家庭親子烹飪共餐
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
政府硬起來 死難漁民家屬安慰
俞正聲：盼兩岸更好地和平發展
台南傳假車禍詐財 專鎖定名車
美駐廣州使館收到不明粉末閉館
腸病毒併發重症 今年第3例
敦睦艦隊訪問巴拿馬圓滿成功
港保釣委獲贈李小龍好萊塢合約
張艾嘉：國片發展不能感情用事
馬總統讚彭誠浩 愛球如痴
台灣好行 吉祥物公開徵名
文建會4名前主委 聲援新舞臺
李鴻源：菲勞是朋友 理性對待
看好華亞科 台塑加碼60億
新北立新法 網咖管理補破網
修法防落跑 賦予檢逕行拘提權
港保釣委響應美華僑 籲拒日貨
放風箏害人摔車 男被訴
龍旺利遭攔 海巡確認越漁政船
夏普高層異動 鴻海不回應
久戴角膜放大片 少女險失明
新黨抗議菲國 籲政府強勢護漁
轎車撞死老婦 警追緝肇逃者
德投資人信心增幅 不如預期
灑大錢 荷科學家打造試管漢堡
釋憲後 北市都更作業將調整
企業僱用僑外生 貿協搭橋
台2漁船 分遭日本越南攔截
發展藍色公路 蕭美琴推動補貼
菲若未正面回應 擴大經濟抵制
區間盤整 台幣收升1.4分
暴力討債橫行 台中檢警逮十人
排雲山莊7月啟用 收費調高
響應環保 業者推重複用摺疊杯
避風暴卻翻船 洛興雅8人死
女模臉書指隨便 親友回應遭訴
富士康鄭州廠員工跳樓輕生
葳格高中跨海峽 締盟校國際化
陸緊急通知 嚴查暴力徵地
日扣押台漁船 獲釋後繼續捕魚
吐檳汁強制講習 年約2千人次
游泳助早療 機器女孩展新生活
大陸學者：龍象共舞將開新局
新竹市暫停與菲姊妹市交流
eTag週年 遠通送智慧手機
桂綸鎂受不白之冤 當街陳情
安潔防癌切乳 醫建議40歲前
指考報名6萬6千人 創新低
IEA升油需預測 4個月首見
台積電資本預算1460億元
搶鮪魚商機 延繩釣船活躍
菲律賓打瓊斯杯 視後續發展
焦點人物：裘莉的蛻變人生
BRT遭質疑 中市府：嚴監督
國道基金債務沉重 糾正交通部
菲授權白熙禮 回應台通牒
棒壘回奧運 彭誠浩：有點眉目
H7N9疫苗製造 江揆促規劃
北市公立高中職 將增一青棒隊
白熙禮返台 林永樂將接見
龍旺利97號 遭查船名後放行
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對焦國寶 高畫質看故宮4珍品
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新聞小辭典：BRCA1基因
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失智提早報到 現代生活是關鍵
校園防疫 北市教局衛局攜手
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老翁疑誤闖 逆向騎快速路撞斃
菲代表返台 媒體圍堵險爆衝突
金門防禽疫 設家禽集中屠宰場
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人權組織籲陸停止虐待性工作者
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俞正聲：堅持推動兩岸和平發展
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超商：現售黑輪已通過檢驗
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全球石油需求 增幅持平
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大樂透開獎
朱經武建議金大與台綜大交流
服貿協議簽署 時間地點磋商中
天海祐希出院 對粉絲致歉
港大軟體 可恢復微博被刪內容
世大運培訓隊 尋求當家控衛
鴻海Q1每股賺1.38元
醫師：亞洲乳癌與基因關聯性低
QDII額度放寬 跨部會研商
台北觀光博覽會 菲國取消參展
OECD：全球經濟可望回春
燃料成本降 美4月進口物價跌
似為安倍探路 日高官訪北韓
單身市場商機大 交友網站看俏
短吻鱷研究 啟發人類換牙夢
人民幣匯款 手續費可望調降
藍證所稅小組 15日首度開會
國際合作 新加坡打擊跨境逃稅
犀獅大戰 嘉義球場第3次滿場
鴻海擬發股利 每股2.5元
陸校長開房 警稱小六女生主動
沙灘手球亞錦賽 中華女將銀了
銀行聯盟難喬 ECB槓上德國
台菲衝突 陸委會：與一中無關
大馬電話詐騙案 嫌犯延押3天
陸客鐵馬上國道 謝警救援認真
日圓回神 連4貶止步
漁船事件 李登輝：釐台菲領海
檢討證所稅 15日開會討論
若制裁菲國 台商：盼拿捏尺度
沒有曖昧 印度總理不訪巴
金價陷盤整 銀樓飾金買氣降
雙乳切除 感覺神經部分恢復
今彩539 頭獎槓龜
釜山網賽 王宇佐楊宗樺過首輪
宣示禁毒 斐總統晤毒犯母親
鴻海Q1每股獲利1.38元
泰總理誓言解決強勢泰銖問題
夏普復興計畫 擴大與三星合作
雙乳切除術 專家答客問
大樂透頭獎槓龜
陸煙台富士康和富泰康擬合併
首爾食品展 台灣館魅力十足
鴻海蟬聯製造業營收龍頭
橋下徹慰安婦必要論 石原力挺
疑吸收間諜 美駐俄官員被逮
陸國企鉅額招待費曝光 惹議論
傳員工墜樓 鴻海：公安處理中
黑莓Q5亮相 CEO信心喊話
禁宰活禽 北市成立稽查小組
殺台漁民 我提兇手交台偵審
犀獅嘉義纏鬥 高國慶一棒甩犀
乳癌手術選擇多 傷疤可變小
空巴A350趕工 要波音好看
檢出順丁烯二酸 查封波霸粉圓
廣大興案 海軍重檢戰略角色
菲選舉總統大勝 對手也有斬獲
矮化台灣 菲總統要「一中模式」處理
美國已與台菲雙方接觸 明顯挺菲
金價暴起暴落 「中國大媽」套牢 !
風聲鶴唳 高雄飛馬尼拉傳有炸彈
多災多難 ! 台漁船遭越南挾持2小時
漁民悲歌! 高雄籍漁船遭日罰款
台灣調查團 16日啟程赴菲
總統主持國安高層會議
府不滿意菲方回應 召回駐馬尼拉代表
美國駐廣州領事館發現不明粉末「封館」
不滿菲一再變更版本 台灣將第二波反制
臺銀舉辦關懷弱勢公益活動
台灣宣布「終止菲勞申請、驅逐菲代表、召回大使」
台灣啟動 第二波八項反制菲國措施
聯合操演 海空兵力策護海巡
國防部：聯合操演計畫未變
圖吸收間諜 俄驅逐美情報員
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
防早產 研究質疑臥床靜養效益
馬拉松協商 台菲共開記者會
外長：菲方回應政府4項要求
外長：MECO主席將抵台致歉
醜聞三面夾攻 歐巴馬苦學教訓
外交折衝 學者肯定漁案處理
解決紛爭關鍵 台菲漁談有眉目
裘莉切乳 布萊德彼特：好英勇
外長：菲回應 授權賠償仍不足
MECO主席 將來台致歉
菲有回應但不足 制裁暫保留
霍德：擅取通聯是為查嚴重洩密
美參院委員會挺台參與ICAO
俄拘留美使館人員 美國證實
首季手機銷售 亞太地區逾5成
新冠狀病毒病例 沙國又增4人
帶壓力鍋 沙國男子美機場被捕
撙節 美國防部雇員放無薪假
菲濫殺漁民 南加僑胞抗議
巴西司法機關通過同性公證結婚
台灣奧迪開先例 跨足國際賽車
台印開發摩羅泰 估吸十萬勞工
多空紛雜 台指結算添變數
美參院外委會支持台入ICAO
水氣稍多 西半部降雨機率增
金溥聰謝美國會助台入ICAO
美海軍 無人機首度從航母彈升
經濟趨穩 惠譽調高希臘信評
暴雪AMD夢想聯賽 開放報名
金鶯：陳偉殷列15天傷兵名單
日圓貶 日經漲破1萬5千點
駐歐盟代表處舉辦台灣形象展
接上硬體 iPad變身收銀機
台股開盤上漲12.28點
菲道歉懲兇賠償 再談漁權談判
尼加拉瓜國會支持東海和平倡議
菲不道歉 死者家屬不見菲特使
行政院長開國際記者會
4G釋照 中華電表態參與競標
經理級薪資 巴西高英法近一倍
馬總統強烈不滿 凍菲勞申請
全面凍菲勞 勞委會待命等通知
潘世偉：正式公告全面凍結菲勞
陸媒：官員思想缺鈣 沉迷享受
郝：不能接受菲回應規避責任
聯合操演 紀德級軍艦午後啟程
台菲漁事爭議 歐盟籲冷靜
陳偉殷養傷 進15天傷兵名單
勞委會：全面凍結菲勞即刻生效
投資人要索尼出售娛樂事業 難
裘莉切乳 醫師細述過程
遠雄雲端建築 獲美智慧認證
裘莉切乳 父親媒體得知
證所稅調整 財長胸有成竹
美股帶動 日股漲破1萬5千點
菲方培瑞斯午抵台 機場暫平和
美對陸枕木用鋼線反傾銷調查
美稱蘋果出版商操縱電子書價格
80年代系列 回顧風華與傳奇
死者家屬不見特使 不要同情
與中俄談網安 白宮：有進展
菲回應不足 藝人為台灣加油
火鶴銷日量減 高市獎多元外銷
新台幣早盤升值
台南龍舟賽 不禁菲勞參賽
菲眾議員選舉 往生者當選
江宜樺：菲不回應 再8項反制
國防部：南海軍演 應無實彈
桃縣菲勞1萬8 全力配合凍勞
凍結菲勞 面板廠：全力配合
日立化成南科新廠 16日落成
證所稅檢討 金管會尊重財政部
羅馬網賽 謝淑薇女雙晉級次輪
宏達電DNA 美商0元促銷
8項反制待命 不去菲旅遊
國二父母憂國教 提3點訴求
台股平盤震盪 電子偏弱
李克強拚經濟 政府投資空間小
凍申請 來台菲勞有抱怨有無奈
MECO主席培瑞斯如期赴台
非蘋布局新機 台供應鏈加溫
保養品科技創新 王文洋領大獎
許晉哲：對澳門之役絕對有信心
Q1營益率偏低 鴻海走弱
菲再不正式回應 8項反制措施
洗劑假天然 香精螢光皮膚癢
凍結菲勞 封測業短期影響不大
「霹靂神州」線上遊戲夯
新北勞動市場求供 連4月成長
美稅務醜聞 歐巴馬要財長負責
裘莉勇敢切乳 演藝圈贊許
安倍：從未說過日本沒侵略中國
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
澳公布預算 修補財政缺口
膠帶纏臉吊狗鍊 禁錮女如戰俘
菲總統府尚未就授權提出說明
展現決心 聯合操演邀中外媒體
啟動首波制裁 洪家：政府該做
國台辦：兩岸經濟合作開局良好
尹昶重性騷案 美暫以輕罪調查
凍菲勞 科學園區公會支持政策
護漁和軍演 海巡艦艇總動員
制裁啟動 赴菲調查繼續
雅安震災 台灣捐款近17億
國泰世華銀 試辦空中下載業務
啟動制裁 陳菊：全力支持
菲駐華代表請回 辦事處停洽公
北市勞動局籲雇主理性對外勞
菲回應 郝龍斌：氣憤及不接受
廣大興案若未解 暫航權談判
台漁民被殺 陸：菲應嚴懲兇手
陸國台辦：不允許陸民赴台賭博
國際家庭日 教部籲企業參與
立院經委會：護漁可開火反擊
全面凍結菲勞 月減3千人來台
世維大會：喀什暴力衝突致3死
下肢傷口難癒合 血管阻塞作怪
大立光 奪回股王寶座
問題澱粉說不清 業者移送檢調
糖果射下憤怒鳥 登最熱門遊戲
陸媒辟謠 中國大媽沒那麼神
谷歌傳本週推網路音樂服務
江揆：菲殺人毀船 不能避責
宏達電連2季 跌出手機前10大
反壟斷法 民團彙整朝野4版本
鴻海公布財報 外資保守看待
美預算赤字縮小 5年來最低
高雄港警查獲槍毒 4嫌落網
萬安演習登場 北市人車管制
4月上市櫃製造業合併營收減
陸媒：滬自貿區可望下半年營運
行動記憶體Q1產值減5.2%
湖南首例H7N9患者死亡
李新穎說明馬總統施政成果
高階核廢處置場鑽探 台電否認
烹飪賽奪牌 叛逆科大生拾自信
湖北省將赴台採購農副產品
財長：民調只是民意一種
台菲農業合作 農畜與防疫
張志軍譴菲 提4要求
問題澱粉製品 添東朋食品粄條
審查委員辭職 公視董事延後審
粉圓添非法澱粉 北市追查下架
制裁菲國 民眾辦事處前抗議
交長：桃捷公司損失向丸紅求償
國際家庭日 親子共做幸福餐
兩岸企業家峰會擬7月北京成立
王郁琦：護漁是中華民國責任
法部：盡力洽談引渡菲國凶嫌
弱勢盤整 新台幣午升4.4分
江：菲4版本聲明 想由重化輕
裘莉切乳 基因檢測勿一窩蜂
護台尊嚴 中市斷絕菲國姊妹市
對菲制裁 府院84小時決策
台菲世衛部長會 衛署配合反制
台祭制裁菲措施 外媒關注
橡皮鴨洩氣 稍後再露面
陸漁船南沙作業 越媒批侵主權
民進黨：不接受菲方回應
台助菲農業 防護與農技2大類
華航貴賓室 3D大電視吸睛
誤遭鼓吹殺流浪犬 議員擬提告
菲方聲明 林永樂：從未接受
線上觀眾算不到 電視網嘆白忙
國台辦：服貿協議超WTO水平
菲遲無善意 經長：暫不鼓勵投資
校園工程飄異味 11學生送醫
新住民家庭互動佳 世代間親密
李克強暗示 陸不願推刺激政策
制裁啟動 菲國培瑞斯抵台
小摩：陸3個月內擴大人幣區間
不滿菲回應 府院決祭制裁
菲方培瑞斯抵台 神情嚴肅
拖過72小時通牒 江揆致歉
夫迫妻睡同僚 印度海軍性醜聞
馬坐鎮府 改由林豐正主持常會
朝野黨團 支持政府強力護漁
若菲旅遊警示紅燈 業者：退費
懲菲 漁業團體促常態護漁
漁船遭槍擊 國防部海巡署致歉
遠雄大巨蛋取經舊金山會議中心
宏都拉斯勒索成風 公司紛關門
台灣時尚新秀 新加坡參展
台股收盤漲66.77點
蔡英文探視菲槍擊罹難漁民家屬
屏縣議員燒菲國旗表達不滿
違規澱粉追流向 業者移送檢方
克強指數不佳 陸經濟現隱憂
如發動制裁 赴菲團應退費
5月台指期漲32點
比利時舞團 6月獻演創團舞作
台股開高走高 漲66點
對菲制裁 工商團體：全力支持
大立光重登股王 收復8300
南方護漁 王進旺:逾暫定執法線
投信：凍結菲勞 產業影響不大
陸國台辦：盼維護陸配尊嚴權益
江揆：台菲重疊海域是護漁範圍
5月電子金融齊揚
下午6時期限到 江揆開記者會
單親媽沒工作 幼女難顧獲安置
兩會互設 張志軍：屬服務機構
護漁決心 海軍南海域日夜操演
禁宰活禽措施 彰縣攤商配合
踹部長門案 邱議瑩拒絕出庭
胡志強慶生 盼早日成公
傳廣州數千警民衝突
WHA會議 不排除與陸雙邊會
漁船事件諮商中 菲不發表評論
習器重 丁薛祥將任中辦副主任
汪洋任陸國務院抗震防汛總指揮
追討百萬獎金 環保局敗訴
迴避官方道歉 菲律賓做法惹議
城市浪人賽 大學生挑戰實踐力
新移民拚認同 重家庭重教育
台東小黑蚊肆虐 防治大作戰
立委建議距菲12海里軍演
劉軒新書 描寫複雜世代跳痛
陽明青少年繪畫賽促進台德友誼
與庫克喝咖啡 61萬美元得標
衛署：普查全台澱粉原料廠
三大法人買超台股49億元
菲總統府下午3時臨時記者會
山東發生直升機被劫持事件
法經濟再陷衰退 歐蘭德壓力增
險過剃頭 德躲過經濟衰退
助偏鄉合唱團 圓出國比賽夢想
培瑞斯授權不足 外交部拒接見
討公糧價差 農糧署：依法行政
A學校公款 前董座罰千萬緩訴
金門鑽深井 台電：無關核廢料
王建(火宣)財產 基金減存款增
經濟示範區 管中閔：建貿易島
南方海域軍演 海巡派2艦1船
觀護人怠職 受刑人少坐6年牢
宣導禁宰活禽 郝龍斌扮大廚
北部萬安演習 流感防疫車參演
遇萬安演習 培瑞斯差點滯桃機
視察萬安演習 郝：多有到位
沉迷網路遊戲 罹尺神經壓迫症
終結核電遊行 環盟估萬人響應
F-16戰機 機墜人平安
菲國態度硬 漁民籲政府展作為
投資創投業 蔡清彥提減稅
台對菲農產進出口順差
台菲漁船事件 菲律賓總統道歉
菲若反制 管中閔：誰怕誰
旅遊業者：配合政府制裁菲國
偷鐵馬難以計數 男羈押
藍通過提案 挺政府向菲討公道
新台幣收貶1.22角
F-16戰機墜 中尉飛行員輕傷
北市女子墜樓 送醫急救
邱議瑩拒絕出庭 北檢依法處理
賴清德：支持對菲採取相關行動
違紀被拉下馬 前太原市長復出
破暴力討債組織 屏警逮14人
外交部：菲律賓政府缺乏誠信
罕病天使 獲熱愛生命獎章
第二波制裁 中止台菲農業會議
繼美歐後 陸央行查彭博洩密案
五角大廈咬蘋果 資安風險大增
國台辦：盼民進黨找到正確出路
對流雲系強 嘉義以北防大雨
王進旺：護漁南界線可延伸
茅于軾反擊 批環時轟毛左
台灣漁民死亡 菲總統表道歉
菲總統向台灣人民道歉
工人意外死亡 公司未投保判賠
詐彈 飛深圳航班虛驚一場
長榮增班巴黎維也納 赴歐便利
苗栗特色館重開張 燒窯造勢
張志軍：盼兩會早日第9次會談
溫室栽種有成 將軍蘆筍身價俏
林陳會 國台辦：時地待協商
江蘇4名H7N9患者康復出院
計息門檻 金管會促資訊透明
K他命賣學生 3嫌送辦
換訓訓練 F-16墜毀人平安
被控非法集會 陳致中不起訴
弱勢生體驗職場 中市府供職缺
喀山世大運 許淑淨缺席
4G競標底價 共359億元
印航飛機難搞 駕駛沒門出入
飛巴黎維也納 長榮航空增班
漁船事件 菲總統聲明道歉
許晉哲：東亞籃錦賽全力以赴
花苞參差不齊 玉山杜鵑失色
威盛連8季虧損
林豐正勉行政團隊傾聽民意
台日16日討論漁協作業方式
4G底價公告 電信業摩拳擦掌
土地公當外交官 赴大馬傳福德
法官遭調動 提暫停調動獲准
跑操場做公益 國小欲募捐百萬
新華社：應走中國特色新媒體路
攤商禁宰活禽 南投防在家私宰
搶最爽缺 台灣女孩躋身18強
中央氣象局氣象報告
菲勞不好用 輪胎廠多用泰越勞
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
漁船遇襲 法部勘驗有殺人故意
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
力爭上游 彰縣表揚教育獎得主
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
婚外情惹禍 女被訴男遭押
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
抵制菲國 台中斷絕姊妹市關係
大馬民眾要上街 抗議選舉不公
搶商機 竹市飯店推川菜美食節
台印經濟特區 可望年底前成立
國台辦：台獨思想是垃圾股
英童印猝死 遺體運回器官消失
偷窺女子如廁 街友遭圍毆砍傷
陪跑特訓登場 助視障圓路跑夢
民調：英稱法最傲慢 法人認了
陸譴責菲 王郁琦：盼勿複雜化
醫院樓梯扶手髒 勤洗手防感染
菲律賓盼台灣不要制裁
匯豐省成本 將裁1萬4千人
愛瘋保值度 力壓三星旗艦機
雲林農博公園 獲公共景觀獎
腹凸當啤酒肚 腰痠方知腎病變
飆車族火併 台南警逮15人
萎縮超出預期 歐元區衰退惡化
印尼礦災4死 多人受困
歐元區首季GDP降 連縮6季
軍艦護漁 挺進北緯20度以南
梁志仁：台港可合作進軍大陸
菲方代表培瑞斯 抵達外交部
織雲館搭橋 紡織拓行銷
蘇貞昌：與菲交涉應快狠準
戰機空中秀 時機敏感吸睛
法國經濟陷入衰退 首季萎縮
江揆：啟動對菲8項制裁措施
北市推國宅改善 舊社區新風貌
孝行楷模父中風 醫療費用待援
制裁生效 駐菲代表王樂生返台
立院初審 販K他命刑責加重
菲若無善意回應 暫緩經貿交流
橋下徹談買春 琉球婦團籲道歉
陸成為北極會議觀察員
北極會議接納陸印韓為觀察員
世界最棒工作 謝昕璇入決賽
書序言擁一黨專政 出版仍被撕
女性肥胖基因 科學家找到了
F16戰機墜海 飛官跳傘逃生
盜領老榮民存款 志工隊長判刑
4G釋照 遠傳表態獨資競標
遷烈士墓有功 高華柱頒感謝狀
OECD：撙節惡化貧富差距
港民主黨譴責日方慰安婦言論
逢大與社區合作 課輔弱勢童
大愛足跡遍全球 慈濟獲美頒獎
雇主欲解僱菲勞 北市籲冷靜
台幣30.028 逾1個月新低
德首季經濟成長 不如預期
凍菲勞生效 菲勞簽證恐遭拖延
聯合操演 海巡署出動3艦1船
教育部2獎學金 凍結菲人申請
專家：台灣經濟回到滿意區
人權觀察：泰南叛亂攻擊兒童增
菲勞人身安全 警加強巡邏教會
陸指台獨垃圾股 綠：引喻失義
日敦賀核電廠 位於活斷層
離開辦事處 培瑞斯躲媒體
澳洲拼觀光 獨特行銷全球
大考減壓遊夯 歐洲郵輪搶手
日月光子公司獲無錫通芝股權
F-16戰機墜海 不影響護漁
巷弄救援 30米雲梯車更小巧
凍結菲勞 工業局：不影響產業
陸：家禽養殖場未發現H7N9
紅色旅遊警示 赴菲團全額退費
實價登錄 農舍廠房限查總價
赴菲調查檢察官 資歷佳
Google科技盛會 股價飆
兩岸證券開放 服貿協議會觸及
金管會對國寶管制措施見成效
桃檢未詳查 無辜民眾遭通緝
投顧看好全球股市景氣資金行情
抗議不斷 民眾嗆菲勞討公道
男喝農藥駕車狂飆 警搏命攔截
磁性導航標靶藥物 助癌症療效
龍應台：與菲國無官方文化交流
新增住宅建照 季增近4成
陳菊：支持中斷與菲律賓交流
偽造勸導單爭嘉獎 員警遭起訴
靈鷲山浴佛 啟發自性慈悲
羽球團體賽 合庫A13連后
綠2年條款 另開徵召參選之門
菲國列旅遊紅色警示 避免前往
台菲關係僵 投顧：台股沒影響
醬油疑含致癌物 醫師認無大害
鴿飼料變身食品販賣 4人送辦
台菲農漁業合作交流立即中止
OECD：財經危機釀社會不公
搭計程車害洗腎女跌死 女判賠
日首相安倍：可能考慮會金正恩
菲殺台漁民 藝人盼政府硬起來
叛軍坐大 奈總統宣布緊急狀態
凱莉墨里根一吻 迷倒李奧納多
美有錢媽找代排 孩暢遊迪士尼
新北議會：菲若挑釁應軍事反擊
凍結菲勞 宏達電支持政府
大學生擔任反毒志工 法部致意
納吉宣布新內閣 2華人入閣
怪癖賊好女貼身物 多到像擺攤
陸宣布南海休漁 禁外船捕撈
退役將領訪陸 退輔會：有說明
新疆超載廂型車事故 41傷
美將領：重返亞太 重點在合作
菲紅色警示 旅行社：照規退費
上市公司首季財報完成申報
傳夏普暫停協商 鴻海：沒變
江揆：無法認同菲國虛應故事
陸學者：菲緝兇是解決事件關鍵
江揆：不排除再祭更強制裁措施
捍尊嚴 中止台菲農漁業合作
鴻海擬發無擔保普通公司債
婚事似有譜 裘莉想早點嫁小布
中銀台北4月人民幣結算3百億
防性侵反倒性侵 美士官遭調查
農婦受困田溝3天 奇蹟平安歸
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學者籲理性不遷怒 尊重菲勞
世界運動舞蹈大會 高市9月見
艦隊護漁 將通過暫定執法線
釜山網賽 王宇佐單打晉8強
紅色旅遊警示 旅行社不出菲團
外交部：不鼓勵前往菲律賓商旅
赴菲投資有疑慮 未受台商青睞
外長：對菲不滿意但認為是善意
與菲科技合作 國科會全叫停
美河市產權過戶 日勝生盼加速
土石崩坍 南投2工人險遭活埋
駐菲大使返台 將赴外交部
菲沒回應 曹啟鴻支持強硬措施
專屬海域護漁 江揆宣示決心
台菲緊繃 投信：台股影響小
攸關經濟 星國加入北極理事會
槍殺台漁民 陸：菲應確實處理
培瑞斯：菲總統向台灣人民致歉
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台灣經濟發展 施顏祥提3方向
王品加快布局 增聘三千人
毒澱粉竄台 新北全面追查流向
平息抗拒 緬安置洛興雅避風災
果樹授果率銳減 農民喊苦
日文殊核反應爐 遭令停止重啟
退赴菲機票 國籍航空免手續費
移民署：取消菲律賓免簽入台
宏達電捐平板 北市6校展成果
OBU人民幣存款 再創新高
凍結菲勞 園區廠商影響不大
與保險業推醫療卡 國際轉介
輸到快墊底 桃猿急補新洋將
WBDL 社會球隊狂電學生隊
小英訪金門 祭祖兼演講
商船僱武裝保全 立院初審過關
陸商銀第1季不良貸款雙升
DBU人民幣存款逾265億元
獄友毒打 傳印度輪暴犯命危
透天厝當工廠 查獲54株大麻
證所稅修正 8500天險取消
委對岸仿商標 合法酒廠遭查辦
刪證所稅設算門檻 藍營達共識
大馬選委會：年底可能重劃選區
美俄防間諜案破壞雙邊關係
史國限制巫婆掃帚飛行高度
阿土伯：修證所稅好 喊卡更好
對菲制裁 共祭11項措施
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菲若無具體回應 外長不接見
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新政府難產 保國總統盼破僵局
赴菲遊 8月底前3千人待出團
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新版證所稅 財長：稅收會增加
外幣結算平台納入人民幣 延後
30年期公債得標利率上揚
瘦不下來 美新州州長手術減肥
失誤送江山 兄弟戲桃猿
日年度預算拍板 逾92兆日圓
菲破壞互信 談判過程數度反覆
證所稅修正 財部面子裡子皆贏
慰安婦議題 外交部籲日面對
凍結菲勞 仲介：要有配套
海空操演 幻象取代F-16
6成5民眾 未申報所得稅
籲北韓談開城問題 南韓碰釘子
菲特使今來台道歉、慰問家屬
中國官媒社論：菲律賓即使道歉、已經打了折扣
中國江蘇啟東市長一行 拜會台灣工商界
台空軍F-16墜海 飛行員跳傘輕傷
台外長拒見菲特使 菲總統府正式道歉
香港經貿文辦成立一周年酒會
攤商禁宰活禽17日上路
遠傳綠色輕功 「我畫 我說 故我愛」5/15開跑
鼎泰豐徵百人 薪水最高55K
人肉炸彈引爆 成都2死3傷
台灣艦隊突破暫定執法線 未遭遇阻擋
時人雜誌：裘莉打算切除卵巢
涉收回扣千萬 竹縣6議員起訴
朝鮮高幹會見安倍顧問 分析指日本要甩掉美國
花蓮自由行 業界提供十億旅遊折扣
台灣央行: 人民幣存款破600億
端陽粽飄香 福華推出精緻禮盒
中華電信「愛老人.端午動起來」活動
台聯: 馬「一中政策」作繭自縛
李朝卿涉貪開庭 反咬共同被告
特使回國 菲律賓表達不滿
日駐美大使：入TPP無關中方
嘻哈教父德瑞博士捐款興學
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中印等六國 成北極會議觀察員
坎城會 李安史蒂芬史匹柏互褒
美元轉強 金價破1400美元
券商4月獲利 月減7.7%
品牌平板 蘋果持續稱霸
人工髖關節 恐引發過敏頭痛
美方：台菲皆夥伴 盼釐清爭議
新冠狀病毒 沙國首見醫護感染
台菲漁案海權所屬 美不採立場
坎城影展開幕 奧黛莉朵杜主持
谷歌CEO罹罕病 不影響工作
英央行總裁：經濟復甦在望
歐洲市場 巴西工業日漸喪失
英：供敘反對派武器 歐盟未決
慈濟獲美國年度最佳志工組織
4月份拉美經濟氣候指數降低
對流雲系移入 雲林以南防大雨
高雄地震 規模4.3
日經濟報喜 首季GDP超標
數據傳輸激增 思科獲利超預期
瑞士異國婚姻 全歐比例最高
華南雲雨區影響 桃園以南大雨
助瓜推華語教學 台企捐機器人
天險有望取消 觀察外資動向
MSCI調整 4檔生技股入列
歐巴馬報資產 最高擁688萬
美學者：TPP年底無法完成
蘋果不甜 避險基金上季減持
投信公會：證所稅應排除基金
南海域聯合操演 幻象兩千出動
台灣調查團 啟程赴菲律賓
台股開盤上漲43.9點
陸逮捕飛機「詐彈客」
海軍策護行動 首越暫定執法線
日本青森岩手地震 規模5.1
台灣調查團赴菲 調查無時間表
台灣生態照片 洛杉磯吸睛
1/3投資人 挺葉倫掌Fed
紀德艦越北緯20度暫定執法線
教師評鑑 教部規劃4年評1次
華語教學有成 休士頓慶結業
慶台灣週 北體文藝隊演出吸睛
陸3月小幅減持美債
婚姻看法 韓男女大不同
前男友贈吉他 陳妍希自彈自唱
中止台菲經貿交流 管：影響不大
陸委會重申 台菲衝突無關一中
尋無頭屍 台中檢警動員搜山
股匯雙漲 新台幣盤初走升
日債殖利率震盪 日企發債喊卡
海巡：台南艦續護漁 延後返港
索羅斯大砍蘋果 增持谷歌
教師評鑑公聽會 場外雙方抗議
創舉 複製人ES細胞研究成功
台灣贈款巴拿馬嬰幼兒激勵中心
MSCI調整 世界旺宏兩樣情
解爭端 韓在野黨魁：願訪北韓
性醜聞案 朴槿惠嘆人心隔肚皮
參院稅務聽證 蘋果庫克擬出席
高光效LED 集中照射又節能
數百萬人已受災 暴雨再襲陸
指北韓褻瀆對話提議 南韓遺憾
培瑞斯要到小琉球 鄉長拒絕
海巡署：台南艦配合海上操演
總統：對菲嚴正要求 符國際法
調查：國際投資人看好美日市場
聲援台灣 美議員籲菲道歉懲凶
聯合護漁 操演反潛偵搜
性接觸染滴蟲 共用澡盆也染
赴菲旅遊喊停 高市業者配合
傳統市場 17日起禁宰活禽
夏季昌參加慈濟德州分會佛誕節
安卓智慧機獲利 三星奪95%
陳菊支持中央對菲制裁
教長：延緩十二年國教也是衝擊
萬安演習 高市籲人車守規定
陸總理首訪地 多半選擇鄰邦
癲癇不可怕 家屬籲用愛作伴
台灣半導體業 Q2回溫
總統：類國際法解決兩岸爭端
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
國泰金：5月國民經濟信心續弱
中央氣象局 明天白天天氣預報
休兵養傷 陳偉殷：學習耐心
8500點天險 徐旭東：早該取消
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
台幣特殊鈔券283組 月底拍賣
國防部：海軍已突破暫定執法線
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
歐元再寬鬆 歐洲經濟可能復甦
聯合護漁 幻象起飛
MSCI權重 台股再遭雙降
金熊現蹤前 索羅斯帶頭落跑
擺脫墊底 兄弟今晚有機會
高價股領軍 台股創近兩年新高
遠東新世紀寶島債 今掛牌
查問題澱粉 高市抄可疑供應商
美國：菲國道歉誠意由台灣判定
設計相關職務 起薪最高3.8萬
為8萬5千擊斃友人 男判刑
加州科學館動線展示 遠雄取經
陸醫界首度完成自體換臉手術
高價股競飆 漢微科站上900
豪體能測試 自嘲像電影壞人
貪污案開審 李朝卿下午出庭
美查企業避稅海外 蘋果中箭
陸對日投資 前4月降逾2成5
台調查團抵達 菲官員未接待
英外交官很忙 民眾要求花樣多
制裁拒見 培瑞斯白熙禮離台
憂成長 陸4月FDI不如預期
陸提禁漁令 越南抗議
護漁操演 國軍海巡聯手出擊
陸推實名舉報 揭弊者安全堪慮
犀獅爭霸戰 曼尼重回首轟場地
撕聘書 王立昇退出國教諮詢會
馬首季經濟成長 不如預期
停台菲經貿交流 影響擴張出口
王建(火宣)籲別遷怒在台菲勞
谷歌執行長演說 讓科技更普及
農委會估禽肉電宰上路順利
澎湖民眾心肌梗塞 國軍救援
民團籲再漲菸稅 免稅店課菸捐
台菲爭議中 陸宣布南海休魚
公視董事延宕 糾正政院文化部
台封測業Q2產值估增逾15%
被控性侵女藝人 張作驥交保
美官員：中共試射反衛星武器
陸FDI增速趨緩 歐美資金增
不去菲律賓 改去花蓮玩
陸媒評菲 想挑撥兩岸關係
常熟城管打死攤販 引千人圍攻
商發院中油攜手 通路總體檢
外交部：台出席WHA已趨常態
蘇貞昌支持政府 提護漁4要求
證所稅修正 證券股大漲
MSCI權重 聯發科升幅最大
台菲衝突 越媒關注
漁船案 外交部：已做最大爭取
台股漲 新台幣午升逾1角
陸憂高校失業問題衝擊政治穩定
菲若循一中 政府將嚴正抗議
日封測廠競爭威脅 台廠須因應
台封測業Q1產值 季減9%
綠島園區效益不彰 糾正文化部
美評亞洲最佳餐廳 鼎泰豐稱霸
日媒：台菲關係緊張 美也憂心
素食便當升級 台鐵推預訂服務
靜宜大傳畢展 4件入圍影展
爭取東歐商機 螞蟻雄兵出動
熱錢流入 陸4月外匯占款大增
社工員發心尋親 街友落葉歸根
三星5年志在培育5萬軟體人才
谷歌開發者大會 新功能一籮筐
米含砷恐致癌 醫師籲訂標準
邀業者喝咖啡 經部：儘快安排
教師評鑑雙刃 過不過都傷學生
新光金等可望恢復信用交易
蛀牙加劇 引發蜂窩性炎
推特執行長看好穿戴式健康裝置
美網站評亞洲餐廳 台7家進榜
婦嚴重便秘 查出大腸癌
佛光山贈AED 胡志強欲增設
外聘教練性侵男童 糾正教育部
漁船案 江揆：據理力爭並堅持
破獲最大宗K他命 江揆肯定
台股收盤漲71.46點
培瑞斯返菲 雙方仍有溝通管道
對菲制裁 部會地方支持配合
對中小企業放款 江揆肯定成效
紐奧良遊行槍擊案 嫌疑人落網
膚質如陶瓷 韓星秀智榮獲最美
凍結菲勞 泰勞輸台有限
6月台指期漲115點
MSCI雙降 投信：台股仍偏多
台股開高走高 漲71點
陸：外貿出口壓力未緩解
台新金續贊助曾雅妮
未盡母職 婦索扶養費敗訴
6月電子金融期漲跌
鋒面降雨 嘉南二期稻6月開灌
連2起疑因熱昏 警促注意
印度擬加碼投資南海天然氣田
尼泊爾小客機出事 傷日籍乘客
降雨少不冷 雪梨迎暖秋
內資量能回籠 台股續偏多
瀋陽小型飛機墜毀 3人傷
買賣護照 最輕刑度6個月以上
柬埔寨貨船在日起火 6死3傷
江揆促教育部落實幼兒學前特教
球迷揮棒 發洩反菲情緒
培瑞斯再次對台灣人民致歉
無薪假26廠家843人
三大法人買超台股106億元
廈門暴雨 馬路成停車場
郝龍斌：北市停止與菲國合作
王立昇撕聘書 蔣偉寧允多溝通
蔣偉寧：評估中止台菲體育交流
禁宰活禽措施 江揆促落實
培瑞斯離台 對漁民事件表歉意
證所稅修正 劉燈城正面看待
陸廣電總局整頓抗日謬劇
市場活禽禁宰令 17日生效
安啦 台灣米沒有含砷
護漁軍演 漁民安心捕魚
胡志強：太求全就會示弱
中華科大育人才 搶攻航空市場
昭公信 北市將解密52聯開案
台南艦操演 挺進護漁南界以南
陸民：警方要求刪白宮請願貼文
新光金每股隱含價值 23元
暴力政治評比 台灣低風險
阿里山小貨車落山谷 老翁不治
收視率計算 NCC擬討論
代寫論文 寫手最少罰20萬
台東查獲 51件不合法粉圓
禁宰將上路 台中攤商仍有活禽
二二八當事人閱覽檔案有規範
長庚與藥廠簽約 合作新藥研發
疑違規醬油 新北封存1萬公升
培育運動新星 北市專案補助
藍證所稅共識版 20日審查
助台日交流 真如苑送日本之旅
Google開發會 聚焦軟體
基隆宣布與菲國姐妹市斷絕關係
挺弱勢就業 陳美鳳將敲鑼
東亞籃賽 中華隊輕取澳門隊
台糖量販店健康超市 菲品下架
印度輪暴犯送醫 獄方否認下毒
壓力熬夜吃炸物 禿頭年輕化
非法傾倒廢污泥 牟利上億遭訴
美駐阿富汗指揮官 電腦藏A片
新台幣收貶2.2分
護漁操演 高雄漁業團體肯定
F16戰機墜海 全面停飛檢修
陸頻見電梯悲劇 凸顯監管黑洞
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貪污案開庭 李朝卿拒認罪
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文化部盼增高考類科 試委疑慮
被控性侵 張作驥：瞭解查證中
上海石化廠大火 黑煙密布
藍營決議 勞保年金漸進改革
傳抗議 菲駐滬總領館戒備
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人民幣存款 台銀年底拚80億
不給錢買彩券 夫殺妻未遂判刑
鹿港小吃宴 蝦猴酥蚵嗲上桌
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新北推烏來福山部落悠遊行
菲總統府：不知台派團聯合調查
順勢而為 巴菲特調整持股
發炎性腸病 常誤診胃潰瘍貧血
小英：金門應思考下階段發展
護漁操演 馬公艦模擬防空接戰
東亞男籃賽中華隊輕過首關
學生驗尿 竹市：不侵犯人權
橋下徹發言惹議 將會慰安婦
大學招生 擬單獨考國英寫作
交趾陶藝師 登錄嘉市文化資產
昆明數千民眾抗議PX
禁宰上路 北市廢死禽清理演習
陸承認保健食品非法添加嚴重
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設計專利申請 日花3元獲保障
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
臉書按讚丟頭路 言論自由掀波
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人民幣升值 製造業撤離珠三角
5月手機熱 三星宏達電尬場
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寄信恐嚇日菲機構 男子落網
台灣首創建構太空天氣預報模式
立院初審 增符條件義警消福利
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新莊中央辦公大樓 13機關進駐
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反壟斷專法初審 名稱達共識
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突破護漁南界線 凸顯戰略意義
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