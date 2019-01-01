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News Archive | 2013
漢文新聞列表 Chinese News List
陸媒：對台導彈失準 美動手腳
瘋跨年 台北捷運預估破205萬人次
桃園晚會最早登場 盧廣仲開唱
台北跨年揭幕 謝金燕性感熱舞
亞洲首選台北101 188秒煙火秀「舞動未來」
澳洲雪梨跨年煙火 150萬人觀看(圖文)
元旦熱氣球升空 祝福台灣向上
總統元旦祝詞奮起行動回應挑戰
慶祝2013新年 澳洲搶頭香
各國首腦賀新年 期待2013年會更好
2013愛你一生 美麗華跨年求婚成功！
元旦祝辭 馬: 迎接四項艱鉅挑戰
元旦交通新制 北市開罰創首例
元旦開紅盤上漲機率逾7成6
攜超量香菸入境 罰7500元
元旦連假 國道湧850萬輛次
蘇貞昌再籲召開國是會議
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
迎接2013 全台瘋跨年
情慾小說文化現象 美大學開課
郭富城魅力四射 阿妹新年飆唱
跨年落幕 散場民眾擠爆捷運站
避財崖 美府會協議大致浮現
財政談判激勵 美股收紅封關
少年Pi 全球票房破3億
2013年起 歐盟嚴查逃漏稅
星台商跨年晚會 代表處同樂
希拉蕊右耳後血栓 未傷神經
美股大漲 歡喜封關
小兒科期刊：課間休息很重要
紐約觀光客破紀錄 消費貢獻多
美預算協議有望 金銅價勁揚
避財崖有望 油價創兩個月高點
豬腳香腸 義大利傳統年夜菜
時薪冠全美 華盛頓州元旦上路
無新簽證 紐時記者被迫離陸
歐洲財政協定 元旦生效
加拿大安省A型流感蔓延
寒流減弱 白天氣溫回升
美籲民眾 跨年勿對空鳴槍
眺望太平洋 三貂角燈塔迎新年
歐股封關 變動不大
元旦升旗 總統祝福幸福台灣
三貂角燈塔 元旦移交航港局
迎接新年 金門軍民升旗健走
美媒：2012年學到12件事
火箭戰老鷹 豪首節4分
法總統新年目標 改善失業率
雅虎撤離南韓 不敵本土網站
工商界 看好今年
希拉蕊住院 女兒探病神情憂慮
蘇拚七合一 培訓3萬輔選部隊
朴槿惠新年賀詞：民生優先
台北跨年晚會 垃圾減量見效
全球最大海上書展 望道號訪台
政改之路 中共能走多遠
縱貫的京廣 藏不住的貧富線
如何破除壟斷 習李改革需真章
陸力推城鎮化 改革才是關鍵
陸城鎮化 專家：以人為核心
安倍摜壓日圓 日車廠嫌不夠力
報紙市場萎縮 德媒蛻變求生
搶攻行動商機 遊戲股迎曙光
火箭外線火力旺 豪切入又賞鍋
紐時再爆 戴相龍家族賺取暴利
民意籲退歐盟 英面臨政經豪賭
警查緝 詐騙集團轉戰東南亞
民眾遇詐騙 切記3要領
阿里山迎曙光 太陽露臉幾秒鐘
金融動盪 投資銀行家失業者眾
拚七合一 藍打組織文宣戰
無怨無悔 連苑伶樂色人生
極端氣候威脅增 世界拖延不決
熱血升旗 高市民搶好康
狂歡作樂 全球城市嗨跨年
總統帶頭走正路 菲國漸入軌道
3節打完 豪11分5助攻
商業照明夯 LED產業望春風
朴槿惠就任前 韓出口意外衰退
趕赴美國會 拜登拉攏黨籍議員
AKB48姐妹團 台正妹驚豔
金正恩新年祝詞：提高生活水準
展望2013 兩韓領袖挑戰大
美容醫學認證 自主管理護品質
醫美認證 診所登記需滿2年
醫美新制 醫師都要上課
醫美認證 助國際醫療開展
美邁向財崖 兩黨仍喬不定
剖析安倍政府未來內外政策
總統：破保護主義 走自由貿易
印度時報：達米妮婚訊子虛烏有
避崖協議 府會差臨門一腳
德國退休族 打零工餬口
豪16分 火箭主場射老鷹
雲層太厚 二寮曙光美景未現
總統：創新加值 轉型產業結構
連苑伶致力環保 創意推再生
大陸12月製造業第3個月擴張
歐債與國會選舉 德國今年課題
經濟好轉資金充沛 房地產有撐
曙光連10槓 比基尼辣妹助興
總統：縮學用落差 大學轉型
陸製造業PMI連3個月擴張
總統：秉四原則改進年金制度
陸媒：政府清廉 讓問題少一點
大陸12月製造業第3個月擴張
英同性婚姻合法化 歧見待化解
陳維明美提告 缺席判決非事實
AKB48印尼團 萌倒粉絲
兩岸打擊犯罪 台灣詐欺案減少
合歡山無日出 迎曙光民眾敗興
傳美國兩黨就財崖達成共識
跨年出籠 高捷日運量47萬
享百元早餐 2300人創紀錄
總統：政府上下 秉持多做多對
總統：台海永久和平 兩岸要務
股市發飆 年漲幅打敗商品債匯
便民加碼 最快7月免換駕照
跨境詐騙集團 台籍嫌疑人最多
火箭贏新年 戴費諾扮板凳暴徒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
封測廠資本支出 鎖定行動網通
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
小英低調現身 聲援反媒體壟斷
回顧去年 總統：創傲人成績
日相新年感言 增強國力護釣島
2013全球政經局勢7大預測
新德里沒倒數 肅穆默哀跨年
墾丁沒曙光 志工淨灘迎新年
滬地鐵施工機具倒塌 5死
北捷跨年輸運 逾206萬人次
電信業展望 行動上網唱主戲
登山客難抗低溫 疑失溫往生
元旦健走 民眾健康迎新年
蓋洛普2012年十大民調
李南陽出席斯京跨年晚會
蘇：提地方執政綱領 造福全民
台灣地質知識服務網 新版上線
陳偉殷月底赴美 備戰新球季
慶元旦 中市升旗迎新年
維也納音樂會 全台4地同步播
一元復始 經部多項措施啟動
2013中東局勢混亂停滯
新一年教育政策 著重教師成長
青海藏人籲陸停止漢化教育
頭戴影音記錄器 憲兵首度使用
李肇星：誰說中國崛起了
行動裝置 半導體成長主力
陸面板廠擴產 韓廠憂心
軍人課稅 結餘挹注退撫基金
科州大麻夜店開幕 僅限會員
102年 調整經濟競爭力關鍵年
葛洛斯料新年度股債投資回報低
水電工變農夫 種出履歷紅豆
大專創業計畫 5日前申請
撞電線桿翻車 2人輕傷
夏立言：台灣印尼關係升溫
德里女性申請槍枝執照案件暴增
江澤民老照片 赫見陳良宇
銀川闢春節包機 攬客來台過年
新年賀禮 美朝野達避崖協議
反跨媒壟斷修法 本會期不會過
總統元旦文告 學者：化守為攻
解決財崖有眉目 美眾院是難關
申購境外基金 透過合法機構
連生2個元旦寶寶 聯醫稱罕見
迎2013 南韓預算案過關
反擊泛民 港人遊行支持特首
國道返鄉車潮 預估下午出現
部門業績未達標 惠普擬求售
板橋地院 更名為新北院
遮風避寒 高市供街友熱食住宿
前桃議長曾忠義病逝 享壽65
飆車跨年 高市逮113人
專家：陸應加強監管影子銀行
持玩具槍強盜 共犯判刑
迎元旦 中醫師送菜頭討好彩頭
時報廣場跨年 台觀光廣告吸睛
首爾團拜 歡慶中華民國元旦
元旦團拜 菲僑胞讚台成就
北市跨年過後 市容恢復迅速
美參院通過法案 避財政懸崖
韓星金泰希 與Rain傳戀情
北市勞工局改制 2日將揭牌
經貿自由化 讓世界走進台灣
景女拔河隊榮耀背後 志氣重現
是保護？還是削弱了競爭力
港特首新年祝願：全港一家人
美參院表決通過預算協議
上市公司股東會登記 3日開始
副總統：天下為公 人民最大
以房養老 終身月領1.6萬起
台灣版以房養老 社福模式獨特
國情不同 以房養老政策難借鏡
陸政協茶會 胡帶習亮相
陸新規 被捕24小時通知家屬
102年元旦 港僑紅樓升旗
假想陸攻島 日訂統合防衛戰略
美參院通過法案 勞工免加稅
年終獎金投保 應著重保障
避費化整為零 影響健保待觀察
韓媒：傳金泰希和Rain熱戀
元旦寶寶報到 歡喜迎新生
桶裝瓦斯家用天然氣不調價
以色列車禍死亡率創50年新低
體委會熄燈 體育署2日揭牌
對抗厭食症 以禁用過瘦模特兒
紐時記者離陸 分析指遭報復
天冷用熱水器 應通風防中毒
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
新年首日 陸海監船巡釣島海域
美參院預算法案 料使經濟減速
101煙火秀 阿拉伯媒體青睞
愛你一生一世 3千張套票賣光
跨媒管制專法 NCC年中提出
新年快樂 林書豪秀kuso照
放炮釀火警 2人送辦
疑外勞情殺 焚屍逃逸終落網
幸福保衛站 飢餓學生飽胃腸
參院通過協議 美財崖危機緩解
紫南宮送錢母 民眾招財排長龍
百年集團婚佳偶 產下元旦寶寶
2013元旦 越南民眾喜踏青
面板業久違陽光 勿乍暖還冬
美預算協議法案 壓力轉到眾院
戰地印記影像展 記錄金門歷史
奶奶生病難煮飯 飢童求助超商
以老婦遭施暴 凸顯難民問題
美參院通過法案 投信：短多
迎曙光放氣球 新北：環保材質
十二年國教挑戰 吳清山扛重責
水溝變生態池 富民公園慶十載
拚戰8年 左從凱首獲最佳球員
國民黨籲蘇貞昌 勿政治算計
維也納新年音樂會 中市轉播
英調查：40歲後不再年輕
溫家寶探玉樹災區 盼藏僧守戒
元旦寶寶 11時11分出生
猥褻少女 家長要男子抄心經
打造運動島 烈嶼推社團體育
希拉蕊腦部血栓 應無長期影響
安倍派特使訪韓 盼有好開始
鳳凰谷鳥園 新年改隸科博館
馬修連恩來台追夢 獲滿滿關愛
北市跨年活動 21人送醫治療
王金平：馬總統民調逐漸上升
燈塔移交 航港局：開發觀光
城市發展 星百年古廟面臨拆遷
山西爆炸瞞報 代省長：零容忍
元旦拚選戰 候選人馬不停蹄
港人因特首對立 各自遊行
迎接新年 菲國有5奇
寒流來襲登山 北港總舖師斷魂
新年到 凱特王妃行程滿檔
低溫影響 台南車展人潮不夠勁
總舖師凍斃 山友疑遺棄待釐清
府：保障言論自由總統一貫立場
法僑界元旦升旗 分享總統文告
今彩539開獎結果
大樂透49樂合彩開獎結果
年輕人跨年 不再只有狂歡
駐挪威代表處舉辦僑界年終晚會
各大利空衝擊 美股仍亮麗封關
陳(沖)：為民興利 重振經濟活力
2013金價 防獲利回吐賣壓
陸74城市 發布PM2.5值
港遊行人數 公布數據差異大
比利時僑界升旗慶元旦
重慶力拚 全球4筆電1重慶製
政院：洽簽經合協議有實質進展
寒流發威 北印度凍死101人
習近平：更大政治勇氣推動改革
可望避財崖 美媒評贏家輸家
馬總統樂意會蘇 可談國是會議
煙火秀迎新年 多國傳傷亡憾事
越南總理談2013年重點工作
南部非洲僑界舉辦元旦升旗典禮
陸PMI連3月擴張 經濟回溫
今彩539頭獎 2注中獎
大樂透頭獎 3注中獎
美年度捐款榜 巴菲特居龍頭
元旦 陸在東海南海各派船巡航
球棒飛進道奇看台 兩男孩互讓
美避財崖 靠兩老電話談成
清奈網賽 盧彥勳單打無緣晉級
美經濟是否墜崖 眾議院決生死
美國參議院89票對8票 通過避免財政懸崖方案
紐時籲大陸 速發記者工作簽證
台聯批馬文告「非關世界景氣、而是領導問題」
中國74城市 啟動PM2.5監測
馬祖、黃岐 兩岸隔海施放焰火
天廬大飯店元旦起歇業 遊客搶住最後1晚
府: 馬總統願與蘇討論召開「國是會議」事宜
象國煙火秀60死 總統令徹查
法瘋狂跨年夜 火燒車破千輛
汪笨湖人馬 傳赴宏仁集團抗議
參院版財崖法案 美眾院將表決
雪梨明德中文學校 閃耀南半球
香港「倒梁」遊行 號稱13萬人參加
金正恩誇口「以征服宇宙氣魄開創強國新局面」
交通新規定實施 首日開罰50「低頭族」
台股開「紅盤」 上漲79.72點
美眾議院257比167票 通過「財政懸崖」預算案。
華泰瑞苑墾丁賓館 南國輕旅行 樂活度假趣
高鐵再創單日新高 元旦輸運21.2萬人次
華國超值餐券熱銷 寒流來襲加贈下酒菜
植物摩天大樓 開創新農業時代
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
拜登與眾院民主黨議員談財崖案
落跑新娘歸巢 海夫納梅開三度
金溥聰：深化台美合作 盼成果
利率低景氣穩 台中房市樂觀
遣返王又曾 美司法需時間處理
債券混搭投資 報酬率較高
巴西聖保羅僑界元旦團拜
人口密度高 桃園房市增溫
內需強 印尼股市中長線看好
數位相機銷售緩 類單眼逆勢增
慶跨年傳統 法千餘輛車燒毀
REITs亮眼 今年仍看好
微軟App開發賽 吸引好手競逐
上櫃公司殖利率 近7成優定存
眾院共和黨阻撓 財崖法案告急
上櫃新股表現超閃亮
紐約客元旦跳冰海 為災民募款
冷氣團減弱 白天氣溫回升
暫避懸崖美股漲 台股紅盤可期
等差數列看暖化 高職教學巧思
台股開盤上漲38.55點
電玩交響夜 2/2登場
美法官駁回三星銷售不公開要求
星國GDP成長 優於預期
日圓兌歐元貶至18個月低點
美眾院傳將通過參院財政懸崖案
投顧看好 生技中概今年旺
導航廠蓄勢 今年迎春風
加州花車 華航再奪國際首獎
新年不平靜 紐約9起槍擊
新台幣盤初勁升逾 1角
中鋼投資海外 提升鐵礦自給率
薪資低 潘世偉：大學畢欠技能
共和黨罷手 眾院將表決財崖案
超商助飢童 李鴻源：觀察成效
憂成罪人 眾院表決「避崖」案
海南書記視察 搭小黃吃海產攤
台灣12月PMI 4日公布
被控偽造文書 秦日新緩刑定讞
新年目標 4成民眾撐不到2週
美財崖 張盛和：鍋蓋可解開
越今年重點工作 總理任推手
研考會：交建部納工程會人力
無薪假通報 廠家人數微增
內政部提中低收入免服替代役
避開衰退 新加坡第4季成長
美眾院料通過財崖案 商品齊揚
迷你eTag卡 可儲值查餘額
美財政危機有解 亞股漲
手機平板崛起 巴克萊點名4檔
經紀人：金泰希與Rain交往
農機用油 農糧署續補貼
三星力圖開創新事業 抗不景氣
柏林博物館被追索古文明文物
美財政懸崖緩 台股新年漲
外國男扮經理 賣假名牌衣詐騙
張盛和：新的一年會更好
國際盤漲 豐興廢鋼鋼筋再跟進
府提馬蘇會 綠籲國是會議
旅奧中國人協會舉辦跨年活動
瓜地馬拉家具出口成長兩成
雪隧車禍 駕駛不治
港股創19個月新高
工研院研討能源 分享日本經驗
證所稅 財長：8500非天險
高鐵單日新高 21.2萬人次
匯豐：台灣上月PMI站上50
5次酒駕 累計判刑16個月
裁減員工 番薯台：會保障權益
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
元旦疏運 台鐵高鐵破紀錄
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
大選近 大馬選民陷兩難
每天1項挑戰 英男募款做慈善
晉隱瞞爆炸 包商允認真改隱患
展望樂觀 台積電創波段新高價
陸民2013關切 收入與房價
揚言炸金沙 印度男童在星被捕
潘世偉：年金須微調才能延續
亞太情勢緊張 美軍售可能大增
元旦人潮湧 大湖草莓幾被採光
汪笨湖欠款 番薯台：盼速釐清
沒招 共和黨可望妥協避落崖
何卓飛：體育政策擬定將更細緻
2013巴拿馬成長將領先全球
總統：規律運動人口每年成長
掌握商機 IEK揭資通訊關鍵
美眾議院通過扭轉財崖法案
代價太高 菲棄討馬可仕貪款
剝削逃逸外勞 人力仲介遭逮
中市立委補選 藍綠沙鹿拚場
港反特首示威者 通宵守廣場
林郁方：國防自主不應靠美善意
陸片泰囧太爆笑 票房創紀錄
反媒體壟斷 立院9日再議
美成功避崖 歐巴馬如願加稅
朱：幸福保衛 找出需幫忙家庭
國中籃球聯賽 男複賽3日開打
日韓大廠殺價 MLCC台廠遇壓
保庇新北市創刊 介紹特色寺廟
青年高失業 政府促產學訓合作
陸城鎮居民 最不滿物價與食安
財部組改 3司4署5局6處
電動車快沒電 簡訊通知加導航
勞保擠兌 勞保局：有明確趨緩
公平會通過美光爾必達結合案
國防部：持續檢討高司單位人力
獨居婦在家摔癱 鄰居報案救人
總統期教部 保存體委青輔傳統
大立光強攻漲停 光學股發光
沒墜崖 歐巴馬：有助強化經濟
藝工隊人力 國防部評估中
央行阻升 新台幣午收平盤
石世豪：反跨媒體壟斷將提專法
新德里跨年夜傳迷姦案
美財崖勒馬 港股攀19個月高
美預算案過關 亞股漲日圓貶
財崖危機消 資金湧風險性資產
權證發行檔數 去年創新高
北市勞動局揭牌 開展勞動新頁
信保基金績效考核 擬納逾放比
加州花車遊行 設計美氣氛溫馨
中醫藥膏新研發 緩解皮膚炎
環團檢出空氣毒 高市要稽查
涉酒駕肇事 江岷欽不起訴
四技二專技優保送 採網路報名
加油站有愛心 進用身障員工
少年齒搖晃 就醫才知罹牙周病
美光併爾必達 南科樂見其成
美眾院通過預算案 墜崖警報除
電腦作畫 數位畫筆一筆搞定
象限儀座流星雨 4日達高峰
台股收盤漲79.72點
陸民丟棄頭獎彩券 再買中更多
1月4日一生一世 滬掀結婚潮
迎新年 南昌家具街推優惠
誣指醫師盜賣地詐財 判賠百萬
專家：越南房市將續跌
美財崖危機消 台股挑戰8千點
財政懸崖過關 台股創近期新高
美財崖除 投顧：台股續攻有限
印尼電價工資雙漲 加速通膨
開高走高 台股漲79點
財崖危機消 美復甦力道更強
自費補價差 升級改用新醫材
尼加拉瓜僑界舉行元旦升旗
提高舉債上限 歐巴馬態度強硬
珊迪後 紐約造全球最大摩天輪
興大選年度校園漢字 曙字出線
金聯新董座 提 6大經營方針
國營事業績效獎金 橘提案備查
傳承客家文化 六堆俗諺語出版
男子見義勇為喪命 高市府弔唁
閒置公設保留地 6月內有解
預算案眾院過關 美墜崖危機解
電信業跨年簡訊減 行動加值夯
財崖法案過關 共和黨最大輸家
北市無線上網 申請使用俱增
1月台指期漲95點
暫避財崖 美財政難題陰影仍在
蛇年將至 陸專家說僅355天
來自偏鄉 吳清山願照顧弱勢
1月電子金融期齊漲
南昌街賣家具 有請風水來助陣
越過財崖 歐巴馬還有減支挑戰
蘇花災害段再封 切山築新路基
德里7成8年輕女去年遭性騷
財政懸崖除 新年紅盤漲79點
闖黃燈也要罰 陸民怨添堵
希拉蕊住院 崔兒喜推特謝支持
藍委提林業歸農業部 環團反對
iPad Mini傳今年升級
中市超齡娃娃車 年底前須汰換
三大法人買超台股68億元
陸女搭地鐵 頭髮被門夾9站
連假腹瀉急診 每天約2千人
蔣偉寧：讓運動員安身立命
元旦連假寒流暴衝 猝死個案增
楊登魁紀念堂 3日接受致意
印尼學者發現 抗禽流感雞蛋
垃圾填台北港 北市：檢驗合格
替代役男高峰期 今年3.5萬
彰縣招募兒童課後照顧志工
車手偽稱領醫藥費 遭警識破
小口角大出手 2男打死人遭訴
空污工廠罰款 高市去年4千萬
中壢賭博電玩店 斷水斷電
適性發展 特殊生畫出彩色人生
駁媒體 菲當局續討馬可仕貪款
青年高失業率 總統促產學合作
酷愛老建築 特殊生畫筆展天分
體育署掛牌 何卓飛：努力打拚
子駕車肇事 印尼總統親家道歉
青年志工撿垃圾 郝龍斌感謝
越民2013新希望 生活平穩
勞保擠兌 學者批資訊錯造恐慌
陸網遊市場 今年逾3千億元
新台幣兌美元升4.6分
印輪暴案嫌疑人 將進行骨掃描
新年到 日皇接受民眾拜年
花漾採包底分紅 無圖利中資
國際眼科志工團 嘉縣保健義診
農委會捐助3機構 監委查肥貓
公祭飆仔助陣 警逮87人
照顧弱勢學童 中市推安心餐券
拚早餐市場 速食業推49元餐
無牌廣告車輛 南市全面取締
拍完小賈法拉利 狗仔遭撞身亡
電信業協助 打造金門數位匯流
義蒙蒂政府擬為低薪者減稅1%
網購水果賣相差很大 消保官查
立院初審 設海巡部須朝野協商
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
修約救高捷 高市府將鑑價接手
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南韓首富：三星電子會長李健熙
兩廳院斥6億 大整頓接軌國際
優質小果競賽 雲林小番茄亮眼
抽脂非減肥 避免大面積
澳門博彩業收入 年增逾13%
生意不振 金墩米將裁員76人
福州茉莉花茶 申報農文化遺產
澳女尋生父母 盼台灣民眾協助
好運氣連三代 遇劫總能脫身
走遍偏鄉 莊光輝獲醫療服務獎
弒母案偵結 逆女男友求處死刑
小三通人數降 縣府：台商減少
拾荒婦撿汽車零件 遭逼簽本票
油電車熱賣 和泰業績連11霸
白石湖蓋高壓電塔 台電：合法
外資上周買超133.65億元
愛你一生一世 雲林邀體驗甜蜜
港股開紅盤 升655點
外資匯入 新台幣收升4.6分
取締低頭族 高市再罰19件
法友台議員來訪 增雙邊合作
台大醫院與廣達簽合作備忘錄
CNN新年嘗鮮 平溪天燈上榜
跨年出場價 張學友周杰倫最高
業餘農夫 種出好番茄
韓網友向白宮請願：重新驗票
物價漲 義每戶多支出千五歐元
嫌酒女胖誤殺 男判7年半
老人互助會疑涉賭 社會局了解
職訓學員巧手 政府宣導品換裝
收資金 央行4日續標定存單
帶顆子彈炫耀 遇警攔查慌手腳
丹麥體操秀最終回 4日登場
天后宮建醮 旗山封街普渡
研究：豐腴者比瘦子長壽
林中森薪資案 將送陸委會審核
中油今年獲利目標176億元
福至心靈 警站崗還能抓通緝犯
金門馬拉松 逾2千人報名
今年十大熱門旅遊地 菲國入選
馬總統承諾 年金制度不會倒
樂金OLED電視 賣1萬美元
友人路倒 醉男竟K救護員
新華社評美經濟炸彈倒數
美財崖解危 港股歡慶大漲
下屆WTO秘書長 9人角逐
妹遷葬父 3兄姊設看板譙妹
平價托育將推動 中市保母陳情
搶鮮大賽 樹德與崑山勝出
陸將推大部門制改革
心靈唱歌 六龜院童台北獻天籟
印刷機夾手臂 老闆娘被救送醫
人民日報要說真話 陸網友揶揄
總統：台美互信 採零意外政策
蹺家跨年 3少女流落花蓮街頭
扁暫續留北榮 矯正署評估後續
總統：產業有創意 更有競爭力
美財崖解危 學者：利經濟回溫
粉絲育種 賴清德蘭問世
北水處停水通知 民眾留意
府：集會遊行非政黨交換籌碼
麗寶跨百貨 力拚大遠百生日慶
擬限陸團瞎拼 業者認執行難
翡翠水庫近滿水位 春季供水足
涉殺女友母親 檢求處男子死刑
秦日新偽文案定讞 外交部尊重
調查：6成陸網友今年想旅遊
立院初審 保障中低收入建教生
花旗：美避懸崖 助兩黨稅改
最高耶誕樹前圍爐 喜憨兒樂翻
日人過年吃年糕 東京2翁噎死
國企績效獎金 經濟差考慮不發
財崖暫解 經長：對台出口正面
性愛照貼電線桿 表哥遭判刑
英芭比迷雙學位 證明內外兼具
常回家看看 陸老年化考驗大
小貨車尖石墜谷 消防局搶救
何卓飛：奧運朝321目標前進
金門大賣場多違建 縣府助改善
胡佳：多探望劉霞 破除軟禁
石化高值化 中油規劃藍圖
北市房屋移轉量 近十年新低
歐洲最爛景點 遊客：尿尿小童
冷氣團來襲 北部下探12度
吳寶春奪金故事 搬上大銀幕
最有影響力英男 倫敦市長強生
印擬修法 將以輪姦受害女命名
中油：績效獎金與監委緊盯無關
花蓮近海地震 規模4.4
查竊電索賄 台電人員涉貪起訴
活化國有地 財部研議公私合作
電信三雄 11日開賣愛配4
買牛樟木種菇自療 癌男觸法
菲國兩大報 報導台灣捐款賑災
春節9日連假 疏運大挑戰
補核電缺口 能源發展主要挑戰
跨年商機 義大夢時代業績佳
陸消防員 結婚未滿月救火犧牲
第四波陸資與服貿 擬分開處理
涉違公司法 前立委鄭余鎮被訴
今彩539開獎
駐西代表處舉行102年升旗
阿姆斯壯登月名言 似事前構思
小貨車尖石墜谷 駕駛死亡
民進黨：應檢討健保補充保費制
基港迎大郵輪 通關速度將加倍
手卡麵糰機 警消拆機解危
德里巿長總算參加反強暴集會
國營事業考成 待陳(沖)核定
法務部：圖利罪不宜輕言廢止
洛杉磯遊行 華航蟬聯國際首獎
英特爾網路電視服務 延後推出
全球經濟強權 到期債務將減
違法凍存肉品 防檢局銷毀
戴費諾歸隊 火箭板凳有深度
多數德人 樂觀看2013
消費者喜32吋面板廠愛39吋
大馬邊佳蘭爭取投資石化業
俄艦隊月底舉行地中海黑海演習
建築業需求 星擬用斯菲外勞
無懼景氣 進口車去年銷售夯
商辦交易額 房仲：年減16%
深圳網賽 張凱貞單打無緣8強
奧運摘金計畫 彭台臨還有夢
香港政界憂慮社會分化
陸汽車產量 今年料首次超歐
英火車票漲漲漲 民眾叫苦連天
修廣電三法 葉宜津盼這會期過
歐巴馬讚國會 稱實現競選承諾
藍青年團辦講座 動保玩真的
財崖暫解 華府僵局仍威脅經濟
今彩539 頭獎槓龜
計程建設落後誰的錯 3日討論
林口解渴 擬建5萬噸蓄水池
毒販揚言自盡 警趁隙制伏
歐巴馬險勝 美暫避財政危機
歐議會議員訪台 考察政經發展
蒲亭簽署立法 允外商5年簽證
軍火商：沙柯吉曾收格達費獻金
財崖警報解除 美股開盤衝高
外交部抗議越海洋法納西沙南沙
股神押對寶 波克夏再勝大盤
陸汽車產量 今年料首次超歐
法新年首位新生兒 母親同性戀
週刊報導不實 總統府澄清
眾院通過財崖案 正反陣營分析
癌末粉絲心願 星艦導演助圓夢
央行藏金 市值逾6600億
谷歌等企業避稅 卡麥隆籲制止
台彩再推出 五款應景刮刮樂
馬答應三訴求 蘇貞昌: 113上街頭可取消
勞保驚爆「擠兌」 2個月失血近800億
一證到底 自用車今起免換照
總統府澄清 周刊報導＂諸多不實＂
北市房屋移轉 創10年低量
美國務卿希拉蕊出院
美國會「懸崖勒馬」 歐股大漲
台幣升破29元 航運資產股飆
吳敦義澄清週刊報導
101年陸客來臺人數突破兩百萬 較前年成長比例近五成
台北王朝大酒店喜迎2013 推出「國人純住房專案」
新iPhone 傳正測試中
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美避開財崖 歐股大漲
敘利亞衝突 死亡逾6萬人
原油漲 紐約收93.12美元
避開財政懸崖 美股大漲
整合型帳戶 可存人民幣
標準普爾維持中華電AA評等
財崖除資金充沛 有利台股上攻
證交所推雲端影音服務
集邦：太陽能需求 轉往亞洲
太陽能價今年仍難回升
美財崖暫解 仍有自動減支難題
全球資料爆炸 分析保護不足
谷歌執行董座 傳將訪北韓
財政懸崖解 台股待量增
歐洲進口車銷量 福斯奪冠
苗栗矮靈祭 洛杉磯時報介紹
穆迪：避免降等 美需再減赤
網路股領軍 陸企在美股勁揚
冷氣團南下 北部愈晚愈冷
加稅前 高盛搶發股票獎勵主管
台股開盤上漲47.12點
委國政府隱瞞查維斯病情挨批
眾院封珊迪災款 新州州長怒批
希拉蕊處理公務 康復情況良好
避孕藥疑有後遺症 法國不給付
美製片人公會獎 少年PI入圍
超微宣布 庫瑪任財務長
紐媒揭擁槍者個資 安全受威脅
美雙胞胎心靈犀 歲末同天產子
湖南建水庫強拆 4農民自殺
蘋果Q1財報 23日出爐
韋恩年度預言 標普跌破1千3
小學教童工現象 培養人權精神
微軟買R2 提升Xbox能力
股匯雙漲 台幣盤初升破29元
北市婚禮辦兩場 準新人早準備
火箭戰黃蜂 首節打完落後
陸服務業成長 創4個月來最快
邱淑媞：沒有規劃參選宜蘭縣長
苗栗法官宿舍起火 無人傷亡
湖南建水庫 千年古鎮永沉水底
男助捕搶匪遭不幸 警速補償
平板導入散熱 超眾雙鴻大補
富豪汽車進軍中古車市場
第2節 林書豪飆3分外線
財政懸崖變緩坡 改革風險仍在
加拿大1分硬幣下月停用
美經濟放利多 亞股多數漲
鏖戰蘋果 三星獲利依然神勇
週刊報導不實 副總統澄清
資金出籠 防禦型電信股整理
高市供弱勢餐食 近2萬戶受惠
大鬍子發威 火箭前3節領先
跨年打折 陸運動品牌人氣夯
國企獎金檢討 經部：3月提出
歐美股市激勵 台股溫和續漲
數位娛樂壯大 英銷售破十億鎊
台商赴福建投資成長近3成
漁業署：石斑魚價漸回穩
北京軍區3名高階將領異動
今年股東會最熱門 6/19
國民年金追欠費 開罰59人
英多數足球員 擔心憂鬱問題
慶元旦 阿根廷僑界升旗團拜
玉山2月靜山 暫停入園
韓團BEAST漫畫 在台發行
越獨腳騎士釀人命 駕照惹議
狙賓片暗示刑求 參院查中情局
傳FTC谷歌和解 將結束調查
春節9天假 0至7時免收費
豪9分 火箭捕黃蜂
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研發數位模組 行動裝置助教學
陸經濟回暖 非製造業指數揚
陸風電裝機規模 世界首位
宏都拉斯與加拿大將簽自貿協定
獎金掛勾經濟 立委：太沉重
朴槿惠晤日使 將提醒正視歷史
添風土民情 台灣加油讚K專欄
環保經濟雙贏 環署盼永續發展
綠版非核家園推動法將實質審查
星巴克推出1美元環保杯
雲科工二期 最快今年開放設廠
暴龍啃傷拓荒者 拿下3連勝
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
星巴克越南首家店 下月開張
鄭性澤案 律師促公布關鍵影片
國中會考 基北彰3月底試辦
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山西瞞報事故 陸決嚴懲
養生產品廣告不實 2廠商遭罰
旅歐急難救助 近8成護照遺失
立委創意 春節兩鐵離峰給優惠
影視圈人士 楊登魁紀念堂致意
立委：總統薪水先與經濟掛鉤
落難百年櫻花樹 台東搶救
防濫捕鰻魚 台陸日合作
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財長：股市8500點 非天險
搶食緬甸商機 日挖陸牆角
總統：台法應建立定期諮商機制
新店老翁失蹤3天 陳屍山區
克服地質困難 北市污水接管
女友新歡同房 男掌摑縱火判刑
鄭貞茂：升值尚不影響出口
越南法條納台領土 外館抗議
新興市場興起 太陽能族群揚
宏墨自貿協定縮小貿易逆差
越國防次長：逐步解決南海問題
郝龍斌：今年市府跨年搭信義線
陸企海外上市 創近9年次低
鴻海尾牙 2/8台大體育館
醫糾調解 學者主張鑑定疏失
非核家園 藍委：未必要立新法
普悠瑪號 2月6日起營運
外資匯入 新台幣午升8.8分
橫越馬路撞癱 求償千萬判百萬
協助攔捕不治案 搶嫌羈押
亞齊省地方禁女性跨坐機車
會女友 Rain違軍紀恐受罰
嚴明接總長 林鎮夷調戰略顧問
涉吸金9億 女營業員遭訴
天安艦案 北韓報復南韓拒經援
復興鄉代主席收賄 人贓俱獲
陸信託貸款風險增 恐危及經濟
男竊後照鏡自用 不合還賠5千
耶誕期間 英十萬人染諾羅病毒
身障特考 需用名額155名
日陸交惡 日媒籲改變戰略互損
印尼貿易部長：鴻海今年建廠
住展風向球 連續3月衰退
幼托整合週年 改制率逾99%
用板凳當推力 火箭撞倒黃蜂
傳東莞警民衝突
大台北房市 今年有修正壓力
美零售商銷售糟 耶誕節好憂鬱
國中會考略難 計分與基測有異
無障礙餐廳指南 打造友善環境
行政院拍板 桃園縣改制直轄市
製片人公會獎：奧斯卡風向球
台股收盤漲57.62點
牛肉產地標示 9成98合格
邱文達：盼衛生福利部7月啟動
鍾昌宏翻轉教室 登國教微電影
歐巴馬度假 自動筆簽財崖法案
補充保費 社福團體籲速修法
財崖危機解 股票吸引力大增
血濺KTV 酒客口角1死4傷
2013太陽能整併 聚焦電池端
詹姆斯準大三元 熱火加班屠牛
郝龍斌：捷運分流是趨勢
技能競賽 北市高職生大放異彩
iTaiwan註冊 突破百萬
持續走揚 台股漲57點
青藏鐵路貨運成長高於客運
台南公共運輸元年 推6大幹線
十大魅力漁港票選 嘉義催票
約聘僱轉公務員 研考會澄清
陸客來台人數增 團體旅遊最多
憨兒圓夢賞燈 溫馨耶誕城圓滿
象限儀座流星雨 雲層月亮干擾
今年商用不動產交易 歸於平淡
美新國會 外委會主席長期親台
歐美股大漲 台股收漲57點
女照片遭同事染黃 雇主遭罰
促參目標 財部：1500億
憑單無紙化 填發人省下8千萬
1月台指期漲50點
1月電子金融期齊漲
研考會：14部8會 框架已定
華航與3陸航攜手飛 班機互搭
陳(沖)：振興經濟為施政重點
中市立委補選 8日號次抽籤
暗夜斷網 義守大學生抗議
往生補助 台中擴及中低收入戶
陳(沖)：不介入媒體併購個案審查
美多元新國會 同性戀者創紀錄
德政黨去年大筆政治獻金銳減
三大法人買超台股26億元
美新國會就職 空前多元化
勞保年金 勞保局：15年安啦
反日潮下 日企對陸市場仍樂觀
模擬國中會考 3月十萬人上場
節能減碳 大林慈濟獲優等獎
長灘島環保 渡假村面臨拆遷
公平會人事案 媒體併購受矚目
鰻苗走私 立委與業者籲課刑責
陳(沖)：政府重視食品安全
逢甲大學接辦大馬台灣教育中心
頸動脈阻塞 混合手術奏功
美無人機 炸死塔利班指揮官
加國GPT名單 擬將星韓除名
末代4星總長 林鎮夷兩度延任
入冬最低溫 韓江原道負20度
金大天然發酵醬油 盼成伴手禮
沙拉麵包不耐放 建議即買即吃
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陸地方官擁29座房產 遭調查
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林中森薪資案 已送陸委會待審
駐史瓦濟蘭使館元旦升旗
德12月失業數增幅 少於預期
年終惹議 考量免除政策負擔
北市警人事 分局長調動
西登記失業數 5個月來首降
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梅塔攜以色列愛樂 奏圓舞曲
死囚鄭性澤 涉殺警震驚社會
參與台通現增 鴻海不評論
調查：新加坡8成單身者想婚
男疑酒醉失足 溺斃蓄水池
雞肉飯牛肉麵 台北結盟相見歡
台南流浪貓犬將全面結紮
退撫基金 未來擬專責機構管理
越醫床不足 短期內不易改善
像小牛一樣 廚師養羊破紀錄
推觀光 四重溪打造香草溫泉鄉
陸汽車市場買氣旺 德商受惠
關中：90制退休支出減1/3
外交部發言人異動 高安接任
金融雇員轉公務員 考試院反對
桃猿隊健檢 林智勝視力最佳
新壽租新光三越2店 租約15年
中共軍報：領導幹部要轉變作風
華航結盟陸航 拚兩岸航線市占
補助遷熱水器 金門名額50戶
許文彬投書人民日報強調和平
印度輪暴案 律師：3個月定罪
台泥與中建材 全方位合作
科州槍擊戲院開幕活動 家屬批
陳素民母女書畫 金大開展
土耳其2012年出口創新高
央行阻升 台幣收貶0.1分
警減重獲獎勵米 捐贈慈善機構
首長獎金與經濟連動 經長贊成
勁永砸6億餘元 擴通路布局
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
今年航空市場 華航看好亞洲
西藏經濟工作會議：加大開放
大陸中央民族樂團 台中演出
台北冬季旅展 世貿一館展開
朱立倫：會計問題勿動輒法辦
印尼趕屍回鄉 古老傳統不思議
核四商轉 黃重球盼多方考量
飯店美食分享街友 寒冬嘗溫馨
先甜後苦 陸將連續工作8天
坐床沿氣絕 早餐店主疑藥過量
陸假日經濟給力 內需漸回暖
國企借支獎金 經部訂規範
新任參謀總長 嚴明事必躬親
年終大掃除 新北加收垃圾
虐童致腸穿孔 檢求刑1年6月
專機遣返詐欺嫌 首起訴82人
疑涉工程弊案 3縣議員被約談
濟公大會師 橫跨兩岸
廢魚池變生態園 陸團慕名考察
鳳飛飛逝週年 鳳迷盼立紀念館
凍壽險買不動產 金管會續溝通
網路流傳擄童案 警研判為謠言
東亞局勢 綠籲與周邊國家對話
美新罕布什爾州 紅粉當家
捷運頂溪站違停單車7日起移置
新北耶誕樹夯 延長點燈到元宵
為數千元毆死人 主謀判9年
健保雇員擬轉公務員 退休金增
秀學習成果 不忘為偏鄉童請命
經建會研議法規鬆綁制度化
鄭性澤提非常上訴 檢駁22次
創作旅遊圖文 國泰航空送機票
禿男戴假髮行竊 警逮露原形
三星迷你SIII 電信業尬場
炒資深空姐 日航敗訴判賠
法漫畫家塔狄拒絕政府贈勳
豪小子聲東擊西 榮膺好球之首
醫療事故補償法草案 待凝共識
新人年火力旺 鄧志偉加薪
少時MV現不雅詞 公司急修正
老外金光黨 佯稱名牌賣劣品
逆向騎國道 老翁慘遭撞斃
台塑四寶獲利年終 同創新低
金融雇員轉公務員 朝野不同調
新北去年建物移轉量 十年新低
遠百：太流臨管人已解任
教授勾串業者吞公款 貪污起訴
借支難追回 台電：依程序追討
菲陸爭漁落幕 今年料轉為爭油
不景氣越瘋賭 法博彩創紀錄
政府還款 銀行放款少443億
麻生訪緬甸 允諾巨額經援
立院初審 未帶駕行照免罰
陸馳名商標 商總：28台品牌
全球LED產值 估年增12%
農糧署：未開放大陸大蒜輸入
農業財團法人年終 依規定發
民主女神像風波 金門縣澄清
贈社福機構 鴻海捐百台大電視
金管會：業者所提不符會計原則
黎良明接東協秘書長 菲表支持
金融雇員轉公務員 國庫耗百億
參謀總長 回歸軍種輪任慣例
民眾買鳥放生 野鳥學會反對
阿根廷索福克蘭島 英拒談主權
美機場去年查獲1500枝槍
桃園復興鄉代會主席疑收賄
今彩539開獎
軍方：嚴明接總長符規定程序
臉書撈錢 社群網路理想難保
號召113嗆馬 蘇蔡將造勢
陸男涉縱火日使館 韓拒引渡
桃縣升格 吳志揚：最好新年禮
陸今年限售股解禁市值逾9兆
3作品疑同朵雲 攝影者遭質疑
威力彩開獎
陸商加料 豬肉也能熬出羊肉湯
華碩7吋平板新品 MWC亮相
年假前後日上班上學 疏運挑戰
健達盃兒童路跑 增設親子接力
任空軍司令 劉震武重視飛安
斐高中會考放榜 豪登省拔頭籌
征戰WBC 草總打造台灣球風
參考題本用考古題 教部澄清
林業單位歸屬 待朝野協商
英經濟前景艱 投資最看好中國
小貓遭肢解 引新加坡民怒
去年房市交易 雙北大幅量縮
難度調高為名校 偏離會考初衷
陸最牛縣委書記 調美女陪酒賭球
中華隊以戰養戰 拚WBC出線
日富山縣月底來台考察投資環境
全球貨幣寬鬆 台幣升值壓力大
紐時記者簽證 陸稱未拖延
宿舍斷網措施不一 宣導勝強制
印度輪暴案5被告遭起訴
美12月民間就業增逾21萬人
美初申失業救濟 增加1萬人
今彩539 頭獎槓龜
威力彩 頭獎無人中獎
花蓮近海地震 規模4.2
透過鴻海供蘋果 群創模式再現
電信商開賣愛配4 有望提前
歐巴馬簽財政案 危機暫歇未解
德極右派利用運動社團擴張
自小客撞進照相館 6傷送醫
軍方：周邊訟案影響土地活化
睽違近12年 台積電重返百元
俄羅斯將舉行 大規模海上軍演
基地懸賞3公斤黃金 刺殺美大使
4吋mini三星銀河S III 月底上市
北美洲台灣人醫師協會建議「扁四項重症不宜回監」
股東會 多數公司完成登記
歐美日寬鬆貨幣 人民幣看升
維多麗亞與大眾集團樂活生技合作研發
組織改造「大黑洞」 上千雇員變公務員
福容大飯店春節住房與年菜專案 讓您與親友共享幸福時光
日本靖國神社縱火嫌犯 韓判決無罪釋放
台北王朝大酒店推出「中菜現點現做吃到飽」
兩岸四航空公司結盟 共享自由轉搭
桃園2014升格 加入「六都俱樂部」
台北華國大飯店帝國會館超值餐券熱烈銷售中
內閣改組? 府: 總統對閣員「隨時在考核」
香港親北京組織 發走路工請人遊行
陸媒報導 台灣組織改造「亂象叢生」
台北馥敦飯店南京館 『冬季環保住房專案』
華泰王子大飯店 春節限定小家庭外帶套餐
雲林傳槍響 1男腿中彈幸無礙
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
花蓮3次地震 最大規模4.5
谷歌執董擬訪北韓 國務院批評
貝納連任眾院議長 威望不如前
劫後餘生 康州學童新校址復課
轉作休耕 受理申報
新北房屋移轉 三峽淡水逆勢增
歐美同陷債務危機 難談合作
智慧電視進入快速成長期
愛瘋熱潮 台灣大推購物季
陸多晶矽漲 牽動太陽能現貨價
Fed會議紀錄 暗示QE退場
想一夜致富 遊美買彩券
上交所風險警示板 啟動
美陸正面訊息增 股市蓄勢待發
3D「魔導英雄傳」開放下載
美財長去意堅 繼任人選受矚目
冷氣團影響 溫度低注意保暖
災防新制上路 北市動態演練
台股挑戰8千關卡 量能是關鍵
印度輪姦案 被告挨控9罪名
台泥中建材合作 區域議價力大增
港精品銷售反彈 陸復甦生信心
分析師看好 戴爾股價勁揚
Garena春季賽開打
希拉蕊盼下週上班 凱瑞等接班
BMW續當美豪華車一哥
台股開盤下跌18.57點
計劃性汰舊 燈泡的世紀陰謀
橘色杯喝熱巧克力 風味佳
80後報到 美國會年輕化
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泰冏爆紅 黃渤自稱分不多
廢死殺人犯 延宕近4年才初審
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平板戰役難打 Nook滑鐵盧
獲俄籍 大鼻子情聖移比添變數
加京僑界舉行元旦團拜
韓媒：潘基文擬3月訪北韓
年度新高 阿里山逾2百萬遊客
高教國際化 郭位為台籌謀
供電恢復 貓空纜車營運
美新國會就職 亞裔成亮點
火箭客場連戰 先公鹿再騎士
上市通信網路股 董監質押高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
賣壓出籠 台股7800點震盪
陸股漲 滬深300指數奔牛市
韓元回貶 美暗示QE退場
綠上街頭 藍委盼體制內解決
彭佳慧產後大出血 感謝捐血人
殷仔熱心公益 5日主持棒球營
年節前夕 越南加強打擊犯罪
房仲：建商近期購地157億
象5日開訓 老將新秀對抗賽
華航拚兩岸市占 股價逆漲
愛吃藥污名化 老盟籲源頭改善
劉強獲釋返陸 韓拒引渡日本
府：內閣可能局部改組非事實
聯想提高自製率 台代工廠憂
1314結婚 新人刻骨銘心
強化競技 北市運管中心揭牌
台韓廠壟斷面板價 大陸重罰
IDC：今年是巨量資料實踐元年
雲南縣官貪腐遭舉報 自認敏感
宏都拉斯獲IDB兩億多貸款
花蓮地震 規模5.1
吳中書：今年景氣 回溫與擴充
分析：人民幣今年不會大幅升值
19名陸客在韓集體失蹤
反核旗飄揚 民團：3月辦遊行
佛祖座下經營六合彩 婦送辦
罕見血型家族 救人總動員
疑涉工程弊案 1公務員交保
分析師：推特明年有望IPO
全球退休天堂 大馬排第3
颱風天電線勾命 國賠490萬
豐田在澳洲擴大領先通用和福特
蘇貞昌：勞工搶退對政府沒信心
台中港兩岸渡輪客 去年多5倍
王金平：陳(沖)施政越發得心應手
澎湖機票喊漲 民航局說明
寒冬送棉被 弱勢溫暖過好年
重慶推綠色信貸
飛龍在路口 苗栗展客家文化
聯準會可能停購債券 金價下跌
陸股開市 暫收小黑
狙賓片暗示刑求 參議員要證據
廉航官網資訊不清 購票須注意
萬能商設巧思 添產業新視覺
凌志延後漲價 漲幅降至1%內
台灣燈會主燈 首度用小龍亮相
IDC：平板今年成長逾4成
匯豐陸服務業 創16個月新低
力晶P3廠標售案 月底決標
下週油價 估漲1角
美容醫學認證 紅綠有別
印度智庫清大研討會 增進交流
調查官結業 總統期許維護國安
出口商拋匯 新台幣午升9分
陸懲處面板壟斷 4家台廠在列
亞銀：陸今年GDP可望保8
營區開放 102年12場次
4G版迷你愛配 遠傳公布資費
台幣又升 大立光800元失守
假檢察官詐騙 老婦積蓄險不保
促鴻海投資 印尼法禁山寨機
心臟瓣膜感染 高燒不退險沒命
瓜地馬拉去年出口微降
胡志強：打造台中成創意之都
陸罰操縱面板價 台廠配合調查
立院三讀 教師可公假作證霸凌
勞保一次退不能改 立委：不公
台股收盤跌30.85點
年紀差兩輪 喬治盧卡斯訂婚
台漁船義勇搭救 吉國總統感激
謝長廷：憲法各表是維持現狀
內資提早歸隊 元月靠類股輪動
雇員轉公務員 政院與試院溝通
立院三讀 公務員雙國籍追俸給
陸：被制裁台韓面板廠允諾改善
日擬重啟核電廠 鈾價反彈可期
拉回整理 台股跌30點
美國人失業慘 怪各國操縱匯率
傳習近平博士論文照曝光
印度巴士輪姦 據說少年最殘忍
1月台指期跌50點
亞銀估亞洲今年經濟成長7%
搖頭晃腦逛大街 搜出海洛因
印度北部史上低溫 上百人凍死
河南私人孤兒收養所起火 7死
新人結婚登記 盼恩愛一生
南週事件陸官媒狡辯 遭砲轟
陸制裁台韓面板業 陸家電受惠
NBA明星賽票選 林書豪告急
寒夜呆坐路中 警送精障男返家
炎黃春秋網站突遭關閉
陸媒：面板壟斷 友達自首免罰
九歌劇團25年 演出暴風雨
1月電子金融期齊跌
即測即評技檢 簡章5日發售
竹北工安意外 1人死亡
巡山員防盜伐跌山谷 幸保命
合歡山雪季醫療 守護遊客健康
優質漁產 郝龍斌曹啟鴻同推銷
台股守住7800 多頭仍在
統一超跨足保險 保險局：違規
上櫃董監質押 油電燃氣股最高
立院決議國營事業獎金連結損益
星外長訪土 聚焦自貿協定
三大法人賣超台股66億元
分手殺女友自殘 男判15年
新光銀搶聯名卡 台新銀譴責
日自衛隊擬與美軍擴大合作
回鄉走訪 副總統紫南宮祈福
高鐵春節票 11日起訂票
全球黑琵普查 12日登場
逃亡近19年 煙毒通緝犯遭逮
中科4期零排放 國科會：難行
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陸客集體在韓失蹤 山西急撇清
庫克光學獲奧斯卡科技成果獎
超罕見 伊朗男子眼球上長毛
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港媒：文天祥後人互爭祖傳土地
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涉動物偽禁藥 最重處無期徒刑
日培育T細胞 未來抗癌有望
台電工會抗議 經部：可申覆
立院三讀 保障弱勢訴訟權益
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總統：在港設處 台港關係創舉
切舊手接新手 英手術創舉
美國女性史先驅勒納辭世
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高鐵台中站 捐血獻愛心
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菲扣2艘東港漁船 平安抵台
陸罰操縱面板 群創：遺憾
外匯存底4031億美元 新高
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許博允案 性騷擾事件成立
性騷擾成立 許博允：繼續申訴
立院三讀 國外服刑可申請移交
見義勇為命喪 高市府贈3百萬
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菊島之春蜜 2南瓜新品優勢力
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日本太鼓團 鼓動生命力與美
蔡紹中讓出 馬詠睿接中天董座
經常帳赤字 印度經濟大威脅
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雇員若轉公職 試院擬聲請釋憲
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全球天災年損1600億美元
雲科大捷報 科法所國考上紅榜
SBL明星賽 5日台中登場
董國猷駐歐盟 石定接政次
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
菲男持槍濫射 8死6傷
過農曆年 越總理帶領安民心
天下經濟論壇 談亞洲突破轉型
測繪成果分類 增一般公務機密
檢查獲偽禁藥飼料 疑流入市面
2013展望 近7成美人樂觀
德意志證：台股上看7960點
4G版迷你愛配 中華電看好
斐車禍死亡數創新高
敢言兩陸媒遭整肅 民嘆政改難
港海關檢獲700餘支象牙
搶救紫水雞 金廈鳥會盼移棲
涉洩護漁機密 前海軍上尉被訴
住蛇窟 鎖鍊蛇眼鏡蛇趴趴走
優質烏魚子 嘉縣奪雙料冠軍
家庭教育年 教部推關機半小時
手機傳割腕照片 警依發話救人
陸用媒體倡改革 也怕媒體踩線
瞿友寧拍親情片 新北取景家鄉味
抗議日特使團 南韓民眾自殘
增廠商進駐二林 國科會提建議
學童割喉案 檢擬求處凶嫌死刑
醜照分享不怕 app閱後即毀
許博允涉性騷 北檢偵字案偵辦
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日籍女反鎖呼救 耳尖警伸援
中共官報改版 論改革
印度女大生受害 清大學生聲援
董國猷駐歐盟 熟稔國際事務
工程弊案聲押未准 花檢提抗告
上市市值 本周增1.41%
去年外匯存底 增176億美元
李沛旭武打處女秀 肌情四射
當街砸車打人 高市警偵辦
南週炎黃敢言著稱 被封有前例
KANO嘉義取景 助城市行銷
取締低頭族 花蓮3天罰48件
歐元區綜合PMI 比初估還差
金門縣長：金廈通水盼今年實現
南週炎黃出事 陸網友疑懼
加速都更 申請補助方式放寬
習近平中國夢 賀衛方：春夢破
人體生物資料庫 高醫異地備份
愛你一生一世 竹市80對結婚
砌與器特展 行銷金門及金酒
阿喜首戰大銀幕 直接演媽媽
小黃油價折讓縮水 運將生氣
台股一周指數漲1.38%
義暴力犯罪降 偷竊搶劫案件增
談NCC人事 石世豪訪立院
涉售偽禁藥 負責人羈押
質疑執政黨 網友向李顯龍道歉
央行阻升 台幣收貶3.4分
最愛景點 巴黎鐵塔與九份入列
台股本益比23.62倍
台商回台添3案 投資85億
槍殺旅館股東 判16年
食品漲價 歐元區通膨高於預期
駐日處新年會 氣氛熱絡
昔儀隊掌旗 美女調查官吸睛
遭差別待遇 勞保局老臣感憤慨
石定接外交部政次 資歷豐富
高雄輕軌工程 西班牙團隊得標
陸宣傳部長會議：樹立政治意識
老年化社會 適合兩代宅
涉午餐弊案 1前校長獲不起訴
職場養成 大學送人到NASA
不收信用卡 遊梵蒂岡請帶現金
日月潭齋戒 遊客吃不到總統魚
愛你一生一世 金門4對結婚
方國強操刀 遠航椅套換新裝
國營事業工作考成 台電乙等
北韓：要發射到銀河9號
被控助避稅 瑞士威格林銀行倒
陸學者：政改時機還未到
跨足賣保險 金管會請業者說明
中影交易 欣裕台否認暗藏回算
朴槿惠會日使 籲接受殖民歷史
清潔工被壓死 大樓主委判刑
義大祭3年約 肯定國手鄭達鴻
百萬簽約金 何寬揚加盟獅隊
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反抗塔利班巴國女孩 已出院
小英想想論壇辦徵文 陸生得獎
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大樂透開獎
動保法修法 動保人士提3訴求
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台電員工不服 經長：可理解
遭停職控違法 呂財益官司敗訴
迷你愛配資費 電信三雄拚場
可成去年營收 創新高
前南週編輯記者籲庹震辭職
面板廠遭罰 經部：視需求協助
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致敬十大反對者 剛出爐就被刪
印少女遭性侵 家長要求嫁被告
羅志祥搏命 高空爆破一躍而下
深圳女網賽雙打 詹詠然爭冠
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日高官：安倍內閣擬發新談話
名模娜歐蜜坎貝爾 花都被搶
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內褲頻遭竊 婦扮柯南抓到賊
美就業穩定成長 失業率持平
愛你一生一世 近3千對結婚
陸否認有新聞審查制度
高雄房市年交易量 逆勢成長
前進崇山 路竹會深入醫療孤島
12月外資淨匯入 逾29億美元
今彩539頭獎1注中獎
火大列車到新北 蘇蔡同場造勢
發展柬國基建 陸企業手筆大
涉開車不慎撞騎士 林美照起訴
芳苑鄉長涉收賄 人贓俱獲
陳(沖)：法規鬆綁 保障外配陸配
大樂透頭獎槓龜
股債夠爭氣 華爾街預測失準
考成評乙 台電失望
大陸南方低溫雨雪 交通受阻
憲兵除役軍犬 部分開放認養
去年來台陸客223萬人 年增49%
陸研究員：今年GDP逾8%
南韓人均GDP 5年內破3萬
28件台灣品牌 獲中國“馳名商標”認證
日擬增國防預算 加碼千億日圓
中國在韓1旅行團 19人集體失踪
習近平要求 涉台官員學閩南語
朴槿惠會見日本特使 稱「要正視歷史」
假發票報帳 10多名教授起訴
NGO世界公民總會主席 拜會監察院
陳志龍：政府改革不應是敷衍式的假議題
陳清秀：台灣賦稅人權與國際脫鈎是「全民共業」？
AWC主席：看見台灣人民的善良 賦稅人權將影響全球
113「火大」遊行 350社團單位聲援
主要貨幣升值升值 台灣外匯存底增至4031億美元
大陸麥當勞員工2千多人來臺交流 帶來旅遊觀光業者大利多
樹林、鶯歌扶輪人獻愛心 跳蚤市場義賣
台北國賓推出多款新春年節伴手禮
賦稅人權 全球發燒
日戰機攔截陸飛機 陸尚未回應
釣島紛爭 6成6陸人拒買日貨
美眾院外委會主席可能訪台陸韓
假發票案教授遭訴 震撼學術界
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國債上限 白宮國會大戰將至
美眾議院通過洪水償金97億
美國會確認歐巴馬當選總統
美前外交官：私人人道訪問北韓
陳偉殷下月春訓 爭取首戰先發
跨國企業繳低稅 英相誓言導正
冷氣團減弱 氣溫回升
東部海域地震 規模5.0
蒙蒂點燃戰火 對手左右夾攻
台灣候鳥計畫 9日起線上報名
印女大生性侵案 男友血淚控訴
電子書夯 英去年實體書銷售跌
搶商機 環球影城華語迎客
美劇作家協會獎 少年Pi上榜
港媒：期待中共政改很幼稚
冷死了 陸民：南方也要供暖
查維斯重病 盟友協議治國
步入淡季 元月面板價跌
比逾8萬富翁 需繳富人稅
糖尿病足免截肢 疏通可保腿
美劇作家協會獎 少年Pi入圍
國防部春節巡弋 考察三軍戰力
元大寶來期貨 積極海外佈局
破韓獨霸 平電面板有機會
少子高齡化 都市規劃應調整
加汽車生產萎縮 政府加碼投資
減少循環信用 金管會訂目標
委國反對黨 冀望新總統大選
法影星揚言出走 歐洲議員砲轟
尹啟銘將赴立院報告年金改革案
財報季登場 美股前景添變數
火箭戰公鹿 林書豪首節2助攻
國企獎金爭議 學者籲理性解決
紐時：記者簽證爭議 大陸撇清
時速80公里 北捷化身美術館
日築地新春開市 黑鮪魚創天價
年金改革 陳(沖)：盼制度永續
假發票案 教部：多數便宜行事
上半場打完 林書豪0分4失誤
綠執委：黨政策化行動才有感
南週前僱員籲粵宣傳部長辭職
美初裁陸黃原膠傾銷
林佳龍：黨應整合社會意見
火大遊行倒數 蘇貞昌鐵人宣傳
美國會正式確認歐巴馬連任
劉雲山：重大原則要有正確立場
肛門旅館住一晚 體驗前衛藝術
究責不公不義 台灣永社成立
搶愛配銷量 電信掀價格戰
聯合國：婦女安全 南非最堪慮
林書豪頭破血流 退場檢查
真殷雄棒球營 殷仔勉開心練球
陸南海新措施 菲加強巡邏
特殊境遇家庭 1.8萬戶
十鼓擊樂 法敘雷訥藝術節演出
台中立委補選 蘇貞昌站台
澎湖電動機車 總統盼推廣墾丁
前3節打完 林書豪2分5失誤
陸專家：陸應斡旋緬甸和平
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
三星新年成語 任重道遠
陸城鎮化涉20城市群萬個城鎮
台商回流 聯茂擬在桃竹設廠
爭取開幕先發 陳偉殷：不急
河內新亮點 女警指揮交通
駐墨西哥代表處歲末聯歡
傳王立軍轉北京秦城監獄服刑
美營造業工作增 經濟復甦亮點
銓敘部：從未同意雇員轉公務員
火箭逆轉公鹿 豪摘8分7助攻
美股收漲 就業數據高於預期
歐股創22個月來新高
金銅齊跌 聯準會料終結QE3
桃特教助理員 時薪120元
期油攀漲 美就業數據佳
宏達電加強創新 今年再接再厲
疑涉採購弊案 1花蓮議員收押
假發票案 李嗣涔盼符比例原則
免跨區就學 高市河堤國小發包
高檔盤整 台幣全週小升
成醫：經血逾80cc應求診
火箭下半場逆轉公鹿 寫3連勝
當街砸車打人 殺人未遂送辦
谷歌許願地圖 民眾最想「愛」
總統：年金調整好才能長治久安
總統：經濟優勢在 一定能復甦
海上書展望道號 7日訪基隆港
老農上山巡園未歸 暴斃山區
警察進校案 台大組委員會檢討
台大校長遴選 8人出線
查非法動物用藥 檢警扣原料
競爭激烈 LED廠轉戰特殊照明
假發票案 檢：涉及學校遍全台
自動轉WiFi 中華電月中開辦
流浪動物議題 農委會允研議
奧運涉放水 陸選手依舊授勳
陳(沖)：試院曾同意雇員轉公務員
韓貿易將超越義大利 擠進8強
醉漢搞飛機 同機乘客綁起來
陳(沖)肯定台電努力與效率
台與聖文森簽防制洗錢協定
印輪姦案 受害男子控社會無情
印度輪姦案 被害男批政府主管
女華僑登古道 跌斜坡傷頸椎
紐時：阿姆斯壯擬坦承服禁藥
大陸麥當勞員工 2千多人來台
陸電影泰囧大收 引港媒熱議
南週換稿黨官 陸民送憲法相譏
不景氣 北市資遣勞工多4千人
金廈合作 推金門婚慶旅遊
昆明機場數千人滯留 一片混亂
教授不實核銷 公款購私物涉貪
海協會副會長抵台 弔唁辜濂松
火箭逆轉秀 第3節最關鍵
朱敬一：知有人推薦選台大校長
嘉大志工慶生 老人家笑呵呵
踏破門檻 陸180萬人考碩士
警車違停 陸民自寫罰單被熱捧
想吃免錢飯 失業男搶超商1元
楊麗花不捨楊登魁 讚大好人
總統關心澎湖 重視機票漲價
土木調查官出列 防制工程弊端
教授浮報儀器費 差價供私用
臉書自曝酒駕肇逃 美青年落網
不滿警衛攔車 開槍逞凶遭送辦
陸機近釣島 日戰機緊急升空
餐廳拚行銷 紛推打卡優惠
陳意涵簽書會 筆名若寒好搶手
越關注陸海軍艦艇調動
槍擊案連連 菲禁槍陷激辯
台西國中蚵貝牆 風情再現
教部：不介入大學校長遴選
蒙蒂：不會屈就部長
專家：大陸物價漲聲或再響起
男子涉持有槍毒 警查獲送辦
李永得補婚宴 緊張頻拭汗
被關炎黃春秋網 暫換網址上線
19名在韓失蹤陸客 均陜西人
學生拉糖賽 作品宛若玻璃工藝
彩券行出頭彩 紫南宮前烤大豬
綠備戰年金改革 藍平常心看待
減赤無進展 匯豐：拖累美財政
槍擊記憶猶新 美部分槍展取消
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
出貨熱 大立光營收再登高峰
檢：假發票案教授罔顧立法信任
印尼估去年經濟成長6.3%
兄弟象龍潭開訓 數百球迷捧場
涉收回扣 芳苑鄉長稱是借款
柔佛吸睛 大馬遊星客逾半
總統：打工度假助拓展國際視野
吳寶春麵包熱銷 年終2.5月
人力年輕化 花蓮市公所拚服務
火爆浪子槍擊警衛 車追人落網
假發票案 教長盼從寬處理
攝氏9度 河內入冬最冷日
傳王立軍轉秦城服刑
古埃及皇后頭 柏林博物館珍藏
東港橋改建通車 淹水可望解決
抗議南週事件遭禁言者 解禁
勞委會辦座談 重申勞保不會倒
朱敬一：憂台灣將留不住人才
單車環台募款 38勇士抵終點
辦理貸款 銀行公會：勿信代辦
長程預警雷達 偵蒐達3千浬
立委補選 顏寬?市場勤拜票
籲球員慎交友 洪瑞河語重心長
辜濂松告別式 估逾3千人齊聚
義大利忠貓 主人死後天天上墳
教授假發票案 北檢偵辦中
部落客向李顯龍道歉 網友力挺
網傳南週第二封公開信 籲調查
抗議放劉強 日男襲韓領事館
冬季旅展 業者推優惠搶客
亞洲貨櫃含毒 法港口防範汙染
詹家姊妹 深圳女網賽聯手摘冠
大學城民歌傳唱 重溫校園歡樂
奪三分球王 王男桂靠扯功
開車撞人逃逸 現役軍人函送
部落秘境賞梅 日本學生驚喜
習近平：改革前後歷史不能對立
深耕四川30載 魏宏接棒省長
印度輪暴案5被告 7日出庭
扶輪助貧就學 跳蚤市場義賣
灌籃大賽 泰勒飛越5人稱王
今彩539三星彩四星彩開獎
招待陸客 瑞士出官方指南
望道號引擎故障返港 取消訪台
醫素養反思 經驗分享重拾熱忱
歐巴馬返鄉度假 燒數百萬美元
蔡孟修加盟桃猿 效法林泓育
操兵前測體能 桃猿6日開訓
印度輪暴案 檢方：證據確鑿
今彩539三星四星彩派彩結果
車墜溪床 男傷重不治
遊行暖身 綠要角齊造勢
阿拉斯加地震 海嘯警報取消
副總統肯定獸醫師 致力公衛
楊潔篪見日新大使 大使重交流
美管制對陸衛星出口 陸表不滿
芳苑鄉長涉賄遭檢方聲押
馬總統：政府是最容易侵害人權的一個主體
統一超商賣保險 金管會不准
“兩岸貨清算機制”將啟動 人民幣在台搶手
中國飛機再接近釣島 日F15升空攔截
釣島事件後 66%中國人拒日貨
去年房市 估10年最低量
邱議瑩補辦婚宴 蘇貞昌下令不准蜜月旅行
回應召開國是會議 馬：100場座談比較有效率
2013日本舞踊華山流 5日台北公演
鄭州房妹事件滾雪球 父遭刑拘
輔選顏寬恒？ 國民黨啟動組織戰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美科州槍響 槍手遭斃共釀4死
李安獲視覺效果公會遠見獎
北部東部陰雨 中南部有陽光
電動街車 波特蘭交通特色
慶祝三王節 紐文處贈書包
涉收賄 芳苑鄉長60萬交保
橫向國道若免費 計程費率變高
微型創業 免費課程1月登場
房東禁大麻 華州老兵苦惱
火箭戰騎士 首節林書豪2助攻
雲端產業招商論壇 7日登場
次節林書豪火力噴發 取14分
檢調屢破潛規則 學界宜先自清
CES展 台模組廠主打無線產品
佛雷斯回台投資 旗艦店開幕
陸化工廠毒液外洩 5日後通報
DRAM合約價 漲3.17%
前3節打完 林書豪摘15分
冬日泡湯 香港客愛北投
日韓觀光 羅志祥陳意涵分代言
崔真實前夫趙成(王民)身亡 疑自殺
醫糾補償立法 民團籲慢審
黃金週線收黑 短線續測支撐
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
南市議長盃慢壘賽 37隊較量
追思辜濂松 總統親頒褒揚令
美男急智取回失竊iPhone
英雄與皇帝音樂會 票券售罄
火箭擊敗騎士 林書豪拿20分
拉近城鄉差距 教部推數位閱讀
府副秘毋須打卡 羅智強澄清
去年12月出口 可望正成長
山西苯胺外洩 8.7噸入河
台鐵派神秘客 查員工搭霸王車
美外委會主席重亞太 月底訪台
社區住戶遭竊 保全公司判賠
輕軌車身30米 挑戰高市交通
影迷統計 影集六人行超博愛
去年物價年增率 可望低於2%
陸機頻近釣島 安倍令調整戒備
哈登奠定勝基 林書豪守住勝利
哈登拉尾盤 火箭喜迎4連勝
房市展望保守 桃園看好度高
外國記者讚台灣 3方式救地球
雇員轉公務員 政院持續溝通
年關屆 高市警宣導防搶護鈔
摸黑捕鰻苗 男疑落海失蹤
汽柴油價 7日起漲2角
吳珈慶個人因素 提前退伍
日擬設基金 助中小企業赴海外
雇員轉任問題 總統：非常關心
福建農業利用台資規模居大陸首
曹思源：陸應跟上世界憲政潮流
港媒：施政受阻 溫家寶跛腳
蘇：遊行給壓力 總統才會改
卓伯源弟疑涉案 政風處調查
底棲生物當指標 了解河川水質
保障人權不馬虎 總統臉書期勉
製造業附加價值率 台略勝韓
社福施政 副總統：大同為精髓
解仁武水患 高市劃4處滯洪地
北市職災地圖 預計1週內上線
資金效應 台股震盪盤堅
印度輪暴案 將有第2份起訴書
鐵木真850年 故宮展帝后像
亂定抽佣費 大馬女佣協會遭斥
熱血役男 去年捐血量創新高
考選部：不能只為雇員專辦特考
季節性因素 投信：原油看漲
星媒：南方周末刪稿與庹震無關
和旺集美訪金 李沃士歡迎投資
財訓所空總土地活化 促參加速
港媒：香港泛民將第二波倒梁
美最長壽人瑞過世 享壽114
秦皇島天然不凍港出現浮冰
陸推廉政灶 遏吃請風
早產照護 醫師盼健保給付完善
吳珈慶提前退伍 平頭照曝光
夫婦研究水 20年不喝自來水
北市就業博覽會 提供3百職缺
兩岸城市文創競爭力 台北第3
印性侵案 受害女大生姓名曝光
年金改革 馬提2目標4策略
犀牛將春訓 球員先健檢
卓伯仲購屋 廉政署：不會不管
精神科大樓啟用 署金醫療提升
芳苑鄉長涉貪交保 彰檢擬抗告
美科州再爆槍案 警擊斃凶手
美科州槍案4死 攻堅時間表
天下經濟論壇 大師談亞洲轉型
內蒙江西冰雪 數十萬人受災
陸僑鄉投資跟風 致財富流失
鸞山部落驚艷 賞梅邂逅穿山甲
陸6成民眾不滿慈善事業透明度
陳菊臉書憶母 感念堅忍與包容
登山遇難 總舖師遺體運回北港
年金制度 郝：改革方向正確
晉水污染超標7百倍 民眾囤水
馬總統：支持醫糾補償立法
雍正後代帶隊 促兩岸藝術交流
四川大霧 萬人滯留機場
林彪女兒林豆豆 依然像公主
經貿巨人 政商齊聚追思辜濂松
北榮長庚支援署金 3月執行
鄭崇華：培育人才 腳步要加速
涉假發票案 國科會教部力挺
北美館展覽疑傳虐鳥 北市查察
檢視醫療險內容 避免病不起
球隊涉強暴 美當局設網撇包庇
男疑因分手砍人 警鎖定追緝
共軍少將：新人事朝三軍聯合走
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
提升技職 科大盼拉近經費差距
全球銷售王 福特FOCUS
飆仔放沖天炮 高市警鎖定
台塑汽柴油 調漲2角
清大印籍學生 遊行籲尊重女性
北市辦徵才 提供154職缺
盜伐牛樟 3人送辦
發起淨灘 雖一人吾往矣
廣東稅收連18年居冠
棒打救護車 醉漢妨害公務送辦
溫太醫抵台 想逛夜市嘗小吃
文創報告：兩岸文創應設鑑價制
印度與巴基斯坦邊界開火未擴大
日空降部隊操演 首度模擬奪島
中市立委補選 顏寬?打建設牌
中市立委補選 陳世凱盼綠突圍
首批新制役男 2月底受軍訓
藥事照顧看緊藥單 健保省很大
懷念辜濂松 好友肯定推崇不捨
梅花吸睛 南投賞梅一路塞
波茨坦尋訪19世紀俄羅斯風情
假發票學術用 教長盼從寬處理
服務社會 台觀鼓勵學生當志工
桃猿拚超級連霸 主場全在桃園
婉拒歡送 南市消防副座盼裸退
陸官員對台企吃拿卡要 遭嚴辦
印度教領袖：遵男有分 女有歸
陸港台學者連署 籲罷免庹震
南週事件續發酵 陸大學生聲援
猿拚連霸 洪一中：義大不好打
陸大學生：譴責南週事件肇事者
馬與不分區座談 年金案受關注
陸闖黃燈重罰反釀追撞 不罰了
美國影評人票選 愛慕奪3大獎
新北彩虹向晚 民眾搶拍喊幸福
假發票案 朱敬一：私用就嚴辦
龍山寺光明燈 首日發號碼牌
法界：搬科技基本法仍難解套
印尼1女童遭性侵 就醫不治
印度首都再傳女子疑遭強暴謀殺
律師否認阿姆斯壯坦承服禁藥
陸委會：音樂讓陸感受台自由
陸學者：習近平駁「去毛化」
菲軍警擊斃可疑分子 13死
山西苯胺水污染 波及河南河北
享受棒球 陳偉殷傳授心法
義慶祝主顯節 老巫婆送禮
東北季風影響 基隆宜蘭防大雨
放寬社福浴廁比 監委有疑慮
搶進衛福部 口腔心理擬併一司
防治重於懲治 菲總統反死刑
追思辜濂松 馬李連比鄰而座
智慧手機夯 青少年成竊賊目標
英相：想執政到2020年
南投山林火警 延燒約6公頃
大元領軍女生團體 被爆愛美食
越南移民移工新年 歌舞思鄉
國際消費電子展 前瞻未來趨勢
臉書拒匿名戶 德國威脅罰款
龐德50週年 奧斯卡獎將致敬
河南愛心媽媽遭議 網友批政府
大陸運港貨櫃 港查出大批武器
共軍主動整頓軍車 陸網友質疑
臉書PO文除掉總統 男遭警逮
阿富汗南部自殺攻擊 至少5死
投資生物技術詐騙 3男遭逮
火大列車高屏場 蘇蔡呂籲上街
官民支持文創 台北競爭力上揚
披頭四罕見黑白舊照 三月拍賣
星外長：中美不會陷零和遊戲
師臉書批座談 南山高中澄清
綾瀨遙演大河劇 帥氣愛玩槍
紀思道看習近平 是改革者
前中情局人員爆料 將首遭判刑
SBL明星賽 紅藍隊握手言和
紐約地鐵 月台安全門再獲重視
飛機失蹤後 他人收到乘客簡訊
英：最高信評不及削減赤字重要
南週微博訊息不一 疑似被接管
2012年台灣出境旅客破千萬 背包客大增
台灣空軍基地 蘋果地圖「一覽無遺」
胡錦濤「衣錦回鄉」不封路 市民夾道歡迎
學者呼籲: 提高稅務人員法律素養
兩公約是天邊彩霞 公僕人民皆無感
體檢兩公約 個資法竟成政府遮羞布
不講倫理道德的「依法行政」 將淪為集體結構性人權侵害
歐巴馬就職 儀式從簡花費少
馬總統：政府是最容易侵害人權的一個主體
上海最大農產品批發市場大火 已致6死
安倍擬訪俄 前首相森喜朗探路
傳宋楚瑜將復出 佈局2014
春節赴台陸客預估增4成 有人想拿馬總統紅包
怕座機遭扣押 阿總統租英包機
台北寒舍艾美酒店巧克光廊．巧克鳳梨酥+台灣茶飲禮盒
南週事件 考驗大陸領導人
兩岸四地應速從美國「虛擬經濟」抽身
人權是對所有人一致尊重！
旭隼科技1/8上櫃 掛牌價格為95元
南週事件 習近平胡春華受考驗
Sony推出Action Cam 可搭配防水外殼
敘總統演說 反對派和西方質疑
南非前總統曼德拉康復
歐巴馬7日提名防長中情局長
白宮嚴管槍 反對者揚言難過關
歐巴馬決提名黑格出任防長
歹徒侵入住宅 美民代球棍嚇退
谷歌董座 傳今經北京前往平壤
捍衛福克蘭島 英相：不惜一戰
奈國匪徒劫村7死 疑黑幫所為
義憂心 失蹤飛機恐遭劫持
陸企在美股漲5週 太陽能股夯
元月經驗 台股非電族群表現佳
斯里蘭卡成衣 搶攻新興市場
印度成衣業促放寬紗線布料關稅
手機產業 券商最看好三星
跟三星拚了 LG投資創紀錄
研調：宏達電Q4出貨恐仍下滑
投信：陸股首季上漲機率逾7成
美超級財報周 台股續攻待觀察
電池三雄去年營收成長2成
鋒面加冷氣團 9日起轉溼冷
20及30奈米製程 主流技術
呂慶龍獲肯定 法街道以他為名
越2013年股市 艱難不悲觀
國企不改革 陸股彈漲難持久
台股開盤下跌8.94點
周進發投書澳報 說明釣島主權
去年物價漲幅 守住2%以下
拜登鋒頭健 粉絲盼闢電視秀
陸品牌進軍美國 低價電視可期
英國企業對今年經濟前景較樂觀
美防長人選堅守台灣關係法
澳元兌日圓匯率創4年多來最高
研究生補充保費 邱文達說明
雇員轉公務員 銓敘部：再研究
假發票案 台大推連署出說帖
傳南周罷工 陸網友籲快閃聲援
韓媒：施密特下午班機赴北韓
歐美洽簽FTA 知易行難
王郁琦：關心大陸新聞自由情況
政策改革加貨幣寬鬆 亞股吸金
新台幣匯率盤初走升
北市機車車禍 2重傷送醫急救
行動硬碟功能增 防資料遺失
三星高儲存筆電 將現身CES
聯發科破300 大和：趁低買
日傳追加12兆日圓 提振經濟
國企績效獎金制 經部2月提案
電子牆加鐵網 桃機安全嚴把關
民間團體連署 普設平價公幼
亞股漲跌震盪 三星和樂金走弱
安倍喊貶日圓 Fed搶先動手
營運高峰已過 大立光重挫
去年全年CPI保2%以下
港媒：著名作家也斯病逝
台灣產業轉型 徐旭東寄望雲端
上海農產批發市場大火 5死
總預算案 曾永權懇託黨團支持
黑格如任防長 美料將加速撤軍
歐巴馬忙 安倍1月訪美難成行
韓元自高點回貶 傳聞當局干預
蕭萬長：加入區域整合迫在眉睫
蘋概股差 台股測7700支撐
與紐合作 農委會研商跨國商機
薩爾瓦多去年觀光業成長5%
為6萬債務毆死人 判16年
華碩獲15項CES產品創新獎
台股跌破7800 營建加溫
總統盼與愛爾蘭簽避免雙重課稅
陸媒：南週內部似分裂
總統：勇於改革 聚動能創新局
經部：台星洽簽經濟協議近尾聲
竊盜集團出沒 高市警籲注意
短暫停交易 港最快明年中推出
美學會年度字：Hashtag
岡山旗山轉運站 近日將啟用
IMF：薩爾瓦多今年成長2%
熱火輕取巫師 詹姆斯24分
商仲：地上權可望成投資亮點
托育盟呼籲普設平價公幼
遭反對 軟銀併史普陵特恐生變
財崖又開戰 共和黨：不再談稅
租學生套房擁槍毒 通緝男遭逮
稱大陸內地 陸委會：不妥
政權交接 朴槿惠低調
攜手金鷹 瓦城中國創新品牌
徐旭東：今年經濟成長樂觀
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
年關近 中市加強取締酒駕
殷允芃：亞洲國家應多合作
大而美時代 平板手機愈來愈紅
聯想陸智慧型手機 料首度獲利
蕭萬長：匯率刺激出口 需改變
多障學生墜樓亡 家屬控校卸責
龍山寺點燈人潮退 服務至春節
學生受補助高 立委刪台大預算
陸90後求職 捨外企轉國企
南韓青少年人口估腰斬
日復興有田燒 傳統兼新潮設計
面板退款 陸企：視像協會截留
軍方：懲處制度研議增降階減俸
印輪暴案 被害人父未同意登名
諾羅病毒好發 勤洗手可預防
涉砍殺前女友 男投案認錯
GPS迷航 立委要求訂罰則
教授假發票案 檢比對帳目
徐旭東：請中華電釋最後一哩
捕鰻苗貼補家計 溺斃男被尋獲
菲迎神賽會 防恐襲擬手機斷訊
商仲：壽險投資海外地產受關注
菲籍船員昏迷 空軍外海救援
蕭萬長：朝亞太加值服務定位
出口商拋匯 新台幣午升逾1角
大陸麥當勞員工 陸續抵台交流
美參議員殷荷菲率團訪台
紡拓會新設兩處 設計與行銷
教育部2週內會商普設平價公托
民航局金翔獎 長榮立榮最優
印尼官員：鴻海投資印尼 雙贏
乳房腫塊當瘀塊 愈推拿愈大
路不平 高市去年國賠千餘萬
太陽能急單效應 估延續至2月
打東區有優勢 豪建議轉分區
公務員退休金基準 銓敘部研議
新北產業進駐多 打造雲端重鎮
衛團籲心理健康司獨立成立
印尼斃7恐嫌 憂恐攻組織擴散
浙江大陳島 立胡耀邦銅像
美社會新鮮人 薪情各不同
尹啟銘：年金制度意見整體評估
菲船員陷昏迷 超級美洲獅救援
衝浪區缺警示 國賠溺死者家屬
北市溫泉抽驗 72業者全合格
捷克首度總統直選 刺青狂參選
中美及新興市場 驅動全球經濟
假發票案 小英籲給學者自由度
年終慰問金 藍：將提案修法
施振榮：企業不要只考慮今天
警所槍械室借當金庫 固若金湯
國企績效獎金 立委關切
研究指擾流器可治療腦動脈瘤
廣州數十人集會支持南方週末
假發票案 22教職人員列被告
陳菊母喪告別式 各界弔唁
人力將解凍 胡志強：謹慎用人
新華網申請IPO 擬在滬掛牌
世銀設網路安全中心 落腳南韓
研究生補充保費 立委籲改進
醫糾法草案 本會期闖關有難度
台股收盤跌50.90點
小女孩轉大人 姑姑阿姨很重要
路中撿物 老翁遭撞身亡
韓媒：朴槿惠安排5月訪美
韓節能作戰 室溫逾20度挨罰
印尼購物網站販嬰 批評聲四起
拉回整理 台股跌 50點
面對性騷擾 越女默默承受
日經濟再生本部啟動 安倍掛牌
6都原民自治 廖國棟將提修法
基金：陸高成長已過 審慎樂觀
杜導正：劉雲山與習唱反調
漢和：殲-6無人機進駐福建
電子權值跌 跌破5日線
消基會抽驗蛋 1件有毒性藥物
北市12月CPI漲0.18%
日媒：4陸船入釣島領海
建信人壽籌建湖北及四川分公司
曾雅妮球后滿百週 史上第2人
公視新董事提名 鈕承澤入列
少年Pi 海外票房奪冠
1月台指期跌33點
1月電子跌金融期漲
堅持國產牛創辦人 獲十大神農
水管爆淹大水 50民宅遭殃
台灣價值觀 吸引星企業家
三大法人賣超台股73億元
能否加薪 上司生男生女有關係
老爺高球公開賽 11日燃戰火
土地徵收補償修改 中市受衝擊
老年給付得反悔 勞委會憂安定
陸名人明星 齊挺南週
尖石交通 毛治國允改善
府：校園座談絕無限定發問
辜朝明：台灣應防房市股市過熱
讓台灣變黑暗 經長：不會發生
外長：海岸法草案明確界定領海
蛋疑驗出禁用藥 農委會允確認
花旗銀：中國未年5年成長放緩
巨蟒纏女兒手臂 奮勇母徒手捉
金融情勢趨緊 國泰金：免驚
宜蘭外海地震 規模5.6
為啥喜歡上海 好吃好看好方便
防低溫冷害 一期稻作避免早植
越北嚴寒 病患增加
施振榮：台灣製造走向「智」造
陳(沖)：政府絕不會讓勞保倒
敘利亞人民盼審總統 穆希力挺
新板特區建旅館 鄰憂侵日照權
新台幣兌美元持平
為佛淨身 佛光山動員5百義工
陸傳今年擬停止勞教制度
屏東2農民 獲神農獎
立院將審非核家園法 綠營動員
龍應台：撤銷與公視董事訴訟
蔡英文：台灣財政須全面改革
台商腦幹栓塞 後送金門
台男童滯留泰國 外交部協助
青蒜價看漲 雲林警方加強巡邏
廚師砍前女友 殺人未遂送辦
準爸情緒壞 小孩易有行為問題
狼手摸腿致摔車 性騷擾起訴
憲政訴求難傳遞 陸政改受考驗
國瑞整車外銷量 再創新高
太平島上開記者會 外長允考慮
刺激車市 國瑞盼政府推汰舊
海外維權人士北風聲援南週
陸：網路維權 民生類最多
搶奪又持刀恐嚇 血跡露餡判刑
選舉亮票案 高市議長遭起訴
多障生墜樓亡 檢方：死因待查
商業服務業景氣燈號 可望轉燈
12月出口 年增9%
防南週效應 官方定調陸媒噤聲
山茶花盛開 外埔牧場迎賓
外資上周買超15.29億元
道路賽奪冠 陳建維亞洲機車王
頭份破十萬人 女嬰獲十萬紅包
樂高推智慧型積木 可連愛瘋
男偷單車被逮 失主破涕為笑
中央氣象局氣象報告
捕魚不慎溺水 男子命危
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
國泰金備妥千餘億 加碼台股
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
藝人稱大陸內地 龍應台：不妥
中巴尖石擦撞山壁 無人傷亡
義大犀牛 領隊會議初體驗
大陸民族樂團 8日嘉大演出
委託研究案 中市將採彈性核銷
宏達電Q4每股獲利1.21元
淡海輕軌案過關 107年完工
IMF：緊縮政策是錯誤的
印尼總統將下令 強化全國治安
國際消費電子展 看5大亮點
美物價今年料攀升 工資卻不漲
麥當勞來台辦年會 北市迎商機
開墾私地得回饋 地主罵坑錢
林永樂：上半年復談TIFA
口腔心理擬合併 心理界反彈
防堵食品防腐劑 花蓮提供試劑
南週事件 中共黨報發聲疑呼應
公視董事提名 趙雅麗3度上榜
聯發科瑞昱CES主打無線平台
國際漲 豐興鋼品全面調漲
土地徵收改 中市兩開發案暫停
三星家電銷售 力圖提升50%
南週聲明：總編和副總違規操作
輝達行動處理器 號稱全球最速
管網改善施工 北水處停水通知
義大犀牛開幕戰 單挑衛冕猿軍
春節台金海運客船 開放訂位
假發票舊案 教授為授權公務員
2011陸GDP年增9.3%
車撞電線桿 好友共赴黃泉
加入望道號 陳進理熱血
相關離退人員不得赴陸案未過關
新板特區專案環評 有條件通過
央行阻升 新台幣收平盤
前四海幫主賈潤年病逝
國債人均負擔 月增7000
公務員退休金計算 將參考勞退
強盜殺運將 男更二審判無期
金門祭獎勵 助不孕夫婦圓夢
台中101年房市 交易量縮
椪柑外銷熱 台南貿商趕工裝箱
Google執行董事長飛北韓
智慧叉子提醒 細嚼慢嚥助減肥
訴願意見陳述 視訊也可通
台北孔廟迎新 賞梅品茗正當時
亮票案起訴 高市議員叫屈
國安局：執行維安任務不擾民
兩岸體育交流 期望互利互惠
試委：赴韓考察效益對得起國家
港玩具展 MIT夠吸睛
日媒：夏普盼與鴻海續談合作
情報凸槌 菲槍戰13人疑枉死
職場學習補助 需符合用人規定
假發票牽連 研究生勞動制待立
倡導環保 總統臉書推電動機車
量販推買千送千 衝年貨業績
夏普盼加速合作 鴻海：持續中
瓦城陸美食廣場 Q4南京開幕
新北預售屋 停車位糾紛多
需求優預期 宸鴻Q4營收創高
賣畫吸金 檢證人身分傳4名嘴
李沃士：金廈生活圈成形
台IC設計廠 去年營收創新高
司院：審理中案件 可聲請釋憲
習近平：深化司改 反腐反不公
健保局：弱勢研究生免補充保費
竹市食品生技園區 擬2年完工
勞教如將落幕 陸司法人權跨步
退休改革 公務員協會將提方案
大陸將停用勞動教養制度
大小車熱賣 台灣賓士創4喜
日月潭禁葷 遊客用餐掃興
親愛的奶奶 邀銀髮族特映
陸報告：社會信任不及格
OBU人民幣存款 再創新高
陸勞教實行多年 備受質疑
陸委會：稱呼大陸應持對等原則
哈爾濱商場大火 無人傷亡
鴻夏戀 投審會：待重送件
花漾獲益否 官員立委不同調
金鐘影后林依晨演而優則導
溫泉別墅無溫泉 建設公司判賠
印度輪暴案被告 律師願辯護
宸鴻增筆電觸控產能
暗夜低溫山區迷路 警馳援運將
印輪暴案 律師為被告辯護遭噓
聯環明起暫停交易
南周事件 英媒：言論自由之戰
潛意識作祟 消費者買貴也甘願
投資不動產 壽險者盼速解禁
荷巴特女網賽 謝淑薇首輪止步
北京假洋酒集團 長期銷三里屯
南非軍隊抵中非 助保衛首都
台灣又有十名學者連署聲援南週
上班族民調 逾4成盼定期加薪
港記協籲陸 查南週改版事件
藥廠握現金 鉅額購併案將再現
兄弟象特訓 登山磨練心智
OBU人民幣跨境貿易逐月增加
中華職棒革新 取消3大限制
鄭志龍回娘家 任台灣大顧問
振出口 經部鎖定11市場拓銷
醫糾法初審 醫院應設關懷小組
今彩539開獎
夢幻童話圖書館 閱讀如度假
特別費刪1/4 政院共體時艱
威力彩開獎
假發票案校長不連署 下週討論
史瓦濟蘭教育部官員訪台
國企獎金生變 工會：抗爭到底
辦手機換現金 警：詐騙陷阱
國土活化三大案 估收益近千億
出口Q4轉正 景氣漸復甦
反攻韓流 日擬在星設電視頻道
晶電12月營收 月減16%
國企績效獎金設上限 經部尊重
日擬制新國防大綱 增預算擴編
金融評議中心 人事大異動
東洋：轉型 得在最美麗時
舊空總營區 仍有儀隊連駐守
政府捐助財團法人年終比照機關
救市拚長效 歐洲央行包袱重
共乘機車遭撞 姊妹1死1傷
蔡森夫加盟犀牛 每轟獎金2萬
公務員退休 面臨晚退少拿
被控傷害 愛玩客導演不起訴
台旅會6大保障 陸客來台加溫
億光Q4營收略減 淡季不淡
台郡去年合併營收 新高
歐巴馬將提名布瑞南任中情局長
斐總統府聲明 朱瑪無意再娶
砍績效獎金 姚江臨：打擊士氣
績效獎金遭降 中油台電無奈
獎金恐縮水 官股銀行暫不回應
人民幣理財 央行：快了
緩衝4年 銀行流動性規定放寬
南週事件延燒 掀起爭自由風潮
撞斃老婦 監視器揪肇事者
隱形冠軍企業 德專家勸台發展
威力彩頭獎 槓龜
國營績效獎金 政院盼考量差異
立委提案 增股東清償責任
今彩539 頭獎3注中獎
75%富人稅 法暗示可能降低
美銀買回房貸 與房利美和解
南周事件 日媒指中共嚴控媒體
隱形冠軍作者：台灣增強國際化
蘋果App下載 破4百億大關
隱形冠軍 專家籲台青出國去
國企獎金縮水 經長表達尊重
國營績效獎金 橘盼有轉圜
假發票案 教育部長「希望給教授機會」
台彩：5年累積公益盈餘1,255億元
HTC第四季淨賺6億 稅後EPS 1.21元
玉山金控自結 2012稅後盈餘70.84億
「火大」遊行 民進黨號召10萬群眾
101年出口 衰退2.3%
朝野共識 績效獎金最多1.2月
朝野共識 首長特別費刪1/4
假發票案衍生多案 杏壇連環爆
友霖生技完成美國FDA查廠 進軍中樞神經用藥市場
除舊佈新 嘉儀清潔機器人「好用」
傳對日本鷹派不耐煩 美國婉拒安倍訪問
金正恩30歲生日 朝鮮媒體搞「偶像化」
日抗議海監船侵島 遭中國大使嗆回
營收出爐 宏達電失守月線
宣示南海主權 立委籲在太平島開「國際記者會」
值得學習 東帝汶總理下車指揮交通
國營工會揚言抗爭 經長：會與員工溝通
中國控制信息 排名世界第2大風險
希拉蕊返國務院上班 同僚送安全帽
近8成韓人：有爆發戰爭可能
聯電去年Q4 季減8.54%
假發票案 牽連「一脫拉庫」教授
「刪減績效獎金、無法留住人才」 陳冲挺國營員工？
解開愛的習題 全家同心過關
愛的正向循環 印度開啟賦稅人權新里程
蔡文精：實質課稅 掠奪人民血汗錢？
檢討違反兩公約法令 財政部自我感覺良好？
王建煊：「公僕」這兩個字 在中華民國不存在
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
公用事業領軍下殺 歐股回軟
洛時：南周事件考驗陸新領導人
義出現樂透黨 隨機抽出候選人
台股震盪 投信：個股表現
最小行動電源 CES亮相
顧能上修今年全球IT支出
去年高雄建物移轉 左營居冠
上市個股 去年承啟報酬率最高
面板銷陸 群創與樂金並列第一
委國政治未來 鄰國巴西不擔心
義民調：左派領先 右派直追
視覺效果獎 少年Pi老虎入圍
委內瑞拉副首籲反對黨莫鼓譟
憂日圓貶過頭 日企主管示警
鋒面影響 天氣轉為不穩定
類股輪動 台股傳產表現強勢
美智庫：國庫最快下月中見底
疑貶過頭 日圓匯率第2天走升
全球最老 倫敦地鐵150週年
「百萬人的三國志」改版
調舉債 美新財長最快本週揭曉
台股開盤下跌18.02點
志在傳教 布瑞南意外入情報界
美：盼陸政府體察媒體自由訴求
智慧餐叉 吃太快太多會震動
法街道命名呂慶龍 典禮風光
美國防情報首長任命案惹議
迎戰CES 宏達電推中階機
夏普：目前未與英特爾洽談
三星獲利超標 銀河機賣贏愛瘋
拚改革 陸經濟20年保8無虞
新台幣匯率盤初勁升
南周事件 外媒高度關注
舞動十日 10影片追尋自我
老兵不挺戰 黑格支持減赤撤軍
美防長人選黑格 參議院有硬仗
陸企海外投資 美左右為難
中市立委補選抽籤 號次出爐
勞教停用 港媒：人所共盼
三星近期在美推首款W8手機
國企年終 陳(沖)：應特殊考慮
壹傳媒交易案 公平會即將審查
遊覽車罰則瞎 違規十次才重罰
宏達電後市 外資聚焦M7
朝野轟施顏祥下台 陳(沖)力挺
奶茶不設限 視茫茫驚患糖尿病
陸科技鉅子 挺進巴西
軟實力 龍應台：戲劇行銷台灣
績效獎金降 經長：與員工溝通
總統：從資源入手 解釣島爭議
涉利益衝突 多倫多市長上訴
台股電子續弱 生技股撐盤
美中景氣報佳音 外資青睞亞股
4嫌涉販毒 高市警查獲送辦
蛇年套幣降價 17日公開發售
立院三讀 併罰否被告可選擇
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
北韓搞偶像化 元帥爺爺金正恩
新澤西地鐵手扶梯倒退嚕 5傷
宏揚中華文化 星雲海南捐款
蘋果TV有影 電視廠積極備戰
六堆攻炮城 最高獎金15萬
總統：上任後對外經貿再平衡
商品投資去年吸金205億美元
日出口股走弱 亞股跌
南周抗爭 前副總編：施壓官方
宏?7吋平板 低於150美元
淡海輕軌 房仲：價穩量增
皇地社區後方坍塌 急撤25人
中興新村八景 郊遊好去處
澳貿易逆差擴大 進口創新高
外離島返鄉運輸 軍方支援
美財長人選 挨批金融外行
停勞教 習進平推改革開第1槍
日外相訪菲 可能談與陸爭議
臉書貼文辱師 越女學生停學
霍華德賈索成傷兵 戰火箭缺席
無名氏送暖 再捐新北2千萬
第3代巴塞爾協定 有利金市
陸船入釣魚台 日召陸大使抗議
夏月節電競賽 連江縣奪冠
龍應台撤告 鄭同僚樂意見面
台灣蘋果之稱棗子 質量均佳
大眾運輸量成長 高市盼求好
為鍾肇政祝壽 19日辦音樂會
畢爾致勝跳投 巫師爆冷勝雷霆
國企獎金被刪 王金平盼體時艱
跨年垃圾減 郝：環保城的驕傲
浦東自由貿易園區可望年內啟動
立院三讀 腦麻獨立列特教障別
日航最新客機在美冒煙 無人傷
讀賣：陸侵領海 日擬增防衛費
下水道疑氣爆 地面炸出大洞
台65線將通 新北快速走廊
地方債務鐘 延至16日公告
立委補選抽籤 參選人造勢叫陣
尺寸革命 紙平板將現身CES
綠113遊行 號召軍公教
北榮新竹分院揭牌 強化急診
蝙蝠俠槍擊預審 警憶血腥屠殺
整修融合文創 老校舍換新裝
增幸福感 魏應交：靠文化加值
瓜國貿易協定待立法 業界頻催
民眾貸款事宜 將有專人服務
寒冬送暖 北市推年關臨工專案
年金改革座談 退伍軍人拚權益
法大鼻子情聖出走 否認為避稅
心理界連署要求設專責機構
藍籲勿空談國是 請小英提建議
李長庚：建理財平台 留住資金
勞保局：加強查核不實加保
可成董座：對今年非常樂觀
海洋哺乳類產品 輸入將設限
台灣援助世展會瓜國分會
高市高齡化 社區據點守護長者
南韓割包皮手術銳減
迷昏男子盜財拍裸照 男重判
國營績效獎金 綠：應制度化
出口商拋匯 新台幣午升逾1角
綠委憂進口奶粉轉銷陸台娃缺糧
假冒彭淮南名義 女子詐財重判
台商回台投資 目標1500億
美塔市預算砍 救火沒消防車
維憲遭關網 炎黃春秋：違憲
台南運將遭割喉 凶嫌畫像公布
遠傳搶先宣布 迷你愛配開賣
台大使會宏國總統 重申邦誼
失火燒7車 柯宇綸認罪獲緩刑
國企獎金惹議 經部研議切割
日財相：將以外儲買ESM債券
公務員年終加考績最高2.5月
日劇深夜食堂 療癒上班族
微軟Win RT應用程式激增
安倍拼經濟 首波砸20兆日圓
港戒賭聯盟籲 21歲合法賭
大陸拚命進口 攪亂全球米市
謝健南：看好85度C成世界品牌
北檢：假發票涉案教授21人
明鏡：北京新聞自由承諾是空談
台股收盤跌33.43點
銳鳶無人飛行載具墜毀
古蹟容積移轉敗訴 北市將上訴
持續整理 台股跌33點
竊美國防軟體賣黑市 陸人認罪
難得半日閒 北京故宮週休半天
保護白海豚 立委籲設海洋部
全台失智估19萬 長照待健全
買盤觀望 守住7700點
1月台指期跌36點
建商用公設空間圖利 星國要管
日稱領海遭侵 召陸使抗議
印尼男齊人之福 身分證擺不平
1月電子金融期齊跌
冷氣團南下 9日下探12度
錢幣業：蛇年套幣可吸引人潮
不滿外勞申訴 仲介毆打遭起訴
瑞典主播報新聞 背後播A片
性侵多名女童 退役上校重判
男子訪友後 旅社樓頂墜落身亡
客運追撞砂石車 4人受傷
陸停勞教 國際特赦持觀望態度
績效獎金 員工：為何賺錢也砍
App爭議 郝盼保障民眾權益
白腹海鵰 現蹤洲仔濕地
立院三讀 考專技公職應有證照
地下錢莊叩到警官 2男落網
招商中心業績 日商占最多
三大法人賣超台股88億元
涉貪女檢陳玉珍 特偵聲請延押
教部：幼兒園就學無性別差異
台西溫水游泳池 縮短城鄉差距
反媒體壟斷 藍營盼納平面
過期克流感疑慮 衛署澄清
擄鴿勒贖 得款百萬遭判刑
繳罰單遭索賄 北市：已送調查
蘇貞昌：言論自由能助中共改革
百童春聯揮毫 邀民眾傳藝走春
酒駕肇逃 警方循油漬逮人
走過吸毒路 3志工反毒
認識陳永華 台南孔廟特展揭幕
全球最佳市長 印尼歐巴馬第三
查桃園河川污染源 逾3成違規
江宜樺：年金改革要讓老者安心
昆明試營地鐵脫軌 1死1傷
陸軍無人訓練機 引擎故障迫降
新台幣兌美元貶0.2分
穩定價格 屏縣鼓勵尾牙吃石斑
刮刮樂中百萬 美男遭毒殺
企業有愛 招待上千身障者出遊
河南棄兒燒死案 究責6人
基隆十大肇事路段 中正路居冠
友達12月合併營收 月減5%
華銀DBU人民幣業務蓄勢待發
北韓請德專家協擬外來投資規章
冬蕉價漲 高市警專案防竊
病翁擬就醫 遭孝子意外輾斃
國營績效 陳(沖)：應有不同考量
小三通攜安毒闖關 男子遭羈押
101大樓跨年字 開放票選
火大遊行 全教會澄清沒動員
幼童專車違規減 北市：見成效
台中港輸送帶起火 火勢控制
土地現值調高 中低收不受影響
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疑攜毒見警心虛 闖紅燈反被捕
資策會資安所獲三合一國際驗證
台中立委補選抽籤 藍綠拚場
用毒養手下 山老鼠占山為王
檢：科技基本法不能解教授涉貪
羽協擬爭辦2015世錦賽
航海王聲優 將攜新片襲台
振興數位產業 經部推輔助計畫
德國郵政跨足仲介汽車廣告
中山大學高雄港 合作共創發展
戴勝益：鼓勵服務業 降低失業
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
剝奪睡眠很傷 影響太空任務
CATCHPLAY成立電影台
環旭入選上證滬深指數備選名單
限制壽險投資 商辦市場恐續凍
施密特訪北韓 擬參訪平壤科大
新加坡可能有首位女性議長
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華銀海外分行獲利占比拚 3成
黑白馬成親 古禮入洞房
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騎小綿羊行搶 百公斤壯漢落網
平價供貨 花蓮漁鮮禮盒凍漲
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補救教學 小學目標英108字
反壟斷聯盟：辜蔡應提結合申報
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全國電台灣數位光訊推0元電視
羅錦龍2年約 月薪20萬起跳
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瑞銀警告 美股牛市可能翻盤
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寒假要規律 防過年休假症候群
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保障權益 北市放寬不動產補助
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管線異常淹水 管委會賠40萬
清境農場場長疑收回扣 檢搜索
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傳承文化 開課教搭工寮架陷阱
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水泥工改當組頭 1個月就被逮
美參議員允諾 助台取得新戰機
立錡揚智原相Q4業績 符預期
稽查污水源 中市結合巡守隊
尹啟銘：台商回台 銅筋鐵骨
十餘年翻8艘砂石船 監院糾正
涉酒駕 大鼻子情聖未出席聽證
歐元區11月失業率 創下新高
經部財團法人 現行年終不一
巴勒斯坦更新國名 限制仍多
北榮新竹分院 服務到司馬庫斯
防食安事件 食管法擬修法補強
跨媒體壟斷 NCC盼專法討論
菲國暴力教授 摔桌辱罵全都錄
年金改革 江宜樺：月底提方案
南周事件 凸顯期待與現實落差
中市立委補選 藍綠拜票造勢
青海煤車撞行人 8死數十傷
劉燈城：獎金宜考慮績效與市場
投資平潭 台外商去年增
遊覽車違規擬記點 最重撤照
動保界欣見台灣修法保育海豹
票選魅力漁港 新北加碼搶票
中影案 欣裕台：勿操作扭曲
涉嫌走私香菇 檢搜鑫兆國際
傳中共定調南周外部勢力介入
檢討獎金 研訓院評議中心遵循
南周案 陸委會再籲陸新聞自由
壽險資金 商仲：轉地上權
業者推輕鬆付 助首購族築巢
免費學CPR 北市消網站報名
中信金去年獲利 創新高
搶救全球糧荒 專家：減少浪費
馮鵬年告別式 報氣象畫面緬懷
上海商銀 准申設柬埔寨辦事處
金防部觀測所 監測田野火警
南周事件 英媒：政治挑戰難了
小燕姐華妃上身 溫太醫跪把脈
南周事件 有人憂已有清場前兆
網路申請勞工紓困貸款 可抽獎
陸可口可樂報案 澄清無農藥
手機受駭無感 資訊流失成後患
狀元薪情定 胡金龍月薪38萬
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受啟蒙 陸知青關注南周進展
潑男強鹼汽油 女和解減刑
可成萬國回台投資 喊缺工
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奧克蘭網賽 盧彥勳奪新年首勝
大樂透開獎
自立自強 索尼手機見起色
東京申辦奧運 民眾支持待加強
反跨媒體壟斷 綠籲藍支持修法
國家人權報告 國際學者2月審
金門流感疫苗接種 放寬對象
藍提反媒體壟斷法 馬指示協助
門市倍增 蘋果執行長再訪大陸
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提前備貨 陸購電視面板減2成
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阿富汗總統訪美 談戰爭與和平
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台商回台 尹啟銘：還有好幾波
大企業設裁員房 日政府擬調查
長照示範區 金門委託規劃設計
洪水樹：宏達電產品可成不缺席
清大校務會議 否決撤道歉聲明
日抗議海監船近釣島 陸不接受
春節易塞景點 多搭大眾運輸
電腦收購疑雲 李顯龍下令徹查
陸廢勞教 成敗看細節
年金制度 學者支持改革大方向
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謝長廷蔡英文關切南方周末事件
CES 康寧展原生防損技術玻璃
南方報業大樓外 兩方人馬叫陣
呂秀蓮：火大上街也要記得反核
陸報告：國家健康將超越美國
看屋行搶猥褻 假釋男判11年
美研發新技術 微波防麵包發霉
英金融業就業人數 8年來最少
伍佰赴非 關懷飢餓兒童
王羲之墨寶摹本 在日被發現
今彩539 頭獎2注中獎
電子產品夯 商機估破1兆美元
大樂透頭獎摃龜
傳日相春季訪俄 商討領土紛爭
昔空軍英雄 清境場長涉貪約談
旅美設計師吳季剛 媒體再聚焦
施密特訪北韓 學生秀谷歌搜尋
β阻斷劑降血壓也降失智風險
湖人禁區殘破 火箭不敢輕敵
女子剖腹產 下床走動後猝死
市占88年新低 通用回穩有望
東京展新發現王羲之書跡唐摹本
CES展 超高解析大電視見客
李述德：國際不確定因素漸消 台股可望撥雲見日
央行發售「小龍年生肖紀念套幣」降價200元
谷歌CEO訪平壤 美國務院唱衰
陸客搶購台灣奶粉 立委：喝不到奶粉是國安問題
行政執行署新廈啟用 結束「無殼蝸牛」
法部：續審核死刑 沒有時間表
台北大倉久和大飯店 國人住房專案系列
日本名門飯店頂級年菜，粵式風情盡在台北大倉久和
寒舍艾美‧癸巳新春 食尚春節饗宴
中華電Hami Publisher領航數位出版 閱讀邁向新時代
「三不」無回應 台聯將杯葛總預算
雲品冬暖泉 42度C的溫度
日美再度確認安保涵蓋釣魚台
軍方總機委外 高華柱：再評估
法部：若特赦死刑 府會通知
中國定義貪瀆罪 「不作為」也有罪
廣達電腦上月營收減少12.3%
廣藝電音三太子 樂揚維也納
廣州公安副局長自殺 網民熱議
當局與南方周末達成協議 細節不明
好色將官領終身俸 高華柱：慚愧
第一夫人設計師 吳季剛領風騷
克什米爾再衝突 印稱巴開火
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
清境農場場長涉貪 檢方聲押
美國導演工會大獎 李安獲提名
美導演工會獎 李安獲提名
查維斯就職典禮延後
在西雅圖自動繳槍 可獲禮物卡
穆迪調降國泰金控評等
台企銀推年關周轉金貸款
俄州華盛頓郡 週薪漲幅冠全美
日勝生組織調整 新設京站投控
冷氣團南下 溫度低應保暖
台股測支撐 觀察指標股
美國會台灣連線成員位居要職
台股開盤上漲4.74點
世衛組織警示 諾羅病毒發威
美鋁Q4報喜 財報季歡喜開鑼
鞏優勢 蘋果傳今年推低價愛瘋
巴西高素質專業人才難求
紐約警方攔阻搜身 法院喊卡
法折扣季開鑼 搶攻消費者荷包
谷歌送大禮 紐約下城免費網路
體貼母親 中學生發明多功能刀
瑞昱去年業績 歷史新高
湖人首節飆外線 豪小子未得分
旺中3條件申請 2個月內決議
3C龍頭燦坤 今年展望正面
股匯雙漲 新台幣升逾 1角
財長：績效獎金應更細緻處理
英特爾在台2公司ICP獲認定
龐德街擠不下 英精品店向上開
日出口股疲軟 亞股下挫
大陸開罰 面板廠對抗意願低
台地層下陷區 排水環境獲改善
英特爾新平台 攻超值智慧手機
高雄建物移轉 鳳山再奪冠
奈許生涯1萬次助攻達陣
澳零售銷售意外減少 澳元走軟
陸機近釣島 日擬加強警告
學童割喉案 凶嫌遭求處死刑
凱特31歲生日 傳威廉送小屋
南周事件 美站在言論自由一方
憂經濟 2013年商旅料下滑
台聯提預算杯葛 藍：強人所難
因應交通規定 陸藍牙耳機熱賣
查維斯延後就職 引發憲法爭議
陸媒：新聞管理應協調摩擦
貨櫃量成長 高港樂觀未來
南周人士：正走向正常
陸去年被查貪官 9成5有情婦
紙風車368 北市中正區起跑
信用卡遭盜用 歐盟損很大
粵前線記者為新聞官上課
3節打完 林書豪取13分
巴西電視台 專輯介紹台北
又突槌 日航787新機漏油
朴槿惠會陸使 料商北韓政策
黃重球：保證台灣不會全黑
年關近宴飲多 警加強酒駕取締
蒐集眷村老照片 父女合力出書
主管疑涉貪 郭台銘：要嚴辦
陸：薄熙來案已移送司法機關
春節疏運 台鐵加開604列
籲停止核試 美前州長施壓北韓
水果外銷問題 農委會提供協助
台灣助中美洲成立肝臟移植中心
巴拿馬大報登東海和平倡議投書
高價股回神 台股站穩7700
陸首度電視直播查辦貪腐案情況
營收超預期 和大將加薪
不只賺錢而已 滬台企打造形象
台聯擬擋總預算 王金平籲省思
哈林聯手50分 火箭5連勝
台彩春節加碼 砸7億
法電信商槓上谷歌 反應不一
中央氣象局氣象報告
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郭董嚴辦索賄案 配合警方偵辦
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美國會要求調查中國核武長城
清境農場場長涉貪 收押禁見
台電：績效獎金應考慮政策因素
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主計總處月底公布GDP概估
不堪虧損 日電子廠擬關閉事業
割喉嫌嗆死不了 檢求處死刑
壹傳媒交易案 買賣方都要申報
會女友 Rain禁足7天檢討
海關緝私品 18日拍賣
動保法修法 正反方角力
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春節加碼 台彩估業績增80億
五都筆電擁有率 北市第一
詐欺新招 辦門號送現金
民進黨：不接受半套式假改革
銀行預測加國房市軟著陸
印尼禽流感擴大 峇里島也遭殃
陸官員駐北韓傳授改革開放經驗
台1藥廠製程違規 FDA示警
二代健保上路 衛署盼相挺改革
軍方總機外包 高華柱：再評估
護犀牛隊球職員形象 保全隨行
林書豪19分 賞湖人4連敗
台中國際旅展 撿寒假春節便宜
房市轉溫 甲山林樂觀預估
兩岸十大經貿事 貨幣清算居首
陸替代融資管道活絡 風險上升
瑞士：陸客指南非針對台灣
反跨媒壟斷修法 朝野互批玩假
因應春節用血 花蓮捐血有愛
美消費信貸成長 消費回溫
宮廟假六仙女之名 起乩問診
搶世足商機 巴西妓女惡補英文
薛瑞福：日須長遠因應釣島情勢
主管疑涉貪 鴻海：業務人事正常
小巨蛋冰上樂園 新手滑冰樂
查維斯直接上任 委國在野告狀
民團批健保會黑洞 籲會議轉播
港特首自宅違建 泛民提案彈劾
中信：陸今年經濟成長8.3%
進補依體質 陰虛體少麻辣
約聘僱職缺 公職敲門磚
出口商拋匯 台幣午升9.9分
查維斯若退場 恐牽動拉美關係
勞教高牆內 1個月不准刷牙
隋棠為流浪動物請命 避談情事
科大生編音樂劇 融入社會議題
醫糾法初審 調解期限3個月
非核家園法 藍綠攻防激烈
中市第一花園公墓 許可遭撤銷
公館文化節 千人擠福菜
國小校舍綠屋頂 太陽能供電力
公平會：壹傳媒案各方都要申報
亞洲股債匯 今年同看好
新北商品消費申訴 通訊類最多
疑涉地下匯賭款 檢調搜港商
少年Pi 全球票房亮眼
台股收盤漲16.98點
大陸長假 擬總量管制來台陸客
穆斯林護教堂 印尼和諧添佳話
回收剩菜 衛生局查有無涉刑法
財劃法修法 留待下會期續討論
湯匙整暴牙 齒列變更亂
偽快遞單騙屋主聯絡 房仲緩訴
區間整理 台股漲16點
屏東美術館 12日重開幕
燒臘同行鬥盜照 發傳單也挨告
巴軍入侵 印度軍遭斬首
外館人員抵村落 助滯泰男童
扁醫療案 黃煌雄3度提報未果
展現七崁武術 偶像劇雲林取景
社區銀髮共餐 郝向長輩拜早年
蔡春鴻：2025年不可能廢核
1月台指期漲31點
地藏王法杖失竊 刺青客所為
1月電子金融期齊漲
少年Pi風光 李安再創巔峰
台股止跌 日K線翻紅
南周如期出刊否 情勢未明朗
谷歌提供紐約 免費WiFi
德出口再創新高 今年前景看好
三星電子股價 今年料再漲5成
拉力房車賽 12日決戰雲林
涉收工程回扣 清境農場長收押
苗縣與大陸交流 推大閘蟹產業
越再出招 地圖佐證擁南海主權
國營績效 政院：考量差異性
三大法人買超台股2億元
陸確定瀆職罪量刑標準
葬儀社收據 發現員警默默行善
韓經濟低成長 比世界平均值低
環團行政院抗議 籲撤高屏大湖
傳南周爭取如期出刊 但存變數
滅蜂行動 北市派53米雲梯車
保險資金可投資社福 社團反對
以國環保官訪台 交流潔淨科技
CES 友達與索尼合作電視面板
年度爛片 暮光之城很「莓」滿
唇顎裂患者 整型解決鼻塞之苦
淘汰二行程機車 北市有補助
南市買新雲梯車 救災添利器
客運車疑追撞汽機車 8人送醫
德媒：中國大陸新聞檢查是常態
回應邊界衝突 印召巴國大使
國企獎金 許忠信質疑一魚兩吃
連環叩找不到官員 陸官媒開砲
嘉義公園換新妝 春意盎然
宸鴻告諾基亞與華為手機涉侵權
新莊裕民圖書館 規畫漫畫專區
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中風莫延遲 速向119求救
主廚巧手添年味 年菜鱔魚出頭
反媒體壟斷法 NCC3月提出
北市男子陳屍屋內 移失血致死
菲國黑耶穌出巡 人擠人逾百傷
民間版實價登錄地圖 吹熄燈號
潰瘍險要命 皮瓣重建見生機
星國非營利組織 推好爸爸指數
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軟性飲增憂鬱風險 健怡版最傷
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行動數據流量 5年後翻12倍
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統一營收年減9% 獲利估增
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越共首次 河內黨委會信任投票
前景好轉 泰利率續按兵不動
三星股價 今年料再漲50%
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出口料增速 人幣抵19年新高
英奧斯卡 少年PI獲9項提名
貨櫃車走錯 卡華江橋機車道
房客棄犬致死 北市動保處法辦
輪狀病毒疫苗 藥廠贈北榮
金縣府網路服務啟用 申辦e化
新北死亡車禍 機車族居冠
助弱勢 竹縣府送4000斤米
省一道菜捐一份愛 企業響應
節能減碳 嘉市府與超商獲獎
求大選公平 大馬徵萬人監督
塗改食品期限 陳政利遭判刑
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中央氣象局氣象報告
門鎖灌膠闢業績 鎖匠毀損送辦
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
浙江粉絲充魚翅 1/3鎘超標
新竹鹽港溪淤塞 立委要求清淤
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中市立委補選 蘇俊賓審慎樂觀
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蛻變 高港鐵道變鐵馬路廊
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斯里蘭卡詐騙集團94人遣返
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華府國家大教堂將辦同性婚禮
矽品計畫招募千名員工
豪表現 教頭誇有侵略性
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戴自更：依然堅持純粹價值觀
台北書展 邀民眾遛書
仁寶去年12月營收月減4%
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軍中性騷擾案 高華柱表慚愧
美國防承包商賠伊囚5百萬美元
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侵外籍收容人自由 糾正內政部
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觸控手機熱 宸鴻告諾基亞華為
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南方的粥 新京報聲援南方周末
文林苑未決 同意戶要長期抗爭
投資海外不動產 壽險業盼差異化
殷荷菲訪台 憶25年前往事
奧克蘭網賽 盧彥勳輸世界第5
林光常涉詐誆治癌 書解禁定讞
何卓飛訪中職 支持棒運發展
央行阻升 台幣升1.7分
涉走私乾貨 鑫兆負責人遭羈押
高屏大湖審查 兩案並陳送環評
星議長請辭 總理決予補選
馬：不便介入司法問題
福建破獲對台特大電信詐騙案
手球隊出國比賽 遭疑濫用經費
涉採購弊案 1花縣議員收押
陸選出12屆台籍人大代表
楊志良搞穿越 開健保玩笑
歐債危機 CNA國際新聞榜首
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殺人後潛逃印尼 兩男押解返台
小辭典：新京報
缺工很大 營建業擬漲工資
飼主禁售寵物 結紮犬捕否未定
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吸濕速乾衣國家標準 年中出爐
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澳門台灣地下匯兌案 主嫌聲押
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導演所長 查獲3青少年抽K菸
春節疏運 高鐵11日開放訂票
群創12月營收 增2.4%
家庭醫師計畫 衛署：成效漸佳
南周事件 尊共或維憲引深思
優良營造業名單出爐 購屋參考
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林口暢貨中心 可望引日商競標
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陸2012電影票房近800億
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國企工會赴立院 盼獎金有轉圜
萬華男子命案 警：不排除他殺
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立院初審 規範反媒體壟斷
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斐執政黨副主席 暢談政治抱負
醫糾法難纏 本會期無望三讀
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營建署工程業務 組改留內政部
爭釣島 陸：警惕日本升級行動
旅客購物退稅 創新高
源出金門 中秋博餅爭正統
杜紫軍：合理電價保產業競爭力
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國防部：軍職年金朝5面向改革
中市立委補選 藍綠參選人衝刺
日媒：日取締台漁船似已寬鬆
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初執導演筒 張柏瑞傳達不認命
新北：未動用307人增編員額
蘇蔡分赴彰雲 籲捍衛台灣價值
長照保險規劃 社會保險優先
反媒體壟斷 藍贊成11日三讀
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護照被扣 艾未未去不成鹿特丹
新國安團隊 歐巴馬涉戰更謹慎
日擬加強警告近釣島機 陸反彈
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今彩539頭獎2注中獎
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平板電腦出貨 今年估超越筆電
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潘孟安忍悲 趕見父最後一面
彈劾梁振英案 港立法會否決
提名越戰英雄 歐巴馬更慎戰
台港澳媒體聯袂 籲陸廢審查制
低價陸菇充高檔韓菇 4嫌收押
超高解析電視快速超越OLED
組改 陳(沖)促部會遵從規劃
林書豪漸入佳境 穩住先發地位
美國新財長 傳歐巴馬明提名路
大摩投銀 傳將裁1600人
大樂透春節連開3天 再加碼「100組100萬」
日媒: 日本研擬向中國巡航機「開火警告」
陸官媒發表社論「新聞自由不能毫無底線」
中國當局啟動 審判薄熙來案
調查: 88%中國網民認為「日本會在釣島開第一槍」
層層把關 標準局為您看緊荷包
《風火電音三太子》 新年勇闖維也納中國音樂會
響應火大遊行 台聯加碼「連署罷馬」
組織改造何以會「荒腔走板」？
博通啟動LG 5G WiFi數位電視
谷歌CEO破冰 拜訪朝鮮人民大學習堂
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中國船隻巡航釣島 日無暇取締台灣漁船
高華柱：現役軍人不得加入共產黨
新住民廣播節目開播 謝立功中印越泰英五語賀新年
組改「愈改愈胖」？ 人事總處有話說
「奔跑吧，臺北設計之光！」近萬人參與
台北馥敦南京館『Fun寒假 免費看展』住房專案
防釣島日開第一槍 中國外交部：高度警惕
反遊說組改 江宜樺: 不能放任謠言
神氣家族 開啟內心愛的溝通大門
法總統致電安倍 接受邀請訪日
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美財長人選 簽名鬼畫符
美新財長候選人與大陸無淵源
3週減鹽 美心臟學會教撇步
陸可能啟動雙反 多晶矽價揚
紐約渡輪撞碼頭 70多人受傷
歐盟電腦犯罪中心11日成立
集邦：太陽能現貨試探性上漲
信義房屋贊助南投學童
寮國2月正式加入WTO
興櫃成交量 連日創新高
委國高院延後查維斯連任就職
歐系車推新款 搶攻春節車市
穆迪全球垃圾級債券違約率降
紐約州長：嚴格管制槍枝
IC設計產值比重 創新高
NAND現貨價 創 1年新高
三星秀8核晶片 猛攻手機大餅
全球幫傭勞工3成未獲法規保障
BMW在台售1.1萬輛 新高
降雨減少 早晚溫度低
倫敦股市揚 2008年來最高
傳歐巴馬即將任命新財政部長
蘋果推低價愛瘋 今年營收大補
歐巴馬就職典禮 眾星雲集
投資信心增 臉書創6個月高點
財報及原物料價格 牽動台股
台南資訊月 威寶送好康
台股開盤上漲42.34點
遠傳網路門市改版 放送優惠
中興通訊新機 擬採摩斯拉OS
美官員：英留歐盟符合華府利益
傳內閣改組 李鴻源：沒聽說
高華柱：將官具專業應延退
日月潭車埕火警 日式宿舍燒毀
美官員月中訪日韓
匯豐：陸對新興經濟影響超美歐
教授假發票案 蔣偉寧再致歉
火箭作客黃蜂 首節豪2分
台股漲 新台幣升破29元
怕背負罵名 AIG不告華府了
張哲琛力挺關中講該講的話
陸人幣貸款和貨幣供給不如預期
明基看好台灣智慧電視快速成長
想不到的商機 CES怪發明多
核四不商轉電漲 經長：非恐嚇
火箭戰黃蜂 林書豪上半場5分
南方周末正常出刊
高華柱：福利改革衝擊募兵制
周幼婷嘗試多種角色 怕被淘汰
陸一線城市購屋負擔 越警戒線
韓上市公司獲利 大財閥占8成
中華民國資助瓜國司法合作計畫
奧斯卡得獎民調 少年Pi入榜
美籲越釋放14民運人士
陸12月出口增幅 高於預期
開高走高 攻上7800點
教授假發票案 國科會將說明
人民幣中間價 創8個月新高
反制火大 藍推文宣質疑蘇貞昌
危機之下 法階級鬥爭意識升高
疑酒駕撞護欄 車變逆向再對撞
男誆稱總統幕僚詐財 判2年
陸繼續調整將領職務
3節打完 林書豪7分
國企尋求翻盤 王金平：難度高
淘汰法官檢察官 民團籲修法
北市3高中生被砍傷送醫
手機廣告誇大 台灣三星遭罰
富士康港股下挫
瓜地馬拉授屋地震災民
黃蜂甩尾 逆轉火箭
台鐵現代化維修廠 兼教育觀光
南周事件 胡春華決定不了
考第2次英聽 24%成績提升
英聽十萬考生 2成4擇優拿A
總統：台鐵富岡基地展現新活力
2嫌涉製安毒 高市警送辦
吳中書：經濟恢復成長 動能緩
衛生署：奶粉黑微粒檢驗安全
塑化反彈 台塑四寶領漲
韓美陸戰隊2月聯合軍演
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
美日討論修訂防衛合作指針
口腔與心理界 拒絕業務併司
黨產爭議 李鴻源：政治解決
韓電費漲4% 17個月內4次
綠色和平盼去毒 優衣庫允配合
防流浪犬傷人 台中動保處捕狗
台灣企業今年信評 維持負向
澳門台灣地下匯兌案 主嫌交保
防勒斃 窗簾繩索安全設標準
貿協今年全球擬增設8據點
日釣島執法線寬鬆 漁民樂見
停辦多年 台南資訊月再登場
臉書按讚鈕設計師 席提格離職
高市稅收短少 土增稅最大宗
龍邦：穩健經營 股價回歸市場
蘇貞昌訪駕駛工會 邀上街遊行
反媒體壟斷 藍營：先有再求好
中風年輕化 天寒保暖防殺手
台股金融指數漲 近10月新高
2百萬賞金不取 印尼民代好樣
美財長換將 兩大國際難題待解
中市捕攻擊性野狗 安置不再放
NCC提名審查 汪用和反壟斷
外交部盼台美交流再提升
陸海關總署：今年出口料好轉
斷油斷電 經長：不會發生
上工當心 保暖物易捲入機具
蘇：反壟斷修法應照民進黨版
日警告射擊 陸官員：門都沒有
全教總：國教沒經費 註定失敗
陸媒：80後三十難立
新加坡緊縮外勞 企業盼彈性
法鼓佛化婚禮 海內外新人體驗
飛行傘傷亡多 糾正教育部
南周正常出刊 提及黨管媒體
林郁方：戰鬥部隊招募成效不彰
火噬車埕老木屋群 文化損失重
富岡基地 總統盼發展環保人文
不買新貨 美婦人年省1萬美元
獅隊春訓 兩人三腳添趣味
股匯雙漲 台幣午升1.19角
改組說法 吳育昇：未背離觀察
因應綠營遊行 陳(沖)促勤務部署
高鐵增3站 104年7月營運
醫界四大皆空 多數民眾無感
台灣貿易順差去年創新高
港續為最自由經濟體 但得分降
桃機1航廈改善工程 6月完成
赴美免簽零意外 口訣321
失智阿嬤駕車遠遊 員警助返家
富達：債市今年續強勁
教長：免學費不排富 沒改變
流浪狗重點區域 中市優先捕捉
暴力氾濫 美國人壽命不如人
檳榔禁制管理失當 糾正行政院
台灣變黑 梁國新：不會發生
志工感動學童 捐零用錢助老人
發展馬術 高苑正修樂當領頭羊
李萬才任大連市市長
陸外貿年增6.2% 十年最低
房仲買證照案 千人獲緩起訴
醫師娘當密醫 賣禁藥遭逮
拼經濟 越南今年重點工作
可撓曲手機夯 大廠投入研發
逾7成上班族 喜帥哥美女共事
販製運輸毒品 擬提高刑責
台股收盤漲73點
撞癱無照少年騎士 婦判賠千萬
毒化學物質 民團籲源頭管理
開高走高 台股漲73點
火箭遭蜂螫 5連勝喊卡
超商店員符健康規範 衛署促查
賀寶芙涉老鼠會 傳美當局查
鼓勵內需 人幣今年升幅料倍增
客跌水池致癱 旅館判賠千餘萬
不滿亂放話 持刀砍傷友致死
防制兒少涉性交易 擬強化保護
台積電Q4業績 超預期
男童遭野狗咬 家中小黑送走
動物情緒異常 小心狂犬病
北市3高中生遭砍 校方調查
下部片 李安有意拍埃及豔后
價量俱揚 台股重回7800點
竹市年生6千兒 許明財道喜
聽水的故事特展 15日登場
陸去年12月貸款 3年新低
兩岸三地導演 聚金門研討電影
奧斯卡提名 少年Pi熱門
1月台指期漲98點
基隆辛亥路口事故多 交管改善
北市3高中生遭砍 疑學生衝突
苗縣補助百萬拍片 下檔惹民怨
NB能否重啟動能 寄望觸控
炭火取暖抗寒 一氧化碳中毒
核四經費恐再追加數百億
1月電子金融期齊漲
113遊行 台灣社加碼3訴求
教授假發票案 朱敬一首度致歉
北市UBike 增3處租借站
蔡英文：凝聚第三部門助社福
創意料理 南隆國中疑食物中毒
水餃吃太急 老翁嗆死
法部：華光社區春節前不拆
廖英利當代理鎮長 盼竹南更新
穩第1 陸外匯存底逾3兆美元
三大法人買超台股97億元
預核外勞遭疑違法 勞團盼檢討
CNN：首爾地鐵名列世界9大
陳水扁手抖 北榮：非帕金森病
私下遊說組改版本 陳(沖)：嚴辦
捐地節稅漏洞 政院修法防堵
北京2012年事故死近千人
心中有鬼 通緝夫妻栽在敲門聲
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台東返鄉專車 自強號入列
張哲琛：慰問金法制化應立專法
核四裝填燃料 台電明年提申請
全球經濟自由度 台排名20
拍一代宗師 梁朝偉手骨折2次
駐約旦代表處 新館啟用在即
不動產移轉增 高市土增稅卻減
蘭考建孤兒院 稱袁厲害可應聘
關中：財政近懸崖 盼共體時艱
華亞科獲銀行聯貸100億元
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涉發票虛報 國科會：不寬貸
中油：春節期間正常營運
彰縣有線電視費率 月繳降5元
韓星李孝利結婚言論惹議
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賣黑心醫材牟暴利 男遭起訴
西爪哇省長選戰 明星PK官僚
一代宗師拍3年 王家衛捨不得
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諾羅病毒肆虐 幼童感染率高
張曉明強調中聯辦不治港
蓋洛普：6成3美國人支持死刑
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回收菜再賣 列禁排入行程店家
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
遣返詐騙集團 中檢收押41人
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
逃逸外勞LINE聯繫 警逮人
開發金去年EPS 0.39元
瘖啞女產後掐嬰埋屍 自首求死
北市教保員甄選 12日看考場
教育金驢獎 鄭新輝：虛心受教
失智症照顧 家屬壓力大
報告：陸企業家犯罪暴增5成
遭質疑 台賀寶芙：積極溝通
港媒：廣東省委指南周是較量
中市昌平皮鞋商圈 年關推優惠
科大生燒燙傷 同學摺紙鶴祈福
台南運將被割喉 警有信心破案
消基會：醫糾法應納簡易鑑定
斯里蘭卡詐騙成員 押解回台
遠傳去年每股賺3.25元
結束平壤行 李察遜籲停止核試
鴻海去年Q4和全年營收 創高
大軍重返英雄島 邀老兵遊金門
心碎弟獻唱 回饋企業助校
春節台東小黃 夜間跳表加50
一代宗師刪戲 王家衛留著用
海巡署交部：支持政院組改版本
改行房仲買證照 馮光榮獲緩訴
NCC人事 汪用和審查未過關
錢惹是非 國科會擬推庫房制
中青報：應與媒體良性互動
台灣藍染新樣貌 日韓技術交流
陳柏霖一日督導 粉絲驚喜
林中森：兩會互設辦事處研議中
人事總處：機關員額無愈改愈胖
物價蠢動 印尼利率續持平
楊清瓏籲球員 把棒球當事業
房市升 李嘉誠財產增3成6
剩菜事件 影響陸客赴台遊觀感
兩會互設 陸委會研擬法制配套
台灣大去年每股賺5.46元
冬令進補 北韓人參入年菜
車埕盛極一時 見證木業發展
重視生活品質 醫學生拒四科
屁股坐彩券 偷兒覬覦被逮
異常風暴侵襲 中東至少11死
最高院：死刑案件須詳細審酌
毒販line叫貨 咖啡包偽裝
上任後首出訪 安倍將訪東南亞
克什米爾新爭端 聯合國將調查
谷歌董座：北韓管制網路礙經濟
修毒管法 盼助化學物源頭管理
兩岸鬥茶奪冠 江達隆義賣扶弱
新北去年第4季投資達474億
菲總統見日外相 討論南海爭議
立委補選 醫師挺綠藝人助藍
鴻海營收創高 消費電子強勁
捅髮姐肚破腸流 狠男判8年半
關中：高所得少領 低所得多領
不景氣 比利時離婚率下降
和碩去年合併營收 年增56%
東港查獲走私菸 高達20萬包
帶出場非性交易 男硬上遭判刑
種苗場1月受理拖鞋蘭出口申請
台達電12月營收 月減8%
國際奧會改選 吳經國是黑馬
家暴成因排行榜 個性差異居首
釣魚台漁權 漁業署盼對台有利
歷史博物館 精選長沙窯展
發債報喜 西債殖利率跌破5%
曾永權訪台南 盼基層助黨輔政
愛不止息 吳明慧獲藥事服務獎
涉旅拍性侵女模 色影師遭訴
澳網女單會外賽 詹詠然過頭關
央廣5語言節目 助新住民融入
退休改革 試委開砲參與不夠
假發票案 大學籲專人協助核銷
環署：化學物質毒性應一致掌握
撞死弟詐保險 檢盼重罰退休警
大陸機群逼近 日機緊急升空
春節近 經部持續監控物價
經濟自由度 台灣分數升排名降
徵女兵駕駛 行政支援任務為主
最高院：檢上訴應附具體理由
新台幣走升 創16個月新高
限量求子袋 11日開始索取
新北評選出80家優質餐廳
製毒失火慌張 鎖門滅證反穿幫
籲停建核四 陳藹玲號召連署
謝長融加盟桃猿 月薪7.5萬
陸媒：穩定不是搞定擺平
海大設中心 推海洋科技發展
延長預收款券 基亞無奈
扁醫療小組籲讓扁回家
鋁粉桶爆炸燃燒 及時滅火
南周編輯：逍遙之前必先受難
檢：公立大學教授公款私用涉貪
富邦金笑納去年金控獲利王
電漿爐耗2億效能差 監院糾正
陸大部制改革 將整合機構
體育署：將公布飛行運動辦法
撙節支出 行政院取消尾牙
瑞士2火車相撞 至少17傷
身障者販毒 看護工遭拖下水
庫克訪陸 與中移動談合作
陸平面電視龍頭 洽購台資企業
台灣大獲利王 EPS5年新高
不滿回饋金 立棺材看板遭訴
遭批上訴理由字少 士檢尊重
發展文創產業 金門獎勵輔導
越南回應馬總統和平倡議
金管會：國寶不會介入龍邦營運
去年兩岸貿易1689億美元
金門邀老兵重遊 廖峻憶當年
陸資趁危收購 義大利拉警報
局勢不穩 美日韓舉行安保協商
龍邦董監改選 國寶：態度中立
蔡英文：社區營造凝聚居民力量
自小學習雙語 可延緩大腦老化
吳敏誠案 最高法院辯論首例
蘇治芬被控收賄案 無罪定讞
宏?12月營收 月增2成
歷史建築火警 不排除人為縱火
味全去年營收逾150億創新高
新北勞檢客運遊覽車業 罰7家
美容醫學認證 開業醫嗆衛署
考量景氣 總統府不辦員工尾牙
看好零售買氣 電視購物加薪
維護投資人權益 投保成立十年
林口暢貨中心流標 8天再開標
陳國儀樂見吳經國選IOC主席
信貸計畫見效 英銀QE不加碼
反媒體壟斷 藍籲蘇支持立專法
今彩539開獎
兩岸春節加班機 國籍近半紅眼
獅開訓重觀念 未練球先上課
施振榮：台製造業應服務化發展
媒金若分離 投顧：衝擊台灣大
南周出刊 高壓氣氛仍瀰漫
威力彩開獎
涉廣告不實 三星配合修正
砂石場貨櫃屋聚賭 警逮23人
金管會盯 房貸銳減1878億
希臘失業率 再創高峰
無罪定讞 蘇治芬感謝公民社會
日福島5.0地震 無海嘯之虞
鴻準12月合併營收 月增1成
性侵智能障礙女 海巡人員判刑
NB四代工廠 去年出貨衰退
王豫元代表馬總統向教宗賀年
轟出新高 郭嚴文月薪19萬
合歡山短暫雨夾雪 地面未積雪
強暴案9天定罪 印度最快判決
口腔併入心理健康司 醫界角力
政院：提名汪用和符合規定
邁爾肯接任台灣賓士總裁
信心回溫 ECB利率按兵不動
網傳伊能靜被喝茶 陸工作不保
斐葡萄園工罷工 警察封路鎮暴
101年稅收 估短徵2百多億
公建經費遞減 營造業憂心
復興台中飛澳門 國籍第2家
全球最大樂園 六旗進軍大馬
呂秀蓮訪菲 倡公投廢核四
卵子老化 日女子出國求孕急增
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警逮網路女蟲 多名男網友遭騙
中華信評：壽險鋼鐵 負向展望
吳敏誠案發回 死者家屬盼公道
奧斯卡最佳影片入圍名單
汪用和：遺憾管碧玲惡質抹紅
假發票事件 凸顯民眾清廉要求
奧斯卡最佳導演入圍名單
奧斯卡最佳外語片入圍名單
奧斯卡最佳女主角入圍名單
奧斯卡最佳男主角入圍名單
江宜樺：嚴密監控商品市場供需
美初申失業救濟 意外增4千人
利空夾攻 匯豐下修大馬成長率
奧斯卡最佳男女配角入圍名單
鳩山受邀訪陸 安倍政府憂
美專利龍頭 IBM連霸20年
亞化轉售土地 每坪逾180萬
少年Pi 獲奧斯卡11項提名
反壟斷條文初審過 NCC無奈
少年Pi橫掃奧斯卡11項提名
愛爾蘭議員：台灣商機不可忽視
呂秀蓮：釣魚台是台灣的
威力彩頭獎槓龜
運將割喉案 凶嫌疑因車資殺人
伊能靜被請喝茶 陸經紀人否認
印度輪暴案被告 控警刑求逼供
陸欲掌握核技術 法進退兩難
蘇治芬無罪定讞 蘇蔡欣慰
跨媒體併購 陳(沖)支持立專法
今彩539 頭獎槓龜
少年Pi創李安奧斯卡提名紀錄
營利率翻身 諾基亞股價樂透
陸經濟靠城市化 老外出書分析
少年PI發光 李安再拚奧斯卡
反媒體壟斷闖關 添變數
民進黨：NCC不尊重立法院
釣島紛爭 陸軍方：堅決反擊
陳(沖)請產業界建言 盼環評完善
第85屆奧斯卡金像獎入圍名單
李安中市拍片 帶來電影夢
健全媒體 黨政人士籲周延立法
債市穩定 德拉吉看好經濟復甦
政府組改不能越精簡人員越多
圍堵中國 安倍16日出訪東南亞3國
國會即將休會 再傳內個改組風聲
施顏祥：個人去留 不足掛齒
擔心被砍 北水處謊報年終
人力不足 北監向阿扁招手「回監過年」
中國外匯存底3.31兆美元 世界第一
日媒稱：10餘架中國戰機 接近東海防空識別區
航向2013幸福平安年！
台股財報出爐 觀察個股表現
安倍上台 借日圓套利賺翻天
反媒體壟斷管制條款 逕付二讀「難」
汪用和背景遭質疑 行政院: 提名符合現行規定
首創 ! 新移民就業網 今起試營運 首波釋出300多職缺
農委會：國內農漁畜產品 春節需求無虞
假發票案「人必自重而後人重之 人必自侮而後人侮之」
檢察官陳玉珍 裁定延押2個月
Google街景圖 協助抓到通緝犯
老外談陸城市化 攸關經濟成敗
林肯獨步奧斯卡 獲12項提名
影評：少年Pi是偉大成就
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
3庫德族女子 巴黎慘遭槍殺
最佳影片 影評：風格差異大
亞果入圍最佳影片 掌聲熱列
獲金像獎提名肯定 李安感榮幸
歐巴馬提名路傑克出任財長
德拉吉：歐元區邁向復甦
索尼旗艦機 電信商同步開賣
流感季節 小心乙醯胺酚過量
車用App 資訊娛樂都不缺
推低價愛瘋 蘋果否認潑冷水
DRAM現貨價 15個月新高
清晨低溫 白天氣溫回升
葛洛斯增持美債 警告通膨風險
有身分證 台灣冷凍石斑登陸
企業省成本 雲端可租用
調查：英國會議員要加薪32%
康貝爾：美陸須建長期夥伴關係
台股開盤上漲31.93點
加州校園槍擊案 1人命危
釣島風雲 美官員會崔天凱
平板大軍難擋 PC出貨量降
爭取2020奧運 東京展決心
不景氣 比利時就業僧多粥少
平板夯 Wintel電腦失寵
李安：拍Pi辛苦 斷背山輕鬆
CNN新進員工 兩年付清學貸
奧斯卡之路 李安走了20年
9歲童星爭影后 創奧斯卡紀錄
出口衰退 日經常帳陷逆差
股匯雙漲 新台幣升破29元
20家廠商 擬進駐中軟園區
日追加大筆預算 注經濟活水
朴槿惠：絕不允北韓開發核武
沒下台 粵宣傳部長現身開會
日祭10.3兆日圓 振興經濟
索尼籌資 傳求售東京辦公大樓
橫山鄉長補選 候選人衝刺
下週油價 持平或漲1角
勞工紓困貸款 土銀開始受理
轉盈有望 夏普股漲
亞果出任務不順 伊朗拍片反擊
陸上月通膨加速 嚴冬食品價漲
陸去年CPI上漲2.6%
南韓利率維持在2.75%
Java瑕疵 美：恐遭駭
電子疲弱 7800拉鋸
公平會查物價 讓民眾過好年
賴浩敏：司法獲民信賴 待努力
人民幣升 創1993年來新高
教授疑吞學生錢 台師大調查
寶經院：陸首季出口中低速成長
少年Pi奪下墨國票房冠軍
防治登革熱 南市經驗盼傳承
政院版毒管修法 環團憂難把關
JAVA傳漏洞 下載風險高
王金平：NCC說法可供參考
為剩菜道歉 白沙灣歇業頂讓
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
自由指數 陸排名全球第100
人民幣續升 再創新高
海大校友互助網 急難求職幫手
哈德遜灣11隻鯨魚自冰下脫困
台股觀察重點 財報科技展外資
總統就職混亂 拉美多國有前例
蘇花災害段不穩 視天候封閉
看齊美法 日擬祭富人稅
總統：台日觀光人次 雙創新高
諾基亞回春 台概念股齊揚
產婦血崩 20官兵挽袖捐血
NCC：以專法規範反媒體壟斷
高鐵春節訂票 熱門時段剩位少
與前夫爭屋 王靜瑩勝訴
今年茂谷柑就是甜 但貴2成5
架光纖 郝盼實踐尖端市政建設
奧斯卡入圍片 彰顯美國史魅力
加待援獵人反救了救援者
美媒：成龍批美惹議
安倍拚經濟 振興對策空前
印福思Q3獲利 優於預期
李安入圍奧斯卡 台中與有榮焉
墾丁龜山行腳 聽半島歷史
黑龍江巴士爆炸 7人死亡
壹傳媒香港股價挫
公債法修法 親民黨將提交協商
宏都拉斯抗議尼加拉瓜進口稅
貿協將在陸辦9場台灣名品展
寒冬助老 弘道募款送年菜
賭場專車接大戶 桃警破獲
傳深圳徵遺產稅 富人擬移民
新移民輔導就業網 3百多職缺
跨媒體併購 政院支持專法規範
線上遊戲被停權 消費者難勝訴
日圓走軟 創2010年來新低
春節兩岸加班機 上海最搶手
Java風險 MIC分析師：需觀察
總統：醫界人才荒 初步獲改善
廣電修法生變 蘇貞昌批財團干預
歐盟推動與美洽簽FTA
李安拚奧斯卡 胡志強盼助行銷
陸去年PPI下滑1.9%
新北土城醫院 擬103年動工
老翁推輪椅妻 半夜出門雙溺斃
提攜後輩 潘武雄當選獅隊長
阿里山豐山村 古法手工製糖
護釣島 日將成立專責警備隊
圓學童電影夢 少年PI登蘭嶼
新移民就業網 陸配求職好幫手
陸配吶喊 盼身分證年限改4年
不敵數位旅遊 美國運通大裁員
上海精衛中心觀摩龍發堂
陸軍野戰砲兵 首名女連長誕生
星將調高外國人工作證費用
放量升值 台幣午升1.41角
仲介看今年房市 桃園勝過新北
快篩官兵熱血 醫院救血崩婦
俄小售貨亭禁啤酒 成效惹疑
專家：JAVA補漏洞應很快
反壟斷生變 吳育昇：議事策略
雲南土石流 46人被埋
文林苑同意戶 將夜宿北市府
番石榴過剩 農糧署籲踴躍購買
陸媒：釣島衝突升至全新層次
北港財神駐駕台中 迎財祈福
石世豪：陳(沖)致電問法律意見
eTag 14日起正常供裝
台股收盤漲 7.51點
嘉市慢壘奪冠 總統召見
掏空上巿公司 檢調20路搜索
世界綠能大學榜 台奪亞洲第2
涉以學分班詐財 大學教師送辦
高檔整理 台股漲 7.51點
廣電修法 石世豪：沒有不表態
岡山捷運站旁 高市擬建羊肉城
合歡山短暫飄雪 遊客驚喜
高中生遭砍傷 警逮9人法辦
價穩量縮 守穩7800
星國女慶生 環台揪團反暴力
王郁琦：陸配入籍年限修法送審
日媒：日方應正視東海和平倡議
1月台指期跌34點
日圓貶 投顧：日股可望補漲
反媒體壟斷修法 列立院議程
1月電子金融期齊跌
興建國道7號 環境恐遭破壞
庫克：陸將成為蘋果最大市場
柏林機場工程延 市長飽受壓力
環時爭議社評 傳中宣部操刀
立院決議 訂國企績效獎金辦法
近釣島陸戰機 東海航空兵為主
又出包 波音787機艙玻璃裂
霧霾圍城 北京空氣嚴重污染
專挑老人下迷藥 劫財男被逮
三大法人買超台股26億元
高市24家醫護 限期改善公安
台中國際旅展 甄嬛秀開場
國際學生證 台發卡量亞洲第一
港媒：中日關係滑向戰爭邊緣
陳玉珍涉貪延押 母喊冤憂兒身
缺歷練 路傑克當財長仍有可為
環保袋涉弊 彰縣府遭搜索
密會組頭說 梁文傑不起訴
資助窮邦 德巴伐利亞邦不滿
人事總處：縣市改制 控管員額
反壟斷修法 藍擬提協商綠質疑
南韓央行下修經濟成長預估
犬小腦萎縮 針灸療法改善
台中房市回溫 西屯年度冠軍
兩岸合作打擊犯罪 遣返毒嫌
新台幣兌美元升4.9分
殲10作戰半徑1250公里
客英雙語教學 客家文化也國際
巴黎證重申 台灣金融股中立
外交出擊 大洋洲國會協會成立
節能有成 北科大綠能表現亮眼
開課強化急救觀念 普及AED
外交部：釣島問題 各方應克制
手採紅豆 創造社區特色
警破跨國詐騙集團 30人押返
法人：台灣車市持平 大陸續旺
陸：軍機東海飛行是例行
台日互訪 去年創295萬紀錄
少年PI 李安近10年最賣座
兩度心臟病發 同救護員救兩次
走山滅村 雲南已18死2傷
海口生活美學 口湖成龍展新貌
總統：繼續興建國民運動中心
黃金發財T恤 尾牙暴紅
立院三讀 狼師不得任職補習班
國道7號闢建 民團：衝擊生態
勃起障礙 可能潛藏心血管疾病
涉掏空台苯 約談前董座張鍾潛
拓荒者逆襲 熱火吞2連敗
陸副外長訪韓 溝通雙邊關係
寒假出遊 慎選旅行社
陸媒：陸軍備仍輸人逾20年
助理教授疑A錢 北檢分案偵辦
張花冠：政黨應該走出去
樂齡大學結訓 銀髮族展成果
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
幼子前殺害前妻 求處無期徒刑
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
媽媽監督核電廠聯盟 郝支持
反媒體壟斷修法 交付朝野協商
國道7號案專案環評 補件再審
元智省電有一套 年省千萬
網拍含禁藥壯陽藥 男子遭送辦
中捷區段徵收遭抗議 暫緩動工
世界綠能大學 亞大綠覆率9成
搶銀樓被捕脫逃 跌入水溝落網
陸一胎化世代 較欠缺競爭力
學者：兩會互設應具準駐外功能
典當調頭寸 高市85%拿黃金
拚三星 張忠謀：拉掉怪物的腳
身障者夜深無助 警照亮回家路
車商衝買氣 1月上旬車市夯
柯森斯延長賽出肘 小牛踹國王
加盟資訊不清 環島遭罰
大馬選委會訂墨水 料3月大選
立院三讀 盜營業秘密處重刑
加州槍擊 警：凶手自覺遭霸凌
夜光天使圍爐 雲林散播溫馨
台童在菲被綁 平安獲釋
車資六千口袋十元 裝闊惹官司
立院三讀 私校可增置校長1人
詹詠然再1勝 即闖澳網會內賽
動保處稽查寵物業 未領證開罰
與小英對談 張忠謀提關閉避稅
環保袋採購案 卓伯源弟遭約談
保障營業秘密 法定刑罰金提高
營收成長 夏普貸款展延有望
全球創新50強 宏達電居24
林務局：環資部不適合管林業
台中國際新車展 香車美模吸睛
政院：3月底前提績效獎金辦法
防媒體獨占 馬總統支持立專法
波音787電力系統 恐遭檢討
陸：殲10升空進行反監視
學者：陸輕度軍事力量測試日本
少年PI到蘭嶼 電影首次出現
發展綠色校園 屏科大評比佳
連連出包 日787客機又漏油
腹瀉病患暴增 諾羅病毒新變異
延38年 南山截水溝將動工
政院：專法規範併購 態度一致
大學涉學分班詐財 教育部清查
拿失業金打電話販毒 英男判刑
石世豪：反壟斷併專法更周延
竹南鎮長補選經費 協商獲結論
幸福保衛站 新北：資源未濫用
奧斯卡前 少年PI先拚金球獎
換職機會 新北辦暖冬徵才千人
日圓貶值 亞幣未必趨貶
立法保護商業秘密 台積電樂見
第2波離島加班機 16日訂位
流浪狗傷人 動保界：單向報導
立院三讀 避免重複享社會資源
將軍託夢盼晉升 廟方尋管道
市民大道更新路面 提醒改道
水果月曆標案 卓伯源弟涉入
內政部：農保修正 兼顧公平
巴黎地鐵 長榮海報宣傳形象
國民黨：以周延專法防媒體獨占
宏達電首季出貨 研調估逆勢揚
支持母語 本土社團盼經費恢復
禽流感蔓延 印尼憂成恐攻武器
曾琮萱披猿袍 簽約金360萬
陸客被禁走正門 網民：改進
退撫支出 試院：數字有依據
南韓超羽賽 李蔡配8強止步
陸韓升值 新台幣16個月新高
HF：ECFA有益台灣經濟
陸港台導演 齊聚金門交流
台灣魚有身份證 陸準媽咪心動
上市市值 本周增0.22%
克欽人緬使館抗議家鄉遭空襲
營業秘密修正通過 鴻海盼成效
捍衛勞工權益 高市工會大結盟
新浪黨委開通微博 限制評論
新航線 長榮飛新潟復興增澳門
用相機創造感動 攝影開拓人生
上市指數 本周漲0.17%
獅返台南春訓 開放球迷進場
立院三讀 轉換繼承人舉證責任
接軌IFRS 雙A準備好
敘北最大空基 反抗軍攻下
斐籲阿聯 人道釋放斐醫生
不當行銷 保誠人壽遭罰
陸雲南土石流 已釀36死
食髓知味再犯 詐騙2車手落網
禁菸不手軟 星再擴大範圍
文林苑同意戶 夜宿北市府抗議
陸配癌末盼見子 移民署助圓夢
查贓車遭衝撞 警負傷逮竊嫌
南璋違反重訊 罰3萬
釣島問題 安倍重申：沒得談
防遭撞失明 雄警考慮配護目鏡
台港導演認為金門就是大片場
退伍了 阮經天：最想回家
警破人蛇集團 疑有公務員涉案
當街隨機砍人 吸膠男判重刑
績效獎金遭砍 工會擬上街抗議
高鐵春節訂位 小年夜最滿
放寬海外不動產 壽險業：樂觀
斯里蘭卡女傭 涉殺男嬰遭砍頭
總鋪師伙食好 劇組體重大增
排球規則改制 台灣8月上路
3台商回台案 投資額157億
警集體掛勾賭場 一收押十交保
新台幣匯率 央行：動態穩定
今彩539開獎
老爺高球賽首輪 呂曉娟獨走
大樂透開獎
日國防預算擬加碼千億日圓
中非與叛軍談判 擬停火一周
市長競選將至 民主黨力保曼谷
貝老上對手節目 收視率破3成
涉掏空台苯 前董座張鍾潛複訊
調查：逾半不知阿斯匹靈藥傷胃
修營業秘密法 友達：增競爭力
訪可愛外甥女 林書豪開心
補充保費 放寬研究生規定
降溫房市 星再出手打房
國道拖救新規 用路人付待時費
陸機近釣島 日戰機緊急升空
泰警起訴販運洛興雅人嫌犯
反壟斷修法生變 綠籲上街施壓
放貸增加 富國銀獲利創新高
陳(沖)：研議核銷規定合理化
縣府標案涉弊 卓伯源弟遭約談
大樂透頭獎槓龜
吃喝文化 陳(沖)：貪瀆弊案主因
呂秀蓮：南極模式解決海事爭議
今彩539 頭獎3注中獎
不滿檢調查弊 教育人士要上街
除罵名 英麥當勞兒童餐改送書
雲南土石流已42死
傳白宮幕僚長 二擇一
佐沛眠恐思睡 衛署研究用量
遏禁藥 美職棒大聯盟擴大藥檢
進口激增 美貿易逆差飆高
阿龍回娘家 台灣大開紅盤
台蠟配合檢調 營運正常
張忠謀：新台幣也應貶一點
中非朝野協議停火 共組新政府
法國準備出兵馬利 籲公民離境
入圍11項 李安為台灣驕傲
推動台商回台投資 金額已達1,260億元
谷歌CEO沒見到金正恩 美政府未安排簡報
疑似中國神秘軍事設施 美科學網站否定
疑涉縣府標案 彰化縣長弟遭聲押
廣電三法修法 府：要更周延
觀光局公布6家問題旅行社
慶祝司法節 院部舉辦學術研討會
陸配李月治：新移民就業網找工作好幫手
江西罷工 富士康：非集團企業
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
西非馬利 全國進入緊急狀態
歐蘭德：法軍入馬利 支援作戰
廢油做肥皂 加州慈濟環保愛心
國際透明組織籲公開查維斯病情
華裔男子曼哈頓縱火 1死9傷
美股持平 VIX降至5年低點
寄信給祖克柏 臉書收費百美元
鋒面接近 雲量偏多有短暫雨
紡拓會率時尚品牌 香港展魅力
馬利危機 法派兵支援
法空襲馬利 伊斯蘭軍受阻
LV老闆入籍比利時 申請遭拒
疑介入縣府標案 卓伯仲遭聲押
歐股連2黑 陸貨幣寬鬆疑慮
經典賽國手名單 14日公布
最夯職缺 醫學美容師健康顧問
舞台會動 安娜琪紐約獲掌聲
歐蘭德軍援馬利 法罕見齊挺
台幣升 不致衝擊面板競爭力
陸上訪媽媽勞教申請國賠 未果
追念蔣經國 老照片細述親和力
金銅齊跌 陸通膨升溫
投信：亞洲經濟 後市可期
不收過路費 陸春節租車返鄉熱
巴西支持查維斯 挨批差別待遇
歌詩達協和號沉船 影片揭真相
火箭戰塞爾蒂克 首節豪拿2分
上半場打完 林書豪拿10分
緬甸開放商機 台商停看聽
教育部版補救教材 網路可下載
傳產轉型升級 打造茶界LV
對戰國際品牌 不能只有設計感
巧克力走味 台業者在陸遭侵權
擁自由有競爭 文創才能感動人
爭權益 加原住民揚言癱經濟
變身琉璃藝術家
法藍瓷「錢」進大陸
精挑細選
台灣茶商 紅木打造用餐環境
打造家的感覺
天冷用電熱毯 老人皮膚炎增
轉型 台商目標茶品牌LV
油價跌 陸通膨升溫
運將割喉案 兇嫌遭收押
遏槍擊案 拜登著眼智慧型槍枝
113遊行 綠動員最後衝刺
NB代工廠保守看第1季出貨
NCC公平會 藍凝共識綠反對
藍營運用臉書 即時反擊對手
台灣女婿「假戲真作」驚豔印度
父吃齋 三兄弟研發素泡菜創業
美新國會認同率 降至14%
劇情傳遞過瘋 醫師：錯誤觀念
滯泰男童安置 政府開協調會
藍：廣電三法修法 綠版草率
藍發文宣快遞 駁綠113訴求
台幣升值 房價有撐
3題材復甦 投顧看好宏達電
公債財劃修法 這會期仍有難度
涉掏空台苯 張鍾潛5人聲押
前3節打完 林書豪拿12分
蘋果谷歌購柯達專利 法官准了
台幣升值 電子出口隱憂
蘇蔡輔選不碰頭 綠：選戰策略
涉辱人頭殼裝屎 呂文婉獲緩刑
台幣升 牽動零組件台廠毛利
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
防自殺 首爾漢江橋設監控
火箭不敵塞爾蒂克 豪摘12分
伊能靜：只為真理沉思
運毒判刑潛逃 蔡曜壕從日遣返
夢幻職業榜 泰兒童避從政
Java風險 三大保護不可少
金門大橋工程 馬總統關心
萬海募外套 為獨居老人送暖
雲南山崩 44人被埋
輸入羊駝來自狂犬病非疫國
102年總預算 擬砍260億
弱勢童看電影 影星球星相陪
台商回台 尹啟銘將訪建大輪胎
台商：投資緬甸 時機未成熟
駐校藝術家 帶學生造魔境花園
救失業 北市啟動曙光計畫
黃淑琦喪禮 眾好友送最後一程
監管壽險 淨值RBC作指標
北市流感疫苗剩不多 接種要快
氣溫回升 合歡山未再下雪
濟公聚雲林 兩岸36宮壇會盟
火箭遭綠衫軍壓制 客場難升空
績效獎金案 工會14日赴政院
春節國5高乘載 北宜取消抽獎
高鐵雲林站 1/15動工
海科館3D劇場 門票優惠
婦心力交瘁欲輕生 警及時攔阻
林道挑戰計劃 徵求單車達人
港陸交換情報 打擊水貨
美擬在沖繩部署魚鷹機
北韓傳擬核試 南韓加強監視
成龍「十二生肖」 韓春節上映
陸新版中國全圖 凸顯釣島南海
好萊塢中國戲院 中資進駐
伊能靜力挺南周 成陸熱門人物
蘇花災害段 近日視天候封閉
卓伯仲涉弊 縣府官員百萬交保
經濟犯罪9千件 侵害智財權多
北市禁放天燈 民眾別觸法
告別黃淑琦 林志玲淚眼送友
印度洋島國 陸印競逐新焦點
維也納旅展 台灣館秀文化特色
雞肉飯嘉年華 行銷嘉市
浴室滑倒死亡 保險公司判免賠
政院：了解民進黨遊行訴求
竹南鎮長補選 3人勤走基層
政院：陳(沖)肯定國營事業辛勞
北京濃霧不散 空污程度駭人
朱：沒有核安就不應啟用核四
換腎存活高 品質差醫院應退場
遏蓋達勢力擴張 法軍援馬利
北市地方稅收 連9年超徵
罰球不理想 火箭輸球關鍵
春節前搶通蘇花 目標大車可行
專挑超商偷食物 暴食女吃官司
才通車 京廣列車車頂起火
助弱勢 新北推派出所關懷站
總統：照顧離島 工程如期完成
大業路自行車道 串聯生態之旅
PC產業回溫 外資看下半年
安倍砸大錢救經濟 國債攀升
家事儘量做 失智症不易退化
三鶯新亮點 龍窯橋啟用
台幣升 不致衝擊雙A業績
寒冬送暖 中市冬令救濟助弱勢
卓伯仲涉弊案 收押禁見
鄧恩獨拿33分 公牛宰尼克
113前夕 蘇蔡再籲民眾上街
台壽：今年增加高股息持股
雲南山崩 46死2傷
總統：經濟優勢在 復甦齊努力
陸證實派殲10監控日戰機
男涉購買便宜牛樟 警查獲送辦
保母收費設上限 中市延後實施
臭氣洩底 警循味查獲K他命
保險理賠 仍可能實質課稅
餵母乳好處多 降卵巢癌罹患率
過年呷健康 有機年菜夯
參與植樹造林 14企業受表揚
龍邦傳經營權爭 朱炳昱不怕
氣候變遷國際研討會15日登場
馬：續推金交通建設 提升醫療
疑獨留在家 高雄男童墜樓亡
聽老鷹之歌 兒育中心飄異國風
搶救國文 監委籲加強書法作文
調查：年後轉職潮 降溫
113遊行 北市部分路段交管
阿帕契直升機 首批十月抵台
阿帕契交運 舊機擬移清泉崗
過年下殺拚買氣 相機街尾牙祭
中市立委補選 藍綠忙造勢
東歐前共產國家人口販賣猖獗
韓媒：北韓擬核試爆 向陸通報
因應遊行 李鴻源：做萬全準備
百萬森林活動 打造濁水溪林蔭
告別童貞經驗 攸關未來性福
陳雲林訪美 籲簽兩岸文教協議
補助裝熱水器 北市申請要快
傳功一甲子 劉國松絕技不藏私
同性戀家庭領養小孩義法院判准
竹掃把打爆眼 莽男遭訴
潮牌服飾專賣店 查獲上千仿品
首創馬術學校 9月開學
李鴻源：廢核先談有無替代能源
換腎醫院 6家穩定存活率高
北門相機街衝買氣 類單眼夯
兩岸直航增 不會影響離島輸運
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
施顏祥：核能監督可理性討論
苦練八極拳 張震展現真功夫
學甲溼地園區 黑琵連3年現蹤
投縣校長主任甄選 當場命題
沒看過女警 老翁以為遇詐騙
鋒面13日到 氣溫降雨勢緩
國道電動公車上路 觀光新亮點
卓伯仲羈押 卓伯源：尊重司法
吳英國毛筆字展 桃園展出
沒錢買玩具 徐啟文剪出創業路
談判邁深水區 陸加強對台論述
橫山鄉長補選 古榮耀宣布當選
尹啟銘：金門發展為免稅島
薪資稅回復 美國人荷包縮水
手腳抗寒 藥膳補氣多運動
陸書店贈書力挺伊能靜
新岑砲樓仔 布袋溼地生態觀站
北市中山區一度停電 已復電
李應元感恩茶會 蘇蔡勉深耕
抗戰原件錦旗 陳香梅贈空軍
憂大陸行動 安倍將致函北約
烈嶼推電動機車 環保署支持
南西商圈跳電 飯店冒煙虛驚
期中選舉開跑 菲明起禁槍
李鴻源：核銷規定有不合理處
橫山鄉長補選 古榮耀勝出
文林苑同意戶 老人家輪椅上街
兒子帥氣搶鏡 林子祥吃味
澳網會內賽門票 詹詠然到手
美掃雷艦將訪菲
紙風車再出發 台灣幻想曲首演
江丙坤：兩岸應產業分工
周杰倫好忙 生日想放假陪媽媽
歐洲文化之都 馬賽大肆慶祝
被控收回扣 五峰鄉長遭訴
童手觸乳 日藝人寫真引議
美佛州 獵殺蟒蛇任務救生態
慶兒童節 泰兒童試坐總理位
江丙坤：行政效率關係經濟成長
老爺公開賽 盧曉晴徐薇淩緊追
感冒成藥過量 肝病變機率增
伊能靜：我們應還在夢裡
動物健康與否 便便學問大
贓車撞機車逃逸 2死1傷
王榮周：年終獎金高才能留才
大馬籲民主集會 逾十萬人參加
裕隆新洋將賀夫 教練讚聰明
今彩539開獎
敘衝突不斷 俄促推動政權轉移
圍毆傷人致死 警逮多人
陸：銀行業高盈利不可持續
家族成員：甘迺迪非一人所殺
仁安羌紀錄遠征軍血淚戰史
駐美官員：和平解決釣魚台爭議
法軍持續空襲馬利叛軍
梅爾檸檬味道像橘子 英將開賣
黑龍江爆炸11死 疑人為攻擊
SF世界盃 台選手進4強
後龍民宅火警 7人嗆傷送醫
今彩539 頭獎1注中獎
法救索人質失敗 無關出兵馬利
法空襲馬利叛軍 出兵協防首都
璞園休假體力好 盯死台灣大
謝：藍缺反媒體壟斷中心思想
立院15日休會 朝野仍有攻防
中國發佈新版地圖 南海諸島同比例尺寸出現
有串證之虞 彰化縣長胞弟收押禁見
高鐵雲林站15日動工 2015年營運
政府以個資法為藉口 拒絕資訊公開侵犯人權
台苯公司掏空案 前經濟部次長等千萬交保
雨勢減緩 冷氣團下午報到
火大遊行 府: 馬總統留台北關注
美術、畫會聯展 12日聯合開幕
台苯掏空案 北檢提即時抗告
火大遊行隊伍集結 「沒錢結婚」大隊也來
民進黨火大遊行展開 走向凱道
黃昆輝：罷免馬英九 大家一起來連署
民進黨火大遊行 訴求多元
綠營稱15萬人上街 呂秀蓮籲紅衫軍站出來
府回應遊行 籲提建設性意見
新店1男子脅持老爸 與警對峙
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
新店傳槍響 叔侄疑債務翻臉
協防馬利 尼日派軍500人
涉掏空台苯 張鍾潛千萬交保
孕婦空中產女 以空服員命名
能源貧窮襲 英家庭為食物忍凍
拼到老 英1/4銀髮族仍工作
男子摔落北捷軌道 頭部輕傷
國庫吃緊 英人提早退休成空想
RSS發明人 紐約自殺身亡
全台有雨 冷氣團南下漸乾冷
流感蔓延 紐約進入緊急狀態
單車上捷運佔博愛座 民眾投訴
出兵馬利 法加強反恐措施
高市規模4.8地震 震度1級
出兵非洲 法升高恐攻威脅層級
日圓貶值 對台利多於弊
火箭戰七六人 首節豪拿2分
日幣貶 經部：有利有弊
不畏景氣 印尼汽車業逆勢成長
壯哥若上電視認用藥 麻煩上身
剪指甲遭制止 女毆人判刑
亞幣波動大 牽動產業競合
中場打完 林書豪拿2分4助攻
偷分局長的威士忌 警員判5月
張鍾潛覓保無著 還押看守所
傳查維斯昏迷 兄駁斥報導不實
曹筱玥個展 刻畫女性內在本質
法治或維穩 陸勞教改革受關注
陸打車難 破除壟斷更難
陸新地方官逾5成無共青團經歷
日圓趨貶 學者：短多長空
3節打完 林書豪拿4分4助攻
老樹情懷 北市樹保1663棵
關注午餐弊案 教育人員上街
台北老樹 見證城市變遷
國民黨團盼總預算組改案過關
嚴格槍管 美智庫建言行政命令
亞幣走揚 台幣週升0.3%
安穩存在 老樹牽起與人的聯繫
黃金週線收紅 逢低分批布局
緩就職 委反對派訴諸人權法院
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
恩智浦與思科 投資汽車物連網
菲選舉季開跑 候選人限制多
陸多地空氣污染 醫院人滿
113遊行路線 警方實施交管
火箭不敵七六人 林書豪拿7分
標檢局制定資安國家標準
藍增線上入黨 2000人申請
綠火大遊行 號召10萬人上街
馬利軍收復康納 1百多人死亡
曾紅極一時 張鍾潛交保金無著
轉動世界 號召青年海外展創意
台日漁業2度預備會 續洽日期
當機加失誤 火箭不敵七六人
電影熱 印度推少年Pi奇幻旅
綠營火大遊行 馬總統持續關注
總統頭寮謁陵 民眾打氣
媒介為題 深澤直人藤井保聯展
菲選舉季 不法份子蠢動
北市勞工申訴案 成長率逾2成
內科南軟 房仲：吸引就近購屋
霧鎖清泉崗 機場2度關閉
全球黑琵普查 台南創新高
甲骨文雲服務 助企業電子商務
空姐教品酒 自創品味人生教材
蘇花東澳段 恢復管制通行
地鐵震動 恐損科隆大教堂
台幣升 半導體廠毛利壓力增
恐嚇殺總統 男悔過繳錢獲緩訴
東北角1釣客落海 警消搜救
顏寬?妻淚眼 爭取支持
淡季效應 半導體廠Q1恐降
讓孩子有自信 愛在捷運站蔓延
陸各省市人代會陸續登場
14日起 汽柴油價不調整
酒醉闖民宅 駐日美軍再滋事
五角大廈報告 F35未臻成熟
NCC公平會人事 朝野有異見
咫尺北極攝影展 重現極地風貌
壽險退場 中小型標售撐場
火大遊行訴求 陳(沖)：早已在做
緬甸仁安羌大捷紀念碑落成
阮經天退伍 鈕承澤發召集令
金球獎前夕 眾星影藝茶會聚首
緬甸仁安羌大捷 找回失去歷史
胡佳擬赴港陪妻女 仍心繫北京
拜會政院 中油工會提兩訴求
急診室爆滿 病人拒絕轉診
農曆年前續震 多頭仍在
研究：褐眼給人信任感
轉診作業麻煩 找嘸空床
留泰台籍男童 移民署協助返台
小伙子都看A片 研究被迫轉彎
台電：目前無關閉K書中心計畫
備戰澳網 盧彥勳揮汗練球
油價上可攻 下有撐
報考憲兵 刺青限制放寬
車禍兒女雙亡 陳菊慰問喪家
美國感冒嚴重 台灣腺病毒發威
疑久病厭世 老翁跳軌輕生
林志玲黃渤 重演101次求婚
陸空污嚴重 霧霾連三日鎖北京
壯遊築夢 救國團揪鐵騎環台
郝龍斌：盼火大遊行理性和平
導演參觀金門 建議設拍攝基地
職棒振興 不容假球再次重創
度過解散危機 中職盼谷底回升
牽動職棒票房 力拚經典賽
旅外選手回潮 中職選秀人氣旺
中職再創榮景 充滿正面能量
包庇歹子 陸公安局長將被撤職
國企獎金爭翻案 工會拜會財長
SF世界盃 台選手挺進季軍賽
中都重劃竣工 愛河雙鑽鼎立
北水處：經營績效有目共睹
歐巴馬就職小而美 亮點看不完
急診太方便 醫療品質難兼顧
抗議新法 俄民眾上街遊行
籌得千萬具保金 張鍾潛交保
陸空氣污染 還將持續兩三天
共軍演習現意外 一坦克突暴衝
北市教保員初試 13人缺考
上海水污染 5人仍住院
嘉義宣導捐血 邀民眾挽袖響應
政策發言 陳(沖)指示要一致
廢電池別丟 15顆可換一本書
張凱貞澳網亮相 球迷上網集氣
NCC公平會人事 政院盼通過
鬥毆槍擊案 男替友人出氣開槍
紅姑來了 旅客驚呼不老
英婦遺愛救動物 愛犬卻遭撲殺
志願役招募 去年達成率7成
情人節 蕭亞軒要放愛情假
越勞開毒趴 搖頭丸塞蛋糕
陳致中參與遊行 籲放阿扁
暴躁女老闆頓悟 投入關懷弱勢
球星獻愛心 籲重視心障者健康
選用在地食材 雲林推精緻年菜
赴加打工度假 開放1天就滿額
最暢銷郵票 溪流鳥類原圖展出
台上市公司 月營收破兆
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
印度巴士輪暴被害母控少年凶殘
善化傳槍響 男開槍洩憤被逮
嘉市集團結婚 愛你一生締鴛盟
立儉樸政風 邵銘煌感念蔣經國
長假將至 個人旅平險費率降
美國油價跌 台塑不調整
師大商圈爭議 農曆年後協商
陳(沖)探視陳綢 關懷少年家園
罕見深海喙鯨 陳屍金門海灘
穆巴拉克上訴 埃及法院將重審
百勝為藥殘雞道歉 陸媒不滿
洗腎患者當志工 關懷助人
歐巴馬就職 重演二度宣誓
SF世界盃 華義電競隊獲季軍
日空降部隊演習 首度模擬奪島
陸警員披露網友開房 惹議
金管會：李紀珠未設法案主任
不景氣 荷蘭房市交易清淡
與未滿14歲女性交 男子判刑
施顏祥：經濟好轉為全民願望
一藏人在甘肅自焚 今年首宗
裸體彩繪反霸凌 檢方不起訴
法鼓山佛化婚禮 64對締緣
西安發現2千多年前渭橋遺址群
討債遭拒 男當街砍人送辦
施顏祥：推台商回台 增加就業
SF世界盃 台灣選手奪銅
存量剩5天 台中捐血送春聯
仁安羌大捷立碑 高華柱贈花圈
砍人怕遭追打躲警局 男子送辦
春節尖峰 國5客運2分內一班
經濟轉好 德工會擬爭大幅加薪
璞園拉尾盤 飲金酒摘4連勝
台苯：張鍾潛早已離職
愛瘋不夠酷 青少年不愛
不景氣 歐洲青年紛出國謀生
稅賦放寬 財政部要讓民眾有感
姐弟亡父重傷 肇事通緝犯落網
工地排泥漿水 北市開罰21件
9歲撐起一個家 留守兒童悲歌
網路奇葩自殺 引來哀悼不平聲
通緝犯肇逃落網 家屬欣慰
綠火大遊行 警估約9萬人
日相安倍 參拜明治神宮
師資短缺 大馬引進台陸教師
林明溱娶媳 副總統陳揆致賀
中日緊張惹憂 日印升高合作
星議員補選 人民聚焦朝野表現
南周 博訊：劉雲山胡春華聯手
老爺公開賽 盧曉晴飲恨居次
拓展業務 北京建新機場
甘肅發預警 迎今年首次沙塵暴
SF世界盃季軍 台選手：可惜
正妹借手機 男子遭詐騙
貧富不均擴大 美薪資也倒退
習近平要求整頓中共軍風
誠品香港店 營業額近信義店
女腹痛如絞 送醫中途打救護員
發表簡易民調 星媒遭調查
小客車撞客運 1死2傷
綠火大提罷免 利弊得失待觀察
撞機車釀2死 嫌狡辯稱沒逃
綠營訴求 政院：已積極落實
巴拿馬運河拓寬 商港爭迎巨輪
藍：綠提罷免 徒增社會對立
異議作家簽書會 陸當局壓抑
家門前被潑強酸 一男受傷
肇事通緝犯送辦 前科累累
火大遊行 蘇提罷免總統立委
朝鮮將舉行核試 朴槿惠表示強硬立場
中國商人陳光標 南京發送千輛自行車
回應火大遊行 府：相關的政策措施都已在推動中
聯興生技平鎮廠落成 桃園縣長到場祝賀
宏達電 搶進緬甸處女地
台股法說會登場 聚焦績優股
113火大遊行天氣放晴 好似郊遊員警輕鬆
Hearts On Fire 推出全新Coin Tree
日本空降奪島演習 如期舉行
調查: 逾半日本人支持安倍「對抗中國」
15萬人「火大」 警方稱只有9.3萬人
「要讓小馬回家！」 移民署著手協助滯泰童回台灣
綠擬罷免立委 農曆年後開跑
中移動總裁來台論壇 牽動商機
金門不必樣樣都學廈門！
火大嗆馬 蘇貞昌壓軸喊「換總統」
國安基金護盤 鴻海最賺
印度孟加拉宗教盛會分別登場
金球獎最佳影片 林肯力拼亞果
俄：要阿塞德交權下台 不可能
抗議同性戀法 巴黎大遊行
去年台灣成衣創匯85億美元
彩券去年11月盈餘20.6億
鮑爾挺黑格任美國防部長
改革有助緬甸紡織成衣業發展
澳官員：陸復甦 全球好轉跡象
陸出口數據太耀眼 被指不可靠
需錢孔急 巴人政府向阿盟求援
達賴喇嘛5月訪俄勒岡大學
衝歲末業績 車商祭優惠
看好中台灣 車商擴大佈點
天氣乾冷 清晨淡水12.1度
少年Pi 票房破4.5億美元
台股開盤下跌23.47點
金球獎紅毯 女星愛美不畏寒
法巴銀行：蘋果Q1需求恐降
霧霾後 陸檢討兩高產業契機
金球獎最佳男配角 決殺令奪得
愛瘋5傳大砍單 日面板廠減產
霧霾襲陸 口罩賣到缺貨
紅毯比艷 金球獎女星：冷死了
轉拼經濟 領袖稱歐債最壞已過
金球獎最佳配樂 少年Pi獲獎
網路比價熱搜 3C產品最熱門
上海一隅的旗袍風情
新台幣盤初升破29元
麗塔瓊斯復出 演市長夫人
日料大買外債 美債可望受惠
復甦乏力 英BDO企業信心降
陸：強化打仗思想 做好準備
珍妮佛勞倫斯封金球喜劇類影后
金球獎女配 安海瑟薇奪獎
前董座涉掏空 台苯跌停
玉山零下9.1度 入冬最低
澳網首輪 李娜大威輕鬆晉級
數位機會中心 電子書記錄在地
華義：盼電競納入正式運動項目
國民年金保費調漲 月增52元
職訓局人才投資方案 受理報名
巴拿馬1年售出5萬多輛車
法突擊索國 美：僅有限支援
張凱貞澳網首戰 第一盤搶七輸
遠航飛呼和浩特 內蒙人來過年
餐飲業登陸 堅持台灣味不簡單
「愛‧慕」獲金球獎最佳外語片
藍：綠推罷免案 非人民所期待
傳扁跌倒 北榮：只是步伐不穩
寶經院：陸元月CPI恐再漲
施密特訪北韓 享巨星待遇
法遊行反同志婚 總統不為所動
金球獎電影類部分得獎名單
綠提罷免總統 王金平：門檻高
反貪 中共中組部：從嚴治黨
不到十萬元 打造新社櫻木花道
美流感拉警報 韓籲民眾免驚
吃醋男刺死情敵 判無期定讞
成人節假日 東京降初雪
台股盤整 期待財報春風
金球獎最佳導演 班艾佛列克
澳網失利 張凱貞闖不過首輪
男童慘死輪下 老師同學不捨
梁振英：港金發局將助與陸聯繫
人民幣中間價 再創新高
社福團體籲 3成社宅保障弱勢
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尼加拉瓜豪華海濱觀光設施開幕
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