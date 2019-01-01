漢文新聞列表 Chinese News List
- 威力彩頭獎槓龜
- 樹林一家4口命案 檢警查死因
- 表善意 印巴互釋對方囚犯
- 北市承諾 營養午餐凍漲
- 統一獅3比0勝興農牛
- 遭追平又超前 象擒猿
- 連日自殺多 新北擔心模仿效應
- 警掃蕩飛鷹幫 插手友寄隆輝案
- 法人證所稅 門檻降稅率升
- 海嘯預警系統通過印尼地震考驗
- 日東北5.9地震 無海嘯之虞
- 證所稅 財長：影響1%股民
- 羅琳9月推新作 走黑色喜劇
- 蔡英文加持？ 許信良明宣布參選黨主席
- 「狗仔」換人作 網友鼓吹周杰倫買「壹傳媒」
- 實習護士擬增 護理團體：正職護士更累
- 改善桃園機場二航廈交通 大型車停車場1小時免收費
- 攻堅沒穿防彈衣 台南警小隊長遭槍擊死亡
- 懷疑扁肺衰竭 陳致中再籲准保外就醫
- 前憲兵司令 詐領公款判14年定讞
- 兩岸十大政治人物評分 朱鎔基排榜首馬英九居第4名
- NHK: 北韓發射火箭 升空120公里落海
- 美國官員證實 北韓火箭發射失敗
- 台灣新北驚傳一家四口命案 警方積極追查死因
- 亞洲週刊指薄熙來涉七大罪狀 監聽習近平、溫家寶電話
- 馬520就職前 中國台辦主任訪問華府
- 中國國台辦主任王毅「高度肯定」吳伯雄一國兩區主張
- ANA to return routes to normal tomorrow after N.Korea’s rocket launch
- 台灣核四廠又淹水 立委環團籲停工
- 微薄宣傳＂台灣自由行＂ 60名陸客獲資助
- Cease-fire begins in Syria, government security up
- 寒舍艾美酒店5/12-5/13 舒活媽咪˙獻上奢華寵愛
- 台灣週刊爆 319槍擊子彈從陳水扁車內射出
- 維多麗亞Happy Mother’s Day 母親節住房專案二天一夜4599元 贈瑰珀翠精美沐浴組禮盒
- 福容大飯店 花蓮 躍升花蓮市首家五星評鑑飯店
- U.S. to suspend food aid to N.Korea after launch rocket
- 美國民調：金磚五國＂巴西、中國人民生活滿意度最高＂
- Mali’s new interim president threatens war against northern rebels
- 民進黨主席選前將辦辯論 兩岸議題料將成焦點
- 俄羅斯藉朝鮮發射火箭 大肆收集美日情報
- Apple contradicts U.S. Justice Department’s allegation of E-Book conspire with publishers
- 移民署：陸客自由行第二批試點城市4月20日開始受理
- 搗蛋 ! 朝鮮同步發射大浦洞2號導彈
- 朝鮮承認火箭發射失敗 遭懷疑＂掩護發射導彈＂
- 蘋果否認共謀哄抬電子書價格 亞馬遜得利
- 考試院人事＂低空掠過＂ 民進黨缺席
- 部分醫事人員 後年排除責任制
- 許信良參選 陳淞山：拉謝揚蔡、合縱連橫
- 親民黨團聲明＂違法電價無效＂ 要馬總統＂踹共＂
- 工商普查＂不洩密＂ 謝震武掛保證
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 美或維持低利 歐股漲
- 援助非洲友邦 外長：雪中送炭
- 金銀銅齊揚
- 非洲劉嘉玲 甘國美女國宴吸睛
- 美或再寬鬆 油價續揚
- 阿州海防隊基地 2士兵遭槍殺
- 美股創年來最大雙日漲幅
- 坎城影展 提姆羅思任評審主席
- 冰島火山不釀災 可供電英國
- 南韓電視台：北韓發射火箭
- 王毅：盼台為美中積極因素
- 不顧國際批評 傳北韓發射火箭
- 韓媒：北韓發射長程火箭
- 鑽戒掉馬桶 污水道工人拾獲
- 緬甸推動改革 國際擬放寬制裁
- 北韓發射火箭 觀察有重點
- 北韓發射火箭 韓美全力追蹤
- 北韓射飛彈 日稱不受影響
- 世界名畫吶喊 首度拍賣受矚目
- 北韓發射火箭 國際罵聲不絕
- 拼經濟 華府建物限高擬放寬
- 韓媒：北韓火箭發射失敗
- 日韓：北韓火箭發射失敗落海
- 穆斯林裝扮 手舉胸罩照片惹議
- 南韓國防部：北韓火箭發射失敗
- 抓50斤米袋 馬賈元首再PK
- 日：不受北韓射火箭影響
- 全台高溫 西部離島易有濃霧
- 證所稅電價考驗台股
- 北韓發射火箭 失敗落黃海
- 軍方：北韓射火箭失敗 無危害
- 摩鐵開毒品轟趴 7人移送
- 北韓火箭 到達太空前空中解體
- 紐約金融中心發現可疑包裹
- 日軍事專家：北韓發射飛彈失敗
- 台股開盤上漲73.61點
- 南韓開緊急會議 研商反制北韓
- 南韓證實北韓火箭發射已失敗
- 日韓：北韓火箭殘骸掉落黃海
- 警攔查安全帽 毒販露餡被逮
- 醫療無國界 馬偕赴甘國義診
- 黑琵繫放衛星發報 行蹤全記錄
- 北韓發射火箭 南韓強烈譴責
- 賽德克美國上映 魏德聖忙造勢
- 北韓射火箭 美英德韓譴責
- 菲2月出口成長14.6%
- 茂德債權協商 獲銀行團同意
- 北韓發射火箭挑釁 日擬制裁
- 北韓發射火箭 未告知獲邀媒體
- 劉德立盼巴支持台加入國際組織
- 木塊擋路釀禍 4車閃不及遭殃
- 陸第1季GDP年增率8.1%
- 志工19年 鍾時萍過年也搶做
- 證交所查洩密 中石化要真相
- 新台幣匯率盤初升破29.5元
- 疑慮消除 台股回歸基本面
- 北韓射火箭 南韓利率按兵不動
- 陸經濟成長8.1% 不如預期
- 立院行使試院人事同意權投票
- 周麟出席中美洲社會策畫開幕式
- 翁啟惠將赴馬來西亞學術訪問
- 利空鈍化 大漲百點
- 美歐動盪 陸Q1成長3年來最慢
- 郭子乾唐從聖 接棒浩角翔起
- 羅斯費爾德個展 反諷生存矛盾
- 邀總統國情報告 立院院會否決
- 假冒刑警詐騙 男子送辦
- 首季結婚對數 微增
- 中央氣象局氣象報告
- 許信良選黨魁 挺小英再戰總統
- 陸央視：北韓承認衛星發射失敗
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 軍警招生就業歧視 北市促改善
- 宣導二代健保 福隆騎鐵馬
- 熱中股票 港投資人數創新高
- 北韓發射火箭失敗 菲降低警戒
- 北韓官媒承認衛星發射失敗
- 紐時：薄案反映中共黨內分裂
- WHO報告 每4秒1人失智
- 緝兇 南加大與洛警提供獎金
- 北韓火箭 美：大浦洞2號飛彈
- 創業台灣計畫 熱鬧啟動
- 腦瘤藥動物實驗 存活期增2倍
- 重慶日報：英商死薄妻個人行為
- 大武焚風 高溫飆36.1度
- 臉書登不雅廣告 刑警局處理
- 台電：5/1取消員工優惠
- 勤業：通膨匯率 恐衝擊經濟
- 證所稅方案 立委意見不一
- 認遭經理挑撥致離職 砍人判刑
- 衛星發射前 北韓取消現場直播
- 北韓射火箭 日政府因應有點亂
- 藝文表演 需提供退換票機制
- 北韓執意射火箭 外交部表遺憾
- 試院副院長試委人事 全數過關
- 員警執勤殉職 王卓鈞慰問家屬
- 蘋果否認共謀哄抬電子書價格
- 第2批自由行試點 20日受理
- 許信良：謝長廷若訪陸影響力大
- 新北潑水節 華新街14日封街
- 法扶北市府駐點 提供法律諮詢
- 蔡同榮參選黨魁 特赦扁列政見
- 精神病友互毆致死 男判刑2年
- 越和尚駐南海小島 掀主權話題
- 北韓官媒：發射衛星失敗
- 薄案 人民日報連3批
- 台股漲 新台幣午升4.7分
- 韓國會選舉 候選人粗言受關注
- 新電價調漲案 朝野交鋒
- 羅致政參選民進黨新北黨部主委
- 涉詐空姐代購名牌包 女子遭訴
- 工商普查 北市動員1300人
- 扁民生宅邸 續租失智互助家庭
- 政院：持續關注北韓後續發展
- 阮富仲往訪 越古合作更密切
- 地球最孤立國家 北韓不怕制裁
- 不滿餐廳進出蓋章 掌內亮子彈
- 課證所稅 曾巨威另提版本
- 陸經濟成長趨緩 通膨壓力大
- 羅明才：羅福助將尋司法救濟
- 北韓發射火箭 日擬加強制裁
- 台股收盤大漲125.35點
- 證所稅出爐 銀行坦言壓力增
- 綠委提兒少性交易改商業性剝削
- 4月台指期漲122點
- 男子無業遊蕩 偷便當盒遭逮
- 陸外交白皮書：各方角力亞太
- 台股開高收最高 漲125點
- 開車撞傷人 車上2人均無罪
- 涉背信 中華石油前經理遭訴
- 沙魯克汗 美機場遭拷問2小時
- 打破迷思 理財教育要趁早
- 4月電子金融期雙漲
- 抗議污染 遼寧千人示威
- 陳偉殷專屬T恤 台北首賣
- 打人逼簽字賠償 男子遭起訴
- 大漲125點 台股暫吐一口氣
- 霸佔超商廁所吸毒 2毒蟲送辦
- 憲兵特展開幕 模擬射擊騎重機
- 議員：社工人力專業分工不足
- 傳王立軍可能保留海伍德頭髮
- 環署：一陸玩具內附電池汞超標
- 普茲茅斯邀請賽 張宗憲13分
- 溫家寶20日啟程訪問歐洲4國
- 男疑情緒低落自焚 警釐清死因
- 羅福助將入監 檢警監控
- 三大法人買超台股36億元
- 腹腔鏡肝臟移植 國內首例
- 曾勇夫：醫生沒說過扁肺衰竭
- 鐘萼木盛開 淡粉花序裝扮綠樹
- 利率政策前景 Fed分歧加大
- 設人民幣離岸市場 台灣具前景
- 5強爭黨魁 綠營暗潮洶湧
- 國民教頭掛保證 建仔月底歸隊
- 漲油電徵證所稅 苗豐強：支持
- 北韓射火箭 代價8.5億美元
- 南韓：北韓可能發動軍事挑釁
- 護兒少 立委促設家庭福利署
- 北市有線電視收費高 議員籲降
- 苗印刷廠火警 百坪廠房遭吞噬
- 北市國中教師甄選 公布簡章
- 陸籲各界克制 勿激發北韓核爆
- 兩岸工會論壇 盼共創勞資和諧
- 學生設計禮盒 延續柴絲草工藝
- 現代班傑明 陸2童早衰似老人
- 新台幣兌美元升2.2分
- 貓纜5月大修 停駛1個月
- 遭控性侵少年 二審改判無罪
- 蘇永欽：速跨出人民觀審第一步
- 政院：中科若轉型應具體規劃
- 陳幸妤稱扁肺衰竭 北監否認
- 影帝影后加持 金盞花大酒店夯
- 北韓軍隊進入高度警戒狀態
- 改名求好運 組頭3天落網
- 中投區基測 遭批簡章搶錢
- 全國英日語賽 中山工商雙冠王
- 消基會：電信費率應再降50%
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 農委會：豬價有止跌現象
- 教長：小孩看漫畫 父母要把關
- 票選結局 周湯豪人氣壓藍正龍
- 感受泰國新年 收容所潑水同歡
- 發射火箭 北京未得北韓照會
- 陸：北韓射衛星 事前未通報
- 涉當組頭暴力逼債 鎮代遭拘提
- 武術教練性侵十女 求刑30年
- 林淑容開唱 嘗試歌舞秀
- 北韓射火箭失敗 南韓：不意外
- 學者：陸可能降存準率 刺激經濟
- 俄陸印度外長籲對北韓展現節制
- 通緝犯躲13年 打工養4子女
- 青年就業政策 ILO提 4策略
- 接國防委員長？ 金正恩受關注
- 國際檢察官會議 首次在台舉辦
- 男專偷高檔貨 贓物琳瑯滿目
- 遶境巡安 料羅迎媽祖
- 學者：北韓國際各有下台階
- 女子恍忽開車 警消攔下送醫
- 屏東防救演習 國外團體觀摩
- 南海對峙 陸：菲艦襲擾犯主權
- 陸第1季房屋銷售減17.5%
- 宋慧喬贊助韓獨立歷史韓文指南
- 陸首季財政收入增幅減緩
- 到龜山島賞鯨 加贈蘭博門票
- 巨城將試賣 竹市盼帶動發展
- 曾巨威版證所稅 財部願聽意見
- 趙舜談老友 籲戒菸防中風
- 查獲偽造合格卡 北市查瓦斯行
- 麥寮媽登陸 單車遠征黑龍江
- 觀審制 學者民間持保留態度
- 毒梟仿冒用記者證 仍難逃法網
- 都市自主更新種子營 5月開辦
- 捷運萬行卡 經建會不再主張推
- 中市新私校 瞄準金字塔尖學生
- 公害糾紛 環署推駐點法律諮詢
- 音樂愛地球 A-Lin飆歌
- 歐洲移訓 楊淑君逆境中突破
- 捕鯊鰭連身 台灣先行展決心
- 茅於軾：大陸金融業缺乏效率
- 樹林血案 檢警：應非外力介入
- 金門放晴 籲按排程收割小麥
- 菲國譴責北韓發射火箭
- 許挺小英再戰 引黨魁選舉戰火
- 海伍德命案偵辦 陸仍未說明
- 北美台灣週 台藝大舞蹈系出團
- 本週台股小漲1.06%
- 結婚詐騙殺人 日熟女被判死刑
- 收視破5 陳亞蘭要郭子乾裸奔
- 財長：證所稅沒那麼可怕
- 吸收中輟生入幫派 大姊頭落網
- 宣導十二年國教 教部擬出漫畫
- 捲6千萬潛逃 前銀行襄理歸案
- 墾丁珊瑚產卵 量漸增多
- 久咳或咳血 肺癌徵兆當注意
- 吾爾開希：陸迎流亡者將獲掌聲
- 防自殺歪風 抗鬱勇士發聲
- 設新移民圖書室 中市助解鄉愁
- 本周上市市值小增1.06%
- 後備新兵墜樓 原因待查
- 台股漲 台幣收升2.2分
- 毗鄰中油六輕 五福里民盼遷村
- 日福島外海5.9地震 無海嘯
- 新電價 陳(沖)：以經部公布為準
- 新北招商 民視進駐林口
- 券商3月獲利月減67%
- 林哲瑄陽春砲 本季首轟
- 約會前男友 瑤瑤撇清只是朋友
- 巧繪暗夜狼 兩起性侵案得雪
- 對峙事件 陸漁船揚長而去
- 誤食河豚卵 兇兔頭魨很毒
- 駱家輝：自豪中國血統的美國代表
- 金門護鳥 查處非法網具
- 台科技大廠 參加漢諾威工業展
- 談天災 林嘉綺自爆要改掉裸睡
- 為媽祖治裝 豬哥亮獻神衣
- 大雪山賞鳥大賽 國際鳥友拚場
- 電信協會：資費十年降過半
- 陳(沖)：政策溝通有改進空間
- 水利署：全台6月底前供水無虞
- 偷3C賣場筆電 慣竊落網
- 樹林4口命案 檢將解剖查死因
- 陸得獎記者：最大危險不讓出聲
- 林家花園苦楝花開 浪漫四月雪
- 上海射箭大獎賽 郭譚配進決賽
- 綠批援外 藍：極不尊重友邦
- 八部合音飄過海 獲邀南京發聲
- 夏月電價 政院：經濟部已公告
- 惡狼劫財逼口交 求處無期徒刑
- 認市府毀譽提國賠 壹傳媒敗訴
- 國科會辦學術補助業務座談
- 台塑盃單打 黃亮祺地主希望
- 證所稅後股市穩 財部：鬆口氣
- 對峙事件 菲陸同意避免惡化
- 在學可考船員 交部盼增上船率
- 姊妹吵架 意外揭父性侵
- 淨水系統 解決災區飲水問題
- 關切火箭發射 英將召北韓大使
- 周遊列國巡展 薛林納最愛台灣
- 瘦男搶雜貨店 8旬翁奪刀退敵
- 陸堅持打房 改善宏觀調控
- 獨派推赦扁連署 拜會林義雄
- 歧視懷孕員工 客運業者挨罰
- 統一發票盃路跑 29日開跑
- 股東會首次開放外資分割投票
- 期交稅 財長：可另案討論
- 摘子宮可考軍校 刺青不行
- 初生小貓遭棄 母狗餵奶一家親
- 陸資本市場誠信法草案出爐
- 楊從昇贈衣建美等感謝牌
- 泰新年 大城人象潑水歡慶
- 高鐵母親節加班車 明起開訂
- 關懷愛滋童 美青阿姨說故事
- 印同志登記結婚 被迫逃亡
- 罵里長五字經 民代判賠2萬元
- 金融機構半年報 須查核簽證
- 國情報告案 藍：沒反對可討論
- 森喜朗明植櫻 賴清德：增友好
- 大樂透開獎
- 今彩539開獎
- 油電雙漲 藍委籲提配套
- 樹林血案 警：殺害妻兒後自殘
- 地名柏林 全球有上百處
- 法大選 歐蘭德舉公平正義旗幟
- 高市焚化爐轉型 府會支持
- 7/15前 國安基金舉行例會
- 商品出進口額 台排名各退1
- 尼克戰巫師 小心程咬金
- 重啟核電有譜 日大臣明訪福井
- 英相：應中止對緬甸經濟制裁
- 索羅斯：歐債危機危險升高
- 要分手就傷害 恐怖情人遭捕
- 公主復仇了 劉憶如：聽不懂
- 燒炭除濕 人犬中毒險沒命
- 單國璽人生大願 盼建社福園區
- 物價蠢動 隔拆利率逾三年新高
- 錫金去年地震 駐印處捐助重建
- 中華車在桃縣建免費電池交換站
- 前銀行襄理侵占鉅款 押解返台
- 薄案 陸官媒再籲黨的團結
- 不再怕被駭 量子網路雛型誕生
- 大樂透頭獎槓龜
- 今彩539 頭獎1注中獎
- 證所稅方案 總統出訪前已掌握
- 陳怡蓉寫狗仔 獲佳作劇本獎
- 北韓射火箭 總統海外國安因應
- 假牙放射活性超標 衛署：烏龍
- 樹林血案 釐清動機調閱通聯
- 陸查凶案 海伍德妻恐無法離境
- 渝新歐鐵路通道 物流公司掛牌
- 陸首季國內旅遊8.75億人次
- 歐巴馬訪哥國 強調與拉美通商
- 漠視權益 美同志團體槓歐巴馬
- 綠批援外 總統：堅持對的事
- 鍾承佑再見安 猿逆轉勝獅
- UN set to vote on sending monitors to Syria
- 師大附中萬人唱校歌 校友陳冲帶頭唱
- 電價再漲一次 陳冲: 6-9月開始＂夏日電價＂
- 尋求政治庇護 薄瓜瓜已被美國當局帶走
- 薄熙來事件 謠言滿天飛
- 火箭發射失敗 中國籲勿刺激北韓
- 菲律賓稱：對峙8艘中國漁船已離開
- 中國台辦主任與台僑座談 宣揚＂九二共識、一中原則＂
- 防小三 美第一夫人阻止特定女人接近歐巴馬
- 林佳龍服務處成立 吳榮義到場
- 油電漲價 國民黨翻舊帳＂蘇謝今日否定昨日＂
- 專家：火箭射敗 北韓將爆核彈
- 美國停止對北韓糧食援助
- 報稅凸顯不公 歐巴馬猛攻對手
- 北韓射火箭 安理會遺憾
- 陸成長差 金銅跌
- 亞馬遜護CEO 保全超花錢
- 經濟現陰霾 美股拉回
- 陸成長減速 國際油價跌
- 歐銀行業信評 穆迪複審延後
- 利空夾擊 歐股重挫
- 陸成長趨緩 歐雪上加霜
- 巴西濱海古城 遺留歷史風味
- 印中外長會 商裁軍核不擴散
- 鋒面一波波 北部轉有雨
- 台灣之光 黃中妤奪哈伯德獎
- 大喊馬總統帥 甘國迎賓官吸睛
- 巴拉奇古棧道 串聯巴西歷史
- 甘國挺台入世衛 感謝醫療援助
- 旅美台灣醫師 瓜地馬拉義診
- 蓋洛普：台痛苦指數降3%
- 甘國熱情 總統讚非洲友誼
- 警破地下簽賭站 5嫌落網
- 追到急診室外打人 7嫌落網
- 港媒：解放軍二炮政委捲入薄案
- 陸官媒齊談法治 重批薄王
- 財部版證所稅 總統：可行方案
- 張顯耀：陸生政策該全面檢討
- 韓啃老族 逾1百萬人
- 雞肋外交說 總統籲勿傷人傷己
- 世界微笑攝影展 捕捉災童剎那
- 火箭爆 韓媒：北韓強國夢魘
- 閒置校舍 李鴻源推改裝變公寓
- 閒置校舍改住宅 北市：可行
- 國小閒置校舍 北市併校活化
- 紓居住壓力 學校預定地成選項
- 機車停車收費 高市年底設5處
- 毒販衝撞警車逃逸 警開槍制伏
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 人行：擴大人民幣即期匯率浮動
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 宅男女神李毓芬 想挑戰演醜女
- 男潛校園跳樓亡 身分待查
- 未留相關單據 錠嵂福灣遭罰
- 新北浴佛節 吳敦義肯定佛教界
- 邁向市場化 人民幣匯管再放鬆
- 窮縣第四台收費高 立委擬修法
- 國際若無制裁 日專家：北韓贏
- 新電價 台灣已非亞鄰最低
- 十克拉粉紅鑽 加國展售
- 反沙柯吉勢強 歐蘭德領先
- 12國教 教團：各區審程有別
- 家暴通報案件 6年來首見減少
- 生物科技發展 兩岸交流
- 自由行陸客 想法大不同
- 動員全國輿論 學者：薄案嚴重
- 尼克痛宰巫師 主場9連勝
- 掌握水情 水利署推行動APP
- 京滬高鐵3站將裝人臉識別系統
- 林哲瑄將上大聯盟 台灣第8人
- 印女假婚來台 6年遭剝削百萬
- 醫院健保病床數 立委提案入法
- 農糧署：稻穀烘乾補貼照舊
- 政院：持續增進人民幸福感
- 尼泊爾志工服務 協助村民自立
- 看見尼國需求 布衛生棉獲好評
- 出國當志工 認識世界重塑價值
- 發射火箭控制難 難於上青天
- 陳(沖)帶頭 師大附中萬人唱校歌
- 普茲茅斯籃賽 張宗憲僅拿6分
- 藍：合理水電價納願景 非投機
- 前日相森喜朗 台南植櫻謝台灣
- 金門軍民淨灘 為環境盡心力
- 越南再調高公務員薪資
- 防海嘯 越沿海建警報系統
- 德文學生咖啡 飄出部落童趣香
- 涉性侵外甥女 狼舅父遭求重刑
- 巧克力博物館開幕 盼成新地標
- 保單借款 注意效力及理賠金額
- 民進黨魁選舉 派系動向受矚目
- 17世大寶法王 獲准來台弘法
- 古蹟睿友學校 金門整修再利用
- 灰面鵟鷹北返 觀音山賞鷹良機
- 上海射箭大獎賽 中華隊摘金
- 泳池管理員A萬元 判刑罰十萬
- 馬盼民進黨新主席有更開闊視野
- 台東4月雪 豔陽下油桐花更白
- 節能家電補助 申請破30萬台
- 核二更換螺栓 台電說明
- 新北聯合淨灘 清出30噸垃圾
- 搶救李氏祖厝 文團促市府加油
- 對峙事件結束 陸漁船全數離去
- 卡麥隆訪星緬 看重東南亞
- 登大聯盟 林哲瑄盼待完一整季
- 旅薩多年 李清漢出勇士傳記
- 交大校慶 立願續朝頂尖邁進
- 兩岸下一步發展 王毅提6繼續
- 黨魁選舉 吳榮義：談整合太早
- 驚悚第4月台 20號倉庫搞鬼
- 陸鬆綁人民幣 緩國際壓力
- 景氣差 美超級通勤族變多
- 胡志強：愛與包容接納新移民
- 衛署：麻黃素原料藥未缺貨
- 好消息 下週油價可望降3角
- 信誼幼兒文學獎 兩類首獎從缺
- 失智老人走失 立委盼協尋
- 報稅 部分保費可列舉扣除
- 印度對巴基斯坦開放直接投資
- 西印傳地震 孟買有感
- 菲陸南海對峙 陷外交僵局
- ECFA後續協商 文創業在列
- 春季淨灘 清出286噸垃圾
- 術後恢復良好 李登輝將下鄉
- 興大電子商城 強調商品故事
- 星媒：國際譴責北韓 大陸兩難
- 鼓勵臨終器捐 醫療體系挺家屬
- 追效益 陳菊將聽ECFA報告
- 拍吻戲 林逸欣較愛藍正龍
- 大雪山賞鳥賽 152種現蹤
- 人生一夕變天 薄瓜瓜前途未卜
- 頭目捐地 原民風永久屋入厝
- 吳敦義再赴鹿港 輔選蔡明忠
- 新北百貨戰 力拚母親節檔期
- 小英：黨主席應給民眾遠景希望
- 守護顱顏兒 尊重成長3權
- 開放美牛 陳保基：嚴格把關
- 候鳥來的季節 劇本獲影獎佳作
- 關心兒童 立委促設國家級醫院
- 日憂北韓升高軍事緊張
- 陸旅客屢闖飛機跑道 引公憤
- 人民幣浮動擴大 台灣受影響小
- 福林抽水站美化 變身好鄰居
- 女民代傳家暴 副主席打副主席
- 婦人溺水 警民合作救回一命
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 蘇貞昌：人民期待 制衡執政黨
- 伍德森：林書豪拆線復原良好
- 台南徵才活動 傳產嘆人才難尋
- 隋棠陪媽媽 參加員工旅遊
- 留下來或跟你走 台陸生戀愛難
- 陳(沖)：食品是選擇的問題
- 電銷夯 壽險百萬年薪徵才
- 戴勝益：證所稅有為企業考慮
- 做公益 鴻海員工體驗一日農夫
- 彭成兆要讓全國電子長大
- 廣東萬餘貪官涉逾50億元
- 雙雕藝術季暖身 大鹽雕吸睛
- 新電價遇夏季 陳(沖)盼民眾諒解
- 油電雙漲 戴勝益：不會漲價
- 黃潮湖藝術演化展 胡志強站台
- 中研院士候選人 最年輕42歲
- 5人選主席 謝長廷：比主張
- 客家春雪 南投桐花祭登場
- 1.1局飆2K 李振昌無失分
- 遊覽車火燒意外 幸無人傷亡
- 王品家族會 人數破紀錄
- 拖延追究海案 英政府難交待
- 高華柱下鄉 結合軍樂及義診
- 英媒：英使館予王露露領事保護
- 狼犬兇性大發 咬傷主人夫婦
- 頭尾都贏球 台灣大失望作收
- 柔沛等藥減性慾 衛署研擬加註
- 枝野訪福井縣 盼重啟核電廠
- 電價凍漲 民進黨團將再提案
- 農委會座談會 民眾食在安心
- 不費槍彈 屏警逮捕槍擊犯
- 王品大陸推高檔日式料理品牌
- 國際化調結構 人民幣擴大波幅
- 金門迎城隍登場 歡迎民眾參與
- 中市議長雙喜宴 席開逾千桌
- 今彩539開獎
- 裕隆勝達欣 周柏臣嚮往新人王
- 金門沙灘男嬰屍 研判廈門漂來
- 中華選手跑馬拉松感受巴黎
- 曾勇夫：違廢棄物法需恢復原狀
- 陸部分縣域金融機構下調存準率
- 台塑盃網賽 李謝配男雙摘冠
- 陳金鋒再見轟 獅又吞敗
- 台灣甘比亞簽署聯合公報
- 領導重質 現代汽車在美大翻盤
- 上海車牌拍賣價 再創新高
- 今彩539 頭獎無人中獎
- 薄案最大輸家 紐時：中共
- 郭伯雄赴成都軍區 籲不信謠言
- 世界台商會 雪梨熱鬧登場
- 琉球慶華信首航台中那霸線
- 沈船百年 千人大海悼鐵達尼
- 榜眼勝狀元 林煜清11K完投
- 藍：蘇謝曾調漲油電 自相矛盾
- 布裘世紀婚禮 勢掀媒體熱潮
- 金日成100歲冥誕 朝鮮舉行大規模閱兵
- 安理會決議 派遣停火觀察員至敘利亞
- Nkorea new leader’s first speaking after rocket launch failed
- 重慶日報集團繼續批判 薄熙來、王立軍案件
- 民調: 民進黨主席支持度 蘇貞昌遙遙領先
- 白宮證實 美國取消對朝鮮糧援計畫
- 台中議長2兒同日娶媳 席開1200桌
- 台灣失智症危機提前10年 40年後將達70萬人
- 鐵達尼號沉沒屆滿百年 各地舉辦紀念活動
- 金正恩首次公開發表演說：邁向最終勝利
- 聯合國水資源日體驗 上千人挑戰3M水極限運動
- 李詠嫻蛻變 ＂公開＂D奶事業線秘訣
- 7年戀修正果 裘莉將晉身布嫂
- 金正恩鞏固軍權 強調先軍政策
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 美油電車電動車 銷量創新高
- 擬與伊朗雙邊會談 美國碰釘子
- 美國瘋刺青 數量有增無減
- 聯合國通過派遣敘利亞觀察員
- 伊朗與列強第一輪核子談判結束
- 歐美助貧舊衣成商人營利商品
- 吳尚洋花藝展希望國際賽獲首獎
- 涉買春 歐巴馬特勤停職調查
- 台小吃入馬大 老外大快朵頤
- 賽德克巴萊首映 魅力橫掃英倫
- 鋒面一波波 16日起天氣不穩
- 新莊早餐店氣爆 2女灼傷送醫
- 台甘足球PK 馬獨進3球獲勝
- 4月上旬DRAM合約價難產
- 台版CSI 憲兵刑鑑揪罪犯
- 帶氣球 搭得了捷運上不了火車
- 中電子發票洩個資 財部：改進
- 伊朗首輪核談 英美肯定
- 祖父冥誕 金正恩首度公開演說
- 白嘉莉現身雪梨 姊妹難得同台
- 陸鬆綁人民幣 IMF白宮歡迎
- 美佛州龍舟賽 萬人熱烈參與
- 報價穩 輪胎廠毛利率將改善
- 經國先生銅像 史瓦濟蘭看得到
- 李鴻源挺能源調漲 施顏祥致謝
- 李鴻源：光補助不能解決少子化
- 詐騙銀行刷爆 2男落網
- 大聯盟初亮相 林哲瑄代守
- 先白嫖再護主 美特勤人員蒙羞
- 失明不失志 水電老闆成按摩師
- 金融業上臉書 徵才客服樣樣來
- 羅中立個展 繪大巴山農民生活
- 漢光演習登場 百名傘兵參演
- 自然人憑證報稅 送讀卡機
- 雙北市購屋 議價率縮小
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 鐵達尼沉百年 生還者女兒悼念
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 運量增電價漲 高捷：入不敷出
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 維穩 中共續強化重慶政治教育
- 共構大樓帶頭 鹽埕商圈盼新生
- 陶藝鱟 金門地方文創新產品
- 總統訪非 盼為友邦盡綿薄力
- 總統：援外經費要花在刀口上
- 自殺兒虐 兒盟籲打113求救
- 專家：人民幣今年升幅2-3%
- 氣溫升高 台南逾半黑琵離境
- 廢高球娛樂稅 跨黨派立委連署
- 陸評級業要走向世界 看人民幣
- 波特蘭種樹活動 百餘義工參與
- 泰國潑水節 收入43億台幣
- 財政健全小組下一步 減債
- 許信良挺再戰總統 小英：尊重
- 偏鄉播種愛 李青芳獲青舵獎
- 首次演說 金正恩：邁最終勝利
- 包商要求展延 機捷通車遇挑戰
- 朴茨茅斯邀請賽 張宗憲20分
- 台印攜手 原民研究展新頁
- 社區關懷據點 讓老人照顧老人
- 陸汽車協會：公務車採購涉國安
- 七旬林秀英 助老人走入人群
- 70年護理經驗 醫院宛如自家
- 克服病痛喪偶 八旬嬤志工行善
- 報家暴後失聯 母偕子燒炭2死
- 研發海味茶 行銷海帶芽
- 中油：汽柴油降3角
- 潑水節活動 胡志強一身溼
- 認年幼乾女兒性侵 男遭重判
- 崑曲新秀單雯 吸引年輕戲迷
- 日直升機墜海 機長下落不明
- 新北潑水節 朱立倫遭水扁
- 行賄被害人 陸留學生父母被捕
- 喪夫疑心情不佳 婦人割頸獲救
- 低能源時代結束 產業須升級
- 北韓核試驗 專家：大約在春末
- 專偷高鐵特區電纜線 2人遭逮
- 梧棲母偕子自殺 市府痛心
- 為2百元 失業男偷公物被逮
- 國民黨駁蔡煌瑯 失禮硬拗
- 油電雙漲 學者：經濟成長將降
- 遭飼養巨蟒襲擊 日六旬翁不治
- 同心演習動員 15日中午生效
- 電價漲 經濟部提配套
- 拚環保 高市將設國際訓練中心
- 反腐 溫家寶：政府自覺受監督
- 春夏交接 菜價低多享用
- IC封測業 第2季營收看俏
- 北市：攝影中心另覓新址
- 女當義工15年 歸寧不忘募發票
- 台塑汽柴油調降3角
- 周大觀生命加油站 首站設台中
- 麵包廠火警奪4命 廠長判刑
- 泛綠民調 民生議題逾8成不滿
- 北韓閱兵儀式 疑展示新飛彈
- 黨魁人選 呂秀蓮籲辦電視辯論
- 金正恩演說 塑造威嚴自信形象
- 鐵達尼沉船處 可能仍藏遺體
- 文林苑強拆案 大馬版上演
- 重慶：經濟發展穩中求進
- 兩岸英數達人賽 台小學生奪冠
- 只打1場 林哲瑄恐回小聯盟
- 謝：5人選黨魁 誰也不服誰
- 3D普羅米修斯 追尋人類起源
- 黃金週線收紅 逢低分批布局
- 溫馨五月 仿生獸中市現身
- 瓜地馬拉藝術創作展在台展出
- 龍捲風襲美 大平原各州警戒
- 英首相訪大馬 提升兩國合作
- Ella屏東文定 花轎抬進場
- 全美小學數學測驗 台4人滿分
- 藍：泛綠民調疑為內部選舉延伸
- 中南部偏熱 台中以南逾30度
- 中油房地遭占 經濟部：處理中
- 新疆超大恐龍化石 長達35米
- 港人長跑 紀念六四與胡耀邦
- 蔣智賢雙安 本季首打點
- 聚愛成家 陳綢少年家園啟用
- 民進黨成立台東服務中心
- 離島電費補助 橘：經濟部賴帳
- 加州台灣夜市 擠爆人潮
- 馬總統抵史瓦濟蘭
- 經部沒錢補貼 離島電價虧損
- 台中旅展 香港旅遊局加碼送
- 樂生聯盟自力回填 朝工地倒土
- 關懷原童就學 世展會啟動募款
- 北韓閱兵 疑展示長程飛彈
- 謝長廷：台電備載容量太高浪費
- 雙鐵捷運 載客量收入創新高
- 印媒：印中爭取翁山蘇姬首訪
- 北市e化叮嚀接種 爸媽好幫手
- 台塑盃網賽 泰將拍下單打金盃
- 大陸男裝品牌 義大利製造
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 麗星倡公益 弱勢戶體驗郵輪行
- 河川廉政志工 潘聰治任隊長
- 大陸黑心膠囊 鉻超標近百倍
- 歐豪年創作展 中市登場
- 美元走弱 台幣週升0.12%
- 陽岱鋼3支1 連3場安打
- 下鄉 曾勇夫：彰顯公義和關懷
- 港媒：陸海監船不敷需要
- 鐵達尼婦孺優先逃生 槍口逼的
- 斷背山歌手演出 唱出愛與希望
- 熱火來襲 安東尼誓言捍衛主場
- 台灣馬拉松跑者 跑步看巴黎
- 牛23安 狠K兄弟象
- 新街溪遭污染 桃縣揪出印刷廠
- 菲美軍演登場 無關菲陸對峙
- 研發柚花茶 農改場技轉農友
- 馬偕婦幼關懷月 免費四癌篩檢
- 獅猿延長賽三連戰 統一辛苦贏
- 南韓打撈北韓火箭殘骸 無進展
- 老人機構不合格多 議員憂心
- 阿里山公路設爬坡道 疏解車潮
- 菲華烈士節 老僑追憶抗日事蹟
- 聖國官員訪台 觀摩教育與廣電
- 少年家園啟用 陳綢尋守護天使
- 100K超馬 何信言台灣最佳
- 北約：喀布爾7攻擊 傷亡不詳
- 異位性皮膚炎 醫師籲早治療
- 外交新模式 總統與史王尬運動
- 北京大影節 北藝大學生獲獎
- Ella文定 愛新郎一萬年
- 如返泰 戴克辛：不任政府職位
- 申報遺產 未繳房地稅可扣
- 壓迫性骨折新療法 後遺症少
- 總統海外見經國銅像 效法改革
- 中國第一展 廣交會面臨考驗
- 男應徵工作 遇詐騙集團找車手
- 警聞聲嗅香 牛樟山老鼠現形
- 鋒面近 新竹以北防大雨
- 埃及十位總統參選人 被判失格
- 蕭敬騰 獲香港金像獎新演員
- 前進世大錦 羅宗瑞拼圖缺奧運
- 香港金像獎 蕭敬騰奪新人獎
- 警報器失靈 龍捲風襲美釀5死
- 馬總統：回饋國際 讓人感動
- 高雄鏡片工廠火警 初步無傷亡
- 金酒嗆昏台啤 10萬獎金入袋
- 塔利班發動春季攻勢 策劃數月
- 林家瑋獲克羅西亞吉他大賽首獎
- 母房內燒炭 9歲童報案救命
- 那些年 獲香港兩岸華語電影獎
- 塔利班襲國會及3城 2死5傷
- 那些年香港得大獎 九把刀興奮
- 「同心24號」演習 4/16日生效
- 親民黨揭露「台電虧損、經濟部欠款最多」
- 台灣漢光演習開鑼 三軍統帥缺席遭批評
- 台灣電價調漲衝擊產業 競爭力將遠落後於韓國
- 日媒：金正恩時代來臨 中國影響力趨軟弱
- 中俄海軍舉行近年最大規模演習 出動多艘艦艇
- Split over Cuba leaves Americas summit without declaration
- 阿富汗外館 多處遭塔利班有組織攻擊
- 中國華中直航台灣南部 正式開通
- 吳敦義：上任後將重啟319槍擊案調查
- Belarus releases opposition activist under EU pressure
- 520前 李登輝本週下鄉＂訪友＂
- Israel nabs more than 40 pro-Palestinian activists at airport
- Afghan Taliban fighters attack parliament, NATO headquarters, foreign embassies
- 立委: 台電建廠預算浮濫「問題一籮筐 」
- Norway mass killer Anders Behring Breivik goes on trial
- Sarkozy and Hollande hold mass rallies in Paris with election a week away
- 核二廠螺栓斷裂、異常危險----劉黎兒
- Google disputes FCC privacy probe and says law not infringed
- Australia relieves sanctions against Myanmar
- 美青阿姨信守4年之約 為愛滋病童說故事
- Nearly 400 prisoners escape after Taliban attacks Pakistan prison
- China artist Ai Weiwei says internet censorship would fail
- 謝長廷否認「聯許信良制蘇貞昌」
- 政策急轉彎 推拿人員免退出中醫院所
- 中國海南、天津分別有萬人抗議建工廠
- 菲律賓、美國軍演 稱「與黃岩島對峙事件無關」
- 新疆出土超大恐龍化石 刷新中國記錄
- 甲骨文告Google侵權 進入白熱化
- 台北福華抗漲大作戰 美食雙重奏
- 雲品酒店 「春旅大地」深入祕境
- 移民署與國立政治大學策略聯盟
- 靈活調整各類債券 兆豐投信推出＂債券組合基金＂
- 力麗哲園連鎖旅館參展台中國際旅展 住宿券4折大優惠
- 國防部: ＂實兵、不實彈＂推行節能減碳政策、不影響「漢光演習」成效
- China must combat corruption, Wen Jiabao says after Bo’s ouster
- 油電雙漲 謝長廷轟政府＂五鬼搬錢＂
- 夏威夷旅遊局 推可愛島騎馬越野車二合一之旅
- 三芝槍響 男子疑欠債遭轟頭亡
- 外館捐史國300台筆電
- 塔利班作亂 阿京入夜攻擊未歇
- 運動外交馬史PK伏地挺身
- 訪非活教材 總統：不虛此行
- 歐美股市重挫 台股或受衝擊
- 人幣匯率區間擴大 點心債可口
- 憂債務 歐尋求IMF銀彈支援
- 鋒面到 台中以北大雨特報
- 美特勤性醜聞 議員憂早有前例
- 美智庫：北韓使壞 緊張升高
- 台股開盤下跌64.78點
- 大選前週末 法兩大黨集會造勢
- 特勤召妓？歐巴馬：屬實將動怒
- 新台幣匯率盤初小升
- 溫州金改方案 擬分三階段
- 美中西部 龍捲風持續肆虐
- 日企海外併購盛 壓低日圓匯價
- 傳承高球賽失利 唐納球王不保
- 高盛傳減持工行 淡馬錫接手
- 尼加拉瓜法務總署署長訪台
- 風水輪流轉 陸商錢進日本
- 瓜藝術創作展在台推出
- 鐵達尼號 歷年票房破20億
- 南韓央行砍今年經濟成長預測
- 人民幣兌美元中間價小跌
- 台塑氣象局合作 六輕設氣象站
- 美洲峰會分歧多 最後聲明難產
- 無薪假略減 最新累計36家
- 歐美下跌拖累 台股走低
- Google妨礙調查 美開罰
- 陸13種疑用黑心膠囊藥 停售
- 台商投資史國 增經貿邦誼
- 吳大光創作展 賀文大50年
- 韓經濟成長率下調至3.5%
- 核二螺栓斷裂 環團籲暫停運轉
- 回饋澳洲 世台商會捐救護車
- 若核談未果 美擬加重制裁伊朗
- 日巡邏機墜海 機長遺體發現
- 演小三逼真 深田恭子禁婚外情
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 高市人均排碳量高 陳菊允減碳
- 海角七號阿京國際影展首映
- 經長：補貼離島電價 可討論
- 國泰金調查：民眾看景氣 轉差
- 二炮政委外訪 澄清捲薄案疑雲
- 大雨特報 漢光演習恐受影響
- 聖馬丁樂團 5月再現浪漫音符
- 尼克不敵熱火 主場9連勝中斷
- 追悼鐵達尼 沈船處風蕭水寒
- 防北韓挑釁 美官員訪亞洲
- 油價漲 農會盼補助農機用油
- 法主廚陳嵐舒 挑動紐約客味蕾
- 李明博：北韓研發核武自陷危機
- 林口工一工業區 擬開放文創業
- 韓寒遭下死亡通牒 呼籲理智
- 激戰18小時 喀布爾衝突落幕
- 林哲瑄回3A 敲安打解悶
- 促權證交易 證交所擬推3新制
- 責任制存廢 勞委會：可檢討
- 俄艦隊出發 參加中俄黃海軍演
- 陳菊：推動高雄環保經濟雙贏
- 衛署：推拿師需遵七不三要
- 產後護理坐月子中心 多不合規
- 喀布爾激戰落幕 14警9民傷
- 日偵結東京血案 認定張生行凶
- 高市特色民宿 房數增至15間
- 民進黨魁五搶一 獨派要三合一
- 核廠螺栓毀損 原能會釋疑
- 學區不同 房價每坪差20萬
- 北市擴大稽查安親班交通車
- 台中電腦展將登場 規模勝往年
- 吐崽子被迫離家 猶如惡童日記
- 狹幅盤整 新台幣午升0.6分
- 漢光不實彈 軍方：節能減碳
- 台電購電 約滿重新評估
- 擴大匯率區間首日 人民幣貶
- 陸擴大人幣波幅 邁向彈性匯率
- 真武大帝返陸 有機會再訪金
- 重慶日報：調查薄案是黨之大幸
- 教科書傳喊漲 教部：未定案
- 里長憂核二廠安全 台電說無虞
- 結盟說 謝長廷：勿隨猜測起舞
- 斷頭樹二度傷害 鐵絲綑綁嫩枝
- 台股收盤跌58.41點
- 廣東車禍26噸鹽酸入湞江
- 女民代遞補規定 立院沒共識
- 峰會落幕立場堅 美盼古巴轉型
- 疑施工不慎 男墜谷亡
- 扶助案駁回多 法扶：依法辦理
- 小S的坐月子中心 契約不合規
- 台股開低震盪 收盤跌58點
- 量縮狹幅震盪 力守7700
- 資源肥美 卡達包辦最富最胖國
- 學者：陸社會矛盾倒逼改革已近
- 北市淨化團購網醫療廣告
- 4月台指期跌43點
- 4月電子金融期齊跌
- 枝野失言 日官房長官出面滅火
- 南韓首季觀光客 台客第4
- 胡志強盼打造高齡友善城市
- 舊愛控偽造文書 女獸醫不起訴
- 涉幫大陸教育機構招生 男被訴
- 旗山鯤洲防洪工程 汛期前啟用
- 核廢料爭議 立委指台電說瞎話
- 越賭色猖獗 警加強查緝
- 租賃自行車 高捷拚設3百站
- 南海有對峙 菲美軍事演習登場
- 男靠Google地球尋獲生母
- 謝長廷：台電超量買電 應查辦
- 台灣物價信心 兩岸四地最低
- 愛吃速食 高中女體脂肪破表
- 2012鹿草西瓜節 精彩可期
- 拒娛樂化 傳陸禁蒼井空上電視
- 檢調查 迎輝：營運正常
- 野柳地質公園 1陸客墜海
- 抽檢手推嬰兒車 價差23倍
- 三大法人賣超台股28億元
- 男子疑凍死冷凍庫 警方調查
- 陸天文計畫 印稱爭議複雜化
- 甲骨文告Google進入攤牌
- 民進黨魁多人參選 整合聲音起
- 美債殖利率轉負 美股看法不一
- 社福團體盼台電提供用電優惠
- 綠委指說明會不公 農委會澄清
- 北韓射火箭 安理會擬聲明譴責
- 蘇煥智：不團結 重返執政無望
- 追思洪瑞襄 好友辦音樂會
- 臨終為女著書 日母親寫出感動
- 西班牙設計師開講 開放索票
- 欠聘金 偽造本票證資力遭判刑
- 毒販衝撞警車 車毀人就逮
- 為截肢童募款 偷拍歐巴馬獲准
- 陸城市消費力 滬京居龍頭
- 搶救孕婦大作戰 獲微軟評審獎
- 丟棄夾克藏20萬 婦攔截尋回
- 菲美演習 區內夥伴參加
- 學員為主 陸海軍單艦環球啟航
- 新台幣兌美元貶3.6分
- 假徵才真詐財 警逮大學生車手
- 經濟放緩 印儲銀明或降息1碼
- 東電福島一廠4爐 19日廢止
- 外配放重利壓榨同鄉 警逮3人
- 厲以寧：今年陸經濟成長約8%
- 鴨母港溝整治 擬灌水泥固淤泥
- 幼童染流感 併發症死亡
- 殷仔18日戰白襪 拚美職首勝
- 陸刺醫嫌犯在逃 醫院恐慌蔓延
- 領哈伯德獎 黃中妤：我愛台灣
- 李沃士盼觀光業加薪分享果實
- 人神選蘭 響尾蛇蘭總冠軍
- 新屋與10年屋 價差可觀
- 猥褻姪女 男判4年8月
- 體貼夾心族 星國稅賦有人情
- 嘉市保安宮法會 副總統主祭
- 男海邊疑自焚 四肢嚴重燒燙傷
- 台加簽署關務合作協議
- 北市：無薪假漸緩 剩1家在放
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 外來種變色蜥入侵 保衛戰開打
- 蕭敬騰凱歸 粉絲熱情接機
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 立委喊停 經部：電價調漲合法
- 術後恢復良好 李登輝將環島
- 宏達電換財務長 張嘉臨接任
- 港台商貿會擬推動台港簽FTA
- 公廁清潔達人 不戴手套找觸感
- 陸學者：人民幣大幅升值機率降
- 電視數位轉換 楊永明中市宣導
- 購電爭議 台電：雙方成本不同
- 陸外交部：適時發布海伍德案情
- 具考古價值 台東龍洞不宜開發
- 金門縣警局 4主管履新
- 陳菊：高市正常推動兩岸交流
- 陸將開吉林赴北韓旅遊專車
- 政院：嚴密監控物價
- 未經同意侵入 捉姦不成反被訴
- 新北交通事故 警交通分隊專責
- 量縮觀望 新台幣收貶3.6分
- IMF：全球經濟有下行風險
- 女學生命案 法部：依法無補償
- 柯震東凱歸 否認亞東戀
- 孩子無辜 立委盼政府協助弱勢
- 南投警職異動 新人走馬上任
- 學生著短褲挨罰 校方澄清
- 中職單一球季 多數球團反對
- 陸客團遊野柳 1男落海不治
- 那些年香港獲獎 衛視安可重現
- 張美瑤敬業 拍戲斷手不以為苦
- 電力備用高低 台電：定義不同
- 代工廠釀環境問題 蘋果監督
- 計算中風指數 預防重於治療
- 林玟誼李亦捷開節目 玩遍台灣
- 國家生技園區 建築面積大減
- 便當賣翻 台鐵籌建中央廚房
- 外資上週賣超208億元
- 廣東第1季對東協貿易成長緩
- 日解除福島南相馬區域警戒
- 南非總統朱瑪即將梅開6度
- 中市稽查賣場 物價尚平穩
- 教長：教學不應受考試導引
- 稽查娃娃車 新北違規嚴重
- 疑強迫症發作 女偷香皂被逮
- 男模試鏡偷手機 緩訴罰8萬
- 穩物價 經長：加強監理調關稅
- 量販：尚未有廠商提漲價
- 陸：菲考古船速離黃岩島海域
- 傳郭董買豪宅 鴻海：子虛烏有
- 大選政治獻金 馬蔡宋完成申報
- 法律施行期程 政院：儘速落實
- 北市申辦設計之都 恩荷芬支持
- 立足黃浦江畔 台企遠眺世界
- 運動外交 馬總統與史王晨跑
- 賣屋課實價 彭培業：分段實施
- 查蘋果供應商污染 鴻海未入列
- 波幅放大 人民幣首日收貶
- 中市七期臨時道路 存廢引爭議
- 阿里山花季 遊客數創5年新高
- 號召愛心大使 支持偏鄉早療
- 寶華：下半年升息機率提高
- 小岡山等景 地方盼納國家公園
- 影后才華洋溢 陸弈靜展畫作
- 鳳梨酥奇蹟 李朝卿勉勵學生
- 台商赴法設研發中心 可獲補助
- 駁康樂說 藍：蘇出訪曾打慢壘
- 消基會：政府應嚴查哄抬物價
- 英面臨36年來最嚴重乾旱
- 葡萄公主選拔 總獎金144萬
- 何潤東項羽造型 海報坎城曝光
- 法大選在即 民調迴避種族議題
- 保密分案廢除 民眾可查法官
- ECFA協商 學者促地方參與
- 國道路肩狂奔 警載陸客找同鄉
- 大同神木遭伐 族人組隊捍衛
- 台3線嘉義段車禍 1死1傷
- 陸官員：物價上漲難避免
- 學生反12年國教 教長：溝通
- 綜所稅額試算 月底前寄達
- 溫家寶將訪歐 出席漢諾威工博
- 陽岱鋼5支1 連4場安打
- 迎輝涉相對交易護盤 8人交保
- 促證所稅過關 劉憶如立院溝通
- 疑經濟壓力 母子燒炭亡
- 鋼鐵人3 迪士尼與陸片商合作
- 疑乾冰汽化 男缺氧死在冷凍庫
- 今彩539開獎
- 國情報告案 藍綠甲動因應
- 威力彩開獎
- 經濟危機 歐洲自殺率攀升
- 布裘戀結連理 珍妮佛樂見
- 國家機密洩陸 兩人遭訴
- 諾基亞債信 降至最低投資級別
- 醫療援外 總統：服務更多民眾
- 打擊走私 台加簽關務合作協議
- 移民署儲備人才 與政大聯盟
- 核四調閱小組 綠委提案闖關
- 吳尚洋花藝貫串東西風格
- 沙柯吉是法國最不得人心總統
- 為47美元 美特勤幹員召妓曝光
- 人道援助 總統：對外不變目標
- 工人天花板墜落亡 雇主遭訴
- 共軍太子黨：一切聽胡錦濤
- 北市：與文林苑王家協商未果
- 防盜獵犀牛 斐增兵巡邏
- 政院促設抗漲專區 查價納藥局
- 今彩539 頭獎1人獨得
- 威力彩頭獎槓龜
- 野柳越警戒線拍照 陸客違規多
- 江宜樺：目前大部分物價平穩
- 王毅：深化兩岸同屬一中認知
- 學生反十二年國教 校方：尊重
- 蘇貞昌呼籲總統多關心民生
- 冰箱恐冒煙起火 日本夏普檢修
- 碧琶男伴向狗仔亮槍 麻煩上身
- 華航富山首航 立山黑部魅力大
- 研究船受擾 菲向陸提外交抗議
- 江丙坤率台灣媒體團訪陸
- 花旗：商品超級循環可能告終
- 幾內亞比索關閉邊界 警告勿闖
- 北市活化淡水河 郝龍斌肯定
- 國道翻車 女子摔出車外遭輾斃
- 總統運動外交 未來將寫回憶錄
- 總統：援外是延續且有必要
- 馬：勇敢做對的事情是魄力
- 防堵業者拉抬物價 政府將出面約見台灣六大賣場
- 台灣藍綠立委聯手要求凍漲電價
- 蘇貞昌：參選黨主席是要做台灣人民最大的依靠
- US-nominated Jim Yong Kim chosen as World Bank chief
- 台電選定秀林鄉為核廢料最終處置場？台灣花蓮縣長將「出草」抗爭
- 《路透》報導佣金起糾紛 谷開來毒殺英國商人海伍德
- UN安理會譴責朝鮮發射衛星 中國、俄羅斯投贊成票
- 油電雙漲 五成民眾看壞台灣景氣
- 日本東京知事在華府稱「要買下釣魚島」
- 韓裔美籍醫學家金墉 將出任世界銀行行長
- UN chief calls on Sudan, South Sudan to end fighting immediately
- 油、電帶頭漲 政府要嚴懲物價＂聯合哄抬＂？！
- Sex scandal in Colombia an embarrassment: US top military commander
- Most Australian troops to withdraw from Afghanistan by 2014, Julia Gillard says
- 自肥、預算浮編、圖利子公司---台電虧損「內幕重重」
- Japan to offer $60 billion to IMF to shield global economy against Europe’s debt crisis
- UN Security Council to impose further sanctions against North Korea after rocket launch
- Drivers of electric vehicles may save $1,200 on fuel a year
- 中國官方媒體稱 台灣人不敢去平潭歸因「政府潑冷水」
- Afghanistan able to defend itself despite NATO intelligence failure: President Hamid Karzai
- S.Korea calls off to search debris of rocket launched by N.Korea
- 6.5-magnitude earthquake shakes central Chile
- Disney’s “Iron Man 3” to be co-produced with China’s DMG
- 馬英九重申不考慮特赦扁 辜寬敏：已引起人民反感
- 爭民進黨主席 蘇煥智譏「4位對手都可領老人年金了」
- 企業濫用責任制 立委促修法取消
- 返台灣讓老營長高華柱「尷尬」 林毅夫說他可以等
- 世銀首位亞裔總裁 美籍韓裔金勇當選
- 赴土耳其觀光 延長至可停9個月
- 燒炭自殺頻傳 新北市擬非開放式陳列賣炭
- 享受一泊二食歡樂遊 到漢來不需花大錢
- HTC falls after appointing Chang as CFO replacing Yung
- 佛光緣美術台北館展出黃歌川達摩作品
- Congo’s inflation rate falls to 12.97% in week to April 16
- 打造低碳島 電動機車遊澎湖正＂夯＂
- 莫拉克重建教育開講 鄒女高蕾雅與鄭仲之當老師
- 立院甲級動員 總統國情報告案藍＂封殺＂
- ＂費率會＂已廢止 親民黨譴責陳冲說謊
- 台灣2名國安特工 被控為中國間諜起訴
- 總統：台灣在國際上不能被打壓
- 戰白襪 殷仔心情不受前役影響
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 經貿團訪波蘭 推介台灣商品
- 美國老人開車 安全隱憂
- 世銀新總裁金勇 帶領創新局
- 美單身獨居成主流 結構大變
- 陸官員訪英 首相將提海伍德案
- 河內36街坊 見證華人興衰
- 台股能否擴量 尚待觀察
- 台工銀天津辦事處開幕
- 鋒面南移全台有雨 南比北大
- 希拉蕊訪巴西 促美巴加強合作
- 台股開盤上漲8.51點
- 史國國宴 馬總統邀史王訪台
- 南韓停止搜索北韓火箭殘骸
- 誤將金星當飛機 加航機師肇事
- 美籍韓裔金勇 當選世銀總裁
- 防禽流感 菲禁台灣家禽
- 韓團AS姐妹團 5月重裝上陣
- 首位亞裔世銀總裁 美壟斷難撼
- PIMCO：陸將抑制經濟成長
- 北美洲台灣人醫師協會在瓜服務
- 安理會譴責北韓 陸：國際共識
- 聯合國安理會譴責北韓發射火箭
- 河內古街改造 居民恐外遷
- 台巴養豬計畫運作良好
- 陸連2月增持美債 外匯儲備攀
- 撙節 全球軍費13年首見減少
- 若回台尷尬 林毅夫：願意等
- 新台幣盤初升5.4分
- 巴菲特條款 美參院沒過
- 美官員估今年經濟將加速至3%
- 讓生命有意義 陳椒華不言放棄
- 王金平：國情報告不宜一問一答
- 中經院下修GDP至3.55%
- 楊玉欣處女秀 總質詢聚焦弱勢
- 陸軍費增 軍工仍嚴重落後美國
- 金勇入主世銀 斐仍矢言推改革
- 石原：東京擬買下釣魚台群島
- 韓歌手IU 最能紓解憂鬱症
- 林書豪入選NBA運動精神獎
- 衛署籲 只買木炭超商多問候
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 330度以下 立委盼免漲夏電
- 北韓若再挑釁 美：陸支持回應
- 開高走低 台股跌破7700
- 伊朗盼解除制裁 美拒絕
- 台塑六輕火警 無人受傷
- 錢景看好 上海力推會展旅遊
- 瑞典挺大陸成北極會議觀察員
- 盈拉：泰願協調陸與東協問題
- 好小子顏正國 想念爸爸的味道
- 陸外商直接投資連5個月減少
- 阿國有化石油公司 趕走大股東
- 穩定物價 陳(沖)：雙率查價並行
- 林毅夫：中國今年保8沒問題
- 世界書香日 號召用詩拼台地圖
- 駐阿澳軍提前徹 今年就開始
- 人民網IPO 外媒憂言論趨嚴
- 台灣與環加勒比海國家分享經驗
- 國防部：漢光須實彈 錯誤認知
- 影視新勢力 青春影展5月開跑
- 同志處境調查 近3成曾想自殺
- 人民日報：經常洗臉保持黨純潔
- 開車省油術 掌握10要訣
- 嘉義神轎衝水路祭典 驚險刺激
- 存摺放尿片包 阿嬤報案稱遭竊
- 夢想家案 北檢傳喚盛治仁
- 東京擬購釣島 外交部重申主權
- 林毅夫訴鄉愁 國防部不領情
- 陸崛起 專家：美應維持海權
- 烏坎事件 陸官媒指可作範本
- 北市抗漲 查哄抬設平價專區
- 台中旅展 祭出聯合抗漲
- 陸智庫高層換血 李捷任副院長
- 智利6.6地震 暫無災情
- 張善政推會員制 下載政府資訊
- 出口商拋匯 台幣午升5分
- 免試錄取低 教部考慮增志願數
- 防餘藥污染 高市允加強回收
- 逃逸外勞上工 專勤隊逮16人
- 穩定物價 抗漲推16類商品
- 運將戒檳 物業龍頭帶頭做
- 農委會：不容許哄抬小包裝米價
- 台塑化六輕小火 2週後復工
- 企排聯賽 21日輔大開打
- 陸孕婦問題 候任特首表態處理
- 防自殺 新北賣炭非開放式陳列
- 北市：攤商租金規費暫凍漲
- 人民幣增浮動區間 外貿挑戰大
- 大學甄選登記通行碼18日寄發
- 保費節稅 單據提前收集
- 油電雙漲 GDP降CPI升
- 陸外貿減速 第1季7.3%
- 涉毒 兄落網示警弟逃逸墜樓亡
- 吉園圃蔬菜 納學童午餐契約
- 衛署：自殺樣態 北燒炭南農藥
- 陳(沖)只講努力目標 不談下台
- 抽菸不慎燒屋 男獲救
- 智利強震下修 無大海嘯威脅
- 國際檢察官會議 探討跨境犯罪
- 大樂透得主 捐款造福中市
- 金書獎甄選 活動開跑
- 台股收盤跌143.99點
- 夢想家案 盛治仁：沒做錯事
- 土地徵收條例 民團再提修法
- 嬤代母職 養孫不怕苦
- 陳(沖)：新電價方案會依法實施
- 人頭戶避證所稅 有法可罰
- 八卦山賞桐 花況手機一手掌握
- 樂活主張踹共 部落客瑪格獲獎
- 台股開紅收最低 跌144點
- 男子偷竊成癖 家人拒絕往來
- 小聯盟 陳俊秀猛打賞
- 呂探扁 盼續追查三一九
- 4月台指期跌120點
- 抗漲 高市協調賣場設平價區
- 4月電子金融期齊跌
- 帶量下殺 台股破7600
- 國發基金投資虧損 糾正經建會
- 台澳雙籍青年 在澳遭槍擊身亡
- 辜寬敏：扁特赦議題源頭在馬
- 政院雲嘉南服務中心 台南爭取
- 電價提案遭擋 橘委擬杯葛議程
- 府：總統盼政院盡可能穩定物價
- 神木遭盜伐 立委催生國家公園
- 北市：愛滋器官誤植案送案未懲
- 鴕鳥逛大街 人車圍觀
- 汰換水管線 高市千餘戶受影響
- 惠譽稱陸打房 小開發商難生存
- 陸菲南海對峙 各有動作
- 控媒體求償2百萬 陶(吉吉)敗訴
- 秀林反核廢 揚言電塔土地停租
- 赴土耳其觀光 最多可停9個月
- 人權組織：陸警毆打自焚藏人
- 定目劇票房不佳 北市擬調整
- 三大法人賣超台股67億元
- 漢光實兵驗證 演練轉進與反制
- 行竊失風電擊店長 偷兒緩刑
- 金門參加福建保生大帝文化季
- 太平路不平 民代要求重鋪設
- 三峽水庫災增 10萬人恐搬遷
- 台工銀：考慮在天津建大陸總部
- 防汛 高市新設水情中心
- 渝媒：薄案要與重慶貢獻區分
- 桑樹染菌核病 學童採果兼教學
- 持槍恐嚇前女友出面 男判拘役
- 建仔持續復健 19日模擬賽
- 愛蘋果 新香氛重現電腦拆封味
- Ella愛裸露 在家只穿內褲
- 雄鎮北門砲台開放 看大船入港
- 林命嘉向國泰金討股利勝訴
- 旺中併購案 立委關注
- 吳敦義：政策鼓勵年輕人務農
- 新台幣兌美元升2.2分
- 台資企業主管 齊聚天津考察
- 胡志強施政報告 議員聚焦抗漲
- 菜鳥周柏臣 獲單週最佳球員
- 學者：通膨率2%左右 屬穩健
- 男涉偷車 躲警察跳樓骨折
- 搭飛機繳航發基金 陸民批搶錢
- 普立茲獎 三大亮眼得主
- 陸事業單位改革 涉3千多萬人
- 百家旅宿 自備盥洗品有優惠
- 頻換提款卡領錢 車手露餡被逮
- 男衝撞警車拒捕 進死巷被逮
- 非法暴力討債 中警逮18人
- 日媒：釣魚島年租金774萬
- 婚外情引恐嚇殺機 9人被訴
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 爭油公司產權 阿根廷槓上歐盟
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 微風廣場傳槍響 男子雙腿中彈
- 半導體龍頭 英特爾稱霸
- 陸官媒：陸應在南海軍演
- 節能減碳 金門太陽能熱水器多
- 面對歐債 歐洲大國減軍費
- 6月起5場就博會 釋萬餘職缺
- 首次訪陸 泰國總理抵北京
- 港澳駐台辦事處 5月正式開幕
- 藉酒性侵幼女 狼父判8年6月
- 大貨車國道翻覆起火 司機喪生
- 通緝犯見警就逃 途中丟包女友
- 賽德克巴萊 5/10大陸上映
- 3戰奧運 盧彥勳盼好籤運降臨
- 菲陸對峙 菲擬訴諸國際法庭
- 手機取代家用電話 民調變困難
- 史博館展瓜國畫作 國鳥具特色
- 微電影熱 台灣大推全民創作
- 鹿港輔選 小英：用選票表不滿
- 全盲小鄧麗君 歌聲宣傳文薈獎
- 蛋白尿常人40倍 老翁腎衰竭
- 台電：暫停花蓮探勘作業
- 花蓮石材加工回春 業界喊缺工
- 台鐵舊宿舍 藝術家注新生命
- 電力低賣高買 高市議員促調整
- 陸股量縮下跌 深股失守萬點
- 中區免試放榜 拉近城鄉差距
- SBL季後賽 21日全面對決
- 葉公亮：論成本 不宜課證所稅
- 李鴻源勘察民雄陸橋 同意改建
- PC依舊夯 大螢幕筆電竄起
- 就服中心推企業志工 行善公益
- 基北區免試放榜 錄取率逾五成
- 幫病母扛家計 小四男童賣蜜餞
- 中華電攜手家扶 助孩子脫貧
- 經營南投懷舊村 小潘潘要婚了
- 悠遊卡付費 機車加油快易通
- 顛覆傳統 采風推出搖滾國樂
- 座標簡訊認證實驗室 7月啟動
- 夢想家案 盛治仁訊後請回
- 高中職免試放榜 錄取率逾6成
- 天燈塔傳情 為植物人祈福
- 業者吸收成本 桃機美食凍漲
- 經部：GDP會逐季攀升
- 竊盜雙人組 為買毒闖空門
- 台東完成首例腹主動脈支架手術
- 兩岸三地買主 首爾洽商機
- 匯市量縮 台幣收升2.2分
- 協調台中州產 共同標售
- 軍費支出 美仍居全球之冠
- 民進黨主席選舉 北中南辦辯論
- 熟記偵防車號 通緝犯仍難逃
- 十歲小道士 建醮酬神成焦點
- 大陸南車獲港高鐵訂單
- 彰濱鹿港發展計畫 18日座談
- 花蓮反核廢料 台電停止鑽探
- 牛熊證標的開放至249種
- 漢光演習 小英：總統應在場
- 陳(沖)：適度通膨 正常現象
- 人倫悲劇 澎湖父殺子
- 申訴金融機構 債務協商最多
- 菲陸對峙 陸：盡力解決
- 怪竊案 女穿袈裟竟偷排氣管
- 許推共同政見 黨魁不選總統
- 首季申訴銀行案 中信銀最多
- 物價漲 新北警盼增都會加給
- 出賣帳戶又改支票面額 女判刑
- 花東線訂票亂象 台鐵盼整合
- 防燒炭 胡志強考慮非開放販售
- 高雄免試放榜 多元能力具優勢
- LME考慮用人民幣作結算貨幣
- 宜蘭捕獲第1鮪 近日拍賣
- 釣魚台國有 非經標售不得交易
- 樹林命案 2凶刀柄染吳男血跡
- 騙錢騙到派出所 通緝犯現形
- 公益代言 陶(吉吉)助學百名偏鄉童
- 免試入學 建中錄取率逾3成
- 蕭副總統見訪團 談加國牛肉
- 府中動畫故事館 21日啟用
- 放寬外籍看護 跨部會下週討論
- myfone創作獎 增微電影
- 海碩盃擂戰鼓 水晶網拍吸睛
- 雲嘉南中心落腳嘉義 已報院
- 大馬詐騙案嫌犯 本月遣返受審
- 違總統選罷法 中選會罰7媒體
- 券商公會籲 證所稅排除自然人
- 男賣私菸狡辯 女藥頭嫌吵互嗆
- 3年來首度 印儲銀降息2碼
- 哈利波特將有百科全書
- 疑索回扣 仁愛鄉長遭偵訊
- 金門大橋得標資格 工程會調處
- 迷途羔羊落井 消防員救出
- 樂天錦標賽 妮妮爭本季第4冠
- 關島總督率團來台招商
- 兩岸經商 楊光友：隨遇而安
- 詐加班費 男自首還錢判免刑
- 官邸電費 政院年花67萬居冠
- 日本買釣島 陸：非法無效
- 核廢料選址 蕭美琴促公開資訊
- 綠能車款 世界地球日登場
- 至4月中 外資小幅淨匯出
- 壯年心肌梗塞 打通血管救命
- 血汗醫院 監院糾正3機關
- 車票被搶訂 台鐵：運能可因應
- 護病比失衡 護士險遭性侵
- 溫家寶會盈拉 談強化雙邊合作
- 搶容積 板橋林家道路用地標脫
- 國情報告案 綠再闖關藍營封殺
- 西班牙苦撐 發債成本竄升
- 今彩539開獎
- 公用事業審議會 柯建銘籲恢復
- 中俄軍演22日黃海登場
- 易士丞英數皆優 免試錄取建中
- 大樂透開獎
- 陸中小企融資難 高新領域也難
- 電價調整公式遭質疑 台電澄清
- 歐洲智庫：中國需治療自卑情結
- 酒後糾紛刺人重傷 莽男判刑
- 賴幸媛重申中華民國主權獨立
- 獨派推整合 黨魁參選人看法異
- 退伍女兵盼納教召 國防部研究
- 安妮公主重然諾 訪斐黑人騎師
- 首訪大英博物館 大慶樂透
- 黃小琥忘泳衣 與男友裸裎相見
- 微風廣場槍響 警調閱監視緝凶
- 證所稅 劉憶如爭取立委支持
- 護士荒 監委：健保給付過低
- 東京晴空塔天望迴廊 首公開
- 新北售木炭新制 非開放式陳列
- 檢討血汗醫院 衛署祭新措施
- 泰總理訪大陸 加強經貿關係
- 印度降息 投信：有助提振經濟
- 綠衫軍主力可望歸隊 尼克硬仗
- IMF估大陸經濟成長8.2%
- 蔡批油電調漲 藍：很諷刺
- 打房奏效 陸住宅量價齊跌
- 同窗3年互砥礪 3生同上成功
- 文林苑爭議 立委提釋憲聲請
- 陸生碩博士預分發 半數校落空
- 生存不易 諾基亞信評掉股價跌
- 籲環保 李遠哲：收入增就幸福嗎
- 大樂透頭獎 1人獨得
- 法大選合縱連橫 決勝關鍵
- 陽岱鋼4支1 連5場安打
- 辜引民調批馬 藍：自傷公信力
- 若北韓核試 美將擊試驗基地
- 今彩539 頭獎1注中獎
- 推轉型升級 上海擬設研究機構
- 血汗醫院 監院：約聘是原因
- 日立山黑部開山 雪道雪牆壯觀
- 勝偉恰恰聯手開轟 象挫獅
- 重建教育 啟動部落小學堂
- 國防新聞：台欲向美購2巡防艦
- 陳菊晤英駐台代表 允增加交流
- 落選世銀總裁 奈國財長失望
- 鼻胃管減肥法 號稱十天瘦一圈
- IMF估台灣今年成長3.6%
- 俘歐巴馬有賞 英工黨議員喊冤
- 美議員肯定台灣關係法重要性
- 軍方：向美購巡防艦 無關預算
- 回應對台軍售 陸擬制裁美企業
- 內政外交並重 總統指示平抑物價
- 訪非行 總統：結善緣刷新形象
- 薄先允調查海案 後調離王立軍
- 問案出言不當 檢察官遭記申誡處分
- 東京要買釣魚台 中國、台灣都反對
- 中國重批金正恩政權＂製造麻煩＂
- ＂共體時艱＂說假的！ 閣揆官邸電費1年77萬
- 駐多明尼加 台灣女外交官區美珍遇刺身亡
- Buffett diagnosed with stage 1 prostate cancer
- Egypt rejects appeals by barred presidential hopefuls
- 朝鮮稱:「不再受朝美協議約束」將繼續發射衛星
- 中俄22日舉行聯合軍演 出動20艘以上艦艇
- 中國官媒社評「東京甭想花錢買釣魚台主權」
- 英國媒體透露 中國、美國曾秘密進行2次「網絡軍演」
- US says EU airline carbon tax will hinder global climate talks
- 行政院: 金華官邸用電 已逐年下降2成
- 多明尼加僑務秘書區美珍命案 吳英毅連夜探視在台家屬
- GCC condemns Iranian president’s visit to disputed island of Abu Musa
- HTC中台灣專賣店開幕 來店有＂禮＂
- IKEA也賣家電 6月上市明年進軍全世界
- A|X Men’s Active 推出男性運動系列腕錶
- 全球最美公立圖書館 北投分館上榜
- 因應人口結構變化 陳冲：人才培育應＂以質代量＂
- 許信良推聯署 ＂黨主席不選2016＂
- 薄熙來事件波及軍方 薄父舊部將領傳被調查
- 研考會英文網 逾2千粉絲「讚」出來挑戰新版臉書
- 《新鶯初啼，新秀演大戲》臺灣戲曲學院公演
- 中國三峽大壩河堤坍塌 10萬居民將被迫遷移
- 中華郵政＂郵票選美＂活動 20日開跑
- 強化成長 IMF稱歐銀應降息
- IMF：台灣今年成長3.6%
- 阿根廷硬吞油公司 西威脅報復
- 挪威人魔宣稱 犯案受蓋達影響
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 美特勤性醜聞 傳召21妓尋歡
- 歐股漲 漲幅居今年之冠
- 國際原能總署：不太可能訪北韓
- 油價漲至兩週高點
- 美元貶值 金價反彈
- 英特爾營收預測高於分析師預期
- 全球利多不斷 美股漲
- IBM上調今年獲利預測
- 雅虎營收獲利 雙雙報佳音
- 巴菲特罹第1期前列腺癌
- 美前副助卿：台有能力自造潛艦
- 會李長春 英相：助查海伍德案
- 全美救扁聯盟 籲立即釋扁
- 海外人工授孕寶寶 美拒給公民
- 美妓院相中多倫多 省長臉紅
- 躲行李箱內 偷渡客加機場被逮
- 歐美大漲 或有助台股回穩
- 華南雲系東移 中北部雨勢轉強
- 訪查理崗哨 觀光客尋冷戰遺跡
- 越下龍灣 入選亞洲熱帶天堂
- 菲裔韓女當選議員 網友攻擊
- 我外交官 多明尼加遇害
- 青少年憂鬱症 抽血可測
- 陳偉殷戰白襪 首局雙方打和
- 台北市疑傳槍擊 現場有彈殼
- 貝奇歐卡 見證巴西原民文化
- 2局下挨安打 殷仔回穩化危機
- 台醫瓜國義診 首日逾六百人
- 台股開盤上漲96.84點
- 美法官下令 蘋果三星談和解
- 肥貓 花旗股東反對高層薪酬案
- 必和必拓Q3鐵礦石產出合預期
- 3局仍掛蛋 殷仔首K出現
- 財報看好 蘋果股價勁揚逾5%
- 李鴻源：強力掃除黑槍
- 殷仔4局連挨2安 守備解圍
- 利多出籠 亞股走強
- 索尼與友達光電交涉技術合作
- 官邸冷氣多 毛治國：標準配備
- 金鶯6局上連2轟 3分領先
- 護士投稿CNN 怨血汗醫院
- 盼殷仔首勝 球迷兩天做海報
- 花旗高官要高薪 股東不願給
- 駐多僑務秘書 遭人利刃殺害
- 疑索回扣 仁愛鄉長遭羈押
- 擺脫通縮 日本要靠大陸
- 陸爭南海主權 倚重071型艦
- 駐外祕書遇害 僑委會關切
- 陸貿易順差減 掩飾國內失衡
- 殷仔5.1局退場 勝投候選
- 區美珍兄長：與妹妹感情好
- 好省 經長2個月用電443度
- 姚觀順120歲冥誕 辦展緬懷
- 查物價 江宜樺：漲跌互見
- 暴利罰輕 越販售野生動物猖獗
- 張善政：個資法需考量業界負荷
- 中央氣象局氣象報告
- 顛沛半生 美神父來台慰撫人心
- 重慶：避免一把手凌駕組織專斷
- 全國自學考題外洩 陸教部調查
- 開高重回7600 量能不足
- 時代百大宴 林書豪希拉蕊出席
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 陸3月70大城市房價逾半下滑
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 總統：兩岸與外交良性循環
- 區美珍認真負責 同事不捨
- 殷仔大聯盟首勝 台灣第2快
- 學宿喊漲 蔣偉寧盼今年凍漲
- 傳胡錦濤將來港為特首就任監誓
- 電子書案 蘋果缺席密會是關鍵
- 陸媒：菲令黃岩島搜救艦掛白旗
- 法藍瓷開咖啡館 5月進駐上海
- 預防尿失禁 醫籲勤做骨盆運動
- 北市再傳槍響 男子腿部中2槍
- 免試入學率低 蔣偉寧：可更好
- 安東尼大三元 尼克擊破綠衫軍
- 壞帳飆 西銀行業烏雲罩頂
- 疑陸助北韓製飛彈 美議員要查
- 巴菲特罹癌 照掌每日事務
- 陸統計局：整體房價呈下跌趨勢
- 擬買釣魚台遭陸批 石原回嗆
- 油症受害者 推動立法救濟
- 力克白襪 陳偉殷大聯盟首勝
- 龍應台：文化資源應繁星滿天
- 美越海軍下週交流5天
- 陸跳水冠軍田亮擁2胎 違規
- 台電首季發購電量增1.5%
- 婦遭詐267萬 警成功攔阻
- 港務公司拚獲利 爭取陸貨轉運
- CPI若不保2 經長願負責
- 世盟墨爾本年會 34國參加
- 主計長：CPI控制在2%以下
- 台大申請入學 建中重奪冠
- 國片10+10 美盛大放映
- 區美珍遇害 疑遭歹徒尾隨
- 培育酢醬草 農委會挑選品種
- 台電工安意外 6人灼傷送醫
- 人民幣離岸中心 倫敦力爭
- 拿首勝 殷仔開心圓夢
- 抗漲 公平會查23項民生物品
- 外國投資續減 人民幣貶值
- 核四商轉時程 台電年底前提出
- 元首體育交流 總統：意外效果
- 台大申請放榜 14位4冠王
- 非美幣強 新台幣午升4.2分
- 奧運倒數百日 百人接力慶祝
- 全中運將展開 郝授旗盼多拿牌
- 內政部：釣魚台主權屬中華民國
- 被控防災瀆職 陳菊再獲不起訴
- 大學生打劫情侶 判2年8月
- 中美網路軍演 1.5軌外交
- 醫改會抽查 健保藥局亂賣藥
- 遍地開花 新北爭桐花季主場
- 龍應台：文化村落出發走到全球
- 中南美治安欠佳 台人頻傳驚魂
- 吳榮義：扁對台貢獻 黨應面對
- 索尼友達合作 新公司恐還要等
- 金鶯教頭：台灣一定很開心
- 拒陸配求職 北市罰85度C
- 汽車誇大省油 台灣賓士遭罰
- 物價漲弱勢傷 李鴻源允提配套
- 性侵智障女 狼男遭訴
- 蔣偉寧：不住官邸非怕用電過高
- 甲骨文本欲購RIM 進軍手機
- 台股收盤漲19.13點
- 政院：持續推官邸節能措施
- 龍應台：民間要有力量面對轉型
- 未來1個月 普吉島或餘震不斷
- 甲骨文Google 法庭鬥法
- 穩定物價 南市成立稽查小組
- 台北股市開高走低 收漲19點
- 4月台指期漲23點
- 誰挺油電漲 藍綠互批
- 削爆了 中海油渤海發現大油田
- 4月電子期漲 金融期跌
- 犯罪所得查扣 去年逾8億
- 明星高中房價 漲幅多高於均值
- 屏中校長親訪 爭取資優生留縣
- 遭疑收視稽核圖利 新聞局澄清
- 立委反核廢埋花蓮 台電停鑽探
- 利多推不動 台股小漲19點
- 釣魚台價值 內政部：無價
- 區美珍遇害 僑委會從優撫卹
- 攬人才 陳(沖)：研議所得稅優惠
- 促認識油症 陳文彬為患者發聲
- 疑遭大陸吸收 檢調約談台商
- 台聯：520號召10萬人上街
- 最美公立圖書館 北投分館上榜
- 新華社英文評薄案 警告勿濫權
- 新北老人健檢 北市醫院也可做
- 看丈夫抓毒犯 警妻激動陣痛
- 開發RSV疫苗 三方合作
- 代上課幫表白 陸女大生賣時間
- 控球進步 球評讚殷仔好優
- 區美珍最後外派 卻在多國遇害
- IKEA攜陸商 攻家電市場
- 三大法人賣超台股23億元
- 印媒：烈火五飛彈今首度試射
- 省錢大作戰 NG食材零廚餘
- 替代役運用情況 1個月內清查
- 美否決陸輸美鋼輪雙反關稅
- 醫師納勞基法 勞會建討論平台
- 陸富豪梁穩根或任18大代表
- 陸漁政船赴南海護漁
- 台電工安意外 6人燒傷送醫
- 車臣喜迎恐龍蛋 俄專家潑冷水
- 夢想資助 獲獎者多為偏鄉圓夢
- 謊稱出差 陸公務員集體遊港澳
- 再開放民營電廠 經部評估中
- 女友欲分手 強押出遊遭判刑
- NCC准了 增11頻道播奧運
- 中市推綠色標章 少包裝重環保
- 潑水節活動 22日桃園登場
- 總統：現在不調油電 以後更難
- 石材業工作苦 難吸引人才
- 逾6成美國人憂大陸崛起
- 巴拉圭眾院支持台參與聯國組織
- 新台幣兌美元貶0.4分
- 蘭花溫室 巴拉圭啟用
- 堪比喬家大院 河北發現進士府
- 時髦女一身名牌 沉淪吸毒被捕
- 經部：6月底提台電中油檢討
- 台北港徵地爭議 新北市府澄清
- 印尼接駁馬來西亞 長榮闢航線
- 等了11年 水牛寶寶出生
- 陸金改 盼加快設社區金融機構
- 瓜第一夫人訪視台竹藝教學中心
- UAV首登場 演練電子戰能力
- 專家：美重視亞太 無棄台論
- 陸蟹生命之旅 國際影展獲獎
- 醫改會：藥局普遍違法賣處方藥
- 日出朗島 蘭嶼長榮大樓完工
- 交大學生上書 籲官員公布薪水
- NCC決議 旺中案再辦公聽會
- 中央氣象局氣象報告
- 被嫌鼾聲大持棍嗆人 男判拘役
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 台大甄選 北一女4人四冠王
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 陸推原油期貨 抗衡美英
- 連偷衛生紙 英國旗衣露餡遭逮
- 李振昌好穩 連3場無失分
- 被批密護 衛署擱置實習護士案
- 李克強26日起出訪俄匈比歐
- 油電漲 綠要求執政縣市助民生
- 調查：3成上班族不敢休年假
- 台大甄選 醫學系建中占2成
- 方寸爭豔 郵票選美20日開跑
- 月內5槍擊 郝龍斌對警撂重話
- 陸媒：印烈火五飛彈威懾力有限
- 工程延宕 交部組織法擇期再議
- 客家藍染工藝 超商上架
- 林書豪首批簽名球 台網站開賣
- 教長：國中小教科書今年不漲價
- 巴西吉他二重奏抵台 想逛夜市
- 陸經貿團體來台設處 正式受理
- 陳偉殷圓美夢 逐步寫歷史
- 現蹤高海拔 台灣赤煉蛇刷紀錄
- 海外菲勞匯款2月達16億美元
- 李登輝邱議瑩話癌 相約要運動
- 台大甄選 雄中黃琮盛6冠王
- 春雨違反重訊 罰3萬元
- 北大港大 建中北一女學生新歡
- 山老鼠盜牛樟 車跌溝警逮正著
- 後宮甄嬛傳演員 5月將來台
- 澎恰恰棒球電影 統一選手入鏡
- 洗劫計程車 搶匪僅得數枚硬幣
- 葛來儀：陸崛起影響美對台軍售
- IEAT：台貿易競爭度勝中韓
- 竹市環保月 許明財籲減碳
- 雄檢查緝囤積哄抬物價
- 朱立倫：雙北共創大台北3都心
- 台日攜手 投資新興綠能產業
- 鉅款存公公帳戶 翁亡求還判准
- 英證實王立軍向美告發海伍德案
- 酒醉女想輕生 警依發話地救人
- 陳(沖)：升息與否尊重央行
- 兩岸經貿團體互設辦事處上路
- 申請入學 金中11人進台大
- 區美珍遇害 當地慈濟人助念
- 新華社再評薄案 否認政治鬥爭
- 東方神龍泊基隆 申請定期航線
- 南市抗漲 鼓勵申裝太陽能發電
- 教長喊話 大學仍想調漲住宿費
- 區美珍遇害 刑事局主動關切
- 復健不心急 嘟嘟盼5月底復出
- 拚黨魁 蘇貞昌會陳菊
- 日月潭遊艇擦撞 7陸客輕傷
- 央行阻升 台幣收貶0.4分
- 屏東開講 周志榮：廉政邁國際
- 劉姍姍案 監院糾正外交部
- 經痛兼腹痛 恐子宮內膜異位
- 開報廢車 靈車成幽靈車
- 回收氫氣 第一科大助中油節能
- 蘇樹林：台商赴平潭 自行判斷
- 少子化 老年生育政策合併考量
- 不滿女友會前男友 男糾眾勒索
- 南島族群婚禮 情牽大武山
- 台南運河86年 南市規劃觀光
- 台資銀行大陸分行 翹首待開業
- 鹿港鎮長補選開跑 政見爭票源
- 陳偉殷下次先發 23日戰天使
- 白袍爭權益 盼勞基法職災保障
- 台大甄選入學 排灣表姊妹上榜
- 政院盯物價 房價議題成焦點
- 剝削外勞 養護中心5人送辦
- 陳(沖)：助彰化發展特色產業
- 新北防自殺 木炭5月起藏著賣
- 台大揭榜單 中一中近2百人次
- 經濟部：大部分產品價格平穩
- 觀護人怠惰 東檢亡羊補牢
- 總統：說明油電漲價應兼顧感性
- 妤願跪求救扁 菊：不需要這樣
- 黃岩島主權 菲陸口水仗開打
- 餘震不斷 普吉島擬發逃生手冊
- 王月蘭監護權之爭 王文洋勝出
- 24年來首次 翁山蘇姬將訪英
- 陸3天內2度約見菲外交官
- 民進黨台聯反對旺中併購案
- 油電價 李登輝：不能說漲就漲
- 坐公車自慰 男稱想改運
- 星國際烹飪賽 台選手成績亮麗
- 闢國道7號 大寮地主強烈反彈
- 時代百大 豪哥榜首 妮妮列名
- 赦扁議題 李登輝：總統權力
- 豬價跌 養豬協會擬開會
- 畜牧處：屠6萬小豬後豬價可升
- 新聞局：無獨厚收視調查公司
- 油電雙漲 新北恐追加預算
- 電話行銷保險錄音 保存期延長
- 台大甄選入學 薇閣私校奪冠
- 官邸電費高 陳菊：改節能設備
- 釣魚台爭議 陸再批石原
- 肺炎鏈球菌變毒 舊疫苗難防
- 日相與歐巴馬 30日領袖會談
- 券商：課證所稅 資本市場萎縮
- 減輕學生負擔 朝野立委提對策
- 深夜返校製毒 化工碩士遭逮
- 豪哥入選百大 美教育部長稱許
- 台日搭橋 經部提7大產業
- 陸新能源車3年後盼銷50萬輛
- 檢調搜索 士紙：已派員說明
- 星國食品展 台灣進攻國際市場
- 台電說明核二螺栓費用
- 醫管會：北榮主任接任署金院長
- 綠營：修法禁陸資參與政府採購
- 槍擊案頻傳 警署規劃肅槍掃黑
- 渣打：衝刺中小企業金融業務
- 工程會：陸參與政府採購有限制
- 涉損害債權 大同董座弟遭訴
- 趙建銘台開案 最高院發回更審
- 經建會：人才缺 該引進就引進
- 研發新藥 北榮與昆泰合作
- 醫療外交 彰基醫院贈印尼物資
- 疑遭掏空上億 檢搜士林紙業
- 遊艇擦撞 疑船長操作不當
- 尼克作客籃網 下季將改路線
- 韓央行擬買陸股 陸股急漲
- 理想居住城市 台北排亞洲第6
- 李應元訪金門 籲林毅夫道歉
- 牛猿戰 因雨保留比賽
- 利誘軍官與陸人見面 台商遭辦
- 林書豪曾雅妮 上榜百大人物
- 高市府抗漲 業者響應
- 外籍所得稅優惠 財部：須研究
- 今彩539開獎
- 湖南湖北省長 雙雙將訪台
- 烈火五射程達北京 威懾大陸
- 匯豐在倫敦發行人民幣債券
- 時代百大人物 汪洋等人也上榜
- 寧夏爆禽流感 撲殺逾9萬隻雞
- 陸國企首季獲利衰退 鋼鐵虧損
- 血汗醫院 勞會：加強勞動檢查
- 全家麵包低調上漲
- 電價漲 仰賴儀器身障者負擔大
- 林書豪獲選百大 伯父：很光榮
- 妮妮入選百大 索倫斯坦推崇
- 旅行公會協調 解花東訂票亂象
- IEAT：新興市場具吸引力
- 大陸未來舵手 習近平入選百大
- 魏曜笙詐財 二審改判6年5月
- 油症者就醫權 衛署：有協助
- 隔拆利率創逾3年新高
- 陸智庫：今年農產品價格料下滑
- 助斯里蘭卡 台灣捐贈醫療器材
- GOOGLE+ 設五月天專頁
- 北市法規會主委請辭
- 陸公開政府資訊 從三公做起
- 陸參與採購 陸委會尊重工程會
- 台菲聯手 逮78名兩岸詐嫌
- 同為時代百大 林書豪讚提博
- 北投分館 台首座綠建築圖書館
- 總統視導漢光 視訊勉參演軍官
- 桃縣議員鄧仁艾 當選無效定讞
- 今彩539 頭獎1注中獎
- 馬拉威同意召開非洲高峰會
- 馬爾地夫前總統：曾拒絕反政變
- 紐時：美方拒絕庇護王立軍
- 美媒：牛棚挺 助殷仔奪首勝
- 雀巢百億併輝瑞事業 好事將近
- 台灣漫畫家占領巴黎漫畫星球
- 日復興大臣感謝台灣與慈濟援助
- 翁山蘇姬擬訪歐 待當局點頭
- 人權新格局 大馬廢除內安法令
- 大馬修法 允外國律師行進駐
- 肯亞獲IMF鉅額貸款
- 防中 日自衛隊擬駐美屬地
- 違反選罷法 中選會開罰7家媒體
- 台灣日月潭遊艇發生擦撞意外 7名陸客輕傷
- 酒店網：台北成為陸客鍾愛旅遊城市第三名 美國的第49名
- 英國首相促來訪中共高層 儘快公佈伍德案真相
- 台灣官方: 新電價還未漲物價先漲＂不是正當行為＂
- 旺中併中嘉 台聯：能否維持中立客觀媒體環境是＂重大指標＂
- 籲馬下台 國民黨：辜老大不尊重憲政體制
- Sudan’s leader vows to oust south govt
- 台裔之光 林書豪奪時代百大榜首
- US: Bo Xilai’s son, Bo Guagua not in custody, remain at Harvard
- 未來事件交易所預測：蘇貞昌當選機率76％
- 刺死韓國海上警察 中國船長被判刑30年
- 台灣前總統李登輝：兩岸各自獨立 哪有「一國兩區」？
- Aung San Suu Kyi to visit Norway, Britain in June
- 歐債危機苦中作樂 葡萄芽電視節目惡搞中國
- 5.4-magnitude earthquake shakes Taiwan’s east coast
- Fire opened as UN observers visit Syria, activists say
- 茗茶配國樂 帶領聽覺、味覺、視覺進入＂藝饗世界＂
- India launches long-range missile can hit Beijing, media says
- 新移民協會捐書活動 謝立功響應
- US seeks to stop publishing of grisly Afghan photos
- IMF raises $320bln in drive for new funds to deal with euro zone debt crisis
- 新北市百合扶輪社四週年慶 劉真華麗演出
- EBay 1Q net income surpasses forecasts
- Blasts in Baghdad, north Iraq city kill 18, at least 71 wounded
- 2012年越南華語文能力測驗考生人數 再創新高
- 王如玄保證調漲基本工資 破1.9萬
- 恐影響長照健全發展 難全面開放80歲聘請外勞
- Asian stocks drops as exports slide on Spain’s soaring bad loans
- China can’t accept S.Korea’s verdict against sea captain
- 民進黨主席選舉抽籤 蘇貞昌缺席
- 古董商雙年展 9/14日巴黎大皇宮舉行
- 台東地檢縱放人犯 三監委自動調查
- 賽德克巴萊漫畫版將出法文本
- 北巿松江路槍擊案 剩主嫌在逃
- 爾必達債權人組團 要重整詳情
- 心情愉快也許有益心臟健康
- 專屬位子掰掰 共用辦公桌正夯
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 天候不佳 烈火五首射順延
- 倒數百日 倫敦奧運快準備好了
- 關鍵訴訟戰 決定安卓系統走向
- Google新功能 鑽研廣告
- 美智庫：中共派系權鬥超越領導
- 尤丹接掌瑞士央行 守瑞郎防線
- 佳績可期 高盛喊進蘋果
- 利空出籠 歐股收黑
- 美元升值 金銅走弱
- 美兆彩頭彩得主 公開現身領獎
- 庫存增 原油價格下跌
- 利空拖累 美股收黑
- EBay上季獲利銷售優於預期
- 美國運通Q1獲利優於市場預期
- 高通財測落後部分分析師預期
- 美大選激烈 智庫提問對台軍售
- 海伍德友人：谷開來精神不穩
- 鋒面接近 全台降雨
- 專利商告華碩 美國貿會立案
- 加央行警告 利率將上升
- IMF憂歐銀行業恐加速去槓桿
- 美股跌 台股恐續震盪
- 涉掏空士紙 3人遭聲押
- 觀賞藝霞年代 旅奧僑胞懷舊
- 漢光台南演習 民眾怨不真實
- 台股開盤下跌2.29點
- 陸官員談毒膠囊：對藥要有信心
- 日出口成長速度 創1年來最快
- 日貿易逆差逾4兆日圓 破紀錄
- 韓清道郡鬥牛 觀光熱點
- 北市松江路槍擊案 主嫌到案
- 藝人轉牧師 方正找到人生寄託
- 辦公室團購美食 台灣特有現象
- 教育部盼辦學貸者如期還款
- 經濟不振 巴西再降息3碼
- 風險攀 西法發債180億美元
- 王如玄：調漲工資必會高於物價
- 金滉植：厭外是南韓社會病態
- 枋山兩棲登陸演習 國造艇投入
- 士紙疑遭掏空 股價重挫跌停
- 印射烈火五 擴大打擊縱深
- 石素梅：努力讓CPI2%以下
- 建國百年照片展續在巴展出
- 巴西設拉美首座宗教禮儀博物館
- 毛治國：雙鐵年底前不漲價
- 中油民營化 經長：與工會協商
- 新台幣匯率盤初走升
- 漢光反空降 殲傘兵於著陸區
- 花蓮近海地震 規模5.4
- 中油乙丙烯工場開爐 8成量產
- 廣東赴台自由行正夯 8千有找
- 王如玄：不應視實習生為廉價工
- 韓少女時代 子團體亮相
- 談不攏 陸購蘇愷-35擱置
- 金融面板力撐 台股震盪翻紅
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 副總統：政府應帶動智慧建築
- 美政府籲國會 放寬衛星出口
- 國中會考 考英聽數學增非選題
- 薄案發燒 陸政府查重慶開支
- 北韓核試 專家：可能性不過半
- 印度試射烈火五飛彈
- 黨魁選舉抽籤 許再推共同政見
- 漢光演習 女飛官與雙胞胎吸睛
- 高鐵新3站 輕材質避下陷
- 蘇煥智：將邀林義雄任榮譽主席
- 健檢床經營住宿 署花喊停
- 台墨簽署臺灣書院合作意向書
- 市場改建不能用 學甲攤商陳情
- 印成功試射烈火五 增核威懾力
- 印度成功試射烈火五型飛彈
- 糞便看健康 揪出直腸息肉
- 漢光台南演習 灘岸戰鬥反擊
- 獲墨製巴士 尼大眾運輸改善
- 中區電腦展開鑼 展場女模搶客
- 南海局勢 陸專家籲做軍事準備
- 調薪參考CPI 勞會：會討論
- 英媒：至少39人因薄案被抓
- 尼克扯破籃網 穩坐東區第7
- 旱作管路灌溉30年 省一水庫
- 血壓屢飆高 腎上腺腫瘤作祟
- 兩岸文創展 京味吆喝龍袍吸睛
- 影壇改編童話熱 白雪公主正夯
- 區美珍遇害 多國允儘速破案
- 松江路槍擊案 主嫌：口角開槍
- 復出 建仔傷後首度面對打者
- 面板廠下半年可望轉虧為盈
- 星國地鐵連環故障 民眾無奈
- 華碩併力智 公平會准
- 疑涉士紙掏空案 3人收押禁見
- 宜蘭第1鮪拍賣 總價90萬
- 中油民營化 立委質疑假議題
- 駱家輝籲釋倪玉蘭 陸指不適當
- 防治自殺 陳(沖)籲全民當守門人
- 針織運動衣 標檢局修訂標準
- 人員勾結殯葬業 退輔會遭糾正
- 建仔模擬賽 狀況良好
- 量縮觀望 新台幣午升4.6分
- 穩物價 法部修法打擊哄抬
- 憂毒水污染良田 高市府允把關
- 陳(沖)：油電價合理 節約動能高
- 金門迎城隍 文創商品正夯
- 印度試射成功 躋身強國之列
- 台聯：電價若漲 修法防騙票
- 日遊戲之神：庫巴源自韓湯拌飯
- 國際原物料價高 陳(沖)促妥因應
- 樂天錦標賽 曾雅妮暫列第2
- 想換筆電？忍到今夏再說
- 養遊民投保 詐勞保局2千多萬
- 關港貿單一窗口 明年底上線
- 疑遭大陸吸收 台商收押
- 強肩猛打 林哲瑄大爆發
- 偕夫涉詐千萬 醫學院助理遭訴
- 新北公安小組週年 再拆違建
- 警局長交接 陳菊期許治安維護
- LED新突破 可望成室內照明
- 國中教育會考 難度設定適中
- 廣告選角涉歧視 車商道歉
- 戰略防衛 印：烈火五無針對性
- 台股收盤漲17.69點
- 百貨優惠 手機軟體即時發
- TPP共識 紐：今年不確定
- 嘉大校園徵才 釋2500職缺
- 台灣電扇 吹遍越南
- 交大開放式課程網站 揚名國際
- 實習醫師 擬定型化契約保障
- 陸金融資源不均 銀行嫌貧愛富
- 越傳統草藥 重金屬含量堪憂
- 台北股市盤整收高 漲17點
- 5月台指期漲17點
- 5月電子期跌 金融期漲
- 日第一人瑞 歡度115歲生日
- 期交所成為全球結算協會會員
- 台東發現熊窩 繁育或暫居成謎
- 修復式司法 陳(沖)肯定
- 蒙特內哥羅與香港互免簽證
- 夜訪螢火蟲 新店雙溪選擇多
- 政院修藥事法 建立完整管控
- 台灣文創產量足 嘆缺行銷人才
- 不在籍投票 學者促地方選舉先
- 健診中心疑變旅館 署花將調整
- 建教生津貼遭欠 綠委促墊償
- 台股守住7600點 量仍低迷
- 李登輝：地方要團結 落實自治
- 花蓮4級地震 未傳出災害
- 警逮北部供槍雙人組 擴大清查
- 國科會：將簡化研究案報銷步驟
- 在地安養 社福團體盼法有彈性
- 俄羅斯管弦樂團 6月彰化公演
- 勞會：難全面開放80歲聘外勞
- 楊念祖：實彈射擊非漢光重點
- 黃歌川畫作 佛光緣展出
- 身障特考 增需用名額103名
- 蘋果遊戲貴又誘童 美父母提告
- 三大法人買超台股29億元
- 朱敬一：科技部不會被架空
- 台北飄雪 陳柏霖再當深情男
- 台電購電價偏低 高市要求修約
- 對陸武器禁運 學者籲歐美溝通
- 2014大陸面板全球市占2成
- 防治自殺 中市增設諮詢站
- 大學闢英語家教 多益進步百分
- 藝文大道 首集談飲食男女
- 汛期至 397件防汛工程列管
- 春季園遊會 日皇向台灣致謝
- 陸船長殺韓警判30年 學者批評
- 越國會女代表恐遭取消資格
- 台菲聯手破詐騙集團 逮捕百人
- 新台幣兌美元升1.4分
- 愛地球 群益金鼎證辦影展
- 李坤霖資助貧童 找回父子情
- 南非少女遭輪暴 影片網路傳
- 綠委：台電購電價差大 涉圖利
- 護生態重文史 吳長錕不居功
- 回收棉被助遊民 貧婦展大愛
- 希臘國會選舉在即 歐盟送暖
- 免試要點 北市議會籲暫緩公告
- 小六搭高鐵 12歲上下2票價
- 會動清明上河圖 6月高雄展出
- 綠控購電價涉圖利 台電說明
- 南韓稱部署飛彈 可攻北韓全境
- 富比士企業排名 鴻海156
- 劉敬村：證所稅是錯誤政策
- 多國成立專案小組查區美珍案
- 陸疑供北韓武器 玩兩面手法
- 英少女死於厭食症 日記吐心情
- 會考增英聽 家長憂不利弱勢生
- 全中運聖火 毛公鼎當母火座
- 3島交流論壇 5月金門登場
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 總統：公醫院女性門診4年完成
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 高雄新市政中心 選址意見不同
- 騎單車找工作 竟誤闖雪隧
- 歐盟：西班牙不需紓困
- 法大選結果 民眾須看外媒才知
- 手麻無力又頭暈 小心中風前兆
- 港飛台客機疑被雷擊 緊急折返
- 6次偷逾百個 水溝蓋大盜落網
- 補助蓋運動中心 竹市屏縣搶先
- 大陸經濟或第2季見底
- 巴基斯坦軍頭：巴印須和平共存
- 國二女燒炭亡 家屬校方錯愕
- 銀樓秤 標檢局：認明合格標章
- 連勝文槍擊案 凶嫌馬面延押
- 皮條客耍詐 10宅男被剝皮
- 捕獸夾現蹤 森林公園變獵場
- 奢華詐騙集團 睡33萬名床
- 越南廣義省怪病 19人死亡
- 阿里山空品淨區 22日起管制
- 香港失業率維持3.4%
- 綠雲縣主委 協調林源泉出線
- 金門辦失業職訓 補助生活費
- 義大利無法達成減赤目標
- 嫖未成年少女 48人在星國遭訴
- 攜子燒炭獲救 依殺人未遂送辦
- 行銷北海岸 任賢齊MV任我行
- 甄選六冠王 警察子弟表現亮眼
- 區美珍遇害 僑委會：從優撫卹
- 宣導反毒 教育部邀陳妍希代言
- 4月電源IC量增 封測廠受惠
- 國防部新大樓延宕 監院糾正
- 談判爆衝突 開車逃離撞死人
- 彩券發行機構甄選 6月公告
- 北市松江路槍擊案 主嫌遭聲押
- 捐血逾千回 保持健康是王道
- 主計總處：4月底提CPI預測
- 衛署：推拿師難納醫事人員
- 巴西降息符合預期 有機會再降
- 美國學校助貧 世展會感謝
- 穩賺神話打破 陸上千房企消失
- 交大開放式課程 華文世界先趨
- 病母想見女 探監圓夢卻猝死
- 周美青參訪小清華 學摺口布
- 楊志良：民俗調理屬非醫療行為
- 越南偏鄉學生 游泳渡河上課
- 量縮觀望 新台幣收升1.4分
- 深圳擬申請入聯合國文學之都
- 苗栗大窩賞螢 免費生態導覽
- 台糖小包糖續凍漲 穩物價
- 公平會：聯合漲價 列急要案件
- 男子疑好友奪愛 開槍洩憤落網
- 宏達電：4月上市新機無瑕疵
- 焚化爐賣電價格 南市要求調高
- 穩物價 政院嚴密監視
- 軍事訓練抵役期 國防部續溝通
- 大陸資深媒體人 世新辦書法展
- 求美不成 王立軍寧落中央手
- 抑房價 李鴻源：須多元配套
- 新住民火炬計畫 補助303校
- 蛙族3D動畫 回饋桃米生態村
- 詐領結餘款 彈劾農委會前官員
- 立院到陸委會 張顯耀調整角色
- 北市都更小組提20點修法共識
- 淡水河缺氧 大量魚群暴斃
- 鹿野紅外線攝影 9動物現蹤
- 校園肺結核恐慌 官員到校安撫
- 國二女燒炭 基市強化防治教育
- 石原：買釣魚台 明年4月得手
- 金門迎城隍 傳統藝陣大匯演
- 孔融讓梨 一定要讓嗎？
- 開放式課程 求知欲隨時滿足
- 南山人壽最快Q3公開發行
- 落實抗漲專區 消保處1週彙整
- 區美珍家屬陳情 疑非竊賊所為
- 穿鏤空金縷衣 丁國琳傷痕累累
- 羽球亞錦賽 鄭韶婕拍落前球后
- 很愛擦口紅 小豬被叫羅妹妹
- 港飛台中班機遭雷擊 平安降落
- 船長殺韓警案 陸：不接受判決
- 倫敦奧運 無線5台聯手轉播
- 停止遣返脫北者 陸稱不知情
- 6城陸客自由行 20日起送件
- 對東歐移民設限 瑞士遭非議
- 台灣美食 菲總統府官員說讚
- 小黃運將露鳥 涉性騷擾送辦
- 中油董座：民營化4年可期
- 證所稅修法 政院將儘快送立院
- 政院審證所稅 長期優惠改3年
- 修杰楷陳匡怡 微電影行銷新北
- 控管物價波動 高市府列49項
- 大陸台商服務團 22日啟程
- AKB親吻傳糖 被批水準低
- 吳敦義：加強ECFA後續談判
- 國情報告案 立院院會明處理
- 瀕絕種鳳頭鸚鵡 會哼歌打拍
- 偷電池原料提煉銀塊 獲利千萬
- 中油董座盼民營化 工會反彈
- 指扁有外遇 李慶元須登報道歉
- 大陸將推動海島旅遊
- 俄越軍事合作 生產巡弋飛彈
- 外交人員房屋津貼 立委籲調高
- 正副總統就職 府：從簡節約
- 總統就職紀念酒 立委盼續發售
- 省水 中科將限低耗水產業
- 玉米價已回應暫停徵稅降幅
- 泰緬邊界克倫難民 返緬現曙光
- NCC決議 旺中寬頻聲明回應
- 建商：油電雙漲 房價未必
- 開發併凱基 金管會原則同意
- 投書護士林美琪：做該做的事
- 凱特姊妹入百大 階級躍升明證
- 高鐵購新車 103年初營運
- 大陸導演婁燁新片入選坎城影展
- 警破六合彩簽賭站 賭資上億
- 總統：婦女發光發熱 展軟實力
- 新舊電價如何算 台電：按日攤
- 威力彩開獎
- 今彩539三星四星彩開獎
- 交通便利 中壢房市加溫
- 與胡茵菲珠寶撞名 內衣商敗訴
- 港媒：谷開來身患骨癌
- 粵首季GDP增幅降至7.2%
- 諾基亞Q1營損13.4億歐元
- 不受歐債威脅 德經濟回溫
- 行動綠生活 全台環保大串聯
- 非南5國成立氣候變遷研究中心
- 勞動節防暴 柏林警方積極戒備
- 證所稅議題 衝擊股市流動
- 影視大亨侄孫 在星涉嫖雛妓
- 旺中案 NCC：無法保證時程
- 立院初審 核災賠償請求年限延
- 免試要點 郝龍斌：暫緩公告
- 小兒發燒別輕忽 小心腎臟發炎
- 民眾儲蓄率 台灣名列前茅
- 除名律師還接案 7旬男判5月
- 慶祝英女王鑽禧 大笨鐘擬改名
- 平谷小提琴 年產佔全球1/3
- 挪威殺人魔原打算炸毀王宮
- 困妻情郎車 男求脫身跳車身亡
- 美初申失業救濟減 仍不如預期
- 交易表現佳 大摩財報優於預期
- 槍擊頻繁 北市警擴大臨檢路檢
- 李登輝：民進黨兩岸政策大聲講
- 對證所稅有意見 陳(沖)：可溝通
- 檢討中油綠批 藍：勿為反而反
- 國情報告 李登輝：總統應該去
- 搶皮包拖行陸一嬋 夫判3月
- 高市：售電價低 舊契約不合宜
- 陽岱鋼穩定 連6場安打
- 統一獅隊新洋投 戴爾將抵台
- 水產等食品業 應聘食品技師
- 獨立人民幣跨境支付系統將啟建
- 泰國會開一半 屏幕閃現裸女圖
- 今彩539 頭獎4注中獎
- 陽建福初先發 遭桃猿打爆
- 威力彩頭獎 槓龜
- 總統：台灣營造加入TPP條件
- 坎城影展 22片競逐金棕櫚獎
- 退休警員遭槍擊 日警火大
- 周永康遭調查？中共內鬥難掩飾
- 區美珍胞兄赴多國 盼早日破案
- 國家人權報告明發表 接軌國際
- 司徒文：台灣須有食品國際標準
- 坎城影展 星光可期
- 前中情局官員：外力勿介入薄案
- 疑操作不慎 清潔隊員遭夾重傷
- 扁最快23日回署桃檢查攝護腺
- 涉非法吸金 檢漏夜偵訊20人
- 北市松江路槍擊案 主嫌收押
- 蘋果目標價 喊到1200美元
- 印度＂中國殺手＂導彈 ＂烈火＂19日發射
- 美媒報導＂台灣一週傳出兩起共諜案＂
- 美國務院稱 未對薄熙來兒子採取任何行動
- 台灣前總統李登輝籲人民奮起 推動民主再改革
- 日本天皇感謝台灣對日本震災提供重大援助
- 印度成功發射遠程導彈 中國稱＂中印是不是敵人＂
- Afghan President wants swifter NATO pullout after yet another US military scandal
- 江丙坤率台灣主要15媒體 參訪湖北
- 東莞＂台博會＂ 1千攤位2萬種台灣產品亮相
- Friends of Syria group says Annan’s plan is last hope
- 扁最快23日回署桃 檢查前列腺腫瘤
- 羅福助入監前失聯 曾痛毆多位台灣立委
- Alert as Mexican volcano spewing ash, vapor, and rock
- 懸缺1年 菲律賓總統物色新駐華大使人選
- ＂國際檢察官協會＂亞太年會台北舉行
- Norway mass killer sharpened aim on computer games
- 人民網首次公開發行A股 中簽率為1.5%
- 經部砸六億補助節能家電 鎖定冷氣
- 投書CNN護士林美琪：盡公民責任
- 英國大笨鐘擬改名 伊莉莎白塔
- 類X光「太赫茲」可透視裸體 能在手機上成像
- 朝陽科大 同時通過ISO等三項驗證
- 挪威殺人狂 打電玩練習行凶
- 挪威人魔：打算抓前總理砍頭
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 美特勤召妓 吹牛拒付費曝醜聞
- 數據利空 歐股連2黑
- 金價漲 銅連2黑
- 數據利空 紐約油價收跌
- 利空頻傳 美股續挫
- 宏達電在英稱觸控螢幕未侵權
- 駕駛昏迷 小飛機亂飛後墜墨灣
- 陳弘耀躍上巴黎漫畫星球
- 時代歷史百大 孔老秦始皇入列
- 韓首季造船訂單量 世界第一
- 獲利優於預期 微軟季報報喜
- G20草案稱重大下行風險仍在
- 雙肺移植 加女復原受挫
- 鋒面21日到 全台防大雨
- 台助歐盟查鋼管走私 成效好
- 富比士排行榜 陸企入榜數第3
- 傳蘋果10月推新iPhone
- 傳海伍德為英蒐集中國情報
- 巴拉圭改善民生 台捐款援助
- 劉德立訪南美足協主席雷歐茲
- 台股開盤下跌22.51點
- 響應股神 12家庭捐款作慈善
- 受惠農業所得 杜邦財報報喜
- 太魯閣號撞人 死者身分待查
- 軍系智囊疑禁出境 陸局勢撲朔
- 周麟盼增進台巴監察機構交流
- 陸助北韓火箭計畫？美看法分歧
- 危機威脅全球經濟 歐洲壓力增
- 台義診團成功急救瓜國女童
- 迷你iPad 謠言滿天飛
- 半導體B/B值 19個月新高
- 四川阿壩再傳兩藏人自焚
- 機場志工 貼心為國門加分
- 金像電大火 影響筆電有限
- 新台幣匯率盤初小升
- 教部：補助偏鄉英聽師資設備
- 港媒：王立軍涉監聽胡錦濤熱線
- 惜病童 林福清打造病房電影院
- 挺歐巴馬 喬治克隆尼自家辦趴
- 漢光演習 陸軍跨區增援創紀錄
- 吸金13億 直銷負責人收押
- 甜瓜賣命 尼克擠進季後賽
- 染黑校園 12人送辦
- 瑞銀稱大陸是其最大加碼部位
- 日本翁彰化尋根 點滴在心頭
- 團結校友 台師大發認同卡
- 教育部：12年國教不消滅名校
- 東莞台灣名品交易會開展
- 檳榔攤販毒 24小時不打烊
- 追價意願低 量能陷泥沼
- 房價漲 低收戶不動產限額放寬
- 輸水幹管維修 中和用戶儲水
- 總統國情報告 藍委籲尊重憲法
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 國情報告 王金平：朝野先談好
- 疑誤闖鐵道拾荒 1人遭撞斃
- 火車撞小客車 無傷亡
- 受周永康派攻擊？博訊一度當機
- 區美珍喪禮 週日舉行
- 薄案後 陸官媒首報薄瓜瓜行蹤
- 撞人車禍 太魯閣號延誤78分
- 優惠學校電價 教部允協調
- 傳陸高層將視察滬金融中心進度
- 國情報告案 柯建銘促總統表態
- 日通過2大臣問責決議案
- 崔媽媽：搬家紙箱年耗萬棵樹
- 台聯：小林滅村應重啟調查
- 樂天錦標賽次輪 妮妮排12
- 馬總統：3方向減少死刑
- 馬爾地夫前總統：獨裁者藏幕後
- 總統：人權標準與世界接軌
- 處理性騷擾案 北市提醒勿輕忽
- 購置節能設備 可享優惠融資
- 出庭偽證案 扁頻咳嗽
- 新北庇護工場 母親節特賣起跑
- 李青兒豔福不淺 周旋花美男間
- 胡志強為愛閱讀 盼童快樂成長
- 回購電價惹議 台電：依法辦理
- 蘇煥智：登記後談整合觀感不好
- 克隆尼加持 夏威夷驚嘆新玩法
- 國道試辦新標誌 降低視力負擔
- 總統：兩岸拉近 人權保障重要
- 藝文界發聲 籲中科4期停工
- 量縮觀望 新台幣午升3分
- 運用羊腸絃 重現巴洛克原音
- 國科會：朱敬一張善政 有共識
- 國家人權報告 將接受國際審查
- 被控性騷擾 校長：願配合調查
- 糙米飯雖健康 外食難吃到
- 反瘦肉精美牛 青年嗆聲拒進口
- 沙柯吉管很大 法企大失血
- 緬甸改革開放 移民工思返國
- 藍營支持 國情報告案逕付二讀
- 飛行傘傷亡多 納管還要8個月
- 會考加考英聽 偏鄉認為不公平
- 上海國際港工程 陸環保部叫停
- 明新競技啦啦隊 將赴美日比賽
- 赴小林村 李登輝籲以百姓為念
- 地球環境季 新北號召萬人懺悔
- 第二波節能家電補助 鎖定冷氣
- 橘提依法訂電價 交付朝野協商
- 服務業投入研發偏低 待突破
- 立院成立歐洲議會議員友好協會
- 戲中扮演員 韓惠珍精神常錯亂
- 英媒：薄熙來背負兩條人命
- 墨媒：台灣民俗讚馬總統人氣高
- 通膨升溫 外銀：央行6月升息
- 紀亞文謝母恩 媽媽猛掉淚
- 台股收盤跌115.54點
- 總統：國軍實彈訓練可適度開放
- 北檢：未獲羅福助潛逃訊息
- 毆死同鄉 日男判賠605萬
- 長榮班機急降案 積冰改變艙壓
- 同性家庭權益 人權報告促改進
- 羅明才：羅福助會適時面對司法
- 陸派漁政船巡航黃岩島
- 和平可貴 美小學生關心台海
- 台中旅展推抗漲 搶購人潮塞爆
- 台股開低走低 跌115點
- 5月台指期跌98點
- 5月電子金融期齊跌
- 類股齊跌 創波段新低
- 市場料大陸近期調降銀行存準率
- 業者籲農委會編預算增宰豬量
- 綜藝節目惹議 原住民要求道歉
- 海伍德案 英議員要政府說明白
- 小偷鑿牆而入 嘉市銀樓遭竊
- 電價將漲 身障團體籲補助
- 林哲瑄6支1 連3場安打
- 成大發展讀心技術 人心不難測
- ENO亞太年會 台中綠色相迎
- 在父面前上吊 失業男送醫不治
- 家庭照顧者疲憊 支持活動抒壓
- 電價將漲 北市助委辦機構因應
- 亞洲古董市場興起 法來台宣傳
- 晶睿擬為員工加薪 朱立倫說讚
- 陸官媒評薄：別高估個人影響力
- 滇池好渴 雲南九大湖水位齊降
- 達比修打虎 遊騎兵7連勝
- 燜飯小技巧 煮出好吃糙米飯
- 三大法人賣超台股24億元
- 陳歐珀指國5收費不公 擬抗爭
- 金門獨居婦女釣魚不慎溺斃
- 能源結構不同 工業用電比韓貴
- 上海市率團來台 採購農畜產品
- 港媒：王立軍奢靡西裝近百萬
- 抗暴力強拆 深圳數千人騷亂
- 國家人權報告 綠批自吹自擂
- 金像電大火 代工廠：影響小
- 日神奇眼鏡 看食物放大照減肥
- 彰銀徵才 規模200人
- 溫訪歐 陸媒：歐債中德有共識
- 疑血汗醫院 高市府開鍘了
- 新台幣兌美元升1.1分
- 蘇花防災演練 24日機動封路
- 假期貨交易真詐騙 4嫌送辦
- 下水道變死水溝 蚊蟲臭味滿天
- 紀州庵文學森林 訴說城南記憶
- 3月接單金額 歷年單月次高
- 林毅夫：世界經濟處十字路口
- 台中典獄長宿舍 暫列歷史建築
- 基隆副議長補選 宋瑋莉當選
- 徐自強案 同案被告拒作證
- G20商IMF增資 聚焦金磚
- 少年行搶失敗 丟棄機車還變裝
- 護4500歲神木 河南大進補
- 伴侶盟：應正視同性婚姻權
- 陸學者：薄案凸顯政改迫切
- 守護河川 高屏廉政志工團成立
- 邱淑媞任健康促進醫院網絡主席
- 陸航母試航 有無艦載機受關注
- 最年輕美國偶像 米基亞來台
- 擦撞救護車 駕駛判賠106萬
- 郵購品設例外條款 消基會質疑
- 陳雲林：江陳擬6月初8會
- 余光中受聘北京大學駐校詩人
- 嘉義車站設置心臟電擊器
- 常整型 恐患身體瑕疵恐懼症
- 牛肉驗出瘦肉精 新北追查產地
- 骨折險送命 脂肪微粒作怪
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 偕夫散步 妻突失控跳海自殺
- 越南船瀕太平島 海巡：有監控
- 資本支出大 輪胎廠股利保守
- 反核 環保團體設末日鐘
- 資策會技轉智慧讀表 台廠受惠
- 高市遊艇碼頭造陸 6公頃待填
- 核二安全問題 原能會重視
- 顧癱女38年 秀彥爸爸無悔
- 量縮觀望 台幣收升1.1分
- 府提兩前提 總統願國情報告
- 麗江警民衝突 公安1死15傷
- 于右任遺作 北投梅庭展出
- 追查羅福助下落 警方總動員
- 災後建環保小學 紀錄片全重現
- 走失白雞山區 衛星定位助搜尋
- 亂掛競選旗罰十萬 綠：難接受
- 空品改善考評 高市連8年特優
- 兩岸經合會 26日登場
- 設兒少英檢考場 方便金門考生
- 日核災啟示錄 高成炎出書反核
- 摸黑騎樓如廁 老翁行徑曝光
- 流言所害 部分醫院停篩唐氏兒
- 黃岩島爭議 外交部重申主權
- 3.0版民進黨 李進勇力挺
- 日皇謝台賑災 日媒引述中央社
- 制止喝酒員工進入 主管遭砍
- 星巴克擴陸版圖 引進新咖啡機
- 高血壓者常運動 可降死亡風險
- 楊千嬅大露背 勾余文樂續舊情
- 黨政高層：國情報告依憲不詢答
- 雲國中傳食物中毒 15生無礙
- 盜刷信用卡買手機 影帶露餡
- 防假抗漲出清 高市查賣場
- 查獲瘦身偽藥 雄檢逮3人法辦
- 手機訊號有死角 登山萬全準備
- 不甘示弱 三星反告蘋果侵權
- 台股本周市值減3.62%
- 員工竊取保管箱現金 彰銀遭罰
- 郝龍斌：勞工是北市進步動力
- 台股本周指數跌3.61%
- 誓詞爭議 全民盟擬抵制緬國會
- A公務油 清潔隊員貪污罪判刑
- 誘少女嘿咻抵租 房東遭判刑
- 電價漲 國中小學照明節能因應
- 倫敦新屋 半數買家來自亞洲
- 疑報廢金額高 台電：配合用戶
- 把鄰居當提款機 竊7次被逮
- 今年接單年增率 可望開低走高
- 遭女控猥褻 電視台經理不起訴
- 江陳下次會 張顯耀盼高雄舉行
- 余光中：文化交流效果慢但踏實
- 發展觀光 金門輔導改善小吃店
- 田家榛奧運測試賽射金
- 楊儒門哥哥疑燒炭自殺
- 高鐵雲林站還未建 聯絡道先通
- 宜蘭監獄管理員 涉嫌瀆職
- 陳樹菊自傳 泰國看得到
- 英廣：陸警掩蓋海伍德遇害真相
- 浙女商人吳英死刑案 發回重審
- 熊出籠 日兩女工慘遭咬死
- 穩價 養豬協會籲增宰4萬小豬
- 美指陸航太技術靠間諜 陸反駁
- 學者：陸可望調降存準率
- 陸：願參加聯合國駐敘監督團
- 國情報告不詢答 立院沒共識
- 羅福助若虞逃 檢方將開拘票
- 那瑪夏4機關重建 服務會更好
- 功能性磁振造影 讀心有譜
- 伊林慈善晚宴 募款250萬
- 南非鯊魚吃人 紀錄片喊卡
- 上網寫飲食日記 胖男甩肉成功
- 南市：加入歷史都市聯盟受阻撓
- 下週調中繼 阿福：被打醒了
- 飛行傘危險 保險業恐不願承保
- 人民觀審制 司法院有誠意推動
- 在美殺人服刑 牧師返台再遭訴
- 挪人魔：犯案前讀遍蓋達攻擊案
- 宋志雲行動投影機 物美價廉
- 林聖梁反向思考 成就新創意
- 桃機漏水 疑空調軟管破裂
- 欠美甲師百萬 黃琪敗訴須還錢
- 改良茶具組 融合文化新巧思
- 產學合作 技職教育更具潛力
- 師法企鵝 陳建安製百氧飲水機
- 民間投資 首季達成率18%
- 公共無線上網 北市提3要訣
- 日內瓦發明展 小創意大發明
- 鹿港輔選 吳敦義籲票投蔡明忠
- 軍方演習非實彈 武器訓測未減
- 兄疑自殺 楊儒門擔心阿嬤知道
- 今彩539開獎
- 小小發明家 國際發明展初試啼
- 羽球亞錦賽 鄭韶婕8強止步
- 大樂透開獎
- Q1家戶購屋比 桃園居冠
- 車道數最多收費站 明年消失
- 越南神秘疾病 請國際協助調查
- 國情報告不詢答 朝野仍有攻防
- 刺室友21刀奪命 男判12年
- 利害關係人投資缺失 國寶遭罰
- 越球迷鬧事 警水柱鎮壓
- 外媒：北京加緊打擊薄熙來黨羽
- 逾半南非家庭 深陷債務危機
- 深股創業板退市制度5月實施
- 中天節目失言 原民會要求道歉
- 內政部：都更條例不違憲
- 太平島事件 黃志鵬：越盼節制
- 同志安全性愛 日本男優衛教
- 爆青少年自殺潮 俄總統震驚
- 滬逾三成玻璃圍幕牆有安全隱患
- 鋒面到 週休假日防大雨
- 陸學者：穩健貨幣政策尚不變
- 蘇煥智嗆馬晚會 台南首登場
- 許信良邀小英 519上街頭
- 印度女星炫富 慘遭綁架斬首
- 波段新低 投信：須以盤代跌
- 與日皇伉儷對話 馮寄台感榮幸
- 綠批人權報告 藍：抹黑唱衰
- 今彩539 頭獎槓龜
- 民進黨團：台電報廢損失逾百億
- 英媒：海伍德生前有財務困難
- 陸?收1越漁船 釋放21漁民
- 大樂透頭獎槓龜
- 印度發展水下發射飛彈技術
- 三連霸最高頭銜 張栩就位棋聖
- 兩男倒垃圾互毆 兩目擊者昏倒
- 法大選 開源或節流減債對打
- 新書：中情局殺了甘迺迪情婦
- 大馬潛艇弊案 法國開審
- 陽岱鋼開轟 助火腿完封歐力士
- 客機墜毀巴基斯坦首都市郊
- 補助趕不上油電雙漲 殘盟發起連署籲＂政府責任不能少＂
- 綠智庫「郵電雙漲、台灣不通膨也難」
- 府: 馬就職儀式從簡 取消慶祝大會與煙火施放
- 「福島核災啟示錄」新書發表---沒有絕對安全的核電
- 陸委會：陸客青睞景點南移 尚無自由行陸客跳機
- 兩岸經合會例會 26日台灣新北市舉行
- 馬總統車隊要通過＂警擋救護車＂ 民眾罵翻！
- 台灣醫師：惡性腫瘤成華人健康頭號殺手
- 已經登記參選 蘇煥智不贊成整合
- 巴基斯坦客機大雨中失事 機上127人全部遇難
- 法國總統選舉星期日投票 民調不利現任總統
- 方勵之與王立軍＂命運大不同＂ 薄熙來＂事出有因＂
- 中國官媒報導 日本天皇邀台灣代表參加遊園會
- 美國防部長稱 朝鮮導彈運輸車或來自中國
- 美國將2名“東突”份子 遣送台灣邦交國
- 博訊網被駭癱瘓 另設臨時網站
- 巴國客機墜毀 逾百人狀況不明
- IMF增資 可望逾4千億美元
- 恰恰轟無用 桃猿逆轉勝
- 日內瓦發明展 MIT招牌發亮
- 巴國客機墜毀 逾百人罹難
- 新莊民宅暗夜火警 1人命危
- 洗衣機起火燃燒 基隆救出1人
- 溫家寶訪冰島 進窺北極資源
- 募款選總統 羅姆尼3月破紀錄
- 希臘四銀行列損失282億歐元
- 強卡特慘賠 迪士尼人事地震
- 金價銅價齊漲
- 紐約油價3天來首漲
- 財報助威 美股收盤止跌
- 歐股收紅 數據報喜
- Google執行長薪酬1美元
- 達賴訪美 對陸改革樂觀
- 瘋林書豪 華裔女拍片邀約
- 投顧：企業獲利 亞股觸媒
- 法大選 看好歐蘭德但未過半
- 鋒面加水氣 防大雨雷擊
- 月子餐出頭 台隊成亞洲食神
- 就是愛小孩 李麗惠義行獲肯定
- 日內瓦發明展 台獲獎又新紀錄
- 樂高女孩新玩具 婦權團體抗議
- 谷開來被控殺人 英前房東不信
- 國父照片 美康州議會5月展出
- 鴻海跌 財報待觀察
- 俄羅斯學畫 詹振揚獨樹一格
- 德法擬尋求設暫時邊境管制
- 證所稅案 藍營多版本出爐
- 拚龍寶寶 5月中前得受孕
- 災難現場 迅雷出擊快如閃電
- 九二一全倒戶 成救難一哥
- 張顯耀：兩岸是獨特的兩岸模式
- 工程會：營建物料價格平穩
- 溫家寶訪冰島 爭建中冰自貿區
- 關中：公務部門保守本位
- 鳳梨跑輸野兔 紐約學測無厘頭
- 基測報名費不漲 維持5百元
- 學生街頭暴亂 蒙特婁如戰場
- 申請加公民 要會說英法語
- 楊秋興：南北差距大 令人辛酸
- 鄭立中趴趴走 楊秋興：不用怕
- 出身農家 楊秋興盼推農業革命
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 在台深造外籍生 發明展露頭角
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 政黨交流 民進黨22日訪日
- 離散半世紀 檀島女將回台團圓
- 世界地球日 科教館送樹苗
- 黃朝湖創作展 宛如台灣美術史
- 睽違16年 全中運台北登場
- 保經：愛漂亮整型 保險不賠
- 偷拍裸背貼臉書 美容師緩刑
- 港商捲入澳門官員貪污案
- 食管法下週續審 藍綠再交鋒
- 羅援：菲如再挑釁 會重拳出擊
- 樂天錦標賽 曾雅妮衝上第4
- 雲想台灣計畫 培訓青年雲想家
- 北市近3千戶 符課豪宅稅
- 史陶德邁爾歸隊 尼克不敵騎士
- 購屋族擔心通膨 中市房市回溫
- 檢：持續查證羅福助下落
- 新北考古節 體驗原始人生活
- 首季房市交易 近十年同期新低
- 美議員致函眾院 籲查扁監禁案
- 陳致中：黨魁選將應對救扁表態
- 港府新舊交替 各方望順利過度
- 衛署：標動物用藥殘留量有困難
- 金門迎城隍 民俗藝陣體驗
- 教廷大學與輔大合作新計畫
- 支持本土電影人才 智財權保護
- 翡翠水庫學習中心 22日上線
- 省錢給女治腦瘤 癌父放棄治療
- 助湄公河5國發展 日允供巨款
- 台中直飛澳門 華信航空首航
- 美濃愛鄉土 爭設國家自然公園
- 銀行賣保單 專家：營業稅宜降
- 國情報告 藍：在野應尊重憲法
- 國情報告 在野不接受書面答覆
- 泰國好熱 下周溫度將再攀升
- 烏坎餘波 原村委幹部遭雙規
- 緬甸貿易團來台 成果豐碩
- 首座山椒魚中心 李鴻源剪綵
- 519 ELLA大馬甜蜜出嫁
- 中大香港研究中心 23日成立
- 蔣智賢4支1 王躍霖精采救援
- 魏德聖參加阿影展 掀旋風
- 新北：台北港特區不拆廖添丁廟
- 家扶兒照顧癌父 感動印尼台商
- 在家顧癱老 長照保擬給現金
- 大學互設研究中心 增台港交流
- 4張照片 看台印關係起伏
- 港媒：江澤民北京見外賓證健康
- 南開41歲 追求成頂尖學校
- 空難127死 巴調查失事原因
- 陸十八大誰入常 學者同中有異
- 用心生活愛地球 減少富裕垃圾
- 免費贈物網 分享資源心靈環保
- 廢家電再利用 變身科學教材
- 壽險首季初年度保費 增逾3成
- 土城1男欲跳樓 警消勸說獲救
- 法部：會密切關注扁健康及權益
- 賴士葆趙天麟 兄弟相愛撼山河
- 十八大 影響對台決策成員變動
- 疑電線走火 新莊民宅火警
- 施顏祥：南部6月前供水穩定
- 涉騙妙齡女合夥 男遭訴
- 長照保險費率 專家初估約1%
- 總統府紀念品 台灣客最愛
- 張時中請辭 NCC：回校任教
- 羽球亞錦賽 台灣獲主辦權
- 劉德立為巴拉圭小學整建剪綵
- 譚雅婷 70公尺雙局射破全國
- 手機防汛 水情一手掌握
- 送關懷到角落 慈濟人分享愛
- 原民公墓不足 內政部爭取補助
- 響應地球日 鐵馬挑戰五分山
- 拒絕率高 電銷壽險突圍賺高薪
- 培育花蛤放流 金門護花蛤資源
- 學者：陸將加強兩岸政治互信
- NCC委員請辭 陳(沖)：將溝通
- 沙柯吉民調弱 亟待一輪後動員
- 林文月董陽孜 獲行政院文化獎
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 台電：核二螺栓須符核安標準
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 中俄22日軍演 俄艦抵青島
- 首座動畫故事館 板橋啟用
- 總統過境 評論：台印互信日增
- 踢爆毒膠囊 央視主播消失幕前
- 陸中央出手 保證重慶穩定發展
- 世界地球日 Janet籲減碳
- 中科徵才吸引5千人 媒合4成
- 陳(沖)：儘早消除股市不確定因素
- 老虎凳伺候 被打黑者控薄熙來
- 鹿港鎮長輔選次數 藍綠交鋒
- 核二廠螺栓證明 台電否認遺失
- 施顏祥：備載容量高低 看景氣
- 十二年國教 民間盼增法治教育
- 桐花畫臉上 小朋友展客家風情
- 反貪 工程會將與業者簽署宣言
- 基隆土石崩塌 無傷亡
- 河內西洋市集 獨特風味解鄉愁
- 陶瓷展創意 貓頭鷹夜燈有翅膀
- 研究：中央空調住家幼兒易過敏
- 胡志強促銷 八八重建區農產品
- 樂樂段永久屋落成 災民入新厝
- 群獅猛攻 傅于剛好投擒牛
- 宜蘭監獄爆貪瀆 1管理員收押
- 教責任 角色扮演效果好
- 竹北站電車線斷 台鐵單線通行
- 凝聚共識 謝長廷推超黨派公約
- 瑞成書局慶百年 捐款做公益
- 修成正果 小鬼娶鍾馗
- 關懷災區傳愛 台北愛樂巡演
- 離散半世紀 王怡文：終於回家
- 陳世杰減重有成 率璞園起飛
- 福隆沙雕季 林來瘋妮妮成焦點
- 破全國不夠看 譚雅婷放眼世界
- 太魯閣號竹北故障 台鐵搶修
- 長照保擬付現金 民團疑慮深
- 中興寓所用電 馬比扁省88％
- 311災區足球 漂到阿拉斯加
- 落駭客騙局 中毒電腦夏恐斷線
- 泰國支持日本參與湄公河發展
- 唐家璇訪日 預定拜會日相
- 新聞金輪獎 中央社攝影特優
- 離散半世紀 檀島女抱母痛哭
- 台鐵事故 預估午夜才正常通車
- 全中運開幕 龍騰台北迎貴客
- 全中運登場 總統勉強國強身
- 今彩539開獎
- 大陸崛起美中角力 亞洲風雲起
- 賀教宗85壽辰 王豫元受邀
- 信攻蛋開唱 土屋安娜擔嘉賓
- 火德星君會師 祈安納福避回祿
- 日挺緬甸 千億元債務免還
- 大陸暴雨冰雹 數十萬人受災
- 守住田壘 台啤搶季後賽首勝
- 毒膠囊鉻超標近百倍 陸召回
- 台鐵事故 影響2萬5千旅客
- 救扁集會 綠5候選人獨缺蘇
- 陳鏞基雙響砲 獅屠牛2連勝
- 台北體院游泳池 不符國際規格
- 防羅福助出境 海巡署內部作為
- 今彩539 頭獎槓龜
- 用心推廣檳城 馮寶寶大馬獲獎
- 富士康優秀員工 22日台灣遊
- 林煜清好投 郭健瑜連兩天開轟
- F1開跑前夕 巴林動亂釀1死
- 黨政人士：詢答總統 將開惡例
- 黨政人士：促對話 綠不該推拖
- 防羅福助逃 檢向大陸請求協助
- Netherlands headed for early elections after austerity talks fail
- Shiite Bahrainis step up protests after one dies
- 離奇竊案 東沙海巡保險箱丟金牌
- 張顯耀: 陸客自由行3月突破11200人次
- 聲援赦扁晚會 蘇貞昌缺席
- 中國解放軍報文章 警告美菲軍演
- ＂獎勵＂緬甸民主化 日本＂勾銷＂37億美元債務
- 路透社報導「美國低估王立軍爆料價值」
- 台灣興大潑水節 各國學生打水仗祈福
- 手護森林 攜手來淨山
- 國民黨: 國情報告不合憲、不如「朝野領袖會談」
- 北韓傳將核爆 與陸商討情勢
- 過度烹調易致癌 英揪不良食品
- 科技富豪集資 開發太空資源
- 法國總統大選 料二輪投票決勝
- 王立軍爆料 美評估情報價值低
- 深夜大雨 基隆愛一路積水
- 事業成功為重 美女性超越男性
- 安理會通過派300觀察員赴敘
- 自由中國號返台 5月抵達
- 韓國麗水世界博覽會先睹記
- 荷蘭列車相撞 125人受傷
- 柏林志工團體市政府辦博覽會
- 台旅英學生 倫敦辦聯合音樂會
- 全台有雨 局部有大雨機會
- 慶祝佛誕 金門佛光山浴佛
- 希望基金會 鼓勵團體行動
- 證所稅案 民進黨將提對案
- 陸俄最大軍演 上午展開
- 嘉義民宅瓦斯氣爆 1老翁受傷
- 台彩推500萬刮刮樂
- 洪瑞襄遺作 大愛連播5天
- 選秀偶像動員 義片舞來瘋勵志
- 樂天錦標賽 曾雅妮並列第10
- 避免陸資來台炒房 綠委提修法
- 髮廊神龕起火 4人嗆傷送醫
- 馬拉松紀錄高懸 許績勝求敗
- 選舉文宣影射對手 男判賠
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 首度投1休4 殷戰天使考驗大
- 義消競技賽 金門選拔選手
- 黃金週線收黑 逢低分批布局
- 賽德克華府播映 影迷擠爆
- 地球日 NGO籲揮別水泥國土
- 玻璃媽祖廟 晶瑩剔透巧奪天工
- 南海爭端 陸不武但有最壞打算
- 新北豪大雨響春雷 低窪地積水
- 法說旺季到 半導體廠Q2樂觀
- 殘奧志工賴思妤 殘障體育天使
- 大陸捕魚撈過界 海巡罰11船
- 心衰竭愛不滅 林金龍守護兒童
- 若遇車禍蟑螂 務必報警拍照
- 向上帝借時間 癌嬤燃生命熱力
- 敦睦艦隊 5月環島開放參觀
- 外蒙草原大火 內蒙動員防火
- 證所稅版本多 藍擬開會溝通
- 世界地球日 南市力推減碳
- 均優學習論壇 盼為國教打底
- 板橋義消守護安全 歡慶百歲
- 阿基師穿破鞋 月花2000元
- 烏崁村8名前中共幹部 被雙規
- 交通部無警察權 難管離島博弈
- 中油汽柴油降3角
- 飲食計算器 助人遠離戴奧辛
- 米其林在美國回收瑕疵輪胎
- 那瑪夏小學重建 紀錄片首播
- 首購族移居桃園 一日新生活圈
- 疑人為疏失 遠航班機受損
- 世界地球日 潘基文述挑戰
- 靈鷲山禮讚地球 蕭副總統見證
- 企鵝當站長 日靜岡吸客新招
- 炒股案定讞 羅福助24日發監
- 樂天錦標賽 妮妮拿第10
- 台塑汽柴油調降3角
- 防死嬰 公費補助篩檢鏈球菌
- 都更釋憲案 藍委完成連署
- 封測法說啟動 估Q2表現佳
- 陳俊秀雙安 本季首打點
- 高中生體驗飢餓 關懷地球
- 國情報告 藍籲綠勿創憲政惡例
- 掛牌效應 生技股後市可期
- 世界地球日 環團籲別亂丟菸蒂
- 422救地球 大工程小動作
- 永不放棄 大馬藝人再探星路
- 總統推四省奏效 藍籲綠應自省
- 醫院增聘護士 健保加碼補貼
- 大學創業紮根 教部補助2千萬
- 歐美購物趨勢 逛店上網買
- 北市線上評量 了解心理健康
- 消保團體質疑訂瘦肉精攝取值
- 水利署：與台電合約未變動
- 阿基師找傳人 親自面試
- 亞幣偏弱 台幣週升0.02%
- 12處環境教育場所 聯合揭牌
- 富士康優秀員工 開心台灣遊
- 控騙離婚 婚姻存在告訴遭駁回
- 陽岱鋼好調 連9場安打
- 投信：反應過度 看7500支撐
- 星雲一筆字書法 首爾展出
- 公寓暗夜火警 嬰兒哭鬧救命
- 職涯探索成效佳 業界參與度高
- 中俄聯合軍演 國防部關注發展
- 重聲譽 京故宮下文物鑑定禁令
- 中文教育銜接 雪梨教師經驗談
- 最高法院25日召開言詞辯論庭
- 東沙大王廟失竊 海巡查內賊
- 好酒不見 2酒駕男警局重逢
- 美學者：薄案攪亂中共權力更替
- 速食金門店開幕 食材與台同質
- 世界地球日 嘉市推環保愛家園
- 日高速船疑撞上鯨魚 5人受傷
- 母親節檔期到 兩大百貨衝業績
- 龜山島罕見蟲害 百合花難綻放
- 捕魚落海失蹤 男子遺體尋獲
- 女遭飛車搶奪 忍痛記車號逮人
- 華僑中學收宿舍 住戶提告敗訴
- 陸媒：中俄軍演因應地區新威脅
- 李登輝下一步 召開經濟研討會
- 李辦：李登輝希望台聯好好努力
- 馬拉松求婚 北港情人成眷屬
- 陸俄軍演穿日本海 展投送能力
- 馬總統：油電漲 加強照顧弱勢
- 離島博弈 學者籲設管理局
- 東港漁船關島失火 人員獲救
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 地球日 高市淨山環保嘉年華
- 拚鹿港鎮長 藍綠造勢拜票
- 總統修女相見歡 比賽折尿布
- 富士康員工遊台 盼愈辦愈好
- 復育有成 觀螢賞桐夯
- 鹿港鎮長補選 民進黨總動員
- 漁業署：透過兩會協助漁船安置
- 家扶表揚大會 馬總統見認養童
- 外交部：助台灣科技業拓展非洲
- 世界地球日 動物園曬書做環保
- 藍綠飆歌仔戲 李婉鈺擬演人妻
- 台首例 3人檢出H5N2抗體
- 南巡局：嚇哭守軍報導不實
- 南海爭議 陸將官：應有所作為
- 大學生險遭詐騙 員警及時化解
- 戴頭燈當採花賊 張孝全痛快
- 陸現代級驅逐艦 參加中俄軍演
- 租金列報扣除 每年上限12萬
- 周小川：陸將加強宏觀調控
- 陳鏞基再開轟 統一橫掃牛
- 鹿港鎮長補選 藍：催出基本盤
- 台童書顯魅力 港童愛聽愛閱讀
- 汪東城化身機器人 粉絲大滿足
- 專家：經濟風險源自歐債危機
- 吳敦義南投訪友 浴佛祈福
- 龜山島換神明 象徵性敲毀廟簷
- 澳洲學者：台灣現狀實際獨立
- 台灣食品安全 官員金門掛保證
- 大東圖館啟用 藝術典藏專館
- 遇大雨就淹 里長怒批工程惹禍
- 肢障刻印師 義助貧童30年
- 林智平再見安 桃猿苦勝象
- 種樹愛地球 電子零廢棄徵創意
- 周柏臣率裕隆破璞園 扳回一城
- 郝設金牌宴 期勉世大運選手
- 衛署：瘦肉精1微克 專家共識
- 伊朗：解密仿製美無人偵察機
- 南海風雲起 陸菲網民互駭
- 都會公園移植大樹 恐影響防洪
- 親友助陣 倪雅倫扮最佳第6人
- 日化學廠爆炸 1死21傷
- 日6歲女童 通過英檢2級考試
- 陸媒：周永康湖北考察
- 藍黨史館搬遷 延至6月底完成
- 兩岸環保界首次聚首 推動合作
- 喝鹽酸輕生 女急送基隆長庚
- 焦點人物：歐蘭德走務實路線
- 綠委指汽電共生業者高賣低買
- 人體禽流感陽性反應 原因難定
- 能源局：買汽電共生電 划算
- 法國總統大選 上午投票踴躍
- 全中運男1萬公尺 李翰暄奪冠
- 法大選投票日 第一輪爭實力
- 只差0.01秒 丁聖祐拚達標
- 警破竊電集團 不法獲利逾千萬
- 法選總統 歐蘭德爭大位機運佳
- 自殺傾訴難 假日專線轉語音
- 台啤擬派板凳 打剩下季後賽
- 睽違36年 日本朱鷺生小鳥
- 組織改造加520就職 台灣內閣將有改組
- 拒馬圍城 台灣本土社團發動八天抗爭
- 扁再戒護就醫 檢查前列腺腫瘤
- U.S. and Afghanistan complete post-2014 deal
- 禽傳人？台灣芳苑養禽場3人檢出Ｈ５Ｎ２抗體
- 南沙衝突守軍「不知所措」 海巡署：周刊報導不實
- French presidential first round: Hollande leads Sarkozy, Le Pen surges
- Sudan says killed 400 South Sudanese in battle for Sudanese oil field
- 台灣3人檢出H5N2抗體 疾管局稱「沒傳染疑慮」
- Aung San Suu Kyi’s party refuses to attend parliament opening over oath row
- 媒體：朝鮮閱兵導彈車 疑來自中國
- Peter Slipper temporarily stepped down amid sexual harassment and fraud
- 美國媒體: 中俄聯合軍演是向美「示威」
- Czech coalition government to collapse over deficit cuts
- 大連足球賽 官員毆女記者事後道歉
- Iran says it took data from US drone captured last year
- Venezuelan government denied speculation of President Hugo Chavez’s death
- 南華早報：中國調查薄熙來在港資產
- 中國總理在德國稱「國際金融危機還未結束」
- 「食」在感謝 台北華國推謝師專宴
- 無關交通事故！ 未帶行駕照 最快6月免罰
- 傳索尼向三星採購面板 聯手推出Bravia OLED
- 殷仔表現好 金鶯教頭叫屈
- 中共中將: 中俄軍演實兵實彈對抗
- 台電前老總：台電冗員多 可裁員74％
- 主計總處: 3月失業率4.17%
- 23:00美股周一開盤跌
- 國泰產險: 企業強化自身天災風險管控能力、才能確保競爭力
- 殷仔好投 3局無事
- 遭遇天使 殷仔前5局掉1分
- 陳偉殷退場 首次優質先發
- 殷仔優質投 金鶯10局才贏
- 殷仔展威風 兩K賞普砲
- 電子法說登場 或可激勵台股
- 美大學學費漲 學士求職慘兮兮
- 北部回溫 東部南部短暫陣雨
- 金鶯勝天使 陳偉殷優質先發
- 比吉斯主唱甦醒 醫師讚驚人
- 優投 陳偉殷2K球星普侯斯
- 術後練跑 豪小子笑比隊友快
- 台股開盤下跌22.28點
- 首輪勝 歐蘭德矢讓歐重回成長
- 法禁預測選情 推特惡搞搶先報
- 駐薩大使館參加外交團義賣
- 扁三度戒護就醫 回診2小時
- 法大選 歐蘭德首輪領先
- 漢諾威工業展揭幕 陸為夥伴國
- 三星電視 北美市場連7年冠
- 三星索尼 傳聯手OLED電視
- Fed本週集會 聚焦QE3
- 人幣利差優勢 港點心貸款飆升
- 黃岩島對峙 菲加派艦機增援
- 衛署：瘦肉精容許量照立院決議
- 墨前外交次長籲改善對台關係
- 扁三度就醫 攝護腺2顆腫瘤
- 安東尼39分 尼克射下老鷹
- 紐約原油價接近3天來高點
- 南海對峙 激起陸菲駭客大戰
- 新台幣匯率盤初走升
- 陸委會明邀學者 談陸新聞置入
- 王建民投復健賽 5月脫離傷兵
- 綠要政院版 食管法25日再審
- 美媒：殷仔好表現 隊友敬重
- 金鶯教頭 為殷仔叫好又叫屈
- 立委提案 加重狼師行政處分
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 電金熄火 台股破半年線
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 八旬翁化身維修達人 樂在回饋
- 美特勤買春 議員擬開聽證會
- 物流業節能減碳 經部提4方式
- 移除互花米草 保護潮間帶生態
- 解碼轉醣(酉每) 抗超級細菌有譜
- 環保署：經濟誘因加速改善空污
- 訪德 溫家寶：全球危機未結束
- 歌唱新手演假人 獲讚好假
- 綠委提案 鹿港列國家風景區
- 江丙坤盼兩會探討兩岸環保合作
- 陸商請客 奢華超過法總統國宴
- 政院：衛署未擅訂瘦肉精容許量
- 台灣南岬之旅 聽鵝鑾鼻故事
- VLSI研討會登場
- 南島語言學者 助西拉雅語復育
- 防檢局：H5N2不會讓人生病
- 開名車販毒 警逮人抄出達姆彈
- 散文傳遞祖孫情 獲本土文學獎
- 學習平甩功練身 蕭副總統感恩
- 蔡明忠：調薪幅度3%
- 陸製造業恐連6個月萎縮
- 未帶行駕照免罰 最快6月上路
- 美學士就業難 最怕選錯系
- 扁回診 民進黨籲保外就醫
- 離島區域合作 3縣簽備忘錄
- 尼加拉瓜總統經濟顧問訪台
- 獎勵增聘護士 健保補助20億
- 券商公會集會 研擬證所稅對策
- 油價聯漲 公平會：立案調查中
- 朱敬一：人才宣言進展有限
- 外長：爭取調整駐外租屋費
- 先免後特 教長：助學生就定位
- 王宏恩力邀 郭靜唱布農歌
- 台股量縮 朝野立委關切
- 撞死東海情侶 肇事者遭逮
- 蔡明忠談證所稅 改革不應躁進
- 陸寵物貓狗逾3千萬 商機巨大
- 中時案 賴幸媛：事證相對明確
- 陸客赴台 企業獎勵遊漸成風
- 薄熙來落馬 債留重慶
- 松菸文化園區上樑 明年營運
- 沙柯吉強打移民 投極右所好
- 陸學者：中俄美菲軍演較勁味濃
- 金門大同之家 停辦老人養護
- 嘉惠勞工 遊南部4縣市享優惠
- 盤整觀望 新台幣午升4.1分
- 7成企業上半年無調薪計畫
- 線上遊戲點數 不得設使用期限
- 美牛修法 加國盼一體適用
- 紅十字會長 陳長文不續任
- 主計長：公務人員今年不調薪
- 向老闆比中指 遭妨害名譽起訴
- 蘇蘅：委員請辭與旺中案無關
- 松山文創園區 102年營運
- 行政部門本週會工商團體
- 衝文創 蔡明忠：成立文創基金
- 紀錄片影展 轉身看自我
- 蔡英文：不介入黨主席選舉
- 俄媒：越強化海軍 防陸奪南沙
- 德波茨坦荷蘭區 慶鬱金香節
- 北市抽驗染髮劑 逾5成不合格
- 世界書香日 美青姐陪童遊書海
- 反五股殯葬特區 議員抬棺抗議
- 台股收盤跌26.06點
- 靈車國道起火 搶救棺木往生者
- 驗光失準配錯鏡 易傷兒童視力
- 外長：5元首出席總統就職典禮
- 科技會報 國科會角色應凸顯
- 5月台指期跌36點
- 台股開低走低 收盤跌26點
- 5月電子期跌 金融期持平
- 反恐 日機場6月起旅客抽檢
- 天下第一監獄傳變為看守所
- 樂觀邱淑容 代言身障運動會
- 量能不足 台股失守7500點
- 星總統陳慶炎訪越
- 羅福助將發監 未現身恐遭通緝
- 中廣身材 心血管疾病機率增
- 偽造檢調背心拘票 押人遭判刑
- 公視紀錄片 外媒看沙柯吉
- 都市是暖化源 應發展中小城鎮
- 日無駕照少年闖禍 4人命危
- 痔瘡假冒直腸癌 詐保金判刑
- 外籍生就業限制 勞委會擬放寬
- 三大法人買超台股7.7億元
- 北市營養午餐 食材抽驗全過關
- 羅福助失聯 羅明才：無可奉告
- 夫婦喝農藥自殺 急救挽回一命
- 李昂：談美食 別只說入口即化
- 漁船高雄外海失火 無傷亡
- 中市活動中心 150個沒使照
- 溫家寶：發展實體經濟戰勝危機
- 乾旱減產 普洱茶今年漲3成
- 無照診所植臍帶治療 2人收押
- 新北免費學電腦 數位無障礙
- 美現異象 巨響震天火球劃空
- 新台幣兌美元貶0.3分
- 美艦訪越 南海變數增加
- 解碼轉醣(酉每) 終結抗藥細菌有望
- 外長：豹頭贈禮 已獲輸入許可
- 新科技侵犯外國人權 美擬制裁
- 油電雙漲 徐旭東：世界趨勢
- 大陸南部地方今夏將缺電
- 性侵女兒74次 男判15年
- 3月失業率4.17% 略降
- 清查黑心鉻膠囊 陸拘54人
- 外資上週賣超80.31億元
- 軍方：漢光演習若違紀將議處
- 郝為學童說故事 推深耕閱讀
- 避公安風險 中市訂夜店人數
- 法女導演 自導自演親身經歷
- 6螺栓花近億 立委質疑敲竹槓
- 屏東黑鮪魚季 5/5揭幕
- 越油價再漲 企業陷困境
- 3月工業生產 歷年第4高
- 中美戰略經濟對話下周北京舉行
- 竹市巨城試賣 挑戰80億業績
- 雲端心電圖 心律即時監測
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 朱定一：認真面對台灣科技轉型
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 縮短行車時間 星馬屬意高鐵
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 榮總：白藜蘆醇可提高放射療效
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 法大選首輪結果 歐盟不安
- 擴市占 雀巢收購輝瑞營養部門
- 台法打工度假 法選後較明朗
- 經濟下滑 逾半執行長不減投資
- 嚴長壽：技職教育善用台灣優勢
- 編造星夢拐錢 男子詐財起訴
- 中山林環境好 黑短腳鵯鳴唱
- 匯豐4月陸PMI初值略回升
- 醫院爆勞資糾紛 勞工局介入
- 浩角翔起傳不合 張小燕虧炒作
- 南水局現勘 盼速推動台南大湖
- 獼猴逛校園 師生虛驚一場
- 王健忠畢業短片 前進坎城觀摩
- 台積藝術季 北中南合鳴
- 侵入鄰家殺人 男大生判15年
- 陸旅行業欠款 賴幸媛盼改善
- 癱女生命密碼 點頭眨眼傳訊息
- 烏石港買土地 送宜蘭厝設計
- 市售飲品咖啡因 1天2瓶過量
- 港CPI略跌 仍達4.9%
- 樹葬區污染水源 高市府允把關
- 台南員警緝毒殉職 30日公祭
- 竹市推低碳蔬食 阿基師代言
- 老人服務老人 阿伯當送餐志工
- 刪減預算無共識 荷擬提前大選
- 東沙金牌失竊 檢警專案追竊賊
- 金門回憶之旅 重溫當兵甘苦
- 3月失業率降 逾3年新低
- 克服四肢傷 單親媽撫育遲緩女
- 國際危機組織對南海局勢提警告
- 苗籌設殯葬園區 後龍居民抗議
- 奶茶包摻毒 基警追查販售集團
- 拚奧運 戴遐齡：目標超越上屆
- 鐵鎚打死好友 情侶判重刑
- 鹿港鎮長補選 藍籲回歸理性
- 鹿港補選 藍動畫為蔡明忠讚聲
- 波哥雷里奇來台 與北市交合作
- 上證A股跌破2400點
- 金大與漳州師院 發揚閩南文化
- 所得分配不均 台灣較鄰國低
- 救溺卻失蹤 檢發死亡證明
- 世新朗讀馬拉松 號召百人響應
- 大嘴巴出輯 眾好友齊爆料
- 央行阻升 新台幣收貶0.3分
- 查地下油行 雄檢扣油近萬公升
- 中央大學成立香港研究中心
- 員工遊台 鴻海：顧員工挺政府
- 中大發現小行星 命名苗栗
- 立委質疑中央社海峽旅遊訊息
- 監察院節能有成 2年省80萬
- 復仇者聯盟宣傳 鷹眼飛北京
- 美司令：東協海軍應密切合作
- 反證所稅 券商揚言上街
- 徵才多過求職 桃園求供倍數高
- 3月批發零售業年減1.06%
- 景氣緩 年終1.51個月縮水
- 展遊艇 高雄世貿載重增至十倍
- 浩角翔起赴澳 飯店撞見活春宮
- 新航客機竊案 多名陸客落網
- 免試入學人數 基北翻倍成長
- 台新銀與中國銀聯簽MOU
- 美售台巡防艦 陸重彈舊調反對
- 台電：核四顧問費兼顧權益
- 台灣研究世界大會 26日登場
- 日勝生浮洲合宜宅聯貸簽約
- 未充分就業人口暴增 歐盟隱憂
- 製造業生產 Q2可望比Q1好
- 證所稅 金管會：關心股市量能
- 東海岸戲水 3人溺水獲救
- 流行音樂獎 天王天后齊飆歌
- 助好眠 資策會睡眠管理尋商機
- 介入表兄妹婚 小三賠錢要不回
- 人行開放世銀 投資陸債
- 羅福助明發監 北檢沙盤推演
- 歐元區去年債務 衝上歷來新高
- 離島區域合作 抱怨中央漠視
- 新北設專班 銀髮數位無落差
- 東京買釣魚台 琉球石垣市贊同
- 公車不讓道 救護車執勤遭延誤
- 國合會技術團長會議 澳洲召開
- 竊賊失風被捕 見警嚇到失禁
- 油價涉壟斷 台塑化：遵循政策
- 陸：他國南海選邊站使事態擴大
- 頂住壓力奪金 譚雅婷心理進化
- 立院初審 重罰運彩監守自盜
- 尼加拉瓜總統經濟顧問訪台
- 賺5百萬不繳稅 財長：公平嗎
- 基北免試缺額多 仍有改善空間
- 今彩539開獎
- 北韓揚言粉碎李明博和保守韓媒
- 反三峽殯葬特區 居民醞釀抗議
- 日大河劇收視率 恐跌至個位數
- 盯房市 央行約談9大行庫
- 威力彩開獎
- 恐嚇社區主委 火爆輪椅男送辦
- 新北午餐食材 油菜農藥超標
- 忙旅遊不查案 21日警受處分
- 金門爭取偶蹄活體等輸台
- 公保養老年金 銓敘部建議追溯
- 蘇丹宣稱擊斃南蘇丹400軍人
- 不跳槽 6成日企業菜鳥求穩定
- 網購平台遭駭 兩大平台入列
- 國防部：軍人廉潔度連2年提升
- 南韓：強硬懲治北韓挑釁
- 稱心魔作祟殺人 男判死刑
- 梅克爾不擬為沙柯吉助選
- 全中運舉重 郭婞淳3破大會
- 分析：大陸經濟二三季可能觸底
- 法大選 沙柯吉連任路坎坷
- 駐琉球美軍5設施 分批還日本
- 蝦蟹鄉安眠島 同心聯誼會春遊
- 股市量縮2成 劉憶如：誇大
- 印度購金殊勝日 金幣打折6%
- 北京車展 超級跑車逾2億元
- 怪手挖斗失壓 高空墜落壓傷人
- 陸委會指涉廣告 中時：尊重
- 宣導節能減碳 總統明訪綠產業
- 中共10種腐敗問題突出
- 威力彩頭獎 槓龜
- 紅會改選 推選王清峰會長候選人
- 今彩539頭獎 2注中獎
- 美無人飛機 民間悄悄推廣使用
- 海碩盃男網賽 王宇佐過首輪
- 薛凌指演習用手機 國防部否認
- 斐豪登省8成中學生習慣飲酒
- 歐蘭德首輪領先 法債殖利率增
- 證所稅證交稅 財長：非0與1
- 作戰隱蔽需求 軍方修服制條例
- 黃岩島僵局 菲律賓籲鄰國警惕
- 蒲亭妻行蹤成謎 傳聞一籮筐
- 全球莎士比亞節 為倫奧揭幕
- 法國總統選舉第一輪 挑戰者奧朗德小勝
- 選黨主席要選「內行操盤手」 綠媒指名許信良
- 黑心膠囊案 中國警方逮捕9人拘留45人
- 林佳龍提修法 旺中併中嘉應由新NCC委員審查
- 另類＂省電達人＂ 刑事局查獲＂竊電＂1千萬元
- 《中時》接受中國置入性行銷 事證明確
- ATM解除分期付款 躍居詐騙案榜首
- France: Sarkozy, Hollande spar on first day of runoff campaign
- 王建民爆婚外情 開記者會對外致歉
- 兩岸環保高峰會 討論空污等6大問題
- 台灣台新銀與中國銀聯合作 擴大銀聯卡在台使用範圍
- 南北韓＂互嗆＂ 朝鮮再出言威脅
- 歐盟對緬甸停止制裁一年 對敘利亞反而加強
- Facebook says it has 900 million users now
- EU reduces sanction on Myanmar to reward political reforms
- EU imposes new sanctions on Syria
- US sanctions Internet, phone companies in Syria, Iran that help regimes
- 荷蘭減赤談判破局、內閣總辭
- 遠傳Q1營收212.95億元 稅後淨利24.03億元
- 臺銀完成日勝生「浮洲合宜住宅」250億元聯貸
- 美航客機靠一具引擎飛抵洛杉磯
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 台灣紀錄片 休士頓影展摘金
- 林聖忠：歐元危機對台影響不大
- 王建民記者會 談私人生活議題
- 建仔記者會 國民隊：一無所悉
- 王建民傳外遇 記者會說明
- 數據利空 國際油價跌
- 搶救貧苦學校 好萊塢動起來
- 戰爭與和平壁畫 巴西展出
- 雨雪襲擊加國 民眾受停電之苦
- 球星多緋聞 球技風頭仍健
- 歐美大跌 台股衝擊待觀察
- 人權組織控 中色尚比亞虐勞
- 美職棒路坎坷 建仔再添風波
- 全台陽光露臉 防午後雷陣雨
- CNN：為性外遇 男人真蠢
- 查維斯現「聲」 破病逝傳言
- 台股開盤下跌23.62點
- 沙柯吉向右轉 聽民意最後一搏
- 建仔認婚外情 致最深歉意
- 王建民對婚外情 表達歉意
- 北美台醫協會瓜國義診獲好評
- 建仔父母 要兒勇於認錯
- 愛德華茲案 檢：被告心機重
- 不改革 美養老金21年內斷炊
- 高院調影帶 王金平：公報都有
- 破謠言 人民日報登周永康談話
- 北韓好戰 美：無助餵飽人民
- 新台幣盤初走升
- 台經院下修GDP至3.48%
- 韓企業海外違法 罰逾2兆韓元
- 溫昇豪新戲轉型 不再外遇
- 婚外情風暴 王建民自白表歉意
- 設計正熱 滿級分選攻台科大
- 新制裁 懲敘伊用科技壓迫人民
- 延長春訓登板 建仔3局掉1分
- 陳奕迅倫敦演唱會 歌迷嗨翻天
- 黃岩島海域對峙 陸撤兩艦降溫
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 漢光演習失職人員 軍方究責
- 敘國再傳流血 聯合國籲停火
- 北市補助工商業汰換耗能設備
- 建仔婚外情 岳母不出攤躲媒體
- 港郵輪碼頭將啟用 瞄準華南客
- 韓人倫敦奧運奪牌 政府重賞
- 蝠氣球再翱翔 義大利奪金牌
- 原民子弟陳偉群 理財專業助貧
- 穗首批赴台自由行 28日出發
- 善用警政資料庫 助無名屍回家
- 女警不棄 7年無名屍落葉歸根
- 陸中央部門曬預算 內容更細
- 澳核心CPI意外減緩 澳元貶
- 憂經濟展望 美掛牌陸商品股跌
- 國情報告 王金平：再尋求共識
- 法荷出現政治不確定性 亞股跌
- 印擬退勘南海 又怕沒面子
- 傳陸擬提措施 刺激自住房需求
- 7500附近震盪 量能仍不足
- 證所稅議題 橘籲政院提配套
- 藥價論壇 業界踴躍報名
- 紙質讀物現危機 粵人好電子版
- 吳榮義：加強人民信賴民進黨
- 油電將雙漲 台南市議員擬抗議
- 外遇該不該說 專家：不要
- 補身障用電 台電：內政部主導
- 羅福助發監未到 檢先拘再通緝
- 傳王建民遭勒索 經紀人不評論
- 國軍暑期營隊 體驗陸海空部隊
- 李克強26日訪俄 將會蒲亭
- 蕭副總統獲頒北科大名譽博士
- 油電雙漲 台經院估CPI近2%
- 南海爭議 陸媒強硬發聲
- 製造業服務業景氣 連3月上揚
- 建仔爆緋聞 玉山金：合作不變
- 海線鐵路高架化 胡志強允推動
- 漢諾威工業展呈現工業發展趨勢
- 國家兒童醫學中心 立委催生
- 農委會平價豬肉平台 今啟動
- 簡訊調情外遇露餡 小三判賠
- 馬總統訪榮家 關心失智症照顧
- 北市舞廳槍擊案 主嫌落網
- 陸國足打假掃黑 高官受審
- 北市稅收 首季短收13億元
- 南韓暫停進口日本宮城縣鮭魚
- 黑心膠囊風暴 陸藥企損失難估
- 長照資源不足 樂生院民陳情
- 全球犯罪所得 年逾2兆美元
- 量縮觀望 新台幣午升2.7分
- 中菲南海對峙 美中將磋商解決
- 健康管理 北市推減重APP
- 謝票之旅 江丙坤訪北京
- 王建民代言生變？宏?：評估中
- 動物大逃亡 星球頻道報你知
- 建仔婚外情 立委祝福王家人
- 證所稅不同調 陳(沖)：非一言堂
- 外交部：仁誼專案擴大國際參與
- 土城賞桐人潮現 山區交管提前
- 建北現象發酵 教團憂國教受阻
- 同學譏長相 大學生潑對方強鹼
- 傅內斯總統宣布薩爾瓦多農業年
- 星國際烹飪賽 弘光奪2銀2銅
- 台股收盤漲17.75點
- 許信良造勢場 插滿小英旗
- 老人福利 新北設對策小組檢討
- 謝發達：優先推動台星經濟協議
- 南海爭議未平 海南再推西沙遊
- 保護觀音藻礁 立委促設保留區
- 建仔婚外情 榮譽市民不影響
- 台股開低走高 收盤漲17點
- 駭客仿app 下載費用暴增
- 史迪奇悠遊卡 限量發行
- 5月台指期漲10點
- 建仔婚外情 網友熱烈討論
- 5月電子期漲 金融期跌
- 蘋果概念撐盤 逼近7500
- 韓星張佑赫 5月來台做公益
- 藉眼鏡行搞簽賭 警識破逮人
- 開放熱氣球觀光 納國籍航空器
- 兩岸金屬材料業 盼深化合作
- 直接民權 北市通過公投草案
- 議員批App誤導 北市允改善
- 醫師：殘留容許量依ADI訂
- 提款機自動吐2萬 女送交警局
- 雙重賽 林哲瑄進補二壘打
- 民進黨主席電視辯論 週日登場
- 媒體稽核制遭質疑 新聞局澄清
- 三大法人買超台股0.7億元
- 羅福助失聯 北檢盼修法堵漏洞
- 涉勒索 西螺鎮代會主席送辦
- 閩南文化源流長 文化節將登場
- 朱敬一：主管接案 依規定出清
- 親水無礙 新北試辦建物接河濱
- 贈政府諷刺錦旗 陸男被拘9天
- 蘇永欽：人民觀審有助司法信任
- 閩南文化節 台南金門桃園登場
- 孕婦停車位 北市：8月前實施
- 越又傳怪病 多名學童罹患
- 杜巴男雕刻 4根枴杖傳承精神
- 宰豬量 農委會與業者討論
- 世界設計之都 北市通過要點
- 陸媒：美經營第二島鏈牽制大陸
- 國中小學費 北市不調漲
- 見警心虛 10逃逸外勞被逮
- 槍枝萬元起跳 警破地下兵工廠
- 陸：唯冠仍是iPad註冊人
- 首筆勞退新制月退金 月底發放
- 新台幣兌美元貶0.2分
- 家事服務中心 婦團籲置調查官
- 台捐10萬美元 助泰8校重建
- 免試全上榜 烏來國中全壘打
- 陸央行資產 躍升全球第一
- 改編健康操 國小生助減重瘦身
- 宏達電展望Q2 營收破千億
- 總統：調整心態 能省盡量省
- 樓上失修致漏水 樓下住戶勝訴
- 國家型科研計畫增退場機制
- 讓螢火蟲更亮 華龍村關路燈
- 國際廚藝賽 同德家商烹出佳績
- 賺很大 陸銀行業獲利成長4成
- 男持非法槍枝 拿紅單當靶紙
- 賴浩敏：人民觀審 審判透明化
- 英雄齊聚 小辣椒說服鋼鐵人
- 花現美魔女選拔 尋找花樣媽媽
- 大阪市長痛批 勿重啟核電廠
- 五一長假將至 陸客出遊意願旺
- 遇海關抽查 高以翔損失80萬
- 20年期公債 得標利率上揚
- 越物價指數增長 3年來新低
- 腸病毒流行 12歲女童染重症
- 林聰賢勉張宗憲 如願進NBA
- 涉違法屯油 油品批發商送辦
- 愛的書庫 師生愛上閱讀
- 鹿港鎮長補選 藍控綠營耍奧步
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 遠雄：暫緩都更工作
- 古陶壺展 了解排灣族祖靈傳說
- 涉砸店勒索 西螺鎮代主席送辦
- 輓聯不符環保 高市議員倡e化
- 都計3大民怨 中市檢討適當性
- 數學長才 國際好手台北聚首
- 江美琪出創作輯 談三哥潰堤
- 龜媽媽產卵 救護車接生頭一遭
- 自由行廣州首發團 最快明送件
- 退休保險 專家：越早規劃越好
- 扭轉人口萎縮 星國需新移民
- 小清華學生赴荷 分享原民文化
- 羽球國手王子維 艱苦晉4強
- 通緝犯巷弄狂奔 警包抄捉人
- 身心障礙用電 內政部籌措補助
- 行李慣竊大膽偷 航警當場逮獲
- ENO年會 學生秀環保創意
- 國慶焰火在苗縣 晚會節省不辦
- 太空開發 科技影壇鉅子出巨資
- 陸外匯占款連3月增加
- 正面看薄案 美學者：改革契機
- 指蘇起洩密 蔡同榮緩刑
- 金門研議民宿業通報自由行人數
- 立委指興辦計畫草率 台電澄清
- 防酒被竊 金縣府擬印標章追贓
- 80歲以上聘外籍看護擬放寬
- 掉入愛情陷阱 酒客遭仙人跳
- 趙藤雄：調整房價可能落在Q4
- 南海爭議 陸：菲曲解國際法
- 台達電去年為地球省33億度電
- 退輔會將促11家天然氣不漲價
- 台南萬安演習逼真 總統稱許
- 楊穎的第一次 偶像周杰倫圓夢
- 央行阻升 台幣收貶0.2分
- 防登革熱 環署籲清除積水容器
- 胡正明獲頒交大名譽博士
- 六輕廢水槽氣爆 無人傷亡
- 陸：黃岩島局勢趨緩
- 罕病患者拿藥規範 健保局研議
- 鞏固雲端資安 資策會扎根有成
- 豬哥亮欠債 法院判還千萬
- 宜大底片傳情 拉近彼此又環保
- 龍躍60 老照片看圓山風華
- 宏達電：美國不再是最大市場
- 歐盟各國減債 成效不彰
- 服社會勞動 7旬嬤教做蘿蔔糕
- 羅福助失聯 檢最快25日通緝
- 不明外幣案 印不起訴噶瑪巴
- 日本2學生 獲小行星命名權
- 國道走山2週年 家屬作平安歌
- 行李慣竊辱國門 航警送辦
- 菊施政6成4滿意 藍批經濟差
- 花蓮地區蝙蝠種類 全台第一
- 男童上課走動 幼稚園綁椅子
- 母親節獻愛 幼童學習推己及人
- Google拉鍊 紀念發明人
- 赴陸投資收益 減逾300億元
- 競購爾必達 傳東芝不玩了
- 貨運遊覽車業 汽燃費減半
- 落番與翡翠 休士頓影展獲大獎
- 台商投資越南 停看聽
- 國際烹飪賽獲獎豐 高餐大慶功
- 撇清婚約 黃思婷嫌翁立友小氣
- 國道收費 交部研擬差別費率
- 假冒瓦斯服務員詐騙 1人遭逮
- 央行：房價過高 排擠消費
- 6百人接力 手抄聖經完成
- 哆啦A夢色情化 日出版社道歉
- 投顧對台股不當言論 恐涉刑責
- 海關稅則新修 座談說明
- 西班牙發短債 未達籌資高標
- 賴士葆提證所稅修法 降證交稅
- 反二代健保 工會團體醞釀抗爭
- 段宜康提案 廢止紅十字會法
- 台捐助尼泊爾 醫療兒童眼疾
- 台中撕小廣告 可換提貨券
- 陸2學生雪梨遇襲 微博關注
- 買氣延 3月買賣2.76萬棟
- 南非交警貪腐 約堡最惡劣
- 歐元區經濟 情勢惡化加劇
- 吳當傑：台股成交量減
- 南非羅賓島 轉型綠能島嶼
- 首季新增房貸 4年同期新低
- 是否選總統 蘇貞昌：我不煩惱
- 紐時：薄熙來一家累積大筆財富
- 廣州書香節 金門應邀參加
- 周永康：任何個人不能超越法律
- 兩岸標檢合作 舉行研討會交流
- 殯葬專區 新北：政策待確定
- 大學生器捐遺愛人間 6人受惠
- 棄巨富尋佛法 大馬富二代出家
- 今彩539開獎
- 推動以房養老 薛承泰香港考察
- 國中基測 逾22萬人報名
- 生產行銷整合 保障農民所得
- 大樂透開獎
- 18大後 兩岸仍是和平發展
- 爭極右選票 法總統候選人力拼
- 上合組織：6月聯合反恐軍演
- 中德貿易 智財權科技輸出棘手
- 改電表竊電 公司經理人判7月
- 丁聖祐奪5金 惜與奧運擦身
- 不倒翁旅程 台東小朋友免費看
- 副總統盼友邦透過台灣開發大陸
- 拘提羅福助 警聯繫親友查訪
- 經營地下錢莊兼賣毒 警逮8人
- 陸專家：中俄軍演不針對第三方
- 蔬果農藥抽驗結果 防檢局澄清
- 吐瓦魯財政部長梅逖亞訪台
- 肅槍掃黑專案 逮組織首腦6人
- 僵著打電腦 五十肩提早報到
- 攔查遭抗 南投警開槍逮毒犯
- 小英：台灣需要一次社會運動
- 診所兼職醫師可依業務所得報稅
- 陸委會：禁台媒配合陸置入行銷
- 教部給承諾 北市公布免試要點
- 替代役男美工刀割頸 送醫不治
- 璞園飛人升空 快攻拖垮裕隆
- 男虐貓致死 遭起訴求刑1年
- 走山2年 高公局允諾立路標
- 航空燃油附加費 台灣相對較低
- 公布用電量 總統：非沽名釣譽
- 周永康談話上報 各方解讀不同
- 紀念洪瑞襄 妹妹獻唱
- 府：總統就職經費 估2千萬內
- 陳信安嘶吼 激情感染全隊
- 諾基亞債信 惠譽降至垃圾等級
- 飆車擾清夢 新北取締危險駕駛
- 摜破50日均線 蘋果股價不妙
- 陸學者：民進黨兩岸政策難調整
- 胡錦濤南蘇丹總統 談能源合作
- 陸首季稅收 增幅3年最低
- 疑涉貪 桃檢調偵訊鄉代員工
- 黃氏酉堂遭污損 金縣府擬修繕
- 遊日月潭 富士康員工償願
- 節能減碳 總統促府黨優先評估
- 大樂透 頭獎槓龜
- 今彩539 頭獎3注中獎
- 101全中運 北市金牌暫領先
- 夾縫求生 波蘭蓋全球最窄公寓
- 若法左派掌舵 歐洲重新求平衡
- 夫妻口角 女子上吊自殺
- 鹿港補選 馬英九：全力求勝
- 海碩盃男網賽 盧彥勳開紅盤
- 鄧志偉4打點 獅逆轉桃猿
- 證所稅修法 政院25日再審查
- 罰進勝利 達欣1分氣走台啤
- 建仔記者會 國民隊低調不置評
- 瑞士展示大腦操控機器人
- 人人喊打！ 豪宅帶頭漲央行大動作警告＂銀行＂
- 民進黨主席選舉首場辯論會 本週日高雄舉行
- 綠色和平: 超市五成五蔬果農藥殘留超標
- 立法院國情報告隨扈禁入 府憂維安
- 「箭牌環保日－Wrigley Caring Day」種樹救地球！
- 王建民緋聞 台灣人選擇原諒 !
- 墾丁凱撒向媽咪撒嬌 5/1-5/31一泊二食 NT$6,200起
- 負面傳聞不斷 薄瓜瓜在美國哈佛學報發表聲明
- 中國再推西沙旅遊 宣示主權意味濃
- 劉憶如：既得利益者應為台灣貧富差距負一點責任
- 陳冲：證所稅定案後再考量證交稅
- 美海軍陸戰隊 允許女兵加入“作戰部隊”
- 南中國海紛爭 菲律賓「要在國際海洋法庭與中國打官司」
- Annan says Syria situation ‘bleak’ as military operations continuing
- South Sudan president says Sudan ‘declares war’ after bomb attacks
- 應收帳款非＂積欠團費＂ 中國國台辦：台灣報導不實
- 入選「時代雜誌」百大人物 林書豪、曾雅妮相見歡
- 美國貿易委員會裁決 蘋果侵摩托1項專利權
- 教長：明年免試入學目標達65%
- 嗆馬! 台聯要519到520無縫接軌
- 馬中常會指示「物價上漲引發民怨、盡全力溝通」
- 天文學家之謎＂宇宙充滿看不見的東西＂
- 美國再度發生狂牛症 政院第一時間要求美方提供資料
- 男生不要看! 台灣女性僅27%修比基尼線
- 召修敲警鐘 豐田革新生產方式
- 竊聽案調查 梅鐸子歸咎屬下
- 婚外情風暴後 王建民專心練球
- Google手機 網路再開賣
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 建仔坦白交代外遇 國民隊力挺
- 建仔外遇 華府小吃店很意外
- 倫奧最後演練 檢驗準備缺失
- 倫敦奧運男女足球賽籤表出爐
- 敘活躍人士會聯合國小組後被殺
- 荷蘭總理預期9月舉行大選
- 5州初選 可能是金瑞契終點戰
- 歐股自3個月低點彈漲
- 蘋果侵犯摩托行動1項專利
- 美元走軟 金價上揚
- 美再傳狂牛症 本土第4例
- 美房價跌速慢 油價漲
- 房市走穩 美股漲
- 日規模5.5地震 關東搖晃
- 愛瘋全球熱賣 蘋果獲利近倍增
- 百度獲利增76% 與預期一致
- 德機械設備業 關注陸廠競爭
- 巴西紀念館 整合拉美人文歷史
- 傳狂牛症 墨維持與美牛肉交易
- 賽德克登美 魏導老莫巡迴宣傳
- 海伍德被毒死 傳谷開來在場
- 台灣文化美 佛州藝術節登場
- 北韓可能再挑釁 美國重提警告
- 肯定民主化 加取消對緬甸制裁
- 美股揚 台股收復半年線待觀察
- 鋒面接近 全台有雨
- 美再傳狂牛症 活牛期貨跌趴
- 李麗華執教鞭 培養新美聲
- 爾必達債務重 傳聞買主股價挫
- 美再傳狂牛 日韓密切關注
- 陳(沖)：確定證所稅 再談證交稅
- 台股開盤上漲54.97點
- 相隔15年 最高法院開庭刑案
- 美銀人事震動 魯賓諾夫傳辭
- IBM加碼庫藏股 提高股利
- 美艦訪越 陸艦也同一天訪越
- 兩大球星紐約會 豪妮相見歡
- 南韓在野黨：難忍北韓威脅言論
- 康羅兩州初選 羅姆尼輕鬆勝
- 相機充電池熱變形 尼康召回
- 美特勤召妓醜聞 共9人撤職
- 新台幣匯率盤初走升
- 疑位活斷層 日敦賀核電廠堪虞
- 韓4月消費者心理指數續升
- 蘋果稱霸 美電信業笑不出來
- 美傳狂牛症 衛署：查證中
- 美再傳狂牛 日暫無禁美牛計畫
- 大陸製主戰坦克 出口到緬孟
- 證所稅損競爭力 陳(沖)：言重了
- 高以翔想生子 1男1女最完美
- 蘋果財報佳 台股走揚
- 女國中生 學校廁所產女
- 國教細節公布 教部大陣仗
- 羅姆尼贏4州初選 全勝聽牌
- 美再傳狂牛 澳牛得利
- 遺愛人間 港女器官拯救6人
- 發監前全天盯 李鴻源：有困難
- 美傳狂牛症 食管法修法停擺
- 工商界建議電價分階段調整
- 賓士與垃圾車事故 路人遭撞死
- 薄瓜瓜哈佛學報聲明：未被退學
- 腸病毒升溫 醫師公會急捐肥皂
- 日圓衝擊減 日料再祭寬鬆措施
- 美再傳狂牛 農委會審視檢疫
- 美日新構想 海外軍事聯訓
- 肅槍掃黑 警破竹聯太和堂
- 蘋果紅不讓 首季獲利翻倍
- 天然氣南北不同價 立委疑不公
- 登釣魚台 石原要求野田批准
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 廣州書香節 李沃士行銷金門
- 反貧窮遊行 勞工29日上街
- 偷剪電纜線 警逮4嫌
- 經合會明登場 鄭立中今午抵台
- ENO年會 中市獲綠色城市
- 挑國籍 敘國拒絕部分觀察員
- 癱瘓者福音 瑞士推腦控機器人
- 日吃5餐 戒菸菜單不易胖
- 好噁 滬知名商家漂白水製蜜餞
- 陸旅欠鉅款 國台辦：不實報導
- 降低中風後遺症 大林慈醫獲獎
- 年底前裝eTag 通行費打折
- 羅福助案 國台辦：沒有資訊
- 王建民婚外情 星媒也湊熱鬧
- 愛瘋補貼降 陸商低價搶市
- 免試入學 台東103年可落實
- 美再傳狂牛 吉野家股價應聲跌
- 教長：十二年國教不應再延遲
- 警破詐騙集團 逮10人
- 陸：民進黨若棄獨 將正面回應
- 擁槍自重 毒鴛鴦被逮
- 菲控陸說謊 陸艦仍在對峙海域
- 未拘提到羅福助 檢將發布通緝
- 狂牛症訊息 美已通知台灣
- 羅福助失聯 羅明才不表意見
- 國教方案出爐 反對者陳情
- 南檢破獲2製毒工廠 聲押4人
- 陳(沖)：合理能源價格時代來臨
- 微風廣場槍擊案 主嫌落網
- 綠委：油電不凍漲就凍預算
- 立委批退役人員轉職領高薪
- 廣告登台受限 陸籲修改規定
- 指中侵犯主權 越籲刪海島規劃
- 崔天凱：南海僵局非中方挑起
- 工商界27日與部長溝通證所稅
- 臉書忙併購 IPO傳延後
- 量縮觀望 新台幣午升4.7分
- 芒果進結果期 南市培訓套袋工
- 證所稅修法 政院下午再審
- 專偷五葉松盆栽 2男遭逮
- 國道免費里程 交長：仍在試算
- 財部券商再談證所稅 無交集
- 涉炒股案 邵昕等19人遭訴
- 抑房價 央行：成效有顯現
- 鎖定六大發展 資策會科專啟動
- 墨灣漏油 前工程師滅證遭起訴
- 美傳狂牛症 府：總統全盤掌握
- 公平會立案查物價 新增蚵仔煎
- 募寄養家庭 胡志強籲愛心開門
- 羅福助失聯 法務部研擬修法
- 美傳狂牛症 台灣強化三管五卡
- 狂牛再起 美獸醫官上火線說明
- 釣魚台南海主權 陸籲兩岸共護
- 電價將漲 台南議員赴台電抗議
- 保障台商 陸法院國台辦將開會
- 通緝犯躲公墓 招風耳遭認出
- 教長：明年免試比率要達65%
- 國中生當志工 助人開心有成就
- 讓書去旅行 嘉市學童贈書
- 國情報告案 府重申須合憲
- 台股收盤漲64.34點
- 個人課證所稅 工商團體：不宜
- 捷運專責機構 新北：可研議
- 台股開高走高 收盤漲64點
- 世界發明展 正修科大奪6獎
- 美狂牛再現 觸碰貿易敏感神經
- 民間團體籲瘦肉精零檢出
- 環署建申報系統 可查土污狀況
- 爭取支持 吳榮義訪高市議員
- 樂金電子Q1獲利 超越預期
- 5月台指期漲51點
- 好默契 豪妮紐約派對同進出
- 5月電子金融期齊漲
- 圓山影像特展 老照片細看風華
- 母親節疏運 台鐵加開100班
- 星總統到訪 越指交流里程碑
- 選正副議長亮票 中市議員遭訴
- 電子領軍 台股量縮反彈
- 薄瓜瓜投書 成績好沒開法拉利
- 衛生署：聯合執業提升醫療品質
- 鹿港鎮長補選 藍批綠抹黑造謠
- 走過一甲子 專書誌圓山故事
- 南島族群婚禮 研習營傳承文化
- 反證所稅 券商公會發動連署
- 尿液基因偵測 驗膀胱癌9成準
- 台東荖葉協會聯合行為 罰百萬
- 會考霧煞煞 教團：家長難適從
- 民進黨魁辯論 聚焦黨改與兩岸
- BBS鄉民正義 強調特效動畫
- 府會無共識 鳳山轉運站難產
- 建築師設計容器 行銷金酒
- 巫欣璇打擊樂 敲進國家演奏廳
- 陳以真訪高雄 談青年願景
- 防媒體集中化 尤美女提案修法
- 雜草插入眼 黑眼珠險變白
- 直升方案 新北偏遠生恐吃虧
- 進洋牛喝洋奶 陸正夯
- 時代百大頒獎 書豪希拉蕊同席
- 三大法人買超台股24億元
- 可攜核飛彈 巴基斯坦試射成功
- 北市抽驗美耐皿餐具 全數合格
- 習近平：中日核心問題勿致失控
- 炒股獲利逾億 邵昕等人遭訴
- 製毒怕毒氣 養小鳥保命
- 黨主席參選資格 蔡同榮澄清
- 全中運跳高 向俊賢3連霸
- 聯電擬辦私募 為引進夥伴準備
- 5州全勝 羅姆尼轉轟歐巴馬
- 修法遏止虐童 學者籲擴及身心
- 苗栗桐花祭 茶香伴樂聲
- 暴力販毒圍事 警破泡泡龍集團
- 免試入學 教育部公布比序項目
- 露國促撤換大使 外交部允檢討
- 證所稅議題 立委反映民眾疑慮
- 台青年送愛 與瓜國孩子相見歡
- 舊金換新金 3女A火耗判刑
- 汽燃費退費 監委肯定交通部
- 屏東樂齡示範中心成立
- 楊偉甫：降挖愛河綠地增滯洪量
- 工人急解渴 清潔劑當飲料
- 陸擴大人民幣外幣兌換特許業務
- 緩旅客情緒 機場派啦啦隊跳操
- 新台幣兌美元升1.2分
- 吳聖傑愛競速 400欄奪金
- 衛署：進口美牛與狂牛病例無關
- 台船沉公海 9船員明青島上岸
- 北檢通緝羅福助 法部修法補洞
- 美狂牛症 陳保基：進一步觀察
- 貫徹查價 總統：避免聯合壟斷
- 清白參選 蔡明忠邀對手宣誓
- 美狂牛症 章計平：妥善處理中
- 最高法院辯論庭 民眾旁聽踴躍
- KARA妮可 改當韓國大學生
- 全中運羽球 林盈君藍偉翔奪冠
- 影片危險關係 前進坎城影展
- 3月M1B及M2年增率雙升
- 地勤偷同事電腦 判拘役50天
- 屏東樂齡示範中心 老人學美學
- 對付美牛 南韓明開放暗裡擋
- 總統：府評估進一步換裝LED
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 臺陽美展現風華 飽覽大師名作
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 廁所太破學童憋尿 家長盼改善
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 抗議三峽殯葬區 民眾下跪陳情
- 民進黨與台聯 5月接連上街頭
- 王聰威寫師身 刻劃師生戀
- 尋小行星 台高中生斬獲16顆
- 弱勢學生補助 蔣偉寧允協助
- 全國鄉土歌謠賽 茂林國小特優
- 料理嘉年華 胡志強籲多吃蔬食
- 石原欲登釣島 台灣重申主權
- 愛樂40週年 音樂會世代傳承
- 談感情 羅志祥從沒想過結婚
- 學科特招 國數英社自擇科考
- 疑姐弟戀情殺 女死男送醫
- 執行緊縮政策 荷陷財政危機
- 特工向國民黨求償 二審敗訴
- 圓山大飯店見證中美斷交談判
- 梁國源：CPI極可能破2%
- 女救癌父借高利貸 男逼債法辦
- 李沃士盼海巡協助小三通夜航
- IBM聯手學研 開發加速晶片
- 剩2場例行賽 尼克拚東區第6
- 投靠前女友 微風槍嫌床上就逮
- 疑憂鬱症發作 女持刀傷人
- 中美人文高層磋商5月初舉行
- 狹幅盤整 台幣收升1.2分
- 為你而來合作 夏如芝難忘茂伯
- 花生田遭污染 伸港農民阻剷除
- 微風槍擊案 警方擴大偵辦
- 扁保外就醫案 柯建銘任召集人
- 超額抽籤限5% 建北認有難度
- 柯震東謝欣穎 台北電影節大使
- 學者籲重新評估美牛風險與貿易
- 民進黨：反對旺中併購案
- 英經濟再陷衰退 政府壓力沈重
- 突檢學校午餐 劉政鴻籲勿偷減
- 投審會通過18件投資案
- 國教方案出爐 各縣市有異見
- 23屆金曲獎 天心黃子佼主持
- 微軟：發展雲端 軟體更重要
- 衛生署：暫不禁止美國牛肉進口
- 比序條件 教育部：越少越好
- 蘋果專賣通路 進駐台中市
- 全中運閉幕 明年相約宜蘭見
- 愛國歌曲賽 校長著軍裝上陣
- 反屏東殯葬專區 居民再抗議
- 基隆嶼野百合 開花不如預期
- 兩岸經合會 26日淡水登場
- 模範母親江雯瑩 照顧7寄養童
- 免試比率 建北明年仍暫15%
- 歐巴馬前進搖擺州 搶年輕選票
- 郝：台企銀運鈔車搶案 速破案
- 十二年國教 多宣導才能釋疑
- 高雄傳命案 老婦疑遭錯殺
- 溫家寶訪波蘭 將參加經貿論壇
- 美狂牛症 總統要部會做好準備
- 女子豆漿加料 迷昏男友盜款
- 韓星李秉憲 好萊塢將留下手印
- 星運大開 夏如芝感謝周董
- 券商公會：兩稅一起研議
- 檢察官井天博涉貪 遭雄檢起訴
- 停車QR碼難用 北市府允改進
- 越南怪病肇因衛生欠佳
- Q1房市價漲量穩 新北衰退
- 美牛進口檢疫 南韓不會中斷
- 開發租賃26日昆山開業
- 騎機車2度撞死人 研究生挨告
- 矽品：半導體漸復甦 向前走
- 日月潭有歌了 縣府盼廣為傳唱
- 周人蔘行賄案 高院更四審判刑
- 鄭立中：投保協議基本完成協商
- 美狂牛症 衛署：持續三管五卡
- 性侵女下屬 男協理判4年
- M1B餘額 股市資金仍充沛
- 美牛爆狂牛症 日維持進口
- 壞天氣 鄭立中：到台北來看雨
- 租稅議題 馬總統：量能課稅
- 硬上越傭7次 男判賠百萬
- 中市消防局獲贈勤務車
- 長期性侵女友幼女 男遭求重刑
- 六法全書挖空藏槍 雙槍客落網
- 總統紀念酒 藍中常委盼續發售
- 井天博涉貪被訴 雄院裁定續押
- 歐盟執委會新主席 角逐者浮現
- 名校生疑不當言論 教長要查
- 美傳狂牛症 政院請美方提資料
- 希臘再揚言 恐退出歐元區
- 加油站無障礙廁所 立委促落實
- 美牛絞肉內臟叩關 再等十年
- 不讓人力外流 雲林引新農入行
- 佛頂骨舍利抵港 供信眾瞻禮
- 美狂牛症 消基會籲禁美牛進口
- 國道計程 兩處國道擬不收費
- 江宜樺：民生物價 穩定持平
- 綜所稅申報 5月開始
- 雲科大推品牌 盼國際上發光
- 中科四期轉型 朝省用水規劃
- 奧運足賽 中美洲寄望宏都拉斯
- 美現狂牛 農委會：加強防疫
- 美牛修法 綠堅持瘦肉精零檢出
- 南北蘇丹開戰 殃及陸油田投資
- 今彩539開獎
- 台灣體總成立 推兩岸交流
- 疑不當言論 建中班聯會澄清
- 紐國畜牧業者：不吃不用瘦肉精
- 涉收錢洩個資 蘆州員警遭訴
- 台灣女性想駐顏 愛喝膠原蛋白
- 英經濟雙底衰退 37年來首次
- 海碩盃 因雨取消25日賽事
- 陸委會：依法處理陸置入性行銷
- 陸委會籲陸珍惜兩岸和平成果
- 國道計程 eTag用戶折扣多
- 4法官調最高院庭長
- 三重火警 老婦疑嗆昏送醫急救
- 糖尿病老藥 或降巴金森症風險
- 馮寄台：駐日3年半 無遺憾
- 弊案加退休潮 新北再甄選校長
- 投保海關 梁國新：兩岸有共識
- 陸派非洲特使 勸南北蘇丹和談
- 陸公布海洋區劃 納入釣魚台
- 陸首季企業融資回溫
- 非盟籲兩蘇丹 速解決邊界衝突
- 水電不足 奈最古老大學暫關閉
- 江丙坤：在家裡天天江陳會
- 新北市房產負向 觀察效應
- 101全中運 台北金牌數奪冠
- M2餘額高 央行將續收游資
- 美傳狂牛症 暫不影響各國進口
- 今彩539 頭獎 2注中獎
- 陸社科院下修陸GDP預估值
- 迫同鄉賣淫坐檯 越南女落網
- 雷擊桃機滑行道 造成小坑洞
- 酒駕擦撞垃圾車 2死3傷
- 蘋果大漲激勵 美股開盤走高
- IPCom專利戰 宏達電告捷
- 史瓦濟蘭國王生日 獲贈噴射機
- 賄聲賄影 沃爾瑪清查內部
- 梅鐸併購案 英相再遭質疑
- 路樹倒塌砸車 2人送醫
- 美國再傳狂牛症 立院衛環委員會＂急煞車＂
- 三星S手機支援加密 具遺失追蹤、清除資料功能
- 衛生署證實: 狂牛症訊息 美已通知台灣
- 華碩2012揭示會 快樂體驗2.0 !
- 微軟發表五大旗艦產品 協助企業走上雲端
- 朝鮮軍頭狂言＂有能力一次摧毀美國軍隊＂
- EU Commission seeks budget increase amid governments’ cut
- 薄熙來兒子發聲明 外界質疑其金錢來源
- Environmentalists decry Brazil’s passage of forest bill
- Syria’s bloody violence rage, France pledges U.N. to hurry
- China’s Wen visits Poland to boost trade ties
- 520前 兩岸、外交、國防人事將有大異動
- Palastanians call on UN Security Council to stop Israeli West Bank settlements
- The world belongs to humanity, not this leader, Dalai Lama says
- Pakistan launched nuclear-capable missile
- Ukraine marks 26th anniversary of Chernobyl disaster
- S.Korea to strength inspections of U.S. beef after cow disease
- Israel's military chief says he believes Iranian leaders not to build nuclear bomb
- Makiyo 友寄感謝給機會 運將妻：得饒人處且饒人
- Bo Xilai’s brother resigns from the board of China Everbright
- 五一勞動節 反勞工剝削大遊行
- 北韓可能在一週內核試 韓媒：有根據報導
- 行政院通過「所得稅法」及「所得基本稅額條例」修正案
- 臺灣堤河邑
- 金酒＂龍年紀念酒＂發售 定價8千
- ＂放棄台獨立場＂ 中國歡迎蘇貞昌到訪
- 邱鏡淳率團 蘇杭拚觀光
- 卡駱馳「變身大作戰」活動 進入最後倒數
- 被爆與梅鐸掛鉤 英大臣：可笑
- 牛象言和 周思齊滿貫砲留憾
- 可口可樂挺散戶 建議股票分割
- 證所稅方案 政院26日討論
- G點不難尋 美醫師證明她存在
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 狂牛再現 美牛出口暫不受影響
- 張志宏代表格拉茨藝大美國巡演
- 匯豐銀行擬裁英國2千名員工
- 發現狂牛症 其實歪打正著
- 狂牛症 美承諾提全面性報告
- 財報利多 歐股續漲
- Fed上修美今年經濟成長預測
- 金價跌 銅價漲
- 柏南奇稱維持準備以做更多事
- 狂牛症 台要美提檢驗檢疫報告
- 520特使 白宮欽定高層出席
- 台灣米送肯亞 援助非洲難民營
- 利多激勵 美股收高
- 看好美經濟 油價上漲
- 蘋果WWDC 入門票秒殺
- 王建民回華府 投小聯盟復健賽
- 建仔緋聞 躍美媒版面
- 微軟和碩簽署專利協議
- 財報利多 添台股動能
- 狂牛案例 美官員：食物仍安全
- 全台雷陣雨 北部防豪雨
- 南韓經濟回神 出口前景看淡
- 晶片價跌 海力士連3季虧損
- 季後賽首輪 林書豪將缺賽
- 柏南奇：必要時將毫不猶豫購債
- 登山客求助 警消趕赴南湖大山
- 台股開盤上漲36.95點
- 台美食紀錄片 柏林觀眾叫好
- 歐盟明年預算漲6.8%惹爭議
- 倫敦奧運觀眾 禁上網貼照片
- 歐盟會員國 時薪差距大
- 2050 老年痴呆患者增3倍
- 美：特勤召妓 無礙歐巴馬安全
- 專家憂Rio+20轉移重心
- 自搭公車走失 小狗與主人團圓
- 為陸買軍事科技 美訴兩台灣人
- 台新秀音樂家 樂音飄紐約
- 衛署：若美遭降等 立即禁美牛
- 新台幣匯率盤初走升
- 尬蘋果 索尼音樂上雲端
- 菲漁工威脅殺船長 海巡戒護
- 毆運將案 Ma友寄皆緩刑
- 男涉轉賣漁船柴油 警包抄逮人
- 麗茲索拉里扮小三 戲外專情
- 涉擁槍自重 男子落網
- 高孔廉盼江陳8會簽投保等協議
- 鄭立中：投保海關有進展將簽署
- 南投雷雨 3登山客遭雷殛受傷
- 補習班招生展攻勢 疑個資外洩
- 7600點遇反壓 台股震盪
- 北市龍山寺水池內 1女溺斃
- 兩岸共護釣魚台 賴幸媛不認同
- 通膨溫和 紐西蘭利率按兵不動
- 濫用奧運選手肖像 三星挨告
- 民權飆漲 深圳被追問公務車數
- 日政治資金案 小澤被判無罪
- 古巴在中美洲推廣觀光
- 韓不禁美牛進口 美感謝
- 溫家寶訪波蘭 盼雙邊貿易倍增
- 證所稅修法 行政院會通過
- 衛生署：狂牛症不會感染乳品
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 隱形胸罩添保養品 穿搭兼美胸
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 瘦肉精狂牛症 食安盟籲禁美牛
- 證所稅影響 台股日均量縮明顯
- 工程會陸資分類 陸委會有疑慮
- 自然人證所稅 申報門檻4百萬
- 鄭立中逛老街 遍嚐淡水小吃
- 夢想家案 北檢傳喚賴聲川作證
- 營養師：常吃3食品老化快
- 簽投保協議 有助兩岸服務貿易
- 溪水暴漲 南投1男子溺斃
- 越女迫同鄉賣淫 警逮12人
- 越憂心陸菲南海爭執
- 諾基亞新機美熱銷 英供貨不及
- Ma案 運將妻：得饒處且饒人
- 拉美 智利巴拿馬競爭力領先
- 樂生自救會陳情 籲遷捷運機廠
- 毆運將案宣判 Ma尊重判決
- 公平會准永豐餘中華紙漿結合
- 中俄軍演 遭不明船艦偵查
- 朝野無共識 食管法修法又停擺
- 經建會盼台歐速簽經濟合作協議
- 北監：扁身體狀況沒那麼嚴重
- 陸成GPA會員 台灣仍有控管
- 文林苑案 建商架圍籬爆口角
- 美傳狂牛症 綠促3措施阻絕
- 政院版證所稅 阿土伯：可接受
- 五一反剝削遊行 反非典型勞動
- 證所稅 稅改聯盟：檢視馬決心
- 認定非重傷害 Ma友寄緩刑
- 總統出席體育會議 談運動好處
- 外資匯入 台幣午升1.25角
- 賞桐花隨拍隨傳 可抽iPAD
- 上網批歐巴馬 美陸戰隊員免職
- 府：馬連任就職 花費約扁8%
- 傳大學甄選成績造假 擴大清查
- 許信良：若當黨魁 推與陸交往
- 520典禮 歐洲前元首將出席
- 課稅門檻提高 券商：沒意義
- 520就職 府將辦中外記者會
- 貧困男捕魚溺斃 愛心棺木送葬
- 政院版證所稅 金管會：尊重
- 政院版證所稅 立院本會期難過
- 北市查有機蔬果 無花果乾違規
- 台灣捐贈巴拉圭護民署資訊設備
- Ma友寄：感謝給自新機會
- 韓媒：北韓可能一週內核試
- 女子溺斃龍山寺 初步排除他殺
- 美狂牛案例 牛奶安全受關切
- 北京首家兩岸合資醫院8月開幕
- 鹿港補選倒數 藍訴求傳承
- 台股收盤跌41.83點
- 看完美職籃 甜瓜迷酒駕被逮
- 東北亞黃金航圈 陳(沖)肯定
- 疑酒駕撞傷人 男酒測值高送辦
- 東南亞腸病毒升溫 陳(沖)促因應
- 林書豪練投 教頭放眼第2輪
- 台股開高走低 收盤跌41點
- 蘭嶼大停電 學生教室外上課
- 夢想家案 賴聲川夫婦訊後請回
- 建仔拚復健賽 5月底前歸隊
- 調電價後 先輔導與韓競爭產業
- 大陸團來台 陸委會籲守台法規
- 藐視法庭 巴國總理裁定有罪
- 盾牌造型傘 擋風遮雨不易開花
- 5月台指期跌46點
- 賴幸媛：中華民國擁釣魚台主權
- 瑜伽課規定超嚴 曠課會被罰款
- 證所稅修法 估增逾百億稅收
- 5月電子金融期齊跌
- 申辦塞爾維亞簽證 當天可取件
- 台股震盪 持續量縮整理
- 鼓勵成人讀大學 39校試辦
- 石化元件洩漏 高市訂加嚴標準
- 陳保基：處理美狂牛症同日韓墨
- 投信：台股仍待不確定因素消除
- 法部擬提防逃條款 司院尊重
- 手臂遭機器輾 女工及時送醫
- 尼克破快艇 仍無緣東區第6
- 不動證交稅 政院立場不變
- 賴清德：不參加海峽論壇
- 勞工整體職災率降 減災現成效
- 投保協議進度 梁國新避答
- 台灣美食國際化 海內外展成效
- 取信被害人 詐騙集團規定穿著
- 宗教藝術心靈畫展 全台巡迴展
- 賣場蔬果殘留農藥 環團籲控管
- 拜票碰軟釘 蘇煥智不氣餒
- 自小客販毒 誤將警察當顧客
- 三大法人賣超台股22億元
- 惡少幫派毆人放火 警逮12人
- 塔塔加盜伐 500年牛樟遭殃
- 數位望遠鏡 國一生發明展奪金
- 北市動物園 長鬃山羊寶寶報到
- 肌萎症童國賠案 校方願再協商
- 中和聯開 開價每坪逾40萬
- 好妻子松下奈緒 新戲變身小三
- 紅點設計獎 台科大獲亞太冠軍
- 國民黨：支持政院版證所稅
- 微風槍擊案 主嫌訊後發監
- 雙北宜桃南 環保績效冠全國
- 修法課證所稅 財長：建立制度
- 亂民全講 港藝中心5月登場
- 十二年國教 中市校長關心
- 江陳會在大直 鄭立中：是選項
- 龐維德：鼓勵台灣投資歐盟
- 國家文藝獎得主傳記出版
- 台積電資本支出調高逾33%
- 淹水戶怒 工務處長：再淹下台
- 李克強訪俄歐 出訪時機受關注
- 油電將雙漲 中科開源節流因應
- 新台幣兌美元升1.02角
- 臺灣研究大會 全球學者畢集
- 胡志強表揚勞工 允助梧南遷校
- 營養午餐收費 縣市大不同
- 商務中心啟用 松機功能提升
- 有機當歸丹參 花蓮試作
- 投資歐盟 經濟部：樂觀看待
- 代幣以假亂真 加水站業者喊苦
- 每年捐血2千袋 文大熱血第一
- 疑跨陽台拾衣失足 老婦墜樓亡
- 打瞌睡肇事 酒駕獲不起訴
- 嘉大香草植物展 香氣瀰漫
- 政務官涉貪起訴 擬凍退職金
- 法警監所管理員 刪除體格限制
- 菲政府同意叛軍 菲南成立亞國
- 金大赴陸交流宣傳 向陸生招手
- 工殤團體籲速修職保法勞安法
- 強盜入侵洗劫 孕婦驚嚇提早產
- 天氣漸熱 台南消防隊忙抓蛇
- 紓急診壅塞 健保加碼3.2億
- 國際經濟增速緩 陸外貿挑戰多
- 跨媒體整併 學者與立委盼規範
- 傳踢假球 越警調查
- 清大校慶 名師後裔將來台祝賀
- 美爆狂牛症 青瓦臺：正視事實
- 李銘順范文芳 裝可愛曬恩愛
- 食管法修法空轉 藍綠互批
- 校門口禁菸 中市研議辦理
- 外勞遭毆昏迷 立委籲重視
- 全國身障運動會 郝授旗勉勵
- 平可夫：北韓有可能核試
- 復出主持 余天為節目掃街拜票
- 綠委：總統聽取立委建言合憲
- 楊惠姍張毅 琉璃世界25載
- 遭疑謊報用油量 北市環局澄清
- 世銀：糧價首季飆漲8%
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 鹿港鎮長補選 藍委質疑綠政見
- 金門養護機構 獲廈門觀摩稱讚
- 東南亞往返大陸 星成轉運中心
- 班禪：佛理可化解人類矛盾糾紛
- 李登輝5月再下鄉 訪嘉南平原
- 甄選弊案 港明高中學生疑造假
- 疑是薄熙來胞兄 李學明辭職
- 醫：調控基因表現可補先天不足
- 見證變遷 家博愛台灣40年
- 陸機電商會 台灣辦事處將掛牌
- 庫倫逕自退場 兄弟象解聘
- 雙氧水試劑自篩 逮到違規食品
- 防薄瓜瓜來台置產 政府有法管
- 台南鐵人三項賽 選世大錦國手
- 遭控宿舍修繕涉圖利 中油調查
- 陸：軍隊按統一部署護海洋權益
- 凱撒必須死 粉絲熱情探監
- iPad容易忘 航空業忙保管
- 不礙國民生活 日皇夫婦盼火葬
- 陸：航母試航與局勢無關
- 汛期將屆 防災背包有備無患
- 龍年生育潮 早產兒恐近2萬
- 南海爭議菲擬興訟 陸：炒作
- 導盲犬訓練單位 申請門檻放寬
- 楊一展狂練高球 脊椎不適加劇
- 腦缺氧送醫遲 功能仍受損
- 王振堂：Q2營收小幅成長
- 防哄抬漲價囤積 苗檢嚴查
- 鋼琴家傅聰 78歲仍活躍演出
- 疑焚化爐底渣棄農地 環局調查
- 陸：中俄軍演不針對特定國家
- 輕軌有譜 陳菊將赴議會報告
- 模範母親 展現女性堅韌力量
- 國中女廁所臨盆 女嬰生父觸法
- 台幣29.412 7個月新高
- 3男勒斃女教師 2死刑1無期
- 人民幣中間價新高 午盤後轉貶
- 明年起 推拿人員退出中醫診所
- 大學甄選 世新細心查核揪弊端
- 台股量縮 金管會：持續關注
- 禽流感 港暫停進口遼寧禽類品
- 遭盜牛樟為風倒樹 還有生機
- 總統：盼來台觀光增至千萬人
- 兩岸產業論壇 擬探討石化合作
- 改善急診祭獎勵 5月1日上路
- 假投資真詐財 涮涮鍋員工遭訴
- 器官移植重生 高醫病友會成立
- OIE：美狂牛症等級未變
- 港明高中：全力配合調查
- 陸客自由行增點 首發66人
- 滬迪士尼樂園 主體工程將開工
- 聯勸學術期刊發行 走國際化
- 領光公司款 人頭董事長遭訴
- 身障運動會27日高雄登場
- 誆購車付假鈔 劫車男落網送辦
- 掃蕩地下通匯 全台約談上百人
- 期貨公會：期所稅削弱競爭力
- 阿里山發現小麝香貓 家貓照料
- 不滿被欺負殺人 男判12年
- 大馬舊皇宮開放 展出珍貴文物
- 交部通過淡捷延伸案 新北喊讚
- 弱勢身障租購車位 將可獲補助
- 江陳8會簽投保 兩岸皆樂觀
- 國光老將新秀 詮釋傳統戲
- 美牛修法 藍營內部共識是關鍵
- 不當解僱案 客運工會討回公道
- 政院證所稅出爐 立院再決戰
- 溫家寶：百億美元信貸挺中東歐
- 朱蕾安玩變裝 大呼過癮
- 國票賣光高興昌 每股7元成交
- 中和新蘆線將貫通 省時又省錢
- 卓新：Ma案媒體影響司法
- 提前完工 河內2高架橋通車
- 兩岸經貿團體設處 採循序漸進
- 保育區變森林區 合法權益不變
- 縱火燒死債主 7旬翁遭求無期
- 分析家：北韓新飛彈是假貨
- 攜手中東歐 陸拋百億美元信貸
- 舉止如庫倫 中職將驅逐出場
- 菲將領：南海油藏足使菲國脫貧
- 山友遭雷殛 南投山區待援
- 高市府：公共交通票價續凍漲
- 防洪 陳菊：設置緩衝區
- 王振堂：宏?很快重返前3大
- 政府讓步 菲可能出現國中之國
- 爭連任 歐巴馬將正式展開造勢
- 桃機一航廈外擴區 5月揭面紗
- 母親節檔期 百貨緊抓油電議題
- 陸首季國際收支 重現雙順差
- 研究：吃維他命D有助降血壓
- 今彩539開獎
- 身障運不得併級比賽 高市遺憾
- 俄陸軍機頻凌空 日戰機忙應付
- 威力彩開獎
- 台積電董事會核准540億預算
- 非洲第一人 賴國前總統定罪
- 羅賢哲共諜案 判無期定讞
- 海協會文化之旅 明訪中台禪寺
- 狂牛症再現 印尼暫停美牛進口
- 證所稅 每戶賺400萬免稅
- 王振堂：證所稅率不宜太高
- 簡浩秀冠軍腰帶 璞園聽牌
- 停機坪遭雷擊 疑鋪面不均勻
- 竊聽胡錦濤電話 薄熙來下台
- 阿聯駐菲大使 遭控性騷擾女傭
- 台紐ECA協商 2週後明朗
- 陸生愛星空 林書宇北大奪獎
- 美初申失業救濟 高於市場預期
- 竹科狗官司 白蓮蘋判3月
- 血鑽石助長中西非衝突
- 台美商務論壇 探討經濟前景
- 豆花妹登陸 放眼宅男族
- 貨品與服務貿易協商 進展順利
- 歐元區經濟信心降幅大於預期
- 屏東黑鮪魚季第1鮪 傍晚捕獲
- 陸專家：經濟回落不能再往下掉
- 兩岸產業合作 石化業機會大
- 名嘴嗆財長 自爆幫大戶找人頭
- 經合會成果豐碩 投保協議有譜
- 飛人場下念力 守住裕隆攻勢
- 大陸房市調控 沒有放鬆跡象
- 談訪中 許蘇吳堅持黨主席身分
- 證所稅政院版 外資正面看待
- 上海行賄 前大摩高層認罪
- 改贓車變賣 警破竊車集團
- 尹啟銘：中期國發計畫年底完成
- 今彩539 頭獎1注中獎
- 證所稅政院版 券商公會：失望
- 外資免證所稅 財長：誤會大
- 威力彩頭獎 無人中獎
- Visa將在台推跨國通匯服務
- 經濟慘 領救濟食品英人大增
- 3月房貸增幅趨緩 逾2年新低
- 北市國小教師甄選招150人
- 焦點人物：賴比瑞亞前總統泰勒
- 投信：證所稅落定 股市才能漲
- 越級見總統 劉憶如：空穴來風
- 陸面板關稅 友達：再升機率低
- 海碩盃男網賽 盧彥勳闖8強
- 台啤3分雨 扳平系列戰
- 菲漁工威脅船長 海巡戒護回港
- 獅剋猿 20勝只差一步
- 羅賢哲案定讞 國防部尊重
- 兩岸經合會新北市舉行 為第八次「江、陳會」舖路
- Makiyo被判10個月、男友1年 双双緩刑可上訴
- 10億比300億差距 歐盟期望台灣增加投資
- 外媒報導＂朝鮮最早一周內核試驗＂
- 首家京台合資醫院 8月北京開診
- 羅芙奧2012春拍 5月28日敲槌
- 疾管局統計 去年有二十例庫賈氏症
- 日本網民興起「1人捐1萬購買釣魚島」運動
- 美國企業疑在中國行賄 證監會展開調查
- 美國指控 台灣夫婦為中國偷機密技術
- Neil Heywood wasn’t UK spy, Foreign Secretary William Hague says
- Indonesia suspends U.S. beef imports for mad cow
- Blind activist escapes to unknown place under China government’s arrest
- 綠智庫民調：近6成認為馬英九不誠實 6成不支持 ＂一國兩區＂
- U.S. to withdraw 9,000 Marines from Okinawa, Japan
- Bin Laden’s families to be repatriated to Saudi Arabia
- 三星擠下蘋果 登智慧機手機龍頭
- 擬修法！健身中心服務差 可要求退費
- 王金平投關鍵票 ＂封殺＂禁止進口美牛案
- 人間有大愛 移植器官轉贈他人
- 狗狗闖跑道 紐約班機大亂
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 英破例澄清 稱海伍德非間諜
- 多空僵持 歐股近乎持平
- 美波大發警訊 防華裔危險學生
- 歐盟：不會對美牛進口採取措施
- 金價創2週最大漲幅
- 房市數據佳 世界油價走高
- 林書豪人氣旺 球衣銷量排第2
- 房市數據佳 美股收紅
- 建殷週六登場 球迷樂媒體苦
- 歐洲人口販子 日益猖獗
- 同床悶死嬰兒 美一母親定罪
- 帶小孩上班日 見證美職場轉變
- Rio+20 巴西旅館費飆漲
- 建仔話題 與台美外交相提並論
- 標普調降西班牙主權債信評等
- 美特勤局再出包 調查新性醜聞
- 亞馬遜季報超標 盤後飆15%
- 加國安大略省債信評等被降
- 台股起色 就等量能
- 狂牛台美熱線 未感染飼料食物
- 日本物價漲 央行考慮刺激措施
- 水氣仍在 外出勿忘帶雨具
- 北韓人民排字卡 太空看得見
- 台股開盤上漲54.82點
- 十二五進出口增速 陸定10%
- 日工業生產成長1% 不如預期
- 研究：女買比基尼 備感壓力
- 股匯雙漲 新台幣盤初升逾1角
- 任天堂財測低於預期 股價下跌
- 北市有機農產品 合格率9成7
- 涉開設針孔賭場 7嫌落網
- 侏儒河馬寶寶見客 提醒勿餵食
- 4月消費信心降 投資股票大跌
- 警政署：路權重疊 才不許集遊
- 人民網今上市 股價漲逾5成
- 軍卡與機車車禍 母女1死1傷
- 星巴克同店銷售落後 盤後挫跌
- 腦中彈活最久 世界紀錄男過世
- 日再傳學童車禍 舉國關注
- 警政署：治安沒有惡化
- 人民幣匯率中間價續創新高
- 鹿港鎮長補選 藍綠衝刺拉票
- 傳北韓準備第3次核試
- 高價股熄火 台股逢月線賣壓
- 馬啟思將接任AIT新任處長
- 周麟訪巴拿馬天主教第五電視台
- 涉重傷女友 工程師送辦
- 戰略經濟對話在即 美促陸金改
- 當街駕車搶劫 鄰居檔2嫌落網
- 支出增 Zynga轉虧
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今天白天天氣預報
- 三星打敗蘋果 重登智慧機龍頭
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 美專家：全球競爭 台韓是贏家
- 澳洲學者家博：台灣應跳出統獨
- 莫比爾灣高球賽 4女並列排頭
- 工業電價暴漲 造紙公會喊苦
- 台灣提供加勒比海友邦農產經驗
- 打擊貪腐 越再展決心行動
- 陸盲人律師陳光誠 傳擺脫監視
- 夫妻吵架 最忌火上加油言辭
- 大陸維權者陳光誠行蹤引發揣測
- 狂牛症 韓消費者較4年前冷靜
- 王金平關鍵票 禁美牛案未過
- 抗議陸霸凌 菲僑號召全球示威
- 梅雨季 首波鋒面5月初報到
- 查Google 美政府請大將
- 傳陳光誠逃進美使館 同志否認
- ENO亞太年會 宣讀植樹宣言
- 超工時 護理工會：要命不要錢
- 慢性病整合照護 節省藥費可觀
- 台聯：ECFA效益不如預期
- 補助電動機車 北市1萬變6千
- 離峰電價調漲 造紙業陳情
- 環保餐廳享美食 減少油煙污染
- 不顧白宮反對 眾院通過網安法
- 美特勤局傳薩國買春 當局調查
- 推甄成績疑造假 南檢分案查
- 研究：腸道免疫 血球扮傳信人
- 數位媒體發展中心 正式揭牌
- 新佈局 美擬調離9千沖繩駐軍
- 鄭立中昨探團圓 關心懷孕沒
- 日銀3個月來兩度擴大貨幣刺激
- 外資匯入 台幣午升1.68角
- 大雨擾局 中橫公路完工期再延
- 菲暫不禁美牛進口
- 大陸網站詐財洗錢 1人被捕
- 蘇煥智：民進黨可以更務實
- 按摩椅吸金案 負責人遭求重刑
- 台大號軍刀機 月底重現成功嶺
- 美國勞工 1/3睡眠不足
- 港媒：中國戰機裝上先進發動機
- 駐日美軍重整報告出爐
- 台電：離峰電價要看價差
- 身障者用電 綠委籲公平補助
- 政院證所稅版本 近期將送立院
- 護理盼正常工時 勞委會允處理
- 證所稅議題 投資股票信心大跌
- 餵母乳好處多 媽媽易瘦兒健康
- 國民營養法 藍盼優先立法
- 柯克：盼中國更開放市場
- 尼宏峰會在馬納瓜舉行
- 陸最低工資 深圳居冠海南殿後
- 越南火燒車 第一季燒兩百億盾
- 補充保費扣繳辦法 4月底預告
- 勞動節應放假 當天上班薪加倍
- 不責難醫療補償 醫團籲引入
- 社福機構用電 台電擬首年補助
- 大學甄選造假生 仍可報考指考
- 造紙業高耗能？ 公會喊冤
- 鑽探地質遭抗議 台電封井致歉
- 台股收盤跌40.85點
- 綠營：電價問題優先於證所稅
- 松山金浦直航 30日首航
- 省電競賽玩法變 新北改抽現金
- 職災件數增 北市環保局允降低
- 賓拉登忌日週年 無對美攻擊跡象
- 大雨沖刷 磁磚掉落嚇壞路人
- 發展數位媒體業 經部提3策略
- 台股開高收低 跌40點
- 科教館愛迪生出發 缺資百餘萬
- 南海爭議未平 陸西沙建碼頭
- 美學者：兩岸政治對話機會小
- 超省達人 冰箱1天限開5次
- IMF：亞洲應緊縮政策
- 5月台指期跌50點
- 台股震盪 7500失守
- 5月電子金融期齊跌
- 聯發科首季EPS僅2.19元
- 欲買釣魚台 東京將募款
- 陳菊報告輕軌 議員質疑多
- 院長首次表決 王金平給美牛案
- 殺前妻判無期 再判賠622萬
- 菲勞工部長參訪台資廠家
- 陸網友控師打死學生 官方否認
- 中市有線電視 議員指5都最貴
- 南湖大山受困登山客 救援順利
- 雄檢：頭彩男若虞逃亡依法處理
- 三大法人賣超台股15億元
- 自由中國號 5月底回基隆港
- 尼克抓山貓 季後賽首輪對熱火
- 新北發動團購木瓜
- 美牛表決藍委缺席 黨團要處理
- 血壓血脂複方藥 一錠多效
- 被冒貸過追訴期 2千多萬飛了
- 李新穎訪墨西哥市批發賣場台商
- 墨大學簽台灣書院合作意向書
- 廣西台灣名品會 200廠商參展
- 帶母雞上船 自由中國號趣事多
- 人權組織：陳光誠已抵安全處所
- 議員籲北聯醫帶頭增護士福利
- 父掐死母 陸少女網路實名舉報
- 台鐵母親節熱門車票 開賣秒殺
- 職訓局：勞動力發展署網站徵名
- 突發傷病 可要求健身中心退費
- 經長：離峰電價成本仍高出售價
- 張孝威接TVBS董事長
- 前法官陳貽男窺私 公懲會懲戒
- 獎設計 百件獲獎作品給你好看
- 美媒：薄瓜瓜開跑車吃罰單
- 毒廢液違法申報 新日光遭裁罰
- 中華電攜手趨勢科技進軍東南亞
- 新鮮人及早求職 首季職缺未消
- 日銀增強刺激 追加5兆日圓
- 回暖 陸首季工業獲利降幅趨緩
- 經長：數位服務是未來競爭力
- 新台幣兌美元升8分
- 二代健保課股票股利 仍待商榷
- 景氣燈號 連亮5藍燈
- 美學者：薄案不影響18大進程
- 仙履蘭特展 科博館百花爭豔
- 改善汙染 嘉縣設千座豬廁所
- 越配事親至孝 膺全國模範母親
- 大陸官網第一股 首日大漲
- 鹿港鎮長補選 綠要角站台衝票
- 人民觀審制 學界認不違憲
- 企業數位服務 華碩奪冠
- 同志社工：彼此尊重性別認同
- 肩並肩演習閉幕 菲美重申互援
- 健行國小海砂教室 明年起改善
- 全台 9通路 豬肉 8折促銷
- 羅賢哲判無期 家屬不平
- 判賠8百萬美元 肯德基將上訴
- 自由行 廣州58人明來台
- 鑿牆偷銀樓 男子落網
- 婦團座談 總統：女權就是人權
- 為演不可兒戲 楊謹華練跑
- 臉書結合同道 文創開新頁
- 中央氣象局氣象報告
- 中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
- 中央氣象局 明天白天天氣預報
- 中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
- 許信良：兩岸不談政治最好
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
- 空氣槍試射車窗 少年夜遊惹禍
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
- 中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
- 中央氣象局 １週天氣預報
- 開發金大陸私募基金 5月啟動
- 中央氣象局 １週旅遊天氣預報
- 中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
- 中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
- 新北抗樹癌 年底前完成防治
- 內線獲利2千萬 科技董座遭訴
- 陸農民工超過2.5億人
- 台聯憂 投保協議反害台商
- 管線施工 高市部分路段停水
- 暴力討債滋事 2男被起訴
- 光影歲月攝影展 見證台灣變遷
- 老婦溺斃自家水塔 死因待釐清
- 拜登：羅姆尼外交政策軟弱危險
- 環保電動車運毒 4人被捕
- 美牛議題 在野合作分進合擊
- 東協商機可期 台商參訪南寧
- 創意沙雕 馬沙溝海灘變裝
- 半百女洗劫男客 賓館報警逮人
- 排尿異常 澳病患跨海慈濟求醫
- 誠品設計節 膠帶貼出色彩繽紛
- 冰上雅姿 結合百老匯音樂舞蹈
- 綠營反媒體壟斷 旺中澄清
- 回應台灣智庫民調 藍持續改革
- 猥褻女乘客 司機狼判3年6月
- 水果加工創新 提高附加價值
- 5月水土保持月 全台宣導開跑
- 全國模範勞工受表揚 金門之光
- 護士無奈 超時工作離職
- 景氣連5藍燈 4月不比3月差
- 德媒：北京看準北極商機和資源
- 巨城旁交通擁擠 議員盼解決
- 總統籲歐盟洽簽經濟合作協議
- 胡志強：增預算 照顧更多勞工
- 補助李安新片 中市：城市行銷
- 金門標租傳統建築 可經營民宿
- 延攬人才案 政院聽各界意見
- 南韓：增加美牛肉檢疫比重
- 木棉落花 排花語
- 29.332 台幣7個月新高
- 英外相：將與亞洲更緊密合作
- 陳光誠逃離 傳在北京很安全
- 美狂牛症 陳保基：依國際規範
- 逆向飆車撞死人 判8年6月
- 自由行第2波 89人首發來台
- 幼獅工業區擴編 調查地主意願
- 德總理：歐盟財政公約不容重談
- 盤查遭衝撞 警開10槍嫌犯逃
- 長榮送愛到蘭嶼 日出大樓落成
- 遠雄醫療進駐 苗栗縣民歡迎
- 石斑 蝴蝶蘭 外銷大成長
- 是否重返政壇 周錫瑋：隨緣
- 陳明文質疑故宮南院縮水
- 被指查弊消極 廉政署澄清
- 表決險失利 部分藍營立委喊冤
- 中職延賽 28日兩地雙重戰
- 本周上市公司市值減0.28%
- 扁對署桃不信任 盼至台大檢查
- 台股本周跌0.35%
- 成人過動症 正確診治脫胎換骨
- 科學園區通過6件投資案
- 衛署：未輸入疫區牛羊成分藥品