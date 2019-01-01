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- 研究：暴龍咬力是人類60倍
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- 疑闖高市平交道 男遭火車撞死
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- 國際原子能機構稱 隨時可赴朝鮮「核檢」
- Greek parliament ratified cuts in pensions and health care for second bailout
- 前綠委成欠稅大戶 檢方將列禁奢公告
- 北韓證實暫停核武 換取美國糧食援助
- Venezuelan President Hugo Chavez recovering following tumor operation VP Elias Jaua says
- South Korean President Lee Myung Bak calls Japan to compensate for wartime sex slaves
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- 政企分離 航港局港務公司掛牌
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- Apple market capitalization climbs to a mountain peak, $500 billion
- Google’s policy Q&A, argument over user’s privacy right
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- Riots in China’s Xinjiang killed 20, provincial government says
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