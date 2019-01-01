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- 虐傭案台灣駐美國外交官劉姍姍返台灣
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- 蘇煥智：台灣面對中國應採政經分離
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- California Governor Jerry Brown’s plan to end pensions may not save much money
- 美國副總統拜登 設午宴招待習近平（影音）
- US President Obama and visiting Chinese VP Xi reiterate “one-China policy”: Xinhua
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- 習近平白宮會晤歐巴馬 談到經濟和人權規則 (影音)
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