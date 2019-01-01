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News Archive | 2012
漢文新聞列表 Chinese News List
火箭20日碰七六人 爭2連勝
新莊線通車 北捷運量多9萬
18大後人事 年輕化高學歷化
大腸癌手術 機械手臂新利器
央行理監事會 聚焦5議題
救恆春機場 研究金門飛恆春
陸發改委：增加中低收入者收入
涉售手機監控程式 男觸法送辦
管中閔：明年成長逾3.15%
促進經貿 薩爾瓦多贈勳劉志英
港澳生陳情 盼簡化出入境程序
旅客退稅單 護照欄改列末4碼
中市釋利多 盼提高生育率
華爾街股東豐收 員工鬱卒
巴拉圭感謝台慨助警校擴建
提振台股 管中閔盼下週提方案
涉非法移民 FBI抓華人律師
尼加拉瓜年出口料破28億美元
李安訪墨 成功宣傳PI新片
戰車事故人為疏失 高華柱道歉
反山海劇場 靜浦居民北上陳情
楊潔篪：18大後外交穩中求進
疑非法倒廢土 雲縣議員收押
副總統期勉節水有成
駐外人員考評 擬列貿易成長量
觀審試行 法務部提質疑
挺國片 藍委請民眾看國球電影
保障升級 電子禮券可即時信託
林書豪訪紐約 比賽收視飆高
日分析：陸爭海權可能投入軍力
曾勇夫駁密見說 要求週刊澄清
合歡山放晴 遊客上山賞雪景
李述德可望兼任金總理事長
高鐵桃園住宅土地 24日開標
台股漲 新台幣午升5.6分
可口可樂展 9大主題過耶誕
李述德：樂觀看明年台股
文化部施政 培育人才全球布局
扁是否續留北榮 矯正署評估中
專家：陸企明年獲利率上看一成
南韓大選投票率已達34.9%
張善政：明年3朵雲問世
果汁含塑 金果王老闆和解減刑
指揮交通新亮點 皮靴女警出列
美擬2017年在日部署F35
竹南鎮長補選 苗縣：中央出錢
退勞也有年終獎金 藍委提修法
特教經費 立委提增1百分點
36名港區人大代表產生
毆死3歲童棄屍 男判8年半
管中閔首提服務業試驗區概念
陳菊：高捷南岡山站23日通車
蘋果電視 鴻海先期測試中
網路號召飆車 警逮83飆仔
十大藝文新聞 網路票選
石世豪：不希望只有一個媒體
越南企業年終獎金差距大
陸發射土國衛星 土官員看直播
基金業看好美國明年經濟
明華園大馬獻藝 贏得滿堂彩
台股收盤漲33.73點
學生校內嘿咻 教長允列案例
Wi-Fi干擾 張善政將整治
投信：台股中性偏多
女性員額比率 國防部擬放寬
反恐兵推 模擬跨年晚會遭攻擊
法部：圖利有標準非檢察官主觀
健康有氧 彰縣推鄉鎮CPR
金融股領頭 挑戰3個月新高
建北纜居民陳情 北市尊重環評
12月台指期漲6點
遠傳攻雲端 一站購足
台股漲33.73點
臉型不對稱 正顎手術變正妹
太陽劇團3D新片 如親臨賭城
專家：美財政懸崖協商恐需半年
學童獻愛 募千份禮送梨山
12月電子跌 金融漲
收錢代查個資 警涉貪遭訴
愛犬寄宿疑染病 女飼主提申訴
搶地盤 臉書推特交惡
李朝卿案 黃世銘：督導無不當
類股輪動 台股漲33.73點
世銀預估台灣明年經濟成長4%
王建(火宣)：人權不需靠廢死加分
中華民國助露國興建堆肥舍
尼克教頭：是林書豪不要我們
蔡英文盼女性多一點政治空間
公務員非鐵飯碗 郝：賞罰分明
港回收退燒藥水 台灣無進口
日本今年貿易逆差創新高
30小湯圓熱量 得走10公里
中研院諾華簽合作備忘錄
李鵬之子任山西代省長
南韓大選 意外插曲頻傳
陸企許諾末日存活 延長元旦假
立委提案 有條件緩徵能源稅
林益世咬遭剪接 將勘驗錄音
選總統 南韓人忍受負十度低溫
持刀搶加油站 警方追緝
王岐山到訪 美擬課陸風電重稅
處理醫糾 綠委籲配套同時上路
合歡山路面結冰 車輛須掛雪鍊
三大法人買超台股41.6億元
綠拍政策短片 蘇上陣談經濟
南海問題印度將領表態 菲讚許
臺灣崑劇團 戲夢人生歲末公演
大樓傳辦告別式 突檢無所獲
南韓大選 藝人開心投票搶鏡
新港花卉產銷班 保障農民收入
南女95年慶 邀校友憶當年
世銀預測台灣今年成長1.2%
利率案 瑞銀受罰15億美元
阿里山森鐵百歲 開免費列車
學者：印尼與台FTA長路要走
台南騎樓暢通 5示範區施行
德大學收藏馬雅曆書 參觀者眾
BMW柴油X5 宣布召修
102年來台旅客 訂770萬
狼被認為郎 性侵未遂判刑
王毅：兩岸文創打造民族軟實力
人民觀審試行 司院：未違憲
死刑議題 府：總統未迴避
收賄逾2億 江西官員被判死緩
新台幣兌美元貶0.2分
陸女為打工 兩度假結婚被識破
家扶彩虹屋啟用 盼學生上進
腦死判定放寬 3歲以下可器捐
年度風雲人物 候選名單出爐
情侶販毒 被逮送辦
馬肯定龍應台 盼發揮文化國力
救國團遭批特權 北市依法行政
中醫三九貼 除寒邪減輕過敏
滑板阿甘 挑戰金氏紀錄成功
榮民慷慨解囊 家扶兒圓耶誕夢
世銀：陸明年經濟成長8.4%
奇美電獲頒節約用水績優單位
富邦財險大連分公司開業
雲端創新獎 中華電雙料冠軍
駱家輝：樂觀看待美中關係
助弱勢參觀館所 民間贊助千萬
遭指收錢護航廠商 張學孔澄清
韓大選投票將止 投票率破7成
專偷低樓層 西裝赤腳竊嫌遭逮
校內嘿咻 學生停學警調查
世界末日說 天文館：曆法結束
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
檢警調查獲偽禁藥 2嫌羈押
大學學測准考證20日寄發
南韓大選出口民調：朴槿惠領先
出口民調 南韓大選朴槿惠領先
竹南鎮長補選 內政部允協助
陳偉殷勉學弟 不要怕失敗
央行維持利率不變
番薯台改組 員工無預警放假
韓投票率77% 兌諾魔術數字
酒井法子弟涉恐嚇 遭逮捕
登山失聯愛犬守候 警找到遺體
台美珊瑚礁計畫 生態缸啟用
山下斐紹3分砲 日本16勝
盜伐猖獗 嘉義共同打擊山老鼠
新日光旺能將換股合併
尤權接任中共福建省委書記
美麗灣環評審查 限制旁聽人數
韓投票結束 出口民調各有千秋
狹幅盤整 台幣收貶0.2分
桃園樂活App 掌握消費好康
德勤：港股明年IPO規模微增
瑤瑤演拔河女孩 堅持不用替身
南韓選舉 投票率可能達7成7
湖山柚木展新生 製成供桌留念
中科四期廢水 傾向排濁水溪
朱民：明年亞洲經濟增6.8%
營養午餐管理 北市加重罰則
淡季找商機 研發冷氣助農業
韓大選難分難解 民調互有領先
利率案 歐銀行累罰61億美元
優惠多 港人蛇年遊台超值
陳偉殷：春訓前 把腳傷養好
毒品咖啡三合一 藥頭煉毒遭逮
內臟疼痛需治療 輕忽恐喪命
龍應台問文化 馬：生活
中油官田4號井鑽獲天然氣
移民官拾金不昧 桃機添佳話
立院初審 特教經費增1百分點
宇宙兄弟首映 小學生扮外星人
買K他命給維他命 男判拘役
金門跨年 就在金夜晚會精彩秀
雙子星案 太極團隊拜會郝龍斌
切鋸紅檜樹瘤牟利 4人遭法辦
台北國際書展 比利時為主題國
張良伊：正名國籍否則放棄當選
竹市工程師試槍 移送偵辦
春訓前進高雄 猿犀牛有志一同
綠委籲暫緩國華人壽標售案
台歐經濟協議 總統盼突破
北韓貨輪逆向行駛 遭陸罰款
高明釋股中遠 陽明賺39億
朴槿惠微幅領先 黨員興奮叫好
IMF副總裁：亞洲角色吃重
涉罵人神經病 李婉鈺吃官司
關切槍械管制 德設武器註冊局
下一聲槍響 法部：按既定時程
慘案後 新鎮一小學無預警關門
犀牛春訓 1/9進駐立德球場
陽光下賞雪 合歡山遊客開心
投審會通過 政龍參股高明碼頭
屏東驗蔬果 水梨香蕉農藥過量
巴黎耶誕櫥窗 品牌包取代童話
搶攻陸客市場 花蓮推柚子酥
扁出院報告出爐 矯正署評估
峇里島雞鴨死亡 小心禽流感
維也納新年音樂會 台灣同步播
買地不能建屋 法官判退錢
全球人壽RBC應達250%
性侵精障女 無罪改判有罪確定
彭清華出任中共廣西黨委書記
施打疫苗 巴多名衛生人員遇害
第2屆運彩 威剛科技得標
陳(沖)：法規鬆綁留參率過高
諸羅山軟式少棒賽 中職球星站台
陶冬：美跨過懸崖 溫和成長
日韓大選 馬：注意政情發展
斐耶誕假期 676人車禍身亡
陸委會：護照爭議 盼陸展智慧
高華柱：全面檢討演訓場地安全
德企業信心連2升 優於預期
南韓總統大選 兩陣營靜待結果
法國籍台灣女婿 嘉義開畫展
提名顏寬? 馬英九下達輔選令
太極雙星：與張學孔非密約
金門冬至祭祖 公教人員有公假
德法若衰退 歐版QE可能登場
超商咖啡漲價遭罰 法院判免罰
南韓大選投票率已達75.8%
工商界：2013台灣景氣正面
營養午餐涉弊 國中校長遭訴
南韓大選結果 預計深夜揭曉
安定基金：今年應不會給賠付款
連選連任定義 繞了一圈回原點
升格晚會遭疑燒錢 嘉市府澄清
教部：午餐有蟑螂 一隻都難忍
蘇貞昌：捍衛人權時刻都該做
通膨緩景氣穩 貨幣適度寬鬆
攻雲端醫療 華碩攜手秀傳
新北幼童車違規 竟有無照駕駛
世銀看好台灣 經部：正面訊息
山海劇場 經建會：未定案
冬至養生 藥膳食補暖身
資策會啟?車用服務 美商採用
央行明年將建立外幣結算平台
看俏台灣好料 百貨跨年行銷
寵物也進補 養生漢方報到
看好菲國 金仁寶拓廠增資
心手相連音樂會 重現梅哲之音
中科四期零排 國科會：不可能
返台打中職 胡金龍未決定
外來移民占德國人口1/8
關心獄政 義人權鬥士續絕食
2012兩岸年度漢字：平
威剛：經營運彩可一舉數得
印度欠債大戶3公斤黃金捐廟
張善政：2G移頻可考慮
立院初審 特教預算增20億
韓大選 媒體預測朴槿惠獲勝
龍應台：1.9億補助5本土劇
奢侈稅成效佳 財部提數據證明
南韓安哲秀 籲勝負雙方包容
彭淮南：台灣經濟最壞時間已過
不迴避賄選連坐 藍：嚴謹提名
銀髮族高鐵遊 敬老票成長4成
新莊創新園區BOT 財團關注
南韓人不畏寒 踴躍投票選總統
華光居民20日靜坐 盼居住權
微軟拚智慧機 勤拉攏宏達電
KBS：朴槿惠當選可能性更大
彰顯信任 馬：是挑戰但有信心
巴音朝魯任吉林代省長
時代風雲人物 歐巴馬再次膺選
外國專家訪金門 談兩岸
裕日車：明年車市 緩步復甦
世銀上調大馬明年成長預測
涉毆女模熊貓眼 男控天價求償
立院初審 原民會保障任用原民
駁見李朝卿 曾勇夫要議員道歉
今彩539開獎
林中森：娘家婆家都要照顧台商
南韓公視：朴槿惠勝選
改制新北高中 列教育旗艦計畫
鴻海轉投資 獲鏡頭利基技術
歐巴馬籲盧安達 停援剛果叛軍
歐巴馬影響世局 膺選風雲人物
王家衛一代宗師 揭幕柏林影展
藍102年中心任務 永續執政
星樟宜機場積極提升航班容量
美拳手斷根 賣故事籌藥費
威剛科技拿下第2屆運彩發行權
經濟成長上看4% 專家：樂觀
台中大肚火警 1男喪生
通用回購股票 政府紓困將告終
韓總統大選 朴槿惠將宣布獲勝
不賺錢公司肥貓 金管會擬檢討
高鐵特許期太短 歐晉德抱屈
遠離健康末日 籲安全性行為
網路熱門回顧 江南大叔領銜
聽廣播學中文 朴槿惠知台派
南韓大選 朴槿惠似勝利在望
美11月新屋開工 滑落3%
康州血案 髮廊：凶嫌從不講話
親子展年輕人休閒支出 逆勢揚
景氣復甦弱 利率未見反轉跡象
房仲代銷家數 財部：續增
今彩539 頭獎1注中獎
M2維持2.5%至6.5%
冬季聯盟 中華紅大勝多明尼加
中梵合作 援助中東及非洲災民
經濟引憂 聯邦快遞財測仍不變
蘋果栽跟斗 分析師：三星大勝
不景氣 上班族尾牙少一成
李明博電話祝賀朴槿惠當選
寫歷史 南韓選出女性總統
朴槿惠小檔案
朴槿惠對北韓溫和 降低陸壓力
梁英斌：續拓展台韓實質關係
平民說有假 英前黨鞭疑被做掉
朴槿惠勝選 盼有利台韓關係
南韓朴槿惠 將成首位女總統
2015年中小AMOLED倍增
南韓焦點人物：強人之女朴槿惠
近月內第3起 星傳勞資糾紛
南韓朴槿惠當選 經濟挑戰艱鉅
朴槿惠對台 學者：不會大改變
南韓新總統 面臨區域紛爭挑戰
象徵新美國 歐巴馬吒?風雲
朴槿惠勝選 要當民生總統
台灣首位氣象主播馮鵬年病逝
李明博賀朴槿惠勝 文在寅服輸
馬總統恭賀朴槿惠當選南韓總統
曾勇夫信誓旦旦「沒有密會李朝卿」
公督聯盟舉辦 2012年國會十大新聞票選
整合雲端醫療 華碩、秀傳共創「愛．健康雲」聯盟
世界末日特展 21日台中科博館開幕
抗議立院拒旁聽 公盟：踐踏民主
懷疑明年觀光客能否達到八百萬？ 陳冲：是汙辱毛部長
朴槿惠上台 面臨諸多外交與安全難題
曾勇夫一天兩聲明 絕無密會李朝卿
陸爆速生雞 屠宰場遭勒令停產
報告：中國解放軍可能介入釣魚台
歐巴馬再度當選 2012"TIME"風雲人物
承先啟後 朴槿惠謁陵
槍枝恐管制 美掀搶購潮
中共十八大後 11省黨委書大換班
朴槿惠曾在台灣研修 台韓會有「蜜月期 」
電金雙挫 台股跌破7600點
祈求末日神佑 高雄有人廟前搭帳篷
大陸官場陋規多 內蒙副縣長接客一天陪泡8次溫泉
京廣高鐵票開賣 單程逾四千元
北市消費申訴 電信類遠傳居首
全球吃國華人壽疑點多 立委籲「暫緩」
張鳳強案 監院糾正海軍司令部
華泰瑞苑墾丁賓館一泊二食住房專案 入住六折起
『力麗哲園花蓮』隆重開幕
台北華國大飯店耶誕歡唱派對
與臺北福華一起歡樂倒數，迎接美好的2013
新竹老爺聖誕饗宴
寒舍艾美Quube【Cheers, 2013! 煙花魅綻跨年夜】
全球人壽接手國華疑雲重重 朝野立委齊質疑
EASYSHOP好好犒賞自已 年終特賣會
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
朴槿惠當選 女國家領袖再一人
歐巴馬賀朴槿惠當選南韓總統
槍擊陰影 美家長檢討教室安全
明年股東會日期 1/3起登記
明年晶圓設備支出恐衰退
年底交易淡 太陽能報價變化小
GTAT棄多晶 影響兩岸業者
朴槿惠勝 政治變數小韓股看多
歐盟賀朴槿惠 盼強化雙邊關係
桃污水BOT案 明年起興建
美遊戲大廠THQ 聲請破產
DRAM合約價 止跌反彈
明年DRAM資本支出減21%
查維斯呼吸道感染 家人赴古巴
網路折價券 買賣雙贏
阿富汗男童躲行李箱 抵義機場
LED照明產業聯盟24日成立
誕生首位女總統 南韓股漲慶祝
陽光露臉回暖 冷氣團下週報到
國家生醫品質獎下午頒獎
3G頻寬不足 2年內仍難解決
台股開盤下跌31.34點
兩岸文創產業論壇 杭州登場
遠傳推評測網 智慧手機擂台
朴槿惠勝選 青瓦台首位女總統
法議員讚呂慶龍 促進台法關係
藏人自焚 法促陸與達賴對話
國家管控大麻 烏拉圭打退堂鼓
病患殺人 法精神科醫生判刑
加國鷹抓童3D影片惹議
遏止菸害 歐盟擬修法
東協印度紀念峰會召開
利率操控案 美兩房恐慘虧
內外課題交雜 朴槿惠挑戰重重
退勞年終議題 勞委會：須審慎
新台幣盤初走升
提案太天真 豫政協常委懺悔
國衛院長 龔行健出任
火箭戰七六人 林書豪首節6分
L.A.Boyz 變身大合體
景氣差 美年輕遊民大增
貴州垃圾桶警語：嚴禁人畜入內
谷歌售摩托羅拉業務 專注手機
拍賣遭叫停 北京準地王難產
陳裕璋：兩岸證券監理 努力中
火箭戰七六人 上半場豪拿8分
希臘財長稱明年面臨成敗關鍵年
尹啟銘：GDP3.8%為高標
拍完十二生肖 成龍想拍愛情片
拉美全球最幸福 新加坡墊底
出國上網跳躍成長 威寶搶商機
中遠助陽明轉盈 股價奔高
梁振英到北京述職 就任後首次
美股回檔 台股回測7600
怒巴士輪姦案 印度門燭光集會
早產兒點耶誕燈 啟動攝影展
王岐山：中美經濟誰也離不開誰
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
火箭戰七六人 前3節豪16分
處理漏油 三菱自動車消極挨轟
耶誕應景 北捷車站搞創意
四技二專統測 21日報名
智慧電視應用趨勢 創數位商機
大選結束 韓元遠匯軟趴趴
美航和全美航接近達成合併協定
潘基文籲陸日韓新領導人合作
蔡英文：韓國轉型正義值得借鏡
谷歌售摩托羅拉業務 專注手機
經濟部協助中小企業電子化
台旅會：不要趕集式赴台遊
火箭輕取七六人 豪拿18分
陸明年升息預期增 殖利率揚
印度東協關係升級 遙指北京
朴槿惠親日派 日韓盼啟新頁
楊雄任中共上海市委副書記
劉先覺站備詢台 立委要求離開
民間參與國際事務 外交部鼎助
末日傳言 血滴子上映稱末日檔
傳白宮官員指預算協商倒退
跨年輸運 北捷42小時不收班
金浦航線不如預期 暫不談增班
開賓士賣槍毒 男遭收押
華光社區居民靜坐 盼合理安置
強人父親 支持者盼朴將門虎女
減肥新法 吃蛋中抗體
張良伊爭取正名 外交部允協助
台巴簽國會電視台合作計畫
徵才進監所 鼓勵更生人有春天
同志結婚案 法官擬聲請釋憲
珍稀元代八方梅瓶將於加國拍賣
國泰航空勞資談判膠著
美放鬆管制 陸：聽其言觀其行
免費金融信用報告 1年1次
陸經濟領先指標顯示復甦仍脆弱
防禽流感 陳(沖)促加強應變
屋漏逢夜雨 瑞銀再遭港府調查
七六人抱不住 火箭豪力升空
陸省市領導調整 培養接班人
商辦交易腰斬 空置率上升
陸最醜雕塑 章子怡沐浴像上榜
薩爾瓦多外交成果豐碩
跨年樂翻東港 墾丁接力迎曙光
遏槍枝暴力 歐巴馬諾下月提案
蘇花公路坍方 陳(沖)促加強搶通
淡海線先導公車24日上路
美國防授權法 對台軍售列意見
馬祖海水淡化成本高 盼有綠能
區間盤整 新台幣午升5.6分
北市修營養午餐罰則 規範更嚴
祭雙反稅 美陸商貿會煙硝味濃
美官員：美台對話 戰略高層
全球經濟Q4觸底 亞幣看好
實價登錄 竹縣房市衝擊小
中華電攻收視 搶搭末日話題
劉政鴻：就任7年苗栗脫胎換骨
國際評比佳 總統：真的有感
北投青磺名湯 21日開幕
學者：台應與韓簽署經貿協定
青輔會將熄燈 陳(沖)肯定陳以真
浩然戶外照明 獲美專業認證
陳(沖)：重視智財權 已規劃執行
白天當賊夜強盜 警逮5嫌法辦
涉向運將索賄 裁決所員工遭訴
小情侶翻臉告性侵 親密照鐵證
二結王公文化節 21日登場
縣市串聯 籲中央下放舉債額
軍職退撫瀕破產 國防部遭糾正
公債魅力降 優質投資級債出線
保障勞工投票權 綠籲修選制
陳(沖)：溫室氣體排放與國際接軌
校園爆春宮 新北強化性平法治
四川大客車載30人墜崖
台股收盤跌82.01點
北市商辦第4季租金售價微漲
淡季 電視面板漲勢歇
外交部：密切深化台韓實質關係
竹南鎮長補選 不延期不遞補
涉襲擊恐嚇 曾志偉被捕交保
卵巢腫瘤搞鬼 5歲女童有月經
青年留學免息貸款 北市1千名
簡化僑外資來台 原則事後申報
明年1月台指期跌103點
台股跌82.01點
王建(火宣)推器捐 盼突破全屍觀念
網路戰爭時代 陳(沖)促部會警覺
力挺反美麗灣 張懸籲良心環評
新竹玻璃藝術節 邀全民共賞
藍委促專利布局 工研院有信心
交長：北迴票難求明年底成歷史
日銀擴大寬鬆 考慮新通膨目標
戒嚴補償基金 遭批效率不彰
經建會首長年終獎金遭凍結
明年1月電子金融齊跌
告陸前首富 黃光裕案股民敗訴
美國家電影名冊 駭客任務入列
日銀再寬鬆 加碼10兆日圓
軍職退休再任 監委籲停月退俸
玉米迷宮樂園 小朋友闖關
索尼岌岌可危 007也救不了
爭北迴車票 傅(山昆)萁槓毛治國
食物熱量標示 美味健康雙贏
健保年領逾6億 醫院公布財報
國泰勞資達共識 工會不罷工
台北巷弄文化登陸 悠著來吸睛
賣電給台電 北市府盼提高價格
得票率過半 朴槿惠寫歷史
金溥聰：樂意向立委報告
王岐山：中美誰也離不開誰
安倍賀朴槿惠勝選 盼緊密溝通
陸年度字詞 夢和釣魚島
房市過熱 香港面臨金融風險
中正尋書導航App 鴻海青睞
監院糾正軍職退撫 國防部改善
三大法人賣超台股49億元
陸副縣長很忙 一天陪洗8次澡
經部：盼與韓有更緊密夥伴關係
迎跨年 信義區31日晚間交管
維護治安 高市警祭清樓專案
歐巴馬貝納舌戰財崖 仍陷僵局
戒毒做公益 謝和弦盼返演藝圈
電價爭議 陳(沖)：電業法要檢討
結婚需釋憲 同志遺憾但不放棄
宜蘭礁溪燒水節 22日踩街
印度焚妻頻傳 台協助燒傷康復
總統的點子 萬丹紅豆酥問世
四技二專登記分發 簡章公布
越振興經濟 總理開藥方
台灣競爭力論壇 盼政府續改革
地圖紛爭 越南撤陸網路遊戲
陸稱貪污非近期發生 網友痛批
新台幣兌美元貶1.8分
停止國華人壽交易 金管會：審慎
甄嬛傳重複播 網友：放過我媽
機車遮牌 男蒙臉搶奪遭逮
元大併復華案 扁判10年確定
身障權益限縮 議員跳運河聲援
台北車展 車商促銷大降價
圓山國宴廳換新裝 朴正熙住過
中共對港人事布局 異於往常
學者：六方會談 朴槿惠課題
轉律師涉嫌當黃牛 前法官還押
11月外銷訂單 歷年新高
長老教會高俊明獲台南卓越市民
台印尼經合協議評估 互利雙贏
駐軍減少 馬祖人選博弈救經濟
騎車左轉出車禍 法國男不治
向監所徵才 典獄長：生涯僅見
同志學生：活在異性戀霸權裡
IDB提供尼加拉瓜貸款
蔡英文：國家領導人 不在性別
副總統勉公僕 以孫運璿為標竿
金門大橋爭議 立委挺包商
男持刀砍傷3女 警追緝
台灣大自創通訊軟體 拚市占
散播末日謠言 北京捕17人
全球：不實指控 追訴法律責任
汪毅夫任大陸台聯會長
中市立委補選 蔡英文盼破艱困
愛立信認列支出 減記合資事業
聯發科延攬前QCT主管掌行銷
幫派暴力討債 6嫌落網
王金平：經濟有起色為政府加油
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
漁業基金未定 雲林漁民盼落實
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中市立委補選 王金平全力輔選
學生創意冠軍 獲日系企業實習
楊登魁中風 住院觀察
鴻海投資 鎖定防水攝影機
綠控彭家收回扣 美孚不回應
扁判10年確定 特偵尊重判決
兩岸文創論壇倡議加強合作
北韓犯眾怒 朴槿惠難承諾交往
太空人林哲瑄 移出40人名單
倒數第一代省長 網友諷李小鵬
行銷德化瓷 福建博物館來開展
義媒：蒙蒂決定參選
菲佳麗獲環姐亞軍 總統府致賀
在監獄摔傷 穆巴拉克送醫
小三通人數持平 台客遊金增加
矽品明年資本支出113億
勞委會升格 最快明年7月
帶著故宮走APP 正式上線
持夫婚外情吻照索賠 判20萬
踏雪尋梅 信義鄉賞花兼品茗
總統：單一窗口助台商回台投資
綠委提質疑 籲暫緩國華交易
新莊建案工地 1人墜落命危
瘋狂追求 男傳57通簡訊恐嚇
移動美術館 虛山幻水免費看
討債扮斧頭幫 砍門叫囂觸法網
台中市議會 告別豐原遷七期
11月接單 5大地區皆成長
亞太學院啦啦隊苦練 勇奪雙冠
搭機可挑人坐 陸航創新服務
陸財富成長引擎 轉往內陸
扁二次金改 國泰併世華案發回
股市上萬點 日羽子板市集興旺
競爭壓力大 星國人民不幸福
金證會 擬聚焦3議題
陽明新船運明輪 專營西北歐線
朴槿惠當選韓總統 胡錦濤電賀
氣溫多變 帶狀皰疹患者增4倍
南韓專家：平壤觀察朴槿惠動向
拓展市場 東元(方方土)霖策略聯盟
世衛：新冠狀病毒疫情受控
世界末日謠言 越安撫民眾
嬰幼兒新樂園 雲林設托育中心
陸：以國安阻撓收購 毫無根據
桃2百萬人口現身 搶縣長風采
新北抽驗市售湯圓 全數合格
街友尾牙經費短缺 創世盼善款
台酒板橋地上權 業界興趣高
體委會熄燈 戴遐齡：未來更好
越提振經濟 榮景可期
都要拚文創 陸相中台灣人才
健保欠費獲紓困 弱勢家庭感謝
冬季聯盟 中華紅7比4挫白隊
送便當撐家計 婦車禍送命
教部研擬高中科學班生直升大學
李沃士：全力推廣行銷旅遊
勞檢權下放 五都2套標準
兩岸捧場 金酒營業額提前達陣
華爾街補習班案 可結清學費
幸福與悲觀 人民有話要說
小果番茄栽培達人 王文成奪冠
防漏水 台水汰換竹苗管線
葡萄糖胺口服液 2成5不實
余政憲涉南港案 最高法院發回
壯老年選民挺 朴槿惠入青瓦台
扁元大案所得 特偵盼瑞士匯回
學者：期待訂單真正反映出口
助產業省油 中油推中鋼經驗
王偉忠演舞台劇 導演不敢罵
狹幅盤整 新台幣收貶1.8分
跨界合作 馬偕與諾華藥廠簽約
振興股市方案 金管會提4面向
廣告台詞當口號 毒害勞工階層
資通訊電子 11月接單創新高
陳水扁合併刑期 上限20年
刑事局查獲病死豬肉約4噸
法承認曾殘酷殖民阿爾及利亞
新店挖土機翻溪谷 駕駛亡
陸企鵝凶殺案 老爸吃掉小孩
韓國新總統 陳(沖)：平常心看待
明珠新戲天香公主 南投上演
國軍轉職潮 立委籲國防部注意
運彩落馬原因不明 威達電不服
食在中國 口口驚心
朴槿惠當選 韓媒：寫5個第一
劉明康：熱錢湧陸 長期挑戰
中市有線電視費率 小降15元
李克強：增收入 GDP勿自唱
台電：購北市電價依法辦理
花瓶割傷女童 名校創辦人遭訴
售寵物假藥涉刑責 獸醫恐失業
林書豪：對手對哈登一籌莫展
末日恐慌疑問多NASA忙闢謠
台中立委補選 蘇親任競選主委
全國大掃黑 6治平對象到案
319案警涉浮報差旅 判無罪
英報專欄作家 批陸客在台惡行
疑強風 大潭風力發電葉片毀損
陸明年繼續積極財政政策
市售聖誕燈串 抽驗全合格
GWAA最佳球員 妮妮落馬
衛署：軍公教健保費 明年增
正常放款提存達陣 金管會獎勵
行動接續費降價 盼民眾有感
英特爾認購禾瑞亞私募可轉債
穩雞價 生鮮土雞將增供應量
希臘近半工作年齡人口海外覓職
世界末日 各教派詮釋不同
菲總統簽署菸酒稅改革法
全年外銷訂單金額 可望創新高
普悠瑪列車 2/7起搭得到
高市國小中毒案 檢出諾羅病毒
明年房市推案 鄉林估增5%
匯豐：明年投資主軸 股優於債
護理部離職率低 奇美醫獲金獎
3G用戶增 幾乎每人1支
德籍油輪西非海域遇劫
燦坤震旦周年慶 衝15億營收
今彩539開獎
李克強談改革發展 看重城鎮化
前11月核准僑外投資額增3%
習近平會見梁振英 介紹張德江
雙子星開發案 行政程序須完備
砸人案 李婉鈺：司法還清白
威力彩開獎
王岐山在美笑談捧殺
開發中國家 富人銀行帳戶多
陸財長：推稅改及收入分配改革
地處偏遠 德州1校教師允佩槍
檢出諾羅病毒 高市國小續停課
泰國血荒 台商挽袖捐血
當選首日 朴槿惠會見4國大使
陳士魁提醒官員 斟酌發言內容
李雨寰MV尺度大 遭電視禁播
浙江象山兩岸交流基地 揭牌
五月天諾亞方舟 搖滾迎末日
陳(沖)：推動原住民族自治法立法
房貸 擬釋逾300億動能
蘇花中斷 台鐵加班車利用率低
許虞哲升任財政部常次
日本星巴克 咖啡貴還縮水
英研究：成功獨唱藝人較早逝
iTV商機 看好大尺寸電視
巴拉圭總統頒劉德立三軍勳章
元大併復華案 扁辦：判決違憲
不畏迫害爭自由 陸12人獲獎
三星專利官司策略 歐盟有意見
陽明海運營運 盧峰海審慎樂觀
微軟壟斷瀏覽器 歐盟將裁決
外媒評選大陸10大網路事件
奇美電更名群創光電
北京將整治中國式過馬路
看好明年經濟 陽明深耕東協
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ADSL電路費調降 用戶受惠
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美初申失業救濟 5週來首增
談合作 朴槿惠與對手通話
冬季聯盟 日本完封多明尼加
世界末日說 泰國人逾9成不信
NCC促降價 業者積極配合
周幼婷為戲扮醜 抗拒照鏡子
性侵女兒72次 檢求刑30年
外勞躲查緝 跳進空軍營區
北醫大團訪史國 增進醫療交流
官網證實 鈴木一朗續留洋基
冬至溫暖 估高溫28度
威力彩頭獎槓龜
丹羽：日應承認釣島有外交爭議
今彩539 頭獎3注中獎
奇美電大陸廠群康 設備遷台南
國家生醫品質獎 台鹽獲3獎項
美Q3成長率 上修至3.1%
ICE併紐約泛歐交易所 成交
兩岸將設文創業常態合作機制
通膨目標化 央行：應修正放棄
共和黨B計畫 歐巴馬揚言否決
瑪雅預言2012/12/21世界末日 美國太空總署科學破解
北京週末氣溫降至-15℃ 專家稱與“世界末日”無關
印尼擬4年內停止輸出女傭
吃7隻蟑螂才停餐? 台北教育局改口2隻
博弈法如未過 馬祖仍發展觀光
末日論引恐慌 美部份學校放假
台鹽生技舞喜臨門
「末日」將至 全球怎麼過
獲利回吐 台北股市下跌75.53點
台聯：中國官方資金進軍台灣碼頭 國安陷入危機
維多麗亞除夕圍爐宴
槍決6死囚 府: 馬總統完全尊重主管機關權責
4成星企業提供靈活工作方式
貝魯斯柯尼警告 蒙蒂勿涉入選戰
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
水晶骷髏頭開示 今日非末日
歐美變數漸緩 投信看好高息債
確實造市 權證報價系統要升級
避財崖危機 達協議希望似大減
德單親家庭逾1/3生活貧困
遲了71年才寄達的耶誕卡
忘了末日 加州耶誕遊船歡樂
德製片推出世界不會毀滅紀錄片
大型電視熱 LED背光添動能
週到期台指選擇權比賽激烈
英特爾：明年亞洲更多人上網
鄉林大陸密集投資涵碧樓
英特爾：語音手勢辨識明年竄起
新航與維珍美國航空 航班聯營
威剛推散熱片 搶遊戲玩家市場
Flash產值估超越DRAM
末日狂歡 比國網民串連辦趴
溫暖有陽光 日夜溫差大
外銷訂單報喜 台股拚回穩
巴西人末日說 新紀元開始
紐約最熱一年 仍盼迎白色耶誕
嘉義清晨起濃霧 一片白茫茫
朴槿惠勝選 南韓財閥逃過一劫
台股開盤下跌2.89點
蝴蝶機到貨 開賣買氣旺
學者：台購潛艦具國防嚇阻效果
巴西2機場 將開放民營化
朴槿惠勝選 美媒：美韓維穩
幫「兄」 馬多夫弟判十年徒刑
封殺三星受挫 蘋果在美上訴
大陸冷颼颼 新疆零下40℃
黑莓機捲土重來 財報略好轉
演訓事故 總統弔唁殉職士兵
今年記者殉職人數創17年新高
調查：近4成陸民深夜不敢外出
選後大和解 朴槿惠籲朝野合作
央視首播V怪客 胡佳叫好
冬至到來 總統臉書祝平安團圓
美眾院取消貝納增稅B計畫表決
三星OLED電視 今年難亮相
愛你一生 惠蓀點亮希望樹
印尼女部長 馮慧蘭邁向國際
央行論匯率 貨幣戰爭若隱若現
12月外銷訂單可望年增 1成
新台幣匯率 盤初走升
設局說 陳士魁：轉述太離譜
華航添新機 增十架波音777
涉壟斷專利 三星遭歐盟盯上
台微體上櫃 見到蜜月行情
捲入奧林巴斯假帳 台灣人被捕
房價高 港府推銀行風險測試
投信：明年亞洲經濟穩健前行
高樹鄉蜜棗上市 朝野立委推薦
亞馬遜新服務 瞄準平板小嬌客
陸房市調控手段可能趨多元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
系所評鑑 2校2班制未通過
港大發現葡萄物質可抗衰老
設局詐賭 8嫌送辦
接中信金董座 江丙坤：無規劃
溫家寶籲港特首解決民生問題
改善關係 安倍派特使訪韓
陸企境外上市 申報審核簡化
消息面衝擊 台股回測
立院國是論壇 搶搭末日話題
抗生素人均用量 中美10比1
高雄展館營運移轉案 公告招商
千歲樂團 活到老敲到老
467件糾正案未結 監委盼改善
封路飆車甩尾 高雄警逮8嫌
葉問改編音樂劇 2014上演
消費新聞美牛居首 衛署最凸槌
末日賣方舟船票 聯合國闢謠
蘇花路斷 鐵路航空不怕沒位子
超商咖啡聯漲案 公平會擬上訴
朴槿惠勝 韓明年成長保3有望
北市春安勞檢 嚴查防災過好年
雷神飛彈交貨落後 台灣受影響
與高中生座談 總統談陸生政策
外銷訂單新高 陳(沖)：努力成果
NBA灌籃大賽等 增東西對抗
基層建設 賴清德：重要的先做
爭彌猴監護權 多倫多女子出庭
副總統期待經濟春暖花開
印度避免扯進南海爭端
台商回台投資案 3件送審
飆車被貼上網警抓包 男判4月
中市立委補選 蘇：用選票出氣
疫苗結餘 50歲慢性病可施打
汪用和：對藍無貢獻沒理由酬庸
改善水質 粵以花生殼吸重金屬
詐騙抓不完 印尼逮台嫌十多人
旅外大咖打中職 21日見分曉
人民幣離岸中心 台灣具優勢
北投纜車環評 有條件通過
與南山有約 總統關心籃運發展
區間整理 新台幣午升6.7分
味全攜手日商 爭霸零食市場
統測報名漲 橘營將提案刪預算
NCC降中間價 電信三雄續挫
超高壓低溫殺菌 亞洲首廠落成
搶末日商機 網購警語吸睛
美學者：朴槿惠安內必先攘外
元旦府前升旗 熱氣球升空吸睛
越首艘海軍醫護船服役
蔡依林彩排受傷 無大礙
Yahoo!奇摩社群遊戲改版
高點現壓 面板雙虎跌勢兇
打造自有品牌 朴槿惠不全靠爸
跨縣市合作 北台辦公室成立
營造業籲修公共工程基本合約
小型基地台 民團籲勿草率開放
高鐵新車23日抵台 7月營運
同志婚姻 蘇盼釋憲成合法契機
慈濟免徵房屋稅案 稅局擬上訴
胡志強：公務員貪瀆 末日提早
立院三讀 離島老人健保全補助
天文館：末日說法會不攻自破
科博館末日鐘將歸零 湧參觀潮
立院三讀 行政法院得遠距視訊
立院三讀 放寬病患拔管門檻
越村5嬰疑接種疫苗夭折
台股收盤跌75.53點
阿里山賞星空電影 視覺饗宴
張桂祥：地球末日不太可能發生
投信：台股中長線看多逢低布局
證交所：T股上市 明年趕不及
台鐵轉運站動土 帶動新竹發展
婁勤儉出任陜西省代省長
專家：台股拉回幅度不會大
薩國經長推崇劉志英促進經貿
薪資凍 逾2成企業明年不加薪
明年1月台指期跌68點
促交流 亞松森大學表彰宮國威
人本基金會籲檢討不適任教師
味全賣薯條 頂新多角投資台灣
胡金龍陳鴻文參加中職選秀
台股跌75.53點
邱進益：兩岸應相互承認治權
天文館：21日只是普通日子
青輔會得獎造假案 約談前官員
陸媒體人盼台灣文化影響大陸人
全球瘋末日 求生地點一覽
明年1月電子金融齊跌
心臟移植品質升 存活率近美國
觀念不合掐妻致死 狠夫遭起訴
康州血案效應 電玩成眾矢之的
學者：中日關係短期仍嚴峻
電機車電池系統補助延至明年底
跌75點 提前反映美股利空
蘋果谷歌微軟搶家庭自動化商機
度耶誕 謝立功陪新移民看電影
南市2工廠祝融 無人傷亡
原住民自治權 親民黨團盼回復
陸女跳天橋 武警徒手接人
台北車展開幕 最高優惠13萬
設治200年 宜蘭票選景點
美麗灣環評 正反雙方動員對壘
美中西部暴風雪 交通亂釀2死
投信：人民幣匯率上看6.18
罵警遭判刑 王子豪繳罰金免囚
小番茄競賽 六腳鄉奪冠
劉德立巴拉圭闡釋東海和平倡議
水利署：毛豆專區明年不斷耕
三大法人賣超台股91億元
追病死豬肉 南市盼警提供資料
孫政才晤王振堂 力讚宏?
馬雅末日說 中美洲觀光夯
售電價格 北巿將與台電協商
韓美衛星追蹤北韓高濃縮鈾設施
抗蘋 宏達電擬推視窗系統平板
科博館末日鐘歸零 歡騰賀平安
盧廣仲桃園跨年 楊丞琳壓軸
府前元旦升旗 台東熱氣球升空
嘉義烏魚大豐收 漁民笑呵呵
元旦敲鐘迎曙光 相約佛光大學
世界末日來臨 有人坦然有人愁
外交部：珍視台宏邦誼
美麗灣關鍵環評 22日審查
歐巴馬見王岐山 盼晤習近平
逼女子賣身抵債 暴力成員遭逮
私宰病死豬 警持續追查
稻米瘦身操 盼戰勝肥胖
大學評鑑當健檢 應與退場脫鉤
青年反壟斷 籲總統元旦宣示
新台幣兌美元貶0.2分
溫州炒房團 部份投資客被套牢
寶特瓶保險套 KUSO獲獎
避免職災 勞委會啟動春安勞檢
習近平料明年3月 首訪俄羅斯
日宮城外海地震 規模5.3
義強制駕駛撞傷動物需送醫
英男死狀怪異 屍體站立
陸海監船巡釣島 日海空監視
陸十大娛樂新聞 少年Pi入選
母美洲鴛鴦罕見 雪霸公園現身
李瑞騰：文學文物應成學門
青輔會：廠商造假擴及6活動
迎接小龍年 總統夫婦賀卡祝福
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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視障按摩師夫婦 學數位建專業
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
研究假睫毛 秦士金貼過上萬人
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
諾基亞RIM 專利訴訟大和解
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
灰狼發威 終結雷霆12連勝
公務員賺外快 金門縣府否認
巴克萊：央行明年維持利率不變
咬筆作畫 林宥辰傾注生命力
藉三振成長 鄧志偉感謝對手
煙火佯手榴彈逼債 兩兄弟法辦
慈濟援助 和中災屋整修完工
漁業權執照 嘉義核發逾4千張
環保鬥士 蓋斑鬥魚吃孑孓
末日24小時 科博館將慶新生
維權人士北風 被迫離開香港
港媒：楊雄將任上海市長
深圳台商看好花蓮 有意投資
陸末日商品熱賣
汶萊蘇丹親開專機 出席印峰會
安倍派特使 朴槿惠喊稍待
燈會演練 竹縣府模擬傷患救護
熱火輕取小牛 詹姆斯拿24分
陸爆速生雞 各地官方清查封存
預立安寧意願書 王金平做示範
英央行新總裁 年薪高過首相
國民黨：尊重郁慕明言論
海軍檢討戰車事故 重申紀律
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正)
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙） (更正)
明年春季 德經濟有望復甦
學者：國民共兩岸政策都臨挑戰
淡水沙崙停車場 4人死在車內
末日好康 公司放假提前發薪
陸專家：無異象顯示有末日
陸：與俄加強能源投資航太合作
網路發威 台指甲油業另闢蹊徑
大陸取消購買54萬噸美國大豆
談改革 韓正：上海沒退路
英Q3經濟成長 不如預估
疑情緒不穩 多障生墜樓亡
印尼議員提案 飲酒賣酒要坐牢
HBL男複賽 耶誕節開打
墾丁度冬鳳頭潛鴨 今年數量少
亞職冬季聯盟 22日冠軍賽
向菲勞致敬 菲總統接機發紅包
狹幅盤整 新台幣收貶0.2分
金門冬至祭祖 慎終追遠
早領安心 花蓮逾百警登記退休
遭指魔術造假 YIF盼勿誹謗
美孚否認收回扣 狀告趙天麟
安寧緩和條例修正 醫界肯定
法務部批准 6死囚伏法
破末日預言 德霖餐旅辦團圓桌
學者看末日 藉機抒壓逃離現狀
封測大廠回台投資 將聘1萬人
陳小紅：3面向 改革年金制度
梁振英北京述職 獲習胡溫肯定
敦煌至格爾木鐵路開工
台灣貿易中心北京代表處將成立
李強出任浙江代省長
電機工程年會登場
車商加碼促銷 買氣回籠
台商盼修法 與綠委互動受矚目
國慶煙火照疑合成 取消3獎作
柯林斯年度12字 騎馬舞入榜
消防標準擬修 護理之家設警報
義大犀牛布新局 徐生明掌兵符
立院共識 民眾備詢應理性守序
中市立委補選 3人登記角逐
eBay展雄心 跨足實體商店
日月潭跨年 4場音樂會接力秀
殺女友父26刀 戴德穎伏法
龍寶寶多 金門生育補助案增
陸委會：營造陸生友善學習環境
春節離島航班訂滿 加開班機
菲信用評等前景 S&P調升
支持修憲 泰推「三銖民主」
涉造假得獎單 青輔前專委複訊
年金改革 學者提緩衝基金
社區認養海灘 生態景觀更美麗
專家：陸可能5年內量產殲20
英女王很潮 耶誕祝詞3D放送
廢死議題 朝野黨團：待凝共識
槍決6死囚 法務部：依法執行
趙天麟：彭誠浩疑索賄
陸農村工作會議 部署農業創新
胡金龍中職選秀 大聯盟資歷
陸媒批評美國損害戰略互信
苗9線車禍 男墜圳溝死亡
李昌鈺：王立軍下場很可惜
陸已捕1300名全能神教徒
監委：不同職業年資應併計年金
死刑犯器官捐贈 醫院意願不高
涉女保險員分屍案 陳金火伏法
今彩539開獎
北韓證實逮捕美國公民
專家：台執行死刑歐盟會譴責
一家4口燒炭死亡 父緊擁女兒
大樂透開獎
T股掛牌 證交所下周提配套
外人投資 經部拚105億美元
詹宏志：台灣開始像成熟國家了
斐警擾民 警政部門被判賠償
旅外經驗寶貴 胡金龍不後悔
虐殺婦孺 6死囚末日伏法
世界末日沒事 法專家：日期錯
律師陳淑貞：反對現階段廢死
楊淑君劉聰達 感情處冷靜期
陳金火槍決 捐器官未留遺言
新聞集團證實 已著手進行分家
槍決6死囚 總統尊重法務部
英國專利戰 微軟勝摩托
美要求泰加強打擊仿冒品
搶尾牙商機 業者推專屬顧問
傳李源潮接港澳事務
1死囚器捐 至少造福5人
3伏法死囚願器捐 僅1人成功
廢死聯盟：死刑非萬靈丹
強大民意做後盾 法部執行死刑
索賄錄音帶 金管會調查
星7成員工明年想跳槽
美貿易優惠國 非洲減2增1
55死囚待槍決 陳瑞欽殺最多
監委籲零基精神編103年預算
耶誕食物浪費 英棄2百萬火雞
曾思儒洪明聰伏法 情緒平靜
冬季聯盟例賽結束 22日爭冠
23日有冷氣團 北部降10度
巴西失業率 降至歷來第2低
美耐久財訂單 財崖中現曙光
所得彈升 美消費者支出增
CCMG明年Q1登錄興櫃
法務部民調 逾7成反廢死
末日重生 學者暢談馬雅傳說
華郵：黑格是歐巴馬防長首選
原生蓋斑鬥魚 新北市復育有成
法務部：6死囚求其生而不得
與鴻海整合 奇美電清算子公司
強烈寒流 俄東歐近2百人凍死
財崖利空襲 美股跳空開低
預算案若過 蒙蒂即將辭義總理
毒品糾紛男遭槍殺 3嫌落網
大樂透 頭獎槓龜
末日說破功 備糧躲碉堡被笑蠢
今彩539 頭獎1注中獎
台灣大破台銀 戰績追上前段班
金溥聰返台 幽默回應末日之說
末日開唱 五月天分享旗山香蕉
國際專家盼凍結死刑 法部溝通
美消費者信心 創5個月新低
中信金卡奴 22日總部舉牌「悼唁」辜濂松
明年元旦升旗 熱氣球升空湊熱鬧
科博館「末日鐘」歸零 民眾歡慶平安
「王老師」湊熱鬧 又鋪天蓋地預言
「三無女人」朴槿惠 六旬仍單身
日月潭浪漫跨年 湖畔舞力全開
死囚末日 法務部槍決 6死刑犯
台執行6死刑 歐盟強烈遺憾
11月失業率4.27% 略降
歐盟發表聲明 表達強烈遺憾
轉手賺5倍 陸商掃光台灣頂級茶
發展體育教育基金會 胡志強接任董事長
吳伯雄：九二共識是歷史事實
執行死刑 外交部訓令外館說明
「九二共識」20週年論壇 許信良、洪奇昌出席
11月赴日中國人 再減4成
香港派錢6000元計劃 將於12.31日截止登記
全美默哀 悼念康州槍擊遇害者
選參議員 班艾佛列克不排除
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美賓州小鎮槍擊案 4死3傷
歐議會人權委主席：台違背承諾
蒙蒂辭職 義大利2月選國會
柏林銀行搶匪挾持行員與警對峙
高鐵帶動 竹北房市價量齊揚
歐巴馬提名凱瑞 出任國務卿
最佳財務策劃師 華銀人員勝出
竹縣房價穩 個案略受實登影響
耶誕前夕 歐巴馬相信財崖可避
加工區中港園區 招商逾百億
微信App找盛竹如獻聲耶誕夜
PTC：產業未來可多樣大量
台美專利快速審查 正式施行
最後1週 台股上漲機率8成
凱瑞接美國務卿 歐盟肯定
中山高台南車禍 5人送醫
英國賽車12C引進台灣
冷空氣南下 愈晚愈冷
美股跌 台股關注權值股表現
馬自達推CX-5新車
松翰網路攝影機晶片獲聯想認證
末日再見 五月天伴歌迷重生
人權專家：高度重視台槍決死囚
台執行死刑 國際特赦：違承諾
暴雪襲陸 渤海黃海也結冰
聯合國1直升機 遭南蘇丹擊落
歐盟：三星涉濫用市場領先優勢
財政懸崖未解 歐巴馬縮短假期
新蘇黎世日報專訪龍應台
康州慘案 慰問信逾兩百萬人簽
歐巴馬謝伯樂 提名凱瑞不意外
台股開盤上漲17.59點
拚業績 3C通路年終促銷
校園增派武警 加州反對
財崖添波瀾 美股不支倒地
中華電MOD辦耶誕嘉年華會
巴西都會地區失業率創新低
耶誕節 加國獮猴與飼主難團圓
遠傳線上資訊月 智慧手機優惠
京廣高鐵串連經濟區 助城鎮化
富豪出走 法部長提議僑民繳稅
資策會轉運 許願送好康
墜谷中巴同型車 煞車確定正常
美財崖警報響 歐股高點拉回
美麗灣環評 支持反對蓄勢以待
凱瑞行事傳統 與希拉蕊相異
新台幣盤初走升
阿根廷商家劫掠潮 暴民比警多
法右派黨主席重選 民眾不滿
奇美電減重營 3年減6千公斤
北京上訪村 售習近平通訊錄
國際城市青少棒 北市拚首冠
台化賣股 集團股價齊跌
凱瑞熟稔兩岸 外交走務實路線
避險買盤現 國際金價回升
新北高中揭牌 朱立倫勉成指標
蔣孝嚴：九二共識展現巧政治
失業率降 台灣勞動市場轉穩
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
大陸淘金 韓YG娛樂設購物網
外館向國際說明 槍決依法完成
太設平潭島設辦事處 評估投資
油氣雙燃料車 補助延長2年
權值股撐盤 守穩7500
倡導以暴制暴 美步槍協會惹議
修復關係 安倍擬派特使訪陸
台北花卉饗宴 景觀大展登場
陜西大樓火災 燒5小時未滅
NB大廠緯創 明年成長逾1成
提升服務效率 中市特種車成軍
畜禽送宰附來源 助食品回溯
中職選秀 旅外球員歷年之最
誠品生活將上櫃 跨旅館業
奧萬大賞楓 參加義賣分享愛
紐約油價回檔 跌幅兩週最深
王建(火宣)：無感賀卡可以省了
台援建巴拉圭聾胞通訊中心
孤老睡地洞抱貓狗取暖 盼避寒
台南國道車禍 波及雙向5人傷
北市路樹倒 5人輕傷無礙
執行死刑 王建(火宣)：給政府按讚
通膨難擋 陸明年CPI上看3
台東外海地震 規模5.5
米開朗基羅特展 手稿將亮相
總統：高中應培育多元才華
研調：明年NAND可增15%
台東美麗灣開發案大事記
騎馬舞點閱 破10億次大關
冬季聯盟冠軍賽 曾琮萱先發
傳回台投資 日月光不回應
提高元旦運能 雙鐵再加開列車
賄聲賄影 越查公務員招考
提升競爭力 業者籲異業整合
台隆手創館估明年2位數成長
課堂教分手 師登國教微電影
死刑議題 李登輝：由社會討論
單車環台募善款 目標285萬
累計至10月 月薪微增
小泉之子不入閣 未來可望登頂
量縮觀望 新台幣午升8.2分
新莊拆民富陸橋 駕駛留意改道
11月電視面板出貨1年新高
港報告：大陸金融領域存在風險
勞委會：國內就業市場仍待觀察
暴風雪襲美 停電交通亂死傷增
大車隊推就業方案 挑戰40K
氣象局發低溫特報 下探十度
健保局：研究補助社團補充保費
鴻海入股 GoPro老闆賺飽
以色列設講座 宣揚台灣軟實力
提升原民電腦技能 成果漸顯現
扛家計 百萬老人仍工作
逃稅20億 炒房大戶勇哥被訴
宏國赴陸設商辦 外交部瞭解中
魏應充喊加薪 企業響應
即時通訊俏 語音留言搶商機
老人住安養院 不再視兒女不孝
降死刑衝擊 法部致函國際專家
孫亞夫：陸對台政策會與時俱進
中市：水湳園區執行進度超前
研發中草藥 環科大邁向國際
李南陽與斯洛伐克訪台人士聯誼
CAS竟有未來蛋 監委籲把關
台股收盤漲20.21點
飯店尾牙逆勢夯 小聚會成趨勢
蔡炳坤送85210 勉中一中
不畏末日說 大馬華人歡慶冬至
訪衛武營 陳(沖)盼讓表演更細緻
台股獨開盤 創3年多單日低量
台股漲20.21點
明年1月台指期漲33點
立院邀金報告 聚焦台美互動
台商回台投資 經部：盡力幫忙
明年1月電子金融齊揚
正常國家 游錫(方方土)：需人民覺醒
景氣差清貧增 綠委籲增社福
當運將 車隊推擴大就業方案
小學生義賣草莓 為母故鄉挖井
傳湯唯可能再演出南韓電影
法前景脆弱 IMF籲增競爭力
國教對應學校 高市家長盼廢除
灰熊厲害 火箭主場面臨硬仗
章念馳：兩岸認同需要長時間
三大法人賣超台股11億元
體驗一日女性 男生上內診台
罹癌不忘送餐 志工慶幸能付出
員工太辣可開除 美判決惹爭議
扛三太子環台 法國人獲贈紅包
柏林銀行搶案未流血落幕
王金平：立院無密室協商
印尼伊斯蘭團體：勿道耶誕快樂
索尼賣電池事業 傳鴻海有興趣
蛋品自動化設備 總統盼拓市場
酒帳案 中市前議長發監執行
美前奧運國手賣淫 迪士尼切割
回收處理研發 最高補助2百萬
凱瑞友台 外交部盼續深化關係
營造公會訴求 工程會：虛心檢討
基地台設置 立院建議排除學校
台北購屋痛苦指數 破表
景氣冷 上班族逾9成想兼差
末日過後 科博館慶重生
新台幣兌美元升0.2分
景氣差 東京人不敢揹長期房貸
南投茗茶台北品 農產進京展售
傳央視將首播自焚系列報導
外牆投影動畫 中科大學獲首獎
盲用APP 環球購物率先使用
朴寶英狼少年 開口唱情歌
涉炒房逃稅20億 黃勇義遭訴
假造得獎案 青輔會前機要收押
國泰併世華案 糾正財政部
大陸與北韓 也存在領土問題
玉米迷宮樂園 逾千人闖關
涉機車搶奪 警循監視畫面查獲
高雄芭樂前進加國 搶耶誕檔期
方文山拍音樂電影 廣徵女主角
美麗灣環評 有條件通過
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
陳(沖)：國人對死刑有一定看法
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
Rover休旅車 引進Pure
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
欲正黨風 陸紀委書記卻涉打人
槍決死囚 兒童團體挺政府
美麗灣零和賽局 台東人的無奈
守護青少年 醫師音樂傳情
兩岸互信 專家：創造共同記憶
為農博而跑 近7千跑友參賽
美若墜崖股市崩 專家：太誇大
獲利與否都加薪 徐旭東不同意
工研院互動電視APP擷取分享
品味老街 竹崎山城展魅力
研究：霸道上司較易出頭天
大陸城市化 將拉動2千兆投資
量縮觀望 新台幣收升0.2分
寶島動漫季 看見台灣原創價值
訂位少一半 遠航擬告週刊求償
連結山與水 政大啟用水岸電梯
南大校慶 王金平表揚傑出校友
BBC：割喉案升高死刑呼聲
靈慾告白 入選奧斯卡
耶誕跨年防毒趴 警查緝摩鐵
蔡明介名列全球百大最佳CEO
陳(沖)：施政避免經貿被邊緣化
大陸保生大帝動漫畫 金門試映
桃園耶誕趴 青年舞會飆熱力
涉辱警遭摔 檳榔西施遭判拘役
拚經濟 盼102年成長逾3％
西服工會出狀況 留收據保權益
機車防暴衝手把 獲旺宏科學獎
郝：辦花博 經濟利益超過3倍
年輕情侶疑燒炭亡 家屬錯愕
蒙蒂辭職 是否參選仍舉棋不定
徐旭東：企業衝 經濟會成長
尼克公牛爆衝突 4人驅逐出場
濫發快卸獎金 糾正台電
認捐路燈電費 點另類光明燈
金門甄選臨時工 僧多粥少
美麗灣通過環評 環團要續抗爭
愛爾蘭打工度假 開放申請授權
北市公車補貼 議員告官員違法
五都交通論壇 簽5大共同宣言
擺脫窮困 信扶專案助弱勢創業
耶誕近 原住民學童展現美聲
斯里蘭卡破詐騙集團逮94台嫌
墨韻詩情 吳啟禎書法創作展
SBL明星賽票選 少俠人氣高
想掛北市門牌 往外圍房屋尋寶
元大寶來標智滬深300基金追募
世界末日音樂會 台設計師參與
大鵬航空將添購醫療後送專機
惠普推列印 相簿可存2百年
巧用鏡面反射 一個光源布羅網
國安局：台日韓關係穩定推升
參觀教廷博物館 遊客先洗塵
用死囚器官 醫院寧可不聲張
公私不分 沙柯吉選戰帳目被退
本周上市公司市值跌破21兆元
角逐北市長 連勝文：尚未思考
陸：京廣高鐵載客率估9成5
江澤民詩作 將公開發表
本周上市指數跌2.06%
重大槍擊案 反刺激美槍枝銷售
陸官媒籲管制網路 疑收緊前兆
國泰證：明年首季高點8300
美麗灣要美麗 還有一段路
早收 獲減免關稅逾5億美元
多明尼加總統府部長訪台
陸京廣高鐵 現磨咖啡鐵姐亮麗
司法院會通過 擬增設大法庭
弒母棄屍案 涉嫌女兒認了
陸和印尼將聯手打撈海底陶瓷
下放小聯盟 林哲瑄堅持拚戰
王萬里：總統重人權 有助溝通
北約在土耳其部署愛國者飛彈
監察院糾正 財政部：敬表尊重
法務部：不曾公開承諾廢除死刑
怒輪姦 印度人示威驅不散
今彩539開獎
新規 要共軍糾正用人不正之風
花蓮弒母案 作案手法凶殘
新年期間 泰南加強維安
陸農村會議 推農轉人口市民化
11月民間借貸利率持平
斯警破跨國詐騙 刑事局赴瞭解
基改鮭魚 美認定不傷環境
冬季聯盟冠軍賽 日本隊封王
雙和醫院消防演習 備氧氣瓶
耶誕城晚會 7萬人擠爆特區
今彩539 頭獎1注中獎
犀牛小將 破日本無安打完封
醒吾首府 外卡戰搶下複賽門票
車翻落南投山區 5山友受傷
全球金額最大 西班牙樂透開獎
台灣大逆轉達欣 喜迎3連勝
中信金卡奴 總部舉牌「悼唁」辜濂松
台股交投清淡 量能近4年新低
回應郁慕明建議 國民黨冷處裡
安倍年初將派特使訪中、韓 修補關係
印尼、中國將合作 打撈中國沉船陶瓷器
金溥聰返國述職 將面見老闆馬英九
擴充兵員 俄可能徵召女性從軍
陸巡邏機抵釣島附近 日機攔截
淡水9.7度 愈晚愈冷
王品近千人 兩年多1張股票
番薯電視台改組 將裁半數員工
陳菊母喪 感謝各界關懷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
公投當日 埃及副總統請辭
明華園泰國訪演 鄉親憶兒時
全美學校設武裝警衛 成本高
香榭大道耶誕市集 被批商業化
美籍華人大陸坐黑牢 美媒關注
冷氣團發威 淡水10.4度
高中英聽登場 逾5萬人報考
公債法修法 縣市與中央拉鋸
居者有其屋 星國民都有棲身處
火箭戰灰熊 林書豪首節5分
買不起租不到 紐約居大不易
滾石紀錄片 搖滾迎新年
住在德國都會 租屋勝過購屋
火箭戰灰熊 豪半場取11分
俄羅斯：無意庇護敘總統
人民幣在台業務 倒數計時
人民幣基金保單 盼明年上半年見
金管會：人民幣 可視為外幣理財
開放人民幣理財 民眾期待不一
匈牙利代表推動音樂藝術外交
11月商業營業額估持平
從肉豬到電動車 匈盼與台合作
上海房價高 青年置產得靠爸
車禍頻傳 保險注意醫療保障
高鐵新列車 抵高雄港吊卸
美血案 同窗：槍手迷暴力電玩
外交部：宏國允不影響台宏關係
11月工業生產 可望續成長
惡作劇受害護士 傳曾兩度輕生
哈登飆分秀 火箭前3節領先
香港房地產失控 施政民生最痛
陸飛機近釣島 日戰機緊急升空
明年NAND跌價 可趨緩
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
懷孕傳聞 大S否認：有就會說
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
兩岸貨幣清算上路 銀行業受惠
林書豪雙十 火箭大勝灰熊
王品明年加薪3%到5%
王品以公益辦尾牙 卓蘭送暖
美中學數學測驗 台34人滿分
受託談判不成 斷人腳掌判刑
非中小企業專案貸款 明年續辦
三重命案 婦人口手纏膠帶
蘇貞昌：台灣尚無廢死條件氛圍
2歲女童重傷昏迷 母親追真相
中油：汽油漲3角 柴油漲2角
林書豪雙十 灰熊防守潰堤
查獲仿冒字號環藥 開罰30萬
疑談判分手爭吵 女遭槍擊昏迷
遠航駁報導不實 將告時報周刊
高捷通到岡山 爭取延伸路竹
美公務員放屁 高層5頁信訓斥
王品明年展店 歷年最快
推分享哲學 馬英九籲做公益
台股低量 外資交易清淡
火災次數 較去年減12.2%
高捷通路竹 高市府14次送件
資金充沛 台股可望震盪後走高
日皇79歲生日 心繫災民
林佳龍：民間國是會議重於街頭
保溫加食補 動物過冬撇步
王品營收增 明年大徵才
美媒：悲劇後槍枝管制漏洞百出
胡志強回母校 緬懷那些年
面板成電源管理晶片廠主要市場
北市重慶北路公寓火警 無人傷
佳節撫傷痛 新鎮耶誕照常過
國家定位 蘇盼建立百分百共識
黑琵擴散 鰲鼓溼地成新棲地
陸重申反對美國對台軍售
找外勞大掃除 北市籲勿觸法
港媒：陸產醬醋 含塑超標
四海幫前幫主告別式 致意者眾
工廠排廢水 桃縣稽查告發
南韓：北韓火箭射程逾萬公里
寒流侵襲 東歐恐過極凍耶誕
台中增文康休閒車 造福銀髮族
花蓮地震 規模4.3
后豐港工地未爆雷 軍方處理
高雄跨年 公車捷運延長營運
印度民眾抗議輪暴 警下禁令
陸解除寒流藍色預警 氣溫續降
江宜樺：年金改革照顧所有族群
台灣棄犬 加拿大歡度耶誕
搞形象 陸新機構培養公關警察
王品有感尾牙 省錢做公益
金門天冷 鳥凍傷
狹幅盤整 台幣週貶0.07%
陝西全能神信徒與警方對抗
南韓：北韓火箭可載彈頭飛萬里
王品明年台灣添1新品牌
保母遭控虐嬰 北市：定期追蹤
騎車隨機行搶 男遭逮
科學預測準 極端氣候都成常態
三重婦人脖遭砍喪命 男友送辦
馬主席搭空軍一號 國民黨付費
穿梭巷弄 華光住民憶兒趣
氣溫驟降 台南候鳥群聚避風
報告：陸民利益至上 信任度低
潛中華電偷愛瘋 換瑕疵品落網
一生一世紀念票 元旦限量發售
陸推城鎮化 需體制改革配合
金門國民黨慶 縣長立委捐款
曾住華光社區 法官懷念人情味
低溫特報 入夜後會更冷
北韓火箭殘骸 南韓又撈到3塊
美麗灣開發案 蔡英文盼續溝通
新北平安夜 總統將連線報佳音
巷弄飄香 華光社區蘊藏好味道
北美館29週年活動 正式起跑
募發票助家扶 高中生上街頭
興大聖蛋節 蛇蛋壁虎蛋桌上看
投顧：生技併購案今年溢價7成
萬鈞車輛進出難 憲兵：有備案
黃金週線收黑 短線續測支撐
豪雨成災 英國耶誕恐泡湯
森鐵平地線復駛 再展魅力
拾獲港客皮夾 警方郵寄失主
錯了 世界末日說是2017年
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
綠營兩岸 郭正亮倡縣市長主導
綠訪中黨公職 增加逾2倍
迎耶誕及跨年 中市商圈活動多
新北百貨業者 福袋戰提前開打
挽袖捐熱血 重機車友做公益
日集體染諾羅病毒 6死5重病
魯凱族身障照顧員 服務不停歇
寒梅上枝頭 南投踏雪尋梅開鑼
邊界耶誕樹形鐵塔 南韓點燈
看壞都更 房仲：公寓買氣弱
台塑汽油漲3角 柴油漲2角
印度人發怒 強暴案仍持續發生
黨代表座談 馬英九談改革政策
平民擁槍率 美冠全球 台居中
納智捷搭戰鬥機 炒熱車展人氣
高鐵新車抵高雄 明年7月上線
張岫雲被瞿友寧氣哭 大吐苦水
台北監獄圍牆 見證台灣獄政史
冷氣團發威 淡水9.6度
捷運通車未受邀 楊秋興遺憾
馬英九：蘇花改會讓花蓮不一樣
蒙蒂盼持續改革 可能不參選
高中英聽報名費 明年凍漲
豪看準灰熊疲累 以快制勝
網路紅人阿喜 受封新宅男女神
護理人員再教育 衛署規定放寬
新北耶誕城 踩街晚會好熱鬧
法部：廢死非一蹴可幾
青年論壇 李沃士鼓勵多涉獵
新黨：國民黨若追求統一將回歸
蒲亭明天訪印度 行色匆匆
周杰倫拍MV 邀邰智源演公公
陸媒高唱網管 網民憂反腐受限
缺互信 港民主黨拒與中共談
陸媒長篇特寫習近平 提及妻女
埔里森巴踩街 熱力四射
菲總統簽法 反強制失蹤
警政署：查緝黑槍從未間斷
網羅消費資訊 谷歌廣告更精準
陸媒：習近平施政五位一體佈局
蘇貞昌籲人民上街頭 表達不滿
蒙蒂不競選 願受委任當總理
天冷吃火鍋 鈉高血壓高
郝龍斌：將與文林苑同意戶會面
延安國貿大廈火災 3死21傷
陸媒稱李克強有銳意改革精神
血案省思 美槍枝管制聲浪再起
快樂耶誕節 6成菲人預期
天冷心不冷 殷仔開球作公益
蔡依林再開唱 阿信親密炒氣氛
總統參加耶誕晚會 點燈祈福
公館耶誕音樂會 助孩童圓夢
火大列車到中市 小英籲上街頭
開放天空 星盼印度與東協協商
中獎外文簡訊 外傭小心遭騙
耶誕盼好禮 女士要勇於開口
英智庫：男人養小孩薪水大增
日民主黨魁 蓮舫不參選
英樂透得主 告女王御用銀行
南非紅頂商人 再入政壇成新秀
查維斯若病重 委國無意重選
新北耶誕晚會 粉絲抗寒追星
台灣大力克台啤 勇奪4連勝
冷氣團發威 太平山道路結冰
蒙蒂不參選 願承擔領導重任
解決財政懸崖 美媒建議「賣阿拉斯加」
中國巡邏機飛釣魚台 日軍機攔截
競選台北市長 連勝文不鬆口
只要馬放棄「不統」 新黨說要回國民黨
美麗灣通過環評 環盟：貪污「府敗」官商勾結
釣魚台海域若「擦槍走火」 陸媒: 日本必遭對等報復
李鴻源：北北基合併 樂觀其成
今年平安夜 很多名人「躺在醫院」中度過
拼有感到期 民進黨：做不到就應該負起責任！
足球名將SERGIO AGÜERO 在 RACE OFF 挑戰 NICO ROSBERG
台灣有百萬支槍? 警說離譜
韓國稱：朝鮮發射衛星是在測試導彈
銓敘部：擬修法刪公教健保補助
台北王朝大酒店推出「小資宴會專案」
福容大飯店 淡水漁人碼頭 榮獲BSI頒發全台第一張服務碳足跡證書
拚經濟 郝龍斌力推新十大建設
蠻荒遇難 俄探險客吃友肉保命
敘麵包店挨炸 逾60死
蕾哈娜捐175萬 回饋家鄉
CNN名嘴摩根籲槍管被嗆驅逐
外資上周大買金融股
政策加持 中印股市後市看揚
國泰證：多頭掌控8至13個月
耶誕公仔 普羅旺斯傳統巧藝
財崖僵局 商品多頭部位續減
陸股強 A股ETF亮眼
孟加拉紡織業技術短缺
洪澇侵襲 英數千家庭耶誕泡湯
台股封關週 成交量受關注
竹科前10月產值增2.08%
安倍以鄰為壑 貨幣戰山雨欲來
電信界共商網路未來發展
紐約精神病罪犯 將送醫不送牢
遠傳門市年底將達700家
景氣冷 美民眾年終血拼忍字訣
氣溫仍偏低 耶誕節逐步回溫
網龍雲端博奕賽 雙料冠軍出爐
合歡山急凍 武嶺松雪樓段結冰
台股開盤上漲2.52點
憂槍擊再現 新州一校區配武警
英房價連降6個月 明年料續跌
林永樂：與宏都拉斯邦交穩固
分析師不看衰韓元 上調預估值
台股漲 新台幣盤初走升
負31度 莫斯科入冬最低溫
平安夜不平安 名人醫院過耶誕
山東老人摔倒無人扶 送醫已亡
四技二專技優甄審 簡章公布
施顏祥：很多日商擬來台投資
工研院成功開發超低電壓晶片
陸假期資金供應 3年來最寬鬆
台家族企業未來5年營運具信心
搜尋戰 奇虎股價漲幅高於百度
科技校院申請入學 簡章公告
試院：不宜縮減試委人數任期
狠踩蘋果 三星拚明年手機銷量
小氣財神廣播劇 伴聽眾慶耶誕
立委扮耶誕老人 報佳音傳送愛
夏普傳供應索尼華碩等新面板
山東六和遭指賣禁藥給養殖戶
愛心沖淡陰影 禮物湧進康州
王建(火宣)：不贊成廢死是終極目標
躲財產公示 蘇粵公務員急拋房
日鋰電商來台投資 汽車股利多
南韓新政府要務 安全和經濟
早晨滴水成冰 陸30年來最冷
量能不出 生技遊戲股撐盤
島爭問題大 安倍擬採慎重外交
冷氣團來襲 太平山樹枝結冰
安倍：考慮改日銀法 日圓走貶
疑減重惹禍 婦飽受耳鳴困擾
越過年返鄉車票 一票難求
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
宏國企業領袖贊成與陸發展貿易
王建(火宣)肯定馬 盼做對事不怕死
QE加碼後 美債搶手奇貨可居
瘋跨年台中竄起 火鍋塔羅牌夯
南韓年度成語：舉世皆濁
美步槍協會堅反槍管 媒體抨擊
匯豐賣中國平安持股 起波瀾
摩根建議 投資者應增持股票
改善旅運 金門獎勵旅行社包機
港Wifi網路 易遭非法侵入
太流案 經部近日決定是否上訴
將官晉升 4中將27少將
台東海域地震 規模4.7
楊登魁住院 親友低調駁傳言
拚3個月有感 經長：不滿意
立委：高教評鑑有重新檢討必要
中央機關創舉 衛署ISO驗證
布農部落慶耶誕 南投信義交管
鞏固老盟友 蒲亭訪新德里
台日漁談 明年初2度預備會
買盤追捧 生技股大漲
iPad 5傳明年3月問世
機場考察爭議 立委交長舌戰
陸052D驅逐艦 料近日下水
量縮觀望 新台幣午升6.7分
黑豆素激精研發 養分高防血栓
尹啟銘：經建目標升至3.8%
台美合作 設8醫療創新團隊
毛治國：花東快接續蘇花改
1死囚器捐未成 法務部：可惜
郝龍斌推北市新十大建設
大林蒲遷村 楊秋興駁黑箱作業
地下鴿會氾濫 監院糾正內政部
台灣LED照明產業聯盟成立
人大常委會議召開 審網管立法
竹縣湖口工安意外 2死1傷
孫亞夫談話 蔡得勝提主客論
花東票難求 交長：明年底解決
經部：審議結果發國營事業獎金
郝：支持北北基合併 尊重民意
超商辦戶籍謄本 試營運3個月
芒雕耶誕老人 鉛筆芯上送禮物
動力膝關節支架 國人完成開發
印尼穆斯林禁慶耶誕 包括總統
解財政僵局 美議員籲參院接手
自殺念頭青少年 南韓逾兩成
朱立倫：北北基整併是必然趨勢
投信：賣壓重 留意摩台結算
財政懸崖陷僵局 澳元續走貶
赴陸工作中風 男子後送金門
陸前高官：習李將推第3波改革
地下油行不繳罰款 中市府嚴查
台股收盤跌4.62點
糖尿病生離家 超商叮咚聲尋回
遠航駁報導不實 告時報周刊
巴西補漲起步 政策大陸雙動能
石化業用水 星研擬抽取地下水
外長：不挖邦交 兩岸都有遵守
SHE歌曲 遭全能神教傳教義
生技撐盤 台股量縮收小黑
明年1月台指期跌9點
送鑽戒風波 童仲彥稱有所本
台股跌4.62點
公債法 立委盼中央債限再下調
聖誕季 屏縣：將劃攤販專賣區
景氣冷 韓大企業徵才意願不減
恐管制 美槍枝銷量暴增4倍
明年1月電子金融齊跌
年關將屆 警提醒防詐騙
涉騙宋新妮等藝人 女主嫌遭訴
K他命是否改列 27日討論
公園增展演場 居民寒風中抗議
財崖大限 全面協議希望渺茫
蘇花坍方 交長盼春節前搶通
敘軍轟炸麵包店 死亡人數破百
南檢：割喉驗屍若出爐儘快偵結
台南復康巴士 讓輪椅族跨年
談未來規劃 郝龍斌：我不在乎
社科院估2013陸GDP保8
高雄跨年 捷運公車加強輸運
三大法人賣超台股7.81億元
教育部校務評鑑 正心獲一等
吳敏誠案 被害家屬淚求公道
促統團體集會 籲維護憲法一中
竹縣府跨年 呈現多元內容
立委：數位元年卻獨漏原民台
蔡得勝：釣島縱有衝突仍可控制
減碳天使團 宣導27萬戶節能
大林蒲遷村 楊秋興：個人支持
種梅樹遭罰 原民團體籲撤銷
奢侈稅影響 北市部分稅收短徵
疑九降風吹倒牆 湖口2死1傷
中部供水 102年2月前無虞
萬金聖誕季存廢 自治成關鍵
北市3好福利 助嬰幼兒防疫
上櫃股票日均值117.8億元
經長：12月出口可望正成長
控妻行房要錢 舉證不足難訴離
劉守仁升中將 打造美軍足跡館
北市：變更房屋使用應申報
新台幣兌美元貶0.8分
鳳梨早產 銷陸量倍增
一次三胞胎 台東縣長送大紅包
教部：已規畫輔導特技青年就業
歡慶耶誕 米蘭光彩奪目
環球科大國際簽約 開發中草藥
中市立委補選 藍：團結爭勝選
外資上週賣超141.28億元
11月工業生產 連5升
淡海先導公車上路 3天免費
父親靈前殺兄未遂 男判刑
綠：民間國是會議結論缺約束力
蒲亭訪印度 盼增軍事經濟合作
各政黨代表字母 以中選會批准
江西幼童車翻覆 3死12傷
王雪紅：企業應該加薪
陸專家：遼寧號須速研製彈射器
開庭辯吳敏誠生死 檢辯戰公約
火箭連3場客場 體檢好時機
溫州官員會考直播 事關烏紗帽
性侵治療專區 不設中市了
工業生產好轉 印盧比後市看漲
迎台灣黑熊 六福村造新家
香港機場起降創高 飛台北最多
螢幕可摺 傳谷歌秘研X手機
竹南鎮長補選 明年2月2日
嘉縣黃金烏魚子 吸引饕客
面板需求趨緩 產能恐修正
關懷植物人 吳和益捐到宅車
改朝換代 日相野田黯然打包
台化大賣台塑化 台塑跟進
喜迎平安夜 胡志強育嬰院送暖
陸今年螢光幕 乏高收視節目
共軍北海艦隊 潛艇演習
溫家寶：審計機關應正人先正己
鐵色克隆X 攻占日排行榜
署新火警偵結 起訴縱火男
法35人感染H1N1新型流感
花蓮推柚子酥 拚伴手禮市場
藥師居家照護 省健保省就醫
黃季敏涉洗錢4千萬 檢調搜索
送餐志工 化身耶誕老人
美聯邦參議員酒駕闖紅燈被捕
越南GDP 13年來成長最慢
中央氣象局 氣象報告
甩肉有成 嘉市1年減重14噸
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
農漁會百大精品展 衝千萬商機
平安夜 屏東市區踩街報佳音
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大林蒲高污染 遷村遷廠沒共識
持鋁棒猛擊頭部 老翁打死妻子
照顧獨居老人 社福團體募年菜
華光居民靜坐 抗議再度履勘
跨年迎曙光 卑南族年祭登場
生技受肯定 技職學府展成果
破除不景氣 五星飯店進駐七期
尹啟銘：國際醫療可納示範區
番薯台改組 勞資協調無共識
陸央企明年6任務 穩增長居首
跨年瘋日出 第一道曙光在蘭嶼
轉移獲利 臉書被控鑽漏洞逃稅
周董十二新作 秀腹肌粉絲驚呼
元旦府前升旗 首見熱氣球升空
音訊全無50年 父子首過耶誕
章家籲經部上訴 遠百疑施壓
黑莓新機登台 台灣大抬轎
提升應變力 花蓮防災手冊出爐
廠商勘查投資環境 李沃士歡迎
適應需求 工程會檢討採購法
一桌二椅X4 探問劇場本質
男燒死父與弟 檢建請從重量刑
破門攻堅 警直搗鐵皮屋賭窟
郭源治任中華職棒首席顧問
美查稅 美公民法人受影響
偽環境用藥假驅蟲 環署籲慎選
彰化跨年晚會 爆米香免費送
北市推醫院消防補助 元旦上路
陸智庫：中日釣島危機可能升級
豪宅課稅 北市房屋稅收增加
黃金地段 中市議會價值逾百億
老公大陸受控制 婦人屏東報案
澄清湖球場 義大犀牛盼改善
朱木炎告IOC案 聽證會排定
威達電董座投書 不服運彩遴選
花東快 評估範圍230公里
最不可取代 調查：研發和業務
全年製造業生產 估與去年相近
立院初審 調中央地方舉債額度
賽博數碼推睿俠60吋顯示器
法人：黃金大宗買家 陸居前茅
量縮觀望 新台幣收貶0.8分
役男安家費 請領資格放寬
遠百：章民強意圖施壓主管機關
屏東氣溫降 蓮霧少數落果
傅學鵬鬧雙胞 電信員工趣事多
公平會:壹傳媒平面媒體交易遞件
設LED路燈案創40多億產值
評論：陸恐出現官員財產轉移潮
速生雞事件 凸顯陸用藥泛濫
涉騙宋新妮等藝人 女嫌收押
耶誕禮物 法人最愛旅行
小青蛙教室下鄉 雲門舞集圓夢
避免爭議 停車位大小彈性調整
災害失蹤死亡 擬改法院裁定
立院初審 兒童優惠以年齡為準
國防部：汪旋周劉守仁合格晉升
今年第6次 越再調降利率
無實體 股票博物館才看得到
美股強強滾 投資人看走眼
桃園高鐵站地價 4年漲2倍
菲國耶誕季節 耶誕夜達高潮
陸機再近釣島 日戰機升空
籲少用暖氣 德部長以身作則
全年零售餐飲營業額 可望續創高
加強新年維安 泰防長視察泰南
國防部：國軍官將比合理
曼谷跨年 3千警力維安
心無旁騖正解 落榜師勝訴確定
雙北合併 綠：選舉政治操作
有感經濟差 歐洲人逾6成
海灘發現廢雷彈 金防部巡查
美麗灣 立院盼孫大川會黃健庭
明年2月底前 中部供水無虞
訴訟費不解決 勞團：癱瘓捷運
江西幼稚園校車墜水塘 11死
3大成本漲 上班族薪資難調
以國資料：基督徒少子重教育
印度向俄國軍購 近30億美元
孔子75代孫媳婦代言消防月曆
家暴保護令 效期擬延長為2年
台灣每百人擁4槍 警：不正確
新增房貸利率 近4年新高
立院初審 訂縣市強制還本規定
報救命恩 蔥油餅伯捐救災車
上帝的性別 德部長說法惹爭議
中美洲柑橘蟲害 台灣協助防治
公債法修法 藍盼順利在野不滿
警方：K他命查獲量近兩年增多
淡水輕軌案 1月初可望過關
郭源治不服氣 為何台灣不能
賽博數碼明年大陸據點衝千家
拚花東 學者憂快速路亂陣腳
跨年湧人潮 北捷潮天團備戰
楊登魁病況 友人：住院中
台贈書俄國 成立漢學書閣
工地坍塌意外 1工人不治
英媒：中印製假藥威脅非洲安全
高鐵桃園站夯 住宅土地創新高
今彩539開獎
威力彩開獎
反壟斷聯盟：旺中也應申報結合
北高跨年夜 主持人才藝拚場
朱木炎準備赴瑞士 參加聽證會
修公債法過初審 北高兩樣情
印度警民衝突 總理籲冷靜
詐領壽險金 斐婦出怪招
涉包庇色情護膚店 2警起訴
ECB鬆銀根 拆款壓力大減
陸媒續特寫 誇耀張德江俞正聲
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敘反抗軍聲稱擊落政府軍戰機
新北高雄連線 千人報佳音
兒童優惠擬用年齡 北市：配合
裙襬搖搖高球隊 平安夜捐千萬
電擊槍對付孩童大增 英警惹議
肥咖條款 建議洽簽跨政府協議
證所稅核實課稅 共3029戶
修公債法 舉債也應重財政紀律
印尼基督徒平安夜遭穆斯林攻擊
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威力彩頭獎槓龜
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財訓所地上權招商 推4大誘因
今彩539頭獎2注中獎
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紐約州槍擊 凶手身亡
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
亞股基金連15週資金淨匯入
LED聯盟重任 技術規範設計
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耶誕假期 台股交易清淡
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全球最高溫度計熄燈
美購物旺季 微軟未獲青睞
加分屍案凶嫌獲選年度新聞人物
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美股跌 台股觀察價量
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耶誕前夕採購 購物中心湧人潮
2012最受矚目人物：歐巴馬
安倍這回玩真的 債王唱衰日圓
台股開盤上漲20.72點
加碼傳輸量 威寶衝行動上網
MOD英語賽 逾3千學童同樂
盼安倍壓制通縮 日證券指數漲
安倍放話 日圓兌美元應聲走貶
觀點短片展 公視連播4紀錄片
整頓官僚 俄國民眾打考績
宜蘭力行國小交通車車禍7人傷
日銀大買 日債料連9年漲
美槍案 凶手設陷阱誘殺消防員
科教館愛迪生出發 科學進偏鄉
重慶逾7成警察申冤獲平反
王金平：陳(沖)漸穩 施政有次序
小朋友問耶老動向 志工忙翻天
遊覽車起火 屏東進香團乘客傷
台股漲 新台幣盤初走升
遊覽車起火 4人嗆傷嚴重
韓勞動力老化 平均歲數近40
陸將投資海南三沙市逾百億元
11月製造業服務業景氣回升
傳水壩偷工 致金正日氣死
中美洲經濟成長 巴拿馬為首
NBA耶誕盛宴 好戲連台
傳陸將要求網路使用者用真名
大連駱駝發怒 咬死飼養員
涉貪污收賄 黃季敏遭求無期
台股盤中電子撐盤 量縮整理
低頭族傷眼頸 恐成頸圈族
房貸利差難降 聯準會失望
調漲時薪 估30萬人受惠
遊覽車起火 6旬男傷重命危
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
LED聯盟加持 類股走勢勁揚
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
拚第一桶金 船員考合格率成長
黃季敏貪污收賄案大事記
立院三讀 公共場所應設AED
十二年國教 700人苗栗研習
揀過現金鑽戒金鍊 婦拾金不昧
前11月加工區營業額逾3千億
運將疑遭割喉亡 檢警全力緝兇
財部：GDP達3%債限不破表
立院三讀 促積極提升製藥水準
中日島爭 日企挺進緬甸
日月潭櫻花婚禮 開始報名
大陸鐵礦砂庫存 降至2年低點
CNN最受矚目人物 馬叔上榜
申銀萬國：陸經濟12月續回暖
監聽諜對諜 黃季敏談錢話少
長榮航邁大步 張國煒升任董座
產經：陸提議 與日共管釣島
監院公布 丁庭宇上海北京擁房
北檢：黃季敏A人民防災救命錢
陸衛視跨年晚會 台灣藝人搶手
246軍人涉毒 最高階少校
醫糾調解 醫改會要求先給真相
陸出版黃菊畫冊 江澤民題書名
華航經濟艙 推四大名廚新菜
船員榜首 蘇俊宇努力克服暈船
蕭萬長：怒目相視的朝野難撐家
南亞海嘯8年 泰完成警報系統
陸股民資料網上賣 3塊錢1個
墨國打擊暴力 推繳槍換現金
鴻海投資 印尼民眾看法分歧
大馬捕逮50名台陸詐騙嫌犯
薩爾瓦多貿易逆差增加
安倍將提高通膨目標 期金上揚
寒冬送暖 中華電關懷尖石原鄉
跨年遇路斷 觀光業眉頭深鎖
越共總書記：避免重複規劃投資
台灣自主開發智慧手持關鍵技術
三項體能競賽 憲兵優空軍差
宜蘭特教交通車撞樹 7人輕傷
經濟看好 上證指收復今年失土
綠修法高職特色化 教部釋善意
福建旅行社 金門踩線
就職兩年 菊允拚人流匯聚城市
CEO看明年景氣 較今年好
工研院擬開發非揮發記憶體技術
戰車事故賠償 家屬盼法外有情
朱立倫任滿2年 滿意度逾7成
墜崖危機加槍管 美耶誕少歡樂
北市火燒車 1消防員受傷
冷天聚餐多 胃酸逆流易發病
出口商拋匯 台幣午升8.2分
知名泡腳機 升溫過高下架
102年 汶萊公民來台落地簽
台聯邀全民 監督中歌榜
軍方：將官晉升禁得起檢驗
即時通訊軟體 耶誕貼圖上線
廢死研推小組 9民間委員退出
起火遊覽車 12天前通過定檢
蕭萬長：轉型 以創新為核心
閣揆人選 郝龍斌：陳(沖)最適合
名廚手藝上飛機 豬腳花生入菜
單車追火車 推森鐵入世界遺產
第4萬龍寶寶 朱允優先入公托
高教評鑑中心 教部推動轉型
義大隊開訓 徐生明：歡迎球星
證交所個資保護管理 全球領先
麥片摻治痛風藥 中市扣押查辦
桃園房市投資客比例高
胡志強：組閣門票我沒買
越南20年首見貿易順差
藥品醫療製造業 產值上看千億
陸修法 擬鬆綁徵地補償上限
立榮新航線 台中澳門首航
日圓貶 尹啟銘：密切注意
台股基金7成4勝大盤
立法三讀 非上市股權轉讓自由
疑報復社會 男開車撞23學生
陸軍鄒雙喜 台灣首位超馬認證
專業強操守不佳 黃季敏失守
台股收盤漲101.05點
北檢：黃季敏涉貪近2千萬元
陳菊喪母 婉謝花籃奠儀
竹市府跨年 封街開唱
基金加碼原油多單 8月來新高
籲放劉曉波 支聯會耶誕遊行
演南亞海嘯 娜歐蜜華茲飆演技
陸打房不鬆手 明年續限購
台股漲101.05點
農委會：馬場合法化月內提對策
陸：即時公布速生雞調查結果
跌勢過猛 日圓回神
運將割喉命案 警公布凶嫌畫面
自由經濟 經建會提5大中心
讀童書接電話 蜜雪兒耶誕超忙
明年1月台指期漲153點
義大世界跨年 籲搭大眾運輸
漲逾百點 營建電金噴火
不怕不景氣 新加坡人瘋微整形
美明年經濟成長估3-3.5%
涉助父洗錢 黃季敏子逃匿通緝
刮法拉利姐車案 男遭起訴
六輕報告 環團憂低估健康風險
日民主新黨魁 海江田萬里當選
明年1月電子金融期齊漲
被控收賄買城堡 顏慶章不起訴
台南白蝦 生產履歷視訊化
社會人士列席立院 藍盼配套
京廣高鐵將通車 機票價大降
阿里山森鐵 朝登錄世遺努力
台中跨年夯 胡志強：加強服務
樟木香露餡 竹東警逮山老鼠
三大法人買超台股53.6億元
捷運忠孝敦化站附近 1男墜樓
台經院：景氣回溫否 待觀察
耶老尋蹤電話 全球孩童狂叩
悲劇過後 美小鎮感激各地送暖
綠行動傳唱 參與人次增2倍
太麻里迎曙光 比基尼沙灘路跑
黃季敏遭起訴 最快26日移審
日圓貶 學者：貶太多有壓力
友邦訪台 總統盼進一步固邦誼
偽禁農藥約3成 農委會將嚴查
森鐵巡禮App 盼入世界遺產
茼蒿價高 較10年前翻倍
朱立倫：陳(沖)愈做愈好
中市調解效率高 減少訴訟
撞死人肇逃 5人同日落網
農藥行安心店家 百店獲標章
垃圾車調路線 南市省油15%
闖紅燈撞警車 酒駕男遭逮
巴紐案 黃志芳與邱義仁不起訴
新台幣兌美元貶0.2分
石斑魚價低 屏縣府協調收購
Netflix出包 怪亞馬遜
精機新突破 勤益創次微米技術
醫療專機抵金 9旬翁回星就醫
陸刑訴法新解：肉刑逼供屬非法
太流增資案 經部提起上訴
單週萬人腹瀉 諾羅病毒肆虐
走過海嘯 亞齊拼觀光迎新生
曹啟鴻：屏東跨年不砸重金
班艾佛列克：不選參議員
陳德星堂百年古蹟 耗5年修竣
綠黨團裝有監視器 議會將拆除
府：馬主席搭座機 國民黨付費
耶誕傳情錦榮 蔡依林微笑點頭
歷屆議員回娘家 新北議會熱鬧
尋找史前踏浪人 紀錄片揭秘
勒斃已婚女友 男判12年
賴清德：務實市政 為連任奠基
府：總統從未說廢死是終極目標
跨年看煙火 古坑擴大交管
加盟橫濱隊 鄭凱文續拚日職
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
楊登魁住院 盼媒體勿打擾
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
火車頭路燈 凸顯集集意象
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
南北大動脈 京廣高鐵將通車
籲舊百貨重生 中市民眾上街
護理師吃減肥藥 近視飆升千度
義大隊開訓 林義守：找回球迷
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拿考古題試考 測驗中心挨批
鄧志偉關懷聽障生 感觸良多
節能減碳行動標章 華航獲特優
勞委會：元旦國定休假有兩天
高麗菜價升 男偷8百公斤被逮
珊瑚兒返校過耶誕 師生送愛心
朴槿惠用人原則：無限信賴
海嘯後送暖 古稀翁鐵馬繞亞齊
11月M1B年增升 M2降
裕隆2連勝 周士淵單週最佳球員
假訂貨真詐騙 女嫌被逮
指巧巧下流 林韋伶判賠6萬
印度警民衝突 警方為誤判道歉
地球躲浩劫 天外煞星不來了
巴菲特公司投資陸太陽能電廠
風神寶寶創團 盼孩子感受土地
明星產業 投顧欽點生技中概
2至5歲幼兒 肺炎疫苗將免費
高雄世貿 陳菊估年產值46億
陸新一輪人事調整將揭序幕
滬深股市 漲至5個月高點
陸新台幣清算工作可望元月啟動
冬季風暴恐襲 美迎白色耶誕
減少空汙 高雄出動洗街車
拚春節商機 花蓮加印觀光摺頁
金溥聰：希望台美關係再深化
美陸戰隊與水兵 明年隨機酒測
南投APP 吃喝玩樂更便利
馬祖旅運大樓 陳(沖)：重要建設
量縮盤整 新台幣收貶0.2分
朱熹講學地 燕南書院重建啟用
女稱神父贈房地 法院判不存在
金門航站擴建 新貨運站將啟用
張國煒接掌長榮航董座
難忘耶誕 原鄉學童商場報佳音
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元旦升旗 高市府會送好康
太百案上訴 遠東尊重經部決定
友善餐廳 雲朗集團13家獲獎
鰻苗捕獲減3成 疑大甲溪污染
耶誕馬槽 義傳統節慶裝飾
信義房屋 明年徵才3000人
賭場設警所旁 副所長收賄被逮
台灣流行文化夯 陸客也來跨年
中銀估港明年經濟成長3.2%
明年全球經濟 美可能是亮點
打房疑慮退 陸地產股昂首
俄兌現入世承諾 越將加強合作
安倍明上台 日閣名單陸續曝光
長春亞太公開賽 許天來領先
台日租稅等協定 明年有進展
擄貴賓犬 要脅少女露點照被逮
炒股判刑定讞 林文郎發監執行
陸國民收入倍增 專家：靠改革
防腸胃炎病毒 乾洗手效果差
白天辦耶誕趴 啟英師生稱創舉
薛琦：人民幣商品掛牌商機大
長榮新董座 新出爐正駕駛
雙子星開發案 監委擬約郝龍斌
陸：日出動自衛隊飛機 已交涉
到台中跨年 市府籲搭大眾運輸
美聯十大新聞 賓州槍擊案居首
張國煒升董座 台灣航空年輕化
與兒子口角 父用探勘機具上吊
M1B連3升 股市資金充沛
和旺圓山帝標獲特優友善住宅獎
金門元旦升旗 健走送好康
社群網站夯 大學開網路行銷課
拖欠農民工薪 陸企違法成本低
法耶誕老人 工作不穩定薪資低
法部：遺憾委員退廢死研推小組
美麗灣案 黃健庭：學到教訓
韓廠轉向超高解析度電視面板
馬總統：民意對廢死還有保留
新北購物節拚有感 銅板搶好康
菲國颱風災民 克難過耶誕
金管會開鍘 嚴懲違規經理人
南市運將命案 財殺可能性大
台北燈節主燈 青年公園續發亮
雇主注意 逃逸外勞假冒新住民
保險業 擬可投資殯葬設施
過耶誕 屏東老師塑膠椅排字
台肥海洋深層水與悅氏拆夥
郵儲將破5兆 盼投入公共建設
消防灌廢土車 鋁化合物炸傷人
曾勇夫：人權報告審查未受影響
陸媒：劉雲山愛寫散文
觀光客破700萬 馬促提升質
外長：台灣與宏都拉斯邦誼穩固
太流增資案 經部：遵照裁判
迎千萬遊客 佛光山送幸福卡
耶誕挑禮 多數人也買給自己
蒲亭剪綵太平洋油管 著眼亞太
日圓貶 經部：進口成本降
律師高考 陳致中邱意上榜
鴻海60吋電視2.5小時賣光
3度酒駕 運將遭求刑2年9月
孫大川：美麗灣應召開部落會議
平安夜車禍 斐11人身亡
美國擬售南韓4架全球之鷹
經濟部上訴 遠百：遺憾
桃園房市調查 房仲業看法不同
進香遊覽車起火 2人未脫險境
違規調經理費 貝萊德投信遭罰
男疑迷模擬遊戲 束帶套頸致死
兩岸服貿談判 經部拚年底完成
今彩539開獎
金錢豹欠稅案 行政訴訟遭駁回
房仲業續徵才 布局海外
大樂透開獎
陸機近釣島 日防相料再臨
衝業績 英耶誕促銷提前開打
陳(沖)：馬祖發展靠觀光大軍
設底線 陸加強網路身分管理
陸媒續介紹王岐山張高麗
追蹤耶老電話 叩進11萬通
花蓮弒母案 近日將偵結
議員批反毒重敘獎 北市澄清
大馬年度漢字：改
陸實施兩岸貨櫃運價報備制
菲人過耶誕 公園商場成首選
綠執委籲黨中央 主動拋馬蘇會
日駐陸大使履新 強調修復關係
孩童耶誕最愛 平板取代玩具
國泰證徵才30人 起薪3萬
中小企業放款 明年增2300億
汽機車免換行照 年省11億元
美擬在日部署16架F35
免招性侵 史瓦濟蘭禁迷你裙
國防部：國軍反毒發揮成效
豪雨成災 馬東3州逾萬人受困
陸股走高 A股ETF交易熱絡
台北國際城市青少棒 四強出爐
偶像SMAP 連3年紅白壓軸
派出所副所長收賄 警：不寬貸
敘軍絕地反撲 傳動用毒氣彈
今彩539 頭獎 1注中獎
大樂透頭獎無人中獎
曼谷國際機場 新年遊客眾多
耶誕禮物遭竊 英警助一家圓夢
防性侵 史瓦濟蘭禁女性暴露
后綜擊破神盾 隊史首勝松山
督洋：不符規格泡腳機已下架
陳可辛想拍電影 談泰華認同
疑摸胸惹禍 兩兄弟1死1傷
熱浪兼豪雨 英今年天氣很極端
耶誕奪命槍連響 美4警消殉職
歐巴馬第二任期 面對歷史挑戰
海江田當選民主黨魁 漢詩明志
另類蜜月 英夫婦單車遊遍世界
普京訪印度 鞏固國防經濟利益
日外相內定 岸田文雄出任
行憲紀念 公督盟要求「把國會還給人民」
黃季敏涉貪9起 檢方求處無期續押
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首次視察馬祖 陳冲：發展靠觀光大軍
慘！ 財經3首長 滿意度「個位數」
日本政黨輪替 民主黨政權1198天終結
日本攔截巡邏機 中國提交涉
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年度英語關鍵字 林來瘋獲選
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安倍組閣 石原之子管核電
法務部：目前無法承諾「停止執行死刑」
青輔會走入歷史 馬盼維繫傳統
揭塑化劑案 楊明玉模範公務員
中國不認為「俄印軍事合作意在牽制中國」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
緬甸客機迫降 1台灣旅客受傷
風暴威脅 多倫多取消兩百班機
哈薩克軍機墜毀 27人全罹難
紐約燒屋槍手留字條 最愛殺人
德業界憂 增稅不利產業
員工生第二胎 信義高額補助
肉身救主狗狗 似戰勝癌症
法籲台展開對死刑辯論
富邦金獲溫室氣體國際認證
4大類高息債基金績效逾倍
出口風險 南韓消費者信心持平
Netflix視訊服務恢復
新興亞洲明年續演股匯債3升
少年Pi 將成李安最賣座電影
台灣新浪微博 推繁體拚公益
水氣增加 迎風面有短暫雨
王萬里：東海爭議 協商創三贏
明年三大產業 生技營建出列
南韓奮起 拉近與日GDP差距
估台股盤堅 或有作帳行情
景氣差 美購物季涼颼颼
日野田內閣總辭
耶誕瘋血拼 英線上零售翻倍
台股開盤上漲9.94點
避墜崖 美參院爭取共和黨支持
智冠傭兵天下 菁英測試開跑
憂墜崖 美消費者耶誕省著花
中美貿易看俏 美成陸最大市場
監視器維安 德民眾多贊成
日圓續貶 分析師製造業存疑
金溥聰立院報告 立委媒體聚焦
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火箭作客公牛 首節豪2分
美科技巨頭火拚 明年戰火更旺
女王3D賀詞 鑽禧奧運劃句點
安倍今上任 日圓兌美元破85
官媒連發常委傳 學者指反差大
福斯通用競爭陸外車銷售寶座
南韓消費者連5月對經濟悲觀
耶誕遇風暴 全美數百航班取消
設計師墜樓亡 警：疑酒後失足
外資增持韓股 韓元走堅
台鐵新里程紀念票 以蛻為進
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歐巴馬傳最快26日返華府
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索尼陸銷售 重回反日潮前水準
議員壹週刊澄清 曾勇夫不告了
老布希佘契爾住院 耶誕添藥味
李鴻源：核心保育區不得開發
寶經院：明年GDP 3.48%
北市取締酒駕 件數增2成
3節打完 豪18分6助攻
大學評鑑 專家籲納學生委員
天冷突發性耳聾易發作 速就醫
指標轉佳 台股後市看量
地方債藏風險 陸擬建預警制
美大選結束 茶黨影響日衰
公司債遭降評速度 3年來最快
枋寮鄉長涉貪 停職
溫室氣體盤查 大排放源首申報
京廣貫通四縱 最後一橫將開工
陸擬3年內公共場所禁菸
尼加拉瓜咖啡出口銳減
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
豪雙十 火箭痛擊公牛
陸京廣高速列車啟動 競爭加劇
三星向美ITC控愛立信侵權
傳莫言代言央視網路春晚
持刀搶檳榔攤 強盜男落網
房仲尾牙秀 永慶席開近千桌
慶元旦 麥當勞102小時優惠
肥咖條款 財長：不逃漏沒影響
承銷外資日圓債券 野村拿第一
告別2012 梅山送夕陽
總統：兩岸關係是特殊關係
毒販買豆花 心虛不找零遭逮
港保釣委抗議安倍釣魚台言論
日安倍新內閣起跑
水表採購被指圖利 台水將提告
金溥聰：TIFA將有正面消息
劉其偉特展 私人收藏曝光
高華柱：國軍人事升遷慎重
吳啟豪弒父案 三審將開辯論庭
國內外疑慮多 寶經院下修GDP
街友尾牙恢復辦桌 募款僅3成
群創：明年比今年好很多
總統勉將官 廉潔自持愛百姓
自由經濟示範區 陳(沖)聽取報告
餐廳要求低消 消基會：應揭露
變更獎金制度未報備 廠商遭罰
台東迎曙光 上山下海皆美麗
安倍內閣拚經濟 擺脫通縮
新興市場提高台品牌認知度
日第一夫人 持續經營居酒屋
台北電玩展門票 4大超商開賣
安倍談老毛病 要民眾放心
死刑不影響 9國際專家仍來台
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破22K魔咒 群創專科生28K
消保處：餐飲低消時限須揭露
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德里警民衝突 員警死因羅生門
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財政懸崖陰霾 企業信心低落
投信新自律措施 今起實施
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台股收盤跌2.38點
元旦起 酒測值下修低頭族開罰
紡拓會展寶特瓶回收再生紡品
LV老闆入籍比利時 等一等
明年1月台指期跌37點
台股跌2.38點
越明年經濟首務 解決產業困境
明年印度印尼經濟政策困境加劇
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蠶絲蛋白製取技術 讓傳產升級
台北觀光護照手冊 輕鬆玩夠本
賴明詔獲頒成大榮譽教授
明年1月電子金融齊跌
賺飽飽 通用福特大方分紅
大陸城鎮化 鋼鐵水泥進補
安倍晉三獲選日本首相
台股小跌 鋼鐵水泥強勢
立院初審 海洋哺乳類不得買賣
動保法再修 動保團體盼勿濫殺
金溥聰：凱瑞會支持台灣
新北公布拒消費爭議協商6業者
槍擊連連 梅鐸籲美國「醒醒」
中東銷贓 警破竊車集團
安倍晉三獲選出任日本首相
練獨木舟出意外 日學生全獲救
胡春華深圳調研 緊跟習路線
密會說 曾勇夫向週刊求償
陸：兩岸組職棒聯盟 樂觀其成
警方抓車手 體力勝一籌
清運大型廢棄物 掃QR碼預約
京廣高鐵通車 打通縱貫大動脈
修繕與追償 義大二路品質有解
英童夢幻耶誕禮 馴鹿勝爸媽
陸機電商會台北設處 快掛牌了
民進黨：馬蘇會不足以解決問題
親屬性侵加重刑責 法部：研議
萬人搶看阿里山日出 小心駕駛
金門低碳展場火警 展期中斷
三大法人買超台股34億元
陳玉珍母淚眼哭訴 害了女兒
陸：堅持一中 什麼都可談
南韓國師之女 台灣辦攝影展
一樣耶誕兩樣情 林書豪感受深
謝系擬辦兩岸論壇 細節待敲定
王品給職缺 移民署：藍海策略
蘇花元旦疏運 鐵公路聯運接駁
涉偽造財力詐貸 投資客遭訴
驚艷桃園 剖析15家優質產業
合庫寒假育樂營 1月展開
中風復健當按摩 濫用健保
財劃法初審 財長盼柳暗花明
電腦族易乾眼症 中醫來幫忙
關懷遲緩兒 沈春華號召募書
韓發展超高解析面板 群創淡定
京廣高鐵風光通車 貪腐案開審
f(x)雪莉 古代美人比一比
雲林槍擊案 1死1傷
新版台北觀光護照 享折扣千元
群創送大電視 偏遠學童受惠
恐嚇前男友 花錢找人丟汽油彈
世界因我不同 志工跨年撿垃圾
解決青年高失業 馬促產學合作
陸人瑞榜首 127歲
茶花綻放 石岡花園開放
滬深股市 創5個月新高
深圳行人闖紅燈 最高罰5百
新台幣兌美元升0.2分
高雄跨年住宿難 香客大樓開放
安倍出任首相 日股上漲
學者：日圓過貶 日企恐回流
中市太平下水道 長年水患有解
菲遣送非法外僑 台灣人居首
載嘸人 新北觀光巴士半數停駛
立院初審 海外受害遺屬受扶助
群創GDR籌資 1月底前完成
教部擬修法 私校須有免試名額
新加坡工業生產 4個月來首增
跨年元旦瘋活動 本島離島都有
高雄港貨輪加油漏油 幸未擴大
忠誠儀測 憲兵：未強迫官兵
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年節近 越警查獲毒酒偽酒
泰劇熨斗燙臉情節 遭罰40萬
外評改自評 大學更須受檢驗
板中改隸新北市 朱立倫期許高
雲林明年辦農博 熱氣球升空
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台鐵懷錶 元旦開賣
網路愛情陷阱 騙倒癡情大陸妹
眼睛過勞 中藥紓解有方
台鐵捷運化 屏東交通躍進
佛佗館 呂秀蓮：佛教梵蒂岡
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被控洩漏個資 屏縣府：將改進
密醫到府看診打針 警逮送辦
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退制改革 基層建議降18趴
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被控違法貸款 檢調搜宇辰光電
凡事靠網路 英發明家：恐腦殘
森林火警多人為 檢舉獎金百萬
真原醫 奪誠品年度暢銷書冠軍
剝削女外勞賣淫 儲藏室站著睡
台商出任大陸政協 總統：不妥
中央氣象局氣象報告
一時一地攝影展 草山元旦開展
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
遭疑涉圖利 台水提告媒體
火山泥漿惱人 屏東縣找出路
殺債主想嫁禍 男子判無期確定
樹大招風 暮光之城盜版最嚴重
台南瘋跨年 10萬氣球將升空
國家級圖書館加持 房價有撐
光世代用戶 明年上看150萬
李顯龍：南海爭端牽涉印度利益
印尼耶誕減刑 百餘人重獲自由
寄居蟹缺寶貝 生態界募貝殼
新北區域計畫 首都黃金3核心
跨年煙火 北市糶米古道視野佳
府說明總統致詞內容治權非政權
反映地價 高市精華區現值倍增
密醫涉嫌售黑心偽劣藥 警送辦
梁國源：經濟陷入抑鬱
海外誠品 明後年繼續擴張
擴建100M 中華電壓力大
台新投顧：台股明年上看9千點
K他命改列二級 27日討論
抱怨沒有用 蒙蒂籲義政治改革
板橋地院 元旦起更名新北地院
楊雄出任上海代市長
拖板車載怪手 卡高速公路梁柱
區間整理 新台幣收升0.2分
瑞信推斷 萬科可能赴港掛牌
婦靠剖竹養孫女 家扶志工送暖
自廈門偷渡金門 台灣男子送辦
京廣高鐵通車 上網不順有些悶
京廣高鐵通車 兩地8小時可達
英10歲女孩請50街友耶誕餐
海基會：服務貿易儘早完成簽署
金溥聰：國會不宜當百萬小學堂
台灣杜莎藻 世界三大產地之一
美將跌落財崖 聯邦雇員憂工作
認識農業文化 國際生下田體驗
企業防災 超商助淹水預警
兒時借米度日 今回饋部落
修財劃法 綠盼降一般補助比例
谷歌雲端發威 搶微軟企業客戶
安倍執政 台日關係發展可期
2成使用者 占7成固網頻寬
豐田發豪語 明年銷量衝新高
北市推學習社群 補助250萬
科博館葫蘆特展 福祿人間添喜
金：性向做攻擊 對同性戀不公
被指採購水表圖利 台水告週刊
大叔在意鮪魚肚 偏好溶脂體雕
京廣高鐵通車 陸媒瘋狂連線
娃娃車翻落水溝 7幼童輕傷
印尼小吃混豬肉 穆斯林跳腳
陳偉殷當教練 主持投手訓練營
新北升旗迎曙光 熱血衝三貂角
石原之子入閣 被喻為日相人質
賽博數碼上線 免費送愛瘋5
陸學者：空巡釣島可能常態化
風險太高 俄無意金援賽國
立院初審濕地法 從嚴規範
金溥聰：總統民調漸好轉
房祖名為成龍寫歌 流露父子情
看101煙火 東北方最佳
覬覦配電工程 恐嚇包商遭訴
僱密醫助治病 醫院院長同遭訴
大陸民俗樂團 豐原公開演出
113遊行 民進黨下動員令
回顧大學路 張忠謀勉學生用功
初見陳妍希 古天樂竟緊張喝醉
馬英九：持續下鄉辦黨務座談
車市買氣回溫 車商鬆口氣
密醫看診近3千 涉詐健保千萬
男子騙婚 散布前妻賣淫遭判刑
法務部：同性婚姻須審慎研議
災後工程弊案 秀林鄉長遭聲押
車窗放名片 竊嫌偷車再勒索
公視董事補提名單28日送政院
高鐵頭頂奔馳 農民工坐不起
國外權威審核四安全 經部同意
曾永權：輔選顏寬? 力求勝選
陸力推城鎮化 京廣高鐵注動力
超商多元發展 飢童幸福城堡
馬拉松質詢 金溥聰帶時差安度
鼓勵駕駛人學急救 紅會開班
幼兒園廂型車事故 7學童輕傷
電視劇夯 唐頓莊園城堡大復活
半導體業經理人 信心增強
返鄉投入飯店業 為草屯注活水
菲新聞網站 列遊台北5大理由
房貸餘額建築融資 雙創新高
亂吃減肥藥 妙齡女慢性腎衰竭
鉅資辦倫奧 逾7成英人：值得
中國農銀VIP卡友來台自由行
恆春民謠藝師朱丁順病逝
陸民平均壽命74.8歲
計程違約爭議 下週開協調會
房仲尾牙年終 縮水
日新閣 外交國防由首相主導
台灣無線上網人口近千萬
白色巨塔艾希克 助哈林連線
金：擬兩岸東海說帖供美參考
陸調降農產品生產用水用電價格
基隆跨年 眾船鳴笛迎新年
落榜3年背水戰 登司法官榜首
羅東靖廬 見證兩岸偷渡史
習近平：學好閩南語跟台灣交流
談司法改革 陸稱陽光下運行
貸款需求降 陸經濟復甦不均
印尼明年將恢復執行死刑
收容人搬家 羅東靖廬走入歷史
日圓貶 日汽車大廠獲利料推高
挑戰重重 投資陸消費股宜慎
泰預估明年GDP為5%
昔迷線上遊戲 今登律師榜首
SBL全明星賽 飛人缺席
立委訪多元就業 認應寬列經費
補漏網 超商化身飢童探照燈
日財經龍頭：安倍內閣陣容堅強
陸：民眾肯定兩岸關係和平發展
義出土頭骨 證實早有開顱手術
名字叫釣魚島 星餐廳被調查
中油龍江路地上權 明年初再開標
安倍上台 陸：盼中日相向而行
今彩539開獎
台電：年底累計虧損近2千億
聯電通過國貿局ICP認證
涉包庇賭場 副所長羈押禁見
扁提龍潭案再審 高院駁回
中信金董座 顏文隆出任
3D海洋劇場 基隆搶先看
陸旅行社積欠團費 政府改善中
IPP購電 台電明年省26億
日相安倍完成組閣 總統致賀
綠稱支持度超越藍 藍籲提政策
涉嫌詐騙 46台人遭大馬扣留
全球經濟體 英擠下巴西登第6
Q4景氣房價感受 雙下滑
災後工程弊案 秀林鄉長交保
景氣逐回溫 轉職潮啟動
德研究：發飆較長壽
環生方舟 明年台北燈會主燈
蔡英文：照顧媽媽讓我更有耐心
經部再上訴太流案 徐旭東無奈
長春亞太公開賽 盧建順領先
凌志熱賣 和泰市占率年增2%
涉詐數千萬 林百里前秘書認罪
國營事業績效獎金 近日揭曉
行賄蓋豪宅 賓拉登日記全都露
2012房市 估量縮1成
安倍記者會 官房副長官昏倒
大馬主權基金競購英房地產
舊身分證訂購車票 男獲不起訴
本季大黑馬 后綜再演逆轉秀
今彩539 頭獎槓龜
陸學者律師 提政治改革倡議
元旦健走 陳偉殷蘇麗文參加
安倍內閣上路 矢言拼經濟
安倍內閣上路 加強美日安保
國際城市青少棒 新明抗韓奪冠
安倍再任日相 迎接內外挑戰
美房價漲幅 逾兩年來最大
增稅移民槍管 共和黨立場鬆動
葡吹撙節風 跨年宅在家最夯
世界最長 中國京廣高鐵26日通車
2噸大陸大閘蟹 檢出禁藥銷毀
日安倍新內閣閣員 名單出爐
流感防疫 應從改善「室內空氣品質」做起
馬「互不否認治權」 陸官媒報導
金溥聰首次備詢 立委考「認人頭」
113火大嗆馬 蘇貞昌下動員令
聯合國會費分擔 中巴印俄增美日英減
歐巴馬銷假返華府 謀避免財政懸崖協議
球星保護殼受惠「豪商機」 迎接iPhone5上市
彰化跨年晚會 標榜節目精彩
傳美俄提新方案 促敘政權轉移
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
里約酷熱 創近百年高溫
明年經濟前景 德業界多不樂觀
溫暖耶誕 德國創百年高溫紀錄
法動員公權力減少跨年縱火燒車
高知名度 小米手機將登台
高雄圖書總館活絡南高雄房市
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中東太陽能市場崛起 台廠打入
節能減碳績優獎 陽明三連霸
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油門瑕疵 豐田11億美元和解
突然加速案 美豐田和解
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火箭戰灰狼 林書豪首節2分
抗議徵地 傳廣西民眾示威被捕
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巴克萊看好台灣明年GDP表現
堵車堵到馬雲 浙省書記致歉
洛杉磯槍枝回收 收穫豐碩
誠品海外擴點 香港再展3店
要求復合被拒 少年性侵遭訴
陸北斗衛星 亞太服務上線
墨倉庫火災 年興：不影響生產
共軍擴編偵察機 強化東海偵察
蝴蝶機效應 宏達電大漲
台股狹幅震盪 量能略增
以牙還牙 俄羅斯新法嗆美國
冬季風暴襲美 至少7死
越南海洋法明年生效
家用壓力鍋標準 標檢局修訂
哈登單場30分 火箭擊敗灰狼
岡山鋼鐵廠 不良債權標售
陸工業公司利潤連續3個月攀升
南韓女性地位待提升
工研院車載資通訊動態測試啟用
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
立委籲公然侮辱除罪 法部研議
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
出生率低 總統：恐成國安問題
查槍以為討債 男跳樓傷腳踝
東南亞高教市場 台灣積極拓展
疑不滿遭解僱 男殺前東家送辦
租屋賴租又占住 奧房客判十月
迎蛇年 宜蘭生肖紅包討喜
書香傳偏鄉 救國團募書十萬冊
越貿易順差 專家：不是好事
華航結盟陸三巨頭 林志玲助陣
避調查 巴菲特售2條短程鐵路
日圓貶赴日變便宜 業者搶商機
議員揭醫師偷拍事證 北市調查
上市櫃建商Q1推案 破千億
藝術家合演 詮釋精神病友心聲
后里飄歐風 萬株鬱金香迎春
補助口蹄疫苗 立委豬農籲續行
安卓年度最佳App揭曉
哈登終場前逆襲 火箭5連勝
創新加值 總統臉書讚傳產維新
涉詐公款助選 陳景峻二審無罪
尼國火山噴發 農民堅守不撤
中油：扣除政策負擔去年有盈餘
印度輪姦被害人抵星 情況危急
蝴蝶機供不應求 詢問度創高
中低收入戶 減免天然氣基本費
尼加拉瓜火山即將爆發
景氣樂觀 證交稅明年逾9百億
幸福保衛站 新北：救急不救窮
出口商拋匯 台幣午升8.6分
總統：改革非空談 會看到改變
印度輪姦被害人 入星重症病房
日圓貶 進口控制器可望降價
氣候異常 明年農業上游空間大
陳(沖)：聚眾上街頭 非民主常態
泰柬單一簽證開始實施
陳(沖)：吸食K他命不應改列2級
金：總統堅持對的事氛圍會改善
阿里山日出湧人潮 接駁車紓解
補充保費繳多少 APP可試算
郝：全力推動影視園區BOT案
資策會攜台廠 設越南智慧教室
非洲多國旅遊亮橙燈 國人小心
陳(沖)：確保二代健保順利實施
3G分流WiFi 中華電1月實施
蔬果魚油益菌 食療減緩氣喘
大中華股市本季佳 基金亮眼
資策會提升創意 讓明年更有感
能源局：102年太平島探油
消費信心續降 近3年新低
新德里再傳輪姦案
金駐美 曾1天見7個國會議員
淡海二期開發 營建署：納民意
配套未完善 K他命仍列三級
防疫 豬場不能不打疫苗
台股收盤漲14.22點
陳(沖)促解決東部民眾返鄉需求
立委提公費就學 教長允研議
紅利點數不可轉移 金管會檢討
交易冷 太陽能年底報價持平
翁明顯：明年碟片價格再漲一波
藥師送暖 助八里安老院重建
台中蘭花博覽會 花藝巨蛇祈福
跨年數據量暴增 中華電信備戰
日圓貶值 航空三雄利多
跨年4天連假 電信業搶商機
綠批政府違法派遣 藍促檢討
台股漲14.22點
三菱日聯將入股越南工商銀行
3部會組改 102年元旦啟動
明年1月台指期跌3點
金溥聰盼美 支持台入TPP
哈林發威 火箭甩灰狼迎5連勝
虧怕 陸股強彈 股民忙抽腿
設限堵熱錢 菲國加入南韓行列
主要經濟指標 南北韓差很大
布倫特期油 明年續站百元以上
全球Q4併購額改寫4年新高
明年1月電子漲 金融跌
調查：近3成韓大生為就業整形
金：工作表現 贏得長官信任
陸景氣復甦 鐵礦砂價勁揚
紐約謀殺率 有望創50年新低
亞藝結盟日商 新概念店開幕
觀光年曆 列42個國際級活動
遠觀101煙火 房價更近人
資策會攜中大研發腦波數位學習
異常壽險高利保單 金管會檢討
服務同志 台南健康中心開設
交長：五楊高及蘇花春節前通車
102年經濟成長目標3.8%
阿里山盃國際青少棒 參賽隊多
黃世銘：特偵組辦案只看證據
涉假合約違貸 宇辰董事長交保
陳(沖)：善用新住民子女優勢
南韓風雲人物和十大新聞出爐
創投教父涉內線交易 二審無罪
孫政才：重慶要乾淨清白廉潔年
加工處通過3案 投資額逾4億
三大法人買超台股0.53億元
十二年國教入學改革 橘籲暫緩
好客民宿 第二波186家
好萊塢風光 票房售票數都亮麗
傳在美設新產線 鴻海不回應
爺手傷帶3孫陷困境 待援助
保障印勞安全 大馬印度聯手
摩台指結算 台股盤勢壓縮
LPGA 曾雅妮仍世界第一
冬季三九貼 改善體質防過敏
怒火急救 放慢轉移焦點三思
幫學生顧網路形象 美大學出招
驢寶寶將滿月 不怕冷愛玩耍
中研院專書獎 探彞族愛滋毒品
渝體育場變菜園 官方急翻修
盛湯打翻 男童二度灼傷送醫
越總理：控制通膨促經濟成長
台灣南洋姐妹相扶持 創業有成
北京最低工資漲11.1%
疑鷹攻擊蜂窩 3大學生遭螫傷
鹿港南區遊客服務中心揭牌
高鐵手機網路 2014年暢通
首款愛瘋專用胎壓監測 開賣
人力需求趨緩 空缺率下降
高鐵票明年凍漲 毛治國：努力
11月景氣續亮黃藍燈
國考報名 擬取消照片上傳
富邦金斥逾三百億 入主華一銀
便宜裝假牙 大陸密醫遭逮捕
新台幣兌美元升0.2分
劉世芳被控圖利案 特偵組簽結
跨年遊貓空 私房景點曝光
電信詐欺集團 賺暴利揮金如土
APP入口網 北市資訊輕鬆抓
麥片摻西藥案 消費者請求檢驗
腦麻學童愛彈琴 夢想當音樂家
印尼貪汙犯 擬集中囚禁孤島
陸勞求救信 夾藏美國禮物中
高市取締低頭族 元旦起大執法
車隊擬收簽單費 議員盼解決
活化教學 數學融合表演藝術
台中班際接力賽鳴槍 梨山缺席
柏林佩加盟博物館進行整建
富邦金入主華一銀 版圖大增
小野獲金石堂年度風雲人物
大學攜手攻頂 中山高醫締盟
警破職業賭場 多國女子上賭桌
塑毒案 昱伸老闆判15年確定
馬修連恩極限開唱 8旬母打氣
陸媒：明年赤字可能增50%
經部：勞動派遣比僅3.97%
王志剛：陸經濟目標與台貿相同
女大生單車賽墜谷身亡 獲判賠
中鋼更新設備增資發公司債
涉性騷高中女 國中校長停職
高普考重複錄取 考選部修規則
火箭5連勝 林書豪：不能自滿
INFINITI拚市占 擴通路
跨年放氣球惹議 南市喊卡
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
蕭萬長：對台灣創新能力有信心
中央氣象局 １週天氣預報
金容俊任韓總統職務交接委員長
3月男嬰疑趴睡窒息 送醫急救
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸國防部證實發展大型運輸機
KTV槍殺案 涉嫌人攜槍投案
陸官員喊薪水不多 被網友質疑
兩岸政策 學者肯定馬總統
陸專家稱京廣高鐵相撞不傷乘客
猶豫期案遭撤銷 北市將提上訴
含苞待放 角板山賞梅好去處
陸海洋局：日機攔截 後果自負
肥咖條款 立委要求不損主權
連3月黃藍燈 景氣審慎期待
美債今年漲幅 料創3年來最小
印度經濟成長目標 下修至8%
蘇案3人聲請刑補6255萬元
守護生命 牧愛協會總動員
MOD攜文創 多螢互動湧商機
勞退明年投資策略 國內9百億
美媒公布槍枝許可持有資訊惹議
區間盤整 新台幣收升0.2分
港保釣人士當選年度風雲人物
以色列愛樂登台 高雄即時轉播
斯國柯西契 膺選歐洲文化首都
所得扣繳憑單免紙本 1月徵詢
超豐執行長異動 謝永達新任
台驊投資印尼 進軍東協市場
國保費率升 每日多付1.7元
在家自學經 港以台為師
歌林品牌再生 5年拚重拾光芒
蘇花災害段 28日通小客車
量減價揚 南投柳橙節照辦
刺死女友 畏罪男遭求處無期
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）(更正)
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）(更正)
中歌榜演唱會倒數 流程未定
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）(更正)
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）(更正)
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）(更正)
抽屜人舞劇 肢體語彙詮釋哲學
通緝犯娶陸配 專勤隊制止
雞肉飯搞創意 嘉市辦比賽
陸委會擬放寬陸配工作權
新營高鐵快捷公車 再試辦3月
缺錢動歪腦筋 持電鑽搶劫親弟
輔導新移民 僑生搭小黃當志工
女童皮包骨受虐致死 保母移送
菲扣2艘東港漁船 獲釋返台
涉包庇賭場 檢調搜索新北刑大
武陵農場春節管制 日限五千人
擦亮歌林品牌 固台灣拓海外
諸羅山盃少棒 日本京都3連霸
女性招惹性侵 義神父言論惹議
安倍提防大陸 擬調整防衛大綱
控白冰冰詐欺案 郭美珠未出庭
過期優格製果昔 廠商遭訴
經典法拉利 估可拍出1.8億
常業詐欺 萬眾判3年半確定
新北轄內高中職 移交地方管理
人事總處：政府非派遣大戶
戴遐齡將卸任 心繫台北世大運
凱特溫絲蕾秘婚 梅開三度
國保費率調高 365萬人受影響
陸明年預算赤字 傳將擴大5成
諾基亞Lumia在美降價吸客
德股今年表現 9年來最棒
中市立委補選 深耕拚改變
歲末勞安 高市突檢台鐵工程
議員揭醫師偷拍事證 北檢查辦
病患後送 前空勤隊長榮譽縣民
阿扁納健保 法務部付保費
總統盼與丹麥簽訂打工度假協定
百貨加網站 翻倍春節禮品業績
上市櫃公司開法說 須提供影音
國保基金賺57億 歷年最佳
陸國防部：監控日軍機動態
新北官警涉賭場 17人移檢方
國工局：金門大橋3月重新發包
涉開車闖紅燈撞死人 醫師遭訴
立院初審 放寬私校捐款扣除額
2012十大藝文新聞票選出爐
替代役編英語教材 獲國小讚譽
猶豫期案 Google勝訴
工業局台電合作 提高供電品質
百大農產精品 4天要售千萬
法不干預中非動亂 大使館遇襲
北市YouBike 再增兩站
寶成：集團沒投資華一銀行
紐時：蘋果富士康促電子業變革
消防娘子軍 朱立倫表揚婦宣隊
祖父母保母訓練時數 馬促縮短
印尼：主權國家有權執行死刑
日本未來黨分裂 改名生活黨
方便查餘額 遠通推eTag卡
美媒：毛繼承人成資本主義新貴
銀行資產強化 金管會獎勵
兩岸文創產業崛起 原創是王道
鈊象美髮玩家2 進軍國際
涉A救命錢 黃季敏答稱不知情
活化資產 總統要求清蚊子館
英媒評選今年十大App
長期拉K 小心萎縮性膀胱
2艘菲扣東港漁船 一週後抵台
北市跨年 5線散場接駁專車
台捐10萬美元 援菲寶發災民
黃季敏：名譽重創 生不如死
蘋果執行長 薪酬縮水99%
吸毒年輕化 跨年狂歡別碰毒
陸北斗系統 台港澳可用
紅利點數禁轉移 擬再鬆綁
跨年連假 高市花花世界招手
GDP倍增 經建會：相對樂觀
看好泰國 投資申請案金額破兆
亞太公開賽 汪德昌逆轉封王
官逼記者拿封口費 不拿不准走
藍：民進黨民調屢失準自相矛盾
中華電耕耘 播種文創動畫
粵核電廠通報事件 運作正常
北市跨年輸運 市府轉運站管制
吳兆南拍廣告 挑戰火併大場面
巴國碧娜芝遇刺5週年 子登政壇
K毒仍三級 製造販賣擬加刑度
郭台銘一怒 富士康更人性化
今彩539開獎
8成民眾健保費降 財務撐4年
美債高築 民眾捐產報國
退出歐盟 逾5成英國人支持
生吞28顆蛋 突尼西亞男子亡
大陸國促會訪金門 強調交流
氣候變遷是人類演進推手
免寄扣繳憑單 102年試辦
威力彩開獎
綠營火大列車 雲林籲吐民氣
陸：美加強軍事部署製造緊張
外交部：疑遭威脅台商目前平安
四川車禍 7死19傷
追趕BMW 奧迪重金投資擴張
濫用119救護車 北市首開罰
副總統：經濟緩慢復甦
中職28日選秀 犀牛決定狀元
外交部便民 雲嘉南辦事處成立
習近平：希望聯合國說公道話
金門縣高階警官換血
景氣疲弱 今年評等趨勢偏負向
周杰倫十二新作 預購破20萬
大陸交強險 外資產險5年才獲利
台貿中心北京代表處 開幕了
好萊塢當紅製片林暐 台灣出產
高成長低通膨 大馬央行迎新年
虎鯊攻擊 南非少年失蹤
HBL複賽 三重力壓基商
派人駐釣魚台 安倍政見受關注
陸電視面板採購創高 Q1添變數
美初申失業救濟 減1.2萬人
今彩539 頭獎1注中獎
日媒：釣島屬琉球 陸文件明載
威力彩 頭獎貳獎均槓龜
日軍機臨釣魚台 陸高度警惕
涉貪逃亡之虞 黃季敏收押禁見
輻射受害 美軍告東電索賠
25大夜生活之都 台3都上榜
財政懸崖陰影 美企業努力避崖
優惠縮水 美零售業獲利看漲
涉包庇賭場 檢約談15警
全球夜生活之都 台灣3都上榜
俄立法禁美領養 蒲亭即將簽署
涉虐童致死 保母羈押禁見
蝴蝶機熱銷 在日打敗愛瘋5
立委: 政府查漏稅 高官獎金領越多
體委會、青輔會 元旦起熄燈
暗箭傷人的一年
老布希傳病危 休斯頓醫院搶救
龍年總生育率 回升1.2有望
續捐復巴 挺身障 新北市府與扶輪社友齊號召
擴大大陸人士來臺 健檢醫美產業加值服務
陸媒評十大新聞 航母薄案入選
民進黨人常愛上女記者 蔡英文幕僚娶女主播
適時咀嚼無糖口香糖解壓提升專注力
<復興航空> 妻氣夫外遊 伊媚兒詐彈引虛驚
基隆男持刀砍傷3女 投案移送
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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警吃案羞辱 遭性侵印度女自殺
冬季風暴肆虐 美16人喪生
法11月失業趨緩 增近3萬人
破產咖啡店 好萊塢男星願接手
嬰兒躺椅恐致死 美零售業召回
瘋跨年 超商總動員
10投信囊括今年股票基金冠軍
8千可麗餅洩軍機 法企業遭批
推廣電動機車 明年目標增5成
景觀宅 防週邊建物遮視野
報價普遍調漲 鋼鐵市場回溫
美媒：財崖協議有望十天內達成
鋒面掠過 各地有短暫雨
景氣漸回溫 有利台股收紅封關
日印鈔速度超美 日圓下探90
美對Autonomy司法調查
加州花車賽 華航推台灣單車旅
鴻海大電視突襲 LG：可應付
法電力：政府准與陸簽核電協議
巴西賣愛瘋 蘋果恐須付商標費
財政瀕墜崖 華府政治角力不斷
韓工業生產超標 復甦穩住陣腳
全球夜生活 台北排名第9
避墜財崖 歐巴馬將會國會領袖
人幣崛起 亞洲沒在怕日圓貶值
北桃高雄跨年 網路同步直播
4天連續假期 花博公園活動多
台股開盤上漲52.46點
跨年夜爆量 遠傳有準備
日圓兌美元匯率創28個月新低
日11月工業生產下跌超過預期
安倍打壓日圓 高盛押日出口股
科教館新展館 體驗生活中化學
鴻海60吋電視 賽博門市開賣
南女校慶 校友著校服返校
台股漲 新台幣升8.2分
歐巴馬將會晤國會領袖
舞台劇三國 展開成功辯證
安倍成功唱衰日圓 各國恐跟進
全國技術士檢定 簡章元旦發售
元旦升旗 中原直排輪赴總統府
夏普墨西哥電視廠 鴻海有興趣
青田街土地標售 每坪3百萬
跨年晚會 北市3階段交管
國防部：未雇派遣工拆卸飛彈
BMW3系列獲iF產品設計獎
蘇花連假放行 單線雙向管制
政權交接 朴槿惠訪青瓦台
金融帶動 台股類股齊揚
跨年輸運 北捷東門站轉乘公車
蘋果侵權 賠陸8作家190萬
美債落後全球股市 3年來之最
華時：唯有台灣能駕馭中國大陸
入主華一銀 富邦金大漲
頭頂腫塊髮稀疏 竟是皮膚癌
連3黃藍燈 景氣緩步回溫
零下44度 陸多地出現極寒
耶誕大風暴 襲擊加國東部
太平山遊樂區元旦連假總量管制
12月房市 北中增 高雄量縮
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
寒流來襲 30日晚下探8度
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
公司債標售創紀錄 殖利率新低
縱橫美日職棒 松井秀喜退休
立委新年祈願 盼朝野團結
調查：外商人壽在大陸業績看好
元旦連假 台北市加強交通疏導
王金平：會館限立委及配偶住宿
東港溪上游死魚 疑毒魚污染
麻辣鍋加沙茶 鈉超標2.5倍
土地公告現值 新北增幅冠五都
韓元明年續強 惟升幅將趨緩
首條穿越長江武漢地鐵通車
殷仔棒球營 旅外球星當助教
金剛鸚鵡走失 愛鳥警助尋回
陸2012藥品市場規模逾4兆
搭微電影熱潮 國合會徵選頒獎
廣西巴士墜崖 9死11傷
南韓11月經常帳順差創新高
直得首日表現亮眼 漲幅逾2成
馬澳自貿協定元旦生效
十大經典魅力漁港首創經費補助
PC銷售冷 DRAM庫存反彈
分析指陸須採購俄製運輸機
柏林老翁搶銀行 只要兩瓶啤酒
廢電瓶高危害 回收再生產值高
福克蘭群島危機 鐵娘子皮皮剉
醫院拍戲 印女童急診受阻送命
警涉經營包庇賭場 4人交保
外交部雲嘉南辦事處揭牌
親民黨籲世大運選手村遷址
中科院：轉行政法人 提升效能
台北友善環境 夜生活精彩
張樹棣將退休 奉獻傳教
獨厚特定廠商 監院彈劾黃季敏
新北垃圾車定位 垃圾優雅倒
花東築夢新書 介紹17微型企業
經濟成長快 菲披索5年來最佳
檔案揭密 鐵娘子雷根合作緊密
青輔會疑造假案 檢方2度搜索
台塑集團挺 南科私募順利完成
網路電視購物 不拒絕送偏鄉
蘇姬親打毛衣 5萬美元落槌
美問題嬰兒躺椅 兩大百貨沒賣
馬總統：助企業轉型創商機
央行阻升1角 新台幣午轉貶
職棒20年 松井秀喜含淚退休
創業台商勉學子 累積職場能量
德都會租屋大不易 租金節節漲
赴澳打工度假 青年控遭剝削
告別末日 嘉中辦重生晚會
島爭效應 陸客遊泰增5成
TIFA復談 近期有好消息
總統：寺廟助穩人心經濟成長
今年股票基金 9成正報酬
釋昭慧黃泰山獲選社運風雲人物
來自深山 吳安妮苦學摘學術獎
頒國家講座 教長嘆學術路孤獨
公布陸官員財產 程翔：擺姿態
綠火大遊行 陳揆盼回體制討論
北市府跨年 小巨蛋級歌手演出
富士通：W8需求弱損PC銷售
為父駁性騷說 邢峰告朱慧珍
竹市警查擄人勒贖 發現案外案
台股收盤漲51.09點
迎新年 台鹽推七股鹽山賞夕陽
明年1月台指期漲47點
華光待拆遷 部分住戶苦等安置
2012封關 全年漲627點
歐巴馬戰略東移 瞄準亞太商機
台北股市漲51.09點
處理呆帳 越跨出第一步
柏林跨年慶祝會 百萬人潮可期
明年1月電子金融雙漲
國營績效獎金 中油2.6月最高
陸今年外貿成長不達標 估6%
陸生納保案 立院付委審查
青年安心成家房貸 財部：續辦
11月製造業燈號 連9藍
中職選秀 狀元胡金龍
立院代表字廢 藍不同意綠尊重
NSO歐巡募款 醫師登台相助
101跨年煙火 北市春安檢查
三大法人買超台股40億元
擬燭光節能無煙火 清大展成果
助視障按摩 中市籲企業認養
世代交替 塔塔集團董座換人
美小學血案 科學家找邪惡基因
蕭家淇：台中是多面貌都市
港媒：運20載重60噸
12月雙北交易增 2成
醫師執行法醫業務 再延3年
王儒林：公款吃喝將有慘重代價
瀕貨櫃懸崖 歐巴馬蠟燭兩頭燒
馬總統：努力創造趨勢
經長：不給自己打分數
台南禁保麗龍杯具 違者開罰
今天退休 塔塔董座：學習之旅
繪本達人鄒駿昇 小錫兵富人性
黃昆輝批總統 藍駁禁不起檢驗
台股封關 全年漲8.87%
臉書連累 IPO今年創新低
國中生食物中毒 疑大阪燒惹禍
伊媚兒惡作劇 復興班機傳詐彈
陸將實施史上最嚴交通規則
風災通訊出槌 監委質疑黃季敏
連3年加薪 一家三口同公司
元旦升旗典禮 維安部署周全
新台幣兌美元貶 1分
辛志平入祀新竹孔廟
杉林溪冬茶減產 香氣勝往年
雲林破獲暴力集團 8嫌送辦
製造業連9藍 Q2可望黃藍燈
夜生活之美 北中高打造亮點
中市金藝獎 林吳素霞脫穎而出
搶救飢餓 醫務人員愛心響應
運動少重外貌 青少年情緒焦慮
海巡21服役南海 菲強烈抗議
符合資格大陸民眾 可來台健檢
媒介少女陪酒 2男供毒被訴
首波返鄉車潮 估傍晚湧現
重聲權威 陳宏基獲行政院表彰
搶元旦連假商機 華航賣6折票
雲林推行動診療 農漁健檢防疫
陸發行遼寧航艦紀念套幣
立院三讀 解決自來水維修爭議
FTA涵蓋貿易額 經部拚6成
奇蹟 英夫婦連獲2耶誕寶寶
逾3成企業 看好明年首季營運
贍養前妻 貝老月付3百萬歐元
葡萄牙償債 賣機場營運商
立院三讀 微罪刑事紀錄不記載
新北員警涉賭 記過易地服務
整型醫駁偷拍 告議員及前女友
廢棄車輛占道路 竹縣加強清除
學者驗證 金門梅花鹿血統純正
國科會新推政策性科技發展計畫
雲林烏魚產銷班 全國十大績優
台塑認養重建 原鄉宿舍落成
韓今年最佳歌手 PSY居冠
里佳道路重建 觀星賞楓無礙
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台股封關 陳(沖)：續創投資環境
納保付委審查 陸生：期待
姊妹打父同居人 拍裸照逼撤告
兩岸文教交流 陸生健保成話題
少時秀英戀元斌 經紀公司否認
民眾票選頭條 證所稅勝林來瘋
尼泊爾巴士墜谷 13死19傷
跟著雕塑去旅行 國際巨石亮相
公視董監事爭議 紀錄片首映
金門梅花鹿血統純正 遺傳窄化
2013彗星光臨 亮度勝月亮
失智嬤誘孫被鄰猥褻 嬤鄰判刑
5台商回台 投資逾千億
翁奇楠命案 楊定融判無期定讞
俄售越印先進武器 意圖牽制陸
故宮南院發包 盼2015開館
尼國火山噴發 300戶疏散
預算過 台中巨蛋落腳北屯
廣電修法 NCC：無圖利業者
護照元旦降價 民眾延緩申辦
2012十大廣播新聞
自宅違建 港特首民望下跌
建教生被剝削 2部會遭糾正
防自肥 國科會訂利益迴避條款
南韓打撈疑似北韓火箭引擎殘骸
助貧童 母行善女兒相隨
跨年輸運資訊 北捷隨身卡可查
不景氣 上班族轉職計畫兩極化
高雄資訊月 業者推優惠
TIFA復談 經部盼盡快
法經濟復甦力道 較預期疲弱
助小微企業 傳陸批准地方發債
開工多年 海安路停車場試營運
搶元旦商機 新北歲末特賣開跑
失寵狗平台 開心農場點子獲獎
姓氏異體字 可至戶政機關更改
鴻海展現世界級光電研發實力
傳陸航艦固定翼預警機研製成功
國防部組織改造 元旦上路
乳癌新療法 阻斷泌乳蛋白質
索小黃收據遭拒 不付款被控告
港人政治滿意度 8年新低
桃林鐵路熄燈 鐵道迷不捨
法判大象安樂死 公主影星齊救
今年促參成果豐 明年移撥財部
觀光年曆出爐 42精彩好旅遊
元旦連假展開 高雄鐵公路繁忙
兒虐案頻傳 王育敏盼社區關懷
陸網路保護法 網民批鉗制民口
三貂角迎曙光 丟丟銅鐵馬行
英格蘭今年降雨量 史上最多
金門補助縣民健檢 疾病早治療
封關日央行阻升 新台幣收貶
經部目標 明年出口增5.5%
總統令 陳益興任教育部政次
蘇花災害段開放 民眾樂通行
連假4天凌晨 國道免收費
各隊補強戰力 中職回春可期
大法官：教師待遇應法制化
桃林鐵路熄燈 桃園提改造方案
數位典藏維運計畫 衝文創商機
星媒評選政治新秀 連勝文入榜
紅利點數移轉 金管會提3原則
建教合作遭糾正 教部尊重
改善關係 安倍特使1月訪韓
台駕馭大陸說法 網友看法各異
迷姦恐嚇新員工 色老闆判重刑
蘇貞昌：上街遊行是人民權利
菲10月進口 台是第4大來源
黑道動員青少年 政院研議杜絕
星媒評政治新秀 連勝文戒慎
威達雲端總經理 賴富源兼任
需求減弱 陸砍稀土出口配額
酒類廣告挨罰 家樂福提訴遭駁
聯手性侵未成年西施 情侶判刑
9地院成立原住民族專業法庭
原住民司法權 立委盼保障
房仲：桃園房市 明年樂觀
有台味 世界宗教藝術展登陸
耶誕後打折 英民眾宅在家血拼
樹德科大秀天書 資訊展亮點
上市指數本周漲2.11%
陸船服役南海 美2軍艦訪菲
上市市值本周增2.09%
中非總統尋外援抗叛軍
臉書辱小三 人妻拘役30日
金門提案 醫療未改善拒繳稅
今年其他類指數漲幅最大
小澤嘉田決裂 日未來黨分為二
專家：英就業市場 明年仍慘淡
星樟宜機場進出人次 破5千萬
反腐又維穩 陸祭網路身分管理
陸對外直接投資 逾七百億美元
櫃買提供浮動利率債券資訊
蝴蝶機夯 台灣大遠傳元月開賣
蘇花災區 3日起開放上午通車
證交所：上市公司11月營收成長
南投弊案 工務處長等交保
輕颱悟空離菲 至少11死
朱立倫校閱 交警重機亮相
下週油價估漲1角
UBA女籃外卡 北大擊敗清華
新莊運動中心試營運 2週免費
鄉林拍微電影 選出涵女郎
斐交警90空缺 3萬人搶
安倍行情 日股封關創今年新高
陸護照爭議 綠：侵犯台灣主權
教育部組織改造 新人事出爐
向錢看 北韓大力宣傳高球賽
深圳世大運 虧損近600億
教師敘薪辦法違憲 將另訂法律
主權爭端 陸：不惹事也不怕事
坐供桌上吊 道東書院老翁自殺
日股收今年最高 全年漲23%
釣島國有化 日今年第5大新聞
房仲：12月成交量增
經建會：自由經濟區非畫餅充饑
火大列車 蘇貞昌拉抬立委補選
陸：衝突和戰爭非中美關係宿命
今彩539 頭獎1注中獎
義舉債成本升 仍近兩年低點
福斯超猛 股價創20年新高
中華民國捐16萬美元助緬難童
大樂透 頭獎槓龜
郭聲琨 正式任命為公安部長
安倍電話外交 致電6國元首
塔塔舊董座：艱難環境延續明年
HBL男籃 松山加班擊敗青年
紐約地鐵再傳命案 男被推落軌
人大明年3月開 確立習李體制
美國財政懸崖答客問
李啟億致勝一擊 裕隆勝台銀
宏達電續漲 突破300元大關
讀賣：安倍內閣支持率65%
分析：大陸經濟步入負債式成長
新焦點新增獨立董事 張天誌有豐富服務零售經驗
美國汽油庫存攀升 原油價跌
興大跨年晚會 民俗陣頭歡樂慶新年
美股連5黑 憂財政危機
跨年煙火秀 到台中TIGER CITY
李明博朴槿惠會晤 商政權交接
陸客搭乘郵輪可同時辦2張證 開展旅遊經濟新商機
必勝客跨年套餐 Party輕鬆辦
訪育幼院 陳冲：每個小孩都是寶
「瑪丁尼玆」豪墅 羅東運動公園舉辦浪漫森活日
日學者呼籲 中日“清算”歷史舊帳
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美東港口勞資協商 展延30天
歐巴馬與國會領袖會商財崖
遭輪暴印度女大生 在星國病逝
電影破曉2 巴西觀眾破千萬
美元升財崖未過 金銅價跌
巴西啤酒出口 成長迅速
義2月大選 蒙蒂率中間派聯盟
東亞局勢升高 美新年三大挑戰
美財政預算危機引憂 歐股收黑
歐巴馬稱國會將能達協議避財崖
美學者：2013是東亞關鍵年
入冬首波寒流 低溫十度以下
遭姦女子不治 印度後送被質疑
財政懸崖問與答
避財政懸崖？美國人樂觀消退
瀕臨財政懸崖 美國民眾沒在怕
大立光玉晶光 大陸訂單進補
短暫墜崖不要緊 美經濟能應付
雷笛克明年營收 估增3成
麻州台灣畫境展 寶島風光吸睛
紐約凶殺案減少 創歷史新低
陸十大天氣事件 北京暴雨居首
華新科產品獲台灣精品獎
施暴同性戀者 巴西檢舉案日增
中共7常委 5人將任新職
房仲：甩陰霾 台中房市回神
印度性侵猖獗 40年增10倍
汪洋劉延東 看好升任陸副總理
體委會降格 體壇正反意見兩極
打拚15年 體委會將熄燈
體委會政績 終結奧運零金魔咒
蘋果擬撤三星一款手機侵權控訴
火箭戰馬刺 林書豪首節摘5分
高中大專體總 未來窗口單一
立榮老董退 金廈一條龍持續夯
甄嬛傳風行 來電答鈴也瘋狂
猩紅熱天冷好發 草莓舌出疹子
3月舉行兩會 習李就位
全關連籲勞委會 速解決訴訟案
印度輪姦受害人 星國就醫不治
印度海軍訓練艦將訪越南峴港
跨年煙火秀 5衛星轉播國際
中小企業新增放款 達成率超標
高齡化 總統：年金制度須檢討
中歌榜壓軸 龍的傳人齊聲唱
跨年行動上網量 預估將創新高
農委會：量販土雞維持平價
國營虧損年終高 蘇：人民火大
創新高 越南國際遊客逾6百萬
泰調漲日薪 曼谷缺工更嚴重
豪取13分 火箭半場落後馬刺
連假首日 國道南下多處塞車
旅居沙國婦發燒 非新冠狀病毒
反對聯邦法案 加國女酋長絕食
陸學者發現致胖菌 消除可減肥
鄭凱文郭泓志 暫不考慮中職
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
跨年趕工防意外 北市春安勞檢
韓媒：北韓最快恐兩週內核試
考選部規劃 地特併入高普初考
WCPFC新制 明年2月上路
勞保改革 勞委會：最後評估中
勞團擬癱捷運 北捷工會盼協商
陸申請延伸大陸棚 日提異議
羅援：陸海上爭端恐擦搶走火
地方特考併入高普初 試委疑慮
稱溫故知新 江澤民出書談經濟
火箭戰馬刺 豪前3節拿17分
年金改革 關中：化危機為轉機
港媒：人幣令亞洲不怕日圓貶值
第3季保險申訴案 近千件
政院：國營事業考成尚未核定
手機APP建功 查獲逃逸外勞
法鼓山道場 蕭萬長讚心靈環保
新增15黨 國內政黨達224
有機農夫市集 歡迎嚐鮮聽故事
登山客疑似肺水腫 直升機送醫
人行：物價穩 續穩健貨幣政策
防示威 印度門週邊道路封閉
蘭得一見 台中蘭花博覽會開場
馬刺絆火箭 林書豪拿21分
NCC人事 藍盼速過綠指酬庸
陸收入分配改革 遇壟斷者抵制
光電大戰略 鴻海自主抓一條龍
中歌榜登場 台聯：柔性抗議
泰國調漲工資 台商兩樣情
台灣愛留印尼 亞齊童自信成長
蘇俊賓：再戰台南 言之過早
劉德立捐贈巴國監獄清潔用品
建置低碳澎湖 成果豐碩
關廠訴訟 潘世偉盼春節前解決
艋舺大道公園植樹 建林蔭大道
阿里山公路連假車多 車禍1死
馬刺彈落如雨 中止火箭5連勝
陳揆：理解民眾對國營年終不滿
撞安全島翻車起火 駕駛成焦屍
查維基 荷蘭人最關心華山
童遭鎖家門外受寒 警送暖助返
全台瘋跨年 演唱活動各有特色
諾羅病毒肆虐 英患者破百萬
副總統盼三好精神成終身教育
內需加持 印尼經濟看俏
籲胡錦濤公開財產 陸人遭判刑
大陸民企承建柬埔寨首個煉油廠
法部：毒品危害大 反毒保健康
全台最大 新莊運動中心啟用
重男輕女作祟 印度性侵案猖獗
跨年夜 北市府周邊3階段交管
陸客搭郵輪 移民署便民創商機
北京明年實施 身分證登記指紋
退休軍公教 須和子女保在一起
生技股漲幅 基亞291%居冠
台製造業明年競爭力 全球第6
陪玩家跨年 遊戲廠推活動
菲總統低調簽署生育法案
台駐大馬辦事處感恩宴冠蓋雲集
日福島規模5地震 無海嘯之虞
嘉市國際管樂節 創意熱鬧踩街
陳俊賢：釣魚台主權屬中華民國
地鐵華語報站惹議 星媒舌戰
研究鸚鵡螺 海洋公園成功孵化
南韓前列腺癌患者急增
隱瞞凶宅賣出 屋主遭判還錢
FBI大幅還原夢露遭修改檔案
學甲虱目魚契作 明年面積增加
自由行正夯 開啟網路行銷戰場
申請理賠備齊文件 確保權益
德媒：希臘政治人物不乏多金
年輕志工草莓袋 跨年夜減垃圾
馬頒助學金 助身障青年向上
圖瓦共和國管樂團 花7天抵台
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
降低依賴 星提高自產食品比例
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
官員財產公開 王岐山：有困難
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
延續父母義行 議員捐治喪費
蘇花搶通 北迴線運量維持高峰
艾奎諾施政表現 菲民眾滿意
台灣轉骨 挑戰保護主義
市場開放無法擋 毛巾業急轉型
科教館設備更新 化學展更生活
多維駁彭博社報導陸太子黨財產
越慶祝河內抗美轟炸40週年
推動美容醫學認證 保障消費者
郭金龍：房價能調控
新疆推行維穩 堅持不放鬆
文壇耆宿陳千武 總統頒褒揚令
奇美許文龍 獲頒台南文化獎
鐵路疏運奏效 花蓮住房率回升
回家過年囉 日進入返鄉潮
德國會議員建議成立網路部
貿易競爭 工具機業盼政府硬頸
營運不善 金墩米計畫資遣員工
凍頂茶鄉找茶 人氣紅不讓
北市跨年 87線公車延後收班
跨年爆人潮 中市一房難求
合歡山雪季勤務 元旦啟動
公東教堂 領略台東人文之美
歐巴馬替議員調薪 拜登也受惠
火箭輸馬刺 林書豪：失誤太多
假期首日 國道車潮車站人潮
竹市議員二度酒駕 判罰9萬
電話遙控詐欺 女被騙340萬
總統：中華民國是愛心輸出國
軍人酒駕撞夫婦 夫死妻傷
班機接連故障 旅客抱怨多
艾未未演出批判MTV 瘋傳
總統：嘉市成為世界管樂之都
中歌榜開唱 聯審會派員到場
中歌榜演唱會 終於如期攻蛋
觀光菲國 台灣客增幅第一
歐銀明年起逐步換新鈔
連假出國 桃機出境數今年第4
石垣新機場軍用可能 軍方掌握
文壇盛事 李瑞騰家鄉辦展
陸企入主中非最大鐵礦開採
印輪暴受害女遺體 今專機返國
安倍：不延續零核電政策
外勞如廁早產棄子 辯不知懷孕
軍方：女性選服戰鬥職比美韓早
綠指總統發言失格 藍籲勿扭曲
中歌榜開唱 場外百人抗議
桃猿談薪 曾兆豪簽複數年約
達米妮之死 印度希望並非枉然
選秀狀元領軍 犀牛辦簽名會
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性感歌姬太性感 NHK喊卡
HBL泰山作嫁 后綜強恕晉級
敘問題求解套 特使奔走莫斯科
瑪丹娜在馬拉威興建十所小學
多維：習近平圖改革 但遭掣肘
馬國新人宜蘭婚 近百親友見證
印度輪暴嫌犯 最重可處死刑
俄客機滑出跑道失火 傷亡不明
疑舞弊 深圳三百億商場沒收
德里燭光集會 警民克制
明年台北燈節 範圍歷年最大
王建惟建功 台啤延長賽挫達欣
傳中共7常委公開財產 遭反對
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寒流到 30日白天高溫掉十度
郭台銘邀優秀大陸員工 來台遊
客機莫斯科失事斷成三截 2死
不公平 法國富人稅受阻
中國擬投資加拿大北極礦產
中歌榜初次來台 小狀況不斷
日岩手5.4地震 無海嘯之虞
章子怡周杰倫 牽手掀高潮
希拉蕊卸任 外界料參選總統
避墜財崖倒數 美參議院加班
星媒評選全球政治新秀 連勝文入榜
韓國意外打撈到 朝鮮火箭發動機殘骸
中國免俄千萬債務 俄副總理欣慰
鹿谷鄉特等茶 30萬高價賣出
被害女遺體返國 印度民怨難息
國營事業油、電、糖、水年終平均4.25個月 超過22K勞工年薪
寒流罩全台 整天溼冷
呂秀蓮"國家會亡在馬手裡" 國民黨：恐嚇人民
寒流發威 合歡山玉山都下雪
印度輪暴受害人 遺體運回印度
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿盟：巴勒斯坦將再申請建國
影音宣傳創新高 白宮點閱破億
日福島外海地震 規模5.1
超乎政治因素 美槍枝管制難
中國信託擬購日一銀行 創首例
狹幅盤整 台幣週貶0.05%
手機報進站 紐約地鐵更方便
反毒扎根 24萬師學習辨毒
萎縮的膀胱 反毒影片寫實
美槍枝氾濫 幼童亡魂知多少
尿布嚇阻 斷K之戰路迢迢
102年新制 所得稅放寬
美推人落軌案 依仇恨謀殺起訴
火箭對雷霆 林書豪首節5助攻
上海貧富差距 營養午餐看得見
3部會組改 102年元旦啟動
營養學校午餐 美年初通過新法
研考會：組改上路 大多順暢
未爆退休潮 組改優退470人
102年新制 證所稅開徵
救學童健康 英名廚推午餐改革
孩子吃蔬菜 營養午餐學問大
嘉北國小營養午餐紅到國外
寓教於食 南湖國小多元文化餐
日學校午餐 好到辦比賽還出書
專利法修正 元旦上路
寒流跨年 醫：頭頸部優先保暖
美參院領袖忙協商 幕僚不樂觀
半場結束 林書豪5分6助攻
勞工十大新聞 諸多議題延宕
戴資穎奪冠寫歷史 躋身前10
陳偉殷菜鳥年 季後賽展翅
台灣蝶王許志傑 亞錦賽摘銅
ECFA早收 明年起全零關稅
謝淑薇譜驚奇 排名大爆走
黃色閃電 林來瘋席捲全球
爭主權 陸研議國家海洋局升格
張銘煌奧運譜新頁 亞洲第2人
娶妻前 莊智淵闖奧運男單4強
一舉成名 許淑淨奧運銀得佳績
情傷不影響 曾櫟騁奧運踢銅
金管會調費率旅平險降價或加值
張榮麟登基稱王 睥睨世界撞壇
陸土地補償修法跳票 下次審議
接軌國際 金管會提醒財報時間
弱勢保費減免 部分負擔調降
寒流發威 淡水降到8.1度
僑胞納健保 要等6個月
歐元區2012年回顧
咳嗽糖漿又傳致命 巴國33死
元旦新制 酒駕嚴懲低頭族開罰
台灣人峇里經營渡假屋賺到樂活
中央氣象局氣象報告
高孔廉：未來1年半兩岸關鍵期
中央氣象局 今天白天天氣預報
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太陽光電競標 元月4日說明
玻利維亞國有化西班牙電力公司
雷霆雙俠發威 3節完火箭落後
趙傳姜育恆 大馬接力懷舊開唱
服貿何時簽 兩岸新年度測水溫
改變世界 青年號召跨年撿垃圾
豪7分 火箭遭雷擊慘敗
國道大塞 停車場飽和
跨年夜 北市多線公車延後收班
數位教學資源網 突破19萬筆
美經濟陰霾中有光 明年不悲觀
鮑彤談改革：不說話就是空話
拼拼湊湊 Mac小姐形象出爐
委國副總統抵古巴探望查維斯
巴士輪姦後 德里新增逾20案
顏寬?成立總部 王金平站台
陸當局年底燒錢 被批犯七宗罪
陳偉殷蘇麗文 元旦健走迎新年
監委糾正年終核發 經部：尊重
遊戲軟體分級 元旦起實施
經國號升級 首批明年底交機
氣溫續降 淡水8度入冬新低溫
入冬以來 上海迎來最大雪
青年學生備草莓袋 跨年收垃圾
愛瘋震動的秘訣 總統讚保來得
北京4條地鐵「低調」開通
考成若拿乙 台電：依規定申覆
國內航空高鐵票 漲勢恐難擋
萬丹紅豆節 副總統盼銷售暢旺
宣導資源回收 慈濟環保跨年
考成乙等 台電：對改革不公
豪7分7助攻 火箭主場遭雷擊
中美洲柑橘存亡 台灣出手救
新北推動勞資爭議在地調解
生活必需 中美洲不能沒柑橘
跨年連假 微軟力拚App
冒雪上太行山 習近平稱探真貧
瘋跨年 北市籲留特色不留垃圾
東森購物明年起2頻道播出
蛇我其誰展 帶孩童進異想世界
呂蘇批馬 藍：恐嚇人民
汽柴油價 下週調漲0.1元
兩岸政治對話 首重累積互信
赴美小留學生英檢 制度變革
輪姦案可能改變印度偏鄉女命運
北市職訓傳捷報 TTQS奪銀
薑湯鮑魚粥米粉 新北抗寒升旗
模組廠隨身碟多採雙規格並進
美謀殺率 芝城紐約一高一低
搶話語權 綠評估辦兩岸座談
妻遭調戲糾纏 夫殺友判14年
港澳噴射船撞浮標 27傷
綠兩岸座談 學者建議謝營先行
朱宗慶出書 分享文化觀察
綠中國事務會 農曆年前恐難成
北市迎跨年 信義區3階段交管
印度輪姦被害人父親德里夢碎
變天颳強風 高雄跨年場地遭殃
大田球杆單車同登台灣精品獎
日死囚數創新高 今年處決7人
市場成熟 工業電腦廠搶登陸
貓熊雪地搖擺 激似騎馬舞
港財司：港府回歸後開支倍增
賭徒不堪回首 當志工勸人覺醒
店舖遭拆誠信在 雞蛋哥爆紅
黃金週線收黑 短線再測支撐
刑責明確化 立院擬初審醫療法
台北跨年晚會 全球網路直播
進駐中非 法增兵150名
陸發現總長40公里明長城遺跡
澳經濟旺 娼妓毒品業也來撈錢
信用卡加油優惠 明年首季續跌
到跨年會場 捷運東門站可轉乘
日旅客高雄遇寒流 遊興不減
避腹瀉跨年 防諾羅感染重清潔
印女性地位低 性暴力屢見不鮮
高鐵振內需 陸權戰略意味更深
冷爆了 午後淡水7.8度
夢想館將閉館 花博公園瘋跨年
內蒙西漢古城 逾3噸古錢出土
力挽元旦商機 花蓮民宿送大獎
台北跨年晚會 空中直播一起嗨
阿里山冬茶競賽頒獎 交易熱絡
陸財產申報擬立法 學者：成熟
新人辦道教婚禮 關聖帝君福證
迎102年 新組織新制上路
釣島警備升級 日擬組特殊部隊
劇團高鐵站快閃 旅客駐足欣賞
公費流感疫苗有剩 擴大接種
捷運跨年必勝技 熟記5要訣
全台34燈塔 元旦移交航港局
跨年趣 客家公園推擂茶DIY
睽違30年 投縣農會復辦茶賽
跨年不缺席 身心障礙者同歡
德社民黨總理候選人談薪水遭批
年終惹議 經長：檢討制度
西藏國會 籲習近平重啟對話
年終惹議 中油盼考量政策因素
新北7公路客運線 劃歸市公車
台塑汽柴油漲1角
寒流發威 合歡山短暫飄雪
習近平探貧 強調實現共同富裕
國營事業考績 待陳(沖)核定
陸建成西氣東輸二線工程
美加迎大雪 降雪可達40公分
女大生事件全球焦點 不利印度
中央氣象局 氣象報告
亞太區銀行聯貸 年減1成
跨年看表演 迎接2013
瑞恩航空省油錢 恐危及飛安
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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弘道成果展 老人樂迎新年
陸海外併購交易 占全球半數
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 １週天氣預報
防除夕夜亂鳴槍 菲警封槍
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
寒流襲 陸緊急採購天然氣
走過逆境 陳松浩成牛軋糖達人
中市立委補選 陳世凱辦同學會
切除膀胱瘤 鐵娘子出院休養
習李視察 陸媒反常微博先發稿
連假開毒趴 16人送辦
福大命大 俄嬤兩度死而復生
北市聯醫 元旦上午4科看診
酒醉客搭公車罵不停 運將提告
二寮迎曙光 遊客將限量
國營事業年終 有待智慧解決
陸計生辦關人 引爆黑監獄問題
元旦升旗 渣打奉茶 送大頭貼
鄧雨賢曲 范宗沛加弦樂賦新意
花蓮身障輔具補助 項目大增
酒駕撞壞變電箱 女子遭移送
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蘇花續搶修 花蓮端將管制
遠哲科學競賽 竹山高中奪冠
App戰爭 谷歌打敗蘋果
台中跨年夯 多元活動任選擇
寒流來襲 連假出遊熱不退
荷包縮 英耶誕消費直直落
辜寬敏：民進黨應探討中國政策
賒菸遭拒 男子痛毆8旬翁
關廠工人連線 總統官邸抗議
拚農業自由化 農委會蓄勢待發
新農憂自由化 保守是必要的
習近平撂重話：截扶貧款是犯罪
挺特首港遊行 與反梁派衝突
元旦起 83年次役男轉受軍訓
寒流發威 中風危險升高
日月潭大霧 遊艇停航客運接駁
英國警察兼差 送葬賣冰淇淋
華裔科學家嚴正 好奇號推手
頭部遭拐子 林書豪：我沒事
李克強：陸現代化還有長路要走
外來工子女將可在北京高考
合歡山降雪 玉山下冰珠
諾羅病毒肆虐 日再傳4死
北京擬施行手機實名制
寒流襲 陽明山下冰霰
印度總理機場迎靈 達米妮火化
民意諒解 安倍擬建新型核電廠
入冬平地最低溫 淡水7.3度
深圳女網賽 謝淑薇單雙告捷
印度民眾持續集會追悼達米妮
忘卻煩惱 中年女性喝酒最多
寒流冷氣團接力 跨年記得保暖
蔡明忠曾雅妮打氣 台灣大險勝
軍人酒駕釀死傷 國軍擴大檢討
副總統：對症下藥 人民有感
夫妻意外墜樓 孕妻送醫觀察
HBL 松山基商無緣8強
法課重稅 比利時邊境避稅佳
合歡山積雪 晚間封路管制
義民調 貝沙尼領先蒙蒂居次
回國帶超量菸酒 元旦開罰
強季風擾亂 上千人綠島行泡湯
國營年終肥 監委擬祭出彈劾
開車低頭族 元旦起開罰3千
方便搭郵輪陸客來台 可申請2張入境證
國5最塞 31日及元旦高乘載
財政懸崖關鍵時刻 歐巴馬喊話
跨年夜 天氣冷颼颼
國營年終"不理會糾正" 監委將彈劾經濟部長
美國務卿希拉蕊血栓住院
跨年夜 全台北中南熱鬧"尬場"
港澳旅客赴台跨年 每天逾5千人
組織改造元旦啟動 已精簡470人
輪姦醜聞成印度「國恥」 爆大規模示威
強化釣島監控 日將部署美「全球鷹」無人機
上海飆 -3度低溫 創入冬新低
市府轉運站 晚間7時管制
101煙火迎跨年 人潮湧現
福建媒體選出 2012閩台十大新聞
影視大咖楊登魁病逝 享壽74歲
美民調：希拉蕊聲望壓倒拜登
高雄桃源地震 規模5.4
印度輪姦案 星部長捍衛死刑
英劍橋公爵夫人 恐無緣稱王后
寒流夜 嘉義地牛翻身
巴西盜賊搶寶石廠 挾9人在逃
時間告罄 兩黨避崖仍有歧異
瀕財崖 美兩黨口水戰交相責怪
德長程巴士市場 將全面開放
老布希病況有起色 仍未出院
蘋果iWatch 傳明夏開賣
債王：明年股債報酬率不到5%
加商業新聞人物 央行總裁獲選
荷蘭智慧型公路 可替汽車充電
2012德不平順 不只憂歐債
擄獲老美胃 台式麵包正夯
金磚蒙塵 明年股市恐再輸全球
愛爾蘭接歐盟主席 拚經濟
迎2013 科技潮流溫故知新
牛肉麵 台式美食招牌
烏龍 德新聞網誤登老布希死訊
合歡山賞雪 車潮湧現
日圓年線跌幅 恐創7年來之最
委副總統：查維斯出現新併發症
紐約1/3遊民 精神異常
越南奇事 3角水牛與最矮水牛
交通新制 有罰則也有便民
民工搭車被嫌 小學生教化貴婦
歐巴馬新任期挑戰多 限制大
寒流發威 宜蘭太平山下雪
經濟好轉 美債漲勢第一不再
楊登魁病逝 享壽74歲
陸製造業PMI 擴張速度新高
國防組織改造 成立後最大變動
時尚丹麥女首相 寫政治童話
推廉能軍紀 國軍政風督察上路
科研上天入地 好奇號探險吸睛
東歐貨幣狂飆 今年匯市領風騷
平板電腦布局 PC廠決勝點
瘋跨年 高市籲搭大眾交通工具
影視大亨謝幕 楊登魁病逝
朴槿惠傳記 市場回鍋熱
珍奶風行南加州 進攻好萊塢
火箭成功發射 金正恩慶功
豬哥亮復出 楊登魁是大恩人
巴西聖保羅 12月雨量創新高
會計變革 營建業強調多角化
謝金燕楊丞琳 跨年趕唱3場
周永明：宏達電一定加薪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
外媒：陸北斗擺脫美 進攻全球
珊迪過後 紐約復甦緩慢
宏達電廣告員工擔綱：台灣加油
元旦起 基本工資時薪109元
臭豆腐 老美又愛又恨
陸製造業外移 搶進內需潛力大
首爾今晨最低溫零下14度
開採油氣環保論戰 大銀幕開打
彰縣瘋跨年 吃爆米香看表演
製造業改善 陸PMI持續上升
陸吹響擴內需 台商可大展身手
山西鐵路事故 官方證實涉瞞報
除舊布新 南韓迎2013成語
隔年寄罰單 高市環保局改善
陸媒：台經濟2012破霧前行
武漢電視問政 問責14人
101煙火秀 拚國際曝光率
中華電採IFRS 土地影響小
美法官籲重懲 三星恐在劫難逃
日媒：陸稱釣島外交文件僅參考
談鬥爭生育政治 甄嬛紅透兩岸
歐盟批准銀行金援計逾5兆歐元
台北最嗨跨年晚會 全球看得到
合歡山雪季管制 2月底止
李明博：克服危機早見曙光
學生柑橘月曆 記載農事
北市瘋跨年 公車延後收班
2012最後一天 陸股大解禁
陸可望召開城鎮化高層會議
富人稅受挫 歐蘭德新年更艱難
新北幸福保衛站 元旦開站
連假出遊 國道霧峰段車流緩慢
縱橫影視圈 楊登魁人生謝幕
總統北市跨年 元旦升旗迎新年
美推人落軌嫌疑人接受精神評估
北市跨年夜 消防局做好部署
遏制水貨 港籲收縮陸客自由行
日圓貶值 對台影響值得關注
國防組織扁平化 學者立委肯定
圖騰揭密 人蛇相牽逾千年
人蛇戀 愛情傳說深埋小鬼湖
百步蛇傳說 化身神聖與和平
昔日美麗傳說 今日生態要角
元旦百家揮毫 迎新春送福袋
增稅社福歧見減 仍可能解財崖
回顧2012 極端天氣多
接軌IFRS 封測廠準備好
跨年輸運 北捷動員千人備戰
IFRS上路 南科折舊減
高雄跨年 三大晚會拚場
搭北捷跨年 加分提前走
跨年搶商機 商家備戰
伍思凱蘇芮輪唱 大馬歌迷狂熱
達米妮不治當天 女搭車遭猥褻
中共7常委亮相 看京劇迎新年
中市跨年 公車凌晨2時收班
83年次服軍訓 十萬役男受惠
行動垃圾桶 台北乾淨跨年
關廠工人連線 暫緩抗爭
跨年賞花 把握爭豔館花卉展
菲總統明星妹 新年告別深V
eMMC大餅 晶片廠多吃不到
細懸浮微粒 1月起手動監測
台船員在帛琉中風 盼後送回台
跨年放煙火 應至核准特定點
跨年交通秩序 北市警強化勤務
港股跌9點 恆指全年升23%
新北幸福保衛站 學生提前求助
債危遠未解 梅克爾保守看來年
老鷹人手短缺 火箭盼止連敗
募兵制元旦上路 軍方拓兵源
協商避崖 民主黨加稅門檻讓步
高科技取代 衝擊大馬日曆銷量
合肥136套房叔 侵占安置房
墾丁入夜冷 迎曙光看運氣
首季紅包行情 台股反彈機會大
獎勵學生 甘肅學校發名牌包
新年 梅克爾籲德人要愈挫愈勇
陸免除俄債務 換取俄直升機
長程雷達 立委：戰略價值高
軍人課稅 志願役加給調高
北市跨年散場 5線專車接駁
聯合國結束東帝汶13年維和
元旦看診 北市聯醫開放4科
尖石宇老飄雪 遊客歡喜拍照
解財崖困境 美議員除夕不得閒
北市迎跨年 貓空交管
元旦早餐 英雄館百元吃到飽
南韓通膨放緩 成長蓄積動能
總統府開放 逾2百萬人參觀過
婦產人力不足 新增護理幫手
101煙火 新北市府開放瞭望
替代役男高峰期 免役標準放寬
台中立委補選 胖卡車展活力
Fed金融預測模型 漏洞百出
昆明春城結冰 10年最低溫
台船員帛琉中風 華航允協助
利國檢察官大樓驚爆 無人傷亡
服務到家 里長許願神受肯定
補充保費 老闆也要繳
守護釣島 日擬部署無人偵察機
明年台股震盪 法人最高估九千
違法用地 陸約談11縣市官員
數位相機前3季 銷量減16%
101煙火安檢 2缺失已改善
哀傷籠罩 德里跨年夜沒氣氛
國際會計準則 外商掛牌可例外
飛虎隊紀錄片 102年初首映
金價有望連12年收漲
貿易自由化 經部：大勢所趨
法規鬆綁 台灣鬆懈了10年
低溫凍抹條 鸚鵡食補吃辣椒
一年將盡 香港政經局勢顯不同
想成家 菲總統恐再等4年
跨年運量挑戰 高捷總動員備戰
義媒：基改鮭魚將在美上市
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 遠海漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
時報廣場迎新年 警方全面戒備
新年菲陸關係 菲盼維持正面
今年最後交易日 滬指大漲
滬深股市漲 年線收紅
陸公共外交協會 李肇星任會長
陸蘭新鐵路 全線電氣化
稱選美造假 佳麗挨告賠款驚人
調查：8成陸人不認中是強國
宣誓日迫近 查維斯病情傳惡化
廣珠城軌通 2小時生活圈初現
趙天麟：一味拒陸資對高雄不公
希拉蕊血栓 醫界：可能久臥床
菲組織：新年放炮勿驚嚇寵物
習近平要求落實6方面工作
景氣不佳 台日航線略衰退
天氣太冷 男子疑中風亡
習訪偏鄉晚餐 四菜一湯無酒
李顯龍：星今年成長1.2%
義大犀牛會球迷 一同瘋跨年
義最長壽諾貝爾獎得主去世
便民訴願 政院中辦推視訊服務
圖騰花海 平地森林園區迎新年
陸股今年表現 全球最差
血臟亂亂跳 當心血栓中風
斐滅門血案 母子6人遇害
阿里山冬茶冠軍 義賣助弱勢
送別2012 阿里山月夜越嗨
反腐 陸明訂行賄萬元應負刑責
北捷跨年 可破205萬人次
確保跨年安全 法憲警總動員
迎接2013 陸媒陸民瘋跨年
印度預算赤字 較去年改善
台東肉包連假夯 3天賣3萬個
傳貝克漢擬進軍大陸 落腳上海
陸職籃季後賽 擬邀台灣球隊
國道北返車潮高峰 估元旦下午
2013香港房價看好
胡錦濤新年賀詞 兩岸和平發展
甩經濟陰霾 亞洲熱情迎新年
葉門蓋達懸賞黃金 刺殺美大使
驚嘆188秒 101舞動未來
日人辦年貨 東京上野買氣強
跨年首曲送夕陽 擠爆井仔腳
深圳女網賽 張凱貞贏接新年
罰低頭族降酒測值 元旦實施
陸：越海洋法對南海影響負面
今年最後夕陽 民眾海邊揮別
財崖近 紐約油價料創年線收跌
新年獻詞 李顯龍促提振生產力
美臨財崖 亞洲投資人落袋為安
日媒：陸侵領海 安倍內閣首遇
北捷 已逾120萬人次搭乘
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迎接102 國民黨網頁新改版
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反媒體壟斷 蘇貞昌探守夜學生
油價漲 油國年收入逾1兆美元
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台南跨年晚會 高鐵站前嗨整晚
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同志跨年派對 紅樓熱鬧登場
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呂慶龍：台灣貴人是全體國民
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