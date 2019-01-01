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News Archive | 2012
漢文新聞列表 Chinese News List
賴清德推台灣第15族 西拉雅族正名
30萬個植物幹細胞 創造自然界抗老奇蹟
撞法官車 前金管會主委遭訴
繽紛驚禧耶誕 北投麗禧迎跨年計劃
英延撙節時程 下修成長預期
歐盟重罰壟斷 華映豁免
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
威剛3產品獲德iF設計獎
期交所行動版網頁上線
金磚國家 巴西貪腐指數最低
集邦：太陽能急單效應現疲態
雲端記事App 推企業版
太陽能供應鏈均價續跌
吳季剛限量耶誕飾品吸引消費者
印度電腦出貨 第 3季小減
第3代金龜車 登台亮相
遊日月潭 電動車低碳樂活行
諾基亞搭上中移動 蘋果慘跌
愛瘋5預約熱 配件也發燒
韓下修Q3經濟成長至0.1%
搶換機潮 遠傳推S3鈦灰銀
南美共市研究整合學生留學計畫
英特爾新執行長 料由內部拔擢
神基強固筆電B300全面升級
冷氣團發威 宜蘭13.4度
同志婚姻 美社會接受度提高
南韓料減干預 韓元兌日圓急升
馮明珠：故宮南院可借鏡朗斯
合歡山濃霧下雨 武嶺雪消融
台股開盤上漲11.92點
故宮南院 營建署辦公開招標
聯電否認格羅方德參股傳言
曜越4度榮獲iF大獎
美財長放話 加稅不成財崖難解
部份美共和黨議員挺稅率折衷案
合併疑慮 晨星聯發走勢弱
全球影響力 習第9胡溫出局
高盛：金價可能明年觸頂
令計劃妻傳遭雙規
加拿大清廉度 連6年世界前10
正妹新女團 大元領軍
大立光營收猛 股價飆漲停
掃貨商機 英盼簡化陸客簽證
陳冠宇港都獻藝 詮釋舒伯特
花旗瘦身 華爾街裁員方興未艾
假女王套凱特病情 澳電台得意
新台幣匯率盤初走升
台灣商機研討 挪商高度關注
王金平：議事規則行使要明確化
研調：明年手機 7成為安卓
日眾議院改選 自民黨聲勢可觀
大台北雁鴨季 8日登場
台股陷整理 恐終止連漲
紐時：令計劃掩蓋醜聞失勢
韓大選民調 朴槿惠保持領先
分析：中共經濟會議推進城鎮化
河內市民最關切政府加強防貪
學童遭割喉 各界捐款助方家
學者：東海倡議 美解套選項
年終遭凍結 梁國新：沒意見
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
蘋果三星 今重返加州法庭廝殺
時代年度風雲人物 PSY居冠
川省委副書記受調查 官方證實
藝文展內容變動未告知 可退票
全球權勢榜 歐巴馬梅克爾風光
穆迪：歐企明年恐面臨更多降評
美頁岩氣潛力大 中油辦研討會
LED廣告誇大 億光遭罰
衝電影票房 澎恰恰盼殺出血路
告別割喉學童 學校頒畢業證書
國道路不平 1968即時處理
美重返亞洲政策 馬總統歡迎
台菲合作 再破獲電信詐騙集團
龍應台：青年關心國事要有謀
第3期教學卓越 著重就業力
縮短學用落差 龍華推訂單學程
動態藝文活動 7月起已可退票
氣候會議 台灣分享低碳島經驗
兒報戶口 地方要母先裝避孕環
國企跨足生技 7日展出成果
學者：受仇陸鼓動 日人心態變
NB代工 11月出貨減1成
乏通路 Surface致命傷
私校退撫儲金 可選投資組合
慈善逐洞賽 妮妮改拿麥克風
助微型企業 政府貸款有成效
台南11月房屋移轉 登錄後新高
開放現股當沖 投顧：正面看待
威力彩頭獎17億 彩迷爭買
DRAM現貨價 3日彈近5%
王郁琦：不同意中歌榜來台頒獎
行銷重建區 高市補助旅遊
吳淑珍：陳水扁沒有要組黨
陸全年信貸規模預料約37兆元
不給查 陸政府網近半未供檢索
泰企巨資一擲 海外拚併購
尿毒症不喪志 榮獲總統教育獎
赴歐打工度假 年底可望增一國
鴻海大電視高雄廠 明年Q1投產
北京交通局長 傳違紀被調查
科技部組織法草案 審議陷僵局
借原住民人頭交易股票 警追查
總統：國家清廉 經濟也會發達
寶經院估12月CPI低於1%
高鐵營隊夯 10日開放報名
日外交高官 取消赴大陸訪問
參與捐助 歐銀感謝台灣貢獻
瓜地馬拉否認邁克菲要求庇護
郭董公子郭守正 參與大電視
狹幅盤整 新台幣午升2.8分
穆希就任後最慘 埃及抗爭5死
台灣贈波蘭博物館手機導覽系統
年終金制度 陳(沖)：未來納景氣
行政院會無紙化 一次省萬張
日本幻視藝術展 看3D驚奇
警花宣導反酒駕 磁鐵海報吸睛
火箭史密斯像頭牛 頂住魔獸
郭董全球權勢55 鴻海不回應
愛滋男師涉吸毒 北市：停聘
中歌榜要來台 龍：應守法尊重
王建(火宣)：羞辱老師不是孩子之福
女控薰香詐錢 伊朗男不起訴
公平交易法 調整結合申報門檻
泰學者憂修憲引發政治衝突
17億彩券瘋 吹不進蘭嶼綠島
陳(沖)：向來尊重市場法則運作
台股走低 電信三雄整理
健康B記本 APP幫你護肝
與少女合意性交 檢求刑4年
電視面板漲 筆電面板跌
人參茶當宣傳 韓籍女賣淫被逮
民團嗆法務部 促速執行死刑
調查權 王金平：訂專章或專法
地方特考 開缺2914創新高
海巡署：加重罰走私獲陳(沖)同意
宸鴻目標價 瑞信上看680元
越學者：陸南海動作暴露野心
宏墨自貿協定明年元旦生效
問卷涉職業歧視 國健局道歉
來台旅遊眼中風 送醫救回視力
台股收盤跌25.79點
醫材價格調降 健保年省4億
傳銷收入銷售為主 違法重罰
莫言因雪困芬蘭 路邊等車挨凍
經長：多次表態想加入RCEP
所得稅法修正 採租稅中性原則
陳(沖)：景氣逐漸脫離低緩
台股跌25.79點
希臘反貪得分差 歐盟也挨批
12月台指期跌11點
12年作醮1次 2村萬人茹素
連10漲後 台股今收小黑
綠委籲完備國會調查聽證權
拚17億 明星彩券行熱賣
海碩捐復康巴士 郝：寒冬送暖
內政部：輔具產品產業化發展
12月電子跌 金融漲
胡志強：當然會起心動念想連任
賴清德推西拉雅族正名運動
違法聯合 公平會有搜索扣押權
組黨傳聞 綠營解讀施壓黨中央
韓星玄彬退伍 渴望重返演藝圈
國人外地遇害 設扶助金制度
春節島內訂位 復興立榮將開訂
警車計程車合體 籲喝酒不開車
中歌榜改形式 台北只辦演唱會
動手做實驗 王美玲活化教學
奧克蘭大學談東海和平倡議
談婚姻 金士傑自詡行動派
梨山藝術節起飛 帶來春天
屏東刺網轉型補助 漁業署放寬
民團送魚吃 8百戶偏鄉童受惠
彰縣歲末音樂會 青少年擔綱
WWF：德國童書印製犧牲雨林
捐款少 創世急需到宅服務車
人倫悲劇 子弒父判16年
勇不停歇 呈現女性人權奮鬥史
三大法人買超台股57億元
聯發科併晨星 延至明年5月
北韓發射衛星 學者：對陸負面
莫言領獎 陸網友要官員別沾光
景氣差 兒童劇票房縮水逾2成
番薯原鄉嚐料理 健康好滋味
看不下去 貝魯斯柯尼擬再參選
北韓頻雪國門閉關 停接陸客團
武漢要大學生簽不戀保證書惹議
粗口辱警踢破電腦 捷克男判刑
上班焦慮症 求診增2成
葛蘭運動 用教育慈善服人心
葛蘭運動精神 和儒家異曲同工
全家福照悠遊卡 贈父母表孝心
陪最親的人 成都公司放末日假
優質商圈按讚 抽萬元購物金
鄰狼性侵女學生 判3年2月
寶發襲菲近5百死 現生還奇蹟
科技預算主管 立委屬意科技部
胡志強會監委 盼增舉債額度
粵力爭陸行政最透明一省
中職新人測試會 10人獲推薦
韓研究：紅參有效改善掉髮
國際志工分享 打造嘉義旅遊
綠島免稅店 102年暑假開張
寶業里滯洪池 解鳳山赤山水患
幼兒打流感疫苗 中市不到3成
新台幣兌美元貶3.4分
嘉市花海節 賞花聽音樂看表演
台南垃圾清運 APP一手搞定
重慶裝甲團開會發言 限6分鐘
揪逃稅店 觀光局籲踢出市場
宏達電回溫 11月營收增2成
阿里山餐飲評核 吸引更多遊客
廢車合法回收 可領獎勵金
蔡英文：應給學生更大包容
雨後驕陽開鏡 龍應台盼拍好戲
搶身障老翁逃逸 車禍送醫被逮
陳(沖)：年終慰問金制度化是好事
湯泉標淡海新市鎮 價格翻倍
復興新機飛北海道 旅程更舒適
鴻海印尼手機廠 延後上路
噪音掩護製毒改槍 警識破逮捕
淡海新市鎮標售 麗寶湯泉得標
萬人CPR 桃園將拚金氏紀錄
看虹膜評健康 獲國際醫學重視
中央氣象局 氣象報告
韓將朴世莉 致勝鳥推逆轉勝
破詐騙車手 國中生也涉案
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
陸媒：7常委出行未封路
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
推就業媒合 捷運彩繪列車開動
外勞非法打工 17人藏1屋
南投雙龍瀑布迷路 2人待援
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
義賣聖誕紅 助脊髓損傷者
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
總統：釣魚台主權不能分割
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
屏教大屏商合校 月底前報教部
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
高腳屋防淹水 內政部給法源
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日產召回49萬輛March
陸拖網船越界捕魚 海巡重罰
立委提譴責 張善政堅持制度
宏達電智慧機 台灣大擴大採購
陸殲10女飛官首次執行任務
莫言抵達瑞典 10日領獎
越足球隊屢戰屢敗 總教練請辭
壽險資金進股市 年底前5百億
亞洲電視獎 李威入圍男主角
丹頂鶴故鄉釧路 多元豐富生態
專家：習近平無縫接軌快速就位
曾雅妮當球評 自認及格
年終遊台 6百條特色行程可選
老屋健檢 最高補助45%
宏達電諾基亞 推新機抗愛瘋5
AV女神賽車皇后 辣翻桃機
兩岸經合會11日廣州舉行例會
竹大宿舍減熱水供應 盼取共識
陸委會：中歌榜在大陸頒獎較妥
預防惡意傳愛滋 北市：將研擬
吹過島嶼的風 入圍葛萊美獎
世銀：外資看好開發中國家
中風仍行醫 徐超斌獲生命獎章
體委會精英獎 莊智淵等獲獎
龍潭養生食膳商圈 推廟埕文化
彰縣觀光預算全刪 藍黨團抗議
奧迪Q5上市 4款車搶買氣
民調：自民黨可能贏得過半席次
交大開課 教寫學術論文訣竅
台股跌 新台幣收貶3.4分
曾雅妮期待 明年重新開始
彰化美食節 千人共享焢肉飯
業者估愛瘋5到貨 月底十萬支
報告：日科學家收受核電廠經費
小丘疹變色疼痛 當心轉惡瘤
經合會例會 11日廣州召開
非法傾倒不明污泥 2司機被逮
規模歷年最大 台影視業星參展
媽祖悠遊卡 御守保平安
蘋果權利金 宏達電將按季支付
沒人領 歐千萬英鎊彩金充公
原民會：原住民認定依法處理
吳惠民傳揚陶藝 報名人數爆滿
寶發襲菲 國際社會承諾伸援
習近平將首訪深圳廣州
德將派防空飛彈連 援土耳其
毛治國：推高港入LME有變數
北韓擬射飛彈 菲國嚴重關切
藝校走進社區 移動舞台展成果
遭解職提行政訴訟 陳致中敗訴
開放自由行試點 仍無具體結論
歐元區Q3經濟萎縮 符合初估
6組歌手團體 入圍葛萊美6項
員警包庇賭博電玩 花縣遭糾正
湖庫進水不大 金門節水獎勵延
FTA加持 韓出口歐盟回升
大陸保險官員 下周訪台
濫用119救護車 北市要收費
當庭看性光碟 李宗瑞尷尬
強颱肆虐菲國南島 路竹會伸援
周強：懲戒不幹實事幹部
年金座談會 官兵學者交流意見
蔡溫義許淑淨 師徒寫體壇佳話
台創意科技品 港博覽會吸睛
連3天黑夜謠言 川民搶購蠟燭
新北免費癌篩 破50萬人次
扁：4條件齊才有思考組黨空間
愛滋師案 檢將策動被害人出面
克爾繳白卷 把曾雅妮當榜樣
警追擾人改裝車 查獲吸毒轟趴
寒流來襲 百貨週年慶業績看旺
保齡球上見光明 視障青年獲獎
太陽能熱水器 金門普及率第一
德數位圖書館收錄上千機構珍藏
補教師性侵學生 檢求刑11年
激瘦10公斤 張秀卿辣妹駕到
陸媒稱李克強風格務實
藍將黨團會議 凝聚慰問金共識
立委動議 竹科管理局留名
沈世宏抗暖化專文登印度周刊
太百案上訴否 經部月底前決定
聯發科併晨星延後 外資仍買超
新高 法青年失業率24.2%
砍腳筋棄荒野 主嫌判8年7月
短天期期貨 期交所估明年上線
外籍新生兒成黑戶 糾正內政部
億光11月營收小滑1.27%
中歌榜難來台 王毅：勿政治化
伸援菲國義診 路竹會忙翻天
習近平：明年經濟穩中求進
太陽能營收升 雙反調查有壓
慰問金案 藍不分區願挺政院版
泰前總理艾比希因鎮壓被控謀殺
劉曉波妻軟禁逾2年 身心重創
吸大麻 法青少年居歐洲第2多
歐美多國報業營運浮現危機
美華盛頓州同性婚姻 正式合法
蘇起：兩岸非官方政治對話可行
明陽中學校園徵才 學員雀躍
連喝5瓶啤酒 小心危險性飲酒
今彩539開獎
台商回台方案 2企業打頭陣
南投國姓3車連環撞 4人送醫
資遣空姐遭罰 航空公司敗訴
陸政治促談說 王毅：政策一貫
大同55吋LED電視3萬有找
威力彩開獎
日羽田隧道天花板掛鉤零件斷裂
金門加強倫理教育 尊師重道
惡之教典首映 林采緹性感造勢
兩年首度受訪 劉曉波妻子激動
防北韓飛彈 日3艘神盾艦出港
立院初審 公共場合設急救設備
陸酒含塑化劑 議員籲金酒促銷
立院初審 金屬期貨品免稅優惠
澳紐商會頒商業傑出貢獻獎
諾貝爾和平獎 10日頒給歐盟
為善不欲人知 韓星金賢重助貧
中市尋仇鬥毆 1男傷重昏迷
減刑出獄再殺人 判無期徒刑
創造就業 蘋果投資在美產電腦
英購債規模與利率 均維持不變
喊話有效 歐洲央行利率不動
邀曾雅妮點燈 潘思亮盼見曙光
所得稅法修正案 有助租稅公平
翁山蘇姬：銅礦計畫不透明惹議
來台商務客 近3年首見負成長
范宏畢：歐元區應建立統一預算
台電IPP協商版 月中報經部
元太廣視角專利技術授權華映
地鐵推人慘案 紐約男子被起訴
涉嫌砍殺情敵 20歲男判無期
聽障考英聽 教部：朝免試研議
許淑淨曾櫟騁 精英獎嬌點
軍隊阻隔群眾 埃及內亂嚴重
藍盼不分區 跨黨連署前先徵詢
六輕訴願成功 環署尊重決議
美初申失業救濟 少於預期
王毅：反台獨 台海保和平
和解書曝光 宏達電三緘其口
李選進任匯豐中華投信董事長
斐歌手酒駕肇事 判刑25年
威力彩頭獎3注中獎 各得6億
日眾院大選 自民黨選情看好
茂林橋梁重建工安意外 2死
UN：蘇丹達佛區黃熱病續蔓延
立院初審 配鏡驗光須執照
難見曙光 ECB砍經濟預測
加碼太陽能 友達晶材現增
疾管局澄清台灣無新型庫賈氏病
強烈低氣壓惡天候 日20人傷
糧農組織：11月全球糧價下跌
男師疑染愛滋 疾管局不便評論
歐巴馬：允增稅 一週協議可成
可成回台投資 創造3千就業
希臘9月失業率攀至26%
ECFA經合會 12.11日在廣州舉行
4成2民眾看跌未來3個月房價
放心築夢自在呼吸
威力彩頭獎3注中獎 開出末日牌12、21
2012年整體人權指標下滑、經濟人權墊後
「土地正義」與「居住正義」公聽會
北韓要「搗彈」 日下令攔截
HTC上月營收212億元
台灣「美好生活指數評比」北市、新竹市縣領先
李家同：經濟復甦沒特效藥
宋文琪魏應交攜手做大101
一宇數位以Azure競逐全球企業雲端教育市場
涉業務侵占 前立委王志雄遭訴
性侵菲傭案 馮滬祥更五審判4年
日本東北7.3級淺層地震 發布海嘯警報
辜濂松病逝 享年80
辜濂松辭世 工商界不捨
辜仲諒父逝 可聲請延長出境
辜濂松病逝 3子企業版圖底定
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
6歲駱炫銘 奪最佳男配角
陸造航母 美盼納全球安全體系
美司令：南海對話無須升高衝突
北韓射火箭 美日神盾艦監控
埃及總統喊話 籲對談解決危機
同性合法婚姻 華州正式生效
資助中美洲 台捐贈10萬歐元
展望全球 投信：經濟持續波動
證交所馬國座談 台商捧場
俄股估值偏低 後市仍有空間
冷氣團減弱 水氣少陽光露臉
中文數位學習系統 獲iF大獎
和泰關心視障弱勢 捐款3百萬
超微砍單 保持現金實力
亞銀砍亞洲成長 陸屹立不搖
西青年高失業率 經濟損失龐大
援助美風災 台灣伸援手
台股電子題材多 聚焦價量
研調：電源管理晶片明年回升
手機晶片產值明年超越標準PC
微軟：企業訓練上雲端成趨勢
民調：逾半數認歐巴馬能解財崖
北韓火箭若威脅領土 日將擊落
新愛瘋踢館 攻三星老家
進口跑車 年底新款搶市
中華電衝加值 獨推美髮玩家2
台股開盤上漲16.99點
財崖未決 全球經濟急跳腳
下屆總裁人選批 日銀作為太少
擬在美增產 鴻海：配合客戶
子醉駕毆警 太原公安局長停職
股價房價都漲 美家戶財富攀升
薛琦：Q4景氣落底 明年轉佳
梁啟超文物拍賣 得價逾3億
台股漲 新台幣盤初走升
火箭作客馬刺 上演德州內戰
災民走出陰霾 學技能辦成果展
再戰蘋果 三星賠償金可能減少
三星未問世手機 蘋果也不放過
割喉被害學童告別式 場面哀戚
奇怪耶 台韓沒有互設銀行
黃瑞芳裝置藝術 氣候峰會展出
陸耐火材料矽磚 美反傾銷調查
開發中文妙方 郝明義圓文創夢
學童被割喉 學校接爆關心電話
學生教部表達訴求 教長願見面
中共黨報：富二代影響未來經濟
量縮高檔整理 台股小漲
韓總統大選 安文合體造勢
陸一號文件將出爐 農業股爆發
劉奇葆現身 中共打貪行動仍熱
黑龍江礦災奇蹟 困5天獲救
龍年結婚潮 上班族今年趕場
尋連任 胡志強：考慮過未決定
黃怒波：明年貪官吐房房價必降
2男南投爬山迷途 找到1人
2013越南春夏時裝周登場
割喉案 醫師：正面思考解焦慮
北市表揚基層 頒環保達人標章
琉璃女王頭 新北伴手禮首獎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
高雄斜張橋車禍 3傷送醫
蘋果擬回美生產 廣達疲弱
陸小企業苦撐 景氣反彈有風險
台灣團餐車拚 花蓮勝出
台灣幸福美好城市 台北第一
裙襬搖搖登場 克里梅目標奪冠
馮滬祥被控性侵 更五審判有罪
桃園萬人CPR 挑戰金氏紀錄
溫訪俄 談國際組織加強合作
台積電5億元節電 2年內回收
北海攝影賽 野柳女王頭照奪金
葛林斯潘：削減赤字必有陣痛
庫克批電視老土 蘋果TV有影
沈呂巡赴英名校 演講外交史料
五都2週年 內政部將辦研討會
秋刀魚漁獲量 創歷史第2高
樂齡學習成趨勢 香港來台取經
性侵菲傭案判罪 馮滬祥：離譜
普悠瑪手工餅 有喜憨兒笑臉
等 2012年台灣房市代表字
大立光衝衝衝 再創波段新高
台積固態照明 Q3量產出貨
三星市值破2千億 全球排15
陸經濟會議 擬擴大減稅重科研
印尼破獲詐騙集團 逮百餘台嫌
雅虎亞洲廣告獎 台囊括近5成
中央社與共同社簽合作備忘錄
台獲推舉歐銀ETC基金副主席
基金教母宋文琪 掌101董座
單親外籍媽難居留 可專案處理
友善器捐流程 員警需更專業
港特首赴穗 沒會晤習近平行程
菲國風災 台灣路竹會伸援
越漲基本薪資 明年1月生效
破壞告示牌 美麗灣告學者
港媒：名錶情人性陸民為習開局
搶紅燈撞騎士 運將賠580萬
台中素食展開幕 推宮女上菜秀
不懼陸壓力 越漁民出海作業
投信：漲多震盪 Q1前仍偏多
毒販遭逮 跪求母親原諒
李新穎墨國演講教育競爭力
馬桃園座談 年終金議題受矚
狹幅盤整 新台幣午升7.6分
綠委推修法 促國會聽證法制化
加油且慢 下週油價估降2角
史上最貴 美大選燒20億美元
鴻海推70吋 中華電盼合作
網友批陸股僵屍市 分析師低調
101新任董監事名單出爐
綠提慰問金案 國民黨團封殺
國家地理雜誌推薦 加2地必訪
南投爬山迷途 2男都尋獲
幫派介入都更 北市警掃黑嚇阻
消滅登革熱 美擬野放基改蚊
鴻喜菇搶手 日商在台擴廠
郝龍斌：北市教育五育均衡發展
巴西建築大師尼麥爾入土安葬
立院三讀 放寬老年年金給付
企業節能 近年省172億
台股收盤漲19點
台印跨國婚 卡在程序難如願
教長親見學生 承諾定期有約
中小型台股基金波段漲幅勝大盤
蒲亭來訪 印度核電廠準備商轉
12月台指期漲21點
持續整理 台股漲19點
婦控侵占中獎發票 房客不起訴
巴拉圭座談 說明東海和平倡議
人權調查 民眾略不滿政府表現
國是論壇 朝野立委緊扣時事
12月電子金融上揚
立院三讀 夫妻財產各自還債
最幸福城 北市：對郝治理肯定
電子持穩 台股漲19點
生產回流 蘋果美國製歷史回溯
路竹會伸援菲國 湧入滿滿病患
涉貪請辭 印尼體育部長限出境
中埔推銷農產 煮養生千人鍋
寶發襲菲 重創香蕉產業
醫院獎勵金 銓敘部提案訂法源
藍打文宣戰 要縣市黨部設臉書
中華美食 巴拉圭飄香
PI票房破2億 李安錄影感謝
明年經濟好轉 信義：房市回穩
實價登錄 天秤天蠍最愛買房
迅宏董座吸金案 投資戶獲賠
友達11月合併營收略增
三大法人買超台股24億元
南韓炸彈酒 20多歲青年最愛
涉假盲詐財 舉止正常遭起訴
航太產業對話 訴求週休2日
有錢搗彈 南韓籲北韓快還債
警連破槍擊案 劉政鴻頒獎鼓勵
北科大產學合作 獲贈百萬機械
亞洲電視節 李惠仁駱炫銘獲獎
十年後遊月球 來回15億美元
疑政治干預選舉 印拳協遭停權
莫言：言論審查如安檢
太辣了 陸男吃麻辣鍋當場吐血
愛滋篩檢具隱私性 雷夢娜挽袖
集團專挑護士詐財 主嫌判7年
ITTF年終賽 陳建安遭淘汰
亞銀下砍東亞成長預測
新興市場科技股 創12年新高
國產地熱發電機組 宜蘭試車
兩岸越南印尼 聯手打擊詐騙
尾隨夜歸女行搶 男被捕送辦
南韓國會籲北韓中止發射飛彈
六輕案 政院：尊重訴願會決定
小情侶拉K 少女昏迷送醫
央行定存單利率 創2年新低
新台幣兌美元升1.1分
台灣大雲端郵件 防網路攻擊
首長獎金連動景氣 經長：好事
行程撞期 4國南海會議取消
六輕訴願成功 經長：正面訊號
合歡山雪季勤務 擬28日實施
尬谷歌 臉書洽購微軟廣告平台
吳英毅抵越 參加台商年會
薑母鴨用私酒 中市要罰
日月光11月IC封測營收創高
綠續推護照貼紙 領事局前發
陸4艘海監船再巡航釣島海域
德成長預測 德央行大幅下修
假發票請款 彰師大教授遭起訴
日東北強震 發海嘯警報
陸生產展望佳 油價止跌回升
日東北強震 東京震度大
11月出口 年增0.9%
梅山社興橋通車 盼恢復榮景
約會怕挨罵 女竊卸妝棉觸法
日本7.3地震 發海嘯警報
南韓總理：北韓試射是重大挑釁
廣播文物館 文資管理評選首獎
日本7.3地震 核電廠無異常
美中將舉行政黨高層對話
陳柏霖捐金鐘獎金 義賣禮服
日7.3強震 宮城發海嘯警報
以選舉登記截止 34政黨角逐
論釣島 希爾認同擱置主權議題
活化農地 耕作制度將調整
中市椪柑雨損 將專案補助
日本強震 海嘯影響範圍小
張光賓近百歲仍創作 文總辦展
頎邦前11月合併營收 創高
日7.3地震 美未發海嘯警報
酒帳案 張清堂再聲請延緩執行
洪蘭教創造力 別說不要亂動
聽孩子說十二年國教 成果發表
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
景氣壞 澳洲青少年好憂心
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
重建受傷手指 植入腹部免截指
副總統：堅百忍以圖成
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
日東北強震 首相回官邸坐鎮
日7.3強震 尚無傷亡傳出
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大陸國家統計數據 將反映貧富
日東北強震 旅日台僑均平安
裙襬搖搖首日 5人並列領先
學者：兩岸政治定位應先於談判
日本強震 觀測到1公尺海嘯
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日強震 外交部：僑胞未傳傷亡
助弱勢 安麗與家扶基金會合作
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邵國寧涉貪添兩筆 檢追加起訴
涉仙人跳恐嚇取財 掮客遭判刑
警循線查毒 2男拉K逮正著
立院風波 陳為廷為態度道歉
德銀：陸油需明年料加速成長
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小黃新人生 女駕駛開出一片天
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PSY世界音樂大獎爆紅
花蓮專用漁業權 保障漁民權益
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日東北部7.3強震 日圓走強
避人耳目 邁克菲易容
國內首創 珊瑚研發成保養品
本週指數漲0.82%
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元旦連假 12/22補行交易
本週上市公司市值突破21兆元
男友仰藥竟擋醫急救 女子判刑
暨大校長交棒 蘇玉龍上任
黃季敏案 交保副教授遭聲押
馬祖博弈 懷德：承諾將全實現
少年PI 全台票房逾2.2億
高雄鳥松倉庫大火 幸無傷亡
中信銀：明年投資先債後股
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割喉案 台南遊戲場申請設限
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衛生署：日本福島食品禁止輸入
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桃2萬人CPR 刷新金氏紀錄
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呂秀蓮親筆信 籲總統停建核四
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妮妮沒參加 崔蘿蓮要搶冠軍
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巴黎第一場雪 氣象局發警報
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宏?S7筆電 獲CES創新獎
手機變身機器人 海大師生研發
學者：台參與國際應更合情合理
誆稱健康食品有療效 苗檢查扣
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日媒：中共井岡山黨校被指豪宅
量縮盤整 新台幣收升1.1分
王貞治回母校 秀金雞獨立打法
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零售FDI 印度國會表決過關
宜蘭清水地熱 重啟發電願景
莫言：諾獎頒給個人而非國家
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泰雅族運動會 南投發源地祭祖
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內閣府：日經濟很可能已陷衰退
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辜濂松病逝 薛香川暫代
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辜濂松病逝 3子企業版圖底定
迦納舉行大選 樹立民主典範
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被稱馬青天 總統：做該做的事
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流亡45年 哈瑪斯領袖返加薩
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東海和平倡議 美方未有異議
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NCC委員提名 朝野看法相異
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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義大利查稅 搜臉書米蘭辦公室
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英王室惡作劇鬧人命 民怨四起
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無線量測血壓 減輕護士負擔
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半場結束 林書豪6籃板4助攻
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人聲團史溫格歌手 來台唱耶誕
裙襬次輪 風雨考驗球員準心
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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華府未會 吳釗燮：感受金誠意
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第3節結束 火箭落後21分
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中央氣象局 氣象報告
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郝提舉債受限縮 馬促加強溝通
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哈瑪斯誓言 永不承認以色列
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巴士翻落尖石山谷 13死
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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含塑含鉻地溝油 陸股十大殺手
女性只適國務卿？國防財政無緣
PSY演唱惹議 韓反美成焦點
西國營旅館罷工 抗議虧損裁員
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美新生小象 引發動物保護爭議
陳信銘當選越南台商會總會長
壽險：月配息保單可避補充保費
師踢傷下體 陸童憋尿16小時
預算中心：憚收濫支致地方債增
電視面板銷陸 奇美電面臨挑戰
公債法修法 立院13日初審
台露合作 成功推廣蝴蝶蘭
經合會可望宣布經貿辦事處揭牌
遭塔利班綁架 美籍醫師獲救
兩岸經貿設點 可望年底前揭牌
生磨K粉 師當玩粉筆灰
火箭戰小牛 林書豪首節4分
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校園反毒 法務部力求入心入腦
精神壓力 廚師上班族也陷毒海
雪推升菜價 陸物價漲幅重回2
健保試辦論人計酬 IBM協助
哈登半場30分 火箭領先小牛
警值班中風不治 盼各界伸援手
北韓擬延遲射飛彈 日仍警戒
中央氣象局氣象報告
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佛像前掩護販毒 父子檔落網
電台惡搞 護理師一家天人永隔
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竹林山觀音寺擴建 入火安座
日太子妃雅子49生辰 續養病
英百日咳嚴重 出國前接種疫苗
慰安婦事件 總統促日勇於面對
自焚與助自焚者 陸頒新規論罪
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再選義總理 老貝：難棄責任感
安插情人進警局 陸警長遭免職
慰安婦亞洲會議 鎖定教育傳承
DRAM明年Q1可望回歸健康
光田慶百年 副總統祝賀
火箭不敵小牛 林書豪得7分
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駁吳釗燮 藍：台美關係有實績
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球迷人龍索簽名 妮妮好感動
惡作劇惹禍 澳電台：沒違法
原住民近53萬 阿美族最多
老醬油創新 副總統就愛這味
孫亞夫抵台 參與台北會談
第3波台商 四川第3大外資
陸最大百貨 新光三越落腳成都
熊熊作陪 女嬰美動物園誕生
外資看成都 敢消費的城市
小牛擊落火箭 林書豪得7分
成都零售業高競爭 新進難度大
擅微型雕塑 法妞愛「小」食
60歲才能領終身俸 軍方否認
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藥事志工成效佳 南市盼推廣
曾雅妮勤復健 期望開幕戰出賽
中市揪團婚禮 新人單車進場
旭晶與日西控集團簽合作備忘錄
罵友王八蛋 女賠3萬元
交流道施工 苗栗路段分時封閉
客家論壇 籲維繫客家文化
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汽柴油每公升降3角
持槍上山打獵 4男被逮
返鄉打拚 年輕農民百萬年收
多頭氣盛 台股挑戰續攻
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王岐山要反腐細無聲 遭質疑
息事寧人 澳惹禍電台停播廣告
東吳超馬 關家良一8連霸
送暖不畏景氣 高市街友有尾牙
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嘉義蛋雞場禽流感再驗
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照顧失智嬤 居陪員學樂器陪伴
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港媒：習近平料在廣州巡視
寶發回襲 將登陸菲律賓西北部
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陳肇敏不起訴處分 高檢撤銷
粵官員財產公開 三試點先行
小英：聽到小朋友講母語很感動
以性侵罪名 假刑警恐嚇2男
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桑德爾：媒體壟斷損壞公眾論壇
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年金改革 恐成募兵制變數
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
謊稱欠債當酒女 法師也上當
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
巴士翻落尖石山谷 已知4死
台塑汽柴油調降3角
星地鐵停止華語站名播音
阮經天裸上身 兩點化妝好害羞
超大碗湯圓 直徑兩米溫暖人心
楊逵協會成立 深耕在地文化
千人插秧創紀錄 歡喜收割
拳王巴喬再敗 菲總統府仍打氣
國際成年禮 19國青少年齊聚
尖石車禍 國軍救援
司馬庫斯翻車 13死2失蹤
華州允同性婚姻 數百愛侶領證
妻整天害喜 威廉稱晨吐應改名
新北趕種櫻花 盼全市遍地開花
墜谷意外 泰山國小校友旅團
港媒：習近平提富國富民之路
司馬庫斯墜谷事件 旅客名單
資訊月閉幕 觀展人次破91萬
翻車13人罹難 設緊急收容所
模型店遭大搬家 警逮1嫌
桑德爾訪台 與龍應台對談正義
賞花遊豬樂園 豬肉飯吃免驚
減重手術無追蹤 再復胖
駐史秘書車禍亡 約堡辦追思會
尖石山區墜谷 死亡名單
資訊月閉幕 廠商業績有起有落
崔羅蓮奪冠 感謝妮妮退賽
為善最樂 港台6人獲愛心獎
菲拳王巴喬連敗 喬媽歸咎宗教
玩笑害死人 澳電台危機處理
新北旅遊團傷亡 侯友宜關心
德國各地降雪結冰影響交通
走過浴火 顏損學子獲獎學金
曼德拉住院檢查 官員說無礙
巴士墜谷 陳(沖)指示全力搶救
墜谷13人罹難 泰山區長慰問
陳國祥談媒體 勿忘社會責任
巴士墜谷 李文旗夫妻幸運生還
法國小姐選美 羅菲蘭奪冠
綠號召人民上街 許信良支持
藏區自焚 陸警破案稱達賴教唆
帥哥候選人小泉 吸引大批選民
星雲：媒體是人民的朋友和導師
日眾院大選 安倍助選人氣旺
墜谷司機意識清楚 頭部撕裂傷
遊覽車合格 駕駛無違規紀錄
陸官員：製造業技術對外依賴高
牛隊轉手 中職10日討論
台泰客家交流 採茶劇吸引鄉親
逆轉秀演一半 盧曉晴飲恨居次
墜谷傷者：熄火滑落 心想完了
墜谷司機傷重 轉送林口長庚
學者：韓國樹敵多 台日應聯手
慰問金制度化 藍綠各有立場
巴士墜谷 軍方協助搬運遺體
織足藏樂館揭牌 經長勉織襪業
國際桌總年終賽 雙怡配獲亞軍
司馬庫斯離塵囂 最偏遠部落
習近平赴順德 企業盼支持創新
墜谷司機轉院 無生命危險
墜谷13死 尖石歷來最大車禍
新竹縣長：救人第一 安慰家屬
拳王巴喬慘敗 菲風災後再受創
司馬庫斯路況差 上帝部落難達
泰國台商慢壘賽 美日商參加
工業生產強勁 陸經濟復甦跡象
護照遭盜辦涉詐欺 詐騙新手法
裕隆練兵 大輸璞園20分
永續糧食安全行動 推薦台經驗
國小同學會 魂斷司馬庫斯
巴士墜谷 警方初判會車不慎
巴士墜谷 衛署啟動緊急醫療
日本擊敗中華紅 奪9連勝
尖石墜谷車禍 古夫往生妻倖存
UBA男一級 台體大3連勝
巴士墜谷 退休警官夫妻隔陰陽
尖石罹難遺體 將移新北殯儀館
京都議定書延壽 新協議恐難產
墜谷獲救夫妻 撿回命更懂珍惜
巴士墜谷 傷者開刀住院
國際人權日 學者籲政府保障賦稅人權
愛瘋5熱 估iOS市占升
調查：陸貧富差距大 世界罕見
資訊月 華碩業績破3億元
Fed本週例會 聚焦QE4
林中森明訪陸 6天20行程
新焦點集中資源 放棄收購雄偉國際股權
寶發颱風二度襲菲 罹難失蹤逾1400人
朝鮮突宣佈「導彈」延期 各方揣測
台灣前民進黨主席施明德受難50週年紀念會
蘇貞昌：中時社論自相矛盾
11月出口總值248.9億美元 大陸佔27.1%
台北凱撒大飯店 12感恩月舉辦愛的分享會
國賓大飯店le bouquet 聖誕限定商品
鴻海營收創高 外資：符合預期
曼德拉住院檢查 南非總統探視
國中科學奧賽 台可望奪6金
遊覽車墜谷 公會：疑路況問題
尖石車禍遺體 凌晨移板殯
尖石罹難遺體 運抵新北殯儀館
穆希廢擴權 恐難止反對抗議
巴士墜谷遺體 6人運抵新北
富邦金：年終獎金維持去年水準
辜仲立：爸爸走得安詳
俄股展望 內需消費有成長空間
新興亞洲表現佳 明年仍是亮點
愛德萬測試料本季訂單增20%
再冷1天 11日起逐日回暖
行動裝置營收亮 台股可望續漲
宏達電推新機 投顧估下季回溫
日民主黨3年功過 選民審判
官員：希臘距債券回購目標近
神達獲智財經營管理優質獎
日科技業慘賠 嚇跑社會新鮮人
陸經濟報喜 美股指期和油價漲
日Q3經濟萎縮幅度 甚於預期
台股開盤上漲16.13點
國中科學奧賽 台奪6金三連霸
世界跆拳道品勢賽 中華隊6銅
陸企入主AIG飛機租賃事業
美利達銷挪威 台企聲揚海外
廢寢忘食解題 張賴和金厲害
遊覽車墜谷13死 檢漏夜調查
打破僵局 歐巴馬貝納單獨會面
幸福人壽減資案生效日重新起算
新台幣匯率盤初走升
大學圖書整合 宅配代借還
遊覽車意外多熟人 李鴻源難過
阿里山公路 遊覽車擦撞山壁
辜老過世 中信金力挺平盤
官版PMI 14日首度公布
伊朗專家相助 北韓或如期發射
傳胡春華最快今接任粵省委書記
總統：歷史錯誤可原諒不能遺忘
解套獲利雙賣壓 台股震盪
重建區建置臉書 凝聚情感
陸11月出口年增2.9%
立委籲修法提高老農津貼門檻
亞洲消費量 2020占1/4
問幸福嗎 莫言反問你是央視嗎
出口不如預期 12月難大成長
遊覽車墜谷 副總統：非常難過
墜谷巴士 車體斷裂難吊掛
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大陸復甦加速 舒緩失業壓力
脫洗錢天堂國 瓜地馬拉盼外資
谷歌售機上盒事業 傳好事近
南韓大選將舉行2次電視辯論
陸4艘軍艦近釣島 日警戒
面對嗆聲 總統籲貫徹尊重包容
陸經濟意外報喜 澳元水漲船高
師資評鑑 2成7有條件通過
巴士墜谷 司機傷勢趨穩
尖石墜車 交部2週提調查報告
防北韓飛彈 日加強戒備
衛署：末期註記 尊重病人選擇
高捷年底通岡山 擬3個月免費
長征路要申遺 陸網友批評
宏都拉斯汕埠大學副校長訪華
公民團體：環保是產業升級助力
總統：重視人權 一定做到
聚共識 曾永權籲黨團支持改革
西門子8千萬元軟體助產學合作
外國駐廣州領館義賣 收到假鈔
企業IPO 捨香港取大馬
巴士墜谷 教會告慰亡靈
愛瘋夯 大立光挑戰900元
盤整 豐興調降鋼筋廢鋼價
韓大選白熱化 候選人差距拉近
經長：提高附加價值率至28%
北市抽驗生鮮蔬果 4件不合格
南韓擬再祭匯市管制措施
冷鋒襲日 多處積雪逾百公分
阿里山車禍 駕駛機警免大難
忽視下背痛 當心成鐘樓怪人
孫亞夫：以一中基礎求同存異
巴士墜谷 家屬13日招魂
林中森登陸 將訪台商子女學校
抽驗學校食品 3豆漿含防腐劑
修法排假農民 津貼須納保6年
男疑喝酒墜橋 無呼吸心跳
宏都拉斯學界訪台 尋求合作
保障人權 法務部籲各機關內省
陸媒爆渝打黑基地 手銬嵌入肉
PSY為反美示威表演道歉
菲風災罹難者破6百 國際馳援
核一1號機104年提除役計畫
管中閔：研議股市商品多元化
區間盤整 新台幣午升3.7分
電信三雄抗跌 遠傳最強勢
新農可保農保 已勞保可獲補助
副總統：春暖花開日子應不遠
全教總盼統測報名費凍漲
友邦駐聯合國代表團訪台
北韓延射火箭 南韓：技術因素
清大校長：不理性無法達成目的
巧合 連兩天事故巴士是同齡車
京元電銅鑼廠動土 攻影像感測
男童持槍搶劫 美警無法可管
慰政治受難 龍：做多少都不夠
振興股市案 金管會：交換意見
打破沉默 電台惡搞主持人受訪
北市抽驗火鍋料 6件違規
宏國贈勳禮 中華民國大使參加
台灣今年行動廣告 規模26億
里昂證調升鴻海目標價
47年次 領全額年金須61歲
星馬團阿里山翻車 疑煞車失靈
人權日 和解溫馨夾嗆聲激情
十月上市董監設質 通信網路高
黑牢中製希望提琴 慨捐人權館
綠委：原能會不得參考台電調查
產發會議 經長：開放式討論
復華南非傘型基金 募集創佳績
東吳珍藏 展早期判決書傳票
趙孟頫珍品 紐約天價賣出
台股收盤跌32.76點
陸11月出口成長2.9%
巴士墜谷 旅行社：駕駛有挑過
蘇起：國民共應加強溝通
財政懸崖釐清前 美股震盪
台股跌32.76點
12月台指期跌36點
健康促進學校 4校獲金質獎
巴士撞山壁翻覆 4重傷無命危
京元電董座：Q4業績略為下滑
裕隆周士淵酒駕 判刑3月
蘇批民主倒退 號召民眾上街
來台推政談判？孫亞夫：想太多
台股收跌 多頭仍有可為
台積電11月業績減11.4%
12月電子金融齊跌
尖石墜車 李鴻鈞整晚沒睡
新相機出國就故障 女子擬提告
京元設新廠 劉政鴻盼繁榮地方
核一機組除役 明年中提規劃
圓夢 台東32校收到耶誕禮物
請求離婚 外遇男敗訴
司馬庫斯巴士墜谷 檢方勘驗
三大法人買超台股0.38億元
降血脂藥給付 心臟學會籲放寬
未婚韓人多不喜與藝人聯誼
阿里山巴士翻 司機疑煞車失靈
曾勇夫：執行死刑無時間表
點女陪酒歡唱 沒錢付款被起訴
南投工程抽驗 混凝土強度過關
秦庠鈺案柏金包 11日拍賣
學者：政治談判先正視中華民國
慰問金制度化 政院：積極溝通
歐巴馬出席音樂會 PSY獻唱
學生夜市行竊 口袋掉錢被識破
師培5校7類科 減招3成
立院初審 增政黨捐贈總額限制
中華電11月EPS為0.49元
車禍獲救 馬國遊客感謝台灣人
農委會：高麗菜沒有漲價空間
男女學童共用廁所 黃健庭哽咽
屏東頂級蜜棗蓮霧 搶春節商機
春節魚價波動 花蓮漁會推預購
部落平安祭 盼安慰罹難家屬
股市疲 陸IPO禁令恐延長
治水涉弊 水署副總工程司被訴
公務人力培訓 台澳首次合作
谷歌避稅有道 省20億稅負
漢城華僑協會送月曆迎新歲
阿里山公路巴士翻覆 車流回堵
立院初審 病人有善終選擇權
老貝再參選 歐洲議會主席抨擊
涉貪前河川局長 曾獲模範
防超強天災 美核廠著手應變
金門八旬老農 種出特大冬瓜
外資上週買超266.99億元
批大埔事件 鄭弘儀獲不起訴
新台幣兌美元貶2.5分
巴士翻 馬國代表11日探傷者
落跑灰太狼 流浪到鳳山
越公務員考試 賄賂情況普遍
假投資期貨真詐財 女重判
陸學者：台灣也可把長城納證件
高雄債多 藍議員反借錢當歲入
談陸反腐 王丹：先改善人權
高三生遭酒駕重創 父母痛心
嘉縣家畜所：雞場無異狀
孫亞夫：一中認知不同是事實
出貨旺 華碩11月營收創紀錄
元旦領唱 景美拔河隊怕走音
中央修改自治條例 胡志強質疑
嘉縣文創商品 在地特色有新意
教部泳起來專案 凍結2千萬
假牧師自稱神 性侵詐財遭判刑
瑞薩求生存 將發新股給金主
人權日 台籍慰安婦盼日道歉
散裝豆漿含防腐劑 教局促停售
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刊李案女子照 兩報社主管遭訴
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中國居禮夫人 健雄館命名
德國十處機場安檢人員罷工
立院初審 防疫訊息錯誤應更正
獅子會傳愛 家扶兒圓夢
陳明通：兩岸思維應更開放
防未成年懷孕 男戴套女服藥
垃圾清潔費不同調 中市擬統一
涉藏匿李宗瑞 陳美蘭判6月
星民眾選出年度漢字 色
海外企業逃稅 英媒點名微軟
心靈講座吸金百億 女判12年
推展休閒漁業 旅客中心啟用
檢起訴前員工 日月光：無影響
需求浮現 塑化上游原料多漲
YouBike便民 增設5站
北韓試射火箭時段 延長一週
英女王耶誕賀詞 首用3D影像
澳電台惡搞 闖禍DJ身心交瘁
持刀性侵鄰女 押洗證據判十年
分析師：明年陸港出口難樂觀
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Q1面板恐調整 下半年再漲
疑去火拼 古惑仔攜刀械被逮
麗星郵輪訪金門 102年2梯
蜜棗蓮霧品質好 價高農民樂
地方債務鐘 高市民背債居冠
巴士墜谷罹難 理賠400萬起
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開拓內需 陸零售台商闢新戰場
1212好日子 星新人搶結婚
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蘇：台灣是國家主張 絕不放棄
電信三雄 台灣大11月獲利王
中職第5隊 最快103年加入
意法半導體 擬和愛立信拆夥
出乎意料 俄羅斯提高存款利率
裸照PO網男崩潰 損友送辦
火箭主場遇馬刺 期望止敗回升
研發海帶健康食品 擴大銷路
自宅違建 梁振英兩度道歉
雙重保護 醫學會推避孕新指引
鴻海11月營收夯 Q4衝破兆
學者：美中關係 鬥而不破
愛瘋熱賣 航空雙雄貨運進補
避免遺憾 金曲貢獻獎報名延長
科技農企業菁創獎主 紅到海外
台股跌 新台幣收貶2.5分
台北優質商圈 公館新北投獲獎
落款更名 陳菊：從不要求
尖石鄉車禍 產險理賠逾7千萬
貝魯斯柯尼參選 義上演驚悚劇
遙控模型店遭竊 圈內人落網
綠批人權 藍駁空口指控
董座涉內線交易 春雨：平常心
新竹巴士墜谷 檢擇日偵訊
闖紅燈致男自摔 眭澔平不起訴
疑位活斷層 日敦賀核電可能廢
含塑疑雲 貴州茅台遭停牌喊冤
北市傑出市民表揚 3人獲獎
脫離貧窮 越年均所得千六美元
台北會談 吳釗燮擬觸統獨議題
酒駕重創高中生 胡志強促嚴懲
扶貧 港府將訂貧窮線
愛瘋5 電信三雄14日開賣
背對背奔跑 學者熱議反認同
孟加拉控經濟學人入侵法官電腦
以通過提案 教徒可服替代役
墜谷車不明熄火 同型車要召回
大法庭制草案研討 立委提意見
中市議長補選 藍推人選綠質疑
宣稱不民主 泰執政黨要修憲
國泰空服員 決有限度服務
新北：新莊機廠施工應確保安全
總統：通盤檢討交通運輸品質
涉動物用偽禁藥 可處無期徒刑
工程缺失 投縣府稱驗收時合格
歐寶汽車將關閉德國波洪廠
綠批人權 府：成果不容抹煞
大陸軍艦再巡釣島海域
性交易合法 防制童妓更重要
中時盼蘇貞昌停止抹紅蔡衍明
旅美好手羅錦龍 參加中職選秀
飛陸班機玻璃破 陸客不滿延誤
陸農工黨工商聯主席易人
逼近目標 希債回購期限延長
台積電中科廠擴建 工人墜地亡
十度性侵幼女 狼父判15年
台韓比拚求進步 莫忘背後犧牲
宏?11月營收 今年次低
穆斯林商機 創1400萬美元
又見龜兔賽跑 金溥聰重申捏造
央行：核心物價漲幅仍溫和
重查山區危險路段 2個月完成
教官家門裝監視器 法院判拆
遊覽車將分級 等級高保障大
今彩539開獎
裕國冷凍前董座 違法刻章借貸
綠指檢調濫權 黃世銘反駁
迦納大選 代總統馬哈馬勝選
菲華青年服務團 新屆幹部就職
企業籲投資准駁權回歸行政單位
南投災修工程抽驗 強度符規定
擦撞女騎士 小黃運將罰悔過書
促進發展 台磚瓦業組團訪大馬
肝癌抗病毒藥 降低術後復發
威力彩開獎
陸委會：陸善待維權異議人士
黃資婷接宏?全球運籌中心主管
消費不振 義經濟連5季萎縮
法企業信心和工業生產雙降
NB代工廠營收優 僅廣達下滑
明年1月發行蛇年生肖套幣
新台幣波動幅度低於韓元
斐女子歷劫歸來 卻因販毒遭捕
陸茶農藥超標 日商召回茶包
會車優先考慮 上坡讓下坡
胞姊金錢糾紛 高欣欣提告要回
韓大選第二次辯論 談危機處理
救夏普 3家日銀行擬提供融資
崔威勒告記者 法總統幫做證
央行明年繳庫1800億元
人力資源議題 勞資激辯
大馬首相妻自傳 反駁奢侈謠言
車禍墜谷死者 6百萬保險理賠
人權保障 法部提APP
邂逅藝術家 新北地圖書領航
曼德拉體檢 一切良好
陸：歐盟軍售禁令 是政治歧視
新竹颩燈會 16條套裝行程
屏東舊菸廠14號倉庫將活化
今彩539 頭獎1注中獎
韓大選二次辯論 朴槿惠又失言
北市身障跨年專區 11日報名
曼德拉住院3天 無立即危險
威力彩開獎 頭獎1人獨得
英耶誕購物瘋平板 每秒賣1台
曼德拉無傳人 南非民眾鬱卒
歐洲政要憂義大利陷入政治亂局
環評及開放外勞 討論熱烈
習近平視察廣東駐軍
熱帶耶誕 星烏節路燈光璀璨
政院：升格後自治條例處理中
韓大選辯論 朴槿惠表現佳
經濟民主化 南韓大選電視辯論
刊李宗瑞性愛照 報社主管遭訴
廣達、台積電11月衰退一成
張平沼：明年Q2景氣好轉
世界人權日 台聯籲「立院邀請達賴來台」
府:保障人權、還有努力空間
期交所22日補行交易
北京26年來最冷 膠州灣現海冰
奧林匹亞競賽 台灣榮獲六金
美前亞太助卿 肯定金門在兩岸扮演和平角色
澳門美高梅「聖誕傳說」12月盛大上演
北韓通報國際組織 延射火箭
英國王妃寶寶「亞洲製造」 飯店大打旅遊求孕旋風
莫言場內領諾獎 場外裸奔抗議
監視朝鮮火箭 美日韓日耗資15億韓元
大陸男子藏身華航 成功偷渡美國
中國多地天空現「3個太陽」 專家稱無關末日
吸金200億詐騙案 紅富海3人判重刑
沈智慧弟媳 遞補中市議員
御宴迎新春 西華外帶年菜登場
老爺週年感恩特惠，春節風城璀燦之旅
楊應雄: 金門引陸水 立院朝野多表支持
華漾大飯店推出應景美味
友善新竹． 市長全力推動健康樂活
友善新竹．市長全力推動健康樂活
西華飯店歡樂慶耶誕 美饌報佳音
人權讚出來 包青天也來捍衛
點亮中區第二光點 深度體驗嘉義巿
謝長廷：丟鞋會激化對立
傳薄熙來中風
金門大橋損失 國工局追償
吳釗燮：陸強硬做法 失台民心
人權專家明年2月來台審查報告
特別費遭突襲刪除 陳冲：不是正常的議事程序
大食代旗艦店15日開幕 進駐大直
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
GPS廠 11月營收下滑
塔吉克正式成為WTO會員
超輕薄筆電搭平板 資訊月熱銷
華郵：三星勢強 主導南韓選舉
華航修護廠 獲ISO驗證
三星縱橫全球 韓人愛恨交織
東北季風增強 北部大雨特報
德儀營收預測達標 盤後股價揚
微軟線上電玩賽 17日登場
查維斯古巴就醫 指定代理人
DRAM現貨價 創4個月新高
陸東部去工業化 加速污染擴散
尬諾基亞 華為芬蘭設研發中心
調查：美百歲人瑞 女多於男
全球趨勢報告：美影響力減弱
美股收紅 有利台股
台股基金近8成打敗大盤
廣穎3產品獲金點設計獎
不景氣 西國耶誕消費大減
查維斯指定接班人 反對派不滿
法創6萬教師職 民眾反應不佳
技術工移民加拿大 速度加快
台股開盤上漲11.5點
西班牙伊航取消耶誕前罷工
美將出清AIG持股 紓困告終
法貧困率 創1997年來新高
歐議會報告籲東海爭議各方自制
范宏畢：歐洲要慶祝百年和平
助瓜緝毒救災 台灣贈4直升機
林中森再訪陸 關心台商台生
南韓中央部會南遷世宗市起跑
火箭再戰馬刺 豪首節得2分
經貿攻防 美中商貿會月中登場
柳賢振入道奇 首季目標十勝
車糾攔停他人 恐涉妨害自由
新台幣匯率盤初升值
紐約地鐵票價喊漲
士林夜市磅秤 抽查全數合格
鴻海業績暴衝 股價開高走低
巴拿馬母親節 華裔聯誼歡渡
生活品質高 富豪偏愛移居星洲
菲美戰略對話 海上安全受矚目
微電影耗資千萬 魏德聖初體驗
瑞薩電子達紓困協議 股價勁揚
同款中巴兩度墜谷 召回抽檢
火箭戰馬刺 林書豪外線發揮
央行理監事會 外銀估利率不變
總統：法治程度還有改善空間
服務業科技化 電信業者獻策
耶誕老人哪一黨 民調：民主黨
習近平巡廣州東濠湧 突顯環保
韓元兌美元 創15個月新高
跌破7600 台股回測10日線
難敵三星 摩托將撤離南韓
苗栗二期稻作收割 禁燒稻草
東海和平倡議 李新穎墨國宣講
蕭：生產力提升 工資應調漲
李安將訪墨 宣傳新片少年PI
世銀：台建築許可改革 典範
林書豪狂飆外線 3節26分
調查：企業聘僱意願偏保守
芭樂園飄酒味 警查獲私釀酒
毛治國：檢驗遊覽車熄火煞車
管理土地 環保署訂定規範準則
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
能源資通訊技術 國際專家研討
獎金化愛心 金義消送愛到家扶
王金平：對國家元首應尊重
巴士墜谷殷鑑 新北山路裝護欄
天冷血管收縮 急性青光眼增
陸新增貸款未達標 復甦料放緩
待通過考驗 越經濟蓄勢待發
全齡通用宅 13日台北展出
二技技優入學 簡章12日公布
義國政盪 總理喊話安撫投資人
大學跨校TA 打破學習藩籬
二技護理分發 12日公布簡章
林來瘋再現 4節攻下34分
馬：台灣國際評比成長 優勢在
涉洗黑錢 匯豐渣打與美和解
治腦創傷後症狀 針灸可輔助
部落觀光啟動 帶動原住民經濟
台北馬拉松交管 多線公車改道
阿里山車禍 星關注台交通安全
菲支持日重整軍備 陸黨報批評
軍方：退撫制應考量部隊年輕化
不動產論壇 探討美日台投資
屏東古樂樂農場 種出玩具南瓜
葛蘭運動 致力從教育發聲
墜谷事故同型車 交部召回檢驗
年終獎金分紅 裕隆台達電未定
火箭延長賽敗 豪取38分空響
言論自由問莫言 陸媒：爛話題
單一強權不再 美未來成群龍首
林中森抵南京 會江蘇省委書記
力挽耐吉 俄勒岡州優惠伺候
勞工缺成本漲 珠三角港企銳減
愛瘋5資費出爐 電信三雄拚場
海英俊：明年景氣比今年好
鄭立中：料服務貿易年底談成
快遞員扮高階主管 專騙女大生
酒類廣告年輕化 藍委促管理
耶誕近 聯邦快遞超紀錄忙
區美珍案 台樂意助驗DNA
印尼數千企業 申請緩漲工資
強尼戴普 面目全非演土著
流感高峰期 北市籲接種疫苗
愛瘋5登台 4S降價促銷
新北耶誕演唱會 卡司媲美跨年
紡織所布花園 增添耶誕氣氛
馬利政局生變 總理被捕
妻忍痛試管求子 夫偷吃賠百萬
區間盤整 台幣午升6.7分
勞檢權下放 朱：營造業列重點
豪取38分 轉戰火箭代表作
陸最大漁政船 將赴東海維權
林書豪飆38分 追平生涯紀錄
三效合一生物製劑 研發成功
美媒：林書豪走在派克的路上
軍事訓練體能 依義務役標準
陳飛龍：觀光業應歸經部業務
浴廁地板老化致樓下滲水 判賠
台南不放煙火 市長邀財長跨年
跨年百萬人次輸運 高市擬計畫
看好台灣 3度增資友邦人壽
中年失業不失志 清潔工起步
北科大老蕭書房 展蕭萬長珍藏
高孔廉：望早完成兩岸服貿協商
政院：遺憾突襲刪首長特別費
美經濟轉型 內需成復甦動能
台瓜邦誼新頁 高華柱主持贈機
台陸基改鼠共享 研究華人疾病
英銀示警 明年貨幣戰硝煙四起
專為中年婦設計 美牛仔褲熱賣
慰問金案 吳育昇提擴大範圍
台股收盤漲4.19點
瓦斯量不足 高市業者：很自律
青輔會有獎活動 名單重複遭批
台股漲4.19點
12月台指期漲15點
山崩埋印尼礦場 21人失蹤
遊戲之星票選 可抽iPad
巴克萊：順差擴大有利台幣升值
微笑單車 北市推代表綠色運具
12月電子金融漲
傳陸明年放貸目標約8兆人民幣
游盈隆：陸要台認同先放劉曉波
合歡山下冰霰冰珠 玉山見霧淞
每天換房開毒趴 女毒蟲被逮
牛奶失寵 美相關業者叫苦
北市民調 8成3民眾喜歡北市
三星法庭失意 股市得意
高雄成地方負債王 立委喊冤
酒醉偷洗澡 老外出糗未送辦
台中資訊月 贈品吸買氣
登革熱趨緩 慎防疫情過冬
里昂證評電信三雄 互有升降
強化軟實力 蕭萬長籲政策整合
2艘東港漁船 菲國領海扣留
當庭致電丈夫討論 法官遭彈劾
台股拉尾盤 站上7600點
美洗錢案 匯豐19億美元和解
女友換門鎖 遭男友殺害
方芳芳重執主持棒 坦言腿在抖
平壤最高價公寓 8萬美元搞定
三大法人買超台股77億元
偏鄉醫療 門諾遠距照護獲肯定
聯邦快遞蟬連最佳跨國企業職場
猴硐變貓村 藍青年團關注動保
殺死前妻男友 男送醫後落跑
北檢16柏金包 逾千萬拍出
北韓火箭疑拆解 發射恐喊停
日怪怪選舉法 管候選人宣傳車
總統：希望加拿大助台入TPP
日媒：大陸海監船入侵日領海
藍挺活化休耕地 綠要求配套
綠採購 環署盼建國際合作模式
狗便惹民怨 花縣擬增檢舉獎金
觀賞流星雨 台師大開放天文台
地下道險象環生 立委會勘
來去寺廟住一晚 推動宗教觀光
遊覽車安全 監院專案小組調查
創業楷模揭曉 首位文創業得獎
鄉代會衝突 綠籲說明藍調查
4歲童瘀青送醫亡 警調查
陸經濟成長 驅動民主化浪潮
北市頒獎兒童健康促進績優單位
愛慕征服美國影評 奪5外語片
人權日一過 中共黨媒攻擊達賴
英護士受騙自殺 主因恐為丟臉
驗蔬果 香蕉農藥超標近2百倍
反媒體壟斷 成大學生集結
審預算擦火花 彰縣2議員送醫
與美和解 匯豐賠19億美元
偷洋酒喝順口 帶空瓶再闖超商
改作風 陸開會不唸稿似成風
韓國單親媽親子遊 愛台人情味
新台幣兌美元升2.8分
蘇：不鼓勵民眾對總統丟鞋抗議
朝總統丟鞋 郝：此風不可長
新華社疑翻牆 上推特發聲
財政窘 高市府自砍13億歲出
掐死妻棄屍 男殺人判11年半
陸作協：莫言獲獎 有世界意義
撤台分公司 奧多比：策略考量
閣揆籲支持公用特別費預算
談林中森 陸官員：老實
吳玉山：兩岸只談利益作用有限
美麗灣案 李鴻源建議東縣認賠
安檢快速通關 海巡署演練逼真
蘇：民進黨智庫會與中國互動
開發案遭解約 業者求償勝訴
中歌榜申請案 聯審會同意來台
新款悠遊卡 Kitty現身
台新藝術獎新制表演視覺不分類
行動裝置 蘋果最賺三星最賣
國際組織允資助越南65億美元
遭指獨厚王偉忠 文化部澄清
吳育昇提慰問金案 行政院接受
菲英合作協議 加強雙邊關係
阿里山冬茶賽 梅山瑞峰奪冠
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
顏清標合併刑 最快1年可假釋
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
開車攜槍尋買主 雲警逮1男
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
涉洗錢 陸基金會：點錯小數點
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
PIRLS評比 台灣大躍進
3歲童滿口蛀牙 醫師籲早塗氟
中歌榜來台開唱 取消頒獎典禮
缺財源挹注 花蓮財政嚴峻
陳(沖)：股市每日均量增 應有感
瑞信：陸明年經濟成長7.6%
北藝大學生連署 反延畢多收費
立委提中小企業減稅 財部保留
接手興農牛 義聯與牛隊喬不攏
長耳寬鼻 澳學者重建哈比人貌
年終拚有感 飯店餐廳祭優惠
人瑞名言 越不怕死越不會死
大學生疑酒駕車禍 4人受傷
蝴蝶機翩翩回台 HTC強攻
嘉義創意短片 初一十五獲獎
蝴蝶機熱賣 HTC努力趕貨中
豪小子漸入佳境 林來瘋再現
香港第3家蘋果商店 週六開張
巴士墜谷 乘客家屬領回失物
拓商機 法手工藝業將組團訪台
台北爸爸紐約媽媽 再度加演
金門馬拉松額滿 研議再開放
不畏病求學 追思頒吳東昀證書
前黑道要角送暖 捐米助弱勢
老公隱暪愛滋 判離又判刑
青海再傳自焚 陸動手重罰
夏普推新機 揭IGZO藍圖
守護父母健康 學童當糾察隊
檢測唐氏症 趙慧君獲陸科學獎
區間盤整 新台幣收升2.8分
男師涉違反毒品條例 北市解聘
證交稅年減26% 少231億
陳(沖)：人才是台灣經濟最大動力
胃食道逆流喉痛 喉糖難緩解
陸官媒報令計劃露面 意在闢謠
蔡明亮新片 郊遊中市開拍
彰縣議會爆衝突 藍綠議員掛彩
冬季聯盟 日本贏中華白十連勝
平均年齡高 證交所辦優退
中歌榜主辦方：會依聯審會要求
夏普在台主管：鴻夏合作雙贏
公東高工師長獲發明獎項
義總理：希望持續影響輿論
照顧弱勢 天然氣基本費擬減
中歌榜爭議 北市視說明再處理
南市勞工申訴案 超時加班最多
美預測南韓將成東北亞強國
夜光天使點燈 弱勢童找到自信
陸貨幣清算行：中銀台北分行
三婚三離 家暴男當志工悟善念
愛瘋舊換新 業者搶商機
同型巴士現場模擬 檢尚未決定
歐盟獲和平獎 國際有褒有貶
金門人春節購酒 高粱每瓶4百
兩岸經合會廣州圓滿舉行
陸令媒體建立記者微博管理制
期交所IBM打造高速交易系統
遊覽車事故頻傳 馬促強力檢查
胡志強：內政部要有效率
WiiU日本銷售 比Wii差
巴士墜谷 車商：配合調查
CAS添新軍 產值逾5百億元
強颱寶發襲菲 紅會賑災募捐
自宅違建拖累 梁振英民望跌
越美加強航太合作
研究：吸引異性欲擒故縱是秘密
拚期貨外交 期交所技術輸出
新北辦教博會 推在地適性就學
疏忽燙傷幼兒 保母判6月
涉脫女衣物阻去路 美籍男遭訴
猥褻小童 男遭訴
陳(沖)：盼台美FTA有進展
K他命氾濫 總統促大執法查緝
全國產發會議 部分人士抗議
開客運車兼賣毒 警扮乘客逮人
扣押物百百款 檢方拍賣拚有感
馬總統：可審慎期待經濟前景
陳(沖)：加強民間互動增動員能量
久違了 周永明為新機自豪現身
平權路艱 女性企業當家待努力
重大公建預算 上限成長10%
花壇鄉代告主席 擇日表決罷免
產發會共同意見 環團：非共識
中銀：提供安全人民幣清算服務
康法印尼推夏普手機 明年登陸
殺情敵逃逸 男仰藥獲救
阿禮保護區監測 永續部落山林
10億擔保出境 辜仲諒返台
兩岸保險 4大重點合作
被控性侵學生 校車司機不起訴
霄裡溪案 友達提水質優化
李崗霖解約 經紀人提告敗訴
蝴蝶機買氣強強滾 挹注宏達電
珊迪音樂會 190國家同步播
習近平：改革不停頓開放不止步
政院：突襲刪特別費 不可取
公債法 財長：全國債限不調高
噪音擾鄰 判不准澆花放任狗叫
新北歲入喊刪 百億基金險遭砍
高孔廉憂東亞區域經濟整合壓力
法院錄事詐加班費 繳錢換緩訴
吳寶春徒弟違約 判賠
調查：衣食無虞 500萬就夠
立院耶誕晚會 王金平穿豪球衣
父親逝世紐約 辜仲諒低調返台
廠房貸款 擬不計入不動產放款
兩岸13日台北協商春節航班
財長：調高債限 惡性循環
歐債衝擊經濟 逾1個百分點
明星禮賓車 福斯75折出清
台鐵女黑手 巾幗不讓鬚眉
Fed拚經濟 QE4上膛
環評制度 政院通盤檢討
德法領袖盼蒙蒂續留政壇
台灣閱讀成績佳 興趣信心低落
賊性不改 偷酒進警局又偷錢包
野田演說 批自民黨核能政策
南韓總統大選海外投票率逾7成
台北會談 綠幹部陸官員同台
聯合國：亞洲天災以水患最甚
大將之風 林宜輝單週最佳球員
協助義聯買牛 中職態度轉積極
對戲女星跨世代 馬景濤享豔福
綠指陸傷互信 陸學者稱沒迴避
遊覽車業呼籲 危險路接駁上山
播惡作劇訪談 澳電台可能違法
金融界估人民幣存匯春節前上路
黃日香第3代傳人黃文彥病逝
利納斯盼提煉稀土廢料運出大馬
瀚瑞微控侵權 義隆電否認
蔣偉寧：閱讀教育漸見成果
被菲扣2漁船 海外基地都在菲
猥褻女學生 師遭檢求刑1年
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陸銀信貸額度告急 企業難融資
斐越簽協議 共同打擊犀牛盜獵
黃季敏在押禁見 3監委約詢
大樂透開獎
男持刀搶車騎 警圍捕3傷
立委補選 藍19日人選出線
籲挺政院版 林鴻池盼勿假投票
駐菲代表王樂生訪中正學院
安倍領導 亞東親善協會氣勢旺
學者：沒有感受陸促統壓力
紓困AIG 美賺227億美元
戴克辛：泰國應先公投再修憲
101年稅收 恐短徵200億
大馬依斯干達特區今年吸資破兆
許勝雄：搬開阻礙投資的大石頭
大陸14日開賣iPhone5
確定肺部感染 曼德拉接受治療
保經代招攬銷售 擬嚴管
隱形斗篷成真 軍人可隱身作戰
拚經濟 郝：提升軟硬體邁國際
UBA男籃 義守首勝高師大
台北好客宴 名廚祕技大曝光
立院：勞保基金受託機構集中
台金與小三通 春節加強疏運
綠紅罕交鋒 傾聽理解減少誤判
童振源：民共交流 助陸了解綠
冬季聯盟 中華紅大勝多明尼加
新疆劫機犯 陸判3死1無期
遊覽車政策到營運 問題一籮筐
荷蘭真實版諾亞方舟 無關末日
巴黎喜見行銷台灣廣告
謊稱操控大樂透 女被騙百萬元
達美以3.6億美元買維京股權
家人與朋友 星夫妻不離婚關鍵
艾爾頓強來台開唱 歌迷好沉醉
兩岸貨幣搭橋 人民幣理財不遠
出口銳減 美貿易逆差擴大
法商業領域第3季少4萬個職位
泰南不平靜 攻擊事件6死
今彩539 頭獎槓龜
產發會落幕 經部擬提行動方案
人民幣定存 業界估年息約2%
大樂透頭獎槓龜
兩岸合作 26犯嫌遣返回台
肺部感染復發 曼德拉似有起色
官員投書 陸新護照忽略現實
數理閱讀評比 東亞學童表現佳
兩岸服貿貨貿 協商進展順利
桑德爾演講 舉媒體壟斷案例
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北韓拆卸火箭 是否發射成疑
貝魯斯柯尼選戰語言惹惱德外長
李悅誠接任中嘉網路執行長
街頭打死人 6人投案
挽救人氣 雅虎伊媚兒升級
北韓火箭通過日本沖繩上空
NHK：日未啟動飛彈攔截系統
移民署: 經聯審會決議同意「中歌榜」訪臺
南韓：北韓火箭發射似乎成功
朝鮮宣布 衛星成功進入預定軌道
朝鮮發射火箭成功 各國關注韓、日反應激烈
美報告預測 中國2030將終結美國經濟霸權地位
北韓火箭落太平洋 菲：無傷亡
朝鮮發射火箭 府：全程掌握
HTC Butterfly 全方位旗艦機豋場
凱道集會逾時 警方架離淨空
末日傳聞多 醫籲正面思考
新竹市長金門勞軍 許明財、李沃士交換經建經驗
朝鮮「突如其來」成功發射火箭 震驚世界
吳敦義：發明專利的產業化 必須要建構有效的平台
埃及抗議群眾突破總統府外防線
兩陣營集會較勁 埃及恐爆衝突
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
霍金和CERN 獲物理最大獎
專利申請數量 陸首度居冠
停車場命案1男1女死在廂型車
疑為尋妻擄兩人 棄屍新北市
埃及防長：會談不談政治與公投
埃及主要法官團體拒絕監督公投
美影評人獎 Pi入圍9項
短天期貨 規劃易操作低風險
創新價值 紡織所強化應用
台彩10月盈餘24.22億元
前巴西總統魯拉 被檢舉貪瀆
台股籌碼穩 短震中長多不變
32周年 竹科13日園慶活動
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愛瘋5 中華電拚先到貨10萬
歐盟指責擴建計畫 以強硬回應
谷歌99美元學生筆電 秒殺
陸經濟會議 改革議題受注目
暴雪恐再襲陸 遼東灣海冰擴大
玉山零下8.1度 創入冬新低
西政府組隊 競標巴西高鐵案
台股開盤上漲40.21點
大學電競總決賽 23日開打
日媒：北韓射飛彈穿過琉球上空
南韓：北韓發射火箭
北韓發射火箭 韓元升幅聞訊縮
瘤誤寫成癌 女子枉切左乳
北韓發射火箭 行經沖繩
歐巴馬和共和黨 協商預算建議
北韓火箭 日：墜落太平洋
中經院：今年保1 明年3.6%
葛洛斯減持美公債房貸債券
iTV超殺 消費者願溢價買單
南韓媒體：北韓試射長程導彈
賺錢留海外 蘋果難發特別股利
新台幣盤初升值8.2分
日媒：提防陸蒐美日戰力部署
日機械訂單成長 3個月來首見
北韓射火箭 參謀總長駐衡指所
北韓射火箭 日韓分開緊急會議
龍應台盼台灣莫掉入嗆聲文化
囚禁記者數 陸全球第3多
美兩黨提新財政方案 未亮底線
宏達電推蝴蝶機 早盤漲逾3%
人民幣業務 央行盼春節前啟動
研調：陸電信業 加快4G腳步
北韓「搗彈」 李明博開國安會
北韓火箭升空 韓元升幅應聲降
大陸崛起 經部：加速兩岸協商
韓銀：必要時將出手穩定市場
貓纜年檢 變形金剛接超級任務
進補過頭 小心抑制免疫力
電信三雄續攻 遠傳盤中創新高
北韓火箭落太平洋 菲：查證中
發射成功 北韓：衛星進軌道
Wawa愛說話 圖文畫內心事
林書豪練球又傷 出賽巫師未定
薛琦：外資持有台股市值創新高
上海常住人口近2400萬
類股齊揚 逼近7700
春節台金機位 金門協助訂購
梁啟源：經濟最壞已過 勿悲觀
汽車龍頭和泰 一枝獨秀
美企業大老聯合信 促速解財崖
龍應台：中歌榜演唱是創作競技
北韓射火箭 陳(沖)：不影響台股
多倫多1小時內8人被車撞
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
南韓偵測到北韓發射火箭
金錢糾紛 婦臀坐友人判拘役
聯發科發表4核心智慧手機平台
義賣助社福 胡志強捐球衣響應
台新金擬併紐約人壽 公平會准
經長：不讓核電除役預算有缺口
清算行底定 金融股大漲慶祝
高利人民幣 彭：有違健全經營
北韓射火箭 國軍長程雷達掌握
北韓射火箭 安理會12日開會
新北元旦升旗 首度移師三貂角
標售前 美債殖利率攀2週高點
僑界投書美媒 宣揚東海倡議
桃園遊覽業富二代 販毒被捕
吳中書：貨幣清算帶動金融商機
慰金納因公傷殘 陳(沖)：符意旨
大陸礦工赴加工作須付介紹費
陳(沖)：相互尊重才是言論自由
台越高中交流 搭起友誼橋樑
北韓：光明星3號衛星進軌道
拚經濟成長 經部：拓新興市場
劉德立感謝巴拉圭支持東海倡議
人民幣業務 彭：以香港做底限
放棄環評否決權 沈世宏不反對
陸奢侈品消費將占全球1/3
台生自評 亞洲競爭力排第6
專家建議 考慮投資國際不動產
討債集團用詐騙手法 警：首見
兩岸互設文化辦事處 陸願協商
陳(沖)：人性光輝不能遺忘
北韓射火箭 馬總統：非常不智
和平協議 陸：學界可先探討
陸：兩岸經貿辦事機構可掛牌
動物收容死亡高 高市推認養
國台辦：服貿開放優於世貿承諾
經長：努力不讓低薪現象出現
北韓衛星成功 女主播激昂演出
豪豬刺特質 醫療器材研發靈感
社區洽商契約容量 電費可省半
受父波及 文強子無工作女友棄
高明碼頭裝卸量 破200萬箱
長程雷達啟用 掌握北韓火箭
戴勝益盼5年後起薪44K
新台幣午升5.3分
北一女校慶 祖母綠小綠綠同慶
投信：明年Q1後經濟趨明朗
總統邀茶敘 感謝五院辛勞
天合聯盟全球航點 突破1千
中歌榜在台不頒獎 陸：尊重
總統：揚善高調 感染做好事
美河市案 監院糾正台北市
兩岸貨幣清算 投顧：金融吃補
房價最大風險 專家：是政策
父拋家40年 法院准子女拒養
車齡禁錮將解套 遊覽車重安全
偷賣海砂屋 黑心屋主判刑
學者：北韓射火箭 金正恩立威
泰學生數學科學 國際排名低
箇朗自貿區台商新址開幕
美太空專家：北韓衛星進入軌道
購物中心槍擊 危機現人性光輝
譴責北韓射火箭 美：後果自負
移民署：中歌榜違規就論處
交通部：墜谷遊覽車用客車底盤
台北會談 陸：有益嘗試
近百印尼大學教師赴台進修
台股收盤漲76.5點
日本今年漢字 「金」字中選
莓開眼笑 大湖招手採草莓
北韓射衛星 北京態度有變
美購物商城染血 凶手飲彈自盡
中美洲企業籲批准與歐盟協定
涉騙藝人投資 假美鈔集團遭搜
12月台指期漲60點
越將嚴查涉逃漏稅企業
兩岸服貿協商 經長：寧好勿快
義列車班表亂 乘客等不到車
末日倒數怎麼伴 真愛走到底
台股漲76.5點
彭淮南估人民幣存款不逾8%
週刊指妻逃稅 侯友宜駁斥
首屆兩岸文創論壇 將浙江登場
推產品碳足跡 每年減排萬噸
台股上揚 指數創波段新高
22小時審查 彰縣府預算過關
兩岸準新鮮人 台生更在意薪資
標普：北韓火箭對南韓衝擊不大
12月電子金融齊揚
李新穎肯定墨中華文化學院教學
料美聯準會進一步寬鬆 澳元漲
專家：北韓射火箭恐致軍備競賽
北韓發射火箭 印度關切
許瑞山涉貪遭訴 檢求刑15年
霄裡溪案 華映19日提解決案
新版一字多音 幫伽利略正音
穆迪：北韓火箭不影響南韓信評
爭原民權 台灣第一民族黨成立
梵蒂岡專家掛保證：末日不會來
救類風濕 生物製劑幫忙
兩岸春節航班協商 浦照洲抵台
兩岸政策辯論 謝系力推
聚賭遭圍捕 駕車撞傷警仍被逮
輔大開發乳酸菌保健食品
沃爾瑪遊說 印度國會調查
針灸熱40年 北榮舉辦回顧展
陸：陸農產登台 只是傳言
三大法人買超台股113億元
慰問金案 藍營：已有多數共識
國泰金估明年GDP 3.88%
路標太低常撞頭 騎士抗議
人民幣利率 彭：與台幣差不多
慣竊閃監視器犯案 警過濾逮捕
國民黨：民進黨只有藍綠沒是非
黃煌雄查扁醫療 糾正案被保留
北市將推APP 可知食品履歷
發展觀光 花縣鼓勵設觀光工廠
高鐵第2億旅客 近日即將誕生
查坑殺政府基金 台高檢統合
公債法修法 中市盼放寬債限
延後喊假的 北韓讓世界大驚
李登輝：台灣不屬任何大國
公債法修法 北市：影響捷運
公債法修正 北捷萬大線恐停工
設神壇騙財騙色 男宮主被收押
日股收紅 料聯準會加碼購債
數科及閱讀 城鄉差距令人憂
大哥藏槍小弟遭殃 警破軍火庫
護旗山蕉聲譽 高市議會促澄清
新北市棄屍案 死者疑遭溺斃
批綠委不可取 陳士魁收回
北韓飛彈計畫大事記
新北催生電影中心 電影界樂見
券商公會與ANMI簽MOU
中和區里開發 兒童樂園納考量
張錫：台股明年上8500不難
韓股收漲 市場反應平靜
生理痛調查 逾6成女情緒低
彭淮南：台灣經濟景氣U型復甦
群眾募資立法 立委促研議
技職繁星 比序同分將增額錄取
新台幣兌美元升1.4分
中山高貨櫃車側翻 司機脫困
長青麻將賽 動腦鬥智重牌品
搞婚外情 星國會議長請辭
茂德中科廠標售 擬改議價
美：北韓火箭載運體進入軌道
新禽流感 印尼：家禽烹煮可食
總統：拓新興市場 除貿易障礙
外長：北韓射火箭違聯合國決議
愛嫖又怕死 保險套破洞竟行凶
檢追弊 約談中市前環保局主管
印尼擬課健康稅 汽水手機上榜
葛蘭運動教育 滅貧努力不懈
林玉春致力環保 獲社教公益獎
陸宣稱人權是文明建設重要內容
北韓搗彈 南韓朝野反應不一
德國反對歐盟儲存旅客飛航資訊
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
少年Pi入圍獎多 票房回本
北韓發射衛星 陸：遺憾
耶誕新年空服不罷工 國泰歡迎
試管情結 陸首例試管嬰成醫生
美影評人獎 台灣直播挺李安
許瑞山案 6警遭起訴
王振堂：觸打雙用 資通訊契機
陸網民：制度反腐重於微博反腐
果農嘆 柑橘災損補助不公
南投推原鄉遊 探索部落風情
王振堂：明年景氣比今年好
學者：台灣宗教可師法葛蘭運動
嘉大學古人曬書 盼學子增智慧
台灣大陸打房 日本成投資新寵
城市花園化 郝：第2任期目標
李登輝：技術創新 再開新局
IMF：房市是港經濟主要風險
苗栗農工展技藝 創佳績奪9金
港最低工資漲 每小時114元
全國緝毒 逾2百未成年人涉毒
冬季貨量減少 陽明歐洲線減班
王振堂：政府應爭取台商回流
外長：加強釣島論述 發聲國際
高中英聽試場表13日公布
陸客踢下美國 精品消費冠全球
闢國際學舍 高市府允覓址
谷歌關閉大陸購物搜索功能
行動軟體戰爭 安卓領先拉大
拒唸佛經 男童搭火車離家
愛情不如麵包 男騙女友家百萬
煞車失靈 中山高貨櫃車側翻
國樂絃樂聲樂 詮釋張愛玲文本
馬總統施政 王振堂盼經濟優先
買省水洗衣機 抽中1兩黃金
夜間接生 衛署研擬醫師超時費
低價平板夯 零組件搶商機
垃圾車裝GPS 環署逐步列管
小澤：憂日本右翼化
謝：綠要勇於參加兩岸會談
許瑞山涉嫌勾結密醫 均遭訴
油氣帶動 大馬十月工業指數增
吊物起重機違規載人 究責雇主
台偷車陸銷贓 逮竊車集團主嫌
許瑞山涉經營賭場案大事記
北韓發射長程火箭 菲強烈譴責
德人好飲酒 每年酗酒死亡逾萬
歐銷售降 寶獅再砍1500人
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閩南味民國風 漳州建完整古城
環署：5中央機關環境清潔特優
國三女生身亡 捐器官留大愛
擅架網路設備 台固再挨罰
扁醫療糾正案 黃煌雄繼續推
馬利新總理 首要任務解決叛軍
奉獻獎得主丁德貞 安詳過世
官員：港可作陸資本帳測試平台
台股漲 新台幣收升1.4分
習近平視察軍隊 提出三牢記
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信用卡處理中心可申請聯合行為
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鄭性澤提非常上訴 最高檢駁回
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巴士墜谷 家屬13日尖石招魂
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查緝私菸嚇死婦人 南市府喊冤
雅虎信箱新改版 強調速度快
小綠人跑起來 奔向設計之都
語言會流變 使用者決定讀法
宣明智：半導體產能明年好利用
許瑞山案 律師：非賭場純借貸
北市邊坡擋土牆 身分證列管
黃光男出書 闡述文化信念
確保學生飲食安全 北市出擊
投信：紅包行情上看8000點
總統挺政院 用心振興經濟有感
竹市鐵皮屋5死悲劇 屋主遭訴
台灣新政黨 今年成立22個
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不理聯合國 北韓飛彈屢禁屢射
死囚嘆監獄黑暗 矯正署推改革
馬被控財產來源不明 特偵簽結
棒壘欲重返奧運 明年5月揭曉
金門鄉土蔬菜醃漬 美味又耐藏
金門作家聯手 描繪在地風情
火車色狼騷擾同女4次 判7年
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適不四核 雲科大學子發聲
12連三日子好 印尼人搶婚育
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挾幼子倒懸窗外恐嚇 暴父遭訴
電動機車補助 每台最多近萬元
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副總統：經濟有動能 創業重要
陳(沖)：人是觀光最重要的一環
查採購涉弊 雄檢大動作搜索
美術館園區土地漲 標售挹財政
屏東眷村傳奇 張曉風等人獲選
宏?維持Q4出貨目標
Q3新增住宅建照 季減逾2成
推廣有機蔬食 福智基金會獲獎
蒙蒂動向 牽動義大利走向
考族語能力 原民生15日上場
辜濂松靈柩 14日抵台
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星下調經濟成長預測
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公債法初審 財部：不宜調債限
交通便民業務 推行動支付
係金A 陸黃金會所鋪金磚大道
點燃生命之火 部屬憶當年
高市都更案 和平大樓拔頭籌
原BAND演唱會 議員批幌子
北韓發射衛星 歐盟強烈關切
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金門與國教院合作 加強交流
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長程預警雷達 蘋果地圖曝光
高美館土地標脫 每坪站穩百萬
工銀：中大型權值股 明年吃重
上海台協換會長 葉惠德回鍋
王振堂：明年平板要大追趕
專業法庭 監委籲提升法官意願
公平會：壹傳媒交易案尚未申報
颱風襲帛琉 外交部捐十萬美元
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副總統：華人家族企業永續經營
今彩539開獎
收賄疑案 張花冠否認金錢往來
頻寬不足 交通部：協調騰讓
義聯買牛 體委會將參與協調
政黨拼選舉 日本問題在救經濟
歐洲統一專利制度 意義重大
菲華僑聯之友社 新屆幹部就職
巴金森氏病患 針灸緩解副作用
火箭發射成功 北韓人民歡慶
郭鶴年獲陸經濟年度人物終身獎
央行：中東主權基金來台買股
馬：貪瀆案件下降 定罪率提升
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廢棄物填海造陸 環署積極推動
總統與退伍軍人團體溝通慰問金
愛瘋5踢鐵板 俄龍頭商不賣
斐父殺子 謊稱失蹤
酒店發票變菸酒 逃漏稅上億
特招課程 北一女規劃4學程
WBC中華隊 集訓地二選一
徵收古宅拓寬道路 法院判不准
訪陸 林中森：盼多了解台商
許瑞山涉貪 檢：不知以身作則
首創助念APP 超度無遠弗屆
冬季聯盟 日本戰績11連勝
AAA8888牌照兩百萬標出
曼德拉住院 媒體搭帳篷守候
北韓射火箭 主為固金正恩大權
大馬2千對新人 1212搶婚
手機觸控衰退 2015年回復
北韓射火箭 中國表遺憾
今彩539 頭獎1注中獎
成功發射火箭 北韓震驚世界
北韓發射火箭 關注六要點
星議長請辭 是否補選無時間表
北韓成功試射 美外交政策受壓
新北市棄屍案 警再逮1嫌
陸：不爭世界主導權
李朝卿戒護送醫 檢查後已還押
OPEC產油配額 維持不變
亞洲昂貴城市 北京上海晉級
港交所公告 壹傳媒將恢復買賣
高鐵尋找第2億名旅客 預計本週末產生
國台辦：避免兵戎相見 兩岸可討論軍事部署
貴州茅台高層澄清 「塑化劑」符合歐盟標準
馬: 拓展外銷 不能忽視新興市場
免稅菸酒超量 至少罰500元
北韓慶射火箭 舉世憂心成噩夢
辜濂松移靈返台
朝鮮成功發射火箭 亞洲股市「沒在怕!」
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朝鮮發言人: 發射衛星是合法的權利
選前最後民調 朴槿惠續領先
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大陸新版護照問題 王郁琦: 1週內進行研擬
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習近平掃貪 1省委副書記中箭
今年襲菲最強颱風 「寶霞」奪902人命
朱：應鼓勵公務員合法圖利大眾
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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美購物中心槍擊 警方公布兇嫌
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投顧：明年台股 千點內震盪
鳳凰城影評人獎 Pi入圍8項
戴爾稱外界對Win8興趣濃厚
台灣塗鴉創作 日內瓦吸睛
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壹傳媒確定售台業務作價
近距離無線通訊 應用廣
陸打貪 北上廣中古屋價量齊揚
旅遊靠平板 推App線上訂房
林義夫踢足球 拚外交
法人估筆電Q4出貨小增
建興電：員工較去年增48人
巴西與大陸貿易往來減速
美QE加碼 台股資金行情可期
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威寶電信優惠 搶搭蘋果題材
魯拉疑涉貪 巴西反對黨緊咬
台股開盤上漲23.5點
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50年內 美少數族裔變多數
塑膠瓶回收機入駐北京地鐵
韓元創15個月高 美QE加碼
國1五楊高 先通中壢到楊梅
美QE加碼 新台幣升5.8分
汪洋會見退休幹部 預告離粵
火箭戰巫師 林書豪首節摘2分
災害救助重建 台向友邦伸援手
2/3加人憂心 美墜財政懸崖
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中歌榜若違規 政府撤入台許可
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短暫墜崖無妨 美經濟撐得住
大陸異議人士秦永敏 傳獲釋
美關切射火箭 續向北韓施壓
火箭戰巫師 林書豪上半場4分
美預測亞裔人口數快速增加
關中：退撫基金不該由試院管
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18趴調整 關中拋漸進式終結
財長：舉債額度隨經濟成長增
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航海王電影Z 決戰新世界
歐銀行監督一元化可能後年實施
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台股盤中續漲 攻上7700
美QE加碼 學者憂通膨貨幣戰
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張良伊事件 外長：遺憾
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
網路暨電子商務協會成立
習慣了 北韓火箭無傷南韓金融
壹傳媒港交所恢復買賣
產業溫室氣體年減逾百萬噸
南京屠殺週年 三千燭光追悼
挪威台灣之友聯誼會成立
馬：未入ICAO不利國際民航
校園反毒 24萬師學辨識毒品
北韓試射 南韓自嘆落後
花旗證：人幣開放有利銀行放款
市售簡易打火機 1成不合格
火箭戰巫師 林書豪摘10分
澳門傳媒論壇 台政黨媒體與會
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關中盼公務員所得替代降至7成
聯發科連5年獲竹科創新產品獎
陸調查 看好房市看淡股市
交易毒品 藥頭毒蟲遭逮
QE4來 高收益債新興股債受惠
張銘清：兩岸媒體合作增話語權
陸媒：遠洋演訓為組航艦編隊
陸網購雙12大戰 奇蹟難再現
護照風波 林中森陳雲林當面談
石世豪盼NCC委員儘早補足
藍凝慰金共識 孫大千堅持立場
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火箭擒巫師止敗 林書豪摘十分
QE4點火 人幣終止5連黑
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成龍：香港很多遊行無理取鬧
腸壁囊狀積氣症 腸內如塞氣球
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三井物產拚併購 比下股神
港金管局：無限量承接美元
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陳(沖)：廉政有成 貪污犯罪率降
酒駕撞救護車 2救護員受傷
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北市查核婚友社 要求改善契約
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復航搶攻早鳥票 新加坡最便宜
政院通過 醫療刑責明確化
張良伊事件 王郁琦：遺憾
癌男被魚鰭刺傷 醫師會診救命
調查：越少女意外懷孕比例增
陳(沖)：發展觀光應質量並重
假美鈔詐騙案 2嫌遭押1境管
遠百年終3個月 明年成長3%
持球棒毆人致死 男判14年
機票補助遭批浪費 外長允檢討
梁啟源：落實能源價格至為關鍵
熱水器要通風 免一氧化碳中毒
7旬翁竹市行搶 騎機車逃嘉義
4G加速建設 3G應推中用量
里昂證升台股目標至8025點
眼光準 板橋大遠百創首年獲利
綠：選風敗壞 國民黨應負責
陳(沖)建議 大型會議採多數意見
日9旬老翁不服老 出馬選議員
投信：QE4 商品原物料利多
台股收盤漲66.9點
耶誕紅量足價穩 新婚布置興用
韓大選前夕 前總統宅疑遭縱火
十年借調5千教師 糾正教育部
開高走高 台股漲66.9點
醫療糾紛補償 將限灰色地帶
台股三軋 漲幅冠亞股
12月台指期漲77點
巴士墜谷案 交通部會勘事故點
監委訪泰 台商盼返台投資方便
產發會結論 陳(沖)限期提計畫
陳(沖)：產學合作 共創3贏
分析：熱錢將湧新興市場
支援愛瘋 谷歌地圖應用報到
關稅法修法 設關港貿單一窗口
12月電子金融齊揚
總統五院茶敘 關中推考績法
女外勞黑吃黑 涉販運8名同胞
高雄看診 陳幸妤：就近探母
經商環境創佳績 陳(沖)表揚
富爸爸理財App 遠傳首發
綠質疑陸農產品將開放 藍反駁
小孩生了沒 新北民政網站改版
台美簽署太平洋領袖培訓備忘錄
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母子開婚友社仲介援交 警送辦
旅行台灣 雜誌記者拍出頭獎
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偷竊文具行 掉彩券露餡被逮
醫療補償 陳(沖)關注避道德風險
下一個編舞計畫 華山演出
雙子座流星雨 14日極大期
青年樂生聯盟赴北市府抗議
陸飛機入釣島領空 日戰機升空
辜濂松靈柩抵台後 繞行中信金
財長：中央擬減債額 金額未定
掌話語權 博鰲論壇也想談文化
走出家門 身障者辦國際研討會
三大法人買超台股61億元
盧佳慧獨奏會 卡門為主軸
屏東女性藝術家聯展 才華洋溢
2港人靖國神社外示威 被帶走
達賴來台否 王郁琦：整體考量
感謝慈善團體 胡志強推感恩日
賭城影評人獎 Pi勇奪6項
財長：不會看黑函就查證所稅
毒品防制會報 宣示掃K大執法
平板銷售驚人 打趴電子書
南京屠殺週年 陸機入釣島領空
高督盟評鑑議員 勞工專業缺乏
陸機近釣島 日戰機緊急升空
RCA污染案 勞團籲嚴審整治
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印尼工資漲很大 韓企業擬裁員
報佳音 紅肩粉蝶破蛹而出
台港中澳4校締盟 加強交流
張良伊事件 教長：名稱不適當
書法家詹秀蓉義賣 把愛傳出去
健保申報浮濫 年約136億元
亞洲避險基金 下半年後來居上
南海爭議 星學者：勿傷國際法
陳(沖)：清廉和效率都不能犧牲
李鴻源評美麗灣 議會要求道歉
成大全校減重 甩肉2百公斤
免簽徵答 7人抽中商務艙機票
北市甄選公幼教保員7人
高市里長遭槍擊案 警逮1嫌
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當街做愛影片 男主角起訴
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新台幣兌美元升0.7分
單車假日搭北捷 悠遊卡可買票
礁溪轉運站 102年底完工
非洲孤兒巡演 胡志強招待素食
校園持刀性侵 男判10年
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滬深股市收黑 跌幅擴大
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南韓：北韓衛星繞軌道正常運行
感恩回饋家扶 旅美受扶者捐款
鐵腕掃K他命 檢力推校園專組
吸食K他命 擬修法三階段處遇
高齡社會來了 全齡通用宅夯
美議員實習生是性罪犯 恐驅逐
畫地圖造模型 地理課動手做
雙北房市量縮 低價區交易穩
元配打罵小三 遭依傷害罪起訴
蓮霧首都 省道設直銷門市
詐騙大陸民眾 警逮32嫌
時代人物網路票選 金正恩居冠
佛大研討會扣緊傳媒與文創發展
全嘉藝起來 嘉市噴水圓環跨年
墨毒品走私花樣多 空氣砲出籠
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威尼斯雙年展 龍：應探討定位
狗兒傷人遭捕 狗主可能被究責
綠委：青輔會得獎名單疑抄榜單
礁溪過冬節 吃湯圓抽機車
活動遭質疑 陳以真：徹查到底
高市土地公告現值 調漲6%
法官籲辜仲瑩勿忘金控社會責任
居服員破22K 研習班班客滿
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
意圖謀殺小賈斯汀 美警逮2人
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
兩岸人文對話 聚焦大陸崛起
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
張良伊澄清 以台灣青年參選
竹科朝創新園區轉型
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川副書記李春城嚴重違紀遭免職
加工處明年招商續拚600億
暴力討債毒控少女 11人送辦
不滿特偵簽結 黃帝穎再告總統
國會調查權 林濁水提兩院機制
點亮光明 台捐贈吉國太陽能燈
為來台淘金 陸女假結婚遭逮
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11月液晶電視面板出貨創新高
王偉忠遭指控 文創一號：不實
開補習班未果 告屋主詐欺敗陣
少時KARA 內衣取向大公開
雷諾減債 售6.5%富豪持股
壹傳媒恢復交易 小跌
瑞士央行護經濟 死守瑞郎防線
選舉趕場車禍 日前首相輕傷
共體時艱 郝：下修舉債限額
米蘭工藝大展 人潮破3百萬
高市刑大隊長 接刑事局主秘
末日時鐘歸零 科博館邀慶重生
港龍班機故障 2百乘客不滿
ECB：明年歐元區經濟續軟
土虱有望旅美 羅錦龍給建議
朱立倫濫訴說 特偵組：痛心
爆竹走私嚴重 越警年節嚴查
毋忘南京大屠殺 港團體請願
龍應台：老電影面臨消失危機
金門大橋停工 樺棋營造不滿
iPad要登台 售價仍成謎
中市利多 102年起補助幼托
王郁琦：抗議陸護照 用詞嚴厲
陸：北韓衛星凸顯六方會談重要
惡搞又來 稱李雪主乘火箭逃亡
冬雨 助暖及宅經濟商品熱賣
拍婚紗獎助 準新人感受金門美
孫亞夫來台 陸委會：多元價值
子女教育 在陸台灣媽媽的心事
扁偽證案無罪 最高院發回更審
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聯準會購債添柴火 人幣升勢猛
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推教師評鑑制度 教部有信心
15K 施振榮：邰一時口快
大學生募集禮物 助家扶童圓夢
星今年最夯議題：外國人
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第3波實價登錄 新增屋齡均價
環湖公路小坍 日月潭步道受損
體育署102年元月2日掛牌
追思辜濂松 台經院取消尾牙
深山送愛 台商賑濟菲原住民
計程車行當掩護 放高利貸被逮
對話溝通 越南總理將訪印度
陸搜查國際船隻 越重申抗議
旅美11年 羅錦龍加盟中職
議員批文康漏洞 北市：將檢討
國泰航：加薪2%是最合理安排
德法妥協 歐銀監督機制確立
K他命改列 教部憂學生留案底
6都警分局長 調高官等加薪
多囊性卵巢症 毛髮多易致不孕
雙非嬰 港府請終院尋人大釋法
日大選 自民黨可望拿過半席次
陸委會：已表達對陸護照立場
巴士墜谷 家屬尖石招魂
蘇花蘇澳段坍方 晚間雙向搶通
家扶辦園遊會 李沃士捐款打氣
環保採購涉弊 前中縣官員聲押
券商：資金如狂潮 景氣如燭火
美新法上路 限制電視廣告音量
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電玩收賄案 陳玉珍拒測謊
五楊高乘載車道 有警告監視器
釣島問題 外交部籲各方克制
藝文尾牙秀 多家企業響應
台網路產業 貢獻GDP逾5%
二代健保上路 金門盼提升醫療
柏林旅遊旺季 觀光客破2百萬
屏科大收容流浪犬 被控環境差
為罹癌太太祈福 先生許願健走
雲端心電監測 即時掌握心跳
慰問金案 藍凝共識綠態度不變
為時雖遠 北韓飛彈恐威脅美國
智崴下週上櫃 明年營收拚倍增
陸學者：金正恩藉衛星自表成就
俱樂部互助會 非法吸金達5億
葛萊美終身獎頒印度西塔琴宗師
國銀陸分行 國泰世華銀最賺
屏東殯葬園區環評 居民抗議
公債法初審 召委盼月內完成
萬大線若生變 新北要自辦
義聯若接牛隊 陳菊允行政配合
台灣人可報考陸演出經紀資格
關中拋退制改革 公務員協會駁
避開財政懸崖 美明年成長可期
手推車撞傷人 前員工賣場賠償
陸海監飛機巡釣島
48學者連署要求保障新聞自由
傑出貢獻獎 吳約西將獲表揚
陸近釣島海空示威 日嚴正抗議
美企業大老 明年徵才意願減
蘋果壟斷電子書 歐盟調查喊停
新北警官異動 官政哲接彰化縣
FTISLAND14日攻台
貨幣清算 銀行開辦人民幣業務
全球航空業獲利前景 大幅好轉
立院初審 公務員雙國籍追俸給
網商協會成立 扮溝通窗口
關中談18趴 藍綠都挺改革
微創開心手術 降致死危機
傳擋救護車 駕駛稱車內音量大
醫療法修法 民團籲友善民眾
北韓衛星 美：可能失控墜地
高鐵苗栗站決標 104年通車
交通藏商機 2大集團循線布局
國營事業預算 立院14日處理
中信金董事長 顏文隆暫代
美大學出版艾未未黑寶書
鎖定大中華 宸鴻徵中高階人才
兩岸人文對話 盼拓展為品牌
今彩539開獎
得獎名單涉造假 青輔會查廠商
新北公告地價現值 雙漲逾1成
鎮壓泰紅衫軍 艾比希否認謀殺
威力彩開獎
希下筆救命錢 歐元區財長准撥
復航商務長 看好亞洲成長
胸痛別輕忽 恐是主動脈剝離
小小彬訪獨居老人 邀約吃尾牙
Fed出新招 冒險也要抗失業
冬季聯盟 多明尼加第2勝
併維力遭罰鍰 統一抗罰勝訴
五楊高多孔隙瀝青 不怕積水
助偏鄉童 名人攝影獻公益
習近平：中美建新型大國關係
環保採購疑涉弊 1交保3飭回
桃警破暴力討債集團 逮3嫌
販賣K他命 陳(沖)促提高處罰
陸官方僧侶 批藏僧自焚
台灣賓士售後服務 推出3優勢
會陳雲林 林中森：提護照事件
愛瘋5登台 電信三雄備戰
名醫假扣押妻保時捷 拍賣流標
兩岸直航助台成為區域樞紐門戶
三貂角迎曙光 東北角瘋跨年
印度財政部：經濟正在回穩
聯準會換匯協議 延長1年
復興早鳥優惠 比廉價航空便宜
看電視時間增 英人每天4小時
少年Pi勇奪金球獎3項提名
IATA肯定華航與長榮表現
盈拉視察泰南 承諾打擊暴力
NASA：21日不是世界末日
美初申失業救濟 降至9週低點
反壟斷 林佳龍：新民主化運動
汽車需求增 美零售銷售揚升
友達中科電力回復 不影響出貨
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎1注中獎
Pi 入圍金球獎最佳劇情片
美生產者物價 跌幅半年最大
歐盟峰會吉兆 銀行聯盟獲進展
冬季聯盟 日本隊12連勝
創業維艱 美男子拍賣姓氏籌資
義聯買牛 黃鎮台轉述談成
德教會籲電視台耶誕節目避暴力
第70屆金球獎電影類入圍名單
拍板敲定 義聯接手興農牛
德貧富兩極化 中產階級減少
義聯1.3億買牛 17日簽約
義聯接手 興農牛走入歷史
長腿麻豆當起CEO 陳思璇自創保養新品上市
中國6千噸級漁政船 出現釣魚台海域
希拉蕊稱 不會再競選美國總統
侵釣島「領空」 日召陸使抗議
民進黨首波「火大列車」 周末龍山寺啟動
愛瘋5來了 電信三雄首賣
辜濂松靈柩返台 家人哀戚迎靈
救經濟 安倍要印鈔票促通膨
南京大屠殺75週年 香港保釣成員靖國神社抗議
新光人壽獲頒台灣永續能源研究基金會
金正恩樂昏頭 ! 放話繼續發射衛星
當選聯合國NGO中國一省代表? 張良伊作法「嘸人認同」
南韓成功打撈北韓火箭殘骸
「借牌?」 中華工程登廣告籲停止雙子星案簽約
青輔會：認定廠商造假已提告
黃季敏案 共犯繳出1771萬
台綜院下修今年GDP「1% 不保」
台灣花蓮、廣西首航包機 180名台客訪南寧
中市立委補選 綠17日推人選
美4成民眾：天災與末日有關
「火大列車」生火待發! 蘇貞昌龍山寺祭旗
金門大橋撤標 工地接管爆爭議
實價揭露 北市見1字頭房價
身心健康「RESET」 啟動夢想藍圖
15日中視播出神氣家族《人生有愛真幸福》
印度總統會晤全球首席大法官 談保障人權
前人事行政局局長陳清秀與AWC主席瑞內．瓦德羅會晤
國際人權兩公約上路三年 賦稅人權保障有進步嗎？
NGO台灣世界公民總會 舉辦年會
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國防諮商會議 美促中約束北韓
萊斯退出國務卿提名 凱瑞大熱
明星賽票選 林書豪得加油
金球入圍 李安致謝
荷蘭辦影展 回顧楊德昌
芝麻街40多年 節目首談離婚
傳獄中人買凶 圖殺害小賈斯汀
少年Pi 北美票房排名升
顧能下修明年半導體銷售
國產新混凝土 大展創意
遭擊美購物中心 演習派上用場
投信：QE後3到6月 多漲
伺服器Q3出貨成長 營收下滑
3G多推中用量 業者：已推
投信：價量得宜 台股續上
吳炫三巴黎畫展 台灣木柴創作
義總理財改 歐盟領袖支持
美經濟喜憂參半 台股恐震盪
回家了 辜濂松靈柩抵台
美前官員：緬甸模式難移植北韓
創見連10年獲通路理想品牌獎
手機呼叫小黃 紐約明年試辦
標普砍英信評展望至負向
林書豪前隊友 「阿嬤」閃婚
法漫畫展 台灣安哲入圍新秀獎
蘋果產品魅力 三星主管也難擋
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白天暖洋洋 日夜溫差大
飛利浦獲獎產品 建材展焦點
奧迪Q系列 強攻休旅車市
愛瘋5開賣 羅霈穎搶頭香
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北韓射火箭 金正恩親自下令
臉書明年 分析師力挺
助尼國種紅豆 台技術團受肯定
神州數碼獲頒企業金獎
加國安省報告：獨立 經濟更好
觀光區危路清查 中央地方會商
陸明年經濟政策 寬財政穩貨幣
富士康主席陳偉良辭任
陸船長刺死韓海警 判關23年
新台幣早盤升4.2分
花旗台北聖誕城14日點燈
涉操縱利率 瑞銀傳罰十億美元
蘇花蘇澳段路基流失 交通中斷
時代風雲人物 金正恩勝算不明
台股開低整理 7700保衛戰
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熱錢流港 銀行結餘較正常超多
拒危險核電 環團籲刪核四預算
原民會盼成立原民銀行
18%調整 陳(沖)：不評論
南科股東會通過私募案
原民銀行概念 緣自孟加拉
胰臟炎病患 食補不宜加酒
愛瘋5 大陸開賣
港銀券商將可發RQFII
藍營討論慰問金 陳揆列席懇託
辜老最後身影 中信金員工不捨
陸預計明年GDP達8%
匯豐：陸12月製造業PMI升
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
PMI加速回升 陸復甦添動能
保安罷工 甘迺迪機場耶誕抓狂
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
默默行善 總統臉書勉好人好事
陸美同意加強亞太區良性互動
自民黨回來 選民期待耳目一新
愛瘋5開賣 電信三雄尬場
打造雷射光谷 產業聯誼會成立
學者：台灣薪資低有機會改善
創新較弱 賓士被BMW比下去
與陸關係惡化 日企看景氣悲觀
年金改革 綠籲國是會議對話
QE4 美財政部發債零成本
火箭將戰塞爾蒂克 挑戰2連勝
陳(沖)：明年PMI保持樂觀
全明星賽票選 林書豪領先哈登
結合高級超市 促生產履歷拓銷
慰問金案 藍黨團挺政院版
券商籲放寬洽借外幣限制
民權東公車專用道 修路封十天
延續公益能量 藍籌組卓越青工
參與ICAO 台灣藉直航突破
推無菸環境 邱淑媞盼降吸菸率
世銀專家：台經商環境顯著改善
三星Note 螢幕將大1吋
台生設計賽獲獎 件數歷年最多
南科：DRAM合約價可望反彈
馬台磚瓦業加強技術交流
陸媒：經濟工作會議週末舉行
金融改造 台灣與越分享經驗
台鐵元旦訂票 熱門時段搶光
防機奴 身心障可申請限辦門號
掏空中櫃 前立委林進春判刑
英媒主筆 盛讚金門之美
武松打唬 兒童劇反校園霸凌
中工提九疑點 籲市府勿簽約
中工：雙子星案疑點多 盼了解
冬至湯圓抽查 中市1件不合格
生產履歷致力與國際接軌
外勞國籍驗證截止 泰商憂缺工
非美幣升 台幣午升4.8分
愛瘋5熱 引爆三雄行動上網
辜濂松靈柩運回台 暫厝三芝
壹傳媒案 公平會：絕不受干預
衛署：未查到旗山香蕉農藥超標
景點旅遊安全 立委促提升
火大遊行 蘇蔡南北號召
星就業成長放緩 失業率仍低
中市公車服務好 鄰縣爭取延駛
聖露西亞國慶點燈 章計平參加
蘋果新品開賣 通路商買氣旺
中台灣農業博覽會 銷售成績佳
港金管局料聯準會3年後不QE
吳中書：12月PMI擴張機率高
疑醫美糾紛 北市建議申請調處
連3降 下週油價估降3角
沒拿紅包 劉政鴻發7次重誓
藍黨團挺政院年金版 陳(沖)感謝
大立光盤中跌停 800元失守
2少年捕鰻苗 海上漂流獲救
客庄旅展 縣市長體驗醃蘿蔔乾
台股11月漲 券商獲利增
涉吆喝打死人 楊謹華胞弟起訴
愛瘋5開賣 通路戰也開打
多空交戰 奇美電友達爆量
奧運25核心運動 明年敲定
實價登錄雙北預售屋首現
標檢局辦標準化成果發表
返抵北京 莫言：永不敢稱大師
台股收盤跌58.32點
色誘借款暴力討債 警逮11人
醫糾法 綠委盼本會期通過
總統：台灣愛心充沛超乎想像
愛瘋5登陸 果粉風迷
駐阿根廷代表說明東海和平倡議
12月台指期跌70點
台股跌58.32點
象寶寶保育 越南補助飼養戶
蘋果愛瘋侵犯專利公司3項專利
語障男會女網友 徒步60公里
12月電子金融齊跌
台聯立委：台北車站可設國貨館
權值股跌 台股7700失守
高捷藝品擋路 楊秋興籲遷移
批補充保費 社福團體擬拒繳
韓選戰激烈 朴槿惠批對手抹黑
立院決議 統測報名費應凍漲
台灣資助瓜國購置公務車
中工質疑太極雙星 北市釋疑
印度人壽命增長 但晚年不健康
跨年到中市 SHE陪倒數
馬來西亞將大選 後市看好
迷你iPad 全台大缺貨
台綜院下修今年GDP 不保1%
蘇花路基淘空 估元旦搶通
安倍保守政見 承自前首相外公
張忠謀：明年資本支出90億美元
十月最高低價屋 在大安北投區
京廣高鐵26日將全線貫通
失智症服務 社工：城鄉差距大
商辦租金漲幅 舊金山冠全球
阿里山森鐵 世紀風華重現
台積電明年成長15%至20%
河南男子小學門口砍22童
電信業看好7吋平板潛力
希臘新稅法 最高稅率達42%
主題曲發表 台灣燈會迫不及待
三大法人賣超台股23億元
萬隆站公營住宅 19日抽籤
男涉獨吞遺產 檢求重刑
谷歌地圖回歸 蘋果用戶瘋載
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欠債不還 點酒精膏燒死人
武漢崇光傳失火 無傷亡
辜濂松靈柩返台 2千員工致意
台灣印象地圖 學子清楚看家鄉
弘光保母班 阿公阿嬤報名踴躍
馬總統談釣島 盼和平解決爭端
化妝品誇療效 高市罰235件
嘉市升格30年晚會 媲美跨年
赴卡達當研究助理 年薪達百萬
北市雲端BOT 徵規劃構想書
藥物濫用 安眠藥增6倍
韓總統大選 民進黨派出觀選團
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鰻苗稀珍防走私 日傳復育有成
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南韓：北韓可能進行第3次核試
綠促教育部 凍漲統測報名費
遠傳建議 2G移頻給4G
清潔評比 富源社區最優良村落
失智症社區篩檢 早期發現治療
滬深股市 漲幅3年來最大
關懷外籍收容人 北監辦耶誕趴
馬總統：任內擴大深化兩岸交流
林義守誠意買牛 戴遐齡感動
雙子星開發案 北檢調卷清查
余登發故居揭牌 陳菊緬懷民主
美債漲勢 專家：至少還有1年
鄭立中：兩岸和平發展行穩致遠
龔天行建議公建發特別股籌資
蛇籠阻路 壽山國家公園盼協商
優質烏魚子競賽 提升漁民收益
陸經濟會議 將強調穩中求質
韓民調：四成五支持政權輪替
防兒童迷錯網 推廣優良兒少網
寒流發威 北義急凍
中央氣象局 氣象報告
防盲救盲 耶誕慈善獎券做公益
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
台博鎮館黃虎旗 修復出雙虎
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
預售屋成交揭露 行情不是謎
蘇花路斷 鐵路航空增班
桃園伴手禮 大房豆干獲金讚獎
陽明教養院 金親獎故事感人
全球觀光夯 今年料破十億人次
高鐵高捷合作 北高省750元
傳承好技藝 苗栗老藝師發表
法鼓山除夕撞鐘 15日報名
嘉義家扶童 中文讀寫獲漢光獎
陸經濟工作會議前 滬深股大漲
遭控裝瞎 陳敬鎧哽咽澄清
愛瘋5 STUDIO A熱賣
蘋果遭判侵權 外資大賣鴻海
成衣製程無毒 11品牌認同
台綜院：明年經濟成長逾3%
熄火無法煞車 五十鈴否認
南科私募 擬籌90億元
關中勉公務員 有勇氣做對的事
外媒：崔天凱將任陸駐美大使
台中資訊月開鑼 停車業發利市
歐元區綜合PMI 寒冬見曙光
台北馬拉松 16日鳴槍開跑
為球隊雙主場 義聯拜會胡志強
陳傳興獲頒法國藝術與文學勳位
南韓總統選舉開放不在籍投票
任務圓滿除役 聖杯探測器撞月
原民會推金融法 盼保原民權益
進用身障績優 胡志強讚如陽光
砍核四預算未過 綠盟：可惜
陸提東海大陸棚劃界案
婦女遭詐騙 郵局員工機警阻
智慧型紙尿褲 尿濕主動發警報
免公職陷圖利 立委籲明列職權
人道援助輸出國 馬：光榮記號
宮廟竹縣府送暖 贈物資助貧戶
地層下陷區高腳屋 李鴻源支持
保育貓頭鷹 拍攝紀錄片許個家
推在地農產 鳳梨土司搶市
立院三讀 建教生權益受保障
重建院：視障訓練可重拾感知力
印度117歲人瑞率大家族投票
退制改革 傑出公務員：不舒坦
歷史新高 義官債逾2兆歐元
大橋爭議 樺棋：國工局違誠信
找回熱血 蔣介文歸零重新出發
健康環保 義民眾願買較貴食品
駐澳處歡迎國家文官學院訪團
韓媒：周杰倫早就玩過騎馬舞
玉晶光辦現金增資 募約20億
立委補選 顏清標子登記爭提名
台日產業合作 經部規劃6策略
立院三讀 助高港LME遞交港
法評級未變 面臨惠譽調降威脅
孔文吉當選無效之訴 法院駁回
喬山營運佳 健身器材世界第二
測驗中心：統測報名費需調漲
佛大創意研討會 中央社登場
斐駐館「東海和平倡議」座談會
駐愛代表處年終餐敘 氣氛溫馨
手機查勤軟體 美正修法禁用
飛機赴釣島 陸：護主權
蘇：民進黨大遊行113上街
央行阻升 新台幣收貶
活貓烹死案 飼主帶微波爐出庭
陸微博出現習近平粉絲團
山毛櫸步道塌 估元旦搶通
新北市購物節 抽百萬名車
馴狗達人嚴廣亭 教人也教狗
搭高鐵 北京廣州8小時
加州外海連環強震 無海嘯警報
山區危路 元月底前清查完
蘋果新品上市 買氣強強滾
瑞典設計團隊 搶救黑莓機介面
訓練師：陳敬鎧視障不需懷疑
青輔會得獎名單疑造假 送法辦
倡廉潔選舉 菲大學生裸奔呼籲
暴雪霧襲陸 車輛追撞運將心酸
小殷仔滿月 陳偉殷15日返台
涉打假球 朱鴻森判6月
多明尼加慈濟學校數位中心啟用
綠能辦私募 上限1億股
曼德拉可望今天出院
鑿隧道運砂石 永興居民憂滅村
加權股價指數本周漲0.74%
國民黨：蔡英文否定人民努力
遭指高估電力需求 台電澄清
上市公司本周市值增0.78%
建教法三讀 教育部：更有保障
埃公投在即 正反兩派再上街頭
台達集團獲陸媒傑出企業獎
醫糾訴訟 多數人為尋求真相
陸委會民調 過半認同九二共識
中工質疑雙子星 太極團隊反擊
今彩539開獎
歐元路線圖 德法還有得吵
明華園印尼首登台 觀眾嗨翻天
蘇花115公里處 3年封7次
大樂透開獎
UN：台灣GDP明年3.4%
再傳含塑疑雲 五糧液一度停牌
體感遊樂市場 看好新興國家
維珍股權 新航認賠賣達美
外人歸化須單一國籍 立委盼刪
外交部：釣魚台主權屬中華民國
ECB：金融穩定風險猶存
ECB銀行監管 將募5百新血
訪廣州 林中森勉台企轉型升級
蘋果股價直落 對手虎視眈眈
兩岸春節加班機 6航點限航班
台豐公開賽 洪晏瑀並列排頭
南韓政府：婦女因任職三星罹癌
大陸鞋靴 財部：續課反傾銷稅
小丑笑進台大醫院 逗趣病童樂
新尺寸電視面板 明年占比增
為愛而跑 喬山捐助失家兒
法國將全面禁止雙酚A食品包裝
談22K 孫翠鳳：熱忱勝起薪
美知名速食連鎖店進駐奈及利亞
黨團挺政院 國民黨持正面態度
兩岸每週定班 增為616班
馬總統：台經濟已看到一線光明
美11月CPI降幅 比預期大
大馬千人搶購iPhone 5
墜谷同型車 正常操作下沒問題
醫療糾紛 求真相避免再犯
春節加班機 兩岸協商結果出爐
大樂透 頭獎槓龜
德郵與ADAC將經營長程巴士
副總統出席義光育幼院耶誕晚會
台科大首闖複賽 教練剃光頭
今彩539 頭獎1注中獎
種苗遍世界 農業界折損陳文郁
星議長婚外情 女主角身分曝光
達欣力克台灣大 打下5連勝
冬季棒球聯盟 日本隊13連勝
擺脫珊迪 美工業生產強彈
遠航3次空中關車 據實呈報
2012國際人權日 「台灣國際人權兩公約總體檢」圓桌論壇
聯合國/NGO世界公民總會主席 瑞內．瓦德羅 抵台展開人權觀察之旅
聯合國/NGO世界公民總會主席 首站會中華人權協會理事長蘇友辰
全球首席大法官會議 賦稅人權議題成焦點
萊斯放棄國務卿職 參議員凱瑞呼聲高
年終慰問金改革方案 國民黨團決議支持「陳冲版」
薄熙來事件後 台灣名品博覽會14日首登重慶
日本防衛廳：1958年來中國飛機首度侵入「日本領空」
立院通過101年國營事業預算
美國校園槍擊案 校長等28人死亡
美校園槍擊案 死亡人數次高
AWC主席與世界稅法協會 賦稅人權議題
高鐵台中站 邀22名育幼院童遊台北
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
41年來 台灣FDI首見赤字
台灣商品出口額 落後主要對手
美康州小學槍擊案 至少27死
康州小學槍擊案 凶嫌逆倫弒親
歐巴馬談槍擊案 數度哽咽拭淚
美康州槍擊案 歐盟哀悼
美校園大屠殺 歐巴馬拭淚哀悼
重大慘案頻傳 美國槍枝管制難
日本主要政黨簡介
新政黨湧現 日本選民困惑
換政府容易 日本經濟議題難解
殷仔一家返台 球隊盼他休息
全台暖洋洋 18日冷氣團報到
康州槍擊 彭博籲槍枝管制
美今年重大槍擊案 層出不窮
逐鹿社區永久屋 融入鄒族特色
康州槍擊案 再掀槍枝管制話題
日眾院大選 自民黨勝利在望
台中房市回溫 交易穩中透堅
北京助選 日本自民黨選情佳
面板拚轉盈股價漲 後續待觀察
外交部：密切觀察日國會選情
提振股市 陸鬆綁QFII規定
專家判斷 查維斯罹末期癌症
校園槍擊 槍枝管制聲浪再起
火箭迎戰綠衫軍 首節豪2助攻
陸計劃興建鄭州徐州高鐵
LED台廠11月營收 月減9%
日軍機赴釣島 陸抗議
外交部：全力維護國家尊嚴地位
經營業者 應保公共意外責任險
火箭迎戰綠衫軍 豪賞朗多火鍋
馬總統參香 有獎徵答氣氛熱
11月外銷訂單金額 估續成長
台北週末夜 演唱會戰歌喉
馬總統：不干預經濟學人評論
前官員指外國領事干預港務
中堅企業遴選 明年1月定案
美學者：安倍若勝選 經濟優先
美小學大屠殺 加拿大譴責
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
3節打完 林書豪5分7助攻
蘇花路斷 花東蔬果運輸可補助
兩岸難切割 綠內部籲打破迷思
克拉茲兄弟 來台辦耶誕趴
綠中國事務會 黨內盼擴大參與
新道路規範 往司馬庫斯禁中巴
酒精是巴西人頭號健康威脅
美校園槍擊案 不斷重演
王聰實任峴港台商會長
科大生實習 9成8未投保
追思孫運璿 郝：公務員典範
西班牙第3季房價跌幅創新高
國人結婚對象 2成為外籍配偶
陸中央經濟工作會議開幕
巴西總統人氣高 6成民眾支持
火箭擊潰綠衫軍 林書豪5分
美大規模槍擊案並無上升趨勢
捐血不傷元氣 總統臉書籲奉獻
歹年冬 韓人消費趨節約
基層特考 金門考區到考逾6成
美槍擊案 傳凶嫌有人格障礙
難得悠閒 洪秀柱採草莓初體驗
避綠營收割 藍宣導南台灣建設
王豫元宣達東海和平倡議
主管追求下屬 職場反對多於贊成
不知感恩還竊財 男判6月
核四運轉地方公投 原能會反對
民宅拆除塌陷 工人1死1傷
槍擊凶手身份 媒體搶快搞不清
女童遭父虐死 警尋獲遺骨
槍案頻傳 過來人：不該成常態
中工：雙子星案 捷運局誤解
為農博暖身 雲林路跑萬人熱
金門青年志工研習 關心弱勢
火箭大勝 豪哥末節又坐板凳
中工：雙子星案敗在行不通的規劃
助露國學童電腦教學 計畫移交
教學卓越計畫 蔣偉寧：有成效
街頭藝人進校園 身手博滿堂彩
嫦娥遠征 陸成功探測小行星
商圈嘉年華 1元競標做公益
指定接生醫師費 婦團：不合理
周慧婷華府露面 與僑界搏感情
花海列車出發 台東山海皆美麗
高鐵搭鵲橋 15年戀人結連理
台協助巴國整建三軍學校泳池
美小學慘案 槍手沿教室開槍
合歡山火燒車 6乘客及時逃出
朱立倫：公私均與總統密切聯繫
國民黨座談 基層盼說清楚政策
美小學槍案 老師急智保學生命
4年慢工細活 蘇旺伸展新畫作
美康州小學槍擊案時間表
馬：刪年終慰問金是痛苦決定
散播世界末日 重慶4人被拘
陳(沖)：原民住永久屋權益不影響
4大學揪團減重 中山奪冠
再添亡魂 美槍枝管制刻不容緩
開車失控撞電桿 女友喪命遭訴
美又傳槍擊 拉斯維加斯兩死
希望之稻收穫 伯立歐家園圓夢
聯合信貸集團大樓 米蘭新地標
愛瘋5盛況 更勝4S
林文漪連任台盟主席
台灣贈電腦提昇多國資訊教育
馬：改革不能推給後人做
陳(沖)：小點景聯結 吸引觀光客
實習生未投保 教部將糾正學校
郭晶晶：我的婚姻生活很幸福
菲警擊斃攜彈馬籍恐嫌
有膽開槍不敢認 卻叫少年頂罪
陳偉殷喜談小殷仔 想再生一個
現金補貼窮人 國大黨選戰王牌
福島核災 東電承認抓小放大
代父出征 顏寬恆可望批藍戰袍
阿里山森鐵全通 還要等一年半
台經院：明年電腦業景氣看升
高雄港貨櫃輪硝酸外洩 引虛驚
不流血耶誕 菲軍方宣佈停火
全民會奪冠 中市頒3千萬獎金
中市商圈耶誕點燈 迎節拚商機
農村秀文創 稻草龍活靈活現
美爆槍擊 阿湯哥電影首映喊卡
錯失完全比賽 陳偉殷印象深刻
中央氣象局 氣象報告
績優稻米產銷專區 農委會表揚
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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台新金今年年終優於去年
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全台最大水彩畫 描繪生態演化
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
慈父製輔具 助慢啼寶寶復健
中市拍賣二手家具 所得捐公益
大陸兄弟金門電魚 遭海巡送辦
南華成年禮 日籍學生家長來台
調查：常喝提神酒精飲料恐成癮
僑委會在菲推廣宏觀數位媒體
永和拆屋突坍塌 釀1死1傷
前進史國當志工 胡志強肯定
含酒精提神飲料 限藥局販賣
勞委會：產發會結論非社會共識
遇見台東 席慕蓉詩畫表達愛
聯合大學訪金門 盛讚文化底蘊
蘇貞昌：競爭要靠人才和教育
蘇起：應解讀對岸雜音
女總統關乎韓性別平等 不一定
商品出口落後 學者籲勿憂
馬總統：兩岸走向和平互利共榮
地方特考登場 搶2914名額
中鋼董座：別光等外頭亮光
阿里山賓館新館開幕
馬總統：經濟復甦 沒悲觀理由
提升學童閱讀力 業者送巧克力
濕地故事館 探大漢溪濕地生態
萬隆站公營住宅 19日抽籤
中市兩項補選 藍綠人選漸出爐
泰山20日起 全天4ETC道
賈奈特向麥海爾致哀 現場動容
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美校園槍擊案 亞洲民間震驚
為視障生圓夢 師生當聖誕老人
副總統：台灣受到舉世尊重
經典賽缺陣 殷仔向草總說抱歉
黑暗騎士導演 監製新超人電影
蘋果聚焦筆電 供應鏈調策略
陸經濟會議 減稅農改受關注
產量創新高 貢寮鮑魚正肥美
蘇謝游籲民眾 113上街頭
美小學濫殺 兇手為報復殺孩童
高捷履勘 交部肯定緊急應變
泥土孕育藝術 農村變身美術館
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總統勉海外小道親 發揚儒家
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田壘腳傷 臂力不減吊起昆凌
美校園槍案兇手 聰明但孤獨
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今彩539頭獎2注中獎
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武漢地鐵穿越長江地底
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洪述棠獲亞太影展頒特別貢獻獎
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國民黨禮讓 補顏清標缺僅顏寬恆1人登記
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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康州冷血槍手 對痛苦無感
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五楊中壢楊梅段 下午通車
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康州槍擊案 凶嫌父親震驚悲痛
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傳北京駐港代表異動
軍方對外發言 改名軍事新聞處
江西官員疑視察封路 遭批評
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台股震盪 法人樂觀
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去年外資 經部澄清仍為正數
日本大選 向左向右受矚目
黃金週線收黑 短線再測支撐
康州血案 凶嫌在槍堆中長大
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陸官媒關注美槍擊案 網友質疑
藍：黨代表座談會 馬傾聽
五楊壢楊段通車 未限高乘載
26年前往事 學者看好習近平
大樓內停棺 中市派員稽查
台鐵北基增軌 日多87列次
印尼建時裝城 外商擬鉅資進駐
末日倒數 末日時鐘掀熱潮
逾8成陸人 自認被大材小用
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化解釣島爭議 日專家：學兩岸
商用不動產 地上權挑大梁
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男性侵未成年少女 判3年半
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陸多地霧雪 陸空交通受阻
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南加商場傳槍響 幸無人傷亡
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蔣介文強心臟 肯亞黑旋風肯定
選前3天 韓第3黨候選人退選
愛心投遞箱金獎疑雲 北市澄清
要跑就要冠軍 陳淑華說到做到
印尼歐巴馬 年度最潮名人
暢遊台北 北市送101彩虹筆
糧食津貼少 德里巿長談話挨轟
新北黨團龍頭 藍綠多人角逐
不景氣消費 上班族付現減開銷
阿拉巴馬州2槍案 凶嫌遭擊斃
美槍擊案 台灣表達慰問
退役蛟龍護河 水環境巡守增兵
災害重建手冊 網路志工合力譯
不滿被瞄開槍傷人 男子被逮
國軍年金座談會 前進南部外島
蘇蔡關係 小英：沒有王不見王
高溫炎熱 馬拉松多人不適
區間盤整 台幣週升0.08%
傳播末日 大陸各地大肆抓捕
被指笑評民工凍死 教授致歉
住凶嫌對門 英裔家庭痛失么兒
厲以寧：陸經濟前景樂觀
關中：領得少比領不到好
比國買房被批 法影星嗆總理
千人讀經會 智能障礙女奪榜首
藝文特區壁畫 揭板橋早期風貌
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三陽股東會前夕 兩派爭鬥激烈
英外賣首選 印度菜取代中國菜
防治菸害 俄羅斯推動新法
白馬山菩提寺慶生 開光15年
政大生赴美取經 推長青電腦班
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多元文化市集 新移民展風情
最萌票數領先 翁滋蔓會粉絲
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港府斡旋 盼國泰勞資達共識
硝酸外洩虛驚 貨櫃趕通關
亞洲航空首航克拉克─台北
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花海迎賓 南投花卉嘉年華登場
林中森：助台商過年增百餘班機
不老騎士 全台票房逾3千萬
學者：陸城鎮化是機遇也是陷阱
見證民國百年史 趙金鏞辭世
審考績法 朝野立委盼明確化
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女通緝犯裝死 警緝毒眼尖識破
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寧波5層公寓倒塌 傷亡不詳
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英網將莫瑞 幼時逃過校園血案
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國政院同學會訪金 籲加強招商
立院將審考績修法 關中上火線
台北馬拉松 香港城大搶曝光
余文樂阮經天 血滴子尬演技
越勞酒後互砍 1人斷掌
斑蝶遲到 疑環境改變
護照風波 陸學者：台灣應理性
COP18 環保署：多軌減碳
獲承諾保護教師 泰南學校復課
台塑汽油降3角 柴油降2角
星媒年度亞洲人物：登盛
埃憲首輪公投 親總統派稱過半
新黨：辦演講會 理性監督政府
巴國軍警圍剿襲機場好戰分子
孔傑榮17日探扁
國道楊梅車禍 1女不治
日眾院大選 投票率降低
新北月桌曆 品味城市之美
台豐公開賽 盧曉晴奪冠
書寫鄉情 草鞋墩文學誕生
阿里山森鐵百年 只能靜態慶祝
鎮壓銅礦抗爭 緬政府道歉
日大選落幕 自民黨將重新執政
紙風車再轉動 前進368鄉鎮
大樓被指放棺木 中市府查察
自民黨占優勢 將重新執政
自民黨下院過半 日本變天
一夫當關 印度省長前途看漲
安倍再執政 台日關係穩固
實價登錄 查詢人次近500萬
耶誕傳愛 認養人相見歡
不是演戲 警當街徵用民車逮人
日大選 自民黨大勝篤定執政
匯豐：陸3年內對外投資將倍增
東京知事選舉 前副知事當選
日大選開票 民主大咖紛紛落選
不畏景氣 日蘋果拚輸台2萬噸
陸：經濟發展建立在擴大內需
自民公明黨可望獲2/3多數
永和工安意外 土銀協助善後
涉台智庫：兩岸需增進互信
陸：明年國際經濟充滿變數
陸經濟會議 定調明年6大要務
學者：台灣友日 吸引日商來台
日大選落幕 安倍將再任首相
槍擊案追悼會 歐巴馬將出席
選戰右翼口號 不致成日路線
陸經濟會議 首度著眼成長品質
民進黨：期待台日關係再提升
自民黨上台 台日關係可期
安倍將掌權 立委盼台日更突破
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義週刊：李安完成不可能任務
安倍經濟學 成效待考驗
鷹派安倍領頭 日本向右轉
釣島爭議 紐時：中方加強施壓
台中火大列車 爭取民主3訴求
日眾院大選 自民黨席次過半
台灣大仁人連線 賞璞園第2敗
安倍盼改善中日關係
李嘉進觀選：日應與台打好關係
焦點人物：日首相人選安倍晉三
日本自公聯合 經濟國防受矚目
研究：能量飲料僅咖啡因有效
日執政黨敗選 李嘉進：民怨深
交友軟體藏春色 警：小心詐騙
簡富智開轟無用 日本15連勝
外交部：台日關係將更穩定發展
韓大選辯論評析 朴槿惠略勝
承認敗選 日相野田辭黨魁
敘政府軍炸巴人難民營 25死
美學者：石原選後動向值得關注
李嘉進：自民黨氣勢令人震撼
日民主黨慘敗 前首相也落選
女子曲棍球賽 中華隊在星奪冠
歐盟新加坡FTA 達成共識
駐日官員：安倍執政對台有利
日大選 自民黨大勝
小雞吞恐龍 全球人壽將成國華人壽第二?
台灣金併國華破局 至今猶如羅生門
美國小學槍擊案 遇難者最多身中11槍
NHK: 自民黨已超過半數 (21:27)
美媒：安倍上台 可能往中間靠
石原父子三人上 菅直人、田中落選
經濟緩步復甦 總統肯定陳揆
總統：課徵證所稅沒有暫緩空間
日大選投票率不到6成 戰後新低
利空消息續發酵 鴻海跌深
外媒: 富士康鄭州工廠「非法僱實習生」
福建明年將設立 台生獎學金制度
移民署查獲大陸重大經濟犯攜妻小逃亡台灣 女性友人接應
遭丟鞋 馬英九：平常心看待
林中斌: 12月21日「絕非世界末日」
義聯接手興農牛 義大隊成軍
台中資訊月 華碩熱銷產品齊亮相
孔傑榮拜會法務部長曾勇夫
中市立委補選 綠提名陳世凱
日大選 石原維新會席次大增
日本自民黨與友黨獲超級多數
警員抵現場 槍擊案凶手即自戕
火箭作客暴龍 首節豪3失誤
半場結束 林書豪2分
林書豪飆3分彈 火箭暫落後
林書豪7分 火箭遭暴龍咬傷
炸彈威脅 美新鎮教堂聚眾疏散
自民黨勝選 歐巴馬致賀
卡德隆大三元 阻撓火箭升空
藍札弒母 多次開槍射頭
槍管無進展 歐巴馬成癒療統帥
明華園新加坡演出 觀眾喝采
印度雪崩 陸軍6死1失蹤
挺豪小子 多倫多僑胞啦隊助陣
成衣創匯金額減少
投信：原油季節性效應可期
元富證輔導企業 半數屬生技
紡拓會：布出口 台減幅較韓多
壽險業盼陸合資公司取得主導權
投信：QE效益 新興市場搶眼
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香港股市取代房市 熱錢新目標
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台股週線連4紅 期待年底行情
支持同性戀 巴黎大遊行
美陸校園暴力 刀槍傷亡有別
IMF：富人稅無助法國經濟
擁47把槍揚言犯案 美男遭逮
LED電視直下式明年估占3成
產業智慧化論壇 探討五大應用
回台投資 樂陞與高雄簽備忘錄
電影取景 帶動紐西蘭旅遊
彭博籲歐巴馬 槍枝管制列首要
自民黨勝選 日圓貶幅擴大
自民黨勝選 日股指數勁揚
康州血案 凶嫌母頭中4彈
台股開盤下跌33.8點
奇摩網購 薯條打敗女裝奪冠
電子用品外銷降 星出口意外減
安倍勝選 日債需求恐減
嵌入式影像晶片年增16.2%
大批限售股解禁了 陸股承壓
富豪徵婚海選 臉型不佳就淘汰
陸媒：陸企赴港上市門檻將降低
清潔工薪高 經長：請台糖檢討
總統：慰問金是年金問題縮影
康州炸彈威脅虛驚 民眾心難平
新台幣匯率 盤初走升
倒數兩天 韓候選人首都圈衝刺
GDP保1 經長：最起碼要求
勞會：產發會結論僅為業界建言
護學生安全 美民代倡老師配槍
堪薩斯影評人獎 李安最佳導演
新加坡與歐盟完成自由貿易談判
小康妮冬至獻唱 天籟溫暖歌迷
北市地王 新光大樓15連霸
搶頭香 貿協上海代表處明開幕
中市議長補選 藍綠力拼過半
雪見查 5獵具 雪管處籲保育
滿意度低 總統：警惕但不氣餒
日大選正式結果 勝負分明
河南校園慘案 官稱沒探討意義
國際盤轉升 豐興鋼筋廢鋼調漲
少年Pi 大陸票房勝北美
元旦曙光列車票 十分鐘秒殺
歐巴馬訪康州 諾減少槍枝暴力
美學者：中日關係未必惡化
美槍擊案 李明博致哀
誹謗文在寅案 韓警查無證據
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2014選舉 總統：不悲觀
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防酒駕罰乘客 毛治國：不宜
少年在陸票房紅通通 炒熱小說
社會脈動掌握 馬承認不若太座
台股開低走低 電子領跌
破末日迷思 中大自製科普影片
護照爭議 林中森：陸理解重視
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昆明廉租房標注愛滋申請 惹議
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總統：科技轉型至關重要
陸續增核武 德機構籲美別忽視
北市抽驗冬至湯圓 1件違規
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交通部：明年起下修酒測標準
18趴 總統：將來一定要處理
鴻海後市 3外資力挺
老梗詐騙 比丘尼失血32萬
悼金正日 錦繡山太陽宮開放
陸收入分配改革方案 再擱淺
火箭戰尼克 林書豪期待
大台北低價區 首購青睞
北市最貴住宅 群聚大安區
明年人纖年 加工絲大漲
人民幣有效匯率11月創新高
勞委會：產業發展兼顧勞工權益
經長：續擴大台日雙邊合作
外交部：增減外館需整體考量
星歐FTA 藥劑電子化工受惠
蘇花斷 觀光業盼補貼交通票價
北韓用南韓設備建核基地
總統：扁已獲最好醫療照顧
走讀台灣 豐富探索台中風情
北市抽驗即食熟食品 2件違規
北市抽驗即食截切蔬果 6違規
朱敬一：面對挑戰 台灣要轉型
泰政府預告 曼谷交通惡化
貨車翻覆 駕駛重傷
安倍與中談判 陸學者：樂觀
學者：日參與TPP關鍵在協商
新北耶誕演唱會 籲搭車參加
推能源稅 財政部：待景氣復甦
科大生創微講堂 鼓勵素人演講
追思辜濂松 政商界出席
台北攝影節 華山開展
五楊部分通車 跨縣移民可期
溫泉粉無重金屬 卻多化學品
歐盟與星FTA 對台影響較小
振興股市 政院邀券商交換意見
區間盤整 台幣午升4.7分
胡適蔣介石競合 中研院辦特展
房仲：北市公告地價現值將雙漲
貨幣寬鬆 熱錢找高收益標的
康州爆血案 全美校區加強巡邏
護理荒 邱文達：已補8成
新莊副都心 闢創新園區
資策會全民資安週起跑
電費編列暴增 北市：進行審查
屏商院高速運算室 國際肯定
南部備援中心啟用 防救災堡壘
美血案前夕 凶嫌母：兒子惡化
末日傳聞滿天飛 越民眾擔憂
推國際化 成大籲研究計畫帶動
蘋果創波段新低 衝擊概念股
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科技轉型 朱敬一：由部會主導
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北市土地現值 信義區漲幅居冠
代辦違法 男要求返還費用勝訴
南韓大選 聚焦首位女總統
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12月台指期跌52點
德里公車之狼 輪姦女大生
退俸替代率7成 試院：未定案
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中市議長補選 林士昌當選
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台鐵湖口站 重建跨站式站房
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動物過冬百態 北市動物園揭祕
三大法人賣超台股120億元
補習班講師網路批對手 判拘役
谷歌傳願讓步 終結FTC調查
自民黨勝選 振興措施料快出爐
假冒董事A名錶 警逮詐欺男
全球汽車銷量 豐田將重登龍頭
疑信世界末日 河南漢砍傷學童
商品多單減 1個月來之最
滬寶鋼煉鋼廠事故 2死12傷
自民黨勝選 日股收盤漲91點
愛心投遞箱 北市澄清切合主題
馬祖土地爭議 陳雪生推修法
北市地王 房仲：站前寶座穩
性功能障礙 心血管疾病敲門
陸停一代身分證 春運購票引憂
吳敦義盼兩岸擱置爭議共創雙贏
猥褻少女遭抗 殺人藏屍判無期
病兒母親：槍枝非康州慘案關鍵
利率較低 民眾房貸轉向壽險業
徐旭東獲大陸華人經濟領袖獎
聯發科獲亞太卓越半導體獎
印尼詐騙台嫌遣返 機場引側目
北捷再增哺乳室 總數達24處
韓平澤港與江蘇大豐港航線開通
PI票房佳 全台累積3.5億
竄紅搜尋榜 李宗瑞居冠
特教人員受傷 吳志揚慰勉
橫山鄉長補選 古榮耀獲綠支持
新北勞檢裝修工程 全數不合格
新台幣兌美元升0.2分
砸億元 樂陞在高雄設美術中心
立院初審 酒駕罰鍰最高9萬元
火車票難求 花縣長籲增班次
美血案凶嫌母 家庭生活超保密
結合文創 台彩推霹靂刮刮樂
經建目標明年經濟成長3.8%
專案環評 擬主管機關共主持
森鐵慶百年 平地線23日復駛
3C熱搜 蘋果宏達電包辦前3
張正傑獨奏會 正港德意志
差49歲 前義總理與女友訂婚
陸貪官出逃數和攜款額 破紀錄
滬深股市收紅 延續漲勢
歡樂公車司機 乘客笑著下車
宜蘭清水地熱發電 ROT簽約
印度外長：與陸無重大具體問題
談判陷僵局 菲南和平路難行
張忠謀：海外智財逆差會益趨嚴重
捐5張發票 明星棒球賽免費看
U型復甦 經部：谷底不會太長
佯縣府主管 婦借錢不還被訴
網購安全 金融業推虛擬卡號
台中正副議長補選 林張配勝出
新豪宅多 北市住宅地后換人坐
信心回溫 對景氣就業雙雙樂觀
釣島議題 外長向日新政府喊話
陳淑慧籲國會尊嚴 綠委盼開放
中市男子落水 送醫搶救
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
金門古蹟龍鳳宮整修 風貌再現
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
立院初審 考專技公職應有證照
嘉市管樂節 29日騎馬踩街
立委學歷爭議 雲林議員促澄清
陸倒爺潛台 小三鞋露餡遭逮
發展國際化 大學特色應各異
安倍：籌組突破危機內閣
印度經濟成長 十年來最慢
ETC破3百萬 利用率65%
陸經濟工作會議 持續房市調控
壽險投資 公會：不主動提台股
林義守盼組兩岸職棒大聯盟
香港特首20日赴北京述職
寧波樓塌 目擊者睹女瞬間消失
最便宜保養品 多吃蔬菜水果
101跨年煙火秀 法式唯美風
智庫：南韓明年成長3.4%
貓纜歲休結束 水舞展演頻率增
屏東啟動 高齡友善城市計畫
德國年度字：例行救援
歷史古都 越南會安
來台旅客 18日破7百萬人次
不吃山豬 霧鹿國小下山吃牛排
菲勞匯款 10月創新高
立院初審 專技考舞弊禁考5年
義大領隊：若打假球就解散
狹幅盤整 新台幣收升0.2分
港警大掃黑 61人落網
台北少觀修教堂 圍牆如沐春風
浸水營古道修復 全線暢通
中市公告地價漲 地王新光三越
事業南霸天 林義守邁步公益
推大學國際化 教部擬跨國開課
春節航班訂位 台金預作準備
陸QDII團隊 18日訪久元
大陸商品披日皮 北市籲看產地
賽德克部落 南投賞梅新秘境
扁辦：扁若回監 病情將惡化
台明年經濟成長 挑戰3.8%
巴士墜谷 竹縣府事故點祈福
員警默默行善 3年逾千件
利率案 瑞銀恐被罰16億美元
高市體育處：牛隊進駐高雄春訓
陸明年調降部分民生環保品關稅
陳長文：兩岸關係重點在良制
北市贈地售屋 102年稅增
店家加入拒毒 台南授證
旁聽爭議 立院教委會虛耗一天
新北36新措施 102年上路
亞洲和阿拉伯遊客中意德國精品
陸：盼中日關係健康穩定發展
南義小鎮 傳為末日避難所
分裂轉圜 法右派將重選黨主席
SBL明星賽 不滿意可退票
經建會加速規畫 經濟示範區
安倍回鍋首相 南韓媒體憂心
三鶯板部分路段 元旦停車收費
靜宜海外青年班 時尚秀展成果
拆他人信 2男處罰金5千
末日威脅 急難求生包熱賣
胡正明：發明不等於專利
博弈機台管理 資策會提建言
農曆春節前 全台供水無虞
補庫存續旺 塑化上游彈漲
封閉半年 浸水營古道開放
蘋果盤前股價跌破500元
宏國與陸互設處 外交部不支持
準日相安倍：釣魚台沒得談
丟鞋嗆總統 警約詢王獻極
6萬工廠合法無門 立委提修法
迎賓館蔣經國塑像 樹倒壓毀
比例區復活 菅直人當選
陳敏爾擔任貴州代省長
台灣新記錄種 虛幻隱綿蟹現蹤
消遣菲拳王 賈斯汀畢伯惹麻煩
疑南投市長友人遭通緝被逮
美麗灣案 李鴻源籲盡速環評
外資上周買超235.77億元
白崇禧夫婦墓園 列市定古蹟
印尼明年經濟成長6.6%
北市公告土地現值 年升逾3成
張通榮關說案 關鍵畫面擇日驗
法最低薪資調漲 1月1日上路
凌陽矽統攜手 攻電視晶片市場
山地鄉桶裝瓦斯 補助逾2萬戶
身障購屋貸款 北市利息補助
宏達電 傳棄大尺寸Win手機
凱基證 明年併入開發金
美元趨弱 資金向高殖利率資產
北市警人事調動 9人調遷
鴻海尾牙 有機會在台大體育館
推廣閱讀 華山將辦華文朗讀節
犀牛隊想挖角 建仔重心仍在美
遠雄20億買樓 改建住宅
義聯買牛 高雄棒球界熱迎
提升學研 翁啟惠：破3迷思
外交部：赴美祝賀團代表國家
趙傳掏百萬 相隔10年推新輯
美女市長男友遭通緝 逮捕歸案
立委補選 陳世凱：全力以赴
府：刪年終慰問金 總統當事人
末日求生 義地下碉堡生意夯
兩岸條例修法 台商建議開放些
新北市客家預算 議員質疑浪費
陸降關稅 部分台灣產品零關稅
台大公共宿舍 北市列歷史建築
投資放寬 壽險1月底前彙整
義大隊春訓 屬意立德棒球場
群益金鼎證：明年指數壓縮
尖石罹難者 泰山國小音樂追思
安倍組閣 傳麻生將獲重用
中梵學歷採認協定生效
學者：台灣經濟威脅非韓國
今彩539開獎
台與教廷 高教學位採認生效
iPhone走紅 設計專利當道
人權觀察籲停止攻擊泰南教師
威力彩開獎
疑壓力大 男子飲彈自盡
新北橘26公車 18日通車
調查：近3成陸億萬富豪已移民
讀潛水鐘與蝴蝶 護士創注音表
府：依職權圈選赴美祝賀團成員
許舒博：壽險資金續布局台股
詐騙老招誆擄人 警民攔百萬
台綠色成功經驗 大馬講座宣揚
結束7年旅美 高國輝投入中職
泰南學校復課 遇襲餘悸猶存
辜濂松追思告別會 明年1/6
全球公司債發行 締造新猷
友人被逮 許淑華：早已沒聯絡
瑞士薇黛案 京華城放寬受理
男闖平交道 遭火車撞死
印度財政部大砍經濟成長預測
PSY登上告示牌最佳新人
湖口戰車營演練擦撞 1死3傷
東亞小島爭議 給美國大難題
印尼詐騙台嫌 分批遣返
水牛變犀牛 網友：牛迷不解散
監督聯盟訪議會 籲刪浮濫預算
世界末日說 專家釋疑
北市公車撞安全島 8人傷
戰車撞士兵 1死4傷
南韓大選 選民逾4千萬
印尼官員：鴻海投資案將延數月
南韓大選 朴槿惠試圖創造歷史
威力彩頭獎槓龜
工作忙 9成大馬人盼明年改善
今彩539 頭獎無人中獎
夜市現切水果含糖精 北市開罰
宸鴻廈門廠區外另地擴產
M60A3戰車撞死1士兵
張良伊事件 外交部取消補助款
印尼4歲男童 死於禽流感
紐約製造業 萎縮狀況惡化
戰車壓斷腳 傷者送三總手術
戰車演訓事故 軍方小組查肇因
放寬軍官服役年限 軍方彙意見
53國上百人 連署賦稅人權宣言
安倍訪台 曾遭外交部「放鴿子」
花壇鄉代會 正副主席遭罷免
台中市議長補選 林世昌扶正、張宏年副議長
角逐顏清標缺 民進黨徵召陳世凱
美女市長通緝犯男友 鶯歌落網
刮刮樂「霹靂顯神威」 布袋戲英雄比手氣
AWC主席 暢談聯合國觀點
政府應正視 杜絕父殺子的悲哀
朝鮮昔有女王 今可能有女總統
NGO青年代表「台灣，中國一省」 外交部取消補助
日美高峰會 安倍下月訪美
報告：中國移民2010年居美國首位
美前總統卡特 建議中日「共管」釣魚台
乾隆玉璽在法國拍賣 110萬歐元成交
台灣首次遣返 中國經濟犯
扁告訴孔傑榮「寧落入共產黨也不當馬英九囚犯」
元旦4天連假 國道0-7時免通行費
中國台胞代表會議 17日北京開募
中研院: 台灣今年GDP無法保1%
羅文嘉接任「台灣數位出版聯盟協會」理事長
蕃薯台經營團隊重組 郭碧蘭出任董事長
台灣優質的醫療服務 締造生命奇蹟
700年傳統客家布馬舞 「跳」進立法院
高鐵第2億乘客17日出爐 幸運者待尋
台灣高海拔冷茶評鑑 淘汰率為52%
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美府會協商有進展 財政露曙光
力挺文化 德撥經費年逾3千億
歐盟盼與日新政府談FTA
全球半導體營收年減 3%
房仲估 公告現值增至104年
前11月 台股基金53檔淨申購
歐美陸轉佳 新興市場多頭起
賴幸媛到任WTO 拜會拉米
WTO新秘書長 展開提名作業
義前總理精心策劃愛情劇
冷氣團報到 低溫下探12度
韓大選 2候選人過往皆傷痛
巴西離婚率創新高
美股漲 能否激勵台股受關注
春節離島機位 連3天傍晚開訂
大陸美債部位增至5個月高點
委國選省長 查維斯派壓倒勝
4G開台 業者估2015年中
南亞光電LED燈泡生產線竣工
南韓女權不彰 朴槿惠遭質疑
料刺激經濟 日股達8個月高峰
雲端研發 全球找人才
美將盜版納入不公平競爭 留意
重返紐約 林書豪和老友相見歡
強姦之都 德里兩年逾千案件
Nexus4出貨遲 谷歌道歉
大陸婦女巴黎賣淫 遭受暴力
台股開盤下跌10.99點
西班牙擬推低收入戶租屋補助
暖化 加國今年白色耶誕夢難圓
豪哥戰尼克 首節8分3助攻
安倍回鍋 日銀料致力滅通縮
4G投標 遠傳規劃50MHz
行動上網夯 遠傳加碼資本支出
中華民國贈巴國消防車救護車
如此防偽 安徽官員頭像作標識
智慧機市場 安卓系統恐將全拿
傳歐巴馬將考慮社會安全上讓步
豪哥半場打太棒 紐約球迷噓
遠傳紀竹律：台網路不貴也不慢
新台幣匯率 盤初走升
商品前景 高盛花旗不同調
對抗衰老 人類基因解碼
再增持美債 陸仍是美最大債主
高盛上修 陸Q4成長預估
南韓大選 人民的選擇缺席
國壽投資高鐵桃園站特定區簽約
釣島主權 學者：美不選邊站
中研院：今年GDP無法保1
帶刀行竊遭擒拿 判刑確定
3節打完 豪取20分
加強文宣 劉德立訪巴國公視
學者：陸劍指東海 盼控制島鏈
全球髒錢十年6兆美元 陸佔半
外交部：審慎觀察安倍言論
台股陷整理 關注電子股
台港廠商重地 東莞建產業園
德拉吉稱歐銀政策有助經濟復甦
鷹派安倍回鍋 美國樂見
陸FDI 13個月來12度降
兒虐致死57童 照顧疏忽逾半
哈林砍50分 破尼克主場不敗
總統：不希望媒體成一言堂
總統府接恐嚇電郵 警：追查中
清大生創協會 媒合台非志工
管中閔：台灣人才 早吃老本
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
藥品國際化 學名藥省健保費
中華民國角色 總統盼國際正視
教育補助 特殊家庭子女不受限
首座折扣城 2016年試營運
代言世大運 曾雅妮：很榮幸
球評：林書豪化身野獸重返紐約
管中閔：防人才流失 改變環境
世大運代言耶誕篇 曾雅妮現身
三商人壽上市 明年增員千人
林書豪返紐約 樂憶林來瘋
北捷淡水線 新增5座閘門通道
中市與日群馬縣 簽友好協定
胡正明：引國際創投補缺口
陸海歸求職 風光不再
贈玩具 駐露大使扮耶誕老人
大陸嚴打全能神教 逾百人被捕
陸多數城市房價漲 續房市調控
總統關注陸人權 盼劉曉波獲釋
央行理監事會 利率決策受關注
戰車輾官兵 疑因天色昏暗誤判
強盜溺斃男子 女判15年
生育法案速決 菲人口控制有譜
豪22分 破尼克主場不敗之身
加國雜誌評選 南韓今年大贏家
代寫論文 學位撤銷業者送辦
社區冬至送暖 南瓜菜粿助弱勢
世界末日說 菲人一笑置之
償債能力疑慮緩解 夏普股價漲
掃街拜票 南韓大選最後衝刺
興大昆蟲展 千餘件標本驚豔
成龍自稱擁槍嚇敵人 港警調查
布馬舞跳進立院 宣揚客家文化
李鴻源：台灣耐災能力增強
地下錢莊滾重利 5個月索6倍
陸護照時髦說 綠要林中森下台
重返尼克球場 林書豪打得開心
高鐵桃園站 國際商務城啟動
陸現移民潮 富人精英成主力
國壽投資公共建設 首重收益率
高鐵桃園國際商城 4年後開張
全台首座折扣城 衝百億規模
客運車禍摔落位 女乘客獲賠
戰車撞死士兵 高華柱哀痛
搶修蘇花 交部：年底通小客車
外交部：8年加入TPP
盤整 新台幣午升4.9分
疑食物中毒 高市2國小停課
陳(沖)：GDP3.8%有依據
戰車撞死士兵 家屬要求給交代
星通膨高 明年實質薪資恐降
工作機會少 台東人支持美麗灣
戰車壓斷腳 傷者加護病房觀察
大林蒲設遊艇區 數百居民反對
元旦假期 國道0至7時免收費
張忠謀：創新動能在產業
漁船東沙起火 5船員棄船獲救
老友惡意犯規 林書豪輕鬆以對
警分局長交接 朱：彰顯公權力
中研院：明年GDP 3.05%
高市警官換新血 陳菊勉拚治安
專家：台扮演區域經濟整合要角
裕隆攜手台北101 電動車接送
豪華車夯 保時捷業績年增2成
白宮提新案 增稅門檻提高
台星經濟協議 明年初有進展
潤泰新：目前房價正在谷底
巿長合照騙民眾投資 約談主嫌
傳摩托羅拉合作生變 鴻海不評
郭台銘籲兩岸修法 保障智財權
募兵軍事訓練折抵 最多15天
精鹽廠新體驗 熱海水泡腳爽
印尼省長月薪高 近2百萬台幣
美人瑞去世 日人瑞升格最長壽
催生陪審團制度 民團奔走
科技會議缺席 張忠謀：熱心不夠
智慧移動載具 助障礙者更獨立
神聖的介入 台生入選美動畫展
三星勝 美法院拒蘋果禁售要求
台股收盤漲12.46點
印尼：無民眾感染新型禽流感
12月台指期漲6點
花東轉運可到 觀光局籲勿退房
失業男搶銀行 行員等聯手制伏
台股漲12.46點
新郵輪列車 走訪山野小站
國道羅東轉運站 剪綵啟用
12月電子金融漲
中市金藝獎 林吳素霞實至名歸
建築變畫布 台師大上演狂想曲
續緣來世 老夫頭七帶走老妻
阿里山跨年 電影歌聲迎曙光
拚觀光 北京頤和園辦跨年晚會
十二年國教疑問多 教部設專線
安倍擬1月訪美 強化日美同盟
支持美麗灣 地方民團嗆李鴻源
瑞信料陸明年經濟成長重上8%
狹幅震盪 收漲12.46點
智財逆差 陳(沖)：強化布局
明年開季首戰 曾雅妮復出參賽
新低預測 中研院：復甦不快
阿里山迎日出 勿疲勞駕駛
陸流行樂壇吹起民族風 藏歌夯
鄧振中：盼美日助台入區域經濟
陸：近4成企業家認為經濟偏冷
陸：明年利用外資態勢不會大降
三大法人買超台股0.31億元
中市首位女分局長 胡美華就任
跨站設計 台鐵湖口站啟用
金門警局長交接 蔡耀坤上任
通膨嚴峻 印儲銀仍不砍利率
一人一通電話 盼有線電視降價
陳(沖)：能源稅不會增加稅負
能源稅 財部：會讓衝擊最小
越南象腿女孩 台助醫療康復
正視台企 民進黨邀宴台商會長
涉販嬰 助產士判9年
天冷登革熱未降溫 南部疫情多
侯友宜4同學 調任新北市警局
公所跨區收件 新北服務超商化
動盪 報告指陸年10萬宗衝突
夏寶龍接任浙江省委書記
遭指都更破壞文化 新北市澄清
蘋果一般大 高樹蜜棗正香甜
藏人何以自焚 盼政策改變
7成童愛看偶像劇 兒盟憂偏差
日昆蟲專家 畢生收集捐興大
義巴勒摩2屋倒塌 2死2失蹤
新台幣兌美元收平盤
退而不休 清華志工團熱中服務
保障母性就業 勞委會訂指引
倒數計時 朴槿惠文在寅仍糾纏
越紀念河內空中大捷40週年
警破製毒廠 紅磷法煉安毒
陸配假結婚真打工 男判3月
美專家建議 台灣應多簽FTA
北美館影像尋人 23日起跑
冷氣團發威 合歡山再度飄雪
陸新版護照 菲海關今見本尊
學校浴室裝針孔 教師判2年
中華電通路改造 積極拓店
新北冬令營 首推飄移板運動
省油耗 華航租4架波音客機
海基會交流雜誌 聚焦九二共識
慈濟冬令發放 感動北義居民
高雄輕軌 兩跨國公司競標
學者：台應提升國際競爭力
李強將任浙江省長
拓展通路 中華電設人力公司
燕南書院重建 打造金門新景點
王儒林接任吉林省委書記
中央氣象局 氣象報告
里程碑 貿協上海代表處開幕
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
傳陸設定明年經濟成長7.5%
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
趙正永任陝西省委書記
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
壓制通膨 印度央行維持利率
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
世界末日不會來 專家5大理由
豐田全車系 農曆年後調漲
減肥大作戰 男半年甩42公斤
拚經濟 高市組重大投資小組
心願樹圓夢 耶誕傳愛家扶
流浪動物 藍青年團籲人道對待
搭復航遊星 租智慧機1日免費
高中女生欲跳樓 驚險救下
耶誕趴 桃青年舞會23日登場
學者研判 台灣利率維持不變
薛琦：外資沒有出走問題
普立茲攝影獎 歷屆作品將來台
社運風雲人物選拔 23日揭曉
15歲胸痛罕見 動脈痙攣作祟
上班族愛運動 打造雙贏人生
陸南水北調東線主體工程將完工
阿里山遊客 破單年2百萬
改良地圖 傳蘋果積極討救兵
南韓大選在即 藝人鼓勵投票
菲總統頒令 設莫洛國過渡小組
狹幅盤整 新台幣收平盤
安永：明年IPO市場梯型反轉
中華白抗日 犀牛3小將建功
失聯17年 警助精障女回老家
不老騎士環島 神采飛揚抵屏東
末日說與水晶骷髏頭 姑且聽之
茶農開車墜谷 熬過一夜獲救
工信在手工程 蘇花改占一半
油錢不補發 立委指中油欺運將
張善政：電視具智慧發展潛力
黃介正：陸盼兩岸進入政治對話
不再需要的公設保留地 將解編
行走大陸 貿協：發揮雙功能
覬覦南展館工程 警逮2惡男
尾牙年菜用石斑魚 助價格回升
剩3個月 美骨癌少年錄歌道別
油錢補貼爭議 函請交通部說明
綠與台商交流 黨內盼把握機會
天冷落水 女溺斃龍潭大池
男企圖引燃爆裂物 警及時制伏
周美青偏鄉說故事 老少同樂
母跌運河溺斃 子女獲國賠
傳播課教反壟斷 17校串連
制裁北韓 駱家輝：美中有分歧
抗議韓星代言 日右翼份子判刑
冒充反詐騙專線 婦險失百萬
來台旅客破7百萬 刷新紀錄
陸媒：安倍對中日關係說法矛盾
保護兒童 玩具安全標準趨嚴
林中森抵泉州訪問 探台商
入冬新低溫 淡水11.2度
智慧電視連網 當心反被窺光光
歐元危機波及 瑞典再次降息
提升團餐品質 毛治國推認證
山東雞農用禁藥 官方調查
頂住傷悲 泰勒獲單週最佳球員
海陸M60A3戰車妥善率達標
交大雲端運算 省25倍電費
美流感高峰期 籲接種疫苗
開刀減重 糖尿病患幾可停藥
台74快 台中松竹崇德段通車
大馬樂高樂園 高峰期限人入園
胡春華入主廣東 王君掌內蒙
國教諮詢專線 民眾最愛問升學
強化治安 墨西哥成立新警力
萬鄂湘當選大陸民革主席
林書豪謙遜 主播球評都說讚
中市立委補選 顏寬?登記
嘔吐發燒拉肚子 恐腸胃型感冒
打擊犯罪 美國大力援助中美洲
樂活農業 陳保基向年輕人招手
工程會：今年促參金額破千億元
西銀行業逾放比 再創新高
家暴修法 未同居親密暴力不保
賣命搶修蘇花 工人頂風懸空
科技會議閉幕 陳(沖)：行動開始
優質高中職 中投雲林須逾8成
技職風雲榜稱霸 雲科大耀眼
美關切越南人權個案
中市企鵝館告吹 預算全砍
郭美珠告白冰冰偽造文書詐欺
總統重申 和平解決釣魚台爭端
衛生署：醫學工程師應明確規範
敦南豪宅店面 標售喊停
鄭埌耀推廣短歌 獲日勳表揚
東港溪大量死魚 屏縣環局調查
陸媒：中美溝通機制不可或缺
中油展新頁 高雄外海探勘油氣
智慧電視 遠傳估3年普及
街角那群人 微電影首獎出爐
現鈔不離身 吸金案主嫌遭境管
個股流通性偏低 證交所要管
放寬離婚陸配探親 陸委會研議
新北耶誕樹 5套新裝輪番登場
反恐演練 金華兵推19日登場
拖4天 河南對校園慘案做處分
陸將提出促消費措施
德里輪姦案 嫌犯開巴士兜風
年度7百萬旅客 馬國阿嬤開心
陸：日否定和平傾向國際應警惕
中職新人選秀 3名鐵捕入列
女兵比例7.7% 擬逐年提高
景觀大獎 打造台北美麗城市
騙動物園倒垃圾 女繳錢換緩訴
洗衣粉有法管 違者處10萬元
微波烹貓案 被告稱為報復
小康妮二度訪台 笑臉迎粉絲
謝長廷：制憲必要性已降低
低價遊日月潭 船家憂惡性競爭
保險業買股 價升逾限擬鬆綁
國民黨組專案小組 研議防賄選
來台客第7百萬 高雄擦身而過
哈林連線 林書豪：哈登非常棒
能源稅 財長：幅度不會很大
登北插天山失蹤 尋獲男健保卡
蘇花中斷 南澳居民生活不便
燒傷後移植皮膚 斐女孩漸康復
法部：國際人權專家非干預司法
第7百萬旅客 馬國阿嬤嚇一跳
吸毒暴斃遭同窗棄屍 水落石出
婁勤儉將任陝西省長
印度外流黑錢 十年逾千億美元
舞台角色扮演 圍牆少年啟新生
北少觀啟生命教育 春風拂圍牆
郝勉警執勤技巧 快速排除塞車
穿越霧風到林家 李崗記錄歷史
工廠登記放寬 小規模工廠免辦
嘉市蘭潭國小節水 全國特優
孕婦患流感 併發症率增3倍
返金尋根 馬華僑青年充滿好奇
量販吐利潤 衝尾牙家電銷量
木乃伊柯象傳奇 特展揭謎
救股藥單 金管會：交易所再研議
員警機警 金大學生免破財
毒品控制少女 警破獲暴力集團
安倍盼放寬金融 日銀總裁未答
向大陸引水 金縣備2方案
誆不看神醫會死 陸籍男女遭訴
父性侵女兒逾三百次 判18年
產學大小聯盟 企業參與度高
全球第十億觀光客 落在西班牙
三星將撤告 在歐洲和蘋果言和
台灣學者會王毅 談兩岸關係
勞團抗議補充保費 衛署說明
手麻誤為腕隧症 原是頸椎退化
林書豪擊退尼克 紐約媒體稱讚
暢談末日 師籲生珍惜生命
紐時：林書豪彷彿沒離開過
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貿協上海代表處開幕 政商雲集
蔡衍明次子 任旺旺首席營運官
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產險大陸投資業務 研議放寬
李建國遭實名舉報用人唯親
陸部署20改革事項
合歡山積雪 入夜封路管制
朴槿惠盼寫歷史 成南韓女總統
肯亞再傳爆炸 明年大選蒙陰影
學校拚優質 不該只抓最後一個
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土耳其基準利率 16個月首降
創自主品牌艱辛 嚴凱泰落淚
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外交部盼日方正視台對釣島主張
產險收費出單 明年5月前實施
疑毒品糾紛 1男遭槍殺喪命
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大樂透頭獎1人獨得2.25億
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AWC主席 會晤賦稅冤案受害者
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李明博將卸任 評論褒貶不一
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馬總統主持 國家人權報告英文版發表會
全美祈禱早餐會連勝文讓位 外交部斥不實
近期再槍決 法部：絕對有可能
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投信：籌碼安定 雙軋行情可期
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