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News Archive | 2012
漢文新聞列表 Chinese News List
涉猥褻骨折女 男看護判刑9月
經部：食品工業是良心工業
金馬奔騰宜蘭 周邊道路交管
台積電基金會發行莊子有聲書
匯市觀望 台幣午升4.6分
受傷學生後送慢 家屬不滿申訴
台緬經貿合作 外交部樂觀其成
朴槿惠：在野陣營開民主倒車
比國議員致函 肯定東海倡議
財長：四大基金及公股可進場
涉侵占公款 板橋榮家主任聲押
北醫大訪團晉見巴拉圭總統
銷售冷 傳日航空業擬撙節成本
火箭主場逆轉公牛 中止連敗
中原與天山經濟區規劃 陸准了
亞銀：東亞債市有資金出走隱憂
環團：5成空污不良站日在高屏
台大醫推器捐 新竹35人響應
民俗調理人員 衛福部管理
朴子東石段快速道 23日通車
美將取代陸 成日最大出口市場
陸媒：上海批准免稅商店開張
嫌鄰狼狗吵提告 容忍度內敗訴
胡志強：公債法修正應求共識決
三七五減租擬修法 明定基準日
金鑽獎優良志工 人老心不老
週年慶公安違規 微風遠百遭罰
台股收盤漲17.27點
ARM人才培訓 物聯網帶頭
中國人保IPO AIG擬參與
查異常交易 2家公銀無異狀
招商554億 陳(沖)讚港務公司
台北股市漲17.27點
投顧：感恩節後美股漲相佳
陳(沖)：政院版公債法最理想
貼飆車影片露餡 揪團者吃官司
文創業者登陸 文案照片遭仿
年節近 越南走私家禽增多
亞蔬中心與水保局預算 未解凍
壹傳媒案 立委：業者吃定機關
12月台指期漲41點
墾丁公園套幣 首日申購冷清
12月電子金融期都漲
待業者盼 別讓失業消磨志向
情變男開槍 銀行大門遭殃
陳(沖)：妥善完成二代健保配套
酒鬼酒含塑 陸全面調查酒企
揭個資怕違法 法務部網站釋疑
金針勿太鮮豔 認明標章有保障
台被動元件Q4產值 季減5%
台糖埔里土地活化 26日說明
專家：陸政策續寬鬆 鞏固復甦
韓在野整合歧見難消 協商喊卡
台股小漲 量創近半年新低
跳脫傳統 金屬也能很優雅
嘉市議長遭解職 26日補選
政院版公債法 五都有異見
三大法人買超台股17億元
酒駕男喝茫 要員警叫小姐陪酒
北京申辦2019世界園藝博覽
槍型點菸器點菸 2醉男互毆
蒙古入歐安 專家：美遏大陸
中共中央委員 65人知青經歷
嘉義太平好山好水 熱情邀約
國教微電影 林壽福魔術教數學
傳聞證實 澳洲稀土運抵大馬
個人申請入學 台大擬減志願數
促環保 陸擬改革消費稅資源稅
公債法修法 債限未調高
學者：陸插手東協不利區域領導
公債法修法 擬增債務預警機制
憂鬱症婦人 醫院墜樓亡
外交破冰 緬甸對外關係大洗牌
山西成為陸最大煤礦瓦斯基地
中市安學公車 守護小朋友安全
上海廚藝賽 明道中學勇奪3銅
大馬留台校友盼承認海青班文憑
空污總量管制 環署待修法實施
教委會決議 蘭嶼健檢台電負責
繼承贈與移轉房屋 可望創新高
星媒：經濟整合 助解南海問題
新台幣兌美元貶0.6分
政院版公債法 北市：不能接受
港交所：陸資長遠將外購資產
匯豐陸11月PMI為50.4
陸乳業打假者蔣衛鎖 遇襲身亡
黑蝙蝠英勇精神 竹市出書紀念
感謝助養人 非洲童來台巡演
警逮通緝犯 保全報信判4月
油電計程車補助 和泰搶商機
偏鄉樂教走入阿里山 軍民同歡
欠稅七百萬 台商遭管收
北市死亡車禍 機車族居冠
藥袋有點字 視障者用藥更安全
姦殺女童逃20年 涉案男判無期
遠百微風：消防安全已改善
不滿搶生意 男砸洗車場洩憤
王郁琦：繼續擴大兩岸交流
新北伴手禮設計賽 票選抽大獎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
公債法修法 管中閔：北市委屈
嘉義推閱讀 國語日報投稿第一
後山小手印 部落童繪故事
中華電攻企業雲 雲端支出倍增
戰地採訪風險高 逾百記者遇害
日使：南海爭議 國際法解決
明年亞太IT支出 增7.9%
鰲鼓濕地園區 賞鳥新天堂
惠譽調降日兩大電子公司信評
命中率低迷 豪失望
釣島爭議 李登輝：依歷史認定
電玩收賄案 陳玉珍施永華對質
金廈起大霧 海空交通受影響
立院初審 夫妻債務各自還
體驗飢餓 君毅中學4百生捐款
學者反美麗灣 台東縣府盼理性
印尼勞工抗議 雅加達交通癱瘓
世界百大獎學金 今年增2所
一次領改不回 年金退休有保障
藝術治療 癌患遠離恐懼哀傷
嗆日相下台 男子持刀挾持5人
立委選舉政治獻金 丁守中居冠
未孕有乳 腦下腫瘤作祟
假藉問路搶老人 男子落網
房叔走了房嬸又來 陸官方證實
宜蘭辦金馬獎 場地特殊迎盛事
北基增第3軌 日增87列火車
周美青說故事 小朋友熱烈互動
新版中國護照 越南抗議
深度交流 龍應台28日訪港
全球經濟露曙光 中鋼漲鋼價
陸對台經貿 王毅：無任何變化
北市推校長觀課 校長協會支持
陸製鞋靴續課反傾銷稅將定案
隔牆罵鄰 未指名仍判拘役
陸電子護照納南海 菲提抗議
遷205兵工廠 新址費思量
捐血抽機票 民眾挽袖響應
雲嘉南風景區 招財聖誕老迎客
陸委會：18大未影響服貿協商
國術館違法賣藥 中市警大掃蕩
綠中國委員會 陸：不接受台獨
電競星海女王爭霸 25日登場
力挺弱勢 校園美女上網獻愛
科學園區新增投資案 近10億元
資源回收換垃圾袋 另類伴手禮
市場禿鷹 金管會緊盯
仰德高球賽 盧建順穩居排頭
海大罐蓋愛 惡搞傳情年終清倉
夏普手機合作停滯 鴻海不回應
罹神經纖維瘤 陸少年腳掌巨腫
特色團餐 高市梅子入菜
量縮盤整 台幣收貶0.6分
報廢垃圾車 替北市做環保外交
釣島爭端未決 逼使美表態選邊
空手道世錦賽 中華一金一銅
抗癌女辦演唱會 雙親感動淚流
被指對綠政治偵防 調查局否認
郎朗抵台傳琴 獻貝多芬蕭邦
高警添生力軍 父子兄弟檔齊集
印尼示威 台商廠遭闖入迫停工
河南園區扯上富士康 鴻海查證
為歌爭訟 高金素梅遭控不起訴
續談南海問題 越正面回應菲
男子製安毒銷陸 獲利逾千萬
涉沿路敲車窗偷竊 夫妻檔送辦
以巴停火 細數戰果各自表述
曹啟鴻：中央應重新規劃元氣館
李登輝：市政工作以服務為目的
謝建維新平台 續推兩岸交流
緬甸國企來訪 投資熱燒到台灣
賈慶林：對台工作仍要重視經貿
溫興春遺孀 捐款美和設獎學金
台股量縮 負面消息有關
失業率不降反升 勞團憂失業潮
兩岸共同市場基金會通過新人事
義百萬戶申報不實 收支不吻合
65年後兄妹重逢 書法家謝警
北美電視零售市場 Q3趨穩
同名不同命 通緝犯王建民遭逮
防安眠藥濫用 衛署設管控系統
勞會副主委 郝鳳鳴精通勞動法
苗栗傳槍擊 菜販斃命
4違規經理人 1人放棄陳述
文獻館特展 回味台灣民俗
IFRSs明獎徵答中獎名單揭曉
防一日遊賣淫 移民署加強查察
水稻農藥減半術全球在台首發
地方欠債 100年近9千億
兩岸合作 鎖定生技綠能文創
防缺額 台大減申請入學志願數
醉後誤喝酒精膏 女子甲醇中毒
金耶誕樹東京亮相 市價逾億元
陸媒訪台 採訪宗教志業
疫苗抗流感 專家稱效果有限
女中士從軍 慶幸非常幸運
談創業 連勝文：青年要有熱忱
購電爭議有解 台汽電提協商版
政院版公債法 五都都不滿意
陸委會：陸應正視中華民國存在
A股ETF量能熱 陸股具潛力
被控炒股 林文郎判刑定讞
媒介少女印女性交易 男遭判刑
桃園縣升格 內政部23日審查
高鐵雲林站決標 輕材質防下陷
政院版公債法 郝：絕不接受
夫妻債務各自還 未定讞將解套
台緬經貿合作 推科技業布局
台東深層海水模廠 擬重新布管
若升格直轄市 桃縣：一大鼓勵
孫子遭虐 外公訴停母親權獲准
限縮保險業買房 調高風險係數
今彩539開獎
消防栓突噴水 2女受傷送醫
金門引陸水 王郁琦：共同研議
威力彩開獎
金馬獎驅鳥變誤殺 宜縣府道歉
食尚山藥嘉年華 推廣優質蔬果
主角過世 靈堂看最後一場電影
韓在野整合談不攏 男跳樓訴求
中藥行違法看診 還搜出熊膽液
財政部：調高債限 非萬靈丹
蘇掌中國事務會 綠有挺有批
外交部：金溥聰會如期返台備詢
陣頭將大集合 震撼金馬典禮
斗六接連傳墜樓 2死
迷幻在日落前 奪金馬創投首獎
遠銀個資外洩 金管會將查證
曾銘宗：國安基金無進場時間表
白色恐怖受難 家屬盼刻碑紀念
台日鐵路便當 擬推排骨海鮮版
北一女2連敗 晉級8強再等等
以巴社會中 受壓迫者的身影
上網八卦性生活 都是青春秘訣
龍應台訪港 蘊含多重意義
日本莉卡娃娃來台設專門店
高鐵速度快 失物找回也快
張俊福東京演講 日商踴躍出席
南山3連敗 本季黯然收工
醉男搭訕女大生 3千要求口交
以巴交戰8天 拉抬哈瑪斯地位
日本百大設計獎 台4作品入選
銀行不良債權 不可再轉賣
政院版公債法 北市藍委不滿意
斐1所高中同時有17女生懷孕
2013元旦健走 獎金加碼
李克強談改革 指為陸最大紅利
威力彩 頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
財部：證所稅明年如期實施
因應週末示威 曼谷實施內安法
日男持刀挾持5人 先放1女
中國事務委員會 蔡英文願參與
恐怖派遣公司 設刑堂毆工扣薪
陸委會：民間活動補助依規辦理
陸製造業指數升 經濟Q4反彈
新聞老兵霍爾 任BBC新總監
歐官員：希臘最新援金可望撥下
台商張川忠越南北寧車禍身亡
法總統府遭駭 主謀來自美國
低調過黨慶 國民黨全台同步推公益
最大航商 重回台灣闢中美洲線
誤譯風波 經濟學人登台灣投書
台股量能不出 難脫震盪築底
國立聯合大學運動大會熱鬧登場
日本警攻堅 逮捕挾持人質男
中國新護照南海劃入主權 菲越周邊國家抗議
香港民調: 港人對日、菲反感
簡化居留定居申請規定
菲律賓稱將召開“南海四國會議” 未邀中國
美前國防部長稱「20年內中美爆衝突可能難免」
許明財: 世博台灣館2013元月完成試營運
新東陽董座槍擊案 嫌犯13人落網
凝聚善心轉動世界
25日南市文化中心「健康樂活young人生」講座
綠的傢俱 年終慶
馥敦飯店南京館 推出『感恩聖誕火雞大餐』
怡園暖冬進補料理 鱸鰻、鮑魚、高麗蔘入菜
中國事務委員會 蔡英文願參與
哈瑪斯總理籲各派遵守停火協議
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
雷恩有信心 希債協議下週達成
黑色星期五搶便宜？不一定
調查：多數德人視大陸潛在威脅
新車未交貨 德鐵路難免誤點
治安差 巴西聖保羅暴力增
印尼醫材商機 一機多用血糖計
感恩節拚業績 美員工不想加班
有機棉去年需求上升 產量大減
美銷售旺季開跑 財政懸崖罩頂
感恩節陪家人 歐巴馬以身作則
歐盟預算僵持 隱現南北對立
澳加幣看好 相關商品沾光
今年前十低量後1到3月多漲
全台有雨 愈晚愈溼涼
夏普願讓步 鴻夏戀將再續前緣
攤預算按比例 歐盟各國計較
NAND明年產出 估增41%
白宮陪親友 歐巴馬低調過節
韓下月總統大選 韓元看升
●【台股開盤】上漲43.21點
法UMP主席之爭 計票擺烏龍
出席法德紀念會 法議員倡撙節
中華電App 整合政府入口網
安倍晉三：將避免干預匯市
芝城感恩節 電音三太子台灣味
日警逮捕挾持犯 4人脫險
對戰老東家 林書豪全力以赴
墨媒：墨國將吸引更多台商投資
歐盟預算案 特別峰會再議
少年受僱詐騙 二度取款遭逮
金蝦獎揭曉 犀利奪3蝦
夏普傳讓步 鴻海：雙方合作中
綠中國事務會 謝長廷不參加
苗栗透天厝竄火 1家5口4傷
車商促銷 打出歌手鋼琴家牌
養昆蟲辦葬禮 教幼童珍惜生命
中東動亂 油價邁向連3週上漲
嘉義雞場爆H5N2 移動管制
副總統：台灣醫療觀光具吸引力
台股漲 新台幣盤初走升
無懼日圓猛升 利基型公司出頭
歐元邊陲國資本外流速度超東歐
政府阻升疑慮 韓元連3日貶
德總理：峰會無法達成預算協議
紡織不景氣 成衣業一枝獨秀
溪頭竹文化節 體驗竹韻茶香
黑莓10效應 RIM股價飆漲
不要受騙 省油錠吹噓效能
綠色工廠標章 台積電等廠獲頒
捨團圓忙搶購 美感恩節新風潮
韓陸戰略對話 26日登場
陸酒鬼酒跌停 衝擊白酒類股
疑走火 獵人夾獵槍陳屍路上
台股量增大漲 類股齊揚
公債法修法 王金平盼好好討論
公債法爭議 郝：捷運恐停工
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
法人加碼 台積電創波段新高
長榮總經理考正駕駛 學科頂標
北韓黑市 人民幣大行其道
張忠謀盼員工 健康平衡生活
總統：將開放陸專科生來台進修
外資看好 台塑四寶領漲塑化股
基金業估精品業 年增近9%
桃園升格必要 吳志揚提6優勢
阿媒刊登「東海和平倡議」投書
溫州金改 逾3兆民資有望鬆綁
北韓蠢動 南韓國防股大漲
法會上鬧事被開除 信徒敗訴
經部：綠色工廠機制助企業發展
零利率當道 匯銀營收遭波及
總統：105年觀光客破千萬
人選難產 韓在野整合又觸礁
劉德立感謝巴拉圭予台灣落地簽
中國事務會定位 綠掀質疑聲浪
李鴻源：桃園符合客觀升格要件
學者：台應努力加入RCEP
港報社論 憂陸嚴管嚴控
陸新護照納南海圖 越南抗議
避財政懸崖 多數認同富人增稅
台積電南科擴廠 腳步不歇
政院公債法草案 北市藍委跳腳
德銀：陸經濟U型復甦
產值減 紡織業應提升附加價值
呂秀蓮籲朝野應正視憲法翻修
竊內衣褲穿上身 妙齡女罵變態
婦人攔溫家寶車隊陳情 獲釋
北市營養午餐抽驗 複驗全合格
網路龜速 問題在基礎建設
台中旅展登場 民眾搶翻天
陳(沖)：年底前提振興股市方案
LED族群反彈 宏齊光磊強勢
修公債法 陳(沖)促財政部說明
NB出貨可達陣 里昂喊進華碩
日企好憔悴 三星股價來勁
立院決議 政府負最終支付責任
觀鳥馬拉松賽 國際鳥友群聚
陸市場日車復甦 最壞時期已過
弱勢盤整 台幣午升3.8分
蘇：中國事務委員確定後會說明
席勒：台灣要提刺激經濟政策
鋼價落底反彈 中鋼股價揚
胡志強：公債法可個別解決
總統：經濟學人澄清沒惡意
席勒：刺激經濟 非推升股價
加州新型港口 海嘯頻仍它不怕
跨黨立委催生國家兒童醫學中心
茶咖啡美酒展 限時搶購夯
營運續旺 大立光玉晶光強彈
美黑色星期五 電視折扣近3成
專家：酒鬼酒塑毒比昱伸毒5倍
農委會：茶逢旱欠收可專案處理
睡不好 男性更年期徵兆
大雨 雅加達多處成水鄉
經濟好轉 亞幣邁向週線升幅
含塑超標 酒鬼酒股價跌停
新東陽董座槍擊案 再逮13人
台泰藝術交流 展覽理解的尺度
總統讚揚中央社志工台灣新書
台股收盤漲220.25點
外遇不雅照瘋傳 渝官員遭免職
陸委會：陸挑爭議傷害兩岸互信
投信：PMI升 陸股反彈在望
政策支撐 2013年不需悲觀
快去加油 下週油價估漲4角
警火線救援 鬼門關搶回自殺女
歐盟預算協議 領袖：難達成
鄭炳煌 用畫筆記錄鹿草美景
台北股市漲220.25點
雞場檢出H5N2 通報OIE
二戰明信片 70年後終送達
投信：台股短線仍面臨內外變數
12月台指期漲233點
陸客來台 陳(沖)促增加經濟效益
達賴訪台 總統府：專業評估
中華民國助露國裝設國慶燈飾
愛心遠播瓜國 華碩贈電腦
不滿停火 以色列士兵嗆總理
台股大漲220點 信心回籠
巴拿馬興建工程 來台爭取投資
加稅在即 美富人年底不改血拚
12月電子金融期都漲
星國通膨放緩 食品房價增幅減
少女不堪父性侵 離家揭發狼行
股市漲 澳元週線看升
宏遠獲經濟部綠色工廠標章
日太陽能發電需求增 利台廠
扯鈴神技 林韋良太陽劇團圓夢
豪門婚姻真吹 夏姿小開准離
廖奕捷玩扯鈴 獲選太陽劇團
扯上太陽劇團 曾文秀扮推手
詐陸民數億元 警破集團逮6嫌
扯鈴搖籃 鶯歌另類台灣之光
台股大反攻 集團帶動紡織股
本土登革出血熱 高雄添1死
日媒：北韓疑似搬運飛彈
北市議會聲明：建設不容中斷
睪丸黏一起 醫稱罕見性無礙
立院跨黨派 成立人權促進會
竹北花田囍市 草泥馬添熱鬧
三大法人買超台股146億元
愛瘋將登台 估Q4通訊產值增
台商對越南水泥廠投資恐泡湯
黃志鵬：全力保障台商合法投資
席勒：房市蓬勃 定有轉折
吳豐山獲新聞志業終身成就獎
越寧平省重複規劃 水泥廠瀕危
副總統：金融以人民需求出發
留學獎學金 首增原民身障名額
北市：中央施政不公 遺憾痛心
防塔利班報復 印度加強戒備
愛的書庫揭牌 議員盼助弱勢
美重返亞洲 經濟議題成焦點
美埃施壓 以停火有口難言
林書豪陷低潮 教練續鼓勵
搶便宜 美玩具反斗城排長龍
文藝復興畫作在亞洲現風采
府：馬總統盼陸勿破壞穩定現狀
台灣通訊服務 Q3產值微增
水果月曆大方送 捐發票做公益
幼兒園老師虐童 家長拍錄現形
立院三讀 設後備及憲兵指揮部
報導：殲10駐閩放眼釣島
bumbler 余光中上課
陸新護照 綠籲表態藍稱已表達
國是論壇 立委憂企業競爭力
北市籲中央 正視獲配額減問題
台浙文化節 兩岸同台飆崑劇
孔令輝可望接陸女桌總教練
新台幣兌美元升1.4分
十月工業生產 年增逾4%
義所得測試程式 繳稅心理戰
幸福集團與越南協商解設廠危機
酒醉全裸便溺 駐日美兵被捕
台中國際音響展 千萬音響亮相
警破販毒集團 9嫌送辦
傳代工微軟手機 鴻海不評論
台觀光客北海道車禍 3死1傷
韓艦部署飛彈 射程涵蓋全北韓
亞洲冬季聯盟 24日台中開打
苦藤當草藥 不當服用傷肝
提領200萬 退休教師險被騙
內政部通過桃園升格直轄市
助魚蝦洄游 潛越式魚道效果佳
新種康乃馨 四季開花頌母愛
中央社歐債風雲 奪卓新獎
台觀光客北海道車禍 3死1傷
彭于晏：影帝氣場像超級賽亞人
美恢復與宏都拉斯共享雷達情報
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
曹啟鴻：教師法應修改
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中東國際發明展 台獲13金
交易淡 塑化泛用中間原料跌
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
集保全面提升資訊安全
好友欠錢未還 男竊電腦抵債
GDP首度上修 至1.13%
交趾陶群英會 葉王獎作品亮相
學者：台要FTA應先自由化
蘋果客訴電話爆粗 語音變真人
涉獻金案 傳沙柯吉8會檢察官
達賴喇嘛辦公室：方便時才訪台
全球最佳購物城市 吉隆坡第4
農業新科技先知稻 環保有效率
院版公債法 朱立倫盼宏觀討論
印尼失常男 家人囚森林30年
陳情案處理太慢 金門議員不滿
孫政才入渝 先拜碼頭
法國選舉 空白票可望採計
落實永續環保 奇美電獲獎
大陸打貪 多位官員落馬
勞會主動服務 助職災勞逾萬件
男擁槍毒 警開24槍追緝
韓媒：傳湯唯與韓導演熱戀
桃園升格 鄉鎮關心區域發展
北海道車禍 傷亡3人為親屬
處理糾紛不成 員警涉罵人遭訴
中華電iEN智慧節能 年省5億
亞大藝術館主體完工 安藤肯定
控蔡豪比鄭太吉惡質 立委判賠
撞沉鐵達尼冰山照估拍1萬美元
男人這麼想：吃肉更有男人味
桃園升格 吳志揚：做萬全準備
國教關懷訪苗 教長讚特色辦學
T婆菲律賓之愛 紀錄片開麥啦
3G網速 台東只北部一半
新東陽董座車槍擊案 聲押4人
登革出血熱死亡 高市現第5例
副總統：金融重要性 如同血液
桃園舉債額 吳志揚：勉強接受
護國寺法會 李沃士盼心靈昇華
失落再拾回 奇美水田復育重生
盤整 新台幣收升1.4分
騎機車出門購物 老翁墜溪
台達台南廠獲綠色工廠標章
小腹婆 提防卵巢癌
男模動畫師 台灣鱧魚培育達人
總統：政府努力拓外銷 促改革
奇美實業獎學金 21人獲獎
借讀取得學籍 監院糾正中一中
洪姓遊客一家 北海道車禍3死
星地鐵增華語廣播 民眾熱議
橫山鄉長解職 竹縣府派人代理
工業生產 全年可望正成長
四川世界最高民用機場試飛
越國會閉幕 通過多項法律
金馬獎主持人 媒體相見歡
抗凝血劑治療 扁鼻開刀延
開發松機 邀百家業者獻策
室內空品法上路 全球第2
睹甘迺迪遇刺 前護衛長期內疚
台股漲200點 投信看好後市
殺紅眼 三星追告蘋果新品侵權
港民政局：台港文化合作空間大
仰德ADT 盧建順最年長奪冠
停火後首開火 以擊斃1巴人
總統校園座談 學生送暖
冰糖調包安毒 書記官監守自盜
收錢判無罪 前法官判刑11年
公債法修法 胡：戰爭還未結束
王丹談大陸 太子黨是變數
陸仿製俄發動機 專家：不容易
種高價香檳茸 大崎農村盼再生
蕭萬長：台灣經濟正向發展
罕病公益廣告 病友現身話生命
5大銀行新增房貸 10月微增
最壞已過 經濟成長保住1%
桃園縣改制 立委：航空城起飛
因應陸新護照 印度簽證印地圖
台商改造上海老樓 推高檔訂製
傳殲15降落遼寧艦
台旅客車禍 家屬24日赴日
鬥牛犬愛吃鐵釘 磁鐵吸釘送醫
國門之都 桃園升格期當領頭羊
補習校車超載 高市：依法論處
無選舉 春節加班機規模縮小
藏傳佛法 南非弘揚
育駿全面改選董監
空手道世錦賽 中華再添1銅
德瑞稅務協定 德參議院未通過
推展社教卓越 金門社大獲獎
汰不適任師 教評會結構待檢討
男偷大閘蟹 養浴缸狂嗑
世界先進 評估買晶圓廠
高中課程縮短 北市：向上反映
公債法爭議 張盛和找立委溝通
全球不景氣 非洲富豪卻增加
101雲端之美 攝影比賽奪冠
港媒：陸首艘自製航母明年下水
涉借屍還魂賣贓車 3嫌落網
馬後炮 畢節撥鉅款照顧貧童
爭影帝 張孝全：對手氣場很強
首件陸資參股上市櫃公司 准了
北北基合併否 內政部：沒規劃
安哲秀棄選 韓總統將兩人角逐
監院糾正 中一中：嚴謹辦理
桃園升格 編制人員可增兩千人
香港週開幕 港民政局長出席
國中生不怕窮 存錢筒變功德箱
國防部組織調整 史上最大精簡
疑家暴女兒致死埋屍 父遭聲押
關懷失婚姊妹 阮金紅追真愛
忙拍片 少年Pi大一差點報銷
文化部參事 旅日車禍喪生
今年保1% 明年民間投資轉正
蔡明亮法國演講 李安獲贈勳
安哲秀棄選總統 在野談判破裂
借讀中一中事件 教部：個案
24日大示威 曼谷內安法戒備
蘇謝競合 牽動綠兩岸路線
疑感情問題 女墜樓不治
沖繩私房景點 大推美軍居住地
習近平掌軍權 魏鳳和升上將
賽德克巴萊 澳洲獲大獎
慎用除溼機電暖器 遠離乾眼症
北韓疑運送飛彈零件 南韓警戒
桃縣：升格有利推動航空城
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全年商業營業額 恐負成長
大樂透開獎
變更制度前未報備 傳銷廠商遭罰
傷癒再出發 羅嘉仁挑戰大聯盟
觀光局：台灣民眾不擅雪地開車
高中課程縮短 納課綱方案討論
警丟假鈔釣人 詐騙車手落網
台電高價購電 前董座遭降級
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郭正亮：感慨蘇謝破局
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岱宇捐贈台北體院百萬運動器材
中央社影音卓新肯定 迭創佳績
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HBL 北一女驚險晉8強
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總座降級 台電：確認後再回應
立訊入主宣德 投審會過了
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大樂透頭獎1注獨得
2050年1/3嬰兒生在非洲
老師推學生撞牆 中檢起訴
今彩539 頭獎槓龜
父涉家暴女兒致死 收押禁見
標普：西班牙銀行信用風險增
安哲秀退選 文在寅挑戰朴槿惠
ECB總裁：準備在必要時購債
劉錚雙十表現 台啤開季3連勝
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德拉吉：ECB扛得起銀行監督
拒達賴入境 民進黨：外交部傷害國家形象
新疆主題書展開幕 地區出版界人士百人來台
Hello Kitty保溫杯系列 世貿展館俏麗登場！
中國護照圖片涵蓋台灣 馬指示陸委會嚴正聲明
金馬奔騰 星光閃耀宜蘭夜空
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景氣冷 德國報業經營更困難
張蘭疑改國籍 汪小菲槓陸富商
上架2週登暢銷排行榜 徐健麟公益簽書會
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全美瘋搶購 近半人口血拼過節
踢走三星 傳蘋果換電池供應商
ECB救市 德稱有長期風險
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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反對赦免前總統 秘魯民眾示威
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全台陰雨 25日放晴
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中央氣象局氣象報告
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走出低潮 林書豪三分破網
印尼蔡依林 本土偶像正夯
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金酒甄選技術員 跑步再負重
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林書豪13分 火箭痛宰尼克
火箭重砲齊發 轟走尼克
蘇貞昌：報導諷謝不符事實
狠父虐女兒致死 付16萬棄屍
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菲僑界歡渡國民黨黨慶
埃及司法抗爭 愈演愈烈
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米其林三星餐廳 西班牙多兩家
台澳經濟論壇：期更緊密合作
國道客運車禍 責任待釐清
美媒：馬總統列TPP優先選項
公益路跑 男扮女裝搶鏡
求創新 微軟不獨占基礎研究
鐵達尼大峭壁 來吉村美景
山豬部落來吉村 力拚觀光重建
愛相隨 南非女子定居鄒族部落
西國加泰隆尼亞舉行大選
爆收賄 加泰隆尼亞選情受影響
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新超級電腦到 氣象預報功力增
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家庭照顧調查 5縣市不友善
宏國第一夫人讚台宏合作獲成效
秋鬥 都更受害聯盟臉譜表訴求
台灣智庫民調 月退2萬8才夠
殲15成功起降 陸媒大力報導
北海道車禍 家屬哀傷赴日
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連續偷水溝蓋 男被捕送辦
中市稅務搞烏龍 地價稅倍漲
高捷到岡山 盼年底通車
鐵道文物展 見證台灣鐵道歲月
自行車架 蓮池潭畔最貼心
智庫民調 5成7贊成民共接觸
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師生參與秋鬥 反教育商品化
1999難撥通 中市要改善
中油：26日起汽柴油漲4角
副總統談出口 顧好最多雞蛋籃
陸將領評遼寧艦 仍未具戰鬥力
油價未來1季上漲機會高
雇主濫用責任制 北市罰95案
綠中國事務會 將設諮詢機制
林中森再訪陸 12月去兩趟
孫亞夫：中共續推兩岸交流合作
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朱立倫：公債法要解決長期問題
洪家北海道出車禍 日市長致哀
公共場所飲用水 北市稽查合格
朴槿惠：未當選總統 退出政壇
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名門之後朴槿惠 挑戰韓女總統
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感恩節血拼 蘋果用戶大勝安卓
通訊強 日月光11月業績看增
22億美元 日產官攜手買瑞薩
IMF加持 澳元加元看俏
韓元止貶回升 全球景氣樂觀
台股漲 新台幣盤初走升
振台股 財長：端出所有工具
教頭痛失愛女 林書豪為他祈禱
財長：地方首長應開源節流
台匈經合會 12月登場
陸明年GDP可能定7.5%
雙年展台灣館 藝術家遴選惹議
投信：土耳其後市佳
龍應台：金馬獎權威 台灣之寶
日媒民調 在野自民黨續領先
張玉霞爆紅 嘗成名困擾
亞股漲 日圓匯率近8個月低點
10月製造業服務業景氣雙跌
財政健全 韓信評「升」機不斷
昆士蘭信評展望 穆迪砍至負向
地熱發電 經部辦成果發表會
經部辦科技論壇 盼重燃熱情
東北季風強 氣象局發強風特報
吳秀明：專業評估壹傳媒交易案
全面檢討 總統盼年金制度永續
台股高檔震盪 一度攻7400
民調：朴槿惠領先文在寅
美研究：性別對選舉影響降低
台鐵下地廊帶 陳菊盼無償撥用
嘉市議長補選 蔡貴絲當選
薛琦倡議 加速公營事業民營化
豐興各式鋼品 本週持平
11月商業營業額可望轉正
轉微博判勞教 渝稱村官有問題
北京擬發展為國際金融中心
陸媒：深圳擬提高最低薪資
假綁架真詐財 警逮1嫌
總統盼海峽與國際關係都能和平
蔡辦規劃 小英與陸生座談
塞爾蒂克延長賽 險勝魔術
陸賣速成雞 麥當勞肯德基澄清
陸網路作家 5年賺1.5億
壹傳媒案將簽約 工會夜宿靜坐
開車撞警 偷車賊遭逮
台塑買壹傳媒 環團憂污染新聞
經常帳現逆差 日圓貶勢加劇
惡質擄鴿集團 不付錢鴿賣餐廳
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
高鐵站新魅力 虎尾創雙都心
加泰隆尼亞若出走 西存亡陷危
性侵女友人 男判3年10月
慈濟賑濟瓜國震災
高中藝才班 放榜與免試同步
施顏祥：若為董事長 不買媒體
餵流浪狗殘渣掉滿地 女吃罰單
三星董座 蟬聯韓最有錢大股東
加勒比海珍珠 貝里斯予台免簽
118歲黨慶圓滿 曾永權感謝
環團抗議入主壹傳媒 台塑低調
外資上週買超114.74億元
廠商保守 製造業景氣連2月跌
經建會：近期提自由經濟區規劃
內政部：研發替代役放寬未定案
尼加拉瓜副議長訪台
薪4.8萬合理班 護理願上工
諾基亞西門子通信 拓美國市場
效率差出國多 桃機被罵翻
小型風力機研討會 28日登場
文學典範 總統臉書讚余光中
市政專線難打 胡志強：會改善
安哲秀退選總統 概念股跌趴
新黨主張全面開放 匯聚力量
火車事故 老翁走鐵軌被輾斃
獲利俏 大立光攀14個月新高
公債法 郝釋善意提建議方案
量縮盤整 台幣午升5.7分
輔大音樂會 追思單國璽
進駐監獄做健保 找嘸醫院
跑道改工法 桃機：完工期不變
泰抗議活動敗 盈拉政府聲勢壯
路開一半被追環評 高市忙解套
總教練失愛女 火箭全隊哀悼
胡志強：統籌稅款分配要公平
感恩節電視促銷 樂觀可期
北海道車禍 罹難者火化
壹傳媒傳被逼賣 公平會要查
澎湖車禍傷患 空軍醫療後送
南韓選民結構改變 不惑成關鍵
四技二專漲報名費 朝野促凍漲
修公債法 財長：再跟北市溝通
宏?升級資料系統 攜手微軟
台股收盤漲81.36點
新北高快速路網 春節前通車
安全帽熱賣 印尼年銷千餘萬頂
韓劇發燒 金荷娜赴台宣傳
全球面板10月營收 創1年新高
台北股市漲81.36點
護照風波 陸：不存在挑起爭議
南海爭議 陸：菲曲解國際法
電金點火 台股攻上7400
山東大霧 數十車追撞傷亡嚴重
12月台指期漲69點
精障者流浪到淡水 警助返家
政黨政治獻金 小黨苦哈哈
音樂治療 助患者找到自己
朱：財劃法若不過 新北假升格
12月電子金融期都漲
白川：通膨目標在望前持續寬鬆
遷回帝冠建築 陳菊允專業評估
親友懼愛滋 感染者難開口
Q3手工具產業產值出口值季增
憂供需失衡 黃豆延續上週漲勢
電子用品減少 星工業生產降
紅包文化 越大學生研究受重視
台灣文學獎 3人得獎
台北無線上網 開放陸客成果佳
三大法人買超台股93億元
藝才班術科甄選 名額增逾4成
鐵片遮車牌 襲胸之狼落網
台工銀主辦南緯12億元聯貸
連日雨 台中椪柑落果嚴重
精品咖啡豆評鑑 嘉義獲頭等獎
龍應台：年底再啟公視董事審查
南市：符合市民期待 跨年照辦
美共和黨參議員：財政懸崖有解
帶肌樂假鈔搶勞力士 男判7月
孟成衣廠大火 數千人上街抗議
立院初審 放寬老年年金給付
十大噪音路 桃園台66線最吵
學測人數減 逾15萬考生報考
台美農業生技中心 興大揭牌
染毒缺錢搶超商 2人中刀重傷
租檳榔攤糾紛 苗警破槍擊案
工研院透明顯示器 友達合作
新台幣兌美元收升2.8分
BMW跑房車3 獲歐洲金舵獎
疑簽牌槓龜 媽祖神像遭變臉
為保密 南京地鐵禁遊客拍照
紡織所感知服飾 學研合作獲獎
4G細則出爐 業者喜憂參半
桃園瘋歌仔 30日開鑼
推總理候選人 義左派下月決選
北市：跨年活動有助行銷台灣
桃園縣升格 原鄉部落盼自治
自殺彈炸教堂 奈及利亞11死
菲南驚爆 至少4傷
女遭性侵凌虐死 起訴5人
優良公寓社區 郝盼分享經驗
都姓艾 艾爾頓強獻歌艾未未
偷雞不著 2嫌落網
侯孝賢：別因政治目的批評金馬
10月M1B及M2 黃金交叉
師罵生像龍發堂出來的 判罰
星房仲服務調查 8成滿意
陸與蘇丹擬建農產自由貿易區
都更槍擊案 葉松年無罪定讞
研發替代役 擬放寬資格至學士
華山電影館開幕 培育欣賞人口
淡水14.2度 入冬新低
NCC公告4G釋照規畫
台南美食節 老饕集點送好禮
都更條例納拆後預售 北市樂見
假牙塗鞋油增亮 陸診所高價賣
愛妳一生 101跨年煙火耍浪漫
東海和平倡議 澳洲僑界支持
梨山雪梨王 牛奶加糖蜜當肥料
天天喝白酒 重慶三兄妹長壽
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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資訊月將至 Win 8新品爭艷
拉K開車罰則輕 胡志強訝異
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菲罹難華裔部長 獲頒最高榮譽
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山東高速公路車禍 7死35傷
下巴翻書 王宣翰朗讀奪第3
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冷戰時期 美曾有月球原爆計畫
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美外交官配偶 菲國遇襲身亡
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越攔水壩倒塌 1死
4G明年釋照 最多8張
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國光頒獎典禮 楊淑君套裝出席
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外資匯入 新台幣收升2.8分
中國事務會 呂：這張牌發壞了
環保署：延長補助油氣燃料車
語文競賽 新北囊括冠亞軍
壹傳媒交易案 綠促政府勿輕忽
桃機喊冤 出國員額1/16
合情合理安排說 王毅首度表態
壹傳媒案 北市建請列勞工權益
國華人壽 27日重啟標售
殲15夯 陸瘋起飛style
槍擊案揪黑幫 27幫眾落網
家扶吉爾吉斯中心 掛牌成立
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A330客機 波音強勁對手
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不辦跨年 中市：對市民不公平
自由經濟示範區 近兩週報院
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中市議員關說酒駕 緩起訴1年
行動寬頻100M 業者憂誤解
孕婦遭解僱 判僱傭關係存在
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林務局拆廟 700信徒陳情
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老盟募物資 捐助獨居老人
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賈靜雯發聲明 要呂文婉道歉
特有保育魚瀕滅 金門研商復育
新北徵文 朱立倫盼創意與建言
學童長頭蝨 金門衛生局防擴散
經部推認證 菜市仔也有星級
台東氣溫驟降 強風如輕颱
郝龍斌獲邀 27日出訪芬蘭
前市代會主席涉傷害 地院判刑
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潮 河南最高法院微博討薪
千萬辦跨年 高市：創億元效益
許淑淨張銘煌 為亞運備戰
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謊稱網購出錯 女險上當
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孟買恐襲 家屬撫恤金未入袋
劉青雲奪影帝 登收視冠軍
麻辣鍋味道濃 中市環保局開罰
資訊月 宏?推Win8新品
兩岸深層問題 陸：可學術探討
台股挑戰續彈 7400賣壓重
優良市集暨樂活名攤 多人獲獎
台日經貿會議28日登場
台名品展 商機1.8億美元
陸委會：陸應珍惜兩岸和平成果
殲15總指揮羅陽 遺體送瀋陽
王毅：九二共識是與台交往基礎
立院初審 公視預算小刪千元
義消費者信心 跌到歷史低點
中秋博餅票選第4 明年更盛大
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立委檢舉桃機弊案 交長令徹查
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貨幣黃金交叉 股市資金充沛
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陸學者：政策創新尋兩岸新共識
立院初審財劃法 爭議條文保留
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警撞護欄殞命 家屬國賠勝訴
2階段軍事訓練 2千餘人申請
寒冬送暖 法愛心食堂開始供餐
汐止餐廳火警 1人嗆傷
金管會研擬 現貨先買後賣當沖
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日紅白大賽名單出爐 韓團掛零
手足情深 逃逸外勞會弟被逮
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台南醫療院所消安1/3不合格
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貨幣黃金交叉 股市後勢值關注
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臺北市長郝龍斌獲邀參加2012赫爾辛基世界設計之都閉幕論壇及交接儀式
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壹傳媒案藍護航 民進黨籲公平會、NCC硬起來
壹傳媒交易日 學生政院繼續靜坐抗議
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多巴胺取得 日本“MONIPLA”代理權
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美證管會主席易人 華特爾接任
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阻升韓元 南韓祭緊箍咒
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苗栗火警 3百坪家具廠陷火海
資訊月 數位政府館展成果
尼加拉瓜國會第一副議長訪台
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新台幣匯率 盤初走升
人民幣匯率中間價三連升
跨年放煙火 王金平態度開放
美財長人選 股神挺小摩CEO
總統：充實台文化 原民貢獻大
中大：11月消費信心連3降
12月起 二類合板強制檢驗
大腸癌年輕化 大腸鏡助防治
大電視夯 相關業者Q4業績增
陸擇人行首長 聚焦財經監管者
裴案名媛 榮譽領事頭銜沒了
立院決議 6月內提國貨設館案
南韓國家品牌價值 全球排第9
台股平盤震盪 攻季線
4G釋照 外資：利大型業者
簽約日 壹傳媒股票上午仍交易
即食沙拉筍 新北檢出漂白劑
實施庫藏股 開發金中環上揚
桃園推電子書 2萬冊免費試用
副總統盼做友善國際的實踐者
陸護照惹議 美不背書領土主張
財政困難 高市議員促府會節流
亞馬遜發債 集資30億美元
火箭戰暴龍 挑戰主場3連勝
歐援希債達協議 亞股連5紅
行行出狀元 總統臉書勉青年
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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歐元區財長終達成希債協議
關鍵蛋白質 調控植物萌芽
餓苦孩子 湘營養午餐偷工減料
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選戰起跑 7人爭入主青瓦台
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詐喪家未遂 禮儀公司老闆拘役
房仲公會下午發表房市聲明
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Q3製造業銷售 年減逾3%
少年Pi首週末 印度票房逾億
財政懸崖臨頭 美企趕發股利
到宅抽血篩癌 刑事局：詐騙
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美籲北京軍事透明化 用於和平
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消滅幽菌治胃疾 台大推新法
101煙火 北市：自籌經費
曾志朗財產申報 存款近億
壹傳媒售台業務 港媒未重視
暢遊田尾公路花園 APP導覽
媒體併購 政院：不會下指導棋
雲縣與通路合作 高麗菜僅十元
寵物植晶片 農委會籲找合格處
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4G門檻低 估2014年上路
港證監總裁：亞洲需金融改革
北市豬肉加工品檢驗 1成違規
塗氟防蛀牙 服務到幼兒園
鴻海大電視夯 上調日產能
台日預備會焦點 水域養護管理
台日經貿會 聚焦38項議題
特定員工招待旅遊 應報所得稅
區間盤整 新台幣午升4.9分
移民署突擊 農田逮非法外勞
高殖利率股 瑞信點名20檔
繁殖場環境糟 農委會依法處理
小林紀念公園 綠色奧斯卡金獎
應用感應器 手語可即時翻譯
台首顆自製衛星電腦 創里程碑
搶案猖獗 胡志明市警方宣戰
陸工業公司10月獲利成長加速
涉辱罵移民科員 老翁被訴
出生5天嬰 染腸病毒重症
朱立倫促效法AIT上街頭服務
上證跌破2千 成交額創4年低
胡志強：要爭取金馬獎來台中
辦案擾民報導 雄檢澄清
霄裡溪域井水污染 環團籲把關
少年Pi陸熱映 台旅會推觀光
學生反媒體巨獸 高教工會相挺
現代起亞汽車市值 全球排第3
惠普：合作廠商賣裝備給敘國
現股當沖 證交所：可健全交易
專利戰正熾 蘋果大減三星訂單
三星指陸供應商違反加班規定
全球教育評比 芬蘭南韓前兩名
台股收盤漲22.83點
公債法修正草案 排入立院議程
WG先藝 明年1月嫁為人妻
台北股市漲22.83點
林書豪加班苦練 拿勞瑞當榜樣
毒藏狗籠安全帽 男子落網
鐵馬手機App 可算消耗熱量
朱：人力節制 檢討新設機關
前港人大：習近平政改難
12月台指期漲36點
作家古之紅逝世 遺作分贈親友
12月電子金融齊漲
國際宜居城市獎 台灣獲兩大獎
國防六法過 軍方：按計畫改革
台企拚轉型 放眼綠能健康照護
立院三讀 人體試驗去刑化
多頭保守 台股平盤震盪
IOSCO擬管理亞洲影子銀行
韓總統大選 海外投票兵家必爭
人力貴 7成星中小企業受影響
台南旅展 主打宗教觀光
未足額進用身障 麥當勞上榜
女性不吸菸罹肺癌 與基因有關
高雄好旅宿 25家通過認證
三大法人買超台股57億元
陸發改委批3500億城軌項目
陳(沖)：現股當沖 股市更活潑
韓流出口 泡菜辣椒醬紅通通
暢遊墾丁沙灘 不要帶走一粒沙
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管碧玲：對台電影產業充滿熱情
醫療補償審定時間 擬為2個月
2少疑偷開車夜遊 撞分隔島亡
霧鎖長江 江蘇千船拋錨機場關
抗暴 青甘川連4起藏人自焚
陸評論：二奶成反腐義勇軍
中華隊首戰抗日 機動部隊就緒
媒體人影射女兒 賈靜雯難吞忍
侏儒抹香鯨擱淺沙灘 腹部挫傷
超音波心臟圖 健保給付惠病人
廠商入監徵才 準更生人謀出路
槍枝改造工廠 法院前破獲
陸護照爭議 印國安顧問低調
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美媒：陸新版護照觸怒鄰國
22週年校慶 雲林科大展創意
淪盜刷成員 退役軍人遭逮
要求復合未果 男子刺傷前妻
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美青年遊台 探索媒體生態
邵族：駁回向山纜車旅館BOT
表彰錫雕成就 彰縣頒匾陳萬能
綑綁前法官 男判1年4月
胡志強：辦跨年是照顧年輕人
新台幣兌美元升1.4分
香港同鄉會 明年組團訪金門
智慧手機排名 三星明年穩坐冠軍
10月景氣續亮黃藍燈
中市申辦東亞運 作業預算遭砍
馬總統盼速與美展開經貿談判
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暗夜死亡車禍 女騎士卡招牌
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婦買凶殺夫 一審判無期徒刑
勤學熱心 同學眼裡的李克強
節能有成 台積電開班授課
遞補議員涉賄選 檢控當選無效
陸航艦技術水準 為服役埋隱患
國防六法過 建立精強巧部隊
越南11月貿易逆差減少
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引陸水 金門將遊說立院黨團
瓜國市長訪瑪利亞 社服取經
4G 威寶籲保留頻譜給小業者
台電 3工程獲金質獎肯定
國華人壽標售 全球人壽得標
壽險買不動產 金管會嚴謹要求
看好智慧機 威寶明年全面引進
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收賄判刑放水 前法官入監
駕車疑發病 姚文智幕僚過世
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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酒鬼出問題 金酒銷量未增加
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壹傳媒案 政院：尊重新聞自由
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伊朗疑模擬核彈 爆炸威力驚人
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火箭戰暴龍 前3節豪摘9分
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亞錦賽開幕 中華隊首戰抗日
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中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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台商遭通緝 小三通返台投案
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投顧：高收益債 吸引資金
集邦：兩岸太陽能 密集接觸
江淮巴西廠動土 埋汽車紀念
經濟整合 巴西阿根廷總統會談
美股大漲 有利續彈
王萬里：政府重視台原住民權益
各地有短暫雨 溫度回升
財崖逼近 Fed購債不縮手
愛德萬推數位模組SoC測試
交大與比國大學簽加強合作協議
競爭力疑慮 穆迪砍惠普信評
券商：明年6800至8200
軟體加持 微軟視窗手機銷售增
希拉蕊重申反巴勒斯坦地位升等
護照爭議 美國向北京交涉
台股開盤上漲34點
通膨加速 巴西利率終止連十降
向商家要錢 微軟發廣告批谷歌
與日復談FTA 歐盟意見分歧
Mio導航機 資訊月推優惠
台法科技獎 張清風杜福爾獲獎
大陸平板市場 蘋果稱王
8成高職生升學 基層人力不足
司改 司法院：大法庭制有必要
阿里山71公里施工 夜間封閉
北韓「搗彈」 南韓與陸磋商
高山症困南投山區 1山友待援
首節結束 林書豪1助攻
台灣學生 多倫多漢堡學院獻藝
美財政懸崖有解 韓元升
台股漲 新台幣盤初走升
賀衛方：薄案應好好審判
貨櫃車遊覽車擦撞 22傷
美財政懸崖似有解 亞股走強
以色列名廚拍美食 蚵仔煎入鏡
斥資1億多 新園抽水站完工
半場結束 火箭落後12分
自由經濟示範區 菊：非廉勞力
調查：美財崖有解 市場看漲
傳豐田明年4月前陸產恢復正常
雨天視線差 婦遭貨車輾斃
東京都知事選舉 16日投票
投資人看經濟 去年來最佳狀態
台產董座購媒體 金管會不護航
大手筆 江蘇華西村造故宮
重溫新婚 台南老人免費拍婚紗
伊斯蘭和平真義 學者聚台探討
解職補選 顏清標推子出征
類股齊揚 台股收復7500
支持性就業 助身心障者更穩定
壹傳媒公聽會 關切競爭不利益
雷霆高命中率 持續領先
星巴克頂級咖啡 7美元一杯
孔傑榮：台灣法治足供大陸借鏡
顏張判刑確定 胡志強：遺憾
調查：景氣緩 去年空缺率下降
港媒：張德江掌港澳協調小組
有大陸身分證榮民 停領就養金
遇缺不補 人員過剩率連3年降
巴勒斯坦盼升格 印尼力挺
南投工程弊案 檢調持續蒐證
創新企業排名 宏達電蟬聯冠軍
財崖迫近 福特備戰通用淡定
南韓製造業信心降至3年低點
高市警查獲盜伐牛樟木 逾4噸
全國科技會議 聚焦創新轉型
總統感謝友邦支持東海和平協議
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
街友義工做年菜 尾牙募款啟動
相愛是人權 陳菊促尊重同志
環保標章無感 立委要環署檢討
投信：量窒息 陸股可分批布局
台日漁業預備會議 30日舉行
賄選案判2年 吳俊立入監
陸明年經濟成長可能7.5%
綠：健保補充保費混亂 應喊卡
花錢吃原廠藥 7成民眾願意
雷霆狂攻120分 轟下火箭
瓜地馬拉闢網站 公布賑款用支
竹林山觀音寺重建 將入廟安座
台日漁業預談 30日東京舉行
中市立委補選 紀國棟枕戈待旦
補發禮券手續費 消保處上限
繳地價稅 11/30截止
涉圖利詐騙集團 1員警收押
陸學者：護照設計 他國無權管
商務理想品牌 17企業蟬聯
江漢聲：私校經費短絀 經營難
向家人坦白愛滋 可先尋求諮詢
李安：拍少年Pi一趟精神之旅
副總統：發展國家品牌 拓免簽
原住民就業紅娘 陳嬌娥不喊累
台灣自建駐約旦館舍 明年落成
巴勒斯坦升格案 關鍵立場一覽
退伍軍人用電優惠 改260度
學者：壹傳媒附條件過關 不宜
藍中市黨部：立委改選遵循機制
鄭崇華：明年挑戰2位數成長
顏清標：沒有對不起媽祖和鄉親
中市立委補選 藍：聽地方意見
被稱明日之星 朱：長輩客氣
綠委質疑博愛分案 國防部澄清
泰國每小時至少一人染愛滋
台日漁業預備會議 會後說明
傳接索尼電池部門 鴻海不回應
溫泉浴室更名 青磺名湯試營運
漁業署：訴求漁民有效作業
出口商拋匯 台幣午升4.7分
加強合作 台日今簽署 2協議
招境外生 私校盼鬆綁限制
藍黨團：證所稅公平 應上路
荷蘭瘋車日 耶誕老公公搭船來
強化勞安 北市CSI創意宣導
李克強：陸發展潛力在城鎮化
哈登手感冷 火箭兵敗雷霆
外資落跑 越南追討無門
同志結婚 鑑定學者：有權登記
國華人壽標售 明年3月前交割
美財政角力 克魯曼：政治失靈
宏都拉斯成長可望達3.3%
雅加達抗塞車新招 通行按車號
葉寅夫：品牌路辛苦 會堅持
同志：盼有結婚自由憲法人權
爭取高階手機面板 台廠恐不利
曾金陵：年金座談會是好政策
明年徵才 運輸倉儲業樂觀
朱雲鵬：結束低利率時代現曙光
新書口中之心 窺看蔡衍明思維
反壟斷 楊雅(吉吉)再度現身力挺
陸雜誌贈書 解陸生鄉愁
無線通訊技術認證 台科大引進
學者：服貿談判應重陸潛規則
葉寅夫：明年營運維持成長
大陸內需商機 法人看好統一
壹傳媒案 綠提駁回藍立場中立
台股收盤漲68.62點
都更條例修法 擬納文林苑條款
啥都騙 刑事局破最牛詐騙集團
台股量價齊揚 攻上7500
遠傳攻影視 估明年50萬戶
陳(沖)：健全都更機制 改善環境
元旦返鄉 高鐵12/1可訂票
放眼陸內需 台企受景氣影響小
同志結婚權 郭媽媽要女兒幸福
台北股市漲68.62點
停車費催繳 北市新制省荷包
12月台指期漲96點
12月電子金融期都漲
同性婚姻 律師：尚有癥結點
計算補充保費 免費軟體來幫忙
春節離島機票 12/18訂票
健保費率降 近9成負擔減
工總：開放陸資應更彈性
政院通過溼地法 規範保育管理
島爭波及 陸產日系車大減
陳(沖)：行政院會實施無紙化作業
彰化移民節 紓解新住民懷鄉情
退化性關節炎 恐成雞爪手
台日藥事規範合作 年底簽協議
陸女用微信識惡魔 慘遭肢解
王金平獲成均館大學傑出學人獎
冒名雙胞胎弟 通緝犯指紋露餡
住宅調查發布 葉世文：檢討
展新風 李克強會愛滋感染者
三大法人買超台股121億元
五股中壢段拓寬 目標年底完工
中市議長改選 綠5人小組因應
奇美電獲台灣企業永續報告銀獎
耕莘永和設托嬰 朱立倫揭幕
陳(沖)：A19站案創造經濟效益
赴加打工度假 明年維持1千名
高中轉技職 魏均寰設計屢得獎
銓敘部：退撫操作不宜過度公布
星級旅館 全國累計222家
行願非洲義演 將到屏東演出
專製罕見毒品 製毒工廠藏大樓
巴勒斯坦若升格 談判籌碼大增
台日簽MRA 最快半年後上路
衛署：逾3萬口腔癌患者需治療
避財政懸崖 白宮似有意讓步
龍應台發想 港台形成南方聯盟
雙面諜行賄 羅彬更一審判刑
台電埋海底電纜 雲林民眾抗議
被控高價賣樓 檢調查美孚董座
網路內容論壇 問題大集結
哈登反戈相向 雷霆教頭稱朋友
顏清標酒帳案 將聲請非常上訴
陸作家富豪榜 莫言第2
無線電視普及 深入台中和平區
推全英語 國中師登國教微電影
國際發明展 屏科大再傳捷報
新台幣兌美元升2.8分
推進器異常 韓火箭取消發射
南韓完封大陸 亞錦賽2連勝
測試機車疑爆衝 婦撞牆致命
亞太影展 女朋友男朋友成主力
北極海冰融化 面積比美國大
糊塗阿嬤丟孫 喝酒忘了帶回
日維新黨選舉政見 觸及釣島
理想品牌汽車類 豐田獲首獎
義陸簽訂10億歐元貿易協定
巴基斯坦塔利班揚言攻擊印度
資訊月將至 數位相機優惠多
對陸新護照 越學者籲強烈回應
立院初審 狼師不得任職補習班
金環保 北市推紙錢集中焚燒
水庫排沙利器 年省5億清淤費
精神科醫師出書 寫小說解案例
新華社否認 殲15抄蘇愷33
中華隊亞錦搶勝 張耿豪先發
外交部：金溥聰赴美未搭頭等艙
特色深耕 嘉市教學卓越頒獎
四川兩貓熊 新加坡亮相
傳與戴爾談投資 夏普3天首漲
陸委會：未開放陸資投資台媒
陸春秋航空盼明年獲准IPO
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
銓敘部：育嬰假不宜計退休年資
假冒檢察官詐騙 3嫌落網
中市議長補選 林士昌表態角逐
劉奇葆訪北韓 或調停發射飛彈
寫信助台東醫療 感動企業捐款
宸鴻：Q4季增3成可望達成
愛滋年輕化 苗栗篩檢送禮券
習近平妻彭麗媛 訪愛滋病童
OTT潮流 台灣大攻行動影音
招工難 陸台商留住員工有撇步
校園新聲獎 政大世新淡江優勝
國華標售 安定基金：立場尷尬
擁槍販毒 3嫌遭逮
千禧年懷錶 拍價逾3百萬美元
安倍：若執政將用退役艦護釣島
北美館盼台灣館回歸政策討論
近半失業者 待遇低未就業
象牙海岸政局不穩 人民逃亡
檢調搜索 美孚無進一步說明
傳夏普找戴爾投資 鴻海不回應
基本居住補助 營署估20萬戶
巴人聯國升格表決 德將棄權
鐵路下地 高雄火車站爭議多
安全考量 淡大蘭陽校區管制
洗三溫暖過久 當心熱休克
北市：蘋果日報勞資調解不成立
參與UNFCCC 微電影上陣
台日MOU 鎖定11產業合作
都更修正 建商：經濟動能熄火
北韓鷹派將領任人民武力部長
熱水器換裝補助 每戶3千元
陸學者：東海和南海議題不讓步
法議會小組將提高台灣能見度
學生藥物濫用 三級毒品最嚴重
台東政壇幽暗 近百人官司纏身
五月天網路直播演唱 感覺微妙
貿協：4面向推動台灣品牌
巴勒斯坦邁向聯合國之路歷程表
陸新版護照 菲下週停止蓋章
胃夾減重 3個月甩60公斤
茂德中科廠 12月12日再標
不動產交易 北市試辦實價查詢
傳夏普與戴爾英特爾洽談入股
傳與聯強拆夥 台灣大否認
號哭型紫斑症 女大生憂毀容
遇下班員警 屏東紅衣大盜認栽
立院經委會：黃金廊道新增嘉義
期交所捐3百萬 助教育儲蓄戶
濕地法草案近期送立院審議
金大研發 抗性澱粉造福外食者
男縱火燒死5人 一審判死刑
防詐騙 台東警與超商聯手
迎接復甦 中美晶徵才350人
景氣差 高市交通罰款遭砍5億
腦幹嚴重出血 中西醫妙手回天
陸收購南澳電網4成股權
陸將搜索南海外船 菲國關切
喝汽水太猛 粵男子突失明
球隊轉手陷困境 興農球團告急
金門輔導產業研發 業者展成果
停車場沒電梯 新北將增設
港交所收購英國LME獲准
谷歌在義欠稅 逾9千萬歐元
創新企業 宏達電奪冠
古寧頭戰役第一砲 老兵返戰場
逛Google 五月天好嗨
宸鴻對勞保基金喊話：業績透明
涉詐取義消捐款 消防官員交保
國華人壽標售 暫無影響
中華電應用賽 首見高中生獲獎
顏清標胞弟罹癌 保外就醫獲准
台日美濃交流 共創觀光契機
少年Pi印尼版 人虎麻吉玩親親
穩匯率 港府賣58億多港元
艦載機起降 陸盼外人平常心
遠百喜獲太流增資案勝訴
本土登革熱 屏東今年首例
有線電視費率 苗縣議員喊降
第一金設村鎮銀行 萬事俱備
涉收回扣 李朝卿列被告
燁聯12月不鏽鋼內外銷平盤
大馬轉性歌手來台 老公愛相隨
李鴻源：評估國宅地蓋社會住宅
北一女三十重聚 各界名人聚首
私校困境 教長：優先擴充生源
智慧電視研討會 探討聯網雲端
中華打線發揮 7比0領先菲
涉勾結買方給回扣 彭誠浩複訊
華碩資訊月業績 目標年增3成
福特Focus 安全評比高
謝長廷：憲法共識會成台灣多數
陸國防部：殲15按計畫配部隊
中鋼社會責任報告書 獲金獎
促參 總統指示部會提指標計畫
外資拋匯 新台幣收升2.8分
撤銷遠東增資 北高行判回復
太百案 經部擬重做處分
美孚土地糾紛 全球人壽：無涉
田中光駐印 學者：將深化合作
保險套服務機 大專院校最熱銷
李恆隆：繼續打官司
彭誠浩涉背信 北檢：個人行為
越勞偷狗宰食 涉竊盜緩起訴
日社保給付費 首破百兆日圓
卡拉布魯妮評女性主義 掀論戰
吳敬璉：要嚴懲憑權力發財富人
國民黨黨部主委 4縣市異動
慰問金爭議 朝野立委提版本
杜蘭特稱讚豪：球隊啟動器
9至10月發票 大獎張數新高
iPhone5 大陸將發售
陸服裝庫存 夠穿3年
瑞芳火噬3童 親屬招魂難置信
以色列：不廢止與巴人所訂協議
彰基院慶 李登輝應邀講道
台灣購物節 經部加緊宣傳
政院核定 陳素甜接掌台銀人壽
搶印度珠寶商 主謀判刑確定
扁呼吸中止症 30日進行手術
金門大橋缺工 應徵者僅1/3
博愛分案機電 得標非陸資廠商
百年寒冬 英低溫恐零下20度
樓梯間性侵幼女 男遭判10年
高粱酒遭仿冒 金酒：查緝求償
破壞法國公墓 男稱託夢救人
顏清標喪失立委資格 長子出征
抗議開採銅礦 緬民遭警驅離
陸將搜南海外船 菲軍：違法
今彩539開獎
全球出口大豆 半數運往大陸
英國會小組致函 支持東海倡議
拍片玩遊戲 許肇任磨出甜祕密
威力彩開獎
爭取世界設計之都 郝闡述概念
立院初審 放寬廠商投標規定
信義標得上海土地 開發住宅
商務理想品牌 中華電5度蟬聯
艦隊入西太平洋 陸：計畫內
陸委會籲尊重台灣漁船活動
海南新規定 非法入領海可扣船
神腦原鄉踏查影展 12月頒獎
宗教醫院 102年起免房屋稅
彭騰德若違法 最高標處理
亞太房地產前景 台勝港日韓
授權搜南海外船 陸尚無說明
UBA衛冕軍台藝大 技壓交大
探病父 辜仲諒暫解除限制出境
琳賽羅涵再出包 夜店打人被捕
中華KO菲律賓 亞錦賽首勝
宸鴻看好單片觸控 兼備他方案
歐盟同意與日洽談EPA
今彩539 頭獎無人中獎
治安改善 紐約罕見無暴力日
斐勞工問題 美投資客最大考量
壹傳媒案審查結果 不因時間而異
威力彩頭獎 連31槓
動若脫兔 陳品捷亞錦賽展身手
星陸籍司機罷工 4人被控教唆
陸：將與俄進一步擴大軍技合作
美初申失業救濟少2.3萬人
歐盟拍板 與日復談FTA
控球改善 草總肯定張耿豪
林中斌：習對外政策將回歸睦鄰
英研發太空機 倫敦雪梨5小時
安倍主張 移撥退役軍艦加強釣島防衛
補顏清標缺 紀國棟願披掛上陣
太陽光電建築示範系統 12.1屏東海生館啟用
探父病 辜仲諒10億保金解除境管三週
讓呼吸都快樂的祕密
聯大同意升格 承認巴勒斯坦國
微軟新平板1月上市
上櫃83家EPS逾3元
南投縣長涉貪 八點開聲押庭
民進黨團提反證所稅二代健保
糖朝向勞苦的服務業同仁致敬
解決17萬新移民就業問題
國泰基金會公布「新移民幸福大調查」
中國3千噸級海監船 首度巡航釣魚台
聯大表決巴勒斯坦「入聯」 美以力阻失敗
辜仲諒交10億擔保 赴美探父
以草莓族為題紀錄片呈現七年級世代勞動身影
泛綠提案反壹傳媒併購 藍封殺
復盛併購德國ALMiG 員工全部留用
平潭至台北試航 3小時抵達
英報告：應設獨立機構監督媒體
美Q3成長率 上修至2.7%
涉收回扣 李朝卿遭聲押
協和號失事 大陸航空獲判無罪
涉高價賣樓案 彭誠浩訊後請回
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
老布希久咳住院 病況穩定
羅姆尼抵白宮 吃大和解午餐
威力球空前獎金 2張彩券瓜分
巴勒斯坦升格案 聯大表決通過
德國會可望通過希臘紓困案
權證槓桿大 券商建議3法則
佳世達獲台灣企業永續報告獎
站上7500 ETF順勢填息
看好明年復甦力道 東協後市佳
中信金奪永續企業金獎
週到期選擇權 交易熱
巴勒斯坦升格 希拉蕊：反效果
協和機失事 美大陸航空免刑責
財政懸崖難解 美兩黨角力
對流雲接近 中部以北有大雨
超微擬賣樓求現 股價聞訊漲
抗議低薪 紐約速食業員工示威
美關切陸護照 康貝爾出面交涉
歐美股漲 利台股多頭續攻
陸愛瘋5預約開跑 台可望下週
國泰金新壽企業社會責任 獲肯定
愛公車 同好組巴士文化協會
颶風攪局 搞砸美零售銷售
集模型不稀奇 買淘汰客運收藏
西國首場大雪 多處交通受阻
台灣捐善款 助新澤西州賑災
陸南海搜查權 引鄰國關切
振興股市 櫃買鼓勵庫藏股
中國南海意圖 美將瞭解
台股開盤上漲15.52點
巴西去年GDP賦稅占比提高
日本CPI持平 中止連5跌
抗議伊航裁員 耶誕前大罷工
櫃買12/18續辦業績說明會
張杰畫荷花聞名 香港辦畫展
北韓若射火箭 恐引陸不悅
日本10月工業生產意外增長
陸挺人幣國際化 點心債倍增
第二屆河內國際電影節閉幕
蓋特納以增稅交換削減福利計畫
巴拉圭總統感謝台支持協助
樂觀看美預算協商 亞股上漲
國泰班機冒煙 旅客平安
巴勒斯坦升格 加拿大遺憾
股匯齊揚 新台幣盤初走升
大陸換屆後 投資人信心回籠
墨媒讚台商遵守墨國勞工法規
張善政：透過機制提升網路內容
日本汽車大陸銷量急凍
李新穎墨國介紹東海和平倡議
世銀：糧價自7月高點回跌5%
資訊月 微型創業研討會登場
人口議題 新加坡重大挑戰
Q&A：巴勒斯坦升格利弊
Q&A：巴勒斯坦下一步
巴拿馬雨災 台灣捐款送愛心
遠百漲停 爆量換手
菲籍漁工前鎮港落水身亡
毒害校園 立委促政府解決
國泰班機冒煙 旅客轉機飛港
教育部：全力推動技職教育
農用搬運機撞山壁 1死1傷
網路檢舉熱線 國際做法可借鏡
中央氣象局氣象報告
西國拚命籌資 將可免於求援
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
資訊月加溫 NB代工族群強彈
蒂芙尼3度下修利潤預測
女酒駕撞小黃釀1死 遭起訴
金網獎揭曉 12企業獲獎
助台商巴國參展 使館簽租約
京元電銅鑼新廠 可創千人就業
類股齊漲 台股指數續揚
太陽能黎明將至 族群上漲慶
港媒：中共宣傳部長劉奇葆有事
屏東1國中學生 跑步猝死
涉採購弊案 張花冠遭訴
北市約聘僱人員 受理報名
總統：提解決方案 讓觀光健康
港媒：重慶李莊案可能翻案
推人民幣國際化 香港積極參與
冬遊三仙 嘗旗魚臍橙迎曙光
民調：2成男誤認捐血可驗愛滋
韓報：金正恩今年內可能訪陸
反對陸新護照 越總理府因應
外籍生與廠商媒合會 台南登場
嘉縣府勞務採購案大事紀
跨海虐殺女友 名醫判刑11年
美副總統逛賣場 大談財政懸崖
MSCI半年度調整盤後生效
台灣經濟 苗豐強：明年更好
陸器官移植黑市猖獗 法院重判
壹傳媒案辦聽證會 邀買主與會
陸南海搜查政策 專家：試水溫
聯大升格 巴勒斯坦獲出生證明
台日會 林永樂盼2度預備會議
男大生追韓風 耳骨洞感染變形
壹傳媒案 言論集中非唯一因素
巴升格 希拉蕊：有礙和平進程
推募兵 國防部擬放寬男兵身高
女子超籃 12/4登場
李若遭押 藍即刻啟動考紀機制
談風災經歷 台青年受外媒關注
巴勒斯坦升格 陸：建國有進展
臉書Zynga 夥伴恐變敵人
泰國愛滋病汙名化甚於疾病
美國會：2月中前不會達債限
綠訪美團將啟程 蘇貞昌明年去
阿巴斯讚升格 籲哈瑪斯和解
日揚言戰艦守釣島 國防部關注
IPL5 台北暗殺星晉8強
台學生營養午餐 陸粵媒齊按讚
微軟傳明年購物季推新Xbox
需求增加 韓10月工業生產成長
鼓勵考證照 台中科大訂目標
遏止毒趴 新北強制旅館業通報
毒販勾結快遞 警破跨國運毒案
參與恐攻 印尼高中生判刑
玩家須排隊 歐買尬道歉
11月購屋 價格持平
菲盛讚巴勒斯坦聯國升格
醫療糾紛補償 政院審查
泛綠反併壹傳媒提案 表決失利
外資匯入 新台幣午升6.5分
投信：年底前可正面看台股
竊案遭判3月 拘提虐貓男執行
RIM開發者大會曼谷登場
中油新總座：油價凍漲不合適
民進黨籲全面清查重建工程
希拉蕊：陸極大化領土美應表態
議長補選 胡志強：不涉入派系
張花冠涉3案 雄檢偵結起訴
打造舒適遊園系統 小六生獲獎
小學生自殺 陸媒籲教育改革
回立委指控 教部：未清查學生
終結連2漲 下週油價估降1角
李朝卿疑涉貪 羈押庭尚未裁定
中東發明展 高應大抱15獎
韓報：美情治高層曾秘訪平壤
手機費有感降價 業者研擬中
日迎眾院大選 11黨魁端政見
張花冠涉貪 雄檢：敗壞官箴
亞太婦女會議12/1台北登場
台股收盤漲76.62點
發監執行未報到 檢拘提柯富元
12月 印尼印度冠新興市場
奇美電續強 友達股價半年新高
美研究：炙熱水星發現大量冰
台股逾千億量能 波段新高
陸政策月 投信看好大中華基金
美國轉好 學者：不應過度樂觀
工研院與業者推可攜式超音波儀
台北股市漲76.62點
李朝卿疑涉貪 法院裁定羈押
世大運廣告片 向全球媒體放送
停車票卡遺失 總收費疑違法
朱瑞峰將公布4陸官員性愛影片
竊案判刑3月 虐貓男發監
環保結合文創 胡志強肯定
興大頂級葡萄 1公斤叫價千元
中研院士：就業年輕人處於弱勢
台股量價齊揚 月線長紅
救五輕 梁國新：重視多元聲音
北市多胎率偏高 晚婚求醫有關
12月台指期漲68點
12月電子金融期都漲
桃行水區部落 30年終於來電
苗豐強：開放進口大陸小麥
朱立倫勉企業 支持身障就業
愛時拍性影片 分手當要脅遭訴
埃及憲草敲定 送穆希準備公投
三大法人買超台股163億元
月亮代表我的心 原作爭版權敗
醉漢威脅 朴槿惠落選就放炸彈
誤掀維族女面紗 河南騷亂
抗漲半年 中市展示成果
秦始皇也有紫禁城 規模龐大
台北好客宴 6百元嚐美食
立院三讀 未訂身障優惠將開罰
張花冠：遭起訴是人生最大侮辱
韓檢察廳紕漏多 總長請辭獲准
逾2成網路商店 年營收破百萬
卸任中油總座 林茂文釋重負
李安執導新片 再度叩關奧斯卡
廉航來台招空服 錄取率近4%
陳克貴案突然開庭
寒假春節旅遊 熱門路線團費漲
冒名健檢請看護 X光相同露餡
監委赴經部視察 關注經濟
跑步猝死學生 有心室肥大病史
李朝卿涉收回扣 法院裁定收押
親親熊抱 花百元享溫泉美食
中市議長補選 黃馨慧爭取搭檔
李朝卿遭羈押 內政部依法停職
新台幣兌美元收升3.1分
年終獎金提前發 省健保不省稅
女遭偷窺 新北：市府環境安全
管教不當 幼兒園主任被解聘
子與友製毒 父大義報警
穀物價格 卜蜂：有下修空間
板橋工地鷹架倒塌 3人送醫
橫行花東 暴力討債集團瓦解
教部選送出國 設計新秀獲肯定
張花冠遭訴 民進黨籲毋枉毋縱
釐清原因後排除 助拒學兒向學
九份道路邊坡坍方 封閉搶救
蔡明興：富邦證港設點布局兩岸
台經院：十月製造業燈號連8藍
韓男女工資差距 OECD之冠
嘉市雞肉飯節 美食大會串
谷歌+重功能 不尬臉書
參加台商活動 游錫(方方土)將訪菲
私房酵母 麵包達人張國榮最愛
三義藝起來 國際亮點奪冠
陸簽證新規 附機票住宿證明
金門民服社改組 致力服務民眾
赴美免簽滿月 整體運作良好
陽明國中停車場委外 出租率升
扁鼻中隔手術順利 續住院休養
廠商恐嚇光碟 意外咬住張花冠
寒假熱門時段 旅遊團費大漲
蔣智賢猛打 中華紅勝多明尼加
遠百：不再回應口水 誹謗提告
李朝卿收押停職 副縣長代理
中央氣象局氣象報告
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學者：自由經濟區 走出困境
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行水區部落通電 維持基本人權
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義挺巴勒斯坦升格 促以巴協商
鄉林：有感經濟 相關稅賦退場
台船入南海 陸：不存在問題
英媒指李克強掩蓋河南愛滋病況
金正恩年底造訪 陸：沒消息
國樂家董榕森辭世 享壽80歲
身兼父母職 歹命阿嬤又罹癌
陸：明年黃岩島執法常態化
收容人工藝展示 盼給機會
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替代役擬分流 產業役招學士
棒球亞錦賽兩岸大戰 左投對決
藏僧頻自焚 陸稱達賴涉入
北京購車抽籤 劉雪梅連7中
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個資法適用問題 外交部檢討
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迎戰學測 中一中高三生誓師
爭人民幣市場 港盼與陸合作
南市國民黨部 街頭義賣高麗菜
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失望變驚喜 綠博國際獲獎
日皇次子秋篠宮 度47歲生日
建物買賣棟數 創10年新低
廢舊豬舍引鼠患 金門議員關切
大電視銷售旺 帶動MOD成長
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經濟衰退影響 美生育率創新低
沈世宏：未到拆美麗灣建物階段
顧能：中興華為將列5大手機廠
企業併購不願留用 計入解僱數
檢肅治平對象 中市破暴力集團
陳勇志背4條人命 一審判死刑
飛閱台灣空拍展 8萬人次參觀
大埔美案 張花冠還有一關
教部：電郵是好意 但不夠細緻
汽機車新牌 加長變薄多1碼
星訴陸籍罷工駕駛 陸：盼慎重
慢活廚師 1個人也可包場
中研院4人獲選美科學促進會士
美國土安全部官員 12月訪台
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指李朝卿喬利益 李文忠判無罪
旅遊零事故 總統：鐵腕稽查
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外資匯入 新台幣收升3.1分
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太百案 經長：審慎處理
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西門子歐司朗將裁4700人
印尼40大富豪擁886億美元
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胡洪九孫道存 判賠太電逾百億
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涉採購案遭訴 張瑛姬百萬交保
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涉偷竊警槍 員警貪污起訴
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今彩539 頭獎2注中獎
簡單生活節 熱力抗陰雨
歐元區失業創新高 西班牙最慘
寒流將臨 英預測週末降雪
新加坡勞動參與率創新高
珊迪攪局 美消費支出意外下滑
外資匯入 台幣不排除測29元
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大樂透頭獎槓龜
日大選將屆 黨魁熱論多項議題
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經濟學人：黎智英在台留下足跡
苗栗槍響 男子擊斃妻友人
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台日會談 台灣方面重申主權
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學生抗議媒體壟斷 教育部發文「擔心學生的健康?」
有串供滅證之虞 李朝卿收押禁見
採購涉貪 嘉縣長張花冠起訴
南投縣長裁定羈押 內政部：依法先停職
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健康樂活「心」態度 打造幸福「好樣」人生
新北市身障就業促進成果發表
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華州湖濱公園規定 禁狗入園
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金磚失色 巴西Q3經濟差
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財訓所地上權 12月公告
大陸製造業連續兩個月擴張
大陸製造業連續2個月擴張
綠營立委破冰 蔡其昌開微博
基礎建設不斷 桃園房市夯
修公債法 財長：理解北市感受
17槍迷走私買賣槍彈 滬受審
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蔡英文：中國刻意忽略台灣主權
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台南男童命案 嫌疑人遭收押
埃及新憲草交總統 15日公投
履新職 金溥聰：戒慎恐懼
金溥聰抵華府 盼深化台美關係
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甄嬛太火 還珠格格前傳也來了
火箭抗爵士 豪首節5助攻
新唐凌通爭食兒童平板商機
承諾調漲養老金 西政府跳票
半場結束 林書豪7助攻
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林書豪飆3分彈 火箭暫落後
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工程會3日赴南投抽驗公共工程
辯稱出借精液 男相姦判5月
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蔡：司法對綠不公 黨紀要慎重
黃中平：未來3年電子閱讀過半
馬：改革方向正確 挨罵也該做
中油：汽柴油價降1角
製雨撲滿 模具工人獲環保英雄
國銀前10月獲利逾2100億
中市助單親母 輔導美食創業
朝野重啟協商 藍營盼勿生枝節
豪手感傷兵歸 火箭主場5連勝
聾啞父不一樣 獲兒童文學獎
立委將視察長程雷達陣地
傳買夏普海外廠 鴻海不回應
陸衛生部：近半愛滋病患仍隱形
壽險爭取放寬投資海外不動產等
首位子宮移植婦女 將人工受孕
病情穩定 老布希續住院觀察
壽險投資海外 考量避雙重課稅
總統：志工讓台灣成人道輸出者
黃昏市場百米路 等19年通了
陸研究：H1N1可能致猝睡症
雅加達網賽 阮庭妃女單封后
美精神醫學會為亞斯柏格症正名
陸船越界採砂 6船員送辦
小客車撞小貨車 1死3傷
馬桶蓋自動直立 亞大南韓奪金
鄱江號艦長 二度由女性接任
捍衛學運自由 學者連署聲援
辜仲諒赴美探父 低調沒多談
摩洛哥影展 逆光飛翔任開幕片
中歌榜能否來台 4日開會決定
虎明星住院 德里巿民關心
學童遭割喉 家屬哀痛招魂
日隧道內坍塌 2傷7失蹤
女性官兵新建宿舍 設哺乳室
淡海入住偏低 立委將提建議
美試微波飛彈 可癱瘓電子設備
疑吸毒恍神 車撞護欄再撞人
台北牛肉麵節 創意強強滾
日本坍塌隧道 發現焦黑遺體
美研究：肥童難抵食物廣告誘惑
證交所赴星馬 引企業來台上市
總統：查緝K他命列重點項目
連搶7案 自稱發明王求刑7年
台幣週升0.19%
4年30億 推展高畫質電視
日隧道坍塌 發現多具焦屍
上海國際馬拉松賽 遍地垃圾
陸股走勢 落後全球
台股有機會向上 重選股
推反毒 教部設防藥物濫用中心
兒闖父親課堂 射箭弒父自殺
油價第1季表現 相對亮眼
美元保單夯 壽險業教你選
不畏低溫 千人持傘拼QR碼
陸西南首條高鐵開始鋪軌
經營困境 德新聞人裁員潮
公視爭議 文化部：努力解決
台駐史外交官夫婦 南非車禍亡
綠中國事務會 不排除諮詢台商
與陸民眾交流 蔡其昌勤回微博
向虐童說不 家扶兒童保護宣導
社區志工競賽 老中青三代PK
微電影促台觀光 在南韓獲好評
日本擊敗大陸 亞錦賽5連霸
女網賽封后 阮庭妃不悔變黑妞
多吃好米 公立幼兒園半價申購
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英父母忙迎耶誕 籌備花近2週
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台北牛肉麵節 晶華集團雙冠
澳洲香煙換包裝 只剩噁心照
自體免疫異常 女性易不孕
加州賽車學校 首度導入台灣
倪安東星開唱 自彈自唱展實力
日隧道坍塌 增至5人喪生
嚴長壽：文化是土壤塑造花朵
簡訊轉大人 20歲人氣不墜
北韓將射衛星 陸籲各方冷靜
北韓擬射衛星 外交部籲守規範
長程預警雷達 增對敵反應時間
著眼技術 陸熱中收購德企業
鴻海團結大會 越南員工逾萬
小種子計畫 邀小朋友登101
嘉義鵝樂宴 千人呷好料
K他命氾濫 法部：強化緝毒
王如玄卸任不得閒 天天下午茶
陸學者：改革紅利正在消失
資訊月2天 參觀人次破25萬
重建區產品 將進免稅店
年金議題 馬籲改革繼續往前進
亞錦賽抗韓 土虱曾仁和先發
台塑興建河靜鋼廠 越總理啟動
八八罹難3飛官 將建紀念碑
火車撞圍籬 旅客步行進車站
首爾發明展 台校長獲獎章
陸學者：釣島問題美傾向日
促英相規範媒體 工黨定下期限
火箭詮釋無私籃球 讓爵士走調
菲台灣同鄉會年會 游錫(方方土)出席
藍青年團辦辯論 高中辯贏大學
羅浮宮朗斯分館 4日開幕
陸截訪者被判刑 遭法院否認
港府盼續與台談自貿協定
駐日美軍祭法紀 基地外禁酒
牛肉麵冠軍 張進安最年輕
火車撞圍籬 警查肇事原因
英副相疑徇私 補助妻支持機構
防意外重演 鐵工局加強巡檢
亞錦賽抗韓 中華隊火力旺
防北韓射飛彈 日本下令摧毀
台駐史秘書夫婦車禍雙亡
工程意外多 台鐵司機戒慎
國中生遭綁 4名青少年落網
家境富裕 國中生成綁架目標
外交部：許作明待人處事和善
游錫(方方土)：維護台利益下與陸交流
中華隊火力全開 抗韓成功
陸前10月死於交通違規者眾
糖價上漲當績效 經部澄清
亞斯伯格症更名 慎防污名化
元旦高鐵票 2天賣16萬張
UBA男預賽 A組3強鼎立
曾仁和更上層樓 只缺霸氣
詐騙新招到宅驗血 民眾破財
蘇蔡控檢調 藍：民主不良示範
璞園飲金酒 6連勝保持完美
不怕韓流 周思齊打出隊長風範
籌酒錢偷電線 5遊民吃官司
澳門羽賽 台灣男雙摘金
以色列本月不移交稅款予巴人
備戰裙襬搖搖 克爾柳善英抵台
美參院表明 釣魚台適用美日安保條約
世界首座太陽光電建築 屏東海生館啟用
朝鮮計畫發射火箭 美譴責、日揚言攔截
永齡基金會計畫贊助103案
日隧道坍塌 死者增至9人
資訊月 宏達電推全系列手機
揩油? 駐產油國外交官浮報油費
日媒民調: 兩在野黨支持率領先
退休公教年金案 民進黨團支持政院版
「郵政商城」資訊月 限時搶購再加碼
冷氣團報到 防一氧化碳中毒
中共領導更迭 陳光誠籲改革
花蓮地震 規模5.1
花蓮發生五級地震 未傳災情
前10強股票型基金 賺逾2成
東南亞漲最低工資 消費動能升
台紡織廠注意緬外國投資新法
安勤獲資訊月兩大獎
功能衣潛力大 發熱還能防蟲
UBA女一級 台師大尋求連霸
冷氣團4日到 低溫14度以下
搶生意 美零售業與網購競價
校園死角變農園 中輟生來種田
十銓科技 日本獲獎
8成5以上網店 欲拓陸市
日本隧道坍塌 已證實9死
重機必讀 彎道聖經將推中文版
外國企業第一上櫃 總計17家
奧迪中古車 買後7天內可換購
台股要續漲 惟量是問
花蓮凌晨3震 最大規模5.1
資訊月 佳能單眼降價衝買氣
愛瘋5陸14日開賣 台灣在等
台股開盤上漲2.48點
資訊月熱賣 華碩觸控超預期
人行：陸明年物價漲4%以內
陸經濟會議 振內需受關注
謝金河：中小型股有機會接棒
山寨成風 陸複製歐美城市建築
駐科外館油料費 外交部：誤植
天冷泡腳促循環 須防燙傷
陸年度經濟人物 蔡衍明入圍
學童遭割喉 同學傳思念
安全回家難 陸僅1成校車合格
財法人績效 經長：整體還不錯
新思科技完成思源合併案
學童遭割喉 學校專戶接受捐款
愛瘋 女娃名叫Apple增多
總統讚化學家改善人類生活水準
台股漲 新台幣盤初走升
日眾院選舉 自民黨民調衝第一
兩岸春節加班機 下週台北協商
陸經濟會議召開 解決房產泡沫
九二共識研討會 上海登場
美元保單 明年貴2到3成
貝里斯國家安全部長訪台
仁寶傳新訂單 持續反彈
金溥聰：台美關係追求「三零」
殺童嫌嗆死不了 法部：未廢死
南韓通膨減緩至3個月低點
伊藤英明裸體 導演讚太美好
人行：陸明年CPI低於4%
景氣復甦 股債匯二度齊揚
主播控性侵 稱雷政富案給勇氣
北韓火箭試射疑慮 韓元貶
六輕工安調查報告 環團疑放水
滬漢狂食大閘蟹 損內臟險賠命
提升醫療人權 收容人可享健保
稅率戰 美財長：共和黨會讓步
蔣偉寧：絕不管控清查學生
陸製造業報喜 亞股上漲慶賀
北韓「搗彈」 美偵察機監測
民調：韓大選 安哲秀左右關鍵
扭轉操作將到期 官員挺續寬鬆
身障者藝術創作 副總統肯定
基金增持商品多頭 8月來最大
北韓射衛星 國安局估無威脅
廣東現廉政風暴 港陸媒體關注
台股驚驚漲 站上7600
陸港保釣團英美登廣告花數百萬
港官員：經濟仍受歐債危機影響
休耕地 4年活化4.5萬公頃
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
日隧道坍塌 支撐物腐朽疑禍首
陸11月製造業PMI創新高
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
尼加拉瓜盼觀光成長中美洲第一
日Q3資本開支增幅 高於預期
豐興本週鋼筋降 其餘持平
葛蘭運動國際會議 台北登場
司院提行政法院得遠距視訊訴訟
澳零售銷售停滯 明降息機率攀
綠：年終金改革翻案 逼民上街
三太子到訪 國旗「菲」揚
氣候極端 李鴻源：持續防災
日本大選右派聲勢漲 美國關切
搶定價權 陸玻璃期貨全球首個
茂德中科廠 二拍12日開標
性別就業歧視 立委盼公布雇主
女低血糖倒臥 員警及時搶救
陸11月非製造業PMI報佳音
推動台美關係 綠：願一起合作
金溥聰台客語搏感情 僑胞捧場
全球市值前五百強 美增陸減
副總統：觀光客月中破700萬
越南廢彈爆炸 4童死
韓大選民調 朴槿惠領先文在寅
未追蹤治療 男心導管5度手術
遼寧大雪 10條高速公路封閉
櫃買資訊服務 通過ISO驗證
節能有成 中華車獲頒特優廠商
手術成功率高 鼓勵親人捐腎
人權日前 陳光誠籲習近平政改
悠遊卡電子發票 千萬獎首例
潘世偉：勞動市場有改善跡象
哈爾濱暖管洩 2萬多家庭挨凍
談科專績效 經長：帶動投資
旺季將至 遊戲股強彈
殺2女友判死上訴 三審辯生死
票投張良伊 推上聯合國舞台
陸南海搜查權 國安局：宣示性
國民黨強化文宣 說明政府施政
青少年策劃綁架 師長意外
綠挺政院慰問金案 藍質疑鬥爭
莫拉克災後 16紀錄片看重建
外資匯入 新台幣午升8.6分
政院重申慰問金立場 盼獲支持
北市公車圖書館上路 良心借閱
陸明年成長目標 續盯7.5%
工研院與日基板廠開發IGZO
華碩明年平板出貨拚近倍增
新北與辛辛那提簽署交換學生
勞保勞退替代率 立委：太樂觀
北京新領導 陸印關係更穩定
天馬牧場疑違規 中市加強稽查
許忠信籲台人團結護獨立自主
金馬隧道逾半百 使用中最老
美智慧手機市場 蘋果躍居二哥
軍方：海軍飛彈射擊依計畫執行
議員控貪瀆 北市府：尊重司法
慰問金案 藍營：黨政平台溝通
偷30株龍柏 5嫌遭訴
野田安倍 福島發射選戰第一炮
經部：科專退場 4等級考評
電遊場出入雜 藍委擬修法再限
天馬牧場動物 中市：來源合法
央行理監事會 利率不變機率高
章念馳：九二共識需與時俱進
威力彩13億 延平鄉再拚一次
銀髮族日間托老 休閒抬槓泡腳
歐美經濟不穩 港府料低成長
台股收盤漲19.74點
六輕工安調查報告 環評通過
陳克貴遭判刑 陳光誠憤怒譴責
休耕地活化 4年創10萬工作
肺癌標靶新藥 亞裔病患更有效
瘋單車搞創意 獎金2萬帶回家
台股漲19.74點
外交部：油料單價偏高為誤植
12月台指期漲 5點
12月電子期跌 金融期漲
鼓動學潮校規 教部盼重新審視
摸黑男偷鷹架 里長撞見報警
台股小漲 7600得而復失
美智慧手機市場 蘋果躍居二哥
傳臉書擬收購WhatsApp
搜房網：大陸新屋價連6月上漲
全球市值前五百強 美增陸減
鼓勵地出租 修法保老農妻權益
工程會南投抽驗 混凝土疑不足
三大法人買超台股84億元
資策會新執行長吳瑞北 今到任
CNN年度英雄 尼泊爾婦當選
阿里山芽舞團 跳有氧紅遍鄉里
立院初審 行政法院得遠距視訊
武漢舉辦兩岸中小企業論壇
交大交傲計畫 盼凝聚向心力
副總統：Q4起經濟持續好轉
防坍塌 日老舊隧道總體檢
角逐中市議長 藍綠喬人選
日圓空過頭 匯價料彈升
買高麗菜助農友 批發價漸回升
繁星推薦醫科 擬增口試或比序
金門馬拉松 5日起網路報名
中市填平地下道 盼爭取補助
操控利率案 瑞銀將近達成和解
六輕訴願若失利 恐不利招商
老翁組竊盜集團 偷農藥被逮
男公園輕生 清潔員報案難挽回
家用衛浴品 愛心捐家扶
割喉案 南檢：不排除求處死刑
迎蛇年 宜蘭郵局發行郵摺
廢油變燃油 CNN表揚台裔女
越工廠不加班 員工收入低
15家企業獲優良品牌獎
泡湯旺季 台東37業者合格
郭台強：iPhone熱潮再起
竹縣府購車 接駁3鄉鎮民眾
新台幣兌美元貶0.5分
高輝：中華復興台灣不應僅旁觀
台南玩時尚 8日封街展演
壹傳媒案 王文洋：非常傷心
偷東沙金牌賠百萬 男緩起訴
DRAM合約價跌3.61%
雲林身障者遭拒 中市載回家
北韓開發多語言翻譯程式
誕生前百年 元老哆啦A夢亮相
中歌榜在台頒獎 4日開會決定
送餐電梯出意外 日女員工身亡
電影票房獎勵 文化部研究停發
菲拒蓋陸護照 新規生效
新壽內科廠辦 停標
視障走出封閉 跳舞料理展自信
台資入重慶 上半年到位2百億
棒球兩岸大戰 中華隊爭亞軍
李文華4日赴北京 移訓1個月
滬深股市 跌至近4年最低
雍正手抄藥師經 國圖展出
財政懸崖疑慮 美元創6週新低
腳傷纏繃帶 男闖空門落網
金門馬拉松 展現人文風情
活化台北老屋 豐富文化風情
探討森鐵潛力 嘉義辦林業座談
少年PI臨演動物 靠食物引誘
北京酒吧KTV員工將驗愛滋
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
招募新血 國軍推鋼鐵人廣告
中央氣象局 明天白天天氣預報
糧倉隱身市區 北市活化利用
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
身障者紀錄片 喚起愛與感動
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
資訊月第3天 大尺寸電視熱夯
週到期契約夯 期權交易量創高
毛治國：改善阿里山替代道路
武陵農場春節管制 日限5千人
電信業推利多 抽迷你iPad
SPA涉性交易 負責人送辦
歐盟社會專員建議保證青年就業
正心愛樂創團 冬季禮讚饗樂友
金門連日下雨 挹注湖庫水源
資助孩童搭鵲橋 同袍變眷屬
涉25件竊盜 嫌刑期重提抗告
墊償基金擴大否 勞委會慎考量
宣傳撿垃圾 盛竹如跳蛙操
跨年團 阿里山夜未眠人氣旺
洪秀柱籲獎助發明人 投資未來
惡男開車撞女 隨機性侵判刑
全球貧童調查 最憂污染問題
補助弱勢LED燈泡 明年初上路
日眾院大選 12黨逾千人參選
重慶台名品展 主打三新
心靈環保 林聰明勉改變
區間盤整 新台幣收貶0.5分
小三通客輪票價高 議員籲調價
減免希債 德總理不排除可能性
收資金 央行7日續標定存單
寶發強颱逼近 菲南發警報
展望會音樂班 助弱勢兒學才藝
中歌榜頒獎 曾2度移師美國
希臘開條件 回購百億歐元債券
韓總統大選 4日首場電視辯論
最高院開庭 司改籲重大案比照
跨年祝福語 上101官網投件
東勢林管處興訟 近百林農陳情
陸截訪人員獲刑新聞遭撤
外資上週買超416.11億元
黑天鵝蛋遭竊 武陵農場傷心
陸換屆後經濟會議 要解多問題
器捐意願 15萬人健保卡註記
8旬老婦走失 警消搜尋
面板轉佳股價創高 Q1再觀察
不讓領導看 陸窮縣建遮羞牆
洪秀柱讚身障藝術家身障心美
不讓領導看 陸窮縣建遮羞牆
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藥物越存越危險 北市籲回收
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春節加班機 兩岸下週在台談
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中華電明年募新血 招上千人
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以樂啟教 陳忠秀獲星雲教育獎
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三仙台迎曙光 推愛你一生一世
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資訊月首3日 觀展人次33萬
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創新黑蒜頭製程 金大申請專利
日管處：日月潭舊船是少數
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日管處：日月潭舊船是少數
傳購夏普電視廠 鴻海不回應
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中小企業群聚創新 整合現成果
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金聲武藝揚名世界 胡志強頒獎
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年終金方案 政院：未討論微調
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屏縣前民政處長 涉瀆職遭起訴
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疑與陸別苗頭 越成立漁政局
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元智跨領域學程 培養第二專長
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體育師猥褻女學生 判刑7月
高華柱：軍人福利攸關募兵
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立院教委會決議 教長須見學生
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STUDIO A獲新銳品牌獎
國際評比 台氣候變遷績效倒退
STUDIO A獲新銳品牌獎
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冷氣團報到 防一氧化碳中毒
WBC中華隊 盼王建民扛先發
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台泰避免雙重課稅 近期生效
台泰避免雙重課稅 近期生效
台彩首推300元刮刮樂
台塑河靜鋼廠動工 3年內投產
兩岸談政治關係 須水到渠成
東南亞鋼鐵需求夯 台塑搶進
志工創意改造 狗便巷變小花園
缺維生素D 罹阿茲海默風險增
德反貪腐法令 遭批不夠嚴謹
飆車載人撞死 父母還要賠
北市11月房屋移轉月增2成1
星鑽油台倒塌 90人輕重傷
台印尼摩島備忘錄 近日擬簽署
中選會擬推紙製投票箱
勞動紀錄片 破草莓迷思
幣值太多零 印尼盾將瘦身
不列亞斯伯格症 病童較有資源
扶養非婚生子女 放寬列免稅額
我很狂野吧 日流行語奪大賞
統測漲報名費 教部籲公開收支
證券員較去年底減少1578人
誆作法解厄 男涉恐嚇取財遭訴
易曼君任義學院博物館藝術總監
個人最低稅負 102年不變
NCC：電信中心自籌研發經費
雪中送炭 韓華僑團體捐贈弱勢
新北規劃整併成20到22區
世界電玩錦標賽 台選手奪季軍
力晶：與主要債權銀行有共識
北京移訓 李文華最佳生日禮
不再雙重課稅 泰台商歡迎
苦戰拉平 中華對大陸1比1
陸雜誌寫習近平反腐觀
亞錦賽兩岸大戰 中華隊追平
世界貿易 陸威脅美龍頭地位
陳克貴案 陸：拒他國干涉內政
草莓勞工紀錄片 探討青年議題
中山學人4日聯誼 馬勉新生
火箭武器升級 5日迎戰湖人
不向病魔低頭 陳怡理樂觀向學
營養支持 助口腔癌友走出陰霾
日媒：北韓飛彈前段疑已安裝
搭已婚男產子 女涉通姦判刑
法銀行總裁挑戰倫敦金融地位
陸狂歡節 台灣品牌叫好叫座
亞錦賽兩岸大戰 中華隊超前
義民主黨主席 總理初選勝出
北京文博會 目標文化強國
經建會原則支持 橋樑改善工程
分析家：台應發展電子與醫藥業
今彩539開獎
台北房市 11月量增2成
威力彩開獎
新疆大雪 攝氏零下33度
西班牙友台議員 支持東海倡議
李朝卿收押 律師4日提抗告
亞錦賽兩岸大戰 中華1分超前
特招題型 北市：明年中公布
中國反對美涉釣魚台修正案
土銀OBU人民幣匯款一日送達
龍應台盼台港互補 開文化花朵
景氣冷 車市11月買氣勉強
印度海軍為可能赴南海而演練
參與罷工 星陸籍司機判刑6周
奧地利觀光 陸客多過東瀛客
有殘扶金保險 維持生活機能
ECB購債成效 恐難如西所願
中投總經理 改聘有給職顧問
亞錦賽兩岸大戰 中華3:1勝
杜絕檳榔危害 新北籲收健康捐
非電帶頭 中概基金11月亮眼
PC市場成長 微軟分析師唱衰
中華隊險勝大陸 亞錦賽奪亞軍
團餐PK網路票選 北部餐廳勝
藍青年團辦講座 籲保護動物
半夜偷鷹架 里長喝斥嚇壞賊
法部長籲教會安置無家可歸者
隧道坍塌奪9命 日緊急大檢修
街友偷襲敲人頭 4人受傷
陸南海搜查權 菲星表關切
以農業研究中心 討論糧食危機
奧運搞政治 南韓國腳遭禁賽
青少年戒菸 資源不足
威力彩 頭獎連槓32期
歡唱疑遭下藥性侵 少女腦死
小英：政府應反制中國護照事件
今彩539 頭獎2注中獎
UBA女一級 台師大開紅盤
敘軍轟大馬士革郊區 戰鬥再起
中國問題專家唐耐心病逝
因應北韓射飛彈 日派官員赴美
洋教頭新觀念 大陸隊實力進步
強颱威脅菲國 數千人撤離避難
美國拒絕外國運回「寄放的黃金」
關心造成學生壓力 教長道歉
花漾靠得住 表現「內、型、時尚」
長腿名模陳思璇 代言聯名鞋款
「鈔票一把抓」 台彩300元刮刮樂上市
關心?恐赫? 學生立法院轟教育部長
菲拒絕在中國新版護照蓋章 12.3規定生效
朝鮮發射火箭 白宮稱將採取「適當措施」
年終慰問金翻案 民進黨：陳冲還好意思戀棧嗎？
陳沖：台股今年累計量縮25%
為日本購島捐款 康師傅稱「遭黑手造謠攻擊」
涉黃牛詐千萬 副教授求刑6年
希拉蕊下一步 彭博：選市長
連敗2場 羅姆尼重返商界
公共工程安全 綠委籲全面清查
抗議年終慰問金 民進黨擬上街
裙襬搖搖高球賽 曾雅妮傷退
大陸股民今年人均虧36萬元
中歌榜來台 聯審會：再議
防火箭掉落 「愛國者3」抵沖繩部署
張花冠起訴 蔡英文：疑有政治操作
金門大橋面臨停工 縣長：工程款已付六百萬
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
英王室有喜 凱特懷身孕
美11月製造業萎縮 成長看弱
製造業疲軟 美股收黑
羅姆尼敗選 支持者除臉部刺青
陸水泥業 明年Q1淡Q2恢復
研華首獲iF設計獎
唐耐心病逝 華府外交圈不捨
能源局推家電節能網路互通
券商11月發行1292檔權證
標準型DRAM市場萎縮
拉美失業率22年新低
研調：半導體產值年減2.3%
前世界球后 索倫絲坦抵台
投顧：電池板良率升助華通獲利
人幣交易區間 明年有望再擴大
馬自達新車 獲日本風雲車大賞
冷氣團到 愈晚愈溼冷
巴西11月貿易逆差12年新高
敘外交部發言人辭職 轉往倫敦
李安新片力戰群雄 在陸開紅盤
台股有壓 估拉回再漲
日媒：夏普與高通談面板合作
凱特有喜 全球期待王室寶寶
陸股熊很大 逾9成股民賠錢
日眾院選舉公告 選戰開跑
新興市場債夯 留意年底賣壓
加國高低技術勞工供需失衡
手機常用功能 拍照傳訊占8成
抗議擴大屯墾 法召見以大使
台股開盤下跌27.8點
中華電走跳夜市 合影可抽電視
部門資源共享 谷歌員工不加班
高通夏普傳結盟 注資百億日圓
Unity 4.0在台上市
歐財長有信心希將成功回購債券
一心二用 陸女同時寫中英文
台廠新技術 瞬時高熱修記憶體
江宜樺：政院年終金立場不變
美共和黨拒增稅 提2兆減赤
新台幣匯率盤初走升
凱特好孕 博奕客開賭寶寶名字
車市降溫 汽車股失色
抽菸就減速 哈大高鐵常慢跑
傳夏普高通合作 鴻海不回應
全球最宜人居城市 台北85名
5.8地震襲阿拉斯加州外海
學生罵教長 王金平：應有規範
安穩到退休 逾半上班族：難
惠普控華映操縱LCD價格
夏高戀成正果 將發表面板結盟
富邦金：加重股權投資
搶太陽光電商機 經部赴日拓銷
5日線有撐 台股區間整理
凱特嚴重害喜 住院觀察
調查：年終1.1個月 創3年新低
人民幣匯率中間價微升
誆氣功可助改運 男涉詐財遭訴
藍版慰問金 江宜樺盼考量政院
富邦金：明年經濟會比今年好
潛入賣場偷茶葉 男子被捕
台捐巴拿馬電腦 提升資訊教育
塑化劑風波後 酒鬼酒已復產
陳(沖)：政院年終慰問金立場不變
OECD國家 移民數增3成
人走茶涼 王立軍題字不見了
單親有娘家嘉年華 籌款助弱勢
罰怠速不熄火 排除天候因素
工程會設跨部會國際化平台
富邦投信：明年看好新興亞洲
尼宏薩3國峰會 聚焦馮瑟卡灣
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
穗台醫療論壇 推廣台醫療服務
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
LG拚晶片設計 台積電將進補
LED照光碟 桃禧耶誕拚創意
總統：推四省代表有心節能減碳
寶發襲菲 4萬人逃離家園
成長10倍 越南網路發展快
歐商會：電力是台灣最大排放源
大陸明年續成長 大中華投資夯
台灣明年GDP 可望逾3%
韓國美食節 校園人氣暖呼呼
ETC計程費率 5日專家座談
利豐物流駐新北 盼成發貨中心
王金平：朝野協商維護國會尊嚴
環保署推減碳四法 奠溫減基礎
江宜樺：看不出自己有參選條件
心靈海嘯 精神健康指數低
台灣女兒韓媳婦 獲韓志工大獎
南海起波 越指陸斷勘探船電纜
立院三讀 延長勞保請求權時效
免美簽滿月 獲許可率99%
國軍體能賽 副總統為選手加油
節能網路智慧電網 建構新生活
原民特考放榜 人數15年新高
歐商會促碳稅 汙染者付費
前美國務院亞太助卿希爾將訪台
橘盼年金全面改 政院聽意見
勘驗光碟 李宗瑞認錯不認罪
愛瘋5預約 電信三雄齊發
科技會議熱身 談創新智財
陸收入分配方案 可望本月出爐
冷氣團報到 合歡山見冰柱
日亞化專利無效成立 億光捷報
澳降息至3% 半世紀來低點
狹幅盤整 台幣午升5.1分
佛法勸說 涉偷香爐男招了
免美簽 夏威夷航空將飛台灣
美企錢囤海外 國內哭窮
鴻海大電視 年底銷量破萬台
再跌 滬股續創新低
觀光簽再入印度 不必等兩個月
陸企問題多 美槓上4大會計所
果農被殺命根塞嘴 共犯遣返
迎元旦曙光 墾丁旅館訂房率高
談年終慰問金 關中：態度開放
廣東汕頭一軍機墜毀
收入分配改革 學者為中產發聲
學生罵教育部長 清大道歉
馬祖首位專任心理師 搭船巡迴
立院三讀 補助弱勢鋪供水管線
外交部：支持台美安全軍事合作
陽光劇團來台 巡演未竟之業
保護女性 國道推夜間婦女車位
報價看漲 面板雙虎波段新高
籲學歐美 學名藥棄動物實驗
信託2百萬助童 師反悔要不回
賣壓耗盡 陸股看漲48%
復甦不易 美債殖利率預測下修
鄭麗君：學生到立院備詢非質詢
台東縣府：美麗灣沒有拆除問題
單片觸控熱 勝華宸鴻勁揚
陸服飾業金麗：3年內突破千店
台股收盤漲1.07點
包道格：陸護照爭議得找下台階
老人機構廁所 內政部放寬標準
拚最宜人居城市 北市：續努力
憂學生立院行為不當 清大道歉
台股漲1.07點
馬總統東海倡議 美學者肯定
12月台指期跌5點
高華柱：爭取軍人福利維繫戰力
拉同志一把 中市打造友善環境
合法化後 查緝吸麻駕靠經驗
日諾獎得主獲頒北科大名譽博士
沙林毒氣令人懼 微量即致命
12月電子期漲 金融跌
最台味大使 離台定居法國
詐騙求心安 四處拜佛仍遭逮
華碩尬蘋板 如大衛戰哥利亞
北市創業點子競賽 6隊獲青睞
台股拉尾盤 攻上7600
大陸準備發行政府債券期貨
莫言領諾獎 將穿燕尾服
南科華亞科 業績同步攀升
動物躲引擎避寒 開車先檢查
醫藥農藥品專利權 討論延長
中歌榜 丁庭宇：從未介入
美媒評選 詹姆斯最佳運動員
邵玉銘：台灣外交自主空間擴大
中歌榜檔期 北市將重審
甩油冠軍 梁嘉芸減重27公斤
把努力當階梯 根岸英一奪諾獎
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金門大橋招標被駁 議員籲停工
三大法人買超台股37億元
印尼巴獨組織與軍警槍戰 1死
中山女高校慶 熊蓋讚祝賀
軍機墜 汕頭官方稱因故火警
雪襲新疆 逾萬人受災
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欠債涉賣槍 魚販3表兄弟被逮
威尼斯雙年展台灣館 9日座談
太魯閣公園 警查緝非法盜獵
快車道睡大覺 警搜出毒品
人權報告 逾4成民眾認偏壞
愛跟韓比 媒體恐造成負面影響
備不時之需 宜縣發放防災包
法官要蘋果宏達電公布和解專利
逮年邁車手 警籲小心詐騙
拒蓋陸護照新規 菲海關執行
陸電視劇 非洲上演
台股連9漲 嚴凱泰：好的開始
代徵證所稅 財長：券商願配合
章子怡李冰冰 任陸小黨代表
回補庫存 台塑四寶營收好轉
前市代表涉買票 沒確證判無罪
勉學弟妹 馬：把自己造成塊料
精神健康指數調查 3百萬人悶
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新台幣兌美元升0.5分
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礁溪溫泉季 辦桌迎賓推優惠餐
九份垃圾店家不管 新北要取締
COP18 台關注碳交易承諾
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妻與妹判無罪 孔文吉感謝司法
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塑化前景 台塑轉趨保守
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
職棒求進步 邀洋教練來台交流
美製造業意外萎縮 國際油價跌
迎接全大運 吉祥物牛來福
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抓髮漫談 梁實秋文學獎優等
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每日一銅板 為長輩募集年菜
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教部發函大學 澄清未要求清查
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監委指錄影侵隱私 監察院澄清
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掛號起衝突 女子與護理長遭訴
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首長專案報告 立法院看法不一
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台股陸股兩樣情 PB比差很大
印度國安顧問訪陸 未見新領導
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金門多方設法 保護古寧頭海岸
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證所稅改程式 半數券商來不及
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謝長廷會獨派 籲聯手護台現狀
OBU人民幣跨境貿易逐月增加
財長：不用擔心課不到證所稅
登革熱病例破千 入夏來7死
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泰王生日前夕 泰人聚集祝賀
大樂透開獎
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強颱寶發重創菲國 恐數十死
金門大橋爭議 是否換廠商未定
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陸船剪探勘電纜 越外交部抗議
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歐洲銀行監管統合 德恐反對
大樂透頭獎槓龜
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潘基文籲北韓暫緩火箭發射
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康貝爾：美要求陸釐清南海船檢
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境外人民幣市場擴大 功在銀行
投信：歷年12月 台股表現佳
家扶志工有愛心 課輔弱勢童
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
菜價跌 全年物價可望2%以下
酒帳案 張清堂22日報到執行
林永樂主持拉美聯合區域會報
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習樹新規 改進報導反應兩極
美財政待解 可考慮投資級債
高中英聽准考證6日寄發
宜蘭烏石港南堤新生地 標售
陪莫言領獎 陸官員遭批煞風景
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歐巴馬攬才 伊爾艾朗被點名
種北蟲草有成 隆田酒廠盼推廣
不滿穆希 十萬人包圍埃總統府
江宜樺：台美密切合作國土安全
火箭逆轉勝湖人 豪哥坐板凳
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全球最高齡 116歲人瑞逝世
國防部年金改革座談 6日起跑
晉人大代表娶四妻 十兒報戶口
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夏普攜手高通 鴻海續談合作
楊烈全台巡演 14日屏東登場
免排隊苦 郵局目標5分鐘
綠啟群眾活動 1月上街抗議
女大生前露鳥 運將遭訴
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ECFA早收對照表 更新
美媒：英王室女繼承權尚須立法
苗槍擊案偵破 刺青師傅落網
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冬季減重難 女性平均胖3公斤
金門馬拉松 盼邀馬總統
高市：追加預算 發放生育津貼
年終送禮調查 糕點甜品夯
北市：跨年預算尊重議會審查
陸90後畢業生 首重幸福感
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學生巴士起火 無傷亡
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台駐俄處與學者探討釣魚臺問題
陳宜彬：重啟核電機組 我負責
惠普控告 華映：舊案
股王大立光 再現800元
大陸清廉指數 落在中段班
施振榮：台灣三大文化亟需突破
預算被批浮編 中市：審查嚴謹
加護病房斷氧 印度病患斷氣
紡織股小漲 遠東新盤下游走
老農津貼未阻假農民 糾正政院
軍品釋商 無人機與雄三商機大
油電借支發績效獎金 經長不知
捷運通迴龍 朱郝盼明年底
習打貪似動真格 以粵為試點
球評：火箭教頭不信任林書豪
台股收盤漲48.07點
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開低走高 台股漲48.07點
李鴻源籲勿用暴力語言
大麻合法將生效 華州拿捏分寸
冷氣團發威 合歡山玉山首場雪
12月電子金融期齊揚
明道大學節能 胡志強肯定
蘋果不直接告 谷歌嗆很奇怪耶
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台股連10紅 近 6年紀錄
國際透明：多數國家清廉不及格
台股多頭氣勢旺 再見連10漲
疾管局籲幼兒接種流感疫苗
立委疑勸募差 內政部允檢討
受學生批評 教長同理心願溝通
選美皇后女議員 獄中照樣美容
台納免美簽 雙方發展預防機制
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缺錢四處偷 嗜賭男被逮
三大法人買超台股79億元
核電廠斷層強化 未完成將停機
菲外交部次長出任駐陸大使
報導：愛瘋5放寬限購規定
愛滋感染者權益 多數曾被侵害
瑞銀：陸股明年料結束熊市
陸學者：反腐需防止爛尾
皮膚黑斑疑罹癌 原是藥疹作祟
吸菸爆粗口 法鐵取締無禮客
交趾陶剪黏作品展 小六生創作
莫言將領諾獎 艾未未再開砲
聲援釋扁 民進黨台南黨部動員
美麗灣案延燒 建設處長告教授
基金會贈書竹市 推生命教育
假農民領津貼 內政部配合檢討
賓士柏金包 北檢11日拍賣
眷改餘戶處理 立委質疑不公
北市警：烏龍罰單 五都最低
設生態景觀區 部落居民反對
連署扁保外案 雲縣議長澄清
總統：已為兩岸關係奠定基礎
援交女國中生 嫖客判6月
潘基文：極端氣候已成新常態
四川大霧 成都機場萬人滯留
鄉親贈教材 強化偏鄉學童英語
中區19商圈 辦嘉年華展特色
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旺宏5篇論文 入選IEDM
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雲林破販毒 逮13人
全盲小學生 暑假讀完4百本書
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反毒 台北馬拉松送手環
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初審補助老農保費 送朝野協商
遭控誣告 女主播不起訴
總統：兩岸關係不能呷緊弄破碗
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陸生疑三限六不 謝談互惠公平
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寶發肆虐 菲南238人罹難
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