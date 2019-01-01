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News Archive | 2012
漢文新聞列表 Chinese News List
百貨業週年慶業績搶搶滾
一樣的場景 重慶模式被否定
18大這天 郭晶晶出嫁
性騷女同事 前貓纜站長遭訴
18大講司改 分析指薄案所致
外勞問題 產業學者意見不一
金馬影展在宜蘭 林依晨相挺
國台辦：官員陪防民進黨屬個案
今彩539開獎
赴陸定居公務員 退休金擬修正
泰國民間將再發動反政府集會
威力彩開獎
志趣轉變 台灣留學生減少
台北藝博會 藝術家畫廊齊聚
總統：就算登釣島 問題仍難解
賣未核可減肥品 檢搜東森購物
公費疫苗 嬰幼兒將全免接種
核四工程款 台船向台電求償
總統：謝長廷修正綠主張是好事
總統：金駐美 華府外交圈支持
總統：大陸政策務實不唱高調
耶誕點燈 微風鐵路局跨界合作
11月出口 財部：一定正成長
縣長室秘書遭押 李朝卿低調
瑞銀：明年美國經濟仍嚴峻
駐斐代表補充斐媒釣魚台報導
新一代止痛藥 從蜘蛛毒液下手
立委補助費 9日可望法制化
歐洲關注北京未來政策走向
迦納賣場崩塌 9人喪命
馬：危機變轉機 執政重要經驗
經濟惡化 ECB利率仍不變
總統談有感 多提政策是對的
風暴再襲 美東北災區雪上加霜
歐巴馬勝 凸顯人口結構變遷
王立軍遭雙開
林益全滿貫砲 中華勝中職聯軍
謝辦：憲法各表與一中各表不同
美中領導人登場 新關係待重塑
美初申失業救濟少8千人
威力彩 頭獎槓龜
瑞銀：財政懸崖未解 美恐衰退
Q4出口 有機會小幅成長
美9月貿易逆差 近兩年新低
陸重視海權 持續對日強硬
中華隊打擊慢熱 草總傷腦筋
美媒：江澤民亮相插手高層人事
今彩539 頭獎1注中獎
藍：兩岸先經後政原則不變
基隆刑警涉製毒 聲押獲准
刪減特別費 張通榮跟進
李新穎簽台灣書院聯絡點意向書
馬總統：台美關係越來越穩定
學費問題 馬總統：會提配套
治療新方法：減緩攝護腺癌生長
求快或求對 大腦決定方式異
胡錦濤所言 日官方不置評
希臘通過撙節案 歐央行稱許
誰接希拉蕊國務卿 華府傷腦筋！
謝青良買豪宅 財政部查逃漏稅
發掘＂正港臺灣味＂ OTOP地方特色加值網啟用
生技中心、喬本生醫簽約 開發抗癌＂植物新藥＂
必勝客引進起司6重奏比薩 11/16吃免驚!
勞退基金案 謝青良否認犯罪
11日國館講座「捍衛正義 真愛天使」
蘇友辰 催生「妥速稽徵條款」終結萬年不死稅單
陳志龍教授:稅官最大凌駕行政、立法、司法
波灣首例 伊戰機攻擊美無人機
美媒：中國經濟政治危機嚴重
2016年前太陽能都供過於求
Red Cross 'can't cope with' Syria's worsening crisis, chief says
Samsung's Galaxy S3 outsells Apple's iPhone 4S
Syria president warns of 'huge price' of foreign intervention
Tens of thousands protest against govt in Argentina
三燔美麗華「板前握壽司套餐」全面升級
台北福華全新推出煲仔料理
一輩子受用無盡的智慧
拉丁裔：票投總統 要移民改革
歐巴馬就任前 先處理外交難題
瓜地馬拉強震 52人罹難
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿根廷首都大停電 影響百萬人
缺奧援 習近平前路多風險
財政懸崖陰影籠罩 美股續挫
歐股續挫 汽車股領跌
美股續挫 憂希臘紓困
貿易與軍事 美陸關係焦點
槍傷女眾議員 狂男牢飯吃不完
美亞關係 英媒：中是最大挑戰
智慧電視明年滲透率33%
宏都拉斯與貝里斯簽合作協定
能源彈漲 美經濟報喜
紡織日本拓銷團 商機千萬美元
歐雀雅賽首輪 龔怡萍暫並排頭
世界領袖祝賀 歐巴馬回電道謝
歐官員：希金援撥款下週難拍板
明年行動記憶體產出比重近3成
馬路如虎口 英單車冠軍車禍傷
王豫元獲馬爾他騎士團贈勳
早晚溫差大 11日鋒面到
美股續跌 關注電子股
盈正案延燒 投信公會急滅火
投顧：明年首季具投資機會
台盼參加氣候公約 登尼國媒體
資料庫監測 助企業因應個資法
顧能：企業端產品不再微軟獨霸
IMF促西 尋求歐銀機制紓困
希臘恐淪為歐元區最窮國家
胡錦濤十年 經濟亮眼民生難解
台股開盤下跌36.47點
18大6名新貴 今齊面對媒體
改變上網吃到飽 4G有機會
勞退基金案 謝青良交保限境
美10月電玩銷售額狂跌25%
汪東城演終極2 保證不顯老
日媒：日相考慮年底前解散國會
被疑捐贈綁維護 台達電喊冤
陳(沖)：朱立倫是優秀人才
王郁琦：洽簽和平協議有3前提
經濟減速緩 韓銀利率不動
陸10月CPI 年增1.7%
太陽能續漲 營收增減互見
營收有望回溫 宏達電股價強彈
大陸換屆 三星摩拳擦掌拓商機
加油擠爆 紐約實施配油
外資匯入 台幣早盤升逾1角
陸10月PPI 連8月負成長
總統：兩岸都重視九二共識
貓纜系統異常 暫停營運
陸CPI意外趨緩 低於預期
陸經濟學者：對歐連任沒期望
歐雀雅賽 龔怡萍暫並排頭
小英籲開國是會議 談退休改革
外交部：台美關係30年來最佳
為毛致哀 學者：大陸不願改革
胡志強：從未打算參選黨主席
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
王金平：盼年終慰問金合情處理
陸若容黨內民主 外交好信號
誆佛像結緣 婦侵民宅行竊
洩密電玩商 美7海豹隊員受罰
特別費捐公益 胡志強：會公布
Q4出口好轉 改善程度有限
產後憂鬱 醫師籲產檢就要注意
美新閣浮出檯面 改組再等等
18大首次談話 習近平隨胡規
台商投資說明會 新竹登場
澳洲央行下修明年經濟展望
人民幣兌美元連9日觸及漲停
台股翻紅 電子急拉
感謝競選團隊 歐巴馬再度落淚
王郁琦：憲法共識目前無可行性
家扶：1成5青少年曾想輕生
總統：打造台灣成世界客家新都
男放高利貸 籤詩求心安
立院三讀 立委補助法制化
伊藤英明扛獵槍 新片屠殺學生
胡錦濤18大報告 港媒關注
總統：九二共識是歷史事實
陸企來台上市尚未列入商討議程
瓜國強震 紅會啟動應變機制
油價 下週估降0.2元
消防衣老舊 胡志強：將汰換
慣竊集團鎖定偏鄉 2嫌落網
火箭將戰灰熊 挑戰客場3連勝
大電視高畫質 觀賞距離應適當
環團控美麗灣違法 籲監院調查
表揚醫師 郝：感謝為健康把關
總統：兩岸協商合作才可大可久
李鴻源：儘快開放資料讓民眾查
從七星潭登武嶺 選手喊讚
頂替4死車禍 涉前議長家開槍
兩岸京劇團 共演經典白蛇傳
拚假期商機 亞馬遜開始賣酒
三星鄉長補選 藍綠掃街衝刺
財政懸崖難解 美股震盪恐加劇
陳裕璋：發展兩岸特色金融
人民幣創2週來最大升幅
林中森：海基會準備迎新挑戰
抽查商品標示 2360件異常
多胞胎負擔重 立委籲增補助
獲利看升 3外資喊進遠傳
日福島5.5地震 無海嘯之虞
地政志工樂在服務 內政部表揚
陸殲31戰機模型亮相珠海航展
羅姆尼落敗 當選網頁煙火全撤
陳(沖)：提升經濟對話品質較務實
宣稱預測彩券號 黑帝王魟吸睛
新品盡出 蘋果供應商營收大補
陸官媒：十字路口已過不再拐彎
振興經濟 朱立倫：招商開源
新台幣午升1.62角
珊迪颶風釀災 紅會援5萬美元
葉少爺退學否 校方：待定讞
第6代領導人選 胡春華避談
林慶台國小演講 學童興奮不已
胡春華：沒來過台灣
蔡籲開國是會議 蘇：方向一致
年終慰問金 陳(沖)重申照顧弱勢
推公投擋核四 呂秀蓮車隊遊行
謝青良疑脫產 遭凍結帳戶
歐巴馬溫家寶月底前先後訪泰
菲南鎮長官邸 遭槍榴彈射擊
投籃機達人 飆進世界冠軍
謝長廷：憲法各表不同一中各表
汪洋：按18大報告推動政改
18大效應 中概股基金亮眼
台股收盤漲50.59點
美總統史上第1人 歐巴馬訪緬
美兩黨不願拖累經濟 財政有解
投信：美財政懸崖終將驚險過關
立委補助入法 年領94萬
中油加油滿500元 送高麗菜
18大媒體人氣 粵蒙吉團領先
投顧：黃金避險需求熱度不減
台北股市漲50.59點
購壹傳媒資金 陳(沖)：了解中
陸工業、固定投資等數據捎喜訊
歐巴馬連任 星關注南海發展
釣島 汪洋：日應選恰當態度
愛用外國貨 越南進口手機劇增
美國務卿人選 凱瑞萊斯大熱門
督勤糾紛 鐵路員警告督察員
台股震盪收漲 近7300
雙子星開發案 監委調查北市府
義范倫鐵諾涉逃稅 遭查封資產
港前高官：港法制等都可變
台積電10月業績 歷史新高
11月台指期漲84點
加總理訪菲 聚焦貿易安全合作
11月電子金融期都漲
嘉義郵局捐二手物 助社區服務
不談黨主席 朱立倫：拚經濟
學者：習李對台 經緩政行
妻開車起步 夫指揮交通死輪下
美零售業提早搶黑色星期五商機
小丸子到立院 推廣靜岡觀光
9降GDP 產業界憂心
三大法人買超台股18億元
和碩10月合併營收 續創新高
美專家：大麻合法化像公共實驗
十二年國教 免學費最獲支持
慈濟修繕災屋 和中災民將遷入
上海男相親 多希望女生買單
行動雲水書車 30萬冊傳書香
二二八事件學生特展 即日展出
苯芘量標準 衛署將開專家會議
大坑橘子紅了 果園開放採果
客庄便當王 台東嚴選15業者
人行：堅持穩健貨幣政策
山老鼠性難改 扣押曳引機也偷
寮建水壩 越：應思考整體穩定
顧環保 高市推綠色採購
瓜國強震毀路 非必要暫勿商旅
新台幣兌美元升5.2分
減支 義中小學恐斷暖氣
和碩估第4季營收 續創新高
抗癌自行車環島 中市加油打氣
陳武雄獲頒經濟專業獎章
台產官學界參加杜塞道夫醫療展
若遇挑釁 陸副外長：堅決回應
面臨經濟困境 副總統勉工業界
推廣環教 台科大邀珍古德訪台
奇美電10月營收 月減7%
陳(沖)：兩岸首重經濟對話和互信
前10月證交稅收 年減1/4
英記者：中共18大似越共大會
颱風警報期間 166專線免費
陸內需工業生產回揚 優於預期
102年元旦 國道擬時段免費
IAG獲利降 將裁4500人
詐騙變恐嚇 警逮2車手
假人頭供警做績效 1警遭押
嘉市災民抗議 爆推擠衝突
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
教學關懷兼備 雲鐸獎選優師
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
微創心導管 8天大女嬰保命
貓纜異常 乘客7天內可退費
學生遭毆 家長控校方處理不當
教宗個人推特 可望年底上線
抗癌勇士環台挑戰 騎跡抵中市
認8大茶區標章 台灣茶假不了
砸數億換敗選 羅姆尼金主氣炸
把東西交出來 警智取逮毒販
汪洋被視為改革派聲音
涉酒駕撞死人 葉冠亨判刑6年
陸媒：遼寧艦11日再出海
水星出現笑臉隕石坑
汪洋妙語如珠 但也顯謹慎
數理資訊競賽 正心高中成績佳
河內辦亞運 越民喜憂參半
仁寶10月營收 月減6.7%
千禧年懷錶 佳士得秋拍焦點
法企信心持續低迷 恐陷入衰退
中華10日戰古巴 王躍霖先發
穆迪警告 希臘脫歐仍有風險
趙建民：現階段應鞏固九二共識
保留明星高中 近6成民眾支持
葉冠亨涉酒駕撞死人 判刑6年
說英語也通 雲縣商家獲認證
交強險高齡化保險 兩岸擬合作
單挑路跑王 謝昇諺騎車暖身
聖輪法師涉性侵信徒 判15年
壹電視動態 NCC關注
葉冠亨酒駕肇事致死案大事紀
校門擺攤爆紅 小販遺言謝學生
財產申報 陳(沖)：難攬公股董監
溪流盜運牛樟木 山老鼠送辦
勞思光公祭 10日上午舉行
電信絲路 淡福海纜明年落成
有機菇蕈獲認證 農民轉型有成
食品履歷 手機將可查
鴻海十月營收 月增14.6%
飛車突停駛 大馬樂高樂園驚魂
葉冠亨判6年 家屬嫌太輕
孫中山與宋慶齡 兩岸學者研討
建國高伸縮縫維修 用路人注意
勞保APP 勞動權益隨手查
吳伯雄：建言盡言責 絕對善意
32件旅遊金質獎 品保掛保證
十二年國教 中學教師多看衰
彰化貨櫃車轎車追撞 1傷送醫
雙子星開發 廠商回應無不法
日顯示器龍頭 大陸增產
葉冠亨酒駕案 加重刑度判6年
另類慶祝醫師節 署苗義診弱勢
英太空科技預算 年增6千萬鎊
產品退燒 穆迪砍索尼信評
中信高球賽 泰國努瑪仍領先
中央社金句票選 上萬網友參與
德業界對亞洲出口成長可觀
10月底止 促參簽約近千億
惠譽：跌落財政懸崖 美恐衰退
郵差寶寶郵筒酷 與新娘搶鏡頭
汪洋在粵敢為先 入常具實力
工會成員遭解僱 新北首例補助
海巡署中校涉貪 羈押禁見
搶救寵物 北市動保處緊急救援
林益世淚不認罪 指錄音被剪接
葉少爺判刑 家門深鎖
問入常接班 18大新貴全迴避
消費電子強 鴻海十月營收優
雙髻鯊覓新家 空運新加坡
伊朗總統訪越2天
葉少爺案 審判長盼引為殷鑑
陸海監船再入釣魚台海域
藏流亡政府：五千青海藏人示威
陳(沖)：年底訂慰問金注意事項
棒球結緣 梅沙趙士強相見歡
上市公司市值 本周重回20兆
石油幫張高麗 濱海新區有政績
R&H進駐高雄 李安掛牌
德政界不希望華盛頓與北京對立
台幣29.15 14個月新高
上市指數 本周漲1.15%
吊點滴邊學習 罕見疾病童好學
李旺陽案 周強：鑑定結論公開
新北聯合婚禮 梁詠琪現身祝福
欠稅千萬拒繳 林姓醫師管收
雲水行動書坊 盼減城鄉差距
涉詐領檢舉獎金 岸巡1人遭押
亞洲教會醫院年會 談跨國合作
蔬菜硝酸鹽 北市：不會致癌
日震災垃圾 將大量漂抵北美
紓困希臘仍有變數
職訓補習解約恐被剝兩層皮
駐瑞代表投書說明東海和平倡議
折扣奏效 陸乘用車銷售報喜
禁扁北榮散步 曾勇夫要求檢討
學者：九二共識精神可擴向國際
亞洲觀光客灑錢 歷峰獲利勁揚
偷金減兩 兄弟賣金飾涉詐欺
駱怡君獲艾森豪獎金
林益世這一家 相擁而泣不認罪
匯2千萬至港 謝青良稱買地
耶誕放假 蘋果催程式上架要快
富鼎投信納為中信金子公司
監委：星公務員財產申報不公開
賽後練投 林書豪：我該更努力
釣魚台徵文 歷年參賽最踴躍
議員發言似黃腔 中市官員尷尬
阿爾及利亞戰爭 法定為紀念日
32鄉無醫師 菲窘境年底解決
類比動態 新藝術的另類可能
政治缺變革 中共：堅持黨領導
周錫瑋畫展 黨政高層捧場
第三人責任險保費 明年擬再漲
胡錦濤講話 紐時：無意改革
陳德銘：盼台灣更開放陸資
熱錢匯入 台幣挑戰29大關
歐洲投資銀行掀裁員潮
復航增購六架空巴客機
富邦長春賽 汪德昌台將最佳
今彩539開獎
雷力完封三星獅 桃猿進冠軍賽
世界救生大賽 澳洲登場
巴克萊：台灣出口展望仍佳
台北金馬揭幕 隋棠因病缺席
選後第3天 歐巴馬公開談經濟
日男循線殺前女友 疑警方洩資
中信金突襲 金控單月獲利掄元
大樂透開獎
中職規劃短期盃賽 古巴納入
島爭影響 日車在陸銷售少6成
期貨 禁人頭戶交易
101年稅收達標 待努力
瓜國遇強震 台捐款賑災
俞正聲：隨時可公開財產
陳德銘：陸外貿增10% 很難
眷改餘戶處理 立委籲公開透明
軍方：眷改餘戶無廉售官兵問題
汰換警用機車 郝：1個月檢討
東縣：焚化爐案聘律師依法行事
亞洲青少棒賽 中華10日爭冠
WHO籲泰國落實交通法規
大馬羽球一哥婚宴 父未受邀
楊潔篪：盼中美關係獲進展
林鴻池：國是會議難有改革共識
順應趨勢 飛利浦比國廠再裁員
南投弊案 查獲不法回扣
鴻夏戀交涉 期限後可能續談
學費漲不漲 要回歸向左或向右
大陸經濟今年可能超過歐元區
政府基金揭露 業者盼不擾市場
胡高唱反腐 代表們附和
亞洲數理賽 台灣小學生奪3銅
藍盼再思慰問金改革 綠：廢除
帝亞吉歐收購印度最大酒商
吸引年輕人 泰佛像持iPad
帝亞吉歐 入主印度酒業巨擘
三星鄉長補選 藍綠掃街衝刺
取消金援印度 英省下2億鎊
英實驗：機器人助自閉兒學習
大樂透頭獎槓龜
陸政改定調 各省跟著基調走
加拿大總理訪菲 深化雙邊關係
今彩539 頭獎槓龜
新校批准問題 日文科大臣致歉
美進口物價 連3個月上漲
亞洲數理賽 獎狀擺烏龍
歐巴馬：富人該多繳稅
在美外籍研究生 1/3大陸人
退休年金紛擾 蔡英文倡「召開財改國是會議」
九二共識20週年 林中森: 擱置爭議「互利雙贏」
中共十八大開議 Google搜尋又斷訊
台北喜來登安東廳推出【安東 香鑽 松露夜】
限制退休公教年終生變？ 陳冲：不會
華泰王子大飯店、華泰瑞苑墾丁賓館
美密大消費者信心 升幅超預期
希臘償債危機 傳歐盟將相助
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
谷歌搜尋電郵 大陸境內中斷
NBA洛杉磯湖人解僱總教練
反政府 阿根廷民眾敲鍋抗議
歐巴馬：富人不減稅 不然否決
北部11日變天 越晚越冷
風災受災戶 聯合國服務不打折
旅英畫家吳雯 女性藝術現寶島
假期長又免簽 赴美跨年團夯
歐雀雅邀請賽次輪 妮妮排12
抑制虧損 西航空大幅裁員
中央社台大影像展14日登場
環保壯舉 綠色騎跡穿越歐亞
墨國起訴14警 襲CIA幹員
台南北區房市旺 新婚首購熱
索阿紀吊橋啟用 可通行汽車
台灣行動廣告市場年增9.5%
歐巴馬連任後施政 台密切關注
放高利貸 無罪改判有罪確定
經部認定ICP廠商 再添3家
萬里植樹 綠色騎跡環保圓夢
火箭戰灰熊 林書豪首節拿5分
感念勞思光貢獻 總統頒褒揚令
Q4業績淡 被動元件台廠保守
吳副總統：政府應效法企業效能
蘇丹爆黃熱病 出國前打疫苗
王文淵：壹傳媒交易14日開會
火箭戰灰熊 林書豪中場摘7分
買媒體 王文淵：有意願未決定
陸10月出口成長 高於預期
中華民國人道援助巴拉圭災民
港媒指李源潮將任國家副主席
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
李南陽籲重視台灣因應氣候變遷
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
讓愛發光 過動症兒畫展開展
王文淵嘆投資難 朱立倫籲同心
整形手術 水刀抽脂找回線條
辦桌加趣味賽 台南漁會推漁產
中華隊戰古巴 陽耀勳可能登板
無法慢跑 王文淵：不是懶
火箭戰灰熊 林書豪3節拿7分
台塑年終 王文淵：2.9個月
建國花市30週年 消費特惠
台東上午地震 規模4.2
港銀行高層指美擔心美元失勢
CIA頭子辭職 時間點惹議
中橫燕子口1人墜谷 生死未卜
古巴目標全勝 中職全力以赴
代工廠動能 靠平板電腦
副總統：政府助產學界研究創新
火箭不敵灰熊 林書豪摘15分
綠赴美觀選 學習新美式造勢
助急難和弱勢 高市宅急便
血糖監測商機 加速前進越南
提振信心 彰縣米食推廣
移民署推動 旅非陸客來台觀光
騎遇福爾摩沙 轉動全島首例
文大校友返校 號召千人拼圖
火箭晚節不保 不敵灰熊吞連敗
判刑後 葉少家仍大門深鎖
自行車登山王 丹麥選手奪冠
國台辦：兩岸有智慧解政治問題
罵前男友現任女友 女判罰2萬
美中情局長不倫 起源研究指導
5都兒童少年犯罪率 中市最低
桃縣查工廠繞流廢水 依法裁處
年終慰問金 政院重申照顧弱勢
陸九二共識研討會 不開放旁聽
防中共 美日擬修防衛合作指南
擋核四 呂秀蓮：不能禍延子孫
彌陀虱目魚節 小吃美食吸人潮
日籍男墜燕子口溪谷 不幸死亡
連任即出訪 歐巴馬重心在亞太
火箭吞連敗 球評：禁區欠佳
銓敘部：支持研究員言論自由
花旗潘偉迪 年薪670萬美元
專家：胡錦濤可能連任軍委主席
美中情局長小三 傳是傳記作者
新北啟動淡水河域鳥種普查
學者：18大延續對港經濟政策
黃君璧女滬開畫展 盼兩岸交流
黨主席民調 胡志強：意義不大
土地公踩街好神氣 中永和熱鬧
陸人均收倍增 台商加速品牌
陸人均收倍增 服務業重要
待業男弒父逆倫案 街坊震驚
清大肯定珍古德 頒授名譽博士
三星鄉長補選投票 入夜前揭曉
掌握脈動 鴻海布局大陸內需
陸人均收倍增 消費內需股看好
嘉義11月次高溫 32.4度
花蓮外海地震 規模4.4
18大報告 首提居民收入倍增
國民黨：九二共識是歷史事實
任證交所費用遭質疑 陳(沖)澄清
看好大陸消費力 台百貨續展店
廢輪胎漂出海捕魚 男溺水急救
港大學與波音在港設立航研中心
日媒刊沈世宏談台因應氣候變遷
北市減債王 新北嘉義市見成效
地方債務 高雄市續奪冠
巴拿馬拉丁大學盼分享台灣經驗
河內戶外音樂會 古典饗宴
鳳求凰擅闖飯店 莽男吃官司
陸新型反輻射導彈珠海展出
亞洲青少棒賽 中華奪冠
瓜地馬拉震災 台捐款援助
中情局頭子外遇閃辭 謎團待解
印尼航空嬌點 台籍空姐初登場
北京馬拉松 禁日人參賽
余如季攝影展 見證台中歷史
中市社區文化季 一區一特色
死亡交通事故肇因 酒駕最多
市場潛力大 台品牌廠積極攻陸
釣島爭議專書 專業剖析
陳德銘：盼台開放基建給陸資
罕病青年樂觀 願助長輩弱勢
原民味海稻米 新鮮上市
飲水思源 台灣跑水節彰化登場
陳德銘籲日改錯誤 讓經貿正常
原民與國際藝術創作 天海相連
經部願助六輕擴建 產業調整中
性侵女子逃7年 DNA揪到狼
翁山蘇姬下週訪印度
大馬羽壇一哥婚宴 冠蓋雲集
陸學者：九二共識不能被否認
陸GDP倍增 有賴還富於民
18大報告未談台灣國際空間
中華勇奪亞洲青少棒賽冠軍
政院：若不實指控 陳(沖)留訴權
多次性侵外傭 男雇主判6年
中美貿易戰 陳德銘：兩敗俱傷
幾米談創作 小孩角度對抗權威
刪慰問金 部分老兵失望
跑給黑熊追 見證玉山豐富生態
顛簸3年 歐債危機警報解
街頭秀才藝 老少拚認證
資遣司機 安泰銀：依法進行
陳德銘：中日韓啟動自貿談判
陸6大措施擴消費 對台商有利
桃猿與日本巨人爭亞職棒賽冠軍
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
輕技職重高教 師憂技職學術化
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
大陸人均拚倍增 台資食品業樂
陳德銘：陸外貿明年困難料較多
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
陸資來台 經部：待具體行動
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
李安：台灣電影冒出新氣象
邱進益：兩岸問題 藍綠先溝通
青年滅飛創意 蚊子館動起來
氣喘嚴重度隨月經週期起伏
18歲罕病兒 逆境中活出色彩
野田擬列TPP為眾院選舉政見
中華隊戰古巴 陽耀勳6局登板
高市徵才 釋800缺
假試車真劫財 落網還掀舊搶案
菲加簽署國防採購備忘錄
竹市動物嘉年華 千人踩街
李慶平：兩岸定位前可各自修法
建商回饋社區 戶外劇場響樂音
日籍男疑墜谷不治 死因待相驗
島爭風波 北京馬拉松抵制日人
陸學者：收入要倍增先解憂
三星鄉長補選 黃錫墉獲最高票
新北原民運 曾櫟騁將踢燃聖火
李登輝參觀奇美館 許文龍陪同
佛光山行動圖書館 中區啟動
孫中山事蹟圖展 菲僑社登場
補助限師培大學 教團憂排擠
陸：開放陸資 思想解放一點
火箭11日歸鄉 碰6連敗活塞
台酒新板區地上權 14日招商
三星鄉敗選 藍尊重並持續努力
福建台商憶習近平：低調擅傾聽
法外交部長訪問利比亞
五角大廈公布利使館遇襲時間表
陸生納保 澳門生肯定具吸引力
資源回收廠火警 濃煙如黑龍
李安：讓周遭人相信我的能量
新北勞工歌唱賽 便當哥奪冠
歐巴馬推金改 小銀行喪鐘響
強化石化廠公安 新北消防查核
大仁哥登滬 做紅豆餅推銷台北
傳赴美設電視廠 鴻海：待考量
玉山東側園區 熊族新樂園
住宅竊嫌專偷頂樓 網拍銷贓
地理賽奪金 國中生獻天上外公
大學同梯聚會 校友為總統打氣
18大中委等建議名單提交討論
富邦長春賽 韓將金鍾德領先
誆稱節電工程 竄改電表牟利
三星勝選 蘇：感謝人民給機會
怕批評 18大代表服飾少奢華
身障者爭教育平權 千人上街頭
海景系列 杉本博司遺憾沒台灣
德媒對中共未來第一夫人感興趣
中信盃高球賽 泰國努瑪奪冠
中華隊2比1擊敗紅色閃電
社區營造博覽會 凝聚愛鄉情懷
影視音發展政策 電影扮火車頭
陸收入倍增 前提社會要穩定
費玉清彰化開唱 歌聲繞梁
今彩539開獎結果
混障綜藝團表演 感動泰國人
中華勝古巴 草總讚球員專注
慰問金改革 蘇貞昌盼莫食言
郝龍斌挺馬 續任黨主席
監委不滿專題報告 龍應台澄清
抗議中央太摳 法地方市長絕食
陽耀勳表現出色 草總放心
盈拉訪英將晤英國女王
台研究：甲基安非他命助抗流感
對抗乳癌 美滿婚姻有助益
今彩539頭獎 4注中獎
交通部：陸客說台灣交通好
星台灣電影節 賽德克打頭陣
世界美生總會參訪太極門 感受文化精粹
蘇治芬: 雲林縣「農業博覽會」 只花「花博」的1/10
經濟不振 王文淵：太依賴電子業
陸媒：政黨輪替在中國不可能
基金頻虧 高志鵬：恐有未爆彈
三星鄉長補選 黃錫墉宣布勝選
鋒面到 北部高溫降7度
18大研討會 擬聚焦權力政策
緬甸6.6地震 曼谷高樓有感
宏達電蘋果和解 經部：正面
防盈正案 續查經理人持股
鴻海60吋電視開賣
情報頭子下台 牽扯CIA文化
習近平接班 美媒：沈痾挑戰
情報頭子小三 已婚人美能力強
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
加薩爆衝突 釀3死25傷
歐雀雅3輪 龔怡萍暫並列第6
台東外海清晨地震 規模4.9
台股7000有撐 區間整理
澳台灣文化之窗 精品瓷器吸睛
助珊迪災民 慈濟人全美募款
豐田將加資印尼27億美元
十八大 看好大中華基金
歐雀雅邀請賽 妮妮爆桿排27
預防憂鬱自傷 大學從新生做起
保護生態 楊娉育樂當柴山通
抗流感基本功 重視衛生習慣
加國央行總裁：不急調升利率
新聞處理惹議 BBC總監辭職
疑小三威脅小四 美情報頭下台
火箭戰活塞 首節林書豪拿2分
陸政策加持 GPON需求增溫
習近平接班面臨內政難題
火箭戰活塞 上半場豪拿5分
小小布希嶄頭角 共和黨希望
陸擬明年發射神十 載2男1女
巨無霸A380 12月再來台
緬甸規模6.6強震 尚無傷亡
感冒藥提煉製毒原料 男落網
宏達電與蘋果聲明 專利大和解
慢性病負擔大 可及早規劃保險
總統：金門建設應加快
桃機103年符合A380
抗議生效 日人可跑北京馬拉松
桃猿火力超級霸 拚亞職首冠
美媒：亞裔選民快速傾向民主黨
陸學者訪綠 黨內憂分化籲整合
火箭戰活塞 林書豪助攻秀
禮儀師發照 擬102年中辦理
綠能產業團赴日拓銷
以軍在加薩走廊邊境遭攻擊
礦石開採 102年起總量限制
行動裝置高成長 半導體業共識
老婆外遇情報頭 夫疑投書訴苦
罹慢性阻塞性肺病 4成仍吸菸
記憶體模組廠攻無線分享商機
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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壽險：失業無薪假 保險不可斷
中職聯軍戰古巴 賴鴻誠先發
方向叢刊創刊 批判揭真相
兩女人郵件 中情局長不倫曝光
種子獲影展最佳教育短片獎
史上最年輕 36歲博士掌黨史
火箭宰活塞 林書豪7分8助攻
綠修特別條例治水 經部說不宜
秋冬氣溫低 心臟宜保健
官公開財產 專家：腐敗是阻力
推展幼兒運動 郝龍斌跳健康操
亞幣走揚 台幣週升0.51%
拉青年 蘇謝辦營隊進校園演講
陸網友支持 朱鎔基人氣仍高
陸無人機作戰系統 航展擬亮相
涉下藥性侵前女友 男判7年
火箭主場開胡 活塞吞7連敗
台大工會成立遭駁赴勞委會抗議
藍：尚未啟動七合一提名機制
美泰金眼鏡蛇演習 緬甸將參加
朱立倫：任何政治傳言都沒意義
遺體修復 記住最後容顏
特殊面膜 用科技替往生者變臉
尊重遺體 讓亡者體面上路
中油：油價12日降0.3元
慰問金 政院：尊重立院審查權
綠民調：近8成挺公投核四
陸官媒：絕不照搬西方政治制度
住宅遭封 西前議員跳樓身亡
無法排除自殺 保險公司免賠
民進黨拉近青年 實習多變化
特招辦法不同 北市：符合規範
交部中華電聯合婚禮 熱鬧溫馨
取消上網吃到飽 毛治國：遲早
商總盼 政府回應期交稅等建言
新北醫療公益獎 25人獲獎
學童挑食 蔬食日青菜多倒掉
台北藝博會 跨國藝術家創作
胡18大報告 解放軍一片擁護
港媒：陸海監巡釣島 無限期
黑紫寶石 南投葡萄成熟了
改善財政 高市先拚償債
巴拉刈致命 林杰樑找解毒法
地政節 學者籲政府說住宅政策
玩象棋吃棋餅 高市推觀光工廠
彩券硬體技術商 16日前提案
龍年生產潮 產後尿失禁增2成
BBC陷信任危機 傷英媒信譽
宏達電蘋果和解 電信業樂見
黃金漲 專家：可望挑戰新高
垃圾變黃金 北市二手物網拍
蘋果宏達電專利訴訟 和解落幕
調查：近半印度人沒排燈節獎金
熱也可以蹭 陸湧現蹭暖族
陸證監會：陸股大起大落不正常
與蘋大和解 宏達電有專利籌碼
北市：去年淨舉債204億
寵物付費上車 動保人士爭座位
與蘋和解 宏達電新機利多
台北藝博會 谷川孩童成攝影師
宏達電和解利多 投顧不看好
免費醫療 雅加達健康卡上路
查持股 官員：盼釐清公益目的
中市邀藝術家 為中區上妝
保障勞保權益 勞保局下鄉宣導
北市助老店辦職訓 盼提升技術
喜迎葉小妹 台南人口188萬
全面小康 老北京憂心熬不到
龍應台構想 退休人當文化志工
莫言為領獎買燕尾服學跳舞
港媒：陸將臨複雜國際情勢
華語測驗夯 越南報考人數倍增
中共18大：絕不屈服外來壓力
環保經濟拉鋸 恐損競爭力
澳2歲娃走失 靈犬一路相伴
舊糖廠變文化園區 老社區再造
學者：釣島南海 恐釀美中衝突
增收益 夏普量產大型新液晶
火影忍者 推第9部劇場版
亞職冠軍戰 桃猿3比6輸巨人
學者：中美合作 美微調戰略
幫助是福報 夫妻檔志工受表揚
陸調子放軟 如何接招考驗綠
陸對外政策 有賴習近平智慧
紐倫堡文獻中心呈現歷史教訓
陸野生東北虎 現存約20隻
全民健走日 桃千人雨中爬山
美大選落幕 重返亞洲角色重
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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港學者：中美關係冷戰降務實升
婦酒後欲跳樓 警消救下
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 １週天氣預報
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夾美陸雙強 台灣要發揮巧實力
鼓勵脫單 陸公司發戀愛獎金
家扶兒認養人相見歡 溫馨感恩
副總統：每年百億補助健保弱勢
外出返家昏迷 少年疑吸毒
開車衝落漁港 駕駛不治
阿嬤亂吃藥 1次吞32顆
七年級生種有機茶 拚生態永續
拚觀光 新南濱夜市轉型
日月潭騎乘 世界級車手喊讚
醫師：耳鳴如天使聲 健康警示
海地國會團來台 指定訪廟宇
企業社會責任 助九寮溪生態旅
台塑汽柴油調降3角
馬總統視察金門 促加速建設
桃廣場藝術節 千人雨中感熱力
千里挑戰 癌友：天也感動哭了
腫瘤熱治療 新材料具成效
男性侵憂鬱女 二審判無罪
政府基金買太陽能股無異常
幼兒防肺炎 打疫苗最有效
英相出奇招 建議武裝敘反抗軍
陸：RQFII將增加額度
高市集團婚 188對告別單身
管理員意外腦傷歿 警追查死因
桃猿隊第二名 獎金8百萬台幣
聯合婚禮獻唱 梁詠琪獲贈金鏟
中共18大進入人事醞釀階段
開車撞死路人 男送法辦
中共18大 10名台籍代表
大陸影片在陸市佔率下降
台日專家偵測 蘭嶼輻射無異常
健檢資料也可算出中風率
桃猿亞軍 總教練：投手不理想
泰拚WBC資格賽 戴蒙將抵台
金門醫療在地化 總統盼零後送
金門買陸水 經部：自有率6成
釣島紛爭 陸日企業均受打擊
百年黨史注新血 活化傳承並重
中共18屆中委會可望有台籍人
世界救生大賽 台灣小選手受矚目
陸光棍節 相親旅遊盼「脫光」
台日連袂偵測 蘭嶼無輻射疑慮
18大報告 陸對美日自認大國
緬甸地震傳出傷亡
基隆氣爆意外 1死2重傷
網購：經濟不景氣 雪靴反熱賣
富邦長春賽 美將逆轉奪冠
兩岸深化交流 藍青年團不缺席
喜帖烏龍 王金平親送金戒指
港財司：美財政懸崖 港難倖免
強暴案猖獗 印度哈省傳26件
陸官媒稱黨內民主邁步 遭訕笑
武直10 將現身珠海航展
捕蜂燒民宅 台中消防局得國賠
黃春明：文學就是在寫人
紅色閃電發威 完封中職聯軍
代理大陸廠濾網 工廠老闆遭騙
病容變正妹 趙若伊罹癌病逝
新聞專業大暴走 BBC陷危機
台旅奧音樂學生維也納獻藝
緬北強震6.8 傍晚5.8餘震
陳致中：法務部勿干擾醫療專業
大馬娛協獎 戴佩妮大贏家
陸工行將成為跨國銀行
教頭訓話奏效 古巴奪首勝
抹不去數位足跡 地下情難掩蓋
金門用水 總統盼提全盤性方案
中職1分落敗 教頭：比預期好
周小川：陸影子銀行問題小得多
彭定康：BBC須進行徹底改革
周小川：陸貨幣清算行不會久拖
政院：特別統籌分配款非私房錢
緋聞 國會查白宮FBI中情局
裴卓斯丟官 顯然忘了職場戒律
HTC與APPLE專利訴訟和解 各拼本事
美2016大選 希拉蕊拼拜登
蘋果言和宏達電 全力打三星
日本第3季經濟負成長
與蘋果和解利多 宏達電漲停
美麗華澄清 與「美麗灣」無關
商總171項諫言 65%獲政府採納
新台幣早盤 升破29元
Trial of Libyan ex-PM to open: prosecution
宏達電漲停 帶動供應鏈股價
台聯將發動罷免馬英九連署
年終縮水 台塑四寶齊跌
＜多元入學＞考試分發名額漸減 恐跌到5成
美電視銷量 三星衝第一
鴻海10月營收減6.71% 早盤破90元
日媒稱: 中國改裝軍艦巡航釣魚台
馬英九視察金門 久旱下起雨
美國女鞋Michael Antonio 本週限時優惠
立院決議 僑委會譯名再變更
港壹傳媒公告 虧損龐大
台紡織成衣10月順差 略減
歐雀雅邀請賽 龔怡萍並列第4
國產隱形眼鏡 越南商機大
揚智資產標售 底價18億元
2016誰主白宮 時代報你知
規模6.2地震 再襲瓜地馬拉
希臘國會通過2013預算案
藏民自焚 桑蓋：最悲哀時代
中華電航拍機 航空攝影躍進
參加WCIT 下午發表成果
進口出業者積極搶攻小車市場
希預算案過關 救命錢撥款有譜
櫃買加碼2場業績發表會
北部偏冷 中南部白天舒適
櫃買：基金買碩禾 與盈正不同
18大報告預示 陸經濟減速
美暗夜巨大爆炸 2死2百人撤
美股止穩 台股關注電子股
日GDP年率大減 衰退罩頂
台股開盤上漲10.71點
專家：宏蘋和解對諾基亞等不利
財政懸崖使人愁 股市失血破兆
情報頭小三威脅對象 身分曝光
歐雀雅邀請賽 妮妮26名作收
桃園充電便利 電動機車買氣增
在台有斬獲 日立數據續推新品
富人多繳稅 美保守派發聲支持
日經濟利空 亞股下挫
消費夯 將主導陸未來十年經濟
經長：樂見宏達電蘋果和解
陸媒：GDP排名意義越來越小
港媒：胡錦濤將卸任軍委主席
汽車主無肇事 強制車險可減
外資升目標價 台積電波段新高
人民幣中間價升破6.3元
美大選後熱門關鍵字 財政懸崖
10月營收年減 鴻海早盤走弱
宏蘋和解 富邦調高宏達電評等
歐財長會晤前 歐元近2週低點
歐債他山之石 美減赤動作要快
台幣走升 航運資產股樂
大學推租屋認證 安全有保障
熱錢來台 財長：一刀兩面刃
App下載差很大 經部：檢討
為泰出征 戴蒙打WBC資格賽
美消費信心續升 未來恐下滑
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
新港溪口花海節 營造五彩繽紛
瓜國地牛又翻身 引爆土石流
杜拜查獲逾百支走私象牙
勇奪亞職亞軍 桃猿隊將返國
全年稅收 財長估短收100億
侵占納豆手機 男判罰金
違背賈伯斯 蘋果言和宏達電
林祖嘉：陸政改是兩岸和諧關鍵
墨國大學論壇 台灣電影展吸睛
田弘茂：中美新發展影響台灣
地方特色加值網 1元搶購登場
大學考試分發簡章發售
美返亞太 陸官媒：感覺不舒服
行動上網 NCC樂見新方案
新社花海節 假日交通疏導
防貪腐幹部移民 廣東出招
碧根阿卡雅封后作 土國難上映
台商資金匯回 財長：不會查稅
民進黨駐美代表 吳釗燮兼任
台股震盪 宏達電為亮點
美情報頭外遇 女子澄清非小四
香港匯豐貿易信心指數跌
鼓勵全民節水 水利署辦活動
演講1912 龍應台分享觀察
美麗島大道自治條例 找回亮點
台聯將提案成立基金調閱委員會
鄭麗文王郁琦宣誓 馬總統監誓
綠色創意 港自製太陽能車
美反對 巴勒斯坦仍擬力爭升格
陳菊：單位民營化應有完善配套
反映國際價格 台灣鋼品漲
眼前如噴墨 糖尿病變險失明
改進地質調查 引進空磁探測
宏達電蘋果和解 張善政：好事
新娘不是我 女子輕生獲救
果酸化妝品檢驗 3件不合格
南韓出口蘋果 台灣人吃最多
中山獎學金公告 錄取10人
涉假帳案 小澤一郎二審仍無罪
元史權威蕭啟慶逝世 學界損失
培育澎湖爵床 野草變園藝植物
偏頭痛擾人 醫：大腦神經興奮
遭坑向勞工討 勞委會被批軟腳
不必吃到飽 張善政：教育民眾
見車禍報警 小學生低調行善
栓鐵鍊迫表演 印尼獼猴辛酸
習近平上台 妻子彭麗媛成焦點
華文網教材簡體版 僑委會將禁
薩爾瓦多大玉米餅挑戰金氏紀錄
小三愛慕情 美情報頭友人看穿
宏蘋和解 有利Q4工業生產
數落新科議員 賴清德道歉
外資匯入 台幣午暫收29元
人幣即期匯價 盤中創匯改新高
美瀕財政懸崖 府會協商尋解方
投資放緩 陸新增貸款創新低
雲端應推動民眾有感應用
立委：四大基金委外績效不佳
傳龍華廠騷亂 富士康澄清
出口報佳音 人幣升幅6週之最
薛瑞福：美中關係未來面臨挑戰
綠：朝野強化台美關係是好事
台幣升 封測被動毛利波動不一
民進黨駐美代表 黨內籲專任
陸淘寶日交易逾8百億 破紀錄
黃富源：慰問金改革立場沒變
馬國際機器人大賽 台獲12獎
進喪家偷白包 婦人辯吃藥頭昏
北市驗素食 1件含動物性成分
專家：金價有機會上看2千美元
南韓蘋梨輸台 放寬農藥標準
何祖舜獲公務員傑出貢獻獎
敘戰火掃戈蘭高地 以飛彈回擊
朱立倫：做好民生 少政治
陸黃金儲備不如美國 料會增持
陸新政回應民意 美學者不樂觀
台股收盤跌25.47點
朱敬一：智財權布局是全國的事
國有地活化 立委：軍方績效差
美情報頭 傳花公帑帶小三出遊
台股跌25.47點
台灣進步焦點 競爭力永續發展
學測綁指考比率降 台大醫取消
聲援曹小東 人權組織撕毛像
11月台指期跌45點
18大共軍團 7人叫建國
11月電子金融期齊跌
區間整理 台股收跌25點
亞洲青少棒奪冠 中華小將返國
肺炎紅綠燈 幼童老人應打疫苗
竊車集團借屍還魂 6人送辦
水淹威尼斯 泳客街上游
醫學系修業年限降 7年改6年
三星AP傳漲價 蘋果無奈接受
美：無意在菲重設軍事基地
職訓雲端班搶手 就業機會多
徵男伴遊詐騙 男子起訴
軍方續推募兵 未規劃恢復徵兵
找良醫APP 手機輕鬆查
放學後難喘息 8成學童上課輔
飛天憨盜 機上偷19萬元被捕
綠籲送預算修正案 藍：需時間
三大法人買超台股13億元
型男探險家 勇闖蠻荒之地
與習近平同姓 習酒18大行銷
18大報告 促共軍現代化建設
石世豪：不知壹傳媒幕後金主
「離台最近」台旅會滬辦將開張
榮民千歲團 搭高鐵圓夢
9降GDP 尹啟銘：國際不確定
經濟部治水 擬6年編615億
被說拒徵召 殷仔：真是夠了
三星鄉敗選 藍：續扎根爭信任
冬季芒果將採收 饕客有福
國防部：推動募兵制工作不變
動物隱身高手 北市揭祕
綠促設特種委員會 藍願考量
獲歐洲音樂獎 PSY感謝粉絲
水都豪雨 聖馬可廣場成游泳池
信義：年終獎金和獲利連動
戴蒙抵台 期待WBC資格賽
大學生疑酒駕 撞花台身亡
中華電前10月 財測超標
大學客家週 客家音樂新體驗
印度9月工業生產 意外下降
柬埔寨送愛 學生志工感觸多
熱火攻擊性防守 林書豪有準備
曾雅妮代言台灣精品 全球放送
涉指示護士穴位埋線 醫護遭訴
慶免美簽 外交部徵答送機票
免試疑淪專利 郝：請政風處查
寒流暴雪襲擊 陸北方災損重
菲美軍事演習 澳洲可望參與
控制心臟病 心情好壞是關鍵
薛瑞福：美國應持續對台軍售
野柳女王頭造型 伴手禮拚觀光
資訊同步 嘉市推安心專案
新台幣兌美元升6分
蕭啟慶辭世 改變冷門史價值
廢土不設防 中市海線傾倒嚴重
紙廠送暖 逾5千家庭受惠
降雨不如預期 石門水情稍緊
陸金改試驗區 泉州可望入列
華新華邦旗下投資公司整合
金門天冷 流感疫苗接種熱
美學者：海外評論低估了胡錦濤
ICT菁英結業 拓資通訊合作
太魯閣音樂節 鳥鳴水流聲伴奏
中央氣象局氣象報告
陸股量縮小漲 美麗中國類股夯
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彈塗魚悠游二仁溪 珍古德肯定
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
義媒：陸經濟面臨泡沫威脅
18大14日閉幕 選出中委
實價登錄 看好桃園北市文山
掌湖人帥印 狄安東尼呼之欲出
羅姆尼落選 以色列有危機意識
黃崇仁請辭 陳瑞隆任力晶董座
香港城大招台生 祭高額獎學金
義大盃兩岸大學籃賽 8隊競技
璨圓宣布與三安結盟
詐騙新招 冒充社會局騙個資
南北韓同祭抗日義士安重根
關說案開庭 張通榮否認犯罪
醫師節 表揚醫療典範
主婦聯盟籲速訂蔬菜硝酸鹽標準
替菲勞付機票費 勞委會不同意
鏢客集團賣藥詐財 中檢起訴
文在寅：韓陸關係經濟優先
南昌街起家呷桌 新人A好康
財劃法修法 王金平：急不得
拜會連戰 曾永權：談得很愉快
喚回河神 舢筏協會救活二仁溪
開放陸產品進口 尹啟銘：檢討
傳愛瘋5S 鴻海不回應
新北山城海景 搶攻大陸小資女
電信三雄 台灣大十月獲利王
產學合作 提升沿海農業
東北大雪 雪埋公路學校停課
團餐大車拼 南投美食催票
年終慰問金若翻案 綠：街頭見
璨圓結盟三安 攻占大陸市場
機器人大賽奪冠 關鍵勇於嘗試
安寧之父 鍾昌宏獲醫療典範獎
回應歐商 經建會：鬆綁法規
學者：習近平應會友善處理兩岸
被控重製歌曲 眭澔平不起訴
港4年後 金融員工料全球最多
陸漁船遇難 2死多人失蹤
意外驚喜 中學生發明展獲2獎
日經濟萎縮 野田和日銀壓力增
雙師助陣 學生設計鞋款上市
託管圖書館 國民黨與政大簽約
人民幣新高 兌美元破6.23
保存戰俘營遺跡 軍方立碑紀念
日教授車禍 原能會派人慰問
皮膚癢 醫師：小心尿毒症徵兆
觀光工廠 商機逾20億
遊客數居末 中市：提報點少
國小模擬感染 落實社區防疫
珍古德：期盼守護二仁溪
花東新遊程 重環保多私房景點
正妹記者尬籃球 錢薇娟驚艷
經濟雖不振 全球旅遊可望成長
雙子星開發案 廠商：絕無不法
高雄二監開課 助受刑人學技能
港金管局：資金流向難測
需求擴大 油價未來將再成長
陸拆遷利益 農民分不到1成
綠擬修法 禁金融業經營廣電
馬力歐演晚孃 性愛戲隱含訊息
經濟前景 56%專家仍悲觀
人口老化 星對外勞需求續增
與蘋和解 投顧：宏達電小贏
港特首晤江丙坤 表明有意訪台
人民幣離岸中心 台灣具優勢
關說案開庭 張通榮：只是關心
學術交流 大陸學者描繪台景
陸：經濟成長趨緩已影響就業
空氣惡臭 黑板樹開花惹禍
五月天 YouTube開唱
嘉義徵才活動 19家廠商參與
立院初審 有條件放寬中立法規
與蘋和解 外資：有利宏電短線
榮民醫院整合 強化弱勢照護
免簽效應 高雄旅展美國團夯
感念雪中送炭 日贈櫻花表情誼
幸福城市 花蓮高雄苗栗雙料獎
加重酒駕刑責 司院通過修法案
宏?10月營收 下滑3成
中共18大 軍委主席受矚目
學童課輔時間 教育部尚無規範
買房案調查 李明博不配合
台鹽通霄園區 獲優良觀光工廠
DRAM市況艱困 黃崇仁低頭
18大後 中共挑戰多
軟協：台雲端實力 首屈一指
綠鬣蜥闖民宅 屋主驚報有恐龍
胡乃元戶外音樂會 彰化登場
年金改革 總統府：體制內討論
滬學者：陳德銘促兩岸經貿正常
柴燒1500度 竹南窯創極限
宏泰人壽 擬買南港等土地
新北市府遠百姊 裸身洗澡嚇人
台幣收29.09 14月新高
中華隊備戰 陽耀勳投模擬賽
聯發科摩托羅拉聯手攻拉美市場
AKB偶像 為東京選舉代言
立院預算中心 關注存保賠付力
璨圓結盟三安 經部：審慎處理
慕特再訪台 首度與NSO合作
國中導師涉猥褻學生 檢求重刑
新北水價兩制 中央協調統一
鴻海60吋電視 越盼設線生產
低碳節能後生可畏 陳菊稱奇
華碩變形手機 遠傳開賣
印阿領袖會談 強化夥伴關係
熱錢進亞洲 台幣29元保衛戰
外資上周買超65.71億元
科學園區政策環評 1年內提出
大尺寸電視 成LED新亮點
腐敗盤根錯節 中共新擔憂
上市公司法說 需上傳影音
餐廳推川菜尾牙宴 吃辣看變臉
陳偉殷婉拒徵召 草總尊重
學童捐愛心換玩具 陳菊：不妥
報導橋下消息惹議 日週刊道歉
三商美邦 前10月營收成長
女記者和作家協會 探討索羅魔
緬甸地震 泰專家籲警戒
泰反政府示威 陸軍總司令中立
旅日華僑回金 縣府盼日人投資
阿塱壹列保護區 台東派員反對
陸環保政策 對台資外企一致
留美學生 陸生大增日生減
陸對台政策 學者：胡規習隨
今彩539三星四星彩開獎
阿濫射事件 警：不只一人犯案
明新科大訪菲 促進學術交流
遠航飛蘭州 12月18日首航
助民代政策辯護 國民黨辦座談
威力彩開獎
11月上旬車市 衰退逾1成
割傷食道聲帶 醫師醫院賠償
實價全都露 內政部：有難度
韓泡麵安檢過關 菲重新上架
裴卓斯小三父親：更大的在後頭
IEA：美10年內產油超沙國
石原組新黨 將宣布黨名黨綱
寒戰雙影帝 高人氣來台造勢
香爐變身花器 葉文怡展陶藝
達賴稱尖閣群島 陸外交部批
BWC將開打 號召玩家集氣
18大代表稱中委預選剔19人
豐田新安全系統 可與來車溝通
越北江省歡迎台商前往投資
WSJ：宏達電將付蘋果權利金
匈牙利青少年桌賽 中華奪3金
伊拉克供油亞洲 大陸占大宗
OSU降稅優惠 13日決定
慰問金 政院：視通過預算執行
藏人自焚已71起 56人不治
珊迪風災損失 美史上第二大
今彩539 頭獎2注中獎
大馬盼打造世界百強大學
威力彩頭獎槓龜
龍應台：孫逸仙是夢想與行動家
慰問金案 朝野黨團：協商解決
大雨不停 義中部傳災情
BBC前總監鉅額離職金再掀波
南非76座民宅遭祝融
九把刀：作品遭盜用 抗議蘋果
戈蘭高地以軍 回擊敘利亞
美財政懸崖逼近 黃金後市看俏
國台辦：對台仍是先易後難
駐美代表人選 藍：台美有默契
前發言人：裴卓斯身心交瘁
大陸房產調控 還沒想放鬆
醫師打假針 衛生署：違法
中媒: 日本負債全球第一 達983兆日圓
金鏟子助好孕 350支全搶光
中共十八大 台灣省代表葉露昆接受採訪
限制公教年終「玩假的?」 行政、立法「互踢皮球」
財長: 政府基金代操盤 沒一家績效達標
涉收賄包庇賭博 女檢遭聲押
金溥聰駐美 正式獲美方同意
宏達電和解 投顧：助股價有限
世界最美麗海灣組織 澎湖入會
限制年終慰問金 行政院：還要等立院「決議」
首屆逸仙盃議事競賽 新北議會與立院11隊角逐
「臺鹽通霄觀光園區」捷報 獲頒101年度優良觀光工廠
央行22日發售「墾丁國家公園硬幣組合」
歐巴馬出訪繞過盟友 菲律賓反彈
美10萬公民聯署 要求脫離美國聯邦
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【美國免簽 帝國升級】美國牛排快樂頌
中共誰入常 撲朔迷離
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春酒尾牙幫老闆省錢 高雄金典獻優惠
收賄數千萬 特偵凍結女檢帳戶
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三巨頭：希恐還需150億歐元
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涉貪遭聲押 女檢曾辦尹清楓案
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11月首週 資金淨流入亞股
連續11年 外籍生首選南加大
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投顧：三軟板廠11月出貨高峰
BBC代總監：搶救公眾信心
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竊賊闖入 倫敦塔遺失鑰匙
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安謀創辦人獲GSA頒獎
美股漲幅收斂 憂財政
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台股盤整居多 觀察量能
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狄安東尼接任NBA湖人隊教頭
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小三因妒擾友人 裴卓斯要分手
台股開盤下跌5.1點
柯達喜獲甘霖 有望走出破產
巴西政治醜聞 工黨高層被判刑
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人民幣結算 外企日趨使用
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火箭戰熱火 林書豪首節1失誤
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傳胡錦濤將全退 交黨政軍權
行銷高雄 廣告登上成都公車
英期刊質疑克流感療效 羅氏駁
黑鬚番傳奇 紀念馬偕來台
陳(沖)：慰問金照顧弱勢立場不變
火鍋三部曲 健康享美味
美控壟斷 韓企罰款13億美元
四大基金績效 陳(沖)：會改善
人文大樓環評 台大教授諷怪獸
微軟人事地震 視窗總裁離職
絕地反攻 黑莓10明年初問市
小三威脅友人 裴卓斯震驚
職場小人調查 常見背後說壞話
配天宮修復 15日慶成安座
和解一日行情 宏達電湧賣壓
半場結束 豪小子5分3助攻
涉貪包庇賭博 女檢遭收押禁見
台幣升值 電子業重創
重燃創業熱情 玉山協會辦論壇
推澎湖入會成功 呂慶龍最快樂
消費者不花錢 日經濟困境加深
沙國建材展 台廠爭取商機
南韓經濟成長 專家估不如政府
浙女天安門撒傳單 下落不明
陳(沖)：修法不公布財產 非全部
電信三雄 美林欽點遠傳
邁克菲創辦人 涉嫌貝里斯命案
畢業僑生留台實習 門檻放寬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
日本工具機訂單減 投資意願低
馬啟思：台灣企業助長美國經濟
從競爭到合作 三安入股燦圓
袁健生獲勳章 讚總統正確外交
火箭超前 林書豪9分6助攻
人民幣中間價升破6.29
南韓情報院否認介入金正男流亡
政府抑房市 港人購屋大減
印學者：陸強勢致鄰國不信任
eBay重返大陸市場
球場煥然一新 戴蒙練球亮相
業績差 微軟視窗總裁丟大位
電信獲利王 台灣大逆勢紅
腦中風搶救 醫籲預立醫療計畫
中共中委中紀委名單交主席團
美情報頭子偷情 爛招陰溝翻船
控糖指標7 創意提醒病友
高鐵新車海上跨年 明年初抵台
開低走低 失守7200
胡為真獲勳章 讚總統領導國安
台幣升 晶圓代工IC設計走弱
台師大助圓夢 聽障校友喜開店
圖插乾股砸炸雞店 北市破黑幫
台幣升 面板業影響看後續
台聯發動罷馬連署
墾丁國家公園套幣 22日發售
中職再戰古巴 鄭錡鴻先發
房仲：車位影響實價行情
梁國新籲美 促成雙邊投資協定
消息走漏股價先漲 證交所要查
楊進添獲贈勳 讚總統活路外交
退休制度改革 綠籲開國是會議
警破同志性愛派對 負責人送辦
職涯一本通 收錄就業資訊
國防部：春節慰問金 配合政策
小皇帝發威 熱火燒壞火箭
菲夜校孕事多 政府頭痛
陳偉殷當爸了 小殷仔誕生
人幣抵19年高 連7日觸上限
韓暗示有意買歐洲穩定機制債券
蘇貞昌巡迴開講 鎖定技職青年
韓男撕毀重入國許可 函送法辦
貨車進賽道撞死人 駕駛判8月
機智女警用臉書 尋回離家少女
官版試編PMI 連4月呈緊縮
未來郵件 傳遞驚喜與感動
琉球拚經濟 手工麻花伴手禮
美中學數測 13日晚全球同步
昔日陳玉珍 破賭博電玩查包庇
興農牛找買主 中市府考慮接手
國防部：推募兵制未改變
電腦計算速度排行 美泰坦奪冠
泰將參與TPP談判
台灣追念已故外交之友黑克曼
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企業在美受罰 韓政府圖因應
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朱立倫：公共藝術慎審別亂設
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中信金面臨破底危機 高盛力挺
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中共新常委亮相原欲受訪 作罷
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外長：金溥聰赴立院報告待協商
大月費醜聞 巴西史上最嚴重
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蔣偉寧下鄉 十二年國教成焦點
台幣午盤守穩29元
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陳(沖)：補助嬰兒流感疫苗診療費
陸擬推強制認證 太陽能股重挫
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星媒：吉林食品園將提供星肉品
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美防長將訪泰 加強軍事關係
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K他命列二級毒品 法部允力爭
旅外掉護照 實境紀錄獲短片獎
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陳小紅APEC演講 獲好評
永慶3標案撤標 改為私下議價
程委會無共識 爭議案院會對決
電話減重追蹤 健康瘦不易復胖
台股收盤跌131.7點
疑涉販毒 保全員遭法辦
18大後 常委15日上午揭曉
促進外人投資 美方來台招商
人口販運受害 柬女成台灣媳婦
珠海航展 新導彈無人機吸睛
開低走低 台股跌131.7點
收入低午餐差 越員工生活苦
11月台指期跌147點
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11月電子金融期齊跌
年收千萬台幣 星逾3萬人
彰化美食節 挑戰肉圓世界紀錄
羅東林管處森美館 美展飄木香
疑高山症發作 1登山客不治
傳俞正聲入常 韓正掌上海
類股齊跌 台股收跌131點
中共18大中委預選差額逾8%
人民幣即期匯率 續創匯改新高
緬甸民主 蘇姬：無需過度樂觀
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山豬肆虐農作 宜蘭民眾氣憤
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男自焚點火燒屋 公共危險起訴
三大法人賣超台股104億元
賀台大校慶 影像展記歷史點滴
18大小辭典：中共中央委員會
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海洋調節性低 金門冬季較冷
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陳保基：農業改變迫在眉睫
國際城市創新獎 高市前進廣州
遭指技能試題外洩 勞委會澄清
港媒：薄強硬 不排除死刑
新台幣兌美元貶3.9分
楊泮池：畢業再實習增醫病關係
3分球麵包 林書豪扛責任
學者：兩岸政治協商非短期重點
立院三讀 禁索非關工作隱私
陳玉珍收押 正己專案首名女檢
18大將閉幕 陸股量縮殺跌
蘇：信保基金應增至100億
澎湖吉貝白沙灘 旅客流連
入盛產期 枋寮黑珍珠行情俏
印尼政府APP 總統帶頭推
藉環境教育賣商品 小心上當
鮪魚石斑育種 台東種原庫落成
澎管處：菊島夏天樂活冬慢活
菲9月出口成長 冠東亞東南亞
協助拍片 朱盼打造新北影視城
義前財長：習近平非凡
遠傳不推吃到飽 4G有望實施
輕刮乳房穴位 可緩解脹奶痛
詐速食麵之父遺產 男判2年半
雙子星案 郝：可接受全民檢驗
中共誰入常 老江斧鑿深
勞基局將掌逾兆基金 勞團憂心
雲林身障補助加碼 月增逾5百
改善工安 副總統：有努力空間
成立太陽黨 石原任黨魁
天安門發傳單 維權人士被扣
扶持偏鄉產業 中華電送高麗菜
亞洲軟網賽 16日嘉市登場
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
專選醫院偷手機 慣竊遭逮
中央氣象局 １週天氣預報
李威駱炫銘 亞洲電視節雙入圍
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
奧地利官員訪台 盼增生科交流
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
周湯豪甩大舌頭 配音初體驗
李學林獲頒MVP 看台無觀眾
農委會頒優秀農業人員獎
戴蒙打擊練習開轟 守游擊嘗鮮
亞太長春高爾夫賽 台中登場
檢測唐氏症 彰基研發本土技術
裸辭旅行 大陸正流行
挪威台灣電影節開幕
調解黃牛氣燄盛 開獅口要大錢
逆倫勒死母親 失業男自首
空巴新客機 料在大陸廠組裝
陳保基：政策非一成不變
辜仲諒買壹傳媒 資格遭質疑
康世儒當選無效 3個月內補選
開放明眼人按摩 視障者衝擊大
抑房市 梁振英民望升
公然割稻仔尾 大膽女竊嫌栽了
世界最美麗海灣 澎湖：拚觀光
澳門財政富裕 又向市民發錢
羅姆尼選輸 粉絲收回「讚」
都更3年後動工 興富發分4成
偏鄉之旅 蔣偉寧關懷與體驗
涉賣地圖利 觀音鄉長被起訴
隱形眼鏡醞釀漲 中市府關切
雲科工擴編 石榴班區恢復開發
駕訓班污染 中市：查明處理
力晶申請債權債務協商
兩岸島嶼等運動會 15日登場
學者：中共選政治局委員無差額
倫敦豪宅飆天價 每坪近千萬
世金協：全球央行續買金
血糖失控 腸道菌侵肝入腦傷眼
警牢記慣犯面貌 竊賊手到擒來
寒戰新口號 郭富城：你寒了沒
核一耐震改善 台電：無延宕
張通榮關說案 將勘驗影音物證
人道救援 南投國際特搜隊成軍
前斯國總理訪輔大 學生也瘋狂
候用校長甄選 新北考教學領導
央行阻升 台幣收貶3.9分
科學發展觀 可能提升位階
本土登革熱嚴峻 病例將破千
搶鐵飯碗 台鐵新人大學放一邊
竹南鎮長 廖英利主張由她當選
不必靠智力求生 人類愈來愈笨
總統令 特任金溥聰為駐美大使
助藏人爭人權 日議員組聯盟
報導抓茫 朱立倫：有負面效果
作品遭盜 九把刀：沒告蘋果
國際衝浪賽 台東金樽登場
遭索非屬就業資料 可提檢舉
明年智慧終端裝置 估逾十億台
站前霸主新壽 再買襄陽大樓
陳(沖)：盼總預算與法案儘速通過
反撙節 歐洲串連大罷工
LPGA封關戰 妮要享受比賽
質詢衝突 血濺龍潭鄉代會
旺中併購缺規範 糾正NCC
追捕盜牛團夥 肯亞警32死
竹南捕獲地震魚 海產店饗饕客
張良任：活路外交成國際新典範
南韓在野勢力整合 路途漫長
中共中委預選 差額逾8%
遠傳網路建置支出 明年增溫
疑收賄貪污 陳玉珍律師否認
延長線勒死老母 男子自首
投資1400億 換智慧電表
理賠爭議 民眾赴保險公司抗議
基金經理人持股 週四清查完畢
國道火爆驚魂 殺蟲劑車上連炸
海外學者建議「馬習會」
陸媒批港民調 中大：平常心
議員質疑非法按摩店 郝允調查
鴻海Q3合併毛利率 歷史次高
台積電 通過874億擴產預算
產值高 星積極投入生醫產業
奧林匹克機器人賽冠軍隊 凱歸
金門養殖突破 五齡鱟增百隻
芒雕蛇吞象 陳逢顯盼景氣攀升
全球航空班機 南非機場起火
黃茂雄：反對新台幣急升值
雪隧火燒車救災亂 糾正交通部
南市破流動賭場 賭客新住民多
藍黨部主委 助黨員父女相聚
德11月投資人信心 意外下滑
學費調漲 英通膨加速快於預期
南歐緊縮措施 民眾辛苦過活
臆測謠言 宏達電：很超過
速殺流浪狗 台東中心恐挨告
推動電子商務 經部拓海外市場
襄陽大樓 新壽16億得標
18大小辭典：中共中紀委
研究：美持駕照人數 女多於男
有機農產品抽檢 合格率逾9成
韓日技術強 台面板差異化競爭
中共18大進入人事關鍵時刻
OSU降稅優惠 持續協商
黑鮪增加 日期待漁獲配額擴大
資退尾款入帳 華隆員工放心
陸高院談冤案 引用蘇建和案
新北殯葬處 最快明年初成立
消防員拚敘獎 偽造拒饋贈文件
康擬提國賠 內政部：不符要件
斯國前總理訪台 盼政策交流
連選連任定義 內政部擬再研商
石原組太陽黨 象徵強烈領導力
機場捷運A8開發 糾正交通部
年金改革規劃 明年初報政院
國際組織：緬西衝突有擴散風險
二戰後首次 日代孟加拉造幣
新壽標得北市襄陽大樓
廁所缺警鈴 新北市府強化安全
經部證實力晶申請債權債務協商
越南國內外企業規模差距拉大
婦人偷割稻變現 彰化警方逮捕
申辦赴美許可 透過官網有保障
全球貓熊數量增 但崽存活率降
女檢遭押 同僚驚訝稱應看證據
雲端智慧平台 帶動台灣經濟
金管會約束辜仲諒 台塑不回應
台指選擇權週期契約14日上線
樂生院區裂縫 捷運局：非走山
職場蔬果579 京元電響應
台鐵內灣機械臂木號誌走入歷史
備戰WBC 中華隊全員到齊
日月潭違法船屋 以竊占罪判決
石垣市長訪蘇澳 聽漁民心聲
小英：集各界共識改革財政制度
媒體併購 NCC持續蒐集意見
美媒：習近平接班 面經濟困局
裴卓斯案滾雪球 扯出駐阿司令
英夫婦中樂透 小間厝變大莊園
今彩539開獎
大樂透開獎
10萬美國人請願 脫離聯邦
修補關係 印度禮遇翁山蘇姬
銀行普通股適足率 擬最低3.5%
陳玉珍遭押 律師：將提抗告
未來事件預測：胡續軍委機率高
以房養老年底啟動 全台可申請
高盛看好 美國會化解財政懸崖
抑通膨損出口 台幣升值兩面刃
韓主持人姜虎東 被測有帝王相
台幣升值 中小企業：活不下去
震災重建費 自衛隊拿來修澡堂
攜毒酒醉男 昏趴餐廳遭逮
南非美術館5幅名畫遭搶
新北青年社會住宅 一建商投標
大樂透 頭獎槓龜
謝長廷：在兩岸要用中華民國
調查：4成民眾願開人民幣帳戶
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辜受約束 壹傳媒：待買方安排
俄網媒專訪駐俄代表陳俊賢
上市櫃前3季獲利 年減逾2成
助原爆受害者 日長崎人員訪台
慰問金發放原則 馬：從未改變
曾助小三寫書 裴卓斯元配大怒
大墩美展藝術品 雅加達現風采
年金改革 總統：應回歸體制
減赤獲寬限 希臘燃起融資疑慮
拚2014 馬：要扭轉劣勢
未依規定請假 關中道歉
台灣不能再耗四年 台聯啟動「罷免馬英九」連署
石原組新黨 遭評「煽動民族主義」
中共十八大 政治局常委選舉重頭戲上場
非吸菸肺癌增 與環境基因有關
當選判無效 康世儒將聲請釋憲
金管會：辜仲諒不可經營壹傳媒
令人羨慕！ 澳門政府再發放現金
中山高車禍 47人受傷
黃俊杰呼籲 修正租稅法令
課稅「抓好人放壞人」？林宜賢呼籲提升稅務員素質
宏達電5吋高畫質機 攻美市場
習近平將接班 「 習酒」沾光買氣夯
中共十八大14日閉幕 將選出中委和中紀委
港媒：胡溫不在中委名單內
內政部：司法認定「連三屆」 康世儒當選無效
立院初審通過 護照每本降3百
北監考慮 准許扁孫陪散步
十八屆中央委員 習近平等10人出線
挽救菜價 台聯黨為鐵路便當加菜
金沙酒店金山樓行政主廚黃清標回台客座
會黑道? 吳辦: 僅只拍照而已
打擊發揮 古巴擊敗中職聯軍
歐巴馬希拉蕊訪亞洲 意義重大
安全規定變嚴 美機師缺很大
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
三重客運國道撞國光 1人昏迷
狂通電郵 將軍與名媛關係曖昧
中山高客運追撞 40傷者送長庚
爭監護權 裴卓斯艾倫挺凱利妹
美軍禍不單行 非洲前司令降職
艾倫捲入醜聞 歐巴馬相挺
墨西哥超越大陸 吸引外商投資
撙節無傷西北歐 但有隱憂
工研院：中小面板明年出貨續增
哈林重疊性高 林書豪受影響
永豐金法說 聚焦人民幣業務
LTE商轉 全球進入4G時代
投顧：美兩黨年底達協議機率大
北市西區商用樓夯 仍有風險
駐美官員投書 台美關係良好
歐美漲跌互見 台股觀察外資
憂財政懸崖 美股跌
西部有陽光 沿海風力強
佛州雙姝魅力大 兩將領肯擔保
數位創作雲端創新競賽 今頒獎
凱利派對豪奢 名媛行徑惹議
搶攻年底車市 進口車改款
諾基亞增強地圖實力 挑戰蘋果
黑莓新平台 獲美政府資安認證
傳積極求售 超微否認
宏?S7筆電獲創新設計獎
台灣巴斯夫獲頒國家工安獎
台股開盤上漲5.53點
逆子弒母 檢求重刑
美將領桃色風暴女要角債台高築
倫敦攝政街點燈 奧運選手登場
SJ隊長利特 軍中任中隊長
傳英特爾入股 夏普股漲
出口反彈 南韓失業率4年低點
二代健保費率 政院尚未拍板
登山失聯背工 南投支援搜救
男子走私禽鳥 人送辦鳥撲殺
年終慰問金 政院：版本沒變
中共18大今選中委中紀委
毛利率佳 鴻海衝上90元
婦聯會加分會舉行會員大會
法畫家巴斯夸將在以色列辦個展
思科獲利超標 盤後股價勁揚
日立捨電視轉盈 日同業他山石
新台幣盤初守穩29元
放眼亞洲 百事滬設研發中心
外長：金溥聰赴立院報告待協商
辜仲諒受約束 台塑成關鍵
處理未爆彈 仙台機場暫關閉
學者：習近平對美是挑戰與機會
總統盼友邦支持東海和平倡議
平盤震盪 宏達電鴻海撐盤
美財長：提高所得稅率恐難避免
第十季SBL 17日北體開幕
人民幣兌美元中間價7連升
有機農產品 不合格即下架開罰
巴爾默炒視窗總裁 蓋茲力挺
勞基局統管近2兆 憂人力不足
大盤整理 營建股小漲
亞東護理促交流 簽約港安醫院
盜牛樟以漂流木矇騙 警識破
老爸討吉利 小殷仔洋名K開頭
傳英特爾入股夏普 鴻海不回應
軟體大亨邁克菲 捲入殺鄰疑雲
最後練兵日 中華隊上緊發條
龍年效應 育嬰留職停薪大增
澳洲毒蜘蛛 橫行日本全國
外資點名 台灣大遠傳走強
大麻觀光？美國兩州受矚目
勞團籲刪除勞委會告關廠工預算
趙舜抽掉人生 代言戒菸
4G執照3百億太便宜 遭保留
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
私宅門 檢方為李明博子脫嫌
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
歐蘭德記者會 盼重塑總統形象
吳宗憲房產法拍 首拍流標
山東祭新規 老師收禮就調職
防骨鬆 台北人1天要曬半小時
醫病緊張 香港醫院也現護士荒
專家：保單或年金險補退休金
德學者獲杜聰明獎 促學術合作
施振榮：只用成績選才有盲點
金管會表態 壹傳媒港暫停交易
壹傳媒交易 NCC依職掌處理
中油蘭嶼加油站 今重啟用
王郁琦：盼兩岸新聞對等流通
進補旺季羊肉漲 農委會關注
日媒：胡錦濤將裸退
育人才 台大攜手大陸北大清華
史亞平夫非法隆乳 檢訊後交保
乙烯漲獲利縮 台塑2年新低
陸18大今閉幕 亞股漲跌互見
田徑菁英賽 金門16日點戰火
傳王岐山將掌中紀委
將領醜聞延燒 風暴未掃歐巴馬
北市觀光活動補助 貓空等優先
男酒駕跌落橋下 水草救一命
IHS估美經濟後年快速成長
枕邊語觸動地雷 美中情局夢魘
潘世偉提議 基金移財政部操作
台尼參與米蘭禮品暨手工藝品展
日媒：胡錦濤裸退阻江澤民干政
台酒板橋地上權 權利金12億
遺泡沫禍害 柏南奇恐留罵名
副總統：會黑道報導不實不道德
吸引力下滑 星博奕業獲利降
中共18大 權力核心大變動
易服社會勞動團 南市助掃街
康世儒當選無效 內政部擬釋憲
台南問路店 旅客不迷途
追上韓廠良率 奇美電：快了
護照調降3百元 元旦上路
不出所料 習李當選18大中委
降價求售 陸汽車價格6連降
壹傳媒案已討論 台塑取消會議
ECFA 總統：台開放程度高
鴻海利潤率攀高 外資按讚
陸籲開放農產品 農委會保底線
藍將開黨團大會 凝慰問金共識
女騎士酒駕上國道 車禍身亡
蕭萬長訪星 李顯龍開心見老友
德銀預料金價上看2000美元
歐巴馬訪泰 維安大陣仗
推影視音產業 北市提供3基地
涉吸金逾10億 主嫌夫婦聲押
日媒：夏普擬接受英特爾出資
電音三太子 挑戰高難度操槍
總統盼產業創新 增加勞動所得
胡浩德傳離台 南市府積極聯絡
紅毛港航班停駛 官員遭砲轟
陳(沖)：二代健保改革非做不可
台酒板橋地上權 壽險建商熱衷
黃基博莊世和 有功鄉土教育
高檔盤整 台幣午升9.5分
聖地牙哥貓熊寶寶 命名小禮物
小英：推動國是會議勿權謀看待
楊泮池：育才應重能力 非文憑
奇美電股東會 通過更名群創
MSCI權重調整 台股恐遭雙降
百工達人大集合 分享生活撇步
人民幣業務 日盛銀準備好了
杜華德感謝台灣助巴拉圭建國宅
習李等人當選中共18屆中委
越縣級醫院差 民眾失信心
鋤草倒栽蔥 老翁摔落3米深溝
基金停止委外代操 金管會說不
4G執照費低 業者：逾三百億
台灣捐助中美洲體育發展計畫
批證交所禿鷹共犯 葉斯應判賠
駁壹週刊報導 藍籲團結
兒童汽車座椅 馬偕提供借用
宗教衝突多 聯合國促印尼修法
胡交棒 科學發展觀列行動指南
推銷高麗菜 台聯為通勤族加菜
台股收盤漲23.7點
環團：無能拚經濟 不該怪環保
北市停車場施工意外 1人昏迷
女模毆成熊貓眼 董座男友遭訴
大筆賣匯申報 央行：舊有規定
歐元之父：人幣將成軸心貨幣
鴻海力挺 台股量縮收紅
台股漲23.7點
歐巴馬夢幻團隊 競爭者眾
泰美強化合作 專家籲泰國中立
大故宮計畫 15日辦公聽會
港無意更改聯匯制度
林全：不恰當退休給付應先凍結
百老匯吹中國風 黃哲倫受矚
從政經驗 副總統：合作定成功
駭客假冒臉書 發帳號停用通知
曾選過民代 販毒遭送辦
11月台指期漲34點
11月電子金融期齊漲
大墩美展印尼展出 分享美學
登外百老匯首人 胡世恩獲佳評
改行賣麵 侯友宜滬推新北旅遊
與夏普分工 奇美電：定案再說
段行建：不擔心工資 憂缺工
職場零歧視短片 大學生奪冠
少女離家月餘 南下會網友
秘魯女罹象腿 台灣治療獲重生
奇美電去瓶頸 產能顯著增加
兩岸新聞獎頒獎 王郁琦讚交流
企業高球賽 吳敦義：期揚國際
陳保基：保護非完全隔絕開放
傳緋聞主角凱利專挑將領下手
有瑕疵 豐田召回152萬輛車
腳麻跑不動 通緝犯束手就擒
啟動心願樹 助家扶兒圓夢
教學創新典範 嘉義2校入選
永豐金獲利創高 估年賺80億
體制內改革 總統歡迎小英來訪
中共18大閉幕
馬蘇會 府待蘇貞昌表達意願
火燒舊空軍宿舍 犯嫌落網
中彰投就服成果展 專車接駁
強盜辯精神病發 男判8年2月
年息420% 高利貸錢莊遭破
傳日相宣布16日解散國會
人事長：派遣人力應制度性解決
三大法人賣超台股23億元
北市大樓火警 疑燒金紙惹禍
財部：研議公股銀行操盤手納保
18大閉幕 陸網路封鎖仍嚴
祕魯象腿女 盼遊動物園看熊貓
凌晨公園賞鴨 老婦落水獲警救
習李當選中委先發布 確立接班
科學發展觀 列為中共行動指南
中共18大閉幕程序冗長
官員上班做私事 政院：會請假
港財司：歐美經濟影響全球
鴻海案 印尼經貿首長下月訪台
農委會規定 產品下架需通報
大腸癌悄上身 免費癌篩要把握
希特勒出生老宅 俄議員想摧毀
愛德萬：28奈米製程 助測試
專家預期胡錦濤全退 習掌軍權
馬：善用民間資金導入公共工程
墾丁流浪狗多 攻擊遊客頻傳
行銷台灣燈會 無線電國際發聲
豐田Prius 召修809輛
兩岸島嶼運動會 藝文特產增色
金墩米確認無毒 產品解除封存
北市：和平高中國中部明年續招
解散眾院 野田再提條件說
基本工資審議預算 凍結1/4
新台幣兌美元升0.4分
施顏祥：民間創業力道未減
申請缺名單 釣客登棉花嶼被逮
書記官監守自盜 監院糾正桃檢
赴台費用有歧見 菲勞恐斷供
買檳榔送A片 業者攬客遭送辦
胡要黨代表與中共中央高度一致
專家：美減赤關鍵在經濟成長
還沒騎非酒駕 得意男栽在贓車
中共將領：胡不留任軍委主席
明鏡網：習近平料全面掌軍權
裴卓斯小三神隱 名媛曝光搶鏡
18大閉門選舉 媒體苦等
施顏祥：台星協議年底談完
對女襲胸 男被逮辯衝動
寄養家庭20年 獲頒磐石獎
中共18大閉幕 陸股小漲
台日漁業談判 外長：持續溝通
男子勒死母親 5萬元交保
中共18大 學者剖析人事
男疑拉K過量 猝死汽車旅館
翁山蘇姬訪印度 先向甘地致敬
大陸料將出第2位女副總理
接棒暮光 宿主預告曝光
重慶發布規定應對公務員叛逃
科學發展觀 列中共指導思想
工廠外種大麻 外勞辯稱燉雞湯
曾雅妮角逐冠中冠 封關最終戰
中共18大後 有利ICT市場
台中亮點秋紅谷 建築師談理念
11月大尺寸面板出貨續增
花東發展實施方案 月底審查
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
甲車進駐武嶺 備援雪困大型車
男組討債集團 潑漆撒冥紙恐嚇
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
與亡夫小三爭錢 元配吃官司
友達獲湯森路透台灣創新獎
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
天災受損 修復補助逾百億
偶吐奶別擔心 亂換奶粉恐更糟
胡錦濤交軍權 習近平加速接班
因一次健檢 黃政德一跑30年
交趾陶做門牌 嘉義市展創意
德國民間極右派傾向擴大
楊貴媚勉大學生 虛心學習
美東風災 大林慈濟竹筒募愛心
越南星校突關閉 學生陷困境
涉詐取他人土地 警遭起訴
張平宜獲讀者文摘亞洲英雄獎
林中森預計下月再訪陸
18大選出205名中央委員
特偵提訊女檢 追查收賄細節
中華隊換將 高國輝取代郭俊麟
外遇醫師想離婚 法院判不准
趣味英語日 打造英語學習平台
校園設練習場 推廣高爾夫教學
雙子星 投資團隊否認黑道說
李武忠雲林履新 營造幸福直線
專家指張德江等入常無疑
新社花海節 雙花毯迎賓
瘋狗販毒集團 以摩鐵為家
誆人脈廣可幫求職 詐財遭判刑
違禁船被韓抓 陸：依法處理
涉吸金十億 綠能公司夫婦收押
總統：政策本應由行政立法主導
壹傳媒交易申報 公平會擬約談
強索鉅額債務 桃警破宮廟黑幫
勞會：菲勞仲介費不應轉嫁雇主
媒體買賣 學者籲公開透明
護釣魚台 陳保基立場堅定
紐西蘭自認黑馬 鎖定中華隊
統一教擬為親北韓日僑買大樓
企業臨困 河內爆工人失業潮
愛心人士行善 十年助逾4千人
華碩奪下日本超薄筆電第一品牌
法國最大太陽能發電站啟用
高檔盤整 新台幣收升0.4分
日媒：下月舉行眾院大選
摸女胸辯視力差 應訊露餡遭訴
陸18大後 台業者拼新商機
分隔65年 楊家麟兄妹重逢
阻貶匯率 冰島決議升息
陳信安復原良好 超乎預期
清潔隊員伸援手 高中女逃狼爪
槍殺2人 死者家屬泣訴心狠
印尼投資案 鴻海：找最好時機
台6線水泥護欄 遭指設計失當
國道4立場 議員盼胡志強講明
壹傳媒發言人：售台業務仍進行
台東捕獲大白鯊 衝浪不受影響
中華首戰紐西蘭 草總小心應戰
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日女星森光子去世 享壽92
血管透視升級 癌細胞無所遁形
翁山蘇姬不撓勇氣 印總理欽佩
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蘇蔡會晤 促開國是會議
確定提撥制 銓敘部：未定案
雄獅鉛筆添眉筆 進軍彩妝界
英失業救濟申領 意外增加
越總理：繼續堅守崗位
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失智家屬求援專線 預防悲劇
上櫃Q3合併財報全數申報
傳部署萬台機器人 鴻海不透露
立院自砍 辦公補助旅費破億元
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比利時勞工集會 激烈反撙節
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通緝犯情侶被捕想婚 求助警方
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胡溫時代結束 遺留問題待解
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SHE出輯 現場好催淚
中委出爐 陸財經小內閣受關注
上市公司Q3合併財報全數申報
助象腿患者 外交部：人道救助
軍公教退撫 銓敘部研議3方向
何謂公器私用 王建(火宣)為關抱屈
雲科工擴大開發 明年中動土
自由行赴台 年底可望日破千
中華首戰紐西蘭 王躍霖先發
持筷搓男肛門拍裸照 檢求重刑
皇天不負苦心人 兄妹喜重逢
野田決定下月舉行眾院大選
渣打：更多投資者使用人民幣
全國大掃黑 女歌手父親遭拘提
新板月租機車位搶手 中籤率低
衝浪賽暖身 兒童體驗直立單槳
王岐山接紀委將入常
陳玉珍提抗告 最快15日裁定
限買房產 壽險恐掀搶地潮
誤植金門學童健檢 童醫院訂正
建仔老隊友 球星戴蒙泰親民
國姓橄欖季 推廣養生概念
冬季易骨折 小心老骨頭摔出病
胡錦濤：18大實現新老交替
長榮助重建 原民耆老始信漢人
胡錦濤等未入中共中委名單
南歐大罷工 西班牙抓數十人
智慧型手機 Q3年增近5成
歐美爭氣 IMF看好亞洲成長
國台辦主任王毅連任中共中委
侯友宜會沙海林 都是雙子座
誤觸二氧化碳開關 2人遭嗆昏
星外長：不可低估南海爭議風險
柯森耀：漁權談判 保障權益
天主教媒體報導東海和平倡議
販毒鴛鴦離譜 女將臨盆仍吸食
雙子星案 邱大展擬提告捍清白
東京舞台藝術祭 台2團體上陣
OSU降稅 擬送政院協商
中共中委年輕化 重點栽培諸侯
雙子星案 北市與投資團隊滅火
金門推動兩岸城市運動會
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陳(沖)可能赴藍黨團 說明慰問金
蕭萬長訪大馬 推新書兼演講
學者：胡應會全退 建立制度
復興拓航網 擬增飛曼谷東京
實價揭露 房仲：屋主開價鬆動
中委出爐 陸政治新星浮現
旺中案涉及廣 NCC審慎處理
黃興國入中委 傳可望接商務部
涉跨海製造假債權 陳由豪遭訴
無毒生物農業殺蟲劑 成功上市
南海熱低壓恐成颱 對台無影響
尋仇斷掌 4男遭判刑
江澤民秘書 為中共18屆中委
公債法修法 政院22日討論
投資大陸廣西 直銷方式騙千萬
火箭戰黃蜂 豪小子尬選秀狀元
觀光業者前進南京 行銷高雄
陸外交系統 三王一楊入中委
英媒：中共盼新領導呈清廉形象
搜救登山背工 斷崖處找到衣物
新中委名單 牽動陸各地人事
歐元區國家罷工 影響歐陸交通
美媒：情報頭子小三家搜出密件
谷歌啟用高速光纖 飆網快百倍
星修法 運毒者不再死路一條
退撫改革 軍方盼重視軍職特殊
入常 李源潮機會未全失
希臘衰退惡化 連17季萎縮
氣羅姆尼敗選 美妻開車輾夫
2G延照換4G 業者：有難度
4G小頻段釋照喊卡 業者鬆口氣
中共涉台人事恐調整
今彩539 頭獎1注中獎
裴卓斯外遇連環爆 美政府止血
陸網友議中共中委「選舉」
罷工大遊行 義爆發衝突
騎遇福爾摩沙 散播環台種子
中共新政治局常委15日亮相
全球年度最性感男人：查寧塔圖
歐洲大罷工 義全國響應
簽約在即 傳買方會壹傳媒高層
歐洲法規分歧 跨國企業避稅
南歐大罷工 西班牙警民衝突
哈瑪斯軍事首長 以國空襲狙殺
康世儒: 司法否定行政、破壞國家體制
台中中華電信 11.15辦業務送高麗菜
打造＂影視音＂產業 北市府將釋出內湖土地
人權協會：政府提供好服務 人民才有繳稅義務
日本首相宣佈「解散國會」 政局混亂
台北國賓大飯店Aqua Lounge 無罪惡感「蔬」活英式下午茶
美國免簽逾半月 移民署查緝人蛇不懈怠
中共十八大 中委、中紀委名單出爐
贏蘋果 HTC手機大陸板回一城
美司法部 查封扁家2棟房屋
CROSS 歐巴馬總統御用筆再度見證歷史
彼此感染幸福的感恩魔法
長笛藝術節 17日起九場音樂會
入秋皮膚乾癢 專家建議蘆薈汁調整體質
十八大政權交接 國、共兩黨主席＂禮尚往來＂
英電視台app 手機當遙控器
以色列哈瑪斯衝突 恐越演越烈
朱姓按摩師：關中是為了孫女
以色列空襲 哈瑪斯軍事首腦亡
希臘另類市長 大膽改革救財政
咖啡擴版圖 星巴克併茶集團
立體清晰 廣視角面板搶市
銀保業務 監理政策影響銷售
工研院獲湯森路透台灣創新獎
歐巴馬：機密未外洩影響國安
信義志工前進古坑認購4百斤橘
資通訊產業 陸市場需求大
富人增稅 歐巴馬表達強硬立場
歐股跌 利空夾擊
中東不安 油價漲
美股大跌 利空簇擁
西國總罷工 勞工民眾齊反撙節
以軍雲柱行動 美埃反應不一
氣溫略回升 西半部多雲到晴
撙節成本 德儀裁1700人
MSCI成分股新增16檔個股
美股大跌 台股觀察量能
法智庫研討會 促台歐簽FTA
美委員會對售台F16不設立場
台灣指數增5檔剔5檔
台股開盤下跌27.73點
好萊塢百年經典戲服 英倫首展
經濟減速 穆迪明年檢視英信評
富比世最適經商國台升至第16
法國百場遊行 支援歐洲罷工
免簽商機 台美房地產簽MOU
盟友撐腰 宏達電大陸賣贏蘋果
哥國政府與叛軍和會延後
裴卓斯案知情不報 議員澄清
加國房市只會緩和不會崩潰
涉司法黃牛 孟昭文父認罪
美經濟封鎖古巴 聯大憂衝擊
追求民主 蘇姬：盼印度相伴
黃富源：刪不休假加班費須研究
火箭抗黃蜂 林書豪首節2分
日大選將至 日圓持平
壹傳媒案 公平會兵棋推演
曾金陵：慰問金檢討要有時間表
歐巴馬護萊斯 激化兩黨口角
宿舍變央廚 台鐵便當日增逾萬
納MSCI 中租漢微科不同調
FOMC部分官員傾向加強寬鬆
辜王蔡掌壹傳媒 保證尊重專業
新台幣匯率盤初走升
張哲琛：研議確定提撥制可行性
多空互見 亞股近兩個月低點
送油弄錯地址 加民宅須拆除
火箭3分彈攻勢 超前黃蜂
周小川料退休 陸財金班底換血
大陸人均拚倍增 澳洲巴西好樂
MSCI權重 台股一升一降
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
野田電歐巴馬 重申加入TPP
人民幣中間價微貶 美元買盤差
18大落幕 人民幣中間價走貶
風災因應 美學者：學學台灣
WBC資格賽開打 中華迎首戰
Sony發債籌資 股價重挫
鄧雨賢創作 范宗沛改編賦新意
與蘋果泯恩仇 三星：絕無此意
情色醜聞軍基地 美軍夢幻駐點
討債變強盜 搶到假金飾
金媒分離 陳裕璋：半年總檢討
數據轉佳 美中經濟露曙光
朴子配天宮安座 莊嚴隆重
火箭領先黃蜂 進入決勝節
南歐大罷工 示威火爆衝突
中華拚資格賽 大聯盟官網看好
寶經院：Fed恐擴大QE3規模
美股重挫 台股相對抗跌
壹傳媒交易案 考驗政府智慧
拖板車撞遊覽車 7傷
Panasonic再裁1萬人
KTV槍響男中彈 警逮主嫌
副總統籲有志創業者 把握機會
USCC：美應促北京限縮核武
陳水扁家人兩房產遭美沒收
高科技業就博會 就業e網登場
不做說謊泥鰍 野田願解散眾院
研調：兩岸太陽能合作趨勢成形
銀行擬賣股止血 日股恐爆賣壓
蘋果日報工會要求黎智英道歉
何壽川：人民幣開放 金融契機
火箭拔蜂刺 豪小子4分
搶奪中風男 犯嫌落網也中風
換屆名單將出爐 陸股人幣齊跌
李嗣涔盼台大出現本土諾獎得主
壽險買房 陳裕璋：要用合理價
陳菊：業務不重疊下檢討局處
油元市場媒合1500萬美元
牛樟芝微量成分 研究：可抑癌
MSCI香港指數剔除富士康
輔導產業 馬總統：產官勤溝通
中共總書記：習近平
港媒：王岐山領軍反腐是奇招
中共選出習近平等7常委
壹傳媒案 立委要求開公聽會
張哲琛：研議延後月退起支年齡
四大基金集中 財長：力量大
陸貨市利率降 傳資本流入增
港財司：香港是通往陸理想平台
砲火聲中 以舉行國土安全會議
陳(沖)：加速公建預算執行
廟會陣頭掩護 鄉代涉討債販毒
習近平為中共中央軍委主席
登革熱破6百例 台南控疫情
陸領導層交接 菲盼關係改善
MSCI調整 投顧：影響不大
綠能礦 絹雲母助LED燈散熱
遭指警察過勞嚴重 警政署檢討
雙子星 北市公布評選委員釋疑
高鐵尋第2億客 贈全年免費票
巴國顏損女童 二度來台修補
王岐山為中共中紀委書記
瘋商圈活動 店家業績增逾2成
美官員：持續追查陳家資產
推廣台灣精品 網路行銷加持
環署登廣告嗆雲縣 立委刪預算
實價登錄雲 地政司：測試良好
中共新中央政治局7常委 亮相
火箭3分彈 射穿黃蜂防守
台珍奶OK 台德雙驗證無虞
陳維昭：大學不能只追求排名
MSCI權重 美利達升幅最大
習時代到來 李克強排第2
清查投信 金管會：4家異常
美房產被沒收 陳致中：擬和解
投信看好台股反彈機會
民眾少運動 陳(沖)：增醫療支出
前鹿野鄉長貪15萬 判12年
學者：習對台政策4年內不變
弱勢盤整 台幣午升4.6分
談貪汙腐敗 習近平：從嚴治黨
壹傳媒案 政院：不介入
磋商停擺 韓在野合作參選生變
登山失蹤背工尋獲 墜崖身亡
第一金買盈正案 陳裕璋自清
南韓黑鷹飛機墜毀 飛行官身亡
聲援紹興 台大生校慶穿黑衣
部分退休年終慰問金 立院擬刪
中共18屆政治局委員出爐
美房產遭沒收 陳致中：很奇怪
特偵：將與美協商扁房變價分享
立委提案修廢清法 環署盼維持
開放陸農產品 綠籲勿犧牲農民
感情堅定 妻視障夫不離棄
金檢4大基金代操 月內提報告
李克強 法學與經濟學兼備
跨國合作 美沒收陳致中房產
南鯤鯓凌霄寶殿啟用 總統剪綵
習近平講話 專家：執政宣言
泡溫泉吃健康 業者推養生餐
輕軌流標 高市府將第2次招標
綠：中共新領導應尊重台灣民意
銅雕憶童年 余燈銓創作展童趣
顧能：Q4手機換機潮可期
台股收盤跌15.91點
完全中學存廢 北市：尊重各校
燒死房客情侶 老翁二審判無期
中共新領導人 學者：胡規習隨
反腐頭等大事 王岐山挑大梁
台股跌15.91點
財政懸崖臨頭 U2主唱也憂心
薩爾瓦多商展中華民國館開幕
慢性阻塞肺病 最怕感冒要命
陸學者：兩岸關係會愈來愈好
11月台指期跌 7點
11月電子期漲 金融期跌
越衛生部長：紅包陋習影響形象
障礙消除 西國紓困有望
雅加達最低工資拍板 漲44%
北市稽查桶裝瓦斯 1業者違規
曾金陵：水電優待不宜馬上取消
婆婆媽媽齊編織 為弱勢戶送暖
胡裸退後 影響力待觀察
劉雲山以黑馬姿態晉身中共常委
陸復甦帶動 亞經濟放緩近尾聲
涉炒TDR 北檢約談2營業員
權力的枕邊 揭露中共七太太
王岐山排第6 中共反腐受矚目
最適經商國排名升 經長：好事
清大自籌經費 校友體育館啟用
政院通過職安法 訂防過勞條款
調查：重大兒虐案 今年增6成
石斑魚利潤下滑 獎勵優質發展
台鐵採購弊案 再追出官商勾結
媒體購併 民進黨團憂言論集中
胡全退 專家：習免受干政之擾
中共7常委上台 地上有標記
違規處理廢棄物擬依比例原則罰
胡開昌：明年車市不悲觀
陳(沖)：承擔慰問金制度化責任
長下影線 台股力守7100
MSCI加持 個股表現不同調
全面接班 中共習李時代來臨
警察特考 一般生錄取率6%
師生共寫教科書 登國教微電影
IDB融資尼加拉瓜交通建設
新北獎勵投資 8業者增資逾億
韓報告：北韓軍力近116萬人
加工區e路通 明年6月上線
採購新警車 彰化展現護治安
三大法人賣超台股12億元
金正恩電賀習近平
曾雅妮：別忘了我是世界第一
中市議員連署 勸胡選黨主席
政院通過職安法 保障千萬人
隱身校園販毒 南檢傳拘10人
屏科大研發香檳茸 3朵1斤重
麵包種類多 台灣人吃軟不吃硬
水植寵物 朝山社區展特色
不再趕小孩 嬰幼兒閱讀獲好評
個資法上路逾月 遭疑落實度低
產製劣菸劣酒 擬提高刑責
中共中委 江胡習人馬並存
歐巴馬拉攏東協抗衡中國
評論員：中共新常委 江影響大
查裴卓斯案探員 曾是反恐英雄
馬致賀習近平 盼創更和平紅利
貼近民眾 南市設LINE帳號
老婦麵攤掩護販毒 海巡查獲
壹傳媒案 學者籲政府調查
港議員：新領導人對港有利
馬致電胡錦濤 盼為兩岸續貢獻
尾隨女學生露下體 男子遭起訴
打工度假 總統盼再添斯洛伐克
中共新一代領導階層名單
學者：應檢討外資來台政策
新台幣兌美元貶1.7分
扁家維州房產 獨棟屋暫不出售
海巡破製毒廠 男送辦
小英訪李登輝 推國是會議
前代表王世榕出書 涉洩密緩刑
中共權力接班 德媒：本質未變
中共常委排名 牽動職務安排
林業司歸農業部 環團槓官方
少女時代成員愛車 各有千秋
WBC資格賽 菲律賓勝泰國
中華民國教育部官員赴德國交流
德Q3經濟成長 優於預期
行動遊戲成長 兒童平板具潛力
藥膳視體質 正確進補過暖冬
包庇酒駕同事 桃2警被訴
年終慰問金 藍營：續整合
陸資入股 施振榮：關鍵在主導
中央氣象局氣象報告
蘇起：胡規習隨是錯誤期待
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
天燈女王頭糕餅登陸 老外也愛
微博力量 陸維穩新課題
NHK：台船入日專屬海域捕魚
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
習近平接班 放手幹事待觀察
蘭陽女中舞展 16日開放索票
兒子猝逝 父成立網球基金
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
法經濟近停滯 歐蘭德面臨考驗
拉加德：大馬經濟成長可達4%
土庫公所：多數利益考量拆市場
發薪日檢舉逃逸外勞 雇主送罰
中共新領導層成立 各司其職
希拉蕊：中美間 澳不必選邊站
陸第5代領導人出爐 陸股雙跌
台烏魚子價漲 金門同步上揚
近4成消費者 用智慧機玩遊戲
國泰金景氣樂觀指數 創次低
清酒粕做饅頭 菸酒公司秒殺
北市推健走 促進健康
智慧手機霸主 顧能：三星蟬聯
議員疑郝妻收鑽 郝：絕對沒有
醫師：自發性氣胸 愛找瘦高男
學姊圍毆學弟 國中爆霸凌事件
國境研討會 汲取他國經驗
程懋筠紀念音樂會 免費索票
高麗菜豐收 嘉義籲採購助農民
女大生考遊艇執照 挑戰百萬薪
學者：胡裸退 鎖定下場戰役
機車借款放高利貸 警逮一家人
產金分離 金管會半年總檢討
宏達電市占 施振榮：有信心
苗栗溪魚暴斃 禍首疑為農藥
扁處遇健康 外交部向國際說明
拆違建要收費 雲縣議會不放行
5分鐘偷1輛 車賊獨鍾馬自達
券商10月轉虧11.32億
習近平接位 治黨急如星火
六堆客家園區 委託京站營運
8旬翁婚逾甲子訴離 法官不准
鄉林：邀人才來台 提升競爭力
以國記協挺台參與UNFCCC
陳以真訪以 活路外交成功典範
手機包膜師培訓 失業者返職場
劉奇葆趙樂際 可能掌宣傳組織
60後胡春華孫政才 行情看漲
習接班後 吳伯雄18日首訪陸
扁家在美房產 元大金不清楚
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WBC資格賽 中華隊先發就緒
陸委會：大陸對台政策延續
智慧手機市占 諾基亞淪落老7
新北好茶 冠軍製茶師代言
假冒女尼詐財 2陸女遭收押
美沒收扁家房產 檢將主張分享
南科降職災 推首部工安白皮書
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高市議會通過援扁就醫提案
18大落幕 人民幣理財快了
圖書館改造 變身我家大書房
不符藥檢 千斤大陸大閘蟹退運
台北車站新屋頂 參考國家劇院
穩定椪柑價 中市將啟動收購
末班車入常 俞正聲評價兩極
涉性侵少女 表哥姑丈繼父遭訴
中榮後花園 患者種菜助復健
小齊牛刀小試 誇台東好浪點
醫生娘告夫通姦 證據缺判無罪
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擬刪高市50億歲入 藍綠攻防
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日主播涉性騷擾 電車襲胸被捕
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以轟炸加薩 土耳其群眾抗議
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9月實價登錄 揭露率74%
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墨西哥市西南 6.0強震侵襲
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男沉迷電玩 沒錢淪為偷車賊
霧峰長春賽首輪 廖菘成獨走
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口交非通姦 板院判無罪
搶市場 兩大披薩業者拚優惠
綠營杯葛 朱立倫議場枯坐
生育率低 星檢討冷凍卵子政策
行銷觀光 高市挺進上海
辜仲諒持壹傳媒 20%為限
大陸網友秀創意 英文諷時事
鴻海子公司取得巴西土地
日眾議院通過特例公債法案
經商排名躍升 經建會：高興
台鐵弊案 官員涉喝花酒收賄
擄人勒贖逃12年 偷豬腸落網
嘉義華濟醫院 債權標售
中共常委年歲大 影響習李體制
火哥適時一擊 中華隊先馳得點
菲勞匯款 前9月增5.7%
扁美房產變賣所得 法部要分享
中共權力接班 不影響經貿談判
中共第6代政治新星浮現
告別黑龍江 鴨母港溝動工整治
吳三連獎 李昂等4人獲肯定
蘇貞昌將提案 設中國事務會
人事長：有規定才能發慰問金
涉幫助槍手殺人 2男遭訴
4違規經理人 給陳述機會
愛瘋5登台 業者：應在12月
故宮文物複製品赴蒙古參展
綠色和平籲支持關閉袋狀公海
金管會將金檢 13家投信
新領導人就位 陸網民有期待
YouBike 營運服務升級
港秋拍國畫 聚焦3大師巨作
追幼時鼓聲 孫正學成擊鼓達人
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南海爭議 菲促東協一致發聲
東京迎耶誕 銀幕夫妻點彩燈
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李克強受自由學風薰陶 英語好
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小黃營運有改善 運將感受不到
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泰美防長簽署國防聯盟聲明
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青澀男女嚐禁果 男遭起訴
癌末父為女慶生 醫院助圓夢
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特偵獲美方郵件 告知沒收扁房
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台灣港務招商 554億元投資
高凌風傳敗血症住院 恐罹血癌
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陳冲: 我不是「陳衝」
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冠中冠首輪 曾雅妮暫排63名
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墨灣漏油 英油願罰45億美元
恐重砍預算 歐盟員工醞釀罷工
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華創車電 獲伽利略創新冠軍
美國期待與大陸新領導合作
華碩獲湯森路透台灣創新獎
鋒面接近 下午起變天
陸歐經貿關係 歐盟又愛又怕
英媒：中共新領導面臨多項挑戰
車商衝買氣 藝人來助陣
性侵錯誤報導 BBC鉅款和解
勝選首訪亞洲 歐巴馬延續政策
美戰機墜毀佛州 無人傷亡
歐蘭德將會敘國反對聯盟主席
日召開內閣會議 決定解散眾院
Fed壓力測試 鎖定30銀行
戴爾營收預估未達標 盤後股挫
台股開盤下跌18.6點
金管會：投資人勿向營業員借貸
歐5國加強國防安全合作
拒為女性剪髮穆斯林理髮廳挨告
Win 8狂想世界開幕
宏達電蘋果和解 投顧調至買進
大選前 日銀一動不如一靜
出口疲 星今年成長恐只達低標
日將解散眾院 12月改選
應材銷售預測低於分析師估計
女疑為情燒炭 警消破門救命
外資改口按讚 宏達電早盤漲停
人民幣中間價微貶 市場仍看升
美校接錯小孩 男子險成綁匪
新台幣匯率盤初走升
京站進駐六堆 開啟第二據點
校園染黑警逮7人 主嫌列治平
李新穎墨大學演說互動熱烈
下週油價預計漲1角
志氣扭轉甜心形象 瑤瑤感赤裸
台灣國立合唱團 加國巡演
利血案影片 美參議員終得見
歐巴馬訪珊迪災區 安撫紐約客
領導班底換屆 陸股利多
環團批六輕擾民 邀官親身體驗
不只平板 微軟將推更多硬體
自行車出口總值年增近1成
蘇：開國是會議 設年金委員會
高市掃黑 2治平對象落網
習近平上台 港媒：重經濟
高通主管：今後5年兩位數成長
恩師落腳湖人 林書豪為他開心
總統盼齊打拚 挺過經濟不景氣
青年創業成果展售會登場
宏達電領軍 台股先堅後軟
照顧者撐不下去 盼有喘息空間
國台辦：對台工作續推和平發展
BIM競賽 青年工程師鬥軟體
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
壹傳媒併購 蘇貞昌籲總統表態
學者：中共19大胡錦濤影響大
主計總處23日公布最新GDP
新北拚經濟 設企業服務團
建民生物流區 菊允打通十全路
法務部：扁續留北榮
背工墜深崖 遺體吊掛困難
國台辦：照顧台灣產業民眾利益
中華隊遇菲 球評預估過關
總統：積極參與增國際能見度
台灣精神疾病 20年成長1倍
攬才 李鴻源：汲取國際經驗
安哲秀籲文在寅 先改革政黨
日政府連4月下修經濟評估
學者：18大後陸加強社會管理
領導人換屆 陸股週線看跌
風向球 中共黨校高層訪南韓
12/15前 證所稅2選1
亞洲軟網賽 嘉市登場
台鐵弊案 副局長百萬交保
建材家具展 陳(沖)：很有意義
引警入校 台大：維護學生安全
菜金菜土 高麗菜等價格腰斬
火箭盼林書豪多利用左邊進攻
經部：中小企業建構經濟榮景
中華隊戰菲律賓 林煜清先發
法拉利被刮花 張婷婷出庭控訴
芮效儉：兩岸不會有戲劇性變化
港媒: 習李雙核心 有利改革
石世豪：壹電視案 會依法辦理
陸：為破解兩岸政軍難題創條件
習近平時代 滬學者：盼綠轉型
蘋果三星獲准加碼互告
民代建設建議費 高督盟緊盯
大閘蟹恐害生態 漁業署教防逃
總統提構想 留學考量回國時機
葉菜慘跌 超市量販助銷免費送
李永萍聲請調閱議員指控錄音帶
精障人士展演 盼卸刻板印象
王品經營學 員工有歸屬感
陸：綠不棄台獨 民共不接觸
北市單月新生兒 10年來新高
苑裡囍米上市 e化謝卡搶商機
斯國前總理：應樹立媒體規範
研調：TV晶片明年產值增9%
壹傳媒案 勞委會籲勞資協商
壹傳媒併購案 NCC：會把關
兒童腳痛膝蓋痛 恐罹關節炎
國際馬戲團 河內獻技較勁
聲援紹興 台大學生盼校長出面
馨雁舞集方相舞團 新作公演
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NCC：4G釋頻3週內提規劃
北市暑期工讀生 10業者違規
習近平面臨十大經濟挑戰
柯蔡宗親祭祖 千人台南相聚
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越交警便服執勤 下月生效
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11月台指期跌14點
亞幣弱 新台幣升幅縮小
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11月電子金融齊跌
8年內 印度出口成長傲視全球
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退撫年金 王金平：法律面的事
法部：向美提分享沒收扁產所得
談數位化 李艷秋：我還用紙筆
窮則思變 台灣筆電品牌拚研發
檢辦台鐵2弊案 7公務員遭押
旅瓜國僑胞捐款助地震受災戶
短線搶反彈 台股紅翻黑
價廉物美 王金平促銷雲林農產
慰問金改革 藍委有挺有盼照發
遭指核四有斷層 原能會再了解
習近平掌軍權 大陸軍方表忠
工資漲很大 印尼台商揚言裁員
台大校長見紹興居民 不適送醫
埃總理訪加薩 以同意暫停火
北纜二次環評沒結論 擇期再審
三大法人賣超台股30億元
日眾議院解散 下月16日大選
歐巴馬訪亞洲3國 壯大勢力
棕櫚油點燃義法餐桌大戰
洽公送高麗菜 近3千公斤送光
生技公司違法包藥 3人交保
主權基金 尹啟銘：須仔細評估
貓纜12/3起 保養15天
響應無飲料日 嘉女捐錢助貧童
菲重犯監獄遭擲炸彈 6囚受傷
少年被擄丟山區 家屬以為詐騙
龍子潮 單月接生247名寶寶
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盜林被查獲 父子互推卸責
陸蛟龍號明年赴南海科研
大陸海監添新船 加強維權
新台幣兌美元收貶1.3角
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漢康疑掏空案 檢調第3波搜索
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連惠心找代理孕母 成功產女
食品廠違法分藥 偽藥大回收
食米農藥殘留 北市抽驗都合格
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送瓦斯貪獎金 毀損接頭被訴
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越漲簽證費 明年元月實施
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中央氣象局氣象報告
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港查獲走私象牙 年內第3起
學者：陸將續自主貨幣政策
腦癌大學生 送愛到大馬
張懋中拚研究 交大頒名譽博士
香港第3季經濟成長1.3%
日駐北京大使 12月赴任
第2波登錄揭露 買賣趨務實
五味子分南北 慎辨東西防受騙
文化外交 舒米恩赴南太巡演
休耕補助 翁重鈞盼不縮水
沒18大慶祝行情 陸股續黑
從數字看桃園 精準掌握數據
宜蘭小燕鷗飛越重洋 澳洲現身
民意反彈 旗魚季恢復舉辦
為憤怒鳥杯 女客店員互毆遭訴
用農藥仿滅蟑藥 業者遭撤照
蓋窯大賽拚技 苗栗造窯生勢
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褒揚顏西林 覆蓋鳳凰旗第一人
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接續費擬降 投顧：影響有限
習上台 面臨中美關係嚴峻挑戰
疑遭家人反鎖 女命喪火窟
逼少女脫衣陪酒 夫妻送辦
8成上班族 想換高CP值工作
印尼推改革 官員挨罵影片爆紅
新北市江蘇省簽旅遊合作備忘錄
高雄旅展登場 熱鬧滾滾
亞幣走弱 台幣重貶1.3角
高市舉債多 議會決議精減員額
淡海輕軌環評過 明年可望動工
信義區豪宅縮水 1坪113萬
壹傳媒案 學者籲大眾關注
馬志翔演三八男 直呼很害羞
視障樂音班 助考取街頭藝人證
醉男持棍逼母要錢 母自殺送醫
菲明年選舉 暴力熱區出爐
陸：支持商簽兩岸文物交流協議
陳玉珍提抗告 高院裁定駁回
中華戰菲律賓 先發陣容出爐
台大：李嗣涔過勞身體不適
建中免試入學 比例傾向不調高
菲經濟成長 IMF讚揚
義研究：多喝檸檬汁可防腎結石
高雄環狀輕軌 環評過關
和鑫疑掏空案 陳武雄子婿遭查
施振榮看產業 重附加價值
華春瑩任陸外交部女發言人
陸委會：兩岸新聞重在資訊對等
背工墜崖不治 遺體17日吊掛
食品廠違法分藥 監委調查
攝影賽作品疑造假 得主認後製
中共新屆政治局開會習近平主持
5年砸千萬 楊敏盛播棒球種子
上市公司本週市值減2.2%
女藥頭懷孕 求警放她一馬
參與北韓問題 美稱已做好準備
冬被塵(蹣)多 未清洗易過敏
金門蓋商務旅館 澎湖盼比照
政府提供委辦費 助台商融資
經部：民間投資今年表現不差
台灣戲劇藝術中心 龍應台視察
實價揭露亂 台中房價膨風
群聯在美控PNY侵權
蘇發動網路連署 盼開國是會議
希拉蕊訪星 談美亞太經貿布局
產婦血崩 抓緊時間保子宮保命
吳副總統肯定成大校友貢獻
陸製運8機 抵委內瑞拉
日太陽黨 將與維新會合併
上市指數 本週跌2.24%
公司治理排名下滑 金管會檢討
農田活化 收入高過休耕
鄭兆村黃士峰 標槍擲進世大運
原創基地節 打造華人文創之都
台灣禁代孕 海外找門路
命根遭剪眾人知 通緝男遭逮捕
總統邀蘇蔡 進行國政諮詢會談
埃及指以侵略 德籲哈瑪斯停火
林煜清3局無安打 中華領先
商總建言 兩岸互設文化辦事處
澳盛：央行年底前維持利率不變
印尼學者促戰略合作 對中軍購
歐洲心臟炸彈說 法駁經濟學人
投資不動產違規 幸福人壽遭罰
日相野田 強調持續執政決心
大批蘋果新平板 美機場遭竊
台商投資到位 才可享優惠條件
審死刑案 最高院將開庭辯生死
回應經濟學人 府：全力以赴
性侵越籍女致孕 70歲翁判刑
監委籲財政部鎖定醫美診所查稅
基警靖紀專案 查獲職業賭場
頁岩氣衝擊 石化業應轉高值化
基北科學競賽 竹林中學獲佳績
食品廠違規分裝藥品 市面回收
府：國政諮詢會談 以蘇蔡為主
星雲法師曼谷弘法
府邀國政諮詢會談 蘇蔡不參加
法扶董事 社團盼全面改選
歹年冬 英金融業大裁員
響應無飲料日 景女省錢捐愛
烏干達爆伊波拉病毒 3死
台捐款援美賑災 AIT感謝
中華攻勢猛 11比0領先菲國
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不怕老 林愫琦只怕長襪買不到
老照片加文學 相慶金酒60年
郭富城蔡阿嘎飆戲 搞笑演寒顫
大法官：軍法官身分應受保障
醫界：物理治療不等於按摩
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跨黨派連署 設核安特種委員會
日眾院大選 15黨千人將角逐
台電：核四下方未發現斷層
瓦斯灌裝重量不合格率下降
眾院選舉開跑 日相提施政重點
辜濂松申讓中信金4萬張
紐時：李克強恐遭保守派制約
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中華大勝菲 闖進冠軍賽
亞洲軟網單打 韓日占鰲頭
版權爭議 SSG出招威望駁斥
捐薪 烏拉圭有世界最窮總統
星電玩賽 台北暗殺星有望奪冠
剛果113名叛軍遭政府軍擊斃
私校受補助 擬增設公益監察人
花旗看外匯 估美刺激提前退場
和鑫案 陳武雄：子婿未涉案
壹傳媒案明簽約 未獲證實
親屬社區保母分流 兒局允討論
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整合叫停 南韓在野互摃挨批
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中草藥配方助化療 減緩副作用
就愛大場面 林煜清不手軟
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貨輪疑走私陸貨 海巡查獲
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專利戰升級 蘋果再買北電專利
金馬澎籲中央 給陸客免簽
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無薪休假人數暴增 衝破4千人
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工會守夜 蘋果高層現身支持
聯合報系聲明 駁聯晚收攤傳聞
學者研究：憂鬱焦慮患者增
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經濟學人「笨拙說」 總統府：積極改進
習近平復電宋楚瑜 陸媒報導
法務部: 扁非政治犯 不適用軟禁
府: 馬總統邀蘇、蔡舉行國政諮詢會談
廣達估11月營收維持高峰
中東緊張 油價漲
高普考錄取者 年齡學歷現雙高
壹傳媒案 台塑：今天簽不成
馬：台灣國際評比還不算太差 經濟緩慢復甦
美學者：勿期待北京新領導班子
清大研究生縱火 校方致歉
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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以色列封鎖加薩 恐揮軍攻入
清朝花瓶藏英民宅 賣3百萬鎊
暮光之城破曉2 巴西首映轟動
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抬頭盃2輪 妮妮龔怡萍並49
巴西南部13城 發生暴力攻擊
兩黨談財政懸崖 共和黨鬆口
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兩岸產業合作論壇 21日登場
美亞洲再平衡 增部署戰艦
鋒面東北季風影響 全台有雨
以巴緊張升高 聯合國籲冷靜
台中東區北屯房成首購族首選
遊覽車國道翻覆 12人輕傷
陸9月小幅增持美債
頁岩氣衝擊石化 應參與供應鏈
拉美高峰會 聚焦經貿
冠中冠次輪 曾雅妮排49
陸加強維穩 以法治化解矛盾
耶誕禮 美財政懸崖協商報佳音
建自由女神美西版 網路募款
防南海衝突 印尼籲成立熱線
串連環保影片 分享綠生活經驗
越修憲法 強調人權
與黨代表座談 馬：讓人民有感
裴卓斯溜進國會 為婚外情懊悔
綠天王走進校園 不怕陸生踢館
遊覽車疑爆胎 國道翻覆12傷
美媒：紐時彭博社遭中共報復
陸出版18大報告 逾百萬冊
LED廠加速策略聯盟
消防緊急救護出勤 車禍受傷多
美倡議制訂 東海船舶行動協定
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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港報：習近平第一擊 防干政
蘋果宏達電和解文件 三星想看
青商世界大會 估4億經濟效益
設中國事務會 黨內籲派系整合
蘋果谷歌專利爭議考慮交付仲裁
蘋果專用谷歌地圖 即將問世
中小學自設廚房 5年內達9成
營養午餐稽查 鎖定食材供應商
台幣走勢 牽動供應鏈台廠業績
首節打完 林書豪3助攻
資策會獲PMI標竿企業金獎
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中市黨代表會馬 為建設請命
首爾明洞商圈 租金全球第9貴
未滿37週即早產 7成媽不知
金管會：協助檢討政府基金管理
台電中油改革報告 朝野再掀波
林書豪7助攻 火箭半場領先
習近平批示被立碑 網友議論多
軍法官職位問題 軍方：慎修法
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溪口稻草藝術花海節 令人驚豔
加薩衝突升 以色列橙色警示
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拓荒者反攻 3節打完落後1分
社造亮點 集集廢木成金
宗師之路揭秘 王家衛訪百宗師
損友設局 還17萬搶30萬
空軍除役戰機 飛進白雲國小
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陸經濟打底 帶動港幣港股
歐訪東協 學者：聚焦主權爭議
人才培育 學者盼延攬國際人才
創業鳳凰有成 助9千人當老闆
虐待動物 美國政府重刑懲罰
疑天雨路滑 南迴車禍1死3傷
火箭拓荒者 又打延長賽
布局地方大選 馬：無口袋人選
橋頭花田喜事 花海繽紛奪目
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發展觀光工廠 業者看好商機
碰上拓荒者 火箭又是加班輸球
習登總書記 習父傳記北京熱賣
扁美房產變賣 依美法律處置
美債夯 9月外人持有破紀錄
法規競賽優勝者 推甄大學加分
台灣留德同學會柏林交流心得
泰媒：南海爭議威脅東協團結
鋒面來襲 北部濕冷
中油董座親上陣 示範掃廁所
鼓勵燒傷顏損童 募加油明信片
吳副總統：專案管理有助治國
蘇貞昌：兩岸交流應對等尊重
蘇貞昌盼儘速召開國是會議
關注兒童人權 嘉義響應助脫困
推環境教育 環署培養種子教師
胡志強：打造大台中成東方花都
除役戰機進校園 學童夢想啟航
豪小子雙十無用 火箭加班輸球
兩岸藝文界聚金酒 建廠一甲子
高架鐵路願景館 中市開幕
星海II世界盃 楊家正首勝
貴州25車追撞 6死多傷
希拉蕊：須以經濟優勢保持領導
勞保勞退績效 自營優於代操
副總統肯定 專案管理重要性
水利署啟動人工增雨作業
減重達人 甩肉48公斤奪冠
師培教育 學者盼重合科能力
謝游舌戰一中 蘇貞昌稱仙拚仙
家扶兒星願卡 等待耶誕圓夢
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拆真城建假古董 陸掀古城熱
士林官邸菊展 罕見帝王大理花
相隔21年 耶路撒冷再傳警報
咫尺千里 返家差1公里車禍亡
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周麟演講 台灣成功秘密
專挑汽機車下手 慣竊三重落網
南門市場改建 郝盼成特色地標
台青年組團 參加氣候變遷會議
李莊控告重慶警方
預防早產兒 孕婦將提早衛教
安檢擺烏龍 大阪機場客機誤點
中央氣象局氣象報告
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降雨路跑喊卡 南市府道歉
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中部廠商徵才 職缺逾六千
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清大研究生涉縱火 羈押禁見
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登上PC第1 聯想：如下圍棋
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18大後 專家聚焦台美中形勢
溫家寶赴柬埔寨將出席東亞峰會
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壹傳媒交易延後 員工不安心
羅大佑生女 李烈笑稱老來得女
軍方：已有措施穩定退撫基金
WBC資格賽 中華再戰紐西蘭
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韓蘋梨准用農藥 2種具致癌性
舒跑杯雨中開跑 熱情不減
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日中韓FTA 年底前協商
無障礙專車 助身障學生樂返鄉
火箭作客湖人 豪與恩師將重逢
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朝野對話 藍籲蘇蔡勿政治算計
駐英處將向經濟學人說明施政
明池紅玉 台灣好茶添一味
女墮胎遭拒而死 愛萬人抗議
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藍黨團：加強溝通慰問金案
產檢升級 懷孕3個月知異常
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大稻埕到三重 擬推通勤航班
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景氣不明 失業率升降待觀察
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朱敬一訪瑞士 瞭解產學經驗
貴州5流浪兒 垃圾箱取暖悶死
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印尼主導協商推全球最大經濟區
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少女現代睡美人 狂睡64天
林毅夫：完善分配需金融改革
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美返亞洲 港報：中共新挑戰
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立院：國發基金投資創投不理想
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墨西哥灣鑽油台意外 尋獲1屍
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後18大 陸媒：反腐等要有行動
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布魯塞爾發明展 亞大1金1銀
立委提修法 賦公平會搜索聲請
韓在野整合競選 重現新契機
疑瓦斯槍射狗 動保人士盼緝兇
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OECD：東協經濟漸復甦
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溫家寶：陸為世界經濟成長引擎
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英媒批馬 龍應台：國人要自信
WBC資格賽 球員雨中作樂
經長：高雄會展中心應結合在地
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男子酒醉睡沙發 疑失溫猝死
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法漢學博士論文獎 首獎吳秀琪
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曾永權盼民代 多上政論駁不實
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侵犯用戶隱私 谷歌遭美政府重罰2250萬
總統21日邀三院長研商年金案
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歐巴馬：最好以軍別攻入加薩
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亞東醫院火警 1人意識昏迷
亞東醫院機房火警 6人轉院
亞東暗夜惡火 病患飽受驚嚇
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台股開盤上漲4.64點
雙印股市 後市看好
引台灣農技 閩省清流產綠金
陸十月房價漲城市數量超過上月
智慧手機夯 簡訊廣告下滑
侯清山盼西國支持台灣參與國際
東方神起首爾開唱 抗6度低溫
正崴Q4營收 估季增1至2成
冠中冠妮妮排26 崔蘿蓮奪冠
暗夜傳火警 亞東醫院緊急開會
日銀例會前 日圓創7個月新低
政壇恐變天 日圓看空
陸環境監測小衛星星座運行
勞保基金 不買小型股
青森蘋果泡湯 遊日本另類體驗
政府基金禁買衝擊 譜瑞重挫
台股漲 新台幣盤初走升
在野整合談判重啟 朴槿惠痛批
歐巴馬料財政懸崖有解 美債跌
告輸蘋果 三星盼美推翻前判
香油錢鴛鴦大盜 犯案200件
增訂搜索扣押權 公平會：樂見
李鴻源：努力把事做好最重要
大學繁星招生簡章 21日發售
陸回補鐵礦砂 BDI重返千點
蕭萬長：大陸對台政策延續
李元簇禮遇將屆 李鴻源允協助
台鐵傳弊 交部3個月內全面查
高市：債雖多 償債逾法定3倍
歐巴馬赴泰臥佛寺 民眾爭睹
准賣不准買 F族群重挫
合歡山近零度 上午陽光露臉
台IC產值Q4估減6.64%
陸減持美債 他國加碼
小摩：明年金磚市場 首選印度
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
華文電子商務 2015拚兆元
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
挑戰湖人 林書豪首節3助攻
假交往真詐財 女判6月
房仲集團化 台灣房屋推新品牌
調查：7成估明年市場續震盪
花海遇雨泥濘 中後期花看俏
核磁機房火警 亞東：無輻射
俞正聲要求幹部 撲下身子努力
中小型股中槍 法人：因噎廢食
亞東火警 朱立倫促查明原因
效法北海 總統盼共同開發東海
國際鋼價漲 豐興跟進調漲
台股小漲 短期恐仍震盪
外需轉弱傷出口 泰GDP放慢
加薩烽火第6天 巴增至80死
長笛藝術節 好手聚一堂
歐巴馬抵緬甸 展開劃時代訪問
周小川：防通膨 也防政策超調
台灣參加薩國國際商展
大學申請 審查資料限10MB
台南暗夜火警 兄弟檔1死1傷
競爭力年年降 韓製光環褪色
周小川：金改應允許試錯
台綜院：兩岸不會劇烈變化
總統盼持續提升台澳關係
淡季影響 車市Q3產值衰退
醫院火警 衛署：強化儀器安檢
蘇起：台灣政經保護主義太強
接連弊案 台鐵局長記過2次
公視HD 首測5.1環繞聲道
林書豪穿針引線 半場6助攻
立德棒球場整修 5年只用十天
司機酒駕 同心圓過關仍判刑
天轉晴 背工遺體終於運下山
副總統：堅定貫徹永續環境目標
學者：台貿易自由離TPP還遠
家計一肩扛 習得縫紉度難關
酒鬼酒恐含塑 股票暫停交易
警破地下錢莊 逮1嫌
大和證：聯發科Q4目標可達陣
北京台灣名品博覽會22日登場
成立主權基金 財部蒐集資料中
男持槍搶銀樓 中檢起訴
在台栽種地黃 技術開發完成
被控與少女上床 北市警調職
旺季到 汽車Q4產值估略增
港財司：人民幣國際結算重要
歐債 港金管局：市場憂慮降
歐巴馬訪緬 讚賞施壓並行
羽球好手周天成挪威奪冠
解財政難題 歐巴馬熱線巴菲特
日銀前官員：日銀料擴大寬鬆
府：總統從未指示外館抗議外媒
美財政難題似有解 亞股走強
限攤商瓦斯存量 中市討論無果
郭董：台不盡如人意 仍有期待
馬祖麻將爭霸 反賭聯盟抗議
林書豪被世界和平打臉
毛治國力挺台鐵局長
韓赴海外留學生減 7年來首見
李溫金邊會 將啟韓中戰略對話
立院初審 公平會有搜索扣押權
出口商拋匯 台幣午升逾1角
智慧手機動能 著眼新興市場
台交友網站看好 業者明年上櫃
水保工程獲公共工程獎項肯定
4大基金上櫃股1%以下 免驚
亞東火警 20分鐘疏散百人
產業獎勵補助 北市核准34案
硬體商推微軟 意願受限
越棄置大船多 影響航行安全
美監管機構掃流氓護專利求創新
警察過勞死 立院促訂認定標準
周天成挪威摘冠 歐洲橫掃3金
公平會：要壹傳媒買方申報
火箭不敵湖人 林書豪10助攻
韓美合拍新片 好萊塢紅星擔綱
共和黨續轟萊斯 促至國會作證
民進黨邀翁山蘇姬訪台
參賽美馬拉松 軍校生秀國旗
未繳管理費 炸雞店判還場地
禁買小型股 勞保局：影響小
上網費擬降 電信業營收受影響
爭巧克力賽金獎 10選手決賽
台股收盤跌1.03點
上海食品展 嘉義物產接單高
亞東核磁機房起火 才剛保養完
諾基亞俄國40店面 三星接手
王建(火宣)：行政革新 消民怨
環境輻射監測站 增至38站
陸學者：美中利益碰撞難免
台北股市跌1.03點
中市水肥中心 擬回饋減反彈
許多德人不信政府卻支持梅克爾
防校園染黑 高市爭取輔導人力
習近平：腐敗會亡黨亡國
11月台指期漲16點
11月電子跌 金融期漲
勞委會：壹傳媒要做好團體協約
涉假帳案 小澤一郎確定無罪
小飛俠大三元 拆解火箭
台股翻黑 人氣退潮
印尼推新法 限縮雇用外包勞工
陸媒：東協不可能聯合與陸作對
服務業外銷研討 傳成功心法
三大法人買超台股4億元
中國烹飪大賽 台灣隊奪季軍
創黨118年 曾永權促妥規劃
年金案 馬總統將邀三院長研商
實習師巧手教材 書商助發行
藍黨慶 吳伯雄將赴黃花崗獻花
機械照相開單 立委砍警察獎金
菜市仔PK 士東南門獲四顆星
留言要強暴 男涉恐嚇遭起訴
壹傳媒案 蘇籲公民社會站出來
溫家寶：推進中韓自貿談判
資服業攻大陸市場 三要一不要
台商投資受損 盼獲解決
男女宿舍門禁有別 學團盼改善
屏東蜜棗 11月底上市
趙樂際出任中共中組部長
安盛人壽投資台灣 喊卡
少年溺斃親水公園 父母獲國賠
豆類農藥殘留多 中市清查
歐巴馬訪緬甸 蘇起：外交佈局
張花冠訪日 吸取農業觀光經驗
實踐藝術 募千支筆集體創作
新台幣兌美元收升7分
陸白酒類股挫 酒鬼酒：已送驗
高教重獎輕補 蔣偉寧承諾改善
友善社區照護站 顧健康零距離
新日光擬收購旺能15%股權
萬金石馬拉松 大慶代言
火箭不敵湖人 林書豪十助攻
金馬戶外轉播 滿足影迷需求
美驅逐艦訪菲 今年第4艘
學者：兩岸政治談判不成熟
關懷身障者 園遊會中市登場
韓今年外國遊客將破千萬人次
港嚴重車禍 3死50傷
史前館改名 龍應台：專家決定
信賴周永明 王雪紅告壹週刊
北市：查核建國玉市違規問題
感恩婆婆 媳婦做彩蛋慶生
公車司機和少女親熱 判3年多
夢露逝世50年 私密裸照再現
亞東火警 疑機房配電箱引燃
新北：財政困難 凍結人事預算
總統：盡職公務員有利國計民生
再傳婦孺喪命 巴增至87死
越南教師薪資低
迎接全國語文競賽 彰化展熱情
記協：壹傳媒交易 已提檢舉函
李登輝籲政府還李元簇退休金
新日光擬併旺能 台達電支持
小賈斯汀獲全美音樂年度藝人獎
瓊林祭祖嚐瓊林宴 慎終追遠
廉航來台招空服 高中畢可考
特勤傷殘死亡 慰助金訂標準
達人檢舉 亂丟垃圾菸蒂多
胡志強：不選黨主席的立場未變
大廚上菜 台中團餐搶選票
歐巴馬訪緬 陸：盼有利和平
邁頂計畫經費 初審凍結1/5
情報頭辭職 小三：身心交瘁
美國會團訪台 討論亞太安全
韓媒：中日韓將啟動FTA談判
義查獲30萬件陸製危險玩具
合約未簽 壹傳媒仍暫停交易
當代水墨雙年展 展出90作品
導遊抗議沒賺頭 觀光局將監督
港外匯基金上季賺412億港元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
台灣產品水準高 陸網購夯
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
歐巴馬訪緬 美中角力再現
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
大專資訊應用競賽 嘉大獲獎多
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
全國八家將賽 吸引外國人
陸製C919累計訂單380架
歐巴馬演說 促緬尊人權和修憲
卑南文物保存 龍應台關切
談整合 林坤禧：凡事都可能
管中閔：陸經濟轉型 台臨挑戰
加薩衝突加劇 菲擬撤僑
聯合國部隊攻擊剛果叛軍
長照預算年年縮 立委：應編足
量縮觀望 滬股盤中近4年新低
技專統測簡章 20日發售
台博館特展 顯微鏡窺植物奧妙
台達新日光 衝台最大太陽能廠
滬指低迷 券商：投資人謹慎
國安局：有效率調配維安人力
慈濟器捐宣導 留愛給需要的人
地位升 台灣主辦全球膠帶論壇
金馬前夕 搜尋引擎公布熱搜片
港官員：房市是港最大風險源
內科雲端特展 一覽科技歷程
日光市長訪賴清德 盼加強交流
梁錦松：陸市場將更自由化
速食業拚市場 下殺百元搶客
中共中組部政法委一把手換人
台南高雄水情稍緊 轉綠燈
桃園汽車博覽會 千萬超跑吸睛
上網價降幅 中華電尚未定案
台液晶電視市占 明年重回2成
年終慰問金 行政院：積極溝通
冠德：實價登錄 未見房價下修
市民回函 胡志強：要像寫情書
上海食品展 台灣業者接單豐收
石門觀光節 賞楓啖魚好愜意
出口商拋匯 新台幣收升7分
滿足需求 殯葬處加開第4場
心理重建 嘉義近4百人回正軌
Roger演講 勉學生具專業
李：領導人接受批評是民主修養
加薩衝突 以國週損近3億美元
聯電執行長 顏博文升任
慈濟援助美東災民 回報美援情
公開出櫃 何韻詩：忠於自己
不滿被指幫派 程宏道控告議員
視線不良 老翁開車撞死老翁
新德里商業區高樓火警 1死
不夠亮 中市刪LED路燈補助
新北耶誕樹點燈 過節氣氛濃
府：歡迎在野領袖與馬總統會談
醫院火警 疏散首重防嗆傷
國際夥伴合作 學者憂台邊緣化
外交部盼11月開台日預備會議
軟網亞錦賽 賴立煌何孟勳摘金
周大觀基金會 送愛到大馬
台藝術家作品 登上日彩券
銅鑼交流道將通 假日省30分
收入增 大陸消費者漸重視品質
慈濟授烹調秘訣 盼學童吃蔬菜
中共黨章首出電子書
非洲商機日 創逾億美元商機
大尺寸面板產能 明年成長看弱
朱立倫：全面檢查醫療養護機關
冠德開發機場捷運A19站
受虐兒逐年增 家扶籲重視
陸學者：美擬拉攏緬甸疏遠大陸
結束活動 日太空人返回地球
跨年新運動 北市推垃圾蛙人操
火箭主帥缺陣 球員吃力
陸環境惡化 7成台商不增投資
保險業投資不動產 門檻再墊高
中油：未來5年省168億元
亞洲軟網團體賽 中華全力爭金
美網站體檢公司 攻台灣商機
10男女毒趴 越南新娘也瘋狂
外資上周賣超127.4億元
台電：未來5年省438億元
民運人士盼歐巴馬繼續施壓緬甸
印尼國會副議長盼訪台會馬總統
登山客抽筋 烏來山區搜救
政院試院報告年金案 廣徵意見
印尼國會副議長支持與台交往
富邦投信獲陸QFII追加額度
北師美術館展 複製獅子與毒蛇
以巴交火第6天 陸籲雙方克制
朱立倫：過度撙節不利經濟振興
偏鄉差旅補助 高市：調整報核
弟摔車 姊回頭卻自撞釀2死
溫：陸與東協能處理領土問題
麥唐納：台歐簽FTA時機成熟
南海議題 菲總統嗆無共識
演活變性人 梅維爾波柏靠直覺
世棒經典賽 鈴木一朗不參加
保險投資房產 金管會提新8條
父喪體會幸福愛 小六作文奪冠
荷蘭華語文測驗圓滿順利
外交若破局 以將發動地面攻勢
林書豪狄安東尼 賽後重逢
國立大學合併 多校曾被點名
歐盟預算能否定案 本週是關鍵
18大後 學者：兩岸短期不變
陸女發言人處女秀 捧場媒體多
今彩539開獎
大學助弱勢 繁星申請補助多
東協系列會 陸：未排與日見面
韓陸日將啟動三方自貿協定談判
胖菲傭控性侵 身障雇主不起訴
機捷體園區開發 估職缺增上千
放寬投信投資大陸 無涉4大基金
威力彩開獎
會計請假沒人代 幼兒園薪遲發
趙怡：陸應了解台人大陸情結
制度定型 習近平：還需30年
少女嚐禁果染性病 男遭判刑
不堪罷工 斐白金礦主加碼辛國
外交部：未獲總統指示抗議英媒
壹傳媒：期望27日簽協議
匯豐：日國會大選牽動日圓走勢
立委提案 政府基金資訊透明化
陸農民工 打造沙縣小吃一片天
國際斡旋停火 加薩增至95死
別苗頭 亞太16國另談自貿區
創新貿易融資 降低企業風險
8大行庫 股票實現利益16億
金管會新8條 商辦標售恐生變
爆沉海建號 魚兒新家
新北擬推永和區政中心都更案
十全十美耀金馬 帝后全到齊
從貓狗開始 藍青年團關切動保
壹傳媒：未簽協議 盼27日簽
陸學者：民權主義兩岸差在步調
歐巴馬將會晤柬埔寨強人洪森
年金影響遠 重改革意志與決心
全穀助健康 小心吃到精製大麥
壹傳媒交易 期望27日簽約
威力彩頭獎槓龜
陸異議人士 被控詐欺判12年
今彩539 頭獎1注中獎
美財政希紓困樂觀 市場振奮
溺斃案判國賠 苗縣槓上水保局
HBL女組 北一勝安樂
學者：TPP與RCEP不互斥
汪洋：廣東改革符合18大要求
水保局：溺斃國賠案無卸責之意
辜仲諒友人：不排除其他投資人
台德經濟合作會議 柏林舉行
府澄清「從未指示外交部抗議」
網壇傳奇人物 胡娜油畫首度展出
美國總統首訪緬甸 歐巴馬會見翁山蘇姬
交通部：遷建松山機「難度高」
經濟學人：台灣媒體誤譯報導
國是會議不開 總統將召集三院長研商
18大後 王毅吳伯雄今會面
研究：農工婦女罹乳癌風險高
東盟首腦會議 聚焦南中國海爭議
新竹老爺【Le Café】咖啡廳 全新裝修，活力開幕
新光人壽桃園機場旅行平安險櫃檯搬遷至第二航廈三樓出境大廳北側
新光人壽以總價16.168億元得標台北市襄陽大樓
旺季效應 外銷訂單連2月成長
挺台蘋 港壹傳媒工會發聲
投資大陸 獲利年減370億
釣島惹禍 日對陸投資減3成2
保管箱失4百兩黃金 一銀遭罰
以色列繼續炮轟加薩 波及八名記者受傷
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
貝德：未來4年美中台正面發展
中國領頭吸金 新興市場築底揚
施羅德：2013看好亞股亞債
陸前9月服裝出口 增速減緩
投信：投資A股需注意純度
捷運A19案 創上千工作機會
搶購減價商品 美民眾提前排隊
歐美股市大漲 可望開高
研調：NAND至明年Q1保守
DRAM低迷 優質廠仍可獲利
聖保羅雙年展 探討詩意的迫切
蘋果遭低估 反彈號角響起
歐盟：東海和平倡議有建設性
珊迪另類受災戶 債券成紙糊
修日銀法 日在野黨傳納入政見
白天氣溫回升 山區偶陣雨
谷歌攻低價 躍平板品牌第二
鴻海綁約電視 中華電銷售破千
三星告輸蘋果 ITC將複審
李侃如：中共應擴大政治改革
百禽圖郵票發行 首次絲絹印製
穆迪砍法信評 加重改革壓力
研調：明年數位相機衰退7%
台股開盤上漲50.06點
北京市委要18大精神家喻戶曉
法UMP黨主席 科普終當選
學校營養午餐 附餐建議改水果
Win8銷售 傳未達微軟預估
結婚65週年 英女王人氣再升
政壇醞釀變天 日銀人事大搬風
新日光併旺能 連袂漲停
身障安置 北市名額1236個
陳菊：不連任才是新聞
中華電爬雲端 登上好萊塢
矽統 打進日韓品牌廠客戶
台股漲 新台幣盤初走升
IML：限制買F股不是好事
壹傳媒恢復交易 股價上升
偷車洗劫檳榔攤 竊嫌落網
恐含塑 酒鬼酒股票續暫停交易
國片夯 首輪票房成長2倍
陳文儀訪安大略省牛津郡
少年Pi成本高 寄望亞洲票房
西班牙媒體大篇幅報導台灣
楚門的世界 陸中學宿舍裝貓眼
如果新作 5演員劇場吊鋼索
穆迪降法評等 歐元下跌
陸10月FDI年減0.2%
火箭戰爵士 首節林書豪摘4分
台民主基金會阿根廷辦學術研會
印度代表：少年PI展現印度
台股無量 開高走低
奧蘭遭渾水狙擊 股價跌趴
勞退禁買F股 薛琦：意外
綠色和平檢測有害服飾6成含毒
印度新契機 30日交流討論
澳銀擬再降息 澳元不支倒地
北韓演練搶灘 南韓島嶼緊張
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
火箭戰爵士 林書豪中場10分
供少女吸毒並性侵 男判刑
引介少女色情陪酒 6人送辦
總統：現階段台美關係值得珍惜
副總統：膠帶業要因應嚴格環保
酒鬼酒恐含塑 陸官方介入調查
王華慶：人民幣清算行遴選中
南韓在野整合 遊戲規則有歧見
年金修法 王金平：本會期太趕
陸60後新星 孫政才掌重慶
雲端需求 網通設備Q3產值增
巴拿馬工商官員 來台招商
扶養免稅年齡 立院三讀放寬
南韓：大選前應關注北韓動向
年終慰問金 蘇貞昌籲政府守信
研究：猩猩也有中年危機
海域官司贏 尼加拉瓜舉國歡騰
3G自動轉WiFi 年底實施
憂鬱情緒隨手測 推出APP
教部推培用聯盟 3年納師培校
葉儀皓獲傑出總經理獎
立院三讀 勞保給付逾期加利息
台中國際旅展 業者低價搶市
小黃變油電車 補助11.5萬
日銀按兵不動 下月料出招
美作物環境惡化 小麥價格續漲
促在地繳稅 高市盼財稅正義
韓國電信精簡 醞釀砍半數員工
美續對陸進口蜂蜜徵反傾銷稅
外交部：經濟學人原文無意侮辱
主權基金 政院：目前沒規劃
國防部：依法辦理新大樓重招標
拚觀光 金門推景點婚紗攝影
炎洲擴廠 估台灣增300員工
朱：連年減稅 國家財政幾掏空
Q4面板材料產值季增5.7%
越夫婦不孕年輕化
火箭戰爵士 3節打完豪12分
容安瀾：兩岸現不可能政治對話
起糾紛手臂遭割傷 汐止男送醫
兩岸貨幣結算 企業省逾2%
溫家寶：陸支持RCEP談判
景氣差經費窘 華山創世募愛心
蛇年台股 小摩看好台積電廣達
歐巴馬訪緬旋風 正負評價各見
中華隊好忙 亞錦賽28日開打
港媒：李源潮料任國家副主席
尤美女：判例制改革勿新瓶舊酒
新日光：明年太陽能供需改善
火箭不敵爵士 林書豪13分
ZARA有害物質多 待總部回應
事故車報廢 稅費計算從寬
亞幣走揚 台幣午升9.5分
國健局擬討論 代理孕母法制化
越南汽車進口減少
超商手續費 北市102年全免
立院三讀 醫師做法醫延長3年
師培減量 目標教甄人數兩倍
涉酒駕 球星周士淵吃官司
活化世運場 高市議員藍綠歧見
學者：bumbler非譯笨蛋
無障礙小黃 補助40萬元
興達電廠招標違失 糾正台電
促開發摩羅泰 印尼團來台研習
經建會通過自行車道串連計畫
i遊台中APP 分享吃喝玩樂
消保處：研議檢驗ZARA服飾
涉藏匿李宗瑞 女辯婦人之仁
性專家：4千萬人上班看色情片
南韓國產電影旺 觀眾首次破億
實價分析 北市中山區適合首購
火箭輸爵士 吞客場4連敗
壽險買賣商辦限制 影響交易量
日下波振興措施規模達1兆日圓
漢他病毒 越胡志明市現蹤
後照鏡勾人摔傷 機車騎士判賠
新北耶誕城倒數 歡度12月
台股收盤漲16.73點
年金改革 行政院態度開放
瑕疵除濕機 標檢局籲民眾檢查
台股量縮 震盪小漲
台北股市漲16.73點
小英：台灣危機不能關起門解決
衣服含有害物 醫：先清洗再穿
手捲入機器 手術復健挽回功能
11月台指期漲39點
虐貓男住院 北檢函查身體狀況
11月電子金融期齊漲
台灣越南攜手 觀光會議展開
小英：利益主導威脅媒體發展
台灣國寶北投石 歡慶命名百年
鰲鼓溼地24日開園
孫政才掌渝 胡春華汪洋受矚目
譜瑞：不知股東勾結基金經理人
習反貪 港報籲應申報嚴查
第一金證券與陸世紀證簽MOU
三星農會推一日遊 下田採銀柳
18大後 吳王會首碰面
三大法人買超台股3億元
百間無菸大學 達成率65%
立院三讀 擴大虐童受刑罰範圍
前鋒論壇發行人：質報前景看好
白酒安全追溯體系 陸試點中
外資直接投資 陸連5月負成長
男子假釋出獄 玩槍走火受傷
歐溫會 談美中合作
援索國會大廈落成 藍委率團賀
人本：9成中小學仍有體罰
恐慌症不必慌 藥物心理可治癒
李紀珠：證保監理平台有大突破
野柳地質公園 獲環教認證
美與東協擴大合作 每年辦峰會
兄是通緝犯 攜毒弟神似輕鬆逮
感恩節 林書豪送火雞大餐
醉男加霸王油 遇攔檢又襲警
巧克力大師選拔 鄭吉賢勝出
臟色城市 南京或降人工雨
誑預知彩券號碼 偽造郵戳詐騙
新台幣兌美元收升5.7分
東亞峰會 歐巴馬會晤溫家寶
進看守所2週 男疑肝硬化不治
出庭後搶手機 男被逮辯拾獲
好消息 十月訂單年增3.2%
義產業自由化 成效有限
65歲前強制勞保 2萬人受惠
旅菲外國人 台灣人占0.9%
周董投資文創 推動遊戲工業
國中棒球聯賽軟式組 中山奪冠
陸再傳藏人自焚死亡事件
3Q國際收支順差37億美元
布袋溼地公園 工安意外1死
豆食料理賽 選手拚創意比手藝
港懲教員毆死台嫌 判官：非法
截肢金安英雄 李清圳更懂付出
中區職訓成果展 學員秀技藝
避衝突擴大 潘基文促以巴停火
印尼調薪23日揭曉 上限5成
含塑中國酒 醫師：淺酌會代謝
菲重犯監獄爆炸 目標華人毒梟
黃茂雄：德相信歐洲能挺過風暴
陸股量縮下挫 釀酒類股回穩
以緩攻加薩 傳22日可能停火
花蓮東洋廣場標售 賣出好價錢
IMF準備貨幣 擬增澳元加元
愛瘋5 業者：11月登台無望
保育珍鳥 楊琇慧獲宜縣環教獎
漁港快速安檢 漁民更方便
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
溫卸任後 陸可能加快建水壩
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
不只傷荷包 失業也傷「心」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大陸投資稅 明年退出歷史舞台
寒冬送暖 高市教局上山送物資
機車廠建教合作 贈車大榮中學
高樹八八受損古厝 變紀念教室
台北設計獎作品 獲德國紅點獎
緩和以巴衝突 希拉蕊趕赴中東
嘉市破盜伐牛樟木 逾6千公斤
宏達電與KDDI合推5吋新機
疑因病輕生 工程師墜樓亡
新聞傳播工會促揭壹傳媒交易
老同學不借錢 擄人勒贖被訴
哈佛研究：基因預測死亡時刻
台德研發結合 梁國新：成果好
台北美食音樂節 嚐小吃看搖滾
竹市玻璃藝術節 12月登場
經部：全年接單有機會創新高
溫家寶：積極參與RCEP談判
塑毒案求償 昱伸判賠421萬
西寧市場改裝 24日重新開幕
越南貪瀆調查 點名交警海關
助弱勢 苗栗聚寶網公益展售
夏普自願退職者近3千 超預期
少年PI造浪池 再現驚濤駭浪
董氏基金會：逾2成家管很憂鬱
陸商務部：貿易摩擦少不了
熬9年 韓正接任上海市委書記
陸連鎖旅館衛生問題受關注
避雙重課稅 台德協定明年適用
登革熱病例逾千 高雄再添2例
藻油代柴油 初見成果
韓正掌上海 傳江澤民說過話
七旬老翁行騙 專詐港澳陸客
外銷訂單增 年底出口可期
四重溪溫泉季 體驗泡湯兼按摩
毒犯被逮突休克 警急救送醫
瑞晶：銀行聯貸已清償
日媒：中日韓啟動自貿談判
服飾含毒 聚陽：資訊不明確
蘇瑞吉首次出國 來台拍少年PI
交通部金安獎 屏縣全國第1
吉園圃績優產銷班 注入新血
吳寶春故事 搬上大銀幕
同住熱帶區 新加坡人壽命較長
爭出頭 南韓在野候選人明辯論
韓正升滬市委書記 被寄厚望
男勇接墜樓女 救人受輕傷
政府基金賣小型股 勿限時
以巴加薩衝突概要
防空污 高市加嚴揮發物排放值
WiFi分流 電信三雄響應
擬買豪小子設備 中市：已停止
韓廠火災 面板價影響不大
署醫弊案 監察院糾正衛生署
石原：日本若擁核 可增威嚇力
塵封60年 台師大老唱片現聲
冬季聯盟將開打 國內職棒創舉
馬總統：年金改革不能推給後人
備戰明年 林哲瑄返台拚冬聯
吳伯雄轉述王毅：兩岸續和平發展
運彩下注詐彩金 前襄理緩刑
台灣金融帳 連9季淨流出
年金方案 試院配合整體改革
菜賤傷農 新北各界團購高麗菜
戀上檳榔妹 慘遭下藥洗劫
溫家寶：加快中澳自貿協定談判
客語戲劇奪冠 苗學子演到對岸
拚兩岸旅遊 高市深入內陸攬客
吳伯雄：兩岸關係 王毅貢獻大
扶養免稅 濫報可能被追稅
電廠招標違失 台電：檢討改進
證交所放寬第一上市申請標準
亞錦賽 中華隊年輕球員主力
亞幣走揚 台幣收升5.7分
櫃買推動地方特色產業上櫃
印尼家樂福被牙醫富豪收購
醫院消防演習 首重疏散降傷害
亞洲軟網賽 日奪團體組雙冠王
搭訕性侵病少女 男遭起訴
「上海老二」轉正 滬人期望高
防跨國企業避稅 歐盟研擬方案
小三出軌 男爭回房屋抵押
殺夫交保持刀閒晃 嚇壞鄰居
教部提修法 早期療育修至2歲
法扶工會：缺人低薪 消耗熱情
新北預算一波三折 終闖關付委
研究：樂能致富 投資快樂最好
為馬抱屈 吳伯雄憂台灣內耗
身心障礙托顧服務 金社區試辦
流感季來臨 衛生署籲接種疫苗
仰德高球賽 盧建順林文堂領先
券商公會：盼政府推救市方案
導護志工獻愛 重傷罹癌仍熱情
彭培業：屋齡太舊太新 雙殺
安倍主張無限量寬鬆 日銀駁斥
景氣不佳 台廠對陸投資下滑
羅馬蕭邦鋼琴賽 王豫元頒首獎
瑞信：台塑投資壹傳媒時機不智
疑機械故障 砂石車阻國道
鴻海大電視 凱擘銷售近千台
軟網亞錦賽 中華男女團雙獲銅
賣假明牌 警破詐騙集團
子占屋 7旬母追討勝訴
台指選擇權加掛一週到期契約
員工墜樓亡 台積電協助善後
和鑫案遭約談 陳武雄：有誤解
龍應台訪竹鄉 為文創找產業鏈
今彩539開獎
大樂透開獎
美議員：盼與夥伴創造區域平衡
梵蒂岡舉辦海員宗會全球大會
正名之爭 東森房屋不用改名
投信公會籲媒體自制 免傷無辜
法信評被砍 與德漸行漸遠
菲對陸香蕉出口 微幅成長
員工墜樓亡 台積電：從優撫卹
反政府集會 泰南5萬人將參加
耶城警報聲再起 火箭落城南
亞錦賽中華隊換人 球員錯愕
原能會：日學者偵測儀器受干擾
遭壹電視告誹謗 女無罪
特勤慰助金 依不同狀況發給
九旬老兵 返廈門會六旬女兒
房仲生態轉變 多品牌集團化
致命犯規 HBL金甌遭逆轉
張蘭被指失蹤避訟 汪小菲否認
全球最大海洋館 星聖淘沙登場
歐巴馬聚焦亞太 陸日台怎看待
日酉市節 推政治人物熊手
副總統談青商信條 藉溝通改革
奪紅點獎 閩浩翔：一步一腳印
清潔員罷工 羅馬機場成垃圾場
政院草案 部分場所設急救設備
民主深化論壇 王清峰談慰安婦
新東家未明朗 興農牛結束秋訓
博愛分案機電 完成公開招標
泰國明年全國調高最低日薪
日學者：蘭嶼輻射超標 應檢測
大馬首相納吉推特追隨者破百萬
繳費1個月就能領國保 監委查
經部：港陸接單減 電子最傷
綠設中國事務委員會 獨派憂
擅開減肥藥 無照醫美院長遭訴
展決心 郝盼速助舊公寓都更案
肥咖條款 建議簽跨政府協議
因應景氣 金融協助期限擬延長
嫌黨意 前日相鳩山不選眾議員
警熱心助老翁 徒步推車3公里
東亞峰會 東海南海議題又浮現
隱瞞已婚與女師交往 男判賠
中共政法委降級 疑與薄案有關
大馬候選年度漢字 負面字充斥
HBL松山勝新榮 開季首勝
今彩539 頭獎2注中獎
獅子山全國大選平和結束
大樂透頭獎槓龜
陳(沖)：研商年金改革未含18趴
東協加六明年啟動區域自貿談判
美日峰會 釣魚台TPP成焦點
任建宇案被駁回 糾正薄錯誤難
亞太另組自貿區 TPP恐失色
政府基金賣小型股 將溝通
歐巴馬籲亞洲 緩和主權紛爭
榮科：希臘融資協議達成機率高
PC買氣冷 惠普財測欠佳
年金改革 總統將開記者會說明
滬超市下架酒鬼酒
馬總統保證「年金制度不會垮」
陳冲：年金改革四原則二階段
台灣石化Q4產值 估增逾7%
石原主張 日本應開展核武研究
特偵：越方如未列貪污共犯
王毅專程南下三明 會見吳伯雄
美媒體爆料 美軍將領生活奢華
東亞峰會 日本首相野田成「孤鳥」
鴻海大電視夯 月訂購量破萬台
台中民眾抗議市府 釋放假路線騙賤賣土地
身障勞工表揚 王浩頒獎給王浩
內政部通過「獎勵民間成立租屋服務平臺」
歐巴馬展實力 主導亞洲外交
穆迪降評 法政府歸咎沙柯吉
5醫美療程 港藥學會：恐致命
傳以巴同意停火 以色列否認
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
希拉蕊飛中東 傳以巴同意停火
台東外海地震 規模5.5
埃及改口 稱以巴仍在談判停火
法遭降評等 歐股收盤仍上揚
平衡北京影響 美緬一拍即合
巴官員：以尚未回應 談判暫停
美消費者組織籲當心危險玩具
巴西政府投資建半導體廠
國泰世華銀首創旅平險信託
日盛銀核心系統獲管理標竿獎
法撤阿富汗部分駐軍
希拉蕊：加薩停火可能還要幾天
美股翻紅 唯惠普慘跌
潘基文抵以色列 斡旋停火
英媒：英聯合政府接受華為捐款
奧迪攜手夏姿 辦時尚節
眾星發不實訊息 遭罰20萬元
台東外海地震 規模5.5
中北部偶有雨 氣溫回升
台股可望築底 先看大型股
併購栽跟斗 惠普驚爆巨額減記
鴻海綁約電視 通路銷售2千台
30年公債得標利率創新低
台構裝材料業 估Q4季增1%
網路商店 虛實雙通路漸成主流
凱擘攻雲端 推衛醫教平台
納智捷：插旗俄羅斯搶灘歐盟
投信：台股大幅下修空間有限
備戰國教 教師集訓差異化教學
孫政才自許：不動搖不折騰
外人置產獲居留 西國提案惹議
新興亞洲指數 歷來12月表現優
台股開盤上漲4.47點
柏老：財政沉痾解 成長阻礙除
躲過財政懸崖 美恐躲不過衰退
拼經濟 白金漢宮將辦貿易展
梁國新：盼與歐盟談經貿協定
日出口連5降 再添衰退風險
惠普重挫 NB代工股淡定
美學者：大陸善變 台灣要警戒
整併題材發酵 太陽能續彈
網龍鑽石盃博弈大賽 開打
台股漲 新台幣盤初走升
擱置爭議 陸日韓啟動貿易談判
耶老遊行攪局 加醉男吃官司
魔獸8周年 暴雪月同步開跑
退撫基金收益目標3.78%
人本指9成校有體罰 教長澄清
寶經院：11月外銷訂單可期
紐西蘭東加里羅山 火山爆發
解新草衙亂象 高市訂落日條款
涉嫌通敵 哈瑪斯槍殺6人
李歐卡霍新片 放映只在天黑後
洋芋片恐含碎玻璃 日大廠回收
紙風車反毒劇 校園走透透
查贓車追出竊盜集團 5人送辦
陸四直轄市底定 孫春蘭掌天津
鄭立中：對台政策一致連貫
三場新品發表 蘋果明年逞威風
主權基金 財長：本意提升效能
美經濟利多 亞股走揚
惠普購併惹麻煩 傳FBI要查
年金改革 馬：審慎但不能蹉跎
台駐歐官員：釣魚台列嶼屬台灣
俄學者：東海和平協議獲迴響
總統：年金制度不能垮也不會垮
鋼價傳漲 中鋼股價微揚
國防部：規劃評估戰鬥部隊津貼
量縮整理 LED族群亮眼
涉包娼包賭 高市警官聲押
北市勞工申訴案 工資爭議居冠
綠活台灣計畫 推精緻生態旅遊
資深教師獎勵 教育部檢討
購物先看哪 台師大眼動儀解析
陸開發銀：兩岸金融合作空間大
追求遭拒 男師恐嚇女子判4月
華碩二代變形手機進軍俄羅斯
總統：負責提出年金改革可行案
建行倫敦發點心債 陸企頭香
台灣石化Q3產值 季減4%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
陸：暫未發現酒鬼酒人為添塑
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
馬：國是會議目的 體制內可達
火箭碰公牛 期望終止連敗
尹啟銘：月底提經濟示範區規劃
李述德：交易資訊透明較重要
當鋪變地下錢莊坑人 警逮4人
財長：不一定要稱主權基金
好萊塢雲中心 駐台培訓專才
高孔廉：兩岸應走藍海創新合作
服藥後喝酒 藥效加重假中風
大埔瘋單車 飛行傘表演助興
薩爾瓦多與宏都拉斯貿易熱絡
總統：明年1月提年金改革方案
捕孕鯊價值低 動保籲禁捕
中美洲超市業者聚薩國 談節能
主權基金 財長：勿以詞害意
促交流 德黑森邦籌組友台協會
韓在野陣營整合 辯論爭出線
男童病態肥胖 併發急性胰臟炎
全球橡膠供應國 越坐四望三
專家料陸車市以8%年均率成長
兩岸產業合作 經部提人才問題
財長口頭喊話 韓元終止連2升
空調產學訓計畫 職訓局培專業
港醫學院籲慎用類固醇
尹啟銘：維持經濟成長最大程度
陳(沖)：儘量拉近不同職業別年金
看景氣 施顏祥：謹慎
批中油偷排廢水 高市議員控告
張哲琛提構想 設公法人管基金
探針檢測示信 助判斷流感用藥
年金改革 尹啟銘：整體規畫
看好A股 投信：注意ETF買價
林書豪麵包球變多 美媒給答案
10月以來 逾50家買庫藏股
王金平：邀朝野團結改革年金
台股跌 新台幣午貶1.5分
傳蘇兼中國事務會 綠：揣測
檢舉污染獎勵金 花縣議會凍結
國語辭典爭議多 預算遭凍結
消費信心缺 面板出貨小幅成長
兩岸合作在台試點 經部：討論
台股急殺 水泥股小跌
穆迪：陸新領導層政經挑戰大
關中談退撫 95制都有可能
李安牽線雲中心 盼台電影起飛
年金改革 總統再邀在野討論
分析師：希債券問題可能達協議
中市表揚市集 拚不景氣商機
印尼：RCEP前景勝TPP
銅鑼交流道通車 副總統剪綵
經理人遭爆炒股 群益投信澄清
港澳來當兵 維持設籍滿20年
南市府LINE 好友數破十萬
殺15陸籍漁工 船長押解回台
總統宣示改革 年金制度不會垮
放棄甜甜圈品牌 三商行否認
教育部國慶預算 立院要求不編
韓股台股表現 亞洲末段班
年金改革 藍談共識綠指取暖
陸：推動中俄兩軍交流合作
釀酒股挫 滬股盤中跌破2千點
週刊爆炒股 友輝：與公司無關
景氣冷 外勞匯款母國貢獻大
主權爭議 美學者：陸霸凌鄰國
勞保年金改革 最快下會期修法
菲總統：推動南海準則見效
雅加達工資大漲 各地擬跟進
失業男遭責備 擬燒炭輕生獲救
公共場所急救設備 衛署盼擴大
台股收盤跌57.28點
補習班公安及契約違規情況嚴重
出脫平安保險 匯豐傳洽售中投
9師生48瓶酒 陸女大生墜樓
中華電攜好萊塢 攻特效雲端
男疑開槍自盡 北警調查死因
徐重仁：聯合艦隊搶攻新興市場
菲銀洽談併購 催生菲最大銀行
台股跌57.28點
不畏利空 里昂證喊進F-股
11月台指期跌75點
11月電子金融期齊跌
指數翻黑 7100失守
三商烘焙：年度檢討非撤攤
江國慶案開庭 法官疑法律依據
張善政：盼100M降至千元
中國委員會名稱 綠常會將討論
港股強勁 大中華基金受惠
婦埋線感染 衛局初認醫療糾紛
印度處決孟買恐攻凶手
大陸首次提出 園區合作訴求
勞工表揚 王浩頒獎給王浩
德媒：陸信評公司挑戰市場3大
逢甲封印二一步道 破死當傳說
三大法人賣超台股48億元
蘇蔡再籲總統召開國是會議
林祖嘉：兩岸產業合作應重策略
涉電視節目罵人 呂文婉遭訴
月退年齡早 銓敘部推遞延給付
變工時不資遣 華通：可再討論
聽見幸福 簡文秀獻聲台大醫院
6百學者連署 籲拆美麗灣違建
三商壽上市 估12月中掛牌
家庭式種菜機 屏科大研發成功
推動保育 琉球漁會製鯊魚丸
北市查獲偽造環藥 開罰30萬
自貿談判 經長：非全操之在我
老翁民俗療法 忍痛年餘仍中風
缺錢搶奪夜歸女 2男送辦
退撫改革 公務員協會籲先溝通
前銀行職員監守自盜 客戶獲賠
總統：靠競爭力提高農民所得
提高投資效益 越與世銀共商
哈爾濱冰雪節 憤怒鳥助陣
景氣差 日上月貿易入超創新高
兒少網站徵選 智慧手機大方送
4G釋照規劃 公告後開說明會
日電視台合作 嘉義提升能見度
新台幣兌美元收貶3.4分
主權基金 尹啟銘：應縝密規劃
瑞典女戀屍 疑與人骨交歡
警驟病逝 盼伸援助子女度難關
中共入常投票 改革派遭淘汰
衛生署：克流感尚未發現抗藥性
協議難喬 希臘救命錢無著落
菲兩銀行洽聯姻 打造全菲最大
陳玉珍遭押 越方如盼勇於面對
台南地價稅收 102年增3億
國內首辦卡巴迪賽 4國拚高下
補充保費將上路 邱文達掛保證
義大利艾德舞團 來台獻婚禮
助弱勢就業 大都會心路創三贏
文化部：考察報告嚴格把關
凱擘造衛教平台 醫雲四螢啟動
最宜居住社區獎 北市4案入圍
新北新生兒創新高 挑戰4萬
淡海新市鎮標售 金額近20億
凶手雖處決 孟買恐攻陰影難消
銅鑼交流道開通 招商大利多
訪台動見觀瞻 鄭立中低調
蛋品不同價 農委會：通路不同
印度代表：台商可進軍食品市場
陸官員：兩岸產業合作有6成果
偏鄉童奏琴 龍應台讚國力所在
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
眼睛睜不開 眼瞼痙攣女多於男
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中共18大報告 習近平主導
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
男佯稱鑰匙反鎖 商家被騙錢
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
奪后就宣布婚事 郝蕾：好建議
警花好身手 背病患下4樓送醫
機車手把竄龜殼花 嚇壞女騎士
凱特密友爆孕事 傳下月公布
政院：嬰幼兒免費施打流感疫苗
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
彰化伴手禮 展現多元特色
水泥看漲 國產實業明年續旺
半百男喚9歲女老婆 性侵判刑
人頭充斥 彩券工會籲嚴查
拆除美麗灣 李遠哲張曉風響應
劉奇葆接任中共中宣部長
高利貸六親不認 弟向姊索重息
毛治國勘交通建設 高市爭經費
首屆觀光會議 增進台越互利
中市飯店推新菜 異國美食飄香
年金制度影響廣泛 總統拚改革
前日相鳩山將退出政壇
台北會談12月辦 邀請孫亞夫
德銀：新規衝擊 銀行恐掀整併
趙洪祝不再擔任浙江省委書記
天文航空加入 台菲增包機航線
挺菜農 政院中辦團購高麗菜
打金師傅不放棄 創事業第二春
揚威中餐烹飪賽 葳格高中5金
刺網漁業轉型補助 屏漁民反彈
新北小旅行 推低碳慢遊
壹傳媒併購 學者憂限制競爭
賣花生 宜蘭學童籌畢業旅費
肥胖基因抗憂鬱 胖子較快樂
要當好老闆 罪惡感很重要
壹傳媒併購 公平會考量市占率
機器人進化 可應用產業家庭
幼托整合 北市課後留園降費
藥罐開封 棉花乾燥劑應丟棄
基金經理人放空 政府應調查
票選暫居冠 苗客家粄仔節催票
陳柏霖變身頻笑場 NG破紀錄
歡唱女醉摔重創 KTV判賠
涉包庇色情 高市2警官交保
高鐵結合特殊功能 創區域價值
首部空拍紀錄片 鳥瞰國家公園
中市茶商作公益 捐評鑑結餘款
金管會：複查勤益蔡姓經理人
香港週將開跑 港民政局長來台
南山爆冷輸南湖 意外被淘汰
張高麗：打我旗號辦事 不接待
偷溝蓋稱好心移置 警啼笑皆非
男子盜伐扁柏 桃警逮人送辦
中市清潔隊員收香菸 貪污起訴
嚴把關擋假婚 人蛇舉債度日
良田變大湖 屏東農民抗議
同場景不同新人 假結婚露餡
台股跌 新台幣收貶3.4分
總統：國是會議未必具正當性
考照不執業 徐淑娥當保母義工
租屋平台立法 補助公益包租公
燒傷後送慢半拍 縣議員批署金
衛冕軍落難日 北一女不敵陽明
開支增加 英預算赤字意外擴大
引狼入室 裝潢工人偷豪宅
建材廠惠普：明年保守但不悲觀
因應中日韓FTA 經部提對策
研究：年少肌力強 可能活較久
郭董聯貸還質設 鴻海不回應
轎車莫名冒煙 近高鐵站引虛驚
徵信社離職員工 假捉猴真詐財
租金補貼 內政部立法源
施振榮：給執政團隊空間
盼減壓 星小六會考狀元不公布
禁捕大白鯊 漁業署：可研議
人頭多 台彩：近期邀工會座談
鼎力路匝道 103年底通車
黃昏市場小王子 國際賽拿冠軍
南海議題 菲召4方次長級會議
溫家寶訪泰 陸擬增加在泰投資
護釣島 日海上保安廳擬增警備
陸委會補助民團預算 立院減列
銓敘部公布公務員傑出貢獻獎
滾石合唱團演唱會 7分鐘售完
整併潮鳴槍 台太陽能將剩大廠
金門擬向大陸買水 促立委提案
營造健康體型 立委認教部歧視
赴巴拉圭落地簽 費用一百美元
防人頭戶 財部要中信銀訂辦法
蘇邀納中國事務會 謝蔡未決定
仰德高球賽 盧建順再破紀錄
綠設中國事務會 蘇掌舵謝接受
港官員明赴台主持香港週揭幕
發文件給通緝犯 外交部遭糾正
藍：綠面對兩岸 應真心為台灣
年金請領年齡 江：調整應審慎
林坤禧：善待旺能人才
世大運舉重賽 正修奪2銀
泰雅竹屋 雙崎部落重現
閃躲火箭 以男童發想出APP
動畫雲啟動 中華電3階段布局
涉挪用扣案現鈔 模範警遭訴
非法農藥闖關 台中揪2.5噸
滬推自助受理機便利台人入出境
活化休耕地 跨業更新農業發展
越南國會通過信任投票案
友輝遭點名 櫃買背書澄清
立院初審 砍監委監試費
關懷獨居者 創世辦尾牙
強注血針加性侵 愛滋男判重刑
緬甸重大讓步 願簽核子協議
新日光：明年3Q供需趨正向
基隆法國公墓 遭人蓄意破壞
免稅額調高 約349萬戶受惠
涉掏空金尚昌 林鴻明延押2月
凱道將開放機車左轉重慶南路
北市金門街遇祝融 警消搶救
李登輝將開講 郝龍斌座下賓
好奇號傳有大發現 下月發表
中共新任中宣部長 曾率團訪台
內政部：國保年金長期財務健全
王府井台灣食品節開幕
韓團東方神起 日5大巨蛋開唱
綠：謝對兩岸有定見 不易整合
謝：不能情勢變更 人不變更
蘇掌中國事務會 黨內論戰
好事多磨 南蘇丹石油開採遇阻
議長特別費 新北議會砍一半
今彩539開獎
美心臟外露女嬰 生命力驚人
政府基金投資 不區分股本大小
公平會：關切壹傳媒經營權案
捐地無成本證據 原扣稅法違憲
參加金馬 李冰冰抵台
前分局長涉包庇色情 警痛心
生存遊戲電子化 搭金門戰地風
新車出籠 車市買氣持平
主權爭議 美媒：加深東亞緊張
連虧多年 德國金融時報將收攤
NCAA紀錄 泰勒拿138分
陸民惡搞18大 被捕惹爭議
羅嘉仁李振昌 進40人名單
甜食買一送一 身材大走樣幫凶
櫃買出面 為譜瑞友輝澄清背書
副機長昏迷 幸得機師乘客相助
5童垃圾箱悶死 激起陸人反思
公債法修法 債限擬改採GDP
半百杜德偉：2年後生小孩
傳大陸航母艦載機成功著艦
謝兩岸主張引疑慮 蘇掌主導權
金管會將金檢13家投信
涉殺15陸籍漁工 船長聲押
少年Pi 紐時：電影偉大成就
是否炒作友輝 證期局：可監測
華碩企業雲明年進軍大陸日本
綠設中國事務會 擬對中策略
南投市長：不知男友被通緝
年終慰問金 藍委籲先發半月
不堪常被霸凌 斐學生射殺學弟
北市舉債額度855億元 居冠
立院委員會決議 歡迎維權人士
涉侵占公款 檢約談榮家主任
迎眾院選戰 日自民黨提政見
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華碩變形手機 搶攻俄羅斯市場
搶攻日本市場 HTC與KDDI共同推出五吋慧型手機
調查：4成上班族曾受校友幫助
聯合國報告 菲愛滋病逆向增加
勞保爆擠兌 勞保局呼籲慎選
10月失業率4.33% 失業人數為49.3萬人
安倍晉三主張 釣魚台＂駐官＂
國際社會譴責馬政府 拒絕阿扁保外就醫
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2012年第三季我國電子零組件產業回顧與展望
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詐騙數億 男子自大陸押解歸案
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賴倍元種樹種出興趣 百甲果園變森林
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