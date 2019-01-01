漢
En
News Archive | 2012
漢文新聞列表 Chinese News List
王清峰獲日本和平貢獻獎
美韓越戰退協會長訪台慶榮民節
新台幣兌美元貶2分
地基掏空車倒 駕駛及時逃出
署新惡火奪命 院長道歉
正確認識緬甸蟒 金門建保育觀
終結連10藍 9月躍升黃藍燈
日月光今年資本支出逾9億美元
陸網友聲討虐童案 陸官方回應
竹縣英語通APP 旅客更便利
小港高中校慶 邀長輩圓夢
假投資真詐財 提防大陸老鼠會
同床壓死6月嬰 父母過失判刑
人民幣業務 星展盼早日開通
肇逃嫌疑重大 林豐德聲押
台北旅展 宜蘭飯店業者祭好康
中科二林園區招商 4廠商申請
中央氣象局 氣象報告
落實國際化 中市頒英語標章
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
冤養罕病兒多年 綠帽男獲賠
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
傳陸官員遲到 班機延後飛
無涉林案 副總統：禁得起檢驗
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
雪山派出所零住戶 民代籲撤
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
首爾挑戰賽 盧彥勳王宇佐4強
署新失火無偵煙灑水 檢討改進
卓越新聞獎 中央社多項入圍
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
普格疑遭詐騙4.6億元
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
參觀檜意村 蕭萬長憶兒時
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國中國樂班表演 感動獨居老人
穿救生衣海釣 提升獲救率
礁溪湯戀物產館 展售伴手禮
阿里山遊客 破165萬人次
瓜國帝王陵墓 一探馬雅初期
受歡迎公設 垃圾集中健身圖書
宏達電估Q4不妙 強化銷售
台歐ECA 呂慶龍籲法商支持
樂陞美術團隊擬擴編500人
台灣賽次輪 曾雅妮暫排第3
政院：專案協調推動高雄輕軌
怨丈夫不顧小孩 女打死兒被訴
台美投保協議 法制問題待解
金門恙蟲病例減少
薄人大代表被罷 受審似不遠
不滿關說影射 嘉縣2議員拉扯
成大超導熱碳纖維 手溫切冰塊
有羽毛恐龍 美洲首出土
星地鐵又癱瘓 萬人受影響
阻擋蘇治芬座車案 17人函送
涉酒駕 2大學生遭攔查送辦
彰化十大伴手禮 網路票選起跑
插畫達人張雅婷 繪本揚名法國
華山進原鄉 為長者彩繪回憶
日月光明年封測毛利率可成長
台灣技職教育讚 大馬盼引進
人大免職 薄案進審判程序一環
安全氣囊微證 肇逃頂罪破功
府中萬聖嘉年華 搞鬼拿獎金
陳(沖)：台商回流 勞工整體受惠
匯豐票選友善國家 大馬排第十
兒燙傷 母抱嬰開車3小時求醫
友達推65吋超高解析電視面板
響應政策回流 樂陞盼政府協助
陳金福接任金門縣民服社理事長
庫班看好豪 成為奈許接班人
最危險密碼 「密碼」再稱霸
照南國小7朵花 3師遭解聘
陸日交惡 海上避衝突機制停擺
50元銅板傳愛 資助國外貧童
Win8平板 看重電信通路
你我一家 總統表揚新移民家庭
林殿威無師通 手工提琴耀國際
台掀專利戰 蘋果首躍升第3名
籌到5千萬保金 林益世將交保
港房價連5週創新高
台股重挫 新台幣收貶2分
台灣賽落後2桿 曾雅妮拚逆轉
景氣直逼綠燈 未來仍應戒慎
住院同病同酬 醫材將可自費
農村再生 總統：只能成功
AIT推免簽 週末在西門町
貼速速退去告示 女辱鄰判拘役
專利審查效能提升 積案大減
緬西種族衝突 死亡逾百
剛判拘役 跳舞姐疑燒炭亡
新北獲健康城市認證
永靖級獵雷艦 高雄成軍
陳傳生綠能發明 易力車逆風行
雲縣漁業權 盼涵蓋離島工業區
台灣賽次輪 派特森抓7鳥領先
桂花樹太美 趁夜盜挖遭逮
安聯併(匯)豐人壽台灣分公司
美日演習 美首派先進裝甲旅
紐時爆溫家斂財 牽動18大
Win8新舊介面 一鍵搞定
溫資產掀波 27億成陸敏感詞
上市指數本週跌3.71%
9月變燈 尹啟銘：勿掉以輕心
戀夏預告點閱多 間接行銷金門
上市市值本週跌破20兆
中華電上調行動上網目標
石原：超過90歲也繼續拍電影
錢塞店員嘴 菲男子恐惹官司
通緝犯拔槍拒捕 警飛撲制伏
養護中心環境佳 入住長輩少
幼童疑受虐骨折 保母送辦
外媒爆溫財產 學者：無關政爭
陸船疑釣島海域臨檢 日警告
署新火警 護理之家負責人交保
深股4連跌 滬股失守2100
12字口訣 Win8輕鬆上手
旅展尋幸福國度 不丹館撲空
照南7朵花 3師管教失當凋落
釣島案挺日說 巴國指媒體曲解
跟著賴和去壯遊 獲最佳剪輯獎
英國教師期望低 學生缺企圖心
林豐德涉肇逃 檢擬申請撤假釋
金鐘星光大道 女明星露好身材
迷你劇集女配角 賴曉誼獲獎
崔蘿蓮廚藝佳 唯獨泡菜沒法度
最後島嶼獲教育文化獎
慣竊寫日記 行竊明細全都露
股市跌 外銀優利定存一波波
吉林的月光 獲金鐘音效獎
裸照威脅 網友性侵少女
想太多 張凱貞華國盃出局
推動減核計畫 美參議員訪菲
美恐攻主嫌認罪 外交部譴責
金鐘獎揭曉 卡滋幫獲動畫獎
歐保守黨團聲明 歡迎東海倡議
研調：微軟新品恐壓抑NB發展
金鐘特別獎 張美瑤傅培梅獲獎
王建民有喜 吳嘉姈懷第2胎
張玉煇升任金管會保險局副局長
特偵組：憑證據辦林益世案
王謝會面 學者看法各異
民調：64%法國人不滿歐蘭德
華碩微軟平板 電信三雄抬轎
房市熾熱 港府推抑制新措施
單日獵雙鷹 湯普森成愛台人士
陳繼仁：能源局應升格能源部
跳舞姐疑因燒炭亡 引發討論
彭愛佳救夫 行李箱裝錢辦保
破獲密醫集團 受害人遍全台
經部擘劃藍圖 提升服務業產值
馬總統感謝史國 挺台參與國際
玉山高粱競拍 888萬捐公益
限量版祝福 龍來郵喜郵摺發行
農委會搶修農田水利設施
喜翔 獲迷你劇集男配角獎
旅展首日 逾5萬人次搶便宜
兩岸合作貯核廢 陳(沖)：難度高
投資重慶智慧電視 鴻海不評論
科學小原子 獲兒童少年節目獎
防自殺 未遂個案現身說法
招商報捷 日商設廠互補
下課花路米獲兒少節目主持人獎
巴拿馬人均GDP成長 冠拉美
今彩539開獎
蘇煥智：兩岸可定位為兄弟之邦
法反對歐洲議會搬離史特拉斯堡
刪立委補助費 洪秀柱贊成
大樂透開獎
伊朗人權鬥士獲沙卡洛夫獎
日職摔角 台大體育館開戰
彭愛佳救夫 17小時籌5千萬
王曉書等人 綜合節目主持人獎
學者：中共內部矛盾尖銳化
治眼疾 日計劃iPS臨床研究
老公硬來 老婆告性侵
金鐘播短片 緬懷陶大偉
義零息債券 殖利率7個月新低
利率操縱調查對象 再增9銀行
新車卡月台 台鐵懲處4人
預防泡沫 香港出招打擊炒房
陳竹昇 獲迷你劇集男主角獎
金鐘得主到場 頒獎時刻竟錯過
緬西種族衝突 短期難有寧日
好戲在後頭 妮妮鳥推收關
美Q3經濟成長2% 優於預期
海潮發電機 可望應用基隆嶼
房貸餘額9月成長趨緩
反彈大 巴拿馬可能取消售地案
德黃金儲備 多存海外
海鷗失事軍官 總統明令褒揚
六輕排放量 環署雲林又槓上
9月黃藍燈 景氣轉好需再等等
外交部：美專家團訪台會談順利
人瑞看煙火 苗縣溫馨巴士接送
毒田鼠誤殺狗兒 飼主提告
旅展首日 晶華國賓業績夯
洪門高峰論壇 蔡得勝致意
台灣創意薈萃 英發明展搶金
林益世交保 媒體守高雄老家
周幼婷獲迷你劇集女主角獎
援助希臘 內外意見分歧
印度改組 名門之後動向受矚目
姚明愛史地 夢想當考古學家
行腳節目獎 客庄好味道
周幼婷迷你劇集影后 感謝肯定
賈孝國 獲戲劇節目男配角獎
吳鳳獲獎 謝謝媽祖
誆腳麻奪機車 搶不成還被逮
特偵抗告林益世交保 北院分案
陳菊：所得稅應提撥地方2成
我可能不會愛你 編劇獲獎
國道閃異物 姊妹天人永隔
林美秀 獲戲劇節目女配角獎
參與國際活動 史國承諾力挺
東港3死肇逃案 林豐德收押
吳鳳獲獎好激動 秀紅色四角褲
英自然美美女 凱特密道頓封后
大樂透頭獎1注中 獨得1億元
台灣創意發明 英倫展出很吸睛
賈孝國林美秀 戲劇男女配角
瞿友寧獲戲劇節目導演獎
今彩539頭獎槓龜
林依晨 獲戲劇節目女主角?
交保重獲自由 林益世挽妻離去
老街溪攤位案 桃縣：多次協調
安聯併匯豐人壽 瞄準銀行保險
綜藝節目獎 超級模王大道
白人傾羅姆尼 女性屬意歐巴馬
義前總理老貝逃稅 判4年
澎恰恰許效舜獲綜藝主持人獎
陳柏霖獲戲劇節目男主角獎
林依晨金鐘再封后 感謝瞿友寧
戲劇節目獎 我可能不會愛你
衝突與壓迫持續 緬甸難民仍待各界支援
27日中視播出神氣家族《女性幸福之路》
林益世獲交保 特偵抗告
台股量大長黑 重跌128點
中國人大宣布 終止薄熙來代表資格
韓國“羅老”號火箭 延期發射
玉山高粱名酒標售 888萬元捐社福
ASUS變形平板、VivoBook觸控筆電正式開賣
HTC公佈第三季財報 EPS稅後4.70元
均旺科技 積極推廣植物工廠
美長鰭鮪魚 驗出日核災放射銫
台北旅展 大陸館參展總人數逾800
電視金鐘獎出爐 【我可能不會愛你】獲7座大獎
少年誦經團發願「分文不取」 宮廟爭邀請
林益世交保 民進黨批＂藍綠有別＂
內政部首度補助拍攝新移民系列電視電影
郝龍斌：江宜樺回國民黨是好事
台灣同志遊行 逾3千老外參加
釣島風雲 日產汽車暫停輸陸
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
陸高考早五分鐘搖鈴 判一年
義前總理逃稅 判有期徒刑
英發明展 台獲3項特別獎
英發明展台作品 沈呂巡肯定
加州廢死公投 眾所矚目
巴西農耕地面積與產量提高
敘停火 大馬士革爆汽車炸彈
多雲到晴 東半部偶有雨
Q4到Q1鋼市落底盼轉微溫
珍奶紅遍美國 賣進環球影城
巴西人道救援海地難民近飽和
德基社黨捲入妨害新聞自由風暴
決戰俄亥俄州 歐羅打中國牌
薄熙來被拘 遭陸檢方立案調查
共軍駐港司令升北京軍區司令
胡溫10年 股賤房貴
蚊子建設多 陸金融危機易爆
免美簽 AIT勢必縮減人力
免美簽 快遞照相館生意減
打經濟牌 羅姆尼籲選民改變
自由女神像28日重新開放
林書豪13分 火箭拆穿魔術
穆迪示警 恐砍加6大銀行信評
中研院實驗室 開放參觀
NB代工廠法說會下週起跑
中共最年輕總書記僅28歲
文化史家巴森逝世 年過期頤
忠孝橋潛水工人失聯 雙北搜尋
日媒：美日考慮取消奪島訓練
林書豪13分 熱身賽新高
台灣賽第3輪 妮妮出發
全球自學年會 台受邀分享經驗
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
羅老號發射延後 俄製零件出包
林哲瑄換東家 改當太空人
寧波爆示威 傳警施催淚彈驅散
PSY登上美告示牌封面
大陸拆遷問題 剪不斷理還亂
厄國製鞋公會來台採購
釣島爭議 陸重申不會退讓
薩爾瓦多企業主管赴台研習
台積電擬加發1.2萬元獎金
二行程機車汰換 北市預約收運
台灣為人民幣離岸中心 有優勢
江丙坤：林中森訪陸盡最大努力
蘇貞昌：怕滅證就別放林益世
智慧手機可貢獻台積電9美元
江宜樺擬恢復黨籍 連勝文歡迎
義前總理被判刑 怒嗆政治迫害
立委補助存刪 王金平：可討論
微型創業有成 勞委會辦商展
日成田機場赴陸旅客少3成
副總統籲 大家愛盲護盲
台灣贊助薩國婦女城建設計畫
巴拿馬僑界聲援對釣魚台主權
馬啟動扎根 黨代表肯定
連續2天 4艘陸海監船近釣島
圍棋王座戰第2局 張栩拚首勝
江宜樺回復國民黨籍 蘇不評論
台積電作業員年收入逾60萬元
台灣賽第3輪 妮妮連2洞抓鳥
高市警破詐騙 起獲銀聯卡
陳雲林：服務貿易前期談判順利
抑房價 港府仍有新招
張忠謀：匯率是影響競爭力要素
江宜樺：回復黨籍 無參選規劃
總統允諾 陸配4年取得身分證
尼加拉瓜台灣電影展揭幕
張忠謀：Win8將是重要系統
蕭萬長：教育提升國家競爭力
牛隊買主 戴遐齡：要中職點頭
關懷自閉兒 副總統：愛心溫馨
推安全帽立法 邱文達美國獲獎
經典賽資格賽 戴遐齡：有信心
台灣同志辦遊行 訴求婚姻平權
羅馬研討會 黎建球談文化交流
林益世交保撤不撤 北院將裁定
士林夜市貴水果 北市查無元凶
熱帶風暴襲菲 24死6失蹤
陸沿海城市水資源 缺很大
港媒：薄案問題認定比王更重
林依晨男友 大讚陳柏霖帥
鼓勵青年返鄉 總統推農村再生
經濟欠佳 施振榮：思考未來契機
施顏祥視察中軟 要求強化招商
等24年 許效舜首座金鐘到手
拚有感 馬英九黨代表扎根基層
鴻海印尼夥伴 挺勞工調薪
入夏以來 南市登革熱破五百例
iPad迷你 瞬間預購一空
外國人吳鳳得獎 不怕金鐘魔咒
王金平：未挹注TMC避免損失
朱立倫：續與北市溝通淡北道路
家暴通報逾7萬件 婚姻暴力多
行德宮新廟落成 街友感念同賀
新移民電視敲金鐘 多元肯定
平板戰爭 電信業醞釀改變
甘肅藏人又自焚 週內第5起
大陸捐建 杉林區火山橋啟用
老樂手拉弦 中市不老族同樂
庾澄慶獲北科大傑出校友
郝朱週內會面 協調淡北道路
富士康之星訪總部 郭台銘親迎
鼓勵特奧運動 姚明栽種無患子
綠色便利商店 9千家獲認證
陸9月工業獲利 連5負轉正
品牌路長 施振榮：一棒接一棒
廣交會輕工產品成交額下降
萬安堂三忠王聖誕 政軍同慶賀
詐騙女成員遭逮 向警懺悔
29歲過勞死 淘寶賣家隱憂
重建火山橋 大陸捐助5億4
失智者快樂動 挑戰鐵人3項
兩岸政策 學者：蘇謝目標不同
財報不力 美股週線跌
學者籲 建立保險立即糾正措施
郝龍斌：新移民讓台北更進步
陸快遞來台機具 驚見大量安毒
政治受難人互助會籲兩岸和解
廣州破禁 展六四坦克照
鴻海大電視在台研發不殺價
興農牛感謝簽名 球迷不捨
開心農場啟用 金門親子種菜樂
粵逮不法獵人 破獲近萬隻野鳥
疑情侶吵架 男燒女友後跳樓亡
陸孕婦胎死腹中 4醫院拒收
軍教課稅等因素 綜所稅增加
中市聯合婚禮 胡志強祝福新人
缺雨水 金門高粱收穫少
鄒族生命豆季 傳承部落文化
中鋼集團結婚 新人互吻41秒
有心跳會流血 模擬人超真實
華泰重現墾丁賓館風華
涉偽造電影執照 女賠錢換緩訴
中研院否認監院約談翁啟惠
廣播文物展 留聲機百年演進史
預防中風 蔡炳坤：不分年紀
首爾挑戰賽 盧彥勳爭冠
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
新北設公托中心 總統肯定
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
葉倩文演唱 大馬羽球一哥現身
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台商服務業示範基地 選定嘉興
立院：部分虧損公司仍發鉅酬
陸配拿身分證時限 綠：應討論
董監酬勞 金管會：股東可監督
台灣賽第3輪 曾雅妮排第3
大陸維穩 武警新疆兵團升格
英國發明獎 城市科大大贏家
吸引台商投資 陳(沖)視察工業區
南部降雨銳減 水源調控將啟動
財政懸崖雷聲大 美經濟打顫
申請政治庇護激增 歐盟擬控管
真實的美味 舌尖上的中國爆紅
曾雅妮加強推桿 決勝第4輪
鴻海App 支援智慧電視
版畫展 翁倩玉邀賞畫作意境
星媒：大陸足球反映國家病態
全球洪門 台南柳營追思祭祖
霧社事件 投縣盼訂全國紀念日
立院：部分機關獎金無法源依據
台積電發紅包 鴻海盼共創有感
法下院通過免費墮胎法案
富士康之星訪總部 許薪火相傳
人才需求 總統：規劃產學合作
陸1歲女童患罕病 臉皺如老婦
亞華作協 新屆幹部就職
義消競技 14縣市成績破大會
排隊一小時 只為握到妮的手
眷村節老照片 重現竹籬笆風情
財產風波 鮑彤籲溫家寶澄清
江宜樺回國民黨 朱立倫：歡迎
崔蘿蓮行程滿 在台沒空過生日
林書豪手感增溫 總教練按讚
颱風山廷 在菲奪24命
台灣人熱情 賈克朗：最高價值
海鷗失事軍官 28日公祭
勞團大遊行 反犧牲勞工拚經濟
提升台商競爭力 經部組團赴陸
緬西種族衝突 數千人逃離家園
赴美免簽利多 旅展美西線爆衝
調菸捐 立委盼考量景氣因素
圍棋王座戰 張栩吞2連敗
女殺女室友 遭判無期徒刑
市黨部：尚未收到江宜樺申請書
日春財案 遺屬向美求償遭駁回
文化扎根 賈克朗重藝術教育
研究：母嬰體內殘存化學物質
風獅爺文化季 體驗陶坯彩繪
萬聖嘉年華登場 吸血鬼妝駭人
東港車禍家屬 盼肇事者展誠意
結束紐澳行 菲總統報告成果
登合歡山昏倒不治 妻淚崩
宜蘭定置漁場 捕獲大型鯊魚
被當泰國人 徐薇淩鬥志更高
陸最長湖底隧道 武漢開建
韓華金嗓大賽 台留學生奪冠
士林夜市攤商 賣水果擬附名片
歐羅意識形態分歧 罕見尖銳
8旬嬤洗澡戴帽 志工助修繕
今彩539開獎
自家人捧不捧 臉書股價受考驗
立院預算中心：奢侈稅不如預期
小林夜祭 陳菊盼登錄文化資產
單日獵雙鷹 朴仁妃擴大領先
全國體操賽 黃子星稱霸低年級
抗逃稅判決 義前總理續留政壇
海碩盃會外賽 4台將晉級次輪
發展精密機械 經部鼓勵創新
緬西種族衝突 繁榮小鎮成廢墟
日積極與中國爭非洲資源
林益世案 起訴書177頁
今彩539頭獎槓龜
檢提林案準抗告 北院仍未裁定
鮑爾相挺 歐巴馬不屑羅營批評
日職冠軍賽 陽岱鋼開轟
英發明展 台獲22金9銀7銅
美選情緊繃 如高爾小布希翻版
國華人壽 下周標售
鴻海：拚進全球前20大企業
馬：陸配最快4年拿身份証
問鼎台北市長? 江宜樺申請恢復國民黨籍
希拉蕊過65歲生日 留任國務卿與否受矚目
涉貪交保 林益世赴派出所報到
全民行動黨台中成立 揭櫫＂破除管理觀念才能落實民主政治＂
年度最佳稅法判決 終結萬年不死稅單
巴拿馬總統釣魚島言論 兩岸都不討好
推蘇花海運 蕭美琴促政府補貼
14歲韓星 爆冷門摘東京影帝
鐵桿不準 曾雅妮衛冕夢碎
加拿大強震 西海岸嚴防海嘯
美德州媽捐母乳 破金氏紀錄
勞工心聲 總統促政院速回應
勞工遊行 綠營籲政府重視
文昌街生活節 買氣熱絡
美大選恐爆爭議 兩黨未雨綢繆
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美大選民意分裂 驗票惡夢再起
義右派恐變心 蒙蒂執政危機現
洛城台灣教育展 打響第1砲
北部降雨機會增 中南部多雲
免簽上路 西雅圖機場迎台灣客
法冬令時間 與台灣時差7小時
颶風虎視眈眈 美小心應戰
免美簽 晶片護照申辦爆量
台股恐續弱 期待技術反彈
韓國新興滑雪 帶動觀光業
學者：主計總處恐再下修GDP
胡溫10年 陸民環保意識抬頭
英發明展 台參賽作品全獲獎
動漫鳴人聲優 將訪台會粉絲
聯想看好企業採用Win 8
英國發明展 台灣「金」豐收
宣導免美簽 AIT再走入夜市
重資歷年齡 陸中央軍委幾底定
火山橋封閉 重建會：等驗收
日媒：陸海監船連9日近釣島
砸校長物品踹員警 教師判拘役
反恐演習搭萬聖節 殭屍也出籠
海鷗失事官士公祭 馬總統褒揚
金控法說周 中信金打頭陣
兩岸10年 零和邁入雙贏
台南運河拚觀光 獨木舟賽開跑
台灣賽最終回 妮拚逆轉爭冠
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
背水登山 黃柏霖享山電久人生
預算中心：汽燃費逾67億未收
駁紐時 律師代溫家人發6聲明
救TDR 證交所多管齊下
南投茶賽多 縣農會辦大賽
機捷延伸流標 年底動工有變數
藏身學生套房 藥頭遭逮
巨人3連勝 世界大賽聽牌
黃金週線收黑 短線再測支撐
實價揭露後 首次標售周登場
中華特奧會20歲 姚明站台
鑰匙鎖置物箱 女警助男施妙手
蔡英文：無參選台北市長規劃
駕車逛大街 毒蟲落網
退撫基金投資 擬減股票增債券
實價揭露 房市大漲不易
反擴建石化廠 寧波千人再遊行
9A預算法制化 藍綠黨團相挺
基宜併新北 朱立倫：還很遙遠
海鷗飛官公祭 直升機編隊致意
歐時裝設計賽 黃璽珍獲邀參加
中油：汽油降6角 柴油降7角
職訓局雙軌培訓 打造明日之星
美選舉結果 萬聖節面具作預測
職訓愛心發酵 助社福團體
實價揭露 挑戰捷運宅不敗
動物園環境教育 梅花鹿當教材
運動後補充蛋白質 減重不復胖
交通部：維護公權力追繳汽燃費
留法學生迎新會 談居留證問題
長榮桃園飛函館 旅行更便利
加國爆強震 發布局部海嘯警報
基隆併新北否 李：應由下而上
印尼穆斯林朝聖 途中百人病故
散裝船運價 蘇信吉盼回歸議價
喝茫失控闖小黃 陸籍男不起訴
蛀牙險釀蜂窩組織炎 拔牙救命
宏達電目標價 砍到100元
102年預算 證交稅少3百億
綠中執委萬言書 籲大家來幫蘇
統計：陸每年約60萬人過勞死
強風來襲 妮妮爭冠大利多
臉書落漆 百萬個資5美元買到
寧波抗議 陸名人明星關注
高中生成年禮 騎車挑戰山路
有機農2514戶 可望續增
亞洲經典美食 11月高雄展出
立委津貼法制化 綠籲朝野協商
唱彈生命 張玉霞黃裕翔擬合作
林務局生態影片敲響金鐘
韓天團大馬演唱 熱情澆不熄
哈登轉戰火箭 林書豪多幫手
陸4艘海監船 巡航釣島海域
加國強震海嘯警報 包括夏威夷
首爾挑戰賽 盧彥勳單打3連霸
產業復甦低利 REITs可期
反犧牲勞工拚經濟 3千人上街
美新國會 料將有2華人女議員
台裔女將 可望當選美國會議員
明星魅力募款 美總統選舉特色
加州37號地方公投 全美關注
孫大成款宴瓜國新聞界人士
青育中心帳不清 北市送督委會
空軍救護隊 9個月出勤2百次
加國強震 氣象局：對台無影響
加國爆強震 嚴防海嘯餘震
行銷岡山 千人涮羊肉
溫家寶家人發聲明 外媒：罕見
華裔人口成長 日益影響美選舉
宜蘭2豬場疑口蹄疫 已處置
全民競輪在嘉義 如單車嘉年華
藉吹冷氣助眠 兄猥褻妹遭訴
西藏傳2藏人自焚 1死1失蹤
日媒：陸船入領海 外務省抗議
燕子報喜 宜蘭土地公妹出嫁
三星證券盃網賽 盧彥勳3連霸
桃猿台茂簽名會 球迷熱情
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
首爾網賽 台將包辦單雙打冠軍
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
半世紀會同窗 王俊雄順藤摸瓜
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
愛奇兒向陽 天使心家族愛無礙
陸「莫言醉」酒商標 價漲萬倍
力挺國片 馬總統看逆光比讚
勞團蛋洗凱道 警：驅離未逮捕
妮妮衛冕失利 台灣賽第3作收
桃機評比躍進 世界排名11
吉普賽人在歐洲的昨日今日明日
打擊炒房 港府新招見效
三星證券盃挑戰賽 台雙打奪冠
中和女子疑墜樓命危 送醫急救
喬本2期廠動土 史國國王出席
美元走強 台幣週貶0.05%
林益世具保 法院駁檢方準抗告
台灣賽 妮妮排名第3作收
先偷車再搶路人 警逮前科男
反哺家扶 林松湣認養23年
林案遭駁 檢：再研究救濟程序
宜蘭傳口蹄疫 撲殺381隻豬
多一條活路 花蓮推藍色公路
海嘯抵夏威夷 威力不如預期
台法文化交流 總統盼擴大空間
政院顧問填詞 千人齊唱觀音歌
綠核心：蘇對兩岸議題有準備
台塑汽油降6角 柴油降7角
開放天空 長榮添函館定期航班
反削勞工拚經濟 勞團蛋洗凱道
港財司提醒 資金突逆轉風險大
僵直性脊椎炎 少林球武功復健
陸媒：魏鳳和任二炮司令員
北京學者：明年世界經濟5風險
首波海嘯抵夏威夷 較預期小
沒錢娶大陸女友 男欲自殺獲救
超越自我 MATZKA推新輯
全國體操賽 金湖國中摘后
紐時：據公開資訊揭溫家人財富
尊重遺體 新北改善解剖室
林美秀怕背台詞 盼演瘖啞人
廉價航空力拚 背包客受惠
球迷喝倒彩傷妃心 妮妮頻道歉
副總統：政府挹注健保顧弱勢
總統讚逆光飛翔 盼大家支持國片
印度內閣改組 拉胡爾未入閣
中共18大新聞中心即將運作
韓團演唱門票 10分鐘銷9成
基隆新北合併問題 各有意見
飛行賽星國登場 榴槤蒸籠齊飛
派特森亞洲好行 不挑戰3連冠
台南獲兩岸文博會金獎
湯頭決勝負 牛肉麵店使絕活
林益世二度赴派出所報到
優惠團購百貨禮券 遭騙千萬元
撫順建成千萬噸級石化基地
雙子星開發案 太極雙星得標
走出三一一陰霾 赴日遊增2成
立院審預算 楊進添袁健生備詢
返台比賽 龔怡萍不忘拿藥
寧波：停止推進鎮海煉化擴建
副總統與姚明同台 為特奧加油
M型社會 旅遊市場熱度不減
雙子星開發案 中工：輸給價格
海峽兩岸棒球賽 新北市奪冠
牙醫界：設口腔健康專責機構
免簽諮詢 AIT臉書影音直播
夜市推免簽 AIT視訊連線
李花塵許文馨 勇闖海碩會內賽
美駐利領事館攻擊案 似有預謀
衛星照顯示 蘇丹兵工廠遭空襲
三星鄉長補選 藍綠造勢催票
虛驚一場 夏威夷海嘯警報解除
加西岸強震後海嘯警報取消
颶風警戒 紐約地鐵今晚關閉
歐羅對決 搖擺州短兵相接
行政院：政府重視勞工權益
珊迪恐釀浩劫 美東嚴陣以待
南韓網速第1 台灣排46
颶風警戒 華爾街銀行部分關閉
大氣海洋機密洩共 軍檢偵辦
水文機密疑洩 國安縝密因應
宏達電營業利益 Q4恐打平
韓元走強 創13個月新高
日本抗議 印度官方地圖未標「日本海」
蔡英文美演說稱「台灣跟大陸的主權不同」
宜蘭爆口蹄疫 豬協籲農民「莫心存僥倖」
電子下殺 失守7100
彭淮南：有信心領到退休金
基隆併入新北市 朱立倫訝異！
聯合國審查日本人權狀況 韓國提慰安婦問題
美報告稱「高句麗屬中國唐朝」 韓國學術界跳腳
旅展閉幕 參觀人次逾26萬
颶風掃美東 多州進入緊急狀態
溫家寶家擁巨富報導 紐時力挺
珊迪颶風威脅安大略省
逾40歲中年人 必備8食材
寧波擴廠案叫停 抗議民眾不退
珊迪行徑緩 強風豪雨襲美大城
珊迪來襲 紐約停課撤離
颶風冷鋒夾擊 搖擺州選戰艱難
美媒：國民隊將不續約王建民
萬聖節逛墓園 老美不避諱
紐約股市開盤 但無大廳交易
華語文能力測驗 印度首登場
印度媒體：學華語台灣是首選
投信：下半年來 新興股債亮眼
油價拉回 投信：下檔有撐
歐盟將推汽車2020計畫
題材多 台股聚焦電金表現
溫家財富 未必居中共之冠
加州南瓜秤重賽 近千磅奪冠
宜蘭下豪雨 北部防大雨
亞歐峰會無意觸及主權爭議
台股開盤上漲13.14點
颶風來襲 美股期指處變不驚
俄亥俄勝選之鑰 歐羅激烈拚場
西班牙國王訪印度 拓展合作
歐洲難獲利 福特通用恐大虧
颶風撲美 紐約油價跌 汽油漲
日本零售銷售 增幅低於預期
國安會：國防安全威脅不曾稍緩
廣達Q4筆電出貨 展望保守
南韓擬引進新愛國者飛彈
泰大水患週年 台商多半復工
全球性別差距 西國排名下降
胡錦濤秘書 傳任軍委大管家
巴西市長選舉 工黨拿下聖保羅
酒駕男服勞動 轉念改變人生
中鋼子女加分 經濟部關切
科技資料國際會議 首在台舉辦
新台幣升3.9分
颶風來襲 探自由女神再等等
龍應台：我骨子裡還是文人
駐美代表赴任 美書面作業中
仿黃公望富春大嶺圖近3億拍出
中大調查：10月消費信心續跌
花蓮火燒車 驚見焦屍
日媒：4艘陸船近釣島
兩岸貨幣清算 估18大後上路
加西外海餘震連連 無海嘯警報
中輟生人數 8年少3千人
軍方：水文機密沒有外洩
王金平：立委補助費有法源依據
雙子星決標題材 營建業利多
告輸蘋果贏得曝光 三星賺到了
國安會：諮委法源 待立法通過
申東靖告別式 好友淚眼相送
廉價航空搶市 機場費將區隔
朱立倫：基隆併新北是假設議題
震盪小漲 電金撐盤
傳東突赴敘參戰 北京正緊盯
薩爾瓦多第一夫人訪台
外資看宏達電 不樂觀
總統授旗救生小天使 勉勵爭光
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
世界大賽第4戰 進入延長賽
美商務部次長桑傑士將訪台
歐巴馬的試煉：颶風珊迪和選戰
持菜刀搶檳榔攤 水電工被逮
吳俊立入監 檢舉人5百萬入袋
行銷南投 國家大門設燈箱
車體損失險 愛車遭碰撞有保障
水災復原 飲料工廠也成博物館
立院經委會：規畫核四改天然氣
台北台東離峰機票85折
10月消費信心 投資股票跌很大
台10企業 廈門認定著名商標
抑房市 港財司：市場需要
杉原鉻污染疑慮 環署：無超標
與勞工座談 蘇促公平分配資源
椅子變形客人跌傷 餐廳判賠
颶風珊迪威脅 華府停班停課
台南藝術進區 觀眾成長4倍
立委促凍預算 檢討中科政策
颶風珊迪來勢洶洶 美東大作戰
巨人直落4打虎 稱霸世界大賽
颶風來襲 美股29日休市
傳新聞集團擬競標企鵝出版社
大陸神舟10號 明年發射
女童愛哭疑遭體罰 幼兒園澄清
彭淮南：匯率應尊重市場機制
六輕空污數據 環署要雲縣認錯
豐興本週鋼筋漲300元
疑負債尋短 男陳屍焚毀車內
解決勞工問題 吳育仁提對策
珊迪搗亂 美總統選戰變數多
總統：德國經驗有助推兩岸關係
HBL資格賽 台中開打
受傷玳瑁 回歸大海
本田汽車下修年度財測
新台幣匯率午升4.2分
財政瀕懸崖 美企搶發特別股利
軍方：張姓中校非赴陸管制人員
汆燙蔬菜 硝酸鹽含量可降8成
外長：漁業談判前擬開預備會議
立委津貼 馬：黨團應主動改革
農糧署：休耕地活化配套可討論
立委津貼 蘇貞昌：該刪就刪
陳啟祥緩起訴否 發交雄檢偵辦
李安11月返台 盛大感恩之旅
高市舉債多 議員促土地開發
逼朱表態 綠新北議員道具齊出
老虎打線醒太晚 巨人橫掃封王
藥華研發罕病新藥 新廠落成
中大：消費信心逾2年半新低
新店樹林垃圾焚化廠 評鑑特優
珊迪進逼 紐約夜黯淡
18大近 陸加強監控維權人士
浮洲合宜宅 店面銷逾6成
六輕爭議環署擬告 雲縣：尊重
三角情劫 一死一重傷
不敵走私仿冒 瓜國萬寶路關廠
副總統：來台觀光客可破7百萬
綠領崛起 催動下一波景氣
控李進良誹謗 女病患敗訴
港若缺競爭力 官員：投資轉陸
性侵同事智障女 男判9年2月
東海爭議 3國學者促區域認同
人民幣理財 彭：盼12月上路
朱敬一：中科4期繼續開發招商
台股收盤跌42.39點
搭Win 8 調查：民眾冷感
陸媒：頸椎不好 別跳騎馬舞
陳士魁：未考慮基隆新北合併
台股震盪收黑 跌42點
舉債還被欠20億 高市允催繳
11月台指期漲30點
11月電子金融期都漲
晶片護照規費 立委促降
奇美電：海信來訪 無關陸資參股
陸抵制日貨 本田財測下修淨利
台自學家長 柏林會議談經驗
王金平：立委補助費刪留再協商
調查：6成家長擅改用藥方式
港男嬰餓死 母親入獄6年
聯發科Q3獲利 近2年新高
海軍洩密案 藍綠各有看法
三大法人買超台股31億元
微軟反擊 推WP8收復失土
房子被入住 男持大鎖打死人
港出招打房 地產大亨身價縮水
史國國王訪義大 印象深刻
城市美學 黃敏惠盼富文藝氣息
景氣轉佳 證交稅收明年近千億
公車禮貌心運動 給貼心駕駛讚
穆迪調高菲律賓評等至Ba1
袁健生：美大選不影響對台政策
兒童垃圾食物廣告 星擬限播
聯發科前3季每股賺 9元
8旬嬤向學 母子3人成同學
淡季遊馬祖 組團有補助
營建署考察工程 瓜國總統接見
捷運宅也流標 趙藤雄：缺信心
找回超跑未銷案 烏龍一連串
整治奏效 花蓮央管河疏濬量減
藍盼蔡談經濟 勿為反對而反對
日圓升值 日海外併購案創新高
雷格斯調查 台灣商業信心低迷
新台幣兌美元升0.8分
外長：研議恢復利比亞駐館
朱子誕辰 金縣府祭典
張通榮：是否併入新北要看民意
藍委認不符民意 撤電力報告
單驥：10月失業率可望續降
影射關說酒駕 嘉縣2議員互槓
後龍反殯葬園區 百人監院陳情
樂齡大學夯 3年增42所
溫家發聲明澄清 陸官方首證實
男持刀砍死前妻 苗栗落網
愛心不止 議員童燕珍樂在義演
土耳其交換生 朝會如願升國旗
台大與默沙東 合作研發新藥
寧波示威 公安堅稱無傷亡
財產疑雲後 溫家寶將訪寮國
迎金馬在宜蘭 業者推折扣好康
久站工作 易造成職業傷害
雙子星決標 鋼鐵業大利多
逾百北大生瘋騎馬舞 跳垮舞台
勞保危機 朱立倫：共同面對
陸多省份武警總隊主官調整
反裁師培中心 東吳生連署抗議
陸：日本須承認爭議糾正錯誤
供貨大甲多年 苗栗芋頭正名
台塑運動會 11月10日登場
雲縣：非製程空汙 管理應明確
鑑識楷模 刑事局女警官成嬌點
璩美鳳任獨家報導榮譽發行人
生技藥廠進駐中科 新藥治罕病
立委提案證交稅證所稅併課
高市愛之船 全太陽能供電
WBC熱身賽 興農不缺席
核四改天然氣 經長：工程浩大
基洛夫芭蕾舞團抵台 舞者吸睛
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
賺差價遭解僱 法院判空姐勝
美國總統大選 中央社帶你瞭解
愈存愈醇 金酒啟用儲酒大樓
六輕空污速釐清 保民眾權益
鄰居口角濺血 母子遭砍殺
北市商圈評審團 徵選秘密客
廢灰清除 林內捍衛美麗家園
閒置糖廠拚轉型 成電影場景
奇美電：已看到明年陽光
烏克蘭國會大選 執政黨領先
蔬菜硝酸鹽含量 環團籲訂標準
奇美電：策略投資人還是鴻海
區域軍事合作 中澳紐救災演練
兩嫌新北搶銀樓 北市被逮
台北台東離峰機票 限量85折
許瑞山交保 檢方抗告遭駁
日召開臨時國會 野田發表演講
量縮觀望 新台幣收升0.8分
微型創業貸款 最高500萬元
雪霸甜柿季到 泰安風情攬客
性侵未成年女兒 父判重刑
新台馬輪安龍骨 103年啟航
暖冬遊高雄 399有吃擱有抓
科技龍寶寶 避遺傳病躍螢幕
警破製毒工廠 原料30多公噸
新社花海節 接駁一次到位
18大布局早確定 有利習接班
剩13元 失業男上銀行喊搶劫
南方之星標售 4成沒人愛
AIT推免簽 國父紀念館設攤
年終慰問金 政院擬逐年檢討
長得像歐巴馬 雅加達省長很拚
認連惠心違約 壹傳媒解約敗訴
路只做一半 民眾拉白布條抗議
中華電Q3營運 外資看法持平
百勝餐飲來訪 金門業者忙翻天
韓華志工會長獲首爾榮譽市民證
習李10年 內政挑戰超過胡溫
獲獎後 莫言：腳踏實地創作
拓市場能量 經部發展商業設計
鋒面加東北季風 30日晚溼冷
推廣美食 台北名店赴韓參展
習近平時代 對美關係是考驗
大氣海洋局 職掌海洋情資觀測
亞大籃賽 中華隊強調快打旋風
受忽略嬰幼兒 大腦明顯縮小
緬甸西部衝突 旅遊橙色警示
立陶宛將組閣 總統排斥工黨
預拌車倒退嚕翻覆 2人傷
愛心交流 陸舞台劇來台義演
39億 新壽標亞洲廣場一樓
父親墓地爭議 兄弟鬩牆提告
進口手機氾濫 印尼擬加強規範
車禍棄傷重女友 男落跑女不治
代打官司賺訴訟費 假律師被訴
外資上週賣超152億元
賈伯斯逝世一年 遺作遊艇完工
澳政策白皮書：亞洲世紀來臨
買方觀望 捷運宅不敗破功
中共18大前 朱鎔基露面
烤肉醬刷下體 醉男遭虐命垂危
北市：敦化自行車道將改慢車道
新壽買樓：收益率逾2.5%
學者：人民幣走揚陸未熱錢湧入
三輕更新 楊秋興籲敦親睦鄰
韓百歲人瑞比例 OECD最低
上班族管理偶像 戴勝益奪冠
立院初審 怠速時間考量氣候
印尼將嚴控手機進口 鴻海利多
台媒未申報器材 法海關扣留
關說案開庭被推傷 女記者備案
毛巾產業搭橋團訪日
交保第3天 林益世警局報到
中堅企業輔導 11月中前報名
立陶宛選後 可能陷入政治僵局
雙子星效應 大亞百貨1樓標脫
中信銀主辦澳洲麥格里銀行聯貸
陸銀行集體缺席大阪金融峰會
MDC：擁有影片合法授權
立委補助費 藍綠黨團會議討論
寧波大學否認學生死亡
扮列車癡漢 工程師賠8萬和解
抵印度 李安：少年Pi最難拍
超高解析度面板看明年下半
假問路真襲胸 男子前科累累
首批台企業 獲廈門著名商標
美青阿姨訪金門 為學童說故事
麗山高中女學生墜樓 無大礙
今彩539開獎
國慶盃高球賽 泰華共襄盛舉
瑞典國會議員訪台
金管會：壽險買房 速符合標準
印尼罪犯用臉書 誘拐販運孩童
威力彩開獎
海碩盃網賽 伊達驚險晉級
周莊台灣老街重現舊日風情
匯市量縮 台幣短線難脫盤局
車禍棄女友 家屬質疑男謀殺
唐樹備：兩會模式政治談判適用
緬西衝突不利緬甸改革
錢不夠花 斐祖魯王向政府伸手
免美簽效應 華航首發航班搶手
出道十年 一青窈年底回台開唱
大馬可能收購加國能源公司
港特首：望港台盡早商CEPA
友達看好中小尺寸IGZO面板
接受陸媒專訪 龍應台談民主
南方之星開標 首日71件標脫
印尼總統訪英 女王贈勳
威力彩 頭獎無人中獎
彭淮南透露 GDP可能下修
水牛誤闖國道匝道 嚇壞路人
今彩539頭獎無人中獎
查新北養護機構 仍存安全違規
鎮海事件26日扣51人
哈登降臨 林書豪超興奮
敘忠孝節停火 衝突四百人死
星業者承諾 改變兒童食品廣告
20年公債得標利率創新低
泰國新內閣鞏固盈拉家族權力
颶風政治學 美選戰謹慎降溫
因應超級颶風 歐巴馬期末考
報導溫家寶家人財產 紐約時報網站被封
風聲鶴唳》臨近十八大 各地異議人士受威脅
王品前三季 稅後EPS12.42元
國華人壽標售 添變數
颶風威力強 紐約將續停班停市
美股休市歐股跌 台股止穩待觀察
台北國際旅展四天業績為新台幣2100餘萬元
香格里拉台南遠東國際大飯店推出頂級珍饌雙人火鍋
限發退休年終只限今年 在野黨: 玩假的
Last day of ceasefire in Syria ends in airstrikes, bombings
「桑迪」颶風 襲捲美國東部沿海
日本部署魚鷹 保安廳憂中方巡航釣魚台常態化
大學社團串連 抗議學雜費調漲
紐約醫院斷電 醫護員撤離病患
林益世、陳水扁 不能相提並論！
花壇西施柚文化季 朝野「西施」立委齊推薦
“桑迪”肆虐 至少14人死亡600萬戶斷電 (you Tube)
州長憂珊迪致命 災損恐二百億
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
調查：台灣經濟指標 亞太第2
華郵：國民隊傾向不續約王建民
澳洲巴西研究：蜜蜂識辨畢卡索
阿墨巴3國成立拉美環境協會
免美簽 洛杉磯紅地毯迎台旅客
珊迪登陸美東 創多項歷史紀錄
歐股盤後收低 保險股領跌
颶風珊迪攪局 美股期指跌
能源盤後 原油跌汽油漲
迎免簽 美西業者搶商機
公會撤進口塗佈紙反傾銷稅調查
英智庫：台經濟指標全球第7
投信：回起漲點 先看7000
共軍二炮及蘭州軍區司令易帥
夏普擬供蘋果等新型液晶面板
鋒面接近有雨 入夜溫度降
民眾：寧波數百名抗議者被打傷
6成智慧機主人 愛免費App
日仙台機場現炸彈 航班全取消
不景氣 大型連鎖餐飲仍賺錢
一年無薪水 法國防部緊急發薪
全球繁榮指數 美與大陸退步
出口攀 韓9月經常帳順差擴大
台指選擇權新制 期貨增動能
歐議員津貼透明 與出席率掛鉤
台股開盤上漲39.48點
日失業率4.2% 日銀今開會
迎免簽 洛警局籲注意交通規則
反恐課教策劃 紐大引爭議
郝：雙子星開發帶動軸線翻轉
虧損大減毛利轉正 奇美電漲
宏達電開盤又跌停 創7年新低
珊迪登陸 降為強烈熱帶風暴
台股漲 新台幣盤初走升
日工業生產降 寬鬆機率升
外資喊買 聯發科股價未反映
股神失準 比亞迪狂砍獲利預測
毛利率下滑 電池大廠新普跌停
欠健保費 2職業工會列異常
法藍帶學院首度開放台劇組拍攝
憂珊迪攪局 曼哈頓市區先斷電
立委補助 王金平：法源沒問題
華語文測驗 巴拉圭報考踴躍
韓垃圾場女 髒亂家中引人側目
晶片護照費 林永樂：非營利
金日成家族偶像化 北韓砸巨資
停電淹水 曼哈頓宛如死城
珊迪來亂 影響歐亞空中交通
積極推免簽 AIT清早設攤
國華人壽標案 暫停
陳(沖)：年終金必須每年檢討
東海情勢 總統盼資源共享
免簽上路 總統：便於參與國際
類股齊揚 一度攻上7200
台股急升 建案標售順利營建漲
台經院：9月製造業景氣回降
逃離金管 陸銀轉出英國
潘基文：願為無核化訪北韓
學術交流 中研院攜手印國科院
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
副總統：維護弱勢基本人權
表演藝術攝影集 看見舞台前後
寧波示威 傳逾200人傷
紐約大學醫院停電 忙疏散人員
日媒：陸船連11天近釣島
留學英荷 台達電供環境獎學金
和泰前3季 賺逾1個股本
助貧 總統推崇薩國第一夫人
輔大學生不雅照 校方記過處分
美大選倒數 颶風搶歐羅曝光率
男違規停車 遭警查獲槍毒
珊迪肆虐 多倫多1人死
花壇西施柚 朝野立委齊推薦
副總統：經濟隧道終現陽光
進駐台中園道 秀南投原鄉風情
東京防衛論壇 大陸將缺席
哈登加盟 林書豪：球更好打
12筆精華區國有地上權開標
珊迪大風吹 起重機紐約高空盪
海軍洩密案 檢舉人最高3百萬
紐約電廠爆炸 19員工受困
課堂成武林 台科大掀武俠風
垃圾焚化廠評鑑 新店樹林特優
台經院：服務業景氣可望續揚
欲攜2幼女赴黃泉 莽父判刑
李新穎墨國大學演講台灣競爭力
藍委提禁菸品展示 國健局贊成
江宜樺允速推桃園航空城計畫
8家石斑魚場 農委會表揚
氣切男無力繳房租 偷發票落網
曾雅妮謝粉絲 球迷是最大動力
珊迪入侵 美最老核電廠警戒
張哲琛理財 減少3百餘萬基金
北市民宅火警 疑3人受困
北市中山區套房 價差1.5倍
副總統：捍衛自由人權民主法治
國軍搜救成效 近3年754件
罪犯逃免簽國 外交部全面防堵
南海準則協商 外交部籲邀台
無薪假列計失業 陳(沖)：可考慮
保母虐童 高市罰6萬
民航局：國內機票年底前不漲
調查：北韓女愛南男北女配
台灣LED照明 前3季成長4倍
櫃買中心受託標購筌寶股票
珊迪發威 美逾3百萬人沒電用
外交部：磋商台日漁業會談細節
送件回復黨籍 江宜樺：勿聯想
雙子星 郝:加速西區軸線翻轉
陰材屍叫 暨大校園變鬼屋
北捷新店機廠開發 彈劾常岐德
詐保金縱火燒妻 女方家屬獲賠
缺錢連偷3機車 前科男落網
身障者不服輸 圓夢開畫展
出席交船儀式 江丙坤有感觸
大陸傳可能擴大人幣交易區間
朱立倫：加快流感疫苗接種速度
中美洲最大貿易夥伴 美國蟬連
環保知識擂台賽 圖書券等你拿
PayPal重組裁員325人
新航入股維珍澳洲
台中污水道執行 敬陪五都之末
陳(沖)：明年股市會有不同風貌
微軟平板拆解 可維修性不高
駁紐時 律師：溫家寶兒子授權
珊迪理賠 AIG估不及日海嘯
傳水淹交易大廳 紐交所：誤傳
股匯雙漲 台幣午升3.7分
高華柱：退役軍官洩密護漁資料
夏普 傳邀蘋果、谷歌作伙
傳夏普邀微軟合作 鴻海未回應
情侶反目 男討狗寄養費勝訴
盼入氣候公約 台官員投書港媒
抽驗包裝米 近2成標示不實
鞋墊藏毒 男子金門落網
安定基金請求駁回假處分
日媒：4艘陸海監船入領海
新北鼓勵生育 老三優先入公幼
副總統：國家真誠照顧退伍軍人
調查：去年調薪資遣同步增
西西里選舉 中左派聯盟勝選
台股收盤漲90.92點
吳釗燮：綠未真誠處理轉型正義
麻辣市場夯 超商分一杯羹
台股強彈 大漲90點
員警涉酒駕同事包庇 全遭移送
開高走高 台股收漲90點
旺季效應 水泥股持盈保泰
化腐朽為神奇 廢稻草變裝飾品
18%優存 陳菊促中央分擔
程委會休兵 爭議案院會處理
高中職建議多 胡志強允協助
金管會：無大量斷頭追繳情事
11月台指期漲40點
11月電子金融期都漲
國際天文講座 英學者獲獎
糖尿病體重降 誤為瘦身成功
獎勵太陽能光電 高市推優惠
林書豪打錯電話 嚇到馬查多
興建高屏大湖 環團農民反對
登革熱疫情蔓延 出血病例增
桑傑士將與外貿協會簽合作計畫
星估經濟成長率不如去年
就服成果展 看新移民心路歷程
瑞銀宣布縮編業務 裁約萬人
5類油漆 12月起強制檢驗
立委津貼 藍決議刪部分補助
鹿港廟口小吃宴 美食一網打盡
李鵬助學 18大前大老頻亮相
日月食流星雨 11月天際輪轉
謝瑞智追思會 11/3舉行
台聯刪9A 併檢討軍公教優存
9月後售地 地價稅可協議分攤
超商列高關懷據點 店員渾不知
塑身衣商標 范可欽要求道歉
矽品前3季每股賺1.31元
徐旭東談航運業 樂觀向前走
台南冬候鳥群集 賞鳥好時機
學者：台灣制憲 觀念待突破
三大法人賣超台股5億元
台北雙年展 APP行動觀展
清淡飲食不亂吃藥 避洗腎人生
吉祥物雲寶 氣象局註冊
台灣大道路跑 萬人爭相初體驗
小熊維尼造型悠遊卡 逗趣登場
首家日商進駐台日創新園區
少年PI驚喜試映 金馬搶先看
基洛夫芭蕾四度來台 北南演出
和世界交友 學童紙籤行銷嘉義
王金平：薩國婦女城計畫成效佳
朱立倫：萬里蟹捕大放小違者罰
異常分泌當失禁 小心子宮頸癌
腸病毒仍活躍 重症添2例
捷運宅非萬靈丹 屋況影響大
末梢循環差 糖尿病患熱敷小心
無價寶 愛國獎券達人勤收藏
華碩前3季每股賺21.97元
台中起降大型客機 春節前開放
新台幣兌美元升1.4分
注資金 陸央行創天量逆回購
希拉蕊抵阿爾及利亞談馬利危機
報導富人逃稅 希臘編輯送法辦
防人口販運 人權英雄現身說法
染A型流感 21歲男大生死亡
華航月桌曆 主打環保風
漢康假交易案 檢調搜4公司
嘉市微電影 不老城市殺青
研發替代石油 交大出國比賽
台灣咖啡節 遊古坑品魔豆香
民調：港特首民望止跌微升
標普：陸銀經營環境趨艱困
南韓：朝鮮半島統一對陸也有益
糖尿病日活動 參加健走可摸彩
馬總統盼台日提升並擴大合作
博德曼集團擬與企鵝出版社合併
花蓮二戰戰俘營 軍方設紀念碑
環署研發戴奧辛測質 把關健康
貿協赴泰說明台資通訊發展現況
不付薪資反殺死外勞 男遭重判
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
跨海國有地上權 首度標脫
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
國教院：漲學雜費 補助弱勢生
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
蘇花山區大雨 不排除預警封路
砍殺前妻送醫落跑 男遭羈押
萬聖節裝神弄鬼 張花冠扮女巫
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
燁聯調漲不鏽鋼內外銷價
國道東湖段 ETC測試2個月
挺總預算案付委 高市綠營動員
除寄生植物新法 防治率9成5
榨菜寫成炸藥 航警啟動防爆
台北愛米食 滷肉飯壓軸
花旗聯合勸募起跑 郝龍斌響應
大湖薑麻節 創意薑蛇迎賓
陸證實海監船日艦對峙
陳菊：工程建議權非議員私房錢
小童星約會嚴爵 大膽示愛
習近平時代 聚同化異待觀察
大陸未來經濟改革者：王岐山
習近平妻 聲樂家彭麗媛亮眼
鯤鯓王平安鹽祭 辦街舞賽吸客
台港議CEPA 張榮恭：有利
「小胡錦濤」胡春華 閃耀新星
颱風交管遭石擊 警員因公截肢
備戰WBC 中華隊戰桃猿
大稻埕地標唐山帆船 北市重建
苗圃變員工菜園 中市將懲處
陳(沖)：特別費犒賞 重同仁感受
衛署：打流感疫苗 可達保護力
高屏大湖開發案環差 補件再審
2婦人拾金不昧 失主感動
宏達電Win 8手機 可8人自拍
景氣差 防高負債集團財務危機
環署延長補助電動車系統營運商
米食嘉年華 2日花博商城登場
江宜樺：桃園航空城效益近2兆
經部服務業願景 鎖定台灣美食
永豐金陸子行 最快明年開業
媽祖遶境很時尚 鞋包走秀揭序
韓學者：回收泡麵操之過急
車禍棄女友 家屬盼男誠心面對
生態停工機制 花蓮議員質疑
朱立倫：贊成核四改燃氣電廠
台股漲 新台幣收升1.4分
林文伯看封測 長期前景樂觀
收資金 央行2日續標定存單
地方缺錢 立委籲免自籌配合款
飛來橫禍 母子遭鄰砍傷
滬博館首借展民間 選琉璃工房
伸大愛雙手 救國團盼傳承精神
王鍾渝連任國經協會理事長
美青阿姨說故事 金門學童好樂
三大百貨週年慶業績強強滾
養殖純熟 新竹年產值逾億元
第2屆運彩投標 北富銀不玩
深耕基層 藍志工駐原南縣黨部
福島教訓 核二花億元買設備
總統官邸旁地上權 台壽保得標
地上權標售 大台北以外夯
教師課輔費免稅 每月70小時
住不好交通貴 澳憂留學生流失
球棒毆前女友兒 男遭求刑3年
遭挖眼流浪狗 赴美重生
熱錢流入 港金管局再注資干預
賽國提案刪歐盟預算 引反彈
破窗賊認栽 收贓者也送辦
美河市案 監委估政府損逾百億
慰問金法制化 陳(沖)願意討論
假冒國安局喬官司 2男判刑
內政部通過國土計畫法草案
明年電視面板 平均突破40吋
金融保險最吃香 逾6成加薪
業者：有線收費降 恐惡性循環
拆錯違建 新北市府遭判國賠
環署表揚清潔員 勉續清淨家園
颶風加冬季風暴 珊迪空前可怕
管理費金額 擬由住戶共同決定
醫院消防自評 多數合格
高教設特教委員會 教部再評估
南山取台中地上權 預計蓋商場
經濟指標佳 經長：仍需改革
農會代表受賄自首 理事長遭訴
不滿鄰噪音 移沙包擋門被判刑
內閣重組後 為泰黨選出新黨魁
東港車禍添亡魂 器捐遺愛
分手遭告詐財 女獲判無罪
壽險業搶不動產 金管會籲要評估
劫財色失風被捕 留人字拖露餡
繁榮指數 學者：台灣表現佳
台股漲 國安基金持續注意
張良任參訪 推動台以農業交流
摩根定期定額溫度指數連4季跌
韓國歌舞團 來台文化演出
陸批日 莫再抱霸占釣島幻想
華碩明年平板出貨 千萬台起跳
撙節燃通膨 西連5季經濟萎縮
一銀統籌主辦宏華27億元聯貸
今彩539開獎
人民幣業務 法規陸續就緒
海岸法草案 建立海岸管理體系
估3成選民提前投票 美西最多
印度降存準率 利率按兵不動
德10月失業增幅 達預測2倍
大樂透開獎
賣AKB抱枕套 日上班族被捕
歐元區經濟信心 跌到3年谷底
涉嫌性侵同居人幼女 男判重刑
選舉官司 陳菊告楊秋興不起訴
成立近百年 寶塚將首度來台
南方之星捷運宅 111標標脫
寶塚清一色女團員 結婚就離團
颶風創美東 7百台灣旅客滯留
鴻海轉投資大陸3.75億美元
民調：7成基隆人想與新北合併
損害慘重 紐約進入重災狀態
猥褻獨行女子 男子遭訴
吳炫三：藝術如暖流 世界共通
鴻海Q3獲利 大增近1.4倍
安泰銀售內湖大樓 估獲利7億
珊迪暗夜襲美東 損失傷亡慘重
猥褻小學生 前總務主任判刑
馬拉松接力賽 8千報名創新高
預算遭指未撙節 監院：覈實用
珊迪強襲美東 核電廠有驚無險
大樂透頭獎1注中 獨得1億元
立委補助 馬：費用應公款公用
公公猥褻媳婦 檢求刑1年8月
今彩539 頭獎無人中獎
美都會房價漲幅 兩年來最大
金門地上權 2.3倍高價標脫
德法：留住希臘 11月是關鍵
「感動99」短片徵選開跑
奢侈稅 中區房市交易少2成
大馬發現石油 估日產萬餘桶
珊迪肆虐 美東華人多平安
海碩盃女網 許文馨WTA首勝
颶風狂掃釀災 華府幸運躲過
災難政治學 天災有利現任總統
澳辦事處：台經濟成就帶領亞洲
英研究：乳癌篩檢利大於弊
美商務部次長桑傑士 抵台訪問
珊迪好驚人 太空也看得見
海碩盃女網 張凱貞挑燈夜戰
日商Daikure 進駐南科工
金酒儲酒大樓啟用 縣長、議長剪綵
砍9A補助費 藍委爆內訌
王金平：立委編列經費 項目額度可檢討
風暴襲美加 增為至少48死
鴻海Q3稅後EPS 2.57元 優於去年同期及上季
今年3月過門不入 美商務部次長訪台
「發掘台灣真善美」99秒短片徵選 即起受理報名
內外皆冷 GDP保1很辛苦
日311強震後 千家企業破產
台北福華尾牙春酒訂位滿到明年過年前
聯電估Q4出貨減7%至9%
綠委疑楊進添洩密 林永樂澄清
陳、林滿天下 家豪、淑芬「菜市場名」奪冠
仁寶：第4季NB低個位數成長
要體驗智慧城市 來新竹風城願景館
金門立委楊應雄疾呼「國內機票凍漲」
「2012-香港週」 11.23台北豋場
監院彈核 前台北市捷運局長常岐德
上櫃公司第3季報 申報完成
安心內閣變保1 陳冲：國際對我預估相當樂觀
11/3太魯閣峽谷馬拉松 中橫天祥交管
桑迪肆虐 紐約30日陷＂末日景象＂
美免簽首航 班機訂位全滿
免美簽生效 外交部辦慶祝酒會
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
波蘭駁總統座機殘骸有炸藥殘跡
風暴重創美東 歐巴馬續擱選戰
美股明開盤 死亡人數增至38
台灣桌球好手參加德國公開賽
古巴：與美國關係不變
NAND合約均價最大漲逾1成
券商搭WIN8 開發看盤軟體
哥倫比亞原住民被迫遷居
巴西寵物產業欣欣向榮
反汽車汙染 巴黎市府將限速
中日釣島對峙 延戰法媒體
調查指台灣網速慢 中華電反駁
台達環境獎學金開放申請
加國卑詩省外海又發生地震
歐股盤後收高 財報利多
能源盤後 紐約油價低點彈升
勞工放颶風假 美拚經濟沒力
颶風發威 花旗成受災戶
鋒面接近 各地降雨機率增
法華禪寺秋令營結業 成果豐碩
美簽若曾遭拒 要赴美提早辦
長榮凱蒂機 102年首飛歐美
珊迪遠離 加拿大清理善後
台股缺量 突破整理區間不易
西自治區推獨立 歐盟與西同調
歷史經驗 信心低投資報酬高
地上權標案建旅館 業者看好
航運業者：海運2014年反彈
水泥牆圍堵炸彈 仙台機場重開
主計總處下修GDP 保住1%
台股開盤上漲37.43點
劉志攻任龍岡親義公所指導員
南韓工業生產 4個月來首次攀
西預算赤字減 有助總理抗紓困
美韓經濟利多 亞股漲
18大嚴審曲 傳見死字即停播
宏?：PC與平板電腦雙管齊下
18大小辭典：上海幫
拚經濟 經濟部招商促投資
Win8拉抬 宏達電止跌
民調：美大選投票率不如前兩次
紹興俞氏百年家族 國共關係深
張藝謀獲韓大學榮譽博士學位
陸美歐變數 左右國際盤勢
陸學者：政改必須摸著石頭過河
新台幣匯率盤初走升
龍應台：7835村落走向國際
接大位 習近平可有中國夢
宏?大反攻 Win8新品亮相
宏?擬推Win RT裝置
韓大鐘電影獎最大贏家：光海
護盤 財長：公股行庫買超
免美簽證 11/1生效
陳保基：經部允彌補毛豆耕地
植物分子新發現 助老化研究
台玻20年來 首度出現虧損
美災情慘 災區可決定延後投票
Q3獲利佳 鴻海放量走高
巴拿馬中山學校中文週競賽頒獎
財長：未到國安基金進場程度
就業e網預算6千萬 立委質疑
Google新機 價低亂行情
陸上市公司前3季盈利跌2%
風災撞大選 歐巴馬坐鎮衝選情
編預算告勞工 勞會：屆追訴期
台經院：9月製造業轉黃藍燈
醫療生技 副總統讚成大貢獻多
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
颶風珊迪撲美東 林書豪祈禱
吳敬璉將來台 談大陸經濟發展
陽明山仰德大道 北市最長路平
痛苦加劇 日電視廠恐砍財測
QE3對亞股衝擊 恐曇花一現
中鋼獲利減 鋼鐵股衰
南市議員陳進雄 當選無效確定
垃圾不落地 東北角垃圾落海
財報利多難撐 指數翻黑
李鴻源：基北合併議題由下而上
機票漲不漲 毛治國：務實考量
幫友人移車竟藏毒 男子落網
年度最佳球員保位 妮赴日拚冠
監委趙榮耀李炳南訪薩爾瓦多
高中英聽成績11/1寄發
長榮新窄體機 椅距更舒適
藍委要修證所稅 財長反對
財政困難 陳菊允嚴控舉債
男女菜市場名 家豪淑芬奪冠
小琉球迎王祭 漁船載神轎遶島
陸：兩岸貨幣清算無延後問題
1至9月薩爾瓦多貿易呈入超
馬總統：救國團陪伴國人成長
陸：九二共識是兩岸關係基礎
陸客自由行人數上限 陸：無定見
設變電所 民團籲訂安全距離
朱立倫：若無核安核四不得運轉
中央社網站改版 11/1上線
昔武雄玉蘭夯 品睿品妍現當紅
台美簽PBI 有助貿易投資
陸媒談釣島：以鬥爭激日本清醒
孫燕姿產子 3.4公斤龍寶寶
GDP保1% 財長：年底落底
記教訓迎珊迪 美機場亂象不再
客庄節慶 國姓搶成功登場
助自閉症 北京男行千里鞋磨破
陸：公務船續赴釣島助兩岸漁民
王金平：朝野正重檢討立委補助
陸禁帶燕窩入境 最高罰逾2萬
兩廳院25歲 劇場設計看幕後
低價智慧手機出貨 逐年倍增
林永樂：持續爭取國際支持
總統：捍衛軍公教尊嚴責無旁貸
陸總結中共17大來對台舉措
龍應台盼12月審公視董事名單
GDP保1 財長：不能再減稅
長榮飛行學校 明年美國開張
賣毒製槍 老少配毒鴛鴦落網
出口商拋匯 台幣午升1.4分
陸：盼取消對陸配歧視政策
台鐵工程疑生弊案 中檢大搜索
台灣GDP保1 變數多
傳陸4代戰機殲31試飛成功
102年學測 11/1起報名
18大前 維權名人禁留京
嘿咻迷昏女網友 強盜男遭訴
涉A外勞薪資 員警10萬交保
全國名字最長13字 1人姓丙
貿協：美重視台地理及貿易力量
美東災情慘 外交部促注意安全
看好華碩 10外資上修目標價
同名同姓 陳冠宇陳怡君居首
台中孔廟 拒絕二手菸
陽信超貸案 陳勝宏改判有罪
美國大選 影響經濟最深遠
涉動物用偽禁藥 修法加重刑責
陳銳涉結夥搶奪 二審判2年
全民運動會授旗 中市拚佳績
援薩國蓋健身房 立委認應謹慎
烏龍抽水站完工 新園不再淹
農民搶種 葉菜跌近3成
退輔福利 關中：若不合時可改
總統：推動東海成合作和平之海
嬰幼童通路品牌 Q3營運佳
職場霸凌 逾5成勞工曾經歷
朴子配天宮安座 送愛心助低收
台商回流方案 增8萬本勞就業
GDP下修 民進黨籲換內閣
急診室的等待 醫師扮病人體驗
特色課程 學分鬆綁不到1成
台股收盤跌16.54點
百貨消防演練 提升滅火概念
投信：颶風影響 短期油價恐漲
環署預告 室內空品法罰鍰準則
10月製造業景氣 可望黃藍燈
北市公辦都更 可分280住宅
颶風阻營運 保險業相關虧損大
陳(沖)：推台商回流案 再創高峰
蘋果人事地震 庫克時代來臨
台股後繼無力 跌16點
捍衛聯繫匯率 港2週5度出手
老人學堂 胡志強：快樂上學去
免試比序納檢定 高雄家長反彈
台股疲軟 平衡基金抗跌
11月台指期跌22點
日重建經費亂花 科學捕鯨也算
11月電子金融期都跌
傳溫家寶願率先公布財產
缺錢買藥 拾荒婦偷喉糖遭逮
台商回流方案 產業界肯定
校園募千袋血 獅子會推大獎
血滴子亮相3秒 預告吊胃口
護18大 北京逾百萬志工維安
小年終女網賽 謝淑薇首戰敗
動物認養花圃 大象河馬奪冠
北市贊助會展獎旅 最高百萬
證所稅 財長：有信心上路
桑傑士：美官員將來台招商
台股收小跌 關注美股
韓大生逾六成因外貌受差別待遇
台贈波蘭電影檔案局8部影片
解決醫療糾紛 衛署著手修法
天公作美 CPI保2%以內
Panasonic料全年恐虧損
黃世銘：無據顯示林案向上發展
數據報佳音 亞成長減速放緩
醫療糾紛難處理 應建調處機制
三大法人買超台股4億元
身障盼全家出遊 居服中心圓夢
颶風襲美東 馬總統慰問
高市議會攻防 總預算案付委
勞保勞退委外代操 個股虧逾億
政院：102年景氣審慎樂觀
豪宅開放空間 中市要清查
力拚澳門 南韓仁川打造觀光島
政院：確保安全 核四才會商轉
宣傳新電影 澎恰恰校園座談
國泰金：金融情勢再轉緊縮
世台總會：本外勞薪資應脫鉤
桑傑士：免美簽 台美雙贏
東京都議會同意 知事石原辭職
清大生當國際志工 知足感恩
工程採購涉弊 台鐵：配合調查
陸客消費額 觀光局：問卷產生
北市減碳 相當120大安公園
民調：婦女挺歐 羅經濟較在行
桑傑士：台灣市場應更開放
景氣仍低迷 GDP保1%難
商仲：全年土地交易將攀高
新台幣兌美元升 1.8分
溫家人聲明 學者：反證薄弱
吸客成本攀高 軟銀Q2獲利降
陸委會：陸政改是政治觀察重點
車輛不讓行人 北市加強取締
江澤民憶唱 託人恢復失傳歌
幼童無痛血便 小心梅克爾憩室
製造車禍搶錢 薛球餘黨被捕
亞歐峰會 溫家寶將談經濟情勢
幼兒園旁民宅氣爆 百童疏散
海外首個凱蒂貓樂園 大馬開張
李克強將接總理 弟掌煙草專賣
力成：明年Q1半導體大挑戰
生技輸出國 副總統盼早實現
GDP再下修 經長：只有努力
學童照顧花卉 義賣助弱
低碳辦公室週年 台中展成果
力晶淨值轉負 股票恐下櫃
立委補助檢討 綠：黨團自主
諾獎得主：歐復甦前景悲觀
威望對MDC假處分聲請 獲准
龍應台：年底前執行率9成6
初等考試 金門爭取設考場
陳銳二審判2年 陳凱倫感意外
吸引外國學生 澳推學生票優惠
平溪慈輝生 高鐵初體驗
不禮讓行人 北市11月大執法
核四安全 郝：非中央單獨認定
中共17屆7中全會1日召開
彩繪心靈 林輝堂葛映惠雙個展
經長：核安立場與新北市相同
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
走私食蛇龜多 墾管處協助收容
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
國台辦：康師傅是台資企業品牌
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
高雄昆蟲展 設甲蟲比武擂台
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
署新火警 台南地院完成假扣押
建案廣告不實 東騏遭罰
萬聖節做公益 大學生募發票
曾雅妮開心打球 微笑迎挑戰
人民幣跨境結算 逆勢升3成
4G上路 張善政籲取消吃到飽
景氣冷 中信金：等明年復甦
出口商拋匯 台幣收升1.8分
火箭首戰 哈林連線有看頭
張善政反上網吃到飽 業者樂見
涉為女友開槍傷人 男送辦
觀光醫療大餅 花蓮全力搶攻
蘭花育種傑出 蔡奇助獲菁英獎
松山原創基地節 11月中啟動
潮T送崔蘿蓮 禮輕妮意重
曾金陵：堅定維護榮民合理權益
國際變性人選美 才藝賽先登場
國泰航空助身障朋友 香港圓夢
立院委員會指洩密 楊進添否認
馮明珠：配合調查故宮宿舍違建
九二共識研討會 總統將出席
金士傑顧寶明 再同台演動物園
妨害家庭遭停職 消防正妹復職
中鋼取消員工子女甄試加分
就愛台灣味 美夫婦中原教英語
被指凌遲陳啟祥 特偵組否認
防老婦被騙 警扮兒智擒車手
聚焦研發 產學大聯盟明年上路
蘆洲大火 3工廠遭火噬
買壹傳媒 王瑞華：11月討論
颶風珊迪多可怕 讓數字說話
真賺 陸工行前3季賺近9千億
通緝犯落網 怪神明不保佑
偷拍裙底想耍賴 標籤洩底認栽
馬總統：台美實質關係超越以往
蟹不忌口 膽固醇拉警報
景氣黃藍燈 王瑞華：復甦仍緩
維行人安全 高市11月大執法
WEF：金融僵化不利經濟復甦
台鐵傳弊案 副局長遭約談
收冬看好戲 7經典劇登場
推台商回流 馬總統促增業機會
緬寶石項鍊 港秋拍焦點
國家文藝獎頒獎 總統道賀
李登輝訪苗栗 提倡人文藝術
施明德妻陳情 監委查檔案開放
溫家寶赴亞歐峰會 不見野田
駐德代表處投書說明釣魚台立場
非洲唯一教中文 斐京華僑公學
亂吃窩邊草 性侵同居人女判刑
三星鄉長補選起跑 藍綠掃街
新東陽董座槍擊案 再收押1人
林顯郎：NB明年將大成長
歐元區9月失業率 再飆新高
引狼入室 偷窺友人女沐浴判刑
月球風暴洋 小行星撞擊形成
萬聖不搞鬼 高工生體驗飢餓
僑領請願 籲改善韓華老人福利
王教成升任瀋陽軍區司令員
產學小聯盟 強化企業研發能量
狠心父母 毆女成植物人須坐牢
三商美邦人壽 預計12月上市
陳啟祥案發交 雄檢分案偵辦
尾牙不退定 消基會抨擊
拉皮打麻藥致死 醫師緩刑
推動生質能源 金馬澎設中心
張泰山生日獲獎 不輕言退休
年終金法制化 陳(沖)：研究
泰35僑務委員顧問獲頒聘書
免美簽首航 長榮滿座
用改造槍換毒 警逮5嫌
明定懷孕需走人 雇主遭罰十萬
18大前 北京實名買遙控飛機
全力救災 歐巴馬默默衝選情
10月房市 交易量小增
網路售屋廣告遭罰 北市駁訴願
回台投資方案 台商多肯定
預算執行不力 高市府允檢討
日媒：陸釣島驅離日船 日否認
希臘看衰明年 進一步削砍預算
皮膚替代物 三總團隊獲新創獎
涉助人逃漏稅 楊謹華弟遭訴
時機不宜 立院不審照顧津貼
搜救演練成功 海巡署贈感謝狀
東港4死車禍 蘇震清轉贈善款
盜刷客戶信用卡百萬 貪女判刑
Panasonic財測盈轉虧
鐵工局：地下化如穿西裝改衫
北捷東門站電扶梯 調整方向
上市公司季報全數申報
郝朱會 盼化解淡北公路爭議
淡北公路興建 郝朱會商
中央社小百科：淡北道路
林智勝扛中華隊游擊 獲獎加持
德民權組織籲正視勞工剝削問題
橋下徹：難與石原新黨合作
司改探民情 雄檢原鄉辦座談
今彩539開獎
母親吸菸 孩子孫子都受害
女控領隊性侵 檢方不起訴
NCC：考慮讓2G提前換照
不堪親友遭套牢 女營業員上吊
2G擬換照 業者：服務不中斷
總統：改革勿傷軍公教尊嚴
金縣議員爭引水 不排除上街頭
免美簽有感 總統：人民有尊嚴
UN：東南亞鴉片產量6年倍增
台糖：盡力協助毛豆租農
陸委會：兩岸成果非單方促成
立委津貼案 馬籲理性看待改革
淡北道路爭議 北市建議對策
免美簽酒會 五月天短片參一腳
陸委會：堅持釣魚台主權
雙北盼核安 朱：無關政治
慶免簽 桑傑士：我們美國見
補助費檢討 國民黨團問卷調查
盈正波及退撫基金 投信遭停權
核四改天然氣 台電：緩不濟急
南方之星捷運宅 標脫金17億
貨幣清算無延後 待清算行運作
日外相：日中峰會時機未成熟
證所稅子法 全部完成
投資盈正 兩投信說明自清
國教 陳(沖)：學子適性發展
新美亞電子將關閉大馬工廠
林百里：Win8效益 待觀察
風災後復市 美股開盤漲
北市有線電視費明年調降20元
CPI未降 免稅額有望增加
陸石油需求 巴克萊預估加溫
日路邊現劇毒物 可毒死上千人
印尼業者：鴻海手機先建立品牌
時序入冬 法禁房東驅逐房客
宏?Win8新品上市
今彩539 頭獎2注中獎
免美簽 桑傑士盼台灣民眾受惠
美男將以仿生義肢試登摩天大樓
陳(沖)：駐外人員招商列考核
涉包庇應召站 3員警獲緩刑
電視出貨增 陸品牌看俏
美颶風侵襲 外交部慰問
華郵籲選民公投支持婚姻平權
怪風珊迪強襲 43人喪命
電影版權爭議 威望MDC糾纏
陸：釣魚台形勢發生根本性變化
鴻準第3季每股賺3.54元
罹罕見疾病 印童有25根指頭
服毒自殺 老翁欲和妻同歸於盡
主計處九度下修 GDP1.05%
仁寶前3季 EPS 1.16元
廣達前3季稅後EPS 4.58元
風水輪流轉 中國海監船釣島驅趕日艇
勞退基金踩＂地雷＂股 3周遭坑殺2億
馬指示：積極改善投資環境 吸引台商回流
谷歌新平板熱賣 月銷近百萬台
長榮擴編機隊 機隊逾70架
傳陸高薪挖角 宏達電又現跌勢
台鐵採購弊案 6公務員聲押
10外資下修仁寶目標價
盈正案 退撫基金虧642萬
免美簽 陳冲指示續推動配套
歐元區失業率創新高 最高達25%
誰有「創黨精神」？
立委每人年砍86萬 國庫年省近1億
新科撲克王 2.5億獎金落袋
美災區忙重建 歐巴馬重啟選戰
萬聖節逛鬼屋 孕婦嚇到臨盆
紐文處電話斷 改撥緊急電話
一銀開辦第三方支付 搶先公銀
集邦：DRAM現貨價可望反彈
工研院獲美大獎 研發腳步未停
台旅客免美簽 洛時：外交勝利
西部多雲 東部有雨
英媒：陸1年半內能自造航母
火箭首戰 豪小子先發亮相
陸太陽能電網新措施 有利內需
萬聖節糖太多 美牙醫收購轉贈
通用歐洲年底前裁2600人
庫克整頓高層人事 蘋果股價軟
南韓通膨加速至4個月高點
歐債危機 義議員領高薪挨轟
下探風險猶在 績優股出列
塞車有解 紐約地鐵將局部開放
開除薄黨籍 中共今追認
現任優勢 過半看好歐巴馬連任
英調查：女性廚藝55歲臻完美
夏普年淨損可能創新高
火箭第1戰 哈林連線快攻
南韓出口4個月來首次攀升
台股開盤下跌37.73點
歐盟預算案 卡麥隆政府受挫
大膽預測：美重新計票 羅勝選
台北電玩展 微影片徵件開跑
加拿大2013年移民配額不變
王金平守承諾 贈洛城台館戲偶
濃情巧克力 巴黎展登場
穩物價 公平會盯20多案
西恩潘任玻利維亞親善大使
Panasonic走衰 跌停
韓元近13個月高 出口意外攀
珊迪影響 紐約醫院：如911
疑不滿被叨念 苗栗逆孫殺爺
紐約風災 台灣學生平安
陸製造業PMI重返50
林書豪4犯 火箭暫落後活塞
揮別歧視 華工墳場改紀念公園
GPS廠財報 鼎天最佳
網站改版上線 中央社要你好看
恐淪全額交割 華亞科跌停
陸製造業3個月來首見擴張
勞退代操虧 勞委會不排除訴訟
免美簽 持晶片護照才適用
免美簽生效 商務觀光更簡便
互惠 美國人免簽可留台90天
新台幣匯率盤初升值
免美簽 線上申請只花幾分鐘
蔡篤恭：展望保守 力成跌停
免簽首發團 馬啟思將搭乘赴美
火箭升空開紅盤 林書豪12分
18大小辭典：七上八下
大企業給力 陸PMI重返50
台灣獲免美簽大事紀
研調：超輕薄筆電明年增3倍
搶攻旅平險市場 國泰推新櫃
併新北 7成基隆市民贊成
動能失速 仁寶走低
舊童鞋回收折現 業者集資送愛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
變電所安全距離 經部審慎評估
發展高階醫材 經部鎖定5領域
家樂福大馬事業售予永旺
台北愛樂40 唱出台灣的歌
國安基金 財長：不能跌就進場
高銀新董座陳統民 允強化稽核
首位免簽台客 1日中午抵紐約
平民怨 公平會查民間購電案
重劃延宕地主怨 中市：速開標
好會省 經部表揚節能單位
中市環保局：加強室內空氣檢測
打造低碳城市 台英經驗交流
失望賣壓 一度跌破7100點
金管會：沒聽說券商裁員
大陸熱 3成願選讀陸EMBA
領養孫弒祖父 冷靜洗澡才報警
獲利佳 廣達強彈
高中英聽 2成考生拿A級
林書豪12分 助火箭啟航
上班族壓力大 辦公室高血壓增
超高解析度 智慧電視新市場
核安表態 朱立倫：無政治意涵
馬刺逆襲黃蜂 開幕戰拔頭籌
無薪休假 半個月增8百多人
羈押期滿又販毒 毒鴛鴦落網
回應期待 藍籲蘇貞昌共拼經濟
太陽能碩禾獲利 中美晶轉盈
老婦跳海輕生 警民合作救回
富士康：自動檢測研發開放合作
人行降參考匯率 人民幣升勢止
陸政權交替前夕 點心債發行降
人行行長出新書 退休傳言四起
中信金前景 外資看好
癌友防曬過頭 維生素D不足
秋高氣爽登山 改善牌示設施
政府委外代操 金管會全面清查
涉偷指甲油來賣 香港女子被逮
8年來最高 義失業率逾10%
蘇貞昌：立委補助若不合理就刪
南韓10月出口年增1.2%
陸對歐盟太陽能材料雙反調查
鸚鵡走失 警用臉書找到家
龍潭購地案 扁律師提再審
徐旭東力拚經濟成長率大過1%
漁船氨氣外洩 百餘人疏散
逆回購破紀錄 陸年內降準成疑
10月境外基金 小跌
五峰甜柿熟了 秋冬吃正對時
瓜京女校學生參訪瓜國總統府
政府基金投資訊息 綠籲揭露
水電瓦斯降滯納金 政院：研議
紗布棉花棒 藥商可網路販售
徐旭東籲國人與企業齊心拼經濟
季辛吉論中國書 遭陸大刪改
台綜院辦18大對台政經論壇
李新穎墨大學演講台墨關係展望
韓10月消費物價年增2.1%
前陸港澳辦官員 重批港獨者
西班牙萬聖節不一樣 掃墓追思
7中全會開幕 京西賓館戒備嚴
搶錢殺人 男逃亡21年判無期
選購太陽眼鏡 注意安全標章
藍營：楊秋興掌黨政平台是服務
區間盤整 台幣午升2.6分
房市冷 義烏房交會十年首喊卡
財長：證所稅不是問題
台鹽進軍校園 南大將設旗艦店
賭倫奧 前兄弟投手王勁力遭訴
市府轉運站周邊 設無菸人行道
周美青賞識作品 吳季剛開心
億光領軍 LED類股反彈
Win8新品助攻 宏?漲停
立委補助費檢討 藍提兩方案
業績進展 鴻海翻紅站上90元
助小黃轉型 高市組導覽車隊
勞退求償 ING安泰投信遺憾
松山機場定位 首都商務機場
李南陽斯國大學演講釣魚台主權
抗議刪慰問金 退休公職擬上街
陳(沖)：網網相連 推動安全體系
助巴國學童 加國兒福推崇台灣
陳(沖)：加強縮小偏鄉數位落差
看守馮正虎 維穩費月逾百萬
氣旋登陸 南印度4死5失蹤
陸城市人口首超農村人口
指揮救災 歐巴馬獲高度肯定
面對國際舞台 習更展自信
珊迪肆虐 風災商機強強滾
政院溝通奏效 進口奶粉暫不漲
18大維穩 北京管制外車入城
故宮研擬 明年學生免費參觀
台股收盤漲13.59點
茂迪盃太陽光電應用設計賽開跑
PMI逾50 陸股可望補漲
行人路權 高雄重點宣導執法
台北股市漲13.59點
車不讓人 北市警大執法
中龍工安意外 3傷無大礙
李新穎頒任令予僑務委員梁輝騰
退休公職慰問金 試院未討論
數位學習一致化 北市：將評估
台盼參與氣候公約 登聖國媒體
粗中帶細 有木絲瓜熟成公益布
電子點火 台股黑翻紅
鄭志鵬活教學 帶學生探索科學
勞保勞退投資虧 勞委會擬提告
港金管局2週內7度入市
陸海洛英需求推金三角鴉片種植
大專學雜費 民間團體反對調漲
李源潮入常 擔綱黨風建設
11月台指期漲31點
11月電子金融期都漲
瓜國感謝台灣資助公路拓寬工程
松山機場 推民航關聯產業廊道
交部：松機遷淡水外海 不可行
免美簽 移民署強化國境管理
松機開發案 郝龍斌：已準備好
免美簽 移民署籲小心保管護照
天然氣業高利潤 能源局願檢討
澳門禁21歲以下進賭場
哈爾濱迎今冬首場雪
大咖缺席 G20會恐一事無成
濕冷萬聖節 美購物中心搶人氣
台盼參加氣候公約 登韓媒體
寄養童滿身傷 保母疑施虐遭訴
志願服務博覽會 中市拚幸福
酒駕累犯 擬罰9萬元
三大法人賣超台股52億元
騷擾韓星李英愛 男子判刑
立委：北部競爭中心勿成蚊子館
新光金前3季 獲利破百億元
立院初審 預算撥補勞保待協商
慢飛天使成長 響應零錢捐
台鐵採購涉弊 監委調查
掃蕩人蛇 移民署破5大應召站
傳江澤民軍委辦公室已關閉
機場伴手禮 鳳梨酥包辦前6名
政院通過 設化學物質登錄機制
巴克萊涉控能源市場 美擬重罰
哈林聯手49分 火箭升空翱翔
北市戶外禁菸區 共計45處
立委補助費 綠：沒法源全刪
英聽城鄉差距大 師資待補強
市況差 夏普擴大全年虧損估值
當運將26年 蔡振來獲金安獎
室內空品法上路 全球第2
新壽擬增資 為景氣預作準備
燃油附加費 連漲3月首度降
助早療經費 水餃館獻愛
電視銷售差 索尼連7季虧損
新台幣兌美元收貶3分
深圳遏境外超生子 分析：助港
人蛇首腦陸遭逮 解送回台
國際花毯節 台中17日登場
助產業重建 蕭萬長盼技職再造
亞洲公司治理 台灣名列第6
醉男挾女友擬咬舌自盡 警制伏
明年面板平均產能利用上看9成
胡德平談中共 應有信託責任
英語服務標章 金門觀光國際化
促採購 廈門提高台商品免稅額
陳(沖)：證所稅 衝擊不大
城市山林 嘉義光點啟動
農產品價值升級 化身保健食品
活化休耕地 雲縣盼延緩衝期
盈正案 證期局處分3投信
前董座涉掏空 和鑫：配合檢調
施工不慎 2水電工灼傷命危
北京圖片展 凸顯胡錦濤成績
賴清德：任內解決三爺宮溪水患
不畏火吻 柯仁凱勤練游出3金
中央氣象局氣象報告
張平沼：全年GDP應可保1
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
費爾頓：紐約客忘記林書豪吧
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
社區展寶 台中形塑1區1特色
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
德社民黨總理候選人誠信遭質疑
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
博士指導煉毒 製程前所未見
回收10空罐 康寶捐50元
北北基合併 郝龍斌：支持
AH3流感 病毒強威脅高
役男二階段訓練 月底前申請
大園鄉代命案 嫌犯自陸押返
油電6國營事業 前3季虧千億
醫材高峰論壇 引爆國際商機
查全國吸金集團 約談逾70人
學中文 資策會助廠商入英國
行政院提名公平會委員
軟網賽奪冠 獎品是彰化大佛像
色翁性侵智障女未遂 判刑6月
創作訴哲理 國美館辦金昌烈展
央行阻升 新台幣收貶3分
爆粗口揮拳辱警 王子豪判刑
慶達陣 谷歌揪跳騎馬舞
雲門2北京演出 獲讚賞
颱風襲海南 災損逾46億
促參商機 OT案減收土地租金
男持刀搶超商 5分鐘落網
買遍天下 陸成英國機場股東
不老夢想影像展 剝皮寮現微孝
蘇貞昌：反都蘭鼻案 保護聖地
職技交流 兩岸簽合作備忘錄
豪表現 紐時：林來瘋續集開演
陸委會：籲大陸尊重文創自由
林永樂：台美關係全面起飛
人民日報總編升任中宣部副部長
屏基號召狗醫生 推安寧療護
涉合會吸金數億 檢調約談十人
新北愛滋患者 9成男性
清大博士涉製毒 檢調破獲工廠
清大博士涉製毒 校方痛心
節能有成 大葉大學獲績優獎
台中女兒李靖惠 記錄麵包情人
2G延照 投顧：正面加持電信
挖金礦當暗號 騙大陸人上億元
藍：總統財產申報公開 勿扭曲
和鑫前董座疑掏空 檢調約談
市場區隔 台牛來源可上網查
小英：找回經濟活力產業應轉型
陸委會：胡德平來台符相關規定
故宮藝術嘉市展 數位駿馬奔馳
勇於切入 林書豪甩膝傷返球場
不滿追妹妹 兄當街刺死人
胡溫時代 官媒稱黃金10年
扁涉3案 合併執行18年半
赴美免簽 旅客直喊手續太方便
樂婚宣導遭疑 立院初審砍預算
推安全帽立法 邱文達獲美頒獎
評比佳 副總統：不能自滿
港媒：溫家寶遭極左勢力攻擊
孫弒祖父案 砍殺24刀
氣候變遷 影響颶風強度
陸對歐盟雙反 台太陽能廠受惠
港特首：表不滿毋須舉港英旗幟
入秋天涼 新北推溫泉美食
新北雲端檔案櫃 增效率又節能
資服業國際化 經部提2策略
首發航班 71人免簽赴美
相思木栽牛樟芝 嘉大研發成功
拉法葉艦案 國防部求償敗訴
合格保母涉虐 中市追蹤防制
室內空品法上路 輔導期約1年
勞保勞退委代操虧損 北檢調查
大小S父親病逝 低調辦告別式
美返亞太 歐盟將領憂被邊緣化
金管會清查經理人 10天內完畢
中共黨報談民主 陸網友質疑
穩匯率 港金管局賣46億港元
新北勞檢老舊廠房 全數不合格
代操炒股案延燒 公會自清滅火
藝助台灣癌童 朱小慧捐畫作
備戰經典賽資格賽 球迷捧場
美津濃菁英賽 曾雅妮2日登場
鐵路局弊案 毛治國：沉痛
降權證避險證交稅 財部願評估
日橫濱光電展 台灣論壇人氣高
立委補助費 每人刪86萬
選情告急 歐巴馬印尼母校加油
風災後 歐羅全力再投入選戰
上櫃Q3財報形式審閱出爐
調查：陸大面板出貨年增百分百
倫敦發明展 東海大學1金3銅
男子誤踩鋼筋 刺穿子孫袋
巴克萊下修GDP至1.1%
淡北道路出口 朱立倫：待評估
花千萬整修公館 嘉義縣長挨批
校園有機夢 鳳西國中獲殊榮
桶裝瓦斯天然氣價不調整
戴克辛擬訪緬 會紅衫軍
豪小子火箭隊戰袍 2日開賣
力晶股票 12/11下櫃
標案不當延遲付款通報 啟動
兩岸打擊犯罪 押返12嫌疑人
綠委質疑 府：總統長年捐款
茂德中科晶圓廠 29日標售
華亞科5日起全額交割
有感經濟 全聯將展至750店
北市：完全中學採漸進式轉型
3投信改善內控 金管會觀察
要犯入獄學藝術 書畫得重生
陸：日拉攏他國抗陸屬徒勞
投信：台灣經濟Q4表現將佳
節能績優單位及縣市 經部表揚
萬眾妻子欠稅 列禁奢大戶
救股市 金管會鼓勵價值型基金
癱瘓3天 紐約地鐵局部通車
深耕在地文化 林竣丞甘之如飴
補助刪86萬 朝野立委願配合
陸專家：殲31殲20可能出口
18大近 北京當局怪招強安保
游象經命案 警方宣布破案
今彩539開獎
政院：員額未因組改不減反增
威力彩開獎
立委補助刪近億 每人減86萬
壹周刊服務獎 中華電蟬聯
核銷錯誤被判刑 里長求助立委
雙子星大樓 看好公共工程開發
景氣差 日麥當勞將關110家
台達電獲學學獎影響力獎
台鐵弊案 裁押副局長鍾朝雄
大馬將統一馬來人中文譯名
美民間就業成長 8個月來最旺
台股 現為長期投資好時機
憂未來 大陸專才外逃
美政府將換屆 陸盼雙邊要四好
實價登錄發威 北市房屋買氣縮
年終金改革 李登輝籲制度化
印度新電廠 發電再跨1步
美初申失業救濟降9千人
菸酒入境超量 102年起除罪
今彩539 頭獎1注中獎
降關稅拚有感 應先與業者溝通
王家親屬上訴 羅文源表遺憾
中油調漲天然氣價 家用除外
爭游離票 歐巴馬將提正面訴求
媒體報導防線全都露 軍方澄清
張正偉開轟 中華隊勝桃猿
整頓醫美亂象 衛署明年推認證
選前5日 歐巴馬搖擺州領先
威力彩頭獎槓龜
黛妃訪美防彈車 eBay拍賣
陸擴海權 海巡船南北擴充
王：政府未法制化預算應檢討
張凱貞晉8強 保地主奪冠希望
蒲亭率鶴遷徙引舊傷 官方否認
鼓勵投票 美華裔社團發指引
蔡正元：認同沒法源就應全刪
立委補助改革 藍批綠神隱
美消費者信心 衝上4年高點
桃園機場美食伴手禮票選 人氣餐飲出爐
接回陳水扁 北監已準備專屬舍房
蓋洛普：美總統選舉 歐巴馬看好度過半
陳冲: 勞保基金虧2億是「金融界不幸」
慶祝商人節 商總表揚優良商家
首批免簽入美 台灣旅客興奮
智慧手機 聯想成中國第1品牌
6成上櫃公司前3季獲利正成長
美大選後 人幣升勢恐告終
審計部: 六國營事業 前三季虧損1116億
避網路塞車 中華電推低量上網
台鐵弊案 7人收押禁見
免簽首發團 洛城機場紅毯相迎
組織改造「越減越肥？」 行政院: 實際減少1,268人
奶粉不漲價了! 行政院肯定
採訪十八大新聞 境外記者報名踴躍
「桑迪」過後 歐、羅恢復競選衝刺
央行: 兩岸貨幣清算機制 還需「相關的技術準備」
華泰王子大飯店 秋季限定紅酒蜜梨塔
歐都納2012秋冬GORE-TEX ® 新品上市
吳信蒼書畫義賣展 石岡圖書館舉行
馥敦南京館推出 唯『五』獨尊 抗漲優惠
美製造業擴張 5個月來最速
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
學生選票爭奪戰 歐巴馬占上風
洛杉磯市 歡迎台灣免簽旅客
風暴襲紐約 聯合國總部災情慘
德桌球公開賽 台選手表現不俗
數據正向 美陸股後市可期
跌深買盤出籠 台股下檔有撐
歐元區失業 1850萬人
三星沒仿冒 英國判蘋果再道歉
美股大漲 台股在觀望
日夜溫差大 山區有短暫雨
這個厲害 俄勒岡州另類划船賽
營運難止血 夏普命在旦夕
PSY紅不讓 牛津大學邀演講
美銷售增 星巴克Q4獲利攀
陸專家：陸隱形戰機適合艦載機
法以領導人 土魯斯慰猶太社群
台股開盤上漲46.03點
首爾燈節 定都600年風情
選邊站 彭博經濟學人勉強挺歐
加州台灣影展 寶米恰恰打頭陣
政策收效 陸股可望逐步墊高
微軟Xbox增服務 可跨平台
風災後供油中斷 紐約無油可加
搶收米殘留農藥 農委會調查
最便宜賓士車 台幣145萬
末日曙光影展 探討生存議題
宏?推觸控LED背光顯示器
信義房屋 房仲業獲獎常勝軍
農糧署：追查金墩米下架案情
陳(沖)：不合理預算法制化可討論
台股漲 新台幣盤初走升
民調：英加兩國民眾力挺歐巴馬
降權證避險稅 陳(沖)樂觀其成
18大換班 近半中委將汰換
沖繩美兵疑再滋事 日警調查
台鐵倉庫火警 無人傷亡
明道入伍轉變多 體認軍人偉大
三星攻品牌 拚全球前5大
旅遊季落幕 9月信用卡刷卡降
Fed官員籲設QE退場門檻
傳南韓曾尋求金援北韓柳京飯店
數據給力 美經濟展韌性
聯博投顧聯博投信 獲准合併
江丙坤：台商北進西進不如上進
僑生來台就學 管道更暢通
陳(沖)：松山機場將成國門新指標
牯嶺街機械停車塔 2工人受困
明年開徵證所稅 不降證交稅
以網咖為據點 打電玩兼販毒
關中：經濟差 軍公教共體時艱
陳定南紀念音樂會 3日登場
中華隊熱身賽 興農牛亮相倒數
國是論壇談退撫 朝野有異見
關中盼軍教退休年齡延後
涉壟斷 美擬正式提告谷歌
NCC委員陳元玲 請辭獲准
因應不景氣 電信走低價路線
美股大漲 台股衝上7200
攤商衝突 上海砍人台灣判刑
小年終賽 謝淑薇吞敗遭淘汰
蔡英文：核四不運轉才真正安全
籌碼安定 有助台股反彈
港媒：逾五百官員出席7中全會
夏普資本合作持續 鴻海不回應
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
油價下週估降 1角
美財政懸崖倒數 增稅爭議開打
節能燈泡標章誇大 廠商遭罰
18大新聞中心 掛趙紫陽舊照
預算撥補勞保 13版本待協商
北京18大 瀋陽民警過勞死
巨擘遭查封 光碟業現春燕
蜜棗木瓜芒果 今年有新品種
小貨車逼車 駕駛判刑
一路南下開轟趴 13嫌遭逮
中共新領導版本 港媒外媒不一
北市完全中學轉型 待配套成熟
女子蛀剩2齒 全口重建費百萬
微軟傳攜手供應商 推智慧手機
瘋韓流 韓化妝品食品亞洲大賣
便當肥滋滋 吃完要被老虎追
松山機場改造 敦北店面看好
恐農藥殘留 金墩米下架退貨
台日產業合作研討會 5日舉辦
鳥會：蘇花改環評結論尊重生態
工研院6項突破 美科技獎爭光
中鋼總部大樓 8項綠建築指標
李亞飛：保護兩岸科技工作者
進陸內需市場 台廠商義烏參展
米農藥殘留超標 建議多洗幾次
北韓柳京飯店 傳最快明年開幕
總統機要費 藍綠再槓
文官培訓業師制度 擬延至半年
大專學雜費 師生團體抗漲
男嬰疑噎奶 急救挽回生命
美津濃菁英賽 妮妮暫排29名
吳季剛：高興推銷台灣產品
跑道修補丁 桃機：不影響飛安
NCC委員陳元玲 3個月辭職
農委會驗稻穀 恰未驗到金墩米
家庭教育年 四季都溫馨
軍機噪音補助 花縣議員盼提高
同名之累 安泰銀澄清
火箭戰老鷹 挑戰開季2連勝
三星Q3穩居NAND龍頭
台股漲 台幣午升6.5分
金大慶轉大人 期許讓世界看到
熱愛生命 癌友再度單車環台
烏材林站埋廢油 中油允處理
賣壓再現 宏達電200元失守
陳(沖)：批准陳元玲辭呈
松機改造 商辦恐面臨競爭
周美青國慶服 吳父無評論
歐連任助漲金價 羅勝選鋼價夯
網上宣揚民主 陸民判監8年
金墩米回收 20多種品項待查
涉工程圍標 義竹公所課員交保
奧蒂嘉與港商談跨洋運河計畫
總統籲談經濟合作 歐訪賓認同
陳(沖)：經濟成長率保一沒問題
陳元玲辭職 照顧車禍母親
胡志強：市長是政治生涯最後站
總統：擬改合作型態 有效銷陸
菸酒檳榔長伴 小心下咽癌上身
市售包裝米將加驗農藥殘留
法部盼遣返陳由豪 屢遭陸拒絕
台股收盤漲30.83點
有線電視費率 中市議員要降價
亞洲經濟升溫 亞債看好
東海爭議訴國際法 歐議員讚台
台北股市漲30.83點
外資十棍 仁寶奮力彈
日媒：陸4艘海監船入領海
查無實證 謝小韞收賄案不起訴
清水地景藝術節 體驗海線風情
11月台指期上漲29點
11月電子金融期齊漲
營建金融漲 台股收復7200
核二擬建貯存場 朱立倫反對
迎免簽 舊金山三太子壓陣
牛隊最後出征 教頭：正常運作
巴拿馬主辦美洲銀行監管年會
江青律師：薄將竭力為己辯護
江宜樺訪竹縣 傾聽基層聲音
無期徒刑假釋男 再販毒被逮
吳秉叡告蔡有全誹謗 不起訴
金墩米農藥疑雲 農委會調查
國泰金呼籲 開放壽險投資素地
三大法人買超台股13.3億元
宜蘭冬山茶米節 有吃有玩
銀髮槌球賽 9旬婦贏掌聲
發包屋頂種電 雲林議員促回饋
鐵路下地廊帶 高市盼無償使用
匯通天下 展出首套人民幣
全球葡萄酒減產 南非獨增
陳元玲請辭 陳(沖)：很可惜
新疆大風致多起火災 學校停課
美無腦男孩 撐了3年
股市回溫 國壽淨值增逾200億
朴子刺繡成果展 邀民體驗
補救教學 教到會比教完重要
僱用身障就業 北市表揚企業
希臘公布財政草案 惡化超預期
農委會衛生署聯手 抽驗市售米
淡大生夜遊 機車撞護欄雙亡
兩岸貨幣清算 提升台幣地位
成醫設防治中心 守護糖尿病患
品味食材 米其林名廚進校園
新台幣兌美元貶1分
滬破網路賭博 涉3千餘億元
保育海龜 農委會捐助大馬
觀光年曆票選 各縣市爭豔
補救教學 102年擴大至國三
金馬星空影院 宜蘭播映2國片
美津濃菁英賽 曾雅妮排19
回收舊手機 比利時點石成金
推銅鑼杭菊 菊農騎馬舞秀標章
評劉政鴻提及狗官 兩名嘴無罪
開發金下鄉請客 原鄉童吃牛排
褐根病蔓延 台南啟動整治
央行定存單利率 21個月新低
港媒：7中全會將通過薄案報告
農糧署：農藥過量稻米優先追蹤
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
元太完成併購達意
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
宜蘭林美石磐步道 重新開放
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
牛排達人鄧有癸 入行洗廁1年
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
興農中華熱身賽 曾仁和飆速球
揪團戰毒 溫昇豪曾櫟騁助陣
官兵值勤瞌睡 軍方查證檢討
包商：金門大橋工程未轉包大陸
日商白皮書：台灣人才流失大陸
金墩米下架 彰化查販售通路
涉偷百萬晶片 通緝男落網
打擊不連貫 中華隊不敵興農牛
假冒地檢署行騙 少年車手落網
侵門踏戶詐騙 農民機警智退
國際助發展旅遊 越南脫貧
印尼美女議員再爆涉貪
小三通入出境 十月底創新高
美籲重整敘利亞反對派陣營
勞保局：郵局可查勞保勞退金
四大基金投資虧損 監委要查
金墩米事件 農委會速查
台冬季水果登港 讚聲連連
新北10月房市回溫 淡水破千棟
竹林山觀音寺法會 神豬競賽
身後事預立遺囑 中市積極推廣
陳(沖)：核四改天然氣電廠成本高
法國人瘋電玩 巴黎展吸睛
災損農田未復耕 蘇貞昌心痛
花蓮捕獲大白鯊 離岸3百公尺
日商會高度評價台灣政府施政
閱讀夢想館 國小注入新力量
6成用戶 App少於20個
4嫌擁槍又製毒 高警一網成擒
18大前夕 陸官媒紛提困難度
德國公務員 訪屏東原民文化
保母訓練班夯 新北擬增班
珊迪前腳走 恐又有風暴襲美東
營造山城觀光 胡志強承諾會做
退輔會：轉投資人事不是酬庸
拚出口 經部鎖定新興市場拓銷
申請14年 原民獲保留地證明
兩岸產業合作 低溫物流進度快
台東枇杷蟲害 專家籲農民防治
暴力討債逼賣淫 10嫌遭逮
拉艦案求償 軍方視判決研處
外交部重申釣島主權和平倡議
疑打毒品過量 男猝死屋內
搖擺州民調拉鋸 男挺羅女傾歐
金酒文藝節 明華園開幕演出
港特首以玩笑形式重提移民潮
補救教學難強制 擬推課中抽離
台商服務團赴漳州辦說明會
涉案不起訴 謝小韞：遲來正義
假租屋劫財色 假釋狼求重刑
量縮盤整 新台幣貶1分
農委會：金墩米殘留藥待確認
大甲自行車道開工 盼帶動觀光
東京將加盟世界馬拉松系列賽
日商建言 吸引銀髮族來台長住
廢棄物變二胡 黃清集迷創作
六輕工會反彈 撤銷禁行特定路
民調：朴槿惠升 安哲秀跌
看好花蓮觀光 民航業擬蓋飯店
盈正案經理人解職 3年不回任
英研發新設備 診癌20分搞定
撞死弟詐保金 惡男遭收押
台鐵屏東車站磚牆倒 壓毀多車
保護老樹 福田基金會開放認養
美軍新運輸機 將在日本土試飛
陸學者：中共問題 心中無群眾
飲水思源 彰縣辦跑水節活動
印日美深化合作 圍堵大陸
照顧馬祖居民 補助購新台馬輪
國際自由聯盟總會長探扁
金墩米事件 監委調查把關機制
巨額虧損 松下夏普信評遭降
日長野縣訪台中 雙方加強合作
男服藥燒炭 灼傷獲救
架網攔截擄鴿勒贖 男子送辦
立委自刪補助修法 逕付二讀
西苑小將許瑞廷 世青男單摘銅
少女時代新專輯照 爆涉嫌抄襲
警暗夜闖宅 陳光誠兄告官不成
陳元玲：母車禍 請辭便於照顧
日媒：爭釣島 陸擬對日方針
疑似用藥過量 稻農抱怨喊冤
OBU人民幣存款 再創新高
防學生帶香菸檳榔 教官搜書包
台日漁業會談 細節持續磋商
擊敗雙打搭檔 張凱貞晉級4強
開發工銀與江蘇高投設私募基金
胡溫10年 中美關係緊張成長
國民黨四中全會 3日召開
中秋博狀元餅 拚觀光年曆活動
本周上市公司 市值小增
防盈正案 擬建資訊分享機制
胡溫10年 團派蠶食官場大餅
栗戰書獲胡習認可 登大內總管
吳季剛：面對挑戰 直接跳入
上市指數本周漲1.07%
敘處決影帶 可充戰爭罪行證據
銀行市場風險研討會 5日舉行
五月天洛城演唱會 華航推專案
雙北房市十月交易增 Q4回穩
爆婚外情 歐巴馬隨扈疑似自殺
環印度洋聯盟重要性日增
野村：可能涉及另樁內線交易案
保18大 北京計程車封後窗
范宏畢：歐洲抗危機邁入新階段
今彩539開獎
金墩米風波 業者致歉
大樂透開獎
林毅夫：應改美元儲備貨幣
外交部：東海倡議國際反應正面
疑調包吸毒者尿液 桃檢查桃警
英研究：室內晾衣 不利健康
歐議會友台議員贊同東海倡議
金墩米農藥超標 疑點多
媲美沙柯吉 歐蘭德閃電式出訪
海軍高效能艦 擬103年完成
美成為環印度洋聯盟對話夥伴
標普砍Panasonic信評
迎18大 陸媒全面啟動
謝長廷將深入校園 談憲法各表
審美觀不同 北韓女臉大才美
農委會：要求所有金墩米下架
福特全球總裁續任至2014年
美大使遇害 涉案突人遭土遣返
金墩米事件 食管法恐難開罰
迷你iPad亞歐開賣 人潮少
周董年度MVP 象隊史第3人
金墩米案件 陳保基撂狠話
兄撞死弟詐領保險金 圖謀已久
今彩539 頭獎3注中獎
怕工作逾時 挪班機飛而復返
鐵娘子擦鞋整房間 保鑣揪感心
大樂透頭獎槓龜
美密件：不交流 釣島恐爆戰爭
防戰爭 美助卿籲陸日懸崖勒馬
83年次大生經2階段軍訓 畢業後即可出國
俄媒：中國殲-31首飛 當十八大獻禮
遣返陳由豪 卡在「己方人民不遣返」協議條文
首長特別費減半? 陳冲: 可以討論
全國登山研討會 大雪山國家森林遊樂區舉行
退而不休 ＂不老夢想＂影像展開鑼！
美10月就業成長佳 失業率升
峰迴路轉中看見奇異恩典
刑男大律師 揭江國慶案駭人秘辛
中國大陸成巴西商品主要供應國
臺北路平迎好客 「千人削柿」好柿到
國際自由聯盟總會長籲讓扁獲醫療照顧
風災過後 歐巴馬選舉人票增
金墩米疑雲 農委會再訪談業者
臺鹽公司升級生醫科技產業 與亞東醫院簽定合作共創雙贏
RBS擬繳罰金 操控案達和解
羅姆尼：我是真改變和真選擇
歐巴馬選前高呼 把票投給我
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日秋季敘勳 台4人獲肯定
歐元區10月製造業 萎縮惡化
美就業人數增 美元兌日圓升值
珊迪過後 詐騙集團假募捐
巨型章魚被抓 華州輿論爭議
高孔廉：九二共識兩岸關鍵基礎
颶風過後 紐約取消馬拉松
國際變性人選美 菲佳麗奪后冠
高孔廉：盼陸頓悟勿處處防台
火箭戰老鷹 林書豪首節摘4分
東北季風減弱 西部多雲到晴
「九二共識」的史實及展望全文
歐羅若打平 將由眾院選總統
加拿大經濟疲軟 就業成長停滯
中場打完 林書豪拿9分
美新就業數據 難左右總統大選
兩岸青少年演奏家 4日尬音樂
美大選後 面臨財政懸崖問題
第3節打完 林書豪進帳19分
美大選沒激情 只有顧飯碗心聲
美國空拍團隊 打造寒戰新視野
李鴻源：恢復黨籍與參選不相干
美選後經濟 工商團體：變數多
全面郵寄投票 俄勒岡州首創
總統：抓住機會 持續改善經濟
以房養老 注意房貸年限與成數
火箭勝老鷹 林書豪摘21分
陸十八大 總統：兩岸穩定發展
李鴻源：基北合併否 尊重民意
江宜樺：沒有參選規劃
新北房市回溫 10月交易增3成
蔡丁貴發起環島苦行 盼釋扁
火箭擒老鷹 林書豪飆準大三元
兒福聯盟：收養仍存5大迷失
莊瑞雄：5都布局不一定要天王
陸企赴港上市規模 將降門檻
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
華人神經外科年會 台南登場
吳伯雄：總統做很多事難道無感
松機案 軍方：精粹案營地調整
吳伯雄：應檢討決策推動時機
免費下載App族群 占6成
民俗調理人員 擬納衛福部管理
曾永權：中評委建言是改革動力
研究：冥想能降低老人孤獨感
智慧手持裝置熱銷 行動上網夯
關懷弱勢 心境學會用愛牽引
活動裡學生活 導引心境邁新境
避談政治 連勝文：經濟最重要
中共18大 劉雲山突被看重
美媒：哈林連線 最迷人後場
政治平行線 歐羅頂尖對決
多愛藝點 台灣工藝節貼近生活
南韓歌手金章勳將在台辦演唱會
經典賽資格賽 中華隊門票熱賣
移民署服務站 居留定居諮詢多
涉剝削逃逸外勞 不發薪還檢舉
喬治亞總理省預算 砍總統經費
陳光誠之兄：繼續控告官員違法
救經濟 蔡英文：鼓勵青年創業
資策會讀取技術 獲百大科技獎
國文創意教學 兩岸都愛鴻門宴
支持收養 美青姨教童以愛出發
問題米說不清 金墩米閉門
救火隊 張德江
全球自學家長 柏林交換經驗
美大選負面廣告 影響力勝辯論
蔡英文：盼形塑美中台新關係
知台習近平 高喊愛拚才會贏
程仁宏：毒米事件 把關2大疏失
南韓擬向以色列出售戰艦
松機觀景台週歲 服務將再提升
台南良寶宮建醮 王船繞境
疑調包吸毒者尿液 檢聲押3警
美大選後 台美經貿可望延續
海漂垃圾侵馬祖 環署盼陸正視
原住民語歌舞劇 傳承原民文化
謝長廷：尚未規劃二度訪中
太魯閣馬拉松 肯亞男女均奪冠
拚街頭藝人 江明學不卑微
選我就對 大選倒數歐羅忙催票
汲先生變吸先生 同姓諶不同音
老師裁員 美國家長自己代課
退休警員涉撞死弟 兄弟互動少
節能減碳 翡翠水庫成效顯著
十分瀑布踏青 女子遭蜂螫
封測Q4業績 日月光景碩較樂觀
英媒：孫政才將入主重慶
監院預算 綠委要砍首長特別費
板球交流外 印度籲巴恐攻究責
中評委提建言 馬勤抄筆記
和家人吵架離家 男疑自焚輕生
晚孃上部海報 塗黑才過關
南投兩起山難 1死1傷
消基會：食品安全 持續改善
18大逼近 疆藏維穩步步為營
金墩米下架 北市全面檢查
嘉大校慶 蕭萬長文物館揭牌
台贈電腦 加強與巴拉圭合作
巴拿馬留台校友會成立
假買賣法拍屋申貸 涉詐財遭訴
東電設福島本社 負責賠償除汙
連接元件廠 轉型出頭天
鐵人3項 紐西蘭選手破紀錄
電再不來 紐約水族館要遷動物
金墩米風波 農委會：不可思議
桃猿爆發 中華隊單局大失血
躋身全球好咖啡 台北業者用心
為帶兒子 一家都成保母
中油油庫埋廢油 環保局：送辦
劉德立歡宴巴拉圭報業大老
李宗偉穿禮服亮相 強調無炒作
調查：拼加薪 證照失靈
客家嘉年華 千人削柿先登場
氣候不穩搶割稻 新品種可解
美津濃菁英賽 曾雅妮次輪第9
另類化妝師 助理教授美容遺體
病患開刀缺血 消防員挽袖捐輸
1次多年 客家藝文補助推新制
台灣咖啡節 古坑動起來
有此一說 習近平因勸架受背傷
陸旅遊心肌梗塞 老婦後送金門
兩岸公開談判 一切從香港開始
發展數位文創 高市電影為先
總統：保證捍衛軍公教尊嚴
哈林連線 獲譽最佳後場組合
達賴喇嘛：對習近平先觀其行
男子摔落溪谷 直升機救援送醫
外資前十月買超台股逾500億
副總統：完美心靈讓人發光發熱
港媒：免簽升溫大陸「台灣熱」
屏東地震 規模4.5
愛面族瘋週年慶 出手刷20萬
選前保守 美股紅翻黑
另類寵物走秀 水族商圈吸睛
美經濟報喜 歐股收紅
金門戀愛巴士 遍訪連續劇景點
美就業人數超預期 金價跌
憂庫存增 油價跌
關懷視障 歐買尬舉辦義賣活動
哈登猛攻搶鏡 林書豪：感謝他
紀念鄧雨賢 台中展珍貴手稿
百貨週年慶 宋紀妍授血拚祕笈
抽驗市售白米 一年增至2百件
鬼影幢幢 菲總統府嚇人
立委補助 朝野共識擬限7項
台灣蘭花菁育獎 蝴蝶蘭奪魁
切仔麵嘉年華 三千多碗免費嚐
民調：德人多看好歐巴馬連任
滬交大設研究所 邱毅任所長
甘比亞任命首位女性外交部長
台南胡麻節登場 美食料理飄香
污水再利用 李鴻源：營造濕地
小年終賽 謝淑薇勝利入袋
陸10月非製造業擴張速度加快
面板Q3現轉機 Q4拚轉盈
中央氣象局氣象報告
亞洲十大佳島 菲國占3席
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
日媒：陸海監船再入釣台海域
不滿公車按喇叭 騎士攔車滋事
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
傳薄熙來胞弟遭調查
中央氣象局 １週天氣預報
演練突破僵局制 林智勝滿貫砲
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
美就業轉旺 選前勞動市場療癒
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
歐巴馬任內 美就業撥雲見日
財長：停徵緩課證所稅萬萬不可
看錯報告 金墩老董道歉
治國先治黨 習近平接位要務
金墩米案 陳(沖)：農衛合作處理
企業贊助 弱勢學生電子初體驗
援助美東風災 慈濟空運香積飯
奇美電盼與松下合作中小面板
楊秋興：掌黨政平台無關選市長
藝術家愛彩繪 瘋上兵馬俑
軍方：不宜完全比照公務員退休
林煜清挨轟 草總仍讚企圖心
大稻埕秀創意 為瓶罐著新裝
台東孩子邀演出 吳興國汗顏
金墩老董：報告解讀錯誤釀烏龍
穿拖把嬰兒服 寶寶邊爬邊擦地
誤吃健康食品 乾癬兒患部惡化
滷肉飯大賽 冠軍帶走十萬禮券
政策大車拚 歐羅選前打筆戰
南非少年萬呎墜地 奇蹟存活
金墩米烏龍 協理坦承專業不夠
鬧油荒災民怒 美急釋戰略儲油
夫妻家中坐 鄰人闖進揮刀
學者：媽祖叫林默 非林默娘
疏忽最後檢測 金墩錯誤解讀
涉調包吸毒者尿液 2警遭押
栗戰書兼任中直工委書記
美大選 投票機器仍令人憂心
金墩米農藥疑雲 加速確認
令人失望 法人仍盼歐巴馬連任
藍中評會中全會 聚焦經濟
實價登錄新增資料 月中公布
海碩盃女網賽 張凱貞爭冠
韓問題拉麵 衛署報告近日出爐
金門海域電魚 大陸漁民送辦
焚化廠工人 墜10米儲槽死亡
補氣養生 品嚐新北山藥正當時
內政部：以房養老五都優先試辦
陳(沖)訪南投 感動農村再生
陸九二共識研討會 邱進益到場
金墩米風波 待抽驗結果出爐
身心障礙者畫家 創作遠離病痛
陸日交惡時 達賴喇嘛訪日
今彩539開獎
邱毅：微博在陸成偵測危機管道
專注當下 張凱貞找回球感
揭發走私石油 泰南記者被追殺
蘇貞昌：陳定南風範 歷久彌新
兩男缺錢勒贖 警救女脫困
高孔廉頓悟談話 陸學者：貼切
中樂透不知 老婦含辛茹苦度日
亞航X明年首季大馬上市
貿協赴新德里推廣台灣精品
國民黨：小圈圈說法 非事實
男溯溪跌斷腿 直升機救出
全民運開幕 陳(沖)放天燈祈福
台法聯軍 挺進海碩女網冠軍戰
未住三星 陳文新：服務最重要
美災區大鬧油荒 居民沮喪
今彩539頭獎槓龜
涼山特勤隊 神祕著稱
選前3日民調 歐羅續纏鬥
李天羽妻病逝 家人不捨
金音獎 激膚樂團大支分奪3獎
桃猿壯行出征 挑戰亞洲列強
美大選倒數 選舉奧步出籠
明寧靖王季 炮炸宋江獅壓軸
俄亥俄770萬選民定勝負
蘇批農地未復耕 重建會澄清
火星地貌照 地底冰川似有水
台灣國家人權報告書 將進行國際審查
全球十大咖啡城市 台北入列
美國大選為什麼星期二投票
金墩米案件 農委會主委跳腳
坦承看錯檢驗報告 金墩米致歉
點亮愛 竹市千人跳天燈舞
推動人文關懷 謝長廷明年有意再訪中國
國民黨中評委會議 大老批＂馬用人小圈圈＂
華府人權行動中心: 台灣前總統的尊嚴必須得到尊重
俄媒: 中國殲31是美F35「山寨版」
金墩米農藥殘留過量 竟是烏龍鬧劇
公務員出創意書 日本創意公司來台洽簽日文版權
美房市回春 歐巴馬意外進補
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
大選碰救災 歐巴馬兩頭忙
歐盟鉅資援助緬甸
東北季風增強 高溫下降
北京遊船18大停航 網友訕笑
梅克爾擬訪英溝通歐盟預算
歐巴馬連任 泰能兼顧大國關係
火箭首節 林書豪3助攻
半場結束 林書豪5分5助攻
美國大選 印度不關心
巴西樂見歐巴馬連任
陸論釣島：解鈴還需繫鈴人
選慈善好點子 網路可投票
免美簽上路 外幣帳戶開戶增
18大後兩岸經貿 工商界關心
網路援交少女 男緩刑3年
3節打完 林書豪10分7助攻
德政要：歐巴馬外交政策更重歐
無證據 男涉性侵二審改判無罪
18大後 中共經濟政策估持平
美總統大選 英支持歐巴馬連任
駭客推假網站 Win8當誘餌
古坑APP 串連咖啡產業文化
農心泡麵致癌物微 暫不需下架
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
火箭迎戰拓荒者 平手加班
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美國大選 義大利成議題焦點
遊覽車大體檢 工時列重點
火箭主場加班 不敵拓荒者
試委建議 慰問金搭配志工機制
以色列民意一面倒 偏好羅姆尼
馬特爾耗動物園 發想少年Pi
黃金跌深 短線再測支撐
中共17屆7中全會將閉幕
美大選兼公投 議題包羅萬象
僑務會議 聚焦經濟健保
軍職退撫失衡 關中幾度示警
菜價回跌 10月物價紓緩
聽障自由車賽 台中站起跑
騎單車環台 花蓮歡迎抗癌勇士
全美唯一 加州亞裔選區受矚目
火箭主場加班戰敗 豪取13分
政策重返亞太 印尼挺歐巴馬
偵測飛彈 日擬研發無人偵察機
拉麵致癌物 代理商：加熱產生
4500年前埃及公主墓現蹤
丁守中表態 參選台北市長
軟實力 總統臉書讚文化工作者
蘇起：九二共識關鍵在互信
北京降下初雪
新控制器 降低調光LED成本
北市徵才活動 釋259職缺
公務員推政策 創意行銷兼包裝
旺季到 記憶模組廠成長可期
台積電先進製程 維持獨霸地位
007經典座駕 重現大銀幕
空巴casino 餐廳非賭場
中油：汽柴油降 1角
台灣大道萬人路跑 張鈞甯打卡
板南線龍山寺站 1男跳軌
加州一面倒 難炒大選氣氛
憂誤導基層 藍駁丐幫說法
促日重啟漁業會談 台擬禁漁期
18大後兩岸經貿 預期更緊密
水電瓦斯繳費 放寬至21天
美媒估選舉人票 歐巴馬暫領先
實價登錄 台北市揭露率6成
男跳軌 龍山寺站恢復正常運轉
台股續彈有望 量能不足藏隱憂
今年新基金 海外債券最夯
18大前 胡德平撰文籲改革
陸媒：民眾盼18大帶來公平
教宗主持彌撒 緬懷單國璽
陸：十年間免窮國1400億債
監督核安 藍委促設特種委員會
實價登錄網 16日前上雲端
陸媒：續用科學發展觀指導對台
中石化安順場 底泥整治船啟用
結合詩文 朱宗慶擊東南亞樂曲
成敗皆女性 歐巴馬力搶婦女票
美媒：火箭不能看哈登個人秀
日：陸海監船侵入釣魚台領海
美津濃高球賽 妮妮第4
政治保守 大馬對美大選不表態
美術園道展售會 原民農特產讚
選舉考量 美中貿易戰只是口水
海碩盃決賽 張凱貞輸首盤
9州左右美大選 多數州超無感
書香傳千里 救國團募書送偏鄉
黨內表態參選 藍：歡迎
7億罰款僅收2成 環署盯追繳
得罪汽車業 羅姆尼關鍵州落後
辛拉麵金墩米 官方檢驗將出爐
安置受虐兒 民團盼建團體家屋
向左向右 美選民將做抉擇
林書豪：這不是場漂亮比賽
歐洲電影獎 愛慕入圍6項
立院5日初審 基金代操須公告
花蓮助小農 市場設臨時攤位
韓女公務員遭性騷擾 7成隱忍
狹幅盤整 新台幣持平
誰任主席 中共軍委最大變數
李克強 法學與經濟學兼備
中共政壇新星 孫政才農學通
北京初雪大量樹倒 數千戶停電
18大維穩升級 陸逮百異議者
青花魚6月禁漁 明年起實施
陸學者：習將施惠爭取民意
桃猿出征釜山 充滿信心
18大新聞中心撤趙紫陽照片
交通導護11載 8旬嬤樂活
聖露西亞參眾議長聯袂訪台
行動創作獎揭曉 微電影吸睛
習近平說故事 將被拍成電影
金墩米檢驗報告 最快晚間出爐
藍圖書委政大管理 12日簽約
中秋博餅 金門爭取入觀光年曆
台塑汽柴油 調降1角
糖尿病患7成太胖 僅3成減肥
雖不滿意 歐洲寧選歐巴馬
甘肅蘋果滯銷 官至廣州叫賣
日媒：陸船連3天入日「領海」
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
阿里山紅茶 特等獎1斤18萬
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
郝龍斌：北市努力拚經濟
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
行動創作 5學生奪微電影首獎
中共通過薄熙來劉志軍開除黨籍
回應質疑 謝：未違背建黨初衷
夢幻重機車亮相 印尼粉絲很嗨
常客潘書瑋 簡訊文學大贏家
控管外勞 勞委會擬採燈號示警
朴子改制20年 刺繡展成果
軍情局：與業者研商資訊非機密
行動創作獎 聚焦小三同性話題
醫界苦水多 邱文達：自助人助
促銷台中豬 胡志強品嚐焢肉飯
胡志強：提供協助防治家暴性侵
農委會：金墩米檢驗沒問題
基層護理成立工會 爭勞動人權
旅義美國人 幫歐巴馬催票
查非法外勞 官民互控違法
草地樂活節 陳昇演唱掀高潮
中共7中全會閉幕 8日辦18大
沈世宏訪台南 公園體驗生態
中共增補范許2人為軍委副主席
促進就業預算減 原民立委請命
旅行平安險保費 明年起調降
印度關心北京換屆 甚於美大選
環署預警 陸沙塵恐南下襲台
台灣大行動創作 人氣獎出頭天
范長龍升官 大聯勤改革受肯定
行動創作 鈴聲獎串連寶來塢
防商業房市泡沫 港府將出招
衛署抽驗市售米 全部合格
立院審政黨法 台聯籲黨產歸零
農委會：金墩及市售米抽檢合格
高雄國際會議中心 熱鬧開張
許其亮升軍委副主席 空軍提升
火箭雖落敗 票房開紅盤
20分鐘內犯3案 警逮慣犯
湖面泡牛奶湯 埔里溫泉迎賓
國籍航空購機 近年偏愛空巴
梅克爾：歐經濟危機恐再拖5年
男吃霸王餐 還搶酒女皮包
中共武警部隊司令遞補中央委員
台北炒飯大獎賽 大二生敗大廚
誰入主白宮 可能延宕數週分曉
美媒預言羅姆尼敗選 挑5敗筆
印度內閣經改 國大黨集會力挺
疑妻傳送曖昧簡訊 夫毆妻送辦
中共軍委異動 常萬全未見新職
新生代歌手義演 助青年復康
金墩米過關 檢方仍續查
強制責任險保費 明年3月調降
丐幫說 連勝文特助籲重經濟
活絡股市 金管會籲降融資利率
曾挺薄 張軍任中紀委副書記
歐巴馬經濟績效 面臨選民審判
范長龍許其亮簡歷
西班牙雇用失業者重建災區
資訊爆炸 中小企業最受衝擊
風災影響 新澤西開放電郵投票
稻米安全無虞 金墩米仍表歉意
陸軍報首證實 航母艦載機訓練
貞可惜 海碩盃單雙打都拿亞軍
陳(沖)：多數人善用健保制度
慶醫師節 郝龍斌表揚住院醫師
溫家寶赴亞歐峰會 傳將遇日相
買素地 杜英宗：南山均有計畫
曼谷台灣高教展 吸引泰國學生
台大閘蟹赴陸參賽 拿金蟹獎
劉政鴻：合作養殖鼓起百姓口袋
降ATM跨行費 年省4.2億
續挺歐巴馬 日小鎮辦活動
澳洲男英師 網貼兒童裸圖
軍方：退撫改恩給攸關國家財力
常青田徑賽 9旬翁破世界紀錄
金墩米烏龍 辛拉麵虛驚
紐時：習近平將帶大陸與美抗衡
民調：歐巴馬領先 國會不變天
中共軍委新人事 顯作戰新思維
亞太業餘錦標賽 潘政琮奪亞軍
野田內閣支持率不足2成 新低
薪資傷痕 恐減緩美經濟復甦
歐盟主席訪泰 加強合作
中共軍委新人事 胡習有默契
西螺媽祖起駕 遶境雲彰會香
林毅夫：陸經濟第4季將回升
台發明家紐倫堡展獲83面獎牌
義美採用環保淨米技術為國人健康把關
中興大學93週年校慶 熱鬧登場
CNN民調：歐羅各49%平手
內蒙古發現大規模鈾礦
Win8沒力 十月NB出貨減
顧慮大陸 日取消日美奪島演習
全球民調 歐巴馬「狂電」羅姆尼
愛瘋效應 富士康港股升近3成
中共黨員數達8260.2萬人 比英法人口總和多
北市「放棄爭取2019亞運」 綠批：為選舉亂開支票
迎接18大？ 北京下第一場雪
「6盎司的鑽石–黃金比例之菲力」限量推出美國乾式熟成菲力牛排
北京大雪 近2000人困八達嶺高速
香格里拉台南遠東推出2012尾牙春酒優惠專案
福建古田臨水宮聖母鑾駕 12.11駐駕台中「圓明觀音廟」
10月外匯存底3,992.16億 增加12.62億
立委: 政府基金委外操盤手 利用買賣賺退佣
廣藝愛樂 重現草原小姐妹
監委出國考察費 保留送協商
tokuyo系列按摩商品 折扣加碼破天荒
暴雪困長城 2日本遊客喪生
美家長抗議跨性別者用女更衣室
大選倒數2天 歐巴馬小贏
重新卡位 法國目光投向亞洲
油價走勢 短期觀察美大選結果
保單月配息 收益比包租婆高
GDP看升 新興股市漲勢佳
平板市占 蘋果衰退
紐澳東南亞 測試設備市場增溫
大陸服裝出口連月減東協竄起
受惠颶風 歐巴馬選前民調領先
琨豐建攜手松下 打造綠建築
東北季風增強 北部偏涼
英金融時報表態支持歐巴馬
美大選近 學生失業群成拒投族
紐約馬拉松取消 跑者自己跑
倒數計時選情繃 歐羅最後衝刺
工研院科技研討會 6日登場
台股基本面佳 留意美大選
歐債危機暫歇 美財政懸崖勢危
看齊日航 夏普恐尋求政府紓困
網購周年慶 主打日用品促銷
10月物價 年增2.36%
台股開盤下跌17.75點
亞洲航空闢菲台廉價航線
全美民調平 歐巴馬搖擺州領先
軍人退撫 高華柱：配合政策
無論誰當總統 美經濟蓄勢待發
李烈鍾鎮濤續情緣 片場話當年
希撙節將表決 歐元區面臨考驗
FTA效應 南韓進口車遽增
實價登錄 李鴻源：當政策依據
傳豐田汽車擬上修年度營利預測
誆作法真詐財 男判1年1月
海膽五幅對稱機制 中研院解謎
中鋼前10月每股賺0.3元
無預警裁員 早盤友達股價弱
李鴻源：恢復黨籍沒時間表
中美晶併日商 成本降16%
新台幣匯率盤初走升
歐巴馬父肯亞老家 瘋美大選
英媒：天津漸成網路審查之都
韓片Touch 台灣影迷可期
日核災除汙津貼 恐被業者吞掉
加財長：G20料給美減赤彈性
憂希臘紓困 歐元創1個月新低
紓困款無著 希股漲勢無以為繼
外貿疲 廣交會人數成交雙下滑
證所稅 財長：府院不會動搖
環署：沙塵暴恐襲台
高華柱：退輔會應安置退伍軍人
怕被騙 陸小鎮送飯駕駛不敢領
淪全額交割 華亞科創歷史新低
學雜費調整方案 教長否認黑箱
神明前偷香油錢 男遭法辦
主計總處：全年物價不逾2%
證所稅 財長選設算課稅
搶兩岸商機 85度C開第一鍋
電燈開關爭執 婦人互毆判拘役
九二共識 高輝：兩岸協商基礎
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
討論中國問題 蘇：勿人身攻擊
拚經濟 陳(沖)：建長期發展基礎
美大選前夕 韓元自高點回軟
經長：經濟不佳 有責任更努力
日盛投顧 看好RAMBO股
台綜大成立 總統盼助培養人才
台股量縮 個股表現
Panasonic股價創新低
柴油車最多 中市議員憂空污
鐵礦砂交易冷 BDI跌破千點
車市吹冷風 汽車股不妙
孩子不像父母 陸男告整容妻
豐興本週產品全面調漲
進口韓國泡麵 衛署驗無害健康
12樓摔落 女子僅受輕傷
宏都拉斯10月份物價上揚
秘密財產案 傳溫家寶自請調查
傳河南傷殘上訪者引爆炸彈死亡
降稅價照漲 立委：政府冤大頭
拚經濟進行式 陳(沖)：奠定基礎
立委建議 設地震公眾廣播系統
昏倒值班台 南投1員警不治
陳(沖)：證所稅影響沒想像中大
寒戰空拍景 預告搶先看
軍人退撫 陳(沖)：不可輕率決定
談匯率 經長：尊重央行決策
習近平時代到來 大陸問題成堆
赴美免簽護照 中央印製廠印製
美大選在即 後市看誰主白宮
習對台政策 2016是關卡
北市10月物價 年增1.8%
總統盼美選後 TIFA有進展
預算遭減 教檢報名費可望降低
接台綜大校長 朱經武要求做事
駐外軍人忠誠儀測 改每年1次
衛生署：米安全 泡麵無害
蔣偉寧：學費不宜掛勾失業率
屏縣府發行 首張客語流行歌曲
普悠瑪上路測試 鐵道迷圍觀
警處理糾紛 起獲槍毒
朱立倫：沒時間思考參選連任
群聯：東芝貨源供應無虞
量縮盤整 台幣午升5.5分
內政部：性工作者不需技能檢定
軍103年向美購2艘派里級艦
榮化高雄楠梓研發中心動土
醫材法規調和年會 資訊交流
美大選對台影響 經部專案研究
見證文化 北市增兩歷史建築
監委一人一台車 朝野立委質疑
中共首席智囊 王滬寧
陸官媒：政制改革不走西方路徑
梁振英：港能助陸企走出
投資發威 印尼GDP高於6%
駁丐幫說 藍：黨中央必須澄清
物價漲 102年所得稅可少繳
日美演習登場 防衛西南島嶼
長程預警雷達 資訊不分享美方
韓泡麵可銷售 業者感謝衛生署
父子患血管母細胞瘤 及時治療
尼加拉瓜地方大選完成投票
偷機車排氣管 監視器全都錄
朱立倫：合併議題仍屬反映階段
彭于晏演兒子 梁家輝讚不絕口
85度C賣火鍋 明年開牛排館
10月出口 財長：小幅負成長
網路龜速究因 綠促張善政道歉
頻寬如機場 張善政：資源有限
中市議員：個資法造成服務困難
用字過重 夏普改英文財報聲明
邁頂計畫 立委擬凍3/4經費
港媒：中共政治局委員團派主導
虧大 Panasonic慘跌
Q4液晶電視出貨 季增近1成
4大面向利多 資源類股看好
美限醫工時 減疲勞但恐缺訓練
台股收盤跌25.11點
稻米烏龍 金墩公司再道歉
涉詐騙藝人 檢發動搜索
台北股市跌25.11點
拳毆前妻亮刀威脅 警制伏莽男
匯豐港PMI上50回復擴張
台灣國際衝浪賽 台東登場
監委考察奧匈捷 立委質疑
11月台指期跌21點
11月電子金融期齊跌
榮民抗議 藍委聲援
印度人隨地便溺 政府出招導正
美大選前觀望 台股小跌
兩岸服貿談判 未涉及一類電信
對抗不景氣 兼職職缺成長
年輕媽疑燒炭 一家三口急送醫
大立光10月營收創新高
拚場到凌晨 歐羅最後衝刺
北韓戰機上月曾逼近南韓
三大法人買超台股18億元
壯陽藥治攝護腺肥大 排尿順暢
上市股票本益比22.5倍
申請入學 118系英聽檢備審
民間英語能力調查 台輸港日韓
小腳丫奮鬥記 早產兒說故事
統一易混淆 生醫判變更登記
綠肥變雞精 創新產業驚豔
觀賞魚博覽會 彩色海馬超吸睛
溝渠撈取機 獲國際發明特別獎
德桌球公開賽 莊智淵男單第3
控前夫攜新妻同住侵權 遭駁回
虐死同居人兒子棄屍 男判重刑
陳(沖)：加速公共工程躍升計畫
美總統選後 台塑化：油價小漲
朴槿惠：將和平壤互設辦事處
周杰倫桂綸鎂 合體頒金馬獎
新台幣兌美元收貶0.5分
路權執法 高市行人違規多
農糧署：國產米安全 安心購買
不給看隱形戰機 陸改卡蘭行程
全球富豪榜 印尼巨富皆福建人
10月外匯存底月增12億美元
金墩效應 陳保基：下架要通報
謊稱低價買車 多名藝人遭騙
越南性別比例失衡 日趨嚴重
王郁琦：入國民黨無特別考量
遠雄獲頒光纖寬頻建築標章
蘇貞昌：持續強化台美關係
音效光影對話 杜篤之談甘苦
8臍帶血業者 契約不符規定
湖北破最大盜墓案涉上億元
珍涉多案 合併執行19年2月
北京雪困日籍遊客 確認3死
貝里斯永續發展部長訪台
傳習近平化名探台情 廈大否認
唯舞獨尊 嘉市飆舞節9日登場
台潛力產業 拓銷菲國前景佳
市售製麵包機 半數安全性不符
南僑慨助 嘉義樂樂棒球開打
陳保基：稻米安全 不互踢皮球
信扶脫貧 阿嬤圓夢創業
撤辦亞運 郝：盼全力辦世大運
KANO開鏡 找回純真棒球魂
賴清德勉單親學子正面思考
相信草藥偏方 男子罹腎臟病
醫療機構消防 桃縣稽查
防登革熱 高市清除林園髒亂
男酒駕被逮 冒名應訊露餡
推環保成效佳 台積電康寧獲獎
路旁賣龜鹿二仙膠 夫婦遭逮
中央氣象局氣象報告
雙手縫出希望 單親婦女學技能
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
陸軍方：勿把安全寄望他國
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
計畫屆期 部落支援教師憂失業
德公開賽 莊智淵又輸奧運對手
陸媒回顧胡錦濤主政10年
勞檢鋼構工地 遠雄金鼎遭罰
電腦選好米 提昇稻米品質
沉迷電玩花光錢 男搶皮包被逮
安古蘭台灣館 徵參展漫畫家
摃丸業者設檢驗室 把關製程
賴清德：南市登革熱疫情已控制
熱愛生命 抗癌22年未復發
IC設計10月營收 義隆登頂
北市抽驗包裝米 皆符合規定
中共新領導人 技術轉為專家型
年輕媽燒炭 子女穩定母命危
台灣青少年發明人積極走向國際
遭騙 宋新妮：對方像朋友難防
日人長城遇難 旅行社難辭其咎
校舍耐震補強案 4年80億
胡志強：傾向不再出售市有地
台日漁業會談 陳保基：準備中
芝加哥兒童影展 公視節目獲獎
台塑四寶10月營收 南亞失色
北市女性去年自殺死亡率增加
吸血鬼骨骸鐵釘穿心 英出土
推智慧電網 英與澎湖尋求合作
山豬逛大街 員警趕豬找飼主
茂德中科廠標售 11月底決標
台菲EPA評估 明年3月出爐
游：綠若國民黨化 將遠離執政
后里母子燒炭 胡志強關切
涉盜牛樟木 兄弟送辦
陸抗議達賴訪日
偷車遇警 慌張跌倒露餡
富士康港股價大漲3成1
收漲31% 富士康：不知原因
紐倫堡獲獎 光啟學生證明自我
基隆市議長盼基北合併
縣市節電競賽 嘉市首次奪冠
集保基金資訊傳輸服務上線
規復釣魚台 全面解析保釣運動
泰踩線團探路 高雄怨航班不足
建立有機國家 游錫(方方土)推立法
10月外匯存底 近4千億美元
猥褻星夢少女 男遭起訴
越南將微調軍公教薪資
台灣小發明家 紐倫堡出風頭
阿瘦皮鞋慶一甲子 進軍大陸
倒數一天 歐羅搖擺州最後衝刺
美媒：火箭隊需要時間磨合
新北續爭取承辦2023年亞運
台灣5強片 征戰亞太影展
美大選 專家：別迷信題材股
陸媒：殲20有第3架原型機
中共18大安保：護城河工程
客家美食 拚進觀光年曆票選
美大選預測 印州維戈郡最準
羅姆尼勝選 華爾街較可能加薪
北市十月資遣數 月增逾26%
央行阻升 台幣收貶0.5分
商業服務業景氣 連十黃藍燈
外資上周賣超4.94億元
中央社日文新聞進入日本市場
中共18大 西藏代表團抵北京
颱風期間 166專線擬免費
新住民香草咖啡館 謝立功探訪
趙藤雄：打房應告一段落
吳清基：台灣技職教育世界稱羨
日客掉皮包 員警熱心協尋
戶政人員助單親小孩就學
基北合併 郝龍斌：不符地制法
匯豐料陸經濟軟著陸
台灣指數成分股調整
陽明山楓葉紅 橫嶺古道見的到
孟買恐襲犯高燒 排除染登革熱
珊迪災後重建 帶動美明年經濟
103年報稅 每戶少繳2千
吳伯雄熟年誌 大談夫妻情
達賴喇嘛訪日 籲大陸改革
貓狗當家 家樂福結盟推寵物險
王岐山張德江 穩入常
德國羽賽 周天成封王寫新頁
阿嬤拚圓夢 素食店東山再起
試院：公保年金所得替代率較低
勞保局金管會 設代操通報機制
成大醫院院長病逝 享壽61歲
中信銀參加中廣核集團債券承銷
援扁送黨議處 綠高市議員喊冤
菲媒大幅報導 台灣能見度增
不談政治 連勝文籲重經濟
曾淪性奴紅毛猩 受訓待返叢林
今彩539開獎
瑞恩航空淨利增 倫奧後生意好
貿協在阿聯推廣台灣商機
威力彩開獎
脫硫渣污染 屏東崁頂鄉民抗議
血滴子電影發布 阮經天分身赴會
陸向世貿投訴歐盟補貼太陽能業
團餐PK 開放民眾網路票選
陸籲兩岸 商簽文物交流協議
立院臨提 環保署雲縣不互指責
SMAP名曲 30年版稅冠軍
富邦金前3季EPS2.39元
蘋果工會盼會面辜仲諒
入黨議題 楊秋興：尚未思考
蕭萬長：台日產業互補 創雙贏
美股波動低 歐巴馬選情加分
開源節流 豐田財測上修獲利
台維斯盃決賽 西由費瑞爾領軍
陶藝個展 石山哲也醉心創作
中華發展基金補助 立委籲公開
治安會報扎根 新北提升見警率
超越夏德大樓 俄高塔歐洲最高
訪中東賣戰機 英相：正確合法
花蓮發生規模4.7地震
肯亞鬥牛 名叫歐巴馬公牛獲勝
索馬利亞任命首位女外長
安全農業 金屬中心推農產聚落
桃機停機坪下陷 影響地勤安全
陸中央發意見 加強村級民主
威力彩頭獎槓龜
謝系議員連署辯論 促黨勿麻木
志工器捐 張王明珠遺愛人間
今彩539 頭獎1注中獎
為女尋父 法前部長達提上法院
備戰亞職 桃猿面臨天冷考驗
18大前 陸網路未封撕毛像照
女老師性侵男學生 遭彈劾
歐盟補貼太陽能 陸向世貿提告
擔心遇刺 戴克辛縮短訪緬
台發明人盼紐倫堡參展開拓市場
歐巴馬最後呼籲 勿放棄改革
法國費米納文學獎 德維勒獲獎
成人英語能力 台輸港日韓
盈正案 ING安泰全數認賠
金墩米重新上架 賣場審慎
蘋果週末賣出300萬iPad
美民調專家 多看好歐巴馬勝選
歐洲醞釀串連大罷工
羅姆尼：美歷史新頁我已準備好
台經院下修成長率至1.16%
共體時艱 總統及首長特別費刪減1/4
達賴訪日 中國提嚴正交涉
中共查溫家寶「資産」 所為何來?
旗鼓相當 歐、羅關鍵州最後衝刺
首長特別費 北市也要刪
「抽刀斷水水更流」是自然道理！
COACH Boyfriend 2012冬季系列 光彩奪目 錶現時尚
金大體育館上樑 明年七月落成
Eclipse易口舒無糖薄荷錠 繽紛野莓 冰氛上市
免稅額提高3000元 380萬戶受惠
中共十八大後對台北交流的省思!
尾牙春酒饗宴變渡假
奧萬大賞楓 11月下旬最美
美大選搶頭香 “第一小鎮”歐巴馬領先
對手抬頭 蘋果平板市占衰退
惠譽賞臉 土耳其喜獲投資級別
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
古巴市政選舉 85%選民投票
研調：DRAM供需可回復健康
巴西哥倫比亞將擴大雙邊合作
歐羅端出牛肉 選民自有定見
台股震盪 寄望下半週後走勢
市調：明年液晶顯示器出貨下滑
投顧：美大選後 財政懸崖藏憂
南北房市加溫 高雄移轉增3成
台新金法說 關注購併紐約人壽
工研院辦科技研討 七大主題
歐洲：羅姆尼「不是我的菜」
羅姆尼揚言炒柏老 不利葛洛斯
台股壁上觀 待美大選結果
東部偶雨 西部天氣穩定
大選日 歐巴馬老家打籃球
災後 紐約州選民可任選投票所
中日財經官員 G20短暫交談
美風災過後 煉油恢復油價漲
美股漲 靜待總統大選
倫敦牛津街點燈 熱鬧迎耶誕
巴西企業看好世界盃商機
挑戰朴槿惠 南韓在野談聯手
阿富汗總統將訪印度 加強對話
涉性侵新員工 老闆求重刑
全球冬遊景點 台高鐵之旅獲選
談美大選 余杰：想投廢票
●【台股開盤】上漲37.66點
總統：願主動刪減1千萬國務費
一代宗師預告 四大拳派展氣度
陳(沖)：機要費聯繫費各刪1/4
美大選詭譎 美元多空將攤牌
美大選和澳利率決策前 亞股跌
義生物農藥 吃得安心又環保
義蔬果農藥殘留少 優於歐盟
人行官員：美大選對人幣無衝擊
台東優質伴手禮 得獎名單出爐
屏警機車半數逾齡 汰換3百輛
陸製胸罩疑含毒 越婦女抵制
語言不通 比利時法官放人
華裔夫婦竊GM機密案 美審理
誤送輓聯 王金平：檢討流程
薄案開庭 律師：或18大後
大立光營收爆衝 亮燈喝采
新台幣匯率 盤初走升
女子疑跳海 漏夜搜救無獲
台經院估CPI逼近2%
刪國務機要費 陳(沖)：共體時艱
傳富士康吃愛瘋5 鴻海走平高
社交網站助瀾 菲HIV病例增
化民怨 西在野黨促協助房貸戶
總統：朝野勿內耗 回到拚經濟
著內褲急出門販毒 通緝犯被逮
紅色閃電來了 10日開打
鄉村開咖啡館 素食西餐熱賣
興農牛最終戰 期待打出好球
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
耶誕音樂播太早 加商場遭抗議
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
決戰搶票 歐羅全美民調差兩趴
微軟推遊戲大作 最後一戰登台
習近平為白羽 港媒：弟冠兄戴
全國科技會議暖身 預備會登場
物價漲 陳(沖)：調免稅額減負擔
美大選 加國歐巴馬咖啡屋沾光
經濟示範區 陳菊：勿淪加工區
放下3C護眼 奧比斯辦健走
美大選前夕 台股觀望
釣魚台爭議 9月日客來台減少
氫能與燃料電池研發成果發表
陸官媒：必須追求民主公平
明年台IC產值 成長5.6%
婦頭暈目眩險休克 紫斑症作怪
菲：菲美關係 不受美選舉影響
涉性侵偷拍 李宗瑞遭起訴
遭違法資遣 教師請求薪資勝訴
台自來水供水普及率 逾9成
二技統一入學測驗簡章公告
陸普通話排行 承德人最標準
總統：最好的決策應勇往直前
刪國務費 府：消弭朝野衝突
豪隊友 哈登獲西區最佳球員
學生巧思發明 紙巾乾濕皆可
藥袋有圖片 台中慈濟更便民
財部成立證所稅小組 如期開徵
陸學者：調查財產應擴及眾官員
物價漲薪資凍 穩健配息產品夯
神經內分泌腫瘤 難察覺
中歐拉丁美洲 文化部擬設據點
不堪虧損 鈴木將揮別美國車市
日銀官員：無限額貸款助貶日圓
日媒：陸公務船連18日近釣島
介紹台女陪酒 日消防官被捕
大學學雜費調整 教育部思考中
財政懸崖當頭 美債違約風險飆
平板電腦 微軟蘋果賺最多
劉兆玄：有感政策需不畏抨擊
召回瑕疵除濕機 標檢局籲注意
朱立倫：淡北道路最好銜接洲美
中共18大代表 80後冒出頭
高中英聽測驗第2次 7日報名
不景氣增自信 粉領族選鞋增高
總統：多管齊下 解決青年失業
烏航虧損 烏政府擬另成立國航
靠針線養3子 單親媽獲表揚
王品托盤賽 副總統讚台灣之光
美國大選 外交部任務小組關注
陸IC設計2015年趕上台灣
肯亞巫師預言：歐巴馬勝選
中共18大代表145人是老闆
中美洲5國聯手 倫敦推展觀光
內外皆凍 GDP處1%邊緣
談媒改 學者籲設內容多元基金
沖床意外 工人4指壓碎
國道三拖板車撞貨車 司機送醫
朝野立委支持推動景觀法
仁寶資遣案 北市辦就業說明會
台鐵15分鐘生活圈 房市看好
受惠觸媒廠轉單 台塑獨樂
聲寶：年終獎金加5成
進口中藥材 衛署抽檢掛保證
台股漲 新台幣午升7.3分
劉兆玄：兩岸應用時間換取空間
李宗瑞案 散布不雅照另案偵辦
李宗瑞性侵案 檢求刑30年
印度9成行政區電價大漲
北檢：李宗瑞道德淪喪令人髮指
金管會：壽險投資不動產要合法
陳(沖)：學雜費常態調整 從未說漲
年終發多少 戴勝益保密
建商聯合會：勿拉高公告現值
今年台灣封測產值約持平
大林蒲遷村 陳菊允催中央速決
聲寶推84吋電視 賣30萬
彙整8家民調 CNN：歐小贏
總統：兩岸領導人互訪暫無迫切
學生會選舉 投票率低於4成
投票方式不一 美大選亂哄哄
立委補助費法制化 列9日議程
施振榮：領導者應建構創新舞台
婦人搭電梯墜落身亡
托盤賽保證進王品 學生搶破頭
仿製特高價差牟利 金酒追查
涉藏匿人犯 李宗瑞父母不起訴
決戰大選 歐羅貿易立場異
警用燈閃亮 KTV小開偷來用
全球經濟回神 澳利率意外不變
戴勝益：新品牌鎖定庶民經濟
外勞強制遣返漏洞 勞委會調查
李宗瑞涉吸毒 檢聲請勒戒
北檢：陳美蘭助長奸邪 勿緩刑
台股收盤漲51.32點
總統自刪國務費 減為3千萬
起訴李宗瑞 檢盼彰顯公義
陸官網徵民意 反腐最受關注
萬聖節行搶 華州少年重罪起訴
台北股市漲51.32點
台經院：製造業明年仍顯低迷
愛爾蘭打工度假 須網路申請
封測大廠布局前中段製程
港研Wi-Gig 傳輸更快
松機開發 郝：周邊可脫胎換骨
最後催票 歐巴馬千金神隱
11月台指期漲78點
刪國務費 蘇貞昌：重點不在此
11月電子金融期齊漲
豐田火車站拉皮 鄉民擲蛋抗議
高價電子股回穩 台股收紅
貨車暫停蓋雨篷 機車撞上身亡
基隆怎麼併 議員促說明利弊
績優 5外資升大立光目標價
攔路之狼失聯 花蓮山區落網
最高齡慰安婦 黃吳秀妹病逝
虧很大 陸鐵道部損近4百億
只幫李宗瑞搬家 女友不起訴
陸前國家主席之女 李紫陽逝世
吉林道觀懸百字上聯 無人能對
夫妻吵架 陸女加倍買彩中3億
印尼投協會：鴻海投資案協商中
美小鎮搶先投票 開票呈拉鋸戰
環署：5年內設2沼氣綠能中心
宸鴻前3季每股賺26.97元
退休所得合理化 綠促國是會議
台新金前3季獲利創3年新高
三大法人買超台股26億元
趙藤雄：把餅做大 造就永富
李宗瑞被控性侵案大事記
朱立倫：盡量不委外辦活動
白宮爭霸 印尼官員：民眾挺歐
黃忠義：只要有熱忱 舞台都在
讚總統遭質疑 智庫研究員澄清
淡水河美景步雲端 3D搶先看
婦人攜2子燒炭 阿公報警搶救
談互聯網商機 呂學錦放眼全球
基北合併 郝：應尊重基層意見
錯把金飾當垃圾 焚化爐前找回
長輩服藥錯誤多 醫師籲注意
基北併案 網友支持併台北最多
台中烏龍公文 錯認立委邀開會
經費無著 南投沙雕節面臨停辦
韓國際食品展 台北美食驚艷
登革出血熱增4例 疫情未趨緩
老闆涉薄案 大連實德足球易手
高人一等 姚明獲港大名譽博士
花蓮地震 規模3.5
簡單生活節 用勇氣變得無敵
新台幣兌美元升3分
港特首民意止跌回升
越南愛國樂透 15人中特獎
宏達電10月營收月減近2成
供水大台中 后豐水管橋竣工
旅美殷雄 獲精英特別獎
個資法施行 大學行政傷腦筋
環境教育 環署盼民眾尊重生命
俞正聲微博談服務 網民：常識
運動精英獎 入圍名單出爐
氣候濕熱 仍須小心腸病毒感染
林英傑球衣裱框 對牛又愛又恨
金墩米烏龍 檢方釐清過程
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
失業健保補助 排除補充保費
左右調整助平移 貼心輪椅獲獎
糖尿病發假死 警所長救回農夫
未見野田 溫家寶聚焦歐亞合作
巴克萊：年底前物價壓力趨緩
施明德指檔案遮掩 檔案局澄清
湄公河慘案 主嫌一審判死
投票開跑 歐羅經濟政策比一比
石雕掌財土地公 五結吉祥物
環保署解除沙塵警訊
王金平：審預算 國會角色吃重
新社花海系列活動 17日登場
印尼投資進度 鴻海不回應
水氣不足 奧萬大楓紅不明顯
談社群網路 呂學錦施振榮交鋒
英語列官方語言 陳(沖)：不可能
俄總理訪越 軍事合作受矚目
結夥強盜 分贓2包菸背重罪
社交網路崛起 微博醞釀陸改變
鮑伯狄倫預測：歐巴馬大勝
慣竊民宅行竊 警火速手到擒來
胡志強：國家非靠撙節而進步
長永墓園遭質疑 台塑：無毒
劉曉波獲獎後 中挪領導人首會
血濺街頭 永和男遭砍送醫
景平路易肇事 朱：隨時檢討
陸維權者勞改 特赦組織籲放人
雲縣文化基金會預算 全數退回
債務管理考核 竹市第6
林奕華三國戲 女人成主角
中共18大8日登場
台鐵工務段遭蛋洗 警方將究責
醫學影像 工研院與瑞士商合作
18大前夕 陸發行紀念郵票
升降機突墜落 老婦意外喪命
量縮盤整 新台幣收升3分
張誌家被控脫產 買者沒虛買賣
機上盒涉侵權 影視業者遭法辦
神戶推觀光 力薦牛肉與溫泉
學費調整方案公聽會 教部喊停
兩岸直通 首條海底光纜開工
投打俱佳 中華隊勝興農牛
楊憲宏質疑長永福園用地安全性
不怕競爭 宸鴻以獲利證明
南海爭議 歐盟：依國際法解決
登革出血熱死亡 高市現第4例
農糧署：彰二期濕穀價較同期高
台水：明年1月前無限水危機
美總統選舉 外交部密切關注
美大選佛州五事可能成全國焦點
高捷欠地租 高市府催討
妻要離婚 夫追殺到派出所遭逮
銀行放款緊縮 金管會關切
大選結果 牽動美貨幣政策走向
Fed購債 官員估6千億美元
挑戰歷史 歐羅全力以赴
導航系統出包 遊客受困山區
前車之鑑 歐巴馬記取胡佛教訓
防陸船 日擬調高巡邏船利用率
環署推減碳APP 打卡賺好康
欠款自殺留遺書 檢破地下錢莊
葉世文：房市是中長期投資選項
環島賣可可 台大生騎馬舞攬客
駐以代表投書盼入UNFCCC
購壹傳媒 金管會請辜仲諒說明
王郁琦：海陸聯合作戰
泰親王獲頒外交部特種獎章
大林蒲遷村 林國正促中央重視
冠德建設 年終獎金3個月
吳中書樂觀 GDP可保1%
美大選開始投票 歐羅旗鼓相當
購電動自行車 環保署延長補助
父入獄母失蹤 3童出國尋新生
全球被動元件規模年減8.5%
節電率居冠 嘉市最高享65折
18大入常 4大諸侯聲勢迥異
紅色閃電抵台 爭取勝利榮耀
證所稅 IPO推計所得50%
李宗瑞光碟勘驗 被害女崩潰
內行看門道 美大選5重點
李宗瑞遭訴 律師主張合意性交
嘉市聯合豐年祭 達悟族挑大梁
美青阿姨赴二林 為學童說故事
黃昭順籲發食物券 陳(沖)盼慎重
商人節大會 不畏景氣低迷
署醫弊案 彈劾邵國寧等18人
音樂無國界 南華樂舞迎陸賓
基隆怎併 張通榮：傾聽民意
賣不實食品 momo台判罰
讀者找碴挑錯 莫言曾道歉
歐巴馬若勝選 台股半年後看漲
北市首長特別費 明年刪1/4
醫師病倒丟差 法院判給退休金
高鐵桃園購物城 專營過期名品
在陸用Siri買春 蘋果不准
府院自刪預算 朱立倫跟進
蘇起：美中新局面 台準備不夠
REITs多頭延續機率達8成
茶價夯 鹿谷茶行遭竊700斤
喜愛閱讀 林青霞計劃再出書
涉案判罰 momo台將上訴
日擬放寬美牛進口 明年初上市
俄國奧倫堡州舉辦台灣電影節
加總理訪印度 核能合作受矚目
女師婚外情 判賠丈夫35萬
財長否認2016前不實價課稅
陳師孟道歉 謝長廷：不會生氣
吳副總統：華僑是穩定國家力量
傳微軟擬以Skype整合MSN
流感併發症 逾半是老年族群
美大選日 歐羅面臨選民抉擇
畢卡索複製畫展 仿畫中人現身
高應大實驗室 升級滑軌技術
脫困境 被動元件台廠切三亮點
亞太城市峰會 高市規劃邀大陸
反腐 專家：18大議題之一
創意行銷 雲科大APP綻亮點
北市輔導綠色包裝 成績亮眼
REITs多頭還有5到6年
柯震東演南方小羊 操到有時差
馬玉山：以第三方化解都更疑慮
三星鄉長補選 藍提政見綠拉票
屏東單車季 推廣5條旅遊路線
司徒文：對中美關係非常悲觀
與古巴親善賽 日棒隊名單公布
胡志強：若參選連任爭取黨提名
中京院來台 于魁智再現打金磚
發起人不足 台大工會不予登記
大陸崛起 美日擬修防衛指南
羅姆尼自信 民調俄州勝賓州平
兩歲童搶弟弟牛奶 遭母毆死
美媒：海伍德為英情報員線人
北市醫院安檢不合格 罰6萬
被指出入不當場所 丁育群否認
今彩539開獎
張智閔散布愛 家扶兒也想環島
大樂透開獎
署醫弊案彈劾 衛署：尊重
台灣多明尼加 簽反洗錢備忘錄
電視面板11月上旬續漲
救救肝苦人 持續辦公益募款
AMOLED電視年底小量出貨
亞歐峰會 陸日釣島交鋒
最後參選 歐巴馬大選日低調
陸學者：人民幣仍有升值空間
財長：證所稅102年上路
匯豐：現階段可減持澳幣
惡煞闖民宅 毆傷父子3人
調查：Q4中小面板出貨恐衰退
新孤立主義 大西洋兩岸漸分離
逾百UFO從中國飛向印度
司徒文憂美中關係 蘇起不擔心
美東可望首現台裔國會議員
民航局：松機航高已達極限
南韓大選 在野候選人同意聯手
人才入閣 王金平：可考慮修法
東京南方外海 疑有熱水礦床
中國：盼支持大陸者當選美總統
台灣獎助金 大馬3人獲獎
中信女子高球賽 78選手角逐
求李宗瑞重刑 女檢盼彰公道
台德經濟合作會議將在柏林舉行
李開復：台灣青年缺少創業渴望
中共高層集體投票定7常委
學雜費調整機制 需冷靜討論
明華園深入泰國校園 師生好嗨
吳清友：誠品虧損體認生存之道
美國會選舉 料維持分裂現狀
回應丐幫說 馬盼黨員談話謹慎
環團反對 泰仍支持寮建水壩
台商教種香菇 南非孤兒院脫貧
老婦山區走失 尋獲送醫無礙
美總統選制獨特 遇激戰增變數
馬：用人一向只問能力操守
97歲郭廷虎 1萬公尺完賽
攔路之狼落網 羈押禁見
刪減國務費 總統：共體時艱
大樂透頭獎槓龜
羅姆尼投完票 再奔兩州催票
美大選投票中 美股開盤漲
西思考求援 關心殖利率降多少
德專欄記者批評美國資本主義
今彩539頭獎2注中獎
財政懸崖當前 歐第二任不好當
英智庫預言 羅姆尼贏美股狂飆
陸日爭釣島 亞歐峰會上對嗆
羅姆尼若贏 歐盟擔憂金融法規
低溫投票 美選民大排長龍
歐巴馬拼連任 經濟成勝敗關鍵
搞定先生羅姆尼 接受選民考驗
歐巴馬拼連任 要靠女性與黑人
王郁琦稱「入黨很自然」 楊秋興「猶豫」
一罪一罰 李宗瑞遭求刑30年
港媒：江澤民仍牢牢控制軍權
福州、淡水海底光纜 11.6日開工
俄國防部長貪污 遭總統解職
連勝文「丐幫說」 綠營調侃陳冲是「打狗棒」
HTC十月份營收172億元 月減18.55%
美國大選7日揭曉 不到最後一刻分不出勝負
3艘俄海軍軍艦 5日穿過對馬海峽南下
7日「立冬」 今年冬天提早來臨
美國大選開票 歐、羅互有領先
茅台老董持有記者證 引發爭議
CNN報導歐巴馬勝選
奪得重要搖擺州 歐巴馬勝選
《老包專欄》敬致「反共鐵人」們
友華生技、日本NanoCarrier簽約 中科設廠生產抗癌新藥
固票摧票 美兩黨義工最後衝刺
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
風暴襲美東 強度可能較預期弱
超級俄州 拜登羅姆尼萊恩齊聚
小開夜店被圍毆 北市警逮7人
大選日 加州驚傳槍擊1死4傷
大選日 加州槍擊增至3死2傷
美選舉熱潮 社群媒體不缺席
工研院：明年半導體業小幅成長
IMF警告法國 別步義西後塵
前進巴西 微軟設創新中心
金馬將開跑 中華電共襄盛舉
靜候美大選結果 歐股漲
供應減 原油價格揚
戴爾衝刺企業端 持續投資台灣
投票機故障 美大選傳零星問題
呂慶龍參訪巴黎著名廚藝學院
微軟：明年Q1前 MSN退役
東北季風減弱 白天氣溫回升
歐美股市大漲 有利台股續彈
投完票 紐約人又忙防災
投信：美大選底定 利台美後市
美總統宣誓後 美高收債表現佳
PSY劈腿說 韓媒：無稽之談
歐羅誰當選 風險貨幣都是漲
櫃買今起辦人民幣債券說明會
衝票 幕僚貼歐巴馬夫婦恩愛照
NGO檢舉巴拉圭違反人權
全新改版 宏?全球網站上線
台股開盤上漲13.07點
哥國與革命軍和談 巴西支持
超額進用身障者 精誠獲表揚
遊騎兵：達比修有不參加經典賽
投票機秀逗 要歐巴馬給羅姆尼
聯發科10月業績 年增近4成
英國際攝影賽 西班牙型男獲獎
美大選 金管會持續注意外資
學生巧思洗澡球 自動關水測溫
CNN預測 歐巴馬拿7州
9旬老翁罹癌 醫生合力解病苦
聖保羅加強打擊組織犯罪
重返廣播界 周玉蔻端早餐
倫敦旅展登場 沈呂巡促銷台灣
赴美免簽 6城市旅館推折扣
18大前夕 李長春力挺汪洋
經部AIT 合辦投資說明會
傳多名港區中共黨員參加18大
葉世文：建議投資房市 非炒樓
新台幣早盤略升
總統：面對不同意見 認真傾聽
陸官媒：美選舉制度鼓勵民粹
博士入產業 翁啟惠盼至少1成
陸銀行業巨頭 18大齊亮相
台業者獲亞太馬達實驗室認證
港媒：美大選難改政經困局
美大選 外交部：應不受影響
受惠蘋果 新普順達雙雙上揚
選舉人票 媒體：羅姆尼暫領先
金融領軍 台股盤中急拉
美媒預測 共和黨續掌眾院
錯失申辦亞運機會 陳菊嘆不公
歐盟：香水含過敏成分礙人體
可望恢復融資券 威盛漲停
暗夜無名火 燒死獨居老人
陳(沖)：刪減支出應理性討論
醫師：溫差起伏大 當心鼻過敏
貿協助業者 打入英政府採購
北市民宅火警 119搶救
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
高血壓與B肝 冬令進補止步
陳(沖)：明年景氣 審慎樂觀
胡志強將捐市長特別費
台灣農業計畫成功移轉瓜地馬拉
醫師愛小iPad 專家潑冷水
OBU貢獻增 銀行獲利創新高
18大誰入常 港媒有定論
全球電視製造委外代工逐年上升
與美同步開票 AIT開派對
首長特別費 陳菊同意刪28%
台灣大車隊上櫃 盤中漲逾2成
貿協與阿聯簽合作備忘錄
業績優 股王大立光創新高
法新社：歐巴馬選舉人票暫領先
麵條太白 小心漂白劑下肚
平板百花齊放 蘋果霸業動搖
反國道4聯絡道 民眾躺下抗議
18大小辭典：中共全國代表大會
中共18大 將展開習近平時代
爭諾貝爾獎 翁啟惠盼強化提名
李宗瑞被控偷拍案 移審北院
4關鍵州無黨籍選民偏好羅姆尼
歐雀雅邀請賽 曾雅妮挑戰冠軍
北市人工邊坡 7成已調查列管
經部盼10年內成先進工業大國
勞保破產危機 勞工籲通盤檢討
選舉人票預測 羅姆尼續領先
要教育平權 身障者抬轎抗議
劉憶如：亞洲人將成消費主軸
選情緊張 美投票所外場面火爆
備戰新球季 達比修不投經典賽
傳培生集團求售金融時報
中共18大 黨代會報告受關注
兩岸合祭沈光文 緬懷開台先師
活化休耕 4年復耕5萬公頃
增消費者信心 卓伯源吃彰化米
農村再生成果展 10日登場
王進旺：陸漁船越界漸減少
錢復：兩岸關係好 台美就好
民調：逾半選民認為美國走錯路
專家：人幣可扮演東協結算貨幣
觀望美選 韓元創13個月高點
反學費調整方案 學生教部抗議
宏都拉斯出口年成長可逾一成
持槍恐嚇妻子 男遭逮捕
美大選 賓夕法尼亞州歐巴馬勝
中油龍江路地上權標案 流標
18大小辭典：中共歷次黨代會
高鳳仙：未介入李宗瑞案
美民主黨可望保住參院多數
北市就博會 釋561職缺
北檢：監委待李宗瑞起訴後調卷
代言全原運 曾櫟騁穿阿美族服
國務機要費 綠要設調閱委員會
台灣人民幣業務 可快於香港
CNN：歐巴馬連任成功
吳育昇：馬談話是在做結尾
微軟證實 MSN明年說掰掰
包偉銘菲國行 劇組連環扣催返
陳裕璋籲券商 儘量不裁員
歐巴馬確定連任 改革待續
美大選開票 帝國大廈湊一腳
林祖嘉：開放陸客提升就業
拚經濟 傳產公會組大聯盟
維權 陸南方四省南海聯合巡航
台東車禍 1死2傷
展望佳 10外資升宸鴻目標價
慰問金 吳育昇：支持政院立場
CNN預測：歐巴馬274票
中油新建RFCC 增百億產值
歐巴馬若連任 台塑：油價小漲
勝選 歐巴馬推特謝票
孟昭文 美東首位亞裔國會議員
佛光山雲水書坊 嘉惠偏遠學童
連勝文：為了大我 繼續講真話
亞幣齊揚 台幣午升8.6分
歐巴馬連任 繼續改革路
慢性病連續處方箋 領藥放寬
林永樂：台日漁業磋商持續進行
學者：勞保危機 該譴責勞委會
人才失衡 中研院願扮溝通平台
國務費 藍批蘇貞昌莫須有指控
誤將鄰居當山豬 男開槍打死人
陳(沖)：租稅負擔低 不太敢減稅
歐巴馬順利連任 亞股報以漲聲
看美總統選舉 陸民心生嚮往
美媒：歐巴馬破270票 連任
新店殺夫案起訴 檢籲續押狠妻
試院6首長 刪1/4特別費
李欣芸故事島 國樂曲訴台灣事
中鋼攜手李長榮 綠能生產乙醇
越失明退伍軍人 養田雞致富
美同志選參議員 性向不是問題
友華與日商合建癌症針劑廠
美選後 AIT：台美續深化
連勝文：為大我 講真話
歐巴馬連任 經部盼加強合作
少女樂會網友 出遊遭棄敗興歸
張顯耀：兩岸發展關鍵在台民意
歐巴馬勝 資金寬鬆助房市
去年錄取離島保送 今年無資格
投顧：美股慶祝行情藏憂
買房不買股 陳裕璋：不恰當
陸學者：歐連任台美中關係不變
歐巴馬勝 財政懸崖下一挑戰
台裔孟昭文當選美眾議員
人民幣存保 可望納兩會議題
台股收盤漲50.50點
不適任師 人本要求立即停聘
死了都掛念 美翁復活投票
蘭嶼免費用電浮濫 監院糾正
歐巴馬勝 美股短多財政待解
不畏身障 鄭金雄創業變頭家
台北股市漲50.50點
郝龍斌：全力拚經濟拚就業
宜蘭金馬影展 8日登場
衛署延攬海外台醫返台下鄉
華裔伊戰英雄 當選美眾議員
全美首例 華盛頓州大麻合法化
港學者：大陸應歡迎歐巴馬連任
羅姆尼演說 恭賀對手連任
外交能手 副總統拜登
蜜雪兒：出身平凡 魅力非凡
歐巴馬勝選 外資：美股將震盪
歐巴馬連任 台股挑戰7300
葛來儀：美中挑戰日益增多
李同榮：2年內房價安全
羅姆尼競選總部 蕭瑟死寂
歐巴馬連任 劉憶如：擴大支出
大選後 程建人：台美關係不變
11月台指期漲 1點
11月電子持平 金融期漲
歐巴馬連任 救經濟爭歷史地位
長隧道災防機制 李鴻源憂心
工程採購監督失當 糾正經濟部
LED標誌亮起來 北市試辦
羅姆尼認敗選 祝福歐巴馬一家
美選後 學者：對中政策延續
歐巴馬勝選 慶祝晚會爆滿
吳鳳科大誠實商店 助清寒學生
抗癌自由車環島 夫代妻圓夢
減特別費 李鴻源：政院決定
年輕有衝勁 萊恩政治前途光明
孟昭文期待更多華裔從政
香港美商會長：中美關係持續好
新疆阿勒泰暴雪 機場關閉
學者：台美經貿關係路漫長
李安宣傳少年Pi 男主角亮相
三大法人買超台股54億元
堰塞壩潰決試驗 探索土石流
翡水供應 102年1月前無虞
林書豪視訊解密 也愛迪士尼
陸學者：美中大處雙贏小處零和
歐巴馬勝 學者：經濟持續復甦
總統：推動貿易自由 吸引外資
歐巴馬連任 馬總統祝賀
健保就醫補卡 7天變10天
同性婚姻公投 華盛頓州過關
7年整形百餘次 韓女耗億韓元
歐巴馬連任 印度祝賀
歐巴馬連任 總統第一時間致賀
洛時：歐巴馬第2任挑戰更大
美亞太政策 學者關注新人事
陳(沖)：產業創新 政府助民間
歐巴馬連任對加拿大較有利
歐巴馬連任 駐美代表處祝賀
羅燦煐：李宗瑞權力掌控成癮
美大選 不造成台結構性改變
半導體生態改變 類IDM成形
高市刪特別費 管碧玲促保留
單車環島 抗癌勇士抵屏東
戰金塊 林書豪：以快打快
總統：創造產業價值提高工資
歐巴馬：最棒的還在後頭
芥菜苗送災區 助居民走出陰霾
開個會花多少錢 中共黨費惹議
學者：美將加深對亞太影響力
日月光10月營收月增逾3%
草嶺古道賞芒 午前登山較適宜
警逮28毒販 兄弟情侶均在列
3無尾熊寶寶 邀請民眾命名
蘋果加碼控告三星侵犯專利
搶市場 澳洲品牌咖啡台北開店
林中斌：美中續合作美台重經貿
歐巴馬連任 印度較安心
新台幣兌美元升7.5分
新北議員拱朱 薦朱立倫組閣
陸航母設計師：遼寧號僅是開始
特教性侵案 立委籲落實求償
歐巴馬連任 專家：美元續弱
在台拍片 李安：台灣什麼都有
18大 胡錦濤將提香港工作
貝萊德：歐巴馬連任 支撐亞股
屏榮高中響應飢餓30
同性婚合法化 美2州公投過關
管理員家中藏槍 警搜獲送辦
胡溫習致電祝賀歐巴馬拜登連任
投資土地為由詐騙 假老董遭逮
亞洲小學數理賽 台生全力應戰
康貝爾將卸任 對台政策引關注
首度進駐通路 法雅客展台精品
中美影響香港誰重 學者：大陸
中大破殼藝術節 實驗室變劇場
歐連任挑戰多 美股債漲勢恐緩
歐巴馬勝選 以色列總理電賀
楊志良賴士葆籲全體加薪好循環
18大習近平接班 考驗開始
歐連任 陸學者：美對陸將放軟
18大將揭幕 北京安保如戒嚴
蘋果工會辦快閃 籲資方簽團協
關公真身聖像 將來台遶境祈福
聽逆光飛翔 視障者感動
民進黨賀歐巴馬 籌備恢復駐美
桃園廣場藝術節 巡迴5鄉鎮
擺脫運彩 北富銀1年省20億
日月光：明年成長超越封測業
住宿分享愛 民宿義賣助貧童
專區優質好茶 農糧署邀共享
嘉義瑞太隧道通車 提振觀光業
陸反對日對釣魚台非法實際控制
消除經濟不滿 歐巴馬致勝關鍵
香蕉變凶器 砸傷人眼罪難避
學者：台美中關係短期不變
歐巴馬連任 以色列大選增變數
歐連任 陸委會：盼續支持
華裔歌手周炫美談韓華艱辛史
羅姆尼認敗選 謝愛妻一路相挺
中共18大14日結束
明鏡：歐巴馬險勝缺乏光彩
台北國際自行車展 明年初登場
中共18大 習近平為秘書長
女性落髮困擾 8成雄性禿
民眾不滿徵收 吊車上陣抗議
中鋼李長榮 合資綠能生技
少年Pi主角：學李安腳踏實地
酒店女員工酒駕 連撞3車送辦
恆生：陸放寬銀根機會下降
竹市動物嘉年華 10日踩街
歐巴馬連任 中菲行：貨運回穩
台南多起公共工程 疑詐領保費
蘭嶼用電浮濫 台電推節能宣導
宏仁女中赴日表演 黃敏惠授旗
考察遭批吃喝玩樂 苗縣府反駁
中山女中南側都更 擬建智慧宅
前10月上市報酬率1.33%
德媒：歐巴馬須行動促成和解
癌友獻唱愛很大 籌設中途之家
歐巴馬連任 菲政府致賀
紅色古巴亮相 10日戰中華隊
北市公民投票自治條例三讀通過
膚色的時光 林俊逸回歸舞台劇
中央氣象局氣象報告
力晶賣DRAM設備 充實資金
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
吳志剛：吳伯雄一生忠黨愛國
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
劉德勳：陸不致改變對台政策
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
榮民擬串聯罷免 藍常委籲正視
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
監委質疑員工優惠 中油：已降
中央氣象局 1週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
18大將對科學發展觀做新闡述
選擇美國計畫執行長 來台招商
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
王金平：贊成刪減特別費1/4
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
分析員：歐連任 短期利美股
陸學者：美國軍售台 美中難解
偷友人神像藝品 2男送辦
歐巴馬連任 深化與東協關係
中共避談18大選舉差額擴大
長照預算缺口 第二預備金支應
台達電大規模參展工業博覽會
中華隊補進投手 曾仁和入選
兩岸調查：8成陸人想遊台灣
南市正副議長 自砍特別費
警為無名屍找親人 家屬感謝
台大與輝瑞 簽合作備忘錄
銀行告追夫債 妻駁代養家勝訴
自費參加考察 蟹農哽咽喊冤
氣球也不給飛 18大嚴上天
尼加拉瓜外長3度訪台
防股務自辦亂象 金管會擬從嚴
歐巴馬勝 立委肯定對台美正面
高舉債 高市議會卡財經預算
中紀委正建懲治防治腐敗規劃
參眾院分屬民主共和 僵局依然
暴力討債 被害人嚇到早產
正粄苗栗當標誌 行銷客家米食
抗暖化 環署：城市減碳效益高
台幣收29.2 14個月新高
朝日：日台漁業交涉 恐有困難
小摩：平板明年將加速取代NB
未熄菸燒死女兒 父緩刑
誤認嗑藥亡 男棄乾妹溪畔致死
中共盼與美國走新大國關係
龍應台：社會多給公務員掌聲
搖頭丸扮奶茶 販毒新招警識破
行搶後只敢睡公園 男攜槍投案
北市校園綠籬 體現新城鄉風貌
北市：警若涉李宗瑞案違法必懲
馬祖聯信操演 驗證聯合火力
吃醋溺斃女友 男遭判12年
喜迎18大 上海話不好說
王建(火宣)：我6年薪水都捐了
藍中常會 連勝文言論成焦點
美中台關係 學者：美關注兩岸
台商鼎固 12月初回台上市
SBL領隊通過 洋將大限順延
歐巴馬連任 菲國防與經濟蒙利
權證避險證交稅 調降3年
華裔參選 命中率逾5成
停機坪車道落差 桃機磨平填補
手機上網熱 台灣低頭族勝英美
歐巴馬勝選 誓言朝野合作
順利連任美議員 趙美心談願景
美選後當務之急 處理財政懸崖
湖南大客車撞貨車 7死15傷
美國選舉 華裔出風頭
週刊：盈正案操盤人坐擁豪宅
防毒入侵校園 淡水查獲5毒蟲
郭台銘：與MIT談訓練工程師
陸官方背景學者 訪民進黨智庫
生技園區落後 凍結1/3預算
經部：盼TIFA儘快復談
文資教育扎根 苗縣辦大會考
龍應台憂預算 郭台銘願捐款
權證避險證交稅 降為千分之1
酒後性侵酒女 二審重判
藍帶學院來台設點 相中高餐大
中共：兩岸遲早要面對政治議題
尼加拉瓜運河計畫 來台招商
聯詠股換債 聯電賺4.6億
馬：吳連均善意 團結為重
建商：預售屋房價影響實價登錄
歐巴馬蒙蒂親善 美義持續合作
全民會閉幕 相約嘉市再見
刪年終金引反彈 馬：謙卑溝通
基市員警製毒 警政署查處自清
歐巴馬連任 英國朝野同賀
郭台銘：五要思維 面對明年
復航董座林明昇獲艾森豪獎學金
中共：陸政改須從國情出發
學者：5個不折騰 陸邁向共富
學者：台美穩健發展經貿續加強
長照醫藥費 放寬抵稅範圍
憂丐幫說 曾永權籲團結避分化
大尺寸電視 郭台銘：8日發布
洪一中：盼將冠軍獎盃抱回台灣
投顧：歐巴馬連任財政懸崖待解
基隆刑警涉製毒 免職送辦
醫療刑責合理化 衛署提修法
人民日報總編兼任18大發言人
財部：不影響稅收兼顧租稅公平
歐蘭德電賀歐巴馬成功連任
蘇澳港通棧招標 立委質疑圖利
歐巴馬勝選4大關鍵
歐巴馬勝選 華府政治僵局待解
10年車檢費 第二次省1/3
財訊：蔡衍明是壹傳媒大買家
歐巴馬連任 滬深股市午後回穩
印度產業界欣見歐巴馬連任
復航林明昇 榮膺艾森豪獎學金
陸學者：中美關係將日趨穩定
今彩539開獎
醫師年會將探討近視手術迷思
羅比尼：希臘退出歐元區風險高
勝選有因 歐巴馬棋高一著
富邦長春高球賽 9日點戰火
掌核心 習近平任18大秘書長
歐巴馬連任 金銅領漲商品
歐巴馬連任 美日持續同盟
陸鞋品服飾品牌金麗將掛牌
大麻合法化 美地方准聯邦不准
陳(沖)：美經濟穩定可望帶動台灣
精誠思博合作在台成立訓練中心
中共18大後 政治局常委亮相
越俄訂2年完成自由貿易區談判
金管會：擬降權證交易手續費
開放現貨當沖 金管會暫不考慮
李安鼓勵看電影 尋找人生意義
三高進補要小心 補錯傷身
曼莫漢祝賀歐巴馬連任
大馬賀歐巴馬 盼尊重穆斯林
美選後經濟 工商團體：有變數
辜仲諒友人：購壹傳媒尋投資人
中信高球賽 捐500萬做公益
歐巴馬連任 台幣仍有升值壓力
中共18大登場 重點有3
加入TPP 陳(沖)：速規劃配套
吳敬璉訪綠 學者：陸釋訊號
台美觀察 學者：華府轉至台北
歐債打擊德國 歐盟砍成長預測
ING獲利暴跌 將裁2千多人
18大換屆 陸90後有期待
歐巴馬蟬聯 締造歷史
蘇丹叛軍宣稱砲擊政府軍事總部
客戶節流 愛立信裁1550人
壹傳媒：辜承諾沒有蔡衍明資金
江澤民任中共18大主席團常委
聖若望大學前副校長章曙彤自殺
研究：上班摸魚 有助恢復精神
證所稅 跨年融券有豁免機會
李宗瑞案移審 法院裁押
連任 歐巴馬邁向有為政府
歐巴馬內政外交政策概要
今彩539 頭獎1注中獎
金融稅賦調整 評估效益出爐
歐巴馬連任 英美合作更順暢
容安瀾：未來台美關係無大變化
國債鐘 連4月持平
玄葉：中日韓峰會難促成
副總統宴藍中常委 沒政治味
歐巴馬連任 台美關係持續進展
馬澳將加強打擊人口走私犯罪
核廠零件假認證 南韓擴大查
美州長改選 共和黨僅小增1席
影響治安 李宗瑞收押禁見
美大選新聞戰 媒體現眾生相
選後疑慮籠罩 美股開盤跌
性別影響薪資 女主管少賺很多
花式撞球 張榮麟榮登世界球王
無慶祝行情 選後美股開盤重挫
採訪十八大境外記者 逾1700人
台灣內外皆凍? 陳冲: 世界各國都在下修GDP
美國各大媒體正式報導 歐巴馬獲勝消息
美國國會 兩黨勢力維持不變
中共十八大開議 會期確定7天
中、日「共同管控」釣魚台 中國駁斥
瓜地馬拉7.4級地震 已造成48人死亡
涉收回扣 南投工務處長收押
聯電十月營收 月增1.84%
建廠60周年 金酒文化節16日開幕
歐巴馬才是「丐幫幫主」！
海洋之子技藝發光 水產科學生拼出頭
總統：兩岸和平協議非最優先
美下次選總統 拜登可能不缺席
支持推動改革 歐巴馬將訪緬甸
奧人砸千萬英鎊 蓋歐最大妓院
歐巴馬勝選 拉美裔支持為關鍵
美總統選舉投票率低於08年
瓜國7.4強震 至少十死
惠譽籲美速行動 保護3A評等
建仔偕妻兒返台 盼為國效力
解決財政懸崖 美共和黨提條件
調查：逾7成亞裔投給歐巴馬
風暴襲美 班機停居民撤
代銷：購屋 雙北週邊擇優
調查：巴西6成大學生半工半讀
歐巴馬勝 醫療生技綠能科技夯
車載資通訊高峰論壇登場
券商：陸股底部浮現
投信：美財政懸崖影響不會太大
炒金馬商機 遠傳辦網路票選
加州公投否決基因改造食品標示
希新撙節案 國會闖關成功
白天有陽光 早晚偏涼
瓜國強震 台僑未傳災情
美股大跌 台股觀察權值股
蘋果股價挫 自高點跌20%
駁陸補貼指控 義：符自由競爭
品牌獲獎 新思科技加碼台灣
美股盤後慘跌 選後變盤
歐股盤後跌 美財政懸崖近
金銅價齊跌
歐巴馬勝選 油價重挫
歐巴馬連任 美元料有蜜月行情
18大 英媒：大陸迫切需改革
葛老示警 財政懸崖難擺平
美學者：歐巴馬新任期外交艱鉅
台股開盤下跌58.18點
18大 未按慣例提前發報告
售台先進戰機 美國沒說NO
法國龔固爾文學獎 費拉里獲獎
歐巴馬勝 希拉蕊堅辭接班成謎
批准同性戀法案 法內閣引爭議
電視新方案 中華電凱擘尬場
攝影與外交 呂慶龍巴黎演講
辣椒「漂浮樂園」 開放下載
歐巴馬連任 台促商貿閣員訪台
李安電影回顧展 下週華府登場
歐巴馬應維持對巴西與拉美政策
中共18大開幕 江澤民現身
網路賣生髮慕絲 女獲緩起訴
刪特別費 張博雅：各部會一致
火箭戰金塊 首節豪送4助攻
美股跌 國安基金密切注意
憂美國財政難題 亞股下跌
美歐官員：合作穩定亞洲
18大換屆 有利消費類股
胡錦濤：中共工作5年來仍有不足
火箭戰金塊 球員爆小規模衝突
股匯脫勾 新台幣盤初走升
核四改火力 原能會：不單純
港媒：李源潮明年任國家副主席
特別費刪否 經長：都可接受
台新銳導演 好萊塢嶄頭角
鼓勵廠商調薪 經部：想方設法
墾丁春天音樂季 場地開始申請
外界推測 蘋果金援夏普20億
胡錦濤科學發展觀列指導思想
陳振川：工程保險可考慮政府買
火箭戰金塊 中場豪2分4助攻
壽險傳裁員 金管會盼照顧員工
台駐美處：12日領務暫停
胡錦濤報告 暗駁左右爭端
釣島國際對話 台參與才具意義
18大登場 投顧：不影響台股
港媒：中共7常委確定
台股回測 高價股穩軍心
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
胡錦濤：兩岸和平發展 反台獨
蕭萬長：政府多支持車載資通訊
刪1/4特別費 王金平盼引玉
胡錦濤：推動政改 堅持黨領導
打完三節 林書豪6助攻5抄截
活化淡水河系 攝影比賽開跑
十一帶動 陸全年電視內銷看俏
財政懸崖 歐巴馬第一考驗
全國技術士技能檢定11日登場
李明博盼韓美關係持續發展
全國漁會啟航 總統力挺
胡錦濤：深化經改轉變發展方式
中共18大 施顏祥：審慎看待
投信：財政懸崖問題 及早反應
薄案效應 胡錦濤提法治三不
公投擋核四 呂蘇將上街宣傳
強制要求戴套 加州A片界反彈
大立光逆勢飆 重回700元大關
吳敬璉：贊成兩岸共同市場
台駐加代表拜會蒙特婁僑校
南鯤鯓代天府 凌霄寶殿竣工
查色情行業 河內整頓紅燈區
外資挺 聯發科逆勢揚
林書豪浴血奮戰 火箭不敵金塊
瓜國強震 台商僑民未傳傷亡
胡錦濤：絕不屈服任何外來壓力
美雙反定案 太陽能個股逆勢揚
周麟參訪巴拿馬盲胞協會
全國漁會揭牌 總統：照顧漁民
交通部組改 簡稱變多樣
扣押挖土機零件遭竊 地檢署賠
醫糾修法 法部衛署見解不同
中共18大前夕 3藏人自焚
房市交易量 仲介業估年減1成
海福刀治攝護腺癌 老翁變活龍
個人申請 多校醫學系名額增
大選天災因應 中選會將提建議
18大開幕 人幣續觸區間上方
高市民宅火警 一家4傷送醫
Fed拚經濟 QE3將破兆
紐失業率意外飆高 紐元驚跌
越米出口 邁向世界第1
胡錦濤：兩岸協商和平協議
農委會3年促成逾千位大佃農
百年樟樹下 近距離觀看文學劇
醫師是否易犯罪 法部衛署歧見
胡錦濤：軍隊要機械化資訊化
鴻海60吋電視 賽博週日開賣
北市公寓火警 疑有人受困
陸配取得身分證 擬最快4年
新遊覽車業 12家申請4獲准
Q4面板漲 台廠轉盈有望
尋找影中人 余如季攝影展登場
陳(沖)：嬰幼兒免費打流感疫苗
逼攤商買色情片 警破華西街幫
丁類危險性工地違規 廢合格函
南投葡萄節將登場 北上展售
重利放款 蘭花商涉暴力討債
瓜國強震 國防部評估人道救援
手機聯繫販毒牟暴利 警逮9人
18大開幕 陸股早盤跌
火箭不敵金塊 主場吞下2連敗
歐巴馬勝 港媒分析影響及警惕
原能會主委蔡春鴻向立委道歉
南投工程涉弊 工務處長聲押
凱擘攜鴻海 大電視問世
環評制度 陳(沖)促提改進意見
外資匯入 台幣午升7.7分
劉德立獲亞松森榮譽市民證書
賴幸媛獲勳 感謝總統堅定相挺
陸學者：推和平紅利陸要更細緻
百歲人瑞骨折 微創手術立功
中共18大 陸委會：持續關注
雞馬賊豬喻行程 陸客不認同
胡錦濤：深化收入分配制度改革
外交部盼年底啟動TIFA復談
日歐無縫鋼管 陸課反傾銷稅
廠商賺不夠多惹議 綠批藍挺
施政透明 陳(沖)推政府資料開放
新竹經國商圈屋 吸引首購族
美國免簽 外交部籲據實申報
大馬強打醫保旅遊 主攻陸韓
高市婦女新知：不能沒有妳
房子被查封 臉書罵人有罪免刑
醫療事故補償 財源有異議
肯亞雙胞胎 取名歐巴馬羅姆尼
台股收盤跌44.55點
專家：胡錦濤反擊去中國化言論
中共開18大 陸股午盤暫收跌
甄選名額增 繁星申請都成長
軍醫表揚 高華柱籲支持軍人
風暴再襲美東 紐約強風大雪
美中雙反開打 多晶矽價分歧
巴克萊：大立光目標價900元
高輝：胡錦濤盼對台政策能延續
18大基調：中國特色社會主義
北市公寓火警 住戶疑跳樓自救
台北股市跌44.55點
職業股東未必貶義 男求償敗訴
18大 投信：陸股行情啟動
11月台指期跌56點
年終慰問金 藍營不排除表決
11月電子金融期齊跌
駁東廠論 藍籲謝長廷勿嘲諷
中聯辦：基本法23條待詢港人
吸引人才 擬放寬停居留限制
通知歐盟免罰 華映：不評論
蘇起：兩岸國民共三黨要溝通
終止童妓組織 獲民主人權獎
桃猿火力爆發 擊落中國之星
波蘭美食家 電視介紹台灣觀光
解歐債 歐美有決心無共識
不符構罪要件 扁收情資不起訴
台商品印尼拓銷 珍奶人氣最夯
守住7200 台股相對亞股強
西班牙自救 傳將變賣宮殿
亞職賽 桃猿14比1勝大陸
美國心臟學會公布6種過鹹食物
TIFA復談 經部估在明年初
國教微電影 王秀梗推漸進閱讀
官太多 胡錦濤提減少領導職數
螳螂拳出擊 中正大學奪佳績
客家服設賽 三生湯戰桐花香
菲記者遇害 今年第5人
台糖：考察心得自行撰寫無抄襲
歐巴馬連任 覓財長成當務之急
胡志強：曾被勸不要選黨主席
翁明顯促提高外勞比例
總統：美選戰展現成熟民主傳統
日擬參與F35戰機零件製造
三大法人賣超台股17億元
美報告：陸潛艦2年內攜核彈
助弱勢生 靜宜清大入學新方案
郝龍斌：投資選北市 明智決定
空中驚魂 印度客打人圖闖駕艙
涉火燒車 柯宇綸與車主和解
越俄企業圓桌會 展現合作潛力
經建會：產業有家成果非僅A4紙
為情婦殺妻女 男判死刑
彰化十大伴手禮 火車洋傘入選
越南砍貿易赤字 招手科技大廠
中市BRT說明會 參加人數少
傳中共敲定領導名單 專家詫異
開放大陸投資移民 經部思考
陸學者：胡錦濤談話給台留空間
美財政懸崖 港財政司長憂
防購物低價團 觀光局祭鐵腕
議員拱組閣 朱立倫：假設問題
永不放棄 更生人走出一片天
核廢料檢整報告 台電有缺失
18大登場 江澤民由人攙扶
蘇貞昌籲中國寬廣了解台灣民意
韓AMOLED電視 今年難大賣
與外遇網路談姦情 被夫告判刑
台銀：18%優存配合政府政策
新台幣兌美元貶0.2分
18大擺不平 學者：陸難宣傳
六輕空污爭議 開專家會議核算
立委指浪費 經建會：成果豐富
開錢莊爭地盤 警破幫派逮堂主
經典棒球資格賽 菲盼爆冷出線
共體時艱 高市議長特別費減半
駐外人員考核 擬納招商貿易額
文創產品註冊 行銷兩岸有保障
台鐵屏東捷運化 明年切換高架
10月出口 年減1.9%
蘇：罷馬有困難 不能只是喊爽
創業鳳凰成果展 9日登場
三星鄉長補選 藍綠最後衝刺
動督會盼中市成立動保隊
明年獲利恐降 西門子擬減支
中共18大開幕 陸股收黑
癌友單車行 誓言環台
創意閱讀教材 食話食說獲特優
狹路相逢 藥頭被查獲海洛因
鴻海大電視 中華電要賣贏凱擘
大陸華星 32吋面板最大供應商
中央氣象局氣象報告
嘉工91週年 囊螢樓改建落成
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
手提包藏毒品 男送辦
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
建食品履歷 保障摃丸衛生安全
菲警逮捕2名電信詐騙台嫌
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
教廷賀歐巴馬連任
胡談兩岸 專家：中共未忘促統
原童短袖難禦寒 波麗士送外套
梧棲港女子落海 尋獲遺體
華語熱 嘉大推廣非學分班
陳菊：歡迎扁到高雄治病
試院修法 公僕涉貪追繳退休金
三商美邦 明年擬赴陸設辦事處
中共18大 北韓發賀電
陸學者：18大後料推動政改
渣打：十年內人民幣存款佔3成
18大報告 對台創造性模糊
疑機車打滑 女慘死砂石車輪下
歐洲留學展 十日台北登場
生態小小解說員 展現自信
陸學者：大陸要從法制走向法治
檢調搜索 普格：配合調查
大陸獄中習製毒 返台煉毒落網
媽祖巡行大學 師生鑽轎腳祈福
趙宗岐接任濟南軍區司令員
疑掏空炒股 檢調約談普格董座
廣達10月合併營收 今年新高
胡錦濤報告 尋求歷史定位
越明年GDP 目標5.5%
涉收賄 前桃縣府官員遭訴
留學生遊新北 難忘福隆初體驗
華碩10月合併營收 月增1成
鴻海大電視助SIO第4季損平
陸製太陽能板 歐盟調查反補貼
地下水疑遭汙 雲縣：管制監控
專偷學生通勤單車 拾荒男落網
蘇憲法捐畫 助台師大建美術館
歐保總統大位 料續聚焦亞洲
專家：台高解析面板領先南韓
雙子星案遭疑 郝：可送檢調查
食在苗栗 115家餐廳獲認證
鴻海大電視 不用自有品牌
張善政：4G釋照精簡資源使用
張德江；根本不存在重慶模式
偏鄉數位關懷 企業共襄盛舉
細菌吃掉瓣膜 心內膜炎險要命
單車登山王 10日見真章
核廢料檢整缺失 台電虛心接受
醫糾法 衛署盼月內送立法院
臉書談懷孕事 婚外情露餡遭訴
國民黨：馬失言報導扭曲事實
李安見面會 感性談少年PI
張德江避談是否入常
胡錦濤不全退 據稱是為胡春華
學者：兩岸政治對話不可免
年終金議題 馬將向基層說明
聯邦快遞換新機 台美運能增
百貨週年慶 持續熱戰
鴻海大電視 上看130吋
住宅資訊 內政部定期公布
躲工地打工 25逃逸外勞被逮
燕子口步道落石 陸客受傷送醫
鴻海大電視 凱擘車拚中華電
歐巴馬連任 港特首祝賀並邀訪
18大報告顯示兩岸深水區方向
胡錦濤時代 和平兩岸列功績
國民共溝通 綠：須尊重民意
原民藝術家創作 藝博會亮點
專偷農用抽水機 2男被逮
火箭連敗 林書豪：我得負責
高市議員李蕙蕙 遭判當選無效
總統外交部授課 抽問釣島議題
乳癌患者走出低潮 成為志工
終結股東會亂象 投保未雨綢繆
遭判當選無效 李蕙蕙要上訴
高中學科競賽 中一中成績傲人
國民黨賀18大 中共盼增互信
胡錦濤不全讀報告 專家：進步
紐外長訪越 雙方加強合作
OSU賦稅優惠 下周討論
和平定心丸 台商盼協議落實
歐盟專家：爭執核能前先減浪費
18大 陸網友只能偷偷討論
治療兼整容 歪鼻變挺像華仔
催生電影園區 李安：這是夢想
歐債危機 周小川稱陸彈性以對
藏流亡議會籲陸新領導改變政策
立院初審 五都醫師公會免整併
央行阻升 新台幣收貶0.2分
研究：大學學歷十年減薪22%
18大第2天 汪洋料成焦點
盧建順當導師 傳承後輩經驗
日震災區銀髮族 再遊高雄感念
SBL球星酒駕 遭警方法辦
女師墜橋案 最高駁非常上訴
毒鴛鴦遭逮 警察成奶爸
峇里論壇 伊朗總統批美成焦點
胡暗駁左右 為習近平定方向
電視代工 明年成長上看2位數
強震後又餘震 瓜民眾露宿街頭
轎車鑽機車道搶快 警拔槍制止
又見負成長 出口動能未回復
國民黨致賀18大 盼深化交流
中美晶實施庫藏股 振奮信心
被指不尊重議會 郝龍斌澄清
旅日棒球選手陽岱鋼獲金手套獎
德媒評中共18大與權力轉移
土耳其要求北約部署愛國者飛彈
不利健康 法棕櫚油食品增稅
日流行語名單 美魔女入圍
中信人壽 36億北市買地
泰明年經濟成長率估為4.5%
紐約人壽優離員工 金管會緊盯
登山遇8惡犬 警救男大生
陽岱鋼得金手套 台灣野手第一
勞保勞退基金案 檢約談謝青良
十月出口減 經部加強拓銷
雙子星開發案 北市：依法辦理
生技中心 開發牛樟芝抗癌藥
渣打：人民幣明年升破6.2元
國防部：軍事互信機制時機未到
超級地球現蹤 可能適合居住
電視綁約戰開打 醞釀新商機
龍應台提藝術銀行 創作進生活
中信高球賽 泰將努瑪獨走
高鐵新竹站區 特力屋將進駐
總統：陸換班底 方針應無差別
京元電銅鑼新廠12月動土
尋歷史定位 胡發展觀挑戰大
單腳酪農遇劫 好腳也遭剁腳筋
台日港眼鏡業 鼎立又依存
翁山蘇姬籲緬西增加維安軍隊
陸委會：和平發展符合兩岸利益
年金長照險扣除額 擬2.4萬
阿根廷國際旅展 台灣館吸引人
Back to list