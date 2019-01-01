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News Archive | 2012
漢文新聞列表 Chinese News List
替陳建隆偽移民文件 兩男遭訴
中市北屯區 房價年漲逾2成
歐元區8月工業生產增0.6%
疑經濟不佳 婦人躺給車撞死
兄弟對決 曾文鼎：很懷念
金鶯洋基殊死戰 全美高度矚目
日本311震災援建剩餘款撥付
放鞭炮不慎 大樓火警無人傷亡
山東濟寧市長參觀義美聯電 聽取「雲端3D」旅遊展覽平台簡報
戳破漁業署永續謊言 「綠色和平」譴責臺灣成海洋殺手
疾管局副局長批評「陸生納保」 行政院究責
王志雄遭押解 指回台比較好
他山之石-黃士洲副教授談德國賦稅制度
陸：反對G20討論釣魚台問題
漢翔獲日訂單 逾7.5億元
王志雄押返 下一個受矚目
瘋台灣 觀光客增近90萬人次
馬讚中華民國護照從車輪變飛輪
油畫大師徐唯辛 "七個礦工"畫展開幕
古巴飛彈危機50周年 啟示多
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
潛逃9年 王志雄為愛露餡
歐元區8月工業生產 意外增加
燃料大漲 美PPI漲幅超預期
莫言劇作集我們的荊軻將出版
駐漢堡辦事處國慶酒會慶雙十
駐希臘代表處舉行國慶酒會
台美不老騎士 展開夢想騎蹟
大麻是否合法化 美華州將公投
歐議會社民黨團 悲觀歐盟未來
不老騎士 傳遞敬老精神
白天溫暖 早晚偏涼
與PSY和解 金章勳仍要離韓
PSY威力強 限制級歌也開禁
沙巴西亞完投 洋基淘汰金鶯
婦女新知30年 紅樓開展
泰國水患難免 猴腮概念減災
印度澳洲總理會談 核協議舖路
火箭戰黃蜂 林書豪半場4助攻
國小教檢 103年加考數學
金鶯驚奇告終 陳偉殷本季收工
止於第一輪 殷仔有些失落
美職棒菜鳥年 殷仔學會享受
釜山影展 逆光飛翔有望抱獎
金鶯敗洋基 殷仔登板等明春
洩王立軍消息 成都男被拘7天
秋蟹肥美 啖萬里蟹正其時
陸投資能源業 加國顧慮安全
躲大石 果農連人帶車掉山溝
副總統：NPO價值補政府不足
涉掏空中興銀 王志雄羈押禁見
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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美媒：維穩 習近平執政重心
北京全聚德現火情 食客疏散
火箭大勝黃蜂 林書豪7助攻
27頂尖藝校來台 論藝教方向
紡拓會全球拓展 趣事驚嚇一籮筐
服裝展眉角多 設計師得八面玲瓏
新北品牌戰 萬里蟹成功達陣
NBA熱身賽 溜馬小勝灰狼
電腦展 買家第4季信心高於台廠
闖平交道 罰鍰最重提高至6萬
台灣電影節 舊金山登場
火箭主場首出賽 林書豪興奮
國旗被糊掉 傳台向港童總抗議
蘇貞昌：面對中國 急就被控制
景女拔河隊 亞洲盃衛冕后冠
國際地科奧賽 台灣6屆第一
遊艇成風 粵擬發展區內自駕遊
顧丹塵與洪振盛獲任僑務委員
解決勞保危機 立院擬儘速修法
門諾鴻德攜手 守護獨老15年
美日擬在琉球行奪島軍演
總統勉文官 讓民眾有感有好感
巴拉圭參院議長：支持中華民國
筆電10月出貨 台廠樂觀
新北聯合婚禮 新人漏夜搶名額
中檢：女嬰猝死與流感疫苗無關
陸前官員：中非貿易將超歐美
梁國新：提升能源效率 創3贏
官員臉書惹議 人事總處依法查
胞弟轉述 王志雄盼官司還清白
巨大眼球現佛州海岸 學者關切
台水：水庫水質安全無虞
傳薄熙來15日湖南受審
釜山影展觀眾票選獎：逆光飛翔
傳超微擬裁員兩千多人
調查：台灣光纖用戶 穩定成長
陸9月出口加速 進口彈升
松柏獎 50對銀髮夫婦獲獎
菲天主教徒 5成教堂外成婚
半導體瑞薩陷困 日官商擬收購
逆光釜山傳捷報 獲觀眾票選獎
小港通大寮 高市十號路便民
Win8效應 被動元件廠觀察
蘇貞昌談同志 盼尊重多元
音樂撫慰人心 王忠志生命鬥士
游：黨內人士提主張前應有共識
Win8效應 封測廠有期待
慶祝廚師節 食悅中台灣上菜
知己知彼 試委盼考選兩岸人才
文夏演唱會 公視實況轉播
燕子飛來 陸9月出口創新高
財劃法將初審 朝野立委盼順利
十一長假 陸本土電視品牌市占增
呼攏寵物夢騙百萬 吹噓男緩刑
女嬰猝死 鑑定與疫苗無關
實價登錄查詢 最快月中上線
台大校長遴選 程序擬加嚴
毒品藏身紅茶包 難逃法眼被逮
貿協加爾各答拓銷 創商機
以房養老 內政部研議中
陳致中謝陳(沖) 理智看釋扁問題
人權組織：盼莫言為劉曉波發聲
教育應該不一樣 獲選嘉市之書
原住民歲時祭 胡志強祈福
外交部：駐印度代表是自願退休
蕭萬長：國教政策說明需更清楚
依職務類別訂工時 勞團反對
陸委會：陸生納保進度尊重立院
防勞保破產 應改善制度遏不法
義民爺齊安座 遶境祈福展好客
高中職課綱 數學自然先微調
高長請辭陸委會副主委獲准
生日照下鄉 陳揆視察高雄港
Win8搶商機 消費者看價格
人飢己飢 青年募款搶救危飢童
陳(沖)：調查官員臉書爭議尊專業
全球GSM用戶 4年後不到5成
台生赴陸實習 要有吃苦準備
視神經脊髓炎 爭取罕病待遇
海峽盃中市開打 球員先交流
女嬰死無關疫苗 衛生局籲接種
被控傷害罪 陳光誠侄送交檢院
坑道音樂 濤聲樂聲挑動聽覺
草屯設醫廢廠 地方自救抗爭
誤報iPS細胞救心 日媒反省
羅拉費琪7度來台 驚喜送歌迷
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陸最老慰安婦含憾離世
地科奧賽奪金 曾敏端狂狷執著
近3百家屬 追思戒嚴受難者
通緝犯偷車 老翁差點揹黑鍋
菲殘臉英勇狗 抵美做手術
女友提分手 男欲自殘警救人
地牛2翻身 投花規模皆4.3
房市量縮 學者：反映基本面
立院將初審 放寬扶養年齡限制
觀眾票選獎 逆光打破語言隔閡
護校救樹 王麗萍獲勵馨女兒獎
台商愛台幹 求才若渴
談分手病發倒地 警鬼門關救回
又是你 狗頭連卡兩次溝蓋
陳(沖)：台灣靠出口 需重視會展
愛心募款 武陵學生體驗洗車工
河內漢語演講比賽 緊張又歡樂
亞洲級摩托車賽 大鵬灣競速
總統：爭取各FTA 保台優勢
嘉有喜柿 張花冠：吃柿益健康
臨終拒急救 癌末安寧增
總統：油電漲價要合理制度化
憲法各表 呂：別停留文字遊戲
山東之光 莫言家鄉出紀念郵戳
為臉書賺多少 新工具幫你算
總統：逐案洽簽 擴大貿易空間
表揚鑽石白金婚 胡志強祝幸福
張凱貞擊敗頭號種子 大阪爭冠
國父錯體票 近兩千萬成交
布袋謝鹽祭 傳統戲曲伴搖滾
放寬免稅額 估稅損19.8億
金門海岸塌 李鴻源提建堤保護
推動環保 花蓮辦趣味活動
滿州賞鷹博覽會 吸引人潮
菲國高檔購物區 發生爆炸事件
建商：逐步習慣實價登錄
一夕爆紅 莫言手稿價破百萬
調酒秀明火表演 北市開罰5萬
家有失智者 懷舊治療有幫助
赴美交換生 旱鴨子變水精靈
與陸競爭 日本擬增5使館
幫越南貧童上學 大學社團義賣
調查：6成8企業面臨人才斷層
18大：中共中央軍事委員會
多事之秋 18大早開早安心
薄熙來雖垮台 仍是18大懸念
中共一黨專政 18大兩會不同
台綠色電子品 節能創意耀香江
臉書沒設好 行蹤全都露
促有機農業立法 游錫(方方土)提草案
龍應台受訪 全球網友大提問
魏德聖籲養成欣賞藝文習慣
等待受贈變捐贈 器捐大愛不息
薛凌：支持提高國軍酒駕刑責
紀念范鳳龍 外交部追贈貢獻獎
酒後追打救護員 空軍中校送辦
亞洲盃拔河賽 中華男奪雙金
南山前9月獲利近84億元
拚了 燦坤65吋電視不到4萬
房價公開 房仲：宜取中間值
產官攜手 推健康產後膳食
中職冠軍賽 桃猿拔得頭籌
黃昆輝：陸生醫療應循商業保險
台4選手星國角逐貓熊守護者
大馬公開賽第3輪 曾雅妮回穩
談外資 馬：原則開放例外管制
勵馨女兒獎十年 盼台灣女孩日
十二年國教課綱 急不得緩不了
訂單減少 大馬製造業裁員
莊智淵領軍 合庫挑戰24連霸
今彩539開獎結果
印度陸軍將有專屬攻擊直升機隊
旅澳僑胞慶雙十 辦慈善音樂會
林智勝開轟 桃猿獅營踢館
搶7有心得 張凱貞直指首冠
王志雄遭押返台 機上怨父疼女
冷氣窗易遭潛入 防竊有撇步
美學者：大陸政治制度可能崩潰
不敵莊智淵 王泰崴：輸球也爽
日三島市河川整治 恥辱變驕傲
國防部：防酒駕為重點工作
摘虎頭蜂窩遭螫 義消不治
今彩539頭獎無人中獎
IMF敦促歐美維護全球經濟
亞洲盃拔河賽 景女奪3冠
田壘秀灌籃美技 達欣奪勝
加拿大蒙特婁僑學界慶雙十國慶
電音小太子 音樂一放渾身是勁
歐巴馬拼連任 好萊塢大咖相挺
國慶日默哀江國慶 司改會籲國家究責
IMF：沒成長 全球經濟危險
傳蘋果23日發布迷你iPad
「白紙」海基會董事長 林中森16日首登陸
日高官稱「野田購島目的為防石原鬧事」
釣島爭議 大陸自日進口減少
文夏開金嗓 馬總統捧場
美總統大選廣告 花費驚人
歐巴馬競選辦公室遭槍擊 無傷亡
台日漁業談判 確保傳統漁場
中國》西湖煙火炸觀眾 官稱151傷
挺胸湧Bra 名模代言挺出自信逆齡身形
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
打擊買春新招 美公開嫖客身份
美老牌演員葛瑞柯林斯辭世
美大選激烈 可能牽動政治版圖
加州眾議院 華裔選情看悄
美國大選 凸顯社群媒體功能
北部偶雨 中南部多雲
挽民調劣勢 歐巴馬辯論只能贏
看盤更方便 證交所App上線
不滿英漁船濫捕 法漁民憤戰
白嫖又搶奪 男判14年4月
行動商機無窮 藍牙出貨飆升
壽險業推App 功能多元
Win 8登場 平板最受矚目
杭州煙火事故 政府允賠償
稱釣島領土問題 日財務省更正
今年GDP 學者盼1.5%以上
中式麵點吹歐風 健康取向奪冠
緬懷王同義 空軍辦追思會
陰屍路童星轉大人 持槍抗殭屍
視障者開騎 勇闖台北街頭
拚觀光利多 高市衝演唱會
莫言作品將入陸中學教材 惹議
第四波陸資開放 加緊檢討作業
陸日磋商釣魚台 似不願再對抗
黃金週線收黑 慎防短線賣壓
惠蓀木文化音樂節20日登場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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清境火把節 看少數民族風情
電子城牆奏效 中市破機車搶案
競選文宣違法 小英訴願遭駁回
陸最新外匯存底 增速放緩
Win8開創觸控晶片新商機
東港迎王祭 禁忌多
迦納捕90多陸人 陸展開交涉
免費上網 假日景點使用多
賴清德訪人瑞 營造高齡友善城
托育中心開幕 高市鼓勵生育
中市頌愛情 46對牽手70年
財劃法將初審 公債法卻難產
9月CPI 陸機構估不過2%
週年慶第2波 百貨加碼促銷
綠批外交 藍：為反對而反對
中油：汽柴油每公升漲4角
兩岸浮游磯釣 交流競技
吃對魚油與硒酵母 提升抗癌力
自行車環化賽追撞 4人受傷
中市擬建企鵝館 打造觀光亮點
台養企鵝十多年 孵育成果豐
生態人士倡高美溼地 不輸企鵝
台中企鵝館 地方盼永續經營
綠擬法律規範陸資 藍籲維現狀
阿美族部落祭祖 祈求平安豐收
4核心手機晶片 將成市場主流
50國中生打群架 動刀砍人
謝國樑：基隆新北合併傾聽民意
台商回流方案 本週提報政院
台股拉回不意外 觀察底部支撐
綠委提案廢特偵組 藍反駁
不景氣 家扶認養兒創新高
特殊生藝術創作 星球桌曆義賣
高失業連任難 歐巴馬要學雷根
涉性侵酒醉女客 運將遭訴
遛狗暴衝還罵人 飼主判拘役
家扶親子運動會 滿滿關懷
藍心湄談謝和弦 心痛落淚
英雄聯盟電玩賽 台灣奪冠
日銀行擬派高層進駐夏普
行銷屏東好魚 曹啟鴻推認證
新北銀髮族共餐 溫馨樂活
亞洲盃拔河奪5金 中華隊凱歸
陸一箭雙星成功發射實踐衛星
大阪女網賽 張凱貞搶冠失利
江國慶案 立院邀司改會備詢
張凱貞飲恨 大阪女網亞軍
呂昔推新女性 吳副總統曾捐款
柑仔店變古蹟 唱老歌慶週年
柏南奇：聯準會政策有助新興國
千餘郵輪客抵高 景點現人潮
莊永明：踩茉莉花度過童年
小英：支持多元家庭獲法律保障
火車上搭訕再行竊 男遭訴
台北義民祭 馬郝秀客語
日月潭煙火秀意外 未波及觀眾
胡錦濤18大是否全退成焦點
路線與人事 18大觀察重點
轉作黃豆缺種子 明年才能補足
區間盤整 台幣週升0.03%
暗殺星電玩奪冠 號召粉絲接機
弘光師生美髮秀 漸變展繽紛
逆光飛翔得獎 黃裕翔：很開心
中共18大 江澤民仍受關注
派系角力決定中共政治局常委數
英雄聯盟 台北暗殺星奪冠
浪費4賽末點 張凱貞首冠飛了
泰勞子女來台省親 溫馨落淚
TPA 首支英雄聯盟職業隊
慶祝雙十 台星木球賽交流
梅鐸：貪腐問題 大陸陷入危機
工業局邀電玩高手 共議商機
陸委會：陸生納保不涉在台工作
新建動物園 高市年底選址
送藥惹議 顏純左：願受調查
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台北暗殺星電玩奪冠 玩家飆升
2013年哈雷機車展 共22款
國慶盃高球賽 越台商升國旗
過世22年 范鳳龍義行傳誦
中市仁愛之家床難求 爭取擴建
好消息 IAIS年會台北主辦
幸福三丁目完結 堀北披婚紗
穩成長 陸貨幣增速創新高
亞洲拔河賽 中華隊勇奪5金
緩和邊界對峙 敘願與土對話
謝淑薇ITF宿州站奪冠
學生打群架 校方將討論懲處
大陸宿州女網賽 謝淑薇封后
綠論司改 邀陳瑞仁顧立雄座談
英雄聯盟 最受歡迎電玩之一
彩繪兵馬俑 妝扮可愛逗趣
台塑汽柴油 調漲4角
大阪女網獲亞軍 張凱貞滿意
廣交會日商到會情況不樂觀
讓先生遺愛 詹麗玉捐餐車
台北暗殺星 個個是英雄
太子文化季 三太子跳騎馬舞
東隆宮迎王祭 吸引上萬人潮
台北暗殺星 成軍半年多次奪冠
不老騎士上映2天 票房破百萬
西寶農業轉型 朝有機村發展
薪情大不同 女時薪約男8成2
謝長廷：合作不代表投降
蘇案無罪確定 平反大隊齊歡聚
身障者上街頭 高喊要自立生活
訪風獅爺 金門搭電瓶車免費遊
塗鴉展繽紛色彩 都市另類彩繪
男子登山迷路 受困一夜獲救
東隆宮迎王祭 東港人請假參加
宜蘭2車落海 2獲救1失蹤
放火燒政府大樓 南韓男子跳樓
大馬公開賽 曾雅妮49名
TPA籲職業電競列為體育競技
籲台北車站增高 央行澄清
遊戲人才濟濟 業者盼政府正名
煙燻鮭魚染菌 荷長者食用致死
歐盟峰會將商籌組銀行聯盟議題
蘇：讓扁保外就醫 社會更和諧
稱霸亞洲 男子拔河志在世界盃
港電子展 台創意展品吸睛
不景氣 義富人少用香檳魚子醬
癌細胞餓不死 缺乏營養更要命
印百萬美元富翁 5年估增8萬
以色列教育觀 列台灣暢銷書
台灣電競盼參加室內武藝運動會
華森WTA冠軍 英24年首位
綠批陸生納健保 藍：逢陸必反
西澳僑界 烤肉歡慶雙十
遭槍擊巴少女 仍靠呼吸器維生
大馬公開賽 朴仁妃奪冠
以大選日期出爐 各黨磨拳擦掌
四川高速公路劫案嫌犯被擊斃
總統盃慢壘 新北消防局奪冠
路過車禍現場 賴清德搬車救人
丁守中：總統應撤銷賴幸媛任命
外交部：賴幸媛適任WTO代表
賴幸媛：當年努力捍衛國家主權
中市與紐奧克蘭 簽約續姊妹市
NBA將和姚明合作助大陸籃運
陸委會：陸客帶來2千億元收益
刺破消防車輪又行搶 男遭羈押
三星大尺寸手機夯 預購破紀錄
陸官員：今年CPI約2.7%
宜蘭3釣客落海 2死1失蹤
體委會：協助電競進軍運動會
戲獅甲大賽 馬來西亞隊奪獅王
日相：安保環境空前緊迫
南投2起山難 1骨折1失聯
鼓譟抗議 西數千人籲政府聆聽
陳冠任9局建功 桃猿2連勝
佘契爾夫人大壽 羅姆尼推特賀
大馬總理承諾改善沙巴基礎建設
顏慶章請賴幸媛回應丁守中質疑
海峽盃籃賽 上海3連勝
騎機車摔水溝 大學生1死1傷
撙節成長並重 未來半年是關鍵
日美11月將在沖繩舉行演習 動員1萬兵力
美媒建議 歐洲人平分和平獎獎金
立委擬提修法 縣市長懸缺一年應補選
海外謝票 小英月底訪美
漁業署：造新船為汰舊船
暗殺星奪電玩冠軍 獎百萬美元
陸客消費驚人 長假撒錢2千億
飛官赴美、法受訓 計畫將生變
請蕭萬長當閣揆 陳冲：無法表示意見
港窮人減少 但仍有115萬人
因公殉職飛官 空軍助入忠烈祠
總統：經貿人才培訓應掌握情勢
伊朗製造無人機 闖入以色列領空
太空邊緣跳傘 冒險家「超音速」安全降落
100年度大專校院 產學合作績效評量結果公布
肥了誰瘦了誰自有公論！
許明財將「文字大逃亡」繪本 作為小一新生禮
澳門世遺博覽會 金門推動申遺
宜蘭特教「桔力棗出園動力」
高雄戲獅甲「獅王大賽」 馬來西亞奪冠
金秋海峽養生宴 兩岸藥膳大師共烹佳餚
呂秀蓮：民進黨應檢討友日政策
體驗寧夏沿黃經濟區---感受西夏古文明之旅
劍湖山雙王子飯店 住宿3折起
英報告：全球16年前停止暖化
陳冠任建功 感謝教練給機會
太空邊緣跳傘 狂人挑戰超音速
極限跳傘 破氣球騰空音障紀錄
多倫多百人閃舞慶雙十
法新漫畫節 台灣阿推獲特別獎
證交所辦投資知識賽 獎金88萬
陸千元手機 部分台廠可望受惠
老虎完封洋基 系列賽2勝0敗
歐美股弱 台股恐續盤整
前柬埔寨國王辭世 享壽89歲
NAND漲價 台模組廠第4季旺
研究：4G普及 最快需2年
軟銀入股史普林特傳近拍板
憂衰退 以央行總裁挺QE3
玩命破音障 奧狂人史上第一
布建4G 結合大小基地台成趨勢
雙颱往日本 不影響台灣
台股開盤下跌3.82點
林書豪投10中1 火箭輸馬刺
新興市場打寒顫 全球經濟好冷
滬高中教材 可望收錄莫言作品
盼懂孩子想法 偏鄉家長學電腦
奪冠夜 暗殺星興奮睡不著
林書豪手感冷 盼找回節奏
物價回穩 陸9月CPI1.9%
柬國前國王施亞努 北京病逝
陸十一促銷超高解析度電視
李鴻源：未反對飛官入祀忠烈祠
教部異體字典 注音倉頡也可查
陸上季GDP可能低至7.3%
陳(沖)：台商回台投資方案未定案
軟銀入股美企 日加速海外併購
新台幣匯率盤初走升
電玩賽奪冠 陳以真：台灣之光
慶雙十 駐巴拿馬使館辦高球賽
陸9月PPI 創近3年新低
陸北斗衛星 本月下旬網路成形
武陵賞楓 11月底展開
王同義追思會 總統頒褒揚令
金馬8影片 聚焦大陸獨立映像
平盤下震盪 汽車獨強
漁港浪襲釣客 失蹤者遺體尋獲
陸CPI增幅 接近2年最低
大專產學合作 5校3指標績優
奪世界冠軍 經長力挺電玩業
台鐵舊宿舍火警 住戶及時逃離
瑪馨玲藝術特展 洛城開展
人民幣中間價再創新高
宏都拉斯9月通膨 0.7%
恆春機場難活化 擬洽軍方接手
瑞薩股價飆 傳官商出手相救
引渡縱火者劉強 韓中日外交戰
秋風起 中醫師：溫補調體質
全球經濟不振 廣交會不樂觀
酒駕肇事 高市死亡車禍禍首
中央氣象局氣象報告
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緬懷王同義 幻象戰機衝場致意
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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彰基治癌 將引進質子治療
陳(沖)：總預算兼顧發展與穩健
北京地鐵頻現乘客互毆影響營運
不動產實價登錄查詢16日上線
國安基金下午公布財報
十月採購月 經部樂觀看出口
電玩比賽奪冠 遊戲股淡定
追思王同義 空軍：捨己為人
周小川：陸銀行承擔政策 要救
經理人：年底消費帶動精品類股
胡志明市嚴查非法線上遊戲
科技會報：資服採購品質提升
環化賽摔車意外 車友傷重不治
青島台名品展 商機4.5億美元
美消費信心新高 旺季銷售佳音
車不讓人 北市加強取締
施文儀案 關中：違倫理紀律
台灣50擬配息1.85元
經長：看歐美經濟如慢性病
陸清華碩士成貪官 判無期徒刑
洋基打線熄火 黑田好投吞敗
美版不老騎士 重機遊台追夢
壹多媒體裁員違法 北市開罰
酒店課稅算時數 財長：僅抽查
王雪紅連3月未加碼宏達電
世界經濟變遷 IMF權力洗牌
孫正義押寶史普陵特 軟銀重摔
台北市區郊區宅 價差縮小
英前首相布萊爾訪越
台商回台 經部盼吸資二千億
陳(沖)：努力做事 為歷史負責
區間盤整 台幣午升9分
電競選手升學 教部3月內研究
龍應台盼在土耳其設文化中心
剝皮酒店詐騙 榨光上鉤男
弟灑醃製物 兄毆弟吃官司
世界25 謝淑薇創台灣新紀錄
腸溶錠與含片類 磨粉後損藥效
總統勉公務員 兼顧效能民意
陪阿公阿嬤築夢 最高獎金6萬
投信：新興市場股市相對抗跌
國聯冠軍賽 紅雀拔頭籌
台股收盤跌18.14點
陸稱施亞努為中國人民偉大朋友
假如廁躲酒測 酒駕男吃官司
壹傳媒資遣案 勞資爭議共4案
與生命拔河 巴少女凝聚同胞心
台股持續下挫 收跌18點
綠批總預算案 藍：說法不公平
台製壓力衣技術 造福友邦傷患
眼睛複視 惡性血管外皮瘤作祟
謝淑薇排名 王思婷看好再突破
狹幅震盪 台股創4個月低量
朱敬一：3方面鬆綁科研經費
衛署：健保鎖卡年底降到4萬人
10月台指期漲10點
10月電子金融期都漲
許信良：憲法各表給陸無期支票
盼漲價 蘋果供應鏈漲跌互見
維護權益 勞團盼墊償基金擴大
反教育商品化 台師大號召串連
日兵庫爆發多屍命案
PPI創新低 陸學者憂景氣
幸福嗎 莫言：不知道
改善檢舉亂象 高市擬降低獎金
成大設新聞台 影音網路開播
三大法人賣超台股14億元
感蟹萬里 三千斤海蟹便宜賣
成大外籍生 挑戰影音新聞主播
百貨週年慶 北市抽查公安設備
討債集團逞凶 打人罰跪大馬路
搶計程車賣毒品 情侶遭訴
為飛而生 鮑加納跳傘破音速
選購兒童安全座椅 專家教撇步
猥褻女外勞 前移民署官員判刑
青島台灣名品博覽參觀人數創高
記協籲壹傳媒 增加留用員工
菲政府與反叛團體簽署和平計畫
科研經費支用放寬 設定上限
恆春民謠節 藝師駐唱暖身
曬豬屎害人摔車 老農判拘役
台資源回收有成 各國來台取經
陸生納保 藍指昨是今非綠反駁
高市：清地勇堆置脫硫渣需十億
制服褲裙二選一 教部近期處理
逾66萬受黨政紀處分 薄列首
菲南自治協議 未必是和平保障
涉多起刑案 牛皮判無期確定
臉部凹陷嚇人 顏面重建拾自信
新台幣兌美元升1.5分
日媒：大陸軍官在東京參加研討
本外勞脫鉤 鄭麗君等立委反對
宇宙人代言 助爺爺奶奶圓夢
大閘蟹評鑑 蟹王蟹后拍高價
福興公園禁菸 北市：違者開罰
台美不老騎士 行前準備相見歡
討債砍人 男子判5年6個月
成人紙尿褲逾3成標示不符
台聯籲緩推十二年國教
腦膜炎昏7日 哈佛醫稱上天堂
傳向蘋果拚漲價 鴻海不回應
定向飛靶射手 期許為國爭光
打造有機村 宜蘭民團赴日取經
工程先預告 胡志強：讓人有感
電競獲獎替代役 陳(沖)：可研究
酒駕肇事 高市居全國之冠
不動產交易查詢 可查8月資料
陸民間人士連署 抗議莫言獲獎
照顧流浪狗 婦人舉債快斷糧
夢幻司令台 彩繪蘭嶼風情
日：美理解日本做法
大專產學合作績效 1項未達標
實價登錄實施 裁罰21件
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
調查：港投資者信心升
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
忽略乳牙保健 學童蛀牙比例高
呂秀蓮：民進黨應檢討友日政策
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
林中森明訪陸 盼百聞不如一見
比極右翼勝出 自治呼聲漲
不老騎士美國版 騎車遊台灣
友達：全力配合調查局辦洩密案
匯豐料陸通脹將續溫和
美媒：薄瓜瓜否認回國傳聞
台灣阿卡貝拉 從國際唱回家鄉
蘇格蘭若獨立 挑戰重重
台商回流 需土地勞工政策支持
籌募到宅服務車 創世辦園遊會
六堆客家園區 明年將收費
府：行政團隊會全力做出成績
微風廣場防火門設櫃 罰12萬
中興國小校慶 尋找校友徐貴櫻
台北溫泉季 兒童神轎踩街吸睛
外流面版技術 友達前主管遭查
彰化APP 教育資訊不漏接
勞保基金 9月前賺292億元
勇士巧克力 李建生國際摘金
工程會修改法規 推動統包工程
中山北路商業區 名人釋地標售
和平架構簽署 菲南和平露曙光
國樂大師董榕森 口述歷史出書
港童總塗掉國旗 親台社團抗議
新北湳仔溝整治 重現古城風華
文化獎得主紀錄片 展深刻內涵
傳悄返北京 薄瓜瓜否認
拾獲平板 警臉書留言找到失主
陸全國人代會 下週終止薄資格
研究：長時間久坐 不利健康
謝登陸 馬啟思：有助兩岸穩定
宜蘭三合院火警 1男嗆傷
全國製茶賽 32歲賴岳昇季軍
百步蛇闖校園 生命課程活教材
往敘利亞飛機 再遭土耳其迫降
是否會賈慶林 林中森：隨主便
魏德聖拍嘉農 嘉市補助5百萬
讓夢想飛行 胡志強歡迎來圓夢
陳(沖)：預算撥補勞保是方向之一
推動標準化 經部提2方向
軟銀豪氣 吃史普陵特7成股權
人幣創新高 分析員指天地人和
李永萍：發展文創比說故事能力
阻看天真穆斯林 星：不是審查
少年Pi當開幕片 李安遊印度
陸：美對釣島中立 要說到做到
政院推動資通訊專案管理辦公室
賣咖啡種樹 胡志強品嚐感動
國人理財平台說明會17日登場
桃機美食票選 外國旅客喊讚
雲林縣運展活力 為農博暖身
高檔盤整 新台幣收升1.5分
政府資料將開放 供加值運用
送處方藥惹議 南市將回收
政府資料開放 促服務創新
英人一過半百 1/6社交孤立
與蟹搏感情 蟹王蟹后拍高價
9地院將設原住民族專業法庭
撙節預算 陸軍體測機採購喊卡
台珍珠奶茶進軍南韓市場
警破龍膽石斑竊案 籲業者指認
中科四期案 內政部要上訴
國父錯體郵票 高市吸人潮
免試超額比序 基北區刪獎懲
永齡購電影券 籲重視弱勢教育
林中森訪陸 將會見賈慶林
入祀案 內政部：應補充資料
釣客桃園山區病發 直升機馳援
林書豪手感差 教練：他還年輕
諾貝爾經濟學獎 美2學者共享
港商料房價續升難跌
法部：個資法與知的權利取平衡
人民幣即期匯率 盤中創新高
宣傳美國免簽 外交部中市說明
前線漏洞 南韓國防部長道歉
外資上週賣超87.26億元
陳(沖)：謹慎處理月退年終慰問金
養殖技術突破 金門養出五齡鱟
鱟拚養殖 藍金效益不是夢
外交部將辦釣魚台研討會
客家大院蜂出沒 民眾遭螫傷
櫃買與南非證交所簽MOU
關稅減半 農糧署：蘋果價跌
世界第一 古巴棒球隊將訪台
基北刪獎懲 教師家長會支持
UN身心障權利委員會委員訪台
WTO未接獲台灣新任代表知會
起訴殺警嫌 南檢求處極重刑
日圓升值 豐田跑車漲價
美通訊廠陷困 日軟銀斥資併購
飼鼠咬布袋 2男潛老闆家行竊
智財變數大 台大產學鎖定生醫
照顧銀髮族 健康食譜篩檢憂鬱
獎懲不比序 品德教育不打折
集保慈心社愛心義賣關懷弱勢
國泰證：Q4上漲機率近7成
好市多花生醬疑染菌 受理退貨
媒合經濟主體 美2學者獲諾獎
世界最高齡 115歲日人木村
特色團餐大車拼 地方美食上桌
英大臣警告：歐元崩盤將致衝突
實價登錄 掌握5大估價原則
遭指向美買MIT 高華柱將查
印尼等合組東協交易所
台商返台投資 經部金門辦研習
總冠軍賽第3戰 本土投手對決
車禍棄女友 男致歉家屬不領情
扭轉抓耙子 學者籲保障揭發人
程建人：美樂見朝野與陸接觸
恆春機場活化想破頭 不排除關
中科四期提上訴 彰縣支持
藉諾獎吹牛 日學者遭調查
BBC：龍應台擬化名開微博
民進黨：處理中國事務急不得
菲南和平協定簽署 各界歡迎
今彩539開獎
亞歐財長會議承諾加強投資貿易
逆光若破5千萬 黃裕翔音樂秀
躲避盜獵人禍 南非犀牛搬家
威力彩開獎
不老騎士上映3天 票房創紀錄
師弄丟萬元 小學生拾金不昧
蒲亭下月訪印度 副總理先暖場
李娜：我其實很自卑
送莫言別墅 陳光標：不心疼
線路補助費爭議 中龍：協商中
菲南莫洛國 預定2016成立
台北紡織展時尚展16日登場
王金平勉十傑 尋求突破成長
國安基金獲利逾8% 持續退場
日陸島爭 安倍：1釐也不讓
菲和平協議為終結南部暴動赤貧
龍應台：陸可思考讓劉曉波出來
為身障者護齒 口腔有愛無礙
BBC訪龍應台 談文化政策
運用賽局理論 美2學者得諾獎
傳辜仲諒175億買台灣壹傳媒
公銀年終高 財部：一碼歸一碼
年虧6千萬 恆春機場等關門
緬流亡人士：政府應全面特赦
數百鱷魚逃脫 越民驚恐
中信台塑 傳合買壹傳媒
取經ETC 浙江交通廳再來台
潔牙觀摩重啟動 好牙從小呵護
壹傳媒員工盼新老闆別干預編務
警匪追逐槍響 男中彈被逮
推獨立公投 蘇格蘭政治賭注
記協籲NCC實質審壹電視交易
面板廠告洩密 護研發成果
今彩539 頭獎2注中獎
創意城市顧問籲北市留住好人才
政院：已精進自動回信系統
黎智英引進狗仔風 受挫易主
經濟獎得主 研究有助器官配對
中信吃蘋果 再圓媒體夢
大陸最高公路隧道通車
合作賽局得諾獎 緩解世界對立
威力彩頭獎槓龜
央行：台灣負利率 居全球中間
大馬報告：去年國債創新高
獲諾獎學者妙語：學生會更專心
法對非政策 法語峰會初見影響
獨立公投協議 英與蘇格蘭簽了
公督聯盟: 2涉案立委應退出司法委員會
日本自衛隊60周年 舉行二戰後最大規模閱兵
王文淵感嘆 台灣媒體太亂
壹傳媒停牌 未公布原因
2次辯論前 歐巴馬看好率大減
大車拼 本土產品力抗蘋果
Scotland signs deal with UK to hold independence referendum in 2014
陳冲否認 曾提出辭呈
2012公益新光 ‧粉紅十月
竹市幸福城健康福袋 『疫苗+抹片』雙重保護
全國各縣市拚招商 經部移金門辦研習
陳菊視察 路竹兩大公園重點改造
教育、產業大失衡 台聯: 技職教育要復活!
「春暉專案」薪火相傳 國防教育論文寫作頒獎
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
實價登錄 信義區段成交價奪冠
台國防支出穩定 人事開銷偏高
蘇格蘭獨立 英官員：不會過
10歲女童上學遇害 震驚全美
義大利時裝進軍古巴
全球晶圓設備支出 今年衰退1成
鄉林：實價登錄查詢助交易透明
巴拉圭總統否認非法致富
南韓：簽FTA有助國家安全
法多數單親媽媽 財務緊卻快樂
以色列解散國會 提前大選
民調：美大選選情較4年前激烈
澳洲總理訪印度 可望談售鈾礦
陸黨媒重申改革開放正確性
各地多雲 北部偶陣雨
台股低量連5跌 能否反彈受矚目
砂石車機車相撞 騎士和乘客傷
雅虎挖角 添Google大將
美民調：羅姆尼搖擺州小幅領先
修補形象 崔威勒投入人道工作
台股開盤上漲18.89點
人權組織：陸非法對待陳克貴
法重申對魁獨不干預政策
獨立效益 蘇格蘭企業觀望
美智庫：陸國防開支年增逾一成
日急追陸 將重拾美最大債權人
傳亞馬遜垂涎德儀行動晶片事業
壹傳媒停牌 外傳出售台業務
亞洲列強軍事支出 台增幅最小
台樂團以色列演出 推廣觀光
18大前夕 江澤民活躍於版面
交易生變 練台生可能獲賠
德頒獎給廖亦武 陸官媒批蠢
男疑酒醉墜澄清湖 警消助脫困
索羅斯：陸經濟成長喪失動能
李鴻源：挑好時機調國民年金
台股漲 新台幣盤初走升
全國技術士檢定 寄發准考證
日野生動物園 母象襲擊飼育員
胰臟炎險要命 男戒酒當志工
被嫌沒用 男掐死女友判16年
人民幣兌美元中間價續創新高
處分不動產 券商9月獲利倍增
墨媒介紹台北一日遊景點
傳王文淵買蘋果 台塑四寶跌
人民幣中間價續創新高
中經院：明年成長估3.59%
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
曾提辭呈 陳(沖)：完全不是事實
墨控訴陸補貼 陸：將妥善處理
駐葡代表處國慶酒會 嘉賓如雲
美大選關鍵辯論 歐巴馬輸不得
大咖出走 希臘股市還不如越南
摸女童胸 男判4年半
斡旋釣島 美副國務卿今訪陸
軟銀9天來首見股漲
傳陸增十券商參與融資融券試驗
CSIS：亞國防經費隨陸年增
壹傳媒擬離台 學者：野心太大
7旬翁疑持刀砍人 2人受傷
台股小漲 量能略回溫
不老騎士國際班 中市出發環台
江丙坤：台灣應全力拚經濟
實價登錄太熱門 網路塞爆
陳(沖)：注意觀察台股量縮現象
除雜音 希拉蕊扛利國攻擊責任
傳買壹傳媒 台塑：確有其事
羅姆尼勝選 美股債看壞
裝設液晶電視 消保處籲注意
沈昭良舞台車系列 北美館展出
慈濟瓜國小鎮義診
傳壹傳媒賣業務 券商：不合理
2013全球平板年成長39%
無薪假通報 廠家人數增
陸將推新政策 救太陽能光電業
美版不老騎士 遊台追夢
實價登錄查詢 首日網站癱瘓
台地科奧賽創佳績 馬總統電賀
MIC：平板和智慧機 展望佳
陸艦航向釣島海域 日急於對應
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吳中書：9月失業率應會回降
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金士頓：記憶體需求不會消失
美版不老騎士 盼把活力帶回美
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桃猿拚主場封王 獅力挽狂瀾
林中森訪陸 精進之旅啟程
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國營事業年終 經長：審議中
韓亞銀高球賽 曾雅妮拚衛冕
修法限陸資 經長：恐影響外資
總統：觀光客上探700萬人次
前圓山空廚 改建廉價航空航廈
總統見九把刀 佩服觀察入微
台彩標公益彩券 列4大優勢
釣島爭端 陸媒籲日向德學習
詐騙車手 一天內領近6百萬
2017世大運 曾雅妮代言
日本樂桃航空 首航桃機
佛州大眼球失主 專家研判旗魚
開戶個資恐全露 金管會將檢視
忠勇義行 總統臉書追悼王同義
蘋果挖亞馬遜大咖管理Siri
台灣半導體明年產值 年增6%
陸媒：人民幣不會進入新升值期
實價登錄上線 增頻寬疏解塞車
台灣條件不差 總統籲找出利基
鬼頭刀捕獲暴增 漁會保價收購
實價登錄上線 注意車位價
民航機長 重機護送不老騎士
拚經濟 郝：力挺行政院長陳(沖)
動保再升級 北市24議員響應
立委提修法 促醫療刑責明確化
吳中書：Q3谷底 明年復甦
巨人軍倒地再戰 扳平紅雀
實價網塞爆 李鴻源：短暫現象
小牛撞翻火箭 林書豪休兵
台美入口網站啟用 聚焦9議題
外資匯入 台幣午升1.2角
實價登錄 台灣全球排名可再升
起獲被竊精品 高市警籲認領
台露友好 露國總理親賀國慶
以國制度特別 國會常提前解散
關懷偏鄉童 企業推閱讀志工
調酒證照考試缺失 勞會：檢討
國安基金護盤 政院：持續注意
教部：依法增編防治性侵等預算
河內市政難題 丐幫變相乞討
孩子說話不清楚 醫師籲早矯正
盛竹如配蔡阿嘎 挑戰台語演出
業績差 中興通訊主管領半薪
LINE女網友 員警記過2次
過敏又長膿 賈伯斯症候群作祟
月退年終金 陳揆指示了解法源
教師授課時數多寡 工會盼澄清
神經節阻斷 有效治梅尼爾氏症
偽藥充斥 高市府允加強查緝
特教五感官學習 獲卓越銀質獎
高捷試運轉到岡山 盼年底通車
風險大 星暫不考慮核能發電
台股收盤漲52.12點
揪團找伴篩愛滋 疾管局有賞
農遊花東 吸引百萬人潮
未盡養護責任致意外 台電判賠
李宗瑞一家3口 否認遭恐嚇
台股震盪走高 漲52點
10月台指期漲33點
酒駕案 被害家屬再請求押葉少
心有不甘就開槍 心有不安投案
10月電子金融期都漲
歐羅二次辯論 5大焦點提要
女童陷困境 紅會助順利就學
登山客急症 軍方馳援後送
朱立倫：協助廠商拓展新興市場
台股收漲52點 量能回溫
實價登錄 高市業界：助縮價差
監委：刑事鑑識單位應獨立建制
台北詩歌節無障礙 首創聲音詩
廢土飛灰擾民 九芎居民抗議
步道枕木改用塑木 環保又耐用
男子持刀砍人 北市警：疑吸毒
挑金融股 美林證看好 5檔
都市計畫施行 監委總體檢違失
陸文化副部長 挺金廈共同申遺
做喜歡的事 九把刀歡樂獲十傑
法鼓山新道場 年底辦皈依大典
軍方：掌握陸艦隊通過沖繩海域
日：派艦艇警戒陸7艦
陳光標要送房 莫言父親婉拒
九把刀電影新作 103年開拍
史迪奇造型悠遊卡 熱力登場
三大法人賣超台股30億元
南方朔：台灣政治仍迷信博士
退輔會辦研討會 探討榮民就養
潔西卡貝兒曬恩愛 秀閃亮鑽戒
陸製石膏板好毒 美掀訴訟潮
客死異鄉死不詳 保險公司免賠
代辦房貸反詐財 女判刑
修財劃法 陳菊盼財政正義
國泰金：景氣止穩 買房意願升
老翁不諳潮汐 垂釣受困獲救
風水輪轉 陸面臨錢潮出走
呷百歲秘訣 人瑞生活簡單知足
王毅總結對台工作 : 遏制台獨
軍方：募兵配精粹案約制人維費
入選十大好米 彰縣表揚老農婦
情人分手控借款拒還 無據駁回
波札那女性終獲繼承權
藻礁污染查工廠 違規率逾4成
陸艦前進釣島 日加強警戒
摃丸節將屆 業者盼把關肉品
前鄉代命案偵破 偷變搶鑄大錯
銳速刀放射治療 罹癌婦重生
公廣耀金鐘 頒獎鼓勵入圍者
強化應變能力 金門警保安演練
新台幣兌美元升5.6分
非盟首位女主席就任 肩負和平
審計長：105年前償債壓力大
漁船貨輪碰撞 海巡戒護協助
江國慶案求償 軍方力爭勝訴
7成多受訪者料港房價明年續升
台灣PMI登場 12月中公布
台灣電影巡迴展巴國東方市首映
搞怪萬聖節 動物園南瓜加菜趣
藝人與男同志 呼朋引伴篩愛滋
2成法國人不是每天洗澡
日媒：數名日本人在滬餐館遭毆
台加合辦講習 分享人權經驗
港時裝 盼與台紡織錯位結合
常青田徑賽 18國台北競技
林中森抵北京 晚間首次林陳會
婚事成喪事 南非新人車禍雙亡
標普砍西11家銀行長期信評
體外反搏療法 助中風病人康復
北市重陽敬老 優惠全國銀髮族
台東捕獲巨口鯊 嘴雖大僅吞蝦
不老騎士跨刀 挺常青田徑賽
營造業職災致死增 墜落居多
實價登錄 台中業者：影響不大
台北詩歌節 手語比劃生動詩
遭指涉圖利 周功鑫：不實指控
南鐵地下化 自救會籲重啟環評
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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郝龍斌卓伯源：持續運動擁健康
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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哈薩克塔吉克對台簡化簽證程序
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台灣精品競賽 印度隊奪冠
王毅：中共對台理論成效彰
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
年終慰問金 銓敘部尊重行政院
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
林中森：對大陸已有相當理解
適當時機調勞保費 審計長支持
3件鵝肉藥檢違規 追源頭開罰
板橋果菜市場 落腳四汴頭
涉米迪亞打假球 陳元甲遭判刑
紙風車幻想曲 台南台中巡演
苗學子訪韓交流 跳騎馬舞暖身
港大民調：梁振英民意反彈
爵士音樂節 胡志強粉墨登場
高雄登革出血熱 死亡增至3人
實價登錄 高雄房市波動小
復出棒壇首戰 遠東科大表現佳
南市府：鐵路地下化無圖利
睽違13年 梨山賓館整裝迎賓
夏川里美將開唱 票贈單親家庭
陸股小紅 滬股失守2100點
傳牽線媒體交易 金：絕無此事
故宮：大故宮計劃無官商勾結
屏縣議長補選 爭議未解
實價登錄 花蓮漸轉買方市場
北檢聲請 李宗瑞延押2個月
老人健康促進賽 9旬嬤展活力
茂林賞蝶季 看紫斑群舞
需求弱 路易威登銷售成長減速
國慶同歡 首爾僑界高球賽
虎頭蜂窩倚電桿 滅蜂先斷電
全民國防教育 績優教官展成果
南華辦樂齡大學 長者快樂學習
收藏家大會 曹興誠周功鑫與談
標竿企業 台積電連16年奪冠
實價登錄 房仲：新板特區惜售
屏東垃圾場 變生質能源作物區
許嘉棟：台灣銀行競爭力堪憂
病患危急 診所可代叫119
未依約先求證 壹週刊判賠
亞太兒童過敏會議 在台舉辦
量販店拚動能 員工接力環島
持偽卡領錢 警逮少年車手
保護古蹟 台南鐵路地下化東移
遊客常迷航 員警出錢立警示牌
結縭74年 祕訣聽一半看一半
綠蠵龜傷癒 野放回大海
壹電視員工 排隊與黎智英合影
習仲勳冥誕 陝西低調紀念
黃永田討初選費 民進黨遭判還
鼓舞銀髮族 不老精神蔓延
鬥牛犬遭虐致死 北市緝凶
台珍奶品牌 將向韓仿冒討公道
新加坡小六會考 不可承受之重
洗手降低死亡 聯合國促推廣
台北豪宅開價偏高 中南部持平
自行車賽意外 彰縣府遺憾檢討
法賞味週 大廚校園教廚藝
王毅未來仕途 陸：勿信謠
疏濬兼開源 花蓮爭取河砂外銷
布拉瑞揚：沒想過跳舞能獲十傑
下龍灣船難 越整頓救難工作
港股攻上5個月高點
疑集體收紅包 北巿二殯遭搜索
液晶電視面板 出貨創新高
證交所17日辦AOCCP年會
陸艦未往釣島 將返回大陸
墨西哥控中國大陸補貼紡織品
謝轉述 李登輝讚登陸有勇氣
宏達電發表新機 舊款降價競爭
月退領年終慰問金 監委反對
德投資人信心 連兩個月攀升
英9月通膨率 近3年來新低
營業秘密法修法 域外加重處罰
5年100億 傳產維新成亮點
台幣29.289 近半年新高
東北角逍遙騎 開放報名參加
魚池改名日月潭 地方尚無共識
電線勾到摔車亡 父母獲國賠
夢想家案 審計長：監院調查中
外交部加班費 不領可補休
林中森：盼速商談兩會互設機構
美台不老女騎士 台中相見歡
券商投資海外 範圍額度鬆綁
財部：財劃修法地方增438億
廉航航空影響服務 桃機要管
學者：壹電視轉手 上架可能高
劉燈城：人民幣業務發展潛能大
布景起火 中天攝影棚火災撲滅
陸委會：陸生納保不致健保負擔
卡拉迪奇自辯 避戰應受獎勵
防陳情意外 監院購傻瓜電擊器
男闖前女友家 氣爆受傷
日女流本因坊 謝依旻6連霸
醫美騎馬舞廣告 高市府開鍘
好吃嫩草 男與少女性交易遭訴
休學打電玩 教長認為不合適
WFE改制法人 推舉新董事
迷你平板電腦10月出貨增
期交所泛歐交易所 簽備忘錄
國人理財平台說明會17日舉行
火車站谷歌導引 102年上線
澳總理：不會很快售鈾給印度
標竿企業食品類 統一18連霸
金輪獎得主 型塑北市交通文化
美日奪島軍演 陸密切關注
元大銀申設租賃 金管會准
陸：日軍機赴釣島 侵犯主權
審計長：政府對勞保有責 勿慌
陸資規範 經部籲授權行政機關
實價登錄 僅揭露半數成交案
英申請食物救濟人數創新高
黎智英：此地不留人 不回來了
副總統讚陳揆定能讓景氣振人心
實價登錄塞車 張善政建議雲端
室內空氣品管 環署將開訓練班
花旗執行長與總裁 雙雙去職
台維斯盃網賽 中華保級有信心
陸解除利率管制 銀行利潤受損
韓金堤祝祭 觀光吸睛
油庫口居民要生路 盼中油開發
藍：遺憾蘇貞昌扭曲兩岸議題
台電礁溪地上權 逾3億元標出
教長訪宜蘭 學校盼增圖書資源
實價登錄塞爆 業者看到商機
企業併購法修法 簡化併購程序
審計長：油電費必要可用預備金
台商發揮同學愛 捐陸生醫療費
盜伐牛樟木 警逮1陸配
補充保費 台銀可年收16億元
看房市 趙藤雄：明年比今年好
府水電費支付年人均1.2萬元
今彩539開獎
謝依旻6連霸 父兄網路觀賽
食客順手牽羊 英名廚凍未條
大樂透開獎
煙台廠學員年紀違規 鴻海承擔
頒獎十傑 副總統敬佩勉勵
志嘉建設標售襄陽大樓
鵝肉藥檢違規 疑飼料交叉汙染
南韓海警橡膠彈擊斃大陸漁民
驗收成果 菲美陸戰隊實彈演習
兩岸兩會達共識 速推互設機構
校正公電（PHO0146號）
副總統盼中華電信降網路費用
電電公會建言 放寬陸資來台
研究：沒罪惡感 自私最開心
未揭露資訊 業者違公平交易法
告別式後搜索 二殯傳集體收賄
花旗集團執行長 閃電下台
燃料漲 美9月消費物價上升
存款不拆單 台銀推現金回饋
陸媒報導陸生富士康實習事
窈窕不再 法國肥胖人數增加
殺豬刀對上信號彈 警鳴槍制止
太平洋司令：美不介入亞太衝突
日抗議足球員遭法媒污辱
搶救危飢童 滴灌系統現生機
星版個資法 民眾可拒電話行銷
晶電竹南廠冒煙 已排除
郵輪菲籍工人 疑吃黑麥過敏亡
今彩539頭獎1注中獎
林中森首訪陸 有備而來
大樂透頭獎1注中獎
人生幾歲才開始 科學家：72
美將領訪日 稱盼與陸交流
18大小辭典：太子黨
18大小辭典：團派
太子黨VS團派 年輕有本錢
張平沼：執行是台灣競爭力關鍵
紅不讓 林書豪登GQ封面
勞保基金議題 總統促危機處理
鄧志偉菜鳥開砲 猛獅首勝
產業結構改造 總統促追蹤進度
奪世界冠軍 台北暗殺星凱歸
東港迎王 發生第2起火警
中天大樓火警 主播戶外連線
林書豪西裝混搭 登GQ封面
菜鳥開轟 鄧志偉：猛獅睡醒了
美民調：陸民憂腐敗不平等升高
畢卡索等7名畫失竊 損失慘重
亞洲龍獅賽首日 中華隊摘雙金
南非數百犀牛遭獵 數量破紀錄
調查：亞洲五國國防支出增長率 中國最高台灣最低
中國海軍7艘軍艦 航向釣魚台
玩完台灣媒體12年 黎智英「全身而退」
桃機人氣美食票選 吸引大批旅客嘗鮮
豪宅精品App上線 彈指間輕鬆看
新竹米粉摃丸節 APP便捷輕鬆遊
大選緊繃 歐巴馬羅姆尼民調近
傳中共常委7人名單確定
實價登錄首日價差2成 膨風豪宅「有行無市」
智慧型內衣 提早驗乳癌徵兆
陸艦距台最近80浬 軍方監控
塵埃落定 壹傳媒上香港交易所公告
李鴻源：實價查詢網遭駭客入侵
馬力挺陳冲 領軍邁向復甦
新竹市長邀請 作夥來參加米粉摃丸節
ALILA連鎖酒店 增設中文網站
研究：雙手帶菌多 比想像還髒
民調：陸民認美中關係大幅滑落
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
疑涉關說案 歐盟衛生執委請辭
微軟平板電腦 499美元起跳
西求預防信用額度 德態度開放
史上最富有 馬利帝王曼薩穆薩
蘋果邀請 料發布迷你iPad
辯論前 歐巴馬領先幅度擴大
俄州提前投票案 歐巴馬方勝訴
美第二場總統候選人辯論簡介
拉美男女不平等 收入見高低
報告：大規模賣地威脅糧食安全
美購物熱季 亞馬遜聘5萬臨工
聯合國：2億青年小學未畢業
Win8來了 硬體商迫不及待
古巴人民出國條件將放寬
英特爾獲利預測未達標 盤後挫
第二場辯論 歐巴馬將強有力
日外相訪法 舉行戰略對話
越晚越涼 北部東部有雨
韓流襲陸 北京設韓流音樂教室
美大選 華人發聲
美股漲台指期結算 台股恐震盪
關鍵議題爭議 歐盟峰會有得談
陸黑幫大規模洗錢 西警方破獲
昆凌駕車 疑未打方向燈肇事
國立大學繁星102年開10%
台股開盤上漲39.5點
韓媒：傳北韓李雪主懷孕
林書豪GQ專訪 談種族歧視
東協GDP強 投資新亮點
教長：私校國中部招生應正常
諾曼第扶輪社邀呂慶龍談釣魚台
國慶高球賽 菲僑界熱烈參加
林書豪GQ專訪 教頭盼成台柱
紐西蘭規模5.5地震 無傷亡
金磚籌設開發銀行 有譜
台學者參加雅典國際能源會議
再辯論 歐巴馬稅務就業開攻
港蘋證實 黎智英售台業務
高華柱：從頭到尾掌控陸艦動態
10月景氣脫藍燈 陳(沖)樂觀
誤傳少女時代俞利死 虛驚一場
鵝肉藥檢違規 農委會查來源
大台中紀事4 雙年展揭幕
疑吸毒開車撞分隔島 男喪命
歐巴馬辯就業 主打汽車紓困
外交部：與北韓無正式官方往來
德電視台灣觀光專輯 名人帶路
股匯雙漲 新台幣盤初勁升
楊進添等人宣誓 馬總統監誓
美國不老騎士 向阿里山出發
世博園區將推出文化旅遊秀
大陸連2月小幅增持美債
美國不老騎士 推崇台灣敬老
傳康師傅股東配股 交易告吹
歐連任 羅姆尼：美步希臘後塵
越南工業展 台23家廠商參展
陳(沖)：太太哭過 感謝家人支持
羅姆尼要把大陸列為貨幣操縱國
人民幣中間價續創新高
金防部射擊演習 重砲震撼山川
星9月出口連2月意外衰退
經濟落底 財長：第四季漸復甦
埃媒盛讚馬總統國慶演說
雨人畫家李柏毅斯洛維尼亞個展
勞保危機 陳(沖)：政府負責解決
紅蘿蔔量少價揚 研擬降關稅
陳(沖)：第4季出口樂觀
查詢量大 實價登錄網暫時關閉
利比亞血案 歐巴馬願意負責
微軟RT平板預售 價格尬蘋果
中研院偶特展 布袋戲公仔吸睛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
研究：陸貪官要貪逾8年才被抓
羅姆尼談對陸強硬 歐巴馬反駁
人民幣中間價續升 4個月新高
台灣捐款 助薩國強化消防救災
Panasonic盼啃蘋果
宏達電旗艦機升級 帶動股價
料西國求援 歐元創1個月新高
施文儀調職否 陳(沖)：尊重部會
接壹傳媒 辜仲諒尊重原團隊
景氣展望會 台經院25日舉行
林口合宜住宅 明年初推出
林中森：兩岸將擴大文化交流
陳(沖)：與總統互動沒有問題
低碳環境研討會 聚焦低碳經濟
漲無量 台股7500得而復失
兩會互設處 陸：盼早日協商
老虎險勝洋基 美聯冠軍賽聽牌
瓜地馬拉國家木琴團赴台訪演
女性逾35歲 85%骨質流失
大陸︰歡迎龍應台適當身分訪陸
台北101人事案 頂新挺官股
歐羅第2次交鋒 女性議題入列
18大後 陸：延續對台政策
火山橋通車 擬邀鄭立中出席
觀光客來台 估105年破千萬
再交手 CNN民調：歐巴馬勝
壹傳媒股票在港仍暫停交易
經長：陸資規範比外資更嚴謹
重陽節屆 高市把關養護中心
退稅憑單逾期 辦展延才能領
陸可能已生產第3架殲20戰機
歐羅二次辯論 直搗對手罩門
大陸支持兩岸媒體互設常駐機構
最佳球員保衛戰 曾雅妮得奮起
推廣活化教學 教部一週一案
指報紙毀譽 文大提民事訴訟
解決勞保危機 勞會：方案未定
歐巴馬提47% 羅姆尼難回嘴
台文創軟實力 陸地方政府埋單
謝提憲法各表 陸：兩岸一中
陸核安十二五 重啟核電在即
北市查核校園食品 1校違規
綠委籲廢特偵 總長：辦案中立
美大選辯論 歐羅激烈交火
陳(沖)：理財平台未來擴及非居民
CNN民調細項 羅姆尼佔優勢
微軟平板定價 雙A嚴陣以待
薛承泰：勞保基金應有調整機制
郭台銘：鴻夏合作 可迎刃而解
南海爭端 印度防長籲克制
越專家：網路使用者應提高警覺
拓港人事業 港府增設陸辦事處
羅姆尼批大陸操縱匯率不守規則
珠三角港商轉型遇困 應學台灣
涉偽標產地 知名服飾獲緩起訴
猛買保養品 陸客夫妻吵架
人民幣匯價創1993年來新高
IMF：大陸經濟硬著陸機率低
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亞幣齊揚 台幣午升1.22角
兩岸法規 陸國台辦促修改
江丙坤當選三三會會長
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高層地震 花旗新CEO忙安內
江案求償 軍方將強化律師陣容
A123電池商聲請破產
財長：國安基金隨時可進場
民調：陸民逾半數愛美式民主
垃圾車電子化 北市裝監視器
感情糾葛遭洗劫 男著內褲報案
高齡公嬤逛市府 朱立倫導覽
北市：世大運優惠 申辦要件
陸生擬納健保 國台辦：樂見
歐巴馬回神 再辯羅姆尼占上風
人事總處：月退年終金合法制
解決房事 港特首掛保證
鵝肉驗出禁藥 農委會：已禁用
櫃買成交量 目標達成率僅6成
年終慰問金 試院：各層面檢討
羅姆尼打人民幣 恐引發貿易戰
Surface 力拼iPad
曼都疑漏稅 國稅局受理檢舉
竹崎柑橘品質佳 品嚐正是時候
台南登革熱延燒 強制清查空屋
王郁琦：陸資鬆綁 個案嚴審
台股收盤跌6.62點
購偽藥備售 廖姓藝人獲緩起訴
魏蘭德虎虎生風 虎咬洋基聽牌
宜蘭員山燈節 蛇年停辦
產業採購週 16國來台洽商
陸：盼貨幣清算機制早日啟動
王毅：兩會交流經驗 需要繼承
租房騙津貼 港2高官被起訴
中市代課老師多 民代籲重視
林書豪成潮男代表 隊友吃味
中概股強 中概基金績效亮眼
歐巴馬二辯 美名嘴：生涯最佳
高市眷村文化節 各色美食登場
越財政不佳 擬不調軍公教薪
高市武廟2死案 雄檢起訴4嫌
經濟推升廣告 經長：做得不好
護釣島主權 陸：兩岸責任所在
莫名憑空巨響 困惑花蓮民眾
10月台指期漲2點
二殯殮工疑收賄 錢藏鞋仍露餡
10月電子期漲金融期跌
陸十一長假 赴台自由行增3倍
網路互連免費 中華電重申反對
數位出版規格 台灣應積極參與
蘭陽博物館 擬充實內容吸人潮
教部：受補助私校設獨立監察人
休士頓紀事報：歐巴馬回來了
遏官兵酒駕 軍方研議回營酒測
監視器建功 中警連破竊案
韓總統候選人支持度 難分軒輊
醉男機車遭移管 報失竊險入罪
釣島爭議 陸官媒：日本耍賴
兩岸互設辦事處 經長大力支持
續辦F1 星政府下個5年挑戰
美總統辯論 出手重但沒人倒下
台股挑戰上檔缺口 量能是關鍵
處理勞保危機 藍黨團籲修法
搶女性選票 歐羅老婆粉色亮相
怪手司機砍死老同事 判14年
彭淮南參觀紡織展 籲創造就業
檢出藥物殘留 養鵝場移動管制
桃眷村文化節 19日懷舊登場
總統：加速簽自由貿易協定
三大法人賣超台股38億元
清大學生護老屋 盼終止濫拆
配套出爐前 口蹄疫苗補助續行
莫言新書：我們的荊軻北京首發
NCC審壹電視 將查資金來源
建立交通文化 郝：靠義交幫忙
退輔會：釋榮家床位給獨居老人
葉冠亨涉撞死人案 雄院開庭
昔電玩大亨 財盡占屋遭法辦
挪用校產 醒吾前校董緩刑確定
妻管嚴欲休妻 醫先外遇不准離
梁振英指港部份議題政治化
韻律服上身 萊恩女孩嗆歐巴馬
打電動出頭天 曾昊宇月入十萬
德公務員聯盟參訪 金推薦觀光
蔣偉寧：學生須培養多元能力
美軍性侵沖繩女子 日嚴重抗議
撞落行道樹枝 害人摔傷吃官司
江丙坤：未規劃接中信金董座
思亡女化為愛心 母捐醫院躺椅
二次辯論搶話 主持人也插花
環保有成 中市獲優質示範區
陸民反日 豐田陸廠停產減量
羅姆尼批中 陸學者：說說而已
供毒青少年 警逮情侶檔
大馬首富郭鶴年出席堂兄喪禮
殯葬館技工收紅包 北市懲處
警破販毒集團 逮12人
阿里山景致 美不老騎士印象深
竹市米粉摃丸節 週末將登場
受刑人遭獄友強暴 曾勇夫道歉
新台幣兌美元升4.3分
養殖動物增重 成大首創新技術
腎盂輸尿管阻塞 達文西切除
龍應台：文博會可成教育場域
少子化 北市高中職明年將減班
考試院會 18日討論考績法
人權觀察：格達費死因不單純
勘天空之橋 交長盼改善缺失
手機廠員工竊零件 所得逾千萬
洛憶不絕 金峰賞洛神美
星副總理：亞洲金融市場看俏
網路市場機制失靈 中華電駁斥
菲總統：尋求拓展菲台經貿合作
嚴長壽：網站將成學習主流
利比亞攻擊案 為美大選掀波
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
陸委會：營造陸生就學友善環境
金管會：申請QFII 銀行12家符合
男男結婚 福建最小縣城沸騰
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
林中森會賈慶林 熱烈寒暄
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
無輔導推薦券商 瑞晶恐下興櫃
林承勳請求暫緩發監 檢方不准
歐羅第2場辯論 激戰非法移民
報導李宗瑞 中天遭罰30萬元
香港交易所 壹傳媒公告買賣
陸老闆年薪高成長 勞工差很大
平面賣160億 壹電視15億
鞋捲進手扶梯 男童腳瘀青腫脹
壹傳媒證實出售台灣業務
協助茂德 中科辦擴大徵才
大陸上班族 壓力世界第1大
新埔推銷柿餅 邱鏡淳掛保證
經濟推升廣告 立委看法不同
陸委會：盼兩岸就新聞環境對話
旅遊安全 馬促督導遊覽車業者
破壞交趾剪粘大壁畫 引公憤
中市查獲偽藥工廠 數千人受害
戴勝益：打工是人生的轉折點
臉書大賽得獎 鄭伊廷將遊加州
海大生參與陸研究 穿越北冰洋
磐石獎頒獎 20家廠商獲獎
百歲人瑞耍大刀 李鴻源訪視
陸前3季家電下鄉 逾5千萬台
酒駕出車禍 車子竟是偷來的
展演空間公安堪慮 北市開罰
中和天空之城 底價23.5億
總統：挺陳(沖)拚經濟
帶十歲弟偷硬幣 兄判1年2月
辜仲諒175億購得台灣壹傳媒
陸權力交替後 菲盼關係回暖
習近平時代 陸對台基調不變
東港迎王祭 文創商品多又夯
台灣廚神奪14金 史亞平祝賀
近百替代役 赴22友邦獻心力
壹傳媒交易 預定12月中完成
焦利不再任陸出版總署副署長
好客米食嘉年華 花博商城登場
孟德爾手稿複製品 亞洲首展
台灣通訊晶片產值可止跌回升
調查局緝獲首宗一粒眠原料案
林中森：兩岸應有同理心互包容
實價登錄查詢熱 房仲網瀏覽增
彰化埤頭鄉長涉貪 檢方約談
僱傭兵打海盜 台漁船作法兩極
漁業署擬修法 漁船合法僱保鏢
職務法庭陪席法官名單出爐
堤真一為戲噴飯 變超級賽亞人
北韓官員訪台 促銷觀光
立委勘查蘭嶼 無異常輻射
南市查河川汙染 早鳥專案奏效
軍營成植物園 老兵重返稱讚
謝淑薇排名寫紀錄 感謝貴人助
果農墜谷 中市吊掛搶救送醫
成醫：逾5成旅者曾有健康問題
壹傳媒：終止練台生所簽意向書
96歲爸 再得第2子
壹傳媒：售台業務符合集團利益
邱毅薦接閣揆 王金平：玩笑話
促參利多 土地租金規定擬鬆綁
台菲EPA 菲高層釋善意
國民年金保費喊漲 民團質疑
原能會實測 蘭嶼輻射正常
三星全球化 外籍員工破千
台灣高等學府 熱情向港生招手
台中二號高麗菜 夏季平地可產
工務預算執行不力 高市允檢討
身體輿圖 失衡中探索方向
土國身障女議員 獲贈芭薇娃娃
歐羅2次辯論 互爭女性選票
裙襬搖搖名人賽 索后戰妮妮
班級費一次收3年 中市已糾正
林永樂：有掌握北韓官員來台
防駭 內政部將設實價登錄雲
陸高官赴菲 開會檢視雙邊關係
外國人在台灣理財限制多
弱勢不孤單 法務部推司保中心
越南女偷竊失風 光屁股落跑
林中森：年底簽服貿協議樂觀
英國古樂團 帶來巴洛克饗宴
脊損輪椅運動會 聖火抵花蓮
會王郁琦 謝長廷：雙方研究中
BRT將動工 衝擊中市交通
蘇貞昌：主動邀資深黨員再入黨
夢想嘉年華 20日遊行
立院初審 勞保逾期給付給利息
台幣29.246 近半年新高
涉詐領健保費 前衛所主任遭訴
旅遊展熱身 民眾搶好康
陳(沖)：勞保不會倒 也不能倒
蘋果工會盼新東家簽編輯公約
拜靖國神社 陸官媒批安倍拜鬼
誠信溝通 王金平期勉校長
羅姆尼批中 陸外交部籲公正
溫家寶：經濟出現積極變化
巨大限制經銷商 被處罰鍰
葉少認罪酒駕 被害家屬不和解
立委提教育費用抵稅 教部支持
在野之身 安倍參拜靖國神社
基礎通訊 台聯立委籲禁中資
培育生技高階人才 3年3億
紡織所研發出衝擊屏蔽材料
謝若晤王郁琦 綠營樂觀其成
實價登錄 王應傑：議價空間大
米其林主廚來台 打造松露餐
郝龍斌：給陳(沖)時間拚經濟
經部推工具機科技化 產值大增
Q2住宅建照 季增2成
外交部：與菲洽簽EPA盼雙贏
英特爾前景淡 IBM營收減
展望明年 北市推16項政策
歐巴馬狂攻羅姆尼 二辯勝出
政院：已達目標 前導短片停播
防房仲倒 王應傑：加盟金信託
黎智英來台12年 要回家了
防骨質疏鬆 多喝牛奶適度日曬
新北將擴大對勞工涉訟補助範圍
兩岸兩會年底簽服貿協議樂觀
南方朔批評 馬：參考各界意見
今彩539開獎
陸要求韓保障漁民安全
收購壹傳媒案 經部依程序審查
賈慶林：對台政策18大後不變
賈慶林會林中森 提四個進一步
歐普拉斐興學 與學生親如母女
僱傭兵抗海盜 漁業法將修訂
十小時判讀細菌 高大有新發現
馬：陸客自由行是可爭取的市場
藍修提名辦法 參選先繳清罰款
台南鐵路地下化變更 環評通過
施文儀調職否 衛署：尚未決定
林中森：讓大陸五台生活舒適
美免簽待遇 AIT辦說明會
財團入主 學者：恐傷新聞自主
性侵拘禁前女友 男子遭判重刑
民調：拚經濟 羅姆尼勝歐巴馬
歐羅二辯 咬文嚼字爭對錯
公平會罰鍰 巨大：遺憾 將訴願
柯林頓力挺歐巴馬 動機引揣測
實價登錄 立委籲檢視政策成效
朱立倫自許城市CEO
高應大馬國校友遊金門
江案教訓 高華柱重申依法行政
日振興方案模糊 不安難消除
勞保年金修正 勞委會：未定案
泰央行降息0.25個百分點
印度大學台灣文化節 加強交流
馬將主持18屆4中全會
外交部：免簽待遇屬全民成果
服降膽固醇藥 可能減肝癌風險
在太陽系邊緣 發現類地球行星
陽耀勳好投挨轟 陽岱鋼敲安
今彩539 頭獎2注中獎
涉案被押 黃枝成辭市代會主席
政院月底提拚經濟具體做法
喀麥隆水庫漏水 2千人急搬家
莫札特第2 英7歲娃會作曲
卡介苗安全性 衛署釋疑
歐巴馬二辯雖贏 勝負仍難定
原能會：台日聯手測蘭嶼輻射量
選情激烈 歐巴馬二辯扳回一城
林中森 急切扮演兩岸專業角色
港國教正反力量同時集會 沒衝突
德研究：酒鬼比老菸槍早死
打擊大爆發 桃猿率先3勝
美9月新屋開工 攀抵4年巔峰
軍艦通過釣魚台 中、日互嗆「侵犯主權」
政府「無感廣告!」 又是胡幼偉的傑作
安倍參拜靖國神社 趁機批評野田首相
馬: 未來觀光產業要「質、量並重」
圖炸毀美聯邦銀行 1嫌被捕
陳錫蕃：日本應承認主權爭議
馬政府「肥了政商瘦了百姓！」
風力發電 成野生動物殺手
美主要媒體: 第二次辯論 歐巴馬佔上風
黎智英出售壹傳媒 國稅局要追稅
雲朗觀光雙喜臨門
台北華國大飯店【”捨”我其誰】尾牙春酒宴會專案
中國10月起 分段淘汰白熾燈炮
韓國藝術文化協會 來台參訪交流
WeChat APP抵台 引領全新3D行動通訊
港股早盤 壹傳媒最高飆漲57%
施文儀可以辭官當名嘴
政府搶救勞保基金「責無旁貸！」
台北旅展下周五登場 8000個福袋加2部轎車大放送
尾牙春酒渡假化 理想大地最「禮饗」
臺銀「線上申貸－好禮High」抽獎學金
「2012時裝設計新人獎」 18搶1冠軍揭曉
辜仲諒資金來源 金管會要查
喚起國慶感動記憶 鼓舞人心歡喜鼓音
挾4歲子欲跳樓 警破門制伏
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
法總統：歐盟即將走出危機
耐吉終止阿姆斯壯廣告代言
美學者：陸艦駛入不改釣島現狀
核談判啟動 印度澳洲邁新階
法民調：手機恐破壞親子關係
烏拉圭國會通過將墮胎除罪化
秘魯總統：秘魯經濟持續成長
欲炸毀紐約聯邦建築 男子落網
憂陸間諜 加國加強網路安全
美軍司令：不介入亞洲領土爭端
歐美漲 台股待量能增溫
東北季風吹 日夜溫差大
馬友友續任芝交響樂團創意顧問
聯合提高價格 台業者遭美罰款
經濟差 西班牙爆人口外移潮
市況差 多晶矽現貨報價大跌
僵局有解 希臘可望獲紓困
英官員：金融體系恐再惡化
疑互連失衡 中華電：已釋利多
台股開盤上漲9.67點
江南大叔爆紅 類股雨露均霑
預購夯 微軟平板入門款料售罄
宜蘭工廠火警 濃煙竄天
紙雕花卉燈飾 大獎拿不完
日2閣員參拜靖國神社
警察打死魚販 四川萬人騷亂
2014通訊成最大晶片市場
日導若松孝二車禍傷重不治
觀望 新台幣小升3.3分
阿里山日出 美不老騎士讚嘆
趙紫陽冥誕 故居滿鮮花
陸9月房價漲幅續放緩
壹傳媒賣台業務 股價升53%
李鴻源：實價登錄網恢復上線
分析師：蘋果股價上看1千美元
eBay財測未達標 成長下滑
愛瘋網路流量 占全美46%
溫家寶稱經濟表現「相對良好」
申報扶養鬆綁 41萬人受惠
防技術外洩 南韓動起來
經建會完成經商環境改革報告
特通控侵權 湧德：無重大影響
陸第3季GDP 7.4%
張琪樂當志工 為自閉症發聲
林中森抵鄂 指北京領導人親切
毒害夫妻 幼女無辜
耳疾惡化 鄒文懷不赴東京影展
美選戰 女關切墮胎男要飯碗
愛瘋5熱賣 航空股受惠
史：北韓官員來 外館回報遲
孕媽別輕忽 染髮可能影響胎兒
量能不足 台股平盤震盪
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
陸第3季企業景氣信心指數同降
屏東新議長 19日就職
林承勳入監 掛心父親病情
國際旅展 農委會推農遊伴手禮
14季新低 陸經濟可望觸底
人民幣兌美元中間價再創新高
越南速食市場錢景看好
羅姆尼打人幣 恐衝擊全球市場
北韓向開城園區南韓企業課重稅
破車窗大盜回籠 警籲車主指證
林書豪12助攻 火箭射穿灰熊
水果關稅調降 大賣場反應較快
假修車偷螺帽 運將遭逮
台水招考百名新人 11月報到
林書豪助攻秀 火箭踹灰熊
江國慶案究責 破萬人連署力挺
拉美保全業成長迅速
敦化商辦 2年房價漲4成
傅瑩訪菲 陸媒稱為破冰之旅
南韓陸海空演習月底登場
6歲小不點 種出92公斤南瓜
偷拍裙底風光 保全員落網
北捷新埔站4號出口移至新巨蛋
台紐創投基金 策略合作啟動
田間機器人競賽 協助農機升級
租屋平台 5都基隆明年開辦
中科聯合徵才 釋逾3千職缺
壹傳媒賣盤 專家：短期有利
回饋母校 嘉強總裁再捐百萬
川萬人騷亂 官方否認警毆人死
重陽敬老 新北免掛號費看牙
壹傳媒出售 分析員：利多
妨礙公務 韓擬懲處大陸漁民
抽檢安全帽 15%不符標準
紅襪林哲瑄 放入指定讓渡名單
NBA開場縮短 球星秀得縮水
潛水衣工廠火警 濃煙漫天
壹傳媒交易 國稅局要課稅
莫言：歡迎對我批評
薩爾瓦多僑匯年成長6.9%
奶粉關稅減半 業者促銷因應
NBA線上系統出包 數據大亂
高市兒童論壇 60學童談永續
考績法修法 10年3丙淘汰
關中：考績制度改革勢在必行
坐二望一 聯想拚陸智慧機龍頭
大陸奢侈品 比法國貴7成
地下水監測井 變身自然課教材
蔡英文連署反核四運轉公投
奶粉傳漲 新北消保官緊盯
林書豪狂送助攻 火箭擒灰熊
黎智英：確認非蔡衍明才成交
解舊鼓山水患 協調台泥供地
陳(沖)：勞保不會倒 勞工免恐慌
司院：人民觀審拉近司法與社會
華航推臉書網路遊戲
天雷操演 58門重砲一字排開
免美簽 AIT：線上申請簡便
星房價飆漲 小坪數公寓受歡迎
楊淑君PK小學生 推廣跳繩
台股量低 專家：11月估往上
港媒：黎智英售台資產存變數
涉偽造文書 秦日新更二審緩刑
工人跌入攪拌車 頭皮掀一半
北監：陳水扁續留北榮治療
外資轉向 新台幣午升0.7分
政院：影音網站帳號已復權
施文儀案 衛署：依程序處理
亞洲龍獅賽 台獲4金1銀1銅
軟銀聲東擊西 火速搞定收購
東港維修船翻 1印尼工人死亡
公平會查購電 立委限期 3個月
台瓜合編馬雅文明教學叢書
美媒：陸島嶼命名戰 宣示主權
不動產查詢爆量 追加3伺服器
募兵軍訓時數折減 不逾15天
財長：房屋地價稅不宜實價課徵
台股收盤漲1.01點
鴻海60吋電視 中華電擬採購
國外被害補償 法部將小幅修法
國人國外受害 法部擬給扶助金
陳(沖)：提升公共運輸率促進經濟
鍾承佑骨折 桃猿折損大將
勞保虧損 綠促安心條款
增志願役來源 甄選對象擬擴大
台股持續整理 漲 1點
文博會 總統力推文化加值
11月台指期漲18點
11月電子金融期都漲
北市光復南路巷內 轎車遭開槍
立院初審 鬆綁扶養年齡限制
保護勞工 限制單日大量解僱數
淺水無大魚 台股落後亞股
屆期不續審 公保法再送修法
陳(沖)：觀光服務業轉順差
張盛和：魏應交兼101總經理
更年危機 5成中年女腹部肥胖
卡本特紅不讓 紅雀啄傷巨人
台東縣議員補選31日號次抽籤
台聯指榮欣案綁樁 退輔會澄清
專家：陸經濟見底趨穩
推廣跳繩 楊淑君與小朋友互動
考績改革增配套 試院減反彈
美犯罪上升 仍屬歷史低點
陳(沖)促降15到24歲失業率
中華電擬購大電視 鴻海不回應
創業失敗轉賣毒 警逮1男
余杰定居美 架網站聲援劉曉波
每次吃東西前會洗手 僅4成
新北慶重陽 免費視障按摩
三大法人賣超台股18億元
路樹種蘭花染病 非蘭之罪
法官：華納兄弟保有超人版權
莫言得獎 山東擬鉅資興旅遊業
超馬女警負傷勇逮 外勞認栽
來港尋商機 外企抱怨租金貴
打造無菸校園 中市業者簽公約
警攔疑欲輕生男 意外逮通緝犯
慶重陽 郝龍斌搥背敬老
張花冠助檢調查 盼降縣府傷害
苗栗中醫下鄉 看診拿藥攏免錢
澎湖馬拉松 11/24開跑
太陽餅文化節 祭買一送一好康
王度典藏文物展 感受風雅韻味
勞保危機 全產總籲編預算撥補
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台南國小疑傳霸凌 市府調查
稱女友罹癌沒錢 男搶孕婦落網
誤信克隆尼 女兌假旅支不起訴
疑違規超車 砂石車撞機車2死
醫師：吃燕麥和核桃 可降血脂
新竹花鼓藝術節 20日登場
會美副卿 陸外長重申釣島立場
新台幣兌美元貶2.3分
美：東海問題各方應排除動武
染整廠偷排廢水 新北罰20萬
日陸旅客推動 觀光逆勢成長
蔣偉寧：暫不縮編大學教官
中共18大安保 動用北斗導航
禮遇曾雅妮 韓亞銀高球賽壓軸
壹傳媒股價飆 港媒體股跟進
南韓擬增添9艘3千噸級潛艇
貝比哭聲難忽視 科學家有答案
港企欣賞年輕人懂電腦
利空出盡 陸股飆紅創近期新高
調查：台北計程車排世界第7
竹市辦燈會 企業拋磚引玉
手工皂加文創 年營業額6億
科大制服日 校長跳騎馬舞
機車拖行涉虐狗 遛狗人被罰
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
高中英聽測驗 分上下午場
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
李明博：誓死保衛北方限界線
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
紀念丹尼波爾 國內外樂手齊聚
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
毒梟手槍上膛 警拂曉攻堅
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣精品週 消費滿額可抽獎
北市傳槍響 警：警告意味濃厚
車亂停內藏毒 違規又違法遭逮
買保險防小三 夫出錢妻受益
城大新技術 高效淨化室內空氣
男子病逝 拱範宮盼共伸援手
攜帶手指虎 男遭判刑3月
公務員協會反對考績丙訂比例
酒糟研製產品 副產物變黃金
看好中市觀光 新旅館陸續開張
學者：開放陸資 互補潛力大
北市：將檢討社教機構免費對象
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考題錯字多 成功將加強審題
救勞保 吳育仁等藍委提修法
修營業秘密法 最高處5年刑責
視性工作有罪 亞太難防愛滋
辜仲諒買壹傳媒 公平會關心
申請一次給付 勞保局籲冷靜
桃縣抽檢早餐 部分蛋品不合格
菲警逮捕2陸籍毒販
關中：考績制度目的不在淘汰
經濟差 港失業率升至3.3%
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台紐創投基金 吸引紐創投業
建築界：實價登錄不影響預售
楊斌彥逝世週年 網協辦追思會
補習班狼師 性侵2男童遭判刑
立院初審 加強保護幼童少年
台灣電影走紅 釜山市場展收割
陸委會：兩會辦事處內容先研議
速捕陳由豪 已向大陸再表立場
銓敘部：慰問金預算過有法效力
投票日刊登小英商品 男子挨罰
林書豪送助攻 誇隊友投得準
資策會智慧平台 省雲端資源
改善市容 高市擬遷萬餘墓塚
104年 國中每班低於30人
海鮮食材漲 中市海產凍漲搶客
日潛艦部署納韓領海 韓抗議
共軍擴海空投送力 對台更威脅
組頭拒付彩金 賭客提告全送辦
輸年輕血 也許可緩和老化問題
賞楓旅團只見枯葉 旅行社判賠
NAND合約價最大漲幅17%
張平沼推文創 中華文化全球化
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陸女開看護所 替詐騙集團洗錢
郝：台北有創意 站上國際舞台
拜靖國神社 陸籲日正視歷史
台入藥品稽查協約組織 拓商機
東京家具展 台灣竹工藝亮眼
重複錄取 普考128缺等嘸人
台中產業聚落採購週 商機6億
AIT在百貨公司提供免簽諮詢
傳統賦新意 醬油變文創
優秀電玩選手 可服替代役
蘇貞昌：退休領年終違公平正義
兩岸文創展 陸7省市參加
高市：安全堪虞區建物會限用
歐盟：旅遊申根免簽最多90天
台製酸痛貼布未註冊 港府禁售
董座傳請辭 育駿：未獲通知
調查：陸企業對併購審慎
轉服替代役 將少45天役期
證交所籲上市公司買庫藏股
愛瘋5短缺 鴻海：因設計複雜
疑染毒缺錢 連犯8搶案遭訴
育駿19日召開重大訊息說明會
男心情差走鐵軌 遭火車輾斃
台文創生活化 陸業者驚奇
垃圾食物廣告 營養法草案擬限
菲美：兩棲演習閉幕 目標達成
微軟自誇 平板螢幕勝iPad
陸：把穩增長放在更重要位置
IBM推新資安產品 提振成長
路檢查獲槍械 警阻幫派尋仇
金門采風 住古厝賞鸕鶿
英聽分上下午場 不影響公平
百貨週年慶 首日業績上看8億
釋迦牟尼基金會捐款助弱勢
美不老騎士 賞日月潭品紅茶
龍隊舞退勁敵 卓蘭實中爭光
9月外銷訂單 有機會正成長
有機毒物減量 高科技業找對策
武丁婦好展 呈現重男輕女史料
未戴頭巾上學 埃及女生遭罰
歐巴馬認美部分製造業難回流
中日和約一甲子史料 興大首展
時裝設計新人獎激戰 冠軍揭曉
周遊穿鐵衣 負傷宣傳演唱會
EVA導演抵台 大啖滷肉飯
林中森：上任未滿月訪陸體驗深
以國亞洲作曲賽 台陳立立奪冠
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阿里山賓館等公建 國寶欲出手
公銀優退 財部：吸引人才一環
蘇貞昌：綠面對中國自有步調
台灣服務勞動生產力 亞洲第3
陸增加兩個對台直航港區
女童失蹤 檢方經網路新聞尋獲
外資到期匯出 新台幣收貶
金大邊境管理系 與移民署結盟
訪視養豬場 未檢出氯黴素殘留
歐豬若退出歐元區 全球經損慘
苯酚被課反傾銷稅 台化否認
搶救不景氣 金融業徵才
亞洲龍獅賽 中華隊最大贏家
釣島爭議未平 陸將東海演習
陸官媒：瀘州事件1人死亡
診所前車禍 護士搶救挽回一命
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天天喝飲料 13歲患糖尿病
社子島環評 招標文件公開閱覽
火葬場金爐有棄嬰 遺體難辨認
威力彩開獎
握到每一雙手 陸官員讚林中森
陸艦近日 日媒：為抗議釣島
馬利局勢緊張 非盟女主席造訪
高鐵土地標出 平均溢價16%
鎮壓穆斯林8週年 泰南警戒
北市槍響 傳新東陽董座車遭殃
噩夢料成真 西銀行呆帳創新高
台維斯盃網賽 楊宗樺打頭陣
法總理：希臘應不會離開歐元區
外交部：計算績效目標值未灌水
施文儀調查報告送人事總處
江宜樺：提高自行車竊盜破獲率
泰國加強打擊賭博網站
中華民國與教廷 建交70週年
國際龍獅賽 台正妹裁判成嬌點
大馬下修貿易成長預測
銀牌掛保證 王巫配闖進4強
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海鷗失事軍官 追晉位階
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勞保虧損議題 立院可能表決戰
實價揭露 豪宅議價逾2成
首屆台挪社會論壇 挪威舉行
道教勝地武當山 太極拳發源地
顏慶章質疑賴幸媛 願對質
陳以真：青年志工不是草莓族
賴幸媛：入WTO國家利益為重
法務部公布扁病情 口吃重鬱症
清寒囝仔爭氣 世界溜冰賽奪金
巴中槍少女病情穩 英守夜集氣
湖南48人客車墜崖已知2死
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男挾稚子恫嚇丟下樓 檢聲押
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眾院何時大選 日3黨魁將會談
報導中傷大阪市長 日媒致歉
湖南客車墜崖死亡增至4人
兩岸設直達海纜準備工作就緒
升級微軟Win8 公布售價
史亞平：不建議赴北韓旅遊
財劃修法 北市籲財源只增不減
人事總處：儘速審施文儀案報告
鍾承佑帶傷開球 凝聚桃猿士氣
謝長廷：民進黨不會分裂
大師兄火力旺 林智勝獲MVP
刮中五百萬 等6年才出面領獎
陸Q3成長趨緩 Q4可能反彈
《老包專欄》誰最台獨？
中國前三季GDP增7.7% 人均收入增13.0%
中國淘汰14億支燈泡 每年可減碳4800萬噸
台彩「台灣Yes快樂刮」 本週日紫南宮「刮大獎」
法務部決定 阿扁續留臺北榮總「戒護就醫」
孟加拉炸彈客 傳擬行刺歐巴馬
釣島風波 日客也抵制赴陸觀光
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主場橫掃洋基 老虎美聯封王
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展善意! 日系車商將補償中國被砸車輛
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美國2金融公司遭駭 幕後直指伊朗
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電競追上韓國 還須加把勁！
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教育部教師聘任審查研討會 19日起舉行3場
歐盟峰會開幕 德法立場相左
咬三星侵權 蘋果在英上訴吞敗
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美領先指標升幅 7個月新高
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谷歌季報擺烏龍 利空重挫股價
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英情報單位 廣徵年輕IT高手
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西國企業聯合會籲工會取消罷工
老虎直落4掃洋基 晉世界大賽
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美學者：習上任將對台展現彈性
東北季風減弱 陽光露臉溫度升
法總統反富政策 名設計師批
檢驗出爐 真菌確為腦膜炎元兇
以色列官員熱烈出席國慶酒會
外長投書美媒 捍衛釣魚台主權
陳錫蕃：釣魚台戰火可能性低
低利環境有利房產 REITs看好
環團邀築夢 贈不老騎士電影票
台股開盤下跌21.80點
PC需求疲 微軟獲利未達標
谷歌季報凸槌 美股雞飛狗跳
超微財測低於預期 將裁員因應
大選前 美打贏對中貿易官司
美媒：安東尼作主 趕走林書豪
扁醫療小組成員海外尋求支持
「旺來春秋」 熱心助自閉兒
自製生活展 反思當代社會
暫休兵 歐羅輕鬆現身慈善晚宴
世大運經費 北市估200億元
赴美免簽 駐美處將辦說明會
美對陸膠合板 啟動雙反調查
年終慰問金 陳(沖)：徹底檢討
觀望氣氛濃 新台幣早盤持平
A4紙提示重點 預習變尋寶
NHK：疑染黑 法務大臣辭職
越南市售安全帽多數不合格
Q4新手機 安卓微軟平台大賽
屏東人口老化嚴重 鼓勵創齡
張花冠：配合調查勞務採購弊案
歐陽菲菲母告別式 政藝界致哀
Google財報差 台股回測
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美國領先指標 十月可望續升
龍應台：文博會停辦言之過早
基北免試入學 102年再模擬
晟碟財報超標 盤後股價揚
陸航飛日本0元機票 惹議喊停
陸9月FDI年降6.8%
河南校姓村民證為成吉思汗後裔
換班在即 胡溫站好最後一班崗
韓亞高球賽 曾雅妮尋求衛冕
谷歌新甜點 萊姆派29日上桌
美滿下修財測 封測台廠已預期
中華民國協助巴拉圭一盞燈計畫
變數增多 台股短線持續震盪
忽視靜脈曲張 小傷口變大問題
全國躍升工程會議 11月登場
星紐經合 總統：年底有好消息
助偏鄉用水 薩水資源系統啟用
泰國約90萬兒童面臨學習障礙
哥國政府與革命軍展開和談
陸無人駕駛汽車明年京津測試
紅雀痛啄巨人 國聯冠軍賽聽牌
陸漁民身亡事件 陸使向韓抗議
嚴長壽論藝術 運將也可聽巴哈
悍妻違保護令 恐嚇殺夫判3月
台第一大網頁遊戲公司育駿變天
金聯7折租屋 剩最後1個月
賽靈思下修 矽品景碩待觀察
北京以老陳醋換來巨浪一號
科學園區首座自營淨水廠將啟用
總統：政府要多投資公共建設
歐陽龍：把母親的愛代代相傳
新車站運動 花蓮新城站將動工
活躍老年 衝浪臉書樣樣來
台灣獎學金嘉惠聖文森學子
彰化媽祖遶境 21日祈福回鑾
林中森：兩岸有智慧才和平繁榮
陳菊：謝登陸是民進黨一大步
油價下週可能不調整
紐約音樂節 台灣樂團嗨翻天
重陽敬老 中市優待長者遊樂園
海碩女網賽 升級WTA挑戰賽
黎智英投資 香港市場猜測多
洋基慘敗 各方檢討A-Rod
北院裁定 李宗瑞延押兩個月
傳蘋果談漲幅 鴻海不回應
馬：調整結構讓台灣產業難取代
販毒集團兼討債 桃警逮9人
糾眾暴力討債 中警逮捕16人
救國團60週年 中市展成果
李遠哲獲巴拿馬大十字勳章
什麼都賣 陸京東商城進軍海外
拉美友邦藝文團 來台聯合訪演
Win8觸控市場 宸鴻獨大
農糧署：修法抑奶粉價沒效果
釣島研討 日學者肯定和平倡議
三芝筊白筍美味 朱立倫力推
平板大戰開打 和碩可望豐收
貝母蘭新品種 花朵像瀑布
大陸鐵路 將推會員折扣制
歐盟：年底銀行聯盟完成立法
動物用藥 防檢局嚴防弊端
網頁被駭 匯豐部份網站正常
中草藥生技展論壇 11月登場
買賣相當 台幣午盤持平
拚考績法 張哲琛將赴立院溝通
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林益世案 特偵近日偵結
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涉索賄 花蓮退休警遭羈押
女性較長壽 失能率卻較高
金門科技展 民眾歡喜動手體驗
遭延押兩月 李宗瑞面露失望
屏東新議長交接 監交官高歌
免簽多 陸民盼換中華民國護照
化學兵部隊80週年特展開幕
李遠哲勉巴國學子 做自己主人
立院朝野願協助電競成單項運動
交部：eTag洩個資刑責加重
上修獲利預測 恩益禧股價大漲
富士康之星台灣行 郭董將現身
人幣連升11週 4年來最長
台股收盤跌56.65點
治靜脈曲張 泡沫硬化劑新選項
跳繩拍球放水擾鄰 判賠32萬
施文儀失言 衛生署建議申誡
台股震盪走低 跌56點
大善莫言 陸乞丐為港善人號哭
美科技股財報差 台股壓力大
南台灣毒魚 5人落網
兩岸論釣 楊永明：中華民國的
11月台指期跌68點
輻射受害協會盼2年內拆除輻屋
吹噓從沒被抓 男非法仲介落網
冷 台股本週週量創低
11月電子金融期都跌
一次給付改不回 勞保局籲慎選
下下籤應驗 詐騙車手被逮
陸北大清華生 殺入麻將世錦賽
副總統：來台觀光可望破7百萬
解決勞保危機 朝野提案表決戰
打造OFU 金管會推動OIU
北市槍擊案 鎖定幫派分子
綠建築條例阻力大 高市允檢討
議員問選總統 賴：目前沒規劃
年終慰問金檢討 政院：未結論
大坑景觀橋通車 鄰近地價攀升
菲捐20萬美元 援陸地震災民
男子闖入車內行竊 婦人受驚嚇
污水接管奏效 景美溪水質改善
招募假老公 引進印尼女子坐檯
三大法人賣超台股53億元
重陽節 動物園敬老愛大象
東京國際影展 陸競賽片退出
研究：多種維他命減男士罹癌
浪費貪腐南海 越輿論關切
重陽節免費搭高捷 遊愛河
騎馬舞夯 伊頓學生惡搞爆紅
陸新型驅逐艦 傳改進隱形技術
青壯年中風 慢性病菸酒致因
中鋼12月報價每噸降673元
韓亞高賽 妮妮67桿暫排8
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勞保 勞團籲政府支付責任入法
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美大選批中 陸：盼美迷途知返
英媒：陸經濟成長告別保8
擺脫連6衰 9月外銷訂單止跌
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查掏空案 檢提訊王志雄
陳明文涉貪案 檢方提上訴
北捷單車停車區 淡水站將啟用
警破地下錢莊 不法獲利逾千萬
夫是漸凍人 醫生娘淚崩
菲陸刑事司法互助 11月生效
睡相有玄機 個性全都露
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金正日孫：不知爺爺是獨裁者
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
金尚昌掏空案 檢提訊林鴻明
校正公電（PHO0034號）
腹腔鏡手術 切除膽囊結石
韓亞銀高球賽 曾雅妮首輪第8
嘗試破冰 菲陸同意擴大交流
K他命侵蝕性 戴防毒面具製毒
陸客日客大增 台灣觀光成顯學
高市綠議員援扁 爭取他黨支持
總統：老人問題規劃解決
開休旅車墜谷 女駕駛昏迷
李登輝30年糖尿病 代言衛教
台塑參與買壹傳媒 尚未定案
Win8欲來 推升行動上網
謝綠瓶寫孤獨 跑者獲文薈首獎
農機好米展 虎尾高鐵特區登場
重陽節 長者到自來水園區免費
世界國術錦標賽 台灣奪62金
假化妝品 女調查員追出黑心商
貿易趨冷 陸籲日改正釣島錯誤
柯文哲赴北榮 談扁後續治療
謝長廷：台獨不是選舉訴求
香貝里漫畫金象獎 邱若龍得獎
為基河水官暖壽 北市邀吃壽桃
原理用途迥異 英聽不是聯考
東北季風發威 漁船斷兩截
建築師跨界設計酒器 展創意
租國有地放寬 安全無虞可放租
Win8仙丹 供應鏈吃補
僱吊車偷推土機 人贓俱獲
動保法修法 農委會盼速通過
外籍修女奉獻愛 安老院盼重建
北京成立18大安保小組
廣交會一期今閉幕 採購人潮減
訂單轉正 學者：Q4出口樂觀
十月外銷訂單 有機會續成長
反傾銷媒合 促商機6千萬美元
節能當道 郵務車試改裝瓦斯車
野田避談解散 日黨魁會談決裂
抽血測荷爾蒙 可提早驗出乳癌
鄭貞茂出任金融研訓院長
政院新廣告 行動談經濟
網球之父楊斌彥逝世週年追思會
陸黃金新娘 戴5公斤金飾出嫁
單車環島勸募 送愛原鄉
長輩變狼人 染指好友女兒判刑
維護旅遊安全 稽查日月潭遊艇
金爐內是胎兒 檢將解剖查死因
青年種出得獎米 賴清德表揚
愛瘋醜化APP 名人臉腫長瘡
姚明：陸職籃到了改革時候
精神分裂患者戒菸 成功率偏低
陸：盼中美相互尊重互利共贏
年終慰問金 陳菊：有檢討必要
守護健康 家扶募保鮮盒贈弱勢
9月景氣變燈 學者：樂觀
各族樂器混搭 原住民尬樂團
東海和平倡議 美中日學者肯定
金門保母訓練 阿公阿嬤中籤多
上市公司排強酸廢水 桃縣開罰
台印經貿協會 推黃茂雄籌備
林中森：新興產業合作機會大
機捷周邊開發 冠德再得標
9月對美接單 歷年最高
日月潭淤積 遊艇超速是肇因
惡狼強擄外勞性侵 檢求重刑
免美簽諮詢 夜市也設攤
布景師陳明山 一碗飯七年情
立院通過橘提案 宣示釣島主權
許瑞山交保 板檢將抗告
金融賦稅優惠 財部續研究
胡習江達共識 陸領導團隊有譜
姚嘉文：綠避台獨所以選舉失敗
周守訓任威剛副董事長
小三網貼性愛影片 辱元配判賠
熱錢匯出 新台幣收貶1.7分
疑家暴受虐 智障女不治
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線索僅姓名 警終助迷途翁返家
施文儀臉書案 政院：依法行政
一再順手牽羊 婦竊超市被送辦
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上市公司市值本周減0.36%
謝淑薇創紀錄 巧合夢見貴人
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視障歌手輪番唱 炒熱廣播金鐘
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中非破獲密謀政變
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胡是否續任軍委主席 牽動政局
18大小辭典：裸退
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出口 企業：Q4可期待
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境外基金 投顧：免徵補充保費
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總統促研議 設高齡化研究中心
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申東靖逝世 諧星形象告別
楊應雄: 釣魚台應納入《離島建設條例》
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
女友剛甩 失戀男中樂透大獎
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阿斯圖里亞斯向馬德里求金援
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美大選 22日辯論會成風向球
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英學者：陸無意藉演習激化矛盾
美大選調查弔詭 領先未必當選
美媒：陸新領導人 臨經濟抉擇
電動機車充電站 APP可查
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9月工業生產 可望正成長
打擊非法犬隻繁殖場 加強稽查
北韓若攻臨津閣 南韓全力反擊
高中英聽登場 分上下午施測
末日奇想 鸚鵡人的地球考古
學烏坎 廣東潮州逾千村民維權
併購媒體 加電訊鉅子卡關
勞動好手較勁 全國技能賽登場
美軍核動力航空母艦 巡航南海
日尋備援廠 台成衣廠商機現
優人香港行 時間之外受好評
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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新視野藝術節 台灣成焦點
解決勞保危機 勞會提因應對策
巨人反撲紅雀 系列賽扳回一城
慰問金恐減 退休官員當捐獻
國際自由聯盟 籲讓扁保外就醫
韓亞銀高球賽 妮妮添衛冕信心
熱錢流港 再動搖港幣聯匯制
房地稅努力 統籌款分得多
黃昏市場夜不寧 竊賊連偷落網
花東電氣化施工 列車調整時間
高齡化政策中心 內政部將研究
合格大閘蟹 進口上萬公斤
越南進口紡品 台灣第三
金馬影展手冊 宜蘭各點可索取
美不老騎士 勉花蓮長者圓夢
日地鐵鋁罐爆裂 16乘客輕傷
什邡市委第一書記任成都副市長
預算中心：免學費應逐步實施
30連撞 陸高速公路大火塞車
獨臂小鐵人 郭翔芸挑戰自我
老婦晨起外出 遭鐵捲門夾斃
文博會奇幻旅程 布農八部原聲
鄭麗文：精確白話讓民眾懂政策
南區小鐵人賽 選手挑戰自我
年終慰問金 政院：儘快檢討
護職災勞工 立委促助返職場
黎爆炸案 UN及美國同聲譴責
美晶片廠下修財測 封測廠觀察
老樹生病 布農族巫師祭祈福
研究所招生難 大學砸獎金搶人
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齊托大復活 巨人完封紅雀
Win 8換機潮 外資看明年
游錫(方方土)：中程計畫追求國會過半
接政院發言人 鄭麗文淡化個人
重陽敬老 7百長者歡喜吃辦桌
歐巴馬譏失憶 羅姆尼火大反擊
慶重陽 聯醫辦懷念金曲
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歐銀監管機關協議 專家疑惑
WIN 8效應 恐雷聲大雨點小
菲新任僑務榮譽職人員布達
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黃士洲副教授從賦稅制度剖析台、德差異
女兵變軍官 李雅儀任飛彈排長
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化危機為轉機 轉動好念是致勝關鍵
海基會教育團首發 11月登陸
日本出口蘋果 近9成銷台灣
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女子亞巡印尼賽 謝瑀玲奪亞軍
英數萬人上街 揚言罷工反撙節
美賊偷糖不成 衣褲被扒光
女高亞巡印尼賽 謝瑀玲奪亞軍
醫療荒 法產婦高速公路失子
台爵士樂團訪以 參訪演出成功
佔領清真寺工地 法總理譴責
歐羅經濟政策 彭博批攏是假的
白天暖洋洋 早晚添涼意
企管碩士返鄉 種出得獎米
陸漁民因中彈心臟破裂身亡
反應熱烈 中央社金句票選延長
9月失業率 專家研判恐微升
傳購洛杉磯時報 新聞集團闢謠
傳美伊擬一對一談核 白宮否認
台股低量 祭招盼激量能
市場渾沌 銀行推高利吸存款
陸1500人赴日遊 近來最大
台法打工度假 可望有好消息
關懷偏鄉童 救國團募書十萬冊
喜憨兒募餐盒 送愛偏鄉小學
機場服務費擬調高 交部打回票
網路貼文批教授 女子判誹謗
找活路 夏普新面板供美電腦廠
美元走弱 台幣週升0.25%
五楊施工鷹架倒塌 車流回堵
亞大男籃賽 中華尋求衛冕
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台灣藝人赴西巡演 表現亮眼
金價跌 專家：短線測試支撐
朱立倫：與台灣松下推觀光工廠
陸媒：碩士失業率連3年超學士
陸漁政船赴釣島海域 與日對嗆
秋冬首次調查 台南黑琵激增
淡季 半導體廠Q4業績恐降
重陽節敬老 為銀髮族祈福
WIN8上市 晶片廠受益有限
琉球外海陸船起火 64人獲救
太子黨與團派 19大再決勝負
提肛夾臀過頭 瑜伽老師便秘
格達費逝1年 利比亞考驗不減
貿協24日媒合台歐貿易
健腦食物 堅果魚油與深色蔬果
胡溫10年 確立和平發展道路
林中森：祈禱和平感受媽祖應允
腦膜炎難驗治療長 康復路艱辛
微軟平板將開賣 與蘋果較勁
韓亞銀行高球賽 妮妮落後3桿
嶺南畫派寫意 北美館展出
攝影馬拉松 女性獲獎增多
鐵捲門壓脖 老翁不治
政院：儘快檢討年終慰問金
金門牌藝賽 銀髮族開心過重陽
林忠義 寮國首位僑務委員
重陽敬老 北捷及貓纜免費搭
利比亞衝突 傳格達費幼子陣亡
中油：汽柴油價22日降1角
推政策 政院啟動走動式宣傳
迎重陽節 胡志強為長者奉茶
封路救石虎 民團將提假處分
公視科普新節目 學成語玩科學
視障童摸幼獅 拼湊動物模樣
東港3死車禍 男子投案送辦
活死婦展奇蹟 菲殉教青年封聖
驗血加問卷 可預測肝病風險
減肥「性」趣高 生育率自然好
健保財務 副總統重申處理決心
婚姻平權牽動美總統選票流向
羅姆尼的另一面：愛家愛人
立委提修法 盼醫療責任合理化
誰入主白宮 民意朦朧看不清
持武裸女行為失常 警開槍擊斃
蒞劉姓宗親總會 副總統籲團結
新城火車站改建 預計2年完工
台灣協助瓜國教堂古蹟修復
加緊鍛鍊 李克強促經濟改革
北市徵才活動 270個職缺
台鐵地下化工程意外 1人摔傷
陸委會宣講 客家場落幕
學童看電視時間 為運動7倍
酒後疑心情不佳 女自殺獲救
保育溼地 大陸捕鳥人將訪台
尋仇打錯人 少年悔悟判緩刑
金管會喊話 台股基本面良好
日月潭紅茶義賣 企業競標支持
台灣月第7年 香港呈現原鄉美
韓亞銀行高球賽 曾雅妮第3
內政部：農保費率目前不調
台灣紀錄 謝淑薇獲小年終門票
高雄文藝獎頒獎 陳菊傳遞燭火
大喊市長好 啦啦隊賽前較勁
韓亞高球賽 曾雅妮第3
關懷在地藝術 呂秀蓮中市看展
女墜樓掉落鐵皮屋頂 獲救送醫
偏鄉耶誕節願望 吃牛排看電影
夢想蓋飯店 讓父母返鄉服務
守護天使 陳怜燕圓學童夢
教宗封7聖徒 傳教士居多
富士康之星抵台 員工超開心
陸委會：港局租金循節約原則
大陸火車誤點 考生集體缺考
釣島問題 外交部籲和平處理
總統：安養床位分配不均
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韓亞女子高球賽 曾雅妮第3名
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談訪陸 林中森：以後我會常來
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陸媒：7艦近釣島日艦跟蹤偵察
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肉販絞肉絞到手 拆機送醫解危
三度選美國總統 麥高文逝世
勞思光逝世 哲學界重大損失
台灣賽將開打 妮妮粉紅豹抵台
哲學家勞思光 寄情於詩愛美食
屏東情殺案 吵架刺死女友
江澤民為揚州中學題詞
意外跌落千公尺斷崖 奇蹟生還
國際馬拉松賽 1人休克死亡
1920年代變裝秀 蔣渭水、徐志摩現身大稻埕
沒事就去大陸「聯誼」 退將領年終＋春節慰問金
胡溫10年 人權狀況未改善
呂秀蓮放棄「年終獎金 」 盼改革
陸民赴日遊遭斥：漢奸別回來
9月失業率微降 仍為4小龍最高
胡溫10年 兩岸關係大幅改善
Clashes break out in Lebanon at slain official's funeral
Win 8問世 瓜分電信市場
「台灣Yes快樂刮」紫南宮熱鬧展開
綠民調：馬英九滿意度跌破2成
釣魚台海面中、日船艦對峙 日偵查機臨空
台灣永久中立的必要性---陳秀麗
內政部發布「大陸地區人民按捺指紋及建檔管理辦法」
台鹽全食品履歷 讓您「買安心抽大獎」
LPGA台灣賽 各國好手抵台
興農宣布不玩 中職存續陷困境
爆炸案引公憤 黎人促總理下台
美歷史：CEO總統表現不佳
黎國葬演成暴亂 軍警民衝突
法國市長肯定 呂慶龍獲感謝狀
馬爾他提名外長接任歐盟執委職
拉脫維亞致力加入歐元區
外資棄養金融 上周大賣4檔
投信：7313若有撐 台股可望反彈
法成立新政黨 獨立民主聯盟
台股保7400 短線區間震盪
供應吃緊 NAND現貨價攀高
網管鬆 歐巴馬恐非法收獻
傳重新評估太陽能 鴻海不回應
日出口遽降 日銀有望加碼救市
9月失業率降至4.32%
白天微熱 日夜溫差大
今年台股基金 表現相對佳
陸國圖闢專區 辦莫言作品展
台股開盤下跌75.52點
馬雅論壇 探究末日預言熱
傳美伊協議對談 以總理沒聽說
夏普投產智慧機面板 股價大漲
豆苗盆栽鑰匙盒 凝聚家人情感
胡溫十年 反貪淪為口號
銓敘部長：研擬公教多層年金制
新台幣匯率盤初小升
印緬辣椒試水大陸市場
經長：經部2月已推部長臉書
傳美國波音來港設維修中心
研發替代役標準 內政部擬放寬
大陸老牌乳業 膠蓋顆粒混奶中
金秋地球日 沈世宏掃街清廁所
日媒：牽制中國 日台談判重啟
彈性且多樣 強硬之外的習近平
國教減高教增 預算遭立委質疑
巨人打爆憤怒鳥 迎接第7戰
改革成效浮現 義退休人數銳減
工作環境欠佳 上班族低調領薪
失業率略降 短期危機紓解
加國阻大馬併購案 陸資心慌慌
為曾雅妮加油 國際後援會成立
海南萬人抗議建電廠 百人傷
中一中1學生 疑墜樓送醫
攀上中共權力頂峰 有8祕訣
你是好總統 國父孫女讚馬
日副相首次承認釣島主權有爭議
台股半年線失守 電子撐盤
理大證實與波音在港設維修中心
教育費扣除額 立委擬修法放寬
屏東3死車禍 學校為女童祈福
裝熱水管致樓下漏水 住戶判賠
默默行善 美善心人義舉獲迴響
台鐵網路訂票 12月起不打烊
綜所稅 17萬件要補繳
防北韓軍事挑釁 南韓全面戒備
18大 陸媒：司改具重要地位
藍：公務車未滿10年不應更換
退休教師子女教育費 教部檢討
打底 豐興本週所有產品持平
Fed本週觀望 年底將買美債
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
溫泉季出奇招 氣溫越高越便宜
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
小iPad成本 估兩百美元起
菜刀搶檳榔攤還債 男遭逮送辦
北市抽驗蔬果農藥 1件違規
與陸交惡 日貿易逆差創新高
星盼東協峰會 討論南海準則
反打壓勞工拚經濟 勞團將上街
年輕茶農出頭天 朱立倫肯定
9月季調失業率升 後續需留意
金鐘頒獎前夕 黃采儀摔斷門牙
公益彩券甄選 22日簡報
逾五百人 籲中共公平審薄案
中一中女學生 墜樓不治
台鐵：新傾斜列車比舊車舒適
全球面板9月營收續創今年新高
澄清湖免費遊 約需7千萬經費
大陸反日風 連累本土企業
百歲人瑞笑口常開 北市致賀
立院經委會：年底前凍漲氣價
3死肇逃投案疑頂替 警追查
不告駕走友人車 稱圓女兜風夢
竹科第 3季進出口緩步復甦
國安局保密手機 蔡：多重防衛
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東京影展陸片 台攝影代表出席
佛格頌技壓卡本特 紅雀吃鱉
女友與人同居 男酒後刺死她
桃機緝毒雙響炮 4嫌送辦
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一般生進特教學校 搶繁星惹議
低價大閘蟹 立委質疑來源
兩岸四地 台消費者指數最低
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國中男找高職女 霸凌同班女生
港媒：為薄維權 左派大反擊
產學合作 開發抗高血壓食品
胡志強：不會離開台中
主計長：失業率要持續改善
韓國會議員電腦 遭駭客攻擊
農保國保 李鴻源建議提高費率
周瑞金：18大勢推動政改
泰幹細胞研究 資金計畫兩缺
迷你iPad上市 外資喊買鴻準
中油：政策負擔多 恐增虧損
鴻海壓境 印尼台商憂人才磁吸
黎智英：不談經營過去讓它過去
手搖杯標熱量 8連鎖業者響應
年終慰問金 藍綠各有意見
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台股收盤跌35.72點
越國會開議 民眾期待多
國安局投保 蔡：會防個資曝光
台股續挫 跌35點
人力不足 僅4%老人受照護
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高鐵助演出 鄒族學童感恩獻藝
博士沒頭路 立委盼別獨厚生技
反洗錢進展不足 菲續留黑名單
基金救市 主計長：要審慎評估
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李登輝至北榮例行性體檢
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11月電子金融齊跌
封鎖臨津閣 飄發傳單行動取消
台股價跌量縮 短線區間整理
寶萊塢名導邱普拉辭世 舉國悼
出口若旺 失業率可望續降
粉絲後援會 妮妮感動落淚
人力銀行：3成5新鮮人仍待業
日使：日本是小偷 深入陸人心
李鴻源：喚醒全民不酒駕意識
勞保恐破產 高市：政府會負責
三大法人賣超台股49億元
麥當勞亞太副總裁 跳槽頂新
白髮男偷竊 警誤以為是老翁
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外資上週賣超157.1億元
蔡得勝：與陸交流要有控管能力
馬悅然：莫言會講故事說真話
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張哲琛：12月提三層年金制度
穆迪評台灣 Aa3投資級
藍：蘇扭曲總統談話 自失格局
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外交部：釣島屬中華民國領土
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王濛解禁 奪金
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機要涉盜伐 竹檢傳28人到案
瓦斯基本費不合理 北市將檢討
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重整計畫見效 飛利浦獲利亮眼
綠：改革年終金 不能一國多制
保暖曬太陽控體重 避免風濕痛
夏普中小面板量產 鴻海不回應
鐵路陸橋護欄遭竊 里民怕怕
秋冬滋補 大稻埕推中藥便利包
小卷量大減 農委會籲保育
賈克朗：不景氣更應投資文化
職訓App 課程路線一指通
外媒：孫政才可能掌重慶
新北連心慈善會敬老 雲林贈米
候鳥經湖南遭殺戮：一天一噸
不老騎士上映十天 票房破紀錄
產學合作 搶攻坐月子市場
傳推品牌大電視 鴻海不評論
男子烘爐地上吊 嚇到登山民眾
軍方：年底可達年度募兵目標
新北百貨戰加溫 搶百萬刷手
彈薪方案 立委質疑未助聘外師
中央氣象局 氣象報告
國安局：月阻駭客入侵50萬次
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
查貪 陸官員兩年繳近40億元
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
屏東3死車禍 女童傷勢好轉
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
產業創新獎 台達電網路家庭
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
國寶彩繪畫師陳壽彞 清晨去世
印度十碼手機門號 快不夠用
越總理坦承 國營事業經營不善
李光前將軍廟巡安 金門追思
環台7天 美不老騎士還想再來
明年汽車減稅 大馬人暫緩購車
移民署：陸配再入境不需按指紋
宜蘭社區日本取經 推有機生活
蔡得勝：陸認為憲法各表只換詞
熱錢流入 港府戰戰兢兢
機車違停多 中市加強勸導拖吊
女教授披掛 搶民主黨麻州失地
威望打贏版權戰 強片有望上映
拒藝校並存 蔦松國中家長抗議
仲介非法外勞 不付薪還報警
新疆超大煤田 儲量逾八百億噸
捷運宅信義18開標 近半流標
銀髮族秀才藝 樂齡藝起來
維行人路權 高市11月大執法
捷運宅標脫率低 房仲:金額高
威望：與張心望相關訴訟贏面大
台灣大車隊 求穩健不躁進
北市：飲用水未測出雙酚A
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量縮盤整 新台幣收貶3.4分
毒品注射站計畫 法年底公布
長春麥寮廠環差報告 補件再審
追查違法源頭 加強氯黴素監測
屏東市商圈 年底大洗盤
設計生活節 文昌街家具折扣多
連續盜運牛樟木 嘉義檢警追查
大陸消費者信心指數強勢回升
登山客失蹤 陸空搜9天無音訊
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興農無意經營棒球 牛隊找買主
畫功細膩 陳壽彞為彩繪獻一生
宏?第3季營收 比預期低
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年終慰問金 政院：不調有難度
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百歲人瑞增 縣長：金門環境好
專家：抗藥超級細菌在大陸傳播
性愛成癮 可正式列精神疾病
高中體育班特招 只看術科成績
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女嬰猝死 托嬰負責人判賠百萬
屏東抽檢摃丸 驗出氯黴素
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官員變包租公 擁22房遭雙規
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京都西陣織業 盼圓夢創新素材
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威力彩開獎
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綠提刪年終慰問金 送朝野協商
勞保虧損 楊志良批詐騙
立委提案 釣魚台納入《離島建設條例》
保障花東考生權益 立委提案設置國家考場
署新北門分院火警 11人命危
署新北門分院大火確認12死
署新北門分院火 署長南下處理
台灣近年重大醫院火警
誤判釣魚島局勢加貿易逆差 野田支持率跌至18%
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分享麗星郵輪20周年 連串慶典熱烈展開
福泰飯店集團串聯全台10家飯店 住宿&溫泉不錯過
共體時艱! 年終慰問金限月退休俸2萬以下
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
署新北門分院火警 至少4命危
BBC全球調查：挺歐巴馬連任
外資借券人 台股部位仍偏多
台灣夜市 美媒專文介紹
台彩：公益彩年均營收可逾千億
紐倫堡發明展 台灣推出百餘件
台經商便利度躍升 全球第16
東北季風影響 北部雲多有雨
世銀：台經商便利度持續進步
署新北門分院大火 救115人
蘋果供應鏈 觀察指標
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DRAM現貨價走穩
德儀財測未達標 盤後股挫
財報報喜 雅虎翻身好彩頭
卜睿哲：美中不易爆發貿易戰
衛署開會應變署新北門分院大火
南韓易地向北韓空飄心戰傳單
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歐盟預算案 英相堅持捍衛權益
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雨棚非違建 屋主不起訴
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學者：習近平上任 應馬上改革
德消費者憂心自陸進口食品衛生
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墨西哥洗黑錢 年達百億美元
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鄭麗文上任 不開設個人臉書
港媒：中共中組部中宣部換人
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中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
世銀最佳經商環境 星7度蟬聯
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歐傳利多 韓元攀13個月高點
總統：台灣志工運動蓬勃發展
入閣3週 日法務大臣下台
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公教車票補助無法源 橘籲檢討
興農牛喊退 胡志強尋企業協助
18大修黨章 總書記傳限兩屆
綠批打壓中小企業 工業局澄清
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調整退休慰問金 陳(沖)下午說明
量能不濟 狹幅震盪
大馬羽球一哥 下月大婚
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中國大陸的手 悄悄深入非洲
換LED路燈 高市省1成電費
台東縣府：美麗灣建照不用撤
新營醫院惡火 救護車不夠用
戴遐齡：有企業主詢問興農牛
陸學者：歐羅對中美關係分歧小
中巴文化中心年度董事會就職
媽祖成道昇天 金門參拜祝禱
改善低薪 李桐豪籲企業扛責
醫院惡火 邱文達轉達總統關切
終場辯論 民調：歐巴馬勝
拼有感經濟 許嘉棟盼陳(沖)力撐
台尼簽監察暨技合協定意向書
署院大火釀12死 總統哀悼
搶內需市場 陸通路商來台採購
美總統終辯 脫不了經濟議題
鄭麗文接棒 胡幼偉臉書祝福
華語文能力測驗在薩爾瓦多登場
巨人奪國聯冠軍 晉級世界大賽
汽車檢驗費 公路總局擬減徵
胡溫10年 專家論功過
醫院火警釀災 衛署：全力應變
衛署：醫院消防安檢3天內回報
重啟台日漁業會談 目標11月
台法學生交流 蔡炳坤相迎
醫院惡火 署長慰問所有患者
重陽登高 麟趾山景色美視野佳
諾獎加持 莫言收入將達10億
署新院長：火災疏散救病人優先
國防部：痛心軍人遭汙名化
節能服務團 大陸交流尋商機
室內空氣品管 預公告半年實施
查怠速 中市勸導4903輛次
防森林火災 陸空聯合演練
署醫大火 中市研擬預防機制
自助環島拍婚紗 省錢玩創意
鄭貞茂：若內外改善 展望佳
港元急升 曾觸7.75警戒線
巴拉圭總統感謝台助改善民生
有感拼經濟 財部配合降稅
國防部建議退輔會接春節慰問金
沾蘋果光 樂金顯示器股價衝高
南海問題 兩岸學者籲合作
夏普傳菲國廠將組裝LCD電視
外交辯論 考驗羅姆尼統帥資格
胡志強探人瑞 讚樂天長壽
民調：歐巴馬辯論表現優於預期
蒲亭突推遲訪印度 引揣測
美總統終辯 CBS：歐巴馬勝
慶雙十 宏台辦羽球賽盛況空前
提振台股 鄭貞茂：靠基本面
日銀料加強刺激經濟 商品價漲
署醫北門分院大火12死70傷
美祭伏克爾 銀行獲利折損百億
景氣差 北市有線電視將降收費
小貓卡底盤 車行40公里無傷
韓元升 新台幣午升5.4分
重視大陸 Win 8滬首發
你的一票很重要 鼓勵亞裔投票
戰馬和刺刀 推特瘋傳
iPad迷你將現身 價受矚目
Q3獲利差 宏?走低
兒媳餓死母親 桃檢求重刑
總統讚揚多國第一夫人關懷弱勢
都更中心成立 北市盼創雙贏
醫療院所火災 去年98起
興農震撼彈 體委會堅守3立場
醫院惡火 倖存者餘悸猶存
被動元件廠 切進迷你iPad
違法傾倒廢棄物 雲林逮6嫌
台南市醫院消防安檢 明起啟動
署醫北門分院大火 死亡名單
怕出錯 羅姆尼像外交菜鳥
新聞報導 家屬驚恐親人安危
年終慰問金提案 交付朝野協商
全球債基金波動低 定存族新選
陳瑞仁：上層干預司法已不復見
新北小環保局長 擬納升學機制
監院財報 桃副縣長存款增億元
台北購物節 推週年慶驚喜日
有感拚經濟 經部招商促投資
台股收盤跌35.56點
江宜樺：經商便利度目標晉前十
推崇法國文創 副總統促獲啟示
生活費掉公車 好心女警尋回
涉違商標法 雜誌商挨告不起訴
文藝雅集前輩匯聚 傳承智慧
多元都更 北市都更中心掛牌
台股盤下震盪 跌35點
後備司令部代訓陸軍新訓幹部
竊嫌遭逮 警局內抽搐亡
11月台指期跌50點
巴拿馬雙十盃游泳賽 周麟頒獎
世銀經商便利 投資協議加分
11月電子金融期都跌
追求女師遭拒 臉書詆毀判拘役
臉書Q3財報 營收遭看壞
美大選 民調：首重經濟非外交
控LG侵權 工研院續爭權利
買盤觀望 成交量再創低
微軟平板首賣 大陸與全球同步
花旗：日銀加碼貨幣寬鬆無意義
匯豐護溼地 郝肯定企業表率
末日近了？馬雅專家說免驚
預算撥補勞保案 列立院議程
羅姆尼：不與陸掀貿易戰
結合客家元素 新埔塘壢橋啟用
陸水產公司洩氨 逾3百人中毒
調查：不運動主因 忙累懶
與球后練球 小球員賺到經驗
宣導機車排氣定檢 北市送好康
釣島爭議 北京文攻升級
歐巴馬：羅姆尼外交政策搖擺
爆料馬大姊特權 週刊二審判賠
現削水果貴 非士林夜市商家
老人逃生難 防火應變不可少
撿同事手機 要脅散私密照判刑
陳(沖)宣示 2類人員可領慰問金
谷歌微軟推新品 發表會撞期
三大法人賣超台股39億元
洛時：羅姆尼為歐巴馬背書
林中森：兩岸產業 相挺雙贏
自行車嘉年華 彰議員質疑安全
亞太城市會議 高市邀百城交流
陳(沖)：慰問金依照顧弱勢原則
華航飛機餐 標示碳足跡與熱量
中油伊甸合辦身心障礙畫家畫展
廢五金變垃圾 菲台商遭騙失大
偏鄉傳愛圓父願 青年鐵馬環台
不老活力 百名長者動起來
魏蘭德坐鎮 巨人難演逆轉秀
公費流感疫苗 接種率逾5成
協助街友就業 北市設專責小組
鱷魚大王雙親 躲過醫院惡火劫
楊梅靶場流彈 波及路過送貨員
救市藥方無感 再創低量
陳(沖)：慰問金總額不到原1成
劉泰英：台股破7200 危險
共軍空軍司令政委據傳齊換人
雜貨店不營業 原來是簽賭站
耶誕香港行 業者推6999元
台大遴選改程序 教長：不合適
柬工廠主管毀施亞努像 恐起訴
慰問金改革 公務員協會接受
新台幣兌美元貶0.8分
4年58億 發展典範科大
中油總經理人選 考量無縫接軌
縣長車被踹 李鴻源：群眾抗議
免美簽生效日 AIT慶首航班
首爾挑戰賽 盧彥勳過首輪
醫院火災12死 一男自稱縱火
善款合理分配 總統肯定聯勸
重陽敬老 為百歲人瑞慶生
愛滋篩檢 嘉縣開跑
三星證券挑戰賽 盧彥勳晉二輪
旅比畫家黃耀堂個展引人入勝
醫改會：衛署卸責 評鑑過鬆
尋找在地故事 募集旅宿明星
政府最終支付責任擬入勞保條例
9月工業生產 年增3%
倡環保 北市推QR Code
百善笑為先 圖文徵選孝長輩
新板劃空品淨區 公車排煙納管
法籲監視韓汽車傾銷 歐盟拒絕
台韓產業論壇 首爾召開
法企信心下跌 3年多來最低
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
林戊坤兒時苦 捐款助人20年
國防部：依政策調整年終慰問金
24日政務會談盤點近1月業績
免簽商機 高雄飛美班機露曙光
署新火警死者 多嗆傷窒息
康裕成控沙豬 金溥聰提告敗訴
基本工資時薪109 明年上路
公保30年免健保費 擬修法刪
目睹生命消逝 消防員心情沉重
促參招商 釋1400億商機
專家：河川雙酚A含量高
年終慰問金配套 蘇：應立法
南華雅樂團 25日征戰北京
日本監控琉球附近大陸艦艇
經部：瓦斯基本費符合國際趨勢
兩岸京劇交流 聯演呂布與貂蟬
陸允保險業參與金融衍生品交易
1天工作18小時 女外勞受虐
方便找地址 新北釘大門牌
苗栗芋頭評鑑 量少價看漲
未婚女馬桶產嬰 檢警釐疑點
政府拚有感 施振榮：多鼓勵
陳永興：長照機構需多逃生訓練
大馬稽核師不足 盼近年內增倍
慰問金新制 約1萬公務員可領
大安海水浴場 考慮重新開放
牽手半世紀 3百封情書曬恩愛
請育嬰假考績變差 罰醫院5萬
興農經營風暴 選手五味雜陳
九九重陽 蘇貞昌訪人瑞黨員
日防衛省：陸導彈艦駛向沖繩
製造業生產 連3升機率高
升格後路名亂 新北擬整編
越國營事業弊端 民意盼整頓
愛上金門 外籍教師為教育打拚
泰山收費站 平日增闢ETC道
弱勢軍公教 勞團籲用救助制度
日媒：陸3艦艇接近宮古島海域
牛隊球員：下一個老闆也許更好
亞洲中產階級多 服務業潛力大
微軟：高度重視大陸市場
孕期大啖洋芋片 不利寶寶健康
美能量飲料疑致死 台灣有進口
馬總統：聯合勸募 台灣愛心島
竹南科園土地標售 台積電得標
張栩返鄉 挑戰王座戰5連霸
生態保育 金門辦緬甸蟒研習
蘇治芬座車遭襲 追幕後藏鏡人
戴遐齡：有兩企業正與興農談
兩岸大閘蟹合作 鄭立中促成
運彩女子高球開盤 最看好妮妮
澄清湖免費 貼補水公司有爭議
台積電擬竹南建廠 研發7奈米
揚昇Style 曾雅妮好懷念
軍艦出沒沖繩 陸：勿小題大做
想跟人類交流 白鯨模仿人聲
桃也設計展 大學生飆創意
促投資 經建會推動台商回台
被指介入司法 國民黨提告敗訴
江西新餘盼與台灣產業合作
重陽郊遊賞花 長輩樂開懷
經濟部創新獎 資策會獲大獎
2男假車禍詐財 詐欺罪起訴
證交所法說 15家企業受邀
防災害重演 北市安檢安養機構
推動產業創新 中市發表成果
國際藝術節 明年兩廳院49檔
苗縣最高壽 108歲仍勇健
許瑞山交保 檢提抗告
都更犯罪查緝 北檢成立專辦組
藍認同慰問金方案 在野促修法
醫院火警12死 監委查違失
西班牙經濟 連續第5季萎縮
釣島轉單效應 高雄陸客增3成
菲紐簽署多項合作協定
ECFA生效 台茶葉銷陸成長
都市規劃不合理 胡志明市淹水
買匯增 新台幣收貶0.8分
歐羅互批 發言常不符事實
第6和第9洞 妮妮抓鳥好時機
有感經濟 信義近月成交增1成
東港3死車禍 關係人傳喚未到
友邦挺日 外交部重申釣島主權
向黑潮借電 台東展開初探
金爐嬰屍案 家屬將告殯葬業者
仁寶宣布裁百名員工
阿姆斯壯推特 刪環法奪冠紀錄
李鴻源：努力改善醫院防災盲點
挺不老騎士 企業包場鼓勵圓夢
星雲真善美新聞傳播獎名單揭曉
支付責任擬入法 勞委會研議
十月商業營業額 有機會正成長
衛署：30天內大稽查醫院消防
傳接手牛隊 頂新：需長遠規劃
公司法修正 經商便利度進步
登革出血熱增2例 曾有感染史
乾癬易誤為濕疹 醫籲勿亂擦藥
土城都計案 市府：依程序辦理
劉泰英：台灣普遍信心不足
福斯計畫百億人民幣大陸建新廠
僅抽檢 馬尼拉機場出境免脫鞋
贓車借屍還魂 汽修廠業者送辦
投顧：不安全感 台股量縮觀望
洪金寶動作指導 打造太極2
助企業創新 施振榮創龍吟研論
醫院火警殷鑑 北市實地演練
偷甲苯失風不罷手 連3偷被訴
上山下海 顧明翰陪身障者圓夢
勾結山老鼠 警員聲押獲准
全民運聖火 台灣之心引燃
杜絕山老鼠 警籲拒不明牛樟芝
醫院防火 新北：提高演練頻率
提振士氣 泰副總理將視察泰南
在台出賽 妮妮奪冠機率破8成
涉躲債遺棄3子女 父遭起訴
建築師擬改二試 納實務經驗
陸：美各黨派應客觀看待陸發展
緬甸撣邦期盼外界協助發展
產業結構轉型 經部訂目標
醫院大火 重症男涉嫌縱火
陸學者：歐羅對陸批判僅限經貿
金管會：券商沒有要大裁員
捷運工地電纜斷 勾倒郵差
美總統大選 陸民關注程度不一
漁民抗議愈管愈嚴 沙志一溝通
高市旅遊續熱 陳菊允拚觀光
陳歐珀段宜康捐年終 綠營尊重
經商便利 明年設貿易單一窗口
今彩539開獎
杜邦Q3獲利欠佳 擬裁上千人
大樂透開獎
討債集團動私刑 警趁開趴逮捕
江宜樺：助企業排除投資障礙
凱撒華國盃 張凱貞返台求表現
經合協議 納原產地自行具證
市售裝扮玩具 2成塑化劑超標
慰問金改革 謝長廷：這是進步
印度應加強對阿富汗局勢影響力
新北市府火警檢測 虛驚一場
iPad迷你若開賣 庫存恐不足
打破禁忌 女扛三太子神偶
外幣保單 明年估漲2到3成
美媒：習近平與胡德平見面
天價買壹傳媒 詹宏志：可惜
文化部邀賈克朗 與藝文界沙龍
台積電獲經部認定為ICP廠商
iPad迷你 傳殺到兩百美元
LPGA球星 故宮門前揮毫
莫言作品在陸遭嚴重侵權
兒偷便當餵母 檢聲請簡判
中石化總經理請辭 葉文賢暫代
東森購物裁員 購物專家全走人
諾貝爾獎得主席姆斯 禮遇通關
台商買廢五金遭騙 台菲警偵破
歐法院：航班嚴重誤點須賠旅客
百人挑戰 單車75小時飆千里
拚有感經濟 內閣與時間賽跑
美終場辯論什最夯 戰馬與刺刀
山友失蹤無音訊 搜救暫停
社保潛藏負債 1年增1.9兆
炸彈爆炸 斐囚車3死14傷
4萬人領慰問金 總額約10億
企業業績黯淡 美股開盤跌
台灣女學生 國際髮妝賽奪佳績
旅平險 明年保費便宜1成7
慰問金改革 總統盼建長遠制度
融資便利 大馬競爭力攀至12
馬促未雨綢繆 解決勞保基金案
醫院火警 涉案男子聲押
永豐銀首申設陸子行 金管會准
慰問金 馬：顧弱勢與公平正義
台灣高等教育展 前進印尼
終辯談與陸關係 歐羅高舉輕放
簡立峰：台灣年輕人機會在網路
經建會組小組 推老年經濟安全
今彩539 頭獎 1注中獎
遭吸收諜報 2退役軍人起訴
水下間諜 科學家研發機器魚
救不了火場老人 護理人員痛哭
大樂透頭獎槓龜
總統促高標準維護老人安養場所
寶塚明年來台公演 月底會媒體
王毅：有條件與台政黨交流
簡政便民 馬促檢討不必要法規
歐羅辯論 大陸網友民主劇場
王毅提兩岸鞏固深化期4任務
地震學家遭判刑 科學界反彈
AIT夜市推銷免簽 總統有感
免試刪獎懲 北市教審會通過
老人照護人力 德國也不足
調年終慰問金 兼顧弱勢與現實
美股早盤重挫 道瓊跌220點
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聯合國關注太極門賦稅冤案
化危機為轉機 轉動好念是致勝關鍵
葛克昌：我租稅競爭力落後 拖垮國家競爭力
楊志良痛批稅制不公不義 將造成台灣大崩壞
學者：政府讓人民有感 人民納稅才甘心
美選舉人制惹議 改革再成話題
南韓擬允過境旅客免簽證半日遊
講座: 氫能技術大躍進 26日勤益科大
大和證估台積電Q4季減1成
Qatari emir on landmark visit to Gaza
花蓮縣長傅崑萁：全面發展觀光 首要「克服交通問題」
農民離奇中箭 姪兒練箭幹的
美股重挫243點 台股收小跌
新焦點洪偉弼 獲頒上海“優秀企業家”獎
日本警視聽 收到42封威脅安倍郵件
台灣邦交國挺日 中國籲「勿插手」
慰問金改革 總統讚照顧兼關懷
扁下午移精神科病房 最快年底返監
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美大選電子投票機 安全漏洞多
未通報藥品副作用 羅氏遭調查
蘋果發布迷你iPad
迷你iPad 螢幕7.9吋
迷你iPad 最低329美元
迷你iPad更輕薄 下週出貨
藝術大師韓密爾頓遺作英倫首展
國際服裝品牌要求陸供應鏈減污
全球百大品牌 現代汽車列第53
迷你iPad好貴 蘋果辯護
護綠地 大亨鉅款贈中央公園
能源盤後 憂經濟油價跌
臉書營收超標 行動事業有進展
WTO查中美汽車歐美客機爭端
財報遜 道瓊指數大跌
迷你iPad小檔案
東北季風減弱 降雨機率小
台股要反彈 看蘋果供應鏈表現
007新片倫敦首映 星光閃閃
蓋茲捐款支持同性婚姻公投
電梯強吻少女 保全男稱父女情
金基德聖殤 金馬神祕播映
歐盟支持引入金融交易稅
11月模式 亞股新興市場強
巴黎機場博物館開幕 首展羅丹
台股開盤下跌49.34點
鴻夏智慧手機傳銷售目標千萬支
加拿大央行暗示升息
銷售差 Zynga裁員關據點
署新火警 涉縱火男子收押
捍衛港元 港府1週內兩度干預
一個月有感 政務會談施政績效
外遇網站 用名人婚外情打廣告
有錢不如有權 7成陸民認同
不滿銷售 蘋果炒了南韓負責人
2%法國婦女為暴力受害者
戰時指揮權美2015年底交韓
墮胎除罪 烏拉圭總統裁可
巴拿馬總統訪問越南
籌備國際體育賽事 巴西撥巨款
謀改善關係 中日官員上海祕會
共黨校副校長：政改要理直氣壯
明年LED背光產值估持平
荷蘭花博 台灣館獲殊榮
美報讚許加州最高法院台裔法官
謝霆鋒患皮膚癌 已切除黑瘤
夏普擬增產供鴻海IGZO面板
證照達人入歧途 扮女裝販毒
新台幣匯率盤初小升
年長自殺 逾7成患重大傷病
高華柱：應照顧因公殉職者遺眷
國安基金 低點進場獲利高
槍擊連勝文 槍手改判無期
獲利欠佳 亞股第4天跌
李鴻源：強化醫所自主消防編組
戴遐齡：職棒一定會繼續
蘋果威脅暫解 潘朵多鬆口氣
火警罹難者 署新聯合公祭
匯豐：陸製造業萎縮速度趨緩
新營醫院：重新檢討消防安檢
島爭未解 日外務次官秘訪上海
LPGA台灣賽 配對賽登場
藝人捐畫拍賣 所得助公益
美大選五五波 一場救經濟之爭
莫言新作封面印諾獎標誌 狂銷
護理之家 署新將收回自營
iPad迷你上場 供應鏈兩樣情
高華柱：春節慰問金符合規定
迷你iPad價格高 非蘋不怕
電子反彈 台股跌幅縮小
陸委會：日後文宣以政策為主
檢討慰問金 財長：開源節流
原來如此 共產黨一詞取自日文
汽燃費徵收 毛治國：通盤檢討
寶經院：10月批發業有望持平
華碩Win8新品 紐約亮相
縱火癌男 平日即有易怒傾向
地方債續增 陸銀壞帳潮難免
連勝文槍擊案偵審大事記
甜柿上市 尖石鄉長邀民品嚐
加水站賣地下水 黑心業者送辦
陸委會明年度預算 減列約1億
道歉 張哲琛：無意製造對立
美媒：甘肅2天2名藏人自焚
18大小辭典：梯隊接班
美媒：亞洲民族主義高漲引憂
小iPad亮相 蘋果股價摔跤
國際旅展 台北館推1元商品
政院改革慰問金 呂秀蓮肯定
中央氣象局氣象報告
陸出口手機將破十億支 利潤低
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
年終慰問金 經費減為10億
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
孕婦露肚乞討 城管：賺比我多
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
元大寶來 衝美債期貨
港媒：壹傳媒財困 債急增
火警釀災 業者：設備難抵縱火
18大小辭典：中共全國代表大會
吸金最猛 大陸擠下美國
署醫火警 李鴻源：檢討法規
eBay異業結盟 挑戰亞馬遜
釋迦產量減4成 價錢只漲2成
慰問金改革 黃富源籲共體時艱
陸經濟回神 將打消降息預測
有感施政 法人：台商回流最快
馬面改判無期 連勝文律師肯定
室內空品草案 9污染物納管制
醫院消防檢查 2月內提高標準
農民離奇中箭案 姪兒練習惹禍
仁寶裁員 代工股跟著綠臉
台聯：創造就業機會才有感
配對賽登場 老蕭妮妮話家常
台星台紐協議 經部：樂觀
熱錢增 學者：港通膨壓力重
專家：忽略重症心理恐衍危機
張哲琛：軍公教太早領退休金
美判蘋果彈回專利無效 三星樂
台歐貿易媒合 商機8千萬美元
北市證實 仁寶資遣158人
公車廣告爭議 新北：尊重創意
陳佳文：台灣第四季不會更差
禁帶外食 美麗華大直影城遭罰
利率高低看姿色 警破地下錢莊
中鋼搶攻手機供應鏈商機
戴遐齡談職棒 球隊易主正常
二審認定流彈殺人 馬面改重判
中科二林園區環差 補件再審
政院：台灣出口動能明顯恢復
上班族理財 態度偏保守
衛武營 龍：經濟困難也要撐過
日媒：陸造航母謀西太平洋霸權
釣島問題 李克強拒讓步
內政部平民銀行 中彰投試辦
刷老爸信用卡上酒店 男判拘役
陸「美元殺手」11月來台開講
83年次替代役體位 納補充兵
屏科大香檳茸 提升農產價值
量縮盤整 台幣午升5分
提振遊客信心 泰警規劃安全區
涉殺人等案 楊謹華胞弟聲押
北門分院惡火 58人仍住院
環保傳播講座 中央社前進東華
迎戰新球季 林書豪引聖經加持
少年PI奇幻特展 科博館展出
中華電與So-net結合 緩議
江蘇破非法製槍案 扣6千把槍
學習接觸人群 設計生街頭作畫
政黨補助 在野籲降得票門檻
降育兒負擔 立委：發牛奶券
台北暗殺星 郝讚成功電玩外交
港銀行公會：資金入 進股市
緯創：年底前都不會裁員
李新穎投書說明東海和平倡議
購物台改片庫模式 MOD可播
郭正亮：綠缺可服人的兩岸定位
迷你iPad定價 有利安卓陣營
台歐不排除先簽個別經濟協議
能量飲料疑致死 台灣未販售
慶清潔隊員節 新北辦園遊會
陳克華與賴香吟柏林會文友
EBRD刊物介紹台灣財經現況
保外勞 勞團盼職災法全面適用
中油中信銀簽約 信用卡聯盟
驗車費減徵案 綠指抄襲藍駁斥
愛國者二型 軍方爭取在台維修
台商回流方案 11月啟動
不動產競標廣告不實 樺富遭罰
台股收盤跌22.60點
政院：拚經濟 對歷史負責
配合自動化 和鑫也裁員
核四工程款 台船將與台電協商
陸委會獎助 日後會多角度考慮
埃媒盛讚馬總統兩岸三不政策
台股震盪整理 跌22點
應付陸艦 日提前部署大巡邏船
綠促慰問金入法 藍提照顧弱勢
嘉義地震 規模4.1
匯豐PMI指數 陸景氣漸復甦
越南再度爆發多種疫病
利比亞恐怖攻擊 傳白宮早知情
美麗灣沙灘 重金屬檢測差很大
11月台指期漲3點
財經表現 陳(沖)：國際信評肯定
槍擊案 連勝文籲持續追查真相
不確定性未降 美經濟續低迷
11月電子金融期都漲
訓練急救早產兒 騎車募小安妮
柏老下台前 QE3難收手
王子豪涉辱警 捐4百萬換免囚
紫晶盃葡萄酒評鑑 路酒莊奪冠
觀審制 立委：應多宣傳
國際大廠攻低價 台廠危機
林中森：訪陸不卑不亢
F16升級 降低其他武器換裝
王毅：兩會設辦事機構循序漸進
智慧城市傳捷報 北市獲國際獎
研究：汙染危害不輸瘧疾肺結核
新興市場出口比重 目標3成
未確實登載案卷 前書記官判刑
綠委提藥方 盼振政府基金績效
中市防悲劇 醫院消防逃生演練
三大法人賣超台股33億元
萬聖節 宜大鬼醫院試膽量
當志工不嫌晚 銀髮人生也精彩
電視面板主流尺寸 明年恐變化
反對火電廠 海南持續抗爭
薩國議員掌中美洲議會
金融家：川普握歐巴馬離婚文件
天母愛搞鬼 三太子來狂歡
前扁辦主任：黨中央扯謝後腿
癌男疑輕生 嘉縣警消搜救
無菸樂活 新社推健康輕食
白鴻森獲假釋 只想含飴弄孫
勞保不保 高市議員促修法保障
提升女性領導力 教部首辦營隊
乾眼亂點藥水 當心感染又潰瘍
LPGA台灣賽 民視重金轉播
調研：iPad迷你未打價格戰
英3歲網路兒童多 專家憂心
台灣賽門票升級 美觀防偽兼具
誆遭逼賣淫 女大生詐騙喇嘛
北榮就醫 扁將移精神病房治療
日法務大臣 瀧實回鍋接任
資金流入 港府決風險管理
高華柱：造戰機得考量預算市場
揚昇球場迎人潮 流動廁所加倍
天然尚好 壽豐白醬油異軍突起
護水源 翡管局籲治理東札孔溪
平溪遭虎頭蜂螫 旅遊團7傷
阿里山公路交管 駕駛怨聲載道
新台幣兌美元貶1.4分
債務糾紛反目 翁持刀砍婿判刑
法國治安糟 每天38憲警遇襲
研調：蘋果有望問鼎第5大PC
王毅提一中架構 18大需觀察
淨化校園 竹縣宣導反毒
中美俄公司 建聯合評級機構
留顏不留疤 內視鏡巧除脂肪瘤
林益世案 特偵嚴正否認放水
Win8倒數計時 5大商圈開賣
生育率降冰點 學者：津貼應一致
傳蔡得勝自肥 國安局駁斥
緬甸蟒頭巾 金門縣府：不強送
精彩景點故事 手機導覽北投
中堅企業遴選 受理申請
保障派遣本勞 勞會：先裁外勞
發放牛奶券 學者：最好有法源
吳定謙出書 橫跨美國留記錄
宣傳費挨批 陸委會：有其功能
投顧：拚有感 不需貪快
中埔推養生蔬食 打造休閒天堂
韓教育團體 呼籲恢復漢字
陸拒透露日官訪陸會談內容
鎮海抗議石化業 官方提警告
星副總理：陸須提升人力素質
雙喜臨門 呂勝南父子獲獎
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
太平山四季花卉 躍然紙上
確保長照安全 高市加強檢查
德國企業信心 意外連降6個月
清潔隊員節 中市允增福利設備
拚有感 吳育昇：3個月為目標
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
提供象群飲水 辛巴威負擔重
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
見王毅 王郁琦：沒有完全排斥
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
誤診名醫罹癌 長庚賠624萬
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
修機車兼義剪 高職生回饋社會
江蘇頒保護台企條例 年底實施
阻擋縣長車 7人到案
邱復生：兩岸限制應負面表列
蘇貞昌：將啟動有感經濟計畫
席姆斯：應採措施減緩薪資凍漲
反貪腐 越南擬辦高官信任投票
蝗蟲大軍將壓境 西北非警戒
課反傾銷稅 鋼鐵廠：影響不大
研究：規律運動可降低失智風險
阿里山景點改善 營造友善環境
曾跌入無蓋水溝 姊妹偷蓋洩憤
自創品牌走私菸 破獲12萬包
防範醫院火警 花蓮大稽查
研究：性別差距小國家具競爭力
研究：化妝品恐使更年期提早
台大俞婉馨 獲國際崇她獎學金
被控洩密扁家 葉盛茂一審無罪
有子傳交趾陶 呂勝南欣慰
中共18大效應 熱錢流入香港
箭誤傷農民 射2百公尺機率低
平鎮市長涉恐嚇 一審判10月
楊恩典揮毫義賣 助育幼院童
要錢不成遭叨念 子殺父重判
量縮觀望 新台幣收貶1.4分
新北驗蔬果 4件農藥殘留超標
打麻將疑自摸太興奮 老農中風
自家土地捧金盃 妮妮整年難忘
涉殺人等案 楊謹華胞弟收押
近半受訪者指 港傳媒自我審查
鋼琴家李雲迪 浪漫詮釋貝多芬
深化兩岸關係 總統推三作法
教師工會協商 誰當雇主看事項
雅羅育涉貪控告 廉政專員駁回
共軍實行司令員和政委雙首長制
診陸企 標普：鐵道部風險極大
高速輪抵台 蘇花藍色公路有譜
以報大幅報導代表處國慶酒會
推郵輪觀光 高市香蕉迎客
菲總統施政滿意度回升
保護黨形象 綠擬定赴中規範
謝長廷訪陸 馬：正面意義
越民養虎謀利 當局管不到
研究：人類長壽 祖母功勞大
3死肇逃案 吳姓關係人出面
拚經濟 總統：可拭目以待
醫院火災奪命 消保官關心理賠
寶獅通用合作 年省20億美元
金門小學生拍動畫 躍國際影展
桃縣議員訪桃機 關切消防安全
席姆斯：明年景氣不樂觀
父肇逃子頂罪 雙雙吃官司
港股創今年新高 地產股高收
投審會通過 合庫投資天津分行
太空飛機 紐約到東京90分鐘
黑幫氣燄盛 春酒辦66桌
陸能源政策 推動清潔能源
都更咖啡館為偏鄉兒募十萬本書
陸：石油對外依存57%
新北公債額度只夠借4.43年
獲判無罪 葉盛茂：公正判決
訪北投 台灣大手機導覽伴遊
清查北巿都更案 啟動檢舉專線
馬總統：全力捍衛公務員尊嚴
黑色素癌最要命 防曬兼防癌
傳未代工迷你平板 鴻海不回應
高市梓官稻田濺血 女遇害不治
背金斗看風水 癌男製假治癌藥
駁壹週刊 副總統籲勿以訛傳訛
AIT將在台北車站 續推免簽
手機夯 大馬機場整批新貨失竊
車子沒有了還不報廢 金門清查
王毅：兩岸關係不受18大影響
陸：與印度是夥伴非對手
持改造槍砸車逃大陸 遭警遣返
滯留南投賣餅 美工人面臨遣返
來台投資成長 經濟可望漸有感
台商回台 招商中心全程服務
陸海洋調查船近釣島 日關注
國合會App 資訊服務一點通
180億經費 馬盼用於振經濟
大黃蜂變形金剛 亮相科教館
裸體視訊被側錄 談分手遭恐嚇
台鐵生力軍 普悠瑪號抵基隆
國際消防合作 新北首爾簽約
中美精煉地溝油 助飛機天上飛
南檢搜索警分局偵訊小隊長
陸：十二五 恢復核電正常建設
赴澳打工度假 交通事故多
酒店大亨交保 法院：未縱放
LED燈泡補助 弱勢可望受惠
調查：人民幣跨境使用日趨廣泛
受精神折磨 艾未未獄中81天
平板戰 電信業沒計劃擴大補貼
新黨籲規劃中山堂為抗戰紀念館
總統：薪資成長緩 努力改善
新東陽董座槍擊案 男子投案
高球藏毒走私闖關 外籍男送辦
早一天一桿進洞 豪車獎品飛了
馬拉度納南印度代言 球迷瘋狂
大陸明年成第一大智慧手機市場
蔡正元：立委補助費無法源應刪
綠成立專責小組 研究退保改革
罵律師不是人 老翁判賠10萬
踏青穿淡色衣物 免招蜂引蝶
立院初審 違反身障優惠擬開罰
衝突未歇 緬穆斯林節日低調
9月新增房貸 創7個月新低
野田遲不下台 遭批說謊四冠王
NCC：有線電視數位化是正途
微軟壟斷瀏覽器 歐盟發函警告
今彩539開獎
中共黨報 回顧十年來共軍發展
年金改革專案小組 11月開會
保育石虎遭撞死 屍體不知去向
羅姆尼稱愛老師 遭酸虛情假意
工寮私釀米酒 投警跨區查獲
茂德擬處分中科廠
9月燈號可望變黃藍燈
下藥性侵丟學校 男遭判重刑
東札孔溪崩塌 林務局續監測
治安有感 新北派出所長發功
蔡正元：9A立委 補助應全刪
控釋型肥料 可提高使用效率
規劃保險重點順序 男女不同
印尼龐大內需 全球兵家必爭
妮式風格不再 明年裙裝亮相
鄒若齊獲選鋼鐵公會理事長
外交部：無法干涉介入他國事務
星研究：綠茶可治巴金森氏症
迷你iPad重量輕 價格偏高
朝野政黨自私 日財經龍頭憂心
緬邁向開放 汽車不再天價
鬧街便溺遭制止 男持刀逞凶
印度紀念邊界戰爭 陸平靜看待
新東陽董座槍擊案 疑恐嚇取財
姚明前進政大 不打籃球當講師
頂尖舞者同台 許芳宜夢想成真
教養院捐地涉弊 板檢搜索
史瓦濟蘭國王率團訪台
謝國軍 總統臉書紀念台灣光復
法魔鬼交易員 判賠49億歐元
張栩返台出賽 鬥志高昂
板檢辦案掌握脈動 求刑有標準
美經濟現曙光 美股開盤漲
金鐘特別企劃 緬懷陶大偉
告三星觸控侵權 蘋果荷蘭敗訴
凱撒華國盃 張凱貞晉8強
刪國防部年終慰問金案 交協商
央視台灣訪老兵 想幫忙返鄉
今彩539頭獎2注中獎
牛將奪金手套 心情有點複雜
日估核災 4核電廠輻污範圍廣
搶錢落網 癌男稱為吸毒減病痛
拚經典賽資格 中華隊球員異動
歐債飆新高 相當GDP九成
巴菲特：全球經濟放緩 美好轉
美國會改選 兩黨激戰
川普要爆料 稱可能改變美選情
台日合作 全球行銷新幹線系統
辛拉麵檢出致癌物 2款輸台灣
捐地涉弊 檢聲押蔡振文
韓泡麵傳含致癌物 廠商澄清
致癌物苯並芘 國內無標準
數據涉捏造 環署籲雲林縣道歉
花蓮溫泉專車 週六啟動
選戰膠著 歐、羅爭取游離選民
推升經濟動能 政院提14措施
日本、美國 擬放棄聯合奪島演習
前人事長：國稅局缺法制人才 課稅如殺雞取卵
運用智慧化解兩岸勞資危機
林益世案偵結 貪污起訴
NHK：4陸海監船入釣島海域
中日副外長 秘談島嶼爭議
藏人自焚事件 美國表關注
林益世依貪污等四罪名起訴
年輕人真的都是不務正業？
路透社民調: 羅姆尼領先歐巴馬1%
歐巴馬: 希拉蕊拒絕留任
石原慎太郎辭職 將籌組新政黨
行動有錢景 臉書股價狂飆
捍衛購債 德拉吉提通縮警語
續反恐 美推新一代獵殺名單
川普挑戰歐巴馬 公布個人資料
鐵人選戰 歐巴馬一日跑四州
雲縣府：公文有依據 不需道歉
嫌犯落網 美使館攻擊謎題有解
Fed：經濟成長慢 政策不變
美銀詐欺 美國求處巨額罰款
外資來台回升 半年500多億
破紀錄 紐約8月旅客千萬人次
巴西汽車減稅措施延長到年底
台日PCB 台北密集交流
Win8發布會 聚焦微軟平板
鄒若齊：鋼鐵市場有落底跡象
觀望濃成交量低 太陽能價續下探
反強制資格考 巴西醫學生抵制
老年人口增 退休金規劃不可少
哥國政府：游擊隊販毒獲利高
工業局授證 表揚寬頻智慧社區
多雲到晴 中南部日夜溫差大
加拿大預付信用卡 政府要規範
日媒：日中次長會談擬下週舉行
日媒：陸海監船駛入釣島領海
美股跌 量能仍是台股觀盤指標
羅姆尼廣告 克林伊斯威特獻聲
謝票 蔡英文週末開始訪美加
秋末霜降 忌暴食醉酒
百家爭鳴 iPad市場優勢降
駐歐盟代表處舉辦台灣山水映會
大陸10月PMI升 後市轉佳
官方出錢修莫言舊居 莫父拒絕
台股開盤上漲14.62點
資策會攜雲端聯盟 獲資通訊大獎
紐國央行新總裁 利率按兵不動
投顧：宏達電Q4營收可望微增
蘋果再告捷 ITC判三星侵權
諷刺北京 艾未未大跳騎馬舞
烏拉圭總統府秘書長辭官
銷售冷 美企猛刮裁員風
西在野黨提案修訂預算遭駁回
不堪虧損 福特將關歐洲廠裁員
巴拿馬箇朗暴亂 2死數十傷
拚出口 施顏祥：拓展新興市場
逆光票房佳績 黃裕翔辦音樂會
台科大鋰電池 電容量多2倍
呂慶龍盼法高教與台共創雙贏
蘋果平板產品多 相互搶市
電音三太子 越南走一回
陸官媒：解決中國式難題臨挑戰
李鴻源：施政不會有特效藥
NAND價飆 模組廠可望受惠
千萬助建圖書館 洛經文處否認
新北單車成年禮 挑戰近百里
新台幣匯率盤初走升
關懷貧弱童 兒童劇慈善公演
貧富差距擴大 胡溫十年不和諧
法魔鬼交易員：繼續上訴
中共18大常委 港媒另有名單
18大小辭典：扶上馬送一程
台灣賽登場 妮妮蓄勢待發
關鍵俄亥俄州 歐巴馬領先
副總統：經濟險峻 全力以赴
財長：台股是信心問題
台裔廚師 奪德廚藝大賽冠軍
公股行庫進場 財長：每天回報
林書豪5助攻 火箭射下黃蜂
新東陽董座槍擊案 嫌疑人羈押
林書豪2分6失誤 火箭贏黃蜂
台股淡定 個股表現
滬GDP超越首爾
傳夏普虧損擴大 鴻海不回應
男偷機車躲廟宇 甕中捉鱉遭逮
台科大率團 跨海印尼揪學生
台鐵普悠瑪號亮相 春節上路
關中：別羞辱醜化公務員
李侃如：選民關切經濟 非中國
財長看景氣 動能開始回升
施振榮：公司領導人應學王道
南市4員警 被檢舉涉栽槍
美反壟斷機關 傳盯上三星
貧富差距 中共恐再爆左右之爭
林益世涉貪案偵查大事記
中共建黨日 毛澤東自定
台雲端科技 加國展成果
假山泉水站 高市將撤許可證
迪奧睫毛膏廣告誇大 英國禁登
5款台鐵排骨便當 首次PK
學者質疑核安 經長：言過其實
功夫熊貓3轟 巨人首戰告捷
美成功以1男2女基因培育胚胎
特偵組：林益世稱僅自己收賄
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
除綠癌賺外快 把握收購時間
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
副作用疑慮 義停諾華流感疫苗
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
陳菊：速整合財劃法 不能再等
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
數位媒體總部 培育本土人才
涉貪案偵結 林益世等5人起訴
溫泉季節到 北市公布聯檢結果
施振榮：對長期投資者有愧疚
免簽上網辦 AIT前人龍不再
豪哥5助攻 火箭再拔蜂刺
售台新F16 歐羅陣營不同調
尋仇見警裝醉 盤查發現手槍
義前總理：總理機會讓給年輕人
川普搬出老梗 歐巴馬幽默回應
壹傳媒大量解僱案 2度裁罰
林益世案起訴 林母列收賄共犯
雲縣：六輕排放數據源自環保署
養老院變秀場 1天被洗7次腳
候選人失言 羅姆尼陣營不切割
2到5歲幼兒肺炎疫苗明年公費
張栩鬥志高 挑戰王座5連霸
陸高官拜佛封山 民怨四起
永靖永安獵雷艦26日成軍
邱文達承諾2個月改善署醫消防
中共迎18大 陸鐵安檢升級
功夫熊貓3轟 巨人拔得頭籌
台灣賽登場 妮妮出場就抓鳥
周麟請巴拿馬總統尊重釣島主權
TVBS建總部 新北樂拚經濟
成都廠罷工 仁寶：最快明復工
韓泡麵檢出致癌物 暫不需下架
泡麵含致癌物 南韓下令回收
薛琦：股市量能確實不足
互惠 美國人免簽可留台90天
陸：海監入釣島海域行使管轄權
年終慰問金 高市：全國一致
產學合作 推動台中軟體園區
罷工連連 雅加達省允調薪
黃季敏案 檢方聲請延押
原能會：調查蘭嶼核廢外洩問題
美十歲女童上學遇害 兇嫌落網
藍營：立委補助合法但可檢討
量縮盤整 新台幣午升7.2分
省下退休年終 財長：還債最好
南韓下令回收6款農心泡麵
噴槍插入身體灌氣 工人不治
黨產合法性 李鴻源：司法認定
泰推性教育必修 抑青少年懷孕
敬老金卡住 胡志強：設法解套
財產來源不明遭訴 林益世首例
華碩Win 8新品 外資按讚
陳啟祥涉行賄 發交雄檢偵辦
韓泡麵含致癌物 食品股震盪
環保傳播講座 中央社前進校園
石原擬辭知事 參選眾議員
席姆斯：美通膨低 不逾2%
林益世起訴 蘇：真相只這樣嗎
點名陸操縱匯率 歐羅陣營激辯
搶便宜 鳳凰燦星看好旅展
財長：要求公股行庫買超護盤
陳(沖)：強化醫事機構災害應變
中鴻11月鋼價 開平盤
網路騙財又騙色 男子送辦
張忠謀：台韓匯差過大 盼解決
台股收盤跌52.80點
施振榮憂 台灣為半盲社會
林益世案 藍委籲理性綠委不滿
普悠瑪列車抵台 鐵道迷迎接
陳啟祥改口 律師：後來想起
兩岸協議 陳(沖)促定期盤點落實
李鴻源：沒必要再發消費券
台股紅翻黑 跌52點
德內政部長籲加裝監視器防犯罪
林益世案 吳門忠未牽線參與
陳(沖)促建構具台灣特色資本市場
男子肇逃又衝撞 警開槍圍捕
看LPGA 搭高鐵台鐵再轉乘
美專家團來台 談深化經貿
麵包魂東京吸睛 粉絲包圍導演
11月台指期跌45點
11月電子金融期都跌
傳為恐怖份子融資 陸中行喊冤
陳(沖)：加強登革熱防疫力道
公務員福利 橘營將提案法制化
台積電第三季淨利創新高
陸工業生產增速連3季下滑
台股下殺取量 失守7300點
新聯合指揮機制 韓美擬組建
陸大學生藝團巡演 開放索票
有利FTA 政院修海關稅則
海外所得挹注 澳盛銀獲利創高
修法 高港有望入LME遞交港
侵營業秘密訂刑責 最重判5年
營收超標 Zynga盤後股漲
起訴林益世 檢引述田中角榮案
陸9月領先指標增幅放緩
陸前統計長估今年成長7.5%
現代汽車獲利超標 受惠陸反日
公務員退撫基金 收益270億
乏應用程式 微軟平板難比蘋板
北市交饗樂迷 露天樂音頌
大陸解放軍四總部領導層換血
石原辭東京都知事 將組新黨
台北旅展 再推捷運貓纜一日票
內政部：長照應公共化社區化
國際旅展將登場 好康優惠多
奶粉被投訴含鐵屑 美強生澄清
陸：日本是否考慮到陸導彈威力
王子豪道歉 將捐公益4百萬
拒消保官協商 新北公布7業者
男子販毒 古幣手機來者不拒
陳光誠獲人權獎
三大法人賣超台股43億元
影視音產業 文化部發展台流
拼經濟 海南免稅政策將放寬
民間投資公建 商機1430億
北科大發電健身車 運動又環保
迎萬聖節 城市科大鬼屋試膽
經濟難民免簽入境 申根國家憂
北韓警備艇又越界 南韓發警告
佯純中藥治酸痛 含西藥成分
外交部：宣導免美簽鎖定旅行業
台灣Q4可望優於世界平均
造型創意賽 東方元素吸睛
推廣白柚 彰縣辦展售活動
張忠謀：景氣明年第二季復甦
經部將修正 鉛筆不需單支標示
經長：不放棄代工 也拚品牌
東海倡議 巴拉圭議長推崇
蘇貞昌訪澎湖 促建漁產履歷
賒帳遭嗆鎚傷人 男遭起訴
友達第3季面板本業虧損縮小
調房地稅 5都：慎重評估
網路色情接觸早 性行為恐困難
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台鐵石龜站 男子落軌殞命
義禁諾華流感疫苗 台灣購英製
宏?：第 4季展望保守
里長扮柯南 緝獲迷彩褲賊
大立光：需求強勁 第4季更好
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台積電未來3年股息維持3元
台南沿海漁產豐 料理饗宴吸客
林書豪：手感持續進步
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涉竊公車柴油 男辯僅幫忙開車
印尼紅毛猩猩被迫賣淫 警救出
慶重陽節 周麟辦敬老餐會
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檢警搜夜店 帶回3百人驗尿
虛實雷射秀 揭金鐘序幕
全教總：勿污名軍公教 盼理性
酷比電動車租賃 破5千旅次
新台幣兌美元升6.2分
共犯未到案 黃季敏延押2個月
監理退撫基金 增公務員代表
台灣大法說 有線電視譜亮點
退撫監理會示警 提防坐吃山空
蘇貞昌：憲法各表非民進黨主張
鄭貞茂：明年出口仍嚴峻
島爭始作俑者石原 閃辭
長者穿學士服拍照 圓讀冊夢
愛台中拚創意 年輕人出點子
金馬11月在宜蘭 場地飄木香
外資匯入 M1B及M2年增升
台灣電子藝術 風靡阿根廷
行銷台灣 越南台商參與展覽會
環團控洩個資 桃環保局長否認
大立光前3季賺進 2股本
陸擬年底公布收入分配改革方案
省飲料錢 江翠國中助非洲貧童
張忠謀：世界經濟還未見亮光
0中央氣象局氣象報告
0中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
0中央氣象局 明天白天天氣預報
0中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
張忠謀：台積電不會裁員
0中央氣象局 １週天氣預報
讓民聞屍臭 雄檢：與事實不符
0中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
台灣賽首輪 曾雅妮衝第2
反性別暴力 勵馨籲戴白紫絲帶
台助瓜國家具及農產品創新設計
大陸漁民落海 台灣輪船援救
中共18大期間傳封網 陸撇清
實價查詢網 訪客人次破百萬
黑幫躲陸8年 娶妻生子賣私菸
雅加達勞工要調薪 台商憂衝擊
好孕專車 免費搭小黃20次
AIT聯手外交部 車站推免簽
港股十連升 高收46點
蘇丹控以空襲 提交UN安理會
林中斌：習可能18大後掌軍權
撿到信用卡 盜刷買洋酒轉賣
好消息 下週油價估跌6角
中研院區開放 中南部學生包車
朱慧珍按鈴控告 女兒遭逼死
弱勢補救教學 監委：資源不足
智財收入 成大連4年破億
瓜國第一夫人感謝台灣多方援助
台灣光復67年 省府唱紀念歌
汶萊教華語 台生體驗多元文化
扣補充保費 銀行公會：配合
台電：核廢料檢整依規定辦理
台灣樂團潮 40團接力開唱
大陸軍方大換血 陸軍仍佔優勢
山隘行軍 女官兵不讓鬚眉
穩軍心 中共18大前將領大調動
偵結林益世案 檢：如釋重負
許宗衡死緩 評論員：等同放生
陸軍方大換血 專家：習時代來
外來搶便宜 原生苗木市場萎縮
台灣大法說 EPS達陣近8成
陸委會：投保協議已送委員會
殷少爺撞死人 民事和解判1年
殷少爺駕跑車撞死人大事紀
2次衰退 英國每人年損近9萬
捕蜂衣有破洞 議員要求汰換
六輕排許量 雲縣：依環評核定
危機當轉機 曾雅妮狂打6鳥
大魯閣高雄規劃汽車主題樂園
林益世案起訴 家人迴避媒體
美媒：共軍高層調整 去薄盟友
7旬婦辦畫展 繪出人生智慧
疑看管不力 警方扣押車輛被偷
製器具越區電魚 3陸漁民送辦
石原閃辭知事 日政界反應不一
免費看莫言手稿 滬民爭睹
工人疑灌氣致死 檢方將解剖
港媒：中共18大去毛化
女友輕生 陳俊生稱沒有第三者
鐵桿夠神準 妮妮自評：90分
友達：面板業第4季會更好
港9月份出口升 1年半來最強
英語金銀標章 嘉義旅遊國際化
港籍遊客摔傷 員警協助就醫
水利署：5措施力保水質安全
展演空間 北市：公安是前題
學者：中共政改 不含民主
走過半世紀 光華號再拚觀光
首爾網球挑戰賽 盧彥勳晉8強
健身自行車發電 港環保展展出
兩岸台北旅展 26日登場
越銀調漲貸款利率 企業叫苦
涉開槍尋仇 面具男落網
宏?股價創低 王振堂：要改善
學者：釣魚台爭議 替美軍解套
活路外交 外交特考生答不出
官員會勘找錯地 小民提訴願
屢勸不聽 偷8顆龍眼遭起訴
台灣大法說 聚焦2G執照延長
普悠瑪號卡月台 掉漆5公分
宜縣民間聯盟 試評議員表現
署新火警權益 南檢辦說明會
貨幣供給增 股市資金充沛
桃山國小出輯 約20歲再相聚
重症後送 金門家屬可宿救國團
選縣長涉賄選 吳俊立判刑確定
醫院防災 中市消防局加強安檢
屏東近海地震 規模5.5
吸塵器大廠戴森 控博世竊機密
航母訪菲 美：例行訪問
日宮城縣外海地震 規模5.6
屏東近海地震 高雄未傳災情
東港肇逃車禍 拘提林豐德到案
普悠瑪卡基隆站 修除月台解危
台北旅展 假日調高停車費
檢方扣贓款 彭愛佳辯私房錢
林益世案移審北院 紀凱峰中籤
高捷南機場3年後變親子賽車場
羅大搶女性選票 歐優勢不再
普悠瑪亮相 鐵道迷驚豔
台灣高球賽 首日球迷少一半
救護車上性侵病患 男子判刑
導演嚐珍奶 科幻片擬取材
醫院火災傷亡 國民黨慰問家屬
檢方追美鈔去向 陳啟祥終改口
地震影響 高捷全線停駛
滾球爭得國手 亞太3女將出征
暴力討債 警破黑幫組織
亞幣齊揚 新台幣收升6.2分
大氣擴散差 中南部午間臭氧高
陸：四總部人事調整為正常安排
修法 胡蘿蔔等可機動降稅
4金融業擬赴陸設小額貸款公司
詹昭書涉貪無罪 竹檢提上訴
蔦松案 雲縣：2校整合創雙贏
友達鎖定AMOLED手機面板
民調：法國人難忍受伊斯蘭教
民代覬覦都更利益 遭警逮
每日切上百蛋糕 女扳機指獲賠
大眾銀擬買回庫藏股4萬張
神奇塑料 飛機大樓裂能自修補
圍棋王座戰 張栩首局落敗
Win8效應 王振堂：看買氣
金門集團結婚 廈門共襄盛舉
北市安檢 遠百不合格罰12萬
凱撒華國盃網賽 張凱貞闖4強
高孔廉將率團赴江西訪台商
副總統：抱回台灣囝仔天公地道
天候惡劣 數千遊客困長灘島
學者：就業落差 要肝不要腦
拆夥還是朋友 曾雅妮好風度
東門站通車1個月 分流見效
吳俊立賄選案大事記
劉憶如：各國差異大 難建亞元
告別衰退 英經濟Q3勁升1%
台灣之夜 以學生分享旅台經驗
陳炫彬辭友達副董 專心美官司
警2小時破案 被搶陸客讚厲害
林益世遭起訴 政院：尊重司法
父母設籍 奢侈稅不算自用宅
外交部：駐巴國使館未挪用經費
Win 8筆電 宏?攻大尺寸
人小志氣高 程思嘉胸懷美國夢
境外ETF 擬開放外國人投資
夏普上半年度虧損額倍增
觀光研討會 駐菲代表推介台灣
屏東宮城雙震 氣象局：巧合
醫療責任合理化 立院擇期再審
駁張忠謀 央行：台幣相對穩定
開放T股 要建立配套
罕見 紐約郵報公開挺羅姆尼
香港立法會議員加薪
陳姓老兵找到 唱平劇解鄉愁
運彩26日截標 2大系統競逐
燦坤取得震旦電信57%股權
發音似生啤酒 青啤商標遭撤
奈及利亞新樞機主教 非洲榮耀
檢：林仙保未參與收賄不法
黃鎮台：興農牛找買主順利
迎戰紅色閃電 中職聯隊成軍
抗腦膜炎 美CDC提脊椎穿刺
石原組新黨 快則下週成立
地震停駛 高捷：從寬退票
今彩539開獎
蘇貞昌夫婦合唱民歌
威力彩開獎
星學者：公司高層加薪 凍結
台灣賽首輪 妮妮排第2
健保補充保費辦法 衛生署公告
外人投資 央行：台灣表現較好
高捷紓困 陳菊：政院允協助
台鐵排骨便當PK 車勤部第一
緬西宗教衝突加劇 已死8人
民眾複委託買A股 仍要協商
友達：陸面板落後台廠2世代
販伊朗敏感零件 台女遭美判刑
陸日爭釣島 美高官盼和平解決
微軟推Win8 非成即敗
管小孩手機程式 可鎖簡訊網站
陳(沖)：兩岸部分事項仍待努力
普悠瑪軌道擦傷 事前檢查疏失
同意調薪 斐黃金礦區罷工結束
長照年金險抵稅 金管會樂觀
逾6萬收容人 明年元旦納健保
不老戰士 一日海軍圓夢
威力彩頭獎槓龜
泰國防部擬減少將官人數
高盛：台股短線宜保守
今彩539 頭獎6注中獎
月領高額退休金 另類健保雙漲
二代健保停復保 間隔3個月
美初申失業救濟 減2.3萬人
駿利資產在台成立辦事處
美成屋待完成銷售 不如預期
法核能廠傳輻射外洩
法德義報業聯手 要谷歌付費
補充保費 估民營雇主貢獻最多
二代健保補充保費 打工族不扣
台鐵：2天內檢查月台路線間距
12家署醫消防不合格 須改善
新華社：人大罷免薄熙來職務
美免簽 赴美人數將增1.5倍
三星 奪手機與智慧機銷售雙冠
白磺泉質加貼心服務 北投麗禧奪下最佳溫泉旅館
人民幣現匯續漲停 19年新高
「全球瑪氏志工日」 Wrigley台灣留蘭香員工齊力響應
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林益世五千萬元交保
法院裁定林益世重金交保
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覓保無著 林益世羈押北所
維基解密公布美上百國防文件
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歐巴馬返芝加哥提前投票
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變態紐約警 圖烹煮百女子
涉逃稅陸公司 藉西國特赦脫罪
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南韓成長減速 出口需求不振
上櫃電子科技法說會29日起跑
30日鋒面到 北部降溫降雨
共軍4總新首長 屬胡習共識
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共軍人事 劉源張海陽受矚目
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民調：加人視大陸為最大威脅
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