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News Archive | 2012
漢文新聞列表 Chinese News List
低價教具高價買 高市議員質疑
金門第2家瓦斯瓶檢驗廠啟用
六輕申覆未過 台塑擬放棄
WHO：新病毒不易人傳人
黃睿靚鋼琴獨奏 捐助單親兒童
政院核准240億強化海巡編裝
光復鄉主席賄選案 4人將解職
改善財政 馬拉威正副總統減薪
台灣技職教育團慕尼黑取經
勞政學經豐富 潘世偉內定主委
索尼入股奧林巴斯 跨足醫療
生育事故救濟 最高200萬
薄熙來被下重手 左派難再起
購美林案 美銀與投資人和解
台灣名人賽 新秀王士瑞竄出
投票日催票 游錫(方方土)遭罰50萬
大樂透頭獎無人中獎
行照電子化 助徵機車汽燃費
今彩539 1注中頭獎
金門中秋博餅決賽 狀元獲轎車
中共嚴處薄案 掃清18大障礙
9歲女童 卵巢癌第三期
伍茲練習差錯 小白球擊中球迷
風箏推廣協會在諾魯訪演
亞職男籃賽 璞園亞軍
野參價高 美掀挖採熱
推華語 駐薩使館辦朗誦歌唱賽
中日舌戰聯合國 野田表遺憾
18大遲開 疑留空間處置薄案
查證交法案 約談中興保全總座
李家同：一直教改恐走火入魔
江丙坤昨交接 今北京會見王毅、陳雲林
傳陳水扁分不清921、911
26周年黨慶 蘇貞昌：目標2016年國會過半、總統勝選
迷信柚降血糖 糖尿病患出問題
分析：薄熙來數罪齊發恐判無期
促參簽約金額 可望破1千億
宣示釣島主權 陸在美媒登廣告
東門站通車 中永和民眾更便利
十一長假來台陸客 年增63%
民間發起"賦稅人權維新運動"
哈利裸照不投訴 法調查凱特案
釣魚台爭議 美：不介入
西班牙銀行需593億歐元紓困
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
國雲公司案 董座交保
美總統下令 禁陸企購風電廠
經通膨調整 美消費支出停滯
芝加哥PMI 3年來首見萎縮
歐元區9月通膨意外加速
美消費信心 創4個月新高
前秘魯總統藤森赦免案 惹爭議
李安：沒有台灣 拍不出新作
奧斯卡預測 李安新作大熱門
颱風剛走 水氣多降雨機率大
服務業拓陸市場 經部辦座談會
康貝爾：美不會調解釣島爭端
學測簡章 10/1發售
廢熱發電 中鋼節電減排有成
劫車犯自轟腦 福斯直播惹議
加家庭救傷烏鴉 久成家中密友
哈利裸照風波 英王室不再追究
社會不平等 墨西哥窮人增加
乳癌會復發 籲定期檢查
陸因應新型冠狀病毒疫情
英報：速審薄熙來清18大障礙
巴英簽經文教育合作協議
日外相 向希拉蕊說明釣島問題
高村：唐家璇不認為安倍是鷹派
澳洲國際中學餐飲賽 開平奪金
法國百歲自行車手 創新猷
5.2地震襲索羅門群島外海
蒙蒂若續任 市場歡迎政壇保留
海峽五人制足球賽 30日開踢
透視上海外灘 一窺中國近代史
投顧：美大選 台股Q4有撐
美初判 陸輸美不?鋼水槽傾銷
江南Style 撈百億韓元
薄熙來被罷免人大代表
郵輪旅客胃出血 美洲獅首救援
陸媒：薄案顯體制漏洞改革重心
電信法修法 預計103年完成
最低工資調升 華州時薪冠全美
文化下鄉 客家大戲南投首演
景氣不明 封測廠逆勢擴產能
越南熱鬧迎中秋 台商聯誼過節
供貨緊 愛瘋5登台時機添變數
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
房市回溫 價平量增
訓練營開始前 豪享受釣魚趣
陸媒論18大：迎來關鍵時刻
中南部空氣品質差 儘量少外出
人本：不適任師 多續留校園
扁醫療待遇修法 內政部有異見
台北太陽光電展 10/3登場
警忍受熱氣 緝獲冷氣房內毒嫌
18大及薄案 陸媒全面頭條
桃機美食廣場 台灣小吃上場
孔廟文化節 小學生點硃砂啟智
傳北韓第一夫人李雪主懷孕
紙月餅成另類期貨 黃牛賭很大
美媒預測 殷建可能同日出賽
育尖端科技人才 教部推獎學金
補充保費扣繳 利息下限改5千
房市平穩 第4季審慎樂觀
謝長廷訪中未定 蘇貞昌避談
建築物火災死傷 較去年減少
加強疏濬 南投擴建砂石運輸道
越汽車產業 遠景看好
六輕擴廠案 政院找部會再研究
奧斯卡小金人 李安不嫌多
小宅當道 房仲網點閱率高
瓦斯天然氣恐漲 中油：未定案
人力銀行：企業恐遇接班危機
薄熙來被法辦 陸網友憂薄東來
北捷東門站 郝龍斌主持啟用
彰化埤頭命案 祖孫3人身亡
心靈重建 寶來吹起手染風
訴單親 陳瑩：從政是女人原罪
丹麥雜誌洩底 凱特下半身走光
門前發生死亡車禍 非凶宅免賠
颱風未影響 秋節蔬果供應無虞
東門站通車 北捷送優惠
石梯坪梯田復耕 稻穀產量大增
國泰金再造 迎接下個50年
台中漆藝展 免洗碗盤漆胎
三大難高音大馬開唱 笑點滿場
台灣設計展 聚焦社會關懷
關懷環保 徵投影動畫高手
性專區政策 學者嘆畫餅充饑
沒縣市要性專區 修法變空包彈
蔡宏圖：盼經濟走過谷底
竹縣集團結婚 兄弟檔娶嬌妻
育人才 藍籲鬆法令綠要產業化
北捷東門站優惠 北捷設算說明
非法導遊計程車 曼谷機場獵客
安卓大漏洞 谷歌偷偷修
周麟大使夫人款宴巴外交婦女團
重回希望 小林國小落成
世界盃 莊智淵擊敗馬龍
匯豐：陸9月新出口訂單再縮
二代健保費率 政院下週核定
墨西哥代表處及僑界公益慶中秋
離婚夫妻持刀對峙 警及時化解
緬懷孫立人 子弟兵立銅像追思
淡季不淡 LED第4季優預期
義前總理：歐元像是場騙局
美超商神準咖啡民調 歐巴馬勝
東門站啟動北捷新營運模式
禮讓行人路權 新北交通執法
巴拿馬文教機構舉辦教師節活動
外資匯入 台幣週升0.37%
陸掃黃 關10萬微博帳戶
謝長廷擬造訪 陸學者：釋友善
釣魚台問題 朝野都盼日釋善意
助家庭團圓 陸配謝謝陸委會
3日人涉襲陸企被捕
李安新作 揪4虎打造奇幻虎
新品帶動 雙A第4季營收看增
補充保費 衛署：股票股利扣繳
菲僑社渡中秋 擲骰子樂團圓
兩岸政策舞台 謝長廷不缺席
電影特效產業 高市敞臂歡迎
南勢角北投最後列車 深夜收班
農地休耕補助 擬限每年一期
媽祖契子女 奉天宮中秋慶團圓
台65線新北環快年底全線通車
中華民國商展 瓜國盛大開幕
東門站通車 分流宣導比照跨年
論扁軟禁條款 林世嘉邀許信良
擴大綠美化 台南盼樹花滿城
金門審定 瓊林登錄聚落
李安新片獲好評 中市籌道具展
巴黎時裝週 洪麗芬陳劭彥參展
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
祖孫3人命案 凶手疑養子
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
沈世宏籲修法 主管機關審環評
被控性騷 許博允：提告求償
國民黨中市黨部 表揚績優志工
大眼女警吸引男警 警界締良緣
雲科大環安系慶 鐵馬接力環島
疑不滿捲入薄案 章子怡再回擊
台商陸客齊來 北京返台買票難
剝柚子慶中秋 新移民解鄉愁
經長盼助地方產業發展
保健美妝品 參賽烏克蘭發明展
語文競賽 原民學童不遑多讓
德東數千學童患急性腸胃炎
彰化3屍命案 未列高風險家庭
明星團體捐新車 老救護車榮退
施振榮：互利共生才是王道
結合智慧手機 自助洗衣不必等
濁溪文化祭 莿桐展熱情
台灣拍片環境優 李安也誇讚
閩職工教協訪金大 談教育合作
陸媒批薄：文革模式 死路一條
日工廠爆炸 1死逾30人傷
財劃法總預算攻防 蘇貞昌操盤
補充保費定案 綠批短收藍喊讚
外媒：薄熙來「只」貪1億
環署籲修法 經部：政院處理
反毒扮裝賽 2歲女童奪冠
十二年國教 城鄉焦點大不同
預算中心：機關宿舍管理費偏低
疑遭釣魚辦案 家屬促向美關切
父輩餘蔭 習近平將為陸一把手
妻車禍腦損 夫天天拍照記錄愛
甄妮珠寶疑遭竊 案情待釐清
國旗飄單車隊 梵蒂岡受注目
混障綜藝團 傳達生命力量
秋意濃 吃蟹好季節
健保若降費率 財務恐難填平
租金納保費 房仲：開租市倒車
李克強 仕途一路平順低調
維族之友籌備會 推熱比婭訪台
桃機美食定價 同店同城同價
買到病犬1週亡 女子獲賠新狗
日高球賽第3輪 妮妮暫列29
薄案處理 大陸社會反應兩極
紀念王月蘭 晚輩盼建圖書館
西班牙南部豪雨成災
美英澳加對旅菲僑民發安全警告
防補充保費避費 健保局費周章
股利繳保費 法人：影響台股不大
中日建交40年 風雨不斷
談中日關係 陸媒：打持久戰
紀錄片影展 不老騎士熱血揭幕
台北有趣 台東學生想帶家人來
蔣友常再婚 凱歌堂辦婚禮
提高扣繳下限 民團：更不公平
代孕屬利他行為 審議認應無償
今彩539開獎結果
獅好投壓象 潘威倫首勝入袋
喬科維奇秀幽默 球迷笑翻
民歌經典夜 新北傳唱回憶感動
陳菊挺謝登陸 蘇貞昌仍不評論
中日建交不惑年 網友諷陷迷惑
牛猿本季最終戰 興農無力回天
前原：陸意在誘日出動自衛隊
星媒讚淡水老街 純樸中帶調皮
面板廠盼轉盈 陸廠競爭加劇
喬帥秀騎馬舞 球迷HIGH翻
國慶煙火藝術季 夜空五彩繽紛
月夜樂未眠 悠揚後壁15年
今彩539頭獎無人中獎
台灣名人賽 蔡啟煌獨領風騷
泰國公開賽 盧彥勳雙打進決賽
反國教者計畫包圍特首大宅
貨輪失動力 石梯坪外海漂流
和平盃足賽 中華負菲摘銀
研究：吃櫻桃可降痛風發作機率
易明：國際應慎應陸政權轉移
日稱釣島問題無需提交國際法院 中國駁斥「小偷」邏輯
新竹世博台灣館 中秋節傍晚「點燈」
薄熙來被雙開 十八大11/8日舉行
陸最長黃金週 逾7億人次出行
頭城保釣遊行 上千人參與
和平盃足賽 中華負菲摘銀
中日建交40年紀念日 沒喜氣
白色聖潮派對 8小時不斷電
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
撙節太苦 西葡爆發抗議
日本跌出陸客旅遊熱門排行榜
強颱杰拉華將來襲 日人賞月難
秋意漸濃 清晨淡水17.5度
比利時桌球公開賽 黃聖盛奪銀
東門站通車 北捷新里程碑
兩個熱帶低壓 都可能成颱
新冠狀病毒 WHO：從嚴施檢
莊智淵惜敗 世界盃止步八強
戰毒記 反毒創意徵件
陸：不存在大規模看空人民幣
購屋M型化 恐更嚴重
貓女被套牢 安海瑟薇閃婚
開電子發票 租稅獎勵多10年
東門站通車 房價先漲
購屋需求變 屋齡在意度降低
資訊奧賽 台奪3銀1銅
黃金週線收黑 逢回可低接
開除薄熙來 廣東：堅決擁護
西班牙不爽撙節 再爆衝突
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
落實長照 內政部協設日照中心
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
公費流感疫苗 10/1起接種
高市救高捷下猛藥 修約紓困
富田克也雲之上 高雄放映
大馬檳城壁畫 吸引大批遊客
沈斯淳立院報告後 週內返日
IC設計Q4業績 可望淡季不淡
詩人聯吟大會 紀念開台先師
中職個人獎項 盜壘王兄弟鬩牆
衝運量推副業 高捷拚永續
聖露西亞歡迎彰基醫療志工到訪
十一假陸客多 單日最高8千人
BERI投資排名 台灣居第4
藍營人士投書日媒 倡東海和平
龍井貨櫃屋起火 無人傷亡
官網預報 殷仔確定2日戰光芒
9月物價可能較8月跌
指揮家莊東杰 羅馬尼亞奪獎
挖土機翻覆壓自小客 2死4傷
首屆泰雅族運動會 12月登場
家樂福五甲店傳火警 無傷亡
馬總統臉書 揮毫賀秋節
BERI排名 明年可望第3
賴怡忠：謝應考量訪中政治效應
謝長廷擬赴大陸 接洽中
車深夜趕路衝下溪谷邊坡 3傷
防兒少性交易 內政部優先修法
大坑嘉年華百桌宴 秒殺額滿
林書豪親民 臉書賀中秋
景氣差愛心縮水 慈善團體求變
故宮新院長 立委關注大故宮
高市警查獲空氣槍 具殺傷力
東門站通車 人潮疏流見效
揚儒學 總統盼孔孟之學國際化
貨輪故障失動力 等待拖救
疑欠債想不開 男舉槍自盡
東門站通車 台北車站暫喘息
美猶他西谷市 中式牌樓搭友誼
羅姆人去留 法處理兩難
王郁琦處女秀 朝野立委等質詢
東門站通車 轉乘一次旅運精神
人間條件5 吳念真解剖中年男
東門站通車 商機便利雙贏
規律運動人口多 高市餘命增
烏克蘭發明展 台灣50金
薄熙來垮台 汪洋能否更上層樓
縮短核照 中市實施建照一路通
個資法 10月1日上路
陸抽砂船越界金門 海巡送辦
低碳過中秋 看表演賞花
陸媒傳南懷瑾逝世
祖孫3人命案 家屬招魂
消息指：大學堂證實南懷瑾去世
文林苑王家陳情 北市尊重
飯店關懷貧童 五星級料理款待
全家一起發明 智慧風扇隨身涼
海基會：董事長薪資依政府規定
廟宇捐贈救護車 陳菊感謝
泰國公開賽 盧彥勳雙打奪冠
個資法爭議多 分兩階段上路
男喝酒失控 揮刀傷小姨子
參訪海蝕洞 遊客遭浪捲
工廠排油污廢水 桃縣開罰
海超聯賽 郝龍斌：增體育交流
台股高檔震盪 秋節後多空明朗
烏克蘭發明展 台環保題材超優
臉書貼手機掀波 胡幼偉謝關心
金貞久演阿嬤 70歲學識字
油價短線震盪 美大選後恐再升
挖土機疑未固定 壓自小客釀禍
第10屆金擘獎 10/1頒獎
小黃墜汐止山坡 運將赴黃泉
日本女子高球賽 曾雅妮55名
學術研討會 探討金門人發展
老婦疑跌落水溝 頭部重創亡
薄案 賄款大多由谷開來收取
小黃鴨溪遊記 北市推環保中秋
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
資訊奧賽 奪牌關鍵速度加細心
肺炎鏈球菌疫苗 75歲免費
杰拉華襲日 強風大雨
國慶訪日月潭 登山賞樂音
藏獒逛大街 嚇壞路人
台塑汽柴油調降3角
泰網球公開賽 盧彥勳雙打冠軍
3年後 西部僅基投屏無高鐵站
是否訪陸 謝長廷10/1說明
世博展館變藝術宮 名作不蝸居
傳南懷瑾逝 江素惠：中國損失
攤販占道路 日月潭整治亂象
華爾街日報：薄瓜瓜為父辯護
打通明潭路 整頓蓮池潭動線
賴清德：盼校園圖書館誠品化
報導：薄瓜瓜質疑父親所受指控
南懷瑾居港低調 影響力可觀
追蝙蝠 國際學者聚雲林
黃金週遊港 陸客紮營惹怨
物產館旗艦店 農藥快篩把關
阿祖級建築 辦氣象百年展
烤肉餐偏鹹 中秋腹瀉多
詔安客家文化節 中秋登場
資訊奧賽台生佳績 總統拍賀電
北捷東門站通車 首日運量破萬
基礎訓練沒過 公務員資格飛了
台灣發明揚威烏克蘭 奪50金
郁慕明：有人醉後說出密使事件
密使事件 南懷瑾角色關鍵
楊丞琳慶功 粉絲送透明舞衣
還路於民 雙和加強拖吊違停
調菸捐 朝野立委有挺有反對
顧民眾健康 國健局考量調菸捐
大陸長假塞車 有人車上過秋節
控成本 半年賣50萬個胡椒餅
台商回台投資 政院1日討論
盧秀燕等人擬修法 降證交稅率
秋紅谷試開放 胡志強陪賞月
台南北門永隆宮 請親送王船
曾俊華盼兩岸3地 形成鐵三角
對少女種草莓 男判6月
捉偷渡救漁民 金門海巡中秋忙
英擬修法 首相簡訊也得公開
網購舊款愛瘋 遭詐騙
捷運東門站啟用 商辦店面利多
駐阿富汗美軍死亡人數達兩千
多起攻擊 西奈恐成蓋達溫床
傳唱自己的歌 新北民歌慶中秋
溫家寶重申改革 但要艱苦探索
日媒：台曾向美強烈爭釣島主權
谷歌地圖 疑拍到兩架「幽浮」
紐時：曾下放 習近平最大資產
薄熙來先前遭軟禁 三層重兵守
微小書寄情 縱橫台灣
黃鈞聲生涯首轟 象完封獅
宣導防恐 立委擬邀美專家訪台
西班牙紓困 關鍵在時機早晚
世博台灣館 竹市點燈
專家稱阿茲海默症是另一糖尿病
杰拉華襲日 至少1死140傷
台灣名人賽 蔡啟煌摘冠
馬國近萬人集會 反石化計畫
港民眾遊行 特首宅前籲撤國教
不顧日人反對 美軍魚鷹機飛琉
歐羅備戰辯論 副手舌戰催票
遲來的哆啦A夢北京展 人潮多
中油：汽柴油各降3角
買氣冷! 中秋慈善月餅少賣3成
晶圓代工 Q4營運恐轉淡
東門站啟用 店家估業績長2成
長假開始 陸交通大堵塞
阿扁無禮遇 藍委發聲「不能讓扁死在監獄」
Thousands of French far left protesters march against austerity
島嶼主權爭端 美國務院「不當調人」
新竹市世博台灣館中秋夜點燈 未演先轟動！
日民眾反對聲中 美將“魚鷹”部署沖繩
美媒: 中共九常委齊亮相 倒薄「一致同意」
謝長廷訪中 國民黨「樂見」
三星銀河S III 鈦灰銀接棒 即日起全台開賣
撙節引民怨 法比西葡爆抗議
研究：褪黑激素可抗阿茲海默症
慶雙十 德國各地僑團辦活動
華府僑務委員 袁健生頒任命令
中鋼爭取大巨蛋屋頂採鈦金屬
歐洲隊逆轉美國 衛冕萊德杯
抗議歐洲預算 法左派街頭示威
過度依賴手機 有強烈孤寂感
投信：旺季來臨 看好電子股
茶香鳳梨酥 全球市集嘗台味
臉書po文炸機場 印度調查
歐盟：蘋果未告知買主保證權利
鴻夏戀恐告吹 合作未破局
奈米生醫 國研院3日辦說明會
非夏月電價 500度月省204元
德東學童腸胃炎疫情趨緩
清晨淡水17.3度 入秋新低
陸黨媒重申中國特色社會主義
陸：日本總有人不敢正視歷史
台北電子展 10/9登場
殷仔將戰光芒 助金鶯闖季後賽
台股短期整理 焦點族群出列
慶雙十 駐法處三地辦餐會
台股開盤下跌13.04點
習武抗霸凌 美國學童風潮
權力交班前 陸製造業持續萎縮
選擇權扮緩衝 通膨警報暫消退
全球景氣緩 日製造業信心惡化
狄威勒暴投 建仔救援難回天
白銀領漲商品 15年來首見
美元日圓兌多數貨幣走堅
公費流感及肺炎疫苗開打
不顧抗議 美魚鷹機將駐琉球
釣島影響 滬馬拉松拒日企贊助
陳柏霖化身影評 陪觀眾宅在家
德精英大學QS全球排名不理想
加拿大中山龍 長度破金氏紀錄
經長：有條件支持外勞適度放寬
沈斯淳：持續商洽台日漁業談判
高職休學生 販毒還糾眾開趴
新竹狼父出獄再犯 李鴻源遺憾
新台幣匯率盤初走升
台釣蝦文化夯 美媒專文介紹
增額就安費 勞委會下午討論
陸製造業連2月降 3年來首見
氣候變暖 陸冰川徑流顯著增
股市連4紅 今年漲幅傲群倫
評論：大陸進入18大政治週期
陸媒：權力監督 可向西方學習
港慶「十一」 團體示威
夏普盼繼續合作 鴻海不回應
金擘獎 三總獲2獎項
陸十一壅堵 滬事故逾3500起
日內閣改組 擬換十人主幹未變
調查：開學季 主婦求職增2成
訂席辦桌定型化契約範本上路
傳薄熙來在北京懷柔被雙規
匯豐台9月PMI創10月新低
能源稅 財健小組優先議題
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
羅姆尼選情急 辯論會爭贏面
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
金鶯飛機起火迫降 全員平安
日媒：台海巡署船 近釣島海域
護漁 海巡署艦艇近釣島海域
十二年國教 胡志強：專線釋疑
萊德杯逆轉勝 歐洲隊不敢置信
財政短缺 陳菊：力開新局
匯豐：陸9月製造業PMI回升
沈斯淳：釣島走國際訴訟有困難
電子拉回 題材股撐台股
陸國慶氣氛無異 民間關心選秀
美台商會：台戰機數量將現缺口
傳裁員三百人 壹電視不予置評
腎細胞癌不易發現 應定期檢查
勞團抗議 反外勞基本工資脫鉤
募電子發票 台南家扶推愛心碼
個資法上路 金管會籲銀行注意
大雅小麥展實力 拉麵條拚金氏
資策會16日分析資通訊前景
罵警無賴 男拘役
三星大電視 獲中東王室青睞
英金融業Q3恐裁員9千人
拚經濟 促參簽約全年可破千億
台商會長盼財經政策振奮台商
武漢司機疲勞駕駛 罰他睡覺
訊息雜陳 太陽能族群觀望震盪
財部換手機 財長：考慮買hTC
豐興鋼筋價上漲無力 打回原點
王建民中繼2.1局丟2分
陸官方：製造業9月PMI回升
馬雅改曆 瓜地馬拉推觀光
陸官媒社論 強調維護國家主權
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天然氣價格 綠營促凍漲
兩漁船釣魚台作業 海巡護漁
居服員待遇低 李鴻源允檢討
澳特首：加快非博彩建設
逃逸外勞遭逮 派出所度中秋
新北千人登古道 曾櫟騁力挺
廚房冒煙虛驚 金鶯搭原機出發
美台國防工業會議 美高層缺席
埔里花藝倉庫火警 人員無恙
越經濟不佳 明年有望脫困
謝長廷訪陸 藍委籲蘇貞昌表態
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海基會換董座 台商盼拿出魄力
家樂福美牛上架 大潤發未售
天津車禍 5德國人喪生
補充保費 恐400萬筆拆單
疾管局：流感疫苗 早打早防護
賣仿LV商品 女賠千萬元
胡幼偉盼各界注意經濟推升方案
弱勢盤整 台幣午升1.2分
陸航母官兵：要捍衛國家主權
北台灣媽祖文化節 6日起跑
假冒明星經紀人騙錢 男遭訴
立委提門票免費 故宮：再討論
台商回台投資 政院下午說明
涉性侵酒醉女 慣竊男遭訴
拚經濟 千億民間資金投入建設
王海玲李明德曼谷唱民歌喚回憶
降期交稅 財長：不贊成
總統：台灣經濟 憂心中見希望
瓜官方估計：年經濟成長可保3
六輕申覆未過 經部擬去函環署
張國政辦飛行學校 八字有一撇
琳賽羅涵想刪照 遭男子動粗
重慶市委：以薄熙來為反面教材
電信糾紛 立委籲設評議中心
個資法分段上路 法部：未違憲
流感疫苗開打 劉政鴻帶頭接種
謝長廷登陸 定調開展之旅
上校稱遭非法監聽 國安局澄清
電路板大會 歐大廠參加論壇
台股收盤跌39.44點
住院無健保 陸生醫療費待援
疑憂鬱發作 女子墜樓不治
中選會：有條件部分不在籍投票
台股盤下震盪 收跌39點
立院經委會通過凍漲氣價
台北101董座 公股將推人選
謝長廷訪中 呂秀蓮籲透明負責
金鶯專機起火 陳偉殷平安
藍籲綠深化謝長廷憲法一中論述
10月台指期跌34點
10月電子金融期都跌
日內閣改組 標榜強化內閣機能
台股跌破7700點 量創2個月新低
釣島附近海域現4艘陸船
挺野田消費稅計畫 城島任財相
陸禁售白熾燈 LED廠搶市
招生難 嚴長壽籲尋核心價值
陸生納健保 教部：需修法
韓3總統候選人支持率各有浮沉
上班日挑戰 東門站營運正常
江南Style 冠英單曲排行
三大法人賣超台股 3億元
無薪假通報 廠家人數增
南韓：小心北韓聲東擊西挑釁
鐵路地下化 南市府辦說明會
40年無身分證 戶政員助取得
駐斯洛伐克代表處僑胞度中秋
外勞比例上限 擬維持40%
嘉市交通安全月 籲由自己做起
海巡署護漁 向日喊話勿干擾
越人口高齡化 退休養老成難題
太平洋詩歌節 瓶中詩吸睛
北市國小候用校長 錄取15名
世貿二館地上權 12日簽約
薄熙來案 據傳習近平主導
台股量能創2個月新低
壹電視裁員 售練台生
新台幣兌美元貶 6分
發揚吃在地 台中飄黃金麥田香
新增投資案 外勞比例擬鬆綁
玩槍誤傷友人 警疑案情不單純
SHE代言燈會 點亮公仔花燈
壹傳媒：無法上架 只好合併
賴幸媛駐WTO 許忠信憂一中
寄養家庭充電 雲林家扶製繪本
台東藍綠議員聲援扁就醫
愛買2天售逾2.5公噸美牛
壹傳媒公告 售壹電視給練台生
親賴人士：她兩度為台爭取權益
旅菲台商 陳屍公司倉庫
接大位 習近平政治風格引人奇
新北勞資職災 免費律師諮詢
陸黃金週 24公路發生事故
輕颱馬力斯形成 對台無影響
大學術科考試簡章發售
阿諾事情藏心底 連妻都不知
贈太陽能發電 雲林傳佳話
草船借箭說 陳(沖)：問本人
星助企業增生產力 避依賴外勞
田媽媽料理賽 阿基師總評審
衛署：母乳寶寶不宜提前吃副食
收游資 央行5日續標定存單
李娜：有些人應去保釣
奇摩新商務平台 搶進分類廣告
難認有對價 前檢察官涉貪無罪
中央氣象局 氣象報告
流感疫苗開打 嘉縣籲踴躍接種
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
建屋擬移百年榕樹 村民反對
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
高市宣導流感疫苗 騎馬舞助陣
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
不畏景氣低 中華電搶十朵雲
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
基北彰化102年試辦國中會考
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
陸學者：謝訪陸個人加分多過黨
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
謝訪問 陸：歡迎以適當身分來
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
特首籲港人 「認識」陸港關係
調查官涉虐貓 動保團體抗議
電子3展 商機3.5億美元
管中閔：外勞聘僱朝放寬前進
候鳥到雲林 公益場首映
中共建政紀念 滬慶祝氣氛淡
健保費率降 陳(沖)：須財務精算
苗縣結核病降幅 有機會達減半
被控性騷 許博允提告
同濟會做公益 副總統也讚聲
個資法上路 帳單要收好
景氣加鬼月拖累 車市9月淡
被批舉債高 陳菊：補助變少
全球食物銀行 台灣成會員國
用何款手機 經長：個人選擇
出售前夕 壹電視裁員1/5
台北羽球公開賽 小戴頭號種子
央行阻升 新台幣收貶6分
壹傳媒裁員 勞工局介入了解
4歲童命案 父稱與6歲子有關
行政院中辦執行長 唐國泰接任
認定汙染 環評要求六輕提對策
太魯閣步道認養 民間熱心參與
國家型計畫 促醫療電子商業化
強吻猥褻女子 男判8月確定
廣東9月PMI續降
18大前 中共9常委集體露面
依憲論兩岸 謝登陸牽動綠論述
壹網樂終止 衝擊凱擘2萬用戶
壹電視出售 記協：憂言論集中
中油：瓦斯天然氣價不調漲
成龍：最愛台東蜂蜜和洛神花茶
拚龍子龍女 越南出生率增長
政院：六輕環評案結果不變
雇人改電表 男判6月
富邦女子高球賽 90好手競技
江南Style爆紅 首爾沾光
徐重仁簽書會 粉絲捧場
路燈電價將調漲 苗市公所喊苦
防新冠狀病毒 港籲避野鳥
匯市量縮 逾1個月來新低
觀橋聳雲天 進出交通待改善
整合資源 南檢設司法保護中心
菲明年選舉 候選人登記開跑
美鴛鴦大盜佩槍 拍50萬美元
昆蟲博覽會 走入生態大世界
陸長假首日 鐵路輸送人數創高
掌高捷 郝建生爭取增資修合約
北市：壹傳媒分批資遣員工
中油：10月瓦斯天然氣價不漲
錢塘大潮至 逾萬遊客觀賞
練台生成壹電視收購戰大贏家
平溪國中環島畢旅 學生盼續辦
28件古文物 運返獅子鄉展出
中秋烤肉太吵 報案電話急叩
撙節過日 法總統府砍預算
NCC視壹電視併購內容再處理
打流感疫苗 花蓮部落設接種站
總統令 潘世偉任勞委會主委
評估效益 退輔會縮減轉投資
台電：審慎面對核電廠地質調查
分流上班首日 捷運族：沒差
空橋撞飛機 艙門蒙皮受損
北市推App 吃喝玩樂全攻略
夫唱婦隨 莊靜芬捨台大讀高醫
新官上任 曾永權勉黨承擔責任
外勞附加就安費 增幅最高7千
歐債下 亞洲製造業勉力前行
女竊衣物穿上身 閒晃被逮正著
徐重仁：老天為我開另一扇窗
菲軍方：未向南沙一帶增兵
南印度抗爭 台團25人受困
翁文祺：受困台團安全無虞
美魚鷹機飛抵沖繩 日民眾反彈
兩岸生命科學論壇 金大登場
台貨輪越南外海失火 1死2傷
少年疑割腕 家中引火母嗆傷
蘇貞昌：謝長廷不會討好中國
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南非將面臨食物短缺危機
優人神鼓 杜塞道夫藝術節演出
北市9月房屋移轉 近半年新低
中華職棒重懲 沒收救援王獎項
北監：扁體重未爆瘦
金融賦稅小組首開 交換意見
11批陸大閘蟹 檢驗過關放行
尹啟銘：振興經濟 促薪資成長
線上旅展開跑 搶購最多省萬元
荷蘭僑親金門尋根 各界協助
卸任元首禮遇修法 擇期再審
野柳團客管制首日 離峰人數增
外勞進用鬆綁 最快年底上路
日閣改組 陸矚目田中警戒前原
童屍埋雲林 高雄住處人去樓空
今彩539開獎
台失火貨船 將自越拖回台
盜金礦 迦納驅逐38名陸人
威力彩38樂合彩開獎
疑身體不適 中市2老翁猝死
時機差 MBA不想在銀行工作
陸媒：確認南懷瑾去世
林書豪特質 助火箭變得更好
海外所得最低稅負102年放寬
外勞聘僱放寬 工總：已盡力
汽車撞機車墜大排 2人輕傷
受困8小時 台團南印度脫困
新增投資案外勞加碼 最快年底
航空燃油附加費 連漲3個月
賣壹電視 黎智英：深感歉疚
桃園大樓火警 1男死亡
外資上週買超138.31億
鬆綁進用 勞團憂反侵外勞權利
副總統：製造業提升台灣經濟
台北房市 9月減幅1成5
史坦布律克挑戰梅克爾總理大位
民進黨：謝長廷訪中沒傳話問題
台食物銀行協會 加入全球網絡
4歲童命案 挖屍驗死因
香港百人隨渡船墜海 未知傷亡
謝長廷訪陸 學者：有代表性
佛寺遭攻擊 孟加拉怪緬甸難民
斐拳王遭槍殺 南非民眾不捨
今彩539 頭獎1注中獎
司法保護中心成立 全天不打烊
英左派史家霍布斯邦逝享壽95
義消摘蜂窩秀秘技 吸塵器助陣
威力彩開獎 頭獎無人中獎
IPO規模 居金融危機後次低
歐航太業兩大合併 股東反彈
梵蒂岡中秋味 神職老友歡聚
網售隱形眼鏡 北市加強稽查
歐元區製造業連14個月萎縮
英9月製造業衰退較預期深
男子愛河溺水 釣客報警救人
英成人時薪調升 約合台幣3百
歐元區失業率創新高 升勢未止
大馬綠展 拓環保商機
以若攻伊朗 亞塞拜然可暗助
誆鬼附身性侵少女 檢求處重刑
預防性侵 勇敢求助保平安
大馬4年吸引外資逾2兆
香港撞船意外 救起70餘人
釣魚台爭議 年輕學子籲理性
中國十.一國慶 政要向人民英雄紀念碑獻花(視頻)
褪色的建交40週年紀念 日本多地取消活動
謝長廷「深入敵營」? 10/4日前往北京、廈門
十.一長假首傳車禍 京津塘高速追尾事故6死
壹傳媒與年代 簽訂出售MOU
帶動社區健康活力 洛城飛躍12各界齊賀
與巴西外交官近距離接觸
美國務院週二將宣布 台灣為第37免簽國
迎接2013跨年夜 入住西華放肆狂歡
香港渡輪看國慶煙火相撞 25人喪生
「國防工業會議」美官員缺席 傳不滿保釣
匯豐銀：中國製造業出現萎縮
香港撞船事故36死 類似鐵達尼號下沉
世界台商年會總會長 喻馬任用「藏鏡人」
海巡署擬建3千噸級船艦 可搭載直升機
秋冬新品凱渥聯名鞋款 專攻時尚小資女
李遠哲獲頒法國家功勳勳位
上班日挑戰 東門站分流見效
美大選預測 華府大致維持現狀
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
香港撞船慘劇 已知有8人死亡
接單回升 美製造業意外擴張
Google市值超越微軟
日東北6.3地震 無海嘯之虞
中華隊參加西班牙三對三世籃賽
確保選舉公正 軍隊進駐里約
英育幼童最佳城鎮 烏金罕獲選
援助西班牙 歐盟11月撥款
巴黎白夜藝術節 劉彥宏參與
陸學者：高速路長假免費世界蠢
投信：台股有補漲空間
香港撞船慘劇 造成25人死亡
美國務院將宣布台灣 免簽國
巴西大學簽台灣書院合作意向書
林書豪目標 打進季後賽
陳偉殷7搶13勝 首局無失分
歐盟與歐元區失業率再攀升
世銀：產業群聚 可帶動就業
柏南奇開金口 捍衛QE3
美：有多位代表出席國防會議
打桌球 巴森斯林書豪互虧
陳偉殷戰光芒 前3局飆2K
美數據報喜 台股需量能
財政緊縮 法政府調漲菸酒價
早晚溫差大 2颱不影響天氣
委國總統選舉近 候選人相攻訐
陳偉殷季末先發 4局挨轟落後
台灣免簽赴美 最快11月上路
颱風侵襲 南韓9月通膨加速
上任 王郁琦以人民需求為依歸
美媒：陸駭客攻擊白宮
香港大海難 死者增至36人
台股開盤上漲27.38點
法議員建議禁售中國路由器
陳偉殷搶13勝 隊友開砲力挺
穆迪：西銀資本缺口比壓測大
內政部辦海外役男返台服役說明
壹電視美洲台 傳5日關台
美槍擊生還者 盼候選人給牛肉
免美簽有望 外交部樂觀其成
虧損嚴重 壹電視易主
新台幣匯率盤初走升
聯大批美 北韓：星火可引核戰
守備誤事 殷仔多丟3分
提升台灣品牌知名度 廣州辦展
傳日銀月底可能下調通膨預測
免美簽 陳(沖)：不久的將來
王郁琦：推動民意期待大陸政策
營建署：浮洲合宜住宅 可遞補
人口增 世銀估全球需6億職缺
伏克爾：QE3不造成通膨壓力
大林煉油廠幹管漏氣 無傷亡
立榮新機到 行李架椅距增大
哥國總統攝護腺腫瘤 3日動刀
台灣將獲免美簽 航空雙雄漲
葉哲良接國研院儀科中心主任
教青少年懂法律 教部彙整案例
港撞船慘劇 遇事船隻很快下沉
外勞鬆綁 潘世偉：王規潘隨
免美簽實現 商務觀光更方便
反避稅機制 海外避稅難度增
世貿二館地上權 南壽天價得標
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
港嚴重撞船 10年8件
台股持續量縮 盤中小漲
楊念祖：台灣保釣 美未表異議
拯救青年失業 各國政府出招
6艘陸船 近釣島附近海域航行
隊友守備不幫忙 陳偉殷吞敗
卸主委 賴幸媛提4成就
免美簽在即 旅遊業：大利多
王郁琦：精準執行兩岸政策
美大選辯論 歐羅搶票最後關鍵
女單會外賽登場 台北羽賽開打
銀樓用秤未檢定 籲速送檢
壹電視裁員 陳(沖)：進一步了解
協助海難搜救 粵派4船抵港
龜速公路 民怨不敢占國家便宜
美國免簽 鳳凰燦星樂透漲停
旅行公會：赴美觀光將多3成
米勒展 屏東12偏遠學校展出
拉米：ITA擴大談判會有進展
大陸大閘蟹進口 量販開賣
嘉惠居民 慈濟在瓜國辦義診
駁健保高薪低報 衛署長秀薪資
南韓關閉出包反應爐 稱無危險
年審未過 艾未未公司將關閉
輔育院展文物 收容人任解說員
謝長廷登陸 王丹籲訪公民社會
外交部：免美簽最快1個月實施
林哲瑄第3度先發 單場雙安
奇美館藏名畫 出借日本展出
離島辦教養院 全成獲獎肯定
7至8月發票 千萬獎 9張
臉書風波 胡幼偉致歉
三星Galaxy平板禁售解禁
重返火箭 林書豪就像在家
希預算草案顯示經濟料連6年衰
南韓沿海傳潛艇出沒 虛驚一場
涉房貸債券詐欺 小摩遭起訴
加強互動 陳(沖)與中小企茶敘
高雄挖破瓦斯管 未影響供氣
國保4年 被保險人數3百餘萬
陳(沖)：購電案月內未決經部道歉
調查：國人旅遊消費支出增
港撞船慘劇 死者為李嘉誠員工
帶球嫁雅虎 梅爾喜獲麟兒
三星再咬蘋果 稱愛瘋5侵權
IHS砍超輕薄筆電出貨預測
零錢轉換通話費 設計獲紅點獎
免簽赴美 行前須電子授權登錄
駐巴拉圭使節參觀台灣花卉中心
衛署擬修法 限播垃圾食物廣告
量販衝業績 週年慶回饋數千萬
免美簽在即 移民署強化管理
運餐車變垃圾車 北市要求改善
苗殯葬區鑑界爭議 警民衝突
楊念祖：台灣溫和回應釣島爭端
台公民新聞活躍 陸組團來參訪
陸十一長假 天安門垃圾量暴增
免美簽待遇 中華民國第37個
免簽率 常赴國近百分百
看好太陽能 賀利氏來台設廠
外資拋匯 台幣午升1.22角
壹電視裁員 學者：入工會自保
大林煉油廠又漏氣 高市府要罰
中市敬老禮金 提高至2千元
迷你版鋼鐵擂台 6日新北開打
釣魚台風雲 國際危機組織關注
慶雙十 北市捍衛保釣主權
涉假交易掏空 檢調26路搜索
曾雅妮再捐85萬 號召做公益
妻疑夫外遇爭吵 夫自殺
澳洲降息1碼 利率創3年新低
偷天線失風 運將砍運將判刑
台灣爭取免美簽大事記
銘傳國慶金釵 比去年高2公分
免美簽 工商界：可望增加投資
吳東亮：景氣下半年逐漸反彈
日媒：4艘陸船入領海 日抗議
政院：蘋果奇異果等關稅減半
越共大會 首重經濟議題
雙十國慶 美國會議員祝賀相挺
女性愛自己 朱衛茵籲定期乳篩
陸十一長假 鐵路旅客量創新高
台股收盤漲42.96點
4歲童疑遭悶死 雄檢協同偵辦
嚴重死亡事故 港近20年有多起
乳癌拖到皮球大 只能放射治療
免美簽有望 學者：台美互惠
鎖定住宅偷竊 通緝男遭逮
美離奇命案 飼主疑遭豬咬死
一夜月圓 三亞海灘成垃圾場
台股反彈 收漲42點
日媒：4艘陸海監船入釣島海域
陸想造5艘航母 軍費將是問題
北韓飄發傳單 批南韓獨裁
中國好聲音總決賽 廣告近5億
資安升級被駭 遭盜刷成冤大頭
軍備局：亞航僅修非核心零組件
空拋緊急通訊盒 搶進紅點前三
載豬車遭撞 豬仔險成烤乳豬
台股站回5日線 量仍不足
10月台指期漲46點
10月電子金融期都漲
中華民國館獲尼國商展最佳展館
28年舊帳 印度前將官英遇刺
疑夫外遇 妻揚言尋短挨夫告
西雅圖太空針塔 票選塔頂換色
美高層缺席美台會 無關釣魚台
腳麻還是要走 中風男逃出火窟
將獲免簽 民進黨感謝美國
東海倡議 外交部：美看法正面
白木屋違規排廢水 桃縣府開罰
台泥滯洪池撤案 高市另謀防洪
推減重 大學生揪團甩肉
嘉縣養鴨協會 推廣優質鴨肉
幼童命案 法醫驗骨
旺中不服NCC 提行政訴訟
三大法人買超台股35億元
陸大閘蟹上市 中市抽驗
鍊鎖助包防失竊 獲德設計獎
陳菊：活化閒置土地 增加利益
消費爭議多 新北消保申訴分流
飛行中座椅鬆脫 美航形象重創
銀髮族粉墨登場 小巨蛋演出
蘇貞昌：民進黨應了解庶民中國
印尼遊覽車翻覆 台9旅客受傷
鴻海大電視 員工價不到4萬
柬國染登革熱 返台群聚感染
林永樂：樂觀期待赴美免簽發展
阿甘翻版 美男徒步跨越東西岸
韓大選民調：安哲秀支持度升高
羅文源姊弟 二審判王永慶骨肉
三峽水位創歷史同期新高
打傷癌末男致死 判賠逾百萬
瘋狗綁票令 西施狗成嬌點
山羌出現泳池 消防局順利捕獲
經濟部：天然氣訂價方式嚴謹
台民赴美將免簽 陸網友好羨慕
殷仔菜鳥立功 金鶯飛進季後賽
印尼車禍 台旅客9人受傷
梁國源：QE3短期對經濟有益
美禁陸企購風電廠 三一擬興訟
蘋果甜桃關稅減半 為期2個月
教育大愛 莊春貴獲菁師獎
台入出境 美國土安全部肯定
陸台商聯誼座談 台商將提建言
芎林呈甘橋保留 挖河床免淤積
新台幣兌美元升 1.7分
大陸黃金週 嘉義業者搶商機
銬住另一半 警察結婚許不分離
結識通緝犯 少女翹家警尋獲
殲31疑為艦載機 對日造成壓力
陸軍系教授：腐敗是共軍大敵
開發無線監測系統 交大生獲獎
雙慶 北京11公園接客百萬次
計畫難發包 中市保留款達6成
指考登記分發費 擬漲50元
丹尼一日音樂節 傳遞愛與和平
榮電案 吳秉叡等促退輔會負責
民雄媽祖慈善會 為公益盡心力
戶政創新 彰縣辦成果展
台日學子視訊 分享異國節慶
專搶老弱婦孺 前科男落網
中央氣象局 氣象報告
白海豚皮膚病 環團：六輕海排
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
全球僅見 輔具電玩賽將登場
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
菲辦兩場海事會議 18國參加
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
釣島爭議 加速日印度稀土合作
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
總統：美台國防工業會無關釣島
列管污染源查詢 上線開放
優教聯盟成立 盼助國教更好
7成8教師 憂高教盲目開放
綠色和平：過度捕撈 漁獲枯竭
今年前9月 41越人腸病毒亡
國際偶戲節 雲林展掌藝
藝文團隊：赴美仍要工作許可
肝腫瘤頂心臟 標靶光子刀救命
亞太電信反對網路互連免費
糖尿病患 不用再扎手指取血
台長鬃山羊美美 山東首露臉
伊朗總統攝影師 在美尋求庇護
大林廠管線破裂 不影響供氣
新球季新隊友 林書豪認樂趣多
台商回流 高市備5百公頃園區
成龍教攝影 反成最佳主角
裁員案 壹傳媒將赴勞工局說明
文化資產 南市邀民眾共同守護
陳(沖)：產業結構沒轉型 加薪難
台北太陽光電展 商機2億美元
關稅減半 中市：衝擊本土水果
壓力大青貧族 建議紓壓發洩
墾丁龍鑾潭生態影片3日首映
女受腰痛之苦 子宮頸癌作祟
於心不忍 女為撞車倒地婦遮陽
陸18公尺巨無霸公車亮相
進口水果降關稅 不致傷農
「稅」不安穩 美大選辯論焦點
宣導國民年金 搶搭微電影風潮
旅韓華僑盼能享受赴美免簽
宏達電推出One X升級版
我和春天有個約會 來台演續集
陸船頻近釣島 日外相籲自制
海難37死 香港4日起哀悼
標普指數明年底上看1585點
消防科長涉喝花酒 廉政署搜索
王永慶四房認祖案 三房仍避談
涉沉船意外 港府逮捕6人
男童命案 檢警勘驗高雄住處
蘋果降關稅 消基會籲降售價
馬總統：努力推政策讓全民有感
陸：日右派挑釁 海監船巡釣島
長榮擬設飛行學校 選在加州
IKEA沙國目錄 女性神隱
地下錢莊嫌隙 殺合夥人判無期
免美簽達陣 台美新里程碑
國慶煙火紀念幣 兌換門檻減半
菲前總統艾斯特拉達 參選市長
國慶金釵勤運動 平均48公斤
南韓8月留學收支逆差創新高
電扶梯割耳 賣場女員工送醫
大白天遇搶 博物館損近6千萬
杜金龍：看好台股後市
星外長：小國可成思想領導先驅
金門挖到二戰美造未爆彈
重劃民代疑有弊 中市：無不法
赴美將免簽 航空業視需求增班
女朋友男朋友 金馬7項入圍
外資匯入 新台幣收升1.7分
科學園區新增投資逾14億元
影帝劉德華 任金馬評審團主席
鐵馬道串連 豐原加碼20公里
西安重傷日系車主嫌犯落網
大陸大閘蟹搶市 美牛則觀望
培植中堅企業 年底先選50家
檢調搜索 漢康：不影響營運
白海豚保育措施 有條件通過
若去庫存快 太陽能Q4可好轉
4歲童命案 北高雲聯手偵辦
全球六百大城 新興國家占7成
隱瞞凶宅賣屋 遭判6個月徒刑
消防科長涉花酒 檢約談28人
高市新建圖書總館 2年完工
萬人瑜伽 11月登場
不怕塞車 粵民中秋划船進廣州
北監：扁北榮診治無時間表
免美簽 長榮航估客流量增1成
德國際廚藝大賽 台灣好手參加
疑醫疏失致兄癱 網上詆毀遭告
鴻海60吋電視 搭MOD有譜
文化交流 雲門舞集大馬演出
奈米薄膜標準技術論壇登場
申請免美簽 5分鐘上網簡易填
京津車禍 陸首汽集團致歉
南迴醫院募款 適法性待釐清
謝長廷登陸 陳(沖)樂觀其成
文創精品登陸展出 盼拓通路
新北9月房市 量縮較北市輕
謝長廷登陸 蔡英文祝福
高速路免費 茅于軾：討好百姓
羅文源姊弟 二審判王永慶親生
羅文源盼王貴雲別上訴
涉爆炸案 奈國叛軍領袖受審
王郁琦：了解政治局常委背景
宜家沙國廣告 瑞典批違反性平
人民幣理財 外銀：準備好了
金馬新導演入圍 台灣新銳全包
謊稱塑身按摩 男向少女伸狼爪
悠遊卡餘額 7-11也能查
OBU人民幣存款 再創新高
北榮：扁身體檢查告一段落
港撞船 胡溫習聯名關心批示
台旅客印尼車禍 外交部助家屬
邱文達秀薪資 證實未高薪低報
入股華一銀行？蔡明忠到金管會
祭祖 謝：不能否認自己的根源
未來犯罪手法 偷開相機竊個資
金門鳥類豐 生態影片看美景
專業人力缺 德希望從亞洲攬才
兆豐金未處分台企銀股 遭罰
免簽拼經濟 幫助歐巴馬拼連任
猥褻少女又恐嚇 色男判刑
今彩539開獎
杜絕風險 歐盟倡銀行設防火牆
小英：突破孤立 台灣要走出去
憑票根 免費參觀飛閱台灣展
工程會：今年促參簽約額達千億
洪敏泰違禁奢 法院裁准管收
大樂透開獎
希債燙手 ECB恐丟給ESM
奈及利亞洪災 148人死亡
傑尼斯偶像新戲 影帶遺失重拍
紐時：中共新任常委名單未定
美明年財政懸崖 幾乎人人增稅
漢康科技疑掏空 不法獲利逾億
張孝全代表台灣 爭金馬影帝
新北勞檢道路工地 全數不合格
台商：現在回流正是時機
緬甸移工在泰國美索行動受限
男童命案現勘 疑點待釐清
茂德提1300人裁員計畫
王建(火宣)：別太看重名利
台北市雙十保釣 議員看法不一
非全無益處 陸在美創3萬工作
國防部：軍機商維不宜陸資介入
文化部：重新檢視電影輔導機制
賭博勝地澳門 放眼電影界
亞太推語音免費 三雄靜觀其變
運餐車當垃圾車 西湖國中解約
北市府員工欠罰款 裁決所追討
人民幣存款利率 銀行不願多談
男涉下藥性侵 還想交往女大生
手機透露心事 制定政策參考
連9年晉會內 邱翌如寫歷史
飽受戰亂貧窮 索國民泰半想逃
公會：降期交稅 稅收影響不大
陸駭客出擊 美國白宮也遭殃
大樂透頭獎槓龜
陸配服公職限制 擬修法調整
友邦聯合國發聲 力挺東海倡議
挑簡單的做 歐巴馬觀光拚經濟
今彩539 頭獎槓龜
靜岡縣長：富士山與西湖像戀人
醫師荒 立委促過失刑責合理化
37國赴美免簽 亞太僅7國
美辯論會 羅姆尼想迎頭趕上
NBA林書豪領軍 火箭迎挑戰
德東發展仍落後 難留住年輕人
檢討陸人設限 政府：通盤考量
藍：謝論述 國民黨立場再包裝
天然氣價制度化 馬促經部研議
中國網賽 盧彥勳晉級次輪
免簽在望 美DHS網站納台灣
摃丸不合格 竹市下架兩件
馬：政府適時介入平穩物價
配合美國免簽開放 移民署：落實國境管理
中資潛入國防 台聯：軍機秘密恐外洩
台中市單元2重劃 遭檢舉圖利財團6百億？
總統府: 赴美免簽實現 馬表欣慰
景氣寒冬再現！中科茂德將裁員1300人
推動交流貢獻卓著 李遠哲獲頒法國國家功勳勳位
立委再考問 王郁琦搬出「請委員指教」化尷尬
白宮遭駭 美國網路安全堪慮
胡溫11月8日謝幕 人民日報定調「十年奮進，十年輝煌」
歐巴馬、羅姆尼 為星期三首次辯論作準備
大陸保釣重傷車主嫌犯落網「最重可判死刑」
補充保費扣繳增加成本 立委：銀行應自行吸收
499聯隊飛官 法幻象受訓失事
羅伯派汀森 封全球最性感男人
歐元危機 瑞銀董座稱還未了
赴美免簽 總統欣慰肯定
能源飆 歐元區生產者物價猛漲
美舉債無度 葛洛斯批不再安穩
4歲童疑遭悶死案 父交保
喬治亞國會選舉 總統承認落敗
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
雙邊關係密切 美予台免簽待遇
符高標準要求 台獲美免簽待遇
外交部：免美簽 雙邊緊密例證
焦點人物：喬治亞艾萬尼斯維利
免簽 美西旅遊業興奮
赴美免簽 美西北部適合旅遊
美官員：台灣獲免簽未諮詢北京
免簽 駐美代表處：感謝美方
缺席國防會議 美官：台活動多
免簽證 美華人民宿詢問度增
夏姿巴黎時裝秀 眾星雲集讚美
年薪百萬鎊 瑞恩航空老板嫌少
約4成歐盟青少年可運用外語
飾龐德顧形象 克雷格遠離酒吧
蔡明興出任電信協會理事長
哥國游擊隊主動願與政府和談
崔威勒無所不在 法雜誌批評
題材股表現 台股上攻須補量
陸景區宰客 炒麵開價780元
入秋新低 清晨淡水16.9度
加民眾電腦失竊 小偷就在隔壁
中日交惡 禍及世銀IMF年會
德拉吉掛保證 基金大咖買歐債
加網路黑寡婦被控企圖謀殺
巴西總統批富國偽裝保護主義
台股開盤上漲8.80點
三星要法官新開與蘋果官司審訊
亞太高峰論壇 聚焦雲端運用
巴西調查進口印尼壓克力纖維
蘋果臉書交好 祖克柏獲贈新機
前秘魯總統藤森申請赦免
核壓力測試 歐盟核電廠問題多
好市多鮭魚遭染 美荷全面回收
報告：拉美經濟明年成長4%
美議員：利領事館求增維安遭拒
擠 陸故宮單日18萬客創紀錄
王郁琦：把批評轉化成動力
學汽修烹飪 身障生展專注執著
海盜挾持創心靈 美專家籲治療
支持率上升 日內閣改組奏效
美專家建議 港口普設服務中心
購風電廠被擋 陸企控告歐巴馬
巴拿馬僑胞中秋聯歡
王郁琦：優先推陸生納保及修法
林中森：海基董座薪非為他打造
新台幣匯率盤初走升
疝氣早治療 避免引發腹膜炎
最遠距離 網民：綠色紅色護照
波音調降全球空運市場成長預測
赴美免簽 外交部表示歡迎
北京樓市 9月成交量下降
鐵礦砂步向20年來最長熊市
豐田汽車9月在美銷售領先群雄
歷來10月買蘋果 穩賺不賠
隧道現鐵皮 港地鐵暫停服務
高中英聽准考證4日寄發
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
港土地庫存不足 特首最大問題
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
美公布楊念祖拜會五角大廈
嚴查豆腐渣工程 推修法阻行賄
進口水果關稅減半 助降零售價
巴黎不眠夜 台藝術家參演
兩會協商 將討論空氣地震監測
中華民國與聖文森續簽農技協定
IMF總裁 憂中日釣島衝突
防制人口販運 台印簽備忘錄
韓片竊賊們 票房破紀錄
免美簽 文化部：助文化交流
國民黨金門縣主委異動
多家陸銀行 拒出席IMF年會
蓋洛普：美經濟信心回升
南紡夢時代2014年Q4開幕
港警上船調查 全港明哀悼
學者：台灣出口被前後夾擊
台中市失業率 5都最低
免美簽效應 觀光推直飛賭城
家齊舞蹈班 將參加日本慶典
買氣不足 台股狹幅整理
政大信義書院 蕭萬長主持講座
馬啟思：台獲免美簽 正面進展
天然氣價格 經部：中油應說明
扁醫療報告 北榮最快7天提出
臉書留言輕生 警鍥而不捨搶救
茂德裁員 朱敬一：盡全力協助
甲骨文擬增股息 暫不併購
雙十國慶盃運動會 巴拿馬揭幕
澳貿易赤字飆高 澳元驚跌
台灣獲美免簽 夏威夷喊讚
礦泉水偷換高粱酒 賊判拘役
茂德裁員 勞委會輔導離職員工
育嬰留職停薪復職 休假擬放寬
赴美免簽 外長：活路外交成果
免美簽 鳳凰燦星旅走勢不同調
政院出手 促貿商降水果出貨價
防治奇招 花蓮收購小花蔓澤蘭
入監男寵物 警救援助代養
傳林書豪與哈佛談共同授權商品
港海難死者 多因遇溺
不合格貢丸 農委會查肉品來源
NEC轉讓專利 鴻海不回應
調榮民資格 曾金陵：堅決反對
美大選首場辯論 聚焦5大看點
升學就業兼顧 大學生職訓夯
免簽達陣 下一步TIFA復商
蕭萬長：企業倫理是競爭關鍵
胡勝正：GDP不致大幅下修
閣揆親上線 向中小企推政策
中市高樓多 消防局防火演練
新北募舊書送偏鄉 目標十萬本
扣補充保費 陳裕璋：簡便手續
高鐵早鳥 11/1增8折優惠
日商轉進東南亞 越紅毯迎接
林永樂：台日漁業合作協商中
華山遊客夜困山上 發生打鬥
少子化高齡化 薛承泰提警訊
小傷送醫還罵急診 醫院無奈
人倫悲劇 子疑弒母後上吊
免簽檀島首發團 7天7萬有找
違規駕車 被撞也落跑
切片水果沒把關 糾正衛生署
健保費影響台股 財經官員否認
高雄教師荒 家長促甄代理老師
公共工程 陳(沖)要首長週週盤點
陸業者：太陽能回復常軌約2年
朱敬一：國科會將組團赴日招商
狹幅盤整 新台幣午升6.5分
曾金陵：擬以安置基金解決榮電
北市常住人口 265萬餘人
水果關稅降 藍委籲價格反映
南紡夢時代 估首年營運就賺
美小學辦選美 家長臉書抗議
薛琦：健保補充保費從房市開拓
週刊再爆料 許淑華不回應
企業英語門檻 韓高台一截
3科學園區無薪假190人
港出事船長住院 肇事原因待查
王郁琦備詢 立委再出考題
拚有感經濟 羅智先：應鼓勵
陸9月非製造業PMI下滑
茂德大裁員 中科要查適法性
王郁琦：大陸政策一貫延續
推性別平等 人事總處辦座談
補充保費 陳節如籲暫緩實施
爭釣島 日外相：不能讓
耳溫槍放不對 體溫值易誤判
林中森：不在意薪水在意貢獻
日校參訪 大同師生成外交大使
福林公園停車場 16日起收費
降財赤 印度柴油可能再大漲
台股收盤跌34.05點
謝長廷登陸 王郁琦：樂見其成
亞銀調低陸成長率至7.7%
日媒：3陸海監船 再入領海
免美簽 董國猷：台美關係好
韓總理：嚴待覬覦本國領土企圖
遊羅馬隨便吃零食 小心挨罰
台股紅翻黑 跌34點
免美簽待遇 美方定期評估
廣告捍釣島 陸巴國再出手
陸紙月餅紙螃蟹橫行 官方稽查
解決五大皆空 衛署編列預算
江翠派出所 美觀媲美涵碧樓
老屋拉皮興趣缺 新北乏人問津
台北羽球公開賽 戴資穎過頭關
模擬藝人毆運將案 節目挨罰
迎陸客 嘉市加強餐廳稽核
10月台指期跌24點
10月電子金融期都跌
GCL富士康太陽能廠 獲批文
單一牧場制 釐清含藥摃丸來源
量縮震盪 台股7700點失守
嬌妻啦啦隊 歐巴馬羅姆尼安心
失業男開地下錢莊 路檢被逮
新住民領居留證 不再提心吊膽
漢康科技董座 50萬元交保
消防採購涉喝花酒 4人遭收押
籲大學規範網路 教部：未強制
日試挖頁岩油 首度成功
馬啟思：增進台美貿易互信
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壹電視發聲明 駁頻道收攤報導
捷運土地徵收失效 中市擬申復
棒球勵志電影 學生演員入戲
觀錢塘潮 遊客可望創新高
吃到飽狂嗑 大食客終身禁光顧
簡毓瑾換搭檔出擊 驚險晉次輪
三大法人買超台股13億元
陸委會：王沒說認照片是小事
德第二大通訊社宣告破產
被控性騷擾 許博允告市議員
朱敬一看景氣 像拖很久的感冒
韓媒：美有意介入亞洲領土紛爭
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歐羅誰優 辯論肢體語言見真章
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指導女同事考照 藉機性侵判刑
馬啟思：美國防部與台密切對話
港特首聲望 不及格48.8分
北市環局：明年換發清潔隊制服
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台史達共識 加強經貿合作
4歲童命案 父坦承曾體罰
NFC前導啟動 電子錢包有譜
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中崙澐水溪溫泉 重新開放
太魯閣音樂節 清水斷崖登場
新台幣兌美元貶 2分
義賣彩繪桌曆 伊甸募助弱經費
藍委提案 景氣差政務官無年終
瑞晶電掏腰包 員工打流感疫苗
阿婆微整型 變身大姐心花開
重症塞急診 醫勞盟憂醫療難民
澳降息 1碼 可能再寬鬆
工程會：博愛分案擬明年底完工
立委促財部掌握降稅後水果價格
被控盜領眷戶 胡幼圃否認
平安鹽祭福袋夯 開放客製申請
誤判形勢 警抓人險被外勞圍困
產能過剩 太陽能業籲勿擴產
福林停車場啟用 郝盼帶動觀光
販毒恐嚇取財 9嫌落網
回應壹週刊 許碧蘭：諸多不實
新北抽驗 漢堡豬肉檢出氯黴素
苗栗母子命案 鄰里訝異
NCC：專章處理跨媒體壟斷
顧能：Win8是微軟大賭注
陸異議作家：陸政改前途不光明
新住民增 中市設專責單位服務
新北原運會延宕 議員質疑草率
企業違勞基法 高市開鍘並公布
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
(不發)摃丸不合格 海瑞盼重驗
中央氣象局 明天白天天氣預報
黃季敏被控買官 北檢分案偵辦
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
日媒：美在東亞集結航母戰鬥群
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
陸學者：陸GDP長期破八
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
感情糾紛 女方哥哥糾眾砸男家
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
服務台民 菲考慮提供機場辦簽
中央氣象局 １週天氣預報
打流感疫苗 花蓮禽畜業意願低
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
健保費率若降 保費少2百億
陳裕璋：推動金融業東南亞布局
張榮發授課 勉學生當社會秀才
女童被撞還賠錢 母得憂鬱症
單車刻名一眼認出 男童揪竊嫌
環保知識搶答 南投擺擂台
茂德裁員 部分影響10月失業率
瘋台灣 台商廟會半天湧2萬人
好市多嘉義店 明年8月開幕
真離婚了 黎明樂基兒分手
美反恐情報整合 被指有礙民權
餐點模型差很大 涉廣告不實
爭家產 兄弟又砍又罵
「我是女生」美4歲男童剪陰莖
蕭萬長：對經濟不要太悲觀
北市觀傳局 推北投信義尋寶趣
含萊劑漢堡豬肉 來自美國
高齡化社會 總統促長照法優先
申請線上書審 24校先試辦
東縣：美麗灣渡假村沒拆除問題
謝：今日我足跡 未來後人路
搶皮包購毒品 男嫌遭逮
疑疲勞駕駛追撞前車 魂斷街頭
屋主反悔不賣 朱木炎告贏確定
華語教學 柏林僑校文化薪傳
日官房長官抗議陸船入領海
老嫌不夠瘦 研究：基因作祟
男請求財產分配 被判離婚無效
央行阻升 新台幣收貶2分
南科轉型組織重整 擬精簡人力
菲長灘島翻船意外 3台人死亡
性侵國小男童 補習班老師判刑
陳偉殷將為人父 難掩喜悅
壹電視續經營 NCC擬提附款
員工船難離世 李嘉誠傷感
財長：免稅額若升 稅損68億
午餐蛋品 高市：照顧在地農業
台灣3自由行旅客 菲國溺斃
日右派再赴釣島 陸：為何縱容
政院：公務員年終發放依規定
竹市：摃丸含藥劑應來自豬隻
販毒逼員工提神加班 老闆送辦
港可能立法規定小孩穿救生衣
WFE年會 證交所主辦
金檔獎頒獎 江宜樺勉重視檔案
太麻里開特獎 各村廣播對發票
南科：有業者放無薪假
台灣自行車節11月開跑
煙燻鮭魚疑染菌 好市多下架
港報章套黑悼念船難死者
彰化媽祖遶境 送平安金祈福
心因性猝死增 醫界促建資料庫
天然氣基本費 立委促取消
偷機車兜風 恍神摔倒受傷被逮
悼船難 港暫停維港觀光表演
謝訪陸 余克禮：陸政策一貫
輔大德國文化節 賓士車助陣
姚嘉文：謝應謹記一邊一國目標
海基董事長薪資 立院激戰
政院：推升經濟 民眾有方向感
麵包情人 點出兩難選擇掙扎
上市股票本益比25.21倍
台灣新種 麗彩招潮蟹澎湖現蹤
保安林管理績效不彰 監院糾正
廣鎵裁員 年底恐還有一波
母女販毒 未成年女兒挑大梁
傾斜8度舞台 重探曹丕身世
越南海防地震 無傷亡損失
台客越南搭船遭撞 1死4失蹤
駕駛汽機車玩手機 明年開罰
國防部：台美關係良好互信
陸：第2季資本項逆差非外資撤
酒駕罰則隨堂考 東縣主管抱蛋
志工領2萬 退輔會：車馬費
闡述道德 張榮發勉學生行善
中職總冠軍預測 鐵嘴主播發功
3台人長灘島溺斃 代表處急援
台中高雄房市 小幅盤整
寫詩不難 線上填問答就能創作
高營養海木耳 將量產上市
外交部：下龍灣翻船4台人罹難
進口美豬疑含萊劑 待查嚴辦
陳(沖)與企業茶敘 說明經濟方案
教育部否認給陸生工作
富士康太陽能廠 鴻海不評論
勞委會：近3月大量解僱人數增
涉簽賭搶奪 陳銳：我不是主謀
越下龍灣撞船 台客1死4失蹤
南科生耀光電 近百人放無薪假
泰米價昂 出口遭挑戰
DRAM低迷 台廠緊縮轉型
申辦美簽人潮有減少跡象
中南美商機大 星加強合作關係
社福浴廁設置比 將排除植物人
蘇：感謝美國兩黨支持台灣安全
特殊號建國百年鈔 4日起競標
德延後通過紓困案 援西暫緩
下龍灣船難 台旅客1死4失蹤
全國大掃黑 逮捕3幫派首腦
陳偉殷看中職 預測桃猿奪冠
燈具節能廣告不當比較 上一遭罰
舞台劇真抽菸 董氏籲守法
謝4日赴廈門 蘇訪金門
北市派遣車隊評鑑 6家列優等
菲越緬免簽 外交部持續爭取
三星緊咬陪審團 要求撤蘋勝判
平鎮火警 1男跳樓逃生
加國姊妹魂斷泰國 警方結案
新北市議員黃俊哲當選無效
謝長廷登陸 小英盼勿政治解讀
台越免簽落地簽 將續交涉達成
錢櫃敗訴 今年提列1.42億
台灣免美簽 謝立功籲珍惜
卸任一身輕 王如玄要運動健身
岳父妻弟抱不平 恐嚇侮辱女婿
扁保外就醫案 北市議會未討論
提升英語能力 企業也受益
陸學者：陸圖打破日控釣島局面
港藝博會展精品 總值逾75億
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辯論誰贏 專家：歐羅各擅勝場
闖平交道 15日起最重罰6萬
照顧老人釀悲劇 另類中年危機
基期低 經長看好明年景氣
環評無權 經長：接受法規現實
男遭控猥褻 錄音還原判無罪
汽旅偷拍勒索 警逮3嫌
餐車若違規 北市停購營養午餐
菲越接連船難 8台旅客喪命
上架爭議 壹電視凱擘各執一詞
台飛官竭力避免戰機墜入住宅區
參加軍演 印度2軍艦訪南非
昂貴法拉利單車遭棄 警盼領回
幻象在法墜毀 台飛行員死亡
謊稱將死 男詐吳神父10萬元
歐綜合PMI 連8個月萎縮
溫和好轉 美9月民間就業報喜
掌舵16年 培生執行長將下台
喬治亞執政黨拒絕總統下台
撞船5死 家屬4日赴越
島爭風波 北京海關沒收日報紙
聽到顧客聲音 鬍鬚張不漲價
宏達電否認年底裁員報導
健保費率 朝野立委各有意見
新北無薪假 半數科技電子業
陳(沖)盼TIFA復談有正面進展
活蝦刺一下 婦人竟送命
會台商 吳敦義考自己
中國公開賽 謝淑薇女雙出局
陳(沖)：本外勞工資有人海外脫鉤
國民黨最快年底標售黨產
東協海事論壇 盼解南海爭議
借鏡戰地記者 陳文茜籲拓視野
今彩539 頭獎槓龜
業者：下龍灣旅遊安全待改善
英高畫素監視器 辨臉功能超強
增人口 總統感謝新住民貢獻
投資人求償 仕欽判賠13億
下龍灣撞船 台罹難者移靈醫院
雲林縣收受台塑捐款 監委質疑
阻滯劑防心臟發作 恐無效果
政府砸百億 厚植工業基礎技術
甲骨文執行長買島實驗健康生活
白氏姊妹花晉級 期待5日對決
馬拉威與坦尚尼亞也有邊界爭議
王同義墜機 法空軍派專機處理
遭控偽文 台塑大房甥孫不起訴
台灣飛官法喪生 空軍專案調查
奈國校園屠殺 26死15傷
辯論定調選戰 歐羅目標大不同
長灘島玩樂 達人提醒注意事項
船難意外 近期下龍灣團難出海
王郁琦的挑戰 不在國會在部會
飛官罹難 499聯隊聯繫家人
美總統辯論 大選勝負關鍵
克什米爾爭議 巴國印度吵翻天
幻象在法墜機 台曾有3起意外
遠見民調：維持現狀52.7%、獨立28.2%、統一10.9%
迎接美國免簽 11/1「夏威夷團」搶頭香！
中國海監4艦 進入釣魚台領海巡航
AIT新任處長：希望更多官員訪台
台灣團越南遇難 5人罹難
下龍灣撞船 台旅客5死
法空軍參謀長向王同義家屬致哀
景氣連10藍燈 蕭萬長︰社會陷入空前茫然
美國兩航母靠近釣魚台 美媒稱「巧合」
歐巴馬和羅姆尼 首場辯論會「過招」
「世界末日」預言者王超弘 再發驚人之語
北榮報告指陳水扁病情嚴重 宜儘速轉院治療
《遠見雜誌》主題樂園調查 劍湖山世界拿第一
衛生署: 補充保費206億連續5年 健保才能平衡
砍年終 陳冲：有共識我1人承擔
美9月服務業擴張 半年來最佳
美行動通訊業老四 和對手合併
台選手希臘斯巴達超馬賽創佳績
台旅客撞船意外 越高官表歉意
警方控前管家竊取教宗機密文件
CIA人員墨遇襲 疑警方刻意
北市民宅火警 119搶救
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
勝選連任 查維斯：沒人能阻擋
全美走路上學日 增進孩童健康
巴西致力打造中產階級國家
北約秘書長拉斯穆森 延任1年
油價重挫 紐約收88.14美元
加州理工學院蟬聯世界第1大學
世界大學排行 台大勁升20名
敘越界砲擊5死 土耳其反擊
集邦：10月NAND價可續漲
立委視察證交所 聚焦3議題
印度擬准斯國零關稅成衣進口
法國指揮官盛讚王同義表現優秀
利空利多夾雜 台股上攻須補量
王同義墜機 現場發現屍塊
德國統一紀念日 柏林熱烈慶祝
加國機場稅重 民眾赴美再搭機
躲卡車引擎室 小狗美百哩驚魂
阿根廷調查農產品出口商走私
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謝登陸：要證明綠處理兩岸能力
辯論開場 歐巴馬先提愛妻
支持人若敗選 美航空送票度假
元大寶來證受讓鼎富 公平會准
萬泰銀董事會通過 減資46%
花漾雄影版 讓影迷先睹為快
李秉憲新片 刷新個人票房紀錄
大學生新發明 一秒辨認贓車
江南Style全球粉絲聯歡
秋意濃 過敏氣喘症增加
大選辯論 美媒：命運決勝點
沈斯淳傍晚返日 續推台日關係
盤整 新台幣升6.6分
凍領年終 陳保基：尊重立委
陸經濟放緩 國際油價重挫
多空雜陳 宏達電股價震盪
新書披露 歐巴馬原盼審賓拉登
電子業兩樣情 光學廠大量徵才
雙橡園國慶酒會 台美更加密切
哀悼海難死者 全港降半旗
惠普展望差 台股走低
陸研擬試點徵收汽車排汙費
多層次傳銷違規 誌揚遭罰
迷古裝劇 陸女天天雲鬢青鞋
黃金周擠爆 分析指休假制使然
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
兩側臉不同齡 微創拉皮回春
袁健生接國安會 美外交界不捨
抽驗家庭用壓力鍋 安全都合格
越撞船事故 罹難台家屬抵越
赴陸投資交流研討會 前進花蓮
四川投資報告 電電公會8日發表
海巡署艦艇 現釣島附近海域
美大選辯論 稅務點燃戰火
華碩助尼國成立數位學習中心
日薄西山 諾基亞傳賣芬蘭總部
蘋果供應商 量產迷你iPad
歌手米卡認出櫃 出單曲慶祝
天合聯盟納陸航 華航貨運商機
賈神已遠 庫克走出自己的路
總統：台美關係密切 高層互信
宏達電延攬盧健生任港澳總經理
經部：藉設計提高產業附加價值
凱撒華國盃女網賽 20日登場
營造工地安全 北市加強查核
謝長廷登陸 廈漳副市長接機
暨大17歲 校慶活動展開
陸新媒體崛起 議政功能受注目
邱文達：人口老化不影響健保
觸媒廠爆炸 日汽車生產恐受阻
匯豐：亞洲明年成長應加速
追垃圾車撞婦致癱 男大生緩刑
捐血贈福袋 盼募千袋熱血
街友酒後口角 酒瓶木棍釀1死
國外船難借鏡 台水域安全檢視
首會台商 林中森：我專解死結
綠色典範獎 13家廠商獲表揚
外長：沈斯淳返日磋商漁業會談
韓男女擇偶 多半喜清純
日駐陸大使難產 丹羽任期延長
出口差 航空貨運景氣比海嘯慘
總統：台優勢仍在 不必太悲觀
民調：羅姆尼辯論表現勝歐巴馬
唱歌引糾紛 越男殺人1死1傷
拖板車超高 撞斷陸橋無人傷
宏都拉斯蝦出口 將創新高
專家：陸建造航母 劍指印度洋
陳保基：堅守牛豬分離政策
國慶到 陳(沖)：加強安全維護
韓日關係差 安倍妻戒韓劇
總統頒菁師獎 肯定教師付出
立委視察證交所 最關心量縮
稽查桶裝瓦斯 業者牢騷滿腹
保證承保免體檢 小心話術騙人
又見貢丸不合格 貨源雲彰竹
國慶活動預演 交管5小時
馬總統談經濟 多次提老蕭建言
翁啟惠：大學整併 市場機制
立委：國旅卡應全民皆有
越南船難 疑大船未依航道行駛
蘇貞昌訪金門 籲中共放下武力
謝訪廈門：做對的事永遠來得及
高鐵大專優惠票 離峰5到7折
疑操作機器不慎 女斷指
王同義墜機 法尋獲戰機黑盒子
慶雙十 波士頓酒會賀國慶
陳(沖)：補強省道橋梁促產業觀光
美大選辯論：羅火力強占上風
外資連買 台積電創十年半新高
陸渝昆公路車禍 5死3傷
青年建言 政府參採率達8成
二代健保費率 經建會審議
謝長廷訪中 王金平：意義重大
鋼琴家陳瑞斌 北高辦大師班
蕭萬長：讓老人成社會活力
官派董座年薪高 陳保基：檢討
綠營登陸潮 激盪兩岸論述
教育大愛菁師獎 表揚杏壇楷模
外資拋匯 台幣午升8.5分
前瞻18大 陸官媒談政改
靠辯論逆轉勝 美大選有前例
大選辯論 芝麻街大鳥意外焦點
推文化旅遊 陸打造林語堂品牌
利息保費 衛署銀行成本大不同
南海爭議 菲守一中政策
扁轉診爭議 法務部：考量器材
藍：小英迴避兩岸核心問題
友寄保護管束 恐遭驅逐出境
謝長廷訪廈大 擬談兩岸文教
國安局：未發現激進組織來台
雲南發生土石流 18學童被埋
國民黨中市黨部主委5日交接
彰化綠議員將北上 爭分配稅款
酒精濃度擬入法 提高酒駕刑責
飛官法國殉職 母：兒犧牲小我
美國防部：有能力落實亞洲戰略
辯論評分 淡定羅姆尼略勝一籌
行銷台南 市府將邀陸媒參訪
陳添枝：三業四化 方向正確
遊山觀海百公里 苗推單車行
嘉市農漁產物流中心 交通方便
台股收盤跌2.29點
外語導遊考試 增俄義等5類科
住展風向球 9月房市回綠燈
薄瑞光：台美交流 軍事直接談
印度經改 內閣今可望再推措施
林永樂：加入聯合國是長遠目標
禁酒駕 陳(沖)：思考更有效之道
綠提政務官減薪案 藍反對
台股震盪整理 小跌2點
電動車社區結合 落實綠能生活
民調：選民對羅姆尼好感大增
每月首個週六 中市對抗登革熱
陳(沖)：規劃制度讓健保永續經營
夜間巡邏有斬獲 基警屢抓毒蟲
師生溯溪失蹤 平安獲救
Win8上市前 微軟陣前換將
悼海難死者 香港全城默哀
陳保基：堅持休耕活化地方參與
景氣差 張哲琛：贊成取消年終
金融力撐 台股守住月線
碩禾：推太陽能 務實蓋電廠
綠促查無薪假企業 藍說有機制
工程師偷電纜 一審判6月
星學者建議釣島紛爭交國際法庭
中市菜賊囂張 頻竊城市農園
10月台指期漲2點
藍常委認養縣市 督導黨務選務
10月電子期跌 金融期漲
行銷迓王船 曹啟鴻跨界展熱情
愛滋器捐案 監院糾正衛署台大
韓調查：近九成人想在首爾就業
成功打造品牌 施崇棠提3趨勢
NBA新規罰假摔 工會抗議
紅外線感測 助捷運分散乘客
泰晤士排名重聲望 大學平常心
北京砸逾2千億 建超級水舞間
奮起湖公廁 遊客以為高級餐廳
雙十國慶大典 機車連缺席
直升機掛國旗 慶祝雙十國慶
摃丸抽驗結果 業者質疑大不同
三大法人買超台股5億
原能會限期台電提斷層危害分析
院士開藥方 擴大公共投資
曾收台僑獻金 日法務大臣退還
拖板車超高 撞斷人行陸橋
進口玉米 延長免營業稅
總統：民眾運動增3% 續推廣
諾貝爾獎8日公布 和平獎熱絡
歐羅首度交鋒 聚焦內政
摃丸不合格 業者促管控肉源
中東駭客恐入侵 谷歌警告用戶
佯國安少將 詐欺男騙人又騙財
聯想集團在美建PC生產線
明年免稅額增 逾五百萬戶受惠
罵人沒胸大屁股 女判拘役
尊重死者 新北提升解剖品質
北榮診斷阿扁重鬱症宜轉院
壹傳媒資遣案 北市舉辦說明會
世界醫師網賽 台醫獲殊榮
副總統：健康台灣共推反毒大業
江蘇鹿場擠爆喝鹿血 場面血腥
臉書推廣功能 即將收費
中檢拍賣扣案3C 型新受歡迎
竹縣醫學中心 擬102年動工
新台幣兌美元升 1.7分
議員控張通榮關說 檢：偵辦中
法民眾：台灣駕駛救了我們
台北設計獎作品展 5日登場
銓敘部：考丙要求同官等評比
南科精簡改造 裁員2百人
大陸藥市場大 但開拓難度高
陸客取消行程 沖繩損很大
長假出遊人擠人 長城變人城
疑傳動軸故障 貨車國3翻覆
北監：陳水扁不會送精神病院
陸官員盼廈門澎湖直航常態化
周雨田估GDP 1至1.5%
阿里山盜伐牛樟 警逮4嫌
健保費率方案 撐到105年
販毒給外勞 警逮女藥頭
籌父醫療費借貸 不堪重利報警
降關稅 公平會緊盯水果價
不用敬語 印度總統要求稱先生
嘉有喜柿 番路行銷邀品嚐
弱視男募愛心 挑戰鐵馬百公里
百貨業拚商機 上班族折扣優待
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
僑泰中學體驗飢餓 捐助救援
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中國威脅論 逾4成南韓人認同
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
下龍灣船難 死者家屬抵越善後
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蔣偉寧：檢討頂尖大學經費分配
外交部：護主權漁權 與日溝通
豬肉含氯黴素 最高可罰6百萬
新北i環保 APP檢舉髒亂
準備辦毒趴 男購毒被逮
加滿油給三百 男涉詐欺函送
12地方首長齊聚 宣誓反毒
防制人口販運 紀錄片發聲
翁倩玉：不開心時用繪畫找快樂
台積電研發經費 製造業之首
國慶大會 桃山學童領唱國歌
中市教育預算 議員批五都最低
長灘島罹難者家屬 哀悽赴菲
塑化Q4展望 台塑四寶不同調
嘉縣社區藝術季 12日開鑼
百幅葛拉斯畫作 9日展出
免美簽 電信業攻漫遊商機
醫改會：植牙術前 5問自保
陸對台工作群龐大 智庫有側重
雲南土石流 至少4學生罹難
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聯電獲頒台灣綠色典範獎
幸福產業博覽會 廣推優惠折扣
8.7萬發國慶焰火 閃耀苗栗
研究：孩童常吃速食智商較低
李明博：國防改革刻不容緩
校園性騷擾 高市府：落實通報
央行阻升 台幣小升1.7分
平交道撿東西 老翁被撞死
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營養過剩 4大學千人齊減肥
教師節車禍亡 女老師因公殉職
英12歲天才女 比霍金還聰明
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高市觀光熱 業者十億整建旅館
經典賽資格賽 王建民不參加
北捷 中正紀念堂站增建廁所
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數位學生證授個資 享掛失權益
新北青年租屋補貼 20人通過
扁重度憂鬱 柯文哲建議轉高醫
逆勢搶才 台積電尚有數百職缺
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沈斯淳返日 洽商漁業會談議程
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本尊擊敗複製人 戴資穎晉8強
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新農民心聲 楊宇帆再貼文
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肉品安全 源頭把關待落實
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UBike夯 13萬人次租借
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百年布袋戲偶 重現夜市人生
失業率受關注 經建會緊盯
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募愛心雇主 勵馨助少女圓夢
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台北國際旅展20屆 優惠成雙
加強威懾 印度半個月4射飛彈
景氣差無年終 閣揆願一人承擔
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潑水趕遊民 北市府遭糾正
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眼植望遠鏡 婦盲7年重見光明
政院：航空城計畫帶領台灣起飛
夜市國慶晚宴 郝讚辦桌文化
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觀光局：日月潭夜航有安全疑慮
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主辦UCLG 北市主打世運會
歐巴馬批卡崔娜 恐掀種族波瀾
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誹謗案開庭 邱毅盼移轉管轄
威力彩開獎
油價上漲 台塑四寶Q3都賺
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寶寶急探頭 消防員車上忙接生
改槍技巧父傳子 警查大批槍械
日資將參與緬甸土瓦海港計畫
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假泡茶真賭博 警破麻將賭場
鑲鑽香水瓶裝神仙水 警方首見
雲南土石流已知9死10失蹤
公路總局：11月遊覽車大體檢
投資帶動出口 台對星外貿成長
駐瑞典代表處舉辦國慶酒會
中國公開賽 盧彥勳次輪止步
歐羅辯論能否扭轉選情難斷言
拼長壽 日大象喝養命酒強身
外資9月淨匯入4億多美元
尋獲黑盒子 失事報告要等2年
高市辦公大樓火警 1人嗆傷
小英勉大學生 要做知識叛逆者
日：發現陸7艘海軍艦艇近沖繩
美初申失業救濟 自低點回升
斐金礦工人罷工 萬人遭停職
林來瘋太超過 林書豪也認同
面板Q4不悲觀 獲利仍難
歐羅首度辯論 論點各有錯誤
宋青陽盼取消禁賽遭駁
斐非法罷工 豐田德班廠停產
美年賺百萬美元家庭 照領補助
陸委會擬修法 陸生在台改居留
陸委會：承包金門大橋是台企
英利率不變 央行未再推新QE
威力彩頭獎槓龜
羽球男單內戰 中華隊預約4強
長灘島意外 生還者憶事發經過
謝長廷參訪寡婦村 盼國共道歉
今彩539 頭獎2注中獎
美媒：辯論可能扭轉總統選情
Teva抗憂鬱劑停止出貨
謝長廷登陸祭祖 題字追遠厚德
數據差 西班牙減赤恐難達標
遭控虐傭 駐帛琉大使指非事實
謝長廷登陸開展之旅 盼建互信
長灘島翻船 往生者家屬招魂
橫濱國慶酒會 場面盛大
首次辯論過招 CNN民調: 羅姆尼佔上風
駐日代表回任所 綠委：抗議是玩假的？
中國大型銀行 拒赴日參加國際金融年會
謝長廷抵廈門 開始大陸之行
汽車充電系統落實建案 遠雄台達電異業合作
謝謝你還活著 勇敢掌握幸福
預留人才 內政部擴大辦理研發替代役
遏制中國？ 美擬在沖繩部署F-35戰機
現代舞大師伊莉莎白將與舞蹈生態系創意團隊水花園獨舞全球
人口販買運真實故事 MTV EXIT新紀錄片7日台灣首播
商辦+住家一次輕鬆搞定 大師會館慶週年
2012臺北設計城市展「期待˙臺北」今日正式開展
2012金馬國際影展指定飯店—蘭城晶英酒店推出四折超值優惠
維多麗亞酒店品嚐肥美秋蟹 正當時
台北喜來登推出「秋日品蟹宴」
沈斯淳返東京 堅持釣魚台主權
梁家輝郭富城走釜山影展紅地毯
長灘島意外 團員感謝政府關懷
日媒：陸艦東行可能為牽制美軍
研究：稻源自珠江流域
ECB：利率不變 未討論再降
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
下龍灣撞船案 越表達處理誠意
Psy實現承諾 半裸跳騎馬舞
德企業高階主管薪資男女不平等
呂慶龍致哀 王同義妻以夫為榮
袁健生離美 盼關係書面制度化
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奧跳傘狂 挑戰超音速自由落體
幹細胞育卵 生殖技術大突破
防網軍攻擊 歐盟演習防駭客
法蘭克福書展 10日開幕
歐盟：花錢維修 不關核電廠
三星轉保守 DRAM可望趨穩
余劍博：貨運入盟天合 華航添翼
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駐英代表處國慶酒會 冠蓋雲集
財報陸續出爐 台股個股表現
穆迪恐調降惠普長期評等
美總統辯論 陸媒給羅姆尼按讚
白天舒適 早晚較涼
9月物價年增率2.96%
台股開盤上漲11.71點
智慧機助威 三星Q3獲利超標
iPad市占降 安卓急起直追
陸客大手筆不再 港精品銷售降
巴西聖保羅舉行雙十國慶酒會
家屬下龍灣招魂 部分旅客返台
陳(沖)：政務官只有去留問題
免美簽 業者推春節直飛夏威夷
早鳥販毒躲警 3嫌仍被逮
男販毒被逮 警局內還向母要錢
賈伯斯逝世週年 祖克柏懷念
向前走 台雙胞胎舞者紐約獻藝
奶粉漲 江宜樺：第一時間了解
總統贈勳 曾永權：最高榮耀
亞幣走揚 新台幣早盤升逾1角
陸十一瘋整型 中老年成新勢力
Fed官員：市場憂通膨破目標
活化農地 陳保基不忍老農辛苦
禁藥疑雲 竹市摃丸生意掉一半
日皇室設女性宮家 擬限內親王
口角家暴 廚師徒手打死妻
豐興廢鋼收購急降 跌破萬元
逛夜市被機車撞 4陸客受傷
擴產建廠需求 晶圓雙雄續擴編
林中斌：民共交流已擋不住
流浪之歌 10年激盪新火花
美辯論談經濟 學者：未觸核心
長短期物價壓力趨緩 趨勢向下
悲 雲南土石流18學童全遇難
疑食物中毒 花蓮16陸客送醫
李鴻源：酒精鎖應列中期目標
量能未出 個股表現
歐羅辯論 美6720萬人收看
陸海監船 再入釣島鄰接海域
美容治療後 3港女危殆
高屏大湖計畫 影響毛豆產業小
罵人祖宗不得好死 判罰6千元
再堵一遍 陸今迎長假返程高峰
開廣飛跑盃超馬 國慶日開跑
日月潭紅茶季 金龍山拂曉品茗
長灘島肇事螃蟹船 停航待查
閱讀嘉年華 賴清德盼每年辦
三星第3季營利逾70億美元
台7大學牙醫系 大馬新增承認
爭取訂單 華為擬在美IPO
政治壓力高漲 日銀暫按兵不動
蔡英文：現在沒有訪中計畫
清雲科大改名 恢復健行校名
後賈神時代 艾夫續打造蘋果光
扁轉精神科醫院 北市桃園優先
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
副總統談教育 提人力資源課題
慶祝廚師節 食悅中台灣將登場
高雄輕軌 環評初審有條件通過
聖馬丁暫停交易
江南style點擊率在美居冠
新光三越週年慶 首波熱銷
台灣支持中美洲統合兩性平權
高公局：優惠ETC過路費合法
油價下週估不調整
北榮：扁憂鬱症 非中風失智
移民署：下午執行友寄驅逐出境
傳瑞晶求援 工業局：未獲訊息
瑞晶：與銀行協商解還款危機
賈伯斯高中女友 要出回憶錄
聯發科9月業績 29個月新高
地下二千年 肉塊出土可見肉絲
巴拿馬運河年貨運量劇增
亞幣齊揚 台幣午升1.4角
台男收押暴斃 港死因庭研訊
民進黨再籲讓扁保外就醫
國有地合作開發 12月招商
十二年國教 教育部：準備好了
謝長廷：兩岸要面對處理差異
印度經改 提高保險業FDI
友寄遭驅逐出境 願認錯道歉
愛家男廚師 家暴打死妻
新北泳訓館 選手讚好游
研調估晶圓代工產值增18%
傳挺扁保外就醫 陳(沖)否認
獎勵契作 農糧署籲挺國產好豆
都更機制不彰 監院糾正內政部
國慶7日預演 周邊道路交管
台股收盤漲8.31點
在野黨團提官員減薪案 藍封殺
經部提短中長期策略救DRAM
塑毒案二審 昱伸老闆判15年
台股持續整理 小漲8點
10月台指期跌6點
液晶螢幕消費爭議 北市府化解
拚經濟 研發替代役擴大辦理
美大選後經濟 泰金融界不看好
友寄遭驅逐 Makiyo祝福
釣島陰影 日車在陸跌跌不休
李登輝：登陸勿短視想選票
通緝犯落網 女友警局完婚不棄
10月電子跌金融漲
越警封鎖 家屬下龍灣招魂
綠提換財經內閣 2藍委投贊成
台幣升值 台股收盤小漲
螃蟹船意外 旅客：船急轉翻覆
再傳藏人自焚 抗議中共統治
躺椅像玩躲貓貓 學生創意無限
雀巢能恩2新品 重量略減
65歲以上長者 高市增萬人
代課教師鐘點低 邱志偉籲重視
研究罕病藥物 長庚葛蘭素合作
檢視司法 司法人權促進會成立
通緝犯怕被逮 懷胎7月未產檢
量販推蘋果奇異果短期特價
央行定存單利率 21個月新低
陸客太吵不接待 法國品牌致歉
蔡英文攝影書 記錄大選互動
近1週 台股基金多勝大盤
三大法人賣超台股0.89億元
台北車站清潔機械化 十倍效率
江士良接任國民黨中市黨部主委
防陸客吃壞肚 花蓮推餐飲認證
玉兔巧思 國際彩妝賽奪冠
謝長廷訪廈大 坦誠談不碰政治
熱愛奪魂鋸 林佳慧投身特效妝
夏川里美將開唱 想逛台南夜市
不成功的院長 陳(沖)：斷章取義
男持刀恐嚇妻 警奪刃受傷住院
中華民國贈勳歐洲衛生論壇主席
未排除非法業者 墾管處賠償
保外就醫問題 陳(沖)：依法處理
村里整潔度 嘉義南市待加強
新台幣兌美元升 2分
泰王妃逛古董店掃貨 搬空店家
謝長廷訪陸 台商：識時務
消防救護車遭殃 刺胎男落網
關島新熱低壓 有機會成颱風
江士良：市長提名 尊重胡想法
瘋美容整型 陸客赴韓創新高
外匯存底 9月增37億美元
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謝長廷訪北京 雙方同步低調
河南男子徒步保釣 來港探路
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台學者：強化太平島絕對正確
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友寄遭驅逐 離境低調不語
王丹出回憶錄 見證六四
加強海軍火力 印度試射長弓
羽球男單4強 周天成台灣第1
社會新鮮人 只要肯做必獲賞識
屏東迎王祭 哈雷上國道宣傳
周懋琦後人 睹先祖文物感動
就像買白菜 陸客搶購黃金
下龍灣船難 赴越家屬7日返台
新疆發現百萬噸級特大型鎳礦
詐騙婦女 男苦練套圈圈誘賭
南迴開通20年 向殉職者致敬
姊妹對決 白驍馬技高一籌
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電氣加雙軌 南迴鐵路邁新紀元
結婚66年 老夫妻約定來生
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里長辦徵收說明 中市：凝共識
台鐵：南迴電氣化103年動工
日外相：體察東海和平倡議精神
陸9車連環撞 火燒車7死3傷
14國團體遊街 南瀛藝術節暖身
陸港海關聯手打擊水貨客
小小羅浮宮展 雙手可觸摸畫
王同義殉職 總統指示從優撫卹
竹市6公頃綠地 預計年底開放
黑洞最近恆星 可能證實相對論
失業女情緒激動 意圖跳樓獲救
張宗憲回母校 勉學弟妹追夢
日外相：顧全大局因應日台懸案
泰國齋節 消費將逾百億
台灣外匯存底 仍居全球第四
行善不分彼此 慈濟轉捐愛心床
缺工程人員 斐地方建設維護難
襲胸夜歸女 男辯稱無聊好奇
陸客吃壞肚 新北稽查餐廳
大龜文古文物 獅子鄉展出
北捷新電聯車 7日魅力上線
黃金週加持 小三通客運增
城市展 郝龍斌：打造設計之都
國慶煙火品蟹促銷 199嚐鮮
葉錦添花半年 製作太極特洛伊
台東9月溫泉檢測 30家合格
涉間諜陸外交官 日不起訴
十月採購月 經部邀買主來台
藍：謝兩岸論述 蘇蔡應表態
查獲組織犯罪集團 1人收押
老問題多 港特首：需時解決
退輔會：4退將申請就養合標準
歡喜豐收 吉東國小割稻當午餐
奧運奪牌 許淑淨獲頒傑出縣民
國民隊球員失望榜 王建民在列
隆恩圳惠嘉農 引水工程活水來
外資匯入 新台幣收升2分
失業男缺錢 連偷9戶熱水器
楊麗花歌仔戲 唱進小巨蛋
中科將徵才 職缺1700人
北市松江路槍擊案 主嫌判刑
漢來服務奪雙冠 陳菊致賀讚譽
王同義殉職 國防部擬完善撫卹
李宗瑞驗毒報告出爐 北檢提訊
是否連任 胡志強：言之過早
首次辯論失常 歐批羅不老實
日本妖怪作家 感謝台灣助震災
結婚前夕 男子遭貨車斗壓死
烏干達伊波拉病毒疫情 受控制
設計路難走 得獎不保障就業
販售非法塔位 新北消保官調查
陸船釣島巡航可能將常態化
陸長假 鐵公路旅客逾4.6億
富邦女子高球賽 兩人並列首位
經部：全年出口恐難正成長
陸城復古風 古鎮搶錢搶上市
中市工廠事故 1工人遭壓死
雲南土石流活埋19人 全罹難
互花米草入侵 新北市動員清除
房價漲 泰央行嚴防泡沫化
出售印刷業務 壹傳媒：無簽約
疑妻出牆 熱油潑鄰再仰藥雙亡
介紹台灣美 魏德聖齊柏林撰文
人民幣業務 銀行有4大商機
退官轉國營 陳(沖)：應適才適所
近千名外籍生 獲獎學金來台
林來瘋爆紅 林書豪：好壞兼有
上半年酒駕 43%判有期徒刑
整合力量 消防署辦搜救犬評量
謝長廷：李登輝鼓勵多了解中國
助校友圓藝術夢 明道中學贊助
陳(沖)：拚經濟走向市場化合理化
陸學者：中華民國是綠當務之急
檢察官涉收賄無罪 檢研究上訴
故宮特約學校 溪山國小導覽
法規跟上 行動支付商機才成熟
下龍灣撞船責任 越網友論辯
醫糾擬強制調解 法部：恐違憲
誠信師生情 王金平話當年
謝拋超越差異 綠定調個人意見
糖果廠廢棄物汙染 法產藍蜂蜜
訂購大陸古董槍枝 男遭法辦
上市指數本周跌0.32%
危機爆發以來 梅克爾首訪希臘
陸網友揚言行刺費德勒
傳富邦買蘋果日報 台灣大否認
李鴻源：美麗灣渡假村實質違建
德籍油輪 多哥港口遭洗劫
浮報廢鐵量 過磅員A逾億
小家電廠艾美特申請第一上市
會計師：餐飲業掛牌 注意遵法
防水瑕疵 索尼平板電腦停賣
下龍灣死者恐僅獲賠台幣40萬
姊弟販毒紛送辦 老母淚縱橫
奧克蘭雙十酒會 旗海飄揚
今彩539開獎
大樂透開獎
前嫌盡釋 消費者報導讚愛瘋5
NHK：木寺昌人將任駐陸大使
國慶交管 警提醒民眾配合
台灣采風畫展 馬德里揭幕
死都要贏 戴資穎撐過晉4強
蒙泰妮帆船 古航海圖旅遊指南
謝長廷：兩岸不能只求同存異
謝長廷抵北京：感覺比較輕鬆
英殖民遭虐 法官准肯亞人求償
世界舞林高手 紅館較高下
美9月失業率 降至7.8%
男徒手打死妻 兩子目睹驚恐
僑教40年 傅克正獲頒匾額
掃黑 高市檢肅2治平對象
洛桑桑蓋：藏河引流衝擊印度
暢遊長灘島 官員提醒注意事項
失業率意外降 美股開盤上漲
拍賣張大千畫作 蘇富比遭追討
重返廈大 謝長廷再會陳孔立
台大生創意 讓芽菜活在冰箱裡
壹傳媒：未簽台灣媒體出售協議
學者：日稱釣島懸案 語調讓步
性侵外甥女逾2百次 男判重刑
王同義殉職 軍方配合法方究因
印尼罷工 示威群眾闖入台商廠
大樂透頭獎槓龜
今彩539頭獎6注中獎
雅芳執行董事長 鍾彬嫻將交棒
美9月失業降 外界質疑竄改
NCC：無延誤壹電視取得經營
駐日處辦國慶酒會 場面盛大
謝拋超越差異 要先跨綠營這關
愛黛兒唱龐德主題曲 衝第1名
隨謝長廷登陸 趙天麟感受善意
大阪雙十酒會 賓主盡歡
亞青女籃 中華抗日失利爭季軍
陸學者：老人消費力低成隱憂
王同義家屬抵法 法空軍致意
季辛吉：美中應嘗試不同路線
謝長廷：這次到北京比較輕鬆
下龍灣船難旅行團員低調返台
兩岸面對差異 謝6日提新闡述
謝長廷：全力支持大陸台商
激進傳教士 英將引渡赴美
神氣家族 中視 6 日播出國慶專輯
親民黨團: eTag站站36元 遠通得利國庫損
中國7艦穿越沖繩駛向太平洋 日方監測
榮總: 扁患「重度憂鬱症」建議轉院治療
謝長廷祭祖 親題「追遠厚德」
歐元升值 外匯存底增37.28億美元
在野黨團提官員減薪案 藍營封殺
僑委會改名「Overseas Chinese Affairs Council」 洛城台僑抗議
日本抗議 韓國邀外籍記者登獨島
余克禮：謝長廷訪陸 重要一步
9月失業降 宛如歐巴馬救生圈
爭議過後 日外相對台灣展誠意
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
醫療糾紛多 擬立法強制調解
王同義犧牲小我 母以子為榮
吳釗燮：謝登陸行 平常看待
家屬看遺體 法檢察官破例同意
駐德代表處國慶酒會 佳賓雲集
不悅被說豐滿 美女星中斷專訪
美總統候選人 爭論就業回春
熱低壓恐成颱 國慶前無影響
駐日內瓦辦事處辦酒會慶雙十
台灣采風水彩展 馬德里揭幕
擴展外銷 義大利對拉美感興趣
占領華爾街活動學生 狀告警方
外界抨竄改失業率 華府反駁
義大利貪腐盛行 青年不滿抗議
代銷：資產活化 Q4房市回溫
下龍灣撞船 質疑搶救太慢
隆達合併營收 26個月新高
哥國政府與革命軍和談日近
港海難死者增至39人
肚餓闖宅搶蛋 打死屋主
疑助俄間諜 比國外交官被停職
西青年險釀校園屠殺 警方阻止
法蘭克福國慶酒會 慶賀雙十
勇敢說出來 霸凌投訴成長4倍
委內瑞拉7日舉行總統選舉
防癌保障 可從終身醫療險著手
實價交易查詢網 最快月中上線
閉眼能摸牌花色 滬家長被誆
學毛仰泳 粵醉酒墜江男子生還
實價登錄逾期20件 罰60萬
實價登錄 北市申報不到6成
機器人與法蘭克 演出把妹劇情
5大學串連 笑擁地球作環保
回應美日 陸舉行奪控島礁軍演
下龍灣罹難台灣旅客公祭
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
傳鄭州廠罷工 鴻海尚未說明
駐美官員投書 釣島主權在台
獻唱不老騎士 陳昇憶亡母落淚
英雄聯盟洛城8強賽 台晉4強
稱人美女老婆 公務員記過調職
景氣差 立委籲暫緩國道計程
北韓：盼南韓新政府重共同宣言
聯合國千禧計畫 政府積極參與
投顧：台幣升值 產業兩面刃
駐多倫多辦事處舉行國慶酒會
南韓歌手獲美特殊人才簽證
美中亞太角力 台灣應把握契機
國道計程 3種繳費3種費率
國道計程費率 免費里程是關鍵
國道計程上路 免收費不再有
青蔥風災價漲 擬機動降進口稅
異國甜品 天母幸福生活節登場
維權 台籍教授向令計劃投訴
藍創意文宣 國父捧蛋糕賀國慶
內政部：今年出生兒可達22萬
調查：逾4成年輕人 未來茫然
外交部：釣島懸案說 日展善意
空軍：幻象戰機下週評估復飛
亞太藝術節 多國樂舞團秀專長
行銷好米 超市推85折優惠
越勞外逃嚴重 南韓暫停輸入
推高科技輔具 身障選手尬電玩
電氣化需停駛列車 台東籲補救
美聯外卡賽 金鶯淘汰遊騎兵
蘇富比：張大千畫作交律師處理
夏普金雞母 鴻海要求共管
江宜樺：保存無形文資靠傳承
是否發展核電 泰國尚待研擬
王金平：漁業談判 爭更多漁權
奶嘴當滑鼠 身障者賽電玩
謝長廷：善意誠意解決兩岸差異
江宜樺：物價指數盼控2%內
早到校 花蓮試辦國小補救教學
富士康鄭州廠 傳逾3千人罷工
就業轉好 羅姆尼失去8%利器
消基：驗花草茶 8件農藥超量
海峽盃籃球賽 兩岸勁旅尬球技
5百輛哈雷飆國道 宣傳迎王祭
舊制退撫 潛藏負債1.7兆
實價登錄低 估因北市投資客多
陸十一長假 漁政船也釣島巡航
拚經濟 朱：每月辦大型招商會
金面媽祖重返 台北城熱鬧迎駕
台大生服務課 撿垃圾學感恩
警民櫃台員聯手 保住民眾積蓄
投顧：市場露曙光 留意亞股
日擬任新駐陸大使 盼改善關係
台巴加強警政及移民合作
陸航母 刺激鄰國加入軍備競賽
台助露國香蕉葉斑病防治獲好評
雙胞胎相見歡 兩百對同慶
茶博登場 八卦茶會品南投茶
滾動愛的奇蹟 千人體驗飢餓
謝長廷：有誠意就能解決差異
美經濟報喜 歐股收紅
印度糊塗保全搞丟25公斤金磚
美失業率意外下滑 金價下跌
下龍灣船難 缺專業重創觀光
北市就業媒合 386職缺
烏雲在 美股漲幅收斂
油價連3週下挫
乳癌年輕化 學子防治知識不足
市調：8月面板銷陸激增
國際偶戲節登場 呈現時光隧道
增中小企業放款 土銀奪冠
華山藝術生活節 表演不斷
陸湖南撞船事故 釀11死
謝長廷差異說 洪奇昌：平常心
台灣購物節 撿好康衝買氣
遊覽車頻出事 花警加強取締
智能不足傳言 台電表抗議
胡幼偉臉書貼文 揭感情生活
少年無照騎車 疑闖紅燈喪命
罹子宮頸癌 三明治手術保生機
催生公衛師法 學會盼明年立法
景女擊退唯一對手 輕鬆拔冠
謝長廷訪陸 微博熱議
傳插手夏普金雞母 鴻海不回應
雪梨國慶餐會 僑胞同樂
服務弱勢23年 婦獲績優志工
寓教於樂 趣味賽宣導珍惜水源
宣導行人優先 義交陪過馬路
國道計程收費 朝野籲慎選時機
吳副總統：漁民保釣讓日本反省
十一返城車流達高峰
駐宏使館辦國慶 台灣廳揭碑
肝病原因 9成國人認為熬夜
玉里醫院座談 病友與家屬團聚
性別暴力 李鴻源籲社區防治
華邦電重幸福指數 盼員工愉快
世界盃太極拳賽 千人打太極
營運轉型 華邦電：助績效提升
手捧金如意 江宜樺盼國家好運
中央氣象局 氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
蘇貞昌：換內閣救經濟
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
北韓士兵槍殺上司 投誠南韓
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
季末疲軟 殷仔季後賽得奮起
補充保費公平 衛生署全力以赴
蔡英文：盼綠營與對岸常態交流
北市7日兩項運動 警方交管
蕭美玲貢獻大 世界藥學會頒獎
彰化北上推廣特產 肉圓超搶手
印：當年若主動 印中戰局改觀
陸十一長假 陪逛一族趁機賺錢
金僑獎冠軍片 豆腐乳與三明治
馬：台日斷交40年交流更密切
三軍樂儀隊排練 博得滿堂彩
鴻海：鄭州廠無罷工 爭執已解
懸案說 日本闢協商解決空間
保漁民權益 外交部籲日展善意
陸女深夜ATM提款 遭割喉
茶博開跑 青年製茶競技
十二年國教決策 程序需更嚴謹
國慶鳥飛來了 慘遭獵殺命丟了
千人積福菜 感受客家勤苦耐勞
淡大生穿壓力衣 為燙傷者募款
陸學者：不排除謝長廷東山再起
對抗不景氣 遠傳「棄兒不捨」
海外急難救助 保戶出國先了解
電信女籃前進屏東 關懷偏鄉童
兩岸拜媽祖 林佳龍別有體會
熱愛海洋 陳學聖駛船體悟開闊
利誘少年當車手 警逮3嫌
鳳山民宅火警 1男喪命
台壽辦祖孫健走 萬人同行
空軍司令部遷大直忠勇營區
熱鬧踩街 南瀛民俗藝術節登場
謝長廷：也許見陸政治人物
撿牛樟木4.7噸 2男遭送辦
東海爭議 東亞民間呼籲和平
新北單車道神隱 議員批騙人
容不容易受催眠 腦部掃描探密
韓媒：胡春華中共第6代領導人
推動申遺 金門辦國際座談會
朱立倫養狗經 台灣土狗最忠誠
陸首部國土規劃綱要將出爐
軍方：空軍仁愛舊址待政院裁示
007拍賣會 龐德車高價賣出
大賺外地客 陸餐館憑口音報價
台北公開賽 戴資穎闖進決賽
金鶯碰洋基 殷仔壓制力夠
梧棲農會90週年 人瑞同慶
陸8艘官船近釣島 日持續警戒
謝長廷：不必懷疑被出賣
謝登陸 黃昆輝籲綠營別跟進
助老人行無礙 萬人健走募款
在義演出 優人神鼓謝幕6次
訪藝術區 謝長廷引陸人好奇
ETC併欠費帳單 處理費大降
要錢不成 男持模型槍恐嚇母
拚復甦 施顏祥南下聽業者訴苦
淡大校友金門開會 願加強交流
歐盟工作日 媒合勞工與雇主
好驚人 陸長城可容納十萬人次
分配水源惹議 南印罷工
諾魯國會議長訪台 慶雙十國慶
載客太多 敦煌駱駝過勞死
周天成晉級冠軍戰 脫衣謝球迷
童跌坐熱茶桶 燙傷送醫
渥太華僑界慶雙十國慶晚會
諾貝爾文學獎 莫言是熱門
高華柱授課 公務員學領導
亞青女籃 中華隊老4作收
凱米颱風威脅越南中部
和學生尬戲 林慶台：像回童年
今彩539開獎
長灘島意外 家屬哀悽返台
降溫房市 星收緊貸款規定
富邦高球賽 姚宣榆獨居排頭
大馬治安差 台商盼警方加油
陸學者：謝長廷替民進黨找生路
針灸自救腦中風 醫師變慢活
越南慶祝雙十國慶活動陸續展開
國道計程 消弭計次不公平
日資訊科技展 智慧家電成亮點
揚言刺費德勒 陸網民道歉
法院准死 韓腦癌女似改變心意
陳(沖)：尊重胡幼偉請辭
國道欠費罰款 降為300元
台灣選秀夯 大馬假星探橫行
學者從政 胡幼偉：體會很深
今彩539 頭獎2注中獎
李應元：謝長廷晚間會見王毅
敘再度砲擊 土報復反擊
遭控性侵學生 師獲不起訴
雙十國慶 斐僑界升旗慶祝
舞林盛事台北公開賽中華12金
國台辦：王毅見謝 來者是客
美貴族大學 學費破6萬美元
謝長廷超越差異 也超越陸門檻
整形貪便宜 女模找密醫鼻潰爛
謝王會 綠:不必過度政治解讀
美大選倒數時刻 激戰搖擺州
311核災 日副相：算幸運了
陸對謝長廷 低調禮遇
分析: 日本說釣魚台是「懸案」 係「阻擋中國干涉」
行政院發言人胡幼偉請辭獲准
稅捐機關不合理的逼稅 違反國際人權公約
王同義義舉 居民傳誦感念
美麗華8周年慶+國慶 火力全開
謝會晤王毅 被賦民共對話意義
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
希臘觀光船爆炸 船長魂斷
罕見腦炎蔓美9州 上修至7死
台日漁業談判 年底前重啟
白天舒適 早晚偏涼
林季進衝勁足 領軍切入緩衝墊
本業動能夠 中小型銀行具利基
施顏祥的抉擇 經濟或政治
歐央行短期內無降息準備
淬鍊學謙卑 陳其邁人生潛水學
紐約國慶升旗 老幼齊慶賀
休士頓國慶酒會 千人出席祝賀
聽屍體訊息 蘇清泉法醫體驗深
美防長：敘土衝突情勢恐擴大
王同義墜機地 即將清理完
無米樂配水牛 後壁推稻田彩繪
國債人均負擔 連3月持平
天籟之聲 桃山學童國慶唱國歌
準新手爸 殷仔很開心
9月進出口 10/8揭曉
旅法僑胞齊聚一堂歡慶國慶
TIFA復談 鎖定4議題
101年國慶 藝文活動吸睛
拚有感 施顏祥：扎根更重要
台電中油債台高築 經長憂
馬總統路跑 分享運動祕訣
季後賽擔綱 殷仔：盡力贏球
邁阿密慶雙十 台灣免簽成話題
毒品宅配服務 3月孕婦也賣毒
陸資來台採負面表列 時機未到
馬德里街頭 千人遊行抗議撙節
黃金週線收紅 逢回可低接
嘉義公車遭撞 肇事者疑酒駕
兩岸服貿協商 拚年底前達陣
學者：對民主 18大料無新意
參加歐銀計畫 國內廠商拓商機
反蒐證破功 販毒集團落網
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女孩騰空瞬間 李威廉攝影奪冠
南瓜農場摔傷 美婦人鉅額求償
國道ETC 數萬戶半月結帳族
喝出健康 青年自創茶飲店
寵物食得安心 趙天麟提修法
外交部：台日漁業談判時程未定
特銷稅 朝野立委疑無助抑房價
行騙天下 揭觀光勝地不法行為
陸黃金週 趕婚一族禮金大失血
倫奧檢討報告 立委批無新意
未提證照 化妝品公司判還資金
急重症梅堤盃賽 擬真人出考題
被騙不甘 台商大馬布局逮嫌犯
悟入其土 社大學員展陶藝
林書豪造訪麻吉家 拍搞笑短片
毒販擁槍自重 吸毒弟媳同遭逮
下龍灣船難 罹難者移靈返台
政院發言人人選 熟立院納考量
河北爆炸案 是非法製雷管刑案
國道計程 交通部希望別拖太久
促讓座 藍委擬修法增博愛座
保育溼地 台江邀崇明東灘交流
ECA策略藍圖 經部訂標準
國慶預演 總統府周邊交管
中油：汽柴油價不調整
國民季後賽首輪 王建民名單外
管碧玲：兩岸論述從寬政策從嚴
結束集訓 豪小子展現搞笑戲胞
甘肅傳1藏人自焚
陸收假 返程堵塞恐最嚴重
8年40億 打造農業黃金廊道
德國廚藝賽首日 台選手獲4金
急重症情境模擬 培訓急救醫護
新北推停車繳費線上服務
頻斷線 英雄聯盟電玩賽延賽
慶雙十 南加百輛哈雷遊行
海外義診攝影展 抓住愛與感動
不老騎士前進釜山 為國爭光
謝長廷會王毅 不認九二共識
泰華慶雙十 三軍表演吸睛
偷酒壯膽 表白失敗還被逮
謝長廷用手機 秀賈慶林照片
旅奧婦聯會參加奧國博物館之夜
柏林吉他大賽 林家瑋擔任評審
中日緊張 日遣唐使也遭殃
蘇貞昌：沒有民共平台問題
銀髮族 陸節後出遊主力
台北市住宅竊盜 逐年下降
上帝粒子新發現 諾貝爾傷腦筋
姚嘉文：謝違背民進黨制憲立場
公益募款 By2化身小廚娘
非晶片護照 不適用免美簽
越南船難 罹難者移靈回台
南投囍茶宴 副總統品茗代言
石化公害 立委籲防污要嚴謹
區間盤整 台幣週貶0.09%
涉違緩刑規 惹議製片人擬出庭
台日漁業談判日期 持續溝通中
台北羽球賽 戴資穎女單封后
甩17公噸 花蓮減重績效佳
索羅門群島副總理訪台 慶雙十
河北爆炸案 死亡人數增至3人
女盜刷遭逮 警局失控哭鬧
加國賞鮭看無影 團員告旅行社
賞鮭糾紛 北市：可主張消保法
賴清德：200億整治鹽水溪
彰化媽祖遶境 總統玩問答遊戲
候鳥來的季節 文字延續感動
城市自然地圖 短片徵選倒數
任意棄置美國螯蝦 北市將開罰
陸銀行：10月基準利率將穩定
假畢車潮湧 北京恐擁堵到深夜
和談定案 菲南將設莫洛國
陸最長洞穴 中法專家探險
新北6萬外勞 朱立倫感謝貢獻
開關瑕疵 美本田召修CR-V
服藥不規律 心血管急診增5倍
謝登陸效應 恐掀綠營壓力鍋
聯合國報告：印度百歲人瑞逾萬
兩岸和緩 港慶雙十氣氛更歡愉
台技團長獲薩農牧部頒贈獎狀
國慶預演 博得滿堂彩
日媒：5艘陸船近釣島
0中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
女嬰打完流感疫苗 不適猝死
戴上后冠 球迷掌聲是動力
國產杭菊安啦 進口貨有問題
疑爭風吃醋 3女虐殺女情人
牽涉利害 師生戀應守迴避界線
中央社金句票選 抽神祕好禮
桃縣集團婚禮 國旗婚紗出場
縫釦鎖姻緣 妻手抖夫緊張
娜魯灣文化節 郝龍斌模擬狩獵
8旬翁單車迷途 繞山16小時
北京PM2.5監測網 擬完成
男躲女廁內行搶 1小時被逮
紐花式溜冰賽 李寯男子組奪冠
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陸青銀公路車禍 13死多人傷
青年評台灣前景 只打50分
匯銀人士：新台幣測29.2元
行政院發言人 黃敏恭暫代
樹德花樣表演 國慶遊行綻放
十一尾聲 陸可能堵車到夜間
司改會籲江國慶案究責
台塑：汽柴油價不調整
戴資穎逆轉勝 陳菊讚譽
籲撤國教 港聯盟擬再大動員
和談突破 菲南叛亂可望終結
台商捐助學金 盼貧困學子向學
星展：歐元年底前在區間盤整
育兒津貼爆量 申請人逾15萬
登瀛詩獎 南投名勝展文風
疾管局：打流感疫苗安全
國道計程收費 朝野立委籲謹慎
周天成銀恨 脫衣再秀好身材
謝長廷：92年會談是憲法共識
土耳其觀光夯 全球第6大
ETC計程費率 交部提3案
港船難死者超渡 5傷者仍留院
張大千攬轡圖掀出一段名人故事
救狗驚魂 婦人卡險坡近7小時
促銷蘋果 日青森知事穿蘋果裝
學者：憲法共識接近九二共識
高中地理競賽 聚焦環境人文
龍子商機 嬰兒用品店受惠
上海賽會外賽 盧彥勳力克好友
印度北疆戰略隧道動工
藍：謝憲法各表 顯有矛盾
克服車禍陰霾 鄧靖騰通過體測
菲南將設莫洛國 分離組織歡迎
體委會：運動時間不是問題
慶60大壽 蒲亭女人緣不減
星攝影節 台作品展現人文關懷
離農津貼 結合小地主大佃農
謝長廷會戴秉國
法部：扁尚不符保外醫治條件
王同義喪禮 法空軍司令將參加
歐亞對抗賽 曾櫟騁奧運後首戰
千人茶會 體驗以茶會友
美國點頭 南韓飛射程延長
助學結緣 晶華酒店將投資高雄
國道免費里程愈多 不利中長途
身障男疑自殺 陳屍公園多時
謝戴會 謝：陸應給台更大空間
秋賞欒樹 高美館吸引民眾
美大學校警擊斃全裸新鮮人
台法文化獎頒獎典禮8日舉行
富邦高球賽 姚宣榆職業首冠
慶雙十 東京僑校隆重升旗
陳雲林當年赴閩等謝長廷撲空
國台辦證實謝戴會
印度海軍成功試射反艦飛彈
韓華以籃球會友 賀雙十
胡幼偉請辭 陳(沖)批准
歐盟慈善馬拉松跑出健康做公益
委內瑞拉大選 查維斯最大考驗
李應元：謝戴會 氣氛坦誠
打疫苗不適 醫師：多輕微發燒
台北國際公開賽 世界舞王吸睛
澳洲女跨海尋母 警：掌握中
張大千畫有爭議 蘇富比棄拍
謝長廷：憲法各表取代一中各表
陸學者：謝長廷走了一條大路
談感情生活 女學生：愛胡幼偉
陸對台三巨頭見謝 意義重大
薰衣草森林新社店 廚房起火
陸涉台3要員見謝 為爭取綠營
與美較勁 共軍在東南黃海軍演
謝長廷：憲法各表取代九二共識
美國同意 韓國導彈增加射程
世銀：大陸明年經濟成長可保8
扁將送精神醫院 法務部：尚不符保外醫治條件
中國長假結束 交通運送6.6億人次創紀錄
奢侈稅 財長：北市房價跌4%
國慶酒會 莫拉克農特產品國賓前「亮相」
韓媒：北韓無望 士兵投誠南韓
中國「十一」8天假期 交通事故794人死
羅姆尼星期一 將發表外交政策重要講話
立委建議 降自用住宅稅
無糖口香糖健康零食新選擇 輕鬆月減2公斤
王同義告別式 法頒贈飛行獎章
商研院董座 徐重仁接任
Q4出口 財部：可望穩步回升
國慶煙火交管 苗縣籲搭接駁車
撲克王贏3.4億 英賭場拒付
菲南和談突破 終結40年衝突
美大選辯論熱 名嘴也瘋狂
輕颱巴比侖形成 5天內無影響
利國會通過罷免新總理不信任案
英降企業稅 吸引外商進駐
慶雙十 旅薩僑胞球賽聯誼
4G應用研討會 18日登場
聚焦西班牙 歐洲召開系列會議
北部雲量多 中南部山區偶雨
輕颱巴比侖形成 5天內無影響
北美背老婆賽 芬蘭搭檔勝出
9月營收及台幣匯率 台股焦點
金馬影展 86部片席捲宜蘭
台股開盤上漲17.32點
委總統大選 投票所外現人龍
微博不微 用戶2.5億
中山高聯結車撞公車 十多人傷
涉腦膜炎疫情 美廠急回收藥品
聯發科否認與微軟開發手機
新台幣匯率盤初走升
外交部：台日漁業談判越快越好
致力兒童文學 林良捐手稿畫作
謝長廷：見陸官員是意外行程
德廚藝大賽 台選手2天奪8金
寒露 吃芝麻可柔潤體質
訪港沙國男孩非感染新冠狀病毒
台綜院23日舉辦貨幣寬鬆座談
秋風吹愛玉熟 南橫天然果凍夯
毛治國：計程收費是延續性政策
日媒：4艘陸海監船近釣島
委國大選 選委會：查維斯勝出
貝里斯觀光暨文化部長訪台
陸船再現釣島 日加強兩棲作戰
國道計程 國6國10闢新客運
電金熄火 指數失守月線
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
陳一新：謝訪陸帶給民進黨衝擊
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
關係低盪 南韓援北韓規模縮水
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
巴西市政選舉 聖保羅進第2輪
爭釣島 中日經濟很受傷
國企土地活化 短期逾4百公頃
總統：相信經濟會逐漸好轉
越警官展奇木雕刻 獲高度評價
報告：陸電信巨頭威脅美國安
美媒：陸新左派聲音日益增大
預算縮水 立委憂志工服務受阻
棒球經典賽分工 立委關切
財長：9月出口轉正
台美永續發展研討 聚焦綠能
以吊籃販毒 毒販4人遭逮
金磚之父 力挺明年金磚股市
遠傳資本支出增 股價抗跌
新北好禮 聯合行銷搶商機
主計總處月底更新GDP預測
1957專線 身障福利問最多
穿越高寒區 陸哈大高鐵試營運
委內瑞拉大選 查維斯成功連霸
世銀下修東亞今明年成長預估
街友血臉滿街走 路人驚嚇報警
國民菜鳥建功 分區系列賽首勝
拚擴張 韓30大企業大舉借貸
料推振興 人民幣攀19年新高
大樂透得主捐千萬 北市感謝
對手認輸 查維斯篤定當選
富士康傳罷工 蘋果概念股氣虛
外企簽LOI 3年850億元
小公司大愛心 挺弱勢進職場
匯豐9月港PMI 跌破50點
疑松鼠咬壞電線 庭園餐廳失火
諾獎得主葛拉斯特展 作品多元
蘇富比拍賣 當代畫成交創紀錄
駭客網路預告殺人 日警抓錯人
總統：推動經濟轉型 改善薪資
外交部：與日談重疊海域不自限
毛治國：計程收費檢討3個月
保釣 總統：官民精確掌握分際
國道計程 朝野籲暫緩實施
奶粉漲價 財部：啟動調查
中山高客運撞聯結車 18傷
查維斯成功連任委內瑞拉總統
8年33億 打造農業黃金廊道
台日漁業會談 可能11月重啟
電子旺季到 經長看好出口
量縮盤整 台幣午升8.7分
陳偉殷9日登板 力阻洋基聽牌
蘇貞昌：兩岸互動應透明公開
當庭責罵 檢座遭評鑑免職
交部：橫向國道若免費縱向變貴
立院初審通過文創院條例草案
消保官：線上遊戲應去殖民化
台彩業績強強滾 挑戰千億
奢侈稅退場 財長提3條件
失學少年待援 立委盼增輔導數
台南海巡隊查獲近千箱私菸
苦青年所苦 陳以真願捐年終
衛生署：新型冠狀病毒防疫完備
吳伯雄：謝提憲法 不同於台獨
納骨塔糾紛多 定型化契約添保障
學者：謝訪陸 可望建立模式
4任總統查維斯 選戰紀錄輝煌
台股收盤跌74.76點
陸服務業PMI 近5個月高位
橫向國道改省道 估負債增千億
金門司法機關書法展 陶冶性情
法國喊窮 想要蘋果微軟多繳稅
林佳龍有條件支持中市版公債法
因應施工 阿里山公路部分交管
台股震盪翻黑 跌74點
環署：環評要求六輕履健康承諾
TIFA最快明年1月復談
倒車撞人致失聰 男子遭訴
教長：未規劃實作取代博士論文
亞洲龍獅錦標賽 台學子出征
衛署：流感疫苗無死亡個案
核研所：預算獨立受託研究合法
改裝混凝土車偷纜線 遭逮判刑
核一廠跳機 台電：不影響供電
10月台指期跌76點
量縮破月線 台股守住7600
10月電子金融期都跌
假車禍擄女欲性侵 2男重判
大立光電徵才 職缺1690人
就業服務一案到底 十月開辦
教師會批北基星 北市：將送審
分析：中日爭端恐影響世界經濟
資產活化 台糖砸20億蓋旅館
打造台北六本木 政院：討論中
砂石車撞台電工程車 1人輕傷
品質優良成追憶 陸刮起國民風
機車私裝高音喇叭 警沒入
三大法人賣超台股8億元
台灣富豪總財富 世界排名18
國防部：提高軍人酒駕刑度
台灣經驗 青島涵碧樓明年開幕
把麵拉長 為創紀錄暖身
返家近咫尺 男駕車翻覆不治
申東靖消失幕前 傳受傷昏迷
工業生物研討會 探討再生能源
許願吧 晚間有天龍座流星雨
開工程行掩護討債 警破幫派
謝登陸 藍籲說明綠平常心看待
國道計程 政院待立委整合意見
南投溫泉季 千件浴衣免費送
家屬爭取王同義入祀忠烈祠
洽簽經合協議 鎖定智利
參與ICAO 明年可望有進展
縣市合併近2年 路名霧煞煞
英老爸瘋咖哩 連續煮365天
南丫島海難 港府救援表現得分
食在當季 秋天料理新登場
男為友助陣 遭誤殺身亡
台金援擴機場 尼國買韓貨惹議
衛署：打完流感疫苗休息30分
外交部：續查田台清遭控虐傭案
宏達電Q3營收 達目標值下緣
佯稱驅魔性侵聽障女 判11年
中東外交政策 羅姆尼打強硬牌
十一節日綜合症 恐懼上班
嘉市產業赴大陸參展 盼創佳績
雲南遇難學生家屬獲賠140萬
新台幣兌美元貶3.4分
國慶焰火秀 呈火龍意象
關帝誕辰 金門廟宇擬福建進香
港國教會建議 擱置國教指引
車禍半身癱 夾筆畫出生命色彩
創意餐車票選 貴婦奈奈催票
101跨年煙火 募集贊助
涉關說警放人 張通榮被起訴
終結6衰 9月出口14個月新高
業者違水污法 主管機關須究因
北市國慶日 郝龍斌帶領慢跑
國10里程計費 高市盼排除
涉偷皮包 廚師裝口吃警識破
陸客一擲千金 英倫組團攬客
龜尾工廠毒氣外洩 南韓列災區
中央氣象局 氣象報告
南韓雇用喊卡 越勞憂無頭路
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
國安會秘書長交接 袁健生上任
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
腳麻發冷 恐下肢動脈阻塞
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
壹傳媒裁員案 北市15日說明
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
赫赫宗周特展 揭西周神祕面紗
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
煙火效益遭疑 苗縣：預期目標
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸國慶黃金週 96萬人訪港
張通榮涉關說警放人 基檢起訴
潑腐蝕劑致殘 男二審改判無罪
掌握時間 張忠謀搭電聯車
大賣場福袋 油米鹽最實際
中華電推NFC 盼明年爆商機
台商遇詐騙 台馬警方合作逮人
台商回流方案 外勞鬆綁成焦點
白內障年輕化 少年郎被當宅男
裝eTag 交通部盼永久免費
殷仔季後登板 生涯最重要先發
國慶日 台大醫院站2入口關閉
調查：布局四川 台商首選成都
北市12隧道口 完成邊坡體檢
老婦自殺 農林：沒要收回耕地
房仲營業員須通過資格測驗
靦腆排灣青年 南橫找到一片天
騎贓車作案 男專偷3C筆電
一甲子歷史 晴光商圈邀漫遊
打造農業廊道 雲縣府：要具體
國際廚藝賽 明道大學奪金銀牌
陸景區收費高 民嘆玩不起
謝登陸 學者：建民共互動模式
陸崛起刺激 東南亞砸錢重海防
WHO：無新增新冠狀病毒病例
諾貝爾醫學獎 幹細胞學者獲獎
婦新營站受傷 忍痛搭車返台中
殘奧名將訪高市 分享乒乓人生
商業服務業景氣 連9黃藍燈
陸西三角崛起 成都受關注
陸60後常委成中堅力量
日教授山中伸彌 獲諾貝爾獎
菲美兩棲演習 蘇比克灣登場
大專役男得申請兩階段軍事訓練
公墓後方飆吉普 翻車釀5傷
奧運檢討 體委會：優勢遭挑戰
經費有著落 金門小學出國參展
港府擱置國教指引 盼爭議結束
境外基金美恐課稅 業者異議
北韓如用核武 南韓將先發制人
司改會質疑檢察官評鑑效率
百貨週年慶抽獎 幸運兒中汽車
涉受關說縱放 分駐所長調職
假球案 二審將鑑定球賽
兒少涉性交易 擬調整處遇措施
聖克里斯多福及尼維斯警監訪台
雲縣府：盼農業廊道解地層下陷
茂德擬動支退休準備金資遣
幹細胞突破 英日學者獲醫學獎
發展典範科大 補助近60億
涉關說遭訴 張通榮：尊重檢方
機車摔落中正橋 騎士命危
農業黃金廊道 彰縣節水灌溉
謝登陸站上浪頭 未來如履薄冰
二代戒菸治療 提升癮君子意願
台商回流 外勞鬆綁9日討論
出口終於回春 業界關切匯率
離島運動會 兩岸選手競技
台駐澳機構舉行國慶晚宴
張通榮涉關說 綠議員：傷民主
自家當賭場 外傭和女友把風
大馬綠能展 台企業參展拓商機
邊防鬆弛 北韓今年4人投南韓
台股跌 新台幣收貶3.4分
訪陸歸來 謝長廷盼貢獻更多
車藏槍毒等交易 新北警緝獲
陸學者：調酒模式開交流先例
焦點人物：左派煽動家查維斯
反對本外勞工資脫鉤 勞團連署
失業族子女就學補助15日受理
陸將結束乙烯依賴進口時代
薄熙來下台 在渝台商轉機
馬爾地夫前總統遭逮捕
風箏節暖身 九頭龍風箏吸睛
陸作家莫言 諾貝爾文學獎熱門
賀國強：已堅決查處薄熙來案
未足額進用身障者 富士康上榜
蟲蟲危機 蒼蠅入耳產16蛆
陸堅守一中 民共互信待觀察
埃及邊境車禍 19死48傷
台灣活路外交 印度媒體讚成效
老婦輕生 農林公司擬請調查
醫術不佳改研究 山中得諾獎
華國盃女網賽 海碩盃前哨戰
移民署提升服務 結盟高師大
瓜地馬拉副總統率團訪台
塞車苦 張忠謀搭電聯車趕高鐵
吳副總統：出口止衰 好訊息
9月礦產電子出口 歷年新高
涉藏匿李宗瑞 李岳蒼列嫌疑人
六輕鄉親健檢 台塑：沒有跳票
前法國文化部長訪台賀國慶
台南警破獲討債集團 逮18人
9月出口轉正 Q4可望延續
風暴減弱 泰國水患威脅降低
願任總統 翁山蘇姬：須先修憲
九把刀當選年度十大傑出青年
尹啟銘：促投資放寬外勞 雙贏
印度財長：7.6%成長目標難
馮明珠：故宮南院規劃8首展
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釣島爭議 陸盼美言行一致
喝液態氮雞尾酒 英女切胃保命
諾貝爾文學獎 村上春樹受矚目
研發投抵總額 經部盼不設限
新北環境藝術節 淡水踩街登場
胡志強看不老騎士 為電影加油
謝搭橋之旅 民共未來互動受矚
北北基超額比序 教長盼一致
台灣月揭序幕 盼文化在港開花
威力彩開獎
出口止跌 經部續強化拓銷
奈國4大學生偷竊 遭私刑致死
立委：計程收費十大苦主中部多
台日漁業談判 陸盼日一中慎處
高市傳挖眼虐狗 愛狗人士撻伐
9月出口東協日本 歷年新高
乾爹猥褻少女 求救紙條成證據
全球3千萬人失明 逾半白內障
獅隊備戰總冠軍賽 打優於投
陸智慧手機 IC廠成長動能
大阪女網賽 張凱貞退第3種子
中興華為遭調查 陸盼尊重事實
幹細胞再程序化 助再生醫學
免美簽後 申辦晶片護照略增
葉錦添耗資億元 打造舞劇孔雀
諾獎得主 開啟幹細胞療法大門
桃猿熱身備戰 陳金鋒復出先發
美軍曾研發3倍音速飛碟
助成人智能障礙者 心路募經費
泰國香米地位 面臨越柬挑戰
王同義犧牲小我 同袍撰文悼念
美港死脊鰭鯨漂浮 死因不明
黃志雄增產報國 迎接第四胎
外交部：援建尼國機場不含電腦
人民幣商機 星展：準備好了
獲醫學獎殊榮 英學者又驚又喜
礦區罷工 南非幣重貶
中共18大9日起受理採訪申請
中央社推出中共18大系列專題
18大 決定中共未來10年
Q4出口 工商團體看好
陸十一長假 旅遊逾4億人次
蘋果地圖曝軍機 軍方盼模糊化
熊麻吉女星 榮登「性感女神」
商仲：政策束縛 明年房市悲觀
今彩539 頭獎3注中獎
陸客機獲恐怖資訊降蘭州
威力彩頭獎槓龜
張通榮被起訴 國民黨重視
農委會籲農林彈性解決土地問題
巴拉圭東方市慶祝雙十國慶
山中伸彌：感謝國家支持
羅傑斯籲美業者拒與華為做生意
山中獲諾貝爾獎 先感謝國家
府：總統倡運動 外界不應曲解
美眾院：影響國安 華為應禁
陸客在台人均消費1.1萬RMB 超過港澳
廣達9月營收834.95億元 平去年
HTC第三季營收702億 稅後EPS 4.70元
謝長廷返台：收穫比預期高
止瀉 ! 台灣9月出口增10.4%
14日國館公益講座『決戰危機的致勝密碼』
涉關說施壓基隆市長張通榮被起訴
壞帳多 陸9銀行跌破淨資產
廣達出貨動能減 股價疲弱
十大傑出青年 九把刀等人獲選
基隆市長遭起訴 國民黨祭考紀
國道計程收費 藍委：政府搶錢替馬出難題
張通榮兩度致歉「深深自責」
美改稱日對釣魚島只有「行政權」 中國海監船密集巡航
張通榮起訴 民進黨：馬英九護短
經合組織：主要經濟體成長續緩
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐洲穩定機制正式生效
續紓困 歐元區緊盯希臘改革
王同義告別式 法贈獎章
全球十大友善機場 桃機入列
台法文化獎 法蘭西學院頒獎
羅姆尼：大陸獨斷 區域不安
台股量縮 投信：第4季仍偏多
羅傑斯建議 勿與華為中興往來
聯合國憂敘利亞內亂成全球災難
諜影幢幢 思科終止與中興結盟
諾貝爾得主古爾登在校曾被罵蠢
光纖斷線 阿拉斯加航空大當機
山中伸彌得諾貝爾獎 捐款湧進
IMF砍全球今明年成長預估
亞桑傑違反假釋 保人賠很大
歐股盤後 創本月最大跌幅
歐美跌 台股觀察電子表現
東北季風吹 早晚氣溫涼
不敵電子賀卡 美卡片業蕭條
原能會同意核一廠1號機重起動
睽違48年 IMF年會日揭幕
台股開盤下跌22.31點
愛瘋5開放預購 還要等一等
日8月經常帳順差 高於預期
IMF：歐央行恐需再降息
基港建新大樓 客量可望增3倍
提升價值 瑞銀籲惠普一分二
ESM正式展開 排除立即動用
義波隆那僑界 齊聚賀國慶
國慶人車管制 提醒民眾注意
IMF：英經濟今年跌0.4%
日媒：陸銀行不出席IMF年會
梅克爾到訪前 希臘民怒不歡迎
殷仔季後首戰 一朗死裡逃生
獲利欠佳 宏達電跌停
智利9月貿易逆差4千萬美元
IMF下修亞洲成長預測
預算難過 歐盟頻喊話
陸青年脾臟手術後 左腎不見了
亞洲新興股票基金 投資人新歡
殷仔回穩 3局結束金鶯超前
新台幣匯率盤初走升
疑虐待動物 北京孔雀電動開屏
竹市民宅火警 1人命危
世界文字奧運會 韓文奪冠
陳以真捐年終 自認不特別
禮物鞋盒送偏鄉 中學生暖人心
張通榮：為民服務非關說放人
18大 政委倡徵黨政員遺產稅
陳(沖)：一年之中隨時在捐款
旺季到 10月出口可望續成長
陳揆：政院發言人要有奉獻熱忱
北韓：火箭軍力可命中美國本土
全球成長預測遭降 亞股震盪
雙開後 薄熙來身影仍可見
電腦演算除霧 視訊不再霧煞煞
旺季到 水泥股相對有撐
鋼琴家林奕汎 國慶日獨奏會
周小川：陸經濟下行壓力仍大
抵菲參加演習 美兩棲艦吸睛
烏拉圭總統 促全球對抗貧窮
殷仔壓制洋基 取得勝投資格
QE3沒在怕 美元明年看俏
電子不振 狹幅整理
雷達曝光 軍方盼蘋果降解析
IMF下調南韓經濟成長率
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
高捷延伸 路竹鳳山優先推動
抽驗鉛筆橡皮擦 半數標示不符
缺乏新血 王夢麟憂民歌斷層
宏達電目標價 大摩降到175元
美汙染注射劑 1.3萬人施打
國軍促銷農產 香蕉千餘噸居首
溫家寶籃球告別賽 打足全場
總統：改善產業結構做加薪基礎
國道計程 公平翹翹板考驗交長
中興通訊港股曾挫近7%
美肥咖條款 金融業成本恐增
台商回流 外勞鬆綁列討論重點
詐賭討債迫人自殺 送辦16人
爆島爭 日韓中止部分換匯協議
阿根廷台僑舉行升旗典禮慶雙十
台歐盟採購洽談會 24日登場
華為：陸應審視對美企開放態度
街友飢寒交迫倒地 警援救
優質酒類認證說明 免費報名
陳偉殷退場 金鶯球迷起立鼓掌
888888百圓券 68萬拍出
羅傑斯：想賺錢 鎖定最強標的
發表種族歧視言論 星女丟飯碗
陳(沖)：不運動是時間管理較差
環團：二林園區不應搶農民用水
國慶日 蘇蔡下鄉拚基層
法務部：將要求北監改善扁處遇
韓媒：盧武鉉曾棄守限界線
張通榮案 藍啟動考紀機制
殷仔封鎖洋基打線 球迷歡呼
詐尋偶老翁 女願賠判緩刑
法德英3議員團 來台賀國慶
北韓稱飛彈可射美國 專家不信
法台灣文化週 秀國家公園美景
鄭崇華：台灣要對自己有信心
香港雙幣ETF傳12日起交易
助弱勢 越台商辦慈善高球賽
台灣殷雄 率金鶯扳平洋基
促參商機 23日辦招商大會
MIT偽標多 陳(沖)：加強宣導
5都房市 Q3交易速度變慢
特首上任後 港房價升4%
偽鈔買檳榔搶找零 男判10月
偷機車遭逮 警局內又偷手機
台中婚紗珠寶展 搶年終商機
營養午餐弊案 監院彈劾前校長
入儀隊 明道重回20歲身材
台灣首人 殷雄季後賽初登板勝
壹傳媒裁員 北市：勞資協商期
創新服務競賽 最高獎金20萬
狹幅盤整 台幣午升1.09角
濟助巴拉圭風災 中華民國捐款
歌林購物中心 一拍流標
球評：陳偉殷壓力控管優秀
涉贈書恐嚇 男遭求刑4月
經長：全年出口轉正難度高
電子3展登場 千家廠商參與
黃河年3百浮屍 程序雜無人管
洛城慶雙十 國旗蛋糕搶眼
新北拚生育 聯婚贈套房一晚
新酪梨可填補生產空窗期
泰學者支持能源政策包含核電
機車砂石車意外 老夫婦死傷
台日漁權談判 劃分成焦點
陳(沖)：基本工資調整案我負責
捐年終獎金 財經官員不置可否
張通榮被訴 綠籲向警致歉
查維斯當選 美法道賀
陸：中共中央領導司法改革
台股收盤跌23.88點
大陸首次發表司法改革白皮書
螢幕現王鵬你妹 北京地鐵異常
焦佑鈞：盼匯率支持電子出口
韓星申彗星 雙十台北音樂秀
海外打工度假 近3成意願高
高盛喊賣 夏普跌至38年新低
橫向國道免計費 高市爭取
集愛重建 隆華國小展綠風貌
慶雙十 巴拿馬台僑辦聯歡晚會
台股震盪收黑 跌23點
陸再傳連環撞車 6死35傷
數位匯流政策 逾8成人沒聽過
陳(沖)：11月提經濟示範區報告
台灣欒樹火紅 天涼好個秋
電子走弱 7600失守
推特IPO 須防蹈臉書覆轍
車停草地自燃 燒毀2車
推捷運輕軌 高市議員批成效差
10月台指期跌28點
湖南名牌麥片含菌不合格
副總統：雲端綠生活具未來性
藍盼蘇貞昌出席國慶 綠質疑
中訓汽修工場 培訓就業率近百
印刷廠偷排強酸廢水 中市開罰
10月電子金融期都跌
南韓總理促發揚韓字文化
觀光旺季 花蓮就服站媒合就業
公共運輸使用率 北市逾3成7
九把刀傑出青年 媽媽盼更熱血
防瓦斯偷斤減兩 簽定型化契約
大陸局勢 專家：三國一方
不運動肥胖 老化提早來
休6天再上 殷仔表現夠水準
太空邊緣 狂人挑戰超音速跳傘
季後賽表現佳 殷仔技壓派提特
鈞特葛拉斯 逾百件作品開展
印度首傳死刑犯聲請人工授精
宣傳12年國教 摺頁進超商
慶雙十 旅瓜僑團舉辦系列活動
節慶人潮多 勤洗手防腸病毒
台積聯電世界9月業績同降
老翁復健蹲下跌傷 診所判賠
日媒：5艘陸船近釣島海域
中科二林園區環差 擇期續審
韓媒：全智賢將有星富家女妯娌
副總統：台灣經濟隧道中見光芒
陸百歲壽星 ?400子孫磕頭
朱立倫：還路於民 支持警執法
為觀新藻礁請命 環團促查真相
布拉瑞揚獲獎 盼部落孩子築夢
殷仔：第一次感覺這麼多球迷
打造健康城市 北市研討會交流
三大法人買超台股32億元
陸客機迫降 造謠者被刑拘
生日準備開趴 男子購毒被逮
港府成立委員會 調查海難事故
陳意涵代言觀光 吸引韓客來台
愛爾蘭打工渡假 明年元旦實施
T-Mac可望加盟中國職籃
疑冷凍櫃門故障 女工遭夾不治
金鶯教頭：以台灣殷仔為榮
英語服務認證 嘉義6家金質級
違法吸金 掬水軒負責人判刑
馬紹爾總統抵台 出席國慶慶典
黃金廊道缺嘉義 張花冠抱不平
林書豪開車耍帥 臉書先曝光
吳敬璉：經濟轉型賴新改革共識
巴比侖速度慢 不影響國慶天氣
雲端展登場 呂學錦秀軟硬實力
蒙古籍夫妻檔 專偷高級精品店
陸十大歷史名樓 擬聯合申遺
促參商機30大案 金額逾千億
性侵女網友 前軍人判刑3年半
藍營：現在是漁權談判好時機
台商回流 勞委會力守外勞上限
小六生畫恐龍 畫作卡片籌旅費
張通榮關說遭訴 綠議員促辭職
客家義民嘉年華 13日展魅力
亞大育超級新稻 產量多70％
新台幣兌美元升 0.3分
中市銀樓搶案 3嫌逃逸
金控9月獲利再減 新光金獨虧
陸外交部國際經濟司拚經濟外交
金尚昌案 檢調搜林鴻明住處
順怡旅行社拒日 觀光局：個案
夯 陸女討工資仿外交部發言人
新竹火警 交大教授喪生
國慶煙火布彈 大尺寸震撼
高市獎勵重點產業 提薪資補助
十大傑青魏辰洋 期許更優秀
台積電推出20奈米參考流程
偷電纜躲草叢 情侶不敵蚊叮
駐挪威代表處酒會慶祝雙十國慶
超額比序 陳(沖)盼10月底定案
三千煩惱絲不保 恐與用藥有關
友邦仗義執言 馬總統感謝
登革熱未脫高峰 出血性增2例
陸資金趨緊 人行大量附買回
老人機構新法將行 輔導降衝擊
莫斯科雙十酒會 台俄交流豐收
調查：4成指QE3促房價緩漲
仰德宣布 增辦ADT錦標賽
奧斯卡外語片 71國激烈競爭
經部3政策 推動生醫科技研發
脊髓損傷運動會 聖火環島熱身
火箭熱身賽 林書豪將登場
有量有福雙胞胎 鑽石婚傳佳話
匯金增持利多 陸股收紅
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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莫言獲獎猜測 陸學者：炒新聞
關說案惹議 張通榮道歉
總統關切用水 蘭嶼鑿井
減少人口壓力 越擬首都法草案
修虎尾鐵橋 雲縣盼全額補助
吃蟑螂賽奪冠 美32歲男暴斃
因應大量裁員 新北設預警機制
羅傑斯：印鈔票救經濟沒效
博覽會推好米 盼拉高市占率
涉A那瑪夏賑災款 4人遭聲押
台灣燈會 竹縣府招募志工
陳(沖)國慶祈願 盼風調雨順
日職磨練 陳偉殷大聯盟收割
男持滅火器搶銀樓 中警追緝
十大友善機場 桃機推貼心設施
朱敬一：對中科四期環評有信心
兩岸清大攜手 共設基金研究
中鋼Q3獲利勝上半年
市政服務奪雙金 黃敏惠嘉勉
雲林時光走廊 民進黨慶憶往
諾貝爾物理學獎 美法學者分享
羅傑斯：QE失敗 放空股債
謝長廷會蘇貞昌 分享登陸行
羅傑斯：學好中文是必備條件
回饋故鄉 董淑貞獎助原民學童
越央行總裁：強力整頓銀行業
易容化母妝未付款 蔡京京遭訴
防急性心絞痛 南市贈藥里長
蔡英文：謝訪中有助常態化交往
桃警眼尖 車震中逮毒梟
阻升 新台幣收升0.3分
男金門入監 女跨海結婚愛相隨
國民黨開鍘 張通榮停權3月
北市土地遭封 擬參考金融經驗
板橋地院明年改名新北地方法院
政院：勞保基金財務流量正常
鴻海9月營收 年增8.46%
重返校園 胡幼偉盼媒體勿擾
威尼斯義大利餐廳 無煙模範生
結夥闖農舍劫財 警拘提5嫌
UN：每8人就有1人處於飢餓
總統：經濟會好轉 對台有信心
村上叫好又叫座 文學獎呼聲高
行銷台灣 韓星日月潭拍微電影
曾志朗：台灣數位學習不應被動
林良捐手稿 典藏兒童文學記憶
勞委會：勞保基金短期沒問題
客家義民祭 郝：北市文化特色
內政部：未來不推現金給付社福
誆人赴陸遭軟禁 前調查官判刑
謝：要讓人民相信綠可處理兩岸
大馬高球賽 曾雅妮出賽盼奪冠
雙十國慶 近4千警維安
行醫奉獻 薄柔纜獲永久居留證
伍佰：飢餓三十是搖滾行為藝術
古典音樂駭客 顛覆NSO
聽信古董張買股 男蝕本獲賠
陸房地產富豪榜 王健林奪冠
陸籲敘利亞有關各方 保持克制
綠指淡定回應張通榮 藍：扭曲
不滿週刊報導 戴遐齡求償敗訴
萬象金城上梁 102年中營運
陸企中興：美報告不影響業務
政府採購大會 商機逾3億美元
捐肝救母 賴威廷孝行獲表揚
日韓擴大貨幣互換 日決不續約
勞保金恐破產 勞會：改善制度
二林園區轉型 強化環境友善
他是我兄弟 身障兄不離盲聾弟
衍生性金融商品8月交易量減
內銷大陸 自行車市場成長
副總統讚羅傑斯趨勢專家
倫敦風衣女 王泉仁：只是朋友
陸少收3百億元 公路流量暴增
百歲國慶人瑞 獲贈敬老獎牌
就業難 美青貧族嘆現實太殘酷
坪林製茶師蔡瑞陽 全國賽奪冠
海外股票型基金 審查期擬縮短
陸國航遭不明電話威脅
失業情勢 經建會：Q4是關鍵
高粱酒瓶蓋割傷手 金酒道歉
鴻海9月營收 月增8.2%
陸生納健保 政院11日討論
釣島爭議交惡 日貨銷陸減半
陸第3季GDP可能續下滑
樂桃飛台 紫色夢幻訴求女乘客
百貨量販週年加碼 搶國慶人潮
BMW 進口車奢侈稅冠軍
諾物理獎突破 為超級電腦鋪路
警民共餐 銀髮族更樂活
陸生來台擬改居留 納保更合法
強制車險 續保重新保通知不同
金尚昌案 宏國副總訊後請回
港澳國慶晚宴 體驗辦桌文化
金大嘉大合作 酒糟製活性碳
今彩539開獎
王郁琦：續推符合民意大陸政策
大樂透開獎
18大：中共中央委員會
陽明海運幹部肇事 二審判免賠
德拉吉：救經濟除撙節別無他法
勞保破產危機 勞團籲撥補欠債
德拉吉：購債無限但非無條件
7友邦國賓來台賀國慶
中共18大人事 霧裡看花
IMF：美財政懸崖威脅成長
兩岸增班春節加班 十八大後談
登革熱入秋未緩 高市府籲防蚊
用廚餘發電 港學者新發明
首爾慶雙十 電音三太子搶眼
南市校園養鹿遭毒手 1死1傷
孕婦打流感疫苗 新生兒有抗體
中共拉攏 聖文森堅定與台邦誼
水上漂浮城市 荷建築師造夢
亞洲女排錦標賽 台灣獲亞軍
駐菲代表處國慶酒會 冠蓋雲集
土銀交銀簽MOU 兩岸金融邁步
男擁毒被追撞 心虛丟包反洩底
怕丟飯碗 英上班族抱病上班
扁檢驗報告 送交北監
證所稅 夫妻不能互抵盈虧
商辦價 仲量聯行：相對高點
挑戰愛因斯坦 雅霍許獲諾獎
專家：3歲以下兒童應禁電視
今彩539 2注中頭獎
大樂透頭獎 2注中獎
清算作業 台銀盼國銀多參與
11家廉價航空飛台 市占3%
回台投資 外勞上限擬40%
上海大師賽 盧彥勳首輪過關
師生同獲諾獎 法科研界美談
前大園鄉代主席命案 1人落網
國語辭典屢惹議 102年大修
蓋特納：美國成長近潛在GDP
駐星代表處酒會慶祝雙十國慶
力拓擬再刪成本 砍陸成長預測
梅克爾籲希臘 續撙節留歐元區
總統國慶講話 四方向突破困境
反日 日本汽車在中國減產一半
羅姆尼抨擊 歐巴馬中東政策失敗
中共十八大歡迎採訪 台灣記者窗口國台辦
藍委：若扁保外就醫、有千人夠格
羅姆尼外交演講跳過中國 歐巴馬陣營諷其善變
不景氣 台灣女警人數已攀升至2千人
勞保基金 116年恐破產
基隆市長遭國民黨停權三個月
中華民國生日 國慶大典登場
美學者：謝長廷訪陸是好事
政黨法11日初審 朝野關注
聯想推可翻轉平板 挑戰蘋果
北市國慶升旗 結合保釣宣傳
釣島問題 日議員缺席國慶典禮
國慶大會表演 明道操槍吸睛
國慶演說 馬宣示拚經濟增薪資
康貝爾：18大後美中關係不變
美中合作又競爭 美助卿認健康
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
焦點人物 物理學獎得主溫蘭德
梅克爾訪希臘 數萬群眾抗議
強生搞笑讚英相 淡化競爭傳聞
狂人太空邊緣跳傘 遇強風取消
波蘭酒會 慶雙十國慶
駐比荷處辦國慶酒會 氣氛熱烈
南非台僑酒會 慶雙十國慶
駐慕尼黑辦事處舉行國慶酒會
偽稱遭搶 美銀行員竊盜罪起訴
免簽引商機 美房地產公會訪台
調整與歐盟關係 英相主張公投
女神卡卡訪亞桑傑 共進晚餐
阿里山婚禮揚對岸 陸2對參加
正隆贊助國慶活動用紙減碳
國會補選 成印度經改民調
加參加跨太平洋夥伴協議談判
推廣蘭花 台灣產業代表訪巴西
日媒：周小川謝旭人恐取消訪日
IMF憂加國房市及家庭債務高
早晚偏涼 日夜溫差大
傳迷你iPad僅能無線上網
苗栗高鐵經貿區年底招商
南韓9月就業增 失業率持平
南市國慶升旗 濃濃國際味
愛丁堡慶雙十 酒會冠蓋雲集
IMF：全球金融信心非常脆弱
駐斯代表處國慶酒會 熱絡歡騰
中市國慶升旗 胡挺馬拚經濟
駐瓜國大使館辦酒會慶雙十
劉曉波獲獎2年 妻仍遭軟禁
美腦膜炎疫區擴大 再添3死
東莞副秘書長涉貪遭雙開
駐瓜大使館贊助馬雅文化紀錄片
朱敬一：尋求突破避免人才失衡
十二年國教微電影 聽孩子說話
湖北發生今年第3起霍亂疫情
歐銀行恐需售4.5兆美元資產
預算難產 以總理宣布提前大選
外賓賀國慶 周美青新裝亮相
IMF證實 周小川取消訪日
外勞薪資脫鉤 勞委會審慎以對
志願役退撫修法 比照公務員
單車輪胎自動充氣 高職生巧思
駐聖文森使館國慶酒會冠蓋雲集
中央社金句票選 抽神祕好禮
財部：修法地方財源增438億
MCU廠搶攻32位元市場商機
周小川謝旭人缺席IMF年會
總統：具體改進回應民眾批評
盧雪鄉用歷史檔案 述說建國史
傳投行游說華為在港上市
阿里山鐵路 見證百年風華
越女造林45年 都市計畫遭砍
陸媒：歐盟擱置對華為中興調查
九降風漸強 小心用火安全
男腹痛急診 竟是腸疝氣
班加西血案 暴民縱火入侵釀禍
悠卡跨海優惠 延至明年3月底
龍年國慶寶寶 未明顯增加
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
虧逾2百億 高市公車擬民營化
總統：改造產業提高薪資水準
總統：大幅放寬外資投入台產業
總統：捍衛主權漁權推區域和平
總統：互設機構 兩岸工作重點
總統：全民團結打拚光明前途
匯豐新興市場指數 1年來最低
台經院將更新GDP預測
網路人氣美妝賞 投票增6成
殷仔季後首勝 特別版T恤上市
日擬妥協 認知陸釣島主張
甘肅發現260萬年前古象化石
周美青國慶新裝 亮眼典雅
傳為諾貝爾獎熱門 莫言不想談
森鐵車庫園區 各式車頭匯聚
孤軍後裔辦升旗禮 千人挺盛舉
美媒：豪哥表現會讓前隊友閉嘴
杉池貯原木 見證嘉義林業史
國慶願景 工商界盼政府動起來
高市歡度國慶 千人拚福嘉年華
家屬DNA檢體 助無名屍返家
問題肥料未下架 業者送辦
辯論加分 羅姆尼民調贏歐巴馬
國慶大會 機車連40年首缺席
筆電廠9月業績 和碩最猛
僑生獎學金 首見國際科展菁英
國慶龍寶寶 小名想取李小龍
江國慶冥誕 司改會默哀促究責
學者：兩岸走向法規化機制化
網路沒起色 微軟砍CEO紅利
愛瘋5易刮花 嚴品管供應縮
駐紐處國慶酒會 友邦政要雲集
高市公車年虧十億 要推民營化
貿易爭端 陸官媒籲提世貿訴訟
國慶講話 外資：執行力待提升
港新屆議會運作 議員宣誓就任
接受靜脈輸液 1港女不治
月薪調整門檻 政院信心喊話
林書豪傷癒復出 熱身賽留一手
金正恩愛拍照 博取親民形象
學者：雙十演說 提兩岸4方向
研究：男人毛毛胸 8成女不愛
101國慶大會 全民熱鬧歡慶
廣西在建公路隧道塌方 釀5死
投信肯定產業改造 盼儘速落實
菲最高法院 暫禁網路犯罪法
租屋網傳詐騙 赴澳洲民眾當心
國慶下鄉 蘇貞昌盼總統拚經濟
新財劃法 地方自有財源提高
角逐諾貝爾 英文翻譯是關鍵
旅遊推廣會議 台北熱情參與
國慶煙火將登場 上午湧入萬人
駐紐西蘭代表處酒會慶雙十
芝加哥水族館慶雙十
貼文罵前男友女友 女老師遭訴
親北韓勢力 南韓定位國軍敵人
港立法會選主席 曾鈺成連任
IMF：人民幣幣值被低估
子哈佛夢碎 港富爸告美顧問
國慶演說談釣島 學者認釋善意
遊戲股營收 智冠網龍逆勢成長
便民少虧 高市公車待重生
詐財400元 男遭判刑4月
海大生獨木舟環島 壯遊編成書
馬總統：貫徹廉能政治
疑翻身悶口鼻 男嬰送醫急救
總統演說 陸學者盼政策更開放
國慶談釣島 馬：領土不容侵犯
總統國慶演說 聚焦拚經濟
愛瘋人氣高 青少年愛用
陸平潭實驗區 試點兌新台幣
南韓漢城華僑小學慶雙十
外交部：日議員已向馬總統致賀
北市就博會 368個職缺
曹啟鴻：政府應收購遠洋漁船
承租農怒吼 抬棺抗議農林公司
兩岸互動 總統拋民主法治對話
搶台灣菸酒營業所 警逮2人
王金平：改革需要大家支持
地方債務 高雄市連4月最高
梅克爾訪希臘 有善意沒承諾
港新一屆議會起航 與台關連多
日退休警官揮刀殺人再割頸自殺
總統國慶談話 藍肯定綠批評
泰南齋節 旅館業估收入億元
日媒：陸船連續10天近釣島
朴子太子文化季 看熱鬧嚐美食
報導：李源潮恐無緣18大常委
五月風吹棧橋 青島夜景異國風
調查局：2任局長未接觸林鴻明
人體馬賽克拼圖 破金氏紀錄
彰縣聯合婚禮 20對步紅毯
陸官員房產遭網友曬 官方調查
訪韓遊客 今年衝1130萬
駐馬處酒會慶祝雙十國慶
外國企業來台掛牌 腳步加快
鴻海大電視將與陸樂視網合作
身障者音樂會 中市港藝登場
愛瘋商機 航空貨運業受惠
誇張 陸42天內5航班遭恐嚇
陳(沖)：儘快研議外資鬆綁
蔡英文：總統國慶談話空洞
扮童話人物踩街 國慶熱鬧繽紛
指甲刮黑板令人毛 有科學依據
港大預測 港全年成長1.6%
失業仍留保障 保險別輕易解約
美加政界 紛賀國慶
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中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
蘇貞昌：經濟困難 期待更大
讓精子游不動 男性避孕藥有譜
不老騎士王中天 釜山獲歡呼
台北客家大戲 演出狐仙報恩
尹啟銘：鬆綁外勞激勵台商回台
專家：不景氣中 預見多頭氛圍
駐匈代表處舉辦國慶酒會
高市國慶寶寶 大多順其自然
多胞胎養育辛苦 盼政府多關懷
台北嚐美食 免費護照當導引
醉客揮拳襲警 警鳴槍逮人
釣島案日擬妥協 陸：談判解決
防治結核病有成 花蓮持續防疫
台灣電影綻放 國外影展露頭角
疑債務糾紛 男砍人後吞藥自盡
改變形象 越擬停犀牛角進口
18大：中共中央政治局
大電視布局 鴻海軟硬通吃
陸擬祭新規 移植器官統一分配
周功鑫駁自肥說 擬告林佳龍
約旦雙十國慶酒會 冠蓋雲集
李顯龍：星應可避免經濟衰退
山老鼠不知臉紅 被逮還炫本事
帶動部落產業 花蓮推原民觀光
豐田將全球召回743萬輛汽車
孤軍後裔辦升旗 睹血旗憶雙親
諾貝爾化學獎 美2學者獲殊榮
試吃玫瑰佳餚 市民樂開懷
郁：謝可能有機會選2016
烈嶼芋頭文化季 盼帶動觀光
美國免簽是真的 業者釋質疑
拚早餐市場 速食業49元搶客
野柳複製俏皮公主 陸客嘆逼真
毛治國：觀光外匯目標五千億
相隔12年 北門西天宮燒王船
美官員：緬洛興雅公民權應解決
超馬賽賀國慶 陳雄海衛冕冠軍
雙十演說 陸：九二共識下合作
美國富商：歐巴馬連任就裁員
教育部：陸生納健保 公平人道
聖露西亞雙十酒會 政要雲集
中德人權對話 陸籲勿冷戰思維
政府美媒刊廣告 宣揚東海倡議
離職員工討公道 主管亮刀恐嚇
龍山寺參拜 陸客遇詐騙
施顏祥：開放陸資幅度不會太小
直升機突襲 菲美展示搶灘能力
台灣原味美食 國際旅客驚豔
登陸之後 謝長廷開辦國政班
尹啟銘：向總統報告人才問題
歡度國慶日 高市千人拼創意
陸擴大補助中等職校貧困生
日官員釣魚台發言惹議
內衣褲掛衣架 呂美麗木雕維妙
西安工地宿舍大火 12死
夾帶安毒企圖闖關 男被送辦
狂野十年 信義酒莊歡慶生日
登希望號當志工 吳純綺愛海洋
留原鄉陪老人 陳志偉甘之如飴
孔廟玩文創 論語燈聰明茶開賣
美學者獲化學獎 研究有助製藥
台灣人道救援 牙醫柬埔寨送愛
國慶演說 工商界：落實更重要
豐田召回汽車 陸近140萬輛
精神健康日 傾聽陪伴化憂鬱
無名屍流浪 警方推DNA比對
7個月未奪冠 妮妮拚大馬賽
周美青晚宴換裝 專家評高雅
華為中興案 美第2階段調查
拚經濟 政院和時間賽跑
落實經濟動能方案 景氣樂觀
橫濱華僑慶雙十 上萬遊客同歡
大陸強化行政審批改革
南台灣女子高球賽 2台將領先
總統出席國慶酒會 體驗搗小米
男子陳屍大樓中庭 死因待查
陸委會：兩岸互設辦事處研議中
蘇貞昌：將來要重新執政顧台灣
陸京珠高速21車追撞 3死亡
雪梨雙十國慶酒會 嘉賓雲集
莫言村上作品 電影愛取材
挑戰日月潭聖山 陳彥博讚美景
今彩539開獎
殷瑋低調結婚 總統盼增產報國
宣揚東海倡議 政府美報刊廣告
胡志明雙十國慶酒會 熱鬧溫馨
雙十國慶酒會 越南盛大舉行
百萬人賞國慶煙火 雙十揭序幕
廣告登美媒 重申釣島主權
馬總統講話 港雙十酒會添歡欣
周功鑫擬提告 林佳龍：歡迎
駐澳代表處酒會 歡慶雙十
外交部美登廣告 強調釣島主權
上海大師賽 盧彥勳輸費德瑞
和平獎預測 凸顯兩俄人權困境
大阪女網賽 張凱貞晉級8強
研究：荷爾蒙療法不增罹癌風險
預算爭議 歐盟整合面臨挑戰
阿根廷雙十酒會 熱鬧慶祝
細胞膜受體研究 惠及藥物研發
泰雙十酒會 免雙重課稅惠台商
今彩539 頭獎1人中獎
上海大師賽 盧彥勳不敵費德瑞
半夜知獲獎 化學獎得主稱驚喜
陳(沖)：先調整產業 盼提高所得
星僑界雙十晚會 溫馨台式風情
諾貝爾和平獎 2女1老呼聲高
美副總統辯論會 恐影響選情
台灣智慧馬桶座墊進軍大馬
爭睹國慶煙火 人潮塞爆會場
台婚紗員工大馬涉觸法
日圓走堅傷經濟 日相擬反制
陸領導層換屆 經濟料將好轉
祥獸齊賀慶雙十 愛與尊重傳人間
美媒登廣告 宣傳東海和平倡議
南韓延長飛彈射程 恐引北韓挑釁
國慶酒會新亮點 莫拉克農特產品專區"夯"
ＣＮＮ：台灣勞工工時全世界最長 過勞情形嚴重
14日國館「決戰危機的致勝密碼 逆境看見希望」
中國學生納入健保會拖累健保財務
國慶日台灣超過一千店家高掛「反核」旗
釣魚島事件被砸日系車主 陳光標贈新國產車
香港立法會就職 多名議員高喊反共
台南廟宇《全台圖說》標示 釣魚台清朝就是中國領土
統計: 在台北買35坪房 雙薪夫妻需29年不吃喝
馬將加速推動 兩岸互設辦事機構
諾貝爾文學獎 中、日二作家博彩賠率最高
金援尼國用韓貨 情何以堪！
上閤屋舉辦紐西蘭美食節 “紐”轉您對紐西蘭印象
山東省濟寧市副市長 參訪義美食品
鴻海9月營收增8.46% 外資增持553,794張
北監傾向 陳水扁轉淡水馬偕
美國今年車輛 白銀兩色最夯
美轟動殺夫案兇手 出獄成焦點
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
施文儀臉書致歉外交部
芝麻街對華爾街 美選戰爆爭議
疑載運武器 土攔截敘民航客機
丈夫擺一邊 美大選夫人戰火熱
土攔截敘客機 扣押非法貨物
駐奧地利代表處慶雙十國慶
澳洲女跨海尋母 警在台北找到
Fed：美經濟微幅擴張
駐印度代表處國慶酒會場面盛大
駐印度代表翁文祺自請退休
歐美挫 台股觀察國慶願景
加海軍少尉售情報予俄國
拉美對陸紙漿出口成長
日夜溫差大 出門帶外套
PC霸主換人 聯想擠下惠普
前巴拉圭總統將角逐明年大選
政治干擾 英法德航太併案破局
風險增 標普降西班牙債信評等
走人少的路 翁文祺自請退休
研調：電信晶片成長居前3大
豐田全球大召修 台灣無影響
長假 陸海監船巡航釣島黃岩島
駐法代表處國慶酒會 嘉賓雲集
建校首次 劍橋大學發行債券
研調：明年矽晶圓恢復穩健成長
男酒駕闖紅燈 機車騎士遭撞死
台北高校90年 台日校友聚首
大馬高球賽 曾雅妮挑戰金盃
台股開盤下跌97.43點
日車被砸 陳光標出錢助換車
發展觀光農業 陸業者赴台取經
9月成衣出口回溫 逾10億美元
美終判大陸太陽能電池雙反稅率
美商務部終判 台鋼絲衣架傾銷
刺激成長 巴西連10度降息
台爵士樂團訪以 參加國慶演出
谷歌樂金推新手機 傳本月亮相
火箭熱身賽 林書豪半場4助攻
教長：陸生不至於衝擊健保財務
海巡車爆胎 9人輕傷
業績不如預期 宏達電仍跌停
澳洲女尋母 母女將視訊相會
駐巴拿馬大使館酒會慶雙十
駐巴使館慶雙十 登高活動歡慶
駐愛爾蘭代表處國慶酒會慶雙十
新台幣早盤升6.9分
梵蒂岡嘉賓雲集 賀雙十國慶
寶經院：歐債緩解 中下旬明朗
陸生納健保 王郁琦：不增負擔
5年投入240億 推雲端產業
經長：第4波開放陸資時間未定
iPS首次臨床應用 移植心肌
台雕塑家 紐約聯展
安啦 民生及工業供水無虞
美雙反終判 太陽能股逆勢揚
美報告：陸民眾爭權利漸感不耐
林書豪試身手 熱身賽6助攻
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
總統：招商引資 政府動起來了
童遭販賣失蹤 兒福：不易找到
苦戀15年 毛澤東孫女嫁富豪
景氣冷 南韓今年2度降息
駐杜拜辦事處慶祝雙十國慶
巨龍號貨輪擱淺 暫無油污之虞
台股失守7500點 季線有撐
貓纜塔柱非順向坡 無異常現象
台股跌 國安基金密切注意
毒嫌逃避查緝 養八哥通風報信
工研院成功開發離心式冰水機
跨海尋親 戶政所牽姊弟情緣
花蓮弒母案 纏頸鐵絲助偵辦
寄百條泥鰍嚇少婦 貴婦判刑
戴勝益號召企業界同學 登百岳
桃機圍牆1變3 安全度提升
青春交響夢 青少年自我呈現
產學大小聯盟計畫10月底公布
勞保費率破上限 勞委會不排除
台北市買3房 29年不吃喝
羅消費故兒 海豹隊員母不滿
推節能教育 崑山科大扎根高校
匯率競貶 對國際經濟無益
北市公車免空等 提供末班資訊
綠營有異見 政黨法延後審查
勞保政府擔 財長：恐成問題
徐旭東跳騎馬舞 對Q4有信心
免美簽適用 外交部辦說明會
未登記土地公廟 無法可管
紀念蘭大衛 切膚之愛雕像啟用
廂型車撞電桿 2人無生命跡象
國民愛吃巧克力 諾貝爾得主多
陸：美在新能源挑起貿易摩擦
修錶師視力突減 大腦瘤作祟
親情難斷 生母盼見澳洲女
油電雙漲 綠委要求經長道歉
資金匯入 新台幣午升逾1角
大馬公開賽 妮妮前9洞排21
躲颱風 陸船全部撤離釣島海域
配天宮求子餅 傳承百年文化
7國航模高手 13日秀身手
諾貝爾文學獎晚間7時揭曉
聯想卡位PC龍頭 供應鏈受惠
吸收學生販毒 竹市警逮26嫌
標普砍西國信評 歐元聞訊貶
洋基射金鶯 老將雙響砲當英雄
瑞信：亞洲財富稱霸全球
徐旭東籲政府多做公共投資
國道計程收費 將辦地方說明會
總統府：台日友好關係未受影響
英雄聯盟電玩 台灣隊晉決賽
澳洲女尋母 外交部提供協助
殺債主想嫁禍 中醫二審判無期
陸媒看台媒 激情理想有大愛
佛光會賑災成果 副總統稱許
勞保破產危機 朝野將提修法
撞死大學生案 起訴前義警
政院通過修法 陸生擬納健保
國有財產活化 創270億效益
台股收盤跌140.29點
學者：陸生納保費率應專業評估
東海倡議現聲聯大 馬總統感動
熱身留一手 林書豪專心增實力
仁寶疲軟創低 NB股摔跤
美容致死 港府擬加強監管行業
徐旭東：漲薪資 考量產業發展
福建稅官向台商索賄囚10年半
戴勝益：台灣人值得尊敬
陸委會：沒規劃開放陸律師來台
反日 陸航擬停飛部分日本航線
台股一路跌 收挫140點
健保局：陸生納保不影響財務
豪小子調整 盼開幕戰火力全開
勞保虧損不補 教師工會擬抗議
維護女孩權利 政院推多項措施
郭晶晶喜帖 達22頁
南韓調降基準利率至2.75%
台股跌140點 跌破季線
10月台指期跌153點
戴勝益：服務創新 關鍵在管理
公務人員初考 開缺221名
10月電子金融期都跌
台芬日專家 將探討老人政策
政院：幼托改制比率逾8成6
扁轉院治療 北監：未決定醫院
澳洲來的信 拉近母女骨肉情
談人才培育 教長不羨慕韓國
經建會6策略 吸引台商回流
水果降關稅 陳(沖)：助穩定物價
歷史經驗 國慶日後台股多漲
中華婦女會 首爾敬老慶雙十
高中以下教師 將修法接受評鑑
英雄聯盟電玩搶冠軍 台晉決賽
婦放稻草人破咒 警依恐嚇函送
周添旺特展 重溫台語流行歌謠
台聯要調查權 藍營要整體考量
竹市親子日 促新移民家庭互動
本外勞工資脫鉤 勞委會不支持
101年國慶 府：莊嚴隆重
軍人酒駕致死 擬最高判10年
早產兒攝影展 籲改善療育環境
修財劃法 地方頻叫窮
越南新法 賣淫只罰不關
三大法人賣超台股102億元
守護早產兒 王金平與立委捐款
買贓車上網拍賣 失主指認逮人
中科四期開發 居民提撤銷勝訴
中科開發許可遭撤 環團籲停工
中市徵才 擬釋上千職缺
遭美雙反 陸太陽能企業有備案
台師大文物展 重溫白線帽回憶
研究：老鼠或有學唱能力
王文洋談競爭力 降青年失業率
歡迎光臨 陸客造福英國經濟
陳(沖)：健全勞保財務 責無旁貸
中南部懸浮微粒偏高 空品不良
台鋼絲衣架涉傾銷 經部說明
嫦娥三號將奔月 確定虹灣著陸
陸媒轟國民黨 陸網友轟陸媒
中大深圳設分校 確保學術自由
台南公車 基本里程均一價
大馬公開賽 大雨讓賽事喊停
王丹將住師長房 清大師生期待
北市抽驗蔬果農藥 3件違規
世界城市經濟影響力 北京奪冠
陸生納健保 爭取對岸比照辦理
大學生揪團減重 公斤換現金
糖尿病不可怕 只是提早老化
板橋中和明停水 逾萬戶受影響
提高品質形象 美牛也做認證
故宮展殷商甲骨文 保險金額高
尹啟銘缺席立院 藍綠齊批
新台幣兌美元貶3.3分
陸生：若納保 在台會安心許多
遲了42年 江炳興遺書終到家
警友會送豬給部落 盼平和抗爭
分享女權經驗 亞洲女孩發聲
日媒報導 法務大臣疑染黑
陸生納保 陸委會：人道軟實力
陳(沖)：勞工權益與投資應平衡
豪小子重返球場 找回樂趣
王文洋：王泉仁問題自己處理
中市連任UCLG亞太分會理事
王郁琦：互設機構 兩會優先
嘉市國樂節 美少女壓軸
旁人不對盤 腦部運作會變慢
國父錯體郵票拍賣估港幣五百萬
港騙案增 前8月電話騙升4成
重機停車 台中11月起收費
政院：國有地活化評比應設懲處
朱立倫：新北是培養導演基地
陸地王恐再現 開發商爭相圈地
外食族飲食不均衡 影響腦健康
莫言是否獲諾獎在陸變調
陸官媒提改革：你來我往的博弈
陸客搭醫療專機抵金 後送廈門
加油站露出馬腳 偷車男就逮
法蘭克福書展開幕 台灣館迎賓
國庫撥補公保 尚欠202億
今年前8月 菲出口增5.4%
中油漏油 高市環保局罰60萬
中科開發許可判撤銷 彰縣尊重
傾聽社會 綠推幸福學習卡
失業男想求婚 偷手機當定情物
母車禍送醫 子捐輪椅助人
嘉縣防治自殺 宣導案例減悲劇
台灣名品博覽會亮相青島
0中央氣象局氣象報告
0中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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0中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
東南亞綠建材商機 台商優勢大
0中央氣象局 １週天氣預報
0中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
王同義骨灰 12日抵台灣
愛瘋領頭 雙片玻璃觸控市占降
牧場惡臭未改善 宜縣府拆設備
昔日販嬰案幼兒 成年跨海尋親
匯豐：兩成港人財富較半年前少
台北高校自由風 成就醫界大老
福州成立兩岸文化發展創新中心
前9月稅收 年增2.8%
出國旅遊安全 觀光局籲落實
婦自行停藥 甲狀腺風暴奪命
鄭元暢海巡服役 持槍查私菸
港財司：美QE3未影響港房巿
中科開發許可遭撤 國科會：訝異
國際特赦：陸強拆引爆不滿
高公局：依規定編國道工作獎金
弒母案提訊 涉案人避重就輕
男弒父焚屍 判15年6月
王同義追晉上校 高華柱迎英靈
女聲樂家告許博允性騷擾
陸生納健保 綠：應全額自付
夾帶安毒闖關 追兩岸販毒集團
崇明島溼地 黑面琵鷺年年過境
陸9月日系車銷量降逾4成
朱敬一：從不相信生涯規劃
扁：接受續留台北榮總治療
吸毒恍惚求救 警甕中捉鱉
智障男性侵母親 判刑3年
汪洋籲為18大創穩定環境
陸設舟山保稅區 發展儲運中心
參考香港 陳(沖)拋台灣T股
酵素修飾果膠 研發獲美國專利
馬總統：不會忽略努力建軍備戰
備戰總冠軍賽 桃猿大秀騎馬舞
教師課稅補教育 教育部遭糾正
自動販賣機買可樂 悠遊卡也行
外交部同意翁文祺退休
業餘小將李旻 大馬高球賽發威
駐西處慶雙十 佛朗明哥風洋溢
美仿冒安全氣囊 許多來自大陸
駐墨爾本辦事處 熱鬧慶雙十
國小生喝紅茶 疑食物中毒
瓶鼻海豚擱淺 死因不明
菲南發生爆炸 2死2傷
經部通過6項業科計畫
陸生納健保 施文儀：尊重體制
台股跌 新台幣收貶3.3分
中市銀樓搶案偵破 1男落網
泰國齋節前夕菜價上漲
蘇貞昌：設中國事務委員會不急
德意志：陸股一年內恐漲15%
送豬時間不對 善意變爭議
動畫入圍 金門小學生獲助赴美
北韓經濟改革 美軍方樂觀看待
國際餐飲競賽 大同學院奪2金
張通榮關說案 監委調查
學者：南韓降息 免匯率炒高
張柏芝搞笑 南韓新片造勢
廣西小村良心菜市 4年不賠錢
怕公務員遲到 中市近千萬接駁
救護車機車相撞 老翁受傷送醫
增免試 北市：先解決高抽籤率
趁國慶盜樟木 警攔截逮2男
張秀蓮：兩岸貨幣清算打通任督
微笑單車公共財 正確操作騎乘
員大排河水染紅 染整廠疑禍首
台灣T股 金管會：積極配合
德意志估人民幣年內將升2%
高華柱：退撫基金配套可延壽
澳洲女尋母 又1女請警協助
抓谷歌瀏覽器漏洞 少年獲大獎
莫言榮獲諾貝爾文學獎
購電爭議 台電提告
大馬高球賽 曾雅妮爆桿排66
越對台灣稱謂 代表處積極溝通
南台灣高球賽 謝瑀玲並列第3
陸作家莫言獲諾貝爾文學獎
倫奧期間 訪英旅客人數反減
龔天行：推人民幣業務並非壞事
陸：日外相說法是強盜邏輯
面對台灣 越南可以更友善
續留北榮 北監：尊重扁意願
全球最具吸引力城市 巴黎第4
翻拍殺手少年照 壹週刊罰3萬
大陸作家莫言獲諾貝爾文學獎
偷斤減兩賣地瓜 2攤商起訴
莫言獲獎 央視新聞聯播快報
北東航線 立榮新型客機首航
斐水果業籲鐵路港口工會勿罷工
飯店情人塔 課娛樂稅確定
7旬嬤轉賣毒品賺外快 警訝異
南非總統譴責暴力罷工
中國需求弱 英名牌銷售趨緩
台鐵：103年後台東車票好買
越禁奢華婚禮 民眾反應不一
華人第2 莫言獲諾貝爾文學獎
台灣大蟬聯電信獲利王
學者：莫言代表大陸當代文學
中職獅猿爭冠 首戰洋投對決
兩岸特色金融 台灣具企金優勢
海峽盃籃賽 姚明將率隊來台
景氣差 102年綜所稅收恐降
登革出血熱死亡 高市第3例
毆死同鄉 日男判賠605萬
扁醫療 監委最快11月提報告
醫法兼具 台中地院啟醫糾調解
農村酒莊今年獲國際賽1金3銀
老父：莫言不可能得獎
莫言：獲獎不能代表什麼
龍應台：擬送作家赴法國駐村
綁約銷售戰 中華電對決凱擘
曾批諾獎 陸媒快報莫言新聞
電動窗有瑕疵 斐豐田召回汽車
聞知獲獎 莫言：又喜又驚
莫言得獎 陸網友說驕傲
駐義代表處歡慶雙十國慶
敘客機遭土攔截 俄要求說明
借券比重低 影響市場有限
南韓降息 央行持續關注
假同修真性侵 男判8年半
法官突調庭 司院要求板院檢討
台電購電預算 刪約95億
中科4期撤銷開發 營建署尊重
美女圖測資安 新北公僕多上鉤
央視獲邀採訪 陸媒預測莫言勝
試院審考績法 丙等1％到3％
台股跌 金管會：國際因素影響
金大技術移轉 降抗性澱粉價格
莫言：體認懦弱 靠幽默活下去
今彩539開獎
莫言獲諾獎 創作豐富
友人：莫言常回山東了解農村
國安基金 15日召開例會
威力彩開獎
PC全球市占 聯想華碩逆勢增
訂女孩日 行政院：積極辦理
人民幣計價基金 擬放行
教師評鑑入法 細節還有得吵
新仇加舊恨 獅猿大戰先叫陣
樹科大豪小子 世界賽摘多金
馬總統：對人才問題要有急迫感
中油漏油不認帳 高市議長大怒
羅姆尼批中 陸外交部反擊
莫言獲諾貝爾文學獎 王丹恭喜
莫言 遊走邊緣的紅色作家
獨木舟環島出書 學生百感交集
教師課稅遭糾正 教部祭對策
陸作家：莫言得獎在於現實主義
美初申失業救濟 重寫4年新低
不畏經濟差 星富人奢侈消費增
希臘失業率逾25% 再創新高
日閱艦式預演 外國艦首參與
龍應台：莫言為中國打開一扇門
莫言：得獎不慶祝 明晚吃餃子
壹傳媒勞資自行協商 11日止
低利率 房仲：錢進股市房市
陸媒：莫言獲獎原因 反現代性
駐薩國慶酒會 歡度雙十
國道基金18年 負債逾2千億
海角續集翻版 警協尋順利如願
防臉書帳號遭盜 可下載掌控權
副總統稱許南陽義學促兩岸交流
莫言得獎 龍：最泥土最國際
亞銀：挪威資助緬甸旅遊業
熱身賽實戰 林書豪：要更積極
泰國擬推政府直雇引進緬勞
學者：翁文祺奠定台印交流基礎
馬悅然：莫言有想像力幽默感
莫言二哥：農家孩子到這步不易
莫言獲獎平靜 官方高興自豪
富士康工人腦傷案 外媒關注
僑外生薪資門檻調整 月內報告
富士康工傷員工 鴻海全力協助
涉賄選 林承勳判4年半定讞
威力彩頭獎槓龜
張大春：諾貝爾文學獎看見中國
日媒：莫言獲諾貝爾文學獎
德殘障桌球名將 分享傳奇人生
沒發現北韓逃兵 南韓總統怒
今彩539 頭獎2注中獎
莫言自評得獎：立足於寫人
因應新巴塞爾 銀行幾乎達陣
法官調度 鄧雅心：沒臨陣脫逃
吳敬璉：林毅夫觀點不同不奇怪
扁治重鬱 北監接洽7北部醫院
莫言作品拍電影 紅高粱最知名
大江健三郎贈莫言：是可怕對手
男子酒駕闖紅燈撞死騎士 羈押
美智庫：東亞老化 退休靠自己
2012年諾貝爾文學獎落中國 作家莫言獲殊榮
當上龍頭 聯想:PC還有利潤
王同義骨灰返台 高華柱迎英靈
台登釣島廣告 日向美媒抗議
莫言概念股飆漲 傳媒5股漲停
宋文琪接101董座 最快11月
號召四直轄市小六學童參與幸福零酒駕活動
知本老爺20週年慶公益活動
三合一災防會報 金門縣長：離災重於防災
高雄市公車處營運改革 陳菊：配合捷運、輕軌之必要投資
國慶大典 民進黨「不參加就是不參加！」
美國警告「 來自中國假安全氣囊」
國際豬腳節20日展開 吳敦義大讚台灣豬腳美味
金管會: 接管國華人壽「無違法」情形
王志雄押解返台 戴銬出機場
2012海峽兩岸國際尊爵廚藝大賽 台灣團隊榮獲最高榮譽
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
海峽盃籃賽 姚明凌晨抵台
斯洛維尼亞舉辦台灣文化月活動
土攔截敘客機扣軍品 美俄較勁
日讚安保條約 防釣島爆衝突
美諾斯壯百貨支持同性婚姻
歐盟財政公約 法國兩議院通過
英能源費大漲 上千萬戶受影響
巴西各地僑界舉行國慶活動
證所稅明年上路 券商辦講座
台灣觀光特色彩繪熊將進駐柏林
委內瑞拉推南美共市整合計畫
需求疲軟 超微砍營收預估
東北季風吹 中南部溫差大
美報告：陸資金大量流入美國
陸媒評莫言獲獎：中國人等太久
日駐美大使 釣島爭議非日挑起
美股跌 台股季線保衛戰
英官員：QE難讓經濟反彈成長
iPS研究現疑惑 哈佛撇清
遭逢父喪 洋基教頭仍力拼爭冠
衝業績 十月車市買氣爆發
台股開盤上漲4.79點
台達電：第4季不看淡
韓媒：首爾大學學生人權被凌辱
星GDP萎縮 央行政策不變
宏達電止跌 法人估Q4出貨增
免試超額比序 優教聯盟盼廢除
陸媒：諾獎不可能永遠拒絕中國
童婚普遍 十年逾億女童恐受害
陳(沖)：陸生若納健保就按制度走
宋文琪接101董座 財長證實
亞幣揚 新台幣開盤後勁升
龍應台：莫言用幽默救自己
美副卿亞洲行 料聚焦釣島爭議
日經濟評估連3降 衰退疑慮增
王同義骨灰回新竹 同袍迎接
華人獲諾獎 北京反應大不同
台股盤中 跌深反彈量能再縮
亞特蘭大國慶酒會 貴賓雲集
世貿二館案 北市府南山簽約
華為中興 美國失意非洲得意
駐墨代表處國慶酒會 氣氛熱烈
超微下修營收 台封測廠影響小
警開2槍 4藥頭束手就擒
軟銀洽購史普陵特 美料放行
警方：3文大生涉性侵送辦
台糖：釋出1.3公頃北市土地
直升機洗高壓電塔 防鹽霧害
屏縣東隆宮迎王祭 交通管制
環保署：放流水標準管制戴奧辛
民告官 重傷車主告西安公安
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
台日企業交流平台 商機逾4億
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
巴拿馬舉行雙十國慶升旗典禮
雙十國慶酒會在多明尼加
施文儀臉書惹議 政院要查
CNN民調：萊恩險勝副手辯論
曾志朗：大學不能只靠政府經費
宏都拉斯總統出席雙十國慶酒會
專家：全球面板業現復甦契機
釜山影展台片夯 楊雅(吉吉)獲獎
食品基改風險 衛署：漸進管理
釣島爭議 陸官員赴日溝通
博愛座她愛坐 女吐口水判罰
王豫元參加教宗信德年開幕彌撒
王同義義行 追頒光華獎章
具官方背景 莫言得獎掀熱議
中石化在印尼建原油倉儲基地
信義區A25招標 陸資有興趣
殉職飛官王同義 義行感動台法
美副總統候選人辯論 勢均力敵
NBA熱身賽 尼克勝巫師
杜英宗：景氣復甦 看2015年
韓媒：諾獎得主莫言是知韓派
面談藏手機密傳 人頭老公露餡
諾貝爾獎加持 麥田再版莫言書
海峽盃籃球賽 復興航贊助機票
佛乘盃圍棋賽 2百名棋手交流
莫言獲獎 有陸媒籲平常心看待
台日機構交流 簽3合作意向書
光電科園放流水 氨氮分階列管
台中美容婚紗展 美容科系競秀
救債下一步 IMF德國鬧意見
莫言獲諾貝爾 陸傳媒股漲聲響
IMF：亞太有政策空間續寬鬆
美雙反終判 太陽能業聚焦歐盟
內需不振 樂天拓展印澳市場
金鶯險勝 將與洋基殊死戰
諾獎加持 英文的莫言熱銷
經濟弱 金融股僅靠資金面撐腰
陸生外生納保 綠籲全面檢討
外資匯入 台幣午升1.62角
港掀莫言熱 莫言：寫作為溫飽
高鐵助圓夢 身障者吹笛感恩
莫言熱 席捲法蘭克福書展
巴國各界歡慶雙十國慶
世貿二館地上權 近萬工作機會
阿根廷慶祝雙十國慶 溫馨熱鬧
台科政師3校 合開創意學程
大馬公開賽 妮妮次輪暫排62
萊恩秀二頭肌 媒體爭相登載
CNN評論：萊恩拜登平分秋色
3D海底歷險記 帶孩童去探險
賺第1桶金 航港局長鼓勵跑船
免簽證計畫 AIT臉書說明
逃逸外勞拒捕 跳樓跳溪骨折
虛擬動物反毒 2大學網路合作
抗議造遠洋漁船 半空吊掛布條
仿冒猖獗 殼牌瓦斯退出越南
金鶯加班勝洋基 第5戰決生死
新移民米料理 讓下一代愛吃飯
台股收盤跌14.68點
勞保破產風險 陳(沖)：一定負責
三峽7年級生 返鄉文創成亮點
防肇事逃逸 立委籲提高刑責
台南遏登革熱 公家違規照罰
法務部：研商修降民法約定利率
台股震盪止穩 小跌14點
進口水果降價 甜桃跌幅14%
10月台指期跌30點
台股收跌14點 周線連 3黑
10月電子金融期都跌
阿里山婚禮 大陸新人讚美景
長照經費缺 內政部申請預備金
鐵絲插眼球 男視力受損
油價下週估漲 3角
砲兵悍馬車撞死人 國賠七百萬
航海待遇高 吃好住好不過勞
呂推公投擋核四 台聯支持
陸航母遼寧艦 入役後首航
港客困電梯 警消安撫搭救
國際廚藝賽 弘光奪1超金3金
衛署支持政策 盼同仁發言謹慎
長照預算 居服聯盟盼編足
北市試辦電動公車 填問卷抽獎
2小三遭求償 1賠1免賠
安寧緩和意願 逾13萬人註記
姚明在台灣 話題圍繞林書豪
尋人當送信 老郵差不負友遺托
人民幣即期匯價 創匯改新高
小朋友製作卡片 緬懷志工爺爺
施文儀臉書 人事總處依法調查
韓愈文化祭 神轎首度單獨遶境
民團籲衛署 檢討醫材給付標準
走私菸市值近億 罕見國產菸
懲酒駕 交部官員建議累犯勒戒
三大法人賣超台股80億元
台灣健康城市 台北市獲卓越獎
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