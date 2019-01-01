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- Incumbent Ma Ying-jeou takes early lead in Taiwan presidential election
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- 台南立委第2選區 民進黨黃偉哲自行宣布當選
- 高雄立委第5選區 民進黨管碧玲自行宣布當選
- 桃園立委第4選區 國民黨楊麗環自行宣布當選
- 台中立委一選區 民進黨蔡其昌自行宣布當選
- 桃園選區國民黨陳根德 自行宣布當選
- 台中二選區 顏清標自行宣布當選
- 彰縣立委第2選區 國民黨林滄敏自行宣布當選
- 苗栗第1選區 國民黨陳超明自行宣布當選
- 桃園立委第2選區 國民黨籍廖正井自行宣布當選
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- 新北市立委第8選區 張慶忠自行宣布當選
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- 雲林縣第1選區 國民黨張嘉郡自行宣布當選
- 雲林縣第2選區 民進黨劉建國自行宣布當選
- 雲林縣第1選區 國民黨張嘉郡自行宣布當選
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- 桃園縣第3選區 國民黨陳學聖自行宣布當選
- 高雄市第3選區 國民黨黃昭順自行宣布當選
- 高雄市第4選區 民進黨林岱樺自行宣布當選
- 台北市第5選區 國民黨林郁方自行宣布當選
- 新北市11選區 國民黨羅明才自行宣布當選
- 高雄市第8選區 民進黨許智傑自行宣布當選
- KMT’s Ma Ying-jeou declares victory in 2012 Taiwan presidential election
- Taiwan incumbent President Ma Ying-jeou: we won!
- Taiwan DPP’s leader Tsai Ing-wen declares to resign chairwoman after defeat in presidential election (video)
- 台聯闖關進立法院 黃昆輝：感謝選民將承擔更多責任
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- 傳標普砍信評 歐股跌
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