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News Archive | 2012
漢文新聞列表 Chinese News List
總統：提供優質平價幼教資源
南投鐵人三項 楊茂雍泳賽奪冠
習近平露面 港媒：18大不變
52城市反日示威 陸出動武警
陸護釣島主權 高速公路參一腳
胸圍異常壯觀 原是毒品藏胸罩
響應世界清潔日 嘉市回收資源
分析：中國變革習李需道德勇氣
拯救湄公河 泰環團拒建水壩
曾櫟騁讚癌友：比我更勇敢
原木貨輪傾斜 16獲救1失蹤
劇場藝術節 金門10月登場
新店山壁坍方 高壓電塔傾斜
重新認識亞洲 小英下週訪印度
北京將實行72小時過境免簽
獲獎教師曾偷書 最瞭解壞孩子
彩墨台灣風情 劉坤錦辦畫展
滬9月車牌拍賣 逾31萬元
扁疑攝護腺肥大 影響排尿
保護外館 美國考慮再派兵
釣島頻生波 陸民族情緒被點燃
豆導：台北文化 人最有魅力
解決缺工 陳(沖)：檢討技職教育
宮廟普渡 妙齡女扛轎舞觀音
老中青蝴蝶夫人 齊聚談愛
陸少將喬良：日菲皆美棋子
報母遺願 郭瑞丹投身教育獲獎
新北測資安 李宗瑞成誘餌
蘇貞昌屏東過庄行聊 鄉親投訴
嘉義市7古蹟 歡迎民眾體驗
亞洲盃男籃 中華首戰不敵日本
用生命吹奏 7旬番王辦演奏會
赤腹鷹過境墾丁 單日破萬
疑導惹議片 美約談加州前科犯
關懷生命協會籲終止動物演出
習近平現身 專家：疑慮未消
反日 上海有理性聲音
愛瘋5預購售鑿 蘋果股價沖天
習近平露臉 陸新聞聯播報導
志工當臨時兒女 獨居長者開懷
兒少失蹤趨勢 拐帶子女案增加
張顯耀：投保協議促國際投資台
李登輝：單一選區是大錯誤
寧波挑戰賽 陳迪4強止步
張盛和掌高市國民黨服務小組
購釣島 分析：石原一石三鳥
菲總統簽署新法 打擊網路犯罪
港籍商船傾斜 空軍救援
總統：騎自行車已成世界潮流
蘇花海邊釣魚 民眾落海失蹤
美女童命案 凶手55年後定罪
潘威倫復出好投 獅牛棚砸鍋
台公司有意投資柔佛石化工業
辱回教影片 傳三級片導演拍攝
法務部：陳水扁已能自行排尿
時尚派對 百模高捷走秀
貨輪船難船長失蹤 漏夜搜救
緊縮再現 西數萬人聚首都示威
陸現反日潮 40年來最大規模
屏東住持遭槍擊 嫌犯：抱不平
張懸熱唱 不改關懷社會本色
度假被拍裸照 英王儲也遇過
陽氏兄弟投打對決 陽耀勳吞敗
休漁期結束 陸船伺機而動
今彩539開獎
南非警突擊礦舍 強行驅散礦工
英公開賽次輪 曾雅妮暫排15
曼莫漢：年增長掉到5%也可能
陸向聯合國提海圖 日相擬反制
洪子翔李佳陞先爭冠再對決
盼結束罷工 芝加哥教師再遊行
據報凱特還有未曝光照 更勁爆
狂牛雨中逆轉勝 扳倒龍頭桃猿
今彩539 頭獎無人中獎
釣島風波 哆啦A夢遭殃
國民黨：民眾盼朝野共同努力
寧波女網賽 謝淑薇女單奪冠
英國公開賽次輪 妮妮暫排第7
習近平露臉 消失14天原因不明
中國新聞社60週年慶 冠蓋雲集
出席TUF台灣人聯合基金會 高志明抵達洛杉磯
年度最佳稅法判決評選入選名單公布
讓你非死不可的稅務檢舉與裁罰？！
環工博士劉明哲在巴西里約化身和平大使
真愛不麻煩 親子教養祕訣大公開
中國反日情緒高漲 北京首現青天白日國旗
高志明：食品安全將是重要課題
利議長：殺美大使是有計畫行動
英國公開賽次輪 妮妮暫排12
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
疑導爭議片 美男遭約談後獲釋
英國公開賽次輪 妮妮暫列11
登凱特上空照 小報將遭關閉
陸抗議壁畫 美社區護言論自由
北部降雨趨緩 早晚有涼意
英公開賽決賽 台3女將全入列
英公開賽2輪 洪晏瑀推桿欠佳
天真穆斯林顧問 受死亡威脅
被砸店 北京兩岸合資餐廳停業
憧憬聖戰 芝城男圖炸酒吧被捕
陸：反對醜化伊斯蘭教
反美示威延燒 雪梨爆衝突
類比IC擴電視網通市場求成長
疑導天真穆斯林 美男避風頭
老建物整修 重現台南鹽業風華
DRAM合約價恐創歷史新低
完成放射治療 巴菲特要拚長壽
反制陸韓 日相擬於聯合國演講
陶大偉遺體火化 好友低調相送
愛瘋5預購暴量 恐再現排隊潮
民調：不婚族偏好歐巴馬
立院開議 朝野黨團開會因應
太平島防務 朝野立委籲重視
財劃法修法 5都立委急
交部：高鐵技術可前進大陸印度
QE3對中國可望正向連動影響
QE3增流動性 Q4前行情不墜
日月潭萬人泳渡 媽祖婆領航
投身政壇 張嘉郡還有藝術夢
熱錢湧入 台幣週升1.42%
愛爾蘭班機故障 迫降巴塞隆納
景氣預測保守 健保降幅有限
蘇花不遙遠 蕭美琴推藍色公路
民怨高漲 西班牙罷工遊行四起
癌患常憂鬱 自殺風險高
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
上海民眾持續示威抗議日本
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
城市科大講座 邀賴英照演說
補充保費恐惹民怨 企業也頭大
日駐陸大使西宮死亡
硬幹惹民怨 5萬人上街反蒲亭
日本駐陸大使西宮伸一病逝
新台幣明測29.2元關卡
電子商務 研議開放第三方支付
赴澳打工度假 台灣居第5
Google年底不支援IE8
補充保費拆單效應 銀行怨
高職自學鑑定簡章 17日發售
黃金週線收紅 防獲利回吐賣壓
台商回台外勞放寬 管中閔贊成
駐陸大使死亡 日急於尋找繼任
上海民眾示威抗日 武警出動
泳渡日月潭 泳士志工雙創新高
北京民眾持續至日本使館抗議
激勵股市 QE3效益待驗證
台新銀信用卡推陸就醫專人服務
反日示威 廣州逾萬人
總統盼青年返鄉創業 關懷本土
修公債法 政院最快下週核定
中市運動會 點燃聖火
藝術家陳俐陵 彩墨繪佛顏
抗議失控 北京公安稱秩序井然
陸民示威燒日旗 日相強烈抗議
艾美獎創意藝術 權力遊戲風光
地藏廟隱藏版 坐落新北殯儀館
中油：汽油漲1角 柴油2角
業者繞流排放泥水 桃縣開罰
中秋公園烤肉 中市一市兩制
推學童保健 郝龍斌表演護眼操
QE3來了 學者：利率不動
綠擬提不信任案 蘇要向藍喊話
中市青少年械鬥 1死3傷
青年與總統對談 聚焦休閒樂活
不滿台鐵隔離 外勞爭休閒空間
陸反日潮 外交部關注情勢
磁鐵釣郵票近千張 男被訴
突坐他人機車後座毆人 男緩刑
台鐵虧 毛治國：主因退撫負擔
舊金山保釣 5千民眾響應
無聲電話狂叩 騷擾人妻判賠
土耳其執政黨 放眼百年大業
上海反日 領館前燒旗丟瓶
蘇貞昌籲總統換內閣
陳雲林訪高雄 讚風景漂亮
土地娶蚯蚓 熱鬧進洞房
嘎嘎嗚啦啦 陶大偉經典重播
菲僑胞呼籲 共同捍釣魚台主權
觀光年曆 特色活動行銷台灣
廣州日領事館 萬人包圍出入口
亞洲盃男籃 中華大破印度
健全重建區 高市設污水處理廠
馬總統：日月潭是游泳天堂
關龕門 基隆中元祭落幕
在菲被捕台嫌 近期遣返回台
管中閔：薪資關鍵在產業結構
北市優秀外勞選拔活動起跑
英雄老爸救愛女 盜數計時驚魂
成都逾千人反日遊行
管中閔：產業結構改革才有救
深圳反日示威 陸警發射催淚彈
王毅：兩岸應一致對外
習近平將出席中國東協博覽會
一之鄉少東：糕餅限量才稀奇
英媒：習近平露面海外媒體難堪
偷拍凱特 女攝影師否認上空照
陸公安執法 有鬆有緊有為難
釣島緊張 陸東海艦隊實彈演習
大馬要谷歌封鎖反穆斯林影片
虱目魚文化節 府城邀嚐鮮
常態高乘載首日 國5回堵減
提升經濟 鬆綁取代財政擴張
辦公室租金 政院擬查明分析
桃猿爭冠倒數 鋒砲盼歸隊助陣
景美拔河隊故事 躍上大銀幕
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
古蹟摘蜂窩 流浪虎頭蜂四竄
疑酒後騎車自摔 男陳屍魚塭
地藏王菩薩佛誕 黃敏惠祝壽
國4延伸路線 交部：中市決定
推廣文學 黃春明開咖啡廳
陸：向聯國提交大陸棚劃界案
台塑汽油漲1角 柴油漲2角
年終逾2月挨轟 台鐵喊冤
台韓航權分配 監委認有失公正
腦麻者做月餅 黃敏惠代言
助植物人 國中生街頭募發票
蔣偉寧：成功須合作與時間管理
慈善路跑 3千人共襄盛舉
印調查：臉書世代很寂寞
陸反日示威 深圳警民衝突激烈
日逾65歲老人 首破3千萬人
北京抗議 誤認康師傅為日商
QE3至 央行利率決策陷長考
美人樹展秋意 落花飄粉紅雨
嘉市古蹟日 小火車動感復出
警破銀樓搶案 查扣霰彈槍
哈利王子返戰場 逃過死亡攻擊
日月潭泳渡30歲 平安落幕
嘉市民宅火警 4戶受損
垃圾堆變魚悠遊 北市護溪有成
結束大馬行 威廉伉儷赴索羅門
保釣團體 23日台北遊行
歐盟7國聯合軍演 加強協調
不顧抗議 義媒將登凱特裸照
國際人權小組盼探扁 拜訪蘇蔡
台藝術家創意 彰南太氣候危機
阿里山芙谷娥橋 預計年底完工
希臘將獲寬限 反對黨主張賴債
陸抗日風潮熱 旅日陸人無恙
大陸官員：依法保護日人與日企
陸反日示威 日資百貨超市停業
關龕門 基隆中元祭圓滿落幕
酒女情變 男押人遭逮
買笑氣送搖頭樂 警破不法集團
海上漂流15週 鯊魚救他一命
陸反日示威持續 九一八引關注
兩岸和緩 友邦順應尋三贏
視覺特效動畫論壇 盼引活水
反日佔釣島 港人抗議大遊行
看中日關係 在陸日民心情複雜
企業送暖 宴請育幼院童
仰德TPC高球賽 印選手領先
陸城鄉收入差距 擴為3.3倍
反開放零售業 印20日罷工
英國公開賽第3輪 妮妮76桿
迎猶太新年 以領導人發表賀辭
比利時羽球賽 中華隊無緣決賽
立法行政議事研討 馬英九出席
文創藝術饗宴 林義守宴陳雲林
釣客失蹤2天 警消持續尋找
18大在即 陸反日收場費思量
比利時導遊錢歹賺 專職難度日
國防部：裝備檢測安全才使用
扁解尿又不順 醫師緊急治療
法國遺產日 尋找不為人知遺產
雲南震災 連戰夫婦捐千萬救助
陸海監：繼續赴釣島巡航
夜遊等綠燈 2男遭酒駕撞死
人造琺瑯薄膜護體 終結蛀牙
青少年桌球賽 洪子翔男單銀恨
底棲生物分布 可判斷溪流水質
曾雅妮爆桿 英公開賽奪冠難
木材火警 檜木博物館險祝融
雜誌刊凱特裸照 法網民批沒品
中市十大伴手禮 胡志強頒獎
桃猿雙勝 戰績維持領先
反日 大陸許多城市再現示威
調查：陸逾4成女性 性福感低
府：適當時機發行釣島郵票
新航權分配 有利第3家業者
扁腦部檢查 署桃17日說明
陸80城市示威 傳部分失控
大陸撞球公開賽 呂輝展亞軍
陳(沖)指示 電價調漲審慎評估
陸網站張貼疑似殲31戰機圖片
日學者：應研究東海和平倡議
穆斯林僵局 美外交難解
韓民主統合黨初選 文在寅勝出
藍委提緩漲電價 府提報總統
外交部：會談以漁民權益為前提
電價緩漲 施顏祥：評估中
英公開賽第4輪 妮妮暫列28
釣島議題 藍盼沈斯淳捍衛主權
美防長：望與解放軍直接聯繫
臉書留信 教友警方搶救輕生婦
壯志未酬! 西宮伸一去世
美國當局盤查 製作反穆斯林影片「元兇」
深圳反日示威「失控」 警民爆衝突
紐約華人 抗議日本侵佔釣魚台
保釣 ! 舊金山萬人示威大遊行
日本敦促中國 確保僑民安全
經濟部今將宣布 12月電價緩漲
英公開賽／曾雅妮嚴重爆桿 無緣3連霸
無薪假再增9家廠商 人數破千人
台聯黨代表大會決議 啟動罷免馬英九
定期換發汽機車行駕照 明年7月將廢除
長榮國際連鎖酒店典藏月餅禮盒上市
保障協議「保大不保小」?
中國反日高漲 松下、佳能、獅王停工
明園西餐廳秋蟹盛宴
調查：薪水貶值 台北生活最低4萬才夠用
義媒再刊凱特上空照：女王打電話來也沒用！
利比亞否認 已逮捕50名嫌犯
台北馥敦南京館 粉絲獨享優惠活動
雲南賑災 連戰私人捐款千萬台幣
凱賓斯基酒店集團 前進立陶宛首都
51.9%月光族空轉人生 「理財」前要先「理債」
個人健康履歷 跨院就醫方便又安心
守護海洋環境 陶氏化學響應「國際淨灘日」
李應元：政府資源配置錯誤 閒置8萬3000多公頃土地
反伊斯蘭影片 印度看不見
嬌妻裸照曝光 威廉盼重懲狗仔
英高球公開賽 妮妮26名作收
和欣疑撞連結車 1死9傷
英公開賽 申智愛獨走奪冠
保釣行動 延燒大華府地區
英公開賽 曾雅妮無緣3連霸
心心南管 觸動巴黎心弦
法國史特拉斯堡僑胞提前慶雙十
兩岸僑胞聯手 紐約遊行保釣
台灣美食 南非飄香
巴基斯坦反美示威 1死多人傷
早晚涼 淡水清晨19.9度
占領運動再起 紐約25人遭逮
預購秒殺 蘋果供應鏈氣勢高昂
台股可望續攻 觀察大陸反日潮
陸爆反日潮 全球經濟雪上加霜
伊朗首度坦承 派軍事顧問至敘
陸成長遭下修 債匯市卻反向走
視力不良率高 小學加強追蹤
王月蘭一生 永遠台塑起家媽
台股開盤上漲30.40點
電價緩漲否 台電低調
王月蘭信仰上帝 一生知足感恩
美國比4年前好 美股大漲按讚
油價破百 避險基金加碼作多
金價半年上看每盎司2千美元
青島台灣名品展 10月登場
德拉吉捍衛歐元 空頭被迫繳械
手機報警 美民眾憂隱私曝光
抗震盃模型賽 台灣奪冠
九一八將屆 日強化釣島警戒
新台幣早盤大升2.43角
美大使血案 傳利國逮捕50人
周麟邀中美洲5國大使訪台
經長：目前傾向電價緩漲
周麟拜會駐巴使節團長教廷大使
北京反日 大陸日商皮皮挫
高雄電影節 熱映影展最新強片
礦業股帶頭撐盤 亞股漲多跌少
陸媒批評反日過激 籲冷靜理智
總統推活路外交 盼拓國際空間
打敗不景氣 日式雜貨業績成長
前7月 建照樓板面積減
王月蘭告別式 李寶珠現身
九一八將屆 陸反日浪潮受關注
追思大媽 王家二房子女全出席
歐銀購債計畫恐釀懸崖效應
熱錢湧台幣升 台股震盪
陸商務部長：外貿難明顯改善
廉價航空來台 可能間接進兩岸
大媽告別式 呂安妮出席
王月蘭告別式 馬總統頒褒揚令
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
學者：家庭兒少問題是未來負擔
通膨聯想 金價第3天走揚
美祭QE3 陸寬鬆政策空間減
陸海監船巡釣島 最近不到2浬
沒在怕 50張凱特裸照再洩
校車司機疑病發撞車 送醫急救
陸補貼汽車 歐巴馬投訴WTO
電價緩漲至何時 經長：需評估
日佔釣島 港社團抗議
李鴻源：漲電價不是是非題
通報無薪假 家數緩增人數破千
陸爆反日潮 日封測轉單台廠穩
歐巴馬連任路 內外交相迫
不老騎士登銀幕 微行動力挺
產官攜手 全民健康雲啟動
高學歷失業 宜考量教育政策
政院：修財劃法等列優先法案
南市遞補議員 黃郁文就職
電價調整 陳(沖)促建立計價機制
葉冠亨上學 再向被害家屬道歉
陸駐日使館 提醒陸民注意安全
府院共識電價緩漲 擬下午宣布
QE3熱錢效應 香港收緊房貸
二手軟體商機 上看2千億美元
抗癌醫師生前事蹟 紀錄片巡演
王文洋：大媽是我的守護天使
綠黨團大會 蘇貞昌：換內閣
台幣大升 央行緊盯
兩岸快捷降價 最多省近4百元
關愛晚輩 舅公摸阿力力無罪
油品售價內外有別 中油澄清
李鴻源：活化使用閒置土地
巴掌仙子黃鈺婷 獲關懷生命獎
台北居不易 月薪逾4萬才夠用
北市實價登錄交易 信義區奪冠
國際止跌 豐興本週鋼品持平
陸微博名人呼籲理智反日
小孩轉大人 不要自行配藥
九一八 港保釣船擬赴釣魚台
王金平：電價緩漲顧中小企業
陸媒問日本：準備倒退20年嗎
樂與膩在一起 總統臉書讚年輕
台幣升 半導體廠：無損Q3獲利
惠普PC 要與蘋果比靚
新台幣中午升1.99角
民進黨團：對陳(沖)提不信任案
瓦城上櫃 明年兩岸目標70家
伊朗核計畫進展 美以不同調
藍委過半 綠提倒閣通過機率低
北市蔬果檢驗 檸檬產品違規
出口商拋匯 台幣升1.99角
反日高漲 日企暫關陸廠
反日示威 陸營運日資股紛跌
強化反貪 越提前修法
薛承泰：工資審議機制趨成熟
陳雲林會星雲 感謝促兩岸交流
民進黨提倒閣 藍盼理性辯論
美防長訪日 盼主權緊張降溫
紀錄片麵包情人 看見外籍看護
仲介逃逸女外勞 男涉性侵遭逮
試院培訓高階文官 台美交流
因公傷殘退伍 替代役男照護
與鄰國合作 泰規劃稻米貿易區
阿力力習俗 涉性騷恐觸法
廢棄房舍成死角 財政部允處理
陸千艘漁船擬赴釣魚台
熱錢湧入 亞幣走堅
中油：東海無油氣田探勘案
台股收盤漲24.17點
國道車禍1死 愛犬找主人
中日緊張 網傳陸禁播日劇待查
台聯：電價不凍漲 刪台電預算
沒家具 林書豪求隊友借睡沙發
發展國片 特效動畫論壇推一把
台股續攻 收漲24點
中國信託開拓陸租賃市場
波灣歷來最大 美領導掃雷演習
賴清德：釣島爭議難解
反制北韓 美將在日部署新雷達
9月台指期漲15點
控陸汽車傾銷 歐巴馬出王牌
副總統：新住民下一代力量大
告黃世銘特偵組 洪智坤敗訴
沉迷職棒簽賭 男行竊被逮
9月電子跌金融漲
全國首創 北市殯儀館戶外禁菸
美國防部長訪日 關注中日關係
軍營變藝術村 星推展當代藝術
陸網站刊登殲-31照片
台銀獲選 兩岸貨幣清算行
廢除換行照 擬明年7月上路
電價緩漲 台電工會：增困擾
WiMAX若都更 法規可配合
中市原民會新主委人事遭抗議
北富銀主辦華潤2億美元聯貸
國際人權小組成員探扁
拉尾盤 台股價漲量穩
中信金布局大陸 仲信租賃開業
利暴動 有民眾企圖搶救美大使
安保條約適用釣島 日稱有共識
抽查化妝品 6件包裝標示違規
合葬受阻 王文洋：不公不義
漸凍人陳銀雪 單趾活出精彩
彰縣環保袋案 立委遭控不起訴
陳(沖)：勇於承擔 回應嚴峻挑戰
補選爭議 屏東副議長告秘書長
三大法人買超台股21億元
棒壇元老吳祥木癌逝 享壽70
長相斯文高職生 持大量強姦丸
殷雄戰水手 尋求13勝
陳節如籲政府 重視人行道問題
陳(沖)宣布電價緩漲
王立軍將受審 成都加強保安
林書豪沒家具 又想睡隊友沙發
陸副外長：貿易戰不符中歐利益
樂奉獻 89歲志工服務16年
軍方：東澳嶺雷達站安全無虞
民進黨團援扁 籲速保外就醫
調查：景氣樂觀指數連2月下滑
潘內達：盼和平解決釣魚台爭端
在日部署新雷達 美：非針對陸
傳陸千船下午抵釣島
中山高追撞 大貨車駕駛送醫
腸病毒71型仍活躍 勿輕忽
外資上週買超276.43億元
新台幣兌美元升7分
傷殘退伍人員 替代役男助生活
兩岸貨幣清算行 台銀獲選
外籍客被殺 菲旅館判賠5千萬
公園聚賭 警逮3人送辦
中小學選導師 學生權益優先
亞洲生物陶瓷研討會 首度移台
學者：戒除毒癮須多方配合
港媒：日艦將圍堵陸漁船
QE3後 投顧喜憂參半
六輕申覆案 環保署：合法討論
客家音樂免費聽 中山堂開展
大林慈醫：白斑屬免疫系統疾病
台中響應無車日 媽祖號帶頭走
施顏祥：電價擬浮動 每季調整
總統：台逾半大學與韓校締盟
拉近產學距離 北科大組菁英會
電價緩漲 明年10月再處理
打擊貧窮 家扶發起抗貧行動
東風日產汽車 大型活動暫停
抗日潮現挺薄 分析疑人為操控
失業認定單一窗口 擴大辦理
拿掉百年頭銜 國際地標趕工
今年前7月 菲海外勞匯款增
警助尋根 七旬日籍兄妹圓夢
民間投資前8月達成率逾7成
印降存準率 儲銀利率不變
實驗出意外 兩金大生受傷送醫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
陸媒：預計漁船下午抵釣島
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
陳菊：致力推動城市永續發展
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸海爾主導三洋品牌 角色特殊
廣州拘捕10名打砸群眾
港法改會建議 偷拍裙底即性侵
酒吧殺警案 槍手判無期徒刑
台灣女孩日 朝野立委共推
貿發局：今年港出口負增長1%
台電：力拚有感改革
SSD今年產值估逾30億美元
台灣欒樹開花 八卦山新亮點
3成大專畢業生 研究所跨領域
王金平談人才 重視幕僚角色
民間團體：應撤回六輕擴廠案
文化部預算 著重泥土化國際化
陸反日激烈 日相坐鎮東京因應
耐斯王子大飯店 獲5星
中藥面膜 適合皮膚敏感者
全國道安研討 聚焦防兒少事故
調查：企業看碩學士 差異不大
台北放駕趣 600人排字宣示
台灣長鬃山羊 大陸生小羊
鄭性澤案 鄭麗君等立委盼再審
釣島爭議 學者：貿易戰風險大
校車司機病發 命危勇救學生
越擬信任投票 官員面臨壓力
花蓮失業率降 中高齡就業率升
金大電影節 邀民眾師生看電影
北市法務局18日成立
友達連3年列道瓊世界永續指數
領角鴞飛進校園 成活教材
看好陸客團 富驛擬開十家飯店
兩岸新快捷 開放郵寄處方用藥
百貨週年慶開打 改裝拚商機
電價緩漲 量販：好消息
丁善理基金會獲頒感謝狀
廣播金鐘獎 節目獎入圍名單
利息扣繳補充保費下限 擬調整
考保母資格放寬 檢定考題加嚴
署桃：建議扁轉醫學中心
北京日使館管制 明恐再擴大
偷醉客皮包 男子落網
課表風波 北市新民校長辭職
廣播金鐘獎 個人獎入圍名單
美媒刊文 披露王立軍案情報戰
任清算行 台銀：經驗豐富勝出
紅火蟻叮咬 男子昏迷送醫
電價緩漲 企業：好事一樁
港保釣船 九一八無法赴釣魚台
電價緩漲 半導體廠壓力減
攔檢安親班接送車 超載罰3千
新任駐雪梨辦事處長周進發履新
廣播金鐘 廣告電台獎入圍名單
衛生署與微軟 打造全民健康雲
南海爭議 越南：堅持和平處理
不信任歐盟的德國人 變多了
黑嚕嚕粉圓 新北夜市人氣王
性侵智能障礙媳 公公判8年
結石莫輕忽 小心引起腎臟癌
鋼鐵公會：樂見電價緩漲
俄改裝印航母 延明年十月交艦
五股爆炸案 煙火商判刑
廣播金鐘警廣教育電台入圍居冠
九一八聲明 新黨等團體籲保釣
新海港大樓 盼成基隆新亮點
清大紀念文武雙傑吳國楨孫立人
高中英聽人數暴增 報考逾7萬
實驗燒杯爆裂 金大2學生受傷
窩裡反條款 已有案例
校車司機拚命護生 疑心肌梗塞
印尼促聯合國禁誹謗宗教
陸學者：護主權不只靠頭腦發熱
真是最後一跳 瑞典孕婦跳傘亡
陸提大陸棚劃界案 菲關注
經營台星直航 酷航成為第七家
仰德TPC高球賽 布拉封王
補習班主任伸狼爪 重判20年
景美女中智慧教室 資訊教學
馬總統：國民黨和台電都不會倒
官方維穩否 918遊行待考驗
多瑙河驚見雙頭鵜鶘
調整補充保費下限 財務待評估
北科大菁英會 副總統盼提建言
辯護律師：王立軍案已開庭審理
高捷節能管控 票價凍漲
公托停辦 教部增附幼因應
人才問題5大亮點 月底報府
大力發展軍事工業 陸推私有化
台幣29.399 4個月新高
釣魚台爭議 陸客來台詢問度增
消基會：電價政策 草率
天真穆斯林 星盼勿影響和諧
台旅會向西安推薦寺廟及燈會遊
疑修電梯 大樓管理員失足亡
綠主張電價凍漲 仍要提倒閣
陸：漁政船將赴釣島護漁
談電價 經長：該負最大責任
百年餅店廠長離婚 法院判無效
電價緩漲 台電：難以承受的重
電價緩漲 投信：正面有感
英王室發動攻勢 告雜誌求償
佳能關陸廠 供應商：影響有限
葉冠亨上學首日 適應良好
今彩539開獎
打日本 北京可能訴諸經濟手段
羅淑蕾車禍 盼注意交通安全
威力彩開獎
利息扣健保費 銀行統計拆單
馬：台電政策任務 部會編預算
學者：台電應採浮動電價
環團施壓盈拉 籲停建湄河水壩
能源價格合理化 施：非走不可
產科人力 尤美女促衛署提報告
不歧視愛滋 每年1萬泰警受訓
5名邵逸夫獎得主 備極尊榮
陸反日潮 印學者：不會擴大
藉宗教性侵少女 男判19年半
藍優先案 財劃法非核家園入列
濫用工業笑氣 醫療法規無法管
港府禁止保釣船出航
抗議影片 印尼再爆反美示威
男誘女上床 性侵無罪恐嚇有罪
愛瘋5猛 AT&T預購破紀錄
外需不振 歐元區7月出口衰退
亞洲盃男籃賽 中華不敵伊朗
南非花豹偷襲 動物專家遭殃
海協訪澎湖 陸客觀光受關注
英最迷你狗 比雞蛋稍大
廉價航空來台 經濟觀光受益
華府貓熊又產子 園方狂喜
馬：考核政務官適時做必要調整
有示威活動 美駐泰使館暫關閉
電價浮動機制 盼103年啟用
台幣升值幅度大 央行關切
電價緩漲 台電不排除增資
九一八週年 外長將談東海倡議
愛瘋5預購超瘋 破200萬支
威力彩頭獎槓龜
釣魚台情勢 分析指陸表態升級
反日情緒高漲 日企關閉陸廠
陸委會：預算編列本撙節原則
旅歐刷偽現金卡 犯詐欺遭判刑
大陸反日升溫 日右傾化明顯
今彩539 頭獎1注中獎
經典賽資格賽 中華隊十月集訓
電價緩漲 未來擬浮動
游泳門外漢 葉益榮變金牌教練
馬大專生遊行 爭校園選舉自由
美國兒童吃太鹹 高血壓上身
學者：習近平將與東協談南海
穆斯林怒火延燒 各地掀反美潮
綠提倒閣案 立院朝野緊繃
美防長抵京 釣魚台成焦點
電價政策反覆 經長難為
陸駐日領館遭擲火焰筒 無人傷
大陸汽車疑補貼 美告上WTO
陸學者：潘內達無法扮演調停者
東海漁民將"萬船齊發"前往釣魚台
王月蘭女士追思禮拜 馬總統親頒褒揚令
美國國防部長訪日、中 促雙方克制
陳沖宣布電價緩漲 明年10月再漲
政府蠻幹! 蘇貞昌：救經濟、換內閣
釣魚台事件影響 多家在華日企停工
日媒報導 2名日本男子登上釣島
拒撤除「天真穆斯林」 巴基斯坦下令封YouTube
中、台 分進合擊 台灣漁民傳22日登釣島
2012新光全國兒童繪畫比賽頒獎
龍應台：部長級月薪15萬太少 難吸引優秀人才
綠迷雅銷售十週年 邀請攜手做公益
廉價航空「酷航」首航抵台 十月搶攻日本航線
綠提倒閣案 陳冲三天成「看守」院長
中華郵政 開辦「兩岸快捷」業務
一觸即發? 11艘中國海監船進入釣魚島海域
港媒：全力應對九一八、日首相取消國內行程
畢業即就業 全國商總、致理學院策略聯盟
中國非法補貼汽車製造業 美國告上WTO
稅捐機關是隻不受約束的大怪獸？
iPhone 5開放預購 24小時賣200萬支
桃園航空城拍板 創造2.3兆收益
高普考明放榜 錄取率5.62%人數5927
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
再占華爾街 主教聲援被捕
外籍學生獲德大學學位人數大增
連7漲 短線恐拉回
復出歌壇 法前第一夫人錄節目
陸漁業監視船 現釣島附近海域
威凱告法雜誌 判決即將揭曉
巴西調查：約兩成青年無所事事
華府添貓熊貴客 經濟效益大
多雲到晴 中南部山區雷陣雨
華府台僑挺保釣 日使館前抗議
猶太新年 紐約高度戒備
台單車情侶 環球走天涯
世青旅遊會議 台灣向青年招手
玻利維亞監控古柯種植
保釣 僑胞籲兩岸團結
918敏感 大陸日企低調
陸漁政船近釣島 日政府警戒
登凱特裸照 愛爾蘭報編輯停職
陸多地鳴警報 勿忘918事變
豐田傳今將暫停部分陸廠營運
台股開盤下跌21.65點
敘利亞運化武系統 傳完成測試
加引渡分屍案凶嫌 耗資千萬
周夢蝶說1949 龍應台細聽
歐學者：主權爭議應交國際法院
影片風波 美電報警告駐埃使館
英二戰老兵 感念劉放吾將軍
綠提倒閣 陳(沖)：循法律進行
王立軍第2天受審
釣魚台附近 日發現1陸漁政船
利息扣補充保費下限 衛署討論
廉價航空酷航 首航抵桃機
龍應台：部長級薪水少
陸駐印使：釣島立場將向印簡報
新台幣匯率盤初走升
田中均籲共同開發東海化解爭議
巴基斯坦封YouTube
陸反日高漲 日產領跌日汽車股
贓車當權利車賣 1車剝多次皮
陸歐疑慮發酵 澳元續軟
超微財務長請辭 盤後股價重挫
日媒：2名日男子登上釣島
愛爾蘭航空又出包 引飛安疑慮
歐洲銀行業聯盟 有得喬
海巡台北關 查獲大閘蟹走私
港保釣人士 赴北京告日本政府
總統：釣島主權事實 不能改變
在陸日資工廠暫停工 產品下架
綠提倒閣 王金平召集朝野協商
保險受益人 應多填法定繼承
總統：生技發展 台投注心力
二代健保費率 衛署：年底出爐
希臘減赤期限可望展延
見證歷史 國防部謝英二戰老兵
清算行落空 兆豐金跌逾2%
馬德里區長辭職 震撼西國政壇
總統：朝野團結 再展經濟活力
陸公開審理王立軍案 外媒止步
台股量縮回檔 相對抗跌
爭釣島 陸涉日業務公司股價挫
政院：電價調漲明年10月實施
日人擅登釣島 國有化後首次
大學導師待落實 別再只有吃飯
官方介入 上海未見反日遊行
陸反日狂潮 日系車廠暫停營運
美旅遊界大賞 長榮航空獲獎
新愛瘋熱 蘋果股價破7百美元
電緩漲 副總統：助產業逆勢高飛
金價明年看跌 全球經濟料好轉
諜影幢幢 比京處處隔牆有耳
倒閣案 蘇貞昌：施肥不如換欉
謠傳中日將開戰 浙江人搶購鹽
保險事故發生後 難改受益人
台漁民保釣 海巡：未接獲情資
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
產後出血 子宮動脈栓塞術救命
梁光烈會潘內達 可望談釣島
總統：文創能力 台不比陸差
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
釣島情勢 軍方有應變作為
陸製鞋續課反傾銷稅 延長調查
緬甸特赦 傳60名政治犯獲釋
日使館聚眾 陸警嚴管未失控
甘藍台中2號 夏天平地可種
周麟款宴巴拿馬工商團體領袖
調查員涉虐貓 調查局：不護短
補充保費 銀行公會與衛署溝通
故宮院長交接馮明珠放眼大故宮
佔領運動週年 紐約千人示威
楊進添談九一八 籲珍惜和平
台科大校長勉新生 愛己所選
防曬不夠 頸紋提早報到
扁續住院導尿 回監沒時間表
補充保費下限 衛署銀行研商
證件風波 籃協：已致電瞭解
國有地地上權招商 4年20案
九一八週年 港粵有反日示威
六輕擴廠 環署環團各執己見
陸反日示威 官方介入未失控
太陽能玻璃磚 店招節能新選擇
新北廉政吉祥物 5公仔等票選
蘇貞昌：扁健康別拖到來不及醫
辦世大運 郝：借鏡倫奧經驗
甫遞補市議員 檢提當選無效
王立軍案公開審訊 禁媒體旁聽
爭釣島 陸藝人發表聲明
陳雲林：澎湖海資源可發展文創
官警電玩弊案 花檢上訴
陸十二五金改 探索國際板
越男當街搶筆電 殺人傷警
兒時變故 促林作逸關懷弱勢生
Uniqlo暫關閉陸42門市
伊藤忠收購都樂食品業務
麥肯錫：印尼GDP料超德英
綠提倒閣 立院22日投票表決
亞職男籃挑戰賽 首度在台舉辦
走私大閘蟹 查獲600公斤
救經濟 綠要倒閣藍籲團結
報導：陸研發南海超大海上平台
旅陸日人恐慌 囤糧避禍
健保計費 立委籲改家戶總所得
區間盤整 新台幣午升6.7分
復興招空服 估3千人報考
呂秀蓮：應補強釣魚台法理論述
防汙染 環團籲勿強迫加滿油
臉書笑談酒駕撞車 美婦人坐牢
陸風險增 日商股價跌
台經院26日公布8月景氣動向
促統團體呼籲 兩岸合作保釣
漁民出海保釣 縣府不認同
學士班延修 10年增1.9倍
王金平：倒閣未過陳(沖)再報告
審王立軍 陸警封路設媒體站
陸股也反日 日資概念股遭拋售
爭議影片釀禍 阿國爆自殺攻擊
電價緩漲利多 須觀察產業景氣
外長：台日認知應儘早漁業會談
工地勞安突檢 工程公司遭罰
薩爾瓦多油價大漲
周大觀基金會：救命優於救醜
近視雷射手術 醫疑疏失遭判賠
陸船靠近 日相：望萬全對應
促進交流 李婉如獲邀拍公益照
台電連年虧損不檢討 糾正政院
蔬果PPAR因子 驗證降三高
登革熱發燒 單週近百例
日人登釣島 陸指為嚴重挑釁
台股收盤跌27.96點
台股盤下整理 收跌27點
台民北京工作 9月起納5社保
9月台指期持平
澳洲苦勞報導 清大抗議不實
奈米金柱新技術 儲存容量躍進
金廈論壇 支持廈門供水金門
9月電子漲金融跌
二重疏洪道兩側重劃區將強拆
精銳藝術節 法雕塑家瓦兒參展
抗議潮燒泰 大批警力守美使館
台汽電巧立名目發獎金 遭糾正
台股漲多小回 守住7700點
挑選文旦 張花冠傳授5要訣
美防長訪京 陸官媒一褒一揚
反日抗議 北京民眾看法分歧
陸日爭釣島 美再籲自制
拓雲端運算 聯想收購軟體商
釣魚台紛爭 學者：不會開戰
陸抵制日商 全家：不受影響
宏達電19日將發表3款新機
經濟衝擊 兒盟：出養需求增
滬官方載走示威者 化解遊行
巴國重啟貪污調查 札達里受挫
南投良師表揚 林友信獲師鐸獎
華語教學認證 152人及格
幼兒腹瀉激增 諾羅病毒逞凶
秋節禮盒重環保 掌握1多3少
三大法人買超台股34億元
陸客人數少 澎湖人漸失期待
掩人耳目 賊往返2百公里行竊
另類反日 陸民參觀南京紀念館
日駐陸使館周邊 網路又被屏蔽
發電量欠理想 陸經濟放緩持續
國會外交 組韓國東協友好協會
國宴小吃 做伙寧夏夜市辦桌
關中訪巨大 讚企業理念競爭力
語言歧視 美醫院百萬美元和解
台北發明展 國防部展百項專利
疑駕照監理疏失 男訴國賠遭駁
學校電價優惠 教部盼維持
9艘陸海監船近釣島 日警戒
印大使：印美合作 不孤立中國
捐電子發票 條碼貼紙最方便
吳釗燮籲對岸 拿掉網路封鎖
中市交響音樂劇 彰化免費索票
新北高風險通報 2千超商加入
搶攻中秋送禮 月餅仿新竹摃丸
學童接送車超載 中市持續稽查
中日緊張 民間活動多取消
殷仔19日戰水手 挑戰13勝
逃逸外勞搶低頭族 警逮2人
王立軍案庭審結束
王立軍擇期宣判 可能減輕處罰
壯圍爆蟲蟲危機 田菁遭啃光
愛發明 國2生年年抱大獎
郵輪首航馬祖 上岸得換小船
918 共軍發布首款軍事遊戲
新台幣兌美元貶6.1分
星富豪總財富 可幫匈牙利償債
陸防長：陸今年軍費約千億美元
長者重拾教育喜悅 退休師欣慰
台灣殯葬服務人性化 陸生震撼
佛大新校車上路 搭載師生上課
中市雲端學習 消弭城鄉落差
車手取款心虛 遇警棄款仍難逃
老夫婦染霍亂 菌源待查
陸：中美應尊重彼此核心利益
越企業用人 區域歧視問題難解
綠提倒閣 藍祭黨紀挺陳(沖)
沒魚蝦更好 36種蝦爭豔
減重13公斤 擺脫肥胖一身輕
檢方：王立軍檢舉薄案可減刑
王立軍揭發他人立功 請求減刑
星國匯回黃季敏鉅款 北檢扣押
民眾質疑二殯增建 北市澄清
奇美電：產能滿 面板供不應求
奇美電：現金增資順利
補充保費溝通會議 戴桂英與會
認購斗六文旦 多家企業響應
北大將向日使館遞抗議書
環署：淡水河水質30年來最佳
追拒攔運匠 越警遭拖20公里
天涼好秋 大閘蟹更肥美
德媒：東亞可能陷入政治災難
回收單車認領 成大學生瘋搶
萬華中正區 水處免費檢驗水質
外配逾期居留 移民署伸援手
新媒體吸廣告 MOD收入創高
中央氣象局氣象報告
擲筊拿金雞 紫南宮試手氣
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
少女跆拳奪冠 苗縣苦等19年
中央氣象局 １週天氣預報
流浪嘉義 失業男飢餓偷竊被逮
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
專家：釣島問題不影響18大
微軟技術盛會 企業報名熱烈
西子灣3人落海 2無生命跡象
中工著墨地產開發 工程守穩
詐騙犯將遣返 彰縣警局先消毒
涉謀勒贖小舅子 姐夫判刑4年
新竹五峰鄉長涉貪 廉政署搜索
遭指未送病歷摘要 北監否認
推動廚餘減量 花蓮餐飲業響應
MOD最新綁約電視 十月公布
港失業率維持3.2%
熱錢潮 旅遊餐飲業：暫不明顯
日媒：陸10艘海監船近釣島
釣島紛爭 吳經國：不利日申奧
力抗新愛瘋 傳三星2月推S4
中小學泳課 1學期擬5至6次
文明示威 廣州抗議者收垃圾
孫立人彌留之際 曾道出遭冤枉
影片激怒穆斯林 反美抗議延燒
監院糾正違失 台電：已補救
助身障就業 南市擬設人力銀行
越南中部台商華語班開課
北監：扁轉醫學中心已報法務部
開放平台加值服務 廠商展成果
蘇嘉全農舍案 監院糾正農委會
聯大開議 洽友邦提東海倡議
遊行影響維穩 陸公安介入管控
全國掃蕩偽藥 約談62人
北捷兩聯開案 公告公開標售
監院糾正 台電：獎金依法發放
苗栗防愛滋 本島盛行率最低
阿富汗自殺炸彈攻擊 斐人8死
紫金山峰會 連賈籲兩岸合作
環保尖兵 台藝術家吐瓦魯創作
疑要錢遭拒 逆子殺母自戕
綠辦研討會 探究陸反日遊行
辛苦有代價 楊萬福獲甜瓜冠軍
指蘇起洩密判賠 蔡同榮擬上訴
印反美示威 克什米爾罷市
美牛 超市最快月底開賣
高雄關破走私香菇絲 近3公噸
六輕空汙量 雲林縣：一切依法
NHK：陸海監船駛入釣島海域
傳電價優惠取消 大學憂排擠
護理師援非 體會醫療資源珍貴
總統：改革電價 市場決定價格
日媒：3艘陸船進入領海
疑賣助眠偽藥 檢警約談5人
消基會籲規範蔬果硝酸鹽含量
街頭口角濺血 男遭砍死
粵現禽流感 撲殺近7萬隻家禽
健保補充保費 銀行業推折衷案
梁光烈：反對美日條約適用釣島
人間條件5 社會寫照搬上舞台
央行阻升 台幣收貶6.1分
反日當頭 北京日系店紛停業
立院開議首日 倒閣案添緊張
行竊太高調 警循聲查緝逃不掉
金帥八八風災塌 台東縣府國賠
近10年 住宅面積M型化
衝內容 中華電攜手影音網站
蔡英文：台灣不要捲入大國爭議
響應無車日 同志遊行用三輪車
券商港子公司賣保險 將開放
王立軍承認叛逃 料十天內宣判
不滿女友被搭訕 印勞砍傷泰勞
若扁北市就醫 郝龍斌考慮探視
傳為摑警婦關說 張通榮澄清
我的微旅行 行銷台北
倒閣案 總統：應嚴正表達立場
高市財產收入低 議會籲改善
日右派集會 主張自衛隊駐釣島
營養午餐收賄 3前校長遭訴
俠獸連線 田壘灌走卡達
標售高鐵站區土地 桃竹行情好
網購五月天門票 歌迷遭詐騙
屏縣議長補選 黃國安獲藍提名
佯稱多金男 網友詐女560萬
高雄查緝禁藥 琳瑯滿目
誤闖國道3 機車逆向6公里
舞鈴劇場巴拉圭演出贏得滿堂彩
公廣：敘薪依薪資管理辦法
政院拍板 桃園航空城計畫啟動
大陸外交部：抗議屬自發行為
兩岸特色金融說明會19日登場
工業設計軟體 在台成長快
美媒：習近平將對美強硬
巴國最大蘭展 台灣農技秀成果
諾獎得主沙金特來台 獲學商卡
公債法不解決 胡志強失望
監院糾正 經部：認真檢討
女主人過世 南非忠犬哀嚎心碎
高普考將放榜 錄取5927人
補充保費 銀行傾向總歸戶收取
法院宣判：禁再刊登凱特上空照
紅景天8月延發薪 北市開罰
證交所24日標購怡華6萬張
台灣米前8月外銷 年增近9成
收出養機制成熟 棄兒逐年減少
交通部：第3航廈107年啟用
華航推夜貓族星光票優惠
屏縣府：中央應通盤檢討農舍
在菲詐騙台嫌 19日遣回台
泰穆斯林抗議 美使館前焚旗
今彩539開獎
偉聯科技中壢土地 10億售出
雲門2千場 觀眾合影見證歷史
尹啟銘：多家日商有意來台投資
美牛重返市場 高級餐廳歡迎
大樂透開獎
漁政海監分進行 陸海上警備廣
黃重球：企業競爭力非犧牲台電
倒閣 財部：證所稅兼顧公平
環署：督導雲縣盡責算六輕空污
監院糾正 台電：戮力自省
愛滋男隱病情 印尼女遭傳染
政院：依法辦理離島電價補貼
搭反日便車 中共左派發聲
新郎伴郎當室友 俠獸聯手奪勝
近十年 碩士以上未婚率逾5成
仁安羌 孫立人率國軍揚威國際
今年外國遊客 泰估逾2千萬人
大火燒九歌道具 雲門重建再現
聖彼得堡網賽 盧彥勳首輪吞敗
陸委會：ECFA有效吸引外資
陳雲林訪金 有回家的感覺
英調查：人生中年 始於55歲
監院糾正 農委會：檢討
航空城啟動 工程界：利多
桃園航空城拍板 徵地3千公頃
高人氣安哲秀 韓總統選戰關鍵
釣島爭端 美防長力促陸日克制
桃猿打獅 對戰7連勝
大樂透頭獎槓龜
今彩539 頭獎3注中獎
航空城拍板 航運族群看俏
蘋果股價飆 衝破700美元
官員：QE3助美經濟承受風險
大陸用另類方式紀念九一八
在菲被捕台嫌 遣送作業開始
買氣強強滾 蘋果表現看俏
德貧富差距擴大 薪資結構不公
辛西雅：梅道診所暫不會返緬
法部：儘速讓扁轉醫學中心檢診
釣島爭端 賈慶林對台喊話
德政府研究是否禁反伊斯蘭影片
倒閣案 政院：陳(沖)靜候結果
大陸反日氣氛濃 日商紛停業
高志明洛城演講：MIT的核心價值就是「品質」
918週年／中國官方介入 日本駐北京大使館抗議未失控
翁山蘇姬抵達美國訪問 傳緬甸特赦60名政治犯
反日抗議 中國逮捕3名示威者
台電虧損達1799億元未檢討 監察院糾正
今年國內首2例 老夫婦染霍亂
「天真穆斯林」影片又釀禍 阿富汗爆自殺攻擊12人死
倒閣案表決 吳育昇：藍委跑票就送黨紀
法務部: 北監正安排扁轉醫學中心
iPhone 5周五開賣 蘋果迷擠爆紐約旗艦店
日媒稱：中國數百艘漁船在釣魚島附近作業
王立軍庭審結束 檢察官促從輕處發落
台灣青年打工度假 收入平均36萬元
江丙坤請辭獲准 賴幸媛轉任WTO大使
董建華透露習近平游泳拉傷背部
高孔廉同進退 隨江丙坤一起請辭
史上先例！ 首位卸任副總統呂秀蓮監院陳情
經濟自由度排名！ 台灣全球第15名 香港奪冠
置入性行銷法規鬆綁 預計9月底公告施行
金融卡大陸提現可望年底上路 一次最高人民幣2000元
遭駭、資安出包 法務部：已完成佈建
南韓高人氣安哲秀 宣布參選總統
大使館被砸 日擬向大陸索賠
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
Google+福斯 影音添味
美9月建商信心 登上6年高點
出口增 美Q2經常帳赤字縮小
羅姆尼禍從口出 選情恐受衝擊
2030年 逾4成老美肥胖
為影片 埃及要審基督徒美牧師
墨西哥132名囚犯越獄
翁山訪美 挑動美中民主爭議
巴西再現聖保羅 推廣傳藝美食
搶iPhone 紐約排隊長龍
羅姆尼屢失言 競選陣營遭抨擊
盟友退出 印聯合政府蒙重擊
保釣 南加台僑發聲
委國將大選 查維斯自信連任
南非馬瑞康納白金礦區罷工結束
媒體檢舉巴拉圭總統利用特權
日神戶中華學校 疑遭縱火
279名在菲台嫌 順利遣台
紐約台灣書院版畫展 推台文化
QE3推金價 封測廠拉銅打線
各地雲量增 北部有局部陣雨
僑團聯合保釣 洛經文處不鼓勵
歐美回檔 台股盤整機會大
近3百在菲台嫌遣台 史上最多
陸反日潮 對日車廠衝擊甚海嘯
雅虎撒36.5億美元回饋股東
溫哥華市將禁魚翅
美研究：雙酚A與兒童肥胖有關
心心南管樂坊 法參議院演出
跨境押解最多 在菲台嫌遣返
有機體轟動里昂 黃碧端賀舞者
首度練習 林書豪：準備好了
日航新上市 3810日圓開盤
反美潮延燒 華府加強駐館維安
矛盾 多數美民挺與陸維持關係
企業實習方案 63%留用
台股開盤上漲5.26點
走過破產再高飛 日航重新掛牌
台經濟自由化佳 全球第15名
在菲台嫌 詐騙數億人民幣
台嫌自菲遣返 檢調嚴陣以待
日媒：2艘陸船靠近釣島海域
陸重拾美債 日也加碼
日航上市首日 勁揚2.6%
張小燕老年生活 盼不影響孩子
傳日銀考慮今會議宣布寬鬆政策
董建華：習近平神隱因游泳傷背
自民黨魁候選人町村 急病退選
新台幣匯率盤初走升
歐盟多頭馬車 中歐峰會徒形式
中歐峰會 經貿交鋒不碰政治
町村住院 取消黨魁競選活動
陳(沖)：經濟不能夠懸空
「親盧」文在寅 角逐南韓總統
主婦聯盟：速訂蔬菜硝酸鹽規範
日人在港被毆 疑與反日有關
沙國俄國擬封鎖YouTube
陳偉殷出戰水手 首局三上三下
跨境打擊詐騙 關鍵在電信平台
台菲合作 兩岸跨第三地緝嫌
炸彈加標語 軍方不鼓勵不干涉
歐銀行存款外逃 危殆歐元根基
日韓電子廠涉壟斷 美伊州提告
騙嫌大遣返 刑事局掃蕩收效
ECFA深化 連戰提4建議
兩岸跨三地打擊犯罪 成效斐然
港議員建議對日發黑色旅遊警示
陸再發射2枚北斗衛星
遭逼債搶銀樓 男落網
央行理監事會 利率決策成焦點
浙漁船18日距釣島僅37海里
美最大債主 陸7月增持美債
龍應台：電視凝聚情感記憶
調查：台打工度假 收入36萬
會見潘內達 習近平容光煥發
陳偉殷遇滿壘危機 冷靜解圍
短線漲多 台股狹幅整理
跨境打擊詐騙 展成效
呂秀蓮監院陳情 籲調查特偵組
扁兒盼父轉高雄就醫
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
挺美撤制裁 翁山蘇姬盼緬自強
陳偉殷度過小亂流 飆K回穩
農藥殘留 越南嚴檢陸產水果
弱勢就業 老幼托育中市有補助
吳副辦公室：參加餐敘無分餐飲
五峰鄉長涉貪 竹縣府遺憾
結束任務 台技團資產捐巴拿馬
座車遭陸民攻擊 美大使未受傷
陳偉殷力拚13勝 4局挨轟
喝補品養卵 無醫學根據
豪幽默 隊友家廚房比沙發更好
安哲秀若參選 三強鼎立成形
澳洲AAA信評 獲標普確認
台灣米進軍俄羅斯傳佳音
難治乳癌 健保用藥擴大給付
經部：續推更自由經濟制度
高盛財務長將換人 史瓦茲獲任
國人海外旅遊 亞太排名第六
陳偉殷戰水手 前5局失2分
房屋信託避奢侈稅 加強查核
打造台流 文化部補助5電視劇
發明展 國科會展700件成果
80歲滅蚊志工 防疫受表揚
破打工度假誤解 林彥潔擬拍片
民調：關鍵維州 歐巴馬領先
副總統：台美核心價值相同
凝向心力 巴拉圭留台校友講座
第3次金銀會 大陸18大後
習近平會美防長 神情輕鬆
在陸日本零售業考慮延長停業
金鶯打線熄火 陳偉殷無緣勝投
新北抽驗蔬菜 3成農藥殘留
雙北市未繼承土地標售 公告
偏頭痛惱人 濫用止痛藥反效果
部分美耐皿餐具 檢出甲醛
高普考放榜 關中勉莫忘初衷
偵辦台嫌遣返 中檢動員5百人
美耐皿餐具 2成有害健康
史上最多 雙包機遣返近3百嫌
海基會董事長江丙坤請辭
阿里巴巴76億美元回購股份
北京反日 駱家輝座車遭包圍
總統：國軍全盤掌握釣魚台動態
習近平：潘內達訪陸助兩國發展
經濟復甦疲軟 日銀加碼寬鬆
王育敏：兒童優惠應以年齡為準
陳雲林結束訪台 小三通返陸
台股漲 台幣午升1.09角
高盛上修台韓投資評等
防災展成效 李鴻源肯定村里長
美牛業者：有信心3個月全上架
農金獎最優表現零逾放
馬啟思首露面 推華裔美人特展
蕭萬長：拚經濟超越藍綠
國慶煙火行動導遊 APP上線
泰外資憂中日緊張 傷亞洲經濟
電子發票雲 可省80億張發票
越德擴大投資貿易合作
犯嫌染登革熱 板院全面消毒
總統：堅持釣島主權 分享資源
打造幸福企業 郝龍斌贈勳
在菲台嫌遣返 機上吃?梨酥
陶珠創作研習 提昇原民手工藝
台向瑞典提出 共推擴大ITA
奧斯卡獎寫歷史 首推網路投票
落榜13次 考取國考雙榜首
陳雲林盼金門很快喝到廈門水
從淘金到生根 在美華人展揭幕
陳偉殷好悲情 13勝苦等整月
台股收盤漲47.65點
江丙坤請辭 台商惋惜
台股震盪走高 漲47點
高人氣安哲秀 從醫轉商再參政
陸：釣島影響中日韓自貿區談判
為扁醫療 扁辦監院陳情
江丙坤請辭 總統勉予同意
9月台指期漲18點
苗栗地震 規模3.5
王郁琦掌陸委 賴幸媛駐WTO
詐嫌遣返 北所：專區防疫隔離
法部：一審辦案系統資料未外流
日媒：5艘陸船靠近釣島海域
維護萬山岩雕 高市擬闢古道
9月電子金融齊漲
時序入秋 黑琵可能現蹤
培植青壯世代 王郁琦出線
前8月中日貿易額年減1.4%
核廢最終處置場延宕 監院糾正
政院促觀光 規畫發展雙港郵輪
影片連環爆 羅姆尼自喻炸彈客
跨國詐財 幹部遭押金主逃
國考榜首 筆記本首頁寫夢想
雨衣盜控警威脅 怕刑求才認罪
告別之旅結束 江丙坤請辭
獲激勵獎金 殷仔今年收入破億
置入行銷鬆綁 最快月底公告
近3百詐欺台嫌 多不認罪
類股震盪走揚 台股創波段新高
金融卡大陸提現 最快年底上路
避雙酚A 肥胖童少吃加工食品
身體破碎挨刀 魯凱青年重生
單一簽入平台 掌握校園資訊
屏縣補選新議長 合法性引爭議
倒閣案 藍綠立委對陣
擴大陸政策成效 賴幸媛駐世貿
王郁琦：精準執行總統兩岸政策
軍方：加強釣魚台周邊海空監控
拜經濟成長之賜 亞百萬富翁增
三大法人買超台股75億元
化學施農作 學者嘆如加護病房
熱心教育 北市2師獲特別獎
安哲秀宣布參選南韓總統
國民賽程異動 王建民可能先發
賴幸媛重宣傳 深獲總統信任
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50碗麵成幽靈 警方簽結
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被控性騷擾 許博允：不實指控
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浪漫阿里山 小小花童幸福暢遊
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學者：王郁琦對內挑戰比對外大
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台彩中秋加碼大樂透3億元
人權觀察：緬應釋放全部政治犯
郎朗11月來台 彈蕭邦貝多芬
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過度刺激 大陸經濟現負面效應
元富證延攬吳裕群任投顧董座
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金鶯18局奪勝 殷仔免於敗戰
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曾雅妮連84週世界第1
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越金融名人 遭追訴兩項罪名
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16萬儲備師 5成有正式教職
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接見日訪賓 副總統重申和平倡議
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五峰鄉長涉貪 檢聲押
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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刺殺前女友 台南地院判14年
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審判疏失 司法院懲處2法官
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遏止登革熱疫情 環署開協調會
楊進添談新職 全力襄助總統
遣送台嫌 駐菲官員累趴
投資巴西 鴻海：將簽備忘錄
國家防災日 政院推動整體防災
釣島爭議 歐洲關注經貿後遺症
使命必達 楊進添更上層樓
銀行公會：人民幣存款占5%
馬蔡訪印度 背景與行程相近
新任外長林永樂強調團隊合作
核廢最終處置場延宕 台電說明
十年期公債得標利率再創新低
北監：扁近日轉北部醫學中心
漁業署：釣魚台當然是台灣的
中日緊張 經部盼東亞穩定發展
銀聯持卡人享台新銀信用卡優惠
迎接購物季 索尼推小型PS3
政壇人事異動 胡：適才適所
都市化疏離 泰三百萬精神病患
日貨幣寬鬆 加碼10兆日圓
蔡英文啟程訪印度 尋求互利
南京台灣名品展 首推醫美專區
蔡英文訪印 學者盼深化關係
愛瘋5製造成本 初代以來最貴
曾永權善協調 深獲總統信賴
桃園房市Q3交易 成長居冠
台商盼獲海陸新任首長重視
文創精品獎 阿原囊括3大項
保釣風波 日人對台市場有信心
台經濟自由排名 估明年再精進
蘇案定讞 法醫仍對鑑定有信心
釣島紛爭 拖累陸日交流
防遊覽車趕行程 建安全機制
美邀陸參加2014環太軍演
陸商務部：外需可能更疲軟
英媒：習近平面臨經濟難題
南北雙港現代化計畫 陳(沖)肯定
蘇：內閣調整不符救經濟期待
兩岸外交大洗牌 金溥聰駐美
陸船近釣島 石原：敢來就砍
金溥聰駐美 藍委認將創新局
接海基會董事長 林中森低調
今彩539開獎
釣島爭議 日車經損恐甚311
印陸總司令：印中戰爭不會重演
總統重防救 將出席國家防災日
程建人：金溥聰應是美樂見人選
美學者：金溥聰將大受美方歡迎
許博允被指性騷 北市介入調查
金溥聰：少說多做 力求達陣
王郁琦掌陸委會 洪秀柱肯定
外交部籲體察東海倡議 勿對立
釣島爭議 郝龍斌：應一致對外
關鍵時刻 金駐美傳達馬意志
桃猿鐵捕論敵營 劉芙豪最難纏
葛來儀：金溥聰駐美是好消息
港進口台灣燕麥未標示致敏物
索馬利亞教育家獲頒南森難民獎
創業有成 茆晉祥願當伯樂
批完羅姆尼 歐巴馬投金主懷抱
太平洋海洋公園網 面積如月球
日文化產品展 藝人：台熱情
被指嗆立委關說 陳以真澄清
重掛牌首日 日航收漲1.1%
兩岸外交 馬總統鋪排新格局
新加坡拚觀光 F1帶頭衝
智慧手機加平板炒熱中小面板
台菲詐欺案 36名嫌犯抵板檢
限制書價 天下遠見遭罰
秘辛：王立軍被薄熙來打耳光
服貿協商與檢討陸資來台具關聯
TIFA專家會議時程近日揭曉
女上司指南含歧視 馬官方急撤
今彩539 頭獎無人中獎
江丙坤辭職 海基會茶會歡送
維穩考量 財經內閣不調整
終於有床睡 林書豪火箭練球
打工度假出勞力 從中獲經驗
中檢辦詐騙案有突破 漏夜偵訊
紫金山峰會 蕭萬長任理事長
陸人保釣示威 日駐馬使館抗議
台港交流聯席會 25日登場
學者：總統個人意志強烈展現
竹縣五峰鄉長涉貪 收押禁見
學生奇想 洗澡洗衣一次搞定
牛接連失誤 勝利拱手讓象
日自民黨魁候選人齊挺釣島國有
拚觀光 台旅遊業拓澳洲商機
拓展經貿惠台 賴幸媛負重任
美8月成屋銷售 兩年來新高
美庫存大增 紐約油價續跌
法研究：基改作物導致腫瘤
中日釣魚島糾紛 台灣「欲振乏力」
「購島」風暴影響 陸客十.一長假赴台增2成
中東反美怒火 延燒至東南亞
陳雲林前腳剛走 江丙坤請辭
人權行動中心代表團 發表「面會陳水扁總統」聲明
對扁灌水、監視排尿? 法務部嚴厲駁斥
政府大改組 馬家軍大贏家
微星全球超頻大賽 9/28台大綜合體育館決戰
2012年全球招商論壇 10/8日開鑼
Suu Kyi meets Obama, receives US Congress Gold Medal
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比爾蓋茲蟬聯19年美國首富 多位華人榜上有名
王建煊：以小老百姓立場「倒閣案符合民意要求」
台彩周日「台灣Yes快樂刮」2次中獎機會
人事大改組 親民黨也「抓狂」
釣魚島附近 中國公務船增至16艘
星巴克推咖啡機 最低台幣7000元
友達反托辣斯案明宣布判決
中國發行釣魚島地圖 銷售一空
名畫、名瓷加名酒 玉山峰頂高粱1026慈善義賣
方便役男 新竹市開放外縣市役男代檢
擁抱Win8 宏達電新機發表
攜手微軟 宏達電新機亮相
包道格：金溥聰是權威性代表
袁健生：金溥聰年底前駐美
掌國安會 袁健生對兩岸不陌生
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日媒：大陸海軍兩護衛艦近釣島
富比世排行 蓋茲蟬聯全美首富
雷根棄影從政 傳獲外星人開示
hTC新手機 紐約繽紛亮相
油價重挫 紐約跌破92美元
墨西哥將師法巴西石油合作模式
反對黨候選人指查維斯閉關自守
袁健生下月返台 免簽等美宣布
阿根廷調降生質柴油出口稅率
迎太空梭 洛城砍400路樹
死亡威脅 天真穆斯林演員提告
無垢紀錄片 兩廳院贈舞蹈節
抵新德里 蔡：不代表民進黨
無訪陸計畫 蔡：但會看情況
中歐峰會揭幕 雙方強化合作
不諳本國地理 多倫多市長出醜
國際熱錢動向 左右台股
陸漁船進逼 距釣島32海里
自帶裝置上班 將成企業趨勢
三星賠償蘋果金額 恐乘3倍
早晚溫差大 有局部陣雨
修復關係 日相擬派特使訪陸
陶大偉最後狂想 陶(吉吉)將獻唱
凱特噩夢未了 北歐雜誌登裸照
美國務院：不會入侵加拿大
潘內達：美有義務協助台灣
台股開盤下跌0.1點
中秋魚產鮮 三重魚市搶好康
歷史時刻 翁山蘇姬拜會歐巴馬
金溥聰駐美 助馬下三盤棋
釣魚台爭議 陸握貿易王牌
出口連3降 日貿易現逆差
聯準會費雪：QE3抬通膨預期
愛海洋 台電淨灘調查垃圾來源
新台幣匯率盤初走升
陳水扁轉院檢查 北榮可能性高
有機體進國際 兩廳院推張愛玲
美續對陸聚酯短纖徵反傾銷稅
新人事案 蔡：看不出整體布局
最快明天 扁移醫學中心檢查
避失言風波 羅姆尼再打經濟牌
金：人事新局 因應東亞情勢
TIFA會前會 台方盼盡快
國家記憶 加入中央社記者一角
金溥聰：政府團隊應該動起來
標普：陸房價下半年估跌5%
傳劉雲山任大陸國家副主席
Pandora有難 群雄覬覦
日地價跌勢趨緩 房市需求有撐
中日爭端重創旅遊業
國小老師疑染愛滋 北市掌握
陸政界新星 官媒專文介紹
越南首次舉辦世衛西太平洋會議
國民對道奇 王建民中繼未失分
貨運行發薪日 離職員工夥友搶
竹東中央市場火警 無人傷亡
渣打：大陸降息周期已結束
謝宇明指導陶藝 助喜憨兒參展
金溥聰：府院黨腳步求一致
照顧植物人 基隆安養床位倍增
陸反日效應 MIT產品受惠
央行理監事會 關注利率房市
月餅熱量高 建議分享吃
ECFA後續 總統盼今年有成果
震盪回檔 航運股表現佳
陸熱錢連5月外流 規模擴大
王建民復出 2.1局無失分
內湖公車連環撞 8人送醫
中央氣象局氣象報告
中日關係緊張 多項交流取消
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
總統引薩金特 果斷變革促經濟
光碟機圍標 4廠商罰逾5千萬
法定度量衡單位 標檢局推廣
金溥聰：駐美新職 家人諒解
科技眾生傾倒 只為愛瘋5太美
火鶴新品種 可望創蝴蝶蘭商機
赴美免簽 總統盼年底傳好消息
有感經濟 民進黨提四大措施
儲備師資 質比量問題更嚴峻
陸媒：日對陸國家意志嚴重誤判
倫敦領獎 蘋果設計團隊首亮相
淡定微笑 空服員考生互教撇步
涉隱匿公文 葉盛茂判1年4月
美商應材簽頂大四校 海外實習
泰瑞莎美語突歇業 北市助安置
台鐵車站宅 3年漲逾1成
線上免費課程 新增17名校
陸左派教授為毛澤東當街打老人
奇美高纖月餅 紅藜當主角
台大北護分院 23日免費肝檢
陸海軍2艘護衛艦赴釣魚台巡航
嫖雛妓 邵氏名門之後將入獄
富比世富豪榜 祖克柏大退步
海巡查獲走私大閘蟹 市價千萬
電信詐騙案 中檢收押逾50人
航海人員測驗 學生畢業就工作
新任外長林永樂 最快下週返台
台灣農產品 27日北京展出
美官員將抵台 諮商雙邊經貿
公車疑閃機車 肇連環車禍
耐吉宣布80億美元回購B股
立院召委選舉 藍綠各8席
陸製造業料連11個月萎縮
湄公河慘案 昆明開庭審理
月圓臉不圓 改良月餅主打高纖
碎酒瓶刺人眼球破裂 男緩刑
優衣庫在台再展 3店
陳水扁21日赴北榮檢查
區間盤整 台幣午升7.8分
陳幸妤：反對扁送榮總
921前夕 陳學聖籲國寶防震
公平會爭取延長裁處權時限
陳(沖)：加強秋節水果調配供應
包裝牛肉產地標示 高市稽查
台技術團協助瓜國吳郭魚養殖
上山採藥痛風發作 直升機馳援
徐旭東：大陸非理性量產
台商腦溢血 後送金門轉台診治
政院：政府拚經濟未空轉
郭永樑獲中美洲軍委會贈勳
專家：中共左派只有薄熙來
陳(沖)：加強查緝走私
核醣體粒子 治療C肝新途徑
加速瘦身 美銀將裁1.6萬人
教師疑染愛滋案 北市依法處理
陸媒評王立軍案 政改動力
修補關係 日相考慮派特使赴陸
北捷東門站將通車 陳(沖)促宣導
肯定台灣 應材來台發掘人才
駱家輝座車遇襲 陸啟調查
市調：隱形眼鏡銷量雙位增長
雙十房市 淡水推1.5億豪宅
世界運動舞蹈賽 明年高雄舉辦
基本工資 勞團邀管中閔辯論
越媒：中日衝突威脅全球經濟
陳(沖)：續推金融消費者保護措施
國小犯罪增 教師：輔導人力缺
友達案明判決 美媒高度關切
海陸新人事 唐樹備：功能不變
潘內達赴青島 參觀陸北海艦隊
內閣新人事 胡志強：適才適所
經部：月底前交新電價公式很趕
援扁保外就醫 南市議員要苦行
高中職優質化 明年擴大辦理
兩岸合作養大閘蟹 高孔廉喊讚
買生前契約 定型化範本保權益
台股收盤跌54.36點
民進黨中市黨部 23日辦黨慶
亞青女籃授旗 24日出征
台股開平走低 收跌54點
亞太最佳企業治理 台積列前茅
蘋果新地圖功能 負評如潮
郝龍斌：團結捍衛釣魚台主權
張小燕憶陶大偉 去了彩虹故鄉
10月台指期跌39點
亞股回檔 台股挫54點
低碳過中秋 中市聽歌取代烤肉
中市工廠起火 發現1男性遺體
對陸順差利台成人民幣離岸中心
汐止住宅火警 老婦送醫急救
兩岸外交人事 藍力挺在野質疑
台菲詐騙案 板院裁定羈押5嫌
10月電子金融期跌
甘國孕婦保健 台灣將協助
農路集水井加蓋 議員質疑釀災
9歲童突中風 毛毛病作祟
薩金特：財政危機牽動政治
工業區空品監測 納半導體業
星巴克推咖啡機 DIY不是夢
三大法人買超台股10億元
王建(火宣)：官僚政治也要改革
陸航母掛彩旗引猜測
金融研訓院：房地產續漲
盆花火鶴新種 國內育成
放眼陸內需 台名品展進攻內陸
教長：勿因不瞭解國教而擔心
陸官員稱香港國教天經地義
漁民保釣 最慢9月底成行
菲陸主權爭議 後門事件掀波
桃園航空城 吳志揚盼加快腳步
伊朗震災 台灣捐輸助重建
美官員將抵台 擬訪經部
橋塌怪超載 陸網友熱議
慶中秋 鹿港鎮辦博餅賽
邦交正常化 陸日將如期紀念
扁醫療情況 黃煌雄要查
新義大利設計展 作品如餐點
大學評鑑決定招生額 3成反對
8旬翁為顧老伴 參加照顧訓練
屏東41養殖戶 獲標章認證
迎愛瘋 電信三雄?動換卡服務
連戰首次訪問甘肅 盼加強合作
越設航太中心 日為大金主
高市危險路口 機車限速增崗哨
強化兩岸醫藥 專案辦公室成立
克服唇顎裂 曾淑慧朗讀獲獎
新台幣兌美元貶1.03角
菲總統派特使 赴陸傳訊息
中市獲贈復康巴士 胡志強感謝
蔡岳勳4計劃 痞子2深夜食堂
粵現禽流感 港府嚴查把關
青島日資企業尚未復工
彰縣表揚優良教師 感謝付出
環境藝術節 素人演淡水風華
土肉桂精油 化身黃金洗手乳
北醫大助史國 簡訊傳醫檢結果
接海基會董座 林中森低調
跨越甲子 祖孫薩克斯風首同演
活潑小無尾熊 離袋找阿姨玩耍
8月外銷訂單 連6月衰退
毆打台犯人致死 港懲教員入獄
陸軍艦近釣島 媒體介紹日武力
台灣設計展 高雄駁二展出
故宮南院案 石守謙仍判無罪
文化外交 舞鈴劇場訪薩爾瓦多
實價登錄查詢 最快10月上線
物資贈受助戶 高市秋節送愛
阿米巴蟲恐侵腦 越2死亡病例
心情溫度計 測量壓力指數
婦人癱瘓 顯微手術現生機
釣島爭議 滬股逾43月新低
數位出版金鼎獎 救傳會奪3獎
節水有成 北市獲全球榮譽獎
北捷路線圖悠遊卡 小精靈加持
陸銷量最大麵粉 恐致癌遭調查
主管離職多 中信金消金業務搖
孕事老迷思 英人深信不疑
金門失聯4小時 陸客遣送出境
捷運追加預算 中市：代墊經費
穿高中制服K歌 長輩幸福不老
央行維持利率不變
金馬主持棒 曾寶儀搭黃渤
納維斯塔賽 妮妮積極面對低潮
為母擋子彈 李啟弘癱瘓創業
國慶好滋味 苗栗賞煙火嚐秋蟹
登革熱發燒 南市將祭重罰
中央氣象局氣象報告
疑妻偷錢 美狠夫殺妻煮屍4天
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
陸委會3副主委集體請辭
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
港媒：胡軍權延交 習權威需時
北市仁愛信義路 維持配對單行
開槍未射中 反遭搶槍打傷頭
央行阻升 台幣收貶1.03角
阿里山神木婚禮 大陸新人報名
日企謹慎復工 不放棄大陸市場
政院：虛心聆聽各界意見
陸網：陸航母服役時間進入倒數
綠委邀金溥聰報告 藍：沒必要
台積電獲道瓊永續指數肯定
宣導國教適性輔導 師盼更明確
手指虎屬管制品 金門加強宣導
民進黨慶 將重現那些年熱血
基音來台開唱 放養雞才下肚
果園製毒 警出動緝毒犬查獲
漁獲豐 坡頭漁港擬再設3魚礁
陸推國際文宣 宣傳釣島屬中國
教師被疑染愛滋 已赴醫篩檢
丈夫死後 美婦才知是生父
卑南族拒遷葬 阻無主骨骸開挖
921震損屋 新北逾百未修復
總統：重整團隊發揮更大戰力
政院：廣納意見 適時檢視政策
西藏現口蹄疫 雲縣籲門禁管制
販賣食人魚電鰻 高市開罰5萬
9月外銷訂單 有機會轉正
歐洲影展 21日台中開映
中華輸菲 亞男籃賽最多爭第5
扁憂政治色彩 不願轉榮總檢診
台歐盟貿協 歐商會促簽
逮山豬捕眼鏡蛇 山警特別任務
中歐會 溫家寶遺憾兩問題未解
美防長訪青島 提駭客議題
男討錢不成暴怒 砍傷員警
生醫生農選秀 杏國利統奪金獎
台電：盼孫公司新董座配合行事
人大常委：國教爭議港特首諉過
紅景天傳消費糾紛 中市助求償
美APEC官員訪台談經濟合作
疑久病厭世 男駕車墜海命危
台新銀公益活動起跑
前港區人大指有港人想去中國化
發明展 資策會智慧科技現身
金門擴大辦理救護訓練
愛瘋5換卡 電信業21日同步
A-Lin生日 獲演唱會大禮
扁意願送馬偕 許添財籲尊重
陸客踩線團訪台 開發新玩法
國考錄取培訓 強調實作同理心
友達案將宣判 可能破多項紀錄
陳(沖)：追究非法竊聽刑責
遣返回台詐騙犯 押222人
購島掀波 日首相承認誤判形勢
牛肉包裝食品 產地標示上路
對陸投資額 前8月減2成5
江丙坤：林中森能勝任新職
港8月通膨率3.7%
政院：研議進口青蔥關稅減半
消費者報導促美國訂米砷含量
全球農產品進口龍頭 陸取代美
歐綜合PMI 創39個月新低
楊北辰花1年 木雕楊志良包
身心障機構廁所 內政部釋彈性
物價升景氣緩 貨幣適度寬鬆
詐騙案押222人 創單案新高
公共運輸旅遊票選 牛車也算
利率不變 台股資金面偏多
學者憂明年景氣仍差
前陸官：英國把香港當作提款機
金門博餅新玩法 APP也能玩
iOS 6開放下載 會說中文
查獲竊聽案 以私人竊聽最多
境外結構債 擬可連結台股
砂石場涉盜挖 山頭宛如大峽谷
友善環境 柚皮製酵素清潔劑
副總統：兼顧發明與技術交易
彭淮南：此波熱錢力道小的多
青年優惠房貸 Q4檢討延長
前進大陸東北 鴻海：落實合作
習近平又見外賓 央視大幅報導
工資案 政院：部會提數據分析
菲渡船沈沒 7死5失蹤
投信爭取4大基金海外代操
東京影展 台2片入圍亞洲之風
納智捷中東首家門市 阿曼開幕
簽備忘錄投資巴西 富土康移廠
被控殺前男友 女無罪確定
北市貴 申請優惠房貸6都最少
副總統讚譽建築金石獎金字招牌
偵辦跨國詐騙案 檢院人仰馬翻
友達案 法官與控方都不簡單
酒駕將加重罰 同車不勸罰3千
政院：三業四化非口號
彭淮南：CPI全年將低於2%
逆光飛翔首映 張榕容初試啼聲
總經理涉性騷 公司罰15萬
誤聽師言吃氫氧化鈉 嘴巴受傷
今彩539開獎
威力彩開獎
利率不動 學者：符合預期
培育人才 申請業務商品加分
春風化雨 朱立倫讚優良教師
到宅抓狗 趁機猥褻熟睡女客
鄰婦打盹 男侵宅搶皮包被逮
美科技股Q4上漲機會高
泰副總理：更多泰南叛軍將投降
賦稅研究小組 將鎖定7大議題
玉山高粱 10/26慈善拍賣
取締酒駕 無照及新手將趨嚴
特使掀波 菲：南海立場不變
房屋買賣 可查詢是否地震受損
美初申失業救濟減 仍不如預期
離職工搶老東家 警逮3嫌送辦
貿協上海代表處 10月底進駐
王郁琦慰留陸委會3副主委
靠麻黃素減肥 女剩10年可活
台灣所見 讓陸生更渴望民主
余德龍再見安 桃猿氣走獅
景氣緩 Q4利率不變機率高
北監：扁如期轉榮總檢查
暴力罷工蔓延 斐總工會憂心
今彩539 頭獎槓龜
關西長春高球賽 鍾春興領先
釣島爭端 溫家寶：採有力措施
斐稀有綠鬣蜥從天降 嚇壞園丁
威力彩頭獎槓龜
健保受罰多 恐不利歐巴馬選情
大馬社團集會 抗議短片褻瀆
牛隊三林聯手完封 象處境艱難
狂看電郵 當心成啄木鳥一族
招攬日客 北市東京推廣觀光
友達案快宣判 了解美法律重要
聯興操演 驗證三軍聯合作戰
陳(沖)：財經內閣 貢獻台灣未來
廣州網賽 謝淑薇單勝雙敗
藍：吳釗燮駐美前沒有外交經驗
溫：購歐債 中歐齊反保護主義
扁辦：扁送北榮 侵犯醫療人權
倩玉版畫在台展 展現台日友好
港保釣委暫不到釣島宣示主權
日中緊張 傳日本有戰爭預案
管中閔：基本工資調漲時機不宜 勞團要求辯論
立法院召委選舉 民進黨手氣旺獲8席
陳水扁轉台北榮總 精神、泌尿科會診
穩定秋節物價 江宜樺: 啟動「進口青葱關稅減半」
不信任榮總 扁家強烈抗議
溫家寶表態 釣魚台問題「絕不退讓」
日擬派特使 中國: 保持嚴正立場
歐巴馬在巴基斯坦電視買廣告 譴責反穆斯林影片
違反托辣斯法 友達遭美重罰5億美元
央行公開拍賣「慶祝建國一百年佰圓券」 民眾: 慢半拍!
iPhone 5澳洲全球首賣 銷量首日可望達千萬支
台聯：馬「無感」政府、第二任加速傾中
陸媒: 購島風暴 中國赴日航班退票3萬張
蘇貞昌: 「中國崛起」卻迴避承擔大國責任
政府肥缺多多 遭糾正照樣當董事長
Ford Mustang稀有靈魂生而傳奇
呂茵斯基將出書 爆小柯性癖好
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
愛瘋5火紅 準備破開賣紀錄
違反托辣斯法 友達罰5億美元
友達操縱價格 美罰5億美元
友達操縱價格 2主管判3年
友達遭美重罰 前主管判3年
操縱面板價格案 美重罰友達
專注維持穩定 美避談釣島細節
防動亂 德關駐伊斯蘭國家使館
對緬關係暖化 美尋求軍事接觸
聖地牙哥影展 台灣牡蠣爭光
全球最大運輸展 漢諾威開幕
美竊賊闖空門 臉書挑目標
愛瘋5開賣首日 巴黎店鬧罷工
北美半導體B/B值連5降
印加速改革 外資力捧後市看俏
憂反法暴力 法部長籲民小心
原物料價漲 紡纖業第4季樂觀
推崇和平倡議 歐議會再發聲
扁移榮總檢查 神情憔悴
台灣優質文創設計 英倫受好評
夏普英特爾傳談3百億日圓投資
陳水扁赴北榮醫檢
利率不變 受惠股動向受矚目
日相：互不退讓 會談也沒用
輕颱杰拉華 短期不影響台灣
友達已估列部分罰款 有意上訴
台股開盤上漲35.74點
攬陸客來台 台旅會打孝親牌
溫家寶：反對各種形式保護主義
陳致中：找病因 不能設時間表
經濟轉弱 IMF將降全球預估
陸將：反制日本將轉為實際行動
傳中共常委名單確定
傳夏普擬減2萬海外員工薪資
追思陶大偉 陶(吉吉)獻唱貓王歌曲
陳水扁戒護就醫 核磁共振檢查
北京接班 無礙兩岸經貿交流
援扁保外就醫 苦行隊官田出發
塑橡膠工業展開幕 規模創新高
加拿大健保系統所費不貲
微軟新軟體涉壟斷 歐盟擬調查
利空釐清 友達大漲
北桃交界隔條街 免試少4分
納維斯塔菁英賽首輪妮妮排52
陳致中：未讓家屬簽轉院同意書
外資上修目標價 大立光撐紅
納維斯塔賽首輪 曾雅妮71桿
新台幣升1.66角
陸船主：釣島捕魚 政府補助
金溥聰駐美 美望關係健全發展
建仔重返先發 24日戰釀酒人
陸住建大投資 盼攜手歐盟
立院審倒閣案 22日表決
學雜費調漲與否 年底可望揭曉
外媒：處置薄熙來 中共討論中
傳英特爾投資 夏普股漲
友達遭美重罰 經部：保持聯繫
就近入學計分 縣市各有盤算
夏普拓東南亞市場 鴻海不回應
追思陶大偉 龍應台：清風明月
穗公安局副局長受賄被雙規
關中：追求國家考試信效度
QE3效果弱 台股上方逢壓
外國人最長 友達前主管判3年
男託前妻育兒 養育費被吞怒告
河川日系列活動 22日登場
TWAS 中研院6人獲肯定
台北監獄：榮總無政治色彩
蘇貞昌：倒閣換人事不尊重憲法
家庭囤積日圓 日銀阻升破功
經濟數據差 金價近7個月高點
解決釣魚台 卜睿哲：台重和平
券商開人民幣帳戶 金管會准
日媒：3艘陸漁政船現釣島海域
頂尖華人設計師 齊聚台中交流
陸擬推房地產稅 最快年底
公辦泳池票價 北市近星國4倍
環署親子營 北市動物園登場
KARA測出閣 老么最先嫁
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
反托辣斯判決 友達：不滿意
建國百年鈔 特殊號網拍
張小燕憶陶大偉 盼再次聚餐
友達判罰5億 美司法部嫌太輕
尼加拉瓜與智利簽自貿協定
勿污名失智症 家屬醫界齊呼籲
扁移北榮 郝龍斌：好的方向
環境游離輻射 手機可檢測
王立軍判決 24日8時半出爐
台東水稻瘤野螟 恐爆發危害
國安密帳案 李登輝出庭
王金平：總統深思熟慮人事案
IMF下修南韓年成長率至3%
日購釣魚台 李侃如：兩岸反彈
吳敦義：擱置爭議 兩岸雙贏
扁轉北榮 王金平：榮總壓力大
倡儒學 中大邀國際學者談古今
改善國中教學 教部年編32億
猜猜我是誰 9騙嫌遭逮
休學考公職 關中：個人選擇
陸日緊張 台日企業合作暫無慮
越南美髮大賽 眩目耀眼
孫越：陶大偉是個很有感情的人
建國百年鈔特殊號 市場看好
追思陶大偉 馬總統鞠躬
同志調查 3成5曾遭親密暴力
高市警緝毒 藥頭毒蟲落網
下週油價可望大降7角
總統親電慰留 高孔廉考慮留任
海運公司懷孕歧視 北市開罰
領土糾紛 日航飛陸班機減少
南韓賑災物資陸續運往北韓
通緝犯揮刀拒捕 中槍送醫
大和證估友達Q3虧1.28元
愛瘋5料上市首週末熱賣千萬支
聯準會祭QE 股市強吸金
經長：會助友達度過難關
亞股漲 新台幣午升1.73角
工程引民怨 港務公司允善後
逾5千緬難民嬰獲泰國出生證明
強擄性侵外勞 指留經血罪難逃
重劃設計路不通 永康居民抗議
債信不良 冒名求職貸款遭判刑
總統慰留 高孔廉：慎重考慮
爭南海 陸加強海南國防建設
九二一防災 學童地震避難演練
新北首座防災公園啟用
嘉市大樓火警 疏散270人
國家防災日 總統肯定學子表現
國軍神弓操演 命中率逾8成
宣傳防流感 胡志強比喻如保釣
30所安親班查核 安全疑慮大
越陸同聲 維持南海和平穩定
看好獲利改善 美林喊進友達
陸反日抗議 41%日企受影響
台股收盤漲27.04點
李新穎籲台商到墨西哥投資
習近平：捍衛主權 永不爭霸
陸委會：絕不流失台灣主權
地震核災推演 模擬強震發生
台生活用品及專利品在韓促銷
台股紅盤整理 收漲27點
王立軍案24日宣判
學者：ECFA仍未到深水區
10月台指期漲13點
油症立法 衛署盼討論認定標準
涉掏空資產 金尚昌總經理遭押
日執政黨魁選舉 野田連任
笑看意外兼戴名表 陝官丟職
10月電子金融齊漲
軍方：軍購案結餘款依規定繳回
電子走高 台股收小紅
副總統：三業四化提升競爭力
中鋼子公司及華碩赴墨西哥設處
扁轉診北榮 北監：曾問過馬偕
陸日緊張 學者憂產業斷鏈缺料
日執政黨魁選舉 野田高票連任
小英：台印應儘速對話合作
十一長假資金緊俏 陸央行注資
催生國家級月世界 高市整設施
墨西哥拉美旅展 台灣攤位吸睛
遊壽山 當心猴蛇羌攻擊
狐臭術後皮膚壞死 醫師判賠
金沙中國擬在澳門建新賭場
警拚春安績效 教唆偷車起訴
版畫聯展 刻畫嘉義鹿草之美
三大法人買超台股75億元
立院審倒閣案 朝野各述立場
陶(吉吉)憶父 幽默感是最珍貴禮物
傳統皮影戲 逗趣宣導菸害
蘇貞昌：綠對中政策納亞太情勢
蘋果地圖烏龍多 釣魚台分兩個
澎湖聯信操演 漁船誤闖
蘋果地圖出錯 諾基亞把握機會
總統：行善低調 揚善高調
要不要上訴 友達陷兩難
台籍船保釣 駛近釣魚台
化解積怨 大陸鐵老大限薪
活化資產 中油北市土地招商
李娜赴日參賽挨罵
綠委質疑高薪 存保澄清
陸克文：中日可控制釣魚台局勢
女毒販擁槍遭逮 推給通緝男友
通緝犯持刀拒捕 警開槍制伏
新台幣兌美元升5.8分
歡唱朋友歌 送陶大偉最後一程
推廣公用頻道 南市辦宣導活動
台中花博會 彰投盼共襄盛舉
彰縣啟動閱讀列車 開拓視野
好心收留網友 證件反被偷
李應元：存保等單位年薪過高
前台聯主席蘇進強現身陸論壇
北韓漁船越界 南韓鳴炮警告
土搜救隊員憶921 心有餘悸
土搜救隊員 難忘台人溫情堅毅
跑道重安全 民航局邀業者溝通
營養午餐剩飯菜 減輕弱勢負擔
紹興社區居民陳情 盼台大停訟
圖書巡迴車 助新移民重溫語文
建北高架路面更新 用路人注意
網路遊戲幣換軍火 商人遭法辦
宜蘭三星鄉長補選 藍綠推人選
台籍船航向釣島 船公司稱試航
兩場大地震 牽起台土人民情誼
陸男開日系車 遭鋼鎖擊穿顱骨
大鵬駕駛薛晨浩 長眠空軍公墓
大陸官員太保守 歐媒受不了
別小看她 奶瓶大早產兒爭長大
菲特使赴陸 黨對黨談南海
布娃娃達人 童趣滿屋幸福洋溢
美天生無臂女 靠快樂腳教書
擁抱靈貓土耳其 樂觀看待前景
愛瘋5瘋港 陸客軋腳牟利
Google將關閉陸音樂服務
陸經濟前景 人行顧問不樂觀
不敵網路書店 儒林吹熄燈號
WTO看壞 下修全球貿易成長
鴻海集團入股台揚
台土塑橡膠工業展今簽協議
歸隱山林前 溫家寶再提政改
秋遊宜蘭 體驗慢活
王小棣作品 北德影院放映
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
高捷到岡山 陳菊允年底通車
經典賽資格賽 中華28人名單
南韓鳴砲示警 北韓6漁船退去
不老棒球賽 阿公阿嬤同較勁
振興中區 台中將辦蘭桂坊之夜
福特野馬跑車 台灣限量上市
扁醫療團隊 美人士盼尊重家屬
嫌鄰播福音 美男放情色片拼場
囂張惡狼 大白天擄女外勞性侵
朱木炎案 IOC拒絕提供證據
秋節烤肉食材 希望廣場全都賣
國道回數票 11月起回收
美新型魚鷹運輸機 在日首飛
搶攻秋節市場 南投推典藏茶
政府決心推經改 印股大漲
政院：拚經濟 不捲入政治紛擾
北韓船隻越界 南韓開火警告
鴻海建漢參與台揚私募18億
美麗灣：2月已配合停工
集保與巴基斯坦簽MOU
塞納河畔好萊塢 盧貝松夢成真
學者：兩岸都應開放陸生限制
亞洲盃男籃 中華輕取烏茲別克
菲總統：密使緩和主權爭議
運動中心被指收費高 北市澄清
山老鼠拒捕 警負傷制伏
北榮檢診 扁等友人參與才受檢
廣告創意獎 徵件較去年增8成
檢提訊李宗瑞 查資金流向
憂 大陸大學生近視率近九成
凱特上空照 英國狗仔拍攝
優惠若取消 學校電費估增7億
鴻海網通版圖擴至局端設備
聯繫道通車 減少大里車禍
環保團體從空中見證土地傷痕
新恐懼記憶 可從大腦移除
男嬰遭燙傷 幼兒園長遭訴
新版天然氣價公式 10月有譜
柔道亞錦賽 蔡明諺挑戰連霸
偷雞被逮辯抓來玩 慣竊遭訴
不知送紅包犯法 陸配獲緩刑
印接連試射烈火四和烈火三飛彈
合庫金增資 原股東認購9成
未來車展 華碩與BMW合作
學者：大陸不可能走向民主
上市公司市值21.33兆元
性侵前女友 男獲原諒判緩刑
本周台股指數漲0.21%
逾4成日企因釣島事件有損失
天主教廣告 籲港對症下藥
國防部：軍購結餘款均報繳國庫
菲反恐行動 救出陸籍肉票
新台幣收升 升值壓力仍在
日本羽球賽 戴資穎晉4強
十大經典好米得主25日出爐
要希望不要補助 新農人寫心聲
中油推液化天然氣價格合理化
港銀行對陸貸款 金管局籲警惕
台灣一直線觀光活動 東京登場
轉診北榮 扁首日檢查腦頸胸
陸：與日建交紀念活動已受影響
立院審倒閣案 22日記名表決
經部：全年出口轉正機率不大
關懷銀髮族 10/6同步健走
控三星侵權 蘋果在德栽跟斗
重教育 清大紀念吳國楨孫立人
倒閣案表決前夕 朝野動員
北市信義士林 輕齡屋貴很多
倒閣案表決 林中森坐鎮立法院
陸通告 赴日遊客高度注意安全
金門迎城隍 專家：申遺強項
泰女整形癱成植物人 密醫自首
入股台揚 郭台銘：打群架有力
低碳台灣特展 金門展出1年
批踢踢當機半天 網友喊崩潰
英媒：胡錦濤可能保留軍委
東星災民告建商 判賠3.4億
學者：胡規習隨 但軍事漸強硬
淡北道路建不建 北市再槓新北
民間923保釣遊行 新黨響應
釣島地址在日本 愛瘋5惹議
曾俊華將訪台 參訪文創園區
受益CPR 婦鼓勵民眾學習
英多數癌症案例 送急救才發現
入股台揚 郭台銘：商貿空間大
馬利叛軍嚴格執行伊斯蘭律法
投資科技 郭台銘：政府多獎勵
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重視行動執行力 陳(沖)展現決心
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基本工資案 政院24日審查
日美離島軍演 恐加劇釣島齟齬
蘋果迷吐苦水 愛瘋5有刮痕
洽談經貿 美APEC官員訪台
猿象激戰 球迷失控丟水瓶
英財政部將對頂尖富豪加稅
60漁船赴釣島 政府注意情勢
桃猿封王 本土投手當英雄
桃猿踩象登基 下半季封王
玩生存遊戲跌坑洞 男子摔斷腿
白俄羅斯選國會 反對派籲抵制
做環保 日女縣長發揮在地精神
桃猿火力旺 後段棒次異軍突起
釣島爭端 俄專家：有望妥協
大馬部長：大學畢業無失業問題
蘋果創辦人：人類將成電腦寵物
大馬報考台灣華語測驗人數暴增
藍：金溥聰駐美 美樂觀其成
祖母過世 張錫銘本週戒護奔喪
連續6局得分 牛隊一吐怨氣
日媒：大陸反日潮漸平息
低收逾13萬戶 較去年增2成
季節因素 8月失業率恐再升
日警登釣島、中國警告侵犯領土
倒閣風暴過後 陳冲「硬仗」才剛開始
王立軍輕判15年 當庭表示不上訴
保釣! 台灣漁船出海、中國2海監船「領海巡航」
杰拉華轉強颱 中秋賞月恐泡湯
馬英九數度慰留 高孔廉同意留任
富士康太原廠外員工群毆 今暫時停工
全國新住民火炬計畫啟動 移民署感謝民間單位贊助
8月失業率4.40%人數50萬2千人 亞洲4小龍最高
月薪傾向緩漲 王如玄：我會負責到底
國民黨副主席蔣孝嚴南昌演講「請把我算成江西人」
華府動物園甫出生一週貓熊寶寶不幸夭折
繳不起簽約金 浮洲合宜住宅四分之一棄購
南方澳漁船出發 25日清晨抵達釣魚台
台彩「快樂刮」活動 三峽老街登場
英人慧眼識名畫 投資報酬千倍
建仔重拾伸卡威力 首局3滾地
建仔伸卡球飆速 打者揮空挨K
王建民好棒 生涯首度二壘安打
王建民4局失2分 無緣勝投
王建民復出先發 4局失2分
王建民復出 失2分未能勝投
林哲瑄4度升上大聯盟
日媒：陸2艘海監船入日領海
規模罕見 台產官界75人抵印
印度土石流洪水肆虐 釀26死
油價高點回落 中長期易漲難跌
夏威夷影展 台灣電影成焦點
王建民：回到過去投球方式
反日示威趨緩 日企陸廠復工
納維斯塔賽妮妮失穩 收46名
杰拉華可能變強颱 影響待觀察
東北季風增強 北部涼爽有雨
宮城外海 日漁船撞巴拿馬貨船
題材多 台股聚焦電子股
隊史最佳後衛 林書豪有機會
8月失業率4.4% 略升
東海南海情勢 軍方備緊急計劃
以若攻擊 伊朗：引爆世界大戰
陸2海監船駛入釣島12浬
日媒：陸海監船續入日領海
台股開盤上漲5.74點
日：陸2艘海監船侵犯領海
陸海監船再近釣島
韓媒：北韓成立西南戰線司令部
王立軍4項罪名成立 判15年
宜蘭漁船赴釣島 軍方海空監控
新台幣升1.02角
石素梅：經濟數據定期據實公布
傳售鴻海大馬電視廠 夏普股漲
朴槿惠支持率下滑 安哲秀飆升
富士通拚重整 傳求售晶片事業
大陸反日 南韓觀光得利
復甦疑慮 美投資人競買國庫券
歐債解藥談不攏 歐元續軟
王立軍獲刑15年
王進旺：絕不會聯合大陸護漁
民調：一對一朴槿惠落後安哲秀
王立軍數罪並罰 獲刑15年
勞團政院前要求 調漲基本工資
恐保釣失控 陸3招降溫
雲端研討會登場 開發平台亮相
納維斯塔菁英賽 妮妮收46名
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日干擾捕魚 總統：漁民憤怒
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張鳳強案 高華柱：尊重程序
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港法律學者稱王立軍刑期合適
失業率略升 政院：就業市場穩
台灣漁船赴釣島 日方關切
爭釣島 專家：中日開戰機率低
互設機構 總統：台港關係改變
釣島爭議 漁民盼重獲傳統漁場
政策無感 主計長：共同努力
經長：9月上半月出口轉成長
吸毒當病治療 泰大規模戒毒
杰拉華轉強颱 影響台灣機率增
暴動平息 富士康太原廠暫關廠
教長：重新統整十二年國教預算
四小龍痛苦指數 台低於星港
國道計程 估日增捷運或公車價
抽查美白化妝品 6件標示違規
巨蜥球蟒進校園 學童爭睹
世界觀光大會將在巴拿馬召開
宏都拉斯咖啡出口大幅成長
民間保釣大事紀
嬰兒腦死捐器官 10月擬開放
商討對策 日外務省次官訪陸
政府雲端標案商機 電信業角逐
基本工資案 藍尊重政院綠籲漲
入股華一銀 富邦金不評論
越南促外資投資興建機場
新台幣午升9.9分
將任新職 林中森感謝黨內支持
百億銀彈到 太陽能股翻紅
富士康：太原廠外騷亂無關工作
北市抽驗食品器具 7件不符
副總統向日議員重申釣島主權
失業率新高 藍建言綠問責官員
私校公共化 教部擬定免試比率
釣島爭議中 今井正訪台
今井正將來台 說明釣島作為
婦酒後爬招牌 警苦勸救人
電動公車走國道 續航力考驗
企業：重視技職 保留菁英教育
台股收盤漲13.71點
與民營電廠協處 經部態度轉硬
醫院內偷皮包 男落網
重啟漁業談判 日盼正面回應
前7月實質平均薪資微降
搭艦保釣 藍委提案綠委不跟進
漁民保釣 海巡署成立應變中心
10月台指期漲15點
台股盤整收紅 漲13點
高華柱要求美國工業互惠
防矛盾惡化 港嚴懲陸水貨客
雙溪山藥節 推優惠遊程
10月電子金融齊漲
豐興鋼筋價本季首度反彈
太原廠暫停工 鴻海：隨時復工
富士康太原廠 可能關閉3天
台股黑翻紅 小漲13點
漁民保釣 國軍掌握應援
嬤彎腰抱孫 胸椎應聲骨折
民團質疑江案軍方求償態度消極
秋節食品不合格 桃縣要求下架
王立軍妹：無法但必須接受判決
富士康太原廠暫時停工
無照校舍 胡志強：安全優先
日中經協訪問團 取消訪陸行程
鴻海入主台揚 巴克萊正面看待
友善校園頒獎 教師多元關懷
查扣神仙水 7萬人次免受害
扁轉北榮 曾勇夫：無政治考量
陸海監船漁政船接連接近釣島
王立軍案大事紀
日若驅離台漁船 海巡署將介入
笑氣濫用 北市加強查察
美麗灣環評 環署：無法源接手
瓦斯桶無處放 內政部助設專區
牛樟木價飆 尖石鄉盜採頻傳
台女暈倒 迪士尼：個別事件
身邊人入獄 薄熙來前途難卜
釣島緊張 日經濟團訪陸延期
鐵血警成階下囚 王立軍案落幕
三大法人買超台股30億元
立委提案 東西國道改快速路
宜蘭漁船出發保釣 歷年最大
外配謀生路 培力廚房展廚藝
國慶煙火拚觀光 臉書按讚抽獎
阿拉夜店大火案 業者判6年
基本工資案 月薪傾向緩漲
樂觀看病魔 腦瘤師創作獲獎
多發性硬化症 口服新藥免打針
學童交通車安全 中市加強稽查
追殺三星 蘋果求償加碼7億
颱風擾中秋 蘭嶼綠島現退房潮
月薪若緩漲 王如玄：負責到底
涉信用卡詐騙 台男在菲被捕
中華電雲端機櫃 年底上市
李顯龍：仍會適當引進新移民
新台幣兌美元貶2.9分
騎贓車隨機行搶 警逮2嫌
朴槿惠為父親執政傷痕道歉
傾聽基層 梅克爾將開視訊會議
行銷台中 胡志強邀民眾喝咖啡
齡距離輪椅 獲德國紅點獎
美官員訪經部 盼促產業合作
來台旅客帶動 8月餐飲業績增
刷1次烤肉醬 15大卡下肚
垃圾丟包客 新北開罰
投資緩 M1B及M2年增雙降
全民運在南投 民間出錢出力
猥褻親生女 狼父判5年徒刑
菲報：菲陸存在深遠隔閡
8月工業生產轉正 歷年次高
賴清德：台日邦誼不應受影響
不忍父受苦 兒擬注射甲苯遭判
關切民眾生活 政院監控物價
越水壩引地震 13小時7次
生育事故救濟 10月試辦
敲詐觀光客 首爾將嚴厲打擊
釣魚台陰雨 風強浪高
少女輕碰就骨折 骨骼纖維化
紙風車獻禮 巫頂的天才老媽
北捷內湖線 奪公共藝術卓越獎
台11線遊覽車翻覆
國防預算 高：不滿意可接受
拾金不昧 陸客也做到
國泰世華上海分行准作人幣業務
德年輕人求職首選 汽車大廠
外資上周買超231億元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
來台旅客 帶動8月餐飲業績增
陸證實日副外相到訪 談釣島
照護癱瘓母20年 男獲孝行獎
新北封街搞鬼 祭10萬大獎
中華電攜百度 行動加值登陸
苗縣稽查烤肉器具 籲注意標示
乳癌篩檢新利器 高榮率先引進
陸團遊覽車翻 2重傷15輕傷
港特首民調 上任以來最差
基本工資案 政院：須陳(沖)核定
陸團遊覽車翻覆 重傷乘客送醫
開車拉K飄異味 男遭逮
菲自認貧窮家庭 季減80萬戶
小腸移植術將開放 美食任品嚐
海象不佳 保釣任務艱鉅
證交稅短收 立委質疑白忙一場
數罪並罰 王立軍：用餘生彌補
秋節有機位 台金包租客船取消
陳長文質疑 蔡辦籲先弄清事實
陸客團遊覽車追撞 無人傷亡
紡織廠重油外洩 污染南崁溪
後門事件衝擊 傳菲外長萌退意
為狗爭吵姪暴斃 家屬質疑死因
法務部：依法執行王昊條款
巴克萊：台幣長線看升
不滿前妻結新歡 男恐嚇遭簡判
政院：打造澎湖成世界級低碳島
成大生校內遊行 聲援保釣
綠帶黃化 屏市籲勿樹幹種蘭花
花蓮海岸彎路多 交通險象環生
陸客團花蓮車禍 10多人受傷
景氣復甦否 10月生產為關鍵
拍台北 金銀銅劇本將開鏡
呂：備釣島說帖託友邦UN發聲
石油工會陳情 籲緩遷五輕
台積電處分中芯2.69億股
拚經典賽 中華隊披新戰袍
與時俱進 新聞聯播擬改版
英加駐外使館 將合署辦公
英最古老木乃伊 不同人骨拼成
阿拉大火判刑 中市：引以為鑑
陸貿仲委設立香港仲裁中心
對陸出口停1月 日車企損千億
大陸仲裁案 涉港糾紛排名第2
中華文化產業會將在北京舉行
台灣名人賽 27日點戰火
大嘴巴進國際 參加紐約音樂節
M1B雖降 股市資金仍充沛
男子碧潭吸膠 遇警跌破頭
鴻海太原廠25日復工
曾俊華抵台 希望會王郁琦
失而復得 大馬女子讚台灣真好
國發基金通過智品貳創投案
防登革熱 高市府籲民眾配合
美麗灣拆不拆 東縣盼回歸法律
漁民保釣 府：保護合法出海
感念師恩 北市探訪退休教育者
產官學合作觀測溫室氣體
專家：陸航艦已有艦載機
失業率略增 學者：景氣待觀察
政院：打造澎湖國際觀光渡假島
美軍事科幻小說 台灣成題材
運送愛的書庫 學童獻卡謝司機
江案求償 軍方：不是玩假的
央行阻升 台幣收貶2.9分
漁船保釣 62記者隨行
十一黃金週 上海台味濃
釣島 大前研一：經濟影響有限
港第2季收支赤字71億港元
新型病毒奪命 SARS同類
傅(山昆)萁訪韓堤川 締結友好城市
經部：盼美大選後TIFA復談
高華柱：與日交流 和緩後執行
夏普售大馬電視廠 鴻海不回應
國發基金取消創投投資大陸上限
前屏縣議長 賄選將服刑
高市低收認定 基層批刁難
陸專家：王立軍被輕判
國際組織：中日將因釣島爆衝突
台達電參與挪威電動車充電站
保鮮膜熱變形 南亞：檢測不同
國發基金通過綠能設備輸出貸款
夏普陷困境 波及420萬人
限期3月拚經濟 企業不大認同
馬總統慰留 高孔廉同意留任
馮勝賢帶心 兄弟二軍成績亮眼
陸廟宇六百信眾 金門謁祖
詐領健保費 判醫護無償醫療
陸客花蓮翻車 巡迴醫及時救援
綠營鴿派抬頭 反對占主席台
18大前夕 江澤民北京亮相
金門縣長勞軍 感謝後送病患
外交部感謝歐議員肯定東海倡議
司改會：江國慶案國賠全民買單
台馬合作查獲毒品52萬錠
學者：亞洲國家誤判美重返亞太
棒協設顧問團 中職：不知情
日媒廣泛報導 台漁船出港保釣
雙北房仲 1成5停業頂讓
漁民保釣 宜縣府救護船隨行
今彩539開獎
9月出口 經長樂觀
金聯推平價租屋
威力彩開獎
遊覽車翻覆 3陸客重傷送醫
9項3K外勞鬆綁 增額逾萬名
8月新房貸利率 逾3年半新高
避孕調查 中國大陸最積極
台灣團參訪 印提產業專區構想
大象鳳梨酥陪泰人過中秋
iPhone 5銷破5百萬支
亞洲職籃挑戰賽 璞園開紅盤
是否再爆SARS疫情仍難斷定
西班牙領袖訪美 提振國家形象
國道計程收費 省時節能更重要
前世銀總裁左里克 來台演說
世衛：新冠狀病毒非類SARS
胡潤百富榜 近半富豪財富縮水
港府高度戒備新冠狀病毒
暴力未歇 泰南增設檢查站
陸：經貿關係受影響 日須負責
馬來西亞男網賽 王宇佐過頭關
陸委會：台港應加強司法等合作
總統：內閣努力1個月拿出成績
今彩539頭獎槓龜
富士康太原廠 無組裝新愛瘋
新書爆料：格達費擄女孩當性奴
數字令人不安 總統促創造就業
威力彩頭獎槓龜
亞太防制洗錢 明年評估大馬
東京車站紅樓 百年風華再現
地下室非專用 判男減價50萬
強颱杰拉華進逼 艾維尼又形成
近百船齊發 台漁民大規模保釣
陸：漁政船釣島護200艘漁船
西求助與否舉棋不定 德漸不耐
基本工資案 待陳(沖)最後拍板
島爭延續 日相聯合國發聲
富士康再投資河南近3億元
陸客花蓮車禍 陸官方表關切
謝淑薇排名新高 惜在日踢鐵板
謝淑薇排名新高 日網賽踢鐵板
美媒: 台灣最大漁船隊伍前往釣魚島護漁
三次會面多明尼加總統 洪淑琪談不可能的任務
台、日雙方首次噴水戰 漁船隊伍挺進釣島3海浬
北捷東門站中秋節通車 新通車路段優惠1個月
美週刊：臉書股價只值15美元 聞訊立刻暴跌
南韓調查：最不想遺傳到的特徵是「禿頭」
海巡12艦艇 護漁決心不輸日
必勝客周年慶 超值六重優惠好康
中日建交40週年慶 小規模舉行
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
阿米塔吉：兩岸保釣美保持緘默
台東地震 規模4.5
日媒：逾40艘台船近釣島
台灣漁船抵釣島外海 遭日勸離
台東地震 規模4.5
東北季風影響 北部多雲到雨
釣魚台延燒 加國店拒日客
愛瘋5概念股 第4季潛力佳
台灣會展產業展 主題綠色科技
法網站89街 獲最優良外國網
明年消費電子產品銷售 估增5%
加英兩國簽約 將共用國外使館
逾40艘台船近釣島 日警戒
少年Pi 紐約影展開幕片
雲端開發平台 目標先軟後硬
傳夏普推新面板技術售智慧手機
日媒：台船進入日領海
漁船進釣島海域 台日艦艇對峙
陳偉殷搶13勝 首局挨轟
西尋求紓困 助降歐元區利率
歐美股走跌 台股強勢整理
蘋果出棰 Google創新高
日媒：台灣漁船進入日本領海
台船進入12浬 與日衝突不大
陳偉殷戰藍鳥 第2局再失2分
陸日系車被砸 理賠與否等通知
提供避孕丸 紐約市教育局惹議
iPhone 5首銷低預期
台股開盤下跌1.86點
西航侵消費者條款 法院判撤銷
釣島護漁 台日艦艇水柱對峙
林來瘋 新球季十大焦點之首
釣島漁場難進入 海釣巨物不再
富士康太原廠今天復工
救歐債 諾獎得主憂快沒時間了
陳偉殷戰藍鳥 第3局回穩止血
今井正中午抵台 說明釣島作為
陳偉殷漸入佳境 隊友開轟相挺
傳中共18大 十月18日召開
總統：台美處於最好的階段
越警緝走私 查獲冷凍虎屍
新台幣匯率盤初走升
富士康鬥毆事件平息 已復工
陳偉殷挨轟退場 無緣勝投
公車機車相撞 女騎士身亡
陸可能成為全球第3大保險市場
彭博調查：原油供應連3週增
蘋果賊難防 紐約警察好忙
巴克萊升聯發科目標價395元
美官員台北演講 唯一公開行程
台北大安運動中心 邀民眾尬舞
餐後潔牙運動 向下延伸幼兒園
愛在暹邏導演 醞釀5年推新作
陸赴日遊急凍 逾十萬人退團
傳夏普新技術談判 鴻海不回應
經略印度 覓經濟腹地
基本工資案 勞資政三角關係
陸十一自由行赴台 平穩成長
殷仔爭13勝 6度失利
麻豆紅柚上市 果肉生吃皮燉湯
證券內線交易猖獗 陸嚴打
漁民保釣達成任務 9時返航
公總新大樓 有太陽能風力發電
今井正來台 討論漁業會談
韓陸外長會談 商東北亞局勢
黃宇琳康復 扮百花公主復仇
9月批發零售餐飲恐再衰退
甘肅煤礦事故 至少13死
漁船保釣 海巡護漁宣示主權
鴻海入股 台揚連飆3根漲停
保釣逼近3浬 捍衛漁權
總統：經濟受衝擊 持續援外
秋訪梅峰農場 在地蔬食體驗
生命回顧課程 長者談今昔
墾丁賞鷺鷥 感受白羽群飛之美
司院：每半年建置量刑資訊系統
陸民反日 貨幣直接兌換急凍
知名月餅店火警 2人灼傷
總統：年輕人展示台灣軟實力
台船陸船出沒 日海保疲於奔命
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
台股平盤上下狹幅整理
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
政府拚經濟 蘇貞昌：拭目以待
貧困所逼 傳北韓售黃金籌資金
沈玉琳扮鬼王 邀大家來搞鬼
台灣護漁保釣 陸網友：好樣的
陳偉殷挨轟吞敗 9月勝投難產
越中部民眾瘋沉香 入山林搶挖
隔週休勞工 最多4天中秋連假
秋節將屆 漁業署推廣水產品
公費流感疫苗 10月1日開打
不忍學生失望 胡志強贊助公演
梁朝偉賣房賺2億
台灣20大品牌 食品餐飲業入榜
遊覽車翻覆 重傷陸客狀況穩定
恐值15美元 臉書股價慘跌
修車獅子大開口 老闆判罰
陸網友讚台灣保釣 官媒登照片
賣漁具變養石斑 陳佳德拚認證
陸媒：首艘航母可能25日交付
美週刊：臉書股價只值15美元
個資法上路 影響行業多
張鳳強申訴 權保會26日處理
釣島爭議 總統盼美保持中性
高教工會調查 評鑑制度不及格
波音交貨 787夢幻機到聯航
中華民國駐瓜使館慶軍人節
總統：努力創造入TPP條件
薩國公共住宅 融資3千萬美元
漁民保釣 軍方監控釣島情勢
陸航母交接入列 取名遼寧號
逾6%橡皮擦塑化劑超標
教部：推大學自評 改評鑑盲點
惡意破壞加水機 業者怒揪賊
北捷東門站 9/30通車
工業生產連3升機會高
梁國新：台港互補 可強強合作
彭淮南：兩岸貨幣互換 協商中
釣島護漁 海巡沙盤推演準備足
台中精密園區動工 明年進駐
周麟夫婦出席中巴友誼餐會
阿里山新印象 10月中旬啟動
免費遊澄清湖 水公司研議
宜烏石港新生地 底價20億
漁民保釣 總統掌握並支持
腦性麻痺教師 把自己當活廣告
夫債妻被迫還 法務部研擬修法
高檔盤整 台幣午升1.43角
漁船海巡保釣 陸媒列頭條熱搜
面板短缺 新愛瘋供不應求
拿不到13勝 殷仔：狀況不好
阿根廷地區慶祝教師節
人行挹注資金 規模創歷史新高
日財相換人 日圓政策不受影響
斯國媒體專文介紹東海和平倡議
陸財富差距 進入危險警戒區
李前總統 提經濟3建議
釣島護漁與日對峙 立委讚海巡
中秋物資價穩 蛋黃酥漲
日海嘯巨型浮塢 漂到夏威夷
東門站新通車路段 優惠1個月
新北耶誕城 擴大全新板特區
強化安全 水頭港消防隊成立
今井正抵台 將拜會楊進添
海巡署：保釣人船平安返航
王金平盼降物價失業 人民有感
李前總統：沒工作 如何調工資
投資3億 日本電產進駐南創
夏普提重整案 銀行擴大融資
台股收盤跌34.17點
種蒜有登記 產銷免煩惱
暫定執法線內作業 政府護漁
男傳輕生簡訊 燒炭幸警救回
台股盤整走低 收跌34點
英媒：墨西哥製造挑戰中國
10月台指期跌20點
強颱接近 28日影響台灣最劇
東門站通車 紓解台北車站轉乘
支持保釣 成大生遊行
央行：房市交易量縮 房價仍高
10月電子金融齊跌
央行關注20家進出頻繁外資
傳產跌幅加重 台股盤整收黑
陸航母入列 學者：臨近18大
新型病毒謎一堆 無人傳人證據
促交流 兩岸執業醫師聯盟成立
韓調查：青年最不想遺傳到禿頭
陳(沖)施政報告 台聯將杯葛
個資外洩 多源自委外
免試試模擬 建北抽籤率百分百
發票千萬獎 64291909
港商界：盼台灣放寬投資限制
簡立峰：終結22K 靠想像力
幸福企業職場調查 穩定是關鍵
釣魚台護漁 王金平：朝野支持
陸航母入列 詳情仍待公布
Google新平板將登日
破壞後視鏡又刺傷人 男子判刑
遠東攜手元智 培訓生直接就業
現代汽車在陸設立汽車金融事業
那斯達克亞馬遜攜手 造金融雲
諾基亞推兩款Asha觸控手機
三大法人買超台股23億元
保釣攻防 台日艦艇水柱對峙
王金平：博覽會讓台灣茶藝發光
台美專家層級經貿對話下月展開
PC典範轉移 台灣產業需調整
甘肅煤礦意外 20礦工遇難
聯發科估明年陸智慧手機3億支
今井正見楊進添 說明釣島作為
聯發科：智慧手機戰中站穩腳步
迷姦男大生 男判11年半
陸：釣島問題不容忍 保持磋商
資金趨緊 人行天量逆回購
總統：全球衰退恐比4年前嚴重
大仁哥又青姐入圍金鐘男女主角
彭淮南：上半年經濟成長仍遲緩
扁北榮檢診 呂秀蓮：善意合理
陸團遊覽車翻覆 司機函送法辦
金門首家汽車代驗廠 便利驗車
印尼航空生力軍 台籍空姐吸睛
田尾公路花園 騎鐵馬甩熱量
電視金鐘入圍名單公布
旅途竊車代步 德籍男被捕懊悔
桃縣出現登革熱病例 加強消毒
新台幣兌美元升2.8分
帶資優生 得獎師重情緒管理
見證人不在場 代筆遺囑無效
豐原郵局募愛心 送弱勢童月餅
楊進添會今井 嚴正表達立場
看病App 屏基醫院一指搞定
公銀拉高利率 一般房貸破2%
陸學者：航母入列 展保釣決心
藍營：基本工資月薪時薪應同漲
念念古早味 封仔餅宅配解鄉愁
馬若德評毛澤東 7分過3分功
海巡備案 特勤泅水護登島
就是要烤肉 颱風來沒人退訂
陸股量縮續黑 航母概念股活躍
世界旅遊論壇在陸 日本不去了
彰縣中秋晚會 經典民歌傳唱
港：盼兩岸三地成經濟鐵三角
違規小型車拖吊費 新北擬調降
少年嬉鬧致人重傷 判賠69萬
人民幣旅支 美國運通盼發行
台港結合優勢 汽車零件商機大
台船向日船噴水 日政府抗議
金門抽驗秋節食品 1件不合格
傳陸首艘航母艦長為張崢大校
師疑染愛滋 北市召開諮詢會
又是島爭 陸韓蘇岩礁起爭議
吃顆蛋黃酥 走12公里才消耗
誆辦假扣押 男詐財遭起訴
王月蘭基金會 捐助高市弱勢童
頤和園養售大閘蟹惹議
102年清明 4天連假
看國慶煙火 8線免費接駁車
黃岩島爭議 菲特使：未達共識
陸製燈籠含致癌物 越加強查驗
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 １週旅遊天氣預報
左里克讚台灣 籲超越邦交觀念
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中秋拉警報 腹瀉急診多
遼寧艦交付 胡錦濤登艦視察
月世界中秋音樂會 賞月嚐土雞
警破詐欺集團 逮4人
釣島紛爭 陸客棄日改遊南韓
桃色陷阱擄人強盜 警逮5人
北韓國會開議 未提經濟改革
台灣20大品牌 HTC蟬聯第一
總統府秘書長 27日交接
高鐵桃園站 擬建名牌購物城
為陪聽障兒 製圖師變特教媽咪
陸補助節能電腦 10/1上路
玉山銀申設雪梨分行 金管會准
販毒黑吃黑 8人被訴
男攜女兒欲跳樓 親情喊話救人
中市查 美容瘦身業多未立契約
傅(山昆)萁訪韓 行銷花蓮觀光
左里克：ECFA讓兩岸皆蒙利
左里克：化解衝突 台灣可發揮
菲外交部：部長不會辭職
美資深官員：免簽帶動經濟活動
南瀛民俗藝術節 13外團獻藝
AIT高雄分處新聞官就任
爭主權 陸發表釣島白皮書
金門流感疫苗 10據點接種
71歲阿卡多 抵台先吃小籠包
酒莊定義不同 美法葡萄酒大戰
侯孝賢：武俠是華人重要類型片
政府護漁 寸土片石在所必爭
高雄地震 規模3.3
看好越南車市 納智捷參加車展
中秋送禮 環署籲選環保包裝
港8月進出口值回升
外交部：代理制健全 無空窗期
中市自治條例 住宅區拒網咖
負面關注多 WiMAX業者苦
陸媒：訓練為遼寧艦主要功能
月餅熱量高 1個熱量近1餐
無感染個案 港嚴防新冠狀病毒
LPGA台灣賽 蕭萬長邀球迷
蘇貞昌盼TIFA談判順利進展
桃園觀音 榮獲十大經典好米
台船保釣護漁 英媒關注
央行進場 台幣小升2.8分
十大經典好米選拔揭曉
左里克：大陸政權出現轉變跡象
專家：遼寧艦至少2年才能作戰
育苗3D人才 中華電展現成果
楊進添會今井正 閉門談2小時
雲林台澎電纜 公聽會前暫停工
壽險投資房地產 須留意法規
楊祐寧李千娜 金鐘雙入圍
匯豐：Q4看好風險性資產
打造紫色山城 梅山栽藍花楹
主計估GDP成長率1.66％
韓寒：盼老婆和前女友和睦相處
農委會抽驗藥物殘留 時間縮短
菲和平盃足賽 中華逼和澳門
女師墜橋案 檢再提非常上訴
空巴母公司和英航太合併遇波折
國泰世華銀獲准設雅加達辦事處
建北抽籤率過高 衝擊免試制度
痛苦指數雙指標 9月可望回降
摩根大通料陸年成長7.6%
巴西選舉趣 歐巴馬大戰蝙蝠俠
用電補貼5大產業 監委調查
大規模保釣 馬：堂堂正正護漁
基本工資案 政院態度審慎
左里克鼓勵台灣持續經濟改革
金馬創投入選 女影人表現亮眼
麻六甲海峽安全 星馬印共維護
蔣友柏：不取悅他人才能創新
台港經貿協議 雙方不同步
馬利籲聯合國立即圍剿叛軍
學者籲巡弋釣島 為談判做準備
城隍廟前許願 街友盼脫離流浪
LPGA台灣賽 魏聖美掀話題
放寬外籍看護申請逾3萬人受惠
閩浙新探測站 可監測釣島氣象
過度用手機 小心變猿人族
購巨額點數恐有詐 警方籲通報
摸黑偷10噸檜木 價值上百萬
住院北榮 扁覺連如廁都有監視
汽機車考照 擬先上安全教育課
基本工資案 馬促政院妥適決定
風災3週年 長榮送愛到台東
李遠哲獲頒法國國家功勳勳位
許典雅：鼓勵大家帶國旗
威達雲端 搶攻有線電視版圖
台商投資台灣高峰會28日登場
海基會人事異動 馬盼經驗傳承
拉加德：成長恐降 歐美需行動
竹市世博台灣館OT簽約
綠能：退場加速 最差時刻將過
緬甸改革快速 衝擊東協
國慶煙火在苗栗 飯店業搶商機
沈慶京：大陸GDP保8難
記者採訪保釣 嘔吐不忘作業
8月燈號 恐連10藍
塗佈紙有傾銷 11月終判
臉書疑洩舊個資 法政府促說明
監委調查用電補貼 台電不解
今彩539開獎
夜市迷路尋親 新疆老婦讚台警
左里克：陳水扁任內引發衝突
蘇貞昌：政府體制應二級化
賣地案 德安高層改判無罪
大樂透開獎
台灣印度洽簽ECA 明年啟動
台船進釣島海域 日政府籲冷靜
希拉蕊重申美國經援埃及
安卓用戶破5億 谷歌前景佳
勞委會：企業顧勞工是社會責任
婦人採愛玉跌落 遭鋼筋穿腿
高鐵桃園站 國壽擬蓋購物城
研究：主管不易得心臟病
台漁船保釣 登日媒頭條新聞
公路總局貼心 設綠蔭上學步道
桃園毒虐犬頻傳 網友籲緝凶
計程收費 不增短程太多負擔
假買貨真詐財 銅製品業者受害
與未成年少女車震 男判10月
福斯年度盛會 星光閃閃
中市映像流動 好電影巡迴校園
雨季每天豪雨 曼谷頻傳水患
出國停保存廢 台商僑民有話說
大馬洗錢活躍 警追查不手軟
西國告急 籲ECB公布購債量
不當開車門致人摔車 女嬰摔死
謝長廷：政府應保釣 否則下台
台船近釣島 日與那國官員吃驚
歌林資產標脫 台中高雄搶手
國壽開發桃園 擬投資200億
假求職真詐財 警逮3車手
為追星 陳怡如成飯店總經理
奇美電現金增資收足股款
本洲污水廠裁罰 高市訴願成功
副總統：讓品牌領台灣走向國際
漁民：團結保釣 日本不敢猖狂
IMF施壓歐洲 考慮希債減記
一時性起易受孕 濫用墮胎藥
憂獲利復甦慢 標普砍索尼信評
感謝付出 李沃士表揚績優教師
Google：地圖使用看蘋果
降血壓膽固醇 每天9餐好處多
國體場變棒球場 高市澄清
星貿工部：仍需適度引進外國人
好書交換日預算遭砍 地方請命
日媒：台船全駛離日鄰接海域
陸遼寧號航母服役 展示軍力
大樂透頭獎槓龜
幾內亞比索籲國際協助打擊毒梟
今彩539 頭獎 5注中獎
癌細胞轉移骨頭 新藥不傷腎
亞洲人口老化 退休金制度堪憂
阿富汗佛寺遺址 恐遭陸企破壞
漁民和平保釣護漁 漁業署肯定
健保爭議封地 北市盼解封多贏
教育即創意 師鐸獎良師育才樂
泰國公開賽 盧彥勳首輪敗
楊進添會今井 堅持釣魚台主權
亞職男籃賽 璞園加班險勝
李文斯頓好投 象踩猿
陸漁船金門擱淺 5船員獲救
美消費者信心 衝上7個月高點
美華盛頓州 首現殭屍蜜蜂
日本交流協會會長抵台 不發一語「快閃」
蕩盡家產? 傳北韓賣黃金換外匯
台灣漁船保釣 中國官媒頭條報導
中國首艘航母「遼寧艦」 正式交接入列
日媒報導: 台灣海巡船入侵尖閣諸島、日艦遭噴水柱
THERMOS真空保溫瓶 獲頒環保標章
新竹市世博台灣館 OT案簽約
兩岸稅法研討會 主題《稅捐證據法制探討》
中秋節神氣家族齊歡聚
王如玄:本外勞工資若脫鉤 台灣將成血汗國家
日本特使訪華 不歡而散
羅姆尼對台海兩岸談話 遭指「消極、無為」
外媒解讀: 中國航母「要形成戰鬥力還需時間」
太景奈諾沙星獲選 首批適用「兩岸藥品研發合作專案試辦計畫」藥物
強颱杰拉華海警 最快今晚發布
前大園鄉代主席游象經 自宅遇害身亡
「華語文能力測驗」11月正式考試 報名至10月3日止
基本工資漲不漲 陳沖今天將決定
拍板定案！ 明年春節連續假期9天
解酒易！ 花旗蔘茶解宿醉提精神
日媒：夏普獲銀行1800億日圓貸款 將裁員上萬人
臺中爵士音樂節 10.20上場
月薪視GDP、失業率調漲 王如玄遞辭呈
三星銀河Note II 9/26日在台發表
明年金價 德商銀喊兩千美元
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
日媒凌厲問 保釣者堅定答
林永樂27日返台接外長
稱冠美金榜 PSY願半裸馬舞
地勇案外案 高市副議長列被告
日船驅離花招多 海巡逐一破解
衝到距釣島2.1浬 漁民喊爽
餐廳備佳餚 填飽保釣漁民的胃
漁民：貫徹護漁 馬總統做到了
43%亞裔美人支持歐巴馬連任
今年萬聖節 老美花費將創新高
世界棒球經典賽 台中首度辦賽
洛城畫廊博覽會 台藝術家參展
夏普手機事業 擬與富士通合併
美股紅翻黑 台股待量
多頭仰賴量能助陣
豪雨侵襲 英多處洪澇災害
法國會凍結預算 減議員津貼
杰拉華速度 決定中秋節天氣
日相聯合國演講 台僑將抗議
西民眾示威遊行 籲政府下台
人染豬流感 加國確認1例
委國總統競選連任 反對黨抨擊
潘基文促巴拉圭開啟政治對話
國際品牌 食品業康師傅居冠
夏普傳擬向日3交易所申請下市
高處不勝寒 蘋果連2天拉回
夏普傳獲銀行貸1800億日圓
費城Fed總裁砲轟QE3
台股開盤下跌31.36點
校外租屋糾紛多 教部彙整案例
遭點名下台 尹啟銘：有則改之
香菸當伴手禮 毛治國致歉
出口商拋匯 新台幣升9.7分
生育旅遊 加州正盛行
韓媒：北韓核試場遭颱風侵損
陸日外長會 釣島問題保持磋商
陳德銘：陸經濟續成長7%以上
中日外長 傳聯合國場邊會談
日自民黨選黨魁將投票
流亡藏人：西藏變為巨大監獄
王如玄：勞會版本未過會負責
1個月有感 尹啟銘：高度期許
李鴻源：捍衛釣魚台主權
雅虎執行長整頓 財務長換人
港片寒戰 釜山影展開幕片
釣島附近 陸船全部消失
RIM推BB10新黑莓機
換銀行金援 夏普考慮裁員萬人
調查：孩童做家事能力不及格
傳豐田車撤銷陸10月生產計畫
東門站通車 公共藝術先睹為快
德法院：難說三星侵權蘋果
楊潔篪：釣島是中國神聖領土
看戲了沒 劇場藝術節南投上演
立委獻花送柚子 肯定王如玄
交部：改搭公共運具 月省4千
巴西批評美國 否認保護主義
港片「寒戰」 釜山影展開幕片
林益世案外案 蔡昌達交保
飛機不開窗 羅姆尼：很危險耶
墨西哥盼擴大巴西汽車市場
台北世貿中心創紀錄獲殊榮
溫室氣體減排研習會10月登場
台經院：8月製造業景氣連2升
月餅餡料抽驗 北市查驗都合格
韓媒：北韓漁船又越海疆界
製毒工廠藏郊區 2人送辦
量能不濟 台股跌破7700
夏普提再生計畫 鴻海不回應
袁健生：保釣爭議 美反應克制
釣島抗議成功 漁村整補待漁汛
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
陸在非洲設31所孔子學院
彭：盼明年人民幣納入外匯存底
陸媒指蒙牛誤導嬰幼兒消費
文化部預算 兩岸交流1.3億
恐伊斯蘭症 穆斯林：立法解決
關懷造口病友 奇美辦聯誼
看屋指數 中南部增溫加速
科技業併購論壇分享經驗
地震避難演練 先護頭部
登革熱高峰 北市籲返鄉防蚊
陸：高度肯定江丙坤對兩岸貢獻
復興航空招募24名機師
台灣面臨人才綠能2大課題
菲巴士撞油罐車 9人亡
曾雅妮赴日參賽 備戰亞洲賽事
被誤姓李 豪小子一笑置之
公費流感疫苗 新北擴至60歲
夏普提再生 鴻海走弱
美亞太再平衡 不排除台灣
陸：釣島捕魚天經地義
巴拿馬經濟成長將維持10%
美貿易署專家團 10月訪台
有機村開花結果 北台灣有8村
陸傳輾斃抗議者 網友：可恥
副議長涉案重金交保 雄檢證實
消保官：超商月餅 比價不吃虧
臉書搞砸IPO 官司找上門
坦伯頓：市場對陸成長憂心過頭
馬國清真採購會 向台商招手
開庭隔天自殺 檢否認逼認罪
日媒：夏普治本 需與鴻海合作
自由之家：陸網路自由倒數第3
救夏普 日銀行團融資上千億
聯想利用主場優勢 挑戰蘋果
陸：兩岸研究簽旅遊安全備忘錄
前大園鄉代主席自宅遇害
鼓勵築夢 用3年打造高雄厝
海巡署：曾告知日本勿誤判情勢
因應景氣 勞委會備專案促就業
泰蘇凡納布機場噪音爭議再起
見證民主 留學生巡映牽阮的手
民進黨慶 邀歷任主席重返圓山
教長：北基星不能用在校成績
北市墜樓意外 1洗窗工人送醫
漁民保釣 總統：軍機艦都待命
自由經濟示範區 11月底報院
學生寫旅遊心得 有機會贏手機
美男水上意外斷指 魚腹內尋獲
海岸小黑蚊肆虐 許明財促改善
澎湖航班減 民航局：會注意
教長：102年提育人才白皮書
牧師米活化休耕地 做有機
點眼藥方法錯誤 角膜恐受傷
北京多輛日系車車牌被撬
總統：和平方式解決釣島爭議
新病毒症狀 WHO：發燒咳嗽
陸軍事專家：航母試驗還未完成
台股弱 新台幣升幅縮小
歐巴馬聯大發言 心繫總統選戰
基本工資案 陳(沖)將決定
王如玄：月薪緩漲難向勞工交代
瓜地馬拉中華民國商展開幕
連勝文遭槍擊案 二審十月宣判
彭：央行總裁是他最後一項公職
六輕南亞傳火警 無人傷亡
游錫(方方土)：3年計畫 拚國會過半
日自民黨選黨魁 石破安倍對決
洗衣店盜胸罩 內衣賊遭判拘役
中秋啖美食 三高族群宜分享
唱衰 蘋果相關概念股重挫
陸日外長會談 雙方願續溝通
低碳管理系統 助監控能源使用
駁週刊 許淑華：經得起檢驗
台股收盤跌64.50點
利息補充保費 藍委盼5千起徵
整頓松山車站 違停單車將拖吊
1個月有感 經濟部拚出口
親師團體互嗆 教長盼勿對立
五峰鄉長涉貪羈押 蕭烽政代理
安倍晉三當選自民黨黨魁
台股開低走低 收跌64點
安倍逆轉勝 當選自民黨黨魁
陸：支持兩岸工商界設辦事機構
10月台指期跌53點
近10年第4季 印巴表現佳
10月電子金融齊跌
電子弱勢 台股跌破7700
陸媒：不會用遼寧號與他國抗衡
德基民基社聯盟向柯爾致敬
消費券 尹啟銘：可行性不高
未來景氣 彭淮南：審慎樂觀
鄭天授：東海和平倡議有助和平
NCC：媒體市場集中慎作定義
岡山籃籗會 啖羊肉千人吃辦桌
烤肉不吸致癌物 戴口罩上陣
凱特上空照 700萬英人看過
加油打工女大生 國際彩妝奪冠
新冠狀病毒 丹麥現5疑似病例
逆光飛翔躍國際 將出征奧斯卡
昆山獲選陸最佳縣級城市
台經院：Q2築底 Q4好轉
新愛瘋大賣 三星新機沒在怕
三大法人賣超台股55億元
爭扁保外就醫 支持者苦行陳情
疑私審小學生 7師遭控訴
嘉義新港布袋 入選10大遊程
台北國際牛肉麵節 優惠開跑
林哲瑄上場打擊 3打數繳白卷
排班糾紛殺人 2男重判
台紀錄片參加巴拉圭國際影展
兩岸四地學者齊聚 談釣島問題
公建商機 推動保險業資金投入
保釣護漁 總統肯定國防海巡
互連擬免費 恐損消費者權益
公視補提 龍應台：沒時間表
產學雙師 樹德科大推企業導師
安倍成新黨魁 矢言奪回政權
102年春節 9天連假
雷帕黴素 失智症新療法
通緝犯撞警車 警制伏掛彩
選不到通識課 台師大生抗議
蘋果地圖菲島不見 網友酸陸製
廣州限售部分高檔房
陳(沖)關切颱風 指示加強整備
投市長：未委託人在外收回扣
Google將推新iOS地圖
受刑人獄中病逝 家屬出面控訴
疑毒品糾紛 男子遭友人行搶
儲油槽容量 民代籲修法
毛治國：轉乘票補貼政策可研議
查藏匿李宗瑞始末 檢赴彰化
沉迷線上遊戲 雙胞胎癲癇發作
澳門有人感染登革熱
新台幣兌美元貶4.6分
韓華志工贈弱勢家庭中秋愛心米
酒駕連坐罰 李鴻源：有困難
世界棒球經典賽 洲際球場亮相
從肯納到偏鄉 民進黨讓愛流動
超級TDR 11/6下市
7師適任問題 縣府：依法處置
鷹派安倍晉三 爭釣魚台立場硬
QE3效力減 台股Q4仍可期
抽驗市售瓦斯罐 全部合格
清算行建立 11月可存人民幣
中央社新聞學院 南台科大講座
經典賽首輪B組 洲際球場舉辦
在友人住處吸毒被逮 男嘆倒霉
港媒：18大在十一連假後
台英大規模合作低碳經濟計畫
加速印尼投資 鴻海徵先鋒人才
朱兆民：監所4成是毒品案
颱風攪局 竹縣中秋晚會延期
智慧型手機低價化 台廠利多
赴釣島宣示 立委籲李鴻源同行
如果兒童劇團 10月嘉市公演
8旬婦走失 女兒苦尋還摔斷手
基本工資月薪調漲 有條件施行
彰化花young選拔將開跑
永達盃國際輪網賽 27日開打
前大園鄉代主席命案 檢警勘驗
漁民保釣 呂秀蓮肯定政府角色
基本工資拍板 王如玄走人
蔡昌達喊冤 疑被挾怨報復
高階智慧型手機 LTE成標配
未經同意披露個人資料 港新罪
不懼景氣差 月餅銷售逆勢成長
史亞平授旗 勉台灣廚藝代表隊
反日情緒高漲 豐田車暫停輸陸
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
北市疑似工寮起火 搶救中
捷運分流更便利 盛竹如說分明
IPP購電爭議 台電將提訴訟
家中堆雜物 9旬婦住路旁
陳(沖)盼王如玄留下來打拚
資助弱勢生就學 師獲弘道獎
飛車逃逸警車追 男拉K遭逮
英預測：2013全球豬肉短缺
捍衛和平 南韓：堅決因應挑釁
屏東4名遞補議員 28日就職
NCC：中天倫理委員會開會少
影片危險關係 南韓預售秒殺
總統：十二年國教 不棄潛力生
寵物險商機 可望破億元
替同仁抱屈 尹啟銘哽咽
總統官邸旁 住宅地上權招標
黃波斯菊花海 中秋河濱好賞花
學成後不急返國 馬讚開明政策
少1分打2下 安親班傳體罰
僑委會改英文名 綠委疑政治化
北榮：扁發燒已治療中
港生交赴陸資料 被責侵隱私
海底電纜 台電：平衡台澎供電
校長扮孔子 敬師禮勉新鮮人
台北國際發明展 南開奪6獎牌
RIM拍MV 為黑莓10造勢
東海緊張 菲密切關注
王如玄：我累了 請辭回民間
入圍國際兒童影展 缺參加經費
東北季風起 黑面琵鷺報到
口湖鄉民盼台電停建海底電纜
春秋轉骨 中醫：重在補血氣
重慶設立道德風尚基金
工資有條件漲 晶圓廠：不影響
海外文化據點 新增倫敦莫斯科
英研究：智商越高愈容易快樂
經典好米 大甲米農4度蟬聯
越南車展登場 納智捷尬人氣
故宮南院案 供壽險業者參與
新冠狀病毒 港列法定傳染病
基本工資時薪先漲 月薪有條件
夏普將申請3證券交易所下市
弱勢盤整 台幣收貶4.6分
台商秋節聯誼下周花蓮舉行
殺女後自殺 妻兒賠錢
大樂透週五頭獎3億起跳
陳(沖)慰留王如玄 盼留下來努力
基本工資案 鴻海樂見施行
劉雲山掀18大宣傳熱潮
強颱杰拉華逼近 稍晚發海警
賞玩國慶煙火 苗栗週週精彩
滬指盤中破2千 逾3年新低
警被控教唆打人 媒體人撤告
六輕火警 南亞：不影響產能
拚選戰 綠擬作戰計劃
月薪有條件漲 勞團27日抗議
百貨吸貴客 買千不只送百
中市副局長 高鐵站摔倒骨折
陸專家：陸航母有些方面較落伍
東門站通車 北捷宣導分流轉乘
協商破局 經部批IPP拖延
基本工資大事記
保釣遇風浪 鎮長吐到假牙落海
綠再告夢想家案 特偵發交北檢
詐欺車手黑吃黑 遭揪眾毒打
美魚鷹機 最快28日移往沖繩
西總理：殖利率過高 將提紓困
伸手入窗偷鋼管 鄰婦是賊
購電爭議 台電2週內提訴訟
王如玄請辭 總統：會親自慰留
玩具槍恐嚇學徒 獲原諒緩起訴
羅琳首部成人小說 上市搞神秘
台德簽署 海關合作協議
總統將接見保釣漁民代表打氣
拚治安 新北列管十萬暫住人口
新病毒防疫 衛署將開諮詢會議
金管會：銀行資本超標
基本工資 投信：台股影響不大
勞團訴求漲工資 陳(沖)：抱歉
蘇案定讞 被害家屬盼司法救濟
基本工資 百貨：起薪高沒影響
黃金獵犬溺斃 飼主無罪
消除對婦女歧視報告明年完成
林永樂將赴立院 台日關係受矚
渣打下修台灣GDP至2%
盧明光：太陽能11月有望改善
志工夜掃遭撞亡 警逮肇事者
類SARS病毒現 世衛發指南
協處破局 台電批民營電廠
摩鐵開毒趴 臨檢搜出神仙水
月薪有條件調漲 綠批打壓勞工
投審會通過14件投資案
Note 2預購 電信四雄搶市
龍應台：台灣雖小卻有強大文化
經典賽資格戰 詹智堯替陽岱鋼
收治疑似新病毒病患 應隔離
綠：司法積弊 將推動改革
陸太陽能低價賣 歐商促課重稅
QE3遭轟 歐股重挫
寄情創作 吳東諺殘而不廢
台灣名人賽 百餘名選手參加
以雷射濃縮鈾 美首次批准設廠
住宅地上權 北市底價坪逾百萬
金門中秋博餅 8百餘人爭狀元
梁國新：併購結合強項彰顯價值
馬肯定江丙坤 勉勵林中森
歐巴馬爆料 太座非當總統的料
被控當選無效 趙天麟一審勝訴
疑壓力大 海軍少尉自殺
游象經家中遇害 街坊不敢置信
歐促和平處理爭議 外交部歡迎
巴基斯坦美女外長傳不倫戀
時薪升 兩大超商5萬人受惠
今彩539開獎
袁健生掌國安會 10月上任
鐵娘子王如玄 捍勞權不遺餘力
六輕南亞火警 雲縣開罰
歐銀推計畫 東歐北非商機多
馬總統提告獲賠 民進黨將上訴
藍駁壹週刊 政治臆測非事實
泰推平價陽痿藥 威而鋼降價
時薪漲 工程界：影響不大
巴國姐弟戀傳聞 主角背景相似
夫念亡妻 化大愛捐助社福
看景氣 德央行樂觀企業看衰
綠營會組頭說敗訴 藍：還清白
抗癌紀錄片 黑人捐新北供教育
瓦斯鋼瓶檢驗廠 金門添第二家
惠譽信評警告OBU放款風險
JK羅琳不排除再寫魔法童書
基本工資審議 學者籲提高層級
倪菀謙出殯 許淑淨送行
未多談台港 梁振英推一國兩制
金融業發展 短期鎖定亞洲國家
草總：打好國際賽帶動棒運票房
亞洲大學外籍校友獲歐科學家獎
葉冠亨申請調解 再度破局
印媒：日月潭是人間仙境
補充保費 藍委盼下限5千元
調查：全球3成員工不需辦公室
梁振英：港台陸合作禦金融風暴
工資案棘手 陳(沖)找平衡點
未申報攜日幣出境 韓男虧很大
法總統籲出兵弭平馬利內亂
陳(沖)：盡力挽留王如玄
惠譽信評：中國銀行系統風險升
今彩539 頭獎兩注中獎
自由經濟示範區 估明年實施
超級細菌現蹤 南非展開調查
反撙節抗議 希臘警民大衝突
經部：月薪緩漲給廠商喘息空間
張鳳強案 權保會改1小過
明年上半年可望達月薪調漲條件
歌壇傳奇安?維廉斯辭世
歐洲金融業 爭取亞洲買家
立委質疑濫補助 僑委會允改進
銀行正常放款覆蓋率0.74%
大馬千人集會 挺華文教育
金門明年完成排雷 邀國際見證
治水工程疑涉弊 檢傳水利官員
鷹派安倍晉三復出 陸韓警覺
月薪有條件調漲 王如玄請辭
亞職男籃挑戰賽 台韓爭冠
林聰明率團 參訪奧國技職教育
再不救氣候 恐死億人經濟跌
奈國水患 逾7萬人流離失所
日月光南韓第2工廠動工
柯林頓募鉅款 解決全球問題
希特勒出生老宅 令奧小鎮煩惱
林永樂啟程返台接任外長
賭場藏山區 專車接駁賭客露餡
安倍：堅持中日戰略互惠關係
小黃司機擁槍 火車站排班被逮
芮效儉：美難掌控盟友釣島舉動
Wikileaks' Assange speaks to UN from Ecuador embassy
Catalonia calls early elections in bid to seek autonomy
Egypt’s Morsi rejects rights to free speech that insults Muhammad
強颱杰拉華不排除發布陸警 腳步加快中秋賞月機率增
基本工資緩漲王如玄就下台？ 本外勞工資脫鉤才是最後底線
逃漏稅案上訴終審被駁回 艾未未：中國無公義
元大寶華下修今年經濟成長率 只剩1.38%
李光耀：提昇競爭力 應適當速度引進外國人
台北華國大飯店中秋節戶外BBQ饗宴
光輝十月！華泰王子大飯店 住宿、美食雙享受
民進黨黨慶使節酒會 蘇貞昌：發揚台灣巧實力
中華電信大墩、黎明服務中心 28日開張 !
不撤換財經首長 台聯要阻陳冲施政報告
新書稱破解Google面試題
NFL爭議判決 候選人齊聲批
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
焦點人物：情歌聖手安迪維廉斯
日相演說 僑胞聯合國抗議
伊朗總統聯大譴責以色列野蠻
日相野田：國際法解決爭端
涉反托辣斯法 龍鋒認罪
憂歐債 紐約油價跌破90美元
杰拉華進逼 東南部海域警戒
天候異常 巴西南部山區下雪
智利前總統巴舍萊支持度最高
玻利維亞礦工 發動全國示威
墨西哥8月貿易逆差近十億美元
日相野田：島嶼主權不可能妥協
僑民熱心 諾曼第分享台灣文化
英首相卡麥隆 首次訪問巴西
心心南管文化外交 法參院演出
駐荷官員投書荷媒 論和平倡議
歐危機起 英股蒸發232億鎊
歐美同挫 台股恐續拉回
索羅斯憂 陸成長模式玩完了
經濟部攜資策會 推台灣美妝
旋轉打氣筒省力 職校生巧思
伊朗總統聯國演說 美加杯葛
微軟助台南市 建雲端教育環境
辦慈善公演 搶救受飢兒
照顧者壓力大 出遊喘口氣
野田聯大演講 陸：自欺欺人
Google三星將共商抗蘋
快速充氣式夾板 提升急救效率
男子持刀挾持路人 已遭制伏
台股開盤下跌3.74點
傳夏普擬停美歐太陽能電池事業
南韓擬購美製攻擊型直升機
免試超額比序 10月中定案
央行盯外資 陳裕璋：股市平穩
日處決2名死刑犯
南韓自殺網站 3年暴增9倍
本外勞工資脫鉤 觸王如玄底線
新台幣升1.09角
網路恐攻威脅 富國網站斷線
陸對日貿易行業 可能損失重大
爵士女伶羅拉費琪 10月來台
利空出籠 亞股多數跌
數位學習夯 學童用科技學生態
鴻海高價股回神 台股開低走高
綠指調薪跳票 擬杯葛陳(沖)報告
寶經院下修GDP至1.38%
洛時：釣魚台如福克蘭 掀世仇
十二年國教經費104年達高峰
客委會匠心 出版鍾肇政英譯作
漁民自發保釣 總統盼日本反省
越超市促銷 商品仍滯銷
海巡署：保釣未事先套招
摻毒香菸供少男女抽 男遭訴
美擬撤進口禁令 有望助緬經濟
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
劉德立拜會巴拉圭新三軍總司令
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
打造生態家園 桃米與蝶共舞
陸專家：可能擴大反制日本
義女童愛化妝 皮膚炎案例增
谷歌下月在韓推出Nexus7
月燒3億 諾基亞股利恐飛了
芝加哥Fed總裁捍衛QE3
傳香港政府計劃設定貧困線
捷克總統：歐元成員減少也沒差
陳春生：保釣衝 不讓日本看輕
盆栽種大麻吸食 法籍男送辦
日月潭紅茶季 金龍山拂曉品茗
許明財：新竹台灣燈會不輸彰化
調查：3成1支持18歲轉大人
毛豆做糕點 搶攻消費市場
調查：9月消費者信心下跌
補充保費多變 衛署：且戰且走
陸製ARJ客機展開適航取證
前球王喬科維奇 28日抵台
北韓間諜：接指令暗殺金正男
推郵輪遊台 台旅會滬參展
優質學校魚目混珠 教部允瞭解
亞桑傑：歐巴馬消費阿拉伯之春
告IPP 經長：要有贏的準備
不老騎士上銀幕 騎進國際影展
颱風圈擴大 不排除發陸警
歐病例非類SARS 不必恐慌
防制海盜 美國專家來台交流
蔡得勝：陸對台竊近3萬筆資訊
河川局涉弊案 3官員交保
六輕申覆案 環評大會續討論
堆存爆竹火藥 中市查千餘公斤
陸戰艦退役 將改成海監執法船
台東颳8級陣風 離島交通中斷
惠譽估明年金融業獲利大減
男持刀挾老婦 警：疑性侵未遂
路凹洞摔斷牙 女騎士獲國賠
男藏槍被逮 警代接小孩放學
消費信心9月跌 Q4可望回升
為弱勢修屋 獨居老人讚舒適
關鍵蛋白 供抗生素研發新方向
交部推無障礙小黃 輪椅可上下
野田聯合國演說 陸日舌戰
前鄉代主席命案 鎖定2涉案人
釣島情勢 國安局：不至於惡化
美法官判囚犯可變性 麻州上訴
北韓柳京飯店內部 首對外公開
告輸蘋果 三星力圖翻盤
索尼：年終全球電視需求不妙
石破茂 將任日自民黨幹事長
料陸加速振興經濟 亞股翻紅
尼國GDP將成長4－4.5%
陳(沖)退王如玄辭呈 全力慰留
屏東瘋迎王 縣府推Q版動畫
雙北新建案 Q3續漲
涉掏空金尚昌 林鴻明聲押
陳裕璋：台股量縮 國際因素
江丙坤：仍是海基會老兵
台電工程疑遭圍標 搜索廠商
與鱷共游 美孩童新潮趴
兇宅輻射屋 建商賣屋須告知
台股回穩 台幣午升1.15角
菲外長：不滿陸艦停留黃岩島
辛巴威總統：安理會戰爭慾無窮
新型冠狀病毒 列法定傳染病
總統慰留王如玄 盼留任續打拚
島嶼爭議中 中日韓談自貿協定
新北圍棋手獲佳績 朱立倫勉勵
IPP協處失利 立委批未整合
工資調整 管中閔：須審酌時機
李光耀：以適當速度引進外國人
胡佳：友人被要求下月中離北京
馬英九讚林中森 使命必達
中油龍江路地招商11/7開標
日堅持釣島立場 陸：豈有此理
中小學擴藏書 盼一人50本
今年前8月陸工業企業利潤降
施顏祥：規劃家用LED優惠
平安站送柚 幫街友寄信回家
野田提釣島主權 外交部不接受
歐反撙節抗爭 歐元近兩週低點
台股收盤漲14.17點
韓新聞界訪台南 體驗古都風情
楊進添接任總統府秘書長
政界媽媽桑 馬勉曾永權助黨務
二審敗訴 艾未未：中國無公義
備戰2014 曾永權將走透透
擁21億股票 邱議瑩：報錯啦
跨媒體壟斷 NCC擬納匯流法
投市長如常上班 盼司法還清白
林中森：護台商權益爭國家利益
東海和平 諾魯馬紹爾為台發聲
薩爾瓦多工業展開幕
台股狹幅整理 收漲14點
10月台指期漲27點
法部：企業入監就業媒合有成效
美13歲生 疑遭罷凌舉槍自盡
董座聲押 101：不影響運作
國際商港計畫 5年2千億產值
強颱防災 陳(沖)籲做好應變
涉地勇案 蔡昌達質疑選擇辦案
10月電子金融齊漲
中油2013年5地招商
谷歌大神14歲 首頁切蛋糕
墨西哥拉美旅展 台灣館人氣旺
外勞比例鬆綁 政院擬近日討論
三重都更戶陳情 營建署允協調
蘇貞昌：犧牲勞工不能救經濟
留德台生墨斗作畫 老外驚艷
涉洩扁轉診錄音 立委譴責北監
台積電撐盤 台股量縮狹幅震盪
全球食物銀行 台灣將成會員
美推QE3 總統憂台灣通膨
急診室打人 警鎖定涉案人
蔡得勝：關注陸對台系統大換血
酒井法子確定復出 演戰國美女
降健保費率 立委質疑虧大
獨眼賓拉登 曾入穆斯林兄弟會
出口拖累 寶經院下修GDP
從老闆淪街友 靠自信獲新生
逆襲憤怒鳥 搗蛋豬台北起飛
陳(沖)：經濟動能方案振興景氣
金管會：銀行發行運彩再協調
房貸 金管會今年控管15銀行
三大法人買超台股19億元
保釣 台南議員籲抵制日貨
釣島爭議 日商由陸轉向東南亞
中央社新聞學院 南台科大開講
銓敘部版考績法 丙等1到3%
海基會歡送江丙坤 離情依依
涉買票逃出境 張朝權追訴期滿
杰拉華稍轉北 北東部嚴防豪雨
陸航母傳歸北海艦隊 駐守青島
季節水果組合禮盒 大陸好搶手
頂樓有發亮鐵釘 水塔漏電惹禍
藍：綠胡亂指控 開民主惡例
中秋賞月 成大開放天文台
扁胸部X光檢查 陳幸妤探視
蘭嶼下午4時停班停課
林中森：未來加強立院溝通
淡水河北側沿河道路 雙北協調
寶經院估CPI上漲逼近2%
抓毒品交易 彰化街頭槍聲大作
林永樂返台 任外長新職
蘇起：江丙坤是辜振甫後新典範
販毒打5折 平價藥頭聲押獲准
颱風近 北市河濱停車注意移車
解決停車 中市七期建停車場
騎單車偷竊 男再次犯案落網
兩岸合作養殖 苗栗大閘蟹上市
大坑美食千人宴 抗漲拚業績
高中職均優質化 立委盼編百億
宜縣議會保釣 目標登島插旗
美小鎮警長辭職 警力剩1隻狗
海基會歡送江丙坤 離情依依
涉掏空金尚昌 林鴻明遭收押
吸引台資 南印擬建台灣城
王如玄反對本外勞基本工資脫鉤
新台幣兌美元升7.7分
艾未未：網路世界可討論自由
釣魚台爭議 陸日訴諸聯合國
台灣會展躍升獎出爐
創意嘉藝文化季 張花冠代言
月薪緩漲 勞團政院前砸雞蛋
8月景氣續藍燈 連10藍
龍應台期望 為資深藝人做傳記
改善TDR 金管會研議配套
投信：台股Q4區間盤整
西門町藏麻將賭場 遭警破獲
艾未未：中共18大難有新意
顧主權護漁權 頭城將保釣遊行
獨老迎中秋 張花冠騎馬舞同樂
竹市慶中秋 世博台灣館辦點燈
望高寮賞夜景 男墜山谷獲救
航空母艦經濟 商機人民幣千億
俄籍船員疑跳海輕生 發動搜尋
台聯：不換財經 杯葛施政報告
故宮87年 院史影片見證嬗遞
觸控上身 智慧行動裝置獲獎
彰化媽祖遶境 10/7起駕
陳明文涉貪案 地院判無罪
老藥新用 抗絛蟲藥抑卵巢癌
泛太平洋網賽 謝淑薇女雙出局
高孔廉：留在海基會沒有委屈
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
大陸軍方否認建造第2艘航艦
超音波泡咖啡 香醇口感不打折
陸：軍艦赴釣島巡邏完全正當
涉貪一審無罪 陳明文：還公道
北捷忠孝新生站 月台門將管制
男持刀挾女子 警：領精障手冊
國考作弊變造證件 擬禁考5年
陸航空母艦女性約5%
苦茶粉當教師禮 兼做環保
台南鐵路地下化 拆遷戶陳情
101董座收押 大股東頂新低調
舉手愛台灣 雙十拚世界紀錄
影片風波 曼谷美使館再遭抗議
國際院校會展城市行銷競賽登場
國片發燒 釜山影展盛大造勢
杰拉華逼近 太平山暫休園
越南學校送紅包陋習亟待革除
服藥引發酸血症 德工程師獲救
吸毒女遺棄男嬰 遭判刑1年半
省便當助貧童 2歲女嬰長大了
林永樂就任外長 續推漁權協商
申裝自來水好貴 4戶繳30萬
查陸傾銷 歐盟下波鎖定單車
體驗教育 科大志工泰國教打球
蔡得勝：最近投資大陸風險較大
颱風逼近 水保局籲山區戒備
警查毒品 女癲癇發作送醫
太子敦南大樓 國壽91億得標
吸引人才 內政部放寬居留法規
從小胖到大 小兄弟胖出病
NCC：有線收視費有下調空間
防杰拉華作怪 秀林警戒雨量
愛瘋5良率擾 台面板還有機會
蘇貞昌舉挪威瑞典 盼兩岸和平
蚵民豪雨災損 漁署同意補助
日女子高球賽 妮妮首輪12名
電話留言 巴金森氏症早發現
91億 國壽標得太子敦南大樓
福建首次以注射式執行死刑
港長假將有760萬人次進出
檢調搜索 台電：主動移送
港秋電子展 愛瘋5發威
施振榮：作業系統有瑕疵是常態
搗蛋豬遊戲 台北全球同步首發
藍：民進黨應為不實指控道歉
百貨推週年慶 特惠化妝品秒殺
泰公主訪泰南 軍方：地區和平
施暴軟禁前女友 男子送辦
張祖詒出新書 談精誠團結年代
內政部：區段徵收須納意願調查
李宗瑞與前女友對質 女方哭泣
日南車站90歲 交通部助維護
陳明文無罪 檢方態度低調
長期低利 壽險面臨千億利差損
李登輝：領導人應下鄉了解疾苦
內政部放寬陸配入境按指紋規定
101董監改選 魏應交代理
拚觀光 越南富國島設賭場有譜
台南議會提案保釣 促中央強硬
廈門台商病重 送金門轉台診治
憂經濟 併購降至最低點
景氣冷 德失業連6個月增加
土地公山神失竊 神明指示緝凶
甲洞劇組 行天宮拜拜求大賣
英Q2經濟萎縮 幅度小於預期
西債危機加深 義借貸成本反降
涉貪證據不足 陳明文一審無罪
林永樂上任 力推參與經濟整合
景氣燈號連10藍 9月現轉機
聯結車撞小客車 司機無罪
國壽標下太子敦南金融大樓
劉德華：永不放棄香港電影
搶錢嫌少耍狠 躲避追捕瘦一圈
經濟低迷 英青年捨大學拚就業
狼男硬上 乾女兒剃髮想跳崖
台股漲 新台幣收升7.7分
宏達電新機 高CP值攻年輕族
南市閒置校園 老樹遭砍惹議
泰緬加速土瓦深海港計畫
日月光建韓國2廠 鎖定三星
海基：兩岸新情勢需專職董事長
民進黨反對海基會董事長有給職
林鴻明低調圓融 政商關係佳
賈慶林見河野 提及釣島問題
中市補教涉暴力 1負責人遭押
斐法院判戴克拉克甭付孫生活費
海基董座改有給職 陸委會尊重
台肥：尿素自陸進口 價格取向
台東28日僅蘭嶼停止上班上課
蔡得勝：釣島問題對話代替對抗
女性過半百 洋梨變蘋果
致力外交 楊進添獲特種獎章
否認犯案 林鴻明遭押面無表情
杰拉華掀巨浪 蘭嶼大停電
涉圖利廠商 台電課長遭約談
金縣輔導文創產品 成果展示
龍騰微笑競賽 台大台科大勝出
和平盃足賽 中華輕取關島隊
陸十一長假 團客來台逾3萬人
基金投資大陸上限 取消
9月可望變燈 擺脫長期憂鬱
騎馬舞正夯 阿公阿嬤也瘋狂
伊甸月餅變質 因未冷藏保存
專家：陸航母艦載機完全國產化
陳(沖)立院報告 綠擬杯葛藍備戰
會日友好團體 賈慶林談島爭
小英盼民進黨 找回人民幸福
7女師反駁週刊 支持者互嗆
委員會建議 港無需國教指引
分享中秋喜悅 嫦娥機場量血壓
日重申：釣魚台不需國際仲裁
母子為何連心 科學家有解答
北市國有地標售 不解禁
政策目標達成 奢侈稅才退場
紐時：大陸領導人換屆衝擊經濟
陸委會辦桌 與港澳人士慶雙十
將愛繪入迦園 陪精障者過中秋
另類諾貝爾 阿國女權鬥士獲獎
辭意堅 王如玄：沒被慰留可能
避龍年撞名 薛凌籲公布排名
威力彩開獎
賈伯斯進駐杜莎夫人蠟像館
鍾肇政英譯作出爐 文學全球化
新莊高中師生 助貧童扭轉命運
壽險買房產 金管會關切收益率
印度智庫：日政治造成釣島國有
今彩539開獎
小虎隊合體復出 身價不分高下
總統公布財產 陸網友反思
肌肉永保健美 未來藥物有解
新冠狀病毒傳染源 世衛續追蹤
專家：新病毒感染源尚未確定
環評委員表決 駁回六輕申覆案
陸十一長假 來台自由行量增
苗栗查獲非法家禽屠宰場
美初申失業救濟數 低於預期
美Q2經濟成長下修至1.3%
朱立倫：做好市政 不想其他事
搗蛋豬遊戲發表 郝：台北驕傲
虧太多 夏普縮編太陽電池事業
假律師詐財賺差價 男子吃官司
地名里程謬誤 感覺越走越遠
嫌女不靚 按摩客遭押痛毆
台灣名人賽 連啟偉首輪領先
防颱 國軍近5萬兵力待命
政院：全力慰留王如玄
愛滋藥費增 回歸健保呼聲起
邦交國媒體訪金 關注兩岸情勢
公債法 財長：2週內提院會
威力彩頭獎槓龜
防颱風釀災 新北監測水位
能源稅 財部年底提方案
環團：拆美麗灣 縣府：等環評
今彩539 頭獎1注中獎
生日即忌日 德新生兒遭母毒手
綠提扁保外就醫案 高議會角力
加爾各答反美示威演成警民衝突
僧侶革命5週年 要緬當局道歉
講正確英語 星推動13年
橋下徹：最好將釣島交國際仲裁
校正公電（CAP402號）
太子敦南 今年商辦最高總價
寶刀未老 張泰山單季打點新高
涉侵占媽祖聖像 曾坤地遭訴
漢華協會促改善韓華法律地位
巴黎車展前夕 法汽車產業呼救
釣魚台爭議 陸日聯大角力
釣魚台爭議問題 日商由中國轉投資東南亞
國民黨秘書長交接 馬：林使命必達、曾細膩柔軟
德國慕尼黑大學貴賓 參訪太極門
中視29日播出神氣家族《百變鮮師育英才》
獨一無二的人生 感恩人生有明師
出席國際調酒大賽 謝長廷將訪中國
蔡得勝：美國擔憂台灣和中國聯手保釣
財政部: 101董事長魏應交暫代三個月
Iran will have nuclear capacity by 2013: Netanyahu
‘Innocence of Muslims’ filmmaker arrested on probation violation
Sudan, South Sudan sign deals to resume oil exports
台灣人平均餘命 男生75.96歲、女生82.63歲
藍委保護下 陳冲5分鐘完成施政報告
台北國賓‧ahmicafé推出原住民風味套餐
西國提預算案 設財政監督機構
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嫩版蒙娜麗莎公開 真偽引爭論
官僚作風 法研究人員受夠了
好奇號新發現 火星似曾有河流
饒穎奇出席世盟德分會成立酒會
幾內亞21億美元外債獲取消
慶雙十 南加僑胞動起來
推台灣觀光 巴塞隆納辦說明會
德國批准ESM 榮科歡迎
北市商辦租金小漲
兩蘇丹和解 恢復合作出口石油
日籲中 著眼更廣闊中日關係
台美豁免協定 可望年底修訂
夏普追加貸款 日銀行過關
紐約搶第一 建全球最高摩天輪
杰拉華北轉 東部防豪雨
全台首學祭孔 搶拔智慧毛
李安新片預告 佳評如潮
歐美股漲 有利台股
紓困命運不遠 西國矢志減赤
無懼封殺 臉書大陸用戶大躍進
彰花考生增 全民英檢設考區
LED戰場轉向東南亞及非州
台灣會展躍升 獎項多元專業
教師節眾聲喧譁 蔣偉寧謝師恩
缺理財計畫 巴西人債台高築
秋節到 網路燒烤搜尋增3成
哥國促與革命軍和談解僵局
陸學者：韓提蘇岩礁 趁火打劫
日韓外長會談 竹島問題無交集
台股開盤上漲20.43點
中韓撂重話 批美聯準會
日8月工業生產 降幅甚於預期
日8月物價續降 通膨目標難企
巴拉圭總統：回南美共市難度高
英金管局：徹底整頓Libor
染西尼羅病毒 加國安省2死
西承諾砍赤字 亞股走高
本外勞薪資脫勾 勞委會給建議
人行大幅附買回 隔拆利率降
新台幣匯率盤初走升
雲門影像躍上墨西哥郵票
狂犬病致命 大陸東南亞高風險
夏普獲銀行融資3600億日圓
王如玄辭呈 陳(沖)：會批准
村上春樹：領土熱好比劣酒醉
台北祭孔大典 郝龍斌發智慧糕
師鐸最年輕 朱志青帶學生拍片
德珍奶事件 官方證實無致癌物
炎亞綸出新輯 壓力大瘦7公斤
風勢減緩 蘭嶼度過平安夜
楊潔篪：日本偷走我們的島
國內航空票價凍8年 難抵漲勢
力挽狂瀾 西班牙撙節大作戰
力晶減資新股上櫃 跳空跌停
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
釣島爭議 陸外長籲日回談判桌
北京逢節擁堵 陸網友無奈
黃金週 港方估賺陸客167億
中市大樓疑遭縱火 13機車毀
世銀發布黑名單 12陸企在列
總統：大國以仁道 小國以智慧
保費避免被挪用 繳交要取收據
二手愛瘋紅火 價格不減反增
挺民主黨 索羅斯捐逾百萬美元
南韓8月經常收支順差銳減
颱風影響 水保比賽收件順延
粵提高見義勇為犧牲者獎金
陸用「親情」拆散秦永敏夫妻
陸預付卡實名制 11月上路
國小好行日 跨年級特色教學
關島嘉年華 台灣遊客有禮
7700點壓力區 台股陷整理
8月製造業藍燈 分數連2升
越南呆帳嚴重 設債務公司處理
提振生產力 持續推動農地重劃
手續時程若可 謝長廷願訪北京
委製售減肥偽藥牟利 2人被訴
陸批日偷島 日官員反駁
金正恩姑姑金敬姬 傳健康惡化
來電謊稱加總理 潘基文被整
索尼入股奧林巴斯傳最快今拍板
南韓8月工業生產連3個月衰退
高教工會抗議大學評鑑制度
部會贈立委進口貨 總統促檢討
帶學生練陣頭 葉益榮得師鐸
夏普獲銀行團融資 鴻海不回應
環團：蘭嶼輻汙染 應全面調查
希拉蕊：南海爭議美未預設立場
陳(沖)施政報告 台聯短暫杯葛
尼坦雅胡拿紅筆 替伊朗劃紅線
杰拉華減弱 新北宜蘭防豪雨
開發金併凱基證 股東會通過
中華民國貿易團訪尼 成果豐碩
總統頒師鐸 勉不放棄任何孩子
專機未獲准 豐田董座取消訪陸
陸法醫質疑海伍德死因
夏普獲融資 釣島風波是關鍵
拚經濟 陳(沖)籲朝野合作
南韓化學工廠爆炸 5死18傷
瑞信料陸今年經濟增長7.5%
魏應交確定暫代101董座
不發陸警 氣象局：專業判斷
扣客誘賭期貨 退休檢察官慘賠
李登輝參訪高雄南北貨街
尼泊爾小飛機墜毀 19死
提振陸股 陸擬降證券投資稅
工作不順 上班族倚賴算命
平均壽命略降 台北人最長壽
台中教師穿黑衣 表訴求也身教
傳總統月存多於月薪 府駁誤導
陸建設銀行覓好姻緣 排除歐洲
傳中共政治局討論薄熙來問題
釣魚台爭議 台美保持聯繫
台商簽投資意向書達378億元
釣島問題 外交部指日自相違背
罹癌漏尿早治療 老翁免包尿布
希拉蕊盼亞洲穩定 籲中日冷靜
謝長廷願訪中國 黨內看法各異
教師油槍行動劇 籲政府履承諾
陳(沖)完成施政報告 感謝王金平
出口商拋匯 新台幣午升9分
華航入盟天合周年 環球夢成真
疑涉弊案 張花冠妹延押
梁國新：明年經濟可望比今年好
新北大觀書社祭孔 循26古禮
開發金併購下一步 瞄準商銀
中醫大附設醫院贈瓜國醫療設備
台股收盤漲31.36點
好消息 9月製造業可望黃藍燈
尼泊爾墜機 駐印處：無台灣客
月餅與時俱進 反日賄賂功能多
台股盤整 收漲31點
10月台指期跌8點
10月電子漲金融跌
染菜花告前女友 沒證據不起訴
星邁向老齡化 單身比例增加
台中國際旅展 民眾搶翻天
金玉藏敗絮 店面賣家判賠
北市惇敘工商 全校老師穿黑衣
築巢引鳳 台商：政府效率要快
被指涉地勇案 蔡昌達提告
銀行體系脆弱 穆迪砍越南信評
羅姆尼誓懲人幣 美商會反對
王如玄准辭 潘世偉暫代勞委會
陸巨型國慶花籃 迎18大
愛滋藥費赤字 4年後150億
重回7700點 台股週線收黑
陸駐日使館收到冒名野田子彈信
財部：儘快覓妥101董座人選
以劃紅線說 伊朗：攻擊必報復
遭控性騷擾 許博允：訴諸司法
交大App看繪本 平面變立體
三大法人買超台股44億元
亞太區銀行前3季聯貸減26%
下週油價估降3角
喬裝運匠販毒 男落網
代101董座 魏應交穩軍心
北捷車站電梯更新 服務輪椅族
勞委會主委 內定潘世偉接任
外交部：豁免協定 美正面回應
蘇貞昌：堅守初衷 重返執政
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ETC罰款爭議 高公局澄清
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