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News Archive | 2012
漢文新聞列表 Chinese News List
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
初選黨員投票 綠憂司法問題
立委擬修法 營養師進駐校園
職業運動員 應加保醫療險
公務員手語班 盼強化聽障溝通
性侵繼子女友 男判3年4月
航照機失事 國搜中心配合搶救
助適性發展 教部推生涯輔導
黃金需求旺 逢低分批布局
住宅補貼申請 10日截止
男頂樓種大麻 除蚊意外曝光
胡志強：做烏鴉講真話
越媒關注台官員視察太平島
滿足好奇心 白宮啤酒配方曝光
醫療長照及儲蓄 減少老年煩惱
撤銷旺中案 綠將提公民訴訟
栗戰書出身紅色家庭四祖為高幹
夏普社長：盼鴻海快回覆
王建民期末考 2局被打爆
領導耍流氓 酒醉搭機打空姐
航照機3人尋獲 遺體空運下山
不敵咖啡茶品 彈珠汽水賣童趣
涉持有槍毒 3嫌遭逮
菊嬤返台 3日晉見馬總統
弱勢家庭扶助 單親爸比率增
盤整 台幣週升0.12%
台灣文化節 龍應台嚐美食
在菲被捕詐嫌 瓶擲台幹員
航照機定位慢半拍 各單位究因
開車門騎士撞 駕駛乘客連帶賠
中油：汽油降3角 柴油降4角
核安演習模擬爐心毀 演練疏散
吳副總統訪高雄 細數昔日政績
失事航照機 組員遺體運至花蓮
辛西雅：泰緬邊界仍需關注
返緬之日 克倫難童教育不中斷
台灣之愛 泰緬邊界難民感受深
旅行泰緬邊界 台灣旅人新體會
考察羅浮宮 郝：借鏡創新行銷
夏普提變更出資 鴻海無回應
沙國史上首部電影 威尼斯首映
台電：明年員工福利金調降
黃季敏涉貪 監委要查
奧運國手張嘉哲路跑 推廣運動
父殺女兒後跳橋亡 處分不起訴
龍應台訪活活園區 印象深刻
陳光標擬在日媒登保釣廣告
黃季敏案 李鴻源促災防評估
航照機頭重創 3人疑當場罹難
高市公車動態 App一手掌握
蘭嶼風災復建 最快2個月
涉討債槍擊合夥人 警逮送辦
董氏籲修法 禁菸品公開陳列
北市氣爆意外 1男灼傷
浩克蛋白質 懶人六塊肌不是夢
廣東公安局長兼武警第一政委
為殷仔加油 林世嘉不敢太囂張
航照機失事 罹難組員暫厝花蓮
幸福送行者 山下對禮儀師改觀
華隆罷工案 王如玄允協助
胡志強與立委座談 盼修公債法
尹啟銘：媒體報導不實 應道歉
大鵬：航照機失事原因待調查
陳樹菊載譽歸國 捐錢助醫療
張根碩離台 飛吻送粉絲
高醫助索羅門 產婦死亡率降
越南國慶日 北市邀越勞同歡
同性戀親子假 法企業首開先例
軍方：台南眷改 計價未不公
靈異木櫃嚇人 黃河親自拍賣
吞友人民幣玩六合彩 男遭訴
弱勢學子獲獎助學金 努力向學
促政府撤國教 港人接力絕食
中共18大將屆 權力交替加快
國教課綱 擬105年公布
無礙人行道有礙 中市勘查改善
台銀上海分行 盼擔任台幣清算
航照機空難地點 布農古戰場
太陽堂餅店 疑爆股東內鬨
花檢將相驗遺體 確認死因
超級助選員 美未來第一夫人
特教學校性侵案 人本將提訴訟
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
保育三棘鱟 嘉縣辦鵲橋會
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
陸配撐家計 廣西家鄉菜現台北
台塑汽油降3角 柴油降4角
飢餓30 大甲高工體驗飢餓
睡衣派對 羅志祥粉味上身
新光醫院20週年 連戰慶賀
破獲販槍集團 起出罕見掌心雷
虱王爭霸 郭憲榮虱目魚連霸
陸防長訪印 聯合軍演可能恢復
烏石港土地競標 自然人增
韓劇愛情雨 宣傳北海道觀光
藍青工總會長改選 張嘉郡當選
保釣船待維修 船主指港府刁難
台美洽簽引渡協定 暫無進度
助和中重建 傅(山昆)萁捐半年薪
新北校園防毒 校長到班宣導
機組員罹難 大鵬：全力善後
希拉蕊訪中受矚目 駱家輝審慎
愛心之旅 張鈞甯啟程訪蒙古
雲縣園遊會 拉近世代距離
持續調控 大陸房市旺季受影響
窗簾繩繞頸 2歲童亡
李昇基笑言 與台灣粉絲戀愛中
千人排字 宣傳悠遊草悟道
單劑治癒所有瘧疾 成功在望
蕭敬騰裝可愛 大馬歌迷嗨翻天
林書豪送手環 分享聖經章節
基因作祟 女人易對臉書成癮
少年耍狠 毆人強盜財物落網
馬總統修鞋 陸網友讚廉政楷模
內債也是債 楊志良願與財長辯
證所稅雙軌時 依環境習慣選擇
85萬人次 台東熱氣球節閉幕
網購南韓樂團門票 18人受騙
陸防長訪問印度 改善雙邊關係
軍事互信不足 中印關係變數多
烏石港土地全標脫 總額17億
賴幸媛抵歐 會晤政學界人士
工廠排廢水 桃縣府開罰60萬
賭城裸趴 金髮女爆與哈利熱吻
屠圖：布萊爾應為伊戰受審
扮警強盜外勞 男判8年
新北國際街舞賽 歡迎競技
APEC召開 台灣積極參與
廢止出國停保制 楊志良支持
小北極熊學站 架勢如舞林高手
建仔投完復健賽 將回大聯盟
蹦火仔漁船 金山海上煙花秀
李顯龍：盼與大陸互補合作
東京都結束釣魚台調查活動
黃昭順：挺馬中常委得票第一名
蘇建和案省思 總統盼悲劇不再
阿根廷爆旋毛蟲病 疑生食豬肉
英財相：經濟傷口正在癒合
總統提健保5成就 國際肯定
航測機失事 民航局駁延誤救援
中華青棒再見安 氣走加拿大
林書豪自爆 低潮時曾不想打球
陸：嚴正交涉東京都調查釣島
台灣三太子 星電漫展出風頭
溫家寶籲強化政治互信 求穩定
張民諺逆轉砲 象屠牛止敗
改善亞洲兩強關係 梁光烈訪印
林來瘋發燒 豪神尖叫若少女
西班牙野火 燒毀10萬公頃
大馬萬人穿綠衣 要求關山埃廠
訪巴黎 郝龍斌考察自行車系統
搖擺州搶票 歐巴馬羅姆尼互批
近6成日人 贊成解散國會改選
林書豪撰稿 分享宗教影響力
青年貧窮問題惡化 收入倒退17年
越南增強軍事部署 台灣立委將視察太平島
林書豪今天下午離台 籲球迷不要送機
福城市調查 綠營主政縣市奪冠 藍營包辦最後13名
中國對台布署飛彈數量攀升 達1600枚
陸配撐起家計 韋晴雯的廣西家鄉菜聲名遠播
香港餐飲名店『糖朝』總部直營台灣
新焦點上半年虧損 董事主席：做對的事下半年奏效
歐巴馬高科技選戰 搶游離選民
人倫慘劇 兄槍殺失智弟再自殺
美網女雙 謝淑薇挫強敵晉4輪
焦點人物：統一教創辦人文鮮明
護女心切 母親臉書逮惡狼
林品君代表台灣角逐瑞士音樂賽
西班牙醫改 限制非法移民就醫
國泰金最新GDP預估值得關注
王建民返大聯盟 暫未安排登場
台灣服裝設計 歐洲時尚界肯定
台英生命科學研討 成果豐碩
歐美股走揚 台股或可續彈
國際農科會議開幕 副總統與會
蘋果三星冤家 再尬TV市場
退伍軍人症 魁北克市11人亡
晴朗炎熱 午後防大雨
鴻夏戀 夏普同意降價售股
揮軍行動裝置 聯想考慮併購
贛企業併全球第4壓縮機公司
若貨幣寬鬆陸經濟成長可保8%
美網女雙莊佳容強勢出擊晉4輪
統一教文鮮明病逝 享年92歲
台股開盤上漲33.34點
民主黨大會 歐巴馬沙雕吸睛
狂吞191雞翅 大胃王締新猷
夏普售股價格降低 股價聞訊跌
夏普社長最快本週訪台會郭董
立院新會期報到 黃偉哲搶頭香
台日特攝魂 超人也說閩南語
台股漲 新台幣早盤走升
港媒：中共政治局常委9變7
鴻海領漲 台股收復月線
訂單減 溫州民間借貸利率降
李明博：考慮對性侵犯化學閹割
阿瘦上興櫃 連5年EPS逾6元
夏普社長來台會郭董 盼達協議
陳樹菊善行 總統盼有示範作用
陸8月非製造業PMI回升
無薪假通報 廠家人數略增
總統：讓兩岸關係成對外資產
總統：東海主權一寸都不讓
兩岸資訊產業論壇將在湖南舉行
文鮮明辭世 全球企業帝國續存
台灣保險保障 嚴重不足
太陽堂股東爭議 告上公堂
陳樹菊獎金捐馬偕台東分院
拚人氣 連鎖咖啡業促銷搶市
陸首艘航母漆上舷號：16
任期剩1年 柏老續挺超寬鬆
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
平均每戶消費 10年增1成
大鵬機落地重力加速度 估百倍
李顯龍：陸難見別人眼中的自己
邱文達：二代健保 政府增費用
學童缺鈣 吃小魚乾可補充
釣島爭議 楊進添盼理性
高市推綠能 工廠寺廟太陽發電
高中英聽測驗 5日報名
台灣遊程大賞 屏東2路線入圍
豐興鋼品創兩年新低價
推電動車 放寬公共設施可充電
林政盛拚礁溪鄉長 藍推競選片
醫療險 住院給付最受重視
蘋果追殺S3 三星股價倒地
日間住院算住院 男童獲理賠
南韓消費者物價年增1.2%
總統主持中樞秋祭 儀式莊嚴
陸製造業創3年來最大萎縮幅度
陳歐珀提凍漲電價 藍綠委挺
法規修改 酒精變性劑種類減
18大前夕 陸外交活動頻繁
張善政：農業雲助實現生產履歷
外長：外交事務學院 培訓交流
兄弟吵架潑汽油引火 老父燒死
記錄民眾熱情 小英出攝影集
林書豪停留9天 下午離台
菜價高漲 農糧署加強查價
農試所50公分矮稻 陽台可種
民代參訪北京 綠營前民代與會
調查：美國小企業主滿意度升高
失事航照機組員 大量失血死亡
山東村民上訪受阻引爆炸藥
延長線品質有瑕疵 撤安全標章
宏泰董座：房市及景氣落底
北市街頭塗鴉 2男遭逮
傳北京擬吸引華裔到大陸居留
被甩又被誤會 老翁殺女友判刑
釣魚台黃岩島 陸納入動態監測
喊電價凍漲 藍:非理性問政
陸大閘蟹入侵德國
找立委座談 胡志強：有何爭議
警破竊盜集團 逮2嫌
不雅照案 報社主管交保
生前探總部 文鮮明：別為我哭
拚礁溪鄉長 藍薦林政盛勤耕耘
勿貼標籤 林中森：全黨打拚
匯豐：陸8月份PMI創新低
越調基本薪 台商早因應
投標金貳寫(二弋) 海軍工程引爭議
預期寬鬆 新台幣午升8.2分
百度推新行動瀏覽器 速度升級
人幣走升 陸救市上膛
北市優良哺乳室 認證177間
元大國際資產標售龍潭高球場
國民年金詐騙電話多 民眾小心
港媒：澳門博彩高層赴台探路
群益金鼎證：承銷拚前 4大
張首晟任台大訪問講座教授
陳雲林：文化交流 產業先合作
泰電子書有潛力 版權待保護
警種大麻 加重刑責起訴
特教學校性侵案 人本提告
菲人傳簡訊 一天破20億則
台股收盤漲53.47點
釣魚台國有化 日政府快馬加鞭
兩岸通訊搭橋 引爆4G商機
學科學 張首晟：概念重於方法
台股開高走高 收漲53點
大鵬罹難家屬：搜救機制應檢討
拍打療法創始人年賺千萬 惹議
電子領軍 台股收復月線
台灣自行車產業研發實力受肯定
9月台指期漲61點
建商開發異業 形塑品牌美學
李顯龍：中國大陸崛起非威脅
9月電子金融期齊漲
鴻海後市 外資看法不同調
文鮮明病逝 台灣總會擬辦追思
德反對黨批評網路著作權法草案
國軍年度志願役人力目標可達
共和黨祭新議題 搶歐巴馬鋒頭
個資法再修法 爭議延續
立院國防委員會4日視察太平島
美網女雙8強 莊佳容對謝淑薇
三大法人買超台股29億元
林書豪離台 搭機赴廣州
飲食均衡不偏食 吃出好視力
與蘋果爭訟 三星拚創新不退縮
男子在山東政府引爆 1死6傷
兩首長布達 胡志強監交
樹菊嬤撂英語 馬總統笑開懷
民主黨大會外 小規模和平示威
德國勞工憂心 退休後老年貧困
手機取代 全球消費相機衰退
紡安自救 華隆工會指資方分化
中市編預算 11年來最辛苦
北市秋祭 緬懷忠烈將士
國泰金下修GDP至1.47%
九三軍人節 金門秋祭國殤
鴻海大漲 占大盤成交值逾 1成
綠高市黨部不滿中央 拒辦黨慶
新台幣兌美元升4.6分
天下調查：賴清德滿意度最高
農舍案 監院彈劾蘇嘉全
陳樹菊：台東醫療缺 捐獎金
黃季敏涉貪 李鴻源促補強
奇美電進用身障多 王如玄稱許
陸媒：3大軍區實戰演練懾美日
展品被破壞 海科館要裝監視器
外籍女產子落跑 竹縣籲協尋
海洋爭議 UN專家建議對話
檳榔攤藏春色 外籍女脫衣陪酒
犀利票房破億 勤跑戲院謝票
義青年就業人數 5年降2成
基因調控 助微藻捕碳效率增
法官評鑑首度公布 2法官議處
演員石峰遭撞 警：2人肇逃
太平島資源 內政部資訊整合
外資上周賣超800萬元
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
婦探友 醫眼尖看出罹癌及早治
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
颱風後復原 嘉明湖等步道開放
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
謝立功：永久居留證規定擬放寬
失婚婦跳海 送醫溜出又投水
抗美日 陸南京軍區搶灘軍演
國泰金建議新台幣適度貶值
李鴻源：具體檢討搜救機制
捐贈普渡物資 貧困學童受惠
法官評鑑 第3案將出爐
奇美電：竹南廠地震 台南支援
阿部寬魅力無敵 新片票房稱霸
台南防自殺 木炭非開放陳列
央視兄弟 蘇州褲衩新樓遭諷
狼師照常授課 家長促解聘
毒友入監辦毒趴 警逮11人
推跨領域學程 教部補助27校
陸：盼美對釣島問題不持立場
滿州復建 紅龍果半月後採收
陸漁民夫婦越區電魚 海巡送辦
阿里山公路 夜間封閉管制
恐嚇日皇孫就讀學校 男子被捕
疑毆打女友致死 通緝犯自首
尊重生命 新北法會超渡寵物
台中草悟道 拚國際行銷
嘉市港坪風雨球場 入口添藝術
線上觀看李宗瑞影片 檢警蒐證
復康巴士求婚 李鴻源見證
斗六文旦節 柚見幸福
證交所推台灣企業經營101指數
早睡運動少飲料 生長高人一等
街景攝影 有助災損調查
展父愛 布魯斯威利槓上蘋果
7年首例 美食指南頒滿分殊榮
金門推觀光 美食遊程網路出擊
歐巴馬特助訪菲 關切人口走私
太平島實彈演習 陸官媒鼓掌
企業送暖 贊助文化團體圓夢
台綜院辦ECFA總體檢論壇
梁國新：台日產業合作優勢互補
無罪定讞 紀錄片審視蘇建和案
前UN官員籲兒童公約國內法化
客菜西吃 客家創意大蛋糕亮相
詐領子女教育補助 工友緩起訴
台義簽備忘錄 建影視合作平台
漲聲響起 陸航空公司漲燃油費
馬偕醫院感謝陳樹菊捐款
林子偉犧牲打 跟巴拿馬說再見
鴻夏戀 鴻海：若有結論會說明
監察院：蘇嘉全執法知法而違法
工程會：採有利標提升工程品質
帕運射箭 曾隆煇奪銅
詐財又擄人勒贖 女判12年
買賣糾紛 男子疑被毆致死
陸官媒：盼希拉蕊多做實事
台商中風送署金 將後送台灣
苗首屆街頭藝人 認證208組
迎中秋 庇護工場推短片徵件
台塑四寶8月總營收 月增1成
鴻夏戀 梁國新：祝福支持
哆啦A夢登戶籍 成川崎市民
虎頭蜂發飆 虎尾高中5生送醫
捐點數做公益 助民俗技藝團
港立法會選舉 超級議席受關注
滬地鐵癡漢 疑日男偷拍女裙底
外資匯入 新台幣收升4.6分
台中軟體園區 11廠商擬投資
詐稱富商兄弟 詐騙上千萬遭訴
二代健保 收容人納保
陳菊力邀澳洲企業 投資高雄
修歐盟條約 巴洛索鬆口
感動巷弄生活 北區光點全亮
搶購釣魚台 石原罵政府卑劣
籲電費凍漲 台電：已考量民生
日學者：日本經驗 台灣可參考
醫療奉獻獎 甘惠忠神父獲殊榮
蘇：政府應定期報告軍事評估
IBAF青棒賽 中華勝巴拿馬
被阿湯哥新聞牽扯 教會澄清
國道三義翻車 18歲女殞命
秋遊好去處 北市推溫故之旅
紅酒下藥性侵女子 男判8年
三仙台成垃圾場 台東學生淨灘
秋涼踏青 北市推8條親山步道
陳光標：日媒苛求拒登保釣廣告
梁國新：台日產業關係 現在最好
漫遊台北攝影 體現城市意象
經典賽資格賽 謝長亨掌帥印
港生反國教 聲勢日益大
馬總統鼓勵品味客家文化
反洛興雅 緬甸僧侶遊行
緩和緊張 韓取消獨島登陸演訓
李宗瑞律師盼勘驗所有光碟
奇美電超額任用身障人士獲表揚
天氣詭譎 立委訪南沙看天臉色
安哥拉大選初步揭曉 總統連任
航測機空難調查 採排除法
監院彈劾 蘇嘉全：無法接受
北市8月移轉棟數 月減21%
印尼企業會郭董 助鴻海闢市場
吉祥全 彩晶 5日起全額交割
肥料飆漲？公平會緊盯
司改會肯定法官評鑑 憂心效率
胡志強：寧捨民調也要做好政績
頂晶科等變更交易 5日起實施
梁光烈訪印 不向陣亡將士獻花
今彩539開獎
活絡地方 國有地推5開發案
威力彩開獎
曾隆煇神射 連兩屆帕運奪銅
民航局：失事機定位非一變再變
菲國強震 巨鱷落龍或預知
施顏祥啟程 參加APEC
國民教育爭議 港府：擇府固執
北市房屋移轉 8月減兩成
大連台灣名品展 商機50億
桃機低壓盤跳電 影響14架次
奧委參選失格 日鏈球名將提告
燃油附加費漲 機票變貴
涉教唆隱匿筆錄 前分局長判刑
曾隆煇帕運射箭奪銅 馬總統賀
男子溪頭失蹤 警消搜尋未果
林郁方：國會挺太平島提升防務
日經：夏普應捨棄日派作風
曾隆煇奪銅 家人引以為傲
今彩539 頭獎3注中獎
又連任 安哥拉總統一當38年
日本購島行動 北京：徒勞
星部長：台日面臨人才出走
威力彩頭獎槓龜
金友莊緋聞男友 偽文緩刑
漂向美加海嘯垃圾 日擬負責
謝發達：台灣新興產業吸引人才
考績法修法 最快10月送立院
大馬首相：大選日與11有關
釣蝦場外槍響 男子中彈不治
馬達加斯加剿偷牛賊 9人喪生
夏普股價跌 拿持股當擔保
帕運健力 林資惠舉銅
無薪假又來了？ 廠家人數重回上升趨勢
籲電價凍漲 立委質疑台電賠愈多福利愈好
台中太陽堂股東爆內鬨 兩造說法不一
陳樹菊150萬元獎金 全數捐馬偕台東分院
打電話給先生討論案情 法官恐遭彈劾
統一教教主病逝 生前曾說「別為我哭」
9月9日國館講座「壓力Out快樂In」
勇闖聯合國 害羞少女變陽光
北海岸溫泉觀光LOGO 女王頭泡湯造型獲首獎
中華電信：高速上網恐供過於求 100M寬頻改預約制
釣魚島問題升溫 解放軍高層密集出訪
美媒: 台灣國防部擬加強網絡戰鬥力
鴻海股價走挺 傳夏普社長本周訪台會郭台銘
台灣立委視察太平島「實彈射擊」
馬總統將赴彭佳嶼 展現保釣決心
美網／女雙八強戰 莊佳容、謝淑薇將對決
夢想家案簽結 民進黨：無法接受
反洗腦！ 王丹支持加入絕食行列
夏普股價終止3天跌勢 5個月最大漲幅
老虎伍茲改寫PGA記錄 獎金破億史上第一人
大師房屋: 二岸投保協議後 海外置產首選日本、美國
李冰冰因釣魚島爭議 拒絕赴日參加新片首映
必勝客小麥味"樂活" 輕盈上市
台車公司恐倒閉 段宜康：經濟部見死不救
立法院報到黃偉哲搶頭香 擔心「魔咒」
中華郵政 第四季發行5種郵票
壹傳媒聲明 有第三方洽談買蘋果日報及壹週刊
歐巴馬陣營 重談經濟議題
加研究：電動遊戲可改善視力
林資惠帕運舉銅 3連霸失利
世銀：聖嬰若作祟 糧價料續漲
德國：勿過度期望歐銀購債計畫
帕運健力賽摘銅 林資惠失望
化解南海爭端 希拉蕊促訂準則
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美網 費德瑞和小威晉8強
麥可女兒 推特挺歐巴馬
希拉蕊：南海主權爭議會有進展
南美共市 支持巴拉圭發展計畫
民主黨大會 目標女性與拉丁裔
天秤淹水戶 中央救助金速撥
塑化第4季展望 台塑最樂觀
哥倫比亞政府與革命軍和談
鴻海大漲 與夏普密切洽談中
英利物浦雙年展 台藝術家受邀
全台好天氣 午後防雷陣雨
夏天還沒完 美業者搶耶誕商機
美媒：亞裔人或成美大選關鍵
希拉蕊訪陸 聚焦南海釣島
委內瑞拉模擬選舉 6人中槍
郝龍斌拜會勒寇克 邀訪台北
美股休市 台股聚焦國際局勢
政治穩定 土耳其看好經濟前景
三星勝 日法官未隨美裁決起舞
郝龍斌巴黎行 藝術都計細觀察
紐時：大陸將降存款準備率
台股開盤上漲20.78點
土國經濟提升 不急加入歐盟
陸將推首個內貿規劃 促消費
陳雲林10日來台 首度訪離島
美媒：車禍掀開中國政治醜聞
裸照曝光後露面 哈利：別害羞
中華電：高速上網恐供過於求
現代汽車和工會同意結束罷工
立委啟程 視察太平島實彈演練
台股漲 新台幣升7.1分
蓋洛普：羅姆尼演說觀眾反應冷
史上第一 伍茲生涯獎金破億
親師懇談會 教部重上網安全
回歸正常生活 陳樹菊早起賣菜
鴻夏戀進行中 鴻海走挺
南韓15年未執行死刑
美製黑鷹直升機 首批交4架
寶經院：歐元區Q4落底機率低
陳士魁等官員宣誓 馬總統監誓
未登記工廠補辦登記 期限倒數
陳樹菊行善助貧 總統臉書肯定
全代會前夕 歐巴馬抵路州勘災
國之瑰寶 宋慶齡紀念書畫展
查無實證 夢想家案簽結
府：馬總統近日訪視彭佳嶼
玉山盃高地路跑 今起報名
為釣魚台 陸女星李冰冰拒赴日
女酒駕 連撞2車
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
梁振英：願與反國教者對話
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
郭董欲介入經營 夏普股價回升
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
IMF評估薩爾瓦多財經狀況
保衛兩千點 陸媒強調長期投資
套票遊阿里山 123元
屏警結合廟宇 轉送物資助貧戶
花蓮溪秀姑巒溪 河道趨穩定
南韓LG將量產大型OLED
舞鈴劇場抵瓜地馬拉
金剛猩猩黑皮 病情好轉
8月車市掛牌數 年增11%
飲食重口味 當心洗腎人生
高市徵創意餐車 增景點魅力
文鮮明15日出殯
美股休市 台股盤整
韓出國遊激增 旅行業生意旺
集集堰營運環境調查 審核通過
副總統盼台澳更密切往來
菲人質案 梁振英將助家屬
公費生熱門 學子捨台大選師大
蘇貞昌：財劃法修正 不分藍綠
簽賭站搭殷仔熱牟利 3人送辦
柏林電子展 智慧型產品吸睛
學者：歐美應行動 阻匯率操控
原能會：蘭嶼貯存場可防海嘯
刪減成本 力拓擬裁鑽礦人力
企業籲南部子弟回流工作
中華奧會90週年 羅格祝賀
夢想家簽結 文化部檢討調查
翁開搬運車倒退嚕 不慎輾死妻
寶寶睡眠調查 多不到18小時
收游資 央行標售千億定存單
美媒：陸經濟長期增速難過7%
再談民調 胡志強：傷心
全美數測驗 首度全球同步施測
出國停保存廢 政院將審查
王建(火宣)：監院無藍綠 也非打手
藥品國際化研討會登場
總統赴彭佳嶼 他國無權置喙
夢想家案簽結 綠：無法接受
跑給黑熊追 玉山路跑報名
苗市長自爆遭毆 警介入調查
兩岸常用詞典 大陸版亮相
民調不理想 朱：繼續加油
肢障女孩擁證照 如願覓得工作
人力銀行：企業缺才兩極化
赴美招商攬才 經部5日啟程
期限近 ING保險加速覓買主
嘉縣辦愛心伴手禮 助弱勢自立
資策會攜雙Ａ 前進軟博會
驗食品殘留農藥 南市添利器
台灣男子越南?卡 河內就逮
公墓位都會觀光區 新北擬清葬
殺女友水泥封屍 男判無期確定
陸媒批希拉蕊：強化中美互疑
建築界反最低標 胡志強澄清
夢想家簽結 表坊：還眾人清白
大陸祈福金光黨 專選老婦下手
外資匯入 新台幣午升9.5分
盛治仁：還清白 移心中大石
夢想家案簽結 馬總統無不法
金門打造美食 標記老店換新裝
批共和黨納粹 民主黨高層挨轟
歐銀買債計畫成形 德義推動
副總統：產創條例是為壯大台灣
男槍擊議員服務處 返台時落網
防悲劇 藍委促設家庭福利署
金溥聰：東海倡議符合台灣利益
太平島主權 外交部不接受抗議
疑壓力過大 陸開學爆自殺潮
陸將領：釣島若歸日 陸被封死
檢驗試劑分辨 工業色素不下肚
建商瞞抵押 老翁向立委投訴
農業品認證 高市推異業結盟促銷
中電：無生產延長線產品
夏普股價回神 5個月最大漲幅
蘋果傳出新機 對手先發制人
台股收盤漲0.82點
台灣新鮮貨 玩轉倫敦
核一演習 陳(沖)：解決可能問題
亞太Q2商辦投資 台灣排第6
陸官員評李娜缺文化 網友不平
台股狹幅盤整 收漲0.82點
9月台指期漲7點
六輕空污風險 環團質疑被低估
總統赴彭佳嶼 軍方將規劃維安
疑躁鬱 婦攜3子女燒炭亡
缺乏國際題材 台股收平盤
胡錦濤：大陸與鄰為善以鄰為伴
政黨法草案 藍綠解讀不同
9月電子金融期漲跌
秦日新涉貪案 北檢不起訴
韓寒被曝將離婚 爭孩子房產
燃放沖天炮 燒屋傷人判刑
綠委抗議 要法務部關閉扁專區
師恩感召 學子捨台大讀台師大
蔣偉寧：十二年國教不會當實驗
黃三桂接健保局 自許使命必達
梁光烈：不考慮在印度洋建基地
馬總統民調低 金溥聰：給時間
法國開學日 教職增加
第3季人力需求 創近年新低
段宜康指台車將倒 經部了解中
三大法人賣超台股12億元
四健會60週年 鐵馬大會師
進料受阻 紡安華隆一度對峙
台中20大必遊景點 票選開跑
OTOP遊程大賞 嘉縣催票
台車前途 經部：母公司先決定
蘇：南海議題守主權 和平對談
陸鐵道部上半年虧損414億
高中職分組教學 導入數位學習
千張門票贈弱勢 招待兒童看戲
貨車國道翻覆 2傷送醫
廣島議員造訪 金門盼締盟
專家：陸航母可能命名湖北
扶植文創產業 兩岸差異大
鑿伏流水 南水局：公共利益
為婦幼募款 林書豪簽名球助陣
二代健保費率 待政院拍板
新台幣兌美元升1.8分
世界棒球經典賽 日決定參加
中市住之展 省電節能建材夯
英媒：陸客為台灣經濟帶來活力
人力需求減 勞委會評估仍穩定
日媒：胡錦濤心腹將入主重慶
大陸船越界捕魚 船長跳海拒檢
攜兇器強盜 兄弟判刑
北市抽驗麵製品 1件不合格
太平島實彈射擊操演 朝野肯定
朱木炎提告CAS 盼還公道
關懷弱勢長輩 鳳梨書送溫情
防治登革熱 張峰義籲社區響應
家長憂教改 夏惠汶：恐懼未知
港議會選舉 各派內訌
越陸戰略對話 盼緩和南海爭端
盛治仁：夢想家終於劃下句點
暴雨後 塞內加爾史前古物出土
世界青棒台義賽 因雨再延
情轉淡 周星馳遭前女友追巨債
公債法修正案 將送政院審議
民進黨團：農漁業預算減
農委會：102年預算微增
渝打黑一等功 唐建華受賄被捕
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
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東方舞大賽 台灣區8日選拔
布局雲端 遠傳華碩共推企業雲
美民主黨全代會 蜜雪兒打頭陣
開贓車搶落單女 毒蟲遭逮
總統赴彭佳嶼 王金平：無爭議
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環署防職災 訂清潔員作業手冊
登革熱疫情升溫 單週增40人
北市男子墜樓送醫
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竹縣府與香港裕華 簽備忘錄
連月為部落送水 消防車操壞
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中藥商行賄案 馮定國喊冤
太平島實彈射擊 形成海面火網
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中共十八大前夕 官場送禮低調
慣例核銷交際費 吳乃仁無罪
金溥聰：馬主席盼盡快處理黨產
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夢想家案簽結 賴聲川痛快
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客家義民祭 新竹千人放水燈
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雙胞胎考上研究所 感謝家扶
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口角殺同胞 越勞落網
教師節敬師 救國團活動優惠
熱錢匯入 台幣收升1.8分
貴州茅台出廠價 提高2至3成
4台灣人涉特大詐騙 廣東受審
桃機創新服務 愛心小舖開張
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核演斷然處置 防福島事件再現
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夢想家案 監委續查行政缺失
女高中生展創意 獲思源銀牌獎
郵局古畫郵票 首次絲絹印製
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停4年 陸印同意恢復聯合軍演
印陸防長同意儘早聯合軍演
新北微軟合作建構雲端學校
後段封測 台廠投資正向成長
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喜憨兒月餅 盼募4萬盒送偏鄉
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世界花式撞球 台小將全力以赴
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貨幣清算相關法規 月內修正
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陳雲林訪台 擬探惟覺星雲證嚴
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牙醫外遇與妻存心結 判離婚
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亂棒打死友人舅 4男遭重判
北中3都 8月房市量縮2成
台電澄清102年預算
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貨幣清算機制 人民幣視外幣
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救旗津海岸 高市拋萬餘消波塊
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「釣魚台爭議」中希拉蕊再度訪華 引各方關注
不堪虧損 壹傳媒要賣「蘋果日報」及「壹週刊」
台灣外交部：太平島毋需解放軍協防
中國拘留「拔旗」男子 稱將嚴懲
iPhone 5來了！ 12日發表大會現身
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扁11日署桃戒護就醫 精神科醫師本週入監門診
日媒：日政府買釣島 與地主傳將簽約
NASA's Voyager 1 set to leave solar system after 35-year journey
「華裔移民對美國貢獻」特展中正紀念堂登場
旺旺中時董事長 告壹電視、蘋果11人毀謗
GDP負成長吊車尾 江宜樺：會參考、警惕
史丹福研究：有機食物沒有更營養 只是農藥比較少一點
中國去年GDP修正為+9.3% 達47兆2882億
人事總處: 強降雨不納入天然災害
推廣綠色消費 舒潔、家樂福舉行"婚禮"
Evolution Begins! MSI MOA 2012 Worldwide Grand Final is approaching!
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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希拉蕊訪北京 與楊潔篪會談
歐巴馬：共和黨不關心選民
警政署長王卓鈞 赴陸參訪
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吳志揚訪越 考察環保觀光行銷
8月雙北台中買賣移轉減2成
英國公開賽 曾雅妮挑戰3連霸
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玻國總統毒品言論 哥國反駁
禽流感肆虐 墨國經濟損失慘重
歐洲漢學雙年會 台灣不缺席
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美國債16兆美元 歐巴馬挨批
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臉書股價重摔 祖克柏堅守不賣
台股開盤下跌21.42點
12映出5 蘋果暗示新愛瘋
電信三雄登雲端 各有布局
郝龍斌結束巴黎行 文創印象深
國際經濟弱 陸皮革業生意佳
郝龍斌拜會巴黎副市長 談市政
蔬果飆 8月物價揚3.42%
腫瘤放射 台醫師技術冠全球
面對網路霸凌 勿以暴制暴
進軍印度聖地 全素麥當勞登場
敘利亞內戰 8月難民數達高峰
大連萬達巨資收購美國AMC
德拉吉：歐洲央行將買債券
世界青棒錦標賽 中華對南韓
南韓質疑日青棒隊用壓縮球棒
駱琳擔任陸供銷總社副主任
日擬購釣島 外交部籲日克制
陸8月CPI年增率恐重回2%
韓外匯儲備達3168.8億美元
經費拮据 菲撤5外館
德銀亞股銷售交易部門傳裁員
投俄遠東合作 施顏祥：有可能
本田豐田8月銷售增幅 冠全美
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查阿拉法特毒殺案 法方赴巴
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子宮卵巢切除大半 奇蹟生雙胞
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宏達電19日發布Win8新機
胡錦濤：讚希拉蕊推動中美關係
警破獲網路應召站 22人送辦
蘋果總編：黎智英不按牌理出牌
河北瞞報鋼鐵產量五千萬噸
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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美能源部：陸資源緊繃加速探勘
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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台灣美食國際高峰論壇登場
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
台灣後段設備規模14億美元
環保署：可透光塑膠袋才能回收
挽救經濟 歐巴馬自評不完全
總統承諾貫徹兒童權利公約
雙邊會談 施顏祥：會去見面
脫離傷兵 王建民重回大聯盟
69家素餐廳 自備餐具享優惠
民主黨綱提台灣議題 正面友好
台股年線失守 拚守季線
太平島操演 越南前官員：遺憾
巡彭佳嶼 軍方：維護總統安全
政院：釣魚台是中華民國領土
客愛睏燙傷頭皮 美髮師判拘役
三星吞美市場 蘋果4S輸S3
誤觸高壓電 工人灼傷送醫
吳副總統：助企業研發創新
義民祭 民眾搶看神豬神羊
菲8月通膨加速至7個月高點
爭辦游泳亞錦賽 為世大運暖身
魁北克省選 魁人黨最大贏家
澳洲Q2成長減緩 超乎預期
未受災 麻豆文旦增產1成
節能減碳 健保費繳款單電子化
騎家人機車搶奪 2男送辦
介入夏普中小面板 鴻海無回應
駁阿Q說法 藍指蘇貞昌失格
實價登錄 房仲租賃腰斬
港媒：習希會臨時取消
國防部：張鳳強已回168艦隊
8月物價破3% 近4年新高
豐興再降廢鋼收購價300元
人錢不到位 中市不接區域排水
推動餐飲業發展 經部提3作法
FBI否認持蘋果用戶識別碼
被熱茶燙傷 德州女告星巴克
鼓勵餐飲業發展 陳飛龍籲立法
GDP落後 江宜樺：研擬對策
太陽能營收弱 留意歐洲雙反
民主黨全代會 女議員群批敵黨
追黃金資金來源 檢提訊黃季敏
陸官媒：美別想挑戰陸核心利益
如獲邀 龍應台：願訪中國大陸
陸揭毒奶記者離職
CPI上升 綠籲換內閣藍遺憾
畜衛所疫苗 助石斑魚增產3成
育兒津貼爆量 申請人破15萬
北市推酒後代駕 價格透明化
違停致人受傷 逃一時難逃法網
華裔移民對美貢獻 特展登場
衛署雲端照護 協助媽媽育兒
希拉蕊：盼速建構南海行為準則
疑警竄改車禍圖 士檢：詳查
軍方：依審計規定海巡署得還錢
外資匯入 新台幣午升5.3分
周麟拜會巴拿馬農牧部長
土國觀光部：樂見與台直航免簽
推文留言罵北七 判罰5千
汽車油耗廣告不實 廠商遭罰
學習路艱 越女學生賣髮求學
微風槍擊案 主嫌遭求重刑
總經數據差 PCB今年微成長
新建旅館 要有1%無障礙客房
希拉蕊：南海準則符各方利益
國民黨：修財劃法列優先法案
民航局：北澎機票新計價研擬中
全代會亮點 拉丁版歐巴馬吸睛
台股收盤跌83.91點
楊潔篪：南海航行自由沒問題
水田溪工程恐危家園 居民陳情
內憂外患夾攻 諾基亞全力應戰
美8月車市強強滾 凌駕復甦
週刊影射涉華隆案 劉政鴻擬告
夢想家案 民進黨團將再告發
胡錦濤：中方願與美加強溝通
台股開低走低 收跌83點
王建(火宣)：貪污者不會笨到去申報
軍方：救災暫墊款恐影響戰備
售屋解約 奢侈稅持有期歸零
9月台指期跌107點
國家講座主持人 2人2次獲選
經部擬與美連鎖餐飲業簽意向書
WEF：台競爭力強全球第13
WEF：台灣升級關鍵在創新
魁北克勝選演說 槍手突擊1死
9月電子金融齊跌
投縣議會通過 籲扁保外就醫案
夢想家簽結 龍應台：專心向前
近4成婦女 10次產檢沒做完
感謝台灣 日人來台傳茶道
直升機空中補水 核安演習逼真
台股年線失守 跌83點
總統7日登彭佳嶼 倡議和平
數位學習認證 新指標重質
8月物價升 家庭支出增逾2千
友誤飲美沙冬亡 父子檔同遭訴
91天期國庫券 得標利率下滑
怠慢禽流感防疫 農委會遭糾正
貨幣清算 永豐金練兵搶業務
施顏祥：樂意接觸加入RCEP
老店新意 木器廠蛻變觀光工廠
太平島操演 越媒指侵犯主權
港立法會選舉 小英籲港人投票
茅于軾釣島謀利說惹議
大馬射箭男選手 帕運摘銀
反對者怒 梁振英：國教非洗腦
三大法人賣超台股96億元
竹科狗官司 兩女判拘役確定
陸臨時安排希拉蕊會見李克強
宏都拉斯簽約 打造私營城市
社運書店 搶救台灣文化資產
國防醫學院志工團 送愛至柬印
世界競爭力排名 台居亞洲第4
毒飼料案 監院糾正環署農委會
摃丸含禁藥 竹市府要求下架
北水抄表管家 替用戶查漏水
台灣用藥量大 立委盼藥師把關
陸公安局副手紛落馬 引關注
女師貼清涼照 北市：已請辭
物價升 央行：密切注意
分割中華電最後一哩 交部反對
台南虱目魚節 16日登場
屏東紅龍果等 天災專案補助
黃富源：放錯颱風假 不補班課
基層建設費 陳菊：每里20萬
創新與財政 台提升競爭力關鍵
拿衝鋒槍抵債 藏在車庫遭警逮
毛巾性侵女童 男子遭判7年
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新台幣兌美元貶0.3分
與前夫爭屋 王靜瑩二審勝訴
全球競爭力瑞士居首 台灣13
義民祭落幕 文化局盼往上提升
量子材料開發前瞻研究發表
製毒備空氣清淨機 照樣被逮
習希會取消 陸學者：從未有過
兩岸清大學術研討會 金門登場
提升小一閱讀力 北市送繪本
韓推綠卡消費 點數可抵交通費
為避監聽 男臉書傳訊息買毒
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青年販毒 起獲K毒1.2公斤
杜青林被指可能升任副總理
8月外匯存底 月增31億美元
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歐債危機影響 年輕人失業續增
8月底上市本益比24.47倍
8月物價高 菜漲逾7成
教部：蘭嶼學校重建先整修水電
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開發金5大業務重點推展順利
高雄展館招商 權利金3.15億
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疑過勞心肌梗塞 換心獲重生
馬總統：撥款維護南沙機場碼頭
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中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
電聯車糾紛 經部願再出面協調
習希會取消 陸：正常日程調整
電聯車標案 經部：台車有疏失
習希會取消 陸可能對美發訊號
日波音787客機冒煙 無人傷
農委會：菜價1周多後可望回穩
蜜雪兒站台 為歐巴馬催票
經常偏頭痛 原來是老花眼
清寒學生午餐 北市補助3萬人
全球競爭力排名 陸降至第29
行政訴訟三級二審 6日實施
美光：記憶體市場可望穩定成長
電話叩客 男子遭騙千餘萬
行竊留尾 1張標籤擒2賊
心理健康月防自殺 高市籲紓壓
政院：WEF評比肯定台競爭力
幼稚園越級 獲小一組珠算冠軍
葉國一炒房案 贈屋繳錢換緩訴
用妻產還夫債 財產法條惹爭議
調查指香港8成老師贊同國教
委員迴避審查 NCC將可否決
生孩子 台灣女性在意經濟因素
全球競爭力 菲國進步迅速
台中計程車車禍 1人受傷
法務部：陳水扁11日戒護就醫
處理車禍遭質疑 警：更正勘驗
港鐘錶大展 台館展品優吸睛
促交流 經部將辦能源研討會
日政府買釣魚台 傳下週簽約
商業服務業景氣 連8黃藍燈
拐女童塞提袋 日大學生被捕
上海挑戰賽 盧彥勳挺進次輪
凱擘：沒規劃買平面媒體電視台
水箱車頭分離撞民宅 駕駛輕傷
台灣外匯存底 居全球第四
林郁方率團訪美 將邀部長訪台
防汛志工典範 神木村長獲讚揚
莫拉克災後 阿里山2橋完工
肉品市場疑驗收不實 南檢搜索
旅遊感觸 青年投入老旅店復興
朱木炎申訴案 國際仲裁庭收件
台灣競爭力分數 6年來最佳
馬定位中常會 最高階黨政平台
清寒學生不喪志 立志當外交官
中學生報創刊 讀報向上延伸
桃機查獲走私安毒 警逮2嫌
偵照機墜毀前 2次撞擊樹
印外長：總理訪巴時機須合適
澳盼我投資能源礦產開採
華爾街日報：習近平背部受傷
陳雲林率文創團 不涉協議談判
不滿拆遷履勘 北市男抗爭
主權爭端 日本願跨國溝通
印陸聯合公報：共維亞太和平
楊潔箎：中美須互尊核心利益
曾櫟騁回母校 宣導反毒防霸凌
物價上揚 政院將開會因應
由愛生恨 嘉市涉縱火男落網
捷報 內視鏡醫學大會將來台
桃機爵士音樂季 以莉高露開唱
軍方：救災暫墊款逾5億
習希會昨晚在列 今早喊卡
雲林十大伴手禮 衝網路票選
童書宣導環教 城市科大奪冠
南市警扮送貨員 破地下簽賭站
央行阻升 新台幣收貶0.3分
北港高中疑群染 40學生送醫
中天新聞廣告化 遭罰80萬元
磁力球恐傷身 將標示不得吞食
瑞信：看好科技新品效應
亞太穩定 李顯龍籲陸入TPP
賴幸媛重申人權衡量兩岸距離
不滿夢想家簽結 綠再告馬總統
三商美邦申請上市 拼年底掛牌
苗推大閘蟹養殖 農委會允協助
署醫萬年院長 監察院糾正
泳渡日月潭 2.8萬人創紀錄
秋瑾夫婦墓被盜 遺骨散一地
美漢他疫情 台11人監視健康
相繼登太平島 馬：已宣示主權
廟門也敢偷 4人落網遭訴
酒駕遭撞死 訴求保險金遭駁
南大七股校區 賴清德盼速開發
蘇貞昌：檢調選擇性辦案
布袋戲中心 雲林府會意見不一
日公司獎勵旅遊 南投特產迎賓
張善政：台灣缺好的數位內容
為已婚婦人殺人夫 男遭判無期
收費站大排長龍 印法院令停收
小校整併 學者籲兼顧師生權益
馬英九：處理黨營事業決心不變
元配罵小三挨告 有所本不起訴
84歲文夏 10月開演唱會
黃春明粗口 有罪免刑定讞
緬甸欽族控訴 被迫改信佛教
職場培訓 助逆風少年重尋自信
劉德立午宴巴拉圭正副議長
蘇建和聊心路歷程 憶父親哽咽
俄外長：願與日對話和平條約
新華社：王立軍遭起訴
蘋果三星專利戰 瑞信：台廠受惠
呼之欲出 迷你蘋板照疑外流
俄經長：入世有利俄中關係
蜜雪兒軟訴求 勸選民挺歐巴馬
陸去年經濟成長上修至9.3%
普渡拜空心菜湯 象徵有誠無心
總統：台灣半導體產業具優勢
止連4月匯出 外資8月淨匯入
金門議會請命 籲放寬合葬限制
美食國際化 經建會：負責協調
自批差勁 張通榮：激勵團隊
星籍油輪奈及利亞遭海盜劫持
防陸船越區 金門海巡加強查緝
SEMI頒發13座產業貢獻獎
台積太陽能模組轉換效率提升
風獅爺文化季 介紹金沙特色
今彩539開獎
無人機航拍 坡地濫墾難遁形
幾內亞截獲馬利叛軍武器船隻
世界青棒賽 中華7比3勝南韓
世貿首長將易人 願者摩拳擦掌
凱擘推整合平台 開啟匯流時代
武陵塞車 中市籲拓寬台七甲
華隆地目變更 苗檢將調查
部分面板漲 陸電視廠壓力增
兩岸清大與金大 擬簽署合作
第三波金援希臘 德財長排除
綠批經濟差 政院：成效漸顯現
歌林第4批資產 公告標售
印度爆竹廠驚爆 至少40死
超商叮咚擾鄰 法官建議調小聲
青蔥價漲 北市籲冷凍蔥花替代
世界花式撞球 台小將旗開得勝
里昂證上修台股明年指數目標
溫家寶會希拉蕊：尊重中國主權
王立軍4項罪名被起訴
黃春明：粗口官司落幕當成過運
泰國維持3%政策利率不變
連胡會 預定7日舉行
南非油價創新高 民眾吃不消
拚會考抓落點 複製基測舊思維
港生申請來台人數 60年新高
鄭貞茂：兩岸應簽換匯協議
社大籲檢討法官訓練及書類審查
主權爭端 APEC外長會取消
買官案 前中將判10年4月
義法研擬3階段救歐元
狂牛病例減 日擬放寬美牛限制
駐日處：僑胞返國莫忘辦停復保
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黃季敏案 馬：政府應自我檢討
防偽藥 泰國將推便宜威而鋼
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藥物迷姦女子 檢求刑8年9月
希拉蕊訪北京 未解美中歧異
今彩539 頭獎 1注中獎
蔡衍明：告壹傳媒盼遏抹紅歪風
不老騎士說故事 看見簡單哲學
賴幸媛：兩岸協商奠基和平大局
林中斌：料王立軍案循谷案模式
有沒有暗物質 謎底就快揭曉
陸起訴王立軍 欲18大前結案
涉詐領款項 林百里前秘書遭訴
谷王涉案情節 均不見薄熙來
酗酒男搭公車猝死 嚇壞司機
南韓電視節 台灣團拓市場
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鄭承浩屠牛 桃猿隊史500勝
夏普不振 穆迪信評降至最低級
陸打油詩 點名18大入常7人
感冒藥提煉麻黃素 海巡逮3人
擬綁約銷售 大電視萬元有找
外交部感謝民主黨黨綱友台
7.9強震襲哥斯大黎加西北部
文林苑衝突 市府籲理性溝通
美Q2生產力成長 高於初估值
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韓「終極警探」緊趴車頂逮毒犯
蝙蝠俠助陣 諾基亞力拚再起
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還我清白！ 朱木炎向CAS告國際奧會
脫離傷兵名單 王建民重返大聯盟
台灣人愛吃藥？ 用藥量是美國人7.2倍
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蘇貞昌：檢調監院亂辦案 政府崩潰前兆
報導指私募基金要買蘋果及壹周刊
中國態度強硬 希拉蕊北京化解南海爭議無功
Ex-police chief who sparked Bo Xilai's downfall charged in China
法官：蔣為文先挑釁 黃春明有罪免刑定讞
美網／謝淑薇擊敗莊佳容 晉級4強
ZARA台中店低調開幕 首次跨出台北
「台鹽海洋鹼性離子水」抽獎金元寶落高市
Sony遭駭客入侵 台灣用戶資料遭竊
連戰今啟程參加APEC 連胡會7日舉行
馬登彭佳嶼 將勉保釣有功人員
立院開議前 陳冲將提經濟方案
歐德央行總裁 梅克爾都力挺
諾基亞奮起 推Lumia新機
哥國7.6強震 發布海嘯警報
賴幸媛：大使稱呼 陸未表不滿
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
梁光烈送印飛官現金大紅包
希拉蕊：直接面對美中歧異
哥國7.6強震 海嘯警報取消
爆竹廠驚爆 南印54死50傷
憂洩隱私 美手機用戶拒APP
美西尼羅病毒疫情 持續惡化
美網女雙 謝淑薇擊敗莊佳容
魁北克警查出選舉夜槍手身分
哥國7.6強震 至少2死
歐盟支持哥國政府與革命軍和談
中華空軍館 見證中美合作戰史
防歐雙反 陸太陽能補助升溫
全球競爭力報告 巴西排名48
半導體研發支出估創歷史新高
陸紡織業內外受敵成長動力緩
法國核電廠事故 2人受傷
吃得比美國差 法年輕人不重吃
聯想收購巴西CCE集團
倫敦電影節登場 台電影入列
奇美電擬更名 奇美材法說受矚
全台多雲到晴 午後防雷陣雨
夏普抵押總社 借逾千億日圓
市場觀望 台股震盪機會大
紅底鞋商標 紐約獲保障
英內閣微調 為希斯羅擴建舖路
鋪路降息 韓GDP終值下修
台股開盤上漲15.6點
不怕場地縮水 歐巴馬王牌護駕
歐巴馬：美國絕對比4年前更好
陸網友表達意見 被冠煽動罪
溫家寶：推進新疆跨越式發展
聯想擬收購巴西電子公司
歐元區今年安啦 惟西國恐求援
澳航與英航分手 另結新歡阿酋
宏達電改策略 期重獲消費青睞
杜立特館 中美空軍活戰史
資產超聯準會 歐銀沖銷式購債
台美國會議員聯誼會 啟程訪美
美媒：中共可能從寬處理薄熙來
韓飛彈射程擬延長 中日都反對
抗癌單車環台 號召癌友參與
新台幣匯率盤初走升
寶經院：9月物價仍偏高
北韓開城產品 陸零關稅優惠
民雄大士爺祈福儀式 莊嚴隆重
日小皇孫悠仁 歡度6歲生日
陸財長：擴大節能消費
娃哈哈董座 奪大陸首富
高盛下修南韓今明年GDP預測
網拍車輪南偷北賣 警逮4人
愛買DM廣告不實 罰5萬
追價無力 台股平盤震盪
吳副總統：海運是經濟發展依託
血壓資料存雲端 可免帶記錄卡
凱蒂貓買不到 司機載貨順便偷
感念家扶 阿公十年無酬修電器
對抗登革熱 南市擴大環境稽查
陸發展實體經濟 面臨嚴峻挑戰
副總統：提升人力資源量與質
中央氣象局氣象報告
北大武檜谷山莊恢復申請
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
陸律師：王立軍案審判早有安排
讚柯林頓 萊恩：歐巴馬差很大
港媒：泛民多人為港區人大選民
巴克球磁鐵商品 使用要小心
美網女雙 謝淑薇晉4強
周麟拜會巴拿馬國家廣播電台
推廣生命教育 教部辦多項競賽
利納斯獲馬國執照 十月運作
馬拉松延期 18大在10月中
九旬翁領鉅款 警擔心陪走回家
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傳夏普抵押總部 換取貸款
賴幸媛：台歐簽ECA逢好時機
讀報延伸 中學生報創刊
同室操戈 三星欲封殺樂金電視
海嘯警解 薩尼持續保持警戒
被按喇叭 法律碩士生毆人緩刑
綠委：台電改革沒誠意將退預算
長效藥健保給付 造福乾癬病患
爭調薪 德航空服員將罷工1天
外交部：彭佳嶼及釣島均屬領土
車禍自撞率高 屏警防範酒駕
季後賽前哨戰 陳偉殷扛重任
大陸高校免試錄取971港生
駭客侵索尼移動 台陸客資外洩
聯想藉併購 擴展巴西PC市場
海巡署：釣魚台護漁現地交接
碳捕獲封存技術 台盼與美合作
歐巴馬柯林頓同台 營造大團結
帳戶供擄鴿取財 依幫助犯簡判
馬宣示主權 陸：樂觀其成
專挑凌晨搶超商 連搶3家落網
全球體育高峰會 郝行銷世大運
怠速新規 業者盼放寬
北市小學飲用水 抽檢全合格
陸教育部：公民須接受國民教育
王金平：釣魚台主權屬中華民國
江丙坤：盼年底簽服務貿易協議
林郁方率團訪美 拜會議員智庫
陰晴不定 歐巴馬戶外演說泡湯
習近平10日現身 陸邀媒體採訪
柏林消費電子展 人財兩旺
胡志強：相信中常會功能會強化
歐元走強 新台幣午升6.6分
旅店1天不到20小時 占3成
微創手術器械群聚聯盟規模擴大
總統：兩岸和平促使東北亞穩定
大熊貓抵星 開展外交生涯
支持CAS 有機會拿5折券
總統7日登彭佳嶼發表和平談話
美媒：習近平爽約究竟發生什麼
江國慶母聲請再議 北檢審查
王立軍被起訴 陸官媒警惕官員
環境商品降稅清單 美陸角力
台66貨車撞汽車 2人命喪
越南呆帳高漲 恐求助IMF
婚外情生恨 恐嚇寄裸照吃官司
銀河S3銷售亮眼 破2千萬支
總統登彭佳嶼 海巡署派7艦艇
反洗腦 港大專生籲911罷課
鐵路下地 高市將闢水路綠廊
彭佳嶼偵巡 張鳳強非唯一選項
高普考錄取6025人 創新高
陳肇敏不起訴 江國慶母提再議
教師走過癌症 生命教育動人
台股收盤跌40.72點
陳雲林參訪 台聯籲言論不傷台
曾櫟騁敬師 淚眼感謝教練提攜
奇美電供貨 反映陸市場趨勢
台蘭花展 巴拉圭大報允助宣傳
肢障佃農子 認養貧童30年
統測外語群英語類 加考非選題
地方財政拮据 監委促修公債法
台廠今發表電子紙量測標準
台股開高走低 收跌40點
索尼又被駭 台灣用戶遭殃
9月台指期跌12點
肉品市場涉驗收不實 3人交保
柯林頓力挺 盼再給歐巴馬4年
9月電子跌金融漲
總統登視彭佳嶼 朝野立委同行
海關貪瀆案 張良章不起訴
陳(沖)：提升經濟方案近期推出
權值股翻黑 台股下跌40點
屏縣民眾反火葬場 立院前抗議
民主黨全代會 修女站台挺健改
綠提公債財劃雙修 藍釋誠意
提高生育率 陳(沖)促提措施
政府補貼益增 私校應公共化
向溫泉業詐財 前新社鄉長判刑
罹乳癌末期 雙重標靶救一命
醫療結合雲端 照護效率佳
訪東帝汶 希拉蕊心繫夫演說
北市辛亥隧道 照明改善更安全
另類開學 城市科大PK卡丁車
固態電路研討會 台灣論文多
明年地方特考 估12萬人報名
紡安出貨華隆擋 零星衝突
官媒與馬拉松 透露十八大時間
所得稅修法 擬放寬扶養限制
三大法人賣超台股52億元
返家十萬里 蒲亭教幼鳥遷徙
阿里山盜伐牛樟 警揪幕後集團
軍公教102年度不調薪
綠促內閣換人 藍籲勿扯後腿
全球伺服器Q2出貨小增
消防救災致損失 擬可請求補償
全職媽媽勤儉 助貧童自立
世界競爭力 經部盼每年進步
工程會研議技師分試制度
深圳四胞胎?剃髮1234辨識
共青團報批環時 愛國當生意做
噴漆撰文批女主播身材 男遭訴
文旦評鑑 斗六掀熱潮
陳(沖)促首長 積極協調法案
台版西本願寺 仿銅鐘懸掛
總統：開放帶來興旺
原民舞劇拉麥可 融合一切美好
高階造型設計 屏科大開職訓班
連戰啟程 出席APEC領袖會
經部：全年CPI可控制在2%
梁光烈送紅包 印媒：外交失態
專選廟會行竊 警逮扒手
陸校花選拔量乳距 網友熱議
宏達電8月合併營收 月減4%
高長：台灣米登陸不需重複檢疫
家己人雕塑展 呈現嘉義特質
新台幣兌美元升0.3分
文林苑衝突 北市依法行政
聲援苗市長 里長齊聲譴責暴力
交大與耶魯合作 激盪建築創作
睡不好 恐為阿茲海默症前兆
全球伺服器市場 Q2美國最佳
小象展翼 助偏鄉童吃早餐
高市博愛大樓都更 一波三折
羅姆尼再批國債 阻歐巴馬連任
放寬80歲請外勞 9月中生效
電影特效妝 屏科大開專業課程
公務員憂修考績法影響組織和諧
吸毒遭逮 女辯止痛好入眠
修空污費收費辦法 降分期門檻
亞利桑那爭議移民法 恐致歧視
90公斤巨蟒健檢 6人幫托壓
惠普伺服器市占率 Q2領先
創13年新高 法國失業率攀升
政治拖累 日製汽車在陸銷售跌
巴基斯坦治安堪慮 紅色警示
幼女獨置公園 遭控遺棄判無罪
人力銀行：就業市場 9月轉淡
陳(沖)：降低颱風對CPI衝擊
日執政黨魁選舉 細野可能參選
買書換和解 3網友不起訴
登島之行 彭佳嶼偶有雷陣雨
藏在屍體間 4歲女童躲過槍殺
人礦寶貴 陳(沖)勉文官成骨幹
溪頭失蹤男找到 靠廚餘充飢
金門議會決議 徵光纜環保費
文旦飄香 濃濃斗六味
非法外勞竄逃 爬鋼筋跳化糞池
保GDP增長 越力爭5.2%
台中彩墨藝術節 面具嘉年華會
金門遊覽車總體檢 保遊客安全
許明財吃摃丸 盼消費者安心
裁員關店 達芙妮：調整期
法失業率升 創13年新高
賴清德探扁 籲保外就醫
颱風災損 屏東木瓜價揚
國民教育爭議 港府釋出善意
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
奇美材與奇美電合作緊密
北海岸風箏節 11國達人競技
淡大生開發軟體 促親子互動
中華三菱攜手 搶攻中東車市
中市警涉縱放案 檢起訴3警
越國航前董事長 東南亞落網
梁光烈紅包門 印媒炒作產物
美髮實習生 合認養孟加拉貧童
施振榮：企業整併是常態
海巡署提升艦艇設備 捍衛漁權
iPad新影片 長榮航成典範
五金工廠竊電 電費罰金9百萬
日媒：攔截日使座車2陸民獲釋
港立法會選舉 六四比成焦點
世界青棒 中華1比5輸美國
電影天后之戰 嘉義取景開拍
台積電處分1.9億股中芯
彭佳嶼任務 131艦隊側護
彭佳嶼有門牌 燈塔歷經戰火
壹傳媒出售 香港電盈否認洽購
鎖定醫院病房偷竊 男子遭逮
陸25城軌獲批 涉資逾3兆
搶祖母百元 一審判5年4月
9月12日起 賣牛肉要標產地
醫療雲端化 三總推行動醫療
屏縣府：殯葬專區回歸理性討論
上海網球挑戰賽 盧彥勳晉8強
學生辦座談 爭教改發言權
加碼促銷 誠品推舊書拍賣會
俄：伊未發展核武 攻伊引災難
傷飼主險出人命 寵物鼠要防咬
彭佳嶼氣象站 1909年成立
女兒做復健 父伸鹹豬手遭判刑
區間盤整 新台幣收升0.3分
生態融合文史 永安濕地富內涵
兩岸特色金融 月中辦說明會
學者建議立專法保護敏感科技
副總統：對大陸發揮正面影響力
日車滯銷 陸要日停止損害主權
副總統盼台澳深化合作
菲總統明赴海參崴 或會胡錦濤
礁溪鄉長補選 蘇貞昌助林錫忠
歐元區經濟危機 夾藏政治難題
復興竹市動物園 紙風車助一臂
國際清掃活動 逾4萬人響應
逾8成企業 去年曾遺失資訊
票價凍8年 國內航空叫苦
全球農糧會議 擬提新戰略
礁溪鄉長補選 3林作最後衝刺
劉德勳：兩岸持續溝通服務貿易
陸資來台低於8千萬 審核簡化
醫勞盟立案 爭勞權救醫療崩壞
聯電意法合作開發影像感測技術
數蝶日 9日觀蝶做紀錄
歐議員：自由民主助兩岸和解
更生人彩繪文旦 撇毒創新路
裙襬搖搖獎金加碼 陣容再升級
APEC主權爭端 台北不多談
大型車開雪隧 車距100公尺
台電：蘭嶼輻射監測正常
促參商機 明年上看1200億
蛋彩畫 楊佳廣宣揚金門好景色
台電：改善經營 不作假
A女友公司2千萬 男判9月
嚴凱泰：裕隆集團放眼全球市場
總統訪視彭佳嶼 藍委隨行
強化海域 海巡署艦艇逐年增加
警疑踹醉男案 孕婦丈夫遭訴
五股煙火爆炸 判賠1727萬
陸願保航行自由 菲促言行合一
日虐童案年增逾6成 創新高
泰國去年自殺人數增加
公僕受請託關說 7日起應登錄
放眼世大運商機 台英簽備忘錄
香港落實政策 保障自家人購屋
抄網路簽賭集團 警逮9負責人
財政排名落後 財部：赤字連降
廣播金鐘 朱芯儀聶雲搭配主持
連戰抵APEC 以經濟為主軸
港媒：王立軍案審理可能不公開
協商破裂 紡安出貨爆衝突
歐查太陽能板傾銷 陸審慎回應
今彩539開獎
梁朝偉演盲人 藏電眼不適應
逆光飛翔慈善場 手搖飲料請客
辛巴威盜獵者 毒殺禿鷲滅跡
盈拉掛保證 曼谷今年不淹水
威力彩開獎
赴歐留學未辦簽證 機場留置
世大運棒球場地 大巨蛋不缺席
日星小雪懷第2胎 松山再當爸
環境商品清單出爐 對台有助益
台灣歌手樂團 10月齊聚香港
技術到位 陸防長打賞印度飛官
活出尊嚴 潘崴獲原民未來之星
OECD：歐債危機蔓延德法
英研究：補充魚油 延緩老化
疑慮冰釋 英將恢復金援盧安達
牙齒變色變薄窩洞 提防酸蝕
未來飛機 可列隊飛行自選路線
奇美材中小偏光板明年增5成
雙邊會談 施顏祥：都有談到
疑欠賭債當街搶建商 2男送辦
堅持夢想 曾櫟騁代言原民運
星拚國際港樞紐 補給碼頭開張
蒲亭：經濟一體化 保亞太發展
第9屆宏?數創獎 開跑
OECD：英經濟估跌0.7%
閣揆首長特別費 政院澄清
涉圖利廠商 竹市員警遭羈押
美初申失業救濟 創1個月新低
威力彩頭獎槓龜
今彩539頭獎無人中獎
崔威勒又告媒體 刊泳裝度假照
菲國台人綁票案 疑涉債務糾紛
胡錦濤最後一次參加APEC
助歐巴馬連任 柯林頓光環加持
日自民黨魁選舉 多人有意參選
何昭陽：台廠要了解反托辣斯法
消費降 歐元區經濟步向衰退
賴鴻誠率牛止敗 象逆轉勝獅
新北議會通過籲讓扁保外就醫案
酒後比膽搶飯店 3嫌落網
ADP：美企增聘20.1萬人
美服務業擴張 3個月來最速
涉貪污 蔡豪判刑4月確定
連勝文槍擊案 黃父獲賠3百萬
夏普拿總社大樓抵押 向銀行貸款1500億日圓
搶在iPhone 5之前 亞馬遜也要出手機？
柯林頓力挺歐巴馬 要選民再給歐巴馬4年
陳雲林將來台訪慈濟、佛光山 台聯：宗教統戰
高普考錄取6025人 創17年來新高
所得稅法擬放寬 20至60歲受扶養者也可報免稅額
陳肇敏2度獲不起訴 江國慶母聲請再議
亞馬遜新平板 Kindle Fire HD只要199美元
馬總統今首登彭佳嶼 宣示主權倡東海和平
北檢提訊李宗瑞勘驗全部光碟 傳散布影片網友
美網女雙不敵捷克組合 謝淑薇4強止步
展望發表雲端診所照護平台
賣牛肉未標示原產地 9月12日起開罰
馬總統登彭佳嶼 提台日陸協商解決釣島問題
美學者：美非南海問題操控者
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
出手救市 ECB無限額購債
印巴外長會談 反恐為核心
歐銀救債 美股大漲創4年新高
印航首架夢幻客機交機
義民眾少出遊 旅館營收減1成
陸學者：APEC不會討論南海
專家：不法人士趁歐債危機洗錢
日海嘯受災戶 請美方尋失物
色情片業者汙衊 冰品商控告
傳日本11日將釣魚台國有化
連胡會 連戰提台灣國際空間
水刑刑求 人權組織控美
山區詭異血案 法警茫無頭緒
ECB無限額購債 台股看俏
卜睿哲：日方買島為防形勢惡化
台加簽署科技合作備忘錄
凱瑞：歐巴馬瞭解美未來在東亞
歐美股大漲 有利台股反彈
救歐債有望 新興股市勁揚慶賀
惠譽調高韓信評 較中日高1級
各地高溫 午後防雷陣雨
環球影城恐怖夜 殭屍女鬼齊來
海巡新艦配40快砲 有效嚇阻
日媒：11日將釣魚台收歸國有
彭佳嶼釣魚台 扼控東海大陸棚
媒體登和星艦 參觀機砲操演
馬首登彭佳嶼 將發表和平談話
台加合作開發疫苗與生物製劑
歐巴馬演說 選民想聽細節
多倫多分屍案 華裔女軀幹尋獲
台股開盤上漲107.71點
歐巴馬演說 籲選民走他的道路
宏達電告蘋果案在美開審
傳蘋果新手機降低三星依賴關係
夏普擬大砍年終紅利
程派鎖麟囊 青衣王耀星親上陣
總統登彭佳嶼 海空維安
歐債緩歐美強彈 台股跟漲百點
全球購物夜 馬德里熱鬧登場
柯林頓全代會吸睛 小勝NFL
紐約槍擊案 9成涉及有色人種
數位遊戲夯 美電玩銷售降兩成
台加入民航組織 連胡會獲進展
台灣十大小城攝影 驚艷大華府
牛肉標示產地 嘉縣支持國產牛
2千鷹揚天空 知本樂山賞鷹樂
政院：陳(沖)特別費每年126萬
胡錦濤赴APEC 栗戰書隨行
歐銀無限量買債 台股大漲
彭佳嶼 位台北飛航情報區
股匯雙漲 新台幣盤初走升
漢他致3死 優勝美地擴大警戒
安平工業區1工廠大火 灌救中
豐興再降廢鋼收購價200元
台參與民航組織 連胡會有突破
彭佳嶼氣象站 成立逾百年
日執政黨黨魁選舉 細野不參選
陸准港8家獨資演出經紀機構
美網女雙4強 謝淑薇飲恨惜敗
基隆海巡隊：維護主權保護漁民
連胡會 建議和平協議先堆積木
六輕聘環委研究 環團指未迴避
日擬國有釣島 外交部重申主權
碳酸飲料當水 喝到胃食道逆流
上半年日對陸投資增加近17%
美專家批 蘋果是創新殺手
國庫幾見底 日政府恐破產
新聞集團出鉅額 買澳洲媒體
歐銀購債計劃恐衝擊發債結構
中橫便道 11日恢復通車
港媒：李源潮料掌港澳事務
對中小企放款 達預期目標
歐銀救債 台股大漲
李顯龍：兩岸改善 亞太鬆口氣
釣島影響銷量 日產盼友好解決
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
亞幣走揚 新台幣成領頭羊
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
救擱淺鯨豚 海洋公園積極投入
北市空屋 1男無呼吸心跳
澳7月貿易逆差 增幅高於預期
清除漂美加海嘯垃圾 日買單
飼料玉米市價漲 回饋農民
打工不只靠勞力 NPO拚創意
連：中共十八大後兩岸政策不變
檢提訊李宗瑞 傳散布影片網友
外交政績亮眼 歐巴馬打經驗牌
電捕蚊燈 針焰試驗4成不合格
台灣參與ICAO 助民航安全
饒河夜市宅 租金投報率奪冠
彭佳嶼巡護 海巡署海上操演
彭佳嶼屬131艦隊責任海域
選用電捕蚊燈 標檢局籲注意
全球時尚之都 倫敦蟬聯榜首
鴻夏攻防戰 介入經營是關鍵
港媒：薄熙來可能被軟禁
菸品露出 華語片高於外語片
連胡會未談釣魚台
衛生署：航海王菸品畫面最多
六輕提擴廠 環團質疑數據造假
華隆罷工討薪 底線1.95億
北市公寓降價 自住買氣升
王建民季末先發 待總教練評估
柏林展國際大廠強打智慧型電視
免影響港人 陸暫緩部分自由行
中美洲各國元首將會潘尼亞尼托
ECB新工具 歐債喘息空間
訪視庇護工場 副總統稱讚欽佩
會越南領袖 胡錦濤籲冷靜克制
亞馬遜新平板 分析師超好評
李顯龍促東協居中協調南海爭
台淡水魚種匯集 發現4特有種
開學慎防腸病毒 宣導勤洗手
總統訪國小 聽鴨嘴恐龍故事
林書豪扮凱蒂貓 網路發燒
第4波陸資來台 投審會慎重
美專利授權公司告宏達電遭駁回
連胡為ECFA後續訂時間表
歐洲救市 外資：有利台股反彈
ECB購債 外銀：賜下定心丸
提高企業外勞比例 勞委會保留
內外利多 陸股可望跌深反彈
澎湖特色美食展 中台灣搶市
安倍晉三：大陸不敢攻釣島
總統訪彭佳嶼 將與東南沙連線
赴倫敦考察 郝為帕運選手加油
歐巴馬開支票 承諾減赤4兆
立委和媒體登上彭佳嶼
火鍋店停電 50多桌客人落跑
外資匯入 新台幣午升9.3分
重慶撤換公安局副局長
政策寬鬆加快 陸股後市可期
安平工業區火警 燒2廠無傷亡
公僕受請託關說 涉犯罪擬免職
陸電訊業拓展中美洲市場
小英：登彭佳嶼宣示主權效益低
台灣首座 香腸博物館揭幕
台股收盤漲98.19點
宣示主權 馬總統首訪彭佳嶼
加強防衛釣島 日海保提增預算
台山宛然布袋戲 感動越南觀眾
北京車站驚爆旅客被割喉身亡
兩岸特色金融計畫 政院核定
釣島爭議 野田胡錦濤會談難成
故宮南院暖身 吳哥遺址攝影展
蔡英文將訪洛城 參加台館年會
台股開高收高 漲98點
9月台指期漲88點
王金平：總統保釣有最佳考量
9月電子金融期齊漲
陳(沖)：兩岸貨幣清算應儘早建立
六輕擴廠申覆 環署：擇期再審
監委：釣魚台早列宜蘭縣總面積
男改造槍械拒捕 警制伏
歐銀買債利多 台股大漲98點
總統：強化數位教學 拚競爭力
雲林推廣米食 學童改吃米麵條
中華克哥倫比亞 爭青棒賽季軍
監院彈劾涉貪檢察官井天博
聯電8月營收 近20個月新高
礁溪鄉長補選 藍批綠營奧步
印軍慾照門 少校妻與中校曖昧
三大法人買超台股100億元
世界盃拔河公開賽 景女獲銅牌
綠色科技產品 APEC砍關稅
歐巴馬演說 相信美國會更好
台大校樹雷劈起火 無傷亡
胡錦濤：堅持一中原則毫不動搖
控訴裙短遭開除 求償逆轉敗訴
長庚健康操比賽 舞出健康活力
亞太青年科學家會議 台得第一
馬：釣島問題 台日陸協商解決
孝道月 星雲籲孝親報恩
銦和乳膠併發症 納勞保職業病
13戶無自來水 許明財促改善
8月國債 人均負擔持平
李宗瑞案 檢勘驗性愛影片
生技醫療徵才 釋近7百職缺
博達漏稅 罰13億降至4.6億
德新奇鐵馬 車墊踏板樣樣無
稻米銷陸比例激增 越謹慎以對
新台幣兌美元升6分
台灣企業家精神 全球第一
犯罪預防 員警化身話劇演員
總統訪彭佳嶼 與東沙南沙視訊
選手需推手 陳(沖)盼體育推手多
分手爭執刺死女友 殺人罪起訴
多元就業 王如玄視察成果
雲貴地震 至少20人喪生
總統：不承認日國有化釣島
童溺水昏迷 學校盼助單親媽
預防代謝症候群 醫：避免肥胖
中共元老介入政治 決策趨複雜
8月出口 連6負
15法生來台 協助法語教學
抗危機 義出現以物易物餐廳
請領高市建照 沒綠能滯洪免談
單國璽勸轉念 重病仍錄宣導片
胡志強：馬登彭佳嶼具演習意義
新台幣清算行遴選 開跑
日本睡魔巨燈 台灣燈會看得到
華隆勞資爭議 苗縣長協商未果
壹電視若賣 蔡明忠極可能買
吸毒男偷車內手機 當場被逮
扁11日戒護署桃回診
分析：大陸發射衛星具軍事意義
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
手中拿書 1/5英小孩覺得土
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
卓伯源盼西濱 拉近彰縣生活圈
傳習近平露面生變 陸無回應
竹科外商家數近 5年倍增
三星新機熱銷 變色再衝
雲南地震 增至43人遇難
北市：15電影院身障沒優待
兩岸簽4G共通標準合作備忘錄
越中部暴雨 5死
中華電 彭佳嶼唯一電信業者
海峽盃籃球賽 姚明率隊來拚戰
永信杯排球賽 胡志強盼延續
渣打：今年台灣GDP保二有望
釣魚台問題 馬：從對話開始
文化列車聚苗栗 散播藝文種子
天秤颱風受災學校 教部勘查
中市屯藝中心 楊奉琛雕塑揭幕
陸：護釣島主權兩岸都有責任
方便中秋烤肉 新北木炭暫解禁
陸商務部擬擴大消費品進口
銘傳金門分部 2系14生報到
林瑞圖被控誹謗 出庭請求移審
中國光博會展 產業鏈完整
法國山區滅門案 疑遺產糾紛
不景氣 歐洲失業青年近8百萬
李宗瑞案 檢警逮捕11網友
職校生孫宏奇 獲國際科學大獎
下週油價 估漲2到3角
毒狗事件頻傳 中市送法辦
入民航組織 國台辦：陸釋善意
網蒐資料製毒 尚未完成先被捕
車失竊詐保險金 4人被逮
台灣水視界 記錄布袋溼地美
豐原商家推寵物月餅 供不應求
東沙觀光有譜 視生態復育成果
璨圓：兩岸結盟主導LED
港官員落淚 指政府不獲信任
搶攻商機 台糖推APP購物
屏縣科研 全太陽能遙控飛行器
港特首遞橄欖枝 約晤反國教者
弟病亡兄撫養 2家9子一肩扛
台中大都會歌劇院 市府趕進度
價值偏差 施振榮憂半盲文化
釣島對話 學者建議二軌機制
雲南地震區 無台灣旅行團
重振傳統市場 花蓮辦經營培訓
協商釣島 學者：讓問題不激化
運動紓壓 趕走開學症侯群
北京促南韓將華僑轉為中國籍
台肥炒股案 謝生富判刑定讞
8年判若兩人 政治改變歐巴馬
總統視察彭佳嶼 機艦空海伴護
股匯齊揚 新台幣收升6分
殷仔再戰洋基 三度挑戰13勝
遠傳平板業績爆發 月賣2萬台
國產優質台灣鯛 量販特價上市
宵禁後起飛未知會 引居民埋怨
歐民調：反對歐洲統合人數減
砍腳筋棄荒野 主嫌判刑逾8年
世界花式撞球 台小將挺進8強
長者登小巨蛋 仙角募2萬觀眾
旅館拚摘星 也拚到經濟
超越日本 星成第3大出口國
女朋友男朋友 香港票房佳
央行定存單利率 20個月新低
就愛牛奶妹 女老師瘋蒐集
金門瓊林聚落 風獅爺庇佑鄉里
總統登彭佳嶼 隨行藍委肯定
國際透明組織：行賄風盛行歐洲
法預算赤字減 貿易逆差降
魚貨就地賣 漁業署允改善
鶯歌轎車撞護欄 女駕駛命危
六輕擴建異議 台塑訴請申覆
馬宣示主權 陸學者肯定
印巴外長會談 和平進程上軌道
監委：戍守南沙 國防部角色重
遭訴違廢棄清理法 臺慶科喊冤
散布李宗瑞影片 大學生也被逮
胡談話 陸學者：推動兩岸向前
連胡會 成果豐碩有突破
判決或有利 王雪紅心情好
員工盜賣馬糞 北市動物園清查
貨櫃走私香菇 警查獲8公噸
馬總統彭佳嶼談話 日媒報導
知名超商米 疑未達國家標準
台灣民航國際接軌 落後逾半年
泰學生獲台獎學金 盼學中文
奧迪A6油電車 不到3百萬元
中油：查德非生產井 待確認
台股市值本週增0.43%
台股本週漲0.38%
今彩539開獎結果
聞到瓦斯味 福木果實惹的禍
銀髮趴趴GO 遊新北老街古蹟
出口連6減 9月有機會轉正
印外長：巴穩定繁榮符雙方利益
雲南地震 增至63死百餘傷
海牙首度舉行華語文測驗
大樂透49樂合彩開獎結果
海巡10官兵 駐守彭佳嶼
出口連6負 財部看好9月轉正
參與國際組織 陸委會籲陸尊重
派遣員敗訴 104：欣慰
彭佳嶼吃水淺 登島大船換小船
大馬首富回流 瞄準柔佛商機
大馬河川污染達4成 加強整治
半導體設備進口 連3月成長
見證社運 大馬首部專書問世
明年檢核利用率 避ETC爭議
陸釋善意 外交部：好的開始
馬：1895年日占釣島是侵略
大陸為國銀第三大債務國
總統：執政以來 堅定釣島護漁
朱立倫：宗教反毒力量大
清潔工拾金不昧 郵局將嘉勉
中山高增大灣交流道 年底發包
緬甸通過外資法 限制仍多
宋少卿被控恐嚇 檢不起訴
美8月就業成長欠佳 失業率降
蔡：馬應表態釣魚台主權屬台
總統：台日陸協商解決釣島問題
日擾釣島捕魚 馬：民眾不解
東海倡議 馬總統：兩階段執行
支出砍百億元 法明年撙節度日
國道客服專線 增拖救關懷服務
男扮女裝 專挑夜歸人強盜
反洗腦 梁家傑：有利民主派
日執政黨魁選舉 日相野田參選
李宗瑞案 12名網友交保
由偷變搶 警民合力抓盜
東海議題 總統籲在野勿內耗
出口衰 經部：主力產品漸復甦
鴻海若不來 傳夏普另做打算
政院：102年水電費未增加
俄總統：全球尚未擺脫經濟危機
今彩539頭獎槓龜
大樂透頭獎 1人獨得4.7億
種出佛像梨 陸農打算銷歐
免試刪獎懲 北北基無共識
總統登彭佳嶼 拋三方共商釣島
蒲亭：亞太可仰賴俄能源供應
東海和平倡議綱領 兩階段推動
藍：綠處理對外 無法讓人信賴
東海議題發聲 台強化話語權
礁溪鄉長補選 三選將掃街衝刺
台港關係進步 朱曦：仍有空間
德業界主管肯定台灣投資環境
需求弱 英特爾砍Q3營收預測
霾害再起 星國空汙指標飆高
延長賽大爆發 桃猿吞獅
大陸成目標？港人持續反國教
北韓授獎表揚統一教文鮮明
好萊塢星聚集 力捧歐巴馬連任
陸委會：正視現實兩岸行穩致遠
陸支持參與ICAO 總統肯定
中視神氣家族8日播出《幸福人生向前衝》
APEC／連胡會先登場 台灣參與民航組織有突破
美國華盛頓人權行動中心主任將來台灣探視陳水扁
馬總統登彭佳嶼提東海和平 日媒：11日釣魚台將國有化
雲南發生5.7連續地震 死亡人數增至43人
「再議」也「在意」——「江國慶冤死卻無人負責」聲援活動
馬態度轉趨強硬 稱日本侵佔釣魚台「自始無效」
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
歐巴馬提名演說 外界評價低
葛洛斯：就業減速料促更多QE
英工業生產增幅 25年來最大
夏普籌資 擬本月提再生計畫
歐巴馬：該請柯林頓當宣傳部長
學術交流 成大與奧國大學簽約
駐英副代表賀中華帕運團成績優
歐洲央行將監管各國銀行
法家飾用品展 台灣館推新設計
飛機艙門從天降 華州居民驚魂
殷仔拚13勝 首局無失分
賴幸媛：開放陸客 台經濟受益
哥國軍方炸彈攻擊游擊隊
上午晴朗 午後防雷陣雨
包道格：馬總統倡議是唯一出路
殷仔戰洋基 連2局飆K
雲南彞良地震已67死
殷仔戰洋基 第4局挨2轟
陳偉殷挨3轟 無緣勝投
小孩保險 從懷孕開始規劃
台南房市穩定 永康較受歡迎
包道格：台灣需更多國際空間
處理廢舊藥品 容器要回收
紡拓會參加陸服裝紡品博覽會
無線寬頻通訊 台加合作研發
加拿大關閉駐伊朗大使館
釜山影展開幕典禮 湯唯將主持
龍頭爭霸戰 殷仔挨3轟吞敗
雲南地震 已80人遇難
力行愛地球 沈世宏動手撿垃圾
應召過濾客人防緝 仍遭逮送辦
東海倡議綱領 外交部關注反應
台大校長談教改 首重主動學習
志工台灣 宣揚人類偉大情操
王建民練投 國民教頭讚不絕口
青年實習成效佳 民進黨擬續辦
宏達電專利訴訟 王雪紅有信心
六輕申覆案 不排除通信表決
吳哥考古遺址攝影展 嘉義展出
台官員視察太平島 越重申反對
陳偉殷出師不利 13勝未到手
美外籍學生人數 台灣排第5
甘肅煤井意外 10人喪生
南韓欲人道援助 北韓尚未回應
遠赴吉爾吉斯 社工員立誓扶弱
面對中國座談 蘇貞昌場場參加
太平山翠峰湖 重新開放
石原自嘲被耍 釣島主致歉
企業領袖代表APEC行銷台灣
馬總統東海倡議 美智庫肯定
赴英打工度假 今年還有名額
總統：運動好處多 全民一起來
奧比斯救盲月餅滯銷 義賣告急
鴻夏調整出資 談判或拖長
陸網購商機大 淘寶交易達兆元
斐京台灣電影節 首映賽德克
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
盛況不再 帽蓆店淡出大甲
婆婆媽媽苦撐 手編藺草錢難賺
中央氣象局 明天白天天氣預報
藺草產業沒落 人才是保存關鍵
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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防金針下硫 花縣盼殘容量下修
登革熱等疫情升溫 越加強預防
老人長照安養機構 7成4進住
海碩盃積分網賽 拚會外賽外卡
港立法會明選舉 揭新政治版圖
遭洋基狂轟 殷仔：專注待加強
企業領袖會 連戰分享台灣經驗
帛琉治安事件頻傳 商旅小心
傳薄熙來心臟病發 北京入院
港澳來台 移民署簡化查驗程序
捐血送月餅 隊伍排長龍
愛瘋5 台灣最快11月開賣
安平漁船站供售92無鉛汽油
逾萬職缺 台北展演二館登場
補助提升國際影響力 開始申請
越領袖：與陸關係不受南海影響
總統拋三方共商 林郁方力挺
保守看房市 公股銀行房貸趨嚴
能源系所會議 大學資源整合
警員告女詐欺 扯出援交被調查
菲外匯存底 8月創新高
老舊校舍防震 教部鼓勵補強
人情傷傷情人 男砍女友跳樓亡
企業徵才 籲新人打拼
總統：蘇建和案留下3個教訓
餵貓惹爭議 新北將訂汙染標準
俞正聲入常據傳存變數
跨越世代 阿公小伙子尬音樂
手機傳裸照 男恐嚇前女友遭逮
宏都拉斯一鄉一特產計畫啟動
引無間道台詞 被控恐嚇判無罪
越洪水山崩 死傷損失慘重
研究犯罪防治 黃富源訪談小偷
外資匯入 台幣週升0.49%
幾米裝置藝術展 環保愛地球
北方3島 規劃設海洋國家公園
大陸國有企業 疑雇暴徒毆民工
台舞鈴劇場 瓜國首場盛演
憲兵營區開放 雲豹甲車亮相
下載農旅玩家APP 抽好禮
釣魚台問題 綠：應即與日協商
不景氣 百貨促銷活動多
收容人健保費 全民買單引爭議
總統：法官法漸發揮功效
炎熱 板橋金門飆35.5度
政院：加強拓銷新興市場
台封測被動元件廠 享愛瘋商機
蕭如松紀念展 邱鏡淳憶當年
柴燒陶出窯 老蛇窯迎新生
上海網球挑戰賽 盧彥勳爭冠
夏普研擬劇本 鴻夏戀未中斷
胡錦濤：保持宏觀經濟連續穩定
中秋烤肉免準備 到飯店享美食
她非她 合肥庭上據稱非谷開來
渣打：黃金仍有高點可期
梁光烈紅包門 印媒：中共陰謀
中共18大臨近 周永康促維穩
金門坑道音樂節 報名已超額
收容人補充保費課取 待界定
赴歐考察 郝爭取世界設計之都
開發海底資源 日本海府縣合作
前達仁鄉長涉貪 判刑6年半
行銷新竹 大嬸婆上湖口服務區
全片一句台詞 憋死越南林志玲
世界盃拔河公開賽 景女獲冠軍
雲林伴手禮徵選 試吃衝出人氣
違建拆又蓋 屋主判罰8萬
日國有化釣島 呂籲政府解決
夜行館掰掰 網友不捨童年回憶
看最愛影集重播 有助戰力恢復
新北百貨週年慶前哨戰開打
空氣槍射女騎士 被逮辯心情差
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
插畫邂逅生活 嘉創園區登展
父母外出 女童墜樓不治
守寡濟貧 陳楊麗蓉行善41年
高院麵包好味道 數十年不變
礁溪鄉長補選 林錫忠宣布當選
北市新生兒聽力篩檢 全國首創
志工劉雪華 服務外配像媳婦
最好笑電影 空前絕後滿天飛
烈嶼芋頭菜色多 成地方特色
港澳網路電子簽 將採一聯單張
巴基斯坦列紅色警示 勿前往
觀察河水污染 首採底棲生物
合庫金邊分行獲准成立
港選舉 反洗腦有利民主派
馬總統視察和中災區 關切復建
簽賭E化為環保 警啼笑皆非
寵物法會 烏龜甲蟲也超渡
中華克哥倫比亞 世界青棒季軍
代言雲林農產 許淑淨最愛西瓜
代理孕母公民會議 論3大爭議
新北豐年祭 5公主當大使
利基網通廠 Q2獲利佳
綠：礁溪鄉長勝選 全力打拚
美嬤代女懷孕 產下外孫女
雲南地震 台紅十字會表達關心
新北海岸師生淨灘 撿千斤垃圾
王丹聲援香港反洗腦運動
惡煞登門逞凶 兩男重傷
泰馬同意合作發展泰南邊界
藍：綠評釣島兩岸合作 非事實
佛理曼：綠色中國夢將比美國強
英百日咳增 行前評估接種疫苗
東海倡議說 中日官方暫未回應
礁溪敗選 國民黨：持續努力
歐央行無限購債券 效果待觀察
釣魚台爭端 陸日隔空交火
女兒爭產 疑與男友錯殺母親
拼板舟登台東 南島文化節揭幕
世界花式撞球 台小將晉級四強
談國教改革 學生：我才是主人
泰國高度警戒越南禽流感
公民團體：關注港抗議活動
鬥籃選邊戰 學生秀球技
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高市心理健康月 園遊會打頭陣
普及急救教育 小孩學CPR
礁溪鄉長補選 林錫忠獲最高票
梁振英：決修改國教科政策
中秋博狀元餅 金城登場
希拉蕊籲撤除貿易壁壘
黨政人士：不卑不亢 倡議務實
網友容留少女 恐涉刑責
婦援會辦餐會 為弱勢婦幼募款
何飛鵬：升學應多考課外知識
梁振英：港開展國教 學校自定
日大阪市長組黨 衝擊眾院選情
胡見東協領袖 重申南海立場
林百里：照老方法教學大錯特錯
經營艱困 日伊藤洋華堂大裁員
歐樂透彩頭獎 今年8度落英國
今彩539開獎結果
港選舉 激進小黨異軍突起
邰智源詮釋幸福 憶父哽咽飆淚
大馬7月出口意外下滑1.9%
林益全第11轟 牛扯象後腿
魚塭釣魚落水 男子溺斃
衛署國健局：代理孕母未合法
連戰向胡錦濤表達對震災慰問
港府改國教 集會群眾仍質疑
高規格輔選 蘇貞昌首仗過關
義國前總理 別墅地下洞穴曝光
總統：重返ICAO 門已打開
旱雨首演 陳菊林懷民同觀賞
連戰：進一步參與亞太經濟整合
台灣左投出賽日 陽耀勳勝投
仲夏夜空 星街頭現酷炫燈光秀
老婦迷途3天 礦泉水度日
巴外長：心中無印巴戰爭包袱
今彩539頭獎摃龜
50元買舊貨 買到雷諾瓦名畫
帕運桌球男團 中華獲第4
十二年國教 學生缺發言權
施文儀每日一詩 關注同志
林智勝滿貫砲 桃猿力保龍頭
灌溉愛的種子 絲傘少女躍上國際媒體
韓抗議 美《新聞周刊》在獨島問題“偏坦日本”
礁溪鄉長補選 民進黨再下一城
稅務機關「滅門」陰謀大揭密？！
遭指提拔黃季敏 黃昆輝告邱毅
礁溪鄉長敗選 國民黨: 尊重、繼續深耕基層
廣達8月營收下滑 較去年減少1成
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
紐約罕見 龍捲風侵襲皇后區
威尼斯影展 南韓電影抱走金獅
拔河錦標賽台灣奪銀 週日再戰
伊朗：報復加拿大斷交行動
龍捲風襲紐約 幸無人受傷
晴朗好天氣 午後防雷陣雨
台灣「白雪」 飄進荷蘭花博
未來事件預測：桃猿封王機率大
日擬建東京往2大機場新鐵路
國3客運車車禍 多名乘客受傷
天氣攪局 美網男女單決賽延後
雲南老師和村民雙手挖出7孩童
羅德島台灣日 龍舟競賽吸睛
德珍珠奶茶業者 駁斥負面報導
國家圖書館漢學書籍 贈法大學
經部成立水再生利用推動小組
立院新會期 朝野聚焦財劃法
基洛夫芭蕾 來台跳天鵝湖
利率動向 學者：維持不動
陸8月CPI漲2.0%
黃金週線收紅 逢低可布局
結束占領 港人午夜撤離廣場
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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大度路機慢車道 分流線維安全
日八旬嬤跌倒 夾馬桶3天無恙
勞工在職訓練 餐飲手工藝搶手
司馬庫斯頭目身影 紀錄片緬懷
央行理監事會 外銀估利率不變
大陸和智利簽自貿投資補充協定
赴歐考察 郝爭取世界設計之都
中國熱 美學生留學大陸激增
搭陸手機熱 驅動IC業績搶眼
港立法會選舉 形勢有利民主派
通郵首降價 海西台灣快捷受惠
深層海水業交流 14日辦研討會
退稅支票 9/28前兌領
選情未起色 共和黨大會遭質疑
鐵門噴漆控弟不孝 姊吃官司
海外置產 稅費成本應考量
美陸亞太角力 爭相拉攏俄國
台北青少年桌球賽 12日開打
大馬財長：減低赤字 控制債務
歐巴馬連任 希望中有驚險
進蘋果供應鏈 記憶體難保獲利
大陸與加拿大簽署投保協定
美國選戰百米衝刺 歐羅大辯論
心動EMU特展 再現數位藝術
載人砂石車墜溝 菲2死85傷
中山獎學金 近9成選英語口試
世界盃拔河錦標賽 景女獲亞軍
教部推志工服務 3萬學生投入
全球化 台灣房仲轉營海外置產
陳雲林10日率文創團訪台
被指提拔黃季敏 黃昆輝告邱毅
活力久久 北市表揚體育有功者
服務貿易範圍 商總盼比照香港
倉庫儲人體器官 前驗屍官起訴
溪頭旅遊車禍 39人受傷送醫
中油：汽柴油漲2角
轉院救治不及 家屬控醫院疏失
民間追思烈士陳懷 胡為真致意
宗教團體法 最快10月報院
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疑氣候異常 魯冰花秋天開花
北市泰國節 體驗異國文化
查散布李宗瑞影片 將再收網
APEC領袖會將發表宣言
民間籲撫卹陳懷 軍方依法行政
璨圓：明年躍居國際級企業
陸官媒：災難是最好國情教育
沈斯淳：盼日和平解決釣島爭議
蘋果動見觀瞻 手機銷量屏息待
花蓮女浮屍命案 2人收押
勞委會研擬 明年試辦鐘點外勞
泰民調：多數人同意戴克辛返國
疑醫療糾紛 男子診所前自焚亡
薩國大吊床破紀錄 陳新東見證
中日首腦談釣島 新華一度撤稿
家是心的所在 小熊插畫傳遞愛
新北豐年祭 千人跳舞宴靈
火龍果文化節登場 胡志強代言
輔大訪教廷 深化天主教研究
胡錦濤離開海參崴返陸
遊客失禮 911家屬很受傷
赴傳播公司逞凶尋仇 9人送辦
美俄談敘危機 希拉蕊：無進展
更像平板 英特爾Q4掀換機潮
蘭截植物殺手 6百家庭出動
陸8月PPI下降3.5%
新移民 法國人賴旭立鑽研命理
中美亞洲角力 星務實尋求定位
偏鄉孩子玩科學 高屏首長同樂
老人溪頭健行 好行遊覽車驚魂
陸軍：建案以作戰需求為主
APEC會閉幕 促緩歐債危機
綠談中國議題 黨內建議邀蔡謝
12小時攝影馬拉松 千人參與
西莫帕帕納斯 首度來台授課
野田胡錦濤短暫交談 表情僵硬
伍佰世界巡演 洛城登場爆滿
超越障礙 腦麻兒展陶藝
垂直染愛滋 篩檢12歲以下童
不偷假貨 闖空門帶鑽石檢測器
鼓勵自備餐具 環署擬推優惠
模仿PSY 救生員拍MV被炒
新生報到 長榮大學送6祝福禮
台塑汽柴油漲2角
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
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關懷生命獎 單國璽獲特殊貢獻
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
帥廚奧利佛 英史第2賣作家
飛越20 朴子辦健走及騎單車
受刑人健保全民買單 法部反對
桃園改制案 年底報政院核定
台灣Groupon定名酷朋
世界花式撞球 台小將摘銅
調查漏網愛滋兒 引發隱私爭議
習近平神隱 坊間出現傳聞
亞太經合會承諾 重振全球經濟
台參與南海行為準則 多國贊同
組改人事費 政院將了解分析
基北免試入學 明年可填4志願
反國教集會結束 有人不願離去
可樂焦糖色素 衛署擬規格標準
馬雲：大陸改革靠年輕人與網商
台日雙邊會談觸及漁業合作
兩岸法師 超薦國共陣亡將士
重振部落生機 水璉農村再生
寵物超渡法會 昆蟲雪貂入列
迴避關係惡化 陸日領袖交談短
扮水電工進校園 偷喇叭被逮
未會胡錦濤 菲總統失望
歐美政策結果 左右台股盤勢
淡水氣爆 1女1男送醫
QE3預期油價揚 能源股看好
外孫砍外公 刀刀近心臟
北市動物園臨時工藏車資 送辦
離島機票折扣變多 補助額暴增
連戰忙雙邊談 達成豐碩成果
警方掃賭 破大型運動簽賭站
國3客運車事故 2人傷重住院
雲南地震死者家屬獲萬元撫恤
卜睿哲新書 談中日如一山二虎
上海網球挑戰賽 盧彥勳稱王
無效證件享機票折扣 恐涉詐欺
印度少年Pi主角：李安有禪意
張顯耀：小港機場直航將超松山
服務學習 9成大學納必修課
新鮮人拚勁 顛覆草莓族
領土齟齬 希拉蕊促亞洲降溫
俄國主辦APEC 細微週到
明年中 是加入TPP好時機
東京街頭烤秋刀魚 3萬人捧場
港反國教聯盟仍不滿 將續抗爭
釣島國有化 日下週簽約機率高
小鐵人賽 千人參賽創新高
APEC閉幕 達成自由化成果
李顯龍：治國方式和父親不同
疑醫療糾紛 1男自焚身亡
將玉山推向世界 玉山協會成立
APEC強調自由貿易糧食安全
勞資達協議 華隆罷工可望落幕
牛象雙重賽 各拿1勝
4人彰濱海域戲水 2男溺水
兩岸消災法會 祈求兩岸和平
中日談釣島 新華社兩度修正
世界花式撞球 芬蘭撞士奪金
中華青棒隊 凱旋歸國
曾兆豪完投 猿橫掃獅
日擬購島 陸警告勿作錯誤決定
加中簽外資促進暨保護協議
巴西足球名將 涉殺情婦餵狗
荷蘭選國會 自民黨勞工黨爭先
客串倫奧短片 女王愛犬逝世
世界盃拔河錦標賽 台灣奪冠
台灣鐵馬 馬德里歡喜上路
台灣加入ICAO？ 黃昆輝諷「高興太早」
台開金門BOT購物中心案 厦門亮相
APEC中日首腦短暫非正式交談 釣魚台成焦點
媒體：中國首艘航母命名為「遼寧號」
修補關係 英國可能派哈里王子訪華
Wave of attacks kills more than 70 in Iraq
Paralympics ends with Coldplay, Rihanna
美官員將來台 諮商經貿擴展
釣魚台買賣 陳(沖)：不承認效益
APEC閉幕 連戰返國
低頭族要注意了！ 汽機車駕駛最快10月開罰
發公文拜託民眾 別穿拖鞋逛故宮
簡化香港澳門居民來臺申辦程序
假日燈火通明開冷氣 行政院澄清: 記者工作需要
香港立法會選舉 183萬人投票選出70名議員
法國擬徵富人稅 LV創辦人入籍比利時
中國新聞社慶祝60周年社慶
日本政府宣布 將撥款向地主買下釣魚台
日本金融大臣 疑似自縊死亡
飛虎隊華裔英雄 後代著書紀念
飛虎隊華裔英雄 亂世見真情
軟水區貪杯 酒精性肝疾風險高
世界盃拔河賽 景女喜摘冠
受益影展規定 金基德抱金獅
山區涼亭火警 火勢撲滅無傷亡
為台爭光景女留淚收割
美網 喬帥挺進決賽與莫瑞爭冠
港議會選舉投票率較上屆高
法總統喊話 首富澄清非閃重稅
法總統為無能辯護 要加速改革
外資上周賣超集中金融股
敘阿勒坡爆恐攻 17死40傷
賴幸媛：陸生納健保 對台有利
節能績優單位 年省12億元
台北工具機展 規模創新高
島嶼爭議 賴幸媛：不與陸合作
賴幸媛：台灣在歐能見度提升
美政府擬賣AIG 成少數股東
韓8月生產者物價年增0.3%
權力交班近 陸恐加強刺激經濟
行動加值夯 電信三雄積極布局
港立法會選舉投票率較上屆高
大台北溫度偏高 防曬補充水分
釣島國有化 陸仍先外交抗爭
法人:宏達電9月營收上3百億
國際政策結果 左右台股多空
逆轉人生 破法片全球紀錄
前景惡化 美推QE3機率大增
台股開盤上漲10.43點
東亞主權爭端 宜速建行為準則
港立法會開票 泛民未如理想
熊出沒 洛城高速公路短暫關閉
日Q2成長年率下修砍半
美打選戰 柯林頓蜜雪兒人氣旺
陸力促社群媒體 扮演正面角色
新台幣早盤勁升1.3角
港立法會地區直選 泛民建制近
蒙娜麗莎返義 愛之或害之
薑是老的辣 小威美網逆轉封后
偉仔吸金 聽風者2天550萬
圓夢助學網 輕鬆找獎助金
最幸福縣市 新竹市掄元
寶經院估 9月出口年增持平
首創商業英檢 10月免費試考
伊拉克連環爆 死亡人數破百
胡錦濤：全球經濟下行風險增大
試辦鐘點外勞 十月與縣市討論
海爾傳砸錢買紐西蘭家電廠
獅友相見歡 副總統盼共拚經濟
玩具反斗城推兒童平板電腦
新台幣勁升 資產股飆漲
親民黨團擬提案保釣 反應不一
日執政黨魁選舉 4人參選
精神病患吸大麻 症狀恐加劇
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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台股續強 收復月線
阿拉伯的勞倫斯 金馬獻經典片
余杰：胡執政十年 陸人權倒退
港泛民選舉不利 仍將有否決權
陸媒：航母將命名遼寧號
立法會選敗 何俊仁辭民主黨主席
立法會選情弱 民主黨失霸主
人民組織獲金援 大馬政府不快
台學者參訪德奈米科技產學機構
地方特考開缺2千 11日報名
歐巴馬造勢 佛州巨漢熊抱歡迎
自律神經失調 職場老虎變病貓
與伊斷交 加專家莫衷一是
老友相見 李顯龍連戰俄國茶敘
赤腹鷹大量過境 墾丁鷹季展開
梁朝偉前田敦子 新片談異國戀
氮肥過量 蔬菜硝酸鹽礙健康
中經院辦中小企業創新論壇
郵局補摺機翻前頁 民眾火大
期交所總座：協商降期交稅
韓推新振興案 規模52億美元
質疑觀審制 民團爭取陪審制
五都幸福指數 偏低
新版公債法 設預警及還本機制
台美經貿獲突破 總統感謝連戰
陳菊：世貿中心估增46億產值
菜價跌 全台每公斤低於30元
景女拔河隊衛冕 郝致電肯定
推升經濟動能 政院提方案
周麟拜會巴公共工程部部長
國軍自殺防治中心成立 揭牌
梁振英：國教爭議或催更多投票
新北攝影獎 金獎捕捉陶趣
豐興廢鋼暫止跌 鋼筋現買盤
釣魚台情勢 高層研商因應方案
胡志強：舉債周轉 還款應獎勵
希撙節方案 傳公部門減支卡關
港立會地方選區投票率約53%
陸出口成長未達標 進口意外降
防自殺 社工籲重視輕生訊息
日內閣會議將確認釣島國有化
馬啟思將到任 短片先向台問好
陸媒報返鄉潮 官方否認
金融業捐血 李述德搶頭香
外資匯入 台幣午升1.68角
陸孔子和平獎 今年續辦
碧砂遊艇泊區 21日啟用
花蓮女浮屍案 疑點待釐清
法立法會 泛民保關鍵地位
腎癌轉移 睪丸突然大小顆
釣魚台國有化 日內閣會議決定
車禍多 泰警研究事故原因
外交部：考慮駐日代表回台說明
華江八號公園 10月起禁菸
越南自殺增加 專家籲防範
哈利王子有魅力 傳明年訪陸
日自民黨魁選舉 谷垣不參加
台股收盤漲57.83點
關說登錄 胡志強：保護公務員
舞鈴劇場載譽離瓜
檢討礁溪敗選 藍：謙卑傾聽
台積電：Q3業績可超預期
救經濟 柏老或推無限額QE3
台股開高走高 收漲57點
9月台指期漲36點
政院節能省電 未增列水電預算
助妳好孕成效佳 動第二預備金
配票加內鬥 泛民立會選舉失利
9月電子金融齊漲
杜英宗：應對台灣有信心
欠58萬美元未還 許常德遭訴
政院：中央員額人事核實編列
地方債務鐘 高雄市連3月增加
陸前8月對歐日貿易都降
非法吸金12億 中檢起訴6人
直排輪環島 港人南迴車禍亡
環署：分享監測形成環境夥伴圈
日航IPO傳籌資85億美元
資產營建點火 台股尾盤收高
調查：失業待業者易生自殺意念
台商捐款 許忠信籲江丙坤說明
DRAM 8月合約價重挫1成
環署號召民眾投票 讓地球微笑
櫃買贊助圓夢巴士 助身障者
虛報耗材詐千萬 研究助理緩刑
三大法人買超台股28億元
美中競逐 俄太平洋雄心挑戰大
港超級議席 泛民3比2勝建制
勞團籲修法 退休金債權列優先
貴州京劇院18日來台演出
港媒：低估釣島危機 恐引戰爭
偷白鐵垃圾內桶 男送辦
日內閣會議 確認釣魚台國有化
戰甲砲車延壽 可再用十年
被指統戰 亞洲研究中心否認
球星聚首 妮妮開心做公益
抵抗文字獄 陸網路連署救教師
台灣導演找拍片 李冰冰不收錢
遭控挪用公款 李端端不起訴
日本機票不到5千 開賣當機
假借宗教性侵女子 男判19年
新台幣兌美元升1.02角
中市百貨拚業績 知名餐飲進駐
挑戰舞藝 阿嬤舞姬演18姑娘
買毒黑吃黑 男砍傷藥頭落網
走私香菇嚴重 農委會逐批檢驗
挑選產後護理機構 注意6要點
港立法會選舉 功能組結果出爐
台南老屋多 賴清德盼委外活化
毛澤東忌日 大陸官冷民激辯
故宮發公文 宣導勿穿拖鞋進場
促多元發展 輔大邀書法家駐校
關懷長者就醫 門諾推友善措施
日政府宣布：確認購買釣魚台
公債法修正案 舉債上限微升
新北傳藝節 明華園巡迴演出
阿部寬演口吃教師 展內斂演技
拜登搏感情 辣車手坐膝前
網購：筆電熱銷規格提升
政院：台南市補助款逐年增加
后里新添10匹馬 供民眾體驗
習近平行蹤 陸外交部無回應
負債增 高市籲重視財政公平
爭取放寬續約 南投林農陳情
機關裁併 銷毀印信送檔案局
含瘦肉精牛肉 11日可叩關
仰山有機村評選 4處種子社區
普渡白米化愛心 街友免饑餓
抗蘋必備 中階機要雙核NFC
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羅姆尼：願保留歐巴馬健保優點
關廠工劈棺抗議 與警推擠衝突
莿桐槍擊案 1嫌主動自首
台7甲線施工 十日起時段管制
及時通報 警搶救自殺男
增進安全 金門遊覽車總體檢
信件遲到31年 義郵政新紀錄
翻山越嶺 麻豆文旦台東結果
戒菸公費給藥 部分菸友不知道
海協文創團訪台 陳雲林好心情
長程雷達年底完工 明年初成軍
種稻5年 代表屏東參加全國賽
骨董保險箱 徵開鎖達人
網民當心 搜尋艾瑪華森最危險
印官員來台招商 談台印FTA
科技資源豐 竹市最幸福
吳神父足底按摩 輔大開課
涉闖空門 警逮2嫌
日國有釣島 王金平盼反應明確
網站不雅聯結 德前第一夫人告
兩岸豫劇苗栗聯演 戲迷飽眼福
鴻海8月營收 年增3.68%
陸作家說愛國 網友熱議
新書：梅克爾冷血如女版教父
以功代金 高市減碳現績效
奧會：今年未參與LPGA協商
習近平會客再缺席 陸避談
環保愛地球 許景淳高歌響應
聲援港罷課 在台港生明穿黑衣
日金融大臣猝死 疑似自殺
國軍成立自殺防治中心
駁龜速 法總統祭新稅救經濟
國慶煙火季 劉政鴻盼吸百萬人
日金融大臣死亡 警方疑自殺
捐錢做公益 9旬翁遺愛人間
港評論員：建制派勝在服務配票
印閣員報財產 總理身家6千萬
日政府買釣島 11日簽約
不老騎士 入圍釜山影展
陸公告釣魚台領海基線
陳雲林參訪 警方永順專案維安
陸資來台鬆綁 經部：強強互補
釣島主權 陸：採必要措施維護
鸚鵡走失兩百里 警助人鳥重逢
扭曲報導 新台灣人基金會遺憾
冠狀動脈硬化 高速鑽頭保命
助學金難募 家扶盼社會伸援手
生命鬥士 周家鈺不放棄求學夢
港泛民選舉失利 但不無斬獲
不老騎士入圍釜山影展競賽片
南市抗登革熱 1天開11罰單
三義木雕節 20師傅大PK
改善雲林區域排水 水利署踏勘
礦泉水瓶裝高粱 詐欺男吃官司
德憲法法院院長 拯救歐元關鍵
美牛叩關 量販最快10月開賣
日購釣島 外交部籲勿一意孤行
台幣29.74 逾3個月新高
雷雨胞罩頂 金門雷電交加
陸長篇聲明 譴責日本購釣島
轉念找到價值 乳癌病友樂志工
未告知染愛滋 美男刺死女友
鴻海8月營收 月減10.6%
西太平洋區每天逾6百人自殺
珍奶風波 業者盼德國政府說明
TIFA復談 經部：密切聯繫
越購俄潛艦 提升南海戰力
高雄輕軌案過關 104年通車
中央核定高市自辦環狀輕軌建設
高市議員：嚴格把關預算建議權
宏?8月營收 月增逾17%
淘寶走向國際化 進軍台灣
法滅門案 凶手不只一人
偷單車聲請簡判遭駁 檢抗告
工程會鼓勵統包比例至2%
重建生命 泰源書屋災後再起
港立會選舉結束 泛民奪27席
朱木炎案 奧會繳仲裁註冊費
日政府：不會立刻建設釣魚台
動物園慰靈祭 體現生命教育
獻金案遭控偽證 蔡明忠不起訴
前8月 兩岸進出口貿易額雙降
關廠貸款案延宕 消耗社會資源
菲律賓熱低壓 可能成颱
連希首度會談 台美高層互動佳
小坵危宅改建 用地待解
買氣觀望 筆電代工營收全下滑
東森購物換東家 閃電完成交易
奈國洪水氾濫 137人喪生
華隆送交本票 資方展誠意
外資上周賣超58.91億元
幸福指數偏低 五都再努力
APEC雙邊談 連戰成果多
投審會通過新思科技收購思源案
陳雲林：為服務貿易談判做準備
政院11日提推升經濟動能方案
五都負債高 都盼修財劃法
星啟動全國對話 民間熱議
陸劃釣島領海基線 為伸張主權
政院：釣魚台列嶼隸屬宜蘭縣
北市幸福企業 35家獲表揚
金遊覽車體檢 首日4成不合格
釣島國有 北京：後果日方負擔
面對中國座談 綠盼影響中國
黑熊保育從小學做起 不吃不獵
在菲被捕台嫌 染登革熱不治
翁大銘：售國華寬容政策不透明
台金秋節輸運 增開客船
傳緬甸政府邀記者草擬媒體法
華碩Nexus 7到貨
TIFA復談 經部：歡迎
英媒：港選舉是對中共民意公投
日購釣島 學者籲關注政經衝擊
曾玉瓊真除保險局長
投信：美推QE3機率高
兩岸企業紫金山峰會18日登場
金控獲利 富邦金穩居龍頭
日購釣島 政府將有相應動作
物價壓力 台幣短線看升
釣魚台領海基線 88年公告
股利入帳 南山8月獲利11億元
A-Lin雪梨開唱 歌迷好嗨
今彩539開獎
威力彩38樂合彩開獎
含瘦肉精美牛進口 海關把關
南迴森永段 月內2觀光客車禍
中央新村命案 男子遭刺死
台灣珍奶德國掀波 疑點重重
友達AMOLED象徵大於實質
泰北素可泰鬧水患 暫撤離居民
溫家寶：主權絕不退讓半步
南非軍售辛巴威 逾800萬元
14日首波東北風 天氣變舒適
日購釣島 李鴻鈞籲表達立場
經典賽52人名單 殷建在列
新黨籲朝野對外 兩岸合作保釣
南印新核電抗爭 警催淚彈驅離
券商：好權證具3條件
北市一日3火警 消防急搶救
連戰希拉蕊會談 具重大意義
連希歷史會談 台美經貿大突破
威力彩頭獎 無人中獎
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肯亞南部爆發種族衝突
日金融大臣猝死 疑涉女性問題
黨產案 藍中山會報說明進度
港民主黨接納主席何俊仁辭職
葛來儀：美台高層互動將更頻繁
台北大學：校友捐款匯校務基金
黨代表會後 歐巴馬略勝羅姆尼
日兩大黨忙黨魁選舉 參選者多
習近平神隱 傳言四起
香港大選 泛民派得多數拿18席
台美經貿突破！ 美國將派官員來談TIFA
全台最幸福縣市 新竹市奪冠 北市五都第一
台灣珍珠奶茶含致癌物 德國進口商反駁
中方回應購島＂將採取措施維護領土完整＂
扁署桃戒護就醫 步履蹣跚
陳冲內閣考慮「陸資來台持股比例不設限」
怕炸彈不裝物櫃？ 台北捷運：民眾有需要會設置
卜睿哲：日本將釣魚台國有化無損中國利益
畢業3個月 46%新鮮人仍無工作
Somalia’s parliament elects new president
UN human rights chief warns mounting violations by Syrian rebels
搶兒童市場！ 玩具反斗城推平板電腦
日本已經正式簽約買下釣魚島 中國：後果自負 蘇貞昌要馬「硬起來」
義美食品二航廈「台灣銘品館」 建構完成嶄新「伴手禮大街」
福容廣式傳統手工月餅 月嚐月香
台北華國大飯店長虹酒吧每晚雙人Live Band表演
台北寒舍艾美酒店首邀東京甜點潮人物和泉光一來台
維多麗亞酒店 秋饗蠔酒季
貴妃荔枝、土鳳梨入餡 福華月餅全新風味
中國關切美國小鎮出現支持台獨大壁畫
英國公開賽開打 曾雅妮挑戰3連霸
習近平神隱引揣測 路透：游泳背拉傷 紐時：心臟有毛病
釣島事件 外交部嚴厲譴責召回代表12日返台
癸巳年生肖銀幣開賣 魯凱族守護神眼鏡蛇為圖騰
蔡依林新專輯早洩 華納憤怒要抓內鬼
全台最佳賞月「聚點」 北投麗禧溫泉酒店
高雄市舉債第1 達2172億元 陳菊：歷任市長累積
陳雲林遇抗議取消參訪行程 陳菊;歡迎來高雄
「英國希望」莫瑞美網奪冠 寫下英國紀錄
台中市議員揭發 新社莊園竊佔國有地30公頃
日大臣或議員自殺 有多起案例
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
美國務院：連希同意恢復諮商
911救難人員 免費診治癌症
穆哈莫德當選索馬利亞新任總統
內存私密照 借手機要重禮節
不景氣 愛爾蘭平價服飾進法國
瓦城中籤率1.5%
角逐總統連任 查維斯拉攏富人
物價升 免稅額度可望提高
台指選擇權將推出週契約
巴委兩國不和 不影響南美共市
巴西裝置展小木偶 童趣橫生
節省支出 法文化部取消計畫
全球最佳大學 台大升至第80
全球最佳大學 麻省理工奪冠
歐元區的明天過後
TPP進展有限 短期難完成
美消費信貸意外減 一年來首見
口袋現金多 微軟料增發股利
歐美跌 台股觀望氣氛濃
多雲到晴 白天溫度偏高
扁戒護就醫 清晨抵署桃
英政府整頓學生簽證 警告味濃
鴻海要求授新技術 傳夏普為難
家庭突生變故 可申請急難救助
日內閣決定撥款購釣島 將簽約
台股開盤漲14.49點
美1至8月超熱 氣溫史上新高
經部美東招商 吸資逾2億美元
美網男單 莫瑞封王
陸媒：日購釣島 危機一觸即發
英媒：中共新常委 汪洋吊車尾
IBM新伺服器 台灣主導打造
新台幣匯率盤初走升
美黃豆庫存恐創40年來最低
美賣AIG股 入袋逾百億美元
瘦肉精解禁 美牛不急著來
美景氣差 留學生回台意願高
醫勞盟成立 拒血汗爭勞權
拒員工育嬰留職停薪 北市開罰
三巴颱風成形 距台灣2千公里
台電影展 巴拉圭安卡納松首映
台灣彩繪巴士 維也納市區吸睛
傳要求夏普新技術 鴻海不回應
日買釣魚台 美憂東海局勢緊張
寶經院27日更新GDP預測
癌男販毒屢交保 終踢鐵板遭押
菲減輕對海外菲勞匯款依賴
購釣魚台 日：無意觸怒大陸
電腦汰舊換新 指定回收可抽獎
傳鴻海要夏普提供IGZO技術
專家：固定資產投資 難解陸憂
推廣台灣自行車 貿協海外辦活動
陸8月新增人民幣貸款超乎預估
陸十一假期火車票 滬試預約制
三星欲解除禁售令 蘋果反對
發人民幣債 稅務宜規劃
楊進添召見日駐台代表
江丙坤：兩岸文創合作空間大
藝術家創姜冰川 發想凍結熱浪
掀蓋筆電之父去世 享壽69歲
日購釣島 蘇貞昌籲政府硬起來
完成簽約 日正式將釣島國有化
賴浩敏：人民觀審 不做會後悔
預期QE3 台股力守平盤
世界排名上升 台大：穩定成長
奇萊山屋垃圾多 太管處籲自律
器官黑市 不公平的階級剝削
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
陸學者：日壓縮外交解決可能性
陸媒：釣島爭議可能維持現狀
TIFA復談 王金平：利台美
兩岸增班 11月可望再協商
陳雲林訪高雄 陳菊歡迎
梁振英：撤國教違香港特質
兩岸文創交流 吳伯雄宴陳雲林
大陸海監船抵釣島附近
北市伸援風災戶 需達受災標準
登革熱防疫 台南稽查營建工地
新駐中大使 日本任命西宮伸一
騎士撞電桿 頭部重創身亡
日政府簽約 釣島正式收歸國有
紐時：習近平輕微心臟病發
港媒：激進抬頭 港議會堪憂
反國教 洛城港生上街頭
台積電創除息來新高價
帕運中華代表團 晚間返台
高中英聽測驗 12日截止報名
911賠償 癌症受害者也可領
總統：短中長期振興經濟
物價漲薪水不漲 上班族壓力大
政院：釣魚台是中華民國領土
陸2海監船 抵釣魚台海域
釣島事件 沈斯淳12日返台
陸保釣人士擬十月前往釣魚台
英國公開賽 曾雅妮拚3連霸
政院下午公布經濟動能推升方案
釣島爭議 總統關注各方動態
陸海監船抵釣魚台外圍海域
台灣代表參加歐洲高教協會年會
台灣遊程大賞票選 中市亞軍
中秋節將至 文旦增產1成
港議會選舉落幕 激進派受關注
美研究：母產後憂鬱 孩子較矮
扁外醫後返監 致中盼保外就醫
國民黨立委促召回駐日代表
弱勢盤整 新台幣午升4分
習近平神隱 美媒高度關注
美小城壁畫 引發陸關切
宏都拉斯將與陸互設商辦處
輕颱三巴形成 路徑威脅台灣
朱立倫盼財劃2法速修法通過
日購釣島 外交部嚴厲譴責抗議
外資：央行將維持利率不變
泰廟宇老虎過多 政府要求控制
高市化工廠氣爆 4人送醫
料美聯準會增強刺激 金價續堅
機票新規範 增託運行李額度
葛洛斯：長債殖利率將比短債高
振興經濟 張平沼：看執行力
高齡產婦獲3胞胎 歡喜出院
陸發生鼠疫 官方嚴防擴散
蘇貞昌：民進黨不會傾中
大陸走私菇類 銷毀4萬多公斤
陸軍方放話 警告日本勿玩火
舉債最高 陳菊：歷任市長累積
泛綠：陳雲林行程不符 應離台
林濁水：港選反映一國兩制問題
胡志強：改善財政 借貸非罪惡
孫大成瓜國分享台灣發展經驗
白袍爭勞權減濫訟 衛署支持
民調：義總理蒙蒂滿意度高
行竊遇警查緝逃跑 男子竟暴斃
京華城若開發 容積率392%
山東威海 數百人反日遊行
學者：日國有釣島 將失去更多
台股收盤漲2.39點
心肌肥厚 37歲男險猝死
歐洲穩定機制上路 明天是關鍵
力晶恐下櫃 台DRAM業潰敗
台股開高盤整 收漲2點
9月台指期漲10點
TIFA復談 台灣鎖定3議題
台銀蛇年銀幣 黃金條塊今開賣
楊進添：漁業談判視日方善意
9月電子漲金融持平
登革熱病例暴增 養蚊子要罰
北市：財劃補助應至少609億
陸媒：日若誤判 代價沉重
權值股穩盤 台股收小紅
雞蛋生產標示 農委會：可討論
指對手蓋違建 前立委判賠
民間贈籃球 胡志強頒獎狀感謝
曾國城Janet攜手主持金鐘
交大與印度合作 開發雲端醫療
習近平傳游泳傷背 休養中
經濟動能推升方案 祭5大政策
外媒：習近平病情不嚴重
空軍28中隊 模範團體展戰力
緯來世界影展 首推愛情對白
秋冬旅遊有好康 美加線省最多
不滿小老闆諷刺 男引燃瓦斯
鮑彤：谷案公布 勇氣很大
趙春山：面對對岸 台要有共識
許勝雄：外勞配額重於薪資鬆綁
三大法人買超台股 5億元
墨總統：自由貿易可解經濟危機
民眾疑遇保險黃牛 新光查處
永慶盃路跑 10/7嘉義開跑
雲警查獲高純度海洛因塊
柯文哲籲推不責難補償制
萊劑解禁首日 1業者報驗美牛
微軟平台攻市占 步步為營
蓋達證實 二頭目死於美軍之手
伯思美：德珍奶業者擬遊行抗議
綠島核廢說明會 台電：無所悉
派出所內鬧自殺 男子強制送醫
墾丁珊瑚群聚 生態走向單調
八卦山隧道前 貨車翻覆
宜蘭防災頭套 可當背墊睡枕
2男騎車行搶 10小時內遭逮
IMF副總裁：陸經濟正軟著陸
利息所得扣繳健保費 恐惹民怨
佔領中環遭清場 場面激烈
捍衛漁權 海巡署：加強巡護
菲7月出口成長7.8%
陸民赴日館抗議 網友熱議保釣
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墾丁活珊瑚覆蓋 26年少6成
陳雲林感冒取消下午行程
蘋果新品快上市 供應鏈忙出貨
詐財騙到同一人 男遭起訴
江丙坤：和平基礎在文化交流
危險工廠勞檢 近4成違規
農場擬變工業區 承租人陳情
富邦買壹傳媒 蔡明忠：不正確
德國工資偏低 臨時工漸增
5歲就學補助 十月中截止申請
新愛瘋月底前銷量 上看1千萬
債務糾紛槍殺越女 男判20年
新台幣兌美元升2.5分
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台聯質疑江丙坤 海基會澄清
中研院士伍焜玉任清大講座教授
管中閔：GDP保1% 沒問題
慶教師節 嘉義師生派對同樂
金門大學推月餅 所得挹注學生
羅福全：釣島問題應提國際法庭
2千盒愛心月餅 送災區小學
高市：財政困窘 仍努力還債
陸多地爆發反日抗議
陸發布釣魚台海域海洋環境預報
財劃修正 北市：並無財政優勢
遏阻亂丟垃圾 北市攝影機稽查
空軍掛彈操演 女士官成焦點
林毅夫：陸經濟第4季止穩回升
颱風加人為破壞 珊瑚生態難返
前8月稅收 歷年同期新高
華航攜手科大 培養維修人才
北市國跨流行樂 邀楊宗緯合作
台東議員補選 11/24投票
日購釣島 解放軍堅決反對
全國首創 北市動物認養APP
日購釣魚台 沈斯淳嚴正抗議
澳門官員：發展博彩須通盤配套
推升經濟 9月底前提行動計畫
學校漲校車費 中市府關切
高軟產學聯盟 打造雲端亮點
徐重仁出任商研院董事長
邱毅指開黃腔 謝長廷提告敗訴
在日受歡迎 HTC J登台
油煙超標 餐飲業者挨罰20萬
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
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中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
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法媒提案 要谷歌付費使用內容
世大射擊賽 中華隊奪2銅
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美辣妹雞翅店保留性感改吸女客
美媒：陳偉殷先發可能延後
員工遭罵後嘔吐 主管不起訴
港學生續反國教 發起罷課集會
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偷看裙底風光 男罰2萬元
尾牙沒受邀 蔡琴：郭董忘了我
石原伸晃 表明參選自民黨魁
建亞太棒球村 戴遐齡訪查評估
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北監：扁不用保外就醫
活活打死父親 男判死刑
買賣釣島 陳(沖)：無權的處分
奇美防災演練 雲梯車救人逼真
常客變裝搶小吃店 警循線逮人
教研表現受重視 台學校排名升
南海準則協商 外交部籲邀台
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裙襬搖搖公開賽 金孝周領先
保護流浪犬 名人促禁濫捕殺
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砸車窗偷竊70起 男子落網
華淑芳修女 獲醫療奉獻獎
證交所推出經營101指數
樂手變毒梟 國際郵包運大麻
科學園區公會：放寬外勞是好事
日本國有釣島 台灣漁民凍抹條
日企贊助滬馬拉松 記者會喊停
挨槍失控撞癱大學生 男判無罪
土耳其拒引渡伊拉克副總統
華山園區夯 陸盼到北京設點
伯思美：輸德珍奶原料無毒
日強勢驅趕 漁民憂釣島漁場
警開10多槍 嫌犯仍開車逃逸
低收補助不同調 中市將爭取
台日將簽產業合作備忘錄
民調：梁振英民望續跌
釣魚台安全 軍方有因應
登革熱死亡 高市苓雅區第2例
陳(沖)：舉債能量考量財政努力
區間盤整 台幣收升2.5分
張榮發海大授課 融合品德教育
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HTC J登台 台灣大促銷
亞洲射箭賽 竹商射倒日本奪冠
新品加持 王振堂看好獲利回升
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利息扣健保費 金管會：已溝通
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清場完畢 香港占領行動落幕
見911求救字條 家屬悲愴
台大組工會 北市勞工局另處分
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港男魂斷南迴 妻抵台哭喚
聊天突吻女手背 老翁涉性騷
房內吸毒引惡臭 警逮8人
節省成本 夏普協商擴大減薪
藍兩岸政策智囊 出席綠營座談
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出口衰 美貿易赤字可能擴大
法商界關心釣魚台 呂慶龍開講
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輕軌衝擊交通 高市採智慧號誌
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專業人士逃稅多 希臘窮到脫褲
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國親邀沈斯淳13日報告釣島
廉價航空來台 市占率增
環境商品降稅 影響1成以下
前8月證交稅收 7年同期新低
張家祝：油價Q4漲勢有限
夏普擬擴大減薪 鴻海不回應
政院推方案 台股影響屬長線
金門社區防汛 強化自主防災
新增重大投資 擬可彈性用外勞
投信投資基金 額度擬放寬
國慶疏運 高鐵加7班
停車支架插肛門 送醫無大礙
?瓜電擊器不足 待加裝
衛署：二代健保補充保費難調整
自由經濟示範區 研議放寬外勞
金門高粱源流 媒體人出書細說
未及時處理性騷 判罰人力銀行
國銀上半年東南亞獲利25億
義大利內閣改選 攸關歐債前景
新北竹籬笆藝文季 李祐寧代言
穆哈莫德當選索馬利亞新總統
陳(沖)促經建會 規劃綠色經濟
艾比森李海濤：擠進全球第3大
經濟動能推升方案 企業盼落實
醫療機構不可宣揚優惠付款
台印國家電台 簽合作備忘錄
重啟TIFA 總統肯定連戰
日購釣島 陸媒政企連珠砲轟
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性侵女同事 求刑6年2月
馬：參與國際民航組織有正當性
陸資鬆綁 施顏祥：還沒確定
印尼炸彈客 鎖定佛教徒和警察
橋下徹將創新黨 跨足眾院選舉
寧波挑戰賽 盧彥勳過頭關
日購釣魚台 馬：竊占本質不變
大陸事業 羅智先以蘋果當榜樣
大樂透開獎
撞飛騎車婦人 男無罪改判8月
專家：習近平病情應不嚴重
吳伯雄宴陳雲林 阿基師辦桌
泰素可泰水患未退 大城也淹水
礁溪敗選 馬：務實徹底檢討
降低成本拖累 日薪資縮水
歐債無止息 德銀省錢拚獲利
釣魚台緊張 菲：盼和平解決
石原：購島募款可能移交新政府
奪首座大滿貫冠軍 莫瑞釋重負
拒絕來一粒 檳榔戒除後能克制
台灣第4季就業展望 全球第一
美成長慢 麥當勞8月業績遜色
台電重申人事福利費編列合理
關心災後產業 李訪埔里紙教堂
七星等菸品 19日起漲
電子業：盼有更好研發環境
經濟推升案 馬指示對外說清楚
研究：幼年吃太胖 長大更難瘦
抗議日本買釣島 陸星火恐燎原
出口衰退 美7月貿易逆差擴大
央視新聞聯播 加入釣魚台氣象
沈斯淳返國 陸日學者看法不同
反常 北京讓保釣微博發聲
蘭花以戴妃為名 威廉代母賞蘭
台抗議日買釣島 電召駐日代表
穆迪警告 美3A信評可能不保
帶刀偷竊遇武術高手 判7年半
仰德高球賽 獎金加碼
馬指示詹春柏 組黨產專案小組
遭控性侵不起訴 程建人很平靜
護主權拓經貿 馬讚連分進合擊
高市氣爆 疑化學品不堪曝曬
朱木炎申訴 CAS擬開聽證
大樂透頭獎槓龜
菲總統有意見 台嫌犯遣返喊卡
藍：蘇拿不出政策只好扣人紅帽
美網奪冠後 莫瑞慌張找代言錶
紀念911 歐巴馬默哀獻花
帕運選手返台 戴遐齡接機
台贈陸山羊產子
今彩539 頭獎1注中獎
台日最佳狀態 面臨釣魚台挑戰
斷電 南非醫生手機照明接生
馬總統東海倡議 國際學者肯定
莫瑞美網封王 終結英冠軍荒
牛再見失誤 獅驚險奪勝
溫家寶：加強刺激需求促進經濟
減債若不力 穆迪揚言砍美信評
鐵達尼號特效公司 聲請破產
套房傳惡臭 破門驚見女屍
未來5至10年 我對美軍購將破5千億台幣
輕颱「三巴」形成 周末時最靠近台灣
台灣珍奶德媒指含致癌物 衛生署：應是爆爆珠非台灣粉圓
萬元有找 華碩 7吋迷你平板到貨
HTC J日系智慧手機 驚艷登場
管中閔：今年GDP保1沒問題 保2有很大困難
習近平“下落不明” BBC論壇網路大猜謎
iPhone5將問世 4/4S出現拋售潮
抗議日本購買釣魚台 外交部「電召」駐日代表今返台
李登輝：釣魚台只有漁業問題沒有主權問題
《壹週刊》指吳敦義用公帑補助小姨子屠宰場
幫助弱勢團體 李鴻源推銷月餅
吳敦義辦公室: 今委託律師發布澄清稿
中國官媒社論「購島成了中日關係的9·11」
蔡令怡父喪 郝老先生享壽90
習近平「下落成謎」 謠言滿天飛
國台辦讚連戰 "堆積木"式推動和平協議是積極的設想
蝦米！二代健保2千利息就要徵收 遭罵聲連連
吳敦義律師代發聲明「周刊 時序錯亂」
「振興經濟方案」太空洞? 政院Q&A
陶大偉病逝台大醫院 享壽70歲
經濟治理無方、迷信大陸 民進黨要求撤換內閣
排除貿易障礙 馬：朝加入TPP邁進
扁無法排尿 12日晚間再送署桃
以：需限制伊朗 否則可能動武
石原伸晃：大陸不會攻釣魚台
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
紀念911 歐巴馬稱美更強大
蘇聯卡廷屠殺 美英刻意掩飾
釣島風雲緊 分析家：外張內弛
抗議影片 利國暴民燒美領事館
哥倫比亞人支持與革命軍和談
康貝爾：美希望冷靜聲音浮現
OECD：法國學校假期多
智利政變紀念日 騷亂頻傳
中鋼規劃特殊鋼精整線
鬼月效應 9月初車市清淡
紡拓會率6設計師紐約登台
智利調查：醫師護士離婚率最高
OECD國家 高教機會不平等
拍嘲弄片遭開除 美救生員自救
致歐巴馬公開信 釣魚台屬台灣
收歧視帳單 紐約韓裔情侶提告
利暴民攻擊美領事館 美官一死
App下載 免費占9成
兩岸重啟結盟商機
美被學生欺侮女車掌獲大筆捐款
陸若參股第一類電信 遠傳樂見
輕颱三巴北偏 對台威脅降低
個資法將上路 資策會手冊解說
台股聚焦歐美政策蘋果新品
習近平神隱 吹皺接班春水
日購釣島 駐日代表返台說明
美國會支持台灣參與ICAO
臉書股價慘跌 祖克柏信心喊話
陸海監船未現釣島 日加強警戒
台股開盤上漲33.55點
萬眾矚目 第6代愛瘋將亮相
永豐金證合併太平洋證獲准
略911談隆乳 NBC挨罵
新愛瘋求驚豔 助蘋果轉守為攻
台中辦歐洲影展 EVA首映
越共總書記阮富仲訪新加坡
領導人換屆 陸股將淡定以對
西義兩國9月公司債發售強勁
韓元抵1個月高點 靜觀聯準會
Siri開發小組 連失2戰將
憧憬救市 商品轉牛4年來最快
股匯齊揚 台幣盤初勁升逾1角
羅援：美日安保不能嚇唬中國
牛肉產地標示 展開稽查
青年找工作 就業服務站設專櫃
萬劍飛彈測試畢 103年部署
亞裔吃重 趙小蘭為共和黨拉票
日運用釣魚台 曾擬八方案
市場飽和 新愛瘋恐難搶大餅
陸反日購島 日商憂遭波及
避免眼鏡族增 中小學加強衛教
釣魚台爭議 美籲日陸冷靜
資產金融漲 台股突破7500
冷凍卵子卵巢 助癌患保生機
俄入WTO 越企業充滿期待
台經院將首度公布營建業測驗點
陳雲林：見證兩岸緊張到和平
日7月機械訂單成長超越預期
IMF：銀行監管溫和推升利率
文憑無用 韓促高中生先就業
宣示主權 陸海監船卻神隱
釣島爭端 日本交流協會遭抗議
陸媒：4大軍區演習 警告日本
電信若開放陸資 國安是障礙
美貿易逆差擴大 影響經濟成長
APEC成果 總統盼宣揚
貿協推出大陸南京商圈App
中市獲2018花博主辦權
GfK：通訊產品Q2成長仍強
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延展小麥採購合船 公平會准
每日工時逾8心臟病風險增4成
科學園區上半年營業額年減5%
愛瘋5將問世 分析師盼殺手(金間)
劉德立拜會巴拉圭農牧部
主辦花博 胡志強盼超越台北
周刊爆料 吳敦義：通篇胡扯
美國職棒紀念911 戴警消帽
卜睿哲：聽取東海倡議將有幫助
美挺台入ICAO 外交部感謝
日國有釣島 宜漁民作業沒改變
港府委任3名副局長
國台辦談釣島：兩岸外禦其侮
賭盤看好朴英碧 終結妮妮連霸
英國公開賽 曾雅妮挑戰3連霸
加入民航組織 陸：兩岸協商
華爾街之心 宏泰1.8億得標
警：男子騎車闖總統府為誤傳
科學園區101年營收估達2兆
爭議案件多 消費者慎選補習班
難挽911 美忽略7關鍵報告
陳偉殷牛棚練投 下場先發未定
愛心月餅衝業績 李鴻源促銷
雞蛋標生產系統 農委會傾自主
陸14日召開投保協議聯席會
新愛瘋即出 幾家歡幾家愁
牛肉產地標示 高市稽查餐飲業
台股走高 看好4Q新品效應
政院推有感雲 助節流政府預算
民進黨中國座談會 陸：盼客觀
保釣團體赴日本交流協會抗議
外資匯入 台幣午升1.12角
美官員命喪利國 希拉蕊：痛心
尼加拉瓜總統顧問訪台
井天博涉貪 監院糾正法務部
繩套頸陳屍房內 男疑性愛窒息
進東海大學門 爬人生樹
泰勞輸出 泰國推動政府直雇
開學壓力大 中醫建議女性調經
Makiyo友寄 將向檢報到
台助大馬成立視障數位中心
疑久病厭世 老翁墜樓亡
連戰提和平論壇 陸：積極設想
新亮點 高市三塊厝車站現風華
就業展望 巴拿馬冠美洲
APEC會日相 連戰籲拿誠意
911傷痛 罹難者家屬永難忘
控醫院誤診致母死 民歌手獲賠
連戰：台星經濟協議年底可完成
ECFA兩週年 陸：有利兩岸
商仲：今年土地交易量將創新高
消基會質疑 二代健保劫貧濟富
新品在即 蘋果股價洗三溫暖
威凱訪星馬 鬍鬚豬飛蛙比大牌
副甲狀腺瘤手術 機械臂好幫手
新品將亮相 蘋果概念股加溫
台股收盤漲85.32點
沈斯淳離日 重申釣島主權
習近平神隱 卜睿哲：華府好奇
立委籲台中電廠 改燃氣降空污
中市辦花博 議會藍綠不同調
蘋果三星傳打造4G專利組合
伍茲奪冠影帶 曾雅妮秘密武器
甲安埔藝起來 胡：繁榮可期
台股開高走高 收漲85點
體驗挲草 小學生挑戰楊儒門
衛署牛肉標示稽查 未發現違規
商務部專家：陸恐對日經濟制裁
台股價量齊揚 突破7500點
9月台指期漲121點
用金錢賭真愛 男失金2百萬
高美館區土地標售 1坪破百萬
9月電子金融齊漲
復中污水接管 廢29座化糞池
北市貴婦百貨 千萬鑽戒遭竊
港府委任副局長 陸恭蕙引關注
泛綠籲凍漲電價 藍營：先提案
見證蘭陽百年林業 林務局出書
守護幼童安全 北市嚴查娃娃車
挺HTC新機 乃木(土反)46來台
日買釣島 港人抗議爆衝突
再三索分手費 小三強討恐吃罪
打死債務人 當鋪負責人判重刑
女浮屍案涉案男 無律師願辯護
金門抽驗水產品 1件不合格
陳(沖)：帕運選手展現三力精神
連戰：台灣可望加入TPP
牛肉標產地 北市稽查尚無違規
改善脂肪肝 醫師籲減重戒酒
轉虧為盈 台電8月賺39億元
百船護漁權 海巡：視情況調度
三大法人買超台股50億元
釣島爭議 卜睿哲：應借鏡兩岸
融入全球經濟 連戰盼陸祝福
紅茶館流血衝突 雙方均遭訴
防意外 上海日校運動會延期
葉菜硝酸鹽危機 環團籲重視
免簽進展 待美最後溝通
阿嬤的小學堂 邀祖孫搶先看
姊弟戀1年多開花 關穎珊訂婚
柏林航太展 航機新機場試飛
中市突檢糕餅店 月餅價未調升
疑接觸馬櫻丹過敏 13童送醫
公職退休 倪榮春奉獻助災民
影片辱先知 穆斯林攻擊美使館
李登輝南投品茗 關心茶產業
機關領回廢舊印信 5年4百顆
重劃區雜草生 中市：依法管理
荷大選 結果影響歐債因應方法
讓孩子愛上英語 營北國中獲獎
扁解尿困難 監獄協助導尿
打造優質生活 郝表揚鄰里長
蘭嶼畢業生 造拼板舟圓夢
台電：沒有獨厚民營電廠
新台幣兌美元升4.6分
企業推廣藝文 造福偏鄉學子
陸資投資公共建設 納農業物流
砲校遷建簽約 盼106年完成
牛肉產地標示 彰化縣展開稽查
陳(沖)：釣魚台是中華民國領土
政院：尊重央行理事會職權
日外相：釣島國有化不會改變
陸獲北韓清津港使用權 南韓憂
總統：消除貿易障礙有具體成果
認識南海 越加強教育宣傳
反媒體壟斷 NCC設工作小組
副總統論教育 台灣最強生命力
女浮屍命案 花檢：報導有落差
視察災區遭拒載 印政要沒輒
APEC成果豐 總統肯定連戰
社區健營中心 金門爭取增設
中央租金補貼 北市申請戶數增
淡季遊綠島 每人補助400元
陸撥款1500億 挺鐵路建設
港大新生入學 發絲帶挺撤國教
德憲法法院批准歐元區紓困基金
副總統駁斥壹週刊 促更正澄清
蘇州台資規模 大陸居首
貪廢鐵價格好 連路標也偷遭逮
全年智慧手機出貨估逾5億支
公投擋核四連署 呂籲衝10萬
設計營激創意 七巧板餐盒吸睛
野生母蛇處女生子 震驚科學界
長榮L型新船 舉行命名典禮
陸第6國家級新區 廣州南沙
釣島爭議無礙 台日單車交流
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
警方破詐騙集團 逮5車手
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
德憲法法院拒封殺歐洲紓困基金
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
鄭立中：盡快啟動兩岸貨幣清算
打造陶藝新視界 大學生尬創意
賭誓又反悔 外遇男毀約吃官司
新開發科學園區 塑新產業聚落
新愛瘋外 蘋果還有很多可期待
蘇貞昌談釣島 綠執政護漁為先
陸第2季國際收支 再現逆差
開計程車為幌子 警破販毒集團
墾青中心 閩南式建築富古味
陸社科院：第2季經濟已見底
標普：陸銀資產明年可能弱化
中華男籃飛抵日本 備戰亞洲盃
釣島海監船何在 陸迴避
牛肉產地標示 台南首日未開罰
德憲法法院駁回反紓困訴請
中市社造伴手禮 7社區獲補助
沈斯淳返台 報告釣魚台事件
睽違4年 雲門九歌重生
陶大偉病逝 享壽70歲
電價緩漲 施顏祥：認真評估
洲際盃三鐵 吳承泰挑戰菁英組
農委會：未獨厚補助特定屠宰場
仰德高球賽 李威霖擊遠賽奪冠
法院放行 德能有條件准ESM
卵巢癌難發現 內診最重要
黑幫片甲洞 如馬來西亞版艋舺
馬：明年有機會拚四小龍第2
越勞宿舍遭搶 警疑內神通外鬼
沈斯淳返台 盼日珍惜台日友好
京城董座標下高雄美術館千坪地
陶大偉病逝 歡笑留人間
巴基斯坦兩工廠失火 220死
封測布局先進SiP 可切內埋
貨輪走私洋菸 12人送辦
港記在陸被扣 新聞團體抗議
菲頒命令 南海改名西菲律賓海
被大客車撞致截肢 男童獲賠
邁頂教卓遺珠 59學者加薪
長榮新船下水 貨櫃運能升級
陸印發領海基點保護辦法
南瀛藝術節 14國團隊登台
挺菊爭補助 高市國民黨促節流
疑遇暗流 溺水男相隔2浬獲救
砲校遷建啟動 永康發展利多
北京日使館 陸民抗議扔水瓶
素可泰水患 泰：曼谷不會淹
陶大偉病逝 陶(吉吉)萬般難捨
台星紐經濟協議 文本有共識
彰化海岸列國家級濕地
有感雲端 國產牛履歷將電子化
台商瘋哈雷 以車會友滬聚首
世新讀書會 喝咖啡聊哲學
三星鄉長補選 11/10投票
釣島緊張 陸領導頻出面獨缺習
李登輝參觀育嬰院 感動哽咽
華爾街之心 租金報酬逾2%
縮城鄉落差 偏鄉雲端學習啟動
陶大偉病逝台大醫院
護舊城 北京萬戶居民搬遷
牛肉產地標示 嘉1餐廳違規定
牛肉標示上路 高市3家不合格
港特首智囊：陸全球製造比重降
日大臣自殺 小三赤裸爆情史
港民主黨抗議日本購買釣魚台
會展中心案敗訴 經發局長請辭
子承父業 陶(吉吉)闖出音樂一片天
陶大偉模仿貓王 金士傑難忘
輕忽監獄醫療人權 政院被糾正
澳門商涉騙港銀2億多台幣被捕
天氣亂亂報 氣象局找主播溝通
馬：日竊占釣魚台 非情緒發言
台大醫院：陶大偉肺癌病逝
蘇貞昌籲總統思考撤換內閣
移民署行動服務 金門基層稱讚
圖書館露鳥自慰 男判罰9千
指潘孟安毀譽 金溥聰求償敗訴
載傳播妹闖紅燈 男酒駕遭逮
QE3預期 台幣收升4.6分
威廉凱特訪星 風采迷倒眾生
陸資投資公建 擬再開放2項
助中華成棒 大郭：義不容辭
陳章南行善不設限 慨捐救護車
童觸馬櫻丹過敏 將增有毒標示
PC下半年出貨估年減2%
虐童致死案開庭 男童姑姑落淚
陸委會：投保協議落實為要
面對死亡 陶大偉泰然以對
黃季敏任內採購案 將評估功能
三太子機器人 大陸文創團驚豔
釣魚台爭議 藍橘邀沈斯淳報告
等資方入帳 華隆員工簽名交冊
侵占救助金 台東縣府科員被訴
內政部：龍年新生兒上看23萬
台星紐經濟協議談判 共識高
政院：電價緩漲與否 經部評估
外銀：美國推QE3 機率高
掌南服中心 楊秋興：拚經濟
狗飼料T-2毒素抽檢合格
美大使遇襲身亡 利譴責凶手
陳雲林訪台 台聯籲移民署關切
佛里曼：中國剽竊源自不信任
陶叔病逝 小人物狂想曲成絕響
釣島海域 海巡艦要護漁操演
電價議題 綠籲緩漲藍尊重經部
陸海監船 國軍掌握動態
菲司法部調查 決定台嫌去留
南非高鐵 2年開5百張罰單
顏炳立：進房市 壽險還有3千億
砂石廠內盜挖 警意外查到槍
695萬戶未受首波電價漲影響
今彩539開獎
影片肇禍 美大使911喪命
進口瘦肉精轉售圖利 男判刑
李登輝：釣魚台一直是日本的
男猥褻女同事 辯稱兩性教學
ESM雖過關 德仍有附加條件
熱衷表演 陶大偉晚年演舞台劇
外交部：電召抗議 非切斷溝通
在菲病故台嫌 家屬抵菲善後
工廠大火300死 巴政府挨批
肺癌初期無症狀 籲定期健檢
工商企業界籲緩漲電價
新台幣清算行遴選 8國銀遞件
裙襬搖搖公開賽 金孝周續領先
牛肉產地標示 22家限期改善
上學好貴 西國書籍午餐費齊漲
陸官方迴避 海監船疑烏龍
扁排尿不順 送醫治療
大使死於攻擊 美史上僅6人
美大學排名 哈佛普林斯頓第一
德除紓困障礙 美股開盤漲
德法院背書 梅克爾贏漂亮一仗
西債翻揚 總理：可能不需紓困
陶叔孫越小燕姐 齊聚成追憶
不滿勸架持刀尋仇 6惡煞遭訴
懷疑丈夫外遇 陸配燒炭獲救
日官員：沒見到大陸海監船
專家：聯準會將宣布買債計畫
施顏祥：穩定物價是重點工作
青少年桌球賽 中華A隊晉4強
屏東砂石商命案 2凶求無期刑
訪重建區 李登輝住米堤打氣
跨國合作 發現罕病基因
外交部：不承認菲改南海名稱
大陸9號球 台北8人進會內賽
今彩539 頭獎 2注中獎
駁壹週刊 勝贏屠宰場籲勿栽贓
簽賭弒夫詐領保險金 女判死刑
陳水扁送醫 蘇貞昌關切
陶叔病逝 蔡燦得遺憾沒說再見
威廉訪星首鬆口 想生2個寶寶
習近平與海監船 眾人找尋中
辛巴威媒體報導總理混亂私生活
陸：不容忍日對釣島單方面行動
沈斯淳返國 日本：盼台日友好
藍：李說釣島不屬台蘇為何噤聲
籲歐盟蛻變 巴洛索推多國聯邦
葉竹軒紅不讓 桃猿龍頭不讓象
英國公開賽3連霸 妮妮有信心
逆女弒母案 父出庭未列被告
消基會：二代健保劫貧濟富 失信於民！
警告日本？ 解放軍四大軍區密集大軍演
媒體批移民避稅很蠢 LV總裁阿爾諾提告
連戰：美簽年底可望完成 TPP第二波邀台灣加入
巴基斯坦兩工廠大火 死亡已超過百人
生物學新發現 處女蛇未經授精生子
iPhone5登場！ 4吋螢幕A6晶片 921上市
3 other Americans killed in Libya consulate attack: Clinton
別了！ 永遠的「陶叔叔」
Russian PM says Pussy Riot punished enough
世界媒體推論「習近平出大事?」
跟iPhone 5一起同步升級 iPod touch彩色登場
Skeleton found under parking lot may be King Richard III
中國、香港多起反日示威
German court backs eurozone rescue fund
日候任駐華大使西宮 突昏倒送醫搶救
Dutch prime minister claims vote victory
Somalia’s new president targeted in suicide attacks
紐時: 9.11美駐利比亞大使慘死、新反美浪潮又起
Extra響應世界口腔健康日 齊力推廣口腔保健
釣魚台風雲緊 台海巡署加強護漁
台北國賓『國賓雙享‧賞秋輕旅行』國人住房專案
中國開往釣魚台的海監船「搞神秘」
「大匠食堂平價日本料理」歡迎大胃王
「眼球先生 x 當代傳奇劇場」跨界裝置展：「悟空的房間」揭幕活動
書、墨、茶香飄兩岸 閩台百首詠茶詩書畫展台北開幕
蘇、蔡探扁 再籲保外就醫
香港週 1123首度在台舉辦
拚美國 傳歐洲航太巨擘談聯姻
美智庫：陸動手釣島 美應協防
美貧窮率持平 優於預期
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
萬眾矚目 iPhone5亮相
葛來儀：陸領導交接仍強勢爭土
新愛瘋下週開賣 199美元起
蘋果新愛瘋 更輕更薄更快
經歷低潮 曾雅妮更感恩打球
美推TPP 彰顯對亞太承諾
經濟危機 法女性購衣力下降
愛瘋5亮相 標榜史上最輕薄
聖保羅美食週 花少錢享大餐
愛瘋21日首波賣 星港入列
委內瑞拉將退出美洲人權委員會
美大使死亡 法總統譴責罪行
台對歐啟示 駐法處與智庫對談
美警匪追逐 搶匪沿街灑錢
歐太陽能轉單 台廠可望受惠
墨國禽流感 逾2千萬隻家禽死
工研院發表手機體感遙控技術
葉菜每公斤跌破20元
愛瘋5問世 恰逢台灣換機潮
歐議員贊和平倡議可解東海僵局
搶種恐價崩 高麗菜須減種6成
研究：蘋果仍稱霸App市場
愛瘋5加QE3 台股添題材
紓困於法有據 梅克爾路線鞏固
傳習近平將出席中共政治局會議
三巴增強為中颱 路徑往琉球
聖露西亞：與台灣維持外交關係
連江花蓮兩艦 搜救護漁要角
歐洲議會再籲台歐洽簽ECA
捍衛漁權 海巡艦展示現地交接
愛瘋5上陣 舊機行情跌3千
大陸央視：日媒航拍未見海監船
台股開盤上漲6.71點
陶大偉才華洋溢 難捨動畫夢
陸民反日 波及旅遊汽車家電
加兩所大學世界排名前20
台以文化交流 以音樂家將赴台
美2艘驅逐艦 赴利比亞
愛瘋5周邊革命 舊接頭Out
臉書整合行動有成 股價大漲
面板出貨延宕 夏普虧損恐擴大
消除德疑慮 傳法逼西求紓困
污水下水道接管率 逾30%
國際酒商搶占大陸紅酒市場
認識台灣 墨媒介紹101大樓
愛瘋5相機升級 加入全景模式
緊張加壓力 潰瘍性大腸炎上身
促參簽約金額 今年上看千億
陶大偉病逝 演藝圈好友不捨
新台幣匯率盤初走升
啟發生命能量 志工台灣好書
等待聯準會結論 亞股多數跌
傳美檢促罰十億美元 友達跌停
政府祭振興措施 韓銀利率不變
釣島漁權 海巡艦艇全天執勤
傳三星向日月光求償 責任未定
護主權 總統：寸土片石必爭
學生手機上網藏風險 家長注意
蘋果發表會 iPod也升級
蘋果少了驚喜 三星老神在在
愛瘋5亮相 概念股利多出盡
中東反美暴動 歐羅掀口水戰
投信：台股偏多 挑戰7700
海巡護主權 釣島執勤大事紀
陸民反日 日資彩電受重創
日商伊藤忠 擬收購都樂事業
穩外貿 陸出口退稅可能上調
習近平神隱 英媒聯想林彪事件
陳致中：醫而不癒 百次也沒用
港媒：習近平病重 18大有變
中日建交40週年紀念可能取消
人力銀行：慎選課程 職涯鋪路
總統：日占釣魚台無國際法效力
疑砍死妻 男對峙10小時落網
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
浙江試點 中小企業憑誠信融資
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
習近平失蹤 港媒：陸應闢謠
iOS6 舊愛瘋也能用
總統：盼重建醫病信賴關係
桃園員警 疑在新北旅店自殺亡
憂亞太局勢 美國防部長擬訪日
海上垃圾多 20萬鳥吃塑膠亡
海巡護漁 地方漁會力挺
藍海氣體空氣分餾廠量產
妻推輪椅夫上街 遭機車撞雙亡
愛瘋5接頭變身 飯店業頭痛
蘋果10月推新iTunes
美太陽光電展 台商機千萬美元
潛入山區盜牛樟 2嫌落網
董翔龍被控公器私用 特偵簽結
護主權 沈斯淳：續推和平倡議
卜睿哲：台灣經濟政策應更開放
陸足球隊欠薪 德羅巴恐不玩了
護漁對峙 人肉盾牌在所不惜
蘋果新機亮相 台股狹幅整理
新個資法上路 金融業影響大
故宮院長 馮明珠：陳(沖)曾徵詢
砂石車右彎 女騎士遭輾斃
彰化十大伴手禮 甄選起跑
菲律賓海 菲將申請正式命名
選立委涉賄 洪國治判4年
委國大選造勢衝突 至少14傷
球王當榜樣 妮妮：換我開始贏
台商團體籲鬆綁外勞政策
外交部：主權前提下與日談漁業
回收回數票 訓練專人防偽造
日新駐中大使西宮倒地昏迷
恐嚇上市公司老闆 追債男被訴
日前外相：買釣是為維持現狀
火窟曾失散 美大使死前狀況成謎
愛瘋5亮相 投顧看好拉貨效應
富士康再傳員工墜樓
愛瘋5發表 傳台面板廠未供貨
海巡護漁 漁民盼政府強硬
日駐陸新大使 東京突病倒
殷仔體能OK 14日迎戰光芒
海巡擴充艦艇 提升護漁能量
舞鈴劇場尼國首演獲好評
高市營養午餐凍漲 品質不打折
傳夏普已出貨螢幕給蘋果新愛瘋
新一輪QE效果 經濟師沒把握
伊爾艾朗：Fed或延長零利率
腎友爭權益 健保局：努力維護
愛瘋5問世 鴻海盤整
健保停保存廢 政院審查
結婚15年後 妻討昔日聘金敗訴
促銷入場年票 星賭場遭罰千萬
台大溪頭林木 巧思化身提琴椅
疑感情輕生 女子8樓墜落亡
愛瘋5上市 光環可罩台股半年
陸3G手機出貨年增92.4%
房市冷 房仲：屋主降價意願增
追逐不老精神 爺奶揪團旅行
外資看好愛瘋5供應鏈後市
仿港黑心月餅 深圳買得到
傳富士康員工墜樓 鴻海確認中
陸網友抵制赴日遊 航空公司憂
基本工資調整 政院：陳(沖)裁定
離島護理公費 擬開放一般生
遭罰10億美元 友達：有誤
高檔盤整 新台幣午升8分
旅行社跳票 業界：還有地雷
卜睿哲：中華民國維護台灣利益
愛瘋5登台 業者估最快11月
萊劑解禁 陳(沖)促加強查驗監測
武丁與婦好 故宮將展殷商盛世
4中美元首將與潘尼亞尼托會晤
慢飛天使體驗高鐵 畫圖致謝
斑馬魚研究 助減肥藥物篩選
殺人後冒充胞兄 手指指皮露餡
黨團擬提不信任案 蘇蔡尊重
辱伊斯蘭影片演員：慘遭利用
釣島漁產豐 護漁可增十億產值
陸：中日緊張 損害2國貿易
南韓救援物資 北韓稱受辱
社會新鮮人薪資 比期待少6千
台股收盤漲8.35點
露國外長訪陸 外交部表關切
環署：去年綠色採購逾87億
英公開賽拚衛冕 曾雅妮讚球場
經濟動能提升方案 綠：零碎
訪花蓮燕子口 陳雲林戴安全帽
美股正旺 Fed若出招不尋常
QE3在望 法興建議敲進黃金
占孕婦優先車位 北市：無法罰
美城市財務好轉 衰退後首見
台股狹幅整理 收漲8點
9月台指期跌7點
睽違23年 豆花伯絕技重現
陸評論家：習近平患心肌梗塞
持槍揪夥談判 警遏止化解火併
辱穆斯林影片 經理否認是導演
電價議題 朝野立委盼實質檢討
20機砲操演 海巡展護漁決心
9月電子跌金融漲
李登輝：水利署應歸農委會
觀望QE3 台股量縮小漲
看好武漢 統一設陸第二總部
成大樂齡大學 讓老人快樂學習
菲國擅改南海名 外交部不承認
護漁權 海巡署赴釣島現地交接
釣島問題 外交部：日要釋善意
陳(沖)：APEC降稅清單找商機
柏老政策可信度 任期屆滿猶存
專家：紓困未澈底解決歐債問題
EADS與BAE將合併
葛洛斯減持美債 警告再通膨
日產：歐汽車業復甦要好幾年
蘇貞昌：區域不和平人民不幸福
威嚇下游廠商 竹聯幫成員被逮
台旅客遊藍卡威 遭大馬警勒索
和平護漁 海巡機砲備而不用
政院：經濟提升方案非急就章
台北發明展 規模創新高
屋頂揮刀男 辯稱老婆是自殺
海巡護漁 保障台灣漁船討生活
花邊教主紅 張英華愛台灣美食
化糞池擋巷道 居民怒槓區公所
歐洲統合 德憲法法院不阻礙
三大法人買超台股59億元
5年淨灘塑膠瓶 高8座101
孔廟釋奠典禮 新版麒麟亮相
日婦來台尋根 彰警耆老助圓夢
買毒糾紛槍擊 警逮3人送辦
勞委會：基本工資案待政院核定
助高三生減壓 董氏推計步器
蕉價續高漲 果農：攀十年天價
遛鳥蜘蛛人 美球場快閃
校門口禁菸 台中高中職率先
府公布人令 馮明珠接故宮院長
阿里巴巴宏?手機記者會取消
習近平在哪裡 陸仍不回答
瓜村民動私刑 燒死殺童醉漢
分手12年 老情人偷住在閣樓
習近平神隱 陸媒登他日前動態
推設施農業 雲林打造溫網室
指施明德侵捐款 王定宇等判賠
推考績法 關中院會抒感觸
員警陳屍旅店 疑為感情尋短
陸新生兒缺陷率高 年增90萬
真人卜派 31吋二頭肌入金氏
力推考績法 試委：民氣可用
蘇貞昌探扁 盼准扁保外就醫
張俊宏設和平協會 倡台灣中立
讓同志大聲說愛 竹市辦彩虹祭
湖南扣港記者 民主黨抗議
葉冠亨想復學 校方約法三章
新台幣兌美元貶3分
研究：週末狂補眠 週一反更累
宣示愛國愛鄉 救國團攻頂玉山
日大使昏迷 陸：已從媒體了解
菲改南海稱呼 陸：主權不變
馬總統：爭取日本支持和平倡議
美若推QE3 弊大於利
解決護理荒 擬推學士後養成制
房市928 北台推案8年新高
電影開拍 民眾爭睹劉香慈風采
隆達併威力盟
綠島女孩念醫科 願返鄉從醫
首款入帳 華隆罷工14日拆棚
南議員陳進雄涉賄 判4年8月
等不及了 愛瘋5水貨先登陸
台灣好行阿里山線 踩線團體驗
女酒駕撞傷人 辯稱近視看不清
西菲律賓海命名 菲外交部辯護
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
和泰捐贈交通導護裝備
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
孫麗翠化身畢普 紀念馬歇馬叟
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
入監逾1年 葉盛茂假釋出獄
侵少女網友家 竊珠寶砍人遭逮
罵鄰吃屎 男遭判賠20萬
罕見 兩岸聯手雲端手機突喊停
愛台北短片徵選 首獎10萬元
減少醫糾 總統促建立仲裁機制
陸商務部：釣島風波損中日經貿
加強護漁 日擬增購漁業取締船
大樓電梯暴衝傷人 起訴維修員
蕭萬長：公務員執行力不足
英國公開賽 妮妮前9洞排12
溝渠未設防護 奪命激民怨
近視突激增 早發性白內障作怪
廈門人大訪金 建議應妥善發展
吳曉靈：人幣國際化無時間表
隆達併威力盟 LED產線完整
陸委會：釣魚台主權在我
陸地產大亨 欲買紐約新力大樓
美大使遇害 外交部譴責暴力
2萬教師黑衣抗議 教部尊重
商界籲電價基本工資緩漲
男子偷拼裝車 竄入死巷被逮
9月櫻花開 民眾稱奇
基本工資調整案 王如玄續溝通
小英基金會 邀蕭萬長談經濟
接故宮院長 馮明珠：任重道遠
陳雲林訪證嚴 感謝慈善行動
貨輪走私農藥 海關抄18公噸
殷少爺案 雙方民事和解
屏東議長補選 多人有意角逐
內政部：住宅補貼資格定期查核
長榮偏離跑道 松機關49分鐘
日駐北京使館 陸民持續抗議
基改木瓜 擬進軍國際
居家服務督導員 資格放寬
愛瘋5效益 3C通路看好
陸服會成立 盼引陸資來台
Tessera向力成提出反訴
美駐利大使遇襲死 菲譴責暴行
健保停保折衷案 復保須3個月
日撞球選手遭毆 滬賽禁觀眾入
裙襬搖搖公開賽 金孝周奪冠
納南海 三沙擬建跨海光纖電纜
鳳頭蒼鷹闖鴿籠 咬死賽鴿
分析員料Fed未必推QE3
殷少爺案 被害家屬盼勿再傷人
葉門抗議民眾襲美大使館
教長：打工度假別只為了賺錢
任立渝：報氣象不能太制式
拓展藝術 香港週首度在台舉辦
EADS與BAE將合併
罵妻不要臉 夫判拘役110日
EADS欲併BAE 股價大跌
央行阻升 台幣收貶3分
北部海域巡邏 最遠浙江外海
波音：歐航太合併案 攻美市場
上市公司合併半年報全數申報
國慶煙火在苗栗 優質旅宿迎賓
屋頂揮刀男 涉殺妻遭羈押
伴手禮票選 中市辦試吃投票
金大陸生僑生 稱讚金門環境
細菌突變 百日咳疫苗失效快
蓮霧園內製毒 屏東警跟監查獲
流通量不足 超級11月下市
牛肉產地標示 27家限期改善
北部三角 東北季風強易發船難
工研院：蘋果新機開啟星雲體系
兩岸特色金融說明會19日舉行
松機建旅館商辦 財團摩拳擦掌
釣魚台問題 王金平盼和平解決
陸新修初中課本 擬納釣島內容
兩岸郵輪經濟區 港都榮景可期
金馬麻辣午夜場 挑戰影迷神經
法官私查個資 評鑑會建議記過
假釋出獄 葉盛茂：反省感恩
國壽斥資人民幣6.8億購樓
男偷拼裝車 漏夜趕路遭逮
學謙卑 宜蘭縣長當飯店服務生
上市櫃上半年獲利 近3年最低
民營電廠購電爭議 協處露曙光
基本工資 管：表達個人看法
小提琴家慕特 11月北高演出
英國公開賽首輪 妮妮暫排17
葉盛茂假釋出獄 須向北檢報到
日媒：傳習近平動肝腫瘤手術
橋下徹：可行使集體自衛權
利比亞慘案 奈及利亞紅色警戒
海外當台勞 折損打工度假美意
健康講座誇功效 業者遭訴
貓咪愛搶鏡頭 不擇手段
陸農業部：釣島是中國漁民漁場
梁國新：加速ECFA後續談判
謊訂牛肉麵案 成羅生門
市庫券 須金融機構保證或信評
智庫：全球權力轉移 美地位降
愛瘋5 估Q4銷售3千萬支
陸大型旅行社 停止組團赴日
退出電子紙 台達電：員工轉介
新加坡批准永久居民人數大降
鄭性澤案提再審 最高法院駁回
台中辦花博 郝：有經濟效益
理查三世骨骸 專家相信找到了
阿里搭宏? Google施壓
能源局說明電價合理化疑義
林逸欣首個唱 周湯豪任嘉賓
仰德錦標賽 菲將奎依獨走
聯發科產品 聯想樂Pad採用
監委訪金門 共謀改善醫療水質
陸委會：制度化累積兩岸互信
釣島爭議 蔡：勿捲入日中衝突
廁所偷拍 遊覽車司機遭逮
惠譽：台灣主權評等維持A+
表態獨立 百萬人癱瘓巴塞隆納
大使可能累壞 日本恐需換將
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OTC：祥裕預收款券並分盤
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安卓槓阿里雲 台灣宏?好為難
蕭萬長勉公務員 5力圖利國家
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空軍運輸機模組客艙 世界少見
蘇盼扁保外就醫 藍：醫療問題
彩繪機偏出跑道 無損仍適航
千餘警力助發禮金 議員憂治安
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實價登錄逾期 中市首開罰
美初申失業救濟 增幅多於預期
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陳偉殷搶13勝 拚橫掃光芒
亞洲首座樂高園 馬來西亞開張
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義售3年債 殖利率近兩年最低
猥褻落單女子 男遭訴
寧波挑戰賽 盧彥勳晉8強
持續大雨 泰國防範水患
旅行社保證金 首次保障陸客
大陸民間抵制日貨 疑官方默許
越總理下令 管控網路言論
五楊高延後 102年春節前通
大面板9月出貨 估增幅小
威力彩頭獎槓龜
今彩539 頭獎槓龜
雙北國有地暫緩解禁 檢討中
電價凍漲與否 可能10月定案
英公開賽首日 曾雅妮滿意表現
農民抗議 味丹南投設廠喊卡
英國公開賽 3台將表現不俗
伊斯蘭課惹爭議 法生火爆扁師
停保制折衷版 估可多收逾億
台灣女孩日 立委提案陳(沖)贊同
周思齊帶傷建功 象逆轉抓猴
印尼台灣簽合作開發摩島意向書
補充保費 衛署銀行公會擬溝通
金溥聰告潘孟安案 將提上訴
蔡萬霖生涯首勝 猛獅吞牛
英公開賽首輪 姜海智暫領先
三巴轉中颱往琉球方向 週日最近台灣
基本工資調漲「卡」住？ 調薪恐怕是一場空
菲將「南海」擅改「西菲律賓海」 外交部：一概不承認
英國公開賽開打 曾雅妮：換我開始贏
新鮮人「薪」情差 期待與實際相差高達6千
五揚高架年底通車恐跳票
終於拿到錢了！ 華隆結束罷工拆棚
Google施壓 阿里巴巴宏碁手機記者會臨時喊卡
笛音吹響快樂魔法 林瑋茜讓里約也瘋狂
國館講座》分享壓力Out快樂In心秘訣
微星推出新顯示卡 降溫19℃減噪12.9dB
Anti-US protests spread to Yemen
永久中立國9/15嘉義中正公園 首場巡迴講座晚會
日本保安廳: 六艘中國船隻進入釣魚台水域
美聯儲推QE3 刺激疲軟經濟
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扁被發現有口吃「疑似小中風前兆」
美國肥胖危機！ 紐約將禁售大杯含糖飲料
綠色和平: 農藥如影隨形 民眾餐餐中招
國際失智症日台中園遊會 中華電信辦廢手機回收
親民黨：釣島台護漁 相同預算勤務縮水
英國公開賽／曾雅妮首輪暫列12
OTOP設計大賞得獎作品 11月中旬完成量產上市
桃機第三航站區 總顧問標9月公告12月評選
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美調查：平板電腦滿意度 iPad 奪冠
黃昆輝籲馬「 講主權、不是講故事」
超期服役又超載 武漢施工電梯墜地19死
聯準會救經濟 再提振興方案
觀望聯準會 歐股回檔
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陳偉殷力拚13勝 首局飆2K
陳偉殷腹背受敵 適時三振解圍
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
科學實驗 臉書提高投票率
打完英公開賽 洪晏瑀考慮退休
對決光芒 殷仔再戰13勝
日關東5.1地震 無海嘯危險
陳偉殷大展K功 馬查多秀美技
中東抗議美影片 阿富汗關網站
Fed救經濟 QE3出鞘
陳偉殷遭遇亂流 瓊斯飛撲止血
美明後年成長展望 Fed樂觀
陳偉殷優質先發 苦等隊友火力
金鶯一擊逆轉 陳偉殷勝投候選
內野安打失分 陳偉殷無緣勝投
光芒追平金鶯 殷仔13勝飛了
Fed推QE3 金銀齊漲
Fed推QE3 華爾街股漲
紐約期油創4個月新高
駱家輝：主權爭議美方誠心中立
QE3出籠 美股勁揚
殷仔球運不濟 錯失13勝
瓜國火山噴發 3萬居民撤離
新愛瘋預購 沃爾瑪首度推出
日經：夏普成蘋果供應鏈罩門
陸2艘海監船 近釣島附近海域
學者：法國藥房 一半的藥無效
省錢美博士生 折價退款付學費
陸要撤除小鎮壁畫 美政界抨擊
國際準則財報17日起申報測試
台羽球選手 參加比利時國際賽
國會外交 3立委拜會法參議院
殷仔勞苦功高 金鶯菜鳥遮光芒
整合歐元區 范宏畢提新主張
丹麥考慮加入歐元區銀行業聯盟
日相：監視陸船 做好萬全警戒
洛時：美應謹慎處理東亞問題
朝日：日立停產電視 生產委外
QE3現身 炒熱波克夏股價
QE3出籠 商品奔5個月高點
加拿大經濟成長受世界拖累
台灣處理主權爭議 美方有信心
越查中秋食品 過期月餅食材多
殷仔好投 退場獲全場球迷鼓掌
強颱三巴接近 東部沿海有長浪
資策會促成12億人民幣合約
林書豪排名大躍進 驚喜PO文
美推QE3 台股關注熱錢流向
8艘陸船 航行釣魚台附近
陸：海監船已抵釣魚台
防聚眾 北京日使館公車不靠站
陸：穩步強化對釣島管理
台股開盤上漲81.58點
基本工資調整 十月初專案討論
4艘陸船 尚未離開日本領海
越民調：電視為越人最常用媒體
QE3風雲再起 恐引爆通膨
任天堂推新主機 娛樂大進化
日印鈔速度超美 日股看俏
陸海監船近釣島 日召陸使抗議
肥胖走開 紐約3月禁大杯汽水
自小客超載撞機車 4傷送醫
陸海監船駛近釣島 陸網友叫好
QE3來了 台幣盤初升逾2角
日自民黨魁選舉 5人參選
英國公開賽首輪 妮妮排12
吃健康 良米對折價撥售學校
陸：已向聯合國提交釣島海圖
建商：QE3不至使房市起落大
AIT新任處長馬啟思就任
QE3加愛瘋5 鴻海大漲
景氣差 庇護工場月餅訂單減半
QE3槍聲響 點火亞股
QE3加持 澳元升至1個月高點
紐約明年3月 禁售大杯糖飲
QE3現身 韓元創6個月新高
志工臺灣好書 總統出席發表會
震後復甦遲滯 日經濟恐陷萎縮
美祭QE3 港資產泡沫風險增
日財相：不排除匯市任何選項
徐才厚：毫不放鬆軍事鬥爭準備
協調領土爭議 美防長將訪大陸
海洋清潔日 東北角潛水清垃圾
台幣升破29.5 4個月新高
利多匯集 黃金油價可望續強
921地震教育園區 展生命力
QE3出 學者：經濟負面影響
日媒：陸6船進領海 史上最多
QE3來了 台塑石化冷眼觀望
調基本工資 勞會：堅持原版本
利殉職美國人 2人前海豹部隊
灶君爺誕辰慶典 警將交管
QE3激台股 投顧：旺到10月
調查：企業用新人 重實務
王如玄：一本初衷捍衛勞工權益
QE3出 銀行壽險兩樣情
總統：釣島捕魚權益不應受影響
泳渡日月潭 新港媽授旗誓師
QE3出鞘 中油：Q4油價恐漲
QE3出鞘 股匯齊揚
中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
國一生救人溺水亡 同學瞞6天
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
蕭萬長：志工是台灣精神指標
血汗印勞 日工作逾18小時
西安1間飯店改名釣魚島
港媒抨擊日本購島 禍及亞洲
今年電視面板平均尺寸放大
總統：簽經濟協議以利入TPP
公路總局新大樓 黃金級綠建築
在陸日商 暫不受影響
陸海監維權巡航 執法船非軍艦
不適任教師 教育部續監督
工作壓力大 心臟病風險高2成
阿里山森林鐵路百年專書問世
港金管局：美QE3為亞洲帶來通膨
物價飆 投資理財不宜保守
阿姆斯壯追思會 永懷登月英雄
台灣佳餚 阿根廷媒體大幅報導
QE3來了 台股爆量上漲
中央社志工臺灣新書 總統按讚
外資：台股上看8000點
免手術認定變性人 醫界有異見
國軍：充分掌握釣島海域動態
地下油行囤油 警扮農夫智破
總統：發揮分享精神創造軟實力
世貿協會服務評選 台盼創紀錄
營造工程物價8月小漲
留住人才 高中藝才班甄選提前
奇美醫：治高山症 高壓氧有效
日發現陸2艘海監船 陸媒引用
陳(沖)關心颱風 提醒民眾注意
志工臺灣 中央社撰寫動人篇章
港官籲英 經港進軍東亞市場
副總統：NGO援助補政府不足
基本工資案 政院：整合意見
華隆工會拆棚架 罷工暫落幕
中秋台鐵票 東線尖峰時段售完
外媒：王立軍案18日開審
QE3資金啟動 挑戰8500
上網冒訂車票 男牟利千元被逮
頁岩油激增 美不怕墨灣停產
公款付社團旅遊 前鄉長遭訴
QE3熱襲新興市場 亞幣走強
台灣釋照慢 愛瘋4G用不到
QE3槍響 黃金中長期看多
釣島風波 日召陸使抗議
馮明珠上任 談大故宮計畫
打工度假族怒吼：別叫我台勞
台灣設計師紐約展 獲好評
馬爾他騎士團 攜手人道援助
中國海監50 陸設備最先進
陸股小紅 人民幣9月以來新高
出獄後首日 葉盛茂赴北檢報到
廈門號環球返航 金門相迎同慶
英特爾大推低功耗 明年成主流
標普上調南韓信評至A+
陸反日擴大 日籲僑民注意安全
金融指數創4月來新高
梁振英參加粵港會議 促進合作
美平板電腦滿意度 蘋果奪冠
前妻跌入湖致死 男討理賠敗訴
熱錢湧入 台幣午升2.36角
紐約彭博 最關心健康市長
都更爭議 立委籲組處理小組
專家：陸提交釣島基線效果難說
海洋巡防總局重申護漁決心
市調：鴻海從未放棄面板業
傳鴻夏戀蘋果喊讚 鴻海不回應
港新科議員擬提案撤國教
扁手臂被蟻咬 北監清潔撲滅
黃季敏涉貪案外案 檢調再搜索
港保釣人士擬再赴釣魚台
飛躍7700 台股續攻看量能
台股收盤漲159.25點
王清峰：志工帶來世界和平
夏普盼鴻海牽線 取得面板訂單
美QE3 陸憂風險恐大於回報
雜誌預告凱特上空照 威凱痛心
奇美電夏普 鴻海眼球計畫要角
學者運用腦造影 解開幽默之謎
馬爾他騎士團 擬設台灣辦公室
9月台指期漲163點
台股開高走高 收漲159點
港警處長：保釣船執照被取消
車輛中心電動車驗證獲認可
蔣偉寧訪嘉 要求教育資源到位
基本工資案受阻 勞團：將抗議
9月電子金融齊漲
旅遊摺頁明信片 推銷屏東
鳳山凶殺案 男嫌3小時落網
葉冠亨簽切結 17日重返和春
釣島敏感 梁朝偉演日電影挨批
防砸 陸日系車主搶購愛國標語
瓜國火山噴發 疏散萬人
保存中華文化 台商大陸助貧童
曲解分家備忘錄 兄判賠弟千萬
搶劫後報失車牌 男自投羅網
夏普高層：與鴻海交涉無進展
紐時：習近平週末露面
QE3 港官憂房市泡沫
蘇貞昌：政府對勞工痛苦無感
行賄不成擬槍擊員警 男遭起訴
學生助理組工會 立委籲保權益
客雅溪淤積 二河局允整治
陸海監抵釣魚台海域 中日喊話
吳中書：房市不見得飆漲
金鶯惡整菜鳥 陳偉殷穿網襪
萬隆站公營住宅 20日受理
府院黨協調平台 談電價案
34年資歷 馮明珠熟稔故宮
看原文書製毒 警破毒品工廠
陳菊：高市是婦女友善城市
三大法人買超台股190億元
珍貴父親節禮物 女捐肝救父
楊進添：日方聲明展現善意
QE3推升 台股價量齊揚
外媒預測18大 沒有汪洋
相愛動物園創作 到釧路拍婚紗
攝影師歐陽峰 掌鏡聚焦弱勢
陳雲林訪惟覺 推崇助兩岸交流
台日漁業談判 最快10月舉行
綠籲換財經首長 施顏祥：尊重
低劑量電腦斷層 可找到肺腫瘤
在菲被捕台嫌 多人病倒
馬拉威與英恢復友好關係
北捷東門站 首度跨夜履勘
緩凍漲效益 台電：深入了解
北京阿甘跑25公里去上班
日媒：6艘陸船已離開領海
傳兄長牽連 俞正聲入常大門關
機車男6度酒駕 檢求加重刑
東港王船祭 鎮海公園填沙
陳國祥：志工臺灣 激濁揚清
新台幣兌美元升2.3角
農業論壇 陳菊行銷高雄農業
反穆斯林影片 製片人現形
新疆新娘賣烤肉 香料解鄉愁
台北羽賽 簡毓瑾盼隊友多開口
陳(沖)：做好19歲以下毒品防制
賴清德：政治事件不傷台日友好
紐約性侵老婦 遊民前科累累
陸學者：QE3衝擊陸貨幣政策
人道援海地 不分宗教建學校
北監：陳水扁沒有中風
陳(沖)：未壓基本工資案公文
為釣島主權 8成陸民願付代價
父子都獲醫療奉獻獎 杏林佳話
能文能武 國軍文藝獎多佳作
美推QE3 港府關注熱錢風險
最低工資促年輕人從農
陸內蒙發現特大金礦
台中港旅客破10萬 熱情迎賓
王毅：投保協議配套盼速推出
南海爭議 越盼東協齊努力
QE3刺激 港股升582點
剛果伊波拉病毒 失控擴散
海洛因偽成安毒 警查扣壓模器
撇烏龍疑雲 新華社登海監船
QE3引資金行情 台股爆量攻
中東反美風暴 考驗歐巴馬路線
陸：針鋒相對地維護主權
陸男車禍現場救妻 網友感動
日本逾百歲人瑞 首度破5萬
關懷新移民 嘉大演出兒童劇
總統：清朝文獻記載釣魚台
美大使慘死 安全部隊疑有內鬼
扁住院 綠委籲保外就醫
不避孕怕譴責 少女懷孕待正視
遠東捐贈綠種子 環保校園扎根
蒼井空呼籲中日友好 網友熱議
電價議題 國民黨團態度開放
上戶彩嫁放浪兄弟HIRO
中央氣象局氣象報告
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中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
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中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
中央氣象局 大陸主要城市天氣預報
中市追撞車禍 薑母鴨店遭殃
凱特獻愛 盼推動兒童安寧護療
QE3後 央行利率決策難度升
法雜誌刊上空照 威凱傷心
美裸男渾身血 啃人頭部打警察
王立軍將受審 專家估判數十年
如果新戲 20孩童齊拉小提琴
夏普盼新技術合作 鴻海不評論
殯葬專區環評 居民招魂幡抗議
台觀光業組團抵越 拓商機
蔬菜農藥問題 出現歧見
QE3 學者：短多長空
港保釣人士擬再赴釣魚台
荒野飆客 蔡欣延摩托車闖西藏
景氣差 中科上半年產值減1成
日本三一一受災學生 來台留學
花椒麻痺化合物 港學者可製造
總統：醫護人員犧牲成就健保
台灣文旦柚 熱銷大陸海外
防治登革熱 高市宣導處罰兼施
颱風鋒面影響 北部防豪雨
展望會助學金 助台東貧童上學
台幣29.469 四個月新高
樂透對錯號 紐男險失2千萬獎
景氣弱 QE3難炒鐵礦砂
新客家美食 兼具傳統與創新
菲婦捷運站產子 3個月第2宗
百日堅持 華隆員工盼終結受害
陸發佈照片 海監逼近釣島
台達電中科設機器人研發基地
中美洲友邦國慶 副總統致賀
大選臨近 美再盯人民幣匯率
醫療奉獻獎 表揚8人1團體
蛋品生產管理 監委調查
豪要更好 羅素：幫隊友創機會
張鈞甯楊祐寧 蒙古希望之旅
中歐領導人會晤 溫家寶將出席
中秋訂單少 展翼烘焙坊憂愁
病床當毒巢 住院吸毒遭圍剿
賴清德將訪日 藍營籲表態保釣
索馬利亞新總統遇襲 美國譴責
普渡兩岸陣亡將士 引領各歸鄉
王月蘭告別禮拜 17日舉行
日澳外交國防會談 牽制大陸
捷運商場業者欠租 北市追繳
陪陶大偉再狂想 21日追思會
台股本周市值逾21兆元
立院18日開議 陳(沖)施政報告
台股指數本週漲4.22%
愛上台北 預告片15日搶先看
港府收緊房貸 措施即時生效
威廉伉儷出遊 大馬民眾瘋狂
經部擬推動電業自由化
政院南服中心主任 楊秋興履新
甲骨文產學合作 育ERP專才
新北市庫券 發行時機待評估
北市擋土牆崩落 無傷亡
野駱駝破壞力強 澳撲殺控數量
仰德錦標賽 大雨順延
活到老學到老 81歲博士新生
陸官方座談會 邀各階層談保釣
AIT備弔唁冊 悼美駐利大使
券商8月獲利 月減5.17%
陸各地恐掀遊行 日領館發警示
法滅門血案新線索 跨國調查
QE3 管中閔：經濟仍保1%
電價第2階段調漲 恐物價升
刊少年殺手照片 蘋果日報遭罰
台日連結計畫 高中生訪日災區
菲司法部 批准遣送兩岸詐嫌
馬文紀念音樂會 陳瑞斌彈蕭邦
黃季敏案 直升機設備採購涉弊
收入墊底 河南居民幸福感也低
扁沒中風或腦腫瘤 右腦有舊傷
全球最貴城市 挪威首都奧斯陸
颶風狂襲 英公開賽停擺
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強風攪局 英國公開賽2輪順延
零核電 日本能源政策大轉彎
台港文化論壇 文創經驗分享
各國4G上網 非吃到飽是趨勢
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生技獎揭曉 因華智擎獲金獎
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海監船現蹤 釣島風雲戲劇發展
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雙元貨幣 擬納入人民幣
住宅法施行細則 近日報院
逃學少年偷單車 尋親未果被逮
海巡新北艦 新研發快砲射控
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遊賞日月潭 陳雲林頻讚美
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大樂透開獎
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裁員加減支 夏普料轉盈
痠痛藥膏恐傷膚 衛署籲謹慎用
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QE3鳴槍 台幣升值壓力增
寧波網球挑戰賽 陳迪進4強
侵隱私罰款少 法媒體死追名人
早療教育向下延伸 教部擬修法
陳(沖)談電價 謀長久非一時痛快
陳(沖)：維護釣島主權 保護漁權
內需不足 陳(沖)促融入國際體系
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亞洲盃男籃 中華15日戰日本
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上火線直言 管中閔學者本色
跨部會小組 研議金融賦稅議題
溫家寶：堅定不移推動政改
馬台醫療合作 助病患來台就醫
面板雙虎轉盈 看報價有機會
匯市成交量 創1個半月新高
日法院首頁遭駭 現釣島插紅旗
陳揆：盼勞委會訂工資衡量標準
緬媒體：登盛訪美前先訪中國
學士後護理制 基層護理反對
誘騙嫩女視訊裸露 5男遭訴
影片抗爭延燒 黎巴嫩衝突1死
菜單無榴槤 威廉王子鬆口氣
陸海監船近釣島 石原開罵
刊凱特裸照挨批 法雜誌：虛偽
走鋼索的主委 王如玄再成焦點
鋒面加環流 新北市有超大豪雨
大樂透1人獨得1億
雙腳彈琴 陸達人秀冠軍來台
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府：水電預決算差距逐年縮減
今彩539 頭獎1注中獎
陳(沖)：QE3長期好壞難評估
反西方浪潮 蔓延穆斯林國家
釣島問題 北京展開外交攻勢
強納森好投 猛獅大啖象
熱愛生命獎章得主抵台
狂風吹 英公開賽取消2輪比賽
歐盟盼對話解決東海爭議
關尚仁任總經理帶領華視突困境
電價案 多位藍委籲緩漲
陳(沖)：拼經濟不會優先考慮降稅
使館告急 美陸戰隊菁英進葉門
15日中視神氣家族播出《做最棒的自己》
基本工資不漲？ 全產總：不排除發動抗爭
夏普高層：鴻夏戀一直無進展
923保釣大遊行 讓國際看見台灣保釣決心
長壽國！ 日本百歲人瑞破5萬
吸引年輕人當農夫 擬補貼最低工資
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美工業生產降幅 3年來最大
連任信心大 查維斯拒政見辯論
美將自動削減預算 白宮尋對策
潘內達訪陸 盼主權爭議降溫
8月外銷接單 恐連6衰
赴美招商攬才 商機逾億美元
台北世貿中心評鑑 創最高榮譽
颱風外圍環流 北部嚴防豪雨
正崴：營收可創高到10月
狂風影響 英女高賽程大變
北捷東門站履勘 10改善事項
新訂單挹注 欣厚影音事業看俏
環境會議 歐蘭德宣布關核電廠
威凱反擊 告法雜誌侵犯隱私
天真穆斯林 疑基督組織籌拍
新北桃竹苗嚴防大豪雨
美死囚最後點餐 漢堡加薯條
台歐汽車建平台 合作帶動商機
報紙織成衣 李佳珊環保作創意
陸網購下架日貨 陸韓家電受惠
巴西經濟 明年將成長4%
打房機制起 QE3不易炒房
研究：愛瘋5面板 良率待提升
QE3 投顧：長線看基本面
愛瘋5 電信三雄比預購消化量
陸貧富差距擴大 逼近容忍線
消防署採購弊案 聲押4官商
東門站將通車 宣導分流轉乘
產險：機車族 可加保傷害險
QE3 投顧：歐債仍需解決
中型封測台廠須強化競爭力
習近平公開露面 參加農大活動
陸民赴日使館抗議 一度失控
習近平在哪 華府熱門問候語
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今天白天天氣預報
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
全產總：速訂外勞總量管制人數
立院召委 在野坐6望7搶8
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財劃法修法版本 朝野各有考量
搶救夏普 日銀行擬再援千億
荷蘭退休外交官 導遊台灣美
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詐騙得款食髓知味 再行騙被逮
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中央氣象局氣象報告
中央氣象局 今夜至明天清晨天氣預報
中央氣象局 明天白天天氣預報
中央氣象局 明夜至後天清晨天氣預報
中央氣象局 近海漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 近海漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（甲）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（乙）
中央氣象局 ３天漁業氣象預報（丙）
中央氣象局 １週天氣預報
中央氣象局 １週旅遊天氣預報
中央氣象局 國際各主要都市天氣預報
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